大乘義章卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘義章卷第十八

遠法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師撰

淨法聚果法中有十八門。此卷有二門(大般涅槃義 無上菩提義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法聚果法中有十八門。此卷有二門(大般涅槃義 無上菩提義)。

涅槃義五門分別(釋名一 滅之分齊二 定體三 開合辨相四 雜義分別五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃義五門分別(釋名一 滅之分齊二 定體三 開合辨相四 雜義分別五)

第一釋名。涅槃是其天竺人語。依彼具言名為摩訶般涅槃那。摩訶名大。大義有六。一者常義。故涅槃云。所言大者名之為常。譬如有人壽命無量名大丈夫。二者廣義。故涅槃云。所言大者其性廣博。猶如虛空無所不至。涅槃如是。故名為廣。三者多義。能別非一。故涅槃云。譬如大藏多諸珍異。涅槃如是。多有種種妙法珍寶。故名為大。四者深義。淵奧難測。故涅槃云。大者名為不可思議。一切世間聲聞緣覺不能測量涅槃之義。故名為大。五者高義。位分高出餘人不至。故涅槃云。譬如大山一切世人不能得上。故名為大。涅槃如是。凡夫二乘及諸菩薩不能窮到。故名為大。六者勝義。如世間中勝上之人名為大人。涅槃如是。諸法中勝。故名為大。大義如是。何者是大。大有三種。一者體大。性淨涅槃體窮真性義充法界。二者相大。方便涅槃過無不盡德無不備。三者用大。應化涅槃妙用曠博化現無盡。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。所言般者此翻名入。入義有三。一就實論入。息妄歸真。從因趣果。二真應相對。息化歸真。故名為入。三唯就應現。捨有為過趣入無為。故名入。言涅槃者人釋種種。有人釋言。涅槃之名非胡非漢直是佛語。若論佛語一切皆是。豈獨涅槃。故涅槃云。種種異論文章呪術皆是佛說。雖是佛說不離方言。若離方言佛則無說。涅槃之體非名字。故非音聲。故有人復言。涅槃胡語名總萬德。此方更無一名能翻。故存胡本說為涅槃。涅槃之體實備萬德。涅槃一名非盡萬德。若使涅槃名盡萬德。是則宣說萬德之時。不應隨德更立名字。欲說常義更立常名以名彼義如是一切。明知。涅槃名不盡德。又設涅槃名。總萬德此方還以萬德總名翻彼涅槃。何為不得而言叵翻。又涅槃云。隨其類音普告眾生。今日如來將欲涅槃隨類異告。云何叵翻若正相翻名之為滅。隨義傍翻名別種種。或言不生。或曰不出。或謂無作。或謂無起。或名無為。或字無相。或言不燃。或曰不識。或稱寂滅。或云安穩。或名解脫。或字彼岸。如是種種悉如經說。云何得知是滅非總。今此且以四義驗之。一准昔以求。如來昔於餘契經中。每常宣說煩惱滅無身亡智喪以為涅槃。今日涅槃名不異昔。何忽是總。二據終以驗。如來垂滅大音普告。今日如來將欲涅槃。時諸眾生聞佛涅槃咸皆悲惱詣佛請住。若使涅槃名含萬德是則宜唱萬德示人。眾生應喜。何故悲惱詣佛請住。聞佛涅槃悲惱請住。明知。涅槃是滅非總。三准定方言。外國之人見人死滅咸皆稱言。某甲涅槃。世人死滅何德可總亦稱涅槃。世人死滅名涅槃。故明知。涅槃是滅非總。四取文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。涅槃是其天竺人語。依彼具言名為摩訶般涅槃那。摩訶名大。大義有六。一者常義。故涅槃云。所言大者名之為常。譬如有人壽命無量名大丈夫。二者廣義。故涅槃云。所言大者其性廣博。猶如虛空無所不至。涅槃如是。故名為廣。三者多義。能別非一。故涅槃云。譬如大藏多諸珍異。涅槃如是。多有種種妙法珍寶。故名為大。四者深義。淵奧難測。故涅槃云。大者名為不可思議。一切世間聲聞緣覺不能測量涅槃之義。故名為大。五者高義。位分高出餘人不至。故涅槃云。譬如大山一切世人不能得上。故名為大。涅槃如是。凡夫二乘及諸菩薩不能窮到。故名為大。六者勝義。如世間中勝上之人名為大人。涅槃如是。諸法中勝。故名為大。大義如是。何者是大。大有三種。一者體大。性淨涅槃體窮真性義充法界。二者相大。方便涅槃過無不盡德無不備。三者用大。應化涅槃妙用曠博化現無盡。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。所言般者此翻名入。入義有三。一就實論入。息妄歸真。從因趣果。二真應相對。息化歸真。故名為入。三唯就應現。捨有為過趣入無為。故名入。言涅槃者人釋種種。有人釋言。涅槃之名非胡非漢直是佛語。若論佛語一切皆是。豈獨涅槃。故涅槃云。種種異論文章呪術皆是佛說。雖是佛說不離方言。若離方言佛則無說。涅槃之體非名字。故非音聲。故有人復言。涅槃胡語名總萬德。此方更無一名能翻。故存胡本說為涅槃。涅槃之體實備萬德。涅槃一名非盡萬德。若使涅槃名盡萬德。是則宣說萬德之時。不應隨德更立名字。欲說常義更立常名以名彼義如是一切。明知。涅槃名不盡德。又設涅槃名。總萬德此方還以萬德總名翻彼涅槃。何為不得而言叵翻。又涅槃云。隨其類音普告眾生。今日如來將欲涅槃隨類異告。云何叵翻若正相翻名之為滅。隨義傍翻名別種種。或言不生。或曰不出。或謂無作。或謂無起。或名無為。或字無相。或言不燃。或曰不識。或稱寂滅。或云安穩。或名解脫。或字彼岸。如是種種悉如經說。云何得知是滅非總。今此且以四義驗之。一准昔以求。如來昔於餘契經中。每常宣說煩惱滅無身亡智喪以為涅槃。今日涅槃名不異昔。何忽是總。二據終以驗。如來垂滅大音普告。今日如來將欲涅槃。時諸眾生聞佛涅槃咸皆悲惱詣佛請住。若使涅槃名含萬德是則宜唱萬德示人。眾生應喜。何故悲惱詣佛請住。聞佛涅槃悲惱請住。明知。涅槃是滅非總。三准定方言。外國之人見人死滅咸皆稱言。某甲涅槃。世人死滅何德可總亦稱涅槃。世人死滅名涅槃。故明知。涅槃是滅非總。四取文

為證。如涅槃中。佛嘆純陀。善哉善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。世間眾生何曾有彼萬德涅槃。如來示同此說如來同世盡滅。名同涅槃。明知。涅槃是滅非總。又法華說。日月燈佛說法華竟。於後夜分入於涅槃。下文重頌佛此夜滅度如薪盡火滅。長行之中云言涅槃。偈言滅度。明知。涅槃是滅非總。問曰。若使涅槃是滅何故經言諸結火滅名為滅度。離覺觀故稱曰涅槃。釋言。外國滅有多名。略有三別。一者涅槃。翻名為滅。二彌留陀。此亦名滅。三者毘尼。此亦名滅。其猶外國菩提末伽此通名道。外國說滅有多名。故諸結火滅名彌留陀。離諸覺觀名曰涅槃。涅槃經中彌留陀滅翻為漢言。涅槃之滅仍存胡語。似若是別若具翻之此方名少。彼彌留陀此翻名滅。彼中涅槃此亦名滅。是故得言外國涅槃此翻名滅。滅煩惱故滅生死故名之為滅。離眾相故大寂靜故亦名為滅。那者名息。究竟解脫永蘇息故。息何等事。息煩惱故息生死故。又息一切所行事故。涅槃云。雖得禪定智慧解脫不名畢竟。若能斷除三十七品所行之事方得名為畢竟涅槃。以息如是三十七品所行事故亦名為息。名義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為證。如涅槃中。佛嘆純陀。善哉善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。世間眾生何曾有彼萬德涅槃。如來示同此說如來同世盡滅。名同涅槃。明知。涅槃是滅非總。又法華說。日月燈佛說法華竟。於後夜分入於涅槃。下文重頌佛此夜滅度如薪盡火滅。長行之中云言涅槃。偈言滅度。明知。涅槃是滅非總。問曰。若使涅槃是滅何故經言諸結火滅名為滅度。離覺觀故稱曰涅槃。釋言。外國滅有多名。略有三別。一者涅槃。翻名為滅。二彌留陀。此亦名滅。三者毘尼。此亦名滅。其猶外國菩提末伽此通名道。外國說滅有多名。故諸結火滅名彌留陀。離諸覺觀名曰涅槃。涅槃經中彌留陀滅翻為漢言。涅槃之滅仍存胡語。似若是別若具翻之此方名少。彼彌留陀此翻名滅。彼中涅槃此亦名滅。是故得言外國涅槃此翻名滅。滅煩惱故滅生死故名之為滅。離眾相故大寂靜故亦名為滅。那者名息。究竟解脫永蘇息故。息何等事。息煩惱故息生死故。又息一切所行事故。涅槃云。雖得禪定智慧解脫不名畢竟。若能斷除三十七品所行之事方得名為畢竟涅槃。以息如是三十七品所行事故亦名為息。名義如是。

次第二門彰滅分齊。分齊有四。一是事滅。斷生死因滅生死果。名為涅槃。二者能滅。諸佛涅槃圓備萬德。雖具眾德妙寂離相。稱之為滅。又復離性亦說為滅。言離相者如下文說。譬如一切眾生心識體雖是有而無一相。亦如醍醐體雖是有而無青黃赤白等相。涅槃亦爾。體雖實有而無一相。故稱為滅。無何等相。謂。無他相及無自相。無他相者。如經中說。離於十相名為涅槃。謂。離色聲香味觸相生住滅相男相女相。經中復說。離十三相名為涅槃。離前十相及離苦樂不苦樂相。又經復言。大涅槃中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有及諸憂苦。此等皆是無他相也。無自相者。大涅槃中雖有色身而無色相。雖有覺知而無知相。雖有一切無一切相。備如經說。言離性者。諸德同體緣起相成。無有一法別守自性。如就諸德宣說常義。離諸德外無別常性。我樂淨等類亦同爾。又就常等宣說法身。離常等外無別身性。餘亦如是。故經說言。又性別異故成涅槃。由非別異名無別性。故成涅槃。問曰。涅槃體既是有。說有稱當。何勞說之。門解義。故就障滅。此是第二德寂之滅。三者應滅。應滅有二。一現斷有因盡生死果。名之為滅。二息化歸真。用息稱滅。四者理滅。如經中說。一苦滅諦。一切眾生即涅槃相。如是等也。理滅有二。一者相虛妄。情所起一切諸法相有體無。名之為滅。此即經中空如來藏。二者真空。真如來藏離相離性。名之為滅。言離相者如馬鳴說。謂。非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。非自相非他相。非非自相非非他相。非自他俱相。如是一切妄心分別悉不相應。唯證境界。言離性者。如來藏中具過一切恒沙佛法。是諸佛法同一體性緣起相成不離不斷不脫不異。以同體故無有一法別守自性。雖無一性而無不性。無有一性法如也。而無不性法界別也。今說如是。以之為滅。滅如是。此四相望亦有本末。理滅為本。由見理中相空之滅成前事滅。悟理捨情離生死故。由證理中真空之滅成前德滅。如彼真法離性相故。依德起用故有應滅。此四種中分相言之。說前三種以為涅槃。攝相論之。四滅俱是涅槃為門。統攝諸義成涅槃故。分齊如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門彰滅分齊。分齊有四。一是事滅。斷生死因滅生死果。名為涅槃。二者能滅。諸佛涅槃圓備萬德。雖具眾德妙寂離相。稱之為滅。又復離性亦說為滅。言離相者如下文說。譬如一切眾生心識體雖是有而無一相。亦如醍醐體雖是有而無青黃赤白等相。涅槃亦爾。體雖實有而無一相。故稱為滅。無何等相。謂。無他相及無自相。無他相者。如經中說。離於十相名為涅槃。謂。離色聲香味觸相生住滅相男相女相。經中復說。離十三相名為涅槃。離前十相及離苦樂不苦樂相。又經復言。大涅槃中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有及諸憂苦。此等皆是無他相也。無自相者。大涅槃中雖有色身而無色相。雖有覺知而無知相。雖有一切無一切相。備如經說。言離性者。諸德同體緣起相成。無有一法別守自性。如就諸德宣說常義。離諸德外無別常性。我樂淨等類亦同爾。又就常等宣說法身。離常等外無別身性。餘亦如是。故經說言。又性別異故成涅槃。由非別異名無別性。故成涅槃。問曰。涅槃體既是有。說有稱當。何勞說之。門解義。故就障滅。此是第二德寂之滅。三者應滅。應滅有二。一現斷有因盡生死果。名之為滅。二息化歸真。用息稱滅。四者理滅。如經中說。一苦滅諦。一切眾生即涅槃相。如是等也。理滅有二。一者相虛妄。情所起一切諸法相有體無。名之為滅。此即經中空如來藏。二者真空。真如來藏離相離性。名之為滅。言離相者如馬鳴說。謂。非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。非自相非他相。非非自相非非他相。非自他俱相。如是一切妄心分別悉不相應。唯證境界。言離性者。如來藏中具過一切恒沙佛法。是諸佛法同一體性緣起相成不離不斷不脫不異。以同體故無有一法別守自性。雖無一性而無不性。無有一性法如也。而無不性法界別也。今說如是。以之為滅。滅如是。此四相望亦有本末。理滅為本。由見理中相空之滅成前事滅。悟理捨情離生死故。由證理中真空之滅成前德滅。如彼真法離性相故。依德起用故有應滅。此四種中分相言之。說前三種以為涅槃。攝相論之。四滅俱是涅槃為門。統攝諸義成涅槃故。分齊如是。

次第三門定其體性。涅槃體中德別無量。要唯有三。一是色法。二是心法。三非色心法。言色法者如涅槃說。滅無常色獲得常色。離苦色獲得樂色。乃至滅於不寂靜色獲得真實寂靜之色。故知。涅槃用色為體。又涅槃云言不空者。謂。有善色。常樂我淨。又涅槃中說大涅槃以為解脫。迦葉白佛。如是解脫為色為非色。佛言。二乘解脫非色。諸佛如來解脫是色。以斯驗求明知。涅槃體性是色。又如六卷泥洹之中。純陀嘆佛。妙色湛默常安隱。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲獲得金剛不壞身。故知。是色。又勝鬘中嘆佛色身世無與等。又嘆如來妙色無盡。明知是色。色相云何。佛有三身。一是應身。二是報身。三是法身。此三身中皆悉有色。應身色者現化隨物。或時似天或復似人。如是一切隨其所現同世色像。是故亦名共世間身。報身色者於彼應身一一相處各有無量塵數相好。如華嚴經相海品說。雖具眾相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。雖不可見而實有之。名字不同作業各異。如華嚴說。法身色者如來藏中。色性法門顯成佛體。體雖是色而無色相。如似比丘無作戒法。亦如陰陽五行等法雖無色相而是色性。諸佛證得成就法界。諸根相好即法身故。又此法中出生法界無盡色。故名像色法。有人說言。涅槃無色唯一靈智。設言色者是應非真。何故非色。色性質礙。為是無之。若色質礙全佛無者。心是攀緣慮知之法。佛亦應無。佛無緣心而有無緣覺知之心。色亦應爾。佛無礙色。而有無礙自在之色。何為不得。人復為難。礙故名色。佛身無礙。云何名色。此應返質。緣義為心。佛智無緣。何得名心。人復釋言。無緣而照故得名心。此應類之。無礙是身。無礙是形。何為非色。又雖無礙而有光明諸根相好。何得非色。又若無礙即全無色。若言有色即令礙者。此應並報。如來無緣即應是癡。即應無知。佛若有知即是攀緣。可如是不。此既不可。彼亦同然。何勞致疑。又若說言色皆是應都無真實者。此應並難。真處亡情。有覺有知。應悉是應。應化之知從真知生真中立知。應化之色從真色起。真中存色。竟有何妨。又經宣說。滅無常色獲得常色。云何是應。經復宣說。真實善色常樂我淨。云何是應。又經嘆佛。妙色湛然常安穩。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲故得金剛不壞身。云何名應。又地經中說。佛相好為實報身。云何是應。又若相好悉是應者。經中宣說相好之業。應是應修非是實修。修得是實果寧不真。人復釋言。滅無常色獲常色等。此實是心。心法顯現義說為色。此應反難。若心顯現義說為色。實無色者。色法不顯。義說為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門定其體性。涅槃體中德別無量。要唯有三。一是色法。二是心法。三非色心法。言色法者如涅槃說。滅無常色獲得常色。離苦色獲得樂色。乃至滅於不寂靜色獲得真實寂靜之色。故知。涅槃用色為體。又涅槃云言不空者。謂。有善色。常樂我淨。又涅槃中說大涅槃以為解脫。迦葉白佛。如是解脫為色為非色。佛言。二乘解脫非色。諸佛如來解脫是色。以斯驗求明知。涅槃體性是色。又如六卷泥洹之中。純陀嘆佛。妙色湛默常安隱。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲獲得金剛不壞身。故知。是色。又勝鬘中嘆佛色身世無與等。又嘆如來妙色無盡。明知是色。色相云何。佛有三身。一是應身。二是報身。三是法身。此三身中皆悉有色。應身色者現化隨物。或時似天或復似人。如是一切隨其所現同世色像。是故亦名共世間身。報身色者於彼應身一一相處各有無量塵數相好。如華嚴經相海品說。雖具眾相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。雖不可見而實有之。名字不同作業各異。如華嚴說。法身色者如來藏中。色性法門顯成佛體。體雖是色而無色相。如似比丘無作戒法。亦如陰陽五行等法雖無色相而是色性。諸佛證得成就法界。諸根相好即法身故。又此法中出生法界無盡色。故名像色法。有人說言。涅槃無色唯一靈智。設言色者是應非真。何故非色。色性質礙。為是無之。若色質礙全佛無者。心是攀緣慮知之法。佛亦應無。佛無緣心而有無緣覺知之心。色亦應爾。佛無礙色。而有無礙自在之色。何為不得。人復為難。礙故名色。佛身無礙。云何名色。此應返質。緣義為心。佛智無緣。何得名心。人復釋言。無緣而照故得名心。此應類之。無礙是身。無礙是形。何為非色。又雖無礙而有光明諸根相好。何得非色。又若無礙即全無色。若言有色即令礙者。此應並報。如來無緣即應是癡。即應無知。佛若有知即是攀緣。可如是不。此既不可。彼亦同然。何勞致疑。又若說言色皆是應都無真實者。此應並難。真處亡情。有覺有知。應悉是應。應化之知從真知生真中立知。應化之色從真色起。真中存色。竟有何妨。又經宣說。滅無常色獲得常色。云何是應。經復宣說。真實善色常樂我淨。云何是應。又經嘆佛。妙色湛然常安穩。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲故得金剛不壞身。云何名應。又地經中說。佛相好為實報身。云何是應。又若相好悉是應者。經中宣說相好之業。應是應修非是實修。修得是實果寧不真。人復釋言。滅無常色獲常色等。此實是心。心法顯現義說為色。此應反難。若心顯現義說為色。實無色者。色法不顯。義說為

心。實應無心。又若心現義說色者。他亦應言色光照明義說為心。佛實無心色光照明。不得名心。心法顯現何得名色。以斯驗求佛真有色。不得言無色。義如是。次論心義。經中宣說。滅無常識獲得常識。受想行等亦復如是。明知。涅槃以心為體。又說彼若成大涅槃。明知。涅槃用心為體。心相云何。如前八識章中具辯。今略論之心有三種。一是事識。謂。六識心。向外取緣。二是妄識。謂。七識心。內迷真性妄取自心所起境界。如人昏夢迷覆實事。妄取自心所起境界。三是真識。謂。八識心。如來藏中過恒沙法緣起集成覺知心事。以此真心覺知性故。與無明合便起妄知。息去無明便為正知。如人報心與昏睡合便起夢知。息去昏睡便為寤知。始覺真心說之以為一切種德。今此就其涅槃門說故。說此心以為涅槃。妄事兩心。情有體無。未窮似有。研之即盡。不成涅槃故。楞伽云。妄想爾炎慧。彼滅我涅槃。又彼經言。滅七種識唯有藏識。唯藏識故真識之心得成涅槃。非六非七。有異論。如前八識章中廣破。問曰。真心是知非滅。云何得說為涅槃乎。釋言。此心體是知性。而無分別。無分別故照而常寂。是知性故寂而恒照。以恒照故能滅癡闇。以常寂故能滅妄想。癡妄既除不復隨緣集起生死。以不起故無為體寂。故名涅槃。心法如是。次明非色非心之義。如經中說。菩提不可身得心得。涅槃亦爾。故非色心。相狀如何。分別有二。一數滅無為。斷離一切色心等相名非色心。如涅槃說。滅無常色名為非色。滅於無常受想行識名曰非心。如是一切。又如涅槃梵行品說。入於無色大般涅槃名為非色。又無諸大陰界入等。亦是非色意滅識亡心亦寂等。名為非心。又滅妄想爾炎慧等。亦是非心。二真法體如。色即無色。心即無心。名非色心。如經中說。大般涅槃實非有色。隨世說有。又經中說。菩提涅槃一切皆空。又地經說。自體本空智自空等。皆是真空非色心義。彼云何空。義如上解離相離性。言離相者。佛雖有色而無色相。如無作戒雖復是色而無形相。佛雖有心而亦無心相。如鏡照物無分別相。言離性者。大涅槃中諸德同體緣起相成。無有一德別守自性。故名為空。以是空故色無色性。名為非色。心無心性。稱曰非心。問曰。若此皆無自性即是自性不成無常。與生死法有何差別。釋言。緣起無性空義。生死涅槃其理齊等。是故經中說生死空乃至涅槃生死無我乃至涅槃。所言異者。生死之法一向無常。以其性相俱無常故生滅流轉名相無常。虛集無性名性無常。涅槃之體亦常無常而非一向。故涅槃經初德中說。涅槃非常亦非無常。是義云何。大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心。實應無心。又若心現義說色者。他亦應言色光照明義說為心。佛實無心色光照明。不得名心。心法顯現何得名色。以斯驗求佛真有色。不得言無色。義如是。次論心義。經中宣說。滅無常識獲得常識。受想行等亦復如是。明知。涅槃以心為體。又說彼若成大涅槃。明知。涅槃用心為體。心相云何。如前八識章中具辯。今略論之心有三種。一是事識。謂。六識心。向外取緣。二是妄識。謂。七識心。內迷真性妄取自心所起境界。如人昏夢迷覆實事。妄取自心所起境界。三是真識。謂。八識心。如來藏中過恒沙法緣起集成覺知心事。以此真心覺知性故。與無明合便起妄知。息去無明便為正知。如人報心與昏睡合便起夢知。息去昏睡便為寤知。始覺真心說之以為一切種德。今此就其涅槃門說故。說此心以為涅槃。妄事兩心。情有體無。未窮似有。研之即盡。不成涅槃故。楞伽云。妄想爾炎慧。彼滅我涅槃。又彼經言。滅七種識唯有藏識。唯藏識故真識之心得成涅槃。非六非七。有異論。如前八識章中廣破。問曰。真心是知非滅。云何得說為涅槃乎。釋言。此心體是知性。而無分別。無分別故照而常寂。是知性故寂而恒照。以恒照故能滅癡闇。以常寂故能滅妄想。癡妄既除不復隨緣集起生死。以不起故無為體寂。故名涅槃。心法如是。次明非色非心之義。如經中說。菩提不可身得心得。涅槃亦爾。故非色心。相狀如何。分別有二。一數滅無為。斷離一切色心等相名非色心。如涅槃說。滅無常色名為非色。滅於無常受想行識名曰非心。如是一切。又如涅槃梵行品說。入於無色大般涅槃名為非色。又無諸大陰界入等。亦是非色意滅識亡心亦寂等。名為非心。又滅妄想爾炎慧等。亦是非心。二真法體如。色即無色。心即無心。名非色心。如經中說。大般涅槃實非有色。隨世說有。又經中說。菩提涅槃一切皆空。又地經說。自體本空智自空等。皆是真空非色心義。彼云何空。義如上解離相離性。言離相者。佛雖有色而無色相。如無作戒雖復是色而無形相。佛雖有心而亦無心相。如鏡照物無分別相。言離性者。大涅槃中諸德同體緣起相成。無有一德別守自性。故名為空。以是空故色無色性。名為非色。心無心性。稱曰非心。問曰。若此皆無自性即是自性不成無常。與生死法有何差別。釋言。緣起無性空義。生死涅槃其理齊等。是故經中說生死空乃至涅槃生死無我乃至涅槃。所言異者。生死之法一向無常。以其性相俱無常故生滅流轉名相無常。虛集無性名性無常。涅槃之體亦常無常而非一向。故涅槃經初德中說。涅槃非常亦非無常。是義云何。大

