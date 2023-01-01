大乘法苑義林章卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章卷第七

基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基撰

三身義林 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身義林

三身義。略以五門分別。一辨名。二出體。三開合廢立。四因起果相。五諸門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身義。略以五門分別。一辨名。二出體。三開合廢立。四因起果相。五諸門分別。

第一辨名者。佛地經說。自性法．受用．變化差別轉。金光明經第二卷三身品說。一切如來有三種身。一者化身。二者應身。三者法身。如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提。佛地論說。自性即是初自性身。體常不變名自性身。成唯識言。是一切法平等實性。無性攝論第九卷言。非假所立故名自性。非如餘身合集成故。是所依止故名為身。自性即身。是持業釋。法謂差別諸功德義。性謂本體。義之體故名為法性。無性釋言。法性即身故名法身。或法即是諸有為德。此是彼體法之性故。名為法性。無性釋言。或是諸法所依止處。成唯識言。大功德法所依止故。佛地論言。力無畏等諸功德法所依止故。名為法性。是依主釋。身有三義。成唯識言。體依聚義。總說名身。法性即身。是持業釋。佛地論說。受用即是次受用身。能令自他受用種種大法樂故。此義總顯自．他受用身竝名受用身。自受用身自受法樂。他受用身令他受用。成唯識說。自受用身恒自受用廣大法樂。他受用身為十地眾現通說法。決眾疑網令他受樂。合此二種名受用身。自受用身是持業釋。受用即身故。他受用身是依主釋。受用之身故。金光明經亦名應身。但說他受用。不說自受用名為應身。應宜現身名應身故。如彼經說。善男子。是諸如來。為諸菩薩得通達故。說於真諦。乃至廣說。是身能現三十二相．八十種好．項背圓光。是名應身。自受用身定慧功德。彼經說是法身攝故。佛地論說。變化即是後變化身。為欲利益安樂眾生。示現種種變化事故。轉換舊形名變。無而忽有名化。變與化異。是相違釋。變化即身。是持業釋。此舉神境勝作用名變化身。多為變化事故。金光明經單名化身。能導引故。受樂劣故。勝獨得名。或脫略名化。變化即身。是持業釋。總名三身。是帶數釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一辨名者。佛地經說。自性法．受用．變化差別轉。金光明經第二卷三身品說。一切如來有三種身。一者化身。二者應身。三者法身。如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提。佛地論說。自性即是初自性身。體常不變名自性身。成唯識言。是一切法平等實性。無性攝論第九卷言。非假所立故名自性。非如餘身合集成故。是所依止故名為身。自性即身。是持業釋。法謂差別諸功德義。性謂本體。義之體故名為法性。無性釋言。法性即身故名法身。或法即是諸有為德。此是彼體法之性故。名為法性。無性釋言。或是諸法所依止處。成唯識言。大功德法所依止故。佛地論言。力無畏等諸功德法所依止故。名為法性。是依主釋。身有三義。成唯識言。體依聚義。總說名身。法性即身。是持業釋。佛地論說。受用即是次受用身。能令自他受用種種大法樂故。此義總顯自．他受用身竝名受用身。自受用身自受法樂。他受用身令他受用。成唯識說。自受用身恒自受用廣大法樂。他受用身為十地眾現通說法。決眾疑網令他受樂。合此二種名受用身。自受用身是持業釋。受用即身故。他受用身是依主釋。受用之身故。金光明經亦名應身。但說他受用。不說自受用名為應身。應宜現身名應身故。如彼經說。善男子。是諸如來。為諸菩薩得通達故。說於真諦。乃至廣說。是身能現三十二相．八十種好．項背圓光。是名應身。自受用身定慧功德。彼經說是法身攝故。佛地論說。變化即是後變化身。為欲利益安樂眾生。示現種種變化事故。轉換舊形名變。無而忽有名化。變與化異。是相違釋。變化即身。是持業釋。此舉神境勝作用名變化身。多為變化事故。金光明經單名化身。能導引故。受樂劣故。勝獨得名。或脫略名化。變化即身。是持業釋。總名三身。是帶數釋。

第二出體者。略有六文。一者有義。唯識佛地皆說。如來功德身土。甚深微妙。非有非無。離諸分別。絕諸戲論。非界處等法門所攝。故勝義諦。非身非不身。詎有三種。依世俗諦隨機所現。說有三身。法身空理。報身空智。利物所現名變化身。清辨等師皆有此義。二者有義法身但以真如為性。十八界中唯有後三通無漏攝。由此佛身大定．智．悲三法增上。六七八識及相應品為自受用身。平等性智隨十地宜。現他受用身淨土相。成所作智隨三乘宜。能起變化身淨土相。此二身土妙定生故。法界色攝。非佛五識雖依此變。然麁細異。非五境攝。成所作智。或是第六第七相應。六相應者觀自共相等名妙觀察智。起化用者名成事智。前後別起於理無違。同體用分。俱亦無失。第七俱者變他受用名平等智。起變化者名成事智。佛恒在定。五識性散。前十五界在佛非有。雖轉五識得成事智。然成事智體非五識。如轉生死言得涅槃。然彼涅槃非五蘊攝。三者有義如來功德身土。如應攝在蘊．處．界中。彼三皆通有漏無漏。乃至廣說。於此說中略有四義。一者有義唯識．佛地皆作是說。清淨法界是自性身。佛地經說清淨真如是自性身。攝大乘論智殊勝說。轉去阿賴耶識得自性身。莊嚴論說。轉第八識得圓鏡智。故合二法為自性身。平等性智妙觀察智為受用身。莊嚴等說平等性智於純淨土為諸菩薩現佛身故。說觀察智大集會中。說法斷疑現自在故。此顯二智為他受用。莊嚴又說轉諸轉識得受用身。此顯二智為自受用。成所作智為變化身。佛地經說。成所作智於十方土。現無量種難思化故。又智殊勝具攝三身。故知三身皆有實智。此義不然。佛地經說。清淨法界為自性身。諸佛共有。是自性常。於十地中分皆證得。若圓鏡智是自性身。便無是義。金光明說如如如如智皆名法身。若有為德本說圓鏡智是法身者。應同彼經四實智品皆是法身。又說轉諸轉識得受用身。若成事智非受用者。應非轉識。若成事智為變化者。解深密經問變化身為有心為無心。經應定答言化身有心。說佛五識為此身故。如何經說不得言有心無自依心故。不得言無心有依他心故。由此化身體非實智。然觀佛身。理事有殊。麁細德別。體一用異。別說為三。寧分四智各別成身。二者有義成唯識說。清淨法界為自性身。莊嚴論等說。自性身本性常故。讚佛論說。佛自性身無生滅故。無著金剛般若論說。受持演說彼經功德。於佛法身為證得因。於餘二身為生起因。故彼經云。一切諸佛法。皆從此經出。一切如來從此經生。諸經論說究竟轉依以為法身。轉依即是清淨真如。故知法身法界為性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出體者。略有六文。一者有義。唯識佛地皆說。如來功德身土。甚深微妙。非有非無。離諸分別。絕諸戲論。非界處等法門所攝。故勝義諦。非身非不身。詎有三種。依世俗諦隨機所現。說有三身。法身空理。報身空智。利物所現名變化身。清辨等師皆有此義。二者有義法身但以真如為性。十八界中唯有後三通無漏攝。由此佛身大定．智．悲三法增上。六七八識及相應品為自受用身。平等性智隨十地宜。現他受用身淨土相。成所作智隨三乘宜。能起變化身淨土相。此二身土妙定生故。法界色攝。非佛五識雖依此變。然麁細異。非五境攝。成所作智。或是第六第七相應。六相應者觀自共相等名妙觀察智。起化用者名成事智。前後別起於理無違。同體用分。俱亦無失。第七俱者變他受用名平等智。起變化者名成事智。佛恒在定。五識性散。前十五界在佛非有。雖轉五識得成事智。然成事智體非五識。如轉生死言得涅槃。然彼涅槃非五蘊攝。三者有義如來功德身土。如應攝在蘊．處．界中。彼三皆通有漏無漏。乃至廣說。於此說中略有四義。一者有義唯識．佛地皆作是說。清淨法界是自性身。佛地經說清淨真如是自性身。攝大乘論智殊勝說。轉去阿賴耶識得自性身。莊嚴論說。轉第八識得圓鏡智。故合二法為自性身。平等性智妙觀察智為受用身。莊嚴等說平等性智於純淨土為諸菩薩現佛身故。說觀察智大集會中。說法斷疑現自在故。此顯二智為他受用。莊嚴又說轉諸轉識得受用身。此顯二智為自受用。成所作智為變化身。佛地經說。成所作智於十方土。現無量種難思化故。又智殊勝具攝三身。故知三身皆有實智。此義不然。佛地經說。清淨法界為自性身。諸佛共有。是自性常。於十地中分皆證得。若圓鏡智是自性身。便無是義。金光明說如如如如智皆名法身。若有為德本說圓鏡智是法身者。應同彼經四實智品皆是法身。又說轉諸轉識得受用身。若成事智非受用者。應非轉識。若成事智為變化者。解深密經問變化身為有心為無心。經應定答言化身有心。說佛五識為此身故。如何經說不得言有心無自依心故。不得言無心有依他心故。由此化身體非實智。然觀佛身。理事有殊。麁細德別。體一用異。別說為三。寧分四智各別成身。二者有義成唯識說。清淨法界為自性身。莊嚴論等說。自性身本性常故。讚佛論說。佛自性身無生滅故。無著金剛般若論說。受持演說彼經功德。於佛法身為證得因。於餘二身為生起因。故彼經云。一切諸佛法。皆從此經出。一切如來從此經生。諸經論說究竟轉依以為法身。轉依即是清淨真如。故知法身法界為性

。然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八識中二障麁重。證得真如顯法身故。智殊勝中。說法身者是彼依止。彼實性故。實非智攝。受用身有二。一自受用。二他受用。四智品中真實功德。鏡智所起常遍色身。為自受用。莊嚴論中說。大圓鏡智是受用佛。攝大乘說。轉諸轉識得受用故。雖轉藏識實得受用。攝大乘中。由說轉彼顯法身故。於得受用略不說之。既說法身無生無滅。唯證因得非色心等。圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。此受用身攝佛不共有為實德。故四智品實有色心。皆自受用。平等智品所現。佛身是他受用。成事智品所現。隨類種種身相為變化身。雖說化身智殊勝攝。而似智現。或智所起。彼說智名體實非智。但說平等智能現受用。成所作智現三業化身。不說二身即是二智。故二實智自受用攝。二所現相說為二身。雖此二身皆四智相。四智所現。為十地聖．地前三乘所現。身相麁細有殊。別為二身。然平等智現身。相似無我平等。顯法樂增令他受用。但說平等所現佛身為他受用。成所作智現三業化增。但說成事智所現身相為變化身。故不違理。三者有義金光明經第一卷說。云何菩薩了別化身。善男子。如來昔在修行地中。為諸眾生修種種法至修行滿。乃至廣說。隨眾生意及隨行．界不待過時。乃至能現種種身相。是名化身。善男子是諸如來。為諸菩薩得通達故說於真諦。乃至廣說。為無邊佛法而作本故。如來相應如如．如如智願力故是身得現。具足三十二相．八十種好．項背圓光。是名應身。善男子。為欲滅除一切諸煩惱等障。為欲具足一切諸善法故。唯有如如．如如智。是名法身。前二種身是假名有。是第三身名為真有。為前二身作於本故。由離法如如離無分別智。一切諸佛無有別法。何以故。一切諸佛智慧具足。一切煩惱究竟滅盡故。得清淨佛地故。是故法如如．如如智。攝一切佛法。彼經意說。清淨法界．及四智品．常遍色身真實有為無為功德。名為法身。有為無為功德本故。如來相應如如．如如智願力故。所現相好．項背圓光。為地前．三乘．及十地菩薩。所現之身名為應身。為化三乘所現佛身。及化十地他受用身竝名應身。應他機宜現佛身故。修願行滿不待時處。隨眾生類現五趣身。是名化身。不現佛形而顯化故。佛地經中五趣化身亦化身攝。多現神通變化事故。他受用身亦名應身。自受用身自受法樂。非應機宜而顯現故。他受用身能令菩薩受法樂故。自他雖殊受樂無別。合名受用。自受用身雖是有為功德法本。非佛共有。是各別體。非法真性。非自性身。非是無為界功德本。不名法身。與金光明各據 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八識中二障麁重。證得真如顯法身故。智殊勝中。說法身者是彼依止。彼實性故。實非智攝。受用身有二。一自受用。二他受用。四智品中真實功德。鏡智所起常遍色身。為自受用。莊嚴論中說。大圓鏡智是受用佛。攝大乘說。轉諸轉識得受用故。雖轉藏識實得受用。攝大乘中。由說轉彼顯法身故。於得受用略不說之。既說法身無生無滅。唯證因得非色心等。圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。此受用身攝佛不共有為實德。故四智品實有色心。皆自受用。平等智品所現。佛身是他受用。成事智品所現。隨類種種身相為變化身。雖說化身智殊勝攝。而似智現。或智所起。彼說智名體實非智。但說平等智能現受用。成所作智現三業化身。不說二身即是二智。故二實智自受用攝。二所現相說為二身。雖此二身皆四智相。四智所現。為十地聖．地前三乘所現。身相麁細有殊。別為二身。然平等智現身。相似無我平等。顯法樂增令他受用。但說平等所現佛身為他受用。成所作智現三業化增。但說成事智所現身相為變化身。故不違理。三者有義金光明經第一卷說。云何菩薩了別化身。善男子。如來昔在修行地中。為諸眾生修種種法至修行滿。乃至廣說。隨眾生意及隨行．界不待過時。乃至能現種種身相。是名化身。善男子是諸如來。為諸菩薩得通達故說於真諦。乃至廣說。為無邊佛法而作本故。如來相應如如．如如智願力故是身得現。具足三十二相．八十種好．項背圓光。是名應身。善男子。為欲滅除一切諸煩惱等障。為欲具足一切諸善法故。唯有如如．如如智。是名法身。前二種身是假名有。是第三身名為真有。為前二身作於本故。由離法如如離無分別智。一切諸佛無有別法。何以故。一切諸佛智慧具足。一切煩惱究竟滅盡故。得清淨佛地故。是故法如如．如如智。攝一切佛法。彼經意說。清淨法界．及四智品．常遍色身真實有為無為功德。名為法身。有為無為功德本故。如來相應如如．如如智願力故。所現相好．項背圓光。為地前．三乘．及十地菩薩。所現之身名為應身。為化三乘所現佛身。及化十地他受用身竝名應身。應他機宜現佛身故。修願行滿不待時處。隨眾生類現五趣身。是名化身。不現佛形而顯化故。佛地經中五趣化身亦化身攝。多現神通變化事故。他受用身亦名應身。自受用身自受法樂。非應機宜而顯現故。他受用身能令菩薩受法樂故。自他雖殊受樂無別。合名受用。自受用身雖是有為功德法本。非佛共有。是各別體。非法真性。非自性身。非是無為界功德本。不名法身。與金光明各據

一義亦不相違。四者有義佛地論說。清淨法界為自性身。四智自性相應共有。常遍色身真實功德。為自受用身。三無數劫所修成故。天親般若上卷論說。亦名報佛。此為十地菩薩所現。一分細相為他受用。為諸菩薩受法樂故。若為三乘有情所現。一分麁相為變化身。地前三乘所應見麁。非是修成真實功德。但化用故。然此二身皆四智相所化有情宜見麁細分成二類。地前三乘但依化用。發心修行而未能證廣大法樂。故此化身不名受用。此六義中。其初三說義理相違。如論自顯。其第四義與第六說。文雖小異兩理無違。第四說中隨二智增說二身攝。非說二身唯二智現。乍觀文別義實無異。第五經文義理無爽。由是褒貶雖成六說。三理無謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一義亦不相違。四者有義佛地論說。清淨法界為自性身。四智自性相應共有。常遍色身真實功德。為自受用身。三無數劫所修成故。天親般若上卷論說。亦名報佛。此為十地菩薩所現。一分細相為他受用。為諸菩薩受法樂故。若為三乘有情所現。一分麁相為變化身。地前三乘所應見麁。非是修成真實功德。但化用故。然此二身皆四智相所化有情宜見麁細分成二類。地前三乘但依化用。發心修行而未能證廣大法樂。故此化身不名受用。此六義中。其初三說義理相違。如論自顯。其第四義與第六說。文雖小異兩理無違。第四說中隨二智增說二身攝。非說二身唯二智現。乍觀文別義實無異。第五經文義理無爽。由是褒貶雖成六說。三理無謬。

第三開合廢立者。諸經論中或總名一佛寶。覺性．覺相．覺用三種同覺滿故。合名為佛。涅槃經等唯說三寶真體同故。說一法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三開合廢立者。諸經論中或總名一佛寶。覺性．覺相．覺用三種同覺滿故。合名為佛。涅槃經等唯說三寶真體同故。說一法身。

