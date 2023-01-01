大乘義章卷第二十(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘義章卷第二十(本)

遠法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師撰

淨法聚果法中此卷有七門(五分法身義 五眼義 六通義 十力義 十號義 十八不共法義 百四十不共法義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法聚果法中此卷有七門(五分法身義 五眼義 六通義 十力義 十號義 十八不共法義 百四十不共法義)。

五分法身義四門分別(一釋名 二辨相 三三學分別 四三聚分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分法身義四門分別(一釋名 二辨相 三三學分別 四三聚分別)

第一釋名。五分法身諸經多說。名字是何。謂戒定慧解脫解脫知見。是其五也。此之五種義通因果。經中多就無學說之。無學之中統通大小。今論佛德。所言戒者。據行方便防禁名戒。防禁諸過永令不起。就實以論。法身體淨無過可起。故名為戒。所言定者。據行方便息亂住緣。目之為定。就實而辨。真心體寂自性不動。故名為定。所言慧者。據行方便觀達名慧。就實以論。真心體明自性無闇。目之為慧。言解脫者。據行方便免縛名脫。就實而辨。自體無累故曰解脫。解脫知見者。據行方便知己出累。名解脫知見。就實以論證窮自實知本無染。名解脫知見。問曰。知見慧之別稱。舉一便足。何勞並說。龍樹釋言。知之與見亦有別義。或有是見而非是知。如彼小乘八忍之心。推求名見而未決了。故不名知。或有是知而不名見。如彼小乘盡無生智。於境決了故得名知。無學息求故不名見。今說異彼。知而是見。是故宣說解脫知見。於己所得觀求名見。覺了曰知。又龍樹云。為牢其義。知見並說。此之五種分別名分。又分是因。此之五種成身之因。故名為分。法名自體。此之五種無學自體。故名為法。又法是其軌則之義。此之五種成身之軌。故名為法。身者是體。此五佛體。故名為身。又德聚積亦名為身。名義如是(此初門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。五分法身諸經多說。名字是何。謂戒定慧解脫解脫知見。是其五也。此之五種義通因果。經中多就無學說之。無學之中統通大小。今論佛德。所言戒者。據行方便防禁名戒。防禁諸過永令不起。就實以論。法身體淨無過可起。故名為戒。所言定者。據行方便息亂住緣。目之為定。就實而辨。真心體寂自性不動。故名為定。所言慧者。據行方便觀達名慧。就實以論。真心體明自性無闇。目之為慧。言解脫者。據行方便免縛名脫。就實而辨。自體無累故曰解脫。解脫知見者。據行方便知己出累。名解脫知見。就實以論證窮自實知本無染。名解脫知見。問曰。知見慧之別稱。舉一便足。何勞並說。龍樹釋言。知之與見亦有別義。或有是見而非是知。如彼小乘八忍之心。推求名見而未決了。故不名知。或有是知而不名見。如彼小乘盡無生智。於境決了故得名知。無學息求故不名見。今說異彼。知而是見。是故宣說解脫知見。於己所得觀求名見。覺了曰知。又龍樹云。為牢其義。知見並說。此之五種分別名分。又分是因。此之五種成身之因。故名為分。法名自體。此之五種無學自體。故名為法。又法是其軌則之義。此之五種成身之軌。故名為法。身者是體。此五佛體。故名為身。又德聚積亦名為身。名義如是(此初門竟)。

次辨其相。戒有三種。一別解脫戒。如遺教說。戒是正順解脫之本。故名解脫。又復隨分免絕業羇亦名解脫。散心受得不與定道二種心俱。故名為別。二者禪戒。亦名定共。禪定心邊別有無作離惡法生。故名禪戒。此與定俱。有定則有。失定則捨。故名定共。三者道戒。亦名道共。聖道心邊別有無作離過法生。故曰道戒。此與道俱。故名道共。此義如前三律儀中具廣分別。於此三中。分果異因。偏取佛果俱生道戒以為戒身。攝因成果。一切皆是。次辨定身。定有二種。一者事定。謂世八禪。事中安心息除事亂。故名事定。二者理定。三三昧等。理中安心息除性亂。故名理定。取性違理。名為性亂。又住實際。除滅一切妄想分別。亦名理定。相之心名妄分別。此二定中。簡果異因。唯取佛果相應理定為佛定身。攝因成果。一切皆是。次辨慧身。慧有二種。一者世智。了知世法。二第一義智。知第一義。此之二種並通因果。簡果異因。果中之智是佛慧身。攝因成果。一切皆是。次論解脫。解脫有二。一有為解脫。無為聖道免絕羈縛。二無為解脫。滅諦涅槃滅離眾縛。此二解脫並通因果。簡果異因。果中解脫是佛如來解脫之身。因中則非。攝因成果。一切皆是。又就有為無為之中。分相言之。有為解脫是解脫身。無為則非。何故而然。解脫身者。是慧中差別。故有為是。無為非慧。所以不取。又復身者。是聚積義。有為功德有積聚義。故名為身。無為之法無積聚義。故不成身。攝相言之。一切皆是。問曰。無為無積聚義。云何成身。釋言。身者是其體義。無為解脫亦是如來功德法體。故得名佛。故華嚴中說佛十身。始從願身乃至智身。十中第九是其法身。論自釋之。言法身者。謂無漏界。無漏界者。所謂涅槃。故無為法亦得成身。與華嚴中涅槃佛同。就有為中復有二種。一心解脫。斷除四住。功德心淨。二慧解脫。除滅無明。一切智淨。此二通名解脫身矣。次辨知見。知見有二。一自知解脫。於己所得覺了分明。二知他解脫。知三乘人一切所得。此二通名知見身也。辨相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。戒有三種。一別解脫戒。如遺教說。戒是正順解脫之本。故名解脫。又復隨分免絕業羇亦名解脫。散心受得不與定道二種心俱。故名為別。二者禪戒。亦名定共。禪定心邊別有無作離惡法生。故名禪戒。此與定俱。有定則有。失定則捨。故名定共。三者道戒。亦名道共。聖道心邊別有無作離過法生。故曰道戒。此與道俱。故名道共。此義如前三律儀中具廣分別。於此三中。分果異因。偏取佛果俱生道戒以為戒身。攝因成果。一切皆是。次辨定身。定有二種。一者事定。謂世八禪。事中安心息除事亂。故名事定。二者理定。三三昧等。理中安心息除性亂。故名理定。取性違理。名為性亂。又住實際。除滅一切妄想分別。亦名理定。相之心名妄分別。此二定中。簡果異因。唯取佛果相應理定為佛定身。攝因成果。一切皆是。次辨慧身。慧有二種。一者世智。了知世法。二第一義智。知第一義。此之二種並通因果。簡果異因。果中之智是佛慧身。攝因成果。一切皆是。次論解脫。解脫有二。一有為解脫。無為聖道免絕羈縛。二無為解脫。滅諦涅槃滅離眾縛。此二解脫並通因果。簡果異因。果中解脫是佛如來解脫之身。因中則非。攝因成果。一切皆是。又就有為無為之中。分相言之。有為解脫是解脫身。無為則非。何故而然。解脫身者。是慧中差別。故有為是。無為非慧。所以不取。又復身者。是聚積義。有為功德有積聚義。故名為身。無為之法無積聚義。故不成身。攝相言之。一切皆是。問曰。無為無積聚義。云何成身。釋言。身者是其體義。無為解脫亦是如來功德法體。故得名佛。故華嚴中說佛十身。始從願身乃至智身。十中第九是其法身。論自釋之。言法身者。謂無漏界。無漏界者。所謂涅槃。故無為法亦得成身。與華嚴中涅槃佛同。就有為中復有二種。一心解脫。斷除四住。功德心淨。二慧解脫。除滅無明。一切智淨。此二通名解脫身矣。次辨知見。知見有二。一自知解脫。於己所得覺了分明。二知他解脫。知三乘人一切所得。此二通名知見身也。辨相如是(此二門竟)。

次約三學而為分別。戒定智慧是三學也。前五身中。初一是戒。次一是定。後三是慧。問曰。何故慧行之中獨分為三。戒定各一。人亦釋言。慧有多能。故獨分三。戒定不爾。故各為一。一相且然。未可專定。云何不定。經中或時分戒為多。定慧各一。如六度門。前四戒學。第五是定。第六是慧。以戒行始。多法佐助方乃能成。故分為多。餘不如是。故獨為一。或時分定。戒慧各一。如彼四種無罪樂門。戒行為一。名出家樂。定分為二。謂遠離樂及寂滅樂。初禪遠離欲惡不善名遠離樂。二禪已上覺觀止息名寂滅樂。慧行為一。名菩提樂。禪定息苦樂相增強。故分為多。戒慧不爾。故獨為一。或時分慧。戒定各。如七淨門。慧中分五。所謂見淨。度疑淨。道非道淨。行淨。行斷智淨。戒行為一。名為戒淨。定行為一。名為心淨。除障離過慧有多能。故分為五。戒定不爾。故獨為一。或戒定慧三行俱分。如八正門。戒分為三。正語正業及與正命。定分為二。正念正定。慧分為二。正見正思惟。良以諸行各有異相。所以並分。今說五身。偏分慧行。戒定各一。義當向前七淨之門。良以法門離合非一。故不專定(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約三學而為分別。戒定智慧是三學也。前五身中。初一是戒。次一是定。後三是慧。問曰。何故慧行之中獨分為三。戒定各一。人亦釋言。慧有多能。故獨分三。戒定不爾。故各為一。一相且然。未可專定。云何不定。經中或時分戒為多。定慧各一。如六度門。前四戒學。第五是定。第六是慧。以戒行始。多法佐助方乃能成。故分為多。餘不如是。故獨為一。或時分定。戒慧各一。如彼四種無罪樂門。戒行為一。名出家樂。定分為二。謂遠離樂及寂滅樂。初禪遠離欲惡不善名遠離樂。二禪已上覺觀止息名寂滅樂。慧行為一。名菩提樂。禪定息苦樂相增強。故分為多。戒慧不爾。故獨為一。或時分慧。戒定各。如七淨門。慧中分五。所謂見淨。度疑淨。道非道淨。行淨。行斷智淨。戒行為一。名為戒淨。定行為一。名為心淨。除障離過慧有多能。故分為五。戒定不爾。故獨為一。或戒定慧三行俱分。如八正門。戒分為三。正語正業及與正命。定分為二。正念正定。慧分為二。正見正思惟。良以諸行各有異相。所以並分。今說五身。偏分慧行。戒定各一。義當向前七淨之門。良以法門離合非一。故不專定(此三門竟)。

次約三聚分別五身。色法心法是其三也。依如毘曇。五分法身要唯色心。初戒是色。餘四是心。何故心中偏分為多。人多釋言。心有多用。故分為多。色法不爾。所以為一。蓋亦是其一相言之。未可專定。此義云何。經中或時廣色略心。如十二入。或時廣心而略其色。如五陰門。或時色心二事俱廣。如十八界。或時色心二事俱略。如名色門。今說五身義當五陰。以此多門離合非一。故不專定。若依成實。初戒身中。作戒是色。無作是其非色非心。後四是心。如此說者。初一戒身非情為體。後四是情。問曰。何故非情法中獨立為一。情法為四。人多釋言。良以心法成人中強。故分為四。此非專定。經中或時分戒為多。如六度門。或分心為多如七淨門。或戒與心並分為多。如八正門。寧可一定。依如大乘。戒通三業。說十善道以為戒故。於中作戒是色是心。身口作業名之為色。意地作業說以為心。無作是其色心之法。非色心事。色心止業從色心生。名色名心。非是形礙。復非慮知。以是義故非色心事。此義如前三聚戒中礙復非慮知以是義故非色心事如前三聚戒中具廣分別。戒身如是。餘四心法。若說無為解脫為身。解脫身亦非色心。五身如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約三聚分別五身。色法心法是其三也。依如毘曇。五分法身要唯色心。初戒是色。餘四是心。何故心中偏分為多。人多釋言。心有多用。故分為多。色法不爾。所以為一。蓋亦是其一相言之。未可專定。此義云何。經中或時廣色略心。如十二入。或時廣心而略其色。如五陰門。或時色心二事俱廣。如十八界。或時色心二事俱略。如名色門。今說五身義當五陰。以此多門離合非一。故不專定。若依成實。初戒身中。作戒是色。無作是其非色非心。後四是心。如此說者。初一戒身非情為體。後四是情。問曰。何故非情法中獨立為一。情法為四。人多釋言。良以心法成人中強。故分為四。此非專定。經中或時分戒為多。如六度門。或分心為多如七淨門。或戒與心並分為多。如八正門。寧可一定。依如大乘。戒通三業。說十善道以為戒故。於中作戒是色是心。身口作業名之為色。意地作業說以為心。無作是其色心之法。非色心事。色心止業從色心生。名色名心。非是形礙。復非慮知。以是義故非色心事。此義如前三聚戒中礙復非慮知以是義故非色心事如前三聚戒中具廣分別。戒身如是。餘四心法。若說無為解脫為身。解脫身亦非色心。五身如是。

五眼義八門分別(一釋名 二辨相 三修成次第 四約境分別 五就人分別 六所見分齊 七明因 八約對上十眼共相收攝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼義八門分別(一釋名 二辨相 三修成次第 四約境分別 五就人分別 六所見分齊 七明因 八約對上十眼共相收攝)

第一釋名。五眼之義諸經多說。照矚名眼。眼別不同。一門說五。五名是何。一是肉眼。二是天眼。三是慧眼。四是法眼。五是佛眼。五中肉眼及與慧眼就體彰名。用肉為眼名為肉眼。用慧為眼名為慧眼。故云就體。法眼一種從境立稱。以能見法名為法眼。故云從境。天眼佛眼得名不定。云何不定。天眼得名凡有三種。一從人立稱。人從義目。諸佛菩薩名為淨天。生在人中。報得眼根徹見三千大千世界。從彼淨天以立其名。故名天眼。二就趣彰名。始從四王上至非想。通是天趣。生彼天中。報得眼根能遠照矚。故名天眼。三從因受目。如地持說。一切禪定於三住中名為天住。依此天住修得淨眼。從因以彰。故名天眼。良以天眼有斯三別。是故得名各別不同。宜審起知。佛眼得名凡有二種。一從人立稱。人從義目。諸佛如來有能覺達。故名為佛。佛人之眼故名佛眼。二當體立稱。佛名為覺。悟實之智號之為覺。說此覺智以為眼。故名為佛眼。良以佛眼有其二種。是故得名各異不同。何等為二。一總相佛眼。因中四眼流至佛果總名佛眼。故龍樹云。譬如四河流至大海。通名大海。如是四眼流至佛果通名佛眼。如此佛眼就人彰名。二別相佛眼。照見真實如來藏性名為佛眼。如此佛眼當體立稱。佛眼之中有斯兩種。亦須深記。五眼得名有斯左右。次須釋之。言肉眼者。形膚曰肉。淨肉之眼能有照矚。故名肉眼。言天眼者。解釋不定。就趣以論。所受自然。目之為天。如地持釋。天趣之眼故名天眼。若就人解。諸佛菩薩淨故稱天。淨天之眼故曰天眼。若依禪釋。一切禪定離欲清淨故名為天。依天得眼故曰天眼。言慧眼者。觀達名慧。慧能照矚故名慧眼。言法眼者。軌則名法。又成實云。法名自體。善惡等事各有自體。故名為法。照法之眼故名法眼。言佛眼者。就總以釋。佛名覺者。覺人之眼故名佛眼。就別而解。佛是覺智。是此覺智能有照矚故名佛眼。名義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。五眼之義諸經多說。照矚名眼。眼別不同。一門說五。五名是何。一是肉眼。二是天眼。三是慧眼。四是法眼。五是佛眼。五中肉眼及與慧眼就體彰名。用肉為眼名為肉眼。用慧為眼名為慧眼。故云就體。法眼一種從境立稱。以能見法名為法眼。故云從境。天眼佛眼得名不定。云何不定。天眼得名凡有三種。一從人立稱。人從義目。諸佛菩薩名為淨天。生在人中。報得眼根徹見三千大千世界。從彼淨天以立其名。故名天眼。二就趣彰名。始從四王上至非想。通是天趣。生彼天中。報得眼根能遠照矚。故名天眼。三從因受目。如地持說。一切禪定於三住中名為天住。依此天住修得淨眼。從因以彰。故名天眼。良以天眼有斯三別。是故得名各別不同。宜審起知。佛眼得名凡有二種。一從人立稱。人從義目。諸佛如來有能覺達。故名為佛。佛人之眼故名佛眼。二當體立稱。佛名為覺。悟實之智號之為覺。說此覺智以為眼。故名為佛眼。良以佛眼有其二種。是故得名各異不同。何等為二。一總相佛眼。因中四眼流至佛果總名佛眼。故龍樹云。譬如四河流至大海。通名大海。如是四眼流至佛果通名佛眼。如此佛眼就人彰名。二別相佛眼。照見真實如來藏性名為佛眼。如此佛眼當體立稱。佛眼之中有斯兩種。亦須深記。五眼得名有斯左右。次須釋之。言肉眼者。形膚曰肉。淨肉之眼能有照矚。故名肉眼。言天眼者。解釋不定。就趣以論。所受自然。目之為天。如地持釋。天趣之眼故名天眼。若就人解。諸佛菩薩淨故稱天。淨天之眼故曰天眼。若依禪釋。一切禪定離欲清淨故名為天。依天得眼故曰天眼。言慧眼者。觀達名慧。慧能照矚故名慧眼。言法眼者。軌則名法。又成實云。法名自體。善惡等事各有自體。故名為法。照法之眼故名法眼。言佛眼者。就總以釋。佛名覺者。覺人之眼故名佛眼。就別而解。佛是覺智。是此覺智能有照矚故名佛眼。名義如是。

次第二門辨其體相。此五眼中。肉眼一種色法為體。天眼一種亦色亦心。後三心法智慧為體。肉眼中有其二種。一者是報。二者長養。宿業所得是名為報。或以飲食醫藥等力得勝眼根名為長養。天眼有二。一照現色像。色根為體。二照見未來。智慧為體。色中有二。一者方便。二者是報。言方便者。依禪修得。是義云何。如毘曇說。依於上禪修習天眼。得其上地清淨四大。與下肉眼同在一處。用之遠見名為天眼。若依成實。禪定之力轉下肉眼令堪遠見。即名天眼。更無異生。大乘所說與毘曇同。得上四大所造眼根。與下肉眼同在一處。用之遠見。方便如是。所言報者。報有二種。一佛菩薩宿世行業因緣力故。隨所生處報得天眼能見遠色。二諸天等生在天中。報得淨眼能見遠色。就天報中復有二種。一散善業果。謂欲界天。二定善業果。謂色界天。若復通論。無色亦有。大乘宣說無色界中亦有色故。彼天眼中慧為體者。小法中唯有方便。大乘法中有其二種。一者方便。依禪修得。二者是報。諸佛菩薩亦修力故報得淨智生。便能見未來世事。慧眼有二。一是方便。二是報生。言方便者。現在時中近友聞法思惟修習見諸法空。言報生者。地論名為報生識智。以本修故。隨所生處自然照見一切法空。不待修習。法眼之中亦有二種。一者方便。二者報生。與慧眼同。唯有所見境界別異。佛眼之中亦有二種。一者方便。學觀實性。二者報成。以本修習任性成就。以報成故經論之中說為報佛。體相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門辨其體相。此五眼中。肉眼一種色法為體。天眼一種亦色亦心。後三心法智慧為體。肉眼中有其二種。一者是報。二者長養。宿業所得是名為報。或以飲食醫藥等力得勝眼根名為長養。天眼有二。一照現色像。色根為體。二照見未來。智慧為體。色中有二。一者方便。二者是報。言方便者。依禪修得。是義云何。如毘曇說。依於上禪修習天眼。得其上地清淨四大。與下肉眼同在一處。用之遠見名為天眼。若依成實。禪定之力轉下肉眼令堪遠見。即名天眼。更無異生。大乘所說與毘曇同。得上四大所造眼根。與下肉眼同在一處。用之遠見。方便如是。所言報者。報有二種。一佛菩薩宿世行業因緣力故。隨所生處報得天眼能見遠色。二諸天等生在天中。報得淨眼能見遠色。就天報中復有二種。一散善業果。謂欲界天。二定善業果。謂色界天。若復通論。無色亦有。大乘宣說無色界中亦有色故。彼天眼中慧為體者。小法中唯有方便。大乘法中有其二種。一者方便。依禪修得。二者是報。諸佛菩薩亦修力故報得淨智生。便能見未來世事。慧眼有二。一是方便。二是報生。言方便者。現在時中近友聞法思惟修習見諸法空。言報生者。地論名為報生識智。以本修故。隨所生處自然照見一切法空。不待修習。法眼之中亦有二種。一者方便。二者報生。與慧眼同。唯有所見境界別異。佛眼之中亦有二種。一者方便。學觀實性。二者報成。以本修習任性成就。以報成故經論之中說為報佛。體相如是。

次第三門明其修成次第之義。行者為欲長養己身。先修肉眼。雖有肉眼。但能見麁。不能見細。但能見近。不能見遠。但能見明。不能見闇。但能見前。不能見後。但見障內。不見障外。有如是等眾多障礙故修天眼。以天眼故一切悉見。此前二眼次第是定。後之三眼次第不定。於中具論。次第有二。義別有八。次第二者。苦依觀入。先法次慧後明佛眼。若論從寂起用次第。先慧次法後明佛眼。義別八者。前門之中義別有四。後門亦爾。前門四者。其第一門修前天眼但見色事。未能照見一切法相。故修法眼。法眼雖見一切法相。未能照見破相空理。次修慧眼。慧眼雖見破相空理。而未窮盡。以不盡故。次修佛眼。以佛眼故。破相畢竟。見空窮極。於此門中佛眼慧眼同見空理。盡不盡異。如龍樹說。菩薩波若至佛轉名薩婆若智。義當於此。其第二門修前天眼但見色事。而不能見一切法相。次修法眼。法眼雖見一切法相。而未能見破相空理。以不見故。次修慧眼。慧眼雖見破相空理。而未能見如實真空。以不見故。須修佛眼。以佛眼故。見如實空。如龍樹說。菩薩修學生空法空。漸漸修得不可得空。不可得空是真空也。如來藏性從本以來。不起不滅。自性常寂。不待破法然後為空。故名為真。其第三門修前天眼但見色事。法眼了見一切法相。慧眼了見破相空理。及見真空。故彼無量壽經說言。慧眼見實。此言見者。如涅槃說。無法可見。故名見空。慧眼雖見一切空理。而不能見佛性真有。以不見故。次修佛眼。故了達法界如實真有。此前三門約對別相佛眼以論。其第四門約對總相佛眼以說。前修天眼照見色事。法眼了見一切法相。及見真實如來藏中善有之法。而不窮盡。慧眼照見破相空理亦見真實如來藏中如實空義。而不窮極。以前四眼所見不窮。次修佛眼。以佛眼故。於前四眼所不盡處。一切悉見。於此門中。向前四眼究竟成滿便名佛眼。觀入次第四義如是。起用次第四義如何。其第一門用前天眼見於色事。而未能見破相空理。次修慧眼。慧眼見空。而未能見一切眾生根欲性心及一切種化眾生法。次修法眼。法眼雖見一切眾生根欲性心及化生法。而不窮盡。以不盡故。次修佛眼。以佛眼故。見之窮極。於此門中。佛眼與前法眼同見。盡不盡異。如龍樹說。菩薩法眼至佛之時。轉名佛眼。義當此門。其第二門用前天眼見於色事。次修慧眼見破相空。次修法眼見諸眾生根欲性心及化生法。而未能見如來藏中法界真有。次修佛眼。以佛眼故。於真有法。一切悉見。於此門中。佛眼與前法眼見別。其第三門用前天眼見於色事。次修慧眼見破相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門明其修成次第之義。行者為欲長養己身。先修肉眼。雖有肉眼。但能見麁。不能見細。但能見近。不能見遠。但能見明。不能見闇。但能見前。不能見後。但見障內。不見障外。有如是等眾多障礙故修天眼。以天眼故一切悉見。此前二眼次第是定。後之三眼次第不定。於中具論。次第有二。義別有八。次第二者。苦依觀入。先法次慧後明佛眼。若論從寂起用次第。先慧次法後明佛眼。義別八者。前門之中義別有四。後門亦爾。前門四者。其第一門修前天眼但見色事。未能照見一切法相。故修法眼。法眼雖見一切法相。未能照見破相空理。次修慧眼。慧眼雖見破相空理。而未窮盡。以不盡故。次修佛眼。以佛眼故。破相畢竟。見空窮極。於此門中佛眼慧眼同見空理。盡不盡異。如龍樹說。菩薩波若至佛轉名薩婆若智。義當於此。其第二門修前天眼但見色事。而不能見一切法相。次修法眼。法眼雖見一切法相。而未能見破相空理。以不見故。次修慧眼。慧眼雖見破相空理。而未能見如實真空。以不見故。須修佛眼。以佛眼故。見如實空。如龍樹說。菩薩修學生空法空。漸漸修得不可得空。不可得空是真空也。如來藏性從本以來。不起不滅。自性常寂。不待破法然後為空。故名為真。其第三門修前天眼但見色事。法眼了見一切法相。慧眼了見破相空理。及見真空。故彼無量壽經說言。慧眼見實。此言見者。如涅槃說。無法可見。故名見空。慧眼雖見一切空理。而不能見佛性真有。以不見故。次修佛眼。故了達法界如實真有。此前三門約對別相佛眼以論。其第四門約對總相佛眼以說。前修天眼照見色事。法眼了見一切法相。及見真實如來藏中善有之法。而不窮盡。慧眼照見破相空理亦見真實如來藏中如實空義。而不窮極。以前四眼所見不窮。次修佛眼。以佛眼故。於前四眼所不盡處。一切悉見。於此門中。向前四眼究竟成滿便名佛眼。觀入次第四義如是。起用次第四義如何。其第一門用前天眼見於色事。而未能見破相空理。次修慧眼。慧眼見空。而未能見一切眾生根欲性心及一切種化眾生法。次修法眼。法眼雖見一切眾生根欲性心及化生法。而不窮盡。以不盡故。次修佛眼。以佛眼故。見之窮極。於此門中。佛眼與前法眼同見。盡不盡異。如龍樹說。菩薩法眼至佛之時。轉名佛眼。義當此門。其第二門用前天眼見於色事。次修慧眼見破相空。次修法眼見諸眾生根欲性心及化生法。而未能見如來藏中法界真有。次修佛眼。以佛眼故。於真有法。一切悉見。於此門中。佛眼與前法眼見別。其第三門用前天眼見於色事。次修慧眼見破相

空。次修法眼照見眾生根欲性心及化生法。并見真實如來藏中法界真有。雖見此法。而未能見非有非無如實真空。次修佛眼。以佛眼故。了達法性如實真空。此前三門約對別相佛眼分別。其第四門約對總相佛眼以論。前修天眼見於色事。次修慧眼見破相空。及見佛性如實真空。而不窮盡。次修法眼見法相有及見真有。而不究竟。以前四眼不究竟故。須修佛眼。以佛眼故。於前四眼不窮盡處。一切窮極。此則向前四眼滿足便名佛眼。更無異法。修成次第其相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空。次修法眼照見眾生根欲性心及化生法。并見真實如來藏中法界真有。雖見此法。而未能見非有非無如實真空。次修佛眼。以佛眼故。了達法性如實真空。此前三門約對別相佛眼分別。其第四門約對總相佛眼以論。前修天眼見於色事。次修慧眼見破相空。及見佛性如實真空。而不窮盡。次修法眼見法相有及見真有。而不究竟。以前四眼不究竟故。須修佛眼。以佛眼故。於前四眼不窮盡處。一切窮極。此則向前四眼滿足便名佛眼。更無異法。修成次第其相如是。

次第四門約境分別。境別四重。一事二法三理四實。陰界入等差別之事。是其事也。苦無常等通相之法。是其法也。破相空義。是其理也。如來藏中一切種義自性常爾。是其實也。此之四重五眼所見。是義云何。今先約就別相五眼而為分別。然後約就總別五眼而為分別。別相五眼分別云何。肉眼天眼唯見事中一色麁事。餘悉不見。如涅槃說。菩薩天眼非直見色。亦見彼色生滅之相。若從是義。亦分見法。少故不論。法眼見於陰界入等一切種事。及見於法。慧眼見於破相空理。佛眼見實。別相如是。總別五眼見境云何。前之四眼是其別故別見四境。後一佛眼是其總故總見四境。就前別中。肉眼天眼見一色麁。而不窮盡。法眼見於陰界入等事相之法。及見一切苦無常等生滅法數。并見真實如來藏中善有之法。亦不窮盡。慧眼見於破相空理。亦見真實如來藏中自體真空。而不究竟。佛眼見前四重之法。悉皆窮盡。故龍樹云。當知佛眼無所不見。無所不聞。無所不知。以其總故。問曰。佛眼正可言見。云何言聞。龍樹釋云。從於耳識而生智慧故說為聞。又復諸根佛眼眷屬故說為聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門約境分別。境別四重。一事二法三理四實。陰界入等差別之事。是其事也。苦無常等通相之法。是其法也。破相空義。是其理也。如來藏中一切種義自性常爾。是其實也。此之四重五眼所見。是義云何。今先約就別相五眼而為分別。然後約就總別五眼而為分別。別相五眼分別云何。肉眼天眼唯見事中一色麁事。餘悉不見。如涅槃說。菩薩天眼非直見色。亦見彼色生滅之相。若從是義。亦分見法。少故不論。法眼見於陰界入等一切種事。及見於法。慧眼見於破相空理。佛眼見實。別相如是。總別五眼見境云何。前之四眼是其別故別見四境。後一佛眼是其總故總見四境。就前別中。肉眼天眼見一色麁。而不窮盡。法眼見於陰界入等事相之法。及見一切苦無常等生滅法數。并見真實如來藏中善有之法。亦不窮盡。慧眼見於破相空理。亦見真實如來藏中自體真空。而不究竟。佛眼見前四重之法。悉皆窮盡。故龍樹云。當知佛眼無所不見。無所不聞。無所不知。以其總故。問曰。佛眼正可言見。云何言聞。龍樹釋云。從於耳識而生智慧故說為聞。又復諸根佛眼眷屬故說為聞。

