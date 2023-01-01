大乘法苑義林章卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章卷第四

基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基撰

歸敬章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬章

能敬相。以六門分別。一諸教不同。二釋名差別。三出體性。四明敬意。五敬禮歸依二種差別。六諸門辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能敬相。以六門分別。一諸教不同。二釋名差別。三出體性。四明敬意。五敬禮歸依二種差別。六諸門辨。

一諸教不同者。有唯身敬非語．意。俱舍論云。稽首接足故言敬禮。以已頭首至於地中而接彼足。故名敬禮。虔仰深故。以身比語身重語輕。舉重投誠明輕可發。身由意起不說自成。故唯身敬。或唯語敬非身．意。說無垢稱經云。長者寶性。以頌讚曰。久積無邊清淨業。獲得廣大勝名聞。故我稽首大沙門。開導希夷寂路者。初雖身禮後但以言。故名語敬。非身意攝。無唯意敬非身語文。但標令他知。必形聲．色故。亦有解云。法華經言。以深心念佛修持淨戒故。即是意敬。或唯身語非意敬。雜集敘云。敬禮如是大覺尊。無等妙法真聖眾。彼論釋言。今此頌中。無倒稱讚最勝功德敬申頂禮。其意業者即能發思。不說自成。但舉身語。或唯身．意非語敬。雜心云。起善心轉愛果。舉體敬禮也。舉重身業本由意轉。其語業者影亦為敬。有唯語．意非身敬。勝鬘經云。咸以清淨心嘆佛實功德。如來妙色身。乃至。敬禮難思議。雖前已身禮。今讚歎時唯語意故。或三業俱敬。天親攝論序云。故我至誠身．語．思。頻修無倒歸命禮。顯揚亦云。我今至誠先讚禮。至誡意業語讚身禮。故通三業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一諸教不同者。有唯身敬非語．意。俱舍論云。稽首接足故言敬禮。以已頭首至於地中而接彼足。故名敬禮。虔仰深故。以身比語身重語輕。舉重投誠明輕可發。身由意起不說自成。故唯身敬。或唯語敬非身．意。說無垢稱經云。長者寶性。以頌讚曰。久積無邊清淨業。獲得廣大勝名聞。故我稽首大沙門。開導希夷寂路者。初雖身禮後但以言。故名語敬。非身意攝。無唯意敬非身語文。但標令他知。必形聲．色故。亦有解云。法華經言。以深心念佛修持淨戒故。即是意敬。或唯身語非意敬。雜集敘云。敬禮如是大覺尊。無等妙法真聖眾。彼論釋言。今此頌中。無倒稱讚最勝功德敬申頂禮。其意業者即能發思。不說自成。但舉身語。或唯身．意非語敬。雜心云。起善心轉愛果。舉體敬禮也。舉重身業本由意轉。其語業者影亦為敬。有唯語．意非身敬。勝鬘經云。咸以清淨心嘆佛實功德。如來妙色身。乃至。敬禮難思議。雖前已身禮。今讚歎時唯語意故。或三業俱敬。天親攝論序云。故我至誠身．語．思。頻修無倒歸命禮。顯揚亦云。我今至誠先讚禮。至誡意業語讚身禮。故通三業。

二釋名差別者。依俗釋云。稽者至也。首者頭也。以首至地故名稽首。此即跪拜頭至地故。即俱舍云。稽首接足故言敬禮。屈已所尊之首。接彼所卑之足。故言稽首。俱舍意以身業稽首之別名禮。即是三業敬禮之通稱。雜心亦爾。舉體敬禮。亦稽首故。言叩頭者。以手至首故言叩頭。言敬禮者。虔恭曰敬。軌儀稱禮。諦發殷誠。屈儀褒讚。申虔恭之道。標敬禮之名。又起殷淨心策殊勝業。申誠歸仰故名敬禮。即通三業。諸教或云稽首者。藉身業之稽首。申三業之敬禮體唯一物。未可依俗。古云南牟。即是敬禮。應言納慕或納莫。故不別釋。歸依者。歸敬依投之義。非此所明。若云伴談。或云伴題。此云稽首。亦云禮拜。亦非敬禮。訛名和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名差別者。依俗釋云。稽者至也。首者頭也。以首至地故名稽首。此即跪拜頭至地故。即俱舍云。稽首接足故言敬禮。屈已所尊之首。接彼所卑之足。故言稽首。俱舍意以身業稽首之別名禮。即是三業敬禮之通稱。雜心亦爾。舉體敬禮。亦稽首故。言叩頭者。以手至首故言叩頭。言敬禮者。虔恭曰敬。軌儀稱禮。諦發殷誠。屈儀褒讚。申虔恭之道。標敬禮之名。又起殷淨心策殊勝業。申誠歸仰故名敬禮。即通三業。諸教或云稽首者。藉身業之稽首。申三業之敬禮體唯一物。未可依俗。古云南牟。即是敬禮。應言納慕或納莫。故不別釋。歸依者。歸敬依投之義。非此所明。若云伴談。或云伴題。此云稽首。亦云禮拜。亦非敬禮。訛名和南。

三出體者。體即三業。合有三思謂審慮思．決定思．動發勝思。動發勝思正發身．語。身語業體前之二思。意業之體雖通三性。今取善思為能敬體。大乘身．語除佛果中體唯無記故。二業體唯取發思。又有釋言。體唯慚愧。崇重賢善名慚。輕拒暴惡是愧。今取前解。色行二蘊而為自性。身語是色蘊。意業行蘊故。發身語色思與色名。作動於意故名意業。二蘊攝也。隨其所應亦通種子。身語二業無表色故。分位亦通色處聲處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三出體者。體即三業。合有三思謂審慮思．決定思．動發勝思。動發勝思正發身．語。身語業體前之二思。意業之體雖通三性。今取善思為能敬體。大乘身．語除佛果中體唯無記故。二業體唯取發思。又有釋言。體唯慚愧。崇重賢善名慚。輕拒暴惡是愧。今取前解。色行二蘊而為自性。身語是色蘊。意業行蘊故。發身語色思與色名。作動於意故名意業。二蘊攝也。隨其所應亦通種子。身語二業無表色故。分位亦通色處聲處。

四明敬意者。瞿波論師二十唯識釋云。欲顯大師有天眼故以身業禮。有天耳故以語業禮。有他心故以意業禮。如律中說。若在明處以身業禮。以可見故在闇去近以語業禮。以可聞故。在闇復遠以意業禮。不可見聞故。又顯敬禮者三輪因故。身業禮者神變輪因。語業禮者記說輪因。意業禮者教誡輪因。又亦即是神境．他心．漏盡通因。又顯發生三業滿善。善三業者。總攝一切業道盡故。又須憑力假大威神。若敬不圓憑威不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明敬意者。瞿波論師二十唯識釋云。欲顯大師有天眼故以身業禮。有天耳故以語業禮。有他心故以意業禮。如律中說。若在明處以身業禮。以可見故在闇去近以語業禮。以可聞故。在闇復遠以意業禮。不可見聞故。又顯敬禮者三輪因故。身業禮者神變輪因。語業禮者記說輪因。意業禮者教誡輪因。又亦即是神境．他心．漏盡通因。又顯發生三業滿善。善三業者。總攝一切業道盡故。又須憑力假大威神。若敬不圓憑威不盡。

五敬禮．歸依二種差別者。略有七釋。一歸依據重。但唯身語。敬禮通輕。該心及色。通三業故。二歸依境廣。必具歸而成業。敬禮或寬。縱偏依而辯事。具歸三寶方是歸依。但敬一尊即是敬禮。三歸依有其限齊。發言必終未來。敬禮但約投誠措想。由其永．暫。故歸依言。願從今身盡未來際。諸敬禮者。舉心虔仰。即是敬禮。四歸依情懇。帶無表以為歸依。敬禮心通。或唯表而為體。歸依必有表與無表。但有善表即成敬禮故。五歸依義重。必合身語。敬禮通輕。唯一即是。六歸依帶相。唯在欲．色。敬禮義通。亦遍無色。七歸依義勝。觀真理而亦成。敬禮通微重賢善而兼是。澄淨是信。歸敬是業。體性懸別。不勞對辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五敬禮．歸依二種差別者。略有七釋。一歸依據重。但唯身語。敬禮通輕。該心及色。通三業故。二歸依境廣。必具歸而成業。敬禮或寬。縱偏依而辯事。具歸三寶方是歸依。但敬一尊即是敬禮。三歸依有其限齊。發言必終未來。敬禮但約投誠措想。由其永．暫。故歸依言。願從今身盡未來際。諸敬禮者。舉心虔仰。即是敬禮。四歸依情懇。帶無表以為歸依。敬禮心通。或唯表而為體。歸依必有表與無表。但有善表即成敬禮故。五歸依義重。必合身語。敬禮通輕。唯一即是。六歸依帶相。唯在欲．色。敬禮義通。亦遍無色。七歸依義勝。觀真理而亦成。敬禮通微重賢善而兼是。澄淨是信。歸敬是業。體性懸別。不勞對辨。

六諸門辨者。略有十二門。瑜伽六十四說。一由於五處觀察所歸乃可歸依。一身業淨。二語業淨。三意業淨。四於有情起大悲。五成就無上法。二歸依有幾。答有三。謂佛法僧。三有四緣故但有爾所不減不增。一由如來性極調善故。二於一切種所調能調善方便故。三具大悲故。四財供養未將為喜正行供養生歡喜故。由如是故彼所立法。彼弟子眾皆可歸依四齊四緣故說能歸依。一知功德故。二知差別故。三自誓願故。四更不說有餘大師故。五當知歸依起四正行。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。若有成就此四正行乃名歸依。復有四行。一諸根不掉。二受學處。三悲愍有情。四應時時間於三寶前勤修供養。六因果分別。歸依在因。非於佛果。佛無所歸依。故能歸依亦無。勝鬘經云。聲聞．辟支佛。有恐怖有歸依。依不求依。如來無恐怖無歸依。可有敬禮。梵網經中釋迦亦禮盧舍那故。法花亦言。我聞聖師子深淨微妙音。喜稱南牟佛。故有敬禮。七有無漏分別。身．語唯有漏。意業通無漏。七地已前在因位故。或在因位三業俱通無漏。後得智中有敬禮故。或在佛身皆無漏故。八九地差別。語業至初禪。有尋伺故。身業至四禪。有身業故。意業通九地。有善思故。二定已上雖借語起。非善性故。非語敬體。地前菩薩無色聖者。佛邊聽法故有意表。歸依即不然。不發無表故。九三性分別。唯善性攝。崇重賢善必慚愧俱唯善性故。生得加行二種皆得。聞思修三理亦無爽。十三科分別。體唯色．行。眷屬五蘊。體唯一界．處。謂法界．法處。若表三界處。謂色．聲．法。眷屬四處十界攝。四處者色．聲．意．法處。十界者色．聲．七心．及法界也。十一由五因緣餘諸天等非可歸依。唯有三寶是真歸處。一由形相。謂彼諸天由不現見無交儀故。由形暴惡有怖畏故。由習放逸有貪愛故。由捨離他無悲愍故。由不了知作與不作。於真實義不通達故。如來形相由現可見有交儀故。由形怡泊無怖畏故。由無縱逸離貪愛故。由常不捨利有情事有悲愍故。由善了知作與不作於真實義善通達故。復有五相佛可歸依。為利有情。取菩提故。由能善轉正法眼故。恩怨有情等心利故。捨家屬貪恒寂靜故。能善解釋一切疑故。二由自性。諸天漏隨。性非調善。焉能化他。如來離漏。自性調善。故能化物。三由作業。諸天受欲損害有情惡業可得。佛住靜慮能利有情善業可得。四由法爾。謂諸世間及出世間吉祥盛事。無不皆依自功力得。若無功力雖事諸天亦不能得。故雖不事天。但自作功力必能得之。佛則不爾。有大威神能為善友。方便勸他。令自修習便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六諸門辨者。略有十二門。瑜伽六十四說。一由於五處觀察所歸乃可歸依。一身業淨。二語業淨。三意業淨。四於有情起大悲。五成就無上法。二歸依有幾。答有三。謂佛法僧。三有四緣故但有爾所不減不增。一由如來性極調善故。二於一切種所調能調善方便故。三具大悲故。四財供養未將為喜正行供養生歡喜故。由如是故彼所立法。彼弟子眾皆可歸依四齊四緣故說能歸依。一知功德故。二知差別故。三自誓願故。四更不說有餘大師故。五當知歸依起四正行。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。若有成就此四正行乃名歸依。復有四行。一諸根不掉。二受學處。三悲愍有情。四應時時間於三寶前勤修供養。六因果分別。歸依在因。非於佛果。佛無所歸依。故能歸依亦無。勝鬘經云。聲聞．辟支佛。有恐怖有歸依。依不求依。如來無恐怖無歸依。可有敬禮。梵網經中釋迦亦禮盧舍那故。法花亦言。我聞聖師子深淨微妙音。喜稱南牟佛。故有敬禮。七有無漏分別。身．語唯有漏。意業通無漏。七地已前在因位故。或在因位三業俱通無漏。後得智中有敬禮故。或在佛身皆無漏故。八九地差別。語業至初禪。有尋伺故。身業至四禪。有身業故。意業通九地。有善思故。二定已上雖借語起。非善性故。非語敬體。地前菩薩無色聖者。佛邊聽法故有意表。歸依即不然。不發無表故。九三性分別。唯善性攝。崇重賢善必慚愧俱唯善性故。生得加行二種皆得。聞思修三理亦無爽。十三科分別。體唯色．行。眷屬五蘊。體唯一界．處。謂法界．法處。若表三界處。謂色．聲．法。眷屬四處十界攝。四處者色．聲．意．法處。十界者色．聲．七心．及法界也。十一由五因緣餘諸天等非可歸依。唯有三寶是真歸處。一由形相。謂彼諸天由不現見無交儀故。由形暴惡有怖畏故。由習放逸有貪愛故。由捨離他無悲愍故。由不了知作與不作。於真實義不通達故。如來形相由現可見有交儀故。由形怡泊無怖畏故。由無縱逸離貪愛故。由常不捨利有情事有悲愍故。由善了知作與不作於真實義善通達故。復有五相佛可歸依。為利有情。取菩提故。由能善轉正法眼故。恩怨有情等心利故。捨家屬貪恒寂靜故。能善解釋一切疑故。二由自性。諸天漏隨。性非調善。焉能化他。如來離漏。自性調善。故能化物。三由作業。諸天受欲損害有情惡業可得。佛住靜慮能利有情善業可得。四由法爾。謂諸世間及出世間吉祥盛事。無不皆依自功力得。若無功力雖事諸天亦不能得。故雖不事天。但自作功力必能得之。佛則不爾。有大威神能為善友。方便勸他。令自修習便

獲盛事。五由因果。雖彼天身由天業得。為由供養諸天故得。為無因得。皆有過失。如彼論說。十二受歸依者獲四功德。一獲廣大福。二獲大歡喜。三獲三摩地。四獲大清淨。復獲四德。一大護圓滿。由歸三寶十方聖眾皆擁護之令無障難。二於一切種邪信解障皆得輕微。或永滅盡。三得入聰叡正行正至善大眾中。所謂大師同梵行者。四為於聖教淨信諸天歡喜愛念。唱如是言。我等成就三歸依故。從彼處沒來生此間。是諸人等今既成就。多住歸依。亦當來我眾同分中。顯揚第六說亦同此。雖有少別大義無異。此等義門或有誠教。或以義准未見前傳。諸廣學者詳而正之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲盛事。五由因果。雖彼天身由天業得。為由供養諸天故得。為無因得。皆有過失。如彼論說。十二受歸依者獲四功德。一獲廣大福。二獲大歡喜。三獲三摩地。四獲大清淨。復獲四德。一大護圓滿。由歸三寶十方聖眾皆擁護之令無障難。二於一切種邪信解障皆得輕微。或永滅盡。三得入聰叡正行正至善大眾中。所謂大師同梵行者。四為於聖教淨信諸天歡喜愛念。唱如是言。我等成就三歸依故。從彼處沒來生此間。是諸人等今既成就。多住歸依。亦當來我眾同分中。顯揚第六說亦同此。雖有少別大義無異。此等義門或有誠教。或以義准未見前傳。諸廣學者詳而正之。

四食章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四食章

四食。合以五門分別。一辨名。二出體。三顯相。四廢立。五諸門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四食。合以五門分別。一辨名。二出體。三顯相。四廢立。五諸門。

