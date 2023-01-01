三論遊意義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三論遊意義

碩法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碩法師撰

略有開四重(一明經論遊意。二明四論大歸。三明中觀宗者。四明無方問難也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略有開四重(一明經論遊意。二明四論大歸。三明中觀宗者。四明無方問難也)。

第一明經論遊意者。略明三種。一者明人論菩薩不同。二明諸經論不同。三者所化緣利鈍不同也。此即是佛菩薩因緣。經論因緣。能所因緣也。人即是釋迦作佛行化。若是龍樹即是菩薩行化。有佛應有菩薩。有菩薩應有佛。所次非菩薩。行化有佛即不菩薩。佛行化故。二智方便益物。以菩薩行化故。二慧被緣。二智益物。故所說名之為經。以二慧被緣故。所說被緣為論。所說被緣為論。即是破邪顯正也。所說名之為經故。即是二諦教門。以二諦教門。正是被緣故也。所被之緣。便稟二諦教。以教破緣故教是緣教。稟於教故緣是教緣。教是緣教故。教稱於緣。緣是教緣故。緣稱於教。教稱於緣故名為應感。緣稱於教故名為感應也。感應故說空有二諦。次應感故悟空有二不二。如是作益當時開悟一道所作已故。方便涅槃是名菩薩佛方便也。次有菩薩佛方便者。明諸佛去世必有菩薩興者。聖由日月為成就四生。是故在雖隱必有月興也。故諸佛去世便有菩薩。所以遠法師云。白日雖沒寢光。猶何係之朗月。所以有龍樹興也。但末世鈍根。聞有作有解故。有住於有。不識有非有。聞無作無解故。無住於無。不識無非無。既住有住無。不不識有非有無非無。亦不識有無非非有非非無。是故既告不二。亦失於二。既失理故失於教。如是二不二皆失。故理教皆失。但成斷常虛忘故。序云。上聖為之流滯大士所以栖惶。是龍樹出世。破眾生斷常諸見故。明不斷不常即是中實。既識於中。方了諸佛假名因緣空有二諦也。此之假名二諦。即是不生不滅乃至無來無去也。是故假名二諦即是八不。所以瓔珞經云。二諦者。不生不滅乃至無來無去也。今龍樹。為破斷常迷錯申空有二諦。還使眾生識於空有二諦即是悟不二。如是作益當時同表一道。菩薩出世大意為如此也。問云。何是經通經別論通論別。答如來始自鹿苑終訖雙林。說雖有十二部經八萬八千法藏。推其大歸。皆為息眾生虛妄顛倒開一道耳。是眾經通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明經論遊意者。略明三種。一者明人論菩薩不同。二明諸經論不同。三者所化緣利鈍不同也。此即是佛菩薩因緣。經論因緣。能所因緣也。人即是釋迦作佛行化。若是龍樹即是菩薩行化。有佛應有菩薩。有菩薩應有佛。所次非菩薩。行化有佛即不菩薩。佛行化故。二智方便益物。以菩薩行化故。二慧被緣。二智益物。故所說名之為經。以二慧被緣故。所說被緣為論。所說被緣為論。即是破邪顯正也。所說名之為經故。即是二諦教門。以二諦教門。正是被緣故也。所被之緣。便稟二諦教。以教破緣故教是緣教。稟於教故緣是教緣。教是緣教故。教稱於緣。緣是教緣故。緣稱於教。教稱於緣故名為應感。緣稱於教故名為感應也。感應故說空有二諦。次應感故悟空有二不二。如是作益當時開悟一道所作已故。方便涅槃是名菩薩佛方便也。次有菩薩佛方便者。明諸佛去世必有菩薩興者。聖由日月為成就四生。是故在雖隱必有月興也。故諸佛去世便有菩薩。所以遠法師云。白日雖沒寢光。猶何係之朗月。所以有龍樹興也。但末世鈍根。聞有作有解故。有住於有。不識有非有。聞無作無解故。無住於無。不識無非無。既住有住無。不不識有非有無非無。亦不識有無非非有非非無。是故既告不二。亦失於二。既失理故失於教。如是二不二皆失。故理教皆失。但成斷常虛忘故。序云。上聖為之流滯大士所以栖惶。是龍樹出世。破眾生斷常諸見故。明不斷不常即是中實。既識於中。方了諸佛假名因緣空有二諦也。此之假名二諦。即是不生不滅乃至無來無去也。是故假名二諦即是八不。所以瓔珞經云。二諦者。不生不滅乃至無來無去也。今龍樹。為破斷常迷錯申空有二諦。還使眾生識於空有二諦即是悟不二。如是作益當時同表一道。菩薩出世大意為如此也。問云。何是經通經別論通論別。答如來始自鹿苑終訖雙林。說雖有十二部經八萬八千法藏。推其大歸。皆為息眾生虛妄顛倒開一道耳。是眾經通也。

所言經別者。如來謂大小二種根緣故。開生滅無生滅二種方便觀也。若是大小之緣。說無生滅生滅方便。若大小之緣。開生滅無生滅方便。此是經別意也。次言論通別者。佛滅度後。傳持法藏有二十三人。並為破於邪見迷開申正教也。破邪迷即是符提弱喪也。開申正教即是報佛恩故也。眾論雖多同為此意。是論通也。所言論別者。佛既有生滅無生滅二方便。末代之緣薄福鈍根。稟此二教並皆失旨也。聞生滅即住。不知此生滅是無生滅生滅故。雖生滅即是無生滅也。聞無生滅即住無生滅。不知無生滅是生滅無生滅故。雖無生滅即是生滅也。是以馬鳴龍樹即是四依大人。破此二緣故申佛無生滅教。即是無生滅論。申佛生滅論方便故名生滅。此是論別意也。今且置生滅之經及生滅論。正明無生滅經。以對無生滅論也。無生滅經雖復無窮。略明般若涅槃始終二教。明三種義者。一者明二因二果。二者明一因一果。三者明非因非果。所言二因二果者。大品所明。般若為因。薩婆若為果。涅槃云。佛性為因。涅槃為果。此即二因二果義也。然般若之因。猶是佛性之因故。雖二因終是一因。薩婆若果。猶是涅槃果故。雖二果終是一果。此是一因一果義也。而由因故果。果是因果。所因非果。由果故因。因是果因。所以非因。是故非因非果。施名正法。在經為正法。在論為中實。中實所發名之為觀。觀之所宜名之為論也。然正由於緣緣既非緣正生非正。所以非緣亦復非正。既非正即非觀非中則不經不論非佛非菩薩。泯然無際其道乃平故。開之彌論法界。卷之則一豪無從也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言經別者。如來謂大小二種根緣故。開生滅無生滅二種方便觀也。若是大小之緣。說無生滅生滅方便。若大小之緣。開生滅無生滅方便。此是經別意也。次言論通別者。佛滅度後。傳持法藏有二十三人。並為破於邪見迷開申正教也。破邪迷即是符提弱喪也。開申正教即是報佛恩故也。眾論雖多同為此意。是論通也。所言論別者。佛既有生滅無生滅二方便。末代之緣薄福鈍根。稟此二教並皆失旨也。聞生滅即住。不知此生滅是無生滅生滅故。雖生滅即是無生滅也。聞無生滅即住無生滅。不知無生滅是生滅無生滅故。雖無生滅即是生滅也。是以馬鳴龍樹即是四依大人。破此二緣故申佛無生滅教。即是無生滅論。申佛生滅論方便故名生滅。此是論別意也。今且置生滅之經及生滅論。正明無生滅經。以對無生滅論也。無生滅經雖復無窮。略明般若涅槃始終二教。明三種義者。一者明二因二果。二者明一因一果。三者明非因非果。所言二因二果者。大品所明。般若為因。薩婆若為果。涅槃云。佛性為因。涅槃為果。此即二因二果義也。然般若之因。猶是佛性之因故。雖二因終是一因。薩婆若果。猶是涅槃果故。雖二果終是一果。此是一因一果義也。而由因故果。果是因果。所因非果。由果故因。因是果因。所以非因。是故非因非果。施名正法。在經為正法。在論為中實。中實所發名之為觀。觀之所宜名之為論也。然正由於緣緣既非緣正生非正。所以非緣亦復非正。既非正即非觀非中則不經不論非佛非菩薩。泯然無際其道乃平故。開之彌論法界。卷之則一豪無從也。