次第五門就人分別。人謂凡夫聲聞緣覺菩薩及佛。約就此人分別五眼。於中三門。一隨相分。肉眼天眼見於事相。是凡夫法。判屬凡夫。假使聖有。性屬凡夫。法眼慧眼配人不定。若就觀入次第以論。法眼見於苦無常等生滅法數。判屬二乘。故二乘人入見道時。名法眼淨。慧眼見於平等空理。判屬菩薩。若依從寂起用次第。慧眼見於陰界入等空無我人。判屬二乘。法眼見於一切眾生根欲性心。及見一切化眾生法。判屬菩薩。佛眼在佛。義在可知。二簡勝異劣。上得兼下。下不及上。於此門中。凡夫唯有肉眼天眼。無餘三種。聲聞緣覺具義不定。若依向前觀入之門。彼有法眼肉眼天眼。無餘二種。若依向前起用之門。彼具慧眼肉眼天眼。無餘二種。菩薩之人具前四種。未得佛眼。諸佛如來具足五眼。故經說言。具足五眼成菩提矣。三簡大異小。凡夫二乘是其小也。諸佛菩薩是其大也。就彼小中。下不及上。上得兼下。義如前解。就彼大中。諸佛菩薩齊具五眼。滿不滿異。約人如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門就人分別。人謂凡夫聲聞緣覺菩薩及佛。約就此人分別五眼。於中三門。一隨相分。肉眼天眼見於事相。是凡夫法。判屬凡夫。假使聖有。性屬凡夫。法眼慧眼配人不定。若就觀入次第以論。法眼見於苦無常等生滅法數。判屬二乘。故二乘人入見道時。名法眼淨。慧眼見於平等空理。判屬菩薩。若依從寂起用次第。慧眼見於陰界入等空無我人。判屬二乘。法眼見於一切眾生根欲性心。及見一切化眾生法。判屬菩薩。佛眼在佛。義在可知。二簡勝異劣。上得兼下。下不及上。於此門中。凡夫唯有肉眼天眼。無餘三種。聲聞緣覺具義不定。若依向前觀入之門。彼有法眼肉眼天眼。無餘二種。若依向前起用之門。彼具慧眼肉眼天眼。無餘二種。菩薩之人具前四種。未得佛眼。諸佛如來具足五眼。故經說言。具足五眼成菩提矣。三簡大異小。凡夫二乘是其小也。諸佛菩薩是其大也。就彼小中。下不及上。上得兼下。義如前解。就彼大中。諸佛菩薩齊具五眼。滿不滿異。約人如是。

次第六門明其五眼所見分齊。先論肉眼。如龍樹說。凡夫肉眼極遠不能見百由旬。如轉輪王。自斯已還近遠不定。問曰。日月去此四萬二千由旬。世人同見。云何不能滿百由旬。論自釋言。日月有光反照自體。故人見之。非是眼力。又人雖見。不能稱實。故不名見。云何不稱。日月方圓五百由旬。見如扇許。故云不稱。聲聞緣覺肉眼同凡。菩薩肉眼遠近不定。如大品說。近則見於一百由旬。遠極三千大千世界。問曰。近處有何定准而言近見一百由旬。龍樹釋言。為別凡夫轉輪王等故言見百。其實不定。問曰。遠處以何義故不能多見。而言極遠見三千界。論釋有三。一義釋言。三千界外虛空之中有大風輪。與肉眼違。以此障故。不能遠見。第二釋言。若無天眼。強修勝福應能遠見。以有天眼。更不修習殊異勝福。故不遠見。第三釋言。菩薩肉眼亦能遠見。但佛不說。後釋應善。何以得知。如經中說。阿彌陀國報得肉眼徹見無數三千界事。明知不局一三千界。大品說言見三千界。據此言耳。問曰。肉眼不能見於障外之色。云何能見三千界事。論釋有二。一義釋言。雖見三千。障處不見。無障處見。第二釋云。菩薩雖復生在人中。以彼宿世淨業因緣。報得天眼與彼肉眼同在一處。以此天眼開導力故。令彼肉眼得見障外所有之色。問曰。若使天眼導故肉眼得見障外色者。闇中之色天眼開導能得見不。釋言。不得。故論說言。夜闇之時天眼獨用肉眼不見。何故如是。釋言。於彼障外色處有空有明。生識緣具故。得天眼開導令見。闇中之色在於闇中。色處無明。生識緣闕。天眼雖導而不能見。此是一理。又障外色不在障中。彼處顯了牽心義強。故天眼導即便能見。闇中之色在於闇中。無牽心義。故設導之亦不能見。菩薩如是。如來肉眼所見幾何。論釋有二。一云。如來與菩薩同見三千界。第二釋言。佛法難思。所有肉眼亦能遠見。雖能遠見。佛多不用。不以為實。此義如佛聖自在通中宣說。佛於好色不生貪等樂。於彼惡色。不生厭惡。於此二色或時行捨。以是義故。雖得肉眼勝過餘人。而不愛樂。以不愛故不數用之。論釋如是。問曰若使如來肉眼能見遠色。以何義故不名天眼而名肉眼。釋言。此從肉眼因得故名肉眼。又為天眼開導能見。非獨自力。故名肉眼。肉眼如是。次論天眼所見分齊。如龍樹說。凡夫之人修得天眼極遠能見一四天下。凡夫之人報得天眼所見分齊經論不辨。今宜准其住處論之。如經中說。初禪住處如千四天下。二禪住處如二千四天下。三禪住處如三千四天下。四禪住處寬廣無量。雖云無量不定多少。准前階降。應如四千四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第六門明其五眼所見分齊。先論肉眼。如龍樹說。凡夫肉眼極遠不能見百由旬。如轉輪王。自斯已還近遠不定。問曰。日月去此四萬二千由旬。世人同見。云何不能滿百由旬。論自釋言。日月有光反照自體。故人見之。非是眼力。又人雖見。不能稱實。故不名見。云何不稱。日月方圓五百由旬。見如扇許。故云不稱。聲聞緣覺肉眼同凡。菩薩肉眼遠近不定。如大品說。近則見於一百由旬。遠極三千大千世界。問曰。近處有何定准而言近見一百由旬。龍樹釋言。為別凡夫轉輪王等故言見百。其實不定。問曰。遠處以何義故不能多見。而言極遠見三千界。論釋有三。一義釋言。三千界外虛空之中有大風輪。與肉眼違。以此障故。不能遠見。第二釋言。若無天眼。強修勝福應能遠見。以有天眼。更不修習殊異勝福。故不遠見。第三釋言。菩薩肉眼亦能遠見。但佛不說。後釋應善。何以得知。如經中說。阿彌陀國報得肉眼徹見無數三千界事。明知不局一三千界。大品說言見三千界。據此言耳。問曰。肉眼不能見於障外之色。云何能見三千界事。論釋有二。一義釋言。雖見三千。障處不見。無障處見。第二釋云。菩薩雖復生在人中。以彼宿世淨業因緣。報得天眼與彼肉眼同在一處。以此天眼開導力故。令彼肉眼得見障外所有之色。問曰。若使天眼導故肉眼得見障外色者。闇中之色天眼開導能得見不。釋言。不得。故論說言。夜闇之時天眼獨用肉眼不見。何故如是。釋言。於彼障外色處有空有明。生識緣具故。得天眼開導令見。闇中之色在於闇中。色處無明。生識緣闕。天眼雖導而不能見。此是一理。又障外色不在障中。彼處顯了牽心義強。故天眼導即便能見。闇中之色在於闇中。無牽心義。故設導之亦不能見。菩薩如是。如來肉眼所見幾何。論釋有二。一云。如來與菩薩同見三千界。第二釋言。佛法難思。所有肉眼亦能遠見。雖能遠見。佛多不用。不以為實。此義如佛聖自在通中宣說。佛於好色不生貪等樂。於彼惡色。不生厭惡。於此二色或時行捨。以是義故。雖得肉眼勝過餘人。而不愛樂。以不愛故不數用之。論釋如是。問曰若使如來肉眼能見遠色。以何義故不名天眼而名肉眼。釋言。此從肉眼因得故名肉眼。又為天眼開導能見。非獨自力。故名肉眼。肉眼如是。次論天眼所見分齊。如龍樹說。凡夫之人修得天眼極遠能見一四天下。凡夫之人報得天眼所見分齊經論不辨。今宜准其住處論之。如經中說。初禪住處如千四天下。二禪住處如二千四天下。三禪住處如三千四天下。四禪住處寬廣無量。雖云無量不定多少。准前階降。應如四千四

天下許。亦可不啻所見應爾。文無成判。未可專定。聲聞人中有大有小。其小聲聞見小千界。與彼初禪梵王相似。所言異者。如龍樹說。梵王身在千世界邊。向內能見。向外不見。聲聞不爾。隨身所在。向內向外恒見千界。其大聲聞見中千界。除阿那律。以阿那律專修力故見三千界。是故說為天眼第一。緣覺人中有大有小。小者能見中千世界。大者能見大千世界。菩薩天眼有其二種。一者修起。二者報得。其修起者。隨人大小所見不定。論其極者。見一切界。故地持云。菩薩以其一切世界為通境界。其報得者。大品宣說。極遠能見一三千界。如來天眼亦有二種。一者修得。見一切界。二者報得。與菩薩同見三千界。亦可能見無量世界。准前肉眼。其義應爾。後之三眼不復可以方所論之。唯得約法淺深分別。先論慧眼。聲聞緣覺所得慧眼唯見生空。如地持亦然。設得法空。少不足言。菩薩慧眼具見二空。而不窮盡。如來慧眼見空畢竟。次論法眼。聲聞緣覺所得法眼但能見於陰界諸入及四真諦十二緣等。雖見此法。總相麁觀不能微細。菩薩法眼了達眾生根欲性心及一切法。於一切法。若總若別麁細悉知。而不窮盡。如來法眼了知眾生根欲性心及一切法。悉皆窮極。次論佛眼。二乘全無。菩薩人中進退不定。一義分別。地前菩薩聞見佛性。以聞見故名大聲聞。地上菩薩眼見佛性。以眼見故說之為證。若依涅槃。九地已還聞見佛性。十地眼見而未明了。但見自身所有佛性。不見眾生。故名不了。又於自身十分見一。故名不了。如來佛眼見性窮極。五眼所見分齊如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天下許。亦可不啻所見應爾。文無成判。未可專定。聲聞人中有大有小。其小聲聞見小千界。與彼初禪梵王相似。所言異者。如龍樹說。梵王身在千世界邊。向內能見。向外不見。聲聞不爾。隨身所在。向內向外恒見千界。其大聲聞見中千界。除阿那律。以阿那律專修力故見三千界。是故說為天眼第一。緣覺人中有大有小。小者能見中千世界。大者能見大千世界。菩薩天眼有其二種。一者修起。二者報得。其修起者。隨人大小所見不定。論其極者。見一切界。故地持云。菩薩以其一切世界為通境界。其報得者。大品宣說。極遠能見一三千界。如來天眼亦有二種。一者修得。見一切界。二者報得。與菩薩同見三千界。亦可能見無量世界。准前肉眼。其義應爾。後之三眼不復可以方所論之。唯得約法淺深分別。先論慧眼。聲聞緣覺所得慧眼唯見生空。如地持亦然。設得法空。少不足言。菩薩慧眼具見二空。而不窮盡。如來慧眼見空畢竟。次論法眼。聲聞緣覺所得法眼但能見於陰界諸入及四真諦十二緣等。雖見此法。總相麁觀不能微細。菩薩法眼了達眾生根欲性心及一切法。於一切法。若總若別麁細悉知。而不窮盡。如來法眼了知眾生根欲性心及一切法。悉皆窮極。次論佛眼。二乘全無。菩薩人中進退不定。一義分別。地前菩薩聞見佛性。以聞見故名大聲聞。地上菩薩眼見佛性。以眼見故說之為證。若依涅槃。九地已還聞見佛性。十地眼見而未明了。但見自身所有佛性。不見眾生。故名不了。又於自身十分見一。故名不了。如來佛眼見性窮極。五眼所見分齊如是。

次第七門辨定其因。五眼之因有通有別。通而論之。一切諸行悉共得之。故大品云。菩薩修學波若波羅蜜淨於五眼。波若既然。餘行皆爾。何故不言生於五眼乃云淨乎。龍樹自釋。菩薩之人先有肉眼。亦有四眼分。結使覆故不得淨。如鏡性明。垢故不見。若除其垢。照明如本。如彼天眼慧眼法眼及以佛眼。非是新起。故不名生。本有今顯故但言淨。以斯准驗。佛德本有。義在不虛。蓋一相言。於中分別。亦有生義。通相如是。若別論之。布施燈明淨物因緣得於肉眼。持戒禪定因緣力故得於天眼。持戒因緣得於欲界有報天眼。禪定因緣得色界上一切天眼。修習無量淨慧因緣得餘三眼。又論宣說。修習無量功德智慧得餘三眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第七門辨定其因。五眼之因有通有別。通而論之。一切諸行悉共得之。故大品云。菩薩修學波若波羅蜜淨於五眼。波若既然。餘行皆爾。何故不言生於五眼乃云淨乎。龍樹自釋。菩薩之人先有肉眼。亦有四眼分。結使覆故不得淨。如鏡性明。垢故不見。若除其垢。照明如本。如彼天眼慧眼法眼及以佛眼。非是新起。故不名生。本有今顯故但言淨。以斯准驗。佛德本有。義在不虛。蓋一相言。於中分別。亦有生義。通相如是。若別論之。布施燈明淨物因緣得於肉眼。持戒禪定因緣力故得於天眼。持戒因緣得於欲界有報天眼。禪定因緣得色界上一切天眼。修習無量淨慧因緣得餘三眼。又論宣說。修習無量功德智慧得餘三眼。

次第八門約對十眼共相收攝。十眼如彼華嚴中說。一是肉眼。見一切色。二是天眼。見諸眾生死此生彼。三是慧眼。見一切眾生諸根差別。四是法眼。見一切法真實之相。謂見諸法第一義相。五是佛眼。見佛十力。六是智眼。分別了知一切種法。七是明眼。謂見一切諸佛光明。八出生死眼。見涅槃法。九無礙眼。見一切法無有障礙。十是普眼。謂見法界平等法門。十中初一是前肉眼。亦兼天眼。見細遠色是天眼故。第二天眼是前天眼。第三慧眼第五佛眼第六智眼第七明眼第八出生死眼第九無礙眼。此之六種是前法眼。第四法眼是前慧眼。見真諦故。第十普眼是前佛眼。佛眼普見平等真法故名普眼。五眼之義辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第八門約對十眼共相收攝。十眼如彼華嚴中說。一是肉眼。見一切色。二是天眼。見諸眾生死此生彼。三是慧眼。見一切眾生諸根差別。四是法眼。見一切法真實之相。謂見諸法第一義相。五是佛眼。見佛十力。六是智眼。分別了知一切種法。七是明眼。謂見一切諸佛光明。八出生死眼。見涅槃法。九無礙眼。見一切法無有障礙。十是普眼。謂見法界平等法門。十中初一是前肉眼。亦兼天眼。見細遠色是天眼故。第二天眼是前天眼。第三慧眼第五佛眼第六智眼第七明眼第八出生死眼第九無礙眼。此之六種是前法眼。第四法眼是前慧眼。見真諦故。第十普眼是前佛眼。佛眼普見平等真法故名普眼。五眼之義辨之略爾。

六通義九門分別(一釋名 二論體 三修得之義 四大小不同 五三性分別 六三業分別 七通明示現等分別 八修起次第 九依經辨相) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通義九門分別(一釋名 二論體 三修得之義 四大小不同 五三性分別 六三業分別 七通明示現等分別 八修起次第 九依經辨相)

第一釋名。作用無壅。名之為通。通別不同一門說六。名字是何。一名身通。二名天眼。三名天耳。四他心智。五宿命智。六漏盡通。是其名也。於中解釋曲有三門。一定其名。二釋其義。第三料簡眼等諸根有其立通不立通義。定之如何。六中天耳他心宿命。此之三通名義是定。天耳一通就根彰名。他心宿命從境立稱。知於他心名他心通。知於宿命名宿命通。漏盡一通其名是定。其義不定。經論之中唯名漏盡。故名是定。及論其義。別有二種。一無學聖智能盡諸漏名漏盡通。此之一通就能彰名。能盡漏故。亦得名為遣患立稱。二知漏盡名漏盡通。此之一義從境立目。身通天眼。此之二種名之與義並皆不定。身通之中。或名身通。或名神通。或曰神足。是名不定。尋名解義。其義各異。是義不定。異相如何。其身通者。或從所依以彰其名。或復從境。依於自己假名色身運變自在名為身通。此則從其所依彰名。於外色身轉變自在名為身通。此則從其境界立稱。其神通者。就能彰名。所為神異目之為神。作用無壅謂之為通。故曰就能。其神足者。從能就喻以立其名。神者從能。義如前解。足者就喻。遊涉往來事同脚足故名為足。天眼通中。或復說為生死智通。是名不定。尋名解義。其義各異。是義不定。異相如何。天眼通者就根彰名。生死智通從境立稱。以是義故。身通天眼名之與義並皆不定。定之麁爾。次須解釋。其身通者。色形聚積故名為身。於此身中作用無壅故名身通。其神通者。窮潛難測故名為神。又復神異亦名為神。通義如前。言神足者。神同前釋。所為自在遊涉如足故云神足。天眼通者。一切禪定名為天住。依禪得眼故名天眼。照矚無壅名天眼通。生死智通者。未來起盡說為生死。於此生死照見無壅名生死智通。然此天眼與生死智說有離合。如彼增一阿含之中。別分為二。以別分故。彼經之中建立七通。此有何別。照現色像名為天眼。因現所見尋知未來死此生彼。名生死智。以有此別故分為二。又如華嚴十明之中。亦分為二。照現色像。說之以為天眼智明。能知未來死此生彼。說之以為盡知未來際劫智明。其餘經論多合為一。所以然者。由其天眼照現色像。尋知未來死此生彼。有此相由故合為一。天耳通者。天同前釋。依禪得耳故名天耳。聽聞無壅名天耳通。他心通者。非己之慮名曰他心。於此他心。照知無壅名他心通。問曰。此通非直知他心。亦知想等。何故偏名他心通乎。以心是主故名他心。又復想等諸心數法通名為心。故名他心。宿命通者。事謝於往。目之為宿。往法相續。名之為命。於此宿命。照知無壅名宿命通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。作用無壅。名之為通。通別不同一門說六。名字是何。一名身通。二名天眼。三名天耳。四他心智。五宿命智。六漏盡通。是其名也。於中解釋曲有三門。一定其名。二釋其義。第三料簡眼等諸根有其立通不立通義。定之如何。六中天耳他心宿命。此之三通名義是定。天耳一通就根彰名。他心宿命從境立稱。知於他心名他心通。知於宿命名宿命通。漏盡一通其名是定。其義不定。經論之中唯名漏盡。故名是定。及論其義。別有二種。一無學聖智能盡諸漏名漏盡通。此之一通就能彰名。能盡漏故。亦得名為遣患立稱。二知漏盡名漏盡通。此之一義從境立目。身通天眼。此之二種名之與義並皆不定。身通之中。或名身通。或名神通。或曰神足。是名不定。尋名解義。其義各異。是義不定。異相如何。其身通者。或從所依以彰其名。或復從境。依於自己假名色身運變自在名為身通。此則從其所依彰名。於外色身轉變自在名為身通。此則從其境界立稱。其神通者。就能彰名。所為神異目之為神。作用無壅謂之為通。故曰就能。其神足者。從能就喻以立其名。神者從能。義如前解。足者就喻。遊涉往來事同脚足故名為足。天眼通中。或復說為生死智通。是名不定。尋名解義。其義各異。是義不定。異相如何。天眼通者就根彰名。生死智通從境立稱。以是義故。身通天眼名之與義並皆不定。定之麁爾。次須解釋。其身通者。色形聚積故名為身。於此身中作用無壅故名身通。其神通者。窮潛難測故名為神。又復神異亦名為神。通義如前。言神足者。神同前釋。所為自在遊涉如足故云神足。天眼通者。一切禪定名為天住。依禪得眼故名天眼。照矚無壅名天眼通。生死智通者。未來起盡說為生死。於此生死照見無壅名生死智通。然此天眼與生死智說有離合。如彼增一阿含之中。別分為二。以別分故。彼經之中建立七通。此有何別。照現色像名為天眼。因現所見尋知未來死此生彼。名生死智。以有此別故分為二。又如華嚴十明之中。亦分為二。照現色像。說之以為天眼智明。能知未來死此生彼。說之以為盡知未來際劫智明。其餘經論多合為一。所以然者。由其天眼照現色像。尋知未來死此生彼。有此相由故合為一。天耳通者。天同前釋。依禪得耳故名天耳。聽聞無壅名天耳通。他心通者。非己之慮名曰他心。於此他心。照知無壅名他心通。問曰。此通非直知他心。亦知想等。何故偏名他心通乎。以心是主故名他心。又復想等諸心數法通名為心。故名他心。宿命通者。事謝於往。目之為宿。往法相續。名之為命。於此宿命。照知無壅名宿命通

。問曰。此通非直知命。亦知過去八種事六種同行。以何義故偏名宿命。不言宿世名性等乎。以命報主故偏言之。又命最後。據後以彰故云宿命。漏盡通者。結患斯已稱曰漏盡。於此漏盡。照知無壅名漏盡通。又無學智能盡諸漏。是故亦名漏盡智通。名義且然。次須料簡眼等六根有其立通不立通義。於六根中。三根立通。謂眼耳意。天眼通者。依眼根說。天耳通者。依耳根說。自餘四通依意根說。三根不立。謂鼻舌身。何故而然。若唯就佛。諸佛如來六根互用齊得立通。但六通義該及餘人。今宜通約餘人釋之。六根之中。眼耳二根離中生知。有能遠見遠聞之義。故得立通。意根一種離合俱知。最得自在。故立多通。鼻舌身根合中生知。塵來至根方始覺知。無遠通義。故不說通。問曰。六中有其身通。云何說言身根之中不立通乎。釋言。身通於彼假名色身之中運變自在名為身通。非於身根覺知自在名為身通。是以說言身根不立人問。若使鼻舌身根塵合方知不立通者。華嚴經說。菩薩鼻根聞於無色宮殿之香。又如十住斷結經中說有鼻通。過於眼耳。云何說言鼻不立通。釋言。六通三乘共法。二乘之人鼻舌身根無有通義。為是不立。若於大乘不共法中。諸佛菩薩六根互用。一一根中具一切用。說通無過。又佛菩薩法身自在用無障礙。一切諸根悉皆是通。不得取彼將難六通。名義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。問曰。此通非直知命。亦知過去八種事六種同行。以何義故偏名宿命。不言宿世名性等乎。以命報主故偏言之。又命最後。據後以彰故云宿命。漏盡通者。結患斯已稱曰漏盡。於此漏盡。照知無壅名漏盡通。又無學智能盡諸漏。是故亦名漏盡智通。名義且然。次須料簡眼等六根有其立通不立通義。於六根中。三根立通。謂眼耳意。天眼通者。依眼根說。天耳通者。依耳根說。自餘四通依意根說。三根不立。謂鼻舌身。何故而然。若唯就佛。諸佛如來六根互用齊得立通。但六通義該及餘人。今宜通約餘人釋之。六根之中。眼耳二根離中生知。有能遠見遠聞之義。故得立通。意根一種離合俱知。最得自在。故立多通。鼻舌身根合中生知。塵來至根方始覺知。無遠通義。故不說通。問曰。六中有其身通。云何說言身根之中不立通乎。釋言。身通於彼假名色身之中運變自在名為身通。非於身根覺知自在名為身通。是以說言身根不立人問。若使鼻舌身根塵合方知不立通者。華嚴經說。菩薩鼻根聞於無色宮殿之香。又如十住斷結經中說有鼻通。過於眼耳。云何說言鼻不立通。釋言。六通三乘共法。二乘之人鼻舌身根無有通義。為是不立。若於大乘不共法中。諸佛菩薩六根互用。一一根中具一切用。說通無過。又佛菩薩法身自在用無障礙。一切諸根悉皆是通。不得取彼將難六通。名義如是。

次第二門辨其體性。於中曲有五門分別。一約色心非色心等三聚分別。第二約就六識分別。第三約就十一智義而為分別。第四約就十明分別。第五約就慧心二種解脫分別。初約色心非色心等而分別者。有人釋言。眼耳二通色法為體。清淨色根為通體故。餘之四通心法為體。慧為體故。此義不然。須有分別。天眼天耳體實是色。不以眼耳而為通體。當知通體悉是智慧心法為體。何以得知。依如毘曇。將其十智分別六通。六通悉是十智所收。明知非色。又成實中辨六通義創始標言六通智品。若使四通體性是智二通非者。彼應標言四通智品。何故乃云六通智品。又華嚴中開分六通以為十明。十明是智。何得說言二通是色。又地論云。四通名智。天眼名見。四通智者。身通天耳他心宿命。彼論既說天耳為智。明知天耳通體非色。天耳既爾。天眼亦然。但彼論中以眼照矚就用名見。論體是智。故經名為生死智通。約就色等分別如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門辨其體性。於中曲有五門分別。一約色心非色心等三聚分別。第二約就六識分別。第三約就十一智義而為分別。第四約就十明分別。第五約就慧心二種解脫分別。初約色心非色心等而分別者。有人釋言。眼耳二通色法為體。清淨色根為通體故。餘之四通心法為體。慧為體故。此義不然。須有分別。天眼天耳體實是色。不以眼耳而為通體。當知通體悉是智慧心法為體。何以得知。依如毘曇。將其十智分別六通。六通悉是十智所收。明知非色。又成實中辨六通義創始標言六通智品。若使四通體性是智二通非者。彼應標言四通智品。何故乃云六通智品。又華嚴中開分六通以為十明。十明是智。何得說言二通是色。又地論云。四通名智。天眼名見。四通智者。身通天耳他心宿命。彼論既說天耳為智。明知天耳通體非色。天耳既爾。天眼亦然。但彼論中以眼照矚就用名見。論體是智。故經名為生死智通。約就色等分別如是(此一門竟)。

次第二門約就六識分別六通。論者不同。若依毘曇。眼耳二通以其眼耳二識相應慧數為體。以此二通定外用故。餘之四通意識相應慧數為體。良定用故。彼宗之中諸心心法同時而有。故說相應慧數為體。若依成實。六通皆以第六意識彼行心中慧為體性。彼宗五識全無智慧。故不宣說五識中慧以之為體。又彼宗中諸心心法前後別起。故不宣說相應之慧而為通體。大乘法中宣說凡夫二乘神通。多同毘曇。亦說心法同時有故。說佛菩薩所得神通悉以意識相應之慧。以之為體。以如實慧為通體故(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門約就六識分別六通。論者不同。若依毘曇。眼耳二通以其眼耳二識相應慧數為體。以此二通定外用故。餘之四通意識相應慧數為體。良定用故。彼宗之中諸心心法同時而有。故說相應慧數為體。若依成實。六通皆以第六意識彼行心中慧為體性。彼宗五識全無智慧。故不宣說五識中慧以之為體。又彼宗中諸心心法前後別起。故不宣說相應之慧而為通體。大乘法中宣說凡夫二乘神通。多同毘曇。亦說心法同時有故。說佛菩薩所得神通悉以意識相應之慧。以之為體。以如實慧為通體故(此二門竟)。

次第三門約十一智而為分別。十一智者。所謂十智及如實智。是十一也。何者十智。苦智集智滅智道智即以為四。法智比智通前為六。前四諦智在欲界名為法智。在上二界說為比智。盡智無生智通前為八。向前六智在無學果說為盡智無生智矣。此前八智一向無漏。第九等智一向有漏。第十他心通漏無漏。十智如是。此義如前十智章中具廣分別。如實智者。諸佛菩薩離增上慢。於一切法悉知。如實知。非是不知妄稱知。故名如實智。若論其體。如地持說。謂清淨智一切智無礙智是。此如向前三智章中具廣辨釋。今約此智分別六通。小乘六通十智所收。大乘六通如實智攝。小乘六通十智所收。其相云何。如毘曇說。身通天眼天耳宿命。此之四通一等智性。唯有漏故。他心一通具五智性。若知他人有漏之心則等智性。若知他人無漏之心則是道智法比智性。知於欲界無漏他心則法智性。知於上界無漏他心則比智性。知上知下通道知性。知於有漏及與無漏通皆是其他心之智。是故他心具五智性。問曰。知於無漏他心。以何義故則得名為道智性乎。無漏他心體性是道。故知此心得名道智。若爾所知有漏他心體是苦集。能知之智何故不名苦集智乎。釋言。應齊。但彼所知無漏他心體性微細。與彼道諦淺深相似。知彼心者則能知道。故知彼心則道智性。有漏他心事相浮麁。苦集之理其義微細。夫智麁者不及其細。是故知於有漏他心不得名為苦集之智。此釋麁似細窮猶非。更須微窮。問曰。知他無漏心者為當知他無漏心事。為當知他無漏心上道如迹乘四義通理。釋言。正論知他心事。若當知理。理相互通不分自他。云何得名他心智乎。問曰。若此知他心事不緣理者。論文自判。雖於十六行除闇非無漏。云何得名為道智乎。釋言。此義實難不易。須有消息。正論此通知他心時非是無漏。亦非道智。而彼論中名無漏者。近於無漏似無漏故名為無漏。又近無漏。始末通說故名無漏。又復說之為道智。亦以近道似於道觀名具道智。又復近道。始末通說名具道智。是義云何。凡欲知他無漏心時要先觀其道如跡乘通相之理。然後就上測知他心。是故始終通相說之名為道智。名為無漏。簡始論終此非無漏。亦非道智。問曰。何故欲知他人無漏心事要先觀理。然後就上測知他心。不得望直知他心事。釋言。道如跡乘之理從煗等來數觀純熟。擬心則見無漏他心本來未知。那含已上方始學觀。凡欲知難必須從易。是故欲知無漏他心必先觀理。理觀是彼決定近因。故通說之。云具道智。問曰。若知無漏他心必先觀理。從近方便名道智者。知有漏心亦應如是。何以不得從近方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門約十一智而為分別。十一智者。所謂十智及如實智。是十一也。何者十智。苦智集智滅智道智即以為四。法智比智通前為六。前四諦智在欲界名為法智。在上二界說為比智。盡智無生智通前為八。向前六智在無學果說為盡智無生智矣。此前八智一向無漏。第九等智一向有漏。第十他心通漏無漏。十智如是。此義如前十智章中具廣分別。如實智者。諸佛菩薩離增上慢。於一切法悉知。如實知。非是不知妄稱知。故名如實智。若論其體。如地持說。謂清淨智一切智無礙智是。此如向前三智章中具廣辨釋。今約此智分別六通。小乘六通十智所收。大乘六通如實智攝。小乘六通十智所收。其相云何。如毘曇說。身通天眼天耳宿命。此之四通一等智性。唯有漏故。他心一通具五智性。若知他人有漏之心則等智性。若知他人無漏之心則是道智法比智性。知於欲界無漏他心則法智性。知於上界無漏他心則比智性。知上知下通道知性。知於有漏及與無漏通皆是其他心之智。是故他心具五智性。問曰。知於無漏他心。以何義故則得名為道智性乎。無漏他心體性是道。故知此心得名道智。若爾所知有漏他心體是苦集。能知之智何故不名苦集智乎。釋言。應齊。但彼所知無漏他心體性微細。與彼道諦淺深相似。知彼心者則能知道。故知彼心則道智性。有漏他心事相浮麁。苦集之理其義微細。夫智麁者不及其細。是故知於有漏他心不得名為苦集之智。此釋麁似細窮猶非。更須微窮。問曰。知他無漏心者為當知他無漏心事。為當知他無漏心上道如迹乘四義通理。釋言。正論知他心事。若當知理。理相互通不分自他。云何得名他心智乎。問曰。若此知他心事不緣理者。論文自判。雖於十六行除闇非無漏。云何得名為道智乎。釋言。此義實難不易。須有消息。正論此通知他心時非是無漏。亦非道智。而彼論中名無漏者。近於無漏似無漏故名為無漏。又近無漏。始末通說故名無漏。又復說之為道智。亦以近道似於道觀名具道智。又復近道。始末通說名具道智。是義云何。凡欲知他無漏心時要先觀其道如跡乘通相之理。然後就上測知他心。是故始終通相說之名為道智。名為無漏。簡始論終此非無漏。亦非道智。問曰。何故欲知他人無漏心事要先觀理。然後就上測知他心。不得望直知他心事。釋言。道如跡乘之理從煗等來數觀純熟。擬心則見無漏他心本來未知。那含已上方始學觀。凡欲知難必須從易。是故欲知無漏他心必先觀理。理觀是彼決定近因。故通說之。云具道智。問曰。若知無漏他心必先觀理。從近方便名道智者。知有漏心亦應如是。何以不得從近方

