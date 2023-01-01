大乘法苑義林章卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章卷第二

基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基撰

諸藏章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸藏章

諸藏。略以十門分別。一結集緣起。二名數增減。三辨廢立。四出體性。五釋名義。六顯差別。七彰佛自說總別部類。八師資建立。九次第分別。十釋通疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸藏。略以十門分別。一結集緣起。二名數增減。三辨廢立。四出體性。五釋名義。六顯差別。七彰佛自說總別部類。八師資建立。九次第分別。十釋通疑難。

第一結集緣起者。一切經中別有一卷。名結集三藏傳。并付法藏傳．大智度論第二卷．真諦三藏部執疏第二卷．大唐西域記第九卷．并四分律等。今竝詳審合集而說。欲別具錄。恐文繁廣學者難知。西域記云。摩揭陀國正中。古先君王所都之處。出勝上吉祥茅草。謂之上茅城。即矩奢揭羅補羅城也。崇山四周以為外墎。西通峽徑。北闢山門。東西長南北狹。周一百五十餘里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一結集緣起者。一切經中別有一卷。名結集三藏傳。并付法藏傳．大智度論第二卷．真諦三藏部執疏第二卷．大唐西域記第九卷．并四分律等。今竝詳審合集而說。欲別具錄。恐文繁廣學者難知。西域記云。摩揭陀國正中。古先君王所都之處。出勝上吉祥茅草。謂之上茅城。即矩奢揭羅補羅城也。崇山四周以為外墎。西通峽徑。北闢山門。東西長南北狹。周一百五十餘里。

內城餘趾周三十餘里。山城北門行一里許。至迦蘭陀竹園。竹園西南行五六里南山之陰。大竹林中有大石室。大迦葉波結集之處。未生怨王。為結集者建諸堂宇。即山城北門外西南山之陰。真諦云王舍城七葉巖。集藏傳云僧伽尸城北。三說同也。大智度論云耆闍崛山結集者非也。此山在王宮城之正北十四五里。接北山之陽。結集在大城北門外。記跡現存。故知非也。三文名別。處所不異。大智度論第十一卷說。佛入滅時。地六種振動。諸河返流。暴風黑雲雷電雹雨。星流處處。師子惡獸哮吼呼喚。天人號咷。諸天人等皆發此言。佛取涅槃一何速疾。此時災變無量無邊。諸大聖人皆入寂滅。西域記云。時大迦葉。宴坐山林忽燭光明。又覩地震曰是何祥。若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃。智度論云。六欲諸天乃至遍淨諸天子等。見諸羅漢皆般涅槃。心自念言。佛日既滅。諸弟子等亦隨隱沒。乃至廣說。象王既逝象子亦隨。法商既去從誰求法寶。爾時諸天禮迦葉足而說偈言。耆年欲恚慢已除。其形譬如紫金柱。上下端嚴妙無比。眼目清淨如蓮華。白迦葉言。仁者知不。法船破。法城頹。法海竭。法幢倒。法燈欲滅。法人欲去。行道人少。惡人轉盛。當以大慈建立佛法。時大迦葉。心如大海澄靜不動。良久而答。實如汝言默受其請。諸天禮足已忽然不現。真諦三藏部執論疏第二卷云。佛般涅槃已後經七日。迦葉命屬徒眾。欲往拘尸那城。路逢外道名優婆柯。此云近性。迦葉問言。汝從何至。外道答曰。我從世尊涅槃處來。佛般涅槃已經七日。無量天人燒香散花設諸供養。我於佛所而拾得此曼陀羅花。以示迦葉。迦葉往至未生怨所。語彼王言。我須八槽。願王令取。王依教勅。又索王醫。王亦依命。問醫諸藥。何藥治風。何藥療瘡。復從王索。王皆隨與。磨藥為屑。煮以為膏。內八槽中。即於是日報阿闍世言。佛般涅槃已經七日。王聞此語悶絕而死。迦葉以王遍安槽裏。至第八槽王乃得活。以藥勝力資王得甦。如是三告王聞即死。次第安槽如前還活。迦葉為說。一切有為皆歸磨滅。悉是無常。如來亦同王勿憂惱。宜弘正法以報佛恩。應與眷屬俱赴佛所。王與眷屬俱。并大迦葉。屈申臂頃至拘尸城。王既見佛悶絕而死。迦葉又以置藥槽中。乃至第八王便得活。佛於衣外出其雙足。受迦葉禮。四部弟子見佛涅槃。迦葉未至來。皆不入寂滅。迦葉既至更無所待。無量聖人亦般涅槃。涅槃既眾無聖住持。住持既無恐正法盡。迦葉便語未入滅者言。諸聖者未須入滅。我等應欲報佛法恩。撰集如來所說三藏以利眾生。若不從我言得突吉羅罪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內城餘趾周三十餘里。山城北門行一里許。至迦蘭陀竹園。竹園西南行五六里南山之陰。大竹林中有大石室。大迦葉波結集之處。未生怨王。為結集者建諸堂宇。即山城北門外西南山之陰。真諦云王舍城七葉巖。集藏傳云僧伽尸城北。三說同也。大智度論云耆闍崛山結集者非也。此山在王宮城之正北十四五里。接北山之陽。結集在大城北門外。記跡現存。故知非也。三文名別。處所不異。大智度論第十一卷說。佛入滅時。地六種振動。諸河返流。暴風黑雲雷電雹雨。星流處處。師子惡獸哮吼呼喚。天人號咷。諸天人等皆發此言。佛取涅槃一何速疾。此時災變無量無邊。諸大聖人皆入寂滅。西域記云。時大迦葉。宴坐山林忽燭光明。又覩地震曰是何祥。若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃。智度論云。六欲諸天乃至遍淨諸天子等。見諸羅漢皆般涅槃。心自念言。佛日既滅。諸弟子等亦隨隱沒。乃至廣說。象王既逝象子亦隨。法商既去從誰求法寶。爾時諸天禮迦葉足而說偈言。耆年欲恚慢已除。其形譬如紫金柱。上下端嚴妙無比。眼目清淨如蓮華。白迦葉言。仁者知不。法船破。法城頹。法海竭。法幢倒。法燈欲滅。法人欲去。行道人少。惡人轉盛。當以大慈建立佛法。時大迦葉。心如大海澄靜不動。良久而答。實如汝言默受其請。諸天禮足已忽然不現。真諦三藏部執論疏第二卷云。佛般涅槃已後經七日。迦葉命屬徒眾。欲往拘尸那城。路逢外道名優婆柯。此云近性。迦葉問言。汝從何至。外道答曰。我從世尊涅槃處來。佛般涅槃已經七日。無量天人燒香散花設諸供養。我於佛所而拾得此曼陀羅花。以示迦葉。迦葉往至未生怨所。語彼王言。我須八槽。願王令取。王依教勅。又索王醫。王亦依命。問醫諸藥。何藥治風。何藥療瘡。復從王索。王皆隨與。磨藥為屑。煮以為膏。內八槽中。即於是日報阿闍世言。佛般涅槃已經七日。王聞此語悶絕而死。迦葉以王遍安槽裏。至第八槽王乃得活。以藥勝力資王得甦。如是三告王聞即死。次第安槽如前還活。迦葉為說。一切有為皆歸磨滅。悉是無常。如來亦同王勿憂惱。宜弘正法以報佛恩。應與眷屬俱赴佛所。王與眷屬俱。并大迦葉。屈申臂頃至拘尸城。王既見佛悶絕而死。迦葉又以置藥槽中。乃至第八王便得活。佛於衣外出其雙足。受迦葉禮。四部弟子見佛涅槃。迦葉未至來。皆不入寂滅。迦葉既至更無所待。無量聖人亦般涅槃。涅槃既眾無聖住持。住持既無恐正法盡。迦葉便語未入滅者言。諸聖者未須入滅。我等應欲報佛法恩。撰集如來所說三藏以利眾生。若不從我言得突吉羅罪

。如此歷語少有入滅。西域記云。時大迦葉語其徒曰。慧日淪照世界暗暝。善導遐棄眾生顛墜。懈怠比丘更相賀曰。如來寂滅我曹安樂。若有所犯誰能訶制。迦葉聞已深更悲傷。思集法藏據法治犯。真諦云。迦葉有二弟子。一名難陀。二名優婆難陀。見佛涅槃生大歡喜。時四部眾以告迦葉。迦葉訶嘖驅令出眾。極思結集。集藏傳云。四部人天分佛舍利以為八分。燒佛灰炭及安佛床。起十塔已。大智度論．西域記云。摩訶迦葉在須彌頂擊銅揵槌。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛當報佛恩。莫入涅槃。是揵槌聲傳迦葉語。遍三千界皆悉聞知。諸大弟子得神通者。皆來集會至迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸大弟子中。知法持法。亦逐滅度。未來眾生甚可怜愍。結集既竟隨應滅度。諸來大眾皆隨教住。得九百九十九人。唯除阿難。真諦云。得四百九十九人。唯除慶喜。集藏傳云。得八十千皆是無漏。此傳。通說有學無學。四分律云。先有五百。後富縷那至更有五百。前後別也。真諦云。夏四月十五日在安居中。阿闍世王為大檀越。如來在世諸弟子等。於朝及暮禮拜如來。今夏安居。朝．暮．及中分為三時禮拜供養舍利。智度論云。以洴沙得道。八萬四千眷屬亦隨得道。洴沙教勅宮中常設飲食供養千人。故阿闍世未斷此法。聖者雖眾唯留一千以令結集。若多留者於外乞食。恐外道論議妨癈法事。時大迦葉與一千人到結集所。語阿闍世可給我食。是時夏安居三月初十五日說戒時。西域記云。夏安居初十五日集。智度論云。迦葉入定觀於大眾誰未盡漏。唯見阿難猶居學地。從禪定起牽阿難出。汝結未盡不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年。隨侍佛後供給左右。未曾是苦。白迦葉言。我能有力久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供給。左右使給故留殘結。大迦葉言。汝更有罪。一者佛意不欲女人出家。汝遂慇懃請佛開許。以是正法衰五百歲。汝今應作突吉羅懺阿難答言。我愍瞿曇彌。又一切佛法皆有四部眾。豈今我佛唯獨無有四分律雜揵度末云。大愛道尼。於佛有恩。佛小失母彼收養之。故可聽度。二者迦葉復言。佛欲涅槃時近俱夷那竭城。背痛。四疊欝多羅僧敷臥。言我須水。汝不供給。阿難答言。時五百車截流而度。令水渾濁。由是不取。迦葉復言。正使水濁。佛有神力。能令大海濁水還清。汝何不取。是汝之罪。應作突吉羅懺。四分律云。天神亦能令水清也。三者迦葉復言。佛問汝云。若有能修四神足者。住壽一劫若減一劫。我即好修。而汝不答。如是三問而汝默然。由汝令佛早入涅槃。應作突吉羅懺。阿難答言。魔蔽故爾。非我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如此歷語少有入滅。西域記云。時大迦葉語其徒曰。慧日淪照世界暗暝。善導遐棄眾生顛墜。懈怠比丘更相賀曰。如來寂滅我曹安樂。若有所犯誰能訶制。迦葉聞已深更悲傷。思集法藏據法治犯。真諦云。迦葉有二弟子。一名難陀。二名優婆難陀。見佛涅槃生大歡喜。時四部眾以告迦葉。迦葉訶嘖驅令出眾。極思結集。集藏傳云。四部人天分佛舍利以為八分。燒佛灰炭及安佛床。起十塔已。大智度論．西域記云。摩訶迦葉在須彌頂擊銅揵槌。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛當報佛恩。莫入涅槃。是揵槌聲傳迦葉語。遍三千界皆悉聞知。諸大弟子得神通者。皆來集會至迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸大弟子中。知法持法。亦逐滅度。未來眾生甚可怜愍。結集既竟隨應滅度。諸來大眾皆隨教住。得九百九十九人。唯除阿難。真諦云。得四百九十九人。唯除慶喜。集藏傳云。得八十千皆是無漏。此傳。通說有學無學。四分律云。先有五百。後富縷那至更有五百。前後別也。真諦云。夏四月十五日在安居中。阿闍世王為大檀越。如來在世諸弟子等。於朝及暮禮拜如來。今夏安居。朝．暮．及中分為三時禮拜供養舍利。智度論云。以洴沙得道。八萬四千眷屬亦隨得道。洴沙教勅宮中常設飲食供養千人。故阿闍世未斷此法。聖者雖眾唯留一千以令結集。若多留者於外乞食。恐外道論議妨癈法事。時大迦葉與一千人到結集所。語阿闍世可給我食。是時夏安居三月初十五日說戒時。西域記云。夏安居初十五日集。智度論云。迦葉入定觀於大眾誰未盡漏。唯見阿難猶居學地。從禪定起牽阿難出。汝結未盡不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年。隨侍佛後供給左右。未曾是苦。白迦葉言。我能有力久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供給。左右使給故留殘結。大迦葉言。汝更有罪。一者佛意不欲女人出家。汝遂慇懃請佛開許。以是正法衰五百歲。汝今應作突吉羅懺阿難答言。我愍瞿曇彌。又一切佛法皆有四部眾。豈今我佛唯獨無有四分律雜揵度末云。大愛道尼。於佛有恩。佛小失母彼收養之。故可聽度。二者迦葉復言。佛欲涅槃時近俱夷那竭城。背痛。四疊欝多羅僧敷臥。言我須水。汝不供給。阿難答言。時五百車截流而度。令水渾濁。由是不取。迦葉復言。正使水濁。佛有神力。能令大海濁水還清。汝何不取。是汝之罪。應作突吉羅懺。四分律云。天神亦能令水清也。三者迦葉復言。佛問汝云。若有能修四神足者。住壽一劫若減一劫。我即好修。而汝不答。如是三問而汝默然。由汝令佛早入涅槃。應作突吉羅懺。阿難答言。魔蔽故爾。非我

惡心。四者迦葉復言。汝疊佛衣。如何以足蹈僧伽梨。應作突吉羅懺。阿難答言。時大風起無人相助。便吹墮落落於足下。非不恭敬故蹈佛衣。四分律云。與佛縫衣蹈佛衣上。五者迦葉又言佛陰藏相。般涅槃後以示女人。是佛可恥。汝應作突吉羅懺。阿難答言。時我思惟。若諸女人見佛陰藏相。便自羞恥女形醜陋欲得男身修行佛相種諸善根。故我示之。非為不恥而故破戒。四分律中無此一種。更有不問微細戒為一。佛遣為侍者。阿難不肯為一。女人污佛足為一。故合成八。集藏傳中但說有四。度女．蹈衣．索水不與．及不問戒。智度論云。大迦葉言汝此六罪宜應懺悔。阿難言諾。長跪懺悔。雖說有六。文但列其五。文既似脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡心。四者迦葉復言。汝疊佛衣。如何以足蹈僧伽梨。應作突吉羅懺。阿難答言。時大風起無人相助。便吹墮落落於足下。非不恭敬故蹈佛衣。四分律云。與佛縫衣蹈佛衣上。五者迦葉又言佛陰藏相。般涅槃後以示女人。是佛可恥。汝應作突吉羅懺。阿難答言。時我思惟。若諸女人見佛陰藏相。便自羞恥女形醜陋欲得男身修行佛相種諸善根。故我示之。非為不恥而故破戒。四分律中無此一種。更有不問微細戒為一。佛遣為侍者。阿難不肯為一。女人污佛足為一。故合成八。集藏傳中但說有四。度女．蹈衣．索水不與．及不問戒。智度論云。大迦葉言汝此六罪宜應懺悔。阿難言諾。長跪懺悔。雖說有六。文但列其五。文既似脫。

四分律云。阿難答言。然我不識是罪。信上座語故懺悔。懺悔訖牽出語阿難言。汝得漏盡然後入來。迦葉語竟便自閉門。大眾論議結集毘尼。阿那律言。舍利弗弟子憍梵波提。能知毘尼。今在天上尸利沙樹園中住。遣使請來。迦葉遣使喚憍梵波提云。閻浮提僧有大法事。今速來喚。汝可疾來。使者即禮僧足。禮僧既訖。如鳥飛空到尸利沙園。依言請問。彼問使言。將無鬪諍來喚我耶。無有破僧者不。使答言無。佛日滅耶。使答言爾佛已滅度。彼言佛滅一何疾哉。我和上舍利弗今在何處。使答。和上亦已涅槃。大目乾連為問亦爾。答言已滅。彼言佛法欲散。大人過去。眾生可怜。阿難．羅睺今在何處。使答言。阿難見佛涅槃憂愁啼哭不能自喻。其羅睺羅得阿羅漢但觀無常。彼言我失離欲大師。和上亦滅。住亦何益。即起神變便入涅槃。身化出水。四道流下至迦葉所。水中有聲而說偈言。憍梵鉢提稽首。禮妙智第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持彼衣鉢而還於僧。集藏傳云。時阿那律白迦葉言。憍梵比丘在忉利天羅漢無漏今不來會。迦葉命召而不肯來。世尊涅槃。世間空。何所求。智度論云。是時阿難希求漏盡。慇懃疲極息臥就枕。廓然得道如日破闇。三明六通無不皆具。夜到僧堂繞門而喚。迦葉令從戶鑰而入禮拜僧眾。集藏傳云。阿難爾時坐一樹下滅結漏盡。無數諸天圍繞阿難。來詣大會如師子無畏。迦葉遙見八萬餘眾叉手立迎。迦葉舉手善來阿難。便坐高座修理眾僧。迦葉舉聲大命眾生。欲度世者皆來詣此。如佛所說種種諸法除眾生苦。阿難當說。十方當聞。天龍鬼神四部弟子。四果聖人。諸王兵眾。聞聲皆至。大眾次坐。方十二由延。阿難在中如月滿明。帝釋在右。梵天在左。侍於阿難。如佛在時。時釋天帝說偈讚歎。一切天子皆悉欣悅。如轉法輪圍遶佛時。阿難無畏。容像魏魏如日光明。既初結盡儀似山頂。項有圓光照於大會。眾覩咸歎。魔聞名聲并將妻子及臣兵眾亦來到此。波旬心念。一佛滅度更有三出。阿難結出。迦葉頂光。那律徹視觀於大千。瞿曇涅槃謂言得脫。此三所德其處甚大。然法已衰無怨仇對。當設方宜滅此殘法．四部弟子．及諸國王。魔便出教勅師子將。速令四兵盡滅此法。即起化兵四種將主。圍遶大會出可畏聲。收捕道人清信男女。誅殺諸王。壞裂道場。眾會驚愕。四輩心念。此何從出。諸王聞聲皆懷驚疑。各自嚴仗。阿難思惟誰來相嬈。觀此兵眾乃知魔為。阿難便咲勅王頓駕。此亂兵者我自降之。爾時阿難以智慧力。摩訶迦葉以精進力。申手執魔。三屍繫咽。第一人屍。第二狗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律云。阿難答言。然我不識是罪。信上座語故懺悔。懺悔訖牽出語阿難言。汝得漏盡然後入來。迦葉語竟便自閉門。大眾論議結集毘尼。阿那律言。舍利弗弟子憍梵波提。能知毘尼。今在天上尸利沙樹園中住。遣使請來。迦葉遣使喚憍梵波提云。閻浮提僧有大法事。今速來喚。汝可疾來。使者即禮僧足。禮僧既訖。如鳥飛空到尸利沙園。依言請問。彼問使言。將無鬪諍來喚我耶。無有破僧者不。使答言無。佛日滅耶。使答言爾佛已滅度。彼言佛滅一何疾哉。我和上舍利弗今在何處。使答。和上亦已涅槃。大目乾連為問亦爾。答言已滅。彼言佛法欲散。大人過去。眾生可怜。阿難．羅睺今在何處。使答言。阿難見佛涅槃憂愁啼哭不能自喻。其羅睺羅得阿羅漢但觀無常。彼言我失離欲大師。和上亦滅。住亦何益。即起神變便入涅槃。身化出水。四道流下至迦葉所。水中有聲而說偈言。憍梵鉢提稽首。禮妙智第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持彼衣鉢而還於僧。集藏傳云。時阿那律白迦葉言。憍梵比丘在忉利天羅漢無漏今不來會。迦葉命召而不肯來。世尊涅槃。世間空。何所求。智度論云。是時阿難希求漏盡。慇懃疲極息臥就枕。廓然得道如日破闇。三明六通無不皆具。夜到僧堂繞門而喚。迦葉令從戶鑰而入禮拜僧眾。集藏傳云。阿難爾時坐一樹下滅結漏盡。無數諸天圍繞阿難。來詣大會如師子無畏。迦葉遙見八萬餘眾叉手立迎。迦葉舉手善來阿難。便坐高座修理眾僧。迦葉舉聲大命眾生。欲度世者皆來詣此。如佛所說種種諸法除眾生苦。阿難當說。十方當聞。天龍鬼神四部弟子。四果聖人。諸王兵眾。聞聲皆至。大眾次坐。方十二由延。阿難在中如月滿明。帝釋在右。梵天在左。侍於阿難。如佛在時。時釋天帝說偈讚歎。一切天子皆悉欣悅。如轉法輪圍遶佛時。阿難無畏。容像魏魏如日光明。既初結盡儀似山頂。項有圓光照於大會。眾覩咸歎。魔聞名聲并將妻子及臣兵眾亦來到此。波旬心念。一佛滅度更有三出。阿難結出。迦葉頂光。那律徹視觀於大千。瞿曇涅槃謂言得脫。此三所德其處甚大。然法已衰無怨仇對。當設方宜滅此殘法．四部弟子．及諸國王。魔便出教勅師子將。速令四兵盡滅此法。即起化兵四種將主。圍遶大會出可畏聲。收捕道人清信男女。誅殺諸王。壞裂道場。眾會驚愕。四輩心念。此何從出。諸王聞聲皆懷驚疑。各自嚴仗。阿難思惟誰來相嬈。觀此兵眾乃知魔為。阿難便咲勅王頓駕。此亂兵者我自降之。爾時阿難以智慧力。摩訶迦葉以精進力。申手執魔。三屍繫咽。第一人屍。第二狗

屍。第三蛇屍。膖脹難近。魔便首伏請迦葉見放。羅漢應當困於人耶。迦葉我前極攪撓佛世尊。未曾見困如今。迦葉答曰。佛哀愍故終不加害。我等集法欲令久興。汝何為來攬擾我眾。魔即叉手啟阿難曰。且但放我不復嬈人。阿難．迦葉俱誓彼言。若復亂眾屍還挂頸。三屍化去。波旬得免別立一面。諸天稱勝善。迦葉勅眾皆當靜聽。諸王普起叉手侍之。阿難長歎。師子振欠四顧眾生。說聞如是及一時已。地為振動。一億天人盡得法眼。結集諸經以為一藏。律為二藏。大法為三藏。錄諸異法合集眾雜復為一藏名為雜藏。聞是法已。天神及人三千比丘皆得漏盡。不還八千。一來十千。無數天人得見道跡。集法已竟天人各還。四輩弟子皆歸本所。驗此集四藏即大眾部義。四藏俱是阿難結集。智度論云。屍繫咽。乃至已後鄔波毱多。智度論云。迦葉以手摩阿難頂。令集法藏。阿難合掌向佛涅槃方。而說偈曰。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅奈。為五比丘眾。轉四諦法輪。轉法輪經亦有此偈。是千阿羅漢聞是語已。上昇虛空七多羅樹。無常力大。如我眼見佛自說法。今者乃言我聞如是。無滅迦葉聖者皆亦說偈。說無常力大。阿難如是集四阿含。謂增一．中．長．雜相應名修妬路。令優婆離集毘尼藏云。如是我聞。一時佛在毘舍離等。乃至廣說。復令阿難集阿毘曇藏云。如是我聞。一時佛在舍衛城。佛告諸比丘。有五怖畏．五罪．五怨。不除不滅。是因緣故。於此生中受無量苦。後墮惡道乃至廣說。結集法竟。諸天龍神等種種供養。雨天花香。以一切物而為供養。說此偈言。怜愍世間故。結集三法竟。十力一切智。說智無明燈。又云。彌勒．文殊。將阿難於鐵圍山間集大乘三藏為菩薩藏。西域記云。夏安居初十五日。大迦葉波。說偈言曰。善哉諦聽。阿難聞持。如來稱讚集素呾纜藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。優波離持律明究。眾所知識。集毘奈耶藏。雨三月盡集三藏訖。大乘三藏西域相傳亦於此山同處結集。即是阿難．妙吉祥等。諸大菩薩。集大乘三藏。部執疏云。迦葉令阿難頌五阿含集為經藏。令富婁那誦阿毘曇名對法藏。令優波離誦毘奈耶名為律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法。迦葉不許令住界外。各自如法誦出三藏。有阿羅漢。念佛法恩念眾生苦。自恒垂淚故名婆師婆。為大眾主教授諸人。一由羯磨訖不聽後來入眾。恐破羯磨得偷蘭遮罪。二由不令眾雜。唯五百人共大迦葉能相領解。餘則不爾故不聽入眾。雖有二處各自結集。情見未分猶同理解。夏時既畢法事又同。阿闍世王營辦衣鉢以儭聖眾。界外之眾其數既多。故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屍。第三蛇屍。膖脹難近。魔便首伏請迦葉見放。羅漢應當困於人耶。迦葉我前極攪撓佛世尊。未曾見困如今。迦葉答曰。佛哀愍故終不加害。我等集法欲令久興。汝何為來攬擾我眾。魔即叉手啟阿難曰。且但放我不復嬈人。阿難．迦葉俱誓彼言。若復亂眾屍還挂頸。三屍化去。波旬得免別立一面。諸天稱勝善。迦葉勅眾皆當靜聽。諸王普起叉手侍之。阿難長歎。師子振欠四顧眾生。說聞如是及一時已。地為振動。一億天人盡得法眼。結集諸經以為一藏。律為二藏。大法為三藏。錄諸異法合集眾雜復為一藏名為雜藏。聞是法已。天神及人三千比丘皆得漏盡。不還八千。一來十千。無數天人得見道跡。集法已竟天人各還。四輩弟子皆歸本所。驗此集四藏即大眾部義。四藏俱是阿難結集。智度論云。屍繫咽。乃至已後鄔波毱多。智度論云。迦葉以手摩阿難頂。令集法藏。阿難合掌向佛涅槃方。而說偈曰。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅奈。為五比丘眾。轉四諦法輪。轉法輪經亦有此偈。是千阿羅漢聞是語已。上昇虛空七多羅樹。無常力大。如我眼見佛自說法。今者乃言我聞如是。無滅迦葉聖者皆亦說偈。說無常力大。阿難如是集四阿含。謂增一．中．長．雜相應名修妬路。令優婆離集毘尼藏云。如是我聞。一時佛在毘舍離等。乃至廣說。復令阿難集阿毘曇藏云。如是我聞。一時佛在舍衛城。佛告諸比丘。有五怖畏．五罪．五怨。不除不滅。是因緣故。於此生中受無量苦。後墮惡道乃至廣說。結集法竟。諸天龍神等種種供養。雨天花香。以一切物而為供養。說此偈言。怜愍世間故。結集三法竟。十力一切智。說智無明燈。又云。彌勒．文殊。將阿難於鐵圍山間集大乘三藏為菩薩藏。西域記云。夏安居初十五日。大迦葉波。說偈言曰。善哉諦聽。阿難聞持。如來稱讚集素呾纜藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。優波離持律明究。眾所知識。集毘奈耶藏。雨三月盡集三藏訖。大乘三藏西域相傳亦於此山同處結集。即是阿難．妙吉祥等。諸大菩薩。集大乘三藏。部執疏云。迦葉令阿難頌五阿含集為經藏。令富婁那誦阿毘曇名對法藏。令優波離誦毘奈耶名為律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法。迦葉不許令住界外。各自如法誦出三藏。有阿羅漢。念佛法恩念眾生苦。自恒垂淚故名婆師婆。為大眾主教授諸人。一由羯磨訖不聽後來入眾。恐破羯磨得偷蘭遮罪。二由不令眾雜。唯五百人共大迦葉能相領解。餘則不爾故不聽入眾。雖有二處各自結集。情見未分猶同理解。夏時既畢法事又同。阿闍世王營辦衣鉢以儭聖眾。界外之眾其數既多。故

時皆號為多眾也。界內之眾迦葉上首。世尊自說迦葉為上座。佛滅之後為弟子依故。時皆號為上座也。其年十二月未生怨死。摩訶迦葉入狼跡山。大眾便散。依西域記入雞足山非狼跡也。四分律說。於王舍城結集三藏不別說處。初但有五百大阿羅漢。阿難集二藏。優波離集毘奈耶藏。富樓那後。與五百大阿羅漢來至。請迦葉重結集。還是阿難集於二藏。五百初集雖同真諦師說。後成一千。同西域記及智度論。其集藏傳云。大眾部義既用界外之眾。所以不分二處結集。四分律法藏部義。真諦師說薩婆多部義。西域記中大乘正說。不知智度論何部所說。集處既別。人復不同。異部說殊不可和會。諸有學者如理應知。總是第一結集緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時皆號為多眾也。界內之眾迦葉上首。世尊自說迦葉為上座。佛滅之後為弟子依故。時皆號為上座也。其年十二月未生怨死。摩訶迦葉入狼跡山。大眾便散。依西域記入雞足山非狼跡也。四分律說。於王舍城結集三藏不別說處。初但有五百大阿羅漢。阿難集二藏。優波離集毘奈耶藏。富樓那後。與五百大阿羅漢來至。請迦葉重結集。還是阿難集於二藏。五百初集雖同真諦師說。後成一千。同西域記及智度論。其集藏傳云。大眾部義既用界外之眾。所以不分二處結集。四分律法藏部義。真諦師說薩婆多部義。西域記中大乘正說。不知智度論何部所說。集處既別。人復不同。異部說殊不可和會。諸有學者如理應知。總是第一結集緣起。

