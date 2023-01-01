能顯中邊慧日論第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能顯中邊慧日論第四

淄州大雲寺苾芻慧沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淄州大雲寺苾芻慧沼撰

依文顯正三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依文顯正三

明佛性不同一 有無差別二 明闡提類異三 聲聞有殊四 二死不等五 明佛三身常無常異六 雜決擇七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明佛性不同一 有無差別二 明闡提類異三 聲聞有殊四 二死不等五 明佛三身常無常異六 雜決擇七

明佛性不同一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明佛性不同一

依諸經論。所明佛性不過三種。一理性。二行性。三隱密性。言理性者。佛性論云。為除此執故。佛說佛性。佛性者。即是人法二空所顯真如。由真如故。無能罵所罵。通達此理。離虛妄過。涅槃第二十五。善男子佛性者。非陰界入。非本無今有。非有已還無。第八云。開示如來祕密之藏。清淨佛性常住不變。三十三云。如佛所說。眾生佛性猶如虛空。廣說非三世故。如虛空無故。非三世攝。佛性常故。非三世攝等。行性者。通有漏無漏一切萬行。若望三身。無漏為正生了。有漏為緣。疎名生了。無漏正名佛性。有漏假名。非正佛性。善戒經所明性種性及習種性。楞伽經云。阿梨耶識名空如來藏。具足熏習無漏法故。名不空如來藏。涅槃三十三云。若有說言。眾生佛性非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言亦有亦無。有故破兔角。無故破虛空。二十六云。復有生因。謂六波羅蜜阿耨菩提。復有了因。謂六波羅蜜佛性。第十二云。如是佛性從善五陰乃至得阿耨菩提。寶性論等明信般若三昧大悲為三身因。菩薩淨行經及瑜伽菩薩地明七地四菩薩行。伽耶山頂經處處皆說。隱密性者。如維摩經云。塵勞之儔為如來種等。涅槃三十三云。如來未得阿耨菩提時。一切善不善無記悉名佛性。涅槃二十二云。一切無明煩惱等結悉是佛性。何以故。佛性因故。從無明行及煩惱得善五陰。又楞伽思益說。行五逆而得菩提。入大乘論第二云。我不欲令具煩惱種。生佛法芽。汝癡無智顛倒解故。謂煩惱為佛法種。以此故知。不善無記諸煩惱結非是佛種。若爾。何故說為佛種。答准金剛上味陀羅尼經云。文殊師利言。世尊云何無明是菩提。佛言。文殊師利以無無明故。說無無明。若無無明則亦無生。若無生者彼則無染。文殊師利菩提無染。以性清淨體光潔故。文殊師利我見此事故說無明。是以不二說。准此。即由斷無明故得理清淨。清淨不二故。說無明名為菩提。大莊嚴論有二頌明。一云。由離法性外。無別有諸法。是故如是說。煩惱即是菩提。釋云。如經中說無明菩提同一。此謂無明法性施設菩提名。此義是經旨趣。又頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。瞋癡出亦爾。釋云。若人於貪起正思觀察。如是知已。於貪解脫。故說以貪出離於貪。出離瞋癡亦復如是。說為佛性。准此可解。此上三類諸經論中。或偏說一。或雙說理事。或復通明。如說真如。偏說理性。如菩薩行等偏說行性。或隨初勝。如涅槃二十二云。或說菩提信心為因。是菩提困雖復無量。若說信心則已攝盡。或就果位偏彰勝因。如說信智定悲。為佛四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依諸經論。所明佛性不過三種。一理性。二行性。三隱密性。言理性者。佛性論云。為除此執故。佛說佛性。佛性者。即是人法二空所顯真如。由真如故。無能罵所罵。通達此理。離虛妄過。涅槃第二十五。善男子佛性者。非陰界入。非本無今有。非有已還無。第八云。開示如來祕密之藏。清淨佛性常住不變。三十三云。如佛所說。眾生佛性猶如虛空。廣說非三世故。如虛空無故。非三世攝。佛性常故。非三世攝等。行性者。通有漏無漏一切萬行。若望三身。無漏為正生了。有漏為緣。疎名生了。無漏正名佛性。有漏假名。非正佛性。善戒經所明性種性及習種性。楞伽經云。阿梨耶識名空如來藏。具足熏習無漏法故。名不空如來藏。涅槃三十三云。若有說言。眾生佛性非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言亦有亦無。有故破兔角。無故破虛空。二十六云。復有生因。謂六波羅蜜阿耨菩提。復有了因。謂六波羅蜜佛性。第十二云。如是佛性從善五陰乃至得阿耨菩提。寶性論等明信般若三昧大悲為三身因。菩薩淨行經及瑜伽菩薩地明七地四菩薩行。伽耶山頂經處處皆說。隱密性者。如維摩經云。塵勞之儔為如來種等。涅槃三十三云。如來未得阿耨菩提時。一切善不善無記悉名佛性。涅槃二十二云。一切無明煩惱等結悉是佛性。何以故。佛性因故。從無明行及煩惱得善五陰。又楞伽思益說。行五逆而得菩提。入大乘論第二云。我不欲令具煩惱種。生佛法芽。汝癡無智顛倒解故。謂煩惱為佛法種。以此故知。不善無記諸煩惱結非是佛種。若爾。何故說為佛種。答准金剛上味陀羅尼經云。文殊師利言。世尊云何無明是菩提。佛言。文殊師利以無無明故。說無無明。若無無明則亦無生。若無生者彼則無染。文殊師利菩提無染。以性清淨體光潔故。文殊師利我見此事故說無明。是以不二說。准此。即由斷無明故得理清淨。清淨不二故。說無明名為菩提。大莊嚴論有二頌明。一云。由離法性外。無別有諸法。是故如是說。煩惱即是菩提。釋云。如經中說無明菩提同一。此謂無明法性施設菩提名。此義是經旨趣。又頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。瞋癡出亦爾。釋云。若人於貪起正思觀察。如是知已。於貪解脫。故說以貪出離於貪。出離瞋癡亦復如是。說為佛性。准此可解。此上三類諸經論中。或偏說一。或雙說理事。或復通明。如說真如。偏說理性。如菩薩行等偏說行性。或隨初勝。如涅槃二十二云。或說菩提信心為因。是菩提困雖復無量。若說信心則已攝盡。或就果位偏彰勝因。如說信智定悲。為佛四

德三身因等。或理事雙彰。如楞伽經第七說。佛告大慧。如來之藏善不善因。故亦與六道作生死因緣。乃至依如來藏故五道生死。又云。大慧阿梨耶識名如來藏。與無明七識共俱。如大海波常不斷絕。身俱生故。此說有漏識體能覆藏名如來藏。又云。大慧如來藏識不在阿梨耶中。是故七種識有生有滅。如來藏識不生不滅。此說理也。第八又云。阿梨耶識名空如來藏。無共意轉識熏習。故名之為空。具足無漏熏習法。名為不空。此正行性。勝鬘經說有二種如來藏。空智空如來藏。若離若脫若異。一切煩惱藏。同楞伽空如來藏。世尊不空如來藏過恒沙不離不脫不異。不思議佛法。即楞伽經云。如來藏識不生不滅。及具足熏習無漏法故。名不空如來藏。乃至云。本所不得一切苦滅。唯佛得證。壞一切煩惱藏。修一切滅苦道。此一切苦滅理也。修滅苦道行也。如寶性論第四云。佛性有二。一者如地藏。二者如樹果。無始世來界。自性清淨心。修行無上道。依二種佛性。得出三種佛性。得出三種身。乃至又引頌云。無始世來性。作諸法依止。依性有諸道。及證涅槃果。下釋。所言性者。如聖者。勝鬘經云。世尊如來說如來藏者。是法界藏。乃至自性清淨。如來藏故。作諸法依止者。是故如來藏是依是持等。多依理釋。下亦依事釋云。如是以何等煩惱以何等處無。如是如實見知。名為空智。又何等諸佛法。何處具足有。如是實見知。名不空智。即釋二種如來藏。前約攝相歸性。及迷悟依釋。後約性相別明。攝大乘論等釋前經頌。依性相別及流轉還滅依說。義各不違。又佛性論顯體分。如來藏品明三如來藏。一所攝藏。下云。一切眾生決無有出如如境者。并為如來之所攝持故。名所藏眾生為如來藏。准此即是楞伽為生死因有漏識也。二所隱覆藏。下云。如來性住道前時。為煩惱隱覆。眾生不見。故名為藏。此即勝鬘空如來藏。三能攝為藏者。謂果地一切過恒沙功德。應得性時攝之已盡。即不空藏。又三因品亦通理事。彼云。佛性體有三種。三性所攝。義應知。三種者。所謂三因。三種佛性。三因者。一應得因。二加行因。三圓滿因。真如為應得因。菩提心為加行因。菩提心及所起行為圓滿因。圓滿因。謂福慧行果圓滿。謂智斷恩德。又顯體分。三性品說三性及三無性。攝如來性盡。此最寬通。若涅槃第三十六。染淨因果通名佛性。故經說云。是七眾生。若善法。若不善法。若方便道。若解脫道。若次第道。若因若果。悉是佛性。是名如來隨自意語。隨前義辨。然應得因望應化身。可通生了。為依彼起。疎名生因。若准涅槃經。只名為了。如地望 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德三身因等。或理事雙彰。如楞伽經第七說。佛告大慧。如來之藏善不善因。故亦與六道作生死因緣。乃至依如來藏故五道生死。又云。大慧阿梨耶識名如來藏。與無明七識共俱。如大海波常不斷絕。身俱生故。此說有漏識體能覆藏名如來藏。又云。大慧如來藏識不在阿梨耶中。是故七種識有生有滅。如來藏識不生不滅。此說理也。第八又云。阿梨耶識名空如來藏。無共意轉識熏習。故名之為空。具足無漏熏習法。名為不空。此正行性。勝鬘經說有二種如來藏。空智空如來藏。若離若脫若異。一切煩惱藏。同楞伽空如來藏。世尊不空如來藏過恒沙不離不脫不異。不思議佛法。即楞伽經云。如來藏識不生不滅。及具足熏習無漏法故。名不空如來藏。乃至云。本所不得一切苦滅。唯佛得證。壞一切煩惱藏。修一切滅苦道。此一切苦滅理也。修滅苦道行也。如寶性論第四云。佛性有二。一者如地藏。二者如樹果。無始世來界。自性清淨心。修行無上道。依二種佛性。得出三種佛性。得出三種身。乃至又引頌云。無始世來性。作諸法依止。依性有諸道。及證涅槃果。下釋。所言性者。如聖者。勝鬘經云。世尊如來說如來藏者。是法界藏。乃至自性清淨。如來藏故。作諸法依止者。是故如來藏是依是持等。多依理釋。下亦依事釋云。如是以何等煩惱以何等處無。如是如實見知。名為空智。又何等諸佛法。何處具足有。如是實見知。名不空智。即釋二種如來藏。前約攝相歸性。及迷悟依釋。後約性相別明。攝大乘論等釋前經頌。依性相別及流轉還滅依說。義各不違。又佛性論顯體分。如來藏品明三如來藏。一所攝藏。下云。一切眾生決無有出如如境者。并為如來之所攝持故。名所藏眾生為如來藏。准此即是楞伽為生死因有漏識也。二所隱覆藏。下云。如來性住道前時。為煩惱隱覆。眾生不見。故名為藏。此即勝鬘空如來藏。三能攝為藏者。謂果地一切過恒沙功德。應得性時攝之已盡。即不空藏。又三因品亦通理事。彼云。佛性體有三種。三性所攝。義應知。三種者。所謂三因。三種佛性。三因者。一應得因。二加行因。三圓滿因。真如為應得因。菩提心為加行因。菩提心及所起行為圓滿因。圓滿因。謂福慧行果圓滿。謂智斷恩德。又顯體分。三性品說三性及三無性。攝如來性盡。此最寬通。若涅槃第三十六。染淨因果通名佛性。故經說云。是七眾生。若善法。若不善法。若方便道。若解脫道。若次第道。若因若果。悉是佛性。是名如來隨自意語。隨前義辨。然應得因望應化身。可通生了。為依彼起。疎名生因。若准涅槃經。只名為了。如地望

