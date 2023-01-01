補刻二諦章敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補刻二諦章敘

嘉祥藏大師所撰二諦義章三卷。傳流吾國已來。僅一千年奇矣。寵藏之古名藍之間。而不以廣其傳者也久矣。向者龍寶與公。偶得上下兩通。輒刻木以布海內。譬諸寶鼎之闕一足。不亦恨乎。近有書林某者。幸得古本之全者而來。請余重施國字而傳於千歲之下矣。於是兩本對撿。則與公之本。非但闕中卷。亦於上卷中。脫二十餘紙。況且豕亥鳳風比比有之。余慨然喟言。曾聞其名未得其書。如渴者聞梅。然而雖偶得傳之。闕而未完全者幾許年所。今也幸得見其全書。前之所謂渴云者頓息矣。余既然則人誰不爾乎。今將廣行于天下。此舉豈辭勞乎。是余之所以忘固陋而不敢辭其請也。而今上下兩卷。直用與公之所刻者。不復改彫。其中或文字寫誤者。或兩本相異者。或疑而未決者。或恐此處必脫某字者。則皆標之卷眉。而一處未嘗以私意改易之。務在存古耳。於是乎可謂。寶鼎再得為完器也。何其快哉。其既然則安知。章主大師之不熙怡微咲於那伽定中也。又安知。與公之不忻躍於地下也。是為序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉祥藏大師所撰二諦義章三卷。傳流吾國已來。僅一千年奇矣。寵藏之古名藍之間。而不以廣其傳者也久矣。向者龍寶與公。偶得上下兩通。輒刻木以布海內。譬諸寶鼎之闕一足。不亦恨乎。近有書林某者。幸得古本之全者而來。請余重施國字而傳於千歲之下矣。於是兩本對撿。則與公之本。非但闕中卷。亦於上卷中。脫二十餘紙。況且豕亥鳳風比比有之。余慨然喟言。曾聞其名未得其書。如渴者聞梅。然而雖偶得傳之。闕而未完全者幾許年所。今也幸得見其全書。前之所謂渴云者頓息矣。余既然則人誰不爾乎。今將廣行于天下。此舉豈辭勞乎。是余之所以忘固陋而不敢辭其請也。而今上下兩卷。直用與公之所刻者。不復改彫。其中或文字寫誤者。或兩本相異者。或疑而未決者。或恐此處必脫某字者。則皆標之卷眉。而一處未嘗以私意改易之。務在存古耳。於是乎可謂。寶鼎再得為完器也。何其快哉。其既然則安知。章主大師之不熙怡微咲於那伽定中也。又安知。與公之不忻躍於地下也。是為序。

寶永七年歲次庚寅孟春日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶永七年歲次庚寅孟春日

洛西五智山沙門慧旭寂謹書於忘慮亭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛西五智山沙門慧旭寂謹書於忘慮亭

鐫二諦章敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐫二諦章敘

夫不了二諦。則契實之境。照俗之智。不可融徹。境智不融徹。而入薩波若海者。未有之也。宜哉。諸佛說法。常依二諦矣。支桑道學之士。亦恢張真俗。垂統於後昆者不少。且夫二諦二十家往復之族。雖各述其所見。關鍵緊要之處。未甞著工夫。豈非膚立持門戶皮相矜影響之謂乎。吉藏上人。間出隋世。而稟朗公之學。靈知難思。無不克擢其髓。遂廼製諸經玄疏。翼贊教乘者。不知其幾千萬言。就中至如今章辨非有非無而二不二鼠婁栗案苽等。啟沃舊師之未了。發特見之明也。如此其可忽。諸噫嘻中世以隆。其學不傳。其書將泯。余屬日名寺藏中得此之錦本。欣戴捧讀不堪雀躍。率加點挍授書林。于時歲次丁丑元祿十年臘月穀日殺青斯竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫不了二諦。則契實之境。照俗之智。不可融徹。境智不融徹。而入薩波若海者。未有之也。宜哉。諸佛說法。常依二諦矣。支桑道學之士。亦恢張真俗。垂統於後昆者不少。且夫二諦二十家往復之族。雖各述其所見。關鍵緊要之處。未甞著工夫。豈非膚立持門戶皮相矜影響之謂乎。吉藏上人。間出隋世。而稟朗公之學。靈知難思。無不克擢其髓。遂廼製諸經玄疏。翼贊教乘者。不知其幾千萬言。就中至如今章辨非有非無而二不二鼠婁栗案苽等。啟沃舊師之未了。發特見之明也。如此其可忽。諸噫嘻中世以隆。其學不傳。其書將泯。余屬日名寺藏中得此之錦本。欣戴捧讀不堪雀躍。率加點挍授書林。于時歲次丁丑元祿十年臘月穀日殺青斯竟。

東奧仙臺龍寶實養題於洛之陀峯下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東奧仙臺龍寶實養題於洛之陀峯下

二諦義卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦義卷上

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

叡師中論序云。百論治外以閑邪。斯文祛內以流滯。大智釋論之淵博。十二門觀之精詣。尋斯四論者。真若日月在懷無不朗然鑒徹矣。若通此四論。則佛法可明也。師云。此四論雖復名部不同。統其大歸。竝為申乎二諦顯不二之道。若了於二諦。四論則煥然可領。若於二諦不了。四論則便不明。為是因緣。須識二諦也。若解二諦。非但四論可明。亦眾經皆了。何以知然。故論云。諸佛常依二諦說法。既十方諸佛。常依二諦說法。故眾經莫出二諦。眾經既不出二諦。二諦若明故眾經皆了也。然四論皆有二諦之言。今且依中論文以辨之。論文云。諸佛依二諦為眾生說法。一以世俗諦。二第一義諦也。然師臨去世之時。登高座付屬門人。我出山以來。以二諦為正道。說二諦凡二十餘種勢。或散或束。或分章段或不分分時。或開為三段。乍作十重。所以為十重者。正為對開善法師二諦義。彼明二諦義有十重。對彼十重故明十重。一一重以辨正之。師唯噵此義有重數。所餘諸義。普皆不開。若有重數者。非興皇者說也。十重者。初則二諦大意。最後二諦同異。今第一明二諦大意也。然師噵二諦義。多依二處。一依大品經。二依中論。今且依中論明二諦義。所以依中論噵二諦者。中論以二諦為宗。若了二諦。中論即便可明。為是義故。依中論說二諦也。中論四諦品云。諸佛依二諦。為眾生說法。此語即難解。若為依二諦說法耶。解云。二諦是本。說法是末。二諦是所依。說法是能依。然此語驚耳。非從來所知也。問何以得知諸佛依二諦說法二諦是所依耶。解云出論。不假人解。故云。經有論故義即易解。今依論釋之。論四諦品。前釋二諦。次釋依二諦說法。前釋二諦云。世俗諦者。一切諸法性空。而世間顛倒謂有。於世間是實。名為世諦。諸賢聖真知顛倒性空。於聖人是實。名第一義諦。次云。諸佛依是二諦。為眾生說法。此則前釋二諦竟。然後明諸佛依是二諦為眾生說法。故知。二諦是本。說法是末。二諦是所依。說法是能依。依此二諦。為眾生說法也。問從來云諸佛依二諦說法者。為凡說俗。為聖說真。為凡緣說有。為聖緣說空。名為依二諦說法。既云依二諦為眾生說法。何得言為凡說有為聖說空為依二諦說法耶。今明。如上有於凡為實名俗諦。空於聖是實名第一義諦。依此二諦。為眾生說法也。又且問。諸佛何意依二諦說法耶。解云。欲明十方諸佛所說皆實故。依二諦說法。何者。諦是實義。有於凡實。空於聖實。是二皆實。諸佛依此二實說法。是故諸佛所說皆實也。外道九十六種所說。何意虛假不實。以其不依二諦故。所以虛假不實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叡師中論序云。百論治外以閑邪。斯文祛內以流滯。大智釋論之淵博。十二門觀之精詣。尋斯四論者。真若日月在懷無不朗然鑒徹矣。若通此四論。則佛法可明也。師云。此四論雖復名部不同。統其大歸。竝為申乎二諦顯不二之道。若了於二諦。四論則煥然可領。若於二諦不了。四論則便不明。為是因緣。須識二諦也。若解二諦。非但四論可明。亦眾經皆了。何以知然。故論云。諸佛常依二諦說法。既十方諸佛。常依二諦說法。故眾經莫出二諦。眾經既不出二諦。二諦若明故眾經皆了也。然四論皆有二諦之言。今且依中論文以辨之。論文云。諸佛依二諦為眾生說法。一以世俗諦。二第一義諦也。然師臨去世之時。登高座付屬門人。我出山以來。以二諦為正道。說二諦凡二十餘種勢。或散或束。或分章段或不分分時。或開為三段。乍作十重。所以為十重者。正為對開善法師二諦義。彼明二諦義有十重。對彼十重故明十重。一一重以辨正之。師唯噵此義有重數。所餘諸義。普皆不開。若有重數者。非興皇者說也。十重者。初則二諦大意。最後二諦同異。今第一明二諦大意也。然師噵二諦義。多依二處。一依大品經。二依中論。今且依中論明二諦義。所以依中論噵二諦者。中論以二諦為宗。若了二諦。中論即便可明。為是義故。依中論說二諦也。中論四諦品云。諸佛依二諦。為眾生說法。此語即難解。若為依二諦說法耶。解云。二諦是本。說法是末。二諦是所依。說法是能依。然此語驚耳。非從來所知也。問何以得知諸佛依二諦說法二諦是所依耶。解云出論。不假人解。故云。經有論故義即易解。今依論釋之。論四諦品。前釋二諦。次釋依二諦說法。前釋二諦云。世俗諦者。一切諸法性空。而世間顛倒謂有。於世間是實。名為世諦。諸賢聖真知顛倒性空。於聖人是實。名第一義諦。次云。諸佛依是二諦。為眾生說法。此則前釋二諦竟。然後明諸佛依是二諦為眾生說法。故知。二諦是本。說法是末。二諦是所依。說法是能依。依此二諦。為眾生說法也。問從來云諸佛依二諦說法者。為凡說俗。為聖說真。為凡緣說有。為聖緣說空。名為依二諦說法。既云依二諦為眾生說法。何得言為凡說有為聖說空為依二諦說法耶。今明。如上有於凡為實名俗諦。空於聖是實名第一義諦。依此二諦。為眾生說法也。又且問。諸佛何意依二諦說法耶。解云。欲明十方諸佛所說皆實故。依二諦說法。何者。諦是實義。有於凡實。空於聖實。是二皆實。諸佛依此二實說法。是故諸佛所說皆實也。外道九十六種所說。何意虛假不實。以其不依二諦故。所以虛假不實

諸佛依二諦說法故。凡所說法皆實。以諸佛所說皆實故。所以諸佛。依二諦說法也。又問。若為依二諦說法。說法皆實耶。解云。諸賢聖。如實悟諸法性空。如來依彼如實悟而說故。諸佛所說亦實。此則依第一義諦說法是實。世人於瓶衣等是實。諸佛隨俗說瓶衣故。所說亦實。如百論云。佛入舍衛城。隨俗語故無過。此則依世諦說法是實。依彼二實而說故。諸佛說法皆實也。前云依凡諦說名依世諦說法。依聖諦說名依第一義諦說法。依二諦為眾生說法。此語不可失也。今問。依二諦說法。所依於諦。為是得為是失。為亦得亦失。教諦亦作此問。然大師云。於諦是失。教諦是得。何者言於諦失者。有於凡是實有。空於聖是實空。此空有於凡聖各實。是故為失也。言教諦得者。如來誠諦之言。依凡有說有。有不住有。有表不有。依聖無說無。無不住無。無表不無。此則有無二。表非有非無不二。二不二不二二。不二二則是理教。二不二則教理。教理應教。理教表理。理教二不二因緣。是為得也。然教諦如此。雖如此而復未可解。何者。汝依二諦說法。依二諦與說法。皆是教諦不。若皆是教諦。則違論文。論云。諸法性空。世間顛倒謂有為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。諸佛依此二諦說法。那忽併是教諦耶。今正此一句。明依二諦說法。所依是於諦說法是教諦也。問所依二諦為得為失者。論自判。論云。諸法性空。世間顛倒謂有。於凡是諦。諸賢聖真知顛倒性空無生。於聖是諦。此則開凡聖二諦異。凡聖雖復不二。不二而二。有凡諦聖諦。凡諦即是失。聖諦即是得。何者。既云諸法性空顛倒謂有。諸賢聖真知顛倒性空。故知。凡諦失聖諦得。何以故。凡諦是顛倒故是失。聖諦是不顛倒故是得。此即開凡諦聖諦倒諦不倒諦也。問若所依二諦有倒不倒者不可解。何者。佛可依不倒說。云何依顛倒為眾生說耶。若言二於諦皆不顛倒。則乖論文。論文云。世間顛倒謂有為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。依是二諦。為眾生說法。故知。依倒不倒說。若順論文。諸佛菩薩。豈得依顛倒說法耶。進退難解未釋云云。問前云所依於二諦有得有失。將不乖師所說耶。師云二於諦是失。今何得判二於諦有得有失耶。解云。汝言於諦竝是失。是何處語耶。今明。於諦皆失者。非是所依於諦皆失。乃是稟教成於。此於諦皆失。何者。如來說有為表不有。說無為表不無。說二為表不二。彼聞有作有解。聞無作無解。聞有作有解有。於凡實名俗諦。聞無作無解無。於聖實名第一義諦。此之二諦皆失。問若為失耶。解云。如來說有為表不有。說無為表 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛依二諦說法故。凡所說法皆實。以諸佛所說皆實故。所以諸佛。依二諦說法也。又問。若為依二諦說法。說法皆實耶。解云。諸賢聖。如實悟諸法性空。如來依彼如實悟而說故。諸佛所說亦實。此則依第一義諦說法是實。世人於瓶衣等是實。諸佛隨俗說瓶衣故。所說亦實。如百論云。佛入舍衛城。隨俗語故無過。此則依世諦說法是實。依彼二實而說故。諸佛說法皆實也。前云依凡諦說名依世諦說法。依聖諦說名依第一義諦說法。依二諦為眾生說法。此語不可失也。今問。依二諦說法。所依於諦。為是得為是失。為亦得亦失。教諦亦作此問。然大師云。於諦是失。教諦是得。何者言於諦失者。有於凡是實有。空於聖是實空。此空有於凡聖各實。是故為失也。言教諦得者。如來誠諦之言。依凡有說有。有不住有。有表不有。依聖無說無。無不住無。無表不無。此則有無二。表非有非無不二。二不二不二二。不二二則是理教。二不二則教理。教理應教。理教表理。理教二不二因緣。是為得也。然教諦如此。雖如此而復未可解。何者。汝依二諦說法。依二諦與說法。皆是教諦不。若皆是教諦。則違論文。論云。諸法性空。世間顛倒謂有為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。諸佛依此二諦說法。那忽併是教諦耶。今正此一句。明依二諦說法。所依是於諦說法是教諦也。問所依二諦為得為失者。論自判。論云。諸法性空。世間顛倒謂有。於凡是諦。諸賢聖真知顛倒性空無生。於聖是諦。此則開凡聖二諦異。凡聖雖復不二。不二而二。有凡諦聖諦。凡諦即是失。聖諦即是得。何者。既云諸法性空顛倒謂有。諸賢聖真知顛倒性空。故知。凡諦失聖諦得。何以故。凡諦是顛倒故是失。聖諦是不顛倒故是得。此即開凡諦聖諦倒諦不倒諦也。問若所依二諦有倒不倒者不可解。何者。佛可依不倒說。云何依顛倒為眾生說耶。若言二於諦皆不顛倒。則乖論文。論文云。世間顛倒謂有為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。依是二諦。為眾生說法。故知。依倒不倒說。若順論文。諸佛菩薩。豈得依顛倒說法耶。進退難解未釋云云。問前云所依於二諦有得有失。將不乖師所說耶。師云二於諦是失。今何得判二於諦有得有失耶。解云。汝言於諦竝是失。是何處語耶。今明。於諦皆失者。非是所依於諦皆失。乃是稟教成於。此於諦皆失。何者。如來說有為表不有。說無為表不無。說二為表不二。彼聞有作有解。聞無作無解。聞有作有解有。於凡實名俗諦。聞無作無解無。於聖實名第一義諦。此之二諦皆失。問若為失耶。解云。如來說有為表不有。說無為表