涅槃中萬德同體。分相論之各守自相無為不動。故非無常。攝相言之互以相成相成不壞。亦非無常。非無常故經說為常。將別分總總相不立。以不立故無空性常。無性常故名為無常。涅槃體性其理定爾。有人宣說。一苦滅諦。顯成涅槃。苦滅唯空。顯此空理以成涅槃。是故涅槃一向唯空無色無心。此外道空不應受持。若說苦滅唯是空者。佛自對破。如涅槃經四諦章說。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若說空法為苦滅諦。諸外道等悉皆修空。應有真諦。又若宣說無我空寂為如來藏。當知。此人久在生死。長受長諸苦不得解脫。若有說言有如來藏。雖不可見破煩惱已定必得之。若發是心一念因緣於諸法中悉得自在。以斯驗求明知。苦滅不唯是空。如勝鬘說。一苦滅諦是如來藏。如來藏具過一切恒沙佛法。名不空藏。何得唯空。若言涅槃一向空者。經說涅槃常樂我淨真實善有。那得言空。又經說言空者。所謂一切生死。言不空者。謂。大涅槃。又經說言殺空得實。殺無常已得常涅槃。云何是空。又涅槃經第七德中。七法相異空與涅槃義門各別。何得唯空。又若空者無想天喻無想實有。竟何所況。又經宣說。大般涅槃能建大義種種示現。若唯空者依何起義。又經宣說。汝不應言滅是法性。若法性者實無滅也。何得唯空。有人復言。如來藏性色心為體。都無空義。復言空者。無相名空。藏性既爾。顯成涅槃。涅槃唯有一向不空。說言空者空無萬相。不空涅槃。此亦是其外道之有。不應受之。若說藏性實不空者。是義不然。如楞伽說。依法無我說如來藏。云何不空。又復如彼起信論說。有人聞說如來藏中具一切法。便說色心各別有體。對治此執說。一切法依真如說。如者是其空之別稱。依之宣說一切佛法。云何不空。又如經說。如來藏中具過恒沙一切佛法。不離不斷不脫不異。既言不離明無別性。法無別性何為不空。又同體法必互相成。相成之法則有總別。攝別成總諸法可有。將別分總總相不立。何為不空。若別分總。總義不空五陰分生。生應不空。藏性如是。若言涅槃實有不空是義不然。如經中說。涅槃非有。隨世說有。涅槃非有。云何不空。又地經說。自體本空名為性淨。同相涅槃云何不空。又經中說。菩提涅槃一切皆空。云何實有。又若涅槃實有不空取著涅槃正見非邪。佛何故破說空無我。又若涅槃實常非空。常見者不應是患。若言涅槃空無妄情心取之相故名為空。而涅槃體定不空者。此應並反經說涅槃非有非無。是則有者能有他故名之為有。體應非有。人即救言我言無者。己無他相何得有他。此應更徵。經中宣說。依如來藏故有生死 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃中萬德同體。分相論之各守自相無為不動。故非無常。攝相言之互以相成相成不壞。亦非無常。非無常故經說為常。將別分總總相不立。以不立故無空性常。無性常故名為無常。涅槃體性其理定爾。有人宣說。一苦滅諦。顯成涅槃。苦滅唯空。顯此空理以成涅槃。是故涅槃一向唯空無色無心。此外道空不應受持。若說苦滅唯是空者。佛自對破。如涅槃經四諦章說。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若說空法為苦滅諦。諸外道等悉皆修空。應有真諦。又若宣說無我空寂為如來藏。當知。此人久在生死。長受長諸苦不得解脫。若有說言有如來藏。雖不可見破煩惱已定必得之。若發是心一念因緣於諸法中悉得自在。以斯驗求明知。苦滅不唯是空。如勝鬘說。一苦滅諦是如來藏。如來藏具過一切恒沙佛法。名不空藏。何得唯空。若言涅槃一向空者。經說涅槃常樂我淨真實善有。那得言空。又經說言空者。所謂一切生死。言不空者。謂。大涅槃。又經說言殺空得實。殺無常已得常涅槃。云何是空。又涅槃經第七德中。七法相異空與涅槃義門各別。何得唯空。又若空者無想天喻無想實有。竟何所況。又經宣說。大般涅槃能建大義種種示現。若唯空者依何起義。又經宣說。汝不應言滅是法性。若法性者實無滅也。何得唯空。有人復言。如來藏性色心為體。都無空義。復言空者。無相名空。藏性既爾。顯成涅槃。涅槃唯有一向不空。說言空者空無萬相。不空涅槃。此亦是其外道之有。不應受之。若說藏性實不空者。是義不然。如楞伽說。依法無我說如來藏。云何不空。又復如彼起信論說。有人聞說如來藏中具一切法。便說色心各別有體。對治此執說。一切法依真如說。如者是其空之別稱。依之宣說一切佛法。云何不空。又如經說。如來藏中具過恒沙一切佛法。不離不斷不脫不異。既言不離明無別性。法無別性何為不空。又同體法必互相成。相成之法則有總別。攝別成總諸法可有。將別分總總相不立。何為不空。若別分總。總義不空五陰分生。生應不空。藏性如是。若言涅槃實有不空是義不然。如經中說。涅槃非有。隨世說有。涅槃非有。云何不空。又地經說。自體本空名為性淨。同相涅槃云何不空。又經中說。菩提涅槃一切皆空。云何實有。又若涅槃實有不空取著涅槃正見非邪。佛何故破說空無我。又若涅槃實常非空。常見者不應是患。若言涅槃空無妄情心取之相故名為空。而涅槃體定不空者。此應並反經說涅槃非有非無。是則有者能有他故名之為有。體應非有。人即救言我言無者。己無他相何得有他。此應更徵。經中宣說。依如來藏故有生死

。依大涅槃能建大義起種種化。即是有他。若言無者己無他故不得有他。是則有者已有他故不得無他。此是一難。又若無者一向無他。而體非無是則有者一向有他。而體非有。有雖有他不妨體有。是則無者雖復無他何妨體無。偏有偏無佛法大患。理須廣破。體性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。依大涅槃能建大義起種種化。即是有他。若言無者己無他故不得有他。是則有者已有他故不得無他。此是一難。又若無者一向無他。而體非無是則有者一向有他。而體非有。有雖有他不妨體有。是則無者雖復無他何妨體無。偏有偏無佛法大患。理須廣破。體性如是。

次第四門開合辨相。其涅槃者乃是諸佛圓寂妙果。體窮真性。義充法界。體窮真性故妙絕於名相。義充法界故德備於塵算。塵算之德難以定論。是以經中或云。一二乃至眾多。言其一者統而攝之。一大涅槃體含眾義備苞萬物。或說為二。二有三門。一者有餘無餘相對說二。二性淨方便相對說二。三真應不同相對說二。就初對中先釋其名後辨其相。名字如何。有餘無餘義釋有二。一約對分別。煩惱盡處名為涅槃。約對身智以立二名。無學聖人煩惱盡竟。望後猶有餘身智在。約後別前。名前以為有餘涅槃。身智盡竟望後更無餘身智在。望後名前。說前以為無餘涅槃。毘曇法中所說有餘無餘涅槃正當此義。是第一約對分別。二就涅槃相望分別。於此門中涅槃有二。具約生死因果以說。生死因盡是一涅槃。生死果亡是一涅槃。據彼生死因盡之處。望後更有生死果亡一涅槃在。約後別前。名為有餘。生死之果盡滅已竟。望後更無餘涅槃在。說為無餘。約對生死因果既然。約對分段變易亦爾。名字如是。次辨其相。曲有三門。一就大小相對分別。二就小分別。三就大分別。言就大小相對分者。小乘涅槃名曰有餘。大乘涅槃說為無餘。此之一義如勝鬘說。故彼文言。生死二種。有為無為。涅槃亦二種。有餘及無餘。分段生死名曰有為。變易生死名曰無為。此二如前二生死中具廣分別。有為生死盡無之處所得涅槃名曰有餘。望後更有餘生死故。又亦更有餘涅槃故。無為生死盡無之處所得涅槃名曰無餘。望後更無餘生死故。又亦無其餘涅槃故。次第二門就小分別。宗別不同。所說各異。有人說言。毘曇法中煩惱盡滅名有餘涅槃。現報身上遠離緣縛。說之以為無餘涅槃。是義不然。己家煩惱通縛內外一切境界。無學聖人初得果時是縛已斷。爾時不名無餘涅槃。現在身智謝滅之後。方始宣說無餘涅槃。何由而言身離緣縛名曰無餘。若此非者何者是乎。毘曇法中涅槃體一。約對不同得二名字。言體一者。於此宗中煩惱業思。以道力故應起不起數滅無為。是涅槃體。此體是一。約對身智得二名字。身智未盡說前涅槃以為有餘。望後更有餘身智故。身智盡竟向前涅槃轉名無餘。望後更無餘身智故。問曰身智盡無之處。以何義故不名涅槃。彼宗身智起已謝往是無常滅故非涅槃。由斷因故後果不起。是非數滅故非涅槃。若依成實涅槃體二。生死因盡是一涅槃。生死果盡是一涅槃。故有二種。問曰。何故毘曇法中生死果盡不名涅槃成實名是。釋言。毘曇性相中求。為道親斷名為數滅。不親斷者則非數滅。身口二業及生死果非道親斷。故非數滅。故不名涅槃。成實法中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門開合辨相。其涅槃者乃是諸佛圓寂妙果。體窮真性。義充法界。體窮真性故妙絕於名相。義充法界故德備於塵算。塵算之德難以定論。是以經中或云。一二乃至眾多。言其一者統而攝之。一大涅槃體含眾義備苞萬物。或說為二。二有三門。一者有餘無餘相對說二。二性淨方便相對說二。三真應不同相對說二。就初對中先釋其名後辨其相。名字如何。有餘無餘義釋有二。一約對分別。煩惱盡處名為涅槃。約對身智以立二名。無學聖人煩惱盡竟。望後猶有餘身智在。約後別前。名前以為有餘涅槃。身智盡竟望後更無餘身智在。望後名前。說前以為無餘涅槃。毘曇法中所說有餘無餘涅槃正當此義。是第一約對分別。二就涅槃相望分別。於此門中涅槃有二。具約生死因果以說。生死因盡是一涅槃。生死果亡是一涅槃。據彼生死因盡之處。望後更有生死果亡一涅槃在。約後別前。名為有餘。生死之果盡滅已竟。望後更無餘涅槃在。說為無餘。約對生死因果既然。約對分段變易亦爾。名字如是。次辨其相。曲有三門。一就大小相對分別。二就小分別。三就大分別。言就大小相對分者。小乘涅槃名曰有餘。大乘涅槃說為無餘。此之一義如勝鬘說。故彼文言。生死二種。有為無為。涅槃亦二種。有餘及無餘。分段生死名曰有為。變易生死名曰無為。此二如前二生死中具廣分別。有為生死盡無之處所得涅槃名曰有餘。望後更有餘生死故。又亦更有餘涅槃故。無為生死盡無之處所得涅槃名曰無餘。望後更無餘生死故。又亦無其餘涅槃故。次第二門就小分別。宗別不同。所說各異。有人說言。毘曇法中煩惱盡滅名有餘涅槃。現報身上遠離緣縛。說之以為無餘涅槃。是義不然。己家煩惱通縛內外一切境界。無學聖人初得果時是縛已斷。爾時不名無餘涅槃。現在身智謝滅之後。方始宣說無餘涅槃。何由而言身離緣縛名曰無餘。若此非者何者是乎。毘曇法中涅槃體一。約對不同得二名字。言體一者。於此宗中煩惱業思。以道力故應起不起數滅無為。是涅槃體。此體是一。約對身智得二名字。身智未盡說前涅槃以為有餘。望後更有餘身智故。身智盡竟向前涅槃轉名無餘。望後更無餘身智故。問曰身智盡無之處。以何義故不名涅槃。彼宗身智起已謝往是無常滅故非涅槃。由斷因故後果不起。是非數滅故非涅槃。若依成實涅槃體二。生死因盡是一涅槃。生死果盡是一涅槃。故有二種。問曰。何故毘曇法中生死果盡不名涅槃成實名是。釋言。毘曇性相中求。為道親斷名為數滅。不親斷者則非數滅。身口二業及生死果非道親斷。故非數滅。故不名涅槃。成實法中

解義務寬。由斷煩惱業果不起從其根本亦是數滅。故說涅槃。此云何知。如成實說。見斷法者。示相我慢及彼所起諸餘法也。修斷法者。不示相慢及彼所起諸餘法也。覺斷煩惱名示相慢。示猶見也。執見我人眾生定相名為示相。執我陵物稱之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷見惑令此不起。通名見斷。修斷煩惱名不示相慢。修道所斷是鈍煩惱。不執我人眾生定相名不示相。闇昧心中恃我陵物目之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷修惑令此不起。通名修斷。業及苦果見修斷故名為數滅。是數滅故。生死果盡得名涅槃。二種如是。此二涅槃得之不定。或在同時。或在前後。若斷現因令其當果畢竟不生名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在一時。以一時中具兩義故能盡之。智亦有二種。盡生死因名為盡智。斷生死果令後不起名無生智。若無學人以邊際智促報取滅名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在前後。報盡方說無餘滅故。然無餘滅得雖不定或前或後彰名唯後。何故而然。現報未滅障其未報不生不顯。故不與名。問曰。若使現報未盡不得宣說無餘滅者。亦應不得說無生智。智中既得說無生智。滅中何為偏獨不得。釋言。滅中身智盡後無餘義顯。故前隱之。智則不爾。身智滅後不得說智。故前說之。小乘如是。次就大論。分別有四。一約生死因果分別。分段變易二種因盡名曰有餘。二種果亡稱曰無餘。故地持云。一切起因斷。諸餘畢竟滅名般涅槃。起因斷者是其有餘。諸餘滅者諸餘果亡。是其無餘。二約分段變易分別。分段因果盡無之處。滅不究竟說為有餘。變易因果盡無之處。滅中窮極說為無餘。三分段因果及與變易因盡之處。目曰有餘。變易果盡名曰無餘。第四偏約變易宣說。變易因盡名曰有餘。變易果亡說為無餘。分段因果盡無之處判之為小。大中不論。有餘無餘二種涅槃相別麁爾。次就性淨方便論二。於中略以三門分別。一釋其名。二辨其相。三定其因。名字如何。方便涅槃各別有四。一方便淨。二方便寂。三方便壞。四不同相。釋此四名各有兩義。一對因論果。二對體彰用。何故而然。方便涅槃有其二種。一從因修得名方便淨。二從體起用名方便淨。為是釋名各有兩義。方便淨者從其初義。教行功德本無今有。從因方便斷障得淨。名方便淨。若從後義作用善巧稱曰方便。作用中淨名方便淨。方便寂者。若就初義從因方便斷障得寂。名方便寂。若就後義作用善巧故曰方便。作用中寂名方便寂。方便壞者。若就初義從因方便壞障得滅。名方便壞。若從後義作用善巧名曰方便。用相不同名方便壞。不同相者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解義務寬。由斷煩惱業果不起從其根本亦是數滅。故說涅槃。此云何知。如成實說。見斷法者。示相我慢及彼所起諸餘法也。修斷法者。不示相慢及彼所起諸餘法也。覺斷煩惱名示相慢。示猶見也。執見我人眾生定相名為示相。執我陵物稱之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷見惑令此不起。通名見斷。修斷煩惱名不示相慢。修道所斷是鈍煩惱。不執我人眾生定相名不示相。闇昧心中恃我陵物目之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷修惑令此不起。通名修斷。業及苦果見修斷故名為數滅。是數滅故。生死果盡得名涅槃。二種如是。此二涅槃得之不定。或在同時。或在前後。若斷現因令其當果畢竟不生名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在一時。以一時中具兩義故能盡之。智亦有二種。盡生死因名為盡智。斷生死果令後不起名無生智。若無學人以邊際智促報取滅名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在前後。報盡方說無餘滅故。然無餘滅得雖不定或前或後彰名唯後。何故而然。現報未滅障其未報不生不顯。故不與名。問曰。若使現報未盡不得宣說無餘滅者。亦應不得說無生智。智中既得說無生智。滅中何為偏獨不得。釋言。滅中身智盡後無餘義顯。故前隱之。智則不爾。身智滅後不得說智。故前說之。小乘如是。次就大論。分別有四。一約生死因果分別。分段變易二種因盡名曰有餘。二種果亡稱曰無餘。故地持云。一切起因斷。諸餘畢竟滅名般涅槃。起因斷者是其有餘。諸餘滅者諸餘果亡。是其無餘。二約分段變易分別。分段因果盡無之處。滅不究竟說為有餘。變易因果盡無之處。滅中窮極說為無餘。三分段因果及與變易因盡之處。目曰有餘。變易果盡名曰無餘。第四偏約變易宣說。變易因盡名曰有餘。變易果亡說為無餘。分段因果盡無之處判之為小。大中不論。有餘無餘二種涅槃相別麁爾。次就性淨方便論二。於中略以三門分別。一釋其名。二辨其相。三定其因。名字如何。方便涅槃各別有四。一方便淨。二方便寂。三方便壞。四不同相。釋此四名各有兩義。一對因論果。二對體彰用。何故而然。方便涅槃有其二種。一從因修得名方便淨。二從體起用名方便淨。為是釋名各有兩義。方便淨者從其初義。教行功德本無今有。從因方便斷障得淨。名方便淨。若從後義作用善巧稱曰方便。作用中淨名方便淨。方便寂者。若就初義從因方便斷障得寂。名方便寂。若就後義作用善巧故曰方便。作用中寂名方便寂。方便壞者。若就初義從因方便壞障得滅。名方便壞。若從後義作用善巧名曰方便。用相不同名方便壞。不同相者。

從其初義方便涅槃斷染得淨。染淨別體名不同相。若從後義作用差別名不同相。方便如是。性淨涅槃名義有三。一名性淨。二名性寂。三名同相。釋此三名義各有二。一對因顯果。二對用彰體。何故如是。性淨涅槃有其二種。一本隱法性顯成今德名為性淨。二涅槃體淨說為性淨。於此門中莫問修生修顯功德。對用論體齊稱性淨。良以性淨有斯兩義。是故依之釋名各二。言性淨者從初義。無始法性名之為性。是性本為妄想隱覆。相以不淨故。勝鬘云。自性淨心不染而染。後息妄染彼性始淨。始淨法性說為涅槃。是故名為性淨涅槃。若據後義涅槃法體名之為性。涅槃體淨名為性淨。言性寂者。從其初義無始法性從緣飄動如海波浪。名性不寂。後除妄染法性始寂。始寂法性說為涅槃。是故名為性寂涅槃。若就後義涅槃體寂非是用寂。故云性寂。言同相者。從其初義無始法性體通染淨。稱曰同相。諸佛證會說為涅槃。是故名為同相涅槃。又此法性體如一味亦名同相。諸佛證之說為涅槃。是故亦名同相涅槃。又本法性體雖一味隨緣流變受種種形。如一味藥隨其流處有種種味說為不同。息相稱本無有差別名曰同相。說此同相而為涅槃。是故復名同相涅槃。若據後義涅槃體同故曰同相。體云何同。如地論說。一切法如。說自體空名曰同矣。是義云何恒沙佛法莫不皆是一心中法。恒沙法如寧異心如。故得宣說一切法如為體空矣。名義如是。次辨其相。隨義進退分別有五。一就方便修生德中隨義分二。二相云何。修生德中有二種作。一者緣修對治。熏發真心諸功德生。其猶蠟印印泥文生。二者體作。真隨行緣集成諸德。如金隨緣作莊嚴具。緣作義邊名方便淨。體作義邊說為性淨。二修生修顯相對說二。次前二種修生之德悉名方便。無始法性顯成今德。說為性淨。如地持說。六入殊勝無始法爾名性種性。以此性淨若從先來修善所得名習種性。以此方便此二別分。修生功德直名菩提。修顯功德直名涅槃。如涅槃說。故彼經中菩提從生因所生。涅槃必由了因所顯。無有生義。攝相通論俱是菩提。以圓通故如彼金剛般若中說。良以二種俱菩提故。須以性淨方便名別。修生菩提說為方便。修顯菩提名為性淨。又此二種俱名涅槃。以寂滅故。良以二種俱涅槃故。亦須性淨方便名別。修生涅槃說為方便。修顯涅槃名為性淨。三約修證以分二別。次前二種約修以論。方便修生方便修顯悉名方便。證實亡緣說為性淨。是義云何。諸佛如來證實返望從來無隱。亦無今顯。淨非緣飾故名性淨。此一對如地經說。故彼經中淨相解脫。遠離諸趣名方便淨。自體本空自性常寂。非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其初義方便涅槃斷染得淨。染淨別體名不同相。若從後義作用差別名不同相。方便如是。性淨涅槃名義有三。一名性淨。二名性寂。三名同相。釋此三名義各有二。一對因顯果。二對用彰體。何故如是。性淨涅槃有其二種。一本隱法性顯成今德名為性淨。二涅槃體淨說為性淨。於此門中莫問修生修顯功德。對用論體齊稱性淨。良以性淨有斯兩義。是故依之釋名各二。言性淨者從初義。無始法性名之為性。是性本為妄想隱覆。相以不淨故。勝鬘云。自性淨心不染而染。後息妄染彼性始淨。始淨法性說為涅槃。是故名為性淨涅槃。若據後義涅槃法體名之為性。涅槃體淨名為性淨。言性寂者。從其初義無始法性從緣飄動如海波浪。名性不寂。後除妄染法性始寂。始寂法性說為涅槃。是故名為性寂涅槃。若就後義涅槃體寂非是用寂。故云性寂。言同相者。從其初義無始法性體通染淨。稱曰同相。諸佛證會說為涅槃。是故名為同相涅槃。又此法性體如一味亦名同相。諸佛證之說為涅槃。是故亦名同相涅槃。又本法性體雖一味隨緣流變受種種形。如一味藥隨其流處有種種味說為不同。息相稱本無有差別名曰同相。說此同相而為涅槃。是故復名同相涅槃。若據後義涅槃體同故曰同相。體云何同。如地論說。一切法如。說自體空名曰同矣。是義云何恒沙佛法莫不皆是一心中法。恒沙法如寧異心如。故得宣說一切法如為體空矣。名義如是。次辨其相。隨義進退分別有五。一就方便修生德中隨義分二。二相云何。修生德中有二種作。一者緣修對治。熏發真心諸功德生。其猶蠟印印泥文生。二者體作。真隨行緣集成諸德。如金隨緣作莊嚴具。緣作義邊名方便淨。體作義邊說為性淨。二修生修顯相對說二。次前二種修生之德悉名方便。無始法性顯成今德。說為性淨。如地持說。六入殊勝無始法爾名性種性。以此性淨若從先來修善所得名習種性。以此方便此二別分。修生功德直名菩提。修顯功德直名涅槃。如涅槃說。故彼經中菩提從生因所生。涅槃必由了因所顯。無有生義。攝相通論俱是菩提。以圓通故如彼金剛般若中說。良以二種俱菩提故。須以性淨方便名別。修生菩提說為方便。修顯菩提名為性淨。又此二種俱名涅槃。以寂滅故。良以二種俱涅槃故。亦須性淨方便名別。修生涅槃說為方便。修顯涅槃名為性淨。三約修證以分二別。次前二種約修以論。方便修生方便修顯悉名方便。證實亡緣說為性淨。是義云何。諸佛如來證實返望從來無隱。亦無今顯。淨非緣飾故名性淨。此一對如地經說。故彼經中淨相解脫。遠離諸趣名方便淨。自體本空自性常寂。非