第二名數增減者。經量部師唯立二藏。一素呾纜藏。二毘奈耶藏。彼部師說。經律二藏有別部類。佛及弟子俱無別部說對法藏。但諸經中詮於慧處名為對法。弟子等論但釋經。疏。非是藏攝。如順正理第一卷說。然大乘中亦依機行說於教門以分二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。瑜伽論第二十五．三十八．八十一．八十五卷．對法第十一．顯揚第六．及第二十．世親攝論第一卷中廣自建立。由彼獨覺教．理．行．果少於聲聞教。從多為藏但名聲聞藏。即依半．滿以分二藏。故獨覺者唯證生空唯斷人執攝入聲聞。又初發心亦依聲故。從彼入故亦名聲聞。如法花經．涅槃等說。然大乘中．及薩婆多等諸部同說有三藏。一素呾纜。二毘奈耶。三阿毘達摩。薩婆多義如毘婆沙。大乘教者如前所引。普曜經．及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同教亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行有少殊故別開也。或說四藏如僧祇律．分別功德經。同大眾部素呾纜等三藏之外別立雜藏。謂但詮定名素呾纜。若但詮戒名毘奈耶。若但詮慧名為對法。若合二詮或合三詮名為雜藏。分別功德經中廣解四別。集藏傳說。一經。二律。三者大法。四者雜藏。迦栴延造竟持用呈佛。佛言上法故名大法。於中破癡益於世間。此眾經明故名大法。如是更有二復次解。不能煩引。佛說宿緣。羅漢亦說。天魔外道。故名雜藏。中多偈頌問十二緣。此各異入是名雜藏。今觀此傳。初釋之意。唯佛世尊自說宿緣名素呾纜。羅漢亦說名為雜藏第二釋意。若唯詮定名素呾纜。兼詮慧等名為雜藏。問十二緣此各異入詮於慧故。今此初解即當彼傳第二。復次犢子部中亦說四藏。一經。二律。三對法。四明咒。此藏之中集諸咒故。其三世．無為．不可說等五種法藏。彼說所詮非此能詮。法藏部中說有五藏。即於此四加菩薩藏。明諸菩薩本所行事。成實論中說有五藏。說三藏已復說雜藏及菩薩藏。然大乘中亦說六藏。瑜伽．顯揚．對法．攝論天親釋言。菩薩．聲聞各有三藏。法花經言。不得親近小乘三藏。故知大乘亦有三藏。故分成六。獨覺教少。又復更無別戒律等。故無三藏可分成九。義可有七。小乘說四。大乘說三。故義成七。然無別文。又胎藏經及大眾部又說八藏。菩薩聲聞各有四故。或可說九。普耀等經既說有三。此各成三故義立九。或為八萬四千法藏。如是增減略為七異。謂二．三．四．五．六．七．八。若別說有八萬四千。乘此廣說有八俱胝四十洛叉。如宗輪疏具廣分別。總是第二名數增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二名數增減者。經量部師唯立二藏。一素呾纜藏。二毘奈耶藏。彼部師說。經律二藏有別部類。佛及弟子俱無別部說對法藏。但諸經中詮於慧處名為對法。弟子等論但釋經。疏。非是藏攝。如順正理第一卷說。然大乘中亦依機行說於教門以分二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。瑜伽論第二十五．三十八．八十一．八十五卷．對法第十一．顯揚第六．及第二十．世親攝論第一卷中廣自建立。由彼獨覺教．理．行．果少於聲聞教。從多為藏但名聲聞藏。即依半．滿以分二藏。故獨覺者唯證生空唯斷人執攝入聲聞。又初發心亦依聲故。從彼入故亦名聲聞。如法花經．涅槃等說。然大乘中．及薩婆多等諸部同說有三藏。一素呾纜。二毘奈耶。三阿毘達摩。薩婆多義如毘婆沙。大乘教者如前所引。普曜經．及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同教亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行有少殊故別開也。或說四藏如僧祇律．分別功德經。同大眾部素呾纜等三藏之外別立雜藏。謂但詮定名素呾纜。若但詮戒名毘奈耶。若但詮慧名為對法。若合二詮或合三詮名為雜藏。分別功德經中廣解四別。集藏傳說。一經。二律。三者大法。四者雜藏。迦栴延造竟持用呈佛。佛言上法故名大法。於中破癡益於世間。此眾經明故名大法。如是更有二復次解。不能煩引。佛說宿緣。羅漢亦說。天魔外道。故名雜藏。中多偈頌問十二緣。此各異入是名雜藏。今觀此傳。初釋之意。唯佛世尊自說宿緣名素呾纜。羅漢亦說名為雜藏第二釋意。若唯詮定名素呾纜。兼詮慧等名為雜藏。問十二緣此各異入詮於慧故。今此初解即當彼傳第二。復次犢子部中亦說四藏。一經。二律。三對法。四明咒。此藏之中集諸咒故。其三世．無為．不可說等五種法藏。彼說所詮非此能詮。法藏部中說有五藏。即於此四加菩薩藏。明諸菩薩本所行事。成實論中說有五藏。說三藏已復說雜藏及菩薩藏。然大乘中亦說六藏。瑜伽．顯揚．對法．攝論天親釋言。菩薩．聲聞各有三藏。法花經言。不得親近小乘三藏。故知大乘亦有三藏。故分成六。獨覺教少。又復更無別戒律等。故無三藏可分成九。義可有七。小乘說四。大乘說三。故義成七。然無別文。又胎藏經及大眾部又說八藏。菩薩聲聞各有四故。或可說九。普耀等經既說有三。此各成三故義立九。或為八萬四千法藏。如是增減略為七異。謂二．三．四．五．六．七．八。若別說有八萬四千。乘此廣說有八俱胝四十洛叉。如宗輪疏具廣分別。總是第二名數增減。

第三辨廢立者。小乘異說非宗所明。於大乘中唯立二藏．二種三藏．及與六藏．八萬四千等。天親菩薩攝論釋云。如是三藏下乘上乘有差別故分成二藏。此意說云。但由獨覺教．理．行．果少於聲聞。攝入下乘中。合名聲聞藏。又如力中。根上下力雖有中力。上下相形唯有二品。或上或下。不說中力。今以上下一往相形。獨覺之教入聲聞藏。根劣業淺。所斷．所修．所證．所益。皆不遍盡。不廣大故。唯說二藏。普曜等經立菩薩．獨覺．聲聞三藏者。隨機不同乘行有別以立三藏不增不減。又立素呾纜等三藏非增減者。天親菩薩有其四釋。初三復次與對法同。第一義云。一切過失略為三種。一者疑惑。二者二邊行。三者自見取。初不肯修。次修顛倒。後解非真。為對治彼如其次第說有三藏經中為彼決定說義故令其趣入。律中開許一百一具故令處中行。論中顯照諸法相故令生真智。此中即是未入．已入．作證所由。第二又約初斷諸惑業說。此三皆是見道斷故。二邊行因即戒取故。第三又依障入道諸惑業說故。一切煩惱但有二類。一者猶預。疑即為先。二者決定。見取為首。舉此二種攝諸煩惱。雖求入道行諸妙行。著苦樂邊不能正證。謂在家類受欲樂邊。諸外道輩自苦行邊。為除現在此惑業故唯說三藏。第四又諸學品莫過三種。謂戒．定．慧。一一增上宗說三學各各不同。故唯三藏不增不減。第五又為惡律儀者．多散亂者．多煩惱者。次第立三。毘奈耶．素呾纜阿毘達磨。第六又為惡業多．愛多．見多者次第立三。第七又為瞋多．貪多．及癡多者次第立三。第八又為畏惡趣畏欲界畏三界者次第立三。第九為得三事大般涅槃。由論得般若由律得解說。由經得法身故。第十為得二身故立三藏。由律得法身性解脫故。由論得報身。智為自體故。由經得化身。依定發通故。如是差別。由此三藏不增不減故。即以此義分上下乘以成六藏。更無別義。八萬四千隨所治惑不增不減。乘此復成八百萬億諸法藏也。如對法論第十一說。然佛隨宜所說不定。或依捨邪歸正門說唯一藏。謂正法教藏。對所詮義藏門唯說一藏。所謂字藏。或說二乃至八萬四千。如涅槃經。佛唯說一因緣。謂一切有為。或乃至說十二由宜聞故。此藏亦爾。所立隨宜不可為難。此即第三辨廢立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨廢立者。小乘異說非宗所明。於大乘中唯立二藏．二種三藏．及與六藏．八萬四千等。天親菩薩攝論釋云。如是三藏下乘上乘有差別故分成二藏。此意說云。但由獨覺教．理．行．果少於聲聞。攝入下乘中。合名聲聞藏。又如力中。根上下力雖有中力。上下相形唯有二品。或上或下。不說中力。今以上下一往相形。獨覺之教入聲聞藏。根劣業淺。所斷．所修．所證．所益。皆不遍盡。不廣大故。唯說二藏。普曜等經立菩薩．獨覺．聲聞三藏者。隨機不同乘行有別以立三藏不增不減。又立素呾纜等三藏非增減者。天親菩薩有其四釋。初三復次與對法同。第一義云。一切過失略為三種。一者疑惑。二者二邊行。三者自見取。初不肯修。次修顛倒。後解非真。為對治彼如其次第說有三藏經中為彼決定說義故令其趣入。律中開許一百一具故令處中行。論中顯照諸法相故令生真智。此中即是未入．已入．作證所由。第二又約初斷諸惑業說。此三皆是見道斷故。二邊行因即戒取故。第三又依障入道諸惑業說故。一切煩惱但有二類。一者猶預。疑即為先。二者決定。見取為首。舉此二種攝諸煩惱。雖求入道行諸妙行。著苦樂邊不能正證。謂在家類受欲樂邊。諸外道輩自苦行邊。為除現在此惑業故唯說三藏。第四又諸學品莫過三種。謂戒．定．慧。一一增上宗說三學各各不同。故唯三藏不增不減。第五又為惡律儀者．多散亂者．多煩惱者。次第立三。毘奈耶．素呾纜阿毘達磨。第六又為惡業多．愛多．見多者次第立三。第七又為瞋多．貪多．及癡多者次第立三。第八又為畏惡趣畏欲界畏三界者次第立三。第九為得三事大般涅槃。由論得般若由律得解說。由經得法身故。第十為得二身故立三藏。由律得法身性解脫故。由論得報身。智為自體故。由經得化身。依定發通故。如是差別。由此三藏不增不減故。即以此義分上下乘以成六藏。更無別義。八萬四千隨所治惑不增不減。乘此復成八百萬億諸法藏也。如對法論第十一說。然佛隨宜所說不定。或依捨邪歸正門說唯一藏。謂正法教藏。對所詮義藏門唯說一藏。所謂字藏。或說二乃至八萬四千。如涅槃經。佛唯說一因緣。謂一切有為。或乃至說十二由宜聞故。此藏亦爾。所立隨宜不可為難。此即第三辨廢立也。

第四出體者。三藏體性義類不殊。總聊簡中已顯四體。且如護法四種體中相用別論。此即總以能說法者心上所顯。假實殊途聲．名句文而為體性。隨其所應三性五法蘊處界收所引教理廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四出體者。三藏體性義類不殊。總聊簡中已顯四體。且如護法四種體中相用別論。此即總以能說法者心上所顯。假實殊途聲．名句文而為體性。隨其所應三性五法蘊處界收所引教理廣如前說。

第五釋名義者。於中分二。初釋總名。後釋別名。釋總名者。天親論云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝。持所攝法令其不失。名之為藏。此別不同有二三等。二三六等是其數法。於六釋中帶數釋也。古者釋言。藏是記義聖者言教能刊記諸法。名之為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋名義者。於中分二。初釋總名。後釋別名。釋總名者。天親論云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝。持所攝法令其不失。名之為藏。此別不同有二三等。二三六等是其數法。於六釋中帶數釋也。古者釋言。藏是記義聖者言教能刊記諸法。名之為藏。

釋別名者。且二藏中。一菩薩藏。二聲聞藏。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。此語略故但名菩薩。無性釋云。菩提薩埵為所緣境故名菩薩。依弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸行者發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境立菩薩名。此有財釋。以彼二種為所緣境名菩薩故。或相違釋。亦菩亦薩。智．悲別故。又云或即彼心為求菩提。有志．有能故名菩薩。此意說言。菩提所求果也。薩埵勇健義。行者之心為求無上正等覺故。有大志意有所堪能。具此勝德名為菩薩。此依主釋。求大菩提之薩埵故。或薩埵者此言有情。求大菩提之有情也。依士如前。瑜伽釋中。文雖小別義亦同此。十一面經言。菩提即般若。薩埵謂方便。如是二法利益安樂一切有情。菩提之薩埵。亦依主釋。言聲聞者。聲謂音聲。即佛說法所有音聲聞謂聽聞。若修行者聞佛說法。信受精進而出三界。名曰聲聞。故法花經第二卷初說。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。慇懃精進。欲速出三界自求涅槃。是名聲聞乘。此依初入聲聞乘位。多分依教而入道故。後證果時未必一切要依聲故。瑜伽釋言。諸佛聖教聲為上首。從師友所聞此教聲。展轉修證永出世間。故名聲聞以聲為聞亦有財釋。又此但依住自乘解。唯自利行以立其名。若不定性理即不然。故法花經第二卷末說。以佛道聲令一切聞故名聲聞。即依迴心住於佛乘利他行說。以聲令他聞故名聲聞。即有財釋。若聲之聞故名曰聲聞。即依主釋。獨覺初入自乘之位亦多分依佛音聲故。又教小故從多為藏。又所修證。及與所斷得。非廣大合名聲聞。隨其所應逗此二機。此二所知所有法義皆此所攝。即名菩薩聲聞之藏。二藏俱是依士釋也。三藏別名中。初普曜經中所說三藏二名如前。獨覺藏者。法花經說。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進。求自然慧樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。瑜伽論言。常樂寂靜不欲雜居。修加行滿。無師友教自然獨悟。永出世間故名獨覺。獨證者覺名為獨覺。依主釋也。或觀待緣而悟聖果。亦名緣覺。待緣而覺。亦依主釋。獨覺者藏依主釋如前素呾纜等三藏者。成實論云。修多羅者直說語言。雜心論云。經有五義。謂出生．涌泉．顯示．繩墨．結鬘五義。今大乘解。梵言素呾纜此名契經。故瑜伽二十五。及顯揚第六云。云何素呾纜。由二十四事略攝一切契經。契者契當至合之義。所言經者天親論解云。謂能貫穿依故。相故。法故。義故。名素呾纜。謂於是處由此為此而有所說。名之為依。真俗諦相。名之為相。十善巧法等。名之為法。義者謂隨密意等以說諸法。名之為義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋別名者。且二藏中。一菩薩藏。二聲聞藏。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。此語略故但名菩薩。無性釋云。菩提薩埵為所緣境故名菩薩。依弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸行者發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境立菩薩名。此有財釋。以彼二種為所緣境名菩薩故。或相違釋。亦菩亦薩。智．悲別故。又云或即彼心為求菩提。有志．有能故名菩薩。此意說言。菩提所求果也。薩埵勇健義。行者之心為求無上正等覺故。有大志意有所堪能。具此勝德名為菩薩。此依主釋。求大菩提之薩埵故。或薩埵者此言有情。求大菩提之有情也。依士如前。瑜伽釋中。文雖小別義亦同此。十一面經言。菩提即般若。薩埵謂方便。如是二法利益安樂一切有情。菩提之薩埵。亦依主釋。言聲聞者。聲謂音聲。即佛說法所有音聲聞謂聽聞。若修行者聞佛說法。信受精進而出三界。名曰聲聞。故法花經第二卷初說。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。慇懃精進。欲速出三界自求涅槃。是名聲聞乘。此依初入聲聞乘位。多分依教而入道故。後證果時未必一切要依聲故。瑜伽釋言。諸佛聖教聲為上首。從師友所聞此教聲。展轉修證永出世間。故名聲聞以聲為聞亦有財釋。又此但依住自乘解。唯自利行以立其名。若不定性理即不然。故法花經第二卷末說。以佛道聲令一切聞故名聲聞。即依迴心住於佛乘利他行說。以聲令他聞故名聲聞。即有財釋。若聲之聞故名曰聲聞。即依主釋。獨覺初入自乘之位亦多分依佛音聲故。又教小故從多為藏。又所修證。及與所斷得。非廣大合名聲聞。隨其所應逗此二機。此二所知所有法義皆此所攝。即名菩薩聲聞之藏。二藏俱是依士釋也。三藏別名中。初普曜經中所說三藏二名如前。獨覺藏者。法花經說。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進。求自然慧樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。瑜伽論言。常樂寂靜不欲雜居。修加行滿。無師友教自然獨悟。永出世間故名獨覺。獨證者覺名為獨覺。依主釋也。或觀待緣而悟聖果。亦名緣覺。待緣而覺。亦依主釋。獨覺者藏依主釋如前素呾纜等三藏者。成實論云。修多羅者直說語言。雜心論云。經有五義。謂出生．涌泉．顯示．繩墨．結鬘五義。今大乘解。梵言素呾纜此名契經。故瑜伽二十五。及顯揚第六云。云何素呾纜。由二十四事略攝一切契經。契者契當至合之義。所言經者天親論解云。謂能貫穿依故。相故。法故。義故。名素呾纜。謂於是處由此為此而有所說。名之為依。真俗諦相。名之為相。十善巧法等。名之為法。義者謂隨密意等以說諸法。名之為義

。以四種義。釋素呾纜。瑜伽論第二十五．顯揚第二十說。謂佛世尊。於彼方所為彼有情。依彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。乃至廣說。結集法者。攝聚聖語為法久住以美妙言次第結集。貫穿縫綴能引義利。能行梵行。真善妙義是。名契經。前來雖以貫穿之義以釋契經。以教貫義。以教攝生。名之為經。猶綖貫花如經持緯。西域呼汲索縫衣綖席經聖教等皆名素呾纜。眾生由教攝。不散流惡趣。義理由教貫。不散失隱沒。是故聖教名為契經。四分律說。如種種花散置案上。風吹零落無綖貫故。十二年前。堪受略教根性如案。種種出家在家異見。令正法滅速疾如風。一切經義名之為花。若有經教貫於正理。人無異見法即不滅。故佛地論第一卷云。能貫能攝故名為經。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生目之為經。契理之經名為契經。依主釋也。若但名經即非此釋。然素呾纜體即是藏。名素呾纜藏。持業釋也。以經及藏俱屬教故。毘奈耶者。此云調伏。八十五云。四種有情。數習邪解脫見所集成界。佛以種種勝解智力及界智力。尋求彼先所有勝解及彼後界。如其所應為調伏故。多分為轉四種法教名毘奈耶。故毘奈耶名為調伏。天親釋云。犯罪故。等起故。還淨故。出離故。名毘奈耶。廣說如彼攝論第一。調者和御。伏者制滅。調和控御身．語等業。制伏滅除諸惡行故。亦調亦伏。持業釋也。此是行名。調伏之藏。名毘奈耶藏。藏是教故。亦依主釋。阿毘達摩達摩云法。阿毘四義此云對法。亦云數法．伏法．通法。天親解云。言對義者。此法對向無住涅槃。能說諸諦菩提分等諸妙行故。若依此解。能對名對。體即是教。能說妙行。向涅槃故。對即是法名為對法。對法即藏名對法藏。皆持業釋。亦名數法。於一一法數數宣說訓釋言詞自相等故。此以理為法。以教為數。法之數故名為數法。是依主釋。數法即藏名數法藏。是持業釋。亦名伏法。由此具足論處所等。能伏勝他邪異論故。伏體是理。詮伏之法名為伏法。即依主釋。或教法即伏。由此教法具論處等能勝伏他邪異論故。即持業釋。伏法即藏。亦持業釋。亦名通法。此能釋通契經義故。經義稱法。此能通彼。名為通法。法之通故。依主釋也。通法即藏。亦持業釋。更有別解。如對法疏。分別功德經有二解。一者名無比法。二名大法。結集傳中亦名大法。無性釋云。擇法因故。或共了故。雜心二解。婆沙第一十二大論師二十四復次解。順正理云。或諸契經名為達磨。論能決了名為對法。以教對教也。俱舍有二解。或教．理．行．果俱名對法。隨其所應釋其名義。合四十一解如對法釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。以四種義。釋素呾纜。瑜伽論第二十五．顯揚第二十說。謂佛世尊。於彼方所為彼有情。依彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。乃至廣說。結集法者。攝聚聖語為法久住以美妙言次第結集。貫穿縫綴能引義利。能行梵行。真善妙義是。名契經。前來雖以貫穿之義以釋契經。以教貫義。以教攝生。名之為經。猶綖貫花如經持緯。西域呼汲索縫衣綖席經聖教等皆名素呾纜。眾生由教攝。不散流惡趣。義理由教貫。不散失隱沒。是故聖教名為契經。四分律說。如種種花散置案上。風吹零落無綖貫故。十二年前。堪受略教根性如案。種種出家在家異見。令正法滅速疾如風。一切經義名之為花。若有經教貫於正理。人無異見法即不滅。故佛地論第一卷云。能貫能攝故名為經。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生目之為經。契理之經名為契經。依主釋也。若但名經即非此釋。然素呾纜體即是藏。名素呾纜藏。持業釋也。以經及藏俱屬教故。毘奈耶者。此云調伏。八十五云。四種有情。數習邪解脫見所集成界。佛以種種勝解智力及界智力。尋求彼先所有勝解及彼後界。如其所應為調伏故。多分為轉四種法教名毘奈耶。故毘奈耶名為調伏。天親釋云。犯罪故。等起故。還淨故。出離故。名毘奈耶。廣說如彼攝論第一。調者和御。伏者制滅。調和控御身．語等業。制伏滅除諸惡行故。亦調亦伏。持業釋也。此是行名。調伏之藏。名毘奈耶藏。藏是教故。亦依主釋。阿毘達摩達摩云法。阿毘四義此云對法。亦云數法．伏法．通法。天親解云。言對義者。此法對向無住涅槃。能說諸諦菩提分等諸妙行故。若依此解。能對名對。體即是教。能說妙行。向涅槃故。對即是法名為對法。對法即藏名對法藏。皆持業釋。亦名數法。於一一法數數宣說訓釋言詞自相等故。此以理為法。以教為數。法之數故名為數法。是依主釋。數法即藏名數法藏。是持業釋。亦名伏法。由此具足論處所等。能伏勝他邪異論故。伏體是理。詮伏之法名為伏法。即依主釋。或教法即伏。由此教法具論處等能勝伏他邪異論故。即持業釋。伏法即藏。亦持業釋。亦名通法。此能釋通契經義故。經義稱法。此能通彼。名為通法。法之通故。依主釋也。通法即藏。亦持業釋。更有別解。如對法疏。分別功德經有二解。一者名無比法。二名大法。結集傳中亦名大法。無性釋云。擇法因故。或共了故。雜心二解。婆沙第一十二大論師二十四復次解。順正理云。或諸契經名為達磨。論能決了名為對法。以教對教也。俱舍有二解。或教．理．行．果俱名對法。隨其所應釋其名義。合四十一解如對法釋

。不能煩述。此藏亦名鄔波題鑠。即古優婆題舍此云論議。亦名摩怛理迦。即舊所云摩德勒伽藏也。此云本母。八十一等云。即此鄔波題鑠。亦名摩怛理迦。亦名阿毘達摩。八十五云。為欲決擇如來所說所稱．讚．美先聖契經。譬如無本母字義不明了。如是本母所不攝經。其義隱昧義不明了。與此相違義即明了。是故說名摩怛理迦。摩怛理迦此屬於義。藏者是教。本母之藏。亦依主釋。若此論教為彼義母名為本母。本母即藏。即持業釋。六藏名義不異二三。故不別釋。上來所釋且隨一義。諸有智人任情取捨。合是第五釋名義門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。不能煩述。此藏亦名鄔波題鑠。即古優婆題舍此云論議。亦名摩怛理迦。即舊所云摩德勒伽藏也。此云本母。八十一等云。即此鄔波題鑠。亦名摩怛理迦。亦名阿毘達摩。八十五云。為欲決擇如來所說所稱．讚．美先聖契經。譬如無本母字義不明了。如是本母所不攝經。其義隱昧義不明了。與此相違義即明了。是故說名摩怛理迦。摩怛理迦此屬於義。藏者是教。本母之藏。亦依主釋。若此論教為彼義母名為本母。本母即藏。即持業釋。六藏名義不異二三。故不別釋。上來所釋且隨一義。諸有智人任情取捨。合是第五釋名義門。

第六辨差別者。辨二藏別．及獨覺等三藏別者。如釋名中雖略已釋。於乘章中亦廣顯示。素呾纜等三藏別者。從一法性。大定。正智。後得大悲所流出故。皆無差別。然以義理所詮各異故成差別。又以詮三學名為素呾纜。故毘奈耶．阿毘達磨皆即素呾纜。既詮戒定名毘奈耶。故於調伏亦有契經。而無對法。對法之中既詮於慧。故有契經唯無調伏。如是應說契經具三。調伏．對法唯各有二。然對法論第十一說。除疑隨惑是素呾纜。除二邊行是毘奈耶。除自見取是阿毘達磨。復次開示三學名素呾纜。開示戒．定名毘奈耶。開示慧學是阿毘達磨。此依別部說三藏異義即可殊。若依所詮說為差別。由素呾纜具有餘二。調伏．對法各有二種。差別義類如前已說。若依所詮增上為別。義即有殊。復次開正法義文義易了是素呾纜。為顯法義作安足處名毘奈耶。為令智者受用法樂是對法義。天親釋云。略有九緣建立三藏。此三復次各有三義。故分成九。顯揚論中第二十說。諸佛世尊唯依攝事顯了諸法是素呾纜藏。言攝事者謂四事．九事．二十九事。為諸聲聞及諸菩薩。說別解脫及別解脫相應之法名毘奈耶藏。有七種相略攝菩薩諸別解脫。謂初受持軌則。廣說乃至。第七捨律儀事。以十一相顯了分別開示諸法。是磨怛理迦藏。八十五說。解二十四處名為素呾纜等。廣如彼說不能煩引。毘婆沙中。有說無別。從一智海隨一覺池所流出故。十力．無畏所攝受故。同一大悲所等起故。有說有別。於中有八復次不同。亦廣如彼。辨六藏別以二乘六所詮各別。隨其所應皆當准知。是名第六辨差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六辨差別者。辨二藏別．及獨覺等三藏別者。如釋名中雖略已釋。於乘章中亦廣顯示。素呾纜等三藏別者。從一法性。大定。正智。後得大悲所流出故。皆無差別。然以義理所詮各異故成差別。又以詮三學名為素呾纜。故毘奈耶．阿毘達磨皆即素呾纜。既詮戒定名毘奈耶。故於調伏亦有契經。而無對法。對法之中既詮於慧。故有契經唯無調伏。如是應說契經具三。調伏．對法唯各有二。然對法論第十一說。除疑隨惑是素呾纜。除二邊行是毘奈耶。除自見取是阿毘達磨。復次開示三學名素呾纜。開示戒．定名毘奈耶。開示慧學是阿毘達磨。此依別部說三藏異義即可殊。若依所詮說為差別。由素呾纜具有餘二。調伏．對法各有二種。差別義類如前已說。若依所詮增上為別。義即有殊。復次開正法義文義易了是素呾纜。為顯法義作安足處名毘奈耶。為令智者受用法樂是對法義。天親釋云。略有九緣建立三藏。此三復次各有三義。故分成九。顯揚論中第二十說。諸佛世尊唯依攝事顯了諸法是素呾纜藏。言攝事者謂四事．九事．二十九事。為諸聲聞及諸菩薩。說別解脫及別解脫相應之法名毘奈耶藏。有七種相略攝菩薩諸別解脫。謂初受持軌則。廣說乃至。第七捨律儀事。以十一相顯了分別開示諸法。是磨怛理迦藏。八十五說。解二十四處名為素呾纜等。廣如彼說不能煩引。毘婆沙中。有說無別。從一智海隨一覺池所流出故。十力．無畏所攝受故。同一大悲所等起故。有說有別。於中有八復次不同。亦廣如彼。辨六藏別以二乘六所詮各別。隨其所應皆當准知。是名第六辨差別也。