第一辨名有二。初列。後釋。此等廣如瑜伽第五十七．六十六．九十四。顯揚第一。對法第五。兩本攝論俱第三．第十。成唯識第四說。初列名者。五十七等說。如經言有四種食。皆能長養諸根大種。云何四食。云何長養諸根大種。答段食．觸食．意思食．識食。乃至廣說。後釋名者。釋總名云。六十六說。任持有情令不壞故。成唯識云。此四能持有情身命。令不斷壞故名為食。四是數名。即帶數釋。釋別名云。段者分段。分分受之能持身命。段即是食。持業釋也。舊云團者可摶可握。立為團食。此義全非。團字非摶。非水飲等可摶團圓。云何名團。故應名段。觸謂觸對。令心心所同觸於境。立以觸名。觸即是食。亦持業釋。意思食者。意謂意處。所依心名。思謂造作相應心所。意相應思名曰意思。隣近釋也。依意之思。即依主釋。意思即食。亦持業釋。識謂了別。識即是食。亦持業名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一辨名有二。初列。後釋。此等廣如瑜伽第五十七．六十六．九十四。顯揚第一。對法第五。兩本攝論俱第三．第十。成唯識第四說。初列名者。五十七等說。如經言有四種食。皆能長養諸根大種。云何四食。云何長養諸根大種。答段食．觸食．意思食．識食。乃至廣說。後釋名者。釋總名云。六十六說。任持有情令不壞故。成唯識云。此四能持有情身命。令不斷壞故名為食。四是數名。即帶數釋。釋別名云。段者分段。分分受之能持身命。段即是食。持業釋也。舊云團者可摶可握。立為團食。此義全非。團字非摶。非水飲等可摶團圓。云何名團。故應名段。觸謂觸對。令心心所同觸於境。立以觸名。觸即是食。亦持業釋。意思食者。意謂意處。所依心名。思謂造作相應心所。意相應思名曰意思。隣近釋也。依意之思。即依主釋。意思即食。亦持業釋。識謂了別。識即是食。亦持業名。

第二出體性者。六十六云。段食當言香．味．觸處所攝。成唯識言。謂欲界繫香．味．觸三。此言意顯唯欲界繫香．味．觸三。於變壞時有資養者說名為食。非下一切及上觸等。九十四云。諸有漏觸能與喜樂為食。唯識亦言。謂有漏觸總取境時。攝受喜樂及順益捨能為食事。此言意顯。三界有漏八識俱觸。攝益喜樂及順益捨。攝益身者是觸食體。若引苦憂非順益捨觸體非食。非資益故。故唯識言。此觸雖與諸識相應。屬六識者食義偏勝。即彰觸食通八識俱。密會天親攝論第三。云此中觸食屬六識身。觸麁顯境資養勝故。不取餘觸。有義唯取六識俱觸以為食體。論觸雖通八識俱轉。為食體者唯六識俱。七八俱觸全無引生喜．樂二受．及順捨故。八俱之捨一切地時行相同故。前解不然。非要觸能引自俱生喜．樂受等方名為食。引餘識俱喜樂等起攝益身者。一切皆是。由第八等觸勝自境。引生六識俱時喜等故亦是食。然准諸文第二解勝。但言攝益喜等為食。非七八故。成唯識言。思食謂有漏思。與欲俱轉。又言。此思雖與諸識相應。屬意識者食義偏勝。此意正顯。三界有漏八識俱思。希可愛境攝益身者皆思食體。密會五十七．及天親攝論。云緣未來境攝益於識名為思食。意思於境希望勝故。由此九十四云。若在意地能會境思名意會思。能與一切於可愛境專注希望為食。復有義者。六識俱思諸有漏者。希境益身皆思食體。七八不然。無行相故。諸處但說與意俱者。通緣未來。彼最勝故。亦有希望現境思故。許通五識。唯識所言諸識相應。顯思體俱。食唯六俱。有義思食唯第六俱。諸處但說緣未來故。五識緣現觸力增長非思食。故唯識說。思體通諸識。成食義者唯第六俱。故世親說。意思食者是能希望。由希望故饒益所依。如遠見水雖渴不死。以眼為門意希望故。非五識有希未來故。此雖三解第二解勝。五識於境有微細思。可希望故。不爾五識應無欲俱。准此第三乃同唯識不許別境與五俱義。故知正者第二師勝。成唯識云。識食謂有漏識。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。此顯識食取通三界有漏八識。正能執受唯第八識。一類相續執持勝故。攝論．唯識皆取第八。實通八識。然瑜伽等但總言識。不別說是第八。唯攝論及唯識取第八故。雖知八識皆可名食。非一切識皆立食名。取有漏位第八識全。恒執持故。五十七說。由三養識。識復長養諸根大種故立為食。故知諸識非資養者。皆非食攝。如觸思等。下第三門。辨相之中。四句分別方應了知。然第七識有漏。皆是由與本識為俱有依能執持故。即七八全六識少分。或除第七。非資養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出體性者。六十六云。段食當言香．味．觸處所攝。成唯識言。謂欲界繫香．味．觸三。此言意顯唯欲界繫香．味．觸三。於變壞時有資養者說名為食。非下一切及上觸等。九十四云。諸有漏觸能與喜樂為食。唯識亦言。謂有漏觸總取境時。攝受喜樂及順益捨能為食事。此言意顯。三界有漏八識俱觸。攝益喜樂及順益捨。攝益身者是觸食體。若引苦憂非順益捨觸體非食。非資益故。故唯識言。此觸雖與諸識相應。屬六識者食義偏勝。即彰觸食通八識俱。密會天親攝論第三。云此中觸食屬六識身。觸麁顯境資養勝故。不取餘觸。有義唯取六識俱觸以為食體。論觸雖通八識俱轉。為食體者唯六識俱。七八俱觸全無引生喜．樂二受．及順捨故。八俱之捨一切地時行相同故。前解不然。非要觸能引自俱生喜．樂受等方名為食。引餘識俱喜樂等起攝益身者。一切皆是。由第八等觸勝自境。引生六識俱時喜等故亦是食。然准諸文第二解勝。但言攝益喜等為食。非七八故。成唯識言。思食謂有漏思。與欲俱轉。又言。此思雖與諸識相應。屬意識者食義偏勝。此意正顯。三界有漏八識俱思。希可愛境攝益身者皆思食體。密會五十七．及天親攝論。云緣未來境攝益於識名為思食。意思於境希望勝故。由此九十四云。若在意地能會境思名意會思。能與一切於可愛境專注希望為食。復有義者。六識俱思諸有漏者。希境益身皆思食體。七八不然。無行相故。諸處但說與意俱者。通緣未來。彼最勝故。亦有希望現境思故。許通五識。唯識所言諸識相應。顯思體俱。食唯六俱。有義思食唯第六俱。諸處但說緣未來故。五識緣現觸力增長非思食。故唯識說。思體通諸識。成食義者唯第六俱。故世親說。意思食者是能希望。由希望故饒益所依。如遠見水雖渴不死。以眼為門意希望故。非五識有希未來故。此雖三解第二解勝。五識於境有微細思。可希望故。不爾五識應無欲俱。准此第三乃同唯識不許別境與五俱義。故知正者第二師勝。成唯識云。識食謂有漏識。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。此顯識食取通三界有漏八識。正能執受唯第八識。一類相續執持勝故。攝論．唯識皆取第八。實通八識。然瑜伽等但總言識。不別說是第八。唯攝論及唯識取第八故。雖知八識皆可名食。非一切識皆立食名。取有漏位第八識全。恒執持故。五十七說。由三養識。識復長養諸根大種故立為食。故知諸識非資養者。皆非食攝。如觸思等。下第三門。辨相之中。四句分別方應了知。然第七識有漏。皆是由與本識為俱有依能執持故。即七八全六識少分。或除第七。非資養故。

由此集論第三卷說。三蘊．五處．十一界一分攝。段食是色蘊。思．觸是行蘊。八識是識蘊。五處者謂香．味．觸三。法．意二處。十一界者。香．味．觸．法．及七心界。除無漏四。非資益故。言一分也。即非一切香．味．觸三皆是食體。非資養故。五十七言。能長養者名食。與此相違非是食。故如段食餘食亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此集論第三卷說。三蘊．五處．十一界一分攝。段食是色蘊。思．觸是行蘊。八識是識蘊。五處者謂香．味．觸三。法．意二處。十一界者。香．味．觸．法．及七心界。除無漏四。非資益故。言一分也。即非一切香．味．觸三皆是食體。非資養故。五十七言。能長養者名食。與此相違非是食。故如段食餘食亦爾。

第三顯相者。此等四種。云何長養諸根大種以成食相。此所長養者。五十七說。謂五色根．及意根．并根所依所有大種。若諸段食。能攝益識令其強盛。由此長養諸根大種。亦令強盛。觸能攝受若喜若樂若捨一分。由此益識。識復長養諸根．大種。意思為證勝境界故。依止方便。起染不染。希望喜根。緣未來境。攝益於識。由此長養諸根．大種。此文即顯喜俱之思名為思食。樂俱捨俱之思非也。此義不然。據勝緣境且言喜俱。樂俱捨俱其思竝是不爾。上界三四定上應無思食。便違聖教。如是三種攝益其識。由體增盛及緣現在未來生故。亦緣過去。此義且依順觸思故。略而不論。識由三食之所資持。能與後後為增盛因令彼得生。故說識與意根為食。九十四說。有四種法。於現法中最能長養諸根大種。一者氣力。二者喜樂。三者於可愛事專注悕望。四者前三之所依止諸根．大種。并壽與煗安住不壞。段食能與氣力為食。由氣力故便能長養諸根．大種。氣即風大。力者即是觸處力觸。由段食故長彼氣力。長根．大等。五十七說。段食長識令其強盛方養根．大。據通所資別資氣力。此中下三。九十四說。別資亦爾。五十七中說通資故。亦不相違。成唯識中。段．識二食據通別資。文不違故。觸思但據別所資說。用勝顯故亦不相違。九十四云。能順樂受諸有漏觸。能與喜．樂為食。略無順益捨故。由此便能長養根．大。若能會境思。能與一切。於可愛境專注悕望為食。即定俱欲據勝者故。設非定俱悕望。亦是由悕望故便長根．大。由能執受根．大識故。令彼根．大．壽．煗．與識．不離於身為因而住。是故說識為彼住因。由彼住故。氣力．喜樂．專注．希望。依彼而轉。彼九十四第二復次又云。由段食故而有氣力。有氣力故．根大增長。由是諸有顧戀身命。一切愚夫為此義故有所追求。追求之時造作種種新善惡業。及諸煩惱亦令增長。觸思亦爾。由此三門能集後有業煩惱識。此於現法由業煩惱所隨逐故。成其有取復能攝受當來後有諸根．大等復得增長。由此四種。各有通別現在當來所長養法。然此段食。雖長諸識或長氣力。六十六說。若正消變便能長養。不正消變乃為損減。若諸段物於吞咽時。令心歡悅諸根悅豫。當於爾時不名段食。但名觸食。是觸之境。觸勝境故。非以三處即觸食體。以三所生歡悅之觸是觸食故。若受用已。安隱消變增長喜樂。於消變時乃名段食。若雖熟變不能長養諸根安樂。不名段食。若吞咽時不生歡喜。亦不能令諸根悅豫。當於爾時。都不名食。要彼後時安隱熟變增長喜樂方名食故。五十七說。或有段物。於受用時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯相者。此等四種。云何長養諸根大種以成食相。此所長養者。五十七說。謂五色根．及意根．并根所依所有大種。若諸段食。能攝益識令其強盛。由此長養諸根大種。亦令強盛。觸能攝受若喜若樂若捨一分。由此益識。識復長養諸根．大種。意思為證勝境界故。依止方便。起染不染。希望喜根。緣未來境。攝益於識。由此長養諸根．大種。此文即顯喜俱之思名為思食。樂俱捨俱之思非也。此義不然。據勝緣境且言喜俱。樂俱捨俱其思竝是不爾。上界三四定上應無思食。便違聖教。如是三種攝益其識。由體增盛及緣現在未來生故。亦緣過去。此義且依順觸思故。略而不論。識由三食之所資持。能與後後為增盛因令彼得生。故說識與意根為食。九十四說。有四種法。於現法中最能長養諸根大種。一者氣力。二者喜樂。三者於可愛事專注悕望。四者前三之所依止諸根．大種。并壽與煗安住不壞。段食能與氣力為食。由氣力故便能長養諸根．大種。氣即風大。力者即是觸處力觸。由段食故長彼氣力。長根．大等。五十七說。段食長識令其強盛方養根．大。據通所資別資氣力。此中下三。九十四說。別資亦爾。五十七中說通資故。亦不相違。成唯識中。段．識二食據通別資。文不違故。觸思但據別所資說。用勝顯故亦不相違。九十四云。能順樂受諸有漏觸。能與喜．樂為食。略無順益捨故。由此便能長養根．大。若能會境思。能與一切。於可愛境專注悕望為食。即定俱欲據勝者故。設非定俱悕望。亦是由悕望故便長根．大。由能執受根．大識故。令彼根．大．壽．煗．與識．不離於身為因而住。是故說識為彼住因。由彼住故。氣力．喜樂．專注．希望。依彼而轉。彼九十四第二復次又云。由段食故而有氣力。有氣力故．根大增長。由是諸有顧戀身命。一切愚夫為此義故有所追求。追求之時造作種種新善惡業。及諸煩惱亦令增長。觸思亦爾。由此三門能集後有業煩惱識。此於現法由業煩惱所隨逐故。成其有取復能攝受當來後有諸根．大等復得增長。由此四種。各有通別現在當來所長養法。然此段食。雖長諸識或長氣力。六十六說。若正消變便能長養。不正消變乃為損減。若諸段物於吞咽時。令心歡悅諸根悅豫。當於爾時不名段食。但名觸食。是觸之境。觸勝境故。非以三處即觸食體。以三所生歡悅之觸是觸食故。若受用已。安隱消變增長喜樂。於消變時乃名段食。若雖熟變不能長養諸根安樂。不名段食。若吞咽時不生歡喜。亦不能令諸根悅豫。當於爾時。都不名食。要彼後時安隱熟變增長喜樂方名食故。五十七說。或有段物。於受用時

暫為損害。於變壞時方能攝益。如苦辛等。或有段物。於受用時暫為攝益。於變壞時乃為損害。如有甘美食所不宜。故變壞時方立為食。論唯二句。故應更加初後俱損如毒藥等。初後俱益如食所宜甘美飯食。四句中初第四名食。餘二句非。由此應作四句分別。六十六云。或有段物而非是食。謂諸段物不能長養諸根．大種。或有是食而非段物。謂觸思識。能令諸根大種長養。或有是食亦是段物。謂有段物能令諸根．大種長養。或非段物亦非是食。謂觸．思識．不能長養諸根．大種。如是所餘觸思識三。隨其所應四句亦爾。欲令本義得明淨故皆應分別。或有是觸而非是食。謂順苦憂一分捨觸。或有是食而非是觸。謂段．思．識三能長諸根．大種者是。或有是觸而亦是食。謂觸攝益喜樂二受及一分捨。益根．大等。或非是觸而亦非食。謂段思識三非食者是。或有是思而非是食。謂緣過去及現未世。不能攝益諸根．大者。或是食非是思。謂餘三食或有是思亦是食。謂思與欲俱緣未來世益根大者。等四句者。謂餘三非食。或有識而非食。謂非三所資識不能長根．大者。或是食而非識。謂餘三食。第三句者。前三所資識能益根．大者。是第四句。謂前三非食者是。由此四種各有四句。故對法論第五卷言。謂變壞故有變壞者。有境界故有境界者。有希望故有希望者。有取故有取者。取謂取境。或是有取。有漏異名。以一一中有是非故得成此義。如是總名成食之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫為損害。於變壞時方能攝益。如苦辛等。或有段物。於受用時暫為攝益。於變壞時乃為損害。如有甘美食所不宜。故變壞時方立為食。論唯二句。故應更加初後俱損如毒藥等。初後俱益如食所宜甘美飯食。四句中初第四名食。餘二句非。由此應作四句分別。六十六云。或有段物而非是食。謂諸段物不能長養諸根．大種。或有是食而非段物。謂觸思識。能令諸根大種長養。或有是食亦是段物。謂有段物能令諸根．大種長養。或非段物亦非是食。謂觸．思識．不能長養諸根．大種。如是所餘觸思識三。隨其所應四句亦爾。欲令本義得明淨故皆應分別。或有是觸而非是食。謂順苦憂一分捨觸。或有是食而非是觸。謂段．思．識三能長諸根．大種者是。或有是觸而亦是食。謂觸攝益喜樂二受及一分捨。益根．大等。或非是觸而亦非食。謂段思識三非食者是。或有是思而非是食。謂緣過去及現未世。不能攝益諸根．大者。或是食非是思。謂餘三食或有是思亦是食。謂思與欲俱緣未來世益根大者。等四句者。謂餘三非食。或有識而非食。謂非三所資識不能長根．大者。或是食而非識。謂餘三食。第三句者。前三所資識能益根．大者。是第四句。謂前三非食者是。由此四種各有四句。故對法論第五卷言。謂變壞故有變壞者。有境界故有境界者。有希望故有希望者。有取故有取者。取謂取境。或是有取。有漏異名。以一一中有是非故得成此義。如是總名成食之相。