芽為了因故。由有如故。得有應化。可為了因。若望法身。非生了攝。瑜伽論云。他性為因。非自性故。真如因果體無別故。自不能顯自。若能自顯。非煩惱覆。又體常故。非有後生。故非二因。然名應得果因者。由有如故。後必當得淨位法身故。名應得因。故佛性論云。雖未即顯。必當可現。故名應得正因。勝鬘在纏名如來藏。出纏名法身。據有性說。非無性者。當能顯故。未顯名因。顯名法身故。二論中說為因者。以在因位。即名為因。若在果位。即名為果。即因位如是果法身名為正因。非正生了。何以得知。佛性論云。初云因者有二。一佛性。二信樂。此兩法佛性。是無為信樂。是有為信樂。約性得佛性為了因。能顯了正因正性故。信樂約加行為生因。能生起眾行故。此望法身四德。而說信樂約加行為生因。能起眾行故。此望報身。不說真如為生了故。涅槃第二十六云。眾生佛性亦二種因。正因者。謂諸眾生。此言眾生。眾生性故。名為眾生。非說五陰名為眾生。緣因者。謂六波羅蜜。義亦同此。乃至心非佛性。心是無常。佛性常故。佛性論第三云。復次總攝義應知。攝有二種。一者由因。二者由果。由因攝者。是如來性清淨有四種因。乃至言法身清淨因者。修習信樂大乘應知。或可此說報身如來。是功德法之所成故。不爾。報身豈無淨德佛智德。生因者。修習般若及禪定應知。恩德者同。修習菩薩大悲應知。亦不說真如為法身因。又涅槃二十七云。善男子我所演說涅槃因者。所謂佛性。佛性之性不生涅槃。是故我說涅槃無因。又十九云。涅槃之體非如是等五因所成。復有二因。一作二了。三十七品六波羅蜜等是名了因。又三十三云。是故涅槃唯有了因。無有生因。法身與涅槃義異體同。故知真如望於法身非生了因。若加行圓滿二即正因。於法身為了因。於餘為生因。此略明佛性不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芽為了因故。由有如故。得有應化。可為了因。若望法身。非生了攝。瑜伽論云。他性為因。非自性故。真如因果體無別故。自不能顯自。若能自顯。非煩惱覆。又體常故。非有後生。故非二因。然名應得果因者。由有如故。後必當得淨位法身故。名應得因。故佛性論云。雖未即顯。必當可現。故名應得正因。勝鬘在纏名如來藏。出纏名法身。據有性說。非無性者。當能顯故。未顯名因。顯名法身故。二論中說為因者。以在因位。即名為因。若在果位。即名為果。即因位如是果法身名為正因。非正生了。何以得知。佛性論云。初云因者有二。一佛性。二信樂。此兩法佛性。是無為信樂。是有為信樂。約性得佛性為了因。能顯了正因正性故。信樂約加行為生因。能生起眾行故。此望法身四德。而說信樂約加行為生因。能起眾行故。此望報身。不說真如為生了故。涅槃第二十六云。眾生佛性亦二種因。正因者。謂諸眾生。此言眾生。眾生性故。名為眾生。非說五陰名為眾生。緣因者。謂六波羅蜜。義亦同此。乃至心非佛性。心是無常。佛性常故。佛性論第三云。復次總攝義應知。攝有二種。一者由因。二者由果。由因攝者。是如來性清淨有四種因。乃至言法身清淨因者。修習信樂大乘應知。或可此說報身如來。是功德法之所成故。不爾。報身豈無淨德佛智德。生因者。修習般若及禪定應知。恩德者同。修習菩薩大悲應知。亦不說真如為法身因。又涅槃二十七云。善男子我所演說涅槃因者。所謂佛性。佛性之性不生涅槃。是故我說涅槃無因。又十九云。涅槃之體非如是等五因所成。復有二因。一作二了。三十七品六波羅蜜等是名了因。又三十三云。是故涅槃唯有了因。無有生因。法身與涅槃義異體同。故知真如望於法身非生了因。若加行圓滿二即正因。於法身為了因。於餘為生因。此略明佛性不同。

有無差別二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無差別二

若論理性。無二不生。如涅槃第二十六。斷善闡提亦皆具故。彼經云。若菩提心是佛性者。一闡提輩則不得名一闡提也。菩提之心亦不得名為無常。此意以菩提心非理佛性。若是理性闡提不斷。處處誠說。不勞廣引。若論行性。復有二種。謂有漏無漏。此二種性有無不定。若有漏性一切有情種子定有。現行之者或成不成。若無漏者據現行說。凡夫不成。若據種子。有成不成。如瑜伽論五十七云。生那落迦八根種子現行定成就。除餘三八根現行或成或不成。種子定成三根。現行定不成。種子或成不成。謂般涅槃法者成就。不般涅槃法者不成就。此據現有。若約當說。當亦現行。何言定不定。無上依經佛性論及寶性論俱云。眾生有三。一著有。著有復二。一者背涅槃道。無涅槃性。不求涅槃。願樂生死。梁攝大乘第十四云。若眾生無涅槃性。名因不具。諸佛於此位中。不能令彼般涅槃。神通亦無自在。無涅槃性。謂貪著生死不信樂大乘。不同作業受果決定。非此二時即可化故。無涅槃性云。於此位不得自在。即永無涅槃性。又佛性論云。由淨分為緣淨性為因故成此觀。非無因緣。若不由於此二事成觀無因緣。如闡提人無涅槃性。應得此觀。而一闡提既無此觀。故知定須因緣觀方可現。寶性論同。又寶性論三云。佛性正因於不定聚眾生能作二種業。一見世間厭苦故。二見涅槃悕寂樂故。不言邪定聚能作二業。佛性論亦同。涅槃經亦云。不能立闡提人菩提之心。喻如金剛不能得壞白羊角等。廣如前引。第九云。又佛言。善男子除一闡提其餘眾生。聞是經已悉皆能作善根因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨菩提。既闡提人不言當得。明無佛性。又涅槃第三十三。明生死河有七種人中。若善男子是七種人。或有一人具七。或有七人各一。既言各一。常沒之者即是無性。不爾。與一人具七何別。善戒經地持論瑜伽菩薩地俱云。無性人無種性故等。聲聞地及決擇分顯揚佛地論等。皆立有無性。廣如彼辨。略不具引。涅槃二十六云。善男子我雖說云一切眾生悉有佛性。眾生不解佛如是等隨自意語。善男子如是語者後身菩薩尚不能解。況於二乘其餘菩薩。又云。若言眾生悉有佛性。是名如來隨自意語。如來如是隨自意語。眾生云何一向作解。三十二云。如香山中有忍辱草。非一切牛皆能得食。佛性亦爾。是名分別答。既問佛性。不為定答。為分別答。如忍辱草有得不得。明知行性有無不同。理性如何。眾生皆入。由此道理。彌勒無著諸菩薩等。皆引經證。明諸眾生或有有性。或有無性。佛性論及寶性論。皆云闡提無涅槃性。此無行性。非無理性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若論理性。無二不生。如涅槃第二十六。斷善闡提亦皆具故。彼經云。若菩提心是佛性者。一闡提輩則不得名一闡提也。菩提之心亦不得名為無常。此意以菩提心非理佛性。若是理性闡提不斷。處處誠說。不勞廣引。若論行性。復有二種。謂有漏無漏。此二種性有無不定。若有漏性一切有情種子定有。現行之者或成不成。若無漏者據現行說。凡夫不成。若據種子。有成不成。如瑜伽論五十七云。生那落迦八根種子現行定成就。除餘三八根現行或成或不成。種子定成三根。現行定不成。種子或成不成。謂般涅槃法者成就。不般涅槃法者不成就。此據現有。若約當說。當亦現行。何言定不定。無上依經佛性論及寶性論俱云。眾生有三。一著有。著有復二。一者背涅槃道。無涅槃性。不求涅槃。願樂生死。梁攝大乘第十四云。若眾生無涅槃性。名因不具。諸佛於此位中。不能令彼般涅槃。神通亦無自在。無涅槃性。謂貪著生死不信樂大乘。不同作業受果決定。非此二時即可化故。無涅槃性云。於此位不得自在。即永無涅槃性。又佛性論云。由淨分為緣淨性為因故成此觀。非無因緣。若不由於此二事成觀無因緣。如闡提人無涅槃性。應得此觀。而一闡提既無此觀。故知定須因緣觀方可現。寶性論同。又寶性論三云。佛性正因於不定聚眾生能作二種業。一見世間厭苦故。二見涅槃悕寂樂故。不言邪定聚能作二業。佛性論亦同。涅槃經亦云。不能立闡提人菩提之心。喻如金剛不能得壞白羊角等。廣如前引。第九云。又佛言。善男子除一闡提其餘眾生。聞是經已悉皆能作善根因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨菩提。既闡提人不言當得。明無佛性。又涅槃第三十三。明生死河有七種人中。若善男子是七種人。或有一人具七。或有七人各一。既言各一。常沒之者即是無性。不爾。與一人具七何別。善戒經地持論瑜伽菩薩地俱云。無性人無種性故等。聲聞地及決擇分顯揚佛地論等。皆立有無性。廣如彼辨。略不具引。涅槃二十六云。善男子我雖說云一切眾生悉有佛性。眾生不解佛如是等隨自意語。善男子如是語者後身菩薩尚不能解。況於二乘其餘菩薩。又云。若言眾生悉有佛性。是名如來隨自意語。如來如是隨自意語。眾生云何一向作解。三十二云。如香山中有忍辱草。非一切牛皆能得食。佛性亦爾。是名分別答。既問佛性。不為定答。為分別答。如忍辱草有得不得。明知行性有無不同。理性如何。眾生皆入。由此道理。彌勒無著諸菩薩等。皆引經證。明諸眾生或有有性。或有無性。佛性論及寶性論。皆云闡提無涅槃性。此無行性。非無理性。

釋難中云。有清淨性。即是理性。不爾。論文前後相反。亦違多教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋難中云。有清淨性。即是理性。不爾。論文前後相反。亦違多教。

