大乘法苑義林章
唐 窺基撰7卷CBETA T1861大于一万字 30 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
大乘法苑義林章卷第六
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基撰
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三寶義林
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三寶。略以六門分別。一明種類。二出體性。三釋名字。四辨廢立。五顯差別。六解妨難。
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明種類者。有六種類。一同體。二別體。三一乘。四三乘。五真實。六住持。同體者。勝鬘經說。歸依第一義者。是究竟歸依。無異如來。無異二歸依。如來即三歸依。涅槃第十說。若能計三寶常住同真諦。此即是諸佛最上之誓願。又云。若於三寶修異相者。當知是人所有禁戒悉不具足。尚不能得二乘菩提。何況能得大菩提也。又云。佛即是法。法即是僧。乃至佛性即是法身。故言同體。
明種類者。有六種類。一同體。二別體。三一乘。四三乘。五真實。六住持。同體者。勝鬘經說。歸依第一義者。是究竟歸依。無異如來。無異二歸依。如來即三歸依。涅槃第十說。若能計三寶常住同真諦。此即是諸佛最上之誓願。又云。若於三寶修異相者。當知是人所有禁戒悉不具足。尚不能得二乘菩提。何況能得大菩提也。又云。佛即是法。法即是僧。乃至佛性即是法身。故言同體。
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別體者。涅槃經第五。佛言。憍曇彌。莫供養我。當供養僧。若供養僧。即得具足供養三歸。摩訶波闍波提言。眾僧之中無佛無法。云何說言供養眾僧即得具足供養三歸。我復告言。汝隨我語即供養佛。為解脫故即供養法。眾僧受者即供養僧。是故三歸不得為一。善男子。如來或時說一為三。說三為一。如是之義諸佛境界。非諸聲聞．緣覺所知。
別體者。涅槃經第五。佛言。憍曇彌。莫供養我。當供養僧。若供養僧。即得具足供養三歸。摩訶波闍波提言。眾僧之中無佛無法。云何說言供養眾僧即得具足供養三歸。我復告言。汝隨我語即供養佛。為解脫故即供養法。眾僧受者即供養僧。是故三歸不得為一。善男子。如來或時說一為三。說三為一。如是之義諸佛境界。非諸聲聞．緣覺所知。
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一乘者。勝鬘經說。說一乘道法。得究竟法身。於上更無說一乘法事。三乘眾者。有恐怖歸依。非究竟歸依。顯揚論說。善逝善說妙三身。無畏無流證教法。上乘真實牟尼子。我今至誠先讚禪。佛地論云。稽首無上良福田。三身二諦一乘眾。法花亦說。十方佛土中。唯有一乘法等三乘者。勝鬘經說。於未度世間．無依世間。與後際等作無盡歸依。常住歸依者。謂如來應正等覺也。法者即說一乘道。僧者是三乘眾。彼經意說。為三乘者所現三身名為佛寶。二乘所修教理行果。一乘方便名一乘道法。竟歸一乘故。雜集序云。敬禮如是大覺尊．無等妙法諸聖眾。又云。此三佛身是差別義。當知此中亦讚法．僧功德。法寶者。自性因果等義所攝。僧寶者隨此修學所生。諸言所表一切三寶。安慧意同天親所說。心無偏黨有力皆敬。故言諸表諸聖眾等。攝論亦言。稽首大覺諸如來．無等妙法．真聖眾。無別簡別。故通三乘。
一乘者。勝鬘經說。說一乘道法。得究竟法身。於上更無說一乘法事。三乘眾者。有恐怖歸依。非究竟歸依。顯揚論說。善逝善說妙三身。無畏無流證教法。上乘真實牟尼子。我今至誠先讚禪。佛地論云。稽首無上良福田。三身二諦一乘眾。法花亦說。十方佛土中。唯有一乘法等三乘者。勝鬘經說。於未度世間．無依世間。與後際等作無盡歸依。常住歸依者。謂如來應正等覺也。法者即說一乘道。僧者是三乘眾。彼經意說。為三乘者所現三身名為佛寶。二乘所修教理行果。一乘方便名一乘道法。竟歸一乘故。雜集序云。敬禮如是大覺尊．無等妙法諸聖眾。又云。此三佛身是差別義。當知此中亦讚法．僧功德。法寶者。自性因果等義所攝。僧寶者隨此修學所生。諸言所表一切三寶。安慧意同天親所說。心無偏黨有力皆敬。故言諸表諸聖眾等。攝論亦言。稽首大覺諸如來．無等妙法．真聖眾。無別簡別。故通三乘。
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真實者。三身佛寶。一切無漏教．理．行．果三乘法寶。一切住向住果住道三乘聖眾名為僧寶。大小乘同真實三寶。十輪經第五說。沙門有四。一勝道沙門。三乘無學已離有支。或大菩薩不假他緣。於一切法知見無障。攝受利樂一切有情。皆名勝道沙門所攝。皆唯勝義僧。二示道沙門。其勝義僧。及世俗僧。於中或有亦是示道沙門所攝。若有成就別解脫戒真善異生。乃至具足世間正見。彼由記說．變現力故。能廣為他宣說開示諸聖道法。名最下品示道沙門。預流第二。一來第三。不還第四。十地菩薩是名第五示道沙門。三命道沙門。若有成就別解脫戒。軌則所行清淨具足。以道活命故名命道。又大菩薩為利有情具足修行六到彼岸。亦名命道。如是勝道．示道．命道三種沙門。名為世間真實福田。依彼經說。真善異生持別解戒。具足正見說聖道法。名為示道。前異生等具戒六支名為命道。此二沙門得名世間真善福田。故真實三寶通異生類。或此不然。聖道現前斷滅煩惱。內理無諍。外事和合。可名僧寶。設非沙門。住聖道者理無諍故。皆名僧寶。與諸沙門種類同故。若諸異生住戒住見。亦入真實僧寶攝者。則非沙門住戒．見類亦僧寶攝。於理事二皆非和合。云何名僧。福田與僧寶。二義別故。非異生福田亦真僧寶攝。若許異生二種沙門真僧寶者。事和合故。餘類不然。於二說中後說為善。
真實者。三身佛寶。一切無漏教．理．行．果三乘法寶。一切住向住果住道三乘聖眾名為僧寶。大小乘同真實三寶。十輪經第五說。沙門有四。一勝道沙門。三乘無學已離有支。或大菩薩不假他緣。於一切法知見無障。攝受利樂一切有情。皆名勝道沙門所攝。皆唯勝義僧。二示道沙門。其勝義僧。及世俗僧。於中或有亦是示道沙門所攝。若有成就別解脫戒真善異生。乃至具足世間正見。彼由記說．變現力故。能廣為他宣說開示諸聖道法。名最下品示道沙門。預流第二。一來第三。不還第四。十地菩薩是名第五示道沙門。三命道沙門。若有成就別解脫戒。軌則所行清淨具足。以道活命故名命道。又大菩薩為利有情具足修行六到彼岸。亦名命道。如是勝道．示道．命道三種沙門。名為世間真實福田。依彼經說。真善異生持別解戒。具足正見說聖道法。名為示道。前異生等具戒六支名為命道。此二沙門得名世間真善福田。故真實三寶通異生類。或此不然。聖道現前斷滅煩惱。內理無諍。外事和合。可名僧寶。設非沙門。住聖道者理無諍故。皆名僧寶。與諸沙門種類同故。若諸異生住戒住見。亦入真實僧寶攝者。則非沙門住戒．見類亦僧寶攝。於理事二皆非和合。云何名僧。福田與僧寶。二義別故。非異生福田亦真僧寶攝。若許異生二種沙門真僧寶者。事和合故。餘類不然。於二說中後說為善。
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住持者。世尊最後將般涅槃。於忉利天安居說法。優填王等思仰金容。雕檀為像以為供養。佛從忉利方下寶階。檀像起立禮拜迎逆。世尊摩頂而記像言。未來住持廣為佛事。故花嚴說十佛。前五世俗佛中有住持佛。又餘經言。其未度者皆亦已作得度因緣。即是舍利．遺形．及像。皆是住持佛寶所攝。佛滅度後法有三時。謂正．像．末。具教．行．證三名為正法。但有教行．名為像法。有教無餘名為末法。此教行二有漏攝者。及葉文字皆住持法寶。無漏三法真法寶故。示道．命道二沙門中。異生具戒．具見等類。正．像．末法能住持者。是住持僧。又十輪說四沙門中。第四名為污道沙門。雖非真實亦得墮在福田數中。無慚愧僧於我正法亦名死屍。於清眾海應當擯棄。非聖器故。我於彼人不稱大師。彼人於我亦非弟子。有無慚僧於我舍利．及我形像．及我法僧聖所愛戒。深生敬信。自無邪見。亦令他無。能宣正法讚歎不毀。常發正願隨犯數悔。業障皆除。當知是人信三寶戒。力勝諸外道。多百千倍。輪王不及。況餘有情。故勸有情作如是說。於我法中剃除鬚髮。我終不聽毀辱擿罰。此出家者三世諸佛慈悲護念。是故輕毀即毀諸佛。有無慚僧毀破禁戒。非聖法器。自起邪見。亦令他起。誹毀三乘不讚一乘。如是破戒惡行苾芻。誑惑有情令生惡見。師及弟子俱斷善根當墮地獄。如是死屍膖脹爛臭。若與交遊共住同事。臭穢熏染失聖法財。師及弟子俱斷善根當墮地獄。是故若無初三沙門。於污道中求雖破戒不壞正見者。親近承事聽聞法要。不應親近戒．見俱壞惡行苾芻。觀前文意。初無慚者亦得名為住持僧寶。及上座等僧像亦然。然彼經中第四卷說。若有苾芻於諸根本性重惡中。隨犯一罪。雖名破戒惡行苾芻。而於親教和合僧中。所得律儀猶不斷絕。乃至棄捨所學尸羅。猶有白法香氣隨逐。諸國王等無有律儀。不應輕慢及加擿罰。彼雖非法器雜穢清眾。不捨戒故猶勝一切在家白衣。犯性罪者尚應如是。況犯其餘諸小遮罪。此文即是初無慚僧。壞戒有見故得有戒。後無慚者。善根既斷。戒亦隨無。非住持攝。住持令他善根生故。法隨有故。彼令善滅。法隨滅故非住持攝。
住持者。世尊最後將般涅槃。於忉利天安居說法。優填王等思仰金容。雕檀為像以為供養。佛從忉利方下寶階。檀像起立禮拜迎逆。世尊摩頂而記像言。未來住持廣為佛事。故花嚴說十佛。前五世俗佛中有住持佛。又餘經言。其未度者皆亦已作得度因緣。即是舍利．遺形．及像。皆是住持佛寶所攝。佛滅度後法有三時。謂正．像．末。具教．行．證三名為正法。但有教行．名為像法。有教無餘名為末法。此教行二有漏攝者。及葉文字皆住持法寶。無漏三法真法寶故。示道．命道二沙門中。異生具戒．具見等類。正．像．末法能住持者。是住持僧。又十輪說四沙門中。第四名為污道沙門。雖非真實亦得墮在福田數中。無慚愧僧於我正法亦名死屍。於清眾海應當擯棄。非聖器故。我於彼人不稱大師。彼人於我亦非弟子。有無慚僧於我舍利．及我形像．及我法僧聖所愛戒。深生敬信。自無邪見。亦令他無。能宣正法讚歎不毀。常發正願隨犯數悔。業障皆除。當知是人信三寶戒。力勝諸外道。多百千倍。輪王不及。況餘有情。故勸有情作如是說。於我法中剃除鬚髮。我終不聽毀辱擿罰。此出家者三世諸佛慈悲護念。是故輕毀即毀諸佛。有無慚僧毀破禁戒。非聖法器。自起邪見。亦令他起。誹毀三乘不讚一乘。如是破戒惡行苾芻。誑惑有情令生惡見。師及弟子俱斷善根當墮地獄。如是死屍膖脹爛臭。若與交遊共住同事。臭穢熏染失聖法財。師及弟子俱斷善根當墮地獄。是故若無初三沙門。於污道中求雖破戒不壞正見者。親近承事聽聞法要。不應親近戒．見俱壞惡行苾芻。觀前文意。初無慚者亦得名為住持僧寶。及上座等僧像亦然。然彼經中第四卷說。若有苾芻於諸根本性重惡中。隨犯一罪。雖名破戒惡行苾芻。而於親教和合僧中。所得律儀猶不斷絕。乃至棄捨所學尸羅。猶有白法香氣隨逐。諸國王等無有律儀。不應輕慢及加擿罰。彼雖非法器雜穢清眾。不捨戒故猶勝一切在家白衣。犯性罪者尚應如是。況犯其餘諸小遮罪。此文即是初無慚僧。壞戒有見故得有戒。後無慚者。善根既斷。戒亦隨無。非住持攝。住持令他善根生故。法隨有故。彼令善滅。法隨滅故非住持攝。
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第二出體性者。同體三寶。即淨法界真如法身。涅槃經云。佛即是法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即佛性。佛性即法身。說無垢稱經入不二法門品寂靜根言。佛法僧寶分別為二。若了佛性即是法性。法即僧性。如是三寶。皆無為相與虛空等。諸法亦爾。達此名悟不二法門故。別體三寶。佛以三身佛為自性。如三身義林說。法謂三乘無漏所攝教理行果四法為性。教謂音聲名句文身。如總義林說。理謂二諦四諦等理。此有二種。一根本智境諸法實性故。即二空理。二後得智境變似彼故。十六諦等。行謂三乘因聖所起二利諸行。果謂三乘無學所得二轉依果。雜集序中。唯說根本智境真如名理法寶。略無後得所變境．理。唯說大乘十地因行。不說二乘因所修行。唯說大乘有為果法。不說所餘變化身等亦果法攝。法體如是。若別說者。因所證理是理法寶。因聖所修行是行法寶。無學位中二轉依果是果法寶。所有言教是教法寶。差別法體名為法寶。通五聚法能依德義．及以假者。隨其所應名佛僧寶。五蘊假者．及法身義是佛寶。唯取假者為僧寶。是三差別。三乘聖眾具理．事和名為僧寶。以具無漏戒．見等故。能依假者方名僧寶。十地菩薩既皆聖位多同類出。麟角獨覺．天趣亦然。獨勝部行僧種類故。報恩經中鹿女夫人五百太子出家修道。同一時中得辟支果。不從師受名為獨覺。有多同出名為部行。如上二界六欲天等。二果四果。無出家像。於事非和。理無諍故。是僧種類皆名僧寶。不同餘宗有漏身器為無漏依。供養及損故生罪福。瑜伽六十四云。先受歸依三乘。皆取見道已上。聲聞有五。一地。二智。三淨。四果。五功德證得。地謂見修及究竟地。獨覺有三。乃至大乘八種亦爾。唯取聖非凡。遺教論云。增長修行者。世及出世間。我等皆南牟者。二乘聖者名世間修故。一乘者根本一乘所有三寶。不定種姓方便所修。若法若僧。亦是一乘三寶體攝。法花經說羊．鹿二車為牛車因。化城亦為寶所方便。故勝鬘說。正法住．正法滅．波羅提木叉．毘尼．出家．受具足。此六處為大乘故說。初四是法。後二是僧。故為一乘方便。二寶亦一乘攝。此義廣如一乘義林說。雖定種姓法僧二寶後不歸大。由法等等亦名一乘。如攝論等十義中說。三乘者。三身佛寶名三乘佛。教雖設異非宗所明。不須異釋。其他受用自性身等大乘佛寶。變化唯是二乘佛寶。雖地前眾十地菩薩亦得見之。非大乘佛。彼地前眾非是大乘僧寶攝故。為彼僧現是彼佛故。若許異生亦僧寶攝便無是義。根本大乘及方便修。教．理．行．果大乘法寶。麟角獨覺及餘定性所修四法。
第二出體性者。同體三寶。即淨法界真如法身。涅槃經云。佛即是法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即佛性。佛性即法身。說無垢稱經入不二法門品寂靜根言。佛法僧寶分別為二。若了佛性即是法性。法即僧性。如是三寶。皆無為相與虛空等。諸法亦爾。達此名悟不二法門故。別體三寶。佛以三身佛為自性。如三身義林說。法謂三乘無漏所攝教理行果四法為性。教謂音聲名句文身。如總義林說。理謂二諦四諦等理。此有二種。一根本智境諸法實性故。即二空理。二後得智境變似彼故。十六諦等。行謂三乘因聖所起二利諸行。果謂三乘無學所得二轉依果。雜集序中。唯說根本智境真如名理法寶。略無後得所變境．理。唯說大乘十地因行。不說二乘因所修行。唯說大乘有為果法。不說所餘變化身等亦果法攝。法體如是。若別說者。因所證理是理法寶。因聖所修行是行法寶。無學位中二轉依果是果法寶。所有言教是教法寶。差別法體名為法寶。通五聚法能依德義．及以假者。隨其所應名佛僧寶。五蘊假者．及法身義是佛寶。唯取假者為僧寶。是三差別。三乘聖眾具理．事和名為僧寶。以具無漏戒．見等故。能依假者方名僧寶。十地菩薩既皆聖位多同類出。麟角獨覺．天趣亦然。獨勝部行僧種類故。報恩經中鹿女夫人五百太子出家修道。同一時中得辟支果。不從師受名為獨覺。有多同出名為部行。如上二界六欲天等。二果四果。無出家像。於事非和。理無諍故。是僧種類皆名僧寶。不同餘宗有漏身器為無漏依。供養及損故生罪福。瑜伽六十四云。先受歸依三乘。皆取見道已上。聲聞有五。一地。二智。三淨。四果。五功德證得。地謂見修及究竟地。獨覺有三。乃至大乘八種亦爾。唯取聖非凡。遺教論云。增長修行者。世及出世間。我等皆南牟者。二乘聖者名世間修故。一乘者根本一乘所有三寶。不定種姓方便所修。若法若僧。亦是一乘三寶體攝。法花經說羊．鹿二車為牛車因。化城亦為寶所方便。故勝鬘說。正法住．正法滅．波羅提木叉．毘尼．出家．受具足。此六處為大乘故說。初四是法。後二是僧。故為一乘方便。二寶亦一乘攝。此義廣如一乘義林說。雖定種姓法僧二寶後不歸大。由法等等亦名一乘。如攝論等十義中說。三乘者。三身佛寶名三乘佛。教雖設異非宗所明。不須異釋。其他受用自性身等大乘佛寶。變化唯是二乘佛寶。雖地前眾十地菩薩亦得見之。非大乘佛。彼地前眾非是大乘僧寶攝故。為彼僧現是彼佛故。若許異生亦僧寶攝便無是義。根本大乘及方便修。教．理．行．果大乘法寶。麟角獨覺及餘定性所修四法。
