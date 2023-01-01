勸發菩提心集卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發菩提心集卷上

翻經沙門慧沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門慧沼撰

一明菩薩種姓相門 二明發心因緣門 三顯勝負論門 四譬喻讚歎門 五勸發勝劣重廣門 六立誓發願門 七復說發心及哀愍門 八雜明修行及退不退門 九依觀普賢菩薩經懺悔受戒門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明菩薩種姓相門 二明發心因緣門 三顯勝負論門 四譬喻讚歎門 五勸發勝劣重廣門 六立誓發願門 七復說發心及哀愍門 八雜明修行及退不退門 九依觀普賢菩薩經懺悔受戒門

第一明菩薩種姓相門(出瑜伽三十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明菩薩種姓相門(出瑜伽三十五)

菩薩有六波羅蜜多種姓相。由此相故。令他了知真是菩薩。且施種姓相者。謂諸菩薩本性樂施。於現堪施。無間平等喜施無悔。雖少能均廣大非小。若無物施。深懷慚恥。於他常好讚勸令施。見能愛悅。於應供養。恭敬奉施。於此他世。無罪利事。若請不請。如理為說。若有怖於王賊水火。施以無畏。能於極怖。隨力拔濟。受他寄物。未甞差違。若負他債。終不抵拒。於共財所。無欺網心。得大財寶。尚不貪著。何況小利。如是等名施種姓相。戒種姓相者。謂諸菩薩本性成就耎品不善身語意業。不極暴惡。於諸有情。不極損惱。雖作惡業。速疾能悔。常行恥愧。不生歡喜。不以刀等惱害有情。性常慈愛。於所應敬。現前禮拜。修和敬業。機捷不愚。善順他心。常先含咲。舒顏平視。遠離顰蹙。先言問訊。知恩報恩。來求質直。不以諂謝。如法求財。不以非法。不以卒暴。喜樂修福。尚㢡勸他。況不自為。聞他種種苦所逼切。過於自身。少罪深怖。何況多罪。一切如法悉與同事。非法不隨。惡心不續。隨生隨捨。賢善尊重實語不誑。於己僕使。尚不苦言。況於他所。如是等類名戒種相。忍種姓相者。謂諸菩薩性於他所遭不饒益。無恚害心。亦不反報。若他諫謝。速能納受。終不結恨。不久懷惡。如是等類名為忍相。精進相者。謂諸菩薩性自翹勤。夙興夜寐。不樂睡眠。所作勇決。樂為不忘。所為事業堅固究竟。終不間廢。大義無怯。不自輕蔑。有力能證難行事業。無畏無憚。能引義利。大事務中尚無深倦。何況小事。如是等類名精進相。靜慮相者。謂諸菩薩性於法義能審思惟。無多散亂。見聞若山巖林邊具人不狎習。離惡眾生。隨順宴默。便生愛樂。性薄煩惱。至遠離處。思量自義。心不極為諸惡尋思之所纏擾。於怨尚慈。況親中庸。見苦生悲。隨力拔濟。性聰敏。於法能受能持思念。久事既憶。亦令他憶。如是等類名靜慮種相。慧種姓相者。謂諸菩薩成俱生慧。能入一切明處境界。性不鈍昧。於放逸處。有力思擇。如是等類名慧種姓。由諸菩薩所有種姓。與如是等功德相應。成就賢善諸白淨法。是故與難得無上如來果位。為證得因。乃至未為白法相違四隨煩惱若具不具之所染污。白法相應若沒染污。如是白法皆不顯現。何如白法相違四惑。謂放逸者。由先串習諸煩惱故。性成猛利長時煩惱。是名第一。又愚癡者。不善巧者依附惡友。是名第二。又為尊長夫主王賊怨敵等拘。不得自在。心迷亂。是名第三。又資生具有匱乏者。顧戀身命。是名第四隨煩惱性。雖具種姓。由四因緣。不能速證無上菩提。何等為四。謂諸菩薩先未值遇諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有六波羅蜜多種姓相。由此相故。令他了知真是菩薩。且施種姓相者。謂諸菩薩本性樂施。於現堪施。無間平等喜施無悔。雖少能均廣大非小。若無物施。深懷慚恥。於他常好讚勸令施。見能愛悅。於應供養。恭敬奉施。於此他世。無罪利事。若請不請。如理為說。若有怖於王賊水火。施以無畏。能於極怖。隨力拔濟。受他寄物。未甞差違。若負他債。終不抵拒。於共財所。無欺網心。得大財寶。尚不貪著。何況小利。如是等名施種姓相。戒種姓相者。謂諸菩薩本性成就耎品不善身語意業。不極暴惡。於諸有情。不極損惱。雖作惡業。速疾能悔。常行恥愧。不生歡喜。不以刀等惱害有情。性常慈愛。於所應敬。現前禮拜。修和敬業。機捷不愚。善順他心。常先含咲。舒顏平視。遠離顰蹙。先言問訊。知恩報恩。來求質直。不以諂謝。如法求財。不以非法。不以卒暴。喜樂修福。尚㢡勸他。況不自為。聞他種種苦所逼切。過於自身。少罪深怖。何況多罪。一切如法悉與同事。非法不隨。惡心不續。隨生隨捨。賢善尊重實語不誑。於己僕使。尚不苦言。況於他所。如是等類名戒種相。忍種姓相者。謂諸菩薩性於他所遭不饒益。無恚害心。亦不反報。若他諫謝。速能納受。終不結恨。不久懷惡。如是等類名為忍相。精進相者。謂諸菩薩性自翹勤。夙興夜寐。不樂睡眠。所作勇決。樂為不忘。所為事業堅固究竟。終不間廢。大義無怯。不自輕蔑。有力能證難行事業。無畏無憚。能引義利。大事務中尚無深倦。何況小事。如是等類名精進相。靜慮相者。謂諸菩薩性於法義能審思惟。無多散亂。見聞若山巖林邊具人不狎習。離惡眾生。隨順宴默。便生愛樂。性薄煩惱。至遠離處。思量自義。心不極為諸惡尋思之所纏擾。於怨尚慈。況親中庸。見苦生悲。隨力拔濟。性聰敏。於法能受能持思念。久事既憶。亦令他憶。如是等類名靜慮種相。慧種姓相者。謂諸菩薩成俱生慧。能入一切明處境界。性不鈍昧。於放逸處。有力思擇。如是等類名慧種姓。由諸菩薩所有種姓。與如是等功德相應。成就賢善諸白淨法。是故與難得無上如來果位。為證得因。乃至未為白法相違四隨煩惱若具不具之所染污。白法相應若沒染污。如是白法皆不顯現。何如白法相違四惑。謂放逸者。由先串習諸煩惱故。性成猛利長時煩惱。是名第一。又愚癡者。不善巧者依附惡友。是名第二。又為尊長夫主王賊怨敵等拘。不得自在。心迷亂。是名第三。又資生具有匱乏者。顧戀身命。是名第四隨煩惱性。雖具種姓。由四因緣。不能速證無上菩提。何等為四。謂諸菩薩先未值遇諸

佛菩薩真善知識為說菩提無顛倒道。是名第一因。又諸菩薩雖遇善友為說正道。而顛倒執。於所正學中顛倒修學。名第二因。又諸菩薩雖遇善友為說正道能正修學。而於加行方便。慢緩不能勇猛熾然精進。名第三因。又諸菩薩。雖遇善友為說正道加行勇猛。善根未熟。資糧未圓。未長時修菩提分法。名第四因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛菩薩真善知識為說菩提無顛倒道。是名第一因。又諸菩薩雖遇善友為說正道。而顛倒執。於所正學中顛倒修學。名第二因。又諸菩薩雖遇善友為說正道能正修學。而於加行方便。慢緩不能勇猛熾然精進。名第三因。又諸菩薩。雖遇善友為說正道加行勇猛。善根未熟。資糧未圓。未長時修菩提分法。名第四因。

明發心因緣門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明發心因緣門

發菩提心者。瑜伽發心品云。略有五種。一自性。二行相。三所緣。四功德。五最勝。菩薩最初發心。於諸菩薩所有正願。是初正願普能攝受其餘正願。是故發心以初正願為其自性。又諸菩薩起正願心求菩提時。發如是心。說如是言。願我決定當證無上正等菩提。能作有情一切義利。畢竟安處究竟涅槃及以如來廣大智中。如是發心定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求為其行相。以大菩提及諸有情一切義利為所緣境。最初發心能攝一切菩提分法。殊勝善根為上首。故是善極善。是妙極妙。能盡一切有情處所三業功德相應。又諸菩薩最初發心所起正願。於餘一切希求世間出世間義妙善正願。最為第一。菩薩發心由四種緣四因四力。初四緣者。一謂善男子或善女人。若見諸佛及諸菩薩有不思議神變威力。或從可信聞如是事。既見聞已便作是念。無上菩提具大功德。令安住者及修行者成就如是不思議神變功德威力。由此見聞增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名第一(此應為說佛菩薩所能修學之能證得故令發心)。二雖不見聞佛及菩薩神通功德。於菩薩藏聞已深信。由聞正法及深信力故。於如來神變功德深生信解為得如來微妙智故。發菩提心(前約自見或聞他佛及菩薩神變功德。據他見佛餘說者。此約依教聞已生信)。三或有一類。雖不見聞及以聽說如上正法。而見一切菩薩藏法將欲滅沒。便作是念。菩薩藏法久住於世。能拔無量眾生大苦。我應住持菩薩藏法。發菩提心。為滅無量眾生大苦。由為護持菩薩藏法增上力故。於如來智深生信解。為得如來妙智故。發菩提心。四者或有一類。雖不覩見正法欲滅。而於末劫末世末時。見諸濁惡眾生身心十隨煩惱之所惱亂。謂多愚癡。多無慚愧。多諸慳嫉。多諸憂苦。多諸麁重。多諸煩惱。多諸惡行。多諸放逸。多諸懈怠。多諸不信。見是事已便作是念。大濁惡世於今正起諸隨煩惱所惱亂時。能發下劣獨覺菩提心。尚難可得。況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令此惡世無量有情。隨學於我起菩提願。由見惡世發心難得增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名四緣。云何四因。謂諸菩薩種姓具足。是名第一。賴佛菩薩善友攝受。是名第二。於諸眾生多起悲心。是名第三。於極長時生死大苦難行苦行。無有怯畏。是名第四。第一具菩薩種姓。二者具四種相。當知菩薩善友具足。謂諸菩薩所遇善友。性不愚鈍。聰明黠慧。不墮惡見。是名第一善友具足。所遇善友。終不教人行於放逸。亦不授與諸放逸具。是名第二善友具足。所遇善友 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心者。瑜伽發心品云。略有五種。一自性。二行相。三所緣。四功德。五最勝。菩薩最初發心。於諸菩薩所有正願。是初正願普能攝受其餘正願。是故發心以初正願為其自性。又諸菩薩起正願心求菩提時。發如是心。說如是言。願我決定當證無上正等菩提。能作有情一切義利。畢竟安處究竟涅槃及以如來廣大智中。如是發心定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求為其行相。以大菩提及諸有情一切義利為所緣境。最初發心能攝一切菩提分法。殊勝善根為上首。故是善極善。是妙極妙。能盡一切有情處所三業功德相應。又諸菩薩最初發心所起正願。於餘一切希求世間出世間義妙善正願。最為第一。菩薩發心由四種緣四因四力。初四緣者。一謂善男子或善女人。若見諸佛及諸菩薩有不思議神變威力。或從可信聞如是事。既見聞已便作是念。無上菩提具大功德。令安住者及修行者成就如是不思議神變功德威力。由此見聞增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名第一(此應為說佛菩薩所能修學之能證得故令發心)。二雖不見聞佛及菩薩神通功德。於菩薩藏聞已深信。由聞正法及深信力故。於如來神變功德深生信解為得如來微妙智故。發菩提心(前約自見或聞他佛及菩薩神變功德。據他見佛餘說者。此約依教聞已生信)。三或有一類。雖不見聞及以聽說如上正法。而見一切菩薩藏法將欲滅沒。便作是念。菩薩藏法久住於世。能拔無量眾生大苦。我應住持菩薩藏法。發菩提心。為滅無量眾生大苦。由為護持菩薩藏法增上力故。於如來智深生信解。為得如來妙智故。發菩提心。四者或有一類。雖不覩見正法欲滅。而於末劫末世末時。見諸濁惡眾生身心十隨煩惱之所惱亂。謂多愚癡。多無慚愧。多諸慳嫉。多諸憂苦。多諸麁重。多諸煩惱。多諸惡行。多諸放逸。多諸懈怠。多諸不信。見是事已便作是念。大濁惡世於今正起諸隨煩惱所惱亂時。能發下劣獨覺菩提心。尚難可得。況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令此惡世無量有情。隨學於我起菩提願。由見惡世發心難得增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名四緣。云何四因。謂諸菩薩種姓具足。是名第一。賴佛菩薩善友攝受。是名第二。於諸眾生多起悲心。是名第三。於極長時生死大苦難行苦行。無有怯畏。是名第四。第一具菩薩種姓。二者具四種相。當知菩薩善友具足。謂諸菩薩所遇善友。性不愚鈍。聰明黠慧。不墮惡見。是名第一善友具足。所遇善友。終不教人行於放逸。亦不授與諸放逸具。是名第二善友具足。所遇善友

