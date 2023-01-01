八識規矩補註序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八識規矩補註序

八識頌凡八章。文略而義深。乃集施頌體製兼以韻。故知義彼而文從此。擴充之則唯識理事無遺矣。昔天親慮末學心力減而不永。遂撮瑜伽之文。述三十頌。精擇而從略。欲人之易入。目曰唯識三十論。後護法諸師。各出所見以造釋論。而累帙積軸不勝其廣。是乃欲易而反難。由是諸師又各摭辭理精粹者。束為十卷。曰成唯識。暨奘三藏至自西域。輒翻此論。其八識頌實出於斯。然而理一而言有廣略者。皆因人而已。蓋人之所得者。或自略。或自廣。或由略以至廣。由廣反乎略。雖所入不一。而所得未嘗不一也。既得之則廣亦可略。亦可廣略。兼以之兼不以之。是皆無適而不可。豈學者之事乎。茲為學者言之。且欲從略而入。此八識頌不得不作。頌既出則語略而義深。此又不得不加之以註。為註之人不書其名。往往皆抄錄之本。故不無三豕之訛。今但義缺字訛者。補而正之。以自備觀覽。不虞龍華金碧峯圓通常無塵。聞予輟筆。過舍索稿。板行之。吁大法垂秋。孰不泥於聲利。能存是心。庶不負諸大士之心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八識頌凡八章。文略而義深。乃集施頌體製兼以韻。故知義彼而文從此。擴充之則唯識理事無遺矣。昔天親慮末學心力減而不永。遂撮瑜伽之文。述三十頌。精擇而從略。欲人之易入。目曰唯識三十論。後護法諸師。各出所見以造釋論。而累帙積軸不勝其廣。是乃欲易而反難。由是諸師又各摭辭理精粹者。束為十卷。曰成唯識。暨奘三藏至自西域。輒翻此論。其八識頌實出於斯。然而理一而言有廣略者。皆因人而已。蓋人之所得者。或自略。或自廣。或由略以至廣。由廣反乎略。雖所入不一。而所得未嘗不一也。既得之則廣亦可略。亦可廣略。兼以之兼不以之。是皆無適而不可。豈學者之事乎。茲為學者言之。且欲從略而入。此八識頌不得不作。頌既出則語略而義深。此又不得不加之以註。為註之人不書其名。往往皆抄錄之本。故不無三豕之訛。今但義缺字訛者。補而正之。以自備觀覽。不虞龍華金碧峯圓通常無塵。聞予輟筆。過舍索稿。板行之。吁大法垂秋。孰不泥於聲利。能存是心。庶不負諸大士之心也。

正德辛未純陽月普泰書於大興隆官舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德辛未純陽月普泰書於大興隆官舍。

八識規矩補註卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八識規矩補註卷上

明魯菴法師普泰補註 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明魯菴法師普泰補註

性境現量通三性 此言前五識於三境中唯緣性境。三量唯是現量。唯三性俱通也。蓋境則有三性境者性實也。即實根塵能所八法而成。乃有體實相分境。謂此境自有實種生。有實體用。現在實法即所緣唯識也。若前五識二種變中因緣變。故唯緣離言自相境。故獨影境假乃分別變緣之三量。唯現量爾。既唯現量緣境之時。明證眾境。故唯緣性境也。此識於善惡無記三性俱通。以五識性非恒一故。解見下文(量有三。謂現比非也。比非注見下。此但釋現量。現謂顯現。取境親明故。量謂量度。刊定義故。若心心所緣境之時。離映障等顯了分明。得境自性名現量也。若現屬境量屬心。或俱屬心。或現屬根。量屬心。依士持業依主三釋。言體者。即以無分別智正解心心所謂體也。謂現量緣境時離名言種類及邪妄分別。名無分別智。此智為現量體理門論有四種。一前五識。二同時意識。三諸心心所自證分。四一切定。心此四皆實證境而無分別也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性境現量通三性 此言前五識於三境中唯緣性境。三量唯是現量。唯三性俱通也。蓋境則有三性境者性實也。即實根塵能所八法而成。乃有體實相分境。謂此境自有實種生。有實體用。現在實法即所緣唯識也。若前五識二種變中因緣變。故唯緣離言自相境。故獨影境假乃分別變緣之三量。唯現量爾。既唯現量緣境之時。明證眾境。故唯緣性境也。此識於善惡無記三性俱通。以五識性非恒一故。解見下文(量有三。謂現比非也。比非注見下。此但釋現量。現謂顯現。取境親明故。量謂量度。刊定義故。若心心所緣境之時。離映障等顯了分明。得境自性名現量也。若現屬境量屬心。或俱屬心。或現屬根。量屬心。依士持業依主三釋。言體者。即以無分別智正解心心所謂體也。謂現量緣境時離名言種類及邪妄分別。名無分別智。此智為現量體理門論有四種。一前五識。二同時意識。三諸心心所自證分。四一切定。心此四皆實證境而無分別也)。

眼耳身三二地居 此言五識界地也。謂欲界(飲食睡眠婬欲三也)五趣雜居地。色界初禪離生喜樂地。以上三禪既無尋伺。識不起也。以地法無尋伺染故。此句頌影略鼻舌二識。一界一地。唯欲界五趣雜居地。以上禪天無段食故。段食以香味觸三法為體。段食既無。則此二識不生矣。無此食者。段食乃禪天所厭故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳身三二地居 此言五識界地也。謂欲界(飲食睡眠婬欲三也)五趣雜居地。色界初禪離生喜樂地。以上三禪既無尋伺。識不起也。以地法無尋伺染故。此句頌影略鼻舌二識。一界一地。唯欲界五趣雜居地。以上禪天無段食故。段食以香味觸三法為體。段食既無。則此二識不生矣。無此食者。段食乃禪天所厭故。

