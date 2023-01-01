大乘入道次第一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘入道次第一卷

沙門智周撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門智周撰

稽首無等善調御 能拔生死苦沈溺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首無等善調御 能拔生死苦沈溺

如空性相無去來 若影從形應所化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空性相無去來 若影從形應所化

實相一味妙甘露 等流八萬甚深法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實相一味妙甘露 等流八萬甚深法

三賢永截愛流人 十地長驅正路者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三賢永截愛流人 十地長驅正路者

故我歸誠此三寶 將顯入大乘位行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我歸誠此三寶 將顯入大乘位行

願法恒朗長夜中 有情永撥重昏暗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願法恒朗長夜中 有情永撥重昏暗

夫欲趣求大菩提者。當知二事。一行位修斷。二所求菩提。初復分二。一列位。次明修斷。位次復三。第一列名。第二釋名。第三出體。初中復二。初總後別。總者。今依唯識雜集等論略開五位。一資糧位。二加行位。三通達。四修習位。五究竟位。初四是因。後一是果。次列別名。初資糧位有三十心。所謂十住十行十迴向。言十住者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。言十行者。一歡喜行。二饒益行。三無恚行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。言十迴向者。一救護眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫心迴向。十法界無量迴向。二加行位中復有四位。一𤏙位。二頂位。三忍位。四世第一法位。三通達位中復有二種。一真見道。二相見道。四修習位中復有十位。一極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。其究竟位辨如果中。始從資糧終盡法雲經三大劫。其初資糧加行二位是初大劫。從通達位至七地終是第二劫。從第八地盡第十地是第三劫。時畢三祇。行備四位。方登究竟菩提果矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲趣求大菩提者。當知二事。一行位修斷。二所求菩提。初復分二。一列位。次明修斷。位次復三。第一列名。第二釋名。第三出體。初中復二。初總後別。總者。今依唯識雜集等論略開五位。一資糧位。二加行位。三通達。四修習位。五究竟位。初四是因。後一是果。次列別名。初資糧位有三十心。所謂十住十行十迴向。言十住者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。言十行者。一歡喜行。二饒益行。三無恚行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。言十迴向者。一救護眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫心迴向。十法界無量迴向。二加行位中復有四位。一𤏙位。二頂位。三忍位。四世第一法位。三通達位中復有二種。一真見道。二相見道。四修習位中復有十位。一極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。其究竟位辨如果中。始從資糧終盡法雲經三大劫。其初資糧加行二位是初大劫。從通達位至七地終是第二劫。從第八地盡第十地是第三劫。時畢三祇。行備四位。方登究竟菩提果矣。

二釋名。初辨資糧。先總後別。總言資糧者。資益己身之糧名為資糧。欲趣菩提要資於行。此位創修入佛之因名資糧位。故唯識論云。為趣無上正等菩提。修集種種勝資糧故。又此亦名順解脫分。言解脫者。所謂涅槃。離煩惱縛名為解脫。即所求果。順者不違。分者因義。即所修行不違於果。是果之因名解脫分。故唯識云。為有情故勤求解脫。由此亦名順解脫分。別名者。一者十住菩薩在此創安其心。於六度等行未殊勝。但得住名。此十別者。一此位菩薩創首發於大菩提心。名發心住。二者菩薩淨治三業悲及有識。名治地住。三者菩薩修勝理觀起上妙行。名修行住。四者菩薩從諸聖法正教中生。名生貴住。五者菩薩所修善根皆為救物。名方便具足住。六者菩薩所聞讚毀心定不動。名正心住。七者菩薩間說三寶三際有無。心堅不轉。名不退住。八者菩薩三業清潔悟二世間。真簡偽虛。童表無咎。亦猶涅槃嬰兒之行。名童真住。九者菩薩解真俗諦。悟法王法。將有所襲。名法王子住。十者此位菩薩如王太子堪受王位。行漸勝故。名灌頂住。二者十行。此位菩薩行六度等諸行勝故。名之為行。言其十者。一此位菩薩為大施主。一切能捨。三時無悔。利譽不悕。愍生慕法。睹者歡敬。名歡喜行。二者菩薩常持淨戒。不染五欲。能令伏眾魔一切眾生立無上戒得不退地。名饒益行。三者菩薩常修忍辱。謙卑恭敬。和顏愛語。不害自他。悟身空寂。怨對能忍。名無恚行。四者菩薩假設多劫受諸劇苦。求法濟生念念不息。名無盡行。五者菩薩常住正念恒無散亂。於一切法乃至生死入住出胎。無有癡亂。名無癡亂行。六者菩薩善入人法皆無性相。三業寂滅無縛無著。而復不捨化眾生心。巧能隨類現生救物。名善現行。七者菩薩歷諸塵剎供佛求法。傳燈度生心無厭足。然以寂滅觀諸法故而於一切心無所著。名無著行。八者菩薩尊重善根智慧等法。皆悉成就。而由得斯諸尊重法。二利之行更增修習名尊重行。九者菩薩得四無礙陀羅尼門諸善慧法。能為眾生作清涼池。守護正法佛種不絕。名善法行。十者此位菩薩成就第一誠諦之語。學三世佛真實之語無二之語。如說能行。如行能說。語行相應。色心皆順。名真實行。三者十迴向。在斯位已凡所修行皆為迴向。立迴向名。其十者何。一此位菩薩而行六度四攝法等。悉為救攝一切有情。令離生死得涅槃樂。名救護眾生。入平等觀。不見怨親眾生等相。稱離生相。初迴向名因斯而立。二者菩薩於三寶所得不壞信。因持諸善。迴向眾生令獲善利。名不壞迴向。三者菩薩學三世佛。不著生死。不離菩提。修迴向事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名。初辨資糧。先總後別。總言資糧者。資益己身之糧名為資糧。欲趣菩提要資於行。此位創修入佛之因名資糧位。故唯識論云。為趣無上正等菩提。修集種種勝資糧故。又此亦名順解脫分。言解脫者。所謂涅槃。離煩惱縛名為解脫。即所求果。順者不違。分者因義。即所修行不違於果。是果之因名解脫分。故唯識云。為有情故勤求解脫。由此亦名順解脫分。別名者。一者十住菩薩在此創安其心。於六度等行未殊勝。但得住名。此十別者。一此位菩薩創首發於大菩提心。名發心住。二者菩薩淨治三業悲及有識。名治地住。三者菩薩修勝理觀起上妙行。名修行住。四者菩薩從諸聖法正教中生。名生貴住。五者菩薩所修善根皆為救物。名方便具足住。六者菩薩所聞讚毀心定不動。名正心住。七者菩薩間說三寶三際有無。心堅不轉。名不退住。八者菩薩三業清潔悟二世間。真簡偽虛。童表無咎。亦猶涅槃嬰兒之行。名童真住。九者菩薩解真俗諦。悟法王法。將有所襲。名法王子住。十者此位菩薩如王太子堪受王位。行漸勝故。名灌頂住。二者十行。此位菩薩行六度等諸行勝故。名之為行。言其十者。一此位菩薩為大施主。一切能捨。三時無悔。利譽不悕。愍生慕法。睹者歡敬。名歡喜行。二者菩薩常持淨戒。不染五欲。能令伏眾魔一切眾生立無上戒得不退地。名饒益行。三者菩薩常修忍辱。謙卑恭敬。和顏愛語。不害自他。悟身空寂。怨對能忍。名無恚行。四者菩薩假設多劫受諸劇苦。求法濟生念念不息。名無盡行。五者菩薩常住正念恒無散亂。於一切法乃至生死入住出胎。無有癡亂。名無癡亂行。六者菩薩善入人法皆無性相。三業寂滅無縛無著。而復不捨化眾生心。巧能隨類現生救物。名善現行。七者菩薩歷諸塵剎供佛求法。傳燈度生心無厭足。然以寂滅觀諸法故而於一切心無所著。名無著行。八者菩薩尊重善根智慧等法。皆悉成就。而由得斯諸尊重法。二利之行更增修習名尊重行。九者菩薩得四無礙陀羅尼門諸善慧法。能為眾生作清涼池。守護正法佛種不絕。名善法行。十者此位菩薩成就第一誠諦之語。學三世佛真實之語無二之語。如說能行。如行能說。語行相應。色心皆順。名真實行。三者十迴向。在斯位已凡所修行皆為迴向。立迴向名。其十者何。一此位菩薩而行六度四攝法等。悉為救攝一切有情。令離生死得涅槃樂。名救護眾生。入平等觀。不見怨親眾生等相。稱離生相。初迴向名因斯而立。二者菩薩於三寶所得不壞信。因持諸善。迴向眾生令獲善利。名不壞迴向。三者菩薩學三世佛。不著生死。不離菩提。修迴向事。

名等諸佛迴向。四者菩薩修習一切諸善根時。以彼善根如是迴向。令此善根功德之力。至於一切三寶之所一切世界眾生之所。作諸供養利益之事。譬如實際無處不有。名至一切處迴向。五者菩薩修悔過善根。離一切業障。於諸如來一切眾生。所有善根皆悉隨喜。以此善根皆悉迴向。莊嚴一切諸佛淨剎。常作佛事。善巧方便具諸功德。離諸虛妄而無所著。由迴向已得無盡善根。名無盡藏功德迴向。六者菩薩以內外財。隨眾生意而惠施之。見諸苦者。悲以身代。堅固安住自在功德。以如是等諸善功德而迴向已。令一切生得大智慧。除滅大苦。名隨順一切堅固善根迴向。七者菩薩而能增長一切善根。修習究竟安住忍力。閉惡趣門。永離顛倒。不著諸行。一切善根由皆悉迴向。為一切眾生作功德藏。音覆一切。拔出生死。令得眾善。等無差異。名等心隨順一切眾生迴向。八者菩薩成就念智。安住不動心。無所依。寂然不亂。不違一切平等正法。嚴剎度生。所修諸善皆順如相而為迴向。名如相迴向。九者菩薩所攝善根離憍慢等。所有縛著得解脫心。行普賢行。所習諸善不執為己及以他人。以無縛著解脫之心迴向。饒益品物一切故。名無著無縛解脫心迴向。十者此菩薩離垢繒繫頂。受大法師記。法施化生。嚴淨世界。出生智等悉同虛界而無限量。凡有善根修於迴向。悉等法界故。名法界無盡迴向。如此等義廣如華嚴。恐繁不具。前二十九心全第三十少分而屬資糧。三十少分屬後加行。問此位初首而有十信。謂信進念定慧施戒護願迴向。計心四十。何故但言三十心耶。答即十住中初住離出。以初發心而甚難故。故離出也。設有聖教言四十心。當知即據總別說也。理實三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名等諸佛迴向。四者菩薩修習一切諸善根時。以彼善根如是迴向。令此善根功德之力。至於一切三寶之所一切世界眾生之所。作諸供養利益之事。譬如實際無處不有。名至一切處迴向。五者菩薩修悔過善根。離一切業障。於諸如來一切眾生。所有善根皆悉隨喜。以此善根皆悉迴向。莊嚴一切諸佛淨剎。常作佛事。善巧方便具諸功德。離諸虛妄而無所著。由迴向已得無盡善根。名無盡藏功德迴向。六者菩薩以內外財。隨眾生意而惠施之。見諸苦者。悲以身代。堅固安住自在功德。以如是等諸善功德而迴向已。令一切生得大智慧。除滅大苦。名隨順一切堅固善根迴向。七者菩薩而能增長一切善根。修習究竟安住忍力。閉惡趣門。永離顛倒。不著諸行。一切善根由皆悉迴向。為一切眾生作功德藏。音覆一切。拔出生死。令得眾善。等無差異。名等心隨順一切眾生迴向。八者菩薩成就念智。安住不動心。無所依。寂然不亂。不違一切平等正法。嚴剎度生。所修諸善皆順如相而為迴向。名如相迴向。九者菩薩所攝善根離憍慢等。所有縛著得解脫心。行普賢行。所習諸善不執為己及以他人。以無縛著解脫之心迴向。饒益品物一切故。名無著無縛解脫心迴向。十者此菩薩離垢繒繫頂。受大法師記。法施化生。嚴淨世界。出生智等悉同虛界而無限量。凡有善根修於迴向。悉等法界故。名法界無盡迴向。如此等義廣如華嚴。恐繁不具。前二十九心全第三十少分而屬資糧。三十少分屬後加行。問此位初首而有十信。謂信進念定慧施戒護願迴向。計心四十。何故但言三十心耶。答即十住中初住離出。以初發心而甚難故。故離出也。設有聖教言四十心。當知即據總別說也。理實三十。

第二加行位者。亦分總別。總言加行者。加功用行而趣見道故。名加行。故唯識云。近見道故立加行名。即此亦名順決擇分。言決擇者。體即是智。決簡於疑。疑不決故。擇者簡見。見不擇故。智異於彼。故名決擇。分者支分。此決擇體即是見道。七覺支中是其一支。故名為分。順者趣向欣求之義。加行位中𤏙等善根欣求趣向彼決擇分。故𤏙等善名順決擇。故唯識云。此四總名順決擇分。順趣真實決擇分故。其別名者。一𤏙。此位菩薩初得見道火。相前故。名為𤏙。然見道體能斷煩惱。如火燒薪。故喻於火。𤏙位菩薩未得火體。而得火相。故名𤏙也。二頂。此位菩薩依尋思智觀所取空。此位功極。故名為頂。頂者極義。如山之頂上之極也。三忍。忍者印可達悟之義也。此位菩薩知忘執識及心外境而體皆空。故名為忍。四世第一法。此位菩薩所得智等。一切世間所有法中無先此者。名世第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二加行位者。亦分總別。總言加行者。加功用行而趣見道故。名加行。故唯識云。近見道故立加行名。即此亦名順決擇分。言決擇者。體即是智。決簡於疑。疑不決故。擇者簡見。見不擇故。智異於彼。故名決擇。分者支分。此決擇體即是見道。七覺支中是其一支。故名為分。順者趣向欣求之義。加行位中𤏙等善根欣求趣向彼決擇分。故𤏙等善名順決擇。故唯識云。此四總名順決擇分。順趣真實決擇分故。其別名者。一𤏙。此位菩薩初得見道火。相前故。名為𤏙。然見道體能斷煩惱。如火燒薪。故喻於火。𤏙位菩薩未得火體。而得火相。故名𤏙也。二頂。此位菩薩依尋思智觀所取空。此位功極。故名為頂。頂者極義。如山之頂上之極也。三忍。忍者印可達悟之義也。此位菩薩知忘執識及心外境而體皆空。故名為忍。四世第一法。此位菩薩所得智等。一切世間所有法中無先此者。名世第一。

第三通達位者。亦分二種。一釋總名。言通達者。證會之義也。此位菩薩無漏之智了證真如。故名通達。即唯識云。加行無間此智生時。體會真如。名通達位。此通達位即是見道。唯識等云。通達位者。謂諸菩薩所住見道。見道名者即無漏智。照理名見。故唯識云。初照理故亦名見道。道遊履義。行人遊履趣於極果。或通運義。通運行人至於極果。故名為道。次釋別名。一真見道。體離虛妄。親能證理。實能斷障。故名為真。又釋。真者是理。見者是智。證真之智。名真見道。二相見道。相者類似之義。真見道後而起於此行解。安摸倣像真見所有功能。不能證理及斷於障。類似於真。故名相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三通達位者。亦分二種。一釋總名。言通達者。證會之義也。此位菩薩無漏之智了證真如。故名通達。即唯識云。加行無間此智生時。體會真如。名通達位。此通達位即是見道。唯識等云。通達位者。謂諸菩薩所住見道。見道名者即無漏智。照理名見。故唯識云。初照理故亦名見道。道遊履義。行人遊履趣於極果。或通運義。通運行人至於極果。故名為道。次釋別名。一真見道。體離虛妄。親能證理。實能斷障。故名為真。又釋。真者是理。見者是智。證真之智。名真見道。二相見道。相者類似之義。真見道後而起於此行解。安摸倣像真見所有功能。不能證理及斷於障。類似於真。故名相見。

第四修習位者。亦開二種。一釋總名。此位菩薩而更進修無分別智。斷所餘障。故名修習。唯識等云。為斷餘障證得轉依。復數修習無分別智。是以此位名修習也。二顯別名。又分為二。初釋總地名。後解十別號。此修習位能為依持生長之義。故名為地。唯識等云。與所修行為勝依持。令得生長。故名為地。十別號者。一此地菩薩始入於聖證二空理。能利自他。所以大喜。是故此地名極喜地。故瑜伽等云。得未曾得出世間心。具證二空。能益自他生大歡喜。二此地菩薩具清淨戒棄破戒惑。破戒惑法染污行人。名之為垢。此地能捨。名離垢地。故瑜伽等云。遠離一切微細犯戒。三此地菩薩由得勝定及殊妙教四種總持。以此為因能起三慧。三慧而能照法顯現。名之為光。此地定等能起慧光。所以此地名發光地。故瑜伽等云。能為無量智光依止。四此地菩薩妙慧殊勝能斷煩惱。如火焚薪。是故此地名焰慧地。故瑜伽等云。燒諸煩惱智如火焰。五此地菩薩能令俗諦有分別智而與真諦無分別智同時俱起。以互違法。令不相違一時並生。故名難也。前之四地而未能得今乃得之。故稱為勝。勝前地也。是以此地名難勝地。故瑜伽等云。方便修習最極艱難方得自在。六此地菩薩能起勝智觀十二緣。不作染淨二差別行。有此勝智現生起故。所以此地名現前地。故瑜伽等云。觀察諸行。又於無相多修作意。方現在前。七此地菩薩唯修無相不起功用。功用之行創絕斯地。是以此地無相之行逾於二乘世間等行。故此名遠行地也。故瑜伽等云。能遠證入無缺無間無相作意。八此地菩薩妙無相智不被一切有相功用及諸煩惱而能鼓擊。所以此地名為不動。故瑜伽等云。不為現行煩惱所動。九此地菩薩得勝妙智。能善說法以利含識故。此地名為善慧地也。故瑜伽等云。說法自在。獲得無量廣大智慧。十此地菩薩而有勝智。能藏眾德。能斷諸障。能遍法身。義同於雲能蔽於空而含於水。是以此地名法雲地。故瑜伽等云。麁重之體廣如虛空。法身圓滿譬如大雲皆能遍覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四修習位者。亦開二種。一釋總名。此位菩薩而更進修無分別智。斷所餘障。故名修習。唯識等云。為斷餘障證得轉依。復數修習無分別智。是以此位名修習也。二顯別名。又分為二。初釋總地名。後解十別號。此修習位能為依持生長之義。故名為地。唯識等云。與所修行為勝依持。令得生長。故名為地。十別號者。一此地菩薩始入於聖證二空理。能利自他。所以大喜。是故此地名極喜地。故瑜伽等云。得未曾得出世間心。具證二空。能益自他生大歡喜。二此地菩薩具清淨戒棄破戒惑。破戒惑法染污行人。名之為垢。此地能捨。名離垢地。故瑜伽等云。遠離一切微細犯戒。三此地菩薩由得勝定及殊妙教四種總持。以此為因能起三慧。三慧而能照法顯現。名之為光。此地定等能起慧光。所以此地名發光地。故瑜伽等云。能為無量智光依止。四此地菩薩妙慧殊勝能斷煩惱。如火焚薪。是故此地名焰慧地。故瑜伽等云。燒諸煩惱智如火焰。五此地菩薩能令俗諦有分別智而與真諦無分別智同時俱起。以互違法。令不相違一時並生。故名難也。前之四地而未能得今乃得之。故稱為勝。勝前地也。是以此地名難勝地。故瑜伽等云。方便修習最極艱難方得自在。六此地菩薩能起勝智觀十二緣。不作染淨二差別行。有此勝智現生起故。所以此地名現前地。故瑜伽等云。觀察諸行。又於無相多修作意。方現在前。七此地菩薩唯修無相不起功用。功用之行創絕斯地。是以此地無相之行逾於二乘世間等行。故此名遠行地也。故瑜伽等云。能遠證入無缺無間無相作意。八此地菩薩妙無相智不被一切有相功用及諸煩惱而能鼓擊。所以此地名為不動。故瑜伽等云。不為現行煩惱所動。九此地菩薩得勝妙智。能善說法以利含識故。此地名為善慧地也。故瑜伽等云。說法自在。獲得無量廣大智慧。十此地菩薩而有勝智。能藏眾德。能斷諸障。能遍法身。義同於雲能蔽於空而含於水。是以此地名法雲地。故瑜伽等云。麁重之體廣如虛空。法身圓滿譬如大雲皆能遍覆。

第五究竟位者。功成事畢。故稱究竟。簡資糧等。彼之四位功未畢故。亦簡二乘。二乘所得菩提涅槃非高勝故。唯佛獨能所作皆辦功德最勝。得名究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五究竟位者。功成事畢。故稱究竟。簡資糧等。彼之四位功未畢故。亦簡二乘。二乘所得菩提涅槃非高勝故。唯佛獨能所作皆辦功德最勝。得名究竟。