。終不教人行於惡行。亦不授與諸惡行具。是名第三善友具足。所遇善友。終不勸捨增上信欲受學精進方便功德。而復勸修下劣信欲諸劣功德。謂不勸捨大乘修於二乘。不勸捨勝福慧修劣福慧。是名第四善友具足。由四因緣。當知菩薩於諸眾生多起悲心。謂諸菩薩雖有十方無量無邊無苦世界。而生有苦諸世界中。於中恒有眾苦可得。或時見他隨遭一苦。或時見自一苦觸對。或見自他隨遭一苦觸對逼切。或見二種俱遭多時種種猛利無間大苦觸對逼切。然此菩薩依自種姓自仁賢。依四境處雖不串習。而能發起下中上悲。無有間斷。由四因緣。於諸眾生先起悲心。於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦行。尚無怯畏。何況小苦。謂諸菩薩性自勇健堪忍有力。是第一因。性自聰敏能正思惟。具思擇力。是第二因。能於無上正等菩提。成就上品清淨信解。是第三因。於諸眾生。成就上品深心悲愍。是第四因(如其次第釋上四因)。四力者。謂諸菩薩由自功力。能於無上正等菩提。深生愛樂。是名第一。由他功力。於大菩提。深生愛樂。是名第二。宿習大乘相應善法。今得暫見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讚歎。即能速疾發菩提心。況覩神力聞其正法。是名第三。於現法中。親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長時修習種種善法。由此加行發菩提心。名第四力。退菩提心門有四因緣。能令菩薩退菩提心。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸眾生悲心微薄。四於極長時生死大苦難行苦行。怯畏驚怖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。終不教人行於惡行。亦不授與諸惡行具。是名第三善友具足。所遇善友。終不勸捨增上信欲受學精進方便功德。而復勸修下劣信欲諸劣功德。謂不勸捨大乘修於二乘。不勸捨勝福慧修劣福慧。是名第四善友具足。由四因緣。當知菩薩於諸眾生多起悲心。謂諸菩薩雖有十方無量無邊無苦世界。而生有苦諸世界中。於中恒有眾苦可得。或時見他隨遭一苦。或時見自一苦觸對。或見自他隨遭一苦觸對逼切。或見二種俱遭多時種種猛利無間大苦觸對逼切。然此菩薩依自種姓自仁賢。依四境處雖不串習。而能發起下中上悲。無有間斷。由四因緣。於諸眾生先起悲心。於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦行。尚無怯畏。何況小苦。謂諸菩薩性自勇健堪忍有力。是第一因。性自聰敏能正思惟。具思擇力。是第二因。能於無上正等菩提。成就上品清淨信解。是第三因。於諸眾生。成就上品深心悲愍。是第四因(如其次第釋上四因)。四力者。謂諸菩薩由自功力。能於無上正等菩提。深生愛樂。是名第一。由他功力。於大菩提。深生愛樂。是名第二。宿習大乘相應善法。今得暫見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讚歎。即能速疾發菩提心。況覩神力聞其正法。是名第三。於現法中。親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長時修習種種善法。由此加行發菩提心。名第四力。退菩提心門有四因緣。能令菩薩退菩提心。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸眾生悲心微薄。四於極長時生死大苦難行苦行。怯畏驚怖也。

顯勝門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯勝門

最初發心堅固菩薩。略有二種不共世間甚希奇法。何等為二。一者攝諸眾生皆為眷屬。二者攝眷屬過所不能染。攝眷屬過有其二種。謂於眷屬。饒益損減。染污違順。如是二事。菩薩皆無。最初發心堅固菩薩。於諸眾生。發起二種善勝意樂。一者利益意樂。二安樂意樂。利益意樂者。謂欲從彼諸不善處拔濟眾生。安置善處。安樂意樂者。謂於貧匱無依無怙諸眾生所。離染污心。欲與種種饒益樂具。發心菩薩求菩提故。所攝善法比餘一切所攝善法有二種勝。一因。二果謂所攝善法皆是無上正等菩提能證因故。所證無上是此果故。尚勝二乘。況餘一切世間因果。發心菩薩有二種發心勝利。一者初發心已。即是眾生尊重福田。一切眾生皆應供養。亦作一切眾生父母。二者初發心已。即能攝受無惱害福。此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若寤若迷悶等。一切魍魎人非人等。不能嬈害。又此轉受餘生。由如是福所護攝持故。少病無病不為長時重病所觸。常益眾生。無勞無損。廣說勝事。大莊嚴論第二。菩薩發心有四種大。一勇猛大。謂弘誓精進甚深難作。長時隨順故。二方便大。謂被弘誓鎧。已恒時方便勤精進故。三利益大。謂一切時作自他利故。四出離大。謂為求無上菩提故。菩薩發心以何為根。乃至何為障難究竟等者。以大悲為根本。以利物為依止。以大乘法為所信。以種智為所緣。為求彼故。以勝欲為所乘。欲無上乘故。以大護為所住。住菩薩戒故。以受障為難。起異乘心故。以增善為功德。以福智為自性。以習諸度為出離。以地滿為究竟。由地地勤方便與彼彼相應故。從初世俗發心。謂從地聞持覺解心而發心者。名世俗發心。此由四力。一者友力發心。謂得善知識隨順故。二因力。或過去世曾發心為性故。三者根力。或過去曾行善根所滿足故。四聞力。或處處說法時。無量眾生發菩提心故。顯揚論第二。世俗發心之。謂如有一類。智者前恭敬而住。起增上意發誓願言。長老憶念。或言聖者憶念。或言鄔波陀耶。我如是名。從今日始。發阿耨菩提心。為欲饒益諸有情故。從今已往。願我所修六波羅蜜一切萬行。皆為證得無上菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家。願尊證知我是菩薩。第二第三亦復如是。第一義發心有三種勝。一教授勝。親近正遍知故。二隨順勝。善集福智故。三得果勝。生無分別智。長此發心。名歡喜地。此勝以何為因。有四。一法平等。由通達法無我故。二眾生平等。由至得自他平等故。三所作平等。由令他盡苦如自盡苦故。四佛體平等。由法界與我無別決定能通達故。此第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初發心堅固菩薩。略有二種不共世間甚希奇法。何等為二。一者攝諸眾生皆為眷屬。二者攝眷屬過所不能染。攝眷屬過有其二種。謂於眷屬。饒益損減。染污違順。如是二事。菩薩皆無。最初發心堅固菩薩。於諸眾生。發起二種善勝意樂。一者利益意樂。二安樂意樂。利益意樂者。謂欲從彼諸不善處拔濟眾生。安置善處。安樂意樂者。謂於貧匱無依無怙諸眾生所。離染污心。欲與種種饒益樂具。發心菩薩求菩提故。所攝善法比餘一切所攝善法有二種勝。一因。二果謂所攝善法皆是無上正等菩提能證因故。所證無上是此果故。尚勝二乘。況餘一切世間因果。發心菩薩有二種發心勝利。一者初發心已。即是眾生尊重福田。一切眾生皆應供養。亦作一切眾生父母。二者初發心已。即能攝受無惱害福。此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若寤若迷悶等。一切魍魎人非人等。不能嬈害。又此轉受餘生。由如是福所護攝持故。少病無病不為長時重病所觸。常益眾生。無勞無損。廣說勝事。大莊嚴論第二。菩薩發心有四種大。一勇猛大。謂弘誓精進甚深難作。長時隨順故。二方便大。謂被弘誓鎧。已恒時方便勤精進故。三利益大。謂一切時作自他利故。四出離大。謂為求無上菩提故。菩薩發心以何為根。乃至何為障難究竟等者。以大悲為根本。以利物為依止。以大乘法為所信。以種智為所緣。為求彼故。以勝欲為所乘。欲無上乘故。以大護為所住。住菩薩戒故。以受障為難。起異乘心故。以增善為功德。以福智為自性。以習諸度為出離。以地滿為究竟。由地地勤方便與彼彼相應故。從初世俗發心。謂從地聞持覺解心而發心者。名世俗發心。此由四力。一者友力發心。謂得善知識隨順故。二因力。或過去世曾發心為性故。三者根力。或過去曾行善根所滿足故。四聞力。或處處說法時。無量眾生發菩提心故。顯揚論第二。世俗發心之。謂如有一類。智者前恭敬而住。起增上意發誓願言。長老憶念。或言聖者憶念。或言鄔波陀耶。我如是名。從今日始。發阿耨菩提心。為欲饒益諸有情故。從今已往。願我所修六波羅蜜一切萬行。皆為證得無上菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家。願尊證知我是菩薩。第二第三亦復如是。第一義發心有三種勝。一教授勝。親近正遍知故。二隨順勝。善集福智故。三得果勝。生無分別智。長此發心。名歡喜地。此勝以何為因。有四。一法平等。由通達法無我故。二眾生平等。由至得自他平等故。三所作平等。由令他盡苦如自盡苦故。四佛體平等。由法界與我無別決定能通達故。此第

