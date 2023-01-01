大乘法苑義林章
唐 窺基撰7卷CBETA T1861大于一万字 30 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
大乘法苑義林章卷第二
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基撰
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諸藏章
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諸藏。略以十門分別。一結集緣起。二名數增減。三辨廢立。四出體性。五釋名義。六顯差別。七彰佛自說總別部類。八師資建立。九次第分別。十釋通疑難。
諸藏。略以十門分別。一結集緣起。二名數增減。三辨廢立。四出體性。五釋名義。六顯差別。七彰佛自說總別部類。八師資建立。九次第分別。十釋通疑難。
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第一結集緣起者。一切經中別有一卷。名結集三藏傳。并付法藏傳．大智度論第二卷．真諦三藏部執疏第二卷．大唐西域記第九卷．并四分律等。今竝詳審合集而說。欲別具錄。恐文繁廣學者難知。西域記云。摩揭陀國正中。古先君王所都之處。出勝上吉祥茅草。謂之上茅城。即矩奢揭羅補羅城也。崇山四周以為外墎。西通峽徑。北闢山門。東西長南北狹。周一百五十餘里。
第一結集緣起者。一切經中別有一卷。名結集三藏傳。并付法藏傳．大智度論第二卷．真諦三藏部執疏第二卷．大唐西域記第九卷．并四分律等。今竝詳審合集而說。欲別具錄。恐文繁廣學者難知。西域記云。摩揭陀國正中。古先君王所都之處。出勝上吉祥茅草。謂之上茅城。即矩奢揭羅補羅城也。崇山四周以為外墎。西通峽徑。北闢山門。東西長南北狹。周一百五十餘里。
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內城餘趾周三十餘里。山城北門行一里許。至迦蘭陀竹園。竹園西南行五六里南山之陰。大竹林中有大石室。大迦葉波結集之處。未生怨王。為結集者建諸堂宇。即山城北門外西南山之陰。真諦云王舍城七葉巖。集藏傳云僧伽尸城北。三說同也。大智度論云耆闍崛山結集者非也。此山在王宮城之正北十四五里。接北山之陽。結集在大城北門外。記跡現存。故知非也。三文名別。處所不異。大智度論第十一卷說。佛入滅時。地六種振動。諸河返流。暴風黑雲雷電雹雨。星流處處。師子惡獸哮吼呼喚。天人號咷。諸天人等皆發此言。佛取涅槃一何速疾。此時災變無量無邊。諸大聖人皆入寂滅。西域記云。時大迦葉。宴坐山林忽燭光明。又覩地震曰是何祥。若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃。智度論云。六欲諸天乃至遍淨諸天子等。見諸羅漢皆般涅槃。心自念言。佛日既滅。諸弟子等亦隨隱沒。乃至廣說。象王既逝象子亦隨。法商既去從誰求法寶。爾時諸天禮迦葉足而說偈言。耆年欲恚慢已除。其形譬如紫金柱。上下端嚴妙無比。眼目清淨如蓮華。白迦葉言。仁者知不。法船破。法城頹。法海竭。法幢倒。法燈欲滅。法人欲去。行道人少。惡人轉盛。當以大慈建立佛法。時大迦葉。心如大海澄靜不動。良久而答。實如汝言默受其請。諸天禮足已忽然不現。真諦三藏部執論疏第二卷云。佛般涅槃已後經七日。迦葉命屬徒眾。欲往拘尸那城。路逢外道名優婆柯。此云近性。迦葉問言。汝從何至。外道答曰。我從世尊涅槃處來。佛般涅槃已經七日。無量天人燒香散花設諸供養。我於佛所而拾得此曼陀羅花。以示迦葉。迦葉往至未生怨所。語彼王言。我須八槽。願王令取。王依教勅。又索王醫。王亦依命。問醫諸藥。何藥治風。何藥療瘡。復從王索。王皆隨與。磨藥為屑。煮以為膏。內八槽中。即於是日報阿闍世言。佛般涅槃已經七日。王聞此語悶絕而死。迦葉以王遍安槽裏。至第八槽王乃得活。以藥勝力資王得甦。如是三告王聞即死。次第安槽如前還活。迦葉為說。一切有為皆歸磨滅。悉是無常。如來亦同王勿憂惱。宜弘正法以報佛恩。應與眷屬俱赴佛所。王與眷屬俱。并大迦葉。屈申臂頃至拘尸城。王既見佛悶絕而死。迦葉又以置藥槽中。乃至第八王便得活。佛於衣外出其雙足。受迦葉禮。四部弟子見佛涅槃。迦葉未至來。皆不入寂滅。迦葉既至更無所待。無量聖人亦般涅槃。涅槃既眾無聖住持。住持既無恐正法盡。迦葉便語未入滅者言。諸聖者未須入滅。我等應欲報佛法恩。撰集如來所說三藏以利眾生。若不從我言得突吉羅罪
內城餘趾周三十餘里。山城北門行一里許。至迦蘭陀竹園。竹園西南行五六里南山之陰。大竹林中有大石室。大迦葉波結集之處。未生怨王。為結集者建諸堂宇。即山城北門外西南山之陰。真諦云王舍城七葉巖。集藏傳云僧伽尸城北。三說同也。大智度論云耆闍崛山結集者非也。此山在王宮城之正北十四五里。接北山之陽。結集在大城北門外。記跡現存。故知非也。三文名別。處所不異。大智度論第十一卷說。佛入滅時。地六種振動。諸河返流。暴風黑雲雷電雹雨。星流處處。師子惡獸哮吼呼喚。天人號咷。諸天人等皆發此言。佛取涅槃一何速疾。此時災變無量無邊。諸大聖人皆入寂滅。西域記云。時大迦葉。宴坐山林忽燭光明。又覩地震曰是何祥。若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃。智度論云。六欲諸天乃至遍淨諸天子等。見諸羅漢皆般涅槃。心自念言。佛日既滅。諸弟子等亦隨隱沒。乃至廣說。象王既逝象子亦隨。法商既去從誰求法寶。爾時諸天禮迦葉足而說偈言。耆年欲恚慢已除。其形譬如紫金柱。上下端嚴妙無比。眼目清淨如蓮華。白迦葉言。仁者知不。法船破。法城頹。法海竭。法幢倒。法燈欲滅。法人欲去。行道人少。惡人轉盛。當以大慈建立佛法。時大迦葉。心如大海澄靜不動。良久而答。實如汝言默受其請。諸天禮足已忽然不現。真諦三藏部執論疏第二卷云。佛般涅槃已後經七日。迦葉命屬徒眾。欲往拘尸那城。路逢外道名優婆柯。此云近性。迦葉問言。汝從何至。外道答曰。我從世尊涅槃處來。佛般涅槃已經七日。無量天人燒香散花設諸供養。我於佛所而拾得此曼陀羅花。以示迦葉。迦葉往至未生怨所。語彼王言。我須八槽。願王令取。王依教勅。又索王醫。王亦依命。問醫諸藥。何藥治風。何藥療瘡。復從王索。王皆隨與。磨藥為屑。煮以為膏。內八槽中。即於是日報阿闍世言。佛般涅槃已經七日。王聞此語悶絕而死。迦葉以王遍安槽裏。至第八槽王乃得活。以藥勝力資王得甦。如是三告王聞即死。次第安槽如前還活。迦葉為說。一切有為皆歸磨滅。悉是無常。如來亦同王勿憂惱。宜弘正法以報佛恩。應與眷屬俱赴佛所。王與眷屬俱。并大迦葉。屈申臂頃至拘尸城。王既見佛悶絕而死。迦葉又以置藥槽中。乃至第八王便得活。佛於衣外出其雙足。受迦葉禮。四部弟子見佛涅槃。迦葉未至來。皆不入寂滅。迦葉既至更無所待。無量聖人亦般涅槃。涅槃既眾無聖住持。住持既無恐正法盡。迦葉便語未入滅者言。諸聖者未須入滅。我等應欲報佛法恩。撰集如來所說三藏以利眾生。若不從我言得突吉羅罪
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。如此歷語少有入滅。西域記云。時大迦葉語其徒曰。慧日淪照世界暗暝。善導遐棄眾生顛墜。懈怠比丘更相賀曰。如來寂滅我曹安樂。若有所犯誰能訶制。迦葉聞已深更悲傷。思集法藏據法治犯。真諦云。迦葉有二弟子。一名難陀。二名優婆難陀。見佛涅槃生大歡喜。時四部眾以告迦葉。迦葉訶嘖驅令出眾。極思結集。集藏傳云。四部人天分佛舍利以為八分。燒佛灰炭及安佛床。起十塔已。大智度論．西域記云。摩訶迦葉在須彌頂擊銅揵槌。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛當報佛恩。莫入涅槃。是揵槌聲傳迦葉語。遍三千界皆悉聞知。諸大弟子得神通者。皆來集會至迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸大弟子中。知法持法。亦逐滅度。未來眾生甚可怜愍。結集既竟隨應滅度。諸來大眾皆隨教住。得九百九十九人。唯除阿難。真諦云。得四百九十九人。唯除慶喜。集藏傳云。得八十千皆是無漏。此傳。通說有學無學。四分律云。先有五百。後富縷那至更有五百。前後別也。真諦云。夏四月十五日在安居中。阿闍世王為大檀越。如來在世諸弟子等。於朝及暮禮拜如來。今夏安居。朝．暮．及中分為三時禮拜供養舍利。智度論云。以洴沙得道。八萬四千眷屬亦隨得道。洴沙教勅宮中常設飲食供養千人。故阿闍世未斷此法。聖者雖眾唯留一千以令結集。若多留者於外乞食。恐外道論議妨癈法事。時大迦葉與一千人到結集所。語阿闍世可給我食。是時夏安居三月初十五日說戒時。西域記云。夏安居初十五日集。智度論云。迦葉入定觀於大眾誰未盡漏。唯見阿難猶居學地。從禪定起牽阿難出。汝結未盡不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年。隨侍佛後供給左右。未曾是苦。白迦葉言。我能有力久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供給。左右使給故留殘結。大迦葉言。汝更有罪。一者佛意不欲女人出家。汝遂慇懃請佛開許。以是正法衰五百歲。汝今應作突吉羅懺阿難答言。我愍瞿曇彌。又一切佛法皆有四部眾。豈今我佛唯獨無有四分律雜揵度末云。大愛道尼。於佛有恩。佛小失母彼收養之。故可聽度。二者迦葉復言。佛欲涅槃時近俱夷那竭城。背痛。四疊欝多羅僧敷臥。言我須水。汝不供給。阿難答言。時五百車截流而度。令水渾濁。由是不取。迦葉復言。正使水濁。佛有神力。能令大海濁水還清。汝何不取。是汝之罪。應作突吉羅懺。四分律云。天神亦能令水清也。三者迦葉復言。佛問汝云。若有能修四神足者。住壽一劫若減一劫。我即好修。而汝不答。如是三問而汝默然。由汝令佛早入涅槃。應作突吉羅懺。阿難答言。魔蔽故爾。非我
。如此歷語少有入滅。西域記云。時大迦葉語其徒曰。慧日淪照世界暗暝。善導遐棄眾生顛墜。懈怠比丘更相賀曰。如來寂滅我曹安樂。若有所犯誰能訶制。迦葉聞已深更悲傷。思集法藏據法治犯。真諦云。迦葉有二弟子。一名難陀。二名優婆難陀。見佛涅槃生大歡喜。時四部眾以告迦葉。迦葉訶嘖驅令出眾。極思結集。集藏傳云。四部人天分佛舍利以為八分。燒佛灰炭及安佛床。起十塔已。大智度論．西域記云。摩訶迦葉在須彌頂擊銅揵槌。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛當報佛恩。莫入涅槃。是揵槌聲傳迦葉語。遍三千界皆悉聞知。諸大弟子得神通者。皆來集會至迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸大弟子中。知法持法。亦逐滅度。未來眾生甚可怜愍。結集既竟隨應滅度。諸來大眾皆隨教住。得九百九十九人。唯除阿難。真諦云。得四百九十九人。唯除慶喜。集藏傳云。得八十千皆是無漏。此傳。通說有學無學。四分律云。先有五百。後富縷那至更有五百。前後別也。真諦云。夏四月十五日在安居中。阿闍世王為大檀越。如來在世諸弟子等。於朝及暮禮拜如來。今夏安居。朝．暮．及中分為三時禮拜供養舍利。智度論云。以洴沙得道。八萬四千眷屬亦隨得道。洴沙教勅宮中常設飲食供養千人。故阿闍世未斷此法。聖者雖眾唯留一千以令結集。若多留者於外乞食。恐外道論議妨癈法事。時大迦葉與一千人到結集所。語阿闍世可給我食。是時夏安居三月初十五日說戒時。西域記云。夏安居初十五日集。智度論云。迦葉入定觀於大眾誰未盡漏。唯見阿難猶居學地。從禪定起牽阿難出。汝結未盡不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年。隨侍佛後供給左右。未曾是苦。白迦葉言。我能有力久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供給。左右使給故留殘結。大迦葉言。汝更有罪。一者佛意不欲女人出家。汝遂慇懃請佛開許。以是正法衰五百歲。汝今應作突吉羅懺阿難答言。我愍瞿曇彌。又一切佛法皆有四部眾。豈今我佛唯獨無有四分律雜揵度末云。大愛道尼。於佛有恩。佛小失母彼收養之。故可聽度。二者迦葉復言。佛欲涅槃時近俱夷那竭城。背痛。四疊欝多羅僧敷臥。言我須水。汝不供給。阿難答言。時五百車截流而度。令水渾濁。由是不取。迦葉復言。正使水濁。佛有神力。能令大海濁水還清。汝何不取。是汝之罪。應作突吉羅懺。四分律云。天神亦能令水清也。三者迦葉復言。佛問汝云。若有能修四神足者。住壽一劫若減一劫。我即好修。而汝不答。如是三問而汝默然。由汝令佛早入涅槃。應作突吉羅懺。阿難答言。魔蔽故爾。非我
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惡心。四者迦葉復言。汝疊佛衣。如何以足蹈僧伽梨。應作突吉羅懺。阿難答言。時大風起無人相助。便吹墮落落於足下。非不恭敬故蹈佛衣。四分律云。與佛縫衣蹈佛衣上。五者迦葉又言佛陰藏相。般涅槃後以示女人。是佛可恥。汝應作突吉羅懺。阿難答言。時我思惟。若諸女人見佛陰藏相。便自羞恥女形醜陋欲得男身修行佛相種諸善根。故我示之。非為不恥而故破戒。四分律中無此一種。更有不問微細戒為一。佛遣為侍者。阿難不肯為一。女人污佛足為一。故合成八。集藏傳中但說有四。度女．蹈衣．索水不與．及不問戒。智度論云。大迦葉言汝此六罪宜應懺悔。阿難言諾。長跪懺悔。雖說有六。文但列其五。文既似脫。
惡心。四者迦葉復言。汝疊佛衣。如何以足蹈僧伽梨。應作突吉羅懺。阿難答言。時大風起無人相助。便吹墮落落於足下。非不恭敬故蹈佛衣。四分律云。與佛縫衣蹈佛衣上。五者迦葉又言佛陰藏相。般涅槃後以示女人。是佛可恥。汝應作突吉羅懺。阿難答言。時我思惟。若諸女人見佛陰藏相。便自羞恥女形醜陋欲得男身修行佛相種諸善根。故我示之。非為不恥而故破戒。四分律中無此一種。更有不問微細戒為一。佛遣為侍者。阿難不肯為一。女人污佛足為一。故合成八。集藏傳中但說有四。度女．蹈衣．索水不與．及不問戒。智度論云。大迦葉言汝此六罪宜應懺悔。阿難言諾。長跪懺悔。雖說有六。文但列其五。文既似脫。
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四分律云。阿難答言。然我不識是罪。信上座語故懺悔。懺悔訖牽出語阿難言。汝得漏盡然後入來。迦葉語竟便自閉門。大眾論議結集毘尼。阿那律言。舍利弗弟子憍梵波提。能知毘尼。今在天上尸利沙樹園中住。遣使請來。迦葉遣使喚憍梵波提云。閻浮提僧有大法事。今速來喚。汝可疾來。使者即禮僧足。禮僧既訖。如鳥飛空到尸利沙園。依言請問。彼問使言。將無鬪諍來喚我耶。無有破僧者不。使答言無。佛日滅耶。使答言爾佛已滅度。彼言佛滅一何疾哉。我和上舍利弗今在何處。使答。和上亦已涅槃。大目乾連為問亦爾。答言已滅。彼言佛法欲散。大人過去。眾生可怜。阿難．羅睺今在何處。使答言。阿難見佛涅槃憂愁啼哭不能自喻。其羅睺羅得阿羅漢但觀無常。彼言我失離欲大師。和上亦滅。住亦何益。即起神變便入涅槃。身化出水。四道流下至迦葉所。水中有聲而說偈言。憍梵鉢提稽首。禮妙智第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持彼衣鉢而還於僧。集藏傳云。時阿那律白迦葉言。憍梵比丘在忉利天羅漢無漏今不來會。迦葉命召而不肯來。世尊涅槃。世間空。何所求。智度論云。是時阿難希求漏盡。慇懃疲極息臥就枕。廓然得道如日破闇。三明六通無不皆具。夜到僧堂繞門而喚。迦葉令從戶鑰而入禮拜僧眾。集藏傳云。阿難爾時坐一樹下滅結漏盡。無數諸天圍繞阿難。來詣大會如師子無畏。迦葉遙見八萬餘眾叉手立迎。迦葉舉手善來阿難。便坐高座修理眾僧。迦葉舉聲大命眾生。欲度世者皆來詣此。如佛所說種種諸法除眾生苦。阿難當說。十方當聞。天龍鬼神四部弟子。四果聖人。諸王兵眾。聞聲皆至。大眾次坐。方十二由延。阿難在中如月滿明。帝釋在右。梵天在左。侍於阿難。如佛在時。時釋天帝說偈讚歎。一切天子皆悉欣悅。如轉法輪圍遶佛時。阿難無畏。容像魏魏如日光明。既初結盡儀似山頂。項有圓光照於大會。眾覩咸歎。魔聞名聲并將妻子及臣兵眾亦來到此。波旬心念。一佛滅度更有三出。阿難結出。迦葉頂光。那律徹視觀於大千。瞿曇涅槃謂言得脫。此三所德其處甚大。然法已衰無怨仇對。當設方宜滅此殘法．四部弟子．及諸國王。魔便出教勅師子將。速令四兵盡滅此法。即起化兵四種將主。圍遶大會出可畏聲。收捕道人清信男女。誅殺諸王。壞裂道場。眾會驚愕。四輩心念。此何從出。諸王聞聲皆懷驚疑。各自嚴仗。阿難思惟誰來相嬈。觀此兵眾乃知魔為。阿難便咲勅王頓駕。此亂兵者我自降之。爾時阿難以智慧力。摩訶迦葉以精進力。申手執魔。三屍繫咽。第一人屍。第二狗
四分律云。阿難答言。然我不識是罪。信上座語故懺悔。懺悔訖牽出語阿難言。汝得漏盡然後入來。迦葉語竟便自閉門。大眾論議結集毘尼。阿那律言。舍利弗弟子憍梵波提。能知毘尼。今在天上尸利沙樹園中住。遣使請來。迦葉遣使喚憍梵波提云。閻浮提僧有大法事。今速來喚。汝可疾來。使者即禮僧足。禮僧既訖。如鳥飛空到尸利沙園。依言請問。彼問使言。將無鬪諍來喚我耶。無有破僧者不。使答言無。佛日滅耶。使答言爾佛已滅度。彼言佛滅一何疾哉。我和上舍利弗今在何處。使答。和上亦已涅槃。大目乾連為問亦爾。答言已滅。彼言佛法欲散。大人過去。眾生可怜。阿難．羅睺今在何處。使答言。阿難見佛涅槃憂愁啼哭不能自喻。其羅睺羅得阿羅漢但觀無常。彼言我失離欲大師。和上亦滅。住亦何益。即起神變便入涅槃。身化出水。四道流下至迦葉所。水中有聲而說偈言。憍梵鉢提稽首。禮妙智第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持彼衣鉢而還於僧。集藏傳云。時阿那律白迦葉言。憍梵比丘在忉利天羅漢無漏今不來會。迦葉命召而不肯來。世尊涅槃。世間空。何所求。智度論云。是時阿難希求漏盡。慇懃疲極息臥就枕。廓然得道如日破闇。三明六通無不皆具。夜到僧堂繞門而喚。迦葉令從戶鑰而入禮拜僧眾。集藏傳云。阿難爾時坐一樹下滅結漏盡。無數諸天圍繞阿難。來詣大會如師子無畏。迦葉遙見八萬餘眾叉手立迎。迦葉舉手善來阿難。便坐高座修理眾僧。迦葉舉聲大命眾生。欲度世者皆來詣此。如佛所說種種諸法除眾生苦。阿難當說。十方當聞。天龍鬼神四部弟子。四果聖人。諸王兵眾。聞聲皆至。大眾次坐。方十二由延。阿難在中如月滿明。帝釋在右。梵天在左。侍於阿難。如佛在時。時釋天帝說偈讚歎。一切天子皆悉欣悅。如轉法輪圍遶佛時。阿難無畏。容像魏魏如日光明。既初結盡儀似山頂。項有圓光照於大會。眾覩咸歎。魔聞名聲并將妻子及臣兵眾亦來到此。波旬心念。一佛滅度更有三出。阿難結出。迦葉頂光。那律徹視觀於大千。瞿曇涅槃謂言得脫。此三所德其處甚大。然法已衰無怨仇對。當設方宜滅此殘法．四部弟子．及諸國王。魔便出教勅師子將。速令四兵盡滅此法。即起化兵四種將主。圍遶大會出可畏聲。收捕道人清信男女。誅殺諸王。壞裂道場。眾會驚愕。四輩心念。此何從出。諸王聞聲皆懷驚疑。各自嚴仗。阿難思惟誰來相嬈。觀此兵眾乃知魔為。阿難便咲勅王頓駕。此亂兵者我自降之。爾時阿難以智慧力。摩訶迦葉以精進力。申手執魔。三屍繫咽。第一人屍。第二狗
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屍。第三蛇屍。膖脹難近。魔便首伏請迦葉見放。羅漢應當困於人耶。迦葉我前極攪撓佛世尊。未曾見困如今。迦葉答曰。佛哀愍故終不加害。我等集法欲令久興。汝何為來攬擾我眾。魔即叉手啟阿難曰。且但放我不復嬈人。阿難．迦葉俱誓彼言。若復亂眾屍還挂頸。三屍化去。波旬得免別立一面。諸天稱勝善。迦葉勅眾皆當靜聽。諸王普起叉手侍之。阿難長歎。師子振欠四顧眾生。說聞如是及一時已。地為振動。一億天人盡得法眼。結集諸經以為一藏。律為二藏。大法為三藏。錄諸異法合集眾雜復為一藏名為雜藏。聞是法已。天神及人三千比丘皆得漏盡。不還八千。一來十千。無數天人得見道跡。集法已竟天人各還。四輩弟子皆歸本所。驗此集四藏即大眾部義。四藏俱是阿難結集。智度論云。屍繫咽。乃至已後鄔波毱多。智度論云。迦葉以手摩阿難頂。令集法藏。阿難合掌向佛涅槃方。而說偈曰。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅奈。為五比丘眾。轉四諦法輪。轉法輪經亦有此偈。是千阿羅漢聞是語已。上昇虛空七多羅樹。無常力大。如我眼見佛自說法。今者乃言我聞如是。無滅迦葉聖者皆亦說偈。說無常力大。阿難如是集四阿含。謂增一．中．長．雜相應名修妬路。令優婆離集毘尼藏云。如是我聞。一時佛在毘舍離等。乃至廣說。復令阿難集阿毘曇藏云。如是我聞。一時佛在舍衛城。佛告諸比丘。有五怖畏．五罪．五怨。不除不滅。是因緣故。於此生中受無量苦。後墮惡道乃至廣說。結集法竟。諸天龍神等種種供養。雨天花香。以一切物而為供養。說此偈言。怜愍世間故。結集三法竟。十力一切智。說智無明燈。又云。彌勒．文殊。將阿難於鐵圍山間集大乘三藏為菩薩藏。西域記云。夏安居初十五日。大迦葉波。說偈言曰。善哉諦聽。阿難聞持。如來稱讚集素呾纜藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。優波離持律明究。眾所知識。集毘奈耶藏。雨三月盡集三藏訖。大乘三藏西域相傳亦於此山同處結集。即是阿難．妙吉祥等。諸大菩薩。集大乘三藏。部執疏云。迦葉令阿難頌五阿含集為經藏。令富婁那誦阿毘曇名對法藏。令優波離誦毘奈耶名為律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法。迦葉不許令住界外。各自如法誦出三藏。有阿羅漢。念佛法恩念眾生苦。自恒垂淚故名婆師婆。為大眾主教授諸人。一由羯磨訖不聽後來入眾。恐破羯磨得偷蘭遮罪。二由不令眾雜。唯五百人共大迦葉能相領解。餘則不爾故不聽入眾。雖有二處各自結集。情見未分猶同理解。夏時既畢法事又同。阿闍世王營辦衣鉢以儭聖眾。界外之眾其數既多。故
屍。第三蛇屍。膖脹難近。魔便首伏請迦葉見放。羅漢應當困於人耶。迦葉我前極攪撓佛世尊。未曾見困如今。迦葉答曰。佛哀愍故終不加害。我等集法欲令久興。汝何為來攬擾我眾。魔即叉手啟阿難曰。且但放我不復嬈人。阿難．迦葉俱誓彼言。若復亂眾屍還挂頸。三屍化去。波旬得免別立一面。諸天稱勝善。迦葉勅眾皆當靜聽。諸王普起叉手侍之。阿難長歎。師子振欠四顧眾生。說聞如是及一時已。地為振動。一億天人盡得法眼。結集諸經以為一藏。律為二藏。大法為三藏。錄諸異法合集眾雜復為一藏名為雜藏。聞是法已。天神及人三千比丘皆得漏盡。不還八千。一來十千。無數天人得見道跡。集法已竟天人各還。四輩弟子皆歸本所。驗此集四藏即大眾部義。四藏俱是阿難結集。智度論云。屍繫咽。乃至已後鄔波毱多。智度論云。迦葉以手摩阿難頂。令集法藏。阿難合掌向佛涅槃方。而說偈曰。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅奈。為五比丘眾。轉四諦法輪。轉法輪經亦有此偈。是千阿羅漢聞是語已。上昇虛空七多羅樹。無常力大。如我眼見佛自說法。今者乃言我聞如是。無滅迦葉聖者皆亦說偈。說無常力大。阿難如是集四阿含。謂增一．中．長．雜相應名修妬路。令優婆離集毘尼藏云。如是我聞。一時佛在毘舍離等。乃至廣說。復令阿難集阿毘曇藏云。如是我聞。一時佛在舍衛城。佛告諸比丘。有五怖畏．五罪．五怨。不除不滅。是因緣故。於此生中受無量苦。後墮惡道乃至廣說。結集法竟。諸天龍神等種種供養。雨天花香。以一切物而為供養。說此偈言。怜愍世間故。結集三法竟。十力一切智。說智無明燈。又云。彌勒．文殊。將阿難於鐵圍山間集大乘三藏為菩薩藏。西域記云。夏安居初十五日。大迦葉波。說偈言曰。善哉諦聽。阿難聞持。如來稱讚集素呾纜藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。優波離持律明究。眾所知識。集毘奈耶藏。雨三月盡集三藏訖。大乘三藏西域相傳亦於此山同處結集。即是阿難．妙吉祥等。諸大菩薩。集大乘三藏。部執疏云。迦葉令阿難頌五阿含集為經藏。令富婁那誦阿毘曇名對法藏。令優波離誦毘奈耶名為律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法。迦葉不許令住界外。各自如法誦出三藏。有阿羅漢。念佛法恩念眾生苦。自恒垂淚故名婆師婆。為大眾主教授諸人。一由羯磨訖不聽後來入眾。恐破羯磨得偷蘭遮罪。二由不令眾雜。唯五百人共大迦葉能相領解。餘則不爾故不聽入眾。雖有二處各自結集。情見未分猶同理解。夏時既畢法事又同。阿闍世王營辦衣鉢以儭聖眾。界外之眾其數既多。故
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時皆號為多眾也。界內之眾迦葉上首。世尊自說迦葉為上座。佛滅之後為弟子依故。時皆號為上座也。其年十二月未生怨死。摩訶迦葉入狼跡山。大眾便散。依西域記入雞足山非狼跡也。四分律說。於王舍城結集三藏不別說處。初但有五百大阿羅漢。阿難集二藏。優波離集毘奈耶藏。富樓那後。與五百大阿羅漢來至。請迦葉重結集。還是阿難集於二藏。五百初集雖同真諦師說。後成一千。同西域記及智度論。其集藏傳云。大眾部義既用界外之眾。所以不分二處結集。四分律法藏部義。真諦師說薩婆多部義。西域記中大乘正說。不知智度論何部所說。集處既別。人復不同。異部說殊不可和會。諸有學者如理應知。總是第一結集緣起。
時皆號為多眾也。界內之眾迦葉上首。世尊自說迦葉為上座。佛滅之後為弟子依故。時皆號為上座也。其年十二月未生怨死。摩訶迦葉入狼跡山。大眾便散。依西域記入雞足山非狼跡也。四分律說。於王舍城結集三藏不別說處。初但有五百大阿羅漢。阿難集二藏。優波離集毘奈耶藏。富樓那後。與五百大阿羅漢來至。請迦葉重結集。還是阿難集於二藏。五百初集雖同真諦師說。後成一千。同西域記及智度論。其集藏傳云。大眾部義既用界外之眾。所以不分二處結集。四分律法藏部義。真諦師說薩婆多部義。西域記中大乘正說。不知智度論何部所說。集處既別。人復不同。異部說殊不可和會。諸有學者如理應知。總是第一結集緣起。
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第二名數增減者。經量部師唯立二藏。一素呾纜藏。二毘奈耶藏。彼部師說。經律二藏有別部類。佛及弟子俱無別部說對法藏。但諸經中詮於慧處名為對法。弟子等論但釋經。疏。非是藏攝。如順正理第一卷說。然大乘中亦依機行說於教門以分二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。瑜伽論第二十五．三十八．八十一．八十五卷．對法第十一．顯揚第六．及第二十．世親攝論第一卷中廣自建立。由彼獨覺教．理．行．果少於聲聞教。從多為藏但名聲聞藏。即依半．滿以分二藏。故獨覺者唯證生空唯斷人執攝入聲聞。又初發心亦依聲故。從彼入故亦名聲聞。如法花經．涅槃等說。然大乘中．及薩婆多等諸部同說有三藏。一素呾纜。二毘奈耶。三阿毘達摩。薩婆多義如毘婆沙。大乘教者如前所引。普曜經．及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同教亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行有少殊故別開也。或說四藏如僧祇律．分別功德經。同大眾部素呾纜等三藏之外別立雜藏。謂但詮定名素呾纜。若但詮戒名毘奈耶。若但詮慧名為對法。若合二詮或合三詮名為雜藏。分別功德經中廣解四別。集藏傳說。一經。二律。三者大法。四者雜藏。迦栴延造竟持用呈佛。佛言上法故名大法。於中破癡益於世間。此眾經明故名大法。如是更有二復次解。不能煩引。佛說宿緣。羅漢亦說。天魔外道。故名雜藏。中多偈頌問十二緣。此各異入是名雜藏。今觀此傳。初釋之意。唯佛世尊自說宿緣名素呾纜。羅漢亦說名為雜藏第二釋意。若唯詮定名素呾纜。兼詮慧等名為雜藏。問十二緣此各異入詮於慧故。今此初解即當彼傳第二。復次犢子部中亦說四藏。一經。二律。三對法。四明咒。此藏之中集諸咒故。其三世．無為．不可說等五種法藏。彼說所詮非此能詮。法藏部中說有五藏。即於此四加菩薩藏。明諸菩薩本所行事。成實論中說有五藏。說三藏已復說雜藏及菩薩藏。然大乘中亦說六藏。瑜伽．顯揚．對法．攝論天親釋言。菩薩．聲聞各有三藏。法花經言。不得親近小乘三藏。故知大乘亦有三藏。故分成六。獨覺教少。又復更無別戒律等。故無三藏可分成九。義可有七。小乘說四。大乘說三。故義成七。然無別文。又胎藏經及大眾部又說八藏。菩薩聲聞各有四故。或可說九。普耀等經既說有三。此各成三故義立九。或為八萬四千法藏。如是增減略為七異。謂二．三．四．五．六．七．八。若別說有八萬四千。乘此廣說有八俱胝四十洛叉。如宗輪疏具廣分別。總是第二名數增減。