便名苦集智。釋言。不類。彼無漏中理觀在前。知心在後。先易後難。故先觀理然後知心。彼有漏中凡夫本來數知他心。本數知時未觀苦集。是故不從苦集觀入。不從入故不得說之具苦集智。又復他人有漏之心本來數知。知之則易。苦集之理本來未見煗等已來方始學觀。知之則難。易知之者不藉難知而為方便。苦集之觀非彼近因。不得通說為苦集智。意見且然。縱有異釋都謂是難。他心如是。漏盡通中攝智不定。或六或八或具十智。若知漏盡名漏盡智則六智性。所謂滅智法智比智盡無生智及與等智。知欲界滅名為法智。知上界滅名為比智。知上知下通名滅智。無學觀滅名盡無生。有漏心緣則是等智。除苦集道及他心智。彼非盡故。若彼聖人無學聖慧能盡諸漏名漏盡智則八智性。除彼等智及他心智等智不能究竟盡結。故除等智無學息求不推他心故。除他心餘八皆能究竟盡結。故具八智。問曰。法智云何能得究竟盡結說具法智。釋言。欲界滅道法智能斷上結得無學故。若當宣說漏盡人得名漏盡通則十智性。小乘如是。大乘法中如實智攝。其相云何。彼初五通皆一切智無礙智收。漏盡通中知於漏盡名漏盡通。亦一切智無礙智攝。若證盡漏名漏盡通清淨智收。約就諸智分別如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便名苦集智。釋言。不類。彼無漏中理觀在前。知心在後。先易後難。故先觀理然後知心。彼有漏中凡夫本來數知他心。本數知時未觀苦集。是故不從苦集觀入。不從入故不得說之具苦集智。又復他人有漏之心本來數知。知之則易。苦集之理本來未見煗等已來方始學觀。知之則難。易知之者不藉難知而為方便。苦集之觀非彼近因。不得通說為苦集智。意見且然。縱有異釋都謂是難。他心如是。漏盡通中攝智不定。或六或八或具十智。若知漏盡名漏盡智則六智性。所謂滅智法智比智盡無生智及與等智。知欲界滅名為法智。知上界滅名為比智。知上知下通名滅智。無學觀滅名盡無生。有漏心緣則是等智。除苦集道及他心智。彼非盡故。若彼聖人無學聖慧能盡諸漏名漏盡智則八智性。除彼等智及他心智等智不能究竟盡結。故除等智無學息求不推他心故。除他心餘八皆能究竟盡結。故具八智。問曰。法智云何能得究竟盡結說具法智。釋言。欲界滅道法智能斷上結得無學故。若當宣說漏盡人得名漏盡通則十智性。小乘如是。大乘法中如實智攝。其相云何。彼初五通皆一切智無礙智收。漏盡通中知於漏盡名漏盡通。亦一切智無礙智攝。若證盡漏名漏盡通清淨智收。約就諸智分別如是(此三門竟)。

次第四門約對十明分別六通。十明如彼花嚴經說。彼說六通以為十明。故須約之分別六通。相狀如何。他心通者。彼說。為一他心智明。宿命通者。彼說。為一宿命智明。餘之四通各分為二。身通為二。一名安住無畏神力智明。轉變自在於十方界往來無礙。二名種種色身智明。能現種種諸身差別。天眼分二。一天眼智明。於現色像照矚分明。二盡未來際劫智明。了達未來死此生彼。天耳分二。一天耳智明。能聞遠聲。二無量種種音聲智明。解了一切眾生語言音聲差別。漏盡分二。一如實智明。證法實性能盡諸漏。二滅定智明。了知三乘滅盡之法。約對十明分別如是(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門約對十明分別六通。十明如彼花嚴經說。彼說六通以為十明。故須約之分別六通。相狀如何。他心通者。彼說。為一他心智明。宿命通者。彼說。為一宿命智明。餘之四通各分為二。身通為二。一名安住無畏神力智明。轉變自在於十方界往來無礙。二名種種色身智明。能現種種諸身差別。天眼分二。一天眼智明。於現色像照矚分明。二盡未來際劫智明。了達未來死此生彼。天耳分二。一天耳智明。能聞遠聲。二無量種種音聲智明。解了一切眾生語言音聲差別。漏盡分二。一如實智明。證法實性能盡諸漏。二滅定智明。了知三乘滅盡之法。約對十明分別如是(此四門竟)。

次第五門約對二脫分別六通。言二脫者。一慧解脫。二心解脫。經說二脫有其兩種。其一義者。斷除愛結定心自在名心解脫。斷絕無明智慧無礙名慧解脫。故經說言。斷癡慧明。除愛心脫。維摩宣說。永滅癡愛起於明脫。亦當此門。於此門中六通悉是慧解脫收。智慧故。心脫乃是六通所依。六通之因非正通體。第二義者。如涅槃說。斷除一切性結煩惱真心出障名心解脫。彼文說言。貪欲嗔癡永斷滅。滅故名心解脫。故知斷除性結煩惱為心解脫。又彼文言。是心本性不共貪欲嗔癡和合。譬如日月雖為煙雲塵霧等覆。而不與彼五翳和合。以不合故諸佛菩薩永破貪欲名心解脫。故知真心出煩惱障名心脫。斷事無知於一切法照見無礙名慧解脫。故彼文言。於一切法所知無礙名慧解脫。於此門中六通是其二脫所攝。攝相云何。前之五通慧解脫收。故涅槃云。因慧解脫昔所不聞而今得聞。昔所不見而今得見。昔所不到而今得到。亦應說言。昔所不知而今得知。文略不辨。不聞得聞是天耳通。不見得見是天眼通。不到得到是其身通。不知得知是其他心宿命二通。漏盡通中義有兩兼。一自證漏盡名漏盡通心解脫收。二知他漏盡名漏盡通慧解脫攝。體性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門約對二脫分別六通。言二脫者。一慧解脫。二心解脫。經說二脫有其兩種。其一義者。斷除愛結定心自在名心解脫。斷絕無明智慧無礙名慧解脫。故經說言。斷癡慧明。除愛心脫。維摩宣說。永滅癡愛起於明脫。亦當此門。於此門中六通悉是慧解脫收。智慧故。心脫乃是六通所依。六通之因非正通體。第二義者。如涅槃說。斷除一切性結煩惱真心出障名心解脫。彼文說言。貪欲嗔癡永斷滅。滅故名心解脫。故知斷除性結煩惱為心解脫。又彼文言。是心本性不共貪欲嗔癡和合。譬如日月雖為煙雲塵霧等覆。而不與彼五翳和合。以不合故諸佛菩薩永破貪欲名心解脫。故知真心出煩惱障名心脫。斷事無知於一切法照見無礙名慧解脫。故彼文言。於一切法所知無礙名慧解脫。於此門中六通是其二脫所攝。攝相云何。前之五通慧解脫收。故涅槃云。因慧解脫昔所不聞而今得聞。昔所不見而今得見。昔所不到而今得到。亦應說言。昔所不知而今得知。文略不辨。不聞得聞是天耳通。不見得見是天眼通。不到得到是其身通。不知得知是其他心宿命二通。漏盡通中義有兩兼。一自證漏盡名漏盡通心解脫收。二知他漏盡名漏盡通慧解脫攝。體性如是。

次第三門明其六通修得之義。得有二種。一離欲得。二方便得。斷離下欲得上禪時即得依禪所有神通名離欲得。從修方便而有所得名方便得。依如毘曇彼六通中漏盡一通唯離欲得。天眼天耳唯方便得。餘之三通亦離欲得亦方便得。何故漏盡唯離欲得。結盡之處無漏聖德。即是通故。此乃宣說。自證漏盡為漏盡通唯離欲得。若知他人漏盡不盡為漏盡通以他心通應須方便。今從一義。故略不說。何故天眼天耳二通唯方便得。毘曇宣說。眼耳二通體是無記。定外作用不與定俱。斷離下欲得上定時不得此通。以是義故非離欲得。得定之後別修方便方始得之。以是義故唯方便得。何故餘三亦離欲得亦方便得。彼性是善與定心俱。斷離下欲得上定時即便得之。故離欲得。離下欲時雖復得之。但可成就而不現前。不得現用更作方便乃得現用。故方便得。如財異處雖復屬己不得現用。方便往取始得現用。彼亦如是。若依成實漏盡一通唯離欲得。與毘曇同。餘之五通唯方便得。何故如是。彼宗宣說。一切功德修得之後成就不失方名為得。無有未修未現之法豫名為得。以是義故身通等五離下欲時未名為得。修後乃得。故方便得。若依大乘諸佛菩薩自證漏盡名漏盡通。唯離欲得。知他漏盡及餘五通亦離欲得亦方便得。何故如是。大乘六通用如實慧以之為體。彼體即定。斷離煩惱內證寂滅如實定時即得彼定通。故離欲得。初修之時假想方便熏發真心中作用隨生。故方便得。云何得知大乘六通皆與定俱。如維摩說。諸佛如來常在三昧悉見佛國。不以二相。天眼既然。餘通亦爾。故皆即定。以即定故悉離欲得。問曰。漏盡離欲得者。離何地欲得漏盡通。釋言。分別有三。一簡終異始。離非想欲得漏盡通。離下地欲非漏盡故。二據終攝始。斷離非想一地欲已。下諸地中對治無漏悉皆增明通攝以為漏盡智通。三隨分通論。於諸地中隨分離欲所得無漏皆漏盡通。故地持中宣說菩薩有漏盡通。問曰。漏盡離欲得者。為離下欲得上功德。為離上欲得下功德。為當離於自地之欲得自地德。釋言。兼有是義。云何。如斷欲結得初禪地無漏功德。如是一切名斷下欲得上功德。如斷二禪至非想結得初禪地勝分無漏。如是一切名斷上欲得下功德。何者初禪勝分無漏。依如毘曇初禪無漏能斷初禪至非想結。成實大乘初禪無漏能斷三界一切煩惱。於此治中能斷二禪至非想惑名為初禪勝分無漏。此之無漏要斷上結方始得之。已前不得。斷初禪結還得初禪無漏功德。名為斷除自地煩惱得自地德。如是一切。問曰。一切離欲得者。為當得於先所得法。為當得於先所未得。若唯得於先所得法無漏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門明其六通修得之義。得有二種。一離欲得。二方便得。斷離下欲得上禪時即得依禪所有神通名離欲得。從修方便而有所得名方便得。依如毘曇彼六通中漏盡一通唯離欲得。天眼天耳唯方便得。餘之三通亦離欲得亦方便得。何故漏盡唯離欲得。結盡之處無漏聖德。即是通故。此乃宣說。自證漏盡為漏盡通唯離欲得。若知他人漏盡不盡為漏盡通以他心通應須方便。今從一義。故略不說。何故天眼天耳二通唯方便得。毘曇宣說。眼耳二通體是無記。定外作用不與定俱。斷離下欲得上定時不得此通。以是義故非離欲得。得定之後別修方便方始得之。以是義故唯方便得。何故餘三亦離欲得亦方便得。彼性是善與定心俱。斷離下欲得上定時即便得之。故離欲得。離下欲時雖復得之。但可成就而不現前。不得現用更作方便乃得現用。故方便得。如財異處雖復屬己不得現用。方便往取始得現用。彼亦如是。若依成實漏盡一通唯離欲得。與毘曇同。餘之五通唯方便得。何故如是。彼宗宣說。一切功德修得之後成就不失方名為得。無有未修未現之法豫名為得。以是義故身通等五離下欲時未名為得。修後乃得。故方便得。若依大乘諸佛菩薩自證漏盡名漏盡通。唯離欲得。知他漏盡及餘五通亦離欲得亦方便得。何故如是。大乘六通用如實慧以之為體。彼體即定。斷離煩惱內證寂滅如實定時即得彼定通。故離欲得。初修之時假想方便熏發真心中作用隨生。故方便得。云何得知大乘六通皆與定俱。如維摩說。諸佛如來常在三昧悉見佛國。不以二相。天眼既然。餘通亦爾。故皆即定。以即定故悉離欲得。問曰。漏盡離欲得者。離何地欲得漏盡通。釋言。分別有三。一簡終異始。離非想欲得漏盡通。離下地欲非漏盡故。二據終攝始。斷離非想一地欲已。下諸地中對治無漏悉皆增明通攝以為漏盡智通。三隨分通論。於諸地中隨分離欲所得無漏皆漏盡通。故地持中宣說菩薩有漏盡通。問曰。漏盡離欲得者。為離下欲得上功德。為離上欲得下功德。為當離於自地之欲得自地德。釋言。兼有是義。云何。如斷欲結得初禪地無漏功德。如是一切名斷下欲得上功德。如斷二禪至非想結得初禪地勝分無漏。如是一切名斷上欲得下功德。何者初禪勝分無漏。依如毘曇初禪無漏能斷初禪至非想結。成實大乘初禪無漏能斷三界一切煩惱。於此治中能斷二禪至非想惑名為初禪勝分無漏。此之無漏要斷上結方始得之。已前不得。斷初禪結還得初禪無漏功德。名為斷除自地煩惱得自地德。如是一切。問曰。一切離欲得者。為當得於先所得法。為當得於先所未得。若唯得於先所得法無漏

功德本來未得。離欲之時不應得之。若通得於先所未得。是則凡夫離欲之時應得無漏。聲聞緣覺離欲之時應得初禪一切功德。若具得之應同諸佛。餘地亦爾。釋言。離欲所得不定。或有但得先所得法。凡夫本來曾得諸禪乃得依禪所生功德。有時退起下地煩惱失上功德。後斷下結還得本昔所失之法。不得無漏。良以凡夫於無漏法無有趣向之方便故。或有通得先所未得。聖人斷離下地結時通得上地無漏功德。先有趣向之方便。故雖復得之各有分限。不得過量。為是小聖不得同佛。是義云何。今且約就初禪釋之。餘類可知。初禪地中無漏功德品殊無量。於中具有聲聞緣覺菩薩佛德。隨其分限未離欲前作方便者。離欲已後則便得之。無方便者。離欲不得。為是聲聞離欲之時但得聲聞無漏功德。不得餘人無漏功德。如是一切。又初禪德障有三種。一下地障。欲界煩惱障初禪德。二自地障。初禪煩惱障初禪德。三上地障。二禪已上一切煩惱障初禪功德。就下障中麁細無量。聲聞斷麁得初禪中麁品功德。緣覺之人所斷漸細所得漸勝。乃至諸佛斷之方盡所得窮極。自地障中品亦無量。聲聞斷麁得初禪中麁品功德。緣覺轉細所得漸勝。至佛乃窮。所得方極。上地障中品亦無量。隨分斷除。所得各別。初禪既然。餘禪亦爾。以是義故離欲雖得先所未得不即同佛。問曰。若言初禪煩惱還能障於初禪功德。二禪已上至非想結亦能障於初禪德者。菩薩十地初地中障還能障於初地德不。二地乃至佛地之障亦能障於初地德不。釋有同異。異而論之八禪是其生得之處。初禪地中所生無漏能斷三界一切煩惱。所斷煩惱望其能斷齊有障義。餘禪亦爾。十地斷障分齊別處。初地之解不能斷二地處障乃至佛地障。以不斷故。二地家障乃至佛障不障初地。餘地亦爾。如見道解與修道解不雜對治。又問。十地是斷德得處可斷下過得上地德。八禪既非斷得之處。離下過時不應得於上禪功德。釋言。淨禪是斷得處與十地同。故離下欲得上禪德。淨望無漏是生得處。故依下禪所發無漏能斷自地及上地中一切煩惱。斷彼結時得下地中無漏功德。設用餘禪斷上煩惱亦得下地無漏功德。同治修故不同十地位位別斷。異義如是。同而論之十地位法一一位中。麁細塵算障亦無量。且論初地。餘類可知。於初地中麁品之障淨心時斷得初地中麁品功德。其微細者二地時斷。得初地中漸勝功德。初地家障至佛。乃至所得功德至佛乃窮。以初地障諸地共斷故諸地中所斷之障同障初地。餘地亦爾。華嚴宣說。菩薩一地普攝一切諸地功德。義當此門。此望法位與禪地同。問曰。前說。漏盡智通是離欲得。離相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德本來未得。離欲之時不應得之。若通得於先所未得。是則凡夫離欲之時應得無漏。聲聞緣覺離欲之時應得初禪一切功德。若具得之應同諸佛。餘地亦爾。釋言。離欲所得不定。或有但得先所得法。凡夫本來曾得諸禪乃得依禪所生功德。有時退起下地煩惱失上功德。後斷下結還得本昔所失之法。不得無漏。良以凡夫於無漏法無有趣向之方便故。或有通得先所未得。聖人斷離下地結時通得上地無漏功德。先有趣向之方便。故雖復得之各有分限。不得過量。為是小聖不得同佛。是義云何。今且約就初禪釋之。餘類可知。初禪地中無漏功德品殊無量。於中具有聲聞緣覺菩薩佛德。隨其分限未離欲前作方便者。離欲已後則便得之。無方便者。離欲不得。為是聲聞離欲之時但得聲聞無漏功德。不得餘人無漏功德。如是一切。又初禪德障有三種。一下地障。欲界煩惱障初禪德。二自地障。初禪煩惱障初禪德。三上地障。二禪已上一切煩惱障初禪功德。就下障中麁細無量。聲聞斷麁得初禪中麁品功德。緣覺之人所斷漸細所得漸勝。乃至諸佛斷之方盡所得窮極。自地障中品亦無量。聲聞斷麁得初禪中麁品功德。緣覺轉細所得漸勝。至佛乃窮。所得方極。上地障中品亦無量。隨分斷除。所得各別。初禪既然。餘禪亦爾。以是義故離欲雖得先所未得不即同佛。問曰。若言初禪煩惱還能障於初禪功德。二禪已上至非想結亦能障於初禪德者。菩薩十地初地中障還能障於初地德不。二地乃至佛地之障亦能障於初地德不。釋有同異。異而論之八禪是其生得之處。初禪地中所生無漏能斷三界一切煩惱。所斷煩惱望其能斷齊有障義。餘禪亦爾。十地斷障分齊別處。初地之解不能斷二地處障乃至佛地障。以不斷故。二地家障乃至佛障不障初地。餘地亦爾。如見道解與修道解不雜對治。又問。十地是斷德得處可斷下過得上地德。八禪既非斷得之處。離下過時不應得於上禪功德。釋言。淨禪是斷得處與十地同。故離下欲得上禪德。淨望無漏是生得處。故依下禪所發無漏能斷自地及上地中一切煩惱。斷彼結時得下地中無漏功德。設用餘禪斷上煩惱亦得下地無漏功德。同治修故不同十地位位別斷。異義如是。同而論之十地位法一一位中。麁細塵算障亦無量。且論初地。餘類可知。於初地中麁品之障淨心時斷得初地中麁品功德。其微細者二地時斷。得初地中漸勝功德。初地家障至佛。乃至所得功德至佛乃窮。以初地障諸地共斷故諸地中所斷之障同障初地。餘地亦爾。華嚴宣說。菩薩一地普攝一切諸地功德。義當此門。此望法位與禪地同。問曰。前說。漏盡智通是離欲得。離相

云何。如前斷結章中具辨。不可更論。問曰。毘曇說身通等亦離欲得。所離之欲與障通壅為一為異。釋言不同。彼所離欲染污煩惱。障通之壅不染無知。又所離欲斷離之時得禪。得通障通之壅斷唯得通。又所離欲偏望身通他心宿命。障通之壅遍障五通。又復彼欲斷除得通名離欲得。障通之壅斷除得通名方便得。為是全別問曰。此壅五住惑中何住所攝釋有兩義。一分麁異細。是四住家眷屬煩惱非無明地。無明住地二乘不斷。障通之壅凡夫二乘能斷故。二攝末從本。是無明中不染無知。若是無明凡夫二乘安能斷除。隨學暫遮。不能永離猶不名斷。又問此壅於彼三界九地之中繫屬何地。釋言。此壅不同染惑。定屬諸地。而是諸地壅隔之心在於欲界至第四禪。在此地中有壅障故。又隨此地有麁細故。問曰。向說身通等五皆方便得。方便云何。五通依於心根根禪而修習之。故雜心云。五通在四禪根本非餘定。且約初禪明修通相。餘類可知。修習身通有三種通。一方便道。先入初禪根本定心。此即是止。後作飛行往來之想或為大小轉變之想。此即是觀。還入定中復作飛行往來等想。如是多返。此是身通方便道矣。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。三解脫道。無礙道後一解脫道證除彼障。從是已後欲有所為如前心想即能為之。身通如是。修他心通亦三種道。一方便道。亦先入定。次觀他心測其心想。如是多返名方便道。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅三解脫道。無礙道後一解脫道證除彼障。後時欲知他人之心即能知之。修宿命通亦三種道。一方便道。先入定中。次起心想。尋憶過去所更之事。從近至遠。次第尋之。還入定中。如是多返。二無礙道。三解脫道。共前相似。修天眼通依如毘曇但有二道。一方便道。先入定心。次取日月燈明等相。作遠見想還入定中。如是多返極令純熟。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。後時出定欲見即見。彼說天眼是無記。故定中不得有解脫道。若依成實及與大乘天眼是善與定心俱。如是修者有解脫道。與前身通他心等同。修天耳通依如毘曇亦有二道。一方便道。先入定心。次取諸聲作遠聞想。還入定中。如是多返極令純熟。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。後時出定欲聞即聞。無解脫道與天眼同。成實大乘亦有解脫。似前天眼。問曰。諸通有離欲得及方便得。此二所得有寬狹不。義釋有三。一義分別離欲得狹。方便得寬。其離欲者。但得先來曾所得法。先所未得勝妙神通皆由現在方便修起。第二義者。離欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何。如前斷結章中具辨。不可更論。問曰。毘曇說身通等亦離欲得。所離之欲與障通壅為一為異。釋言不同。彼所離欲染污煩惱。障通之壅不染無知。又所離欲斷離之時得禪。得通障通之壅斷唯得通。又所離欲偏望身通他心宿命。障通之壅遍障五通。又復彼欲斷除得通名離欲得。障通之壅斷除得通名方便得。為是全別問曰。此壅五住惑中何住所攝釋有兩義。一分麁異細。是四住家眷屬煩惱非無明地。無明住地二乘不斷。障通之壅凡夫二乘能斷故。二攝末從本。是無明中不染無知。若是無明凡夫二乘安能斷除。隨學暫遮。不能永離猶不名斷。又問此壅於彼三界九地之中繫屬何地。釋言。此壅不同染惑。定屬諸地。而是諸地壅隔之心在於欲界至第四禪。在此地中有壅障故。又隨此地有麁細故。問曰。向說身通等五皆方便得。方便云何。五通依於心根根禪而修習之。故雜心云。五通在四禪根本非餘定。且約初禪明修通相。餘類可知。修習身通有三種通。一方便道。先入初禪根本定心。此即是止。後作飛行往來之想或為大小轉變之想。此即是觀。還入定中復作飛行往來等想。如是多返。此是身通方便道矣。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。三解脫道。無礙道後一解脫道證除彼障。從是已後欲有所為如前心想即能為之。身通如是。修他心通亦三種道。一方便道。亦先入定。次觀他心測其心想。如是多返名方便道。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅三解脫道。無礙道後一解脫道證除彼障。後時欲知他人之心即能知之。修宿命通亦三種道。一方便道。先入定中。次起心想。尋憶過去所更之事。從近至遠。次第尋之。還入定中。如是多返。二無礙道。三解脫道。共前相似。修天眼通依如毘曇但有二道。一方便道。先入定心。次取日月燈明等相。作遠見想還入定中。如是多返極令純熟。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。後時出定欲見即見。彼說天眼是無記。故定中不得有解脫道。若依成實及與大乘天眼是善與定心俱。如是修者有解脫道。與前身通他心等同。修天耳通依如毘曇亦有二道。一方便道。先入定心。次取諸聲作遠聞想。還入定中。如是多返極令純熟。二無礙道。由前方便熏發之力入定發慧。一無礙道斷障通壅。後時出定欲聞即聞。無解脫道與天眼同。成實大乘亦有解脫。似前天眼。問曰。諸通有離欲得及方便得。此二所得有寬狹不。義釋有三。一義分別離欲得狹。方便得寬。其離欲者。但得先來曾所得法。先所未得勝妙神通皆由現在方便修起。第二義者。離欲

得寬。方便得狹。其離欲者。無始已來曾所得法。一切皆得。其方便者。於現在世能入者得。不能入處則不得之。第三義者。離欲方便所得齊等。佛大菩薩隨其離欲所得之者皆能現入。修得如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得寬。方便得狹。其離欲者。無始已來曾所得法。一切皆得。其方便者。於現在世能入者得。不能入處則不得之。第三義者。離欲方便所得齊等。佛大菩薩隨其離欲所得之者皆能現入。修得如是。

次第四門明其大小不同之義。不同有五。一體性不同。六通皆用智慧為體。小乘六通用事識中慧數為體。大乘法中始修之時用事識中慧數為體。心外有法。於中自在說名為通。次修用彼妄識中慧以之為體。見一切法但從心起心外無法。自心法中無礙自在。究竟終成用真識中實慧為體。見法唯真於其自體真實法中無礙自在。二緣心不同。小乘六通凡所為作攀緣分別不能無緣。大乘法中始修有緣。次修息緣不能無緣。究竟終成平等無緣如日普照而無分別。一切所作法力而為都不作心。三常無常不同。小乘六通無常生滅。大乘六通始則無常。究竟真常。物見興廢體恒不變。四依定不同。小乘六通但依事定。事中住心是事定也。大乘六通始依事定。次依理定。破相住空是理定也。究竟終成依於真實自體寂定。真心性寂是體定也。住是定中其心不動。三昧法力自然現用。又小乘中前之五通唯依四禪根本定起。漏盡一通依於四禪未來中間及三無色。大乘法中始修同小。究竟終成依一切禪悉能起之。又聲聞人隨依何定。所發神通入餘定中不能起用。諸佛菩薩則不如是。隨依何定所發神通入餘定中悉能起用。如龍樹辨。作用不同。六通別說身通之中不同有十。一上下不同。聲聞緣覺依於初禪。所發神通但至初禪。不能至上。以地度故餘定亦爾。但至自地不能得過。諸佛菩薩則不如是。依於初禪所發神通至一切地。餘定亦爾。二寬狹不同。如地持說。聲聞之人二千國土為通境界。緣覺之人三千國土為通境界。又龍樹云。小聲聞中不作意者一千國土為通境界。若作意者二千國土為通境界。大聲聞中不作意者二千國土為通境界。若作意者三千國土為通境界。緣覺人中有大有小。其小緣覺不作意者二千國土為通境界。若作意者三千國土為通境界。其大緣覺莫問作意及不作意。皆以三千大千國土為通境界。此等名狹。諸佛菩薩一切世界一切眾生界為通境界。故名為寬。三多小不同。聲聞緣覺一心一作不能眾多。諸佛菩薩一時化現十方世界一切色像。一時能現五趣之身。四大小不同。聲聞緣覺化現大身不能入小。化現小身不能容大。諸佛菩薩化現大身滿三千界。能以大身入一塵中。化現小身猶如微塵。能以小身容受一切。又佛菩薩於世色物大能入小。小能容大。二乘不能。五遲速不同。聲聞緣覺欲至遠處多時乃到。以其不得如意通故。諸佛菩薩一念能至十方世界。以其所得如意通故。六虛實不同。聲聞緣覺凡所化現一切境界相似而已不得實用。諸佛菩薩凡所化現皆得實用。如地持說。七所作不同。諸佛菩薩化無量人。各令有心。隨作一事令人異辨。二乘不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門明其大小不同之義。不同有五。一體性不同。六通皆用智慧為體。小乘六通用事識中慧數為體。大乘法中始修之時用事識中慧數為體。心外有法。於中自在說名為通。次修用彼妄識中慧以之為體。見一切法但從心起心外無法。自心法中無礙自在。究竟終成用真識中實慧為體。見法唯真於其自體真實法中無礙自在。二緣心不同。小乘六通凡所為作攀緣分別不能無緣。大乘法中始修有緣。次修息緣不能無緣。究竟終成平等無緣如日普照而無分別。一切所作法力而為都不作心。三常無常不同。小乘六通無常生滅。大乘六通始則無常。究竟真常。物見興廢體恒不變。四依定不同。小乘六通但依事定。事中住心是事定也。大乘六通始依事定。次依理定。破相住空是理定也。究竟終成依於真實自體寂定。真心性寂是體定也。住是定中其心不動。三昧法力自然現用。又小乘中前之五通唯依四禪根本定起。漏盡一通依於四禪未來中間及三無色。大乘法中始修同小。究竟終成依一切禪悉能起之。又聲聞人隨依何定。所發神通入餘定中不能起用。諸佛菩薩則不如是。隨依何定所發神通入餘定中悉能起用。如龍樹辨。作用不同。六通別說身通之中不同有十。一上下不同。聲聞緣覺依於初禪。所發神通但至初禪。不能至上。以地度故餘定亦爾。但至自地不能得過。諸佛菩薩則不如是。依於初禪所發神通至一切地。餘定亦爾。二寬狹不同。如地持說。聲聞之人二千國土為通境界。緣覺之人三千國土為通境界。又龍樹云。小聲聞中不作意者一千國土為通境界。若作意者二千國土為通境界。大聲聞中不作意者二千國土為通境界。若作意者三千國土為通境界。緣覺人中有大有小。其小緣覺不作意者二千國土為通境界。若作意者三千國土為通境界。其大緣覺莫問作意及不作意。皆以三千大千國土為通境界。此等名狹。諸佛菩薩一切世界一切眾生界為通境界。故名為寬。三多小不同。聲聞緣覺一心一作不能眾多。諸佛菩薩一時化現十方世界一切色像。一時能現五趣之身。四大小不同。聲聞緣覺化現大身不能入小。化現小身不能容大。諸佛菩薩化現大身滿三千界。能以大身入一塵中。化現小身猶如微塵。能以小身容受一切。又佛菩薩於世色物大能入小。小能容大。二乘不能。五遲速不同。聲聞緣覺欲至遠處多時乃到。以其不得如意通故。諸佛菩薩一念能至十方世界。以其所得如意通故。六虛實不同。聲聞緣覺凡所化現一切境界相似而已不得實用。諸佛菩薩凡所化現皆得實用。如地持說。七所作不同。諸佛菩薩化無量人。各令有心。隨作一事令人異辨。二乘不能。