第二重明四論大歸。就中凡有二意。明四論意同。二明四論意異也。第一明四論意同者。略有二種同。一者人同二者法同也。人同者。馬鳴龍樹提婆天親。雖復人世有殊。同是四依菩薩出世行化。是故涅槃云。四人出世。能多利益。為世四依。當知如佛也。雖同是依。而傳持法藏始末為論有二十三人也。始自摩訶迦葉終訖仰子比丘也。問馬鳴付屬何人乃至提婆付屬何人。答馬鳴去世付屬比羅比丘。比羅比丘去世付屬龍樹。龍樹去世付屬提婆。提婆去世付屬羅什。如是相承乃至付屬師子比丘也。問法勝呵梨乃至旃延達摩付屬何人。答此並是諸論議師異部相承。非傳法藏。皆為馬鳴龍樹之所破也。次言法同者。略明四種。一明四論雖復名部不同。同是摩訶衍論。無依無得為聖大宗。二者四論是佛滅後。為正教淩遲迷錯失道故。此四論同為破迷。同申佛大教也。三者明龍樹提婆。雖是師弟子有殊。同稟如來二諦教發生二智故。慈風外扇著此共論也。四者龍樹提婆四依之人。同是佛性河中作此行化。了悟諸法不生不滅乃至無來無去故。能申佛教也。若法勝呵梨。既成斷常生滅。即屬生死十二緣河也。今之四論。申明八不破於斷常。即是欲使佛性水生緣河竭義。是故四依出世作此四論。大意同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重明四論大歸。就中凡有二意。明四論意同。二明四論意異也。第一明四論意同者。略有二種同。一者人同二者法同也。人同者。馬鳴龍樹提婆天親。雖復人世有殊。同是四依菩薩出世行化。是故涅槃云。四人出世。能多利益。為世四依。當知如佛也。雖同是依。而傳持法藏始末為論有二十三人也。始自摩訶迦葉終訖仰子比丘也。問馬鳴付屬何人乃至提婆付屬何人。答馬鳴去世付屬比羅比丘。比羅比丘去世付屬龍樹。龍樹去世付屬提婆。提婆去世付屬羅什。如是相承乃至付屬師子比丘也。問法勝呵梨乃至旃延達摩付屬何人。答此並是諸論議師異部相承。非傳法藏。皆為馬鳴龍樹之所破也。次言法同者。略明四種。一明四論雖復名部不同。同是摩訶衍論。無依無得為聖大宗。二者四論是佛滅後。為正教淩遲迷錯失道故。此四論同為破迷。同申佛大教也。三者明龍樹提婆。雖是師弟子有殊。同稟如來二諦教發生二智故。慈風外扇著此共論也。四者龍樹提婆四依之人。同是佛性河中作此行化。了悟諸法不生不滅乃至無來無去故。能申佛教也。若法勝呵梨。既成斷常生滅。即屬生死十二緣河也。今之四論。申明八不破於斷常。即是欲使佛性水生緣河竭義。是故四依出世作此四論。大意同也。

次明四論雖同而異者。先就三論對釋論明異。次明就三論自明異義也。對三論明釋論異者。若是三論名別通論。若是釋論名通別論也。三論名別通論者。三論通申佛一切教。通破一切迷錯。所以中論十二門論。破內人一切迷。申佛一切教。百論破外人迷。亦申佛一切教故。論二十七品橫竪破一切法。始破因緣終破邪見。二十七條生死涅槃凡聖釋惑無不洗破也。竪破者。從因緣訖邪見五句皆除故。有二破無二破。有乃至非有非無非非有非非無皆悉破也。眾病既息。佛大小假名方便二教自然得開。是故別通論也。若是釋論意。乃通申眾教。通破眾迷。而文的釋般若一部。故是通別論。就釋論中開有四句。一者破而不收。二收而不破。三者亦收亦破。四非收非破也。破而不收者。如迦旃延子及諸論義師。自恃聰明作佛法。謂非但不謂非但不謂大乘中意。亦失三藏之旨。是故論主意但破不收也。收而不破者。則是佛假名方便大小教門故。但收取而不破之。三亦收亦破者。為緣迷佛大小教。今但破迷以所秤破收取佛教。所以名收。四非收非破者。明諸法本性清淨故。實無所破亦無收也。若是三論。但破眾迷而收取佛教故。異大論也。問三論曲破不收。釋論亦收亦破。豈非取捨之必。答三論雖破實無所破。釋論雖收而無所收也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四論雖同而異者。先就三論對釋論明異。次明就三論自明異義也。對三論明釋論異者。若是三論名別通論。若是釋論名通別論也。三論名別通論者。三論通申佛一切教。通破一切迷錯。所以中論十二門論。破內人一切迷。申佛一切教。百論破外人迷。亦申佛一切教故。論二十七品橫竪破一切法。始破因緣終破邪見。二十七條生死涅槃凡聖釋惑無不洗破也。竪破者。從因緣訖邪見五句皆除故。有二破無二破。有乃至非有非無非非有非非無皆悉破也。眾病既息。佛大小假名方便二教自然得開。是故別通論也。若是釋論意。乃通申眾教。通破眾迷。而文的釋般若一部。故是通別論。就釋論中開有四句。一者破而不收。二收而不破。三者亦收亦破。四非收非破也。破而不收者。如迦旃延子及諸論義師。自恃聰明作佛法。謂非但不謂非但不謂大乘中意。亦失三藏之旨。是故論主意但破不收也。收而不破者。則是佛假名方便大小教門故。但收取而不破之。三亦收亦破者。為緣迷佛大小教。今但破迷以所秤破收取佛教。所以名收。四非收非破者。明諸法本性清淨故。實無所破亦無收也。若是三論。但破眾迷而收取佛教故。異大論也。問三論曲破不收。釋論亦收亦破。豈非取捨之必。答三論雖破實無所破。釋論雖收而無所收也。

次就三論自明異者。略開十條。一者三論立名有理教不同。二明三論有諦智不同。三明三論辨諦有於教不同。四明三論辨智有長短不同。五明三論破緣有內外不同。六明三論申破有傍正不同。七明三論用假有就對不同。八明三論有對緣不對緣不同。九明三論所對之緣悟有深淺不同。第十三論師弟出世久近不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就三論自明異者。略開十條。一者三論立名有理教不同。二明三論有諦智不同。三明三論辨諦有於教不同。四明三論辨智有長短不同。五明三論破緣有內外不同。六明三論申破有傍正不同。七明三論用假有就對不同。八明三論有對緣不對緣不同。九明三論所對之緣悟有深淺不同。第十三論師弟出世久近不同也。