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各隨所應二乘法寶。隨此所修無漏四法能修假者。各即是彼三乘僧寶。真實者即前所說同體。別體．一乘．三乘所有三寶實義。唯取聖位名僧寶。理和以上煩惱斷滅。得道得果可貴可珍。正名僧寶。四沙門中初勝道全。示道命道各取少分。聖者種類是僧寶攝。異生示道．命道沙門。雖具戒．見能生物利。是真福田。非僧寶攝無聖道故。福田義廣寶義局故。同體三寶廢詮辨實非四諦收。依詮顯旨滅諦所攝。別體．一乘．三乘．真實皆通滅．道。准下住持亦苦集攝。住持者佛寶。唯以四處為性。舍利及像色香味觸為自性故。法寶通以五蘊為性。教謂聲法處。葉字謂四處行謂三業。或五蘊性。故此法寶五蘊七處以為自性。唯有漏故。住持僧中上座等像。四處為性。示．道命道二沙門中。諸異生類及以第四污道沙門。壞戒有見不斷善根。悔罪種類五蘊假者。通十二處以為自性。
各隨所應二乘法寶。隨此所修無漏四法能修假者。各即是彼三乘僧寶。真實者即前所說同體。別體．一乘．三乘所有三寶實義。唯取聖位名僧寶。理和以上煩惱斷滅。得道得果可貴可珍。正名僧寶。四沙門中初勝道全。示道命道各取少分。聖者種類是僧寶攝。異生示道．命道沙門。雖具戒．見能生物利。是真福田。非僧寶攝無聖道故。福田義廣寶義局故。同體三寶廢詮辨實非四諦收。依詮顯旨滅諦所攝。別體．一乘．三乘．真實皆通滅．道。准下住持亦苦集攝。住持者佛寶。唯以四處為性。舍利及像色香味觸為自性故。法寶通以五蘊為性。教謂聲法處。葉字謂四處行謂三業。或五蘊性。故此法寶五蘊七處以為自性。唯有漏故。住持僧中上座等像。四處為性。示．道命道二沙門中。諸異生類及以第四污道沙門。壞戒有見不斷善根。悔罪種類五蘊假者。通十二處以為自性。
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第三釋名字者。初釋通名。三者是數。謂佛．法．僧。此三種稱寶合有六義。寶性論問以何義故佛．法．眾僧說名為寶。偈言。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等。依彼六種相似相對。佛法眾僧說名為寶。一世間難得。無善眾生百千萬劫不能得故。此真實寶世希有故。二無垢。以離一切有漏諸行極明淨故。三威德具六神通。威德自在有勢力或。四莊嚴世間。以能莊嚴出世間法故。此亦能莊嚴世間。五勝妙。是出世法極最上故。六不可改異。以得無漏世間八法不能傾動恒。不變故。如世七珍具此六相。三體亦爾。故皆名寶。帶數釋也相似相對是譬喻義梵云馞陀。訛略云佛涅槃經云。佛者名覺。既自覺悟復能覺他。譬如有人覺知有賊賊無能為。菩薩能覺無量煩惱。既覺了已令諸煩惱無所能為。是故名佛。菩薩地說。於三聚法平等開覺。故名為佛。佛地論云。具二種智能覺自他。有覺之者總有別慧。依主為名。達磨云法。分廣經云。軌則名法。成唯識云。法謂軌持。能持自相軌生解故。涅槃經說。法名不覺。僧伽云眾。於理於事無乖諍故。此有三種。一理和僧。三人已上雖方名僧。麟角獨覺及餘聖者。設獨一出彼種類故。亦得名僧。二事和僧。三人已上皆是僧體。從多論故。彼國之法一名為一。二名為身。自三已上皆名為多。如辨法事四人方成。一人白言大德僧聽。所和三人得名僧故。若四是僧。豈能白者而自白耶。欲顯和合從多人故。自三已上皆得名僧。三辨事僧。謂四人．五人．十人．二十。能所白中具足和合辨法事故。非者和體。此法僧名皆非六釋。唯一字名無簡別故。若置寶言。三皆持業。
第三釋名字者。初釋通名。三者是數。謂佛．法．僧。此三種稱寶合有六義。寶性論問以何義故佛．法．眾僧說名為寶。偈言。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等。依彼六種相似相對。佛法眾僧說名為寶。一世間難得。無善眾生百千萬劫不能得故。此真實寶世希有故。二無垢。以離一切有漏諸行極明淨故。三威德具六神通。威德自在有勢力或。四莊嚴世間。以能莊嚴出世間法故。此亦能莊嚴世間。五勝妙。是出世法極最上故。六不可改異。以得無漏世間八法不能傾動恒。不變故。如世七珍具此六相。三體亦爾。故皆名寶。帶數釋也相似相對是譬喻義梵云馞陀。訛略云佛涅槃經云。佛者名覺。既自覺悟復能覺他。譬如有人覺知有賊賊無能為。菩薩能覺無量煩惱。既覺了已令諸煩惱無所能為。是故名佛。菩薩地說。於三聚法平等開覺。故名為佛。佛地論云。具二種智能覺自他。有覺之者總有別慧。依主為名。達磨云法。分廣經云。軌則名法。成唯識云。法謂軌持。能持自相軌生解故。涅槃經說。法名不覺。僧伽云眾。於理於事無乖諍故。此有三種。一理和僧。三人已上雖方名僧。麟角獨覺及餘聖者。設獨一出彼種類故。亦得名僧。二事和僧。三人已上皆是僧體。從多論故。彼國之法一名為一。二名為身。自三已上皆名為多。如辨法事四人方成。一人白言大德僧聽。所和三人得名僧故。若四是僧。豈能白者而自白耶。欲顯和合從多人故。自三已上皆得名僧。三辨事僧。謂四人．五人．十人．二十。能所白中具足和合辨法事故。非者和體。此法僧名皆非六釋。唯一字名無簡別故。若置寶言。三皆持業。
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等四辨癈立者。略有四義。一僧祇律云。為翻外道邪三寶故。優婆塞戒經云。若歸佛已寧捨身命。終不歸依自在天等。若歸法已終不歸依外道典藉。若歸僧已終不歸依外道邪眾。涅槃．成實說亦同此。二寶性論第二卷三寶品云。依三種義故。一調御師。一彼師法。三彼師資。所證無量種類同故合立一法。能證因果二類別故。分成師資。三彼論又說。為上根人取佛菩提。說於佛寶。為中根人求自然智達因緣法。說於法寶。為下根人依師受法理．事不違。說於僧寶。故彼論說。依六種人故說三寶。一大二中三者小乘。如次信佛信法信僧故名六種。四處處皆說。佛如良醫。法如妙藥。僧如看者。故此三寶不減不增。
等四辨癈立者。略有四義。一僧祇律云。為翻外道邪三寶故。優婆塞戒經云。若歸佛已寧捨身命。終不歸依自在天等。若歸法已終不歸依外道典藉。若歸僧已終不歸依外道邪眾。涅槃．成實說亦同此。二寶性論第二卷三寶品云。依三種義故。一調御師。一彼師法。三彼師資。所證無量種類同故合立一法。能證因果二類別故。分成師資。三彼論又說。為上根人取佛菩提。說於佛寶。為中根人求自然智達因緣法。說於法寶。為下根人依師受法理．事不違。說於僧寶。故彼論說。依六種人故說三寶。一大二中三者小乘。如次信佛信法信僧故名六種。四處處皆說。佛如良醫。法如妙藥。僧如看者。故此三寶不減不增。
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第五顯差別者。瑜伽六十四說。由六種相三寶差別。一由相故。謂自然覺悟相是佛寶。覺悟果相是法寶。隨他所教正修行相是僧寶。二由業故。謂轉正教業是佛寶。捨煩惱苦所緣境業是法寶。勇猛增長業是僧寶。三信解故。謂於佛寶應樹親近承事信解。於法寶所應樹希求證得信解。於僧寶所應樹和合同一法性共住信解。四修行故。謂於佛寶所應修供養承事正行。於法寶所應修瑜伽方便正行。於僧寶所應修共受財．法正行。五隨念故。應以餘相隨念佛寶。應以餘相隨念法寶。應以餘相隨念僧寶。謂是世尊。乃至廣說。六生福故。謂於佛寶依一有情生最勝福。於法寶所即依此法生最勝福。於僧寶所依多有情生最勝福。
第五顯差別者。瑜伽六十四說。由六種相三寶差別。一由相故。謂自然覺悟相是佛寶。覺悟果相是法寶。隨他所教正修行相是僧寶。二由業故。謂轉正教業是佛寶。捨煩惱苦所緣境業是法寶。勇猛增長業是僧寶。三信解故。謂於佛寶應樹親近承事信解。於法寶所應樹希求證得信解。於僧寶所應樹和合同一法性共住信解。四修行故。謂於佛寶所應修供養承事正行。於法寶所應修瑜伽方便正行。於僧寶所應修共受財．法正行。五隨念故。應以餘相隨念佛寶。應以餘相隨念法寶。應以餘相隨念僧寶。謂是世尊。乃至廣說。六生福故。謂於佛寶依一有情生最勝福。於法寶所即依此法生最勝福。於僧寶所依多有情生最勝福。
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六解妨難者。初依總義。有十問答。一問所辨三寶次第云何。答或有次第。或無次第。同體三寶一體義分性無勝劣。故無前後。然隨義別亦有前後。能覺．所覺．隨覺有異。彰佛．法．僧前後差別。別相三寶次第有五。一因果次第。由僧先修。次佛圓滿。後得法果。二境行次第。以法為境。僧修聖行。佛果圓滿。三師資次第。涅槃經說。諸佛所師所謂法也。報恩經中。亦說法先。佛寶次說。後說僧寶。四勝劣次第。諸教皆說佛．法．僧寶。能覺彼法。所覺．隨受。有勝劣故。五隨信次第。由先見僧威儀戒行既生信已。次於所證諦等歸心。後於彼師亦生崇仰。故僧．法．佛如是次第。如鶖子等路見馬勝威儀閑寂願聞所知。既聞苦諦便得初果。後往佛所歸仰聞法成阿羅漢。二問所歸三寶何狹何寬。答三皆體寬通住持故。或體無別。歸真實故。三問佛墮僧攝為非僧攝。答經言。眾僧之中無佛無法。云何說言供養眾僧則得具足供養三寶。佛自告言。汝隨我語則供養佛。為解脫故即供養法。眾僧受者即供養僧。是故三歸不得為一。觀彼經意。佛非僧攝。若爾如何瑜伽六十說由五種相田成廣大。第五極清淨相續究竟。謂阿羅漢．及佛為首大苾芻僧。既云苾芻及佛為首。如何說佛非僧寶攝。答出家外道皆假號僧。為異彼徒。及佛為首顯佛弟子。非佛即僧。同大眾部等佛非僧攝。化地部說僧中有佛。故施僧者便獲大果。非別施佛。僧不得故。佛亦得故。法藏部說。謂佛雖在僧中所攝。然別施佛果大非僧。眾德滿故。田非勝故。若依彼義佛墮僧攝。故瑜伽說及佛為首大苾芻僧。既爾涅槃所說復云何通。答大勝生主不知佛是剃髮染衣亦僧所攝。佛隨彼意故作別說。不定說佛非僧所收。故言或時說一為三說三為一。是佛境界非餘所知。於二說中應求正理。四問佛．法．僧寶勝劣可知。何故佛．僧．損殺成逆。於法毀損不成逆罪。答佛僧苦生。化二乘以說為逆。法毀誠重。導菩薩而立逆名。薩遮尼乾子經說五逆。第二謗三乘法定非理法。障礙．留難．隱蔽．覆藏。第四方說出佛身血殺無學等。般若法花亦言。謗法當墮十方無間地獄。故為菩薩法亦成逆。五問三身損化得成逆罪。僧寶殺因應成逆業。答法報無損。但化稱逆。無學福增。逆成唯果。理實說僧過尚得稱逆。況殺有學命而非逆罪。出佛身血尚得逆名。毀謗法報理亦成逆。但以佛據易損。僧依勝田。通為二乘偏稱逆罪。六問三乘僧寶。菩薩成尊。損殺十地應成逆罪。答隨類化生五逆無停。菩薩逆同類罪。十地損亦逆成。七問福罪相翻。供養僧勝別無學。罪福相返。無學非逆於僧。故云別請五百羅漢不
六解妨難者。初依總義。有十問答。一問所辨三寶次第云何。答或有次第。或無次第。同體三寶一體義分性無勝劣。故無前後。然隨義別亦有前後。能覺．所覺．隨覺有異。彰佛．法．僧前後差別。別相三寶次第有五。一因果次第。由僧先修。次佛圓滿。後得法果。二境行次第。以法為境。僧修聖行。佛果圓滿。三師資次第。涅槃經說。諸佛所師所謂法也。報恩經中。亦說法先。佛寶次說。後說僧寶。四勝劣次第。諸教皆說佛．法．僧寶。能覺彼法。所覺．隨受。有勝劣故。五隨信次第。由先見僧威儀戒行既生信已。次於所證諦等歸心。後於彼師亦生崇仰。故僧．法．佛如是次第。如鶖子等路見馬勝威儀閑寂願聞所知。既聞苦諦便得初果。後往佛所歸仰聞法成阿羅漢。二問所歸三寶何狹何寬。答三皆體寬通住持故。或體無別。歸真實故。三問佛墮僧攝為非僧攝。答經言。眾僧之中無佛無法。云何說言供養眾僧則得具足供養三寶。佛自告言。汝隨我語則供養佛。為解脫故即供養法。眾僧受者即供養僧。是故三歸不得為一。觀彼經意。佛非僧攝。若爾如何瑜伽六十說由五種相田成廣大。第五極清淨相續究竟。謂阿羅漢．及佛為首大苾芻僧。既云苾芻及佛為首。如何說佛非僧寶攝。答出家外道皆假號僧。為異彼徒。及佛為首顯佛弟子。非佛即僧。同大眾部等佛非僧攝。化地部說僧中有佛。故施僧者便獲大果。非別施佛。僧不得故。佛亦得故。法藏部說。謂佛雖在僧中所攝。然別施佛果大非僧。眾德滿故。田非勝故。若依彼義佛墮僧攝。故瑜伽說及佛為首大苾芻僧。既爾涅槃所說復云何通。答大勝生主不知佛是剃髮染衣亦僧所攝。佛隨彼意故作別說。不定說佛非僧所收。故言或時說一為三說三為一。是佛境界非餘所知。於二說中應求正理。四問佛．法．僧寶勝劣可知。何故佛．僧．損殺成逆。於法毀損不成逆罪。答佛僧苦生。化二乘以說為逆。法毀誠重。導菩薩而立逆名。薩遮尼乾子經說五逆。第二謗三乘法定非理法。障礙．留難．隱蔽．覆藏。第四方說出佛身血殺無學等。般若法花亦言。謗法當墮十方無間地獄。故為菩薩法亦成逆。五問三身損化得成逆罪。僧寶殺因應成逆業。答法報無損。但化稱逆。無學福增。逆成唯果。理實說僧過尚得稱逆。況殺有學命而非逆罪。出佛身血尚得逆名。毀謗法報理亦成逆。但以佛據易損。僧依勝田。通為二乘偏稱逆罪。六問三乘僧寶。菩薩成尊。損殺十地應成逆罪。答隨類化生五逆無停。菩薩逆同類罪。十地損亦逆成。七問福罪相翻。供養僧勝別無學。罪福相返。無學非逆於僧。故云別請五百羅漢不
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如僧次一人。答殺罪心境俱增。殺無學而稱逆。供福．情田竝勝。於僧福而為多。或依大乘罪福相似。八問有學無學同事和而稱僧寶。凡生聖生俱僧而同寶攝。答理和．事和。二聖無諍。事和非理凡生有乖。寶義可珍。凡僧非寶。九問一佛一法亦稱佛．法。一僧二僧皆得稱僧。答辨事名僧。從眾而方僧稱。覺察．持軌隨一皆稱佛．法。十問十輪經說。有四種僧。一勝義。二世俗。三瘂羊。四無慚愧。謂佛．十地菩薩．獨覺．四果名勝義僧。若諸有情帶在家相。不剃鬚髮。不服袈裟。雖不得受一切出家別解脫戒。一切羯磨．布薩．自恣悉皆遮遣。而有聖法得聖果故。前出家聖此在家聖皆勝義僧。有剃鬚髮被服袈裟成出家戒名世俗僧。此據有智凡出家類。若不了知罪與非罪。犯與不犯不知發露。憃愚魯鈍不依善士。不往聽聞。不數請問作何罪福。名瘂羊僧。若諸有情為活命故。歸我出家毀犯戒行。無慚無愧不畏苦果。內懷腐敗如穢蝸螺。貝音狗行虛言無實。煩惱增多曾無勝業。耽湎利譽婬佚六境。毀謗正法。名無慚愧僧此中何者僧寶所攝。答初全或次少聖者名僧寶。次餘後二全凡僧非寶攝。
如僧次一人。答殺罪心境俱增。殺無學而稱逆。供福．情田竝勝。於僧福而為多。或依大乘罪福相似。八問有學無學同事和而稱僧寶。凡生聖生俱僧而同寶攝。答理和．事和。二聖無諍。事和非理凡生有乖。寶義可珍。凡僧非寶。九問一佛一法亦稱佛．法。一僧二僧皆得稱僧。答辨事名僧。從眾而方僧稱。覺察．持軌隨一皆稱佛．法。十問十輪經說。有四種僧。一勝義。二世俗。三瘂羊。四無慚愧。謂佛．十地菩薩．獨覺．四果名勝義僧。若諸有情帶在家相。不剃鬚髮。不服袈裟。雖不得受一切出家別解脫戒。一切羯磨．布薩．自恣悉皆遮遣。而有聖法得聖果故。前出家聖此在家聖皆勝義僧。有剃鬚髮被服袈裟成出家戒名世俗僧。此據有智凡出家類。若不了知罪與非罪。犯與不犯不知發露。憃愚魯鈍不依善士。不往聽聞。不數請問作何罪福。名瘂羊僧。若諸有情為活命故。歸我出家毀犯戒行。無慚無愧不畏苦果。內懷腐敗如穢蝸螺。貝音狗行虛言無實。煩惱增多曾無勝業。耽湎利譽婬佚六境。毀謗正法。名無慚愧僧此中何者僧寶所攝。答初全或次少聖者名僧寶。次餘後二全凡僧非寶攝。
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次依種類有三問答。一問以乘對寶寶有別．同。以寶對乘乘有同．別。答教無別顯理亦應通。但說教行方便乘三。談理．果乘究竟唯一。不遮何性獸渡義以分三。究竟轉依證偏．圓而不一。故談理．果義分三乘。或寶分法之本末。故開同．別二門。乘以運載生機故無一體三義。齊不齊釋取捨任情。二問何緣三寶有一三乘。何義三乘無三一寶。答乘隨機立。寶逐乘明。寶據可珍。乘不隨立。或寶雖可重。逐三根以分三。乘既運生。亦隨寶分三一。或以寶隨乘而易顯。乘逐寶而難明。二互翻成。兩皆無爽。三問寶隨機立假許住持。乘對生根應開雜染。何故唯說不繫為乘。答真實稱寶不繫義同。利益可珍住持隨立。乘隨真寶不繫名乘。有益運生雜染亦運。