八所現不同。諸佛菩薩但現一身令人異見。但出一聲令人異聞。安住一土十方俱現。二乘不能。九根用不同。如涅槃說諸佛菩薩六根互用。二乘不能。十自在不同。如涅槃說。諸佛菩薩凡所為作身心自在不相隨逐。其身現大心亦不大。其身現小心亦不小。其身現喜心亦不喜。其身現憂心亦不憂。如是一切。二乘不能。身通如是。天耳通中不同有六。一上下不同。聲聞緣覺依於初禪所得天耳。但聞初禪已下音聲。上則不聞。餘禪亦爾。不過自地。諸佛菩薩隨依何禪所得天耳聞一切聲。二寬狹不同。准前可知。三頓別不同。聲聞緣覺於諸音聲別別聽聞不能一時。諸佛菩薩一時頓聞。四麁細不同。如地持說。乃至耳語極微細聲諸佛菩薩一切悉聞。二乘不能。五遲速不同。諸佛菩薩於諸音聲發心則聞。二乘不能。多作方便乃得聞知。六虛實不同。諸佛菩薩於諸音聲所聞不謬。二乘不爾。容有錯謬。天耳如是。他心通中不同有七。一上下不同。依如毘曇有三種度不知其心。一者人度。下人不知上人之心。二者根度。鈍人不知利人之心。三者地度。在下禪地不知上地禪定人心。成實法中唯說人度及與根度不說地度。成實所說濫同大乘。大乘所說諸佛菩薩依下發通。亦能知於上地人心。二寬狹不同。聲聞緣覺極唯知於一三千界眾生之心。諸佛菩薩能知一切。三頓別不同。諸佛菩薩頓能了知一切眾生心心數法。二乘不能。四麁細不同。聲聞緣覺但知凡夫小聖麁心不能及細。諸佛菩薩所知微細。乃至佛心亦能知之。五遲速不同。諸佛菩薩於一切心欲知即知。二乘不能。多作方便方乃知之。六虛實不同。諸佛菩薩所知不謬。二乘不爾。所知容謬。七時分不同。聲聞緣覺但知現在眾生之心。諸佛菩薩能知三世眾生之心。他心如是。天眼通中不同有十。一上下不同。聲聞緣覺隨依何禪所得天眼齊見自地不能及上。諸佛菩薩一切悉見。二寬狹不同。三頓別不同。准前可知。四麁細不同。諸佛菩薩所見微細乃至隣空微塵色等一切悉見。二乘不能。五遲速不同。六虛實不同。與前相似。七時分不同。聲聞緣覺極遠能見未來世中八萬劫事。諸佛菩薩窮見後際。八自他不同。如涅槃說。聲聞緣覺但見外色不見自眼。諸佛菩薩能見自眼。九見法不同。如涅槃說。諸佛菩薩所有天眼能見諸色念念生滅。及見自他不淨骨人。二乘不能。十知根不同。如涅槃說。諸佛菩薩見人形色即知其根利鈍大小。二乘不能。天眼不同差別如是。宿命通中不同有八。一上下不同。聲聞緣覺隨依何禪所得宿命。唯知自地及下眾生宿命之事。不能知上。諸佛菩薩一切悉知。二寬狹不同。三頓別不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八所現不同。諸佛菩薩但現一身令人異見。但出一聲令人異聞。安住一土十方俱現。二乘不能。九根用不同。如涅槃說諸佛菩薩六根互用。二乘不能。十自在不同。如涅槃說。諸佛菩薩凡所為作身心自在不相隨逐。其身現大心亦不大。其身現小心亦不小。其身現喜心亦不喜。其身現憂心亦不憂。如是一切。二乘不能。身通如是。天耳通中不同有六。一上下不同。聲聞緣覺依於初禪所得天耳。但聞初禪已下音聲。上則不聞。餘禪亦爾。不過自地。諸佛菩薩隨依何禪所得天耳聞一切聲。二寬狹不同。准前可知。三頓別不同。聲聞緣覺於諸音聲別別聽聞不能一時。諸佛菩薩一時頓聞。四麁細不同。如地持說。乃至耳語極微細聲諸佛菩薩一切悉聞。二乘不能。五遲速不同。諸佛菩薩於諸音聲發心則聞。二乘不能。多作方便乃得聞知。六虛實不同。諸佛菩薩於諸音聲所聞不謬。二乘不爾。容有錯謬。天耳如是。他心通中不同有七。一上下不同。依如毘曇有三種度不知其心。一者人度。下人不知上人之心。二者根度。鈍人不知利人之心。三者地度。在下禪地不知上地禪定人心。成實法中唯說人度及與根度不說地度。成實所說濫同大乘。大乘所說諸佛菩薩依下發通。亦能知於上地人心。二寬狹不同。聲聞緣覺極唯知於一三千界眾生之心。諸佛菩薩能知一切。三頓別不同。諸佛菩薩頓能了知一切眾生心心數法。二乘不能。四麁細不同。聲聞緣覺但知凡夫小聖麁心不能及細。諸佛菩薩所知微細。乃至佛心亦能知之。五遲速不同。諸佛菩薩於一切心欲知即知。二乘不能。多作方便方乃知之。六虛實不同。諸佛菩薩所知不謬。二乘不爾。所知容謬。七時分不同。聲聞緣覺但知現在眾生之心。諸佛菩薩能知三世眾生之心。他心如是。天眼通中不同有十。一上下不同。聲聞緣覺隨依何禪所得天眼齊見自地不能及上。諸佛菩薩一切悉見。二寬狹不同。三頓別不同。准前可知。四麁細不同。諸佛菩薩所見微細乃至隣空微塵色等一切悉見。二乘不能。五遲速不同。六虛實不同。與前相似。七時分不同。聲聞緣覺極遠能見未來世中八萬劫事。諸佛菩薩窮見後際。八自他不同。如涅槃說。聲聞緣覺但見外色不見自眼。諸佛菩薩能見自眼。九見法不同。如涅槃說。諸佛菩薩所有天眼能見諸色念念生滅。及見自他不淨骨人。二乘不能。十知根不同。如涅槃說。諸佛菩薩見人形色即知其根利鈍大小。二乘不能。天眼不同差別如是。宿命通中不同有八。一上下不同。聲聞緣覺隨依何禪所得宿命。唯知自地及下眾生宿命之事。不能知上。諸佛菩薩一切悉知。二寬狹不同。三頓別不

同。准前可知。四麁細不同。諸佛菩薩於過去事巨細悉知。二乘不能。五遲速不同。諸佛菩薩於過去事發心即知。二乘不能。六虛實不同。諸佛菩薩所知不謬。不同二乘。七時分不同。二乘極遠能知過去八萬劫事。諸佛菩薩所知無極。問曰。經說。迦毘羅仙能知過去八萬劫事。未來亦然。聲聞緣覺既是聖人。所知應遠。何故同彼。釋言。此用世俗智知。世俗齊中利根數習所知則遠。鈍根少習所知即近。不簡凡聖人。八自在不同。如地持說。諸佛菩薩自知宿命知他宿命。能令他人知已宿命。能令他人自知宿命。能令他人知他宿命。乃至令彼其餘眾生展轉相知。二乘不能。宿命不同差別如是。漏盡通中有其種。一知他漏盡名漏盡通。二自證漏盡名漏盡通。知他漏盡不同有七。一上下不同。聲聞緣覺但知自地及下漏盡。不能知上。諸佛菩薩一切悉知。二寬狹不同。聲聞緣覺於一世界知他漏盡。諸佛菩薩盡知一切。三頓別不同。聲聞緣覺別緣別知。諸佛菩薩一時頓知。四麁細不同。聲聞緣覺所知麁淺。諸佛菩薩所知深細。五遲速不同。諸佛菩薩不假方便。發心即知。二乘不能。六虛實不同。聲聞緣覺所知虛謬。諸佛菩薩所知真實。七時分不同。聲聞緣覺知現眾生漏盡不盡不知過未。諸佛菩薩一切悉知。知他漏盡不同如是。自證漏盡不同有三。一證法不同。聲聞緣覺證法麁淺。但得人空。諸佛菩薩所證淵深。窮解二空。并證甚深如來藏性。二除障不同。聲聞緣覺但斷四住。諸佛菩薩五住斯滅。三取捨不同。聲聞緣覺得寂取證。諸佛菩薩得滅不住。得大涅槃不捨世間。不捨世間而常涅槃。大小不同差別如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同。准前可知。四麁細不同。諸佛菩薩於過去事巨細悉知。二乘不能。五遲速不同。諸佛菩薩於過去事發心即知。二乘不能。六虛實不同。諸佛菩薩所知不謬。不同二乘。七時分不同。二乘極遠能知過去八萬劫事。諸佛菩薩所知無極。問曰。經說。迦毘羅仙能知過去八萬劫事。未來亦然。聲聞緣覺既是聖人。所知應遠。何故同彼。釋言。此用世俗智知。世俗齊中利根數習所知則遠。鈍根少習所知即近。不簡凡聖人。八自在不同。如地持說。諸佛菩薩自知宿命知他宿命。能令他人知已宿命。能令他人自知宿命。能令他人知他宿命。乃至令彼其餘眾生展轉相知。二乘不能。宿命不同差別如是。漏盡通中有其種。一知他漏盡名漏盡通。二自證漏盡名漏盡通。知他漏盡不同有七。一上下不同。聲聞緣覺但知自地及下漏盡。不能知上。諸佛菩薩一切悉知。二寬狹不同。聲聞緣覺於一世界知他漏盡。諸佛菩薩盡知一切。三頓別不同。聲聞緣覺別緣別知。諸佛菩薩一時頓知。四麁細不同。聲聞緣覺所知麁淺。諸佛菩薩所知深細。五遲速不同。諸佛菩薩不假方便。發心即知。二乘不能。六虛實不同。聲聞緣覺所知虛謬。諸佛菩薩所知真實。七時分不同。聲聞緣覺知現眾生漏盡不盡不知過未。諸佛菩薩一切悉知。知他漏盡不同如是。自證漏盡不同有三。一證法不同。聲聞緣覺證法麁淺。但得人空。諸佛菩薩所證淵深。窮解二空。并證甚深如來藏性。二除障不同。聲聞緣覺但斷四住。諸佛菩薩五住斯滅。三取捨不同。聲聞緣覺得寂取證。諸佛菩薩得滅不住。得大涅槃不捨世間。不捨世間而常涅槃。大小不同差別如是。

次第五門三性分別。善惡無記是三性也。六通之中漏盡一通體性唯善。其餘五通汎論有四。一是報通如上諸天報得五通。如是一切。二者藥通。如諸仙等以藥力故飛行自在。三者呪通。如波羅捺有婆羅門以呪持身飛上帝宮。變身為釋與舍支夫共行欲事。如是等比是其呪通。四者修通。依禪修得。四中前三是其無記。後一不定。依如毘曇他心宿命一向是善。天眼天耳一向無記。身通一種體性是善。所起化心是其無記。他心宿命意識相應慧數為體。與禪定俱。故性是善。天眼天耳眼耳二識相應慧數以通為體。不與定俱。故性無記。身通之體亦是意識相應慧數與定心俱。故性是善。所起化心定前作意欲為諸事。然其所起或自地心。或他地心。不與定俱。故性無記。若依成實五通皆用意識地中慧行為體。悉為利益眾生心起。故性皆善。乃至化心亦為利益眾生心起。故性亦善。大乘宣說世俗五通。多同毘曇。故地持中宣說無記化化禪矣。諸佛菩薩所成五通實慧為體。乃至所起種種變化皆不離定。悉是三昧法門力起。體性皆善。三性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門三性分別。善惡無記是三性也。六通之中漏盡一通體性唯善。其餘五通汎論有四。一是報通如上諸天報得五通。如是一切。二者藥通。如諸仙等以藥力故飛行自在。三者呪通。如波羅捺有婆羅門以呪持身飛上帝宮。變身為釋與舍支夫共行欲事。如是等比是其呪通。四者修通。依禪修得。四中前三是其無記。後一不定。依如毘曇他心宿命一向是善。天眼天耳一向無記。身通一種體性是善。所起化心是其無記。他心宿命意識相應慧數為體。與禪定俱。故性是善。天眼天耳眼耳二識相應慧數以通為體。不與定俱。故性無記。身通之體亦是意識相應慧數與定心俱。故性是善。所起化心定前作意欲為諸事。然其所起或自地心。或他地心。不與定俱。故性無記。若依成實五通皆用意識地中慧行為體。悉為利益眾生心起。故性皆善。乃至化心亦為利益眾生心起。故性亦善。大乘宣說世俗五通。多同毘曇。故地持中宣說無記化化禪矣。諸佛菩薩所成五通實慧為體。乃至所起種種變化皆不離定。悉是三昧法門力起。體性皆善。三性如是。

次第六門三業分別。身口意業是三業也。窮其體性六通皆用智慧為體。慧在內心皆意業性。隨相論之三業所攝如地論說。初一身通。身業清淨。天耳他心口業清淨。宿命天眼意業清淨。漏盡一通彼論不辨。身通一種變化在形。是故說為身業清淨。天耳他心依之起說。是故說為口業清淨。云何起說。以有天耳從佛菩薩聽受正法。及聞眾生種種言音。依之起說。以他心通知物心欲。隨之起說。以此二通起說中強。故論說為口業清淨。宿命天眼了知過去未來之事。過去未來隔世難知。非意不了。是故說為意業清淨。漏盡通中自證漏盡內心離染亦意業淨。知他漏盡名漏盡者。此乃知他眾生心中惑盡不盡。依之起說。似他心通亦口業清淨。三業如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第六門三業分別。身口意業是三業也。窮其體性六通皆用智慧為體。慧在內心皆意業性。隨相論之三業所攝如地論說。初一身通。身業清淨。天耳他心口業清淨。宿命天眼意業清淨。漏盡一通彼論不辨。身通一種變化在形。是故說為身業清淨。天耳他心依之起說。是故說為口業清淨。云何起說。以有天耳從佛菩薩聽受正法。及聞眾生種種言音。依之起說。以他心通知物心欲。隨之起說。以此二通起說中強。故論說為口業清淨。宿命天眼了知過去未來之事。過去未來隔世難知。非意不了。是故說為意業清淨。漏盡通中自證漏盡內心離染亦意業淨。知他漏盡名漏盡者。此乃知他眾生心中惑盡不盡。依之起說。似他心通亦口業清淨。三業如是。

次第七門通明示現三種分別。如雜心說。六皆是通。以無壅故。明與示現義有隱顯。四句辨之。一者示現而非是明。所謂身通及與他心。此之二通化益眾生。生信顯了。故名示現。不能除離三種愚。故不名為明。三愚如後。二者是明而非示現。所謂天眼及宿命通宿命除其先際之愚。天眼除其後際之愚。故說為明。化物生信不極顯了。故非示現。云何不顯。宿命知其過去世事。說過去事化益眾生。隔世難知。人多不信。故非示現。天眼知其未來世事。說未來事化益眾生。隔世難知。人亦不信。故非示現。第三亦明亦是示現。謂漏盡通。了達真諦證成漏盡。除真諦愚故名為明。知他漏盡。說彼眾生心中煩惱有盡不盡而勸化之。彼則生信。生信顯了故名示現。第四非明亦非示現。謂天耳通。不能除前三種愚。故不得名明。將此化他生信不顯。故非示現。云何不顯。天耳雖能聞於遠聲以此語他。他人不聞多不信受。故曰不顯。又設導彼所化之人屏遠之言。而欲化之前人便謂從他傳聞非是自力。故多不信。明與示現隱顯如是。通而論之悉皆是明。故華嚴中開分六通以為十明。亦悉示現。諸佛菩薩顯示此德化眾生故。問曰。宿命天眼漏盡經說為通。復說為明。又云三達。有何差別。通釋義齊。於中別分非無差異。異相如何。如龍樹說。直知過去八種事等名宿命通。於中過去知業知果。因緣道理名宿命明。知未來世死此生彼名天眼通。知業知果因緣道理名天眼明。直知漏盡名漏盡通。知更不生名漏盡明。又知從道得滅不同亦名為明。於如是等知之窮盡說為三達。盡有四重。一知事。盡無事不知。二知因果法相義。盡無義不知。三知真諦空理同。盡窮相皆空。四知性。盡知如是法悉從本性如來藏起相即是實。窮達此名為三達。論通共凡唯除漏盡。明共二乘。達唯如來。通明示現分別如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第七門通明示現三種分別。如雜心說。六皆是通。以無壅故。明與示現義有隱顯。四句辨之。一者示現而非是明。所謂身通及與他心。此之二通化益眾生。生信顯了。故名示現。不能除離三種愚。故不名為明。三愚如後。二者是明而非示現。所謂天眼及宿命通宿命除其先際之愚。天眼除其後際之愚。故說為明。化物生信不極顯了。故非示現。云何不顯。宿命知其過去世事。說過去事化益眾生。隔世難知。人多不信。故非示現。天眼知其未來世事。說未來事化益眾生。隔世難知。人亦不信。故非示現。第三亦明亦是示現。謂漏盡通。了達真諦證成漏盡。除真諦愚故名為明。知他漏盡。說彼眾生心中煩惱有盡不盡而勸化之。彼則生信。生信顯了故名示現。第四非明亦非示現。謂天耳通。不能除前三種愚。故不得名明。將此化他生信不顯。故非示現。云何不顯。天耳雖能聞於遠聲以此語他。他人不聞多不信受。故曰不顯。又設導彼所化之人屏遠之言。而欲化之前人便謂從他傳聞非是自力。故多不信。明與示現隱顯如是。通而論之悉皆是明。故華嚴中開分六通以為十明。亦悉示現。諸佛菩薩顯示此德化眾生故。問曰。宿命天眼漏盡經說為通。復說為明。又云三達。有何差別。通釋義齊。於中別分非無差異。異相如何。如龍樹說。直知過去八種事等名宿命通。於中過去知業知果。因緣道理名宿命明。知未來世死此生彼名天眼通。知業知果因緣道理名天眼明。直知漏盡名漏盡通。知更不生名漏盡明。又知從道得滅不同亦名為明。於如是等知之窮盡說為三達。盡有四重。一知事。盡無事不知。二知因果法相義。盡無義不知。三知真諦空理同。盡窮相皆空。四知性。盡知如是法悉從本性如來藏起相即是實。窮達此名為三達。論通共凡唯除漏盡。明共二乘。達唯如來。通明示現分別如是。

次第八門明修六通次第之義。理實六通無定次第。今且言之次第有三。一修成次第。據佛論之佛將成道。魔王波旬恐佛道成故來惱亂。如來于時須以神力而降伏之。以是義故先修身通。魔既被降。隱形空中。如來于時不知所在。須以天眼知其所在。故次第二修起天眼。眼雖見形不解其言。須以天耳聽其所說。故次第三修起天耳。耳雖聞言不測其心。不知內心為怯為勇。故次第四修他心通。以此通故知其內心惶怖不安。雖知現心不知過去福德多少。福若勝我或能障礙妨我道成。為知往福次修宿命通。見魔過去作一無遮大會因緣今受此報。吾於過去無量億劫為諸眾生捨身手足頭目髓腦受種種苦我福勝彼。既知勝彼不懼彼障。便能斷結證成漏盡。故次第六明漏盡通。又龍樹說。佛於初夜得一通一明。言一通者得一身通。言一明者得宿命明。於中夜時得一通一明。言一通者得天耳通。言一明者得天眼明。於後夜時得一通一明。言一通者得他心通。言一明者得漏盡明。以何義故先得其通後得其明。論自釋言。從六通中求三明。持用功力重故先得通後得其明。問曰。何故如是次第。論自釋言。初夜魔來欲行惱亂。為降伏之先起身通。既降魔已即自思念。我於一身何因緣能得如是大力。便求宿因見己過去多修福善得如是力。故起宿命。中夜魔去寂漠無聲。佛便慈念一切眾生。欲聞其言故求耳。以得天耳聞於十方五道眾生苦樂等音欲見其形。故求天眼。於後夜時欲知物心隨為教化。故求他心。知諸眾生皆欲離苦而求其樂。自我不得漏盡之樂無能與之。故求漏盡。此亦是其修成次第。一義如是。二明修成次第。亦約佛說。如律中辨。佛初夜時得宿命明。無明。盡明生。闇盡光生。於中夜時得天眼明。無明盡明生。闇盡光生。於後夜時得漏盡明。無明盡明生。闇盡光生。此三是其修成次第。得漏盡已欲化眾生。不知何等眾生須化。須以天耳聽諸眾生苦樂等音。次起天耳。雖知眾生苦樂差別彼此隔別難往攝化。次起身通。雖到其所不知所欲。無宜授法。次起他心。此後三種起化次第。第三直明起化次第。亦約佛說。欲化人不知所在先用天眼。既見所在須往攝化。次用身通。既到其所不解其言。次用天耳。雖解其言不識其根。次用宿命。觀其過去根性大小雖識往根不知現欲。次用他心。雖知其心不知心中煩惱有無。次用漏盡。觀其心中煩惱有無。為說對治。令證漏盡。次第如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第八門明修六通次第之義。理實六通無定次第。今且言之次第有三。一修成次第。據佛論之佛將成道。魔王波旬恐佛道成故來惱亂。如來于時須以神力而降伏之。以是義故先修身通。魔既被降。隱形空中。如來于時不知所在。須以天眼知其所在。故次第二修起天眼。眼雖見形不解其言。須以天耳聽其所說。故次第三修起天耳。耳雖聞言不測其心。不知內心為怯為勇。故次第四修他心通。以此通故知其內心惶怖不安。雖知現心不知過去福德多少。福若勝我或能障礙妨我道成。為知往福次修宿命通。見魔過去作一無遮大會因緣今受此報。吾於過去無量億劫為諸眾生捨身手足頭目髓腦受種種苦我福勝彼。既知勝彼不懼彼障。便能斷結證成漏盡。故次第六明漏盡通。又龍樹說。佛於初夜得一通一明。言一通者得一身通。言一明者得宿命明。於中夜時得一通一明。言一通者得天耳通。言一明者得天眼明。於後夜時得一通一明。言一通者得他心通。言一明者得漏盡明。以何義故先得其通後得其明。論自釋言。從六通中求三明。持用功力重故先得通後得其明。問曰。何故如是次第。論自釋言。初夜魔來欲行惱亂。為降伏之先起身通。既降魔已即自思念。我於一身何因緣能得如是大力。便求宿因見己過去多修福善得如是力。故起宿命。中夜魔去寂漠無聲。佛便慈念一切眾生。欲聞其言故求耳。以得天耳聞於十方五道眾生苦樂等音欲見其形。故求天眼。於後夜時欲知物心隨為教化。故求他心。知諸眾生皆欲離苦而求其樂。自我不得漏盡之樂無能與之。故求漏盡。此亦是其修成次第。一義如是。二明修成次第。亦約佛說。如律中辨。佛初夜時得宿命明。無明。盡明生。闇盡光生。於中夜時得天眼明。無明盡明生。闇盡光生。於後夜時得漏盡明。無明盡明生。闇盡光生。此三是其修成次第。得漏盡已欲化眾生。不知何等眾生須化。須以天耳聽諸眾生苦樂等音。次起天耳。雖知眾生苦樂差別彼此隔別難往攝化。次起身通。雖到其所不知所欲。無宜授法。次起他心。此後三種起化次第。第三直明起化次第。亦約佛說。欲化人不知所在先用天眼。既見所在須往攝化。次用身通。既到其所不解其言。次用天耳。雖解其言不識其根。次用宿命。觀其過去根性大小雖識往根不知現欲。次用他心。雖知其心不知心中煩惱有無。次用漏盡。觀其心中煩惱有無。為說對治。令證漏盡。次第如是。

次第九門依經辨相。如地持說。身通有二。一變。二化。改換舊質名之為變。無事不現說以為化。是變多種要為十六。一者震動。謂能震動一世界。二者熾然身上出火。身下出水。如是等也。三者充滿身放光明充滿世界。四者示現。為一切沙門眾等。五轉作異分。變地為水。水為火等。六者來去充行往來無礙自在。七者大小。變小為大。變大為小。八色像入身。令一切界一切眾生悉入己身。九所往相似。隨其所至現同彼眾生。音聲語言悉與彼同。十者隱顯。現出還沒如是等也。十一自在。能令眾生若來若去若住若臥一切隨心。十二障他神通。除上及等悉能障弊。十三與辨無辨眾生能與辨才。十四與念失念眾生能與正念。十五與樂無樂眾生能與其樂。十六放光身能出光普照一切。變義如是。化亦無量。要攝有三。一者化身。化為一切眾生形類。二者化語。化為種種音聲語言。三化境界。化為一切飲食等事。就化身中略有五種。一化似自身。二不相似。三似他身。四不相似。五自身他身相似不相似一切化現化。語有七。一妙音說法其聲微妙。二廣音說法所出音聲一切普聞。三從自身起化作語言似從身起。四從他身起化作語言似從他起。五無所從起。六說正法。七隨事教責化語。如是化境界中作事無量。身通如是。天眼有二。一者見於現在色像。二見未來死此生彼。天耳通中一切六趣眾生音聲。聖非聖聲麁聲細聲辨不辨聲化非化聲遠聲近聲一切悉聞。他心通中一切眾生心心數法悉如實知。問曰。此通為直知心。亦知所緣。依如毘曇唯知他心不知所緣。若知所緣則前人作意攀緣我心。我緣彼心便有自心變照之過。故唯知心不知所緣。若依成實正知他心兼知所緣。大乘亦爾。設心自緣竟有何咎。宿命通中差別有六。一自知宿命。知己過去八種事等。何者八事。一如是名。二如是性。三如是生。四如是飲食。五如是苦樂。六如是長壽。七如是久住。八如是壽限。知己過去如是八事。名為自知。二者知他。知他眾生六種同行。何者六行。一如是名。二如是性。三如是生。四如是飲食。五如是善惡。六如是壽命。知他此事名為知他。三令他眾生知己宿命。四令他眾生自知宿命。五令他眾生知他宿命。六令餘眾生展轉相知。漏盡通中有其二種。一無學聖智能盡諸漏名漏盡通。二知漏盡名漏盡通。知漏盡中義別有四。如地持說。一自知漏盡。二知他漏盡。三漏盡方便已起未起悉如實知。聖道是其漏盡方便。四漏盡增上慢有起不起悉如實知。未得謂得。名增上慢。六通之義辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第九門依經辨相。如地持說。身通有二。一變。二化。改換舊質名之為變。無事不現說以為化。是變多種要為十六。一者震動。謂能震動一世界。二者熾然身上出火。身下出水。如是等也。三者充滿身放光明充滿世界。四者示現。為一切沙門眾等。五轉作異分。變地為水。水為火等。六者來去充行往來無礙自在。七者大小。變小為大。變大為小。八色像入身。令一切界一切眾生悉入己身。九所往相似。隨其所至現同彼眾生。音聲語言悉與彼同。十者隱顯。現出還沒如是等也。十一自在。能令眾生若來若去若住若臥一切隨心。十二障他神通。除上及等悉能障弊。十三與辨無辨眾生能與辨才。十四與念失念眾生能與正念。十五與樂無樂眾生能與其樂。十六放光身能出光普照一切。變義如是。化亦無量。要攝有三。一者化身。化為一切眾生形類。二者化語。化為種種音聲語言。三化境界。化為一切飲食等事。就化身中略有五種。一化似自身。二不相似。三似他身。四不相似。五自身他身相似不相似一切化現化。語有七。一妙音說法其聲微妙。二廣音說法所出音聲一切普聞。三從自身起化作語言似從身起。四從他身起化作語言似從他起。五無所從起。六說正法。七隨事教責化語。如是化境界中作事無量。身通如是。天眼有二。一者見於現在色像。二見未來死此生彼。天耳通中一切六趣眾生音聲。聖非聖聲麁聲細聲辨不辨聲化非化聲遠聲近聲一切悉聞。他心通中一切眾生心心數法悉如實知。問曰。此通為直知心。亦知所緣。依如毘曇唯知他心不知所緣。若知所緣則前人作意攀緣我心。我緣彼心便有自心變照之過。故唯知心不知所緣。若依成實正知他心兼知所緣。大乘亦爾。設心自緣竟有何咎。宿命通中差別有六。一自知宿命。知己過去八種事等。何者八事。一如是名。二如是性。三如是生。四如是飲食。五如是苦樂。六如是長壽。七如是久住。八如是壽限。知己過去如是八事。名為自知。二者知他。知他眾生六種同行。何者六行。一如是名。二如是性。三如是生。四如是飲食。五如是善惡。六如是壽命。知他此事名為知他。三令他眾生知己宿命。四令他眾生自知宿命。五令他眾生知他宿命。六令餘眾生展轉相知。漏盡通中有其二種。一無學聖智能盡諸漏名漏盡通。二知漏盡名漏盡通。知漏盡中義別有四。如地持說。一自知漏盡。二知他漏盡。三漏盡方便已起未起悉如實知。聖道是其漏盡方便。四漏盡增上慢有起不起悉如實知。未得謂得。名增上慢。六通之義辨之略爾。