第四廢立者。有四種法。於現法中最能長養諸根．大種。一氣力。二喜樂。三於可愛境專注希望。四即三所依止諸根．大種．及壽．并煗安住不壞。如其次第當知別用四法為食。一段。二觸。三思。四識。由別所資長根．大法唯有四故。食唯立四不減不增。餘於此四無勝能故。又由追求三食等故生業煩惱。生後有識。故唯立四。餘法不然。又五十七云。何故建立此四為食。以多分故。六十六說。四是諸行住多分因緣。有情多分以四為資。故非增減。又易覺知故。此四相顯易可了知。六十六說。嬰兒等類亦能知故。又於日日分易資養故。此四日日易可資身。餘法不能數數資故。又於念住中易趣入故。六十六說。令易入道能修身等四種念住。謂一切有情食所住故。由段食故能修身念住。由觸食故能修受念住。由識食故能修心念住。由思食故能修法念住。思是諸行法之主故。食為彼因故易入道。食唯四種。又六十六說。有七因緣住持諸行令住不壞。何故世尊但說四食。何等為七。一生。無無生而住故。二命根。三食。四心自在通。五因緣和合由緣未盡善等法住。六作意。由發先業能牽諸行令不絕故。七無障礙。即所遠離違敗壞法。彼自答云。此有五因。一易了知故。二能令羸瘦諸根大種得增益故。三又令疾病得除愈故。四又有長壽。諸有情類若不得食。非時中夭故。五令易入道故。修四念住等。故唯說四不增不減。何緣復說依止命根諸行得住。謂於是處曾無飲食有所闕乏。非求飲食有所艱難。於彼處所唯由命根勢力而住。如其所感壽量而住。佛依彼處說由命住。若爾何故不說為食。五十七說。若離於食。彼終不能長養身故。其識亦爾。要三資養方得住故。此亦不然。生無色界入滅定等。識自持身。豈由三力。說由三者通一切論。非一一爾。或識由三持命等勝。壽體不爾。故不為例。五十七又云。何故眠夢．梵行．等至。皆能長養諸根．大種。而不立食。答有二種長養。一攝受別義長養。二令無損害長養。眠夢等三。於後長養雖能長養。於前即非。是故不立。攝受別義者。即九十四說長養現緣。謂氣力等。四食於彼別能攝受總能益識。餘法不爾。不應為食。若爾何故觸．思．識三非長養耶。若唯不損名為長養。如何得有處寬遍耶。此上總是總廢立已。何故五根．及色．聲二。非食攝也。五根亦能資五識身成明昧故觀色聽聲亦長養故。若資四法者可立為食。彼無此用故。根由其識所資長養。識能養勝。非根於識。故不說之。以段食用變壞時增。於色聲不爾。然五十七及唯識云。色於變壞無損益故。由於自根既無損益。他根亦無故不立也。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四廢立者。有四種法。於現法中最能長養諸根．大種。一氣力。二喜樂。三於可愛境專注希望。四即三所依止諸根．大種．及壽．并煗安住不壞。如其次第當知別用四法為食。一段。二觸。三思。四識。由別所資長根．大法唯有四故。食唯立四不減不增。餘於此四無勝能故。又由追求三食等故生業煩惱。生後有識。故唯立四。餘法不然。又五十七云。何故建立此四為食。以多分故。六十六說。四是諸行住多分因緣。有情多分以四為資。故非增減。又易覺知故。此四相顯易可了知。六十六說。嬰兒等類亦能知故。又於日日分易資養故。此四日日易可資身。餘法不能數數資故。又於念住中易趣入故。六十六說。令易入道能修身等四種念住。謂一切有情食所住故。由段食故能修身念住。由觸食故能修受念住。由識食故能修心念住。由思食故能修法念住。思是諸行法之主故。食為彼因故易入道。食唯四種。又六十六說。有七因緣住持諸行令住不壞。何故世尊但說四食。何等為七。一生。無無生而住故。二命根。三食。四心自在通。五因緣和合由緣未盡善等法住。六作意。由發先業能牽諸行令不絕故。七無障礙。即所遠離違敗壞法。彼自答云。此有五因。一易了知故。二能令羸瘦諸根大種得增益故。三又令疾病得除愈故。四又有長壽。諸有情類若不得食。非時中夭故。五令易入道故。修四念住等。故唯說四不增不減。何緣復說依止命根諸行得住。謂於是處曾無飲食有所闕乏。非求飲食有所艱難。於彼處所唯由命根勢力而住。如其所感壽量而住。佛依彼處說由命住。若爾何故不說為食。五十七說。若離於食。彼終不能長養身故。其識亦爾。要三資養方得住故。此亦不然。生無色界入滅定等。識自持身。豈由三力。說由三者通一切論。非一一爾。或識由三持命等勝。壽體不爾。故不為例。五十七又云。何故眠夢．梵行．等至。皆能長養諸根．大種。而不立食。答有二種長養。一攝受別義長養。二令無損害長養。眠夢等三。於後長養雖能長養。於前即非。是故不立。攝受別義者。即九十四說長養現緣。謂氣力等。四食於彼別能攝受總能益識。餘法不爾。不應為食。若爾何故觸．思．識三非長養耶。若唯不損名為長養。如何得有處寬遍耶。此上總是總廢立已。何故五根．及色．聲二。非食攝也。五根亦能資五識身成明昧故觀色聽聲亦長養故。若資四法者可立為食。彼無此用故。根由其識所資長養。識能養勝。非根於識。故不說之。以段食用變壞時增。於色聲不爾。然五十七及唯識云。色於變壞無損益故。由於自根既無損益。他根亦無故不立也。又

色麁著。聲體虛疎。離根有用。亦不能資氣力強勝。故不立食。勝定果色雖具五處。全非是食。然由聖力三處可成食。如香積飯可為食故。有義不然。彼實三處。非法處故。然有聖者定通力變令資益者。三識所得。非法處故。此亦不然。豈要三識得方名為食。但是後變時能資氣力。令識明盛。非要識得。故勝定果三處名食。以本識得能資養故。其假法處色非食義亦成。無體用故。如不相應。何故受想不名為食。受由觸資方益於識。猶如氣力。故不立食。想用微昧於四無能。不如觸思。故亦不立。雖亦由愛追求四食。非近資長。業等亦爾。故不說為食。餘心所法皆不及觸思。觸遍諸心。順生三受。思能希望。造作之主。故餘皆非。無漏無為皆破壞有故。有漏四方立食名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色麁著。聲體虛疎。離根有用。亦不能資氣力強勝。故不立食。勝定果色雖具五處。全非是食。然由聖力三處可成食。如香積飯可為食故。有義不然。彼實三處。非法處故。然有聖者定通力變令資益者。三識所得。非法處故。此亦不然。豈要三識得方名為食。但是後變時能資氣力。令識明盛。非要識得。故勝定果三處名食。以本識得能資養故。其假法處色非食義亦成。無體用故。如不相應。何故受想不名為食。受由觸資方益於識。猶如氣力。故不立食。想用微昧於四無能。不如觸思。故亦不立。雖亦由愛追求四食。非近資長。業等亦爾。故不說為食。餘心所法皆不及觸思。觸遍諸心。順生三受。思能希望。造作之主。故餘皆非。無漏無為皆破壞有故。有漏四方立食名。

第五諸門者。於中有五。一三界。二五趣。三三性攝。四因果別。五問答。第一三界者。顯揚第一．瑜伽第五．唯識等皆言。由觸．思．識三種食故。一切三界有情安住。段食一種唯令欲界有情安住。欲界有眠及婬欲故。必資段食。餘界不爾。此依散境。定境通三界。至下當知。第二五趣者。瑜伽第六十六云。若麁段食。於欲界五趣中皆現可得。此於一分各別那落迦。非大那落迦。餘食通三界中皆現可得。瑜伽第五云。於那落迦受生有情。有微細段食。謂腑藏間風。由此因緣彼得久住。鬼．傍生．人．天有麁段食。謂作分段而食噉之說之為麁。地獄風不爾故名為細。復有微細食。謂住羯邏藍等位有情。及欲界諸天。由彼食已所有段食。流入一切身分支節。尋即消化無有便穢。然五十七云。那落迦中無有段食。定地諸天亦復如是。諸那落迦雖有廣大諸根．大種損害因緣。而不能死者。彼卷次文自會之云。然彼亦有諸微細風。隨入身分以之為食。難可了知。是故不說。故不相違。即顯四食遍五趣也。第三三性攝者。段食唯無記。散位三境其性定故。能造所造本性定故。法處三境若為食者。自識所變第八識境亦無記故。若依意境遠資長故。色無色繫是有漏者。是善性攝。若無漏者親非資有。究竟為損。破裂有故近可為食。義稍難知。此應思審。其觸思識通三性有。若取勝識食唯無記性。即第八故。然通定散。定位思觸識。皆能攝益故。第四因果別者。對法第五云。有四差別。一不淨依止住食。謂欲界異生由具縛故。攝論世親第十但言具縛。對法為勝。依有現種名具縛故。二淨不淨依止住食。謂有學及色無色異生有餘縛故。攝論言有學。雖同對法。異生中云若生色無色界。此義便狹。唯明三食非說段故。在下離欲攝不盡故。三清淨依止住食。謂阿羅漢解脫一切縛故。攝論文同。四示現依止住食。謂諸佛及已證大威德菩薩。由唯示現食力住。故攝論云。謂佛世尊示現受用段等四食。如來食時實不受食。亦不假食因食而生。然順世間示現受食。示現假食其身安住。對法不約第四識食以明示現。故取菩薩。攝論具依四皆示現。故說唯佛。唯識亦因攝論所說。各望不同不相違也。第五問答者。問若三食通三界散位。段食唯欲界者。亦有上界資下段食及餘三食耶。答有。二定以上起初禪四識。豈非資下三耶。又段食示現可爾。即大威德菩薩等是實不資下。問下資上耶。答有。由依上定起觸觸境思妙理故。又解此非下食。但長養故。不爾定心亦應名食。非別攝益。此義不爾。定不損害觸等攝別義。所望異故。問如是四種為唯種子。亦通現行。答前三唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五諸門者。於中有五。一三界。二五趣。三三性攝。四因果別。五問答。第一三界者。顯揚第一．瑜伽第五．唯識等皆言。由觸．思．識三種食故。一切三界有情安住。段食一種唯令欲界有情安住。欲界有眠及婬欲故。必資段食。餘界不爾。此依散境。定境通三界。至下當知。第二五趣者。瑜伽第六十六云。若麁段食。於欲界五趣中皆現可得。此於一分各別那落迦。非大那落迦。餘食通三界中皆現可得。瑜伽第五云。於那落迦受生有情。有微細段食。謂腑藏間風。由此因緣彼得久住。鬼．傍生．人．天有麁段食。謂作分段而食噉之說之為麁。地獄風不爾故名為細。復有微細食。謂住羯邏藍等位有情。及欲界諸天。由彼食已所有段食。流入一切身分支節。尋即消化無有便穢。然五十七云。那落迦中無有段食。定地諸天亦復如是。諸那落迦雖有廣大諸根．大種損害因緣。而不能死者。彼卷次文自會之云。然彼亦有諸微細風。隨入身分以之為食。難可了知。是故不說。故不相違。即顯四食遍五趣也。第三三性攝者。段食唯無記。散位三境其性定故。能造所造本性定故。法處三境若為食者。自識所變第八識境亦無記故。若依意境遠資長故。色無色繫是有漏者。是善性攝。若無漏者親非資有。究竟為損。破裂有故近可為食。義稍難知。此應思審。其觸思識通三性有。若取勝識食唯無記性。即第八故。然通定散。定位思觸識。皆能攝益故。第四因果別者。對法第五云。有四差別。一不淨依止住食。謂欲界異生由具縛故。攝論世親第十但言具縛。對法為勝。依有現種名具縛故。二淨不淨依止住食。謂有學及色無色異生有餘縛故。攝論言有學。雖同對法。異生中云若生色無色界。此義便狹。唯明三食非說段故。在下離欲攝不盡故。三清淨依止住食。謂阿羅漢解脫一切縛故。攝論文同。四示現依止住食。謂諸佛及已證大威德菩薩。由唯示現食力住。故攝論云。謂佛世尊示現受用段等四食。如來食時實不受食。亦不假食因食而生。然順世間示現受食。示現假食其身安住。對法不約第四識食以明示現。故取菩薩。攝論具依四皆示現。故說唯佛。唯識亦因攝論所說。各望不同不相違也。第五問答者。問若三食通三界散位。段食唯欲界者。亦有上界資下段食及餘三食耶。答有。二定以上起初禪四識。豈非資下三耶。又段食示現可爾。即大威德菩薩等是實不資下。問下資上耶。答有。由依上定起觸觸境思妙理故。又解此非下食。但長養故。不爾定心亦應名食。非別攝益。此義不爾。定不損害觸等攝別義。所望異故。問如是四種為唯種子。亦通現行。答前三唯

現行。識食通種子。九十四說。由段食等力故有氣力等。諸根．大種皆得增益。由是因緣諸有顧戀身命。愚夫為此義故有所追求。追求之時造作新業。及增煩惱。由此段．觸．思三門故。能集後有業煩惱識。此於現法。由業煩惱所隨逐故。成其有取便能攝受當來後有。此意即顯。由前三食集種子識後有增長。故知前三皆唯現行。其彼種子即後有因。為種子識。此通二世。未來唯凡非在聖者。依總果業非聖者故。問一切有情一一念頃。隨所有處皆定有耶。答曰不定。識食定有。餘或有無。問若許五趣皆有段食觸食等者。彼必生樂。極苦趣中攝論說有樂。彼定是樂耶。答起順益捨非喜．樂受。又唯識言。餘處所說彼有樂者。隨轉理門。非大乘義。此義為正。但生順捨必非喜．樂。問若三食通三性。如何不善能長養耶。答如行惡行觸五妙欲。亦資長故。後世雖損。現資養故。問因果別中。隨所應有四三食處皆得四種耶。謂不淨食等。答欲界具四。色界有三。除不淨食。無第四少分。以無佛故。然無色界全無第四及初。問三界中何界食麁耶。答且段食者。九十四云。欲天．及中有．母腹．卵㲉皆細。餘位名麁。然五十七唯天為細。餘名麁者。據多分故。或五趣相望為麁細故。九十四中自趣望故。又全消化．不消為麁．細。餘不爾故。五十七云。在欲界三食為麁。在色．無色三食為細。九十四云。三食在無色界名細。餘處名麁。有色為依。易分別故。無色為依。難分別故。此意即顯以有色所依為麁。無色所依為細。五十七以定地法行相難知名細。散地行相易知名麁。各據一義亦不相違。九十四云。更有別義。一切四食能令已生有情安住名麁。能令求生有情安住名細。本有．中有麁．細別故。此等一切皆應准知。非要勝義故不具述。九十四云。無有少法生已安住。亦無有我能食所食。然唯約與未生諸法作生緣理。唯法引法說為食義。但由法假於其識上。假想施設補特伽羅。望此四食說為食者。隨順世間約世俗諦有能食者。非約勝義。若說有識生已安住。體是真實補特伽羅名為食者。不應立識為其食性。未曾見有補特伽羅還自能食補特伽羅。乃至廣說。故知食者但假設施。復次三食為因能生三苦。一界不平等苦。二欲希求苦。三求不充苦。由段．觸．思三為因故。故觀段食如子肉想不應貪著。觀順樂觸如無皮牛諸虫唼食多生眾苦。觀意會思如一大火。作此觀已勿為三苦之所苦惱。坦然而住。三食為緣生識內苦。故觀識食如三百鉾之所讚刺。乃至廣說。不審觀此便為喜貪之所染污。若為二染生二過失。一者當來。二者現法。乃至廣如九十四說。問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現行。識食通種子。九十四說。由段食等力故有氣力等。諸根．大種皆得增益。由是因緣諸有顧戀身命。愚夫為此義故有所追求。追求之時造作新業。及增煩惱。由此段．觸．思三門故。能集後有業煩惱識。此於現法。由業煩惱所隨逐故。成其有取便能攝受當來後有。此意即顯。由前三食集種子識後有增長。故知前三皆唯現行。其彼種子即後有因。為種子識。此通二世。未來唯凡非在聖者。依總果業非聖者故。問一切有情一一念頃。隨所有處皆定有耶。答曰不定。識食定有。餘或有無。問若許五趣皆有段食觸食等者。彼必生樂。極苦趣中攝論說有樂。彼定是樂耶。答起順益捨非喜．樂受。又唯識言。餘處所說彼有樂者。隨轉理門。非大乘義。此義為正。但生順捨必非喜．樂。問若三食通三性。如何不善能長養耶。答如行惡行觸五妙欲。亦資長故。後世雖損。現資養故。問因果別中。隨所應有四三食處皆得四種耶。謂不淨食等。答欲界具四。色界有三。除不淨食。無第四少分。以無佛故。然無色界全無第四及初。問三界中何界食麁耶。答且段食者。九十四云。欲天．及中有．母腹．卵㲉皆細。餘位名麁。然五十七唯天為細。餘名麁者。據多分故。或五趣相望為麁細故。九十四中自趣望故。又全消化．不消為麁．細。餘不爾故。五十七云。在欲界三食為麁。在色．無色三食為細。九十四云。三食在無色界名細。餘處名麁。有色為依。易分別故。無色為依。難分別故。此意即顯以有色所依為麁。無色所依為細。五十七以定地法行相難知名細。散地行相易知名麁。各據一義亦不相違。九十四云。更有別義。一切四食能令已生有情安住名麁。能令求生有情安住名細。本有．中有麁．細別故。此等一切皆應准知。非要勝義故不具述。九十四云。無有少法生已安住。亦無有我能食所食。然唯約與未生諸法作生緣理。唯法引法說為食義。但由法假於其識上。假想施設補特伽羅。望此四食說為食者。隨順世間約世俗諦有能食者。非約勝義。若說有識生已安住。體是真實補特伽羅名為食者。不應立識為其食性。未曾見有補特伽羅還自能食補特伽羅。乃至廣說。故知食者但假設施。復次三食為因能生三苦。一界不平等苦。二欲希求苦。三求不充苦。由段．觸．思三為因故。故觀段食如子肉想不應貪著。觀順樂觸如無皮牛諸虫唼食多生眾苦。觀意會思如一大火。作此觀已勿為三苦之所苦惱。坦然而住。三食為緣生識內苦。故觀識食如三百鉾之所讚刺。乃至廣說。不審觀此便為喜貪之所染污。若為二染生二過失。一者當來。二者現法。乃至廣如九十四說。問