第七彰佛自說總別部類者。且二藏中總而言之。或有別部類。或無別部類。所以者何。一會之中唯被聲聞。不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏也。其一會中唯被菩薩。不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏也。若一會中俱被二機。教益二種名無別部。如說深密。三乘眾生各有無邊入自乘故。佛為勝義生菩薩說三無性法時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。故知二藏亦有別部。亦無別部。此說二藏總別部類。素呾纜等三總別者。經部師說。契經．調伏有別部類。阿毘達磨無別部說。薩婆多師有二師說。有言世尊亦有別部說對法藏。即發智是。名攝歸彼故名迦多衍尼子造。有說世尊無別部類說對法藏。豈佛自造章頌品等。若作此解便與經部所說不殊。既正理師廣為鬪諍。明佛世尊別說對法。由此義理故毘婆沙存於二解。今大乘中亦有二說。西域相傳其義如是。一師說云。世尊亦有別部類說者花嚴．般若如是等經是素呾纜藏。阿毘達磨深密等經是阿毘達磨藏。毘奈耶．瞿沙經是毘奈耶藏。此藏梵本。即今西國施無厭寺猶有小分。大徒隱沒。舊人傳云。清淨毘尼經是毘尼藏。第二師云。隨於所詮以分三藏無別部類。解深密經多詮慧學。文殊問經等多詮戒學。首楞嚴經多詮定學。隨多所詮以分三藏。如涅槃經。始從如是終至奉行俱是修多羅。阿毘達磨經中具足亦有直非直說。故彼定非是別對法。故從多分以立藏也。三學俱多唯素呾纜。戒定多者唯毘奈耶。唯慧多者對法藏攝。此約佛說。若弟子說亦有別部。唯對法藏。其普曜經．未生怨經所說三藏。唯獨覺藏無別部類。以教小故合聲聞說。唯有餘二。以就機行果及所詮少有差別故分三藏。定無別部。其六藏中准前所說。初師既許大乘別有毘奈耶．瞿沙經為毘奈耶藏。別部說有六藏不同。斯亦無失。第二師意不許別部但隨所詮。若師資合論。別部類說亦可有六。若唯佛說無別六也。隨其所應別有多少。隨詮成六。此即第七彰佛自說總別部類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七彰佛自說總別部類者。且二藏中總而言之。或有別部類。或無別部類。所以者何。一會之中唯被聲聞。不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏也。其一會中唯被菩薩。不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏也。若一會中俱被二機。教益二種名無別部。如說深密。三乘眾生各有無邊入自乘故。佛為勝義生菩薩說三無性法時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。故知二藏亦有別部。亦無別部。此說二藏總別部類。素呾纜等三總別者。經部師說。契經．調伏有別部類。阿毘達磨無別部說。薩婆多師有二師說。有言世尊亦有別部說對法藏。即發智是。名攝歸彼故名迦多衍尼子造。有說世尊無別部類說對法藏。豈佛自造章頌品等。若作此解便與經部所說不殊。既正理師廣為鬪諍。明佛世尊別說對法。由此義理故毘婆沙存於二解。今大乘中亦有二說。西域相傳其義如是。一師說云。世尊亦有別部類說者花嚴．般若如是等經是素呾纜藏。阿毘達磨深密等經是阿毘達磨藏。毘奈耶．瞿沙經是毘奈耶藏。此藏梵本。即今西國施無厭寺猶有小分。大徒隱沒。舊人傳云。清淨毘尼經是毘尼藏。第二師云。隨於所詮以分三藏無別部類。解深密經多詮慧學。文殊問經等多詮戒學。首楞嚴經多詮定學。隨多所詮以分三藏。如涅槃經。始從如是終至奉行俱是修多羅。阿毘達磨經中具足亦有直非直說。故彼定非是別對法。故從多分以立藏也。三學俱多唯素呾纜。戒定多者唯毘奈耶。唯慧多者對法藏攝。此約佛說。若弟子說亦有別部。唯對法藏。其普曜經．未生怨經所說三藏。唯獨覺藏無別部類。以教小故合聲聞說。唯有餘二。以就機行果及所詮少有差別故分三藏。定無別部。其六藏中准前所說。初師既許大乘別有毘奈耶．瞿沙經為毘奈耶藏。別部說有六藏不同。斯亦無失。第二師意不許別部但隨所詮。若師資合論。別部類說亦可有六。若唯佛說無別六也。隨其所應別有多少。隨詮成六。此即第七彰佛自說總別部類也。

第八師資建立者。此諸藏教。幾唯佛說。幾通弟子。如瑜伽論第八十一中解論議經云。論議經者。謂諸經典循環研覈磨呾理迦。一切了義經皆名磨呾理迦。謂於是處。世尊自廣分別諸法體相。又於是處。諸聖弟子已見諦迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名為摩呾理迦。亦名阿毘達磨。由此文故傳受釋云。許佛滅後十二分中論議一分。三藏之內對法一藏通弟子說。不許餘之十一分教。并餘二藏通弟子說。所以者何。唯此對法及論議教。弟子所造義理與佛意無有異。若應頌等必與佛說殊。改佛本頌故。逗機說經待犯說戒。非佛自說餘不信故。由此設令佛滅度後。有諸弟子造偈頌等。皆名論議及名對法。如釋緣起仍名對法藏。及名論議經。以極推尋諸妙理故。意欲詮辨諸法相故。若弟子造非教藏攝。教藏便攝聖教不盡。故佛滅度後弟子所造。皆是對法論議所攝。若佛在時對佛前說。佛所許可。說於三藏十二分教。一切無遮。如諸經中此義非一。由如是義。佛滅度後。聲聞．菩薩二藏皆通弟子所造。普曜經中所說三藏。皆通弟子之所說也。三藏之內。唯對法藏通弟子說。六藏之中。二對法藏亦弟子說。若佛自說及對佛前諸弟子等說二三六。一切無遮。然此經中且論弟子見諦者說舉其勝者。顯離諸失有所證故。若實而論。通取未見聖諦者造。亦是彼攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八師資建立者。此諸藏教。幾唯佛說。幾通弟子。如瑜伽論第八十一中解論議經云。論議經者。謂諸經典循環研覈磨呾理迦。一切了義經皆名磨呾理迦。謂於是處。世尊自廣分別諸法體相。又於是處。諸聖弟子已見諦迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名為摩呾理迦。亦名阿毘達磨。由此文故傳受釋云。許佛滅後十二分中論議一分。三藏之內對法一藏通弟子說。不許餘之十一分教。并餘二藏通弟子說。所以者何。唯此對法及論議教。弟子所造義理與佛意無有異。若應頌等必與佛說殊。改佛本頌故。逗機說經待犯說戒。非佛自說餘不信故。由此設令佛滅度後。有諸弟子造偈頌等。皆名論議及名對法。如釋緣起仍名對法藏。及名論議經。以極推尋諸妙理故。意欲詮辨諸法相故。若弟子造非教藏攝。教藏便攝聖教不盡。故佛滅度後弟子所造。皆是對法論議所攝。若佛在時對佛前說。佛所許可。說於三藏十二分教。一切無遮。如諸經中此義非一。由如是義。佛滅度後。聲聞．菩薩二藏皆通弟子所造。普曜經中所說三藏。皆通弟子之所說也。三藏之內。唯對法藏通弟子說。六藏之中。二對法藏亦弟子說。若佛自說及對佛前諸弟子等說二三六。一切無遮。然此經中且論弟子見諦者說舉其勝者。顯離諸失有所證故。若實而論。通取未見聖諦者造。亦是彼攝。

第九次第分別者。勘撿諸處。說此次第。略有二種。一淺深次第。天親攝論說聲聞藏為初。菩薩藏為後。第二餘處亦說勝劣次第。以菩薩為初。聲聞藏為後。准說三乘獨覺等三藏次第亦爾。復有三種次第前後。一種次第者。初素呾纜．次毘奈耶．後對法藏。此有五義作此次第。一依說次第。普曜經說。佛成道訖第六七日。在波羅奈國仙人鹿苑。為陳如等說四諦法。即素呾纜。次於舍衛國因迦蘭陀子。制非梵行次說毘奈耶。後於毘邪離獼猴池側普集講堂。佛見跋渠耆舊比丘等本末因緣。說離五怖畏後說對法。二結集次第。初命阿難集素呾纜。次命波離集毘奈耶。後大迦葉自集對法。然普曜經乃說阿難後集彼對法。真諦云。滿慈子集對法。三所化次第。為初入法說素呾纜。為已入法說毘奈耶。為有斷證說對法藏。四本末次第。契經為本。戒從此生。慧方得起。五寬狹次第。契經詮生三學。調伏詮生二學。對法唯詮慧。故經為初對法為後。第二次第者。依修行說。戒麁易修。次定。後慧最難可成。從淺至深修行法爾。故。初毘奈耶。次素呾纜。後阿毘達磨。第三次第者。依勝劣說。對法詮生慧種智之根本。定能澄淨心生慧令證法。持戒離諸惡調伏身．語．意。故初對法。次素呾纜。後毘奈耶。又無次第隨宜說故。然諸經典多依第一一種次第以辨三藏。六藏次第准義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九次第分別者。勘撿諸處。說此次第。略有二種。一淺深次第。天親攝論說聲聞藏為初。菩薩藏為後。第二餘處亦說勝劣次第。以菩薩為初。聲聞藏為後。准說三乘獨覺等三藏次第亦爾。復有三種次第前後。一種次第者。初素呾纜．次毘奈耶．後對法藏。此有五義作此次第。一依說次第。普曜經說。佛成道訖第六七日。在波羅奈國仙人鹿苑。為陳如等說四諦法。即素呾纜。次於舍衛國因迦蘭陀子。制非梵行次說毘奈耶。後於毘邪離獼猴池側普集講堂。佛見跋渠耆舊比丘等本末因緣。說離五怖畏後說對法。二結集次第。初命阿難集素呾纜。次命波離集毘奈耶。後大迦葉自集對法。然普曜經乃說阿難後集彼對法。真諦云。滿慈子集對法。三所化次第。為初入法說素呾纜。為已入法說毘奈耶。為有斷證說對法藏。四本末次第。契經為本。戒從此生。慧方得起。五寬狹次第。契經詮生三學。調伏詮生二學。對法唯詮慧。故經為初對法為後。第二次第者。依修行說。戒麁易修。次定。後慧最難可成。從淺至深修行法爾。故。初毘奈耶。次素呾纜。後阿毘達磨。第三次第者。依勝劣說。對法詮生慧種智之根本。定能澄淨心生慧令證法。持戒離諸惡調伏身．語．意。故初對法。次素呾纜。後毘奈耶。又無次第隨宜說故。然諸經典多依第一一種次第以辨三藏。六藏次第准義應知。

第十釋通疑難者。第一結集緣起。雖有違文。諸部不同未可為難。第二名數增減中。問既大乘中無別雜藏。何故分別功德經說有雜藏。瑜伽論等云如雜事說。答分別功德經是大眾部義。非宗所許。設同瑜伽說有雜事者。如法蘊足論薩婆多部說有雜事品。本是經文隨彼所詮即屬彼藏。唯詮行雜即毘奈耶。唯詮事雜即素呾纜。唯詮理雜即對法藏。若三俱雜即素呾纜。若行．事雜即毘奈耶及素呾纜。若行．理雜即通調伏及對法攝。若事．理雜即通契經及對法攝。然非大乘別立雜藏。此依所詮以分三藏。若部袠別。從多攝屬彼藏所收。胎藏經八藏亦大眾部。非大乘義。第三辨廢立中。問約機運濟為乘。即立一乘．五乘。亦許約機攝持為藏。許立一藏．五藏。答雖無文說義即可然。乘．藏俱許就機。理有一藏．五藏。勝鬘經云。毘尼者即大乘學。既攝小教名為大學。故同於乘唯立一藏。亦應說言十方佛土中。唯有一藏法。無第二．第三。除佛方便說以此准知。義應立一．五。約機論藏諸教既小。故略不立一藏．五藏理應有也。又乘依機行。藏約教門。意趣有殊。不可一准如十度十蔽相治數齊。四輪八難其數不等。故乘有一．五而教不立也。第四門中出其體性所有妨難。總聊簡中前已具述。第五釋總別名中。問何故二藏中。小乘依人立藏名聲聞藏。不名獨覺藏。大乘依人立藏名菩薩藏。不名如來藏。答獨覺之教小於聲聞。又初入法亦依聲教故。小乘藏依人立名名聲聞藏。不名獨覺藏。若名如來藏願行名字不弘。欲顯願行名字深大弘遠。但名菩薩藏不名如來藏。又菩薩德行世易可成。如來德行世難可成。欲勸有情令依此教易可成立。但名菩薩藏不名如來藏。又小乘之中聲聞為因獨覺為果。從小為名非名獨覺藏。大乘之中菩薩為因如來為果。從小為稱非名如來藏。問何故菩薩藏以誓願所求為名。不以境緣為號而名無師藏。其聲聞藏以境緣為稱。不以誓願所求為名而名涅槃薩埵藏。答夫立名者且約一德。菩薩願求俱廣利益既大。欲顯悲深智廣。但名菩薩藏。不名無師藏。聲聞依緣成德為勝。願．求俱淺故。從境緣為名。不名涅槃薩埵藏。由此獨覺亦依緣立名。不以誓願為號。問三藏中若以貫穿生理名素呾纜。餘之二藏亦應名契經。調伏．對法為問亦爾。答據實而論。三藏俱可名素呾纜。以說素呾纜是貫穿義故。然從根本以得其名。餘即不得。如色．法處餘不得名。調伏．對法其義亦爾。又貫穿理生勝。一得其名非餘。調伏三業勝。一得名非餘。對向無住涅槃勝。一得名非餘。契經．調伏．對法。如次各一得名。問六藏之中若以行果機理少別。普曜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十釋通疑難者。第一結集緣起。雖有違文。諸部不同未可為難。第二名數增減中。問既大乘中無別雜藏。何故分別功德經說有雜藏。瑜伽論等云如雜事說。答分別功德經是大眾部義。非宗所許。設同瑜伽說有雜事者。如法蘊足論薩婆多部說有雜事品。本是經文隨彼所詮即屬彼藏。唯詮行雜即毘奈耶。唯詮事雜即素呾纜。唯詮理雜即對法藏。若三俱雜即素呾纜。若行．事雜即毘奈耶及素呾纜。若行．理雜即通調伏及對法攝。若事．理雜即通契經及對法攝。然非大乘別立雜藏。此依所詮以分三藏。若部袠別。從多攝屬彼藏所收。胎藏經八藏亦大眾部。非大乘義。第三辨廢立中。問約機運濟為乘。即立一乘．五乘。亦許約機攝持為藏。許立一藏．五藏。答雖無文說義即可然。乘．藏俱許就機。理有一藏．五藏。勝鬘經云。毘尼者即大乘學。既攝小教名為大學。故同於乘唯立一藏。亦應說言十方佛土中。唯有一藏法。無第二．第三。除佛方便說以此准知。義應立一．五。約機論藏諸教既小。故略不立一藏．五藏理應有也。又乘依機行。藏約教門。意趣有殊。不可一准如十度十蔽相治數齊。四輪八難其數不等。故乘有一．五而教不立也。第四門中出其體性所有妨難。總聊簡中前已具述。第五釋總別名中。問何故二藏中。小乘依人立藏名聲聞藏。不名獨覺藏。大乘依人立藏名菩薩藏。不名如來藏。答獨覺之教小於聲聞。又初入法亦依聲教故。小乘藏依人立名名聲聞藏。不名獨覺藏。若名如來藏願行名字不弘。欲顯願行名字深大弘遠。但名菩薩藏不名如來藏。又菩薩德行世易可成。如來德行世難可成。欲勸有情令依此教易可成立。但名菩薩藏不名如來藏。又小乘之中聲聞為因獨覺為果。從小為名非名獨覺藏。大乘之中菩薩為因如來為果。從小為稱非名如來藏。問何故菩薩藏以誓願所求為名。不以境緣為號而名無師藏。其聲聞藏以境緣為稱。不以誓願所求為名而名涅槃薩埵藏。答夫立名者且約一德。菩薩願求俱廣利益既大。欲顯悲深智廣。但名菩薩藏。不名無師藏。聲聞依緣成德為勝。願．求俱淺故。從境緣為名。不名涅槃薩埵藏。由此獨覺亦依緣立名。不以誓願為號。問三藏中若以貫穿生理名素呾纜。餘之二藏亦應名契經。調伏．對法為問亦爾。答據實而論。三藏俱可名素呾纜。以說素呾纜是貫穿義故。然從根本以得其名。餘即不得。如色．法處餘不得名。調伏．對法其義亦爾。又貫穿理生勝。一得其名非餘。調伏三業勝。一得名非餘。對向無住涅槃勝。一得名非餘。契經．調伏．對法。如次各一得名。問六藏之中若以行果機理少別。普曜經

等立獨覺等以為三藏。亦應以彼行等小別立於九藏。何故唯六。答有別部類但可分六。以獨覺教無別部類。不分成九。又機性全別。可成三藏。教法小別。不分成九。第六辨差別中。問依淨尸羅生無悔等。漸次得定生詮戒．定俱名毘奈耶。依定發慧生詮定．慧應俱名對法。答戒．定俱福類。詮生竝調伏。定慧福智殊。生詮異藏攝。問定慧類殊別藏所攝。散定差別定非調伏。答定散雖殊俱是福。不能斷惑俱調伏。福智兩殊專擇異。斷惑有差別藏攝。第七彰佛自說總別部類。略為聊簡如自門說。第八師資建立者。問設許三藏十二分教。佛滅度後弟子皆得分別演說。有何過失。答若爾便成師資無別．淺法．深法．比法．證法．聖法．凡法．一切智法．一切種智法都無差別。又許造者。藏教便殊。故佛不許佛滅度後弟子等。造十二分教及三藏等。問如是諸藏三界五趣何處具有被何眾生。答仁王經中列變化眾無色界眾。又無色界天。佛邊側立聽阿含經。陀羅尼經烈地獄眾。故知契經被三界．五趣真化之身。盧舍那佛經。說十八梵天諸神王等。俱能解悟皆悉受持菩薩戒法。故知調伏亦被二界．五趣之身。此依實身。無色界中無有耳識不聞教故。故知但被二界．五趣有情實身。以經威力地獄眾生得聞法故。諸大菩薩於地獄中教化受戒種種事故。然得戒者義即差別。有此教者亦唯二界。五地無遮。尋伺上地可起下故。發教化他理亦無失。阿毘達磨可通二界。不見文說許通五趣．四生即無遮。然中陰經說佛於中有教化無色界眾生者非大乘宗。大乘宗者。此是化眾生定非真身。無業果故。不爾便違瑜伽等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等立獨覺等以為三藏。亦應以彼行等小別立於九藏。何故唯六。答有別部類但可分六。以獨覺教無別部類。不分成九。又機性全別。可成三藏。教法小別。不分成九。第六辨差別中。問依淨尸羅生無悔等。漸次得定生詮戒．定俱名毘奈耶。依定發慧生詮定．慧應俱名對法。答戒．定俱福類。詮生竝調伏。定慧福智殊。生詮異藏攝。問定慧類殊別藏所攝。散定差別定非調伏。答定散雖殊俱是福。不能斷惑俱調伏。福智兩殊專擇異。斷惑有差別藏攝。第七彰佛自說總別部類。略為聊簡如自門說。第八師資建立者。問設許三藏十二分教。佛滅度後弟子皆得分別演說。有何過失。答若爾便成師資無別．淺法．深法．比法．證法．聖法．凡法．一切智法．一切種智法都無差別。又許造者。藏教便殊。故佛不許佛滅度後弟子等。造十二分教及三藏等。問如是諸藏三界五趣何處具有被何眾生。答仁王經中列變化眾無色界眾。又無色界天。佛邊側立聽阿含經。陀羅尼經烈地獄眾。故知契經被三界．五趣真化之身。盧舍那佛經。說十八梵天諸神王等。俱能解悟皆悉受持菩薩戒法。故知調伏亦被二界．五趣之身。此依實身。無色界中無有耳識不聞教故。故知但被二界．五趣有情實身。以經威力地獄眾生得聞法故。諸大菩薩於地獄中教化受戒種種事故。然得戒者義即差別。有此教者亦唯二界。五地無遮。尋伺上地可起下故。發教化他理亦無失。阿毘達磨可通二界。不見文說許通五趣．四生即無遮。然中陰經說佛於中有教化無色界眾生者非大乘宗。大乘宗者。此是化眾生定非真身。無業果故。不爾便違瑜伽等說。

十二分章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二分章

第六。十二分教。略以七門辨釋。一列名。二辨相。三釋總別名。四通別。五廢立。六諸藏相攝。七問答分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六。十二分教。略以七門辨釋。一列名。二辨相。三釋總別名。四通別。五廢立。六諸藏相攝。七問答分別。

第一列名者。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六緣起。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一列名者。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六緣起。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。

第二辨相中。契經相者。對法第十一說。謂以長行綴緝略說所應說義。即諸經中長行。略說所應說法。名為契經。八十一說與對法同。謂貫穿義長行直說多分攝受意趣．體性。瑜伽第二十五．顯揚第六不說長行。但總相云。佛於彼彼方所。為彼彼有情。依彼彼行。宣說無量蘊相應語．乃至．證淨相應語。結集法者攝聚聖語為令正法得久住故。以妙名等次第安布乃至廣說。真善妙義名為契經。與涅槃經所說同也。涅槃經中第十五說。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。然修多羅有總有別。總者即攝十二部盡。涅槃等說。是別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之為別。各據一義亦不相違。應頌相者。對法等諸論同說。即諸經中或中或後以頌重頌。即後更頌前長行義。又云。不了義經應更頌釋。長行雖說義猶未盡。後更頌之。即以二義名為應頌。一者為益利根後來。二者為顯前不了義令聽法者解明淨故。涅槃但有初之一義。成實論中第二卷言。或佛自說。或弟子說。欲令義理堅固不散。如綖貫花次第堅固。又嚴飾詞令憙樂故。又義入偈中即令要略易可解故。記別相者。對法等云。謂於是處聖弟子等。謝往過去記別得失生處差別。此依世尊記諸弟子未來生事。記因果也。又諸論云。又了義經說名記別。記別開示深密意故。記者明也。別謂分別。明記分別深密之義名為記別。餘處所言不了義經名記別者。謂以少言略記別故名不了義。不據分明說深義也。涅槃經云。如來為諸大人授記也。汝阿逸多未來有王名曰懷佉。當於是世而得成佛名曰彌勒。是記別經。准諸教言總以三義名為記別。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諷誦相者。顯揚等云。謂諸經中非長行重說。然以句結成。或以二句．三句．四句．五句．六句等說竝為諷頌。涅槃經云。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。是名伽陀經。此意說言。非長行直說。及非因緣。為他以偈四句為首。說諸法者名為伽陀。以此涅槃亦有別相修多羅。不爾此中云何除之。唯有通相修多羅故。小句至二多句無量。一切皆是。涅槃且舉一頌指教。諸論舉難。不滿頌者。故但至六。若唯一句即不成頌。此與長行難可別故。舉一頌半說言六句。五七皆得。小故不說。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。為令當來正法久住正教久住。不請而說是名自說。對法論云。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進。靜慮諦思惟。爾時名梵志。此佛為令正法久住。正法久住是行住也。涅槃經說。如佛晡時入於禪定。乃至 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨相中。契經相者。對法第十一說。謂以長行綴緝略說所應說義。即諸經中長行。略說所應說法。名為契經。八十一說與對法同。謂貫穿義長行直說多分攝受意趣．體性。瑜伽第二十五．顯揚第六不說長行。但總相云。佛於彼彼方所。為彼彼有情。依彼彼行。宣說無量蘊相應語．乃至．證淨相應語。結集法者攝聚聖語為令正法得久住故。以妙名等次第安布乃至廣說。真善妙義名為契經。與涅槃經所說同也。涅槃經中第十五說。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。然修多羅有總有別。總者即攝十二部盡。涅槃等說。是別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之為別。各據一義亦不相違。應頌相者。對法等諸論同說。即諸經中或中或後以頌重頌。即後更頌前長行義。又云。不了義經應更頌釋。長行雖說義猶未盡。後更頌之。即以二義名為應頌。一者為益利根後來。二者為顯前不了義令聽法者解明淨故。涅槃但有初之一義。成實論中第二卷言。或佛自說。或弟子說。欲令義理堅固不散。如綖貫花次第堅固。又嚴飾詞令憙樂故。又義入偈中即令要略易可解故。記別相者。對法等云。謂於是處聖弟子等。謝往過去記別得失生處差別。此依世尊記諸弟子未來生事。記因果也。又諸論云。又了義經說名記別。記別開示深密意故。記者明也。別謂分別。明記分別深密之義名為記別。餘處所言不了義經名記別者。謂以少言略記別故名不了義。不據分明說深義也。涅槃經云。如來為諸大人授記也。汝阿逸多未來有王名曰懷佉。當於是世而得成佛名曰彌勒。是記別經。准諸教言總以三義名為記別。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諷誦相者。顯揚等云。謂諸經中非長行重說。然以句結成。或以二句．三句．四句．五句．六句等說竝為諷頌。涅槃經云。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。是名伽陀經。此意說言。非長行直說。及非因緣。為他以偈四句為首。說諸法者名為伽陀。以此涅槃亦有別相修多羅。不爾此中云何除之。唯有通相修多羅故。小句至二多句無量。一切皆是。涅槃且舉一頌指教。諸論舉難。不滿頌者。故但至六。若唯一句即不成頌。此與長行難可別故。舉一頌半說言六句。五七皆得。小故不說。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。為令當來正法久住正教久住。不請而說是名自說。對法論云。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進。靜慮諦思惟。爾時名梵志。此佛為令正法久住。正法久住是行住也。涅槃經說。如佛晡時入於禪定。乃至

明旦從禪定起。無有人問。以他心智即自說法。乃至廣說。如是諸經無問自說。是名優陀那。指事雖殊義理同也。問曰。何故請者無言不名請說。如來默然即許成答。答曰請有二種。一心念。二口宣。口宣動業為慇重故。所以成請。但心念輕。所以經中不名為請。答亦有二。一默。二語。但令生解即名為答。不約輕重故不同問也。又諸經中佛知其念。即為說法。故雖無言亦名為請。要彰語重與其請名。無言非請。又問。既有無問自說經。何不有有問無答經。答曰十二分中說法方成經。無問有答得成經。無說不成經。有問無答不成經。然理而言。諸置答者亦名為經。又香積佛國二種俱無。香為佛事。無說成經。此土如來聲為佛事。是故無答不得成經。十二分經不以有問方名為經。故有無問自說經也。緣起相者。八十一說。謂依有請而說諸法。如經說言。世尊一時依黑鹿子。為諸比丘宣說法要。又依別解脫因起之道。毘奈耶攝所有言說。又於是處說如是言。世尊依如是如是因緣。依如是如是事。說如是如是語。此具三義名為因緣。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如次應知。對法等論唯有初二。涅槃經中唯有後一。對法等云。因緣者謂因請而說。又有因緣制立學處。涅槃經云。如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已還放。世尊知其本末因緣而說偈言。莫輕小惡以為無殃。水渧雖微漸盈大器。是名尼陀那經。此唯因事說法。故皆非具足。唯八十一義理周圓。譬喻相者。涅槃經云。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。對法等云。謂諸經中有比況說。為令本義得明淨故。二十五言。謂於是中有譬喻說。對法唯云經中譬喻。涅槃但說律中譬喻。瑜伽總說經．律．論譬喻。竝此所攝。本事相者。八十一云。謂除本生。宣說前際諸所有事。除佛本生。說餘一切前際之事。名為本事。對法論云。所謂宣說聖弟子等。前世相應事。涅槃經言。如佛所說比丘當知。我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛說為甘露鼓。𤘽那含牟尼佛說為法鏡。迦葉佛說名分別空。是名伊帝曰多伽。對法但說往弟子事。以對本生是菩薩故。唯說人事。涅槃但說往昔法事。瑜伽通說往昔一切若人若法若凡若聖。皆名本事。本生相者。瑜伽二十五．顯揚第六說謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方分若生若死。行菩薩行行難行行。是名本生。謂說世尊往世於某方所有死生身。所行菩薩行。所有難行行。竝名本生。對法．及八十一云。所謂宣說諸菩薩行本相應事。涅槃經言。如佛世尊本為菩薩。作鹿．作羆。作獐．作兔．乃至廣作金翅鳥等。所可受身是名闍陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明旦從禪定起。無有人問。以他心智即自說法。乃至廣說。如是諸經無問自說。是名優陀那。指事雖殊義理同也。問曰。何故請者無言不名請說。如來默然即許成答。答曰請有二種。一心念。二口宣。口宣動業為慇重故。所以成請。但心念輕。所以經中不名為請。答亦有二。一默。二語。但令生解即名為答。不約輕重故不同問也。又諸經中佛知其念。即為說法。故雖無言亦名為請。要彰語重與其請名。無言非請。又問。既有無問自說經。何不有有問無答經。答曰十二分中說法方成經。無問有答得成經。無說不成經。有問無答不成經。然理而言。諸置答者亦名為經。又香積佛國二種俱無。香為佛事。無說成經。此土如來聲為佛事。是故無答不得成經。十二分經不以有問方名為經。故有無問自說經也。緣起相者。八十一說。謂依有請而說諸法。如經說言。世尊一時依黑鹿子。為諸比丘宣說法要。又依別解脫因起之道。毘奈耶攝所有言說。又於是處說如是言。世尊依如是如是因緣。依如是如是事。說如是如是語。此具三義名為因緣。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如次應知。對法等論唯有初二。涅槃經中唯有後一。對法等云。因緣者謂因請而說。又有因緣制立學處。涅槃經云。如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已還放。世尊知其本末因緣而說偈言。莫輕小惡以為無殃。水渧雖微漸盈大器。是名尼陀那經。此唯因事說法。故皆非具足。唯八十一義理周圓。譬喻相者。涅槃經云。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。對法等云。謂諸經中有比況說。為令本義得明淨故。二十五言。謂於是中有譬喻說。對法唯云經中譬喻。涅槃但說律中譬喻。瑜伽總說經．律．論譬喻。竝此所攝。本事相者。八十一云。謂除本生。宣說前際諸所有事。除佛本生。說餘一切前際之事。名為本事。對法論云。所謂宣說聖弟子等。前世相應事。涅槃經言。如佛所說比丘當知。我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛說為甘露鼓。𤘽那含牟尼佛說為法鏡。迦葉佛說名分別空。是名伊帝曰多伽。對法但說往弟子事。以對本生是菩薩故。唯說人事。涅槃但說往昔法事。瑜伽通說往昔一切若人若法若凡若聖。皆名本事。本生相者。瑜伽二十五．顯揚第六說謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方分若生若死。行菩薩行行難行行。是名本生。謂說世尊往世於某方所有死生身。所行菩薩行。所有難行行。竝名本生。對法．及八十一云。所謂宣說諸菩薩行本相應事。涅槃經言。如佛世尊本為菩薩。作鹿．作羆。作獐．作兔．乃至廣作金翅鳥等。所可受身是名闍陀