或說為二。寶性論第三說。有二種法身。一寂靜法界身。二得彼因身。所謂說法。彼習氣故。一麁。二細。由依法界。為諸菩薩說深密法。依真諦說。名之為細。若說契經及應頌等種種差別。依世諦說名之為麁。皆依法身。及由此說。當得法身。法身因故亦名法身。即餘二身所起作用。同唯識說在大牟尼名法身故。佛地論又說。一生身。二法身。自性實報皆名法身。實功德故。諸功德法所依止故。諸功德法所集成故。他受．化身俱名生身。隨有情宜現受生故。彼論又說。一世俗佛。即變化身。二勝義佛。即法報身。前隨劣意現麁相故。後隨勝心或現細相。或實體故。天親般若論說。一真佛。二非真佛。初是法身。後餘二身。本末異故。解深密經．瑜伽七十八等亦說有二。一法身。二解脫身。曼殊室利白言。世尊。聲聞．獨覺所得轉依名法身不。善男子。不名法身。名解脫身。解脫身故說彼二乘與佛平等。由法身故說有差別。此說二乘二轉依果菩提．涅槃。皆名解脫身。離煩惱障縛故。如來所得二轉依果菩提．涅槃合名法身。無量功德勝所依故。成唯識云。安樂解脫身。大牟尼名法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說為二。寶性論第三說。有二種法身。一寂靜法界身。二得彼因身。所謂說法。彼習氣故。一麁。二細。由依法界。為諸菩薩說深密法。依真諦說。名之為細。若說契經及應頌等種種差別。依世諦說名之為麁。皆依法身。及由此說。當得法身。法身因故亦名法身。即餘二身所起作用。同唯識說在大牟尼名法身故。佛地論又說。一生身。二法身。自性實報皆名法身。實功德故。諸功德法所依止故。諸功德法所集成故。他受．化身俱名生身。隨有情宜現受生故。彼論又說。一世俗佛。即變化身。二勝義佛。即法報身。前隨劣意現麁相故。後隨勝心或現細相。或實體故。天親般若論說。一真佛。二非真佛。初是法身。後餘二身。本末異故。解深密經．瑜伽七十八等亦說有二。一法身。二解脫身。曼殊室利白言。世尊。聲聞．獨覺所得轉依名法身不。善男子。不名法身。名解脫身。解脫身故說彼二乘與佛平等。由法身故說有差別。此說二乘二轉依果菩提．涅槃。皆名解脫身。離煩惱障縛故。如來所得二轉依果菩提．涅槃合名法身。無量功德勝所依故。成唯識云。安樂解脫身。大牟尼名法。

或說為三。金光明說。一化身。二應身。三法身。即彼經中有七復次。說三所由。一者依應化身說有餘涅槃。所現之身相似苦諦。有餘依故。依後法身說無餘涅槃。一切餘依究竟盡故。二者依三身說無住涅槃。二身不實。念念不住。數數出現。以不定故。不住涅槃。法身真實。離相寂然。曾不出現。以常定故不住生死。前二義中。說有餘依．不住涅槃。分應．化身。由住無餘依。及不住生死中。有法如如．如如智二故亦分二。然彼但是功德法本。合名法身。此為生類。現佛．非佛二相有殊。分為應．化。三者一切凡夫為三相故。有縛有障。遠離三身。為翻彼故但說三身。一思惟分別相。謂遍計所執二法二我相當情現故。遠離化身。二依他起相。能取所取雜染相現遠離應身。三成就相。於真理智未泯相故遠離法身。如其次第如是諸相。不能解故。不能滅故。不能淨故。不至三身。若於三相能解．滅．淨具足三身。四者凡夫未能拔除三心。遠離三身。一起事心。二依根本心。三根本心。依諸伏道起事心盡。起事心滅故得顯化身。此說見修一切煩惱諸相應心名起事心。發生諸業及諸果故名起事心。生死本故障隨類身。修道伏除煩惱折伏。故說依諸伏道。起事心盡。起事心滅。故得顯隨類化身。善不善業相應心名依根本心。業是趣生所依本故。若修聖道便斷諸業。故說依諸斷道。依根本心盡。依根本心滅故。得顯現佛應身。三有苦果相應心名根本心。生死根本自體性故。無漏道圓。二空智滿。有漏根本苦果方滅。故說依勝拔道。根本心盡。根本心滅故。得至如如如如智法身。彼經意說。煩惱熾盛不悔滅者。不見五趣隨類化身。若悔滅者得見化身。雖悔煩惱業熾盛者。不見應身。息惡業者見佛應身。二死苦果未分．未全能滅除者。不見法身。若分．全除。隨應得見佛之法身。由分．或全能成二智證二理故。五者一切諸佛。於第一身與諸佛同事。皆隨生類同能現彼變化事故。令折伏惑。於第二身與諸佛同意。同現佛身。令三乘者隨應入道斷諸業故。於第三身與諸佛同體。有為無為諸功德體。一切諸佛同無異故。六者煩惱障淨故能現應身。業障淨故能現化身。智障淨故能現法身。七者譬如依空出電。依電出光。如是依於法身故出應身。依於應身故出化身。是故性極清淨攝受法身。智慧清淨攝受應身。三昧清淨攝受化身。今助釋義復有四解。觀佛之身但應說二。一者內自真德。即如如．如如智合名法身。二者為所化生應宜而現。合名應身。然所化生。有宜見佛身而入道者。有不宜見潛受化者。故分二種。名為應．化。合成三身。二者又觀彼意應說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說為三。金光明說。一化身。二應身。三法身。即彼經中有七復次。說三所由。一者依應化身說有餘涅槃。所現之身相似苦諦。有餘依故。依後法身說無餘涅槃。一切餘依究竟盡故。二者依三身說無住涅槃。二身不實。念念不住。數數出現。以不定故。不住涅槃。法身真實。離相寂然。曾不出現。以常定故不住生死。前二義中。說有餘依．不住涅槃。分應．化身。由住無餘依。及不住生死中。有法如如．如如智二故亦分二。然彼但是功德法本。合名法身。此為生類。現佛．非佛二相有殊。分為應．化。三者一切凡夫為三相故。有縛有障。遠離三身。為翻彼故但說三身。一思惟分別相。謂遍計所執二法二我相當情現故。遠離化身。二依他起相。能取所取雜染相現遠離應身。三成就相。於真理智未泯相故遠離法身。如其次第如是諸相。不能解故。不能滅故。不能淨故。不至三身。若於三相能解．滅．淨具足三身。四者凡夫未能拔除三心。遠離三身。一起事心。二依根本心。三根本心。依諸伏道起事心盡。起事心滅故得顯化身。此說見修一切煩惱諸相應心名起事心。發生諸業及諸果故名起事心。生死本故障隨類身。修道伏除煩惱折伏。故說依諸伏道。起事心盡。起事心滅。故得顯隨類化身。善不善業相應心名依根本心。業是趣生所依本故。若修聖道便斷諸業。故說依諸斷道。依根本心盡。依根本心滅故。得顯現佛應身。三有苦果相應心名根本心。生死根本自體性故。無漏道圓。二空智滿。有漏根本苦果方滅。故說依勝拔道。根本心盡。根本心滅故。得至如如如如智法身。彼經意說。煩惱熾盛不悔滅者。不見五趣隨類化身。若悔滅者得見化身。雖悔煩惱業熾盛者。不見應身。息惡業者見佛應身。二死苦果未分．未全能滅除者。不見法身。若分．全除。隨應得見佛之法身。由分．或全能成二智證二理故。五者一切諸佛。於第一身與諸佛同事。皆隨生類同能現彼變化事故。令折伏惑。於第二身與諸佛同意。同現佛身。令三乘者隨應入道斷諸業故。於第三身與諸佛同體。有為無為諸功德體。一切諸佛同無異故。六者煩惱障淨故能現應身。業障淨故能現化身。智障淨故能現法身。七者譬如依空出電。依電出光。如是依於法身故出應身。依於應身故出化身。是故性極清淨攝受法身。智慧清淨攝受應身。三昧清淨攝受化身。今助釋義復有四解。觀佛之身但應說二。一者內自真德。即如如．如如智合名法身。二者為所化生應宜而現。合名應身。然所化生。有宜見佛身而入道者。有不宜見潛受化者。故分二種。名為應．化。合成三身。二者又觀彼意應說

四身。如如名自性。如如智名報身。理事別故。法實性故。因修生故。為他利現二身如前。然以真德義同。理智冥合。自利無別。自性．報佛合名法身。假德相殊。隨機現異。利他顯隱。分成應．化。故成三佛不減不增。三者又諸障品略有二類。一煩惱障品。二所知障品。為欲伏滅二障品現行。故顯化身。為欲斷除二障品種子。故顯應身。為欲永滅二障品習氣。故顯法身。有彼三者不至三身。為斷三故佛現三身。四者又准金光明說。入如來地者為三種淨故得極清淨。一煩惱淨。能起化身。由無鬪諍隨類化故。二者苦淨。能起應身。由離諸苦現等覺故。三者相淨。能顯法身。離能所執證理智故。前二惑障。後一智障。佛地經等說。三身者略有四釋。一者由昔有情觀虛妄境。心常迷闇。起業受苦。翻對彼故說初二身。一翻妄顯真。二返愚成智。真境離纏名曰法身。實智離闇名受用身。理智難測非略能知。方為有情現麁理智名變化身。令初知麁後證細故。二者煩惱障品能障涅槃。即此涅槃亦名法身。故勝鬘說。一乘即大乘。大乘即佛性。佛性即法身。法身即涅槃界。煩惱性縛。涅槃性解。性相違故。斷得法身。所知障品障受用身。除無明增方為實智。愚智相返斷所知障得受用身。此受用身亦名菩提。菩薩地說菩提．菩提斷皆名菩提故。為令三乘得此二種方顯化身。三者佛有三德謂智．斷．恩。為顯此三故說法．報．及化三身。四者所修成果略有二種。一所受法樂。二能受法樂。自既得已。及為令他得之方便。故說三身。無著金剛般若論說。有三種身。一言說法身。即般若教。二智相至得法身。即菩提智。三福相至得法身。除智餘施等果。餘定．餘善。彼論意說。由於化身聽聞言教。言說法身因故。當成佛果能生智．福二種法身。此三住處。即無相理真如法身。前因果身俱依此身方能證得。雖彼亦說色身住處化身之體。經言不應以相具足得見如來。遮破色身非佛真體。故此不說。不遮法報故說有三。勝鬘經說如來妙色身等即是化佛。如來色無盡等即受用佛。一切法常住即是法佛。與天親菩薩般若論等三佛義同。故此不說。法花經壽量品彼論釋云。出釋氏宮是化身。成佛以來實無量劫是報身。如實知見三界之相是法身。亦與彼同。故不別說。或說四身。楞伽經說。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛。初是化身。次二受用身。福．慧異故分成二種。後是法身。金光明經亦說有四。有化身非應身。如來已般涅槃以願自在力故。如是之身即是化身。此說如來雖般涅槃。以願自在為物所現龍．鬼等身。是趣攝故非現佛身。名化非應。有應身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四身。如如名自性。如如智名報身。理事別故。法實性故。因修生故。為他利現二身如前。然以真德義同。理智冥合。自利無別。自性．報佛合名法身。假德相殊。隨機現異。利他顯隱。分成應．化。故成三佛不減不增。三者又諸障品略有二類。一煩惱障品。二所知障品。為欲伏滅二障品現行。故顯化身。為欲斷除二障品種子。故顯應身。為欲永滅二障品習氣。故顯法身。有彼三者不至三身。為斷三故佛現三身。四者又准金光明說。入如來地者為三種淨故得極清淨。一煩惱淨。能起化身。由無鬪諍隨類化故。二者苦淨。能起應身。由離諸苦現等覺故。三者相淨。能顯法身。離能所執證理智故。前二惑障。後一智障。佛地經等說。三身者略有四釋。一者由昔有情觀虛妄境。心常迷闇。起業受苦。翻對彼故說初二身。一翻妄顯真。二返愚成智。真境離纏名曰法身。實智離闇名受用身。理智難測非略能知。方為有情現麁理智名變化身。令初知麁後證細故。二者煩惱障品能障涅槃。即此涅槃亦名法身。故勝鬘說。一乘即大乘。大乘即佛性。佛性即法身。法身即涅槃界。煩惱性縛。涅槃性解。性相違故。斷得法身。所知障品障受用身。除無明增方為實智。愚智相返斷所知障得受用身。此受用身亦名菩提。菩薩地說菩提．菩提斷皆名菩提故。為令三乘得此二種方顯化身。三者佛有三德謂智．斷．恩。為顯此三故說法．報．及化三身。四者所修成果略有二種。一所受法樂。二能受法樂。自既得已。及為令他得之方便。故說三身。無著金剛般若論說。有三種身。一言說法身。即般若教。二智相至得法身。即菩提智。三福相至得法身。除智餘施等果。餘定．餘善。彼論意說。由於化身聽聞言教。言說法身因故。當成佛果能生智．福二種法身。此三住處。即無相理真如法身。前因果身俱依此身方能證得。雖彼亦說色身住處化身之體。經言不應以相具足得見如來。遮破色身非佛真體。故此不說。不遮法報故說有三。勝鬘經說如來妙色身等即是化佛。如來色無盡等即受用佛。一切法常住即是法佛。與天親菩薩般若論等三佛義同。故此不說。法花經壽量品彼論釋云。出釋氏宮是化身。成佛以來實無量劫是報身。如實知見三界之相是法身。亦與彼同。故不別說。或說四身。楞伽經說。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛。初是化身。次二受用身。福．慧異故分成二種。後是法身。金光明經亦說有四。有化身非應身。如來已般涅槃以願自在力故。如是之身即是化身。此說如來雖般涅槃。以願自在為物所現龍．鬼等身。是趣攝故非現佛身。名化非應。有應身

非化身。是地前身即前應身。但為地前諸菩薩等。所現佛身依定而起。現佛形故非五趣攝。名應非化。四善根中所見大千應身佛也。三亦應亦化身。住有餘涅槃如來之身。謂為二乘．四十心位所現佛身。現相修成依三昧起。現佛形相故名為應。現人同類有諸苦等。亦名為化。四非應非化身。是佛法身。觀此經文。前三是化。後是法身及自受用。不說為化十地菩薩他受用身。理亦定是應身非化。由地前位四善根中所見。大千一主應身。非是趣類。是應非化。他受用身亦此句攝。舉初顯後略而不論。不爾彼身何句所攝。化非應中但說如來已般涅槃願力所現。不說佛在所現化身。主在起化易而可知。主無化起難而說故。即彼經說。是第一身依應身顯。是第二身依法身顯。法身真實無有依處。既說化身依應身顯。無應起化故說為難。佛地論中亦說四種。一受用非變化。謂自利分實受用身。二變化非受用。謂變化身。為化地前雜類生故。或麁或妙。或令歡喜。或令怖畏。改轉不定。但名變化不名受用。不必令受現法樂故。三亦受用亦變化。謂為地上菩薩所現種種化身。令諸菩薩受法樂故。隨時改轉不決定故。四非受用非變化。謂自性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非化身。是地前身即前應身。但為地前諸菩薩等。所現佛身依定而起。現佛形故非五趣攝。名應非化。四善根中所見大千應身佛也。三亦應亦化身。住有餘涅槃如來之身。謂為二乘．四十心位所現佛身。現相修成依三昧起。現佛形相故名為應。現人同類有諸苦等。亦名為化。四非應非化身。是佛法身。觀此經文。前三是化。後是法身及自受用。不說為化十地菩薩他受用身。理亦定是應身非化。由地前位四善根中所見。大千一主應身。非是趣類。是應非化。他受用身亦此句攝。舉初顯後略而不論。不爾彼身何句所攝。化非應中但說如來已般涅槃願力所現。不說佛在所現化身。主在起化易而可知。主無化起難而說故。即彼經說。是第一身依應身顯。是第二身依法身顯。法身真實無有依處。既說化身依應身顯。無應起化故說為難。佛地論中亦說四種。一受用非變化。謂自利分實受用身。二變化非受用。謂變化身。為化地前雜類生故。或麁或妙。或令歡喜。或令怖畏。改轉不定。但名變化不名受用。不必令受現法樂故。三亦受用亦變化。謂為地上菩薩所現種種化身。令諸菩薩受法樂故。隨時改轉不決定故。四非受用非變化。謂自性身。

又華嚴經說有十佛。一無著佛。安住世間成正覺故。佛地論中亦說十佛。彼名現等覺佛。二願佛。願出生故。彼名弘誓願佛。三業報佛。信成就故。諸行皆因信最初起。是故偏說。彼名業異熟佛。四持佛。隨順世間不斷絕故。彼名住持佛。五涅槃佛。示涅槃故。彼名變化佛。六法界佛。於一切處無不現故。七心佛。善安住故。二名同彼。八三昧佛。成就無量功德無所著故。彼名定佛。九性佛。善決定故。彼名本性佛。十如意佛。以普覆故。彼云隨樂佛。前五世俗。後五勝義。隨其所應三身所攝。五世俗者變化身攝。五勝義中。法界本性。法身所攝。餘三受用。於變化中現成正覺示般涅槃。立初及第五。示修正行。及發助願而得勝果。立第二第三。般涅槃後形像舍利住持不絕故立第四。化佛隨增故立此五。於法身中。功德法本及三身本性。分成法界．及本性佛。自受用身。異世間識。及起功德。分成心佛．及與定佛。他受用身名隨樂佛。故雖三身分成十種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又華嚴經說有十佛。一無著佛。安住世間成正覺故。佛地論中亦說十佛。彼名現等覺佛。二願佛。願出生故。彼名弘誓願佛。三業報佛。信成就故。諸行皆因信最初起。是故偏說。彼名業異熟佛。四持佛。隨順世間不斷絕故。彼名住持佛。五涅槃佛。示涅槃故。彼名變化佛。六法界佛。於一切處無不現故。七心佛。善安住故。二名同彼。八三昧佛。成就無量功德無所著故。彼名定佛。九性佛。善決定故。彼名本性佛。十如意佛。以普覆故。彼云隨樂佛。前五世俗。後五勝義。隨其所應三身所攝。五世俗者變化身攝。五勝義中。法界本性。法身所攝。餘三受用。於變化中現成正覺示般涅槃。立初及第五。示修正行。及發助願而得勝果。立第二第三。般涅槃後形像舍利住持不絕故立第四。化佛隨增故立此五。於法身中。功德法本及三身本性。分成法界．及本性佛。自受用身。異世間識。及起功德。分成心佛．及與定佛。他受用身名隨樂佛。故雖三身分成十種。