若無漏法破裂有故說為非食。何故佛地經云廣大法味喜樂所持名為食耶。答佛地第一說。食能長養三有眾生。此斷有故應不名食。是住持因故亦名食。如有漏法雖障無漏。然持有漏得名為食。無漏亦爾。雖斷有漏然持無漏。云何非食。謂佛菩薩後得無漏。能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受真如味生大喜樂。能任持身令不斷壞。長養善法故名為食。非與有情而為食也。唯大悲心神通變境資養有情。近亦名食故不相違。問何故有漏觸為食體。無漏法中喜．樂為食。答由有漏觸引喜．樂勝。無漏喜．樂治憂．苦勝。各立為食。對治別故。又無漏受領法味增。說之為食。亦如有漏觸生喜增。立名為食。故不違理。各隨增故。問佛地經說一食。廣大法味喜樂所持。法花說二食。一者法喜。二者禪悅。處處說四。謂段．觸．思．識。攝論說四。不淨依止等。阿含說九。四是世間。五是出世。世間食者即段．觸等。出世食者。一禪．二願．三念．四八解脫．五喜食。佛地法花唯說無漏資無漏食。不說有漏。佛地經中。唯說因聞正法之食。不說禪悅。法花通說因定．慧資。故說二食。福．慧品中此二勝故。念．願．解脫非增勝故。略而不說。處處說四。世間食故。不淨等四依人別故。說九食者。有漏．無漏合二說故。無漏法資破有漏食。具五種故。故阿含云。常共專念除捨四種世間之食。求於五種出世間食。有漏法中段等為勝。無漏法中定等為勝。各據勝立亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏法破裂有故說為非食。何故佛地經云廣大法味喜樂所持名為食耶。答佛地第一說。食能長養三有眾生。此斷有故應不名食。是住持因故亦名食。如有漏法雖障無漏。然持有漏得名為食。無漏亦爾。雖斷有漏然持無漏。云何非食。謂佛菩薩後得無漏。能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受真如味生大喜樂。能任持身令不斷壞。長養善法故名為食。非與有情而為食也。唯大悲心神通變境資養有情。近亦名食故不相違。問何故有漏觸為食體。無漏法中喜．樂為食。答由有漏觸引喜．樂勝。無漏喜．樂治憂．苦勝。各立為食。對治別故。又無漏受領法味增。說之為食。亦如有漏觸生喜增。立名為食。故不違理。各隨增故。問佛地經說一食。廣大法味喜樂所持。法花說二食。一者法喜。二者禪悅。處處說四。謂段．觸．思．識。攝論說四。不淨依止等。阿含說九。四是世間。五是出世。世間食者即段．觸等。出世食者。一禪．二願．三念．四八解脫．五喜食。佛地法花唯說無漏資無漏食。不說有漏。佛地經中。唯說因聞正法之食。不說禪悅。法花通說因定．慧資。故說二食。福．慧品中此二勝故。念．願．解脫非增勝故。略而不說。處處說四。世間食故。不淨等四依人別故。說九食者。有漏．無漏合二說故。無漏法資破有漏食。具五種故。故阿含云。常共專念除捨四種世間之食。求於五種出世間食。有漏法中段等為勝。無漏法中定等為勝。各據勝立亦不相違。

六十二見章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二見章

六十二見。略以五門分別。一明所因。二辨名相。三出體性。四迷諦通別。五問答分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二見。略以五門分別。一明所因。二辨名相。三出體性。四迷諦通別。五問答分別。

第一辨所因者。略有二因。一者佛說所因。二者見起所因。佛說所因者。依阿含第十四卷梵動品。佛遊摩竭題國。遊行人間。詣竹林園。止於講堂。時有梵志。名為善念。其有弟子名梵摩達。師徒常共隨佛後行。善念梵志以無數方便毀佛法僧。其梵摩達以無量方便讚佛法僧。師弟二人各懷異意。共相違背。由習異見異親近故。時諸比丘。食後相共詣講堂中。作如是論甚奇。世尊有大神力。威德具足。盡知眾生志意所趣。善念梵志毀佛法僧。弟子梵摩達以無量方便。稱讚如來法及比丘。各懷異心。佛在靜室以淨天耳。聞諸比丘如是言論。往詣講堂。知而故問。向何所說。諸比丘言。向共談論甚奇。世尊。乃至廣說。師弟二人各懷異見。具陳彼事。世尊告曰。若有毀謗佛法僧者。汝等不得懷忿結意心害於彼。若懷此意即自陷溺。若有讚歎佛法僧者。汝等於中不足為喜。若生喜心亦自陷溺。此是小弱凡夫。寡聞不達深義。直以所見如實讚歎佛法僧寶。更有餘法甚深微妙大法光明。唯有賢聖弟子。能以此法讚歎如來。諸有沙門婆羅門等。於本劫本見。末劫末見種種無數。隨意所入盡入六十二見中。無出過者。唯有如來。知此見處如是轉如是執。又過於是。雖知不著。以不著故即得寂靜無餘解脫。故名如來甚深微妙大法光明。賢聖弟子真實平等讚歎如來。瑜伽亦說。謂由依彼能顯見趣不正法藏。師弟傳聞展轉相授為方便故。所以世尊說此諸見。見起所因者。瑜伽論說。謂彼一切薩迦耶見以為因緣。因緣雖有或親或疎。親依我見諸見方起。不爾便非邊見所攝。由親依故說為邊見。疎相依者說為邪見。緣梵王常等有邪見故。總是第一明所因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一辨所因者。略有二因。一者佛說所因。二者見起所因。佛說所因者。依阿含第十四卷梵動品。佛遊摩竭題國。遊行人間。詣竹林園。止於講堂。時有梵志。名為善念。其有弟子名梵摩達。師徒常共隨佛後行。善念梵志以無數方便毀佛法僧。其梵摩達以無量方便讚佛法僧。師弟二人各懷異意。共相違背。由習異見異親近故。時諸比丘。食後相共詣講堂中。作如是論甚奇。世尊有大神力。威德具足。盡知眾生志意所趣。善念梵志毀佛法僧。弟子梵摩達以無量方便。稱讚如來法及比丘。各懷異心。佛在靜室以淨天耳。聞諸比丘如是言論。往詣講堂。知而故問。向何所說。諸比丘言。向共談論甚奇。世尊。乃至廣說。師弟二人各懷異見。具陳彼事。世尊告曰。若有毀謗佛法僧者。汝等不得懷忿結意心害於彼。若懷此意即自陷溺。若有讚歎佛法僧者。汝等於中不足為喜。若生喜心亦自陷溺。此是小弱凡夫。寡聞不達深義。直以所見如實讚歎佛法僧寶。更有餘法甚深微妙大法光明。唯有賢聖弟子。能以此法讚歎如來。諸有沙門婆羅門等。於本劫本見。末劫末見種種無數。隨意所入盡入六十二見中。無出過者。唯有如來。知此見處如是轉如是執。又過於是。雖知不著。以不著故即得寂靜無餘解脫。故名如來甚深微妙大法光明。賢聖弟子真實平等讚歎如來。瑜伽亦說。謂由依彼能顯見趣不正法藏。師弟傳聞展轉相授為方便故。所以世尊說此諸見。見起所因者。瑜伽論說。謂彼一切薩迦耶見以為因緣。因緣雖有或親或疎。親依我見諸見方起。不爾便非邊見所攝。由親依故說為邊見。疎相依者說為邪見。緣梵王常等有邪見故。總是第一明所因也。

第二辨名相者。大智度論說。身邊二見以為根本。有二十句我我所見。三世合數并本二見成六十二。非此所宗。阿含經有許無色界有色身故。大眾部經非可全憑。梵網六十二見經。與舍利弗阿毘曇同。是正量部。亦非所宗。大毘婆沙第一百九十九．及第二百雖復廣明。是薩婆多。亦非依憑。以上皆非大乘之義。今竝不依。今依瑜伽第八十七．第六．第七．第八．及五十八。顯揚第九．第十。對法第一。成唯識第六卷。上下諸文自廣解釋。既是自義。理應依憑。初列總名相。後辨別名相。列總名相者。八十七云。薩迦耶見以為根本。有六十二諸惡見趣。謂四遍常見論。四一分常見論。二無因論。四有邊無邊想論。四不死矯亂論。如是十八諸惡見趣。是計前際說我論者。又有十六有見想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷見論。五現法涅槃論。此四十四諸惡見趣。是計後際說我論者。如是前際及於後際各有五故總成十類。前後際者。際謂際畔。時分之義。即阿含云。本劫．本見．末劫末見。八十七云。諸見依世者。謂依過去及現在世。起分別故名計前際。依未來世起分別故名計後際。此約多分二際道理。如四全常第四常見。見死生故。現在名前。如是等類多分義故非據實義。且如五現涅槃論說為後際。然唯現在。故知現在通前後際。名前際者未來前故。未來因故。或名後際過去後故。過去果故。由是現在通前後際。辨總名相已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨名相者。大智度論說。身邊二見以為根本。有二十句我我所見。三世合數并本二見成六十二。非此所宗。阿含經有許無色界有色身故。大眾部經非可全憑。梵網六十二見經。與舍利弗阿毘曇同。是正量部。亦非所宗。大毘婆沙第一百九十九．及第二百雖復廣明。是薩婆多。亦非依憑。以上皆非大乘之義。今竝不依。今依瑜伽第八十七．第六．第七．第八．及五十八。顯揚第九．第十。對法第一。成唯識第六卷。上下諸文自廣解釋。既是自義。理應依憑。初列總名相。後辨別名相。列總名相者。八十七云。薩迦耶見以為根本。有六十二諸惡見趣。謂四遍常見論。四一分常見論。二無因論。四有邊無邊想論。四不死矯亂論。如是十八諸惡見趣。是計前際說我論者。又有十六有見想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷見論。五現法涅槃論。此四十四諸惡見趣。是計後際說我論者。如是前際及於後際各有五故總成十類。前後際者。際謂際畔。時分之義。即阿含云。本劫．本見．末劫末見。八十七云。諸見依世者。謂依過去及現在世。起分別故名計前際。依未來世起分別故名計後際。此約多分二際道理。如四全常第四常見。見死生故。現在名前。如是等類多分義故非據實義。且如五現涅槃論說為後際。然唯現在。故知現在通前後際。名前際者未來前故。未來因故。或名後際過去後故。過去果故。由是現在通前後際。辨總名相已。

辨別名相者。瑜伽第六顯揚第九云。當知此中計前際者。謂或依下中上靜慮。起宿住隨念。不善緣起故。於過去諸行。但唯憶念不如實知。計過去世。以為前際發起常見。或依天眼計現在世。以為前際。於諸行剎那生滅流轉不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間無斷絕故。發起常見。八十七云。宿住隨念俱行者。謂計前際。三常論中由下中上清淨差別。今觀論意。由依靜慮宿住隨念有下中上。分成初三。一憶過去二十成壞劫。二憶四十成壞劫。三憶八十成壞劫。由宿住念有三品故。見有遠近。伊師迦者。僧佉喻名。說一切法皆悉是常。世間隱顯非為滅壞。故計為常。以說三品靜慮所見故。六十劫宿住不緣。故但有三。瑜伽第六等又云。或依天眼計現在世以為前際。於諸行剎那生滅流轉。不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間無斷絕故。發起常見。此意即顯。天眼見有情諸識流轉死此生彼。而不實知諸行剎那生滅流轉。故執為常。是第四常見。總詳此意。初之三見雖同阿含。第四即非。彼捷疾智計一切常。非由天眼。八十七亦云天眼俱行故。此中前三總是婆沙第一。此之第四即彼第三。彼餘二常此中無也。八十七說。此四常見皆依靜慮。不說散故。然婆沙說。第一觀劫。第二觀生。第三觀現在死此生彼。第四依尋伺。若有說言。此前三種。即瑜伽言依下中上三種靜慮。雖爾即有違天眼過。瑜伽第六云。第四即依天眼所見非尋伺故。四一分常見論者。一從梵天沒來生此間。得宿住通觀前來處作如是執。我等皆是梵王所化。梵王是常。不見初後故。我等無常見今來此故。常論中言或見梵王隨意成立。即此見也。二聞梵王有如是見。大種是常。心等無常。或復翻此。同彼忍者或住梵世。乃至或是展轉聞如是道理。我以梵王為量信其所言。是故世間一分常住。常論中言。或見四大種變異。或見諸識變異。變異者無常也。即是此見。三有先從戲忘天沒。來生此間得通起執。在彼諸天不極戲等。在彼常住。我等無常。四有先從意憤恚天沒。來生此間得通起執。在彼諸天不極憤恚。在彼常住。我等無常。此後二天。准依瑜伽第五自害非他而能死句。即唯欲界上四空天。下之二天他所害故。此之四見。八十七說。皆依靜慮知過去故名為前際。婆沙四種雖與此同。後二天別。彼有二說。一云即住妙高層級。一云即是三十三天。此四由執大梵．大種．或心．戲忘憤恚而起。阿含經說。無此第二。餘三同此。更加捷疾世智餘三所計半常無常。此雖有言。相仍難見。不但宗殊義別。亦乃甚難得意。二無因論者。一從無想天沒。來生此間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨別名相者。瑜伽第六顯揚第九云。當知此中計前際者。謂或依下中上靜慮。起宿住隨念。不善緣起故。於過去諸行。但唯憶念不如實知。計過去世。以為前際發起常見。或依天眼計現在世。以為前際。於諸行剎那生滅流轉不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間無斷絕故。發起常見。八十七云。宿住隨念俱行者。謂計前際。三常論中由下中上清淨差別。今觀論意。由依靜慮宿住隨念有下中上。分成初三。一憶過去二十成壞劫。二憶四十成壞劫。三憶八十成壞劫。由宿住念有三品故。見有遠近。伊師迦者。僧佉喻名。說一切法皆悉是常。世間隱顯非為滅壞。故計為常。以說三品靜慮所見故。六十劫宿住不緣。故但有三。瑜伽第六等又云。或依天眼計現在世以為前際。於諸行剎那生滅流轉。不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間無斷絕故。發起常見。此意即顯。天眼見有情諸識流轉死此生彼。而不實知諸行剎那生滅流轉。故執為常。是第四常見。總詳此意。初之三見雖同阿含。第四即非。彼捷疾智計一切常。非由天眼。八十七亦云天眼俱行故。此中前三總是婆沙第一。此之第四即彼第三。彼餘二常此中無也。八十七說。此四常見皆依靜慮。不說散故。然婆沙說。第一觀劫。第二觀生。第三觀現在死此生彼。第四依尋伺。若有說言。此前三種。即瑜伽言依下中上三種靜慮。雖爾即有違天眼過。瑜伽第六云。第四即依天眼所見非尋伺故。四一分常見論者。一從梵天沒來生此間。得宿住通觀前來處作如是執。我等皆是梵王所化。梵王是常。不見初後故。我等無常見今來此故。常論中言或見梵王隨意成立。即此見也。二聞梵王有如是見。大種是常。心等無常。或復翻此。同彼忍者或住梵世。乃至或是展轉聞如是道理。我以梵王為量信其所言。是故世間一分常住。常論中言。或見四大種變異。或見諸識變異。變異者無常也。即是此見。三有先從戲忘天沒。來生此間得通起執。在彼諸天不極戲等。在彼常住。我等無常。四有先從意憤恚天沒。來生此間得通起執。在彼諸天不極憤恚。在彼常住。我等無常。此後二天。准依瑜伽第五自害非他而能死句。即唯欲界上四空天。下之二天他所害故。此之四見。八十七說。皆依靜慮知過去故名為前際。婆沙四種雖與此同。後二天別。彼有二說。一云即住妙高層級。一云即是三十三天。此四由執大梵．大種．或心．戲忘憤恚而起。阿含經說。無此第二。餘三同此。更加捷疾世智餘三所計半常無常。此雖有言。相仍難見。不但宗殊義別。亦乃甚難得意。二無因論者。一從無想天沒。來生此間