不無。說二令識不二。舉指令得月。而眾生聞有住有。聞無住無。守指忘月。住教遺理。豈非是失耶。若爾此則有二種於諦。一者所依於諦。二者迷教於諦。所依於諦。有得有失。迷教於諦。二皆是失。所依於諦是本。迷教於諦是末。所依於諦是本者。且約釋迦一化為論。釋迦未出之前已有此二於諦。釋迦依此二諦為眾生說法。何者。諸佛說法無不依二諦。故發趾即依二諦而說。當知。所依於諦是本也。迷教於諦是末者。眾生稟如來有無二諦教。作有無解成於故。此於諦在後也。又有三異。謂前後能所通別。從後釋之。言通別者。所依於諦則通。迷教於諦則別。所依於諦通者。世間顛倒謂有。於世間是實為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。此之二諦通一切凡聖。如涅槃經。涅槃經云文殊問云。世諦之中有第一義不。第一義中有世諦不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非如來虛妄說耶。佛答云。世諦即第一義諦。隨眾生故分別說二。世人知者名世諦。出世聖人知者名第一義諦。此即世出世兩人判於二諦。中論文正爾。世間顛倒謂有為世諦。此諸賢聖。真知顛倒性空為第一義諦。故此二於諦通也。言迷教於諦別者。如來說有無二諦。為表不二之道。有方便者。聞二悟不二。識理悟教名教諦。無方便者。聞二住二。不識理迷教名於諦。於諦但是無方便者。所以是別也。言能所者。所依於諦則是能化。迷教於諦則是所化。此一往偏約第一義諦邊說耳。何者。論云諸賢聖真知顛倒性空故是能化。此如涅槃經。經云。一切世諦。若於如來是第一義諦。只世諦於如來是第一義故。此第一義諦是能化。論正爾。凡夫顛倒謂有。諸賢聖唯知此顛倒性空不生不滅。於聖人是第一義諦。若爾當知。此第一義諦是能化諦也。迷教於諦是所化者。稟教成於。雖復是聖。終是稟教。以稟教故是所化也。言前後者。與本末不異。所依於諦是本是前。迷教於諦是末是後。發趾依於諦說。然後眾生稟教。有方便悟理成教諦。無方便不識理成於諦。故前後為異也。次更簡一句。前云諸賢聖真知顛倒性空。於聖人名第一義諦。如涅槃經。一切世諦。若於如來是第一義諦。問既云一切世諦於如來是第一義諦者。亦得言一切第一義諦若於凡夫是世諦不。解云。如此只出論文。論云。世諦者一切法性空。而世間顛倒謂有。於世人為實。名之為諦。解世諦。前舉一切法性空以釋之。明一切法性空。世間顛倒謂有。於世人是實名為諦。當知。一切第一義諦。於凡是世諦也。如大品云。諸法無所有如是有。如是有無所有。如是有於聖人無所有。即世諦為第一義諦。無所有於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不無。說二令識不二。舉指令得月。而眾生聞有住有。聞無住無。守指忘月。住教遺理。豈非是失耶。若爾此則有二種於諦。一者所依於諦。二者迷教於諦。所依於諦。有得有失。迷教於諦。二皆是失。所依於諦是本。迷教於諦是末。所依於諦是本者。且約釋迦一化為論。釋迦未出之前已有此二於諦。釋迦依此二諦為眾生說法。何者。諸佛說法無不依二諦。故發趾即依二諦而說。當知。所依於諦是本也。迷教於諦是末者。眾生稟如來有無二諦教。作有無解成於故。此於諦在後也。又有三異。謂前後能所通別。從後釋之。言通別者。所依於諦則通。迷教於諦則別。所依於諦通者。世間顛倒謂有。於世間是實為世諦。諸賢聖真知顛倒性空為第一義諦。此之二諦通一切凡聖。如涅槃經。涅槃經云文殊問云。世諦之中有第一義不。第一義中有世諦不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非如來虛妄說耶。佛答云。世諦即第一義諦。隨眾生故分別說二。世人知者名世諦。出世聖人知者名第一義諦。此即世出世兩人判於二諦。中論文正爾。世間顛倒謂有為世諦。此諸賢聖。真知顛倒性空為第一義諦。故此二於諦通也。言迷教於諦別者。如來說有無二諦。為表不二之道。有方便者。聞二悟不二。識理悟教名教諦。無方便者。聞二住二。不識理迷教名於諦。於諦但是無方便者。所以是別也。言能所者。所依於諦則是能化。迷教於諦則是所化。此一往偏約第一義諦邊說耳。何者。論云諸賢聖真知顛倒性空故是能化。此如涅槃經。經云。一切世諦。若於如來是第一義諦。只世諦於如來是第一義故。此第一義諦是能化。論正爾。凡夫顛倒謂有。諸賢聖唯知此顛倒性空不生不滅。於聖人是第一義諦。若爾當知。此第一義諦是能化諦也。迷教於諦是所化者。稟教成於。雖復是聖。終是稟教。以稟教故是所化也。言前後者。與本末不異。所依於諦是本是前。迷教於諦是末是後。發趾依於諦說。然後眾生稟教。有方便悟理成教諦。無方便不識理成於諦。故前後為異也。次更簡一句。前云諸賢聖真知顛倒性空。於聖人名第一義諦。如涅槃經。一切世諦。若於如來是第一義諦。問既云一切世諦於如來是第一義諦者。亦得言一切第一義諦若於凡夫是世諦不。解云。如此只出論文。論云。世諦者一切法性空。而世間顛倒謂有。於世人為實。名之為諦。解世諦。前舉一切法性空以釋之。明一切法性空。世間顛倒謂有。於世人是實名為諦。當知。一切第一義諦。於凡是世諦也。如大品云。諸法無所有如是有。如是有無所有。如是有於聖人無所有。即世諦為第一義諦。無所有於

凡如是有。第一義諦為世諦也。問何意開凡聖二諦耶。解云。今開凡聖得失二諦者。示聖得凡失令轉悟。明此是凡諦此是聖諦此是倒諦此是不倒諦。示是凡聖。令捨凡學聖棄倒從不倒。為是義故開凡聖得失二諦也。何以知然。具出經論。大經云。欲令眾生深識第一義諦。是故如來宣說世諦。眾生若不因世諦悟第一義諦。如來終不說於世諦。說世諦令識第一義諦也。又中論若不依俗諦不得第一義。不得第一義則不得涅槃。說世諦令得說第一義。說第一義令得涅槃。故開二諦也。又大品云。般若波羅蜜。為大事故起。所謂示是道是非道。非道即是倒。是道即非倒。示是道是非道。令舉非道從道。亦示倒示不倒。令舉倒從不倒。為是義故。開二諦示得失。令改悟也。然二諦大判有三節。一者凡聖就倒不倒判二諦。二者就聖中自判二諦。三者就凡中自判二諦。就凡聖判二諦者。凡所解為世諦。聖所解為第一義諦。此判凡聖者。就知性空不知性空判凡聖。未知性空為凡。若知性空為聖人。就此判二諦也。就聖中自判二諦者。聖人了有是空有空是有空。此之二諦。皆是聖二諦也。何者。如四諦者。苦集滅道皆名聖諦。二諦亦爾。真俗兩種。皆是聖諦也。問何處作此說耶。解云。如般若四攝品末所明。自有時情轉千開。有時須文義明據。今宜須文義分明也。彼文云。凡夫若知世諦。應是須陀洹乃至於佛。若爾凡夫不知世諦第一義諦。唯是聖人知此二諦。故此二諦皆是聖諦也。大判如此。就聖中復有無量種。如大經云。我一時與彌勒在耆闍崛山。共論世諦。五百聲聞不覺不知。何況甚深第一義諦。約此而論。二乘不知二諦。唯菩薩知於二諦也。此則從來義壞。何者從來云。三乘皆會真諦。竝解二諦。聖則真解二諦。賢則似解二諦。小乘七方便。大乘三十心相似解。小乘苦忍以上。大乘初地已上。真解二諦。解世諦通緣似理。解真諦四絕百非。三乘竝解二諦。若是涅槃經。明五百聲聞不知二諦。尚不知世諦。況甚深第一義諦。故從來義不成也。今時得有此義。何者。二乘生滅斷常心。不行中道。不見佛性。中道是本。既不識本。豈能知末。既不見理。豈能識教。何者。彼有不得無。無不得有。有不能無用。無不能有用。二不能不二用。不二不能二用。橫竪皆礙。若是菩薩。有為空用。空為有用。二為不二用。不二為二用。橫竪無礙故也。就凡中自判二諦者。一切皆是。只從來所釋二諦是也。彼云。三假七實為世諦。四絕百非為第一義諦。三假不得四絕。四絕不得三假。亡不得有。有不得亡。絕不得不絕。不絕不得絕。如此二諦。皆是凡夫二諦也。何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡如是有。第一義諦為世諦也。問何意開凡聖二諦耶。解云。今開凡聖得失二諦者。示聖得凡失令轉悟。明此是凡諦此是聖諦此是倒諦此是不倒諦。示是凡聖。令捨凡學聖棄倒從不倒。為是義故開凡聖得失二諦也。何以知然。具出經論。大經云。欲令眾生深識第一義諦。是故如來宣說世諦。眾生若不因世諦悟第一義諦。如來終不說於世諦。說世諦令識第一義諦也。又中論若不依俗諦不得第一義。不得第一義則不得涅槃。說世諦令得說第一義。說第一義令得涅槃。故開二諦也。又大品云。般若波羅蜜。為大事故起。所謂示是道是非道。非道即是倒。是道即非倒。示是道是非道。令舉非道從道。亦示倒示不倒。令舉倒從不倒。為是義故。開二諦示得失。令改悟也。然二諦大判有三節。一者凡聖就倒不倒判二諦。二者就聖中自判二諦。三者就凡中自判二諦。就凡聖判二諦者。凡所解為世諦。聖所解為第一義諦。此判凡聖者。就知性空不知性空判凡聖。未知性空為凡。若知性空為聖人。就此判二諦也。就聖中自判二諦者。聖人了有是空有空是有空。此之二諦。皆是聖二諦也。何者。如四諦者。苦集滅道皆名聖諦。二諦亦爾。真俗兩種。皆是聖諦也。問何處作此說耶。解云。如般若四攝品末所明。自有時情轉千開。有時須文義明據。今宜須文義分明也。彼文云。凡夫若知世諦。應是須陀洹乃至於佛。若爾凡夫不知世諦第一義諦。唯是聖人知此二諦。故此二諦皆是聖諦也。大判如此。就聖中復有無量種。如大經云。我一時與彌勒在耆闍崛山。共論世諦。五百聲聞不覺不知。何況甚深第一義諦。約此而論。二乘不知二諦。唯菩薩知於二諦也。此則從來義壞。何者從來云。三乘皆會真諦。竝解二諦。聖則真解二諦。賢則似解二諦。小乘七方便。大乘三十心相似解。小乘苦忍以上。大乘初地已上。真解二諦。解世諦通緣似理。解真諦四絕百非。三乘竝解二諦。若是涅槃經。明五百聲聞不知二諦。尚不知世諦。況甚深第一義諦。故從來義不成也。今時得有此義。何者。二乘生滅斷常心。不行中道。不見佛性。中道是本。既不識本。豈能知末。既不見理。豈能識教。何者。彼有不得無。無不得有。有不能無用。無不能有用。二不能不二用。不二不能二用。橫竪皆礙。若是菩薩。有為空用。空為有用。二為不二用。不二為二用。橫竪無礙故也。就凡中自判二諦者。一切皆是。只從來所釋二諦是也。彼云。三假七實為世諦。四絕百非為第一義諦。三假不得四絕。四絕不得三假。亡不得有。有不得亡。絕不得不絕。不絕不得絕。如此二諦。皆是凡夫二諦也。何

以知爾。大經云眾生起見凡有二種。一者常見二者斷見。具有有無斷常二見也。又有於凡實為諦。亦空於凡實為諦。實有此空故空為諦。所以凡亦有二諦也。此則皆開三種二諦。從來人二諦。任運墮凡夫二諦中。何者。我有三種二諦。一凡聖判二諦。二就聖中自判二諦。三就凡中判二諦。凡二諦者。三假為凡俗諦。四絕為凡真諦。汝義若為耶。汝義三假是俗諦。四絕是真諦。自墮我凡二諦中。非故安處也。如一家理內外義。汝作義自落我理外中也。論文云諸佛依二諦為眾生說法。前來略釋依二諦竟。次釋依二諦為眾生說法。問既云依二諦說法。為何人說何物法耶。諸人領大師語云。為凡說有法。為聖說空法。為凡聖兩人說空有二法。名依二諦說法。問師有此語不。答然師實有此語。但用此語有處。人唯得此語不解此意。何者。為凡說有。為聖說空。名依二諦為眾生說法。此成何物語。諸佛依二諦為眾生說法。何得言為凡說有為聖說空。名諸佛依二諦為眾生說法耶。又且豈依凡說有還為凡說有。依聖說空還為聖說空耶。論文云。諸賢聖真知顛倒性空。既知諸法本性空。云何更為說空耶。今所明者如論釋。論云諸佛依二諦為眾生說法。親噵依二諦為眾生說法。何時噵為聖說法耶。為凡夫眾生說法。不為聖人說法也。問此就何義判為眾生說二諦耶。解云。此就迷悟能所。判為說不為說。明眾生迷有無未悟有無故。為眾生說有說無。明此是有此是無此是凡此是聖此是倒此是非倒。令眾生從有入無捨凡取聖。為此義故說二諦。若是聖人已悟。何須為說。以凡未悟故。須為說二諦。凡未悟故稟教。聖已悟故不稟教也。言能所者。一切世諦。若於如來皆是第一義諦。既於如來是第一義諦故是能化。豈能化為能化說法耶。一切第一義諦。若於眾生則是世諦。以眾生是所化所以。須為眾生說法也。次將中論觀法品及大論釋往生品二處文。釋成此義。中論觀法品云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中。無我無非我。長行中釋。為凡夫說我說無我。又為得道聖人說我說無我。我無我即是二諦。故大論初品云。人等世諦故有。第一義諦即無。當知。我是世諦。無我是第一義諦。既為凡說我無我。為聖說我無我。則為凡說二諦。為聖說二諦也。大論釋往生品云。問云。前習應品。明無菩薩則無去來。今何故說有菩薩有去來耶。釋云。不相違。為凡說無去來。為聖說有去來。為聖說無去來。為凡說有去來。然去來無去來還是二諦。則為凡說二諦。為聖說二諦。大意與中論同也。然師復明為凡說有為聖說空為凡聖說空有。此都三節說二諦義。前為凡夫說二諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知爾。大經云眾生起見凡有二種。一者常見二者斷見。具有有無斷常二見也。又有於凡實為諦。亦空於凡實為諦。實有此空故空為諦。所以凡亦有二諦也。此則皆開三種二諦。從來人二諦。任運墮凡夫二諦中。何者。我有三種二諦。一凡聖判二諦。二就聖中自判二諦。三就凡中判二諦。凡二諦者。三假為凡俗諦。四絕為凡真諦。汝義若為耶。汝義三假是俗諦。四絕是真諦。自墮我凡二諦中。非故安處也。如一家理內外義。汝作義自落我理外中也。論文云諸佛依二諦為眾生說法。前來略釋依二諦竟。次釋依二諦為眾生說法。問既云依二諦說法。為何人說何物法耶。諸人領大師語云。為凡說有法。為聖說空法。為凡聖兩人說空有二法。名依二諦說法。問師有此語不。答然師實有此語。但用此語有處。人唯得此語不解此意。何者。為凡說有。為聖說空。名依二諦為眾生說法。此成何物語。諸佛依二諦為眾生說法。何得言為凡說有為聖說空。名諸佛依二諦為眾生說法耶。又且豈依凡說有還為凡說有。依聖說空還為聖說空耶。論文云。諸賢聖真知顛倒性空。既知諸法本性空。云何更為說空耶。今所明者如論釋。論云諸佛依二諦為眾生說法。親噵依二諦為眾生說法。何時噵為聖說法耶。為凡夫眾生說法。不為聖人說法也。問此就何義判為眾生說二諦耶。解云。此就迷悟能所。判為說不為說。明眾生迷有無未悟有無故。為眾生說有說無。明此是有此是無此是凡此是聖此是倒此是非倒。令眾生從有入無捨凡取聖。為此義故說二諦。若是聖人已悟。何須為說。以凡未悟故。須為說二諦。凡未悟故稟教。聖已悟故不稟教也。言能所者。一切世諦。若於如來皆是第一義諦。既於如來是第一義諦故是能化。豈能化為能化說法耶。一切第一義諦。若於眾生則是世諦。以眾生是所化所以。須為眾生說法也。次將中論觀法品及大論釋往生品二處文。釋成此義。中論觀法品云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中。無我無非我。長行中釋。為凡夫說我說無我。又為得道聖人說我說無我。我無我即是二諦。故大論初品云。人等世諦故有。第一義諦即無。當知。我是世諦。無我是第一義諦。既為凡說我無我。為聖說我無我。則為凡說二諦。為聖說二諦也。大論釋往生品云。問云。前習應品。明無菩薩則無去來。今何故說有菩薩有去來耶。釋云。不相違。為凡說無去來。為聖說有去來。為聖說無去來。為凡說有去來。然去來無去來還是二諦。則為凡說二諦。為聖說二諦。大意與中論同也。然師復明為凡說有為聖說空為凡聖說空有。此都三節說二諦義。前為凡夫說二諦

。不為聖人說二諦。亦就迷悟能所判如前也。次釋法品。問法品何意為凡說二諦。為聖說二諦耶。解云。為凡說我無我。如前為凡說有無令轉悟不有無。我無我亦爾。眾生迷我無我。為其說我說無我。令離我無我。離我即離常。離無我即離斷。令其離斷常悟中道故。為凡說我無我也。為聖人說我無我者。聖人解我無我。是故為聖人說我無我。前為凡說我無我。凡迷我無我。為聖人說我無我。非是聖迷我無我故為說我無我。但聖人聞我無我。即解我無我故。為說我無我。大論引天問經中說。羅漢最後邊身能說我無我不。解云。能說故聖人解我無我也。又云。如軍防密號唯防人解餘不解。說我無我。唯聖人解。餘人不解。以聖人能解我無我故。為聖人說我無我也。中論既然。往生品類爾可知也。問凡夫迷我無我。為凡說我無我。令悟我無我。可有益。聖人解我無我。為聖人說何益耶。解云。此不就利益為說。直明凡不解我無我聖解我無我。以聖解我無我故。為聖說我無我。此為益凡。利他不自利。如阿難稱我聞。為益眾生也。次大師云。為凡說有為聖說空者。此之凡聖是所化緣。稟教凡聖。有於凡實。為凡說有令悟不有。空於聖實。為聖說空令悟不空。令凡聖說有無悟不有無。亦令凡悟不凡。令聖悟不聖。不凡不聖中道正法。故云。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行也。又為凡說有為聖說空者。明隨凡說有隨聖說無如一色。於凡有於聖無。隨凡說色有。隨聖說色無。色未曾有無也。此正為對由來人義。彼云。三假為世諦理。四亡為真諦理。有二諦道理。今明。隨凡說有。隨聖說無。乃是隨凡隨聖說有無。何處有二諦道理耶。為是義故。云為凡聖說有無也。此則釋為眾生竟。次釋說法。然說法凡有三種。或具說二諦。或但說第一義諦不說世諦。或但說世諦不說第一義諦。此三種竝出經論。大智論釋往生品云。問曰。前習應品。明菩薩習應波若。不見菩薩。不見波若。無菩薩無波若。今何意復說有菩薩往生來生耶。答曰。前明無菩薩無波若者。就第一義諦門說波若。今說菩薩往生者。就世諦門說波若。此就二諦說波若也。又涅槃經云。善男子莫入甚深空定。何以故。大眾鈍故。當以世諦而解說之。此亦就二諦說涅槃不聞聞義。前云莫入甚深空定大眾鈍故。即是就第一義諦門說。當以世諦而解說之。此即是就世諦門說也。大智論云欲說第一義悉檀故。說波若波羅蜜經。此即但說第一義諦。又大經云與彌勒共論世諦五百聲聞不覺不知。此。即但說世諦。雖復三種不同。如來所說。不出二諦也。問何意如來說法不出二諦耶。解云。二諦即是四悉檀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。不為聖人說二諦。亦就迷悟能所判如前也。次釋法品。問法品何意為凡說二諦。為聖說二諦耶。解云。為凡說我無我。如前為凡說有無令轉悟不有無。我無我亦爾。眾生迷我無我。為其說我說無我。令離我無我。離我即離常。離無我即離斷。令其離斷常悟中道故。為凡說我無我也。為聖人說我無我者。聖人解我無我。是故為聖人說我無我。前為凡說我無我。凡迷我無我。為聖人說我無我。非是聖迷我無我故為說我無我。但聖人聞我無我。即解我無我故。為說我無我。大論引天問經中說。羅漢最後邊身能說我無我不。解云。能說故聖人解我無我也。又云。如軍防密號唯防人解餘不解。說我無我。唯聖人解。餘人不解。以聖人能解我無我故。為聖人說我無我也。中論既然。往生品類爾可知也。問凡夫迷我無我。為凡說我無我。令悟我無我。可有益。聖人解我無我。為聖人說何益耶。解云。此不就利益為說。直明凡不解我無我聖解我無我。以聖解我無我故。為聖說我無我。此為益凡。利他不自利。如阿難稱我聞。為益眾生也。次大師云。為凡說有為聖說空者。此之凡聖是所化緣。稟教凡聖。有於凡實。為凡說有令悟不有。空於聖實。為聖說空令悟不空。令凡聖說有無悟不有無。亦令凡悟不凡。令聖悟不聖。不凡不聖中道正法。故云。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行也。又為凡說有為聖說空者。明隨凡說有隨聖說無如一色。於凡有於聖無。隨凡說色有。隨聖說色無。色未曾有無也。此正為對由來人義。彼云。三假為世諦理。四亡為真諦理。有二諦道理。今明。隨凡說有。隨聖說無。乃是隨凡隨聖說有無。何處有二諦道理耶。為是義故。云為凡聖說有無也。此則釋為眾生竟。次釋說法。然說法凡有三種。或具說二諦。或但說第一義諦不說世諦。或但說世諦不說第一義諦。此三種竝出經論。大智論釋往生品云。問曰。前習應品。明菩薩習應波若。不見菩薩。不見波若。無菩薩無波若。今何意復說有菩薩往生來生耶。答曰。前明無菩薩無波若者。就第一義諦門說波若。今說菩薩往生者。就世諦門說波若。此就二諦說波若也。又涅槃經云。善男子莫入甚深空定。何以故。大眾鈍故。當以世諦而解說之。此亦就二諦說涅槃不聞聞義。前云莫入甚深空定大眾鈍故。即是就第一義諦門說。當以世諦而解說之。此即是就世諦門說也。大智論云欲說第一義悉檀故。說波若波羅蜜經。此即但說第一義諦。又大經云與彌勒共論世諦五百聲聞不覺不知。此。即但說世諦。雖復三種不同。如來所說。不出二諦也。問何意如來說法不出二諦耶。解云。二諦即是四悉檀