第一名立不同者。小乘諸論凡有三從。一者從人立名。如舍利弗毘曇是也。二者從法受名。如成實等也。三者從譬受名。如甘露毘曇及日出論也。今此四論。受名有通別。所言通者。四論并破斷常。皆明中道實。是故四論通得稱中。又四論并為開道令眾生反迷悟入。是故四論皆得稱秤門。四論皆有偈數。是故四論并秤曰百論。四論皆釋佛意。是故四論通名釋四論也。通而致別即有四意。若是中論從理實為名。若是十二門從言教受秤。若是百論從偈數立名也。問中論何故從理實立名。若從理實立名而秤中者。何故不從理實立宗以中為宗。答宗是二諦為申佛教。名是理實欲明二諦所表故。二諦所表不二之理。名之為中。故名理實宗。是二諦此即教理具足。所以宗名互辨也。十二門論從教立名者。明行人籍言教並得入道。此教能開通道。使行人悟入。是故從言教立名也。是故中論從理實為名。十二門從教為秤。此即教理因緣能所義也。百論所以從偈數為名者。大師舉喻云。如百健將能破怨敵使人民安穩國家得全故。歎此人為百健將。提婆亦爾。以此百偈破九十六種外道怨賊。使眾生慧明得開如來正法宣流行世故。歎此百偈有能破之功即名為百論也。問百論亦得秤中不。答凡有四句。一者兩捨而非中。二者中於而非兩捨。三者亦中亦兩捨。四者非中非兩捨。一言兩捨而非中者。即是百論。雖復罪禍兩捨。不作中名也。中而非兩捨者。此即經中所辨。一色一香並皆是中。未必皆須兩捨也。亦中亦兩捨者。即是中論。雙捨斷常故名兩捨也。亦強名中實。所以名中也。非中非兩捨者。此有二意。一者斷常顛倒故非中非兩捨。二者諸法本性清淨故非中非兩捨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一名立不同者。小乘諸論凡有三從。一者從人立名。如舍利弗毘曇是也。二者從法受名。如成實等也。三者從譬受名。如甘露毘曇及日出論也。今此四論。受名有通別。所言通者。四論并破斷常。皆明中道實。是故四論通得稱中。又四論并為開道令眾生反迷悟入。是故四論皆得稱秤門。四論皆有偈數。是故四論并秤曰百論。四論皆釋佛意。是故四論通名釋四論也。通而致別即有四意。若是中論從理實為名。若是十二門從言教受秤。若是百論從偈數立名也。問中論何故從理實立名。若從理實立名而秤中者。何故不從理實立宗以中為宗。答宗是二諦為申佛教。名是理實欲明二諦所表故。二諦所表不二之理。名之為中。故名理實宗。是二諦此即教理具足。所以宗名互辨也。十二門論從教立名者。明行人籍言教並得入道。此教能開通道。使行人悟入。是故從言教立名也。是故中論從理實為名。十二門從教為秤。此即教理因緣能所義也。百論所以從偈數為名者。大師舉喻云。如百健將能破怨敵使人民安穩國家得全故。歎此人為百健將。提婆亦爾。以此百偈破九十六種外道怨賊。使眾生慧明得開如來正法宣流行世故。歎此百偈有能破之功即名為百論也。問百論亦得秤中不。答凡有四句。一者兩捨而非中。二者中於而非兩捨。三者亦中亦兩捨。四者非中非兩捨。一言兩捨而非中者。即是百論。雖復罪禍兩捨。不作中名也。中而非兩捨者。此即經中所辨。一色一香並皆是中。未必皆須兩捨也。亦中亦兩捨者。即是中論。雙捨斷常故名兩捨也。亦強名中實。所以名中也。非中非兩捨者。此有二意。一者斷常顛倒故非中非兩捨。二者諸法本性清淨故非中非兩捨也。

第二明三論宗教不同者。若是中論以二諦為宗。若是百論以二智為宗。十二門論前後兩出。一云同中論以二諦為宗。又云以境智為宗也。中論以二諦為宗者。諸佛說法常依二諦。但龍樹與外人。同學佛二諦有其得失。外人學佛二諦。成斷常生滅來出一異也。龍樹了佛二諦不生不滅乃至無來無去。所以捨初章即牒八不。八不即是二諦。是故以二諦為宗。若是百論面折外道。使故九十六種理屈辭窮故。歎此二智有閑邪顯正之功故。以二智為宗百論宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明三論宗教不同者。若是中論以二諦為宗。若是百論以二智為宗。十二門論前後兩出。一云同中論以二諦為宗。又云以境智為宗也。中論以二諦為宗者。諸佛說法常依二諦。但龍樹與外人。同學佛二諦有其得失。外人學佛二諦。成斷常生滅來出一異也。龍樹了佛二諦不生不滅乃至無來無去。所以捨初章即牒八不。八不即是二諦。是故以二諦為宗。若是百論面折外道。使故九十六種理屈辭窮故。歎此二智有閑邪顯正之功故。以二智為宗百論宗也。

第三明三論辨諦有於教不同者。通明三論辨諦。即有於諦及以教諦。通而致別。百論即明於諦。中論即明教諦。所以然者。於諦即淺教諦即深。中論明如來假名空有教門。皆是不生不滅。若是百論。即就二緣而明於兩諦也。問於諦教諦有何異耶。答教諦就佛成諦之言。於諦即約兩緣明二實故。於凡為實也。問經云。一切世諦若於如來即是第一義諦。此何物。於諦。答此諦是因緣於諦也。同若爾。教諦便不就緣用教。何為於諦。便無言教。那得諦名。答教諦非不被緣。但緣稟此教。即便悟理故名教諦也。於諦亦稟佛教。但於恃作解。不能博悟故名於諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明三論辨諦有於教不同者。通明三論辨諦。即有於諦及以教諦。通而致別。百論即明於諦。中論即明教諦。所以然者。於諦即淺教諦即深。中論明如來假名空有教門。皆是不生不滅。若是百論。即就二緣而明於兩諦也。問於諦教諦有何異耶。答教諦就佛成諦之言。於諦即約兩緣明二實故。於凡為實也。問經云。一切世諦若於如來即是第一義諦。此何物。於諦。答此諦是因緣於諦也。同若爾。教諦便不就緣用教。何為於諦。便無言教。那得諦名。答教諦非不被緣。但緣稟此教。即便悟理故名教諦也。於諦亦稟佛教。但於恃作解。不能博悟故名於諦也。

第四明三論用智長短者。若是中論明實智方便。百論即明實智與權智故。權智即短實智長也。問何故龍樹用實方便智。百論用實與權智。答提婆面折外道。一時權巧功用故。權智即短也。中論匡正佛法。整里家國非時用。是故二智則長。例如大品淨名二經辨智有長短。大品即明實方便智故其用則長。淨名則明權實二智其用則短也。問二經長短三智與三論長短智云何。答二經明智通於破立故。如大品破有所得。而廣明因果法門。淨名破但大但小。而廣明菩薩不思議用也。若是三論。但破洗諸法不明立也。問佛法大海無量寶聚。三論何但用一破一。而言是佛法通方論耶。將舊醫用乳田父食鹽。答一切眾生未觀波若以來。並皆依著稟教成病。是故三論。廣破依著。廣破眾生病。眾生病若消如來正教自開也。是故不須別立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明三論用智長短者。若是中論明實智方便。百論即明實智與權智故。權智即短實智長也。問何故龍樹用實方便智。百論用實與權智。答提婆面折外道。一時權巧功用故。權智即短也。中論匡正佛法。整里家國非時用。是故二智則長。例如大品淨名二經辨智有長短。大品即明實方便智故其用則長。淨名則明權實二智其用則短也。問二經長短三智與三論長短智云何。答二經明智通於破立故。如大品破有所得。而廣明因果法門。淨名破但大但小。而廣明菩薩不思議用也。若是三論。但破洗諸法不明立也。問佛法大海無量寶聚。三論何但用一破一。而言是佛法通方論耶。將舊醫用乳田父食鹽。答一切眾生未觀波若以來。並皆依著稟教成病。是故三論。廣破依著。廣破眾生病。眾生病若消如來正教自開也。是故不須別立。