得宿住通。不能憶彼出心已前所有諸位。便執諸法本無而起諸法。如我亦應一切本無而生。便執我及世間無因而起。二由尋思不憶前身。作如是執。無因而起。乃至廣說。故瑜伽第七無因論言。謂依靜慮及依尋思二種差別。見諸因緣空無果報。大風卒起忽然還靜。暴河彌漫欻成空竭。故作是執。阿含等同。四有邊無邊論者。第七卷瑜伽．顯揚第九云。一者若依斷邊際求世邊時。若憶念壞劫於世間起有邊想。以世界壞後臨空劫有邊限故。二若憶念成劫。則於世間起無邊想。去壞劫遠不見邊故。三若依方域周廣求世邊時。若下過無間更無所得。上過第四靜慮亦無所得。傍一切處不得邊際。則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。四若為治此執。但依異文義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。初之二見緣過去起。後之二種緣現在起。待未來故名為前際邊無邊論。說四皆依靜慮而起。八十七又說。宿住隨念俱行者。謂於四種邊無邊論。由彼憶念諸器世間成壞世間出現方便。若時憶念成劫分位。爾時便生四種妄想。一者若有一向憶念上下。下至無間捺落迦下。上至第四靜慮之上。憶念如是分量邊際。便於世間住有邊想。二者若有一向傍憶無際。便於世間住無邊想。三者若有憶念二種俱行。便於世間住二俱想。四者若時憶念壞劫分位。爾時便生非有邊非無邊想。諸器世間無所得故。雖二文說兩種此見。由有是行相故。總名邊無邊論。阿含經說。此第四見依捷疾智。瑜伽四種。皆依靜慮宿住智起。然毘婆沙。一以天眼見下至地獄上至初定。執我於中悉皆遍滿。便作是念。過此有我。我應可見。故知有邊。二傍見無邊為執。同前起無邊想。三依天眼及神境通。見下見上。如初近遠。運身傍去。不得邊際。於上下起有邊想。於傍起無邊想。四者返此。四皆緣現在待未來故。名為前際。唯第四見與八十七別。餘三見同。然見於上亦有近遠。然阿含經總相而說。得定起執有邊無邊。不說緣何分齊起執。彼第三見與婆沙同。彼第四見依捷疾智而起此執。亦不說彼緣何境起。故不可依。四不死矯亂者。八十七云。淨天有二。一不善清淨。二善清淨。唯入俗定名不善清淨。未了達諦故。心未解脫故。若證內法定。名善清淨。已了達諦故。心善解脫故。無亂亦二。一無相無分別。二有相有分別。初是善清淨天。後是不善清淨天。前清淨天。於自不死無亂而轉。故名不死無亂。後不清淨天。若有依於不死無亂有所詰問。便託餘事矯亂避之。於諦．無相心定不善巧故。先興心慮作是思惟。我等既稱不死無亂。復有所餘不死無亂。於諸聖諦．無想定已得善巧。彼所成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得宿住通。不能憶彼出心已前所有諸位。便執諸法本無而起諸法。如我亦應一切本無而生。便執我及世間無因而起。二由尋思不憶前身。作如是執。無因而起。乃至廣說。故瑜伽第七無因論言。謂依靜慮及依尋思二種差別。見諸因緣空無果報。大風卒起忽然還靜。暴河彌漫欻成空竭。故作是執。阿含等同。四有邊無邊論者。第七卷瑜伽．顯揚第九云。一者若依斷邊際求世邊時。若憶念壞劫於世間起有邊想。以世界壞後臨空劫有邊限故。二若憶念成劫。則於世間起無邊想。去壞劫遠不見邊故。三若依方域周廣求世邊時。若下過無間更無所得。上過第四靜慮亦無所得。傍一切處不得邊際。則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。四若為治此執。但依異文義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。初之二見緣過去起。後之二種緣現在起。待未來故名為前際邊無邊論。說四皆依靜慮而起。八十七又說。宿住隨念俱行者。謂於四種邊無邊論。由彼憶念諸器世間成壞世間出現方便。若時憶念成劫分位。爾時便生四種妄想。一者若有一向憶念上下。下至無間捺落迦下。上至第四靜慮之上。憶念如是分量邊際。便於世間住有邊想。二者若有一向傍憶無際。便於世間住無邊想。三者若有憶念二種俱行。便於世間住二俱想。四者若時憶念壞劫分位。爾時便生非有邊非無邊想。諸器世間無所得故。雖二文說兩種此見。由有是行相故。總名邊無邊論。阿含經說。此第四見依捷疾智。瑜伽四種。皆依靜慮宿住智起。然毘婆沙。一以天眼見下至地獄上至初定。執我於中悉皆遍滿。便作是念。過此有我。我應可見。故知有邊。二傍見無邊為執。同前起無邊想。三依天眼及神境通。見下見上。如初近遠。運身傍去。不得邊際。於上下起有邊想。於傍起無邊想。四者返此。四皆緣現在待未來故。名為前際。唯第四見與八十七別。餘三見同。然見於上亦有近遠。然阿含經總相而說。得定起執有邊無邊。不說緣何分齊起執。彼第三見與婆沙同。彼第四見依捷疾智而起此執。亦不說彼緣何境起。故不可依。四不死矯亂者。八十七云。淨天有二。一不善清淨。二善清淨。唯入俗定名不善清淨。未了達諦故。心未解脫故。若證內法定。名善清淨。已了達諦故。心善解脫故。無亂亦二。一無相無分別。二有相有分別。初是善清淨天。後是不善清淨天。前清淨天。於自不死無亂而轉。故名不死無亂。後不清淨天。若有依於不死無亂有所詰問。便託餘事矯亂避之。於諦．無相心定不善巧故。先興心慮作是思惟。我等既稱不死無亂。復有所餘不死無亂。於諸聖諦．無想定已得善巧。彼所成

德望我為勝。彼若於中詰問於我。我若記別。或為異記。或撥實有。或許非有。彼於記別見如是等諸過失。已作是思惟。我於一切所詰問中皆不應記。觀此文意。即所事天名為不死。亦名無亂。應言不死無亂。言不死矯亂者。即一不字貫通二處。謂不死．不矯亂。或彼自稱。作此無亂答者生不死天。今毀責之名為矯亂。又以聖者真是不死淨無亂天。此為能問。今答此天諸所詰問。名不死不矯亂天。八十七意。勿他由此鑒我無知。因則輕咲以為是答。又行諂者作是思惟。非我淨天一切隱密皆許記別。謂自所證及清淨道。故設矯言。又懷恐怖而無記別。勿我劣昧為他所知。由是因緣不能解脫。以此為室而自安處。即將恐怖及不解脫而為室故。以自安處。又有愚戇專修止行不能矯言。但作是思。諸有來問我當返詰。隨彼所答。我當一切隨其。無減而印順之。此言四者。一怖無知。二行諂曲。三懷恐怖不得解脫四為愚戇。十六異論中言。彼諸外道。若有人來依最勝生道問善不善。依決定勝道問四聖諦。便自稱言。不死無亂者。隨於處所。依不死淨天不亂詰問。即於彼所問以言矯亂。或託餘事方便避之。或但隨問者言辭而轉。是中第一覺未開悟。彼第二復次云。怖畏妄語。及怖他人知其無智。故不分明答我無知。此意即說。性雖有識覺未開悟。若言我解即為妄語。若言不解。即他知我都無所知。故矯亂答。是中第二於所證法起增上慢。第二復次云。於自所證未得無畏。懼他詰問怖畏妄語。及畏邪見。故不分明說我有證。恐他問其所證。未無畏故不能實答。答成邪見。不答成妄語。是中第三覺已開悟而未決定。第二復次云怖畏邪見及妄語故。懼他詰問故。不分明說我不決定。此意即顯。雖有少得心未決定。答是邪見。不答妄語。已有知故便矯亂答。如是三種假託餘事以言矯亂。是中第四羸劣愚鈍。第二復次云。唯懼他詰。於勝生道及定勝道皆不了達。於世文字亦不善知。而不分明說我愚鈍。但隨彼問隨言而轉。此意由愚都無所了。故隨返問而答於前。此與阿含全有差別。彼依四問即為四別。一問世間有報無報耶。二問有無他世。三問善非善。四自愚鈍他問不知。毘婆沙言。一怖妄語。二怖邪見。三怖無知。四怖愚癡。故矯亂答成四別也。上來五類是前際見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德望我為勝。彼若於中詰問於我。我若記別。或為異記。或撥實有。或許非有。彼於記別見如是等諸過失。已作是思惟。我於一切所詰問中皆不應記。觀此文意。即所事天名為不死。亦名無亂。應言不死無亂。言不死矯亂者。即一不字貫通二處。謂不死．不矯亂。或彼自稱。作此無亂答者生不死天。今毀責之名為矯亂。又以聖者真是不死淨無亂天。此為能問。今答此天諸所詰問。名不死不矯亂天。八十七意。勿他由此鑒我無知。因則輕咲以為是答。又行諂者作是思惟。非我淨天一切隱密皆許記別。謂自所證及清淨道。故設矯言。又懷恐怖而無記別。勿我劣昧為他所知。由是因緣不能解脫。以此為室而自安處。即將恐怖及不解脫而為室故。以自安處。又有愚戇專修止行不能矯言。但作是思。諸有來問我當返詰。隨彼所答。我當一切隨其。無減而印順之。此言四者。一怖無知。二行諂曲。三懷恐怖不得解脫四為愚戇。十六異論中言。彼諸外道。若有人來依最勝生道問善不善。依決定勝道問四聖諦。便自稱言。不死無亂者。隨於處所。依不死淨天不亂詰問。即於彼所問以言矯亂。或託餘事方便避之。或但隨問者言辭而轉。是中第一覺未開悟。彼第二復次云。怖畏妄語。及怖他人知其無智。故不分明答我無知。此意即說。性雖有識覺未開悟。若言我解即為妄語。若言不解。即他知我都無所知。故矯亂答。是中第二於所證法起增上慢。第二復次云。於自所證未得無畏。懼他詰問怖畏妄語。及畏邪見。故不分明說我有證。恐他問其所證。未無畏故不能實答。答成邪見。不答成妄語。是中第三覺已開悟而未決定。第二復次云怖畏邪見及妄語故。懼他詰問故。不分明說我不決定。此意即顯。雖有少得心未決定。答是邪見。不答妄語。已有知故便矯亂答。如是三種假託餘事以言矯亂。是中第四羸劣愚鈍。第二復次云。唯懼他詰。於勝生道及定勝道皆不了達。於世文字亦不善知。而不分明說我愚鈍。但隨彼問隨言而轉。此意由愚都無所了。故隨返問而答於前。此與阿含全有差別。彼依四問即為四別。一問世間有報無報耶。二問有無他世。三問善非善。四自愚鈍他問不知。毘婆沙言。一怖妄語。二怖邪見。三怖無知。四怖愚癡。故矯亂答成四別也。上來五類是前際見。

後際五類見者。有想論有十六。瑜伽第六．顯揚第九云。初四見依三見立。若計命即是身者。彼計我是色。若計命異於身者。彼計我非色。若計我俱遍無二無缺者。彼計我亦是色亦非色。若為治此於是義中。由異文句而起執者。彼計我非色非非色。此意即說。無想天處名為無想。有頂名非有想非無想。下三無色。色界中除無想餘。欲界等。竝名有想。八十七云。由依命者即是身見故。計我有色。死後或有色有想。或無有想。或非有想。非無想。由依命者異於身見故。計我無色。死後有想。或無有想。或非有想。非無想。由依此總是我遍滿無二無缺見故。說我亦有色亦無色死後有想非有色非無色死後有想。其無想及非有想非無想亦爾。此上意說。執有色等死後初有想四句。與死後無想。及死後非有想非無想初四句。同但生處有異。現在皆同。依於命者即異於身。無二．無缺三見之上。立此三種四句義故。執色為我名命即身。執非色為我。名命異於身。雙執色非色以為其我。名無二無缺。我有色等句。無色界下三地。若說有色。亦遍於彼。若說無色。即不及彼。死後有想四句者。一執我有色死後有想。二執我無色死後有想。三執我亦有色亦無色死後有想。四執我非有色非無色死後有想。次有邊等四句者。八十七云。計我是色者。或言狹小。或言無量。計我無色。當知亦爾。亦有狹少及與無量。所依所緣作用等法。有小大故。此二我論依第三見此總遍滿無二無缺立為二論。一計我狹少。二計我無量。由此四種我論差別。說我有邊等四句。如次配之。故瑜伽第六云。若見少色少非色。彼計有邊。若見彼二無量。彼計無邊。若復遍見而色分少。非色分無量。或色分無量。非色分少者。彼計亦有邊亦無邊。為治此故。但由文異不由義異。而起執者。彼計非有邊非無邊。觀此文意第六太正。八十七中如次配者。義次非文。謂執色非色狹小者名有邊。執色非色無量者名無邊。互執多少者為俱句。遮此為第四。與前文同。以此四種死後生有想地。是名第二有邊等四句。次四句者第六有名。不辨處所。八十七說。一執我一想。在空無邊處識無邊處。不說無所有處。略文故也。亦一想故。同婆沙故。以瑜伽說無量想配前一想故。略不論於無所有處。彼非無量想故。然是一想。二執我種種想。謂在下地。三執我有狹少思。謂即下地。四執我無量想。謂空識處。八十七云。即如所說二想隨其次第應知。說我有狹少想有無量想。此以義理逆次第配。然毘婆沙云。執少色為我想為我所。我與彼合名為少想。在欲色界。除無想天。無量想者。執無量色為我想。為我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後際五類見者。有想論有十六。瑜伽第六．顯揚第九云。初四見依三見立。若計命即是身者。彼計我是色。若計命異於身者。彼計我非色。若計我俱遍無二無缺者。彼計我亦是色亦非色。若為治此於是義中。由異文句而起執者。彼計我非色非非色。此意即說。無想天處名為無想。有頂名非有想非無想。下三無色。色界中除無想餘。欲界等。竝名有想。八十七云。由依命者即是身見故。計我有色。死後或有色有想。或無有想。或非有想。非無想。由依命者異於身見故。計我無色。死後有想。或無有想。或非有想。非無想。由依此總是我遍滿無二無缺見故。說我亦有色亦無色死後有想非有色非無色死後有想。其無想及非有想非無想亦爾。此上意說。執有色等死後初有想四句。與死後無想。及死後非有想非無想初四句。同但生處有異。現在皆同。依於命者即異於身。無二．無缺三見之上。立此三種四句義故。執色為我名命即身。執非色為我。名命異於身。雙執色非色以為其我。名無二無缺。我有色等句。無色界下三地。若說有色。亦遍於彼。若說無色。即不及彼。死後有想四句者。一執我有色死後有想。二執我無色死後有想。三執我亦有色亦無色死後有想。四執我非有色非無色死後有想。次有邊等四句者。八十七云。計我是色者。或言狹小。或言無量。計我無色。當知亦爾。亦有狹少及與無量。所依所緣作用等法。有小大故。此二我論依第三見此總遍滿無二無缺立為二論。一計我狹少。二計我無量。由此四種我論差別。說我有邊等四句。如次配之。故瑜伽第六云。若見少色少非色。彼計有邊。若見彼二無量。彼計無邊。若復遍見而色分少。非色分無量。或色分無量。非色分少者。彼計亦有邊亦無邊。為治此故。但由文異不由義異。而起執者。彼計非有邊非無邊。觀此文意第六太正。八十七中如次配者。義次非文。謂執色非色狹小者名有邊。執色非色無量者名無邊。互執多少者為俱句。遮此為第四。與前文同。以此四種死後生有想地。是名第二有邊等四句。次四句者第六有名。不辨處所。八十七說。一執我一想。在空無邊處識無邊處。不說無所有處。略文故也。亦一想故。同婆沙故。以瑜伽說無量想配前一想故。略不論於無所有處。彼非無量想故。然是一想。二執我種種想。謂在下地。三執我有狹少思。謂即下地。四執我無量想。謂空識處。八十七云。即如所說二想隨其次第應知。說我有狹少想有無量想。此以義理逆次第配。然毘婆沙云。執少色為我想為我所。我與彼合名為少想。在欲色界。除無想天。無量想者。執無量色為我想。為我

所等。如前廣說。瑜伽意說。即前所說一想之處有無量想。種種想處有此少想。亦不相違。次四句者。一我純有樂。死後有想。第六有名而無處所。八十七說。謂下三靜慮二我純有苦。死後有想。謂在捺落迦。三我有樂有苦。死後有想。在鬼傍生人欲界天。四我無樂無苦。死後有想。在第四靜慮以上乃至有頂。上明有想十六論訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所等。如前廣說。瑜伽意說。即前所說一想之處有無量想。種種想處有此少想。亦不相違。次四句者。一我純有樂。死後有想。第六有名而無處所。八十七說。謂下三靜慮二我純有苦。死後有想。謂在捺落迦。三我有樂有苦。死後有想。在鬼傍生人欲界天。四我無樂無苦。死後有想。在第四靜慮以上乃至有頂。上明有想十六論訖。