一義發心復有六勝。一生位。二願位。三勇猛。四淨依。五餘巧。六餘出。生勝有四。一種子勝。信大法為種子。二生母勝。般若波羅蜜為生母故。三胎藏勝。大禪定樂為胎藏故。四乳母勝。大悲長養為乳母故。願即十大願。應依瑜伽四十五。如下明。一供養恭敬一切諸佛。二受持一切三世佛法。三隨諸如來轉法輪處。皆往供養聽聞正法。四明諸菩薩所行勝行。五成熟一切有情。如般若說。六了知器界及有情界。七嚴淨一切諸佛國土。八不離一切菩薩諸佛。九利益眾生。猶如藥樹。如如意珠。生遇皆益。十隨所利生。常無休息。非同二乘速入涅槃。如第一供養有三。一一切佛無餘。二供養無餘。有三。一利供養。謂衣服等。二敬供養。謂香華等。三修行供養。謂修信戒等。三恭敬無餘。有三。一給侍恭敬。二迎逆恭敬。三修行恭敬。廣如十地論第三說。十地經又以十盡句成諸大願。何等為十。所謂一眾生界盡。謂一切生生故。二世界盡。謂何處住界。三虛空界盡。謂一切虛空。四法界盡。謂說何等法教化法。五涅槃界盡。隨所化生置何涅槃界故。六佛出世界盡。七如來智界盡。故以何善巧方便如來智盡故。八心所緣界盡。隨所緣心緣界盡故。九佛境界智入界盡。復隨何界佛境界智入盡。十世間轉法輪智轉界盡。發此願勝故。勇猛恒不退。能行難行。永不退故。淨依者依二利生。一知自近菩提。二知利他方便故。巧便勝得進上地方便故。出離勝者善思惟。住諸地中所建立法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一義發心復有六勝。一生位。二願位。三勇猛。四淨依。五餘巧。六餘出。生勝有四。一種子勝。信大法為種子。二生母勝。般若波羅蜜為生母故。三胎藏勝。大禪定樂為胎藏故。四乳母勝。大悲長養為乳母故。願即十大願。應依瑜伽四十五。如下明。一供養恭敬一切諸佛。二受持一切三世佛法。三隨諸如來轉法輪處。皆往供養聽聞正法。四明諸菩薩所行勝行。五成熟一切有情。如般若說。六了知器界及有情界。七嚴淨一切諸佛國土。八不離一切菩薩諸佛。九利益眾生。猶如藥樹。如如意珠。生遇皆益。十隨所利生。常無休息。非同二乘速入涅槃。如第一供養有三。一一切佛無餘。二供養無餘。有三。一利供養。謂衣服等。二敬供養。謂香華等。三修行供養。謂修信戒等。三恭敬無餘。有三。一給侍恭敬。二迎逆恭敬。三修行恭敬。廣如十地論第三說。十地經又以十盡句成諸大願。何等為十。所謂一眾生界盡。謂一切生生故。二世界盡。謂何處住界。三虛空界盡。謂一切虛空。四法界盡。謂說何等法教化法。五涅槃界盡。隨所化生置何涅槃界故。六佛出世界盡。七如來智界盡。故以何善巧方便如來智盡故。八心所緣界盡。隨所緣心緣界盡故。九佛境界智入界盡。復隨何界佛境界智入盡。十世間轉法輪智轉界盡。發此願勝故。勇猛恒不退。能行難行。永不退故。淨依者依二利生。一知自近菩提。二知利他方便故。巧便勝得進上地方便故。出離勝者善思惟。住諸地中所建立法故。

譬喻讚歎門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻讚歎門

發心喻偈云。如地如淨金。如月如增火。如藏如寶篋。如海如金剛。如山如藥王。如友如如意。如日如美樂。如王如庫倉。如道如車乘。如泉如喜聲。如流亦如雲發心譬如是。譬如地者。最初發心亦復如是。一切佛法能生持故。譬如淨金者。依相應發心亦如是。利益安樂不退壞故。譬如新月。勤相應發心如是。一切善法漸漸增故。譬如增火。極依相應發心如是。益薪火熾積行依極故。譬如火藏。檀波羅蜜相應發心亦如是。以財周給亦無盡故。譬如寶篋。尸羅相應發心亦如是。功德法寶從彼生故。譬如大海。忍波羅蜜相應發心亦如是。諸來違逆心不動故。譬如金剛。進相應發心亦如是。勇猛堅牢不可壞故。譬如山王。禪波羅蜜相應發心亦如是。物無能動。以不亂故。譬如藥王。般若相應發心亦如是。惑智二病此能破故。譬如善友。無量相應發心亦如是。一切時中不捨眾生故。譬如如意。神通相應發心亦如是。隨所欲現能成就故。譬如盛日。攝相應發心亦如是。如日熟穀成熟眾生故。譬如美樂。辨相應發心亦如是。說法教化攝眾生故。譬如國王。量相應發心亦如是。能為正道不壞因故。譬如倉庫。聚相應發心亦如是。福智法財之所聚故。譬如道路。覺分相應發心亦如是。大聖先行餘隨行故。譬如車乘。止觀相應發心亦如是。二輪具足安樂去故。譬如湧泉。總持相應發心亦如是。聞者雖多。法無盡故。譬如喜聲。法印相應發心亦如是。求解脫者所樂聞故。譬如河流。自性相應發心亦如是。無生忍道自然而流。不作意故。譬如大雲。能成世間方便相應發心亦如是。示現八相成道。化眾生故。如無盡意經。有三十二喻。菩薩有四樂。一思利樂。謂思惟於利他時。二得方便樂。謂至得巧方便時。三解義樂。謂解了大乘意時。四證實樂。謂證入法無我時。若人棄捨眾生趣向寂滅。應知是人不得菩薩如是四樂(此說不發心菩薩過)。次說歎發心者。若菩薩初發大菩提心。爾時依無邊眾生。即得善護。不作諸惡。為此故。是人遠離退墮惡道畏。復次由有善及增故。於樂常喜。由有悲及增故。於苦常喜。為此故。是人遠離退失善道畏。因此發心得不作護(謂能善護不作諸惡)。偈云。愛他過自愛。忘己利眾生。不為自憎他。豈作不善業。菩薩愛他過於自愛。由此故。忘自身命而利於他。不為自利而損於他。由此故。能於諸眾生絕諸惡業得不退。菩薩以自功德而為自嚴。以利懷喜而為自食。以作意生處而為園地。以神通變化而為戲喜。如是四事。唯菩薩有。二乘人無。既有如是四事。云何當退。次遮思苦心。菩薩既以大悲為體。是故極勤利他雖入阿毘地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心喻偈云。如地如淨金。如月如增火。如藏如寶篋。如海如金剛。如山如藥王。如友如如意。如日如美樂。如王如庫倉。如道如車乘。如泉如喜聲。如流亦如雲發心譬如是。譬如地者。最初發心亦復如是。一切佛法能生持故。譬如淨金者。依相應發心亦如是。利益安樂不退壞故。譬如新月。勤相應發心如是。一切善法漸漸增故。譬如增火。極依相應發心如是。益薪火熾積行依極故。譬如火藏。檀波羅蜜相應發心亦如是。以財周給亦無盡故。譬如寶篋。尸羅相應發心亦如是。功德法寶從彼生故。譬如大海。忍波羅蜜相應發心亦如是。諸來違逆心不動故。譬如金剛。進相應發心亦如是。勇猛堅牢不可壞故。譬如山王。禪波羅蜜相應發心亦如是。物無能動。以不亂故。譬如藥王。般若相應發心亦如是。惑智二病此能破故。譬如善友。無量相應發心亦如是。一切時中不捨眾生故。譬如如意。神通相應發心亦如是。隨所欲現能成就故。譬如盛日。攝相應發心亦如是。如日熟穀成熟眾生故。譬如美樂。辨相應發心亦如是。說法教化攝眾生故。譬如國王。量相應發心亦如是。能為正道不壞因故。譬如倉庫。聚相應發心亦如是。福智法財之所聚故。譬如道路。覺分相應發心亦如是。大聖先行餘隨行故。譬如車乘。止觀相應發心亦如是。二輪具足安樂去故。譬如湧泉。總持相應發心亦如是。聞者雖多。法無盡故。譬如喜聲。法印相應發心亦如是。求解脫者所樂聞故。譬如河流。自性相應發心亦如是。無生忍道自然而流。不作意故。譬如大雲。能成世間方便相應發心亦如是。示現八相成道。化眾生故。如無盡意經。有三十二喻。菩薩有四樂。一思利樂。謂思惟於利他時。二得方便樂。謂至得巧方便時。三解義樂。謂解了大乘意時。四證實樂。謂證入法無我時。若人棄捨眾生趣向寂滅。應知是人不得菩薩如是四樂(此說不發心菩薩過)。次說歎發心者。若菩薩初發大菩提心。爾時依無邊眾生。即得善護。不作諸惡。為此故。是人遠離退墮惡道畏。復次由有善及增故。於樂常喜。由有悲及增故。於苦常喜。為此故。是人遠離退失善道畏。因此發心得不作護(謂能善護不作諸惡)。偈云。愛他過自愛。忘己利眾生。不為自憎他。豈作不善業。菩薩愛他過於自愛。由此故。忘自身命而利於他。不為自利而損於他。由此故。能於諸眾生絕諸惡業得不退。菩薩以自功德而為自嚴。以利懷喜而為自食。以作意生處而為園地。以神通變化而為戲喜。如是四事。唯菩薩有。二乘人無。既有如是四事。云何當退。次遮思苦心。菩薩既以大悲為體。是故極勤利他雖入阿毘地