次依種類有三問答。一問以乘對寶寶有別．同。以寶對乘乘有同．別。答教無別顯理亦應通。但說教行方便乘三。談理．果乘究竟唯一。不遮何性獸渡義以分三。究竟轉依證偏．圓而不一。故談理．果義分三乘。或寶分法之本末。故開同．別二門。乘以運載生機故無一體三義。齊不齊釋取捨任情。二問何緣三寶有一三乘。何義三乘無三一寶。答乘隨機立。寶逐乘明。寶據可珍。乘不隨立。或寶雖可重。逐三根以分三。乘既運生。亦隨寶分三一。或以寶隨乘而易顯。乘逐寶而難明。二互翻成。兩皆無爽。三問寶隨機立假許住持。乘對生根應開雜染。何故唯說不繫為乘。答真實稱寶不繫義同。利益可珍住持隨立。乘隨真寶不繫名乘。有益運生雜染亦運。
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次依體性有六問答。一問僧是眾義。自三以上名僧。理體不殊。真如寧有僧義。答覺依無慮。尚得稱以佛名。僧本非多。理亦得標僧稱。二問三乘體別後會歸於一乘。三寶相殊。終可成於一寶。答運生有於初後。會二歸於一乘。可珍有於勝劣。究竟咸歸一寶。或寶可珍。有同別而無會。乘依運載說三．一。而稱歸。齊與不齊。亦隨取捨。三問以乘對寶皆許會歸。以寶對身亦應歸會。謂會應化歸法身故。答執乘極而住果。令進習而明歸。無執身而不進。故於身而無會。若說勝劣諸教明文。四問既許三寶體有同．別。應許三身亦有同體。答寶隨機立。對樂執而稱同別。身利別根無計情而但異。或事殊立別。理等明同。寶既一三。身亦三一。但以身殊難曉。諸教多陳。體等易知聖無明說。五問寶隨乘立既許一．三。身對乘明亦應三．一。答乘體即寶故有一．三。佛非二乘故無三．一。六問隨機現寶寶有一．三。隨乘現身佛有三．一。答佛皆極果非彼二乘。餘開劣勝故有三．一。或雖化身為二乘現逗彼機器。亦分三身。五分法身名法身。王宮生身名報身。餘隨類身名化身。一乘三身已如前辨。故釋前難有齊不齊。
次依體性有六問答。一問僧是眾義。自三以上名僧。理體不殊。真如寧有僧義。答覺依無慮。尚得稱以佛名。僧本非多。理亦得標僧稱。二問三乘體別後會歸於一乘。三寶相殊。終可成於一寶。答運生有於初後。會二歸於一乘。可珍有於勝劣。究竟咸歸一寶。或寶可珍。有同別而無會。乘依運載說三．一。而稱歸。齊與不齊。亦隨取捨。三問以乘對寶皆許會歸。以寶對身亦應歸會。謂會應化歸法身故。答執乘極而住果。令進習而明歸。無執身而不進。故於身而無會。若說勝劣諸教明文。四問既許三寶體有同．別。應許三身亦有同體。答寶隨機立。對樂執而稱同別。身利別根無計情而但異。或事殊立別。理等明同。寶既一三。身亦三一。但以身殊難曉。諸教多陳。體等易知聖無明說。五問寶隨乘立既許一．三。身對乘明亦應三．一。答乘體即寶故有一．三。佛非二乘故無三．一。六問隨機現寶寶有一．三。隨乘現身佛有三．一。答佛皆極果非彼二乘。餘開劣勝故有三．一。或雖化身為二乘現逗彼機器。亦分三身。五分法身名法身。王宮生身名報身。餘隨類身名化身。一乘三身已如前辨。故釋前難有齊不齊。
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次依釋名。有三問答。一問任持自相真如正可名法。非和無覺云何得名佛僧。答覺性．覺依．覺本名覺。理和事順眾本名僧。二問能學勝劣佛僧開二。所學果因法應非一。答有障無障以顯修。能學易知以開二。有勝非勝以明證所學難了故唯一。三問劣勝難了法合為一。事理易知法開為二。答師．資道別。佛．僧為二。軌則義齊。法但為一。
次依釋名。有三問答。一問任持自相真如正可名法。非和無覺云何得名佛僧。答覺性．覺依．覺本名覺。理和事順眾本名僧。二問能學勝劣佛僧開二。所學果因法應非一。答有障無障以顯修。能學易知以開二。有勝非勝以明證所學難了故唯一。三問劣勝難了法合為一。事理易知法開為二。答師．資道別。佛．僧為二。軌則義齊。法但為一。
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次依廢立有三問答。一問勝鬘經等說有一乘。涅槃經等說有二乘。譬如國王調御駕駟。欲令驢車而及之者無有是處。法花經等說有三乘。謂羊．鹿．牛車。善戒經等說有四車。前三加象。勝鬘經等亦說有四。謂無聞非法眾生以人天善根而成就之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。楞伽經中說有五乘。三乘定性不定性為四。第五阿闡提有二。一有性而斷善根。二菩薩具大悲者。莊嚴論中亦說有五。前四如前。第五有二。一即有性而斷善根。謂暫時無。二無性者。謂畢竟無。善戒經等亦說有五。初四如前。第五唯一。謂無種姓。何故說乘有此差別。不說身寶有此異門。答乘隨機立。佛據覺殊寶性可珍。故無增減。二問何故證淨別立戒門。於立寶中不開戒寶答證淨是所信。二因戒別立。寶義化三根。從通名法寶。四種證淨由二因立。由信三寶離惡道因。由信戒故離賤貧因。故信法外別立戒淨。三問何因隨念加六加三。所敬可珍即無增減。答念緣令其親近。念行令其進修。加六加三。六．十隨念。緣為所敬隨根可珍。但說三歸。故無增減。
次依廢立有三問答。一問勝鬘經等說有一乘。涅槃經等說有二乘。譬如國王調御駕駟。欲令驢車而及之者無有是處。法花經等說有三乘。謂羊．鹿．牛車。善戒經等說有四車。前三加象。勝鬘經等亦說有四。謂無聞非法眾生以人天善根而成就之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。楞伽經中說有五乘。三乘定性不定性為四。第五阿闡提有二。一有性而斷善根。二菩薩具大悲者。莊嚴論中亦說有五。前四如前。第五有二。一即有性而斷善根。謂暫時無。二無性者。謂畢竟無。善戒經等亦說有五。初四如前。第五唯一。謂無種姓。何故說乘有此差別。不說身寶有此異門。答乘隨機立。佛據覺殊寶性可珍。故無增減。二問何故證淨別立戒門。於立寶中不開戒寶答證淨是所信。二因戒別立。寶義化三根。從通名法寶。四種證淨由二因立。由信三寶離惡道因。由信戒故離賤貧因。故信法外別立戒淨。三問何因隨念加六加三。所敬可珍即無增減。答念緣令其親近。念行令其進修。加六加三。六．十隨念。緣為所敬隨根可珍。但說三歸。故無增減。
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次依差別。有一問答。問何故唯說三寶別相。不說無別。答無別義易經已廣陳。有別義難論須具釋。合前問答有二十五。
次依差別。有一問答。問何故唯說三寶別相。不說無別。答無別義易經已廣陳。有別義難論須具釋。合前問答有二十五。
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破魔羅義林
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破魔羅義。以七門分別。一列名不同。二釋名出體。三明廢立。四辨所障。五能破差別。六真破位次。七示相降時。
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一列名不同者。魔有二種。一分段品魔。二變易品魔。法花經中安樂行品說。如來亦復如是。以禪定智慧力得法國土。王於三界。而諸魔王不肯順伏。如來賢聖諸將與之共戰。其有功者心亦歡喜。於四眾中。為說諸經令其心悅。乃至又復賜與涅槃之城。言得滅度引導其心。令其歡喜。而不為說是法華經。此說二乘先所破滅。故知但是分段之魔煩惱障品既障二乘。說之為魔。所知障品障於菩薩。明知亦魔。勝鬘經說。有作四聖諦。無作四聖諦。如來應正等覺。初始覺知。然後為無明㲉藏眾生。方便演說。既分二死二蘊二煩惱。明知天魔亦有二類。或說三魔。法花又云。如來亦復如是。於三界中為大法王。以法教化一切眾生。見賢聖軍與五陰魔．煩惱魔．死魔。共戰有大功勳。滅三毒出三界破魔網。爾時如來亦大歡喜。不說天魔。或說四魔。瑜伽等說。坦然安坐妙菩提座。降伏四魔。具大勢力。名薄伽梵。佛地論云。言四魔者。一煩惱魔。二蘊魔。三死魔。四自在天魔。或說八魔。分段．變易各有四故菩薩以分別及所知障為煩惱故。理亦定有變易生死品煩惱魔。又說八魔。涅槃經說。四魔之上更加四倒。或說十魔。雜藏中說。欲憂．愁飢．渴愛．睡眠．怖畏．疑毒．及名利．自高輕慢彼。汝等軍如是。一切無能破。我智箭定刀。摧坏瓶投水。
一列名不同者。魔有二種。一分段品魔。二變易品魔。法花經中安樂行品說。如來亦復如是。以禪定智慧力得法國土。王於三界。而諸魔王不肯順伏。如來賢聖諸將與之共戰。其有功者心亦歡喜。於四眾中。為說諸經令其心悅。乃至又復賜與涅槃之城。言得滅度引導其心。令其歡喜。而不為說是法華經。此說二乘先所破滅。故知但是分段之魔煩惱障品既障二乘。說之為魔。所知障品障於菩薩。明知亦魔。勝鬘經說。有作四聖諦。無作四聖諦。如來應正等覺。初始覺知。然後為無明㲉藏眾生。方便演說。既分二死二蘊二煩惱。明知天魔亦有二類。或說三魔。法花又云。如來亦復如是。於三界中為大法王。以法教化一切眾生。見賢聖軍與五陰魔．煩惱魔．死魔。共戰有大功勳。滅三毒出三界破魔網。爾時如來亦大歡喜。不說天魔。或說四魔。瑜伽等說。坦然安坐妙菩提座。降伏四魔。具大勢力。名薄伽梵。佛地論云。言四魔者。一煩惱魔。二蘊魔。三死魔。四自在天魔。或說八魔。分段．變易各有四故菩薩以分別及所知障為煩惱故。理亦定有變易生死品煩惱魔。又說八魔。涅槃經說。四魔之上更加四倒。或說十魔。雜藏中說。欲憂．愁飢．渴愛．睡眠．怖畏．疑毒．及名利．自高輕慢彼。汝等軍如是。一切無能破。我智箭定刀。摧坏瓶投水。
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二釋名出體者。初釋名。後出體。釋名中。初釋通名。後釋別名。通名者梵云魔羅。此云擾亂障礙破壞。擾亂身心。障礙善法。破壞勝事。故名魔羅。此略云魔。諸魔通稱。三等是數帶數釋也。又云波卑夜。此云惡者。天魔別名。波旬訛也。成就惡法懷惡意故。惡魔波旬號名雙舉。釋別名者。可分可段名為分段。品是類義。變改轉易名為變易。品義如前。分段變易品即是魔。持業釋也。煩多擾亂名為煩惱。色等積聚名之為蘊。將盡正盡盡已名死神用光潔自在名天。此四即魔。皆持業釋。涅槃八魔。初四如前。無常．無樂．無我．無淨。倒體即魔。亦持業釋。十魔名者。可欣名欲心慼名憂愁。悕求食飲名飢渴。耽欲名愛。令心昧略名睡眠。有所恐怯名怖畏。猶豫兩端名疑。損惱身心名毒。悕譽貪財曰名利。自舉陵他名高慢。欲等即魔。亦持業釋。此中且解諸名不同。增減數中。同者類釋。
二釋名出體者。初釋名。後出體。釋名中。初釋通名。後釋別名。通名者梵云魔羅。此云擾亂障礙破壞。擾亂身心。障礙善法。破壞勝事。故名魔羅。此略云魔。諸魔通稱。三等是數帶數釋也。又云波卑夜。此云惡者。天魔別名。波旬訛也。成就惡法懷惡意故。惡魔波旬號名雙舉。釋別名者。可分可段名為分段。品是類義。變改轉易名為變易。品義如前。分段變易品即是魔。持業釋也。煩多擾亂名為煩惱。色等積聚名之為蘊。將盡正盡盡已名死神用光潔自在名天。此四即魔。皆持業釋。涅槃八魔。初四如前。無常．無樂．無我．無淨。倒體即魔。亦持業釋。十魔名者。可欣名欲心慼名憂愁。悕求食飲名飢渴。耽欲名愛。令心昧略名睡眠。有所恐怯名怖畏。猶豫兩端名疑。損惱身心名毒。悕譽貪財曰名利。自舉陵他名高慢。欲等即魔。亦持業釋。此中且解諸名不同。增減數中。同者類釋。
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次出魔體。二魔體者。依於有作麁四諦品。二乘異生麁淺境事。立分段魔體。依於無作細四諦品。大乘異生。微妙境事。立變易魔體。後唯障菩薩。初通障二乘。二乘求解脫。彼等能為解脫障故。菩薩求菩提。變易四魔細能障故。三魔體者。一切見修煩惱障品名煩惱魔。因惑所感五蘊諸法名為蘊魔。依此五蘊無常死沒。將死已死名為死魔。不取死觸唯是色蘊。觸處狹故。亦不取死支。將死正死非已死故。死即滅相。不相應行蘊。依五蘊假捨眾同分入過去故。破壞壽命故名為魔。或兼死支。將死正死逼迫身心壞壽命故。或兼死觸。觸於末摩令生苦惱。損壽命故。四魔體者。煩惱所知。若現若種。并隨所應。習氣等法名煩惱魔。分段變易二死五蘊名為蘊魔。分段沒無將死．正死．死已滅相名為死魔。變易正死將死二位名為死魔。若彼滅已便非魔體。欲界第六他化天子魔及眷屬。并不思議解脫菩薩之所化作。名自在天魔。八魔體者。一百二十八根本煩惱。及隨煩惱。種．現．習氣．名分段煩惱魔。即此所招諸麁五蘊類名分段蘊魔。即此五蘊終盡已死．將死．正死．名分段死魔。第六天子及彼眷屬名分段天魔。麁下劣故。實凡類故。實破壞故諸所知障現．種．習氣名變易煩惱魔。菩薩以分別并一切所知障為煩惱故。變易生死五蘊果等名變易蘊魔。此於初位無終盡捨。但有念念微細墮滅。逼迫生滅。以為死魔。第十地菩薩示現所為名為天魔。無垢稱言。作魔王者多是不思議解脫菩薩。鼓音王經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。魔王名無勝。調達名寂。唯有龍象能與龍象而為戰諍。十地菩薩既將成佛。豈凡魔王所能抗敵。故必大菩薩化為魔王。共菩薩戰諍。又八魔體初四分段品。後四分別所知障攝。二乘四倒故。十魔體者。欲魔謂五塵境。體是所欲。能生貪欲。從果為名名欲。欲體正是欲境之貪。憂愁謂憂苦受。飢渴則是二觸所生二欲。睡眠即不定眠。怖畏即五怖畏。一不活畏。由分別我．資生愛起。二惡名畏。行不饒益有悕望起。三者死畏。由有我見失壞想起。四惡趣畏。不遇諸佛惡業所起。五怯眾畏。見已證劣他勝所起。初二怖體多是貪欲。財譽之愛。第三第五多是我愛。第四體是慧俱無貪。或體是愧。拒惡法故。疑體如名。毒謂三毒貪．嗔無明。名謂聲譽。利謂資產。自高慢彼。體即是慢。此隨所應唯說蘊．惑以為魔軍。或說天魔以此為軍。
次出魔體。二魔體者。依於有作麁四諦品。二乘異生麁淺境事。立分段魔體。依於無作細四諦品。大乘異生。微妙境事。立變易魔體。後唯障菩薩。初通障二乘。二乘求解脫。彼等能為解脫障故。菩薩求菩提。變易四魔細能障故。三魔體者。一切見修煩惱障品名煩惱魔。因惑所感五蘊諸法名為蘊魔。依此五蘊無常死沒。將死已死名為死魔。不取死觸唯是色蘊。觸處狹故。亦不取死支。將死正死非已死故。死即滅相。不相應行蘊。依五蘊假捨眾同分入過去故。破壞壽命故名為魔。或兼死支。將死正死逼迫身心壞壽命故。或兼死觸。觸於末摩令生苦惱。損壽命故。四魔體者。煩惱所知。若現若種。并隨所應。習氣等法名煩惱魔。分段變易二死五蘊名為蘊魔。分段沒無將死．正死．死已滅相名為死魔。變易正死將死二位名為死魔。若彼滅已便非魔體。欲界第六他化天子魔及眷屬。并不思議解脫菩薩之所化作。名自在天魔。八魔體者。一百二十八根本煩惱。及隨煩惱。種．現．習氣．名分段煩惱魔。即此所招諸麁五蘊類名分段蘊魔。即此五蘊終盡已死．將死．正死．名分段死魔。第六天子及彼眷屬名分段天魔。麁下劣故。實凡類故。實破壞故諸所知障現．種．習氣名變易煩惱魔。菩薩以分別并一切所知障為煩惱故。變易生死五蘊果等名變易蘊魔。此於初位無終盡捨。但有念念微細墮滅。逼迫生滅。以為死魔。第十地菩薩示現所為名為天魔。無垢稱言。作魔王者多是不思議解脫菩薩。鼓音王經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。魔王名無勝。調達名寂。唯有龍象能與龍象而為戰諍。十地菩薩既將成佛。豈凡魔王所能抗敵。故必大菩薩化為魔王。共菩薩戰諍。又八魔體初四分段品。後四分別所知障攝。二乘四倒故。十魔體者。欲魔謂五塵境。體是所欲。能生貪欲。從果為名名欲。欲體正是欲境之貪。憂愁謂憂苦受。飢渴則是二觸所生二欲。睡眠即不定眠。怖畏即五怖畏。一不活畏。由分別我．資生愛起。二惡名畏。行不饒益有悕望起。三者死畏。由有我見失壞想起。四惡趣畏。不遇諸佛惡業所起。五怯眾畏。見已證劣他勝所起。初二怖體多是貪欲。財譽之愛。第三第五多是我愛。第四體是慧俱無貪。或體是愧。拒惡法故。疑體如名。毒謂三毒貪．嗔無明。名謂聲譽。利謂資產。自高慢彼。體即是慢。此隨所應唯說蘊．惑以為魔軍。或說天魔以此為軍。