第五明三論破緣有內外不同者。若是中論與十二門即破內學。若是百論即破外學。所以然者。龍樹出時正法始滅像法始興。此中有內病興世故。大論云。佛滅後五百歲後有五百部出興於世。皆執自見為是。他見為非。不知佛意。為於解脫故聞畢竟空法。開邪覆正。是故菩薩破邪顯正。所以秤為破內學也。問龍樹破內學不但除迷教之病。通收取佛教者。提婆破外學亦有收取義不。答亦有收義。如大經文字品云。一切經書呪術皆是佛說法。非外道說。是故亦有收歸內。又大經云。輪王出世還收取諸牛。亦是其事也。問百論破外而有收外義者。中論破內亦有收內義不。答亦有此義。故大論云。諸論義師自作此說。尚不得三藏中意。況大乘此破不收也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明三論破緣有內外不同者。若是中論與十二門即破內學。若是百論即破外學。所以然者。龍樹出時正法始滅像法始興。此中有內病興世故。大論云。佛滅後五百歲後有五百部出興於世。皆執自見為是。他見為非。不知佛意。為於解脫故聞畢竟空法。開邪覆正。是故菩薩破邪顯正。所以秤為破內學也。問龍樹破內學不但除迷教之病。通收取佛教者。提婆破外學亦有收取義不。答亦有收義。如大經文字品云。一切經書呪術皆是佛說法。非外道說。是故亦有收歸內。又大經云。輪王出世還收取諸牛。亦是其事也。問百論破外而有收外義者。中論破內亦有收內義不。答亦有此義。故大論云。諸論義師自作此說。尚不得三藏中意。況大乘此破不收也。

第六明三論申破傍正不同凡有二種。一者就破明傍正。二者就申明傍正也。就破明傍正者。中論正破內傍破外道。百論正破外迷傍破內執也。所以然者。若外執同內執者。中論傍破。若內執同外執者。百論即破也。就申明傍正者。中論正申佛教傍破外道。百論正破外道傍申佛教。所以然者。中論初發始即牒八不二諦。後方破外故。正申傍破也。若是百論初發始即歸三寶故。正破傍申也。十二門論與中論云何。答大師有時云。兩諸義無有異。有時云。十二門申義為強破義為弱。故初發即云說曰。今當略解摩訶衍義也。若是中論初牒八不破外人。故論文云。諸法無量。何故但以此八事破。故知。中論正破傍申也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明三論申破傍正不同凡有二種。一者就破明傍正。二者就申明傍正也。就破明傍正者。中論正破內傍破外道。百論正破外迷傍破內執也。所以然者。若外執同內執者。中論傍破。若內執同外執者。百論即破也。就申明傍正者。中論正申佛教傍破外道。百論正破外道傍申佛教。所以然者。中論初發始即牒八不二諦。後方破外故。正申傍破也。若是百論初發始即歸三寶故。正破傍申也。十二門論與中論云何。答大師有時云。兩諸義無有異。有時云。十二門申義為強破義為弱。故初發即云說曰。今當略解摩訶衍義也。若是中論初牒八不破外人。故論文云。諸法無量。何故但以此八事破。故知。中論正破傍申也。

第七明三論用假不同者。假者四種。一者因緣假。如空有二諦。二者隨緣假。如云世者說有我我亦說世智說無我。又百論云。佛隨眾生意故下中上施戒智。三者就緣假。如眾生執有就求有無從。眾生執無就求無不得。此是就緣假也。四者對緣假。如說常為對治無常說無常為對治常也。若是經中及以大論具足四假。若是三論唯有二假。一者就緣二者對緣。若中論正因緣假強對緣假故弱故。龍樹就外人覓生滅斷常皆不可得。若百論對緣假強就緣假弱故。外道執一借異。對破外道執異借一對破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明三論用假不同者。假者四種。一者因緣假。如空有二諦。二者隨緣假。如云世者說有我我亦說世智說無我。又百論云。佛隨眾生意故下中上施戒智。三者就緣假。如眾生執有就求有無從。眾生執無就求無不得。此是就緣假也。四者對緣假。如說常為對治無常說無常為對治常也。若是經中及以大論具足四假。若是三論唯有二假。一者就緣二者對緣。若中論正因緣假強對緣假故弱故。龍樹就外人覓生滅斷常皆不可得。若百論對緣假強就緣假弱故。外道執一借異。對破外道執異借一對破也。

第八明三論有對緣不對緣不同者。若是百論。提婆菩薩。廣集九十六種外道邪師故。八方論士。皆集四衢各建其宗也。初立無方論者。提婆對面折外道。辨屈邪師也。若中論。龍樹菩薩。潛惟著筆。玄收迷情。以為折破。故不面對外人。異提婆也。問何故如此。答龍樹出世如第三佛。是故傳云。智慧日以頹斯人再輝世。昏寢以久闇此人悟令覺。又云。明即白月爭輝。智即聖人並照故。外道小乘聞名立伏。不敢論義。所以龍樹面不破也。但著論破也。提婆不爾。初但隱迹。為婆羅門故。外道諸師不畏彈之。故與此交論也。問提婆面對外道。亦有著論以不。答提婆九十日中。與外道論義。後還閑林。撰當時之言。著此百論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明三論有對緣不對緣不同者。若是百論。提婆菩薩。廣集九十六種外道邪師故。八方論士。皆集四衢各建其宗也。初立無方論者。提婆對面折外道。辨屈邪師也。若中論。龍樹菩薩。潛惟著筆。玄收迷情。以為折破。故不面對外人。異提婆也。問何故如此。答龍樹出世如第三佛。是故傳云。智慧日以頹斯人再輝世。昏寢以久闇此人悟令覺。又云。明即白月爭輝。智即聖人並照故。外道小乘聞名立伏。不敢論義。所以龍樹面不破也。但著論破也。提婆不爾。初但隱迹。為婆羅門故。外道諸師不畏彈之。故與此交論也。問提婆面對外道。亦有著論以不。答提婆九十日中。與外道論義。後還閑林。撰當時之言。著此百論也。

第九明三論所破之緣根有利鈍不同者。以眾生根生不同。今約中百二論。略開三論種不同。有一種根緣。百論始捨罪福終破空有。當此言下即悟無生也。第二有一種眾生。即是外道。經聞提婆當時所破之理。屈申未悟。後出家稟受佛經。方始得悟。是中根人也。第三下根人。外道聞百論所破。雖復言理俱屈。而不得悟。後稟佛經。亦不得悟。非但不悟學於佛經。更復須迷執邪。後為中論所破方得悟也。問亦有內道之人雖聞中論所破不悟。聞百論破方始悟不。答亦有此義故。中論深聞不解。百論就情玄略故。便得悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明三論所破之緣根有利鈍不同者。以眾生根生不同。今約中百二論。略開三論種不同。有一種根緣。百論始捨罪福終破空有。當此言下即悟無生也。第二有一種眾生。即是外道。經聞提婆當時所破之理。屈申未悟。後出家稟受佛經。方始得悟。是中根人也。第三下根人。外道聞百論所破。雖復言理俱屈。而不得悟。後稟佛經。亦不得悟。非但不悟學於佛經。更復須迷執邪。後為中論所破方得悟也。問亦有內道之人雖聞中論所破不悟。聞百論破方始悟不。答亦有此義故。中論深聞不解。百論就情玄略故。便得悟也。

