大乘法苑義林章卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法苑義林章卷第一

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總料簡章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總料簡章

第一總辨諸教．業．宗．體．名。於中略以五門分別。一教益有殊。二時利差別。三詮宗各異。四體性不同。五得名懸隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一總辨諸教．業．宗．體．名。於中略以五門分別。一教益有殊。二時利差別。三詮宗各異。四體性不同。五得名懸隔。

第一教益有殊。復分為二。初明輪益。後辨義益。明輪益中。復分為二。先明異計。後明大乘。明異計者。其多聞部．薩婆多部．雪轉部．犢子部．法上部．賢胄部．正量部．密林山部．化地部．經量部十部同說。非諸佛語皆為利益。要逗物機。務心入道名利益故。唯八聖道是正法輪。轂．輞．輻圓摧破煩惱名為輪故。故世友說。非如來語皆為轉法輪。世尊所言亦有不如義。詮八道教八道境故。亦名法輪。所餘功德及所餘教。雖名聖教。不名法輪。如問慶喜天雨不耶。問諸比丘汝等乞食易可得不。氣力安不。此何利益。轉何法輪。故諸經中雖敘佛語。有非利益而非法輪。如說逆害於父母等。此教所言何必如義。故佛亦有不如義言。此等十部總說。諸經有不如義而說虛言。有非法輪而無利益。其大眾部．一說部．說出世部．雞胤部．說假部．制多山部．西山住部．北山住部．法藏部．飲光部十部同說。佛一切語皆為利益。如來所言無不如義。非唯八聖道是正法輪。一切功德能摧諸惑。並名法輪。故一切教法輪因境。皆名法輪。宗輪論說。諸如來語皆為轉法輪。摧伏轉動說名輪故。佛語轉動。在他身已摧伏他身無知惑等。故號為輪。如問慶喜天雨不耶。為令阿難審諦事故。佛無不知尚問天雨。況未圓智而不審耶。亦除餘人增上慢故。佛知尚問。況不知者。於餘未了而不審諦。由是多義故問天雨。佛顯慈悲令他入道。問比丘等乞食易耶。令生喜心踴躍修道。彼賀悲問加懃修學。亦令未來習於此事隨順世俗。然以愛為母。以業為父。有取識為王。戒見二取為二多聞。內六處為國人。外六境為隨行畜生。能誅斷此名為清淨。以世惡言轉顯勝義。非害生母等。何必不如言。故佛所說一切三藏。皆轉法輪咸為利益。悉皆如義無有虛言。此則是初明異計也。明大乘者。雖無正文說佛所語皆如其義。咸轉法輪。然正法輪唯八聖道。餘雖非正是助法輪。無垢稱經三轉法輪於大千等。法花又云。即趣波羅奈轉四諦法輪。又瑜伽論九十五說。佛轉三周十二行相甚深法輪。見．修．無學三位之中。如其次第示相．勸修．作證。觀於四聖諦境生聖慧眼。各於去．來．今世。如次生眼智明覺無漏真智。能斷所應永斷煩惱。故八聖道是正法輪。無垢稱經第五卷說。佛告阿難陀。以要言之。諸佛所有威儀．進止．受用．施為。皆令所化有情調伏。是故一切皆名佛事。說轂．輞．輻有差別故。其正法輪唯八聖道諸餘功德是助法輪。摧伏動轉是輪義故。涅槃經中第十四說。復次善男子諸佛世尊凡有所說。皆悉名為轉法輪也。善男子譬如聖王所有輪寶。未降伏者能令降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一教益有殊。復分為二。初明輪益。後辨義益。明輪益中。復分為二。先明異計。後明大乘。明異計者。其多聞部．薩婆多部．雪轉部．犢子部．法上部．賢胄部．正量部．密林山部．化地部．經量部十部同說。非諸佛語皆為利益。要逗物機。務心入道名利益故。唯八聖道是正法輪。轂．輞．輻圓摧破煩惱名為輪故。故世友說。非如來語皆為轉法輪。世尊所言亦有不如義。詮八道教八道境故。亦名法輪。所餘功德及所餘教。雖名聖教。不名法輪。如問慶喜天雨不耶。問諸比丘汝等乞食易可得不。氣力安不。此何利益。轉何法輪。故諸經中雖敘佛語。有非利益而非法輪。如說逆害於父母等。此教所言何必如義。故佛亦有不如義言。此等十部總說。諸經有不如義而說虛言。有非法輪而無利益。其大眾部．一說部．說出世部．雞胤部．說假部．制多山部．西山住部．北山住部．法藏部．飲光部十部同說。佛一切語皆為利益。如來所言無不如義。非唯八聖道是正法輪。一切功德能摧諸惑。並名法輪。故一切教法輪因境。皆名法輪。宗輪論說。諸如來語皆為轉法輪。摧伏轉動說名輪故。佛語轉動。在他身已摧伏他身無知惑等。故號為輪。如問慶喜天雨不耶。為令阿難審諦事故。佛無不知尚問天雨。況未圓智而不審耶。亦除餘人增上慢故。佛知尚問。況不知者。於餘未了而不審諦。由是多義故問天雨。佛顯慈悲令他入道。問比丘等乞食易耶。令生喜心踴躍修道。彼賀悲問加懃修學。亦令未來習於此事隨順世俗。然以愛為母。以業為父。有取識為王。戒見二取為二多聞。內六處為國人。外六境為隨行畜生。能誅斷此名為清淨。以世惡言轉顯勝義。非害生母等。何必不如言。故佛所說一切三藏。皆轉法輪咸為利益。悉皆如義無有虛言。此則是初明異計也。明大乘者。雖無正文說佛所語皆如其義。咸轉法輪。然正法輪唯八聖道。餘雖非正是助法輪。無垢稱經三轉法輪於大千等。法花又云。即趣波羅奈轉四諦法輪。又瑜伽論九十五說。佛轉三周十二行相甚深法輪。見．修．無學三位之中。如其次第示相．勸修．作證。觀於四聖諦境生聖慧眼。各於去．來．今世。如次生眼智明覺無漏真智。能斷所應永斷煩惱。故八聖道是正法輪。無垢稱經第五卷說。佛告阿難陀。以要言之。諸佛所有威儀．進止．受用．施為。皆令所化有情調伏。是故一切皆名佛事。說轂．輞．輻有差別故。其正法輪唯八聖道諸餘功德是助法輪。摧伏動轉是輪義故。涅槃經中第十四說。復次善男子諸佛世尊凡有所說。皆悉名為轉法輪也。善男子譬如聖王所有輪寶。未降伏者能令降伏。

已降伏者能令安隱。諸佛世尊凡所說法亦復如是。無量煩惱。未調伏者能令調伏。已調伏者令生善根。乃至廣說。故佛身語。凡所運動皆為利益。故知佛語皆名法輪。以要言之。法輪有五。一法輪體。謂八聖道。二法輪境。謂四諦理等。三法輪眷屬。謂餘五蘊功德等。四法輪因。謂教及三慧等。五法輪果。謂菩提涅槃。如法輪章自當廣說。一切佛語皆為利益。令他有情或近或遠能生真智。摧伏怨敵所有二障。故佛所語皆名法輪。摧伏移動是輪義故。以佛所說稱可道理不可立難。離四失故。一無非處。二無非時。三無非器。四無非法。處謂處所。應利益處。能化所化在此可益。必於此中作利益故。時謂時分。利益時節。此生此處此時應益。應時而說必不失故。器謂機器。所逗之機。應機而說無錯謬故。法謂教法。戒．定．慧等應利益法。此法可益必以逗機無疎亂故。由此道理准知。佛語皆為有情或近或遠生無漏智。是故一切三藏教法。或曲．或直皆名法輪。悉皆如義。咸為利益。無有虛言。問天雨等如前所說皆利益故。麁言．細語歸勝義故。上來總是初明輪益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已降伏者能令安隱。諸佛世尊凡所說法亦復如是。無量煩惱。未調伏者能令調伏。已調伏者令生善根。乃至廣說。故佛身語。凡所運動皆為利益。故知佛語皆名法輪。以要言之。法輪有五。一法輪體。謂八聖道。二法輪境。謂四諦理等。三法輪眷屬。謂餘五蘊功德等。四法輪因。謂教及三慧等。五法輪果。謂菩提涅槃。如法輪章自當廣說。一切佛語皆為利益。令他有情或近或遠能生真智。摧伏怨敵所有二障。故佛所語皆名法輪。摧伏移動是輪義故。以佛所說稱可道理不可立難。離四失故。一無非處。二無非時。三無非器。四無非法。處謂處所。應利益處。能化所化在此可益。必於此中作利益故。時謂時分。利益時節。此生此處此時應益。應時而說必不失故。器謂機器。所逗之機。應機而說無錯謬故。法謂教法。戒．定．慧等應利益法。此法可益必以逗機無疎亂故。由此道理准知。佛語皆為有情或近或遠生無漏智。是故一切三藏教法。或曲．或直皆名法輪。悉皆如義。咸為利益。無有虛言。問天雨等如前所說皆利益故。麁言．細語歸勝義故。上來總是初明輪益。

辨義益者。於中又二。先辨異計。後辨大乘。辨異計者。薩婆多等十部同說。佛所說經非皆了義。佛自說有不了義經。如契經說。不信．不知恩。斷密無容處。恒食人所吐。是最上丈夫。此即名為不了義也。故一切經有不了義。大眾部等十部同說。佛所說經皆是了義。契當道理。皆法輪故。其密語經有何了義。自證諦理不信他言。能知圓寂知非恩故名不知恩。永棄後業名為斷密。當果不生是無容處。雖受資具猶如食吐。能如是者名上丈夫。既契正理寧非了義。所餘經義准此應知。既爾如何四依中。說勸諸弟子當依了義。謂勸彼依世尊所說了義言教。不令弟子依外道說不了義經。非是佛經有不了義。此即是先辨異計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨義益者。於中又二。先辨異計。後辨大乘。辨異計者。薩婆多等十部同說。佛所說經非皆了義。佛自說有不了義經。如契經說。不信．不知恩。斷密無容處。恒食人所吐。是最上丈夫。此即名為不了義也。故一切經有不了義。大眾部等十部同說。佛所說經皆是了義。契當道理。皆法輪故。其密語經有何了義。自證諦理不信他言。能知圓寂知非恩故名不知恩。永棄後業名為斷密。當果不生是無容處。雖受資具猶如食吐。能如是者名上丈夫。既契正理寧非了義。所餘經義准此應知。既爾如何四依中。說勸諸弟子當依了義。謂勸彼依世尊所說了義言教。不令弟子依外道說不了義經。非是佛經有不了義。此即是先辨異計也。

辨大乘者。涅槃經中第六卷說。聲聞乘法猶如初種未得果實。是故不應依聲聞乘。如是名為不了義也。大乘之法即應依止。是名了義。若依此理諸大乘經皆名了義。聲聞乘等名不了義。然瑜伽論四十五說。云何菩薩修正四依。謂諸菩薩於如來所。深植正信。深植清淨。一向澄清。唯依如來了義經典。非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶。不可引奪。廣如彼說。故大乘中。應言佛說三藏教法有不了義。以勸當依了義經故。既爾如何涅槃經。說大乘經典名為了義。此理不然。豈諸大乘皆為了義。如契經說。婬欲即是道。覺不堅為堅。又說諸法皆無生無滅密義趣經。又瑜伽說。不了義教者謂契經．應頌．記別等經。豈大乘經中無契經等。又說菩薩殟波陀慳具戎尼等。故大乘經非皆了義。由如是理。雖無正文。今以義釋。了不了義略有四重。一法印非印門。二詮常非常門。三顯了隱密門。四言略語廣門。法印非印門者。法印有三。一諸行無常。二涅槃寂靜。三諸法無我。或說四鄔拕南加有漏皆苦。若一切教為此三種理印。所印等名為了義。違三法印等非了義經。由此道理。三藏．二乘．十二分教無非了義。能捨煩惱業及苦故。諸外道教非了義經。不能永捨惑．業．苦故。故瑜伽論六十四說。歸依有幾。何緣但有爾所歸依。歸依有三。謂佛法僧。四緣故有爾所歸依。一由如來性調善故。乃至廣說。由佛如是。其佛所說法毘奈耶。亦可歸依。涅槃又云。一切外道所可言說悉皆妄語。故唯佛教是了義經。順三法印等可歸依故。諸外道教非了義言。違三法印等不可歸故。設有聖教唯說佛教為了義言。外道所說名非了義。以此門通非佛教中唯了義故。詮常非常門者。如涅槃經第六卷說。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易。名不了義。若言如來常住不變。是名了義。此經意言。若經中說佛是法身常住不變。名為了義。與此相違名不了義。解深密經．瑜伽決擇七十六說。世尊往昔。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是希奇。然是有上是未了義。即顯大乘是了義經。聲聞乘教名非了義。此中一往依乘所明名為了義。非諸大乘無不了義。聲聞乘經都無了義。如次當引如是證文。故依涅槃詮真常佛名為了義。詮非常佛名非了義。顯了顯密門者。瑜伽論中四十五說。又諸菩薩於如來所。深植正信。深植清淨。一向澄清。唯依如來了義經典非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶不可引奪。以佛所說不了義經。依種種門辨本性義猶未決定。尚生疑惑非了義故。即依此文於大乘中顯了言教名為了義。隱密言教非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨大乘者。涅槃經中第六卷說。聲聞乘法猶如初種未得果實。是故不應依聲聞乘。如是名為不了義也。大乘之法即應依止。是名了義。若依此理諸大乘經皆名了義。聲聞乘等名不了義。然瑜伽論四十五說。云何菩薩修正四依。謂諸菩薩於如來所。深植正信。深植清淨。一向澄清。唯依如來了義經典。非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶。不可引奪。廣如彼說。故大乘中。應言佛說三藏教法有不了義。以勸當依了義經故。既爾如何涅槃經。說大乘經典名為了義。此理不然。豈諸大乘皆為了義。如契經說。婬欲即是道。覺不堅為堅。又說諸法皆無生無滅密義趣經。又瑜伽說。不了義教者謂契經．應頌．記別等經。豈大乘經中無契經等。又說菩薩殟波陀慳具戎尼等。故大乘經非皆了義。由如是理。雖無正文。今以義釋。了不了義略有四重。一法印非印門。二詮常非常門。三顯了隱密門。四言略語廣門。法印非印門者。法印有三。一諸行無常。二涅槃寂靜。三諸法無我。或說四鄔拕南加有漏皆苦。若一切教為此三種理印。所印等名為了義。違三法印等非了義經。由此道理。三藏．二乘．十二分教無非了義。能捨煩惱業及苦故。諸外道教非了義經。不能永捨惑．業．苦故。故瑜伽論六十四說。歸依有幾。何緣但有爾所歸依。歸依有三。謂佛法僧。四緣故有爾所歸依。一由如來性調善故。乃至廣說。由佛如是。其佛所說法毘奈耶。亦可歸依。涅槃又云。一切外道所可言說悉皆妄語。故唯佛教是了義經。順三法印等可歸依故。諸外道教非了義言。違三法印等不可歸故。設有聖教唯說佛教為了義言。外道所說名非了義。以此門通非佛教中唯了義故。詮常非常門者。如涅槃經第六卷說。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易。名不了義。若言如來常住不變。是名了義。此經意言。若經中說佛是法身常住不變。名為了義。與此相違名不了義。解深密經．瑜伽決擇七十六說。世尊往昔。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是希奇。然是有上是未了義。即顯大乘是了義經。聲聞乘教名非了義。此中一往依乘所明名為了義。非諸大乘無不了義。聲聞乘經都無了義。如次當引如是證文。故依涅槃詮真常佛名為了義。詮非常佛名非了義。顯了顯密門者。瑜伽論中四十五說。又諸菩薩於如來所。深植正信。深植清淨。一向澄清。唯依如來了義經典非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶不可引奪。以佛所說不了義經。依種種門辨本性義猶未決定。尚生疑惑非了義故。即依此文於大乘中顯了言教名為了義。隱密言教非

了義經。解深密經．及決擇分亦作是說。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅。以隱密相轉正法輪。雖更希奇而亦有上。猶未了義。即說一切性皆是空。三無性教名非了義。成唯識論第九卷說。故佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言顯非了義。故大乘經說諸法相。言非顯了所詮不究竟名不了義。言若顯了所詮究竟理名了義經。此據能詮顯了無異名了義故。言略語廣門者。瑜伽決擇六十四說。不了義經者。謂契經．應頌．記別等教世尊略說。其義未了應更當釋。了義教者與此相違。應知其相此中意說。雖是大乘明顯之教。初但略說談理未盡。所明未周名為不了。不是所詮非究竟理名為不了。由此即顯諸聲聞乘亦有了義。除契經等餘自說等。語具廣故名了義經。大乘之中明顯之教契經等中說法。言略語未廣。故亦有不了。此依說義言有廣略名了不了。非約所詮理是究竟非是究竟名了不了。此中第一為令有情捨邪歸正名了不了。一切佛經皆名了義。外道所說名為不了。第二為令捨小歸大名了不了。一切大乘皆名了義。諸小乘教名為不了。第三為令捨隱歸顯名了不了。一切大乘顯了言教皆名為了。雖是大乘說法隱密名為不了。第四為令知法廣略名了不了。諸重頌經言略不盡皆名不了。非重頌經言廣盡故說名為了。以此四門了不了義。釋一切教了不了言。故大乘經雖皆名了。而於其中復應取捨。勸諸弟子依了義者。隨其所應當廣思擇。隨所講教當應配之。上來總是教益有殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了義經。解深密經．及決擇分亦作是說。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅。以隱密相轉正法輪。雖更希奇而亦有上。猶未了義。即說一切性皆是空。三無性教名非了義。成唯識論第九卷說。故佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言顯非了義。故大乘經說諸法相。言非顯了所詮不究竟名不了義。言若顯了所詮究竟理名了義經。此據能詮顯了無異名了義故。言略語廣門者。瑜伽決擇六十四說。不了義經者。謂契經．應頌．記別等教世尊略說。其義未了應更當釋。了義教者與此相違。應知其相此中意說。雖是大乘明顯之教。初但略說談理未盡。所明未周名為不了。不是所詮非究竟理名為不了。由此即顯諸聲聞乘亦有了義。除契經等餘自說等。語具廣故名了義經。大乘之中明顯之教契經等中說法。言略語未廣。故亦有不了。此依說義言有廣略名了不了。非約所詮理是究竟非是究竟名了不了。此中第一為令有情捨邪歸正名了不了。一切佛經皆名了義。外道所說名為不了。第二為令捨小歸大名了不了。一切大乘皆名了義。諸小乘教名為不了。第三為令捨隱歸顯名了不了。一切大乘顯了言教皆名為了。雖是大乘說法隱密名為不了。第四為令知法廣略名了不了。諸重頌經言略不盡皆名不了。非重頌經言廣盡故說名為了。以此四門了不了義。釋一切教了不了言。故大乘經雖皆名了。而於其中復應取捨。勸諸弟子依了義者。隨其所應當廣思擇。隨所講教當應配之。上來總是教益有殊。

第二時利差別。復分為二。初敘古說。後述今文。敘古說中。復分為二。初敘古說。後敘其非。敘古說者。後魏有菩提流支法師。此名覺愛。唯立一時教。佛得自在。都不起心有說不說。但眾生有感。於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨眾生念出種種聲。亦如末尼隨意所求雨種種寶。花嚴經云。如來一語中。演出無邊契經海。維摩經云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。或有恐怖或歡喜。或生厭離或斷疑。故無一教定頓定漸。又無量義經言。我得道來四十餘年。常說諸法不生．不滅．不去．不來．無此．無彼．無得．無失．一相．無相。但由眾生悟解不同得諸果異。法花亦言。一雨普潤。三草二木生長不同。優婆塞經言。三獸渡河淺深成別。故知諸教但總一時無二三等。又古來大德立有頓漸二教。為諸菩薩大根大莖。說花嚴．楞伽．大雲．法鼓．勝鬘等經。一會之中說二諦理盡名之為頓。大不由小起故名為頓。始從佛樹終至雙林。從淺至深漸次說法。因果．三歸．五戒．十善等法。三乘有教阿含等經。維摩．思益．大品空教。法花一乘．涅槃等說常住佛性。皆是漸教會通三乘。大由小起名為漸也。又菩提流支法師。亦立二時教。楞伽經說。漸頓者莫問聲聞菩薩。皆漸次修行從淺至深。名為漸也。頓者如來能一時頓說一切法。名之為頓。又有二教。一者半教。二者滿教。涅槃經言云。何解滿字及與半字義。又云為聲聞乘而說半字。為菩薩乘而說滿字。又勝鬘經言。有作四聖諦．無作四聖諦。聲聞知有作。佛知無作。瑜伽等說。安立諦．非安立諦。唯說安立名為半教。通說非安立名為滿教。又有二教。一生空教。二法空教。二十唯識論云。依此教能入數取趣無我。所執法無我復由餘教入。此以二空二障以明半滿。又有二教。一勝義諦。二世俗諦。晉時有隱士劉虬立五時教。或有說云。真諦三藏立五時教。然菩提流支法師。別作文疏破之。真諦居梁。流支在魏。故知不是真諦等作。第一時者。佛初成道為提謂波利等五百賈人。但說三歸．五戒．十善世間因果教。即提謂等五戒本行經是。未有出世善根器故。第二時者。佛成道竟三七日外十二年中。唯說三乘有行之教未為說空。即阿含等小乘經是。第三時者。佛成道竟三十年中。說彼三乘同行空教。即維摩．思益．大品等經是。第四時者。佛成道竟四十年中。說有一乘。猶未分明演說佛性常住實有。尚說無常佛。顯一乘佛果以為真實。即法花經是。以前未明一乘義故。此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者。謂雙林中。說諸眾生悉有佛性常住佛教。即涅槃經．大悲經等是。此雖可爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時利差別。復分為二。初敘古說。後述今文。敘古說中。復分為二。初敘古說。後敘其非。敘古說者。後魏有菩提流支法師。此名覺愛。唯立一時教。佛得自在。都不起心有說不說。但眾生有感。於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨眾生念出種種聲。亦如末尼隨意所求雨種種寶。花嚴經云。如來一語中。演出無邊契經海。維摩經云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。或有恐怖或歡喜。或生厭離或斷疑。故無一教定頓定漸。又無量義經言。我得道來四十餘年。常說諸法不生．不滅．不去．不來．無此．無彼．無得．無失．一相．無相。但由眾生悟解不同得諸果異。法花亦言。一雨普潤。三草二木生長不同。優婆塞經言。三獸渡河淺深成別。故知諸教但總一時無二三等。又古來大德立有頓漸二教。為諸菩薩大根大莖。說花嚴．楞伽．大雲．法鼓．勝鬘等經。一會之中說二諦理盡名之為頓。大不由小起故名為頓。始從佛樹終至雙林。從淺至深漸次說法。因果．三歸．五戒．十善等法。三乘有教阿含等經。維摩．思益．大品空教。法花一乘．涅槃等說常住佛性。皆是漸教會通三乘。大由小起名為漸也。又菩提流支法師。亦立二時教。楞伽經說。漸頓者莫問聲聞菩薩。皆漸次修行從淺至深。名為漸也。頓者如來能一時頓說一切法。名之為頓。又有二教。一者半教。二者滿教。涅槃經言云。何解滿字及與半字義。又云為聲聞乘而說半字。為菩薩乘而說滿字。又勝鬘經言。有作四聖諦．無作四聖諦。聲聞知有作。佛知無作。瑜伽等說。安立諦．非安立諦。唯說安立名為半教。通說非安立名為滿教。又有二教。一生空教。二法空教。二十唯識論云。依此教能入數取趣無我。所執法無我復由餘教入。此以二空二障以明半滿。又有二教。一勝義諦。二世俗諦。晉時有隱士劉虬立五時教。或有說云。真諦三藏立五時教。然菩提流支法師。別作文疏破之。真諦居梁。流支在魏。故知不是真諦等作。第一時者。佛初成道為提謂波利等五百賈人。但說三歸．五戒．十善世間因果教。即提謂等五戒本行經是。未有出世善根器故。第二時者。佛成道竟三七日外十二年中。唯說三乘有行之教未為說空。即阿含等小乘經是。第三時者。佛成道竟三十年中。說彼三乘同行空教。即維摩．思益．大品等經是。第四時者。佛成道竟四十年中。說有一乘。猶未分明演說佛性常住實有。尚說無常佛。顯一乘佛果以為真實。即法花經是。以前未明一乘義故。此中猶未分明演說常住佛性故。第五時者。謂雙林中。說諸眾生悉有佛性常住佛教。即涅槃經．大悲經等是。此雖可爾。