三出體者。資糧加行此之二位剋性。皆以有漏加行智為其體故。見道剋性。而以根本後得無漏二智為體。真相別故。其修習位十地皆以有為無為諸功德法。以為自體。究竟位者。即以如來菩提涅槃。以為其體。上雖列位釋名出體三節不同。總當第一辨位次也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三出體者。資糧加行此之二位剋性。皆以有漏加行智為其體故。見道剋性。而以根本後得無漏二智為體。真相別故。其修習位十地皆以有為無為諸功德法。以為自體。究竟位者。即以如來菩提涅槃。以為其體。上雖列位釋名出體三節不同。總當第一辨位次也。

第二明修斷者。復開為二。一明所修之行。二說所斷之障。初修行中復分為二。初境後行。所言境者。謂即三性三無性等多種差別。今且略明三性之境。謂遍計所執。依他起性。圓成實性。是智所觀名之為境。故攝大乘名所應知。所應智者即是境也。問此三名體其義云何。答遍者周普。計者量度也。普計一切故名遍計。此能周遍量度之心。妄執一切五蘊等法為我為法。此所妄計我法等類。名為所執。所執之法但有假名。無其實體。故瑜伽云。謂隨言說依假名言建立自性。自性即是我法等性也。問所緣蘊等體性不無。能計妄情亦復是有。何故論云名計所執無自體耶。答蘊等緣生不離於識。非有似有。而非我法。妄情不了執為實有。計為我法。而離於識非一異等。此等所執離識我法及實有等。今說為無名計所執。不言識內非橫計者所有蘊等亦名無體。故唯識云。一切心及心所由熏習力所變二分。從緣生故。亦依他起。遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等。此二方名遍計所執。問遍計所執其體已明。能遍計心未知。何是。答有漏第七及染第六。此之二識妄執我等名能遍計。故攝論等言意識名為能遍計故。故八識中唯此二也。問第六妄執緣一切起。可名遍計。第七但緣第八起執。何得名遍。答第七執心是第六識執之類。故亦名遍計。依他起者。依者依託。他者非己。由仗於他自方得生。名依他起。起者生也。體即一切有漏無漏心及心所色等五塵從因緣生。皆名依他。故瑜伽云。謂從眾緣所起自性。圓成實者。圓者圓滿體。周遍義也。成即成就。非生滅義。實乃真實。非虛謬義。唯一真如具斯三義。名圓成實。故瑜伽論云。謂諸真如。聖智所行聖智境界。又釋。無漏有為亦名成實。故唯識云。無漏有為離倒究竟。勝用周遍。亦得此名。此意說云。無漏有為亦具三義。同於真如。亦名成實。言離倒者。而是實義。煩惱染法虛妄顛倒。不得實名。無漏不然。故名為實。言究竟者。即是成義。究竟能斷煩惱染法。成就此能。故名成也。勝用周遍者。是其圓義。能普斷惑。遍緣諸境。故名圓也。由此真如有為無漏並圓成也。辨中邊論第二亦云。真如涅槃無變異。故名圓成實。有為總攝一切聖道。於境無倒。亦名成實。攝大乘論亦取無為有為無漏名圓成實。故知成實通二種也。問何故瑜伽論但以五法中如為成實耶。答辨圓成實而有二門。一常無常門。但是常者名圓成實。離生滅故。無常即非。瑜伽據此。故以如如而為成實。正智體是生滅法故。故不取也。二漏無漏門。但是無漏即名成實。離顛倒故。有漏即非。所以中邊攝論唯識通據二門亦取正智。諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明修斷者。復開為二。一明所修之行。二說所斷之障。初修行中復分為二。初境後行。所言境者。謂即三性三無性等多種差別。今且略明三性之境。謂遍計所執。依他起性。圓成實性。是智所觀名之為境。故攝大乘名所應知。所應智者即是境也。問此三名體其義云何。答遍者周普。計者量度也。普計一切故名遍計。此能周遍量度之心。妄執一切五蘊等法為我為法。此所妄計我法等類。名為所執。所執之法但有假名。無其實體。故瑜伽云。謂隨言說依假名言建立自性。自性即是我法等性也。問所緣蘊等體性不無。能計妄情亦復是有。何故論云名計所執無自體耶。答蘊等緣生不離於識。非有似有。而非我法。妄情不了執為實有。計為我法。而離於識非一異等。此等所執離識我法及實有等。今說為無名計所執。不言識內非橫計者所有蘊等亦名無體。故唯識云。一切心及心所由熏習力所變二分。從緣生故。亦依他起。遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等。此二方名遍計所執。問遍計所執其體已明。能遍計心未知。何是。答有漏第七及染第六。此之二識妄執我等名能遍計。故攝論等言意識名為能遍計故。故八識中唯此二也。問第六妄執緣一切起。可名遍計。第七但緣第八起執。何得名遍。答第七執心是第六識執之類。故亦名遍計。依他起者。依者依託。他者非己。由仗於他自方得生。名依他起。起者生也。體即一切有漏無漏心及心所色等五塵從因緣生。皆名依他。故瑜伽云。謂從眾緣所起自性。圓成實者。圓者圓滿體。周遍義也。成即成就。非生滅義。實乃真實。非虛謬義。唯一真如具斯三義。名圓成實。故瑜伽論云。謂諸真如。聖智所行聖智境界。又釋。無漏有為亦名成實。故唯識云。無漏有為離倒究竟。勝用周遍。亦得此名。此意說云。無漏有為亦具三義。同於真如。亦名成實。言離倒者。而是實義。煩惱染法虛妄顛倒。不得實名。無漏不然。故名為實。言究竟者。即是成義。究竟能斷煩惱染法。成就此能。故名成也。勝用周遍者。是其圓義。能普斷惑。遍緣諸境。故名圓也。由此真如有為無漏並圓成也。辨中邊論第二亦云。真如涅槃無變異。故名圓成實。有為總攝一切聖道。於境無倒。亦名成實。攝大乘論亦取無為有為無漏名圓成實。故知成實通二種也。問何故瑜伽論但以五法中如為成實耶。答辨圓成實而有二門。一常無常門。但是常者名圓成實。離生滅故。無常即非。瑜伽據此。故以如如而為成實。正智體是生滅法故。故不取也。二漏無漏門。但是無漏即名成實。離顛倒故。有漏即非。所以中邊攝論唯識通據二門亦取正智。諸

無漏法亦圓成實。故不相違。即此遍計其體全無。依他圓成體性是有。故契經云。有為無為名之為有。我及我所說之為空。有為無為依他成實。我及我所是遍計也。三性有無諒可知矣。觀遍計境我法體無。但可令知不生妄執。觀依他性。染者惑業及以苦果。可須斷除。淨者即是資糧加行見道修道所行之行。可令修習。觀圓成實而令求證。三無性等所餘之境恐繁不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏法亦圓成實。故不相違。即此遍計其體全無。依他圓成體性是有。故契經云。有為無為名之為有。我及我所說之為空。有為無為依他成實。我及我所是遍計也。三性有無諒可知矣。觀遍計境我法體無。但可令知不生妄執。觀依他性。染者惑業及以苦果。可須斷除。淨者即是資糧加行見道修道所行之行。可令修習。觀圓成實而令求證。三無性等所餘之境恐繁不說。

次修行中又分為二。初明發心。後明修行。發心又二。初明發心。後明發願。初發心者。將求大果。必要先發菩提之心。由發此心。欣彼果故。因能修行斷諸惑障。證大涅槃心。若不發。便無欣趣。欣趣既無。誰有修行。行若不修。何能斷障。障不能斷。詎得菩提。故華嚴經十住初首名發心住。般若經論十八住中。第一亦名發心行住。唯識亦云。從發深固大菩提心。是以第一先須發心。由發心故入僧祇數。發心之義准諸經論。今者略以十門分別。一明菩提心之體性。二彰所因。三顯行相。四辨所緣。五明勝利。六談德量。七挍勝劣。八辨其喻。九明退緣。十彰守護。一體性者。以信精進正念正定正慧為體。故攝論云。清淨增上力堅固心昇進名菩薩。初修無數三大劫增上力者。即信等五。故以信等而為自體。二彰所因者。按諸經論。因不一徒。略陳梗概。故大集經云。眾生成就十六種法。能發菩提心。一常修上心瑩磨諸根。二勤修諸善莊嚴功德。三至心持戒不生悔厭。四修集大悲憐愍眾生。五信佛世尊有大慈悲。六為諸眾生受行諸苦。七能壞眾生所有苦惱。八調伏諸根具足正見。九心無所畏不求諸有。十樂求佛智不樂二乘。十一受樂不慢。受苦無悔。十二恭敬智慧破壞憍慢。十三知恩報恩。十四具足身力。十五護持正法。十六不斷三寶。又瑜伽論菩薩地說。菩薩發心由四種緣四因四力而能發心。言四緣者。一見諸佛菩薩有不思議神變威力。或從可信聞如是事。既聞是已。於大菩提深生信解。因斯發大菩提心。二雖不見聞佛及菩薩神通功德。於菩薩藏聞已深信。為得如來微妙智故發菩提心。三或有一類。雖不見佛及以聽說如是正法。而見一切菩薩藏法將欲滅沒。便作是念。菩薩藏法久住世間。能拔無量眾生大苦。我應住持菩薩藏法發菩提心。為滅無量眾生大苦。為護菩薩藏增上力故。於如來智深生信解而得發心。四者或有一類。雖不覩見正法欲滅。而於末劫見諸濁惡眾生身心十隨煩惱之所惱亂。謂多愚癡。多無慚愧。多諸慳嫉。多諸憂苦。多諸麁重。多諸煩惱。多諸惡行。多諸放逸。多諸懈怠。多諸不信。見是事已便作是念。大濁惡世於今正起。諸隨煩惱之所惱亂。能發下劣聲聞心者。尚難可得。況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令此惡世無量有情隨學於我起菩提願。由見惡世發心難得增上力故。發菩提心。云何四因。一謂諸菩薩菩薩種姓而得具足。二賴佛菩薩善友攝受。三於諸眾生多起悲心。四於極多時生死大苦。難行苦行無有怯畏。云何四力。一謂諸菩薩由自功力。能於無上正等菩提。深生愛樂。二由他功力。深 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次修行中又分為二。初明發心。後明修行。發心又二。初明發心。後明發願。初發心者。將求大果。必要先發菩提之心。由發此心。欣彼果故。因能修行斷諸惑障。證大涅槃心。若不發。便無欣趣。欣趣既無。誰有修行。行若不修。何能斷障。障不能斷。詎得菩提。故華嚴經十住初首名發心住。般若經論十八住中。第一亦名發心行住。唯識亦云。從發深固大菩提心。是以第一先須發心。由發心故入僧祇數。發心之義准諸經論。今者略以十門分別。一明菩提心之體性。二彰所因。三顯行相。四辨所緣。五明勝利。六談德量。七挍勝劣。八辨其喻。九明退緣。十彰守護。一體性者。以信精進正念正定正慧為體。故攝論云。清淨增上力堅固心昇進名菩薩。初修無數三大劫增上力者。即信等五。故以信等而為自體。二彰所因者。按諸經論。因不一徒。略陳梗概。故大集經云。眾生成就十六種法。能發菩提心。一常修上心瑩磨諸根。二勤修諸善莊嚴功德。三至心持戒不生悔厭。四修集大悲憐愍眾生。五信佛世尊有大慈悲。六為諸眾生受行諸苦。七能壞眾生所有苦惱。八調伏諸根具足正見。九心無所畏不求諸有。十樂求佛智不樂二乘。十一受樂不慢。受苦無悔。十二恭敬智慧破壞憍慢。十三知恩報恩。十四具足身力。十五護持正法。十六不斷三寶。又瑜伽論菩薩地說。菩薩發心由四種緣四因四力而能發心。言四緣者。一見諸佛菩薩有不思議神變威力。或從可信聞如是事。既聞是已。於大菩提深生信解。因斯發大菩提心。二雖不見聞佛及菩薩神通功德。於菩薩藏聞已深信。為得如來微妙智故發菩提心。三或有一類。雖不見佛及以聽說如是正法。而見一切菩薩藏法將欲滅沒。便作是念。菩薩藏法久住世間。能拔無量眾生大苦。我應住持菩薩藏法發菩提心。為滅無量眾生大苦。為護菩薩藏增上力故。於如來智深生信解而得發心。四者或有一類。雖不覩見正法欲滅。而於末劫見諸濁惡眾生身心十隨煩惱之所惱亂。謂多愚癡。多無慚愧。多諸慳嫉。多諸憂苦。多諸麁重。多諸煩惱。多諸惡行。多諸放逸。多諸懈怠。多諸不信。見是事已便作是念。大濁惡世於今正起。諸隨煩惱之所惱亂。能發下劣聲聞心者。尚難可得。況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令此惡世無量有情隨學於我起菩提願。由見惡世發心難得增上力故。發菩提心。云何四因。一謂諸菩薩菩薩種姓而得具足。二賴佛菩薩善友攝受。三於諸眾生多起悲心。四於極多時生死大苦。難行苦行無有怯畏。云何四力。一謂諸菩薩由自功力。能於無上正等菩提。深生愛樂。二由他功力。深

生愛樂。三宿習大乘相應善法。今得暫見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讚歎。即能速發大菩提心。況覩神力聞其正法。四於現法中。親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長時修習種種善法。由此加行發菩提心。三顯行相者。希求為相。希求有二。一求菩提。二求利生。故瑜伽論云。菩薩起心求菩提時。發如是心。說如是言。願我決定當證無上正等菩提能作有情一切義利。又云。最初發心。於諸眾生發起二種善勝意樂。一者利益意樂。謂欲從諸不善處拔濟眾生安置善處。二者安樂意樂。謂於貧匱無依無怙諸眾生所。離染污心。欲與種種饒益樂具。又般若經論發心行住而有四義。一者廣大心。四生三界咸是慈悲所度之者。二第一心。咸令有情得無餘依涅槃勝果。三常心。雖度眾生。不見身外有眾生相。皆即我身。故能常度一切眾生。四不顛倒心。不起我執執有自他有情我等。此等諸教皆以決定希求二利。為發菩提心之行相。四辨所緣者。恒以所求所度而為所緣。故大般若經云。善現白佛。初發菩提心菩薩何所思惟。佛言。恒正思惟一切相智。又瑜伽論云。以大菩提及諸有情一切義利。為所緣境。緣菩提故。自求當證。緣眾生故。悲心希濟。五明勝利者。大集經頌云。若樂喜發菩提心。如是乃能斷惡有。能為人天開正路。能閉八難邪險徑。諸根具足不盲聾。皆由至心發菩提。又頌云。能見十方諸世尊。能聞無上甘露味。若能至心發菩提。是故能破疑憍慢。無量智慧得自在。能為眾生說法界。華嚴經云。若有發菩提心。則為不斷一切佛種。則為嚴淨一切佛剎。則為成就一切眾生。則為了達一切法性。則令一切諸眾生界悉得安穩。瑜伽菩薩地云。發心菩薩所攝善法有二種勝。一因二果。謂所攝善法皆是無上正等菩提能證因故。所攝無上是此果故。尚勝二乘。況餘一切世間因果。又云。發心菩薩有二勝利。一者初發心已即是眾生尊重福田。一切眾生皆應供養。亦作一切眾生父母。二者發心即能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若悟若迷悶等。一切魍魎人非人等。不能嬈害。又此菩薩轉受餘生。由如是福所攝持故。少病無病。不為長時重病所觸。常益眾生無勞無損。六談德量者。華嚴經頌云。發心功德不可量。充滿一切眾生界。眾智共說無能盡。何況所餘諸妙行。又云。若有菩薩。初發心誓求當證佛菩提。彼之功德無邊際。不可稱量。無與等。又云。菩薩於生死最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。彼一念功德深廣無邊際。如來分別說窮劫猶不盡。發菩提心論云。如來言。如諸菩薩最初發心下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生愛樂。三宿習大乘相應善法。今得暫見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讚歎。即能速發大菩提心。況覩神力聞其正法。四於現法中。親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長時修習種種善法。由此加行發菩提心。三顯行相者。希求為相。希求有二。一求菩提。二求利生。故瑜伽論云。菩薩起心求菩提時。發如是心。說如是言。願我決定當證無上正等菩提能作有情一切義利。又云。最初發心。於諸眾生發起二種善勝意樂。一者利益意樂。謂欲從諸不善處拔濟眾生安置善處。二者安樂意樂。謂於貧匱無依無怙諸眾生所。離染污心。欲與種種饒益樂具。又般若經論發心行住而有四義。一者廣大心。四生三界咸是慈悲所度之者。二第一心。咸令有情得無餘依涅槃勝果。三常心。雖度眾生。不見身外有眾生相。皆即我身。故能常度一切眾生。四不顛倒心。不起我執執有自他有情我等。此等諸教皆以決定希求二利。為發菩提心之行相。四辨所緣者。恒以所求所度而為所緣。故大般若經云。善現白佛。初發菩提心菩薩何所思惟。佛言。恒正思惟一切相智。又瑜伽論云。以大菩提及諸有情一切義利。為所緣境。緣菩提故。自求當證。緣眾生故。悲心希濟。五明勝利者。大集經頌云。若樂喜發菩提心。如是乃能斷惡有。能為人天開正路。能閉八難邪險徑。諸根具足不盲聾。皆由至心發菩提。又頌云。能見十方諸世尊。能聞無上甘露味。若能至心發菩提。是故能破疑憍慢。無量智慧得自在。能為眾生說法界。華嚴經云。若有發菩提心。則為不斷一切佛種。則為嚴淨一切佛剎。則為成就一切眾生。則為了達一切法性。則令一切諸眾生界悉得安穩。瑜伽菩薩地云。發心菩薩所攝善法有二種勝。一因二果。謂所攝善法皆是無上正等菩提能證因故。所攝無上是此果故。尚勝二乘。況餘一切世間因果。又云。發心菩薩有二勝利。一者初發心已即是眾生尊重福田。一切眾生皆應供養。亦作一切眾生父母。二者發心即能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若悟若迷悶等。一切魍魎人非人等。不能嬈害。又此菩薩轉受餘生。由如是福所攝持故。少病無病。不為長時重病所觸。常益眾生無勞無損。六談德量者。華嚴經頌云。發心功德不可量。充滿一切眾生界。眾智共說無能盡。何況所餘諸妙行。又云。若有菩薩。初發心誓求當證佛菩提。彼之功德無邊際。不可稱量。無與等。又云。菩薩於生死最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。彼一念功德深廣無邊際。如來分別說窮劫猶不盡。發菩提心論云。如來言。如諸菩薩最初發心下