遍行別境善十一中二大八貪瞋癡 此言五識之心所也。以其恒依心起。與心相應。繫屬於心。具此三義如屬我物。故曰我所。乃相應唯識也。此前五識於六位心所唯闕不定。言一遍行有五者。謂作意者能警心為性。於所緣境引心為業。此一法有二功力。一心未起時警令心起。二若心起已引令趣境。觸謂令心心所觸境為性。受想思等所依為業。受者謂領納違順俱非境相為性。起欲為業。又云令心等起歡慼捨相。想者能安立自境分齊。謂於境取像為性。施設種種名言為業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。思者令心造作為性。於善品等役心為業。謂能取境正因等相。驅役自心令造善等。謂之遍行者。遍四一切心得行故。謂遍三性八識九地一切時也。故立此名。別境亦五。謂欲勝解念定慧。欲者於所樂境希望為性。勤依為業。所樂境有三。可忻境。所求境。所欲觀境。第三解正。勝解則於決定境印持為性。不可引轉為業。念於曾習境令心明記為性。定依為業。定於所觀境令心專注不散為性。智依為業。慧於所觀境揀擇為性。斷疑為業。以別別緣境而得生故名為別境。善十一者頌曰。善謂信慚愧。無貪等三根。勤安不放逸行捨及不害。唯善心俱名善心。所言信者。於實德能深忍樂欲心淨為性。對治不信樂善為業。然有三種。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力。能得能成起希望故。對治不信之心。愛樂證修世出世善。忍謂勝解。乃信因。樂欲謂欲。即是信果。此性澄清能淨心等。如水清珠能清濁水。慚者依自法力崇重賢善為性。對治無慚止息惡行為業。自即自身。法謂教法。言我如是身解如是法。敢作諸惡也。愧者依世間力輕拒暴惡為性。對治無愧止息惡行為業。謂世人譏呵名世間力。輕拒暴惡者。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作。無貪者於有。有具無著為性。對治貪著作善為業。無瞋者於苦。苦具無無恚為性。對治瞋恚作善為業。無癡者於諸事理明解為性。對治愚癡作善為業。勤謂精進於善惡品修斷事中勇捍為性。對治懈怠滿善為業。輕安者遠離麁重調暢身心堪任為性。對治惛沈轉依為業。又曰。離重名輕。調暢名安。有所堪可有所任受。令所依身心去麁重得安隱故。不放逸者。精進三根於所修斷防修為性。對治放逸成滿一切世出世間善事為業。蓋此不放逸即上精進三根上防修功能。離上四法非別有體。行捨者。精進三根令心平等正直無功用住為性。對治掉舉靜住為業。此行蘊中捨。簡非受蘊中捨故此名焉。令心等義由捨。令心離沈掉時。初心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行別境善十一中二大八貪瞋癡 此言五識之心所也。以其恒依心起。與心相應。繫屬於心。具此三義如屬我物。故曰我所。乃相應唯識也。此前五識於六位心所唯闕不定。言一遍行有五者。謂作意者能警心為性。於所緣境引心為業。此一法有二功力。一心未起時警令心起。二若心起已引令趣境。觸謂令心心所觸境為性。受想思等所依為業。受者謂領納違順俱非境相為性。起欲為業。又云令心等起歡慼捨相。想者能安立自境分齊。謂於境取像為性。施設種種名言為業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。思者令心造作為性。於善品等役心為業。謂能取境正因等相。驅役自心令造善等。謂之遍行者。遍四一切心得行故。謂遍三性八識九地一切時也。故立此名。別境亦五。謂欲勝解念定慧。欲者於所樂境希望為性。勤依為業。所樂境有三。可忻境。所求境。所欲觀境。第三解正。勝解則於決定境印持為性。不可引轉為業。念於曾習境令心明記為性。定依為業。定於所觀境令心專注不散為性。智依為業。慧於所觀境揀擇為性。斷疑為業。以別別緣境而得生故名為別境。善十一者頌曰。善謂信慚愧。無貪等三根。勤安不放逸行捨及不害。唯善心俱名善心。所言信者。於實德能深忍樂欲心淨為性。對治不信樂善為業。然有三種。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力。能得能成起希望故。對治不信之心。愛樂證修世出世善。忍謂勝解。乃信因。樂欲謂欲。即是信果。此性澄清能淨心等。如水清珠能清濁水。慚者依自法力崇重賢善為性。對治無慚止息惡行為業。自即自身。法謂教法。言我如是身解如是法。敢作諸惡也。愧者依世間力輕拒暴惡為性。對治無愧止息惡行為業。謂世人譏呵名世間力。輕拒暴惡者。輕有惡者而不親。拒惡法業而不作。無貪者於有。有具無著為性。對治貪著作善為業。無瞋者於苦。苦具無無恚為性。對治瞋恚作善為業。無癡者於諸事理明解為性。對治愚癡作善為業。勤謂精進於善惡品修斷事中勇捍為性。對治懈怠滿善為業。輕安者遠離麁重調暢身心堪任為性。對治惛沈轉依為業。又曰。離重名輕。調暢名安。有所堪可有所任受。令所依身心去麁重得安隱故。不放逸者。精進三根於所修斷防修為性。對治放逸成滿一切世出世間善事為業。蓋此不放逸即上精進三根上防修功能。離上四法非別有體。行捨者。精進三根令心平等正直無功用住為性。對治掉舉靜住為業。此行蘊中捨。簡非受蘊中捨故此名焉。令心等義由捨。令心離沈掉時。初心