既無經論誠文說之。未可依信。前來總是敘古說也。敘其非者。只如第一菩提流支法師唯立一時教者。若廢事談理。及在一會有大小機。可如所說。若唯被大如勝鬘經。或但被小如遺教經。或初有大無小。如花嚴經至入法界品方有聲聞。初有小無大。雖未見文理必應爾。如斯等教義類甚多。或有諸經全分多分大小教異。言唯一時深為猛浪。豈無一會頓發三乘之心。及無漸入大乘者也。第二古德說有頓漸。理雖可然。定判諸經為頓．漸者。義即難解。只如花嚴經中入法界品。五百聲聞在于會坐列名歎德。又舍利弗將六千弟子從自房出。文殊師利為說十法。即發無上正等覺心。楞伽經中亦列聲聞在于會坐。法鼓經中說窮子喻與法花經信解品同。勝鬘經說三種意生身一乘之義。攝大乘云。引攝一類不定性故。非為頓教。花嚴等經未必從首至末皆是為被大根行說。竝名為頓。定說五時所說之經為漸教者。後當敘非。第三又菩提流支法師。依楞伽經立頓．漸二教者。此亦不然。彼經以佛能頓說法以說為頓。以三乘人漸次修學名之為漸。以行為漸。非約教時。亦不可取。又第四依涅槃經等立半滿教者。彼皆據所明理有盡不盡。以明半滿。不定依逗機直往迂會以明半滿。第五劉虬立五時者。今者且依菩提流支法師斥破。是義不然。提謂經說。五百價人將受五戒。先懺悔彼五逆十惡謗法等罪。得四大本淨．五陰本淨．六塵本淨．吾我本淨。時提謂等得不起法忍。三百價人得柔順忍。二百價人得須陀洹果。四天王等得柔順忍三百龍王得信忍。自餘天等發無上道意。十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍。即是初地。或第八地。又普曜經第二七日。提謂等五百價人施佛麨蜜。佛與授記汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一時中世間教也。雖作此破義亦難知。既有賈人得預流等。何不此日名轉法輪。至五比丘法輪方轉。由未分明說三乘者同所觀諦故。未名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者。覺愛破云。是亦不爾。成道五年說大般若正明實相。又第七年為八菩薩說般舟三昧經。正明眾生五蘊本空。又第九年說抰掘摩羅經。第十年中說如來藏經。皆明涅槃佛性深理。又提謂．普曜等經皆明菩薩行。又與價人授記成佛。明初成道已說大乘。又摩訶般若大品經中說。佛在鹿野轉四諦輪。無量眾生發聲聞心。無量眾生發獨覺心。無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。無量菩薩得無生法忍。住於初地．二地．三地．乃至十地。無量一生補處菩薩一時成佛。又成道竟第二七日說十地經。云何乃言十二年內唯說有教不說大乘。只如法花 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無經論誠文說之。未可依信。前來總是敘古說也。敘其非者。只如第一菩提流支法師唯立一時教者。若廢事談理。及在一會有大小機。可如所說。若唯被大如勝鬘經。或但被小如遺教經。或初有大無小。如花嚴經至入法界品方有聲聞。初有小無大。雖未見文理必應爾。如斯等教義類甚多。或有諸經全分多分大小教異。言唯一時深為猛浪。豈無一會頓發三乘之心。及無漸入大乘者也。第二古德說有頓漸。理雖可然。定判諸經為頓．漸者。義即難解。只如花嚴經中入法界品。五百聲聞在于會坐列名歎德。又舍利弗將六千弟子從自房出。文殊師利為說十法。即發無上正等覺心。楞伽經中亦列聲聞在于會坐。法鼓經中說窮子喻與法花經信解品同。勝鬘經說三種意生身一乘之義。攝大乘云。引攝一類不定性故。非為頓教。花嚴等經未必從首至末皆是為被大根行說。竝名為頓。定說五時所說之經為漸教者。後當敘非。第三又菩提流支法師。依楞伽經立頓．漸二教者。此亦不然。彼經以佛能頓說法以說為頓。以三乘人漸次修學名之為漸。以行為漸。非約教時。亦不可取。又第四依涅槃經等立半滿教者。彼皆據所明理有盡不盡。以明半滿。不定依逗機直往迂會以明半滿。第五劉虬立五時者。今者且依菩提流支法師斥破。是義不然。提謂經說。五百價人將受五戒。先懺悔彼五逆十惡謗法等罪。得四大本淨．五陰本淨．六塵本淨．吾我本淨。時提謂等得不起法忍。三百價人得柔順忍。二百價人得須陀洹果。四天王等得柔順忍三百龍王得信忍。自餘天等發無上道意。十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不起法忍。即是初地。或第八地。又普曜經第二七日。提謂等五百價人施佛麨蜜。佛與授記汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一時中世間教也。雖作此破義亦難知。既有賈人得預流等。何不此日名轉法輪。至五比丘法輪方轉。由未分明說三乘者同所觀諦故。未名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者。覺愛破云。是亦不爾。成道五年說大般若正明實相。又第七年為八菩薩說般舟三昧經。正明眾生五蘊本空。又第九年說抰掘摩羅經。第十年中說如來藏經。皆明涅槃佛性深理。又提謂．普曜等經皆明菩薩行。又與價人授記成佛。明初成道已說大乘。又摩訶般若大品經中說。佛在鹿野轉四諦輪。無量眾生發聲聞心。無量眾生發獨覺心。無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。無量菩薩得無生法忍。住於初地．二地．三地．乃至十地。無量一生補處菩薩一時成佛。又成道竟第二七日說十地經。云何乃言十二年內唯說有教不說大乘。只如法花

經云。於三七日中常思惟是事。即成道竟三七日中不說法也。彌沙塞律云。初成道竟三昧七日。十地經云。七日不說法。顯示自受法樂故。為令眾生於如來所增愛敬故。然律及薩婆多傳云。過六七日梵天來請。方乃說法始度五人。即四十二日方說法也。十二由經云。成道竟一年不說法經十二年方度五人。智度論云。初成道竟五十七日佛不說法。有人解云。即五十个七日。與十二由經一年不說法同也。如此經傳說成佛道不說法日已各不同。何得以已胸臆之心說十二年唯說有教。又若前後唯度一機可如所說。機器千品。何得一準。今依古說略破初二。自餘三時廣如菩提流支法師別傳所破。此即別破立教不同。然此所立雖理可然。既無教文未可依據。竝違解深密經所說時也。上來總是敘其非也。并前竝為敘古說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云。於三七日中常思惟是事。即成道竟三七日中不說法也。彌沙塞律云。初成道竟三昧七日。十地經云。七日不說法。顯示自受法樂故。為令眾生於如來所增愛敬故。然律及薩婆多傳云。過六七日梵天來請。方乃說法始度五人。即四十二日方說法也。十二由經云。成道竟一年不說法經十二年方度五人。智度論云。初成道竟五十七日佛不說法。有人解云。即五十个七日。與十二由經一年不說法同也。如此經傳說成佛道不說法日已各不同。何得以已胸臆之心說十二年唯說有教。又若前後唯度一機可如所說。機器千品。何得一準。今依古說略破初二。自餘三時廣如菩提流支法師別傳所破。此即別破立教不同。然此所立雖理可然。既無教文未可依據。竝違解深密經所說時也。上來總是敘其非也。并前竝為敘古說也。

述今文中又分為二。初述今文。後略示教。述今文者。如解深密經第一卷瑜伽決擇第七十六。世尊廣為勝義生菩薩。依遍計所執體相無故。說相無自性性。依依他起上無遍計所執自然生故。說生無自性性。及即依此說無遍計所執一分勝義無自性性。依圓成實上無遍計所執故。又說一分勝義無自性性。說三種無性皆依遍計所執性已。勝義生菩薩深生領解。廣說世間毘濕縛藥．雜采畫地．熟蘇．虛空諸譬喻已。世尊讚歎善解所說。勝義生菩薩復白佛言。世尊初於一時。在婆羅泥斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有。一切世間諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪。有上有容是未了義。是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪。亦是有上有所容受。猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜自性涅槃。無自性性。以顯了相轉正法輪。第一甚奇最為希有。于今。世尊所轉法輪。無上無容是真了義。非諸諍論安足處所。爾時世尊告勝義生菩薩曰。勝義生。若善男子或善女人。於諸不了義經聞已。信解．書寫．護持．供養．流布．受誦．溫習．如理思惟。以其修相發起加行。比所說了義言教聞已信解。乃至廣說。以其修相發起加行所集功德。百分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。此所生福難可喻知。吾今略說。如爪上土比大地土。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。說此經時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞。永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩。得無生法忍。金光明經亦說三時。謂轉．照．持涅槃經說。初令皆服乳。次教總斷乳。後教有應服有不應服者。與解深密所說。義同。瑜伽釋中此三時少異。義意無別。由此誠證。若以偏．圓機宜漸次。教但三時。非一非五。上來總是述今文也。略示教者。四阿笈摩等是初時教。諸說空經是第二時教。以隱密言總說諸法無自性。故花嚴．深密．唯識教等第三時也。以顯了言說三無性非空非有中道教故。由諸異生起自無始迷執有我不了我無。沈沒愛河輪迴癡海。故佛初說四諦法輪。令知我空唯有其法。憍陳那等最初得道。彼聞法有證我皆空。便執諸法為真實有。封著小果不求大位。佛為方便復說法空破除有執故。次時中說般若等。言一切法本性皆無。須菩提等迴心趣大。彼聞法空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述今文中又分為二。初述今文。後略示教。述今文者。如解深密經第一卷瑜伽決擇第七十六。世尊廣為勝義生菩薩。依遍計所執體相無故。說相無自性性。依依他起上無遍計所執自然生故。說生無自性性。及即依此說無遍計所執一分勝義無自性性。依圓成實上無遍計所執故。又說一分勝義無自性性。說三種無性皆依遍計所執性已。勝義生菩薩深生領解。廣說世間毘濕縛藥．雜采畫地．熟蘇．虛空諸譬喻已。世尊讚歎善解所說。勝義生菩薩復白佛言。世尊初於一時。在婆羅泥斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有。一切世間諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪。有上有容是未了義。是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪。亦是有上有所容受。猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜自性涅槃。無自性性。以顯了相轉正法輪。第一甚奇最為希有。于今。世尊所轉法輪。無上無容是真了義。非諸諍論安足處所。爾時世尊告勝義生菩薩曰。勝義生。若善男子或善女人。於諸不了義經聞已。信解．書寫．護持．供養．流布．受誦．溫習．如理思惟。以其修相發起加行。比所說了義言教聞已信解。乃至廣說。以其修相發起加行所集功德。百分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。此所生福難可喻知。吾今略說。如爪上土比大地土。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。說此經時。六百千眾生發菩提心。三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨。一百五十千聲聞。永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩。得無生法忍。金光明經亦說三時。謂轉．照．持涅槃經說。初令皆服乳。次教總斷乳。後教有應服有不應服者。與解深密所說。義同。瑜伽釋中此三時少異。義意無別。由此誠證。若以偏．圓機宜漸次。教但三時。非一非五。上來總是述今文也。略示教者。四阿笈摩等是初時教。諸說空經是第二時教。以隱密言總說諸法無自性。故花嚴．深密．唯識教等第三時也。以顯了言說三無性非空非有中道教故。由諸異生起自無始迷執有我不了我無。沈沒愛河輪迴癡海。故佛初說四諦法輪。令知我空唯有其法。憍陳那等最初得道。彼聞法有證我皆空。便執諸法為真實有。封著小果不求大位。佛為方便復說法空破除有執故。次時中說般若等。言一切法本性皆無。須菩提等迴心趣大。彼聞法空

隱密言教。便撥諸法性相都無。何所造修。何所斷捨。佛為除此復說唯識三性等教。勝義生等信解修學。遍計所執無。知法我俱遣。依他圓成有。照真俗雙存。無無所無所以言無。有有所有所以言有。言有而有亦可言無。遍計所執真俗無故。言無而無亦可言有。當情我法二種現故。令除所執我法成無。離執寄詮真俗稱有。妄詮我法非無非不無。當情似有。據體無故。妄詮真俗非有非不有。非稱妄情。體非無故。我法無故俱是執皆遣。真俗有故諸離執皆存。由此應言。迷情四句四句皆非。悟情四句四句皆是。說境我法空破初執有。說心真俗有破次執空。諸偏見者初聞說有。便即快心於空起謗。後聞說空亦復協意便謗於有。今言非空非有中道教者第三時也。約理及機漸入道者大由小起。乃有三時諸教前後。解深密經說唯識是也。若非漸次而入道者大不由小。即無三時諸教前後。約其多分即初成道花嚴等中說唯心是。多分頓漸無別教門。隨一會中所應益故。花嚴說有聲聞在會。深密亦有聲聞發心。勝鬘經中亦說一乘意生身等。攝大乘說。為不定人說一乘故。法花經中分別功德品言。佛說如來壽量品時。有八世界微塵數眾生發菩提心。如是等文上下非一。故知法花亦被頓悟。花嚴亦有漸悟之人。若依覺愛定唯一時無漸次者。即違深密說有三時。若依劉虬定有五時前後次第。復無文說。然違三時。今總不依。若據眾生機器及理。可有頓漸之教。然不同於古說。若不約機．理定判一經為頓為漸。時增減者頓漸不成。故唯識云唯我於凡愚不開演。非遮不定及定性故。此依證果。若謂人天即有四時。其二乘者方便學法。是彼初學故略不說。今依師授略敘古今時利差別。其諸有智任情取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱密言教。便撥諸法性相都無。何所造修。何所斷捨。佛為除此復說唯識三性等教。勝義生等信解修學。遍計所執無。知法我俱遣。依他圓成有。照真俗雙存。無無所無所以言無。有有所有所以言有。言有而有亦可言無。遍計所執真俗無故。言無而無亦可言有。當情我法二種現故。令除所執我法成無。離執寄詮真俗稱有。妄詮我法非無非不無。當情似有。據體無故。妄詮真俗非有非不有。非稱妄情。體非無故。我法無故俱是執皆遣。真俗有故諸離執皆存。由此應言。迷情四句四句皆非。悟情四句四句皆是。說境我法空破初執有。說心真俗有破次執空。諸偏見者初聞說有。便即快心於空起謗。後聞說空亦復協意便謗於有。今言非空非有中道教者第三時也。約理及機漸入道者大由小起。乃有三時諸教前後。解深密經說唯識是也。若非漸次而入道者大不由小。即無三時諸教前後。約其多分即初成道花嚴等中說唯心是。多分頓漸無別教門。隨一會中所應益故。花嚴說有聲聞在會。深密亦有聲聞發心。勝鬘經中亦說一乘意生身等。攝大乘說。為不定人說一乘故。法花經中分別功德品言。佛說如來壽量品時。有八世界微塵數眾生發菩提心。如是等文上下非一。故知法花亦被頓悟。花嚴亦有漸悟之人。若依覺愛定唯一時無漸次者。即違深密說有三時。若依劉虬定有五時前後次第。復無文說。然違三時。今總不依。若據眾生機器及理。可有頓漸之教。然不同於古說。若不約機．理定判一經為頓為漸。時增減者頓漸不成。故唯識云唯我於凡愚不開演。非遮不定及定性故。此依證果。若謂人天即有四時。其二乘者方便學法。是彼初學故略不說。今依師授略敘古今時利差別。其諸有智任情取捨。

第三詮宗各異。夫論宗者。崇．尊．主義。聖教所崇．所尊．所主。名為宗故。且如外道內道．小乘．大乘崇．尊．主法。各各有異。說為宗別。然古大德。總立四宗。一立性宗。雜心等是。二破性宗。成實等是。三破相宗。中百等是。四顯實宗。涅槃等是。今即不爾。於中分二。初陳異宗。後列自主。陳異宗中。復分為二。初陳外道。後陳小乘。陳外道者。外道雖有九十五種。大意莫過十六異論。廣如瑜伽第六．七卷．顯揚第九．第十卷說。彼論皆云。執因中有果。顯了．有去來。我．常．宿作因。自在等．害法。邊無邊．憍亂。見無因．斷．空。計勝．淨．吉祥。名十六異論。一因中有果宗。謂雨眾外道執。諸法因中常有果性。如禾以穀為因。欲求禾時唯種於穀。禾定從穀生。不從麥生。故知穀因中先已有禾性。不爾應一切從一切法生。二從緣顯了宗。謂即僧佉．及聲論者。僧佉師計。一切法體自性本有。從眾緣顯非緣所生。若非緣顯果先是有。復從因生不應道理。聲論者言。聲體是常而相本有。無生無滅。然由數數宣吐顯了。三去來實有宗。謂勝論外道．及計時外道等。亦作此計。有去來世。猶如現在實有非假。雖通小乘今取外道。四計我實有宗。謂獸主等一切外道。皆作此計。有我。有薩埵。有命者．生者等。由起五覺知有我也。謂見色時。薩埵覺等。五諸法皆常宗。謂伊師迦計。我及世間皆是常住。即計全常．一分常等。計極微常。亦是此攝。六諸因宿作宗。謂離繫親子。亦云無慚外道。謂現所受苦。皆宿作為因。若現精進便吐舊業。由不作因之所害故。如是於後不復有漏。七自在等因宗。謂不平等因者計。隨其所事。即以為名。如莫醯伊濕伐羅等。或執諸法大自在天變化。或丈夫變化。或大梵變化。或時方．空．我等為因。八害為正法宗。謂諍．競劫起。諸波羅門。為欲食肉妄起此計。若為祀祠呪術為先害諸生命。能祀所害若助伴者。皆得生天。九邊無邊等宗。謂得世間靜慮邊無邊外道。住有無邊想者。計彼世間有邊．無邊．俱．不俱等。十不死矯亂宗。謂不死無亂外道。十一諸法無因宗。謂無因外道計。我及世間無因而起。十二七事斷滅宗。謂斷滅外道計。七事斷滅。十三因果皆空宗。諸邪見外道計無愛養等。見行善者返生惡趣。見行惡者返生善趣。便謂為空。或總誹撥一切皆空。十四妄計最勝宗。謂鬪諍劫。諸婆羅門計。婆羅門是最勝種。梵王之子。腹口所生。餘種是劣非梵王子。十五妄計清淨宗。謂現法涅槃外道．及水等清淨外道。謂於諸天微妙五欲堅著受用。是即名得現法涅槃。乃至廣說。持牛狗戒亦復如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三詮宗各異。夫論宗者。崇．尊．主義。聖教所崇．所尊．所主。名為宗故。且如外道內道．小乘．大乘崇．尊．主法。各各有異。說為宗別。然古大德。總立四宗。一立性宗。雜心等是。二破性宗。成實等是。三破相宗。中百等是。四顯實宗。涅槃等是。今即不爾。於中分二。初陳異宗。後列自主。陳異宗中。復分為二。初陳外道。後陳小乘。陳外道者。外道雖有九十五種。大意莫過十六異論。廣如瑜伽第六．七卷．顯揚第九．第十卷說。彼論皆云。執因中有果。顯了．有去來。我．常．宿作因。自在等．害法。邊無邊．憍亂。見無因．斷．空。計勝．淨．吉祥。名十六異論。一因中有果宗。謂雨眾外道執。諸法因中常有果性。如禾以穀為因。欲求禾時唯種於穀。禾定從穀生。不從麥生。故知穀因中先已有禾性。不爾應一切從一切法生。二從緣顯了宗。謂即僧佉．及聲論者。僧佉師計。一切法體自性本有。從眾緣顯非緣所生。若非緣顯果先是有。復從因生不應道理。聲論者言。聲體是常而相本有。無生無滅。然由數數宣吐顯了。三去來實有宗。謂勝論外道．及計時外道等。亦作此計。有去來世。猶如現在實有非假。雖通小乘今取外道。四計我實有宗。謂獸主等一切外道。皆作此計。有我。有薩埵。有命者．生者等。由起五覺知有我也。謂見色時。薩埵覺等。五諸法皆常宗。謂伊師迦計。我及世間皆是常住。即計全常．一分常等。計極微常。亦是此攝。六諸因宿作宗。謂離繫親子。亦云無慚外道。謂現所受苦。皆宿作為因。若現精進便吐舊業。由不作因之所害故。如是於後不復有漏。七自在等因宗。謂不平等因者計。隨其所事。即以為名。如莫醯伊濕伐羅等。或執諸法大自在天變化。或丈夫變化。或大梵變化。或時方．空．我等為因。八害為正法宗。謂諍．競劫起。諸波羅門。為欲食肉妄起此計。若為祀祠呪術為先害諸生命。能祀所害若助伴者。皆得生天。九邊無邊等宗。謂得世間靜慮邊無邊外道。住有無邊想者。計彼世間有邊．無邊．俱．不俱等。十不死矯亂宗。謂不死無亂外道。十一諸法無因宗。謂無因外道計。我及世間無因而起。十二七事斷滅宗。謂斷滅外道計。七事斷滅。十三因果皆空宗。諸邪見外道計無愛養等。見行善者返生惡趣。見行惡者返生善趣。便謂為空。或總誹撥一切皆空。十四妄計最勝宗。謂鬪諍劫。諸婆羅門計。婆羅門是最勝種。梵王之子。腹口所生。餘種是劣非梵王子。十五妄計清淨宗。謂現法涅槃外道．及水等清淨外道。謂於諸天微妙五欲堅著受用。是即名得現法涅槃。乃至廣說。持牛狗戒亦復如

是。十六妄計吉祥宗。謂曆算外道。若日月薄蝕星宿失度等若隨日月所欲皆成。應勤供養日月星等。乃至廣如彼論所說。上來第一陳外道也。陳小乘者。小乘雖有二十部計。總束為宗莫過十一。古來相傳十八部者。深為錯失。依古真諦法師所翻部成十九。大眾分出七并本有八。大眾并本應成九部。遂脫西山住部。上坐部分十一。并本上坐亦在其中。文殊問經下卷中說成二十部。然少不同。彼經偈言。摩訶僧祇部。分別出有七。體毘履十一。是謂二十部。十八及本二。皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。雖說二十稍同宗輪。而所分出增減有異。宗輪論說。大眾部中分出八部。并本有九。一大眾．二一說．三說出世．四鷄胤．五多聞．六說假．七制多山．八西山住．九北山住部。上坐部中分出十部。并本十一。一說一切有．二雪轉亦名上坐三犢子．四法上．五賢胄．六正量．七密林山．八化地．九法藏．十飲光．十一經量部。是故合成二十部。然文殊問經大眾部中并本有八。上坐并本乃有十二。故知皆是翻譯家誤。今依新翻宗輪論說。總束二十。為十一類。一者大眾部．一說部．說出世部．鷄胤部四部宗說。一切如來無有漏法。佛身壽量悉無邊際。眼等五識身有染．有離染。色．無色界具六識身。五種色根肉團為體。無為有九。去來世無。一剎那心了一切法。道與煩惱容俱現前。大義如是。二多聞部宗說。佛五音是出世教。餘即世間。一無常．二苦．三空．四無我．五涅槃寂靜。餘義多同說一切有部。三說假部宗說。苦非蘊。十二處非真實。由福故得聖道。道不可修。餘義多同大眾部計。四制多山部．西山住部．北山住部三部宗說。一切菩薩不脫惡趣。供養塔廟不得大果。餘義多同大眾部說。五說一切有部宗。謂一切有二。一法有。二時有。謂心．心所．色．不相應．及三無為。是法一切。去來今三。是時一切。諸是有者皆二所攝。一名．二色。六雪山部宗說。謂諸菩薩猶是異生。菩薩入胎不起貪愛。無外道得五通。無天中住梵行。七犢子部．法上部．賢胄部．正量部．密林山部合五部宗說。補特伽羅非即蘊離蘊。五識無染。亦非離染。入正性離生十二心頃說名行向。第十三心名為住果。八化地部宗說。去．來世無。現在．無為有。四聖諦一時觀。定無中有。亦有齊首補特伽羅。有世間正見。無世間信根。無出世靜慮。無無漏尋。善非有因。預流有退。無為有九。九法藏部宗說。佛在僧攝。佛與二乘解脫雖一而聖道異。無外道得五通。阿羅漢身皆是無漏。餘義多同大眾部計。十飲光部宗說。若法已斷．已遍知即無。未斷．未遍知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是。十六妄計吉祥宗。謂曆算外道。若日月薄蝕星宿失度等若隨日月所欲皆成。應勤供養日月星等。乃至廣如彼論所說。上來第一陳外道也。陳小乘者。小乘雖有二十部計。總束為宗莫過十一。古來相傳十八部者。深為錯失。依古真諦法師所翻部成十九。大眾分出七并本有八。大眾并本應成九部。遂脫西山住部。上坐部分十一。并本上坐亦在其中。文殊問經下卷中說成二十部。然少不同。彼經偈言。摩訶僧祇部。分別出有七。體毘履十一。是謂二十部。十八及本二。皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。雖說二十稍同宗輪。而所分出增減有異。宗輪論說。大眾部中分出八部。并本有九。一大眾．二一說．三說出世．四鷄胤．五多聞．六說假．七制多山．八西山住．九北山住部。上坐部中分出十部。并本十一。一說一切有．二雪轉亦名上坐三犢子．四法上．五賢胄．六正量．七密林山．八化地．九法藏．十飲光．十一經量部。是故合成二十部。然文殊問經大眾部中并本有八。上坐并本乃有十二。故知皆是翻譯家誤。今依新翻宗輪論說。總束二十。為十一類。一者大眾部．一說部．說出世部．鷄胤部四部宗說。一切如來無有漏法。佛身壽量悉無邊際。眼等五識身有染．有離染。色．無色界具六識身。五種色根肉團為體。無為有九。去來世無。一剎那心了一切法。道與煩惱容俱現前。大義如是。二多聞部宗說。佛五音是出世教。餘即世間。一無常．二苦．三空．四無我．五涅槃寂靜。餘義多同說一切有部。三說假部宗說。苦非蘊。十二處非真實。由福故得聖道。道不可修。餘義多同大眾部計。四制多山部．西山住部．北山住部三部宗說。一切菩薩不脫惡趣。供養塔廟不得大果。餘義多同大眾部說。五說一切有部宗。謂一切有二。一法有。二時有。謂心．心所．色．不相應．及三無為。是法一切。去來今三。是時一切。諸是有者皆二所攝。一名．二色。六雪山部宗說。謂諸菩薩猶是異生。菩薩入胎不起貪愛。無外道得五通。無天中住梵行。七犢子部．法上部．賢胄部．正量部．密林山部合五部宗說。補特伽羅非即蘊離蘊。五識無染。亦非離染。入正性離生十二心頃說名行向。第十三心名為住果。八化地部宗說。去．來世無。現在．無為有。四聖諦一時觀。定無中有。亦有齊首補特伽羅。有世間正見。無世間信根。無出世靜慮。無無漏尋。善非有因。預流有退。無為有九。九法藏部宗說。佛在僧攝。佛與二乘解脫雖一而聖道異。無外道得五通。阿羅漢身皆是無漏。餘義多同大眾部計。十飲光部宗說。若法已斷．已遍知即無。未斷．未遍知