第二名數增減者。經量部師唯立二藏。一素呾纜藏。二毘奈耶藏。彼部師說。經律二藏有別部類。佛及弟子俱無別部說對法藏。但諸經中詮於慧處名為對法。弟子等論但釋經。疏。非是藏攝。如順正理第一卷說。然大乘中亦依機行說於教門以分二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。瑜伽論第二十五．三十八．八十一．八十五卷．對法第十一．顯揚第六．及第二十．世親攝論第一卷中廣自建立。由彼獨覺教．理．行．果少於聲聞教。從多為藏但名聲聞藏。即依半．滿以分二藏。故獨覺者唯證生空唯斷人執攝入聲聞。又初發心亦依聲故。從彼入故亦名聲聞。如法花經．涅槃等說。然大乘中．及薩婆多等諸部同說有三藏。一素呾纜。二毘奈耶。三阿毘達摩。薩婆多義如毘婆沙。大乘教者如前所引。普曜經．及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同教亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行有少殊故別開也。或說四藏如僧祇律．分別功德經。同大眾部素呾纜等三藏之外別立雜藏。謂但詮定名素呾纜。若但詮戒名毘奈耶。若但詮慧名為對法。若合二詮或合三詮名為雜藏。分別功德經中廣解四別。集藏傳說。一經。二律。三者大法。四者雜藏。迦栴延造竟持用呈佛。佛言上法故名大法。於中破癡益於世間。此眾經明故名大法。如是更有二復次解。不能煩引。佛說宿緣。羅漢亦說。天魔外道。故名雜藏。中多偈頌問十二緣。此各異入是名雜藏。今觀此傳。初釋之意。唯佛世尊自說宿緣名素呾纜。羅漢亦說名為雜藏第二釋意。若唯詮定名素呾纜。兼詮慧等名為雜藏。問十二緣此各異入詮於慧故。今此初解即當彼傳第二。復次犢子部中亦說四藏。一經。二律。三對法。四明咒。此藏之中集諸咒故。其三世．無為．不可說等五種法藏。彼說所詮非此能詮。法藏部中說有五藏。即於此四加菩薩藏。明諸菩薩本所行事。成實論中說有五藏。說三藏已復說雜藏及菩薩藏。然大乘中亦說六藏。瑜伽．顯揚．對法．攝論天親釋言。菩薩．聲聞各有三藏。法花經言。不得親近小乘三藏。故知大乘亦有三藏。故分成六。獨覺教少。又復更無別戒律等。故無三藏可分成九。義可有七。小乘說四。大乘說三。故義成七。然無別文。又胎藏經及大眾部又說八藏。菩薩聲聞各有四故。或可說九。普耀等經既說有三。此各成三故義立九。或為八萬四千法藏。如是增減略為七異。謂二．三．四．五．六．七．八。若別說有八萬四千。乘此廣說有八俱胝四十洛叉。如宗輪疏具廣分別。總是第二名數增減。
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第三辨廢立者。小乘異說非宗所明。於大乘中唯立二藏．二種三藏．及與六藏．八萬四千等。天親菩薩攝論釋云。如是三藏下乘上乘有差別故分成二藏。此意說云。但由獨覺教．理．行．果少於聲聞。攝入下乘中。合名聲聞藏。又如力中。根上下力雖有中力。上下相形唯有二品。或上或下。不說中力。今以上下一往相形。獨覺之教入聲聞藏。根劣業淺。所斷．所修．所證．所益。皆不遍盡。不廣大故。唯說二藏。普曜等經立菩薩．獨覺．聲聞三藏者。隨機不同乘行有別以立三藏不增不減。又立素呾纜等三藏非增減者。天親菩薩有其四釋。初三復次與對法同。第一義云。一切過失略為三種。一者疑惑。二者二邊行。三者自見取。初不肯修。次修顛倒。後解非真。為對治彼如其次第說有三藏經中為彼決定說義故令其趣入。律中開許一百一具故令處中行。論中顯照諸法相故令生真智。此中即是未入．已入．作證所由。第二又約初斷諸惑業說。此三皆是見道斷故。二邊行因即戒取故。第三又依障入道諸惑業說故。一切煩惱但有二類。一者猶預。疑即為先。二者決定。見取為首。舉此二種攝諸煩惱。雖求入道行諸妙行。著苦樂邊不能正證。謂在家類受欲樂邊。諸外道輩自苦行邊。為除現在此惑業故唯說三藏。第四又諸學品莫過三種。謂戒．定．慧。一一增上宗說三學各各不同。故唯三藏不增不減。第五又為惡律儀者．多散亂者．多煩惱者。次第立三。毘奈耶．素呾纜阿毘達磨。第六又為惡業多．愛多．見多者次第立三。第七又為瞋多．貪多．及癡多者次第立三。第八又為畏惡趣畏欲界畏三界者次第立三。第九為得三事大般涅槃。由論得般若由律得解說。由經得法身故。第十為得二身故立三藏。由律得法身性解脫故。由論得報身。智為自體故。由經得化身。依定發通故。如是差別。由此三藏不增不減故。即以此義分上下乘以成六藏。更無別義。八萬四千隨所治惑不增不減。乘此復成八百萬億諸法藏也。如對法論第十一說。然佛隨宜所說不定。或依捨邪歸正門說唯一藏。謂正法教藏。對所詮義藏門唯說一藏。所謂字藏。或說二乃至八萬四千。如涅槃經。佛唯說一因緣。謂一切有為。或乃至說十二由宜聞故。此藏亦爾。所立隨宜不可為難。此即第三辨廢立也。
第三辨廢立者。小乘異說非宗所明。於大乘中唯立二藏．二種三藏．及與六藏．八萬四千等。天親菩薩攝論釋云。如是三藏下乘上乘有差別故分成二藏。此意說云。但由獨覺教．理．行．果少於聲聞。攝入下乘中。合名聲聞藏。又如力中。根上下力雖有中力。上下相形唯有二品。或上或下。不說中力。今以上下一往相形。獨覺之教入聲聞藏。根劣業淺。所斷．所修．所證．所益。皆不遍盡。不廣大故。唯說二藏。普曜等經立菩薩．獨覺．聲聞三藏者。隨機不同乘行有別以立三藏不增不減。又立素呾纜等三藏非增減者。天親菩薩有其四釋。初三復次與對法同。第一義云。一切過失略為三種。一者疑惑。二者二邊行。三者自見取。初不肯修。次修顛倒。後解非真。為對治彼如其次第說有三藏經中為彼決定說義故令其趣入。律中開許一百一具故令處中行。論中顯照諸法相故令生真智。此中即是未入．已入．作證所由。第二又約初斷諸惑業說。此三皆是見道斷故。二邊行因即戒取故。第三又依障入道諸惑業說故。一切煩惱但有二類。一者猶預。疑即為先。二者決定。見取為首。舉此二種攝諸煩惱。雖求入道行諸妙行。著苦樂邊不能正證。謂在家類受欲樂邊。諸外道輩自苦行邊。為除現在此惑業故唯說三藏。第四又諸學品莫過三種。謂戒．定．慧。一一增上宗說三學各各不同。故唯三藏不增不減。第五又為惡律儀者．多散亂者．多煩惱者。次第立三。毘奈耶．素呾纜阿毘達磨。第六又為惡業多．愛多．見多者次第立三。第七又為瞋多．貪多．及癡多者次第立三。第八又為畏惡趣畏欲界畏三界者次第立三。第九為得三事大般涅槃。由論得般若由律得解說。由經得法身故。第十為得二身故立三藏。由律得法身性解脫故。由論得報身。智為自體故。由經得化身。依定發通故。如是差別。由此三藏不增不減故。即以此義分上下乘以成六藏。更無別義。八萬四千隨所治惑不增不減。乘此復成八百萬億諸法藏也。如對法論第十一說。然佛隨宜所說不定。或依捨邪歸正門說唯一藏。謂正法教藏。對所詮義藏門唯說一藏。所謂字藏。或說二乃至八萬四千。如涅槃經。佛唯說一因緣。謂一切有為。或乃至說十二由宜聞故。此藏亦爾。所立隨宜不可為難。此即第三辨廢立也。
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第四出體者。三藏體性義類不殊。總聊簡中已顯四體。且如護法四種體中相用別論。此即總以能說法者心上所顯。假實殊途聲．名句文而為體性。隨其所應三性五法蘊處界收所引教理廣如前說。
第四出體者。三藏體性義類不殊。總聊簡中已顯四體。且如護法四種體中相用別論。此即總以能說法者心上所顯。假實殊途聲．名句文而為體性。隨其所應三性五法蘊處界收所引教理廣如前說。
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第五釋名義者。於中分二。初釋總名。後釋別名。釋總名者。天親論云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝。持所攝法令其不失。名之為藏。此別不同有二三等。二三六等是其數法。於六釋中帶數釋也。古者釋言。藏是記義聖者言教能刊記諸法。名之為藏。
第五釋名義者。於中分二。初釋總名。後釋別名。釋總名者。天親論云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝。持所攝法令其不失。名之為藏。此別不同有二三等。二三六等是其數法。於六釋中帶數釋也。古者釋言。藏是記義聖者言教能刊記諸法。名之為藏。
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釋別名者。且二藏中。一菩薩藏。二聲聞藏。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。此語略故但名菩薩。無性釋云。菩提薩埵為所緣境故名菩薩。依弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸行者發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境立菩薩名。此有財釋。以彼二種為所緣境名菩薩故。或相違釋。亦菩亦薩。智．悲別故。又云或即彼心為求菩提。有志．有能故名菩薩。此意說言。菩提所求果也。薩埵勇健義。行者之心為求無上正等覺故。有大志意有所堪能。具此勝德名為菩薩。此依主釋。求大菩提之薩埵故。或薩埵者此言有情。求大菩提之有情也。依士如前。瑜伽釋中。文雖小別義亦同此。十一面經言。菩提即般若。薩埵謂方便。如是二法利益安樂一切有情。菩提之薩埵。亦依主釋。言聲聞者。聲謂音聲。即佛說法所有音聲聞謂聽聞。若修行者聞佛說法。信受精進而出三界。名曰聲聞。故法花經第二卷初說。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。慇懃精進。欲速出三界自求涅槃。是名聲聞乘。此依初入聲聞乘位。多分依教而入道故。後證果時未必一切要依聲故。瑜伽釋言。諸佛聖教聲為上首。從師友所聞此教聲。展轉修證永出世間。故名聲聞以聲為聞亦有財釋。又此但依住自乘解。唯自利行以立其名。若不定性理即不然。故法花經第二卷末說。以佛道聲令一切聞故名聲聞。即依迴心住於佛乘利他行說。以聲令他聞故名聲聞。即有財釋。若聲之聞故名曰聲聞。即依主釋。獨覺初入自乘之位亦多分依佛音聲故。又教小故從多為藏。又所修證。及與所斷得。非廣大合名聲聞。隨其所應逗此二機。此二所知所有法義皆此所攝。即名菩薩聲聞之藏。二藏俱是依士釋也。三藏別名中。初普曜經中所說三藏二名如前。獨覺藏者。法花經說。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進。求自然慧樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。瑜伽論言。常樂寂靜不欲雜居。修加行滿。無師友教自然獨悟。永出世間故名獨覺。獨證者覺名為獨覺。依主釋也。或觀待緣而悟聖果。亦名緣覺。待緣而覺。亦依主釋。獨覺者藏依主釋如前素呾纜等三藏者。成實論云。修多羅者直說語言。雜心論云。經有五義。謂出生．涌泉．顯示．繩墨．結鬘五義。今大乘解。梵言素呾纜此名契經。故瑜伽二十五。及顯揚第六云。云何素呾纜。由二十四事略攝一切契經。契者契當至合之義。所言經者天親論解云。謂能貫穿依故。相故。法故。義故。名素呾纜。謂於是處由此為此而有所說。名之為依。真俗諦相。名之為相。十善巧法等。名之為法。義者謂隨密意等以說諸法。名之為義
釋別名者。且二藏中。一菩薩藏。二聲聞藏。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。此語略故但名菩薩。無性釋云。菩提薩埵為所緣境故名菩薩。依弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸行者發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境立菩薩名。此有財釋。以彼二種為所緣境名菩薩故。或相違釋。亦菩亦薩。智．悲別故。又云或即彼心為求菩提。有志．有能故名菩薩。此意說言。菩提所求果也。薩埵勇健義。行者之心為求無上正等覺故。有大志意有所堪能。具此勝德名為菩薩。此依主釋。求大菩提之薩埵故。或薩埵者此言有情。求大菩提之有情也。依士如前。瑜伽釋中。文雖小別義亦同此。十一面經言。菩提即般若。薩埵謂方便。如是二法利益安樂一切有情。菩提之薩埵。亦依主釋。言聲聞者。聲謂音聲。即佛說法所有音聲聞謂聽聞。若修行者聞佛說法。信受精進而出三界。名曰聲聞。故法花經第二卷初說。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。慇懃精進。欲速出三界自求涅槃。是名聲聞乘。此依初入聲聞乘位。多分依教而入道故。後證果時未必一切要依聲故。瑜伽釋言。諸佛聖教聲為上首。從師友所聞此教聲。展轉修證永出世間。故名聲聞以聲為聞亦有財釋。又此但依住自乘解。唯自利行以立其名。若不定性理即不然。故法花經第二卷末說。以佛道聲令一切聞故名聲聞。即依迴心住於佛乘利他行說。以聲令他聞故名聲聞。即有財釋。若聲之聞故名曰聲聞。即依主釋。獨覺初入自乘之位亦多分依佛音聲故。又教小故從多為藏。又所修證。及與所斷得。非廣大合名聲聞。隨其所應逗此二機。此二所知所有法義皆此所攝。即名菩薩聲聞之藏。二藏俱是依士釋也。三藏別名中。初普曜經中所說三藏二名如前。獨覺藏者。法花經說。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進。求自然慧樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。瑜伽論言。常樂寂靜不欲雜居。修加行滿。無師友教自然獨悟。永出世間故名獨覺。獨證者覺名為獨覺。依主釋也。或觀待緣而悟聖果。亦名緣覺。待緣而覺。亦依主釋。獨覺者藏依主釋如前素呾纜等三藏者。成實論云。修多羅者直說語言。雜心論云。經有五義。謂出生．涌泉．顯示．繩墨．結鬘五義。今大乘解。梵言素呾纜此名契經。故瑜伽二十五。及顯揚第六云。云何素呾纜。由二十四事略攝一切契經。契者契當至合之義。所言經者天親論解云。謂能貫穿依故。相故。法故。義故。名素呾纜。謂於是處由此為此而有所說。名之為依。真俗諦相。名之為相。十善巧法等。名之為法。義者謂隨密意等以說諸法。名之為義
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。以四種義。釋素呾纜。瑜伽論第二十五．顯揚第二十說。謂佛世尊。於彼方所為彼有情。依彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。乃至廣說。結集法者。攝聚聖語為法久住以美妙言次第結集。貫穿縫綴能引義利。能行梵行。真善妙義是。名契經。前來雖以貫穿之義以釋契經。以教貫義。以教攝生。名之為經。猶綖貫花如經持緯。西域呼汲索縫衣綖席經聖教等皆名素呾纜。眾生由教攝。不散流惡趣。義理由教貫。不散失隱沒。是故聖教名為契經。四分律說。如種種花散置案上。風吹零落無綖貫故。十二年前。堪受略教根性如案。種種出家在家異見。令正法滅速疾如風。一切經義名之為花。若有經教貫於正理。人無異見法即不滅。故佛地論第一卷云。能貫能攝故名為經。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生目之為經。契理之經名為契經。依主釋也。若但名經即非此釋。然素呾纜體即是藏。名素呾纜藏。持業釋也。以經及藏俱屬教故。毘奈耶者。此云調伏。八十五云。四種有情。數習邪解脫見所集成界。佛以種種勝解智力及界智力。尋求彼先所有勝解及彼後界。如其所應為調伏故。多分為轉四種法教名毘奈耶。故毘奈耶名為調伏。天親釋云。犯罪故。等起故。還淨故。出離故。名毘奈耶。廣說如彼攝論第一。調者和御。伏者制滅。調和控御身．語等業。制伏滅除諸惡行故。亦調亦伏。持業釋也。此是行名。調伏之藏。名毘奈耶藏。藏是教故。亦依主釋。阿毘達摩達摩云法。阿毘四義此云對法。亦云數法．伏法．通法。天親解云。言對義者。此法對向無住涅槃。能說諸諦菩提分等諸妙行故。若依此解。能對名對。體即是教。能說妙行。向涅槃故。對即是法名為對法。對法即藏名對法藏。皆持業釋。亦名數法。於一一法數數宣說訓釋言詞自相等故。此以理為法。以教為數。法之數故名為數法。是依主釋。數法即藏名數法藏。是持業釋。亦名伏法。由此具足論處所等。能伏勝他邪異論故。伏體是理。詮伏之法名為伏法。即依主釋。或教法即伏。由此教法具論處等能勝伏他邪異論故。即持業釋。伏法即藏。亦持業釋。亦名通法。此能釋通契經義故。經義稱法。此能通彼。名為通法。法之通故。依主釋也。通法即藏。亦持業釋。更有別解。如對法疏。分別功德經有二解。一者名無比法。二名大法。結集傳中亦名大法。無性釋云。擇法因故。或共了故。雜心二解。婆沙第一十二大論師二十四復次解。順正理云。或諸契經名為達磨。論能決了名為對法。以教對教也。俱舍有二解。或教．理．行．果俱名對法。隨其所應釋其名義。合四十一解如對法釋
。以四種義。釋素呾纜。瑜伽論第二十五．顯揚第二十說。謂佛世尊。於彼方所為彼有情。依彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。乃至廣說。結集法者。攝聚聖語為法久住以美妙言次第結集。貫穿縫綴能引義利。能行梵行。真善妙義是。名契經。前來雖以貫穿之義以釋契經。以教貫義。以教攝生。名之為經。猶綖貫花如經持緯。西域呼汲索縫衣綖席經聖教等皆名素呾纜。眾生由教攝。不散流惡趣。義理由教貫。不散失隱沒。是故聖教名為契經。四分律說。如種種花散置案上。風吹零落無綖貫故。十二年前。堪受略教根性如案。種種出家在家異見。令正法滅速疾如風。一切經義名之為花。若有經教貫於正理。人無異見法即不滅。故佛地論第一卷云。能貫能攝故名為經。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生目之為經。契理之經名為契經。依主釋也。若但名經即非此釋。然素呾纜體即是藏。名素呾纜藏。持業釋也。以經及藏俱屬教故。毘奈耶者。此云調伏。八十五云。四種有情。數習邪解脫見所集成界。佛以種種勝解智力及界智力。尋求彼先所有勝解及彼後界。如其所應為調伏故。多分為轉四種法教名毘奈耶。故毘奈耶名為調伏。天親釋云。犯罪故。等起故。還淨故。出離故。名毘奈耶。廣說如彼攝論第一。調者和御。伏者制滅。調和控御身．語等業。制伏滅除諸惡行故。亦調亦伏。持業釋也。此是行名。調伏之藏。名毘奈耶藏。藏是教故。亦依主釋。阿毘達摩達摩云法。阿毘四義此云對法。亦云數法．伏法．通法。天親解云。言對義者。此法對向無住涅槃。能說諸諦菩提分等諸妙行故。若依此解。能對名對。體即是教。能說妙行。向涅槃故。對即是法名為對法。對法即藏名對法藏。皆持業釋。亦名數法。於一一法數數宣說訓釋言詞自相等故。此以理為法。以教為數。法之數故名為數法。是依主釋。數法即藏名數法藏。是持業釋。亦名伏法。由此具足論處所等。能伏勝他邪異論故。伏體是理。詮伏之法名為伏法。即依主釋。或教法即伏。由此教法具論處等能勝伏他邪異論故。即持業釋。伏法即藏。亦持業釋。亦名通法。此能釋通契經義故。經義稱法。此能通彼。名為通法。法之通故。依主釋也。通法即藏。亦持業釋。更有別解。如對法疏。分別功德經有二解。一者名無比法。二名大法。結集傳中亦名大法。無性釋云。擇法因故。或共了故。雜心二解。婆沙第一十二大論師二十四復次解。順正理云。或諸契經名為達磨。論能決了名為對法。以教對教也。俱舍有二解。或教．理．行．果俱名對法。隨其所應釋其名義。合四十一解如對法釋
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。不能煩述。此藏亦名鄔波題鑠。即古優婆題舍此云論議。亦名摩怛理迦。即舊所云摩德勒伽藏也。此云本母。八十一等云。即此鄔波題鑠。亦名摩怛理迦。亦名阿毘達摩。八十五云。為欲決擇如來所說所稱．讚．美先聖契經。譬如無本母字義不明了。如是本母所不攝經。其義隱昧義不明了。與此相違義即明了。是故說名摩怛理迦。摩怛理迦此屬於義。藏者是教。本母之藏。亦依主釋。若此論教為彼義母名為本母。本母即藏。即持業釋。六藏名義不異二三。故不別釋。上來所釋且隨一義。諸有智人任情取捨。合是第五釋名義門。
。不能煩述。此藏亦名鄔波題鑠。即古優婆題舍此云論議。亦名摩怛理迦。即舊所云摩德勒伽藏也。此云本母。八十一等云。即此鄔波題鑠。亦名摩怛理迦。亦名阿毘達摩。八十五云。為欲決擇如來所說所稱．讚．美先聖契經。譬如無本母字義不明了。如是本母所不攝經。其義隱昧義不明了。與此相違義即明了。是故說名摩怛理迦。摩怛理迦此屬於義。藏者是教。本母之藏。亦依主釋。若此論教為彼義母名為本母。本母即藏。即持業釋。六藏名義不異二三。故不別釋。上來所釋且隨一義。諸有智人任情取捨。合是第五釋名義門。
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第六辨差別者。辨二藏別．及獨覺等三藏別者。如釋名中雖略已釋。於乘章中亦廣顯示。素呾纜等三藏別者。從一法性。大定。正智。後得大悲所流出故。皆無差別。然以義理所詮各異故成差別。又以詮三學名為素呾纜。故毘奈耶．阿毘達磨皆即素呾纜。既詮戒定名毘奈耶。故於調伏亦有契經。而無對法。對法之中既詮於慧。故有契經唯無調伏。如是應說契經具三。調伏．對法唯各有二。然對法論第十一說。除疑隨惑是素呾纜。除二邊行是毘奈耶。除自見取是阿毘達磨。復次開示三學名素呾纜。開示戒．定名毘奈耶。開示慧學是阿毘達磨。此依別部說三藏異義即可殊。若依所詮說為差別。由素呾纜具有餘二。調伏．對法各有二種。差別義類如前已說。若依所詮增上為別。義即有殊。復次開正法義文義易了是素呾纜。為顯法義作安足處名毘奈耶。為令智者受用法樂是對法義。天親釋云。略有九緣建立三藏。此三復次各有三義。故分成九。顯揚論中第二十說。諸佛世尊唯依攝事顯了諸法是素呾纜藏。言攝事者謂四事．九事．二十九事。為諸聲聞及諸菩薩。說別解脫及別解脫相應之法名毘奈耶藏。有七種相略攝菩薩諸別解脫。謂初受持軌則。廣說乃至。第七捨律儀事。以十一相顯了分別開示諸法。是磨怛理迦藏。八十五說。解二十四處名為素呾纜等。廣如彼說不能煩引。毘婆沙中。有說無別。從一智海隨一覺池所流出故。十力．無畏所攝受故。同一大悲所等起故。有說有別。於中有八復次不同。亦廣如彼。辨六藏別以二乘六所詮各別。隨其所應皆當准知。是名第六辨差別也。
第六辨差別者。辨二藏別．及獨覺等三藏別者。如釋名中雖略已釋。於乘章中亦廣顯示。素呾纜等三藏別者。從一法性。大定。正智。後得大悲所流出故。皆無差別。然以義理所詮各異故成差別。又以詮三學名為素呾纜。故毘奈耶．阿毘達磨皆即素呾纜。既詮戒定名毘奈耶。故於調伏亦有契經。而無對法。對法之中既詮於慧。故有契經唯無調伏。如是應說契經具三。調伏．對法唯各有二。然對法論第十一說。除疑隨惑是素呾纜。除二邊行是毘奈耶。除自見取是阿毘達磨。復次開示三學名素呾纜。開示戒．定名毘奈耶。開示慧學是阿毘達磨。此依別部說三藏異義即可殊。若依所詮說為差別。由素呾纜具有餘二。調伏．對法各有二種。差別義類如前已說。若依所詮增上為別。義即有殊。復次開正法義文義易了是素呾纜。為顯法義作安足處名毘奈耶。為令智者受用法樂是對法義。天親釋云。略有九緣建立三藏。此三復次各有三義。故分成九。顯揚論中第二十說。諸佛世尊唯依攝事顯了諸法是素呾纜藏。言攝事者謂四事．九事．二十九事。為諸聲聞及諸菩薩。說別解脫及別解脫相應之法名毘奈耶藏。有七種相略攝菩薩諸別解脫。謂初受持軌則。廣說乃至。第七捨律儀事。以十一相顯了分別開示諸法。是磨怛理迦藏。八十五說。解二十四處名為素呾纜等。廣如彼說不能煩引。毘婆沙中。有說無別。從一智海隨一覺池所流出故。十力．無畏所攝受故。同一大悲所等起故。有說有別。於中有八復次不同。亦廣如彼。辨六藏別以二乘六所詮各別。隨其所應皆當准知。是名第六辨差別也。
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第七彰佛自說總別部類者。且二藏中總而言之。或有別部類。或無別部類。所以者何。一會之中唯被聲聞。不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏也。其一會中唯被菩薩。不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏也。若一會中俱被二機。教益二種名無別部。如說深密。三乘眾生各有無邊入自乘故。佛為勝義生菩薩說三無性法時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。故知二藏亦有別部。亦無別部。此說二藏總別部類。素呾纜等三總別者。經部師說。契經．調伏有別部類。阿毘達磨無別部說。薩婆多師有二師說。有言世尊亦有別部說對法藏。即發智是。名攝歸彼故名迦多衍尼子造。有說世尊無別部類說對法藏。豈佛自造章頌品等。若作此解便與經部所說不殊。既正理師廣為鬪諍。明佛世尊別說對法。由此義理故毘婆沙存於二解。今大乘中亦有二說。西域相傳其義如是。一師說云。世尊亦有別部類說者花嚴．般若如是等經是素呾纜藏。阿毘達磨深密等經是阿毘達磨藏。毘奈耶．瞿沙經是毘奈耶藏。此藏梵本。即今西國施無厭寺猶有小分。大徒隱沒。舊人傳云。清淨毘尼經是毘尼藏。第二師云。隨於所詮以分三藏無別部類。解深密經多詮慧學。文殊問經等多詮戒學。首楞嚴經多詮定學。隨多所詮以分三藏。如涅槃經。始從如是終至奉行俱是修多羅。阿毘達磨經中具足亦有直非直說。故彼定非是別對法。故從多分以立藏也。三學俱多唯素呾纜。戒定多者唯毘奈耶。唯慧多者對法藏攝。此約佛說。若弟子說亦有別部。唯對法藏。其普曜經．未生怨經所說三藏。唯獨覺藏無別部類。以教小故合聲聞說。唯有餘二。以就機行果及所詮少有差別故分三藏。定無別部。其六藏中准前所說。初師既許大乘別有毘奈耶．瞿沙經為毘奈耶藏。別部說有六藏不同。斯亦無失。第二師意不許別部但隨所詮。若師資合論。別部類說亦可有六。若唯佛說無別六也。隨其所應別有多少。隨詮成六。此即第七彰佛自說總別部類也。
第七彰佛自說總別部類者。且二藏中總而言之。或有別部類。或無別部類。所以者何。一會之中唯被聲聞。不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏也。其一會中唯被菩薩。不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏也。若一會中俱被二機。教益二種名無別部。如說深密。三乘眾生各有無邊入自乘故。佛為勝義生菩薩說三無性法時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。故知二藏亦有別部。亦無別部。此說二藏總別部類。素呾纜等三總別者。經部師說。契經．調伏有別部類。阿毘達磨無別部說。薩婆多師有二師說。有言世尊亦有別部說對法藏。即發智是。名攝歸彼故名迦多衍尼子造。有說世尊無別部類說對法藏。豈佛自造章頌品等。若作此解便與經部所說不殊。既正理師廣為鬪諍。明佛世尊別說對法。由此義理故毘婆沙存於二解。今大乘中亦有二說。西域相傳其義如是。一師說云。世尊亦有別部類說者花嚴．般若如是等經是素呾纜藏。阿毘達磨深密等經是阿毘達磨藏。毘奈耶．瞿沙經是毘奈耶藏。此藏梵本。即今西國施無厭寺猶有小分。大徒隱沒。舊人傳云。清淨毘尼經是毘尼藏。第二師云。隨於所詮以分三藏無別部類。解深密經多詮慧學。文殊問經等多詮戒學。首楞嚴經多詮定學。隨多所詮以分三藏。如涅槃經。始從如是終至奉行俱是修多羅。阿毘達磨經中具足亦有直非直說。故彼定非是別對法。故從多分以立藏也。三學俱多唯素呾纜。戒定多者唯毘奈耶。唯慧多者對法藏攝。此約佛說。若弟子說亦有別部。唯對法藏。其普曜經．未生怨經所說三藏。唯獨覺藏無別部類。以教小故合聲聞說。唯有餘二。以就機行果及所詮少有差別故分三藏。定無別部。其六藏中准前所說。初師既許大乘別有毘奈耶．瞿沙經為毘奈耶藏。別部說有六藏不同。斯亦無失。第二師意不許別部但隨所詮。若師資合論。別部類說亦可有六。若唯佛說無別六也。隨其所應別有多少。隨詮成六。此即第七彰佛自說總別部類也。