先有染後時離者。說為性淨。又此與彼涅槃經中。緣離辨所故光明其義相似。彼云。是光即是涅槃。涅槃常住不論因緣。云何如來問其因緣即是性淨。亦有因緣因滅無明獲得熾然三菩提燈。故有是光。即是方便。又復如彼涅槃經說。捨慈得慈不從因緣。其義相似。捨世諦慈得第一義慈。即是方便第一義慈。不從因緣即是性淨。問曰。方便從緣修得名果。可知。性淨涅槃證實緣。不從緣現是果以不。釋言。不定。亦果非果。是義云何。體雖非果至佛乃覺。為佛窮證故得曰果。以是果故地經宣說。滅佛行定者即是性淨涅槃。為佛所行寧得非果。又是諸佛微智體相何得非果。得時離緣無因可酬。得言非果。以非果故經中嘆佛。獲得無因無果報法。又經亦言。涅槃之體非因非果。涅槃既然諸德齊爾。四體用分二。向前所說一切涅槃體名性淨。用稱方便。用相善巧。故名方便。德體常寂。故云性淨。五理事分二。向前所說一切涅槃行德善巧悉名方便。理體常寂。說為性淨。此即經中一苦滅諦。問曰。此理與前所辨第三對中性淨何別。釋言。體一。隨義以分。向前所辨性淨涅槃。攝法從人為佛所窮為行所證。證已方便無隱無顯無因無果。今言理者常法以論。凡佛一如染淨不易非隱非顯非因非果有斯異也。涅槃所說五種性中非因果性義當此門。良以就實以論其實實外無緣。緣即不有。知。復約何說染說淨說因說果故非染淨非因非果。體相如是。次定其因。先約對以辨其因。向前初對偏說方便修生功德義分二種。生起義邊名方便淨。體起義邊說為性淨。今即就彼緣修六度及與佛性以辨其因。辨因有三。一緣正分別。二生了分別。三生作分別。緣正如何。望彼佛性體作義邊佛性正因。以佛性中有可生義。有可依義能生彼德。故為正因。諸度等行說之為緣。與涅槃中佛性正因。發心為緣得菩提果。其義相似。此修生德分相論之即是菩提。故與彼同。望彼緣力動作義邊諸度正因。佛性為緣。與涅槃中六度生因。佛性了因。得菩提果其義相似。生即是正。了即是緣。次論生了。望彼佛性體作義邊佛性生因諸度為了。良以佛性是生因故。涅槃宣說。佛性雖無不同兔角。兔角雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故說為生因。諸度了因。與涅槃中復有了因。六波羅蜜阿耨菩提其義相似。若望緣力動作義邊。諸度生因佛性了因。與涅槃中復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。復有了因佛性菩提其義相似。佛性為境。由見佛性成就佛德。故說為了。次論生作。生因作因通釋一切。隨相且分非無差異。異相如何。一義分別緣力起者名為作因。作因名字如涅槃說。佛性生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先有染後時離者。說為性淨。又此與彼涅槃經中。緣離辨所故光明其義相似。彼云。是光即是涅槃。涅槃常住不論因緣。云何如來問其因緣即是性淨。亦有因緣因滅無明獲得熾然三菩提燈。故有是光。即是方便。又復如彼涅槃經說。捨慈得慈不從因緣。其義相似。捨世諦慈得第一義慈。即是方便第一義慈。不從因緣即是性淨。問曰。方便從緣修得名果。可知。性淨涅槃證實緣。不從緣現是果以不。釋言。不定。亦果非果。是義云何。體雖非果至佛乃覺。為佛窮證故得曰果。以是果故地經宣說。滅佛行定者即是性淨涅槃。為佛所行寧得非果。又是諸佛微智體相何得非果。得時離緣無因可酬。得言非果。以非果故經中嘆佛。獲得無因無果報法。又經亦言。涅槃之體非因非果。涅槃既然諸德齊爾。四體用分二。向前所說一切涅槃體名性淨。用稱方便。用相善巧。故名方便。德體常寂。故云性淨。五理事分二。向前所說一切涅槃行德善巧悉名方便。理體常寂。說為性淨。此即經中一苦滅諦。問曰。此理與前所辨第三對中性淨何別。釋言。體一。隨義以分。向前所辨性淨涅槃。攝法從人為佛所窮為行所證。證已方便無隱無顯無因無果。今言理者常法以論。凡佛一如染淨不易非隱非顯非因非果有斯異也。涅槃所說五種性中非因果性義當此門。良以就實以論其實實外無緣。緣即不有。知。復約何說染說淨說因說果故非染淨非因非果。體相如是。次定其因。先約對以辨其因。向前初對偏說方便修生功德義分二種。生起義邊名方便淨。體起義邊說為性淨。今即就彼緣修六度及與佛性以辨其因。辨因有三。一緣正分別。二生了分別。三生作分別。緣正如何。望彼佛性體作義邊佛性正因。以佛性中有可生義。有可依義能生彼德。故為正因。諸度等行說之為緣。與涅槃中佛性正因。發心為緣得菩提果。其義相似。此修生德分相論之即是菩提。故與彼同。望彼緣力動作義邊諸度正因。佛性為緣。與涅槃中六度生因。佛性了因。得菩提果其義相似。生即是正。了即是緣。次論生了。望彼佛性體作義邊佛性生因諸度為了。良以佛性是生因故。涅槃宣說。佛性雖無不同兔角。兔角雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故說為生因。諸度了因。與涅槃中復有了因。六波羅蜜阿耨菩提其義相似。若望緣力動作義邊。諸度生因佛性了因。與涅槃中復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。復有了因佛性菩提其義相似。佛性為境。由見佛性成就佛德。故說為了。次論生作。生因作因通釋一切。隨相且分非無差異。異相如何。一義分別緣力起者名為作因。作因名字如涅槃說。佛性生

德說為生因。以佛性中有可生義從緣生故。二得宣說緣生德名為生因。佛性成德名為作因。如金作器。初對如是。次對第二修生修顯二種涅槃以定其因。於中有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。隱顯麁判望性淨果。佛性正因。諸度為緣。望方便果諸度正因。佛性為緣。以實細論望二涅槃。同說佛性以為正因。但佛性中有二種義。一法佛性。本有法體。如礦中金。二報佛性。本法體上有其隨緣可生之義而無法體。如礦中金有造作莊嚴具義。未有嚴具已在金中。彼法佛性望性淨果說為正因。彼報佛性望方便果說為正因。諸度不定。云何不定。六度有三。一緣修六度。謂。於六識七識心中修諸所行。二者真實有作六度。藉前緣修熏發真心。令其心中諸功德起。三者真實無作六度。真心本是諸功德性。□緣顯了。說為真實無作六度。望方便果真實有作六波羅蜜亦是正因。餘二為緣。望性淨果真實無作六波羅蜜是其正因。餘二為緣。次論生了。佛性望彼方便之果是其生因。望性淨果是其了因。佛性體上有可生義生方便果。故名生因故涅槃云。佛性雖無不同兔角。何以故。兔角叵生佛性可生故名生因。佛性本來有其可顯可了之義。終得顯了成性淨果。故望彼果得名了因。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。何以故。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以有可見可了義故名為了因。又涅槃云。涅槃因者所謂佛性。佛性之性不生涅槃。故名了因。六度不定。云何不定。六度三種如前已辨。望方便果真實有作六波羅蜜亦是生因。如乳生酪酪出生蘇。乃至醍醐展轉相生。悉名生因。餘二名了。非正生故。望性淨果一切名了。無作六度終可圓顯成性淨果。可顯可了故名了因。餘二是其異相顯了故名了因。何故不說生作二因。望方便果有生有作。已如上辨。望性淨果無生無作。故更不論。次望第三約修就證二種涅槃以定其因。望方便果說緣說正說生說了。備如上辨。彼性淨果證實亡緣。故不可約之說緣說正說生說了。但知平等非因果性。佛本在緣未證之時義說為因。說後證時以之為果。及後證時達本無緣。以無緣故本亦非因。今亦非果。次望第四體用相對一種涅槃以定其因。於此門中涅槃體淨名為性淨。涅槃用淨名方便淨。對性淨體說因如上。方便淨者當知。即是應化涅槃。應有二種。一者法應。二者報應。如涅槃說。大般涅槃能建大義現種種化。是其法應。大悲願力種種化現名為報應。今對此二以定其因。分別有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。法家之應如來藏中緣起法門。以之為正。如華嚴中善財童子所求種種法門。是本大悲願力以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德說為生因。以佛性中有可生義從緣生故。二得宣說緣生德名為生因。佛性成德名為作因。如金作器。初對如是。次對第二修生修顯二種涅槃以定其因。於中有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。隱顯麁判望性淨果。佛性正因。諸度為緣。望方便果諸度正因。佛性為緣。以實細論望二涅槃。同說佛性以為正因。但佛性中有二種義。一法佛性。本有法體。如礦中金。二報佛性。本法體上有其隨緣可生之義而無法體。如礦中金有造作莊嚴具義。未有嚴具已在金中。彼法佛性望性淨果說為正因。彼報佛性望方便果說為正因。諸度不定。云何不定。六度有三。一緣修六度。謂。於六識七識心中修諸所行。二者真實有作六度。藉前緣修熏發真心。令其心中諸功德起。三者真實無作六度。真心本是諸功德性。□緣顯了。說為真實無作六度。望方便果真實有作六波羅蜜亦是正因。餘二為緣。望性淨果真實無作六波羅蜜是其正因。餘二為緣。次論生了。佛性望彼方便之果是其生因。望性淨果是其了因。佛性體上有可生義生方便果。故名生因故涅槃云。佛性雖無不同兔角。何以故。兔角叵生佛性可生故名生因。佛性本來有其可顯可了之義。終得顯了成性淨果。故望彼果得名了因。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。何以故。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以有可見可了義故名為了因。又涅槃云。涅槃因者所謂佛性。佛性之性不生涅槃。故名了因。六度不定。云何不定。六度三種如前已辨。望方便果真實有作六波羅蜜亦是生因。如乳生酪酪出生蘇。乃至醍醐展轉相生。悉名生因。餘二名了。非正生故。望性淨果一切名了。無作六度終可圓顯成性淨果。可顯可了故名了因。餘二是其異相顯了故名了因。何故不說生作二因。望方便果有生有作。已如上辨。望性淨果無生無作。故更不論。次望第三約修就證二種涅槃以定其因。望方便果說緣說正說生說了。備如上辨。彼性淨果證實亡緣。故不可約之說緣說正說生說了。但知平等非因果性。佛本在緣未證之時義說為因。說後證時以之為果。及後證時達本無緣。以無緣故本亦非因。今亦非果。次望第四體用相對一種涅槃以定其因。於此門中涅槃體淨名為性淨。涅槃用淨名方便淨。對性淨體說因如上。方便淨者當知。即是應化涅槃。應有二種。一者法應。二者報應。如涅槃說。大般涅槃能建大義現種種化。是其法應。大悲願力種種化現名為報應。今對此二以定其因。分別有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。法家之應如來藏中緣起法門。以之為正。如華嚴中善財童子所求種種法門。是本大悲願力以

之為緣。彼法雖有可起用義。若無悲願畢竟不生。譬如火珠雖能出火要須見日。亦如水珠雖能出水要須見月。是以經言。異法有故異法出生。報家之應大悲願力以為正因。三昧法門以之為緣。若無彼法悲願之力不能獨生。譬如人面雖能生像要須依鏡。亦如音聲雖能發響要須依谷。緣正如是。生了如何。親起名生。疎發稱了。准前緣正義在可知。次望第五理事相對二種涅槃以定其因。於此門中事為方便。猶如前辨。性淨是理。非因非果不可說因。性淨方便二種涅槃辨之麁爾。次論真應二種涅槃。從緣修生從緣修顯二種涅槃體皆是真。應化涅槃義有通局。通而論之俱從涅槃所起作用。若凡若聖若善若惡若垢若淨。如是一切皆悉名為應化涅槃。如涅槃說。大般涅槃能建大義種種示現。如是等也。分相論之化具一切。於中分別有是涅槃有非涅槃。應斷煩惱。應滅生死。趣入無為名應涅槃。自餘一切隨相別名。應為凡者名為應凡。應為聖者名為應聖。應為聲聞名應聲聞。應現緣覺名應緣覺。如是一切。二相如是。次增說三。三有兩門。一體相用離分三種。二行德不同宣說三種。體相用者。性淨涅槃以之為體。法性為本。一切種德依法性故。方便涅槃說以為相。對治垢染淨相顯故。故地論中方便涅槃說之以為淨相解脫。應化涅槃名之為用。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。廣辨如前。行德不同宣說三者。如經中說。法身解脫摩訶般若是其三也。於中分別略有六門。一制立三數。二釋名辨相。三明此三體之同異。四明此三有成涅槃不成涅槃。五將此三約對涅槃辨定總別。六明性淨方便涅槃有具不具。言制立者。涅槃體中行德無數。以何義故偏說此三。釋有兩義。一對障不同故立三種。二對因有別故立三種。言對障者。生死法中有其三種。一者煩惱是生死緣。二者業行是生死因。三者苦報是生死果。此三種中煩惱為本。依煩惱故起於業作。依業受苦。翻對此三故說三事。翻對煩惱宣說波若。波若慧明能除煩惱闇惑法。故翻對業因宣說解脫。業能羈縛。解脫無果能斷絕。故翻對苦報宣說法身。法身清淨離苦報。故對障如是。對因別者。因有三種。一福二智三者苦報。如地持說。六度之中前三是福。波若是智。精進與禪亦福亦智。義如上解。八種淨報名之為報。何等八報。一壽具足長壽久住。二色具足顏容端正。三種性具足生於上族。四自在具足。謂得大財大眷屬等。五信言具足。發言人用。六大力具足。德力珍勝有大名稱大智慧等為人所敬。七人具足。成丈夫法。八力具足。身力強健有所堪能。報相如是。因中之智至果滿足名為般若。因中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之為緣。彼法雖有可起用義。若無悲願畢竟不生。譬如火珠雖能出火要須見日。亦如水珠雖能出水要須見月。是以經言。異法有故異法出生。報家之應大悲願力以為正因。三昧法門以之為緣。若無彼法悲願之力不能獨生。譬如人面雖能生像要須依鏡。亦如音聲雖能發響要須依谷。緣正如是。生了如何。親起名生。疎發稱了。准前緣正義在可知。次望第五理事相對二種涅槃以定其因。於此門中事為方便。猶如前辨。性淨是理。非因非果不可說因。性淨方便二種涅槃辨之麁爾。次論真應二種涅槃。從緣修生從緣修顯二種涅槃體皆是真。應化涅槃義有通局。通而論之俱從涅槃所起作用。若凡若聖若善若惡若垢若淨。如是一切皆悉名為應化涅槃。如涅槃說。大般涅槃能建大義種種示現。如是等也。分相論之化具一切。於中分別有是涅槃有非涅槃。應斷煩惱。應滅生死。趣入無為名應涅槃。自餘一切隨相別名。應為凡者名為應凡。應為聖者名為應聖。應為聲聞名應聲聞。應現緣覺名應緣覺。如是一切。二相如是。次增說三。三有兩門。一體相用離分三種。二行德不同宣說三種。體相用者。性淨涅槃以之為體。法性為本。一切種德依法性故。方便涅槃說以為相。對治垢染淨相顯故。故地論中方便涅槃說之以為淨相解脫。應化涅槃名之為用。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。廣辨如前。行德不同宣說三者。如經中說。法身解脫摩訶般若是其三也。於中分別略有六門。一制立三數。二釋名辨相。三明此三體之同異。四明此三有成涅槃不成涅槃。五將此三約對涅槃辨定總別。六明性淨方便涅槃有具不具。言制立者。涅槃體中行德無數。以何義故偏說此三。釋有兩義。一對障不同故立三種。二對因有別故立三種。言對障者。生死法中有其三種。一者煩惱是生死緣。二者業行是生死因。三者苦報是生死果。此三種中煩惱為本。依煩惱故起於業作。依業受苦。翻對此三故說三事。翻對煩惱宣說波若。波若慧明能除煩惱闇惑法。故翻對業因宣說解脫。業能羈縛。解脫無果能斷絕。故翻對苦報宣說法身。法身清淨離苦報。故對障如是。對因別者。因有三種。一福二智三者苦報。如地持說。六度之中前三是福。波若是智。精進與禪亦福亦智。義如上解。八種淨報名之為報。何等八報。一壽具足長壽久住。二色具足顏容端正。三種性具足生於上族。四自在具足。謂得大財大眷屬等。五信言具足。發言人用。六大力具足。德力珍勝有大名稱大智慧等為人所敬。七人具足。成丈夫法。八力具足。身力強健有所堪能。報相如是。因中之智至果滿足名為般若。因中

之福至果滿足說為解脫。因中之報至果滿足名為法身。制立如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之福至果滿足說為解脫。因中之報至果滿足名為法身。制立如是(此一門竟)。

次第二門釋名辨相。言法身者。解有兩義。一顯本法性以成其身。名為法身。二以一切諸功德法而成身。故名為法身。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂一法身。或分為二。謂。真與應。或說為三。法報與應。如地論說。又如七卷金光明中。亦分三種。化身應身及與真身。法報兩佛名為真身。為化眾生示現佛形名為應身。示現種種六道之形說為化身。若准涅槃法報二佛是其真身。王宮現生道樹現成是其應身。依應起化受大眾供是其化身。或復分四。如楞伽說。一應化佛。猶前應身。二功德佛。三智慧佛。此之二種猶前報身。四如如佛。猶前法身。或分為五。謂戒定慧解脫解脫智見。或離為十。如地經說。所謂願身乃至智身。又華嚴中宣說十佛。亦是十也。何等為十。謂。無著佛乃至第十如意佛等。廣則無量。法等如後三佛章中具廣分別。法身如是。言解脫者。自體無累名為解脫。又免羈縛亦曰解脫。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂。三事中一解脫門。或分為二。二有兩門。一有為無為相對分二。一切斷德名曰無為。一切行德同名有為。二心慧分二。於此門中兩義分別。一淺深分別。斷除四住世諦心淨名心解脫。於世諦中一切德脫用心為體。故偏說心斷絕無明真諦慧明名慧解脫。於真諦中一切德脫用慧為主。故偏說慧。如經中說。斷癡慧明斷愛心脫。義當此門。二體用分別。斷離五住性結煩惱真心體淨名心解脫。如涅槃說。故彼文言。永斷一切貪恚癡等名心解脫。又彼文言。是心本性雖與貪欲瞋痴等覆而不與彼貪等和合。諸佛菩薩永斷貪等名心解脫。故知。就體斷事無知慧用自在名慧解脫。如涅槃說。於彼文中就慧解脫開出五通。明知。就用亦得分三。有為脫中有心有慧通無為脫。是其三也。或分為五。如涅槃說。謂。色解脫及與受想行識解脫。是其五也。遠離生死繫縛五陰得佛自在無礙五陰名為解脫。亦得說六。於此五上加無為法亦得說八。謂。八解脫。義如上辨。或說為百。如涅槃中百句解脫。廣則無量。如華嚴說。言般若者此翻名慧。智能鑒照故名為慧。相狀如何。開合不定。總之唯一。一如實慧。或分為二。可謂。實智及方便智。義如上釋。又一切智及一切種亦得分二。知一切如名一切智。知一切事名一切種。亦得說三。如地持說。謂。清淨智一切智無礙智是其三也。義如上解。或分為四。謂。我生盡梵行已立所作已辦不受後有。義如後解。又四無礙。亦得分四。義如上釋。亦得說五。謂。五智印。知一切法無常苦空無我寂滅。又如成實所說。五智亦是五也。名字是何。一法住智。知世諦法因緣不壞。二泥洹智。知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門釋名辨相。言法身者。解有兩義。一顯本法性以成其身。名為法身。二以一切諸功德法而成身。故名為法身。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂一法身。或分為二。謂。真與應。或說為三。法報與應。如地論說。又如七卷金光明中。亦分三種。化身應身及與真身。法報兩佛名為真身。為化眾生示現佛形名為應身。示現種種六道之形說為化身。若准涅槃法報二佛是其真身。王宮現生道樹現成是其應身。依應起化受大眾供是其化身。或復分四。如楞伽說。一應化佛。猶前應身。二功德佛。三智慧佛。此之二種猶前報身。四如如佛。猶前法身。或分為五。謂戒定慧解脫解脫智見。或離為十。如地經說。所謂願身乃至智身。又華嚴中宣說十佛。亦是十也。何等為十。謂。無著佛乃至第十如意佛等。廣則無量。法等如後三佛章中具廣分別。法身如是。言解脫者。自體無累名為解脫。又免羈縛亦曰解脫。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂。三事中一解脫門。或分為二。二有兩門。一有為無為相對分二。一切斷德名曰無為。一切行德同名有為。二心慧分二。於此門中兩義分別。一淺深分別。斷除四住世諦心淨名心解脫。於世諦中一切德脫用心為體。故偏說心斷絕無明真諦慧明名慧解脫。於真諦中一切德脫用慧為主。故偏說慧。如經中說。斷癡慧明斷愛心脫。義當此門。二體用分別。斷離五住性結煩惱真心體淨名心解脫。如涅槃說。故彼文言。永斷一切貪恚癡等名心解脫。又彼文言。是心本性雖與貪欲瞋痴等覆而不與彼貪等和合。諸佛菩薩永斷貪等名心解脫。故知。就體斷事無知慧用自在名慧解脫。如涅槃說。於彼文中就慧解脫開出五通。明知。就用亦得分三。有為脫中有心有慧通無為脫。是其三也。或分為五。如涅槃說。謂。色解脫及與受想行識解脫。是其五也。遠離生死繫縛五陰得佛自在無礙五陰名為解脫。亦得說六。於此五上加無為法亦得說八。謂。八解脫。義如上辨。或說為百。如涅槃中百句解脫。廣則無量。如華嚴說。言般若者此翻名慧。智能鑒照故名為慧。相狀如何。開合不定。總之唯一。一如實慧。或分為二。可謂。實智及方便智。義如上釋。又一切智及一切種亦得分二。知一切如名一切智。知一切事名一切種。亦得說三。如地持說。謂。清淨智一切智無礙智是其三也。義如上解。或分為四。謂。我生盡梵行已立所作已辦不受後有。義如後解。又四無礙。亦得分四。義如上釋。亦得說五。謂。五智印。知一切法無常苦空無我寂滅。又如成實所說。五智亦是五也。名字是何。一法住智。知世諦法因緣不壞。二泥洹智。知