明闡提類異三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明闡提類異三

准楞伽經及瑜伽等。說五乘性。第五闡提亦名無性。然此闡提合有三種。一名一闡提底迦。是樂欲義。樂生死故。二名阿闡底迦。是不樂欲義。不樂涅槃故。此二通不斷善根人。不信愚癡所覆弊故。亦通大悲菩薩。大智大悲所熏習故。三名阿顛底迦。名為畢竟。畢竟無涅槃性故。此無性人亦得前二名。前二久久當會成佛。後必不成。然諸經論所說不同。或隨說一。或總說三。如楞伽經。俱說前二為無性乘。經云。闡提有二。一焚燒一切善根。二作盡眾生界願。大慧問佛。云何作佛。佛答大慧云。焚燒善根非作盡界願。善根可續故。眾生無盡。總是有性斷善無現。因大悲無當果。名為無性。非無種子。瑜伽論中唯說第三畢竟無性。無上依經佛性論寶性論涅槃。具說三種。無上依經云。佛告阿難。世間中有三品眾生。一者著有。著有復二。一背涅槃道。無涅槃性。不求涅槃。願樂生死。二者於我法中不生渴仰。誹謗大乘。乃至落闡提網。不能自出。前是無性。後是有性。然俱名邪定聚。然餘處言化邪定聚令作佛者。是後有性。不爾。二人如何差別。寶性論中說第二著有云。於佛法中。闡提因位明非無性。佛性論云。二已隨定位。定位者。非聖非凡。進退無取。而是佛法內人。背大乘法。因此人故。佛說是言。我非彼師等。故無上依經等。初人無性。第二人者。云不能自出。於無量時。佛等為緣還能得出。涅槃第九。廣以喻明。終不能作菩提因緣。乃至云。假使一切無量眾生一時成就阿耨菩提已。此諸如來亦復不見彼一闡提得菩提故。第三十云。善男子生死大海亦復如是。有七種人。畏煩惱故。發意欲度。乃至廣說。第一人者斷善常沒三惡道中。第二人者雖近善友能得信心。後遇惡反斷善還沒。第三人者由近善友。雖斷善根。得名為出。堅住信慧。心無退轉。名住。第四人者斷善根故。於中沈沒。近善友故。乃至遍觀四方。四方者。四沙門果。第五人者斷善沈沒。近善友故。乃至謂辟支佛雖能自度不及眾生。是名為出。第六人者斷善沈沒。近善友得信。名之為出。到淺處已即住不去。所謂菩薩為度眾生。住觀煩惱空。第七人者斷善故沈沒。近善友得出。乃至既前進已得到彼岸。登大高山多受安樂。喻佛常住。大般涅槃三十二文大意同。然少有別。第三十云。或本有六字。一人具七。前說不定。皆發意渡生死河故。三十六說定不定。故於常沒中云。心業重故不能得出。何故。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世。不聞不見。故名常沒。上無性人。又云。我雖復說一闡提等名為常沒。復有常沒。非一闡提。何者是耶。如人為有修世戒善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准楞伽經及瑜伽等。說五乘性。第五闡提亦名無性。然此闡提合有三種。一名一闡提底迦。是樂欲義。樂生死故。二名阿闡底迦。是不樂欲義。不樂涅槃故。此二通不斷善根人。不信愚癡所覆弊故。亦通大悲菩薩。大智大悲所熏習故。三名阿顛底迦。名為畢竟。畢竟無涅槃性故。此無性人亦得前二名。前二久久當會成佛。後必不成。然諸經論所說不同。或隨說一。或總說三。如楞伽經。俱說前二為無性乘。經云。闡提有二。一焚燒一切善根。二作盡眾生界願。大慧問佛。云何作佛。佛答大慧云。焚燒善根非作盡界願。善根可續故。眾生無盡。總是有性斷善無現。因大悲無當果。名為無性。非無種子。瑜伽論中唯說第三畢竟無性。無上依經佛性論寶性論涅槃。具說三種。無上依經云。佛告阿難。世間中有三品眾生。一者著有。著有復二。一背涅槃道。無涅槃性。不求涅槃。願樂生死。二者於我法中不生渴仰。誹謗大乘。乃至落闡提網。不能自出。前是無性。後是有性。然俱名邪定聚。然餘處言化邪定聚令作佛者。是後有性。不爾。二人如何差別。寶性論中說第二著有云。於佛法中。闡提因位明非無性。佛性論云。二已隨定位。定位者。非聖非凡。進退無取。而是佛法內人。背大乘法。因此人故。佛說是言。我非彼師等。故無上依經等。初人無性。第二人者。云不能自出。於無量時。佛等為緣還能得出。涅槃第九。廣以喻明。終不能作菩提因緣。乃至云。假使一切無量眾生一時成就阿耨菩提已。此諸如來亦復不見彼一闡提得菩提故。第三十云。善男子生死大海亦復如是。有七種人。畏煩惱故。發意欲度。乃至廣說。第一人者斷善常沒三惡道中。第二人者雖近善友能得信心。後遇惡反斷善還沒。第三人者由近善友。雖斷善根。得名為出。堅住信慧。心無退轉。名住。第四人者斷善根故。於中沈沒。近善友故。乃至遍觀四方。四方者。四沙門果。第五人者斷善沈沒。近善友故。乃至謂辟支佛雖能自度不及眾生。是名為出。第六人者斷善沈沒。近善友得信。名之為出。到淺處已即住不去。所謂菩薩為度眾生。住觀煩惱空。第七人者斷善故沈沒。近善友得出。乃至既前進已得到彼岸。登大高山多受安樂。喻佛常住。大般涅槃三十二文大意同。然少有別。第三十云。或本有六字。一人具七。前說不定。皆發意渡生死河故。三十六說定不定。故於常沒中云。心業重故不能得出。何故。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世。不聞不見。故名常沒。上無性人。又云。我雖復說一闡提等名為常沒。復有常沒。非一闡提。何者是耶。如人為有修世戒善。

是名常沒。瞿伽離等名出已還沒。舍利弗等名出已不沒。須陀洹人如觀四方。斯陀含人如觀已行。阿那含人加行已復住。三乘無學猶如神龜水陸俱行。准此配喻。與前少別。准文。七人若逢惡友。俱可斷善。名為常沒。若逢善友。續善根已得渡生死河。第一人中。無性畢竟沒。有性暫時。亦名常沒。雖俱言常。有永暫別。如三種常。常言雖同。非無差別。不爾。如何前文法喻有七差別。俱常沒故。又釋。或七眾生總云常沒者言總意別。故亦無違。下復云。是七種人或有一人具七。或七人各一。准此故知。有定不定。一人具七中。言常沒者。即無上依經及寶性論等第二求有人。亦即佛性論等所會闡提無涅槃法者。見斷善故。若不有常沒及定性者等。只是一人具七。如何得有七人各一。七人各一中。常沒之者即是無性。涅槃第三十二。第一人中云。雖非闡提。如人為有修施戒善。是名常沒者。即無上依經等著有之中第二人也。二有性闡提。即涅槃經七種斷善中。第一少分。後之六人。及楞伽經無性乘。是諸經論中所說不定。涅槃經無上依經大莊嚴論寶性論等。皆通說二。楞伽經中唯說有性。瑜伽顯揚地持善戒所說無性唯畢竟無。由此應知。涅槃第三十三云。一闡提人能生善根。生善根已相續不斷。得阿耨菩提者。此說有性。第九中說闡提之人。如枯木石山敗種龜甲。乃至一切作佛不見闡提得阿耨菩提。此說無性。餘皆准知。若作斯解。經論無違。說皆有性。違多聖教。廣如前引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名常沒。瞿伽離等名出已還沒。舍利弗等名出已不沒。須陀洹人如觀四方。斯陀含人如觀已行。阿那含人加行已復住。三乘無學猶如神龜水陸俱行。准此配喻。與前少別。准文。七人若逢惡友。俱可斷善。名為常沒。若逢善友。續善根已得渡生死河。第一人中。無性畢竟沒。有性暫時。亦名常沒。雖俱言常。有永暫別。如三種常。常言雖同。非無差別。不爾。如何前文法喻有七差別。俱常沒故。又釋。或七眾生總云常沒者言總意別。故亦無違。下復云。是七種人或有一人具七。或七人各一。准此故知。有定不定。一人具七中。言常沒者。即無上依經及寶性論等第二求有人。亦即佛性論等所會闡提無涅槃法者。見斷善故。若不有常沒及定性者等。只是一人具七。如何得有七人各一。七人各一中。常沒之者即是無性。涅槃第三十二。第一人中云。雖非闡提。如人為有修施戒善。是名常沒者。即無上依經等著有之中第二人也。二有性闡提。即涅槃經七種斷善中。第一少分。後之六人。及楞伽經無性乘。是諸經論中所說不定。涅槃經無上依經大莊嚴論寶性論等。皆通說二。楞伽經中唯說有性。瑜伽顯揚地持善戒所說無性唯畢竟無。由此應知。涅槃第三十三云。一闡提人能生善根。生善根已相續不斷。得阿耨菩提者。此說有性。第九中說闡提之人。如枯木石山敗種龜甲。乃至一切作佛不見闡提得阿耨菩提。此說無性。餘皆准知。若作斯解。經論無違。說皆有性。違多聖教。廣如前引。

聲聞有殊四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞有殊四

菩薩瓔珞經第十四三道三乘品云。佛告舍利弗。菩薩三乘各有三品。辟支三乘亦有三品。聲聞三乘亦有三品。菩薩三者。有菩薩大乘。有菩薩辟支佛乘。有菩薩聲聞乘。辟支佛三乘者。有辟支菩薩大乘。有辟支佛菩薩緣覺乘。有辟支佛菩薩聲聞乘。聲聞三乘者。有聲聞大乘。有聲聞辟支佛乘。聲聞有無著乘。各指國土。佛名行願等。此皆據化。為化三乘。諸佛菩薩各變作三乘。入大乘論及菩提資糧論說。法華經中得授記者。佛菩薩變作聲聞故。入大乘論第二云。問曰。若羅睺羅實是菩薩者。云何復言聲聞阿羅漢耶。答曰。菩薩亦名聲聞。亦名阿羅漢。何以故。令一切眾生聞阿耨菩提故名聲聞。於一切人天阿修羅。應受供養故。名為應供。菩薩為化眾生故。現作聲聞阿羅漢。問曰。諸餘聲聞亦是菩薩也。答諸餘聲聞亦有是菩薩者。如法華經中舍利弗等五百弟子。悉是菩薩。皆當作佛。一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩。如不退轉法輪經中廣說。若依深密解脫經第二解深密經及瑜伽論決擇分。俱說有二。一寂滅。二趣菩提。寂滅者。亦名決定性。趣菩提者。亦名不定性。亦名退菩提心。楞伽經說有三種。故第四云。大慧菩薩白佛言。世尊說三種阿羅漢。此說何等羅漢名阿羅漢。世尊為說得決定寂滅羅漢。為發菩提願善根。忘善根羅漢。為作應化羅漢第七亦說有三。謂先修菩薩行者。增上慢聲聞。寂滅聲聞。准此。前後同法華經論聲聞有四種。攝大乘論顯揚大莊嚴論說一乘中。并同楞伽。依法華經說有三種故。第一云。增上慢比丘等。第二云。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。此等即是菩提心聲聞。第三云。內祕菩薩行。外現是聲聞等。此是變化。依法華經論說有四種。論云。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三退菩提心聲聞。四者應化聲聞。若緣覺人。准法華論。但說一種。楞伽第二說有二種。謂定不定性。大般若同。准雜集論等。說有二種。一謂眾出。二謂麟角。准菩薩瓔珞第十四云。辟支乘三者。如前已引。即有三種。准首楞嚴三昧第三說。文殊師利云。我念過去世照明劫。我於其中。三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。乃至云。是諸眾生無處得種善根因緣。我於爾時。為教化故。自稱我身是辟支佛。菩薩如是以辟支佛乘入於涅槃而不永滅。乃至廣說化四果等。法華第二說不定性。以趣大故。第三說定性。論釋。令知種種乘異故。第七復說菩薩化作。但未見文說有增上慢緣覺。問聲聞緣覺各有多種。為一切能取無上菩提。為非一切。答非一切。何以得知。准梁攝大乘本論云。若爾聲聞緣覺非共得如此眾德相應諸佛法身。以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經第十四三道三乘品云。佛告舍利弗。菩薩三乘各有三品。辟支三乘亦有三品。聲聞三乘亦有三品。菩薩三者。有菩薩大乘。有菩薩辟支佛乘。有菩薩聲聞乘。辟支佛三乘者。有辟支菩薩大乘。有辟支佛菩薩緣覺乘。有辟支佛菩薩聲聞乘。聲聞三乘者。有聲聞大乘。有聲聞辟支佛乘。聲聞有無著乘。各指國土。佛名行願等。此皆據化。為化三乘。諸佛菩薩各變作三乘。入大乘論及菩提資糧論說。法華經中得授記者。佛菩薩變作聲聞故。入大乘論第二云。問曰。若羅睺羅實是菩薩者。云何復言聲聞阿羅漢耶。答曰。菩薩亦名聲聞。亦名阿羅漢。何以故。令一切眾生聞阿耨菩提故名聲聞。於一切人天阿修羅。應受供養故。名為應供。菩薩為化眾生故。現作聲聞阿羅漢。問曰。諸餘聲聞亦是菩薩也。答諸餘聲聞亦有是菩薩者。如法華經中舍利弗等五百弟子。悉是菩薩。皆當作佛。一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩。如不退轉法輪經中廣說。若依深密解脫經第二解深密經及瑜伽論決擇分。俱說有二。一寂滅。二趣菩提。寂滅者。亦名決定性。趣菩提者。亦名不定性。亦名退菩提心。楞伽經說有三種。故第四云。大慧菩薩白佛言。世尊說三種阿羅漢。此說何等羅漢名阿羅漢。世尊為說得決定寂滅羅漢。為發菩提願善根。忘善根羅漢。為作應化羅漢第七亦說有三。謂先修菩薩行者。增上慢聲聞。寂滅聲聞。准此。前後同法華經論聲聞有四種。攝大乘論顯揚大莊嚴論說一乘中。并同楞伽。依法華經說有三種故。第一云。增上慢比丘等。第二云。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。此等即是菩提心聲聞。第三云。內祕菩薩行。外現是聲聞等。此是變化。依法華經論說有四種。論云。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三退菩提心聲聞。四者應化聲聞。若緣覺人。准法華論。但說一種。楞伽第二說有二種。謂定不定性。大般若同。准雜集論等。說有二種。一謂眾出。二謂麟角。准菩薩瓔珞第十四云。辟支乘三者。如前已引。即有三種。准首楞嚴三昧第三說。文殊師利云。我念過去世照明劫。我於其中。三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。乃至云。是諸眾生無處得種善根因緣。我於爾時。為教化故。自稱我身是辟支佛。菩薩如是以辟支佛乘入於涅槃而不永滅。乃至廣說化四果等。法華第二說不定性。以趣大故。第三說定性。論釋。令知種種乘異故。第七復說菩薩化作。但未見文說有增上慢緣覺。問聲聞緣覺各有多種。為一切能取無上菩提。為非一切。答非一切。何以得知。准梁攝大乘本論云。若爾聲聞緣覺非共得如此眾德相應諸佛法身。以