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第八師資建立者。此諸藏教。幾唯佛說。幾通弟子。如瑜伽論第八十一中解論議經云。論議經者。謂諸經典循環研覈磨呾理迦。一切了義經皆名磨呾理迦。謂於是處。世尊自廣分別諸法體相。又於是處。諸聖弟子已見諦迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名為摩呾理迦。亦名阿毘達磨。由此文故傳受釋云。許佛滅後十二分中論議一分。三藏之內對法一藏通弟子說。不許餘之十一分教。并餘二藏通弟子說。所以者何。唯此對法及論議教。弟子所造義理與佛意無有異。若應頌等必與佛說殊。改佛本頌故。逗機說經待犯說戒。非佛自說餘不信故。由此設令佛滅度後。有諸弟子造偈頌等。皆名論議及名對法。如釋緣起仍名對法藏。及名論議經。以極推尋諸妙理故。意欲詮辨諸法相故。若弟子造非教藏攝。教藏便攝聖教不盡。故佛滅度後弟子所造。皆是對法論議所攝。若佛在時對佛前說。佛所許可。說於三藏十二分教。一切無遮。如諸經中此義非一。由如是義。佛滅度後。聲聞．菩薩二藏皆通弟子所造。普曜經中所說三藏。皆通弟子之所說也。三藏之內。唯對法藏通弟子說。六藏之中。二對法藏亦弟子說。若佛自說及對佛前諸弟子等說二三六。一切無遮。然此經中且論弟子見諦者說舉其勝者。顯離諸失有所證故。若實而論。通取未見聖諦者造。亦是彼攝。
第八師資建立者。此諸藏教。幾唯佛說。幾通弟子。如瑜伽論第八十一中解論議經云。論議經者。謂諸經典循環研覈磨呾理迦。一切了義經皆名磨呾理迦。謂於是處。世尊自廣分別諸法體相。又於是處。諸聖弟子已見諦迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名為摩呾理迦。亦名阿毘達磨。由此文故傳受釋云。許佛滅後十二分中論議一分。三藏之內對法一藏通弟子說。不許餘之十一分教。并餘二藏通弟子說。所以者何。唯此對法及論議教。弟子所造義理與佛意無有異。若應頌等必與佛說殊。改佛本頌故。逗機說經待犯說戒。非佛自說餘不信故。由此設令佛滅度後。有諸弟子造偈頌等。皆名論議及名對法。如釋緣起仍名對法藏。及名論議經。以極推尋諸妙理故。意欲詮辨諸法相故。若弟子造非教藏攝。教藏便攝聖教不盡。故佛滅度後弟子所造。皆是對法論議所攝。若佛在時對佛前說。佛所許可。說於三藏十二分教。一切無遮。如諸經中此義非一。由如是義。佛滅度後。聲聞．菩薩二藏皆通弟子所造。普曜經中所說三藏。皆通弟子之所說也。三藏之內。唯對法藏通弟子說。六藏之中。二對法藏亦弟子說。若佛自說及對佛前諸弟子等說二三六。一切無遮。然此經中且論弟子見諦者說舉其勝者。顯離諸失有所證故。若實而論。通取未見聖諦者造。亦是彼攝。
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第九次第分別者。勘撿諸處。說此次第。略有二種。一淺深次第。天親攝論說聲聞藏為初。菩薩藏為後。第二餘處亦說勝劣次第。以菩薩為初。聲聞藏為後。准說三乘獨覺等三藏次第亦爾。復有三種次第前後。一種次第者。初素呾纜．次毘奈耶．後對法藏。此有五義作此次第。一依說次第。普曜經說。佛成道訖第六七日。在波羅奈國仙人鹿苑。為陳如等說四諦法。即素呾纜。次於舍衛國因迦蘭陀子。制非梵行次說毘奈耶。後於毘邪離獼猴池側普集講堂。佛見跋渠耆舊比丘等本末因緣。說離五怖畏後說對法。二結集次第。初命阿難集素呾纜。次命波離集毘奈耶。後大迦葉自集對法。然普曜經乃說阿難後集彼對法。真諦云。滿慈子集對法。三所化次第。為初入法說素呾纜。為已入法說毘奈耶。為有斷證說對法藏。四本末次第。契經為本。戒從此生。慧方得起。五寬狹次第。契經詮生三學。調伏詮生二學。對法唯詮慧。故經為初對法為後。第二次第者。依修行說。戒麁易修。次定。後慧最難可成。從淺至深修行法爾。故。初毘奈耶。次素呾纜。後阿毘達磨。第三次第者。依勝劣說。對法詮生慧種智之根本。定能澄淨心生慧令證法。持戒離諸惡調伏身．語．意。故初對法。次素呾纜。後毘奈耶。又無次第隨宜說故。然諸經典多依第一一種次第以辨三藏。六藏次第准義應知。
第九次第分別者。勘撿諸處。說此次第。略有二種。一淺深次第。天親攝論說聲聞藏為初。菩薩藏為後。第二餘處亦說勝劣次第。以菩薩為初。聲聞藏為後。准說三乘獨覺等三藏次第亦爾。復有三種次第前後。一種次第者。初素呾纜．次毘奈耶．後對法藏。此有五義作此次第。一依說次第。普曜經說。佛成道訖第六七日。在波羅奈國仙人鹿苑。為陳如等說四諦法。即素呾纜。次於舍衛國因迦蘭陀子。制非梵行次說毘奈耶。後於毘邪離獼猴池側普集講堂。佛見跋渠耆舊比丘等本末因緣。說離五怖畏後說對法。二結集次第。初命阿難集素呾纜。次命波離集毘奈耶。後大迦葉自集對法。然普曜經乃說阿難後集彼對法。真諦云。滿慈子集對法。三所化次第。為初入法說素呾纜。為已入法說毘奈耶。為有斷證說對法藏。四本末次第。契經為本。戒從此生。慧方得起。五寬狹次第。契經詮生三學。調伏詮生二學。對法唯詮慧。故經為初對法為後。第二次第者。依修行說。戒麁易修。次定。後慧最難可成。從淺至深修行法爾。故。初毘奈耶。次素呾纜。後阿毘達磨。第三次第者。依勝劣說。對法詮生慧種智之根本。定能澄淨心生慧令證法。持戒離諸惡調伏身．語．意。故初對法。次素呾纜。後毘奈耶。又無次第隨宜說故。然諸經典多依第一一種次第以辨三藏。六藏次第准義應知。
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第十釋通疑難者。第一結集緣起。雖有違文。諸部不同未可為難。第二名數增減中。問既大乘中無別雜藏。何故分別功德經說有雜藏。瑜伽論等云如雜事說。答分別功德經是大眾部義。非宗所許。設同瑜伽說有雜事者。如法蘊足論薩婆多部說有雜事品。本是經文隨彼所詮即屬彼藏。唯詮行雜即毘奈耶。唯詮事雜即素呾纜。唯詮理雜即對法藏。若三俱雜即素呾纜。若行．事雜即毘奈耶及素呾纜。若行．理雜即通調伏及對法攝。若事．理雜即通契經及對法攝。然非大乘別立雜藏。此依所詮以分三藏。若部袠別。從多攝屬彼藏所收。胎藏經八藏亦大眾部。非大乘義。第三辨廢立中。問約機運濟為乘。即立一乘．五乘。亦許約機攝持為藏。許立一藏．五藏。答雖無文說義即可然。乘．藏俱許就機。理有一藏．五藏。勝鬘經云。毘尼者即大乘學。既攝小教名為大學。故同於乘唯立一藏。亦應說言十方佛土中。唯有一藏法。無第二．第三。除佛方便說以此准知。義應立一．五。約機論藏諸教既小。故略不立一藏．五藏理應有也。又乘依機行。藏約教門。意趣有殊。不可一准如十度十蔽相治數齊。四輪八難其數不等。故乘有一．五而教不立也。第四門中出其體性所有妨難。總聊簡中前已具述。第五釋總別名中。問何故二藏中。小乘依人立藏名聲聞藏。不名獨覺藏。大乘依人立藏名菩薩藏。不名如來藏。答獨覺之教小於聲聞。又初入法亦依聲教故。小乘藏依人立名名聲聞藏。不名獨覺藏。若名如來藏願行名字不弘。欲顯願行名字深大弘遠。但名菩薩藏不名如來藏。又菩薩德行世易可成。如來德行世難可成。欲勸有情令依此教易可成立。但名菩薩藏不名如來藏。又小乘之中聲聞為因獨覺為果。從小為名非名獨覺藏。大乘之中菩薩為因如來為果。從小為稱非名如來藏。問何故菩薩藏以誓願所求為名。不以境緣為號而名無師藏。其聲聞藏以境緣為稱。不以誓願所求為名而名涅槃薩埵藏。答夫立名者且約一德。菩薩願求俱廣利益既大。欲顯悲深智廣。但名菩薩藏。不名無師藏。聲聞依緣成德為勝。願．求俱淺故。從境緣為名。不名涅槃薩埵藏。由此獨覺亦依緣立名。不以誓願為號。問三藏中若以貫穿生理名素呾纜。餘之二藏亦應名契經。調伏．對法為問亦爾。答據實而論。三藏俱可名素呾纜。以說素呾纜是貫穿義故。然從根本以得其名。餘即不得。如色．法處餘不得名。調伏．對法其義亦爾。又貫穿理生勝。一得其名非餘。調伏三業勝。一得名非餘。對向無住涅槃勝。一得名非餘。契經．調伏．對法。如次各一得名。問六藏之中若以行果機理少別。普曜經
第十釋通疑難者。第一結集緣起。雖有違文。諸部不同未可為難。第二名數增減中。問既大乘中無別雜藏。何故分別功德經說有雜藏。瑜伽論等云如雜事說。答分別功德經是大眾部義。非宗所許。設同瑜伽說有雜事者。如法蘊足論薩婆多部說有雜事品。本是經文隨彼所詮即屬彼藏。唯詮行雜即毘奈耶。唯詮事雜即素呾纜。唯詮理雜即對法藏。若三俱雜即素呾纜。若行．事雜即毘奈耶及素呾纜。若行．理雜即通調伏及對法攝。若事．理雜即通契經及對法攝。然非大乘別立雜藏。此依所詮以分三藏。若部袠別。從多攝屬彼藏所收。胎藏經八藏亦大眾部。非大乘義。第三辨廢立中。問約機運濟為乘。即立一乘．五乘。亦許約機攝持為藏。許立一藏．五藏。答雖無文說義即可然。乘．藏俱許就機。理有一藏．五藏。勝鬘經云。毘尼者即大乘學。既攝小教名為大學。故同於乘唯立一藏。亦應說言十方佛土中。唯有一藏法。無第二．第三。除佛方便說以此准知。義應立一．五。約機論藏諸教既小。故略不立一藏．五藏理應有也。又乘依機行。藏約教門。意趣有殊。不可一准如十度十蔽相治數齊。四輪八難其數不等。故乘有一．五而教不立也。第四門中出其體性所有妨難。總聊簡中前已具述。第五釋總別名中。問何故二藏中。小乘依人立藏名聲聞藏。不名獨覺藏。大乘依人立藏名菩薩藏。不名如來藏。答獨覺之教小於聲聞。又初入法亦依聲教故。小乘藏依人立名名聲聞藏。不名獨覺藏。若名如來藏願行名字不弘。欲顯願行名字深大弘遠。但名菩薩藏不名如來藏。又菩薩德行世易可成。如來德行世難可成。欲勸有情令依此教易可成立。但名菩薩藏不名如來藏。又小乘之中聲聞為因獨覺為果。從小為名非名獨覺藏。大乘之中菩薩為因如來為果。從小為稱非名如來藏。問何故菩薩藏以誓願所求為名。不以境緣為號而名無師藏。其聲聞藏以境緣為稱。不以誓願所求為名而名涅槃薩埵藏。答夫立名者且約一德。菩薩願求俱廣利益既大。欲顯悲深智廣。但名菩薩藏。不名無師藏。聲聞依緣成德為勝。願．求俱淺故。從境緣為名。不名涅槃薩埵藏。由此獨覺亦依緣立名。不以誓願為號。問三藏中若以貫穿生理名素呾纜。餘之二藏亦應名契經。調伏．對法為問亦爾。答據實而論。三藏俱可名素呾纜。以說素呾纜是貫穿義故。然從根本以得其名。餘即不得。如色．法處餘不得名。調伏．對法其義亦爾。又貫穿理生勝。一得其名非餘。調伏三業勝。一得名非餘。對向無住涅槃勝。一得名非餘。契經．調伏．對法。如次各一得名。問六藏之中若以行果機理少別。普曜經
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等立獨覺等以為三藏。亦應以彼行等小別立於九藏。何故唯六。答有別部類但可分六。以獨覺教無別部類。不分成九。又機性全別。可成三藏。教法小別。不分成九。第六辨差別中。問依淨尸羅生無悔等。漸次得定生詮戒．定俱名毘奈耶。依定發慧生詮定．慧應俱名對法。答戒．定俱福類。詮生竝調伏。定慧福智殊。生詮異藏攝。問定慧類殊別藏所攝。散定差別定非調伏。答定散雖殊俱是福。不能斷惑俱調伏。福智兩殊專擇異。斷惑有差別藏攝。第七彰佛自說總別部類。略為聊簡如自門說。第八師資建立者。問設許三藏十二分教。佛滅度後弟子皆得分別演說。有何過失。答若爾便成師資無別．淺法．深法．比法．證法．聖法．凡法．一切智法．一切種智法都無差別。又許造者。藏教便殊。故佛不許佛滅度後弟子等。造十二分教及三藏等。問如是諸藏三界五趣何處具有被何眾生。答仁王經中列變化眾無色界眾。又無色界天。佛邊側立聽阿含經。陀羅尼經烈地獄眾。故知契經被三界．五趣真化之身。盧舍那佛經。說十八梵天諸神王等。俱能解悟皆悉受持菩薩戒法。故知調伏亦被二界．五趣之身。此依實身。無色界中無有耳識不聞教故。故知但被二界．五趣有情實身。以經威力地獄眾生得聞法故。諸大菩薩於地獄中教化受戒種種事故。然得戒者義即差別。有此教者亦唯二界。五地無遮。尋伺上地可起下故。發教化他理亦無失。阿毘達磨可通二界。不見文說許通五趣．四生即無遮。然中陰經說佛於中有教化無色界眾生者非大乘宗。大乘宗者。此是化眾生定非真身。無業果故。不爾便違瑜伽等說。
等立獨覺等以為三藏。亦應以彼行等小別立於九藏。何故唯六。答有別部類但可分六。以獨覺教無別部類。不分成九。又機性全別。可成三藏。教法小別。不分成九。第六辨差別中。問依淨尸羅生無悔等。漸次得定生詮戒．定俱名毘奈耶。依定發慧生詮定．慧應俱名對法。答戒．定俱福類。詮生竝調伏。定慧福智殊。生詮異藏攝。問定慧類殊別藏所攝。散定差別定非調伏。答定散雖殊俱是福。不能斷惑俱調伏。福智兩殊專擇異。斷惑有差別藏攝。第七彰佛自說總別部類。略為聊簡如自門說。第八師資建立者。問設許三藏十二分教。佛滅度後弟子皆得分別演說。有何過失。答若爾便成師資無別．淺法．深法．比法．證法．聖法．凡法．一切智法．一切種智法都無差別。又許造者。藏教便殊。故佛不許佛滅度後弟子等。造十二分教及三藏等。問如是諸藏三界五趣何處具有被何眾生。答仁王經中列變化眾無色界眾。又無色界天。佛邊側立聽阿含經。陀羅尼經烈地獄眾。故知契經被三界．五趣真化之身。盧舍那佛經。說十八梵天諸神王等。俱能解悟皆悉受持菩薩戒法。故知調伏亦被二界．五趣之身。此依實身。無色界中無有耳識不聞教故。故知但被二界．五趣有情實身。以經威力地獄眾生得聞法故。諸大菩薩於地獄中教化受戒種種事故。然得戒者義即差別。有此教者亦唯二界。五地無遮。尋伺上地可起下故。發教化他理亦無失。阿毘達磨可通二界。不見文說許通五趣．四生即無遮。然中陰經說佛於中有教化無色界眾生者非大乘宗。大乘宗者。此是化眾生定非真身。無業果故。不爾便違瑜伽等說。
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十二分章
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第六。十二分教。略以七門辨釋。一列名。二辨相。三釋總別名。四通別。五廢立。六諸藏相攝。七問答分別。
第六。十二分教。略以七門辨釋。一列名。二辨相。三釋總別名。四通別。五廢立。六諸藏相攝。七問答分別。
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第一列名者。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六緣起。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。
第一列名者。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六緣起。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。
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第二辨相中。契經相者。對法第十一說。謂以長行綴緝略說所應說義。即諸經中長行。略說所應說法。名為契經。八十一說與對法同。謂貫穿義長行直說多分攝受意趣．體性。瑜伽第二十五．顯揚第六不說長行。但總相云。佛於彼彼方所。為彼彼有情。依彼彼行。宣說無量蘊相應語．乃至．證淨相應語。結集法者攝聚聖語為令正法得久住故。以妙名等次第安布乃至廣說。真善妙義名為契經。與涅槃經所說同也。涅槃經中第十五說。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。然修多羅有總有別。總者即攝十二部盡。涅槃等說。是別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之為別。各據一義亦不相違。應頌相者。對法等諸論同說。即諸經中或中或後以頌重頌。即後更頌前長行義。又云。不了義經應更頌釋。長行雖說義猶未盡。後更頌之。即以二義名為應頌。一者為益利根後來。二者為顯前不了義令聽法者解明淨故。涅槃但有初之一義。成實論中第二卷言。或佛自說。或弟子說。欲令義理堅固不散。如綖貫花次第堅固。又嚴飾詞令憙樂故。又義入偈中即令要略易可解故。記別相者。對法等云。謂於是處聖弟子等。謝往過去記別得失生處差別。此依世尊記諸弟子未來生事。記因果也。又諸論云。又了義經說名記別。記別開示深密意故。記者明也。別謂分別。明記分別深密之義名為記別。餘處所言不了義經名記別者。謂以少言略記別故名不了義。不據分明說深義也。涅槃經云。如來為諸大人授記也。汝阿逸多未來有王名曰懷佉。當於是世而得成佛名曰彌勒。是記別經。准諸教言總以三義名為記別。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諷誦相者。顯揚等云。謂諸經中非長行重說。然以句結成。或以二句．三句．四句．五句．六句等說竝為諷頌。涅槃經云。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。是名伽陀經。此意說言。非長行直說。及非因緣。為他以偈四句為首。說諸法者名為伽陀。以此涅槃亦有別相修多羅。不爾此中云何除之。唯有通相修多羅故。小句至二多句無量。一切皆是。涅槃且舉一頌指教。諸論舉難。不滿頌者。故但至六。若唯一句即不成頌。此與長行難可別故。舉一頌半說言六句。五七皆得。小故不說。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。為令當來正法久住正教久住。不請而說是名自說。對法論云。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進。靜慮諦思惟。爾時名梵志。此佛為令正法久住。正法久住是行住也。涅槃經說。如佛晡時入於禪定。乃至
第二辨相中。契經相者。對法第十一說。謂以長行綴緝略說所應說義。即諸經中長行。略說所應說法。名為契經。八十一說與對法同。謂貫穿義長行直說多分攝受意趣．體性。瑜伽第二十五．顯揚第六不說長行。但總相云。佛於彼彼方所。為彼彼有情。依彼彼行。宣說無量蘊相應語．乃至．證淨相應語。結集法者攝聚聖語為令正法得久住故。以妙名等次第安布乃至廣說。真善妙義名為契經。與涅槃經所說同也。涅槃經中第十五說。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。然修多羅有總有別。總者即攝十二部盡。涅槃等說。是別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之為別。各據一義亦不相違。應頌相者。對法等諸論同說。即諸經中或中或後以頌重頌。即後更頌前長行義。又云。不了義經應更頌釋。長行雖說義猶未盡。後更頌之。即以二義名為應頌。一者為益利根後來。二者為顯前不了義令聽法者解明淨故。涅槃但有初之一義。成實論中第二卷言。或佛自說。或弟子說。欲令義理堅固不散。如綖貫花次第堅固。又嚴飾詞令憙樂故。又義入偈中即令要略易可解故。記別相者。對法等云。謂於是處聖弟子等。謝往過去記別得失生處差別。此依世尊記諸弟子未來生事。記因果也。又諸論云。又了義經說名記別。記別開示深密意故。記者明也。別謂分別。明記分別深密之義名為記別。餘處所言不了義經名記別者。謂以少言略記別故名不了義。不據分明說深義也。涅槃經云。如來為諸大人授記也。汝阿逸多未來有王名曰懷佉。當於是世而得成佛名曰彌勒。是記別經。准諸教言總以三義名為記別。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諷誦相者。顯揚等云。謂諸經中非長行重說。然以句結成。或以二句．三句．四句．五句．六句等說竝為諷頌。涅槃經云。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。是名伽陀經。此意說言。非長行直說。及非因緣。為他以偈四句為首。說諸法者名為伽陀。以此涅槃亦有別相修多羅。不爾此中云何除之。唯有通相修多羅故。小句至二多句無量。一切皆是。涅槃且舉一頌指教。諸論舉難。不滿頌者。故但至六。若唯一句即不成頌。此與長行難可別故。舉一頌半說言六句。五七皆得。小故不說。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。為令當來正法久住正教久住。不請而說是名自說。對法論云。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進。靜慮諦思惟。爾時名梵志。此佛為令正法久住。正法久住是行住也。涅槃經說。如佛晡時入於禪定。乃至
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明旦從禪定起。無有人問。以他心智即自說法。乃至廣說。如是諸經無問自說。是名優陀那。指事雖殊義理同也。問曰。何故請者無言不名請說。如來默然即許成答。答曰請有二種。一心念。二口宣。口宣動業為慇重故。所以成請。但心念輕。所以經中不名為請。答亦有二。一默。二語。但令生解即名為答。不約輕重故不同問也。又諸經中佛知其念。即為說法。故雖無言亦名為請。要彰語重與其請名。無言非請。又問。既有無問自說經。何不有有問無答經。答曰十二分中說法方成經。無問有答得成經。無說不成經。有問無答不成經。然理而言。諸置答者亦名為經。又香積佛國二種俱無。香為佛事。無說成經。此土如來聲為佛事。是故無答不得成經。十二分經不以有問方名為經。故有無問自說經也。緣起相者。八十一說。謂依有請而說諸法。如經說言。世尊一時依黑鹿子。為諸比丘宣說法要。又依別解脫因起之道。毘奈耶攝所有言說。又於是處說如是言。世尊依如是如是因緣。依如是如是事。說如是如是語。此具三義名為因緣。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如次應知。對法等論唯有初二。涅槃經中唯有後一。對法等云。因緣者謂因請而說。又有因緣制立學處。涅槃經云。如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已還放。世尊知其本末因緣而說偈言。莫輕小惡以為無殃。水渧雖微漸盈大器。是名尼陀那經。此唯因事說法。故皆非具足。唯八十一義理周圓。譬喻相者。涅槃經云。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。對法等云。謂諸經中有比況說。為令本義得明淨故。二十五言。謂於是中有譬喻說。對法唯云經中譬喻。涅槃但說律中譬喻。瑜伽總說經．律．論譬喻。竝此所攝。本事相者。八十一云。謂除本生。宣說前際諸所有事。除佛本生。說餘一切前際之事。名為本事。對法論云。所謂宣說聖弟子等。前世相應事。涅槃經言。如佛所說比丘當知。我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛說為甘露鼓。𤘽那含牟尼佛說為法鏡。迦葉佛說名分別空。是名伊帝曰多伽。對法但說往弟子事。以對本生是菩薩故。唯說人事。涅槃但說往昔法事。瑜伽通說往昔一切若人若法若凡若聖。皆名本事。本生相者。瑜伽二十五．顯揚第六說謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方分若生若死。行菩薩行行難行行。是名本生。謂說世尊往世於某方所有死生身。所行菩薩行。所有難行行。竝名本生。對法．及八十一云。所謂宣說諸菩薩行本相應事。涅槃經言。如佛世尊本為菩薩。作鹿．作羆。作獐．作兔．乃至廣作金翅鳥等。所可受身是名闍陀
明旦從禪定起。無有人問。以他心智即自說法。乃至廣說。如是諸經無問自說。是名優陀那。指事雖殊義理同也。問曰。何故請者無言不名請說。如來默然即許成答。答曰請有二種。一心念。二口宣。口宣動業為慇重故。所以成請。但心念輕。所以經中不名為請。答亦有二。一默。二語。但令生解即名為答。不約輕重故不同問也。又諸經中佛知其念。即為說法。故雖無言亦名為請。要彰語重與其請名。無言非請。又問。既有無問自說經。何不有有問無答經。答曰十二分中說法方成經。無問有答得成經。無說不成經。有問無答不成經。然理而言。諸置答者亦名為經。又香積佛國二種俱無。香為佛事。無說成經。此土如來聲為佛事。是故無答不得成經。十二分經不以有問方名為經。故有無問自說經也。緣起相者。八十一說。謂依有請而說諸法。如經說言。世尊一時依黑鹿子。為諸比丘宣說法要。又依別解脫因起之道。毘奈耶攝所有言說。又於是處說如是言。世尊依如是如是因緣。依如是如是事。說如是如是語。此具三義名為因緣。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如次應知。對法等論唯有初二。涅槃經中唯有後一。對法等云。因緣者謂因請而說。又有因緣制立學處。涅槃經云。如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已還放。世尊知其本末因緣而說偈言。莫輕小惡以為無殃。水渧雖微漸盈大器。是名尼陀那經。此唯因事說法。故皆非具足。唯八十一義理周圓。譬喻相者。涅槃經云。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。對法等云。謂諸經中有比況說。為令本義得明淨故。二十五言。謂於是中有譬喻說。對法唯云經中譬喻。涅槃但說律中譬喻。瑜伽總說經．律．論譬喻。竝此所攝。本事相者。八十一云。謂除本生。宣說前際諸所有事。除佛本生。說餘一切前際之事。名為本事。對法論云。所謂宣說聖弟子等。前世相應事。涅槃經言。如佛所說比丘當知。我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛說為甘露鼓。𤘽那含牟尼佛說為法鏡。迦葉佛說名分別空。是名伊帝曰多伽。對法但說往弟子事。以對本生是菩薩故。唯說人事。涅槃但說往昔法事。瑜伽通說往昔一切若人若法若凡若聖。皆名本事。本生相者。瑜伽二十五．顯揚第六說謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方分若生若死。行菩薩行行難行行。是名本生。謂說世尊往世於某方所有死生身。所行菩薩行。所有難行行。竝名本生。對法．及八十一云。所謂宣說諸菩薩行本相應事。涅槃經言。如佛世尊本為菩薩。作鹿．作羆。作獐．作兔．乃至廣作金翅鳥等。所可受身是名闍陀
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伽經。對法但說諸菩薩行。涅槃唯說往菩薩身。瑜伽通說往昔菩薩若身．若行皆名本生。方廣相者。八十一云。謂說菩薩道。如說七地四菩薩行及百四十不共佛法。又復此法廣故．多故．極高大故．時長遠故。此義意言。說菩薩道不共。佛法二空理。正包福慧滿。名為方廣。唯在大乘不通小乘。涅槃名為毘佛略經。對法說言。亦名廣破。亦名無比。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故名為方廣。能破諸障名為廣破。無法比類名為無比唯依大乘名為方廣。瑜伽第二十一。聲聞具十二自列方廣。又涅槃經第三卷言大乘有九。不遮小乘有其十二。故小乘中亦有方廣。此中正法名之為方。亦可。因果理正名之為方。說四諦理極真正故。廣陳包含名之為廣。故小乘有。法花．瑜伽等但說大乘。涅槃通說。文最為正。希法相者。顯揚第六云。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八眾。所有共不共德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是為希有。此意說言。但說功德及希奇事名為希法。涅槃經言。菩薩初生即行七步。放大光明遍照十方。獼猴獻蜜。白項狗聽法。魔變為青牛行瓦鉢間。令相棠觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。名未曾有。此說佛等殊特之事。名為希法。不說功德及弟子事。對法論云。若說聲聞諸大菩薩．及如來等最極希有甚奇特法。但說聖者奇特之法不說所餘。不相違也。論議相者。八十一云。謂諸經典循環研覈摩呾理迦。一切了義經皆名摩呾理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡。依自所證亦無倒分別諸法體性。此亦名為摩呾理迦。摩呾理迦亦名阿毘達磨。涅槃經說。如佛世尊所說諸經。若依論議分別廣說辨其相貌。是名優婆提舍經。顯揚第六．瑜伽二十五．對法皆言。云何論議。所謂一切摩呾理迦阿毘達磨。研究甚深素呾纜義。宣暢一切契經宗要是名論議。涅槃但說唯佛世尊所說論議。顯揚論等中。但說弟子所說論議經。各舉一種。然瑜伽論八十一中具包二種。以許弟子作對法藏論議經故。如是總說十二分教相狀同異。諸廣學者幸無悶焉。別釋此相。如瑜伽第二十五．第八十一．顯揚第六．對法十一．涅槃第十五。餘處皆略。所有違返竝隨會訖。