大般若經第五百六十八又說十身。一平等身。二清淨身。三無盡身。四善修身。五法性身。六離尋伺身。七不思議身。八寂靜身。九虛空身。十妙智身。佛告最勝。於初地中。得平等身通達法性。離諸邪曲見平等故。第二地中得清淨身。離犯戒失戒清淨故。第三地中得無盡身。離欲貪瞋得勝定故。第四地中得善修身。常勤修習菩提分故。第五地中得法性身。觀諸諦理證法性故。第六地中得離尋伺身。觀緣起理離尋伺故。第七地中得不思議身。善巧方便智行滿故。第八地中得寂靜身。離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身。身相無盡遍一切故。第十地中得妙智身。一切種智修圓滿故。最勝白言。佛菩薩身豈無差別。佛告最勝。身無差別。功德有異。以一切法同一法性故身無別。功德異者。佛具功德菩薩不爾。譬如寶珠。若具莊飾不具莊飾。其珠無異。廣說譬喻。彼說所證法身無別。能證功德智身有異。佛則不爾。能證之身亦無差別。今此十身皆法身攝。隨其十地能證德異。說有十種。雖無文說菩薩報身亦有十種。應物化身理亦有十。德用既異名亦應別。准所證理十法身故。十地之稱即報身名。法無我智等分位名地。故金光明經說。是初佛身。隨眾生意有多種故現種種相。是故說多。現猿猴等多形類故。第二佛身。弟子一意故現一相是故說一。弟子樂見現佛形故。第三佛身。過一切種相。非執相境界。是故說名不一不二。一二等數皆執相故。又如如不二如如智不一。是故法身不二不一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經第五百六十八又說十身。一平等身。二清淨身。三無盡身。四善修身。五法性身。六離尋伺身。七不思議身。八寂靜身。九虛空身。十妙智身。佛告最勝。於初地中。得平等身通達法性。離諸邪曲見平等故。第二地中得清淨身。離犯戒失戒清淨故。第三地中得無盡身。離欲貪瞋得勝定故。第四地中得善修身。常勤修習菩提分故。第五地中得法性身。觀諸諦理證法性故。第六地中得離尋伺身。觀緣起理離尋伺故。第七地中得不思議身。善巧方便智行滿故。第八地中得寂靜身。離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身。身相無盡遍一切故。第十地中得妙智身。一切種智修圓滿故。最勝白言。佛菩薩身豈無差別。佛告最勝。身無差別。功德有異。以一切法同一法性故身無別。功德異者。佛具功德菩薩不爾。譬如寶珠。若具莊飾不具莊飾。其珠無異。廣說譬喻。彼說所證法身無別。能證功德智身有異。佛則不爾。能證之身亦無差別。今此十身皆法身攝。隨其十地能證德異。說有十種。雖無文說菩薩報身亦有十種。應物化身理亦有十。德用既異名亦應別。准所證理十法身故。十地之稱即報身名。法無我智等分位名地。故金光明經說。是初佛身。隨眾生意有多種故現種種相。是故說多。現猿猴等多形類故。第二佛身。弟子一意故現一相是故說一。弟子樂見現佛形故。第三佛身。過一切種相。非執相境界。是故說名不一不二。一二等數皆執相故。又如如不二如如智不一。是故法身不二不一。

第四因起果相者。攝大乘等說一種因。彼論第六卷說。入所知相云何應見。多聞熏習所依非阿賴耶識所攝等。又云。由何能入。由善根力所任持故。乃至廣說。多聞熏習是出世心種子性故。此說最初修四勝行。一親近善士以為勝緣。二聽聞正法。三如理思惟。四如說修行。後三內行。內行要先多聞熏習。其小聞者無容得故。此多聞種。成唯識等略有三釋。一唯新熏。唯有漏種以為因緣親生無漏。唯識論中雖已廣破。依瑜伽論五十二。問若諸習氣攝一切種子。復名遍行麁重者。諸出世間法從何種子生。若言麁重自性種子為種子生。不應道理。故知有漏非無漏法親生因緣。二唯本有。諸無漏種未發心前名性種姓。發心已後名習種姓。熏習彼用令漸增故。見道以前有漏聞熏能生現行。無漏未起。雙取此二名順解脫．決擇分善。故雜集說。決擇分善雖修道斷。然得建立為無漏性道諦所攝。見道以後無漏種子方生現行。第八地前二種雜起。成佛以後諸有漏善及因無漏。竝皆轉滅。諸果無漏圓滿生起。故涅槃說。捨無常色獲得常色。受．想．行．識亦復如是。今觀彼義唯舊種子生現。都無現行更新熏種子。唯識論中亦已廣破。三者種子皆有二種。本有．新熏。見道以前同第二說。見道以後諸無漏種本有生現行。新諸現行復熏成新種。略有二義。一者轉滅。二者轉齊。轉滅義者。如大乘位無始以來加行勝善．無漏善種。未逢緣故皆唯下品。見道以前有漏聞熏為勝緣故。資下無漏種漸令增勝。至見道位生下現行。現行復熏下品種子。見道修習以為緣故。至修道位。前剎那中見道下種滅。修道中種生生中現行。現行復熏中品種子。修道修習以為緣故。至究竟位。前剎那中。中品無漏種滅。後剎那中。上品無漏種生。無所依故。道已滿故。更不熏習。本唯一品。劣滅勝生故名轉滅。後修習故。前之同類不能為同類因引後同類果故。如是地地下中上品諸無漏種。及諸位中加行勝善下中上品諸有漏種。皆應准知。至佛位中。唯有無漏上品圓滿。無漏中．下。一切有漏。竝皆捨滅。故經說捨無常色等。二者轉齊。法爾種子皆有三品。初修下故至見道位。下品無漏種生現行。現行復熏下品種子。若無修習任運下生。由修習故至修道位。中品種子生中現行。現行復熏中品種子。前之下品亦轉成中。若不熏習任運中生。由修習故至佛位中。上品種子生上現行。道已滿故。無所熏故。更不熏習。中品種子竝轉成上。前中下種不復相續。與後勝齊故名轉齊。故經說言捨無常色等。望自同品可名轉滅。言轉齊名者望他異品。此多聞熏種。見道以前。有漏種子親為因緣生諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四因起果相者。攝大乘等說一種因。彼論第六卷說。入所知相云何應見。多聞熏習所依非阿賴耶識所攝等。又云。由何能入。由善根力所任持故。乃至廣說。多聞熏習是出世心種子性故。此說最初修四勝行。一親近善士以為勝緣。二聽聞正法。三如理思惟。四如說修行。後三內行。內行要先多聞熏習。其小聞者無容得故。此多聞種。成唯識等略有三釋。一唯新熏。唯有漏種以為因緣親生無漏。唯識論中雖已廣破。依瑜伽論五十二。問若諸習氣攝一切種子。復名遍行麁重者。諸出世間法從何種子生。若言麁重自性種子為種子生。不應道理。故知有漏非無漏法親生因緣。二唯本有。諸無漏種未發心前名性種姓。發心已後名習種姓。熏習彼用令漸增故。見道以前有漏聞熏能生現行。無漏未起。雙取此二名順解脫．決擇分善。故雜集說。決擇分善雖修道斷。然得建立為無漏性道諦所攝。見道以後無漏種子方生現行。第八地前二種雜起。成佛以後諸有漏善及因無漏。竝皆轉滅。諸果無漏圓滿生起。故涅槃說。捨無常色獲得常色。受．想．行．識亦復如是。今觀彼義唯舊種子生現。都無現行更新熏種子。唯識論中亦已廣破。三者種子皆有二種。本有．新熏。見道以前同第二說。見道以後諸無漏種本有生現行。新諸現行復熏成新種。略有二義。一者轉滅。二者轉齊。轉滅義者。如大乘位無始以來加行勝善．無漏善種。未逢緣故皆唯下品。見道以前有漏聞熏為勝緣故。資下無漏種漸令增勝。至見道位生下現行。現行復熏下品種子。見道修習以為緣故。至修道位。前剎那中見道下種滅。修道中種生生中現行。現行復熏中品種子。修道修習以為緣故。至究竟位。前剎那中。中品無漏種滅。後剎那中。上品無漏種生。無所依故。道已滿故。更不熏習。本唯一品。劣滅勝生故名轉滅。後修習故。前之同類不能為同類因引後同類果故。如是地地下中上品諸無漏種。及諸位中加行勝善下中上品諸有漏種。皆應准知。至佛位中。唯有無漏上品圓滿。無漏中．下。一切有漏。竝皆捨滅。故經說捨無常色等。二者轉齊。法爾種子皆有三品。初修下故至見道位。下品無漏種生現行。現行復熏下品種子。若無修習任運下生。由修習故至修道位。中品種子生中現行。現行復熏中品種子。前之下品亦轉成中。若不熏習任運中生。由修習故至佛位中。上品種子生上現行。道已滿故。無所熏故。更不熏習。中品種子竝轉成上。前中下種不復相續。與後勝齊故名轉齊。故經說言捨無常色等。望自同品可名轉滅。言轉齊名者望他異品。此多聞熏種。見道以前。有漏種子親為因緣生諸

現行。現行為因緣復熏成種。望無漏種餘出世法。為增上緣。由無漏種所資持故。諸有漏種感勝異熟。不造無間業不墮惡趣等。由有漏法資無漏故。當生出世無漏現行。見道以後。無漏種子親為因緣生無漏現行。與有漏法為增上緣。令有漏善感十王果。諸有漏善資助無漏。展轉增明證離繫法。乃至成佛。有漏皆滅純無漏在。諸有受生皆依示現。此聞熏習。見道以前。聞似法義理智法已。數起思惟。乃至四善根中等引修習。至見道位。能證智起熏發種子。所生現智所現相好。為受用身因。所證理明為法身因。故勝鬘說。於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者。於出無量煩惱藏所纏如來法身亦無疑惑。修二因故復得二身。化身但由大悲熏煮。修前二因願力所起。金光明說是第一身依應身顯。是第二身依法身顯。法身無依說是如如．如如智故。大菩提心以善根為自體。善根即是大菩提性。智度論說。智及智處皆名般若。菩薩地說。菩提．菩提斷俱名為菩提。其諸善根即是多聞熏習種故。涅槃等經說。有二種因。一生因。如芽生莖。二了因。猶燈照物。般若經言。一切諸佛法皆從此經出。一切諸佛從此經生。天親論釋言。於實為了因。亦為餘生因。唯獨諸佛法福成第一體。菩提名法身。體實無為。持經．及說二為了因。真如法身證因得故。非生因生。餘謂受報相好莊嚴佛．化身相好佛。於此為生因。生因生故。雖十法行皆能為因。受持自利。演說利他。據十行勝略不說餘。持經及說。唯說為因。能持．及說二種善根正為因故。生因有二。一正。二助。有漏持．說望受用身為疎助因。性相違故。無漏持說為佛正因。無漏相順親生起故。即二生因通現及種。了因亦爾。一正。二助。無漏智中無分別智。望自性身為正了因。諸有漏智．及後得智為助了因非諸種子。不聞緣故。此說一因能得二果。望自同類而為生因。望他異類而為了因。其化身者亦生因生。此中法身。見道以前煩惱纏位名如來藏。二乘雖得生空真如。智障未除。非德依止不名法身。由數聽聞思惟修習悲智因故。初地以上二障漸斷。為德依止即名法身。如前所引般若經說。於初地中得平等身。乃至十地得妙智身。世尊自說是法身故。由證彼理能證之智十德差別。顯彼所證法身亦十。乃至成佛二障皆盡。二智圓成功德滿故。所證理身明淨顯現更無差別。都名法身亦自性身。如空除翳明淨豁然非新有空。法身亦爾。是名法身了因成佛。即見道前。由數聽聞思惟修習大智因故。令無漏種勢力增長。初地以上能生現行諸無漏智。則此諸智分位差別名為十地。故攝論云。法無我智分位名地。此後菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現行。現行為因緣復熏成種。望無漏種餘出世法。為增上緣。由無漏種所資持故。諸有漏種感勝異熟。不造無間業不墮惡趣等。由有漏法資無漏故。當生出世無漏現行。見道以後。無漏種子親為因緣生無漏現行。與有漏法為增上緣。令有漏善感十王果。諸有漏善資助無漏。展轉增明證離繫法。乃至成佛。有漏皆滅純無漏在。諸有受生皆依示現。此聞熏習。見道以前。聞似法義理智法已。數起思惟。乃至四善根中等引修習。至見道位。能證智起熏發種子。所生現智所現相好。為受用身因。所證理明為法身因。故勝鬘說。於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者。於出無量煩惱藏所纏如來法身亦無疑惑。修二因故復得二身。化身但由大悲熏煮。修前二因願力所起。金光明說是第一身依應身顯。是第二身依法身顯。法身無依說是如如．如如智故。大菩提心以善根為自體。善根即是大菩提性。智度論說。智及智處皆名般若。菩薩地說。菩提．菩提斷俱名為菩提。其諸善根即是多聞熏習種故。涅槃等經說。有二種因。一生因。如芽生莖。二了因。猶燈照物。般若經言。一切諸佛法皆從此經出。一切諸佛從此經生。天親論釋言。於實為了因。亦為餘生因。唯獨諸佛法福成第一體。菩提名法身。體實無為。持經．及說二為了因。真如法身證因得故。非生因生。餘謂受報相好莊嚴佛．化身相好佛。於此為生因。生因生故。雖十法行皆能為因。受持自利。演說利他。據十行勝略不說餘。持經及說。唯說為因。能持．及說二種善根正為因故。生因有二。一正。二助。有漏持．說望受用身為疎助因。性相違故。無漏持說為佛正因。無漏相順親生起故。即二生因通現及種。了因亦爾。一正。二助。無漏智中無分別智。望自性身為正了因。諸有漏智．及後得智為助了因非諸種子。不聞緣故。此說一因能得二果。望自同類而為生因。望他異類而為了因。其化身者亦生因生。此中法身。見道以前煩惱纏位名如來藏。二乘雖得生空真如。智障未除。非德依止不名法身。由數聽聞思惟修習悲智因故。初地以上二障漸斷。為德依止即名法身。如前所引般若經說。於初地中得平等身。乃至十地得妙智身。世尊自說是法身故。由證彼理能證之智十德差別。顯彼所證法身亦十。乃至成佛二障皆盡。二智圓成功德滿故。所證理身明淨顯現更無差別。都名法身亦自性身。如空除翳明淨豁然非新有空。法身亦爾。是名法身了因成佛。即見道前。由數聽聞思惟修習大智因故。令無漏種勢力增長。初地以上能生現行諸無漏智。則此諸智分位差別名為十地。故攝論云。法無我智分位名地。此後菩

薩略有二類。有怖煩惱便析伏彼令皆不行。從初地後受變易身。楞伽經依此分十地菩薩為三種意生身。有從七地將滿心中方受變易。勝鬘經依此說二乘無學．得自在菩薩為三種意生身。七地以前不怖惑故。如二種生死義林中說。所證真理既名十法身。能證功德亦名十受用。受用法樂故。然昔異生造十王業。初地以後受十王果。第八．五識所變身形。有漏異熟。相好．神通。皆漸具足。後得依此更變殊勝為相好身。是無漏攝。生諸淨土莊嚴道場。於一身處為二類變。其相相似見者冥一。合名受用。怖煩惱者。於見道後生廣果天。資現身因轉受變易。不怖惑者。七地滿心方生廣果。資現身業轉成變易。如成唯識具說此義。十地受用准其所證應有十名。同法身名理亦無爽。依能證德顯法身故。或十地名即是十地受用身名。依彼菩薩立彼名故。如是十地展轉殊勝。至第十地將成佛時。淨居天上乃有大寶蓮華相現。如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。菩薩坐之而成正覺。金剛心位猶有有漏．劣無漏身。解脫道生有漏都盡。劣無漏滅。故經說捨無常色等。四智圓成功德具足。八識無漏所變色身亦皆無漏。智如其境充遍法界。功德色身皆亦如是。相續湛然窮未來際。利生本願盡法界故。名自受用身生因所生成佛之相。見道以前大悲熏煮以為因故。為其十地下類菩薩。現他受用身。唯是後得無漏所變。展轉勝大。乃至成佛能遍十方。隨其所宜為十地眾。積漸轉大現他受用身。初地見佛坐百葉花即是稱可百大千界。且阿彌陀佛眼如四大海水。眉間豪相如五須彌山。身高六十萬億那由他恒河沙由旬。應是初地菩薩所見。二地見佛坐千葉花。乃至十地所見轉大。此他受用雖有父母亦現受生。不先處天方下成佛。鼓音王經說。阿彌陀佛。父名月上。母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。魔王名無勝。調達名寂。無量壽論云。女人．及根缺。二乘種．不生。既是報土無實女人。佛及菩薩化為母等。化分段身故現此相。化變易身未見誠說。法花經中說。大迦葉當成佛時無有魔事。魔及魔人皆護佛法。尚有此相。況報土中有實魔事。然大菩薩化為魔王。障他受用時現有之。觀音授記經說。阿彌陀佛壽命無量。百千萬億劫當有終極。滅度之後。觀世音菩薩。明相出時。於七寶菩提樹下成等正覺。名普光功德山王佛。國名眾寶普集莊嚴。勝阿彌陀佛國百千萬億不可為比。此佛滅已大勢至成佛。名善住功德寶王佛。十地機宜先已淳熟。故化彼類即身成佛。不說先住何處何天後來補處。即以此身就座成佛。是他受用大悲所熏。生因所生成佛之相。故平等智初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩略有二類。有怖煩惱便析伏彼令皆不行。從初地後受變易身。楞伽經依此分十地菩薩為三種意生身。有從七地將滿心中方受變易。勝鬘經依此說二乘無學．得自在菩薩為三種意生身。七地以前不怖惑故。如二種生死義林中說。所證真理既名十法身。能證功德亦名十受用。受用法樂故。然昔異生造十王業。初地以後受十王果。第八．五識所變身形。有漏異熟。相好．神通。皆漸具足。後得依此更變殊勝為相好身。是無漏攝。生諸淨土莊嚴道場。於一身處為二類變。其相相似見者冥一。合名受用。怖煩惱者。於見道後生廣果天。資現身因轉受變易。不怖惑者。七地滿心方生廣果。資現身業轉成變易。如成唯識具說此義。十地受用准其所證應有十名。同法身名理亦無爽。依能證德顯法身故。或十地名即是十地受用身名。依彼菩薩立彼名故。如是十地展轉殊勝。至第十地將成佛時。淨居天上乃有大寶蓮華相現。如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。菩薩坐之而成正覺。金剛心位猶有有漏．劣無漏身。解脫道生有漏都盡。劣無漏滅。故經說捨無常色等。四智圓成功德具足。八識無漏所變色身亦皆無漏。智如其境充遍法界。功德色身皆亦如是。相續湛然窮未來際。利生本願盡法界故。名自受用身生因所生成佛之相。見道以前大悲熏煮以為因故。為其十地下類菩薩。現他受用身。唯是後得無漏所變。展轉勝大。乃至成佛能遍十方。隨其所宜為十地眾。積漸轉大現他受用身。初地見佛坐百葉花即是稱可百大千界。且阿彌陀佛眼如四大海水。眉間豪相如五須彌山。身高六十萬億那由他恒河沙由旬。應是初地菩薩所見。二地見佛坐千葉花。乃至十地所見轉大。此他受用雖有父母亦現受生。不先處天方下成佛。鼓音王經說。阿彌陀佛。父名月上。母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。魔王名無勝。調達名寂。無量壽論云。女人．及根缺。二乘種．不生。既是報土無實女人。佛及菩薩化為母等。化分段身故現此相。化變易身未見誠說。法花經中說。大迦葉當成佛時無有魔事。魔及魔人皆護佛法。尚有此相。況報土中有實魔事。然大菩薩化為魔王。障他受用時現有之。觀音授記經說。阿彌陀佛壽命無量。百千萬億劫當有終極。滅度之後。觀世音菩薩。明相出時。於七寶菩提樹下成等正覺。名普光功德山王佛。國名眾寶普集莊嚴。勝阿彌陀佛國百千萬億不可為比。此佛滅已大勢至成佛。名善住功德寶王佛。十地機宜先已淳熟。故化彼類即身成佛。不說先住何處何天後來補處。即以此身就座成佛。是他受用大悲所熏。生因所生成佛之相。故平等智初