第十明三論師弟不同者。叡公云。天竺有十六大國方八十里。三百五十年。有馬鳴菩薩出世。令大乘之化。重啟閻浮提。後五百三十年。有龍樹菩薩出世。扇無相之道。三啟末俗也。八百餘年。有婆羅門種名曰提婆。是龍樹上足弟子。其人皆與玄師並照德。與皆機淨行故。令佛法興隆邪道隱塞也。問中論既得秤中。百論亦得秤中不。答二論俱得秤中。問若俱得秤中更有何異。答若是中論即對偏辨中。若是中論即對邪辨中。所以然者。中論迷教之緣。學佛二諦不悟二不二。故成偏執。所以今破此偏二故。明不二之中也。若是百論不學佛教故。一向邪錯。破此邪錯以明中故。是破邪中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明三論師弟不同者。叡公云。天竺有十六大國方八十里。三百五十年。有馬鳴菩薩出世。令大乘之化。重啟閻浮提。後五百三十年。有龍樹菩薩出世。扇無相之道。三啟末俗也。八百餘年。有婆羅門種名曰提婆。是龍樹上足弟子。其人皆與玄師並照德。與皆機淨行故。令佛法興隆邪道隱塞也。問中論既得秤中。百論亦得秤中不。答二論俱得秤中。問若俱得秤中更有何異。答若是中論即對偏辨中。若是中論即對邪辨中。所以然者。中論迷教之緣。學佛二諦不悟二不二。故成偏執。所以今破此偏二故。明不二之中也。若是百論不學佛教故。一向邪錯。破此邪錯以明中故。是破邪中也。

次第三約釋論中論宗百論明秤中觀論。今作離合兩釋也。前則離解三字。次則合釋三字也。然雖復離釋非是異義。雖復合釋非是一義。所以然者。正為學人若聞合釋即作一解。若聞離釋則作異解。為此人故。所以言雖復離釋非是異義。雖復合釋非是一義。例如人聞波若如佛性法界涅槃便作異解。若聞波若即佛性法界即是涅槃便作一解。對此人故。明波若佛性法界涅槃雖復合非一。雖復離非是異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三約釋論中論宗百論明秤中觀論。今作離合兩釋也。前則離解三字。次則合釋三字也。然雖復離釋非是異義。雖復合釋非是一義。所以然者。正為學人若聞合釋即作一解。若聞離釋則作異解。為此人故。所以言雖復離釋非是異義。雖復合釋非是一義。例如人聞波若如佛性法界涅槃便作異解。若聞波若即佛性法界即是涅槃便作一解。對此人故。明波若佛性法界涅槃雖復合非一。雖復離非是異也。

所言中者。以實為義。亦以五為義也。以實為義者。開中叡師云。以中為名者。然其實也。以正為義者。肇公正觀論云。中即是正也。若以實為中義者。即名為實相實際。若以正為中義。即名正法正性也。問云何中以實為義。答正為失道之人。明學皆是虛妄。對此虛妄故名中實也。問何者是失道人。答通而為論。未見佛性。未觀波若以來。並是虛妄也。斷常中行故是失道人也。別而為言。有三種人。第一是失佛教人。言世諦是有真諦是無生死定斷佛果定常。如此人等。即是虛妄也。第二自樹之人。即是九十六種外道所行所學皆是也。邪錯之是虛妄也。第三即是任運顛倒不學佛教。亦不自樹邪候。直是隨逐世樂。任運失道故。如此三種人。皆虛妄也。問今辨中實正對何人。答通而為論。並對三人。別而為言。正對第一失佛教人也。問此失佛教人是何時失。答正法之末像法之始。稟佛教人。成斷常虛妄。以成斷常故失中道。是虛妄故。便失實相成邪見故。即失正法也。問何故失教人為虛妄耶。答彼云。有生有滅有有有無。是故龍樹責外云。汝若實有生滅實有有無者。就汝救之。便應可得。今就汝生滅無從實有無不得。故知。汝之所見是無而謂有。故是虛妄。是以對此虛妄偏邪故。明不斷不常不生不滅則是中道。以中實故名為正法。故淨名云。觀身實相觀佛亦然。如此觀者名為正觀。以他觀者名為邪觀。故知。中則是實實即是中也。所言中解不同。一者外道明中。二者毘曇人明中。三者成論人明中。四者中假人明中也。外道明中者。僧佉人言。埿團非瓶非非瓶即是中也。次衛世師言。聲不名大不名小為中。勤娑婆言。光非明非闇為中。三師並明中也。次毘曇人明中者。彼有事理。事中者。如國中滿大王。不在欲界復離非想。相離此二邊居在中道也。理中苦集之理不斷不常即是中道也。次成論人明中者。彼有三種中。一世諦中道即是不斷不常等也。二真諦中道即非有非無等也。三□諦中道即非真非俗也。次中假人明中者。如非有非無為中。而有而無為假。如此等解。別須廣破付在論文也。今明中略有三種。一對偏中。二因緣中。三絕待中也。所言對偏中者。學佛教人。既失其旨故。成斷常偏執。對此偏執的申故言對偏中也。次言因緣中者。如假有不得言有。不得言不有。此有即是中也。次言絕待中者。本對偏故。所以有中在。偏既去中亦不立。故非偏非中強名中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言中者。以實為義。亦以五為義也。以實為義者。開中叡師云。以中為名者。然其實也。以正為義者。肇公正觀論云。中即是正也。若以實為中義者。即名為實相實際。若以正為中義。即名正法正性也。問云何中以實為義。答正為失道之人。明學皆是虛妄。對此虛妄故名中實也。問何者是失道人。答通而為論。未見佛性。未觀波若以來。並是虛妄也。斷常中行故是失道人也。別而為言。有三種人。第一是失佛教人。言世諦是有真諦是無生死定斷佛果定常。如此人等。即是虛妄也。第二自樹之人。即是九十六種外道所行所學皆是也。邪錯之是虛妄也。第三即是任運顛倒不學佛教。亦不自樹邪候。直是隨逐世樂。任運失道故。如此三種人。皆虛妄也。問今辨中實正對何人。答通而為論。並對三人。別而為言。正對第一失佛教人也。問此失佛教人是何時失。答正法之末像法之始。稟佛教人。成斷常虛妄。以成斷常故失中道。是虛妄故。便失實相成邪見故。即失正法也。問何故失教人為虛妄耶。答彼云。有生有滅有有有無。是故龍樹責外云。汝若實有生滅實有有無者。就汝救之。便應可得。今就汝生滅無從實有無不得。故知。汝之所見是無而謂有。故是虛妄。是以對此虛妄偏邪故。明不斷不常不生不滅則是中道。以中實故名為正法。故淨名云。觀身實相觀佛亦然。如此觀者名為正觀。以他觀者名為邪觀。故知。中則是實實即是中也。所言中解不同。一者外道明中。二者毘曇人明中。三者成論人明中。四者中假人明中也。外道明中者。僧佉人言。埿團非瓶非非瓶即是中也。次衛世師言。聲不名大不名小為中。勤娑婆言。光非明非闇為中。三師並明中也。次毘曇人明中者。彼有事理。事中者。如國中滿大王。不在欲界復離非想。相離此二邊居在中道也。理中苦集之理不斷不常即是中道也。次成論人明中者。彼有三種中。一世諦中道即是不斷不常等也。二真諦中道即非有非無等也。三□諦中道即非真非俗也。次中假人明中者。如非有非無為中。而有而無為假。如此等解。別須廣破付在論文也。今明中略有三種。一對偏中。二因緣中。三絕待中也。所言對偏中者。學佛教人。既失其旨故。成斷常偏執。對此偏執的申故言對偏中也。次言因緣中者。如假有不得言有。不得言不有。此有即是中也。次言絕待中者。本對偏故。所以有中在。偏既去中亦不立。故非偏非中強名中也。