伽經。對法但說諸菩薩行。涅槃唯說往菩薩身。瑜伽通說往昔菩薩若身．若行皆名本生。方廣相者。八十一云。謂說菩薩道。如說七地四菩薩行及百四十不共佛法。又復此法廣故．多故．極高大故．時長遠故。此義意言。說菩薩道不共。佛法二空理。正包福慧滿。名為方廣。唯在大乘不通小乘。涅槃名為毘佛略經。對法說言。亦名廣破。亦名無比。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故名為方廣。能破諸障名為廣破。無法比類名為無比唯依大乘名為方廣。瑜伽第二十一。聲聞具十二自列方廣。又涅槃經第三卷言大乘有九。不遮小乘有其十二。故小乘中亦有方廣。此中正法名之為方。亦可。因果理正名之為方。說四諦理極真正故。廣陳包含名之為廣。故小乘有。法花．瑜伽等但說大乘。涅槃通說。文最為正。希法相者。顯揚第六云。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八眾。所有共不共德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是為希有。此意說言。但說功德及希奇事名為希法。涅槃經言。菩薩初生即行七步。放大光明遍照十方。獼猴獻蜜。白項狗聽法。魔變為青牛行瓦鉢間。令相棠觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。名未曾有。此說佛等殊特之事。名為希法。不說功德及弟子事。對法論云。若說聲聞諸大菩薩．及如來等最極希有甚奇特法。但說聖者奇特之法不說所餘。不相違也。論議相者。八十一云。謂諸經典循環研覈摩呾理迦。一切了義經皆名摩呾理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡。依自所證亦無倒分別諸法體性。此亦名為摩呾理迦。摩呾理迦亦名阿毘達磨。涅槃經說。如佛世尊所說諸經。若依論議分別廣說辨其相貌。是名優婆提舍經。顯揚第六．瑜伽二十五．對法皆言。云何論議。所謂一切摩呾理迦阿毘達磨。研究甚深素呾纜義。宣暢一切契經宗要是名論議。涅槃但說唯佛世尊所說論議。顯揚論等中。但說弟子所說論議經。各舉一種。然瑜伽論八十一中具包二種。以許弟子作對法藏論議經故。如是總說十二分教相狀同異。諸廣學者幸無悶焉。別釋此相。如瑜伽第二十五．第八十一．顯揚第六．對法十一．涅槃第十五。餘處皆略。所有違返竝隨會訖。
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第三釋總別名者。先釋總名。後釋別名。釋總名者。先德翻為十二部經。但以部言義含二種。一謂部袠。二謂部類。世人謂有十二部袠。經名亦濫。總別難明。今者翻為十二分教。分者類義．支義．段義．教義。如前教有十二義類支條分段異故。即帶數釋。釋別名者。應重述頌可諷之頌。自陳之說。待緣而起。希有之法。方理之廣。此之六名竝依主釋。論體即議此之一名。唯持業釋。若言契理之經是依主釋。能契即經是持業釋。記其因果差別。差別之記是依主釋。若言記識分別名為記別。記即是別是持業釋。若云譬者況也。喻者曉也曉喻之譬。是依主釋。若言譬者類也。喻者況也譬體即喻。是持業釋。若言本世之事．本世之生名本事本生。是依主釋。若本體即事．本體即生。是持業釋。此之五名竝通二釋。然此十二竝加教字。謂契經教乃至廣說論議教者。竝持業釋。
第三釋總別名者。先釋總名。後釋別名。釋總名者。先德翻為十二部經。但以部言義含二種。一謂部袠。二謂部類。世人謂有十二部袠。經名亦濫。總別難明。今者翻為十二分教。分者類義．支義．段義．教義。如前教有十二義類支條分段異故。即帶數釋。釋別名者。應重述頌可諷之頌。自陳之說。待緣而起。希有之法。方理之廣。此之六名竝依主釋。論體即議此之一名。唯持業釋。若言契理之經是依主釋。能契即經是持業釋。記其因果差別。差別之記是依主釋。若言記識分別名為記別。記即是別是持業釋。若云譬者況也。喻者曉也曉喻之譬。是依主釋。若言譬者類也。喻者況也譬體即喻。是持業釋。若言本世之事．本世之生名本事本生。是依主釋。若本體即事．本體即生。是持業釋。此之五名竝通二釋。然此十二竝加教字。謂契經教乃至廣說論議教者。竝持業釋。
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第四通別者。此中諸教一往為論。據實皆有通別之相。所以者何。且契經中涅槃經說。始從如是終至奉行。即十二分皆名契經。是通相也。瑜伽等說。謂以長行綴緝略說所應說義。名為契經。是別相也。別中具九唯除二頌。此一行門以一對餘。其已對說者下更不別說。一切應知。應頌之中亦有記別。雖無文許然有教證。如法花說。舍利弗來世成佛普智尊。號名曰花光。當度無量眾。如是等文處處非一。故應頌中亦有記別。為此重頌前長行義。故記別有三。一記弟子死生因果。二記深義。三記成佛。此即應頌。亦有記別成佛經也。餘二記別隨應有無。應頌之中定無諷誦。諷誦非前長行直說。但以二句等說所應說。故應頌之中亦有自說。如授記等。無請者故。應頌之中理有緣起。緣起有三。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如法花經第一卷中說一乘處。因舍利弗慇懃三請。世尊長行已為說訖。更重說故。餘二緣起隨應有無。應頌之中理有譬喻。火宅窮子。化城喻等。皆重說故。應頌之中理有本事。序品中說。妙吉祥言。彼佛滅度後懈怠者汝是。妙光法師者今即我身是。既說弟子彌勒．文殊本世之事。故應頌中亦有本事。又化城喻品中佛自頌言。爾時聞法者各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。我在十六數。曾亦為汝說。故應頌中定有本事。說聲聞等本生事故。
第四通別者。此中諸教一往為論。據實皆有通別之相。所以者何。且契經中涅槃經說。始從如是終至奉行。即十二分皆名契經。是通相也。瑜伽等說。謂以長行綴緝略說所應說義。名為契經。是別相也。別中具九唯除二頌。此一行門以一對餘。其已對說者下更不別說。一切應知。應頌之中亦有記別。雖無文許然有教證。如法花說。舍利弗來世成佛普智尊。號名曰花光。當度無量眾。如是等文處處非一。故應頌中亦有記別。為此重頌前長行義。故記別有三。一記弟子死生因果。二記深義。三記成佛。此即應頌。亦有記別成佛經也。餘二記別隨應有無。應頌之中定無諷誦。諷誦非前長行直說。但以二句等說所應說。故應頌之中亦有自說。如授記等。無請者故。應頌之中理有緣起。緣起有三。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如法花經第一卷中說一乘處。因舍利弗慇懃三請。世尊長行已為說訖。更重說故。餘二緣起隨應有無。應頌之中理有譬喻。火宅窮子。化城喻等。皆重說故。應頌之中理有本事。序品中說。妙吉祥言。彼佛滅度後懈怠者汝是。妙光法師者今即我身是。既說弟子彌勒．文殊本世之事。故應頌中亦有本事。又化城喻品中佛自頌言。爾時聞法者各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。我在十六數。曾亦為汝說。故應頌中定有本事。說聲聞等本生事故。
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應頌之中理有本生常不輕品重頌偈云。彼時不輕即我身。是時四部眾著法之者。聞不輕言汝當作佛。以是因緣值無數佛。既說不輕佛本生事。故應頌中亦有本生。十六王子類此應知。應頌之中理有方廣。方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。一乘既是方廣深經故。應頌中亦有方廣。又解深密云。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流等。即是應頌中有方廣也。應頌之中理有希法。化城喻品云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。又云。東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光耀。昔所未曾有。說佛十劫坐於道場不得成佛。及佛神通令其十方各各五百萬億國土光明晃耀。是佛世尊希奇之事故。應頌中亦有希法。應頌之中理有論議。如解深密經說三無性已。爾時世尊欲重宣此義而說頌言。相．生．勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道不能往。故於其中立一乘。非有情姓無差別。此既研覈三無性法說為密意。又重頌前所說諸義。故應頌中亦有論議。由此雖無正文誠證許應頌中有通有別。然以理證。如前所引義可成立。故應頌中其通相者。具十一分。并自說故。此約通相脩多羅說。別相者無。若對於後唯有其九。除前契經後諷誦故。其別相者。如諸教說。上來廣引一法為例。餘但略指不能煩引。學者宜應子細研究。其記別中亦有通別。通相之中有說有五。謂自說．因緣．方廣．希法．論議經也。不見記別諷誦說故。亦無說喻而授記故。本事．本生皆說過去。記別記於未來生事。故不說有。此依授記死生成佛名為授記。有說不爾。若分明記別諸了義經名記別者。記別亦有諷誦．譬喻．本事．本生。有後九分。諷誦之中通有後八。自說通相具有後七。因緣通相具有後六。方廣等教亦有待請因事說故譬喻通相但有後五。有義但有後之三種無本事．本生。不見喻說此二種故。本事通相有後三分。唯無本生。師資別故。本生亦有後之三種。方廣通相具有後二。希法通相具有後一。記別以下其別相者。隨其所應有多有小。文不定故。或有釋言。餘所不攝名為別相。亦隨義釋。然稍難知。如是總釋諸通相者。契經．記別．自說．因緣．譬喻．方廣．希法論議。此之八部具攝餘十一。可於其中具有十二。故涅槃中從十二部出脩多羅。脩多羅中流出方廣。方廣之中具攝十二也。所餘一切准此應知。應頌．諷頌．本事．本生此之四部各有餘十。應頌．諷誦定各互無。本事．本生互無亦爾。唯可於中有十一。故此中有者或可具有。非決定有。且如記別非記之處即不攝之。
應頌之中理有本生常不輕品重頌偈云。彼時不輕即我身。是時四部眾著法之者。聞不輕言汝當作佛。以是因緣值無數佛。既說不輕佛本生事。故應頌中亦有本生。十六王子類此應知。應頌之中理有方廣。方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。一乘既是方廣深經故。應頌中亦有方廣。又解深密云。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流等。即是應頌中有方廣也。應頌之中理有希法。化城喻品云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。又云。東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光耀。昔所未曾有。說佛十劫坐於道場不得成佛。及佛神通令其十方各各五百萬億國土光明晃耀。是佛世尊希奇之事故。應頌中亦有希法。應頌之中理有論議。如解深密經說三無性已。爾時世尊欲重宣此義而說頌言。相．生．勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道不能往。故於其中立一乘。非有情姓無差別。此既研覈三無性法說為密意。又重頌前所說諸義。故應頌中亦有論議。由此雖無正文誠證許應頌中有通有別。然以理證。如前所引義可成立。故應頌中其通相者。具十一分。并自說故。此約通相脩多羅說。別相者無。若對於後唯有其九。除前契經後諷誦故。其別相者。如諸教說。上來廣引一法為例。餘但略指不能煩引。學者宜應子細研究。其記別中亦有通別。通相之中有說有五。謂自說．因緣．方廣．希法．論議經也。不見記別諷誦說故。亦無說喻而授記故。本事．本生皆說過去。記別記於未來生事。故不說有。此依授記死生成佛名為授記。有說不爾。若分明記別諸了義經名記別者。記別亦有諷誦．譬喻．本事．本生。有後九分。諷誦之中通有後八。自說通相具有後七。因緣通相具有後六。方廣等教亦有待請因事說故譬喻通相但有後五。有義但有後之三種無本事．本生。不見喻說此二種故。本事通相有後三分。唯無本生。師資別故。本生亦有後之三種。方廣通相具有後二。希法通相具有後一。記別以下其別相者。隨其所應有多有小。文不定故。或有釋言。餘所不攝名為別相。亦隨義釋。然稍難知。如是總釋諸通相者。契經．記別．自說．因緣．譬喻．方廣．希法論議。此之八部具攝餘十一。可於其中具有十二。故涅槃中從十二部出脩多羅。脩多羅中流出方廣。方廣之中具攝十二也。所餘一切准此應知。應頌．諷頌．本事．本生此之四部各有餘十。應頌．諷誦定各互無。本事．本生互無亦爾。唯可於中有十一。故此中有者或可具有。非決定有。且如記別非記之處即不攝之。
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乃至論議非是研覈追尋之處。即亦不攝。隨應或有。義可具足。非定有也。
乃至論議非是研覈追尋之處。即亦不攝。隨應或有。義可具足。非定有也。
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第五廢立者。何故但立十二分教。不增不減。涅槃經云。能聽法者所宜聞故。三乘通說。以轉法輪三周總說有十二行。能詮彼教類分十二。又以破十二支入十二處。所以說法。亦分十二。此總廢立。別廢立者。如是聖教。長行偈頌相對為門。乃有直說及非直說。重頌單頌相對為門。說有應頌及於諷誦。無問有問相對為門。說有無問及於有問。因緣經有別請者。名因請而說。即是問也。佛事非佛事相對為門。陳其宿世說有本事及有本生。如是亦應記非記相對。法喻相對。廣略相對。曾未曾相對。論不論相對為門。又亦應立本末相對。謂即所說本事．本生。亦應對立末事末生。此不應爾。如十力中立處．非處。上根．下根。所有智力。更不對立自業．非業。乃至不立漏盡．不盡所有智力。經中亦爾。且立直說及非直說等。不應立有記非記等。以信樂者應宜聞故。又別解者。勝事可記。令其厭惡而欣善故立記別經。不可記者欣厭義微。故無非記。諸有智者以喻得解。舉喻成法。理有大益。故有喻經。非喻之經無別勝用。但總立之為契經等。故無非喻。如是乃至論．不論經。理解亦爾。廣勝於略。曾劣未曾。論勝非論。竝非齊故略之不立。此依聲聞有廣教故。既有本經今立末者。授記經中已是末故。又現在等法其事可見。未來果法微細難知。故更不別立名末事末生。現果法彰。但可陳其宿生因事令知現果。欣厭義成。故但立彼本事本生。不別立於末事末生。或記別經亦名末事末生等經無失。
第五廢立者。何故但立十二分教。不增不減。涅槃經云。能聽法者所宜聞故。三乘通說。以轉法輪三周總說有十二行。能詮彼教類分十二。又以破十二支入十二處。所以說法。亦分十二。此總廢立。別廢立者。如是聖教。長行偈頌相對為門。乃有直說及非直說。重頌單頌相對為門。說有應頌及於諷誦。無問有問相對為門。說有無問及於有問。因緣經有別請者。名因請而說。即是問也。佛事非佛事相對為門。陳其宿世說有本事及有本生。如是亦應記非記相對。法喻相對。廣略相對。曾未曾相對。論不論相對為門。又亦應立本末相對。謂即所說本事．本生。亦應對立末事末生。此不應爾。如十力中立處．非處。上根．下根。所有智力。更不對立自業．非業。乃至不立漏盡．不盡所有智力。經中亦爾。且立直說及非直說等。不應立有記非記等。以信樂者應宜聞故。又別解者。勝事可記。令其厭惡而欣善故立記別經。不可記者欣厭義微。故無非記。諸有智者以喻得解。舉喻成法。理有大益。故有喻經。非喻之經無別勝用。但總立之為契經等。故無非喻。如是乃至論．不論經。理解亦爾。廣勝於略。曾劣未曾。論勝非論。竝非齊故略之不立。此依聲聞有廣教故。既有本經今立末者。授記經中已是末故。又現在等法其事可見。未來果法微細難知。故更不別立名末事末生。現果法彰。但可陳其宿生因事令知現果。欣厭義成。故但立彼本事本生。不別立於末事末生。或記別經亦名末事末生等經無失。
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第六諸藏相攝寬狹者。初以諸藏對十二分通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝。初以諸藏對十二分通相相攝者。於中有三。初二藏對。次三藏對。後六藏對。二藏對者。二藏之中皆有十二。瑜伽第二十一。佛為聲聞說十二分。一一具列。又涅槃經中第三卷說。護大乘者受持九部。彼自說九。謂除因緣．譬喻．論議。不說聲聞無此九部。故知聲聞具有十二。不可說言除九餘三名為聲聞。聲聞藏中亦有契經應頌等。故瑜伽二十五說。聲聞藏中無方廣者。無有能得無上果故。說之為無。理實通有。法花經中第一卷說小乘有九。我此九部法隨順眾生。說入大乘為本。以故說是經。彼自說九。謂除記別．自說．方廣。大遮大乘具有十二。故知二藏取互不遮。由此應作四句分別。一大全非小。如法花經。二小全非大。如涅槃經。三二俱不全。合二小分。四二俱全。合二全分。故二藏中皆具十二。三藏對者。既許契經緣起論議通相。皆有十二分教故竝相攝。如前所引教理廣成。於三藏中一一具有十二分故。記別之義既具有三。隨其所應毘奈耶攝。菩薩戒等既名方廣。毘奈耶攝理亦不違。因請因事說諸深理。故因緣經通對法藏。既從如是終至奉行。皆脩多羅。故知三藏皆有十二。六藏對者。既言通相十二互通。故六藏中皆有十二。正法廣陳名為方廣。故通聲聞藏記諸弟子死生之事。通聲聞中毘奈耶故。
第六諸藏相攝寬狹者。初以諸藏對十二分通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝。初以諸藏對十二分通相相攝者。於中有三。初二藏對。次三藏對。後六藏對。二藏對者。二藏之中皆有十二。瑜伽第二十一。佛為聲聞說十二分。一一具列。又涅槃經中第三卷說。護大乘者受持九部。彼自說九。謂除因緣．譬喻．論議。不說聲聞無此九部。故知聲聞具有十二。不可說言除九餘三名為聲聞。聲聞藏中亦有契經應頌等。故瑜伽二十五說。聲聞藏中無方廣者。無有能得無上果故。說之為無。理實通有。法花經中第一卷說小乘有九。我此九部法隨順眾生。說入大乘為本。以故說是經。彼自說九。謂除記別．自說．方廣。大遮大乘具有十二。故知二藏取互不遮。由此應作四句分別。一大全非小。如法花經。二小全非大。如涅槃經。三二俱不全。合二小分。四二俱全。合二全分。故二藏中皆具十二。三藏對者。既許契經緣起論議通相。皆有十二分教故竝相攝。如前所引教理廣成。於三藏中一一具有十二分故。記別之義既具有三。隨其所應毘奈耶攝。菩薩戒等既名方廣。毘奈耶攝理亦不違。因請因事說諸深理。故因緣經通對法藏。既從如是終至奉行。皆脩多羅。故知三藏皆有十二。六藏對者。既言通相十二互通。故六藏中皆有十二。正法廣陳名為方廣。故通聲聞藏記諸弟子死生之事。通聲聞中毘奈耶故。
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已上總說通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝者。於中亦三。初以二對。次以三對。後以六對。以二對者。涅槃第三說。大乘有九。唯無因緣．譬喻．論議。小乘具十二。經文不遮故言具有。瑜伽二十一言具有十二。法花經說小乘有九。謂除記別．自說．方廣。大乘有十二。瑜伽論中第三十八說。方廣分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏。此說大乘具有十二。小乘有十一。唯除方廣。又瑜伽論八十五說。十二分中除方廣分。餘名聲聞乘相應契經。即方廣分獨名大乘相應契經。此說小乘有十一。大乘唯方廣。四文不同各有別意。此中皆依別相門故。且涅槃經中。依因犯制戒說為因緣。諸大菩薩本來無犯。不因制戒說無因緣。非無因請因事說法因緣經也。夫說喻況開中下根。諸大菩薩多分利根不須譬瑜。聞法便解。說無譬喻理非無也。諸大乘經現見。大有說喻者故。又大菩薩性皆利根舉宗便解。不假徵詰方生慧心說無論議。理實非無。解深密經．瑜伽論等是大乘故。明論議經通大乘。有問既說菩薩由利根故不假論議。應無應頌不假重說故。答為益後來故須重頌。非前菩薩假重頌言。涅槃一往依此別義。說大乘中無此三分。其實具有。又護法者誦三藏中。多分唯誦素呾纜藏不誦餘二。故但說九略無餘三。餘三即是二藏攝故。理實大乘非無十二。諸聖教中皆說大乘有此三故。又法花經中。依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無彼不求於大菩提故。猶如以寶示其愚人愚人便咲。聲聞聞記亦復如是。故說為無。記諸弟子死生事等理實亦有。又聲聞人多聞淺法。若不待請憍慢便生。說無自說其實亦有。又聲聞法但證小果。不得無上正等菩提。理非至極行不包弘說無方廣。其實亦有。正法廣陳云方廣也。又法花一會宗說一乘。為引一切不定聲聞趣佛果故。彼類已前未聞記彼得成於佛。今迴心已方乃得聞。故說聲聞略無記別。初方便品顯法深妙。欲令聲聞起尊重意。無問不說三請方說。故說聲聞略無自說。恐聲聞等於先所聞四諦等法生無上意。今顯彼非無上大法。無上大法唯大乘是故說聲聞略無方廣。法花一往化不定人。依一義中說聲聞人唯有其九。實可具有。瑜伽論第三十八中。同法花經。亦依小乘理教非勝不得菩提。名無方廣有十一部。小乘經中亦記弟子死生之事。分明顯示諸法密意亦有記別。小乘經中亦顯佛慈悲所有法相。不待請問而便自說。如初轉法輪故有自說。不同法華略無此二。說大乘中有十二者。大乘經中亦有因請因事說法。故有因緣。又勝鬘經云。毘尼者即大乘學。故有因緣。顯法深難亦有況說。故有譬喻。法相幽邃往復方明。故有
已上總說通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝者。於中亦三。初以二對。次以三對。後以六對。以二對者。涅槃第三說。大乘有九。唯無因緣．譬喻．論議。小乘具十二。經文不遮故言具有。瑜伽二十一言具有十二。法花經說小乘有九。謂除記別．自說．方廣。大乘有十二。瑜伽論中第三十八說。方廣分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏。此說大乘具有十二。小乘有十一。唯除方廣。又瑜伽論八十五說。十二分中除方廣分。餘名聲聞乘相應契經。即方廣分獨名大乘相應契經。此說小乘有十一。大乘唯方廣。四文不同各有別意。此中皆依別相門故。且涅槃經中。依因犯制戒說為因緣。諸大菩薩本來無犯。不因制戒說無因緣。非無因請因事說法因緣經也。夫說喻況開中下根。諸大菩薩多分利根不須譬瑜。聞法便解。說無譬喻理非無也。諸大乘經現見。大有說喻者故。又大菩薩性皆利根舉宗便解。不假徵詰方生慧心說無論議。理實非無。解深密經．瑜伽論等是大乘故。明論議經通大乘。有問既說菩薩由利根故不假論議。應無應頌不假重說故。答為益後來故須重頌。非前菩薩假重頌言。涅槃一往依此別義。說大乘中無此三分。其實具有。又護法者誦三藏中。多分唯誦素呾纜藏不誦餘二。故但說九略無餘三。餘三即是二藏攝故。理實大乘非無十二。諸聖教中皆說大乘有此三故。又法花經中。依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無彼不求於大菩提故。猶如以寶示其愚人愚人便咲。聲聞聞記亦復如是。故說為無。記諸弟子死生事等理實亦有。又聲聞人多聞淺法。若不待請憍慢便生。說無自說其實亦有。又聲聞法但證小果。不得無上正等菩提。理非至極行不包弘說無方廣。其實亦有。正法廣陳云方廣也。又法花一會宗說一乘。為引一切不定聲聞趣佛果故。彼類已前未聞記彼得成於佛。今迴心已方乃得聞。故說聲聞略無記別。初方便品顯法深妙。欲令聲聞起尊重意。無問不說三請方說。故說聲聞略無自說。恐聲聞等於先所聞四諦等法生無上意。今顯彼非無上大法。無上大法唯大乘是故說聲聞略無方廣。法花一往化不定人。依一義中說聲聞人唯有其九。實可具有。瑜伽論第三十八中。同法花經。亦依小乘理教非勝不得菩提。名無方廣有十一部。小乘經中亦記弟子死生之事。分明顯示諸法密意亦有記別。小乘經中亦顯佛慈悲所有法相。不待請問而便自說。如初轉法輪故有自說。不同法華略無此二。說大乘中有十二者。大乘經中亦有因請因事說法。故有因緣。又勝鬘經云。毘尼者即大乘學。故有因緣。顯法深難亦有況說。故有譬喻。法相幽邃往復方明。故有
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論議。故說大乘具有十二。又瑜伽論八十五文同三十八。然以十一分既為聲聞藏。對此但說方廣一分為菩薩藏。其實菩薩具十二分。又八十五所說方廣。通相方廣攝十二故。更不假說餘十一分名菩薩藏。聲聞藏中八十五說。若通若別俱無方廣。故須除之。此即四文不同意也。
論議。故說大乘具有十二。又瑜伽論八十五文同三十八。然以十一分既為聲聞藏。對此但說方廣一分為菩薩藏。其實菩薩具十二分。又八十五所說方廣。通相方廣攝十二故。更不假說餘十一分名菩薩藏。聲聞藏中八十五說。若通若別俱無方廣。故須除之。此即四文不同意也。
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上來第一二藏對訖。以三對者。三有二種。一普曜經中三。謂獨覺等三。二素呾纜等三。獨覺之教無別部類。不可別說有此十二教之差別。但同聲聞。聲聞．菩薩前二藏中已具釋訖。顯揚第六．瑜伽論第二十五說。十二分中契經．應頌．記別．諷頌．自說．譬喻．本事．本生．方廣．希法。是為素呾纜藏。所說因緣是為毘奈耶藏。所說論議是為阿毘達磨藏。此說十部是素呾纜。唯說一部是毘奈耶。唯說一部是對法藏。素呾纜中雖具十二。因事制戒正毘奈耶。論難甚深亦唯對法。略此二部非素呾纜。素呾纜中非無此二。譬喻．本事．本生三種。理實亦通毘奈耶攝。對法說為毘奈耶藏。律中多說譬喻等故。是眷屬攝。自性即非。顯揚等論。依自性非毘奈耶攝。故說彼三是素呾纜。對法依眷屬說是毘奈耶。各望一邊不相違也。
上來第一二藏對訖。以三對者。三有二種。一普曜經中三。謂獨覺等三。二素呾纜等三。獨覺之教無別部類。不可別說有此十二教之差別。但同聲聞。聲聞．菩薩前二藏中已具釋訖。顯揚第六．瑜伽論第二十五說。十二分中契經．應頌．記別．諷頌．自說．譬喻．本事．本生．方廣．希法。是為素呾纜藏。所說因緣是為毘奈耶藏。所說論議是為阿毘達磨藏。此說十部是素呾纜。唯說一部是毘奈耶。唯說一部是對法藏。素呾纜中雖具十二。因事制戒正毘奈耶。論難甚深亦唯對法。略此二部非素呾纜。素呾纜中非無此二。譬喻．本事．本生三種。理實亦通毘奈耶攝。對法說為毘奈耶藏。律中多說譬喻等故。是眷屬攝。自性即非。顯揚等論。依自性非毘奈耶攝。故說彼三是素呾纜。對法依眷屬說是毘奈耶。各望一邊不相違也。