。三悉檀即是世諦。第一義悉檀即是第一義諦。四悉檀攝十二部經。攝八萬四千法藏。攝法既盡。二諦攝法亦盡。此就不盡盡明義也。以二諦攝法盡故。如來就二諦說法也。問曰。二諦與四悉檀攝法皆盡。何意諸佛依二諦說法。不依四悉檀說耶。解云。通皆得。既依二諦說。亦依四悉檀說。別即不例何者此有義。欲明諸佛所說皆實。金剛波若云。如來是真語者實語者。是故依二諦說。四悉檀名。不的主實。是故不依四悉檀說也。問不依四悉檀說法。用四悉檀何為。解云。二諦是所依。依二諦說四悉檀法。此亦兩種。各取一義明。實而說義名四悉檀。說而實義稱二諦。此即依於二諦。方便屬緣不同。是故有四種悉檀也。問若為依二諦說四悉檀耶。解云。依第一義諦說第一義悉檀。依世諦說三悉檀。依第一義諦說。合而不開。依世諦說。開而不合。以依第一義諦還說第一義悉檀故。合而不開。依世諦說三悉檀故。開而不合也。問何意依第一義諦合而不開。依世諦開而不合耶。解云。既有二諦。那怱併合開。真俗因緣。開合因緣也。問等是二諦因緣。何故第一義諦合而不開。世諦開而不合耶。解云。世諦是空有。第一義諦是有空。第一義諦。差別無差別。世諦無差別差別。第一義諦二不二。世諦不二二。為是故。世諦開而不合。第一義諦合而不開也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。三悉檀即是世諦。第一義悉檀即是第一義諦。四悉檀攝十二部經。攝八萬四千法藏。攝法既盡。二諦攝法亦盡。此就不盡盡明義也。以二諦攝法盡故。如來就二諦說法也。問曰。二諦與四悉檀攝法皆盡。何意諸佛依二諦說法。不依四悉檀說耶。解云。通皆得。既依二諦說。亦依四悉檀說。別即不例何者此有義。欲明諸佛所說皆實。金剛波若云。如來是真語者實語者。是故依二諦說。四悉檀名。不的主實。是故不依四悉檀說也。問不依四悉檀說法。用四悉檀何為。解云。二諦是所依。依二諦說四悉檀法。此亦兩種。各取一義明。實而說義名四悉檀。說而實義稱二諦。此即依於二諦。方便屬緣不同。是故有四種悉檀也。問若為依二諦說四悉檀耶。解云。依第一義諦說第一義悉檀。依世諦說三悉檀。依第一義諦說。合而不開。依世諦說。開而不合。以依第一義諦還說第一義悉檀故。合而不開。依世諦說三悉檀故。開而不合也。問何意依第一義諦合而不開。依世諦開而不合耶。解云。既有二諦。那怱併合開。真俗因緣。開合因緣也。問等是二諦因緣。何故第一義諦合而不開。世諦開而不合耶。解云。世諦是空有。第一義諦是有空。第一義諦。差別無差別。世諦無差別差別。第一義諦二不二。世諦不二二。為是故。世諦開而不合。第一義諦合而不開也。

問依第一義諦說第一義悉檀者。諸賢聖真知諸法性空。還依彼所悟性空。而說諸法本來無生寂滅。此可解。若為依一世諦說三悉檀耶。解云。三悉檀竝依世諦故說。瓶衣車乘等法。於世間為實。名之為世諦。依世諦說世界悉檀。如說輪軸輻輞和合為車。五陰和合為人。如此說者。即世界悉檀。故大論云。人等世界故有。第一義即無。此即依世諦說世界悉檀也。依世諦說對治悉檀者。眾生略有三毒之病。廣即八萬四千塵勞之病。有三法藥八萬四千波羅蜜。對治此病。名對治悉檀。何故名對治。以藥撥病。以藥治病。名對治悉檀。如此藥病相治。即依世諦說對治悉檀。故論云。對治故有。實性即無。當知。是依世諦說對治悉檀也。依世諦說各各為人者。前明三法藥八萬四千波羅密。治三毒八萬四千塵勞。即明一切法盡。更何所論耶。解云。於各各為人中。更欖之。何故諸佛經中。或說我或說無我。適說常。斯須說無常。何故或說是舍那或說是釋迦。或說淨或說不淨。何故前後更相違反耶。是故次明各各為人悉檀。昔為邪常故說無常。明諸佛緣覺尚捨無常身。今為三修封執故說常。昔為鈍根故說三。今為著三故說一。為大根緣故說是舍那。為小乘人故說是釋迦。如此等竝是為緣不同。無相違也。此即依世諦說三悉檀也。依第一義諦說第一義悉檀者。卷前三種。明不生不滅不動不倚。何處有人有車有藥有病有人有法有常有無常有三有一。如是畢竟清淨名第一義悉檀。為是義故。云依二諦說四悉檀法也。此即依二諦說四悉檀法竟。今次明依二諦就二諦門說法。然四悉檀唯是二諦。但合離為異。離二諦為四悉檀。合四悉檀為二諦。四悉檀實義名二諦。二諦究竟義名四悉檀。就二諦門說法者。大有三意。一者說世諦說第一義諦。令眾生悟第一義諦。二者說二諦令離有無二見。三者說有無令悟非有非無。說二悟不二也。說二諦令悟第一義諦者。如最初所辨。世間顛倒謂諸法有。於世間是實。名之為諦。諸賢聖真知顛倒性空。於聖人是實。名之為諦。此則開凡聖得失二諦。令眾生悟第一義諦。明凡夫世人顛倒謂有。聖人真知顛倒性空。令捨有入空改凡悟聖舉失從得。眾生改凡成聖者。悟第一義故也。若不悟第一義諦。則不能改凡成聖捨失從得。良由悟第一義諦。乃能改凡成聖捨失從得。為是義故。開真俗凡聖得失二諦。令悟第一義諦也。說二諦令離有無二見者。故大品經云。菩薩住二諦。為眾生說法。論釋云。為著有見眾生。說第一義諦。為著無見眾生故說世諦。為著有無二見眾生故。菩薩住二諦說法也。肇師論亦爾。借有以出無。借無以出有。借 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問依第一義諦說第一義悉檀者。諸賢聖真知諸法性空。還依彼所悟性空。而說諸法本來無生寂滅。此可解。若為依一世諦說三悉檀耶。解云。三悉檀竝依世諦故說。瓶衣車乘等法。於世間為實。名之為世諦。依世諦說世界悉檀。如說輪軸輻輞和合為車。五陰和合為人。如此說者。即世界悉檀。故大論云。人等世界故有。第一義即無。此即依世諦說世界悉檀也。依世諦說對治悉檀者。眾生略有三毒之病。廣即八萬四千塵勞之病。有三法藥八萬四千波羅蜜。對治此病。名對治悉檀。何故名對治。以藥撥病。以藥治病。名對治悉檀。如此藥病相治。即依世諦說對治悉檀。故論云。對治故有。實性即無。當知。是依世諦說對治悉檀也。依世諦說各各為人者。前明三法藥八萬四千波羅密。治三毒八萬四千塵勞。即明一切法盡。更何所論耶。解云。於各各為人中。更欖之。何故諸佛經中。或說我或說無我。適說常。斯須說無常。何故或說是舍那或說是釋迦。或說淨或說不淨。何故前後更相違反耶。是故次明各各為人悉檀。昔為邪常故說無常。明諸佛緣覺尚捨無常身。今為三修封執故說常。昔為鈍根故說三。今為著三故說一。為大根緣故說是舍那。為小乘人故說是釋迦。如此等竝是為緣不同。無相違也。此即依世諦說三悉檀也。依第一義諦說第一義悉檀者。卷前三種。明不生不滅不動不倚。何處有人有車有藥有病有人有法有常有無常有三有一。如是畢竟清淨名第一義悉檀。為是義故。云依二諦說四悉檀法也。此即依二諦說四悉檀法竟。今次明依二諦就二諦門說法。然四悉檀唯是二諦。但合離為異。離二諦為四悉檀。合四悉檀為二諦。四悉檀實義名二諦。二諦究竟義名四悉檀。就二諦門說法者。大有三意。一者說世諦說第一義諦。令眾生悟第一義諦。二者說二諦令離有無二見。三者說有無令悟非有非無。說二悟不二也。說二諦令悟第一義諦者。如最初所辨。世間顛倒謂諸法有。於世間是實。名之為諦。諸賢聖真知顛倒性空。於聖人是實。名之為諦。此則開凡聖得失二諦。令眾生悟第一義諦。明凡夫世人顛倒謂有。聖人真知顛倒性空。令捨有入空改凡悟聖舉失從得。眾生改凡成聖者。悟第一義故也。若不悟第一義諦。則不能改凡成聖捨失從得。良由悟第一義諦。乃能改凡成聖捨失從得。為是義故。開真俗凡聖得失二諦。令悟第一義諦也。說二諦令離有無二見者。故大品經云。菩薩住二諦。為眾生說法。論釋云。為著有見眾生。說第一義諦。為著無見眾生故說世諦。為著有無二見眾生故。菩薩住二諦說法也。肇師論亦爾。借有以出無。借無以出有。借

有以出無。住世諦破無見。借無以出有。住第一義破有見。故說二諦破二見也。說二諦令悟不二者。如華嚴明一切有無法了達非有非無。此即說有無悟非有非無。說二悟不二。此即理教義也。一切經論。凡有所說者。不出此三種也。然前說二諦令悟第一義諦。此二諦即有得有失。諸法性空。顛倒謂有名諦。即是失諦。諸賢聖真知性空。即是得諦。故此二諦有得有失也。次說二諦令離二見者。此二諦竝是失。何者。為著有眾生說第一義。為著空眾生說世諦。此有無竝是眾生所著。是故皆失也。次說二悟不二。此二諦竝得。何者。因二悟不二。二即是理教。不二即是教理。二即中假。不二即假中。二即體用。不二即用體。故此二諦是得也。次詺前二諦凡諦聖諦。世諦是凡諦。性空即聖諦。第二二諦。竝是凡諦。為著有眾生說空。為著空說有。借有破無。借無破有。此之有無竝是凡夫諦也。然復有聖諦義。何者。所借有無是病皆凡。能借有無竝藥皆聖也。第三二諦。二悟不二假中義。此二諦竝聖。何者如中論云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。從來明。此是三是義。一因緣即是空。二是假。三是中。此之二諦。豈凡夫所知。唯聖能了。又非二乘所及。但菩薩境界也。問何故就二諦說法。說二諦有何利益耶。解云。略出兩論文。一者中論四諦品云。若人不能知分別於二諦。即於深佛法不知真實義明。若不解二諦。於深佛法不知真實。若了二諦。於深佛法即知真實義。故知。說二諦有大利益。二者十二門論觀性門云。若人不知二諦。則不得自利他利共利。若知二諦則得三利。此之二論互出耳。然此二益攝一切益盡。中論明知深佛法益。十二門明利眾生益。上求下化。不出二益也。問若為人不知二諦無利益耶。解云。佛法中即薩衛方廣不知二諦。大損佛法。何者。薩衛等計一切法皆有。則不識如來第一義諦。由識第一義諦所以成聖。既不識第一義諦。則破諸賢聖。論文云諸賢聖真知性空名第一義諦。汝既不識第一義諦故破聖人。斯有大損也。次方廣道人。計一切法空如龜毛菟角無因果君臣父子忠孝之道。此人不識如來世諦。若不識世諦。此有何過。失世諦則失第一義諦。失第一義諦則不得涅槃。中論云。若不因世諦不得第一義。不得第一義則不得涅槃。故此人過失極大也。此二人攝一切盡。若內外大小一切計有者。同薩衛有失。一切大小內外計無者。同方廣無失也。又如中論初云。佛滅度後五百歲。人根轉鈍。求十二因緣五陰等決定相。此即不識第一義諦。聞大乘法說畢竟空。不知何因緣故空。若都畢竟空。則無罪福報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有以出無。住世諦破無見。借無以出有。住第一義破有見。故說二諦破二見也。說二諦令悟不二者。如華嚴明一切有無法了達非有非無。此即說有無悟非有非無。說二悟不二。此即理教義也。一切經論。凡有所說者。不出此三種也。然前說二諦令悟第一義諦。此二諦即有得有失。諸法性空。顛倒謂有名諦。即是失諦。諸賢聖真知性空。即是得諦。故此二諦有得有失也。次說二諦令離二見者。此二諦竝是失。何者。為著有眾生說第一義。為著空眾生說世諦。此有無竝是眾生所著。是故皆失也。次說二悟不二。此二諦竝得。何者。因二悟不二。二即是理教。不二即是教理。二即中假。不二即假中。二即體用。不二即用體。故此二諦是得也。次詺前二諦凡諦聖諦。世諦是凡諦。性空即聖諦。第二二諦。竝是凡諦。為著有眾生說空。為著空說有。借有破無。借無破有。此之有無竝是凡夫諦也。然復有聖諦義。何者。所借有無是病皆凡。能借有無竝藥皆聖也。第三二諦。二悟不二假中義。此二諦竝聖。何者如中論云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。從來明。此是三是義。一因緣即是空。二是假。三是中。此之二諦。豈凡夫所知。唯聖能了。又非二乘所及。但菩薩境界也。問何故就二諦說法。說二諦有何利益耶。解云。略出兩論文。一者中論四諦品云。若人不能知分別於二諦。即於深佛法不知真實義明。若不解二諦。於深佛法不知真實。若了二諦。於深佛法即知真實義。故知。說二諦有大利益。二者十二門論觀性門云。若人不知二諦。則不得自利他利共利。若知二諦則得三利。此之二論互出耳。然此二益攝一切益盡。中論明知深佛法益。十二門明利眾生益。上求下化。不出二益也。問若為人不知二諦無利益耶。解云。佛法中即薩衛方廣不知二諦。大損佛法。何者。薩衛等計一切法皆有。則不識如來第一義諦。由識第一義諦所以成聖。既不識第一義諦。則破諸賢聖。論文云諸賢聖真知性空名第一義諦。汝既不識第一義諦故破聖人。斯有大損也。次方廣道人。計一切法空如龜毛菟角無因果君臣父子忠孝之道。此人不識如來世諦。若不識世諦。此有何過。失世諦則失第一義諦。失第一義諦則不得涅槃。中論云。若不因世諦不得第一義。不得第一義則不得涅槃。故此人過失極大也。此二人攝一切盡。若內外大小一切計有者。同薩衛有失。一切大小內外計無者。同方廣無失也。又如中論初云。佛滅度後五百歲。人根轉鈍。求十二因緣五陰等決定相。此即不識第一義諦。聞大乘法說畢竟空。不知何因緣故空。若都畢竟空。則無罪福報