伽經。對法但說諸菩薩行。涅槃唯說往菩薩身。瑜伽通說往昔菩薩若身．若行皆名本生。方廣相者。八十一云。謂說菩薩道。如說七地四菩薩行及百四十不共佛法。又復此法廣故．多故．極高大故．時長遠故。此義意言。說菩薩道不共。佛法二空理。正包福慧滿。名為方廣。唯在大乘不通小乘。涅槃名為毘佛略經。對法說言。亦名廣破。亦名無比。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故名為方廣。能破諸障名為廣破。無法比類名為無比唯依大乘名為方廣。瑜伽第二十一。聲聞具十二自列方廣。又涅槃經第三卷言大乘有九。不遮小乘有其十二。故小乘中亦有方廣。此中正法名之為方。亦可。因果理正名之為方。說四諦理極真正故。廣陳包含名之為廣。故小乘有。法花．瑜伽等但說大乘。涅槃通說。文最為正。希法相者。顯揚第六云。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八眾。所有共不共德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是為希有。此意說言。但說功德及希奇事名為希法。涅槃經言。菩薩初生即行七步。放大光明遍照十方。獼猴獻蜜。白項狗聽法。魔變為青牛行瓦鉢間。令相棠觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。名未曾有。此說佛等殊特之事。名為希法。不說功德及弟子事。對法論云。若說聲聞諸大菩薩．及如來等最極希有甚奇特法。但說聖者奇特之法不說所餘。不相違也。論議相者。八十一云。謂諸經典循環研覈摩呾理迦。一切了義經皆名摩呾理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡。依自所證亦無倒分別諸法體性。此亦名為摩呾理迦。摩呾理迦亦名阿毘達磨。涅槃經說。如佛世尊所說諸經。若依論議分別廣說辨其相貌。是名優婆提舍經。顯揚第六．瑜伽二十五．對法皆言。云何論議。所謂一切摩呾理迦阿毘達磨。研究甚深素呾纜義。宣暢一切契經宗要是名論議。涅槃但說唯佛世尊所說論議。顯揚論等中。但說弟子所說論議經。各舉一種。然瑜伽論八十一中具包二種。以許弟子作對法藏論議經故。如是總說十二分教相狀同異。諸廣學者幸無悶焉。別釋此相。如瑜伽第二十五．第八十一．顯揚第六．對法十一．涅槃第十五。餘處皆略。所有違返竝隨會訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽經。對法但說諸菩薩行。涅槃唯說往菩薩身。瑜伽通說往昔菩薩若身．若行皆名本生。方廣相者。八十一云。謂說菩薩道。如說七地四菩薩行及百四十不共佛法。又復此法廣故．多故．極高大故．時長遠故。此義意言。說菩薩道不共。佛法二空理。正包福慧滿。名為方廣。唯在大乘不通小乘。涅槃名為毘佛略經。對法說言。亦名廣破。亦名無比。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故名為方廣。能破諸障名為廣破。無法比類名為無比唯依大乘名為方廣。瑜伽第二十一。聲聞具十二自列方廣。又涅槃經第三卷言大乘有九。不遮小乘有其十二。故小乘中亦有方廣。此中正法名之為方。亦可。因果理正名之為方。說四諦理極真正故。廣陳包含名之為廣。故小乘有。法花．瑜伽等但說大乘。涅槃通說。文最為正。希法相者。顯揚第六云。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八眾。所有共不共德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是為希有。此意說言。但說功德及希奇事名為希法。涅槃經言。菩薩初生即行七步。放大光明遍照十方。獼猴獻蜜。白項狗聽法。魔變為青牛行瓦鉢間。令相棠觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。名未曾有。此說佛等殊特之事。名為希法。不說功德及弟子事。對法論云。若說聲聞諸大菩薩．及如來等最極希有甚奇特法。但說聖者奇特之法不說所餘。不相違也。論議相者。八十一云。謂諸經典循環研覈摩呾理迦。一切了義經皆名摩呾理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦跡。依自所證亦無倒分別諸法體性。此亦名為摩呾理迦。摩呾理迦亦名阿毘達磨。涅槃經說。如佛世尊所說諸經。若依論議分別廣說辨其相貌。是名優婆提舍經。顯揚第六．瑜伽二十五．對法皆言。云何論議。所謂一切摩呾理迦阿毘達磨。研究甚深素呾纜義。宣暢一切契經宗要是名論議。涅槃但說唯佛世尊所說論議。顯揚論等中。但說弟子所說論議經。各舉一種。然瑜伽論八十一中具包二種。以許弟子作對法藏論議經故。如是總說十二分教相狀同異。諸廣學者幸無悶焉。別釋此相。如瑜伽第二十五．第八十一．顯揚第六．對法十一．涅槃第十五。餘處皆略。所有違返竝隨會訖。

第三釋總別名者。先釋總名。後釋別名。釋總名者。先德翻為十二部經。但以部言義含二種。一謂部袠。二謂部類。世人謂有十二部袠。經名亦濫。總別難明。今者翻為十二分教。分者類義．支義．段義．教義。如前教有十二義類支條分段異故。即帶數釋。釋別名者。應重述頌可諷之頌。自陳之說。待緣而起。希有之法。方理之廣。此之六名竝依主釋。論體即議此之一名。唯持業釋。若言契理之經是依主釋。能契即經是持業釋。記其因果差別。差別之記是依主釋。若言記識分別名為記別。記即是別是持業釋。若云譬者況也。喻者曉也曉喻之譬。是依主釋。若言譬者類也。喻者況也譬體即喻。是持業釋。若言本世之事．本世之生名本事本生。是依主釋。若本體即事．本體即生。是持業釋。此之五名竝通二釋。然此十二竝加教字。謂契經教乃至廣說論議教者。竝持業釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三釋總別名者。先釋總名。後釋別名。釋總名者。先德翻為十二部經。但以部言義含二種。一謂部袠。二謂部類。世人謂有十二部袠。經名亦濫。總別難明。今者翻為十二分教。分者類義．支義．段義．教義。如前教有十二義類支條分段異故。即帶數釋。釋別名者。應重述頌可諷之頌。自陳之說。待緣而起。希有之法。方理之廣。此之六名竝依主釋。論體即議此之一名。唯持業釋。若言契理之經是依主釋。能契即經是持業釋。記其因果差別。差別之記是依主釋。若言記識分別名為記別。記即是別是持業釋。若云譬者況也。喻者曉也曉喻之譬。是依主釋。若言譬者類也。喻者況也譬體即喻。是持業釋。若言本世之事．本世之生名本事本生。是依主釋。若本體即事．本體即生。是持業釋。此之五名竝通二釋。然此十二竝加教字。謂契經教乃至廣說論議教者。竝持業釋。

第四通別者。此中諸教一往為論。據實皆有通別之相。所以者何。且契經中涅槃經說。始從如是終至奉行。即十二分皆名契經。是通相也。瑜伽等說。謂以長行綴緝略說所應說義。名為契經。是別相也。別中具九唯除二頌。此一行門以一對餘。其已對說者下更不別說。一切應知。應頌之中亦有記別。雖無文許然有教證。如法花說。舍利弗來世成佛普智尊。號名曰花光。當度無量眾。如是等文處處非一。故應頌中亦有記別。為此重頌前長行義。故記別有三。一記弟子死生因果。二記深義。三記成佛。此即應頌。亦有記別成佛經也。餘二記別隨應有無。應頌之中定無諷誦。諷誦非前長行直說。但以二句等說所應說。故應頌之中亦有自說。如授記等。無請者故。應頌之中理有緣起。緣起有三。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如法花經第一卷中說一乘處。因舍利弗慇懃三請。世尊長行已為說訖。更重說故。餘二緣起隨應有無。應頌之中理有譬喻。火宅窮子。化城喻等。皆重說故。應頌之中理有本事。序品中說。妙吉祥言。彼佛滅度後懈怠者汝是。妙光法師者今即我身是。既說弟子彌勒．文殊本世之事。故應頌中亦有本事。又化城喻品中佛自頌言。爾時聞法者各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。我在十六數。曾亦為汝說。故應頌中定有本事。說聲聞等本生事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四通別者。此中諸教一往為論。據實皆有通別之相。所以者何。且契經中涅槃經說。始從如是終至奉行。即十二分皆名契經。是通相也。瑜伽等說。謂以長行綴緝略說所應說義。名為契經。是別相也。別中具九唯除二頌。此一行門以一對餘。其已對說者下更不別說。一切應知。應頌之中亦有記別。雖無文許然有教證。如法花說。舍利弗來世成佛普智尊。號名曰花光。當度無量眾。如是等文處處非一。故應頌中亦有記別。為此重頌前長行義。故記別有三。一記弟子死生因果。二記深義。三記成佛。此即應頌。亦有記別成佛經也。餘二記別隨應有無。應頌之中定無諷誦。諷誦非前長行直說。但以二句等說所應說。故應頌之中亦有自說。如授記等。無請者故。應頌之中理有緣起。緣起有三。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如法花經第一卷中說一乘處。因舍利弗慇懃三請。世尊長行已為說訖。更重說故。餘二緣起隨應有無。應頌之中理有譬喻。火宅窮子。化城喻等。皆重說故。應頌之中理有本事。序品中說。妙吉祥言。彼佛滅度後懈怠者汝是。妙光法師者今即我身是。既說弟子彌勒．文殊本世之事。故應頌中亦有本事。又化城喻品中佛自頌言。爾時聞法者各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。我在十六數。曾亦為汝說。故應頌中定有本事。說聲聞等本生事故。

應頌之中理有本生常不輕品重頌偈云。彼時不輕即我身。是時四部眾著法之者。聞不輕言汝當作佛。以是因緣值無數佛。既說不輕佛本生事。故應頌中亦有本生。十六王子類此應知。應頌之中理有方廣。方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。一乘既是方廣深經故。應頌中亦有方廣。又解深密云。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流等。即是應頌中有方廣也。應頌之中理有希法。化城喻品云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。又云。東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光耀。昔所未曾有。說佛十劫坐於道場不得成佛。及佛神通令其十方各各五百萬億國土光明晃耀。是佛世尊希奇之事故。應頌中亦有希法。應頌之中理有論議。如解深密經說三無性已。爾時世尊欲重宣此義而說頌言。相．生．勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道不能往。故於其中立一乘。非有情姓無差別。此既研覈三無性法說為密意。又重頌前所說諸義。故應頌中亦有論議。由此雖無正文誠證許應頌中有通有別。然以理證。如前所引義可成立。故應頌中其通相者。具十一分。并自說故。此約通相脩多羅說。別相者無。若對於後唯有其九。除前契經後諷誦故。其別相者。如諸教說。上來廣引一法為例。餘但略指不能煩引。學者宜應子細研究。其記別中亦有通別。通相之中有說有五。謂自說．因緣．方廣．希法．論議經也。不見記別諷誦說故。亦無說喻而授記故。本事．本生皆說過去。記別記於未來生事。故不說有。此依授記死生成佛名為授記。有說不爾。若分明記別諸了義經名記別者。記別亦有諷誦．譬喻．本事．本生。有後九分。諷誦之中通有後八。自說通相具有後七。因緣通相具有後六。方廣等教亦有待請因事說故譬喻通相但有後五。有義但有後之三種無本事．本生。不見喻說此二種故。本事通相有後三分。唯無本生。師資別故。本生亦有後之三種。方廣通相具有後二。希法通相具有後一。記別以下其別相者。隨其所應有多有小。文不定故。或有釋言。餘所不攝名為別相。亦隨義釋。然稍難知。如是總釋諸通相者。契經．記別．自說．因緣．譬喻．方廣．希法論議。此之八部具攝餘十一。可於其中具有十二。故涅槃中從十二部出脩多羅。脩多羅中流出方廣。方廣之中具攝十二也。所餘一切准此應知。應頌．諷頌．本事．本生此之四部各有餘十。應頌．諷誦定各互無。本事．本生互無亦爾。唯可於中有十一。故此中有者或可具有。非決定有。且如記別非記之處即不攝之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應頌之中理有本生常不輕品重頌偈云。彼時不輕即我身。是時四部眾著法之者。聞不輕言汝當作佛。以是因緣值無數佛。既說不輕佛本生事。故應頌中亦有本生。十六王子類此應知。應頌之中理有方廣。方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。一乘既是方廣深經故。應頌中亦有方廣。又解深密云。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流等。即是應頌中有方廣也。應頌之中理有希法。化城喻品云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。又云。東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光耀。昔所未曾有。說佛十劫坐於道場不得成佛。及佛神通令其十方各各五百萬億國土光明晃耀。是佛世尊希奇之事故。應頌中亦有希法。應頌之中理有論議。如解深密經說三無性已。爾時世尊欲重宣此義而說頌言。相．生．勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道不能往。故於其中立一乘。非有情姓無差別。此既研覈三無性法說為密意。又重頌前所說諸義。故應頌中亦有論議。由此雖無正文誠證許應頌中有通有別。然以理證。如前所引義可成立。故應頌中其通相者。具十一分。并自說故。此約通相脩多羅說。別相者無。若對於後唯有其九。除前契經後諷誦故。其別相者。如諸教說。上來廣引一法為例。餘但略指不能煩引。學者宜應子細研究。其記別中亦有通別。通相之中有說有五。謂自說．因緣．方廣．希法．論議經也。不見記別諷誦說故。亦無說喻而授記故。本事．本生皆說過去。記別記於未來生事。故不說有。此依授記死生成佛名為授記。有說不爾。若分明記別諸了義經名記別者。記別亦有諷誦．譬喻．本事．本生。有後九分。諷誦之中通有後八。自說通相具有後七。因緣通相具有後六。方廣等教亦有待請因事說故譬喻通相但有後五。有義但有後之三種無本事．本生。不見喻說此二種故。本事通相有後三分。唯無本生。師資別故。本生亦有後之三種。方廣通相具有後二。希法通相具有後一。記別以下其別相者。隨其所應有多有小。文不定故。或有釋言。餘所不攝名為別相。亦隨義釋。然稍難知。如是總釋諸通相者。契經．記別．自說．因緣．譬喻．方廣．希法論議。此之八部具攝餘十一。可於其中具有十二。故涅槃中從十二部出脩多羅。脩多羅中流出方廣。方廣之中具攝十二也。所餘一切准此應知。應頌．諷頌．本事．本生此之四部各有餘十。應頌．諷誦定各互無。本事．本生互無亦爾。唯可於中有十一。故此中有者或可具有。非決定有。且如記別非記之處即不攝之。

乃至論議非是研覈追尋之處。即亦不攝。隨應或有。義可具足。非定有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至論議非是研覈追尋之處。即亦不攝。隨應或有。義可具足。非定有也。

第五廢立者。何故但立十二分教。不增不減。涅槃經云。能聽法者所宜聞故。三乘通說。以轉法輪三周總說有十二行。能詮彼教類分十二。又以破十二支入十二處。所以說法。亦分十二。此總廢立。別廢立者。如是聖教。長行偈頌相對為門。乃有直說及非直說。重頌單頌相對為門。說有應頌及於諷誦。無問有問相對為門。說有無問及於有問。因緣經有別請者。名因請而說。即是問也。佛事非佛事相對為門。陳其宿世說有本事及有本生。如是亦應記非記相對。法喻相對。廣略相對。曾未曾相對。論不論相對為門。又亦應立本末相對。謂即所說本事．本生。亦應對立末事末生。此不應爾。如十力中立處．非處。上根．下根。所有智力。更不對立自業．非業。乃至不立漏盡．不盡所有智力。經中亦爾。且立直說及非直說等。不應立有記非記等。以信樂者應宜聞故。又別解者。勝事可記。令其厭惡而欣善故立記別經。不可記者欣厭義微。故無非記。諸有智者以喻得解。舉喻成法。理有大益。故有喻經。非喻之經無別勝用。但總立之為契經等。故無非喻。如是乃至論．不論經。理解亦爾。廣勝於略。曾劣未曾。論勝非論。竝非齊故略之不立。此依聲聞有廣教故。既有本經今立末者。授記經中已是末故。又現在等法其事可見。未來果法微細難知。故更不別立名末事末生。現果法彰。但可陳其宿生因事令知現果。欣厭義成。故但立彼本事本生。不別立於末事末生。或記別經亦名末事末生等經無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五廢立者。何故但立十二分教。不增不減。涅槃經云。能聽法者所宜聞故。三乘通說。以轉法輪三周總說有十二行。能詮彼教類分十二。又以破十二支入十二處。所以說法。亦分十二。此總廢立。別廢立者。如是聖教。長行偈頌相對為門。乃有直說及非直說。重頌單頌相對為門。說有應頌及於諷誦。無問有問相對為門。說有無問及於有問。因緣經有別請者。名因請而說。即是問也。佛事非佛事相對為門。陳其宿世說有本事及有本生。如是亦應記非記相對。法喻相對。廣略相對。曾未曾相對。論不論相對為門。又亦應立本末相對。謂即所說本事．本生。亦應對立末事末生。此不應爾。如十力中立處．非處。上根．下根。所有智力。更不對立自業．非業。乃至不立漏盡．不盡所有智力。經中亦爾。且立直說及非直說等。不應立有記非記等。以信樂者應宜聞故。又別解者。勝事可記。令其厭惡而欣善故立記別經。不可記者欣厭義微。故無非記。諸有智者以喻得解。舉喻成法。理有大益。故有喻經。非喻之經無別勝用。但總立之為契經等。故無非喻。如是乃至論．不論經。理解亦爾。廣勝於略。曾劣未曾。論勝非論。竝非齊故略之不立。此依聲聞有廣教故。既有本經今立末者。授記經中已是末故。又現在等法其事可見。未來果法微細難知。故更不別立名末事末生。現果法彰。但可陳其宿生因事令知現果。欣厭義成。故但立彼本事本生。不別立於末事末生。或記別經亦名末事末生等經無失。

第六諸藏相攝寬狹者。初以諸藏對十二分通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝。初以諸藏對十二分通相相攝者。於中有三。初二藏對。次三藏對。後六藏對。二藏對者。二藏之中皆有十二。瑜伽第二十一。佛為聲聞說十二分。一一具列。又涅槃經中第三卷說。護大乘者受持九部。彼自說九。謂除因緣．譬喻．論議。不說聲聞無此九部。故知聲聞具有十二。不可說言除九餘三名為聲聞。聲聞藏中亦有契經應頌等。故瑜伽二十五說。聲聞藏中無方廣者。無有能得無上果故。說之為無。理實通有。法花經中第一卷說小乘有九。我此九部法隨順眾生。說入大乘為本。以故說是經。彼自說九。謂除記別．自說．方廣。大遮大乘具有十二。故知二藏取互不遮。由此應作四句分別。一大全非小。如法花經。二小全非大。如涅槃經。三二俱不全。合二小分。四二俱全。合二全分。故二藏中皆具十二。三藏對者。既許契經緣起論議通相。皆有十二分教故竝相攝。如前所引教理廣成。於三藏中一一具有十二分故。記別之義既具有三。隨其所應毘奈耶攝。菩薩戒等既名方廣。毘奈耶攝理亦不違。因請因事說諸深理。故因緣經通對法藏。既從如是終至奉行。皆脩多羅。故知三藏皆有十二。六藏對者。既言通相十二互通。故六藏中皆有十二。正法廣陳名為方廣。故通聲聞藏記諸弟子死生之事。通聲聞中毘奈耶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六諸藏相攝寬狹者。初以諸藏對十二分通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝。初以諸藏對十二分通相相攝者。於中有三。初二藏對。次三藏對。後六藏對。二藏對者。二藏之中皆有十二。瑜伽第二十一。佛為聲聞說十二分。一一具列。又涅槃經中第三卷說。護大乘者受持九部。彼自說九。謂除因緣．譬喻．論議。不說聲聞無此九部。故知聲聞具有十二。不可說言除九餘三名為聲聞。聲聞藏中亦有契經應頌等。故瑜伽二十五說。聲聞藏中無方廣者。無有能得無上果故。說之為無。理實通有。法花經中第一卷說小乘有九。我此九部法隨順眾生。說入大乘為本。以故說是經。彼自說九。謂除記別．自說．方廣。大遮大乘具有十二。故知二藏取互不遮。由此應作四句分別。一大全非小。如法花經。二小全非大。如涅槃經。三二俱不全。合二小分。四二俱全。合二全分。故二藏中皆具十二。三藏對者。既許契經緣起論議通相。皆有十二分教故竝相攝。如前所引教理廣成。於三藏中一一具有十二分故。記別之義既具有三。隨其所應毘奈耶攝。菩薩戒等既名方廣。毘奈耶攝理亦不違。因請因事說諸深理。故因緣經通對法藏。既從如是終至奉行。皆脩多羅。故知三藏皆有十二。六藏對者。既言通相十二互通。故六藏中皆有十二。正法廣陳名為方廣。故通聲聞藏記諸弟子死生之事。通聲聞中毘奈耶故。

已上總說通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝者。於中亦三。初以二對。次以三對。後以六對。以二對者。涅槃第三說。大乘有九。唯無因緣．譬喻．論議。小乘具十二。經文不遮故言具有。瑜伽二十一言具有十二。法花經說小乘有九。謂除記別．自說．方廣。大乘有十二。瑜伽論中第三十八說。方廣分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏。此說大乘具有十二。小乘有十一。唯除方廣。又瑜伽論八十五說。十二分中除方廣分。餘名聲聞乘相應契經。即方廣分獨名大乘相應契經。此說小乘有十一。大乘唯方廣。四文不同各有別意。此中皆依別相門故。且涅槃經中。依因犯制戒說為因緣。諸大菩薩本來無犯。不因制戒說無因緣。非無因請因事說法因緣經也。夫說喻況開中下根。諸大菩薩多分利根不須譬瑜。聞法便解。說無譬喻理非無也。諸大乘經現見。大有說喻者故。又大菩薩性皆利根舉宗便解。不假徵詰方生慧心說無論議。理實非無。解深密經．瑜伽論等是大乘故。明論議經通大乘。有問既說菩薩由利根故不假論議。應無應頌不假重說故。答為益後來故須重頌。非前菩薩假重頌言。涅槃一往依此別義。說大乘中無此三分。其實具有。又護法者誦三藏中。多分唯誦素呾纜藏不誦餘二。故但說九略無餘三。餘三即是二藏攝故。理實大乘非無十二。諸聖教中皆說大乘有此三故。又法花經中。依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無彼不求於大菩提故。猶如以寶示其愚人愚人便咲。聲聞聞記亦復如是。故說為無。記諸弟子死生事等理實亦有。又聲聞人多聞淺法。若不待請憍慢便生。說無自說其實亦有。又聲聞法但證小果。不得無上正等菩提。理非至極行不包弘說無方廣。其實亦有。正法廣陳云方廣也。又法花一會宗說一乘。為引一切不定聲聞趣佛果故。彼類已前未聞記彼得成於佛。今迴心已方乃得聞。故說聲聞略無記別。初方便品顯法深妙。欲令聲聞起尊重意。無問不說三請方說。故說聲聞略無自說。恐聲聞等於先所聞四諦等法生無上意。今顯彼非無上大法。無上大法唯大乘是故說聲聞略無方廣。法花一往化不定人。依一義中說聲聞人唯有其九。實可具有。瑜伽論第三十八中。同法花經。亦依小乘理教非勝不得菩提。名無方廣有十一部。小乘經中亦記弟子死生之事。分明顯示諸法密意亦有記別。小乘經中亦顯佛慈悲所有法相。不待請問而便自說。如初轉法輪故有自說。不同法華略無此二。說大乘中有十二者。大乘經中亦有因請因事說法。故有因緣。又勝鬘經云。毘尼者即大乘學。故有因緣。顯法深難亦有況說。故有譬喻。法相幽邃往復方明。故有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上總說通相相攝。後以諸藏對十二分別相相攝者。於中亦三。初以二對。次以三對。後以六對。以二對者。涅槃第三說。大乘有九。唯無因緣．譬喻．論議。小乘具十二。經文不遮故言具有。瑜伽二十一言具有十二。法花經說小乘有九。謂除記別．自說．方廣。大乘有十二。瑜伽論中第三十八說。方廣分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏。此說大乘具有十二。小乘有十一。唯除方廣。又瑜伽論八十五說。十二分中除方廣分。餘名聲聞乘相應契經。即方廣分獨名大乘相應契經。此說小乘有十一。大乘唯方廣。四文不同各有別意。此中皆依別相門故。且涅槃經中。依因犯制戒說為因緣。諸大菩薩本來無犯。不因制戒說無因緣。非無因請因事說法因緣經也。夫說喻況開中下根。諸大菩薩多分利根不須譬瑜。聞法便解。說無譬喻理非無也。諸大乘經現見。大有說喻者故。又大菩薩性皆利根舉宗便解。不假徵詰方生慧心說無論議。理實非無。解深密經．瑜伽論等是大乘故。明論議經通大乘。有問既說菩薩由利根故不假論議。應無應頌不假重說故。答為益後來故須重頌。非前菩薩假重頌言。涅槃一往依此別義。說大乘中無此三分。其實具有。又護法者誦三藏中。多分唯誦素呾纜藏不誦餘二。故但說九略無餘三。餘三即是二藏攝故。理實大乘非無十二。諸聖教中皆說大乘有此三故。又法花經中。依授弟子得成佛記名為記別。說聲聞無彼不求於大菩提故。猶如以寶示其愚人愚人便咲。聲聞聞記亦復如是。故說為無。記諸弟子死生事等理實亦有。又聲聞人多聞淺法。若不待請憍慢便生。說無自說其實亦有。又聲聞法但證小果。不得無上正等菩提。理非至極行不包弘說無方廣。其實亦有。正法廣陳云方廣也。又法花一會宗說一乘。為引一切不定聲聞趣佛果故。彼類已前未聞記彼得成於佛。今迴心已方乃得聞。故說聲聞略無記別。初方便品顯法深妙。欲令聲聞起尊重意。無問不說三請方說。故說聲聞略無自說。恐聲聞等於先所聞四諦等法生無上意。今顯彼非無上大法。無上大法唯大乘是故說聲聞略無方廣。法花一往化不定人。依一義中說聲聞人唯有其九。實可具有。瑜伽論第三十八中。同法花經。亦依小乘理教非勝不得菩提。名無方廣有十一部。小乘經中亦記弟子死生之事。分明顯示諸法密意亦有記別。小乘經中亦顯佛慈悲所有法相。不待請問而便自說。如初轉法輪故有自說。不同法華略無此二。說大乘中有十二者。大乘經中亦有因請因事說法。故有因緣。又勝鬘經云。毘尼者即大乘學。故有因緣。顯法深難亦有況說。故有譬喻。法相幽邃往復方明。故有

論議。故說大乘具有十二。又瑜伽論八十五文同三十八。然以十一分既為聲聞藏。對此但說方廣一分為菩薩藏。其實菩薩具十二分。又八十五所說方廣。通相方廣攝十二故。更不假說餘十一分名菩薩藏。聲聞藏中八十五說。若通若別俱無方廣。故須除之。此即四文不同意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論議。故說大乘具有十二。又瑜伽論八十五文同三十八。然以十一分既為聲聞藏。對此但說方廣一分為菩薩藏。其實菩薩具十二分。又八十五所說方廣。通相方廣攝十二故。更不假說餘十一分名菩薩藏。聲聞藏中八十五說。若通若別俱無方廣。故須除之。此即四文不同意也。