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上來總是三藏對也。以六對者。對法論中第十一說。契經．應頌．記別．諷誦．自說．聲聞藏中素呾纜攝。緣起．譬喻．本事．本生。此二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。因緣一種正毘奈耶。譬喻等三是彼眷屬。方廣．希法菩薩藏中素呾纜攝。方廣廣博正菩薩藏。希法難思亦菩薩藏。論議一種。通二藏中阿毘達磨藏攝。此中意說。十二分教於六藏中。五唯聲聞素呾纜攝。四通二藏毘奈耶攝。二唯菩薩素呾纜攝。一通二藏阿毘達磨。依此聲聞但有十種。菩薩藏內唯有其七。據實初五亦通菩薩素呾纜攝。以聲聞中略無方廣。但說彼五以為聲聞素呾纜攝。非菩薩中無有彼五。三十八云。十二皆通菩薩藏故。緣起等四亦非二藏中素呾纜不攝。以說自性及助伴為毘奈耶故。略不說為二素呾纜。但說因犯而制於戒名為因緣。因緣自性毘奈耶攝。眷屬隨之亦彼藏攝。涅槃經說始從如是終至奉行皆脩多羅經故。二十五說十部名為素呾纜故。譬喻等三亦素呾纜。因請因事而說於法名曰因緣。故亦說為素呾纜也。此三相從亦毘奈耶攝。又非聲聞藏素呾纜中亦無方廣．希法。涅槃不遮十二皆通聲聞有故。正法廣陳義亦通故。又說十一為聲聞藏。故知希法亦通聲聞素呾纜也。今以理極能得菩提名為方廣。唯說諸佛菩薩大威神名為希法故。說聲聞素呾纜中無此二分。理實皆有如前已說。又無方廣諸文共同。無希法者眷屬所攝。唯菩薩藏其實通也。論議多分唯是對法。或約弟子所造論等名為論議。故唯攝在阿毘達磨。理實亦通二素呾纜。以菩薩聲聞素呾纜藏對餘聊簡。初文且舉一邊之義。又以二藏各毘奈耶．阿毘達磨。互對十二部義皆通有。若隨別義相對聊簡義准應知。恐文煩廣故略不述。涅槃經云。從十二部出脩多羅。從脩多羅流出方廣。此以別中流出於總。始從如是終乃至奉行皆脩多羅。故從十二分出脩多羅也。又從總中流出於總。方廣亦具有十二分故。從脩多羅流出方廣。又有釋云。初從別出總。後從總出別。欲顯總別互流出也。今准諸文。別相正說應云。方廣唯是菩薩素呾纜攝。論議通是菩薩．聲聞阿毘達磨。因緣亦通聲聞．菩薩毘奈耶攝。契經．應頌．記別．諷誦．自說．希法。此之六種亦通聲聞．菩薩藏中素呾纜攝。譬喻．本事．本生三種。通是聲聞及菩薩藏。素呾纜及毘奈耶二藏所攝。對法所說據其別義。非違理文。此據多分。或方廣分亦通二種。如是所說不違諸教。若約通門相對攝者。以藏分部成三十六。以部分藏亦三十六。若以別相相攝為門。以藏分部等隨應廣說。由此三藏對十二分中脩多羅等。互有寬狹。四句分別。有三藏中脩多羅非十二中脩
上來總是三藏對也。以六對者。對法論中第十一說。契經．應頌．記別．諷誦．自說．聲聞藏中素呾纜攝。緣起．譬喻．本事．本生。此二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。因緣一種正毘奈耶。譬喻等三是彼眷屬。方廣．希法菩薩藏中素呾纜攝。方廣廣博正菩薩藏。希法難思亦菩薩藏。論議一種。通二藏中阿毘達磨藏攝。此中意說。十二分教於六藏中。五唯聲聞素呾纜攝。四通二藏毘奈耶攝。二唯菩薩素呾纜攝。一通二藏阿毘達磨。依此聲聞但有十種。菩薩藏內唯有其七。據實初五亦通菩薩素呾纜攝。以聲聞中略無方廣。但說彼五以為聲聞素呾纜攝。非菩薩中無有彼五。三十八云。十二皆通菩薩藏故。緣起等四亦非二藏中素呾纜不攝。以說自性及助伴為毘奈耶故。略不說為二素呾纜。但說因犯而制於戒名為因緣。因緣自性毘奈耶攝。眷屬隨之亦彼藏攝。涅槃經說始從如是終至奉行皆脩多羅經故。二十五說十部名為素呾纜故。譬喻等三亦素呾纜。因請因事而說於法名曰因緣。故亦說為素呾纜也。此三相從亦毘奈耶攝。又非聲聞藏素呾纜中亦無方廣．希法。涅槃不遮十二皆通聲聞有故。正法廣陳義亦通故。又說十一為聲聞藏。故知希法亦通聲聞素呾纜也。今以理極能得菩提名為方廣。唯說諸佛菩薩大威神名為希法故。說聲聞素呾纜中無此二分。理實皆有如前已說。又無方廣諸文共同。無希法者眷屬所攝。唯菩薩藏其實通也。論議多分唯是對法。或約弟子所造論等名為論議。故唯攝在阿毘達磨。理實亦通二素呾纜。以菩薩聲聞素呾纜藏對餘聊簡。初文且舉一邊之義。又以二藏各毘奈耶．阿毘達磨。互對十二部義皆通有。若隨別義相對聊簡義准應知。恐文煩廣故略不述。涅槃經云。從十二部出脩多羅。從脩多羅流出方廣。此以別中流出於總。始從如是終乃至奉行皆脩多羅。故從十二分出脩多羅也。又從總中流出於總。方廣亦具有十二分故。從脩多羅流出方廣。又有釋云。初從別出總。後從總出別。欲顯總別互流出也。今准諸文。別相正說應云。方廣唯是菩薩素呾纜攝。論議通是菩薩．聲聞阿毘達磨。因緣亦通聲聞．菩薩毘奈耶攝。契經．應頌．記別．諷誦．自說．希法。此之六種亦通聲聞．菩薩藏中素呾纜攝。譬喻．本事．本生三種。通是聲聞及菩薩藏。素呾纜及毘奈耶二藏所攝。對法所說據其別義。非違理文。此據多分。或方廣分亦通二種。如是所說不違諸教。若約通門相對攝者。以藏分部成三十六。以部分藏亦三十六。若以別相相攝為門。以藏分部等隨應廣說。由此三藏對十二分中脩多羅等。互有寬狹。四句分別。有三藏中脩多羅非十二中脩
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多羅。謂應頌等脩多羅藏。十二分中約別相故。有十二分中修多羅非三藏中脩多羅藏。謂通相脩多羅因緣．論議等。有二俱是。謂別相脩多羅入藏中故。有二俱非者。謂十二中別相緣起等。三藏中別毘奈耶等。或外道典籍。其餘藏中互為句者名既差別。唯體有寬狹亦可為之。准義應知。上來所辨相攝之義合。是第六十二分教相攝寬狹。
多羅。謂應頌等脩多羅藏。十二分中約別相故。有十二分中修多羅非三藏中脩多羅藏。謂通相脩多羅因緣．論議等。有二俱是。謂別相脩多羅入藏中故。有二俱非者。謂十二中別相緣起等。三藏中別毘奈耶等。或外道典籍。其餘藏中互為句者名既差別。唯體有寬狹亦可為之。准義應知。上來所辨相攝之義合。是第六十二分教相攝寬狹。
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第七問答分別者。問十二分教。何故長行略說初名契經不名論義。乃至循環研覈後名論議乃至不名契經。答曰彼教得名隨義增上。略說貫穿長行增上。但名契經。乃至不名論議教等。問答．循環．研覈．增上但名論議。乃至不名契經。問何故契經為初乃至論議為後。如是次第。答曰此依文義先後相對以辨次第。如是貫穿長行略說其義未了。故有應頌一對明訖。其長行中有記別事。故次記別。其偈頌中又非重頌。故次諷誦。此前長行及後偈頌。有無因說故次自說。有有因說故次緣起。其前長行及偈。既有但法說後有喻說。故次譬喻。其法喻中有說弟子及佛自身往世事意。先人後已。故次本事次後本生。此前諸法理有正不正。教行有寬狹。理有不正教行狹者。即如前說。九分教名理有正方者．教行寬廣者名為方廣。故次後說。理教既有寬廣。說事亦有未曾。故次希法。上來十一但隨所宜方便引說。於深法相未能研究。為顯深理究問推尋。故次論議。故十二分教。有如是次第。亦是廢立增減所由。
第七問答分別者。問十二分教。何故長行略說初名契經不名論義。乃至循環研覈後名論議乃至不名契經。答曰彼教得名隨義增上。略說貫穿長行增上。但名契經。乃至不名論議教等。問答．循環．研覈．增上但名論議。乃至不名契經。問何故契經為初乃至論議為後。如是次第。答曰此依文義先後相對以辨次第。如是貫穿長行略說其義未了。故有應頌一對明訖。其長行中有記別事。故次記別。其偈頌中又非重頌。故次諷誦。此前長行及後偈頌。有無因說故次自說。有有因說故次緣起。其前長行及偈。既有但法說後有喻說。故次譬喻。其法喻中有說弟子及佛自身往世事意。先人後已。故次本事次後本生。此前諸法理有正不正。教行有寬狹。理有不正教行狹者。即如前說。九分教名理有正方者．教行寬廣者名為方廣。故次後說。理教既有寬廣。說事亦有未曾。故次希法。上來十一但隨所宜方便引說。於深法相未能研究。為顯深理究問推尋。故次論議。故十二分教。有如是次第。亦是廢立增減所由。
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斷障章
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斷障義。略以十門解釋。一釋名。二出體。三依識分別。四依道分別。五依觀分別。六依行分別。七依品分別。八依障分別。九所依分別。十問答分別。
斷障義。略以十門解釋。一釋名。二出體。三依識分別。四依道分別。五依觀分別。六依行分別。七依品分別。八依障分別。九所依分別。十問答分別。
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第一釋名者。障者覆義．閡義。由所知障覆所知境令智不生。由煩惱障閡大涅槃令不現證。由覆閡義故立障名。斷者不續義。由無漏道。斷其種子令不相續。名之為斷。及由有漏無漏道力。伏其現行令不相續。亦名為斷。此釋即以所斷名斷。障即是斷名為斷障。是持業釋。又釋。斷者是除害義。由無漏道除二障種。及由有漏無漏道力。害二現行令不生起。名之為斷。此釋即以能斷名斷。障之斷名斷障。依主釋。又釋。斷者體性。能令障法不生。不生義是斷義。性即真理。理是斷性。道是斷用。障是所斷。故對法第九解三轉依云。若所滅．若能滅．若滅性。是三轉依真理名斷。障之斷名斷障。亦依主釋。三義具足。方得立為斷障名也。
第一釋名者。障者覆義．閡義。由所知障覆所知境令智不生。由煩惱障閡大涅槃令不現證。由覆閡義故立障名。斷者不續義。由無漏道。斷其種子令不相續。名之為斷。及由有漏無漏道力。伏其現行令不相續。亦名為斷。此釋即以所斷名斷。障即是斷名為斷障。是持業釋。又釋。斷者是除害義。由無漏道除二障種。及由有漏無漏道力。害二現行令不生起。名之為斷。此釋即以能斷名斷。障之斷名斷障。依主釋。又釋。斷者體性。能令障法不生。不生義是斷義。性即真理。理是斷性。道是斷用。障是所斷。故對法第九解三轉依云。若所滅．若能滅．若滅性。是三轉依真理名斷。障之斷名斷障。亦依主釋。三義具足。方得立為斷障名也。
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第二出體者。所斷障以二障現行．種子．習氣．及此業果而為體性。故對法云。云何見所斷。謂一切分別所起染污見．疑。及見處．疑處。乃至。及由見等所發身．語業。并一切惡趣等蘊．界．處。是見所斷。即三惡趣見道所斷。解深密經第三卷云。惡趣雜染愚。初地所斷。成唯識論第九卷云。即是惡趣諸業果等。無餘涅槃。既是擇滅。故煩惱障所有業果皆是所斷。解深密經又說。二地斷二種愚。二謂種種業趣愚。唯識解云。即是所起誤犯三業。故所知障所發業果亦皆所斷。佛地論中。二障所發業果等法。皆二障攝。故知二障執。及煩惱業之與果一切有漏。俱是所斷。然此所斷體是染者自性應斷。非染業果皆離縛斷。唯識由此說二障種名所斷捨。非染有漏名所棄捨。能斷障體以三智為體。成唯識論第十卷云。能轉道有二。一能伏道。此通有漏．無漏二道。加行．根本．後得三智。隨其所應漸頓伏彼。此顯加行智能漸伏。餘二智能頓伏。由此勢力令其不生名之為伏。非要六行。若趣極果以方便修慧六行能伏諸惑。加行智攝趣極果故。若不趣極果修慧能伏諸惑六行。非加行智。此唯修慧非聞思慧。二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非是有漏及加行智。有漏智曾習故。未泯相故。加行智趣求所證未成辨故。無漏智中略有二說。有義根本智。證空理無境相故。能斷隨眠非後．得智。有義後得智。雖不證空理無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。廣引瑜伽如彼成立。由此理趣。一切見惑及修道斷迷理隨眠。唯根本智斷。親證理故。餘修所斷迷事隨眠。通二智斷。此在二乘非菩薩位。菩薩因中不斷煩惱迷事惑故。金剛心中與所知障一時斷故。又所知障中亦有迷事而非執者。菩薩十地後得亦斷。雖有二解後解為勝。故能斷障道通三智。唯修非聞思。通有漏．無漏。此說定中四道伏諸煩惱。不爾聞思亦能制伏．三能斷性。即以二空所顯真如為體。若隨其假擇滅為體。三乘同得此擇滅故。若不爾者應無解脫。
第二出體者。所斷障以二障現行．種子．習氣．及此業果而為體性。故對法云。云何見所斷。謂一切分別所起染污見．疑。及見處．疑處。乃至。及由見等所發身．語業。并一切惡趣等蘊．界．處。是見所斷。即三惡趣見道所斷。解深密經第三卷云。惡趣雜染愚。初地所斷。成唯識論第九卷云。即是惡趣諸業果等。無餘涅槃。既是擇滅。故煩惱障所有業果皆是所斷。解深密經又說。二地斷二種愚。二謂種種業趣愚。唯識解云。即是所起誤犯三業。故所知障所發業果亦皆所斷。佛地論中。二障所發業果等法。皆二障攝。故知二障執。及煩惱業之與果一切有漏。俱是所斷。然此所斷體是染者自性應斷。非染業果皆離縛斷。唯識由此說二障種名所斷捨。非染有漏名所棄捨。能斷障體以三智為體。成唯識論第十卷云。能轉道有二。一能伏道。此通有漏．無漏二道。加行．根本．後得三智。隨其所應漸頓伏彼。此顯加行智能漸伏。餘二智能頓伏。由此勢力令其不生名之為伏。非要六行。若趣極果以方便修慧六行能伏諸惑。加行智攝趣極果故。若不趣極果修慧能伏諸惑六行。非加行智。此唯修慧非聞思慧。二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非是有漏及加行智。有漏智曾習故。未泯相故。加行智趣求所證未成辨故。無漏智中略有二說。有義根本智。證空理無境相故。能斷隨眠非後．得智。有義後得智。雖不證空理無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。廣引瑜伽如彼成立。由此理趣。一切見惑及修道斷迷理隨眠。唯根本智斷。親證理故。餘修所斷迷事隨眠。通二智斷。此在二乘非菩薩位。菩薩因中不斷煩惱迷事惑故。金剛心中與所知障一時斷故。又所知障中亦有迷事而非執者。菩薩十地後得亦斷。雖有二解後解為勝。故能斷障道通三智。唯修非聞思。通有漏．無漏。此說定中四道伏諸煩惱。不爾聞思亦能制伏．三能斷性。即以二空所顯真如為體。若隨其假擇滅為體。三乘同得此擇滅故。若不爾者應無解脫。
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第三依識分別。於中有三。一所斷在何識。薩婆多等所斷通六識。犢子部所斷唯在第六。五識無染故。大乘所斷。安慧所知障除第七在餘七。煩惱障除第八在餘識。執即差別。護法論師。二障皆通前之七識。執即差別。障所發業唯前六識。第七識自非業性。不能發業。果在餘七識非第七識。非他所生故。此說異熟．增上．士用業勢生者。非等流果。二若能斷道。薩婆多唯第六識。雜心云。離欲及退時當知在意識。俱舍等同。大眾等四部及化地部。六識皆能為斷障道。說五識身有離染故。犢子部說。唯第六識。說五識身唯是無記無染無離染故。成實論師說非六識。識是無記。但依第四末後行心智慧正斷。大乘唯在第六意識。若伏若斷非在餘故。退及離欲。瑜伽第一卷說。為第六不共業故。餘識不能。平等智起由他引生。故說非也。三若能斷性。唯第九識。識真性故。非依他識。
第三依識分別。於中有三。一所斷在何識。薩婆多等所斷通六識。犢子部所斷唯在第六。五識無染故。大乘所斷。安慧所知障除第七在餘七。煩惱障除第八在餘識。執即差別。護法論師。二障皆通前之七識。執即差別。障所發業唯前六識。第七識自非業性。不能發業。果在餘七識非第七識。非他所生故。此說異熟．增上．士用業勢生者。非等流果。二若能斷道。薩婆多唯第六識。雜心云。離欲及退時當知在意識。俱舍等同。大眾等四部及化地部。六識皆能為斷障道。說五識身有離染故。犢子部說。唯第六識。說五識身唯是無記無染無離染故。成實論師說非六識。識是無記。但依第四末後行心智慧正斷。大乘唯在第六意識。若伏若斷非在餘故。退及離欲。瑜伽第一卷說。為第六不共業故。餘識不能。平等智起由他引生。故說非也。三若能斷性。唯第九識。識真性故。非依他識。
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第四依道分別。謂加行道．無間道．解脫道．勝進道。加行者加功用行欣求斷道。無間者更無隔越正能斷惑。解脫者證無為解脫。勝進者更修餘勝道。此四皆通有漏無漏。何道能斷惑。成唯識論第十卷云。二乘根鈍。漸斷障時必各別起無間解脫。加行．勝進或別或總。此文意說。加行趣斷。勝進進修不斷煩惱。無間解脫由根鈍故。起此不能即為三道之別行相。故各別起。第九卷云。斷惑證滅期心別故。二道成別。解脫道中為捨彼品麁重性故。故無間．解脫皆為能斷道。無間斷隨眠。解脫捨麁重。即二時起二種道也。若有漏六行為四道時。苦．麁．障三隨一為無間道。靜．妙．離三隨一為解脫道。加行．勝進同前總別。二乘無漏道無間．解脫尚別。況有漏六行無間．解脫不別。然對法論第九云。後品所有加行．無間解脫。皆前品勝進。何故唯識云勝進或別。唯識依別修行相語。對法約道理進前語。不相違也。若准此義。別修行相加行道等。如成唯識或總或別。若道理論。能引於後名為加行。前品解脫亦後加行。唯識復云。菩薩利根漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四。剎那剎那前後相望皆容具有。此依菩薩由利根故。念念行相皆能具有不同三乘。不爾道理二乘何別。依此所說。一切二乘及餘異生有漏無漏道。皆唯無間正斷伏惑。解脫道中斷伏麁重。加行勝進皆不說能。菩薩利根有漏無漏四道。皆能若伏若斷。伏唯障體。斷亦通業果。或二皆通。斷必證真。伏未必爾。菩薩伏障。證真亦伏。二乘異生等未必能爾。然有差別。有漏四道初起之時。有義三慧俱為加行修慧為近。故對法云。加行道亦伏惑。了相勝解猶未斷惑。遠離方斷。有義初以聞．思為加行道。後入修時即無間道能伏惑故。對法等說。了相．勝解二種作意不伏惑者。依斷初三品猶未盡故。說遠離斷。據實初伏。若為諦觀入見道時。前六行智不伏。不欣厭故。加行能伏者。無漏無間故。有漏道中無折伏故。未為正位。後時亦通修慧加行。其無漏道初起之時。必有漏修慧為加行道始得。無漏即斷惑故。後時亦得無漏加行。然加行智自有四道。四道之中自通三智。故八地上雖無加行智。而有四道。如常分別。
第四依道分別。謂加行道．無間道．解脫道．勝進道。加行者加功用行欣求斷道。無間者更無隔越正能斷惑。解脫者證無為解脫。勝進者更修餘勝道。此四皆通有漏無漏。何道能斷惑。成唯識論第十卷云。二乘根鈍。漸斷障時必各別起無間解脫。加行．勝進或別或總。此文意說。加行趣斷。勝進進修不斷煩惱。無間解脫由根鈍故。起此不能即為三道之別行相。故各別起。第九卷云。斷惑證滅期心別故。二道成別。解脫道中為捨彼品麁重性故。故無間．解脫皆為能斷道。無間斷隨眠。解脫捨麁重。即二時起二種道也。若有漏六行為四道時。苦．麁．障三隨一為無間道。靜．妙．離三隨一為解脫道。加行．勝進同前總別。二乘無漏道無間．解脫尚別。況有漏六行無間．解脫不別。然對法論第九云。後品所有加行．無間解脫。皆前品勝進。何故唯識云勝進或別。唯識依別修行相語。對法約道理進前語。不相違也。若准此義。別修行相加行道等。如成唯識或總或別。若道理論。能引於後名為加行。前品解脫亦後加行。唯識復云。菩薩利根漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四。剎那剎那前後相望皆容具有。此依菩薩由利根故。念念行相皆能具有不同三乘。不爾道理二乘何別。依此所說。一切二乘及餘異生有漏無漏道。皆唯無間正斷伏惑。解脫道中斷伏麁重。加行勝進皆不說能。菩薩利根有漏無漏四道。皆能若伏若斷。伏唯障體。斷亦通業果。或二皆通。斷必證真。伏未必爾。菩薩伏障。證真亦伏。二乘異生等未必能爾。然有差別。有漏四道初起之時。有義三慧俱為加行修慧為近。故對法云。加行道亦伏惑。了相勝解猶未斷惑。遠離方斷。有義初以聞．思為加行道。後入修時即無間道能伏惑故。對法等說。了相．勝解二種作意不伏惑者。依斷初三品猶未盡故。說遠離斷。據實初伏。若為諦觀入見道時。前六行智不伏。不欣厭故。加行能伏者。無漏無間故。有漏道中無折伏故。未為正位。後時亦通修慧加行。其無漏道初起之時。必有漏修慧為加行道始得。無漏即斷惑故。後時亦得無漏加行。然加行智自有四道。四道之中自通三智。故八地上雖無加行智。而有四道。如常分別。
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第五依觀分別者。觀有十種。一唯識。二二空。三三慧。四三智。五四念處。六五忍。七六現觀。八七作意。九七覺支。十八聖道。唯識斷障已如前辨。二二空。人空觀。唯斷煩惱障及業果。不斷習氣。以觀麁故。然云解脫道斷麁重者。略有二解。一依菩薩非說二乘。二者麁重有二。一麁二細。今不斷細麁者可除。故入二禪名斷苦根麁重。二乘不斷細者故言不斷。法空觀有三時。初．後法觀雙能斷二障。若業．及果。一切習氣。惡趣．人．天。隨應永斷。中法空觀。唯斷所知障現行種子．及二障中所有麁重。隨所知障麁細品類皆能斷之。謂十地修道法空觀細。必帶人空故所以雙斷。三三慧者。若論伏斷三慧皆能。勢分力伏通其聞．思。非正觀伏。正觀伏時即為四道唯在修慧。然於欲界麁攝斂心亦伏煩惱。在聞思位若能斷斷。唯是修慧。攝論說為出世止觀智故。十地經云。第八地菩薩皆能堪．能思．能持。天親釋云。即是三慧。真俗雙行義說故能。何妨聞思亦能斷伏。餘人不能。此在上地。非是欲界。四三智者。伏通三智。斷非加行。漸．頓有殊如前已辨。佛性論云。無分別智滅現在惑名為盡智。後得智滅未來惑名無生智。此依斷迷理迷事。時初後大位判此二智。論實二智皆盡．無生。又非典據不須和會。五四念處者。大乘雖不作念處行相。然道理是法念處攝。總緣念處非別相也。總緣法觀能斷諸惑。諸文同故。空無我觀既有總緣。故不相違。不爾唯苦。成相違也。六五忍。謂伏忍乃至寂滅忍。伏忍不斷唯能伏障。餘通斷伏。真無漏斷勢分力伏。然寂滅中雖亦有佛。非是斷攝。十地菩薩道位既長。通斷伏故。七六現觀。思現觀唯伏不能斷。欲界故。信智諦戒邊通伏斷。正斷助斷皆與斷名。信通無漏。邊斷事惑故。若准對法邊唯世俗智即不能斷。今取瑜伽為正。究竟觀非。先已斷故。八七作意。一了相。二勝解。三遠離。四攝樂。五觀察。六加行究竟。七加行究竟果。若准對法與瑜伽不同。九七覺支。十八聖道。
第五依觀分別者。觀有十種。一唯識。二二空。三三慧。四三智。五四念處。六五忍。七六現觀。八七作意。九七覺支。十八聖道。唯識斷障已如前辨。二二空。人空觀。唯斷煩惱障及業果。不斷習氣。以觀麁故。然云解脫道斷麁重者。略有二解。一依菩薩非說二乘。二者麁重有二。一麁二細。今不斷細麁者可除。故入二禪名斷苦根麁重。二乘不斷細者故言不斷。法空觀有三時。初．後法觀雙能斷二障。若業．及果。一切習氣。惡趣．人．天。隨應永斷。中法空觀。唯斷所知障現行種子．及二障中所有麁重。隨所知障麁細品類皆能斷之。謂十地修道法空觀細。必帶人空故所以雙斷。三三慧者。若論伏斷三慧皆能。勢分力伏通其聞．思。非正觀伏。正觀伏時即為四道唯在修慧。然於欲界麁攝斂心亦伏煩惱。在聞思位若能斷斷。唯是修慧。攝論說為出世止觀智故。十地經云。第八地菩薩皆能堪．能思．能持。天親釋云。即是三慧。真俗雙行義說故能。何妨聞思亦能斷伏。餘人不能。此在上地。非是欲界。四三智者。伏通三智。斷非加行。漸．頓有殊如前已辨。佛性論云。無分別智滅現在惑名為盡智。後得智滅未來惑名無生智。此依斷迷理迷事。時初後大位判此二智。論實二智皆盡．無生。又非典據不須和會。五四念處者。大乘雖不作念處行相。然道理是法念處攝。總緣念處非別相也。總緣法觀能斷諸惑。諸文同故。空無我觀既有總緣。故不相違。不爾唯苦。成相違也。六五忍。謂伏忍乃至寂滅忍。伏忍不斷唯能伏障。餘通斷伏。真無漏斷勢分力伏。然寂滅中雖亦有佛。非是斷攝。十地菩薩道位既長。通斷伏故。七六現觀。思現觀唯伏不能斷。欲界故。信智諦戒邊通伏斷。正斷助斷皆與斷名。信通無漏。邊斷事惑故。若准對法邊唯世俗智即不能斷。今取瑜伽為正。究竟觀非。先已斷故。八七作意。一了相。二勝解。三遠離。四攝樂。五觀察。六加行究竟。七加行究竟果。若准對法與瑜伽不同。九七覺支。十八聖道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第六依行分別者。行有三種。一空．無相．無願行。二苦麁等六行。三四諦十六行。一空．無相．無願行者。若伏皆通。顯揚第二云。若但言空．無相．無願。通定．及散。有漏．無漏。聞．思．修慧。若言空．無相．無願三摩地。唯定非散。唯修非聞．思。通有漏．無漏。若言空．無相．無願解脫門。唯修無漏．唯定所攝。故知三門皆能伏惑。然正伏惑唯以空行。依二空門入大乘位。觀四諦理入二乘位。故通三行。此位乃在四善加行。若正斷者。大乘之中諸文說異。或說十六行中二行為空。十行為無願。有為故。四行為無相。無為故。有說空如前。六行為無願。有漏故。八行為無相。無漏故。有說空如前。六行為無願。四行為無相。道四非三門。非苦諦故非空。非有漏故非無願。非無為故非無相。顯揚第二說。空二。無願六。無相四。同前道四通三。道能作三門。故。隨三門攝。有說空行通十六。無願．無相隨應同前。有說空非緣諦。觀所執故。餘二隨應觀於四諦。二性之體不決定故。有說三門皆通十六。於正智觀義分三門。義分十六。故瑜伽論五法中言。若以解脫門言之。出世正智所攝。又成唯識第八卷云。三門三性理實皆通。即於真理具起三門。三門故知。皆通十六。於真觀中義理分故。若以別行。多分唯以空門斷惑。二我空故。是總緣空。非別空行。別空行者唯苦諦故。三門之義如別處說。隨應攝在正體後得二中。斷伏道理無遮。二苦等六行者。此之六行唯有漏方便地。觀下苦．麁．障隨一為無間道。觀上靜．妙．離隨一為解脫道。唯伏惑非能斷。通凡及聖者。在二乘非菩薩。十地菩薩不欣上厭下。以受生故。本地分說。初劫菩薩初資糧位亦用六行。然久修者既不斷煩惱而生上界故。不用為勝。然瑜伽論六十九。說聖者不用六行者。依多分說。理實亦用。三十六行者。亦唯伏非斷。入真觀時非十六行。相見道故。加行道中修方便故非正真觀。菩薩兼起。二乘正用。唯無漏者非凡所得。然佛性論云。聲聞利根者。苦法忍第一無我行。通斷三界四真諦下八十八結。鈍根聲聞具十六行。別斷三界四真諦下八十八結。且分上下利鈍令別。此非大乘所可證用。不須和會。其犢子部說有十三心。苦諦有三。一苦法忍觀欲界苦。二苦法見重觀欲苦審盡未盡。三苦類智。合觀上二以無後苦不須重觀。四諦各三。故成十二。前十二心說名行向。第十三心說名住果。非此所宗。不須分別。
第六依行分別者。行有三種。一空．無相．無願行。二苦麁等六行。三四諦十六行。一空．無相．無願行者。若伏皆通。顯揚第二云。若但言空．無相．無願。通定．及散。有漏．無漏。聞．思．修慧。若言空．無相．無願三摩地。唯定非散。唯修非聞．思。通有漏．無漏。若言空．無相．無願解脫門。唯修無漏．唯定所攝。故知三門皆能伏惑。然正伏惑唯以空行。依二空門入大乘位。觀四諦理入二乘位。故通三行。此位乃在四善加行。若正斷者。大乘之中諸文說異。或說十六行中二行為空。十行為無願。有為故。四行為無相。無為故。有說空如前。六行為無願。有漏故。八行為無相。無漏故。有說空如前。六行為無願。四行為無相。道四非三門。非苦諦故非空。非有漏故非無願。非無為故非無相。顯揚第二說。空二。無願六。無相四。同前道四通三。道能作三門。故。隨三門攝。有說空行通十六。無願．無相隨應同前。有說空非緣諦。觀所執故。餘二隨應觀於四諦。二性之體不決定故。有說三門皆通十六。於正智觀義分三門。義分十六。故瑜伽論五法中言。若以解脫門言之。出世正智所攝。又成唯識第八卷云。三門三性理實皆通。即於真理具起三門。三門故知。皆通十六。於真觀中義理分故。若以別行。多分唯以空門斷惑。二我空故。是總緣空。非別空行。別空行者唯苦諦故。三門之義如別處說。隨應攝在正體後得二中。斷伏道理無遮。二苦等六行者。此之六行唯有漏方便地。觀下苦．麁．障隨一為無間道。觀上靜．妙．離隨一為解脫道。唯伏惑非能斷。通凡及聖者。在二乘非菩薩。十地菩薩不欣上厭下。以受生故。本地分說。初劫菩薩初資糧位亦用六行。然久修者既不斷煩惱而生上界故。不用為勝。然瑜伽論六十九。說聖者不用六行者。依多分說。理實亦用。三十六行者。亦唯伏非斷。入真觀時非十六行。相見道故。加行道中修方便故非正真觀。菩薩兼起。二乘正用。唯無漏者非凡所得。然佛性論云。聲聞利根者。苦法忍第一無我行。通斷三界四真諦下八十八結。鈍根聲聞具十六行。別斷三界四真諦下八十八結。且分上下利鈍令別。此非大乘所可證用。不須和會。其犢子部說有十三心。苦諦有三。一苦法忍觀欲界苦。二苦法見重觀欲苦審盡未盡。三苦類智。合觀上二以無後苦不須重觀。四諦各三。故成十二。前十二心說名行向。第十三心說名住果。非此所宗。不須分別。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第七依品分別者。古德說。有言無品以真形妄。無妄可斷不說有品。有云三劫念念斷障。念念得智故。古基法師云。聖道九品斷亦九品。今者不然。七識之中有煩惱障有所知障。煩惱障中除第七識。所餘六識三界九地。各有九品成八十一。見道十惑九品定然。麁細異故。俱生六惑斷即不同。身見．邊見．及此相應唯第九品。九地而論但有九品。瞋唯一地九品。餘獨頭貪．慢．癡等八十一品。地各九故。第七識中九地煩惱障亦有二說。有義九地唯同非想第九品類。然於其中自類有九。如增上邪見能斷善者。亦有九品。彼亦如是。唯同非想第九品故。唯障無學金剛始斷。有九品故體有增減。故成能熏。有義九地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同非想下下品惑。故金剛心一時頓斷。由此說煩惱品數斷已。應分別言。前六識中分別九品。三乘皆定唯一品斷。謂一心見道。有說二品斷。謂三心見道等。唯無漏正斷無伏斷。有漏諸道不伏見惑故。瑜伽論云。世間道唯能伏除俱生煩惱。而不能伏分別煩惱。及彼俱生薩迦耶見隣近憍．慢。此依六行。非加行智。彼能伏故。菩薩地前分別現行亦伏不起。非是六行。唯識觀等勢力不行。故六識中分別煩惱。并習氣等雖亦九品。仍定一品或二品斷。二品斷中九品何者先斷後斷。如論第九下樞要說。其六識中俱生煩惱。除其習氣雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二者隨其凡位已伏多小。後入見諦見道俱斷。不伏不斷以分品數。入見已後便次第斷。三者九地合為九品斷。如預流果束三界九地一切煩惱。總為九品斷取無學果。頓超越故。四者三界九地合為一品斷。謂金剛心大乘斷位。十地因中不斷惑故。然六識中俱生煩惱所有習氣。雖有九品。十地漸漸各斷此九。障十地故。與所知障品類同故。第七識中若說九品。若說一品皆一品斷。要三乘金剛心一剎那頓。斷。障無學故。習氣亦然。其所知障斷即不爾。六識之中分別所知障并其習氣雖有九品。有說定一品斷。一心見道故。有說二品斷。三心見道故。非六行所伏與煩惱同。其六識中俱生所知障并習氣。亦有九地八十一品。若與煩惱俱行者亦可言伏。他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故。其加行智即能伏之為十品斷。十地斷故。不分麁細前後說斷。不廢初地斷細二地斷麁。初地斷有頂二地斷欲界。但隨障此地智即便斷之。故無前後。其第七識中所知障并習氣。雖說有九品。或說無品。仍一品斷。金剛心中方永斷故。此說斷隨眠故。