應等。此即不知世諦。此有無二見眾生。龍樹菩薩。為此等故造此中論。即是住二諦破眾生二見。大品云。菩薩住二諦。為眾生說法。是何物菩薩。今龍樹即其人也。以眾生求十二因緣五陰決定相。次聞大乘畢竟空便言無罪福。如此等失於二諦故。龍樹菩薩。為破此二人造中論也。從初至後。求一切法畢竟不可得。即住第一義諦破有見。次復云。雖空不斷。雖有不常。有二諦教門。何時無三寶四諦因果罪福耶。此即住世諦破無見也。又前來借空以破有。後四諦品借有以破空。如百論借一以破異。借異以破一。中論亦爾也。此之二種。各示一勢。前申破後逈破。前申破。住如來因緣世諦破空見。住如來因緣第一義破有見。帶申破。後逈破者。借有破無。借無破有。此有無並是眾生有無。皆須破洗。一無所留。借無破有。有去無亦除。故是逈破。此即說於二諦破眾生二見。故有大利益也。次更明前兩人失二諦義。前明。薩衛謂諸法有。不識第一義諦。方廣計。有分無故諸分無。柱無故四微無。人無故五陰無。計一切諸法無。不識世諦。一往如此耳。再往二人俱失二諦。薩衛既不知諸法性空者。亦不識諸法於顛倒因緣有。既失第一義即失世諦。故中論云。汝破一切諸法因緣空義。則破於世俗諸餘所有法。此即破空義。即破一切有法也。又云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切即不成故。薩衛不識空義。二諦皆失也。次方廣明諸法空失於世諦。既失世諦。即失第一義諦。故中論初云。聞大乘說畢竟空。不知何因緣故空。若都空則無罪福報應等。如是則失世諦第一義諦。故方廣不知有具失二諦也。何故爾。空是有空。既其失有。是即失空。又且有即是空。中論云因緣所生法我說即是空。既即是空。失有即失空。空既然。有亦爾。為是義故。此二人皆失二諦。以皆失二諦故。破失令識如來二諦也。問何人失二諦耶。解云。大而為言。有兩種人失二諦。一者不學二諦失二諦。二者學二諦失二諦。凡失二諦不出此二種也。若是百論。即對不學二諦失二諦緣。何者。百論正對破外道。外道不知諸法性空。不識第一義諦。既不知諸法性空。亦不知諸法於顛倒因緣有。不識世諦。所以提婆菩薩。從初破諸法性有。畢竟無所有。次破空品破性空。破外道性有性空竟。然後示如來因緣二諦。明諸法性空為真諦。隨俗說故無過。即世諦。破彼空有示其二諦。百論作此用也。次明中論者。具破兩種失。百論但破不學二諦失二諦緣。中論具破不學二諦失二諦及學二諦失二諦緣。何者。中論正破內傍破外。正破內。則正破學二諦失二諦緣。傍破外。即破不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應等。此即不知世諦。此有無二見眾生。龍樹菩薩。為此等故造此中論。即是住二諦破眾生二見。大品云。菩薩住二諦。為眾生說法。是何物菩薩。今龍樹即其人也。以眾生求十二因緣五陰決定相。次聞大乘畢竟空便言無罪福。如此等失於二諦故。龍樹菩薩。為破此二人造中論也。從初至後。求一切法畢竟不可得。即住第一義諦破有見。次復云。雖空不斷。雖有不常。有二諦教門。何時無三寶四諦因果罪福耶。此即住世諦破無見也。又前來借空以破有。後四諦品借有以破空。如百論借一以破異。借異以破一。中論亦爾也。此之二種。各示一勢。前申破後逈破。前申破。住如來因緣世諦破空見。住如來因緣第一義破有見。帶申破。後逈破者。借有破無。借無破有。此有無並是眾生有無。皆須破洗。一無所留。借無破有。有去無亦除。故是逈破。此即說於二諦破眾生二見。故有大利益也。次更明前兩人失二諦義。前明。薩衛謂諸法有。不識第一義諦。方廣計。有分無故諸分無。柱無故四微無。人無故五陰無。計一切諸法無。不識世諦。一往如此耳。再往二人俱失二諦。薩衛既不知諸法性空者。亦不識諸法於顛倒因緣有。既失第一義即失世諦。故中論云。汝破一切諸法因緣空義。則破於世俗諸餘所有法。此即破空義。即破一切有法也。又云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切即不成故。薩衛不識空義。二諦皆失也。次方廣明諸法空失於世諦。既失世諦。即失第一義諦。故中論初云。聞大乘說畢竟空。不知何因緣故空。若都空則無罪福報應等。如是則失世諦第一義諦。故方廣不知有具失二諦也。何故爾。空是有空。既其失有。是即失空。又且有即是空。中論云因緣所生法我說即是空。既即是空。失有即失空。空既然。有亦爾。為是義故。此二人皆失二諦。以皆失二諦故。破失令識如來二諦也。問何人失二諦耶。解云。大而為言。有兩種人失二諦。一者不學二諦失二諦。二者學二諦失二諦。凡失二諦不出此二種也。若是百論。即對不學二諦失二諦緣。何者。百論正對破外道。外道不知諸法性空。不識第一義諦。既不知諸法性空。亦不知諸法於顛倒因緣有。不識世諦。所以提婆菩薩。從初破諸法性有。畢竟無所有。次破空品破性空。破外道性有性空竟。然後示如來因緣二諦。明諸法性空為真諦。隨俗說故無過。即世諦。破彼空有示其二諦。百論作此用也。次明中論者。具破兩種失。百論但破不學二諦失二諦緣。中論具破不學二諦失二諦及學二諦失二諦緣。何者。中論正破內傍破外。正破內。則正破學二諦失二諦緣。傍破外。即破不

學二諦失二諦緣。破不學二諦失二諦。如百論也。破學二諦失二諦者。復有兩種。一者正破大乘。二者傍破小乘。大乘學二諦失二諦。小乘不識二諦失二諦。小乘不識二諦失二諦者。即是前方廣薩衛兩人。竝不識二諦。薩衛明諸法性有。不知諸法性空。既不知性空。即不識諸法顛倒有。不知性空。不識第一義諦。不知顛倒有。即不識世諦也。次方廣不識二諦者。未知此人何學。彼若小乘學。則推畫起邪見。明有分既無諸分亦無。於有起邪見。彼若大乘學。則聞大乘說起邪見。聞大乘說畢竟空。不知何因緣故空。若都畢竟空。云何分別有罪福報應等。若有罪福則不應空。推畫空便起邪見也。既起空見即不識世諦。既不識世諦。即不識第一義諦。又此空是邪見空故。二諦皆失也。問三藏明諸法有。云何於三藏起邪見耶。解云。於外道中。尚得起邪見。如六師中云。無黑業無黑業報等。於外道中。尚得起邪見。況於三藏中不得起邪見耶。此即小乘不識二諦失二諦也。次大乘失二諦者。大乘學二諦失二諦。龍樹正為此人出世。造此中論及十二門大智論。竝為學二諦失二諦也。然大乘失二諦。復有二種。一者學二諦成性二諦。二者學二諦成一諦。前小乘有兩失。一性有失二諦。二邪空失二諦。今大乘亦兩失。如前佛法中都有四種失二諦。學二諦失二諦。成性二諦者。聞有住有。聞空住無。如從來初章。他有有可有。有無可無。有有可有。不由無故有。有無可無。不由有故無。不由無故有。此有是自有。不由有故無。此無是自無。自有即有故有。自無即無故無。斯即失因緣二成性二。失不二二成二故二也。言學二諦失二諦成一諦者有二種。一者學二諦成空諦。二者學二諦成有諦。學二諦成一空諦者。諸法於顛倒有名世諦。諸賢聖真知性空名第一義諦。明顛倒有為非諸法性空為是。何以故。諸賢聖真知諸法性空。故知。諸法性空定是也。此人聞空故空。聞有亦是空。學二諦唯成一空諦也。學二諦成一有諦者。有二義。一者即鼠嘍栗二諦。二者心無義。鼠嘍栗二諦者。經中明色色性空。彼云。色性空者。明色無定性。非色都無。如鼠嘍栗中肉盡栗猶有皮㲉形容宛然。栗中無肉故言栗空。非都無栗故言栗空也。即空有併成有也。言心無義者。然此義從來太久。什師之前。道安竺法護之時。已有此義。言心無義者。亦引經云。色色性空者。明色不可空。但空於心。以得空觀故言色空。色終不可空也。肇師破此義明。得在於神靜。失在於物虛。得在神靜者明心空。此言為得。色不可空。此義為失也。然此之兩釋。竝是學二諦失二諦。失世諦不識第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學二諦失二諦緣。破不學二諦失二諦。如百論也。破學二諦失二諦者。復有兩種。一者正破大乘。二者傍破小乘。大乘學二諦失二諦。小乘不識二諦失二諦。小乘不識二諦失二諦者。即是前方廣薩衛兩人。竝不識二諦。薩衛明諸法性有。不知諸法性空。既不知性空。即不識諸法顛倒有。不知性空。不識第一義諦。不知顛倒有。即不識世諦也。次方廣不識二諦者。未知此人何學。彼若小乘學。則推畫起邪見。明有分既無諸分亦無。於有起邪見。彼若大乘學。則聞大乘說起邪見。聞大乘說畢竟空。不知何因緣故空。若都畢竟空。云何分別有罪福報應等。若有罪福則不應空。推畫空便起邪見也。既起空見即不識世諦。既不識世諦。即不識第一義諦。又此空是邪見空故。二諦皆失也。問三藏明諸法有。云何於三藏起邪見耶。解云。於外道中。尚得起邪見。如六師中云。無黑業無黑業報等。於外道中。尚得起邪見。況於三藏中不得起邪見耶。此即小乘不識二諦失二諦也。次大乘失二諦者。大乘學二諦失二諦。龍樹正為此人出世。造此中論及十二門大智論。竝為學二諦失二諦也。然大乘失二諦。復有二種。一者學二諦成性二諦。二者學二諦成一諦。前小乘有兩失。一性有失二諦。二邪空失二諦。今大乘亦兩失。如前佛法中都有四種失二諦。學二諦失二諦。成性二諦者。聞有住有。聞空住無。如從來初章。他有有可有。有無可無。有有可有。不由無故有。有無可無。不由有故無。不由無故有。此有是自有。不由有故無。此無是自無。自有即有故有。自無即無故無。斯即失因緣二成性二。失不二二成二故二也。言學二諦失二諦成一諦者有二種。一者學二諦成空諦。二者學二諦成有諦。學二諦成一空諦者。諸法於顛倒有名世諦。諸賢聖真知性空名第一義諦。明顛倒有為非諸法性空為是。何以故。諸賢聖真知諸法性空。故知。諸法性空定是也。此人聞空故空。聞有亦是空。學二諦唯成一空諦也。學二諦成一有諦者。有二義。一者即鼠嘍栗二諦。二者心無義。鼠嘍栗二諦者。經中明色色性空。彼云。色性空者。明色無定性。非色都無。如鼠嘍栗中肉盡栗猶有皮㲉形容宛然。栗中無肉故言栗空。非都無栗故言栗空也。即空有併成有也。言心無義者。然此義從來太久。什師之前。道安竺法護之時。已有此義。言心無義者。亦引經云。色色性空者。明色不可空。但空於心。以得空觀故言色空。色終不可空也。肇師破此義明。得在於神靜。失在於物虛。得在神靜者明心空。此言為得。色不可空。此義為失也。然此之兩釋。竝是學二諦失二諦。失世諦不識第一義。

不識第一義即不識世諦。何者。此是空有。失有即失空。又設得一有。此有是有見有。故二諦皆失。空邊亦爾。故皆失二諦。失二諦即失假。失假即失中。中假理教皆失也。學二諦成性二諦。亦一切失。聞二住二不識不二。不識不二即失中。失中即失假。此非相待失。失中即失假。何以故。假即中故也。學二諦失二諦。既併失不識二諦。失二諦理然。皆失大有三節。一者學二諦成一諦。失二諦一切失。二者學二諦成性二諦。失二諦一切失。三者不識二諦失二諦一切失。如此等人既一切失。詺作何物人耶。此乃是狂愚人耳。為是人故。四依出世破之。有兩菩薩出世。提婆菩薩出世。破不識二諦失二諦。龍樹菩薩出世。破學二諦失二諦。此二菩薩。破病具足也。非但釋迦佛須此二菩薩。十方三世諸佛。竝須此二菩薩。何以故。此二菩薩攝一切菩薩。兩失攝一切失。破此兩失。則申一切教。何者。此二失障二諦。破此二失。則二諦通。二諦通則一切經申。若爾故知。三論不可思議。所以關中歎云。中百兩論文未及此。人又無通鑒。誰與正之。及至之後歎云。後談道之人。始可與論實矣。實理如此。何者。失不出此二。中百兩論既破此二失。二諦即通。二諦通一切教申故。三論有大利益也。通意如此。次對當路數論者。數人則不識二諦。彼不知諸法性空。但明諸法性有。一切皆有。不識第一義。既不識諸法性空。則不知諸法因緣有。二諦皆不識故。失二諦也。成論者。依彼論宗則同三藏。何者彼序云。故我欲正論三藏中實義。則同薩衛不識二諦。若就彼義中有二諦義。彼明人法二空。但是聲聞空。終不識性空。何者。大智論云。佛於聲聞法中。不說自性空自相空。以不說自性空故。不識第一義。不識第一義。即不識世諦。若爾數論皆失二諦。以如此等人竝失二諦。所以諸佛說二諦。菩薩申二諦教。令眾生識二諦。識二諦即識一切中假等。所以說二諦有大利益。前明失二諦有二種。一者不識二諦失二諦者。當世即數論二人。數人不知諸法性空。但明諸法性有。此人不識性空。無第一義諦也。論人雖明諸法空。是聲聞法空。非今第一義空。今以諸法本性空為第一義諦故。論云。諸賢聖真知性空名第一義。成論無此空。何以知爾。成論正明三藏法。龍樹判云。佛於聲聞法中。不說諸法自相空自性空。既無自性空故。彼無第一義諦。於彼不無人法二空故。彼引羅陀祇喻經。明人法二空。但此空折法明空。不明本性空也。此則據毘曇一節。毘曇不明空。成論則明空。若爾望毘曇則有二諦。望摩訶衍則無二諦。但是世諦。何者。今摩訶衍。正以諸法本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識第一義即不識世諦。何者。此是空有。失有即失空。又設得一有。此有是有見有。故二諦皆失。空邊亦爾。故皆失二諦。失二諦即失假。失假即失中。中假理教皆失也。學二諦成性二諦。亦一切失。聞二住二不識不二。不識不二即失中。失中即失假。此非相待失。失中即失假。何以故。假即中故也。學二諦失二諦。既併失不識二諦。失二諦理然。皆失大有三節。一者學二諦成一諦。失二諦一切失。二者學二諦成性二諦。失二諦一切失。三者不識二諦失二諦一切失。如此等人既一切失。詺作何物人耶。此乃是狂愚人耳。為是人故。四依出世破之。有兩菩薩出世。提婆菩薩出世。破不識二諦失二諦。龍樹菩薩出世。破學二諦失二諦。此二菩薩。破病具足也。非但釋迦佛須此二菩薩。十方三世諸佛。竝須此二菩薩。何以故。此二菩薩攝一切菩薩。兩失攝一切失。破此兩失。則申一切教。何者。此二失障二諦。破此二失。則二諦通。二諦通則一切經申。若爾故知。三論不可思議。所以關中歎云。中百兩論文未及此。人又無通鑒。誰與正之。及至之後歎云。後談道之人。始可與論實矣。實理如此。何者。失不出此二。中百兩論既破此二失。二諦即通。二諦通一切教申故。三論有大利益也。通意如此。次對當路數論者。數人則不識二諦。彼不知諸法性空。但明諸法性有。一切皆有。不識第一義。既不識諸法性空。則不知諸法因緣有。二諦皆不識故。失二諦也。成論者。依彼論宗則同三藏。何者彼序云。故我欲正論三藏中實義。則同薩衛不識二諦。若就彼義中有二諦義。彼明人法二空。但是聲聞空。終不識性空。何者。大智論云。佛於聲聞法中。不說自性空自相空。以不說自性空故。不識第一義。不識第一義。即不識世諦。若爾數論皆失二諦。以如此等人竝失二諦。所以諸佛說二諦。菩薩申二諦教。令眾生識二諦。識二諦即識一切中假等。所以說二諦有大利益。前明失二諦有二種。一者不識二諦失二諦者。當世即數論二人。數人不知諸法性空。但明諸法性有。此人不識性空。無第一義諦也。論人雖明諸法空。是聲聞法空。非今第一義空。今以諸法本性空為第一義諦故。論云。諸賢聖真知性空名第一義。成論無此空。何以知爾。成論正明三藏法。龍樹判云。佛於聲聞法中。不說諸法自相空自性空。既無自性空故。彼無第一義諦。於彼不無人法二空故。彼引羅陀祇喻經。明人法二空。但此空折法明空。不明本性空也。此則據毘曇一節。毘曇不明空。成論則明空。若爾望毘曇則有二諦。望摩訶衍則無二諦。但是世諦。何者。今摩訶衍。正以諸法本

性空為第一義諦。彼但折法明空。所以無第一義諦也。問用此語為何耶。解云。欲釋十二門論中一句語。彼論云。汝今聞世諦謂是第一義諦。今將數論等釋此語。問若為聞世諦謂是第一義諦也。解云。毘曇亦明二諦義。謂十六諦理苦無常等為第一義諦。刀杖逼迫等事苦為世諦。彼就事理判二諦也。今明。此判二諦倒。何者。理之與事竝是世諦。諸法性空。乃是第一義諦。無常等是世諦。謂是第一義諦。故云。聞世諦謂是第一義諦。是故墮在失處也。二諦既倒。則一切皆倒。何者。諸佛依二諦說法。二諦既倒。故一切皆倒。所以墮在失處也。次成論聞世諦謂是第一義諦者。明諸法有為世諦拆法空為第一義諦。今明。諸法有拆法空。竝是世諦。何者。今就性空非性空以判二諦。性空為第一義諦。非性空為世諦。汝拆法空非性空故。是世諦。汝謂是第一義故墮在失處。何者。汝論宗云正明三藏。龍樹云。佛以三藏中不說性空故。無第一義。若有第一義。則乖汝論宗。且應云故我欲正論摩訶衍實義。而傳格噵正論三藏義。故無性空。無性空故。無第一義諦。進退皆屈。此非橫破。道理如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性空為第一義諦。彼但折法明空。所以無第一義諦也。問用此語為何耶。解云。欲釋十二門論中一句語。彼論云。汝今聞世諦謂是第一義諦。今將數論等釋此語。問若為聞世諦謂是第一義諦也。解云。毘曇亦明二諦義。謂十六諦理苦無常等為第一義諦。刀杖逼迫等事苦為世諦。彼就事理判二諦也。今明。此判二諦倒。何者。理之與事竝是世諦。諸法性空。乃是第一義諦。無常等是世諦。謂是第一義諦。故云。聞世諦謂是第一義諦。是故墮在失處也。二諦既倒。則一切皆倒。何者。諸佛依二諦說法。二諦既倒。故一切皆倒。所以墮在失處也。次成論聞世諦謂是第一義諦者。明諸法有為世諦拆法空為第一義諦。今明。諸法有拆法空。竝是世諦。何者。今就性空非性空以判二諦。性空為第一義諦。非性空為世諦。汝拆法空非性空故。是世諦。汝謂是第一義故墮在失處。何者。汝論宗云正明三藏。龍樹云。佛以三藏中不說性空故。無第一義。若有第一義。則乖汝論宗。且應云故我欲正論摩訶衍實義。而傳格噵正論三藏義。故無性空。無性空故。無第一義諦。進退皆屈。此非橫破。道理如此也。