所言觀者。論有廣略二文。若是廣文則云中觀論也。若是略文但言中也。關中影叡兩師。具廣略釋二義也。影師云。寂此諸道故名為中。問答折徵故秤為論也。又云。觀者直以觀達於心故名觀。論宣於口也。叡師云。以中為名照其實也。以論為秤者盡其言也。但釋中論不明觀也。今依廣本明觀義也。所言觀者觀照為義。龍樹正觀。照了諸法不斷不常不生不滅故名為觀。有二種。一生滅觀。二無生滅觀也。生滅觀者。有惑可滅。有解可生。有聖可取。有凡可捨故。生滅取捨之觀也。無生滅觀者。知惑本自不生。今何所滅。故了悟諸法不生不滅故名無生滅觀也。就此二觀各有三種。一名字觀。二義相觀。三心行觀也。名字觀者。知一切諸法但名字不內不外亦非中間不住亦非不住故。不名悟名字即是解脫故言名字觀也。義相觀者。既有其名。必應有義。如真俗是名非真非俗。是義亦得真俗。是名真以實為義。俗浮虛為義。了達此義名義相觀也。心如此行名心行觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言觀者。論有廣略二文。若是廣文則云中觀論也。若是略文但言中也。關中影叡兩師。具廣略釋二義也。影師云。寂此諸道故名為中。問答折徵故秤為論也。又云。觀者直以觀達於心故名觀。論宣於口也。叡師云。以中為名照其實也。以論為秤者盡其言也。但釋中論不明觀也。今依廣本明觀義也。所言觀者觀照為義。龍樹正觀。照了諸法不斷不常不生不滅故名為觀。有二種。一生滅觀。二無生滅觀也。生滅觀者。有惑可滅。有解可生。有聖可取。有凡可捨故。生滅取捨之觀也。無生滅觀者。知惑本自不生。今何所滅。故了悟諸法不生不滅故名無生滅觀也。就此二觀各有三種。一名字觀。二義相觀。三心行觀也。名字觀者。知一切諸法但名字不內不外亦非中間不住亦非不住故。不名悟名字即是解脫故言名字觀也。義相觀者。既有其名。必應有義。如真俗是名非真非俗。是義亦得真俗。是名真以實為義。俗浮虛為義。了達此義名義相觀也。心如此行名心行觀也。

所言論者。論有二種。一者小乘二者大乘。小乘論亦有二種。一通論二別論也。大乘論亦有二種。一通二別也。小乘通論者。即是成實毘曇等二論。通釋佛三藏教意故。成論云。我欲正論三藏中實義也。小乘別論者。釋論云。有脇比丘造四阿含論也。此上無也。大乘通論者。中百等三論。通明佛大乘經意也。大乘別論者。即是釋論地論波若論別釋經故也。問論是何義。答直名論交言曰論。又云。賓主往復為論也。今依關中序云。論者欲以窮其源盡其理也。又言論者。盡其言也。他問。盡言為論者。為當用言為論為當。用無言為論若用言為論。言那得導盡言。若用無言為論者。復何秤盡言耶。答導盡言為論。那得用言為論。若無言何得盡。是故賓主。交言為欲盡言以為論也。若不交言。言何由盡也。問云。交言為欲盡言。答論主之難擬無不摧。外人無不屈。外人若不屈。即斷常不盡擬。若不摧戲論不消。戲論不息則中不生。斷常不盡觀則不發中。若不生則佛性不現。波若不顯。今斷常息。所以中生觀發。中生觀發故佛性現波□顯。是故以盡言為論也。問但盡邪言為盡。為盡正言□盡耶。答一往為論。但盡邪言。二往為論。邪言既盡正言亦息。問論主既言那得盡言。答論主為論盡言。是故言也。如大論云。執事比丘舉手唱言眾皆寂靜。此是以聲遮聲。非求聲也。今以言盡言。非立言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言論者。論有二種。一者小乘二者大乘。小乘論亦有二種。一通論二別論也。大乘論亦有二種。一通二別也。小乘通論者。即是成實毘曇等二論。通釋佛三藏教意故。成論云。我欲正論三藏中實義也。小乘別論者。釋論云。有脇比丘造四阿含論也。此上無也。大乘通論者。中百等三論。通明佛大乘經意也。大乘別論者。即是釋論地論波若論別釋經故也。問論是何義。答直名論交言曰論。又云。賓主往復為論也。今依關中序云。論者欲以窮其源盡其理也。又言論者。盡其言也。他問。盡言為論者。為當用言為論為當。用無言為論若用言為論。言那得導盡言。若用無言為論者。復何秤盡言耶。答導盡言為論。那得用言為論。若無言何得盡。是故賓主。交言為欲盡言以為論也。若不交言。言何由盡也。問云。交言為欲盡言。答論主之難擬無不摧。外人無不屈。外人若不屈。即斷常不盡擬。若不摧戲論不消。戲論不息則中不生。斷常不盡觀則不發中。若不生則佛性不現。波若不顯。今斷常息。所以中生觀發。中生觀發故佛性現波□顯。是故以盡言為論也。問但盡邪言為盡。為盡正言□盡耶。答一往為論。但盡邪言。二往為論。邪言既盡正言亦息。問論主既言那得盡言。答論主為論盡言。是故言也。如大論云。執事比丘舉手唱言眾皆寂靜。此是以聲遮聲。非求聲也。今以言盡言。非立言也。

次合釋三字者。以為二意。以中對觀。即是境智之名。以觀對中。即是智境觀。即是境智。以境是中實故生觀。便是正觀。以觀正故。所以境即是中。故中發於觀觀發於中也。所言中發觀者。由諸法不生不滅無來無去。是故能發菩薩正觀。故理乘云。十二因緣。不生不滅非因非果故能生觀者。猶如胡𦬔能發熱病是中發於觀義也。觀發中者。以觀正故。能了達諸法皆無生滅。是觀發於中也。以觀對論為行說者。觀論即是如行而說。論觀即是如說而行。如行而說。即是說我所行。如說而行。即是行我所說。說我所行故名為中論也。行我所說故名中觀也。問此中觀論三字通別云何。答通而為論。三字皆中皆觀皆論也。所言三字皆中者。中既不生不滅。觀亦不生不滅。故即是中。中即所行不生不滅。觀即能行不生不滅。中即所照不生不滅。觀即能照不生不滅。論即是能論不生不滅。所論不生不滅。既是中能論不生不滅。亦是中也。三字皆觀者。中即是義相觀。觀即是心行觀。論即是名字觀□故三字名觀也。三字皆論者。論則是能論故。能論既是所論。中觀亦是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次合釋三字者。以為二意。以中對觀。即是境智之名。以觀對中。即是智境觀。即是境智。以境是中實故生觀。便是正觀。以觀正故。所以境即是中。故中發於觀觀發於中也。所言中發觀者。由諸法不生不滅無來無去。是故能發菩薩正觀。故理乘云。十二因緣。不生不滅非因非果故能生觀者。猶如胡𦬔能發熱病是中發於觀義也。觀發中者。以觀正故。能了達諸法皆無生滅。是觀發於中也。以觀對論為行說者。觀論即是如行而說。論觀即是如說而行。如行而說。即是說我所行。如說而行。即是行我所說。說我所行故名為中論也。行我所說故名中觀也。問此中觀論三字通別云何。答通而為論。三字皆中皆觀皆論也。所言三字皆中者。中既不生不滅。觀亦不生不滅。故即是中。中即所行不生不滅。觀即能行不生不滅。中即所照不生不滅。觀即能照不生不滅。論即是能論不生不滅。所論不生不滅。既是中能論不生不滅。亦是中也。三字皆觀者。中即是義相觀。觀即是心行觀。論即是名字觀□故三字名觀也。三字皆論者。論則是能論故。能論既是所論。中觀亦是也。