其八無想論。八非有想非無想論。即有想中。初二四句。有色有邊等。是如前引教已略說訖。唯當生處有異。餘義皆同。然瑜伽等。但言有色。不明何處。毘婆沙云前三無色。有說有色即亦該彼。若說無色即不至彼。七斷滅論者。瑜伽第七．顯揚第十云。一我有麁色四大所造之身。任持未壞。爾時有病有癰有箭。若我死後斷壞無有。爾時我是斷滅。二欲界諸天。三色界諸天。四空無邊處所攝諸天。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處所攝諸天。死後斷滅。此中七滅不定自他。今身後身一切皆得。五現法涅槃論者。瑜伽第七．顯揚第十云。一者若我解脫。心得自在。觀得自在。謂於諸天微妙五欲。堅著．攝受．嬉戲．婬樂。隨意受用。是則名得現法涅槃第一清淨。此說勝妙略無人中。婆沙說有。二者若有離欲惡不善法。於初靜慮得具足住。三者離尋伺得第二靜慮具足住。四者離尋伺喜故。得第三定具足住。五者離喜樂等故。得第四靜慮具足住。現法涅槃第一清淨。是名後際分別諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其八無想論。八非有想非無想論。即有想中。初二四句。有色有邊等。是如前引教已略說訖。唯當生處有異。餘義皆同。然瑜伽等。但言有色。不明何處。毘婆沙云前三無色。有說有色即亦該彼。若說無色即不至彼。七斷滅論者。瑜伽第七．顯揚第十云。一我有麁色四大所造之身。任持未壞。爾時有病有癰有箭。若我死後斷壞無有。爾時我是斷滅。二欲界諸天。三色界諸天。四空無邊處所攝諸天。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處所攝諸天。死後斷滅。此中七滅不定自他。今身後身一切皆得。五現法涅槃論者。瑜伽第七．顯揚第十云。一者若我解脫。心得自在。觀得自在。謂於諸天微妙五欲。堅著．攝受．嬉戲．婬樂。隨意受用。是則名得現法涅槃第一清淨。此說勝妙略無人中。婆沙說有。二者若有離欲惡不善法。於初靜慮得具足住。三者離尋伺得第二靜慮具足住。四者離尋伺喜故。得第三定具足住。五者離喜樂等故。得第四靜慮具足住。現法涅槃第一清淨。是名後際分別諸見。

第三出體性者。此以五見中二見為體。一邊見。二邪見。對法第一說。問六十二見何見所攝。答或二或一切。覺師子釋言。二者自性故。一切者眷屬故。瑜伽五十八．成唯識第六云。邊見差別。謂執前際四遍常論。四一分常論。及計後際有想十六。無想俱非。各有八論。七斷論等邊執見攝。瑜伽論第五十八說。常見所攝六十二見。謂計前際諸遍常論一分常論。及計後際諸有想論無想論非想非非想論。斷見攝者。謂七事斷論。常見攝四十。斷見攝七。總合邊見攝四十七。成唯識及五十八云。邪見差別有執前際。二無因論。四有邊等論。四不死矯亂論及計後際五現涅槃論。如是邪見攝十五見。故說自性二見所攝。若并眷屬。五見所攝同類等流相引生故。如是即顯通不善有覆。別境慧攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三出體性者。此以五見中二見為體。一邊見。二邪見。對法第一說。問六十二見何見所攝。答或二或一切。覺師子釋言。二者自性故。一切者眷屬故。瑜伽五十八．成唯識第六云。邊見差別。謂執前際四遍常論。四一分常論。及計後際有想十六。無想俱非。各有八論。七斷論等邊執見攝。瑜伽論第五十八說。常見所攝六十二見。謂計前際諸遍常論一分常論。及計後際諸有想論無想論非想非非想論。斷見攝者。謂七事斷論。常見攝四十。斷見攝七。總合邊見攝四十七。成唯識及五十八云。邪見差別有執前際。二無因論。四有邊等論。四不死矯亂論及計後際五現涅槃論。如是邪見攝十五見。故說自性二見所攝。若并眷屬。五見所攝同類等流相引生故。如是即顯通不善有覆。別境慧攝。

第四迷諦通別者。五十八說。愚夫於苦起二十句薩迦耶見。是名迷苦薩迦耶見。此見為依。於五取蘊見我斷常。故邊執見亦迷於苦。准此即顯邊見所攝四十七見皆迷苦諦。於餘三諦我見等微。邊見行狹不能有此廣分別故。其邪見中二無因論。迷集諦起。五十八云。云何迷集有八隨眠。謂諸沙門若婆羅門。謗因邪見故。二無因迷集諦起。四有邊等論。通迷苦．滅二諦所起。五十八云。又有諸見計邊無邊等。如是亦名迷苦邪見。亦名迷滅邪見。迷於有漏無漏果故。有計不死矯亂。通迷四諦。以決定道而為問故。迷於四諦而興答故。五現涅槃論。五十八說。迷滅諦起。正迷滅故。此中所說。皆以行相所迷深遠。以為迷諦。但舉行別不舉行總。行總之見隨應思說。是名第四迷諦之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四迷諦通別者。五十八說。愚夫於苦起二十句薩迦耶見。是名迷苦薩迦耶見。此見為依。於五取蘊見我斷常。故邊執見亦迷於苦。准此即顯邊見所攝四十七見皆迷苦諦。於餘三諦我見等微。邊見行狹不能有此廣分別故。其邪見中二無因論。迷集諦起。五十八云。云何迷集有八隨眠。謂諸沙門若婆羅門。謗因邪見故。二無因迷集諦起。四有邊等論。通迷苦．滅二諦所起。五十八云。又有諸見計邊無邊等。如是亦名迷苦邪見。亦名迷滅邪見。迷於有漏無漏果故。有計不死矯亂。通迷四諦。以決定道而為問故。迷於四諦而興答故。五現涅槃論。五十八說。迷滅諦起。正迷滅故。此中所說。皆以行相所迷深遠。以為迷諦。但舉行別不舉行總。行總之見隨應思說。是名第四迷諦之相。

第五問答分別者。如是諸見。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。應從上至下一一推尋勘當釋之。二又問。何故遍常論中。唯有二十乃至八十。無有過此及減此耶。亦無計生耶。亦無捷智耶。三一分常中。何故無計色界二定已上沒來耶。欲界中何故無有二天及餘趣耶。四何故遍一分是常見。標常見名。有想等亦是不標常見名。標有想等耶。五何故斷滅。不計餘地及三惡趣後斷滅耶。六何故無因。餘地身等後。不有無因耶。七何故無色等。及四根本之方便。不計為涅槃耶。何故．人天合為一涅槃。斷滅中開也。八此等諸見幾於即蘊我後起。幾離蘊我後起耶。九問何故不說見戒及以我見并餘邪見。為六十二等見數耶。十問何故但立二際。不立現在為中際耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五問答分別者。如是諸見。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。應從上至下一一推尋勘當釋之。二又問。何故遍常論中。唯有二十乃至八十。無有過此及減此耶。亦無計生耶。亦無捷智耶。三一分常中。何故無計色界二定已上沒來耶。欲界中何故無有二天及餘趣耶。四何故遍一分是常見。標常見名。有想等亦是不標常見名。標有想等耶。五何故斷滅。不計餘地及三惡趣後斷滅耶。六何故無因。餘地身等後。不有無因耶。七何故無色等。及四根本之方便。不計為涅槃耶。何故．人天合為一涅槃。斷滅中開也。八此等諸見幾於即蘊我後起。幾離蘊我後起耶。九問何故不說見戒及以我見并餘邪見。為六十二等見數耶。十問何故但立二際。不立現在為中際耶。

八解脫章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫章

八解脫。以十門分別。一列名字。二顯行相。三出體。四釋名。五所緣境。六凡聖得。七離障別。八依身起。九二得異。十有無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫。以十門分別。一列名字。二顯行相。三出體。四釋名。五所緣境。六凡聖得。七離障別。八依身起。九二得異。十有無漏。

列名者。依瑜伽論第十一．十二．十五．七十三．攝事分第九十六。對法十三。顯揚第四．第二．及第二十。菩薩藏經第四等說。一有色觀諸色解脫。二內無色想觀外諸色解脫。三淨解脫身作證具足住。四空無邊處解脫。五識無邊處解脫。六無所有處解脫。七非想非非想處解脫。八想受滅解脫身作證具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列名者。依瑜伽論第十一．十二．十五．七十三．攝事分第九十六。對法十三。顯揚第四．第二．及第二十。菩薩藏經第四等說。一有色觀諸色解脫。二內無色想觀外諸色解脫。三淨解脫身作證具足住。四空無邊處解脫。五識無邊處解脫。六無所有處解脫。七非想非非想處解脫。八想受滅解脫身作證具足住。

顯行相者。俱舍第二十九說。內有色想觀外色。名初解脫。內未伏除見者色想。觀外諸色以為不淨。名觀外色。今則不然。准對法文。初修業者身在欲界。已離欲界欲。未依無色定伏除見者色想。未離色界欲故。若久習業已離色欲。見者色想安立現前。而觀欲界一切所有內外諸色。作光明想。由前三解脫引發勝處遍處等故。即觀勝處所攝少多等色。作光明想。由除變化障故。作光明想。不除貪欲故。不作不淨想。瑜伽唯云未得無色定。未離色界染。觀外諸色。是初解脫者。唯依初業說故。第二解脫。俱舍論說。內已伏除見者色想。唯觀外境而為不淨。名內無色想觀外諸色。大乘不然。准對法云。初習業者已依無色定。伏除見者色想。久習業者。或見者無色想安立現前。而觀外色。作少多等相。不同於初觀內外色皆作光明。未自在故。此唯觀彼已離欲色。作少多等名觀外色。已離染故立以外名。觀心漸勝故稍略觀。故瑜伽云。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。即觀少多等不作光明等。若於是處已得離欲。說彼為外。故唯觀彼已離染色。名之為外。又由初解脫觀色不言外。其內有色亦不言內。通緣內外根塵等色。作光明想。故今此第二內有色。有根等色故。其觀外色。唯觀外塵。作少多等。不緣根等作少多等故。瑜伽又云無色界定不現在前者。此說觀外色不依無色定。無色定不能緣外色故。上二解脫初作光明想。後作少多等想。初寬後狹。兩觀有殊。顯揚二十。說此二解脫除變化障。為於變化得自在故。變化既通四靜慮有故。初二解脫通依四靜慮。但在根本非近分地。彼欣趣修都無通果。此容預修有通果故。不同俱舍初二靜慮。能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀。第三解脫。俱舍論說。清淨相轉作淨光解行相轉故。唯第四靜慮離八災患。心澄淨故。餘地雖有相似解脫。而不建立。非增上故。今者大乘。謂如有一已得捨念圓滿清白。以此為依修習清淨聖行圓滿。於內淨不淨諸色。已得展轉相待想展轉相入想展轉一味想。是第三解脫行相。謂待諸淨色。於餘色中謂為不淨。非不相待。若唯見一類。淨與不淨二覺無故。是名初想。又於淨中不淨性所隨入。於不淨中淨性所隨入。由於薄皮所覆共謂為淨之中。現有三十六種不淨物故。是第二想。如是展轉總一切色。合為一味清淨想解。是第三想乃名成就。唯在第四靜慮地。有捨念淨故。論說超過諸苦樂故。一切動亂已寂靜故。善磨鎣故。餘地不然。故唯第四此亦內無色想而觀外色。由前已說故略不論。而立異稱。次四無色解脫。俱舍論說。以四無色定善為性。非無記染。非解脫故。亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯行相者。俱舍第二十九說。內有色想觀外色。名初解脫。內未伏除見者色想。觀外諸色以為不淨。名觀外色。今則不然。准對法文。初修業者身在欲界。已離欲界欲。未依無色定伏除見者色想。未離色界欲故。若久習業已離色欲。見者色想安立現前。而觀欲界一切所有內外諸色。作光明想。由前三解脫引發勝處遍處等故。即觀勝處所攝少多等色。作光明想。由除變化障故。作光明想。不除貪欲故。不作不淨想。瑜伽唯云未得無色定。未離色界染。觀外諸色。是初解脫者。唯依初業說故。第二解脫。俱舍論說。內已伏除見者色想。唯觀外境而為不淨。名內無色想觀外諸色。大乘不然。准對法云。初習業者已依無色定。伏除見者色想。久習業者。或見者無色想安立現前。而觀外色。作少多等相。不同於初觀內外色皆作光明。未自在故。此唯觀彼已離欲色。作少多等名觀外色。已離染故立以外名。觀心漸勝故稍略觀。故瑜伽云。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。即觀少多等不作光明等。若於是處已得離欲。說彼為外。故唯觀彼已離染色。名之為外。又由初解脫觀色不言外。其內有色亦不言內。通緣內外根塵等色。作光明想。故今此第二內有色。有根等色故。其觀外色。唯觀外塵。作少多等。不緣根等作少多等故。瑜伽又云無色界定不現在前者。此說觀外色不依無色定。無色定不能緣外色故。上二解脫初作光明想。後作少多等想。初寬後狹。兩觀有殊。顯揚二十。說此二解脫除變化障。為於變化得自在故。變化既通四靜慮有故。初二解脫通依四靜慮。但在根本非近分地。彼欣趣修都無通果。此容預修有通果故。不同俱舍初二靜慮。能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀。第三解脫。俱舍論說。清淨相轉作淨光解行相轉故。唯第四靜慮離八災患。心澄淨故。餘地雖有相似解脫。而不建立。非增上故。今者大乘。謂如有一已得捨念圓滿清白。以此為依修習清淨聖行圓滿。於內淨不淨諸色。已得展轉相待想展轉相入想展轉一味想。是第三解脫行相。謂待諸淨色。於餘色中謂為不淨。非不相待。若唯見一類。淨與不淨二覺無故。是名初想。又於淨中不淨性所隨入。於不淨中淨性所隨入。由於薄皮所覆共謂為淨之中。現有三十六種不淨物故。是第二想。如是展轉總一切色。合為一味清淨想解。是第三想乃名成就。唯在第四靜慮地。有捨念淨故。論說超過諸苦樂故。一切動亂已寂靜故。善磨鎣故。餘地不然。故唯第四此亦內無色想而觀外色。由前已說故略不論。而立異稱。次四無色解脫。俱舍論說。以四無色定善為性。非無記染。非解脫故。亦

非散善。性微劣故。近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。所緣下故。彼要背下地方名解脫。故多說根本者。近分非全故。今者大乘。皆已離自地欲。依自根本地。重觀自境。思惟勝解。令障更遠。引生勝德。謂如有一於彼空處已得離欲。即於虛空思惟勝解。是名空處解脫行相。於彼識處已得離欲。即於是識思惟勝解。是名識處解脫行相。於無所有處已得離欲。於識無邊處思惟勝解。是名無所有處解脫行相。空識二名自地所緣行相為稱。無所有處以識無有。為自地名。故於識處思惟勝解。於有頂地已得離染。更不於餘而作勝解。乃至遍於想可生處。即於是處應作勝解。無所有處名想生處。今緣此無所有心心所。名非想非非想。故遍於此思惟勝解。至下當知。上說離染。依無學說。故瑜伽言。前七解脫於已解脫而生勝解。身證者得。若依唯識。有二師說。一云伏初定已上染得滅定。二云伏第四定已上染得滅定。無所有處已下染可有伏義。令障轉遠。引生勝德。有頂一地定未能伏。故瑜伽第十二。空識二解脫。有說離自地染言。上之二地無說離自地染字。有學無學影略說故。唯立根本亦非近分。滅盡解脫大小俱說。即滅盡定而無行相。棄想受故。然將入時有二行相。謂依非想非非想處相及無相界相。初修久熟二入別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非散善。性微劣故。近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。所緣下故。彼要背下地方名解脫。故多說根本者。近分非全故。今者大乘。皆已離自地欲。依自根本地。重觀自境。思惟勝解。令障更遠。引生勝德。謂如有一於彼空處已得離欲。即於虛空思惟勝解。是名空處解脫行相。於彼識處已得離欲。即於是識思惟勝解。是名識處解脫行相。於無所有處已得離欲。於識無邊處思惟勝解。是名無所有處解脫行相。空識二名自地所緣行相為稱。無所有處以識無有。為自地名。故於識處思惟勝解。於有頂地已得離染。更不於餘而作勝解。乃至遍於想可生處。即於是處應作勝解。無所有處名想生處。今緣此無所有心心所。名非想非非想。故遍於此思惟勝解。至下當知。上說離染。依無學說。故瑜伽言。前七解脫於已解脫而生勝解。身證者得。若依唯識。有二師說。一云伏初定已上染得滅定。二云伏第四定已上染得滅定。無所有處已下染可有伏義。令障轉遠。引生勝德。有頂一地定未能伏。故瑜伽第十二。空識二解脫。有說離自地染言。上之二地無說離自地染字。有學無學影略說故。唯立根本亦非近分。滅盡解脫大小俱說。即滅盡定而無行相。棄想受故。然將入時有二行相。謂依非想非非想處相及無相界相。初修久熟二入別故。