獄。如遊樂處。菩薩如是。於餘苦中。豈生怖畏。因此怖故而退心耶。諸菩薩以大悲闍梨常在心中。若見眾生受苦。即自生苦。由此道理。自然應作。若待善友勸發。深生極重慚羞。偈云。荷負眾生擔。懈怠醜非勝。為欲解他縛。精進應百倍。菩薩發心以荷負眾生重擔。若去賒緩此是醜事。非為第一端政眾生。菩薩應思若自若他種種急縛。謂惑業生。為解此縛。應須精進百倍過彼聲聞獨覺作所應作。次說隨順行自他利行(有六大)。大依者。依止大菩提而發心故。大行者。為利自他而發行故。大果者。今得無上大菩提故。大取者。初發心時攝一切眾生故。大忍者。發行時忍一切大苦故。大義者。得果時廣利一切眾生業成就故。復有四大。一勝出大。於三有五趣中而勝出故。二寂靜大。隨向無住處涅槃故。三功德大。福智二聚增長故。四者利物大。常依大悲不捨眾生故。依發菩提心論初意。讚勸發心。說諸功德所修勝行能有對治利益。讚佛菩薩及以法僧種種功德。令其發心云。諸佛子若佛弟子受持佛語。能為眾生演說法者。應先稱揚佛之功德。眾生聞已乃能發心。求佛智慧。以發心故。佛種不斷。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。念佛念法。又念如來行菩薩道時。為求法故阿僧祇劫受諸勤苦。此意應念佛恩勤苦求法為我等故。今應如是為報佛恩。適為他說令其發心修菩薩行。以如是念。為菩薩說法乃至一偈。菩薩得聞是法。示教利喜。當種善根修習佛法。得無上菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故。欲成無量身心精進。深發大願。行大方便。起大慈悲。求大智慧乃至如來無見頂相。求如是等諸佛大法。當知法無量故。福德果報亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄。如遊樂處。菩薩如是。於餘苦中。豈生怖畏。因此怖故而退心耶。諸菩薩以大悲闍梨常在心中。若見眾生受苦。即自生苦。由此道理。自然應作。若待善友勸發。深生極重慚羞。偈云。荷負眾生擔。懈怠醜非勝。為欲解他縛。精進應百倍。菩薩發心以荷負眾生重擔。若去賒緩此是醜事。非為第一端政眾生。菩薩應思若自若他種種急縛。謂惑業生。為解此縛。應須精進百倍過彼聲聞獨覺作所應作。次說隨順行自他利行(有六大)。大依者。依止大菩提而發心故。大行者。為利自他而發行故。大果者。今得無上大菩提故。大取者。初發心時攝一切眾生故。大忍者。發行時忍一切大苦故。大義者。得果時廣利一切眾生業成就故。復有四大。一勝出大。於三有五趣中而勝出故。二寂靜大。隨向無住處涅槃故。三功德大。福智二聚增長故。四者利物大。常依大悲不捨眾生故。依發菩提心論初意。讚勸發心。說諸功德所修勝行能有對治利益。讚佛菩薩及以法僧種種功德。令其發心云。諸佛子若佛弟子受持佛語。能為眾生演說法者。應先稱揚佛之功德。眾生聞已乃能發心。求佛智慧。以發心故。佛種不斷。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。念佛念法。又念如來行菩薩道時。為求法故阿僧祇劫受諸勤苦。此意應念佛恩勤苦求法為我等故。今應如是為報佛恩。適為他說令其發心修菩薩行。以如是念。為菩薩說法乃至一偈。菩薩得聞是法。示教利喜。當種善根修習佛法。得無上菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故。欲成無量身心精進。深發大願。行大方便。起大慈悲。求大智慧乃至如來無見頂相。求如是等諸佛大法。當知法無量故。福德果報亦無量。

勸發勝劣重廣門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發勝劣重廣門

次說發心勝劣云。如來說言。如諸菩薩最初發心下劣一念福德果報。百千萬劫說不能盡。況復一日一月一歲乃至百歲。所習諸心福德果報。豈可說盡。何以故。菩薩所行無盡。欲令一切眾生皆住無生法忍。得無上菩提故。次舉喻顯勝云。諸佛子菩薩初始發菩提心。譬如大海初漸起時。當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠。作所住處。此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是。為三乘人禪定智慧一切功德之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時。當知便為二十五有其中所有一切眾生。悉皆荷負作依止處。菩薩亦爾。初漸起時。普為一切無量眾生。所謂六道四生。正見邪見。修善習惡。持戒毀戒。尊奉三寶。謗毀正法。諸魔外道。沙門梵志。乃至四姓。一切荷負作依止處。次發心相菩提。以大慈悲為本。今說菩薩修慈悲等。廣說修於慈悲喜捨所緣行相。以喻說境界。舉大地塵大海水一三千乃至十方難知限量等。既所緣生界遐不可盡。菩薩發心悉能遍覆如是眾生。云何諸佛子。是菩提心豈可盡耶。若有菩薩。聞如是說。不驚不怖。不退不沒。當知是人決定能發菩提之心。假令無量諸佛如來。於無量劫讚其功德。亦不可盡。何以故。以菩提心無限齊故。次說發菩提心因緣云。若諸菩薩親近善知識。供養諸佛。修集善根。志求勝法。心常柔和。遭苦能忍。慈悲淳厚。深心平等。信樂大乘。求佛智慧。若人能具如是十法。乃能發阿耨菩提之心。且親近善友有八。大莊嚴論第九偈云。調靜除德增。有勇阿含富。覺真善說法。悲深離退減。此偈明第一依親近。善友具足十種功德者。應堪親近。何謂為十。一調伏。謂與戒相應。由根調故。二寂靜。謂與定相應。由內攝故。三惑除。謂信念與慧相應。煩惱斷故。四德增。謂戒定慧具不缺減故。五有勇。謂利益他時不疲倦故。六經富。謂得多聞故。七覺真。謂了實義故。八善說。不顛倒故。九悲深。絕希望故。十離退。於一切時恭敬說故(此所應親近善友相)。二物親近有三。一財。謂恭敬供養。二身。謂隨順給侍。三心。謂給侍時身心相應。三緣起親近善友有三。一願樂。二知時。三除慢。四迴向親近。不為貪著利養。但為隨順修行故。五因親近。如所教授隨順修行為親近因。何以故。以此隨順。令彼善友心生歡喜故。六智親近。為善解三乘自乘令成故。七田親近善友。謂嚴淨土。云何名田。以自所聞法。於眾生相續中而建立故。隨所住佛土修清淨因故。八依止親近者。但以法利具足為依止。是故親近善友。不以財利具足為依止。親近善友差別者有六。一因果差別。謂過去親近為因。現在為果。現在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說發心勝劣云。如來說言。如諸菩薩最初發心下劣一念福德果報。百千萬劫說不能盡。況復一日一月一歲乃至百歲。所習諸心福德果報。豈可說盡。何以故。菩薩所行無盡。欲令一切眾生皆住無生法忍。得無上菩提故。次舉喻顯勝云。諸佛子菩薩初始發菩提心。譬如大海初漸起時。當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠。作所住處。此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是。為三乘人禪定智慧一切功德之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時。當知便為二十五有其中所有一切眾生。悉皆荷負作依止處。菩薩亦爾。初漸起時。普為一切無量眾生。所謂六道四生。正見邪見。修善習惡。持戒毀戒。尊奉三寶。謗毀正法。諸魔外道。沙門梵志。乃至四姓。一切荷負作依止處。次發心相菩提。以大慈悲為本。今說菩薩修慈悲等。廣說修於慈悲喜捨所緣行相。以喻說境界。舉大地塵大海水一三千乃至十方難知限量等。既所緣生界遐不可盡。菩薩發心悉能遍覆如是眾生。云何諸佛子。是菩提心豈可盡耶。若有菩薩。聞如是說。不驚不怖。不退不沒。當知是人決定能發菩提之心。假令無量諸佛如來。於無量劫讚其功德。亦不可盡。何以故。以菩提心無限齊故。次說發菩提心因緣云。若諸菩薩親近善知識。供養諸佛。修集善根。志求勝法。心常柔和。遭苦能忍。慈悲淳厚。深心平等。信樂大乘。求佛智慧。若人能具如是十法。乃能發阿耨菩提之心。且親近善友有八。大莊嚴論第九偈云。調靜除德增。有勇阿含富。覺真善說法。悲深離退減。此偈明第一依親近。善友具足十種功德者。應堪親近。何謂為十。一調伏。謂與戒相應。由根調故。二寂靜。謂與定相應。由內攝故。三惑除。謂信念與慧相應。煩惱斷故。四德增。謂戒定慧具不缺減故。五有勇。謂利益他時不疲倦故。六經富。謂得多聞故。七覺真。謂了實義故。八善說。不顛倒故。九悲深。絕希望故。十離退。於一切時恭敬說故(此所應親近善友相)。二物親近有三。一財。謂恭敬供養。二身。謂隨順給侍。三心。謂給侍時身心相應。三緣起親近善友有三。一願樂。二知時。三除慢。四迴向親近。不為貪著利養。但為隨順修行故。五因親近。如所教授隨順修行為親近因。何以故。以此隨順。令彼善友心生歡喜故。六智親近。為善解三乘自乘令成故。七田親近善友。謂嚴淨土。云何名田。以自所聞法。於眾生相續中而建立故。隨所住佛土修清淨因故。八依止親近者。但以法利具足為依止。是故親近善友。不以財利具足為依止。親近善友差別者有六。一因果差別。謂過去親近為因。現在為果。現在