第一義法性常寂。三者願智。隨願自在欲知即知。四無諍智。善隨人心不與他競。五邊際智。於已最後所受報身修隨心。義如上辨。亦得說六。謂。知諸法無常苦空無我不淨涅槃寂滅。亦得說七。謂。所謂知法知義知足知時知自。涅槃經中亦名知我。又能知眾及知尊卑。通前七也。此之七種始起在因成滿在佛。又涅槃中說佛如來具足八智。謂。知生死無常與苦無我不淨。知涅槃法常樂我淨。是其八也。故彼經言。諸佛如來知一切法無常與苦無我不淨。知非一切常樂我淨。以是義故見性了了。亦得說九。知前八種及第一義。亦得說十。所謂十力。廣則無量。般若如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義法性常寂。三者願智。隨願自在欲知即知。四無諍智。善隨人心不與他競。五邊際智。於已最後所受報身修隨心。義如上辨。亦得說六。謂。知諸法無常苦空無我不淨涅槃寂滅。亦得說七。謂。所謂知法知義知足知時知自。涅槃經中亦名知我。又能知眾及知尊卑。通前七也。此之七種始起在因成滿在佛。又涅槃中說佛如來具足八智。謂。知生死無常與苦無我不淨。知涅槃法常樂我淨。是其八也。故彼經言。諸佛如來知一切法無常與苦無我不淨。知非一切常樂我淨。以是義故見性了了。亦得說九。知前八種及第一義。亦得說十。所謂十力。廣則無量。般若如是(此二門竟)。

次辨同異。通而論之此三同體。其猶虛空無礙不動。以同體故諸德聚積悉名法身。又德自體亦名法身。諸德無累。咸稱解脫。諸德明淨齊名般若。同一真心覺知性故。又慧為主。餘德慧伴。攝伴從主。通名般若。故地經中就甚微智開出同相及不同相二種解脫。以同體故得成涅槃。故涅槃云。又非別異。故成祕藏。勝鬘亦云。一味等味隨義別分此三異體。異中慧數名為般若。法身解脫進退不定。若說諸佛相好之色以為法身。自餘諸德悉名解脫。若當宣說解脫之數而為解脫。自餘諸德同名法身。以此別故涅槃宣說。有法名義俱異。其猶十號及三寶等。同異如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨同異。通而論之此三同體。其猶虛空無礙不動。以同體故諸德聚積悉名法身。又德自體亦名法身。諸德無累。咸稱解脫。諸德明淨齊名般若。同一真心覺知性故。又慧為主。餘德慧伴。攝伴從主。通名般若。故地經中就甚微智開出同相及不同相二種解脫。以同體故得成涅槃。故涅槃云。又非別異。故成祕藏。勝鬘亦云。一味等味隨義別分此三異體。異中慧數名為般若。法身解脫進退不定。若說諸佛相好之色以為法身。自餘諸德悉名解脫。若當宣說解脫之數而為解脫。自餘諸德同名法身。以此別故涅槃宣說。有法名義俱異。其猶十號及三寶等。同異如是(此三門竟)。

次明三事有成涅槃不成涅槃。於中初先大小相對明成不成。後偏就大明成不成。大小相對者。大乘三事得成涅槃。小乘不成。何故如是。釋有五義。一有無分別。小乘三事體是有法。小乘涅槃體是無法。有無別體故不相成。大乘三事體是有法。大乘涅槃亦是有法。有義相扶故得相成。二常無常相對分別。小乘事體是無常。小乘涅槃體是其常。常無常異故不相成。大乘三事體性是常。大乘涅槃體亦是常。常義相順故得相成。此前兩門義有文無。第三同體異體分別。小乘三事體性各別。所以不成。體云何別。小乘法中宣說慧數以為般若。解脫之數名為解脫。自餘諸德名為法身。此等心法體性各別。以體別故守性不寂。性不寂故不成涅槃。大乘三事同體義分。其猶虛空無礙不動。以同體故緣起相成。無有一法別守自性。無別性故德體寂滅。以體寂故得成涅槃。故涅槃云。又非別異故成涅槃。四並不並相對分別。小乘三事心心數法同時別體。別體並故不成涅槃。大乘三事同時同體同一真心。隨義以分。以同體故不名為並。以不並故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若並則不得成不並乃成。涅槃如是。五縱不縱相對分別。小乘三事性雖同時用有先後。名之為縱。別體而縱不成涅槃。大乘三事同體同時用無先後。所以非縱。以非縱故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若縱則不得成非縱乃成。涅槃如是。此後三義涅槃如是。此後三義涅槃具辨。大小相對辨之略爾。次就大乘明成不成。別有四義。一真妄分別。直就大中。緣修三事體妄不真不成涅槃。真德三事乃成涅槃。於此門中但令是真莫問性淨方便應化悉成涅槃。二真應分別。直就向前真德之中。有真有應。應化三事相同小乘。無常遷變不成涅槃。以不成故終須息滅。真德三事方成涅槃。以真成故終須入中。故經說言。我今安住如是三法名入涅槃。三性淨方便相對分別。如涅槃說。方便三事悉是菩提。性淨三事悉名涅槃。方便三事是菩提故不成涅槃。故涅槃云。如來之身亦非涅槃。解脫之法亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。性淨三事是涅槃故得成涅槃。四就性淨三事之中。總別則不成。總收則成。如世伊字三點。別分則不成伊。三點合聚乃得成伊。此亦如是。別分事隔。所以不成。總攝圓具。所以得成。成不成義辨之云爾(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明三事有成涅槃不成涅槃。於中初先大小相對明成不成。後偏就大明成不成。大小相對者。大乘三事得成涅槃。小乘不成。何故如是。釋有五義。一有無分別。小乘三事體是有法。小乘涅槃體是無法。有無別體故不相成。大乘三事體是有法。大乘涅槃亦是有法。有義相扶故得相成。二常無常相對分別。小乘事體是無常。小乘涅槃體是其常。常無常異故不相成。大乘三事體性是常。大乘涅槃體亦是常。常義相順故得相成。此前兩門義有文無。第三同體異體分別。小乘三事體性各別。所以不成。體云何別。小乘法中宣說慧數以為般若。解脫之數名為解脫。自餘諸德名為法身。此等心法體性各別。以體別故守性不寂。性不寂故不成涅槃。大乘三事同體義分。其猶虛空無礙不動。以同體故緣起相成。無有一法別守自性。無別性故德體寂滅。以體寂故得成涅槃。故涅槃云。又非別異故成涅槃。四並不並相對分別。小乘三事心心數法同時別體。別體並故不成涅槃。大乘三事同時同體同一真心。隨義以分。以同體故不名為並。以不並故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若並則不得成不並乃成。涅槃如是。五縱不縱相對分別。小乘三事性雖同時用有先後。名之為縱。別體而縱不成涅槃。大乘三事同體同時用無先後。所以非縱。以非縱故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若縱則不得成非縱乃成。涅槃如是。此後三義涅槃如是。此後三義涅槃具辨。大小相對辨之略爾。次就大乘明成不成。別有四義。一真妄分別。直就大中。緣修三事體妄不真不成涅槃。真德三事乃成涅槃。於此門中但令是真莫問性淨方便應化悉成涅槃。二真應分別。直就向前真德之中。有真有應。應化三事相同小乘。無常遷變不成涅槃。以不成故終須息滅。真德三事方成涅槃。以真成故終須入中。故經說言。我今安住如是三法名入涅槃。三性淨方便相對分別。如涅槃說。方便三事悉是菩提。性淨三事悉名涅槃。方便三事是菩提故不成涅槃。故涅槃云。如來之身亦非涅槃。解脫之法亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。性淨三事是涅槃故得成涅槃。四就性淨三事之中。總別則不成。總收則成。如世伊字三點。別分則不成伊。三點合聚乃得成伊。此亦如是。別分事隔。所以不成。總攝圓具。所以得成。成不成義辨之云爾(此四門竟)。

次將攝三事約對涅槃分定總別。有人定說。涅槃定總。三事定別。此則不然。論總皆總。論別斯別。以皆總故涅槃為門統攝三事皆成涅槃。法身為門統收涅槃解脫般若皆成法身。良以涅槃成法身故。華嚴經中宣說。十身涅槃入中名為法身。又彼經中宣說。十佛涅槃入中名涅槃佛。解脫般若成法身義在可知。解脫為門涅槃法身及與般若皆成解脫。如涅槃中百句解脫有德皆收。般若為門統攝諸德皆成般若。故地經中說佛微智。於中開出二種涅槃及一切德。總相如是。隨別分之莫不是別。以是別故涅槃宣說。名義俱異。其猶十及三寶等。言名異者。涅槃法身解脫般若四種各別。言義異者。涅槃寂滅義。法身是體義。又亦聚積義。解脫無累義。般若鑒照義。故云義異。又復分相。斷德是涅槃。色報是法身。智慧是般若。餘德是解脫。是故皆別。問曰。前總今何故別。辨義有二。一分相門。諸德皆別。二攝相門。諸德相成一切皆總。攝相有二。一攝同義。一切德上有寂滅義。收為涅槃。有其體義。有積聚義。攝為法身。有絕縛義。有無累義。說為解脫。有照鑑義。有覺知義。故為般若。二攝別義。具攝三事以成涅槃。是義云何。若無法身。苦報不盡。何成涅槃。若無解脫。業結不除。何成涅槃。若無般若。闇惑不滅。不成涅槃。故具一切。方成涅槃。具攝一切。以成法身。是義云何。若無涅槃。生死不滅。何名法身。若無解脫。結縛不盡。不成法身。若無般若。闇惑不除。不成法身。要具一切。方成法身。故攝諸義。以成法身。具攝諸義。共成解脫。是義云何。若無涅槃。生死不滅。不成解脫。若無法身。苦報不盡。不成解脫。若無般若。闇惑不除。不成解脫。故具一切。方成解脫。又攝諸義。共成般若。是義云何。若無涅槃。諸過不滅。何成般若。若無法身。垢障為體。何成般若。若無解脫。纏縛不離。不成般若。故具一切。方成般若。涅槃三事。總別既然。自餘行德總別例爾(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次將攝三事約對涅槃分定總別。有人定說。涅槃定總。三事定別。此則不然。論總皆總。論別斯別。以皆總故涅槃為門統攝三事皆成涅槃。法身為門統收涅槃解脫般若皆成法身。良以涅槃成法身故。華嚴經中宣說。十身涅槃入中名為法身。又彼經中宣說。十佛涅槃入中名涅槃佛。解脫般若成法身義在可知。解脫為門涅槃法身及與般若皆成解脫。如涅槃中百句解脫有德皆收。般若為門統攝諸德皆成般若。故地經中說佛微智。於中開出二種涅槃及一切德。總相如是。隨別分之莫不是別。以是別故涅槃宣說。名義俱異。其猶十及三寶等。言名異者。涅槃法身解脫般若四種各別。言義異者。涅槃寂滅義。法身是體義。又亦聚積義。解脫無累義。般若鑒照義。故云義異。又復分相。斷德是涅槃。色報是法身。智慧是般若。餘德是解脫。是故皆別。問曰。前總今何故別。辨義有二。一分相門。諸德皆別。二攝相門。諸德相成一切皆總。攝相有二。一攝同義。一切德上有寂滅義。收為涅槃。有其體義。有積聚義。攝為法身。有絕縛義。有無累義。說為解脫。有照鑑義。有覺知義。故為般若。二攝別義。具攝三事以成涅槃。是義云何。若無法身。苦報不盡。何成涅槃。若無解脫。業結不除。何成涅槃。若無般若。闇惑不滅。不成涅槃。故具一切。方成涅槃。具攝一切。以成法身。是義云何。若無涅槃。生死不滅。何名法身。若無解脫。結縛不盡。不成法身。若無般若。闇惑不除。不成法身。要具一切。方成法身。故攝諸義。以成法身。具攝諸義。共成解脫。是義云何。若無涅槃。生死不滅。不成解脫。若無法身。苦報不盡。不成解脫。若無般若。闇惑不除。不成解脫。故具一切。方成解脫。又攝諸義。共成般若。是義云何。若無涅槃。諸過不滅。何成般若。若無法身。垢障為體。何成般若。若無解脫。纏縛不離。不成般若。故具一切。方成般若。涅槃三事。總別既然。自餘行德總別例爾(此五門竟)。

次明性淨方便涅槃有具不具。分別有三。一性淨涅槃明具三事方便不論。何故而然。性淨涅槃顯本真心。以之為體。真心體是諸功德性。故具三事。方便涅槃體是斷結數滅無為數滅法。故無三事。二方便涅槃明三事。性淨不辨。如地經說。何故如是。方便涅槃治斷而得。對治生死煩惱業苦。三事相分故說三事。性淨涅槃體如一味三相不顯。故不說三。三就實通論。性淨方便齊具三事。是義云何。法身有二。一法性身。本隱今顯。如勝鬘說。如來之藏顯為法身。維摩經說。觀身實相。觀佛亦然。如是等也。二實報身。方便修生。其法性身性淨所收。實報身者方便所攝。般若亦二。一性照般若。亦名證智。是義云何。真識之心本性清淨。而為妄染之所覆蔽。相似不淨。後息妄染彼心始顯。始顯真心如其本性內明法界。說之以為性照般若。由稱本性故名證智。二觀照般若。亦名教智。是義云何。緣觀對治熏發真心。令真心中智德隨生。所生智德明照諸法。說之以為觀照般若。即此觀照藉教修起。故名教智。又此智麁可以言論。又能起說。亦名教智。性照般若性淨所收。觀照般若方便所攝。解脫亦二。一自性解脫。亦得名為性淨解脫。直說之心本性雖淨而妄隱說為繫縛。後除妄染彼性出累名性解脫。又得脫已返望惑染。從來不有今非始淨。故亦名為自性解脫。二方便解脫。亦得名為淨相解脫。教行功德本無今有方便修生。修生之德絕離染縛。說之以為方便解脫。自性解脫性淨所收。方便解脫方便所攝。故二涅槃齊具三事。次增說四。四有兩門。一就體分四。二就義辨四。就體分者。方便涅槃有其二種。一是斷德。除一切煩惱業苦無為寂滅。二是行德。具足法身解脫般若一切種德。性淨涅槃亦有二種。一是斷德。證法本寂無相可起。故經說言。諸佛如來不生煩惱名大涅槃。又經說言。於十三相不取相貌。是名為寂滅真事。如此真諦名為斷德。十三相者。如涅槃經聖行中說。所謂色聲香味觸相生住滅相男相女相苦樂及與不苦樂相。二是行德。真識之心從緣始顯。始顯真心說之以為一切種德。名為行德。體別如是。隨義四者。謂。常樂我淨之德。辨此四義略有五門。一明建立。二釋名辨相。三明同異。四論通局。五明大小有具不具。言建立者。大涅槃中義別塵算。今以何故偏說此四。蓋乃且據一門言。於中略以五義建立。一對除四患。二翻四倒。三治四障。四斷四過。五酬四因。除四患者。生死法中有無常苦無我不淨四種大患。斷除彼故宣說涅槃常樂我淨。翻四倒者。聲聞之由觀生死是無常苦無我不淨。謂佛亦爾。遂起四倒。翻對彼故宣說涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明性淨方便涅槃有具不具。分別有三。一性淨涅槃明具三事方便不論。何故而然。性淨涅槃顯本真心。以之為體。真心體是諸功德性。故具三事。方便涅槃體是斷結數滅無為數滅法。故無三事。二方便涅槃明三事。性淨不辨。如地經說。何故如是。方便涅槃治斷而得。對治生死煩惱業苦。三事相分故說三事。性淨涅槃體如一味三相不顯。故不說三。三就實通論。性淨方便齊具三事。是義云何。法身有二。一法性身。本隱今顯。如勝鬘說。如來之藏顯為法身。維摩經說。觀身實相。觀佛亦然。如是等也。二實報身。方便修生。其法性身性淨所收。實報身者方便所攝。般若亦二。一性照般若。亦名證智。是義云何。真識之心本性清淨。而為妄染之所覆蔽。相似不淨。後息妄染彼心始顯。始顯真心如其本性內明法界。說之以為性照般若。由稱本性故名證智。二觀照般若。亦名教智。是義云何。緣觀對治熏發真心。令真心中智德隨生。所生智德明照諸法。說之以為觀照般若。即此觀照藉教修起。故名教智。又此智麁可以言論。又能起說。亦名教智。性照般若性淨所收。觀照般若方便所攝。解脫亦二。一自性解脫。亦得名為性淨解脫。直說之心本性雖淨而妄隱說為繫縛。後除妄染彼性出累名性解脫。又得脫已返望惑染。從來不有今非始淨。故亦名為自性解脫。二方便解脫。亦得名為淨相解脫。教行功德本無今有方便修生。修生之德絕離染縛。說之以為方便解脫。自性解脫性淨所收。方便解脫方便所攝。故二涅槃齊具三事。次增說四。四有兩門。一就體分四。二就義辨四。就體分者。方便涅槃有其二種。一是斷德。除一切煩惱業苦無為寂滅。二是行德。具足法身解脫般若一切種德。性淨涅槃亦有二種。一是斷德。證法本寂無相可起。故經說言。諸佛如來不生煩惱名大涅槃。又經說言。於十三相不取相貌。是名為寂滅真事。如此真諦名為斷德。十三相者。如涅槃經聖行中說。所謂色聲香味觸相生住滅相男相女相苦樂及與不苦樂相。二是行德。真識之心從緣始顯。始顯真心說之以為一切種德。名為行德。體別如是。隨義四者。謂。常樂我淨之德。辨此四義略有五門。一明建立。二釋名辨相。三明同異。四論通局。五明大小有具不具。言建立者。大涅槃中義別塵算。今以何故偏說此四。蓋乃且據一門言。於中略以五義建立。一對除四患。二翻四倒。三治四障。四斷四過。五酬四因。除四患者。生死法中有無常苦無我不淨四種大患。斷除彼故宣說涅槃常樂我淨。翻四倒者。聲聞之由觀生死是無常苦無我不淨。謂佛亦爾。遂起四倒。翻對彼故宣說涅槃

常樂我淨。治四障者。如寶性論說。障有四種。一者緣相。謂。無明地障佛真淨。對除彼故說佛真淨。二者因相。謂。無漏業障真我。對除彼故說佛真我。三者生相。謂。意生身。以是意生苦陰身故障佛真樂。除彼障故說佛真樂。四者壞相。謂。變易死障佛真常。對除彼故說佛真常。此等皆就變易因果而說其障。理實通障。隨相且分。斷四過者如寶性說。一闡提謗法障佛真淨。對治彼故說佛真淨。二外道著我障佛真我。對除彼故說佛真我。三聲聞畏苦障佛真樂。對除彼說佛真樂。四辟支捨心捨諸眾生疾求取滅障佛真常。對除彼故說佛真常。翻四因者如寶性論說。因有四種。信心般若三昧大悲。以修信心對除向前闡提謗法得佛真淨。以修般若破除向前外道著我得佛真我。以修三昧甚深空定破除聲聞畏苦之心得佛真樂。以修大悲常隨眾生對治向前辟支捨心得佛真常。因別無量。且據斯分。建立如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂我淨。治四障者。如寶性論說。障有四種。一者緣相。謂。無明地障佛真淨。對除彼故說佛真淨。二者因相。謂。無漏業障真我。對除彼故說佛真我。三者生相。謂。意生身。以是意生苦陰身故障佛真樂。除彼障故說佛真樂。四者壞相。謂。變易死障佛真常。對除彼故說佛真常。此等皆就變易因果而說其障。理實通障。隨相且分。斷四過者如寶性說。一闡提謗法障佛真淨。對治彼故說佛真淨。二外道著我障佛真我。對除彼故說佛真我。三聲聞畏苦障佛真樂。對除彼說佛真樂。四辟支捨心捨諸眾生疾求取滅障佛真常。對除彼故說佛真常。翻四因者如寶性論說。因有四種。信心般若三昧大悲。以修信心對除向前闡提謗法得佛真淨。以修般若破除向前外道著我得佛真我。以修三昧甚深空定破除聲聞畏苦之心得佛真樂。以修大悲常隨眾生對治向前辟支捨心得佛真常。因別無量。且據斯分。建立如是(此一門竟)。