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三明廢立者。立二魔者。所障有二。一涅槃品。二菩提品。依障初品立分段品魔。依障後品立變易品魔。或智有二。一中智。二上智。中智所知立初魔。上智所知立後魔。或有漏法有二。一麁。二細。依麁法立分段魔。依細法立變易品魔。有作無作安立非安立。亦如是說。三魔者。唯說聲聞。畢竟恒時所能降故。天魔蔽阿難之心。不聞佛問入涅槃事。鄔波掬多。在座禪。觀。不覺魔王插花於頂。雖起神通亦能制伏。非畢竟降。故略不說。實亦能降。又說四魔不說業者。為生死因惑為本勝。由惑所起蘊勝非業。蘊總業別。不別立魔。果因二中非殊勝故。生．老．病三皆劣於死。從勝為魔不立三種。唯死增用。獨立為魔。法立三魔謂惑．蘊．死。情立一魔。謂自在天。無上依經。三界內有四種難。不得如來四德法身。一煩惱難。二業難。三生報難。四過失難。變易生死有四。一方便生死。二因緣生死。三有有生死。四無有生死。如次配前。前為分段。後為變易。唯業一種不立為魔。擾亂破壞障礙劣故。法既為六。情分假實。故成八魔。涅槃八魔煩惱障品。有因異熟果。約法情分初四。所知障品無異熟果。不說有情。說二乘起障四德涅槃。故說後四。十魔隨增。天魔多起煩惱及蘊。此十相增所以偏說。障定智故。略不說餘。
三明廢立者。立二魔者。所障有二。一涅槃品。二菩提品。依障初品立分段品魔。依障後品立變易品魔。或智有二。一中智。二上智。中智所知立初魔。上智所知立後魔。或有漏法有二。一麁。二細。依麁法立分段魔。依細法立變易品魔。有作無作安立非安立。亦如是說。三魔者。唯說聲聞。畢竟恒時所能降故。天魔蔽阿難之心。不聞佛問入涅槃事。鄔波掬多。在座禪。觀。不覺魔王插花於頂。雖起神通亦能制伏。非畢竟降。故略不說。實亦能降。又說四魔不說業者。為生死因惑為本勝。由惑所起蘊勝非業。蘊總業別。不別立魔。果因二中非殊勝故。生．老．病三皆劣於死。從勝為魔不立三種。唯死增用。獨立為魔。法立三魔謂惑．蘊．死。情立一魔。謂自在天。無上依經。三界內有四種難。不得如來四德法身。一煩惱難。二業難。三生報難。四過失難。變易生死有四。一方便生死。二因緣生死。三有有生死。四無有生死。如次配前。前為分段。後為變易。唯業一種不立為魔。擾亂破壞障礙劣故。法既為六。情分假實。故成八魔。涅槃八魔煩惱障品。有因異熟果。約法情分初四。所知障品無異熟果。不說有情。說二乘起障四德涅槃。故說後四。十魔隨增。天魔多起煩惱及蘊。此十相增所以偏說。障定智故。略不說餘。
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四辨所障者。二魔中分段魔障三乘。變易魔障菩薩。初障解脫．涅槃。後障菩提．妙．智。三魔中煩惱障有餘。蘊障無餘。死障生壽。四魔中前三如前。天魔能障一切善品。障出欲界及三界故。初八魔中。分段變易二障雖殊。別障相似。後八魔中初四如前。後四障大涅槃具四德故。十魔別障智．定二門。說二刀箭而能破故。或下所說能治魔體。即是所障。至下當知。
四辨所障者。二魔中分段魔障三乘。變易魔障菩薩。初障解脫．涅槃。後障菩提．妙．智。三魔中煩惱障有餘。蘊障無餘。死障生壽。四魔中前三如前。天魔能障一切善品。障出欲界及三界故。初八魔中。分段變易二障雖殊。別障相似。後八魔中初四如前。後四障大涅槃具四德故。十魔別障智．定二門。說二刀箭而能破故。或下所說能治魔體。即是所障。至下當知。
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五能破差別者。有六門異。一實能破體。破前三魔。正證真智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。由智證真彼方滅故。由有神通方伏天魔。亦智為本後智為性。二大集經說。知苦．斷集．證滅．修道。如次能壞蘊．煩惱．死．自在天魔。三復次觀有漏苦．諸行無常．諸法無我．涅槃寂靜。如次能壞．蘊．惑．死．天。四復次觀空．無相．無願。具此三已迴向菩提。如次壞四。五復次觀身受心法。如次壞四。六智度論云。菩薩得道故破煩惱魔。得法性身故破蘊魔。得道及法性身故破死魔。常一心入不動三昧。破天魔。前所說義各隨相增。隨前所修四別行相。相當義配。非正證真一念有此行相差別。如理應知。應各別解相配所由。恐文繁廣。易故不述。
五能破差別者。有六門異。一實能破體。破前三魔。正證真智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。由智證真彼方滅故。由有神通方伏天魔。亦智為本後智為性。二大集經說。知苦．斷集．證滅．修道。如次能壞蘊．煩惱．死．自在天魔。三復次觀有漏苦．諸行無常．諸法無我．涅槃寂靜。如次能壞．蘊．惑．死．天。四復次觀空．無相．無願。具此三已迴向菩提。如次壞四。五復次觀身受心法。如次壞四。六智度論云。菩薩得道故破煩惱魔。得法性身故破蘊魔。得道及法性身故破死魔。常一心入不動三昧。破天魔。前所說義各隨相增。隨前所修四別行相。相當義配。非正證真一念有此行相差別。如理應知。應各別解相配所由。恐文繁廣。易故不述。
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六真破位次者。分段四魔。十住菩薩初發心住。分成十信。花嚴經說。初發心住能八相成道。已伏分段品天魔已得神通。彼何能障。第四生貴住中已伏分別諸煩惱魔。資糧道漸伏。加行道中能頓伏盡。初地初心正斷分別體盡。其俱生者。加行道中漸伏。初地已上能頓伏盡。然故意力有時猶起。而不為失。八地已上一切不行。種金剛斷。若依天親法華論說。初地已上受變易生即伏蘊死。若依唯識。有至八地方受變易。七地滿心方捨蘊．死二魔。加行所修二類菩薩意樂別故。無垢稱經歎八地已上德。云。降伏魔怨制諸外道。明其具德。非今始破。又具破四魔。要八地已上故彼讚之。佛地論云。初地已上離麁四魔。八地已上能離細故。又分段魔名麁。初地離故。變易四魔猶在。細名未離。若變易品魔分別所知障。第四住中離不共無明伴類。所知障資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。初地永斷。其六識中俱生所知障。十地分分斷。八地已上一切不行。七識中者。乃至金剛加行道中方斷不起。此及六識中種。金剛無間道一時方斷。變易蘊．死二魔。唯識有二說。一云金剛道起皆已棄捨。與二障種俱時捨故。正義不然。解脫道起方棄捨之。與無間道不相違故。阿彌陀佛既有魔王。已上諸位准有何爽。要大菩薩能為魔事障大位故。若住菩薩方降天魔。若已成佛十地菩薩無能為障。已出三界。更何須降。四倒四魔即所知障。初之四魔不異於前。故不別說。
六真破位次者。分段四魔。十住菩薩初發心住。分成十信。花嚴經說。初發心住能八相成道。已伏分段品天魔已得神通。彼何能障。第四生貴住中已伏分別諸煩惱魔。資糧道漸伏。加行道中能頓伏盡。初地初心正斷分別體盡。其俱生者。加行道中漸伏。初地已上能頓伏盡。然故意力有時猶起。而不為失。八地已上一切不行。種金剛斷。若依天親法華論說。初地已上受變易生即伏蘊死。若依唯識。有至八地方受變易。七地滿心方捨蘊．死二魔。加行所修二類菩薩意樂別故。無垢稱經歎八地已上德。云。降伏魔怨制諸外道。明其具德。非今始破。又具破四魔。要八地已上故彼讚之。佛地論云。初地已上離麁四魔。八地已上能離細故。又分段魔名麁。初地離故。變易四魔猶在。細名未離。若變易品魔分別所知障。第四住中離不共無明伴類。所知障資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。初地永斷。其六識中俱生所知障。十地分分斷。八地已上一切不行。七識中者。乃至金剛加行道中方斷不起。此及六識中種。金剛無間道一時方斷。變易蘊．死二魔。唯識有二說。一云金剛道起皆已棄捨。與二障種俱時捨故。正義不然。解脫道起方棄捨之。與無間道不相違故。阿彌陀佛既有魔王。已上諸位准有何爽。要大菩薩能為魔事障大位故。若住菩薩方降天魔。若已成佛十地菩薩無能為障。已出三界。更何須降。四倒四魔即所知障。初之四魔不異於前。故不別說。
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七示相降時者。釋迦化身。化相降位。金剛心起破煩惱魔。捨第五分壽入無餘滅。破彼蘊魔。魔王請後更留三月。為顯於死得自在故。破其死魔。然破天魔。二文不定。涅槃經說。菩提樹下未成菩提。魔王惱亂恐出三界。菩薩入慈定。起雷吼三摩地。即破天魔。同於法華。大通智勝破魔軍已。垂得阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛法不現在前。大般若經八相成道。得菩提已方破天魔。隨機部執各有異故。不須和會。
七示相降時者。釋迦化身。化相降位。金剛心起破煩惱魔。捨第五分壽入無餘滅。破彼蘊魔。魔王請後更留三月。為顯於死得自在故。破其死魔。然破天魔。二文不定。涅槃經說。菩提樹下未成菩提。魔王惱亂恐出三界。菩薩入慈定。起雷吼三摩地。即破天魔。同於法華。大通智勝破魔軍已。垂得阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛法不現在前。大般若經八相成道。得菩提已方破天魔。隨機部執各有異故。不須和會。
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三慧義林
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三慧義略以十門分別。一出體。二釋名。三所緣。四廢立。五位地。六諸智相攝。七法行差別。八與陀羅尼對明同異。九地證不同。十諸門分別。
三慧義略以十門分別。一出體。二釋名。三所緣。四廢立。五位地。六諸智相攝。七法行差別。八與陀羅尼對明同異。九地證不同。十諸門分別。
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第一出體者。此三自性別境慧攝。名三慧故。通現及種。顯揚論十七說十八現觀。謂聞所成智。思所成智。修所成智。說是智故。有說此三唯是意識或七八識相應慧性。非五識俱。五識不能緣教理故。唯識論第六說。善十一中。五識唯十。自性散動無輕安故。說佛身中無五識故。眼等不能聽聞法故。五識中善唯是生得不明了故。有義五識亦有聞修。唯識有說。五識有輕安。定所引善者亦有調暢故。成所作智俱必有輕安故。定有修慧。何緣五識雖無分別。由第六識分別引生有分別惑。聞慧意引而無聞慧。雖不別緣若名若義。名俱之聲體即是教。耳既緣彼寧非聞慧。思慧深緣名所詮義。五識可無。聞麁緣教。五識應有。聞慧意引五識善生。因聞所成聞慧伴類。亦聞慧攝。聞所成故。若能引意聞加行善。所引五識生得善者。亦應能引第六意識是分別惑。所引五識唯是俱生。若爾不應通見道斷。便違聖教。若親聞聲方名聞者。意慧應非。若聞聲故彼所成故五亦應有。瑜伽第十三聞慧地說。於五明處名句文身。覺慧為先。聽聞．領受．讀誦．憶念名聞所成地。彼論意說。覺慧為先者。是生得慧。初闇劣故。後聽聞等皆是聞慧。能明了故。故耳識俱明了意識。亦是聞慧。不明了者生得慧攝。由此聞慧唯取意識相應慧性。所引伴類亦通五識相應慧性。七識不外緣。八識佛果起。無聞慧故。思慧唯取意識俱慧。五非助伴。行相淺故。非七識俱。在無漏位行相深故。佛無思慧。非第八俱。修慧定通八識俱有。言彼所成慧體性如前。但言所成不說慧者。便通四蘊或五蘊性。
第一出體者。此三自性別境慧攝。名三慧故。通現及種。顯揚論十七說十八現觀。謂聞所成智。思所成智。修所成智。說是智故。有說此三唯是意識或七八識相應慧性。非五識俱。五識不能緣教理故。唯識論第六說。善十一中。五識唯十。自性散動無輕安故。說佛身中無五識故。眼等不能聽聞法故。五識中善唯是生得不明了故。有義五識亦有聞修。唯識有說。五識有輕安。定所引善者亦有調暢故。成所作智俱必有輕安故。定有修慧。何緣五識雖無分別。由第六識分別引生有分別惑。聞慧意引而無聞慧。雖不別緣若名若義。名俱之聲體即是教。耳既緣彼寧非聞慧。思慧深緣名所詮義。五識可無。聞麁緣教。五識應有。聞慧意引五識善生。因聞所成聞慧伴類。亦聞慧攝。聞所成故。若能引意聞加行善。所引五識生得善者。亦應能引第六意識是分別惑。所引五識唯是俱生。若爾不應通見道斷。便違聖教。若親聞聲方名聞者。意慧應非。若聞聲故彼所成故五亦應有。瑜伽第十三聞慧地說。於五明處名句文身。覺慧為先。聽聞．領受．讀誦．憶念名聞所成地。彼論意說。覺慧為先者。是生得慧。初闇劣故。後聽聞等皆是聞慧。能明了故。故耳識俱明了意識。亦是聞慧。不明了者生得慧攝。由此聞慧唯取意識相應慧性。所引伴類亦通五識相應慧性。七識不外緣。八識佛果起。無聞慧故。思慧唯取意識俱慧。五非助伴。行相淺故。非七識俱。在無漏位行相深故。佛無思慧。非第八俱。修慧定通八識俱有。言彼所成慧體性如前。但言所成不說慧者。便通四蘊或五蘊性。
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第二釋名者。初列。後釋。列者。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧。釋名者。初釋通名。後釋別名。釋通名者。慧簡擇義。三者是數。帶數釋也。聞謂能聽。即是耳識能聞於聲。成是生長圓滿之義。慧體如前。以聞為因因聞所成之慧。名聞所成慧。依士釋也。思謂思數。由思籌度勝慧方生。因相應思所成慧名思所成慧。隣近釋也。或因於思所成之慧。依主釋也。修者證義。明證境故。體即定數。因定相應所成慧。隣近釋也。或因於定所成之慧。亦依士釋。若但言聞慧思慧修慧。濫持業釋。無隣近等。言彼所成便無是失。
第二釋名者。初列。後釋。列者。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧。釋名者。初釋通名。後釋別名。釋通名者。慧簡擇義。三者是數。帶數釋也。聞謂能聽。即是耳識能聞於聲。成是生長圓滿之義。慧體如前。以聞為因因聞所成之慧。名聞所成慧。依士釋也。思謂思數。由思籌度勝慧方生。因相應思所成慧名思所成慧。隣近釋也。或因於思所成之慧。依主釋也。修者證義。明證境故。體即定數。因定相應所成慧。隣近釋也。或因於定所成之慧。亦依士釋。若但言聞慧思慧修慧。濫持業釋。無隣近等。言彼所成便無是失。
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第三所緣者。俱舍二十二。毘婆沙師說。聞所成慧唯緣名境。未能捨文而觀義故。毘婆沙論四十二說。聞所成慧於一切時依名了義。念三藏教及師友教有何義耶。隨其所念皆能解了。然成就位實唯緣義。今據初位說唯緣名。思所成慧緣名義境。有時由文引義。有時由義引文。未全捨文而觀義故。修所成慧唯緣義境已能捨文。唯觀義故。婆沙又說。於一切時不依於名而了義故。譬如有人浮深駛水。曾未學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學者不待所依自力浮渡。當知三慧如次亦爾。有言若爾思慧不成。謂此既通緣名緣義。如次應是聞．修所成。今詳三相。無過別者。諸修行所。依聞至教所生勝慧名聞所成。依思正理所生勝慧名思所成。依修等持所生勝慧名修所成。說所成言。顯三勝慧是聞思等三因所成。猶如世間於命．牛等。如次說是食草所成。今觀彼意。天親正取聞唯緣教思唯緣義修慧亦爾。然毘婆沙諸門分別中唯有一說。此三種慧皆緣名義。與此相違。今依大乘。聞慧通緣若名若義。瑜伽十三說。云何聞所成地。謂若略說於五明處名句文身無量差別。覺慧為先。聽聞領受讀誦憶念。又於依止名身句身文身義中無倒解了。如是名為聞所成地。此中初文說緣於名。後文緣義。然彼論第十一。說緣法作意者。謂聞所成慧相應作意。不說緣義者。緣教多故。未能捨文而觀義故。以教為先而方取義。唯說緣法。理實通緣。思所成慧。有義唯緣於義。瑜伽第十六說思慧自性。凡所思惟唯依於義不依於文。雖彼亦說思擇諸法。思素怛纜及伽他義非彼文故。瑜伽第十一又說。緣義作意者。謂思所成慧故。即彼復說。修所成慧相應作意。亦唯緣義不緣於文。十地等中諸後得智有緣教者。彼是聞慧亦非修慧。十地論說八地已上於一切法能堪．能思．能持。如次即是聞思修慧。八地已去定心相續。外緣教法。既說為聞。故知思修但緣於義。籌慮證解二義有別。在佛身中說無聞思。唯有修慧通緣名義。若聞他教非修慧者。其性是何。故知修慧通緣名義。然皆證解。如實義者。瑜伽七十七．解深密經第三卷中。慈氏菩薩白言。世尊。若聞所成．思所成慧．修所成慧。皆緣義者有何差別。善男子聞所成慧依止於文。但如其說未善意趣。未現在前。隨順解脫未能領受成解脫義。思所成慧亦依於文不唯如說。亦善意趣未現在前。隨順解脫未能領受成解脫義。若諸菩薩。修所成慧。亦依於文。亦不依文。亦如其說。亦不如說。能善意趣。所知事同分三摩地所行影像現前。極順解脫。已能領受成解脫義。是名三種知義差別。彼說三慧皆緣名．義。初依聽聞以文為