即有。業果已熟即無。未熟即有。諸有學法有異熟果。餘義多同法藏部說。十一經量部宗說。有勝義補特伽羅。異生位中亦有聖法。有根邊蘊。有一味蘊。一味蘊者。即細意識等。餘所執多同說一切有部。此中所陳略標宗要。廣陳宗者如宗輪論。上來總是陳異宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即有。業果已熟即無。未熟即有。諸有學法有異熟果。餘義多同法藏部說。十一經量部宗說。有勝義補特伽羅。異生位中亦有聖法。有根邊蘊。有一味蘊。一味蘊者。即細意識等。餘所執多同說一切有部。此中所陳略標宗要。廣陳宗者如宗輪論。上來總是陳異宗也。

列自主中復分為二。初列邊主後列中主。列邊主者。謂清辨等朋輔龍猛。般若經意說諸法空。雖一切法皆不可言。由性空無。故不可說為空為有。乃至有為．無為二法。約勝義諦體雖是空。世俗可有。故說頌言。真性有為空。如幻緣生故。無為無有實。不起。似空花。乃至不立三性唯識。此由所說勝義諦中皆唯空故。名為邊主列中主者。謂天親等輔從慈氏。深密等經。依真俗諦說一切法有空不空。世俗諦理遍計所執情有理無。有為無為理有情無。勝義諦中雖一切法體或有或無。由言不及非空非有。非由體空名不可說。成唯識說。勝義諦中心言絕故。非空非有。寄言詮者故引慈氏所說頌言。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。故說一切法。非空非不空。有無及有故。是即契中道。此即建立三性唯識。我法境空。真俗識有。非空非有中道義立。即以所明說一切法非空非有中道之義。以為宗也。如別章說。此中略敘朋諍所宗。其以諸教自部所明別別法相以為宗者。隨其所應如別處解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列自主中復分為二。初列邊主後列中主。列邊主者。謂清辨等朋輔龍猛。般若經意說諸法空。雖一切法皆不可言。由性空無。故不可說為空為有。乃至有為．無為二法。約勝義諦體雖是空。世俗可有。故說頌言。真性有為空。如幻緣生故。無為無有實。不起。似空花。乃至不立三性唯識。此由所說勝義諦中皆唯空故。名為邊主列中主者。謂天親等輔從慈氏。深密等經。依真俗諦說一切法有空不空。世俗諦理遍計所執情有理無。有為無為理有情無。勝義諦中雖一切法體或有或無。由言不及非空非有。非由體空名不可說。成唯識說。勝義諦中心言絕故。非空非有。寄言詮者故引慈氏所說頌言。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。故說一切法。非空非不空。有無及有故。是即契中道。此即建立三性唯識。我法境空。真俗識有。非空非有中道義立。即以所明說一切法非空非有中道之義。以為宗也。如別章說。此中略敘朋諍所宗。其以諸教自部所明別別法相以為宗者。隨其所應如別處解。

第四體性不同。復分為二。初彰異計。後顯大乘。彰異計中。復分為二。初彰外道。後彰小乘彰外道者。大類外道別有六計。一數論．二勝論．三明論．四聲顯論．五聲生論．六順世論。數論。教體說有二種。依本教法。體即自性三德為體。依末教法。五唯量中聲為教體。本唯是常。末是無常。然是轉變非為滅壞滅壞之時即歸本故。其勝論師。以諸德中聲為教體。無常無礙。其明論者。婆羅門等執吠陀論聲唯是常。不取聲性。非能詮故。其能詮聲詮於明論所詮之義。此教是常所詮定故。餘一切教皆無常聲以為教體。不說聲論別有名等。以說名等即是聲故。聲顯論者。聲體本有。待緣顯之。體性常住。此計有二。一者隨一一物各各有一能詮常聲。猶如非擇滅。以尋伺等所發音顯。音是無常。今用眾多常聲為體。二者一切法上但共有一能詮常聲。猶如真如。以尋伺等所發音顯。此音無常。今者唯取一常聲為體。其音響等但是顯緣。非能詮體。此二之中。各有二種。一計全分。內外諸聲皆是常住。二計一分。內聲是常。外聲無常。非能詮故。猶如音響。故聲顯論總束為四。計一計多各通內外。其聲生論計。聲本無待緣生之。生已常住。由音響等所發生故。此計有二。一計體多。猶如非擇滅。二計體一。猶若真如。音響生緣體無常法。今取新生常聲為體。以能詮故。響非能詮。此各有二。一計全分。二計一分。准前應知。還束為四。計一計多。各通內外。聲顯．聲生各有四種。順世外道。一切皆四大故。以常四大為體。合勝．數論．并明論聲。總有十二外道教體。彰小乘者。大類小乘教體有六。一大眾部等。二一說部。三多聞部。四說假部。五說一切有部。六經量部。其大乘部．說出世部．鷄胤部三部同說。佛一切法皆是無漏。皆是出世。佛所出言無不如義。佛一切語皆轉法輪。佛一切時不說名等。常在定故。然諸有情謂說名等。即是無思成自事義。以其無漏體是實有聲．名．句等為其教體。其一說部。說一切法體非實有唯有假名。今取無漏假聲名等以為教體。多聞部說。如來五音是出世教。一無常．二苦．三空．四無我．五涅槃寂靜。以此五種決定能引出離道故。如來餘音是世間教。與五俱起亦是出世。設引出離道。不與五相應。不決定故。非出世教。論說言音。音即音聲。故但取聲。不說名等。故佛諸教通以有漏無漏之聲而為其體。以佛五音是無漏故。其說假部。聲名句等。若在處等體非實有。以說依．緣有積聚故。若在蘊等聲等便實。雖有積聚不說依．緣。以名蘊故。聲．名．句等既通蘊等。故通有漏無漏假實以為教體。說一切有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四體性不同。復分為二。初彰異計。後顯大乘。彰異計中。復分為二。初彰外道。後彰小乘彰外道者。大類外道別有六計。一數論．二勝論．三明論．四聲顯論．五聲生論．六順世論。數論。教體說有二種。依本教法。體即自性三德為體。依末教法。五唯量中聲為教體。本唯是常。末是無常。然是轉變非為滅壞滅壞之時即歸本故。其勝論師。以諸德中聲為教體。無常無礙。其明論者。婆羅門等執吠陀論聲唯是常。不取聲性。非能詮故。其能詮聲詮於明論所詮之義。此教是常所詮定故。餘一切教皆無常聲以為教體。不說聲論別有名等。以說名等即是聲故。聲顯論者。聲體本有。待緣顯之。體性常住。此計有二。一者隨一一物各各有一能詮常聲。猶如非擇滅。以尋伺等所發音顯。音是無常。今用眾多常聲為體。二者一切法上但共有一能詮常聲。猶如真如。以尋伺等所發音顯。此音無常。今者唯取一常聲為體。其音響等但是顯緣。非能詮體。此二之中。各有二種。一計全分。內外諸聲皆是常住。二計一分。內聲是常。外聲無常。非能詮故。猶如音響。故聲顯論總束為四。計一計多各通內外。其聲生論計。聲本無待緣生之。生已常住。由音響等所發生故。此計有二。一計體多。猶如非擇滅。二計體一。猶若真如。音響生緣體無常法。今取新生常聲為體。以能詮故。響非能詮。此各有二。一計全分。二計一分。准前應知。還束為四。計一計多。各通內外。聲顯．聲生各有四種。順世外道。一切皆四大故。以常四大為體。合勝．數論．并明論聲。總有十二外道教體。彰小乘者。大類小乘教體有六。一大眾部等。二一說部。三多聞部。四說假部。五說一切有部。六經量部。其大乘部．說出世部．鷄胤部三部同說。佛一切法皆是無漏。皆是出世。佛所出言無不如義。佛一切語皆轉法輪。佛一切時不說名等。常在定故。然諸有情謂說名等。即是無思成自事義。以其無漏體是實有聲．名．句等為其教體。其一說部。說一切法體非實有唯有假名。今取無漏假聲名等以為教體。多聞部說。如來五音是出世教。一無常．二苦．三空．四無我．五涅槃寂靜。以此五種決定能引出離道故。如來餘音是世間教。與五俱起亦是出世。設引出離道。不與五相應。不決定故。非出世教。論說言音。音即音聲。故但取聲。不說名等。故佛諸教通以有漏無漏之聲而為其體。以佛五音是無漏故。其說假部。聲名句等。若在處等體非實有。以說依．緣有積聚故。若在蘊等聲等便實。雖有積聚不說依．緣。以名蘊故。聲．名．句等既通蘊等。故通有漏無漏假實以為教體。說一切有

部說。教體者。有說。唯以名．句．文三而為教體。有詮表故。有說但以善聲為體。三無數劫所勤求故。名等無記故不取之。評家評取唯有漏善聲以為教體。勤求起故。其經量部說。名等假聲體實有。雖彼不立不相應行。仍不取聲。無詮表故。取有漏聲上假屈曲能詮以為體性。然聲處收。前熏於後展轉聚集無過未故。如是合說小乘有六。總是第一彰異計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部說。教體者。有說。唯以名．句．文三而為教體。有詮表故。有說但以善聲為體。三無數劫所勤求故。名等無記故不取之。評家評取唯有漏善聲以為教體。勤求起故。其經量部說。名等假聲體實有。雖彼不立不相應行。仍不取聲。無詮表故。取有漏聲上假屈曲能詮以為體性。然聲處收。前熏於後展轉聚集無過未故。如是合說小乘有六。總是第一彰異計也。

顯大乘中。復分為二。初顯邊體。後顯中道。顯邊體者。龍猛．清辨咸作是言。勝義諦中一切無相諸法皆空。何教何為體。世俗諦中可亦說有。句．言章．論聲為教體。梵云鉢陀此翻為跡。當古之句。句有二種。一集法滿足句。二顯義周圓句。如說不生亦不滅。不來亦不去。不一亦不異。不常亦不斷。此一一句義雖未圓。亦名為句。法滿足故。此當中道所說名也。梵云縛(去聲)迦。此云言也。此當中道所說句也。義周圓故。梵云鉢剌迦羅。此云章也。章即章段。一章一段以明諸義。此無所當。梵云奢薩呾羅。此翻為論。總周一部立以論名。此四能詮聲為教體。此准般若燈論所說。更應勘彼智度論文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯大乘中。復分為二。初顯邊體。後顯中道。顯邊體者。龍猛．清辨咸作是言。勝義諦中一切無相諸法皆空。何教何為體。世俗諦中可亦說有。句．言章．論聲為教體。梵云鉢陀此翻為跡。當古之句。句有二種。一集法滿足句。二顯義周圓句。如說不生亦不滅。不來亦不去。不一亦不異。不常亦不斷。此一一句義雖未圓。亦名為句。法滿足故。此當中道所說名也。梵云縛(去聲)迦。此云言也。此當中道所說句也。義周圓故。梵云鉢剌迦羅。此云章也。章即章段。一章一段以明諸義。此無所當。梵云奢薩呾羅。此翻為論。總周一部立以論名。此四能詮聲為教體。此准般若燈論所說。更應勘彼智度論文。

顯中道者。瑜伽論攝決擇分八十一卷說。經體有二。一文。二義。文是所依。義即能依。由能詮文義得顯故。能詮文中復分為二。一者龍軍論師．無性菩薩．及佛地論一師所說。且無性云。此中即是隨墮八時。聞者識上直非直說。聚集顯現以為體性。此意即取隨世俗說日夜八時。說花嚴經八會之時。詮辨諸法八轉聲時。聞法者識所變聲等直非直說。以為教體。佛地論云。謂佛慈悲本願緣力。其可聞者自意識上。文義相生似如來說。此意即是由佛本願為增上緣。令聞者識有文義相。此文義相。雖自親依善根力起。而就本緣名為佛說。佛實無言。故無性云。若爾云何菩薩能說。彼增上生故作是說。譬如天等增上力故令於夢中得論呪等。若離識者佛云何說。此就本緣佛不說法。乃無文義。唯有無漏大定．智．悲。若依聞者自識所變。有漏心現。即似無漏聲名句文以為教體。無漏心現。即真無漏文義為體。此即如來實不說法。故大波若第四百二十五卷．文殊問經．涅槃經等。皆作是言。我成道來不說一字。汝亦不聞．十地亦言三界唯識。故知教體唯心所變文義為性。善順契經。不違唯識。問何故佛寶即有本佛。今說法寶即唯心變。答教法戲論唯說自心。餘非戲論故取本質。理．行．果法同佛寶故。無垢稱經言。法非見聞覺知。若行見聞覺知。即是見聞覺知。非求法也。故唯心變。問若取佛說義即可然。若聞者心所變為教。子細研究。於理實難。過去．未來既非實有。非有為法生已便住。如何識上聚集解生。答無性解云。隨墮八時聞者識上。直非直說聚集顯現。以為體性。謂八時中聞者識上。有直非直二種言說。聚集顯現故。瑜伽說心略有五種。一率爾．二尋求．三決定．四染淨．五等流。如五心章自當廣釋。如聖教說諸行無常。有起盡法。如言諸字率爾心已。必起尋求續初心起。雖多剎那行解唯一。總名尋求。未決定知諸所目故。如瑜伽論第三卷說。又一剎那五識生已。從此無間必意生故。復言行時由先熏習連帶解生有三心現。謂率爾亦尋求及後決定。決定知諸目一切行。故瑜伽說。尋求無間若不散亂決定心生。若散亂時生即不定。雖知自性然未知義。為令了知復說無字。於此時中有先三心。於無字上但有其二。謂率爾．尋求。未決定知無所無故。即從決定後却起尋求。論但定說率爾尋求定無間生。尋求已後許散亂故。復言常時五心竝具。其義可解。由前字力展轉熏習連後字生。於最後時始能解義。染淨等心方乃得轉。故雖無過．未。而教體亦成。若新新解竝有率爾。四字之上皆定有二心。謂率爾．尋求。即於末後有十二心一時聚集。第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯中道者。瑜伽論攝決擇分八十一卷說。經體有二。一文。二義。文是所依。義即能依。由能詮文義得顯故。能詮文中復分為二。一者龍軍論師．無性菩薩．及佛地論一師所說。且無性云。此中即是隨墮八時。聞者識上直非直說。聚集顯現以為體性。此意即取隨世俗說日夜八時。說花嚴經八會之時。詮辨諸法八轉聲時。聞法者識所變聲等直非直說。以為教體。佛地論云。謂佛慈悲本願緣力。其可聞者自意識上。文義相生似如來說。此意即是由佛本願為增上緣。令聞者識有文義相。此文義相。雖自親依善根力起。而就本緣名為佛說。佛實無言。故無性云。若爾云何菩薩能說。彼增上生故作是說。譬如天等增上力故令於夢中得論呪等。若離識者佛云何說。此就本緣佛不說法。乃無文義。唯有無漏大定．智．悲。若依聞者自識所變。有漏心現。即似無漏聲名句文以為教體。無漏心現。即真無漏文義為體。此即如來實不說法。故大波若第四百二十五卷．文殊問經．涅槃經等。皆作是言。我成道來不說一字。汝亦不聞．十地亦言三界唯識。故知教體唯心所變文義為性。善順契經。不違唯識。問何故佛寶即有本佛。今說法寶即唯心變。答教法戲論唯說自心。餘非戲論故取本質。理．行．果法同佛寶故。無垢稱經言。法非見聞覺知。若行見聞覺知。即是見聞覺知。非求法也。故唯心變。問若取佛說義即可然。若聞者心所變為教。子細研究。於理實難。過去．未來既非實有。非有為法生已便住。如何識上聚集解生。答無性解云。隨墮八時聞者識上。直非直說聚集顯現。以為體性。謂八時中聞者識上。有直非直二種言說。聚集顯現故。瑜伽說心略有五種。一率爾．二尋求．三決定．四染淨．五等流。如五心章自當廣釋。如聖教說諸行無常。有起盡法。如言諸字率爾心已。必起尋求續初心起。雖多剎那行解唯一。總名尋求。未決定知諸所目故。如瑜伽論第三卷說。又一剎那五識生已。從此無間必意生故。復言行時由先熏習連帶解生有三心現。謂率爾亦尋求及後決定。決定知諸目一切行。故瑜伽說。尋求無間若不散亂決定心生。若散亂時生即不定。雖知自性然未知義。為令了知復說無字。於此時中有先三心。於無字上但有其二。謂率爾．尋求。未決定知無所無故。即從決定後却起尋求。論但定說率爾尋求定無間生。尋求已後許散亂故。復言常時五心竝具。其義可解。由前字力展轉熏習連後字生。於最後時始能解義。染淨等心方乃得轉。故雖無過．未。而教體亦成。若新新解竝有率爾。四字之上皆定有二心。謂率爾．尋求。即於末後有十二心一時聚集。第

一有二。第二有三。第三有二。第四有五。故成十二。既於初字有率爾．尋求。於第二字新生決定。并前為三。第三字中却起尋求。并前為四。第四字時但新決定．染淨．等流三心而起。合有七心一時聚集。如是方名五心具足。故唯識教其體理成。勘對法第一疏應具廣之。二者護法．勝子．親光等說。凡論出體總有四重。一攝相歸性體。即一切法皆性真如。故大波若經理趣分說。一切有情皆如來藏。勝鬘經說。夫生死者是如來藏。無垢稱言。一切眾生皆如也。一切法亦如也。眾賢聖亦如也。至於彌勒亦如也。諸經論說如是非一。一切有為諸無為等有別體法是如之相。譬如海水隨風等緣擊成波相。此波之體豈異水乎。一切諸法隨四緣會成其體相。然不離如。有漏種子性皆本識亦復如是。故皆無記。二攝境從識體。即一切法皆是唯識。花嚴等說三界唯心。心所從王名唯識等。如是等文誠證非一。三攝假隨實體。即諸假法隨何所依實法為體。如說瓶等四塵為體。諸不相應色心分位。即以所依分位為體。對法論說不相應．行色心等中是假立。故是說不害等即無瞋等。此類非一。四性用別論體。色心假實各別處故。瑜伽等說。色蘊攝彼十處界等。此類眾多。又有四重。一真如。二無相。三唯識。四因緣。此二四體攝法義周。隨其所應釋一切法。今隨義便略敘明之。庶後學徒詳而易入。護法等說。諸教體者。謂宜聞者本願緣力。如來識上文義相生。實能所詮文義為體。此師意說。眾生本願願聞佛說。如來識上文義相生。聽者識心即聞佛說。亦有如是似文義相。故升攝波葉喻經說。佛取樹葉以問阿難。比其林葉所有多少。復告慶喜。我未所說乃有爾所。故諸經首佛皆教置如是我聞。二十唯識天親說云。展轉增上力。二識成決定。謂餘相續識差別故。令餘相續差別識生。展轉互為增上緣故。是故世尊實亦說法。言不說者是密意說。於真如性絕語言故。實無諸事。故波若云。音聲尋我不見如來。推功歸本。仍言應化非說法者。計所執中無說法故。於依他起譬如幻人為幻人說。唯有假說似能說者。都無實說。聽者心識文義之相。理有無疑。故諸教體取本無漏世尊所說文義為體。若取能詮。唯聲名等而為體性。十地論說。說者聽者俱以二事而得究竟。一者聲。二者善字。又解深密經．及瑜伽論七十八說。於第九地斷二種愚。一於無量所說法。無量名句字。陀羅尼自在愚。成唯識論第九卷言。無量名句字者。謂法無礙解。所說法者所詮義也。名句字者能詮文也。對法等云。成所引聲者。謂諸聖所說聲。成唯識論第二復言。由此法．詞二無礙解。境有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一有二。第二有三。第三有二。第四有五。故成十二。既於初字有率爾．尋求。於第二字新生決定。并前為三。第三字中却起尋求。并前為四。第四字時但新決定．染淨．等流三心而起。合有七心一時聚集。如是方名五心具足。故唯識教其體理成。勘對法第一疏應具廣之。二者護法．勝子．親光等說。凡論出體總有四重。一攝相歸性體。即一切法皆性真如。故大波若經理趣分說。一切有情皆如來藏。勝鬘經說。夫生死者是如來藏。無垢稱言。一切眾生皆如也。一切法亦如也。眾賢聖亦如也。至於彌勒亦如也。諸經論說如是非一。一切有為諸無為等有別體法是如之相。譬如海水隨風等緣擊成波相。此波之體豈異水乎。一切諸法隨四緣會成其體相。然不離如。有漏種子性皆本識亦復如是。故皆無記。二攝境從識體。即一切法皆是唯識。花嚴等說三界唯心。心所從王名唯識等。如是等文誠證非一。三攝假隨實體。即諸假法隨何所依實法為體。如說瓶等四塵為體。諸不相應色心分位。即以所依分位為體。對法論說不相應．行色心等中是假立。故是說不害等即無瞋等。此類非一。四性用別論體。色心假實各別處故。瑜伽等說。色蘊攝彼十處界等。此類眾多。又有四重。一真如。二無相。三唯識。四因緣。此二四體攝法義周。隨其所應釋一切法。今隨義便略敘明之。庶後學徒詳而易入。護法等說。諸教體者。謂宜聞者本願緣力。如來識上文義相生。實能所詮文義為體。此師意說。眾生本願願聞佛說。如來識上文義相生。聽者識心即聞佛說。亦有如是似文義相。故升攝波葉喻經說。佛取樹葉以問阿難。比其林葉所有多少。復告慶喜。我未所說乃有爾所。故諸經首佛皆教置如是我聞。二十唯識天親說云。展轉增上力。二識成決定。謂餘相續識差別故。令餘相續差別識生。展轉互為增上緣故。是故世尊實亦說法。言不說者是密意說。於真如性絕語言故。實無諸事。故波若云。音聲尋我不見如來。推功歸本。仍言應化非說法者。計所執中無說法故。於依他起譬如幻人為幻人說。唯有假說似能說者。都無實說。聽者心識文義之相。理有無疑。故諸教體取本無漏世尊所說文義為體。若取能詮。唯聲名等而為體性。十地論說。說者聽者俱以二事而得究竟。一者聲。二者善字。又解深密經．及瑜伽論七十八說。於第九地斷二種愚。一於無量所說法。無量名句字。陀羅尼自在愚。成唯識論第九卷言。無量名句字者。謂法無礙解。所說法者所詮義也。名句字者能詮文也。對法等云。成所引聲者。謂諸聖所說聲。成唯識論第二復言。由此法．詞二無礙解。境有差別。

法緣名等。詞緣於聲。金剛波若天親論說。又言無記者。此義不然。何以故。汝法是無記。而我法是記。是故一法寶勝無量珍寶。是故當知。詮表教體唯聲名等體唯無漏。亦唯是善。此通依他及圓成實。從眾緣起名曰依他。體是無漏可通成實。佛地論說。依隨轉門及二乘者。說十五界唯是有漏名．句．文身唯是無記。今依大乘。若唯如來後得說法聲．名．句．文。真善無漏。如前所解諸教中說。故佛地論．成唯識。說十八界皆通有漏及無漏。若十地菩薩二乘說法聲．名．句．文。唯是有漏。若聽者識所變文義。或通有漏及與無漏。一切異生．二乘菩薩七地已前有漏後得。能聽法者皆唯有漏。若一切二乘．七地已前無漏後得．八地已去。識上所變聲．名．句．文。皆唯無漏。隨其所應說之為教。然同所敬既取本質無漏三寶故。今教體亦取本質佛等所說任運而現。非有漏戲論聲等為體。攝大乘云。如末尼天鼓無思成自事。聲等為體。於能說者識上現故不違唯識。若聞者識所變為教。教唯有漏三性為體。同識性故。依前所說四出體中。今出教體亦．應有四。依前第一攝相歸性。教即真如。般若論說。應化非真佛。亦非說法者。說法不二取。無說離言相。故知教體性即真如。無垢稱語大善現言。文字性離無有文字。是即解脫。解脫相者即諸法也。又云一切法亦如也。又云法非見聞覺知。若行見聞覺知。是即見聞覺知。非求法也。故知教體性即真如。依前第二攝境從識。若取根本能說法者識心為體。若取於末。能聞法者識心為體。故天親云。展轉增上力。二識成決定。依前第三攝假隨實。一切內教體唯是聲。由名句文體是假有隨實說故。對法論說。成所引聲不說名等名成所引。依前第四相用別論。唯取根本能說法者識上所現聲名句文以為教體。假之與實義用殊故。十地論云。一者聲。二善字。如前教理成此體訖。此中四體約義用分。不乖真俗法相理故。雖說一體義不違三。即一一法各各有此四種體。故說諸法體。准此應知。雖顯教體義有多途。而未解釋唯識教性。如何說者識上聚集。令聽法者聚集解生。顯揚論中第十二說。有字非名謂一字。有名非句。謂一字名。句必有名字。名亦必有字。字不必有名。名不必有句。既大乘中於聲屈曲義說名等。故說名等。非小乘義。今准此義。釋說法者及聽法者識心之上聚集顯現。如聖教說諸惡者莫作。諸善者奉行。善調伏自心。是諸佛聖教。說諸字時。餘惡等字並在未來。唯有一字及依一字所成之名於心上現。此即一字成名之義。亦有一字不成名者。非此所明。復言惡時。餘者等字並在未來。其前諸字 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法緣名等。詞緣於聲。金剛波若天親論說。又言無記者。此義不然。何以故。汝法是無記。而我法是記。是故一法寶勝無量珍寶。是故當知。詮表教體唯聲名等體唯無漏。亦唯是善。此通依他及圓成實。從眾緣起名曰依他。體是無漏可通成實。佛地論說。依隨轉門及二乘者。說十五界唯是有漏名．句．文身唯是無記。今依大乘。若唯如來後得說法聲．名．句．文。真善無漏。如前所解諸教中說。故佛地論．成唯識。說十八界皆通有漏及無漏。若十地菩薩二乘說法聲．名．句．文。唯是有漏。若聽者識所變文義。或通有漏及與無漏。一切異生．二乘菩薩七地已前有漏後得。能聽法者皆唯有漏。若一切二乘．七地已前無漏後得．八地已去。識上所變聲．名．句．文。皆唯無漏。隨其所應說之為教。然同所敬既取本質無漏三寶故。今教體亦取本質佛等所說任運而現。非有漏戲論聲等為體。攝大乘云。如末尼天鼓無思成自事。聲等為體。於能說者識上現故不違唯識。若聞者識所變為教。教唯有漏三性為體。同識性故。依前所說四出體中。今出教體亦．應有四。依前第一攝相歸性。教即真如。般若論說。應化非真佛。亦非說法者。說法不二取。無說離言相。故知教體性即真如。無垢稱語大善現言。文字性離無有文字。是即解脫。解脫相者即諸法也。又云一切法亦如也。又云法非見聞覺知。若行見聞覺知。是即見聞覺知。非求法也。故知教體性即真如。依前第二攝境從識。若取根本能說法者識心為體。若取於末。能聞法者識心為體。故天親云。展轉增上力。二識成決定。依前第三攝假隨實。一切內教體唯是聲。由名句文體是假有隨實說故。對法論說。成所引聲不說名等名成所引。依前第四相用別論。唯取根本能說法者識上所現聲名句文以為教體。假之與實義用殊故。十地論云。一者聲。二善字。如前教理成此體訖。此中四體約義用分。不乖真俗法相理故。雖說一體義不違三。即一一法各各有此四種體。故說諸法體。准此應知。雖顯教體義有多途。而未解釋唯識教性。如何說者識上聚集。令聽法者聚集解生。顯揚論中第十二說。有字非名謂一字。有名非句。謂一字名。句必有名字。名亦必有字。字不必有名。名不必有句。既大乘中於聲屈曲義說名等。故說名等。非小乘義。今准此義。釋說法者及聽法者識心之上聚集顯現。如聖教說諸惡者莫作。諸善者奉行。善調伏自心。是諸佛聖教。說諸字時。餘惡等字並在未來。唯有一字及依一字所成之名於心上現。此即一字成名之義。亦有一字不成名者。非此所明。復言惡時。餘者等字並在未來。其前諸字