次明學二諦失二諦者。大師云。此如失瑠璃珠。譬在大池浴失瑠璃珠。諸人求珠不得珠。各提瓦石歡喜持出。乃知非真。實是喚魚目謂為夜光。此即學二諦不識二諦也。問此人得是聞世諦謂是第一義諦不。解云。亦得。此有二義。一者就破明。二者就立辨。就破明者。論中橫破萬法。竪洗五句。一切畢竟無所有。彼便謂是第一義。此是真諦遣故一切空也。拙講三論者。亦作此謂。言此等破洗是第一義諦。今明。此是世諦謂是第一義諦。何以知之。且舉譬如十六知見我空。無十六知見我。為是世諦為是第一義諦耶。彼云。十六知見我空。此是世諦空。何者。實無十六知見我。外道顛倒謂有。破十六知見我。十六知見我空者。此是世諦空。今亦爾。實無此等諸法。特是顛倒謂有。今破橫謂明諸法空故。是世諦空。亦非是世諦。此乃是世諦所離。離如此等諸法。始是世諦。為是故。破一切諸法。無所有。是世諦。以彼不了。謂是第一義。是故墮在失處。故是聞世諦謂是第一義諦也。言立義者。因緣無礙二諦。如中論所說。因緣所生法。我說即是空。即是假名。即是中道。橫竪皆無礙。假即中即竪無礙。二不礙不二。不二不礙二。二為不二用。不二為二用。因緣生法我說即是空。即橫無礙。有不礙空。空不礙有。有為空用。空為有用。何但空有無礙。唯就有中一切法無礙。如華嚴所辨。三世無礙淨穢長短佛剎無礙。如此無礙名曰聖諦。菩薩得無礙者。非是諸法是有礙。菩薩得無礙觀。令諸法無礙。得無礙通使諸法無礙。良由諸法無礙故。菩薩體法無礙故。菩薩得無礙觀。得無礙觀故。得無礙辨。得無礙通。若諸法有礙。菩薩得無礙通。使令無礙者。菩薩則有過罪。以諸法自無礙故。菩薩得無礙觀。得無礙通。得無礙辨也。如此無礙故。名第一義也。若是由來人二諦即有礙。三假為世諦。四忘為第一義諦。三假不得為第一義。四忘不得為世諦。第一義不得有名相。世諦不得無名相。所以大師云。彼作兩橙解義。聞說諸法空。即內置真諦橙中。聞說諸法有。即內置世諦橙中。世諦不得空。真諦不得有。如此有無皆礙。礙故悉是世諦。彼即云。我有真俗二諦。云何併是世諦耶。解云。有無礙皆是世諦。汝自為是第一義故。是聞世諦為是第一義諦也。如此等。竝失如來二諦。不能知佛法深義。若能知二諦。則知佛法深義。何者。識知毘曇二諦是毘曇二諦。知此二諦竝是世諦。終不學如此二諦。識成論二諦是成實論折法二諦。非是諸法性空二諦。識從來有得大乘是有礙二諦。識諸佛菩薩無礙二諦。識如此等二諦故。知深佛法義。偈云。若人不能知分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明學二諦失二諦者。大師云。此如失瑠璃珠。譬在大池浴失瑠璃珠。諸人求珠不得珠。各提瓦石歡喜持出。乃知非真。實是喚魚目謂為夜光。此即學二諦不識二諦也。問此人得是聞世諦謂是第一義諦不。解云。亦得。此有二義。一者就破明。二者就立辨。就破明者。論中橫破萬法。竪洗五句。一切畢竟無所有。彼便謂是第一義。此是真諦遣故一切空也。拙講三論者。亦作此謂。言此等破洗是第一義諦。今明。此是世諦謂是第一義諦。何以知之。且舉譬如十六知見我空。無十六知見我。為是世諦為是第一義諦耶。彼云。十六知見我空。此是世諦空。何者。實無十六知見我。外道顛倒謂有。破十六知見我。十六知見我空者。此是世諦空。今亦爾。實無此等諸法。特是顛倒謂有。今破橫謂明諸法空故。是世諦空。亦非是世諦。此乃是世諦所離。離如此等諸法。始是世諦。為是故。破一切諸法。無所有。是世諦。以彼不了。謂是第一義。是故墮在失處。故是聞世諦謂是第一義諦也。言立義者。因緣無礙二諦。如中論所說。因緣所生法。我說即是空。即是假名。即是中道。橫竪皆無礙。假即中即竪無礙。二不礙不二。不二不礙二。二為不二用。不二為二用。因緣生法我說即是空。即橫無礙。有不礙空。空不礙有。有為空用。空為有用。何但空有無礙。唯就有中一切法無礙。如華嚴所辨。三世無礙淨穢長短佛剎無礙。如此無礙名曰聖諦。菩薩得無礙者。非是諸法是有礙。菩薩得無礙觀。令諸法無礙。得無礙通使諸法無礙。良由諸法無礙故。菩薩體法無礙故。菩薩得無礙觀。得無礙觀故。得無礙辨。得無礙通。若諸法有礙。菩薩得無礙通。使令無礙者。菩薩則有過罪。以諸法自無礙故。菩薩得無礙觀。得無礙通。得無礙辨也。如此無礙故。名第一義也。若是由來人二諦即有礙。三假為世諦。四忘為第一義諦。三假不得為第一義。四忘不得為世諦。第一義不得有名相。世諦不得無名相。所以大師云。彼作兩橙解義。聞說諸法空。即內置真諦橙中。聞說諸法有。即內置世諦橙中。世諦不得空。真諦不得有。如此有無皆礙。礙故悉是世諦。彼即云。我有真俗二諦。云何併是世諦耶。解云。有無礙皆是世諦。汝自為是第一義故。是聞世諦為是第一義諦也。如此等。竝失如來二諦。不能知佛法深義。若能知二諦。則知佛法深義。何者。識知毘曇二諦是毘曇二諦。知此二諦竝是世諦。終不學如此二諦。識成論二諦是成實論折法二諦。非是諸法性空二諦。識從來有得大乘是有礙二諦。識諸佛菩薩無礙二諦。識如此等二諦故。知深佛法義。偈云。若人不能知分

別於二諦。則於深佛法不知真實義。若反此。應云若人能了知分別於二諦。則於深佛法得知真實義。為是故。說二諦有大利益也。前就中論明得失二諦如此。次就十二門論以辨得失二諦。論文云。若人知二諦。則得自利他利共利。若不知二諦。則不得三利。此之二論互明得失也。言自利他利共利者。了世諦第一義諦。發生方便實智名自利。了第一義諦世諦。發生實方便智名他利。具了真俗二諦。具生二智名共利也。二者菩薩自了真俗二諦。發生權實二智名自利。菩薩如實而悟。今還如實而說。令眾生亦了真俗二諦發生權實二智名為他利。自他皆了二諦。皆生二智名為共利也。問此兩種二智何異耶。解云。初則就真俗判二智。後就自他內外判二智。前真俗判二智者。了世諦第一義諦。名方便實智。了第一義諦世諦。名實方便智。了二諦判二智也。後就自他內外判者。內自悟二諦名實智。外為他說二諦名方便智。此即就實智中開二諦。就方便智中開二諦。此即就內外自悟化他以判二智也。得此二智利益者。明此二智是十方三世諸佛父母故。淨名經云。智度菩薩母方便以為父。一切眾導師。無不由此生故。此二智是諸佛父母。若了二諦。則有二智。有二智故。有十方三世諸佛。若不了二諦。則無二智。無二智則無十方三世諸佛。故知。說二諦有大利益也。又利益者。了世諦第一義諦。離凡夫地。了第一義諦世諦。離二乘地。離凡夫地。離二乘地。是菩薩地。若不了第一義諦世諦。不離二乘地。不了世諦第一義諦。不離凡夫地。不離此二地。即在五百由旬嶮道之內。若了二諦。即出五百由旬外。入菩薩位。生在佛家。種姓尊貴。為是故了知二諦有大利益也。又利益者。離斷常二見。了世諦第一義諦。離常見。了第一義諦世諦離斷見。離斷常二見。行於聖中道。見於佛性。若不了二諦。即不行中道。不見佛性。不見佛性。即無性佛等。若了二諦。即離斷常。行於中道。見佛性。即有性佛等。為是故當知。識二諦有大利益也。略明得失利益如此。次明悟教生智義。此義難解。若為生智耶。大師舊語云。稟教得悟。發生二智。教轉名境。若不悟即不生智。言不悟者。聞有作有解。有即住有。有不表不有。聞無作無解。無即住無。無不表不無。名為不悟。言悟者。聞有不住有。有表不有。聞無不住無。無表不無。名之為悟。作若為悟耶。為當悟非有非無不二。為悟有無二耶。若因有無二。悟非有非無不二。應生不二智。云何生二智耶。若言悟有無二者。此乃是悟教不應悟理。既不悟理。那得名悟耶。進退難明。未釋云云。次明二諦是教義。攝嶺興 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別於二諦。則於深佛法不知真實義。若反此。應云若人能了知分別於二諦。則於深佛法得知真實義。為是故。說二諦有大利益也。前就中論明得失二諦如此。次就十二門論以辨得失二諦。論文云。若人知二諦。則得自利他利共利。若不知二諦。則不得三利。此之二論互明得失也。言自利他利共利者。了世諦第一義諦。發生方便實智名自利。了第一義諦世諦。發生實方便智名他利。具了真俗二諦。具生二智名共利也。二者菩薩自了真俗二諦。發生權實二智名自利。菩薩如實而悟。今還如實而說。令眾生亦了真俗二諦發生權實二智名為他利。自他皆了二諦。皆生二智名為共利也。問此兩種二智何異耶。解云。初則就真俗判二智。後就自他內外判二智。前真俗判二智者。了世諦第一義諦。名方便實智。了第一義諦世諦。名實方便智。了二諦判二智也。後就自他內外判者。內自悟二諦名實智。外為他說二諦名方便智。此即就實智中開二諦。就方便智中開二諦。此即就內外自悟化他以判二智也。得此二智利益者。明此二智是十方三世諸佛父母故。淨名經云。智度菩薩母方便以為父。一切眾導師。無不由此生故。此二智是諸佛父母。若了二諦。則有二智。有二智故。有十方三世諸佛。若不了二諦。則無二智。無二智則無十方三世諸佛。故知。說二諦有大利益也。又利益者。了世諦第一義諦。離凡夫地。了第一義諦世諦。離二乘地。離凡夫地。離二乘地。是菩薩地。若不了第一義諦世諦。不離二乘地。不了世諦第一義諦。不離凡夫地。不離此二地。即在五百由旬嶮道之內。若了二諦。即出五百由旬外。入菩薩位。生在佛家。種姓尊貴。為是故了知二諦有大利益也。又利益者。離斷常二見。了世諦第一義諦。離常見。了第一義諦世諦離斷見。離斷常二見。行於聖中道。見於佛性。若不了二諦。即不行中道。不見佛性。不見佛性。即無性佛等。若了二諦。即離斷常。行於中道。見佛性。即有性佛等。為是故當知。識二諦有大利益也。略明得失利益如此。次明悟教生智義。此義難解。若為生智耶。大師舊語云。稟教得悟。發生二智。教轉名境。若不悟即不生智。言不悟者。聞有作有解。有即住有。有不表不有。聞無作無解。無即住無。無不表不無。名為不悟。言悟者。聞有不住有。有表不有。聞無不住無。無表不無。名之為悟。作若為悟耶。為當悟非有非無不二。為悟有無二耶。若因有無二。悟非有非無不二。應生不二智。云何生二智耶。若言悟有無二者。此乃是悟教不應悟理。既不悟理。那得名悟耶。進退難明。未釋云云。次明二諦是教義。攝嶺興

皇已來。竝明二諦是教。所以山中師手本二諦疏云。二諦者乃是表中道之妙教。窮文言之極說。道非有無。寄有無以顯道。理非一二。因一二以明理。故知。二諦是教也。所以明二諦是教者有二義。一者為對他。二者為釋經論。為對他明二諦是境。彼有四種法寶。言教法寶。境界法寶。無為果法寶。善業法寶。二諦即境界法寶。有佛無佛常有此境。迷之即有六道紛然。悟之即有三乘十地故。二諦是迷悟之境。今對彼明二諦是教也。言釋經論者。中論云。諸佛依二諦為眾生說法。百論亦爾。諸佛常依二諦。是二皆實不妄語也。大品經云。菩薩住二諦中。為眾生說法。又涅槃經云。世諦即第一義諦。隨順眾生故說有二諦。以經明二諦是教故。今一家明二諦是教也。誦得師語。復知其意竟。何者。知為對他。知為釋經論。但此義未可解。何者。汝言二諦是教。說二諦有二諦。未說二諦應無二諦。若已有二諦。即同他家。若不同他家。說二諦始有二諦。未說二諦即應無二諦也。又難。說二諦始有二諦。未說二諦未有二諦者。說色空始有色空。未說色空應無色空。未說之前。自有色有空。若爾未說二諦。已有二諦。已有即同他云云。然二諦是教義。若可了二諦義即可解。三論文亦可解。若不了此義。二諦義即不可解。三論文則不可解。何者。他明二諦是境。汝今明二諦是教。說法是教。二諦亦是教不。若二諦是教。即違論文。論文云。諸佛依二諦說法。那忽言二諦是教耶。解云。有兩種二諦。一於諦二教諦。於諦者如論文。諸法性空。世間顛倒謂有。於世人為實。名之為諦。諸賢聖真知顛倒。性空於聖人是實。名之為諦。此即二於諦。諸佛依此而說。名為教諦也。問教若為名諦耶。解有數意。一者依實而說故。所說亦實。是故名諦。二者如來誠諦之言。是故名諦。三者說有無教。實能表道。是故名諦。外道所說。何故不名諦。外道所說。不能表道。所以不得名諦。諸佛所說。實能表道。是故名諦也。四者說法實能利緣。是故名諦。外道說法。不能實利於緣。不得名諦。諸佛菩薩。實能利緣。所以名諦。五者說不顛倒。是故名諦。如涅槃經釋一實諦義。如來所說。無有顛倒。名一實諦。今亦爾。所說不顛倒故。所以名諦。外道所說。皆悉顛倒。不得名諦。諸佛菩薩說。無有顛倒。是故名諦。六者得如實悟。如實而說。是故名諦。故經云如語者實語者不異語者不誑語者。此即如來誠諦不虛故。教名諦也。次明於諦。何因緣名諦耶。為從謂情為名。為從境為稱。為從解為目耶。解云。於諦從兩情解為名。但此義有兩種。一者得失判二於諦。有於凡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇已來。竝明二諦是教。所以山中師手本二諦疏云。二諦者乃是表中道之妙教。窮文言之極說。道非有無。寄有無以顯道。理非一二。因一二以明理。故知。二諦是教也。所以明二諦是教者有二義。一者為對他。二者為釋經論。為對他明二諦是境。彼有四種法寶。言教法寶。境界法寶。無為果法寶。善業法寶。二諦即境界法寶。有佛無佛常有此境。迷之即有六道紛然。悟之即有三乘十地故。二諦是迷悟之境。今對彼明二諦是教也。言釋經論者。中論云。諸佛依二諦為眾生說法。百論亦爾。諸佛常依二諦。是二皆實不妄語也。大品經云。菩薩住二諦中。為眾生說法。又涅槃經云。世諦即第一義諦。隨順眾生故說有二諦。以經明二諦是教故。今一家明二諦是教也。誦得師語。復知其意竟。何者。知為對他。知為釋經論。但此義未可解。何者。汝言二諦是教。說二諦有二諦。未說二諦應無二諦。若已有二諦。即同他家。若不同他家。說二諦始有二諦。未說二諦即應無二諦也。又難。說二諦始有二諦。未說二諦未有二諦者。說色空始有色空。未說色空應無色空。未說之前。自有色有空。若爾未說二諦。已有二諦。已有即同他云云。然二諦是教義。若可了二諦義即可解。三論文亦可解。若不了此義。二諦義即不可解。三論文則不可解。何者。他明二諦是境。汝今明二諦是教。說法是教。二諦亦是教不。若二諦是教。即違論文。論文云。諸佛依二諦說法。那忽言二諦是教耶。解云。有兩種二諦。一於諦二教諦。於諦者如論文。諸法性空。世間顛倒謂有。於世人為實。名之為諦。諸賢聖真知顛倒。性空於聖人是實。名之為諦。此即二於諦。諸佛依此而說。名為教諦也。問教若為名諦耶。解有數意。一者依實而說故。所說亦實。是故名諦。二者如來誠諦之言。是故名諦。三者說有無教。實能表道。是故名諦。外道所說。何故不名諦。外道所說。不能表道。所以不得名諦。諸佛所說。實能表道。是故名諦也。四者說法實能利緣。是故名諦。外道說法。不能實利於緣。不得名諦。諸佛菩薩。實能利緣。所以名諦。五者說不顛倒。是故名諦。如涅槃經釋一實諦義。如來所說。無有顛倒。名一實諦。今亦爾。所說不顛倒故。所以名諦。外道所說。皆悉顛倒。不得名諦。諸佛菩薩說。無有顛倒。是故名諦。六者得如實悟。如實而說。是故名諦。故經云如語者實語者不異語者不誑語者。此即如來誠諦不虛故。教名諦也。次明於諦。何因緣名諦耶。為從謂情為名。為從境為稱。為從解為目耶。解云。於諦從兩情解為名。但此義有兩種。一者得失判二於諦。有於凡