劣一念福德果報。百千萬劫說不能盡。況復一日一月一歲。乃至百千所習諸心福德果報豈可說盡。何以故。菩薩所行無盡。欲令一切眾生皆住無生忍得無上菩提故。辨中邊論亦云。勝故無盡故。由利他不息。七挍勝劣者。大集經頌云。若有能發菩提心。是則能勝一切乘。能淨一切眾生心。亦能演說無上道。又云。如恒河沙等眾生悉住聲聞辟支佛乘。欲比菩薩初發心業。百分千分不可為喻。何以故。二乘之人自為解脫觀於煩惱。菩薩不爾。常為眾生得解脫故觀諸煩惱。又頌云。如恒河沙等世界。滿中妙寶持用施。雖有如是無量福。不如憐愍發菩提。無量億等恒沙佛。淨妙華香以供養。如是福德猶不如。發菩提心七卓步。八辨其喻者。大集經云。譬如小寶亦不可輕。何以故。如是小寶能作大事。多所利益。菩薩亦爾。初發心時亦不可輕。又云。如餘小王一切悉屬轉輪聖王。一切人天亦復如是。悉來歸屬初發心菩薩。又云。無苷𧀹子則無種種石蜜諸味。若無菩提心者亦無種種三寶諸味。又頌云。若有菩薩勤精進。即能破壞諸煩惱。如火能焚乾草木。菩提心能燒煩惱。又發菩提心經論云。菩薩初始發心。譬如大海初漸起時。當知為彼下中上價乃至無價如意寶珠而作住處。此寶皆依大海生故。菩薩發心亦復如是。為三乘人禪定智慧一切功德之所生處。又如三千大千世界初漸起時。當知便為二十五有其中所有一切眾生。悉皆荷負作依止處。菩薩亦爾。一切初漸起時。普為一切無量眾生六道四生乃至四姓。一切荷負作依止處。又大莊嚴論廣有喻事。恐繁不引。九明退緣者。瑜伽論云。有四因緣能令菩薩退菩提心。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸眾生悲心微薄。四於長時生死大苦。難行苦行怯畏驚怖。十顯守護者。大般若經云。菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心。猶如世人守護一子。亦如瞎者護餘一目。如行曠野守護導者。菩薩守護菩提之心亦復如是。因護如是菩提心故。得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣一念福德果報。百千萬劫說不能盡。況復一日一月一歲。乃至百千所習諸心福德果報豈可說盡。何以故。菩薩所行無盡。欲令一切眾生皆住無生忍得無上菩提故。辨中邊論亦云。勝故無盡故。由利他不息。七挍勝劣者。大集經頌云。若有能發菩提心。是則能勝一切乘。能淨一切眾生心。亦能演說無上道。又云。如恒河沙等眾生悉住聲聞辟支佛乘。欲比菩薩初發心業。百分千分不可為喻。何以故。二乘之人自為解脫觀於煩惱。菩薩不爾。常為眾生得解脫故觀諸煩惱。又頌云。如恒河沙等世界。滿中妙寶持用施。雖有如是無量福。不如憐愍發菩提。無量億等恒沙佛。淨妙華香以供養。如是福德猶不如。發菩提心七卓步。八辨其喻者。大集經云。譬如小寶亦不可輕。何以故。如是小寶能作大事。多所利益。菩薩亦爾。初發心時亦不可輕。又云。如餘小王一切悉屬轉輪聖王。一切人天亦復如是。悉來歸屬初發心菩薩。又云。無苷𧀹子則無種種石蜜諸味。若無菩提心者亦無種種三寶諸味。又頌云。若有菩薩勤精進。即能破壞諸煩惱。如火能焚乾草木。菩提心能燒煩惱。又發菩提心經論云。菩薩初始發心。譬如大海初漸起時。當知為彼下中上價乃至無價如意寶珠而作住處。此寶皆依大海生故。菩薩發心亦復如是。為三乘人禪定智慧一切功德之所生處。又如三千大千世界初漸起時。當知便為二十五有其中所有一切眾生。悉皆荷負作依止處。菩薩亦爾。一切初漸起時。普為一切無量眾生六道四生乃至四姓。一切荷負作依止處。又大莊嚴論廣有喻事。恐繁不引。九明退緣者。瑜伽論云。有四因緣能令菩薩退菩提心。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸眾生悲心微薄。四於長時生死大苦。難行苦行怯畏驚怖。十顯守護者。大般若經云。菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心。猶如世人守護一子。亦如瞎者護餘一目。如行曠野守護導者。菩薩守護菩提之心亦復如是。因護如是菩提心故。得阿耨多羅三藐三菩提。

次發願中又分為二。初願後誓也。願者所習本矣。誓者能讚緣矣。將備成功。闕一無可。亦猶輪翼待而飛御。故發菩提心論云。菩薩云何發趣菩提。以何業行成就菩提。發心菩薩住乾慧地。先當堅固發於正願。攝受一切無量眾生。我求無上菩提。救護度脫令無有餘。皆令究竟無餘涅槃。是故初始發心大悲為首。以悲心故能發轉勝十大正願。何等為十。一者願我先世及以今身所種善根施與一切。悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長。生生不忘。為陀羅尼之所守護。二者願我迴向大菩提已。以此善根於一切生處。常得供養一切諸佛。恒常不生無佛國土。三者願我得生諸佛國已。常得親近。隨侍左右如影隨形。無剎那頃遠離諸佛。四者願我得近佛已。隨我所應說法。即得成就菩薩五通。五者願我得五通已。即達世諦假名流布。了第一義得正法智。六者願我得正法智已。以無厭心為生說法。示教利喜皆令開解。七者願我開解諸眾生已。以佛神力遍至十方無餘世界。供養諸佛聽受正法廣攝眾生。八者願我於諸佛所聞正法已。即能隨轉清淨法輪。十方世界一切眾生聽我法者聞我名者。即得捨離一切煩惱。發菩提心。九者願我能令一切眾生發菩提心已。常隨將護除無利益與無量樂。捨身命財攝受眾生荷負正法。十者願我能荷負正法已。雖行正法。心無所行。如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行。為化眾生。又瑜伽論有十大願。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。名第一願。願於當來。攝受防護諸佛正法。傳持法眼令無斷壞。名第二願。願於當來。從覩史多天宮降下。八相成道。名第三願。願於當來。行一切種菩薩正行。名第四願。願於當來。普能成就一切有情。名第五願。願於當來。一切世界皆能示現。名第六願。願於當來。普能淨修一切佛土。名第七願。願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行趣入大乘。名第八願。願於當來。所有一切無倒加行皆不唐捐。名第九願。願於當來。速證無上正等菩提。名第十願。諸聖教中願行非一。恐繁不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次發願中又分為二。初願後誓也。願者所習本矣。誓者能讚緣矣。將備成功。闕一無可。亦猶輪翼待而飛御。故發菩提心論云。菩薩云何發趣菩提。以何業行成就菩提。發心菩薩住乾慧地。先當堅固發於正願。攝受一切無量眾生。我求無上菩提。救護度脫令無有餘。皆令究竟無餘涅槃。是故初始發心大悲為首。以悲心故能發轉勝十大正願。何等為十。一者願我先世及以今身所種善根施與一切。悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長。生生不忘。為陀羅尼之所守護。二者願我迴向大菩提已。以此善根於一切生處。常得供養一切諸佛。恒常不生無佛國土。三者願我得生諸佛國已。常得親近。隨侍左右如影隨形。無剎那頃遠離諸佛。四者願我得近佛已。隨我所應說法。即得成就菩薩五通。五者願我得五通已。即達世諦假名流布。了第一義得正法智。六者願我得正法智已。以無厭心為生說法。示教利喜皆令開解。七者願我開解諸眾生已。以佛神力遍至十方無餘世界。供養諸佛聽受正法廣攝眾生。八者願我於諸佛所聞正法已。即能隨轉清淨法輪。十方世界一切眾生聽我法者聞我名者。即得捨離一切煩惱。發菩提心。九者願我能令一切眾生發菩提心已。常隨將護除無利益與無量樂。捨身命財攝受眾生荷負正法。十者願我能荷負正法已。雖行正法。心無所行。如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行。為化眾生。又瑜伽論有十大願。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。名第一願。願於當來。攝受防護諸佛正法。傳持法眼令無斷壞。名第二願。願於當來。從覩史多天宮降下。八相成道。名第三願。願於當來。行一切種菩薩正行。名第四願。願於當來。普能成就一切有情。名第五願。願於當來。一切世界皆能示現。名第六願。願於當來。普能淨修一切佛土。名第七願。願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行趣入大乘。名第八願。願於當來。所有一切無倒加行皆不唐捐。名第九願。願於當來。速證無上正等菩提。名第十願。諸聖教中願行非一。恐繁不具。

既發願已。次立於誓。准莊嚴論。由五義故立六種誓。五義者。一能堅固其心。二能制伏煩惱。三能遮放逸。四能破五蓋。五能勤修六度。云何立誓。若有人來種種求索。我於爾時隨有施與。乃至不生一念慳悋。若我持戒。乃至失命建立淨心。誓無改悔。若我修忍。為他侵害。乃至割截。常生慈心。誓不恚礙。若修精進。遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處。要必堅固誓不退沒。若我修禪。為外事惱不得攝心。要繫念境。誓不暫起非法亂想。若修智慧。觀一切法如真實性。隨順受持於善不善有為無為生死涅槃。不起二見。若我心悋悔恚礙退沒亂想。起於二見如彈指頃。以施戒忍精進禪智求得報者。我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來世亦當必定不證菩提。菩薩以十大願持正法行。以六大願制伏放逸。必能精進修習六度成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發願已。次立於誓。准莊嚴論。由五義故立六種誓。五義者。一能堅固其心。二能制伏煩惱。三能遮放逸。四能破五蓋。五能勤修六度。云何立誓。若有人來種種求索。我於爾時隨有施與。乃至不生一念慳悋。若我持戒。乃至失命建立淨心。誓無改悔。若我修忍。為他侵害。乃至割截。常生慈心。誓不恚礙。若修精進。遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處。要必堅固誓不退沒。若我修禪。為外事惱不得攝心。要繫念境。誓不暫起非法亂想。若修智慧。觀一切法如真實性。隨順受持於善不善有為無為生死涅槃。不起二見。若我心悋悔恚礙退沒亂想。起於二見如彈指頃。以施戒忍精進禪智求得報者。我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來世亦當必定不證菩提。菩薩以十大願持正法行。以六大願制伏放逸。必能精進修習六度成無上菩提。

次求善友者。善友之義大矣哉。將越艱險會常樂者。無莫由之。故攝大乘唯識等云。要善友力方成菩提。佛菩薩等是為善友。勝利無極。難以具言。且略舉三用表求意。一者能為菩提近因故。涅槃經云。佛告諸大眾言。一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者。莫先善友。何以故。闍王若不隨耆婆語者。來月七日必定命終墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。二者趣向如來智時有十功能。故華嚴經云。善知識者則是趣向一切智門。令我得入真實道故。善知識者則趣向一切智乘。令我得至如來地故。善知識者則是趣向一切智船。令我得至智寶洲故。善知識者則是趣向一切智炬。令我得生十力光故。善知識者則是趣向一切智道。令我得入涅槃城故。善知識者則是趣向一切智燈。令我得見夷險道故。善知識者則是趣向一切智橋。令我得度險惡處故。善知識者則是趣向一切智蓋。令我得生大慈涼故。善知識者則是趣向一切智眼。令我得見法性門故。善知識者則是趣向一切智潮。令我滿足大慈水故。三者能令越生死海故。大集經偈云。若得親近善知識。至心聽受無上法。觀察內外空三昧。即能越度生死海。問於善知識起於何心而求於彼。答華嚴經云。於善知識生十種心。謂於善知識生同己心。令我精勤辦一切智照道法故。於善知識生清淨自業果心。親近供養生善根故。於善知識生莊嚴菩薩行心。令我速能莊嚴一切菩薩行故。於善知識生成就一切佛法心。誘誨於我令修道故。於善知識生能生心。能生於我無上法故。於善知識生出離心。令我修行普賢菩薩所有行願而出離故。於善知識生具一切福智海心。令我積集諸白法故。於善知識生增長心。令我增長一切智故。於善知識生具一切善根心。令我志願得圓滿故。於善知識生能成辦大利益心。令我自在安住一切菩薩法故。成一切智道故。得一切佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次求善友者。善友之義大矣哉。將越艱險會常樂者。無莫由之。故攝大乘唯識等云。要善友力方成菩提。佛菩薩等是為善友。勝利無極。難以具言。且略舉三用表求意。一者能為菩提近因故。涅槃經云。佛告諸大眾言。一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者。莫先善友。何以故。闍王若不隨耆婆語者。來月七日必定命終墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。二者趣向如來智時有十功能。故華嚴經云。善知識者則是趣向一切智門。令我得入真實道故。善知識者則趣向一切智乘。令我得至如來地故。善知識者則是趣向一切智船。令我得至智寶洲故。善知識者則是趣向一切智炬。令我得生十力光故。善知識者則是趣向一切智道。令我得入涅槃城故。善知識者則是趣向一切智燈。令我得見夷險道故。善知識者則是趣向一切智橋。令我得度險惡處故。善知識者則是趣向一切智蓋。令我得生大慈涼故。善知識者則是趣向一切智眼。令我得見法性門故。善知識者則是趣向一切智潮。令我滿足大慈水故。三者能令越生死海故。大集經偈云。若得親近善知識。至心聽受無上法。觀察內外空三昧。即能越度生死海。問於善知識起於何心而求於彼。答華嚴經云。於善知識生十種心。謂於善知識生同己心。令我精勤辦一切智照道法故。於善知識生清淨自業果心。親近供養生善根故。於善知識生莊嚴菩薩行心。令我速能莊嚴一切菩薩行故。於善知識生成就一切佛法心。誘誨於我令修道故。於善知識生能生心。能生於我無上法故。於善知識生出離心。令我修行普賢菩薩所有行願而出離故。於善知識生具一切福智海心。令我積集諸白法故。於善知識生增長心。令我增長一切智故。於善知識生具一切善根心。令我志願得圓滿故。於善知識生能成辦大利益心。令我自在安住一切菩薩法故。成一切智道故。得一切佛法故。

後明修行者。夫天池別乎行潦者。百川納而莫遺。地岳殊於推阜者。眾塵積而無棄故。求無上正等菩提。一切諸行莫不備習。於中分二。一總二別。總者。其資糧等五位中。皆具自利利他二行及福智二十波羅蜜。故唯識論云。十波羅蜜五位皆具。然修習位其相最顯。即此六度慧為性者。皆名為智。非慧為體。並名為福。六波羅蜜通相皆二。別相前五說為福德。第六智慧。又此六度為濟於他而修六者。六皆利他。若為自修。六皆自利。既云十度通五位修。又即六度通於福智二利所攝。故知十度二利福智通五位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後明修行者。夫天池別乎行潦者。百川納而莫遺。地岳殊於推阜者。眾塵積而無棄故。求無上正等菩提。一切諸行莫不備習。於中分二。一總二別。總者。其資糧等五位中。皆具自利利他二行及福智二十波羅蜜。故唯識論云。十波羅蜜五位皆具。然修習位其相最顯。即此六度慧為性者。皆名為智。非慧為體。並名為福。六波羅蜜通相皆二。別相前五說為福德。第六智慧。又此六度為濟於他而修六者。六皆利他。若為自修。六皆自利。既云十度通五位修。又即六度通於福智二利所攝。故知十度二利福智通五位也。

問菩提分法及四攝等。皆是功德所修之法。二利等中是何所攝。答據增相說。菩提分法自利行收。四攝事等利他行攝。若依實言。皆通二利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問菩提分法及四攝等。皆是功德所修之法。二利等中是何所攝。答據增相說。菩提分法自利行收。四攝事等利他行攝。若依實言。皆通二利。

問菩提分等體義云何。答分之為三。初菩提分。次明四攝。後顯六度。菩提分法略為二門。一者釋名。二略問。答初中又二。先總後別。三十七菩提分法者。菩提梵音。此譯名覺。即如來等盡無生智。照境窮源故稱為覺。分者因也。此三十七能為覺因。故名為分。次別名者種類不同。分為七例。一四念住。二四正斷。三四神足。四五根。五五力。六七覺支。七八正聖道。一四念住者。謂身受心法。身等四法是所觀境。慧是能觀。慧與念俱。故慧從念稱為念也。住者即境是能觀慧所住之境。總稱念住。別言身者。五根四大積集名身。領納於境目之為受。集起名心。軌持稱法。二四正斷者。體一精進。義用不同。分之為四。已生惡法斷之令滅。未生惡法令永不生。已生善法修令增長。未生善法修令得生。此四功能斷自所除懈怠障故。故名四斷。三四神足者。神謂神通。妙用難測故名神也。即慧之用。足者彼因。體即勝定。由依勝定能發通故。故名神足。足雖一定。定因有四故名四也。其四者何。謂欲勤心觀。於境樂觀名欲。止惡進善曰勤。定能攝心稱心。於境簡擇名觀。此四非足。足之因也。四五根者。增上之義是根義也。由五能生諸善法故。故總名根。其五者何。謂信精進念定慧也。謂於三寶四諦等中。能深忍樂清淨之性。名之為信。勇猛進修。目為精進。於境憶持。故稱為念。專注所緣。號之為定。簡擇德失。故得慧名。五五力者。不可屈伏故名為力。即前五根據不可屈轉立力名。故瑜伽云。誰不能屈。答此清淨信若天若魔乃至諸煩惱纏亦不能屈。故名難伏。體即五根。更無別也。六七覺支者。覺者是智。支者分類。分類不同而有七種。名七覺支。其七數者。一念。二擇法。三精進。四喜。五輕安。六定。七捨。於境明記。名之為念。觀察德失。故名擇法。熾然修善。號為精進。於意適悅。故得喜名。調暢身心。名為輕安。專注所緣。故名為定。遠離沈掉平等寂靜。目之為捨。問擇法是慧。可名覺支。餘非慧收。何得名覺。答念支覺法所依止故。擇法自體而是覺故。精進是覺出離支故。喜是覺法利益支故。輕安定捨此三是覺無染支故。是以自體及餘非慧總名覺支。何故此三名無染支。答麁重為因能生諸染。輕安近能治此麁重。名無染因。由依定故方能離染。定即名為離染所依。捨正除染。即是無染之自性也。故此三種得無染名。七八聖道者。契理通神。目之為聖。運載遊履稱之為道。其八者何。謂正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見。籌量義理。名正思惟。語離四非。稱為正語。身遠三過。名為正業。無漏身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問菩提分等體義云何。答分之為三。初菩提分。次明四攝。後顯六度。菩提分法略為二門。一者釋名。二略問。答初中又二。先總後別。三十七菩提分法者。菩提梵音。此譯名覺。即如來等盡無生智。照境窮源故稱為覺。分者因也。此三十七能為覺因。故名為分。次別名者種類不同。分為七例。一四念住。二四正斷。三四神足。四五根。五五力。六七覺支。七八正聖道。一四念住者。謂身受心法。身等四法是所觀境。慧是能觀。慧與念俱。故慧從念稱為念也。住者即境是能觀慧所住之境。總稱念住。別言身者。五根四大積集名身。領納於境目之為受。集起名心。軌持稱法。二四正斷者。體一精進。義用不同。分之為四。已生惡法斷之令滅。未生惡法令永不生。已生善法修令增長。未生善法修令得生。此四功能斷自所除懈怠障故。故名四斷。三四神足者。神謂神通。妙用難測故名神也。即慧之用。足者彼因。體即勝定。由依勝定能發通故。故名神足。足雖一定。定因有四故名四也。其四者何。謂欲勤心觀。於境樂觀名欲。止惡進善曰勤。定能攝心稱心。於境簡擇名觀。此四非足。足之因也。四五根者。增上之義是根義也。由五能生諸善法故。故總名根。其五者何。謂信精進念定慧也。謂於三寶四諦等中。能深忍樂清淨之性。名之為信。勇猛進修。目為精進。於境憶持。故稱為念。專注所緣。號之為定。簡擇德失。故得慧名。五五力者。不可屈伏故名為力。即前五根據不可屈轉立力名。故瑜伽云。誰不能屈。答此清淨信若天若魔乃至諸煩惱纏亦不能屈。故名難伏。體即五根。更無別也。六七覺支者。覺者是智。支者分類。分類不同而有七種。名七覺支。其七數者。一念。二擇法。三精進。四喜。五輕安。六定。七捨。於境明記。名之為念。觀察德失。故名擇法。熾然修善。號為精進。於意適悅。故得喜名。調暢身心。名為輕安。專注所緣。故名為定。遠離沈掉平等寂靜。目之為捨。問擇法是慧。可名覺支。餘非慧收。何得名覺。答念支覺法所依止故。擇法自體而是覺故。精進是覺出離支故。喜是覺法利益支故。輕安定捨此三是覺無染支故。是以自體及餘非慧總名覺支。何故此三名無染支。答麁重為因能生諸染。輕安近能治此麁重。名無染因。由依定故方能離染。定即名為離染所依。捨正除染。即是無染之自性也。故此三種得無染名。七八聖道者。契理通神。目之為聖。運載遊履稱之為道。其八者何。謂正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見。籌量義理。名正思惟。語離四非。稱為正語。身遠三過。名為正業。無漏身

語離五邪命。名為正命。修善斷惡有勝堪能。目為精進。明記所緣。稱為正念。攝心不亂。號為正定。推察諦理。故名正見。二略問答者。問小乘之人修菩提分教有誠文。何以得知大乘亦學。答智度論云。問三十七品是聲聞辟支佛道。六波羅蜜是菩薩道。何故於菩提道說聲聞法。答菩薩摩訶薩學一切道品。既云一切。故知亦通菩薩所學。問菩提分法通諸位者。何故瑜伽攝論皆云四地方得菩提分耶。答彼據三地得定戒等。相同世間。四地相同二乘出世。道品無漏而是出世。故言四地方得起也。問三乘同修行相何別。答中邊論云。二乘之人以自相續身等為境。以修對治。菩薩通以自他相續身等為境。而修對治。聲聞獨覺於身等境。以無常等行相思惟而修對治。若諸菩薩於身等境。而以無所得行相思惟。修於對治。聲聞獨覺修念住等。但為身等速得離繫。若諸菩薩修念住等。不為身等離繫。但為證得無住涅槃。由此三緣。與二乘別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語離五邪命。名為正命。修善斷惡有勝堪能。目為精進。明記所緣。稱為正念。攝心不亂。號為正定。推察諦理。故名正見。二略問答者。問小乘之人修菩提分教有誠文。何以得知大乘亦學。答智度論云。問三十七品是聲聞辟支佛道。六波羅蜜是菩薩道。何故於菩提道說聲聞法。答菩薩摩訶薩學一切道品。既云一切。故知亦通菩薩所學。問菩提分法通諸位者。何故瑜伽攝論皆云四地方得菩提分耶。答彼據三地得定戒等。相同世間。四地相同二乘出世。道品無漏而是出世。故言四地方得起也。問三乘同修行相何別。答中邊論云。二乘之人以自相續身等為境。以修對治。菩薩通以自他相續身等為境。而修對治。聲聞獨覺於身等境。以無常等行相思惟而修對治。若諸菩薩於身等境。而以無所得行相思惟。修於對治。聲聞獨覺修念住等。但為身等速得離繫。若諸菩薩修念住等。不為身等離繫。但為證得無住涅槃。由此三緣。與二乘別。