為因。未來為果。二隨法差別。謂善知識所說法門。隨其差別而修行故。三內外差別。自親近為內。令他親近為外。四麁細差別。自聽為麁。內心思惟為細。五勝劣差別。有慢親近為劣。無慢親近為勝。六遠近差別。現趣為近。生報親近為遠。生報後報無間隔世近遠如次。云何名最勝親近有五。一淨信。於親近處生淨信故。二深心。此中有九。一味心。二隨喜心。三希望心。四無厭心。五廣大心。六勝喜心。七勝利心。八無染心。九善淨心。三神通。謂依虛空藏等三昧。而親近故。四方便。謂依無分別智攝故。五和合者。謂大菩薩以一果入一切果故(彼十種行一一應說之)。復有四緣。一思惟諸佛。發菩提心。復有五種。一者思惟十方三世諸佛。初始發心具煩惱性。亦如我今。終成正覺。為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟三世諸佛發大勇猛。各各能得無上菩提。若此菩提可得法。我亦應得。以此緣故。三者思惟三世諸佛發大明慧。於無明㲉建立勝心。積集苦行。皆能自拔超出三界。我亦如是當自拔濟。緣此事故。四者思惟三世諸佛為人中雄。皆度生死煩惱大海。我亦丈夫亦當能度。緣此事故。五者思惟三世諸佛發大精進。捨身命財求一切智。我今亦當隨學諸佛。緣此事故。觀身過患。發菩提心。復有五種。一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業。欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨。生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心。欲滅除故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅是可捨法。欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業輪迴五趣。無利益故。求最勝果。發菩提心。復有五事。一者見諸如來相好莊嚴光明清徹遇者除惱。為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染。為修集故。三者見諸如來有戒定慧解脫解脫知見清淨法聚。為修集故。四者見諸如來有十力四無畏大悲三念。為修集故。五者見諸如來有一切智。憐愍眾生慈悲普覆。能為一切愚迷正道。為修集故。慈愍眾生。發菩提心。復有五事。一者見諸眾生為無明所纏故。二者見諸眾生為眾苦所纏。三者見諸眾生集不善業。四者見諸眾生造極重惡。五者見諸眾生不修正法無明所纏。復有四事。一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦。二見諸眾生不信因果造作惡業。三見諸眾生捨離正法信受邪法。四見諸眾生沒煩惱河。四流所漂眾苦所纏。復有四事。一見諸眾生畏生老病死。不求解脫而復造業。二見諸眾生憂悲苦惱而常造作無有休息。三見諸眾生愛別離苦而不覺悟方便染著。四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉更復造惡集不善業。復有四事。一見諸眾生為愛欲故造作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為因。未來為果。二隨法差別。謂善知識所說法門。隨其差別而修行故。三內外差別。自親近為內。令他親近為外。四麁細差別。自聽為麁。內心思惟為細。五勝劣差別。有慢親近為劣。無慢親近為勝。六遠近差別。現趣為近。生報親近為遠。生報後報無間隔世近遠如次。云何名最勝親近有五。一淨信。於親近處生淨信故。二深心。此中有九。一味心。二隨喜心。三希望心。四無厭心。五廣大心。六勝喜心。七勝利心。八無染心。九善淨心。三神通。謂依虛空藏等三昧。而親近故。四方便。謂依無分別智攝故。五和合者。謂大菩薩以一果入一切果故(彼十種行一一應說之)。復有四緣。一思惟諸佛。發菩提心。復有五種。一者思惟十方三世諸佛。初始發心具煩惱性。亦如我今。終成正覺。為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟三世諸佛發大勇猛。各各能得無上菩提。若此菩提可得法。我亦應得。以此緣故。三者思惟三世諸佛發大明慧。於無明㲉建立勝心。積集苦行。皆能自拔超出三界。我亦如是當自拔濟。緣此事故。四者思惟三世諸佛為人中雄。皆度生死煩惱大海。我亦丈夫亦當能度。緣此事故。五者思惟三世諸佛發大精進。捨身命財求一切智。我今亦當隨學諸佛。緣此事故。觀身過患。發菩提心。復有五種。一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業。欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨。生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心。欲滅除故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅是可捨法。欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業輪迴五趣。無利益故。求最勝果。發菩提心。復有五事。一者見諸如來相好莊嚴光明清徹遇者除惱。為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染。為修集故。三者見諸如來有戒定慧解脫解脫知見清淨法聚。為修集故。四者見諸如來有十力四無畏大悲三念。為修集故。五者見諸如來有一切智。憐愍眾生慈悲普覆。能為一切愚迷正道。為修集故。慈愍眾生。發菩提心。復有五事。一者見諸眾生為無明所纏故。二者見諸眾生為眾苦所纏。三者見諸眾生集不善業。四者見諸眾生造極重惡。五者見諸眾生不修正法無明所纏。復有四事。一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦。二見諸眾生不信因果造作惡業。三見諸眾生捨離正法信受邪法。四見諸眾生沒煩惱河。四流所漂眾苦所纏。復有四事。一見諸眾生畏生老病死。不求解脫而復造業。二見諸眾生憂悲苦惱而常造作無有休息。三見諸眾生愛別離苦而不覺悟方便染著。四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉更復造惡集不善業。復有四事。一見諸眾生為愛欲故造作

諸惡。二見諸眾生知欲生苦而不捨欲。三見眾生雖欲求樂不具戒足。四見眾生雖不樂苦造苦不息造極重惡。復有四事。一者眾生毀犯重戒。雖復憂懼而猶放逸。二見眾生興造極惡。五無間苦凶頑。自蔽不生慚愧。三見眾生謗毀大乘方等正法。專愚自執方起憍慢。四見眾生雖懷聰哲而具斷善根。反自貢高永無改悔。不修正法。復有四事。一見眾生生於八難不聞正法不知修善。二見眾生值佛出世聞說正法不能受持。三見眾生染習外道苦身修業永不出離。四見眾生修得非想非非想定謂是涅槃。善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業。長夜受苦。捨離正法。迷於出路。為是等故。發大慈悲。志求菩提。如救頭然。一切眾生有苦惱者。我當拔濟令無有餘。諸佛子我今略說初行菩薩緣事發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡。二見諸眾生知欲生苦而不捨欲。三見眾生雖欲求樂不具戒足。四見眾生雖不樂苦造苦不息造極重惡。復有四事。一者眾生毀犯重戒。雖復憂懼而猶放逸。二見眾生興造極惡。五無間苦凶頑。自蔽不生慚愧。三見眾生謗毀大乘方等正法。專愚自執方起憍慢。四見眾生雖懷聰哲而具斷善根。反自貢高永無改悔。不修正法。復有四事。一見眾生生於八難不聞正法不知修善。二見眾生值佛出世聞說正法不能受持。三見眾生染習外道苦身修業永不出離。四見眾生修得非想非非想定謂是涅槃。善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業。長夜受苦。捨離正法。迷於出路。為是等故。發大慈悲。志求菩提。如救頭然。一切眾生有苦惱者。我當拔濟令無有餘。諸佛子我今略說初行菩薩緣事發心。

立誓發願門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立誓發願門

發願立誓。菩薩云何發趣菩提。以何業行成就菩提。發心菩薩住乾慧地。先當堅固發於正願。攝受一切無量眾生。我求無上菩提。救護度脫。令無有餘。皆令究竟無餘涅槃。是故初始發心大悲為首。以悲心故。能發轉勝十大正願。何謂為十。一願我先世及以今身所種善根。施與一切。悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長。生生不忘。為陀羅尼之所守護。二願我迴向大菩提已。以此善根。於一切生處。常得供養一切諸佛。恒常不生無佛國土。三願我得生諸佛國已。常得親近隨侍左右。如影隨形。無剎那頃遠離諸佛。四願我得近佛已。隨所應為我說法。即得成就菩薩五通五願得通已。即達世諦假名流布。了第一義。得正法智。六願我得正法智已。以無厭心。為生說法。示教利喜。皆令開解。七願我開解諸眾生已。以佛神力。遍至十方無餘世界。供養諸佛。聽受正法。廣攝眾生。八願於諸佛所聞正法已。即能隨轉清淨輪。十方世界一切眾生。聽我法者。聞我名者。即得捨離一切煩惱發菩提心。九願我能令一切眾生發菩提已。常隨將護。除無利益。與無量樂。捨身命財。攝受眾生。荷負正法。十者願我能荷負正法已。雖行正法。心無所行。如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行。為化眾生。不捨正願。次立決定誓者。有五事持。一能堅固其心。二能制伏煩惱。三能遮放逸。四破五蓋。五能勤修六波羅蜜。云何立誓。若有人來種種求索。我於爾時隨有施與。乃至不生一念慳悋。若生惡心如彈指頃。以施因緣求淨報者。我即欺誑十方世界無量諸佛。於未來世。亦當必定不成無上菩提。若我持戒。乃至失命建立淨心。誓無悔心。若我修忍。為他侵害乃至割截。常生慈心。誓不恚礙。若修精進。逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處。要必堅固。誓不退沒。若我修禪。為外事惱不得攝心。要繫念境。誓不暫起非法亂想。若修智慧。觀一切法。如真實性。隨順受持。於善不善有為無為生死涅槃。不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想起於二見。如彈指頃。而以戒忍精進禪智求淨報者。我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來不證菩提。菩薩以十大願持正法行。以六大誓制放逸心。必能精進修集六波羅蜜。成無上菩提。瑜伽四十五有五大願及十大願。五願者。一發心願。二受生願。三所行願。四正願。五大願。若諸菩薩於其無上正等菩提。最初發心。名發心願。若諸菩薩願於當來世。往生隨順饒益有情諸善趣中。名受生願。若諸菩薩願能無倒思擇諸法願。於境界修無量等殊勝善法。名所行願。若諸菩薩願於當來攝受一切菩薩善法。攝受一切所有功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願立誓。菩薩云何發趣菩提。以何業行成就菩提。發心菩薩住乾慧地。先當堅固發於正願。攝受一切無量眾生。我求無上菩提。救護度脫。令無有餘。皆令究竟無餘涅槃。是故初始發心大悲為首。以悲心故。能發轉勝十大正願。何謂為十。一願我先世及以今身所種善根。施與一切。悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長。生生不忘。為陀羅尼之所守護。二願我迴向大菩提已。以此善根。於一切生處。常得供養一切諸佛。恒常不生無佛國土。三願我得生諸佛國已。常得親近隨侍左右。如影隨形。無剎那頃遠離諸佛。四願我得近佛已。隨所應為我說法。即得成就菩薩五通五願得通已。即達世諦假名流布。了第一義。得正法智。六願我得正法智已。以無厭心。為生說法。示教利喜。皆令開解。七願我開解諸眾生已。以佛神力。遍至十方無餘世界。供養諸佛。聽受正法。廣攝眾生。八願於諸佛所聞正法已。即能隨轉清淨輪。十方世界一切眾生。聽我法者。聞我名者。即得捨離一切煩惱發菩提心。九願我能令一切眾生發菩提已。常隨將護。除無利益。與無量樂。捨身命財。攝受眾生。荷負正法。十者願我能荷負正法已。雖行正法。心無所行。如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行。為化眾生。不捨正願。次立決定誓者。有五事持。一能堅固其心。二能制伏煩惱。三能遮放逸。四破五蓋。五能勤修六波羅蜜。云何立誓。若有人來種種求索。我於爾時隨有施與。乃至不生一念慳悋。若生惡心如彈指頃。以施因緣求淨報者。我即欺誑十方世界無量諸佛。於未來世。亦當必定不成無上菩提。若我持戒。乃至失命建立淨心。誓無悔心。若我修忍。為他侵害乃至割截。常生慈心。誓不恚礙。若修精進。逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處。要必堅固。誓不退沒。若我修禪。為外事惱不得攝心。要繫念境。誓不暫起非法亂想。若修智慧。觀一切法。如真實性。隨順受持。於善不善有為無為生死涅槃。不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想起於二見。如彈指頃。而以戒忍精進禪智求淨報者。我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來不證菩提。菩薩以十大願持正法行。以六大誓制放逸心。必能精進修集六波羅蜜。成無上菩提。瑜伽四十五有五大願及十大願。五願者。一發心願。二受生願。三所行願。四正願。五大願。若諸菩薩於其無上正等菩提。最初發心。名發心願。若諸菩薩願於當來世。往生隨順饒益有情諸善趣中。名受生願。若諸菩薩願能無倒思擇諸法願。於境界修無量等殊勝善法。名所行願。若諸菩薩願於當來攝受一切菩薩善法。攝受一切所有功德