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遠法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師撰

十號義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十號義

其十號者。是佛如來名稱功德。名有通別。釋迦彌勒阿閦佛等是其別也。如來等十是其通也。應相須分故立別名。實德須顯故立通稱。實德無量。依德施名名亦無邊。今據一數且論十種。所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。此十經中說之為號。或云名稱。通釋義齊。隨相分別。顯體為名。標德云稱。名稱外彰。號令天下。說之為號。十中前五是自利德。後五利他。就自利中分為兩對。初二一對。前明道圓。後彰滅極。後三一對。前二因圓。後一果極。初如來者。外國名為多陀阿伽度。亦云多陀阿伽馱也。此云如來。斯乃就德以立其名。德中不定。解有兩義。一約佛解。如涅槃釋。如三世佛所說不變。故名為如。佛如而來故名如來。若從此釋。就義立名。二約理釋。如者如理。來者是德。故龍樹云。乘如實道來成正覺故曰如來。涅槃宣說。乘六波羅蜜十一空來。故曰如來。當知。此亦約理釋矣。若從是義。如來之名境德合目。又就此等分為異釋。噵言乘如來成正覺名如來者。就其證道解如來義。非不如說名如來者。就其教道解釋如來。乘六波羅蜜十一空來名如來者。就不住道以解如來。分相且然。究尋此等共成一義。佛依理成故。說乘如來成正覺。乘如猶行。行謂六度。故復宣說。乘六波羅蜜十一空來。十一空義。如上廣辨。此猶如也。內證難彰。寄言以顯。是以復言非不如說。第二應供外國名為阿羅呵也。此云應供。此亦就德以立其名。德中不定。解有四義。一對障解。如涅槃說。一切惡法佛應斷故名之為應。二對法解。寂滅涅槃如來應證故名為應。三對人解。一切眾生如來應化故名為應。故涅槃云。應名為樂。諸佛過去為菩薩時。於無量劫。為眾生故受諸苦惱。終無不樂而常樂之。故名為應。此前三義。直就內德以立其名。四對供解。於中有二。一將佛對人。解釋應供。如來諸過悉已斷盡。福田清淨。應受物供故名應供。此之一義。對供顯德。二將人對佛。解釋應供。如涅槃釋。一切人天。以種種香花等事而供養佛。故名應供。此之一義。舉緣顯德。此初對竟。第二對中。前二因圓後一果極。復前二中。正遍知者。明其解圓。明行足者。彰其行圓。正遍知者。經亦名為等正覺也。此亦就德以立其名。然就德中境體合目正者是理。理無漏助故名為正。此舉境也。於理窮解。故曰遍知。稱理而知故等覺。等猶遍也。覺猶知也。此舉德體。如涅槃中。更有多義。不可具論。明行足者。此亦就德以立其名。佛德眾多隨德釋名。義亦非一。略有五種。一唯就因解明行足。明是證行證法顯了無闇曰明。行是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十號者。是佛如來名稱功德。名有通別。釋迦彌勒阿閦佛等是其別也。如來等十是其通也。應相須分故立別名。實德須顯故立通稱。實德無量。依德施名名亦無邊。今據一數且論十種。所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。此十經中說之為號。或云名稱。通釋義齊。隨相分別。顯體為名。標德云稱。名稱外彰。號令天下。說之為號。十中前五是自利德。後五利他。就自利中分為兩對。初二一對。前明道圓。後彰滅極。後三一對。前二因圓。後一果極。初如來者。外國名為多陀阿伽度。亦云多陀阿伽馱也。此云如來。斯乃就德以立其名。德中不定。解有兩義。一約佛解。如涅槃釋。如三世佛所說不變。故名為如。佛如而來故名如來。若從此釋。就義立名。二約理釋。如者如理。來者是德。故龍樹云。乘如實道來成正覺故曰如來。涅槃宣說。乘六波羅蜜十一空來。故曰如來。當知。此亦約理釋矣。若從是義。如來之名境德合目。又就此等分為異釋。噵言乘如來成正覺名如來者。就其證道解如來義。非不如說名如來者。就其教道解釋如來。乘六波羅蜜十一空來名如來者。就不住道以解如來。分相且然。究尋此等共成一義。佛依理成故。說乘如來成正覺。乘如猶行。行謂六度。故復宣說。乘六波羅蜜十一空來。十一空義。如上廣辨。此猶如也。內證難彰。寄言以顯。是以復言非不如說。第二應供外國名為阿羅呵也。此云應供。此亦就德以立其名。德中不定。解有四義。一對障解。如涅槃說。一切惡法佛應斷故名之為應。二對法解。寂滅涅槃如來應證故名為應。三對人解。一切眾生如來應化故名為應。故涅槃云。應名為樂。諸佛過去為菩薩時。於無量劫。為眾生故受諸苦惱。終無不樂而常樂之。故名為應。此前三義。直就內德以立其名。四對供解。於中有二。一將佛對人。解釋應供。如來諸過悉已斷盡。福田清淨。應受物供故名應供。此之一義。對供顯德。二將人對佛。解釋應供。如涅槃釋。一切人天。以種種香花等事而供養佛。故名應供。此之一義。舉緣顯德。此初對竟。第二對中。前二因圓後一果極。復前二中。正遍知者。明其解圓。明行足者。彰其行圓。正遍知者。經亦名為等正覺也。此亦就德以立其名。然就德中境體合目正者是理。理無漏助故名為正。此舉境也。於理窮解。故曰遍知。稱理而知故等覺。等猶遍也。覺猶知也。此舉德體。如涅槃中。更有多義。不可具論。明行足者。此亦就德以立其名。佛德眾多隨德釋名。義亦非一。略有五種。一唯就因解明行足。明是證行證法顯了無闇曰明。行是

教行六波羅蜜戒定慧等修起名行。是二圓備。稱之為足。二唯就果解明行足。如涅槃說。明謂解脫。以離無明之闇縛故。行謂菩提。道行滿故。足謂涅槃果窮極故。三據果尋因解明行足。如涅槃說。明者所謂阿耨菩提。此舉果也。行謂戒慧。此脚足故。云何足。此出其因。四從因趣果。解明行足。如涅槃說。明者所謂不放逸心。離癡濁故說為明。行者所謂六波羅蜜。足者所謂阿耨菩提。果極名足。五隨義汎論。明謂三明。如龍樹說。宿命天眼及與漏盡。是其三明。如涅槃說。一菩薩明。二諸佛明。三無明明。是其三明。菩薩明者。所謂波若波羅蜜也。諸佛明者。所謂佛眼。無明明者。謂十一空。彼非智慧照明之性。故曰無明。是智境界能生智明故復名明。所言行者。如龍樹說。戒定慧等。名之為行。涅槃宣說。為眾生故修諸善業。說之為行。足者如彼地持中釋。止觀具足。故名為足。涅槃宣說。明見佛性。所見窮極故名為足。問曰。此解明行足中因果備有。何故前言遍知明行彰其因圓。此從初義具為判矣。又經論中多就因解。從多言耳。言善逝者。此從德義以立其名。善者名好。逝者名去。如來好去。故名善逝。問曰。如來果德窮極。更何處去而言好去。釋言。此果從因而去。據因望果故說為去。又佛如來雖無去處。非不能去故名善逝。如劫盡火雖無所燒非不能燒。彼亦如是。於中分別略有三種。一修教行趣果以釋。如涅槃說。善者所謂初發道心。逝者由心得大涅槃。二修證行趣果以釋。如涅槃說。善者所謂見於佛性。逝者因見得大涅槃。三唯就果解釋善逝。如涅槃說。善者即是如來之心。佛心柔濡無有慢高。故名為善。逝者名高。阿耨菩提位分高出。故名為逝。前五自德。後五化德。於中前四德能化物。後之一種為世欽敬。就前四中。初一明其化他之智。解了世間。第二明其化他之能。能調物心。第三明其化他之德。師德具足。第四明其化他之行。覺行窮滿。世間解者。就德施名。然就德中境體合目。世間境也。解是體也。依如花嚴。世間有三。一眾生世間。二器世間。國土住處。三智正世間。二諦諸法。於此悉解。名世間解。依涅槃經。世間有五。一眾生世間。如來能知名世間解。二五陰世間。如來能知名世間解。此二眾生之差別也。三國土世間。如來能知名世間解。四五欲世間。如來能知於中不著。名世間解。五八法世間。如來能知不為傾動。名世間解。此三器世之差別也。通彼智覺。世間之解義別有六。無上士調御丈夫。共成一號。就人立稱。名無上士。嘆其勝也。調御丈夫。彰其能也。士者是其人之別稱。人中最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教行六波羅蜜戒定慧等修起名行。是二圓備。稱之為足。二唯就果解明行足。如涅槃說。明謂解脫。以離無明之闇縛故。行謂菩提。道行滿故。足謂涅槃果窮極故。三據果尋因解明行足。如涅槃說。明者所謂阿耨菩提。此舉果也。行謂戒慧。此脚足故。云何足。此出其因。四從因趣果。解明行足。如涅槃說。明者所謂不放逸心。離癡濁故說為明。行者所謂六波羅蜜。足者所謂阿耨菩提。果極名足。五隨義汎論。明謂三明。如龍樹說。宿命天眼及與漏盡。是其三明。如涅槃說。一菩薩明。二諸佛明。三無明明。是其三明。菩薩明者。所謂波若波羅蜜也。諸佛明者。所謂佛眼。無明明者。謂十一空。彼非智慧照明之性。故曰無明。是智境界能生智明故復名明。所言行者。如龍樹說。戒定慧等。名之為行。涅槃宣說。為眾生故修諸善業。說之為行。足者如彼地持中釋。止觀具足。故名為足。涅槃宣說。明見佛性。所見窮極故名為足。問曰。此解明行足中因果備有。何故前言遍知明行彰其因圓。此從初義具為判矣。又經論中多就因解。從多言耳。言善逝者。此從德義以立其名。善者名好。逝者名去。如來好去。故名善逝。問曰。如來果德窮極。更何處去而言好去。釋言。此果從因而去。據因望果故說為去。又佛如來雖無去處。非不能去故名善逝。如劫盡火雖無所燒非不能燒。彼亦如是。於中分別略有三種。一修教行趣果以釋。如涅槃說。善者所謂初發道心。逝者由心得大涅槃。二修證行趣果以釋。如涅槃說。善者所謂見於佛性。逝者因見得大涅槃。三唯就果解釋善逝。如涅槃說。善者即是如來之心。佛心柔濡無有慢高。故名為善。逝者名高。阿耨菩提位分高出。故名為逝。前五自德。後五化德。於中前四德能化物。後之一種為世欽敬。就前四中。初一明其化他之智。解了世間。第二明其化他之能。能調物心。第三明其化他之德。師德具足。第四明其化他之行。覺行窮滿。世間解者。就德施名。然就德中境體合目。世間境也。解是體也。依如花嚴。世間有三。一眾生世間。二器世間。國土住處。三智正世間。二諦諸法。於此悉解。名世間解。依涅槃經。世間有五。一眾生世間。如來能知名世間解。二五陰世間。如來能知名世間解。此二眾生之差別也。三國土世間。如來能知名世間解。四五欲世間。如來能知於中不著。名世間解。五八法世間。如來能知不為傾動。名世間解。此三器世之差別也。通彼智覺。世間之解義別有六。無上士調御丈夫。共成一號。就人立稱。名無上士。嘆其勝也。調御丈夫。彰其能也。士者是其人之別稱。人中最勝。

餘不能加。名無上士。分別有七。如地持說。一身無上。具相好身。二道無上。具足自利利他道。三正無上。具足四正。所謂正見正戒正威儀及與正命。四智無上。具四無礙。五神力無上。具六神通。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。七住無上。具足三住。所謂聖住梵住天住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是其梵住。八禪地定是其天住。具此七種名無上士。涅槃經中但有五種。無道無上神力無上。調御丈夫者。佛是丈夫。能調丈夫。是故號佛調御丈夫。天人師者。就人立稱。為師匠益。在於人故能教眾生。斷惡修善。故名為師。如來實是六道之師。天之與人能入聖道。受益最多。是故偏名天人師矣。佛者就德以立其名。佛是覺知。就斯立稱。覺有兩義。一覺察名覺。如人覺賊。二覺悟名覺。如人睡寤。覺察之覺對煩惱障。煩惱侵害事等如賊。唯聖覺知不為其害。故名為覺。故涅槃云。如人覺賊賊無能為。佛亦如是。能覺無量諸煩惱已。令諸煩惱無所能為故名為佛。覺悟之覺對其智障。無明昏寢事等如睡。聖慧一起朗然大悟。如睡得寤。故名為覺。既能自覺。復能覺他覺行窮滿。故名為佛。噵言自覺簡異凡夫。云言覺他。明異二乘。覺行窮滿。彰異菩薩。是故獨此偏名佛矣。言世尊者。佛備眾德為世欽重。故號世尊。經中或復隱其世尊。彰婆伽婆。婆伽胡語。義翻有七。如涅槃說。一婆伽名破。婆名煩惱。能破煩惱名婆伽婆。二能成就諸善法故名婆伽婆。三能善解諸法義。故名婆伽婆。四有大功德無能勝人。故名婆伽婆。五有大名聞遍十方故名婆伽婆。六能種種大惠施故名婆伽婆。七於無量阿僧祇劫。吐女根故名婆伽婆。諸惡煩惱是女根本。如來盡捨故名為吐。十號如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘不能加。名無上士。分別有七。如地持說。一身無上。具相好身。二道無上。具足自利利他道。三正無上。具足四正。所謂正見正戒正威儀及與正命。四智無上。具四無礙。五神力無上。具六神通。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。七住無上。具足三住。所謂聖住梵住天住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是其梵住。八禪地定是其天住。具此七種名無上士。涅槃經中但有五種。無道無上神力無上。調御丈夫者。佛是丈夫。能調丈夫。是故號佛調御丈夫。天人師者。就人立稱。為師匠益。在於人故能教眾生。斷惡修善。故名為師。如來實是六道之師。天之與人能入聖道。受益最多。是故偏名天人師矣。佛者就德以立其名。佛是覺知。就斯立稱。覺有兩義。一覺察名覺。如人覺賊。二覺悟名覺。如人睡寤。覺察之覺對煩惱障。煩惱侵害事等如賊。唯聖覺知不為其害。故名為覺。故涅槃云。如人覺賊賊無能為。佛亦如是。能覺無量諸煩惱已。令諸煩惱無所能為故名為佛。覺悟之覺對其智障。無明昏寢事等如睡。聖慧一起朗然大悟。如睡得寤。故名為覺。既能自覺。復能覺他覺行窮滿。故名為佛。噵言自覺簡異凡夫。云言覺他。明異二乘。覺行窮滿。彰異菩薩。是故獨此偏名佛矣。言世尊者。佛備眾德為世欽重。故號世尊。經中或復隱其世尊。彰婆伽婆。婆伽胡語。義翻有七。如涅槃說。一婆伽名破。婆名煩惱。能破煩惱名婆伽婆。二能成就諸善法故名婆伽婆。三能善解諸法義。故名婆伽婆。四有大功德無能勝人。故名婆伽婆。五有大名聞遍十方故名婆伽婆。六能種種大惠施故名婆伽婆。七於無量阿僧祇劫。吐女根故名婆伽婆。諸惡煩惱是女根本。如來盡捨故名為吐。十號如是。

十力義八門分別(釋名一 定體二 辨相三 分齊差別四 作業不同五 次第義六 教化教授分別七 大小所說不同八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力義八門分別(釋名一 定體二 辨相三 分齊差別四 作業不同五 次第義六 教化教授分別七 大小所說不同八)

第一釋名。言十力者。一是如來是處非處智力。二自業智力。三是定力。四是諸根利鈍智力。五是欲力。六是性力。七至處道力。八宿命智力。九天眼智力。十漏盡智力佛乘邊隨化二乘故說此十。故鴦掘魔羅云。說佛十種力。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。大乘無量力。故佛不思議。初言如來是處非處智力者。如地持釋。苦樂等報依差別因。名為是處。差別因相違故曰非處。照此之解。名之為智。力有兩義。如地持說。一自行於一切魔捨離得勝。故名為力。二就利他堪能一切種利益眾生。故名為力。理實此力知一切法是非之義。以諸外道多迷因果。佛為化之。是故多就因果以釋。自業智力者。造作名業。能作果故。為簡外道所說無因顛倒因等業故。說為自明。善是其樂家自業。不善是其苦家自業。照此之解名業智力。問曰。此力非直知業。亦知煩惱及四法受。以何義故偏名業力。釋言。經有不盡法門。即此是也。良以業是煩惱家果苦樂家因。據中而舉。故偏言之。尋果知因。故舉其業。即知煩惱。尋因知果。故舉其業。亦知四受。何者四受。有法現苦而後受樂。有法現樂而後受苦。有法現苦後亦受苦。有法現樂後亦受樂。此等名為四法受也。言定力者。心住不亂。名之為定。於定自在名為定力。又能知定亦名定力。此之定力。非直知定。亦知不定。以定為主故名定力。如漏盡通非直知盡亦不盡以盡為主名漏盡通。此亦如是。言根力者。信進念等宿習今成能生於後。故名為根。知根大小利鈍等別名為根力。此力非直知於善根。亦知不善無記根等。知為授法。經多說善。言欲力者。經中或復名悕望力。或名解力。言解力者。就始為名。先生信解後起悕欲。是故就始名為解力。自前信解後起悕欲。是故就後名為欲力悕望力矣。此力非直知於善欲。亦知不善無記欲等。知為授法。經多說善。言性力者。地持論中名界智力。或復名為使智力也。言性言界通知善惡。若言使力偏知不善。習欲不改名之為性。界是界別。三乘性別故復名界。照此之解名為性力及界智力。智慧性成。隨人不捨。又能繫縛。其猶公使。故名為使。照此之解名使智力。為欲依此而授對治故說知使。至處道力者。苦樂等報為所至處。善惡等因名至處道。照此之解名至處道力。問曰。初力已知業果。何須此力。成實釋言。初力總知此力別知。知如是因受如是果。知如是果酬如是因。又復初力知是知非。此力知因能生果義。亦復知果從因生義。有是不同故須別說。宿命力者。事謝於往。名之為宿。往法相續。目之為命。照此之解名宿命力。問曰。此力非直知命。亦知過去八種事六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。言十力者。一是如來是處非處智力。二自業智力。三是定力。四是諸根利鈍智力。五是欲力。六是性力。七至處道力。八宿命智力。九天眼智力。十漏盡智力佛乘邊隨化二乘故說此十。故鴦掘魔羅云。說佛十種力。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。大乘無量力。故佛不思議。初言如來是處非處智力者。如地持釋。苦樂等報依差別因。名為是處。差別因相違故曰非處。照此之解。名之為智。力有兩義。如地持說。一自行於一切魔捨離得勝。故名為力。二就利他堪能一切種利益眾生。故名為力。理實此力知一切法是非之義。以諸外道多迷因果。佛為化之。是故多就因果以釋。自業智力者。造作名業。能作果故。為簡外道所說無因顛倒因等業故。說為自明。善是其樂家自業。不善是其苦家自業。照此之解名業智力。問曰。此力非直知業。亦知煩惱及四法受。以何義故偏名業力。釋言。經有不盡法門。即此是也。良以業是煩惱家果苦樂家因。據中而舉。故偏言之。尋果知因。故舉其業。即知煩惱。尋因知果。故舉其業。亦知四受。何者四受。有法現苦而後受樂。有法現樂而後受苦。有法現苦後亦受苦。有法現樂後亦受樂。此等名為四法受也。言定力者。心住不亂。名之為定。於定自在名為定力。又能知定亦名定力。此之定力。非直知定。亦知不定。以定為主故名定力。如漏盡通非直知盡亦不盡以盡為主名漏盡通。此亦如是。言根力者。信進念等宿習今成能生於後。故名為根。知根大小利鈍等別名為根力。此力非直知於善根。亦知不善無記根等。知為授法。經多說善。言欲力者。經中或復名悕望力。或名解力。言解力者。就始為名。先生信解後起悕欲。是故就始名為解力。自前信解後起悕欲。是故就後名為欲力悕望力矣。此力非直知於善欲。亦知不善無記欲等。知為授法。經多說善。言性力者。地持論中名界智力。或復名為使智力也。言性言界通知善惡。若言使力偏知不善。習欲不改名之為性。界是界別。三乘性別故復名界。照此之解名為性力及界智力。智慧性成。隨人不捨。又能繫縛。其猶公使。故名為使。照此之解名使智力。為欲依此而授對治故說知使。至處道力者。苦樂等報為所至處。善惡等因名至處道。照此之解名至處道力。問曰。初力已知業果。何須此力。成實釋言。初力總知此力別知。知如是因受如是果。知如是果酬如是因。又復初力知是知非。此力知因能生果義。亦復知果從因生義。有是不同故須別說。宿命力者。事謝於往。名之為宿。往法相續。目之為命。照此之解名宿命力。問曰。此力非直知命。亦知過去八種事六

種因行。何故偏名宿命力乎。此如向前六通中釋。命是報主故偏說命。又復八中命分為多。故偏說命。又命最後據後說命。天眼力者。經中亦名生死知力。未來起盡名為生死。照此之解名生死智力。一切禪定名為天住。依禪得眼名為天眼。依於天眼。照見自在名天眼力。漏盡力者。結患斯已。稱曰漏盡。照此之解名漏盡力。此非直知於漏盡。亦知不盡及漏盡方便已起未起。并知漏盡增上慢心有起不起。以盡為主。故偏言之。名義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種因行。何故偏名宿命力乎。此如向前六通中釋。命是報主故偏說命。又復八中命分為多。故偏說命。又命最後據後說命。天眼力者。經中亦名生死知力。未來起盡名為生死。照此之解名生死智力。一切禪定名為天住。依禪得眼名為天眼。依於天眼。照見自在名天眼力。漏盡力者。結患斯已。稱曰漏盡。照此之解名漏盡力。此非直知於漏盡。亦知不盡及漏盡方便已起未起。并知漏盡增上慢心有起不起。以盡為主。故偏言之。名義如是。

第二定體。於中曲有五門分別。一總定體。第二約就五眼分別。第三約就七通分別。第四約就十一智分別。第五約就四念分別。初總定體。人說不同。如地持辨。有人宣說。信等五根為力體性。有人宣說。智慧為體。地持所存智慧為體。故彼文言。經說處非處智力。不說處非處信等力。如是一切。明知。十力用智為體。非是信等。總定如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二定體。於中曲有五門分別。一總定體。第二約就五眼分別。第三約就七通分別。第四約就十一智分別。第五約就四念分別。初總定體。人說不同。如地持辨。有人宣說。信等五根為力體性。有人宣說。智慧為體。地持所存智慧為體。故彼文言。經說處非處智力。不說處非處信等力。如是一切。明知。十力用智為體。非是信等。總定如是(此一門竟)。

次第二門五眼分別。其五眼者。如上所辨。一是肉眼。二是天眼。三是慧眼。四是法眼。五是佛眼。五中肉眼色法為體。天眼一種義有兩兼。一色法為體。照現色像。二智慧為體。言知未來生死之事。餘之三種。唯智為體。五眼如是。十力是其四眼白自性除其肉眼。就十力中。初處非處知境寬廣。通知一切諸法是非。具四眼性。第七至處道力亦爾。了知未來所至之處。即天眼故。知五度門為至處道。即是法眼。知空無我為至處道。即是慧眼。了知佛性如來之藏為至處道即是佛眼。業刀之中。具二眼性。見性造作身口等業。即天眼性。見起煩惱及意思等。即法眼性。定根欲性宿命漏盡。此之六力。是法眼性。天眼力者。即天眼性。五眼如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門五眼分別。其五眼者。如上所辨。一是肉眼。二是天眼。三是慧眼。四是法眼。五是佛眼。五中肉眼色法為體。天眼一種義有兩兼。一色法為體。照現色像。二智慧為體。言知未來生死之事。餘之三種。唯智為體。五眼如是。十力是其四眼白自性除其肉眼。就十力中。初處非處知境寬廣。通知一切諸法是非。具四眼性。第七至處道力亦爾。了知未來所至之處。即天眼故。知五度門為至處道。即是法眼。知空無我為至處道。即是慧眼。了知佛性如來之藏為至處道即是佛眼。業刀之中。具二眼性。見性造作身口等業。即天眼性。見起煩惱及意思等。即法眼性。定根欲性宿命漏盡。此之六力。是法眼性。天眼力者。即天眼性。五眼如是(此二門竟)。

次第三門七通分別。前六通上加法智通。是七通也。於諸法相了知無礙。是法智通。十力之中宿命力者。即宿命通。天眼力者。即天眼通。漏盡力者。即漏盡通。定根欲性此之四力是他心通以知心故。處非處力業力及與至處道力。此之三種是法相智通。麁判如是。於中細論。處非處中即具四通。知其過去因果是非即宿命通。知其未來因果是非即天眼通。知其漏盡是非之義即漏盡通。知一切法是非之義即法智通。業力之中。具有三通。知過去世業果差別即宿命通。知未來世造業得果即天眼通。了知一切因果道理即法智通。至處道中具有四通。知過去世所行之道即宿命通。知未來世所至之處即天眼通。知所至處漏盡之果即漏盡通。了知二智諦用強盛。說之為力。身通但能轉變現事。不能於法窮知無礙。智力不強故不名力。天耳但能聽聞現聲。不能於法窮知無礙。智力不強故不名力。若爾天眼照矚現色。何故名力。若論天眼。直了現色。實不名力。以其天眼見諸眾生盡未來際死此生彼。見一眾生盡未來際死此生彼。尚用為難。何況一切。以此難知而能知故。說之為力。耳無此能所以不類(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門七通分別。前六通上加法智通。是七通也。於諸法相了知無礙。是法智通。十力之中宿命力者。即宿命通。天眼力者。即天眼通。漏盡力者。即漏盡通。定根欲性此之四力是他心通以知心故。處非處力業力及與至處道力。此之三種是法相智通。麁判如是。於中細論。處非處中即具四通。知其過去因果是非即宿命通。知其未來因果是非即天眼通。知其漏盡是非之義即漏盡通。知一切法是非之義即法智通。業力之中。具有三通。知過去世業果差別即宿命通。知未來世造業得果即天眼通。了知一切因果道理即法智通。至處道中具有四通。知過去世所行之道即宿命通。知未來世所至之處即天眼通。知所至處漏盡之果即漏盡通。了知二智諦用強盛。說之為力。身通但能轉變現事。不能於法窮知無礙。智力不強故不名力。天耳但能聽聞現聲。不能於法窮知無礙。智力不強故不名力。若爾天眼照矚現色。何故名力。若論天眼。直了現色。實不名力。以其天眼見諸眾生盡未來際死此生彼。見一眾生盡未來際死此生彼。尚用為難。何況一切。以此難知而能知故。說之為力。耳無此能所以不類(此三門竟)。