第三所緣者。俱舍二十二。毘婆沙師說。聞所成慧唯緣名境。未能捨文而觀義故。毘婆沙論四十二說。聞所成慧於一切時依名了義。念三藏教及師友教有何義耶。隨其所念皆能解了。然成就位實唯緣義。今據初位說唯緣名。思所成慧緣名義境。有時由文引義。有時由義引文。未全捨文而觀義故。修所成慧唯緣義境已能捨文。唯觀義故。婆沙又說。於一切時不依於名而了義故。譬如有人浮深駛水。曾未學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學者不待所依自力浮渡。當知三慧如次亦爾。有言若爾思慧不成。謂此既通緣名緣義。如次應是聞．修所成。今詳三相。無過別者。諸修行所。依聞至教所生勝慧名聞所成。依思正理所生勝慧名思所成。依修等持所生勝慧名修所成。說所成言。顯三勝慧是聞思等三因所成。猶如世間於命．牛等。如次說是食草所成。今觀彼意。天親正取聞唯緣教思唯緣義修慧亦爾。然毘婆沙諸門分別中唯有一說。此三種慧皆緣名義。與此相違。今依大乘。聞慧通緣若名若義。瑜伽十三說。云何聞所成地。謂若略說於五明處名句文身無量差別。覺慧為先。聽聞領受讀誦憶念。又於依止名身句身文身義中無倒解了。如是名為聞所成地。此中初文說緣於名。後文緣義。然彼論第十一。說緣法作意者。謂聞所成慧相應作意。不說緣義者。緣教多故。未能捨文而觀義故。以教為先而方取義。唯說緣法。理實通緣。思所成慧。有義唯緣於義。瑜伽第十六說思慧自性。凡所思惟唯依於義不依於文。雖彼亦說思擇諸法。思素怛纜及伽他義非彼文故。瑜伽第十一又說。緣義作意者。謂思所成慧故。即彼復說。修所成慧相應作意。亦唯緣義不緣於文。十地等中諸後得智有緣教者。彼是聞慧亦非修慧。十地論說八地已上於一切法能堪．能思．能持。如次即是聞思修慧。八地已去定心相續。外緣教法。既說為聞。故知思修但緣於義。籌慮證解二義有別。在佛身中說無聞思。唯有修慧通緣名義。若聞他教非修慧者。其性是何。故知修慧通緣名義。然皆證解。如實義者。瑜伽七十七．解深密經第三卷中。慈氏菩薩白言。世尊。若聞所成．思所成慧．修所成慧。皆緣義者有何差別。善男子聞所成慧依止於文。但如其說未善意趣。未現在前。隨順解脫未能領受成解脫義。思所成慧亦依於文不唯如說。亦善意趣未現在前。隨順解脫未能領受成解脫義。若諸菩薩。修所成慧。亦依於文。亦不依文。亦如其說。亦不如說。能善意趣。所知事同分三摩地所行影像現前。極順解脫。已能領受成解脫義。是名三種知義差別。彼說三慧皆緣名．義。初依聽聞以文為
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先。而觀義者名為聞慧。次依思慮以義為先。而觀文者名為思慧。次依於修俱於文．義。證解明了名為修慧。此在因位八地以上一體義分。七地已前各有別體。在佛位中無未曾得。都無聞思。唯有修慧。然諸聖教隨彼所宜相增。別說緣名．義異。理實如是。
先。而觀義者名為聞慧。次依思慮以義為先。而觀文者名為思慧。次依於修俱於文．義。證解明了名為修慧。此在因位八地以上一體義分。七地已前各有別體。在佛位中無未曾得。都無聞思。唯有修慧。然諸聖教隨彼所宜相增。別說緣名．義異。理實如是。
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第四廢立者。十地論第一說。如渴思冷水。如飢思美食。如病思良醫。如眾蜂依蜜。我等亦如是。願聞甘露法。此喻四義。一受持。二助力。三遠離。四安樂行。此義云何。如水不嚼隨得而飲。如是聞慧初聞即受。隨聞受持。如食咀嚼身力助成。如是思慧嚼所聞法。智力助成。如服良藥藥行除病。如是具聞．思慧。隨順正義如法修行。遠離一切煩惱習患。如蜜。眾蜂所依。樂行住處。如是聞．思．修慧果。聖所依處。現法愛味受樂行故。三慧既為聖果因本。說前三喻。由此三慧不減不增。蜂依於蜜喻聖果故。又修聖因有四勝行。親近善士。聽聞正法。如理思惟。如教修行。初一福行。後三慧行。今說慧行不減不增。又所軌範。略有二門。一善人。二勝法。法有二。一教。二理。通說三乘習行勝法。略有二位。一散。二定。依習勝法。初教後理。聞初緣教勝。思後緣理勝。故分二種。修慧雖有世出世間。證解不殊合為一慧。又生死因略有二種。一惑。二業。多起重者唯癡與疑。由癡迷境不了真妄。由疑因果不肯造修。以此二門便興惡業。為除癡故令初聽聞。為斷疑故次思妙理。息惡業故後說修慧。生死因滅苦果隨無出世道修便成覺寂。又有三隨惑數數現行。一不正知。二妄念。三散亂。雖別行相各有能除。正能斷者體唯慧性。故說三慧如次伏斷。又出世因略有二種。一福。二智。慧為智相勝獨得名。餘為福相劣故合說。於智之中。略有三品。謂下中上。初修次修後修異故。由此三品分慧成三。又慧起時由三種力一緣力。二因力。三俱力。如次三慧由三力起不減不增。又由三力。一他力。二自力。三俱力。又由三力。一資糧力。二自性力。三俱力。又由三力。一外力。二內力。三俱力。又由三力。一多由教力。二多由義力。三多由定力。如次三慧各由彼起。故說三慧不減不增。此門即簡不說餘法為其所成。但說因三所起妙慧。名彼所成。亦廢立義。
第四廢立者。十地論第一說。如渴思冷水。如飢思美食。如病思良醫。如眾蜂依蜜。我等亦如是。願聞甘露法。此喻四義。一受持。二助力。三遠離。四安樂行。此義云何。如水不嚼隨得而飲。如是聞慧初聞即受。隨聞受持。如食咀嚼身力助成。如是思慧嚼所聞法。智力助成。如服良藥藥行除病。如是具聞．思慧。隨順正義如法修行。遠離一切煩惱習患。如蜜。眾蜂所依。樂行住處。如是聞．思．修慧果。聖所依處。現法愛味受樂行故。三慧既為聖果因本。說前三喻。由此三慧不減不增。蜂依於蜜喻聖果故。又修聖因有四勝行。親近善士。聽聞正法。如理思惟。如教修行。初一福行。後三慧行。今說慧行不減不增。又所軌範。略有二門。一善人。二勝法。法有二。一教。二理。通說三乘習行勝法。略有二位。一散。二定。依習勝法。初教後理。聞初緣教勝。思後緣理勝。故分二種。修慧雖有世出世間。證解不殊合為一慧。又生死因略有二種。一惑。二業。多起重者唯癡與疑。由癡迷境不了真妄。由疑因果不肯造修。以此二門便興惡業。為除癡故令初聽聞。為斷疑故次思妙理。息惡業故後說修慧。生死因滅苦果隨無出世道修便成覺寂。又有三隨惑數數現行。一不正知。二妄念。三散亂。雖別行相各有能除。正能斷者體唯慧性。故說三慧如次伏斷。又出世因略有二種。一福。二智。慧為智相勝獨得名。餘為福相劣故合說。於智之中。略有三品。謂下中上。初修次修後修異故。由此三品分慧成三。又慧起時由三種力一緣力。二因力。三俱力。如次三慧由三力起不減不增。又由三力。一他力。二自力。三俱力。又由三力。一資糧力。二自性力。三俱力。又由三力。一外力。二內力。三俱力。又由三力。一多由教力。二多由義力。三多由定力。如次三慧各由彼起。故說三慧不減不增。此門即簡不說餘法為其所成。但說因三所起妙慧。名彼所成。亦廢立義。
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第五位地有二。一三乘凡聖位。二三界九地位。三乘凡聖位者。雖有三慧發心未定名住外凡。發決定心方內凡位。若二乘位解脫分中。聞慧在五停心位。思慧在二念處位。修慧在煖已後諸位。此據隨增說三慧位。然實凡聖因果位中皆容得起。雖煖等體非是聞慧。位亦通起。唯見道中無聞思慧。理定觀故。其大乘者。唯識論說唯識相性。資糧位中聽聞思惟能深信解。在加行位能漸伏除所取能取引發真見。彼文意說。四十心位起聞思慧修習唯識。四善根後方起修慧。從多增修。非理實爾。華嚴經中說。十住位初發心住八相成道能現神通。又瑜伽六十五說。毘鉢舍那菩薩。若定若生。以無色界心了三界法及無漏法。此非決擇分位。不生彼故彼地無故。故資糧位修慧之行未能理觀。加行位中方能觀理故。唯識論說。資糧位。於識性相聽聞思惟。不說修慧。雖決擇分體唯修慧。位起聞思欲界身故。於見道位唯有修慧。內觀諦理非散心故。彼聞．思慧種子得修。於修道位七地已前定散心間皆容得起。八地已上無漏相續都無散心。十地經說。八地已上於一切法能堪．能思．能持。彼論解云。如次即是聞思修慧。雖一慧體。一剎那中。能取外教而尋於義名為聞慧。能深籌度先理後文名為思慧。於此二中能證明顯即名修慧。聖智迅速於一念慧義分三故。實無別體。有說。但是修慧所攝非是聞思。聞思假說實是修慧。大小二乘不說色界亦有思體。無色界中有聞慧體。若八地後起實聞思。應許色地亦有思慧無色有聞。雖說無色天。佛邊側立聽法等事。但依修慧緣教義故。如目犍連。獼猴池側。入無所有處定聞狂象聲。但修慧聞非聞慧故。
第五位地有二。一三乘凡聖位。二三界九地位。三乘凡聖位者。雖有三慧發心未定名住外凡。發決定心方內凡位。若二乘位解脫分中。聞慧在五停心位。思慧在二念處位。修慧在煖已後諸位。此據隨增說三慧位。然實凡聖因果位中皆容得起。雖煖等體非是聞慧。位亦通起。唯見道中無聞思慧。理定觀故。其大乘者。唯識論說唯識相性。資糧位中聽聞思惟能深信解。在加行位能漸伏除所取能取引發真見。彼文意說。四十心位起聞思慧修習唯識。四善根後方起修慧。從多增修。非理實爾。華嚴經中說。十住位初發心住八相成道能現神通。又瑜伽六十五說。毘鉢舍那菩薩。若定若生。以無色界心了三界法及無漏法。此非決擇分位。不生彼故彼地無故。故資糧位修慧之行未能理觀。加行位中方能觀理故。唯識論說。資糧位。於識性相聽聞思惟。不說修慧。雖決擇分體唯修慧。位起聞思欲界身故。於見道位唯有修慧。內觀諦理非散心故。彼聞．思慧種子得修。於修道位七地已前定散心間皆容得起。八地已上無漏相續都無散心。十地經說。八地已上於一切法能堪．能思．能持。彼論解云。如次即是聞思修慧。雖一慧體。一剎那中。能取外教而尋於義名為聞慧。能深籌度先理後文名為思慧。於此二中能證明顯即名修慧。聖智迅速於一念慧義分三故。實無別體。有說。但是修慧所攝非是聞思。聞思假說實是修慧。大小二乘不說色界亦有思體。無色界中有聞慧體。若八地後起實聞思。應許色地亦有思慧無色有聞。雖說無色天。佛邊側立聽法等事。但依修慧緣教義故。如目犍連。獼猴池側。入無所有處定聞狂象聲。但修慧聞非聞慧故。
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三界九地者。欲界地有二。謂聞思所成。不定界地非離染地。設欲修時墮思中故。欲界之心行相麁故。色界地有二。謂聞．修所成。若欲思時墮修中故。上界地心行相細故。由此無色亦無思慧。上地雖有慧與思俱。不由思成。相非明了。諸善性者。或是生得。或是聞修。定非思慧。無色界有一。謂即修慧。要由耳根聽聞法已引所成慧。彼無耳根故無聞慧。異界相違不相順故。設由彼引。麁細懸殊。如目犍連。非聞慧攝。聞所成慧通在六地。欲界．四靜慮．及靜慮中間。未至勤求根本地相。善位無容起散聞慧。或在七地加初未至。或在五地又除中間。何故中間說無聞慧。不許上三未至地無。由此應知初說為善。思慧唯在一欲界地。修慧有漏者十七地。八根本．八近分．靜慮中間。無漏者在十地。色界六除上三未至。無色界中四根本地。說非想地有無漏心引滅定故。然在下地得起上地有漏聞慧。對法第五等說。樂欲力者。謂已得第二靜慮者。入初靜慮已。若欲以第二靜慮地心出等。即能現前而出於定。餘一切地如理當知。其所入定修慧心。其第二定所出之心非生得善。諸論皆說。若生彼地方起彼地生得善故。故所出心定是聞慧。有義所出定是修慧。有漏無漏異心名出。要生彼地中起彼聞慧故。八地已後心恒一類。云何名出。既爾純無漏。如何起聞慧。故異行相異分名出。前師亦許聞慧名出。無漏三慧上下通起。上地不起下地有漏思．修二慧。思無下起。一地繫故。上亦不起下地聞慧。有漏三慧是業性故。皆厭捨故。
三界九地者。欲界地有二。謂聞思所成。不定界地非離染地。設欲修時墮思中故。欲界之心行相麁故。色界地有二。謂聞．修所成。若欲思時墮修中故。上界地心行相細故。由此無色亦無思慧。上地雖有慧與思俱。不由思成。相非明了。諸善性者。或是生得。或是聞修。定非思慧。無色界有一。謂即修慧。要由耳根聽聞法已引所成慧。彼無耳根故無聞慧。異界相違不相順故。設由彼引。麁細懸殊。如目犍連。非聞慧攝。聞所成慧通在六地。欲界．四靜慮．及靜慮中間。未至勤求根本地相。善位無容起散聞慧。或在七地加初未至。或在五地又除中間。何故中間說無聞慧。不許上三未至地無。由此應知初說為善。思慧唯在一欲界地。修慧有漏者十七地。八根本．八近分．靜慮中間。無漏者在十地。色界六除上三未至。無色界中四根本地。說非想地有無漏心引滅定故。然在下地得起上地有漏聞慧。對法第五等說。樂欲力者。謂已得第二靜慮者。入初靜慮已。若欲以第二靜慮地心出等。即能現前而出於定。餘一切地如理當知。其所入定修慧心。其第二定所出之心非生得善。諸論皆說。若生彼地方起彼地生得善故。故所出心定是聞慧。有義所出定是修慧。有漏無漏異心名出。要生彼地中起彼聞慧故。八地已後心恒一類。云何名出。既爾純無漏。如何起聞慧。故異行相異分名出。前師亦許聞慧名出。無漏三慧上下通起。上地不起下地有漏思．修二慧。思無下起。一地繫故。上亦不起下地聞慧。有漏三慧是業性故。皆厭捨故。
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第六諸智相攝者。勝鬘經中說一。謂心法智。彼說厭苦求涅槃智。究竟唯修。觀如來藏厭眾苦故。方便通二。又說二智。謂初聖諦智。二無二聖諦智。彼唯修慧。初是安立諦智。後是非安立諦智。彼說二乘以初諦智斷諸煩惱。諸佛世尊以無二聖諦智斷諸住地故。非聞思攝。又說有二種如來藏空智。一空如來藏智。謂緣若離若脫若斷若異煩惱藏智。二不空如來藏智。謂緣過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法智。初觀煩惱能覆藏智。非真實故名之為空。後觀法身惑所藏智。理真實故名為不空。究竟成滿亦唯修慧。方便通二。又有二種。謂世俗智．勝義智。三皆通二。有說初智唯有漏。後智唯無漏。由諸教中唯說無漏。又雜集說。有三種無分別智。一知足無分別。二無顛倒無分別。三無戲論無分別。初唯思修。說諸異生隨於一無常等法。究竟思已生喜足故。後二唯修慧。說諸聲聞於諸蘊中。為除四倒如理觀察。得出世智能達無我。是中智故。說諸菩薩知法戲論除泯法相得極寂靜出世聖智。是後智故。又有三無生忍智。本性無生忍自然無生忍惑苦無生忍。如次即是緣三性境諸無漏智。亦唯修慧。又有四智。謂圓鏡等。初之二智定唯修慧。妙觀察智。有義唯修慧。有義通三慧。成所作智。有義唯修慧。有義通聞慧。許十地中起此智故。義准如前。又有四智。謂我生已盡．梵行已立．所作已辦．不受後有。如次即是苦．滅．道．集四無學智。真實成滿在定中起。唯是修慧。前方便位亦通聞思。然諸教中多說修者以根本故。又四尋思．四如實智。皆唯修慧。成滿位故。尋思唯有漏。實智通無漏。勝鬘經說。隨順法智者。五種巧便觀察成就。一觀察施設根意解境界。二觀察業報。三觀察阿羅漢眠。四觀察心自在樂禪樂。五觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通。此五種觀察究竟成滿唯是修慧。初方便位亦通聞．思。彼經自說。於我滅後未來世中。我諸弟子隨信信增上。依於明信隨順法智。自性清淨心。彼為煩惱染污而得究竟。是究竟者入大乘道因故。又有六現觀智。一思現觀。二信現觀。三戒現觀。四現觀智諦現觀。五現觀邊智諦現觀。六究竟現觀。初唯思慧。後三修慧。餘二非慧。此據自性。若取俱行。隨其所應菩提分法而為自性。對法論十三說。現觀有十。一法。二義。三真。四後。五寶。六不行。七究竟。八聲聞。九獨覺。十菩薩。法是聞慧。多緣教故。義是思慧。多緣理故。真．後究竟皆唯修慧。如次即是智諦．智諦邊．究竟。三現觀故。寶即是信。不行即戒。竝如前說。後三依乘得此有異。隨應說慧。瑜伽六十九說十智。世俗智．法智