雖入過去現無本質。由熏習力唯識變力。仍於此念說惡字時心上顯現。即有二个一字。一个字身。兩个一字所成名。一个一字所成名．名身。一个二字所成名。又言者時有三个一字。兩个字身 一謂諸惡。二謂惡者。以二合說。下應准知。不可隔越合。故無諸者合名字身一个三字多字身。三个一字所成名。二个一字所成名名身 如前字身二二合說 一个一字所成名多名身 論雖二說今取三字名名多名身。不取四字者下准應知 兩个二字所成名 亦二二合說 一个二字所成名名身。一个三字所成名 復言莫時有四个一字。三个字身 亦二二合說準前應知 兩个三字多字身 三三合說。更互除初後一字 一个四字多字身。四个一字所成名。三个一字所成名．名身謂二二合說 二个一字所成名三名多名身謂三三合。說更互除初後一字 一个一字所成名四名多名身。三个二字所成名 謂二二合說 二个二字所成名名身。一个二字所成名多名身．二个三字所成名 更互除初後一字如前准說 一个三字所成名名身。一个四字所成名。又言作時有五个一字。四个字身 謂二二合說 三个三字多字身。二个四字多字身。一个五字多字身 至此總合字及字身并多字身有一十五 五个一字所成名。四个一字所成名名身 謂二二合說 三个一字所成名三名多名身謂三三合說 二个一字所成名四名多名身更互除初後一字 一个一字所成名五名多名身。四个二字所成名謂二二。合說三个二字所成名名身。二个二字所成名三名多名身 一个二字所成名四名多名身。三个三字所成名 謂三三合說 二个三字所成名名身．一个三字所成名多名身。二个四字所成名 更互除初後一字 一个四字所成名名身。一个五字所成名 至此總合名及名身并多名身有三十五 合有一句。義究竟故。梵云阿耨瑟多掣陀。即八字成句。不長不短。以圓滿故。此中皆取無間相合方成名等。不可隔越合成名等。所隔之字即無用故。此中且依倍倍增長而作其法。合有五剎那所依之聲。於心上現。不可為難。此依一句事究竟說。字．名．句．聲。都合尚有五十聚集。若約一頌．一段．一卷．一部聚集字名句等。理即無邊。若薩婆多等說惡等字時。諸等字已滅。無聚集故。次第而生。不俱時故。無熏習故。不可至後。前已所說字。於後心上現。故彼教義決定不成。亦非由前字等勢力。末後字等能生顯名。過去無體。又無熏習。由何勢力。末後之字能生顯名等。故我今時。其說法者若在因位。及諸聽者亦在因中。由初諸字等熏本識已。連帶緣後惡者等字。識上解生。乃至末後作字之時。先皆聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖入過去現無本質。由熏習力唯識變力。仍於此念說惡字時心上顯現。即有二个一字。一个字身。兩个一字所成名。一个一字所成名．名身。一个二字所成名。又言者時有三个一字。兩个字身 一謂諸惡。二謂惡者。以二合說。下應准知。不可隔越合。故無諸者合名字身一个三字多字身。三个一字所成名。二个一字所成名名身 如前字身二二合說 一个一字所成名多名身 論雖二說今取三字名名多名身。不取四字者下准應知 兩个二字所成名 亦二二合說 一个二字所成名名身。一个三字所成名 復言莫時有四个一字。三个字身 亦二二合說準前應知 兩个三字多字身 三三合說。更互除初後一字 一个四字多字身。四个一字所成名。三个一字所成名．名身謂二二合說 二个一字所成名三名多名身謂三三合。說更互除初後一字 一个一字所成名四名多名身。三个二字所成名 謂二二合說 二个二字所成名名身。一个二字所成名多名身．二个三字所成名 更互除初後一字如前准說 一个三字所成名名身。一个四字所成名。又言作時有五个一字。四个字身 謂二二合說 三个三字多字身。二个四字多字身。一个五字多字身 至此總合字及字身并多字身有一十五 五个一字所成名。四个一字所成名名身 謂二二合說 三个一字所成名三名多名身謂三三合說 二个一字所成名四名多名身更互除初後一字 一个一字所成名五名多名身。四个二字所成名謂二二。合說三个二字所成名名身。二个二字所成名三名多名身 一个二字所成名四名多名身。三个三字所成名 謂三三合說 二个三字所成名名身．一个三字所成名多名身。二个四字所成名 更互除初後一字 一个四字所成名名身。一个五字所成名 至此總合名及名身并多名身有三十五 合有一句。義究竟故。梵云阿耨瑟多掣陀。即八字成句。不長不短。以圓滿故。此中皆取無間相合方成名等。不可隔越合成名等。所隔之字即無用故。此中且依倍倍增長而作其法。合有五剎那所依之聲。於心上現。不可為難。此依一句事究竟說。字．名．句．聲。都合尚有五十聚集。若約一頌．一段．一卷．一部聚集字名句等。理即無邊。若薩婆多等說惡等字時。諸等字已滅。無聚集故。次第而生。不俱時故。無熏習故。不可至後。前已所說字。於後心上現。故彼教義決定不成。亦非由前字等勢力。末後字等能生顯名。過去無體。又無熏習。由何勢力。末後之字能生顯名等。故我今時。其說法者若在因位。及諸聽者亦在因中。由初諸字等熏本識已。連帶緣後惡者等字。識上解生。乃至末後作字之時。先皆聚集。

由前熏習後識之上聚集顯現。詮所詮義差別圓滿。名為說法。說為聞教。若是佛說。雖無熏習亦聚集生。故雖無過未唯識教成立。說者．聽者義皆圓滿。俱以聲．字二種。究竟於自心上聚集顯現。為教體故。於此四種出體之中。隨其所應。以圓成等及相名等三性五法各別出之。唯大乘義。大乘義中。雖有蘊處．界等三科之法。體性易故復濫小教。故不取之。三性體性略而言之。遍計所執體唯我法。性相都無。依他．圓成各有二體。一者有漏無漏門。諸無漏法皆名圓成。故攝論說。若說四清淨是即圓成實。諸有漏法皆依他起。二者常無常門。諸常住者名圓成實。即唯真如圓成實攝。瑜伽論說。五法之中唯說真如是圓成。故一切有為皆依他起。依他眾緣而得起故。其前教體攝相歸性唯圓成實。自餘三體可通二說。無漏有為通二性故。五法體性如五法章。義准應悉。餘一切章由此門中。已略顯示更不別顯。准義知之此中所說義理研尋。皆是大師別加訓授。傳者實雖文拙。而此義或可觀。冀諸有智委為詳審。其間引證純用大乘。白日光暉不假眾星之助故也。如有謬錯。希為箴規。上來合是體性不同。自餘義門如餘章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前熏習後識之上聚集顯現。詮所詮義差別圓滿。名為說法。說為聞教。若是佛說。雖無熏習亦聚集生。故雖無過未唯識教成立。說者．聽者義皆圓滿。俱以聲．字二種。究竟於自心上聚集顯現。為教體故。於此四種出體之中。隨其所應。以圓成等及相名等三性五法各別出之。唯大乘義。大乘義中。雖有蘊處．界等三科之法。體性易故復濫小教。故不取之。三性體性略而言之。遍計所執體唯我法。性相都無。依他．圓成各有二體。一者有漏無漏門。諸無漏法皆名圓成。故攝論說。若說四清淨是即圓成實。諸有漏法皆依他起。二者常無常門。諸常住者名圓成實。即唯真如圓成實攝。瑜伽論說。五法之中唯說真如是圓成。故一切有為皆依他起。依他眾緣而得起故。其前教體攝相歸性唯圓成實。自餘三體可通二說。無漏有為通二性故。五法體性如五法章。義准應悉。餘一切章由此門中。已略顯示更不別顯。准義知之此中所說義理研尋。皆是大師別加訓授。傳者實雖文拙。而此義或可觀。冀諸有智委為詳審。其間引證純用大乘。白日光暉不假眾星之助故也。如有謬錯。希為箴規。上來合是體性不同。自餘義門如餘章說。

第五得名懸隔。於中有二。初談古說。後論今釋。談古說者。古師解釋諸法名義。但隨己情各為一解。既無依據難可准憑。義與體乖遂成疎謬。或云當體以彰名。或云就義以為目。或云從能依以受稱。或云從所依以立名。或云從數就義為名。或從相應增強為號。或兩體相違。如是種種解釋不同。竝率己情未為典據。所以諸師紛亂互起異端。令後學徒無可從受。皆由翻譯之主不善方言。語設將融玄旨猶隔。師既墮矣。資亦負焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五得名懸隔。於中有二。初談古說。後論今釋。談古說者。古師解釋諸法名義。但隨己情各為一解。既無依據難可准憑。義與體乖遂成疎謬。或云當體以彰名。或云就義以為目。或云從能依以受稱。或云從所依以立名。或云從數就義為名。或從相應增強為號。或兩體相違。如是種種解釋不同。竝率己情未為典據。所以諸師紛亂互起異端。令後學徒無可從受。皆由翻譯之主不善方言。語設將融玄旨猶隔。師既墮矣。資亦負焉。

論今釋者。西域相傳。解諸名義皆依別論。謂六合釋。梵云殺三磨娑。此云六合。殺者六也。三磨娑者合也。諸法但有二義以上而為名者。即當此釋。唯一義名即非此釋。一義為名理目自體。不從他法而立自名。二義為名理有相濫。故六合釋無一義名。初但別釋二義差別。後乃合之。如說佛陀名為覺者。者是主義。通於五蘊。覺是察義。唯屬於智。此別解已。有覺之者名為覺者。此即合之故名為合。釋此合名有其六種。名六合釋。雖如菩提有其二字。二字但目一覺之義。義既是一理目一體。既無相濫。何用六合。六合之釋。解諸名中相濫。可疑諸難者故。此六合釋以義釋之。亦可名為六離合釋。初各別釋名之為離。後總合解名之為合。此六者何。一持業釋。二依主釋。三有財釋。四相違釋。五隣近釋。六帶數釋。初持業釋。亦名同依。持謂任持。業者業用。作用之義。體能持用名持業釋。名同依者。依謂所依。二義同依一所依體。名同依釋。如名大乘。無性釋云。亦乘亦大。大者具七義。形小教為名。乘者運載義。濟行者為目。若乘若大同依一體。名同依釋。其體大法。能有運功。故名持業。諸論之中多名持業。少名同依。攝大乘論亦復如是。許能攝教即是論故。故無性云。是故說此名攝大乘。盡其所有大乘綱要。無別說故。此以本經名大乘。末論名為攝。非以本經攝大乘品。名攝大乘也。又如唯識．成唯識論。識體即唯。能成之教亦即是論。故皆持業。於識名中名為藏識。藏體即識。持業亦爾。如是種類名義非一。不能煩述。宜應准知。依主釋者。亦名依士。依謂能依。主謂法體。依他主法以立自名。名依主釋。或主是君主。一切法體名為主者。從喻為名。如臣依王王之臣故名曰王臣。士謂士夫。二釋亦爾。於論名中。攝大乘論。以本經中攝大乘品名攝大乘。此論解彼名攝大乘論。義可應言攝大乘之論。依攝大乘品而為主故。以立論名。故依主釋。若許論亦名攝。攝通於理。論者是教。攝大乘之論。類亦應知。唯識之成名成唯識。以理為成。論者是教。成唯識之論。亦是依主。於識名中如名眼識。依眼之識。類此應知。有財釋者。亦名多財。不及有財。財謂財物。自從他財而立己稱。名為有財。如世有財。亦是從喻而為名也。如論名中大乘阿毘達磨集者大乘阿毘達磨。此乃根本佛經之名。集通能所。能集即論。所集即經。今以彼大乘對法為集。名大乘對法集。故有財釋。此論以唯識為所成。名成唯識論。亦有財釋。以阿毘達磨為藏。名對法藏。有財亦爾。如是一切義皆類然。相違釋者。名既有二義。所目自體各殊。兩體互乖而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論今釋者。西域相傳。解諸名義皆依別論。謂六合釋。梵云殺三磨娑。此云六合。殺者六也。三磨娑者合也。諸法但有二義以上而為名者。即當此釋。唯一義名即非此釋。一義為名理目自體。不從他法而立自名。二義為名理有相濫。故六合釋無一義名。初但別釋二義差別。後乃合之。如說佛陀名為覺者。者是主義。通於五蘊。覺是察義。唯屬於智。此別解已。有覺之者名為覺者。此即合之故名為合。釋此合名有其六種。名六合釋。雖如菩提有其二字。二字但目一覺之義。義既是一理目一體。既無相濫。何用六合。六合之釋。解諸名中相濫。可疑諸難者故。此六合釋以義釋之。亦可名為六離合釋。初各別釋名之為離。後總合解名之為合。此六者何。一持業釋。二依主釋。三有財釋。四相違釋。五隣近釋。六帶數釋。初持業釋。亦名同依。持謂任持。業者業用。作用之義。體能持用名持業釋。名同依者。依謂所依。二義同依一所依體。名同依釋。如名大乘。無性釋云。亦乘亦大。大者具七義。形小教為名。乘者運載義。濟行者為目。若乘若大同依一體。名同依釋。其體大法。能有運功。故名持業。諸論之中多名持業。少名同依。攝大乘論亦復如是。許能攝教即是論故。故無性云。是故說此名攝大乘。盡其所有大乘綱要。無別說故。此以本經名大乘。末論名為攝。非以本經攝大乘品。名攝大乘也。又如唯識．成唯識論。識體即唯。能成之教亦即是論。故皆持業。於識名中名為藏識。藏體即識。持業亦爾。如是種類名義非一。不能煩述。宜應准知。依主釋者。亦名依士。依謂能依。主謂法體。依他主法以立自名。名依主釋。或主是君主。一切法體名為主者。從喻為名。如臣依王王之臣故名曰王臣。士謂士夫。二釋亦爾。於論名中。攝大乘論。以本經中攝大乘品名攝大乘。此論解彼名攝大乘論。義可應言攝大乘之論。依攝大乘品而為主故。以立論名。故依主釋。若許論亦名攝。攝通於理。論者是教。攝大乘之論。類亦應知。唯識之成名成唯識。以理為成。論者是教。成唯識之論。亦是依主。於識名中如名眼識。依眼之識。類此應知。有財釋者。亦名多財。不及有財。財謂財物。自從他財而立己稱。名為有財。如世有財。亦是從喻而為名也。如論名中大乘阿毘達磨集者大乘阿毘達磨。此乃根本佛經之名。集通能所。能集即論。所集即經。今以彼大乘對法為集。名大乘對法集。故有財釋。此論以唯識為所成。名成唯識論。亦有財釋。以阿毘達磨為藏。名對法藏。有財亦爾。如是一切義皆類然。相違釋者。名既有二義。所目自體各殊。兩體互乖而

總立稱。是相違義。如攝決擇分初立地名。云五識身相應地意地者。此非五識身地即是意地。亦非五識身地之意地。亦非以五識身地為意地。兩地各殊。共立一稱。體各別故。名曰相違。今以義准理有及言。應云五識身地及意地。但論略之。諸教之中與．并．及言。皆是隔法令其差別。竝相違釋。如因明說能立與能破。此顯能立義非能破。故說與言顯二差別。餘一切法類此應知。隣近釋者俱時之法義用增勝。自體從彼而立其名。名隣近釋。如說有尋及有伺等。諸相應法皆是此體。但尋伺增名有尋等。亦如念住體唯是慧。但念用增名為念住。意業亦爾。餘一切法類此應知。帶數釋者。數謂一．十．百．千等數。帶謂挾帶。法體挾帶數法為名名帶數釋。如說二十唯識論。言唯識者所明之法。其二十者是頌數名。挾數為名。名帶數釋。廣百論等准此應知。此中六釋且依共傳略示體義。其廣辨相如餘處說。謂此六中初持業釋。於八轉聲何聲中釋。乃至帶數為問亦爾。皆如別處。更有釋名。如宗輪疏。恐厭繁多且指綱要。前總聊簡義通諸教。所餘有學宜應用之。若講別部用此文義。於一一門中。應結歸自義。不爾便是太為疎略。此中所有義理徵釋。皆於大師親加決了。但傳之疎謬非無承稟也。諸有智者幸留意焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總立稱。是相違義。如攝決擇分初立地名。云五識身相應地意地者。此非五識身地即是意地。亦非五識身地之意地。亦非以五識身地為意地。兩地各殊。共立一稱。體各別故。名曰相違。今以義准理有及言。應云五識身地及意地。但論略之。諸教之中與．并．及言。皆是隔法令其差別。竝相違釋。如因明說能立與能破。此顯能立義非能破。故說與言顯二差別。餘一切法類此應知。隣近釋者俱時之法義用增勝。自體從彼而立其名。名隣近釋。如說有尋及有伺等。諸相應法皆是此體。但尋伺增名有尋等。亦如念住體唯是慧。但念用增名為念住。意業亦爾。餘一切法類此應知。帶數釋者。數謂一．十．百．千等數。帶謂挾帶。法體挾帶數法為名名帶數釋。如說二十唯識論。言唯識者所明之法。其二十者是頌數名。挾數為名。名帶數釋。廣百論等准此應知。此中六釋且依共傳略示體義。其廣辨相如餘處說。謂此六中初持業釋。於八轉聲何聲中釋。乃至帶數為問亦爾。皆如別處。更有釋名。如宗輪疏。恐厭繁多且指綱要。前總聊簡義通諸教。所餘有學宜應用之。若講別部用此文義。於一一門中。應結歸自義。不爾便是太為疎略。此中所有義理徵釋。皆於大師親加決了。但傳之疎謬非無承稟也。諸有智者幸留意焉。

五心章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五心章

率爾等五心。略以十二門分別。一列名。二辨相。三八識有無。四剎那多少。五亂不亂生。六諸心對辨。七初後廣略。八諸位闕具。九三性所收。十緣生總別。十一何量所攝。十二問答聊簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 率爾等五心。略以十二門分別。一列名。二辨相。三八識有無。四剎那多少。五亂不亂生。六諸心對辨。七初後廣略。八諸位闕具。九三性所收。十緣生總別。十一何量所攝。十二問答聊簡。

第一列名者。一率爾心．二尋求心．三決定心．四染淨心．五等流心。瑜伽第一卷五識身地云。由眼識生三心可得。如其次第。謂率爾心．尋求心．決定心。初是眼識二是意識。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。如眼識生乃至身識亦爾。由初三心性類同故。但說三言實兼後二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一列名者。一率爾心．二尋求心．三決定心．四染淨心．五等流心。瑜伽第一卷五識身地云。由眼識生三心可得。如其次第。謂率爾心．尋求心．決定心。初是眼識二是意識。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。如眼識生乃至身識亦爾。由初三心性類同故。但說三言實兼後二。

第二辨相者。且如眼識。初墮於境。名率爾墮心。同時意識先未緣此。今初同起亦名率爾。故瑜伽論第三卷云。意識任運散亂。緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾墮心。有欲等生尋求等攝故。又解深密經．又決擇七十六說。五識同時必定有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名率爾心。初率墮境故。此既初緣。未知何境為善為惡。為了知故次起尋求。與欲俱轉希望境故。既尋求已識知先境。次起決定。印解境故。決定已識境界差別。取正因等相。於怨住惡。於親住善。於中住捨。染淨心生。由此染淨意識為先。引生眼識同性善染。順前而起。名等流心。如眼識生耳等識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨相者。且如眼識。初墮於境。名率爾墮心。同時意識先未緣此。今初同起亦名率爾。故瑜伽論第三卷云。意識任運散亂。緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾墮心。有欲等生尋求等攝故。又解深密經．又決擇七十六說。五識同時必定有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名率爾心。初率墮境故。此既初緣。未知何境為善為惡。為了知故次起尋求。與欲俱轉希望境故。既尋求已識知先境。次起決定。印解境故。決定已識境界差別。取正因等相。於怨住惡。於親住善。於中住捨。染淨心生。由此染淨意識為先。引生眼識同性善染。順前而起。名等流心。如眼識生耳等識亦爾。

第三八識有無者。瑜伽第一但說六識有此五心。不說七八。又間斷識方具此五。非恒續識。然第七識未轉依位。緣境恒定任運微細。唯有後三。一剎那中可說具故。第八不爾。界初生位有率爾心。有色無色境寬狹故。決定．染淨．等流三心境有新舊。或前後相望可具足故。唯無尋求。無欲俱故。因第七識界雖初生。境恒一類。故無率爾尋求二心。初轉依位可名率爾。即是決定染淨之心。第二念後。即是等流。二念義合說有四心。或第二時更起淨識。初念即是此之四心。是前所起心等流故。今創墮境有率爾故。此中且依論說六識。七八道理所具諸心。理而言之第六具五。前之五識。因果合說可有五心。因但有四。尋求見聞未了之間。五隨意轉亦是尋求。有希望故。不爾此心應非五攝。率爾一念。決定未生。若非尋求便為大失。決定意識既許多時。染淨未生。五隨意轉。若非決定復是何心。因中五無第四染淨。因無勢力可自引生故。果即具有勢力勝故。有義。八地以上五識自在。前後相引亦成染淨。許七八識前能引後為染淨心。五何不爾。故知五識因亦具五。總結之者。前六具五心。七八各四。此中有義五識唯二。但有率爾．及等流心。尋求等中五隨生者。即等流心許亂生故。今此且依顯勝法說。餘皆准知。瑜伽論言初三心中初是五識。二是意識。又言染淨是意識。等流方五識者。且依於一中容無雜易識境說。何因不許尋求不了數數尋求。成唯識云。得自在位任運決定不假尋求。時五識身理必相續。故知五識具有五心。不違瑜伽。於理亦勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三八識有無者。瑜伽第一但說六識有此五心。不說七八。又間斷識方具此五。非恒續識。然第七識未轉依位。緣境恒定任運微細。唯有後三。一剎那中可說具故。第八不爾。界初生位有率爾心。有色無色境寬狹故。決定．染淨．等流三心境有新舊。或前後相望可具足故。唯無尋求。無欲俱故。因第七識界雖初生。境恒一類。故無率爾尋求二心。初轉依位可名率爾。即是決定染淨之心。第二念後。即是等流。二念義合說有四心。或第二時更起淨識。初念即是此之四心。是前所起心等流故。今創墮境有率爾故。此中且依論說六識。七八道理所具諸心。理而言之第六具五。前之五識。因果合說可有五心。因但有四。尋求見聞未了之間。五隨意轉亦是尋求。有希望故。不爾此心應非五攝。率爾一念。決定未生。若非尋求便為大失。決定意識既許多時。染淨未生。五隨意轉。若非決定復是何心。因中五無第四染淨。因無勢力可自引生故。果即具有勢力勝故。有義。八地以上五識自在。前後相引亦成染淨。許七八識前能引後為染淨心。五何不爾。故知五識因亦具五。總結之者。前六具五心。七八各四。此中有義五識唯二。但有率爾．及等流心。尋求等中五隨生者。即等流心許亂生故。今此且依顯勝法說。餘皆准知。瑜伽論言初三心中初是五識。二是意識。又言染淨是意識。等流方五識者。且依於一中容無雜易識境說。何因不許尋求不了數數尋求。成唯識云。得自在位任運決定不假尋求。時五識身理必相續。故知五識具有五心。不違瑜伽。於理亦勝。