次第四門。約十一智而為分別十一智義。如上具辨。苦智等十及如實智。是十一也。小乘法中。說佛十力。十智所收。大乘法中。說佛十力。如實知攝。相狀如何。先論小乘。如毘曇說。初力寬通具十智性。知一切法是非義故。第二業力具八智性。除滅道智。滅諦非業。故除滅智。無漏聖道。破壞生死不集後果。非業所收。故除道智。問曰。業力知其業果分段麁事不能及理。何緣得具苦集智乎。苦集兩智義既難備。何緣得具法智比智盡無生智。釋有三義。其一義者。如來業力。非直知業。亦知業果。所知業果。通事通理。所知六道差別因果。是事門收。能知之解。是等智攝。於彼因上。知其因集有緣之義。是通相理即是理集。於彼果上知苦無常空無我等。是通相理。即是理苦。知此通相因之與果。亦業力收。故得具於苦集智等。第二義者。如來業力非直知於世別因果。亦知念念相生因果。於彼六道因果之上。知其念念相生因果。是苦集理。故能觀智得說以為苦集智等。第三義者。十力辨義。知法窮極。達事窮理。本末俱知方名為力。若不窮本。雖知非力。故業力中知其業相。亦知業性。知其業相。即是等智知其業性苦集之理。即苦集智法比智等。故具八智。定根欲性。此之四力。各九智性。除其滅智。所知有漏。即是等智及苦集智。所知無漏即是道智法比智等。此等通說為他心智。滅非心法。故除滅智。問曰。此等知其心事。何緣得具苦集智等。此如前釋。達事窮理方名為力。故得具之。至處道中具十智性。所知寬故。宿命天眼一等智性。所知世別非通理故。問曰。前說知事及理方名為力。此既是力。何不知理。釋言。聖力實能知理。但以此二世別局法。乖於道理。理必寬通。別則非理。是故不具苦集智等。漏盡力中攝智不定。若知漏盡名漏盡力。則六智性。除苦集道及他心智。彼非盡故。若證漏盡名漏盡力。則八智性。除其等智及他心智。等智有漏不能盡結。所以除之。無學息求無推他心故除他心。若漏盡人得名漏盡力。則十智性。以漏盡人具十智故。小乘如是。大乘法中。如實智攝。其義云何。如地持釋。離增上慢智名如實智。非是不知妄稱知。故名為如實。何者是乎。彼文自辨。謂清淨智一切智無礙智。是清淨智者。是其證理第一義智。一切無礙是世諦智。知法寬廣名一切智。知法自在名無礙智。如前三智章中具釋。彼十力中初力。是其三智所攝。業定根欲及與性力。是一切智無礙智收。至處道力。亦三智攝。宿命天眼。亦一切智無礙智收。漏盡智力亦三智攝。自證漏盡是清淨智。知他漏盡是一切智無礙智收(此四門竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門。約十一智而為分別十一智義。如上具辨。苦智等十及如實智。是十一也。小乘法中。說佛十力。十智所收。大乘法中。說佛十力。如實知攝。相狀如何。先論小乘。如毘曇說。初力寬通具十智性。知一切法是非義故。第二業力具八智性。除滅道智。滅諦非業。故除滅智。無漏聖道。破壞生死不集後果。非業所收。故除道智。問曰。業力知其業果分段麁事不能及理。何緣得具苦集智乎。苦集兩智義既難備。何緣得具法智比智盡無生智。釋有三義。其一義者。如來業力。非直知業。亦知業果。所知業果。通事通理。所知六道差別因果。是事門收。能知之解。是等智攝。於彼因上。知其因集有緣之義。是通相理即是理集。於彼果上知苦無常空無我等。是通相理。即是理苦。知此通相因之與果。亦業力收。故得具於苦集智等。第二義者。如來業力非直知於世別因果。亦知念念相生因果。於彼六道因果之上。知其念念相生因果。是苦集理。故能觀智得說以為苦集智等。第三義者。十力辨義。知法窮極。達事窮理。本末俱知方名為力。若不窮本。雖知非力。故業力中知其業相。亦知業性。知其業相。即是等智知其業性苦集之理。即苦集智法比智等。故具八智。定根欲性。此之四力。各九智性。除其滅智。所知有漏。即是等智及苦集智。所知無漏即是道智法比智等。此等通說為他心智。滅非心法。故除滅智。問曰。此等知其心事。何緣得具苦集智等。此如前釋。達事窮理方名為力。故得具之。至處道中具十智性。所知寬故。宿命天眼一等智性。所知世別非通理故。問曰。前說知事及理方名為力。此既是力。何不知理。釋言。聖力實能知理。但以此二世別局法。乖於道理。理必寬通。別則非理。是故不具苦集智等。漏盡力中攝智不定。若知漏盡名漏盡力。則六智性。除苦集道及他心智。彼非盡故。若證漏盡名漏盡力。則八智性。除其等智及他心智。等智有漏不能盡結。所以除之。無學息求無推他心故除他心。若漏盡人得名漏盡力。則十智性。以漏盡人具十智故。小乘如是。大乘法中。如實智攝。其義云何。如地持釋。離增上慢智名如實智。非是不知妄稱知。故名為如實。何者是乎。彼文自辨。謂清淨智一切智無礙智。是清淨智者。是其證理第一義智。一切無礙是世諦智。知法寬廣名一切智。知法自在名無礙智。如前三智章中具釋。彼十力中初力。是其三智所攝。業定根欲及與性力。是一切智無礙智收。至處道力。亦三智攝。宿命天眼。亦一切智無礙智收。漏盡智力亦三智攝。自證漏盡是清淨智。知他漏盡是一切智無礙智收(此四門竟)

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次第五門。約四念處分別十力。四念處觀體性是慧故約辨之。身受心法。是四念也。義如上解。依毘婆沙。欲力及與宿命智力唯法念處。餘通四念其言有餘。更須分別。初力寬通具四念處。義在可知。第二業力亦具四念。知善不善二種五陰能為業因。是因四念。知苦樂陰是其業果。是果四念。第三定力。即名以求唯一法念。定是行陰法念攝故。隨義通論。具四念處。知定共戒。亦定力收。即身念處。又知依定起變化等。亦定力收。當知。亦是身念處攝。知諸禪中喜樂等受。亦定力收。即受念處。知於定心是心念處。知定數等是法念處。根力之中。知信等根名為根力。唯法念處。若論通知二十二根名為根力。則具四念。知眼等根是身念處。知五受根是受念處。所知意根是心念處。知信等根是法念處。第五欲力。即名以求唯法念處。欲是行陰法念攝故。毘婆沙說。據此意耳。若依大乘。通知所欲。則具四念。知欲色等。即身念處。知欲諸受即受念處知彼樂欲相應之心。即心念處。知欲及知所欲之法即法念處。性力之中。知欲不改名為性力。唯法念處。汎知一切諸法性別名為性力。則具四念。至處道中所知法廣。亦具四念。知不淨等是身念處。知所至處苦樂等報是受念處。著我多者。教分別界。界中有心即心念處。知慈悲等是法念處。宿命智力。即名以求唯一法念。命是法故。毘婆沙說。據此為言。理實於中亦具四念。具相云何。是宿命力。知過去世八種之事六種同行。彼八事中。知如是色如是飲食。即身念處。如是苦樂是受念處。知其名字及壽命等。是法念處。知彼過去受報心別。即心念處。又宿命力。知其過去一生二生至無數生。知生陰身即具四念。天眼亦爾。見生未來所受陰身具四念處。漏盡力中。知於漏盡名漏盡力。唯法念處。若證漏盡名漏盡力。則具四念。觀一切法斷煩惱故。體性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門。約四念處分別十力。四念處觀體性是慧故約辨之。身受心法。是四念也。義如上解。依毘婆沙。欲力及與宿命智力唯法念處。餘通四念其言有餘。更須分別。初力寬通具四念處。義在可知。第二業力亦具四念。知善不善二種五陰能為業因。是因四念。知苦樂陰是其業果。是果四念。第三定力。即名以求唯一法念。定是行陰法念攝故。隨義通論。具四念處。知定共戒。亦定力收。即身念處。又知依定起變化等。亦定力收。當知。亦是身念處攝。知諸禪中喜樂等受。亦定力收。即受念處。知於定心是心念處。知定數等是法念處。根力之中。知信等根名為根力。唯法念處。若論通知二十二根名為根力。則具四念。知眼等根是身念處。知五受根是受念處。所知意根是心念處。知信等根是法念處。第五欲力。即名以求唯法念處。欲是行陰法念攝故。毘婆沙說。據此意耳。若依大乘。通知所欲。則具四念。知欲色等。即身念處。知欲諸受即受念處知彼樂欲相應之心。即心念處。知欲及知所欲之法即法念處。性力之中。知欲不改名為性力。唯法念處。汎知一切諸法性別名為性力。則具四念。至處道中所知法廣。亦具四念。知不淨等是身念處。知所至處苦樂等報是受念處。著我多者。教分別界。界中有心即心念處。知慈悲等是法念處。宿命智力。即名以求唯一法念。命是法故。毘婆沙說。據此為言。理實於中亦具四念。具相云何。是宿命力。知過去世八種之事六種同行。彼八事中。知如是色如是飲食。即身念處。如是苦樂是受念處。知其名字及壽命等。是法念處。知彼過去受報心別。即心念處。又宿命力。知其過去一生二生至無數生。知生陰身即具四念。天眼亦爾。見生未來所受陰身具四念處。漏盡力中。知於漏盡名漏盡力。唯法念處。若證漏盡名漏盡力。則具四念。觀一切法斷煩惱故。體性如是。

次第三門。分別其相。於中曲有三門分別。一總別分別。二寬狹分別。三長短分別。言總別者。初之一力亦總亦別。餘之九力一而是別。統攝九皆是非收故初是總。於中別分。餘之九力。餘九不攝。復初力在故初是別。如十二部經中修多羅部亦總亦別餘者唯別。與此相似。彼攝諸部莫不皆成一修多羅。故初是總。隨義別分。餘十一部。餘部不收。還復在於修多羅中。說之為別。又亦如彼三聚之戒。初律儀戒亦總亦別餘二唯別。統攝三聚皆律儀收。故初是總。別分餘二。餘所不攝。復在律儀。故初是別。此亦如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門。分別其相。於中曲有三門分別。一總別分別。二寬狹分別。三長短分別。言總別者。初之一力亦總亦別。餘之九力一而是別。統攝九皆是非收故初是總。於中別分。餘之九力。餘九不攝。復初力在故初是別。如十二部經中修多羅部亦總亦別餘者唯別。與此相似。彼攝諸部莫不皆成一修多羅。故初是總。隨義別分。餘十一部。餘部不收。還復在於修多羅中。說之為別。又亦如彼三聚之戒。初律儀戒亦總亦別餘二唯別。統攝三聚皆律儀收。故初是總。別分餘二。餘所不攝。復在律儀。故初是別。此亦如是(此一門竟)。

次第二門寬狹分別。於中初約因果分別。次約有為無為分別。後約理事二門分別。初約因果而分別者。知因及果名之為寬。因果別知說以為狹。就十力中。處非處力至處道力。名體俱寬。名中通彰因之與果。故名是寬。理實此力因果俱知。故體是寬。業力宿命生死智力及漏盡力。此之四種。名狹體寬。業力之中。唯舉業因故名是狹。理實此力知業煩惱及四法受。故體是寬。其宿命力生死智力及漏盡力。名唯彰果。故名是狹。理實此力通知因果。故體是寬。宿命力中。知過去世如是名等。是其果也。六同行中知善知惡。是其因也。天眼力中。見生造作身口等行。是知因也。身壞命終生地獄等。是知果也。漏盡力中。自知漏盡。知他漏盡。是知果也。知漏盡方便已起未起。是知因也。是故此曰名狹體寬。定根欲性。名體俱狹。名唯舉因。故名是狹。力亦知因。故體是狹。理實此四亦通知果。經多說因從多判耳(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門寬狹分別。於中初約因果分別。次約有為無為分別。後約理事二門分別。初約因果而分別者。知因及果名之為寬。因果別知說以為狹。就十力中。處非處力至處道力。名體俱寬。名中通彰因之與果。故名是寬。理實此力因果俱知。故體是寬。業力宿命生死智力及漏盡力。此之四種。名狹體寬。業力之中。唯舉業因故名是狹。理實此力知業煩惱及四法受。故體是寬。其宿命力生死智力及漏盡力。名唯彰果。故名是狹。理實此力通知因果。故體是寬。宿命力中。知過去世如是名等。是其果也。六同行中知善知惡。是其因也。天眼力中。見生造作身口等行。是知因也。身壞命終生地獄等。是知果也。漏盡力中。自知漏盡。知他漏盡。是知果也。知漏盡方便已起未起。是知因也。是故此曰名狹體寬。定根欲性。名體俱狹。名唯舉因。故名是狹。力亦知因。故體是狹。理實此四亦通知果。經多說因從多判耳(此一門竟)。

次第二門。約就有為無為之法。以辨寬狹通知為寬。別知為狹。色心及與非色非心。是有為也。虛空數滅及非數滅。是無為也。就十力中。處非處力至處道力。名體俱寬。初力通約生死涅槃一切因果。以知是非。第七通約生死涅槃二種至處。以論其道。名中具此。故名是寬。力實知此。故體是寬。漏盡一力。名狹體寬。名中唯彰知於漏盡無為之法。故名是狹。理實此力非直知盡。亦知漏盡方便之道已起未起。及知漏盡增上慢心有起未起。通知有為及知無為。故體是寬。餘之七力。名體俱狹。名彰有為故名是狹。力知有為故體是狹(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門。約就有為無為之法。以辨寬狹通知為寬。別知為狹。色心及與非色非心。是有為也。虛空數滅及非數滅。是無為也。就十力中。處非處力至處道力。名體俱寬。初力通約生死涅槃一切因果。以知是非。第七通約生死涅槃二種至處。以論其道。名中具此。故名是寬。力實知此。故體是寬。漏盡一力。名狹體寬。名中唯彰知於漏盡無為之法。故名是狹。理實此力非直知盡。亦知漏盡方便之道已起未起。及知漏盡增上慢心有起未起。通知有為及知無為。故體是寬。餘之七力。名體俱狹。名彰有為故名是狹。力知有為故體是狹(此二門竟)。

次第三門。約就理事。而事辨寬狹。真諦名理。世諦名事。通知名寬。別知名狹。就十力中。初處非處及至處道。名體俱寬。初力之中。通就一切說是說非。故名是寬。力實通知理事是非。故體是寬。至處道中五度門等為至處道。是其事也。如地持說。空無我理為至處道。是其理也。名中彰此。故名是寬。力實知此。故體是寬。漏盡一力。名狹體寬。名彰知盡。故名是狹。理實此力知盡是事。證盡知理。若不知理。漏終不盡。體具斯義。故體是寬。餘之七力。名體俱狹。名唯彰事。故名是狹。體唯知事。故體是狹。寬狹如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門。約就理事。而事辨寬狹。真諦名理。世諦名事。通知名寬。別知名狹。就十力中。初處非處及至處道。名體俱寬。初力之中。通就一切說是說非。故名是寬。力實通知理事是非。故體是寬。至處道中五度門等為至處道。是其事也。如地持說。空無我理為至處道。是其理也。名中彰此。故名是寬。力實知此。故體是寬。漏盡一力。名狹體寬。名彰知盡。故名是狹。理實此力知盡是事。證盡知理。若不知理。漏終不盡。體具斯義。故體是寬。餘之七力。名體俱狹。名唯彰事。故名是狹。體唯知事。故體是狹。寬狹如是(此二門竟)。

次第三門長短分別。約時辨之。時謂三世。十力之中宿命一力。前長後短。前知無窮。名為前長。不知後世。故名後短。天眼一力。前短後長。不知過去。名為前短。能知現在及未來世。說為後長。餘八所知統通三世。前後俱長。辨相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門長短分別。約時辨之。時謂三世。十力之中宿命一力。前長後短。前知無窮。名為前長。不知後世。故名後短。天眼一力。前短後長。不知過去。名為前短。能知現在及未來世。說為後長。餘八所知統通三世。前後俱長。辨相如是。

次第四門。彰其十力分齊差別。如地持說。知善得樂。知惡得苦。非顛倒受。名處非處力。知善惡業得果不失不作不受。是其業力。乃至知彼禪解脫等此業非彼。亦是業力。知禪解脫三昧正受。三種示現。教授眾生。是其定力。身業現通。口言說法。意地與念。名三示現。乃至知彼諸根相應禪定之心。亦名定力。故地持云。乃至知彼淨等俱生相應之心。名禪解脫三昧智力淨是信也。等取精進念定慧根。故云淨等。與此相應俱生定心名為淨等俱生心矣。知如是義。屬前定力。正知眾生軟中上根是名根力。乃至知彼諸根方便生於悕望。尋前知後。亦名根力。正知眾生種種悕望名為欲力。乃至知欲成種種性知世種子各別不同。尋前知後。亦名欲力。正知眾生心性各異。知世種子各別不同。名為性力。乃至知性起道至果各別不同。尋前知後。亦名性力。故地持云。乃至知涅槃法及順界道迹。亦名種種界智力。知涅槃法是依前性所至之處。順界道迹亦是依前性所起之道。界猶性也。隨順小性起於小道。隨順大性起於大道。名順界道迹。知如是義名為界力。亦名性力。知一切道種種煩惱種種清淨各有所至。名至處力。乃至知其過去宿命一切趣因。亦名至處道智力。正知過去八種事六種同行名宿命力。八種事者。前六通中。已列其名。今更辨之。論說不同。依如地持。一如是名知其過去名字不同。二如是性知其過去氏族有異。謂張王等。三如是生知其過去生處有別。謂貴賤等。四如是飲食所食不等。五如是苦樂受報有殊。六如是長壽命極天算。七如是久住命至長年。八如是壽限中年夭喪。若依地論。加如是色。謂好醜等。命中為二。命極天算名為久住。餘之二種合為壽命。當分別知。說為此八。彼此共同名為同行。何者是乎。一如是名。二如是姓。三如是生。四如是飲食。五如是善惡。六如是壽命。正知此等名宿命力。乃至知其過去生死。亦名生死智力。知未來生死是生死智力。乃至知其未來世中未得究竟漏盡自我所有生死。亦名生死智力。知其究竟漏盡自我得涅槃法名漏盡力。分齊如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門。彰其十力分齊差別。如地持說。知善得樂。知惡得苦。非顛倒受。名處非處力。知善惡業得果不失不作不受。是其業力。乃至知彼禪解脫等此業非彼。亦是業力。知禪解脫三昧正受。三種示現。教授眾生。是其定力。身業現通。口言說法。意地與念。名三示現。乃至知彼諸根相應禪定之心。亦名定力。故地持云。乃至知彼淨等俱生相應之心。名禪解脫三昧智力淨是信也。等取精進念定慧根。故云淨等。與此相應俱生定心名為淨等俱生心矣。知如是義。屬前定力。正知眾生軟中上根是名根力。乃至知彼諸根方便生於悕望。尋前知後。亦名根力。正知眾生種種悕望名為欲力。乃至知欲成種種性知世種子各別不同。尋前知後。亦名欲力。正知眾生心性各異。知世種子各別不同。名為性力。乃至知性起道至果各別不同。尋前知後。亦名性力。故地持云。乃至知涅槃法及順界道迹。亦名種種界智力。知涅槃法是依前性所至之處。順界道迹亦是依前性所起之道。界猶性也。隨順小性起於小道。隨順大性起於大道。名順界道迹。知如是義名為界力。亦名性力。知一切道種種煩惱種種清淨各有所至。名至處力。乃至知其過去宿命一切趣因。亦名至處道智力。正知過去八種事六種同行名宿命力。八種事者。前六通中。已列其名。今更辨之。論說不同。依如地持。一如是名知其過去名字不同。二如是性知其過去氏族有異。謂張王等。三如是生知其過去生處有別。謂貴賤等。四如是飲食所食不等。五如是苦樂受報有殊。六如是長壽命極天算。七如是久住命至長年。八如是壽限中年夭喪。若依地論。加如是色。謂好醜等。命中為二。命極天算名為久住。餘之二種合為壽命。當分別知。說為此八。彼此共同名為同行。何者是乎。一如是名。二如是姓。三如是生。四如是飲食。五如是善惡。六如是壽命。正知此等名宿命力。乃至知其過去生死。亦名生死智力。知未來生死是生死智力。乃至知其未來世中未得究竟漏盡自我所有生死。亦名生死智力。知其究竟漏盡自我得涅槃法名漏盡力。分齊如是。

次第五門。彰其十力作業不同。如地持說。處非處力真實因果。如實了知。伏因果諍論沙門婆羅門。沙門婆羅門。是求理人。故偏舉之。彼人或說行善得苦行惡得樂。翻違正說名為諍論。初力正知因果是非。故能伏之。自業智力自所作業。此業受報。如實了知。伏施福諍論沙門婆羅門。有人宣說。布施有福。有言無福。名施福諍論。第二業力。知施有福。故能伏之。理伏一切。布施行初且約言耳。第三定力有二種業。一依禪定三種示現。教授眾生。正化之業。二能伏對治相違諍論沙門婆羅門。伏邪之業。有人宣說。聖道能治。有人宣說。苦行能治。名為對治相違諍論。依於定力。如法正教。故能伏之。第四根力。知諸眾生上中下根。而為說法。第五欲力。知諸眾生軟中上根教修淨解。離不淨解。第六性力。知諸眾生心性各異。為說對治。教授利益。第七至處道力。以五度門教授眾生。如聲聞地。又授菩薩空無我義。如地持說。宿命智力。觀察宿命。知現由彼。伏斷常論沙門婆羅門。生死智力。說諸眾生所往生處。伏斷滅論沙門婆羅門。漏盡智力。善知漏盡。伏疑惑解脫沙門婆羅門。作業如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門。彰其十力作業不同。如地持說。處非處力真實因果。如實了知。伏因果諍論沙門婆羅門。沙門婆羅門。是求理人。故偏舉之。彼人或說行善得苦行惡得樂。翻違正說名為諍論。初力正知因果是非。故能伏之。自業智力自所作業。此業受報。如實了知。伏施福諍論沙門婆羅門。有人宣說。布施有福。有言無福。名施福諍論。第二業力。知施有福。故能伏之。理伏一切。布施行初且約言耳。第三定力有二種業。一依禪定三種示現。教授眾生。正化之業。二能伏對治相違諍論沙門婆羅門。伏邪之業。有人宣說。聖道能治。有人宣說。苦行能治。名為對治相違諍論。依於定力。如法正教。故能伏之。第四根力。知諸眾生上中下根。而為說法。第五欲力。知諸眾生軟中上根教修淨解。離不淨解。第六性力。知諸眾生心性各異。為說對治。教授利益。第七至處道力。以五度門教授眾生。如聲聞地。又授菩薩空無我義。如地持說。宿命智力。觀察宿命。知現由彼。伏斷常論沙門婆羅門。生死智力。說諸眾生所往生處。伏斷滅論沙門婆羅門。漏盡智力。善知漏盡。伏疑惑解脫沙門婆羅門。作業如是。

次第六門明其次第。如地持說。佛得阿耨三菩提時。頓得十力。後隨化用次第現前。於中有三。一依世諦智起化。次第先以是處非處智力。觀察世諦因果部分。次以業力觀欲界業。而為說法。令離惡業修行善業。次以定力觀上二界禪定之業。教諸眾生。依世俗道。斷離諸欲。後以根力至漏盡力。教諸眾生。依出世道。永斷諸欲。於此分中。先以根力觀察眾生諸根利鈍。次以欲力觀其悕望。次以性力觀其使性。次以至處道力。隨患不同。以五度門而為教授。攝令住心。次用宿命生死智力教諸眾生。令離斷常安住中道。有諸眾生。為止所縛。不斷煩惱。起增上慢。故後用其漏盡智力教授眾生。令斷煩惱究竟漏盡(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第六門明其次第。如地持說。佛得阿耨三菩提時。頓得十力。後隨化用次第現前。於中有三。一依世諦智起化。次第先以是處非處智力。觀察世諦因果部分。次以業力觀欲界業。而為說法。令離惡業修行善業。次以定力觀上二界禪定之業。教諸眾生。依世俗道。斷離諸欲。後以根力至漏盡力。教諸眾生。依出世道。永斷諸欲。於此分中。先以根力觀察眾生諸根利鈍。次以欲力觀其悕望。次以性力觀其使性。次以至處道力。隨患不同。以五度門而為教授。攝令住心。次用宿命生死智力教諸眾生。令離斷常安住中道。有諸眾生。為止所縛。不斷煩惱。起增上慢。故後用其漏盡智力教授眾生。令斷煩惱究竟漏盡(此一門竟)。

次依第一義智起化。次第於此門中。先以是處非處智力觀第一義。次以業力觀在家人造種種業。令修淨業。次以定力觀出家人。令修定行。後以根力至漏盡力。令諸眾生於苦解脫以道度之。其中次第與初門同(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次依第一義智起化。次第於此門中。先以是處非處智力觀第一義。次以業力觀在家人造種種業。令修淨業。次以定力觀出家人。令修定行。後以根力至漏盡力。令諸眾生於苦解脫以道度之。其中次第與初門同(此二門竟)。

三依緣起法界之智起化。次第何者。是緣起法界法相之有。是其世諦。法相之空是第一義。有無俱離。如來藏中過恒沙法。緣起相成名緣起法界。於中先以處非處力。觀緣起法界。次以業力。觀世眾生作如是業受如是果。次以定力。為苦眾生三種示現。而教授之。令生信解。後以根力至漏盡力。以道度脫。令出眾苦。於中次第與初門同。次第次如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三依緣起法界之智起化。次第何者。是緣起法界法相之有。是其世諦。法相之空是第一義。有無俱離。如來藏中過恒沙法。緣起相成名緣起法界。於中先以處非處力。觀緣起法界。次以業力。觀世眾生作如是業受如是果。次以定力。為苦眾生三種示現。而教授之。令生信解。後以根力至漏盡力。以道度脫。令出眾苦。於中次第與初門同。次第次如是。

次第七門。教化教授二門分別。如地持說。初之二力。是教化力。後之八力是教授力。汎宣因果。教示眾生。令生信解。名教化力。辨彰行儀。指心曲授。令起行修。名教授力。前二力中。初處非處。教化眾生。令其遠離顛倒因果。第二業力。教化眾生。令其遠離無因無果。後八力中初之四力。知物心器。後四授法。就前四中。初心求者知心求。何者是心。所謂禪定。何故名心。以定住緣。息其外用。息用從體故名心為心。心有趣法故名為求。餘求亦爾。何故明心。如龍樹說。散心中慧。不堪入法。如綵無膠不住塗物。要依定心方堪入法。故須明心。以何義故先明定心。經說不定。依如花嚴。一處之文。性力之後方始說定。一處經文。至處後說。諸經多在根力前說。釋有兩義。一就自釋。諸佛如來自住禪定方起化用。故先明定。二就所化眾生以釋。眾生五根。以慧為主。慧前說定。義之次第故先明心。二根求者。知根求。何者是根。所謂信進念定慧等。何故名根。此如前解。先習令成。能生於後。故名為根。何故明根。欲授道法無根不入。故須明根。以何義故次明其根。解有兩義。一對前釋。五根之中。以慧為主。定後說慧。義之次第故次明根。二對後解。根是先成。欲是現生。先成在前故次明根。三悕望求者知悕望求。何者悕望。謂樂欲心。何故名悕。欲心求法故名為悕。何故明悕。欲授道法無欲不取。故須明悕。以何義故次明悕望。解有兩義。一對前釋。根是先成。欲是現生。根後說欲。義之次第故次明悕。二對後解。於法始求。名之為欲。習欲不改。方始成性。性前說欲。義之次第故次明悕。四使求者知使求。何者是使。謂煩惱性。何故名使。性成煩惱。隨人繫縛故名為使。何故明使。欲隨其患授對治故。何故次辨。解有兩義。一對前釋。習欲不改。方成使性故。於欲後明其知使。二對後解。要先知病。然後授藥。是故於彼至處道前。明知使性。上來四力。知物心器。下四授法。於中初一。授以事法。令諸眾生事中安心。宿命天眼。授以理法。令其事趣入中道。後一漏盡。授以果法。令其究竟。初中隨人使患不同。以五度門而教授之。多貪眾生。教觀不淨。多瞋眾生教修慈悲。問曰。貪嗔欲界煩惱正與定違。得禪定者。必無此過。向前定力。知他定心。有定心者。已離貪嗔。今何以言多貪眾生教觀不淨。多嗔眾生教修慈悲。釋言。凡夫雖得禪定。但伏麁起。性使猶在。故此教之。又前定力。以定為主。名為定力。於中亦知無定心者有定心者。雖無貪嗔。有者有之。故此教觀不淨門等。愚癡多者教觀因緣。問曰。聲聞以鈍根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第七門。教化教授二門分別。如地持說。初之二力。是教化力。後之八力是教授力。汎宣因果。教示眾生。令生信解。名教化力。辨彰行儀。指心曲授。令起行修。名教授力。前二力中。初處非處。教化眾生。令其遠離顛倒因果。第二業力。教化眾生。令其遠離無因無果。後八力中初之四力。知物心器。後四授法。就前四中。初心求者知心求。何者是心。所謂禪定。何故名心。以定住緣。息其外用。息用從體故名心為心。心有趣法故名為求。餘求亦爾。何故明心。如龍樹說。散心中慧。不堪入法。如綵無膠不住塗物。要依定心方堪入法。故須明心。以何義故先明定心。經說不定。依如花嚴。一處之文。性力之後方始說定。一處經文。至處後說。諸經多在根力前說。釋有兩義。一就自釋。諸佛如來自住禪定方起化用。故先明定。二就所化眾生以釋。眾生五根。以慧為主。慧前說定。義之次第故先明心。二根求者。知根求。何者是根。所謂信進念定慧等。何故名根。此如前解。先習令成。能生於後。故名為根。何故明根。欲授道法無根不入。故須明根。以何義故次明其根。解有兩義。一對前釋。五根之中。以慧為主。定後說慧。義之次第故次明根。二對後解。根是先成。欲是現生。先成在前故次明根。三悕望求者知悕望求。何者悕望。謂樂欲心。何故名悕。欲心求法故名為悕。何故明悕。欲授道法無欲不取。故須明悕。以何義故次明悕望。解有兩義。一對前釋。根是先成。欲是現生。根後說欲。義之次第故次明悕。二對後解。於法始求。名之為欲。習欲不改。方始成性。性前說欲。義之次第故次明悕。四使求者知使求。何者是使。謂煩惱性。何故名使。性成煩惱。隨人繫縛故名為使。何故明使。欲隨其患授對治故。何故次辨。解有兩義。一對前釋。習欲不改。方成使性故。於欲後明其知使。二對後解。要先知病。然後授藥。是故於彼至處道前。明知使性。上來四力。知物心器。下四授法。於中初一。授以事法。令諸眾生事中安心。宿命天眼。授以理法。令其事趣入中道。後一漏盡。授以果法。令其究竟。初中隨人使患不同。以五度門而教授之。多貪眾生。教觀不淨。多瞋眾生教修慈悲。問曰。貪嗔欲界煩惱正與定違。得禪定者。必無此過。向前定力。知他定心。有定心者。已離貪嗔。今何以言多貪眾生教觀不淨。多嗔眾生教修慈悲。釋言。凡夫雖得禪定。但伏麁起。性使猶在。故此教之。又前定力。以定為主。名為定力。於中亦知無定心者有定心者。雖無貪嗔。有者有之。故此教觀不淨門等。愚癡多者教觀因緣。問曰。聲聞以鈍根