平等。次心正直。後無功用。此之一法亦即四法。蓋能令靜。即是四法。所令靜。即心平等等義。不害者。於諸有情不為損惱無瞋為性。能對治害悲愍為業(前八法是實後三是假)言中二大八貪瞋癡者。此染心所通二十六種。前五識止具十三根本惑。六中之三隨惑。二十中之十隨惑。總二十分。小中大三等。忿等前十為小隨。不與五識相應。唯中隨二。并大隨八。乃屬前五。名隨煩惱者。乃隨其根本煩惱分位差別等流性故。由自類俱起遍染二性遍諸染心。此之三義皆具名大。具一名中。俱無名小。言二性者。乃不善有覆(瑜伽三卷言四性曰。善不善有覆無記無覆無記。欲界具四。無色色界唯三。除不善性故)忿等十法。名別起故。闕自類俱起。唯是不善闕遍染二性。既闕有覆。不遍一切染心故為小隨。此十與第六意識相應。故此不釋無慚無愧。是自類俱起具一名中也。無慚者。不顧自法輕拒賢善為性。能障礙慚生長惡行為業。無愧者。不顧世間崇重暴惡為性。能障於愧生長惡行為業。掉舉則令心於境不寂靜為性。能障行捨奢麼他為業。惛沈則令心於境無堪任為性。能障輕安毘鉢舍那為業。不信則於實德能不忍樂欲心穢為性。能障淨心墮依為業。懈怠者於善惡品修斷事中懶墮為性。能障精進增染為業。放逸則於染淨品不能防修縱蕩為性。障不放逸增惡損善所依為業。失念則於諸所緣不能明記為性。能障正念散亂所依為業。蓋失念者。心散亂故。此失念者。有云。念一分攝。是煩惱相應念故。有義。癡一分攝。瑜伽說。此是癡分故癡令失念也。有義。俱一分攝。由前二文影略說故。散亂則於諸所緣令心流蕩為性。能障正定惡慧所依為業。謂散亂者。發惡慧故。不正知者。於所觀境謬解為性。能障正知毀犯為業。貪瞋癡者。即根本煩惱六中之三也。貪則於有。有具染著為性。能障無貪生苦為業瞋則於苦。苦具增恚為性。能障無瞋不安惡行所依為業。癡則於諸事理迷暗為性。能障無癡一切雜染所依為業。餘三注見。第六識所以為根本惑者。以其能生隨眠故也。何非餘俱。互相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等。次心正直。後無功用。此之一法亦即四法。蓋能令靜。即是四法。所令靜。即心平等等義。不害者。於諸有情不為損惱無瞋為性。能對治害悲愍為業(前八法是實後三是假)言中二大八貪瞋癡者。此染心所通二十六種。前五識止具十三根本惑。六中之三隨惑。二十中之十隨惑。總二十分。小中大三等。忿等前十為小隨。不與五識相應。唯中隨二。并大隨八。乃屬前五。名隨煩惱者。乃隨其根本煩惱分位差別等流性故。由自類俱起遍染二性遍諸染心。此之三義皆具名大。具一名中。俱無名小。言二性者。乃不善有覆(瑜伽三卷言四性曰。善不善有覆無記無覆無記。欲界具四。無色色界唯三。除不善性故)忿等十法。名別起故。闕自類俱起。唯是不善闕遍染二性。既闕有覆。不遍一切染心故為小隨。此十與第六意識相應。故此不釋無慚無愧。是自類俱起具一名中也。無慚者。不顧自法輕拒賢善為性。能障礙慚生長惡行為業。無愧者。不顧世間崇重暴惡為性。能障於愧生長惡行為業。掉舉則令心於境不寂靜為性。能障行捨奢麼他為業。惛沈則令心於境無堪任為性。能障輕安毘鉢舍那為業。不信則於實德能不忍樂欲心穢為性。能障淨心墮依為業。懈怠者於善惡品修斷事中懶墮為性。能障精進增染為業。放逸則於染淨品不能防修縱蕩為性。障不放逸增惡損善所依為業。失念則於諸所緣不能明記為性。能障正念散亂所依為業。蓋失念者。心散亂故。此失念者。有云。念一分攝。是煩惱相應念故。有義。癡一分攝。瑜伽說。此是癡分故癡令失念也。有義。俱一分攝。由前二文影略說故。散亂則於諸所緣令心流蕩為性。能障正定惡慧所依為業。謂散亂者。發惡慧故。不正知者。於所觀境謬解為性。能障正知毀犯為業。貪瞋癡者。即根本煩惱六中之三也。貪則於有。有具染著為性。能障無貪生苦為業瞋則於苦。苦具增恚為性。能障無瞋不安惡行所依為業。癡則於諸事理迷暗為性。能障無癡一切雜染所依為業。餘三注見。第六識所以為根本惑者。以其能生隨眠故也。何非餘俱。互相違故。

五識同依淨色根 此言五識得名淨色者。指勝義而言。體非染法。唯白淨無記性故。五識隨根立名。總具五義。曰依發屬助。如頌言。依者五義之一也。若作釋者。謂依根之識助根。如根等皆依主釋也。根發之識依士釋也。或云根所發識。又為一例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五識同依淨色根 此言五識得名淨色者。指勝義而言。體非染法。唯白淨無記性故。五識隨根立名。總具五義。曰依發屬助。如頌言。依者五義之一也。若作釋者。謂依根之識助根。如根等皆依主釋也。根發之識依士釋也。或云根所發識。又為一例。