第四剎那多少者。五識率爾唯一剎那。瑜伽第三云。又非五識身有二剎那相隨俱生。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。故五識率爾唯一剎那。尋求未了復起五識。此之五識但是尋求。故五識身無多率爾。說五識身有尋伺者。有廣尋求。無尋伺者與欲俱故。亦有尋求。諸處所說五識無有決定尋求。無深廣行相說之為無。非無微細者。若獨生意。若五俱意。率爾心位亦一剎那。瑜伽第一說前三心。初是五識。二是意識。第三亦說意有率爾。雖復相違以次二心必是意故。初一念中略不說意亦有率爾。既無唯字理亦不遮。有說意識既許相續。說率爾心通多念起亦無過失。前解為善。初墮境故。後非率爾。決定多剎那。尋求未知雖知未起染淨心故。又定中聞聲為尋求知。便出定故許多剎那。已得自在任運決定。故決定心亦多念起。染淨之心亦復如是。多念相續。以難生故。此依五識為等流心。若意等流。染淨唯一念。次第二念即等流故。唯等流心略有二說。意識等流相續無妨。一云五識唯一念生。說等流心亦不相續。如前引說。二云五識許相續生。一剎那者說率爾故。決擇亦說六識相望成等無間。故等流心許相續起。唯識亦言。如熱地獄戱忘天等理必相續。故今正義。率爾多唯一念。餘四多相續。或竝通多念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四剎那多少者。五識率爾唯一剎那。瑜伽第三云。又非五識身有二剎那相隨俱生。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。故五識率爾唯一剎那。尋求未了復起五識。此之五識但是尋求。故五識身無多率爾。說五識身有尋伺者。有廣尋求。無尋伺者與欲俱故。亦有尋求。諸處所說五識無有決定尋求。無深廣行相說之為無。非無微細者。若獨生意。若五俱意。率爾心位亦一剎那。瑜伽第一說前三心。初是五識。二是意識。第三亦說意有率爾。雖復相違以次二心必是意故。初一念中略不說意亦有率爾。既無唯字理亦不遮。有說意識既許相續。說率爾心通多念起亦無過失。前解為善。初墮境故。後非率爾。決定多剎那。尋求未知雖知未起染淨心故。又定中聞聲為尋求知。便出定故許多剎那。已得自在任運決定。故決定心亦多念起。染淨之心亦復如是。多念相續。以難生故。此依五識為等流心。若意等流。染淨唯一念。次第二念即等流故。唯等流心略有二說。意識等流相續無妨。一云五識唯一念生。說等流心亦不相續。如前引說。二云五識許相續生。一剎那者說率爾故。決擇亦說六識相望成等無間。故等流心許相續起。唯識亦言。如熱地獄戱忘天等理必相續。故今正義。率爾多唯一念。餘四多相續。或竝通多念。

第五亂不亂生者。先明不亂。後明亂生。不亂生中復有三門。一自他俱不亂二他亂自不亂。三自亂心不亂。自他俱不亂者。瑜伽第三云。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。從此無間若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二識分別境界及為因故。染淨法生。此所引故從此無間。眼等識中染淨法生。然此不由自分別力。無分別故唯由引生。故得染淨。他亂自不亂者。謂有他識中間間生自識五心仍前後起。如眼觀色起率爾心。必有尋求續初心起。故瑜伽說。又一剎那五識生已。從此無間必意識生故。瑜伽又云。定中聞聲。若有希望後時方出。希望即是尋求心故。故五率爾後定起尋求心。有人說言有率爾後不起尋求者。不然。違教理故。瑜伽又云。尋求無間。或時散亂。或餘五識隨一識生。故尋求後或入餘心。或起決定。雖起餘心中間隔亂他境非上勝。不能引脫他識久不生故。復却入眼識決定。決定起時。或還起尋求引。或即起決定。決定為因。若無異緣。自染淨起。有他識奪。自染淨不生。他識既滅。自心方能入染淨位。染淨位起。或還入決定引或即起染淨。下皆準知。更不別說。許多念故。染淨心後若無他緣自等流起。他緣識起。自染淨後等流不生。他識既滅自等流起。眼意二識乃至未趣所餘境界。經爾所時恒相續轉。是名他亂自不亂。三自亂心不亂者。如眼先觀一大眾色。率爾．尋求定相續已未起決定。有一上好像色現前。眼識遂於餘色而轉。復起率爾．及尋求心．或并決定．或染淨心等。見像色已却觀眾色。先已見故不起率爾。或却起尋求引生決定。以許尋求多剎那故或即起決定。下皆準知。或從初心至決定已復見火色。火色之上起率爾等。隨多少心既見火已。却觀眾色始起染淨。染淨心後或觀雲色。隨其多少起率爾等已。却觀眾色而起等流。皆準前說。是名自亂心不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五亂不亂生者。先明不亂。後明亂生。不亂生中復有三門。一自他俱不亂二他亂自不亂。三自亂心不亂。自他俱不亂者。瑜伽第三云。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。從此無間若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二識分別境界及為因故。染淨法生。此所引故從此無間。眼等識中染淨法生。然此不由自分別力。無分別故唯由引生。故得染淨。他亂自不亂者。謂有他識中間間生自識五心仍前後起。如眼觀色起率爾心。必有尋求續初心起。故瑜伽說。又一剎那五識生已。從此無間必意識生故。瑜伽又云。定中聞聲。若有希望後時方出。希望即是尋求心故。故五率爾後定起尋求心。有人說言有率爾後不起尋求者。不然。違教理故。瑜伽又云。尋求無間。或時散亂。或餘五識隨一識生。故尋求後或入餘心。或起決定。雖起餘心中間隔亂他境非上勝。不能引脫他識久不生故。復却入眼識決定。決定起時。或還起尋求引。或即起決定。決定為因。若無異緣。自染淨起。有他識奪。自染淨不生。他識既滅。自心方能入染淨位。染淨位起。或還入決定引或即起染淨。下皆準知。更不別說。許多念故。染淨心後若無他緣自等流起。他緣識起。自染淨後等流不生。他識既滅自等流起。眼意二識乃至未趣所餘境界。經爾所時恒相續轉。是名他亂自不亂。三自亂心不亂者。如眼先觀一大眾色。率爾．尋求定相續已未起決定。有一上好像色現前。眼識遂於餘色而轉。復起率爾．及尋求心．或并決定．或染淨心等。見像色已却觀眾色。先已見故不起率爾。或却起尋求引生決定。以許尋求多剎那故或即起決定。下皆準知。或從初心至決定已復見火色。火色之上起率爾等。隨多少心既見火已。却觀眾色始起染淨。染淨心後或觀雲色。隨其多少起率爾等已。却觀眾色而起等流。皆準前說。是名自亂心不亂。

上來明不亂。自下後明亂者。於中有二。一他亂自亦亂二自亂心亦亂。他亂自亦亂者。如眼識生緣一像色起率爾．尋求已。別有聲至復起率爾尋求等心。像遂放光。像光既新。起前尋求。後復起率爾．尋求．決定。復別有香正現前嗅復起率爾等。像光變色。決定心後。復起率爾至染淨心。復值上味正現前甞。遂起舌識多少心已。却觀像光。光或大小。從染淨心後。復起率爾．尋求．決定。如是乃至復觸妙觸。起率爾等已。却觀像光。光即離質變現異彩。復起率爾等。或二．或三．或至四心。名之為亂。若連次起至等流心。即名不亂。餘心例然。自亂心亦亂者。準他亂說。如眼識生緣一像色。至尋求已像色現前。却起率爾。像或放光。却起率爾．尋求等心。如是乃至不至等流。唯以自他境界差別。與前亂異。餘作法同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來明不亂。自下後明亂者。於中有二。一他亂自亦亂二自亂心亦亂。他亂自亦亂者。如眼識生緣一像色起率爾．尋求已。別有聲至復起率爾尋求等心。像遂放光。像光既新。起前尋求。後復起率爾．尋求．決定。復別有香正現前嗅復起率爾等。像光變色。決定心後。復起率爾至染淨心。復值上味正現前甞。遂起舌識多少心已。却觀像光。光或大小。從染淨心後。復起率爾．尋求．決定。如是乃至復觸妙觸。起率爾等已。却觀像光。光即離質變現異彩。復起率爾等。或二．或三．或至四心。名之為亂。若連次起至等流心。即名不亂。餘心例然。自亂心亦亂者。準他亂說。如眼識生緣一像色。至尋求已像色現前。却起率爾。像或放光。却起率爾．尋求等心。如是乃至不至等流。唯以自他境界差別。與前亂異。餘作法同。

第六諸心對辨者。如眼識率爾心。亦得與餘識率爾心竝。乃至等流亦復如是。瑜伽等說。八識一時得俱起故。亦有眼識率爾得與耳識尋求等四。俱眼識尋求。得與耳識決定等三。染淨等二。乃至等流一心俱起。亦有眼識率爾。耳識尋求。鼻識決定。舌識染淨。身識等流一念俱起。理無遮故。如眼識生。乃至身識等類此可知。有說不得。既非正義。故不說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六諸心對辨者。如眼識率爾心。亦得與餘識率爾心竝。乃至等流亦復如是。瑜伽等說。八識一時得俱起故。亦有眼識率爾得與耳識尋求等四。俱眼識尋求。得與耳識決定等三。染淨等二。乃至等流一心俱起。亦有眼識率爾。耳識尋求。鼻識決定。舌識染淨。身識等流一念俱起。理無遮故。如眼識生。乃至身識等類此可知。有說不得。既非正義。故不說之。

第七初後廣略者。或有率爾尋求心多．等流心少。初多境現有。後少境現故。或有率爾尋求心少等流心多。由前前染淨勢力引生故。率爾等境別別遇故。中間三心多說意識不辨多少。若在果位隨所有心皆得俱起隨應無失。既許因位五識有五心。隨應五心皆得竝有。多少不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七初後廣略者。或有率爾尋求心多．等流心少。初多境現有。後少境現故。或有率爾尋求心少等流心多。由前前染淨勢力引生故。率爾等境別別遇故。中間三心多說意識不辨多少。若在果位隨所有心皆得俱起隨應無失。既許因位五識有五心。隨應五心皆得竝有。多少不定。

第八諸位闕具者。此說五心。唯依因位新遇一境次第別生。有未知故。若遇舊境。但有決定．染淨．等流。或唯染淨．等流二心。或唯等流。或唯染淨。或唯決定一念不續故。無唯尋求不起率爾。若可尋求必先不了故。定有率爾。五識之中無唯率爾無尋求心。瑜伽說故。非所餘識故。成唯識說。八地以去乃至成佛。任運決定不假尋求。故但有四。三乘通論無漏具五。有尋求故。即諸剎那義別說有。非前後起。初轉依等如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八諸位闕具者。此說五心。唯依因位新遇一境次第別生。有未知故。若遇舊境。但有決定．染淨．等流。或唯染淨．等流二心。或唯等流。或唯染淨。或唯決定一念不續故。無唯尋求不起率爾。若可尋求必先不了故。定有率爾。五識之中無唯率爾無尋求心。瑜伽說故。非所餘識故。成唯識說。八地以去乃至成佛。任運決定不假尋求。故但有四。三乘通論無漏具五。有尋求故。即諸剎那義別說有。非前後起。初轉依等如前已說。

第九三性所收者。瑜伽論說。初三心是無記。第四五通三性。此依因位中容無亂境。五識中一與第六識連續生說。若在因位。境界強勝。諸識雜生竝生五心。皆通三性所攝若無漏位及得自在。一切多善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九三性所收者。瑜伽論說。初三心是無記。第四五通三性。此依因位中容無亂境。五識中一與第六識連續生說。若在因位。境界強勝。諸識雜生竝生五心。皆通三性所攝若無漏位及得自在。一切多善。

第十緣生總別者。既許一識得引六識為無間生。亦許多識能引一識為無間生。故多率爾引生一識尋求心起。乃至廣說。一染淨心引生多識等流心生。其義決定。許一識一心得多識引心一念生故。由斯義準。諸識一念得具五心。境有新舊識引生別。此理微細。智者應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十緣生總別者。既許一識得引六識為無間生。亦許多識能引一識為無間生。故多率爾引生一識尋求心起。乃至廣說。一染淨心引生多識等流心生。其義決定。許一識一心得多識引心一念生故。由斯義準。諸識一念得具五心。境有新舊識引生別。此理微細。智者應思。

第十一何量所攝者。因中五識或四．或二．或許五心。皆唯現量緣現世境。果中五識所有四心。亦唯現量。緣三世境。有義亦緣非世之境。第七因位許有三心皆非量攝。本質境及影像唯現在。行相非世境轉。果位有四心皆唯現量。通緣三世及非世境。第八因果俱唯現量。在因緣現在。果緣三世及非世境。第六意識定位。五心皆唯現量。通緣三世及非世境。若在散位獨頭五心通比非量。通緣三世及非世境。行相亦作世非世解。瑜伽論說。意識散亂率爾墮心緣過去者。約五後意多分緣故。與五俱意所有五心。有義唯現量作證解故。陳那菩薩集量論。說五識俱意是現量故。設五俱時緣十八界亦現量攝。隨五現塵明了取故。有義不定性尚不同。何況現量。集量不說五俱之意唯是現量。何得定判。堅執．比度既許五俱。定唯現量於理未可。故五俱意義通現比及非量攝通緣三世及非世境。若緣一境與五一俱率爾．等流。定唯現量。中間三心不與五俱通比．非量。剎那論之。緣過去境。瑜伽論言。五識無間所生意識尋求．決定。唯應說緣現在境者。此依分位事緒究竟名為現在。瑜伽自言若此即緣彼境生故。染淨亦爾。三心性同。故論偏說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一何量所攝者。因中五識或四．或二．或許五心。皆唯現量緣現世境。果中五識所有四心。亦唯現量。緣三世境。有義亦緣非世之境。第七因位許有三心皆非量攝。本質境及影像唯現在。行相非世境轉。果位有四心皆唯現量。通緣三世及非世境。第八因果俱唯現量。在因緣現在。果緣三世及非世境。第六意識定位。五心皆唯現量。通緣三世及非世境。若在散位獨頭五心通比非量。通緣三世及非世境。行相亦作世非世解。瑜伽論說。意識散亂率爾墮心緣過去者。約五後意多分緣故。與五俱意所有五心。有義唯現量作證解故。陳那菩薩集量論。說五識俱意是現量故。設五俱時緣十八界亦現量攝。隨五現塵明了取故。有義不定性尚不同。何況現量。集量不說五俱之意唯是現量。何得定判。堅執．比度既許五俱。定唯現量於理未可。故五俱意義通現比及非量攝通緣三世及非世境。若緣一境與五一俱率爾．等流。定唯現量。中間三心不與五俱通比．非量。剎那論之。緣過去境。瑜伽論言。五識無間所生意識尋求．決定。唯應說緣現在境者。此依分位事緒究竟名為現在。瑜伽自言若此即緣彼境生故。染淨亦爾。三心性同。故論偏說。

第十二問答聊簡者。何故立五心非增非減。答據極多分決定有五。極小有一非圓滿故。問此五心通無漏不。答五皆通。聞聲定心通無漏故。因無漏心有希望故。或說尋伺通無漏故設不通無漏與欲俱故。此尋求心亦通無漏。問通三界耶。答通。無理遮故。一一心中亦緣三界。三界諸心別識類者。隨應可俱。問何故須辨如是五心。答為令了知心之分位。入法無我唯識相故。問此說五心聞緣教時幾字即具。答且依此方一字成名亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛言。二字具者如聞菩薩。三字具者如聞慈氏佛。四字具者如聞能寂如來。五字具者如聞諸惡者莫作。如是等類乃至無量。聞緣解了即具五心。不須別限聞幾字時五心方具。若說理事未究竟來五心不具。若聞了訖方具五心。即隨所說字之多少若名若句竟。但意解圓滿即說具五心。隨爾所時意識所引五識隨生。隨彼意識彼心所攝。亦不違理。故六具五。七八唯四。深為允當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二問答聊簡者。何故立五心非增非減。答據極多分決定有五。極小有一非圓滿故。問此五心通無漏不。答五皆通。聞聲定心通無漏故。因無漏心有希望故。或說尋伺通無漏故設不通無漏與欲俱故。此尋求心亦通無漏。問通三界耶。答通。無理遮故。一一心中亦緣三界。三界諸心別識類者。隨應可俱。問何故須辨如是五心。答為令了知心之分位。入法無我唯識相故。問此說五心聞緣教時幾字即具。答且依此方一字成名亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛言。二字具者如聞菩薩。三字具者如聞慈氏佛。四字具者如聞能寂如來。五字具者如聞諸惡者莫作。如是等類乃至無量。聞緣解了即具五心。不須別限聞幾字時五心方具。若說理事未究竟來五心不具。若聞了訖方具五心。即隨所說字之多少若名若句竟。但意解圓滿即說具五心。隨爾所時意識所引五識隨生。隨彼意識彼心所攝。亦不違理。故六具五。七八唯四。深為允當。

唯識義林第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯識義林第三

唯識義章。略以十門辨釋。一出體。二辨名。三離合會釋。四何識為觀。五顯類差別。六修．證位次。七觀法何性。八諸地．依起。九斷諸障染。十歸攝二空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯識義章。略以十門辨釋。一出體。二辨名。三離合會釋。四何識為觀。五顯類差別。六修．證位次。七觀法何性。八諸地．依起。九斷諸障染。十歸攝二空。

第一出體者。此有二種。一所觀體。二能觀體。所觀唯識。以一切法而為自體。通觀有無為唯識故。略有五重。一遣虛存實識。觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空。情有理無故觀依他圓成諸法體實。二智境界。應正存有。理有情無故。無著頌云。名事互為客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義唯有分別三。彼無故此無。是即入三性。成唯識言。識言總顯一切有情各有八識．六位心所．所變相見．分位差別．及彼空理所顯真如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名。唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等。如是等文誠證非一。由無始來執我法為有。撥事理為空。故此觀中。遣者空觀。對破有執。存者有觀。對遣空執。今觀空有而遣有空。有空若無。亦無空有。以彼空有相待觀成。純有純空誰之空有。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。非謂有空皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別性離言故。說要觀空方證真者。謂要觀彼遍計所執空為門故入於真性。真體非空。此唯識言既遮所執。若執實有諸識可唯。既是所執亦應除遣。此最初門所觀唯識。於一切位思量修證。二捨濫留純識。雖觀事理皆不離識。然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯不言唯境。成唯識言。識唯內有。境亦通外。恐濫外故但言唯識。又諸愚夫迷執於境。起煩惱業生死沈淪。不解觀心懃求出離。哀愍彼故說唯識言。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都無。由境有濫捨不稱唯。心體既純留說唯識。厚嚴經云。心意識所緣皆非離自性。故我說一切唯有識無餘花嚴等說三界唯心。遺教經言。是故汝等當好制心。制之一處無事不辨等。皆此門攝。三攝末歸本識。心內所取境界顯然。內能取心作用亦爾。此見相分俱依識有。離識自體本。末法必無故。三十頌言。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。此能變唯三。成唯識說。變謂識體轉似二分。相見俱依自體起故。解深密說。諸識所緣唯識所現。攝相見末歸識本故。所說理事真俗觀等。皆此門攝。四隱劣顯勝識。心及心所俱能變現。但說唯心非唯心所。心王體殊勝。心所劣依勝生。隱劣不彰唯顯勝法。故慈尊說。許心似二現。如是似貪等。或似於信等。無別染善法。雖心自體能變似彼見．相二現。而貪信等體亦各能變似自見．相現。以心勝故說心似二。心所劣故隱而不說。非不能似。無垢稱言。心垢故有情垢。心淨故有情淨等。皆此門攝。五遣相證性識。識言所表具有理事。事為相用遣而不取。理為性體應求作證。勝鬘經說自性清淨心。攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一出體者。此有二種。一所觀體。二能觀體。所觀唯識。以一切法而為自體。通觀有無為唯識故。略有五重。一遣虛存實識。觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空。情有理無故觀依他圓成諸法體實。二智境界。應正存有。理有情無故。無著頌云。名事互為客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義唯有分別三。彼無故此無。是即入三性。成唯識言。識言總顯一切有情各有八識．六位心所．所變相見．分位差別．及彼空理所顯真如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名。唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等。如是等文誠證非一。由無始來執我法為有。撥事理為空。故此觀中。遣者空觀。對破有執。存者有觀。對遣空執。今觀空有而遣有空。有空若無。亦無空有。以彼空有相待觀成。純有純空誰之空有。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。非謂有空皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別性離言故。說要觀空方證真者。謂要觀彼遍計所執空為門故入於真性。真體非空。此唯識言既遮所執。若執實有諸識可唯。既是所執亦應除遣。此最初門所觀唯識。於一切位思量修證。二捨濫留純識。雖觀事理皆不離識。然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯不言唯境。成唯識言。識唯內有。境亦通外。恐濫外故但言唯識。又諸愚夫迷執於境。起煩惱業生死沈淪。不解觀心懃求出離。哀愍彼故說唯識言。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都無。由境有濫捨不稱唯。心體既純留說唯識。厚嚴經云。心意識所緣皆非離自性。故我說一切唯有識無餘花嚴等說三界唯心。遺教經言。是故汝等當好制心。制之一處無事不辨等。皆此門攝。三攝末歸本識。心內所取境界顯然。內能取心作用亦爾。此見相分俱依識有。離識自體本。末法必無故。三十頌言。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。此能變唯三。成唯識說。變謂識體轉似二分。相見俱依自體起故。解深密說。諸識所緣唯識所現。攝相見末歸識本故。所說理事真俗觀等。皆此門攝。四隱劣顯勝識。心及心所俱能變現。但說唯心非唯心所。心王體殊勝。心所劣依勝生。隱劣不彰唯顯勝法。故慈尊說。許心似二現。如是似貪等。或似於信等。無別染善法。雖心自體能變似彼見．相二現。而貪信等體亦各能變似自見．相現。以心勝故說心似二。心所劣故隱而不說。非不能似。無垢稱言。心垢故有情垢。心淨故有情淨等。皆此門攝。五遣相證性識。識言所表具有理事。事為相用遣而不取。理為性體應求作證。勝鬘經說自性清淨心。攝

論頌言。於繩起蛇覺。見繩了義無。證見彼分時。知如蛇智亂。此中所說起繩覺時遣於蛇覺。喻觀依他遣所執覺。見繩眾分遣於繩覺。喻見圓成遣依他覺。此意即顯。所遣二覺皆依他起。斷此染故。所執實蛇實繩我法。不復當情。非於依他以稱遣故皆互除遣。蛇由妄起體用俱無。繩藉麻生非無假用。麻譬真理。繩喻依他。知繩．麻之體．用。蛇情自滅。蛇情滅故蛇不當情。名遣所執。非如依他須聖道斷。故漸入真達蛇空而悟繩分。證真觀位。照真理而俗事彰理事既彰我法便息。此即一重所觀體也。能觀唯識以別境慧而為自體。攝大乘第六說。為何義故入唯識性。由緣總法出世止觀智故。無性解云。由三摩呬多無顛倒智故。或有解言。能觀唯識通以止觀而為自性。此亦不然。若取相應四蘊為體。若兼眷屬即通五蘊。今且依名觀體唯慧。無性又云。唯識現觀智故。又云由三摩呬多無顛倒智。但舉定中所起之智以為觀體。作尋思等勝唯識觀必居定故。不言即以止為觀體。攝論又云。由四尋思．四如實智。如是皆同不可得故。以諸菩薩如是如實。為入唯識勒修加行。即於似文似義意言。推求文名唯是意言。乃至廣說。瑜伽．對法等。尋思如實智皆慧為體尋思唯有漏。如實智通無漏。攝大乘云。入所知相者。謂多聞熏習所依非阿賴耶識所攝者。此文唯舉無漏種子在彼位增。名為聞熏稱非藏識。非諸能觀皆唯無漏。不爾四尋思應非加行智。此雖總說。若別顯者。略有二位。一因。二果。因通三慧。唯有漏故。以聞思修所成之慧而為觀體。此唯明利簡擇之性。非生得善。故攝論云。似法似義意言。大乘法相等所生起。勝解行地見道．修道等。成唯識云。此中唯識。資糧位中。聽聞思惟能深信解。在加行位。起尋思等引發真見。果唯無漏。修所成慧而為觀體。通以正智．後所得智為自體故。攝大乘等云。如理通達故。治一切障故。離一切障故見．修．無學道。如其次第。證真理識唯正體智。證俗事識唯後得智。文多義顯。不引教成。上來雖復辨能所觀。總義說者若總言唯識通能所觀。言唯識觀唯能非所。通有無漏。通散及定。以聞．思．修。加行．根本．後得三智而為自體。若言唯識三摩地。通有無漏。唯定非散。唯修慧非聞．思。通三智。若言正證唯識。唯無漏非有漏。唯定非散。唯修慧非聞思。唯正智．後得。非加行。此非義說。不爾三摩地等亦通聞思。十地論說故。至下當知。然總遍詳諸教所說一切唯識。不過五種。一境唯識。阿毘達磨經云。鬼．傍生．人．天。各隨其所應。等事心異故。許義非真實。如是等文但說唯識所觀境者。皆境唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論頌言。於繩起蛇覺。見繩了義無。證見彼分時。知如蛇智亂。此中所說起繩覺時遣於蛇覺。喻觀依他遣所執覺。見繩眾分遣於繩覺。喻見圓成遣依他覺。此意即顯。所遣二覺皆依他起。斷此染故。所執實蛇實繩我法。不復當情。非於依他以稱遣故皆互除遣。蛇由妄起體用俱無。繩藉麻生非無假用。麻譬真理。繩喻依他。知繩．麻之體．用。蛇情自滅。蛇情滅故蛇不當情。名遣所執。非如依他須聖道斷。故漸入真達蛇空而悟繩分。證真觀位。照真理而俗事彰理事既彰我法便息。此即一重所觀體也。能觀唯識以別境慧而為自體。攝大乘第六說。為何義故入唯識性。由緣總法出世止觀智故。無性解云。由三摩呬多無顛倒智故。或有解言。能觀唯識通以止觀而為自性。此亦不然。若取相應四蘊為體。若兼眷屬即通五蘊。今且依名觀體唯慧。無性又云。唯識現觀智故。又云由三摩呬多無顛倒智。但舉定中所起之智以為觀體。作尋思等勝唯識觀必居定故。不言即以止為觀體。攝論又云。由四尋思．四如實智。如是皆同不可得故。以諸菩薩如是如實。為入唯識勒修加行。即於似文似義意言。推求文名唯是意言。乃至廣說。瑜伽．對法等。尋思如實智皆慧為體尋思唯有漏。如實智通無漏。攝大乘云。入所知相者。謂多聞熏習所依非阿賴耶識所攝者。此文唯舉無漏種子在彼位增。名為聞熏稱非藏識。非諸能觀皆唯無漏。不爾四尋思應非加行智。此雖總說。若別顯者。略有二位。一因。二果。因通三慧。唯有漏故。以聞思修所成之慧而為觀體。此唯明利簡擇之性。非生得善。故攝論云。似法似義意言。大乘法相等所生起。勝解行地見道．修道等。成唯識云。此中唯識。資糧位中。聽聞思惟能深信解。在加行位。起尋思等引發真見。果唯無漏。修所成慧而為觀體。通以正智．後所得智為自體故。攝大乘等云。如理通達故。治一切障故。離一切障故見．修．無學道。如其次第。證真理識唯正體智。證俗事識唯後得智。文多義顯。不引教成。上來雖復辨能所觀。總義說者若總言唯識通能所觀。言唯識觀唯能非所。通有無漏。通散及定。以聞．思．修。加行．根本．後得三智而為自體。若言唯識三摩地。通有無漏。唯定非散。唯修慧非聞．思。通三智。若言正證唯識。唯無漏非有漏。唯定非散。唯修慧非聞思。唯正智．後得。非加行。此非義說。不爾三摩地等亦通聞思。十地論說故。至下當知。然總遍詳諸教所說一切唯識。不過五種。一境唯識。阿毘達磨經云。鬼．傍生．人．天。各隨其所應。等事心異故。許義非真實。如是等文但說唯識所觀境者。皆境唯