第七依品分別者。古德說。有言無品以真形妄。無妄可斷不說有品。有云三劫念念斷障。念念得智故。古基法師云。聖道九品斷亦九品。今者不然。七識之中有煩惱障有所知障。煩惱障中除第七識。所餘六識三界九地。各有九品成八十一。見道十惑九品定然。麁細異故。俱生六惑斷即不同。身見．邊見．及此相應唯第九品。九地而論但有九品。瞋唯一地九品。餘獨頭貪．慢．癡等八十一品。地各九故。第七識中九地煩惱障亦有二說。有義九地唯同非想第九品類。然於其中自類有九。如增上邪見能斷善者。亦有九品。彼亦如是。唯同非想第九品故。唯障無學金剛始斷。有九品故體有增減。故成能熏。有義九地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同非想下下品惑。故金剛心一時頓斷。由此說煩惱品數斷已。應分別言。前六識中分別九品。三乘皆定唯一品斷。謂一心見道。有說二品斷。謂三心見道等。唯無漏正斷無伏斷。有漏諸道不伏見惑故。瑜伽論云。世間道唯能伏除俱生煩惱。而不能伏分別煩惱。及彼俱生薩迦耶見隣近憍．慢。此依六行。非加行智。彼能伏故。菩薩地前分別現行亦伏不起。非是六行。唯識觀等勢力不行。故六識中分別煩惱。并習氣等雖亦九品。仍定一品或二品斷。二品斷中九品何者先斷後斷。如論第九下樞要說。其六識中俱生煩惱。除其習氣雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二者隨其凡位已伏多小。後入見諦見道俱斷。不伏不斷以分品數。入見已後便次第斷。三者九地合為九品斷。如預流果束三界九地一切煩惱。總為九品斷取無學果。頓超越故。四者三界九地合為一品斷。謂金剛心大乘斷位。十地因中不斷惑故。然六識中俱生煩惱所有習氣。雖有九品。十地漸漸各斷此九。障十地故。與所知障品類同故。第七識中若說九品。若說一品皆一品斷。要三乘金剛心一剎那頓。斷。障無學故。習氣亦然。其所知障斷即不爾。六識之中分別所知障并其習氣雖有九品。有說定一品斷。一心見道故。有說二品斷。三心見道故。非六行所伏與煩惱同。其六識中俱生所知障并習氣。亦有九地八十一品。若與煩惱俱行者亦可言伏。他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故。其加行智即能伏之為十品斷。十地斷故。不分麁細前後說斷。不廢初地斷細二地斷麁。初地斷有頂二地斷欲界。但隨障此地智即便斷之。故無前後。其第七識中所知障并習氣。雖說有九品。或說無品。仍一品斷。金剛心中方永斷故。此說斷隨眠故。
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不說彼現行等斷。雖無相論說第二執識通皮肉煩惱見修所斷。然彼文錯不可依用。仁王經言。前之三地斷三界色煩惱。四五六地斷三界心煩惱。七八九地斷三界色習煩惱。十地及佛地斷三界心習煩惱。色麁心細生惑亦然。為別五忍階降差別說斷煩惱。非別有類。亦不相違。
不說彼現行等斷。雖無相論說第二執識通皮肉煩惱見修所斷。然彼文錯不可依用。仁王經言。前之三地斷三界色煩惱。四五六地斷三界心煩惱。七八九地斷三界色習煩惱。十地及佛地斷三界心習煩惱。色麁心細生惑亦然。為別五忍階降差別說斷煩惱。非別有類。亦不相違。
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第八依障分別者。於中有九。一二障。二乘者斷煩惱障現種盡。習氣不盡。亦能永斷所知障小分。然有差別。漸次初果唯斷三界分別煩惱。漸一來果亦兼欲界修道六品。漸不還者必斷欲修九品。餘至有頂九地不定。其超越者類不定。初果超越欲界惑并修五品。一來超越或并欲修八品。不還超越唯除非想修九。有預流超越并非想脩。皆能斷取二果故。有頂第九無間道仍名預流故。阿羅漢獨覺能斷三界一切見．修．即定障等。菩薩之人能斷一切。三乘皆能伏二障現行。由伏得定等故。然菩薩伏得定得果。約解脫分位。皆如常釋。二三障分別。三種有三。一皮．膚．骨。二害伴隨眠．羸劣隨眠．微細隨眠。此上二門如唯識章解。三惑業苦。一切二障分別所發業。及苦等見道所斷如前已解對法文說。俱生業苦一切二障。隨永對治至金剛心。煩惱業苦永不行者。隨其何地分段不生在於八地。變易不生在於佛地。此依總義。若別業斷。有黑黑等四種業斷。如瑜伽第九論疏釋。所知障中業果等法。斷在十地分分漸斷。障與業果斷在別道。無間．解脫二道別故。伏在八地。三四障分別有二。一謂闡提不信等。如唯識章中解。二又有四。唯無明二障。一不共。二相應。三纏。四隨眠。不共有三。一獨行不共。隨眠唯見道斷。十住中第四生貴住已伏纏故。二相應不共。忿等俱無明。通分別俱生纏及隨眠。伏斷位次如上所說。三恒行不共。謂第七識俱者。唯無漏斷非有漏伏。入無漏觀時亦名為伏。不起纏故。隨眠金剛斷。餘三准前煩惱障釋。四五障分別。謂五住地。一見一處。二欲愛。三色愛。四無色愛。五無明住地。此各有二。一起即五現行。二住地即五隨眠。見一處是分別煩惱障。次三是俱生煩惱障。後一是一切所知障。隨其所應准前伏斷。問若分別諸惑名見一處入見時斷。何故大般若第五十四．仁王經云初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。答舊人解云。借舉凡聖以喻十地。三地已來相同世間。故斷三毒。四．五地中相同四沙門果。初果斷見．疑故。說四．五地除見疑。而實初地已斷。今解見者身見。四地能斷俱生身見故。疑者事疑。非煩惱疑。由身見生身見之伴故五地斷。五者復有六散動。一自性散亂。謂五識等。二外散亂。馳散五欲。三內散亂。修定位中沈掉味著。四相散亂。矯示修善。五麁重散亂。我執慢等麁重力故。於樂等中執為我等。由此善品永不清淨。六作意散亂。捨先所習餘定入餘乘定所起散亂。思惟者尋伺故。如對法第一。復有六根本惑。六者七隨眠。皆如前說。開合有殊即煩惱障。疑．見戒取．邪見唯分別起
第八依障分別者。於中有九。一二障。二乘者斷煩惱障現種盡。習氣不盡。亦能永斷所知障小分。然有差別。漸次初果唯斷三界分別煩惱。漸一來果亦兼欲界修道六品。漸不還者必斷欲修九品。餘至有頂九地不定。其超越者類不定。初果超越欲界惑并修五品。一來超越或并欲修八品。不還超越唯除非想修九。有預流超越并非想脩。皆能斷取二果故。有頂第九無間道仍名預流故。阿羅漢獨覺能斷三界一切見．修．即定障等。菩薩之人能斷一切。三乘皆能伏二障現行。由伏得定等故。然菩薩伏得定得果。約解脫分位。皆如常釋。二三障分別。三種有三。一皮．膚．骨。二害伴隨眠．羸劣隨眠．微細隨眠。此上二門如唯識章解。三惑業苦。一切二障分別所發業。及苦等見道所斷如前已解對法文說。俱生業苦一切二障。隨永對治至金剛心。煩惱業苦永不行者。隨其何地分段不生在於八地。變易不生在於佛地。此依總義。若別業斷。有黑黑等四種業斷。如瑜伽第九論疏釋。所知障中業果等法。斷在十地分分漸斷。障與業果斷在別道。無間．解脫二道別故。伏在八地。三四障分別有二。一謂闡提不信等。如唯識章中解。二又有四。唯無明二障。一不共。二相應。三纏。四隨眠。不共有三。一獨行不共。隨眠唯見道斷。十住中第四生貴住已伏纏故。二相應不共。忿等俱無明。通分別俱生纏及隨眠。伏斷位次如上所說。三恒行不共。謂第七識俱者。唯無漏斷非有漏伏。入無漏觀時亦名為伏。不起纏故。隨眠金剛斷。餘三准前煩惱障釋。四五障分別。謂五住地。一見一處。二欲愛。三色愛。四無色愛。五無明住地。此各有二。一起即五現行。二住地即五隨眠。見一處是分別煩惱障。次三是俱生煩惱障。後一是一切所知障。隨其所應准前伏斷。問若分別諸惑名見一處入見時斷。何故大般若第五十四．仁王經云初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。答舊人解云。借舉凡聖以喻十地。三地已來相同世間。故斷三毒。四．五地中相同四沙門果。初果斷見．疑故。說四．五地除見疑。而實初地已斷。今解見者身見。四地能斷俱生身見故。疑者事疑。非煩惱疑。由身見生身見之伴故五地斷。五者復有六散動。一自性散亂。謂五識等。二外散亂。馳散五欲。三內散亂。修定位中沈掉味著。四相散亂。矯示修善。五麁重散亂。我執慢等麁重力故。於樂等中執為我等。由此善品永不清淨。六作意散亂。捨先所習餘定入餘乘定所起散亂。思惟者尋伺故。如對法第一。復有六根本惑。六者七隨眠。皆如前說。開合有殊即煩惱障。疑．見戒取．邪見唯分別起
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。所餘煩惱亦通俱生。隨應二斷。又有七漏。謂見漏．思惟漏．愛漏．念漏．根漏．惡漏．親近漏。前二漏體。後五漏具。見修所斷。準釋應知。或初一體。後六為具。如名釋義。七者八分別生三事。如顯揚及瑜伽菩薩地三十六說。一自性。謂執法體。二差別。執諸法義。三總執。執舍軍林我有情等。四我。五我所。六愛。七非愛。八俱相違。初三生分別所依緣事。次二生見我慢事。後三生貪．瞋．癡事。多分此唯修所斷。理通見斷。又有八纏。謂惛．眠．掉．悔．嫉．慳．無慚．無愧。數纏嬈故唯修所斷。理亦通見。八者九結。及寶性論九隨眠。九結中見結．取結．疑結唯見所斷。餘六結通修斷。九隨眠者。一謂隨眠貪欲。二隨眠瞋。三隨眠癡。四三毒極上心五無明住地。六見諦所滅。七修習所斷。八不淨地惑。九淨地惑。第六唯見第七唯修。餘通見修。隨其所應說斷分齊。九者十煩惱。十散動。及辨中邊第一諸障。皆應勘之皆隨所應斷之位次。
。所餘煩惱亦通俱生。隨應二斷。又有七漏。謂見漏．思惟漏．愛漏．念漏．根漏．惡漏．親近漏。前二漏體。後五漏具。見修所斷。準釋應知。或初一體。後六為具。如名釋義。七者八分別生三事。如顯揚及瑜伽菩薩地三十六說。一自性。謂執法體。二差別。執諸法義。三總執。執舍軍林我有情等。四我。五我所。六愛。七非愛。八俱相違。初三生分別所依緣事。次二生見我慢事。後三生貪．瞋．癡事。多分此唯修所斷。理通見斷。又有八纏。謂惛．眠．掉．悔．嫉．慳．無慚．無愧。數纏嬈故唯修所斷。理亦通見。八者九結。及寶性論九隨眠。九結中見結．取結．疑結唯見所斷。餘六結通修斷。九隨眠者。一謂隨眠貪欲。二隨眠瞋。三隨眠癡。四三毒極上心五無明住地。六見諦所滅。七修習所斷。八不淨地惑。九淨地惑。第六唯見第七唯修。餘通見修。隨其所應說斷分齊。九者十煩惱。十散動。及辨中邊第一諸障。皆應勘之皆隨所應斷之位次。
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第九所依分別。於中有二。一依身。二依地。一依身者。若伏煩惱障初唯欲界。後通三界八地。生有頂地更不伏故。斷通三界九地皆得。此說二乘非菩薩。菩薩斷惑唯依欲．色界身非生無色。此聖菩薩。凡即不然。此總說已。別分別者。其三乘者直趣自乘。斷分別二障。唯在欲界六天及人趣三天下非餘處。慧厭猛故。顯揚等云。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。色界聖者迴心向大斷所知障。亦通色界。不同煩惱須勝厭心。故通彼地。若斷俱生煩惱障。二乘通三界九地身。菩薩有二義。一通欲．色。不定性者所留之身通二界故。二是色界第四禪。直往菩薩摩醯首羅智處生故。不定性者論雖二說。通二界者。此說為正。若斷俱生所知障。通欲．色二界五地非無色。菩薩不生無色界故。二依地者。若伏煩惱障。色界六地無色四地。方便．根本俱能伏之。六行．及無漏皆能伏故。六行唯方便。七作意通根本．方便故。第七作意入根本故。無漏伏之。色界六地非三方便。無色四地有無漏處皆能伏之。勢分伏令不生起故。若正斷者。二乘斷分別煩惱障。唯依色界五地。必無漏道慧猛利故。中間雖有無漏真道不入見道。無色慧劣非斷惑道。六十九說見道唯五地故。又三依五依生。不說中間有見道故。若斷修惑通九地。色六無色三。瑜伽第一百云。九地能盡漏。謂初未至．中間靜慮．四靜慮．三無色。此意說修道非見道。又說三依五依生故。有頂無漏闇故不能斷惑。菩薩若斷分別二障。唯第四定功德勝故。託勝所依方入見故。若斷俱生所知障及二習氣。通色六．無色三。若斷俱生煩惱障亦唯第四定。以金剛心依第四禪入斷惑故。如論廣說。恐煩不述。
第九所依分別。於中有二。一依身。二依地。一依身者。若伏煩惱障初唯欲界。後通三界八地。生有頂地更不伏故。斷通三界九地皆得。此說二乘非菩薩。菩薩斷惑唯依欲．色界身非生無色。此聖菩薩。凡即不然。此總說已。別分別者。其三乘者直趣自乘。斷分別二障。唯在欲界六天及人趣三天下非餘處。慧厭猛故。顯揚等云。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。色界聖者迴心向大斷所知障。亦通色界。不同煩惱須勝厭心。故通彼地。若斷俱生煩惱障。二乘通三界九地身。菩薩有二義。一通欲．色。不定性者所留之身通二界故。二是色界第四禪。直往菩薩摩醯首羅智處生故。不定性者論雖二說。通二界者。此說為正。若斷俱生所知障。通欲．色二界五地非無色。菩薩不生無色界故。二依地者。若伏煩惱障。色界六地無色四地。方便．根本俱能伏之。六行．及無漏皆能伏故。六行唯方便。七作意通根本．方便故。第七作意入根本故。無漏伏之。色界六地非三方便。無色四地有無漏處皆能伏之。勢分伏令不生起故。若正斷者。二乘斷分別煩惱障。唯依色界五地。必無漏道慧猛利故。中間雖有無漏真道不入見道。無色慧劣非斷惑道。六十九說見道唯五地故。又三依五依生。不說中間有見道故。若斷修惑通九地。色六無色三。瑜伽第一百云。九地能盡漏。謂初未至．中間靜慮．四靜慮．三無色。此意說修道非見道。又說三依五依生故。有頂無漏闇故不能斷惑。菩薩若斷分別二障。唯第四定功德勝故。託勝所依方入見故。若斷俱生所知障及二習氣。通色六．無色三。若斷俱生煩惱障亦唯第四定。以金剛心依第四禪入斷惑故。如論廣說。恐煩不述。
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第十問答分別者。問此斷煩惱三世之中於何說斷。答薩婆多等所說不同。今依大乘。瑜伽第五十八云。非斷去來今。然說斷三世非過去。有隨眠心任運滅故。性已無何所斷。未來性未生。體現無何所斷。現在有隨眠心。此剎那後性必不住。更何所斷。又有隨眠．離隨眠心二不和合。是故現在亦非所斷。然從他言音．內正作意二因緣故。正見相應隨所治惑能治心生。諸有隨眠所治心滅。此心生時彼心滅時平等平等。對治生滅道理應知。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。從此已後於已轉依。以斷隨眠身相續中所有。後得世間所攝善無記心。去來今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。問所斷煩惱有退不退。答依薩婆多。見道速疾道斷已永不退。其無學道住不動者不退。退種性者。退法．思法．護法．住法。必勝進本性不退。退法進成者退。大眾部等。退預流果非阿羅漢。阿羅漢見修二道極堅牢故。見道不然故退。今大乘聖道斷隨眠必不退。伏者有退義。涅槃經言。若世俗道而斷煩惱。以還起故說名無常。瑜伽亦然。退等種姓依定障建立。非退果。然菩薩等。以無漏道所伏。亦不退自在故。如舍利弗至十信第六心猶退。以退起煩惱先有漏伏故。問云何名斷。若是現行久已自滅。若種子者道不可俱。云何名斷。答五十八云。但斷隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故說名為斷。何以故。雖纏已斷。未斷隨眠。諸煩惱纏數復現起。若隨眠斷。纏與隨眠畢竟不起。亦名斷纏。此說聖道正斷隨眠。若伏斷者折種子力令不生現。名伏現行。隨眠雖復與道不俱。然如。問前義說之為斷三心真見道法觀既細。必兼生觀即斷生執。何故生執即三心斷。法唯二心。應細三心麁二心故。答法觀雖細必帶生觀。第二剎那不斷生執。如十地中斷惑法觀。習氣可斷種不可除。不障此道故。加行之心不欣斷故。竝二品斷。不爾違論。問為總緣作意能斷煩惱。為別緣作意能斷煩惱。答佛地論中釋自共相略有三說。有義。二量在散心位。不說定位。定位緣一切皆現量攝。此師雖言定心緣一切。不說斷惑定總別相。然准義知。唯共相斷。定心通緣自共故。第二師云。定心唯緣自相。然由共相方便所引說緣共相。所顯理者就方便說。名知共相。不如是者名知自相。由此道理。或說真如。名空無我諸法共相。或說真如二空所顯非是共相。此師意說。就方便說可名共相。說觀中證可名自相。即顯斷惑唯自相觀非共相也。第三師云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相．共相
第十問答分別者。問此斷煩惱三世之中於何說斷。答薩婆多等所說不同。今依大乘。瑜伽第五十八云。非斷去來今。然說斷三世非過去。有隨眠心任運滅故。性已無何所斷。未來性未生。體現無何所斷。現在有隨眠心。此剎那後性必不住。更何所斷。又有隨眠．離隨眠心二不和合。是故現在亦非所斷。然從他言音．內正作意二因緣故。正見相應隨所治惑能治心生。諸有隨眠所治心滅。此心生時彼心滅時平等平等。對治生滅道理應知。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。從此已後於已轉依。以斷隨眠身相續中所有。後得世間所攝善無記心。去來今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。問所斷煩惱有退不退。答依薩婆多。見道速疾道斷已永不退。其無學道住不動者不退。退種性者。退法．思法．護法．住法。必勝進本性不退。退法進成者退。大眾部等。退預流果非阿羅漢。阿羅漢見修二道極堅牢故。見道不然故退。今大乘聖道斷隨眠必不退。伏者有退義。涅槃經言。若世俗道而斷煩惱。以還起故說名無常。瑜伽亦然。退等種姓依定障建立。非退果。然菩薩等。以無漏道所伏。亦不退自在故。如舍利弗至十信第六心猶退。以退起煩惱先有漏伏故。問云何名斷。若是現行久已自滅。若種子者道不可俱。云何名斷。答五十八云。但斷隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故說名為斷。何以故。雖纏已斷。未斷隨眠。諸煩惱纏數復現起。若隨眠斷。纏與隨眠畢竟不起。亦名斷纏。此說聖道正斷隨眠。若伏斷者折種子力令不生現。名伏現行。隨眠雖復與道不俱。然如。問前義說之為斷三心真見道法觀既細。必兼生觀即斷生執。何故生執即三心斷。法唯二心。應細三心麁二心故。答法觀雖細必帶生觀。第二剎那不斷生執。如十地中斷惑法觀。習氣可斷種不可除。不障此道故。加行之心不欣斷故。竝二品斷。不爾違論。問為總緣作意能斷煩惱。為別緣作意能斷煩惱。答佛地論中釋自共相略有三說。有義。二量在散心位。不說定位。定位緣一切皆現量攝。此師雖言定心緣一切。不說斷惑定總別相。然准義知。唯共相斷。定心通緣自共故。第二師云。定心唯緣自相。然由共相方便所引說緣共相。所顯理者就方便說。名知共相。不如是者名知自相。由此道理。或說真如。名空無我諸法共相。或說真如二空所顯非是共相。此師意說。就方便說可名共相。說觀中證可名自相。即顯斷惑唯自相觀非共相也。第三師云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相．共相
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。各附已體不共他故。若分別心。立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花名為共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故名為自相。真如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故亦非共相。不可以其與一切法不一不異即名共相。自相亦與一切共相不一異故。此義意言。總為無我共相所顯。一一別證體是自相。即可通為二觀能斷。能顯是共相。詮為唯識無我等故。據法竝自相。一一法真理皆能了知故。緣起經下卷言。真諦聖智於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。一剎那中由加行引。能普遍知名總相緣。非一一法真如妙理而不別知名為總相。佛地自會故不相違。問此諸煩惱從何說斷。答從彼相應及所緣故煩惱可斷。所以者何。對治道生。煩惱不起。得無生法。是故說名斷彼相應。由本識中煩惱種子皆悉斷盡。心等起時無煩惱俱名相應斷。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。無能繫心縛所緣故。此文依斷煩惱障說。菩薩斷者。由修止觀能斷煩惱。由修此二觀於無相。故諸相縛皆得解脫。相縛脫故諸麁重縛亦得解脫。故世尊言。相縛縛眾生。亦由麁重縛。善雙修止觀。方乃俱解脫。問云何次第斷諸煩惱。答謂在家者。最初應斷不善事業及諸惡見。次後應斷樂出家障。謂欲．恚．害三種尋思。次後應斷不定心者三摩地障。謂即眷屬．國土．不死三種尋思。次斷得作意障。謂樂遠離品身諸麁重。次斷見道煩惱。次斷修道煩惱。次斷屬苦．屬憂．屬樂．屬喜．屬捨諸定障品障礙煩惱。次後別有應斷所知障品諸障。由前次第應斷二障。問見道修道名正斷道。何頓何漸。答見道章中當廣顯示。
。各附已體不共他故。若分別心。立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花名為共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故名為自相。真如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故亦非共相。不可以其與一切法不一不異即名共相。自相亦與一切共相不一異故。此義意言。總為無我共相所顯。一一別證體是自相。即可通為二觀能斷。能顯是共相。詮為唯識無我等故。據法竝自相。一一法真理皆能了知故。緣起經下卷言。真諦聖智於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。一剎那中由加行引。能普遍知名總相緣。非一一法真如妙理而不別知名為總相。佛地自會故不相違。問此諸煩惱從何說斷。答從彼相應及所緣故煩惱可斷。所以者何。對治道生。煩惱不起。得無生法。是故說名斷彼相應。由本識中煩惱種子皆悉斷盡。心等起時無煩惱俱名相應斷。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。無能繫心縛所緣故。此文依斷煩惱障說。菩薩斷者。由修止觀能斷煩惱。由修此二觀於無相。故諸相縛皆得解脫。相縛脫故諸麁重縛亦得解脫。故世尊言。相縛縛眾生。亦由麁重縛。善雙修止觀。方乃俱解脫。問云何次第斷諸煩惱。答謂在家者。最初應斷不善事業及諸惡見。次後應斷樂出家障。謂欲．恚．害三種尋思。次後應斷不定心者三摩地障。謂即眷屬．國土．不死三種尋思。次斷得作意障。謂樂遠離品身諸麁重。次斷見道煩惱。次斷修道煩惱。次斷屬苦．屬憂．屬樂．屬喜．屬捨諸定障品障礙煩惱。次後別有應斷所知障品諸障。由前次第應斷二障。問見道修道名正斷道。何頓何漸。答見道章中當廣顯示。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二諦義
二諦義
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二諦深妙非略盡言。聊述綱記。三門分別。一顯名辨體。二三乘淺深。三相攝問答。
二諦深妙非略盡言。聊述綱記。三門分別。一顯名辨體。二三乘淺深。三相攝問答。
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初門有二。一顯名。二辨體。名中有二。初列。後釋。列中復二。初總後別。列總名者。勝鬘經中唯立一諦。究竟真實不可壞故。仁王經中總說二諦。人法各有勝劣異故。涅槃經中二諦。各有真俗二諦。一一皆有中上智故。顯揚．中邊二諦各三。假行顯等有差別故。瑜伽．唯識二各有四。下當廣辨。此總名中。一世俗諦。亦名隱顯諦。二勝義諦。舊名第一義諦。亦名真諦。列別名者。今明二諦有．無體異。事．理義殊。淺．深不同。詮．旨各別。故於二諦各有四重。亦名名事二諦．事理二諦．淺深二諦．詮旨二諦。世俗諦四名者。一世間世俗諦。亦名有名無實諦。二道理世俗諦。亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可知。云何第四亦名安立。勝義諦性自內所證。為欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義俗。初之三種相可擬宜。第四勝義假名施設。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證得勝義諦。亦名依門顯實諦。四勝義勝義諦。亦名廢詮談旨諦。前之三種名安立勝義。第四一種非安立勝義。後釋名者。初釋總名。後釋別名。釋總名者。護法釋云。世謂隱覆。可毀壞義。俗謂顯現。隨世流義。此諦理應名隱顯諦。隱覆空理有相顯現。如結手巾為兔等物。隱本手巾兔相顯現。此亦如是。今隨古名名世俗諦。梵云三佛栗底。故以義釋名隱顯諦。又復性墮起盡名之為世。體相顯現目之為俗。世即是俗名為世俗。持業釋也。或世之俗義亦無違。諦者實義。有如實有。無如實無。有無不虛名之為諦。世俗即諦。持業釋也。世俗之諦。依士釋也。勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性。隨其所應根本．後得二智境故。所以諸教多以真如體勝。持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境故。通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義。境界名義。諦者實義。事如實事。理如實理。理事不謬名之為諦。勝義即諦勝義之諦。二釋如前。雖無教說。二種亦得名為聖諦。如四聖諦。聖者能知有無事理皆不虛謬。目之為諦。次釋別名。世間世俗者。隱覆真理。當世情有。墮虛偽中。名曰世間。凡流皆謂有。依情．名假說名為世俗。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法。名為道理。事相顯現差別易知。名為世俗。證得世俗者。施設染淨因果差別。令其趣入。名為證得。有相可知。名