九緣七八好相隣 此即九緣生識之義。九緣者。謂空明根境作意分別依染淨依根本依種子也。空謂根境相去空隙之空。明乃日月燈光之明。根乃八識所依之根。境謂八識所緣之境。作意即遍行五中之作意。分別依乃第六識也(前五識以第六為分別依。六識以前五為明了門也)。染淨依乃七識也(楞伽言。諸識有二種生住滅謂流注生住滅并相生住滅。梵云儞伽。此云流注。不斷唯目第八三相微隱種現不斷。故名流注。由無明緣初起業識。故說為生。相續長劫。故名為住。到金剛。定等覺一念斷本無明。名為流注。滅相生住滅者。謂餘七識心境麁顯。故名為相。雖七緣八望六為細。具有四惑。故亦名麁。依彼現識自種諸境緣合生七識為相。生。長劫熏習名為相。住從未向本漸伏乃斷至七地滿。名為相滅。依前生滅立迷悟依。依後生滅立染淨依。前長後短事分二別立染淨者此也)。根本依者。即第八識。種子緣者。謂親生種子也。九緣中種子緣。即四緣中親因緣。九境緣即四所緣緣。九餘七即增上緣等無間緣。乃八識王所。前後滅生自類無間。能引所引力用齊等。此頌雖隱略唯識兼之。故頌云。眼識九緣生。耳識唯從八(除明緣也)鼻舌身三七(除空明二緣也)後三(指六七八三識)五三四(指緣而言)。若加等無間。從頭各增一。言五三四者。第六識五緣。生謂根緣。即意境緣。即十八界作意緣。乃相應遍行五中之一也。根本緣。即賴耶種子緣。乃第六識親生種子也。七識三緣者。種子緣。即第七識親生種子作意緣。見上注。根緣境緣俱第八識。故曰依彼轉緣彼也。第八四緣生者。謂根緣。即末那境緣。即種子根身器界作意緣。即五所中之一也。種子緣。乃第八識親生種子也。等無間緣者。乃各識前念已滅即開闢處所引後念令生中間無隔者也。八識若加此緣眼有十。乃至第八具五。何故諸識藉緣方生。以有為法仗因托緣。闕則不生。故緣多而斷少而恒也。此頌影略後三。故三不言具緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九緣七八好相隣 此即九緣生識之義。九緣者。謂空明根境作意分別依染淨依根本依種子也。空謂根境相去空隙之空。明乃日月燈光之明。根乃八識所依之根。境謂八識所緣之境。作意即遍行五中之作意。分別依乃第六識也(前五識以第六為分別依。六識以前五為明了門也)。染淨依乃七識也(楞伽言。諸識有二種生住滅謂流注生住滅并相生住滅。梵云儞伽。此云流注。不斷唯目第八三相微隱種現不斷。故名流注。由無明緣初起業識。故說為生。相續長劫。故名為住。到金剛。定等覺一念斷本無明。名為流注。滅相生住滅者。謂餘七識心境麁顯。故名為相。雖七緣八望六為細。具有四惑。故亦名麁。依彼現識自種諸境緣合生七識為相。生。長劫熏習名為相。住從未向本漸伏乃斷至七地滿。名為相滅。依前生滅立迷悟依。依後生滅立染淨依。前長後短事分二別立染淨者此也)。根本依者。即第八識。種子緣者。謂親生種子也。九緣中種子緣。即四緣中親因緣。九境緣即四所緣緣。九餘七即增上緣等無間緣。乃八識王所。前後滅生自類無間。能引所引力用齊等。此頌雖隱略唯識兼之。故頌云。眼識九緣生。耳識唯從八(除明緣也)鼻舌身三七(除空明二緣也)後三(指六七八三識)五三四(指緣而言)。若加等無間。從頭各增一。言五三四者。第六識五緣。生謂根緣。即意境緣。即十八界作意緣。乃相應遍行五中之一也。根本緣。即賴耶種子緣。乃第六識親生種子也。七識三緣者。種子緣。即第七識親生種子作意緣。見上注。根緣境緣俱第八識。故曰依彼轉緣彼也。第八四緣生者。謂根緣。即末那境緣。即種子根身器界作意緣。即五所中之一也。種子緣。乃第八識親生種子也。等無間緣者。乃各識前念已滅即開闢處所引後念令生中間無隔者也。八識若加此緣眼有十。乃至第八具五。何故諸識藉緣方生。以有為法仗因托緣。闕則不生。故緣多而斷少而恒也。此頌影略後三。故三不言具緣也。

合三離二觀塵世 此言眼耳二識離中取境。鼻舌身三合中取境。觀目能緣見分即眼等。五識及諸心所塵世即所緣相分乃色等五塵也。或謂眼。耳二識既離中取境。則境在心外。何謂唯識。況小乘等。皆言心外實有諸法。若是則不獨乖唯識之宗。又豈不符合彼小乘外宗耶。然頌言離者。指根境而言。蓋第八自證分變而為見相二分。見乃諸心心所法相。乃根身器界之法。此言眼耳二識取離根之境。何嘗離於能變自證之體耶。若以知處不知處異。壞根不壞根別。則境之離根合根可見矣。故云。以根照境說離合。以心緣境談唯識。離取用勝。故立通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合三離二觀塵世 此言眼耳二識離中取境。鼻舌身三合中取境。觀目能緣見分即眼等。五識及諸心所塵世即所緣相分乃色等五塵也。或謂眼。耳二識既離中取境。則境在心外。何謂唯識。況小乘等。皆言心外實有諸法。若是則不獨乖唯識之宗。又豈不符合彼小乘外宗耶。然頌言離者。指根境而言。蓋第八自證分變而為見相二分。見乃諸心心所法相。乃根身器界之法。此言眼耳二識取離根之境。何嘗離於能變自證之體耶。若以知處不知處異。壞根不壞根別。則境之離根合根可見矣。故云。以根照境說離合。以心緣境談唯識。離取用勝。故立通也。

愚者難分識與根 此言小乘愚法聲聞。不知根之與識各有種子現行。以為根識互生也。根之種現但能導識之種現。謂根為生識之緣。則可謂生識則不可以識自有能生之種子。故以其未除所知障。於法不了。乃智淺心麁。由是不信大乘唯識教也。此注言根識之種現各別。恐初學尚疑試更言之。蓋根乃色法。即第八之相分。識乃心法。即第八之見分。此色心不同也。根雖屬色。以其為第八親相分故。獨具八之執受二義。執又有攝持二義。以第八攝為自體(同是無記)持令不散。受亦有領覺二義。領以為境。令生覺受。非外六塵無情之物可比。故第八與五根同是無記性。五識心法三性皆具。此根識之性不同也。又根能照境識能緣境。此根識之用不同也。大抵根無分別前五識雖有隨念分別。而無計度分別。故常混淆而難辨。故佛為愚心者開心說蘊。愚色者開色說處。俱愚者俱開說界。始華嚴至楞嚴。演此三科不知幾百千過。而阿難尚以心知眼見為言。故佛以門能見否詰之。意謂心以根而見。猶人以燈見物也。以此言之。則根識之難分可知矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者難分識與根 此言小乘愚法聲聞。不知根之與識各有種子現行。以為根識互生也。根之種現但能導識之種現。謂根為生識之緣。則可謂生識則不可以識自有能生之種子。故以其未除所知障。於法不了。乃智淺心麁。由是不信大乘唯識教也。此注言根識之種現各別。恐初學尚疑試更言之。蓋根乃色法。即第八之相分。識乃心法。即第八之見分。此色心不同也。根雖屬色。以其為第八親相分故。獨具八之執受二義。執又有攝持二義。以第八攝為自體(同是無記)持令不散。受亦有領覺二義。領以為境。令生覺受。非外六塵無情之物可比。故第八與五根同是無記性。五識心法三性皆具。此根識之性不同也。又根能照境識能緣境。此根識之用不同也。大抵根無分別前五識雖有隨念分別。而無計度分別。故常混淆而難辨。故佛為愚心者開心說蘊。愚色者開色說處。俱愚者俱開說界。始華嚴至楞嚴。演此三科不知幾百千過。而阿難尚以心知眼見為言。故佛以門能見否詰之。意謂心以根而見。猶人以燈見物也。以此言之。則根識之難分可知矣。