。名為正願。菩薩大願當知。即從正願所出。十大願者。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。名第一願。若諸菩薩(此言流至第十)。願於當來。攝受防護諸佛正法。傳持法眼。令無斷壞。名第二願。願於當來。從覩史多宮降下。如前乃至入涅槃。名第三願。願於當來。行一切種菩薩正行。名第四願。願於當來。普能成熟一切有情。名第五願。願於當來。一切世界皆能示現。名第六願。願於當來。普能淨修一切佛土。名第七願。願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行。趣入大乘。名第八願。願於當來。所有一切無倒加行。皆不唐捐。名第九願。願於當來。速證無上正等菩提。名第十願。四十七云。由得清淨勝意樂故。為欲供養最勝有情真實福田大師法王。是故引發第一大願。為欲受持彼所宣說無上正法。是故引發第二大願。為欲勸請轉未曾有妙正法輪。是故引發第三大願。為欲隨彼行菩薩行。是故引發第四大願。為欲成熟彼器有情。是故引發第五大願。為欲往趣諸佛國土。奉見如來。承事供養正法。是故引發第六大願。為淨修治自佛國土。是故引發第七大願。為於一切在所生處。常不遠離諸佛菩薩。與諸菩薩常同一味意樂加行。是故引發第八大願。常為利益一切有情。曾無空過。是故引發第九大願。為證無上正等菩提。作諸佛事。是故引發第十大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。名為正願。菩薩大願當知。即從正願所出。十大願者。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。名第一願。若諸菩薩(此言流至第十)。願於當來。攝受防護諸佛正法。傳持法眼。令無斷壞。名第二願。願於當來。從覩史多宮降下。如前乃至入涅槃。名第三願。願於當來。行一切種菩薩正行。名第四願。願於當來。普能成熟一切有情。名第五願。願於當來。一切世界皆能示現。名第六願。願於當來。普能淨修一切佛土。名第七願。願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行。趣入大乘。名第八願。願於當來。所有一切無倒加行。皆不唐捐。名第九願。願於當來。速證無上正等菩提。名第十願。四十七云。由得清淨勝意樂故。為欲供養最勝有情真實福田大師法王。是故引發第一大願。為欲受持彼所宣說無上正法。是故引發第二大願。為欲勸請轉未曾有妙正法輪。是故引發第三大願。為欲隨彼行菩薩行。是故引發第四大願。為欲成熟彼器有情。是故引發第五大願。為欲往趣諸佛國土。奉見如來。承事供養正法。是故引發第六大願。為淨修治自佛國土。是故引發第七大願。為於一切在所生處。常不遠離諸佛菩薩。與諸菩薩常同一味意樂加行。是故引發第八大願。常為利益一切有情。曾無空過。是故引發第九大願。為證無上正等菩提。作諸佛事。是故引發第十大願。

復說發心及哀愍門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說發心及哀愍門

文殊師利問菩提心論云。有十種發。一者身發。欲令眾生身業清淨故。二口發。欲令眾生口業清淨故。三者意發。欲令眾生意業清淨故(論釋云。為遠離身口意業一切惡行。發大精進也)。四者內發。以不虛妄分別一切諸眾生故(論云。以化一切眾生。令學彼處。不虛分別者。以不著諸法故)。五者外發。於一切眾生。平等行故(論云以遠離增愛故)。六者智發。以具足佛智清淨故(論云。以平等教化一切眾生故)。七清淨國土發。以示一切諸佛國土功德莊嚴故(論云。以如實知心。便隨相應說法故)。十無為智滿足心發。以不著三界故(論云。以證實法。不三界故。又離虛妄法故)。瑜伽七十二有十發心。謂世俗受發心。得法性發心。不決定發心。決定發心。不清淨發心。清淨發心。羸劣發心。強盛發心。未成果發心。已成果發心。未入正性離生。名世俗發心。已入正性離生。名得法性發。已離遠近。名不決定發。與此相違。名決定發。隨他轉。或被陵逼。或怖或誑。或為利養。此等發心。名不清淨。與此相違。名為清淨。為貪瞋癡纏所蔽伏。捨於正法。處於邪行。名羸劣發。與此相違。名為強盛。謂勝解乃至十地。名未成果。謂如來地。名已成果。瑜伽四十七。謂諸菩薩有五真實菩薩之相。若成就者。墮菩薩數。何等為五。一者哀愍。二者愛語。三者勇猛。四者舒手惠施。五者能解甚深義。此各有五種。一自性。二依處。三果利。四次第。五相攝。哀愍依處略有五種。一有苦有情。二惡行有情三放逸有情。四邪行有情。五煩惱隨眠有情。三塗八難為有苦。諸不律儀為惡行。視樂一切染污境界。為放逸。依諸妄見。修行種種苦解脫行。於惡說法毘奈耶中。而出家者。名為邪行。煩惱可知。果利者。於諸有情。最初能斷怨害嫌恨。菩薩哀愍普於一切利有情事。皆能修作。心無怯劣。於此加行。嘗無厭倦。多住哀愍。能攝無罪。現法樂住。及饒益他。又如世尊所說修慈所得勝利。謂於現身毒藥刀仗不加害。名哀愍果利。七相憐愍。謂諸菩薩於諸有情。深心發起七相憐愍。以諸菩薩具憐愍故。名善意樂。何名七相。一無畏憐愍。二如理憐愍。三無倦。四無求。五無染。六廣大。七平等。謂諸菩薩於有情所。非怖畏故而憐愍。現行隨順身語意業。適可其心。利益安樂。名無畏憐愍。於諸有情。終不以非法非律非賢善法及以非處勸授有情。名如理。於諸有情。隨其所宜。發起一切饒益事業。曾無厭倦。名無倦。不待求請。自起憐愍。為作饒益。名無求。無愛染心而起憐愍。謂饒益他。不祈恩報。亦不希望當來可愛諸果異熟。名無染。謂於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問菩提心論云。有十種發。一者身發。欲令眾生身業清淨故。二口發。欲令眾生口業清淨故。三者意發。欲令眾生意業清淨故(論釋云。為遠離身口意業一切惡行。發大精進也)。四者內發。以不虛妄分別一切諸眾生故(論云。以化一切眾生。令學彼處。不虛分別者。以不著諸法故)。五者外發。於一切眾生。平等行故(論云以遠離增愛故)。六者智發。以具足佛智清淨故(論云。以平等教化一切眾生故)。七清淨國土發。以示一切諸佛國土功德莊嚴故(論云。以如實知心。便隨相應說法故)。十無為智滿足心發。以不著三界故(論云。以證實法。不三界故。又離虛妄法故)。瑜伽七十二有十發心。謂世俗受發心。得法性發心。不決定發心。決定發心。不清淨發心。清淨發心。羸劣發心。強盛發心。未成果發心。已成果發心。未入正性離生。名世俗發心。已入正性離生。名得法性發。已離遠近。名不決定發。與此相違。名決定發。隨他轉。或被陵逼。或怖或誑。或為利養。此等發心。名不清淨。與此相違。名為清淨。為貪瞋癡纏所蔽伏。捨於正法。處於邪行。名羸劣發。與此相違。名為強盛。謂勝解乃至十地。名未成果。謂如來地。名已成果。瑜伽四十七。謂諸菩薩有五真實菩薩之相。若成就者。墮菩薩數。何等為五。一者哀愍。二者愛語。三者勇猛。四者舒手惠施。五者能解甚深義。此各有五種。一自性。二依處。三果利。四次第。五相攝。哀愍依處略有五種。一有苦有情。二惡行有情三放逸有情。四邪行有情。五煩惱隨眠有情。三塗八難為有苦。諸不律儀為惡行。視樂一切染污境界。為放逸。依諸妄見。修行種種苦解脫行。於惡說法毘奈耶中。而出家者。名為邪行。煩惱可知。果利者。於諸有情。最初能斷怨害嫌恨。菩薩哀愍普於一切利有情事。皆能修作。心無怯劣。於此加行。嘗無厭倦。多住哀愍。能攝無罪。現法樂住。及饒益他。又如世尊所說修慈所得勝利。謂於現身毒藥刀仗不加害。名哀愍果利。七相憐愍。謂諸菩薩於諸有情。深心發起七相憐愍。以諸菩薩具憐愍故。名善意樂。何名七相。一無畏憐愍。二如理憐愍。三無倦。四無求。五無染。六廣大。七平等。謂諸菩薩於有情所。非怖畏故而憐愍。現行隨順身語意業。適可其心。利益安樂。名無畏憐愍。於諸有情。終不以非法非律非賢善法及以非處勸授有情。名如理。於諸有情。隨其所宜。發起一切饒益事業。曾無厭倦。名無倦。不待求請。自起憐愍。為作饒益。名無求。無愛染心而起憐愍。謂饒益他。不祈恩報。亦不希望當來可愛諸果異熟。名無染。謂於

一切諸有情所。雖遭一切不饒益事。而不棄捨。菩薩自身寧受非愛。終不以惡欲加於彼。名廣大。普於一切諸有情類。平等平等。於有情界。無有分限。是名平等憐愍。菩薩與此七種行相憐愍相應。名善意樂極善意樂。七十二云。復次若於五種有情眾中。起邪行時。說名無哀無愍無有傷嘆。一於乞求者。二於危厄者。三於有恩者。四於樂樂者。五於樂法者。乞求有五。乞四事為四。五求救護。危厄亦五。一艱乏者。二住迷亂者。三來歸依者。四相投委者。五來拜覲者。其有恩者亦有五種。一母。二父。三妻子。四奴婢僕使。五朋友兄弟。樂樂亦有五。一愛樂事業興盛樂。二不乖離樂。三苦遠樂。四解疲倦樂。五求勝進樂。樂法亦有五。一樂說正法。二樂受持讀誦。三樂論議決擇。四樂教授教誡。五樂法隨法行。此中邪行者。謂於是中。或作加行。或不作加行。或不饒益加行故。或中庸加行故。應知其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有情所。雖遭一切不饒益事。而不棄捨。菩薩自身寧受非愛。終不以惡欲加於彼。名廣大。普於一切諸有情類。平等平等。於有情界。無有分限。是名平等憐愍。菩薩與此七種行相憐愍相應。名善意樂極善意樂。七十二云。復次若於五種有情眾中。起邪行時。說名無哀無愍無有傷嘆。一於乞求者。二於危厄者。三於有恩者。四於樂樂者。五於樂法者。乞求有五。乞四事為四。五求救護。危厄亦五。一艱乏者。二住迷亂者。三來歸依者。四相投委者。五來拜覲者。其有恩者亦有五種。一母。二父。三妻子。四奴婢僕使。五朋友兄弟。樂樂亦有五。一愛樂事業興盛樂。二不乖離樂。三苦遠樂。四解疲倦樂。五求勝進樂。樂法亦有五。一樂說正法。二樂受持讀誦。三樂論議決擇。四樂教授教誡。五樂法隨法行。此中邪行者。謂於是中。或作加行。或不作加行。或不饒益加行故。或中庸加行故。應知其相。