地以後能隨眾生所樂示現。由見道前大悲熏煮。初地以後能隨三乘。隨所宜見現種種身。花嚴經說。十住之中初發心住能現正覺。後入涅槃。況十地中不現化相。法花等說。觀音妙音皆以神力。應以三乘而得度者。便現彼身而為說法。故於十地位皆能現化身。此變化身及他受用後得所變。本唯無漏。五八識品依之所變皆唯有漏。同處相似見者似一。乃至成佛能隨十方三乘所宜現種種化。或現佛身。或現餘身。先菩薩位要先住彼覩史多天。後方下生。劫初成位生婆羅門家。如慈氏等。由賤富貴重淨行故。劫後減位生剎帝利家。如能寂等。由賤淨行重富貴故。佛為化彼現二受生。攝大乘論第九卷說。佛變化身能現八相。天宮現沒受生受欲踰城出家修諸苦行。證大菩提。轉大法輪。入大涅槃。大般若經五百六十八亦說八相。一從天沒。即入胎相。二嬰兒。即受生相。三童子。即受欲相。四苦行。五成道。六降魔。七轉法輪。八入涅槃。無彼攝論出家之相。加降魔相。攝論降魔成道相攝。成道離三魔。降魔伏一故。亦成道已即降魔故。初現出家後得苦行。離之別立。彼論出家示厭俗相。苦行示修邪行相故。經依出家為修苦行。故合建立。行道證果降魔除怨。故離別立。各據一義亦不相違。廣如彼經說。明現相所以。花嚴經中說有十相。八中加二。三乘有情根猶未熟。令深欣樂方現佛身。故先處天下生成佛。由諸眾生所應見故。是變化身大悲熏煮。生因所生成佛之相。教說菩薩種類有三。一一生所繫。如彌勒等。先處人中身名一生所繫。望當佛位應有四生。人天本有及二中有。如七生等名一大生。若住天中稱一生繫。半生名一。一本有故。智度論說彌勒三生。說在人中除成佛身。故說三也。二最後身．三坐道場。此二局在成佛身位。化身既示。二受用身雖不見文。准此應悉。自受用身七地以前名一生繫。八地以後名最後身。更無生故。處蓮花座名坐道場。他受用身如觀音前身。名一生所繫。觀音之身名最後身。處七寶座名坐道場。法身無生便無是義。然此三身非定一異。自受用身為自身相。法身即是此身理性。理智深妙非餘所知。三乘見麁立名變化。十地見細名他受用身。由見不同性相殊異。德義聚集分成三身。非如有情各別自體立為三種。無定異故非不異故。非定一異。如能寂佛。十地所見名他受用身。二乘所見名變化身。無分別智觀其真理即名法身。真智深微久修因滿自受法樂。非餘所知。名自受身。知見不同非定一異。是生了因因起果相。然有一果。二因所得。一生因。二引因。成唯識說。生近正果名曰生因。引遠殘果名曰引因。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地以後能隨眾生所樂示現。由見道前大悲熏煮。初地以後能隨三乘。隨所宜見現種種身。花嚴經說。十住之中初發心住能現正覺。後入涅槃。況十地中不現化相。法花等說。觀音妙音皆以神力。應以三乘而得度者。便現彼身而為說法。故於十地位皆能現化身。此變化身及他受用後得所變。本唯無漏。五八識品依之所變皆唯有漏。同處相似見者似一。乃至成佛能隨十方三乘所宜現種種化。或現佛身。或現餘身。先菩薩位要先住彼覩史多天。後方下生。劫初成位生婆羅門家。如慈氏等。由賤富貴重淨行故。劫後減位生剎帝利家。如能寂等。由賤淨行重富貴故。佛為化彼現二受生。攝大乘論第九卷說。佛變化身能現八相。天宮現沒受生受欲踰城出家修諸苦行。證大菩提。轉大法輪。入大涅槃。大般若經五百六十八亦說八相。一從天沒。即入胎相。二嬰兒。即受生相。三童子。即受欲相。四苦行。五成道。六降魔。七轉法輪。八入涅槃。無彼攝論出家之相。加降魔相。攝論降魔成道相攝。成道離三魔。降魔伏一故。亦成道已即降魔故。初現出家後得苦行。離之別立。彼論出家示厭俗相。苦行示修邪行相故。經依出家為修苦行。故合建立。行道證果降魔除怨。故離別立。各據一義亦不相違。廣如彼經說。明現相所以。花嚴經中說有十相。八中加二。三乘有情根猶未熟。令深欣樂方現佛身。故先處天下生成佛。由諸眾生所應見故。是變化身大悲熏煮。生因所生成佛之相。教說菩薩種類有三。一一生所繫。如彌勒等。先處人中身名一生所繫。望當佛位應有四生。人天本有及二中有。如七生等名一大生。若住天中稱一生繫。半生名一。一本有故。智度論說彌勒三生。說在人中除成佛身。故說三也。二最後身．三坐道場。此二局在成佛身位。化身既示。二受用身雖不見文。准此應悉。自受用身七地以前名一生繫。八地以後名最後身。更無生故。處蓮花座名坐道場。他受用身如觀音前身。名一生所繫。觀音之身名最後身。處七寶座名坐道場。法身無生便無是義。然此三身非定一異。自受用身為自身相。法身即是此身理性。理智深妙非餘所知。三乘見麁立名變化。十地見細名他受用身。由見不同性相殊異。德義聚集分成三身。非如有情各別自體立為三種。無定異故非不異故。非定一異。如能寂佛。十地所見名他受用身。二乘所見名變化身。無分別智觀其真理即名法身。真智深微久修因滿自受法樂。非餘所知。名自受身。知見不同非定一異。是生了因因起果相。然有一果。二因所得。一生因。二引因。成唯識說。生近正果名曰生因。引遠殘果名曰引因。如

受用身。金剛定前諸無漏種遠為引因。自位種子近為生因。望佛法身近．遠現智俱為引因。非為生因。不說牽引生起因等得離繫故。但說引發．定異因等得無為故。於化身等現在前位。種為生因。正生起故。望舍利等名為引因。引殘果故。今說受用一果二因。若望法身一果一因。若望化身一因二果。又佛二果二因所得。謂理．智因。勝鬘經說。有二種如來藏空智。若離若脫若斷若異一切煩惱藏。不離不脫不斷不異不思議如來藏。此說煩惱體能覆藏名之為藏。虛妄不實。究竟破壞故名為空。無垢稱說。塵勞之疇是如來種姓。涅槃經說。未得阿耨多羅三藐三菩提時。善不善無記法皆名佛性。名如來藏。故經標言有二種如來藏空智。煩惱亦名如來藏故。其真如理因空所顯空之性故。名之為空。法身之因煩惱所覆名如來藏。此離纏位名為法身。故斷能覆煩惱障縛。證得法身自性解脫。法花經說。欲示眾生佛知見故出現於世。示三乘者法身同故。滅二化城至寶所故。十卷楞伽第八卷初說。阿梨耶識名空如來藏。具足無漏熏習法故。名不空如來藏。彼經意說。阿賴耶識能含淨種。名之為藏。為當佛因名如來藏。又未得菩提皆佛性故名如來藏。性虛妄故。亦破壞故。不實名空。所含無漏淨法種子。報身因故名如來藏。性非虛妄。究竟不盡。名為不空。此生現行圓滿果位名報化身。故斷能藏有漏藏識。所知障滅大智滿故證受用身。大悲滿故起變化身。法華經說。欲令眾生悟佛知見出現於世。聲聞緣覺不知智身真實處故。不賜羊鹿但與牛車至道場故。上來二因。若在果位名法受用。示悟此二佛出世間。欲令眾生修此二因入佛知見。皆令修行不退轉業。即是示悟入佛知見。佛出於世總顯經義。佛出世間欲令眾生修二妙因得二勝果。開此無上讚歎令修。即是開．示．悟．入之義。復有二因能得二果。如大乘經莊嚴論說。福德．智慧二資糧。菩薩善修無邊際。乃至勇猛疾歸德海岸。攝論亦言。誰能悟入所應知相。善備福．智資糧。菩薩果隨增上分為二類。法身是福。受用是智。或受用是智。變化是福。法身通二。理實三身皆通福．智。二實性故。二所成故。二所起故。由此三身皆二因得。復有二因。一能生。二方便。能生因性即是因緣。所餘三緣方便因性。受用變化二因所得。法身一種方便因得。又有二因。謂共．不共。法身一種。是共因得。自受用身不共因得。他受用．變化通共．不共。又有二因。大智．大悲。自利．他利。隨增義說。自受用身大智．自利因。他受用變化身大悲．利他因。法身通二因。或皆通二。菩薩利他為自利故。菩薩自利為利他故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用身。金剛定前諸無漏種遠為引因。自位種子近為生因。望佛法身近．遠現智俱為引因。非為生因。不說牽引生起因等得離繫故。但說引發．定異因等得無為故。於化身等現在前位。種為生因。正生起故。望舍利等名為引因。引殘果故。今說受用一果二因。若望法身一果一因。若望化身一因二果。又佛二果二因所得。謂理．智因。勝鬘經說。有二種如來藏空智。若離若脫若斷若異一切煩惱藏。不離不脫不斷不異不思議如來藏。此說煩惱體能覆藏名之為藏。虛妄不實。究竟破壞故名為空。無垢稱說。塵勞之疇是如來種姓。涅槃經說。未得阿耨多羅三藐三菩提時。善不善無記法皆名佛性。名如來藏。故經標言有二種如來藏空智。煩惱亦名如來藏故。其真如理因空所顯空之性故。名之為空。法身之因煩惱所覆名如來藏。此離纏位名為法身。故斷能覆煩惱障縛。證得法身自性解脫。法花經說。欲示眾生佛知見故出現於世。示三乘者法身同故。滅二化城至寶所故。十卷楞伽第八卷初說。阿梨耶識名空如來藏。具足無漏熏習法故。名不空如來藏。彼經意說。阿賴耶識能含淨種。名之為藏。為當佛因名如來藏。又未得菩提皆佛性故名如來藏。性虛妄故。亦破壞故。不實名空。所含無漏淨法種子。報身因故名如來藏。性非虛妄。究竟不盡。名為不空。此生現行圓滿果位名報化身。故斷能藏有漏藏識。所知障滅大智滿故證受用身。大悲滿故起變化身。法華經說。欲令眾生悟佛知見出現於世。聲聞緣覺不知智身真實處故。不賜羊鹿但與牛車至道場故。上來二因。若在果位名法受用。示悟此二佛出世間。欲令眾生修此二因入佛知見。皆令修行不退轉業。即是示悟入佛知見。佛出於世總顯經義。佛出世間欲令眾生修二妙因得二勝果。開此無上讚歎令修。即是開．示．悟．入之義。復有二因能得二果。如大乘經莊嚴論說。福德．智慧二資糧。菩薩善修無邊際。乃至勇猛疾歸德海岸。攝論亦言。誰能悟入所應知相。善備福．智資糧。菩薩果隨增上分為二類。法身是福。受用是智。或受用是智。變化是福。法身通二。理實三身皆通福．智。二實性故。二所成故。二所起故。由此三身皆二因得。復有二因。一能生。二方便。能生因性即是因緣。所餘三緣方便因性。受用變化二因所得。法身一種方便因得。又有二因。謂共．不共。法身一種。是共因得。自受用身不共因得。他受用．變化通共．不共。又有二因。大智．大悲。自利．他利。隨增義說。自受用身大智．自利因。他受用變化身大悲．利他因。法身通二因。或皆通二。菩薩利他為自利故。菩薩自利為利他故

。又有二因。一性種姓。二習種姓。法身非由二因親得。疎亦可名。雖名佛性無別類故。不名性種性。由此亦無因習成性。餘之二身二性親得。又有三種因。謂聞．思．修。修慧正為親生了因。聞思疎助。又三智因。正智正為法身了因。餘二疎助。正智．後得為受用正生因。加行疎助。後智正為變化正生因。餘二疎助。舊說三因。一應得因。謂即真如。所應得故。二加行因。謂菩提心願。三果圓滿因。謂正加行。隨增義者。初得法身。次得化身願利生故。後得報身實修行故。佛性論中說此三因各感三身。通所成故。廣如彼說。彼論又說。佛性有三。一自性住佛性。未發心前住自性位。二引出佛性。發心以後諸有學位。三至得果佛性。謂無學位。彼論多說法身理性。有此三位與涅槃同。依受用身有為佛性分此三種。理亦無失。又有三因。般若經說。發菩提心。應云何住．云何修行．云何降伏其心。無著釋言。云何住。謂欲願。行謂無相．相應等持。伏謂折伏散心。還住正願入定折伏散障。名三種因。天親釋同。或異解者。發心．修行．斷障別故。散行．定行。初心散行。次心定行。後心入聖斷障。是故三因攝一切盡。彼經宗意。說法身因行無相故。亦說福智二相法身。亦受用因方能起化利益無盡。有四種緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣一種。遍諸有為親辦自果。等無間緣。因果必是心心所法。其所緣緣。體通一切法果必心心所。增上緣性因果俱通。與力不遮果自性故。法身但由增上緣得。自受用身通四緣得。他受用．變化。初．後緣得。非心心所實自性故。復有四力。一因。二善友。三作意。四資糧。三身皆通四力所得。然親得者。法身即非。又有四行。菩薩地說。一菩提分。二波羅蜜。三諸神通。四成熟有情。三身皆由此四行得。又有六因。一能作。二俱有。三相應。四同類。五遍行。六異熟。能作體通有為無為。果唯有為不障生故。體通四緣攝。俱有體通諸有為法。俱時與力。因緣．增上．相應果唯心心所法。亦因．增上．同類唯是諸有為法。同品．勝品自類為因。亦因．增上．所緣定無。等無間不定。遍行唯是苦．集二諦。或是見道遍緣四諦一切煩惱。唯除因緣。異熟唯是有漏善業．及不善業。招無記故唯增上緣。此六因中若諸現行望自親種。為因．增上。現行相望定無因緣。必有增上。餘二不定。望不親種但一增上。一切種子望自類種。皆因．增上。望自類現行亦因．增上。定無等無間。所緣緣不定。若望異種但為增上。望異現行定為增上。無因．等無間。所緣緣不定。初之四因通現及種可有因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。又有二因。一性種姓。二習種姓。法身非由二因親得。疎亦可名。雖名佛性無別類故。不名性種性。由此亦無因習成性。餘之二身二性親得。又有三種因。謂聞．思．修。修慧正為親生了因。聞思疎助。又三智因。正智正為法身了因。餘二疎助。正智．後得為受用正生因。加行疎助。後智正為變化正生因。餘二疎助。舊說三因。一應得因。謂即真如。所應得故。二加行因。謂菩提心願。三果圓滿因。謂正加行。隨增義者。初得法身。次得化身願利生故。後得報身實修行故。佛性論中說此三因各感三身。通所成故。廣如彼說。彼論又說。佛性有三。一自性住佛性。未發心前住自性位。二引出佛性。發心以後諸有學位。三至得果佛性。謂無學位。彼論多說法身理性。有此三位與涅槃同。依受用身有為佛性分此三種。理亦無失。又有三因。般若經說。發菩提心。應云何住．云何修行．云何降伏其心。無著釋言。云何住。謂欲願。行謂無相．相應等持。伏謂折伏散心。還住正願入定折伏散障。名三種因。天親釋同。或異解者。發心．修行．斷障別故。散行．定行。初心散行。次心定行。後心入聖斷障。是故三因攝一切盡。彼經宗意。說法身因行無相故。亦說福智二相法身。亦受用因方能起化利益無盡。有四種緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣一種。遍諸有為親辦自果。等無間緣。因果必是心心所法。其所緣緣。體通一切法果必心心所。增上緣性因果俱通。與力不遮果自性故。法身但由增上緣得。自受用身通四緣得。他受用．變化。初．後緣得。非心心所實自性故。復有四力。一因。二善友。三作意。四資糧。三身皆通四力所得。然親得者。法身即非。又有四行。菩薩地說。一菩提分。二波羅蜜。三諸神通。四成熟有情。三身皆由此四行得。又有六因。一能作。二俱有。三相應。四同類。五遍行。六異熟。能作體通有為無為。果唯有為不障生故。體通四緣攝。俱有體通諸有為法。俱時與力。因緣．增上．相應果唯心心所法。亦因．增上．同類唯是諸有為法。同品．勝品自類為因。亦因．增上．所緣定無。等無間不定。遍行唯是苦．集二諦。或是見道遍緣四諦一切煩惱。唯除因緣。異熟唯是有漏善業．及不善業。招無記故唯增上緣。此六因中若諸現行望自親種。為因．增上。現行相望定無因緣。必有增上。餘二不定。望不親種但一增上。一切種子望自類種。皆因．增上。望自類現行亦因．增上。定無等無間。所緣緣不定。若望異種但為增上。望異現行定為增上。無因．等無間。所緣緣不定。初之四因通現及種可有因緣。