何意故。說彼俱趣一乘與佛乘同。釋云。若諸佛無前五異。由法身五業是同。二乘人有五業異。不得法身。無五業同。如來為何義故。說二乘人同趣一乘皆得成佛。准此問詞意。不說一切皆能回趣。但為引接不定根性令速趣大故。釋論云。為顯說一乘意。是故說偈。前偈以了義說一乘。後偈以祕密義說一乘。此意前偈為引接不定性得作佛故。一乘為了義。後偈為定性二乘不作佛故。但依真如無我解脫等故。說一正同。解深密經云。故於其中說一乘。非有情性無差別。又說。趣寂終不坐道場。唯不定性方能作佛。無性攝論文亦相似。楞伽第七云。大慧聲聞有三種。言入八地寂滅門者。此是先修菩薩行者。墮聲聞地還依本心。修菩薩行。同入八地寂滅樂門。非增上慢寂滅聲聞。第八復云。佛告大慧。我為曾行菩薩行。諸聲聞等依無餘依涅槃而與授記。大慧我與聲聞授記者。為怯弱眾生生勇猛心。大慧此世界中及餘佛國。有諸眾生行菩薩行。而復樂於聲聞法。佛為轉彼取大菩提。准此經文。此國他方總不說寂滅聲聞有趣大者。入大乘論第二云。聲聞有二種。一者懃修禪定。是鈍根人。二者回向菩提能斷知障。是利根人。樂行禪定者。如寶良經說。猶如水精終不能成摩尼寶珠。聲聞修禪亦復如是。終不能成菩提果也。楞伽第四云。大慧何者斯陀含果相。謂一往見色相現前生心。非虛妄分別想見。以善見禪修行相故。一往來世間。便斷苦盡。入於涅槃。此文不同住三昧樂門生涅槃想。彼有變易。生涅槃想未盡苦故。此云苦盡入於涅槃。不云生涅槃想。明是定性入無餘滅故。次下云。大慧菩薩白佛言。世尊說三種阿羅漢。此說何等羅漢名阿羅漢。乃至佛告大慧。為說得決定寂滅聲聞羅漢。非餘羅漢。梁攝大乘論云。由恒差別。於無餘涅槃。不墮斷盡邊際。故釋云。二乘猶於無餘涅槃無應化二身。以不觀他利益事故。無應身故。墮斷無化身故。墮盡。菩薩於無餘涅槃恒起二身。無有邊際。乃至云。有應身故不墮斷。有化身故不墮盡。入大乘論第一云。問云。菩薩度空出於生死。云何能得勝於聲聞。答云。菩薩得世間利出世間利。度爾焰地故。雖出世間。能住世間。教化眾生。聲聞不然。悕畏生死。求速滅度。以出世間道見於法界。見於法界已到涅槃岸。菩薩不爾。涅槃經第三十二解有行無行般那含中。俱云盡壽入於涅槃。又無行般中云。亦以有為三昧力故。盡壽則得入於涅槃。准此文說。入於三昧。化火燒身。盡其壽命。入於涅槃。若住三昧樂。謂為涅槃。云何得言以有為三昧力故盡壽則得入於涅槃。以有為三昧則涅槃故。以此故知。住滅定已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何意故。說彼俱趣一乘與佛乘同。釋云。若諸佛無前五異。由法身五業是同。二乘人有五業異。不得法身。無五業同。如來為何義故。說二乘人同趣一乘皆得成佛。准此問詞意。不說一切皆能回趣。但為引接不定根性令速趣大故。釋論云。為顯說一乘意。是故說偈。前偈以了義說一乘。後偈以祕密義說一乘。此意前偈為引接不定性得作佛故。一乘為了義。後偈為定性二乘不作佛故。但依真如無我解脫等故。說一正同。解深密經云。故於其中說一乘。非有情性無差別。又說。趣寂終不坐道場。唯不定性方能作佛。無性攝論文亦相似。楞伽第七云。大慧聲聞有三種。言入八地寂滅門者。此是先修菩薩行者。墮聲聞地還依本心。修菩薩行。同入八地寂滅樂門。非增上慢寂滅聲聞。第八復云。佛告大慧。我為曾行菩薩行。諸聲聞等依無餘依涅槃而與授記。大慧我與聲聞授記者。為怯弱眾生生勇猛心。大慧此世界中及餘佛國。有諸眾生行菩薩行。而復樂於聲聞法。佛為轉彼取大菩提。准此經文。此國他方總不說寂滅聲聞有趣大者。入大乘論第二云。聲聞有二種。一者懃修禪定。是鈍根人。二者回向菩提能斷知障。是利根人。樂行禪定者。如寶良經說。猶如水精終不能成摩尼寶珠。聲聞修禪亦復如是。終不能成菩提果也。楞伽第四云。大慧何者斯陀含果相。謂一往見色相現前生心。非虛妄分別想見。以善見禪修行相故。一往來世間。便斷苦盡。入於涅槃。此文不同住三昧樂門生涅槃想。彼有變易。生涅槃想未盡苦故。此云苦盡入於涅槃。不云生涅槃想。明是定性入無餘滅故。次下云。大慧菩薩白佛言。世尊說三種阿羅漢。此說何等羅漢名阿羅漢。乃至佛告大慧。為說得決定寂滅聲聞羅漢。非餘羅漢。梁攝大乘論云。由恒差別。於無餘涅槃。不墮斷盡邊際。故釋云。二乘猶於無餘涅槃無應化二身。以不觀他利益事故。無應身故。墮斷無化身故。墮盡。菩薩於無餘涅槃恒起二身。無有邊際。乃至云。有應身故不墮斷。有化身故不墮盡。入大乘論第一云。問云。菩薩度空出於生死。云何能得勝於聲聞。答云。菩薩得世間利出世間利。度爾焰地故。雖出世間。能住世間。教化眾生。聲聞不然。悕畏生死。求速滅度。以出世間道見於法界。見於法界已到涅槃岸。菩薩不爾。涅槃經第三十二解有行無行般那含中。俱云盡壽入於涅槃。又無行般中云。亦以有為三昧力故。盡壽則得入於涅槃。准此文說。入於三昧。化火燒身。盡其壽命。入於涅槃。若住三昧樂。謂為涅槃。云何得言以有為三昧力故盡壽則得入於涅槃。以有為三昧則涅槃故。以此故知。住滅定已

。化火燒身。始得涅槃。有行亦同。故云。亦以是故定性入無餘依不受變易。楞伽第四亦云。聲聞緣覺未證於法無我。未得離不思議變易生。准此故知。定性二乘趣無餘依不受變易生死。勝鬘等說阿羅漢辟支佛大力菩薩受變易者。是不定性。佛地論第二瑜伽第八十。皆說不定回趣得受變易。大莊嚴論第一云。四由善根無盡。何以故。非諸聲聞等善根如是明淨故。非一切人善根。攝力無畏等故。餘人善根無他利故。餘人善根涅槃時盡故。菩薩善根不爾。以此故知。不定性入無餘不能回趣。不定性者住有餘依。即回趣故。法華第二頌云。得脫三界苦惱之患。住最後身有餘涅槃。瑜伽第八十云。答唯住有餘依涅槃界中。可有此事。何以故。以無餘依涅槃界中遠離一切發起事業。一切功用皆悉止息。佛地論同。勝鬘亦云。世尊阿羅漢辟支佛觀察時。得不受後有。觀第一蘇息處涅槃地。世尊彼先所得地。不愚於法。不由於他。亦自知得有餘地必當得阿耨菩提。何以故。聲聞辟支佛乘皆入大乘。准此諸文。無說二乘入無餘依涅槃界已方能回趣。故知回趣必不定性住有餘依涅槃。但言八萬劫住涅槃等。不言無餘。此不定人所修善根是大方便。亦同菩薩善根無盡。故法華云。汝等所行是菩薩道等。又首楞嚴經第二云。諸天聞佛說如是義。悉皆涕淚而作是言。世尊若人已入聲聞辟支佛位。永失首楞嚴三昧。又寧作五逆重罪。得聞是首楞嚴三昧。不入法位作漏盡阿羅漢。所以者何。五逆罪人聞是首楞嚴三昧。發阿耨菩提心。還得作佛。世尊漏盡阿羅漢猶如破器。永不堪任受是三昧。後廣喻況說不能受。又菩提資糧論云。如無糠米。種必不生。聲聞之人亦復如是。定不作佛。言法華經中說聲聞舍利弗等得作佛者。是佛菩薩之所化作。梁攝大乘論亦云。於法華大集中。有諸菩薩。各同舍利弗等。此菩薩得此意。佛為授記。故說一乘。復次佛化作舍利弗等聲聞。為其受記等。法華經論云。二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞退已還發菩提心者。決定增上慢二種聲聞根未熟故。如來不與授記。菩薩與授記者。方便令發菩提心故。不定說言令發趣向心。但決定者發信大心成不愚法。亦得云發心。前言為利益二種人故。若亦作佛只是不定。何名定性。麟角喻獨覺必是定性。不得見佛。故華嚴經說。菩薩將下。先以右手放光。名嚴淨世界。獨覺之人遇斯光者。即入涅槃。不覺之者。以其神力移置他方。由此故知。麟角獨覺必是定性。定不趣大。部行之中有定不定。不定者回。定者不回。由此善順涅槃經說。若云須陀洹人等皆得佛道。或言皆不得。云不解我意。故知定性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。化火燒身。始得涅槃。有行亦同。故云。亦以是故定性入無餘依不受變易。楞伽第四亦云。聲聞緣覺未證於法無我。未得離不思議變易生。准此故知。定性二乘趣無餘依不受變易生死。勝鬘等說阿羅漢辟支佛大力菩薩受變易者。是不定性。佛地論第二瑜伽第八十。皆說不定回趣得受變易。大莊嚴論第一云。四由善根無盡。何以故。非諸聲聞等善根如是明淨故。非一切人善根。攝力無畏等故。餘人善根無他利故。餘人善根涅槃時盡故。菩薩善根不爾。以此故知。不定性入無餘不能回趣。不定性者住有餘依。即回趣故。法華第二頌云。得脫三界苦惱之患。住最後身有餘涅槃。瑜伽第八十云。答唯住有餘依涅槃界中。可有此事。何以故。以無餘依涅槃界中遠離一切發起事業。一切功用皆悉止息。佛地論同。勝鬘亦云。世尊阿羅漢辟支佛觀察時。得不受後有。觀第一蘇息處涅槃地。世尊彼先所得地。不愚於法。不由於他。亦自知得有餘地必當得阿耨菩提。何以故。聲聞辟支佛乘皆入大乘。准此諸文。無說二乘入無餘依涅槃界已方能回趣。故知回趣必不定性住有餘依涅槃。但言八萬劫住涅槃等。不言無餘。此不定人所修善根是大方便。亦同菩薩善根無盡。故法華云。汝等所行是菩薩道等。又首楞嚴經第二云。諸天聞佛說如是義。悉皆涕淚而作是言。世尊若人已入聲聞辟支佛位。永失首楞嚴三昧。又寧作五逆重罪。得聞是首楞嚴三昧。不入法位作漏盡阿羅漢。所以者何。五逆罪人聞是首楞嚴三昧。發阿耨菩提心。還得作佛。世尊漏盡阿羅漢猶如破器。永不堪任受是三昧。後廣喻況說不能受。又菩提資糧論云。如無糠米。種必不生。聲聞之人亦復如是。定不作佛。言法華經中說聲聞舍利弗等得作佛者。是佛菩薩之所化作。梁攝大乘論亦云。於法華大集中。有諸菩薩。各同舍利弗等。此菩薩得此意。佛為授記。故說一乘。復次佛化作舍利弗等聲聞。為其受記等。法華經論云。二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞退已還發菩提心者。決定增上慢二種聲聞根未熟故。如來不與授記。菩薩與授記者。方便令發菩提心故。不定說言令發趣向心。但決定者發信大心成不愚法。亦得云發心。前言為利益二種人故。若亦作佛只是不定。何名定性。麟角喻獨覺必是定性。不得見佛。故華嚴經說。菩薩將下。先以右手放光。名嚴淨世界。獨覺之人遇斯光者。即入涅槃。不覺之者。以其神力移置他方。由此故知。麟角獨覺必是定性。定不趣大。部行之中有定不定。不定者回。定者不回。由此善順涅槃經說。若云須陀洹人等皆得佛道。或言皆不得。云不解我意。故知定性