上來第一二藏對訖。以三對者。三有二種。一普曜經中三。謂獨覺等三。二素呾纜等三。獨覺之教無別部類。不可別說有此十二教之差別。但同聲聞。聲聞．菩薩前二藏中已具釋訖。顯揚第六．瑜伽論第二十五說。十二分中契經．應頌．記別．諷頌．自說．譬喻．本事．本生．方廣．希法。是為素呾纜藏。所說因緣是為毘奈耶藏。所說論議是為阿毘達磨藏。此說十部是素呾纜。唯說一部是毘奈耶。唯說一部是對法藏。素呾纜中雖具十二。因事制戒正毘奈耶。論難甚深亦唯對法。略此二部非素呾纜。素呾纜中非無此二。譬喻．本事．本生三種。理實亦通毘奈耶攝。對法說為毘奈耶藏。律中多說譬喻等故。是眷屬攝。自性即非。顯揚等論。依自性非毘奈耶攝。故說彼三是素呾纜。對法依眷屬說是毘奈耶。各望一邊不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來第一二藏對訖。以三對者。三有二種。一普曜經中三。謂獨覺等三。二素呾纜等三。獨覺之教無別部類。不可別說有此十二教之差別。但同聲聞。聲聞．菩薩前二藏中已具釋訖。顯揚第六．瑜伽論第二十五說。十二分中契經．應頌．記別．諷頌．自說．譬喻．本事．本生．方廣．希法。是為素呾纜藏。所說因緣是為毘奈耶藏。所說論議是為阿毘達磨藏。此說十部是素呾纜。唯說一部是毘奈耶。唯說一部是對法藏。素呾纜中雖具十二。因事制戒正毘奈耶。論難甚深亦唯對法。略此二部非素呾纜。素呾纜中非無此二。譬喻．本事．本生三種。理實亦通毘奈耶攝。對法說為毘奈耶藏。律中多說譬喻等故。是眷屬攝。自性即非。顯揚等論。依自性非毘奈耶攝。故說彼三是素呾纜。對法依眷屬說是毘奈耶。各望一邊不相違也。

上來總是三藏對也。以六對者。對法論中第十一說。契經．應頌．記別．諷誦．自說．聲聞藏中素呾纜攝。緣起．譬喻．本事．本生。此二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。因緣一種正毘奈耶。譬喻等三是彼眷屬。方廣．希法菩薩藏中素呾纜攝。方廣廣博正菩薩藏。希法難思亦菩薩藏。論議一種。通二藏中阿毘達磨藏攝。此中意說。十二分教於六藏中。五唯聲聞素呾纜攝。四通二藏毘奈耶攝。二唯菩薩素呾纜攝。一通二藏阿毘達磨。依此聲聞但有十種。菩薩藏內唯有其七。據實初五亦通菩薩素呾纜攝。以聲聞中略無方廣。但說彼五以為聲聞素呾纜攝。非菩薩中無有彼五。三十八云。十二皆通菩薩藏故。緣起等四亦非二藏中素呾纜不攝。以說自性及助伴為毘奈耶故。略不說為二素呾纜。但說因犯而制於戒名為因緣。因緣自性毘奈耶攝。眷屬隨之亦彼藏攝。涅槃經說始從如是終至奉行皆脩多羅經故。二十五說十部名為素呾纜故。譬喻等三亦素呾纜。因請因事而說於法名曰因緣。故亦說為素呾纜也。此三相從亦毘奈耶攝。又非聲聞藏素呾纜中亦無方廣．希法。涅槃不遮十二皆通聲聞有故。正法廣陳義亦通故。又說十一為聲聞藏。故知希法亦通聲聞素呾纜也。今以理極能得菩提名為方廣。唯說諸佛菩薩大威神名為希法故。說聲聞素呾纜中無此二分。理實皆有如前已說。又無方廣諸文共同。無希法者眷屬所攝。唯菩薩藏其實通也。論議多分唯是對法。或約弟子所造論等名為論議。故唯攝在阿毘達磨。理實亦通二素呾纜。以菩薩聲聞素呾纜藏對餘聊簡。初文且舉一邊之義。又以二藏各毘奈耶．阿毘達磨。互對十二部義皆通有。若隨別義相對聊簡義准應知。恐文煩廣故略不述。涅槃經云。從十二部出脩多羅。從脩多羅流出方廣。此以別中流出於總。始從如是終乃至奉行皆脩多羅。故從十二分出脩多羅也。又從總中流出於總。方廣亦具有十二分故。從脩多羅流出方廣。又有釋云。初從別出總。後從總出別。欲顯總別互流出也。今准諸文。別相正說應云。方廣唯是菩薩素呾纜攝。論議通是菩薩．聲聞阿毘達磨。因緣亦通聲聞．菩薩毘奈耶攝。契經．應頌．記別．諷誦．自說．希法。此之六種亦通聲聞．菩薩藏中素呾纜攝。譬喻．本事．本生三種。通是聲聞及菩薩藏。素呾纜及毘奈耶二藏所攝。對法所說據其別義。非違理文。此據多分。或方廣分亦通二種。如是所說不違諸教。若約通門相對攝者。以藏分部成三十六。以部分藏亦三十六。若以別相相攝為門。以藏分部等隨應廣說。由此三藏對十二分中脩多羅等。互有寬狹。四句分別。有三藏中脩多羅非十二中脩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來總是三藏對也。以六對者。對法論中第十一說。契經．應頌．記別．諷誦．自說．聲聞藏中素呾纜攝。緣起．譬喻．本事．本生。此二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。因緣一種正毘奈耶。譬喻等三是彼眷屬。方廣．希法菩薩藏中素呾纜攝。方廣廣博正菩薩藏。希法難思亦菩薩藏。論議一種。通二藏中阿毘達磨藏攝。此中意說。十二分教於六藏中。五唯聲聞素呾纜攝。四通二藏毘奈耶攝。二唯菩薩素呾纜攝。一通二藏阿毘達磨。依此聲聞但有十種。菩薩藏內唯有其七。據實初五亦通菩薩素呾纜攝。以聲聞中略無方廣。但說彼五以為聲聞素呾纜攝。非菩薩中無有彼五。三十八云。十二皆通菩薩藏故。緣起等四亦非二藏中素呾纜不攝。以說自性及助伴為毘奈耶故。略不說為二素呾纜。但說因犯而制於戒名為因緣。因緣自性毘奈耶攝。眷屬隨之亦彼藏攝。涅槃經說始從如是終至奉行皆脩多羅經故。二十五說十部名為素呾纜故。譬喻等三亦素呾纜。因請因事而說於法名曰因緣。故亦說為素呾纜也。此三相從亦毘奈耶攝。又非聲聞藏素呾纜中亦無方廣．希法。涅槃不遮十二皆通聲聞有故。正法廣陳義亦通故。又說十一為聲聞藏。故知希法亦通聲聞素呾纜也。今以理極能得菩提名為方廣。唯說諸佛菩薩大威神名為希法故。說聲聞素呾纜中無此二分。理實皆有如前已說。又無方廣諸文共同。無希法者眷屬所攝。唯菩薩藏其實通也。論議多分唯是對法。或約弟子所造論等名為論議。故唯攝在阿毘達磨。理實亦通二素呾纜。以菩薩聲聞素呾纜藏對餘聊簡。初文且舉一邊之義。又以二藏各毘奈耶．阿毘達磨。互對十二部義皆通有。若隨別義相對聊簡義准應知。恐文煩廣故略不述。涅槃經云。從十二部出脩多羅。從脩多羅流出方廣。此以別中流出於總。始從如是終乃至奉行皆脩多羅。故從十二分出脩多羅也。又從總中流出於總。方廣亦具有十二分故。從脩多羅流出方廣。又有釋云。初從別出總。後從總出別。欲顯總別互流出也。今准諸文。別相正說應云。方廣唯是菩薩素呾纜攝。論議通是菩薩．聲聞阿毘達磨。因緣亦通聲聞．菩薩毘奈耶攝。契經．應頌．記別．諷誦．自說．希法。此之六種亦通聲聞．菩薩藏中素呾纜攝。譬喻．本事．本生三種。通是聲聞及菩薩藏。素呾纜及毘奈耶二藏所攝。對法所說據其別義。非違理文。此據多分。或方廣分亦通二種。如是所說不違諸教。若約通門相對攝者。以藏分部成三十六。以部分藏亦三十六。若以別相相攝為門。以藏分部等隨應廣說。由此三藏對十二分中脩多羅等。互有寬狹。四句分別。有三藏中脩多羅非十二中脩

多羅。謂應頌等脩多羅藏。十二分中約別相故。有十二分中修多羅非三藏中脩多羅藏。謂通相脩多羅因緣．論議等。有二俱是。謂別相脩多羅入藏中故。有二俱非者。謂十二中別相緣起等。三藏中別毘奈耶等。或外道典籍。其餘藏中互為句者名既差別。唯體有寬狹亦可為之。准義應知。上來所辨相攝之義合。是第六十二分教相攝寬狹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅。謂應頌等脩多羅藏。十二分中約別相故。有十二分中修多羅非三藏中脩多羅藏。謂通相脩多羅因緣．論議等。有二俱是。謂別相脩多羅入藏中故。有二俱非者。謂十二中別相緣起等。三藏中別毘奈耶等。或外道典籍。其餘藏中互為句者名既差別。唯體有寬狹亦可為之。准義應知。上來所辨相攝之義合。是第六十二分教相攝寬狹。

第七問答分別者。問十二分教。何故長行略說初名契經不名論義。乃至循環研覈後名論議乃至不名契經。答曰彼教得名隨義增上。略說貫穿長行增上。但名契經。乃至不名論議教等。問答．循環．研覈．增上但名論議。乃至不名契經。問何故契經為初乃至論議為後。如是次第。答曰此依文義先後相對以辨次第。如是貫穿長行略說其義未了。故有應頌一對明訖。其長行中有記別事。故次記別。其偈頌中又非重頌。故次諷誦。此前長行及後偈頌。有無因說故次自說。有有因說故次緣起。其前長行及偈。既有但法說後有喻說。故次譬喻。其法喻中有說弟子及佛自身往世事意。先人後已。故次本事次後本生。此前諸法理有正不正。教行有寬狹。理有不正教行狹者。即如前說。九分教名理有正方者．教行寬廣者名為方廣。故次後說。理教既有寬廣。說事亦有未曾。故次希法。上來十一但隨所宜方便引說。於深法相未能研究。為顯深理究問推尋。故次論議。故十二分教。有如是次第。亦是廢立增減所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七問答分別者。問十二分教。何故長行略說初名契經不名論義。乃至循環研覈後名論議乃至不名契經。答曰彼教得名隨義增上。略說貫穿長行增上。但名契經。乃至不名論議教等。問答．循環．研覈．增上但名論議。乃至不名契經。問何故契經為初乃至論議為後。如是次第。答曰此依文義先後相對以辨次第。如是貫穿長行略說其義未了。故有應頌一對明訖。其長行中有記別事。故次記別。其偈頌中又非重頌。故次諷誦。此前長行及後偈頌。有無因說故次自說。有有因說故次緣起。其前長行及偈。既有但法說後有喻說。故次譬喻。其法喻中有說弟子及佛自身往世事意。先人後已。故次本事次後本生。此前諸法理有正不正。教行有寬狹。理有不正教行狹者。即如前說。九分教名理有正方者．教行寬廣者名為方廣。故次後說。理教既有寬廣。說事亦有未曾。故次希法。上來十一但隨所宜方便引說。於深法相未能研究。為顯深理究問推尋。故次論議。故十二分教。有如是次第。亦是廢立增減所由。

斷障章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷障章

斷障義。略以十門解釋。一釋名。二出體。三依識分別。四依道分別。五依觀分別。六依行分別。七依品分別。八依障分別。九所依分別。十問答分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷障義。略以十門解釋。一釋名。二出體。三依識分別。四依道分別。五依觀分別。六依行分別。七依品分別。八依障分別。九所依分別。十問答分別。

第一釋名者。障者覆義．閡義。由所知障覆所知境令智不生。由煩惱障閡大涅槃令不現證。由覆閡義故立障名。斷者不續義。由無漏道。斷其種子令不相續。名之為斷。及由有漏無漏道力。伏其現行令不相續。亦名為斷。此釋即以所斷名斷。障即是斷名為斷障。是持業釋。又釋。斷者是除害義。由無漏道除二障種。及由有漏無漏道力。害二現行令不生起。名之為斷。此釋即以能斷名斷。障之斷名斷障。依主釋。又釋。斷者體性。能令障法不生。不生義是斷義。性即真理。理是斷性。道是斷用。障是所斷。故對法第九解三轉依云。若所滅．若能滅．若滅性。是三轉依真理名斷。障之斷名斷障。亦依主釋。三義具足。方得立為斷障名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名者。障者覆義．閡義。由所知障覆所知境令智不生。由煩惱障閡大涅槃令不現證。由覆閡義故立障名。斷者不續義。由無漏道。斷其種子令不相續。名之為斷。及由有漏無漏道力。伏其現行令不相續。亦名為斷。此釋即以所斷名斷。障即是斷名為斷障。是持業釋。又釋。斷者是除害義。由無漏道除二障種。及由有漏無漏道力。害二現行令不生起。名之為斷。此釋即以能斷名斷。障之斷名斷障。依主釋。又釋。斷者體性。能令障法不生。不生義是斷義。性即真理。理是斷性。道是斷用。障是所斷。故對法第九解三轉依云。若所滅．若能滅．若滅性。是三轉依真理名斷。障之斷名斷障。亦依主釋。三義具足。方得立為斷障名也。

第二出體者。所斷障以二障現行．種子．習氣．及此業果而為體性。故對法云。云何見所斷。謂一切分別所起染污見．疑。及見處．疑處。乃至。及由見等所發身．語業。并一切惡趣等蘊．界．處。是見所斷。即三惡趣見道所斷。解深密經第三卷云。惡趣雜染愚。初地所斷。成唯識論第九卷云。即是惡趣諸業果等。無餘涅槃。既是擇滅。故煩惱障所有業果皆是所斷。解深密經又說。二地斷二種愚。二謂種種業趣愚。唯識解云。即是所起誤犯三業。故所知障所發業果亦皆所斷。佛地論中。二障所發業果等法。皆二障攝。故知二障執。及煩惱業之與果一切有漏。俱是所斷。然此所斷體是染者自性應斷。非染業果皆離縛斷。唯識由此說二障種名所斷捨。非染有漏名所棄捨。能斷障體以三智為體。成唯識論第十卷云。能轉道有二。一能伏道。此通有漏．無漏二道。加行．根本．後得三智。隨其所應漸頓伏彼。此顯加行智能漸伏。餘二智能頓伏。由此勢力令其不生名之為伏。非要六行。若趣極果以方便修慧六行能伏諸惑。加行智攝趣極果故。若不趣極果修慧能伏諸惑六行。非加行智。此唯修慧非聞思慧。二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非是有漏及加行智。有漏智曾習故。未泯相故。加行智趣求所證未成辨故。無漏智中略有二說。有義根本智。證空理無境相故。能斷隨眠非後．得智。有義後得智。雖不證空理無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。廣引瑜伽如彼成立。由此理趣。一切見惑及修道斷迷理隨眠。唯根本智斷。親證理故。餘修所斷迷事隨眠。通二智斷。此在二乘非菩薩位。菩薩因中不斷煩惱迷事惑故。金剛心中與所知障一時斷故。又所知障中亦有迷事而非執者。菩薩十地後得亦斷。雖有二解後解為勝。故能斷障道通三智。唯修非聞思。通有漏．無漏。此說定中四道伏諸煩惱。不爾聞思亦能制伏．三能斷性。即以二空所顯真如為體。若隨其假擇滅為體。三乘同得此擇滅故。若不爾者應無解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出體者。所斷障以二障現行．種子．習氣．及此業果而為體性。故對法云。云何見所斷。謂一切分別所起染污見．疑。及見處．疑處。乃至。及由見等所發身．語業。并一切惡趣等蘊．界．處。是見所斷。即三惡趣見道所斷。解深密經第三卷云。惡趣雜染愚。初地所斷。成唯識論第九卷云。即是惡趣諸業果等。無餘涅槃。既是擇滅。故煩惱障所有業果皆是所斷。解深密經又說。二地斷二種愚。二謂種種業趣愚。唯識解云。即是所起誤犯三業。故所知障所發業果亦皆所斷。佛地論中。二障所發業果等法。皆二障攝。故知二障執。及煩惱業之與果一切有漏。俱是所斷。然此所斷體是染者自性應斷。非染業果皆離縛斷。唯識由此說二障種名所斷捨。非染有漏名所棄捨。能斷障體以三智為體。成唯識論第十卷云。能轉道有二。一能伏道。此通有漏．無漏二道。加行．根本．後得三智。隨其所應漸頓伏彼。此顯加行智能漸伏。餘二智能頓伏。由此勢力令其不生名之為伏。非要六行。若趣極果以方便修慧六行能伏諸惑。加行智攝趣極果故。若不趣極果修慧能伏諸惑六行。非加行智。此唯修慧非聞思慧。二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非是有漏及加行智。有漏智曾習故。未泯相故。加行智趣求所證未成辨故。無漏智中略有二說。有義根本智。證空理無境相故。能斷隨眠非後．得智。有義後得智。雖不證空理無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。廣引瑜伽如彼成立。由此理趣。一切見惑及修道斷迷理隨眠。唯根本智斷。親證理故。餘修所斷迷事隨眠。通二智斷。此在二乘非菩薩位。菩薩因中不斷煩惱迷事惑故。金剛心中與所知障一時斷故。又所知障中亦有迷事而非執者。菩薩十地後得亦斷。雖有二解後解為勝。故能斷障道通三智。唯修非聞思。通有漏．無漏。此說定中四道伏諸煩惱。不爾聞思亦能制伏．三能斷性。即以二空所顯真如為體。若隨其假擇滅為體。三乘同得此擇滅故。若不爾者應無解脫。

第三依識分別。於中有三。一所斷在何識。薩婆多等所斷通六識。犢子部所斷唯在第六。五識無染故。大乘所斷。安慧所知障除第七在餘七。煩惱障除第八在餘識。執即差別。護法論師。二障皆通前之七識。執即差別。障所發業唯前六識。第七識自非業性。不能發業。果在餘七識非第七識。非他所生故。此說異熟．增上．士用業勢生者。非等流果。二若能斷道。薩婆多唯第六識。雜心云。離欲及退時當知在意識。俱舍等同。大眾等四部及化地部。六識皆能為斷障道。說五識身有離染故。犢子部說。唯第六識。說五識身唯是無記無染無離染故。成實論師說非六識。識是無記。但依第四末後行心智慧正斷。大乘唯在第六意識。若伏若斷非在餘故。退及離欲。瑜伽第一卷說。為第六不共業故。餘識不能。平等智起由他引生。故說非也。三若能斷性。唯第九識。識真性故。非依他識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三依識分別。於中有三。一所斷在何識。薩婆多等所斷通六識。犢子部所斷唯在第六。五識無染故。大乘所斷。安慧所知障除第七在餘七。煩惱障除第八在餘識。執即差別。護法論師。二障皆通前之七識。執即差別。障所發業唯前六識。第七識自非業性。不能發業。果在餘七識非第七識。非他所生故。此說異熟．增上．士用業勢生者。非等流果。二若能斷道。薩婆多唯第六識。雜心云。離欲及退時當知在意識。俱舍等同。大眾等四部及化地部。六識皆能為斷障道。說五識身有離染故。犢子部說。唯第六識。說五識身唯是無記無染無離染故。成實論師說非六識。識是無記。但依第四末後行心智慧正斷。大乘唯在第六意識。若伏若斷非在餘故。退及離欲。瑜伽第一卷說。為第六不共業故。餘識不能。平等智起由他引生。故說非也。三若能斷性。唯第九識。識真性故。非依他識。

第四依道分別。謂加行道．無間道．解脫道．勝進道。加行者加功用行欣求斷道。無間者更無隔越正能斷惑。解脫者證無為解脫。勝進者更修餘勝道。此四皆通有漏無漏。何道能斷惑。成唯識論第十卷云。二乘根鈍。漸斷障時必各別起無間解脫。加行．勝進或別或總。此文意說。加行趣斷。勝進進修不斷煩惱。無間解脫由根鈍故。起此不能即為三道之別行相。故各別起。第九卷云。斷惑證滅期心別故。二道成別。解脫道中為捨彼品麁重性故。故無間．解脫皆為能斷道。無間斷隨眠。解脫捨麁重。即二時起二種道也。若有漏六行為四道時。苦．麁．障三隨一為無間道。靜．妙．離三隨一為解脫道。加行．勝進同前總別。二乘無漏道無間．解脫尚別。況有漏六行無間．解脫不別。然對法論第九云。後品所有加行．無間解脫。皆前品勝進。何故唯識云勝進或別。唯識依別修行相語。對法約道理進前語。不相違也。若准此義。別修行相加行道等。如成唯識或總或別。若道理論。能引於後名為加行。前品解脫亦後加行。唯識復云。菩薩利根漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四。剎那剎那前後相望皆容具有。此依菩薩由利根故。念念行相皆能具有不同三乘。不爾道理二乘何別。依此所說。一切二乘及餘異生有漏無漏道。皆唯無間正斷伏惑。解脫道中斷伏麁重。加行勝進皆不說能。菩薩利根有漏無漏四道。皆能若伏若斷。伏唯障體。斷亦通業果。或二皆通。斷必證真。伏未必爾。菩薩伏障。證真亦伏。二乘異生等未必能爾。然有差別。有漏四道初起之時。有義三慧俱為加行修慧為近。故對法云。加行道亦伏惑。了相勝解猶未斷惑。遠離方斷。有義初以聞．思為加行道。後入修時即無間道能伏惑故。對法等說。了相．勝解二種作意不伏惑者。依斷初三品猶未盡故。說遠離斷。據實初伏。若為諦觀入見道時。前六行智不伏。不欣厭故。加行能伏者。無漏無間故。有漏道中無折伏故。未為正位。後時亦通修慧加行。其無漏道初起之時。必有漏修慧為加行道始得。無漏即斷惑故。後時亦得無漏加行。然加行智自有四道。四道之中自通三智。故八地上雖無加行智。而有四道。如常分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四依道分別。謂加行道．無間道．解脫道．勝進道。加行者加功用行欣求斷道。無間者更無隔越正能斷惑。解脫者證無為解脫。勝進者更修餘勝道。此四皆通有漏無漏。何道能斷惑。成唯識論第十卷云。二乘根鈍。漸斷障時必各別起無間解脫。加行．勝進或別或總。此文意說。加行趣斷。勝進進修不斷煩惱。無間解脫由根鈍故。起此不能即為三道之別行相。故各別起。第九卷云。斷惑證滅期心別故。二道成別。解脫道中為捨彼品麁重性故。故無間．解脫皆為能斷道。無間斷隨眠。解脫捨麁重。即二時起二種道也。若有漏六行為四道時。苦．麁．障三隨一為無間道。靜．妙．離三隨一為解脫道。加行．勝進同前總別。二乘無漏道無間．解脫尚別。況有漏六行無間．解脫不別。然對法論第九云。後品所有加行．無間解脫。皆前品勝進。何故唯識云勝進或別。唯識依別修行相語。對法約道理進前語。不相違也。若准此義。別修行相加行道等。如成唯識或總或別。若道理論。能引於後名為加行。前品解脫亦後加行。唯識復云。菩薩利根漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四。剎那剎那前後相望皆容具有。此依菩薩由利根故。念念行相皆能具有不同三乘。不爾道理二乘何別。依此所說。一切二乘及餘異生有漏無漏道。皆唯無間正斷伏惑。解脫道中斷伏麁重。加行勝進皆不說能。菩薩利根有漏無漏四道。皆能若伏若斷。伏唯障體。斷亦通業果。或二皆通。斷必證真。伏未必爾。菩薩伏障。證真亦伏。二乘異生等未必能爾。然有差別。有漏四道初起之時。有義三慧俱為加行修慧為近。故對法云。加行道亦伏惑。了相勝解猶未斷惑。遠離方斷。有義初以聞．思為加行道。後入修時即無間道能伏惑故。對法等說。了相．勝解二種作意不伏惑者。依斷初三品猶未盡故。說遠離斷。據實初伏。若為諦觀入見道時。前六行智不伏。不欣厭故。加行能伏者。無漏無間故。有漏道中無折伏故。未為正位。後時亦通修慧加行。其無漏道初起之時。必有漏修慧為加行道始得。無漏即斷惑故。後時亦得無漏加行。然加行智自有四道。四道之中自通三智。故八地上雖無加行智。而有四道。如常分別。

第五依觀分別者。觀有十種。一唯識。二二空。三三慧。四三智。五四念處。六五忍。七六現觀。八七作意。九七覺支。十八聖道。唯識斷障已如前辨。二二空。人空觀。唯斷煩惱障及業果。不斷習氣。以觀麁故。然云解脫道斷麁重者。略有二解。一依菩薩非說二乘。二者麁重有二。一麁二細。今不斷細麁者可除。故入二禪名斷苦根麁重。二乘不斷細者故言不斷。法空觀有三時。初．後法觀雙能斷二障。若業．及果。一切習氣。惡趣．人．天。隨應永斷。中法空觀。唯斷所知障現行種子．及二障中所有麁重。隨所知障麁細品類皆能斷之。謂十地修道法空觀細。必帶人空故所以雙斷。三三慧者。若論伏斷三慧皆能。勢分力伏通其聞．思。非正觀伏。正觀伏時即為四道唯在修慧。然於欲界麁攝斂心亦伏煩惱。在聞思位若能斷斷。唯是修慧。攝論說為出世止觀智故。十地經云。第八地菩薩皆能堪．能思．能持。天親釋云。即是三慧。真俗雙行義說故能。何妨聞思亦能斷伏。餘人不能。此在上地。非是欲界。四三智者。伏通三智。斷非加行。漸．頓有殊如前已辨。佛性論云。無分別智滅現在惑名為盡智。後得智滅未來惑名無生智。此依斷迷理迷事。時初後大位判此二智。論實二智皆盡．無生。又非典據不須和會。五四念處者。大乘雖不作念處行相。然道理是法念處攝。總緣念處非別相也。總緣法觀能斷諸惑。諸文同故。空無我觀既有總緣。故不相違。不爾唯苦。成相違也。六五忍。謂伏忍乃至寂滅忍。伏忍不斷唯能伏障。餘通斷伏。真無漏斷勢分力伏。然寂滅中雖亦有佛。非是斷攝。十地菩薩道位既長。通斷伏故。七六現觀。思現觀唯伏不能斷。欲界故。信智諦戒邊通伏斷。正斷助斷皆與斷名。信通無漏。邊斷事惑故。若准對法邊唯世俗智即不能斷。今取瑜伽為正。究竟觀非。先已斷故。八七作意。一了相。二勝解。三遠離。四攝樂。五觀察。六加行究竟。七加行究竟果。若准對法與瑜伽不同。九七覺支。十八聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五依觀分別者。觀有十種。一唯識。二二空。三三慧。四三智。五四念處。六五忍。七六現觀。八七作意。九七覺支。十八聖道。唯識斷障已如前辨。二二空。人空觀。唯斷煩惱障及業果。不斷習氣。以觀麁故。然云解脫道斷麁重者。略有二解。一依菩薩非說二乘。二者麁重有二。一麁二細。今不斷細麁者可除。故入二禪名斷苦根麁重。二乘不斷細者故言不斷。法空觀有三時。初．後法觀雙能斷二障。若業．及果。一切習氣。惡趣．人．天。隨應永斷。中法空觀。唯斷所知障現行種子．及二障中所有麁重。隨所知障麁細品類皆能斷之。謂十地修道法空觀細。必帶人空故所以雙斷。三三慧者。若論伏斷三慧皆能。勢分力伏通其聞．思。非正觀伏。正觀伏時即為四道唯在修慧。然於欲界麁攝斂心亦伏煩惱。在聞思位若能斷斷。唯是修慧。攝論說為出世止觀智故。十地經云。第八地菩薩皆能堪．能思．能持。天親釋云。即是三慧。真俗雙行義說故能。何妨聞思亦能斷伏。餘人不能。此在上地。非是欲界。四三智者。伏通三智。斷非加行。漸．頓有殊如前已辨。佛性論云。無分別智滅現在惑名為盡智。後得智滅未來惑名無生智。此依斷迷理迷事。時初後大位判此二智。論實二智皆盡．無生。又非典據不須和會。五四念處者。大乘雖不作念處行相。然道理是法念處攝。總緣念處非別相也。總緣法觀能斷諸惑。諸文同故。空無我觀既有總緣。故不相違。不爾唯苦。成相違也。六五忍。謂伏忍乃至寂滅忍。伏忍不斷唯能伏障。餘通斷伏。真無漏斷勢分力伏。然寂滅中雖亦有佛。非是斷攝。十地菩薩道位既長。通斷伏故。七六現觀。思現觀唯伏不能斷。欲界故。信智諦戒邊通伏斷。正斷助斷皆與斷名。信通無漏。邊斷事惑故。若准對法邊唯世俗智即不能斷。今取瑜伽為正。究竟觀非。先已斷故。八七作意。一了相。二勝解。三遠離。四攝樂。五觀察。六加行究竟。七加行究竟果。若准對法與瑜伽不同。九七覺支。十八聖道。