變相觀空唯後得 此前五了俗見空。變謂變帶。相謂相分。觀目能緣見分。空目所緣真如。唯後得者揀非根本智。以唯依色根故。後得智不親緣真如者。以有分別智故。不能親緣無分別理籌度起。故此空即實性唯識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變相觀空唯後得 此前五了俗見空。變謂變帶。相謂相分。觀目能緣見分。空目所緣真如。唯後得者揀非根本智。以唯依色根故。後得智不親緣真如者。以有分別智故。不能親緣無分別理籌度起。故此空即實性唯識。

果中猶自不詮真 謂無漏五識在佛果位中。尚不能親緣真如。以其根本智依心根故。親緣真如。後得依色根有分別故。所以不能親緣真如謂之後得者。根本而後生前五。既無根本何有後得。是彼類故。同達事故。此句頌破異師計也。以安慧宗中前五因中既成無漏變相緣如。以見相二分是遍計性。自證分是依他起性。至佛果位自證分親緣真如。以無相見遍計性故。所以護法師以此句破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中猶自不詮真 謂無漏五識在佛果位中。尚不能親緣真如。以其根本智依心根故。親緣真如。後得依色根有分別故。所以不能親緣真如謂之後得者。根本而後生前五。既無根本何有後得。是彼類故。同達事故。此句頌破異師計也。以安慧宗中前五因中既成無漏變相緣如。以見相二分是遍計性。自證分是依他起性。至佛果位自證分親緣真如。以無相見遍計性故。所以護法師以此句破也。

圓明初發成無漏三類分身息苦輪 此言前五識因窮得果則相應心品。即成成所作智。現三類身止息眾生苦輪也。謂佛位中第八識轉為無漏白淨識已。而相應心所即成大圓鏡智。歘然現前。故云初發。則前五識即成無漏。故云成無漏也。三類分身者。以五識之心所即成成所作智現三類身也。三類身者。乃法報化三身之中化身爾。此化身所被之機。優劣不一。故能被之化身復有三也。千丈大化身被大乘四加行菩薩。小化丈六身被大乘三資糧位菩薩。與二乘凡夫隨類化。三乘普被六趣皆霑。或曰。前五識成無漏相應心品。現身益物。何以先言第八成無漏耶。以圓明初發乃第八相應心品圓鏡智爾。蓋前五根即第八識所變相分。能變本識既成無漏。所變五根即成無漏。能發五根。既成無漏則所發五識遂成無漏也。或曰。既言轉八識以成四智。何以却言相應心品耶。曰唯識第十云。此四品總攝佛地一切有為功德皆盡。此轉有漏八七六五識相應品。如次而得智。雖非識而依識轉。識為主故說識轉得。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。為勸有情依智捨識故。說轉八識而得此四智。下凡言轉識者准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓明初發成無漏三類分身息苦輪 此言前五識因窮得果則相應心品。即成成所作智。現三類身止息眾生苦輪也。謂佛位中第八識轉為無漏白淨識已。而相應心所即成大圓鏡智。歘然現前。故云初發。則前五識即成無漏。故云成無漏也。三類分身者。以五識之心所即成成所作智現三類身也。三類身者。乃法報化三身之中化身爾。此化身所被之機。優劣不一。故能被之化身復有三也。千丈大化身被大乘四加行菩薩。小化丈六身被大乘三資糧位菩薩。與二乘凡夫隨類化。三乘普被六趣皆霑。或曰。前五識成無漏相應心品。現身益物。何以先言第八成無漏耶。以圓明初發乃第八相應心品圓鏡智爾。蓋前五根即第八識所變相分。能變本識既成無漏。所變五根即成無漏。能發五根。既成無漏則所發五識遂成無漏也。或曰。既言轉八識以成四智。何以却言相應心品耶。曰唯識第十云。此四品總攝佛地一切有為功德皆盡。此轉有漏八七六五識相應品。如次而得智。雖非識而依識轉。識為主故說識轉得。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。為勸有情依智捨識故。說轉八識而得此四智。下凡言轉識者准此。