次明四攝。略分二門。初釋名字。後辨行相。初中又二。先總後別。總者。以此四事攝諸有情。故名四攝。或攝者益他。以施等法益有情故。故瑜伽云。所有攝事能成就他一切有情。能成就者即是益也。釋別名者。一者布施運心普及。稱之為布。輟己惠人故名為施。二者愛語音聲屈曲表彰名語。聞者悅樂故目為愛。三者利行。行是所修之行。即是因名。利是所得利益。即是果稱。故瑜伽云。由此能令於現法中得身輕安。於後法中。般涅槃等此現輕安後般涅槃。皆並名利。有所益故。四者同事。同者等也。事者事業。謂與有情等修行業故名同事。二行相者。菩薩若欲攝化有情。不過此四。若欲化彼。先行於施。謂隨於彼所須。外財金銀等物。及以內財手足等類。隨求皆與。由隨意與故。諸有情親附菩薩。是名施攝。既親附已。次以愛語悅豫彼心。令其受道。故瑜伽云。云何菩薩自性愛語。常樂宣說可意語等。略有三種。一慰喻語。對諸有情含笑先言。命進問安。隨宜慰喻。二慶慰語。見諸有情有昌盛事而慶悅之。三勝益語。為諸有情宣說一切圓滿殊勝微妙法教。既行如上所有愛語。令所化生心起愛慕歸依菩薩。既歸依已。次教修行。瑜伽云。謂諸菩薩由彼愛語。為諸有情示現正理。隨其所應。於諸所學。隨義利行。此意即說。隨彼諸乘根性差別。而教行彼三乘等行得自乘果。又若菩薩如是行中。必住悲心。無愛染心。勸導調伏。起利行已。次與所化同其事業。問但化彼行。何假身同。答自若不行。人焉肯學。為令彼修故。要自作。故瑜伽云。謂諸菩薩若於是義於是善根勸他受學。即於此義於此善根自現受學。如是菩薩與他同事。故名同事。由此四事攝諸有情。不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四攝。略分二門。初釋名字。後辨行相。初中又二。先總後別。總者。以此四事攝諸有情。故名四攝。或攝者益他。以施等法益有情故。故瑜伽云。所有攝事能成就他一切有情。能成就者即是益也。釋別名者。一者布施運心普及。稱之為布。輟己惠人故名為施。二者愛語音聲屈曲表彰名語。聞者悅樂故目為愛。三者利行。行是所修之行。即是因名。利是所得利益。即是果稱。故瑜伽云。由此能令於現法中得身輕安。於後法中。般涅槃等此現輕安後般涅槃。皆並名利。有所益故。四者同事。同者等也。事者事業。謂與有情等修行業故名同事。二行相者。菩薩若欲攝化有情。不過此四。若欲化彼。先行於施。謂隨於彼所須。外財金銀等物。及以內財手足等類。隨求皆與。由隨意與故。諸有情親附菩薩。是名施攝。既親附已。次以愛語悅豫彼心。令其受道。故瑜伽云。云何菩薩自性愛語。常樂宣說可意語等。略有三種。一慰喻語。對諸有情含笑先言。命進問安。隨宜慰喻。二慶慰語。見諸有情有昌盛事而慶悅之。三勝益語。為諸有情宣說一切圓滿殊勝微妙法教。既行如上所有愛語。令所化生心起愛慕歸依菩薩。既歸依已。次教修行。瑜伽云。謂諸菩薩由彼愛語。為諸有情示現正理。隨其所應。於諸所學。隨義利行。此意即說。隨彼諸乘根性差別。而教行彼三乘等行得自乘果。又若菩薩如是行中。必住悲心。無愛染心。勸導調伏。起利行已。次與所化同其事業。問但化彼行。何假身同。答自若不行。人焉肯學。為令彼修故。要自作。故瑜伽云。謂諸菩薩若於是義於是善根勸他受學。即於此義於此善根自現受學。如是菩薩與他同事。故名同事。由此四事攝諸有情。不增不減。

後明六度。六度之義乃有多種。今者略示八門差別。一辨列。二釋名。三顯相。四加行。五淨相。六不增不減。七相攝。八勝德果利。一辨列者。施有三種。一捨財等名為財施。二以三藏等教施於有情。名為法施。三令他離怖。名無畏施。戒亦三種。一者能離不善防護受持。名律儀戒。即沙門等七眾所學戒等是也。二以一切佛法為體。名攝善法戒。三者以此戒善資物。名饒益有情戒。忍亦三種。一者怨對能受。名耐怨害忍。二者貧病寒熱種種苦至。忍而修道而不退屈。名安受苦忍。三者於甚深法能諦思惟審觀義理。名諦察法忍。精進亦三。一者若修諸行。發起勇悍於行不退。如入陣者被鎧甲。故即無怯退故。名被甲精進。二者修諸善品而勤進趣。名為攝善精進。三者能以精勤利樂含識故。名利樂精進。定亦有三。一者而能安住現法樂故。名為安住靜慮。二者以此能發六神通故。名為引發靜慮。三者用此能成利有情事故。名辦事靜慮。慧亦有三。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。如次即是別緣我法及俱緣彼根本之智。簡異後得言無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後明六度。六度之義乃有多種。今者略示八門差別。一辨列。二釋名。三顯相。四加行。五淨相。六不增不減。七相攝。八勝德果利。一辨列者。施有三種。一捨財等名為財施。二以三藏等教施於有情。名為法施。三令他離怖。名無畏施。戒亦三種。一者能離不善防護受持。名律儀戒。即沙門等七眾所學戒等是也。二以一切佛法為體。名攝善法戒。三者以此戒善資物。名饒益有情戒。忍亦三種。一者怨對能受。名耐怨害忍。二者貧病寒熱種種苦至。忍而修道而不退屈。名安受苦忍。三者於甚深法能諦思惟審觀義理。名諦察法忍。精進亦三。一者若修諸行。發起勇悍於行不退。如入陣者被鎧甲。故即無怯退故。名被甲精進。二者修諸善品而勤進趣。名為攝善精進。三者能以精勤利樂含識故。名利樂精進。定亦有三。一者而能安住現法樂故。名為安住靜慮。二者以此能發六神通故。名為引發靜慮。三者用此能成利有情事故。名辦事靜慮。慧亦有三。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。如次即是別緣我法及俱緣彼根本之智。簡異後得言無分別。

二釋名者。先總後別。言總名者。解深密經及瑜伽云。何緣此名波羅蜜多。由五緣故。一無染著。不染著波羅蜜多相違事故。二無顧戀。謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中。心無繫故。三無罪過。謂於如是波羅蜜多。無間雜染法離非方便行故。四無分別。謂於如是波羅蜜多。不如言詞執著自相故。五正迴向。謂如是所作所集波羅蜜多。迴求無上大菩提果故。又對法論云。到所知彼岸名波羅蜜多。又波羅是所知彼岸義。蜜多是到義。釋別名者。攝論云。能裂慳悋貧窮。及能引得廣大財位福德。故名為施。能息滅惡戒惡趣。及能引得善趣等持。故名為戒。能滅盡忿怒怨讐。及能善住自安隱故。故名為忍。妙能遠離所有懈怠惡不善法。及能出生無量善法。故名精進。能銷除彼所有散動。及能引得內心安住。故名靜慮。能除遣一切見趣諸邪惡慧。及能貞實品別知法。故名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者。先總後別。言總名者。解深密經及瑜伽云。何緣此名波羅蜜多。由五緣故。一無染著。不染著波羅蜜多相違事故。二無顧戀。謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中。心無繫故。三無罪過。謂於如是波羅蜜多。無間雜染法離非方便行故。四無分別。謂於如是波羅蜜多。不如言詞執著自相故。五正迴向。謂如是所作所集波羅蜜多。迴求無上大菩提果故。又對法論云。到所知彼岸名波羅蜜多。又波羅是所知彼岸義。蜜多是到義。釋別名者。攝論云。能裂慳悋貧窮。及能引得廣大財位福德。故名為施。能息滅惡戒惡趣。及能引得善趣等持。故名為戒。能滅盡忿怒怨讐。及能善住自安隱故。故名為忍。妙能遠離所有懈怠惡不善法。及能出生無量善法。故名精進。能銷除彼所有散動。及能引得內心安住。故名靜慮。能除遣一切見趣諸邪惡慧。及能貞實品別知法。故名為慧。

三辨相者。問但施等即得名為波羅蜜多。為不爾耶。答有得不得。故唯識云。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。一安住最勝。謂要安住菩薩種姓。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不為二障間雜。若非此七所攝受者。雖行施等。但名施等。不得名為到彼岸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨相者。問但施等即得名為波羅蜜多。為不爾耶。答有得不得。故唯識云。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。一安住最勝。謂要安住菩薩種姓。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不為二障間雜。若非此七所攝受者。雖行施等。但名施等。不得名為到彼岸也。

四加行者。問將修此六。以何加行方能進習。答二利為心能修此六。故大般若經一百二云。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。當作是念。我若不行布施波羅蜜多。當生貧賤家尚無勢力。何由成就有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多。當生諸惡趣。尚不能得下賤人身。乃至況當能得一切智智。我若不修安忍波羅蜜多。當生諸根殘缺容貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身行菩薩行。有情見者必獲無上正等菩提。若不得此圓滿色身。乃至況當能得一切智智。我若懈怠不起精進波羅蜜多。尚不能獲菩薩勝道。乃至況當能得一切智智。我若心亂不入靜慮波羅蜜多。尚不能起菩薩勝定。乃至況當能得一切智智。我若無智不學般若波羅蜜多。尚不能得諸巧便慧超二乘地。乃至況當能得一切智智。又三百五十一云。於此六種波羅蜜多勤修學時。恒作是念。世間有情心皆顛倒。沒生死苦。不能自脫。我若不修善巧方便。不能解脫彼生死苦。我當為彼諸有情類。精勤修學布施淨戒精進安忍靜慮般若波羅蜜多善巧方便。以此念觀故。能熾然修六度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四加行者。問將修此六。以何加行方能進習。答二利為心能修此六。故大般若經一百二云。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。當作是念。我若不行布施波羅蜜多。當生貧賤家尚無勢力。何由成就有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多。當生諸惡趣。尚不能得下賤人身。乃至況當能得一切智智。我若不修安忍波羅蜜多。當生諸根殘缺容貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身行菩薩行。有情見者必獲無上正等菩提。若不得此圓滿色身。乃至況當能得一切智智。我若懈怠不起精進波羅蜜多。尚不能獲菩薩勝道。乃至況當能得一切智智。我若心亂不入靜慮波羅蜜多。尚不能起菩薩勝定。乃至況當能得一切智智。我若無智不學般若波羅蜜多。尚不能得諸巧便慧超二乘地。乃至況當能得一切智智。又三百五十一云。於此六種波羅蜜多勤修學時。恒作是念。世間有情心皆顛倒。沒生死苦。不能自脫。我若不修善巧方便。不能解脫彼生死苦。我當為彼諸有情類。精勤修學布施淨戒精進安忍靜慮般若波羅蜜多善巧方便。以此念觀故。能熾然修六度也。

五淨相者。二種不同。初總後別。總者。解深密經及瑜伽云。總說一切波羅蜜多清淨相者。當知七種。何等為七。一菩薩於此諸法不求他知。二於此諸法見已不生執著。三即於如是諸法不生疑惑。謂為能得大菩提不。四終不自讚毀他有所輕蔑。五終不憍傲放逸。六終不小有所得便生喜足。七終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋。行六度時離此七種。方得名為六度清淨。次別相者。大集經云。一成就八法能淨檀波羅蜜。謂離我能施。離為我施。離愛結施。離無明見施。離彼我菩提相施。離種種相見施。離悕望報施。離慳嫉其心平等如虛空等施。離此八法。是謂清淨。二成就八法能護淨戒。謂不忘菩提心能護於戒。不求聲聞辟支佛地能護於戒。境界無礙能護於戒。不特諸戒能護於戒。不捨本願能護於戒。不依一切生處故能護於戒。成就大願故能護於戒。善攝諸根為滅煩惱故能護於戒。是謂八法。言護戒者。即滅淨相。三成就八法能淨羼提波羅蜜。謂善淨內淳至修羼提波羅蜜。謂善淨外不悕望修忍。於上中下究竟無障礙修忍。隨順法性無所染著修忍。去離諸見修忍。斷一切諸覺修忍。捨一切諸願修忍。除一切諸行修忍。是謂八法。四成就八法能淨毘梨耶波羅蜜。謂淨身故發勤精進。知身如影。不著於身。為淨口故發勤精進。知口聲如響。不著於口。為淨意故發勤精進。知意如幻。無所分別。不著於意。為具足諸波羅蜜故發勤精進。知諸法無自性因緣所攝。不可戲論。為得照菩提分法故發勤精進。覺了一切法真實性故無所礙著。為淨一切佛土故發勤精進。知諸佛國土如虛空故不恃所淨。為得一切陀羅尼故發勤精進。知一切法無念無非念故不作二相。為成就一切佛法故發勤精進。知諸法人一相平等故而不壞法性。是為八法。五成就八法能淨禪波羅蜜。謂不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是為八法。六成就八法能淨般若波羅蜜多。若菩薩精勤欲斷一切不善法。而不著斷見。精勤欲生一切善法。而不著常見。知一切有為法皆從緣生。而不動於無生忍法。善分別說一切字句。而常平等無有言說。善能辨了一切有為無常苦法。於無我法界寂靜不動。善能分別諸所作業。而知一切法無業無報。善能分別垢法淨法。而知一切法性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法無去來今。是為八法。能淨般若波羅蜜多。若有人能依總別淨相所修六度。真實而能到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五淨相者。二種不同。初總後別。總者。解深密經及瑜伽云。總說一切波羅蜜多清淨相者。當知七種。何等為七。一菩薩於此諸法不求他知。二於此諸法見已不生執著。三即於如是諸法不生疑惑。謂為能得大菩提不。四終不自讚毀他有所輕蔑。五終不憍傲放逸。六終不小有所得便生喜足。七終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋。行六度時離此七種。方得名為六度清淨。次別相者。大集經云。一成就八法能淨檀波羅蜜。謂離我能施。離為我施。離愛結施。離無明見施。離彼我菩提相施。離種種相見施。離悕望報施。離慳嫉其心平等如虛空等施。離此八法。是謂清淨。二成就八法能護淨戒。謂不忘菩提心能護於戒。不求聲聞辟支佛地能護於戒。境界無礙能護於戒。不特諸戒能護於戒。不捨本願能護於戒。不依一切生處故能護於戒。成就大願故能護於戒。善攝諸根為滅煩惱故能護於戒。是謂八法。言護戒者。即滅淨相。三成就八法能淨羼提波羅蜜。謂善淨內淳至修羼提波羅蜜。謂善淨外不悕望修忍。於上中下究竟無障礙修忍。隨順法性無所染著修忍。去離諸見修忍。斷一切諸覺修忍。捨一切諸願修忍。除一切諸行修忍。是謂八法。四成就八法能淨毘梨耶波羅蜜。謂淨身故發勤精進。知身如影。不著於身。為淨口故發勤精進。知口聲如響。不著於口。為淨意故發勤精進。知意如幻。無所分別。不著於意。為具足諸波羅蜜故發勤精進。知諸法無自性因緣所攝。不可戲論。為得照菩提分法故發勤精進。覺了一切法真實性故無所礙著。為淨一切佛土故發勤精進。知諸佛國土如虛空故不恃所淨。為得一切陀羅尼故發勤精進。知一切法無念無非念故不作二相。為成就一切佛法故發勤精進。知諸法人一相平等故而不壞法性。是為八法。五成就八法能淨禪波羅蜜。謂不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是為八法。六成就八法能淨般若波羅蜜多。若菩薩精勤欲斷一切不善法。而不著斷見。精勤欲生一切善法。而不著常見。知一切有為法皆從緣生。而不動於無生忍法。善分別說一切字句。而常平等無有言說。善能辨了一切有為無常苦法。於無我法界寂靜不動。善能分別諸所作業。而知一切法無業無報。善能分別垢法淨法。而知一切法性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法無去來今。是為八法。能淨般若波羅蜜多。若有人能依總別淨相所修六度。真實而能到於彼岸。

六不增不減。如深密經瑜伽等云。世尊何因緣故。施設如是所應學事但有六數。善男子二因緣故。一者饒益諸有情故。當知前三。謂諸菩薩由布施故。攝受資具饒益有情。由持戒故。不行損害等饒益有情。由忍辱故。彼損害等堪能忍受饒益有情。二者對治諸煩惱故。當知後三。謂諸菩薩由精進故。雖未永伏一切煩惱等。而能勇猛修諸善品。彼諸煩惱不能傾動善品加行。由靜慮故。永伏煩惱。由般若故。永害隨眠。由斯六種不增不減也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六不增不減。如深密經瑜伽等云。世尊何因緣故。施設如是所應學事但有六數。善男子二因緣故。一者饒益諸有情故。當知前三。謂諸菩薩由布施故。攝受資具饒益有情。由持戒故。不行損害等饒益有情。由忍辱故。彼損害等堪能忍受饒益有情。二者對治諸煩惱故。當知後三。謂諸菩薩由精進故。雖未永伏一切煩惱等。而能勇猛修諸善品。彼諸煩惱不能傾動善品加行。由靜慮故。永伏煩惱。由般若故。永害隨眠。由斯六種不增不減也。

七相攝者。大般若經第三云。以無所得修行布施。了達一切施者受者及所施物皆不可得。如是布施能滿布施及餘五度。以無所得修行淨戒。了達一切犯無犯相皆不可得。如是淨戒能滿淨戒及餘五度。以無所得修行安忍。了達一切動不動相皆不可得。如是安忍能滿安忍及餘五度。以無所得修行精進。了達一切身心勤怠皆不可得。如是精進能滿精進及餘五度。以無所得而修靜慮。了達一切有味無味皆不可得。如是靜慮能滿靜慮及餘五度。以無所得修行般若。了達一切諸法若性若相皆不可得。如是般若能滿般若及餘五度。又攝大乘云。謂於一切波羅蜜多修加行中。皆有一切波羅蜜多互相助成。謂修施時。禁防忍受策勵專心能善了知業果相屬。如是施中即有餘轉。若修戒時。遠離慳悋忿恚懈怠散動邪見。如是戒中即有餘轉。修習所餘亦如是說。如有頌言。施時無貪無犯戒。無嫉無恚起慈心。諸來求者便施與。無惓無亂無異見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七相攝者。大般若經第三云。以無所得修行布施。了達一切施者受者及所施物皆不可得。如是布施能滿布施及餘五度。以無所得修行淨戒。了達一切犯無犯相皆不可得。如是淨戒能滿淨戒及餘五度。以無所得修行安忍。了達一切動不動相皆不可得。如是安忍能滿安忍及餘五度。以無所得修行精進。了達一切身心勤怠皆不可得。如是精進能滿精進及餘五度。以無所得而修靜慮。了達一切有味無味皆不可得。如是靜慮能滿靜慮及餘五度。以無所得修行般若。了達一切諸法若性若相皆不可得。如是般若能滿般若及餘五度。又攝大乘云。謂於一切波羅蜜多修加行中。皆有一切波羅蜜多互相助成。謂修施時。禁防忍受策勵專心能善了知業果相屬。如是施中即有餘轉。若修戒時。遠離慳悋忿恚懈怠散動邪見。如是戒中即有餘轉。修習所餘亦如是說。如有頌言。施時無貪無犯戒。無嫉無恚起慈心。諸來求者便施與。無惓無亂無異見。