不作佛。不定性作佛。瑜伽等皆說不定回心向大。不說皆得。皆不得故。故瑜伽八十云。何因緣故。一切阿羅漢不皆回向無上菩提。答由彼種種有差別故等。大莊嚴論云。由界差別者。眾生有種種界無量差別。如多界修多羅說。由界差別故。應知三乘種性有差別。乃至云。若無性差別。則亦無果差別等。又善戒經地持論瑜伽論釋十因中。解定異因。有性及三乘性皆悉定異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作佛。不定性作佛。瑜伽等皆說不定回心向大。不說皆得。皆不得故。故瑜伽八十云。何因緣故。一切阿羅漢不皆回向無上菩提。答由彼種種有差別故等。大莊嚴論云。由界差別者。眾生有種種界無量差別。如多界修多羅說。由界差別故。應知三乘種性有差別。乃至云。若無性差別。則亦無果差別等。又善戒經地持論瑜伽論釋十因中。解定異因。有性及三乘性皆悉定異。

二死不等五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二死不等五

一名字不等。二體性不等。三得人不等。名字不等者。一約過失不同。分段變易。准勝鬘經。如次名無常懷世間無常病世間。二約凡聖別。如次名有為生死無為生死。由有空無空別故。三約智境不同。煩惱發業所感生死名分段因。所知障無漏為緣所得生死。名不思議變易死。四約漏無漏緣別。分段生死亦名界內生死。准無上依經云。有有生死如三界內生難故。變易生亦名界外生死。佛性論云。以出三界外有三種聖人。乃至云。住無漏界。有四怨障。既云出三界外人。明彼生死名為界外。五約任業定力不同。古基法師云。無相論中。分段死名果報身。變易死名變化身。六依變易約位證不同。入楞伽經第五。名三種意生身。經云。佛告大慧。有三種意生身。何等為三。一者得三昧樂三摩拔提意生身。二者如實覺知諸法相意生身。三者種類俱生無作行意生身。七約性用不同。二死各分四種。分段生死名為四難。變易即名四種生死。故無上依經云。阿難於三界中有四種難。一者煩惱難。二者業難。三者生難。四者過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。體性不等者。分段生死以見道惑為正發業。修惑正潤。感得三界六道異熟。四蘊五蘊為分段體。體唯有漏。苦集攝故。以惑業苦俱名生死。俱生滅故。變易生死由所知障為緣起無漏有分別業。資感現身所有。故業通三天下六欲四禪。禪不動業除諸難處及五淨居。所令感身。五蘊相續。轉勝轉妙。得佛地。為變易體。體通有漏及以無漏果。唯有漏因通二故。問何故除難處。答入見道已。黃門二形女及難處得非擇滅。皆永不受故。問何故除淨居。答無回趣故。入大乘論云。如尊者拘摩羅陀所說偈言。諸趣悉變化。唯除淨居天。隨業種種轉。無處不受生。以是故知。諸菩薩常同利益。隨其受生而化導之。以方便力。但為眾生。不隨煩惱菩提業報所繫。准此文意。既云常同利益隨其受生而化導之。既除淨居。明無利益。彼自得證小乘涅槃。不似菩薩。若能回趣。何不生彼而教化之。問何故除無色。答准雜集論。得聖菩薩不生無色。小乘聖者必定性故。又無五根可資勝妙為變易故。又不更生下二界故。問何故不許地上菩薩。小乘無學別受五蘊為變易身。身資故業減現身因。令有勝力。長時引果。得生佛位答二乘無學沈空故。死不更生。大力菩薩十地論云。後報利益摩醯首羅智處生故。故若許現起新無漏業招別別正感變易生死。何名後報。又入大乘論云。問云。如來以何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名字不等。二體性不等。三得人不等。名字不等者。一約過失不同。分段變易。准勝鬘經。如次名無常懷世間無常病世間。二約凡聖別。如次名有為生死無為生死。由有空無空別故。三約智境不同。煩惱發業所感生死名分段因。所知障無漏為緣所得生死。名不思議變易死。四約漏無漏緣別。分段生死亦名界內生死。准無上依經云。有有生死如三界內生難故。變易生亦名界外生死。佛性論云。以出三界外有三種聖人。乃至云。住無漏界。有四怨障。既云出三界外人。明彼生死名為界外。五約任業定力不同。古基法師云。無相論中。分段死名果報身。變易死名變化身。六依變易約位證不同。入楞伽經第五。名三種意生身。經云。佛告大慧。有三種意生身。何等為三。一者得三昧樂三摩拔提意生身。二者如實覺知諸法相意生身。三者種類俱生無作行意生身。七約性用不同。二死各分四種。分段生死名為四難。變易即名四種生死。故無上依經云。阿難於三界中有四種難。一者煩惱難。二者業難。三者生難。四者過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。體性不等者。分段生死以見道惑為正發業。修惑正潤。感得三界六道異熟。四蘊五蘊為分段體。體唯有漏。苦集攝故。以惑業苦俱名生死。俱生滅故。變易生死由所知障為緣起無漏有分別業。資感現身所有。故業通三天下六欲四禪。禪不動業除諸難處及五淨居。所令感身。五蘊相續。轉勝轉妙。得佛地。為變易體。體通有漏及以無漏果。唯有漏因通二故。問何故除難處。答入見道已。黃門二形女及難處得非擇滅。皆永不受故。問何故除淨居。答無回趣故。入大乘論云。如尊者拘摩羅陀所說偈言。諸趣悉變化。唯除淨居天。隨業種種轉。無處不受生。以是故知。諸菩薩常同利益。隨其受生而化導之。以方便力。但為眾生。不隨煩惱菩提業報所繫。准此文意。既云常同利益隨其受生而化導之。既除淨居。明無利益。彼自得證小乘涅槃。不似菩薩。若能回趣。何不生彼而教化之。問何故除無色。答准雜集論。得聖菩薩不生無色。小乘聖者必定性故。又無五根可資勝妙為變易故。又不更生下二界故。問何故不許地上菩薩。小乘無學別受五蘊為變易身。身資故業減現身因。令有勝力。長時引果。得生佛位答二乘無學沈空故。死不更生。大力菩薩十地論云。後報利益摩醯首羅智處生故。故若許現起新無漏業招別別正感變易生死。何名後報。又入大乘論云。問云。如來以何

行得斷結使而成佛耶。答曰。經中說言。佛告阿難。能修四如意足者。若住一劫。若住多劫。乃盡生死。一切諸經皆同是說。汝若云無煩惱者。我亦如是。若有親愛。信歸於我。當為汝說。問曰。云何住壽。答曰。阿羅漢無煩惱。與八住菩薩同。善修如意足故。能隨意住世。乃至盡於生死。羅睺羅賓頭盧等盡住於世。為以此身住世。為更有餘身住。答以實身而住世者。則無其義。若變化身住壽多劫。斯有是處。亦如僧祇中說。青眼如來為化菩薩故。在光音天。與諸聲聞眾。無量百千億那由他劫住。如彼天中聲聞住壽多劫。當知此界亦有聲聞能如是住。准此論文。明說住壽。不別受生故知變易定資舊業。亦不可云此論釋四十年前教。何者。一切諸經皆同是說。亦引法華為證義故。又佛性論云。因緣生死者。如須陀洹已上。但用舊業。既言如彼用其舊業。明非新造。新無漏業正即能感但資故業。又涅槃三十四云。無漏無報。若許無漏親感變易。與此相違。又同瑜伽論佛地等說。既說住壽。明資故業所感第八。令長時住乃至盡生死。故是有漏。然餘處說名無漏者。如成唯識云。依助緣說。今又更解。是得無漏人。因所知障起無漏業資故感身。名為無漏。非變易生體是無漏。何者。生死正體第八識是。若無漏。與佛何殊。又即是善。應不受熏。又既無漏。如何能持諸有漏識所知障種。以此故知。體是有漏三界所攝。故正法華以其五道喻五百由旬。若變易身非界繫者。非五道攝。即應化城過五百由旬。何故但過三百言是無漏出三界者。是得無漏人及出三界人所受生死。名為無漏及出三界。若名無漏。即體無漏者。所知障亦應體無漏。勝鬘經云。阿羅漢辟支佛斷四種住地。無漏不盡。不得自在力。亦不作證。無漏不盡者。是即無明住地此所知障雖名無漏。實非無漏。變易亦爾。又若云出三界即變易體實是無漏出三界者。說名無為。應外生滅故。勝鬘經名為無為生死。第八既外無漏。現有生滅。體是有為。明變易生死體是有漏是界所攝。仁王般若云。於三界外無別眾生故。得人不等者。一切凡夫定性二乘及不定性未迴心者。不得變易生死。唯諸不定二乘聖者迴心已去。及頓悟菩薩初地已上。皆容得受。以有學人及七地以前有未受者。如瑜伽論佛地經論及入大乘論入楞伽經廣說應知。問何以得知。定性二乘不受變易。答入楞伽第四云。未證法無我。未得不思議變易生故。無分明說定性聲聞得受變易。第二復云。大慧何者聲聞內身證得聖相。謂無常苦空。乃至云得禪定解脫三昧道果三摩跋提。不退解脫故。離不思議熏習變易死故。內身證得生樂行法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行得斷結使而成佛耶。答曰。經中說言。佛告阿難。能修四如意足者。若住一劫。若住多劫。乃盡生死。一切諸經皆同是說。汝若云無煩惱者。我亦如是。若有親愛。信歸於我。當為汝說。問曰。云何住壽。答曰。阿羅漢無煩惱。與八住菩薩同。善修如意足故。能隨意住世。乃至盡於生死。羅睺羅賓頭盧等盡住於世。為以此身住世。為更有餘身住。答以實身而住世者。則無其義。若變化身住壽多劫。斯有是處。亦如僧祇中說。青眼如來為化菩薩故。在光音天。與諸聲聞眾。無量百千億那由他劫住。如彼天中聲聞住壽多劫。當知此界亦有聲聞能如是住。准此論文。明說住壽。不別受生故知變易定資舊業。亦不可云此論釋四十年前教。何者。一切諸經皆同是說。亦引法華為證義故。又佛性論云。因緣生死者。如須陀洹已上。但用舊業。既言如彼用其舊業。明非新造。新無漏業正即能感但資故業。又涅槃三十四云。無漏無報。若許無漏親感變易。與此相違。又同瑜伽論佛地等說。既說住壽。明資故業所感第八。令長時住乃至盡生死。故是有漏。然餘處說名無漏者。如成唯識云。依助緣說。今又更解。是得無漏人。因所知障起無漏業資故感身。名為無漏。非變易生體是無漏。何者。生死正體第八識是。若無漏。與佛何殊。又即是善。應不受熏。又既無漏。如何能持諸有漏識所知障種。以此故知。體是有漏三界所攝。故正法華以其五道喻五百由旬。若變易身非界繫者。非五道攝。即應化城過五百由旬。何故但過三百言是無漏出三界者。是得無漏人及出三界人所受生死。名為無漏及出三界。若名無漏。即體無漏者。所知障亦應體無漏。勝鬘經云。阿羅漢辟支佛斷四種住地。無漏不盡。不得自在力。亦不作證。無漏不盡者。是即無明住地此所知障雖名無漏。實非無漏。變易亦爾。又若云出三界即變易體實是無漏出三界者。說名無為。應外生滅故。勝鬘經名為無為生死。第八既外無漏。現有生滅。體是有為。明變易生死體是有漏是界所攝。仁王般若云。於三界外無別眾生故。得人不等者。一切凡夫定性二乘及不定性未迴心者。不得變易生死。唯諸不定二乘聖者迴心已去。及頓悟菩薩初地已上。皆容得受。以有學人及七地以前有未受者。如瑜伽論佛地經論及入大乘論入楞伽經廣說應知。問何以得知。定性二乘不受變易。答入楞伽第四云。未證法無我。未得不思議變易生故。無分明說定性聲聞得受變易。第二復云。大慧何者聲聞內身證得聖相。謂無常苦空。乃至云得禪定解脫三昧道果三摩跋提。不退解脫故。離不思議熏習變易死故。內身證得生樂行法