次第二門釋名辨相。所言常者。體恒不變目之為常。又復隨緣化用不絕亦名為常。如涅槃說。假使烏與鵄同共一樹栖猶如親兄弟爾乃永涅槃。如來視一切猶如羅睺羅常為眾生尊。云何永涅槃。如是等義是其用常。相狀如何。常義有二。一者無為。二者不變。如涅槃說。無為不生。不變無滅。又復無為明離分段。言不變者明離變易。隨義別分開合不定。總之一常。或分為二。二有三門。一法報分二。常體有二。一法。二報。如涅槃說。法常名常。報常稱住。無始法性顯成今德名為法常。方便修生有作行德。依真不壞名為報常。如經中說。諸佛所修所謂法也。以法常故諸佛亦常。即其義矣。二始終分二。謂。常與恒。不生名常。不滅目恒。又經中說。佛是常無為不變。以不生故名曰無為。由不生故名曰不滅。故說為不變。三約對分二。一離分段生老死等。名之為常。二離變易生住滅等。曰之為常。或分為三。三有三門。一就德辨三。所謂涅槃常身常命常財。如勝鬘說。捨無常身得不思議常住之身。名為常身。捨無常命得不思議智慧之命。名為常命。捨無常財得不思議功德之財。名為常財。經中說此為三堅法。堅猶常矣。二隨想分三。如涅槃說。一無別異想。三歸同體故不離不脫。故名為常。變異無常。如汝父母各各別異即是無常。二無無常想。離細生滅。三無變異想離麁分段。第三約對三種無常以別三種。三無常者。一分段無常。六道報異。翻對彼故說佛真常無生老死。二念無常。念念生滅。翻對彼故說佛真常無生住滅。三者自性不成實無常。有為虛集無有性實。翻對彼故說佛真常無有虛妄。亦得分四。謂。無生老病死等過。又無生住異滅等過。亦得分四。亦得說五。謂。常是陰。廣則無量。問曰。向說涅槃斷德方便修得本無今有。云何名常。又經中說。從因得法悉是無常。涅槃之果從因而得。云何是常。又經中說。以因莊嚴悉是無常。涅槃如是。縱於無量道品諸行莊嚴而得云何稱常。又經中說。可見之法悉是無常。涅槃如是。從緣修見。云何名常。又經中說。有名可說悉是無常。涅槃有名云何名常。今對釋之。先就性淨釋去前難後就方便。性淨如何。涅槃斷德本無今有名無常者。佛自釋言。大般涅槃本自有之。非適今也。而諸眾生斷煩惱已然後證得。得離始今。體本自有。故名為常。言從因得名無常者。佛自釋言。涅槃唯從了因所顯。非生因生非作因作。故得名常。又復不從五因所成。故名為常。言五因者。如涅槃說。一是生因。如眾煩惱生苦樂等。二是和合因。如善法與善心和合。如是一切。毘曇說此為共有因及相應因。相扶體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門釋名辨相。所言常者。體恒不變目之為常。又復隨緣化用不絕亦名為常。如涅槃說。假使烏與鵄同共一樹栖猶如親兄弟爾乃永涅槃。如來視一切猶如羅睺羅常為眾生尊。云何永涅槃。如是等義是其用常。相狀如何。常義有二。一者無為。二者不變。如涅槃說。無為不生。不變無滅。又復無為明離分段。言不變者明離變易。隨義別分開合不定。總之一常。或分為二。二有三門。一法報分二。常體有二。一法。二報。如涅槃說。法常名常。報常稱住。無始法性顯成今德名為法常。方便修生有作行德。依真不壞名為報常。如經中說。諸佛所修所謂法也。以法常故諸佛亦常。即其義矣。二始終分二。謂。常與恒。不生名常。不滅目恒。又經中說。佛是常無為不變。以不生故名曰無為。由不生故名曰不滅。故說為不變。三約對分二。一離分段生老死等。名之為常。二離變易生住滅等。曰之為常。或分為三。三有三門。一就德辨三。所謂涅槃常身常命常財。如勝鬘說。捨無常身得不思議常住之身。名為常身。捨無常命得不思議智慧之命。名為常命。捨無常財得不思議功德之財。名為常財。經中說此為三堅法。堅猶常矣。二隨想分三。如涅槃說。一無別異想。三歸同體故不離不脫。故名為常。變異無常。如汝父母各各別異即是無常。二無無常想。離細生滅。三無變異想離麁分段。第三約對三種無常以別三種。三無常者。一分段無常。六道報異。翻對彼故說佛真常無生老死。二念無常。念念生滅。翻對彼故說佛真常無生住滅。三者自性不成實無常。有為虛集無有性實。翻對彼故說佛真常無有虛妄。亦得分四。謂。無生老病死等過。又無生住異滅等過。亦得分四。亦得說五。謂。常是陰。廣則無量。問曰。向說涅槃斷德方便修得本無今有。云何名常。又經中說。從因得法悉是無常。涅槃之果從因而得。云何是常。又經中說。以因莊嚴悉是無常。涅槃如是。縱於無量道品諸行莊嚴而得云何稱常。又經中說。可見之法悉是無常。涅槃如是。從緣修見。云何名常。又經中說。有名可說悉是無常。涅槃有名云何名常。今對釋之。先就性淨釋去前難後就方便。性淨如何。涅槃斷德本無今有名無常者。佛自釋言。大般涅槃本自有之。非適今也。而諸眾生斷煩惱已然後證得。得離始今。體本自有。故名為常。言從因得名無常者。佛自釋言。涅槃唯從了因所顯。非生因生非作因作。故得名常。又復不從五因所成。故名為常。言五因者。如涅槃說。一是生因。如眾煩惱生苦樂等。二是和合因。如善法與善心和合。如是一切。毘曇說此為共有因及相應因。相扶體

立名共有因。相扶有用名相應因。三者住因。如因大地諸物得住。如是一切。四增長因。如因飲食眾生增長。因於父母子得增長。因善知識行得增長。如是一切。五者遠因。如因見藥鬼毒不害。依憑國王盜賊不侵。如是一切。涅槃不假如是五因。故得名常。言假莊嚴名無常者。佛自釋言。涅槃之體非因非果非去來今。常住無為。諸眾生假於莊嚴往見涅槃非大涅槃。假於莊嚴方始成立。故得名常。言可修見名無常者。所謂眾生無明覆心不見涅槃。後除闇障始見涅槃。非見始有。如人治眼始見日月。非始有故。故得名常。言有名字名常者。佛自釋言。涅槃無名。強為立名。故得稱常。涅槃無名。何故強立。為求知故。性淨如是。若論方便斷離生死無常法故。以常法性而為體故。以是常義。次解樂義。涅槃之體寂滅永安。稱之為樂。又用自在所為稱心亦名為樂。樂隨義別一門說四。如涅槃說。一斷受樂。二寂靜樂。亦名寂滅。三覺知樂。四不壞樂。亦名常樂。言斷受者。五受斷已稱曰斷受。良以諸苦皆集受中。是故斷受得名為樂。如地持中。說滅盡定為斷受樂。今說涅槃以為斷受。滅盡暫滅此永斷故。問曰。經說。滅無常色獲得常色。受想行識亦復如是。滅離苦色獲得樂色。受想行識亦復如是。是則涅槃具有受樂。云何名斷。釋言。經說斷受樂者。斷離凡夫分別之受取相之受顛倒之受。非無證法平等正受。故有受陰。亦有受樂。餘陰亦爾。寂靜樂者。滅煩惱故。不造業故。息生死故。名為寂靜。又息一切所行事故亦名寂靜。不寂則苦靜名為樂。由滅諸過故復名為寂滅樂矣。覺知樂者。照達諸法名為覺知。愚闇則苦。覺知名樂。不壞樂者。德體牢固不為緣惱。稱曰不壞。破壞則苦。是故不壞得名為樂。以不壞故亦名常樂。此四樂中分相論之。寂滅一種是涅槃樂。斷受一種是滅定樂。覺知一種是其智慧菩提之樂。不壞是常。今據攝相通說以為涅槃樂矣。次解我義。我有二種。一者就體自實名我。如涅槃經哀嘆中說。是真是實是主是依。常不變者是名為我。二者就因。自在名我。如涅槃經初功德說。自在有八。一多少自在。聚集一身以為多身。身數多少身之大小。猶如微塵充滿十方無量世界。如來之身實非微塵。以自在故現微塵身。二充滿自在。亦得名為大小自在。亦一塵身滿於三千大千世界。佛身無邊。實不滿於大千世界。以自在故滿大千界。三輕舉自在。以滿三千大千之身輕舉飛空。過無量界而無障礙。如來之身實無輕重。以自在故能為輕重。四自自在。亦得名為所作自在。於中有三。一如來心安住不動。化無量身各令有心。二造一事而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名共有因。相扶有用名相應因。三者住因。如因大地諸物得住。如是一切。四增長因。如因飲食眾生增長。因於父母子得增長。因善知識行得增長。如是一切。五者遠因。如因見藥鬼毒不害。依憑國王盜賊不侵。如是一切。涅槃不假如是五因。故得名常。言假莊嚴名無常者。佛自釋言。涅槃之體非因非果非去來今。常住無為。諸眾生假於莊嚴往見涅槃非大涅槃。假於莊嚴方始成立。故得名常。言可修見名無常者。所謂眾生無明覆心不見涅槃。後除闇障始見涅槃。非見始有。如人治眼始見日月。非始有故。故得名常。言有名字名常者。佛自釋言。涅槃無名。強為立名。故得稱常。涅槃無名。何故強立。為求知故。性淨如是。若論方便斷離生死無常法故。以常法性而為體故。以是常義。次解樂義。涅槃之體寂滅永安。稱之為樂。又用自在所為稱心亦名為樂。樂隨義別一門說四。如涅槃說。一斷受樂。二寂靜樂。亦名寂滅。三覺知樂。四不壞樂。亦名常樂。言斷受者。五受斷已稱曰斷受。良以諸苦皆集受中。是故斷受得名為樂。如地持中。說滅盡定為斷受樂。今說涅槃以為斷受。滅盡暫滅此永斷故。問曰。經說。滅無常色獲得常色。受想行識亦復如是。滅離苦色獲得樂色。受想行識亦復如是。是則涅槃具有受樂。云何名斷。釋言。經說斷受樂者。斷離凡夫分別之受取相之受顛倒之受。非無證法平等正受。故有受陰。亦有受樂。餘陰亦爾。寂靜樂者。滅煩惱故。不造業故。息生死故。名為寂靜。又息一切所行事故亦名寂靜。不寂則苦靜名為樂。由滅諸過故復名為寂滅樂矣。覺知樂者。照達諸法名為覺知。愚闇則苦。覺知名樂。不壞樂者。德體牢固不為緣惱。稱曰不壞。破壞則苦。是故不壞得名為樂。以不壞故亦名常樂。此四樂中分相論之。寂滅一種是涅槃樂。斷受一種是滅定樂。覺知一種是其智慧菩提之樂。不壞是常。今據攝相通說以為涅槃樂矣。次解我義。我有二種。一者就體自實名我。如涅槃經哀嘆中說。是真是實是主是依。常不變者是名為我。二者就因。自在名我。如涅槃經初功德說。自在有八。一多少自在。聚集一身以為多身。身數多少身之大小。猶如微塵充滿十方無量世界。如來之身實非微塵。以自在故現微塵身。二充滿自在。亦得名為大小自在。亦一塵身滿於三千大千世界。佛身無邊。實不滿於大千世界。以自在故滿大千界。三輕舉自在。以滿三千大千之身輕舉飛空。過無量界而無障礙。如來之身實無輕重。以自在故能為輕重。四自自在。亦得名為所作自在。於中有三。一如來心安住不動。化無量身各令有心。二造一事而

令眾生各各異辨。三住一界能令他一切悉見。具此三種名為自在。五根自在。如來一根見色聞聲嗅香別味覺觸知法。六知法自在。得一切法而無得想。七說自在。如來演說一偈之義。逕無量劫義不盡。謂。戒定等雖有所說不生說想。八遍滿自在。如來之身遍一切處猶如虛空。不可得見。具斯八種名之為我。次解脫義。體無垢染稱之為淨。又復隨化處緣不污。亦名為淨。淨義不同一門說四。四有兩門。一則如彼涅槃經說。四名是何。一是果淨。永斷二十五有之果。二是業淨。亦名因淨。謂。離凡夫一切諸業。此二斷德。三者身淨。遠離生滅常住不變。四者心淨。絕離諸漏。此二行德。一義如是。次門四者如地持說。一者身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身生滅自在名為身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身身體淨也。生滅自在身用淨也。二境界淨。種種現化及所言說。一切境界自在無礙名境界淨。種種現化是身境界。及所言說是口境界。又復種種現化境者是事境界。及所言說一切境者是法境界。於中自在名境界淨。三者心淨。煩惱悉離善根成就。煩惱悉離四住永亡。善根成就功德備也。功德依心就主以彰。故名心淨。四者智淨。捨離一切無明穢污。一切所知無礙自在。捨離一切無明穢污離無明地真諦智淨。一切所知無礙自在除事無知真諦智淨。具此四種名之為淨(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生各各異辨。三住一界能令他一切悉見。具此三種名為自在。五根自在。如來一根見色聞聲嗅香別味覺觸知法。六知法自在。得一切法而無得想。七說自在。如來演說一偈之義。逕無量劫義不盡。謂。戒定等雖有所說不生說想。八遍滿自在。如來之身遍一切處猶如虛空。不可得見。具斯八種名之為我。次解脫義。體無垢染稱之為淨。又復隨化處緣不污。亦名為淨。淨義不同一門說四。四有兩門。一則如彼涅槃經說。四名是何。一是果淨。永斷二十五有之果。二是業淨。亦名因淨。謂。離凡夫一切諸業。此二斷德。三者身淨。遠離生滅常住不變。四者心淨。絕離諸漏。此二行德。一義如是。次門四者如地持說。一者身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身生滅自在名為身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身身體淨也。生滅自在身用淨也。二境界淨。種種現化及所言說。一切境界自在無礙名境界淨。種種現化是身境界。及所言說是口境界。又復種種現化境者是事境界。及所言說一切境者是法境界。於中自在名境界淨。三者心淨。煩惱悉離善根成就。煩惱悉離四住永亡。善根成就功德備也。功德依心就主以彰。故名心淨。四者智淨。捨離一切無明穢污。一切所知無礙自在。捨離一切無明穢污離無明地真諦智淨。一切所知無礙自在除事無知真諦智淨。具此四種名之為淨(此二門竟)。

次明同異。據實。此四遍通諸德。名之為同。於諸德中不改名常。安寂稱樂。自實名我。又用自在亦名為我。離垢淨。同義如是所異者。隱顯論之。四德各別。稱之為異。如涅槃經哀嘆章說。我是佛義。常法身義。樂涅槃義。淨是法義。四中初我就人分別。餘三就法。何故而然。佛者是人。自在作用在人相顯。故偏就佛宣說我義。又佛出障自在相顯。故就說我。又復我者人之別稱。故就佛說。法身佛體體無變動。明常義顯。故就法身宣說常義。又復顯於無始法性以成身。故明常義顯。故說為常。涅槃安寂永滅眾苦。明樂義顯。故就說樂。淨是法寶。法為妙宗。能治垢染。彰淨義顯。故偏就法宣說淨義。常樂我淨四義既然。所對無常苦無我等四義亦爾。通則一切有為之法悉無常苦無我不淨。隨相別分四種各異。如涅槃經哀嘆章說。言無我者。生死凡夫。生死凡夫驅馳六道。往來受身不得自在。無我相顯。故偏就之宣說無我。言無常者。聲聞緣覺。聲聞緣覺不久盡滅。無常相顯。故偏就之宣說無常。又復二乘所得之法不窮不竟終須遷轉。故名無常。苦是外道。外道邪見多修苦行。未來受苦。因果俱苦。苦相顯故。故偏就之宣說苦義。言不淨者。所謂一切有為之法。有為之法染污心起能生染惑。不淨義顯。故偏就之宣說不淨。若約五陰隱顯論之。生死法中觀身不淨觀受是苦。觀心無常觀法無我。翻對此四。佛果陰中亦應分別。佛身名淨。佛受是樂。佛心是常。佛法稱我。此亦是其一種別矣。同異如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明同異。據實。此四遍通諸德。名之為同。於諸德中不改名常。安寂稱樂。自實名我。又用自在亦名為我。離垢淨。同義如是所異者。隱顯論之。四德各別。稱之為異。如涅槃經哀嘆章說。我是佛義。常法身義。樂涅槃義。淨是法義。四中初我就人分別。餘三就法。何故而然。佛者是人。自在作用在人相顯。故偏就佛宣說我義。又佛出障自在相顯。故就說我。又復我者人之別稱。故就佛說。法身佛體體無變動。明常義顯。故就法身宣說常義。又復顯於無始法性以成身。故明常義顯。故說為常。涅槃安寂永滅眾苦。明樂義顯。故就說樂。淨是法寶。法為妙宗。能治垢染。彰淨義顯。故偏就法宣說淨義。常樂我淨四義既然。所對無常苦無我等四義亦爾。通則一切有為之法悉無常苦無我不淨。隨相別分四種各異。如涅槃經哀嘆章說。言無我者。生死凡夫。生死凡夫驅馳六道。往來受身不得自在。無我相顯。故偏就之宣說無我。言無常者。聲聞緣覺。聲聞緣覺不久盡滅。無常相顯。故偏就之宣說無常。又復二乘所得之法不窮不竟終須遷轉。故名無常。苦是外道。外道邪見多修苦行。未來受苦。因果俱苦。苦相顯故。故偏就之宣說苦義。言不淨者。所謂一切有為之法。有為之法染污心起能生染惑。不淨義顯。故偏就之宣說不淨。若約五陰隱顯論之。生死法中觀身不淨觀受是苦。觀心無常觀法無我。翻對此四。佛果陰中亦應分別。佛身名淨。佛受是樂。佛心是常。佛法稱我。此亦是其一種別矣。同異如是(此三門竟)。

次論通局。於中約就因果以辨。菩薩十地名之為因。佛名為果。依向同義常樂我淨遍通諸德。以遍通故因果齊具。依前異義常樂我淨隨法各別。以各別故因果不等。有通有局是義云何。淨者是其法寶之義。法義齊通上下同依。為是淨義統遍始終。故涅槃經宣說。地上二種五種。兩種六種。一種七種。佛性之中悉皆有淨。常者是其法身之義。顯法成身名為法身。據實通論。初地以上莫不皆悉顯法成身。故皆名常。隨相別分。十地以上眼見佛性顯法成身。明常義顯。故十地上宣說常義。九地菩薩雖未眼見。聞見中極照實明了。無始法性現在觀心說之為身。亦名為常。八地已還聞見不了法未現心。未說為身。故不名常。故涅槃經說。九地上二種六種。一種七種。佛性之中皆悉有常。餘皆不論。我是佛義。局唯在佛。以佛出障得自在故。樂者是其涅槃之義。通相論之。菩薩地中分斷煩惱。分得涅槃。斯皆有樂。分相言之。菩薩地中雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱。方名涅槃。如涅槃說。良以涅槃偏在佛故。樂唯在佛。故涅槃經宣說。如來七種性中有我有樂因中悉無。問曰。若使淨通始終常義在於九地已上。我樂二種唯在佛者。何故經言十住菩薩不見佛性斷煩惱。故所得涅槃但有樂淨而無我常。釋言。樂者是涅槃義。彼文通相說菩薩地有斷煩惱得涅槃義。故說有樂。常者是其法身之義。彼文宣說。十住菩薩不見佛性而斷煩惱。故無法身。無法身故不說有常。問曰。何故前說十住見性有常。此文復言不見無常。釋言。十住形前見性。故說有常。望後不見。故說無常。如此隱顯不可具責。問曰。於彼五六七種佛性之中。常樂我淨隱顯可爾。餘義云何。釋言。於彼七種性中。常樂我淨已如上辨。真實及善亦有通局。分相論之。真實二種是實諦義。實諦理通故。彼五六七種性中。一切皆有善者。是其聖道之義。五地已還慧觀未明。破相不極。治慢未盡。名善不善。六地已去彼若增上觀空畢竟。治慢窮盡。故唯名善。以有如是隱顯義故如來佛性宣說七種。常樂我淨真實及善。後身說六。常淨真實善及少見。九地說六。常淨真實善及可見。八地至六宣說五種。真實淨善及與可見。五地至初宣說五種。真實可見淨善不善。於此門中言可見者。簡真異妄。妄情所計我眾生等出自倒情。窮之則盡。所以叵見。佛性真有研之則明。所以可見。又欲簡彼虛空之有故名可見。故經說言。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。是中正為明常樂等通局之義餘乘論之。通局如是(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論通局。於中約就因果以辨。菩薩十地名之為因。佛名為果。依向同義常樂我淨遍通諸德。以遍通故因果齊具。依前異義常樂我淨隨法各別。以各別故因果不等。有通有局是義云何。淨者是其法寶之義。法義齊通上下同依。為是淨義統遍始終。故涅槃經宣說。地上二種五種。兩種六種。一種七種。佛性之中悉皆有淨。常者是其法身之義。顯法成身名為法身。據實通論。初地以上莫不皆悉顯法成身。故皆名常。隨相別分。十地以上眼見佛性顯法成身。明常義顯。故十地上宣說常義。九地菩薩雖未眼見。聞見中極照實明了。無始法性現在觀心說之為身。亦名為常。八地已還聞見不了法未現心。未說為身。故不名常。故涅槃經說。九地上二種六種。一種七種。佛性之中皆悉有常。餘皆不論。我是佛義。局唯在佛。以佛出障得自在故。樂者是其涅槃之義。通相論之。菩薩地中分斷煩惱。分得涅槃。斯皆有樂。分相言之。菩薩地中雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱。方名涅槃。如涅槃說。良以涅槃偏在佛故。樂唯在佛。故涅槃經宣說。如來七種性中有我有樂因中悉無。問曰。若使淨通始終常義在於九地已上。我樂二種唯在佛者。何故經言十住菩薩不見佛性斷煩惱。故所得涅槃但有樂淨而無我常。釋言。樂者是涅槃義。彼文通相說菩薩地有斷煩惱得涅槃義。故說有樂。常者是其法身之義。彼文宣說。十住菩薩不見佛性而斷煩惱。故無法身。無法身故不說有常。問曰。何故前說十住見性有常。此文復言不見無常。釋言。十住形前見性。故說有常。望後不見。故說無常。如此隱顯不可具責。問曰。於彼五六七種佛性之中。常樂我淨隱顯可爾。餘義云何。釋言。於彼七種性中。常樂我淨已如上辨。真實及善亦有通局。分相論之。真實二種是實諦義。實諦理通故。彼五六七種性中。一切皆有善者。是其聖道之義。五地已還慧觀未明。破相不極。治慢未盡。名善不善。六地已去彼若增上觀空畢竟。治慢窮盡。故唯名善。以有如是隱顯義故如來佛性宣說七種。常樂我淨真實及善。後身說六。常淨真實善及少見。九地說六。常淨真實善及可見。八地至六宣說五種。真實淨善及與可見。五地至初宣說五種。真實可見淨善不善。於此門中言可見者。簡真異妄。妄情所計我眾生等出自倒情。窮之則盡。所以叵見。佛性真有研之則明。所以可見。又欲簡彼虛空之有故名可見。故經說言。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。是中正為明常樂等通局之義餘乘論之。通局如是(此四門竟)。