第六諸智相攝者。勝鬘經中說一。謂心法智。彼說厭苦求涅槃智。究竟唯修。觀如來藏厭眾苦故。方便通二。又說二智。謂初聖諦智。二無二聖諦智。彼唯修慧。初是安立諦智。後是非安立諦智。彼說二乘以初諦智斷諸煩惱。諸佛世尊以無二聖諦智斷諸住地故。非聞思攝。又說有二種如來藏空智。一空如來藏智。謂緣若離若脫若斷若異煩惱藏智。二不空如來藏智。謂緣過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法智。初觀煩惱能覆藏智。非真實故名之為空。後觀法身惑所藏智。理真實故名為不空。究竟成滿亦唯修慧。方便通二。又有二種。謂世俗智．勝義智。三皆通二。有說初智唯有漏。後智唯無漏。由諸教中唯說無漏。又雜集說。有三種無分別智。一知足無分別。二無顛倒無分別。三無戲論無分別。初唯思修。說諸異生隨於一無常等法。究竟思已生喜足故。後二唯修慧。說諸聲聞於諸蘊中。為除四倒如理觀察。得出世智能達無我。是中智故。說諸菩薩知法戲論除泯法相得極寂靜出世聖智。是後智故。又有三無生忍智。本性無生忍自然無生忍惑苦無生忍。如次即是緣三性境諸無漏智。亦唯修慧。又有四智。謂圓鏡等。初之二智定唯修慧。妙觀察智。有義唯修慧。有義通三慧。成所作智。有義唯修慧。有義通聞慧。許十地中起此智故。義准如前。又有四智。謂我生已盡．梵行已立．所作已辦．不受後有。如次即是苦．滅．道．集四無學智。真實成滿在定中起。唯是修慧。前方便位亦通聞思。然諸教中多說修者以根本故。又四尋思．四如實智。皆唯修慧。成滿位故。尋思唯有漏。實智通無漏。勝鬘經說。隨順法智者。五種巧便觀察成就。一觀察施設根意解境界。二觀察業報。三觀察阿羅漢眠。四觀察心自在樂禪樂。五觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通。此五種觀察究竟成滿唯是修慧。初方便位亦通聞．思。彼經自說。於我滅後未來世中。我諸弟子隨信信增上。依於明信隨順法智。自性清淨心。彼為煩惱染污而得究竟。是究竟者入大乘道因故。又有六現觀智。一思現觀。二信現觀。三戒現觀。四現觀智諦現觀。五現觀邊智諦現觀。六究竟現觀。初唯思慧。後三修慧。餘二非慧。此據自性。若取俱行。隨其所應菩提分法而為自性。對法論十三說。現觀有十。一法。二義。三真。四後。五寶。六不行。七究竟。八聲聞。九獨覺。十菩薩。法是聞慧。多緣教故。義是思慧。多緣理故。真．後究竟皆唯修慧。如次即是智諦．智諦邊．究竟。三現觀故。寶即是信。不行即戒。竝如前說。後三依乘得此有異。隨應說慧。瑜伽六十九說十智。世俗智．法智
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．類智．苦智．集智．滅智．道智．盡智．無生智．他心智。其世俗智通有無漏三慧所攝。中間八智唯無漏唯修慧。後他心智通有無漏。亦唯修慧。又有十力智。謂處非處．乃至漏盡智。唯在如來相續中有。唯無漏。唯修慧。
．類智．苦智．集智．滅智．道智．盡智．無生智．他心智。其世俗智通有無漏三慧所攝。中間八智唯無漏唯修慧。後他心智通有無漏。亦唯修慧。又有十力智。謂處非處．乃至漏盡智。唯在如來相續中有。唯無漏。唯修慧。
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對法第三說十三智。信解智．道理智．不散智．內證智．他性智．下智．上智．厭患智．不起智．無生智．生智．究竟智．大義智。彼論自釋。初三即三慧。第四勝義智。第五他心智。第六法智。第七類智。次四種四諦究竟智。即盡無生智。次前九種唯是修慧。大義智即大乘智。通三慧攝。究竟唯修。又顯揚論十六等說。觀察四諦起十六行智。前為後後之所依止。謂為對除四顛倒故。苦諦四行。一為除常倒起無常行。二為除樂淨倒起於苦行。三為除我倒起於空行。四即為除此起無我行。空觀諸行我性空故。此觀行外餘我空故。空觀諸行無有我故。此觀行體非我性故。是二差別。次於常．樂．淨．我四愛集諦。起因．集．生．緣四行。次於此斷滅諦。起滅．靜．妙．離四行。次於此能證道諦。起道如行出四行。皆唯修慧。通有無漏。成滿位中唯無漏修。顯揚論十七說。現觀有十八種。一聞。二思。三修所生智。四順決擇分智。五見道。六修道。七究竟道。八不善清淨世俗智。九善清淨世俗智。十勝義智。十一不善清淨行有分別智。十二善清淨行有分別智。十三善清淨行無分別智。十四成所作前行智。十五成所作智。十六成所作後智。十七聲聞等智。十八菩薩等智。據實現觀體唯修慧。聞等助修五現觀攝。此中有五類。依五位道智有七。聞等三慧。解脫分中而施設故。依觀二諦智有三。觀世俗智。有善不善二境異故。依能緣行有三。有分別中有漏無漏二類異故。依二空二真智有三。加行．根本．後得別故。依乘有二。聲聞．菩薩大小異故。瑜伽第十說四十四智。謂觀老死支為四。一老死苦。二老死集。三老死趣滅。四老死趣滅行。乃至行支皆作此觀。無明無因。智種闕故。不說觀之。菩薩昔在菩提樹下。雜染順逆觀緣起支。於逆觀中而為此觀。依初方便故諸論說齊識退還。皆唯修慧。至成就時修慧觀故。初觀加行亦通聞思。示相異生唯有漏攝。實是無漏。彼論又說七十七智。謂緣現在老死有二智。一緣現在生而有老死。二非不緣現在生而有老死。現在自身自已作故。緣過去老死有二智。一緣過去生而有老死。二非不緣過去生而有老死。觀於前際無始老死。無不皆以生為緣故。緣未來老死有二智。一緣未來生而有老死。二非不緣未來生而有老死。未來雖未起。容有雜染還滅義故。今觀雜染故成二智。此三際中。初智觀果有因顯其所由。後智觀果有因非不決定。破外妄計不平等因無因而生。此前六智名真實智。第七法住智。觀支所不攝法。諸有漏慧遍知義故。通知三世緣起教法名支不攝。准知聖者身亦有法住智。異生身中亦有真實智。觀
對法第三說十三智。信解智．道理智．不散智．內證智．他性智．下智．上智．厭患智．不起智．無生智．生智．究竟智．大義智。彼論自釋。初三即三慧。第四勝義智。第五他心智。第六法智。第七類智。次四種四諦究竟智。即盡無生智。次前九種唯是修慧。大義智即大乘智。通三慧攝。究竟唯修。又顯揚論十六等說。觀察四諦起十六行智。前為後後之所依止。謂為對除四顛倒故。苦諦四行。一為除常倒起無常行。二為除樂淨倒起於苦行。三為除我倒起於空行。四即為除此起無我行。空觀諸行我性空故。此觀行外餘我空故。空觀諸行無有我故。此觀行體非我性故。是二差別。次於常．樂．淨．我四愛集諦。起因．集．生．緣四行。次於此斷滅諦。起滅．靜．妙．離四行。次於此能證道諦。起道如行出四行。皆唯修慧。通有無漏。成滿位中唯無漏修。顯揚論十七說。現觀有十八種。一聞。二思。三修所生智。四順決擇分智。五見道。六修道。七究竟道。八不善清淨世俗智。九善清淨世俗智。十勝義智。十一不善清淨行有分別智。十二善清淨行有分別智。十三善清淨行無分別智。十四成所作前行智。十五成所作智。十六成所作後智。十七聲聞等智。十八菩薩等智。據實現觀體唯修慧。聞等助修五現觀攝。此中有五類。依五位道智有七。聞等三慧。解脫分中而施設故。依觀二諦智有三。觀世俗智。有善不善二境異故。依能緣行有三。有分別中有漏無漏二類異故。依二空二真智有三。加行．根本．後得別故。依乘有二。聲聞．菩薩大小異故。瑜伽第十說四十四智。謂觀老死支為四。一老死苦。二老死集。三老死趣滅。四老死趣滅行。乃至行支皆作此觀。無明無因。智種闕故。不說觀之。菩薩昔在菩提樹下。雜染順逆觀緣起支。於逆觀中而為此觀。依初方便故諸論說齊識退還。皆唯修慧。至成就時修慧觀故。初觀加行亦通聞思。示相異生唯有漏攝。實是無漏。彼論又說七十七智。謂緣現在老死有二智。一緣現在生而有老死。二非不緣現在生而有老死。現在自身自已作故。緣過去老死有二智。一緣過去生而有老死。二非不緣過去生而有老死。觀於前際無始老死。無不皆以生為緣故。緣未來老死有二智。一緣未來生而有老死。二非不緣未來生而有老死。未來雖未起。容有雜染還滅義故。今觀雜染故成二智。此三際中。初智觀果有因顯其所由。後智觀果有因非不決定。破外妄計不平等因無因而生。此前六智名真實智。第七法住智。觀支所不攝法。諸有漏慧遍知義故。通知三世緣起教法名支不攝。准知聖者身亦有法住智。異生身中亦有真實智。觀
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教觀支起七智故。乃至行支亦有此七。智種闕故。除無明支究竟觀成。唯修慧攝。初加行位亦通聞思。瑜伽又說諸神通智．解脫門智．無礙解智．無諍智．願智．力．無所畏．念住．一切種．不共佛法等智。前五神通通有無漏。說異生身及聖起故。後唯無漏。二智攝故。六皆修慧。解脫門智唯無漏。修慧攝。解脫門故。空八智攝。無願六智攝。無相五智攝故。無礙解智乃至不共佛法智。唯是修慧。隨其所應通有無漏。在阿羅漢等及如來身故。
教觀支起七智故。乃至行支亦有此七。智種闕故。除無明支究竟觀成。唯修慧攝。初加行位亦通聞思。瑜伽又說諸神通智．解脫門智．無礙解智．無諍智．願智．力．無所畏．念住．一切種．不共佛法等智。前五神通通有無漏。說異生身及聖起故。後唯無漏。二智攝故。六皆修慧。解脫門智唯無漏。修慧攝。解脫門故。空八智攝。無願六智攝。無相五智攝故。無礙解智乃至不共佛法智。唯是修慧。隨其所應通有無漏。在阿羅漢等及如來身故。
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第七法行差別者。法行有十。辨中邊第三卷頌云。謂書寫．供養。施．他聽．披讀。受持．正開演。諷誦．及思修。行十法行者獲福聚無量。勝故無盡故。由攝他不息。大毘婆沙四十二卷。有作是說。若於三藏．十二分教。受持轉讀究竟流布名聞所成慧。依此發生思所成慧。依此發生修所成慧。此斷煩惱證得涅槃。如依金鑛生金。依金生金剛。此能摧壞山石等物。評曰應作是說。若於三藏．十二分教。受持．轉讀究竟流布。是生得慧。依此發生聞所成慧。依此發生思所成慧。依此發生修所成慧。此斷煩惱證得涅槃。如依種生芽。依芽生莖。依莖轉生枝葉花菓。依瑜伽第十三說。云何聞所成地。謂若略說。於五明處名句文身無量差別。覺慧為先。聽聞．領受．讀誦憶念。又於彼義無倒解了。如是名為聞所成地。此中意說。於五明處名句文身無量差別。覺慧為先者。是生得慧。聽聞領受讀誦憶念。又於彼義無倒解了。方名聞慧。即顯總相。於五明教。劣闇覺慧所有善心名生得慧。聽聞已後差別作意明了善心。名為聞慧。非必要先於三藏教。聽聞．領受皆生得慧。但於三藏非用功力。所生闇劣覺慧善心。名生得慧。不順出世。非功力起。性不明了。讀解文義任運而起名生得慧。故雖受持三藏等教。亦有生得。若於三藏要用功力所生明勝覺慧善心。名加行善。能順出世由功力起。性極明了。讀解文義加行而起名為聞慧。故知受持三藏等教亦有聞慧。不爾如何於五明教覺慧為先名生得慧。聽聞領受名為聞慧。辨中邊說。聞所成慧思惟大乘能令善根界得增長。思所成慧思惟大乘能正悟入所求實義。修所成慧思惟大乘能令所求事業成滿。謂能趣入修治地故。此三妙慧以十法行而為助伴。由十法行之所攝受。初八法行名為聞慧。第九法行名為思慧。第十法行修慧所攝。由此三慧於此大乘修諸法行。獲最大果。一最勝故。二無盡故。由能攝益他諸有情。是故大乘說為最勝。由雖證得無餘涅槃。利益他事而恒不息。是故大乘說為無盡。法花經說。受持此經若讀．若誦．若解說．若書寫。是人當得八百眼功德乃至千二百意功德。若於三藏受持讀誦唯生得慧。云何得有行十法行獲福聚多。五種法師成六千德。加行善法用力方生。明了解心所應得故。由此應如大乘所說。
第七法行差別者。法行有十。辨中邊第三卷頌云。謂書寫．供養。施．他聽．披讀。受持．正開演。諷誦．及思修。行十法行者獲福聚無量。勝故無盡故。由攝他不息。大毘婆沙四十二卷。有作是說。若於三藏．十二分教。受持轉讀究竟流布名聞所成慧。依此發生思所成慧。依此發生修所成慧。此斷煩惱證得涅槃。如依金鑛生金。依金生金剛。此能摧壞山石等物。評曰應作是說。若於三藏．十二分教。受持．轉讀究竟流布。是生得慧。依此發生聞所成慧。依此發生思所成慧。依此發生修所成慧。此斷煩惱證得涅槃。如依種生芽。依芽生莖。依莖轉生枝葉花菓。依瑜伽第十三說。云何聞所成地。謂若略說。於五明處名句文身無量差別。覺慧為先。聽聞．領受．讀誦憶念。又於彼義無倒解了。如是名為聞所成地。此中意說。於五明處名句文身無量差別。覺慧為先者。是生得慧。聽聞領受讀誦憶念。又於彼義無倒解了。方名聞慧。即顯總相。於五明教。劣闇覺慧所有善心名生得慧。聽聞已後差別作意明了善心。名為聞慧。非必要先於三藏教。聽聞．領受皆生得慧。但於三藏非用功力。所生闇劣覺慧善心。名生得慧。不順出世。非功力起。性不明了。讀解文義任運而起名生得慧。故雖受持三藏等教。亦有生得。若於三藏要用功力所生明勝覺慧善心。名加行善。能順出世由功力起。性極明了。讀解文義加行而起名為聞慧。故知受持三藏等教亦有聞慧。不爾如何於五明教覺慧為先名生得慧。聽聞領受名為聞慧。辨中邊說。聞所成慧思惟大乘能令善根界得增長。思所成慧思惟大乘能正悟入所求實義。修所成慧思惟大乘能令所求事業成滿。謂能趣入修治地故。此三妙慧以十法行而為助伴。由十法行之所攝受。初八法行名為聞慧。第九法行名為思慧。第十法行修慧所攝。由此三慧於此大乘修諸法行。獲最大果。一最勝故。二無盡故。由能攝益他諸有情。是故大乘說為最勝。由雖證得無餘涅槃。利益他事而恒不息。是故大乘說為無盡。法花經說。受持此經若讀．若誦．若解說．若書寫。是人當得八百眼功德乃至千二百意功德。若於三藏受持讀誦唯生得慧。云何得有行十法行獲福聚多。五種法師成六千德。加行善法用力方生。明了解心所應得故。由此應如大乘所說。
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第八與陀羅尼對明同異者。陀羅尼有二。一能持。諸經等說聞持陀羅尼。二所持。菩薩地說陀羅尼有四。一法。二義。三能得菩薩忍。四明呪。陀羅尼者。此云總持諸論說以念慧為性。此中聞持即是聞慧。此中所持即聞慧境。聞法義等明記不忘名曰聞持。於此義中應有分別。何故聞慧獨稱總持。不說思．修亦總持攝。聞從外分內勝慧生。緣事散境最初慧故。簡未成就聞而不持。獨稱總持。思修二慧因內分起。於義決定非初慧故。理可能持。簡別義微。不立持稱。故於三地說斷二愚。一欲貪愚。障修慧者。二圓滿聞持陀羅尼愚。能障總持聞思慧者。不說欲貪障總持故。有義聞持即是聞慧。法．義．等持亦思．修慧之所持境。聞慧總聞法．義等已明記不忘。名曰聞持。思．修二慧內因力起。能思能修法．義等四明記不忘。立彼四持。不爾三地已得聞持。能持彼四。斷障總持聞思愚已。復言九地斷後後慧辨陀羅尼自在愚。成唯識第九說。無量所說法陀羅尼自在者。謂義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中現一切義。故無量名句字陀羅尼自在者。謂法無礙解。即於能詮總持自在。於一名句字中。現一切名句字故。彼何所持。隨彼能持三地已得故。思．修二慧能持相隱內分力生。簡別義微。說所持相聞慧。必從外緣力起。簡別義勝。能持相增。不說所持。故唯識言二圓滿聞持陀羅尼愚。即是此中能障總持聞思慧者。思慧亦名陀羅尼故。故知九地說斷陀羅尼自在愚。得法義無礙解等。即是修慧陀羅尼之所持故。