。住聲聞地故。此說定性。既云離不思議熏習變易死住涅槃。以此故知。不得變易。問云何得知。不定種性未迴心前。不受變易。答即彼前文云。離不思議熏習變易死住涅槃地。又瑜伽佛地顯揚入大乘論等。皆唯說不定迴心已去方受變易故。問不定二乘亦未證法無我。應不得變易生。答以能信證常隨入故。得變易生。不同定性。問何以得知。初地已上即得變易。答入楞伽第五說三意生身。不唯八地已上故。然入大乘論云。同八住已上菩薩。及勝鬘等云。阿羅漢辟支佛大力菩薩得者。據決定說。故并無違。發業受生不同。斷捨入位有異。此等義門廣如餘辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。住聲聞地故。此說定性。既云離不思議熏習變易死住涅槃。以此故知。不得變易。問云何得知。不定種性未迴心前。不受變易。答即彼前文云。離不思議熏習變易死住涅槃地。又瑜伽佛地顯揚入大乘論等。皆唯說不定迴心已去方受變易故。問不定二乘亦未證法無我。應不得變易生。答以能信證常隨入故。得變易生。不同定性。問何以得知。初地已上即得變易。答入楞伽第五說三意生身。不唯八地已上故。然入大乘論云。同八住已上菩薩。及勝鬘等云。阿羅漢辟支佛大力菩薩得者。據決定說。故并無違。發業受生不同。斷捨入位有異。此等義門廣如餘辨。

明佛三身常無常異六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明佛三身常無常異六

諸佛功德離分別絕四句。不可說言三身差別常與無常。而寄詮顯。三身功德。能所智證。心色理智。性相不同。常無常別。廣如攝論智斷殊勝中。明及大莊嚴論瑜伽佛地解深密經等說。煩不能引。今但略引餘少文證。如楞伽經第七云。大慧白佛言。世尊如來應正遍知。為是常耶。為無常耶。佛告聖者大慧。如來應正遍知。非常非無常。何以故。二邊有過故。此遮分別。離四句故。故下云。大慧譬如虛空非常非無常。何以故。離常無常故。以不墮一異俱不俱有無非有非無常無常非常非無常。是故離於一切諸過。不得證說。乃至云。是故我遮一切凡夫。不得分別常與無常。以得真實寂靜法者。得盡分別。不生分別。第六法身品大意亦同。若寄詮顯。報佛可是無常。修因成故。自性法身體是常住。不由修生因修顯故。楞伽第七云。大慧如來非常。何以故。虛空之性亦無修行諸功德故。此意反顯報化有修行諸功德。故知無常。故第六云。大慧若如來法身非作法者。則是無身。言有修行無量功德一切行者。則是虛妄。大慧若不作者。應同兔角石女兒。以無作因亦無身故。此說報身以功德法所集成故亦名法身。又云。如來法身與五蘊不一。若言一者。應是無常。以五陰所作法身故。此說自性。法身不爾。涅槃經說。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。即是五陰。豈言不一非是作法。若報身佛非自性常。從如說常故。楞伽第七云。若言常者。同於兔馬駝驢龜蛇蠅魚等角。是故不得言如來常。若從所證所依常故得言為常。又云。復次大慧更有餘法。依彼法故得言如來世尊是常。何以故。依內證智證常法。是故得言如來是常。大慧諸佛如來內證智法。常恒清涼不變。大慧諸佛如來應正遍知。若出於世。不出於世。法性常如是。法體常如是。准此。正名所證理常。能證智者依所證常故名為常。非自性常。亦同涅槃經說無明等常。又正同攝論大莊嚴論等。金光明經第一云。如是三身以有義故。而說於常。以有義故。說於無常。化身者。恒轉法輪。處處如如方便相續不斷絕故。是故說常。非是本故。具足大用不顯現故。說為無常。應身者。從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法能攝持故。眾生未盡。用亦未斷盡。是故說常。非是本故。具足用不顯現故。說為無常。法身者。非是行。法無有異。異無有故。是本故。猶如虛空。是故說常。無上依經云。阿難何者無上菩提常住法。而此常住有二種法。為作因緣。一者不生不滅。二者無窮無盡。是名菩提常住法。准此二因。初是法身。後是應化。佛性論第四云。此三身者恒能生起世間利益事。故說常住。常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛功德離分別絕四句。不可說言三身差別常與無常。而寄詮顯。三身功德。能所智證。心色理智。性相不同。常無常別。廣如攝論智斷殊勝中。明及大莊嚴論瑜伽佛地解深密經等說。煩不能引。今但略引餘少文證。如楞伽經第七云。大慧白佛言。世尊如來應正遍知。為是常耶。為無常耶。佛告聖者大慧。如來應正遍知。非常非無常。何以故。二邊有過故。此遮分別。離四句故。故下云。大慧譬如虛空非常非無常。何以故。離常無常故。以不墮一異俱不俱有無非有非無常無常非常非無常。是故離於一切諸過。不得證說。乃至云。是故我遮一切凡夫。不得分別常與無常。以得真實寂靜法者。得盡分別。不生分別。第六法身品大意亦同。若寄詮顯。報佛可是無常。修因成故。自性法身體是常住。不由修生因修顯故。楞伽第七云。大慧如來非常。何以故。虛空之性亦無修行諸功德故。此意反顯報化有修行諸功德。故知無常。故第六云。大慧若如來法身非作法者。則是無身。言有修行無量功德一切行者。則是虛妄。大慧若不作者。應同兔角石女兒。以無作因亦無身故。此說報身以功德法所集成故亦名法身。又云。如來法身與五蘊不一。若言一者。應是無常。以五陰所作法身故。此說自性。法身不爾。涅槃經說。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。即是五陰。豈言不一非是作法。若報身佛非自性常。從如說常故。楞伽第七云。若言常者。同於兔馬駝驢龜蛇蠅魚等角。是故不得言如來常。若從所證所依常故得言為常。又云。復次大慧更有餘法。依彼法故得言如來世尊是常。何以故。依內證智證常法。是故得言如來是常。大慧諸佛如來內證智法。常恒清涼不變。大慧諸佛如來應正遍知。若出於世。不出於世。法性常如是。法體常如是。准此。正名所證理常。能證智者依所證常故名為常。非自性常。亦同涅槃經說無明等常。又正同攝論大莊嚴論等。金光明經第一云。如是三身以有義故。而說於常。以有義故。說於無常。化身者。恒轉法輪。處處如如方便相續不斷絕故。是故說常。非是本故。具足大用不顯現故。說為無常。應身者。從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法能攝持故。眾生未盡。用亦未斷盡。是故說常。非是本故。具足用不顯現故。說為無常。法身者。非是行。法無有異。異無有故。是本故。猶如虛空。是故說常。無上依經云。阿難何者無上菩提常住法。而此常住有二種法。為作因緣。一者不生不滅。二者無窮無盡。是名菩提常住法。准此二因。初是法身。後是應化。佛性論第四云。此三身者恒能生起世間利益事。故說常住。常

住者依十種因緣。一因緣無邊。二眾生界無邊。三大悲無邊。四如意足無邊。五無分別智無邊。六恒在禪定無散。乃至十本性法然無生無滅。無量劫來捨身命財。為攝正法。正法既無邊際。無窮無盡。以無窮之因感無窮之果。即是三身故得是常。眾生不盡弘願無盡。是故化身常在世間教導眾生。無有窮盡。菩薩少分有大悲。尚能恒救眾生。不入涅槃。何況如來。眾德圓滿常在大悲。救拔恒思。豈有邊際。是故言常。世間得四神足者。尚能住壽四十小劫。豈況如來而當不住壽自在億百千劫。是故名常。乃至云性無生滅故是常者。法身非本無今有本有今無。雖行三世。非三世法。何以故。此是本有。非始今有。過三世法。是故名常。准此。所明性無生滅故是常者。唯說法身非本無今有本有今無。應化既是本無今有。復不說是性無生滅。故是常住。明有生滅相續名常。寶性論第四亦同此說十因緣常。彼頌云。世尊體常住。以修無量因。眾生界無盡。慈悲心如意。智成就相應。法中得自在。降伏諸魔怨。體寂靜故常。下六頌釋但廣略異。繁故不舉。准諸經論。皆言應化非自性常。不無生滅因緣生法。故是無常。故楞伽第七云。凡作法者皆是無常。如瓶衣車屋及疊席等。皆是作法。是故無常。准此。因修方成應化。即是作法。是本無今有。故是常。自性法身是自性常。無生無滅。非因緣法。非本無今有故。是本有故。又涅槃說。凡因生者皆是無常。常住之法即非因生。廣如前引。問若應化身是有生滅五蘊作法。何故楞伽第七云。若言一切皆無常者。一切智一切智人一切功德亦應無常。以同一切作法相故。准此經文。雖修因得。而是常住。經文復云。又復有過。若云一切皆無常者。諸佛如來應是作法。而佛如來非是作法。准此經文。應化常性非作法故。何得說言應化無常。答准彼經文。以應化身因圓果滿更無可修。名非作法。既無勝因。果即無異。前後相似故名為常。非不由因令彼果起。故經自云。以無更說有勝因故。准此文意。不遮因生。但更無勝因可修作。令勝因同餘類故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住者依十種因緣。一因緣無邊。二眾生界無邊。三大悲無邊。四如意足無邊。五無分別智無邊。六恒在禪定無散。乃至十本性法然無生無滅。無量劫來捨身命財。為攝正法。正法既無邊際。無窮無盡。以無窮之因感無窮之果。即是三身故得是常。眾生不盡弘願無盡。是故化身常在世間教導眾生。無有窮盡。菩薩少分有大悲。尚能恒救眾生。不入涅槃。何況如來。眾德圓滿常在大悲。救拔恒思。豈有邊際。是故言常。世間得四神足者。尚能住壽四十小劫。豈況如來而當不住壽自在億百千劫。是故名常。乃至云性無生滅故是常者。法身非本無今有本有今無。雖行三世。非三世法。何以故。此是本有。非始今有。過三世法。是故名常。准此。所明性無生滅故是常者。唯說法身非本無今有本有今無。應化既是本無今有。復不說是性無生滅。故是常住。明有生滅相續名常。寶性論第四亦同此說十因緣常。彼頌云。世尊體常住。以修無量因。眾生界無盡。慈悲心如意。智成就相應。法中得自在。降伏諸魔怨。體寂靜故常。下六頌釋但廣略異。繁故不舉。准諸經論。皆言應化非自性常。不無生滅因緣生法。故是無常。故楞伽第七云。凡作法者皆是無常。如瓶衣車屋及疊席等。皆是作法。是故無常。准此。因修方成應化。即是作法。是本無今有。故是常。自性法身是自性常。無生無滅。非因緣法。非本無今有故。是本有故。又涅槃說。凡因生者皆是無常。常住之法即非因生。廣如前引。問若應化身是有生滅五蘊作法。何故楞伽第七云。若言一切皆無常者。一切智一切智人一切功德亦應無常。以同一切作法相故。准此經文。雖修因得。而是常住。經文復云。又復有過。若云一切皆無常者。諸佛如來應是作法。而佛如來非是作法。准此經文。應化常性非作法故。何得說言應化無常。答准彼經文。以應化身因圓果滿更無可修。名非作法。既無勝因。果即無異。前後相似故名為常。非不由因令彼果起。故經自云。以無更說有勝因故。准此文意。不遮因生。但更無勝因可修作。令勝因同餘類故。