第六依行分別者。行有三種。一空．無相．無願行。二苦麁等六行。三四諦十六行。一空．無相．無願行者。若伏皆通。顯揚第二云。若但言空．無相．無願。通定．及散。有漏．無漏。聞．思．修慧。若言空．無相．無願三摩地。唯定非散。唯修非聞．思。通有漏．無漏。若言空．無相．無願解脫門。唯修無漏．唯定所攝。故知三門皆能伏惑。然正伏惑唯以空行。依二空門入大乘位。觀四諦理入二乘位。故通三行。此位乃在四善加行。若正斷者。大乘之中諸文說異。或說十六行中二行為空。十行為無願。有為故。四行為無相。無為故。有說空如前。六行為無願。有漏故。八行為無相。無漏故。有說空如前。六行為無願。四行為無相。道四非三門。非苦諦故非空。非有漏故非無願。非無為故非無相。顯揚第二說。空二。無願六。無相四。同前道四通三。道能作三門。故。隨三門攝。有說空行通十六。無願．無相隨應同前。有說空非緣諦。觀所執故。餘二隨應觀於四諦。二性之體不決定故。有說三門皆通十六。於正智觀義分三門。義分十六。故瑜伽論五法中言。若以解脫門言之。出世正智所攝。又成唯識第八卷云。三門三性理實皆通。即於真理具起三門。三門故知。皆通十六。於真觀中義理分故。若以別行。多分唯以空門斷惑。二我空故。是總緣空。非別空行。別空行者唯苦諦故。三門之義如別處說。隨應攝在正體後得二中。斷伏道理無遮。二苦等六行者。此之六行唯有漏方便地。觀下苦．麁．障隨一為無間道。觀上靜．妙．離隨一為解脫道。唯伏惑非能斷。通凡及聖者。在二乘非菩薩。十地菩薩不欣上厭下。以受生故。本地分說。初劫菩薩初資糧位亦用六行。然久修者既不斷煩惱而生上界故。不用為勝。然瑜伽論六十九。說聖者不用六行者。依多分說。理實亦用。三十六行者。亦唯伏非斷。入真觀時非十六行。相見道故。加行道中修方便故非正真觀。菩薩兼起。二乘正用。唯無漏者非凡所得。然佛性論云。聲聞利根者。苦法忍第一無我行。通斷三界四真諦下八十八結。鈍根聲聞具十六行。別斷三界四真諦下八十八結。且分上下利鈍令別。此非大乘所可證用。不須和會。其犢子部說有十三心。苦諦有三。一苦法忍觀欲界苦。二苦法見重觀欲苦審盡未盡。三苦類智。合觀上二以無後苦不須重觀。四諦各三。故成十二。前十二心說名行向。第十三心說名住果。非此所宗。不須分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六依行分別者。行有三種。一空．無相．無願行。二苦麁等六行。三四諦十六行。一空．無相．無願行者。若伏皆通。顯揚第二云。若但言空．無相．無願。通定．及散。有漏．無漏。聞．思．修慧。若言空．無相．無願三摩地。唯定非散。唯修非聞．思。通有漏．無漏。若言空．無相．無願解脫門。唯修無漏．唯定所攝。故知三門皆能伏惑。然正伏惑唯以空行。依二空門入大乘位。觀四諦理入二乘位。故通三行。此位乃在四善加行。若正斷者。大乘之中諸文說異。或說十六行中二行為空。十行為無願。有為故。四行為無相。無為故。有說空如前。六行為無願。有漏故。八行為無相。無漏故。有說空如前。六行為無願。四行為無相。道四非三門。非苦諦故非空。非有漏故非無願。非無為故非無相。顯揚第二說。空二。無願六。無相四。同前道四通三。道能作三門。故。隨三門攝。有說空行通十六。無願．無相隨應同前。有說空非緣諦。觀所執故。餘二隨應觀於四諦。二性之體不決定故。有說三門皆通十六。於正智觀義分三門。義分十六。故瑜伽論五法中言。若以解脫門言之。出世正智所攝。又成唯識第八卷云。三門三性理實皆通。即於真理具起三門。三門故知。皆通十六。於真觀中義理分故。若以別行。多分唯以空門斷惑。二我空故。是總緣空。非別空行。別空行者唯苦諦故。三門之義如別處說。隨應攝在正體後得二中。斷伏道理無遮。二苦等六行者。此之六行唯有漏方便地。觀下苦．麁．障隨一為無間道。觀上靜．妙．離隨一為解脫道。唯伏惑非能斷。通凡及聖者。在二乘非菩薩。十地菩薩不欣上厭下。以受生故。本地分說。初劫菩薩初資糧位亦用六行。然久修者既不斷煩惱而生上界故。不用為勝。然瑜伽論六十九。說聖者不用六行者。依多分說。理實亦用。三十六行者。亦唯伏非斷。入真觀時非十六行。相見道故。加行道中修方便故非正真觀。菩薩兼起。二乘正用。唯無漏者非凡所得。然佛性論云。聲聞利根者。苦法忍第一無我行。通斷三界四真諦下八十八結。鈍根聲聞具十六行。別斷三界四真諦下八十八結。且分上下利鈍令別。此非大乘所可證用。不須和會。其犢子部說有十三心。苦諦有三。一苦法忍觀欲界苦。二苦法見重觀欲苦審盡未盡。三苦類智。合觀上二以無後苦不須重觀。四諦各三。故成十二。前十二心說名行向。第十三心說名住果。非此所宗。不須分別。

第七依品分別者。古德說。有言無品以真形妄。無妄可斷不說有品。有云三劫念念斷障。念念得智故。古基法師云。聖道九品斷亦九品。今者不然。七識之中有煩惱障有所知障。煩惱障中除第七識。所餘六識三界九地。各有九品成八十一。見道十惑九品定然。麁細異故。俱生六惑斷即不同。身見．邊見．及此相應唯第九品。九地而論但有九品。瞋唯一地九品。餘獨頭貪．慢．癡等八十一品。地各九故。第七識中九地煩惱障亦有二說。有義九地唯同非想第九品類。然於其中自類有九。如增上邪見能斷善者。亦有九品。彼亦如是。唯同非想第九品故。唯障無學金剛始斷。有九品故體有增減。故成能熏。有義九地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同非想下下品惑。故金剛心一時頓斷。由此說煩惱品數斷已。應分別言。前六識中分別九品。三乘皆定唯一品斷。謂一心見道。有說二品斷。謂三心見道等。唯無漏正斷無伏斷。有漏諸道不伏見惑故。瑜伽論云。世間道唯能伏除俱生煩惱。而不能伏分別煩惱。及彼俱生薩迦耶見隣近憍．慢。此依六行。非加行智。彼能伏故。菩薩地前分別現行亦伏不起。非是六行。唯識觀等勢力不行。故六識中分別煩惱。并習氣等雖亦九品。仍定一品或二品斷。二品斷中九品何者先斷後斷。如論第九下樞要說。其六識中俱生煩惱。除其習氣雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二者隨其凡位已伏多小。後入見諦見道俱斷。不伏不斷以分品數。入見已後便次第斷。三者九地合為九品斷。如預流果束三界九地一切煩惱。總為九品斷取無學果。頓超越故。四者三界九地合為一品斷。謂金剛心大乘斷位。十地因中不斷惑故。然六識中俱生煩惱所有習氣。雖有九品。十地漸漸各斷此九。障十地故。與所知障品類同故。第七識中若說九品。若說一品皆一品斷。要三乘金剛心一剎那頓。斷。障無學故。習氣亦然。其所知障斷即不爾。六識之中分別所知障并其習氣雖有九品。有說定一品斷。一心見道故。有說二品斷。三心見道故。非六行所伏與煩惱同。其六識中俱生所知障并習氣。亦有九地八十一品。若與煩惱俱行者亦可言伏。他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故。其加行智即能伏之為十品斷。十地斷故。不分麁細前後說斷。不廢初地斷細二地斷麁。初地斷有頂二地斷欲界。但隨障此地智即便斷之。故無前後。其第七識中所知障并習氣。雖說有九品。或說無品。仍一品斷。金剛心中方永斷故。此說斷隨眠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七依品分別者。古德說。有言無品以真形妄。無妄可斷不說有品。有云三劫念念斷障。念念得智故。古基法師云。聖道九品斷亦九品。今者不然。七識之中有煩惱障有所知障。煩惱障中除第七識。所餘六識三界九地。各有九品成八十一。見道十惑九品定然。麁細異故。俱生六惑斷即不同。身見．邊見．及此相應唯第九品。九地而論但有九品。瞋唯一地九品。餘獨頭貪．慢．癡等八十一品。地各九故。第七識中九地煩惱障亦有二說。有義九地唯同非想第九品類。然於其中自類有九。如增上邪見能斷善者。亦有九品。彼亦如是。唯同非想第九品故。唯障無學金剛始斷。有九品故體有增減。故成能熏。有義九地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同非想下下品惑。故金剛心一時頓斷。由此說煩惱品數斷已。應分別言。前六識中分別九品。三乘皆定唯一品斷。謂一心見道。有說二品斷。謂三心見道等。唯無漏正斷無伏斷。有漏諸道不伏見惑故。瑜伽論云。世間道唯能伏除俱生煩惱。而不能伏分別煩惱。及彼俱生薩迦耶見隣近憍．慢。此依六行。非加行智。彼能伏故。菩薩地前分別現行亦伏不起。非是六行。唯識觀等勢力不行。故六識中分別煩惱。并習氣等雖亦九品。仍定一品或二品斷。二品斷中九品何者先斷後斷。如論第九下樞要說。其六識中俱生煩惱。除其習氣雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二者隨其凡位已伏多小。後入見諦見道俱斷。不伏不斷以分品數。入見已後便次第斷。三者九地合為九品斷。如預流果束三界九地一切煩惱。總為九品斷取無學果。頓超越故。四者三界九地合為一品斷。謂金剛心大乘斷位。十地因中不斷惑故。然六識中俱生煩惱所有習氣。雖有九品。十地漸漸各斷此九。障十地故。與所知障品類同故。第七識中若說九品。若說一品皆一品斷。要三乘金剛心一剎那頓。斷。障無學故。習氣亦然。其所知障斷即不爾。六識之中分別所知障并其習氣雖有九品。有說定一品斷。一心見道故。有說二品斷。三心見道故。非六行所伏與煩惱同。其六識中俱生所知障并習氣。亦有九地八十一品。若與煩惱俱行者亦可言伏。他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故。其加行智即能伏之為十品斷。十地斷故。不分麁細前後說斷。不廢初地斷細二地斷麁。初地斷有頂二地斷欲界。但隨障此地智即便斷之。故無前後。其第七識中所知障并習氣。雖說有九品。或說無品。仍一品斷。金剛心中方永斷故。此說斷隨眠故。

不說彼現行等斷。雖無相論說第二執識通皮肉煩惱見修所斷。然彼文錯不可依用。仁王經言。前之三地斷三界色煩惱。四五六地斷三界心煩惱。七八九地斷三界色習煩惱。十地及佛地斷三界心習煩惱。色麁心細生惑亦然。為別五忍階降差別說斷煩惱。非別有類。亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說彼現行等斷。雖無相論說第二執識通皮肉煩惱見修所斷。然彼文錯不可依用。仁王經言。前之三地斷三界色煩惱。四五六地斷三界心煩惱。七八九地斷三界色習煩惱。十地及佛地斷三界心習煩惱。色麁心細生惑亦然。為別五忍階降差別說斷煩惱。非別有類。亦不相違。

第八依障分別者。於中有九。一二障。二乘者斷煩惱障現種盡。習氣不盡。亦能永斷所知障小分。然有差別。漸次初果唯斷三界分別煩惱。漸一來果亦兼欲界修道六品。漸不還者必斷欲修九品。餘至有頂九地不定。其超越者類不定。初果超越欲界惑并修五品。一來超越或并欲修八品。不還超越唯除非想修九。有預流超越并非想脩。皆能斷取二果故。有頂第九無間道仍名預流故。阿羅漢獨覺能斷三界一切見．修．即定障等。菩薩之人能斷一切。三乘皆能伏二障現行。由伏得定等故。然菩薩伏得定得果。約解脫分位。皆如常釋。二三障分別。三種有三。一皮．膚．骨。二害伴隨眠．羸劣隨眠．微細隨眠。此上二門如唯識章解。三惑業苦。一切二障分別所發業。及苦等見道所斷如前已解對法文說。俱生業苦一切二障。隨永對治至金剛心。煩惱業苦永不行者。隨其何地分段不生在於八地。變易不生在於佛地。此依總義。若別業斷。有黑黑等四種業斷。如瑜伽第九論疏釋。所知障中業果等法。斷在十地分分漸斷。障與業果斷在別道。無間．解脫二道別故。伏在八地。三四障分別有二。一謂闡提不信等。如唯識章中解。二又有四。唯無明二障。一不共。二相應。三纏。四隨眠。不共有三。一獨行不共。隨眠唯見道斷。十住中第四生貴住已伏纏故。二相應不共。忿等俱無明。通分別俱生纏及隨眠。伏斷位次如上所說。三恒行不共。謂第七識俱者。唯無漏斷非有漏伏。入無漏觀時亦名為伏。不起纏故。隨眠金剛斷。餘三准前煩惱障釋。四五障分別。謂五住地。一見一處。二欲愛。三色愛。四無色愛。五無明住地。此各有二。一起即五現行。二住地即五隨眠。見一處是分別煩惱障。次三是俱生煩惱障。後一是一切所知障。隨其所應准前伏斷。問若分別諸惑名見一處入見時斷。何故大般若第五十四．仁王經云初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。答舊人解云。借舉凡聖以喻十地。三地已來相同世間。故斷三毒。四．五地中相同四沙門果。初果斷見．疑故。說四．五地除見疑。而實初地已斷。今解見者身見。四地能斷俱生身見故。疑者事疑。非煩惱疑。由身見生身見之伴故五地斷。五者復有六散動。一自性散亂。謂五識等。二外散亂。馳散五欲。三內散亂。修定位中沈掉味著。四相散亂。矯示修善。五麁重散亂。我執慢等麁重力故。於樂等中執為我等。由此善品永不清淨。六作意散亂。捨先所習餘定入餘乘定所起散亂。思惟者尋伺故。如對法第一。復有六根本惑。六者七隨眠。皆如前說。開合有殊即煩惱障。疑．見戒取．邪見唯分別起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八依障分別者。於中有九。一二障。二乘者斷煩惱障現種盡。習氣不盡。亦能永斷所知障小分。然有差別。漸次初果唯斷三界分別煩惱。漸一來果亦兼欲界修道六品。漸不還者必斷欲修九品。餘至有頂九地不定。其超越者類不定。初果超越欲界惑并修五品。一來超越或并欲修八品。不還超越唯除非想修九。有預流超越并非想脩。皆能斷取二果故。有頂第九無間道仍名預流故。阿羅漢獨覺能斷三界一切見．修．即定障等。菩薩之人能斷一切。三乘皆能伏二障現行。由伏得定等故。然菩薩伏得定得果。約解脫分位。皆如常釋。二三障分別。三種有三。一皮．膚．骨。二害伴隨眠．羸劣隨眠．微細隨眠。此上二門如唯識章解。三惑業苦。一切二障分別所發業。及苦等見道所斷如前已解對法文說。俱生業苦一切二障。隨永對治至金剛心。煩惱業苦永不行者。隨其何地分段不生在於八地。變易不生在於佛地。此依總義。若別業斷。有黑黑等四種業斷。如瑜伽第九論疏釋。所知障中業果等法。斷在十地分分漸斷。障與業果斷在別道。無間．解脫二道別故。伏在八地。三四障分別有二。一謂闡提不信等。如唯識章中解。二又有四。唯無明二障。一不共。二相應。三纏。四隨眠。不共有三。一獨行不共。隨眠唯見道斷。十住中第四生貴住已伏纏故。二相應不共。忿等俱無明。通分別俱生纏及隨眠。伏斷位次如上所說。三恒行不共。謂第七識俱者。唯無漏斷非有漏伏。入無漏觀時亦名為伏。不起纏故。隨眠金剛斷。餘三准前煩惱障釋。四五障分別。謂五住地。一見一處。二欲愛。三色愛。四無色愛。五無明住地。此各有二。一起即五現行。二住地即五隨眠。見一處是分別煩惱障。次三是俱生煩惱障。後一是一切所知障。隨其所應准前伏斷。問若分別諸惑名見一處入見時斷。何故大般若第五十四．仁王經云初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。答舊人解云。借舉凡聖以喻十地。三地已來相同世間。故斷三毒。四．五地中相同四沙門果。初果斷見．疑故。說四．五地除見疑。而實初地已斷。今解見者身見。四地能斷俱生身見故。疑者事疑。非煩惱疑。由身見生身見之伴故五地斷。五者復有六散動。一自性散亂。謂五識等。二外散亂。馳散五欲。三內散亂。修定位中沈掉味著。四相散亂。矯示修善。五麁重散亂。我執慢等麁重力故。於樂等中執為我等。由此善品永不清淨。六作意散亂。捨先所習餘定入餘乘定所起散亂。思惟者尋伺故。如對法第一。復有六根本惑。六者七隨眠。皆如前說。開合有殊即煩惱障。疑．見戒取．邪見唯分別起

。所餘煩惱亦通俱生。隨應二斷。又有七漏。謂見漏．思惟漏．愛漏．念漏．根漏．惡漏．親近漏。前二漏體。後五漏具。見修所斷。準釋應知。或初一體。後六為具。如名釋義。七者八分別生三事。如顯揚及瑜伽菩薩地三十六說。一自性。謂執法體。二差別。執諸法義。三總執。執舍軍林我有情等。四我。五我所。六愛。七非愛。八俱相違。初三生分別所依緣事。次二生見我慢事。後三生貪．瞋．癡事。多分此唯修所斷。理通見斷。又有八纏。謂惛．眠．掉．悔．嫉．慳．無慚．無愧。數纏嬈故唯修所斷。理亦通見。八者九結。及寶性論九隨眠。九結中見結．取結．疑結唯見所斷。餘六結通修斷。九隨眠者。一謂隨眠貪欲。二隨眠瞋。三隨眠癡。四三毒極上心五無明住地。六見諦所滅。七修習所斷。八不淨地惑。九淨地惑。第六唯見第七唯修。餘通見修。隨其所應說斷分齊。九者十煩惱。十散動。及辨中邊第一諸障。皆應勘之皆隨所應斷之位次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。所餘煩惱亦通俱生。隨應二斷。又有七漏。謂見漏．思惟漏．愛漏．念漏．根漏．惡漏．親近漏。前二漏體。後五漏具。見修所斷。準釋應知。或初一體。後六為具。如名釋義。七者八分別生三事。如顯揚及瑜伽菩薩地三十六說。一自性。謂執法體。二差別。執諸法義。三總執。執舍軍林我有情等。四我。五我所。六愛。七非愛。八俱相違。初三生分別所依緣事。次二生見我慢事。後三生貪．瞋．癡事。多分此唯修所斷。理通見斷。又有八纏。謂惛．眠．掉．悔．嫉．慳．無慚．無愧。數纏嬈故唯修所斷。理亦通見。八者九結。及寶性論九隨眠。九結中見結．取結．疑結唯見所斷。餘六結通修斷。九隨眠者。一謂隨眠貪欲。二隨眠瞋。三隨眠癡。四三毒極上心五無明住地。六見諦所滅。七修習所斷。八不淨地惑。九淨地惑。第六唯見第七唯修。餘通見修。隨其所應說斷分齊。九者十煩惱。十散動。及辨中邊第一諸障。皆應勘之皆隨所應斷之位次。

第九所依分別。於中有二。一依身。二依地。一依身者。若伏煩惱障初唯欲界。後通三界八地。生有頂地更不伏故。斷通三界九地皆得。此說二乘非菩薩。菩薩斷惑唯依欲．色界身非生無色。此聖菩薩。凡即不然。此總說已。別分別者。其三乘者直趣自乘。斷分別二障。唯在欲界六天及人趣三天下非餘處。慧厭猛故。顯揚等云。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。色界聖者迴心向大斷所知障。亦通色界。不同煩惱須勝厭心。故通彼地。若斷俱生煩惱障。二乘通三界九地身。菩薩有二義。一通欲．色。不定性者所留之身通二界故。二是色界第四禪。直往菩薩摩醯首羅智處生故。不定性者論雖二說。通二界者。此說為正。若斷俱生所知障。通欲．色二界五地非無色。菩薩不生無色界故。二依地者。若伏煩惱障。色界六地無色四地。方便．根本俱能伏之。六行．及無漏皆能伏故。六行唯方便。七作意通根本．方便故。第七作意入根本故。無漏伏之。色界六地非三方便。無色四地有無漏處皆能伏之。勢分伏令不生起故。若正斷者。二乘斷分別煩惱障。唯依色界五地。必無漏道慧猛利故。中間雖有無漏真道不入見道。無色慧劣非斷惑道。六十九說見道唯五地故。又三依五依生。不說中間有見道故。若斷修惑通九地。色六無色三。瑜伽第一百云。九地能盡漏。謂初未至．中間靜慮．四靜慮．三無色。此意說修道非見道。又說三依五依生故。有頂無漏闇故不能斷惑。菩薩若斷分別二障。唯第四定功德勝故。託勝所依方入見故。若斷俱生所知障及二習氣。通色六．無色三。若斷俱生煩惱障亦唯第四定。以金剛心依第四禪入斷惑故。如論廣說。恐煩不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九所依分別。於中有二。一依身。二依地。一依身者。若伏煩惱障初唯欲界。後通三界八地。生有頂地更不伏故。斷通三界九地皆得。此說二乘非菩薩。菩薩斷惑唯依欲．色界身非生無色。此聖菩薩。凡即不然。此總說已。別分別者。其三乘者直趣自乘。斷分別二障。唯在欲界六天及人趣三天下非餘處。慧厭猛故。顯揚等云。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。色界聖者迴心向大斷所知障。亦通色界。不同煩惱須勝厭心。故通彼地。若斷俱生煩惱障。二乘通三界九地身。菩薩有二義。一通欲．色。不定性者所留之身通二界故。二是色界第四禪。直往菩薩摩醯首羅智處生故。不定性者論雖二說。通二界者。此說為正。若斷俱生所知障。通欲．色二界五地非無色。菩薩不生無色界故。二依地者。若伏煩惱障。色界六地無色四地。方便．根本俱能伏之。六行．及無漏皆能伏故。六行唯方便。七作意通根本．方便故。第七作意入根本故。無漏伏之。色界六地非三方便。無色四地有無漏處皆能伏之。勢分伏令不生起故。若正斷者。二乘斷分別煩惱障。唯依色界五地。必無漏道慧猛利故。中間雖有無漏真道不入見道。無色慧劣非斷惑道。六十九說見道唯五地故。又三依五依生。不說中間有見道故。若斷修惑通九地。色六無色三。瑜伽第一百云。九地能盡漏。謂初未至．中間靜慮．四靜慮．三無色。此意說修道非見道。又說三依五依生故。有頂無漏闇故不能斷惑。菩薩若斷分別二障。唯第四定功德勝故。託勝所依方入見故。若斷俱生所知障及二習氣。通色六．無色三。若斷俱生煩惱障亦唯第四定。以金剛心依第四禪入斷惑故。如論廣說。恐煩不述。

第十問答分別者。問此斷煩惱三世之中於何說斷。答薩婆多等所說不同。今依大乘。瑜伽第五十八云。非斷去來今。然說斷三世非過去。有隨眠心任運滅故。性已無何所斷。未來性未生。體現無何所斷。現在有隨眠心。此剎那後性必不住。更何所斷。又有隨眠．離隨眠心二不和合。是故現在亦非所斷。然從他言音．內正作意二因緣故。正見相應隨所治惑能治心生。諸有隨眠所治心滅。此心生時彼心滅時平等平等。對治生滅道理應知。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。從此已後於已轉依。以斷隨眠身相續中所有。後得世間所攝善無記心。去來今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。問所斷煩惱有退不退。答依薩婆多。見道速疾道斷已永不退。其無學道住不動者不退。退種性者。退法．思法．護法．住法。必勝進本性不退。退法進成者退。大眾部等。退預流果非阿羅漢。阿羅漢見修二道極堅牢故。見道不然故退。今大乘聖道斷隨眠必不退。伏者有退義。涅槃經言。若世俗道而斷煩惱。以還起故說名無常。瑜伽亦然。退等種姓依定障建立。非退果。然菩薩等。以無漏道所伏。亦不退自在故。如舍利弗至十信第六心猶退。以退起煩惱先有漏伏故。問云何名斷。若是現行久已自滅。若種子者道不可俱。云何名斷。答五十八云。但斷隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故說名為斷。何以故。雖纏已斷。未斷隨眠。諸煩惱纏數復現起。若隨眠斷。纏與隨眠畢竟不起。亦名斷纏。此說聖道正斷隨眠。若伏斷者折種子力令不生現。名伏現行。隨眠雖復與道不俱。然如。問前義說之為斷三心真見道法觀既細。必兼生觀即斷生執。何故生執即三心斷。法唯二心。應細三心麁二心故。答法觀雖細必帶生觀。第二剎那不斷生執。如十地中斷惑法觀。習氣可斷種不可除。不障此道故。加行之心不欣斷故。竝二品斷。不爾違論。問為總緣作意能斷煩惱。為別緣作意能斷煩惱。答佛地論中釋自共相略有三說。有義。二量在散心位。不說定位。定位緣一切皆現量攝。此師雖言定心緣一切。不說斷惑定總別相。然准義知。唯共相斷。定心通緣自共故。第二師云。定心唯緣自相。然由共相方便所引說緣共相。所顯理者就方便說。名知共相。不如是者名知自相。由此道理。或說真如。名空無我諸法共相。或說真如二空所顯非是共相。此師意說。就方便說可名共相。說觀中證可名自相。即顯斷惑唯自相觀非共相也。第三師云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相．共相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十問答分別者。問此斷煩惱三世之中於何說斷。答薩婆多等所說不同。今依大乘。瑜伽第五十八云。非斷去來今。然說斷三世非過去。有隨眠心任運滅故。性已無何所斷。未來性未生。體現無何所斷。現在有隨眠心。此剎那後性必不住。更何所斷。又有隨眠．離隨眠心二不和合。是故現在亦非所斷。然從他言音．內正作意二因緣故。正見相應隨所治惑能治心生。諸有隨眠所治心滅。此心生時彼心滅時平等平等。對治生滅道理應知。正見相應能對治心。於現在世無有隨眠。於過去世亦無隨眠。此剎那後離隨眠心。在未來世亦無隨眠。從此已後於已轉依。以斷隨眠身相續中所有。後得世間所攝善無記心。去來今位皆離隨眠。是故三世皆得說斷。問所斷煩惱有退不退。答依薩婆多。見道速疾道斷已永不退。其無學道住不動者不退。退種性者。退法．思法．護法．住法。必勝進本性不退。退法進成者退。大眾部等。退預流果非阿羅漢。阿羅漢見修二道極堅牢故。見道不然故退。今大乘聖道斷隨眠必不退。伏者有退義。涅槃經言。若世俗道而斷煩惱。以還起故說名無常。瑜伽亦然。退等種姓依定障建立。非退果。然菩薩等。以無漏道所伏。亦不退自在故。如舍利弗至十信第六心猶退。以退起煩惱先有漏伏故。問云何名斷。若是現行久已自滅。若種子者道不可俱。云何名斷。答五十八云。但斷隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故說名為斷。何以故。雖纏已斷。未斷隨眠。諸煩惱纏數復現起。若隨眠斷。纏與隨眠畢竟不起。亦名斷纏。此說聖道正斷隨眠。若伏斷者折種子力令不生現。名伏現行。隨眠雖復與道不俱。然如。問前義說之為斷三心真見道法觀既細。必兼生觀即斷生執。何故生執即三心斷。法唯二心。應細三心麁二心故。答法觀雖細必帶生觀。第二剎那不斷生執。如十地中斷惑法觀。習氣可斷種不可除。不障此道故。加行之心不欣斷故。竝二品斷。不爾違論。問為總緣作意能斷煩惱。為別緣作意能斷煩惱。答佛地論中釋自共相略有三說。有義。二量在散心位。不說定位。定位緣一切皆現量攝。此師雖言定心緣一切。不說斷惑定總別相。然准義知。唯共相斷。定心通緣自共故。第二師云。定心唯緣自相。然由共相方便所引說緣共相。所顯理者就方便說。名知共相。不如是者名知自相。由此道理。或說真如。名空無我諸法共相。或說真如二空所顯非是共相。此師意說。就方便說可名共相。說觀中證可名自相。即顯斷惑唯自相觀非共相也。第三師云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相．共相