識。二教唯識。由自心執著等頌。花嚴．深密等說唯識教者。皆教唯識。三理唯識。三十頌言是諸識轉變。分別．所分別。由此彼皆無。故一切唯識。如是成立唯識道理皆理唯識。四行唯識。菩薩於定位等頌。四種尋思如實智等。皆行唯識。五果唯識。佛地經言。大圓鏡智。諸處．境．識皆於中現。又如來功德莊嚴經言。如來無垢識。是淨．無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。唯識亦言。此即無漏界。不思議善常。安樂解脫身。大牟尼名法。如是諸說唯識得果。皆果唯識。此中所說五種唯識。總攝一切唯識皆盡。然諸教中就義隨機。於境唯識種種異說。或依所執以辨唯識。楞伽經說。由自心執著。心似外境現。以彼境非有。是故說唯心。但依執心虛妄現故。或依有漏以明唯識。花嚴經說三界唯心。就於世間說唯識故。或依所執及隨有為以辨唯識。三十頌言。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。依識自體起見相分。二執生故。或依有情以辨唯識。無垢稱經云。心清淨故有情清淨。心雜染故有情雜染。或依一切有無諸法以辨唯識。解深密說諸識所緣唯識所現。或隨指事以辨唯識。阿毘達磨契經頌言。鬼．傍生．人．天。各隨其所應。隨指一事辨唯識故。如是等輩無量教門。舉此六門類攝諸教。理義盡者唯第五教。總說一切為唯識故。或束為三。謂境．行．果。如心經贊具廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識。二教唯識。由自心執著等頌。花嚴．深密等說唯識教者。皆教唯識。三理唯識。三十頌言是諸識轉變。分別．所分別。由此彼皆無。故一切唯識。如是成立唯識道理皆理唯識。四行唯識。菩薩於定位等頌。四種尋思如實智等。皆行唯識。五果唯識。佛地經言。大圓鏡智。諸處．境．識皆於中現。又如來功德莊嚴經言。如來無垢識。是淨．無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。唯識亦言。此即無漏界。不思議善常。安樂解脫身。大牟尼名法。如是諸說唯識得果。皆果唯識。此中所說五種唯識。總攝一切唯識皆盡。然諸教中就義隨機。於境唯識種種異說。或依所執以辨唯識。楞伽經說。由自心執著。心似外境現。以彼境非有。是故說唯心。但依執心虛妄現故。或依有漏以明唯識。花嚴經說三界唯心。就於世間說唯識故。或依所執及隨有為以辨唯識。三十頌言。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。依識自體起見相分。二執生故。或依有情以辨唯識。無垢稱經云。心清淨故有情清淨。心雜染故有情雜染。或依一切有無諸法以辨唯識。解深密說諸識所緣唯識所現。或隨指事以辨唯識。阿毘達磨契經頌言。鬼．傍生．人．天。各隨其所應。隨指一事辨唯識故。如是等輩無量教門。舉此六門類攝諸教。理義盡者唯第五教。總說一切為唯識故。或束為三。謂境．行．果。如心經贊具廣分別。

第二辨名者。梵云毘若底。此翻為識。識者了別義。識自相．識相應．識所變．識分位．識實性。五法事理皆不離識故名唯識。不爾真如應非唯識。亦非唯一心更無餘物。攝餘歸識總立識名。非攝歸真不名如也。梵云摩咀刺多。此翻為唯。唯有三義。一簡持義。簡去遍計所執生法二我。持取依他．圓成識相識性。成唯識云。唯言為遮離識我法。非不離識心．心所等。二決定義。故舊中邊頌云。此中定有空。於彼亦有此。謂俗事中定有真理。真理中定有俗事。識表之中此二決定。顯無二取。三顯勝義。瞿波論師二十唯識釋云。此說唯識但舉主勝理兼心所。如言王來非無臣佐。今此多取簡持解唯。識者心也。由心集起。綵畫為主之根本故經曰唯心。分別了達之根本故。論稱唯識或經義通因果總言唯心。論說唯在因但稱唯識。識了別義。在因位中識用強故。說識為唯。其義無二。二十論云。心．意識．了。名之差別。識即是唯。持業釋也。或順世外道．及清辨等。成立境唯。為簡於彼言識之唯。依主無失。為令捨識而依於智說唯識言。若能觀中智強識劣。若以為境皆不離心。今為所觀故名唯識。又不離依主稱為唯識。決斷從能故可依智。又從欣為目經唯名皆般若。從厭為號論標竝唯毘若底。攝法歸無為之主故。言一切法皆如也。攝法歸有為之主故。言諸法皆唯識。攝法歸簡擇之主故。言一切皆般若。是名第二辨名號也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨名者。梵云毘若底。此翻為識。識者了別義。識自相．識相應．識所變．識分位．識實性。五法事理皆不離識故名唯識。不爾真如應非唯識。亦非唯一心更無餘物。攝餘歸識總立識名。非攝歸真不名如也。梵云摩咀刺多。此翻為唯。唯有三義。一簡持義。簡去遍計所執生法二我。持取依他．圓成識相識性。成唯識云。唯言為遮離識我法。非不離識心．心所等。二決定義。故舊中邊頌云。此中定有空。於彼亦有此。謂俗事中定有真理。真理中定有俗事。識表之中此二決定。顯無二取。三顯勝義。瞿波論師二十唯識釋云。此說唯識但舉主勝理兼心所。如言王來非無臣佐。今此多取簡持解唯。識者心也。由心集起。綵畫為主之根本故經曰唯心。分別了達之根本故。論稱唯識或經義通因果總言唯心。論說唯在因但稱唯識。識了別義。在因位中識用強故。說識為唯。其義無二。二十論云。心．意識．了。名之差別。識即是唯。持業釋也。或順世外道．及清辨等。成立境唯。為簡於彼言識之唯。依主無失。為令捨識而依於智說唯識言。若能觀中智強識劣。若以為境皆不離心。今為所觀故名唯識。又不離依主稱為唯識。決斷從能故可依智。又從欣為目經唯名皆般若。從厭為號論標竝唯毘若底。攝法歸無為之主故。言一切法皆如也。攝法歸有為之主故。言諸法皆唯識。攝法歸簡擇之主故。言一切皆般若。是名第二辨名號也。

第三離合會釋者。離者別也。合者同也。謂諸經論各各別說諸觀等名。今合解之。但是唯識之差別義。非體異也。一名有三十一類。花嚴等中。遮境離識名為唯心。辨中邊論。遮邊執路名為中道。般若經中。明簡擇性名為般若波羅蜜多。法花經中。明究竟運名曰一乘。此之四名通能所觀真．俗境觀。正智唯真。加行．後得竝通真．俗。若言證者後得唯俗。法花有說唯依果智。但說三車在門外故。宅中出者名衣裓．机案．及門。不與乘名。理亦不然。聲聞．緣覺．不退菩薩。乘此寶車直至道場故通因位。勝鬘經中。六法既為大乘故說。故通加行。至乘章中當具顯示。勝鬘經中。遮餘虛妄名一實諦。顯法根本亦名一依。由空為證。又是空性亦名為空。彰異出纏。顯攝佛德佛從中出。名如來藏。明體不染真實法性。名自性清淨心。功德自體亦名法身。無垢稱經。遮理有差別。名不二法門。大慧經中。表無起．盡亦名不生不滅。涅槃經中。彰法身因多名佛性。楞伽經中。表離言說名不思議。瑜伽等中顯不可施設名非安立。攝大乘等。顯此遍常等名圓成實。對法論等。明非妄倒名曰真如。此十三類名。唯所觀理唯真智境。恐文繁廣略舉爾所。非更無也。謂法界。法性。不虛妄性。不變異性平等性。離生性。法定。法住。法位。真際。虛空界。無我。勝義。不思議界等十四名。如大般若廣釋。合前三十一單名。二名有四。瑜伽論中。施設．非施設。淺深異故。名為安立．非安立諦。即勝鬘經。有作四聖諦。無作四聖諦。涅槃經中。亦名勝義．世俗二諦。顯揚論中。能詮所詮名名事二法。此之三名通能所觀。亦真．亦俗。初．中．後智。攝大乘等。顯所執無名生法二無我。亦通能所觀。唯真非俗。通初．中．後智。三名有四。解深密等。顯一切法有無事理種類差別。名為三性。顯三俱無遍計所執。亦名三無性。此二唯所觀。亦通三智真俗二境。若言三性等觀者。唯能觀非所觀。通三智及真俗。瑜伽等中。明離繫之方便亦名三解脫門。表印深理名三無生忍。唯能觀非所觀。唯本．後二智通真及俗。四名有四。菩薩地中明義總集。名四嗢拕南。諸行無常。有漏皆苦。諸法無我。涅槃寂靜。大智度論。顯宗差別名四悉檀。一世界悉檀。二第一義諦悉檀。三對治悉檀。四各各為人悉檀。此上二門通能所觀真俗三智。諸論以初觀麁亦名四尋思。唯能觀非所觀。唯加行智非中．後智。通真俗二。諸論以後觀細。亦名四如實智。亦唯能觀非所觀。通三智真俗所攝。五名有一。仁王經中。位別印可亦名五忍。一伏忍。在地前伏印故。二信忍。在初．二．三地。創 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三離合會釋者。離者別也。合者同也。謂諸經論各各別說諸觀等名。今合解之。但是唯識之差別義。非體異也。一名有三十一類。花嚴等中。遮境離識名為唯心。辨中邊論。遮邊執路名為中道。般若經中。明簡擇性名為般若波羅蜜多。法花經中。明究竟運名曰一乘。此之四名通能所觀真．俗境觀。正智唯真。加行．後得竝通真．俗。若言證者後得唯俗。法花有說唯依果智。但說三車在門外故。宅中出者名衣裓．机案．及門。不與乘名。理亦不然。聲聞．緣覺．不退菩薩。乘此寶車直至道場故通因位。勝鬘經中。六法既為大乘故說。故通加行。至乘章中當具顯示。勝鬘經中。遮餘虛妄名一實諦。顯法根本亦名一依。由空為證。又是空性亦名為空。彰異出纏。顯攝佛德佛從中出。名如來藏。明體不染真實法性。名自性清淨心。功德自體亦名法身。無垢稱經。遮理有差別。名不二法門。大慧經中。表無起．盡亦名不生不滅。涅槃經中。彰法身因多名佛性。楞伽經中。表離言說名不思議。瑜伽等中顯不可施設名非安立。攝大乘等。顯此遍常等名圓成實。對法論等。明非妄倒名曰真如。此十三類名。唯所觀理唯真智境。恐文繁廣略舉爾所。非更無也。謂法界。法性。不虛妄性。不變異性平等性。離生性。法定。法住。法位。真際。虛空界。無我。勝義。不思議界等十四名。如大般若廣釋。合前三十一單名。二名有四。瑜伽論中。施設．非施設。淺深異故。名為安立．非安立諦。即勝鬘經。有作四聖諦。無作四聖諦。涅槃經中。亦名勝義．世俗二諦。顯揚論中。能詮所詮名名事二法。此之三名通能所觀。亦真．亦俗。初．中．後智。攝大乘等。顯所執無名生法二無我。亦通能所觀。唯真非俗。通初．中．後智。三名有四。解深密等。顯一切法有無事理種類差別。名為三性。顯三俱無遍計所執。亦名三無性。此二唯所觀。亦通三智真俗二境。若言三性等觀者。唯能觀非所觀。通三智及真俗。瑜伽等中。明離繫之方便亦名三解脫門。表印深理名三無生忍。唯能觀非所觀。唯本．後二智通真及俗。四名有四。菩薩地中明義總集。名四嗢拕南。諸行無常。有漏皆苦。諸法無我。涅槃寂靜。大智度論。顯宗差別名四悉檀。一世界悉檀。二第一義諦悉檀。三對治悉檀。四各各為人悉檀。此上二門通能所觀真俗三智。諸論以初觀麁亦名四尋思。唯能觀非所觀。唯加行智非中．後智。通真俗二。諸論以後觀細。亦名四如實智。亦唯能觀非所觀。通三智真俗所攝。五名有一。仁王經中。位別印可亦名五忍。一伏忍。在地前伏印故。二信忍。在初．二．三地。創

得不壞信。相同世間類故。三順忍。在四．五．六地。順為出世行故。四無生忍。在七．八．九地。長時任運觀無相理故。五寂滅忍。在十地佛地因果位中圓滿寂故。唯能觀非所觀。初唯加行智。後可通餘智。皆通真俗。或名六現觀．七覺支．八聖道．九奢摩佗．十無學法．四念住．四正斷．四如意足．五根．五力等。非菩薩正觀故不別說。如是一切雖異名說。皆是此中唯識境智差別名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不壞信。相同世間類故。三順忍。在四．五．六地。順為出世行故。四無生忍。在七．八．九地。長時任運觀無相理故。五寂滅忍。在十地佛地因果位中圓滿寂故。唯能觀非所觀。初唯加行智。後可通餘智。皆通真俗。或名六現觀．七覺支．八聖道．九奢摩佗．十無學法．四念住．四正斷．四如意足．五根．五力等。非菩薩正觀故不別說。如是一切雖異名說。皆是此中唯識境智差別名也。

第四何識為觀者。大眾部等說。六識有染。皆能離染。犢子部等說。五識非染。亦非離染。第六俱有。薩婆多等。六識有染。離染唯第六。於大乘中。古德或說七識修道八識修道。皆非正義不可依據。若能觀識因唯第六。瑜伽第一云。能離欲是第六意識不共業故。通真俗三智。餘不能起行總緣觀理趣入真故。瑜伽又云。審慮所緣唯意識故。第七由他引亦為此觀。通中．後智。佛果通八識能為唯識觀。三智通真俗理事二門。成事非真唯觀俗識。此解依論理或有真。但真如識定非能觀。若論所觀八識皆通因果二位。真識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四何識為觀者。大眾部等說。六識有染。皆能離染。犢子部等說。五識非染。亦非離染。第六俱有。薩婆多等。六識有染。離染唯第六。於大乘中。古德或說七識修道八識修道。皆非正義不可依據。若能觀識因唯第六。瑜伽第一云。能離欲是第六意識不共業故。通真俗三智。餘不能起行總緣觀理趣入真故。瑜伽又云。審慮所緣唯意識故。第七由他引亦為此觀。通中．後智。佛果通八識能為唯識觀。三智通真俗理事二門。成事非真唯觀俗識。此解依論理或有真。但真如識定非能觀。若論所觀八識皆通因果二位。真識亦爾。

第五顯類差別者。其圓成真性識。若加行。後得觀。是共相非別相。以總緣遍法故。根本智觀是別相非共相。諸法別知故。然體非共相。萬法不離此。理一無二故。亦可名共相。諸經論云共相作意能斷惑者。依此道理及前加行并能詮說。然諸法上各自有理。內各別證不可言共。其幻性依他識。或說。因果體俱一識。作用成多。一類菩薩義。或因果俱說二。決擇分中有心地說。謂本識及轉識。或唯因說三。辨中邊云。識生變似義．有情．我．及了。三十唯識云。謂異熟．思量．及了別境識。多異熟性。故偏說之。阿陀那名理通果有。或因果俱說三。謂心意識。或唯果說四。佛地經等說四智品。或因果俱說六。勝鬘經中說六識。或因果俱說七。諸教說七心界。或因果俱說八。謂八識。或因果合說九。楞伽第九頌云。八九種種識。如水中諸波。依無相論．同性經中。若取真如為第九者。真俗合說故。今取淨位第八本識以為第九。染淨本識各別說故。如來功德莊嚴經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。此中既言無垢識與圓鏡智俱。第九復名阿末羅識。故知第八識染淨別說以為九也。或因八果三識。佛地等云。前十五界唯有漏故。或因八果七識。安慧論師云末那唯染故。或因果俱八識。如護法等正義所說。依他識中或說唯一自證分。謂安慧師。或說唯二見．相分。難陀師。或說有三。自證．見．相分。陳那師。或說四分。加證自證分。護法師。如是所說諸識差別一往而論。依成唯識云八識自性不可言定異。因果性故。無定性故。如水波故。亦非定一。行相．所依．緣．相應異故。起滅異故。熏習異故。楞伽經云。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故。如是一切識類差別名為唯識。此幻性識。若加行觀唯共非自。若後得觀通自相觀。一一依他各各證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五顯類差別者。其圓成真性識。若加行。後得觀。是共相非別相。以總緣遍法故。根本智觀是別相非共相。諸法別知故。然體非共相。萬法不離此。理一無二故。亦可名共相。諸經論云共相作意能斷惑者。依此道理及前加行并能詮說。然諸法上各自有理。內各別證不可言共。其幻性依他識。或說。因果體俱一識。作用成多。一類菩薩義。或因果俱說二。決擇分中有心地說。謂本識及轉識。或唯因說三。辨中邊云。識生變似義．有情．我．及了。三十唯識云。謂異熟．思量．及了別境識。多異熟性。故偏說之。阿陀那名理通果有。或因果俱說三。謂心意識。或唯果說四。佛地經等說四智品。或因果俱說六。勝鬘經中說六識。或因果俱說七。諸教說七心界。或因果俱說八。謂八識。或因果合說九。楞伽第九頌云。八九種種識。如水中諸波。依無相論．同性經中。若取真如為第九者。真俗合說故。今取淨位第八本識以為第九。染淨本識各別說故。如來功德莊嚴經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。此中既言無垢識與圓鏡智俱。第九復名阿末羅識。故知第八識染淨別說以為九也。或因八果三識。佛地等云。前十五界唯有漏故。或因八果七識。安慧論師云末那唯染故。或因果俱八識。如護法等正義所說。依他識中或說唯一自證分。謂安慧師。或說唯二見．相分。難陀師。或說有三。自證．見．相分。陳那師。或說四分。加證自證分。護法師。如是所說諸識差別一往而論。依成唯識云八識自性不可言定異。因果性故。無定性故。如水波故。亦非定一。行相．所依．緣．相應異故。起滅異故。熏習異故。楞伽經云。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故。如是一切識類差別名為唯識。此幻性識。若加行觀唯共非自。若後得觀通自相觀。一一依他各各證故。

第六修證位次者。攝大乘說。何處能入。謂即於彼有見似法似義意言。大乘法相等所生起。勝解行地．見道．修道．究竟道中。於一切法唯有識性。隨聞勝解故。如理通達故。治一切障故。離一切障故。無性解云。在勝解地於一切法唯有識性中。但隨聽聞生勝解故。在見道中如理通達此意言故。在修道中由此修習對治煩惱所知障故。究竟道中最極清淨離諸障故。成唯識說。云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識性相。資糧位中能深信解。在加行位能漸伏除所取．能取引發真見。在通達位如實通達。修習位中如所見理數數修習伏斷餘障。至究竟位出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。五十九說。云何能斷煩惱。齊何當言已斷煩惱。謂善法資糧已積集故。已得證入方便地故。證得見地故。積集修地故。能斷煩惱得究竟地。當言已斷一切煩惱。正同唯識。攝大乘中。以資糧道聞思位長。大劫修滿方起加行。等持位中作唯識觀。從多為論但說四位。以觀時少略隱不說。唯識等中據實為論。別修行相。見道前位亦有伏除。攝論．唯識等。各言煖等中作尋思等觀故伏除。直往．迂迴地前皆同。迂迴之人雖得無漏。遊觀心中亦不能伏除。未證真識終不能了如幻識故。上來明位下當辨修。辨修有三。一證修。二相修。三地修。證修者。此見道前雖作真俗二唯識觀似而非真。入見道中。真相見道俱了真識。後得俗智方了俗識。四地以前真俗別觀。第五地中真俗方合。然極用功始能少起。至第六地無相雖多未能長時。於第七地方得長時。猶有加行亦未任運。八地以上無勉勵修。任運空中起有勝行。真俗二識恒俱合緣。至佛位已。三智俱能緣真俗識。第六不定。隨意樂故。成事唯俗。行緣淺故。或亦通真。自在滿故。相修者。云何名為修唯識觀。謂令有漏無漏觀心種子現行。展轉增勝生長圓滿。初修習位。隨所聞法託境思惟。令此觀心純熟自在。後伏所取．能取二執。觀心轉明勝。境相像漸微。忽心境乃冥。觀轉成無漏。如是展轉下轉成中。中轉成上。究竟圓滿名之為修。於初二位。有漏三慧皆現．種修。種修無漏。用漸增故。通達位中唯有修慧純是無漏。通現．種修。種修有漏在修習位。七地以前有漏無漏皆具三慧。通現．種修。八地以上無漏三慧通現．種修。種修有漏。於究竟位有漏皆捨。無漏滿故。而更不修。然具現．種真俗二門無漏之觀。地修者。有得修．習修。對法九云。又道生時能安立自習氣是名得修。從此種類展轉增盛相續生故。又即此道現前修習是名習修。由即此道現前行故。習謂現行。得謂種子。有依下地起下地心。習修唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六修證位次者。攝大乘說。何處能入。謂即於彼有見似法似義意言。大乘法相等所生起。勝解行地．見道．修道．究竟道中。於一切法唯有識性。隨聞勝解故。如理通達故。治一切障故。離一切障故。無性解云。在勝解地於一切法唯有識性中。但隨聽聞生勝解故。在見道中如理通達此意言故。在修道中由此修習對治煩惱所知障故。究竟道中最極清淨離諸障故。成唯識說。云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識性相。資糧位中能深信解。在加行位能漸伏除所取．能取引發真見。在通達位如實通達。修習位中如所見理數數修習伏斷餘障。至究竟位出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。五十九說。云何能斷煩惱。齊何當言已斷煩惱。謂善法資糧已積集故。已得證入方便地故。證得見地故。積集修地故。能斷煩惱得究竟地。當言已斷一切煩惱。正同唯識。攝大乘中。以資糧道聞思位長。大劫修滿方起加行。等持位中作唯識觀。從多為論但說四位。以觀時少略隱不說。唯識等中據實為論。別修行相。見道前位亦有伏除。攝論．唯識等。各言煖等中作尋思等觀故伏除。直往．迂迴地前皆同。迂迴之人雖得無漏。遊觀心中亦不能伏除。未證真識終不能了如幻識故。上來明位下當辨修。辨修有三。一證修。二相修。三地修。證修者。此見道前雖作真俗二唯識觀似而非真。入見道中。真相見道俱了真識。後得俗智方了俗識。四地以前真俗別觀。第五地中真俗方合。然極用功始能少起。至第六地無相雖多未能長時。於第七地方得長時。猶有加行亦未任運。八地以上無勉勵修。任運空中起有勝行。真俗二識恒俱合緣。至佛位已。三智俱能緣真俗識。第六不定。隨意樂故。成事唯俗。行緣淺故。或亦通真。自在滿故。相修者。云何名為修唯識觀。謂令有漏無漏觀心種子現行。展轉增勝生長圓滿。初修習位。隨所聞法託境思惟。令此觀心純熟自在。後伏所取．能取二執。觀心轉明勝。境相像漸微。忽心境乃冥。觀轉成無漏。如是展轉下轉成中。中轉成上。究竟圓滿名之為修。於初二位。有漏三慧皆現．種修。種修無漏。用漸增故。通達位中唯有修慧純是無漏。通現．種修。種修有漏在修習位。七地以前有漏無漏皆具三慧。通現．種修。八地以上無漏三慧通現．種修。種修有漏。於究竟位有漏皆捨。無漏滿故。而更不修。然具現．種真俗二門無漏之觀。地修者。有得修．習修。對法九云。又道生時能安立自習氣是名得修。從此種類展轉增盛相續生故。又即此道現前修習是名習修。由即此道現前行故。習謂現行。得謂種子。有依下地起下地心。習修唯