八勝德果利。言勝德者。如深密經瑜伽論云。一切波羅蜜多各有四種最勝威德。一正行時。能捨慳悋犯戒憤恚懈怠散亂見趣所治之法。二正行時。為無上菩提資糧。三正行時。於現法中。能自攝受。饒益有情。四正行時。於未來世。能得廣大無盡可愛諸果異熟。言果利者。由行六度。而為勝因。能感當來種種妙果。遠則菩提。近人天等。故華嚴經第五頌云。昔於眾生起大悲。修行布施波羅蜜。以是其身最勝妙。能令見者生歡喜。昔在無邊大劫海。修治淨戒波羅蜜。故獲淨身遍十方。普滅世間諸重苦。往昔修行忍清淨。信解真實無分別。是故色相皆圓滿。普放光明照十方。往昔勤修多劫海。能轉眾生深重障。故能分身遍十方。悉現菩提樹王下。佛久修行無量劫。禪定大海普清淨。故令見者深歡喜。煩惱障垢悉除滅。如來往昔修諸行。具足般若波羅蜜。是故舒光普照明。剋殄一切愚癡暗。此即由行六度之因具佛果德。又深密經瑜伽論云。世尊如是一切波羅蜜多何果異熟。善男子當知此亦略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。三者無怨無壞多諸喜樂。四者為眾生主。五者身無惱害。六者有大宗業。如其次第配其六度。此通因中所得之果。然六度義乃有無量。粗示八門。餘略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八勝德果利。言勝德者。如深密經瑜伽論云。一切波羅蜜多各有四種最勝威德。一正行時。能捨慳悋犯戒憤恚懈怠散亂見趣所治之法。二正行時。為無上菩提資糧。三正行時。於現法中。能自攝受。饒益有情。四正行時。於未來世。能得廣大無盡可愛諸果異熟。言果利者。由行六度。而為勝因。能感當來種種妙果。遠則菩提。近人天等。故華嚴經第五頌云。昔於眾生起大悲。修行布施波羅蜜。以是其身最勝妙。能令見者生歡喜。昔在無邊大劫海。修治淨戒波羅蜜。故獲淨身遍十方。普滅世間諸重苦。往昔修行忍清淨。信解真實無分別。是故色相皆圓滿。普放光明照十方。往昔勤修多劫海。能轉眾生深重障。故能分身遍十方。悉現菩提樹王下。佛久修行無量劫。禪定大海普清淨。故令見者深歡喜。煩惱障垢悉除滅。如來往昔修諸行。具足般若波羅蜜。是故舒光普照明。剋殄一切愚癡暗。此即由行六度之因具佛果德。又深密經瑜伽論云。世尊如是一切波羅蜜多何果異熟。善男子當知此亦略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。三者無怨無壞多諸喜樂。四者為眾生主。五者身無惱害。六者有大宗業。如其次第配其六度。此通因中所得之果。然六度義乃有無量。粗示八門。餘略不說。

上來所明菩提分法四攝六度。並通相修。通相修中。按諸經論。而更廣明四無量等。恐繁且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來所明菩提分法四攝六度。並通相修。通相修中。按諸經論。而更廣明四無量等。恐繁且止。

二別修者。且資糧位。三十七種菩提分中。修四念住四正斷及四神足。何以為證。中邊論云。由四神足。心有堪。能順解脫分善根滿已。復應修習五種增上。既云由四解脫分滿。明知神足在資糧位。四念四斷在神足前。是故亦在資糧位也。問此之三四何在先修。答先修念住。次四正斷。後四神足。問何爾耶。答無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四種以為無相。故中邊云。若諸菩薩於身等境。以無所得行相思惟而修對治。雖觀身等四境無相。未能除障。次修四斷斷所斷障。故中邊云。今為遠離所治障法。及為修集能對治道。於四正斷精勤修習。雖能伏障。未能隨意所欲皆成利樂事等。是故次修四種神足。故中邊云。修四神足。是諸所欲勝事因故。問神通要定方能發起。此位得通。明已有定。何故餘論言資糧位而住外門。外門即是非定攝故。答餘論但言多住外門。不言唯外。故亦有定。散多定少。故言多住外門轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別修者。且資糧位。三十七種菩提分中。修四念住四正斷及四神足。何以為證。中邊論云。由四神足。心有堪。能順解脫分善根滿已。復應修習五種增上。既云由四解脫分滿。明知神足在資糧位。四念四斷在神足前。是故亦在資糧位也。問此之三四何在先修。答先修念住。次四正斷。後四神足。問何爾耶。答無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四種以為無相。故中邊云。若諸菩薩於身等境。以無所得行相思惟而修對治。雖觀身等四境無相。未能除障。次修四斷斷所斷障。故中邊云。今為遠離所治障法。及為修集能對治道。於四正斷精勤修習。雖能伏障。未能隨意所欲皆成利樂事等。是故次修四種神足。故中邊云。修四神足。是諸所欲勝事因故。問神通要定方能發起。此位得通。明已有定。何故餘論言資糧位而住外門。外門即是非定攝故。答餘論但言多住外門。不言唯外。故亦有定。散多定少。故言多住外門轉也。

又此地中而亦別修十種法行。故瑜伽云。謂諸菩薩先於勝解行地。依十法行極善修習。即此資糧加行二位名勝解行地。未能證解。但信解故名為勝解。十法行者。准顯揚論云。一者書寫。於菩薩藏。若多若小。尊重恭敬。謂自書寫。若使他書。二者供養。若劣若勝。諸供養具。謂自供養。若將己物令他供養。三者施他。若自書已。由矜愍他而施於彼。四者諦聽。若他闡讀。由宗仰故。五者自讀發淨信解恭敬重心。六者諷誦。從師受已而諷誦之。七者受持。既諷誦已。為堅持故。以廣妙智而溫習之。八者開演。悲愍他故。傳授與彼。隨其廣略而為開演。九者思惟。獨處閑靜。極善研尋。十者修習。如所思惟。修奢摩他毘鉢舍那等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此地中而亦別修十種法行。故瑜伽云。謂諸菩薩先於勝解行地。依十法行極善修習。即此資糧加行二位名勝解行地。未能證解。但信解故名為勝解。十法行者。准顯揚論云。一者書寫。於菩薩藏。若多若小。尊重恭敬。謂自書寫。若使他書。二者供養。若劣若勝。諸供養具。謂自供養。若將己物令他供養。三者施他。若自書已。由矜愍他而施於彼。四者諦聽。若他闡讀。由宗仰故。五者自讀發淨信解恭敬重心。六者諷誦。從師受已而諷誦之。七者受持。既諷誦已。為堅持故。以廣妙智而溫習之。八者開演。悲愍他故。傳授與彼。隨其廣略而為開演。九者思惟。獨處閑靜。極善研尋。十者修習。如所思惟。修奢摩他毘鉢舍那等。

問此十法行何德須修。答能為聞思修等三慧。作助伴故。故中邊頌云。此助伴應知。即十種法行。又云。由修此十。而得無邊諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此十法行何德須修。答能為聞思修等三慧。作助伴故。故中邊頌云。此助伴應知。即十種法行。又云。由修此十。而得無邊諸功德故。

問於何乘教。行斯十行得無量福。答於大乘教。非餘二乘。故顯揚云。於菩薩藏。中邊亦云。此於大乘有十法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問於何乘教。行斯十行得無量福。答於大乘教。非餘二乘。故顯揚云。於菩薩藏。中邊亦云。此於大乘有十法行。

何故爾耶。答中邊釋云。一由最勝。二由無盡故。於大乘修福無邊。非二乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故爾耶。答中邊釋云。一由最勝。二由無盡故。於大乘修福無邊。非二乘也。

問法門一軌適絕躊躇。教轍分岐履。焉不惑。且夫阿含至教擯我法留。般若幽筌無非若幻。華嚴一切心起法性不亡。涅槃四德無為我體照。立有無紛亂。人法交馳使乎弱喪。歸方何路。若存乎法我。外道之藉足依。觸類皆空。日親之典徒習。豈可擿空華為瓔珞。堰焰水為華池者哉。法類於斯。諸何可効。一切靡作。十行徒施。鉾楯斯存。物疑那遣。答法體無異。應感有差。文雖不同。理實何別。良以有情無始執我不無。初折彼迷說我非有。二乘由是計我為無。妄執離心而有實法。復除其病總說為空。如來說空空心外法。有情不悟執一切空。空病既增。理當除遣。故華嚴說三界唯心。涅槃乃陳無為我淨。言心內有。空病因除。說境外無。有疾便盪。既殊外道。誠堪所依。又不全空。十行須習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問法門一軌適絕躊躇。教轍分岐履。焉不惑。且夫阿含至教擯我法留。般若幽筌無非若幻。華嚴一切心起法性不亡。涅槃四德無為我體照。立有無紛亂。人法交馳使乎弱喪。歸方何路。若存乎法我。外道之藉足依。觸類皆空。日親之典徒習。豈可擿空華為瓔珞。堰焰水為華池者哉。法類於斯。諸何可効。一切靡作。十行徒施。鉾楯斯存。物疑那遣。答法體無異。應感有差。文雖不同。理實何別。良以有情無始執我不無。初折彼迷說我非有。二乘由是計我為無。妄執離心而有實法。復除其病總說為空。如來說空空心外法。有情不悟執一切空。空病既增。理當除遣。故華嚴說三界唯心。涅槃乃陳無為我淨。言心內有。空病因除。說境外無。有疾便盪。既殊外道。誠堪所依。又不全空。十行須習。

問既說皆空。明總非有。若內心有。何曰皆空。故般若說。照見五蘊等皆空故。答密意總說一切為空。至理但言。遍計非有。依他成實識內非無。不說此二亦為非有。問何以為明。答解深密經瑜伽等言。勝義生菩薩白佛言。世尊我常獨在靜處。心生如是尋思。世尊以無量門曾說。諸蘊所有自相。生相滅相。永斷遍知。未生令生。生已堅住。不忘修習增長廣大。世尊復說。一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。未審世尊依何密意作如是說。世尊答言。勝義生當知。我依三種無自性性。密意說言一切諸法皆無自性。謂相無自性性。生無自性性。勝義無自性性。一謂諸法遍計執相。此由假名安立為相。非由自相安立為相。是故說名相無自性性。意云。遍計無其體相。名相無性。而言相者。依名假立。非是遍計有體相。故方立為相。即以相無自性為初無性。故重言性。餘二准知。二謂諸法依他起相。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性性。意云。依他不以自然之法而生。名生無性。三謂諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。法無我性名為勝義。無自性性之所顯故。由此因緣。名為勝義無自性性。意云。真如是無我性。體即勝義。而非無性。然因我法二空所顯。從彼能顯二空為名。亦名無性。又云。我依如是三種無自性性。密意說言一切諸法皆無自性。又云。我依相無自性性。密意說言一切諸法無生滅等。何以故。若法自相都無所有。則無所有生。若無有生。則無滅。若無生滅。乃至於中都無少分所有更可令其般涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問既說皆空。明總非有。若內心有。何曰皆空。故般若說。照見五蘊等皆空故。答密意總說一切為空。至理但言。遍計非有。依他成實識內非無。不說此二亦為非有。問何以為明。答解深密經瑜伽等言。勝義生菩薩白佛言。世尊我常獨在靜處。心生如是尋思。世尊以無量門曾說。諸蘊所有自相。生相滅相。永斷遍知。未生令生。生已堅住。不忘修習增長廣大。世尊復說。一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。未審世尊依何密意作如是說。世尊答言。勝義生當知。我依三種無自性性。密意說言一切諸法皆無自性。謂相無自性性。生無自性性。勝義無自性性。一謂諸法遍計執相。此由假名安立為相。非由自相安立為相。是故說名相無自性性。意云。遍計無其體相。名相無性。而言相者。依名假立。非是遍計有體相。故方立為相。即以相無自性為初無性。故重言性。餘二准知。二謂諸法依他起相。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性性。意云。依他不以自然之法而生。名生無性。三謂諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。法無我性名為勝義。無自性性之所顯故。由此因緣。名為勝義無自性性。意云。真如是無我性。體即勝義。而非無性。然因我法二空所顯。從彼能顯二空為名。亦名無性。又云。我依如是三種無自性性。密意說言一切諸法皆無自性。又云。我依相無自性性。密意說言一切諸法無生滅等。何以故。若法自相都無所有。則無所有生。若無有生。則無滅。若無生滅。乃至於中都無少分所有更可令其般涅槃故。

此中既言。依三無性說諸法無。明知不說成實依他亦為非有。成實依他而體非是三無性故。又一切法若皆是無。如來往昔說彼為無。正當其理。佛今何故稱為密意耶。凡言密意。不盡理故。此即說彼依他等上無遍計。故言無一切。非依他等實總無矣。明知阿含般若經等。隨所化宜覆相談也。生由漸深。堪聞至言。故深密等而談諸法非空非有。方名了教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中既言。依三無性說諸法無。明知不說成實依他亦為非有。成實依他而體非是三無性故。又一切法若皆是無。如來往昔說彼為無。正當其理。佛今何故稱為密意耶。凡言密意。不盡理故。此即說彼依他等上無遍計。故言無一切。非依他等實總無矣。明知阿含般若經等。隨所化宜覆相談也。生由漸深。堪聞至言。故深密等而談諸法非空非有。方名了教。

問何以知然。答深密經云。勝義生菩薩白佛言。世尊初於一時。在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有。一切世間諸天人等先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪乃至諍論安足處所。世尊于今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性。以顯了相轉正法輪。第一甚奇最為希有。于今世尊所轉法輪無上無容。是真了義。非諸諍論安足處所。今略釋云。婆羅痆斯此乃梵音。是河之稱。仙人墮者。昔有一王。將諸婇女在園遊戲。有五百仙。騰空欲度。見已墮落。而失神通。從事為名言仙墮處。施鹿之事如常應悉。初為一乘偏談四諦。法非至極。名有上容。當恐二乘著於空見。但說依他圓成為有。不說遍計而體是無。名為未了。即四諦教。諸部小乘因此互乖。名諍安處。第二時中。為初發趣大乘菩薩。破其有病說大般若。約遍計執明諸法空。恐有病增。不說依他圓成為有。名猶未了。第三時中具辨三性。遍計名無。依他圓成稱之為有。名真了義。更無法過。名無上容。言二性有。當為發趣二乘之人。談遍計空義。當為初發大乘者。具辨三性。即當為彼久學菩薩。由此故云普為發趣一切乘者。大師既自斷唯空有。名不了義。故不可執唯有唯空。以為至極。以斯三性通釋諸經。說有談無。何爽通理。若唯言有。明從成實依他。若總說空。顯依遍計所執。有空雙舉。對三性言。空有俱亡。據絕言義。是以迷心不悟一行。尚不能依。達士通性。十法齊修何咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何以知然。答深密經云。勝義生菩薩白佛言。世尊初於一時。在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有。一切世間諸天人等先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪乃至諍論安足處所。世尊于今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性。以顯了相轉正法輪。第一甚奇最為希有。于今世尊所轉法輪無上無容。是真了義。非諸諍論安足處所。今略釋云。婆羅痆斯此乃梵音。是河之稱。仙人墮者。昔有一王。將諸婇女在園遊戲。有五百仙。騰空欲度。見已墮落。而失神通。從事為名言仙墮處。施鹿之事如常應悉。初為一乘偏談四諦。法非至極。名有上容。當恐二乘著於空見。但說依他圓成為有。不說遍計而體是無。名為未了。即四諦教。諸部小乘因此互乖。名諍安處。第二時中。為初發趣大乘菩薩。破其有病說大般若。約遍計執明諸法空。恐有病增。不說依他圓成為有。名猶未了。第三時中具辨三性。遍計名無。依他圓成稱之為有。名真了義。更無法過。名無上容。言二性有。當為發趣二乘之人。談遍計空義。當為初發大乘者。具辨三性。即當為彼久學菩薩。由此故云普為發趣一切乘者。大師既自斷唯空有。名不了義。故不可執唯有唯空。以為至極。以斯三性通釋諸經。說有談無。何爽通理。若唯言有。明從成實依他。若總說空。顯依遍計所執。有空雙舉。對三性言。空有俱亡。據絕言義。是以迷心不悟一行。尚不能依。達士通性。十法齊修何咎。

問有情沈浪本因煩惱。此位未伏。尚住外門。云何而能進修勝行。於無上果勤求不退。答攝論第六唯識第九皆云。此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心勇猛不退。二聞施等波羅蜜多甚難可修。心便退屈。省己意樂能修施等。練磨自心勇猛不退。三聞謂佛圓滿轉依極難可證。心便退屈。引他麁善況己妙因。練磨自心勇猛不退。由此三事練磨其心。堅固熾然修諸勝行。初二意云。彼是丈夫。而能成佛。能行難行所有施等。我亦丈夫。何乃不能修行成佛。第三意者。如世間者修微小善。小善猶感人天大果。我所修行殊勝無邊。何故不能感菩提果。又攝論頌云。無量十方諸有情。念念已證善逝果。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。由此練磨故不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問有情沈浪本因煩惱。此位未伏。尚住外門。云何而能進修勝行。於無上果勤求不退。答攝論第六唯識第九皆云。此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心勇猛不退。二聞施等波羅蜜多甚難可修。心便退屈。省己意樂能修施等。練磨自心勇猛不退。三聞謂佛圓滿轉依極難可證。心便退屈。引他麁善況己妙因。練磨自心勇猛不退。由此三事練磨其心。堅固熾然修諸勝行。初二意云。彼是丈夫。而能成佛。能行難行所有施等。我亦丈夫。何乃不能修行成佛。第三意者。如世間者修微小善。小善猶感人天大果。我所修行殊勝無邊。何故不能感菩提果。又攝論頌云。無量十方諸有情。念念已證善逝果。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。由此練磨故不退也。

其加行位修五根力。故中邊云。決擇分中。𤏙頂二種在五根位。忍世第一在五力位。決擇即是加行位也。問先修何者。答先根後力。故中邊云。順解脫分善根滿已。復應修習五種增上。五種增上即五根也。次修五力。即前五根能伏於障。不為障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。即前所說信等五根有勝勢用。復說為力。謂能伏滅不信障等。亦不為彼所陵雜故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分為二也。問此五何乃有是次第。答此依因果相引而立。謂若決定信有因果。為得果故發此精進。精進發已便住正念。住正念已心則得定。得定心已能如實知。既如實知無事不辦。故由此義有是次第。𤏙頂二位而修五根。忍第一法修其五力。引證如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其加行位修五根力。故中邊云。決擇分中。𤏙頂二種在五根位。忍世第一在五力位。決擇即是加行位也。問先修何者。答先根後力。故中邊云。順解脫分善根滿已。復應修習五種增上。五種增上即五根也。次修五力。即前五根能伏於障。不為障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。即前所說信等五根有勝勢用。復說為力。謂能伏滅不信障等。亦不為彼所陵雜故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分為二也。問此五何乃有是次第。答此依因果相引而立。謂若決定信有因果。為得果故發此精進。精進發已便住正念。住正念已心則得定。得定心已能如實知。既如實知無事不辦。故由此義有是次第。𤏙頂二位而修五根。忍第一法修其五力。引證如前。