雜決擇七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜決擇七

問若一切眾生法爾五性有差別者。何故善生優婆塞戒經第一云。若說眾生有菩薩性。是名外道。又云。三種菩提無有定性。若有定性已發聲聞緣覺心者。則不能發阿耨菩提心。乃至云。若有定性者。是名外道。何以故。諸外道等無因果故。答彼善生經遮執因中有果性等。或如言執云同外道。不遮有因。不爾則違楞伽經說五乘性相。言三菩提無有定性者。據不定性說。及遮執常云無因果故不爾。楞伽經說云。大慧我說五種乘性證法。何等為五。一者聲聞乘性證法。二者辟支佛乘性證法。三者如來乘性證法。四者不定乘性證法。五者無性乘性證法。善戒經調伏品云。有聲聞性得聲聞道等。地持論清淨十因中云。彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃等。無著彌勒亦說有五別。豈同外道耶。又彼自許五性新成。亦名菩薩性等。應同外道。經文不云若本有菩薩性等同外道故。問若其五性法爾先有。何故入楞伽第四云。大慧分別彼迷惑法顛倒。非顛倒者。能生二種性。何等二種。一者能生凡夫性。二者能生聖人性。大慧彼聖人性者。能生三種差別之性。所謂聲聞辟支佛佛。國土差別性故。答此言生者。由現熏習令得現起。攝大乘論云。聞等熏習無果生。非道理。不約種子本來是無今時始生。不爾凡性亦說云。生是本來無。今始起耶。問若云佛性有則本有。應如虛空常。無則恒無。應同兔角。若爾則違涅槃經說。彼云。有故破兔角。無故破虛空。如是說者不謗三寶。答涅槃經意令觀事性因緣生滅故。非常如虛空。緣生約有故。非無如兔角。不遮有情有無性別。問雖事佛性有無不同。理性遍有。若爾則許一切有情皆得成佛。何以故。佛性論等引云。故經云。若有清淨性不成佛者。無有是處。答據平等意樂。非皆成佛。又如佛性論功德品云。於善根人身中有功能。無善根人身中無功能。既於無善根人身中無功德。云何能令無行性人身中有行性。又如資糧論。據決定性云。諸益得無學果。必不作佛。如無糠米種必不生。豈一切皆不作佛耶。故諸經論各據一義。皆不相違。問若事佛性有即本有。非新熏生。何文顯說。答瑜伽五十七云。生那落迦。三根現行。定不成就。種子或成或不成。謂般涅槃法者成就。不般涅槃法者不成就。此文據趣生說。非約化生。據現有種子。非據當來。不爾。現行當亦現起。寧說不成。大莊嚴論第一種性品中亦言。種性有體。由四種差別。一由界差別。二由信差別。三由行差別。四由果差別。乃至云若無性差別。則無信行果差別。由此四種差別故。是故應知種性有體。又瑜伽二十一云。云何種性。謂住種性補特伽羅。有種子法。由現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若一切眾生法爾五性有差別者。何故善生優婆塞戒經第一云。若說眾生有菩薩性。是名外道。又云。三種菩提無有定性。若有定性已發聲聞緣覺心者。則不能發阿耨菩提心。乃至云。若有定性者。是名外道。何以故。諸外道等無因果故。答彼善生經遮執因中有果性等。或如言執云同外道。不遮有因。不爾則違楞伽經說五乘性相。言三菩提無有定性者。據不定性說。及遮執常云無因果故不爾。楞伽經說云。大慧我說五種乘性證法。何等為五。一者聲聞乘性證法。二者辟支佛乘性證法。三者如來乘性證法。四者不定乘性證法。五者無性乘性證法。善戒經調伏品云。有聲聞性得聲聞道等。地持論清淨十因中云。彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃等。無著彌勒亦說有五別。豈同外道耶。又彼自許五性新成。亦名菩薩性等。應同外道。經文不云若本有菩薩性等同外道故。問若其五性法爾先有。何故入楞伽第四云。大慧分別彼迷惑法顛倒。非顛倒者。能生二種性。何等二種。一者能生凡夫性。二者能生聖人性。大慧彼聖人性者。能生三種差別之性。所謂聲聞辟支佛佛。國土差別性故。答此言生者。由現熏習令得現起。攝大乘論云。聞等熏習無果生。非道理。不約種子本來是無今時始生。不爾凡性亦說云。生是本來無。今始起耶。問若云佛性有則本有。應如虛空常。無則恒無。應同兔角。若爾則違涅槃經說。彼云。有故破兔角。無故破虛空。如是說者不謗三寶。答涅槃經意令觀事性因緣生滅故。非常如虛空。緣生約有故。非無如兔角。不遮有情有無性別。問雖事佛性有無不同。理性遍有。若爾則許一切有情皆得成佛。何以故。佛性論等引云。故經云。若有清淨性不成佛者。無有是處。答據平等意樂。非皆成佛。又如佛性論功德品云。於善根人身中有功能。無善根人身中無功能。既於無善根人身中無功德。云何能令無行性人身中有行性。又如資糧論。據決定性云。諸益得無學果。必不作佛。如無糠米種必不生。豈一切皆不作佛耶。故諸經論各據一義。皆不相違。問若事佛性有即本有。非新熏生。何文顯說。答瑜伽五十七云。生那落迦。三根現行。定不成就。種子或成或不成。謂般涅槃法者成就。不般涅槃法者不成就。此文據趣生說。非約化生。據現有種子。非據當來。不爾。現行當亦現起。寧說不成。大莊嚴論第一種性品中亦言。種性有體。由四種差別。一由界差別。二由信差別。三由行差別。四由果差別。乃至云若無性差別。則無信行果差別。由此四種差別故。是故應知種性有體。又瑜伽二十一云。云何種性。謂住種性補特伽羅。有種子法。由現

有故。安住種性補特伽羅。若遇勝緣。便有堪任。便有勢力。於其涅槃能得能證。又云。問今此種性以何為體。答附在所依有如是相。六處所攝。從無始世展轉傳來。法爾所得。又云。如是種子非於六處有別異相。即於如是種類分位六處殊勝。從無始世展轉傳來。法爾所得。有如是相及以言說。謂為種性種子界性。菩薩地文及善戒經善行品等文。皆相似。不得異釋。云。性種性由修成性。論云。非種性人無種性故。雖復發心勤修精進。必不究竟阿耨菩提。是故當知。雖不發心不修行方便。猶得名為種性持。無上依經第一云。阿難何者是如來界。云何如來為界不可思議。阿難一切眾生有陰界入勝相種類。內外所現。無始時節相續流來。法爾所得。生明妙善。既云有陰入界勝相種類。內外所現。無始流來。明非如理。亦非。新生。瑜伽又云。次復住種性者。所有諸相。謂與一切無涅槃法補特伽羅諸相相違。當知即名安住種性補特伽羅。所有諸相六相相對。廣如彼辨。又云。或有唯住種性而未趣入亦未出離。謂如有一補特伽羅。成就出世聖法種子。而未獲得親近善士聽聞正法。未於如來正覺正說法毘奈耶獲得正信。未受持淨戒。未攝受多聞。未增長慧捨。未調柔諸見。如是名為唯住種性而未趣入亦未出離。又瑜伽論第三十八解十因中。及善戒地持辨於十因。明性本有。文皆相似。繁不具引。佛性論第四云。五無初相應善性為法者。釋云。無初者。以性得般若大悲禪定法身并本有故。言無初。若是無漏從有漏生。即般若大悲禪定等因是有始法。何得無初從有漏生。何名性得。寶性論第四云。佛性有二。一者如地藏。二如樹菓等。准彼文意。地藏譬真如。樹菓喻般若等。故次云。依初譬喻故知有初法身。依第二譬喻知有二佛身。二種佛性俱云無始世界。未明無漏本有。不唯新生。又無漏種。若唯新生。即有漏聞熏與出世正見為親因緣。云何梁攝大乘論云。佛世尊說。從他聞音。及自正思惟。由此二因。正見得生。釋曰。清淨品以正見為上首。此正見以何法為增上緣。謂從他聞音。及自正思惟。此二因即是正見增上緣。乃至云。由此二因正見得生。此二因於正見是增上緣。今所言因是通名。即說緣為因。又論云。世間心與正思惟相應。出世淨心與正見相應。無時得共生共滅。釋曰。正思惟正修慧從四念處生。世第一法是其位。此心未證見四諦。故名世間心。已證見四諦。故名出世。離自性法。是修得法。故名淨心。正見即八聖道中之第一分。此正見與三十七品不相離。乃至云。由三十七品生。故得出世。從無始以來。世出世心不有俱生俱滅義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有故。安住種性補特伽羅。若遇勝緣。便有堪任。便有勢力。於其涅槃能得能證。又云。問今此種性以何為體。答附在所依有如是相。六處所攝。從無始世展轉傳來。法爾所得。又云。如是種子非於六處有別異相。即於如是種類分位六處殊勝。從無始世展轉傳來。法爾所得。有如是相及以言說。謂為種性種子界性。菩薩地文及善戒經善行品等文。皆相似。不得異釋。云。性種性由修成性。論云。非種性人無種性故。雖復發心勤修精進。必不究竟阿耨菩提。是故當知。雖不發心不修行方便。猶得名為種性持。無上依經第一云。阿難何者是如來界。云何如來為界不可思議。阿難一切眾生有陰界入勝相種類。內外所現。無始時節相續流來。法爾所得。生明妙善。既云有陰入界勝相種類。內外所現。無始流來。明非如理。亦非。新生。瑜伽又云。次復住種性者。所有諸相。謂與一切無涅槃法補特伽羅諸相相違。當知即名安住種性補特伽羅。所有諸相六相相對。廣如彼辨。又云。或有唯住種性而未趣入亦未出離。謂如有一補特伽羅。成就出世聖法種子。而未獲得親近善士聽聞正法。未於如來正覺正說法毘奈耶獲得正信。未受持淨戒。未攝受多聞。未增長慧捨。未調柔諸見。如是名為唯住種性而未趣入亦未出離。又瑜伽論第三十八解十因中。及善戒地持辨於十因。明性本有。文皆相似。繁不具引。佛性論第四云。五無初相應善性為法者。釋云。無初者。以性得般若大悲禪定法身并本有故。言無初。若是無漏從有漏生。即般若大悲禪定等因是有始法。何得無初從有漏生。何名性得。寶性論第四云。佛性有二。一者如地藏。二如樹菓等。准彼文意。地藏譬真如。樹菓喻般若等。故次云。依初譬喻故知有初法身。依第二譬喻知有二佛身。二種佛性俱云無始世界。未明無漏本有。不唯新生。又無漏種。若唯新生。即有漏聞熏與出世正見為親因緣。云何梁攝大乘論云。佛世尊說。從他聞音。及自正思惟。由此二因。正見得生。釋曰。清淨品以正見為上首。此正見以何法為增上緣。謂從他聞音。及自正思惟。此二因即是正見增上緣。乃至云。由此二因正見得生。此二因於正見是增上緣。今所言因是通名。即說緣為因。又論云。世間心與正思惟相應。出世淨心與正見相應。無時得共生共滅。釋曰。正思惟正修慧從四念處生。世第一法是其位。此心未證見四諦。故名世間心。已證見四諦。故名出世。離自性法。是修得法。故名淨心。正見即八聖道中之第一分。此正見與三十七品不相離。乃至云。由三十七品生。故得出世。從無始以來。世出世心不有俱生俱滅義