三性三量通三境 此言第六識於三性三量三境俱通。以通字貫於上下。言三性者。善則順益義。順於正理。益於自他。不善則違損義。違於正理損於自他。無記者。無不也。記記別。於善惡品不可記別。故此以順違損益之義解三性也。又云。順益二世名善性。違損二世名不善性。於愛非愛果不可記別名無記性。謂自體及果俱可愛樂名善性。不善反上。無愛非愛不可記別名無記也。此又約三世漏無漏以解三性。言三量者。現量解現上文。今但解比非二量。比量者。度境無謬。非量者情有理無。蓋比度不著也。以第六識有五種一定中獨頭。意識緣定境。定境有理事。事又有極略極逈。色及定自在所生法處諸色。二散位獨頭。緣受所引色。及遍計所起諸法處色。如緣空花鏡像彩畫。所生者並法處所攝也。三夢中獨頭緣夢中境。四明了意識。與前五識同緣五塵。五亂意識。即散意識。於五根中狂亂而起。如患熱病青為黃見。非是眼識。是此意也。定中意識唯現量。獨頭散意識比非二量。夢中并亂二識。皆非量也。明了意識通三量。現多比非少也(現量見上文。茲正解比非二量。先釋名。若獨散意識度境無謬故名比量比度不著謂之非量。謂量者即能緣之心體。若心心所緣境為因比度生者。總名比量。若比屬境量屬心。所比之量。依士釋。若俱屬心。能比即量。持業釋也。非量者非不也。邪謬之異名。若心心所緣境之時。不稱境知而邪謬生解者。名為非量。非即量。持業釋也。次釋體者。比量即有分別智正解心心所為體。非量者即以邪妄謬解心心所為體也)。言三境者。性境已解見上文。今因釋影質二境故重解其義。性境者。即實根塵八法所成及實定果色。皆自有實種生。乃前五及第八現量第六所緣諸實色境。不帶名言無籌度心名為性境。及根本智緣如亦是此境。以無分別任運轉故。此有其二。第一類性境者。即前所言者。第二類都無前義。只約相分從質義邊說為性境。由假說故名第二類帶質境亦二。真帶質者。以心緣心中間相分。從兩頭生連帶生起。名真帶質。似帶質者。以心緣色中間相分。唯從見分一頭生起變帶生起。名似帶質也。獨影亦二。言無質獨影者。即第六緣空花兔角及過未等所變相分。其相分與第六同種生。無空花等質。有質獨影者。即第六緣五根種現。是皆托質起。其相分亦與見分同種生。亦名獨影。境為所緣。識為能緣。各有其體。性境之體見上註文。能緣者。除末那識餘七。皆用自心心所為體。獨影境以第六見分所變假相分為體。能緣即自心心所為體。帶質境即變起中間假相分為體。能緣者唯六七二識心心所為體。此言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三性三量通三境 此言第六識於三性三量三境俱通。以通字貫於上下。言三性者。善則順益義。順於正理。益於自他。不善則違損義。違於正理損於自他。無記者。無不也。記記別。於善惡品不可記別。故此以順違損益之義解三性也。又云。順益二世名善性。違損二世名不善性。於愛非愛果不可記別名無記性。謂自體及果俱可愛樂名善性。不善反上。無愛非愛不可記別名無記也。此又約三世漏無漏以解三性。言三量者。現量解現上文。今但解比非二量。比量者。度境無謬。非量者情有理無。蓋比度不著也。以第六識有五種一定中獨頭。意識緣定境。定境有理事。事又有極略極逈。色及定自在所生法處諸色。二散位獨頭。緣受所引色。及遍計所起諸法處色。如緣空花鏡像彩畫。所生者並法處所攝也。三夢中獨頭緣夢中境。四明了意識。與前五識同緣五塵。五亂意識。即散意識。於五根中狂亂而起。如患熱病青為黃見。非是眼識。是此意也。定中意識唯現量。獨頭散意識比非二量。夢中并亂二識。皆非量也。明了意識通三量。現多比非少也(現量見上文。茲正解比非二量。先釋名。若獨散意識度境無謬故名比量比度不著謂之非量。謂量者即能緣之心體。若心心所緣境為因比度生者。總名比量。若比屬境量屬心。所比之量。依士釋。若俱屬心。能比即量。持業釋也。非量者非不也。邪謬之異名。若心心所緣境之時。不稱境知而邪謬生解者。名為非量。非即量。持業釋也。次釋體者。比量即有分別智正解心心所為體。非量者即以邪妄謬解心心所為體也)。言三境者。性境已解見上文。今因釋影質二境故重解其義。性境者。即實根塵八法所成及實定果色。皆自有實種生。乃前五及第八現量第六所緣諸實色境。不帶名言無籌度心名為性境。及根本智緣如亦是此境。以無分別任運轉故。此有其二。第一類性境者。即前所言者。第二類都無前義。只約相分從質義邊說為性境。由假說故名第二類帶質境亦二。真帶質者。以心緣心中間相分。從兩頭生連帶生起。名真帶質。似帶質者。以心緣色中間相分。唯從見分一頭生起變帶生起。名似帶質也。獨影亦二。言無質獨影者。即第六緣空花兔角及過未等所變相分。其相分與第六同種生。無空花等質。有質獨影者。即第六緣五根種現。是皆托質起。其相分亦與見分同種生。亦名獨影。境為所緣。識為能緣。各有其體。性境之體見上註文。能緣者。除末那識餘七。皆用自心心所為體。獨影境以第六見分所變假相分為體。能緣即自心心所為體。帶質境即變起中間假相分為體。能緣者唯六七二識心心所為體。此言

六通三境者。五俱意識不作解時得境自相。是為性境。緣心心所乃帶質境。緣無體法是獨影境。此約有漏位中言之。若無漏位。八識皆緣三境以通緣假實。故頌曰。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應(有云。第六有五種。除亂意識夢中意識。唯緣獨影。餘三皆緣三境。謂明了意識與前五緣實五。塵率爾心中是性境。若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質。獨影亦名似帶質。散位獨頭意識亦通三境。多是獨影。通緣三世有質無質法故。若緣自身現行心心所時。是帶質境。若緣自身五根及緣他人心心所。是獨影境。亦名似帶質。又獨頭意識初剎那緣五塵少分緣實色亦名性境定中意識亦通緣三境。謂通緣三世有質無質法故。是獨影境。又能緣自身現行心心所故。是帶境。又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵等。即是性境也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通三境者。五俱意識不作解時得境自相。是為性境。緣心心所乃帶質境。緣無體法是獨影境。此約有漏位中言之。若無漏位。八識皆緣三境以通緣假實。故頌曰。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應(有云。第六有五種。除亂意識夢中意識。唯緣獨影。餘三皆緣三境。謂明了意識與前五緣實五。塵率爾心中是性境。若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質。獨影亦名似帶質。散位獨頭意識亦通三境。多是獨影。通緣三世有質無質法故。若緣自身現行心心所時。是帶質境。若緣自身五根及緣他人心心所。是獨影境。亦名似帶質。又獨頭意識初剎那緣五塵少分緣實色亦名性境定中意識亦通緣三境。謂通緣三世有質無質法故。是獨影境。又能緣自身現行心心所故。是帶境。又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵等。即是性境也)。

三界輪時易可知 三界見上文。輪謂輪轉。言第六識於三界往來易知以行相顯勝故。動身發語獨為最也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界輪時易可知 三界見上文。輪謂輪轉。言第六識於三界往來易知以行相顯勝故。動身發語獨為最也。