雜明修行及退不退門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜明修行及退不退門

四十六。菩薩修無上菩提有五希奇。一於諸有情。非有因緣而生親愛。二唯為饒益諸有情故。常處生死。忍無量苦。三於多煩惱難伏有情。善能解了調伏方便。四於極難解真實義理能隨悟入。五具不思議大威神力。由五種相。普於有情。其心平等。一者菩薩最初發心願大菩提。如是亦為利益一切有情故。起平等心。二者於諸有情。住哀愍俱平等之心。三於諸有情。深心發起一子愛俱平等之心。四知一有情所有法性即是一切有情法性。以法性平等俱行之心。於諸有情。住平等心。五於一切有情。行利益行。亦復如是以利心俱。於諸有情。住平等心。由五種相。於其有恩諸有情所。現前酬報。一者安處有情。令學己德。二者方便安處。令學他德。三者無依無怙。有苦有貧。隨力隨能。作依怙等。四者勸令供養諸佛如來。五者令於如來所說正法。受持讀誦書寫供養。菩薩於五處。常當欣讚。一值佛出世。常得承事。二於諸佛所。常聞六種波羅蜜多菩薩藏法。三者於一切種成就有情。常有勢力。四能於無上正等菩提。堪任速證。五證菩提已。諸弟子眾常和無諍。又諸菩薩隨順退法。當知有五。一不敬正法及說法師。二放逸懈怠。三於諸煩惱。親近執著。四於諸惡行。親近執著。五與餘菩薩。挍量勝劣。起增上慢。與上相違。名順勝法。發菩提心論下云。菩薩修習六波羅蜜。求無上菩提者。應離七法。一者離惡知識。惡知識者。所謂教人捨離上信上欲上精進。集眾雜行。二者離於女色貪著嗜欲。染習世人而專俗事。三者離於惡覺自觀形容。貪悋愛重染著守護。謂可久保。四者離瞋恚舉慢嫉忘。興起諍訟。壞亂善心。五者離於放逸憍慢懈怠。自恃小善。輕蔑於人。六離於外道書論。及世文頌綺飾文詞。非佛所說。不應讚誦。七者不應親近邪見惡見。如是七法所應遠離。如來說言。不見更有餘法深障佛道如此七法。若欲速得無上菩提。當修七法。大意翻前七所修行。文殊問經論云。有天子。名月淨光德。問文殊師利言。菩薩初觀於何法故行菩薩行。依何法故行菩薩行。文殊師利答言。天子諸菩薩行以大悲為本。為諸眾生。又問。大悲以何為本。答以直心為本。又問。直心以何為本。答以於一切眾生平等心為本。又問。於一切平等心以何為本。答以無異離異行為本。又問。無異離異行以何為本。答以深淨心為本。又問。深淨心以何為本。答以阿耨菩提心為本。又問。阿耨菩提心以何為本。答以六波羅蜜為本。又問。六波羅蜜以何為本。答以方便慧為本。又問。方便慧以何為本。答以不放逸為本。又問。不放逸心以何為本。答以三善行為本。又問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六。菩薩修無上菩提有五希奇。一於諸有情。非有因緣而生親愛。二唯為饒益諸有情故。常處生死。忍無量苦。三於多煩惱難伏有情。善能解了調伏方便。四於極難解真實義理能隨悟入。五具不思議大威神力。由五種相。普於有情。其心平等。一者菩薩最初發心願大菩提。如是亦為利益一切有情故。起平等心。二者於諸有情。住哀愍俱平等之心。三於諸有情。深心發起一子愛俱平等之心。四知一有情所有法性即是一切有情法性。以法性平等俱行之心。於諸有情。住平等心。五於一切有情。行利益行。亦復如是以利心俱。於諸有情。住平等心。由五種相。於其有恩諸有情所。現前酬報。一者安處有情。令學己德。二者方便安處。令學他德。三者無依無怙。有苦有貧。隨力隨能。作依怙等。四者勸令供養諸佛如來。五者令於如來所說正法。受持讀誦書寫供養。菩薩於五處。常當欣讚。一值佛出世。常得承事。二於諸佛所。常聞六種波羅蜜多菩薩藏法。三者於一切種成就有情。常有勢力。四能於無上正等菩提。堪任速證。五證菩提已。諸弟子眾常和無諍。又諸菩薩隨順退法。當知有五。一不敬正法及說法師。二放逸懈怠。三於諸煩惱。親近執著。四於諸惡行。親近執著。五與餘菩薩。挍量勝劣。起增上慢。與上相違。名順勝法。發菩提心論下云。菩薩修習六波羅蜜。求無上菩提者。應離七法。一者離惡知識。惡知識者。所謂教人捨離上信上欲上精進。集眾雜行。二者離於女色貪著嗜欲。染習世人而專俗事。三者離於惡覺自觀形容。貪悋愛重染著守護。謂可久保。四者離瞋恚舉慢嫉忘。興起諍訟。壞亂善心。五者離於放逸憍慢懈怠。自恃小善。輕蔑於人。六離於外道書論。及世文頌綺飾文詞。非佛所說。不應讚誦。七者不應親近邪見惡見。如是七法所應遠離。如來說言。不見更有餘法深障佛道如此七法。若欲速得無上菩提。當修七法。大意翻前七所修行。文殊問經論云。有天子。名月淨光德。問文殊師利言。菩薩初觀於何法故行菩薩行。依何法故行菩薩行。文殊師利答言。天子諸菩薩行以大悲為本。為諸眾生。又問。大悲以何為本。答以直心為本。又問。直心以何為本。答以於一切眾生平等心為本。又問。於一切平等心以何為本。答以無異離異行為本。又問。無異離異行以何為本。答以深淨心為本。又問。深淨心以何為本。答以阿耨菩提心為本。又問。阿耨菩提心以何為本。答以六波羅蜜為本。又問。六波羅蜜以何為本。答以方便慧為本。又問。方便慧以何為本。答以不放逸為本。又問。不放逸心以何為本。答以三善行為本。又問。

三善行以何為本。答以十善道為本。又問。十善道以何為本。答以持戒為本。又問。持戒以何為本。答以正憶念為本。又問。正憶念以何為本。答以正觀為本。又問。正觀以何為本。答以堅念不忘為本。文殊問經論下云。菩薩有十種對治。即十波羅蜜所對治法。對治慳貪。布施故。治破戒心。身口意業清淨故。治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。治懈怠心。求諸佛法無疲倦故。治不善覺觀。心得禪定解脫奮迅自在故。治愚癡心。生助決定慧方便法故。治煩惱心。生道法故。治顛倒心道。集實諦道。生不顛倒道故。治不自在心法。時非時得自在故。治有我相。觀諸法無我故。如次十度對治可知。彌勒問經云。菩薩摩訶薩有八法。能成不退轉地。何等為八。一者大悲。二者心安住。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者發精進。七者善住念。八者值善知識。初發心菩薩應速修行此八種法。如救頭然。成就八種法故。得名為入不退不轉菩薩之數。何等為八。一者觀察自過。不觀他過。二者乃至不為自身命故施惡於人。三者若得利養。其心不高。若失利養。心亦不下。四者於諸眾生。起福田想。不生惡心。五者所有財物悉與一切眾生共之。六者於諸法中。不欲獨解令他不知。七見他得樂。生歡喜心。不由自樂生歡喜心。八於愛不愛。其心平等。菩薩具此八法故。不退不轉無上菩提。有五種法。名為菩薩於無上菩提不退轉相。何等為五。一者於諸眾生。起平等心。二者於他利養。不生嫉心。三者乃至自為身命。不說法師比丘諸惡過失。四者終不貪著供養恭敬讚歎等事。五者畢竟得甚深智慧。又有五法。一者不見自身。二者不見他身。三者心不分別妄說法界。四者不見菩提。五者不以相見如來。有三十二罣礙塹路發菩提心相違之法。一求聲聞乘。二求辟支佛乘。三者求釋梵處。四倚著所生淨修梵行。五者專一德本。言是我所。六若得財寶。慳悋貪愛。七以偏黨心而施眾生。八輕易誡禁。九不念道心專精之行。十瞋恚之事以為名聞。十一其心放逸。十二馳騁。十三不求博聞。十四不察所造。十五貢高自大。十六不能清淨身口心行。十七不護正法。十八背捨恩。十九棄捨恩。二十離堅要法。二十一習諸惡友。二十二隨諸陰種。二十三不勤助道。二十四念不善本。二十五所發道意無權方便。二十六不以慇懃咨嗟三寶。二十七憎諸菩薩。二十八所未聞法聞之誹謗。二十九不覺事。三十習持俗典。三十一不肯勸化諸眾生類。三十二厭於生死。發菩提心論下有十法。能令不退菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善行以何為本。答以十善道為本。又問。十善道以何為本。答以持戒為本。又問。持戒以何為本。答以正憶念為本。又問。正憶念以何為本。答以正觀為本。又問。正觀以何為本。答以堅念不忘為本。文殊問經論下云。菩薩有十種對治。即十波羅蜜所對治法。對治慳貪。布施故。治破戒心。身口意業清淨故。治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。治懈怠心。求諸佛法無疲倦故。治不善覺觀。心得禪定解脫奮迅自在故。治愚癡心。生助決定慧方便法故。治煩惱心。生道法故。治顛倒心道。集實諦道。生不顛倒道故。治不自在心法。時非時得自在故。治有我相。觀諸法無我故。如次十度對治可知。彌勒問經云。菩薩摩訶薩有八法。能成不退轉地。何等為八。一者大悲。二者心安住。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者發精進。七者善住念。八者值善知識。初發心菩薩應速修行此八種法。如救頭然。成就八種法故。得名為入不退不轉菩薩之數。何等為八。一者觀察自過。不觀他過。二者乃至不為自身命故施惡於人。三者若得利養。其心不高。若失利養。心亦不下。四者於諸眾生。起福田想。不生惡心。五者所有財物悉與一切眾生共之。六者於諸法中。不欲獨解令他不知。七見他得樂。生歡喜心。不由自樂生歡喜心。八於愛不愛。其心平等。菩薩具此八法故。不退不轉無上菩提。有五種法。名為菩薩於無上菩提不退轉相。何等為五。一者於諸眾生。起平等心。二者於他利養。不生嫉心。三者乃至自為身命。不說法師比丘諸惡過失。四者終不貪著供養恭敬讚歎等事。五者畢竟得甚深智慧。又有五法。一者不見自身。二者不見他身。三者心不分別妄說法界。四者不見菩提。五者不以相見如來。有三十二罣礙塹路發菩提心相違之法。一求聲聞乘。二求辟支佛乘。三者求釋梵處。四倚著所生淨修梵行。五者專一德本。言是我所。六若得財寶。慳悋貪愛。七以偏黨心而施眾生。八輕易誡禁。九不念道心專精之行。十瞋恚之事以為名聞。十一其心放逸。十二馳騁。十三不求博聞。十四不察所造。十五貢高自大。十六不能清淨身口心行。十七不護正法。十八背捨恩。十九棄捨恩。二十離堅要法。二十一習諸惡友。二十二隨諸陰種。二十三不勤助道。二十四念不善本。二十五所發道意無權方便。二十六不以慇懃咨嗟三寶。二十七憎諸菩薩。二十八所未聞法聞之誹謗。二十九不覺事。三十習持俗典。三十一不肯勸化諸眾生類。三十二厭於生死。發菩提心論下有十法。能令不退菩提。