。各附已體不共他故。若分別心。立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花名為共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故名為自相。真如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故亦非共相。不可以其與一切法不一不異即名共相。自相亦與一切共相不一異故。此義意言。總為無我共相所顯。一一別證體是自相。即可通為二觀能斷。能顯是共相。詮為唯識無我等故。據法竝自相。一一法真理皆能了知故。緣起經下卷言。真諦聖智於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。一剎那中由加行引。能普遍知名總相緣。非一一法真如妙理而不別知名為總相。佛地自會故不相違。問此諸煩惱從何說斷。答從彼相應及所緣故煩惱可斷。所以者何。對治道生。煩惱不起。得無生法。是故說名斷彼相應。由本識中煩惱種子皆悉斷盡。心等起時無煩惱俱名相應斷。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。無能繫心縛所緣故。此文依斷煩惱障說。菩薩斷者。由修止觀能斷煩惱。由修此二觀於無相。故諸相縛皆得解脫。相縛脫故諸麁重縛亦得解脫。故世尊言。相縛縛眾生。亦由麁重縛。善雙修止觀。方乃俱解脫。問云何次第斷諸煩惱。答謂在家者。最初應斷不善事業及諸惡見。次後應斷樂出家障。謂欲．恚．害三種尋思。次後應斷不定心者三摩地障。謂即眷屬．國土．不死三種尋思。次斷得作意障。謂樂遠離品身諸麁重。次斷見道煩惱。次斷修道煩惱。次斷屬苦．屬憂．屬樂．屬喜．屬捨諸定障品障礙煩惱。次後別有應斷所知障品諸障。由前次第應斷二障。問見道修道名正斷道。何頓何漸。答見道章中當廣顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。各附已體不共他故。若分別心。立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花名為共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故名為自相。真如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故亦非共相。不可以其與一切法不一不異即名共相。自相亦與一切共相不一異故。此義意言。總為無我共相所顯。一一別證體是自相。即可通為二觀能斷。能顯是共相。詮為唯識無我等故。據法竝自相。一一法真理皆能了知故。緣起經下卷言。真諦聖智於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。一剎那中由加行引。能普遍知名總相緣。非一一法真如妙理而不別知名為總相。佛地自會故不相違。問此諸煩惱從何說斷。答從彼相應及所緣故煩惱可斷。所以者何。對治道生。煩惱不起。得無生法。是故說名斷彼相應。由本識中煩惱種子皆悉斷盡。心等起時無煩惱俱名相應斷。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。無能繫心縛所緣故。此文依斷煩惱障說。菩薩斷者。由修止觀能斷煩惱。由修此二觀於無相。故諸相縛皆得解脫。相縛脫故諸麁重縛亦得解脫。故世尊言。相縛縛眾生。亦由麁重縛。善雙修止觀。方乃俱解脫。問云何次第斷諸煩惱。答謂在家者。最初應斷不善事業及諸惡見。次後應斷樂出家障。謂欲．恚．害三種尋思。次後應斷不定心者三摩地障。謂即眷屬．國土．不死三種尋思。次斷得作意障。謂樂遠離品身諸麁重。次斷見道煩惱。次斷修道煩惱。次斷屬苦．屬憂．屬樂．屬喜．屬捨諸定障品障礙煩惱。次後別有應斷所知障品諸障。由前次第應斷二障。問見道修道名正斷道。何頓何漸。答見道章中當廣顯示。

二諦義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦義

二諦深妙非略盡言。聊述綱記。三門分別。一顯名辨體。二三乘淺深。三相攝問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦深妙非略盡言。聊述綱記。三門分別。一顯名辨體。二三乘淺深。三相攝問答。

初門有二。一顯名。二辨體。名中有二。初列。後釋。列中復二。初總後別。列總名者。勝鬘經中唯立一諦。究竟真實不可壞故。仁王經中總說二諦。人法各有勝劣異故。涅槃經中二諦。各有真俗二諦。一一皆有中上智故。顯揚．中邊二諦各三。假行顯等有差別故。瑜伽．唯識二各有四。下當廣辨。此總名中。一世俗諦。亦名隱顯諦。二勝義諦。舊名第一義諦。亦名真諦。列別名者。今明二諦有．無體異。事．理義殊。淺．深不同。詮．旨各別。故於二諦各有四重。亦名名事二諦．事理二諦．淺深二諦．詮旨二諦。世俗諦四名者。一世間世俗諦。亦名有名無實諦。二道理世俗諦。亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可知。云何第四亦名安立。勝義諦性自內所證。為欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義俗。初之三種相可擬宜。第四勝義假名施設。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證得勝義諦。亦名依門顯實諦。四勝義勝義諦。亦名廢詮談旨諦。前之三種名安立勝義。第四一種非安立勝義。後釋名者。初釋總名。後釋別名。釋總名者。護法釋云。世謂隱覆。可毀壞義。俗謂顯現。隨世流義。此諦理應名隱顯諦。隱覆空理有相顯現。如結手巾為兔等物。隱本手巾兔相顯現。此亦如是。今隨古名名世俗諦。梵云三佛栗底。故以義釋名隱顯諦。又復性墮起盡名之為世。體相顯現目之為俗。世即是俗名為世俗。持業釋也。或世之俗義亦無違。諦者實義。有如實有。無如實無。有無不虛名之為諦。世俗即諦。持業釋也。世俗之諦。依士釋也。勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性。隨其所應根本．後得二智境故。所以諸教多以真如體勝。持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境故。通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義。境界名義。諦者實義。事如實事。理如實理。理事不謬名之為諦。勝義即諦勝義之諦。二釋如前。雖無教說。二種亦得名為聖諦。如四聖諦。聖者能知有無事理皆不虛謬。目之為諦。次釋別名。世間世俗者。隱覆真理。當世情有。墮虛偽中。名曰世間。凡流皆謂有。依情．名假說名為世俗。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法。名為道理。事相顯現差別易知。名為世俗。證得世俗者。施設染淨因果差別。令其趣入。名為證得。有相可知。名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初門有二。一顯名。二辨體。名中有二。初列。後釋。列中復二。初總後別。列總名者。勝鬘經中唯立一諦。究竟真實不可壞故。仁王經中總說二諦。人法各有勝劣異故。涅槃經中二諦。各有真俗二諦。一一皆有中上智故。顯揚．中邊二諦各三。假行顯等有差別故。瑜伽．唯識二各有四。下當廣辨。此總名中。一世俗諦。亦名隱顯諦。二勝義諦。舊名第一義諦。亦名真諦。列別名者。今明二諦有．無體異。事．理義殊。淺．深不同。詮．旨各別。故於二諦各有四重。亦名名事二諦．事理二諦．淺深二諦．詮旨二諦。世俗諦四名者。一世間世俗諦。亦名有名無實諦。二道理世俗諦。亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可知。云何第四亦名安立。勝義諦性自內所證。為欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義俗。初之三種相可擬宜。第四勝義假名施設。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證得勝義諦。亦名依門顯實諦。四勝義勝義諦。亦名廢詮談旨諦。前之三種名安立勝義。第四一種非安立勝義。後釋名者。初釋總名。後釋別名。釋總名者。護法釋云。世謂隱覆。可毀壞義。俗謂顯現。隨世流義。此諦理應名隱顯諦。隱覆空理有相顯現。如結手巾為兔等物。隱本手巾兔相顯現。此亦如是。今隨古名名世俗諦。梵云三佛栗底。故以義釋名隱顯諦。又復性墮起盡名之為世。體相顯現目之為俗。世即是俗名為世俗。持業釋也。或世之俗義亦無違。諦者實義。有如實有。無如實無。有無不虛名之為諦。世俗即諦。持業釋也。世俗之諦。依士釋也。勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性。隨其所應根本．後得二智境故。所以諸教多以真如體勝。持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境故。通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義。境界名義。諦者實義。事如實事。理如實理。理事不謬名之為諦。勝義即諦勝義之諦。二釋如前。雖無教說。二種亦得名為聖諦。如四聖諦。聖者能知有無事理皆不虛謬。目之為諦。次釋別名。世間世俗者。隱覆真理。當世情有。墮虛偽中。名曰世間。凡流皆謂有。依情．名假說名為世俗。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法。名為道理。事相顯現差別易知。名為世俗。證得世俗者。施設染淨因果差別。令其趣入。名為證得。有相可知。名

為世俗。勝義世俗者。妙出眾法。聖者所知。名為勝義。假相安立。非體離言。名曰世俗。此中世間即世俗諦。乃至。勝義即世俗諦。皆持業釋。世間勝義者。事相麁顯。猶可破壞名曰世間。亦聖所知。過第一俗名為勝義。道理勝義者。知．斷．證．修。因果差別名為道理。無漏智境。過前二俗名為勝義。證得勝義者。聖智依詮空門顯理。名為證得。凡愚不測。過前三俗名為勝義。勝義勝義者。體妙離言。逈超眾法。名為勝義。聖智內證。過前四俗復名勝義。此中世間即勝義諦。乃至。勝義即勝義諦。皆持業釋。或勝義之諦。依士無失次出諦體。第一世俗體者。顯揚論說。謂所安立瓶．軍．林等．我．有情等。或無實體。或體實無但有情．名都無體性。然通有用無用二法。瓶等有用。我等用無。涅槃第十三云。有名無實。如我眾生．乃至。旋火之輪。及名句等五種世法。是名世諦。眾生等無用。火輪等體無。第二世俗體者。瑜伽論說。謂所安立蘊．處．界等。涅槃亦言。諸陰界入名為世諦。即有無為諸法體事。有別體用異於初俗。第三世俗體者。顯揚論說。謂所安立預流果等．及所依處。即諸聖果．四諦理等。涅槃亦言。有八苦相名為世諦。第四世俗體者。瑜伽論說。即所安立勝義諦性。涅槃說言。若燒．若割．若死．若壞名為世諦。由可燒割等。無有常一我法等相。即二無我名世俗也。第一俗體假名安立。後三俗體有相安立。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊．處等事。涅槃亦言。有名有實名第一義。蘊．處．界．等亦是勝義。第二勝義體者。成唯識說。謂四諦等因果體事。涅槃亦言。苦集滅道名第一義諦。第三勝義體者。成唯識說。依詮門顯二空真如。涅槃亦言。無八苦相名第一義。總觀諸法為二無我。故無苦等名勝義也。第四勝義體者。瑜伽論說。謂非安立一真法界。涅槃亦言。實體者即是如來虛空佛性。又言無燒割等名第一義。不依無我而顯真故。前三勝義有相故安立。第四勝義無相非安立。初之一俗心外境無。依情立名名為世俗。第二俗諦心所變事。後之二俗心所變理。施設差別即前三真。其第四真唯內智證。非心變理。隨其所應即是三性。上來第一顯名辨體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世俗。勝義世俗者。妙出眾法。聖者所知。名為勝義。假相安立。非體離言。名曰世俗。此中世間即世俗諦。乃至。勝義即世俗諦。皆持業釋。世間勝義者。事相麁顯。猶可破壞名曰世間。亦聖所知。過第一俗名為勝義。道理勝義者。知．斷．證．修。因果差別名為道理。無漏智境。過前二俗名為勝義。證得勝義者。聖智依詮空門顯理。名為證得。凡愚不測。過前三俗名為勝義。勝義勝義者。體妙離言。逈超眾法。名為勝義。聖智內證。過前四俗復名勝義。此中世間即勝義諦。乃至。勝義即勝義諦。皆持業釋。或勝義之諦。依士無失次出諦體。第一世俗體者。顯揚論說。謂所安立瓶．軍．林等．我．有情等。或無實體。或體實無但有情．名都無體性。然通有用無用二法。瓶等有用。我等用無。涅槃第十三云。有名無實。如我眾生．乃至。旋火之輪。及名句等五種世法。是名世諦。眾生等無用。火輪等體無。第二世俗體者。瑜伽論說。謂所安立蘊．處．界等。涅槃亦言。諸陰界入名為世諦。即有無為諸法體事。有別體用異於初俗。第三世俗體者。顯揚論說。謂所安立預流果等．及所依處。即諸聖果．四諦理等。涅槃亦言。有八苦相名為世諦。第四世俗體者。瑜伽論說。即所安立勝義諦性。涅槃說言。若燒．若割．若死．若壞名為世諦。由可燒割等。無有常一我法等相。即二無我名世俗也。第一俗體假名安立。後三俗體有相安立。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊．處等事。涅槃亦言。有名有實名第一義。蘊．處．界．等亦是勝義。第二勝義體者。成唯識說。謂四諦等因果體事。涅槃亦言。苦集滅道名第一義諦。第三勝義體者。成唯識說。依詮門顯二空真如。涅槃亦言。無八苦相名第一義。總觀諸法為二無我。故無苦等名勝義也。第四勝義體者。瑜伽論說。謂非安立一真法界。涅槃亦言。實體者即是如來虛空佛性。又言無燒割等名第一義。不依無我而顯真故。前三勝義有相故安立。第四勝義無相非安立。初之一俗心外境無。依情立名名為世俗。第二俗諦心所變事。後之二俗心所變理。施設差別即前三真。其第四真唯內智證。非心變理。隨其所應即是三性。上來第一顯名辨體。

第二三乘淺深門者。於中有二。初辨三乘。後顯淺深。二乘自說雖不作二諦觀行入真。今說於彼亦證生空。加行觀時許觀真俗。涅槃云。世諦第一義諦。皆有中智及上智。故知世諦者名為中智。分別世俗無量無邊非諸聲聞．緣覺所知。是名上智。此乃俗諦中智上智。一切行無常。諸法無我。涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義無量無邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是第一義。是名上智。此勝義中以種別智為上。一切總智為中。如下廣說。同仁王經難世諦中有第一義諦不。若有諦不應一。若無智不應二。即顯人法皆有二諦。以人相望。異生為下。二乘為中。如來為上。由此人法各分二重。是故三乘皆有二諦。聲聞乘二諦者。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中唯取所執實我不取實法。設執實法不障果故。亦不取之。第二道理世俗諦者。謂所安立蘊．處．界等三科體事。聲聞多為三義觀故。第三證得世俗諦者。謂所安立四聖諦理。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。依生空門證真如故。第一世間勝義諦者。謂所安立三科等法。第二道理勝義諦者。謂所安立四聖諦理。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我。廢詮談旨一真法界。此中安立非安立相。准前應知。故諸論中第二第三世俗諦等。多依聲聞境界而說。獨覺乘二諦者。此與聲聞所執所證體雖無異。根有上下行有淺深故成差別。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。既與聲聞所執無別。亦唯取彼執實我等。非執法等。不障果故。第二道理世俗諦者。謂所安立十二有支流轉等法。獨覺多緣此為境故。第三證得世俗諦者。謂所安立十二有支雜染順逆觀察。及於淨品順逆因果等。七十七智．四十四智等法。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。第一世間勝義諦者。謂所安立流轉有支。第二道理勝義諦者。謂所安立十二有支雜染順逆．觀察淨品順逆等。七十七智．四十四智等。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我廢詮談旨一真法界。既與聲聞所悟證一。後二勝義不異聲聞。又復獨覺所悟所執雖同聲聞。而根不同。行緣亦異。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法。故蘊等法四聖諦理。亦獨覺境。下不兼上。十二有支流轉還滅七十七智等。除大利根非餘聲聞境。菩薩乘二諦者。既與二乘根性不同。行緣有別。悟執亦異。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中通取實執人法。障自果故。第二道理世俗諦者。謂所安立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二三乘淺深門者。於中有二。初辨三乘。後顯淺深。二乘自說雖不作二諦觀行入真。今說於彼亦證生空。加行觀時許觀真俗。涅槃云。世諦第一義諦。皆有中智及上智。故知世諦者名為中智。分別世俗無量無邊非諸聲聞．緣覺所知。是名上智。此乃俗諦中智上智。一切行無常。諸法無我。涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義無量無邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是第一義。是名上智。此勝義中以種別智為上。一切總智為中。如下廣說。同仁王經難世諦中有第一義諦不。若有諦不應一。若無智不應二。即顯人法皆有二諦。以人相望。異生為下。二乘為中。如來為上。由此人法各分二重。是故三乘皆有二諦。聲聞乘二諦者。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中唯取所執實我不取實法。設執實法不障果故。亦不取之。第二道理世俗諦者。謂所安立蘊．處．界等三科體事。聲聞多為三義觀故。第三證得世俗諦者。謂所安立四聖諦理。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。依生空門證真如故。第一世間勝義諦者。謂所安立三科等法。第二道理勝義諦者。謂所安立四聖諦理。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我。廢詮談旨一真法界。此中安立非安立相。准前應知。故諸論中第二第三世俗諦等。多依聲聞境界而說。獨覺乘二諦者。此與聲聞所執所證體雖無異。根有上下行有淺深故成差別。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。既與聲聞所執無別。亦唯取彼執實我等。非執法等。不障果故。第二道理世俗諦者。謂所安立十二有支流轉等法。獨覺多緣此為境故。第三證得世俗諦者。謂所安立十二有支雜染順逆觀察。及於淨品順逆因果等。七十七智．四十四智等法。依此加行修證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立生空真如。第一世間勝義諦者。謂所安立流轉有支。第二道理勝義諦者。謂所安立十二有支雜染順逆．觀察淨品順逆等。七十七智．四十四智等。第三證得勝義諦者。謂所安立生空真如。第四勝義勝義諦者。謂非安立生空無我廢詮談旨一真法界。既與聲聞所悟證一。後二勝義不異聲聞。又復獨覺所悟所執雖同聲聞。而根不同。行緣亦異。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法。故蘊等法四聖諦理。亦獨覺境。下不兼上。十二有支流轉還滅七十七智等。除大利根非餘聲聞境。菩薩乘二諦者。既與二乘根性不同。行緣有別。悟執亦異。第一世間世俗諦者。謂所安立瓶軍林等．我有情等。此中通取實執人法。障自果故。第二道理世俗諦者。謂所安立

十六善巧。辨中邊論第二卷。菩薩藏經第十七說。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十者有為無為善巧。菩薩緣此十種為境除我法執。瑜伽論說六種善巧。謂即十中前之六種。或說七種。更加於諦。第三證得世俗諦者。謂所安立三性．三無性．唯識妙理。緣此為境而證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立二空真如。菩薩雙證二空如故。第一世間勝義諦者。謂所安立十善巧等。第二道理勝義諦者。謂所安立三性等理。第三證得勝義諦者。謂二空如。依二空門而證得故。第四勝義勝義諦者。謂非安立二空無我一真法界。所悟所執既異二乘。所證所斷寬狹亦別。上必兼取下。二乘境行必菩薩境行。故十善巧攝蘊等法。諸論多說第二．三俗。三科．四諦以為體性。下不及上。菩薩境行非二乘所知故。法空如．三性．三無性非二乘境。二四諦中。初一俗諦假名安立。後三世俗．前三勝義有相安立。第四勝義廢詮談旨無差別相。唯非安立。自內證故。言淺深者。謂於人法淺深而推。依人依法皆通二四諦。依人淺深者。涅槃經言。出世人知者名第一義諦。世人知者名為世諦。世諦即第一義諦。有善方便隨順眾生說有二諦。如五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世俗諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相。而能知之名第一義諦。依法淺深者。涅槃經中自具解釋。下教攝中當廣顯示。如五蘊法若所執蘊。隨其執情即第一俗。此五蘊事即第二俗。五蘊之上因果等道理即第三俗。觀此五蘊無二實我。依二無我所顯真理即第四俗。以說依詮顯真如故。其五蘊事即第一真。因果等理即第二真。此五蘊上二我無時。依門顯實即第三真。觀五蘊如自內所證廢詮談旨一真法界即第四真。前前為麁。後後細故。成唯識論第七卷云。若依世俗說離於心別有心所。即第二俗。事差別故。若依勝義心所與心非離非即即第二真。因果道理非即離故。第三世俗准。亦如是。今望真說。又第七云。如前所說識差別相依理世俗。即第二俗非真勝義。真勝義中心言絕故。即第四真。又彼卷解。八識自體非定一異即第三俗。對心言絕即第四真。虛妄識性是第一俗。真實識性即第四真。即以初俗對四真。第二俗對三真。第三俗對二真。第四俗對一真。理皆如是。由准是理一一推尋。從麁入細相對為言。通二四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六善巧。辨中邊論第二卷。菩薩藏經第十七說。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十者有為無為善巧。菩薩緣此十種為境除我法執。瑜伽論說六種善巧。謂即十中前之六種。或說七種。更加於諦。第三證得世俗諦者。謂所安立三性．三無性．唯識妙理。緣此為境而證得故。第四勝義世俗諦者。謂所安立二空真如。菩薩雙證二空如故。第一世間勝義諦者。謂所安立十善巧等。第二道理勝義諦者。謂所安立三性等理。第三證得勝義諦者。謂二空如。依二空門而證得故。第四勝義勝義諦者。謂非安立二空無我一真法界。所悟所執既異二乘。所證所斷寬狹亦別。上必兼取下。二乘境行必菩薩境行。故十善巧攝蘊等法。諸論多說第二．三俗。三科．四諦以為體性。下不及上。菩薩境行非二乘所知故。法空如．三性．三無性非二乘境。二四諦中。初一俗諦假名安立。後三世俗．前三勝義有相安立。第四勝義廢詮談旨無差別相。唯非安立。自內證故。言淺深者。謂於人法淺深而推。依人依法皆通二四諦。依人淺深者。涅槃經言。出世人知者名第一義諦。世人知者名為世諦。世諦即第一義諦。有善方便隨順眾生說有二諦。如五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世俗諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相。而能知之名第一義諦。依法淺深者。涅槃經中自具解釋。下教攝中當廣顯示。如五蘊法若所執蘊。隨其執情即第一俗。此五蘊事即第二俗。五蘊之上因果等道理即第三俗。觀此五蘊無二實我。依二無我所顯真理即第四俗。以說依詮顯真如故。其五蘊事即第一真。因果等理即第二真。此五蘊上二我無時。依門顯實即第三真。觀五蘊如自內所證廢詮談旨一真法界即第四真。前前為麁。後後細故。成唯識論第七卷云。若依世俗說離於心別有心所。即第二俗。事差別故。若依勝義心所與心非離非即即第二真。因果道理非即離故。第三世俗准。亦如是。今望真說。又第七云。如前所說識差別相依理世俗。即第二俗非真勝義。真勝義中心言絕故。即第四真。又彼卷解。八識自體非定一異即第三俗。對心言絕即第四真。虛妄識性是第一俗。真實識性即第四真。即以初俗對四真。第二俗對三真。第三俗對二真。第四俗對一真。理皆如是。由准是理一一推尋。從麁入細相對為言。通二四諦。

第三相攝問答門。於中有二。一諸教相攝。二問答分別。諸教相攝者。如涅槃經第十三卷。迦葉菩薩白佛言。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘問其多少。乃至未所說法如林中葉等。迦葉難言。如來所了無量諸法。若入四諦即為已說。若不入者應有五諦。佛讚迦葉。如是諸法悉已攝在四聖諦中。迦葉復言。若在四諦。如來何故唱言不說。佛言。善男子雖復入中。猶不名說。何以故。善男子知聖諦有二種智。一者中。二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子知諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦。非二乘所知。是名上智。我於彼經曾不說之。處界及色受想行識此為苦諦。并集滅道皆說有中智及上智。善男子知世諦者。是名中智。總相知故。分別世諦有無量無邊非一乘所知。是名上智。別相知故。知一切行無常等。是第一義中智。總知三法印故。知第一義無量無邊不可稱計。非二乘所知。是名上智。古來解云即恒沙萬德無量無邊。此上經文因迦葉問二諦所由。世尊答中顯一一法皆有上中智。以明二諦別故。諦者實也。凡夫不了。唯聖者證。凡夫智緣而不能證名為下智。由對彼智但說依中上二智立於二諦。據實而說。法有勝劣。智有深淺。但立二諦。今形凡位智說中上。證實唯二。若總相說。二乘形上下。即下上攝故。如根上下智力。隨其所應。次經當顯。文殊白言。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非佛妄語耶。善男子。世諦者即第一義諦。此明二諦不相離義。世尊。若爾者即無二諦。佛言。善男子。有善方便隨順眾生說有二諦。善男子。若隨言說即有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人之所知者。名第一義諦。世人知者名為世諦。此明依人智有淺深顯二諦別。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相而能知之。名第一義諦。復次善男子。或有法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者。即是世諦。有名有實者。是第一義諦。善男子。如我．眾生．壽命．知見．養育．丈夫．受者．作者．熱時之炎．乾闥婆城．龜毛．兔角．旋火之輪．諸陰界入。是名世諦。苦集滅道名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。善男子。云何名世。男女．瓶衣．車乘．屋舍。如是等物是名名世。云何句世。四句一偈。如是等偈名為句世。云何縛世。捲合．繫結．束縛．合掌是名縛世。云何法世。如鳴鐘集僧。嚴鼓試 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三相攝問答門。於中有二。一諸教相攝。二問答分別。諸教相攝者。如涅槃經第十三卷。迦葉菩薩白佛言。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘問其多少。乃至未所說法如林中葉等。迦葉難言。如來所了無量諸法。若入四諦即為已說。若不入者應有五諦。佛讚迦葉。如是諸法悉已攝在四聖諦中。迦葉復言。若在四諦。如來何故唱言不說。佛言。善男子雖復入中。猶不名說。何以故。善男子知聖諦有二種智。一者中。二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子知諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦。非二乘所知。是名上智。我於彼經曾不說之。處界及色受想行識此為苦諦。并集滅道皆說有中智及上智。善男子知世諦者。是名中智。總相知故。分別世諦有無量無邊非一乘所知。是名上智。別相知故。知一切行無常等。是第一義中智。總知三法印故。知第一義無量無邊不可稱計。非二乘所知。是名上智。古來解云即恒沙萬德無量無邊。此上經文因迦葉問二諦所由。世尊答中顯一一法皆有上中智。以明二諦別故。諦者實也。凡夫不了。唯聖者證。凡夫智緣而不能證名為下智。由對彼智但說依中上二智立於二諦。據實而說。法有勝劣。智有深淺。但立二諦。今形凡位智說中上。證實唯二。若總相說。二乘形上下。即下上攝故。如根上下智力。隨其所應。次經當顯。文殊白言。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非佛妄語耶。善男子。世諦者即第一義諦。此明二諦不相離義。世尊。若爾者即無二諦。佛言。善男子。有善方便隨順眾生說有二諦。善男子。若隨言說即有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人之所知者。名第一義諦。世人知者名為世諦。此明依人智有淺深顯二諦別。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫眾生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相而能知之。名第一義諦。復次善男子。或有法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者。即是世諦。有名有實者。是第一義諦。善男子。如我．眾生．壽命．知見．養育．丈夫．受者．作者．熱時之炎．乾闥婆城．龜毛．兔角．旋火之輪．諸陰界入。是名世諦。苦集滅道名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。善男子。云何名世。男女．瓶衣．車乘．屋舍。如是等物是名名世。云何句世。四句一偈。如是等偈名為句世。云何縛世。捲合．繫結．束縛．合掌是名縛世。云何法世。如鳴鐘集僧。嚴鼓試

兵。吹貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染衣者。生想執著言是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子如是名為五種世法。善男子。若有眾生。於如是等五種世法。心無顛倒。如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒．若割．若死．若壞是名世諦。無燒．無割．無死．無壞是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名為世諦。無生．無老．無病．無死．無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時即名走者。或收刈時復名刈者。若作飲食名作食者。若治林木即名工匠。鍛金銀時言金銀師。如是一人有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。依因父母和合而生名世諦。十二因緣和合生者名第一義諦。古來釋云。五陰和合以來後之七番當法辨相。於中麁分有二。一大。二小。細分有四。一立性宗。即小乘中淺說諸法各有體性。薩婆多等也。二破性宗。即小乘中深說諸法假有無性。成實論等也。三破相宗。即大乘中淺破諸法因緣之相。宣說諸法畢竟空寂。中．百等論也。四顯實宗。即大乘中深說妄情所取諸法畢竟非有真實法界常住不壞。涅槃等也。於此四中皆有二諦。上七番中。初三是其立性宗中所辨二諦。次二是其破性宗中所辨二諦。次一破相宗中所辨二諦。後一顯實宗中所辨二諦。今此文中。以深攝淺故備論之。就初宗中依婆沙等。具說有七番。不能繁引。一情理分別。妄情所取我眾生等。以為世諦。無我之理為第一義。二假實分別。瓶衣．車乘．舍宅．軍林。如是一切假名之有名為世諦。陰．界．入等實法之有為第一義。故雜心云。若法分別時。捨名即說等。分別無所捨。是說第一義。三理事分別。陰．界．入等事名為世諦。其十六行法相道理為第一義。四縛解分別。苦集是世。滅道第一。五劣勝分別。苦集及道理中非上。同名世諦。滅諦精勝。說為第一。六空有分別。於彼四諦十六行中。除空無我皆名世諦。空與無我理中精妙。說為第一。七行教分別。教名世諦。行名第一。故雜心云。經律阿毘曇是名俗正法。三十七覺品是名第一義。今此但彰初之三門。餘略不辨。第一先就情理分二。五陰和合稱言某甲。凡隨所稱計有我人。是名世諦。聖人解陰無有某甲離陰亦無。名第一義。第二約就假實分二。先分二法。有名有實是其實法。陰．界．入等依名求法有體可得故言有實。有名無實是其假法。瓶衣．車乘．舍宅．軍眾。如是一切假施設其名。推求無體故曰無實。下就諦辨假為世諦。實為第一。第三約就理事分二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兵。吹貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染衣者。生想執著言是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子如是名為五種世法。善男子。若有眾生。於如是等五種世法。心無顛倒。如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒．若割．若死．若壞是名世諦。無燒．無割．無死．無壞是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名為世諦。無生．無老．無病．無死．無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時即名走者。或收刈時復名刈者。若作飲食名作食者。若治林木即名工匠。鍛金銀時言金銀師。如是一人有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。依因父母和合而生名世諦。十二因緣和合生者名第一義諦。古來釋云。五陰和合以來後之七番當法辨相。於中麁分有二。一大。二小。細分有四。一立性宗。即小乘中淺說諸法各有體性。薩婆多等也。二破性宗。即小乘中深說諸法假有無性。成實論等也。三破相宗。即大乘中淺破諸法因緣之相。宣說諸法畢竟空寂。中．百等論也。四顯實宗。即大乘中深說妄情所取諸法畢竟非有真實法界常住不壞。涅槃等也。於此四中皆有二諦。上七番中。初三是其立性宗中所辨二諦。次二是其破性宗中所辨二諦。次一破相宗中所辨二諦。後一顯實宗中所辨二諦。今此文中。以深攝淺故備論之。就初宗中依婆沙等。具說有七番。不能繁引。一情理分別。妄情所取我眾生等。以為世諦。無我之理為第一義。二假實分別。瓶衣．車乘．舍宅．軍林。如是一切假名之有名為世諦。陰．界．入等實法之有為第一義。故雜心云。若法分別時。捨名即說等。分別無所捨。是說第一義。三理事分別。陰．界．入等事名為世諦。其十六行法相道理為第一義。四縛解分別。苦集是世。滅道第一。五劣勝分別。苦集及道理中非上。同名世諦。滅諦精勝。說為第一。六空有分別。於彼四諦十六行中。除空無我皆名世諦。空與無我理中精妙。說為第一。七行教分別。教名世諦。行名第一。故雜心云。經律阿毘曇是名俗正法。三十七覺品是名第一義。今此但彰初之三門。餘略不辨。第一先就情理分二。五陰和合稱言某甲。凡隨所稱計有我人。是名世諦。聖人解陰無有某甲離陰亦無。名第一義。第二約就假實分二。先分二法。有名有實是其實法。陰．界．入等依名求法有體可得故言有實。有名無實是其假法。瓶衣．車乘．舍宅．軍眾。如是一切假施設其名。推求無體故曰無實。下就諦辨假為世諦。實為第一。第三約就理事分二