相應心所五十一 此八識中。唯此第六。心所俱全互不違故。其遍行別境善所并根惑三隨惑中大共十解見上文。唯根惑慢疑惡見三并小隨十不定四共十七法。此方釋義。言慢者。恃己於他高舉為性。能障不慢生苦為業。蓋有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故。疑者。於諸諦理猶豫為性。能障不疑善品為業。蓋猶豫者善不生故。惡見者於諸諦理顛倒推度染慧為性。能障善見招苦為業。蓋惡見者。多受苦故。此見總有五。謂身邊邪見戒也。言小隨忿者。謂依對現前不饒益境憤發為性。能障不忿執仗為業。仗謂器仗。懷忿者多發暴惡身表業故。言恨者。由忿為先懷惡不捨結冤為性。能障不恨熱惱為業。蓋結恨者。不能含忍恒熱惱故。忿恨俱嗔一分也。覆者。於自作罪恐失利譽隱藏為性。能障不覆悔惱為業。謂覆罪者。後必悔惱不安隱故。貪癡二分也。惱者。由忿恨為先追觸暴惡恨戾為性。能障不惱䖧螫為業。亦嗔分也。嫉者。殉自名利不耐他榮妬忌為性。能障不嫉憂戚為業。謂嫉者。聞見他榮深懷憂戚不安隱故。亦是瞋分。言慳者。耽著法財不能惠捨祕悋為性。能障不慳鄙畜為業。謂慳悋者。心多鄙澁畜積財法不能捨故。此屬貪分。誑者。為獲利譽矯現有德詭詐為性。能障不誑邪命為業。謂矯誑者。心懷異謀多現不實邪命事。故此貪癡分。諂者。為罔他故。矯設異儀諂曲為性。能障不諂教誨為業。謂諂曲者。為罔冐他曲順時宜。矯設方便以取他意。或藏己失不任師友正教誨故。亦貪癡分。害者。於諸有情心無悲愍損惱為性。能障不害逼惱為業。謂有害者。逼惱他故。瞋一分攝。言憍者。於自盛事深生染著醉傲為性。能障不憍染依為業。蓋憍醉者。生長一切雜染法故。此貪分也。謂不憍者。即無貪也。隨惑二十則忿等十法并失念不正知放逸三法。乃根本家差別分位。餘七即等流性也。言不定四者。頌云。不定謂悔眠。尋伺二各二。此不同前五位心所。定遍八識三性時地。此之四法皆不定故。瑜伽復以四一切辨五差別云。遍行具四。別境唯有初二。一切善唯有一。謂一切地染。四皆無不定。唯一謂一切。性言悔者。長行屬云。悔謂惡作蓋。惡作是因。悔是其體。以體即因。故論云。悔謂惡作。乃因果之義也。謂惡所作業追悔為性。障止為業。奢麼他能止住心故名為止。眠者。令身不自在心極暗昧輕略為性。障觀為業。謂毘鉢舍那攝境從心名之為觀。取體即慧也。此眠能令身心等者其無心眠。如何能令謂從有心眠。其實無心不名睡眠。蓋眠是心所有能令用。彼既無體。豈有令用。故不名眠。尋者。尋求令心怱遽於意言境麁轉為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應心所五十一 此八識中。唯此第六。心所俱全互不違故。其遍行別境善所并根惑三隨惑中大共十解見上文。唯根惑慢疑惡見三并小隨十不定四共十七法。此方釋義。言慢者。恃己於他高舉為性。能障不慢生苦為業。蓋有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故。疑者。於諸諦理猶豫為性。能障不疑善品為業。蓋猶豫者善不生故。惡見者於諸諦理顛倒推度染慧為性。能障善見招苦為業。蓋惡見者。多受苦故。此見總有五。謂身邊邪見戒也。言小隨忿者。謂依對現前不饒益境憤發為性。能障不忿執仗為業。仗謂器仗。懷忿者多發暴惡身表業故。言恨者。由忿為先懷惡不捨結冤為性。能障不恨熱惱為業。蓋結恨者。不能含忍恒熱惱故。忿恨俱嗔一分也。覆者。於自作罪恐失利譽隱藏為性。能障不覆悔惱為業。謂覆罪者。後必悔惱不安隱故。貪癡二分也。惱者。由忿恨為先追觸暴惡恨戾為性。能障不惱䖧螫為業。亦嗔分也。嫉者。殉自名利不耐他榮妬忌為性。能障不嫉憂戚為業。謂嫉者。聞見他榮深懷憂戚不安隱故。亦是瞋分。言慳者。耽著法財不能惠捨祕悋為性。能障不慳鄙畜為業。謂慳悋者。心多鄙澁畜積財法不能捨故。此屬貪分。誑者。為獲利譽矯現有德詭詐為性。能障不誑邪命為業。謂矯誑者。心懷異謀多現不實邪命事。故此貪癡分。諂者。為罔他故。矯設異儀諂曲為性。能障不諂教誨為業。謂諂曲者。為罔冐他曲順時宜。矯設方便以取他意。或藏己失不任師友正教誨故。亦貪癡分。害者。於諸有情心無悲愍損惱為性。能障不害逼惱為業。謂有害者。逼惱他故。瞋一分攝。言憍者。於自盛事深生染著醉傲為性。能障不憍染依為業。蓋憍醉者。生長一切雜染法故。此貪分也。謂不憍者。即無貪也。隨惑二十則忿等十法并失念不正知放逸三法。乃根本家差別分位。餘七即等流性也。言不定四者。頌云。不定謂悔眠。尋伺二各二。此不同前五位心所。定遍八識三性時地。此之四法皆不定故。瑜伽復以四一切辨五差別云。遍行具四。別境唯有初二。一切善唯有一。謂一切地染。四皆無不定。唯一謂一切。性言悔者。長行屬云。悔謂惡作蓋。惡作是因。悔是其體。以體即因。故論云。悔謂惡作。乃因果之義也。謂惡所作業追悔為性。障止為業。奢麼他能止住心故名為止。眠者。令身不自在心極暗昧輕略為性。障觀為業。謂毘鉢舍那攝境從心名之為觀。取體即慧也。此眠能令身心等者其無心眠。如何能令謂從有心眠。其實無心不名睡眠。蓋眠是心所有能令用。彼既無體。豈有令用。故不名眠。尋者。尋求令心怱遽於意言境麁轉為

性。伺謂伺察令心怱遽於意言境細轉為性。二法業用俱以安不安身心分位所依為業言意言境者。意所取境多依名言。故云意言境。此二並用思慧一分為體。若令心安即是思分。令心不安即是慧分。蓋思者。徐而細故。慧者。急而麁故。若然則令安則用思無慧。不安則用慧無思。何云並用。通照大師釋有兼正。若正用思急慧隨思能令心安。若正用慧徐思隨慧。亦令不安。是說不違並用。此相應之義有五。謂時依行緣事也。王所同時起同所依根見分行相各同。同一所緣。同一體事。故得相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性。伺謂伺察令心怱遽於意言境細轉為性。二法業用俱以安不安身心分位所依為業言意言境者。意所取境多依名言。故云意言境。此二並用思慧一分為體。若令心安即是思分。令心不安即是慧分。蓋思者。徐而細故。慧者。急而麁故。若然則令安則用思無慧。不安則用慧無思。何云並用。通照大師釋有兼正。若正用思急慧隨思能令心安。若正用慧徐思隨慧。亦令不安。是說不違並用。此相應之義有五。謂時依行緣事也。王所同時起同所依根見分行相各同。同一所緣。同一體事。故得相應也。