下。得修通上。得緣上境令勢增長。下體用俱增。上唯用增故。成唯識云。前三無色有此根者。有勝見道傍修得故。有依下地起上地心。習修唯上。得修通下地。有依上地起上地心。習修唯上。得修亦通下。有依上地起下地心。習修唯下。得修通上。諸上修下及自地修通一切品。下修上者必是曾得自在者修。非餘品類。對法論云下地不能修於上者。以諸初業及漸隣近習修者說。未得自在未得上定不能上修。近未生果故。非勝者可爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下。得修通上。得緣上境令勢增長。下體用俱增。上唯用增故。成唯識云。前三無色有此根者。有勝見道傍修得故。有依下地起上地心。習修唯上。得修通下地。有依上地起上地心。習修唯上。得修亦通下。有依上地起下地心。習修唯下。得修通上。諸上修下及自地修通一切品。下修上者必是曾得自在者修。非餘品類。對法論云下地不能修於上者。以諸初業及漸隣近習修者說。未得自在未得上定不能上修。近未生果故。非勝者可爾。

第七觀法何性者。此有二種。一能觀。二所觀。能觀定非遍計所執。彼無體故。此據正義。有漏觀者定屬依他。無漏觀者二性所攝。常無常門屬依他起。有無漏門攝屬圓成。決定無唯屬圓成者。非真理故。即顯地前唯是有漏依他能觀。七地已前有漏無漏二性能觀。八地以上唯以無漏二性能觀。所觀性者。攝大乘云。如是菩薩悟入意言似義相故。悟入遍計所執性。悟入唯識故。悟入依他起性。若已滅除意言聞法熏習種類唯識之相。乃至。爾時菩薩平等平等無分別智已得生起。悟入圓成實性。又云。名事互為客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義。唯有分別三。彼無故此無。是即入三性。初半頌悟入遍計所執。次半頌悟入依他起性。後一頌悟入圓成實性。成唯識云。非不見真如。而能了諸行皆如幻事等。雖有而非真。如是上下三處不同。攝論初文煖．頂二位悟入所執。忍．第一法悟入依他。初地初心入圓成實。攝論第二文煖頂尋思悟入二性。四如實智悟入圓成。成唯識文要入初地方悟三性。雖有三文義理唯二。一者實證。二者相似成唯識中據實親證。由無漏二智真俗。前後方可證得後二性。故證二性時不見二取。即名證彼計所執無。無法體無。智何所證。心所變無依他起攝。真如理無圓成實攝。故計所執不說別證。但於二性不見二取。可名悟入遍計所執。然正體智達無證理。多說此智證計所執。雖見道前亦已不見。未親得二不名證無。故於初地方名證得。攝論初文。悟圓成者據實證得。與唯識同。悟前二性據相似悟。長時多分意解思惟前二性故。短時少分雖亦相似悟入圓成。非長時多分。亦非親證。故據實說。攝論次文悟入三性總據相似意趣而說。創觀名事不相屬故名悟入所執。次觀唯有識量及假名等諸法。雖未證實名悟依他。如實智位雖實有相。而未證真。二取俱亡。與真智觀相似趣入。意解亦謂即是真如。故實智位名入圓成。實未悟入。攝論據相似意解三性。別明悟入。唯識據真實別證二性通證所執。雖文有異而不相違。餘所有文皆準此釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七觀法何性者。此有二種。一能觀。二所觀。能觀定非遍計所執。彼無體故。此據正義。有漏觀者定屬依他。無漏觀者二性所攝。常無常門屬依他起。有無漏門攝屬圓成。決定無唯屬圓成者。非真理故。即顯地前唯是有漏依他能觀。七地已前有漏無漏二性能觀。八地以上唯以無漏二性能觀。所觀性者。攝大乘云。如是菩薩悟入意言似義相故。悟入遍計所執性。悟入唯識故。悟入依他起性。若已滅除意言聞法熏習種類唯識之相。乃至。爾時菩薩平等平等無分別智已得生起。悟入圓成實性。又云。名事互為客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義。唯有分別三。彼無故此無。是即入三性。初半頌悟入遍計所執。次半頌悟入依他起性。後一頌悟入圓成實性。成唯識云。非不見真如。而能了諸行皆如幻事等。雖有而非真。如是上下三處不同。攝論初文煖．頂二位悟入所執。忍．第一法悟入依他。初地初心入圓成實。攝論第二文煖頂尋思悟入二性。四如實智悟入圓成。成唯識文要入初地方悟三性。雖有三文義理唯二。一者實證。二者相似成唯識中據實親證。由無漏二智真俗。前後方可證得後二性。故證二性時不見二取。即名證彼計所執無。無法體無。智何所證。心所變無依他起攝。真如理無圓成實攝。故計所執不說別證。但於二性不見二取。可名悟入遍計所執。然正體智達無證理。多說此智證計所執。雖見道前亦已不見。未親得二不名證無。故於初地方名證得。攝論初文。悟圓成者據實證得。與唯識同。悟前二性據相似悟。長時多分意解思惟前二性故。短時少分雖亦相似悟入圓成。非長時多分。亦非親證。故據實說。攝論次文悟入三性總據相似意趣而說。創觀名事不相屬故名悟入所執。次觀唯有識量及假名等諸法。雖未證實名悟依他。如實智位雖實有相。而未證真。二取俱亡。與真智觀相似趣入。意解亦謂即是真如。故實智位名入圓成。實未悟入。攝論據相似意解三性。別明悟入。唯識據真實別證二性通證所執。雖文有異而不相違。餘所有文皆準此釋。

第八諸地依起者。此中有二。初辨依身。後明地起。依身者。若頓悟者。初起依於欲界身得。創發勝心唯欲界故。顯揚等說。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世現觀。初地以前三界依身一切容得。許毘鉢舍那菩薩。生無色界。以無色心了一切故。非此何人得有是事。七地以前得依欲．色二界身起。菩薩不生無色界故。八地以上唯定依於色界身起。託勝所依得菩提故。其漸悟者。初二果人初起。必依欲界身得。不經生者．七地以前。亦通色界依身而起。雖未入地亦不生無色。悲願自在隨受生故。亦不因修許轉生故。不同頓悟。見道已前自已得無漏。彼業力多故。或亦許生。三界業縛彼猶有故。非此生上厭下染故。若經生者必不上生。發心及後唯欲界故。第三果人不經生者。欲界發心後通色界依身而起。不生無色無利益故。若經生者．及第四果。欲界發心。初後唯依欲界身起。色界發心。亦唯依於色界身起。初證頓悟必欲界身。由斷生執慧厭深故。漸證初依亦通色界。顯揚等說唯欲界中入現觀者。據各初入非漸悟故。唯斷法執非深厭故。上明依身。下明地起。欲界自地觀通聞思。唯散非定。亦非無漏。此依正義。不取傍說。色界觀中通聞修慧。無色界觀唯修無餘。色界無思慧。無色又無聞。諸教同故。此唯加行善。故非生得攝。然依瑜伽六十五說。若定若生。毘鉢舍那菩薩未得自在。及得廣慧聲聞若諸有學．若阿羅漢。以無色界心。了三界法及無漏法。故知無色亦有此觀。菩薩即是見道以前四十心位。地上不生處處說故。廣慧聲聞者。隨應說之。不愚於法故。除此二外。不說餘人亦得無色心通緣於一切。菩薩見道．及金剛定唯第四定。後通諸地。色六．無色四．十地隨應依起此觀。斷惑九。遊觀十。隨應別說。無漏聞思隨依無爽。上七未至唯有欣厭。行相猶局故不能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八諸地依起者。此中有二。初辨依身。後明地起。依身者。若頓悟者。初起依於欲界身得。創發勝心唯欲界故。顯揚等說。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世現觀。初地以前三界依身一切容得。許毘鉢舍那菩薩。生無色界。以無色心了一切故。非此何人得有是事。七地以前得依欲．色二界身起。菩薩不生無色界故。八地以上唯定依於色界身起。託勝所依得菩提故。其漸悟者。初二果人初起。必依欲界身得。不經生者．七地以前。亦通色界依身而起。雖未入地亦不生無色。悲願自在隨受生故。亦不因修許轉生故。不同頓悟。見道已前自已得無漏。彼業力多故。或亦許生。三界業縛彼猶有故。非此生上厭下染故。若經生者必不上生。發心及後唯欲界故。第三果人不經生者。欲界發心後通色界依身而起。不生無色無利益故。若經生者．及第四果。欲界發心。初後唯依欲界身起。色界發心。亦唯依於色界身起。初證頓悟必欲界身。由斷生執慧厭深故。漸證初依亦通色界。顯揚等說唯欲界中入現觀者。據各初入非漸悟故。唯斷法執非深厭故。上明依身。下明地起。欲界自地觀通聞思。唯散非定。亦非無漏。此依正義。不取傍說。色界觀中通聞修慧。無色界觀唯修無餘。色界無思慧。無色又無聞。諸教同故。此唯加行善。故非生得攝。然依瑜伽六十五說。若定若生。毘鉢舍那菩薩未得自在。及得廣慧聲聞若諸有學．若阿羅漢。以無色界心。了三界法及無漏法。故知無色亦有此觀。菩薩即是見道以前四十心位。地上不生處處說故。廣慧聲聞者。隨應說之。不愚於法故。除此二外。不說餘人亦得無色心通緣於一切。菩薩見道．及金剛定唯第四定。後通諸地。色六．無色四．十地隨應依起此觀。斷惑九。遊觀十。隨應別說。無漏聞思隨依無爽。上七未至唯有欣厭。行相猶局故不能作。

第九斷諸障染者。障有二種。一俱生。二分別。此復有二。一煩惱障。二所知障。成唯識論第十卷云。分別煩惱障現行。資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種．習俱初地斷。俱生煩惱障現行。地前漸伏。初地以上能頓伏盡。然故意力有時猶起而不為失。八地以上永不現行。習地地除。種金剛斷。其身見等及此俱生。四地永伏。法執無故。此所生起五地不行。以害伴故。所知障中分別現行。亦資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種習初地斷。俱生現行地前漸伏。乃至十地方永伏盡。若別說者。前之六識八地伏盡。種習皆地地斷。七識現行金剛喻定加行道伏。金剛喻定起時種．習俱斷。菩薩地說。煩惱．所知障皆有三住所斷。一極喜住。一切惡趣諸煩惱品。及所知障在皮麁重。皆悉永斷。能令一切中上煩惱皆不現行。最初證得二空真智。二無功用無相住。一切能障無生法忍諸煩惱品。及所知障在膚麁重。皆悉永斷。一切煩惱皆不現前最初任運得無生忍。三最上成滿菩薩住。一切煩惱習氣隨眠。及所知障在骨麁重。皆悉永斷。入如來住。解深密經說。有三隨眠。一害伴隨眠。謂前五地諸不俱生煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永無復有。此意說言。第六識俱身見等攝說名俱生。所餘煩惱名非俱生。然體稍麁因彼而起。由彼斷故此亦隨無。故名害伴。二羸劣隨眠。謂第六七地微細現行。若修所伏不現行故。非俱生身見斷此亦隨滅。稍難斷故。不違楞伽俱生身見斷故貪即不生。彼約二乘斷煩惱說。不依菩薩所知障無故煩惱不生說。或依二隨眠究竟斷位。彼經．此論亦不相違。三微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去一切煩惱不復現行。唯有所知障為依止故。然由初地已斷皮麁重故。方可顯得初二隨眠位。復由第八地在膚麁重斷故。顯微細隨眠位。若在骨麁重斷者。我說永離一切隨眠住在佛地。實性論中或說四障。一闡提不信障。二外道著我障。三聲聞畏苦障。四緣覺捨心障。十信第六心。伏初障信不退故。十住第四住。伏第二障分別我見麁不生故。此二種子入初地斷。第三所知障五地斷。樂於下乘涅槃之障五地斷故。緣覺捨心所知障七地方斷。六地猶觀十二緣故。或初二煩惱種見道斷。後二煩惱種金剛斷。勝鬘經說五住地煩惱。謂見一處住地．欲愛住地．色愛住地．有愛住地．無明住地．見一處住地初地斷。次三金剛斷．無明住地見．修二道如其次第頓漸而斷。若初四習隨同所知障。見．修道中頓漸而斷。或說六煩惱。或說七隨眠．八纏．九結．十煩惱．十散動．十分別等。如斷障章廣說。此說唯識觀斷。不說餘所除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九斷諸障染者。障有二種。一俱生。二分別。此復有二。一煩惱障。二所知障。成唯識論第十卷云。分別煩惱障現行。資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種．習俱初地斷。俱生煩惱障現行。地前漸伏。初地以上能頓伏盡。然故意力有時猶起而不為失。八地以上永不現行。習地地除。種金剛斷。其身見等及此俱生。四地永伏。法執無故。此所生起五地不行。以害伴故。所知障中分別現行。亦資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種習初地斷。俱生現行地前漸伏。乃至十地方永伏盡。若別說者。前之六識八地伏盡。種習皆地地斷。七識現行金剛喻定加行道伏。金剛喻定起時種．習俱斷。菩薩地說。煩惱．所知障皆有三住所斷。一極喜住。一切惡趣諸煩惱品。及所知障在皮麁重。皆悉永斷。能令一切中上煩惱皆不現行。最初證得二空真智。二無功用無相住。一切能障無生法忍諸煩惱品。及所知障在膚麁重。皆悉永斷。一切煩惱皆不現前最初任運得無生忍。三最上成滿菩薩住。一切煩惱習氣隨眠。及所知障在骨麁重。皆悉永斷。入如來住。解深密經說。有三隨眠。一害伴隨眠。謂前五地諸不俱生煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永無復有。此意說言。第六識俱身見等攝說名俱生。所餘煩惱名非俱生。然體稍麁因彼而起。由彼斷故此亦隨無。故名害伴。二羸劣隨眠。謂第六七地微細現行。若修所伏不現行故。非俱生身見斷此亦隨滅。稍難斷故。不違楞伽俱生身見斷故貪即不生。彼約二乘斷煩惱說。不依菩薩所知障無故煩惱不生說。或依二隨眠究竟斷位。彼經．此論亦不相違。三微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去一切煩惱不復現行。唯有所知障為依止故。然由初地已斷皮麁重故。方可顯得初二隨眠位。復由第八地在膚麁重斷故。顯微細隨眠位。若在骨麁重斷者。我說永離一切隨眠住在佛地。實性論中或說四障。一闡提不信障。二外道著我障。三聲聞畏苦障。四緣覺捨心障。十信第六心。伏初障信不退故。十住第四住。伏第二障分別我見麁不生故。此二種子入初地斷。第三所知障五地斷。樂於下乘涅槃之障五地斷故。緣覺捨心所知障七地方斷。六地猶觀十二緣故。或初二煩惱種見道斷。後二煩惱種金剛斷。勝鬘經說五住地煩惱。謂見一處住地．欲愛住地．色愛住地．有愛住地．無明住地．見一處住地初地斷。次三金剛斷．無明住地見．修二道如其次第頓漸而斷。若初四習隨同所知障。見．修道中頓漸而斷。或說六煩惱。或說七隨眠．八纏．九結．十煩惱．十散動．十分別等。如斷障章廣說。此說唯識觀斷。不說餘所除。

第十歸攝二空者。諸論說二空。一生空。二法空。其唯識觀通二空觀。尋思實智通生．法空。為生所依。但說觀法。意求種智。觀法空故。為於二空生正解故。然且法觀必帶生空。論誠說故。何故翻悟說迷。生執必兼法執。返迷說悟。生空不帶法空。若以解有淺深。悟生未必悟法。亦應迷有深淺。迷用不迷於體。今釋未有解體而迷用。所以生執必帶法執。悟淺不達深。生空未必帶法。二十唯識云。所執法無我。復依餘教入。此唯識教入於法空。此說法空必依唯識。非唯識觀唯是法空。獨作生空亦唯識故。但是法空觀必定是唯識。生空不定。二乘生空非唯識觀。故唯識觀寬通生法觀。法觀義局唯是唯識。生觀義寬通唯識非唯識觀。唯識觀局有生空非。由此唯識觀望生空觀。順前句分別。無唯識觀非生空。但法空觀必帶生故。有生空觀非唯識。謂二乘生空觀。法空對唯識。亦復如是。有唯識非法空。謂唯生空唯識觀。無是法觀非唯識。此二作句其義可知。總相而言。唯識通二空觀。論但說法觀為唯識觀者。據決定故。復說諸空互相攝者。如空章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十歸攝二空者。諸論說二空。一生空。二法空。其唯識觀通二空觀。尋思實智通生．法空。為生所依。但說觀法。意求種智。觀法空故。為於二空生正解故。然且法觀必帶生空。論誠說故。何故翻悟說迷。生執必兼法執。返迷說悟。生空不帶法空。若以解有淺深。悟生未必悟法。亦應迷有深淺。迷用不迷於體。今釋未有解體而迷用。所以生執必帶法執。悟淺不達深。生空未必帶法。二十唯識云。所執法無我。復依餘教入。此唯識教入於法空。此說法空必依唯識。非唯識觀唯是法空。獨作生空亦唯識故。但是法空觀必定是唯識。生空不定。二乘生空非唯識觀。故唯識觀寬通生法觀。法觀義局唯是唯識。生觀義寬通唯識非唯識觀。唯識觀局有生空非。由此唯識觀望生空觀。順前句分別。無唯識觀非生空。但法空觀必帶生故。有生空觀非唯識。謂二乘生空觀。法空對唯識。亦復如是。有唯識非法空。謂唯生空唯識觀。無是法觀非唯識。此二作句其義可知。總相而言。唯識通二空觀。論但說法觀為唯識觀者。據決定故。復說諸空互相攝者。如空章說。

諸乘義林第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸乘義林第四

乘義略以五門分別。一明增減。二辨體性。三釋名字。四彰廢立。五問答料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘義略以五門分別。一明增減。二辨體性。三釋名字。四彰廢立。五問答料簡。

第一明增減者。或說一乘。法花經云。十方佛土中。唯有一乘法。勝鬘經云。摩訶衍者出生一切聲聞．緣覺世間．出世間善法。乃至又云。聲聞．緣覺乘皆入大乘。大乘者即是佛乘。是故三乘即是一乘。又言。若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘。二乘者入於一乘。一乘者即第一義乘等。辨中邊論第三卷無上乘品廣說一乘差別有三。一正行無上。二所緣無上。三修證無上。如彼廣說。顯揚第二十。以六因故佛說一乘。不過攝論所說十因。攝論第十以十因義佛說一乘。如下當解。或說二乘。世親攝論初云。上乘下乘有差別故。涅槃又云。為聲聞乘而說半字。為菩薩乘而說滿字。又云。一者大乘。二聲聞乘。唯識攝論。成立大乘真佛語中皆有此文。亦名大乘小乘。或說三乘。涅槃經云。譬如病人有其三種。一若遇良醫。及與不遇。決定可差。二者若遇即差。不遇不差。三者遇與不遇。決定不差。即以大乘。為初。二乘為次。無性為第三。又有三乘。一菩薩乘。二獨覺乘。三聲聞乘。故契經言。為求菩薩者。說應六波羅蜜法。乃至為求聲聞者。說應四諦法。此三乘文處處非一。或說四乘。勝鬘經言。攝受正法善男子．善女人。荷四重任。謂離善知識無聞非法眾生。以人天善根而成熟之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。大般若經第十六會。善勇猛請言。唯願世尊哀愍我等。為具宣說如來鏡智。若有情類於聲聞乘性決定者。聞此法已速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者。聞此法已速依自乘而得出離。於無上乘性決定者。聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未證入正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已皆發無上正等覺心。唯願世尊為答所問。或說五乘前三如前。第四人乘。第五天乘。善戒經等云。無種姓人無種姓故。唯以人天善根而成就之。又稱讚大乘功德經．十卷楞伽第八卷說五乘。三乘如前。第四即是種種姓乘。第五方是人天之乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明增減者。或說一乘。法花經云。十方佛土中。唯有一乘法。勝鬘經云。摩訶衍者出生一切聲聞．緣覺世間．出世間善法。乃至又云。聲聞．緣覺乘皆入大乘。大乘者即是佛乘。是故三乘即是一乘。又言。若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘。二乘者入於一乘。一乘者即第一義乘等。辨中邊論第三卷無上乘品廣說一乘差別有三。一正行無上。二所緣無上。三修證無上。如彼廣說。顯揚第二十。以六因故佛說一乘。不過攝論所說十因。攝論第十以十因義佛說一乘。如下當解。或說二乘。世親攝論初云。上乘下乘有差別故。涅槃又云。為聲聞乘而說半字。為菩薩乘而說滿字。又云。一者大乘。二聲聞乘。唯識攝論。成立大乘真佛語中皆有此文。亦名大乘小乘。或說三乘。涅槃經云。譬如病人有其三種。一若遇良醫。及與不遇。決定可差。二者若遇即差。不遇不差。三者遇與不遇。決定不差。即以大乘。為初。二乘為次。無性為第三。又有三乘。一菩薩乘。二獨覺乘。三聲聞乘。故契經言。為求菩薩者。說應六波羅蜜法。乃至為求聲聞者。說應四諦法。此三乘文處處非一。或說四乘。勝鬘經言。攝受正法善男子．善女人。荷四重任。謂離善知識無聞非法眾生。以人天善根而成熟之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。大般若經第十六會。善勇猛請言。唯願世尊哀愍我等。為具宣說如來鏡智。若有情類於聲聞乘性決定者。聞此法已速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者。聞此法已速依自乘而得出離。於無上乘性決定者。聞此法已速證無上正等菩提。若有情類雖未證入正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已皆發無上正等覺心。唯願世尊為答所問。或說五乘前三如前。第四人乘。第五天乘。善戒經等云。無種姓人無種姓故。唯以人天善根而成就之。又稱讚大乘功德經．十卷楞伽第八卷說五乘。三乘如前。第四即是種種姓乘。第五方是人天之乘。

第二辨體性者。總而言之。教．理．行．果總名為乘。教一乘者。謂詮順大乘三藏教法。故攝論言。阿毘達磨大乘經等。此正本教大乘。又法花云。我此九部法入大乘為本。又勝鬘經言。正法住．正法滅．波羅提木叉．毘尼．出家．受具足。為大乘故說此六處。此方便教大乘。故知詮順大乘所有言教。若方便。若根本。皆教大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨體性者。總而言之。教．理．行．果總名為乘。教一乘者。謂詮順大乘三藏教法。故攝論言。阿毘達磨大乘經等。此正本教大乘。又法花云。我此九部法入大乘為本。又勝鬘經言。正法住．正法滅．波羅提木叉．毘尼．出家．受具足。為大乘故說此六處。此方便教大乘。故知詮順大乘所有言教。若方便。若根本。皆教大乘。