又此𤏙等四位之中修唯識觀。𤏙頂二位觀所緣境離識皆無。忍世第一印所取境。觀能取心亦非實有。謂自無始[穴/俱]伏昏夜。見林欑聳。疑網交密。匪悟一切皆唯己心。妄執六塵識外他造。因乎溺浪浮沈莫停。往返遊行。下上焉息。由是菩薩依因善友作意資糧。自益益人。修唯識觀。先依𤏙頂觀無所取。所取者何。謂即名義自性差別。此之四種識外無也。四體者何。答攝大乘論云。此中名者。謂色受等。義者。如名身等所詮表得。蘊界處等。自性者。即是名義二種自體。差別者。即是名義等上謂無常等差別之義。尋思此四唯假非實。似外相轉。實唯在內證知。四種虛妄顯現。依他起攝。了達四種遍計執義皆不可得。此中意云。名義等四攝一切境。境依於識眾緣而生。非有似有。依他起攝。不了此四依識緣生。妄執識外有實自體。其心外法而實無也。名計所執。菩薩觀此觀外名義自性差別悉皆是無。是名觀無所取境也。非是觀於不離識境亦為無也。設爾何失。答成顛倒過。不離識法緣生似有。撥有為無故成顛倒。故楞伽經云。由自心執著。心似外境轉。故我說一切唯有識無餘。又厚嚴經。如愚所分別外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。又大集經言。有為法一切皆以識為種子。又華嚴經云。世間所見法但以心為主。隨解取眾相。顛倒不如實。准此等經。故知識外諸法皆無。若不離識可許似有。問不離識法體既非無。何故稱似。答諸法離言言詮不逮。愚夫妄執。假相當情。不了內心。執為外有。今顯內法似彼妄情。是故稱似。非言似者即稱於法。以法本體而離言故。對彼妄情故稱似也。問雖授聖旨斥境留心。以事詳參。物有乖返。至如天蓋所䨱。坤輿所載。川岳萬類卉木千殊。事驗目存。何斷非有。答海樓崇聳。蜃氣虛搆。色境紛雜心相幻起。樓非越蜃。迷者執蜃異樓。境不離心。惑者計境非識。若信境非實。隨心可見不同。執境是真。何乃同觀覿異。是以人瞻淨水。魚矚華堂。天視瑠璃。鬼瞰炎火。其處一也。見四有差。諒可由心否臧渝別。又若層峯巖石中。非遊步之轍。大工威神出入排於坦路。斯謂凡情自礙山擁莫通。聖智融貫石空何隔。山雖是一。通塞兩殊。改轉既自于心。離識明非實有。以斯言矣。存沒照然。何乃臨岐永懷猶豫至理言矣。萬法由心。無有一物而非心也。故華嚴經云。心如工畫師能畫諸世間。五蘊悉緣生。無法而不造。又云。若人知心行普造諸世間。是人則見佛。了佛真實性。此即菩薩居𤏙頂位觀所取也。𤏙頂名義如前已辨。問以何等智作斯觀耶。答以四尋思加行之智而作此觀。智體是一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此𤏙等四位之中修唯識觀。𤏙頂二位觀所緣境離識皆無。忍世第一印所取境。觀能取心亦非實有。謂自無始[穴/俱]伏昏夜。見林欑聳。疑網交密。匪悟一切皆唯己心。妄執六塵識外他造。因乎溺浪浮沈莫停。往返遊行。下上焉息。由是菩薩依因善友作意資糧。自益益人。修唯識觀。先依𤏙頂觀無所取。所取者何。謂即名義自性差別。此之四種識外無也。四體者何。答攝大乘論云。此中名者。謂色受等。義者。如名身等所詮表得。蘊界處等。自性者。即是名義二種自體。差別者。即是名義等上謂無常等差別之義。尋思此四唯假非實。似外相轉。實唯在內證知。四種虛妄顯現。依他起攝。了達四種遍計執義皆不可得。此中意云。名義等四攝一切境。境依於識眾緣而生。非有似有。依他起攝。不了此四依識緣生。妄執識外有實自體。其心外法而實無也。名計所執。菩薩觀此觀外名義自性差別悉皆是無。是名觀無所取境也。非是觀於不離識境亦為無也。設爾何失。答成顛倒過。不離識法緣生似有。撥有為無故成顛倒。故楞伽經云。由自心執著。心似外境轉。故我說一切唯有識無餘。又厚嚴經。如愚所分別外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。又大集經言。有為法一切皆以識為種子。又華嚴經云。世間所見法但以心為主。隨解取眾相。顛倒不如實。准此等經。故知識外諸法皆無。若不離識可許似有。問不離識法體既非無。何故稱似。答諸法離言言詮不逮。愚夫妄執。假相當情。不了內心。執為外有。今顯內法似彼妄情。是故稱似。非言似者即稱於法。以法本體而離言故。對彼妄情故稱似也。問雖授聖旨斥境留心。以事詳參。物有乖返。至如天蓋所䨱。坤輿所載。川岳萬類卉木千殊。事驗目存。何斷非有。答海樓崇聳。蜃氣虛搆。色境紛雜心相幻起。樓非越蜃。迷者執蜃異樓。境不離心。惑者計境非識。若信境非實。隨心可見不同。執境是真。何乃同觀覿異。是以人瞻淨水。魚矚華堂。天視瑠璃。鬼瞰炎火。其處一也。見四有差。諒可由心否臧渝別。又若層峯巖石中。非遊步之轍。大工威神出入排於坦路。斯謂凡情自礙山擁莫通。聖智融貫石空何隔。山雖是一。通塞兩殊。改轉既自于心。離識明非實有。以斯言矣。存沒照然。何乃臨岐永懷猶豫至理言矣。萬法由心。無有一物而非心也。故華嚴經云。心如工畫師能畫諸世間。五蘊悉緣生。無法而不造。又云。若人知心行普造諸世間。是人則見佛。了佛真實性。此即菩薩居𤏙頂位觀所取也。𤏙頂名義如前已辨。問以何等智作斯觀耶。答以四尋思加行之智而作此觀。智體是一。

對境分四。四境即前名義自性差別是也。以智推尋。此之四種假有實無。故能推智名四尋思。故攝論云。於加行時。推求行見假有實無。說名尋思。故知尋思即觀四種加行之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對境分四。四境即前名義自性差別是也。以智推尋。此之四種假有實無。故能推智名四尋思。故攝論云。於加行時。推求行見假有實無。說名尋思。故知尋思即觀四種加行之智。

次依於忍印所取無。觀能取識亦復不有。世第一法雙印能取所取皆無。問何故爾耶。答前四尋思觀所取無未重印可。今重印彼決定是無。故名為忍。又能取心對境而立。境既非實。心焉實歟。亦猶因風浪起風息浪沈。籍境心生。境無心滅。此忍雖亦印能取空。而未雙能印於識境。故世第一而能雙印識境皆空。問外境本空。談無未乖正理。內識因起。不有乃爽中宗。華嚴三界唯心。大集識為法種。准斯聖旨。有義皎然。何得今言同境非有。答依他幻識似有非無。執有實心遍計非有。今觀無彼遍計執心。不說依他識體非有。故唯識云。若執唯識是實有者。亦遍計攝。由斯聖教並不相違。問依他識有即名唯識。內境非無。應名唯境。答依他識有復能變境。境雖內有。不能變識。故言唯識。不名唯境。又境之體通於內外。外無內有。識唯是內。若境言唯。恐濫外境亦是實有。由境有濫。境不言唯。識無斯過。故言唯識。問何智能觀遍計識等為無等耶。答四如實智。此智是前尋思智果。故攝論云。了知假有實無所得決定行智方便果相。名如實智。所言了知假有實無。即尋思也。故知實智是尋思果。問雖觀遍計心境皆空。空此境心修乎無相。復何攝益。答不了內心妄執外境。外境既執。因增貪等。貪等既熾。盲無聖眼。聖眼莫起。不達真理。真理未證。詎亡惑業。惑業猶存。沈溺五趣。五趣不息。豈登極果。了達內心。不執外境。外境不執。便息貪等。貪等息矣故生聖眼。聖眼既生能達真理。真理既證便除惑業。惑業因亡五趣果息。五趣息已便登佛果。有斯勝利故修此觀。深密瑜伽而有頌云。若不了知無相法。雜染相法不能斷。不斷雜染相法故。壞證微妙淨相法。不觀諸行眾過失。放逸過失害眾生。懈怠住法動法中。無有失壞可憐愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次依於忍印所取無。觀能取識亦復不有。世第一法雙印能取所取皆無。問何故爾耶。答前四尋思觀所取無未重印可。今重印彼決定是無。故名為忍。又能取心對境而立。境既非實。心焉實歟。亦猶因風浪起風息浪沈。籍境心生。境無心滅。此忍雖亦印能取空。而未雙能印於識境。故世第一而能雙印識境皆空。問外境本空。談無未乖正理。內識因起。不有乃爽中宗。華嚴三界唯心。大集識為法種。准斯聖旨。有義皎然。何得今言同境非有。答依他幻識似有非無。執有實心遍計非有。今觀無彼遍計執心。不說依他識體非有。故唯識云。若執唯識是實有者。亦遍計攝。由斯聖教並不相違。問依他識有即名唯識。內境非無。應名唯境。答依他識有復能變境。境雖內有。不能變識。故言唯識。不名唯境。又境之體通於內外。外無內有。識唯是內。若境言唯。恐濫外境亦是實有。由境有濫。境不言唯。識無斯過。故言唯識。問何智能觀遍計識等為無等耶。答四如實智。此智是前尋思智果。故攝論云。了知假有實無所得決定行智方便果相。名如實智。所言了知假有實無。即尋思也。故知實智是尋思果。問雖觀遍計心境皆空。空此境心修乎無相。復何攝益。答不了內心妄執外境。外境既執。因增貪等。貪等既熾。盲無聖眼。聖眼莫起。不達真理。真理未證。詎亡惑業。惑業猶存。沈溺五趣。五趣不息。豈登極果。了達內心。不執外境。外境不執。便息貪等。貪等息矣故生聖眼。聖眼既生能達真理。真理既證便除惑業。惑業因亡五趣果息。五趣息已便登佛果。有斯勝利故修此觀。深密瑜伽而有頌云。若不了知無相法。雜染相法不能斷。不斷雜染相法故。壞證微妙淨相法。不觀諸行眾過失。放逸過失害眾生。懈怠住法動法中。無有失壞可憐愍。

問此加行位能觀遍計心境皆空。何不此時即證真如。答此位雖觀遍計心境。而猶未能除空有相。由有此相不能證理。要二相亡方達真理。故唯識云。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得。故非實安住真唯識理彼相滅已方實安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此加行位能觀遍計心境皆空。何不此時即證真如。答此位雖觀遍計心境。而猶未能除空有相。由有此相不能證理。要二相亡方達真理。故唯識云。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得。故非實安住真唯識理彼相滅已方實安住。

又此位中雙修安立非安立觀。即四諦等名為安立。二空觀等名非安立。此乃略明加行位中別修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此位中雙修安立非安立觀。即四諦等名為安立。二空觀等名非安立。此乃略明加行位中別修行相。

其通達位別修相者。修七覺支。故中邊論云。由此覺支位在見道。故見道中修其七覺。七覺名義已如前說。又見道中真相不同。真見道中。或說三心二心剎那。二即無間及以解脫。三謂無間解脫勝進。故唯識云。斷惑證滅期心別故。無間斷或。解脫證滅。相見有三。三心相見。雜集唯識瑜伽等云。初內遣有情假。法緣心生。能除耎品見道所斷煩惱麁重。二內遣諸法假。法緣心生。能除中品見道所斷煩惱麁重。三遍遣一切有情諸法假。法緣心生。能除一切見道所斷煩惱麁重。釋云。先計有情。以之為有。今緣有情。但有內心。似有情現。實無其體。名之為假。能除妄執假有情故。是故名為遣有情假。生空所顯真如之理。名之為法。緣此智生名緣心起。第二觀法。餘同於前。第三雙觀人法二空。餘亦同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其通達位別修相者。修七覺支。故中邊論云。由此覺支位在見道。故見道中修其七覺。七覺名義已如前說。又見道中真相不同。真見道中。或說三心二心剎那。二即無間及以解脫。三謂無間解脫勝進。故唯識云。斷惑證滅期心別故。無間斷或。解脫證滅。相見有三。三心相見。雜集唯識瑜伽等云。初內遣有情假。法緣心生。能除耎品見道所斷煩惱麁重。二內遣諸法假。法緣心生。能除中品見道所斷煩惱麁重。三遍遣一切有情諸法假。法緣心生。能除一切見道所斷煩惱麁重。釋云。先計有情。以之為有。今緣有情。但有內心。似有情現。實無其體。名之為假。能除妄執假有情故。是故名為遣有情假。生空所顯真如之理。名之為法。緣此智生名緣心起。第二觀法。餘同於前。第三雙觀人法二空。餘亦同上。

次十六心相見道者。對法等云。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦真如。二苦法智。謂忍無間觀前真如。證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍。謂智無間無漏慧生。於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。四苦類智。謂此無間無漏智生。審定印可苦類智忍。釋。苦者苦諦。法者。謂是苦諦所起增上教法。智者。謂於方便道中緣苦法智。忍者。謂於苦諦之中所起現證無漏之慧。二苦法智謂忍無間者。次前忍後而起緣如。名無間也。餘可悉矣。苦諦既爾。餘之三諦諦各有四。准苦諦說。又此十六。八觀真如。八觀正智。法忍法智而緣於如。類忍類智而緣於智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次十六心相見道者。對法等云。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦真如。二苦法智。謂忍無間觀前真如。證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍。謂智無間無漏慧生。於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。四苦類智。謂此無間無漏智生。審定印可苦類智忍。釋。苦者苦諦。法者。謂是苦諦所起增上教法。智者。謂於方便道中緣苦法智。忍者。謂於苦諦之中所起現證無漏之慧。二苦法智謂忍無間者。次前忍後而起緣如。名無間也。餘可悉矣。苦諦既爾。餘之三諦諦各有四。准苦諦說。又此十六。八觀真如。八觀正智。法忍法智而緣於如。類忍類智而緣於智。

次修習位別修相者。菩提分中修八聖道。中邊論云。於修道中而建立故。又云。一分別支。謂即正見。此雖是世間。而出世間後。得由能分別見道位中自所證故。此意說云。此正見體是後得智。故名世間。非是有漏。名為世間。既言世間。復說分別見道所證。故知修道修八聖道。又修習位十地不同。通而言之。地地皆修十波羅蜜。若依別說十地。如次各修一度。其究竟位眾德明備更無修習。說修何過。答若許更修。不名無學。亦不得言諸佛平等。進趣不息。先後異故。既云無學。復稱平等。明果無習。義無惑矣。故唯識云。此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果應有勝劣。言能熏者。即修習義。佛果既不許有能熏。故知佛位即無修習。上來雖有總別不同。合當第二大段之中。明修行訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次修習位別修相者。菩提分中修八聖道。中邊論云。於修道中而建立故。又云。一分別支。謂即正見。此雖是世間。而出世間後。得由能分別見道位中自所證故。此意說云。此正見體是後得智。故名世間。非是有漏。名為世間。既言世間。復說分別見道所證。故知修道修八聖道。又修習位十地不同。通而言之。地地皆修十波羅蜜。若依別說十地。如次各修一度。其究竟位眾德明備更無修習。說修何過。答若許更修。不名無學。亦不得言諸佛平等。進趣不息。先後異故。既云無學。復稱平等。明果無習。義無惑矣。故唯識云。此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果應有勝劣。言能熏者。即修習義。佛果既不許有能熏。故知佛位即無修習。上來雖有總別不同。合當第二大段之中。明修行訖。

次明斷障。分之為二。初明二障。後辨斷位。初中復四。一釋二障總名。二隨列別釋。三約識分別。四顯俱生分別。言煩惱障者。煩者擾也。惱者亂也。擾亂有情不令出離生死苦海。故名煩惱。障者覆也蔽也。即此煩惱覆蔽涅槃不得解脫。名煩惱障。二所知障者。有漏無漏有為無為一切諸法。是應知境。由障障彼所知之境。礙能緣心。令心於境而不解了。名所知障。據實。二障俱障二果。約別而言。初障涅槃。後障菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明斷障。分之為二。初明二障。後辨斷位。初中復四。一釋二障總名。二隨列別釋。三約識分別。四顯俱生分別。言煩惱障者。煩者擾也。惱者亂也。擾亂有情不令出離生死苦海。故名煩惱。障者覆也蔽也。即此煩惱覆蔽涅槃不得解脫。名煩惱障。二所知障者。有漏無漏有為無為一切諸法。是應知境。由障障彼所知之境。礙能緣心。令心於境而不解了。名所知障。據實。二障俱障二果。約別而言。初障涅槃。後障菩提。

二隨列別釋者。先明煩惱。後列所知。煩惱之中初明根本。後彰隨惑。言根本者。總有六種。謂貪嗔癡慢疑惡見。謂此六種是隨煩惱之根本。故得根本名。所言貪者。謂耽著為性。嗔者。損害為性。癡者。於諸理事迷闇為性。慢者。恃己於他高舉為性。疑者於諸諦理猶豫為性。惡見者。於諸諦理顛倒推度染慧為性。性是不善。或復有䨱無記所攝。故總名惡。此惡見中差別有五。一薩迦耶見。於五取蘊執我我所。薩迦耶見者梵言。唐云移轉身見。此見執彼五取蘊法為我我所。故亦名為我我所見。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。此意說云。我見後起。執彼我見所執之我。為斷為常。故稱邊也。三者邪見。一切倒見。於所知事顛倒而轉。皆名邪見。四見取者。謂於諸見及所依蘊。執為最勝能得清淨。意云。言諸見者。六十二等差別不同。故名為諸。隨自所學二別見。計而此見及見所依五蘊之體。而為最勝能得清淨解脫出離。名為見取。五戒取者。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執為最勝能得清淨。意云。謂諸外道各依自見而受諸戒。戒因見起。名順見戒。妄執此戒及戒所依五蘊之體。而為最勝能得涅槃清淨之果。故名戒取。後隨煩惱者。而是根本等流品類。復依彼立。故得隨名。故瑜伽云。如是所說諸隨煩惱。當知皆是煩惱品類。隨惑不同有二十種。一忿。依對現前不饒益境憤發為性。二恨。由忿為先。懷惡不捨結怨為性。三䨱。於自作罪恐失利譽隱藏為性。四惱。忿恨為先。追觸暴熱佷戾為性。五嫉。殉自名利不耐他榮妬忌為性。六慳。耽著財法不能惠捨祕悋為性。七誑。為獲利譽矯現有德詭詐為性。八諂。為網他故矯設異儀險曲為性。九害。於諸有情心無悲愍損惱為性。十憍。於自盛事深生染著醉傲為性。十一無慚。不顧自法輕拒賢善為性。十二無愧。不顧世間崇重暴惡為性。十三掉舉。令心於境不寂靜為性。十四惛沈。令心於境無堪任為性。十五不信。於實德能不忍樂欲心穢為性。十六懈怠。於善惡品修斷事中懶惰為性。十七放逸。於染淨品不能防修縱蕩為性。十八失念。於諸所緣不能明記為性。十九散亂。於諸所緣令心流蕩為性。二十不正知。於所觀境謬解為性。次所知障根本亦六。隨有二十。與煩惱同。何故如是。答煩惱依於所知障立。能依所依故數等也。故唯識云。所知障者。隨其所應或多或少。如煩惱說。如此准知數同煩惱。更不別列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨列別釋者。先明煩惱。後列所知。煩惱之中初明根本。後彰隨惑。言根本者。總有六種。謂貪嗔癡慢疑惡見。謂此六種是隨煩惱之根本。故得根本名。所言貪者。謂耽著為性。嗔者。損害為性。癡者。於諸理事迷闇為性。慢者。恃己於他高舉為性。疑者於諸諦理猶豫為性。惡見者。於諸諦理顛倒推度染慧為性。性是不善。或復有䨱無記所攝。故總名惡。此惡見中差別有五。一薩迦耶見。於五取蘊執我我所。薩迦耶見者梵言。唐云移轉身見。此見執彼五取蘊法為我我所。故亦名為我我所見。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。此意說云。我見後起。執彼我見所執之我。為斷為常。故稱邊也。三者邪見。一切倒見。於所知事顛倒而轉。皆名邪見。四見取者。謂於諸見及所依蘊。執為最勝能得清淨。意云。言諸見者。六十二等差別不同。故名為諸。隨自所學二別見。計而此見及見所依五蘊之體。而為最勝能得清淨解脫出離。名為見取。五戒取者。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執為最勝能得清淨。意云。謂諸外道各依自見而受諸戒。戒因見起。名順見戒。妄執此戒及戒所依五蘊之體。而為最勝能得涅槃清淨之果。故名戒取。後隨煩惱者。而是根本等流品類。復依彼立。故得隨名。故瑜伽云。如是所說諸隨煩惱。當知皆是煩惱品類。隨惑不同有二十種。一忿。依對現前不饒益境憤發為性。二恨。由忿為先。懷惡不捨結怨為性。三䨱。於自作罪恐失利譽隱藏為性。四惱。忿恨為先。追觸暴熱佷戾為性。五嫉。殉自名利不耐他榮妬忌為性。六慳。耽著財法不能惠捨祕悋為性。七誑。為獲利譽矯現有德詭詐為性。八諂。為網他故矯設異儀險曲為性。九害。於諸有情心無悲愍損惱為性。十憍。於自盛事深生染著醉傲為性。十一無慚。不顧自法輕拒賢善為性。十二無愧。不顧世間崇重暴惡為性。十三掉舉。令心於境不寂靜為性。十四惛沈。令心於境無堪任為性。十五不信。於實德能不忍樂欲心穢為性。十六懈怠。於善惡品修斷事中懶惰為性。十七放逸。於染淨品不能防修縱蕩為性。十八失念。於諸所緣不能明記為性。十九散亂。於諸所緣令心流蕩為性。二十不正知。於所觀境謬解為性。次所知障根本亦六。隨有二十。與煩惱同。何故如是。答煩惱依於所知障立。能依所依故數等也。故唯識云。所知障者。隨其所應或多或少。如煩惱說。如此准知數同煩惱。更不別列。