遍行．異熟雖通現．種。不親生故皆非因緣。前四因通有漏．無漏。後二種因唯是有漏。故佛三身法身非是六因所得。體非生故。自受用身前四因得。他受．變化初三因得。非相應因。如六因義林教理為證。復有十因。一隨說。二觀待。三牽引。四生起。五攝受。六引發。七定異。八同事。九相違。十不相違。法身唯為五因所得。論說離繫果。攝受．引發．定異．同事．不相違因五因得故。性妙離言。非隨說因得。能證道合。觀待相疎。非彼因得。牽引生起二果有為。亦非二得。相違因遠。得果已無。亦非彼得。若疎遠詮。亦隨說得。不親得故論不說之。觀待餘二功德之身成自性身。道證非疎遠故論亦不說。離煩惱纏而成法身。以道證時彼都已遠。論亦不說相違因得。然義可為八因所得。唯除牽引及生起因。受用．變化八因所得。除隨說．相違。言說不能親詮彼故。不說得之。疎亦可得。相違因遠不說得之。疎亦可得。若依此義通十因得。待因成果。二身相待有觀待因。能生種子熟．未熟別。分成牽引．及生起因。攝受六依處辨無漏法故有攝受因。本性種子成引發因。自乘種子為定異因。即前諸因同為生等一事業故為同事因。不相違因其理可悉。故有八因。或復十因。且隨顯相說。此因等諸嚴淨土所有妙因皆三身因。恐繁且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行．異熟雖通現．種。不親生故皆非因緣。前四因通有漏．無漏。後二種因唯是有漏。故佛三身法身非是六因所得。體非生故。自受用身前四因得。他受．變化初三因得。非相應因。如六因義林教理為證。復有十因。一隨說。二觀待。三牽引。四生起。五攝受。六引發。七定異。八同事。九相違。十不相違。法身唯為五因所得。論說離繫果。攝受．引發．定異．同事．不相違因五因得故。性妙離言。非隨說因得。能證道合。觀待相疎。非彼因得。牽引生起二果有為。亦非二得。相違因遠。得果已無。亦非彼得。若疎遠詮。亦隨說得。不親得故論不說之。觀待餘二功德之身成自性身。道證非疎遠故論亦不說。離煩惱纏而成法身。以道證時彼都已遠。論亦不說相違因得。然義可為八因所得。唯除牽引及生起因。受用．變化八因所得。除隨說．相違。言說不能親詮彼故。不說得之。疎亦可得。相違因遠不說得之。疎亦可得。若依此義通十因得。待因成果。二身相待有觀待因。能生種子熟．未熟別。分成牽引．及生起因。攝受六依處辨無漏法故有攝受因。本性種子成引發因。自乘種子為定異因。即前諸因同為生等一事業故為同事因。不相違因其理可悉。故有八因。或復十因。且隨顯相說。此因等諸嚴淨土所有妙因皆三身因。恐繁且止。

已辨因起當辨果相。果有五種。一異熟。二等流。三離繫。四士用。五增上。此中士用略有二釋。一云五蘊假者名曰士夫。彼所得果名士用果。二云諸別別法亦名士夫。如彼假者有體用故。從喻為名。假士夫得名士用果。若依初義法身唯是離繫．增上果。斷障得故是離繫果。增上可知。非有漏故非異熟果。非有為故非等流果。非五蘊假者之所親證故非士用果。若依後義亦士用果。聖道士夫之所得故。體成三果。受用．變化各成三果。非有漏故非異熟果。非無為故非離繫果。依前諸因得三身中。因緣生者等流．增上。或是士用。或非土用。增上緣得可通四果。唯除異熟。佛果無故。餘二緣得定有增上。必無離繫。等流．士用或有或無。自類勝品者有等流。餘相望非有。彼勢力得者有士夫。餘相望非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辨因起當辨果相。果有五種。一異熟。二等流。三離繫。四士用。五增上。此中士用略有二釋。一云五蘊假者名曰士夫。彼所得果名士用果。二云諸別別法亦名士夫。如彼假者有體用故。從喻為名。假士夫得名士用果。若依初義法身唯是離繫．增上果。斷障得故是離繫果。增上可知。非有漏故非異熟果。非有為故非等流果。非五蘊假者之所親證故非士用果。若依後義亦士用果。聖道士夫之所得故。體成三果。受用．變化各成三果。非有漏故非異熟果。非無為故非離繫果。依前諸因得三身中。因緣生者等流．增上。或是士用。或非土用。增上緣得可通四果。唯除異熟。佛果無故。餘二緣得定有增上。必無離繫。等流．士用或有或無。自類勝品者有等流。餘相望非有。彼勢力得者有士夫。餘相望非有。

第五諸門分別者。略有十四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五諸門分別者。略有十四門。

一常無常門。金光明說。如是三身以有義故而說為常。以有義故說為無常。化身者恒轉法輪。是故處處如如方便相續不斷。是故說常。非是本故。具足之用不顯現故。是故說無常。莊嚴論說。常有三種。一本性常。二不斷常。三相續常。佛地論說。此變化身沒已復現。化無盡故。是相續常。所依常故亦說為常。有生滅故亦是無常。正與經同。金光明說。應身者從無始來相續不斷故。以一切諸佛不共之法能攝持故。眾生未盡用亦不盡。是故說常。非是本故。以具足用不顯現故。故說無常。佛地論說。是不斷常。恒受法樂無間斷故。所依常故亦說為常。依此常義。涅槃經說獲常色等。若言如來身無常者。此人舌根何不墮落。從因生故。有生滅故。亦說無常。諸論及涅槃經三十五皆說。記有四種。一一向記。二分別記。三返問記。四捨置記。此記有二。一人四記。二法四記。人四記者。一問生者皆死耶。答言如是。應一向記。二問死者復生耶。答言應分別。有煩惱者死而復生。無煩惱者死而不生。應分別記。三問人為殊勝。應返問彼。汝何所方。若方於天答言為劣。若方於餘答言為勝。應返問記。四問我為有無。應捨勿答。是捨置記。法四記者。一問生者皆滅耶。答言如是。是一向記。二問滅者復生耶。答言此分別。有因緣者滅而復生。無因緣者滅而不生。二乘五蘊無大悲緣。無餘依滅而更不生。如來之身但墮法數不墮生數。有大悲故本願未盡。有因緣故滅而復生。是分別記。三問聲聞善心為勝．為劣。應返問彼。汝何所方。隨方為答。是返問記。四問第六蘊為善．不善。應捨勿答。是捨置記。佛受用身既墮法數。生者能滅是一向記。故不可說是本性常。許從因生說是常者。違比量故。金光明中說。法身者非是行法。無有異相。異無有故。是自本故。是故說常。如如法身非是行法。無有異相。如如智法身是自本故。理智廣大冥合無相。猶如虛空。是故說常。佛地論說。如如法身是自性常。離諸分別及離戲論。本性常住無生滅故。是故說常。涅槃依此說。佛即法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即佛性。佛性即法身。如如智身是不斷常。眾生無盡。本願不窮。復不入涅槃。中間無間斷。與智冥合如空無限。亦離分別及諸戲論。是故說常。唯說如如為法身者。唯自性常。攝大乘問。佛受用身及變化身既是無常。云何經說如來身常。彼自答言。此二所依法身常故。無性釋云。此非身常。依常身故。此顯等流及變化身是異門常。非自性常。又彼二身以恒受用無休廢故。數數現化不永絕故。如常受樂如常施食。如來身常當知亦爾。無性釋言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一常無常門。金光明說。如是三身以有義故而說為常。以有義故說為無常。化身者恒轉法輪。是故處處如如方便相續不斷。是故說常。非是本故。具足之用不顯現故。是故說無常。莊嚴論說。常有三種。一本性常。二不斷常。三相續常。佛地論說。此變化身沒已復現。化無盡故。是相續常。所依常故亦說為常。有生滅故亦是無常。正與經同。金光明說。應身者從無始來相續不斷故。以一切諸佛不共之法能攝持故。眾生未盡用亦不盡。是故說常。非是本故。以具足用不顯現故。故說無常。佛地論說。是不斷常。恒受法樂無間斷故。所依常故亦說為常。依此常義。涅槃經說獲常色等。若言如來身無常者。此人舌根何不墮落。從因生故。有生滅故。亦說無常。諸論及涅槃經三十五皆說。記有四種。一一向記。二分別記。三返問記。四捨置記。此記有二。一人四記。二法四記。人四記者。一問生者皆死耶。答言如是。應一向記。二問死者復生耶。答言應分別。有煩惱者死而復生。無煩惱者死而不生。應分別記。三問人為殊勝。應返問彼。汝何所方。若方於天答言為劣。若方於餘答言為勝。應返問記。四問我為有無。應捨勿答。是捨置記。法四記者。一問生者皆滅耶。答言如是。是一向記。二問滅者復生耶。答言此分別。有因緣者滅而復生。無因緣者滅而不生。二乘五蘊無大悲緣。無餘依滅而更不生。如來之身但墮法數不墮生數。有大悲故本願未盡。有因緣故滅而復生。是分別記。三問聲聞善心為勝．為劣。應返問彼。汝何所方。隨方為答。是返問記。四問第六蘊為善．不善。應捨勿答。是捨置記。佛受用身既墮法數。生者能滅是一向記。故不可說是本性常。許從因生說是常者。違比量故。金光明中說。法身者非是行法。無有異相。異無有故。是自本故。是故說常。如如法身非是行法。無有異相。如如智法身是自本故。理智廣大冥合無相。猶如虛空。是故說常。佛地論說。如如法身是自性常。離諸分別及離戲論。本性常住無生滅故。是故說常。涅槃依此說。佛即法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即佛性。佛性即法身。如如智身是不斷常。眾生無盡。本願不窮。復不入涅槃。中間無間斷。與智冥合如空無限。亦離分別及諸戲論。是故說常。唯說如如為法身者。唯自性常。攝大乘問。佛受用身及變化身既是無常。云何經說如來身常。彼自答言。此二所依法身常故。無性釋云。此非身常。依常身故。此顯等流及變化身是異門常。非自性常。又彼二身以恒受用無休廢故。數數現化不永絕故。如常受樂如常施食。如來身常當知亦爾。無性釋言

。又受用身以恒受用無休廢故。猶如世間言常受樂。雖非受樂常無間斷。而言常受。佛受用身亦爾。彼彼菩薩受樂無廢。雖非常住而亦言常。故勝鬘言。如來色無盡。智慧亦復然。由佛化身數數現化不永斷絕。猶如世間言常施食。雖非無間然數數施。其心不絕名常施食。化身亦爾。數數現化不永絕故。二身言常。是密意常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。又受用身以恒受用無休廢故。猶如世間言常受樂。雖非受樂常無間斷。而言常受。佛受用身亦爾。彼彼菩薩受樂無廢。雖非常住而亦言常。故勝鬘言。如來色無盡。智慧亦復然。由佛化身數數現化不永斷絕。猶如世間言常施食。雖非無間然數數施。其心不絕名常施食。化身亦爾。數數現化不永絕故。二身言常。是密意常。

二自他二利門。金光明說。善男子一切諸佛利益自他至於究竟。自利益者是法如如。利益他者是如如智。於自他利益處。一切得自在。成就種種無邊用故。是故分別佛法。無量無邊種種差別。雜集論說。佛受用身自利最勝。變化身者他利最勝。自性身者俱利竝勝。他受用身雖他利攝。從自受用受法聖財。最增勝故但說自利。佛地唯識。皆說法身寂靜安樂。無動作故。正自利攝。金光明依此說自利益者是法如如。不說有能為增上緣益眾生故亦兼利他。又與二身俱利為依。二利所攝。受用有二。自受用身自願行滿。能自受用微妙法樂正自利攝。他受用身他願行滿。令諸菩薩受大法樂他利所攝。由此二故。或說受用唯自利攝。或說他利。或說俱利。皆不相違。返顯經言能利益他是如如智者。但說能為受用變化利益他者是如如智。不遮此智而是自利。變化身者唯為利他。現諸化相他利所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二自他二利門。金光明說。善男子一切諸佛利益自他至於究竟。自利益者是法如如。利益他者是如如智。於自他利益處。一切得自在。成就種種無邊用故。是故分別佛法。無量無邊種種差別。雜集論說。佛受用身自利最勝。變化身者他利最勝。自性身者俱利竝勝。他受用身雖他利攝。從自受用受法聖財。最增勝故但說自利。佛地唯識。皆說法身寂靜安樂。無動作故。正自利攝。金光明依此說自利益者是法如如。不說有能為增上緣益眾生故亦兼利他。又與二身俱利為依。二利所攝。受用有二。自受用身自願行滿。能自受用微妙法樂正自利攝。他受用身他願行滿。令諸菩薩受大法樂他利所攝。由此二故。或說受用唯自利攝。或說他利。或說俱利。皆不相違。返顯經言能利益他是如如智者。但說能為受用變化利益他者是如如智。不遮此智而是自利。變化身者唯為利他。現諸化相他利所攝。

三有異無異門。攝大乘說。諸佛法身依止．意樂業無別故。當言無異。無量依身現等覺故。當言有異。無性釋言。真如無異。依止無別。利樂意同。意樂無別。正覺涅槃種種業同。業無差別。此說能依及所依同故。言無異。佛地論說。法身實性諸佛共有。故無差別。就能證因有差別故。假說差別。唯就所依說無差別。體無二故。若就能依說有差別。體有異故。攝論復言。如說法身受用亦爾。意樂及業無差別故。當言無異。不由依止無差別故。無量依止差別轉故。變化身亦爾。佛地論說。其餘二身。各別因感各別自性。實有差別。即攝論言。無量依身現等覺故。當言有異。但無別執。利樂意樂事業平等。說無差別。亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有異無異門。攝大乘說。諸佛法身依止．意樂業無別故。當言無異。無量依身現等覺故。當言有異。無性釋言。真如無異。依止無別。利樂意同。意樂無別。正覺涅槃種種業同。業無差別。此說能依及所依同故。言無異。佛地論說。法身實性諸佛共有。故無差別。就能證因有差別故。假說差別。唯就所依說無差別。體無二故。若就能依說有差別。體有異故。攝論復言。如說法身受用亦爾。意樂及業無差別故。當言無異。不由依止無差別故。無量依止差別轉故。變化身亦爾。佛地論說。其餘二身。各別因感各別自性。實有差別。即攝論言。無量依身現等覺故。當言有異。但無別執。利樂意樂事業平等。說無差別。亦不相違。

四三身形量門。佛地論說。法身無邊。猶若虛空遍一切處。不可說其形量大小。就相而言如空無際。自受用身有色非色。非色無形。不可說其形量大小。隨身及境亦得說言遍一切處。有色諸法。大劫修因得勝根．境。一一相好周遍法界。不同生死業有分限。所感身形有小有大。佛無漏身於無量劫。值無邊佛。斷無邊障。利無邊生。修無量善之所起故。果亦無邊。由圓鏡智所變之身無限量故。諸佛所變同處同時。其相相似不相障礙。終無間斷受用法樂。唯佛所知。非餘根境。故聖教說。無見頂相．無邊法音。一一功德作用無限。他受用身為諸菩薩現種種身。言音相好形量不定。梵網經說。我今盧舍那。方坐蓮華座。乃至一國一釋迦等。花嚴等說。初地菩薩見百佛國。一國即是一大千界。一界有一釋迦化身。一四天下各一化身。一界即有一大釋迦。四善根所見。百億小釋迦餘三乘所見。初地自見百大千界一盧舍那。阿彌陀佛量是此所見。如是二地見千。三地萬等。積數應知。乃至十地金剛心菩薩將成佛時。色究竟天上大寶蓮華相現。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。此一微塵一大千界。菩薩坐之而成正覺。彼所見佛身量難知。自受用身彼所不見。法花經等說阿難成佛國土之量。准此佛身他受用攝。何地所見理准應悉。其變化身化地前眾。資糧．加行二位見別。隨眾所宜形量不定。釋迦丈六倍大眾生。彌勒千尺任生宜見。他受化身皆是化色。四五塵性。非色功德雖無形質。而亦化現。成唯識說。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。現貪．瞋等令餘知故。瑜伽論說。變化不能為其四事。一心。二心所。三根。四業果。雖無實用。現似有之心心所法。即相分心。化似五根體四塵性。雖似業果性即無漏。六年苦行．馬麥．金鎗。雖皆似苦。實無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四三身形量門。佛地論說。法身無邊。猶若虛空遍一切處。不可說其形量大小。就相而言如空無際。自受用身有色非色。非色無形。不可說其形量大小。隨身及境亦得說言遍一切處。有色諸法。大劫修因得勝根．境。一一相好周遍法界。不同生死業有分限。所感身形有小有大。佛無漏身於無量劫。值無邊佛。斷無邊障。利無邊生。修無量善之所起故。果亦無邊。由圓鏡智所變之身無限量故。諸佛所變同處同時。其相相似不相障礙。終無間斷受用法樂。唯佛所知。非餘根境。故聖教說。無見頂相．無邊法音。一一功德作用無限。他受用身為諸菩薩現種種身。言音相好形量不定。梵網經說。我今盧舍那。方坐蓮華座。乃至一國一釋迦等。花嚴等說。初地菩薩見百佛國。一國即是一大千界。一界有一釋迦化身。一四天下各一化身。一界即有一大釋迦。四善根所見。百億小釋迦餘三乘所見。初地自見百大千界一盧舍那。阿彌陀佛量是此所見。如是二地見千。三地萬等。積數應知。乃至十地金剛心菩薩將成佛時。色究竟天上大寶蓮華相現。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。此一微塵一大千界。菩薩坐之而成正覺。彼所見佛身量難知。自受用身彼所不見。法花經等說阿難成佛國土之量。准此佛身他受用攝。何地所見理准應悉。其變化身化地前眾。資糧．加行二位見別。隨眾所宜形量不定。釋迦丈六倍大眾生。彌勒千尺任生宜見。他受化身皆是化色。四五塵性。非色功德雖無形質。而亦化現。成唯識說。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。現貪．瞋等令餘知故。瑜伽論說。變化不能為其四事。一心。二心所。三根。四業果。雖無實用。現似有之心心所法。即相分心。化似五根體四塵性。雖似業果性即無漏。六年苦行．馬麥．金鎗。雖皆似苦。實無漏故。