實。名為世諦。空於聖實。名第一義諦。此有謂情有。此空真解空。謂情有為失。真解空為得。此就謂情真解判二諦也。何以知爾。故論云。諸法性空。世間顛倒謂有名世諦。諸賢聖。真知性空名第一義諦。既云真知性空故是真解。前云顛倒謂有故是謂情。若爾故知。此即謂情真解得失。以判二於諦也。二者就兩謂判二於諦者。如色未曾空有。凡謂色有。於凡是實名諦。聖謂色空。於聖是實名諦。此之有無。皆是謂情故。竝皆是失。既凡謂有。聖謂空。此之空有。悉須洗破。無如此有。無如此空。畢竟洗淨。始得明因緣空有。因緣空有。即非空有空有。既識非空有空有。即悟空有非空有也。前之空有。竝是所治之病。故皆失也。以如此義名教諦。以如此義名於諦。此是師語不。然此實是師語也。次作一疑難安中。何者。依於諦說法。於諦是境不。若非境即乖論文。論文云。諸賢聖真知諸法性空。真知即是智。智必有境。性空即是境。真知即是智。若爾二諦是境。依二諦境。為眾生說法。生得附論文即成他義。他亦云。二諦是境。說二諦名教。故有言教法寶境界法寶。四諦二諦。是境界法寶。說四諦二諦。即是言教法寶。今亦爾。與他何異。若言我不如此。即乖論文。論文云。諸佛依二諦。為眾生說法。那得言二諦是教耶。進退不可。扶論文即同他。不同他即乖論文也。又作一掩答難。有於諦有教諦。於諦有真俗。教諦有真俗不。若言教諦亦有真俗者。成論死三論未知若為成論死者。今且問汝。說俗說是俗。說真說是真不。汝若言說是真。即乖汝義。何者。汝義教諦是言語唯是俗故。不得言教諦具真俗。若畏改語言。若說非真者。那得言教諦有真俗耶。若是成論家解義者。即云。真俗二諦是境。境有真俗。說真說俗。此兩說竝俗諦。真不可說。寄俗諦說也。今問三論師。他家真俗是境。境中有真有俗。汝今明二諦是教門。教諦亦有真俗不。不解義者。必云教諦亦有真俗。何者有兩諦。有於諦有教諦。於諦有真俗。教諦亦有真俗也。問若為教諦有真俗耶。解云。說俗名俗教諦。說真名真教諦。問說俗名俗教。教是俗。說真教教是真不。說真之說。此是言教。那忽是真。若說俗之說說是俗諦。說真之說說亦是俗諦者。即成他義。他亦明。真不可說。寄俗說真。說真之說。還屬俗諦。今亦爾。故同舊義。三論之義。還是我義也。所以成論暄正讀中論。中論云。言說是俗諦。第一義諦不可言說。若爾言說皆是俗諦。何得言二諦竝是教耶。若又二諦是教。教唯是俗諦者。即學二諦成一俗諦。前來諸人。學二諦成一諦既失。汝今學二諦成一諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實。名為世諦。空於聖實。名第一義諦。此有謂情有。此空真解空。謂情有為失。真解空為得。此就謂情真解判二諦也。何以知爾。故論云。諸法性空。世間顛倒謂有名世諦。諸賢聖。真知性空名第一義諦。既云真知性空故是真解。前云顛倒謂有故是謂情。若爾故知。此即謂情真解得失。以判二於諦也。二者就兩謂判二於諦者。如色未曾空有。凡謂色有。於凡是實名諦。聖謂色空。於聖是實名諦。此之有無。皆是謂情故。竝皆是失。既凡謂有。聖謂空。此之空有。悉須洗破。無如此有。無如此空。畢竟洗淨。始得明因緣空有。因緣空有。即非空有空有。既識非空有空有。即悟空有非空有也。前之空有。竝是所治之病。故皆失也。以如此義名教諦。以如此義名於諦。此是師語不。然此實是師語也。次作一疑難安中。何者。依於諦說法。於諦是境不。若非境即乖論文。論文云。諸賢聖真知諸法性空。真知即是智。智必有境。性空即是境。真知即是智。若爾二諦是境。依二諦境。為眾生說法。生得附論文即成他義。他亦云。二諦是境。說二諦名教。故有言教法寶境界法寶。四諦二諦。是境界法寶。說四諦二諦。即是言教法寶。今亦爾。與他何異。若言我不如此。即乖論文。論文云。諸佛依二諦。為眾生說法。那得言二諦是教耶。進退不可。扶論文即同他。不同他即乖論文也。又作一掩答難。有於諦有教諦。於諦有真俗。教諦有真俗不。若言教諦亦有真俗者。成論死三論未知若為成論死者。今且問汝。說俗說是俗。說真說是真不。汝若言說是真。即乖汝義。何者。汝義教諦是言語唯是俗故。不得言教諦具真俗。若畏改語言。若說非真者。那得言教諦有真俗耶。若是成論家解義者。即云。真俗二諦是境。境有真俗。說真說俗。此兩說竝俗諦。真不可說。寄俗諦說也。今問三論師。他家真俗是境。境中有真有俗。汝今明二諦是教門。教諦亦有真俗不。不解義者。必云教諦亦有真俗。何者有兩諦。有於諦有教諦。於諦有真俗。教諦亦有真俗也。問若為教諦有真俗耶。解云。說俗名俗教諦。說真名真教諦。問說俗名俗教。教是俗。說真教教是真不。說真之說。此是言教。那忽是真。若說俗之說說是俗諦。說真之說說亦是俗諦者。即成他義。他亦明。真不可說。寄俗說真。說真之說。還屬俗諦。今亦爾。故同舊義。三論之義。還是我義也。所以成論暄正讀中論。中論云。言說是俗諦。第一義諦不可言說。若爾言說皆是俗諦。何得言二諦竝是教耶。若又二諦是教。教唯是俗諦者。即學二諦成一俗諦。前來諸人。學二諦成一諦既失。汝今學二諦成一諦。

失之甚也。又難。他家明二諦是境境中有真俗。汝明二諦是教。教為但俗。為具真俗。若但俗即失真諦。便同他家。若具二諦乖論文。義復不可。論云。言說是俗諦。真不可言說。又難。言說若為是真諦。今為取言說空名真諦。為取空言說為真諦耶。若取言說為真者。言說是有。那是真諦。若云言說空為真諦者。空言說為是何物。汝只應云空說為世諦說空為真諦。若云只說空為真諦者。說空之說是真不。若說空之說是真即竝難。若說空與空說皆為真諦者。色空與空色皆真諦。反詰云云。前來至此。都有四難未解。後當釋之。今更簡得失義。前得失凡有四種。今簡最後學二諦失二諦者。若是小乘。不足可簡。但正為學二諦失二諦人也。明他家辨二諦義。今時亦辨二諦義。何異。解此凡有十句異。一者明理教義。他二諦即無理教。今明。二諦有理教他無理教者。彼明二諦是理。三假是世諦理。四絕是真諦理。今明二諦是教不二是理故。經云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無畏人。一道出生死。又云。一切有無法。了達非有無。故知。有無二是教。非有無不二是理。具有理教也。唯他有二無不二。則唯有教無理。可謂世閒法者有字無義。一往如此。再往奪併無。何者字本詮義。既無有義。字何所詮。故理教皆失。今明。有無是教。表不有無理。此則有理有教。理教具足也。作如此說者。為對他為釋經云云。次明稟二諦教發生二智教轉名境。何故作此語耶。亦為對由來。由來云。真俗是天然之境。三假是俗境。四忘是真諦境。迷之即六道紛然。悟之即有三乘賢聖。常有此境。若是智從修習生。境即常有。智即始生。未有智時前已有境。境智非因緣義。今對此明真俗是教。悟教生智。教轉名境。由智故境。由境故智。境能為智所。智能為境所。境所為智能。智所為境能。境智因緣不二而二也。問諸有二者無道無果。何故明二耶。解云。為對他無智有境。今明。由智故境。由境故智。境智因緣不二二也。然今明。二諦是教門者。正為拔二理之見。彼埋二理見深。有此二理終不可改。為是故今明。唯有一理無有二理。何者。如來說有說無。為表一道。此之有無乃是道門。非是理。為是故明。二諦是教非是理也。二者有相無相義。從來云。山門得無相義。他家明有相。何故他是有相。山門明無相耶。解云。他有有有相。無有無相。有若無相。即無有有。無若無相。即無有無。便無二諦。既道理有二諦。即有有有相。無有無相。名為有相義。今明。有無有相有表不有。無無無相無表不無。有無表不有不無故。名無相義。以無相故。故名教門也。三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失之甚也。又難。他家明二諦是境境中有真俗。汝明二諦是教。教為但俗。為具真俗。若但俗即失真諦。便同他家。若具二諦乖論文。義復不可。論云。言說是俗諦。真不可言說。又難。言說若為是真諦。今為取言說空名真諦。為取空言說為真諦耶。若取言說為真者。言說是有。那是真諦。若云言說空為真諦者。空言說為是何物。汝只應云空說為世諦說空為真諦。若云只說空為真諦者。說空之說是真不。若說空之說是真即竝難。若說空與空說皆為真諦者。色空與空色皆真諦。反詰云云。前來至此。都有四難未解。後當釋之。今更簡得失義。前得失凡有四種。今簡最後學二諦失二諦者。若是小乘。不足可簡。但正為學二諦失二諦人也。明他家辨二諦義。今時亦辨二諦義。何異。解此凡有十句異。一者明理教義。他二諦即無理教。今明。二諦有理教他無理教者。彼明二諦是理。三假是世諦理。四絕是真諦理。今明二諦是教不二是理故。經云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無畏人。一道出生死。又云。一切有無法。了達非有無。故知。有無二是教。非有無不二是理。具有理教也。唯他有二無不二。則唯有教無理。可謂世閒法者有字無義。一往如此。再往奪併無。何者字本詮義。既無有義。字何所詮。故理教皆失。今明。有無是教。表不有無理。此則有理有教。理教具足也。作如此說者。為對他為釋經云云。次明稟二諦教發生二智教轉名境。何故作此語耶。亦為對由來。由來云。真俗是天然之境。三假是俗境。四忘是真諦境。迷之即六道紛然。悟之即有三乘賢聖。常有此境。若是智從修習生。境即常有。智即始生。未有智時前已有境。境智非因緣義。今對此明真俗是教。悟教生智。教轉名境。由智故境。由境故智。境能為智所。智能為境所。境所為智能。智所為境能。境智因緣不二而二也。問諸有二者無道無果。何故明二耶。解云。為對他無智有境。今明。由智故境。由境故智。境智因緣不二二也。然今明。二諦是教門者。正為拔二理之見。彼埋二理見深。有此二理終不可改。為是故今明。唯有一理無有二理。何者。如來說有說無。為表一道。此之有無乃是道門。非是理。為是故明。二諦是教非是理也。二者有相無相義。從來云。山門得無相義。他家明有相。何故他是有相。山門明無相耶。解云。他有有有相。無有無相。有若無相。即無有有。無若無相。即無有無。便無二諦。既道理有二諦。即有有有相。無有無相。名為有相義。今明。有無有相有表不有。無無無相無表不無。有無表不有不無故。名無相義。以無相故。故名教門也。三

者得無得義。他有得義。今明無得義。他有有可得。有無可得。若無有可得無無可得。即無二諦。既有二諦。故有有無可得名為有得。今明。有不住有。有表不有。無有可得。無不住無。無表不無。無無可得故。名無得義。以無得有無。有無名為教也。四者明理內外義亦爾。他真俗理外。今真俗理內。以理內故。名之為教也。五者明開覆。他二諦是理即覆。今明二諦是教即開。何者。他有住有無住無。此有無覆如來因緣有無也。今明二諦是教。有表不有無表不無。有無表不有無。如來教即開。無有壅滯。故經云。譬如秋月處空顯露。今亦爾。故有無名教也。六者明滿半義。他家二諦是半。今明。二諦是滿。何者。他唯有二無不二故。唯教無理。名為半字。今明。具足理教。名為滿字。一往如此。他既無滿。是即無半。何者半是滿半。既無滿。何得有半。安師云。減滿為半。足半為滿。既無滿何所減為半。故無滿即無半也。七者明他二諦愚者今是智者。何者。涅槃經云。明無明愚者謂二。智者了達其性無二。明無明既然。真俗亦爾。真俗二即愚者。不二即智者。不二之性即是實性。故知。不二是理二是教也。八者今明體用。彼但有用無體。無體即無用。今則具有體有用也。九者明本末。不二是本。二是末。他既無本。何有末。今具有二不二。具有本末。故云二諦是教不二是理也。十者明了義不了義。由來釋了義不了義者。明小乘教為不了義。摩訶衍教為了義。就大乘教中復有二。般若法華等為不了義。第五涅槃常住教為了義。此就五時教中。有了義不了義。如此二諦義。為有了義不了義別耶。解云。彼明。若以三假為世諦理。四忘為真諦理。此之二諦唯是了義。無不了義也。今明。如此二諦皆是不了。何者。我二諦說有。欲顯不有。說無欲顯不無。說有無顯不有不無名為了義。汝有住有不表不有。無住無不表不無。有無不表非有非無。二不表不二。即不能顯道故非了義。今明。因緣有無。有表不有。無表不無。有無二為顯清淨不二之道。故名了義。所以大經云。如是二語。為了一語也。今亦爾。因緣二為顯不二。此因緣二。悟不二故。二為教門也。不取兩語為教門也。然今家非但有了義。亦有不了義。具有了不了義。何者。只是一二諦教門。有方便。即聞二不住二。因二悟不二名了義。無方便。即聞二住二。不悟不二名不了義。故今時具有了不了義也。略明十種。判學二諦有得有失義如此。更撮十種者。一者理教義。二者相無相。三者得無得。四者理內外。五者開覆。六者半滿。七者愚智。八者體用。九者本末。十者了不了云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者得無得義。他有得義。今明無得義。他有有可得。有無可得。若無有可得無無可得。即無二諦。既有二諦。故有有無可得名為有得。今明。有不住有。有表不有。無有可得。無不住無。無表不無。無無可得故。名無得義。以無得有無。有無名為教也。四者明理內外義亦爾。他真俗理外。今真俗理內。以理內故。名之為教也。五者明開覆。他二諦是理即覆。今明二諦是教即開。何者。他有住有無住無。此有無覆如來因緣有無也。今明二諦是教。有表不有無表不無。有無表不有無。如來教即開。無有壅滯。故經云。譬如秋月處空顯露。今亦爾。故有無名教也。六者明滿半義。他家二諦是半。今明。二諦是滿。何者。他唯有二無不二故。唯教無理。名為半字。今明。具足理教。名為滿字。一往如此。他既無滿。是即無半。何者半是滿半。既無滿。何得有半。安師云。減滿為半。足半為滿。既無滿何所減為半。故無滿即無半也。七者明他二諦愚者今是智者。何者。涅槃經云。明無明愚者謂二。智者了達其性無二。明無明既然。真俗亦爾。真俗二即愚者。不二即智者。不二之性即是實性。故知。不二是理二是教也。八者今明體用。彼但有用無體。無體即無用。今則具有體有用也。九者明本末。不二是本。二是末。他既無本。何有末。今具有二不二。具有本末。故云二諦是教不二是理也。十者明了義不了義。由來釋了義不了義者。明小乘教為不了義。摩訶衍教為了義。就大乘教中復有二。般若法華等為不了義。第五涅槃常住教為了義。此就五時教中。有了義不了義。如此二諦義。為有了義不了義別耶。解云。彼明。若以三假為世諦理。四忘為真諦理。此之二諦唯是了義。無不了義也。今明。如此二諦皆是不了。何者。我二諦說有。欲顯不有。說無欲顯不無。說有無顯不有不無名為了義。汝有住有不表不有。無住無不表不無。有無不表非有非無。二不表不二。即不能顯道故非了義。今明。因緣有無。有表不有。無表不無。有無二為顯清淨不二之道。故名了義。所以大經云。如是二語。為了一語也。今亦爾。因緣二為顯不二。此因緣二。悟不二故。二為教門也。不取兩語為教門也。然今家非但有了義。亦有不了義。具有了不了義。何者。只是一二諦教門。有方便。即聞二不住二。因二悟不二名了義。無方便。即聞二住二。不悟不二名不了義。故今時具有了不了義也。略明十種。判學二諦有得有失義如此。更撮十種者。一者理教義。二者相無相。三者得無得。四者理內外。五者開覆。六者半滿。七者愚智。八者體用。九者本末。十者了不了云云。