善惡臨時別配之 此言第六識遇善境時。與善心所相應。遇不善無記境時。與不善無記心所相應。故曰別配之。據理談情。思之可悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡臨時別配之 此言第六識遇善境時。與善心所相應。遇不善無記境時。與不善無記心所相應。故曰別配之。據理談情。思之可悉。

性界受三恒轉易 言此第六識於三性三界并五受。恒常轉變改易也。以行相易脫故。唯受有五種。論說不一。謂七八二識唯是捨受。前五轉識苦樂二受。第六意識二師說異。若意地有苦師言。第六通具五受。若意地無苦師言。第六唯憂喜捨三受。若約極苦極樂其苦樂之觸。豈有不侵心者哉。若無間之苦三禪之樂。孰能忘其逆順之境。蓋逼悅於身名苦樂受。逼悅心者名憂喜受。不逼不悅者名捨受。以理言之。意地有苦師。盡其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性界受三恒轉易 言此第六識於三性三界并五受。恒常轉變改易也。以行相易脫故。唯受有五種。論說不一。謂七八二識唯是捨受。前五轉識苦樂二受。第六意識二師說異。若意地有苦師言。第六通具五受。若意地無苦師言。第六唯憂喜捨三受。若約極苦極樂其苦樂之觸。豈有不侵心者哉。若無間之苦三禪之樂。孰能忘其逆順之境。蓋逼悅於身名苦樂受。逼悅心者名憂喜受。不逼不悅者名捨受。以理言之。意地有苦師。盡其義也。

根隨信等總相連 等者。等餘遍行別境及不定也。謂此識與染淨諸法亦相連。性界受等隨識轉易也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根隨信等總相連 等者。等餘遍行別境及不定也。謂此識與染淨諸法亦相連。性界受等隨識轉易也。

動身發語獨為最 此言第六識有情動身發語時。於八識中行相最勝。故成業論云。由外發身語表內心所思。譬如潛淵魚鼓波而自表。此識俱思而有三種。謂審慮思決定思。動發勝思。餘識所無。故最勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動身發語獨為最 此言第六識有情動身發語時。於八識中行相最勝。故成業論云。由外發身語表內心所思。譬如潛淵魚鼓波而自表。此識俱思而有三種。謂審慮思決定思。動發勝思。餘識所無。故最勝也。

引滿能招業力牽 此言第六識獨能造引滿二業。此業能招總別二果。以業勝力能牽引故名為引業。圓總果故。名為滿業。如畫者師資作模填彩。義可知矣。故論云。一業引一果。多業能圓滿。業招於果而有四種。謂一業引一果。一業引多果。多業引一果。多業引多果。此第六能造業招果。前五一分善惡亦能造。七八二識皆不能造業。無記性故。若論八識招業成果。唯是第八前六一分。若非業招唯是第七。前六亦一分。善不善性故。所言總報者。乃善惡趣一報之主。名別報者。壽夭貴賤好醜等是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引滿能招業力牽 此言第六識獨能造引滿二業。此業能招總別二果。以業勝力能牽引故名為引業。圓總果故。名為滿業。如畫者師資作模填彩。義可知矣。故論云。一業引一果。多業能圓滿。業招於果而有四種。謂一業引一果。一業引多果。多業引一果。多業引多果。此第六能造業招果。前五一分善惡亦能造。七八二識皆不能造業。無記性故。若論八識招業成果。唯是第八前六一分。若非業招唯是第七。前六亦一分。善不善性故。所言總報者。乃善惡趣一報之主。名別報者。壽夭貴賤好醜等是。

發起初心歡喜地 此第六識於初地初心轉成無漏。以分別二障無故。問三世斷何。若斷現惑智不俱。過去已滅。未來不生。為斷於何。曰但約智起惑除。令未來惑體不續生。名之為斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起初心歡喜地 此第六識於初地初心轉成無漏。以分別二障無故。問三世斷何。若斷現惑智不俱。過去已滅。未來不生。為斷於何。曰但約智起惑除。令未來惑體不續生。名之為斷。

俱生猶自現纏眠 纏自現行。眠目種子。謂此識於初地初心猶有俱生煩惱所知種現。以未純無漏故。又非恒在雙空觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱生猶自現纏眠 纏自現行。眠目種子。謂此識於初地初心猶有俱生煩惱所知種現。以未純無漏故。又非恒在雙空觀故。

遠行地後純無漏 遠行乃第七地也。此識於七地已前漏無漏間雜而生。以未常在觀門故。至此地後而純無漏。以俱生二障永不現行恒在觀門故。生空乃恒。法空猶間。又云。十地中前五地。有相觀多無相觀少。第六地有相觀少無相觀多。至七地中。純無相觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠行地後純無漏 遠行乃第七地也。此識於七地已前漏無漏間雜而生。以未常在觀門故。至此地後而純無漏。以俱生二障永不現行恒在觀門故。生空乃恒。法空猶間。又云。十地中前五地。有相觀多無相觀少。第六地有相觀少無相觀多。至七地中。純無相觀也。

觀察圓明照大千 謂此第六識。於初歡喜初心雖無分別二障轉成無漏。俱生障在。歷離垢發光焰慧難勝現前至此遠行。則俱生障永伏不起。無漏淨識而恒生起。相應心所亦轉為妙觀察智。而恒圓明普照大千之界。非談一界而智功普故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察圓明照大千 謂此第六識。於初歡喜初心雖無分別二障轉成無漏。俱生障在。歷離垢發光焰慧難勝現前至此遠行。則俱生障永伏不起。無漏淨識而恒生起。相應心所亦轉為妙觀察智。而恒圓明普照大千之界。非談一界而智功普故。