三約識分別者。問此等煩惱八識之內何識相應。答且根本十准唯識云。第八藏識全不相應。第七末那有四俱起。謂貪癡慢及我見。第六意識十皆相應。眼等五識但有三種。謂貪瞋癡。問何所以耶。答第八唯是無記性攝。煩惱染污。性既不同故不俱也。第七相續恒內執我愛所執我。故得有貪。實非其我。迷無我理。故有無明。特所執我令心高舉。故得有慢。於非我法妄計為我。故有我見。何故無餘。答由愛我故不得起瞋。我見決定不得起疑。有我見故故無餘邊見。以此五見體皆是慧。不可一心多慧並起。所以第七但四惑俱。第六意識遍通三性。緣內外境有勝功力。故得具十。眼等五識不能稱量故無有慢。無分別故不得有疑。不起執故故無五見。隨煩惱者。此唯染故非第八俱。第七識中唯有大八。謂掉舉。惛沈。不信。懈怠。放逸。失念。散亂。不正知。第六意識容一切俱。五識得與無慚無愧掉舉等八十種相應。問何所以耶。答第八第六義同前釋。以掉舉等八遍諸染心。第七是染故得八俱。五識有染亦得有八。無慚無愧遍不善心。眼等五識得有不善。故得相應。次所知障者。數之多少諸識相應亦同煩惱。故唯識云。七轉識內。隨其所應。或多或少。如煩惱說。論既例同。故今不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約識分別者。問此等煩惱八識之內何識相應。答且根本十准唯識云。第八藏識全不相應。第七末那有四俱起。謂貪癡慢及我見。第六意識十皆相應。眼等五識但有三種。謂貪瞋癡。問何所以耶。答第八唯是無記性攝。煩惱染污。性既不同故不俱也。第七相續恒內執我愛所執我。故得有貪。實非其我。迷無我理。故有無明。特所執我令心高舉。故得有慢。於非我法妄計為我。故有我見。何故無餘。答由愛我故不得起瞋。我見決定不得起疑。有我見故故無餘邊見。以此五見體皆是慧。不可一心多慧並起。所以第七但四惑俱。第六意識遍通三性。緣內外境有勝功力。故得具十。眼等五識不能稱量故無有慢。無分別故不得有疑。不起執故故無五見。隨煩惱者。此唯染故非第八俱。第七識中唯有大八。謂掉舉。惛沈。不信。懈怠。放逸。失念。散亂。不正知。第六意識容一切俱。五識得與無慚無愧掉舉等八十種相應。問何所以耶。答第八第六義同前釋。以掉舉等八遍諸染心。第七是染故得八俱。五識有染亦得有八。無慚無愧遍不善心。眼等五識得有不善。故得相應。次所知障者。數之多少諸識相應亦同煩惱。故唯識云。七轉識內。隨其所應。或多或少。如煩惱說。論既例同。故今不說。

四顯俱生分別者。若是煩惱不因邪教及邪分別邪師等力。自任運起。此等之類名曰俱生。若要惡友及邪分別邪教等力方得生者。名為分別。其根本惑十種之中。貪瞋慢癡身見邊見。此之六種而通俱生及以分別。若疑邪見見取戒取。此之四種唯分別起。而由惡友或邪教力自審思察方得生故。其隨煩惱既依根本煩惱而生。若依根本俱生起者。即二十種能依隨惑皆名俱生。若依根本分別惑起。能依隨惑皆名分別。故唯識云。二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。其所知障亦有根本及是隨者。俱生分別亦同煩惱。故不別言。四段不同。總是第一辨其障也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顯俱生分別者。若是煩惱不因邪教及邪分別邪師等力。自任運起。此等之類名曰俱生。若要惡友及邪分別邪教等力方得生者。名為分別。其根本惑十種之中。貪瞋慢癡身見邊見。此之六種而通俱生及以分別。若疑邪見見取戒取。此之四種唯分別起。而由惡友或邪教力自審思察方得生故。其隨煩惱既依根本煩惱而生。若依根本俱生起者。即二十種能依隨惑皆名俱生。若依根本分別惑起。能依隨惑皆名分別。故唯識云。二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。其所知障亦有根本及是隨者。俱生分別亦同煩惱。故不別言。四段不同。總是第一辨其障也。

後明斷位者。然斷煩惱總有二種。一斷種子。令永無餘。二但折伏。令種力衰不生現惑。若斷其種。唯無漏智。若令力衰。有漏無漏二智皆得。且資糧位頓悟菩薩無漏之智未起現行。一向不能斷其二障。雖有四力信唯識理。然亦未能伏於二障。故唯識云。此位未證唯識真如。明知未得無漏之智。又云。此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故。於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起二取現行。言二取者。即是煩惱所知二障。即二障種名為隨眠。以此種子隨遂有情三界流轉。名之為隨。恒常處在第八識內故。名為眠。問若言此位不伏二障。略而言之。且違三教。一者唯識自成。何須彼論復云。菩薩住此資糧位中。二麁現行雖有伏者。二違華嚴。解十住位菩薩頌云。能滅諸煩惱。永盡無有餘。十住即是資糧位攝。三違中邊。彼論亦云。今為遠離所治障法。及為修集能對治道。於四正斷精勤修習。別修四斷在資糧位。准此三文。皆伏斷惑。何故第九乃云未伏。答障有俱生分別不同。其俱生者。此位之中全未能伏。分別起者。有伏不伏。若自思惟而所起者。此位能伏。若因邪師邪教起者。即未能伏。或復翻此初言未伏。約彼俱生及邪教等所起者說。後說伏者。約自力等分別起者。中邊論義准亦同之。會華嚴經而有二義。一依自等分別起者。此位全伏名為永盡。二據佛法功力可能永滅煩惱。非言此位即已盡訖。若一切惑此位實除。何不此時即成正覺。後過十地方得佛耶。故對望別。諸教無違。其加行位已經資糧。備修福智練磨心。已有勝功力。欲入見道而能伏除分別二障。二障俱生猶未全伏。俱生分別二種種子並全未斷。以未證得真無漏故。有漏觀心有所得故。有分別故。未全伏除。未全能滅。此前二位並以加行有漏之智而能伏惑。問此有漏智以何等力而能伏耶。答如瑜伽云。以修三種對治力故。能伏煩惱。一了知煩惱自性過患。知能發業能招現後二世苦惱。二思惟對治所緣境相。學觀二空所顯真如。三以勝善品慈心相續。修六度等。以資於心。當知此是永斷正見前行之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後明斷位者。然斷煩惱總有二種。一斷種子。令永無餘。二但折伏。令種力衰不生現惑。若斷其種。唯無漏智。若令力衰。有漏無漏二智皆得。且資糧位頓悟菩薩無漏之智未起現行。一向不能斷其二障。雖有四力信唯識理。然亦未能伏於二障。故唯識云。此位未證唯識真如。明知未得無漏之智。又云。此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故。於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起二取現行。言二取者。即是煩惱所知二障。即二障種名為隨眠。以此種子隨遂有情三界流轉。名之為隨。恒常處在第八識內故。名為眠。問若言此位不伏二障。略而言之。且違三教。一者唯識自成。何須彼論復云。菩薩住此資糧位中。二麁現行雖有伏者。二違華嚴。解十住位菩薩頌云。能滅諸煩惱。永盡無有餘。十住即是資糧位攝。三違中邊。彼論亦云。今為遠離所治障法。及為修集能對治道。於四正斷精勤修習。別修四斷在資糧位。准此三文。皆伏斷惑。何故第九乃云未伏。答障有俱生分別不同。其俱生者。此位之中全未能伏。分別起者。有伏不伏。若自思惟而所起者。此位能伏。若因邪師邪教起者。即未能伏。或復翻此初言未伏。約彼俱生及邪教等所起者說。後說伏者。約自力等分別起者。中邊論義准亦同之。會華嚴經而有二義。一依自等分別起者。此位全伏名為永盡。二據佛法功力可能永滅煩惱。非言此位即已盡訖。若一切惑此位實除。何不此時即成正覺。後過十地方得佛耶。故對望別。諸教無違。其加行位已經資糧。備修福智練磨心。已有勝功力。欲入見道而能伏除分別二障。二障俱生猶未全伏。俱生分別二種種子並全未斷。以未證得真無漏故。有漏觀心有所得故。有分別故。未全伏除。未全能滅。此前二位並以加行有漏之智而能伏惑。問此有漏智以何等力而能伏耶。答如瑜伽云。以修三種對治力故。能伏煩惱。一了知煩惱自性過患。知能發業能招現後二世苦惱。二思惟對治所緣境相。學觀二空所顯真如。三以勝善品慈心相續。修六度等。以資於心。當知此是永斷正見前行之道。

次通達位者。真相不同。其真見道而能斷彼三界分別煩惱所知二障種盡。得入初地。斷行相者。對法論云。問從何而得斷耶。答不從過去。已滅故。不從未來。未生故。不從現在。道不俱故。然從諸煩惱麁重而得名斷。為斷如是如是品麁重。起如是如是品對治。若此品對治生。即此品麁重滅。平等平等猶如世間明生闇滅。由此品離繫故。令未來煩惱住不生法中。是名為斷。今逐難釋。所斷麁重及能治道而皆非一。重云如是。能治正生。所治正滅。生同滅時。是一平等。滅同生時。復一平等。是以重言平等平等。總意不說斷三世也。又瑜伽論。初約遮門。不斷三世。同於對法。後約詮言。容斷三世。即彼論云。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。後此已後於已轉依已斷隨眠。身相續中所有後得世間所攝。善無記心去來。今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。此意說云。就於一身前後相續修聖道力。令本識等三時皆得離隨眠。故名斷三世。問其真見道但唯一心。何故對法於能治道重言如是。答據彼三心見道者說。或可見修治道合言。故瑜伽云。諸修行者斷煩惱等。明通一切斷煩惱說。不唯見道。二相見道亦分為二。初三心相見所斷之惑。謂軟品等所有麁重。名如上列。問何品煩惱名軟品等。釋。上品煩惱名為軟品。上品法障名為中品。二障下品總名第三。問初之二障是上品者。何言軟中。答以能斷道是下中故。障從其智。名軟中等。問准此二障。但分上下。何乃不立第二中品。答中品不定。或屬上下。故不別開。上下不爾。故不相攝。即如經中而但說有根上下力。不說中力。斯意亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次通達位者。真相不同。其真見道而能斷彼三界分別煩惱所知二障種盡。得入初地。斷行相者。對法論云。問從何而得斷耶。答不從過去。已滅故。不從未來。未生故。不從現在。道不俱故。然從諸煩惱麁重而得名斷。為斷如是如是品麁重。起如是如是品對治。若此品對治生。即此品麁重滅。平等平等猶如世間明生闇滅。由此品離繫故。令未來煩惱住不生法中。是名為斷。今逐難釋。所斷麁重及能治道而皆非一。重云如是。能治正生。所治正滅。生同滅時。是一平等。滅同生時。復一平等。是以重言平等平等。總意不說斷三世也。又瑜伽論。初約遮門。不斷三世。同於對法。後約詮言。容斷三世。即彼論云。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。後此已後於已轉依已斷隨眠。身相續中所有後得世間所攝。善無記心去來。今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。此意說云。就於一身前後相續修聖道力。令本識等三時皆得離隨眠。故名斷三世。問其真見道但唯一心。何故對法於能治道重言如是。答據彼三心見道者說。或可見修治道合言。故瑜伽云。諸修行者斷煩惱等。明通一切斷煩惱說。不唯見道。二相見道亦分為二。初三心相見所斷之惑。謂軟品等所有麁重。名如上列。問何品煩惱名軟品等。釋。上品煩惱名為軟品。上品法障名為中品。二障下品總名第三。問初之二障是上品者。何言軟中。答以能斷道是下中故。障從其智。名軟中等。問准此二障。但分上下。何乃不立第二中品。答中品不定。或屬上下。故不別開。上下不爾。故不相攝。即如經中而但說有根上下力。不說中力。斯意亦爾。

後十六心所斷惑者。此亦二種。謂能所取及上下諦二種不同。然所斷惑數同無異。今者但依能所取觀。對法等云。謂苦諦下有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦真如。正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。釋。欲界苦諦具十煩惱。謂根本十上之二界苦諦各九。上無瞋故。所以三界但二十八。三界苦諦既爾。集滅道三三界合言。一一皆有二十八也。都計四諦。百一十二分別煩惱。是相見除。問真見道中斷分別盡。更何得有分別煩惱言相斷耶。答理實相見不斷煩惱。擬宜於真假說斷也。問何故上界而無瞋耶。答瞋唯不善。上二界中由定力故無有不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後十六心所斷惑者。此亦二種。謂能所取及上下諦二種不同。然所斷惑數同無異。今者但依能所取觀。對法等云。謂苦諦下有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦真如。正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。釋。欲界苦諦具十煩惱。謂根本十上之二界苦諦各九。上無瞋故。所以三界但二十八。三界苦諦既爾。集滅道三三界合言。一一皆有二十八也。都計四諦。百一十二分別煩惱。是相見除。問真見道中斷分別盡。更何得有分別煩惱言相斷耶。答理實相見不斷煩惱。擬宜於真假說斷也。問何故上界而無瞋耶。答瞋唯不善。上二界中由定力故無有不善。

次修習位。初總後別。且總斷者。俱生煩惱。七地以前諸識中者猶得現起。八地以上而能折伏畢竟不行。十地滿已金剛喻定現在前時。一剎那中三界所有俱生煩惱一時斷盡。得成正覺。其所知障。十地之中地地漸斷。至金剛定而方斷盡。前六識中所知之障。八地已去永不現行。由第六識純無漏故。前之五識雖非無漏。由能引識是無漏故。無漏勢伏。故眼等識亦無其障。其第七識八地已去亦得容起。以第六識入生空時。其第七識即是有漏故。障得起。若入法觀。其第七識即平等智。故不俱起。問十地菩薩何不斷彼煩惱障種而但伏耶。又七地前總伏不起。有是能不。答以煩惱障不障十地。所以不除。由礙涅槃。金剛永捨。又菩薩力初地即能然欲濟生。故留不去。七地猶起。故唯識云。其煩惱障。初地以上能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力。前七地中。雖暫現起。而不為失。又攝論云。留惑至惑盡。證佛一切智。准此等文。但故意留非不能伏。問七地菩薩既許起惑。應為染失。答雖起煩惱。無染無失。何以為明。答瑜伽七十八深密等云。是諸菩薩於初地中。定於一切諸法法界已善通達。由此因緣。菩薩要知方起煩惱。非為不知。是故說名無染污相。又云。於自身中不能生苦。故無過失。菩薩生起如是煩惱。於有情界能斷苦因。是故彼有無量功德。又云。今諸菩薩生起煩惱。尚勝一切有情聲聞獨覺善根等。准此等教。雖起煩惱。無染失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次修習位。初總後別。且總斷者。俱生煩惱。七地以前諸識中者猶得現起。八地以上而能折伏畢竟不行。十地滿已金剛喻定現在前時。一剎那中三界所有俱生煩惱一時斷盡。得成正覺。其所知障。十地之中地地漸斷。至金剛定而方斷盡。前六識中所知之障。八地已去永不現行。由第六識純無漏故。前之五識雖非無漏。由能引識是無漏故。無漏勢伏。故眼等識亦無其障。其第七識八地已去亦得容起。以第六識入生空時。其第七識即是有漏故。障得起。若入法觀。其第七識即平等智。故不俱起。問十地菩薩何不斷彼煩惱障種而但伏耶。又七地前總伏不起。有是能不。答以煩惱障不障十地。所以不除。由礙涅槃。金剛永捨。又菩薩力初地即能然欲濟生。故留不去。七地猶起。故唯識云。其煩惱障。初地以上能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力。前七地中。雖暫現起。而不為失。又攝論云。留惑至惑盡。證佛一切智。准此等文。但故意留非不能伏。問七地菩薩既許起惑。應為染失。答雖起煩惱。無染無失。何以為明。答瑜伽七十八深密等云。是諸菩薩於初地中。定於一切諸法法界已善通達。由此因緣。菩薩要知方起煩惱。非為不知。是故說名無染污相。又云。於自身中不能生苦。故無過失。菩薩生起如是煩惱。於有情界能斷苦因。是故彼有無量功德。又云。今諸菩薩生起煩惱。尚勝一切有情聲聞獨覺善根等。准此等教。雖起煩惱。無染失也。

次別斷者。煩惱障體十地不斷更無差異。其所知障准瑜伽論深密經等。有十重障。十地之中地地別斷。能證十如。今略言之。一異生性障。由此能礙三乘聖性。故立障名。得入初地方斷斯障。問異生性障依於分別煩惱所知二障種立。二障既是見道即除。明異生性亦隨彼斷。何故今言初地方除。答異生性障雖見道除。然此見道而是初地初心所攝。今明十地斷於十障。隱見不論。言初地斷。故亦無失。問此障亦依煩惱障立。斷異生性。煩惱亦除。如何但說十障皆依所知障立。十地不斷煩惱障耶。答此異生性雖依二障初地並除。然大乘意取所知障名異生性。又二乘人亦斷煩惱。令顯異彼。但說所知。餘之九障實唯依彼所知障立。問俱生所知初地斷不。答實亦能斷。論等且說最初斷者。言斷異生。理實初地住出心等亦能斷彼俱生障也。二邪行障。而行有虧。三業違犯。故名邪行。此能礙彼清淨禁戒。名之為障。是所知障俱生一分。入二地時而能永斷。下諸地中所斷之障一一皆是所知障中俱生一分。三闇鈍障。能令三慧所習之法而有妄失。故名闇鈍。復能礙彼勝定總持及勝定等所發三慧。名之為障。入三地時而便能捨。四微細煩惱現行障。最下品故。不作意緣。遠隨現行。故名微細。此能礙彼菩提分法故立障名。是第六識所知障中身見等也。由此身見昔時多共煩惱身見任運而生故。今此見立煩惱名。實非煩惱。入四地時即能除此。五於下乘般涅槃障。二乘名下。菩薩同彼樂涅槃樂厭生死苦。故名下乘般涅槃也。由此能礙生死涅槃無差別道故名為障。入五地時方能除也。六麁相現行障。執滅道二。以之為淨。苦集為染。執此二心麁於後地而起未息。名麁現行。由此能礙無染淨道。乃名為障。入六地時即能除滅。七細相現行障。觀十二緣。而尚見有微細生滅。細生滅相而未能息。名細現行。由此能礙第七地中妙無相道。故名為障。入七地時乃得除矣。八無相中作加行障。生滅等相皆不當情。名為無相。無相之智未能自在任運而行。然以加行方乃得起。名作加行。由此加行礙於八地無功用道。故得障名。入八地已即能永滅。九利他中不欲行障。能濟有情離苦得樂。名為利他。今求己利。不樂導人。名利他中不欲行也。由是能礙九地之中四無礙解。故名為障。入九地已方得除滅。十於諸法中未得自在障。諸定總持神通事業諸功德等。並名為法。此法非一故名為諸。於此法中未能專擅。名未自在。由斯能礙十地之中大法智等。故稱為障。入十地已方能除盡。以上雖有多門不同。總當第一辨因位訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次別斷者。煩惱障體十地不斷更無差異。其所知障准瑜伽論深密經等。有十重障。十地之中地地別斷。能證十如。今略言之。一異生性障。由此能礙三乘聖性。故立障名。得入初地方斷斯障。問異生性障依於分別煩惱所知二障種立。二障既是見道即除。明異生性亦隨彼斷。何故今言初地方除。答異生性障雖見道除。然此見道而是初地初心所攝。今明十地斷於十障。隱見不論。言初地斷。故亦無失。問此障亦依煩惱障立。斷異生性。煩惱亦除。如何但說十障皆依所知障立。十地不斷煩惱障耶。答此異生性雖依二障初地並除。然大乘意取所知障名異生性。又二乘人亦斷煩惱。令顯異彼。但說所知。餘之九障實唯依彼所知障立。問俱生所知初地斷不。答實亦能斷。論等且說最初斷者。言斷異生。理實初地住出心等亦能斷彼俱生障也。二邪行障。而行有虧。三業違犯。故名邪行。此能礙彼清淨禁戒。名之為障。是所知障俱生一分。入二地時而能永斷。下諸地中所斷之障一一皆是所知障中俱生一分。三闇鈍障。能令三慧所習之法而有妄失。故名闇鈍。復能礙彼勝定總持及勝定等所發三慧。名之為障。入三地時而便能捨。四微細煩惱現行障。最下品故。不作意緣。遠隨現行。故名微細。此能礙彼菩提分法故立障名。是第六識所知障中身見等也。由此身見昔時多共煩惱身見任運而生故。今此見立煩惱名。實非煩惱。入四地時即能除此。五於下乘般涅槃障。二乘名下。菩薩同彼樂涅槃樂厭生死苦。故名下乘般涅槃也。由此能礙生死涅槃無差別道故名為障。入五地時方能除也。六麁相現行障。執滅道二。以之為淨。苦集為染。執此二心麁於後地而起未息。名麁現行。由此能礙無染淨道。乃名為障。入六地時即能除滅。七細相現行障。觀十二緣。而尚見有微細生滅。細生滅相而未能息。名細現行。由此能礙第七地中妙無相道。故名為障。入七地時乃得除矣。八無相中作加行障。生滅等相皆不當情。名為無相。無相之智未能自在任運而行。然以加行方乃得起。名作加行。由此加行礙於八地無功用道。故得障名。入八地已即能永滅。九利他中不欲行障。能濟有情離苦得樂。名為利他。今求己利。不樂導人。名利他中不欲行也。由是能礙九地之中四無礙解。故名為障。入九地已方得除滅。十於諸法中未得自在障。諸定總持神通事業諸功德等。並名為法。此法非一故名為諸。於此法中未能專擅。名未自在。由斯能礙十地之中大法智等。故稱為障。入十地已方能除盡。以上雖有多門不同。總當第一辨因位訖。