故教觀四諦。不教因緣。緣覺利根教觀因緣。今何以言愚癡多者教觀因緣。釋言。愚癡有其二種。一闇鈍無知。如牛羊等無所識別。名曰愚癡。二機性聰利妄有建立。迷正因緣果名曰愚癡。今言愚癡教觀因緣義當後門。雖名愚癡性實聰利。故教因緣。教觀過去無明行等。令知往因離無因見。教觀未來生老死等。令知後果離無果見。教觀現在名色等。因果俱知。問曰。向前處非處力及與業力已教因果。今教因緣令知因果。與前何別。釋言。向前處非處等。雖教因果。隨語生信。離麁邪見。心未見法性使還生。今於此中。教觀因緣。令自見法。使除使性。著我多者。教分別界。依如毘曇。教六界觀。名分別界。四大空識是六界也。涅槃云爾。又涅槃說十八界觀名分別界。覺觀多者。教令數息。此等如前五度章中具廣分別。從事入理。次以宿命天眼教之。其宿命力。教觀過去。令知現法從過因生體性非常。其天眼力。教觀未來。令知現法生後不絕體性非斷。非常非斷名為中道。問曰。向前至處道中。愚癡眾生教觀因緣。觀因緣時已知過因。何須更以宿命智力教觀過因。觀因緣時亦知後果。何須復以天眼智力教觀當果。釋言。宿命天眼所教不異因緣。但心入法必有階漸。前教因緣直知過去未因果之事。未能將事以測其理。今於是中將事驗理。淺深不等。故須重教。所教眾生心。雖入理為止所縛。未究竟處生究竟想。是故多起四種慢心。一不作作增上慢。二不得得增上慢。三不觸觸增上慢。四不證證增上慢。是故須以漏盡智力教除四慢終證漏盡。四慢何別。行有二門。一教二證。事中所行。依教修起名為教行。合理之契如名證。此二種行。各有始終。教行之始。造緣修起。名之為作。於此未作。自謂已作。名不作作增上慢。教行終成。名之為得。於此未得。自謂已得。名不得得增上慢。證行之始。法來現心為心覺知。名之為觸。於此未觸。自謂已觸。名不觸觸增上慢。證行之終。泯情會法。目之為證。於此未證。自謂已證。名不證證增上慢。破除初慢。令其實作。破除第二。令其實得。破除第三。令其實觸。破除第四。令其實證。實德成就。名證漏盡。如地持說。此八教授三處所攝。初五為一。未住心者。令繫念緣中。次二為一。已住心者。說得自義。正方便道漏盡涅槃。義利自己名為自義。合理正觀。與彼為因。趣向彼義名為自義。正方便道後一為一。未究竟者終令究竟。教化教授。辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故教觀四諦。不教因緣。緣覺利根教觀因緣。今何以言愚癡多者教觀因緣。釋言。愚癡有其二種。一闇鈍無知。如牛羊等無所識別。名曰愚癡。二機性聰利妄有建立。迷正因緣果名曰愚癡。今言愚癡教觀因緣義當後門。雖名愚癡性實聰利。故教因緣。教觀過去無明行等。令知往因離無因見。教觀未來生老死等。令知後果離無果見。教觀現在名色等。因果俱知。問曰。向前處非處力及與業力已教因果。今教因緣令知因果。與前何別。釋言。向前處非處等。雖教因果。隨語生信。離麁邪見。心未見法性使還生。今於此中。教觀因緣。令自見法。使除使性。著我多者。教分別界。依如毘曇。教六界觀。名分別界。四大空識是六界也。涅槃云爾。又涅槃說十八界觀名分別界。覺觀多者。教令數息。此等如前五度章中具廣分別。從事入理。次以宿命天眼教之。其宿命力。教觀過去。令知現法從過因生體性非常。其天眼力。教觀未來。令知現法生後不絕體性非斷。非常非斷名為中道。問曰。向前至處道中。愚癡眾生教觀因緣。觀因緣時已知過因。何須更以宿命智力教觀過因。觀因緣時亦知後果。何須復以天眼智力教觀當果。釋言。宿命天眼所教不異因緣。但心入法必有階漸。前教因緣直知過去未因果之事。未能將事以測其理。今於是中將事驗理。淺深不等。故須重教。所教眾生心。雖入理為止所縛。未究竟處生究竟想。是故多起四種慢心。一不作作增上慢。二不得得增上慢。三不觸觸增上慢。四不證證增上慢。是故須以漏盡智力教除四慢終證漏盡。四慢何別。行有二門。一教二證。事中所行。依教修起名為教行。合理之契如名證。此二種行。各有始終。教行之始。造緣修起。名之為作。於此未作。自謂已作。名不作作增上慢。教行終成。名之為得。於此未得。自謂已得。名不得得增上慢。證行之始。法來現心為心覺知。名之為觸。於此未觸。自謂已觸。名不觸觸增上慢。證行之終。泯情會法。目之為證。於此未證。自謂已證。名不證證增上慢。破除初慢。令其實作。破除第二。令其實得。破除第三。令其實觸。破除第四。令其實證。實德成就。名證漏盡。如地持說。此八教授三處所攝。初五為一。未住心者。令繫念緣中。次二為一。已住心者。說得自義。正方便道漏盡涅槃。義利自己名為自義。合理正觀。與彼為因。趣向彼義名為自義。正方便道後一為一。未究竟者終令究竟。教化教授。辨之略爾。

次第八門。明其大小所說不同。不同有七。一體性不同。小乘所說妄心為體。彼說事識為力體故。大乘所說真心為體。八識真心為力體故。二智行不同。小乘法中。說佛十力十智為體。大乘法中。說佛十力用如實智以之為體。三心緣不同。小乘法中。說佛十力於法攀緣分別而知。大乘法中。說佛十力於法無緣而能普知。如鏡照物都無緣念。諸德齊爾。何故而然。小乘所說。心外有法。法外有心。心法別體。以別體故。向外取境。智於緣中。攀緣覺了。名之為力。故有緣念。大乘所說。心外無法。法外無心。心法同體。以同體故。不須向外攀緣取法。一切諸緣悉智中現名為力。如世萬像鏡中而現故無緣念。四知法不同。小乘法中。說佛十力但能了知陰界諸入十二因緣四真諦等。不論餘義。大乘法中。說佛十力窮知一切乃至甚深如來藏性悉能了知。五多少不同。小乘法中。宣說十力。不多不少。大乘法中。隨化眾生。說佛十力。理實佛力無量無邊。故彼鴦掘魔羅經言。說佛十種力。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。大乘無量力故佛不思議。問曰。佛力實有無量。以何義故隨化眾生但說十種。龍樹釋言。以此十種度生具足。云何具足。初之二種教化力足後之八種教授力足。如前具辨。六常無常異。小乘法中。說佛十力體性無常終歸磨滅趣入無餘。大乘法中。說佛十力用有興癈體真常住無為不變。七得度不同。小乘法中。說佛十力菩提樹下成佛時得。大乘法中。說佛十力種性已上隨分得之至佛乃滿。故地持中宣說。菩薩成就如來十力種性名力種性。問曰。於彼三藏教中宣說十力是佛功德餘人未得。何以說之。龍樹釋言。為增聲聞菩薩信故。又欲令彼生願求故。復欲使彼起於念佛三昧心故。并欲令彼外道伏故。如是非一。問曰。於此十力之中何者最勝。人說種種。如龍樹辨。或有說言。初力最勝。攝十力故。或有說言。漏盡力勝。至涅槃故。有言。十力各於自事為最殊勝。知處非處。初力為勝。乃至漏盡第十力勝。如是一切。有言。十力皆以無礙解脫為本。並皆增上無有優劣。十力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第八門。明其大小所說不同。不同有七。一體性不同。小乘所說妄心為體。彼說事識為力體故。大乘所說真心為體。八識真心為力體故。二智行不同。小乘法中。說佛十力十智為體。大乘法中。說佛十力用如實智以之為體。三心緣不同。小乘法中。說佛十力於法攀緣分別而知。大乘法中。說佛十力於法無緣而能普知。如鏡照物都無緣念。諸德齊爾。何故而然。小乘所說。心外有法。法外有心。心法別體。以別體故。向外取境。智於緣中。攀緣覺了。名之為力。故有緣念。大乘所說。心外無法。法外無心。心法同體。以同體故。不須向外攀緣取法。一切諸緣悉智中現名為力。如世萬像鏡中而現故無緣念。四知法不同。小乘法中。說佛十力但能了知陰界諸入十二因緣四真諦等。不論餘義。大乘法中。說佛十力窮知一切乃至甚深如來藏性悉能了知。五多少不同。小乘法中。宣說十力。不多不少。大乘法中。隨化眾生。說佛十力。理實佛力無量無邊。故彼鴦掘魔羅經言。說佛十種力。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。大乘無量力故佛不思議。問曰。佛力實有無量。以何義故隨化眾生但說十種。龍樹釋言。以此十種度生具足。云何具足。初之二種教化力足後之八種教授力足。如前具辨。六常無常異。小乘法中。說佛十力體性無常終歸磨滅趣入無餘。大乘法中。說佛十力用有興癈體真常住無為不變。七得度不同。小乘法中。說佛十力菩提樹下成佛時得。大乘法中。說佛十力種性已上隨分得之至佛乃滿。故地持中宣說。菩薩成就如來十力種性名力種性。問曰。於彼三藏教中宣說十力是佛功德餘人未得。何以說之。龍樹釋言。為增聲聞菩薩信故。又欲令彼生願求故。復欲使彼起於念佛三昧心故。并欲令彼外道伏故。如是非一。問曰。於此十力之中何者最勝。人說種種。如龍樹辨。或有說言。初力最勝。攝十力故。或有說言。漏盡力勝。至涅槃故。有言。十力各於自事為最殊勝。知處非處。初力為勝。乃至漏盡第十力勝。如是一切。有言。十力皆以無礙解脫為本。並皆增上無有優劣。十力如是。

十八不共法義六門分別(列名辨相一 辨定是非二 體性三 就處分別四 三業分別五 四緣分別六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法義六門分別(列名辨相一 辨定是非二 體性三 就處分別四 三業分別五 四緣分別六)

就初門中先總釋名。次別後解。十八不共。如大品說。如來功德不與他同。名不共法。通而論之。一切功德。悉名不共。故地持中說百四十不共之法。今據一門且論十八。名字是何。三分數之。初六一分。一身無失。二口無失。三意無失。亦名念無失。四無異想。五無不定心。六無不知已捨。次六一分。欲無減。二精進無減。三念無減。四智慧無減。五解脫無減。六解脫知見無減。後六一分。一身業隨慧行。二口業隨慧行。三意業隨慧行。四知過去無礙。五知現在無礙。六知未來無礙。以此通前合為十八。初身口意無失者。如來三業。離過純淨。故無過失。何因緣故得此無失。有四種義。一無習離過諸惡盡故。二常守念慧對治堅故。三修戒定慧對治具故。四住第一義對治染故得此無失。無異想者。佛住等心。於諸眾生。常行捨心。無怨親想。名無異想。何緣能爾。佛無量劫。於諸眾生常修平等一子想。故見無我人。離怨親故。見法空寂。無彼此故。見諸眾生同一佛性法身故。無不定心者。佛常一心無有散動。名無不定。問曰。定者從未來禪乃至滅定。若佛常定。云何能得為人說法具四威儀。龍樹釋云。欲界有定。佛出諸禪入欲界定。故能起說現四威儀。又佛住於實相定中。妄想永滅。故無不定。三昧法力。無所不為。故能起說。現四威儀。無不知已捨者。分別有二。一自行門。二化他門。自行門中分別有二。第一約對三受分別。如龍樹說。餘人鈍根多覺苦樂。知樂生貪。知苦生瞋。心生厭離。於不苦樂。不能覺知。行於捨心。為癡使使。佛於三受咸皆覺知。知已厭離。無有不知偏行捨心為癡使使故。佛無有不知已捨第二約就止舉捨等三門分別。如來善修七覺分故。心沈則舉。心掉則止。離於二邊方始行捨。非是不知望直行捨。化他門中分別亦二。一就四無量化心分別。如來善知無樂眾生。慈悲應與之。有苦眾生。悲應拔之。得法眾生。喜應慶之。知其究竟得解脫者。方始行捨。非是不知望直行捨。二約身口化行分別。如來有時身口息化。入於禪定。一月二月。餘人生疑。如來出世。為化眾生。豈可不知我等須化而捨入定。佛言。我知種種因緣。故入禪定。非是不知。而捨入定。知何因緣須捨入定釋有三種。一世人常見心生厭倦。不增渴仰。欲令渴仰故捨入定。二欲令人依說修行故捨入定。三欲以法付囑弟子令其宣說故捨入定。具此多義故。佛無有不知已捨。欲無減者。佛德雖滿。而於諸法常欲不息。名欲無減。問曰。經說佛斷一切善法中欲。云何而言佛欲無減。論言。佛斷善法欲者。欲有二種。一未得欲。二者已得求增長欲。佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初門中先總釋名。次別後解。十八不共。如大品說。如來功德不與他同。名不共法。通而論之。一切功德。悉名不共。故地持中說百四十不共之法。今據一門且論十八。名字是何。三分數之。初六一分。一身無失。二口無失。三意無失。亦名念無失。四無異想。五無不定心。六無不知已捨。次六一分。欲無減。二精進無減。三念無減。四智慧無減。五解脫無減。六解脫知見無減。後六一分。一身業隨慧行。二口業隨慧行。三意業隨慧行。四知過去無礙。五知現在無礙。六知未來無礙。以此通前合為十八。初身口意無失者。如來三業。離過純淨。故無過失。何因緣故得此無失。有四種義。一無習離過諸惡盡故。二常守念慧對治堅故。三修戒定慧對治具故。四住第一義對治染故得此無失。無異想者。佛住等心。於諸眾生。常行捨心。無怨親想。名無異想。何緣能爾。佛無量劫。於諸眾生常修平等一子想。故見無我人。離怨親故。見法空寂。無彼此故。見諸眾生同一佛性法身故。無不定心者。佛常一心無有散動。名無不定。問曰。定者從未來禪乃至滅定。若佛常定。云何能得為人說法具四威儀。龍樹釋云。欲界有定。佛出諸禪入欲界定。故能起說現四威儀。又佛住於實相定中。妄想永滅。故無不定。三昧法力。無所不為。故能起說。現四威儀。無不知已捨者。分別有二。一自行門。二化他門。自行門中分別有二。第一約對三受分別。如龍樹說。餘人鈍根多覺苦樂。知樂生貪。知苦生瞋。心生厭離。於不苦樂。不能覺知。行於捨心。為癡使使。佛於三受咸皆覺知。知已厭離。無有不知偏行捨心為癡使使故。佛無有不知已捨第二約就止舉捨等三門分別。如來善修七覺分故。心沈則舉。心掉則止。離於二邊方始行捨。非是不知望直行捨。化他門中分別亦二。一就四無量化心分別。如來善知無樂眾生。慈悲應與之。有苦眾生。悲應拔之。得法眾生。喜應慶之。知其究竟得解脫者。方始行捨。非是不知望直行捨。二約身口化行分別。如來有時身口息化。入於禪定。一月二月。餘人生疑。如來出世。為化眾生。豈可不知我等須化而捨入定。佛言。我知種種因緣。故入禪定。非是不知。而捨入定。知何因緣須捨入定釋有三種。一世人常見心生厭倦。不增渴仰。欲令渴仰故捨入定。二欲令人依說修行故捨入定。三欲以法付囑弟子令其宣說故捨入定。具此多義故。佛無有不知已捨。欲無減者。佛德雖滿。而於諸法常欲不息。名欲無減。問曰。經說佛斷一切善法中欲。云何而言佛欲無減。論言。佛斷善法欲者。欲有二種。一未得欲。二者已得求增長欲。佛

德滿故斷此二欲。今不共中欲無減者。佛德雖滿。以久習故樂欲無減。又知善法有大利故。樂欲不減。如轉輪王所有馬寶。雖到至處去心不止至死不已。又亦如彼劫盡之火雖無所燒火熱不息。又如來白善雖滿所化未盡。故欲無減。問曰。所化眾生未盡。如來何故捨入涅槃。論言。眾生有其二種。一現度佛已度竟。二者後度佛當度之。由今未度故入涅槃。精進無減者。龍樹釋言。如欲中說。欲與精進其義相似。問曰。若欲與精進同。今不共中何須別說。解有三異。一始終異欲為初行。是欲增長說為精進。樂欲之始。如渴須水。精進之終。如集灌綆方便求水。二滿外異欲在內心。精進在外。造修在緣名為外矣。三通局異欲唯在意。精進之行。遍通三業。有是不同。故須別說。念無減者。於三世法。持念不共。名念無減。問曰。向前意無失者。經中亦名為念無失。與此何別。論自釋言。前念無失離於錯誤。今念無減。離於減少。又念無失。於彼威儀所作事中。無錯無失。念無減者。於諸禪定神通憶念去來現在一切法中。通達無減。問曰。聲聞亦有四念牢固不失。何故偏說念無減失為佛不共。龍樹釋言。二乘之人。雖有四念牢固不失。而猶減失不能盡達三世之事。故於過去極遠能知八萬劫事已外不知。未來亦然。佛則盡知。又於見道十六心中。聲聞不能念念具。知佛於此等生住滅時。念念悉知。故說不共。慧無減者。諸佛如來得一切智。於一切法善分別知。故慧無減。問曰。何緣得此無減。論自釋言。以久習故。又從多佛廣受持故。復以無量功德助故智慧無減。解脫無減者。佛具心慧二種解脫。亦具有為無為解脫。又具法界無量無邊諸解脫門。名解脫無減。解脫知見無減者。佛於一切諸佛解脫中。知見了了。無有闇障。名為解脫知見無減。問曰。直爾說知。便是何勞說見。龍樹釋言。為明如來於所知事深知牢固。故說知見。如兩重繩縛物則牢。此亦如是。又復如彼小乘法中。但說其知。攝慧不盡。但說其見攝亦不盡。故須並說。云何不盡。說慧有三。一知而非見。如彼五識相應之慧及盡無生智。以五識中慧心微劣。不能推求。所以非見。盡無生智。是息求心。亦無推求。為是非見。二見而非知。謂五邪見及見道中八忍之慧。五見推求故得名見。顛倒推求不知法理。故不名知。八忍推求故得名見。與疑得俱於法不決。故不名知。三亦見亦知餘一切慧以有此別。偏舉不盡。故須並說。又如從人聞法思量。可名為知。自身得證。方名為見。又復耳聞得名為知。自覩無疑。方名為見。故須並說。問曰。二乘於解脫中亦知亦見。何故偏說解脫知見為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德滿故斷此二欲。今不共中欲無減者。佛德雖滿。以久習故樂欲無減。又知善法有大利故。樂欲不減。如轉輪王所有馬寶。雖到至處去心不止至死不已。又亦如彼劫盡之火雖無所燒火熱不息。又如來白善雖滿所化未盡。故欲無減。問曰。所化眾生未盡。如來何故捨入涅槃。論言。眾生有其二種。一現度佛已度竟。二者後度佛當度之。由今未度故入涅槃。精進無減者。龍樹釋言。如欲中說。欲與精進其義相似。問曰。若欲與精進同。今不共中何須別說。解有三異。一始終異欲為初行。是欲增長說為精進。樂欲之始。如渴須水。精進之終。如集灌綆方便求水。二滿外異欲在內心。精進在外。造修在緣名為外矣。三通局異欲唯在意。精進之行。遍通三業。有是不同。故須別說。念無減者。於三世法。持念不共。名念無減。問曰。向前意無失者。經中亦名為念無失。與此何別。論自釋言。前念無失離於錯誤。今念無減。離於減少。又念無失。於彼威儀所作事中。無錯無失。念無減者。於諸禪定神通憶念去來現在一切法中。通達無減。問曰。聲聞亦有四念牢固不失。何故偏說念無減失為佛不共。龍樹釋言。二乘之人。雖有四念牢固不失。而猶減失不能盡達三世之事。故於過去極遠能知八萬劫事已外不知。未來亦然。佛則盡知。又於見道十六心中。聲聞不能念念具。知佛於此等生住滅時。念念悉知。故說不共。慧無減者。諸佛如來得一切智。於一切法善分別知。故慧無減。問曰。何緣得此無減。論自釋言。以久習故。又從多佛廣受持故。復以無量功德助故智慧無減。解脫無減者。佛具心慧二種解脫。亦具有為無為解脫。又具法界無量無邊諸解脫門。名解脫無減。解脫知見無減者。佛於一切諸佛解脫中。知見了了。無有闇障。名為解脫知見無減。問曰。直爾說知。便是何勞說見。龍樹釋言。為明如來於所知事深知牢固。故說知見。如兩重繩縛物則牢。此亦如是。又復如彼小乘法中。但說其知。攝慧不盡。但說其見攝亦不盡。故須並說。云何不盡。說慧有三。一知而非見。如彼五識相應之慧及盡無生智。以五識中慧心微劣。不能推求。所以非見。盡無生智。是息求心。亦無推求。為是非見。二見而非知。謂五邪見及見道中八忍之慧。五見推求故得名見。顛倒推求不知法理。故不名知。八忍推求故得名見。與疑得俱於法不決。故不名知。三亦見亦知餘一切慧以有此別。偏舉不盡。故須並說。又如從人聞法思量。可名為知。自身得證。方名為見。又復耳聞得名為知。自覩無疑。方名為見。故須並說。問曰。二乘於解脫中亦知亦見。何故偏說解脫知見為

佛不共。釋言。二乘於解脫中。雖知雖見。知見不盡。故有減少。佛於解脫。知見窮盡無所減少。故名不共。問曰。佛德無量無邊。何故但說欲精進等六事無減。龍樹釋言。佛於自利利他德中有四種事。能有成辨。一者樂欲能為一切善法根本。二者精進能作諸善。三者念心守護根門。四者智慧觀察得失有惡斯斷。以此四事得二果報。報所謂解脫及解脫知見。故但說六。身口意業隨慧行者。諸佛如來先用智慧觀察得失。然後造作身口意業。故無過失。諸羅漢等身口意業。不隨慧故多有過失。如憍梵婆提。食已吐竟而更食之。摩頭槃比丘。至檀越家跳上棟閣。上樹上壁。諸如是等身業失也。畢陵伽婆蹉。罵恒水神等口業失也。舍利習瞋難陀習貪。諸如是等意業失也。佛悉無之。問曰。如來亦罵調達。云何悉無。釋言。此等為化故爾。不名過失。問曰。前說三業無失其義已足。何須復說三業隨慧。論言。前說三業無失。未明何因得此無失故。今明其隨智慧行故得無失。知三世無礙者。佛於三世一切事中知無礙也。問曰。過去已滅今無未來未有現在無住。云何言佛通三世事。釋言。過去雖復已滅。非不曾有。未來當有現在假有。故佛知之。問曰。前說智慧無減無所不知。何須復說知三世乎。釋言。前說慧無減者。於諸法相通達無減。此說於彼三世事中了知無礙。故復說之。辨相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不共。釋言。二乘於解脫中。雖知雖見。知見不盡。故有減少。佛於解脫。知見窮盡無所減少。故名不共。問曰。佛德無量無邊。何故但說欲精進等六事無減。龍樹釋言。佛於自利利他德中有四種事。能有成辨。一者樂欲能為一切善法根本。二者精進能作諸善。三者念心守護根門。四者智慧觀察得失有惡斯斷。以此四事得二果報。報所謂解脫及解脫知見。故但說六。身口意業隨慧行者。諸佛如來先用智慧觀察得失。然後造作身口意業。故無過失。諸羅漢等身口意業。不隨慧故多有過失。如憍梵婆提。食已吐竟而更食之。摩頭槃比丘。至檀越家跳上棟閣。上樹上壁。諸如是等身業失也。畢陵伽婆蹉。罵恒水神等口業失也。舍利習瞋難陀習貪。諸如是等意業失也。佛悉無之。問曰。如來亦罵調達。云何悉無。釋言。此等為化故爾。不名過失。問曰。前說三業無失其義已足。何須復說三業隨慧。論言。前說三業無失。未明何因得此無失故。今明其隨智慧行故得無失。知三世無礙者。佛於三世一切事中知無礙也。問曰。過去已滅今無未來未有現在無住。云何言佛通三世事。釋言。過去雖復已滅。非不曾有。未來當有現在假有。故佛知之。問曰。前說智慧無減無所不知。何須復說知三世乎。釋言。前說慧無減者。於諸法相通達無減。此說於彼三世事中了知無礙。故復說之。辨相如是。

次第二門。辨定是非。十八不共有三種說。一說如前。二迦栴延尼子所說。如來十力四無所畏即為十四。大悲十五加三念處合為十八。此之一說。龍樹非之。由作此說。是故名為迦栴延子說。若釋子說則不如是。佛德如海。無量無邊。云何還說如來十力四無畏等為不共法。又論說言。羅漢辟支及諸菩薩。亦能知於是處非處乃至漏盡。云何宣說十力功德為不共法。問曰。若言十力功德餘人分齊非不共者。身無失等二乘之人亦有少分。云何說之為不共法。論自釋言。我不宣說身無失等為不共法。我說身等常無過失為不共法。是故聲聞緣覺無之。三大智論中更有一說。一者如來具一切智。所知寬廣。二具無量功德。三具大悲心。四智慧自在。所知無礙。五禪定自在。六變化自在。七能授又無量記莂。八所記不虛。九言無失。十慧無減。所知不退。十一常行捨心。十二知時非時。謂知眾生應受化時。及知眾生未可化時。十三念無失。十四無煩惱習。十五無能如法出其過失。十六無能見其頂者。十七足下柔濡。眾生遇者即得受樂。十八得神通力。轉眾生心令易化度。是為十八。此之一說。龍樹亦非言。此是非三藏中說。斯乃聲聞諸論師等。撰錄經中讚佛之言為此十八。其言無失及念無失智慧無減常行捨心。此於大乘不共法中取以為論。無見頂相足下柔濡。是佛相好。若說此等為不共法。不共眾多。何止十八。此三說中。初說為是。後二為非。是非如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門。辨定是非。十八不共有三種說。一說如前。二迦栴延尼子所說。如來十力四無所畏即為十四。大悲十五加三念處合為十八。此之一說。龍樹非之。由作此說。是故名為迦栴延子說。若釋子說則不如是。佛德如海。無量無邊。云何還說如來十力四無畏等為不共法。又論說言。羅漢辟支及諸菩薩。亦能知於是處非處乃至漏盡。云何宣說十力功德為不共法。問曰。若言十力功德餘人分齊非不共者。身無失等二乘之人亦有少分。云何說之為不共法。論自釋言。我不宣說身無失等為不共法。我說身等常無過失為不共法。是故聲聞緣覺無之。三大智論中更有一說。一者如來具一切智。所知寬廣。二具無量功德。三具大悲心。四智慧自在。所知無礙。五禪定自在。六變化自在。七能授又無量記莂。八所記不虛。九言無失。十慧無減。所知不退。十一常行捨心。十二知時非時。謂知眾生應受化時。及知眾生未可化時。十三念無失。十四無煩惱習。十五無能如法出其過失。十六無能見其頂者。十七足下柔濡。眾生遇者即得受樂。十八得神通力。轉眾生心令易化度。是為十八。此之一說。龍樹亦非言。此是非三藏中說。斯乃聲聞諸論師等。撰錄經中讚佛之言為此十八。其言無失及念無失智慧無減常行捨心。此於大乘不共法中取以為論。無見頂相足下柔濡。是佛相好。若說此等為不共法。不共眾多。何止十八。此三說中。初說為是。後二為非。是非如是。

次第三門辨其體性。於中曲有四門分別。一善惡無記三性分別。如龍樹說。十八不共體性唯善。二就有漏無漏分別。如龍樹說。十八不共體唯無漏。三就功德智慧分別。論說不定。從主為言。十八不共體唯智慧。故龍樹云。大乘中說十八不共。一切皆以智慧為義。智慧為主。故說為慧。隨相別分。十八不共功德智慧二門所攝。故龍樹云。宣說如來智慧功德為不共法。不說自然相好等報為不共法。於十八中。無知己於智慧無減知見無減。了達三世。此六是慧。餘是功德。亦可。前六及解脫中智慧解脫體性。是慧。餘是功德。四約如來五陰分別。就十八中。身口無失及與身口隨智慧行。此四色陰。無異想者。是其想陰。無不定心應是行陰。而論文中說為識陰。良以定中息用從體故說為識。非正論定。餘是行陰。略無受陰。體性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門辨其體性。於中曲有四門分別。一善惡無記三性分別。如龍樹說。十八不共體性唯善。二就有漏無漏分別。如龍樹說。十八不共體唯無漏。三就功德智慧分別。論說不定。從主為言。十八不共體唯智慧。故龍樹云。大乘中說十八不共。一切皆以智慧為義。智慧為主。故說為慧。隨相別分。十八不共功德智慧二門所攝。故龍樹云。宣說如來智慧功德為不共法。不說自然相好等報為不共法。於十八中。無知己於智慧無減知見無減。了達三世。此六是慧。餘是功德。亦可。前六及解脫中智慧解脫體性。是慧。餘是功德。四約如來五陰分別。就十八中。身口無失及與身口隨智慧行。此四色陰。無異想者。是其想陰。無不定心應是行陰。而論文中說為識陰。良以定中息用從體故說為識。非正論定。餘是行陰。略無受陰。體性如是。

次第四門。就處分別。論有兩說。一說十八在第四禪。佛成道時在第四禪得菩提故。第二家說身口無失。身口隨慧。在欲色界五地所攝。欲界四禪是五地也。餘不共法。遍通三界九地所攝。欲界八禪是九地也。就處如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門。就處分別。論有兩說。一說十八在第四禪。佛成道時在第四禪得菩提故。第二家說身口無失。身口隨慧。在欲色界五地所攝。欲界四禪是五地也。餘不共法。遍通三界九地所攝。欲界八禪是九地也。就處如是。

次第五門三業分別。身業無失身隨慧行是其身業。口業無失口隨慧行是其口業。餘不共法悉是意業。三業如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門三業分別。身業無失身隨慧行是其身業。口業無失口隨慧行是其口業。餘不共法悉是意業。三業如是。

次第六門四緣分別。如論中說。身口無失及與身口隨智慧行是色法故。唯二緣生。所謂因緣及增上緣。非心法故。不從緣緣次第緣生。餘之十四心法功德。具四緣生。從其過去善業熏起是因緣生。心法相起次第緣生。緣境而起是緣緣生。萬法不障增上緣生。十八不共。略之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第六門四緣分別。如論中說。身口無失及與身口隨智慧行是色法故。唯二緣生。所謂因緣及增上緣。非心法故。不從緣緣次第緣生。餘之十四心法功德。具四緣生。從其過去善業熏起是因緣生。心法相起次第緣生。緣境而起是緣緣生。萬法不障增上緣生。十八不共。略之云爾。

百四十不共法義三門分別(辨相一 作業二 對十八不共共相收攝三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百四十不共法義三門分別(辨相一 作業二 對十八不共共相收攝三)