第八與陀羅尼對明同異者。陀羅尼有二。一能持。諸經等說聞持陀羅尼。二所持。菩薩地說陀羅尼有四。一法。二義。三能得菩薩忍。四明呪。陀羅尼者。此云總持諸論說以念慧為性。此中聞持即是聞慧。此中所持即聞慧境。聞法義等明記不忘名曰聞持。於此義中應有分別。何故聞慧獨稱總持。不說思．修亦總持攝。聞從外分內勝慧生。緣事散境最初慧故。簡未成就聞而不持。獨稱總持。思修二慧因內分起。於義決定非初慧故。理可能持。簡別義微。不立持稱。故於三地說斷二愚。一欲貪愚。障修慧者。二圓滿聞持陀羅尼愚。能障總持聞思慧者。不說欲貪障總持故。有義聞持即是聞慧。法．義．等持亦思．修慧之所持境。聞慧總聞法．義等已明記不忘。名曰聞持。思．修二慧內因力起。能思能修法．義等四明記不忘。立彼四持。不爾三地已得聞持。能持彼四。斷障總持聞思愚已。復言九地斷後後慧辨陀羅尼自在愚。成唯識第九說。無量所說法陀羅尼自在者。謂義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中現一切義。故無量名句字陀羅尼自在者。謂法無礙解。即於能詮總持自在。於一名句字中。現一切名句字故。彼何所持。隨彼能持三地已得故。思．修二慧能持相隱內分力生。簡別義微。說所持相聞慧。必從外緣力起。簡別義勝。能持相增。不說所持。故唯識言二圓滿聞持陀羅尼愚。即是此中能障總持聞思慧者。思慧亦名陀羅尼故。故知九地說斷陀羅尼自在愚。得法義無礙解等。即是修慧陀羅尼之所持故。
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第九地證不同者。法花經法師功德品說。如來滅後受持是經。若讀．若誦．若解說．若書寫。得千二百意功德。以是清淨意根。乃至聞一偈一句。通達無量無邊之義。解是義已能演說一句一偈。至一月四月。乃至一歲。諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背。雖未得無漏智慧。而其意根清淨。如此是人有所思惟．籌量．言說。皆是佛法無不真實。此文即顯未入十地證得殊勝聞思二慧。又常不輕品說。不輕菩薩行不輕行。臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛元所說法花經二十千萬億偈。悉能受持。即得如上六根清淨。更增壽命二百萬億那由他歲。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。後值二千億佛。皆號雲自在燈王。於此諸佛法中。受持讀誦。為諸四眾說此經典。故得是常眼清淨．耳．鼻．舌．身．意諸根清淨。於四眾說法心無所畏。彼經意說。不輕菩薩臨欲終時。聞法花經六根清淨增壽命者。是見道前四善根位。不說得常六根淨故。不言說法心無畏故。由此定非十地聖位說。此命終得遇多佛。獲常六根清淨。說法心無所畏。證入初地。由此定知。非四十心解脫分位。彼位命終未得常淨根心無所畏故。遠照前文。雖未得無漏智慧。而其意根清淨如是者。是決擇分四善根位。此說聞思地前勝得。其修所成。攝論等說。何故三地說名發光。由無退轉等持等至所依止故。大法光明所依止故。無性釋云。謂此地中證希有定。能發智光照了諸法。故名發光。諸靜慮定說名等持。諸無色定說名等至。或等持者心一境性。言等至者正受現前。唯識又說。初二三地行施戒修。相同世間。此前文說第三地中得勝修慧。天親攝論唯識十地論等皆說十障。第三遲鈍性。於所聞思修法忘失。由斷彼故。得聞思修三種勝慧。此說三地得三勝慧。又十地等說。十波羅蜜不增減者。謂十地中對治十障。證十真如。無增減故。此顯五地得勝等持。正行修習定波羅蜜。隨力隨分亦修餘度。天親攝論說。業自在等依止義者。謂此法界是身等業自在所依。及陀羅尼三摩地門自在所依。若如是知。得入十地。此說十地方得勝定。總斷前文。有漏三慧得殊勝者在四善根。斷分別執得無漏修在於初地。斷遲鈍障得無漏三慧照大乘法。在第三地。正修諸定入出自在自利利他。除散亂障。在第五地。於一切法能堪．思．持。一慧用分成三慧者。在第八地。如十地經前已廣辨。得無礙辨及陀羅尼勝依修慧在第九地。起大神通遍十方界廣行利樂。在第十地。由此教說地證不同。以理推文不相違背。
第九地證不同者。法花經法師功德品說。如來滅後受持是經。若讀．若誦．若解說．若書寫。得千二百意功德。以是清淨意根。乃至聞一偈一句。通達無量無邊之義。解是義已能演說一句一偈。至一月四月。乃至一歲。諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背。雖未得無漏智慧。而其意根清淨。如此是人有所思惟．籌量．言說。皆是佛法無不真實。此文即顯未入十地證得殊勝聞思二慧。又常不輕品說。不輕菩薩行不輕行。臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛元所說法花經二十千萬億偈。悉能受持。即得如上六根清淨。更增壽命二百萬億那由他歲。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。後值二千億佛。皆號雲自在燈王。於此諸佛法中。受持讀誦。為諸四眾說此經典。故得是常眼清淨．耳．鼻．舌．身．意諸根清淨。於四眾說法心無所畏。彼經意說。不輕菩薩臨欲終時。聞法花經六根清淨增壽命者。是見道前四善根位。不說得常六根淨故。不言說法心無畏故。由此定非十地聖位說。此命終得遇多佛。獲常六根清淨。說法心無所畏。證入初地。由此定知。非四十心解脫分位。彼位命終未得常淨根心無所畏故。遠照前文。雖未得無漏智慧。而其意根清淨如是者。是決擇分四善根位。此說聞思地前勝得。其修所成。攝論等說。何故三地說名發光。由無退轉等持等至所依止故。大法光明所依止故。無性釋云。謂此地中證希有定。能發智光照了諸法。故名發光。諸靜慮定說名等持。諸無色定說名等至。或等持者心一境性。言等至者正受現前。唯識又說。初二三地行施戒修。相同世間。此前文說第三地中得勝修慧。天親攝論唯識十地論等皆說十障。第三遲鈍性。於所聞思修法忘失。由斷彼故。得聞思修三種勝慧。此說三地得三勝慧。又十地等說。十波羅蜜不增減者。謂十地中對治十障。證十真如。無增減故。此顯五地得勝等持。正行修習定波羅蜜。隨力隨分亦修餘度。天親攝論說。業自在等依止義者。謂此法界是身等業自在所依。及陀羅尼三摩地門自在所依。若如是知。得入十地。此說十地方得勝定。總斷前文。有漏三慧得殊勝者在四善根。斷分別執得無漏修在於初地。斷遲鈍障得無漏三慧照大乘法。在第三地。正修諸定入出自在自利利他。除散亂障。在第五地。於一切法能堪．思．持。一慧用分成三慧者。在第八地。如十地經前已廣辨。得無礙辨及陀羅尼勝依修慧在第九地。起大神通遍十方界廣行利樂。在第十地。由此教說地證不同。以理推文不相違背。
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第十諸門分別者。合有十門。一問如是三慧幾緣自相。幾緣共相。答此有多種。略說有三。一處自相。色聲等法名為自相。色蘊無常等皆為共相。二事自相。青黃等法名為自相。色聲處等名為共相。三自相自相。不可言性名為自相。餘可言等名為共相。廣引理教如義應知。證自相自相唯修慧得。餘自共相通聞思慧。又佛地論說自共相差別。准義亦爾。二問幾因幾果。答此有。二種。一勝劣相生。二勝劣相修。依初義者。聞為三慧因。思為二慧因。修為一慧因。修為三慧果。思為二慧果。聞為一慧果。由劣為勝因勝為劣果故。若據同類義別。則不然。思非修因。修非思果。以異界故。依後義者。若令勢分熏發用增。因義如前說。若由此起熏修彼體勢力增盛。後現在前極明淨者。聞所成慧唯聞慧因。思所成慧為思慧因。修所成慧為三慧因。聞思二慧不依定生。勢力下劣現在前時。不能令他勢力增勝後生明淨。修慧不爾。故為他因。或後勝法為前劣因。修令勝故。前生劣法非後勝因。由勢力劣。不能令後轉明淨故。三問與幾根相應。答聞所成慧四根相應。謂除苦根。在五識故。於上勝法愁戚欲證。憂根相應。在色界中樂根相應。或五根俱。許聞慧類在五識有。亦苦根俱。如實義者。除苦．憂．樂．喜．捨俱。愁戚欲證思慧相應。性非聞慧。非逼迫故非憂根俱。思所成慧。喜．憂捨俱。色界地無。非五識故。修所成慧．樂．喜．捨俱。非散地法。散五無故。四問幾等持．等至．及等引俱。答皆等持相應。別境定數故。有義聞思非等引．等至俱。修慧可爾。聞思二慧是散善法。非定心故。有義聞．思亦等引．等至。俱許八地後有聞思故。五問幾善十一俱。答有義思．修二慧。十一善俱。成唯識論。許欲界中有輕安故。聞慧散遠。唯有餘十。散位所起無輕安故。實義三慧。十一善俱。許無漏心有聞思故。六問幾不定四俱。答三慧皆與尋．伺相應。定散位中皆容起故。悔．眠不與修慧相應。定散異故。有義悔．眠非聞．思俱。行相麁鄙。及昧略故。聞．思細勝。及明廣故。實義聞．思亦悔．眠俱。聞．思悔惡。睡眠位中聽聞教法思慮義故。如成唯識第七卷說。七問幾三界繫等。答有義聞欲．色界繫。思唯欲界繫。修通上二界繫．及不繫。實義聞慧通欲．色界繫．及不繫。思慧欲界繫．及不繫。修慧如前。聞．思二慧通不繫者。唯依色地。聞有種類故。思行相廣故。三種皆緣繫及不繫。八問幾有學等。答修所成慧通三種。聞思二慧。有義唯非學非無學。實義唯有學．及非學非無學。說佛無故。若無學身有隨順無漏善。亦名無學者。聞．思二慧亦通
第十諸門分別者。合有十門。一問如是三慧幾緣自相。幾緣共相。答此有多種。略說有三。一處自相。色聲等法名為自相。色蘊無常等皆為共相。二事自相。青黃等法名為自相。色聲處等名為共相。三自相自相。不可言性名為自相。餘可言等名為共相。廣引理教如義應知。證自相自相唯修慧得。餘自共相通聞思慧。又佛地論說自共相差別。准義亦爾。二問幾因幾果。答此有。二種。一勝劣相生。二勝劣相修。依初義者。聞為三慧因。思為二慧因。修為一慧因。修為三慧果。思為二慧果。聞為一慧果。由劣為勝因勝為劣果故。若據同類義別。則不然。思非修因。修非思果。以異界故。依後義者。若令勢分熏發用增。因義如前說。若由此起熏修彼體勢力增盛。後現在前極明淨者。聞所成慧唯聞慧因。思所成慧為思慧因。修所成慧為三慧因。聞思二慧不依定生。勢力下劣現在前時。不能令他勢力增勝後生明淨。修慧不爾。故為他因。或後勝法為前劣因。修令勝故。前生劣法非後勝因。由勢力劣。不能令後轉明淨故。三問與幾根相應。答聞所成慧四根相應。謂除苦根。在五識故。於上勝法愁戚欲證。憂根相應。在色界中樂根相應。或五根俱。許聞慧類在五識有。亦苦根俱。如實義者。除苦．憂．樂．喜．捨俱。愁戚欲證思慧相應。性非聞慧。非逼迫故非憂根俱。思所成慧。喜．憂捨俱。色界地無。非五識故。修所成慧．樂．喜．捨俱。非散地法。散五無故。四問幾等持．等至．及等引俱。答皆等持相應。別境定數故。有義聞思非等引．等至俱。修慧可爾。聞思二慧是散善法。非定心故。有義聞．思亦等引．等至。俱許八地後有聞思故。五問幾善十一俱。答有義思．修二慧。十一善俱。成唯識論。許欲界中有輕安故。聞慧散遠。唯有餘十。散位所起無輕安故。實義三慧。十一善俱。許無漏心有聞思故。六問幾不定四俱。答三慧皆與尋．伺相應。定散位中皆容起故。悔．眠不與修慧相應。定散異故。有義悔．眠非聞．思俱。行相麁鄙。及昧略故。聞．思細勝。及明廣故。實義聞．思亦悔．眠俱。聞．思悔惡。睡眠位中聽聞教法思慮義故。如成唯識第七卷說。七問幾三界繫等。答有義聞欲．色界繫。思唯欲界繫。修通上二界繫．及不繫。實義聞慧通欲．色界繫．及不繫。思慧欲界繫．及不繫。修慧如前。聞．思二慧通不繫者。唯依色地。聞有種類故。思行相廣故。三種皆緣繫及不繫。八問幾有學等。答修所成慧通三種。聞思二慧。有義唯非學非無學。實義唯有學．及非學非無學。說佛無故。若無學身有隨順無漏善。亦名無學者。聞．思二慧亦通
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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無學。通緣三種。九問幾見所斷等。答若離縛斷。有義聞．思唯修所斷。非染污故非見所斷。非無漏故非非所斷。成唯識說。善等十一非見所斷。瑜伽論說。信等五根唯修所斷。非所斷故。修所成慧唯修所斷．及非所斷通無漏故。依不生斷亦通見斷。說無想定等唯見所斷故。如成唯識第八卷中說二斷義。十問幾加行得。離染得及生得。答此三種慧皆非生得非闇昧故。竝加行得。加行善故。皆離染得離三地障得勝三慧。離八地染。得無漏三慧故。亦離九地染得勝修慧故。雖有前世修習。此三於現身中。必無任運得此三者。故非生得。要假少功力。方乃能得故。佛所成者。定離染得。無加行故。聲聞．獨覺．及菩薩位。通二種得。八地以後無勉勵加行。有任運加行故。
無學。通緣三種。九問幾見所斷等。答若離縛斷。有義聞．思唯修所斷。非染污故非見所斷。非無漏故非非所斷。成唯識說。善等十一非見所斷。瑜伽論說。信等五根唯修所斷。非所斷故。修所成慧唯修所斷．及非所斷通無漏故。依不生斷亦通見斷。說無想定等唯見所斷故。如成唯識第八卷中說二斷義。十問幾加行得。離染得及生得。答此三種慧皆非生得非闇昧故。竝加行得。加行善故。皆離染得離三地障得勝三慧。離八地染。得無漏三慧故。亦離九地染得勝修慧故。雖有前世修習。此三於現身中。必無任運得此三者。故非生得。要假少功力。方乃能得故。佛所成者。定離染得。無加行故。聲聞．獨覺．及菩薩位。通二種得。八地以後無勉勵加行。有任運加行故。
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三輪義林
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三輪義。以七門分別。一出體。二辨名。三廢立。四顯相。五三乘能起。六三身所作。七有情化別。
三輪義。以七門分別。一出體。二辨名。三廢立。四顯相。五三乘能起。六三身所作。七有情化別。
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第一出體者。瑜伽六十九。說前五神通異生有學起者。皆是有漏。無學起者。皆是無漏。異生有學道勢劣故。無學所起道勢強故。若佛所起唯是無漏。漏盡智通。彼論說以盡及無生二智為性。緣漏盡故。唯是無漏漏盡身起。阿羅漢等漏盡智通。十智為性。此中有義。漏盡身成名為無漏。非斷漏義。即顯三輪亦通有漏。有義五通無學身成。皆離漏故。竝名無漏。即顯三輪無學所成非通有漏。三皆世間由漏盡通教誡他故。此三唯依諸靜慮地。意識相應有漏無漏後得智性。即別境慧。容豫化他。非加行智。或亦通彼。六十九說。諸神通等一切靜慮以為依止。皆能引故。無色雖亦有漏盡智。諸菩薩等隨以彼心了一切法。亦能依彼變諸境等。如佛邊側立及宮殿等香。作用狹故。而不名通。色界心廣。除未至地。可有諸通。定．慧均故。瑜伽三十七說三輪即通。故同於通非在餘地。
第一出體者。瑜伽六十九。說前五神通異生有學起者。皆是有漏。無學起者。皆是無漏。異生有學道勢劣故。無學所起道勢強故。若佛所起唯是無漏。漏盡智通。彼論說以盡及無生二智為性。緣漏盡故。唯是無漏漏盡身起。阿羅漢等漏盡智通。十智為性。此中有義。漏盡身成名為無漏。非斷漏義。即顯三輪亦通有漏。有義五通無學身成。皆離漏故。竝名無漏。即顯三輪無學所成非通有漏。三皆世間由漏盡通教誡他故。此三唯依諸靜慮地。意識相應有漏無漏後得智性。即別境慧。容豫化他。非加行智。或亦通彼。六十九說。諸神通等一切靜慮以為依止。皆能引故。無色雖亦有漏盡智。諸菩薩等隨以彼心了一切法。亦能依彼變諸境等。如佛邊側立及宮殿等香。作用狹故。而不名通。色界心廣。除未至地。可有諸通。定．慧均故。瑜伽三十七說三輪即通。故同於通非在餘地。