五所化有情共不共門。自性．自受用無此分別。他受用及化有此義門。佛地論中略有三說。一者皆共。以一一佛皆能化生。福慧平等。多時修行同求菩提。如說一佛所化有情即一切佛。故知皆共。二者不共。以佛所化本相屬故。是故釋迦。底沙佛時。曾與慈氏同事彼佛。佛觀所化。釋迦先熟。慈氏後熟。觀能化者慈氏先成。釋迦後成。入火光定令釋迦見。七日七夜翹一足讚。令超慈氏在前成佛。又釋迦言。我所應度皆已度訖。又契經說。佛涅槃時。觀一所化現在有頂。當生此間應受佛化。留一化身潛住此界身現涅槃。彼沒來生。留身方化。成無學已化身方滅。又處處說。能化所化相屬決定。是故不共。如實義者有共不共。成唯識論亦作是說。所化共者。同處同時。諸佛各變。為身為土。形狀相似不相障礙。展轉相雜為增上緣。令所化生自識變現謂於一土有一佛身。為現神通說法饒益。於不共者。唯一佛變諸有情類。無始時來。種姓法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。故所化生有共．不共。不爾多佛久住世間各事劬勞。實為無益。一佛能益一切生故。此義廣如佛地等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所化有情共不共門。自性．自受用無此分別。他受用及化有此義門。佛地論中略有三說。一者皆共。以一一佛皆能化生。福慧平等。多時修行同求菩提。如說一佛所化有情即一切佛。故知皆共。二者不共。以佛所化本相屬故。是故釋迦。底沙佛時。曾與慈氏同事彼佛。佛觀所化。釋迦先熟。慈氏後熟。觀能化者慈氏先成。釋迦後成。入火光定令釋迦見。七日七夜翹一足讚。令超慈氏在前成佛。又釋迦言。我所應度皆已度訖。又契經說。佛涅槃時。觀一所化現在有頂。當生此間應受佛化。留一化身潛住此界身現涅槃。彼沒來生。留身方化。成無學已化身方滅。又處處說。能化所化相屬決定。是故不共。如實義者有共不共。成唯識論亦作是說。所化共者。同處同時。諸佛各變。為身為土。形狀相似不相障礙。展轉相雜為增上緣。令所化生自識變現謂於一土有一佛身。為現神通說法饒益。於不共者。唯一佛變諸有情類。無始時來。種姓法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。故所化生有共．不共。不爾多佛久住世間各事劬勞。實為無益。一佛能益一切生故。此義廣如佛地等說。

六三身諸相門 七由幾自在得自在門 八三身依止幾處門 九由幾佛法所攝持門 十受用．變化非法身門 十一功德相應門。此上皆如攝大乘說 十二有漏無漏識所變門。如成唯識說 十三淨土差別門。如別義林說 十四三身說法差別門。如楞伽經。此三身義差別無邊恐厭繁文且略指述。如十地經．金光明經．楞伽經．金剛般若經．涅槃經．勝鬘經．解深密經．法花經．無垢稱經．瑜伽．攝論．二般若論．對法．佛地．唯識．寶性等論。及法花．無垢稱疏。廣辨其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六三身諸相門 七由幾自在得自在門 八三身依止幾處門 九由幾佛法所攝持門 十受用．變化非法身門 十一功德相應門。此上皆如攝大乘說 十二有漏無漏識所變門。如成唯識說 十三淨土差別門。如別義林說 十四三身說法差別門。如楞伽經。此三身義差別無邊恐厭繁文且略指述。如十地經．金光明經．楞伽經．金剛般若經．涅槃經．勝鬘經．解深密經．法花經．無垢稱經．瑜伽．攝論．二般若論．對法．佛地．唯識．寶性等論。及法花．無垢稱疏。廣辨其相。

佛土章第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土章第六

佛土義。以八門分別。一顯差別。二出體性。三明因行。四彰果相。五釋分量。六解處所。七共不共。八諸門辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土義。以八門分別。一顯差別。二出體性。三明因行。四彰果相。五釋分量。六解處所。七共不共。八諸門辨。

第一顯差別者。佛地論第七云。佛身有二。一生身。二法身。若自性身．若實受用俱名法身。諸功德法所集成故。若變化身．若他受用俱名生身。隨眾所宜數現生故。一切佛土必有身居。身既有二故土亦然。生身土通淨．穢。法身土唯清淨。或身有二。一實。二權。實即法身。權即生體。土隨亦二。淨穢如前。佛地經說。佛身有三。頌云自性法．受用。變化。差別轉。彼論云。自性法者即是如來初自性身。體常不變故名自性。力無畏等諸功德法所依止故。亦名法身。受用者即受用身。能令自他受用種種大法樂故。變化者即變化身。為欲利益安樂有情。示現種種變化事故。雖淨法界體性無差別。而有三身種種相異。轉變不同故名差別。身既有三土隨亦爾。一法性土。二受用土。此二唯淨。三變化土。通淨及穢。成唯識論第十卷說。佛身有四佛土亦爾。一自性身。依法性土。稱讚大乘功德經言。是薄伽梵。住法界藏說彼經典。住法性土也。二自受用身。依自受用土。三他受用身。依他受用土。佛地經云。住最勝光耀十八圓滿也。四變化身。依變化土。此經所云住廣嚴城也。初三身土唯淨非穢。後變化土通淨及穢。為十地菩薩現身及土非穢唯淨。為地前菩薩二乘眾現。通淨及穢。若為分別煩惱及所知障未盡。未證二空真如者所現身土。或淨或穢。若為二分別障盡及已證二空者所現身土。必是淨故。佛地論說。三身有四句。一受用非變化。謂自受用身。二變化非受用。謂變化身。三亦受用亦變化。謂他受用身。四非受用非變化。謂自性身。亦同唯識。大般若經第五百六十八勝天王會第三卷說。佛有十身。一平等身。二清淨身。三無盡身。四善修身。五法性身。六離尋伺身。七不思議身。八寂靜身。九虛空身。十妙智身。天王白言。何位能得如來十身。佛言。初地得平等身。通達法性。離諸邪曲見平等故。第二地中得清淨身。離犯戒失戒清淨故。第三地中得無盡身。離欲貪瞋得勝定故。第四地中得善修身。常勤修習菩提分故。第五地中得法性身觀諸諦理證法性故。第六地中得離尋伺身。觀緣起理離尋伺故。第七地中得不思議身。方便善巧智行滿故。第八地中得寂靜身。離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身。身相無盡遍一切故。第十地中得妙智身。一切種智修圓滿故。天王復言。佛菩薩身豈無差別。佛言。天王。身無差別功德有異。以一切法同一法性故身無別。諸如來身具諸功德。菩薩不爾故功德異。廣說無量譬喻顯示。故知十身皆唯法身。法身依義既有十名。是故真如隨於勝德。亦成十土一遍行土。二最勝土。三勝流土。四無攝受土。五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一顯差別者。佛地論第七云。佛身有二。一生身。二法身。若自性身．若實受用俱名法身。諸功德法所集成故。若變化身．若他受用俱名生身。隨眾所宜數現生故。一切佛土必有身居。身既有二故土亦然。生身土通淨．穢。法身土唯清淨。或身有二。一實。二權。實即法身。權即生體。土隨亦二。淨穢如前。佛地經說。佛身有三。頌云自性法．受用。變化。差別轉。彼論云。自性法者即是如來初自性身。體常不變故名自性。力無畏等諸功德法所依止故。亦名法身。受用者即受用身。能令自他受用種種大法樂故。變化者即變化身。為欲利益安樂有情。示現種種變化事故。雖淨法界體性無差別。而有三身種種相異。轉變不同故名差別。身既有三土隨亦爾。一法性土。二受用土。此二唯淨。三變化土。通淨及穢。成唯識論第十卷說。佛身有四佛土亦爾。一自性身。依法性土。稱讚大乘功德經言。是薄伽梵。住法界藏說彼經典。住法性土也。二自受用身。依自受用土。三他受用身。依他受用土。佛地經云。住最勝光耀十八圓滿也。四變化身。依變化土。此經所云住廣嚴城也。初三身土唯淨非穢。後變化土通淨及穢。為十地菩薩現身及土非穢唯淨。為地前菩薩二乘眾現。通淨及穢。若為分別煩惱及所知障未盡。未證二空真如者所現身土。或淨或穢。若為二分別障盡及已證二空者所現身土。必是淨故。佛地論說。三身有四句。一受用非變化。謂自受用身。二變化非受用。謂變化身。三亦受用亦變化。謂他受用身。四非受用非變化。謂自性身。亦同唯識。大般若經第五百六十八勝天王會第三卷說。佛有十身。一平等身。二清淨身。三無盡身。四善修身。五法性身。六離尋伺身。七不思議身。八寂靜身。九虛空身。十妙智身。天王白言。何位能得如來十身。佛言。初地得平等身。通達法性。離諸邪曲見平等故。第二地中得清淨身。離犯戒失戒清淨故。第三地中得無盡身。離欲貪瞋得勝定故。第四地中得善修身。常勤修習菩提分故。第五地中得法性身觀諸諦理證法性故。第六地中得離尋伺身。觀緣起理離尋伺故。第七地中得不思議身。方便善巧智行滿故。第八地中得寂靜身。離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身。身相無盡遍一切故。第十地中得妙智身。一切種智修圓滿故。天王復言。佛菩薩身豈無差別。佛言。天王。身無差別功德有異。以一切法同一法性故身無別。諸如來身具諸功德。菩薩不爾故功德異。廣說無量譬喻顯示。故知十身皆唯法身。法身依義既有十名。是故真如隨於勝德。亦成十土一遍行土。二最勝土。三勝流土。四無攝受土。五

類無別土。六無染淨土。七法無別土。八不增減土。九智自在土。十業自在土。亦隨能證別分十土。依義別故。佛地論云。又餘經說有十種佛。即花嚴經。一現等覺佛。二弘誓願佛。三業異熟佛。四住持佛。五變化佛。六法界佛。七心佛。八定佛。九本性佛。十隨樂佛。前五世俗。後五勝義。隨其所應三身所攝。且隨麁相配三身者。初五化身。次二法身。後三受用。既即三身。土亦三土。更無別義。瑜伽第四云。復有超過淨居大自在住處。有十地菩薩。由極熏修第十地故得生其中。即花嚴云。有妙淨土出過三界。第十地菩薩當生其中。亦即十地云。現報利益受佛位故。後報利益摩醯首羅智處生故。梵云摩醯首羅。即瑜伽所云大自在。第十地菩薩也。第十地菩薩將成佛時。往色究竟上坐大寶蓮華成正覺故感得此土。既成佛已土便無邊更無別處。對法第六云。復有清淨世界。非苦諦攝。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上所起故。然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議。唯佛所覺。尚非得靜慮者靜慮境界。況尋思者。此自受用土唯佛所知。尚非十地．二乘境界。況非聖位有尋思者之所能知。雖有諸教種種不同及如上說。身土差別不過三四。更不釋餘。如理應悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類無別土。六無染淨土。七法無別土。八不增減土。九智自在土。十業自在土。亦隨能證別分十土。依義別故。佛地論云。又餘經說有十種佛。即花嚴經。一現等覺佛。二弘誓願佛。三業異熟佛。四住持佛。五變化佛。六法界佛。七心佛。八定佛。九本性佛。十隨樂佛。前五世俗。後五勝義。隨其所應三身所攝。且隨麁相配三身者。初五化身。次二法身。後三受用。既即三身。土亦三土。更無別義。瑜伽第四云。復有超過淨居大自在住處。有十地菩薩。由極熏修第十地故得生其中。即花嚴云。有妙淨土出過三界。第十地菩薩當生其中。亦即十地云。現報利益受佛位故。後報利益摩醯首羅智處生故。梵云摩醯首羅。即瑜伽所云大自在。第十地菩薩也。第十地菩薩將成佛時。往色究竟上坐大寶蓮華成正覺故感得此土。既成佛已土便無邊更無別處。對法第六云。復有清淨世界。非苦諦攝。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上所起故。然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議。唯佛所覺。尚非得靜慮者靜慮境界。況尋思者。此自受用土唯佛所知。尚非十地．二乘境界。況非聖位有尋思者之所能知。雖有諸教種種不同及如上說。身土差別不過三四。更不釋餘。如理應悉。

第二出體性者。自性身土即真如理。雖此身土體無差別。而屬佛法。相．性異故。以義相為身。以體性為土。以覺相為身。以法性為土。體具恒沙真理功德。此佛身．土俱非色攝。非心心所。但依一如差別義說。自受用身還依自土。謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際。相續變為純淨佛土。唯以無漏色蘊。色．香．味．觸相續四塵。間斷亦聲。五塵為性。體具事相色法功德。對法所言唯佛所覺。尚非得靜慮者靜慮境界。況尋伺者。即是此土他受用身還依自土。謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就。隨於十地菩薩所宜變為淨土。器土亦以無漏色蘊四塵五塵而為體性。譬如世間人王國土。以有情界及器世界以為體性。離二無別王國土故。由此他受用身所有淨土。亦以成十地菩薩五蘊．及金銀等所成四塵等器土以為體性。無垢稱經第一卷說。諸有情土是為菩薩嚴淨佛土。一切菩薩隨諸有情增長饒益。即便攝受嚴淨佛土。乃至廣說。十善業道土。是菩薩佛土。菩薩成佛時。大富梵行乃至正見有情來生其國。故知有情及彼器界俱稱佛土。持髻所言我見釋迦佛土嚴淨。復有無量寶功德莊嚴。亦他受用土。持髻乃是第八地故。法花經云。眾生見劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充滿。梵網經言。我今盧舍那。方坐蓮華座。一花百億國。一國一釋迦。即他受用土。世親菩薩淨土論云。女人。及根缺。二乘種不生。皆他受用土。此之佛土。佛所變者定唯無漏。菩薩變者通有無漏。第八五識所變。唯有漏第六意識。或第七識及所變通有無漏。其有情土通以五蘊功德為性。其此器土具十八圓滿。佛變化身還居自土。謂成事智大悲慈力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜。化為佛土。或淨或穢。如彌勒土淨。釋迦土穢。釋迦土中說無垢稱經。足未按前現穢非淨。足按已後暫令見淨。說法花時。十方佛集淨而非穢。未集已前穢而非淨。涅槃亦言。爾時三千大千世界。以佛神力地皆柔軟。無有坵墟土石沙礫。亦化土攝。隨所宜生而現土故。此土亦以有情五蘊及器四塵等以為體性。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。第六識及所變通有無漏。餘識及所變唯有漏。雖有種種眾寶莊嚴。依法出體。外土唯色。內土通五。所化有情五蘊成故。或似有功德。或似無功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出體性者。自性身土即真如理。雖此身土體無差別。而屬佛法。相．性異故。以義相為身。以體性為土。以覺相為身。以法性為土。體具恒沙真理功德。此佛身．土俱非色攝。非心心所。但依一如差別義說。自受用身還依自土。謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際。相續變為純淨佛土。唯以無漏色蘊。色．香．味．觸相續四塵。間斷亦聲。五塵為性。體具事相色法功德。對法所言唯佛所覺。尚非得靜慮者靜慮境界。況尋伺者。即是此土他受用身還依自土。謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就。隨於十地菩薩所宜變為淨土。器土亦以無漏色蘊四塵五塵而為體性。譬如世間人王國土。以有情界及器世界以為體性。離二無別王國土故。由此他受用身所有淨土。亦以成十地菩薩五蘊．及金銀等所成四塵等器土以為體性。無垢稱經第一卷說。諸有情土是為菩薩嚴淨佛土。一切菩薩隨諸有情增長饒益。即便攝受嚴淨佛土。乃至廣說。十善業道土。是菩薩佛土。菩薩成佛時。大富梵行乃至正見有情來生其國。故知有情及彼器界俱稱佛土。持髻所言我見釋迦佛土嚴淨。復有無量寶功德莊嚴。亦他受用土。持髻乃是第八地故。法花經云。眾生見劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充滿。梵網經言。我今盧舍那。方坐蓮華座。一花百億國。一國一釋迦。即他受用土。世親菩薩淨土論云。女人。及根缺。二乘種不生。皆他受用土。此之佛土。佛所變者定唯無漏。菩薩變者通有無漏。第八五識所變。唯有漏第六意識。或第七識及所變通有無漏。其有情土通以五蘊功德為性。其此器土具十八圓滿。佛變化身還居自土。謂成事智大悲慈力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜。化為佛土。或淨或穢。如彌勒土淨。釋迦土穢。釋迦土中說無垢稱經。足未按前現穢非淨。足按已後暫令見淨。說法花時。十方佛集淨而非穢。未集已前穢而非淨。涅槃亦言。爾時三千大千世界。以佛神力地皆柔軟。無有坵墟土石沙礫。亦化土攝。隨所宜生而現土故。此土亦以有情五蘊及器四塵等以為體性。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。第六識及所變通有無漏。餘識及所變唯有漏。雖有種種眾寶莊嚴。依法出體。外土唯色。內土通五。所化有情五蘊成故。或似有功德。或似無功德。