第二大門明所得果。初明其障。後顯得果。第十地中諸功德法雖得自在。而有餘障。未名最極。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱種子。障於佛地。故此十地不名為佛。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷入如來地。後顯得果。問三祇時滿萬行德備嘉因畢矣。勝果如何。答彼大菩提圓寂二法。是所得果。故集論云。頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及成如來。證大涅槃及大菩提。是其果也。如來羅漢依菩提等義別說也。非別有體。今涅槃等分之為二。先明涅槃。後辨菩提。涅槃之義義類甚多。今者但依佛所得者。分之為二。一依唯識辨其四種。二據涅槃明其三事。言四種者。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客染。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷。唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。釋。自體本來而非雜染。雖與容塵煩惱為依。而不被染。故名本淨。此體即是七真如中實相真如。故名相如。諸法無常。涅槃是常。故與諸法不得名一。復是諸法真實性。故不得名異。異應非是諸法之性。如色異聲色非聲性。其性本寂。顯涅槃名。圓滿寂靜是涅槃義。二有餘依涅槃。謂即真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。釋。所依身在名有餘依。餘依之中煩惱皆盡所顯真理名有餘依。而言雖有微苦依者。異熟有漏苦果之身名微苦也。此據二乘有餘涅槃。不約佛說。如來有漏悉皆總盡。何得有苦。三無餘依涅槃。謂即真如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅眾苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。釋。出所知障得大悲般若。不同二乘樂住涅槃。不同凡夫樂於生死。二皆不住故名無住。然其四種體一真如。約義分也。今者佛果四義皆具。問如來有漏苦依身盡。如何得說具有四耶。答苦惑依盡說無餘依。非苦依在說有餘依。是故世尊可言具四。無漏五蘊名非苦依。次明三事入涅槃者。准涅槃經。祕密之藏猶如伊字三點。若並即不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法。為眾生故名入涅槃。如世伊字。釋。能證生法二空之智名為般若。所證生法二空真如名如來身。由智證理。離諸障染。不為染縛。名為解脫。言伊字者。據西方說。彼國伊字兩點在上。一點居下。下點喻理。是所依故。上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大門明所得果。初明其障。後顯得果。第十地中諸功德法雖得自在。而有餘障。未名最極。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱種子。障於佛地。故此十地不名為佛。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷入如來地。後顯得果。問三祇時滿萬行德備嘉因畢矣。勝果如何。答彼大菩提圓寂二法。是所得果。故集論云。頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及成如來。證大涅槃及大菩提。是其果也。如來羅漢依菩提等義別說也。非別有體。今涅槃等分之為二。先明涅槃。後辨菩提。涅槃之義義類甚多。今者但依佛所得者。分之為二。一依唯識辨其四種。二據涅槃明其三事。言四種者。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客染。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷。唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。釋。自體本來而非雜染。雖與容塵煩惱為依。而不被染。故名本淨。此體即是七真如中實相真如。故名相如。諸法無常。涅槃是常。故與諸法不得名一。復是諸法真實性。故不得名異。異應非是諸法之性。如色異聲色非聲性。其性本寂。顯涅槃名。圓滿寂靜是涅槃義。二有餘依涅槃。謂即真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。釋。所依身在名有餘依。餘依之中煩惱皆盡所顯真理名有餘依。而言雖有微苦依者。異熟有漏苦果之身名微苦也。此據二乘有餘涅槃。不約佛說。如來有漏悉皆總盡。何得有苦。三無餘依涅槃。謂即真如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅眾苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。釋。出所知障得大悲般若。不同二乘樂住涅槃。不同凡夫樂於生死。二皆不住故名無住。然其四種體一真如。約義分也。今者佛果四義皆具。問如來有漏苦依身盡。如何得說具有四耶。答苦惑依盡說無餘依。非苦依在說有餘依。是故世尊可言具四。無漏五蘊名非苦依。次明三事入涅槃者。准涅槃經。祕密之藏猶如伊字三點。若並即不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法。為眾生故名入涅槃。如世伊字。釋。能證生法二空之智名為般若。所證生法二空真如名如來身。由智證理。離諸障染。不為染縛。名為解脫。言伊字者。據西方說。彼國伊字兩點在上。一點居下。下點喻理。是所依故。上

二喻於般若解脫。依理起故。何故別三不成涅槃。答言涅槃者。是圓寂義。若唯般若。真如未證障未解脫。何名圓寂。若唯真理。能證智無煩惱不斷。亦何名寂。若唯解脫。解脫體假。理智俱無。誰名圓寂。是故三別不名涅槃。此言總意要非即異。三法俱時方名為入大涅槃也。智是有為。理即無為。理智是實。解脫是假。故非即一。有為無為假實異故。智為能證。理是所證。解脫離縛。故不得異。若別異者。智證於誰名為能證。理等准此。故知三事不得條然而別異也。如是方名入大涅槃。涅槃之義其事寔多。恐文繁廣故不具盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二喻於般若解脫。依理起故。何故別三不成涅槃。答言涅槃者。是圓寂義。若唯般若。真如未證障未解脫。何名圓寂。若唯真理。能證智無煩惱不斷。亦何名寂。若唯解脫。解脫體假。理智俱無。誰名圓寂。是故三別不名涅槃。此言總意要非即異。三法俱時方名為入大涅槃也。智是有為。理即無為。理智是實。解脫是假。故非即一。有為無為假實異故。智為能證。理是所證。解脫離縛。故不得異。若別異者。智證於誰名為能證。理等准此。故知三事不得條然而別異也。如是方名入大涅槃。涅槃之義其事寔多。恐文繁廣故不具盡。

次辨菩提。分之為二。初明菩提。後身相攝。菩提種子有自無始。但為二障之所覆蔽。令不得起。三祇伏斷。十地修習。至金剛位二障都盡。智從種生。名得菩提。即此菩提相應心品總有四種。故佛地論等云。一大圓鏡智相應心品。謂此心品離諸分別。所緣行相微細難知。不忘不愚。一切境相離諸雜染。純淨圓德。無間無斷窮未來際。如大圓鏡現眾色像。釋。與智俱時。心所非一。總名心品。我法等執及能所取。此等皆無名離分別。能緣所緣俱不可側。故名微細。而於其境不迷不暗。故名不愚。一切現前而不忘失。名為不忘。有漏永盡名為離染。無雜稱純。離過名淨。淨德備矣。故得圓名。於一切處能現身土。名為無間。長時相續現而不息。故稱無斷。如大明鏡眾像託起。今依此智身土影生。法待喻明。故稱圓鏡。二平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等。大慈悲等恒共相應。一味相續窮未來際。釋。真如理性名為平等。智緣此理名平等智。又昔凡位由執有我。自他不平。今我執亡觀自他等。故名平等。以無轉易稱為一味。起無間斷故云相續。三妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相。無礙而轉。攝觀無量總持定門及所發生功德珍寶。於大乘會能現無邊作用差別。皆得自在。雨大寶雨。斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。釋。神用莫方。稱之為妙。遍緣諸境名為觀察。六度等法名為珍寶。因定而起故稱發生。四成所作智相應心品。謂此心品為欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業。成本願力所應作事。釋。三業化等是所作事。智能成彼名成所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨菩提。分之為二。初明菩提。後身相攝。菩提種子有自無始。但為二障之所覆蔽。令不得起。三祇伏斷。十地修習。至金剛位二障都盡。智從種生。名得菩提。即此菩提相應心品總有四種。故佛地論等云。一大圓鏡智相應心品。謂此心品離諸分別。所緣行相微細難知。不忘不愚。一切境相離諸雜染。純淨圓德。無間無斷窮未來際。如大圓鏡現眾色像。釋。與智俱時。心所非一。總名心品。我法等執及能所取。此等皆無名離分別。能緣所緣俱不可側。故名微細。而於其境不迷不暗。故名不愚。一切現前而不忘失。名為不忘。有漏永盡名為離染。無雜稱純。離過名淨。淨德備矣。故得圓名。於一切處能現身土。名為無間。長時相續現而不息。故稱無斷。如大明鏡眾像託起。今依此智身土影生。法待喻明。故稱圓鏡。二平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等。大慈悲等恒共相應。一味相續窮未來際。釋。真如理性名為平等。智緣此理名平等智。又昔凡位由執有我。自他不平。今我執亡觀自他等。故名平等。以無轉易稱為一味。起無間斷故云相續。三妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相。無礙而轉。攝觀無量總持定門及所發生功德珍寶。於大乘會能現無邊作用差別。皆得自在。雨大寶雨。斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。釋。神用莫方。稱之為妙。遍緣諸境名為觀察。六度等法名為珍寶。因定而起故稱發生。四成所作智相應心品。謂此心品為欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業。成本願力所應作事。釋。三業化等是所作事。智能成彼名成所作。

問此之四智為體即識。為不爾耶。答如次與彼第八七六前五識而相應故。非體即識。王臣異故。識為其王。智是所故。問何故佛地莊嚴攝論等中並云轉彼八識得四智耶。答唯識論中而有兩釋。一智雖非識。而依識轉。識為主故。說轉識得。二若有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。為勸有情依智捨識故。說轉八識而得四智。理實非以識為智也。問無漏智強。復何須識。又以何明佛果有識。答凡言心所必依心王。若無其識。智依何立。又准如來功德莊嚴經云。如來無垢識是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。准此經文。豈佛無識。問此之四智幾通因果。及唯果耶。答圓鏡成事成佛方得。妙觀平等初地等中而即分得。佛果圓滿。問品猶品類。四智言品。品類幾何。答一一各定有二十二。二十二者。謂遍行五。別境亦五。善有十一。并一心王成二十二。二十二法名義云何。答遍行五者。體遍三界三性諸識。故名遍行。其五者何。一令心心所而觸於境。故名為觸。二能警覺應起心種。引令趣境。故名作意。三能領納順違中容境。故名為受。四能於境安立分齊取其境像。故名為想。五能令心造善惡等。故名為思。言別境者。此所伏境而非是一。緣別別境。故名別境。其五者何。一於所樂境希望名欲。二於決定境印名勝解。三於曾習境明記名念。四於所觀境專注名定。五於所觀境簡擇名慧。言善等者。能於此世他世順益故名為善。十一者何。一者能於三寶四諦真淨德中。深忍樂欲心淨名信。二崇重賢善故名為慚。三輕拒暴惡。名之為愧。四於三界等不耽著故名為無貪。五於苦事等不起於恚名為無瞋。六理事明解名為無癡。七勤修善事勤斷惡法而能勇決故名精進。八遠離麁重身心調適故名輕安。九防惡修善名不放逸。十令心平直無功用住名為行捨。十一不損有情故名不害。問遍行等法凡夫等有。理即無疑。佛果云何亦具斯也。答遍與一切心恒相應名為遍行。故佛必有。若佛無者。何名遍行。信等十一善心必有。佛唯是善故有信等。如來常樂證所觀境故得有欲。於所觀境恒印持。故得有勝解。於曾受境恒明記。故亦得有念。世尊無有不定心。故亦得有定。於一切法常決擇。故得有其慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此之四智為體即識。為不爾耶。答如次與彼第八七六前五識而相應故。非體即識。王臣異故。識為其王。智是所故。問何故佛地莊嚴攝論等中並云轉彼八識得四智耶。答唯識論中而有兩釋。一智雖非識。而依識轉。識為主故。說轉識得。二若有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。為勸有情依智捨識故。說轉八識而得四智。理實非以識為智也。問無漏智強。復何須識。又以何明佛果有識。答凡言心所必依心王。若無其識。智依何立。又准如來功德莊嚴經云。如來無垢識是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。准此經文。豈佛無識。問此之四智幾通因果。及唯果耶。答圓鏡成事成佛方得。妙觀平等初地等中而即分得。佛果圓滿。問品猶品類。四智言品。品類幾何。答一一各定有二十二。二十二者。謂遍行五。別境亦五。善有十一。并一心王成二十二。二十二法名義云何。答遍行五者。體遍三界三性諸識。故名遍行。其五者何。一令心心所而觸於境。故名為觸。二能警覺應起心種。引令趣境。故名作意。三能領納順違中容境。故名為受。四能於境安立分齊取其境像。故名為想。五能令心造善惡等。故名為思。言別境者。此所伏境而非是一。緣別別境。故名別境。其五者何。一於所樂境希望名欲。二於決定境印名勝解。三於曾習境明記名念。四於所觀境專注名定。五於所觀境簡擇名慧。言善等者。能於此世他世順益故名為善。十一者何。一者能於三寶四諦真淨德中。深忍樂欲心淨名信。二崇重賢善故名為慚。三輕拒暴惡。名之為愧。四於三界等不耽著故名為無貪。五於苦事等不起於恚名為無瞋。六理事明解名為無癡。七勤修善事勤斷惡法而能勇決故名精進。八遠離麁重身心調適故名輕安。九防惡修善名不放逸。十令心平直無功用住名為行捨。十一不損有情故名不害。問遍行等法凡夫等有。理即無疑。佛果云何亦具斯也。答遍與一切心恒相應名為遍行。故佛必有。若佛無者。何名遍行。信等十一善心必有。佛唯是善故有信等。如來常樂證所觀境故得有欲。於所觀境恒印持。故得有勝解。於曾受境恒明記。故亦得有念。世尊無有不定心。故亦得有定。於一切法常決擇。故得有其慧。

問如來之身具無邊德。何故但說二十二耶。答此二十二攝佛一切有為功德莫不備矣。依此二十二法之上所建立。立種種名。非離此外別有體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如來之身具無邊德。何故但說二十二耶。答此二十二攝佛一切有為功德莫不備矣。依此二十二法之上所建立。立種種名。非離此外別有體也。

二身相攝者。初辨於身。後明相攝。佛身不同而有三種。一者法身。謂諸如來真淨法界。具無邊際真淨功德。是一切法平等實性。即此實性是大功德法所依止。名為法身。依止之義是身義故。又此法身唯有真實常樂我淨。離諸雜染。眾善所依。無為功德。無心色等差別相用。又正自利。寂靜安樂無動作故。亦兼利他。為增上緣。令諸有情得利樂故。居法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法相性異故。據性名土。是所依止故。約相名佛。是能依止故。又此身土俱非是色。雖不可言形量大小。然隨相事其量無邊。譬如虛空遍一切故。以所遍法而無量故。其能遍法亦名無量。二受用身此有二種。一自受用身。謂諸如來三無數劫所集無邊真實功德及淨色身。相續湛然盡未來際。恒自受用廣大法樂。以自受樂。名自受用。又唯自利。不為於他說法等故。居自用土。由昔所修自利功德因緣成故。從初成佛盡未來際。相續變為純淨佛土。周圓無際。眾寶莊嚴。自受用身常依而住。如淨土量。身量亦爾。眼等諸根及諸相好一一無邊。由無限善根所引生故。又功德智慧既非色法。雖不可說形量大小。依所證理及所依身。亦可說言遍一切處。二他受用。謂諸如來示現妙身。而為十地諸菩薩眾。現通說法。決眾疑網。令彼受用大乘法樂。名他受用。又具無邊似色心等。利益他用化相功德。又唯利他。為他現故。居於自土。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就。隨住十地菩薩所宜。變為淨土。或小或大或勝或劣。前後改轉。他受用身依之而住。能依身量亦無定限。合此自他二受用身。總名受用。三變化身。謂諸如來變現無量隨類化身。為未登地諸菩薩眾二乘異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。方便示現。名變化身。唯具無邊似色心等利樂他用化相功德。唯利他攝。為利他現故。居變化土。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成就。隨未登地有情所宜化為佛土。或淨或穢或小或大。前後改轉。佛變化身依之而住。能依身量亦無定限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二身相攝者。初辨於身。後明相攝。佛身不同而有三種。一者法身。謂諸如來真淨法界。具無邊際真淨功德。是一切法平等實性。即此實性是大功德法所依止。名為法身。依止之義是身義故。又此法身唯有真實常樂我淨。離諸雜染。眾善所依。無為功德。無心色等差別相用。又正自利。寂靜安樂無動作故。亦兼利他。為增上緣。令諸有情得利樂故。居法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法相性異故。據性名土。是所依止故。約相名佛。是能依止故。又此身土俱非是色。雖不可言形量大小。然隨相事其量無邊。譬如虛空遍一切故。以所遍法而無量故。其能遍法亦名無量。二受用身此有二種。一自受用身。謂諸如來三無數劫所集無邊真實功德及淨色身。相續湛然盡未來際。恒自受用廣大法樂。以自受樂。名自受用。又唯自利。不為於他說法等故。居自用土。由昔所修自利功德因緣成故。從初成佛盡未來際。相續變為純淨佛土。周圓無際。眾寶莊嚴。自受用身常依而住。如淨土量。身量亦爾。眼等諸根及諸相好一一無邊。由無限善根所引生故。又功德智慧既非色法。雖不可說形量大小。依所證理及所依身。亦可說言遍一切處。二他受用。謂諸如來示現妙身。而為十地諸菩薩眾。現通說法。決眾疑網。令彼受用大乘法樂。名他受用。又具無邊似色心等。利益他用化相功德。又唯利他。為他現故。居於自土。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就。隨住十地菩薩所宜。變為淨土。或小或大或勝或劣。前後改轉。他受用身依之而住。能依身量亦無定限。合此自他二受用身。總名受用。三變化身。謂諸如來變現無量隨類化身。為未登地諸菩薩眾二乘異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。方便示現。名變化身。唯具無邊似色心等利樂他用化相功德。唯利他攝。為利他現故。居變化土。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成就。隨未登地有情所宜化為佛土。或淨或穢或小或大。前後改轉。佛變化身依之而住。能依身量亦無定限。

二明相攝者。此之三身而與五法相攝云何。答真如一種攝於法身。所以者何。准讚佛論解深密經瑜伽論天親般若論等皆云。法身無生無滅。唯真如體無生滅故。又佛地對法攝大乘等言。佛法身諸佛共有。唯真如理諸佛共有。餘即不爾。若爾何故攝論中云轉去藏識得法身耶。答第八識中含二障種。謂由能滅此二障種。方顯法身。據此故說轉藏識得。實非以識為法身也。二以圓鏡等四智之中真實功德鏡智所起常遍色身。攝自受用。何以知者。莊嚴論說。大圓鏡智是受用身。攝論亦云。轉諸轉識得受用身。故知總以四智心品實有色心為受用體。三以平等智所現佛身攝他受用。成所作智所現隨類種種身相攝變化身。此之二身所有色心皆似非實。何所以然。皆為化他方便示現故。不可說實智為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明相攝者。此之三身而與五法相攝云何。答真如一種攝於法身。所以者何。准讚佛論解深密經瑜伽論天親般若論等皆云。法身無生無滅。唯真如體無生滅故。又佛地對法攝大乘等言。佛法身諸佛共有。唯真如理諸佛共有。餘即不爾。若爾何故攝論中云轉去藏識得法身耶。答第八識中含二障種。謂由能滅此二障種。方顯法身。據此故說轉藏識得。實非以識為法身也。二以圓鏡等四智之中真實功德鏡智所起常遍色身。攝自受用。何以知者。莊嚴論說。大圓鏡智是受用身。攝論亦云。轉諸轉識得受用身。故知總以四智心品實有色心為受用體。三以平等智所現佛身攝他受用。成所作智所現隨類種種身相攝變化身。此之二身所有色心皆似非實。何所以然。皆為化他方便示現故。不可說實智為體。

夫一乘位行理幽事廣。若匪圓德。餘何言哉。是以大階等覺穀月猶迷。小位聲聞衣珠尚翳。彼智猶若。況乎聾鼓。但以波因海起。光乘日耀。物既若斯。法何不有。故託聖言編為階次。貽諸同好。冀修有緒。斯志未極。故重頌云。以依眾聖言。辨大乘位行。福冀諸有情。常住成等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫一乘位行理幽事廣。若匪圓德。餘何言哉。是以大階等覺穀月猶迷。小位聲聞衣珠尚翳。彼智猶若。況乎聾鼓。但以波因海起。光乘日耀。物既若斯。法何不有。故託聖言編為階次。貽諸同好。冀修有緒。斯志未極。故重頌云。以依眾聖言。辨大乘位行。福冀諸有情。常住成等覺。

大乘入道次第一卷(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘入道次第一卷(終)

夫此章者殊開出苦之戶牖。正示入道之階級。行人之目足。能詮之肝心也。所以年來雖發刊印板弘遐邇之願。齋飡常空一鉢之中。資貯全絕三衣之外。因茲徒抱流通志。未及彫刻營之處。幸蒙一乘院家之厚助。忽遂多年惻隱之本望。偏是冥感之所致也。請願採手觸眼。同益本性之種。讀文解義。速成菩提之果而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫此章者殊開出苦之戶牖。正示入道之階級。行人之目足。能詮之肝心也。所以年來雖發刊印板弘遐邇之願。齋飡常空一鉢之中。資貯全絕三衣之外。因茲徒抱流通志。未及彫刻營之處。幸蒙一乘院家之厚助。忽遂多年惻隱之本望。偏是冥感之所致也。請願採手觸眼。同益本性之種。讀文解義。速成菩提之果而已。