出體性者。俱舍論說。前三無貪性眷屬五蘊性。次四無色定善為性。第八滅定性。大乘之中七十三卷解五法中云。世間出世間正智為體。有漏者以分別中世間正智為體。無漏者即無分別智。及後得智唯慧為性。緣色非色及真如境。離諸定障。引生勝德。非餘能故。若相應體。初七以四蘊為性。眷屬五蘊性故。對法云。若定若慧。及彼相應諸心心所。無色界中許有定道無表色故。第八解脫以二十二法厭心種子為體。即不相應行蘊所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體性者。俱舍論說。前三無貪性眷屬五蘊性。次四無色定善為性。第八滅定性。大乘之中七十三卷解五法中云。世間出世間正智為體。有漏者以分別中世間正智為體。無漏者即無分別智。及後得智唯慧為性。緣色非色及真如境。離諸定障。引生勝德。非餘能故。若相應體。初七以四蘊為性。眷屬五蘊性故。對法云。若定若慧。及彼相應諸心心所。無色界中許有定道無表色故。第八解脫以二十二法厭心種子為體。即不相應行蘊所攝。

釋名者。初釋總名。後釋別名。初總名者。瑜伽云。前七解脫於已解脫而生勝解。七所觀法多分要伏要斷彼地煩惱障染。方始修作名已解脫。今觀已解脫境。為除定障起神通功德。而生勝解故名解脫。其身證者。於有頂染定未能離。但除彼地所有定障。起無諍等諸功德故。故成解脫。由此前言多分已離。不爾多言便為無用。第八解脫棄背想受。故名解脫。前無間道。雖滅想受障。至滅盡定位。方得解脫名。由入滅定時暫棄背想受障。所求今滿足故。立解脫名。非時方始解脫定障。先已離故。亦解亦脫。八者是數。帶數釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者。初釋總名。後釋別名。初總名者。瑜伽云。前七解脫於已解脫而生勝解。七所觀法多分要伏要斷彼地煩惱障染。方始修作名已解脫。今觀已解脫境。為除定障起神通功德。而生勝解故名解脫。其身證者。於有頂染定未能離。但除彼地所有定障。起無諍等諸功德故。故成解脫。由此前言多分已離。不爾多言便為無用。第八解脫棄背想受。故名解脫。前無間道。雖滅想受障。至滅盡定位。方得解脫名。由入滅定時暫棄背想受障。所求今滿足故。立解脫名。非時方始解脫定障。先已離故。亦解亦脫。八者是數。帶數釋也。

次釋別名者。初有色觀諸色解脫者。瑜伽云。由二因緣名為有色。謂生欲界得色界定故。又於有光明而生勝解故。此觀欲界。於勝處所制少多好惡劣勝等色。作光明想。故但名有色觀諸色。不言內有色觀外色。其有色非唯內故。諸所觀非唯外故。即外色之觀。及有色之觀外色。皆依主釋也。內無色想觀外色者。由二因緣。名內無色想。一者謂已證得無色等至。亦自了知得此定故。先依空處定。已離色界染。故顯揚云。內無色想者。依無色定。意解思惟故。二者不思惟內光明想故。名內無色。此言意顯。已得空處內離色染。又自內心不作光明想。名內無色。此已離染色名之為外。故瑜伽云。若於是色已得離欲。說彼為外。出於染故。即觀此色作少多等解。名觀外諸色。故瑜伽云。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。此說不作光明色觀。但作少多好惡等解。初四勝處。有色無色。各別觀色若少若多。此總觀外少多好惡等。故與勝處別外諸色之觀。及內無色之觀。外色亦皆依主內無色時。必須得空處等定。正觀外色作勝解時。唯依色定不依無色。無色不能觀於諸色少多等故。故瑜伽云。無色界定不現在前。淨解脫身作證具足住者。瑜伽論云。已得捨念圓滿清白。以此為依修習清淨聖行圓滿名淨解脫。此說第四靜慮中離尋伺喜樂三地障故。捨念圓滿清白名淨。故瑜伽云。謂已超過諸苦樂故。一切亂動已寂靜故。善磨鎣故。離淨不淨變化障故。名為解脫。此亦內無色而觀外色。作淨不淨相待相入一味淨想。由前已說內無色言。所以今略。既略於內故。亦略於觀外色等。但言淨解脫。顯揚論說一向意解思惟淨妙者。隨轉理門。或依彼觀成滿之時。展轉一味唯觀淨想故作是說。身作證者。於此住中一切賢聖多所住故。身者意身。作證者由於智斷得作證故。諸根得境。唯身根親合。勝餘根故獨得證名。此亦如是。前二解脫意解思惟尚疎遠。故與其觀名。今此解脫除障最勝。聖意親取名身作證。由此聖者多住於此及第八解脫。此二勝故。於二界中各在邊故。世尊經中說身作證。於色無色障斷無餘。證得轉依勝餘六故。具足住者。第四靜慮根本圓滿。第八亦爾。九次第定得圓滿故。空無邊處解脫者。顯揚論云。虛空者。謂色對治所緣境界。空其色故。無邊者。十方諸相不可分別。名空無邊。處者謂彼地中。定等諸所依法。能依行者所緣虛空。所依之處名為處也。欲色二界相狀易知。彼界難了獨與處名。空無邊是境。處是能緣。空無邊之處。依主釋也。下皆准知。識無邊處者。謂緣無邊虛空之識。今緣此識而為境界。十方諸相不可知故名識無邊。處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋別名者。初有色觀諸色解脫者。瑜伽云。由二因緣名為有色。謂生欲界得色界定故。又於有光明而生勝解故。此觀欲界。於勝處所制少多好惡劣勝等色。作光明想。故但名有色觀諸色。不言內有色觀外色。其有色非唯內故。諸所觀非唯外故。即外色之觀。及有色之觀外色。皆依主釋也。內無色想觀外色者。由二因緣。名內無色想。一者謂已證得無色等至。亦自了知得此定故。先依空處定。已離色界染。故顯揚云。內無色想者。依無色定。意解思惟故。二者不思惟內光明想故。名內無色。此言意顯。已得空處內離色染。又自內心不作光明想。名內無色。此已離染色名之為外。故瑜伽云。若於是色已得離欲。說彼為外。出於染故。即觀此色作少多等解。名觀外諸色。故瑜伽云。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。此說不作光明色觀。但作少多好惡等解。初四勝處。有色無色。各別觀色若少若多。此總觀外少多好惡等。故與勝處別外諸色之觀。及內無色之觀。外色亦皆依主內無色時。必須得空處等定。正觀外色作勝解時。唯依色定不依無色。無色不能觀於諸色少多等故。故瑜伽云。無色界定不現在前。淨解脫身作證具足住者。瑜伽論云。已得捨念圓滿清白。以此為依修習清淨聖行圓滿名淨解脫。此說第四靜慮中離尋伺喜樂三地障故。捨念圓滿清白名淨。故瑜伽云。謂已超過諸苦樂故。一切亂動已寂靜故。善磨鎣故。離淨不淨變化障故。名為解脫。此亦內無色而觀外色。作淨不淨相待相入一味淨想。由前已說內無色言。所以今略。既略於內故。亦略於觀外色等。但言淨解脫。顯揚論說一向意解思惟淨妙者。隨轉理門。或依彼觀成滿之時。展轉一味唯觀淨想故作是說。身作證者。於此住中一切賢聖多所住故。身者意身。作證者由於智斷得作證故。諸根得境。唯身根親合。勝餘根故獨得證名。此亦如是。前二解脫意解思惟尚疎遠。故與其觀名。今此解脫除障最勝。聖意親取名身作證。由此聖者多住於此及第八解脫。此二勝故。於二界中各在邊故。世尊經中說身作證。於色無色障斷無餘。證得轉依勝餘六故。具足住者。第四靜慮根本圓滿。第八亦爾。九次第定得圓滿故。空無邊處解脫者。顯揚論云。虛空者。謂色對治所緣境界。空其色故。無邊者。十方諸相不可分別。名空無邊。處者謂彼地中。定等諸所依法。能依行者所緣虛空。所依之處名為處也。欲色二界相狀易知。彼界難了獨與處名。空無邊是境。處是能緣。空無邊之處。依主釋也。下皆准知。識無邊處者。謂緣無邊虛空之識。今緣此識而為境界。十方諸相不可知故名識無邊。處

即能緣義如前說。無所有處者。謂於識處上境界。推求之時無少所得。除無所有無別境界。由唯見此境極寂靜故。無所有此細超前。觀已上境無少所有。少亦無故。餘義如前。非想非非想處者。非想者。謂超過無所有想。無所有處猶有麁想故。非非想者。謂於無所有處上境界推求之時。唯得緣無所有極細心心所。由唯見此極寂靜故。前無所有處。唯緣識處已上諸境少分亦無。此有頂地唯緣無所有處能緣心心所。不同彼地有麁想故。名為非想。仍有唯無此極寂靜心在故。名非非想。非者無也。非全無想故。餘義同前。想受滅解脫身作證具足住者。由想受二強勝於餘是心行故。厭患勞慮暫求止息。止息此時要斷障得名為解脫。為滅想．受之解脫。依主釋也。上七解脫皆持業釋。謂有色觀諸色即解脫。解脫障故。乃至非想非非想即解脫。亦可以別簡通得依主釋。謂有色觀諸色之解脫等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能緣義如前說。無所有處者。謂於識處上境界。推求之時無少所得。除無所有無別境界。由唯見此境極寂靜故。無所有此細超前。觀已上境無少所有。少亦無故。餘義如前。非想非非想處者。非想者。謂超過無所有想。無所有處猶有麁想故。非非想者。謂於無所有處上境界推求之時。唯得緣無所有極細心心所。由唯見此極寂靜故。前無所有處。唯緣識處已上諸境少分亦無。此有頂地唯緣無所有處能緣心心所。不同彼地有麁想故。名為非想。仍有唯無此極寂靜心在故。名非非想。非者無也。非全無想故。餘義同前。想受滅解脫身作證具足住者。由想受二強勝於餘是心行故。厭患勞慮暫求止息。止息此時要斷障得名為解脫。為滅想．受之解脫。依主釋也。上七解脫皆持業釋。謂有色觀諸色即解脫。解脫障故。乃至非想非非想即解脫。亦可以別簡通得依主釋。謂有色觀諸色之解脫等。

所緣境者。初二解脫以顯色相及真如相為所緣境。初觀光明。後觀顯色少多等故。漸入真觀方斷定障。第三解脫。以攝受相及真如相為所緣境。攝受相者。於內淨不淨色。展轉相待．展轉相入．展轉一味。如前已說。次四解脫各以自相及真如為境。初三解脫以色無色為境。次四解脫唯無色為境。為斷此二障起此觀行。第八解脫無所緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣境者。初二解脫以顯色相及真如相為所緣境。初觀光明。後觀顯色少多等故。漸入真觀方斷定障。第三解脫。以攝受相及真如相為所緣境。攝受相者。於內淨不淨色。展轉相待．展轉相入．展轉一味。如前已說。次四解脫各以自相及真如為境。初三解脫以色無色為境。次四解脫唯無色為境。為斷此二障起此觀行。第八解脫無所緣也。

凡聖得者。有義初七解脫通凡聖得。第八唯聖得。唯無漏故。七十三說。異生聖者同得初三。然有差別。內外二道通得無爽。除變化障。得自在故。然瑜伽第十五。云初三解脫於一切色得自在故。便能引發諸聖神通。不與一切異生共有者。彼論自說不還阿羅漢所作。不說異生不作初三。次四解脫對法論說。聖弟子所得。能順無漏。是清淨性方名解脫。解脫愛味故。外道依無色多生愛味。執為涅槃故。由此返顯不簡次四解脫唯聖所得。聖之弟子不得。故通外有。有義唯前三通內外道凡聖皆得。論唯說此異生得故。後五唯聖得。論說聖弟子。不說聖之弟子異生故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡聖得者。有義初七解脫通凡聖得。第八唯聖得。唯無漏故。七十三說。異生聖者同得初三。然有差別。內外二道通得無爽。除變化障。得自在故。然瑜伽第十五。云初三解脫於一切色得自在故。便能引發諸聖神通。不與一切異生共有者。彼論自說不還阿羅漢所作。不說異生不作初三。次四解脫對法論說。聖弟子所得。能順無漏。是清淨性方名解脫。解脫愛味故。外道依無色多生愛味。執為涅槃故。由此返顯不簡次四解脫唯聖所得。聖之弟子不得。故通外有。有義唯前三通內外道凡聖皆得。論唯說此異生得故。後五唯聖得。論說聖弟子。不說聖之弟子異生故也。

離障差別者。顯揚二十說。對除六障。一變化障。初二所除。能變．能化。由觀光明殊妙無礙。及為少多等得自在故。二最極現法樂住障。第三所除。對法論說。能斷淨不淨色變化障。及於此中煩惱生起障。此障即於淨色變化加行功用。與不淨色變化相違。體即梗澁無記之性名為煩惱。三往還障。第四所除。由空諸色無障礙故。為方便已入色四定根本之地。往還自在。四引無諍等勝功德障。由識所除。彼諸功德體即識故。此為方便已起第四靜慮發諸功德。五諸漏及有障。漏謂煩惱。有謂有頂。此即無色惑苦二法。由第六第七解脫所除。第六解脫正能除之。第七解脫除之令遠。六寂靜最極住障。第八所除。滅定寂靜極勝住故。第十五說後五解脫。唯言能引想受滅等至者。依成滿位。亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離障差別者。顯揚二十說。對除六障。一變化障。初二所除。能變．能化。由觀光明殊妙無礙。及為少多等得自在故。二最極現法樂住障。第三所除。對法論說。能斷淨不淨色變化障。及於此中煩惱生起障。此障即於淨色變化加行功用。與不淨色變化相違。體即梗澁無記之性名為煩惱。三往還障。第四所除。由空諸色無障礙故。為方便已入色四定根本之地。往還自在。四引無諍等勝功德障。由識所除。彼諸功德體即識故。此為方便已起第四靜慮發諸功德。五諸漏及有障。漏謂煩惱。有謂有頂。此即無色惑苦二法。由第六第七解脫所除。第六解脫正能除之。第七解脫除之令遠。六寂靜最極住障。第八所除。滅定寂靜極勝住故。第十五說後五解脫。唯言能引想受滅等至者。依成滿位。亦不相違。

依身起者。後五解脫三界身起。許無色界起滅定故。初三解脫。有義唯欲界起。由教力故。瑜伽第十二云。由二因緣名為有色。謂生欲界等故。有義不然。通二界起。初修解脫遍處為果。必在欲界。如前道理。後成滿時遍處為因。解脫為果。何妨色界亦得後起。豈生色界不得名有色耶。不作不淨不唯在欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依身起者。後五解脫三界身起。許無色界起滅定故。初三解脫。有義唯欲界起。由教力故。瑜伽第十二云。由二因緣名為有色。謂生欲界等故。有義不然。通二界起。初修解脫遍處為果。必在欲界。如前道理。後成滿時遍處為因。解脫為果。何妨色界亦得後起。豈生色界不得名有色耶。不作不淨不唯在欲。

二得者。在佛及麟角獨覺身中。八皆離欲得。在餘身中皆加行得。要離彼地染後方修起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二得者。在佛及麟角獨覺身中。八皆離欲得。在餘身中皆加行得。要離彼地染後方修起故。

有無漏者在佛身皆無漏。在餘身中第八唯無漏。餘七通有漏無漏。通是世間出世間二智為體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無漏者在佛身皆無漏。在餘身中第八唯無漏。餘七通有漏無漏。通是世間出世間二智為體故。

二執章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二執章

二執。以十門分別。一出體。二釋名。三性攝。四相應。五所緣。六行相。七互起。八二縛差別。九諸惑相攝。十伏斷位次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二執。以十門分別。一出體。二釋名。三性攝。四相應。五所緣。六行相。七互起。八二縛差別。九諸惑相攝。十伏斷位次。

第一出體者。若唯言生法我見。唯以別境中慧．根本煩惱中薩迦耶見。以為體性。故瑜伽云。五見世俗有。即慧分故。離慧體無。唯以有漏染慧為體。若言生法我執。隨其所應二執通局。慧俱四蘊以為體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一出體者。若唯言生法我見。唯以別境中慧．根本煩惱中薩迦耶見。以為體性。故瑜伽云。五見世俗有。即慧分故。離慧體無。唯以有漏染慧為體。若言生法我執。隨其所應二執通局。慧俱四蘊以為體性。