第三辨因行者。此上經言。發起無上菩提心。正是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。一切發趣大乘。有情來生其國。純意樂．善加行．上意樂．六波羅蜜．四無量．四攝事．巧方便．三十七種菩提分法．修迴向。善說．息除八種無暇。自守戒行不譏彼短。十善業道。合十八種淨修佛土。皆淨土因。經下文言成熟八法生于淨土。香臺品言。堪忍世界諸菩薩眾。成就八法。無毀無傷。從此命終生餘淨土。一作思惟。我於有情應作善事。不應於彼希望善報。二作思惟。我應代彼一切有情受諸苦惱。我之善根悉迴施與。三作思惟。我於有情應心平等心無罣礙。四作思惟。我應於彼一切有情摧伏憍慢敬愛如佛。五信解增上。於未聽受甚深經典。暫得聽聞無疑無謗。六於他利養無嫉妬心。於己利養不生憍慢。七調伏自心。常省已過。不譏他犯。八恒無放逸。於諸善法常樂尋求。精進修行菩提分法。觀無量壽經廣說諸觀生淨土因。乃至孝養父母。奉事師長。十念成就。皆淨土因。佛地經論及攝大乘皆言。勝出世間善根所起。唯說無漏善根為因。雖有如是諸文不同。各隨所化機宜本同。宜聞說行非定唯爾。故對法云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。然由大願清淨善根之所引發。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根佛土無因。不發大願佛土無緣。因緣具足方感果故。如世有支資愛．取潤方感內外二土果故。要修眾行。以願為資。方得生於佛土之中。不爾便無見佛聞法生佛土義。總相雖爾。然佛四土勝因各別。謂法性土唯以二空無分別智為其因緣。證法性理唯此智故。自受用土。唯以自利後所得智為其因緣。證事五蘊唯此智故。他受用土及變化土。唯以利他後所得智為其因緣。般若經云。莊嚴佛土莊嚴佛土者。即非莊嚴佛土。是名莊嚴佛土莊嚴佛土。天親論云。智習唯識通。如是取淨土。非形第一體。非嚴莊嚴意。廣如彼說。正與此同。此說佛土所化眾生其因乃別。其法性土。十地菩薩亦以無分別智為其因緣。圓滿法性土十地不生。分有證會菩薩亦得。如前已說。故諸論云。初地已往生如來家。謂淨法界名如來家。於中證會名為生故。自受用土十地不生。知而不證。他受用土十地菩薩後所得智為其因緣。無分別智加行智等而其助因。佛地亦言無分別者。相資通論理智不為事因緣故。若變化土地前凡夫以加行智。二乘亦以後所得智為正因緣。此上所說皆正因緣。若兼助因及緣助者。隨應理土以事行及願為緣助得。若事土者以理行及願為緣助生。有漏淨土以無漏為助。無漏土以有漏為助。故對法云。唯以大願善根為因而得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨因行者。此上經言。發起無上菩提心。正是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。一切發趣大乘。有情來生其國。純意樂．善加行．上意樂．六波羅蜜．四無量．四攝事．巧方便．三十七種菩提分法．修迴向。善說．息除八種無暇。自守戒行不譏彼短。十善業道。合十八種淨修佛土。皆淨土因。經下文言成熟八法生于淨土。香臺品言。堪忍世界諸菩薩眾。成就八法。無毀無傷。從此命終生餘淨土。一作思惟。我於有情應作善事。不應於彼希望善報。二作思惟。我應代彼一切有情受諸苦惱。我之善根悉迴施與。三作思惟。我於有情應心平等心無罣礙。四作思惟。我應於彼一切有情摧伏憍慢敬愛如佛。五信解增上。於未聽受甚深經典。暫得聽聞無疑無謗。六於他利養無嫉妬心。於己利養不生憍慢。七調伏自心。常省已過。不譏他犯。八恒無放逸。於諸善法常樂尋求。精進修行菩提分法。觀無量壽經廣說諸觀生淨土因。乃至孝養父母。奉事師長。十念成就。皆淨土因。佛地經論及攝大乘皆言。勝出世間善根所起。唯說無漏善根為因。雖有如是諸文不同。各隨所化機宜本同。宜聞說行非定唯爾。故對法云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。然由大願清淨善根之所引發。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根佛土無因。不發大願佛土無緣。因緣具足方感果故。如世有支資愛．取潤方感內外二土果故。要修眾行。以願為資。方得生於佛土之中。不爾便無見佛聞法生佛土義。總相雖爾。然佛四土勝因各別。謂法性土唯以二空無分別智為其因緣。證法性理唯此智故。自受用土。唯以自利後所得智為其因緣。證事五蘊唯此智故。他受用土及變化土。唯以利他後所得智為其因緣。般若經云。莊嚴佛土莊嚴佛土者。即非莊嚴佛土。是名莊嚴佛土莊嚴佛土。天親論云。智習唯識通。如是取淨土。非形第一體。非嚴莊嚴意。廣如彼說。正與此同。此說佛土所化眾生其因乃別。其法性土。十地菩薩亦以無分別智為其因緣。圓滿法性土十地不生。分有證會菩薩亦得。如前已說。故諸論云。初地已往生如來家。謂淨法界名如來家。於中證會名為生故。自受用土十地不生。知而不證。他受用土十地菩薩後所得智為其因緣。無分別智加行智等而其助因。佛地亦言無分別者。相資通論理智不為事因緣故。若變化土地前凡夫以加行智。二乘亦以後所得智為正因緣。此上所說皆正因緣。若兼助因及緣助者。隨應理土以事行及願為緣助得。若事土者以理行及願為緣助生。有漏淨土以無漏為助。無漏土以有漏為助。故對法云。唯以大願善根為因而得

生起。諸教所說種種不同。皆隨所宜應時而說。非即決定。無垢所言八法無瘡生于淨土。佛地所言勝出世間善根所起。此二皆是他受用因。無垢經言。發起無上菩提心土。乃至十善業道是為淨修佛土者。通說有漏無漏二因相資生于他受用土。亦可通說生變化淨土。觀經所說諸觀及孝養父母等。乃至十念為淨土因者。此有二義。一云准攝大乘等。西方乃是他受用土。觀經自言阿鞞拔致不退菩薩方得生故。非以少善根因緣而得生故。無著天親淨土論言女人根缺二乘種等皆不生故。攝大乘云。非唯由願方乃得生。別時意故。如以一錢貨得千錢。別時方得。非今即得。十念往生亦復如是。十念為因後方漸生。非由十念死後即生。為除懈怠不修善者令其念。佛說十念因生淨土故。又說阿彌陀佛身量豪相如五須彌。非他受用何容乃爾。又觀音授記經言。阿彌陀佛滅度之後。觀音菩薩次當補處。十地大形說當補處。非他受用是何佛耶。二云西方通於報化二土。報土文證如前所說。化土證者。鼓音王經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子。有魔。亦有調達。亦有王城。若非化身寧有此事。故觀經說九品生中。有阿羅漢須陀洹等。故生彼者通有三乘。其土通是報．化二土。若依前解。此是他受用身示現。亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道怖等。九品生中阿羅漢等。借彼名說。實是菩薩。二釋任情取捨隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起。諸教所說種種不同。皆隨所宜應時而說。非即決定。無垢所言八法無瘡生于淨土。佛地所言勝出世間善根所起。此二皆是他受用因。無垢經言。發起無上菩提心土。乃至十善業道是為淨修佛土者。通說有漏無漏二因相資生于他受用土。亦可通說生變化淨土。觀經所說諸觀及孝養父母等。乃至十念為淨土因者。此有二義。一云准攝大乘等。西方乃是他受用土。觀經自言阿鞞拔致不退菩薩方得生故。非以少善根因緣而得生故。無著天親淨土論言女人根缺二乘種等皆不生故。攝大乘云。非唯由願方乃得生。別時意故。如以一錢貨得千錢。別時方得。非今即得。十念往生亦復如是。十念為因後方漸生。非由十念死後即生。為除懈怠不修善者令其念。佛說十念因生淨土故。又說阿彌陀佛身量豪相如五須彌。非他受用何容乃爾。又觀音授記經言。阿彌陀佛滅度之後。觀音菩薩次當補處。十地大形說當補處。非他受用是何佛耶。二云西方通於報化二土。報土文證如前所說。化土證者。鼓音王經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子。有魔。亦有調達。亦有王城。若非化身寧有此事。故觀經說九品生中。有阿羅漢須陀洹等。故生彼者通有三乘。其土通是報．化二土。若依前解。此是他受用身示現。亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道怖等。九品生中阿羅漢等。借彼名說。實是菩薩。二釋任情取捨隨意。

第四果相者。佛地經言。最極自在淨識為相。彼論釋言。佛無漏心以為體相。唯有識故。非離識外別有其土。謂法性土即法性心。此不離於無分別智相應淨識。識實性故。自他受用及變化土。皆不離於佛後得智相應淨識。然識有異。自受用土即第八識。他受用土即第七識。其變化土即前五識。隨應是彼後所得智相應識故。十地菩薩見法性土．及他受用土。地前三乘見變化土。皆隨所應不離見者有漏無漏能觀淨識。故此經言。若欲勤修嚴淨佛土。先應方便嚴淨自心。隨諸菩薩自心嚴淨。即得如是嚴淨佛土。天親菩薩般若論云。智習唯識通。如是取淨土。故修智因果識便淨。內識既淨。外感眾生．及器世間國土皆淨。廣如經說。亦隨見者所應之識。如前准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四果相者。佛地經言。最極自在淨識為相。彼論釋言。佛無漏心以為體相。唯有識故。非離識外別有其土。謂法性土即法性心。此不離於無分別智相應淨識。識實性故。自他受用及變化土。皆不離於佛後得智相應淨識。然識有異。自受用土即第八識。他受用土即第七識。其變化土即前五識。隨應是彼後所得智相應識故。十地菩薩見法性土．及他受用土。地前三乘見變化土。皆隨所應不離見者有漏無漏能觀淨識。故此經言。若欲勤修嚴淨佛土。先應方便嚴淨自心。隨諸菩薩自心嚴淨。即得如是嚴淨佛土。天親菩薩般若論云。智習唯識通。如是取淨土。故修智因果識便淨。內識既淨。外感眾生．及器世間國土皆淨。廣如經說。亦隨見者所應之識。如前准知。

第五分量者。佛地．唯識皆說。法性土雖非色攝不可說其形量大小。然依事相其量無邊。譬如虛空遍一切處。自受用土十地經說。第十地菩薩。得生大自在宮。有十果相現。有大寶蓮華座。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。出第十地菩薩。坐登正覺。既成佛竟盡未來際。相續變為純淨佛土。周圓無際眾寶莊嚴。隨法性土量無邊故。他受用土。隨十地菩薩所宜而現。或小或大。或劣或勝。前後改轉。梵網經說。我今盧舍那。方坐蓮華座。一華百億國。一國一釋迦。攝論等云。初地菩薩悟十百門見百佛土。一佛國土三千世界。三千世界有百億四天下。四天下各有一化佛。三千界中有百億化佛。初地菩薩見一百箇百億化佛一受用身。受用身居一大寶蓮花臺。花有百葉。葉即三千大千世界。一受用佛名盧舍那。百箇百億化佛名為釋迦。不離一盧舍那身有眾釋迦。二地菩薩見一受用佛坐千葉蓮華。乃至第十地所見佛極大花葉無邊。且二地中見初地所見十受用身盧舍那．千箇百億化身釋迦。乃至十地見九地所見無量受用身盧舍那．無量化身釋迦。大千世界佛數雖多。不離釋迦之化故。名一佛所化。又小乘中唯言一佛無多化身。亦隨彼機說一佛也。或資糧道見一四天下有一主佛。加行道中見三千界有一主佛。初地以上漸漸增故。故他受用土其量不定。其變化土或淨．或穢．或小．或大。前後改轉亦無定限。隨生所宜一時現故。無垢稱經佛足指按大千界淨。無垢將至預變毘耶一城為淨。說法花經初變大千。次變十方各二百萬億佛國令淨。後更重變。故知大小隨時不定。瓔珞經云。毘盧舍那佛是法身。盧舍那佛是受用身。釋迦牟尼佛是化身。故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分量者。佛地．唯識皆說。法性土雖非色攝不可說其形量大小。然依事相其量無邊。譬如虛空遍一切處。自受用土十地經說。第十地菩薩。得生大自在宮。有十果相現。有大寶蓮華座。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。出第十地菩薩。坐登正覺。既成佛竟盡未來際。相續變為純淨佛土。周圓無際眾寶莊嚴。隨法性土量無邊故。他受用土。隨十地菩薩所宜而現。或小或大。或劣或勝。前後改轉。梵網經說。我今盧舍那。方坐蓮華座。一華百億國。一國一釋迦。攝論等云。初地菩薩悟十百門見百佛土。一佛國土三千世界。三千世界有百億四天下。四天下各有一化佛。三千界中有百億化佛。初地菩薩見一百箇百億化佛一受用身。受用身居一大寶蓮花臺。花有百葉。葉即三千大千世界。一受用佛名盧舍那。百箇百億化佛名為釋迦。不離一盧舍那身有眾釋迦。二地菩薩見一受用佛坐千葉蓮華。乃至第十地所見佛極大花葉無邊。且二地中見初地所見十受用身盧舍那．千箇百億化身釋迦。乃至十地見九地所見無量受用身盧舍那．無量化身釋迦。大千世界佛數雖多。不離釋迦之化故。名一佛所化。又小乘中唯言一佛無多化身。亦隨彼機說一佛也。或資糧道見一四天下有一主佛。加行道中見三千界有一主佛。初地以上漸漸增故。故他受用土其量不定。其變化土或淨．或穢．或小．或大。前後改轉亦無定限。隨生所宜一時現故。無垢稱經佛足指按大千界淨。無垢將至預變毘耶一城為淨。說法花經初變大千。次變十方各二百萬億佛國令淨。後更重變。故知大小隨時不定。瓔珞經云。毘盧舍那佛是法身。盧舍那佛是受用身。釋迦牟尼佛是化身。故作是說。

第六處所者。其法性土即真如理。無別處所。自受用土亦充法界更無別處。他受用土。佛地經言。超過三界所行之處。彼論釋言。非三界愛所執受故。離相應．所緣二縛隨增言超過三界。故是道諦善性所攝。彼有三釋。有義各別。有處說在淨居天上。有處說在西方等故。有義同處。淨土周圓無有邊際。遍法界故。如實義者自受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處即三界處。若他受用土或在色界淨居天上。或西方等處所不定。法花亦言。眾生見劫盡大火所燒時。我此土安穩。天人常充滿。十地所見乃是報土。地前所見乃是化土。隨宜而現。何得定方別指一處。欲令眾生起勝欣心。別指處所。隨心淨處即淨土處。化土必隨三界處所。任物化生即便現故。古人於此種種分別。三界之外別有處所以為淨土。理必不爾。所化必有異熟識在。異熟識在必是三界攝。何得出界。土非界繫言超三界。非處有別。隨所化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六處所者。其法性土即真如理。無別處所。自受用土亦充法界更無別處。他受用土。佛地經言。超過三界所行之處。彼論釋言。非三界愛所執受故。離相應．所緣二縛隨增言超過三界。故是道諦善性所攝。彼有三釋。有義各別。有處說在淨居天上。有處說在西方等故。有義同處。淨土周圓無有邊際。遍法界故。如實義者自受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處即三界處。若他受用土或在色界淨居天上。或西方等處所不定。法花亦言。眾生見劫盡大火所燒時。我此土安穩。天人常充滿。十地所見乃是報土。地前所見乃是化土。隨宜而現。何得定方別指一處。欲令眾生起勝欣心。別指處所。隨心淨處即淨土處。化土必隨三界處所。任物化生即便現故。古人於此種種分別。三界之外別有處所以為淨土。理必不爾。所化必有異熟識在。異熟識在必是三界攝。何得出界。土非界繫言超三界。非處有別。隨所化故。

第七共不共者。成唯識云。其法性土。一切如來同所證故。體無差別。自受用土雖一切佛各變不同。而皆無邊不相障礙。餘二佛土。隨諸如來所化有情。有共不共。所化共者。同處同時隨應諸佛各變為土。形狀相似不相障礙。展轉相雜為增上緣。令所化生自識變現。謂於一土有一佛身。為現神通說法饒益。如此土眾生宜聞釋迦．彌勒．彌陀。此等諸佛即共變之。於不共者。唯一佛變。諸有情類無始時來。種性法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。如底沙佛令釋迦菩薩超九劫等。故所化生有共不共。不爾多佛久住世間。各事劬勞實為無益。一佛能益一切生故。由此變化他受用土有共不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七共不共者。成唯識云。其法性土。一切如來同所證故。體無差別。自受用土雖一切佛各變不同。而皆無邊不相障礙。餘二佛土。隨諸如來所化有情。有共不共。所化共者。同處同時隨應諸佛各變為土。形狀相似不相障礙。展轉相雜為增上緣。令所化生自識變現。謂於一土有一佛身。為現神通說法饒益。如此土眾生宜聞釋迦．彌勒．彌陀。此等諸佛即共變之。於不共者。唯一佛變。諸有情類無始時來。種性法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。如底沙佛令釋迦菩薩超九劫等。故所化生有共不共。不爾多佛久住世間。各事劬勞實為無益。一佛能益一切生故。由此變化他受用土有共不共。