第四無方問答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四無方問答也。

問經中二諦論中二諦。經中中道論中中道同異云何。答通而為論更無異也。論中二諦既即論中二諦也。經中二諦亦即是經中二諦也。通而致別。經中所辨。則前假後中。論中所辨。即前中後假也。所以然者。經中前明二諦教門。說此二諦為表不二。如說空有為俗有空為真。空有為俗。有不自有。有即是假。有空為真。空不自空。空即是假。故此空有既是假名。因此空有之假。表非空非有不二中。是經中前假後中。故因假得中。因教悟理也。若是論中則前中後假。將執教之緣聞有即住有。聞無即住無。此有無即成性實故。龍樹破此性實明諸法非有非無。即破性有故云非有。破性無故云非無。非有非無即是雙去。不知何以名強為中。是前明中義。因此中悟假。由非有非無中故。得生而有而無之假。是前中後假也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問經中二諦論中二諦。經中中道論中中道同異云何。答通而為論更無異也。論中二諦既即論中二諦也。經中二諦亦即是經中二諦也。通而致別。經中所辨。則前假後中。論中所辨。即前中後假也。所以然者。經中前明二諦教門。說此二諦為表不二。如說空有為俗有空為真。空有為俗。有不自有。有即是假。有空為真。空不自空。空即是假。故此空有既是假名。因此空有之假。表非空非有不二中。是經中前假後中。故因假得中。因教悟理也。若是論中則前中後假。將執教之緣聞有即住有。聞無即住無。此有無即成性實故。龍樹破此性實明諸法非有非無。即破性有故云非有。破性無故云非無。非有非無即是雙去。不知何以名強為中。是前明中義。因此中悟假。由非有非無中故。得生而有而無之假。是前中後假也。

問經中明中實與論中辨中實同異云何。答若是經中明二諦教實。若是論中已辨中實即理實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問經中明中實與論中辨中實同異云何。答若是經中明二諦教實。若是論中已辨中實即理實也。

問中教實云何理實云何。答教實者。即是諸佛二諦教門成諦之言以為實。若是理實。則是明諸法不空不有實相為實也。復有於緣實義。有於凡是實空。於聖是實。此二緣故秤兩實也。問答未盡。付入中文辨也。又成實論師云。三論師不得破成論。三論師云得破也。成論師言不得破。意以有八義故。何等是八。一者破異同。二者明二諦同。三明中道同。四明波若同。五明人同。六明異出世故。七明破小大同。八明破而有立故也。第一破異同者可辨也。第二明二諦同者。成論十號品云。不說世諦為第一義諦。說第一義諦為世諦也。又論文品云。有我為世諦。無我為第一義諦故。不得破也。三明中道同。論有無品云。方便說有。方便說無。若決定有即墮常邊。若決定無即墮斷邊。離有無二邊名為中道也。四明波若同者可解也。五明人同者。增一阿含云。是故比丘當成四諦故也。六明異出世者。龍樹七百餘年造論。呵梨跋摩亦八百餘年造論。如此有前後。前不得破後也。七明破大小故不及者。放廣道人破故也。八明破而有立者。亦可知也。彼雖如此云。而三論家皆得破也。破方可解也。至理非有非無非因非果。而涅槃以無所有為宗。大品以有所無為宗故。依涅槃經辨不有有十種。無亦然。不有十種者。一就體明不有有。二就側明不有有。三就假有明不有有。四就舉用結體明不有有。五就萬法明不有有。六對病明不有有。七竪明不有有。八就有無明不有有。九者對無名有明不有有。十者還以諸用結明不有有也。一就體明不有有者。大經云正法寶城善有。此有是不有有也。此妄作何者。不二正法非有非無而強名善有故。此有是不有有也。二就側有明不有有者。直從體起有。此有是不有有。何者空有故言不有有。所以者側者。置無邊言有邊故也。三就假有明不者者。此假有是不有有。以假有非真有故。言不有有也。四舉用結體明不有者。此用有如體。是不有故言不有有也。五就萬法明不有者。此萬法是不有有。以其空有故。故言萬法是不有有也。六對病明不有者。撥無闡提言一切無故。此無病明不有有故。言不有有也。七竪明不有者。有非有非非有。是不有有故言不有有也。八對無名有明不有者。以對無故言此有。是不有有也。九就有無明不有者。此有無非真有無故。言不有有也。十明不有還以諸用結體故。言不有有也。又能所四句義者。一經能經所。論能論所。合為一句也二經能為論所。經所為論能。論能為經所。論所為經能。合為一句。三經能所皆是經能。論能所皆是論能。合為一句。四非能非所為無句義也。經能者即是佛能說二智。經所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問中教實云何理實云何。答教實者。即是諸佛二諦教門成諦之言以為實。若是理實。則是明諸法不空不有實相為實也。復有於緣實義。有於凡是實空。於聖是實。此二緣故秤兩實也。問答未盡。付入中文辨也。又成實論師云。三論師不得破成論。三論師云得破也。成論師言不得破。意以有八義故。何等是八。一者破異同。二者明二諦同。三明中道同。四明波若同。五明人同。六明異出世故。七明破小大同。八明破而有立故也。第一破異同者可辨也。第二明二諦同者。成論十號品云。不說世諦為第一義諦。說第一義諦為世諦也。又論文品云。有我為世諦。無我為第一義諦故。不得破也。三明中道同。論有無品云。方便說有。方便說無。若決定有即墮常邊。若決定無即墮斷邊。離有無二邊名為中道也。四明波若同者可解也。五明人同者。增一阿含云。是故比丘當成四諦故也。六明異出世者。龍樹七百餘年造論。呵梨跋摩亦八百餘年造論。如此有前後。前不得破後也。七明破大小故不及者。放廣道人破故也。八明破而有立者。亦可知也。彼雖如此云。而三論家皆得破也。破方可解也。至理非有非無非因非果。而涅槃以無所有為宗。大品以有所無為宗故。依涅槃經辨不有有十種。無亦然。不有十種者。一就體明不有有。二就側明不有有。三就假有明不有有。四就舉用結體明不有有。五就萬法明不有有。六對病明不有有。七竪明不有有。八就有無明不有有。九者對無名有明不有有。十者還以諸用結明不有有也。一就體明不有有者。大經云正法寶城善有。此有是不有有也。此妄作何者。不二正法非有非無而強名善有故。此有是不有有也。二就側有明不有有者。直從體起有。此有是不有有。何者空有故言不有有。所以者側者。置無邊言有邊故也。三就假有明不者者。此假有是不有有。以假有非真有故。言不有有也。四舉用結體明不有者。此用有如體。是不有故言不有有也。五就萬法明不有者。此萬法是不有有。以其空有故。故言萬法是不有有也。六對病明不有者。撥無闡提言一切無故。此無病明不有有故。言不有有也。七竪明不有者。有非有非非有。是不有有故言不有有也。八對無名有明不有者。以對無故言此有。是不有有也。九就有無明不有者。此有無非真有無故。言不有有也。十明不有還以諸用結體故。言不有有也。又能所四句義者。一經能經所。論能論所。合為一句也二經能為論所。經所為論能。論能為經所。論所為經能。合為一句。三經能所皆是經能。論能所皆是論能。合為一句。四非能非所為無句義也。經能者即是佛能說二智。經所