理大乘者。謂真如理六度等行乘此真如理。能有所往名為大乘。故無性言。或乘大性故名大乘。此唯舉根本。勝鬘經言。聖諦者。非聲聞獨覺諦。亦非聲聞獨覺功德。法花論云。念觀者。聲聞觀人無我。菩薩觀真如二無我等。涅槃亦言。聲聞有苦有諦。而無有實。菩薩具有。故大乘方便四諦理等皆理大乘。行大乘者。謂六度等。故無性云。亦乘亦大故名大乘。又勝鬘云。正法住等。既是行法名曰大乘。法花論言。方便者聲聞觀蘊．界．處厭苦離苦。菩薩修六度．四攝．二利。即順大乘。若根本行。若方便行。皆名行大乘。果大乘者。謂佛菩提．涅槃果法。法花經言。說佛智慧故。諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非真。又云。是法住．法位。世間相常住。於道場知已。導師方便說。又勝鬘云。二乘者即是一乘。法花又言。息處故說二。又壽量品說成道已久報佛也。安樂行品說不如三界見於三界是法身。即菩提．涅槃皆是果大乘。勝鬘又云。二乘涅槃名向涅槃界。四智究竟得蘇息處。是佛有餘不了義說。故根本果若隨順果。皆名大乘。有為法中通現及種并諸隨順有漏善法。即善法欲已去聞思等行。并無為法皆為乘體。二乘體者。大乘如前。聲聞乘體。即合二乘所有三歸已去。隨順出世有漏五蘊。及隨所應教理行果。以為體性。故瑜伽論六十四說。聲聞乘證得者。謂先受歸依等以為因故有五證得。一地證得。謂見．及修．究竟三地。二智證得。謂九智即法類四諦。此後所得世俗智．盡智．無生智。三淨證得。謂四證淨。四果證得。謂四沙門果。五功德證得。謂無量．勝處。乃至神通等。故知教．理．行．果竝是乘體。此論證得。略見道前。據實歸依已後竝是乘體。此唯根本無方便乘。最下乘故。設有不定性。稱退故非因。瑜伽復說獨覺證得。謂略有三。一先得順決擇分善證得。二先已得證得證得。三先未得證得證得。前二證得名為獨勝。最後證得名麟角喻。故此根本及方便法。教．理．行．果竝為乘體。以合獨覺．聲聞總為聲聞乘故出二體。法花經中果為三乘。一乘因稱門。唯有一門復狹小故。二乘因稱衣裓机案。從舍出之隨宜而出。非依門故。三乘體性。若別說者。四諦教．理．行．果竝聲聞乘。十二緣起教．理．行．果竝獨覺乘。大乘如前。故成差別。然有說為菩薩乘。能自運及運他故。法華但說為佛乘。三乘相望。佛自乘此。唯廣運他故。若名大乘即包因果。若四乘者。勝鬘四乘。以人天善根福分有漏聞思修現種．三歸．五戒．八戒．十善等。教．理．行．果。以為體性。由果是彼因眷屬故。若運載義其果即非。餘三如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理大乘者。謂真如理六度等行乘此真如理。能有所往名為大乘。故無性言。或乘大性故名大乘。此唯舉根本。勝鬘經言。聖諦者。非聲聞獨覺諦。亦非聲聞獨覺功德。法花論云。念觀者。聲聞觀人無我。菩薩觀真如二無我等。涅槃亦言。聲聞有苦有諦。而無有實。菩薩具有。故大乘方便四諦理等皆理大乘。行大乘者。謂六度等。故無性云。亦乘亦大故名大乘。又勝鬘云。正法住等。既是行法名曰大乘。法花論言。方便者聲聞觀蘊．界．處厭苦離苦。菩薩修六度．四攝．二利。即順大乘。若根本行。若方便行。皆名行大乘。果大乘者。謂佛菩提．涅槃果法。法花經言。說佛智慧故。諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非真。又云。是法住．法位。世間相常住。於道場知已。導師方便說。又勝鬘云。二乘者即是一乘。法花又言。息處故說二。又壽量品說成道已久報佛也。安樂行品說不如三界見於三界是法身。即菩提．涅槃皆是果大乘。勝鬘又云。二乘涅槃名向涅槃界。四智究竟得蘇息處。是佛有餘不了義說。故根本果若隨順果。皆名大乘。有為法中通現及種并諸隨順有漏善法。即善法欲已去聞思等行。并無為法皆為乘體。二乘體者。大乘如前。聲聞乘體。即合二乘所有三歸已去。隨順出世有漏五蘊。及隨所應教理行果。以為體性。故瑜伽論六十四說。聲聞乘證得者。謂先受歸依等以為因故有五證得。一地證得。謂見．及修．究竟三地。二智證得。謂九智即法類四諦。此後所得世俗智．盡智．無生智。三淨證得。謂四證淨。四果證得。謂四沙門果。五功德證得。謂無量．勝處。乃至神通等。故知教．理．行．果竝是乘體。此論證得。略見道前。據實歸依已後竝是乘體。此唯根本無方便乘。最下乘故。設有不定性。稱退故非因。瑜伽復說獨覺證得。謂略有三。一先得順決擇分善證得。二先已得證得證得。三先未得證得證得。前二證得名為獨勝。最後證得名麟角喻。故此根本及方便法。教．理．行．果竝為乘體。以合獨覺．聲聞總為聲聞乘故出二體。法花經中果為三乘。一乘因稱門。唯有一門復狹小故。二乘因稱衣裓机案。從舍出之隨宜而出。非依門故。三乘體性。若別說者。四諦教．理．行．果竝聲聞乘。十二緣起教．理．行．果竝獨覺乘。大乘如前。故成差別。然有說為菩薩乘。能自運及運他故。法華但說為佛乘。三乘相望。佛自乘此。唯廣運他故。若名大乘即包因果。若四乘者。勝鬘四乘。以人天善根福分有漏聞思修現種．三歸．五戒．八戒．十善等。教．理．行．果。以為體性。由果是彼因眷屬故。若運載義其果即非。餘三如前說。

若般若四乘種。具多少有異。教等無差。唯根本為三乘。并方便為第四。楞伽等五乘。合人天為一。開不定三乘外為一。通別異故。種有異故。乘體無別。合人天者。同有漏法根種齊故。又一種五乘。以通從別。合不定性以趣異故。開人天為二。乘體無差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若般若四乘種。具多少有異。教等無差。唯根本為三乘。并方便為第四。楞伽等五乘。合人天為一。開不定三乘外為一。通別異故。種有異故。乘體無別。合人天者。同有漏法根種齊故。又一種五乘。以通從別。合不定性以趣異故。開人天為二。乘體無差。

第三釋名字中。一乘者帶數釋。大乘者如下釋。無上乘者乘即無上。持業釋。二乘中下乘．上乘。依主．持業二釋皆得。以機以法竝上下故。又名大乘．及聲聞乘。聲聞之乘依主釋也。又法華經云。終不以小乘法濟度於眾生。此翻譯家說為小乘。梵本名聲聞。或亦依彼可得說小。即攝餘二相形為名。亦通二釋。如大乘名兼佛菩薩。亦大亦乘竝持業釋。或乘大性亦有財釋。或依主釋。如次當知。三乘名中。有說為佛乘。有說為菩薩乘。自運運他能往所到名菩薩乘。運他非自。已到所到體用弘廣。故名佛乘。欲令二乘趣極果故以此為名。二皆依主。若名大乘即兼因果。法花經中多約佛果以名大乘。化二極果趣佛位故。勝鬘經等皆名大乘。初二皆依主。聲聞．獨覺之乘故。大乘通持業及依士。亦乘亦大。乘於大性是大之乘。無性說故。或不得有財。以大非運故。或以大為所乘。亦有財釋。然前解勝。大非能運故。勝鬘經中說四乘者。初名人天乘。人天之乘。亦依士釋。大般若中。第四種種姓乘者。種種姓之乘。亦依士釋。二經餘三乘名同前也。大乘若名無上乘者。乘即無上。持業釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三釋名字中。一乘者帶數釋。大乘者如下釋。無上乘者乘即無上。持業釋。二乘中下乘．上乘。依主．持業二釋皆得。以機以法竝上下故。又名大乘．及聲聞乘。聲聞之乘依主釋也。又法華經云。終不以小乘法濟度於眾生。此翻譯家說為小乘。梵本名聲聞。或亦依彼可得說小。即攝餘二相形為名。亦通二釋。如大乘名兼佛菩薩。亦大亦乘竝持業釋。或乘大性亦有財釋。或依主釋。如次當知。三乘名中。有說為佛乘。有說為菩薩乘。自運運他能往所到名菩薩乘。運他非自。已到所到體用弘廣。故名佛乘。欲令二乘趣極果故以此為名。二皆依主。若名大乘即兼因果。法花經中多約佛果以名大乘。化二極果趣佛位故。勝鬘經等皆名大乘。初二皆依主。聲聞．獨覺之乘故。大乘通持業及依士。亦乘亦大。乘於大性是大之乘。無性說故。或不得有財。以大非運故。或以大為所乘。亦有財釋。然前解勝。大非能運故。勝鬘經中說四乘者。初名人天乘。人天之乘。亦依士釋。大般若中。第四種種姓乘者。種種姓之乘。亦依士釋。二經餘三乘名同前也。大乘若名無上乘者。乘即無上。持業釋也。

第四彰廢立者。何故立一。有決定性為二乘故。有無種姓為五乘故。此有十義。如攝大乘第十卷云。為引攝一類。及任持所餘。由不定種姓。諸佛說一乘。法．無我解脫等故。姓不同。得二意樂。化。究竟說一乘。此中十因。一為引攝一類不定種姓。令依大乘般涅槃故。二為任持所餘不定種姓菩薩。恐於大乘精進。且壞退依聲聞般涅槃故。法花經云。新發意菩薩聞是法已疑網皆除。此中唯說第六住前。位可退故。三法等故。乘雖有異。所趣真如無差別故。法花論解亦與此同。四無我等故。若有實補特伽羅。可有乘別。我既無異。故說一乘。五解脫等故。三乘竝於煩惱障中而得解脫。解脫無差別故。六姓不同故。聲聞之中不定種姓有差別故。此聲聞身具有聲聞及佛種姓。由有此姓故說一乘。第七．第八得二意樂故。一者諸佛於諸有情。得同自體意樂。言我即彼。彼即是我。此既成佛彼亦成佛。二者世尊法華會上。與諸聲聞。授佛記別。為令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩。與彼名同得授記別。故佛一言含二種益。謂諸聲聞得同佛自體意樂。及諸菩薩得授記別。九化故。如世尊言。汝等苾芻。我憶往昔無量百返依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛。復依聲聞而般涅槃。即為調伏所化聲聞。佛菩薩等自化其身。為彼同類現般涅槃。經百千劫耽寂滅酒。方從彼起現授佛記。令諸不定種姓聲聞盡作是心。往昔耆尊入涅槃者。今皆復起現授佛記。況於我等。不希作佛而入涅槃。亦為降伏彼。我亦得汝之涅槃故。十究竟故。由過此外無別勝乘。依理究竟最為勝故。法花論中。四種聲聞但為不定及應化者而授記別。不定種姓。即是十中第一第二及第八小分。應化即第九。餘之六種．小分。別義說於一乘。非皆不定及應化者。亦非無性作佛名一。顯揚二十六義解釋在十義中不須別說。然法花經開方便門顯真實相。以二乘為方便。一乘為真實。依勝鬘經。若如來隨彼意欲。而方便說唯有一乘無有二乘。此意即顯攝二乘入大。說一乘者。隨他意語。彼宜聞故亦是方便說有一乘。非為真實。決定種姓不授記別。非唯一故。無姓有情不成佛故。法花一會對不定機。以二為方便。一乘為真實。勝鬘經中。以道理周備機有不定。四乘為實。故說一乘是方便說隨他意語。亦不相違。又法花一乘唯依攝入。體用狹故為方便說。勝鬘一乘。出生．攝入。二皆周備。故是真實。又法花一乘唯談有性為依。故是方便。勝鬘一乘亦談無姓為依。故是真實。又法花唯談不定性故是方便。勝鬘亦談決定種姓故是真實。一會之中可宜聞故。法花分明以智慧為一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四彰廢立者。何故立一。有決定性為二乘故。有無種姓為五乘故。此有十義。如攝大乘第十卷云。為引攝一類。及任持所餘。由不定種姓。諸佛說一乘。法．無我解脫等故。姓不同。得二意樂。化。究竟說一乘。此中十因。一為引攝一類不定種姓。令依大乘般涅槃故。二為任持所餘不定種姓菩薩。恐於大乘精進。且壞退依聲聞般涅槃故。法花經云。新發意菩薩聞是法已疑網皆除。此中唯說第六住前。位可退故。三法等故。乘雖有異。所趣真如無差別故。法花論解亦與此同。四無我等故。若有實補特伽羅。可有乘別。我既無異。故說一乘。五解脫等故。三乘竝於煩惱障中而得解脫。解脫無差別故。六姓不同故。聲聞之中不定種姓有差別故。此聲聞身具有聲聞及佛種姓。由有此姓故說一乘。第七．第八得二意樂故。一者諸佛於諸有情。得同自體意樂。言我即彼。彼即是我。此既成佛彼亦成佛。二者世尊法華會上。與諸聲聞。授佛記別。為令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩。與彼名同得授記別。故佛一言含二種益。謂諸聲聞得同佛自體意樂。及諸菩薩得授記別。九化故。如世尊言。汝等苾芻。我憶往昔無量百返依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛。復依聲聞而般涅槃。即為調伏所化聲聞。佛菩薩等自化其身。為彼同類現般涅槃。經百千劫耽寂滅酒。方從彼起現授佛記。令諸不定種姓聲聞盡作是心。往昔耆尊入涅槃者。今皆復起現授佛記。況於我等。不希作佛而入涅槃。亦為降伏彼。我亦得汝之涅槃故。十究竟故。由過此外無別勝乘。依理究竟最為勝故。法花論中。四種聲聞但為不定及應化者而授記別。不定種姓。即是十中第一第二及第八小分。應化即第九。餘之六種．小分。別義說於一乘。非皆不定及應化者。亦非無性作佛名一。顯揚二十六義解釋在十義中不須別說。然法花經開方便門顯真實相。以二乘為方便。一乘為真實。依勝鬘經。若如來隨彼意欲。而方便說唯有一乘無有二乘。此意即顯攝二乘入大。說一乘者。隨他意語。彼宜聞故亦是方便說有一乘。非為真實。決定種姓不授記別。非唯一故。無姓有情不成佛故。法花一會對不定機。以二為方便。一乘為真實。勝鬘經中。以道理周備機有不定。四乘為實。故說一乘是方便說隨他意語。亦不相違。又法花一乘唯依攝入。體用狹故為方便說。勝鬘一乘。出生．攝入。二皆周備。故是真實。又法花一乘唯談有性為依。故是方便。勝鬘一乘亦談無姓為依。故是真實。又法花唯談不定性故是方便。勝鬘亦談決定種姓故是真實。一會之中可宜聞故。法花分明以智慧為一乘。

隱說真如。雖說化城亦非真滅。說大涅槃俱為寶所。而未分明說真涅槃。由二乘者所得涅槃俱名為化。菩提全不得故。顯以智慧為一乘。令彼欣求。勝鬘乃以真理為一乘。不說智慧故。攝入出生二種俱盡。雖佛果涅槃菩提俱是一乘。勝鬘了義師子吼說。法花隱密說於一乘。總談聲聞雖有四種。法華初時有三聲聞唯除趣寂。其增上慢後起已去方為二記。由如是理雖說一乘不違餘教。說二乘中不說獨覺。但說上下。如十力中。根上下力。不過二故。以機以教皆二類故。又聲聞．獨覺皆有決定及不定者。此初發心皆依聲故究竟成果。亦有小分依於聲故。不定姓者以佛道聲令一切聞。竝可名聲聞故。又彼獨覺無多別教類名下乘及聲聞乘故不別說。又名大小二乘者。合彼二乘種類同故。何因三中定不定姓合為三也。不定姓中具二具三。種姓差別究竟得果不過三故。人天淺近非究竟運故亦不說勝鬘四中不說不定。究竟亦唯三乘攝盡故略不說。合人天者。俱無性類同淺近故。般若經中不說無姓。非究竟運故。開不定者。聞經勝德修方便異。顯示究竟得涅槃故。何故楞伽稱讚別說五乘。定不定姓有四別故。人天同一淺近類故。餘處復說人天為五者。受果有差趣類別故。合不定姓不越三故。不開有姓為四。無姓為二以為六者。諸教但說五種姓別。類唯五故。設立六者理亦無違。然無文證。不說七等。類更無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱說真如。雖說化城亦非真滅。說大涅槃俱為寶所。而未分明說真涅槃。由二乘者所得涅槃俱名為化。菩提全不得故。顯以智慧為一乘。令彼欣求。勝鬘乃以真理為一乘。不說智慧故。攝入出生二種俱盡。雖佛果涅槃菩提俱是一乘。勝鬘了義師子吼說。法花隱密說於一乘。總談聲聞雖有四種。法華初時有三聲聞唯除趣寂。其增上慢後起已去方為二記。由如是理雖說一乘不違餘教。說二乘中不說獨覺。但說上下。如十力中。根上下力。不過二故。以機以教皆二類故。又聲聞．獨覺皆有決定及不定者。此初發心皆依聲故究竟成果。亦有小分依於聲故。不定姓者以佛道聲令一切聞。竝可名聲聞故。又彼獨覺無多別教類名下乘及聲聞乘故不別說。又名大小二乘者。合彼二乘種類同故。何因三中定不定姓合為三也。不定姓中具二具三。種姓差別究竟得果不過三故。人天淺近非究竟運故亦不說勝鬘四中不說不定。究竟亦唯三乘攝盡故略不說。合人天者。俱無性類同淺近故。般若經中不說無姓。非究竟運故。開不定者。聞經勝德修方便異。顯示究竟得涅槃故。何故楞伽稱讚別說五乘。定不定姓有四別故。人天同一淺近類故。餘處復說人天為五者。受果有差趣類別故。合不定姓不越三故。不開有姓為四。無姓為二以為六者。諸教但說五種姓別。類唯五故。設立六者理亦無違。然無文證。不說七等。類更無故。

第五問答分別者。此中一乘理。應唯一無餘二三。法花經言。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。涅槃亦言。凡有心者。悉皆當得無上菩提。何故乃言為引不定。乃至五乘一切有情皆有佛性。究竟皆至大乘極果。何故究竟有人天乘不歸於佛。答攝大乘論以十因故佛說一乘。顯揚二十以六因故佛說一乘。如前已辨。今釋意者。據實而言五乘各異。如前所引教理成立。為引一類故說一乘。非乘唯一無二三等。法花論言。聲聞有四。一趣寂。二退菩提心。亦名迴向菩提心。三應化。四增上慢。經但為化退菩提心及應化故。世尊授記非餘二種。應化聲聞者。即經所說耽三昧酒。經劫不覺。後從彼起方發大心。佛菩薩等作此化形。作聲聞類。先聖入滅經劫久時。今尚發心。況於我等。故為應化。而說一乘受記作佛。攝論十因第九化故。即是此也。舍利弗等先發大心。因施眼故退求小果。今為彼說一乘受記。故說亦為退菩提心說一乘等。不爾便違楞伽莊嚴五種種姓。又涅槃言。我於一時。說一乘一道一行一緣。說須陀洹．乃至阿羅漢等皆得佛道。我諸弟子不解我意。於大眾中唱如是言。如來說須陀洹．乃至阿羅漢皆得佛道。若皆作佛即解佛意。何故稱為不解佛意。故知但應如此中說。問經自說言十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。即是破二破三而明一乘。何故乃言三五乘別。答依梵本說經頌應言無第二第三。數三乘中獨覺為第二。聲聞為第三。為引不定任持所餘故。方便言無第二第三。非真破也。法花自言。唯此一事實。餘二即非真。終不以小乘。濟度於眾生。若破三者。何故乃言餘二非真不以小濟。亦應言不以大乘濟度。經既但言餘二非真不以小濟。明知大乘非所破也。彼經又言。尚無二乘何況有三。二謂第二。三謂第三。非謂二乘三乘名為二三。勝鬘經云。聲聞．辟支佛乘者。即是大乘。又言大乘即是一乘。故但會二不定姓乘。亦非會彼定性二乘。何況大乘。又無三乘顯即一故。非破大乘唯有一乘。斯理何爽。若會破三者。三中之大。即火宅內所許牛車。出門等給皆亦牛乘。若破前牛後別與牛。二牛何別。又三中之大即是頓悟。會令入一。豈令頓悟成漸悟耶。又大乘一乘解行何別。而言捨三而趣於一。新發意菩薩疑網除者。即十義中任持所餘。未說一乘。恐於精進且壞起疑將退。今聞一乘除其疑意。此乃捨下位而趣上階。非捨大乘而入於一。不爾十地捨下趣上。皆應亦名破三歸一。又亦應言餘三非真。何獨言二。勝鬘又言。若如來隨彼意欲。而方便說即是大乘無有二乘。故會二乘入於一者。是方便說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五問答分別者。此中一乘理。應唯一無餘二三。法花經言。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。涅槃亦言。凡有心者。悉皆當得無上菩提。何故乃言為引不定。乃至五乘一切有情皆有佛性。究竟皆至大乘極果。何故究竟有人天乘不歸於佛。答攝大乘論以十因故佛說一乘。顯揚二十以六因故佛說一乘。如前已辨。今釋意者。據實而言五乘各異。如前所引教理成立。為引一類故說一乘。非乘唯一無二三等。法花論言。聲聞有四。一趣寂。二退菩提心。亦名迴向菩提心。三應化。四增上慢。經但為化退菩提心及應化故。世尊授記非餘二種。應化聲聞者。即經所說耽三昧酒。經劫不覺。後從彼起方發大心。佛菩薩等作此化形。作聲聞類。先聖入滅經劫久時。今尚發心。況於我等。故為應化。而說一乘受記作佛。攝論十因第九化故。即是此也。舍利弗等先發大心。因施眼故退求小果。今為彼說一乘受記。故說亦為退菩提心說一乘等。不爾便違楞伽莊嚴五種種姓。又涅槃言。我於一時。說一乘一道一行一緣。說須陀洹．乃至阿羅漢等皆得佛道。我諸弟子不解我意。於大眾中唱如是言。如來說須陀洹．乃至阿羅漢皆得佛道。若皆作佛即解佛意。何故稱為不解佛意。故知但應如此中說。問經自說言十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。即是破二破三而明一乘。何故乃言三五乘別。答依梵本說經頌應言無第二第三。數三乘中獨覺為第二。聲聞為第三。為引不定任持所餘故。方便言無第二第三。非真破也。法花自言。唯此一事實。餘二即非真。終不以小乘。濟度於眾生。若破三者。何故乃言餘二非真不以小濟。亦應言不以大乘濟度。經既但言餘二非真不以小濟。明知大乘非所破也。彼經又言。尚無二乘何況有三。二謂第二。三謂第三。非謂二乘三乘名為二三。勝鬘經云。聲聞．辟支佛乘者。即是大乘。又言大乘即是一乘。故但會二不定姓乘。亦非會彼定性二乘。何況大乘。又無三乘顯即一故。非破大乘唯有一乘。斯理何爽。若會破三者。三中之大。即火宅內所許牛車。出門等給皆亦牛乘。若破前牛後別與牛。二牛何別。又三中之大即是頓悟。會令入一。豈令頓悟成漸悟耶。又大乘一乘解行何別。而言捨三而趣於一。新發意菩薩疑網除者。即十義中任持所餘。未說一乘。恐於精進且壞起疑將退。今聞一乘除其疑意。此乃捨下位而趣上階。非捨大乘而入於一。不爾十地捨下趣上。皆應亦名破三歸一。又亦應言餘三非真。何獨言二。勝鬘又言。若如來隨彼意欲。而方便說即是大乘無有二乘。故會二乘入於一者。是方便說。

非真實理。經雖說言開方便門顯真實相。故說有不定姓二乘者。是方便門。遠令入真故。今說一乘令趣極果名為真實。非謂都無二唯有一名真。故法花言密遣二人眇目矬陋。不言三人。又言。息處故說二不言三故。若言迂會入於大位名為大乘。若直往者所入大位名為一乘經論一乘實為不定。今此所釋未為典據。未見誠文。法花一乘豈由直往。今二行位有何差別。故知方便隱無二乘而說一乘。化一會中所宜聞故。有說執佛三劫滿已猶是凡夫。三十四念成菩提位。今破此執故說一乘亦是破三者。不然。此乃佛滅已後小乘曲見。豈是佛在有作此佛執以為真。而今說破故但破二。問何故立一乘．五乘。不說一藏五藏。說有六藏不說六乘。阿闍世王經等所說二藏三藏。與二乘三乘同。答乘是運載義。約機行以明乘。藏是含容義。教對理而為藏。一五之與六種所以不同。經中所說二．三藏二．三乘。以機行而彰運。對機理而辨教。所以可同。未可即令皆同皆異。隨宜且分乘．藏。有此異同相對。總有可同相於理未爽。然未見文。又準菩薩藏第一卷說。十度．十弊相治數齊。四輪．八難相治數別。不應齊責。問乘是運度義。菩薩可有乘。如來既已度。應不立佛乘。答自他皆可乘。菩薩具二度。度他非自度。何妨立佛乘。問何故有處說佛乘。亦名菩薩乘。但名聲聞乘。不名獨覺乘。答以果相對但說佛乘。二運可修說菩薩乘。行等廣故名為大乘。遮餘二故亦名一乘。獨覺無別教門。初業亦由聲起。故名聲聞乘不名獨覺乘。二乘通論總名小乘。由機行等同狹劣故。不相違也。問既以果對名為佛乘。亦應果對名為佛藏。何故但名菩薩藏不名佛藏。聲聞．獨覺俱得藏名。如藏章中自當廣釋。問教．理．行．果俱為一乘體為同為異。答一雨普潤教同機異。三獸渡河理同證異。六處大因行同修異三車誘引果同設異。或異或同。未勞定準勝鬘會因會果。法花乃會教．行．果三。一雨教也。九部行也。三車果也。顯唯教．行．果。密實有四。如涅槃經說為同異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非真實理。經雖說言開方便門顯真實相。故說有不定姓二乘者。是方便門。遠令入真故。今說一乘令趣極果名為真實。非謂都無二唯有一名真。故法花言密遣二人眇目矬陋。不言三人。又言。息處故說二不言三故。若言迂會入於大位名為大乘。若直往者所入大位名為一乘經論一乘實為不定。今此所釋未為典據。未見誠文。法花一乘豈由直往。今二行位有何差別。故知方便隱無二乘而說一乘。化一會中所宜聞故。有說執佛三劫滿已猶是凡夫。三十四念成菩提位。今破此執故說一乘亦是破三者。不然。此乃佛滅已後小乘曲見。豈是佛在有作此佛執以為真。而今說破故但破二。問何故立一乘．五乘。不說一藏五藏。說有六藏不說六乘。阿闍世王經等所說二藏三藏。與二乘三乘同。答乘是運載義。約機行以明乘。藏是含容義。教對理而為藏。一五之與六種所以不同。經中所說二．三藏二．三乘。以機行而彰運。對機理而辨教。所以可同。未可即令皆同皆異。隨宜且分乘．藏。有此異同相對。總有可同相於理未爽。然未見文。又準菩薩藏第一卷說。十度．十弊相治數齊。四輪．八難相治數別。不應齊責。問乘是運度義。菩薩可有乘。如來既已度。應不立佛乘。答自他皆可乘。菩薩具二度。度他非自度。何妨立佛乘。問何故有處說佛乘。亦名菩薩乘。但名聲聞乘。不名獨覺乘。答以果相對但說佛乘。二運可修說菩薩乘。行等廣故名為大乘。遮餘二故亦名一乘。獨覺無別教門。初業亦由聲起。故名聲聞乘不名獨覺乘。二乘通論總名小乘。由機行等同狹劣故。不相違也。問既以果對名為佛乘。亦應果對名為佛藏。何故但名菩薩藏不名佛藏。聲聞．獨覺俱得藏名。如藏章中自當廣釋。問教．理．行．果俱為一乘體為同為異。答一雨普潤教同機異。三獸渡河理同證異。六處大因行同修異三車誘引果同設異。或異或同。未勞定準勝鬘會因會果。法花乃會教．行．果三。一雨教也。九部行也。三車果也。顯唯教．行．果。密實有四。如涅槃經說為同異。

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寬文十二(壬子)年無神月日令修補了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬文十二(壬子)年無神月日令修補了