第八諸門者。於中有十。一土主。二輔翼。三眷屬。四任持。五事業。六攝益。七無畏。八遊路。九所乘。十入門。第一土主者。佛地經云。如來所都。謂諸佛土諸佛為主。以殊勝故非餘所都。唯屬世尊。或唯世尊住持攝受。非餘所能。即三佛身各於自土為主非餘。謂法性土體性唯一法身為主。自受用土雖遍法界。一一自變各自為主不相障礙。他受用土及變化土。雖諸佛變。然一合相。亦一相身。各各隨應攝受為主不相障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八諸門者。於中有十。一土主。二輔翼。三眷屬。四任持。五事業。六攝益。七無畏。八遊路。九所乘。十入門。第一土主者。佛地經云。如來所都。謂諸佛土諸佛為主。以殊勝故非餘所都。唯屬世尊。或唯世尊住持攝受。非餘所能。即三佛身各於自土為主非餘。謂法性土體性唯一法身為主。自受用土雖遍法界。一一自變各自為主不相障礙。他受用土及變化土。雖諸佛變。然一合相。亦一相身。各各隨應攝受為主不相障礙。

二翼輔者。其法性土及自受用。唯有佛居而無翼輔。十地菩薩雖分能證。非是法身之能輔翼。法身無相不說之故。他受用土。佛地經言。諸大菩薩眾所雲集。謂此淨土常有無量大菩薩僧常來輔翼。故無怨敵能為違害。諸佛慈悲於自識上。隨菩薩宜現麁妙土。菩薩隨自善根願力。於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現。而同一處形相相似。謂為一土共集其中。佛地論云。如是十地所變淨土。為是有漏。為是無漏。略有三義。有義無漏。自無漏種願力資故變生淨土。於中受用大乘法樂。能證真如得真無漏常見諸佛。故道諦收。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子。願力資故變生淨土。於中受用大乘法樂。七地已前煩惱現起。十地修道煩惱及所知障種在。第八識體能持彼故現受熏故。猶是有漏。無記性攝。故非無漏。又非有情有二實身。身既有漏。所依淨土云何無漏。故唯有漏。苦諦所攝。如實義者。十地菩薩自心所變淨土有二。第八所變唯是有漏。有漏第八相分攝故。為有漏身之所依故。雖無漏善力所資熏其相淨妙。而是有漏。隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像。是無漏識相所攝故。從無漏善種子生故體是無漏。道諦所攝。其變化土三乘眾集。二乘聖人菩薩凡夫之所集故。佛所變者唯是無漏。餘所變者。有義唯有漏。無漏後得不能變為淨土相故。有義亦無漏。無漏後得隨佛所變增上緣力亦變事相。理不乖故。前釋為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二翼輔者。其法性土及自受用。唯有佛居而無翼輔。十地菩薩雖分能證。非是法身之能輔翼。法身無相不說之故。他受用土。佛地經言。諸大菩薩眾所雲集。謂此淨土常有無量大菩薩僧常來輔翼。故無怨敵能為違害。諸佛慈悲於自識上。隨菩薩宜現麁妙土。菩薩隨自善根願力。於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現。而同一處形相相似。謂為一土共集其中。佛地論云。如是十地所變淨土。為是有漏。為是無漏。略有三義。有義無漏。自無漏種願力資故變生淨土。於中受用大乘法樂。能證真如得真無漏常見諸佛。故道諦收。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子。願力資故變生淨土。於中受用大乘法樂。七地已前煩惱現起。十地修道煩惱及所知障種在。第八識體能持彼故現受熏故。猶是有漏。無記性攝。故非無漏。又非有情有二實身。身既有漏。所依淨土云何無漏。故唯有漏。苦諦所攝。如實義者。十地菩薩自心所變淨土有二。第八所變唯是有漏。有漏第八相分攝故。為有漏身之所依故。雖無漏善力所資熏其相淨妙。而是有漏。隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像。是無漏識相所攝故。從無漏善種子生故體是無漏。道諦所攝。其變化土三乘眾集。二乘聖人菩薩凡夫之所集故。佛所變者唯是無漏。餘所變者。有義唯有漏。無漏後得不能變為淨土相故。有義亦無漏。無漏後得隨佛所變增上緣力亦變事相。理不乖故。前釋為善。

第三眷屬者。佛地經云。無量天龍人非人等常所翼從。其法性土．自受用土二無輔翼。無相如前。他受用土唯有天人以為眷屬。無有餘類。雖超三界天等仍是三界攝故。淨識如是。攝受變現為嚴淨土。故不相違。或為成熟所化有情。示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王。現化無量轉輪王眾眷屬圍繞。或佛自化。或諸菩薩化作此類。任持淨土莊嚴供養。引導他方翼從如來。無量壽經亦言。命命鳥等皆是阿彌陀佛之所化作。化為二乘。莊嚴淨土亦復如是。變化土中亦以真實八部輔翼。他受用土菩薩為真。二乘八部皆為權現。非是真實得生中故。變化土中二乘八部皆是真實。十地菩薩皆為權迹。十地不應生變化土。權示化形生於中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眷屬者。佛地經云。無量天龍人非人等常所翼從。其法性土．自受用土二無輔翼。無相如前。他受用土唯有天人以為眷屬。無有餘類。雖超三界天等仍是三界攝故。淨識如是。攝受變現為嚴淨土。故不相違。或為成熟所化有情。示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王。現化無量轉輪王眾眷屬圍繞。或佛自化。或諸菩薩化作此類。任持淨土莊嚴供養。引導他方翼從如來。無量壽經亦言。命命鳥等皆是阿彌陀佛之所化作。化為二乘。莊嚴淨土亦復如是。變化土中亦以真實八部輔翼。他受用土菩薩為真。二乘八部皆為權現。非是真實得生中故。變化土中二乘八部皆是真實。十地菩薩皆為權迹。十地不應生變化土。權示化形生於中故。

第四任持者。法性土佛不假任持。自受用土自法樂持。他受用土。佛地經言。廣大法味喜樂所持。十地菩薩大乘法味喜樂所持。食能令住是任持義。已超三界性是無漏。能斷有漏不應名食。是任持因故亦名食。如有漏法雖障無漏。然持有漏得名為食。無漏亦爾。雖斷有漏然持無漏云何非食。諸佛菩薩後得妙智。能說能受大乘法味生大喜樂。或正體智受真如味生大喜樂。能任持身令不斷懷。長養善法故名為食。七地已前猶分段生。非不資於段．觸等四。八地以上及一切佛不資段食。可說資餘。諸論說為示現依止住食攝故。若變化土實資四食。亦得說資法味為食。如聞妙法花六十劫住故。然此經下菩提分品言。既飡不死法。還飲解脫味。以涅槃不死而為食者。所證妙境生於喜樂。可名食故。能持無漏亦與食名不相違也。然此食體諸教不同。廣如別章及法花疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四任持者。法性土佛不假任持。自受用土自法樂持。他受用土。佛地經言。廣大法味喜樂所持。十地菩薩大乘法味喜樂所持。食能令住是任持義。已超三界性是無漏。能斷有漏不應名食。是任持因故亦名食。如有漏法雖障無漏。然持有漏得名為食。無漏亦爾。雖斷有漏然持無漏云何非食。諸佛菩薩後得妙智。能說能受大乘法味生大喜樂。或正體智受真如味生大喜樂。能任持身令不斷懷。長養善法故名為食。七地已前猶分段生。非不資於段．觸等四。八地以上及一切佛不資段食。可說資餘。諸論說為示現依止住食攝故。若變化土實資四食。亦得說資法味為食。如聞妙法花六十劫住故。然此經下菩提分品言。既飡不死法。還飲解脫味。以涅槃不死而為食者。所證妙境生於喜樂。可名食故。能持無漏亦與食名不相違也。然此食體諸教不同。廣如別章及法花疏。

第五事業者。其佛法身或唯自利。為二身依。或通二利。自受用身唯有自利。若他受用．及變化身。唯屬利他為他現故。佛地經云。作諸眾生一切義利。佛雖寂定。由先所修加行願力。任運能作一切有情一切義利。他受用土中多說妙法。少作神通作利十地菩薩義利。變化土中多作神通。少說妙法作利三乘一切義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五事業者。其佛法身或唯自利。為二身依。或通二利。自受用身唯有自利。若他受用．及變化身。唯屬利他為他現故。佛地經云。作諸眾生一切義利。佛雖寂定。由先所修加行願力。任運能作一切有情一切義利。他受用土中多說妙法。少作神通作利十地菩薩義利。變化土中多作神通。少說妙法作利三乘一切義利。

第六攝益者。自性身土及自受用。已斷圓滿不說攝益。其他受用攝益義者。佛地經云。滅諸煩惱．災橫．纏．垢。則諸煩惱名為纏垢。如是即名諸災橫因。煩惱．纏．垢此中無故。所作災橫此中亦無。或煩惱者則十煩惱。三界見修合有一百二十八種。纏有八種。謂無慚．無愧．惛沈．睡眠．掉舉．惡作嫉．慳。垢有六種。謂害．恨．惱．諂．誑．憍。災橫即是彼所發業及所得果。所知障中種名煩惱。現起名纏垢。離此二種名為攝益。如世封主雖不攝受。但不為災。封戶亦言主攝益我。此亦如是。又現證得解脫煩惱．災橫．纏．垢。殊勝福智故名攝益。化身土中二乘聖者准此亦爾。凡夫菩薩雖未永斷。制伏現行亦名攝益。地前名為損力益能。能轉道故。然此諸位。分別二障四十心中漸能制伏。於四善根加行道中能頓伏盡。初地頓斷名為攝益。俱生二障加行道中能漸伏之。十地隨應能漸斷之。初地已上能頓伏盡。故名攝益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六攝益者。自性身土及自受用。已斷圓滿不說攝益。其他受用攝益義者。佛地經云。滅諸煩惱．災橫．纏．垢。則諸煩惱名為纏垢。如是即名諸災橫因。煩惱．纏．垢此中無故。所作災橫此中亦無。或煩惱者則十煩惱。三界見修合有一百二十八種。纏有八種。謂無慚．無愧．惛沈．睡眠．掉舉．惡作嫉．慳。垢有六種。謂害．恨．惱．諂．誑．憍。災橫即是彼所發業及所得果。所知障中種名煩惱。現起名纏垢。離此二種名為攝益。如世封主雖不攝受。但不為災。封戶亦言主攝益我。此亦如是。又現證得解脫煩惱．災橫．纏．垢。殊勝福智故名攝益。化身土中二乘聖者准此亦爾。凡夫菩薩雖未永斷。制伏現行亦名攝益。地前名為損力益能。能轉道故。然此諸位。分別二障四十心中漸能制伏。於四善根加行道中能頓伏盡。初地頓斷名為攝益。俱生二障加行道中能漸伏之。十地隨應能漸斷之。初地已上能頓伏盡。故名攝益。

第七無畏者。內有攝益。外無怖畏。法性身土．自他受用．及變化身。久已無畏。佛地經云。遠離眾魔。魔即四魔。是怖畏因。由此能生諸怖畏故。佛皆無彼故無怖畏。他受用土。十地菩薩離麁四魔。無五怖畏。煩惱．蘊．死。漸斷位次隨應說之。其義可解。變化土中。三乘聖者亦分能離。十住菩薩八相成道能伏天魔。加行道中亦能制伏分別煩惱。離煩惱魔。十住第四生貴住中。捨離生死出三界故。分離死魔。入初地時分離分段死。亦名分離五蘊之魔。是故無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無畏者。內有攝益。外無怖畏。法性身土．自他受用．及變化身。久已無畏。佛地經云。遠離眾魔。魔即四魔。是怖畏因。由此能生諸怖畏故。佛皆無彼故無怖畏。他受用土。十地菩薩離麁四魔。無五怖畏。煩惱．蘊．死。漸斷位次隨應說之。其義可解。變化土中。三乘聖者亦分能離。十住菩薩八相成道能伏天魔。加行道中亦能制伏分別煩惱。離煩惱魔。十住第四生貴住中。捨離生死出三界故。分離死魔。入初地時分離分段死。亦名分離五蘊之魔。是故無畏。

第八遊路者。佛地經言。大念．慧．行以為遊路。彼論釋言。若諸如來大念即是無分別智。由念安住真如理故。無分別智為法性土所遊之路。大慧即是後所得智。分別諸法真俗相故。為二受用及變化路。此二皆有造作淨土增上業用故俱名行。通生淨土故俱名路。或大念行是自利行。內攝記故。是法性土．及自受用路。大慧行者是利他行。外分別故。是他受用及變化路。上說佛已。十地菩薩。大念者聞慧。大慧者思慧。大行者修慧。以此三慧隨其所應親疎相資。為其有漏無漏土路。三慧皆通有無漏故。若變化土。地前三乘亦以三慧為其遊路。二乘修慧亦通無漏。凡夫菩薩唯是有漏為其遊路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八遊路者。佛地經言。大念．慧．行以為遊路。彼論釋言。若諸如來大念即是無分別智。由念安住真如理故。無分別智為法性土所遊之路。大慧即是後所得智。分別諸法真俗相故。為二受用及變化路。此二皆有造作淨土增上業用故俱名行。通生淨土故俱名路。或大念行是自利行。內攝記故。是法性土．及自受用路。大慧行者是利他行。外分別故。是他受用及變化路。上說佛已。十地菩薩。大念者聞慧。大慧者思慧。大行者修慧。以此三慧隨其所應親疎相資。為其有漏無漏土路。三慧皆通有無漏故。若變化土。地前三乘亦以三慧為其遊路。二乘修慧亦通無漏。凡夫菩薩唯是有漏為其遊路。

第九所乘者。御彼所乘行此路故。佛地經云。大止．妙觀以為所乘。止謂三摩地等持也。觀謂般羅若慧也。止．觀等運故名所乘。路是總位。位中止．觀各別名所乘。佛之三身恒乘於此入三佛土。十地菩薩乘此入於他受用土。地前二乘隨應亦乘此止．觀品入於淨土。若化穢土。通散定慧以為所乘。不爾無由生佛土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九所乘者。御彼所乘行此路故。佛地經云。大止．妙觀以為所乘。止謂三摩地等持也。觀謂般羅若慧也。止．觀等運故名所乘。路是總位。位中止．觀各別名所乘。佛之三身恒乘於此入三佛土。十地菩薩乘此入於他受用土。地前二乘隨應亦乘此止．觀品入於淨土。若化穢土。通散定慧以為所乘。不爾無由生佛土故。

第十入門者。從彼入門御此入故。佛地經言。大空．無相．無願解脫為所入門。解脫者涅槃。緣此妙智名之為門。或無漏智亦名解脫。離繫縛故。因此三門入淨土故。且一義云。因無相門入法性土。觀法無相證真如故。因無願門入自受用土。於三界中無願求故。因大空門入他受用．及變化土。達二我無入二土故。或云三門皆入三種佛土。論說三門或各別。觀三種自性。或皆能觀三種性故。此說佛門。若諸菩薩因此三種無漏之門入他受用土。若地前二乘亦因三無漏。或復有漏入於化土。凡夫菩薩。唯因此三有漏等持入於化土。不名解脫門。非無漏攝故。理實。他受用．及變化土。皆有事乘遊路門等。為令有情欣樂實德故就行說。其法性土．及自受用皆量無邊。不說別有事門等相他受用土既有分限。皆依蓮華而方建立。佛地經云。大寶蓮華之所建立。觀經亦言作懸鼓想。有蓮華座。化土不定。或有或無。准此佛土無蓮華故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十入門者。從彼入門御此入故。佛地經言。大空．無相．無願解脫為所入門。解脫者涅槃。緣此妙智名之為門。或無漏智亦名解脫。離繫縛故。因此三門入淨土故。且一義云。因無相門入法性土。觀法無相證真如故。因無願門入自受用土。於三界中無願求故。因大空門入他受用．及變化土。達二我無入二土故。或云三門皆入三種佛土。論說三門或各別。觀三種自性。或皆能觀三種性故。此說佛門。若諸菩薩因此三種無漏之門入他受用土。若地前二乘亦因三無漏。或復有漏入於化土。凡夫菩薩。唯因此三有漏等持入於化土。不名解脫門。非無漏攝故。理實。他受用．及變化土。皆有事乘遊路門等。為令有情欣樂實德故就行說。其法性土．及自受用皆量無邊。不說別有事門等相他受用土既有分限。皆依蓮華而方建立。佛地經云。大寶蓮華之所建立。觀經亦言作懸鼓想。有蓮華座。化土不定。或有或無。准此佛土無蓮華故。

大乘法苑義林章卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章卷第七

加點畢天文十(辛丑)五月六日未剋功終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加點畢天文十(辛丑)五月六日未剋功終。

從兼繼僧正御房被下畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從兼繼僧正御房被下畢。

覺清五師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺清五師

此一帖餘本之間覺清五師(仁)與奪之處全部感得之由被申被返畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一帖餘本之間覺清五師(仁)與奪之處全部感得之由被申被返畢。

天文十二(癸卯)六廿六記之前大僧正兼繼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天文十二(癸卯)六廿六記之前大僧正兼繼。

寬文十二年(壬子)十月日令修補畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬文十二年(壬子)十月日令修補畢。

清兼法印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清兼法印