初門有二。一顯名。二辨體。名中有二。初列。後釋。列中復二。初總後別。列總名者。勝鬘經中唯立一諦。究竟真實不可壞故。仁王經中總說二諦。人法各有勝劣異故。涅槃經中二諦。各有真俗二諦。一一皆有中上智故。顯揚．中邊二諦各三。假行顯等有差別故。瑜伽．唯識二各有四。下當廣辨。此總名中。一世俗諦。亦名隱顯諦。二勝義諦。舊名第一義諦。亦名真諦。列別名者。今明二諦有．無體異。事．理義殊。淺．深不同。詮．旨各別。故於二諦各有四重。亦名名事二諦．事理二諦．淺深二諦．詮旨二諦。世俗諦四名者。一世間世俗諦。亦名有名無實諦。二道理世俗諦。亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可知。云何第四亦名安立。勝義諦性自內所證。為欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義俗。初之三種相可擬宜。第四勝義假名施設。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證得勝義諦。亦名依門顯實諦。四勝義勝義諦。亦名廢詮談旨諦。前之三種名安立勝義。第四一種非安立勝義。後釋名者。初釋總名。後釋別名。釋總名者。護法釋云。世謂隱覆。可毀壞義。俗謂顯現。隨世流義。此諦理應名隱顯諦。隱覆空理有相顯現。如結手巾為兔等物。隱本手巾兔相顯現。此亦如是。今隨古名名世俗諦。梵云三佛栗底。故以義釋名隱顯諦。又復性墮起盡名之為世。體相顯現目之為俗。世即是俗名為世俗。持業釋也。或世之俗義亦無違。諦者實義。有如實有。無如實無。有無不虛名之為諦。世俗即諦。持業釋也。世俗之諦。依士釋也。勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性。隨其所應根本．後得二智境故。所以諸教多以真如體勝。持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境故。通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義。境界名義。諦者實義。事如實事。理如實理。理事不謬名之為諦。勝義即諦勝義之諦。二釋如前。雖無教說。二種亦得名為聖諦。如四聖諦。聖者能知有無事理皆不虛謬。目之為諦。次釋別名。世間世俗者。隱覆真理。當世情有。墮虛偽中。名曰世間。凡流皆謂有。依情．名假說名為世俗。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法。名為道理。事相顯現差別易知。名為世俗。證得世俗者。施設染淨因果差別。令其趣入。名為證得。有相可知。名
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為世俗。勝義世俗者。妙出眾法。聖者所知。名為勝義。假相安立。非體離言。名曰世俗。此中世間即世俗諦。乃至。勝義即世俗諦。皆持業釋。世間勝義者。事相麁顯。猶可破壞名曰世間。亦聖所知。過第一俗名為勝義。道理勝義者。知．斷．證．修。因果差別名為道理。無漏智境。過前二俗名為勝義。證得勝義者。聖智依詮空門顯理。名為證得。凡愚不測。過前三俗名為勝義。勝義勝義者。體妙離言。逈超眾法。名為勝義。聖智內證。過前四俗復名勝義。此中世間即勝義諦。乃至。勝義即勝義諦。皆持業釋。或勝義之諦。依士無失次出諦體。第一世俗體者。顯揚論說。謂所安立瓶．軍．林等．我．有情等。或無實體。或體實無但有情．名都無體性。然通有用無用二法。瓶等有用。我等用無。涅槃第十三云。有名無實。如我眾生．乃至。旋火之輪。及名句等五種世法。是名世諦。眾生等無用。火輪等體無。第二世俗體者。瑜伽論說。謂所安立蘊．處．界等。涅槃亦言。諸陰界入名為世諦。即有無為諸法體事。有別體用異於初俗。第三世俗體者。顯揚論說。謂所安立預流果等．及所依處。即諸聖果．四諦理等。涅槃亦言。有八苦相名為世諦。第四世俗體者。瑜伽論說。即所安立勝義諦性。涅槃說言。若燒．若割．若死．若壞名為世諦。由可燒割等。無有常一我法等相。即二無我名世俗也。第一俗體假名安立。後三俗體有相安立。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊．處等事。涅槃亦言。有名有實名第一義。蘊．處．界．等亦是勝義。第二勝義體者。成唯識說。謂四諦等因果體事。涅槃亦言。苦集滅道名第一義諦。第三勝義體者。成唯識說。依詮門顯二空真如。涅槃亦言。無八苦相名第一義。總觀諸法為二無我。故無苦等名勝義也。第四勝義體者。瑜伽論說。謂非安立一真法界。涅槃亦言。實體者即是如來虛空佛性。又言無燒割等名第一義。不依無我而顯真故。前三勝義有相故安立。第四勝義無相非安立。初之一俗心外境無。依情立名名為世俗。第二俗諦心所變事。後之二俗心所變理。施設差別即前三真。其第四真唯內智證。非心變理。隨其所應即是三性。上來第一顯名辨體。
為世俗。勝義世俗者。妙出眾法。聖者所知。名為勝義。假相安立。非體離言。名曰世俗。此中世間即世俗諦。乃至。勝義即世俗諦。皆持業釋。世間勝義者。事相麁顯。猶可破壞名曰世間。亦聖所知。過第一俗名為勝義。道理勝義者。知．斷．證．修。因果差別名為道理。無漏智境。過前二俗名為勝義。證得勝義者。聖智依詮空門顯理。名為證得。凡愚不測。過前三俗名為勝義。勝義勝義者。體妙離言。逈超眾法。名為勝義。聖智內證。過前四俗復名勝義。此中世間即勝義諦。乃至。勝義即勝義諦。皆持業釋。或勝義之諦。依士無失次出諦體。第一世俗體者。顯揚論說。謂所安立瓶．軍．林等．我．有情等。或無實體。或體實無但有情．名都無體性。然通有用無用二法。瓶等有用。我等用無。涅槃第十三云。有名無實。如我眾生．乃至。旋火之輪。及名句等五種世法。是名世諦。眾生等無用。火輪等體無。第二世俗體者。瑜伽論說。謂所安立蘊．處．界等。涅槃亦言。諸陰界入名為世諦。即有無為諸法體事。有別體用異於初俗。第三世俗體者。顯揚論說。謂所安立預流果等．及所依處。即諸聖果．四諦理等。涅槃亦言。有八苦相名為世諦。第四世俗體者。瑜伽論說。即所安立勝義諦性。涅槃說言。若燒．若割．若死．若壞名為世諦。由可燒割等。無有常一我法等相。即二無我名世俗也。第一俗體假名安立。後三俗體有相安立。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊．處等事。涅槃亦言。有名有實名第一義。蘊．處．界．等亦是勝義。第二勝義體者。成唯識說。謂四諦等因果體事。涅槃亦言。苦集滅道名第一義諦。第三勝義體者。成唯識說。依詮門顯二空真如。涅槃亦言。無八苦相名第一義。總觀諸法為二無我。故無苦等名勝義也。第四勝義體者。瑜伽論說。謂非安立一真法界。涅槃亦言。實體者即是如來虛空佛性。又言無燒割等名第一義。不依無我而顯真故。前三勝義有相故安立。第四勝義無相非安立。初之一俗心外境無。依情立名名為世俗。第二俗諦心所變事。後之二俗心所變理。施設差別即前三真。其第四真唯內智證。非心變理。隨其所應即是三性。上來第一顯名辨體。
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第二三乘淺深門者。於中有二。初辨三乘。後顯淺深。二乘自說雖不作二諦觀行入真。今說於彼亦證生空。加行觀時許觀真俗。涅槃云。世諦第一義諦。皆有中智及上智。故知世諦者名為中智。分別世俗無量無邊非諸聲聞．緣覺所知。是名上智。此乃俗諦中智上智。一切行無常。諸法無我。涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義無量無邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是第一義。是名上智。此勝義中以種別智為上。一切總智為中。如下廣說。同仁王經難世諦中有第一義諦不。若有諦不應一。若無智不應二。即顯人法皆有二諦。以人相望。異生為下。二乘為中。如來為上。由此人法各分二重。是故三乘皆有二諦。聲聞乘二諦者。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中唯取所執實我不取實法。設執實法不障果故。亦不取之。第二道理世俗諦者。謂所安立蘊．處．界等三科體事。聲聞多為三義觀故。第三證得世俗諦者。謂所安立四聖諦理。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。依生空門證真如故。第一世間勝義諦者。謂所安立三科等法。第二道理勝義諦者。謂所安立四聖諦理。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我。廢詮談旨一真法界。此中安立非安立相。准前應知。故諸論中第二第三世俗諦等。多依聲聞境界而說。獨覺乘二諦者。此與聲聞所執所證體雖無異。根有上下行有淺深故成差別。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。既與聲聞所執無別。亦唯取彼執實我等。非執法等。不障果故。第二道理世俗諦者。謂所安立十二有支流轉等法。獨覺多緣此為境故。第三證得世俗諦者。謂所安立十二有支雜染順逆觀察。及於淨品順逆因果等。七十七智．四十四智等法。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。第一世間勝義諦者。謂所安立流轉有支。第二道理勝義諦者。謂所安立十二有支雜染順逆．觀察淨品順逆等。七十七智．四十四智等。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我廢詮談旨一真法界。既與聲聞所悟證一。後二勝義不異聲聞。又復獨覺所悟所執雖同聲聞。而根不同。行緣亦異。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法。故蘊等法四聖諦理。亦獨覺境。下不兼上。十二有支流轉還滅七十七智等。除大利根非餘聲聞境。菩薩乘二諦者。既與二乘根性不同。行緣有別。悟執亦異。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中通取實執人法。障自果故。第二道理世俗諦者。謂所安立
第二三乘淺深門者。於中有二。初辨三乘。後顯淺深。二乘自說雖不作二諦觀行入真。今說於彼亦證生空。加行觀時許觀真俗。涅槃云。世諦第一義諦。皆有中智及上智。故知世諦者名為中智。分別世俗無量無邊非諸聲聞．緣覺所知。是名上智。此乃俗諦中智上智。一切行無常。諸法無我。涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義無量無邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是第一義。是名上智。此勝義中以種別智為上。一切總智為中。如下廣說。同仁王經難世諦中有第一義諦不。若有諦不應一。若無智不應二。即顯人法皆有二諦。以人相望。異生為下。二乘為中。如來為上。由此人法各分二重。是故三乘皆有二諦。聲聞乘二諦者。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中唯取所執實我不取實法。設執實法不障果故。亦不取之。第二道理世俗諦者。謂所安立蘊．處．界等三科體事。聲聞多為三義觀故。第三證得世俗諦者。謂所安立四聖諦理。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。依生空門證真如故。第一世間勝義諦者。謂所安立三科等法。第二道理勝義諦者。謂所安立四聖諦理。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我。廢詮談旨一真法界。此中安立非安立相。准前應知。故諸論中第二第三世俗諦等。多依聲聞境界而說。獨覺乘二諦者。此與聲聞所執所證體雖無異。根有上下行有淺深故成差別。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。既與聲聞所執無別。亦唯取彼執實我等。非執法等。不障果故。第二道理世俗諦者。謂所安立十二有支流轉等法。獨覺多緣此為境故。第三證得世俗諦者。謂所安立十二有支雜染順逆觀察。及於淨品順逆因果等。七十七智．四十四智等法。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。第一世間勝義諦者。謂所安立流轉有支。第二道理勝義諦者。謂所安立十二有支雜染順逆．觀察淨品順逆等。七十七智．四十四智等。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我廢詮談旨一真法界。既與聲聞所悟證一。後二勝義不異聲聞。又復獨覺所悟所執雖同聲聞。而根不同。行緣亦異。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法。故蘊等法四聖諦理。亦獨覺境。下不兼上。十二有支流轉還滅七十七智等。除大利根非餘聲聞境。菩薩乘二諦者。既與二乘根性不同。行緣有別。悟執亦異。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中通取實執人法。障自果故。第二道理世俗諦者。謂所安立
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十六善巧。辨中邊論第二卷。菩薩藏經第十七說。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十者有為無為善巧。菩薩緣此十種為境除我法執。瑜伽論說六種善巧。謂即十中前之六種。或說七種。更加於諦。第三證得世俗諦者。謂所安立三性．三無性．唯識妙理。緣此為境而證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立二空真如。菩薩雙證二空如故。第一世間勝義諦者。謂所安立十善巧等。第二道理勝義諦者。謂所安立三性等理。第三證得勝義諦者。謂二空如。依二空門而證得故。第四勝義勝義諦者。謂非安立二空無我一真法界。所悟所執既異二乘。所證所斷寬狹亦別。上必兼取下。二乘境行必菩薩境行。故十善巧攝蘊等法。諸論多說第二．三俗。三科．四諦以為體性。下不及上。菩薩境行非二乘所知故。法空如．三性．三無性非二乘境。二四諦中。初一俗諦假名安立。後三世俗．前三勝義有相安立。第四勝義廢詮談旨無差別相。唯非安立。自內證故。言淺深者。謂於人法淺深而推。依人依法皆通二四諦。依人淺深者。涅槃經言。出世人知者名第一義諦。世人知者名為世諦。世諦即第一義諦。有善方便隨順眾生說有二諦。如五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世俗諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相。而能知之名第一義諦。依法淺深者。涅槃經中自具解釋。下教攝中當廣顯示。如五蘊法若所執蘊。隨其執情即第一俗。此五蘊事即第二俗。五蘊之上因果等道理即第三俗。觀此五蘊無二實我。依二無我所顯真理即第四俗。以說依詮顯真如故。其五蘊事即第一真。因果等理即第二真。此五蘊上二我無時。依門顯實即第三真。觀五蘊如自內所證廢詮談旨一真法界即第四真。前前為麁。後後細故。成唯識論第七卷云。若依世俗說離於心別有心所。即第二俗。事差別故。若依勝義心所與心非離非即即第二真。因果道理非即離故。第三世俗准。亦如是。今望真說。又第七云。如前所說識差別相依理世俗。即第二俗非真勝義。真勝義中心言絕故。即第四真。又彼卷解。八識自體非定一異即第三俗。對心言絕即第四真。虛妄識性是第一俗。真實識性即第四真。即以初俗對四真。第二俗對三真。第三俗對二真。第四俗對一真。理皆如是。由准是理一一推尋。從麁入細相對為言。通二四諦。
十六善巧。辨中邊論第二卷。菩薩藏經第十七說。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十者有為無為善巧。菩薩緣此十種為境除我法執。瑜伽論說六種善巧。謂即十中前之六種。或說七種。更加於諦。第三證得世俗諦者。謂所安立三性．三無性．唯識妙理。緣此為境而證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立二空真如。菩薩雙證二空如故。第一世間勝義諦者。謂所安立十善巧等。第二道理勝義諦者。謂所安立三性等理。第三證得勝義諦者。謂二空如。依二空門而證得故。第四勝義勝義諦者。謂非安立二空無我一真法界。所悟所執既異二乘。所證所斷寬狹亦別。上必兼取下。二乘境行必菩薩境行。故十善巧攝蘊等法。諸論多說第二．三俗。三科．四諦以為體性。下不及上。菩薩境行非二乘所知故。法空如．三性．三無性非二乘境。二四諦中。初一俗諦假名安立。後三世俗．前三勝義有相安立。第四勝義廢詮談旨無差別相。唯非安立。自內證故。言淺深者。謂於人法淺深而推。依人依法皆通二四諦。依人淺深者。涅槃經言。出世人知者名第一義諦。世人知者名為世諦。世諦即第一義諦。有善方便隨順眾生說有二諦。如五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世俗諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相。而能知之名第一義諦。依法淺深者。涅槃經中自具解釋。下教攝中當廣顯示。如五蘊法若所執蘊。隨其執情即第一俗。此五蘊事即第二俗。五蘊之上因果等道理即第三俗。觀此五蘊無二實我。依二無我所顯真理即第四俗。以說依詮顯真如故。其五蘊事即第一真。因果等理即第二真。此五蘊上二我無時。依門顯實即第三真。觀五蘊如自內所證廢詮談旨一真法界即第四真。前前為麁。後後細故。成唯識論第七卷云。若依世俗說離於心別有心所。即第二俗。事差別故。若依勝義心所與心非離非即即第二真。因果道理非即離故。第三世俗准。亦如是。今望真說。又第七云。如前所說識差別相依理世俗。即第二俗非真勝義。真勝義中心言絕故。即第四真。又彼卷解。八識自體非定一異即第三俗。對心言絕即第四真。虛妄識性是第一俗。真實識性即第四真。即以初俗對四真。第二俗對三真。第三俗對二真。第四俗對一真。理皆如是。由准是理一一推尋。從麁入細相對為言。通二四諦。
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第三相攝問答門。於中有二。一諸教相攝。二問答分別。諸教相攝者。如涅槃經第十三卷。迦葉菩薩白佛言。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘問其多少。乃至未所說法如林中葉等。迦葉難言。如來所了無量諸法。若入四諦即為已說。若不入者應有五諦。佛讚迦葉。如是諸法悉已攝在四聖諦中。迦葉復言。若在四諦。如來何故唱言不說。佛言。善男子雖復入中。猶不名說。何以故。善男子知聖諦有二種智。一者中。二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子知諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦。非二乘所知。是名上智。我於彼經曾不說之。處界及色受想行識此為苦諦。并集滅道皆說有中智及上智。善男子知世諦者。是名中智。總相知故。分別世諦有無量無邊非一乘所知。是名上智。別相知故。知一切行無常等。是第一義中智。總知三法印故。知第一義無量無邊不可稱計。非二乘所知。是名上智。古來解云即恒沙萬德無量無邊。此上經文因迦葉問二諦所由。世尊答中顯一一法皆有上中智。以明二諦別故。諦者實也。凡夫不了。唯聖者證。凡夫智緣而不能證名為下智。由對彼智但說依中上二智立於二諦。據實而說。法有勝劣。智有深淺。但立二諦。今形凡位智說中上。證實唯二。若總相說。二乘形上下。即下上攝故。如根上下智力。隨其所應。次經當顯。文殊白言。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非佛妄語耶。善男子。世諦者即第一義諦。此明二諦不相離義。世尊。若爾者即無二諦。佛言。善男子。有善方便隨順眾生說有二諦。善男子。若隨言說即有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人之所知者。名第一義諦。世人知者名為世諦。此明依人智有淺深顯二諦別。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相而能知之。名第一義諦。復次善男子。或有法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者。即是世諦。有名有實者。是第一義諦。善男子。如我．眾生．壽命．知見．養育．丈夫．受者．作者．熱時之炎．乾闥婆城．龜毛．兔角．旋火之輪．諸陰界入。是名世諦。苦集滅道名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。善男子。云何名世。男女．瓶衣．車乘．屋舍。如是等物是名名世。云何句世。四句一偈。如是等偈名為句世。云何縛世。捲合．繫結．束縛．合掌是名縛世。云何法世。如鳴鐘集僧。嚴鼓試
第三相攝問答門。於中有二。一諸教相攝。二問答分別。諸教相攝者。如涅槃經第十三卷。迦葉菩薩白佛言。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘問其多少。乃至未所說法如林中葉等。迦葉難言。如來所了無量諸法。若入四諦即為已說。若不入者應有五諦。佛讚迦葉。如是諸法悉已攝在四聖諦中。迦葉復言。若在四諦。如來何故唱言不說。佛言。善男子雖復入中。猶不名說。何以故。善男子知聖諦有二種智。一者中。二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子知諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦。非二乘所知。是名上智。我於彼經曾不說之。處界及色受想行識此為苦諦。并集滅道皆說有中智及上智。善男子知世諦者。是名中智。總相知故。分別世諦有無量無邊非一乘所知。是名上智。別相知故。知一切行無常等。是第一義中智。總知三法印故。知第一義無量無邊不可稱計。非二乘所知。是名上智。古來解云即恒沙萬德無量無邊。此上經文因迦葉問二諦所由。世尊答中顯一一法皆有上中智。以明二諦別故。諦者實也。凡夫不了。唯聖者證。凡夫智緣而不能證名為下智。由對彼智但說依中上二智立於二諦。據實而說。法有勝劣。智有深淺。但立二諦。今形凡位智說中上。證實唯二。若總相說。二乘形上下。即下上攝故。如根上下智力。隨其所應。次經當顯。文殊白言。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非佛妄語耶。善男子。世諦者即第一義諦。此明二諦不相離義。世尊。若爾者即無二諦。佛言。善男子。有善方便隨順眾生說有二諦。善男子。若隨言說即有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人之所知者。名第一義諦。世人知者名為世諦。此明依人智有淺深顯二諦別。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相而能知之。名第一義諦。復次善男子。或有法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者。即是世諦。有名有實者。是第一義諦。善男子。如我．眾生．壽命．知見．養育．丈夫．受者．作者．熱時之炎．乾闥婆城．龜毛．兔角．旋火之輪．諸陰界入。是名世諦。苦集滅道名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。善男子。云何名世。男女．瓶衣．車乘．屋舍。如是等物是名名世。云何句世。四句一偈。如是等偈名為句世。云何縛世。捲合．繫結．束縛．合掌是名縛世。云何法世。如鳴鐘集僧。嚴鼓試
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兵。吹貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染衣者。生想執著言是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子如是名為五種世法。善男子。若有眾生。於如是等五種世法。心無顛倒。如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒．若割．若死．若壞是名世諦。無燒．無割．無死．無壞是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名為世諦。無生．無老．無病．無死．無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時即名走者。或收刈時復名刈者。若作飲食名作食者。若治林木即名工匠。鍛金銀時言金銀師。如是一人有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。依因父母和合而生名世諦。十二因緣和合生者名第一義諦。古來釋云。五陰和合以來後之七番當法辨相。於中麁分有二。一大。二小。細分有四。一立性宗。即小乘中淺說諸法各有體性。薩婆多等也。二破性宗。即小乘中深說諸法假有無性。成實論等也。三破相宗。即大乘中淺破諸法因緣之相。宣說諸法畢竟空寂。中．百等論也。四顯實宗。即大乘中深說妄情所取諸法畢竟非有真實法界常住不壞。涅槃等也。於此四中皆有二諦。上七番中。初三是其立性宗中所辨二諦。次二是其破性宗中所辨二諦。次一破相宗中所辨二諦。後一顯實宗中所辨二諦。今此文中。以深攝淺故備論之。就初宗中依婆沙等。具說有七番。不能繁引。一情理分別。妄情所取我眾生等。以為世諦。無我之理為第一義。二假實分別。瓶衣．車乘．舍宅．軍林。如是一切假名之有名為世諦。陰．界．入等實法之有為第一義。故雜心云。若法分別時。捨名即說等。分別無所捨。是說第一義。三理事分別。陰．界．入等事名為世諦。其十六行法相道理為第一義。四縛解分別。苦集是世。滅道第一。五劣勝分別。苦集及道理中非上。同名世諦。滅諦精勝。說為第一。六空有分別。於彼四諦十六行中。除空無我皆名世諦。空與無我理中精妙。說為第一。七行教分別。教名世諦。行名第一。故雜心云。經律阿毘曇是名俗正法。三十七覺品是名第一義。今此但彰初之三門。餘略不辨。第一先就情理分二。五陰和合稱言某甲。凡隨所稱計有我人。是名世諦。聖人解陰無有某甲離陰亦無。名第一義。第二約就假實分二。先分二法。有名有實是其實法。陰．界．入等依名求法有體可得故言有實。有名無實是其假法。瓶衣．車乘．舍宅．軍眾。如是一切假施設其名。推求無體故曰無實。下就諦辨假為世諦。實為第一。第三約就理事分二
兵。吹貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染衣者。生想執著言是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子如是名為五種世法。善男子。若有眾生。於如是等五種世法。心無顛倒。如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒．若割．若死．若壞是名世諦。無燒．無割．無死．無壞是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名為世諦。無生．無老．無病．無死．無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時即名走者。或收刈時復名刈者。若作飲食名作食者。若治林木即名工匠。鍛金銀時言金銀師。如是一人有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。依因父母和合而生名世諦。十二因緣和合生者名第一義諦。古來釋云。五陰和合以來後之七番當法辨相。於中麁分有二。一大。二小。細分有四。一立性宗。即小乘中淺說諸法各有體性。薩婆多等也。二破性宗。即小乘中深說諸法假有無性。成實論等也。三破相宗。即大乘中淺破諸法因緣之相。宣說諸法畢竟空寂。中．百等論也。四顯實宗。即大乘中深說妄情所取諸法畢竟非有真實法界常住不壞。涅槃等也。於此四中皆有二諦。上七番中。初三是其立性宗中所辨二諦。次二是其破性宗中所辨二諦。次一破相宗中所辨二諦。後一顯實宗中所辨二諦。今此文中。以深攝淺故備論之。就初宗中依婆沙等。具說有七番。不能繁引。一情理分別。妄情所取我眾生等。以為世諦。無我之理為第一義。二假實分別。瓶衣．車乘．舍宅．軍林。如是一切假名之有名為世諦。陰．界．入等實法之有為第一義。故雜心云。若法分別時。捨名即說等。分別無所捨。是說第一義。三理事分別。陰．界．入等事名為世諦。其十六行法相道理為第一義。四縛解分別。苦集是世。滅道第一。五劣勝分別。苦集及道理中非上。同名世諦。滅諦精勝。說為第一。六空有分別。於彼四諦十六行中。除空無我皆名世諦。空與無我理中精妙。說為第一。七行教分別。教名世諦。行名第一。故雜心云。經律阿毘曇是名俗正法。三十七覺品是名第一義。今此但彰初之三門。餘略不辨。第一先就情理分二。五陰和合稱言某甲。凡隨所稱計有我人。是名世諦。聖人解陰無有某甲離陰亦無。名第一義。第二約就假實分二。先分二法。有名有實是其實法。陰．界．入等依名求法有體可得故言有實。有名無實是其假法。瓶衣．車乘．舍宅．軍眾。如是一切假施設其名。推求無體故曰無實。下就諦辨假為世諦。實為第一。第三約就理事分二