次就大小明具不具。大乘涅槃備具四義。已如上釋。小乘涅槃四義不定。據小說小。小乘涅槃有常樂淨唯無有我。何故如是。涅槃無為四相不遷。故說為常。又復所斷永滅不起。故亦名常。寂滅永安。故次名樂。絕離垢染故得稱淨。小乘涅槃以空為體。未證有性故不名我。彼涅槃中身智俱亡用不自在。故不名我。問曰。涅槃初德中說。聲聞之人說。佛涅槃但有常淨而無我樂。名煩惱習。彼聲聞人自見涅槃具常樂。何故說佛涅槃。釋曰。聲聞自見涅槃有寂滅樂。類佛亦然。據斯以論。不言如來涅槃無樂。但彼自見涅槃之中身智永亡無覺智樂。謂佛亦無。故說無樂。據小說小。其義如是。據大說小義則不定。或時全奪。四義悉無。故涅槃經初德中言。聲聞所得無常無樂無我無淨。是故不得名大涅槃。諸佛涅槃常樂我淨故得名大。於此門中聲聞所得少故稱無。如河水少名之無水。又得非真故亦名無。如得物名為非物。如來或復隨別奪之。宣說二乘所得涅槃但有樂淨而無我常。如涅槃經第七德說。聲聞緣覺以得無漏八聖道故。故有樂淨。又滅惑因故說有淨。離分段苦故言有樂。彼小涅槃體不真實用不自在故不名我。所滅身智當復更生。故不名常。問曰。身智滅之已竟。何緣復生。釋言。彼生即變易果。由本所修無漏業因。無明為緣可以更生。無明緣者。入涅槃時妄識心在。妄七識心是無明地。以此妄心不斷絕故依之報起。如依睡心夢中身生。問曰。聲聞所得涅槃滅去身智復更生者。所滅煩惱後亦應起。釋言。不類。煩惱源由見理故滅。二乘無餘涅槃之後。心想生時亦必見理。是故本昔所斷煩惱不得更生。所未斷者後得現起。身智源非見理斷滅。但是息滅非治滅故後得更起。又復二乘所得涅槃體不究竟。終須遷轉趣向大乘。故不名常。若後遷轉不名常者亦應不得名樂名淨。何故說之有樂淨乎。理亦應齊。齊義如上。但樂與淨非恒定義。故於得處隨分說之。常是定義。始終不遷方便名常。彼終向大而非永定。故不名常。大小相對明具不具。辨之略爾。四義如是。次增說五。常樂我淨及與有也。翻對生死無常苦空無我不淨故說此五。翻空說有。餘義可知。空與無我有何差別而須別翻。准依維摩眾生空者名為無我。法體空者直名為空。故彼經言。眾生是道場知無我。故一切法是道場知諸法空。故今對此二。故就涅槃說我說有。對生死中眾生無我說佛真人以之為我。我者是其人之別稱。故就說之。對生死中法體空故。說涅槃法以此為有。又生死法體虛不實名之為空。用不自在名為無我。翻對此二故涅槃中說我說有。體實不空名之為有。用能自在故說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就大小明具不具。大乘涅槃備具四義。已如上釋。小乘涅槃四義不定。據小說小。小乘涅槃有常樂淨唯無有我。何故如是。涅槃無為四相不遷。故說為常。又復所斷永滅不起。故亦名常。寂滅永安。故次名樂。絕離垢染故得稱淨。小乘涅槃以空為體。未證有性故不名我。彼涅槃中身智俱亡用不自在。故不名我。問曰。涅槃初德中說。聲聞之人說。佛涅槃但有常淨而無我樂。名煩惱習。彼聲聞人自見涅槃具常樂。何故說佛涅槃。釋曰。聲聞自見涅槃有寂滅樂。類佛亦然。據斯以論。不言如來涅槃無樂。但彼自見涅槃之中身智永亡無覺智樂。謂佛亦無。故說無樂。據小說小。其義如是。據大說小義則不定。或時全奪。四義悉無。故涅槃經初德中言。聲聞所得無常無樂無我無淨。是故不得名大涅槃。諸佛涅槃常樂我淨故得名大。於此門中聲聞所得少故稱無。如河水少名之無水。又得非真故亦名無。如得物名為非物。如來或復隨別奪之。宣說二乘所得涅槃但有樂淨而無我常。如涅槃經第七德說。聲聞緣覺以得無漏八聖道故。故有樂淨。又滅惑因故說有淨。離分段苦故言有樂。彼小涅槃體不真實用不自在故不名我。所滅身智當復更生。故不名常。問曰。身智滅之已竟。何緣復生。釋言。彼生即變易果。由本所修無漏業因。無明為緣可以更生。無明緣者。入涅槃時妄識心在。妄七識心是無明地。以此妄心不斷絕故依之報起。如依睡心夢中身生。問曰。聲聞所得涅槃滅去身智復更生者。所滅煩惱後亦應起。釋言。不類。煩惱源由見理故滅。二乘無餘涅槃之後。心想生時亦必見理。是故本昔所斷煩惱不得更生。所未斷者後得現起。身智源非見理斷滅。但是息滅非治滅故後得更起。又復二乘所得涅槃體不究竟。終須遷轉趣向大乘。故不名常。若後遷轉不名常者亦應不得名樂名淨。何故說之有樂淨乎。理亦應齊。齊義如上。但樂與淨非恒定義。故於得處隨分說之。常是定義。始終不遷方便名常。彼終向大而非永定。故不名常。大小相對明具不具。辨之略爾。四義如是。次增說五。常樂我淨及與有也。翻對生死無常苦空無我不淨故說此五。翻空說有。餘義可知。空與無我有何差別而須別翻。准依維摩眾生空者名為無我。法體空者直名為空。故彼經言。眾生是道場知無我。故一切法是道場知諸法空。故今對此二。故就涅槃說我說有。對生死中眾生無我說佛真人以之為我。我者是其人之別稱。故就說之。對生死中法體空故。說涅槃法以此為有。又生死法體虛不實名之為空。用不自在名為無我。翻對此二故涅槃中說我說有。體實不空名之為有。用能自在故說

為我。次增說六種。於前五上更加一善。或分為八。如涅槃說。一名為盡。盡猶滅也。盡滅諸過故名為盡。二名善性。離惡稱善。又能順益亦名為善。三名為實。離虛偽境。四名為真。捨去妄情又離四倒。名之為實。出心想見三倒妄說以為真。五常六樂七我八淨義如上解。問曰。如來涅槃如是。二乘涅槃竟復云何。涅槃經中說具六相。一者解脫。離諸苦故。二名善性。能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。未得菩提故名不實。以不實故名為不真。五名為樂。六名為淨。佛自釋言。以修無漏八聖道故。名樂名淨亦得說八。六種如上。更加無常及與無我通前八也。佛自釋言。當得菩提故名無常。無我之義備如上解。問曰。賢聖涅槃如是。凡夫涅槃其義云何。涅槃經中說具八相。何者是其凡夫涅槃。經言。眾生依世俗道斷煩惱者是涅槃。言八相者。一名解脫。離煩惱故。二名善性。違背諸惡能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。以無常故不真不實。五名無常。六名無樂。七名無我。八名無淨。佛自釋言。所斷煩惱以還起。故無常無樂無我無淨。亦得說九。前八種上更加一有。亦得說十。謂。離十相。言十相者。所謂色聲香味觸相．生住滅相．男相女相．通前說十。十中前五是五塵相。次三法塵。此八法相。後二人相。涅槃絕此。故說為十。亦得開分以為十三。離前十相加離苦樂不苦不樂。故有十三。如涅槃經聖行中說。隨別細分亦可無量。故經說言。於一名法說無量名。於一義中說無量義。辨相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我。次增說六種。於前五上更加一善。或分為八。如涅槃說。一名為盡。盡猶滅也。盡滅諸過故名為盡。二名善性。離惡稱善。又能順益亦名為善。三名為實。離虛偽境。四名為真。捨去妄情又離四倒。名之為實。出心想見三倒妄說以為真。五常六樂七我八淨義如上解。問曰。如來涅槃如是。二乘涅槃竟復云何。涅槃經中說具六相。一者解脫。離諸苦故。二名善性。能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。未得菩提故名不實。以不實故名為不真。五名為樂。六名為淨。佛自釋言。以修無漏八聖道故。名樂名淨亦得說八。六種如上。更加無常及與無我通前八也。佛自釋言。當得菩提故名無常。無我之義備如上解。問曰。賢聖涅槃如是。凡夫涅槃其義云何。涅槃經中說具八相。何者是其凡夫涅槃。經言。眾生依世俗道斷煩惱者是涅槃。言八相者。一名解脫。離煩惱故。二名善性。違背諸惡能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。以無常故不真不實。五名無常。六名無樂。七名無我。八名無淨。佛自釋言。所斷煩惱以還起。故無常無樂無我無淨。亦得說九。前八種上更加一有。亦得說十。謂。離十相。言十相者。所謂色聲香味觸相．生住滅相．男相女相．通前說十。十中前五是五塵相。次三法塵。此八法相。後二人相。涅槃絕此。故說為十。亦得開分以為十三。離前十相加離苦樂不苦不樂。故有十三。如涅槃經聖行中說。隨別細分亦可無量。故經說言。於一名法說無量名。於一義中說無量義。辨相如是。

第五門中雜義分別。於中有七(一有無分別 二通局分別 三大小分別 四約位分別 五就時分別 六生死涅槃體之一異 七諸佛涅槃體之一異)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門中雜義分別。於中有七(一有無分別 二通局分別 三大小分別 四約位分別 五就時分別 六生死涅槃體之一異 七諸佛涅槃體之一異)。

第一明其有無之義。於中約就性淨方便應化涅槃辨有無相。性淨涅槃明有明無。所言有者真識之心體。是一切功德之性。起信論中說為一切性功德法。勝鬘說為過恒沙法。彼心妄隱名為佛性。亦名法性。妄息體顯說之以為一切稱德。名之為有。所言無者離相離性。言離相者證實返望由來無妄。以無妄染可除滅故。亦無對治淨相可生。染淨雙泯故名無對。染相既無。淨相亦無。染淨雙泯名為離相。言離性者已如上釋。大涅槃中法界同體乃無一法別守自性。次就方便明有明無。所言有者具足福智二種莊嚴。名之為有。又具法身解脫般若。亦名為有。滅煩惱苦斷德無為稱之為無。次就應化明有明無。應化涅槃有通有局。通而論之依大涅槃所起。義用莫問違順染淨等用。一切悉名應化涅槃。此涅槃中通有通無。現斷煩惱現滅身智。名之為無。餘悉是有。若分相說依大涅槃所起。義中具一切用。於中分取現斷煩惱現亡身智為應涅槃。餘者隨義更作異名。若從是義應化涅槃唯無非有。有無如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明其有無之義。於中約就性淨方便應化涅槃辨有無相。性淨涅槃明有明無。所言有者真識之心體。是一切功德之性。起信論中說為一切性功德法。勝鬘說為過恒沙法。彼心妄隱名為佛性。亦名法性。妄息體顯說之以為一切稱德。名之為有。所言無者離相離性。言離相者證實返望由來無妄。以無妄染可除滅故。亦無對治淨相可生。染淨雙泯故名無對。染相既無。淨相亦無。染淨雙泯名為離相。言離性者已如上釋。大涅槃中法界同體乃無一法別守自性。次就方便明有明無。所言有者具足福智二種莊嚴。名之為有。又具法身解脫般若。亦名為有。滅煩惱苦斷德無為稱之為無。次就應化明有明無。應化涅槃有通有局。通而論之依大涅槃所起。義用莫問違順染淨等用。一切悉名應化涅槃。此涅槃中通有通無。現斷煩惱現滅身智。名之為無。餘悉是有。若分相說依大涅槃所起。義中具一切用。於中分取現斷煩惱現亡身智為應涅槃。餘者隨義更作異名。若從是義應化涅槃唯無非有。有無如是(此一門竟)。

次明通局。於中約就凡夫二乘菩薩及佛五人辨之。於此人中通局有四。一極通論之。此五種人齊有涅槃。如涅槃說。諸凡夫人依世俗道六行斷結。名凡涅槃。又如經說。得少飯食名涅槃等。此二是其凡夫涅槃。修八聖道斷滅四住所得涅槃。名為聲聞緣覺涅槃。修治斷除無明地等說之以為菩薩涅槃。證法本寂由來不生今亦不滅。是佛涅槃。二簡聖異凡。聖有凡無。如地經說。三乘之中定有涅槃。名為正定。外凡定無。名為邪定。三乘內凡形前名有。望後稱無。名為不定。三簡大異小。大有小無。大乘法中實有涅槃。小乘法中權有實無。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛等得涅槃者是佛方便。明知。實無。又彼經說。阿羅漢等去涅槃遠。明知。實無。又涅槃說。世若無佛非無二乘得二涅槃。一切世間唯一佛乘更無二乘別得涅槃。故知。實無。經說。菩薩住大涅槃諸佛亦爾。明知。大有四。簡果異因。唯佛一人獨得涅槃。餘者悉無。如涅槃說。故彼第七功德中言。菩薩之人雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱乃名涅槃。是故涅槃獨唯在佛。問曰。何故斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱方名涅槃。佛自釋言。涅是不義。槃是生義。諸佛如來不生煩惱。稱當涅槃不生之義。故佛有之。菩薩雖復斷除煩惱不當涅槃不生之義。為是言無。問曰。何故菩薩斷結不名不生。諸佛斷結偏名不生。解有三義。一約惑論。菩薩之人雖分斷結斷之不盡。心中殘結客使更起。故非不生佛斷已盡更無可起。故言不生。二就心解。菩薩之人雖斷煩惱七識心在。心性生滅故非不生。佛斷煩惱妄心亦盡。真心常寂故名不生。三約理釋。菩薩見有煩惱可斷。非本不起故非不生。諸佛窮實達妄本空。無惑可起亦無可斷。故曰不生。故經說言。法本不然。今亦不滅。是寂滅義。具此三義故佛獨有餘者無之。問曰。不生偏在如來。是涅槃唯應在佛。何故前說菩薩亦有。釋言。解義有通有局。通而論之涅槃名滅。菩薩斷結即是滅義。故說通有。局則無者。涅槃名寂滅義。不生不斷方是寂滅。故佛獨有。有起有斷紛動不寂。故說局無。問曰。通則涅槃名滅。得通菩薩二乘之人。亦滅煩惱通之應齊。何故前者簡大異小不通二乘。釋言。滅中義有通有局。通則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說二乘有之。局則斷惑。辨息緣治。得實不動。方名涅槃。故說大有。二乘之人雖少斷結未滅緣治。不得法實故說無之。問曰。就通有可滅者悉名涅槃。得通二乘凡夫之人。亦滅煩惱通之應好。何故前者簡聖異凡不通凡夫。釋言。此義亦有通局。前則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說凡夫亦有局。則永滅方名涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明通局。於中約就凡夫二乘菩薩及佛五人辨之。於此人中通局有四。一極通論之。此五種人齊有涅槃。如涅槃說。諸凡夫人依世俗道六行斷結。名凡涅槃。又如經說。得少飯食名涅槃等。此二是其凡夫涅槃。修八聖道斷滅四住所得涅槃。名為聲聞緣覺涅槃。修治斷除無明地等說之以為菩薩涅槃。證法本寂由來不生今亦不滅。是佛涅槃。二簡聖異凡。聖有凡無。如地經說。三乘之中定有涅槃。名為正定。外凡定無。名為邪定。三乘內凡形前名有。望後稱無。名為不定。三簡大異小。大有小無。大乘法中實有涅槃。小乘法中權有實無。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛等得涅槃者是佛方便。明知。實無。又彼經說。阿羅漢等去涅槃遠。明知。實無。又涅槃說。世若無佛非無二乘得二涅槃。一切世間唯一佛乘更無二乘別得涅槃。故知。實無。經說。菩薩住大涅槃諸佛亦爾。明知。大有四。簡果異因。唯佛一人獨得涅槃。餘者悉無。如涅槃說。故彼第七功德中言。菩薩之人雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱乃名涅槃。是故涅槃獨唯在佛。問曰。何故斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱方名涅槃。佛自釋言。涅是不義。槃是生義。諸佛如來不生煩惱。稱當涅槃不生之義。故佛有之。菩薩雖復斷除煩惱不當涅槃不生之義。為是言無。問曰。何故菩薩斷結不名不生。諸佛斷結偏名不生。解有三義。一約惑論。菩薩之人雖分斷結斷之不盡。心中殘結客使更起。故非不生佛斷已盡更無可起。故言不生。二就心解。菩薩之人雖斷煩惱七識心在。心性生滅故非不生。佛斷煩惱妄心亦盡。真心常寂故名不生。三約理釋。菩薩見有煩惱可斷。非本不起故非不生。諸佛窮實達妄本空。無惑可起亦無可斷。故曰不生。故經說言。法本不然。今亦不滅。是寂滅義。具此三義故佛獨有餘者無之。問曰。不生偏在如來。是涅槃唯應在佛。何故前說菩薩亦有。釋言。解義有通有局。通而論之涅槃名滅。菩薩斷結即是滅義。故說通有。局則無者。涅槃名寂滅義。不生不斷方是寂滅。故佛獨有。有起有斷紛動不寂。故說局無。問曰。通則涅槃名滅。得通菩薩二乘之人。亦滅煩惱通之應齊。何故前者簡大異小不通二乘。釋言。滅中義有通有局。通則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說二乘有之。局則斷惑。辨息緣治。得實不動。方名涅槃。故說大有。二乘之人雖少斷結未滅緣治。不得法實故說無之。問曰。就通有可滅者悉名涅槃。得通二乘凡夫之人。亦滅煩惱通之應好。何故前者簡聖異凡不通凡夫。釋言。此義亦有通局。前則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說凡夫亦有局。則永滅方名涅槃

。故說聖有。凡夫暫滅非永滅度。故說無之。通局如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。故說聖有。凡夫暫滅非永滅度。故說無之。通局如是(此二門竟)。

次辨大小還約凡夫二乘菩薩及佛辨之。於此人中分別有三。一簡聖異凡。凡夫涅槃名之為小。賢聖涅槃悉名為大。聖是大人。大人所得故名為大。又復就彼一大涅槃分為三乘。以本收末故悉名大。故經說言。摩訶衍者出生一切聲聞緣覺。又經說言。汝等所行是菩薩道。如是等也。二簡大異小。凡夫二乘所得名小。諸佛菩薩涅槃是大。是以經中宣說。菩薩住大涅槃。二乘所得乘捨悲願。不能廣益一切眾生。故名為小。又未證之未得緣起三昧法門建立大義。故名為小。諸佛菩薩可得涅槃不捨悲願廣益一切。故名為大。故地論言。不捨大悲以大願力大涅槃示現。又佛菩薩證法實性。以此緣起法門之力能建大義無所不為。故得名大。三簡果異因。唯佛涅槃名之為大。餘悉名小。如涅槃經第七德中具廣解釋。彼言。菩薩不見佛性斷煩惱故。所得涅槃但有樂淨而無我常。故不名大。諸佛見性而斷煩惱。所得涅槃常樂我淨。故名為大。菩薩隨分亦少見性。於佛所見猶未明了。故言不見。有斷煩惱。故名為淨。分得涅槃故說為樂。常者是其法身之義。由不見性不顯成身故不名常。我是佛義。彼未是佛。無八自在故不名我。以是故小。佛不同此。所以是大。大小如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨大小還約凡夫二乘菩薩及佛辨之。於此人中分別有三。一簡聖異凡。凡夫涅槃名之為小。賢聖涅槃悉名為大。聖是大人。大人所得故名為大。又復就彼一大涅槃分為三乘。以本收末故悉名大。故經說言。摩訶衍者出生一切聲聞緣覺。又經說言。汝等所行是菩薩道。如是等也。二簡大異小。凡夫二乘所得名小。諸佛菩薩涅槃是大。是以經中宣說。菩薩住大涅槃。二乘所得乘捨悲願。不能廣益一切眾生。故名為小。又未證之未得緣起三昧法門建立大義。故名為小。諸佛菩薩可得涅槃不捨悲願廣益一切。故名為大。故地論言。不捨大悲以大願力大涅槃示現。又佛菩薩證法實性。以此緣起法門之力能建大義無所不為。故得名大。三簡果異因。唯佛涅槃名之為大。餘悉名小。如涅槃經第七德中具廣解釋。彼言。菩薩不見佛性斷煩惱故。所得涅槃但有樂淨而無我常。故不名大。諸佛見性而斷煩惱。所得涅槃常樂我淨。故名為大。菩薩隨分亦少見性。於佛所見猶未明了。故言不見。有斷煩惱。故名為淨。分得涅槃故說為樂。常者是其法身之義。由不見性不顯成身故不名常。我是佛義。彼未是佛。無八自在故不名我。以是故小。佛不同此。所以是大。大小如是(此三門竟)。

次就位論。小乘法中位別有三。一是凡位。在見道前。有其等智斷結涅槃。二是聖位。見道已上。有其無漏斷結涅槃而未滿足。三無學位。有其無漏斷結涅槃究竟成滿。大乘法中位別有五。一是外凡常沒之位。得有等智斷結涅槃。如涅槃說。凡夫涅槃八事是者。二是外凡善趣之位。得有事識緣觀無漏斷結涅槃。以此位中修習事識無漏業因斷煩惱故。種性已上用之受於變易之果。三種性已上內凡之位。得有妄識緣治無漏斷結涅槃。觀法心起捨外緣故。四初地上真聖之位。漸息緣治真證漸現。得有真證法性涅槃而未滿足。五是佛位。達妄本無淨非治顯。法性涅槃圓滿具足。約始分終說彼第五。至及得時前無四階。此非第五(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。小乘法中位別有三。一是凡位。在見道前。有其等智斷結涅槃。二是聖位。見道已上。有其無漏斷結涅槃而未滿足。三無學位。有其無漏斷結涅槃究竟成滿。大乘法中位別有五。一是外凡常沒之位。得有等智斷結涅槃。如涅槃說。凡夫涅槃八事是者。二是外凡善趣之位。得有事識緣觀無漏斷結涅槃。以此位中修習事識無漏業因斷煩惱故。種性已上用之受於變易之果。三種性已上內凡之位。得有妄識緣治無漏斷結涅槃。觀法心起捨外緣故。四初地上真聖之位。漸息緣治真證漸現。得有真證法性涅槃而未滿足。五是佛位。達妄本無淨非治顯。法性涅槃圓滿具足。約始分終說彼第五。至及得時前無四階。此非第五(此四門竟)。