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第二辨名者。瑜伽七十九。問如說三世三輪清淨。云何應知。答由遍計所執自性故。於去來現世法平等平等。以如實慧正觀察時。於去來現在法。無有顧戀希望染著。是名三世三輪清淨。顯揚論十七說。一切者。謂三輪。一所知境。二能知智。三能知者。彼說諸行通有此三。為除法執觀三體空。摧彼執故。此上皆非此所明義。今說三種摧。未信者令生淨信。已信者令修行。已修行者令得果故。名為三輪。十輪經第六說。如是如來及諸菩薩。所有神通．記說．教誡。三種勝輪作用無礙。三者是數。即彼經說。如轉輪王所乘車輪。或首行輪。彼初意說。依止運轉名之為輪。三乘聖者之所依止。自運運他。轉有彼往立以輪稱。彼後意說。如轉輪王所有輪寶。王將遊戲前首而行。能摧不賓。鎮已伏故。三輪亦爾。未信等者令生信等。先已信等令決定等。帶數釋也。瑜伽二十五。亦名三神變教授教誡。三神變者。一神力神變。二記說神變。三教導神變。瑜伽二十七亦名三種神變教授。一神境神變。二記說神變。三教誡神變。修所成果智具威德。作用難測名之為神。轉易不定稱之為變。變者是境。神者是智。變之神能變也。神之變所變也。皆依主釋。神即變。變屬能變。持業釋也。此中但取初後兩釋。教授勸其善生。教誡懲其惡滅。亦教亦誡。教與誡異。二釋皆得。神境一種作用勝顯。能變能化正名神變。故六通中獨名神通。他心漏盡用相非增。不及神境。於六通中不與神稱。於三輪內亦與神名。能轉他心。能善漏盡。用勝餘故。餘三比劣。亦不名輪。瑜伽二十五說。三種皆名教授教誡。三種皆令善生惡滅。二種異故。二十七說三種皆名神變教授。唯令善生非說惡滅。或令善生即是惡滅。故三神變亦持業釋。摧伏鎮遏二利之用。名之為輪。妙體無方彰用之德名為神變。三乘通號立神變名。菩薩如來獨得輪稱。依止摧伏運轉勝故。十輪又說。輪者謂於諸法無所罣礙。猶如日光普照一切。三乘根器隨其所宜。宣說正法無所執者。此說圓滿普照無礙猶如日輪。故二乘者所起非輪。又佛菩薩神變者。為勝二乘。加名威力。故瑜伽三十七說。諸佛菩薩略有三種神變威力。然俱舍論二十七說。名三示導。能示能導得示導名。今者大乘示導之言。唯教誡攝。示現教導讚勵慶喜。即舊經說示教利喜。若初二種亦名示導。示教利喜三輪共有。便乖宗義。故彼立名非此所說。
第二辨名者。瑜伽七十九。問如說三世三輪清淨。云何應知。答由遍計所執自性故。於去來現世法平等平等。以如實慧正觀察時。於去來現在法。無有顧戀希望染著。是名三世三輪清淨。顯揚論十七說。一切者。謂三輪。一所知境。二能知智。三能知者。彼說諸行通有此三。為除法執觀三體空。摧彼執故。此上皆非此所明義。今說三種摧。未信者令生淨信。已信者令修行。已修行者令得果故。名為三輪。十輪經第六說。如是如來及諸菩薩。所有神通．記說．教誡。三種勝輪作用無礙。三者是數。即彼經說。如轉輪王所乘車輪。或首行輪。彼初意說。依止運轉名之為輪。三乘聖者之所依止。自運運他。轉有彼往立以輪稱。彼後意說。如轉輪王所有輪寶。王將遊戲前首而行。能摧不賓。鎮已伏故。三輪亦爾。未信等者令生信等。先已信等令決定等。帶數釋也。瑜伽二十五。亦名三神變教授教誡。三神變者。一神力神變。二記說神變。三教導神變。瑜伽二十七亦名三種神變教授。一神境神變。二記說神變。三教誡神變。修所成果智具威德。作用難測名之為神。轉易不定稱之為變。變者是境。神者是智。變之神能變也。神之變所變也。皆依主釋。神即變。變屬能變。持業釋也。此中但取初後兩釋。教授勸其善生。教誡懲其惡滅。亦教亦誡。教與誡異。二釋皆得。神境一種作用勝顯。能變能化正名神變。故六通中獨名神通。他心漏盡用相非增。不及神境。於六通中不與神稱。於三輪內亦與神名。能轉他心。能善漏盡。用勝餘故。餘三比劣。亦不名輪。瑜伽二十五說。三種皆名教授教誡。三種皆令善生惡滅。二種異故。二十七說三種皆名神變教授。唯令善生非說惡滅。或令善生即是惡滅。故三神變亦持業釋。摧伏鎮遏二利之用。名之為輪。妙體無方彰用之德名為神變。三乘通號立神變名。菩薩如來獨得輪稱。依止摧伏運轉勝故。十輪又說。輪者謂於諸法無所罣礙。猶如日光普照一切。三乘根器隨其所宜。宣說正法無所執者。此說圓滿普照無礙猶如日輪。故二乘者所起非輪。又佛菩薩神變者。為勝二乘。加名威力。故瑜伽三十七說。諸佛菩薩略有三種神變威力。然俱舍論二十七說。名三示導。能示能導得示導名。今者大乘示導之言。唯教誡攝。示現教導讚勵慶喜。即舊經說示教利喜。若初二種亦名示導。示教利喜三輪共有。便乖宗義。故彼立名非此所說。
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三輪別名者。雜集第一說。一神變輪。二記心輪。三教誡輪。神變義如前釋。神變即輪是持業釋。雖知此神能變能化。化略變廣。從廣為名。又變為先方能起化。從初名神變。以後從初說。心謂他心。種類差別。記謂別識。識別彼心。名曰記心。雖亦能記他心所等。心是主故。但說記心。心之記。依主釋。記心即輪。亦持業釋。教謂教示令彼善生。誡謂誡勗令其惡滅。教與誡異。相違釋。亦教亦誡。持業釋。教誡即輪。釋義如前。瑜伽初名神力神變．記說神變．教導神變。神境智作證通名神。有威勢名力。亦神亦力。即名神變。記義如前。說謂言說。依他心智記別他心。而記言說。記之說。說之記。今取後釋。記是通故。記說即神變。教義如前。導謂導引。導體即示。或體即誡。教導即神變。瑜伽後名神境神變．記說神變．教誡神變。神者謂通。境謂通之所變所化。境之神。神之境。若取初釋。神是通故。神境即神變。餘二亦爾。皆持業釋。若取後釋。境之神變。境是所變故。得依主釋。
三輪別名者。雜集第一說。一神變輪。二記心輪。三教誡輪。神變義如前釋。神變即輪是持業釋。雖知此神能變能化。化略變廣。從廣為名。又變為先方能起化。從初名神變。以後從初說。心謂他心。種類差別。記謂別識。識別彼心。名曰記心。雖亦能記他心所等。心是主故。但說記心。心之記。依主釋。記心即輪。亦持業釋。教謂教示令彼善生。誡謂誡勗令其惡滅。教與誡異。相違釋。亦教亦誡。持業釋。教誡即輪。釋義如前。瑜伽初名神力神變．記說神變．教導神變。神境智作證通名神。有威勢名力。亦神亦力。即名神變。記義如前。說謂言說。依他心智記別他心。而記言說。記之說。說之記。今取後釋。記是通故。記說即神變。教義如前。導謂導引。導體即示。或體即誡。教導即神變。瑜伽後名神境神變．記說神變．教誡神變。神者謂通。境謂通之所變所化。境之神。神之境。若取初釋。神是通故。神境即神變。餘二亦爾。皆持業釋。若取後釋。境之神變。境是所變故。得依主釋。
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第三廢立者。合有七義。
第三廢立者。合有七義。
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一瑜伽二十七說。由神境神變。能現種種神通境界。令他於己生極尊重。由彼於己生尊重故。於屬耳聽。瑜伽作意極生恭敬。由記說神變。能尋求他心行差別。由教誡神變。如根如行如所悟入。為說正法。於所修行能正教誡。二或未發心為作神變不修正行記別其心。未有證獲而為教誡。三又十地論第五說。初一神通身業清淨。天耳他心智二通口業清淨。宿命生死智二通意業清淨。一神通能到眾生所。天耳他心二通能知說法音聲義故。以知他心故。隨種種言音皆能盡知。依於此義種種異名說。隨眾生用故。去來二通盡知眾生過去未來所應受化故。彼論意說。神境用增。獨淨身業。天耳聞彼聲或說法音聲。他心智知彼意方說妙法。令自語業淨。去來二通知境界無礙令意業淨。雖天眼通亦見彼心白黑等色。為說妙法自語業淨。由說生死智知未來法意業淨故。略而不說。雖漏盡通知世非世亦意業淨。以說菩薩第三地中得五通故。淨自三業故亦不說。故此三輪為淨三業不減不增。四又為示現身．意．語三。如其次第三業化故。不減不增。五俱舍論說。唯此三種引所化生。令初發心最為勝故。六或此能引憎背正法及處中者。令發心故。七又唯此三。令於佛法如次歸伏．信受．修行得示導名。餘三不爾。
一瑜伽二十七說。由神境神變。能現種種神通境界。令他於己生極尊重。由彼於己生尊重故。於屬耳聽。瑜伽作意極生恭敬。由記說神變。能尋求他心行差別。由教誡神變。如根如行如所悟入。為說正法。於所修行能正教誡。二或未發心為作神變不修正行記別其心。未有證獲而為教誡。三又十地論第五說。初一神通身業清淨。天耳他心智二通口業清淨。宿命生死智二通意業清淨。一神通能到眾生所。天耳他心二通能知說法音聲義故。以知他心故。隨種種言音皆能盡知。依於此義種種異名說。隨眾生用故。去來二通盡知眾生過去未來所應受化故。彼論意說。神境用增。獨淨身業。天耳聞彼聲或說法音聲。他心智知彼意方說妙法。令自語業淨。去來二通知境界無礙令意業淨。雖天眼通亦見彼心白黑等色。為說妙法自語業淨。由說生死智知未來法意業淨故。略而不說。雖漏盡通知世非世亦意業淨。以說菩薩第三地中得五通故。淨自三業故亦不說。故此三輪為淨三業不減不增。四又為示現身．意．語三。如其次第三業化故。不減不增。五俱舍論說。唯此三種引所化生。令初發心最為勝故。六或此能引憎背正法及處中者。令發心故。七又唯此三。令於佛法如次歸伏．信受．修行得示導名。餘三不爾。
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第四辨相者。初神變相略有二種。一能變。二能化。能轉所餘有自性物。令成餘物名為能變。隨欲為作諸未有事故名能化。能變者謂十八變。一振動。二熾然。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九眾像入身。十同類往趣。十一顯。十二隱。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辨才。十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。能化有三。一化為身。二化為境。三化為語。化為身者。化自．他身為他．自身。或一或多。如是等類。化為境者。化似眾寶．飲食．資具諸如是等。化為語者。妙音麁音繫屬自他如是一切。次記心相差別有六。一記有纏有隨眠．離纏．離隨眠心。二記有染．邪願．無染．正願心。三記劣．中．勝三界．五趣心。四知三受相應心。五以一記一以一記多心。六諸佛菩薩記諸有情諸根勝劣．種種勝解種種界行。隨應安處涅槃行中。後教誡相者。謂能實知煩惱盡得。若自若他於諸漏盡已得未得。乃至廣說。知彼所化於漏盡得離增上慢。或說有五。所謂遮止．開許．諫誨．訶擯．慶慰。或即令離欲示現．教導．讚勵．慶喜。此如顯揚第十二說。或教授有四。一無倒。二漸次。三教。四證。如聲聞地二十七說。前三輪相如菩薩地第三十七說。
第四辨相者。初神變相略有二種。一能變。二能化。能轉所餘有自性物。令成餘物名為能變。隨欲為作諸未有事故名能化。能變者謂十八變。一振動。二熾然。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九眾像入身。十同類往趣。十一顯。十二隱。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辨才。十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。能化有三。一化為身。二化為境。三化為語。化為身者。化自．他身為他．自身。或一或多。如是等類。化為境者。化似眾寶．飲食．資具諸如是等。化為語者。妙音麁音繫屬自他如是一切。次記心相差別有六。一記有纏有隨眠．離纏．離隨眠心。二記有染．邪願．無染．正願心。三記劣．中．勝三界．五趣心。四知三受相應心。五以一記一以一記多心。六諸佛菩薩記諸有情諸根勝劣．種種勝解種種界行。隨應安處涅槃行中。後教誡相者。謂能實知煩惱盡得。若自若他於諸漏盡已得未得。乃至廣說。知彼所化於漏盡得離增上慢。或說有五。所謂遮止．開許．諫誨．訶擯．慶慰。或即令離欲示現．教導．讚勵．慶喜。此如顯揚第十二說。或教授有四。一無倒。二漸次。三教。四證。如聲聞地二十七說。前三輪相如菩薩地第三十七說。
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第五三乘能起者。三乘皆起三神變。聲聞地二十五說。謂阿羅漢具八解脫靜慮等。定有大堪能。具大勢力。能善為他現三神變．教授．教誡。故知獨覺亦能現之。要俱解脫方起三種。故有部行而不能起。又三神變即是三通。菩薩地說。諸佛菩薩與二乘者。神通威力有共不共。略由三相。一微細故。諸佛菩薩於無數量諸有情類。及彼方便諸利益事。皆如實知。無不能作。二者品類。一切神通威力品類悉皆成就。三者世界。以一切世界．一切有情界。為神通境。聲聞但以二千世界諸有情界為神通境。獨覺但以三千世界為神通境。由彼唯為調伏一身而修正行。非諸有情。是故最極唯以一界為神通境。諸教多說。獨覺多以神通化物。聲聞多以記心說法。諸佛多以漏盡教誡。
第五三乘能起者。三乘皆起三神變。聲聞地二十五說。謂阿羅漢具八解脫靜慮等。定有大堪能。具大勢力。能善為他現三神變．教授．教誡。故知獨覺亦能現之。要俱解脫方起三種。故有部行而不能起。又三神變即是三通。菩薩地說。諸佛菩薩與二乘者。神通威力有共不共。略由三相。一微細故。諸佛菩薩於無數量諸有情類。及彼方便諸利益事。皆如實知。無不能作。二者品類。一切神通威力品類悉皆成就。三者世界。以一切世界．一切有情界。為神通境。聲聞但以二千世界諸有情界為神通境。獨覺但以三千世界為神通境。由彼唯為調伏一身而修正行。非諸有情。是故最極唯以一界為神通境。諸教多說。獨覺多以神通化物。聲聞多以記心說法。諸佛多以漏盡教誡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第六三身所作者。其自性身真理常寂無有作用。不外利生不起三輪。然般若論推功歸本故作是言。應化非真佛。亦非說法者。實無作用。不起此三。要由證彼三輪方勝。自受用身。實神通性具實智故。相續湛然無利生用。亦不起三。體即是彼所有俗智。其變化身起此三種。化邪見等入法等故。他受用身。所化生類雖無惡見等。隨其所化令入上位亦現三輪。故阿彌陀亦現神通．記心．教誡。雖楞伽經說佛法身說法差別。推功歸本同般若論。實無作用起說法事。
第六三身所作者。其自性身真理常寂無有作用。不外利生不起三輪。然般若論推功歸本故作是言。應化非真佛。亦非說法者。實無作用。不起此三。要由證彼三輪方勝。自受用身。實神通性具實智故。相續湛然無利生用。亦不起三。體即是彼所有俗智。其變化身起此三種。化邪見等入法等故。他受用身。所化生類雖無惡見等。隨其所化令入上位亦現三輪。故阿彌陀亦現神通．記心．教誡。雖楞伽經說佛法身說法差別。推功歸本同般若論。實無作用起說法事。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第七有情化別者。世尊三輪能化三界諸有情類。菩薩地說諸佛神通以一切界一切有情為境界故。記心．教誡．其義定爾。二乘三種化欲色界。菩薩地說聲聞神通以二千界。獨覺神通以三千界為境界故。記心教誡隨彼亦爾。傍化既爾。上下應思。世尊三輪能化五趣。如放豪光照無間獄。說陀羅尼地獄來聽。然彼苦迫無容豫修。其二乘者不能化彼。可通四趣威勢劣故。通化四生。小山等類皆受化故。然除北洲。世尊雖往不受化故。世尊三輪能化三乘。二乘三種化等及下。非上乘故。若異生者可能化之。有性有情皆三輪化。無性有情可以三輪。而無得果。是故經說雖復發心懃行精進。終不能證無上菩提。
第七有情化別者。世尊三輪能化三界諸有情類。菩薩地說諸佛神通以一切界一切有情為境界故。記心．教誡．其義定爾。二乘三種化欲色界。菩薩地說聲聞神通以二千界。獨覺神通以三千界為境界故。記心教誡隨彼亦爾。傍化既爾。上下應思。世尊三輪能化五趣。如放豪光照無間獄。說陀羅尼地獄來聽。然彼苦迫無容豫修。其二乘者不能化彼。可通四趣威勢劣故。通化四生。小山等類皆受化故。然除北洲。世尊雖往不受化故。世尊三輪能化三乘。二乘三種化等及下。非上乘故。若異生者可能化之。有性有情皆三輪化。無性有情可以三輪。而無得果。是故經說雖復發心懃行精進。終不能證無上菩提。
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大乘法苑義林章卷第六
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七冊之內當卷不足之條令書寫畢併是令法久住利益眾生之一助矣。
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寬文十二年(壬子)曆十月二十五日
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福園院住
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法印權大僧都清兼(六十七才)
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