次都總料簡。前云他但有教無理。今具足理教。此事不然。何者開善云。二諦者。法性之旨歸一真不二之極理。又云。不二而二中道即二諦。二而不二二諦即中道。若爾彼有理教有二不二。何以言無耶。責云。汝二諦。為是道理。為是方便。彼明。二諦是道理也。難若二是理。即無不二理。若有不二理。即成三理。汝唯有二理無有三理。故無中道不二理也。今明。二諦非理。乃是方便教門。如三車門外。門外實無三車。方便說三。令悟不三。今亦爾。實無二諦。方便說二令悟不二。故二諦是教門也。又責。汝明不二是中道。中道為在二諦外。為二諦攝耶。汝明。二諦攝一切法盡。真諦上超涅槃下絕生死。四句斯忘。百非洞遣。一切無即是真諦。諸法有是世諦。外無處有法。若爾唯有二諦理。何處有中耶。又且汝非有非無是何物耶。非有還是無。非無還是有。還是有無斷常。何說中道耶。為是故今明。二諦是教門。不二是中道也。又他無不有無有有無。今有不有無無有無。反之也。他唯有有無二理。無不二之道。今即唯有不二之道無有無也。問既無有無應無二諦。解云。實無有無。但方便故假言有無。假言有無。為悟不有無。以是義故。明二諦是教門也。然二諦更無有二。只同學一二諦。有得有失。成性成假云云。大師從來舉譬如甘露。有方便者服即長存。無方便者服即夭壽。甘露未曾脩夭。脩夭出自兩緣。今亦爾。只是一二諦。有方便學即成假。無方便學即成性。有方便故為得。無方便故為失。二諦未曾性假得失。性假得失。出自兩緣也。然只自性因緣。亦復無有二。有方便者。學自性成因緣。無方便者。學因緣成自性。如無方便者服甘露成毒藥。有方便者服向毒藥成甘露。學二諦人亦爾。無方便學因緣成自性。有方便學自性成因緣。為是故。學二諦有得有失。有自性有因緣也。問彼學因緣成自性天然之理。為當取此理不取此理耶。解云。具有取不取。言取者。今時亦有此二理。何者。於凡有凡理。於聖有聖理。有於凡有理。空於聖有理。然理實未曾有二。於二緣故有二理。故論云。淺智見諸法若有若無相。是即不能見滅見安穩法。非有非無名安穩法。見有無相。即不見安穩之法。好言為淺智。惡詺則是愚人。見有無相。理實非有無。理實非有無。於彼有有無二理也。若翻此謂即云。深智見諸法非有非無相。是則皆得見滅見安穩法也。言不取者。都無此有無之理。何者。謂有有理謂有無理。有無是謂情。既有是謂情有。豈有此有理。無是謂情無。豈有此無理。都無此有無也。既畢竟知無如此有無。有何物法。唯有四倒八倒。實無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次都總料簡。前云他但有教無理。今具足理教。此事不然。何者開善云。二諦者。法性之旨歸一真不二之極理。又云。不二而二中道即二諦。二而不二二諦即中道。若爾彼有理教有二不二。何以言無耶。責云。汝二諦。為是道理。為是方便。彼明。二諦是道理也。難若二是理。即無不二理。若有不二理。即成三理。汝唯有二理無有三理。故無中道不二理也。今明。二諦非理。乃是方便教門。如三車門外。門外實無三車。方便說三。令悟不三。今亦爾。實無二諦。方便說二令悟不二。故二諦是教門也。又責。汝明不二是中道。中道為在二諦外。為二諦攝耶。汝明。二諦攝一切法盡。真諦上超涅槃下絕生死。四句斯忘。百非洞遣。一切無即是真諦。諸法有是世諦。外無處有法。若爾唯有二諦理。何處有中耶。又且汝非有非無是何物耶。非有還是無。非無還是有。還是有無斷常。何說中道耶。為是故今明。二諦是教門。不二是中道也。又他無不有無有有無。今有不有無無有無。反之也。他唯有有無二理。無不二之道。今即唯有不二之道無有無也。問既無有無應無二諦。解云。實無有無。但方便故假言有無。假言有無。為悟不有無。以是義故。明二諦是教門也。然二諦更無有二。只同學一二諦。有得有失。成性成假云云。大師從來舉譬如甘露。有方便者服即長存。無方便者服即夭壽。甘露未曾脩夭。脩夭出自兩緣。今亦爾。只是一二諦。有方便學即成假。無方便學即成性。有方便故為得。無方便故為失。二諦未曾性假得失。性假得失。出自兩緣也。然只自性因緣。亦復無有二。有方便者。學自性成因緣。無方便者。學因緣成自性。如無方便者服甘露成毒藥。有方便者服向毒藥成甘露。學二諦人亦爾。無方便學因緣成自性。有方便學自性成因緣。為是故。學二諦有得有失。有自性有因緣也。問彼學因緣成自性天然之理。為當取此理不取此理耶。解云。具有取不取。言取者。今時亦有此二理。何者。於凡有凡理。於聖有聖理。有於凡有理。空於聖有理。然理實未曾有二。於二緣故有二理。故論云。淺智見諸法若有若無相。是即不能見滅見安穩法。非有非無名安穩法。見有無相。即不見安穩之法。好言為淺智。惡詺則是愚人。見有無相。理實非有無。理實非有無。於彼有有無二理也。若翻此謂即云。深智見諸法非有非無相。是則皆得見滅見安穩法也。言不取者。都無此有無之理。何者。謂有有理謂有無理。有無是謂情。既有是謂情有。豈有此有理。無是謂情無。豈有此無理。都無此有無也。既畢竟知無如此有無。有何物法。唯有四倒八倒。實無

有常。倒謂有常。實無無常。倒謂無常。實無有倒謂有。實無無倒謂無也。彼即云。我有有無二諦道理。云何言無耶。今現見有有無法非是妄。那忽言不見。又有三世法。過未無現在有。諸法從未來為生。謝過去為滅。有生有滅。有有有無。何得言無耶。為是故。龍樹出世求撿此執。汝言有有理。若箇是有理。汝言有無理。若箇是無理。求有不可得。云何言有有理。求無不可得。云何言有無理。如此有無生滅。特是汝顛倒。橫謂為是耳。故中論云。若謂以現見而有生滅者。是即為癡。妄而見有生滅。若爾癡妄故見有無生滅。實無汝所見有無生滅也。前取即於二緣有二理。今破謂有實無有也。問前明二諦是教門時。為當如來說因緣有無為教。為當即眼見耳聞有無為教耶。然師答此語開合不同。今還作開合兩意釋之。言開者。即是理內外義。明理外亦有二諦。理內亦有二諦。理外二諦。即聞有住有不表不有。聞無住無不表不無。有無不能表理。不名為教。此即理外無理無教。理內二諦因緣有無。因緣有不有。因緣無不無。有無表非有無故。有無名教門。此即理內有教有理也。此如初章兩節語也。初章前節。即理外義。後節即理內義。前節者。他有有可有。有無可無。有有可有。不由無故有。有無可無。不由有故無。不由無故有。有是自有。不由有故無。無是自無。自有即有故有。自無即無故無。此之有無。不能表不有無。此有無非是教門。故理外無理教也。今對他明二諦是教門。無有可有。無無可無。無有可有。由無故有。無無可無。由有故無。由無故有。有不自有。由有故無無不自無。不自有有。是無有。不自無無。是有無。無有不有。有無不無。此有無表不有無。故名為教門。所以理內有理教也。一家初章言方如此。學三論者。必須前得此語。何意名初章。初章者。學者章門之初故云初章。此語出十地經第一卷。明一切文字皆初章所攝。今亦爾。初章通一切法。何者。有無作既然。一切法亦例此作。故知。初章通一切法也。此即開理內外二諦是教非教也。次合釋者。明有無何曾有二。只是此有無。有方便者學即成教門。無方便者學即成自性。有方便學自性成因緣。無方便學因緣成自性。有方便學初章前節成後節。無方便學後節成前節。如前甘露譬。甘露未曾有兩。拙服甘露成毒藥。巧服毒藥成甘露。今亦爾。無方便學因緣成自性。有方便學自性成因緣。猶如一色。不了者。言定有不知不有。了者知色有不有故。只是此有無。兩人學教非教異也。問何故前開理內外異。後復合明之耶。解云。開合竝為對緣。前開理內外。正為對由來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有常。倒謂有常。實無無常。倒謂無常。實無有倒謂有。實無無倒謂無也。彼即云。我有有無二諦道理。云何言無耶。今現見有有無法非是妄。那忽言不見。又有三世法。過未無現在有。諸法從未來為生。謝過去為滅。有生有滅。有有有無。何得言無耶。為是故。龍樹出世求撿此執。汝言有有理。若箇是有理。汝言有無理。若箇是無理。求有不可得。云何言有有理。求無不可得。云何言有無理。如此有無生滅。特是汝顛倒。橫謂為是耳。故中論云。若謂以現見而有生滅者。是即為癡。妄而見有生滅。若爾癡妄故見有無生滅。實無汝所見有無生滅也。前取即於二緣有二理。今破謂有實無有也。問前明二諦是教門時。為當如來說因緣有無為教。為當即眼見耳聞有無為教耶。然師答此語開合不同。今還作開合兩意釋之。言開者。即是理內外義。明理外亦有二諦。理內亦有二諦。理外二諦。即聞有住有不表不有。聞無住無不表不無。有無不能表理。不名為教。此即理外無理無教。理內二諦因緣有無。因緣有不有。因緣無不無。有無表非有無故。有無名教門。此即理內有教有理也。此如初章兩節語也。初章前節。即理外義。後節即理內義。前節者。他有有可有。有無可無。有有可有。不由無故有。有無可無。不由有故無。不由無故有。有是自有。不由有故無。無是自無。自有即有故有。自無即無故無。此之有無。不能表不有無。此有無非是教門。故理外無理教也。今對他明二諦是教門。無有可有。無無可無。無有可有。由無故有。無無可無。由有故無。由無故有。有不自有。由有故無無不自無。不自有有。是無有。不自無無。是有無。無有不有。有無不無。此有無表不有無。故名為教門。所以理內有理教也。一家初章言方如此。學三論者。必須前得此語。何意名初章。初章者。學者章門之初故云初章。此語出十地經第一卷。明一切文字皆初章所攝。今亦爾。初章通一切法。何者。有無作既然。一切法亦例此作。故知。初章通一切法也。此即開理內外二諦是教非教也。次合釋者。明有無何曾有二。只是此有無。有方便者學即成教門。無方便者學即成自性。有方便學自性成因緣。無方便學因緣成自性。有方便學初章前節成後節。無方便學後節成前節。如前甘露譬。甘露未曾有兩。拙服甘露成毒藥。巧服毒藥成甘露。今亦爾。無方便學因緣成自性。有方便學自性成因緣。猶如一色。不了者。言定有不知不有。了者知色有不有故。只是此有無。兩人學教非教異也。問何故前開理內外異。後復合明之耶。解云。開合竝為對緣。前開理內外。正為對由來

人。由來人。唯知有一種有無二諦。不知有兩有無二諦。唯知有一三假四忘。不知有兩三假四忘。今明。有兩有無。有兩三假。有兩四忘。他有有故有。有無故無。有三假故三假。有四忘故四忘。此竝是理外二諦。今明。因緣有無。因緣三假四忘。是理內二諦。開理內外得失。令彼識理內外得失捨失學得從外入內也。所以合明者。此為三論學者。三論學者。聞說理內外。便謂。有理內外異。更成理內外二見。為此人故明。二諦何曾有二。特是無方便不了者。詺為理外。有方便了者。即名理內。然二諦實無異。為是故。明開合兩種也。問何故明此開合兩種耶。解云。此之兩種。竝為開道令眾生悟入也。前開理內外令悟者。明有所得理外有無。不能表道。明無所得有無。有是無有。無是有無。有無表不有不無。因教悟理。從假入中。故師云。聖人開真俗以表道。說有無以化物也。次合明令悟者。明有無未曾二。不了者成自性。了者成因緣。只了自性有無成因緣。因緣有無有無即不有無。悟於正道故。此二種竝令悟於一道。經文皆爾。故法華云。唯有一大事因緣故。出現於世。又云。說種種乘皆為一乘也。次問。既皆為顯道者。何不發初即為說非有非無令悟正道。而忽諸法。非有非無說有無表不有無。然後令悟非有非無。何乃迂迴者耶。解云。此可有兩意。今且作一種釋之。明若直說瓶衣等有是世諦。此賢聖真知諸法畢竟空名真諦。此已恦潛不受。明諸法實錄是有。那得言究竟無耶。此尚不受。何況說諸法非是有非是無。豈當信之。為此人故。以方便。於無名相中。假名相說。說有是凡諦。說空是聖諦。令其改凡學聖。如法華所明。眾生諸根鈍。著樂癡所盲。如斯之等類。云何而可度諸法寂滅相。不可以言宣。我寧不說法。疾入於涅槃。若直說世諦有真諦無。何事言不可說耶。只為諸法非有非無。所以不可作有無說。為此故。方便說三。脫珍御服。得近其子。不得正門見。於窓牖中窺之耳。若不脫珍御服。不得化子。今亦爾。若即說非有非無即不受。所以方便前說有無。令悟不有無也。若爾斯乃物自迂迴。非關佛故曲巧也。廣洲大高釋二諦義。亦辨二諦是教門也。彼舉指為喻。為人不識月。舉指令得月。彼云。不識月故。尋指得月。雖尋指知所指。所指竟非指。所指竟非指。指月未嘗同。尋指知所指。所指因指通。所指所指通。通之由神會。指月未嘗同。所指恒指外。又云。真諦以本無受秤。俗諦以假有得名。假有表有不有。為息斷見。非謂有也。本無表無不無。為除常見。非謂無也。言有不畢有。言無不畢無。名相未始一。所表未始 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人。由來人。唯知有一種有無二諦。不知有兩有無二諦。唯知有一三假四忘。不知有兩三假四忘。今明。有兩有無。有兩三假。有兩四忘。他有有故有。有無故無。有三假故三假。有四忘故四忘。此竝是理外二諦。今明。因緣有無。因緣三假四忘。是理內二諦。開理內外得失。令彼識理內外得失捨失學得從外入內也。所以合明者。此為三論學者。三論學者。聞說理內外。便謂。有理內外異。更成理內外二見。為此人故明。二諦何曾有二。特是無方便不了者。詺為理外。有方便了者。即名理內。然二諦實無異。為是故。明開合兩種也。問何故明此開合兩種耶。解云。此之兩種。竝為開道令眾生悟入也。前開理內外令悟者。明有所得理外有無。不能表道。明無所得有無。有是無有。無是有無。有無表不有不無。因教悟理。從假入中。故師云。聖人開真俗以表道。說有無以化物也。次合明令悟者。明有無未曾二。不了者成自性。了者成因緣。只了自性有無成因緣。因緣有無有無即不有無。悟於正道故。此二種竝令悟於一道。經文皆爾。故法華云。唯有一大事因緣故。出現於世。又云。說種種乘皆為一乘也。次問。既皆為顯道者。何不發初即為說非有非無令悟正道。而忽諸法。非有非無說有無表不有無。然後令悟非有非無。何乃迂迴者耶。解云。此可有兩意。今且作一種釋之。明若直說瓶衣等有是世諦。此賢聖真知諸法畢竟空名真諦。此已恦潛不受。明諸法實錄是有。那得言究竟無耶。此尚不受。何況說諸法非是有非是無。豈當信之。為此人故。以方便。於無名相中。假名相說。說有是凡諦。說空是聖諦。令其改凡學聖。如法華所明。眾生諸根鈍。著樂癡所盲。如斯之等類。云何而可度諸法寂滅相。不可以言宣。我寧不說法。疾入於涅槃。若直說世諦有真諦無。何事言不可說耶。只為諸法非有非無。所以不可作有無說。為此故。方便說三。脫珍御服。得近其子。不得正門見。於窓牖中窺之耳。若不脫珍御服。不得化子。今亦爾。若即說非有非無即不受。所以方便前說有無。令悟不有無也。若爾斯乃物自迂迴。非關佛故曲巧也。廣洲大高釋二諦義。亦辨二諦是教門也。彼舉指為喻。為人不識月。舉指令得月。彼云。不識月故。尋指得月。雖尋指知所指。所指竟非指。所指竟非指。指月未嘗同。尋指知所指。所指因指通。所指所指通。通之由神會。指月未嘗同。所指恒指外。又云。真諦以本無受秤。俗諦以假有得名。假有表有不有。為息斷見。非謂有也。本無表無不無。為除常見。非謂無也。言有不畢有。言無不畢無。名相未始一。所表未始

殊。此意明。因二諦教悟不二。不二是所表。如因指得月月是所表也。古人釋與今意同也。今明。二諦如指。為小兒不識月。此為小兒。不為大老子。大老子知月。何須為。為小兒不識月故。舉指令識月。凡夫眾生亦爾。不識理故。須二諦教。故經云。眾生癡如小兒。亦名著者。故不得前說不二之法也。前已作一種釋明。如須依二諦說法。不得發始即說諸法非有非無。何者。說有是世諦。說空是真諦。已驚潛不受。況為說非有非無耶。如脫珍御服也。今更作一種釋。明依二諦說不得說非有非無也。然前須作一問然後乃得釋之。問云。經中具有說有說無。及說非有非無非真非俗非色非空。如涅槃經云。即於波羅奈轉正法輪。宣說中道。一切眾生。不破諸結。非不能破。非破非不破。是名中道。說法非師非弟子。非得利非不得利。名為中道。若爾此即。具有說二說不二。何得言唯依二諦說不得說不二耶。又且長者初脫珍御服。後還著珍御服。有脫有著不常脫。那言常依二諦說不說非有無不二耶。解云。說有說無。說非有非無。竝是教非是理。一往開理教者。教有言說。理不可說。理既不可說。云何得悟。所以得悟理者。必假言說。為是故。說有無說非有無。竝是教皆令悟理也。問說有無可是二諦教。說非有無不二。云何亦是二諦教耶。答為是義故。所以山門相承興皇。祖述明三種二諦。第一明。說有為世諦。於無為真諦。第二明。說有說無。二竝世諦。說非有非無不二為真諦。汝所問者。只著我家第二節二是世諦不二是真諦。我今更。為汝說第三節二諦義。此二諦者。有無二。非有無不二。說二說不二為世諦。說非二非不二為真諦。以二諦有此三種。是故說法必依二諦。凡所發言。不出此三種也。又此二節二諦。竝出經論。有為世諦。空為真諦。如論所明。故論云。有為世諦。此賢聖真知空為真諦也。二為世諦。不二為真諦。亦出論。論云。有無竝世諦。故說第一義諦即無也。又淨名云。我無我不二。是無我義。反即我無我二為我義。真俗亦爾也。二不二為世諦。非二非不二為真諦者。華嚴云。不著不二法。以無一二故。又大論云。破二不著一。若爾故知。非二非不二。名為第一義諦也。次明。所以大師明此三種二諦者。有數意。兩意已如前說。一者為釋諸佛所說常依二諦。亦是明諸佛所發言不出三種二諦也。二者為釋經論。經論復有此三種二諦。文如前所引云云。然經中所以有此三種說者。竝是赴緣不同。即是各各為人悉檀。或有聞說有無二諦悟。即為說之。乃至聞說二不二為世諦。非二非不二為第一義諦故說之也。又所以明三重 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊。此意明。因二諦教悟不二。不二是所表。如因指得月月是所表也。古人釋與今意同也。今明。二諦如指。為小兒不識月。此為小兒。不為大老子。大老子知月。何須為。為小兒不識月故。舉指令識月。凡夫眾生亦爾。不識理故。須二諦教。故經云。眾生癡如小兒。亦名著者。故不得前說不二之法也。前已作一種釋明。如須依二諦說法。不得發始即說諸法非有非無。何者。說有是世諦。說空是真諦。已驚潛不受。況為說非有非無耶。如脫珍御服也。今更作一種釋。明依二諦說不得說非有非無也。然前須作一問然後乃得釋之。問云。經中具有說有說無。及說非有非無非真非俗非色非空。如涅槃經云。即於波羅奈轉正法輪。宣說中道。一切眾生。不破諸結。非不能破。非破非不破。是名中道。說法非師非弟子。非得利非不得利。名為中道。若爾此即。具有說二說不二。何得言唯依二諦說不得說不二耶。又且長者初脫珍御服。後還著珍御服。有脫有著不常脫。那言常依二諦說不說非有無不二耶。解云。說有說無。說非有非無。竝是教非是理。一往開理教者。教有言說。理不可說。理既不可說。云何得悟。所以得悟理者。必假言說。為是故。說有無說非有無。竝是教皆令悟理也。問說有無可是二諦教。說非有無不二。云何亦是二諦教耶。答為是義故。所以山門相承興皇。祖述明三種二諦。第一明。說有為世諦。於無為真諦。第二明。說有說無。二竝世諦。說非有非無不二為真諦。汝所問者。只著我家第二節二是世諦不二是真諦。我今更。為汝說第三節二諦義。此二諦者。有無二。非有無不二。說二說不二為世諦。說非二非不二為真諦。以二諦有此三種。是故說法必依二諦。凡所發言。不出此三種也。又此二節二諦。竝出經論。有為世諦。空為真諦。如論所明。故論云。有為世諦。此賢聖真知空為真諦也。二為世諦。不二為真諦。亦出論。論云。有無竝世諦。故說第一義諦即無也。又淨名云。我無我不二。是無我義。反即我無我二為我義。真俗亦爾也。二不二為世諦。非二非不二為真諦者。華嚴云。不著不二法。以無一二故。又大論云。破二不著一。若爾故知。非二非不二。名為第一義諦也。次明。所以大師明此三種二諦者。有數意。兩意已如前說。一者為釋諸佛所說常依二諦。亦是明諸佛所發言不出三種二諦也。二者為釋經論。經論復有此三種二諦。文如前所引云云。然經中所以有此三種說者。竝是赴緣不同。即是各各為人悉檀。或有聞說有無二諦悟。即為說之。乃至聞說二不二為世諦。非二非不二為第一義諦故說之也。又所以明三重