依觀普賢菩薩經懺悔受戒門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依觀普賢菩薩經懺悔受戒門

六根懺悔文。依觀普賢菩薩經六根懺悔及自受戒法。於無量世。眼根因緣貪著諸色。以著色故貪愛諸塵。以愛塵故受女人身。世世生處惑著諸色。色壞汝眼。為恩愛奴。是故使汝經歷三界。得見審實爾不。眼根不善傷害汝多。隨順我語歸向諸佛。釋迦牟尼說汝眼根所有罪咎。諸佛菩薩慧明法水。願以洗除令我清淨。作是語已。遍禮十方佛。向釋迦牟尼佛大乘經典。復說是言。我今懺悔。眼根重罪。障蔽穢濁。盲無所見。願佛大慈哀愍覆護。普賢菩薩乘大法船普度一切。十方無量諸菩薩伴。唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法。如是三說。五體投地。次懺悔耳根。準經有先勸文。次云。是時行者聞是語已。復更合掌。五體投地。而作是言。正遍知世尊。現為我證方等經典。為慈悲主。唯願觀我聽我所說。我從多劫乃至今身。耳根因緣聞聲惑著。如膠著草。聞諸惡時。起煩惱毒。處處惑著。無暫停時。出此弊聲勞我識神。墮落墜三塗。今始覺知。向諸世尊發露懺悔。次懺鼻根罪經文。先說過患。次說無相理。次禮釋迦多寶釋迦分身。次禮東方善德佛及分身諸佛。如眼所見。一一心禮。香華供養。次供養畢已。胡跪合掌。以種種偈讚歎諸佛。既歎佛已。次懺十惡業。次云既懺悔已而作是言。我於先世無量劫時。貪香味觸。造作眾惡。以是因緣。無量世來恒受地獄餓鬼畜生邊地邪見諸不善身。如此惡業今悉發露。歸向諸佛正法之王。說罪懺悔。次懺語四。即舌根罪。先想於諸佛前自說己過。諸佛如來是汝慈父。汝當自說舌根所作。即說四業所有過患。五體投地。禮十方佛。合掌長跪。當作是語。此舌過患無量無邊。諸惡業刺從舌根出。斷正法輪從此舌起。如此惡舌斷功德種。於非義中多端強說。讚歎邪見。如火益薪。猶如猛火。傷害眾生。如飲毒者無瘡疣死。如此罪報惡邪不善。當墮惡道百劫千劫。以妄語故墮大地獄。我今歸向十方諸佛大悲世尊。發露黑惡。誠心懺悔。說是語已。五體投地。復禮諸佛。次說諸佛大悲。說四無量及六和敬。令行者修。次身心懺悔云。身者殺盜婬。心者念諸不善。造十惡業及五無間。猶如猿猴。亦如𤡢膠。處處貪著。遍至一切六情根中。此六根業枝條華葉。悉滿三界二十五有一切生處。亦能增上無明老死十二苦事。八邪八難無不逕中。汝今應當懺悔如是惡不善業。次云。爾時行者聞此語已。聞空中聲。我今何處行懺悔法。時空中聲即說是語。釋迦牟尼名毘盧舍那遍一切處。其佛住處常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安住處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。如寂解脫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根懺悔文。依觀普賢菩薩經六根懺悔及自受戒法。於無量世。眼根因緣貪著諸色。以著色故貪愛諸塵。以愛塵故受女人身。世世生處惑著諸色。色壞汝眼。為恩愛奴。是故使汝經歷三界。得見審實爾不。眼根不善傷害汝多。隨順我語歸向諸佛。釋迦牟尼說汝眼根所有罪咎。諸佛菩薩慧明法水。願以洗除令我清淨。作是語已。遍禮十方佛。向釋迦牟尼佛大乘經典。復說是言。我今懺悔。眼根重罪。障蔽穢濁。盲無所見。願佛大慈哀愍覆護。普賢菩薩乘大法船普度一切。十方無量諸菩薩伴。唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法。如是三說。五體投地。次懺悔耳根。準經有先勸文。次云。是時行者聞是語已。復更合掌。五體投地。而作是言。正遍知世尊。現為我證方等經典。為慈悲主。唯願觀我聽我所說。我從多劫乃至今身。耳根因緣聞聲惑著。如膠著草。聞諸惡時。起煩惱毒。處處惑著。無暫停時。出此弊聲勞我識神。墮落墜三塗。今始覺知。向諸世尊發露懺悔。次懺鼻根罪經文。先說過患。次說無相理。次禮釋迦多寶釋迦分身。次禮東方善德佛及分身諸佛。如眼所見。一一心禮。香華供養。次供養畢已。胡跪合掌。以種種偈讚歎諸佛。既歎佛已。次懺十惡業。次云既懺悔已而作是言。我於先世無量劫時。貪香味觸。造作眾惡。以是因緣。無量世來恒受地獄餓鬼畜生邊地邪見諸不善身。如此惡業今悉發露。歸向諸佛正法之王。說罪懺悔。次懺語四。即舌根罪。先想於諸佛前自說己過。諸佛如來是汝慈父。汝當自說舌根所作。即說四業所有過患。五體投地。禮十方佛。合掌長跪。當作是語。此舌過患無量無邊。諸惡業刺從舌根出。斷正法輪從此舌起。如此惡舌斷功德種。於非義中多端強說。讚歎邪見。如火益薪。猶如猛火。傷害眾生。如飲毒者無瘡疣死。如此罪報惡邪不善。當墮惡道百劫千劫。以妄語故墮大地獄。我今歸向十方諸佛大悲世尊。發露黑惡。誠心懺悔。說是語已。五體投地。復禮諸佛。次說諸佛大悲。說四無量及六和敬。令行者修。次身心懺悔云。身者殺盜婬。心者念諸不善。造十惡業及五無間。猶如猿猴。亦如𤡢膠。處處貪著。遍至一切六情根中。此六根業枝條華葉。悉滿三界二十五有一切生處。亦能增上無明老死十二苦事。八邪八難無不逕中。汝今應當懺悔如是惡不善業。次云。爾時行者聞此語已。聞空中聲。我今何處行懺悔法。時空中聲即說是語。釋迦牟尼名毘盧舍那遍一切處。其佛住處常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安住處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。如寂解脫

。乃至般若波羅蜜。是色常住法故。如是應當觀十方佛。時十方佛各申右手。摩行者頂。作如是語。善哉善哉善男子。汝讀誦大乘故。十方諸佛說懺悔法。菩薩所行不斷結使。不住使海。觀心無心從顛倒想起。如此相心從妄想起。如空中風無依止處。如是法相不生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪福無主。一切法如是無住無壞。如是懺悔。觀身無法不住法中。諸法解脫滅諦寂靜。如是相者名大懺悔。名大莊嚴懺悔。名無罪相懺悔。名破壞心識。行此懺悔者。身心清淨不住法中。猶如流水。念念之中得見普賢菩薩及十方佛。次云。作此懺悔。得滅百萬億劫阿僧祇生死重罪。爾時行者若欲具足菩薩戒者。應當合掌在空閑處。遍禮十方佛。懺悔諸罪。自說己過。然後靜處向十方佛。而作是言。諸佛世尊常住在世。我業障故。雖信方等。見佛不了。今歸依佛。唯願釋迦牟尼正遍知世尊。為我和上。文殊師利具大悲者。願以智慧。授我清淨諸菩薩法。彌勒菩薩勝大慈行。憐愍我故。亦應聽我受菩薩法。十方諸佛現為我證。諸大菩薩各稱其名。是勝大士覆護眾生。助護我等。今受持方等經典。乃至捨命。設墮地獄受無量苦。終不毀謗諸佛正法。以是因緣功德力故。今釋迦牟尼佛為我和上。文殊師利為我阿闍梨。當來彌勒願授我法。十方諸佛願證知我。大德諸菩薩願為我伴。我今依大乘經典甚深妙義。歸依佛。歸依法。歸依僧。如是三說歸依三寶已。次當自誓受六重法。受六重法已。次當勤修無礙梵行。發廣濟心。受八重法。立此誓已。於空閑處。燒眾名香。散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等。而作是言。我於今日發菩提心。以此功德。普度一切。作是語已。復更頂禮一切諸佛及諸菩薩。思方等義。復剎利居士有五懺悔法。如前鈔說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。乃至般若波羅蜜。是色常住法故。如是應當觀十方佛。時十方佛各申右手。摩行者頂。作如是語。善哉善哉善男子。汝讀誦大乘故。十方諸佛說懺悔法。菩薩所行不斷結使。不住使海。觀心無心從顛倒想起。如此相心從妄想起。如空中風無依止處。如是法相不生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪福無主。一切法如是無住無壞。如是懺悔。觀身無法不住法中。諸法解脫滅諦寂靜。如是相者名大懺悔。名大莊嚴懺悔。名無罪相懺悔。名破壞心識。行此懺悔者。身心清淨不住法中。猶如流水。念念之中得見普賢菩薩及十方佛。次云。作此懺悔。得滅百萬億劫阿僧祇生死重罪。爾時行者若欲具足菩薩戒者。應當合掌在空閑處。遍禮十方佛。懺悔諸罪。自說己過。然後靜處向十方佛。而作是言。諸佛世尊常住在世。我業障故。雖信方等。見佛不了。今歸依佛。唯願釋迦牟尼正遍知世尊。為我和上。文殊師利具大悲者。願以智慧。授我清淨諸菩薩法。彌勒菩薩勝大慈行。憐愍我故。亦應聽我受菩薩法。十方諸佛現為我證。諸大菩薩各稱其名。是勝大士覆護眾生。助護我等。今受持方等經典。乃至捨命。設墮地獄受無量苦。終不毀謗諸佛正法。以是因緣功德力故。今釋迦牟尼佛為我和上。文殊師利為我阿闍梨。當來彌勒願授我法。十方諸佛願證知我。大德諸菩薩願為我伴。我今依大乘經典甚深妙義。歸依佛。歸依法。歸依僧。如是三說歸依三寶已。次當自誓受六重法。受六重法已。次當勤修無礙梵行。發廣濟心。受八重法。立此誓已。於空閑處。燒眾名香。散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等。而作是言。我於今日發菩提心。以此功德。普度一切。作是語已。復更頂禮一切諸佛及諸菩薩。思方等義。復剎利居士有五懺悔法。如前鈔說。