次約時說。偏論大乘時別眾多。麁約為三。一是凡時種性已前。亦可地前。二是聖時種性已上。亦可地上。三是佛時在於後際。若論佛時具三涅槃。性淨方便及與應化備如上解。在於聖時具有三種涅槃之分。而未滿足。若在凡時方便應化二種涅槃非有非無。從本已來有可生義。名為非無。以未修得故曰非有。如子樹中非有非無。此亦如是。善趣位中非不亦有斷結涅槃。今此麁判少故不說。性淨涅槃有無不定。解有三義。第一約緣就實分別。約緣論實於此時中。實為妄隱未名涅槃。但可名為涅槃之性及與佛性。故經說言。涅槃因者所謂佛性。又經宣說。涅槃名為了因之果。故此無之。就實論實實外無緣。誰來覆我。無緣可對。約誰名因。無緣可對。待誰稱果。是則涅槃非因非果從來常爾。故經說言。大般涅槃本自有之。非適今也。二約凡佛二人分別。就凡聖實實為惑隱。未得顯不名涅槃。但可名因俱得名性。若以佛眼觀眾生體本來無染。即是涅槃。故經說言。佛知眾生畢竟寂滅取涅槃相。不復更滅更何所待不名涅槃。三就一人始終分別。始在凡時未見法性。性為妄隱。未名涅槃。後成佛時返望生死由來不有。由誰覆真。真本常淨不侍緣飾。是故本來常是涅槃。如人迷解始見正方。及至見時由來常正。約時如是(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約時說。偏論大乘時別眾多。麁約為三。一是凡時種性已前。亦可地前。二是聖時種性已上。亦可地上。三是佛時在於後際。若論佛時具三涅槃。性淨方便及與應化備如上解。在於聖時具有三種涅槃之分。而未滿足。若在凡時方便應化二種涅槃非有非無。從本已來有可生義。名為非無。以未修得故曰非有。如子樹中非有非無。此亦如是。善趣位中非不亦有斷結涅槃。今此麁判少故不說。性淨涅槃有無不定。解有三義。第一約緣就實分別。約緣論實於此時中。實為妄隱未名涅槃。但可名為涅槃之性及與佛性。故經說言。涅槃因者所謂佛性。又經宣說。涅槃名為了因之果。故此無之。就實論實實外無緣。誰來覆我。無緣可對。約誰名因。無緣可對。待誰稱果。是則涅槃非因非果從來常爾。故經說言。大般涅槃本自有之。非適今也。二約凡佛二人分別。就凡聖實實為惑隱。未得顯不名涅槃。但可名因俱得名性。若以佛眼觀眾生體本來無染。即是涅槃。故經說言。佛知眾生畢竟寂滅取涅槃相。不復更滅更何所待不名涅槃。三就一人始終分別。始在凡時未見法性。性為妄隱。未名涅槃。後成佛時返望生死由來不有。由誰覆真。真本常淨不侍緣飾。是故本來常是涅槃。如人迷解始見正方。及至見時由來常正。約時如是(此五門竟)。

次論生死涅槃一異。一異如何。分別有三。一就緣說緣。斷生死體得涅槃性。生死涅槃體性全別。如經中說。本有今無本無今有。三世有法無有是處。正當此門。又經中說。涅槃互無亦當此門。二約緣論實。轉生死體即是涅槃。非全別體。良以迷時迷涅槃性為生死故。是故解時解生死體即是涅槃。如人迷時正方為邪。及至解時邪方即正。亦如夜闇見繩為蛇。及後明時蛇即是繩。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱即菩提。菩提既然涅槃亦爾。三就實論實生死之體即是涅槃。不得還轉。如蛇是繩。豈待至明。生死涅槃一異如是。不得偏取(此六門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論生死涅槃一異。一異如何。分別有三。一就緣說緣。斷生死體得涅槃性。生死涅槃體性全別。如經中說。本有今無本無今有。三世有法無有是處。正當此門。又經中說。涅槃互無亦當此門。二約緣論實。轉生死體即是涅槃。非全別體。良以迷時迷涅槃性為生死故。是故解時解生死體即是涅槃。如人迷時正方為邪。及至解時邪方即正。亦如夜闇見繩為蛇。及後明時蛇即是繩。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱即菩提。菩提既然涅槃亦爾。三就實論實生死之體即是涅槃。不得還轉。如蛇是繩。豈待至明。生死涅槃一異如是。不得偏取(此六門竟)。

次明諸佛涅槃一異。涅槃若一。一人得時餘亦應得。又若定一。一人得已餘應無分。涅槃若別。別則不同。便有彼此多少增減邊畔可數。即是無常。其義云何。如涅槃中。解佛性義不一不異。涅槃亦爾。不一不異。此修此得彼修彼得。故非定一。所得無別。故非定異。譬如一經學者便解不學不解。故經不一。及其所解體不殊。得言不異。此亦如是。又復約緣以論其實。緣別彼實從異。故非定一。就實論實實外無人。知。復從誰說彼說此。為是不異。涅槃義深難以測窮。且尋詮況粗述云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明諸佛涅槃一異。涅槃若一。一人得時餘亦應得。又若定一。一人得已餘應無分。涅槃若別。別則不同。便有彼此多少增減邊畔可數。即是無常。其義云何。如涅槃中。解佛性義不一不異。涅槃亦爾。不一不異。此修此得彼修彼得。故非定一。所得無別。故非定異。譬如一經學者便解不學不解。故經不一。及其所解體不殊。得言不異。此亦如是。又復約緣以論其實。緣別彼實從異。故非定一。就實論實實外無人。知。復從誰說彼說此。為是不異。涅槃義深難以測窮。且尋詮況粗述云爾。

無上菩提義七門分別(釋名一 定體二 辨相三 得不得四 約位通局五 約時分別六 菩提涅槃一異七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上菩提義七門分別(釋名一 定體二 辨相三 得不得四 約位通局五 約時分別六 菩提涅槃一異七)

第一釋名。菩提胡語。此翻名道。果德圓通名之為道。道義有五。一對障分別。障累斯盡德體無壅。名之為通。通故名道。二就體分別。證實返望從來無染。自體清淨無壅自在。名之為通。通故名道。故經說言。諸佛聖道自性常寂。非先有染後時離矣。三就德分別。菩提道中諸德同體緣起相成一成一切。一切成一。虛融無礙。名之為通。通故名道。四就義分別。戒定慧等行數各異。道如跡乘四義寬通。通故名道。五約人分別。能通行人至涅槃處。因之為通。通故名道。故地論言。道者是因。修行此道能到聖處。名為聖道。問曰。經說第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。道與菩提義應各別。今以何故宣說菩提翻名道乎。釋言。外國說道名多。亦名菩提亦曰末伽。如四諦中所有道諦名末伽矣。此方名少。是故翻之悉名為道。與彼外國涅槃毘尼此悉名滅。其義相似。經中宣說第一義諦名為道者。是末伽道。名菩提者。是菩提道。良以二種俱名道。故得翻菩提而為道矣。問曰。菩提與彼末伽有何差別。通釋是一。共猶眼目。名別而已。於中別分非無差異。異如向前道品中說。今更論之異有四種。一因果分別。一切因道名為末伽。一切果道說為菩提。故地持論云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。二通局分別。末伽之道通因及果。是故道諦有道皆收。菩提之道偏在果中。良以菩提偏在果故。證成佛道名得菩提。三通別分別。戒定慧三事別之道。名曰菩提。即此事上道如跡乘諸義運通說為末伽。末伽通故。見道諦者通斷一切迷道煩惱。菩提別故。雖復觀之不能通斷迷道之結。此亦名為事理分別。四行法分別。一切道法悉名末伽。四諦論法。非彰行故。一切道行名為菩提。就人論德。非辨法故。菩提如是。言無上者嘆勝之辭。菩提有三。一聲聞所得。二緣覺所得。三佛所得。如來所得超過前二。前二不如故曰無上。問曰。菩提名為無上。體即是。無明住地名曰無明而體非明。其義何也。釋言。說有說無有其二種。一對他說無。二就體說無。無上菩提對他說無。我外更無上於我者。名為無上。非是就體故是上。言無明者就體說無。體非慧明。名曰無明。故體是闇。不類在斯。問曰。經說。諸佛菩薩所行之道不上不下。故名中道。今以何故宣說菩提體是上乎。釋言。所對不同故爾。涅槃宣說。不上不下名中道者。彼中宣說。倒惑之心下有三塗可以趣向。名為下道。上有菩提可以趣向。名為上道。佛所行道不可退下趣向三塗。又不退下為凡所得。故不名下。上無所向。故不名上。不上不下故說為中。今言上者。對下二乘所得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。菩提胡語。此翻名道。果德圓通名之為道。道義有五。一對障分別。障累斯盡德體無壅。名之為通。通故名道。二就體分別。證實返望從來無染。自體清淨無壅自在。名之為通。通故名道。故經說言。諸佛聖道自性常寂。非先有染後時離矣。三就德分別。菩提道中諸德同體緣起相成一成一切。一切成一。虛融無礙。名之為通。通故名道。四就義分別。戒定慧等行數各異。道如跡乘四義寬通。通故名道。五約人分別。能通行人至涅槃處。因之為通。通故名道。故地論言。道者是因。修行此道能到聖處。名為聖道。問曰。經說第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。道與菩提義應各別。今以何故宣說菩提翻名道乎。釋言。外國說道名多。亦名菩提亦曰末伽。如四諦中所有道諦名末伽矣。此方名少。是故翻之悉名為道。與彼外國涅槃毘尼此悉名滅。其義相似。經中宣說第一義諦名為道者。是末伽道。名菩提者。是菩提道。良以二種俱名道。故得翻菩提而為道矣。問曰。菩提與彼末伽有何差別。通釋是一。共猶眼目。名別而已。於中別分非無差異。異如向前道品中說。今更論之異有四種。一因果分別。一切因道名為末伽。一切果道說為菩提。故地持論云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。二通局分別。末伽之道通因及果。是故道諦有道皆收。菩提之道偏在果中。良以菩提偏在果故。證成佛道名得菩提。三通別分別。戒定慧三事別之道。名曰菩提。即此事上道如跡乘諸義運通說為末伽。末伽通故。見道諦者通斷一切迷道煩惱。菩提別故。雖復觀之不能通斷迷道之結。此亦名為事理分別。四行法分別。一切道法悉名末伽。四諦論法。非彰行故。一切道行名為菩提。就人論德。非辨法故。菩提如是。言無上者嘆勝之辭。菩提有三。一聲聞所得。二緣覺所得。三佛所得。如來所得超過前二。前二不如故曰無上。問曰。菩提名為無上。體即是。無明住地名曰無明而體非明。其義何也。釋言。說有說無有其二種。一對他說無。二就體說無。無上菩提對他說無。我外更無上於我者。名為無上。非是就體故是上。言無明者就體說無。體非慧明。名曰無明。故體是闇。不類在斯。問曰。經說。諸佛菩薩所行之道不上不下。故名中道。今以何故宣說菩提體是上乎。釋言。所對不同故爾。涅槃宣說。不上不下名中道者。彼中宣說。倒惑之心下有三塗可以趣向。名為下道。上有菩提可以趣向。名為上道。佛所行道不可退下趣向三塗。又不退下為凡所得。故不名下。上無所向。故不名上。不上不下故說為中。今言上者。對下二乘所得菩提。

佛德殊勝故名上矣。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德殊勝故名上矣。名義如是(此一門竟)。

次定其體。德體無邊。今此略以三門辨之。一約色心非色心等三門分別。二主伴分別。三就性淨方便分別。初言色心非色心者。如上涅槃章中廣辨。今略顯之。菩提體中亦有色義。亦有心義。亦有非色非心之義。所言色者。佛具三身。法報與應。是三身中皆有色義。法身色者。如來藏中具過恒沙眼耳等法。故彼如來藏經說言。眾生身中有如來眼耳等。如模中像。此等說為色性法門。故涅槃云。佛性亦色。色者眼見。彼色顯了說為諸佛法身之色。如地持說。性種者六入殊勝無始法爾。即其義也。此法身色但是色法而無色相。猶如比丘無作戒法色而無相。報身色者。如來曠修相好之業得相好果。於彼應身一一相處。各有無量無邊相海。如華嚴說。雖有是相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。應身色者。隨物所現種種色像。色法如是。所言心者。分別亦三。一法二報三者是應。所言法者。真識之心體是知性。如昏睡人覺知之性。以知性故經說為心為識為智。彼心顯了說為諸佛一切種德。然此但是心性法門而無心相。如鷄在㲉無分別相。言報心者。如來曠修淨業因緣勳發真心。令真心中智慧三昧陀羅尼等無量德生。雖具此德而無分別。言應心者隨化世間種種異智。心法如是。所言非色非心法者。分別有二。一數滅無為。二法性空理。於此二中皆無色心。隨義細分亦有三種。法報與應。所言法者。菩提真體不可色取不可心取。名非色心。故維摩云。菩提不可身得心得。是義云何。菩提真體離色心相。是故不可身得心得。又菩提體空寂無為離色心性。是故不可身得心得。言離相者。如涅槃說。如眾生心雖復是有而無大小青黃赤白長短等相。道與菩提涅槃亦爾。體雖是有而無一相。以無相故不可相取。是故不可身得心得。又經說言。寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離妄想故。障是菩提。障諸願故。不入是菩提。無貪著故。以是義故不可心得。經復說言。不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。無取捨故。以是義故不可身得。言離性者。菩提體中諸德同體緣起相成。攝別成總諸德皆有。將別分總一切悉無。無故離性矣。法體如是。所言報者。斷離一切煩惱業苦。證寂無為名非色心。所言應者。隨化分齊示有所斷。現證無為名非色心。初門如是。次第二門主伴分別。正體為主。現助名伴。主伴不定。義別有六。第一約就心法分別。真識之心正是道體。說以為主。慧等諸數隨心之德悉名為伴。二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次定其體。德體無邊。今此略以三門辨之。一約色心非色心等三門分別。二主伴分別。三就性淨方便分別。初言色心非色心者。如上涅槃章中廣辨。今略顯之。菩提體中亦有色義。亦有心義。亦有非色非心之義。所言色者。佛具三身。法報與應。是三身中皆有色義。法身色者。如來藏中具過恒沙眼耳等法。故彼如來藏經說言。眾生身中有如來眼耳等。如模中像。此等說為色性法門。故涅槃云。佛性亦色。色者眼見。彼色顯了說為諸佛法身之色。如地持說。性種者六入殊勝無始法爾。即其義也。此法身色但是色法而無色相。猶如比丘無作戒法色而無相。報身色者。如來曠修相好之業得相好果。於彼應身一一相處。各有無量無邊相海。如華嚴說。雖有是相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。應身色者。隨物所現種種色像。色法如是。所言心者。分別亦三。一法二報三者是應。所言法者。真識之心體是知性。如昏睡人覺知之性。以知性故經說為心為識為智。彼心顯了說為諸佛一切種德。然此但是心性法門而無心相。如鷄在㲉無分別相。言報心者。如來曠修淨業因緣勳發真心。令真心中智慧三昧陀羅尼等無量德生。雖具此德而無分別。言應心者隨化世間種種異智。心法如是。所言非色非心法者。分別有二。一數滅無為。二法性空理。於此二中皆無色心。隨義細分亦有三種。法報與應。所言法者。菩提真體不可色取不可心取。名非色心。故維摩云。菩提不可身得心得。是義云何。菩提真體離色心相。是故不可身得心得。又菩提體空寂無為離色心性。是故不可身得心得。言離相者。如涅槃說。如眾生心雖復是有而無大小青黃赤白長短等相。道與菩提涅槃亦爾。體雖是有而無一相。以無相故不可相取。是故不可身得心得。又經說言。寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離妄想故。障是菩提。障諸願故。不入是菩提。無貪著故。以是義故不可心得。經復說言。不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。無取捨故。以是義故不可身得。言離性者。菩提體中諸德同體緣起相成。攝別成總諸德皆有。將別分總一切悉無。無故離性矣。法體如是。所言報者。斷離一切煩惱業苦。證寂無為名非色心。所言應者。隨化分齊示有所斷。現證無為名非色心。初門如是。次第二門主伴分別。正體為主。現助名伴。主伴不定。義別有六。第一約就心法分別。真識之心正是道體。說以為主。慧等諸數隨心之德悉名為伴。二

約修分別。念為正主。餘悉為伴。故涅槃云。三十七品以念為主。律經亦云。能以念為主諸流得解脫。故知。念心為諸行主。自餘諸行隨念迴轉。譬如四兵隨主將意。故說為伴。三就所造行業分別。思為正主。餘皆為伴。思心正是造作之性。故說為主。餘行皆是思所造作。隨思而起故名為伴。四就起因趣果分別。菩提之心以為正主。以此菩提之心種故。自餘一切助菩提法隨心趣果齊名為伴。五就行德強弱分別。慧行最強為道正體名之為主。除障入法。有大力故餘行助慧。悉名為伴。故地論言。智眷屬者所謂檀等。六就諸行相成分別。一切諸行迭互為主迭互為伴。檀門辨義為正主餘行為伴。戒門辨義。戒為正主。餘行為伴。如是一切。主伴不同有斯六種。今此所謂菩提行德多說慧行以為正主餘為伴矣(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約修分別。念為正主。餘悉為伴。故涅槃云。三十七品以念為主。律經亦云。能以念為主諸流得解脫。故知。念心為諸行主。自餘諸行隨念迴轉。譬如四兵隨主將意。故說為伴。三就所造行業分別。思為正主。餘皆為伴。思心正是造作之性。故說為主。餘行皆是思所造作。隨思而起故名為伴。四就起因趣果分別。菩提之心以為正主。以此菩提之心種故。自餘一切助菩提法隨心趣果齊名為伴。五就行德強弱分別。慧行最強為道正體名之為主。除障入法。有大力故餘行助慧。悉名為伴。故地論言。智眷屬者所謂檀等。六就諸行相成分別。一切諸行迭互為主迭互為伴。檀門辨義為正主餘行為伴。戒門辨義。戒為正主。餘行為伴。如是一切。主伴不同有斯六種。今此所謂菩提行德多說慧行以為正主餘為伴矣(此二門竟)。

次第三門性淨方便。二門分別。如彼金剛般若說。彼說。生因所得菩提名方便淨。了因所顯說為性淨。此二名義悉如向前涅槃中釋。今略辨之。方便菩提。集從緣發。成由體起。攝德從緣皆從緣生。如莊嚴具工匠所為。攝德從體皆是佛性真心所作。如莊嚴具真金所作。緣雖能作。作必依體。體雖能為為必藉緣。此二通論斯皆名為生因所生。於中別分外緣起邊名作因作。如世工匠作莊嚴具。作因名字如涅槃說。佛性起邊名生因生。以佛性中有可生義為生因故。涅槃云。佛性雖無不同兔角。雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故名為生因。亦得宣說。外緣起邊為生因生。故涅槃云。復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。佛性起邊名作因作。故地經云。譬如真金作莊嚴具。佛性真心作諸功德。性淨菩提性出自古從緣始起。於中分別有其二種。一約緣論實從緣始顯。二據實亡緣無隱無顯從緣顯。中義別有二。一是緣顯。二是體顯。攝德就體皆是體顯。緣雖有顯必依性體。若性體中無可顯義。雖修諸行竟無所顯。性雖可顯顯必藉緣。若無眾緣畢竟不顯。如闇室中及并七寶。若無燈照無由自顯。此二通論皆悉名為了因所了。外緣是其異相顯了名為了因。如燈照物。佛性是其自體可了名為了因。如瓶中燈有可見義破瓶則見。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以可見故名為了因。斯乃佛性從本以來有可了義名為了因。非是已了。於中別分外緣了邊名了因顯。佛性顯邊名性因現。約緣如是。據實亡緣無隱顯中義別亦二。一廢人論法。法性本寂從來無緣。實外無緣。知。復約何說隱說顯說因說果。此則是其法性菩提理門可收。不關行德。二攝法從人則前法性至佛乃證。證已返望從來無緣。本無緣故本則非染。今非新淨同前法性。非隱非顯非因非果。故經說言。順是菩提。順於法故。住是菩提。住便法性故。至是菩提。至實際故。義在於此。此之一門攝法從人名為行德。雖名行德不異法性。如地經說。知聖道自性常寂。非先有染後時離。故須言定滅是佛所行。正當此門。性淨方便妙玄在斯。宜審思之。體性如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門性淨方便。二門分別。如彼金剛般若說。彼說。生因所得菩提名方便淨。了因所顯說為性淨。此二名義悉如向前涅槃中釋。今略辨之。方便菩提。集從緣發。成由體起。攝德從緣皆從緣生。如莊嚴具工匠所為。攝德從體皆是佛性真心所作。如莊嚴具真金所作。緣雖能作。作必依體。體雖能為為必藉緣。此二通論斯皆名為生因所生。於中別分外緣起邊名作因作。如世工匠作莊嚴具。作因名字如涅槃說。佛性起邊名生因生。以佛性中有可生義為生因故。涅槃云。佛性雖無不同兔角。雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故名為生因。亦得宣說。外緣起邊為生因生。故涅槃云。復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。佛性起邊名作因作。故地經云。譬如真金作莊嚴具。佛性真心作諸功德。性淨菩提性出自古從緣始起。於中分別有其二種。一約緣論實從緣始顯。二據實亡緣無隱無顯從緣顯。中義別有二。一是緣顯。二是體顯。攝德就體皆是體顯。緣雖有顯必依性體。若性體中無可顯義。雖修諸行竟無所顯。性雖可顯顯必藉緣。若無眾緣畢竟不顯。如闇室中及并七寶。若無燈照無由自顯。此二通論皆悉名為了因所了。外緣是其異相顯了名為了因。如燈照物。佛性是其自體可了名為了因。如瓶中燈有可見義破瓶則見。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以可見故名為了因。斯乃佛性從本以來有可了義名為了因。非是已了。於中別分外緣了邊名了因顯。佛性顯邊名性因現。約緣如是。據實亡緣無隱顯中義別亦二。一廢人論法。法性本寂從來無緣。實外無緣。知。復約何說隱說顯說因說果。此則是其法性菩提理門可收。不關行德。二攝法從人則前法性至佛乃證。證已返望從來無緣。本無緣故本則非染。今非新淨同前法性。非隱非顯非因非果。故經說言。順是菩提。順於法故。住是菩提。住便法性故。至是菩提。至實際故。義在於此。此之一門攝法從人名為行德。雖名行德不異法性。如地經說。知聖道自性常寂。非先有染後時離。故須言定滅是佛所行。正當此門。性淨方便妙玄在斯。宜審思之。體性如是(此二門竟)。