二諦者。此三種二諦。竝是漸捨義。如從地架而起。何者。凡夫之人。謂諸法實錄是有。不知無所有。是故諸佛。為說諸法畢竟空無所有。言諸法有者。凡夫謂有。此是俗諦。此是凡諦。賢聖真知諸法性空。此是真諦。此是聖諦。令其從俗入真捨凡取聖。為是義故。明初節二諦義也。次第二重。明有無為世諦不二為真諦者。明有無是二邊。有是一邊無是一邊。乃至常無常生死涅槃。竝是二邊。以真俗生死涅槃是二邊故。所以為世諦。非真非俗非生死非涅槃不二中道。為第一義諦也。次第三重。二與不二為世諦。非二非不二為第一義諦者。前明真俗生死涅槃二邊。是偏故為世諦。非真非俗非生死非涅槃不二中道。為第一義。此亦是二邊。何者。二是偏不二是中。偏是一邊中是一邊。偏之與中。還是二邊。二邊故名世諦。非偏非中乃是中道第一義諦也。然諸佛說法。治眾生病。不出此意。為是故明此三種二諦也。此之三種。只得為一緣。亦得為三緣者。初節為凡夫。凡夫謂諸法是有。所以說諸法有為俗諦。空為真諦。正為破凡夫有見故。說有為俗空為真諦也。第二重。為破二乘人。二乘謂諸法空。沈空見坑故。法華云。我爾時但念空無相無願之法。於菩薩遊戲神通淨佛國土。永無願樂。若爾。凡夫著有二乘滯空。此之空有。竝是世諦。若非空非有非凡非聖。乃是第一義。故經云。非凡夫行。非聖人行。是菩薩行。亦非有行非空行。是菩薩行。為是故明第二重二諦也。第三重為破有得菩薩。有得菩薩云。凡夫見有。二乘著空。凡夫沈生死。二乘著涅槃。我解諸法非有非無非生死非涅槃。為是故。明有無二非有無不二。生死涅槃二非生死非涅槃不二。竝是世諦。若非真俗非生死涅槃。非非真俗非非生死涅槃。乃是第一義諦也。此即攝五乘為三緣。開三種二諦。赴此三緣。皆令悟一乘一道。若悟此三即究竟。悟此三即非凡非聖非大非小。若爾始是悟也。是故經云。我今得道得果。於無漏法得清淨眼。以得如此悟故。所以如來便入涅槃也。又所以明三種二諦者。為對由來人。由來人明三假是世諦四忘是真諦。今明。此之二諦。是我家初節二諦。我家有三重二諦義。汝二諦是初重二諦。今過汝有兩重二諦也。第二節二諦。若真若俗為世諦。若非真若非俗為第一義諦。若爾。汝二諦是我家世諦也。又第三節。攝彼若二諦若中道。竝是今世諦。何者。前第二節。明二為世諦不二為真諦。汝二諦但是我家世諦也。彼即云。我亦有非真非俗中道義。為是故。第三節明二不二為世諦。汝若二諦若中道。悉是我家世諦。為是故明此三種二諦義也。問從來明有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦者。此三種二諦。竝是漸捨義。如從地架而起。何者。凡夫之人。謂諸法實錄是有。不知無所有。是故諸佛。為說諸法畢竟空無所有。言諸法有者。凡夫謂有。此是俗諦。此是凡諦。賢聖真知諸法性空。此是真諦。此是聖諦。令其從俗入真捨凡取聖。為是義故。明初節二諦義也。次第二重。明有無為世諦不二為真諦者。明有無是二邊。有是一邊無是一邊。乃至常無常生死涅槃。竝是二邊。以真俗生死涅槃是二邊故。所以為世諦。非真非俗非生死非涅槃不二中道。為第一義諦也。次第三重。二與不二為世諦。非二非不二為第一義諦者。前明真俗生死涅槃二邊。是偏故為世諦。非真非俗非生死非涅槃不二中道。為第一義。此亦是二邊。何者。二是偏不二是中。偏是一邊中是一邊。偏之與中。還是二邊。二邊故名世諦。非偏非中乃是中道第一義諦也。然諸佛說法。治眾生病。不出此意。為是故明此三種二諦也。此之三種。只得為一緣。亦得為三緣者。初節為凡夫。凡夫謂諸法是有。所以說諸法有為俗諦。空為真諦。正為破凡夫有見故。說有為俗空為真諦也。第二重。為破二乘人。二乘謂諸法空。沈空見坑故。法華云。我爾時但念空無相無願之法。於菩薩遊戲神通淨佛國土。永無願樂。若爾。凡夫著有二乘滯空。此之空有。竝是世諦。若非空非有非凡非聖。乃是第一義。故經云。非凡夫行。非聖人行。是菩薩行。亦非有行非空行。是菩薩行。為是故明第二重二諦也。第三重為破有得菩薩。有得菩薩云。凡夫見有。二乘著空。凡夫沈生死。二乘著涅槃。我解諸法非有非無非生死非涅槃。為是故。明有無二非有無不二。生死涅槃二非生死非涅槃不二。竝是世諦。若非真俗非生死涅槃。非非真俗非非生死涅槃。乃是第一義諦也。此即攝五乘為三緣。開三種二諦。赴此三緣。皆令悟一乘一道。若悟此三即究竟。悟此三即非凡非聖非大非小。若爾始是悟也。是故經云。我今得道得果。於無漏法得清淨眼。以得如此悟故。所以如來便入涅槃也。又所以明三種二諦者。為對由來人。由來人明三假是世諦四忘是真諦。今明。此之二諦。是我家初節二諦。我家有三重二諦義。汝二諦是初重二諦。今過汝有兩重二諦也。第二節二諦。若真若俗為世諦。若非真若非俗為第一義諦。若爾。汝二諦是我家世諦也。又第三節。攝彼若二諦若中道。竝是今世諦。何者。前第二節。明二為世諦不二為真諦。汝二諦但是我家世諦也。彼即云。我亦有非真非俗中道義。為是故。第三節明二不二為世諦。汝若二諦若中道。悉是我家世諦。為是故明此三種二諦義也。問從來明有

三諦義。一世諦二真諦三非真非俗諦。故經云有諦無諦中道第一義諦。若爾。云何言諸佛常依二諦說法耶。諸佛常依二諦說法。此即時長佛廣。常依故時長。諸佛故佛廣。此即十方三世諸佛。常依二諦說法。那得有三諦。既有三諦。何得復言常依二諦耶。解云。常依二諦說法。不妨三諦。雖有三諦。不乖常依二諦說法。何者。今真俗是二諦。攝真俗二為世諦。不真俗為第一義。若爾。唯是二諦故。云諸佛常依二諦說法也。次時明二諦廢立義。問有無表不有無。悟不有無時。為廢有無為不廢耶。次結二難。若悟不有無廢有無。如得月忘指者。不然。何者。本了有無得不有無。若廢有無即無有無。無有無寧有不有無。涅槃經云。菩薩具二莊嚴。即能解知一種二種。若言無一二者。是義不然。何以故。若無一二。云何得說無一無二。要由一二得有無一二。若爾。要由有無得悟不有無。何得廢耶。若便不廢有無者亦不然。若不廢有無者。何得從來云得月忘指會理忘筌耶。師解云。具有廢不廢義。所言廢者。約謂情邊。即須廢之。何者。明汝所見有者。竝顛倒所感。如瓶衣等。皆是眾生顛倒所感。妄想見有。故中論云。若謂以現見而有生滅者。即為是癡妄而見有生滅。顛倒感得此眼。求此眼不可得。諸法亦不可得。特癡妄見有。是故須廢也。此則用空廢有。若更著空。亦復須廢。何者。本由有故有空。既無有。何得有空。故中論云。若使無有有云何當有無。又云。若有不空法。可有於空法。不空法尚無。何得有空法。此之空有。皆是情謂。故皆須廢。乃至第三節。謂情言有。亦皆須廢。何者竝是謂情。皆須廢之也。問若此三種二諦皆廢。用何物為二諦教耶。解云。約緣邊即是謂情。佛為說邊即是教門。今明。此等皆謂情。皆須廢之也。何以故。謂情所見皆是虛妄。故廢之也。又非但廢妄。亦無有實。本有虛故有實。既無虛即無實。顯清淨正道。此亦名法身。亦名正道。亦名實相也。然此已拔從來也。何者從來云。取相煩惱感六道果報。此須廢。廢六道生死。得如來涅槃。今明。有生死可有涅槃。既無生死即無涅槃。無生死無涅槃。生死涅槃皆是虛妄。非生死非涅槃乃名實相。一往對虛辨實。若無彼虛即無有實也。若就三重二諦義辨者。即由來人廢立在初節二諦義中。何者彼廢世諦立真諦。何者取相煩惱感得六道果報名為世諦。斷取相煩惱。六道果報謝。此即廢世諦而有真諦之境。由真諦境生佛妙智。此即廢世諦立真諦。今明。此之二諦。竝是謂情。皆悉須廢。何但初節二諦須廢。乃至第三重皆須廢。何以故。此皆謂情故須廢之也。此即一往 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諦義。一世諦二真諦三非真非俗諦。故經云有諦無諦中道第一義諦。若爾。云何言諸佛常依二諦說法耶。諸佛常依二諦說法。此即時長佛廣。常依故時長。諸佛故佛廣。此即十方三世諸佛。常依二諦說法。那得有三諦。既有三諦。何得復言常依二諦耶。解云。常依二諦說法。不妨三諦。雖有三諦。不乖常依二諦說法。何者。今真俗是二諦。攝真俗二為世諦。不真俗為第一義。若爾。唯是二諦故。云諸佛常依二諦說法也。次時明二諦廢立義。問有無表不有無。悟不有無時。為廢有無為不廢耶。次結二難。若悟不有無廢有無。如得月忘指者。不然。何者。本了有無得不有無。若廢有無即無有無。無有無寧有不有無。涅槃經云。菩薩具二莊嚴。即能解知一種二種。若言無一二者。是義不然。何以故。若無一二。云何得說無一無二。要由一二得有無一二。若爾。要由有無得悟不有無。何得廢耶。若便不廢有無者亦不然。若不廢有無者。何得從來云得月忘指會理忘筌耶。師解云。具有廢不廢義。所言廢者。約謂情邊。即須廢之。何者。明汝所見有者。竝顛倒所感。如瓶衣等。皆是眾生顛倒所感。妄想見有。故中論云。若謂以現見而有生滅者。即為是癡妄而見有生滅。顛倒感得此眼。求此眼不可得。諸法亦不可得。特癡妄見有。是故須廢也。此則用空廢有。若更著空。亦復須廢。何者。本由有故有空。既無有。何得有空。故中論云。若使無有有云何當有無。又云。若有不空法。可有於空法。不空法尚無。何得有空法。此之空有。皆是情謂。故皆須廢。乃至第三節。謂情言有。亦皆須廢。何者竝是謂情。皆須廢之也。問若此三種二諦皆廢。用何物為二諦教耶。解云。約緣邊即是謂情。佛為說邊即是教門。今明。此等皆謂情。皆須廢之也。何以故。謂情所見皆是虛妄。故廢之也。又非但廢妄。亦無有實。本有虛故有實。既無虛即無實。顯清淨正道。此亦名法身。亦名正道。亦名實相也。然此已拔從來也。何者從來云。取相煩惱感六道果報。此須廢。廢六道生死。得如來涅槃。今明。有生死可有涅槃。既無生死即無涅槃。無生死無涅槃。生死涅槃皆是虛妄。非生死非涅槃乃名實相。一往對虛辨實。若無彼虛即無有實也。若就三重二諦義辨者。即由來人廢立在初節二諦義中。何者彼廢世諦立真諦。何者取相煩惱感得六道果報名為世諦。斷取相煩惱。六道果報謝。此即廢世諦而有真諦之境。由真諦境生佛妙智。此即廢世諦立真諦。今明。此之二諦。竝是謂情。皆悉須廢。何但初節二諦須廢。乃至第三重皆須廢。何以故。此皆謂情故須廢之也。此即一往

廢三。不廢不三也。次就三種二諦中論廢不廢。明無方便三即廢。有方便三即不廢。無方便三廢者。明此三倒謂有三。實無此三。是故須廢。如陽炎謂是水實無水也。然亦無有廢。何者有水可廢。既無水。何所廢。而言廢者。約彼謂有故言廢也。有方便三不廢者。即不壞假名。說諸法實相。不動等覺建立諸法。既云不壞假名說諸法實相。豈當得不二廢二。若得不二廢二。即壞假名說諸法實相。動等覺建立諸法。唯假名即實相。豈須廢之。如中論云。是假即中。廢假名即廢中。既不廢中。豈當廢假。斯即空有有空。二不二不二二。橫竪無礙。故肇師云。欲言其有。有非真生。欲言其無。事像既形。又云。譬如幻化人非無幻化人。幻化人非真人也。此唯幻化人非人。非人不無幻化人。幻化人非人。非人人。諸法亦爾。故不廢也。此就有方便無方便因緣不因緣。論廢不廢如此。次更就謂情生滅無生滅二觀。明廢不廢。何者由來云。小乘即斷二輪煩惱。得見思兩解。大乘斷五住地惑。得十地解。此即見思伐二惑。十地解斷五住地惑。此廢惑立解。廢凡立聖。若不斷二惑。見思無由成。不伐五住。佛果即不立。故大小乘皆斷惑成聖也。今依法華經望。併除糞人。何故謂為除糞人。欲鄙之耳。故經云。念子愚劣樂為鄙事。二乘斷惑既是除糞。菩薩斷惑亦是除糞。齊而過甚。何者同斷故是齊。斷少多故過甚。二乘除糞。蓋是不足言。菩薩時長除糞廣故。過之甚也。今明。菩薩知惑本不生今不滅。何所斷。斯即生在佛家。種姓尊貴。如轉輪聖王皇太子也。唯見客作賤人除糞。何曾聞長者之兒擔屎。故今明。菩薩不斷惑。何者菩薩知惑本不生今不滅故。無所斷也。所以淨名經云。法本不生。今則無滅。法華云。諸法從本來常自寂滅相。從來云。菩薩無生滅觀。何故明無生滅耶。如向所辨。知本不生今無所滅故。言菩薩不生不滅觀也。問他斷二惑得小聖。斷五住惑得大果。汝今不斷。云何得言小聖大果耶。解云。汝斷惑得有聖。我本無惑。豈無聖耶。又反之。汝見惑生今斷不得聖。若知惑本不生不滅乃得聖。何者不生不滅是本。知本可得成聖。汝不知本。豈得成聖。故法華云。世尊我今得道得果。於無漏法。得清淨眼。今日得道當知。前來未得道。又涅槃經云。汝諸比丘。未為大乘除諸結使。為是故。從來斷不斷。今始是斷也。從前來。略明二諦大意如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廢三。不廢不三也。次就三種二諦中論廢不廢。明無方便三即廢。有方便三即不廢。無方便三廢者。明此三倒謂有三。實無此三。是故須廢。如陽炎謂是水實無水也。然亦無有廢。何者有水可廢。既無水。何所廢。而言廢者。約彼謂有故言廢也。有方便三不廢者。即不壞假名。說諸法實相。不動等覺建立諸法。既云不壞假名說諸法實相。豈當得不二廢二。若得不二廢二。即壞假名說諸法實相。動等覺建立諸法。唯假名即實相。豈須廢之。如中論云。是假即中。廢假名即廢中。既不廢中。豈當廢假。斯即空有有空。二不二不二二。橫竪無礙。故肇師云。欲言其有。有非真生。欲言其無。事像既形。又云。譬如幻化人非無幻化人。幻化人非真人也。此唯幻化人非人。非人不無幻化人。幻化人非人。非人人。諸法亦爾。故不廢也。此就有方便無方便因緣不因緣。論廢不廢如此。次更就謂情生滅無生滅二觀。明廢不廢。何者由來云。小乘即斷二輪煩惱。得見思兩解。大乘斷五住地惑。得十地解。此即見思伐二惑。十地解斷五住地惑。此廢惑立解。廢凡立聖。若不斷二惑。見思無由成。不伐五住。佛果即不立。故大小乘皆斷惑成聖也。今依法華經望。併除糞人。何故謂為除糞人。欲鄙之耳。故經云。念子愚劣樂為鄙事。二乘斷惑既是除糞。菩薩斷惑亦是除糞。齊而過甚。何者同斷故是齊。斷少多故過甚。二乘除糞。蓋是不足言。菩薩時長除糞廣故。過之甚也。今明。菩薩知惑本不生今不滅。何所斷。斯即生在佛家。種姓尊貴。如轉輪聖王皇太子也。唯見客作賤人除糞。何曾聞長者之兒擔屎。故今明。菩薩不斷惑。何者菩薩知惑本不生今不滅故。無所斷也。所以淨名經云。法本不生。今則無滅。法華云。諸法從本來常自寂滅相。從來云。菩薩無生滅觀。何故明無生滅耶。如向所辨。知本不生今無所滅故。言菩薩不生不滅觀也。問他斷二惑得小聖。斷五住惑得大果。汝今不斷。云何得言小聖大果耶。解云。汝斷惑得有聖。我本無惑。豈無聖耶。又反之。汝見惑生今斷不得聖。若知惑本不生不滅乃得聖。何者不生不滅是本。知本可得成聖。汝不知本。豈得成聖。故法華云。世尊我今得道得果。於無漏法。得清淨眼。今日得道當知。前來未得道。又涅槃經云。汝諸比丘。未為大乘除諸結使。為是故。從來斷不斷。今始是斷也。從前來。略明二諦大意如此也。