。以性相違故。論曰。是故此世間心非開淨心所熏。既無熏習。不應得成出世種子。釋曰。思慧若為出世心所熏。可得成出世種子。既無被熏義。故出世種子義不成。准此論文。無漏種子若新熏生。由無漏俱方始得生。見道已前既無無漏。有漏如何熏成無漏。若許有漏熏無漏種。不應難他。非無漏俱不得熏種。自許非無漏俱熏無漏種故。問若見道前有漏聞熏不能生無漏。如何論云。雖復世間法成出世心。釋云。如意識。雖是世間法。能通達四諦真如。對治四諦障故。成出世心。聞熏習亦爾。雖是世間法。以因果皆是出世法故。亦成出世心。答以本無漏微隱難知。寄有漏熏習勝增上緣。顯本無漏種子。即此種子在熏習位。亦名聞熏習。故次論云。何以故。釋云。何以故。此法但是出世。非世間法。有四種對治故。准此。既云但是出世非世間法。明非有漏。又論云。此種子出世淨心未起時。一切上心惑對治。准此故知。見道已前有漏熏習位。已有無漏心之種子。又云。種子即是聞熏習。菩薩未知欲知根名出世淨心。此心未在之前。是聞熏習。屬聞思慧位。在聞思位中。准此故知。說有漏熏習成出世心者。據增上緣說。又廣如彼解。略更不引。問既諸有情齊有真如及第八識。如何不許為佛正因。答如自不生。亦不親為正因生法。如前已明。若許第八為佛正因。即是無漏。又復對治有漏第八。方能成佛。許第八識為佛正因。即應能治第八自識。若爾即違梁攝論云。云何一切種子果報識成不淨品因。若能作染濁對治出世淨心因。釋云。若立本識是染獨對治出世因。則不得以本識為不淨品因。不淨品即集諦及苦諦。是業煩惱種子故是集諦。乃至云。既立為染濁對治及出世心因故。不應復說為不淨品因。准此。有漏第八非佛正因。又復第八一切同有。無三乘別。即善戒地持菩薩地等明定異因。三乘性別及調伏中。三乘性別。皆不淨成。故依附此識本無漏種。是佛正因。問若不許真如為佛正因。如何佛性論說真如理為佛正因。信般若等為佛緣因。瑜伽復云從真如所緣緣種子生。答此二論文如前已會。今更重釋云。真如所緣緣種子生者。似說所緣緣為種子。真如實非所為法種。如說信般若等為四德種子。法身四德非彼所生。是常住法由彼顯故。似名為種。故梁攝論云。聞熏習但是四德道種子。四德道能成顯四德。四德本來是有。不從種子生。從因作名故稱種子。准此故知。四智心品緣彼如生似說真如。名為種子。若許真如實是種子能生有為。即違瑜伽種子七義第一無常法為因等。亦違佛性論三性中一有體能生有體文。問若有定性二乘不作佛者。違涅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。以性相違故。論曰。是故此世間心非開淨心所熏。既無熏習。不應得成出世種子。釋曰。思慧若為出世心所熏。可得成出世種子。既無被熏義。故出世種子義不成。准此論文。無漏種子若新熏生。由無漏俱方始得生。見道已前既無無漏。有漏如何熏成無漏。若許有漏熏無漏種。不應難他。非無漏俱不得熏種。自許非無漏俱熏無漏種故。問若見道前有漏聞熏不能生無漏。如何論云。雖復世間法成出世心。釋云。如意識。雖是世間法。能通達四諦真如。對治四諦障故。成出世心。聞熏習亦爾。雖是世間法。以因果皆是出世法故。亦成出世心。答以本無漏微隱難知。寄有漏熏習勝增上緣。顯本無漏種子。即此種子在熏習位。亦名聞熏習。故次論云。何以故。釋云。何以故。此法但是出世。非世間法。有四種對治故。准此。既云但是出世非世間法。明非有漏。又論云。此種子出世淨心未起時。一切上心惑對治。准此故知。見道已前有漏熏習位。已有無漏心之種子。又云。種子即是聞熏習。菩薩未知欲知根名出世淨心。此心未在之前。是聞熏習。屬聞思慧位。在聞思位中。准此故知。說有漏熏習成出世心者。據增上緣說。又廣如彼解。略更不引。問既諸有情齊有真如及第八識。如何不許為佛正因。答如自不生。亦不親為正因生法。如前已明。若許第八為佛正因。即是無漏。又復對治有漏第八。方能成佛。許第八識為佛正因。即應能治第八自識。若爾即違梁攝論云。云何一切種子果報識成不淨品因。若能作染濁對治出世淨心因。釋云。若立本識是染獨對治出世因。則不得以本識為不淨品因。不淨品即集諦及苦諦。是業煩惱種子故是集諦。乃至云。既立為染濁對治及出世心因故。不應復說為不淨品因。准此。有漏第八非佛正因。又復第八一切同有。無三乘別。即善戒地持菩薩地等明定異因。三乘性別及調伏中。三乘性別。皆不淨成。故依附此識本無漏種。是佛正因。問若不許真如為佛正因。如何佛性論說真如理為佛正因。信般若等為佛緣因。瑜伽復云從真如所緣緣種子生。答此二論文如前已會。今更重釋云。真如所緣緣種子生者。似說所緣緣為種子。真如實非所為法種。如說信般若等為四德種子。法身四德非彼所生。是常住法由彼顯故。似名為種。故梁攝論云。聞熏習但是四德道種子。四德道能成顯四德。四德本來是有。不從種子生。從因作名故稱種子。准此故知。四智心品緣彼如生似說真如。名為種子。若許真如實是種子能生有為。即違瑜伽種子七義第一無常法為因等。亦違佛性論三性中一有體能生有體文。問若有定性二乘不作佛者。違涅

槃經三十六說須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛人悉當成佛。聞是說已不生信心。乃至云是名常沒。法華經云。聲聞若菩薩聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑等。答此說不定性聲聞四果辟支佛悉當成佛。聞而不信名為常沒等。非說一切定不定性皆當成佛。不爾。云何涅槃自云。皆得作佛。不解我意。又菩提資糧論等。豈不見涅槃經而云不作佛。問有闡提定不成佛者。云何涅槃經三十六云。若人心口異相異說言一闡提不得菩提。是人亦謗佛法僧。答准此文意。若說一闡提定不得菩提。名謗佛法僧。非遮少入。若爾復違寶性論說。云向說闡提常不入涅槃無涅槃性者。為欲迴轉誹謗大乘心。不求大乘心故。依無量時故。如是說。以彼實有清淨性故。佛性論云。言有性者。是顯了說。言無性者。是不了說。乃至重故。佛觀一切眾生有自性清淨故。後時決定得清淨法身。准此故知。無闡提人無佛性者。亦無有情不成佛者。答此據理性平等意樂。及涅槃經常沒之中。第二雖非闡提亦名常沒。無上依等三種無涅槃法中。第二人說。楞伽第五無性乘人亦同此會。不會闡提名為常沒。七人各一。及無上依經第一無涅槃法。問若爾何故寶性佛性俱引經說。一闡提人墮邪定聚有二種身。一本性法身。二隨意身。佛日慧光照此二身。法身法者。即真如理。隨意身者。即從如理起佛光明。為憐愍闡提。闡提二身者。一為令法身得生。二為令加行得長修菩薩行故。觀得成。答此據有性闡提人說。不爾。自違前事。能品云。不定聚眾生起此二事為用。不言定聚為用。又云。是人由淨分為緣淨性為因故。成此觀。非無因緣。若不由於此二事成觀。無因緣。如闡提無涅槃性。應得此觀。與一闡提既無此觀。故知定須因緣觀。方可現無性。既不許有觀。明知無性不得作佛。又亦同涅槃第九云。大涅槃光入於一切眾生毛孔。而能作菩提因者。此義不然。何以故。世尊犯四重禁。作五逆人及一闡提。光明入身作菩提因者。如是等輩與淨持戒修習諸善法有差別。乃至佛言。善男子除一闡提其餘眾生。聞是經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨菩提。准此故知。佛性論等引經所說。佛日慧光照闡提身令生長者。是有性人。涅槃經說除一闡提者。是無性人。不爾。何以除不除別。又云。若得聞是大涅槃經。雖犯四禁及五無間。猶故能作菩提因緣。一闡提輩則不如是。雖得聽受是妙經典。而不能生菩提道因。又多譬喻。如枯木石山水所不住。譬如燋種雖遇甘雨終不生。又云。假使一切無量眾生一時成就阿耨菩提已。此諸如來亦復不見彼一闡提得成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 槃經三十六說須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛人悉當成佛。聞是說已不生信心。乃至云是名常沒。法華經云。聲聞若菩薩聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑等。答此說不定性聲聞四果辟支佛悉當成佛。聞而不信名為常沒等。非說一切定不定性皆當成佛。不爾。云何涅槃自云。皆得作佛。不解我意。又菩提資糧論等。豈不見涅槃經而云不作佛。問有闡提定不成佛者。云何涅槃經三十六云。若人心口異相異說言一闡提不得菩提。是人亦謗佛法僧。答准此文意。若說一闡提定不得菩提。名謗佛法僧。非遮少入。若爾復違寶性論說。云向說闡提常不入涅槃無涅槃性者。為欲迴轉誹謗大乘心。不求大乘心故。依無量時故。如是說。以彼實有清淨性故。佛性論云。言有性者。是顯了說。言無性者。是不了說。乃至重故。佛觀一切眾生有自性清淨故。後時決定得清淨法身。准此故知。無闡提人無佛性者。亦無有情不成佛者。答此據理性平等意樂。及涅槃經常沒之中。第二雖非闡提亦名常沒。無上依等三種無涅槃法中。第二人說。楞伽第五無性乘人亦同此會。不會闡提名為常沒。七人各一。及無上依經第一無涅槃法。問若爾何故寶性佛性俱引經說。一闡提人墮邪定聚有二種身。一本性法身。二隨意身。佛日慧光照此二身。法身法者。即真如理。隨意身者。即從如理起佛光明。為憐愍闡提。闡提二身者。一為令法身得生。二為令加行得長修菩薩行故。觀得成。答此據有性闡提人說。不爾。自違前事。能品云。不定聚眾生起此二事為用。不言定聚為用。又云。是人由淨分為緣淨性為因故。成此觀。非無因緣。若不由於此二事成觀。無因緣。如闡提無涅槃性。應得此觀。與一闡提既無此觀。故知定須因緣觀。方可現無性。既不許有觀。明知無性不得作佛。又亦同涅槃第九云。大涅槃光入於一切眾生毛孔。而能作菩提因者。此義不然。何以故。世尊犯四重禁。作五逆人及一闡提。光明入身作菩提因者。如是等輩與淨持戒修習諸善法有差別。乃至佛言。善男子除一闡提其餘眾生。聞是經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨菩提。准此故知。佛性論等引經所說。佛日慧光照闡提身令生長者。是有性人。涅槃經說除一闡提者。是無性人。不爾。何以除不除別。又云。若得聞是大涅槃經。雖犯四禁及五無間。猶故能作菩提因緣。一闡提輩則不如是。雖得聽受是妙經典。而不能生菩提道因。又多譬喻。如枯木石山水所不住。譬如燋種雖遇甘雨終不生。又云。假使一切無量眾生一時成就阿耨菩提已。此諸如來亦復不見彼一闡提得成

菩提。此乃涅槃顯了之說。如何不信有不成佛。故知經說有一闡提名為無性。而復說言當得成佛。據有種子。密意說無。諸乘差別增減不同。廣如餘辨。略釋大綱。餘難思准。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提。此乃涅槃顯了之說。如何不信有不成佛。故知經說有一闡提名為無性。而復說言當得成佛。據有種子。密意說無。諸乘差別增減不同。廣如餘辨。略釋大綱。餘難思准。

能顯中邊慧日論第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能顯中邊慧日論第四

寶曆十二年十二月。於平安城寓舍。以讚岐國多度郡善通寺經藏本。寫之了回向四恩法界海 回向無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶曆十二年十二月。於平安城寓舍。以讚岐國多度郡善通寺經藏本。寫之了回向四恩法界海 回向無上大菩提。

東大寺西室傳法相宗沙門基辨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東大寺西室傳法相宗沙門基辨

安永二年癸巳十月。於興福寺慈門院。以春日社本談義屋本校合。補脫文正寫誤竟。每字傍注本字者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安永二年癸巳十月。於興福寺慈門院。以春日社本談義屋本校合。補脫文正寫誤竟。每字傍注本字者是也。

法相末學大同坊基辨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相末學大同坊基辨

生五十六歲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生五十六歲

本談義屋所藏御本云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本談義屋所藏御本云。

承元二年戊辰十二月十二日申刻。於西小田原東谷寶塔院南面部屋。書寫之。願以書寫力。上生都率天。聞法為悟解。決定證不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承元二年戊辰十二月十二日申刻。於西小田原東谷寶塔院南面部屋。書寫之。願以書寫力。上生都率天。聞法為悟解。決定證不退。

同年十二月十八日移點了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同年十二月十八日移點了。

執筆 永祐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執筆 永祐

覺範 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺範

享保八年五月中旬。以御本寫之一校了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享保八年五月中旬。以御本寫之一校了。