。事為世諦。理為第一。事有假實。如我眾生乃至兔角旋火輪等。是其假事．諸陰．界．入是其實事。此等一切同名世諦。苦集滅道法相道理為第一義。次下就其破性宗中以辨二諦。於中兩門。前門就其假法空有以辨二諦。後門就其實法空有以辨二諦。就前門中先明世諦。世法有五。後於是五法心無顛倒名第一者。知其性空不亦實性名無顛倒。就後門中若燒割等名世諦者。五陰諸法同名世諦。無燒割等名第一者。諸法性空名第一義。次下就其破相宗中以辨二諦。八苦之相以為世諦。無八苦相為第一義。問曰此宗所辨二諦與前何別。古來釋云。前說因緣假有以為世諦。此宗宣說妄相之有以為世諦。前宗宣說無性之空為第一義。此宗宣說無相之空為第一義。有斯別耳。次就第四顯實宗中以辨二諦。事相緣起以為世諦。法性緣起名第一義。先喻．後合。喻相云何。譬如一人隨用分多。若其走時名為走者。收刈之時名收刈者。如是所說父母生邊名為世諦。因緣生邊名為第一。古來解云。因緣所生凡有六重。一事因緣所生。如毘曇說。二法因緣所生。唯苦無常生滅法數。三假因緣所生。如成實說。四妄相因緣所生。猶如幻化。五是妄想因緣所生。如夢所見。六是真實因緣所生。所謂佛性十二因緣如水起波。前五緣生竝是世諦。今據第六故名第一。上解雖精。今解小別。此中二諦。唯明顯實宗中二諦。不說小乘及破相二諦。顯實自有破於相故。諸小乘計二十部殊。佛豈懸為大唐所有。說二小宗所有二諦。由此應言。後七番中初番舉事。釋前依人以立二諦。經言凡夫隨其所稱名為世諦。出世之人如其性相。而能知之名第一義。故知但是重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。以下六番依法勝劣相對建立。雖不分明差別分別。義推即是此中四重。前第二番有名無實是世俗者。即此初俗。顯揚等說如我有情等。正與此同。有名有實名第一義。即論所說四種勝義。皆有名體故。即顯我有情等唯俗非真實最為卑劣。餘皆勝此可為勝義。或唯三科對我眾生等。有名有實名第一義。亦不違理。相可知故。第三番中如我眾生乃至諸陰．界．入是名世諦。四諦是第一義者。此以二類對四諦理俱名世俗。我乃至旋火之輪但有其名無體用。法更重說為世俗諦者。顯不唯形於三科法名為世俗。亦形四諦等名世俗故。准餘世俗皆可通形。其陰．界．入等有名有體。前第二番。以初有名無體用法。形陰．界．入。陰界入法名為真諦。即四真中初勝義攝。顯此非唯是勝義故。復以三科形於四諦。事劣於理即為俗故。即是論中第二世俗。四諦即是第二勝義。第四番中世法有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。事為世諦。理為第一。事有假實。如我眾生乃至兔角旋火輪等。是其假事．諸陰．界．入是其實事。此等一切同名世諦。苦集滅道法相道理為第一義。次下就其破性宗中以辨二諦。於中兩門。前門就其假法空有以辨二諦。後門就其實法空有以辨二諦。就前門中先明世諦。世法有五。後於是五法心無顛倒名第一者。知其性空不亦實性名無顛倒。就後門中若燒割等名世諦者。五陰諸法同名世諦。無燒割等名第一者。諸法性空名第一義。次下就其破相宗中以辨二諦。八苦之相以為世諦。無八苦相為第一義。問曰此宗所辨二諦與前何別。古來釋云。前說因緣假有以為世諦。此宗宣說妄相之有以為世諦。前宗宣說無性之空為第一義。此宗宣說無相之空為第一義。有斯別耳。次就第四顯實宗中以辨二諦。事相緣起以為世諦。法性緣起名第一義。先喻．後合。喻相云何。譬如一人隨用分多。若其走時名為走者。收刈之時名收刈者。如是所說父母生邊名為世諦。因緣生邊名為第一。古來解云。因緣所生凡有六重。一事因緣所生。如毘曇說。二法因緣所生。唯苦無常生滅法數。三假因緣所生。如成實說。四妄相因緣所生。猶如幻化。五是妄想因緣所生。如夢所見。六是真實因緣所生。所謂佛性十二因緣如水起波。前五緣生竝是世諦。今據第六故名第一。上解雖精。今解小別。此中二諦。唯明顯實宗中二諦。不說小乘及破相二諦。顯實自有破於相故。諸小乘計二十部殊。佛豈懸為大唐所有。說二小宗所有二諦。由此應言。後七番中初番舉事。釋前依人以立二諦。經言凡夫隨其所稱名為世諦。出世之人如其性相。而能知之名第一義。故知但是重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。以下六番依法勝劣相對建立。雖不分明差別分別。義推即是此中四重。前第二番有名無實是世俗者。即此初俗。顯揚等說如我有情等。正與此同。有名有實名第一義。即論所說四種勝義。皆有名體故。即顯我有情等唯俗非真實最為卑劣。餘皆勝此可為勝義。或唯三科對我眾生等。有名有實名第一義。亦不違理。相可知故。第三番中如我眾生乃至諸陰．界．入是名世諦。四諦是第一義者。此以二類對四諦理俱名世俗。我乃至旋火之輪但有其名無體用。法更重說為世俗諦者。顯不唯形於三科法名為世俗。亦形四諦等名世俗故。准餘世俗皆可通形。其陰．界．入等有名有體。前第二番。以初有名無體用法。形陰．界．入。陰界入法名為真諦。即四真中初勝義攝。顯此非唯是勝義故。復以三科形於四諦。事劣於理即為俗故。即是論中第二世俗。四諦即是第二勝義。第四番中世法有五。

名為世俗。知世俗如此名真者。顯初世俗不唯我等但有其名無體用法。其無實體有用之法亦初俗故。顯揚等說房舍．軍林等亦初世俗故。以無實體我等類同最卑劣故。無倒知此唯有蘊等都無真實名句等法。是第一義。四勝義中皆無所說五世法故。或三科中實無此五。此番狀似說之非次。以蘊．界．入既說通真。恐此有用無體之法亦通真諦。為顯不然因釋彼疑。故今方說。五種世中。初二能詮。次二所詮。後一標相。顯能所詮若情若事皆有假立非真實故。作差別說。更無異義。第五番中若燒．割等名世諦等者。此之一對顯二無我名為世俗。外道異生執我常一。佛說為無。以五蘊等可燒割等。無彼實我一常之相故。燒割等二無我也。後番以此無我形於苦諦理等說為真諦。即第三真。今以之對一實真如。真如不依可燒割等詮門顯故。即勝義勝義故。二無我等依詮顯實名為世俗。第四勝義世俗所攝。不爾此言有何詮理。世尊不說無義言故。一實真如即是第四勝義勝義。第六番中八苦相等名世等者。前以四諦對蘊等名真。今以之對二無我等無八苦相法。即成世俗。第三證得世俗所攝八苦。即是苦諦理故。偏舉一苦類餘三諦。此番應在第五番說。前第五番應第六說。以言便故前後不定。第七番中所說法喻。總明二諦體無差別。隨其人智及於法中。空有．事理．淺深詮旨四重二諦。勝劣相形成真俗故。世人但知父母所生名為世俗。出世之人知因緣生名第一義。此隨人智以分二諦。父母所生假事麁淺名為世俗。因緣生者實法細深名為勝義。此隨於法以分二諦。總明二諦差別法喻。更無別門。審觀經意。雖有七重。以義而推與論無別。經為根本義依法相以宣揚。論是末宗稟佛言而成理。豈復自為𭿺楯。苟出胸襟而已哉。故知經論所說無別。但由解者分別不同。作此會經亦應允當。何以得知形無燒割等。即一實真如勝義勝義所攝。涅槃又說。文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊所言實諦其義云何。佛言。善男子。言實諦者名曰真法。善男子。若法非真不名實諦。善男子。實諦者無顛倒。無顛倒者乃名實諦。善男子。實諦者無有虛妄。有虛妄者不名實諦。善男子。實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。善男子。實諦者是佛所說非魔所說。非佛說者不名實諦。善男子。實諦者一道清淨無有二也。善男子。有常．有樂．有我．有淨。是即名為實諦之義。此意即說無燒割等真如為諦。唯是勝義非俗諦攝。最殊勝故。文殊師利白佛言。世尊。若以真實為實諦者。此真實法即是如來虛空佛性。若如是者如來虛空及與佛性無有差別。佛告文殊師利。有苦有諦有實．有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為世俗。知世俗如此名真者。顯初世俗不唯我等但有其名無體用法。其無實體有用之法亦初俗故。顯揚等說房舍．軍林等亦初世俗故。以無實體我等類同最卑劣故。無倒知此唯有蘊等都無真實名句等法。是第一義。四勝義中皆無所說五世法故。或三科中實無此五。此番狀似說之非次。以蘊．界．入既說通真。恐此有用無體之法亦通真諦。為顯不然因釋彼疑。故今方說。五種世中。初二能詮。次二所詮。後一標相。顯能所詮若情若事皆有假立非真實故。作差別說。更無異義。第五番中若燒．割等名世諦等者。此之一對顯二無我名為世俗。外道異生執我常一。佛說為無。以五蘊等可燒割等。無彼實我一常之相故。燒割等二無我也。後番以此無我形於苦諦理等說為真諦。即第三真。今以之對一實真如。真如不依可燒割等詮門顯故。即勝義勝義故。二無我等依詮顯實名為世俗。第四勝義世俗所攝。不爾此言有何詮理。世尊不說無義言故。一實真如即是第四勝義勝義。第六番中八苦相等名世等者。前以四諦對蘊等名真。今以之對二無我等無八苦相法。即成世俗。第三證得世俗所攝八苦。即是苦諦理故。偏舉一苦類餘三諦。此番應在第五番說。前第五番應第六說。以言便故前後不定。第七番中所說法喻。總明二諦體無差別。隨其人智及於法中。空有．事理．淺深詮旨四重二諦。勝劣相形成真俗故。世人但知父母所生名為世俗。出世之人知因緣生名第一義。此隨人智以分二諦。父母所生假事麁淺名為世俗。因緣生者實法細深名為勝義。此隨於法以分二諦。總明二諦差別法喻。更無別門。審觀經意。雖有七重。以義而推與論無別。經為根本義依法相以宣揚。論是末宗稟佛言而成理。豈復自為𭿺楯。苟出胸襟而已哉。故知經論所說無別。但由解者分別不同。作此會經亦應允當。何以得知形無燒割等。即一實真如勝義勝義所攝。涅槃又說。文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊所言實諦其義云何。佛言。善男子。言實諦者名曰真法。善男子。若法非真不名實諦。善男子。實諦者無顛倒。無顛倒者乃名實諦。善男子。實諦者無有虛妄。有虛妄者不名實諦。善男子。實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。善男子。實諦者是佛所說非魔所說。非佛說者不名實諦。善男子。實諦者一道清淨無有二也。善男子。有常．有樂．有我．有淨。是即名為實諦之義。此意即說無燒割等真如為諦。唯是勝義非俗諦攝。最殊勝故。文殊師利白佛言。世尊。若以真實為實諦者。此真實法即是如來虛空佛性。若如是者如來虛空及與佛性無有差別。佛告文殊師利。有苦有諦有實．有

集有諦有實有滅有諦有實．有道有諦有實。善男子。如來非苦非諦是實。虛空非苦非諦是實。佛性非苦非諦是實。文殊師利所言苦者為無常相。是可斷相是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。此經文意。一實真如在纏名佛性。在果名如來。法性空如。亦因空顯故名虛空。非安立故非四諦攝。此經即是廢詮談旨一真法界。苦集滅道是四諦事。諦即四理。實為四如。由此真如非苦非諦但是實攝。又如前所引。瑜伽．顯揚說有二諦。但說俗有四與此四同。唯說真有一。即非安立。唯第四真。前三不離俗後三故。所以不說。又有差別名為安立。故說四俗。無有差別名非安立。故唯一真。成唯識論第九卷中四真具有。廣具顯故。示勝於俗亦有差別。勝鬘一諦第四真收。仁王二諦各自名攝。中邊論．顯揚．唯識第八。說此二諦各有三種。俗諦三者。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即三自性。真諦三者。一義勝義謂真如。二得勝義謂涅槃。三行勝義謂聖道。此假世俗第一俗攝。唯有假名都無體故。此行世俗第二第三世俗所攝。有為事故。心上變似四諦相理。理不離事故依他攝。第二第三世俗攝也。顯了世俗第四俗攝。依二空門所顯了故。准義應入四勝義中。易可知也。其義勝義第四真攝。此得勝義第三真攝。因證顯故約得辨故。此行勝義第二真攝。無漏真智理稍勝故。若隨其事第一真攝。隨其所應入四世俗。易可知也。若說四諦苦集滅道為得勝義。即第三俗第二真攝。論自說故。瑜伽第四十六云。何名諦施設建立。謂無量種。或立一諦。謂不虛妄諦。第四真攝。或立二諦。一世俗諦。二勝義諦。仁王般若。波斯匿王白言。世尊。世諦中有第一義諦不。若有者諦不應一。若無者智不應二。與瑜伽同隨名次第二諦所攝。或立三諦。一相諦。二語諦。三用諦。所詮能詮體用離合有差別故。相諦通真俗。語用初三俗。唯非真中後二所攝。或立四諦。一苦。二集。三滅。四道。如前已說。雜染清淨二類各有因果殊故。或立五諦。一因諦。二果諦。三智諦。四境諦。五勝諦。前四安立。後一非安立。安立之中能有．所有．心境異故。初因果諦。第三俗諦第二真攝。境通真俗。智唯第二第三俗諦。第一第二真攝。第五勝諦第四俗諦。第三第四真諦所攝。或初四種集苦道滅如次配攝。後一真如。或立六諦。一諦諦。二妄諦。三遍知諦。四應永斷諦。五應作證諦。六應修習諦。勝義世俗二類有殊。染淨因果兩各異故。諦諦通四真。義理皆勝故。妄諦通四俗。義理皆劣故。或諦諦是理。非初二俗。是後三真。妄諦如幻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集有諦有實有滅有諦有實．有道有諦有實。善男子。如來非苦非諦是實。虛空非苦非諦是實。佛性非苦非諦是實。文殊師利所言苦者為無常相。是可斷相是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。此經文意。一實真如在纏名佛性。在果名如來。法性空如。亦因空顯故名虛空。非安立故非四諦攝。此經即是廢詮談旨一真法界。苦集滅道是四諦事。諦即四理。實為四如。由此真如非苦非諦但是實攝。又如前所引。瑜伽．顯揚說有二諦。但說俗有四與此四同。唯說真有一。即非安立。唯第四真。前三不離俗後三故。所以不說。又有差別名為安立。故說四俗。無有差別名非安立。故唯一真。成唯識論第九卷中四真具有。廣具顯故。示勝於俗亦有差別。勝鬘一諦第四真收。仁王二諦各自名攝。中邊論．顯揚．唯識第八。說此二諦各有三種。俗諦三者。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即三自性。真諦三者。一義勝義謂真如。二得勝義謂涅槃。三行勝義謂聖道。此假世俗第一俗攝。唯有假名都無體故。此行世俗第二第三世俗所攝。有為事故。心上變似四諦相理。理不離事故依他攝。第二第三世俗攝也。顯了世俗第四俗攝。依二空門所顯了故。准義應入四勝義中。易可知也。其義勝義第四真攝。此得勝義第三真攝。因證顯故約得辨故。此行勝義第二真攝。無漏真智理稍勝故。若隨其事第一真攝。隨其所應入四世俗。易可知也。若說四諦苦集滅道為得勝義。即第三俗第二真攝。論自說故。瑜伽第四十六云。何名諦施設建立。謂無量種。或立一諦。謂不虛妄諦。第四真攝。或立二諦。一世俗諦。二勝義諦。仁王般若。波斯匿王白言。世尊。世諦中有第一義諦不。若有者諦不應一。若無者智不應二。與瑜伽同隨名次第二諦所攝。或立三諦。一相諦。二語諦。三用諦。所詮能詮體用離合有差別故。相諦通真俗。語用初三俗。唯非真中後二所攝。或立四諦。一苦。二集。三滅。四道。如前已說。雜染清淨二類各有因果殊故。或立五諦。一因諦。二果諦。三智諦。四境諦。五勝諦。前四安立。後一非安立。安立之中能有．所有．心境異故。初因果諦。第三俗諦第二真攝。境通真俗。智唯第二第三俗諦。第一第二真攝。第五勝諦第四俗諦。第三第四真諦所攝。或初四種集苦道滅如次配攝。後一真如。或立六諦。一諦諦。二妄諦。三遍知諦。四應永斷諦。五應作證諦。六應修習諦。勝義世俗二類有殊。染淨因果兩各異故。諦諦通四真。義理皆勝故。妄諦通四俗。義理皆劣故。或諦諦是理。非初二俗。是後三真。妄諦如幻

是初二俗真第一攝。後四如次即是四諦。第三俗諦第二真攝。或立七諦。一愛味諦。二過患諦。三出離諦。四法性諦。五勝解諦。六聖諦。七非聖諦。集苦道滅次第初四。意解思惟聖凡所知種類異故。初四諦者第三俗諦第二真攝。意解思惟第四俗諦第三真攝。依詮行相二無我故。四真四俗皆是聖諦。聖知有無事理別故。凡於初俗堅著妄說以為實故。非二聖諦。聖知為無可初俗攝。餘處或立七諦。愛味．過患．出離．應知．應斷．應證．應修。單重二觀觀於四諦。第二觀中除道諦故。亦第三俗第二真攝。或立八諦。一行苦性諦。二壞苦性諦。三苦苦性諦。四流轉諦。五還滅諦。六雜染諦。七清淨諦。八正加行諦。依於三苦．生死．涅槃．有無漏品．聖因別故。初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝。第五及第七第三俗諦第二真諦所攝。淨因果故。或第四俗第三第四真諦所攝。第八正加行諦。第三第四俗諦第二第三真諦所收。勝鬘經中亦說八諦。有作無作各有四種。對劣勝機說淺深理。種類別故。有作聲聞四諦。定屬第三俗諦第二真攝。無作四諦菩薩四諦第三俗諦第二真攝。或第四俗第三真攝。依詮顯旨非安立故。或說九諦。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。依苦四境後有常斷二種愛集一道二滅而分成故。此是四諦即第三俗第二真攝。或說十諦。一逼切苦諦。二財位匱乏苦諦。三界不平等苦諦。四所愛變壞苦諦。五麁重苦諦。六業諦。七煩惱諦。八聽聞正法如理作意諦。九正見諦。十正見果諦。初五有漏果。次二異熟因。次二出世道。後一無為滅。苦諦五中初一攝四苦。謂生老死怨憎會苦。第二即是求不得苦。第三是病苦。第四是愛別離苦。第五是略攝一切五取蘊苦。八苦二集兩道一滅有差別故。第三俗諦第二真攝。此中且略配諦相攝。巨細義門皆應別說。頌曰。不虛．真．相．苦。因諦．及愛．行。無常與逼切。增十諦各初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是初二俗真第一攝。後四如次即是四諦。第三俗諦第二真攝。或立七諦。一愛味諦。二過患諦。三出離諦。四法性諦。五勝解諦。六聖諦。七非聖諦。集苦道滅次第初四。意解思惟聖凡所知種類異故。初四諦者第三俗諦第二真攝。意解思惟第四俗諦第三真攝。依詮行相二無我故。四真四俗皆是聖諦。聖知有無事理別故。凡於初俗堅著妄說以為實故。非二聖諦。聖知為無可初俗攝。餘處或立七諦。愛味．過患．出離．應知．應斷．應證．應修。單重二觀觀於四諦。第二觀中除道諦故。亦第三俗第二真攝。或立八諦。一行苦性諦。二壞苦性諦。三苦苦性諦。四流轉諦。五還滅諦。六雜染諦。七清淨諦。八正加行諦。依於三苦．生死．涅槃．有無漏品．聖因別故。初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝。第五及第七第三俗諦第二真諦所攝。淨因果故。或第四俗第三第四真諦所攝。第八正加行諦。第三第四俗諦第二第三真諦所收。勝鬘經中亦說八諦。有作無作各有四種。對劣勝機說淺深理。種類別故。有作聲聞四諦。定屬第三俗諦第二真攝。無作四諦菩薩四諦第三俗諦第二真攝。或第四俗第三真攝。依詮顯旨非安立故。或說九諦。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。依苦四境後有常斷二種愛集一道二滅而分成故。此是四諦即第三俗第二真攝。或說十諦。一逼切苦諦。二財位匱乏苦諦。三界不平等苦諦。四所愛變壞苦諦。五麁重苦諦。六業諦。七煩惱諦。八聽聞正法如理作意諦。九正見諦。十正見果諦。初五有漏果。次二異熟因。次二出世道。後一無為滅。苦諦五中初一攝四苦。謂生老死怨憎會苦。第二即是求不得苦。第三是病苦。第四是愛別離苦。第五是略攝一切五取蘊苦。八苦二集兩道一滅有差別故。第三俗諦第二真攝。此中且略配諦相攝。巨細義門皆應別說。頌曰。不虛．真．相．苦。因諦．及愛．行。無常與逼切。增十諦各初。

問答分別者。問曰雖說二諦四種不同。此中何者名為安立。何者名非安立。答顯揚論說。四種俗諦皆是安立。瑜伽論說。第四勝義是非安立。故前三真亦是安立。體即是俗後三諦故。問若是安立諦。已立為諦。何故復說非安立諦。答瑜伽論中六十四云。唯說安立離非安立。二種解脫不應理故。一者於相縛。二於麁重縛。若有行於諸安立諦。行皆有相。於諸相縛不得解脫。相不脫故。於麁重縛亦不解脫。若有行於非安立諦。不行於相。不行相故相縛解脫。相縛脫故於麁重縛亦得解脫。問若非安立已立為諦。何須復說安立諦耶。答六十四。說為令資糧及方便道得清淨故。有所厭捨。有所修習。有所進趣。有所了知。故立安立。問若行有相。二縛解脫有何過失。答六十四說。有極善定心。依第四靜慮。於順決擇分善法中轉。緣諸諦時。於二種縛應得解脫究竟清淨。以有相心相縛猶在。若能治心許有相者。與所治心竟有何別。又世出世道二種有殊。故行有相不得解脫。要依無相非安立諦。由此證知無分別智定無相分而能斷惑。問但立一俗一真即得。何須立四。答此諦但應攝行歸真總立一諦。勝鬘經說一實諦。是唯如來藏。是為一實。餘有起盡。或是所取非一實故。若以事理安立非安立而論。但應立二。六十四說。一真法界名為勝義。餘名世俗。仁王經中說二亦爾。若隨人法有勝有劣。應各立二。涅槃經中隨人隨法亦說二諦。或俗及真皆有二諦。若以空．及事．理。義．得．行殊。顯揚論等二諦之中皆有三種。若以諸法有無．事理．淺深．詮旨。義各別故。二諦之中各說四重。又瑜伽釋言。世俗勝義皆有世間所成．道理所成．證得所成．真理所成。由是世俗及勝義諦各分四種。於劣法中世間所成等立四世俗。於勝法中世間所成等立四勝義。故非增減。問此二諦為同為異。答亦同亦異。仁王經云。世諦之中無第一義。智不應二。若言有者智不應一。涅槃經言。世諦者即第一義。有別方便隨順眾生說有二諦。故不可說定同定異。第一世俗有名無體。俗中極劣無可過勝。假名安立。唯俗非真。是名為異。第四勝義體妙離言不可施設。真中極勝。超過一切。唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真。謂第一俗。有真非俗謂第四真。有真亦俗。謂前三真俗後三諦。有非真俗。謂除前相。第四勝義不能自勝。待於四俗故名勝義。故前三真亦名為俗。第一世俗不能自俗。待於四真名為世俗。故後三俗亦名為真。第一勝義待一俗名勝。第二勝義待二俗名勝。第三勝義待三俗名勝。第四勝義待四俗名勝。第一世俗待四真名俗。第二世俗待 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問答分別者。問曰雖說二諦四種不同。此中何者名為安立。何者名非安立。答顯揚論說。四種俗諦皆是安立。瑜伽論說。第四勝義是非安立。故前三真亦是安立。體即是俗後三諦故。問若是安立諦。已立為諦。何故復說非安立諦。答瑜伽論中六十四云。唯說安立離非安立。二種解脫不應理故。一者於相縛。二於麁重縛。若有行於諸安立諦。行皆有相。於諸相縛不得解脫。相不脫故。於麁重縛亦不解脫。若有行於非安立諦。不行於相。不行相故相縛解脫。相縛脫故於麁重縛亦得解脫。問若非安立已立為諦。何須復說安立諦耶。答六十四。說為令資糧及方便道得清淨故。有所厭捨。有所修習。有所進趣。有所了知。故立安立。問若行有相。二縛解脫有何過失。答六十四說。有極善定心。依第四靜慮。於順決擇分善法中轉。緣諸諦時。於二種縛應得解脫究竟清淨。以有相心相縛猶在。若能治心許有相者。與所治心竟有何別。又世出世道二種有殊。故行有相不得解脫。要依無相非安立諦。由此證知無分別智定無相分而能斷惑。問但立一俗一真即得。何須立四。答此諦但應攝行歸真總立一諦。勝鬘經說一實諦。是唯如來藏。是為一實。餘有起盡。或是所取非一實故。若以事理安立非安立而論。但應立二。六十四說。一真法界名為勝義。餘名世俗。仁王經中說二亦爾。若隨人法有勝有劣。應各立二。涅槃經中隨人隨法亦說二諦。或俗及真皆有二諦。若以空．及事．理。義．得．行殊。顯揚論等二諦之中皆有三種。若以諸法有無．事理．淺深．詮旨。義各別故。二諦之中各說四重。又瑜伽釋言。世俗勝義皆有世間所成．道理所成．證得所成．真理所成。由是世俗及勝義諦各分四種。於劣法中世間所成等立四世俗。於勝法中世間所成等立四勝義。故非增減。問此二諦為同為異。答亦同亦異。仁王經云。世諦之中無第一義。智不應二。若言有者智不應一。涅槃經言。世諦者即第一義。有別方便隨順眾生說有二諦。故不可說定同定異。第一世俗有名無體。俗中極劣無可過勝。假名安立。唯俗非真。是名為異。第四勝義體妙離言不可施設。真中極勝。超過一切。唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真。謂第一俗。有真非俗謂第四真。有真亦俗。謂前三真俗後三諦。有非真俗。謂除前相。第四勝義不能自勝。待於四俗故名勝義。故前三真亦名為俗。第一世俗不能自俗。待於四真名為世俗。故後三俗亦名為真。第一勝義待一俗名勝。第二勝義待二俗名勝。第三勝義待三俗名勝。第四勝義待四俗名勝。第一世俗待四真名俗。第二世俗待

三真名俗。第三世俗待二真名俗。第四世俗待一真名俗。故若有俗時亦必有真。若有真時亦必有俗。俗是真家俗。真是俗家真。有俗亦有真。無真亦無俗。故非遣依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建立故。如是所說四種二諦。經論雖有。諸德雖傳。然諸後學未能疎演。基隨翻譯之次。略纂所聞。其間委細後更諮審。所以編集以為一章。庶後學徒詳而易矣。可謂義高千葉。理光萬代。讚詠吟諷何以暢其歡情。所恨徒響伯牙之琴。虛盡卞和之璧耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三真名俗。第三世俗待二真名俗。第四世俗待一真名俗。故若有俗時亦必有真。若有真時亦必有俗。俗是真家俗。真是俗家真。有俗亦有真。無真亦無俗。故非遣依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建立故。如是所說四種二諦。經論雖有。諸德雖傳。然諸後學未能疎演。基隨翻譯之次。略纂所聞。其間委細後更諮審。所以編集以為一章。庶後學徒詳而易矣。可謂義高千葉。理光萬代。讚詠吟諷何以暢其歡情。所恨徒響伯牙之琴。虛盡卞和之璧耳。

大乘法苑義林章第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章第二

治承五年六月三日此卷移點了聖玄大法師 生年六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治承五年六月三日此卷移點了聖玄大法師 生年六十八

傳領求法沙門信定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳領求法沙門信定

寬文十二年(壬子)十月 日如形令修補了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬文十二年(壬子)十月 日如形令修補了