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。事為世諦。理為第一。事有假實。如我眾生乃至兔角旋火輪等。是其假事．諸陰．界．入是其實事。此等一切同名世諦。苦集滅道法相道理為第一義。次下就其破性宗中以辨二諦。於中兩門。前門就其假法空有以辨二諦。後門就其實法空有以辨二諦。就前門中先明世諦。世法有五。後於是五法心無顛倒名第一者。知其性空不亦實性名無顛倒。就後門中若燒割等名世諦者。五陰諸法同名世諦。無燒割等名第一者。諸法性空名第一義。次下就其破相宗中以辨二諦。八苦之相以為世諦。無八苦相為第一義。問曰此宗所辨二諦與前何別。古來釋云。前說因緣假有以為世諦。此宗宣說妄相之有以為世諦。前宗宣說無性之空為第一義。此宗宣說無相之空為第一義。有斯別耳。次就第四顯實宗中以辨二諦。事相緣起以為世諦。法性緣起名第一義。先喻．後合。喻相云何。譬如一人隨用分多。若其走時名為走者。收刈之時名收刈者。如是所說父母生邊名為世諦。因緣生邊名為第一。古來解云。因緣所生凡有六重。一事因緣所生。如毘曇說。二法因緣所生。唯苦無常生滅法數。三假因緣所生。如成實說。四妄相因緣所生。猶如幻化。五是妄想因緣所生。如夢所見。六是真實因緣所生。所謂佛性十二因緣如水起波。前五緣生竝是世諦。今據第六故名第一。上解雖精。今解小別。此中二諦。唯明顯實宗中二諦。不說小乘及破相二諦。顯實自有破於相故。諸小乘計二十部殊。佛豈懸為大唐所有。說二小宗所有二諦。由此應言。後七番中初番舉事。釋前依人以立二諦。經言凡夫隨其所稱名為世諦。出世之人如其性相。而能知之名第一義。故知但是重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。以下六番依法勝劣相對建立。雖不分明差別分別。義推即是此中四重。前第二番有名無實是世俗者。即此初俗。顯揚等說如我有情等。正與此同。有名有實名第一義。即論所說四種勝義。皆有名體故。即顯我有情等唯俗非真實最為卑劣。餘皆勝此可為勝義。或唯三科對我眾生等。有名有實名第一義。亦不違理。相可知故。第三番中如我眾生乃至諸陰．界．入是名世諦。四諦是第一義者。此以二類對四諦理俱名世俗。我乃至旋火之輪但有其名無體用。法更重說為世俗諦者。顯不唯形於三科法名為世俗。亦形四諦等名世俗故。准餘世俗皆可通形。其陰．界．入等有名有體。前第二番。以初有名無體用法。形陰．界．入。陰界入法名為真諦。即四真中初勝義攝。顯此非唯是勝義故。復以三科形於四諦。事劣於理即為俗故。即是論中第二世俗。四諦即是第二勝義。第四番中世法有五。
。事為世諦。理為第一。事有假實。如我眾生乃至兔角旋火輪等。是其假事．諸陰．界．入是其實事。此等一切同名世諦。苦集滅道法相道理為第一義。次下就其破性宗中以辨二諦。於中兩門。前門就其假法空有以辨二諦。後門就其實法空有以辨二諦。就前門中先明世諦。世法有五。後於是五法心無顛倒名第一者。知其性空不亦實性名無顛倒。就後門中若燒割等名世諦者。五陰諸法同名世諦。無燒割等名第一者。諸法性空名第一義。次下就其破相宗中以辨二諦。八苦之相以為世諦。無八苦相為第一義。問曰此宗所辨二諦與前何別。古來釋云。前說因緣假有以為世諦。此宗宣說妄相之有以為世諦。前宗宣說無性之空為第一義。此宗宣說無相之空為第一義。有斯別耳。次就第四顯實宗中以辨二諦。事相緣起以為世諦。法性緣起名第一義。先喻．後合。喻相云何。譬如一人隨用分多。若其走時名為走者。收刈之時名收刈者。如是所說父母生邊名為世諦。因緣生邊名為第一。古來解云。因緣所生凡有六重。一事因緣所生。如毘曇說。二法因緣所生。唯苦無常生滅法數。三假因緣所生。如成實說。四妄相因緣所生。猶如幻化。五是妄想因緣所生。如夢所見。六是真實因緣所生。所謂佛性十二因緣如水起波。前五緣生竝是世諦。今據第六故名第一。上解雖精。今解小別。此中二諦。唯明顯實宗中二諦。不說小乘及破相二諦。顯實自有破於相故。諸小乘計二十部殊。佛豈懸為大唐所有。說二小宗所有二諦。由此應言。後七番中初番舉事。釋前依人以立二諦。經言凡夫隨其所稱名為世諦。出世之人如其性相。而能知之名第一義。故知但是重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。以下六番依法勝劣相對建立。雖不分明差別分別。義推即是此中四重。前第二番有名無實是世俗者。即此初俗。顯揚等說如我有情等。正與此同。有名有實名第一義。即論所說四種勝義。皆有名體故。即顯我有情等唯俗非真實最為卑劣。餘皆勝此可為勝義。或唯三科對我眾生等。有名有實名第一義。亦不違理。相可知故。第三番中如我眾生乃至諸陰．界．入是名世諦。四諦是第一義者。此以二類對四諦理俱名世俗。我乃至旋火之輪但有其名無體用。法更重說為世俗諦者。顯不唯形於三科法名為世俗。亦形四諦等名世俗故。准餘世俗皆可通形。其陰．界．入等有名有體。前第二番。以初有名無體用法。形陰．界．入。陰界入法名為真諦。即四真中初勝義攝。顯此非唯是勝義故。復以三科形於四諦。事劣於理即為俗故。即是論中第二世俗。四諦即是第二勝義。第四番中世法有五。
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名為世俗。知世俗如此名真者。顯初世俗不唯我等但有其名無體用法。其無實體有用之法亦初俗故。顯揚等說房舍．軍林等亦初世俗故。以無實體我等類同最卑劣故。無倒知此唯有蘊等都無真實名句等法。是第一義。四勝義中皆無所說五世法故。或三科中實無此五。此番狀似說之非次。以蘊．界．入既說通真。恐此有用無體之法亦通真諦。為顯不然因釋彼疑。故今方說。五種世中。初二能詮。次二所詮。後一標相。顯能所詮若情若事皆有假立非真實故。作差別說。更無異義。第五番中若燒．割等名世諦等者。此之一對顯二無我名為世俗。外道異生執我常一。佛說為無。以五蘊等可燒割等。無彼實我一常之相故。燒割等二無我也。後番以此無我形於苦諦理等說為真諦。即第三真。今以之對一實真如。真如不依可燒割等詮門顯故。即勝義勝義故。二無我等依詮顯實名為世俗。第四勝義世俗所攝。不爾此言有何詮理。世尊不說無義言故。一實真如即是第四勝義勝義。第六番中八苦相等名世等者。前以四諦對蘊等名真。今以之對二無我等無八苦相法。即成世俗。第三證得世俗所攝八苦。即是苦諦理故。偏舉一苦類餘三諦。此番應在第五番說。前第五番應第六說。以言便故前後不定。第七番中所說法喻。總明二諦體無差別。隨其人智及於法中。空有．事理．淺深詮旨四重二諦。勝劣相形成真俗故。世人但知父母所生名為世俗。出世之人知因緣生名第一義。此隨人智以分二諦。父母所生假事麁淺名為世俗。因緣生者實法細深名為勝義。此隨於法以分二諦。總明二諦差別法喻。更無別門。審觀經意。雖有七重。以義而推與論無別。經為根本義依法相以宣揚。論是末宗稟佛言而成理。豈復自為𭿺楯。苟出胸襟而已哉。故知經論所說無別。但由解者分別不同。作此會經亦應允當。何以得知形無燒割等。即一實真如勝義勝義所攝。涅槃又說。文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊所言實諦其義云何。佛言。善男子。言實諦者名曰真法。善男子。若法非真不名實諦。善男子。實諦者無顛倒。無顛倒者乃名實諦。善男子。實諦者無有虛妄。有虛妄者不名實諦。善男子。實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。善男子。實諦者是佛所說非魔所說。非佛說者不名實諦。善男子。實諦者一道清淨無有二也。善男子。有常．有樂．有我．有淨。是即名為實諦之義。此意即說無燒割等真如為諦。唯是勝義非俗諦攝。最殊勝故。文殊師利白佛言。世尊。若以真實為實諦者。此真實法即是如來虛空佛性。若如是者如來虛空及與佛性無有差別。佛告文殊師利。有苦有諦有實．有
名為世俗。知世俗如此名真者。顯初世俗不唯我等但有其名無體用法。其無實體有用之法亦初俗故。顯揚等說房舍．軍林等亦初世俗故。以無實體我等類同最卑劣故。無倒知此唯有蘊等都無真實名句等法。是第一義。四勝義中皆無所說五世法故。或三科中實無此五。此番狀似說之非次。以蘊．界．入既說通真。恐此有用無體之法亦通真諦。為顯不然因釋彼疑。故今方說。五種世中。初二能詮。次二所詮。後一標相。顯能所詮若情若事皆有假立非真實故。作差別說。更無異義。第五番中若燒．割等名世諦等者。此之一對顯二無我名為世俗。外道異生執我常一。佛說為無。以五蘊等可燒割等。無彼實我一常之相故。燒割等二無我也。後番以此無我形於苦諦理等說為真諦。即第三真。今以之對一實真如。真如不依可燒割等詮門顯故。即勝義勝義故。二無我等依詮顯實名為世俗。第四勝義世俗所攝。不爾此言有何詮理。世尊不說無義言故。一實真如即是第四勝義勝義。第六番中八苦相等名世等者。前以四諦對蘊等名真。今以之對二無我等無八苦相法。即成世俗。第三證得世俗所攝八苦。即是苦諦理故。偏舉一苦類餘三諦。此番應在第五番說。前第五番應第六說。以言便故前後不定。第七番中所說法喻。總明二諦體無差別。隨其人智及於法中。空有．事理．淺深詮旨四重二諦。勝劣相形成真俗故。世人但知父母所生名為世俗。出世之人知因緣生名第一義。此隨人智以分二諦。父母所生假事麁淺名為世俗。因緣生者實法細深名為勝義。此隨於法以分二諦。總明二諦差別法喻。更無別門。審觀經意。雖有七重。以義而推與論無別。經為根本義依法相以宣揚。論是末宗稟佛言而成理。豈復自為𭿺楯。苟出胸襟而已哉。故知經論所說無別。但由解者分別不同。作此會經亦應允當。何以得知形無燒割等。即一實真如勝義勝義所攝。涅槃又說。文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊所言實諦其義云何。佛言。善男子。言實諦者名曰真法。善男子。若法非真不名實諦。善男子。實諦者無顛倒。無顛倒者乃名實諦。善男子。實諦者無有虛妄。有虛妄者不名實諦。善男子。實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。善男子。實諦者是佛所說非魔所說。非佛說者不名實諦。善男子。實諦者一道清淨無有二也。善男子。有常．有樂．有我．有淨。是即名為實諦之義。此意即說無燒割等真如為諦。唯是勝義非俗諦攝。最殊勝故。文殊師利白佛言。世尊。若以真實為實諦者。此真實法即是如來虛空佛性。若如是者如來虛空及與佛性無有差別。佛告文殊師利。有苦有諦有實．有
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集有諦有實有滅有諦有實．有道有諦有實。善男子。如來非苦非諦是實。虛空非苦非諦是實。佛性非苦非諦是實。文殊師利所言苦者為無常相。是可斷相是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。此經文意。一實真如在纏名佛性。在果名如來。法性空如。亦因空顯故名虛空。非安立故非四諦攝。此經即是廢詮談旨一真法界。苦集滅道是四諦事。諦即四理。實為四如。由此真如非苦非諦但是實攝。又如前所引。瑜伽．顯揚說有二諦。但說俗有四與此四同。唯說真有一。即非安立。唯第四真。前三不離俗後三故。所以不說。又有差別名為安立。故說四俗。無有差別名非安立。故唯一真。成唯識論第九卷中四真具有。廣具顯故。示勝於俗亦有差別。勝鬘一諦第四真收。仁王二諦各自名攝。中邊論．顯揚．唯識第八。說此二諦各有三種。俗諦三者。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即三自性。真諦三者。一義勝義謂真如。二得勝義謂涅槃。三行勝義謂聖道。此假世俗第一俗攝。唯有假名都無體故。此行世俗第二第三世俗所攝。有為事故。心上變似四諦相理。理不離事故依他攝。第二第三世俗攝也。顯了世俗第四俗攝。依二空門所顯了故。准義應入四勝義中。易可知也。其義勝義第四真攝。此得勝義第三真攝。因證顯故約得辨故。此行勝義第二真攝。無漏真智理稍勝故。若隨其事第一真攝。隨其所應入四世俗。易可知也。若說四諦苦集滅道為得勝義。即第三俗第二真攝。論自說故。瑜伽第四十六云。何名諦施設建立。謂無量種。或立一諦。謂不虛妄諦。第四真攝。或立二諦。一世俗諦。二勝義諦。仁王般若。波斯匿王白言。世尊。世諦中有第一義諦不。若有者諦不應一。若無者智不應二。與瑜伽同隨名次第二諦所攝。或立三諦。一相諦。二語諦。三用諦。所詮能詮體用離合有差別故。相諦通真俗。語用初三俗。唯非真中後二所攝。或立四諦。一苦。二集。三滅。四道。如前已說。雜染清淨二類各有因果殊故。或立五諦。一因諦。二果諦。三智諦。四境諦。五勝諦。前四安立。後一非安立。安立之中能有．所有．心境異故。初因果諦。第三俗諦第二真攝。境通真俗。智唯第二第三俗諦。第一第二真攝。第五勝諦第四俗諦。第三第四真諦所攝。或初四種集苦道滅如次配攝。後一真如。或立六諦。一諦諦。二妄諦。三遍知諦。四應永斷諦。五應作證諦。六應修習諦。勝義世俗二類有殊。染淨因果兩各異故。諦諦通四真。義理皆勝故。妄諦通四俗。義理皆劣故。或諦諦是理。非初二俗。是後三真。妄諦如幻
集有諦有實有滅有諦有實．有道有諦有實。善男子。如來非苦非諦是實。虛空非苦非諦是實。佛性非苦非諦是實。文殊師利所言苦者為無常相。是可斷相是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。此經文意。一實真如在纏名佛性。在果名如來。法性空如。亦因空顯故名虛空。非安立故非四諦攝。此經即是廢詮談旨一真法界。苦集滅道是四諦事。諦即四理。實為四如。由此真如非苦非諦但是實攝。又如前所引。瑜伽．顯揚說有二諦。但說俗有四與此四同。唯說真有一。即非安立。唯第四真。前三不離俗後三故。所以不說。又有差別名為安立。故說四俗。無有差別名非安立。故唯一真。成唯識論第九卷中四真具有。廣具顯故。示勝於俗亦有差別。勝鬘一諦第四真收。仁王二諦各自名攝。中邊論．顯揚．唯識第八。說此二諦各有三種。俗諦三者。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即三自性。真諦三者。一義勝義謂真如。二得勝義謂涅槃。三行勝義謂聖道。此假世俗第一俗攝。唯有假名都無體故。此行世俗第二第三世俗所攝。有為事故。心上變似四諦相理。理不離事故依他攝。第二第三世俗攝也。顯了世俗第四俗攝。依二空門所顯了故。准義應入四勝義中。易可知也。其義勝義第四真攝。此得勝義第三真攝。因證顯故約得辨故。此行勝義第二真攝。無漏真智理稍勝故。若隨其事第一真攝。隨其所應入四世俗。易可知也。若說四諦苦集滅道為得勝義。即第三俗第二真攝。論自說故。瑜伽第四十六云。何名諦施設建立。謂無量種。或立一諦。謂不虛妄諦。第四真攝。或立二諦。一世俗諦。二勝義諦。仁王般若。波斯匿王白言。世尊。世諦中有第一義諦不。若有者諦不應一。若無者智不應二。與瑜伽同隨名次第二諦所攝。或立三諦。一相諦。二語諦。三用諦。所詮能詮體用離合有差別故。相諦通真俗。語用初三俗。唯非真中後二所攝。或立四諦。一苦。二集。三滅。四道。如前已說。雜染清淨二類各有因果殊故。或立五諦。一因諦。二果諦。三智諦。四境諦。五勝諦。前四安立。後一非安立。安立之中能有．所有．心境異故。初因果諦。第三俗諦第二真攝。境通真俗。智唯第二第三俗諦。第一第二真攝。第五勝諦第四俗諦。第三第四真諦所攝。或初四種集苦道滅如次配攝。後一真如。或立六諦。一諦諦。二妄諦。三遍知諦。四應永斷諦。五應作證諦。六應修習諦。勝義世俗二類有殊。染淨因果兩各異故。諦諦通四真。義理皆勝故。妄諦通四俗。義理皆劣故。或諦諦是理。非初二俗。是後三真。妄諦如幻
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是初二俗真第一攝。後四如次即是四諦。第三俗諦第二真攝。或立七諦。一愛味諦。二過患諦。三出離諦。四法性諦。五勝解諦。六聖諦。七非聖諦。集苦道滅次第初四。意解思惟聖凡所知種類異故。初四諦者第三俗諦第二真攝。意解思惟第四俗諦第三真攝。依詮行相二無我故。四真四俗皆是聖諦。聖知有無事理別故。凡於初俗堅著妄說以為實故。非二聖諦。聖知為無可初俗攝。餘處或立七諦。愛味．過患．出離．應知．應斷．應證．應修。單重二觀觀於四諦。第二觀中除道諦故。亦第三俗第二真攝。或立八諦。一行苦性諦。二壞苦性諦。三苦苦性諦。四流轉諦。五還滅諦。六雜染諦。七清淨諦。八正加行諦。依於三苦．生死．涅槃．有無漏品．聖因別故。初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝。第五及第七第三俗諦第二真諦所攝。淨因果故。或第四俗第三第四真諦所攝。第八正加行諦。第三第四俗諦第二第三真諦所收。勝鬘經中亦說八諦。有作無作各有四種。對劣勝機說淺深理。種類別故。有作聲聞四諦。定屬第三俗諦第二真攝。無作四諦菩薩四諦第三俗諦第二真攝。或第四俗第三真攝。依詮顯旨非安立故。或說九諦。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。依苦四境後有常斷二種愛集一道二滅而分成故。此是四諦即第三俗第二真攝。或說十諦。一逼切苦諦。二財位匱乏苦諦。三界不平等苦諦。四所愛變壞苦諦。五麁重苦諦。六業諦。七煩惱諦。八聽聞正法如理作意諦。九正見諦。十正見果諦。初五有漏果。次二異熟因。次二出世道。後一無為滅。苦諦五中初一攝四苦。謂生老死怨憎會苦。第二即是求不得苦。第三是病苦。第四是愛別離苦。第五是略攝一切五取蘊苦。八苦二集兩道一滅有差別故。第三俗諦第二真攝。此中且略配諦相攝。巨細義門皆應別說。頌曰。不虛．真．相．苦。因諦．及愛．行。無常與逼切。增十諦各初。
是初二俗真第一攝。後四如次即是四諦。第三俗諦第二真攝。或立七諦。一愛味諦。二過患諦。三出離諦。四法性諦。五勝解諦。六聖諦。七非聖諦。集苦道滅次第初四。意解思惟聖凡所知種類異故。初四諦者第三俗諦第二真攝。意解思惟第四俗諦第三真攝。依詮行相二無我故。四真四俗皆是聖諦。聖知有無事理別故。凡於初俗堅著妄說以為實故。非二聖諦。聖知為無可初俗攝。餘處或立七諦。愛味．過患．出離．應知．應斷．應證．應修。單重二觀觀於四諦。第二觀中除道諦故。亦第三俗第二真攝。或立八諦。一行苦性諦。二壞苦性諦。三苦苦性諦。四流轉諦。五還滅諦。六雜染諦。七清淨諦。八正加行諦。依於三苦．生死．涅槃．有無漏品．聖因別故。初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝。第五及第七第三俗諦第二真諦所攝。淨因果故。或第四俗第三第四真諦所攝。第八正加行諦。第三第四俗諦第二第三真諦所收。勝鬘經中亦說八諦。有作無作各有四種。對劣勝機說淺深理。種類別故。有作聲聞四諦。定屬第三俗諦第二真攝。無作四諦菩薩四諦第三俗諦第二真攝。或第四俗第三真攝。依詮顯旨非安立故。或說九諦。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。依苦四境後有常斷二種愛集一道二滅而分成故。此是四諦即第三俗第二真攝。或說十諦。一逼切苦諦。二財位匱乏苦諦。三界不平等苦諦。四所愛變壞苦諦。五麁重苦諦。六業諦。七煩惱諦。八聽聞正法如理作意諦。九正見諦。十正見果諦。初五有漏果。次二異熟因。次二出世道。後一無為滅。苦諦五中初一攝四苦。謂生老死怨憎會苦。第二即是求不得苦。第三是病苦。第四是愛別離苦。第五是略攝一切五取蘊苦。八苦二集兩道一滅有差別故。第三俗諦第二真攝。此中且略配諦相攝。巨細義門皆應別說。頌曰。不虛．真．相．苦。因諦．及愛．行。無常與逼切。增十諦各初。
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問答分別者。問曰雖說二諦四種不同。此中何者名為安立。何者名非安立。答顯揚論說。四種俗諦皆是安立。瑜伽論說。第四勝義是非安立。故前三真亦是安立。體即是俗後三諦故。問若是安立諦。已立為諦。何故復說非安立諦。答瑜伽論中六十四云。唯說安立離非安立。二種解脫不應理故。一者於相縛。二於麁重縛。若有行於諸安立諦。行皆有相。於諸相縛不得解脫。相不脫故。於麁重縛亦不解脫。若有行於非安立諦。不行於相。不行相故相縛解脫。相縛脫故於麁重縛亦得解脫。問若非安立已立為諦。何須復說安立諦耶。答六十四。說為令資糧及方便道得清淨故。有所厭捨。有所修習。有所進趣。有所了知。故立安立。問若行有相。二縛解脫有何過失。答六十四說。有極善定心。依第四靜慮。於順決擇分善法中轉。緣諸諦時。於二種縛應得解脫究竟清淨。以有相心相縛猶在。若能治心許有相者。與所治心竟有何別。又世出世道二種有殊。故行有相不得解脫。要依無相非安立諦。由此證知無分別智定無相分而能斷惑。問但立一俗一真即得。何須立四。答此諦但應攝行歸真總立一諦。勝鬘經說一實諦。是唯如來藏。是為一實。餘有起盡。或是所取非一實故。若以事理安立非安立而論。但應立二。六十四說。一真法界名為勝義。餘名世俗。仁王經中說二亦爾。若隨人法有勝有劣。應各立二。涅槃經中隨人隨法亦說二諦。或俗及真皆有二諦。若以空．及事．理。義．得．行殊。顯揚論等二諦之中皆有三種。若以諸法有無．事理．淺深．詮旨。義各別故。二諦之中各說四重。又瑜伽釋言。世俗勝義皆有世間所成．道理所成．證得所成．真理所成。由是世俗及勝義諦各分四種。於劣法中世間所成等立四世俗。於勝法中世間所成等立四勝義。故非增減。問此二諦為同為異。答亦同亦異。仁王經云。世諦之中無第一義。智不應二。若言有者智不應一。涅槃經言。世諦者即第一義。有別方便隨順眾生說有二諦。故不可說定同定異。第一世俗有名無體。俗中極劣無可過勝。假名安立。唯俗非真。是名為異。第四勝義體妙離言不可施設。真中極勝。超過一切。唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真。謂第一俗。有真非俗謂第四真。有真亦俗。謂前三真俗後三諦。有非真俗。謂除前相。第四勝義不能自勝。待於四俗故名勝義。故前三真亦名為俗。第一世俗不能自俗。待於四真名為世俗。故後三俗亦名為真。第一勝義待一俗名勝。第二勝義待二俗名勝。第三勝義待三俗名勝。第四勝義待四俗名勝。第一世俗待四真名俗。第二世俗待
問答分別者。問曰雖說二諦四種不同。此中何者名為安立。何者名非安立。答顯揚論說。四種俗諦皆是安立。瑜伽論說。第四勝義是非安立。故前三真亦是安立。體即是俗後三諦故。問若是安立諦。已立為諦。何故復說非安立諦。答瑜伽論中六十四云。唯說安立離非安立。二種解脫不應理故。一者於相縛。二於麁重縛。若有行於諸安立諦。行皆有相。於諸相縛不得解脫。相不脫故。於麁重縛亦不解脫。若有行於非安立諦。不行於相。不行相故相縛解脫。相縛脫故於麁重縛亦得解脫。問若非安立已立為諦。何須復說安立諦耶。答六十四。說為令資糧及方便道得清淨故。有所厭捨。有所修習。有所進趣。有所了知。故立安立。問若行有相。二縛解脫有何過失。答六十四說。有極善定心。依第四靜慮。於順決擇分善法中轉。緣諸諦時。於二種縛應得解脫究竟清淨。以有相心相縛猶在。若能治心許有相者。與所治心竟有何別。又世出世道二種有殊。故行有相不得解脫。要依無相非安立諦。由此證知無分別智定無相分而能斷惑。問但立一俗一真即得。何須立四。答此諦但應攝行歸真總立一諦。勝鬘經說一實諦。是唯如來藏。是為一實。餘有起盡。或是所取非一實故。若以事理安立非安立而論。但應立二。六十四說。一真法界名為勝義。餘名世俗。仁王經中說二亦爾。若隨人法有勝有劣。應各立二。涅槃經中隨人隨法亦說二諦。或俗及真皆有二諦。若以空．及事．理。義．得．行殊。顯揚論等二諦之中皆有三種。若以諸法有無．事理．淺深．詮旨。義各別故。二諦之中各說四重。又瑜伽釋言。世俗勝義皆有世間所成．道理所成．證得所成．真理所成。由是世俗及勝義諦各分四種。於劣法中世間所成等立四世俗。於勝法中世間所成等立四勝義。故非增減。問此二諦為同為異。答亦同亦異。仁王經云。世諦之中無第一義。智不應二。若言有者智不應一。涅槃經言。世諦者即第一義。有別方便隨順眾生說有二諦。故不可說定同定異。第一世俗有名無體。俗中極劣無可過勝。假名安立。唯俗非真。是名為異。第四勝義體妙離言不可施設。真中極勝。超過一切。唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真。謂第一俗。有真非俗謂第四真。有真亦俗。謂前三真俗後三諦。有非真俗。謂除前相。第四勝義不能自勝。待於四俗故名勝義。故前三真亦名為俗。第一世俗不能自俗。待於四真名為世俗。故後三俗亦名為真。第一勝義待一俗名勝。第二勝義待二俗名勝。第三勝義待三俗名勝。第四勝義待四俗名勝。第一世俗待四真名俗。第二世俗待
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三真名俗。第三世俗待二真名俗。第四世俗待一真名俗。故若有俗時亦必有真。若有真時亦必有俗。俗是真家俗。真是俗家真。有俗亦有真。無真亦無俗。故非遣依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建立故。如是所說四種二諦。經論雖有。諸德雖傳。然諸後學未能疎演。基隨翻譯之次。略纂所聞。其間委細後更諮審。所以編集以為一章。庶後學徒詳而易矣。可謂義高千葉。理光萬代。讚詠吟諷何以暢其歡情。所恨徒響伯牙之琴。虛盡卞和之璧耳。
三真名俗。第三世俗待二真名俗。第四世俗待一真名俗。故若有俗時亦必有真。若有真時亦必有俗。俗是真家俗。真是俗家真。有俗亦有真。無真亦無俗。故非遣依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建立故。如是所說四種二諦。經論雖有。諸德雖傳。然諸後學未能疎演。基隨翻譯之次。略纂所聞。其間委細後更諮審。所以編集以為一章。庶後學徒詳而易矣。可謂義高千葉。理光萬代。讚詠吟諷何以暢其歡情。所恨徒響伯牙之琴。虛盡卞和之璧耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大乘法苑義林章第二
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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治承五年六月三日此卷移點了聖玄大法師 生年六十八
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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傳領求法沙門信定
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寬文十二年(壬子)十月 日如形令修補了
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清兼法印
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