第一辨相。百四十不共法。出地持論。如來功德。不與下同名不共法。分別有二。一對凡夫二乘人等。有無不同名為不共。二對菩薩滿不滿異。亦名不共。隨德廣論。不共無量。今據一門說百四十。其名是何。所謂如來三十二相八十種好。合為一百一十二法。四一切種淨合為一百一十六法。十力通前。百二十六。加四無畏為百三十。大悲為一。不忘法二。加三念處及三不護。通前為八。斷除諸習九。一切種妙智十。通前一百四十不共為百四十不共法也。名數如是。今隨門別次第釋之。三十二相八十種好。色形功德一處辨之。福狀外彰名之為相。又表內德亦名為相。姿媚可愛。愜悅人情。說之為好。辨此相好。略有三門。一明其果。二辨其因。三明修所為。就明果中曲有五門。一正辨列。二定多少。三論真應。四明得處。五辨定優劣。初正辨列。何者是其三十二相。如涅槃經及地持說。一足下安平如奩底相。二足下千輻輪。三纖長指。四蹏足跟。五手足網縵如白鵝王。六手足柔軟。七𦟛膊踢如伊尼延鹿王。八踝骨不現。九平立手摩膝。十陰藏如馬王。十一身圓滿如尼拘律樹。十二身毛上靡。十三一一毛右旋。十四身金色。十五圓光一尋。此論釋迦。餘佛身光遠近不定。十六皮膚細軟塵垢不着。十七兩手兩足兩肩及項七處滿。十八上身如師子。十九臂肘𦟛圓。二十缺骨備二十一身𦟛直。二十二四十齒。二十三齒齊密。二十四齒白淨。二十五頰車方如師子。二十六次第得上味。二十七頂肉髻及無見頂共成一相。二十八廣長舌。二十九梵音聲。三十目紺色。三十一眼上下瞬如牛王。三十二眉間白毫。三十二相名字如是。何者是其八十種好。如地持說。手足二十指悉皆妙好。即為二十。兩手兩足表裏八處平滿。通前合為二十八種好。兩跟兩膝兩髀兩肩兩肘兩腕兩股兩臀藏相兩圓兩膊兩脇兩腋兩乳腰背心齊及與咽膓。悉皆妙好。為三十二。通前合為六十種好。此咽已下六十好也。上下牙齒悉皆妙好。即以為二。兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔額兩角。悉皆妙好。復為十。通前合為二十種好。此咽已上二十好也。是為八十。相好如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一辨相。百四十不共法。出地持論。如來功德。不與下同名不共法。分別有二。一對凡夫二乘人等。有無不同名為不共。二對菩薩滿不滿異。亦名不共。隨德廣論。不共無量。今據一門說百四十。其名是何。所謂如來三十二相八十種好。合為一百一十二法。四一切種淨合為一百一十六法。十力通前。百二十六。加四無畏為百三十。大悲為一。不忘法二。加三念處及三不護。通前為八。斷除諸習九。一切種妙智十。通前一百四十不共為百四十不共法也。名數如是。今隨門別次第釋之。三十二相八十種好。色形功德一處辨之。福狀外彰名之為相。又表內德亦名為相。姿媚可愛。愜悅人情。說之為好。辨此相好。略有三門。一明其果。二辨其因。三明修所為。就明果中曲有五門。一正辨列。二定多少。三論真應。四明得處。五辨定優劣。初正辨列。何者是其三十二相。如涅槃經及地持說。一足下安平如奩底相。二足下千輻輪。三纖長指。四蹏足跟。五手足網縵如白鵝王。六手足柔軟。七𦟛膊踢如伊尼延鹿王。八踝骨不現。九平立手摩膝。十陰藏如馬王。十一身圓滿如尼拘律樹。十二身毛上靡。十三一一毛右旋。十四身金色。十五圓光一尋。此論釋迦。餘佛身光遠近不定。十六皮膚細軟塵垢不着。十七兩手兩足兩肩及項七處滿。十八上身如師子。十九臂肘𦟛圓。二十缺骨備二十一身𦟛直。二十二四十齒。二十三齒齊密。二十四齒白淨。二十五頰車方如師子。二十六次第得上味。二十七頂肉髻及無見頂共成一相。二十八廣長舌。二十九梵音聲。三十目紺色。三十一眼上下瞬如牛王。三十二眉間白毫。三十二相名字如是。何者是其八十種好。如地持說。手足二十指悉皆妙好。即為二十。兩手兩足表裏八處平滿。通前合為二十八種好。兩跟兩膝兩髀兩肩兩肘兩腕兩股兩臀藏相兩圓兩膊兩脇兩腋兩乳腰背心齊及與咽膓。悉皆妙好。為三十二。通前合為六十種好。此咽已下六十好也。上下牙齒悉皆妙好。即以為二。兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔額兩角。悉皆妙好。復為十。通前合為二十種好。此咽已上二十好也。是為八十。相好如是(此一門竟)。

次第二門辨定多少。問曰。相好為止有此為更有乎。如花嚴經相海品說。於前三十二相之處。一一各有無量無邊阿僧祇等相好功德。是諸相好名字各別。於十方界。功德作業利益亦異。雖有是相。微妙難見。如梵天王頂上寶珠名因陀羅。一切諸天都無見者。又亦如彼如意珠王。是珠具有無量勢力。珠形可見。是珠力用不可得見。佛相如是。化身麁相。可以目覩。實德妙相。一切人天無能見者。唯大菩薩。知見少分。佛乃窮了。但為化度聲聞凡夫故。但現說三十二相八十種好。問曰。經說如來胸中有一金剛萬字之相。名曰無比。何故向前三十二中不列其名。此乃眾多相海所攝。故於三十二中不列。多少如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門辨定多少。問曰。相好為止有此為更有乎。如花嚴經相海品說。於前三十二相之處。一一各有無量無邊阿僧祇等相好功德。是諸相好名字各別。於十方界。功德作業利益亦異。雖有是相。微妙難見。如梵天王頂上寶珠名因陀羅。一切諸天都無見者。又亦如彼如意珠王。是珠具有無量勢力。珠形可見。是珠力用不可得見。佛相如是。化身麁相。可以目覩。實德妙相。一切人天無能見者。唯大菩薩。知見少分。佛乃窮了。但為化度聲聞凡夫故。但現說三十二相八十種好。問曰。經說如來胸中有一金剛萬字之相。名曰無比。何故向前三十二中不列其名。此乃眾多相海所攝。故於三十二中不列。多少如是(此二門竟)。

次第三門辨定真應。問曰。向說相好功德為真為應。分別有二。一對離相微妙之身所可示現。三十二相八十種好。王宮現生悉名為應。以是應故終歸盡滅。二就所現三十二相八十種好。隨義分別亦真亦應。自業所起名之為真。故地論中。名此相好為實報身。即此相好。隨諸眾生精麁異現。或生或滅即名為應。良以真應不相離故。現生之身而常不生。現滅之身而亦不滅生滅既然。大小精麁義亦同爾。真應如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門辨定真應。問曰。向說相好功德為真為應。分別有二。一對離相微妙之身所可示現。三十二相八十種好。王宮現生悉名為應。以是應故終歸盡滅。二就所現三十二相八十種好。隨義分別亦真亦應。自業所起名之為真。故地論中。名此相好為實報身。即此相好。隨諸眾生精麁異現。或生或滅即名為應。良以真應不相離故。現生之身而常不生。現滅之身而亦不滅生滅既然。大小精麁義亦同爾。真應如是(此三門竟)。

次第四門。明其得處。對因不同得處亦異。若對地前所修善業。淨心地已去相好報生。若對地上所修之因。隨諸地中次第報生。此之兩義。如地持說。得處如是(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門。明其得處。對因不同得處亦異。若對地前所修善業。淨心地已去相好報生。若對地上所修之因。隨諸地中次第報生。此之兩義。如地持說。得處如是(此四門竟)。

次第五門。辨定優劣。如地持說。降佛已還一切眾生福德積聚。等於如來一毛之相。一切毛相福德積聚。等彼如來一隨形好。一切隨形福德積聚。增至百倍。乃得一相。除白毫相肉髻相梵音聲相。除此三相。得餘相矣。餘一切相功德積聚。增至千倍得白毫相。白毫相功德增至百千倍。乃得肉髻無見頂相。白毫相功德增至億百千倍。乃得如來法䗍音相。是故如來隨意發聲。清淨梵音。乃至十方無量世界。如是如來無量無邊功德積聚不可思議。上來一門明相好果。次第二門明相好因。經明相因。好因不論。明相因中。四門分別。一正辨因。二就位分別。三明此因具無量能生相好。四明大小所說不同。正辨因中。義別三門。一者別因。二者失因。三者通因。言別因者。三十二相得因各異。如地持說。持戒忍辱惠施。故得足下安平。如涅槃說。持戒不動。施心不移。安住實語。得足下平。供養父母和上師長。苦惱眾生為作救護。故得足下千輻輪相。不客眾生。無劫盜想。於所尊重。先語問訊合掌恭敬。以愛念財而為供養。破諸憍慢。得纖長指。即上得三相。業得𦟛足跟。以四攝事。攝取眾生。故得手足網縵。為所尊重。塗身洗浴捉持案摩故。得手足柔軟相。修諸善法轉身無厭。得𦟛膊踢。涅槃經說。專心聽法演說正教。得鹿王𨄔。自受正法。廣為人說。為法走使。得踝骨不現相。次第修行三業清淨。瞻病施藥。離諸我慢。修習知足。得手摩膝。見分離者。以法和合。修習慚愧。施人衣服。得馬藏相。淨修三業。亦教人修。飲食知量。病者施藥。攝受難業。集聚難財。四大增損能令調順。得身圓滿相。即上得𦟛腨踢。業得身毛上靡。修諸善法。智慧明達。思惟諸法微細之義。於所尊重。樂修供養。於同住者。以善友攝。教令入義。得一一毛右旋。以上衣食車輿瓔珞嚴身之具。施於一切。不起嗔恚。得身金色圓光尋二相。即上得一一毛右旋。業彼皮膚柔軟。廣施眾生供設大會。得七處滿。已起未起一切善法。為作導首。離於我慢。柔和其性。為除不善。教以善法。得上身如師子。即上得纖長指。業得臂肘𦟛圓缺骨滿身𦟛直三相。遠離兩舌。壞者和合。得四十齒齒齊密二相。修欲界慈。思惟法義。得齒白淨。隨眾生等歡喜施與。得頰車方。施勝法味。壞諸味者。為淨其味。得次第得上味。受持五戒。轉以授人。常行悲心。迴向大法。得肉髻無見頂相及廣長舌二相。常修實語愛語時語如法語。方便說法。得梵音聲。普於眾生等行慈心。猶如父母。得目紺色眼上下瞬二相。見實德者。稱揚讚彼。得眉間白毫相。別因如是。次明共因。眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門。辨定優劣。如地持說。降佛已還一切眾生福德積聚。等於如來一毛之相。一切毛相福德積聚。等彼如來一隨形好。一切隨形福德積聚。增至百倍。乃得一相。除白毫相肉髻相梵音聲相。除此三相。得餘相矣。餘一切相功德積聚。增至千倍得白毫相。白毫相功德增至百千倍。乃得肉髻無見頂相。白毫相功德增至億百千倍。乃得如來法䗍音相。是故如來隨意發聲。清淨梵音。乃至十方無量世界。如是如來無量無邊功德積聚不可思議。上來一門明相好果。次第二門明相好因。經明相因。好因不論。明相因中。四門分別。一正辨因。二就位分別。三明此因具無量能生相好。四明大小所說不同。正辨因中。義別三門。一者別因。二者失因。三者通因。言別因者。三十二相得因各異。如地持說。持戒忍辱惠施。故得足下安平。如涅槃說。持戒不動。施心不移。安住實語。得足下平。供養父母和上師長。苦惱眾生為作救護。故得足下千輻輪相。不客眾生。無劫盜想。於所尊重。先語問訊合掌恭敬。以愛念財而為供養。破諸憍慢。得纖長指。即上得三相。業得𦟛足跟。以四攝事。攝取眾生。故得手足網縵。為所尊重。塗身洗浴捉持案摩故。得手足柔軟相。修諸善法轉身無厭。得𦟛膊踢。涅槃經說。專心聽法演說正教。得鹿王𨄔。自受正法。廣為人說。為法走使。得踝骨不現相。次第修行三業清淨。瞻病施藥。離諸我慢。修習知足。得手摩膝。見分離者。以法和合。修習慚愧。施人衣服。得馬藏相。淨修三業。亦教人修。飲食知量。病者施藥。攝受難業。集聚難財。四大增損能令調順。得身圓滿相。即上得𦟛腨踢。業得身毛上靡。修諸善法。智慧明達。思惟諸法微細之義。於所尊重。樂修供養。於同住者。以善友攝。教令入義。得一一毛右旋。以上衣食車輿瓔珞嚴身之具。施於一切。不起嗔恚。得身金色圓光尋二相。即上得一一毛右旋。業彼皮膚柔軟。廣施眾生供設大會。得七處滿。已起未起一切善法。為作導首。離於我慢。柔和其性。為除不善。教以善法。得上身如師子。即上得纖長指。業得臂肘𦟛圓缺骨滿身𦟛直三相。遠離兩舌。壞者和合。得四十齒齒齊密二相。修欲界慈。思惟法義。得齒白淨。隨眾生等歡喜施與。得頰車方。施勝法味。壞諸味者。為淨其味。得次第得上味。受持五戒。轉以授人。常行悲心。迴向大法。得肉髻無見頂相及廣長舌二相。常修實語愛語時語如法語。方便說法。得梵音聲。普於眾生等行慈心。猶如父母。得目紺色眼上下瞬二相。見實德者。稱揚讚彼。得眉間白毫相。別因如是。次明共因。眾

多相好共一因生名為共因。於中兩門如地持說。第一約就四修分別。於諸善法決定修者。得足下安平相。專心修者。得足下千輻輪𦟛腨膓手足網縵手足柔軟七處滿缺骨滿臂肘𦟛圓身𦟛直廣長舌九相。常修者。得纖長指𦟛指𦟛足跟立手摩膝身圓滿齒齊密五相。無罪修者。得餘諸相。二約八種淨業分別。於諸眾生。無忿恚心。得手足柔軟皮膚細濡二相。次第修時。得𦟛腨踢相。歡喜光明而為供養。善心音聲而為讚嘆。得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相。聞譽不喜。覆藏功德。得馬藏相。所修善根。迴向菩提。得身毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相。勤修精進。得上身如師子頰車方二相。安眾生心。如視一子。得齒齊密眼紺𮌟眼上下瞬三相。修善無厭。獲得餘相。共因如是。次論通因。一切諸相因行無別。名為通因。於此門中。差別有三。第一總說戒行為因。如地持說。三十二相無差別因。皆是持戒。若不持戒。尚不能得下賤人身。況大人相。第二宣說百福為因。如涅槃說。三十二相一一皆為百福嚴之。其百福者。五品心中。修行十善。謂下中上上中上上即為五十。始修五十。終成五十。是為百福。此百猶是戒行差別。三就一切諸行說因。理實通論。一切諸行一一皆得相好之果。無有差別。因體如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多相好共一因生名為共因。於中兩門如地持說。第一約就四修分別。於諸善法決定修者。得足下安平相。專心修者。得足下千輻輪𦟛腨膓手足網縵手足柔軟七處滿缺骨滿臂肘𦟛圓身𦟛直廣長舌九相。常修者。得纖長指𦟛指𦟛足跟立手摩膝身圓滿齒齊密五相。無罪修者。得餘諸相。二約八種淨業分別。於諸眾生。無忿恚心。得手足柔軟皮膚細濡二相。次第修時。得𦟛腨踢相。歡喜光明而為供養。善心音聲而為讚嘆。得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相。聞譽不喜。覆藏功德。得馬藏相。所修善根。迴向菩提。得身毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相。勤修精進。得上身如師子頰車方二相。安眾生心。如視一子。得齒齊密眼紺𮌟眼上下瞬三相。修善無厭。獲得餘相。共因如是。次論通因。一切諸相因行無別。名為通因。於此門中。差別有三。第一總說戒行為因。如地持說。三十二相無差別因。皆是持戒。若不持戒。尚不能得下賤人身。況大人相。第二宣說百福為因。如涅槃說。三十二相一一皆為百福嚴之。其百福者。五品心中。修行十善。謂下中上上中上上即為五十。始修五十。終成五十。是為百福。此百猶是戒行差別。三就一切諸行說因。理實通論。一切諸行一一皆得相好之果。無有差別。因體如是(此一門竟)。

次第二門。就位分別。理實通論。始從發心終盡法雲。一一地中。無不具修相好之因。隨相具分。善趣地中。方始修習。種性已上種子成就。解行地中。方便生果。初地已上。得果現前。就位如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門。就位分別。理實通論。始從發心終盡法雲。一一地中。無不具修相好之因。隨相具分。善趣地中。方始修習。種性已上種子成就。解行地中。方便生果。初地已上。得果現前。就位如是(此二門竟)。

次第三門。明相好因具三無量能生相好。如地持說。一劫無量。亦得名為時無量也。種性已上。三阿僧祇大劫修行。故生相好。二心無量。安樂饒益一切眾生。故生相好。三行無量。一切善業。無不備修。故生相好(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門。明相好因具三無量能生相好。如地持說。一劫無量。亦得名為時無量也。種性已上。三阿僧祇大劫修行。故生相好。二心無量。安樂饒益一切眾生。故生相好。三行無量。一切善業。無不備修。故生相好(此三門竟)。

次第四門。明其大小所說不同有十一門。一就界分別。大乘人說。相好之因。唯欲界修非上二界。龍樹宣說。欲色界修。非無色界。理亦通之。一切善業皆悉能生相好因故。二就趣分別。小乘人說。人中修習。龍樹宣說。通於五趣。如彼娑伽龍王等輩。皆是菩薩同修佛因。三就處分別。小乘中說。閻浮提修不在餘方。龍樹宣說。三天下修除欝單越。理亦通之。菩薩遍在一切處。修皆悉能為相好因故。四就身分別。小乘中說。男女身修。龍樹通不能男等。亦能修習。五就具分別。小乘中說。唯在意修不通身口。此之一義。龍樹不破理通三業。一切禮拜讚嘆等善。皆悉能為相好因故。六就識分別。小乘宣說。意識中修。龍樹說通。七多小分別。小乘中說。彼一一相一思為因。多思助成。龍樹宣說。於一一相。以無量思而以為因。八就時分別。小乘中說。佛出時修。餘時不修。龍樹宣說。一切時修。九約位分別。小乘中說。菩薩度於三阿僧祇劫。別於百劫修相好業。極少九十一劫修習。如釋迦佛。龍樹宣說。從初發心至佛恒修。十約境分別。小乘中說。緣佛身修。龍樹說通。第十一門次第分別。小乘法中。有人宣說。先修足下安平之相。要先足立後能起餘。或有人說。先修如來紺青眼相。以此眼相。慈視眾生故先修之。龍樹破此。明修非次。上來第二明相好因。次第三門。明修所為。理實齊通。隨義且分。修習諸相。為淨身器攝受阿耨菩提淨法。如欲請王先嚴舍宅。欲盛妙食先嚴寶器。此亦如是。如涅槃說。此為自利。修習諸好。為攝眾生令生愛敬樂受所說。又涅槃說。世間眾生事八十神佛為攝取。是故修習八十種好。其八十神。如涅槃經十德中說。相好如是。四一切種淨者。所謂身淨心淨境界淨智淨。義如上解。其十力者。從處非處乃至漏盡。義如上釋。今更依經略辨其相。經說初力有其九句。一者如來樹人別德。如地持釋。言語所說不乖於如故名如來。二是處非處舉其力境。淨不淨果依差別因故名是處。差別因違名為非處。三如實智出其力體。如地持釋。離增上慢智非是不知妄稱智故。四者是力辨力名義。如地持釋。於一切魔捨離得勝名之為力。自行力也。堪能一切利益眾生名之為力。化他力也。五者成就簡果異因。如地持釋。修習攝受隨欲自在。故名成就。修習攝受力體成也。隨欲自在力用成也。六者勝妙彰其果圓。無上涅槃名為勝妙。七者安穩顯其因熟。得八聖道。遠離一切惱亂恐怖故名安穩。八能轉梵輪。九能師子吼。此二力用化益善人。除惱得寂名轉梵輪。摧伏邪眾令捨異見名師子吼。九中前七。是自安道。後二安他。第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門。明其大小所說不同有十一門。一就界分別。大乘人說。相好之因。唯欲界修非上二界。龍樹宣說。欲色界修。非無色界。理亦通之。一切善業皆悉能生相好因故。二就趣分別。小乘人說。人中修習。龍樹宣說。通於五趣。如彼娑伽龍王等輩。皆是菩薩同修佛因。三就處分別。小乘中說。閻浮提修不在餘方。龍樹宣說。三天下修除欝單越。理亦通之。菩薩遍在一切處。修皆悉能為相好因故。四就身分別。小乘中說。男女身修。龍樹通不能男等。亦能修習。五就具分別。小乘中說。唯在意修不通身口。此之一義。龍樹不破理通三業。一切禮拜讚嘆等善。皆悉能為相好因故。六就識分別。小乘宣說。意識中修。龍樹說通。七多小分別。小乘中說。彼一一相一思為因。多思助成。龍樹宣說。於一一相。以無量思而以為因。八就時分別。小乘中說。佛出時修。餘時不修。龍樹宣說。一切時修。九約位分別。小乘中說。菩薩度於三阿僧祇劫。別於百劫修相好業。極少九十一劫修習。如釋迦佛。龍樹宣說。從初發心至佛恒修。十約境分別。小乘中說。緣佛身修。龍樹說通。第十一門次第分別。小乘法中。有人宣說。先修足下安平之相。要先足立後能起餘。或有人說。先修如來紺青眼相。以此眼相。慈視眾生故先修之。龍樹破此。明修非次。上來第二明相好因。次第三門。明修所為。理實齊通。隨義且分。修習諸相。為淨身器攝受阿耨菩提淨法。如欲請王先嚴舍宅。欲盛妙食先嚴寶器。此亦如是。如涅槃說。此為自利。修習諸好。為攝眾生令生愛敬樂受所說。又涅槃說。世間眾生事八十神佛為攝取。是故修習八十種好。其八十神。如涅槃經十德中說。相好如是。四一切種淨者。所謂身淨心淨境界淨智淨。義如上解。其十力者。從處非處乃至漏盡。義如上釋。今更依經略辨其相。經說初力有其九句。一者如來樹人別德。如地持釋。言語所說不乖於如故名如來。二是處非處舉其力境。淨不淨果依差別因故名是處。差別因違名為非處。三如實智出其力體。如地持釋。離增上慢智非是不知妄稱智故。四者是力辨力名義。如地持釋。於一切魔捨離得勝名之為力。自行力也。堪能一切利益眾生名之為力。化他力也。五者成就簡果異因。如地持釋。修習攝受隨欲自在。故名成就。修習攝受力體成也。隨欲自在力用成也。六者勝妙彰其果圓。無上涅槃名為勝妙。七者安穩顯其因熟。得八聖道。遠離一切惱亂恐怖故名安穩。八能轉梵輪。九能師子吼。此二力用化益善人。除惱得寂名轉梵輪。摧伏邪眾令捨異見名師子吼。九中前七。是自安道。後二安他。第

二業力。經有七句。一知三世業。二知身口意三種之業。三知四法受。有法現苦後樂。有法現樂後苦。有法現苦後苦。有法現樂後樂。如論廣辨是四法受。四知眾生數為造業人。五知眾生及非眾生造業境界。六知業因。七知業果。定力有二。一明如來於定自在種種現化。二知眾生定心有無。隨力教修。知他眾生軟中上根名為根力。知他眾生軟中上欲名為欲力。知他眾生三乘性別及煩惱性種種不同。是名性力。知諸度門教授眾生。及知眾生種種異見各有所至名至處道。知過去世八種事六種同行名宿命力。八種事六種同行。如前具辨。天眼力者。如來天眼扶淨過人。見諸眾生好色惡色。又見眾生身口意等善不善行身壞命終。或生善道或墮惡趣。漏盡力者。如來自漏悉已斷盡。具一切德。亦知眾生有盡不盡。隨宜教授。十力如是。四無畏者。謂一切智乃至能說盡苦之道。義如上解。三念處者。如來長念我法最勝。然於受者及不受者。不起惱心。眾有三種。一者正眾。二者邪眾。三非正非邪。於此三眾。以正念心。而無增減。名三念處。三不護者。佛過永盡身口意業不須防護。名三不護。言大悲者。四無量心總名大悲。不忘法者。如來於彼身口意等。所可作事常念不忘。名不忘法。斷諸習者。如來動止觀瞻言說離於一切煩惱所起相似餘習。名斷諸習。一切種妙智者。佛知三法。一義饒益是其善法。二非義饒益是不善法。三非義非非義是無記法。不同前二故云非義非非義也。於此三中。知惡無記名一切種智。知於善法名為妙智。此二合說為一切種智矣。百四十法相別如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二業力。經有七句。一知三世業。二知身口意三種之業。三知四法受。有法現苦後樂。有法現樂後苦。有法現苦後苦。有法現樂後樂。如論廣辨是四法受。四知眾生數為造業人。五知眾生及非眾生造業境界。六知業因。七知業果。定力有二。一明如來於定自在種種現化。二知眾生定心有無。隨力教修。知他眾生軟中上根名為根力。知他眾生軟中上欲名為欲力。知他眾生三乘性別及煩惱性種種不同。是名性力。知諸度門教授眾生。及知眾生種種異見各有所至名至處道。知過去世八種事六種同行名宿命力。八種事六種同行。如前具辨。天眼力者。如來天眼扶淨過人。見諸眾生好色惡色。又見眾生身口意等善不善行身壞命終。或生善道或墮惡趣。漏盡力者。如來自漏悉已斷盡。具一切德。亦知眾生有盡不盡。隨宜教授。十力如是。四無畏者。謂一切智乃至能說盡苦之道。義如上解。三念處者。如來長念我法最勝。然於受者及不受者。不起惱心。眾有三種。一者正眾。二者邪眾。三非正非邪。於此三眾。以正念心。而無增減。名三念處。三不護者。佛過永盡身口意業不須防護。名三不護。言大悲者。四無量心總名大悲。不忘法者。如來於彼身口意等。所可作事常念不忘。名不忘法。斷諸習者。如來動止觀瞻言說離於一切煩惱所起相似餘習。名斷諸習。一切種妙智者。佛知三法。一義饒益是其善法。二非義饒益是不善法。三非義非非義是無記法。不同前二故云非義非非義也。於此三中。知惡無記名一切種智。知於善法名為妙智。此二合說為一切種智矣。百四十法相別如是。

次第二門明其作業。此不共法。於十方界利益眾生。有十種業。一欲令眾生信心清淨受丈夫身起諸相好。二一切所作無礙自在起四一切種淨。三為益眾生斷一切疑起佛十力。四為開如來一切知見答一切問。伏諸邪論建立正義起四無畏。五如來智慧調伏眾生。隨諸眾生。於正法中。若住不住。不起惱心。起三念處。六一切所作無有過失。起三不護。七常以佛眼觀察世間。起大悲心。八於眾生一切所作皆已作故起不忘法。九如來所行隨順於如無有餘過。起斷諸習。十不善無記一切遠離於諸善法分別顯示。故起一切種妙智。作業如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門明其作業。此不共法。於十方界利益眾生。有十種業。一欲令眾生信心清淨受丈夫身起諸相好。二一切所作無礙自在起四一切種淨。三為益眾生斷一切疑起佛十力。四為開如來一切知見答一切問。伏諸邪論建立正義起四無畏。五如來智慧調伏眾生。隨諸眾生。於正法中。若住不住。不起惱心。起三念處。六一切所作無有過失。起三不護。七常以佛眼觀察世間。起大悲心。八於眾生一切所作皆已作故起不忘法。九如來所行隨順於如無有餘過。起斷諸習。十不善無記一切遠離於諸善法分別顯示。故起一切種妙智。作業如是。

次第三門。對彼十八不共之法共相收攝。十八不共。如上廣辨。彼十八中三業無失三業隨慧。百四十中三不護收。無異想者。於諸眾生。住平等心無怨親想。百四十中三念處攝。無不定心。百四十中定力所收。無不知已捨。百四十中不忘法攝。智慧無減知見無減。了達三世。百四十中一切種妙智攝。解脫無減。百四十中斷諸習攝。彼十八中欲念精進三種無減。百四十中略而不論。百四十中三十二相八十種好四一切種淨十力四無畏大悲。於彼十八不共法中隱而不彰。佛德無量隱顯互舉。不可具責。一百四十不共佛法。辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門。對彼十八不共之法共相收攝。十八不共。如上廣辨。彼十八中三業無失三業隨慧。百四十中三不護收。無異想者。於諸眾生。住平等心無怨親想。百四十中三念處攝。無不定心。百四十中定力所收。無不知已捨。百四十中不忘法攝。智慧無減知見無減。了達三世。百四十中一切種妙智攝。解脫無減。百四十中斷諸習攝。彼十八中欲念精進三種無減。百四十中略而不論。百四十中三十二相八十種好四一切種淨十力四無畏大悲。於彼十八不共法中隱而不彰。佛德無量隱顯互舉。不可具責。一百四十不共佛法。辨之略爾。

大乘義章卷第二十(末終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘義章卷第二十(末終)

右二十六軸所讐校之原本者。古寫三本校合之善本也。曾延享二年歡喜庵。得東都增上寺山內洞譽團海藏本。而令義鏡沙彌模寫矣。近天明之初。明善寺補天。將仁和寺及與東大寺兩本更參校是非。較量同異。法顯所藏者是也。(景)寬政九年丁巳春。起毫未盡三軸。應二三子需。講無量壽觀經。序分講了。復續於先筆。又夏六月。於下總西念寺講正信偈。秋於自坊續講定善十三觀。今年戊午春。朝讀散善九品。夕講淨土和讚及毘婆沙易行品。以故不得一事校讐。同年臘月上旬第九日。謄寫之功畢。愧多於三豕點讀之謬矣。冀後見者。善揀擇為是正焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右二十六軸所讐校之原本者。古寫三本校合之善本也。曾延享二年歡喜庵。得東都增上寺山內洞譽團海藏本。而令義鏡沙彌模寫矣。近天明之初。明善寺補天。將仁和寺及與東大寺兩本更參校是非。較量同異。法顯所藏者是也。(景)寬政九年丁巳春。起毫未盡三軸。應二三子需。講無量壽觀經。序分講了。復續於先筆。又夏六月。於下總西念寺講正信偈。秋於自坊續講定善十三觀。今年戊午春。朝讀散善九品。夕講淨土和讚及毘婆沙易行品。以故不得一事校讐。同年臘月上旬第九日。謄寫之功畢。愧多於三豕點讀之謬矣。冀後見者。善揀擇為是正焉。