者即是所說經教者。論能者即是菩薩二慧也。論所者即菩薩造論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者即是所說經教者。論能者即是菩薩二慧也。論所者即菩薩造論也。

問何故二智與佛二慧與菩薩。即答通而為論。皆得相通。別而為言。於佛二智菩薩二慧者。依大品經云。於佛種智一切種智。於菩薩道慧道種慧也。智是決斷義。慧是解知也。異句可知也。內道有四悉檀。一者世諦悉檀。二第一義悉檀。三對治悉檀。四各各為人為人悉檀也。外道亦有四悉檀。一平等悉檀。二不平等悉檀。三依止悉檀。四自證悉檀。又之可解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故二智與佛二慧與菩薩。即答通而為論。皆得相通。別而為言。於佛二智菩薩二慧者。依大品經云。於佛種智一切種智。於菩薩道慧道種慧也。智是決斷義。慧是解知也。異句可知也。內道有四悉檀。一者世諦悉檀。二第一義悉檀。三對治悉檀。四各各為人為人悉檀也。外道亦有四悉檀。一平等悉檀。二不平等悉檀。三依止悉檀。四自證悉檀。又之可解也。

三論家對何人明三種中道耶。山止觀法師云。正對成實論明也。山師常讀誦大品經故。依之而說也。彼經云。言說是俗諦。無言說是真諦。作中相可解也。而後師等。依中論文不生不滅等不轉依生滅明之也。用小頓悟師有六家也。一肇師。二支道林師。三真安埵師。四邪通師。五理山遠師。六道安師也。此師等云。七地以上悟無生忍也。合年天子竺道師。用大頓悟義也。小緣天子。金剛以還皆是大夢。金剛以後乃是大覺也。又用五時教師不同也。白衣劉虬云。用七時。一樹王成道為瞽聾說三歸等為世俗教也。二為說三乘別教則是三教并四時也。五大品維摩思益楞伽法鼓等是也。六者法華也。七者涅槃也。又用五時師慧觀開善等。如常聞也。而慧觀師云。從第二大品為常教。何以知之。仁王經云。超度世諦第一義諦湛然常住。又偈云。一轉妙覺常湛然也。開善云。前四時皆是無常教也。用四時者慧觀師也。大經云五味相生解師不同也。劉虬云。從佛出十二部經者。即是世諦。及三乘別教從十二部出修多羅者。大品經也。從修多羅出方等經者。即維摩思益等經也。從方等經出波若波羅蜜者。即法華經也。從波若波羅蜜出大涅槃等經也。即第五常住教也。開善慧觀師說。如常聞也。今三論家云。佛出十二部經者世諦俗半教也。從十二部經出修多羅者初半教也。從修多羅出方等者維摩思益等也。從方等出波若波羅蜜者大品般若經也。從波若波羅蜜出大般涅槃者即是涅槃也。所以然者。波若為因涅槃為果故也。若爾波若能生一切法。應是法本也。何故初教為法本耶。答理應波若是法本。所以初教為法本者。此家不須五時次第。但以滿半故也。以半為因開滿教故也。問何故成論師等。從方等出波若波羅蜜者。為第四法華教不常經名耶。答見多寶塔品云。善哉釋迦牟尼佛。能以平等大會教菩薩法也。平等慧者即是般若也。又涅槃為本有三種。一者雙卷泥洹即支謙法師翻。云胡音般泥洹。二者釋道安法師抄作雙卷。云胡本般泥洹。三者佛陀拔提作雙卷。云方等泥洹。智炎法師作十卷泥洹。又法顯法師自天竺將六卷泥洹。初雙卷後六卷也。此二部多行世也。雙卷者但說涅槃第一第二卷也。六卷者唯說第一至第一卷也。涅槃四十卷者。智炎法師於武威郡孤臧縣翻也。又曇無讖法師。自中天竺將來諸巨牟儞國翻為四十卷。後東安寺慧嚴師道場寺慧觀師。謝令郡作三十六卷。其來所以如傳云也。又竺道生師。涅槃未至漢地時。看六卷泥洹一闡提成佛。爾時國中諸大德云。泥洹無言闡提成佛故。而生師獨言闡提成佛。是故諸大德。擯生師虎山五百里也。晉末 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三論家對何人明三種中道耶。山止觀法師云。正對成實論明也。山師常讀誦大品經故。依之而說也。彼經云。言說是俗諦。無言說是真諦。作中相可解也。而後師等。依中論文不生不滅等不轉依生滅明之也。用小頓悟師有六家也。一肇師。二支道林師。三真安埵師。四邪通師。五理山遠師。六道安師也。此師等云。七地以上悟無生忍也。合年天子竺道師。用大頓悟義也。小緣天子。金剛以還皆是大夢。金剛以後乃是大覺也。又用五時教師不同也。白衣劉虬云。用七時。一樹王成道為瞽聾說三歸等為世俗教也。二為說三乘別教則是三教并四時也。五大品維摩思益楞伽法鼓等是也。六者法華也。七者涅槃也。又用五時師慧觀開善等。如常聞也。而慧觀師云。從第二大品為常教。何以知之。仁王經云。超度世諦第一義諦湛然常住。又偈云。一轉妙覺常湛然也。開善云。前四時皆是無常教也。用四時者慧觀師也。大經云五味相生解師不同也。劉虬云。從佛出十二部經者。即是世諦。及三乘別教從十二部出修多羅者。大品經也。從修多羅出方等經者。即維摩思益等經也。從方等經出波若波羅蜜者。即法華經也。從波若波羅蜜出大涅槃等經也。即第五常住教也。開善慧觀師說。如常聞也。今三論家云。佛出十二部經者世諦俗半教也。從十二部經出修多羅者初半教也。從修多羅出方等者維摩思益等也。從方等出波若波羅蜜者大品般若經也。從波若波羅蜜出大般涅槃者即是涅槃也。所以然者。波若為因涅槃為果故也。若爾波若能生一切法。應是法本也。何故初教為法本耶。答理應波若是法本。所以初教為法本者。此家不須五時次第。但以滿半故也。以半為因開滿教故也。問何故成論師等。從方等出波若波羅蜜者。為第四法華教不常經名耶。答見多寶塔品云。善哉釋迦牟尼佛。能以平等大會教菩薩法也。平等慧者即是般若也。又涅槃為本有三種。一者雙卷泥洹即支謙法師翻。云胡音般泥洹。二者釋道安法師抄作雙卷。云胡本般泥洹。三者佛陀拔提作雙卷。云方等泥洹。智炎法師作十卷泥洹。又法顯法師自天竺將六卷泥洹。初雙卷後六卷也。此二部多行世也。雙卷者但說涅槃第一第二卷也。六卷者唯說第一至第一卷也。涅槃四十卷者。智炎法師於武威郡孤臧縣翻也。又曇無讖法師。自中天竺將來諸巨牟儞國翻為四十卷。後東安寺慧嚴師道場寺慧觀師。謝令郡作三十六卷。其來所以如傳云也。又竺道生師。涅槃未至漢地時。看六卷泥洹一闡提成佛。爾時國中諸大德云。泥洹無言闡提成佛故。而生師獨言闡提成佛。是故諸大德。擯生師虎山五百里也。晉末

初宋元嘉七年涅槃至陽州。爾時里山慧觀師。令喚生法師講此經也。又涅槃或云二萬五千偈。或云三萬五千偈。外國以三十二字為一偈。而大品有二萬千偈。以此而當涅槃有三萬五千偈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初宋元嘉七年涅槃至陽州。爾時里山慧觀師。令喚生法師講此經也。又涅槃或云二萬五千偈。或云三萬五千偈。外國以三十二字為一偈。而大品有二萬千偈。以此而當涅槃有三萬五千偈也。