第二釋名者。梵云薩迦耶達利瑟致。經部師言。薩是偽義。迦耶是身。達利瑟致是見。身是聚義。即聚集假。應言緣聚身起見名為身見。佛遮當來薩婆多等執為有身見者故。說薩偽言。雖一薩言亦目於有。然今說是思誕提底薩故。薩言表偽。薩婆多云。薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身而是實有。身者自體之異名。緣此見應名自體見。佛遮當來經部師等說。為偽身者故。說薩有言。雖一薩言亦目於偽。今者應言阿悉提底薩故。薩言表有。大乘解云。應言僧吃爛底薩。便成移轉義。由此薩迦耶見大小乘別。大乘之意。心上所現似我之相。體非實有是假法故。又體非全無依他起性成所緣緣故。既非實有。亦非虛偽。唯是依他移轉之法我之所依。又本我無境。妄情執有。可言虛偽。依所變相境。可言為實有。非如餘宗定實定偽。故名移轉。法執正義亦唯此見。故佛地云。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而為上首故。法我見亦同生我。此兼我所不唯我見。說薩迦耶言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名者。梵云薩迦耶達利瑟致。經部師言。薩是偽義。迦耶是身。達利瑟致是見。身是聚義。即聚集假。應言緣聚身起見名為身見。佛遮當來薩婆多等執為有身見者故。說薩偽言。雖一薩言亦目於有。然今說是思誕提底薩故。薩言表偽。薩婆多云。薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身而是實有。身者自體之異名。緣此見應名自體見。佛遮當來經部師等說。為偽身者故。說薩有言。雖一薩言亦目於偽。今者應言阿悉提底薩故。薩言表有。大乘解云。應言僧吃爛底薩。便成移轉義。由此薩迦耶見大小乘別。大乘之意。心上所現似我之相。體非實有是假法故。又體非全無依他起性成所緣緣故。既非實有。亦非虛偽。唯是依他移轉之法我之所依。又本我無境。妄情執有。可言虛偽。依所變相境。可言為實有。非如餘宗定實定偽。故名移轉。法執正義亦唯此見。故佛地云。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而為上首故。法我見亦同生我。此兼我所不唯我見。說薩迦耶言故。

第三性攝者。此中我見在二識中在第七識。唯有覆無記。瑜伽六十三說末那煩惱其性唯是有覆無記。如是顯揚．唯識處處皆同。不假繁引。其第六識略有二類。一俱生。二分別。俱生者雖有覆攝。決擇五十八云。當知俱生薩迦耶見。唯有覆無記性攝。此文非一不能具引。其分別我見在欲界唯不善。在上二界有覆所攝。對法第四云。自性不善者。謂除染污意相應及色無色界煩惱。所餘能發惡行煩惱隨煩惱。此復云何。謂欲界繫不任運起者是不善。若任運起能發惡行者亦是不善。所餘是有覆無記。唯識第六云。嗔唯不善損自他故。餘九通二。上二界者唯無記攝。定所伏故。若欲界繫分別起者。唯不善攝發惡行故。若是俱生發惡業者。亦不善攝損自他故。餘無記攝。細不障善。非極損惱自他處故。當知俱生身邊二見唯無記攝。不發惡行。雖數現行不障善故。即三界俱生唯有覆無記。上界分別我見亦爾。欲界分別唯不善性。損自他故。楞伽第二卷云。大慧。身見有二種。謂俱生及妄想。俱生身見。斷貪則不生。二種身見中。妄想身見。斷疑則不生。俱生者即第七識俱。及第六識中任運起者。妄想者即第六識中分別起者。廣百論第二卷亦云。然諸我見略有二種。一者俱生。二者分別。與此唯識第一卷同。故知第六七識皆有二執。合性通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三性攝者。此中我見在二識中在第七識。唯有覆無記。瑜伽六十三說末那煩惱其性唯是有覆無記。如是顯揚．唯識處處皆同。不假繁引。其第六識略有二類。一俱生。二分別。俱生者雖有覆攝。決擇五十八云。當知俱生薩迦耶見。唯有覆無記性攝。此文非一不能具引。其分別我見在欲界唯不善。在上二界有覆所攝。對法第四云。自性不善者。謂除染污意相應及色無色界煩惱。所餘能發惡行煩惱隨煩惱。此復云何。謂欲界繫不任運起者是不善。若任運起能發惡行者亦是不善。所餘是有覆無記。唯識第六云。嗔唯不善損自他故。餘九通二。上二界者唯無記攝。定所伏故。若欲界繫分別起者。唯不善攝發惡行故。若是俱生發惡業者。亦不善攝損自他故。餘無記攝。細不障善。非極損惱自他處故。當知俱生身邊二見唯無記攝。不發惡行。雖數現行不障善故。即三界俱生唯有覆無記。上界分別我見亦爾。欲界分別唯不善性。損自他故。楞伽第二卷云。大慧。身見有二種。謂俱生及妄想。俱生身見。斷貪則不生。二種身見中。妄想身見。斷疑則不生。俱生者即第七識俱。及第六識中任運起者。妄想者即第六識中分別起者。廣百論第二卷亦云。然諸我見略有二種。一者俱生。二者分別。與此唯識第一卷同。故知第六七識皆有二執。合性通二。

第四心所相應者。第七識中俱生我見。成唯識第四卷。有說心所唯九法俱。謂遍行五．我癡．我見．我慢．我愛。欲希未合。此唯任運無欲也。勝解印持未定。此恒緣定。無勝解也。念記曾習。此緣現境無念也。定專一境。此恒別緣無定也。慧即我見故別不說。一切隨惑竝依煩惱前後分位差別假立。此恒一類故無隨惑。惡作追悔。眠外緣起。尋伺俱發言淺深推度轉。此一類緣故彼無也。見見不俱無餘四見。二取邪見分別而生。我所邊見依我見起故此不俱。貪．嗔相返。見疑相違染淨相異。故此唯九。有義十五俱。前九加慧。別門說故。及五隨惑。謂惛．掉．不信．懈怠．放逸。對法第六說遍染故。忿等十麁。此識細故。無慚．無愧唯不善故。散亂外緣。此識內故。不正知犯軌則。此不爾故不俱。忘念者要念曾習。此不爾故唯十五。有義說十九俱。前九加六隨。謂不信．懈怠．放逸．忘念．散亂．惡慧。決擇五十五說遍染故。竝念．定．慧．及惛沈。專注一境不捨有定。無明重有惛沈。無掉者相違故。有義此俱有二十四。前九及十隨惑。決擇五十八說放逸．散亂．掉舉．惛沈．不信．懈怠．邪欲．邪勝解．邪念．不正知遍染心故。加別境五。如實義者。此俱十八。前九加八隨。雖無聖教理准定有。謂惛沈．掉舉．不信．懈怠．放逸．忘念．散亂．不正知。無明為性者。此得俱故加別境慧。義門別故。無欲解者不遍染故。雖有五說第五為正。不違教理。故第六識俱俱生薩迦耶見。與遍行五．別境五。根本三惑謂愛．慢．癡。隨煩惱中初十定不俱。彼行麁故。此有五說。第一說不與隨惑俱。無別分位故。第二說五隨俱。第三說六隨俱。第四說十隨俱。第五說八隨俱。以此為正。不定四中與三種俱。除悔一種。悔行相麁。我見等細故。餘皆不違。善．染相違。不與善俱。今據正義總應容與二十四俱。如前思計。分別我見二十七俱。加根本嗔。竝無慚．愧。欲界不善得相應故。此說欲義。非定俱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四心所相應者。第七識中俱生我見。成唯識第四卷。有說心所唯九法俱。謂遍行五．我癡．我見．我慢．我愛。欲希未合。此唯任運無欲也。勝解印持未定。此恒緣定。無勝解也。念記曾習。此緣現境無念也。定專一境。此恒別緣無定也。慧即我見故別不說。一切隨惑竝依煩惱前後分位差別假立。此恒一類故無隨惑。惡作追悔。眠外緣起。尋伺俱發言淺深推度轉。此一類緣故彼無也。見見不俱無餘四見。二取邪見分別而生。我所邊見依我見起故此不俱。貪．嗔相返。見疑相違染淨相異。故此唯九。有義十五俱。前九加慧。別門說故。及五隨惑。謂惛．掉．不信．懈怠．放逸。對法第六說遍染故。忿等十麁。此識細故。無慚．無愧唯不善故。散亂外緣。此識內故。不正知犯軌則。此不爾故不俱。忘念者要念曾習。此不爾故唯十五。有義說十九俱。前九加六隨。謂不信．懈怠．放逸．忘念．散亂．惡慧。決擇五十五說遍染故。竝念．定．慧．及惛沈。專注一境不捨有定。無明重有惛沈。無掉者相違故。有義此俱有二十四。前九及十隨惑。決擇五十八說放逸．散亂．掉舉．惛沈．不信．懈怠．邪欲．邪勝解．邪念．不正知遍染心故。加別境五。如實義者。此俱十八。前九加八隨。雖無聖教理准定有。謂惛沈．掉舉．不信．懈怠．放逸．忘念．散亂．不正知。無明為性者。此得俱故加別境慧。義門別故。無欲解者不遍染故。雖有五說第五為正。不違教理。故第六識俱俱生薩迦耶見。與遍行五．別境五。根本三惑謂愛．慢．癡。隨煩惱中初十定不俱。彼行麁故。此有五說。第一說不與隨惑俱。無別分位故。第二說五隨俱。第三說六隨俱。第四說十隨俱。第五說八隨俱。以此為正。不定四中與三種俱。除悔一種。悔行相麁。我見等細故。餘皆不違。善．染相違。不與善俱。今據正義總應容與二十四俱。如前思計。分別我見二十七俱。加根本嗔。竝無慚．愧。欲界不善得相應故。此說欲義。非定俱故。

第五所緣分齊者。第七識俱者。唯識第四總有四說。一云緣第八識體及相應我我所俱故。心所不離識故。論云緣第八。據實緣心所。二云緣第八識見及相分為我我所。相見俱識故。三云緣第八現行及種為我我所。種即識功能無別有物。不違聖說。四者正義唯緣第八見分非餘。此識一類不容別起我所見。故義說為所。皆如彼說。瑜伽顯揚文皆全正。故不繁引。前三解彼緣藏識言不稱正理。故後解善。第六識中俱生身見。唯緣有法不緣無法。緣無法者。要強思想方起計故。釋三分義頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五所緣分齊者。第七識俱者。唯識第四總有四說。一云緣第八識體及相應我我所俱故。心所不離識故。論云緣第八。據實緣心所。二云緣第八識見及相分為我我所。相見俱識故。三云緣第八現行及種為我我所。種即識功能無別有物。不違聖說。四者正義唯緣第八見分非餘。此識一類不容別起我所見。故義說為所。皆如彼說。瑜伽顯揚文皆全正。故不繁引。前三解彼緣藏識言不稱正理。故後解善。第六識中俱生身見。唯緣有法不緣無法。緣無法者。要強思想方起計故。釋三分義頌。

性境不隨心 獨影唯從見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性境不隨心 獨影唯從見

帶質通情本 性種等隨應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶質通情本 性種等隨應

能食及所食 此依身所住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能食及所食 此依身所住

能見此如理 所求二諦空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見此如理 所求二諦空

為常益有情 為不捨生死 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為常益有情 為不捨生死

為善無窮盡 故菩薩觀空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為善無窮盡 故菩薩觀空

為種性清淨 為得諸相好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為種性清淨 為得諸相好

為淨諸佛法 故菩薩觀空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨諸佛法 故菩薩觀空

補特伽羅法 實性俱非有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅法 實性俱非有

此無性有性 故別立二空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無性有性 故別立二空

述曰。能食在六根也。由六根能受用境。今觀六根無實能受用。空其遍計故說為內空。所食者。六境空也。由執六境是實所受用。今觀六境無實。空其遍計故說為外空。此依者。扶根空也。由不是內根故非內。不同外器世間故非外。是內非內。故執為實。今觀為空遣其遍計故。說為內外空。身所依住者。大空也。器世間有大勝用。火．水所依止多有情。名之為大。大有情之所住故。名為大勝用。火水所依止多有情名之為有。今觀為空故名大空。能見。空空也。即是能觀智。由昔觀其境是空。空其遍計。執能觀之智是有。今觀能觀之智亦空。故名空空。此如理者。勝義空也。真如理是勝智之境。勝之義。故名勝義。亦可。真理出過事俗名勝義。由遍計故障理。今觀遍計空顯真理。就所顯故名勝義空也。所求二諦空者。有為空無為空也。由執一切有為實故。今觀為空故名有為空。由執三無為九無為等為實故。今觀為空。遣其遍計故名無為空。即真如也。又釋。菩薩為求一切智。為求涅槃。為求菩提故。空其有為遍計。為求真空無為色。故說有為無為空。為常益有情者。畢竟空也。由觀有情畢竟空。不見有情自他差別故。能常益也。不捨生死者。無際空也。由智觀理遣其遍計。由悲故廣化有情。有情無際故無際空。為善無窮盡者。散空。亦名不散空。菩薩所積福智資糧。盡未來際無有斷盡。故名不散空。為種性清淨者。本性空也。法本無緣。為惑所弊。今觀空除惑。顯本性種性。故名本性空。為求相好者。相空也。相好觀故名相好空。為淨諸佛法者。一切法空也。由遍計一切三寶。今觀遣執。淨諸佛法故。名一切法空。又一切法亦得空。不但佛法。補特伽羅法者。無性空也。生．法二執體無自性故名空。實性俱非有者。無性空。由生．法無性之性所得明。執無為有還成其病。今觀無所得亦空。故名無所得空。言十八空者。前十七空中。開無性為二。加自性空。法執之自性空。又有三釋。一總故名生。別故名法。二亦本故名法。末故名生。三體故名法。用故名生。又體用故名法．名生。十九空者。前十七中除無所得。別加三空。一所緣空。一切識所緣境皆空。二增上空所緣空增上緣一切俱空。三互無空。前說諸空。謂是互無空。牛中無馬等。今觀一切作空。名之互無空。二十空者。前十九空中除後三空。取十七空中無所得以成十八空。於中開散為二。散空．不散空。二乘著法有。其空故為散空也。又釋無漏名不散空。有漏名散。又開相空為二空也。相空。三十二相別故名自相空。八十種好共有故名共相空。今唯識觀於十六中。十四全一少 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。能食在六根也。由六根能受用境。今觀六根無實能受用。空其遍計故說為內空。所食者。六境空也。由執六境是實所受用。今觀六境無實。空其遍計故說為外空。此依者。扶根空也。由不是內根故非內。不同外器世間故非外。是內非內。故執為實。今觀為空遣其遍計故。說為內外空。身所依住者。大空也。器世間有大勝用。火．水所依止多有情。名之為大。大有情之所住故。名為大勝用。火水所依止多有情名之為有。今觀為空故名大空。能見。空空也。即是能觀智。由昔觀其境是空。空其遍計。執能觀之智是有。今觀能觀之智亦空。故名空空。此如理者。勝義空也。真如理是勝智之境。勝之義。故名勝義。亦可。真理出過事俗名勝義。由遍計故障理。今觀遍計空顯真理。就所顯故名勝義空也。所求二諦空者。有為空無為空也。由執一切有為實故。今觀為空故名有為空。由執三無為九無為等為實故。今觀為空。遣其遍計故名無為空。即真如也。又釋。菩薩為求一切智。為求涅槃。為求菩提故。空其有為遍計。為求真空無為色。故說有為無為空。為常益有情者。畢竟空也。由觀有情畢竟空。不見有情自他差別故。能常益也。不捨生死者。無際空也。由智觀理遣其遍計。由悲故廣化有情。有情無際故無際空。為善無窮盡者。散空。亦名不散空。菩薩所積福智資糧。盡未來際無有斷盡。故名不散空。為種性清淨者。本性空也。法本無緣。為惑所弊。今觀空除惑。顯本性種性。故名本性空。為求相好者。相空也。相好觀故名相好空。為淨諸佛法者。一切法空也。由遍計一切三寶。今觀遣執。淨諸佛法故。名一切法空。又一切法亦得空。不但佛法。補特伽羅法者。無性空也。生．法二執體無自性故名空。實性俱非有者。無性空。由生．法無性之性所得明。執無為有還成其病。今觀無所得亦空。故名無所得空。言十八空者。前十七空中。開無性為二。加自性空。法執之自性空。又有三釋。一總故名生。別故名法。二亦本故名法。末故名生。三體故名法。用故名生。又體用故名法．名生。十九空者。前十七中除無所得。別加三空。一所緣空。一切識所緣境皆空。二增上空所緣空增上緣一切俱空。三互無空。前說諸空。謂是互無空。牛中無馬等。今觀一切作空。名之互無空。二十空者。前十九空中除後三空。取十七空中無所得以成十八空。於中開散為二。散空．不散空。二乘著法有。其空故為散空也。又釋無漏名不散空。有漏名散。又開相空為二空也。相空。三十二相別故名自相空。八十種好共有故名共相空。今唯識觀於十六中。十四全一少

分。法全法分名生。離唯所真。問但言生空皆唯識不。答得但是唯識必帶生空。自有生空不必唯識觀。謂二乘生空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分。法全法分名生。離唯所真。問但言生空皆唯識不。答得但是唯識必帶生空。自有生空不必唯識觀。謂二乘生空。