次第三門廣辨其相。於中先就性淨論之。後就方便。性淨菩提相別有二。一是空相。二是有相。言空相者。如彼金剛般若經說。乃至無有少法可得。是名菩提。是法平等無有高下。是名菩提。以無眾生無人無壽名得平等阿耨菩提。如是等比是其空義。無法可得等無高下是其法空。法空有二。一妄情所取。諸佛果德於理本無。故名為空。二菩提真性妙寂離相。故名為空。以彼佛果性相俱空。是故無有少法可得。又此空中無有三乘果德差別。故曰平等無有高下。此空即是菩提體中如實空義。故名菩提。無生無人及無壽等名菩提者是眾生空。分別有二。一妄情所取。我眾生等能得菩提於理本無。故名為空。二菩提真性緣起集成。我眾生等於真常寂。故名為空。若存我人眾生等相彼此別異。不名平等。存我乖道非得菩提。以無我人眾生等故。無有凡佛彼此別異。名得平等。無人異道。無道異人。人道無隔。名得菩提空義如是。言不空者如涅槃說第一義諦亦名菩提。亦名為道。亦名涅槃。如是等法亦有亦空。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故菩薩皆悉了了知見。故知。是有彼云何有。如來藏中具過恒沙一切佛法。彼法顯了說為菩提一切種德。故名為有。有無如是。若欲廣辨如維摩說。寂滅菩提滅諸相故。不觀菩提離諸緣故。不行菩提無憶念故。如是等也。要而論之妙寂離相圓備眾義。是菩提相。性淨如是。次論方便。於中略以三門分別。一行斷分別。二真應分別。三隨義分。言行斷者。煩惱業苦盡無之處名之為斷。此即是無法身般若解脫等法。說以為行此即是有。分相論之斷是滅諦。非是菩提。行德是道。方是菩提。攝相言之行斷二門俱是菩提。故地持言。二斷二智是名菩提。二斷是斷。二智是行。義如後解。此二皆從行修方便斷障而得名方便淨。行斷如是。次就真應二門分別。自得相應名之為真。現化隨物說以為應。真則方便修習而得名方便淨。應亦同然。又應用斷名方便淨。然應菩提義有通別。通則依於真實菩提所起化用悉皆名為應化菩提。菩提用故。別則八相現成佛道。是應菩提。自餘獼猴鹿馬等化隨相別名。不名菩提。何者八相。如經中說。一昇兜率。二退來入胎。三住胎中。四者出生。五者出家。六成佛道。七轉法輪。八般涅槃。此等一一廣辨如經。八中第六現成佛道正是應化菩提之體。前五方便。後二作用。真應如是。次第三門隨義分別。義別六門。如地持說。一自性義二無上義。三名稱功德。四隨念功德。五堪能義。六最勝義。六中前二是其自德。後四化德。就自德中初一自性。正是德體。後一無上。顯德殊勝就化德中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三門廣辨其相。於中先就性淨論之。後就方便。性淨菩提相別有二。一是空相。二是有相。言空相者。如彼金剛般若經說。乃至無有少法可得。是名菩提。是法平等無有高下。是名菩提。以無眾生無人無壽名得平等阿耨菩提。如是等比是其空義。無法可得等無高下是其法空。法空有二。一妄情所取。諸佛果德於理本無。故名為空。二菩提真性妙寂離相。故名為空。以彼佛果性相俱空。是故無有少法可得。又此空中無有三乘果德差別。故曰平等無有高下。此空即是菩提體中如實空義。故名菩提。無生無人及無壽等名菩提者是眾生空。分別有二。一妄情所取。我眾生等能得菩提於理本無。故名為空。二菩提真性緣起集成。我眾生等於真常寂。故名為空。若存我人眾生等相彼此別異。不名平等。存我乖道非得菩提。以無我人眾生等故。無有凡佛彼此別異。名得平等。無人異道。無道異人。人道無隔。名得菩提空義如是。言不空者如涅槃說第一義諦亦名菩提。亦名為道。亦名涅槃。如是等法亦有亦空。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故菩薩皆悉了了知見。故知。是有彼云何有。如來藏中具過恒沙一切佛法。彼法顯了說為菩提一切種德。故名為有。有無如是。若欲廣辨如維摩說。寂滅菩提滅諸相故。不觀菩提離諸緣故。不行菩提無憶念故。如是等也。要而論之妙寂離相圓備眾義。是菩提相。性淨如是。次論方便。於中略以三門分別。一行斷分別。二真應分別。三隨義分。言行斷者。煩惱業苦盡無之處名之為斷。此即是無法身般若解脫等法。說以為行此即是有。分相論之斷是滅諦。非是菩提。行德是道。方是菩提。攝相言之行斷二門俱是菩提。故地持言。二斷二智是名菩提。二斷是斷。二智是行。義如後解。此二皆從行修方便斷障而得名方便淨。行斷如是。次就真應二門分別。自得相應名之為真。現化隨物說以為應。真則方便修習而得名方便淨。應亦同然。又應用斷名方便淨。然應菩提義有通別。通則依於真實菩提所起化用悉皆名為應化菩提。菩提用故。別則八相現成佛道。是應菩提。自餘獼猴鹿馬等化隨相別名。不名菩提。何者八相。如經中說。一昇兜率。二退來入胎。三住胎中。四者出生。五者出家。六成佛道。七轉法輪。八般涅槃。此等一一廣辨如經。八中第六現成佛道正是應化菩提之體。前五方便。後二作用。真應如是。次第三門隨義分別。義別六門。如地持說。一自性義二無上義。三名稱功德。四隨念功德。五堪能義。六最勝義。六中前二是其自德。後四化德。就自德中初一自性。正是德體。後一無上。顯德殊勝就化德中

初三德體。後一最勝。彰德殊勝。今依此門次第辨釋。初自性者辨明菩提行德體性。故曰自性。於中分別略有三門。一解脫畢竟。二般若圓備。三法身窮滿。涅槃經中說此三義成大涅槃。地持說此為菩提性。彼論宣說。二斷二智是解脫也。二斷即是無為解脫。故論結之名大解脫。何者二斷。一煩惱障斷。斷離五住性結煩惱。二智障斷。斷事無知。二智即是有為解脫。何者二智。一煩惱障斷。一切煩惱不相續智。二智障斷。一切所知無障礙智。彼論說清淨之智及一切智無礙智等即是般若。諸佛如來證如之慧能滅煩惱清淨明達是清淨智。了知世諦一切種法是一切智。於一切智所知法中知之自在。不假方便發心即知名無礙智。此三如後三智章中具廣分別。彼說。如來有百四十不共佛法及佛願智無諍之智四無礙辨。是名菩提。即是如來法身滿也。言百四十不共法者。所謂如來三十二相八十種好為百一十二。四一切種淨通前合為百一十六。十力及與四無所畏通前合為一百三十。加三念處及三不護通前合為百三十六。大悲七。不忘法八。斷除諸習九。一切種妙智十。此合通為百四十也。此佛獨有不通二乘。名不共法如後廣釋。如來願智及無諍智如前五智章中具解。四無礙辨亦如上釋。自性如是。言無上者。佛德殊勝超過二乘。故曰無上。分別有七。一身無上。相好殊妙。此即就前百四十中。三十二相八十種好說無上也。二道無上。自度度他。多所過度哀愍世間利安天人。此即就前大悲等行說無上也。三正無上。四正成就。所謂正戒正見威儀及與正命。言正戒者遠離性罪。言正見者遠離邪謗。正威儀者離飲酒等一切逆過。言正命者離餘一切邪命自活。此即就前三種不護及斷習等說無上也。四智無上。謂。四無礙。此即就前四無礙辨說無上也。五神力無上。成就六通。此即就前清淨智一切智無礙智及十力等說無上也。此等諸智是通體故。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。此就前斷說無上也。七住無上。住有三種。所謂聖住天住梵住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是名梵住。四禪四無色定是名天住。如上廣解。此亦就前一切種智說無上也。無上如是。上來自德。下明化德。於中初三化德之體。後一顯勝。前三中初一明其名稱功德美響外彰令人歸敬。第二明其隨念功德隨念起化。第三堪能獨廣益。名稱德者。所謂如來十號曰德。始從如來乃至第十名婆伽婆亦曰世尊。如後廣釋。隨念德者。隨諸眾生心念不同。於一切時及一切處而為示現。堪能義者。一三千界獨一如來能為廣益。第二佛出更無所為。最勝義者。勝有二種。一者德勝。一切如來化相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三德體。後一最勝。彰德殊勝。今依此門次第辨釋。初自性者辨明菩提行德體性。故曰自性。於中分別略有三門。一解脫畢竟。二般若圓備。三法身窮滿。涅槃經中說此三義成大涅槃。地持說此為菩提性。彼論宣說。二斷二智是解脫也。二斷即是無為解脫。故論結之名大解脫。何者二斷。一煩惱障斷。斷離五住性結煩惱。二智障斷。斷事無知。二智即是有為解脫。何者二智。一煩惱障斷。一切煩惱不相續智。二智障斷。一切所知無障礙智。彼論說清淨之智及一切智無礙智等即是般若。諸佛如來證如之慧能滅煩惱清淨明達是清淨智。了知世諦一切種法是一切智。於一切智所知法中知之自在。不假方便發心即知名無礙智。此三如後三智章中具廣分別。彼說。如來有百四十不共佛法及佛願智無諍之智四無礙辨。是名菩提。即是如來法身滿也。言百四十不共法者。所謂如來三十二相八十種好為百一十二。四一切種淨通前合為百一十六。十力及與四無所畏通前合為一百三十。加三念處及三不護通前合為百三十六。大悲七。不忘法八。斷除諸習九。一切種妙智十。此合通為百四十也。此佛獨有不通二乘。名不共法如後廣釋。如來願智及無諍智如前五智章中具解。四無礙辨亦如上釋。自性如是。言無上者。佛德殊勝超過二乘。故曰無上。分別有七。一身無上。相好殊妙。此即就前百四十中。三十二相八十種好說無上也。二道無上。自度度他。多所過度哀愍世間利安天人。此即就前大悲等行說無上也。三正無上。四正成就。所謂正戒正見威儀及與正命。言正戒者遠離性罪。言正見者遠離邪謗。正威儀者離飲酒等一切逆過。言正命者離餘一切邪命自活。此即就前三種不護及斷習等說無上也。四智無上。謂。四無礙。此即就前四無礙辨說無上也。五神力無上。成就六通。此即就前清淨智一切智無礙智及十力等說無上也。此等諸智是通體故。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。此就前斷說無上也。七住無上。住有三種。所謂聖住天住梵住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是名梵住。四禪四無色定是名天住。如上廣解。此亦就前一切種智說無上也。無上如是。上來自德。下明化德。於中初三化德之體。後一顯勝。前三中初一明其名稱功德美響外彰令人歸敬。第二明其隨念功德隨念起化。第三堪能獨廣益。名稱德者。所謂如來十號曰德。始從如來乃至第十名婆伽婆亦曰世尊。如後廣釋。隨念德者。隨諸眾生心念不同。於一切時及一切處而為示現。堪能義者。一三千界獨一如來能為廣益。第二佛出更無所為。最勝義者。勝有二種。一者德勝。一切如來化相

差別。實德平等。故彼文言。一切如來唯除四事有增減相。非餘功德。言四事者。一是壽命。命有修促。二者名稱。名有遠近。三者種姓。氏族高下。四者色身。形有大小。唯此增減。自餘十力四無畏等皆悉等也。等故勝矣。二者身勝。諸根相好皆悉增上。不以女身得成佛道。何故如是。如來先於初阿僧祇已捨女身。況佛樹下。先捨今無。是故不以女身成佛。又復女人性多煩惱成就惡智。不以煩惱惡智成佛。為是無之。一一廣釋如地持論。今略言耳(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別。實德平等。故彼文言。一切如來唯除四事有增減相。非餘功德。言四事者。一是壽命。命有修促。二者名稱。名有遠近。三者種姓。氏族高下。四者色身。形有大小。唯此增減。自餘十力四無畏等皆悉等也。等故勝矣。二者身勝。諸根相好皆悉增上。不以女身得成佛道。何故如是。如來先於初阿僧祇已捨女身。況佛樹下。先捨今無。是故不以女身成佛。又復女人性多煩惱成就惡智。不以煩惱惡智成佛。為是無之。一一廣釋如地持論。今略言耳(此三門竟)。

次第四門辨其有得無得之義。方便菩提修起在緣。一向有得。斷除生死得菩提故。性淨菩提亦得不得。約相論實因滅無明獲得熾燃三菩提燈。名之為得。證實返望從來無緣。智復從何修證菩提。故即無得。無得之義分別有五。一菩提體外無別我人能得菩提。為是無得。故維摩言。實無得者亦無退者。良以有人則非菩提無人方是。故無得者。二菩提體外無別有法能得菩提。是故無得。故維摩言。菩提不可身得心得。良以有身則非菩提無身方是。故叵身得。良以有心則非菩提無心方是。故叵心得。三菩提體如妙寂離相無可取捨。是故無得。故彼金剛般若經乃至無小法可得。是名菩提。故不可得。四菩提體常性出自古不從緣生。為是無得。故涅槃云。智慧性常不從因緣。世尊何故可問其因緣。以無緣故無其能得。常非修起。故無所得。五菩提無有住處可求。是故無得。故天女云。菩提無處故無得在。問曰。菩提在於後際。云何無處。釋言。據凡以望菩提生死在此。菩提在彼。若據菩提實性以論無凡在此。約誰說彼。故無住處。問曰。地經說一切處得阿耨多羅三藐三菩提。云何無處。義同前解。約相論實言一切處得於菩提。就實以望無處可在。故言無處。以無處故不可得矣。得無得義辨之略爾(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第四門辨其有得無得之義。方便菩提修起在緣。一向有得。斷除生死得菩提故。性淨菩提亦得不得。約相論實因滅無明獲得熾燃三菩提燈。名之為得。證實返望從來無緣。智復從何修證菩提。故即無得。無得之義分別有五。一菩提體外無別我人能得菩提。為是無得。故維摩言。實無得者亦無退者。良以有人則非菩提無人方是。故無得者。二菩提體外無別有法能得菩提。是故無得。故維摩言。菩提不可身得心得。良以有身則非菩提無身方是。故叵身得。良以有心則非菩提無心方是。故叵心得。三菩提體如妙寂離相無可取捨。是故無得。故彼金剛般若經乃至無小法可得。是名菩提。故不可得。四菩提體常性出自古不從緣生。為是無得。故涅槃云。智慧性常不從因緣。世尊何故可問其因緣。以無緣故無其能得。常非修起。故無所得。五菩提無有住處可求。是故無得。故天女云。菩提無處故無得在。問曰。菩提在於後際。云何無處。釋言。據凡以望菩提生死在此。菩提在彼。若據菩提實性以論無凡在此。約誰說彼。故無住處。問曰。地經說一切處得阿耨多羅三藐三菩提。云何無處。義同前解。約相論實言一切處得於菩提。就實以望無處可在。故言無處。以無處故不可得矣。得無得義辨之略爾(此四門竟)。

次第五門通局分別。約位辨之。性淨菩提有通有局。分別有三。一就實通論。體通染淨。因中亦有。故經說言。一切眾生即菩提相。二約人論實。菩提真性窮證在佛。就佛返望由來常是。本無妄染能覆障故。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱是菩提。與經中說佛知眾生即涅槃相不復更滅其義相似。三約相辨實。在因之時但名佛性未名菩提。至果顯了方名菩提。菩提是其了因果故。方便菩提凡時全無。設言有者但於佛性真心體上有可生義。未有法體。故經說言。本有今無。本無今有三世有法無有是處。言本有者。本在凡時但有生死有為之法。言今無者。當今現在有生死時無其世出菩提行德。言本無者。本在凡時未有出世菩提行德。言今有者。本現無菩提德時但有生死。三世有法無是處者。生死之法三世恒有無是處故。凡有聖無。菩提行德三世恒有無是處故。聖有凡無。經釋如是。有人說言。方便菩提凡時亦有。是義不然。若使凡時已有菩提本有今無本無今有。如此之偈意何所顯。三世有法無有是處。何得先有。又經中說。方便菩提是生因果本無今有。何得言生。先有今顯是了因果。何得言生。又涅槃中廣舉乳酪及與樹子相生因果而為譬況。若使凡時已有菩提。乳應有酪。樹子之中應先有樹。乳中之酪子中之樹。佛已廣破。所況同爾。何勞強立。又涅槃說。若言身中全無佛性犯波羅夷。若說身中先有菩提犯波羅夷。此罪可畏。何用言有。又涅槃言。若說先有常樂我淨不集不生。煩惱覆障不能得見。破煩惱已然後見之。是則名為謗佛法僧。謗罪非輕。強立何益。又涅槃中辨四種性。或有佛性。闡提人有善根人無。或有佛性。善根人有闡提人無。或有佛性。二人俱有。或有佛性。二人俱無。如是等四句之義。汝等云何一向作解。經文如是。若言性淨方便菩提二俱本有。云何得言闡提人無。云何得言二人俱無。復釋言。不顯故無非全無體。若言無者不顯名無。二人有者應當是顯。二人之有非顯名有知。無者非隱名無。又復方便菩提之果即是報佛。酬因名報。本來恒有有前無因。酬誰名報。以斯驗求本有大過。無宜更立。問曰。經說。眾生身中具足如來眼耳等根及諸佛法。今云何言方便菩提凡時全無。釋言。經說具一切法。是法佛性。不論方便。凡聖相對通局如是。若唯就聖通局有五。一極通論之。三乘賢聖悉得菩提。故地持云。聲聞得於聲聞菩提。緣覺得於緣覺菩提。菩薩得於無上菩提。如是等也。二簡大異小。菩提在大不通小乘。故大品中說五菩提。偏在大乘。五菩提義如上廣釋。今略列之。一發心菩提。在於無量生死 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五門通局分別。約位辨之。性淨菩提有通有局。分別有三。一就實通論。體通染淨。因中亦有。故經說言。一切眾生即菩提相。二約人論實。菩提真性窮證在佛。就佛返望由來常是。本無妄染能覆障故。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱是菩提。與經中說佛知眾生即涅槃相不復更滅其義相似。三約相辨實。在因之時但名佛性未名菩提。至果顯了方名菩提。菩提是其了因果故。方便菩提凡時全無。設言有者但於佛性真心體上有可生義。未有法體。故經說言。本有今無。本無今有三世有法無有是處。言本有者。本在凡時但有生死有為之法。言今無者。當今現在有生死時無其世出菩提行德。言本無者。本在凡時未有出世菩提行德。言今有者。本現無菩提德時但有生死。三世有法無是處者。生死之法三世恒有無是處故。凡有聖無。菩提行德三世恒有無是處故。聖有凡無。經釋如是。有人說言。方便菩提凡時亦有。是義不然。若使凡時已有菩提本有今無本無今有。如此之偈意何所顯。三世有法無有是處。何得先有。又經中說。方便菩提是生因果本無今有。何得言生。先有今顯是了因果。何得言生。又涅槃中廣舉乳酪及與樹子相生因果而為譬況。若使凡時已有菩提。乳應有酪。樹子之中應先有樹。乳中之酪子中之樹。佛已廣破。所況同爾。何勞強立。又涅槃說。若言身中全無佛性犯波羅夷。若說身中先有菩提犯波羅夷。此罪可畏。何用言有。又涅槃言。若說先有常樂我淨不集不生。煩惱覆障不能得見。破煩惱已然後見之。是則名為謗佛法僧。謗罪非輕。強立何益。又涅槃中辨四種性。或有佛性。闡提人有善根人無。或有佛性。善根人有闡提人無。或有佛性。二人俱有。或有佛性。二人俱無。如是等四句之義。汝等云何一向作解。經文如是。若言性淨方便菩提二俱本有。云何得言闡提人無。云何得言二人俱無。復釋言。不顯故無非全無體。若言無者不顯名無。二人有者應當是顯。二人之有非顯名有知。無者非隱名無。又復方便菩提之果即是報佛。酬因名報。本來恒有有前無因。酬誰名報。以斯驗求本有大過。無宜更立。問曰。經說。眾生身中具足如來眼耳等根及諸佛法。今云何言方便菩提凡時全無。釋言。經說具一切法。是法佛性。不論方便。凡聖相對通局如是。若唯就聖通局有五。一極通論之。三乘賢聖悉得菩提。故地持云。聲聞得於聲聞菩提。緣覺得於緣覺菩提。菩薩得於無上菩提。如是等也。二簡大異小。菩提在大不通小乘。故大品中說五菩提。偏在大乘。五菩提義如上廣釋。今略列之。一發心菩提。在於無量生死

海中發菩提心。位在善趣。二伏心菩提。在於種性伏忍位中。三明心菩提。在初地上。般若轉增故說為明。四出到菩提。在七地上。出離有無到無生忍。五無上菩提。在於佛地。以此五種純在大乘明不通小。三簡作異退。菩提局在種性已上。故華嚴中說習種中云。初發心便成正覺。又涅槃中說。須陀洹八萬劫到。乃至辟支十千劫到於阿耨多羅三藐三菩提。此乃到於種性已上名到菩提。以種性上事識之中。緣觀時息八識真心薄障中現。依之成德。故種性上名得菩提。前未同此。所以不說。四簡聖異凡。菩提局在初地已上。不通地前。故法華中宣說。菩薩聞說壽量或有八生乃至一生得大菩提。論言。八生乃至一生得菩提者。初地證智。明知。菩提局在地上。以初地上七識心中。緣觀漸息真智漸現名得菩提。地前未同。所以不說。五簡果異因。菩提在佛。不通餘人。故地持云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。明知。菩提偏在佛果。通局如是(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海中發菩提心。位在善趣。二伏心菩提。在於種性伏忍位中。三明心菩提。在初地上。般若轉增故說為明。四出到菩提。在七地上。出離有無到無生忍。五無上菩提。在於佛地。以此五種純在大乘明不通小。三簡作異退。菩提局在種性已上。故華嚴中說習種中云。初發心便成正覺。又涅槃中說。須陀洹八萬劫到。乃至辟支十千劫到於阿耨多羅三藐三菩提。此乃到於種性已上名到菩提。以種性上事識之中。緣觀時息八識真心薄障中現。依之成德。故種性上名得菩提。前未同此。所以不說。四簡聖異凡。菩提局在初地已上。不通地前。故法華中宣說。菩薩聞說壽量或有八生乃至一生得大菩提。論言。八生乃至一生得菩提者。初地證智。明知。菩提局在地上。以初地上七識心中。緣觀漸息真智漸現名得菩提。地前未同。所以不說。五簡果異因。菩提在佛。不通餘人。故地持云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。明知。菩提偏在佛果。通局如是(此五門竟)。

次第六門約時分別。時謂三世。約此三時以辨菩提。菩提不定。有是三世非三世義。言三世者有其二種。一體變三世。謂。佛應身隨化遷變。二約對惑障得有前後。非三世者解亦有二。一體非生滅。故非三世。翻向初門。二證實離緣妙亡形待。故非三世。翻向後門。故經說言。如來佛性則非過去未來現在。又經亦言。我觀如來前際不來後際不去今則不住。如是等也。良以菩提有斯不定故。經說言。世俗文字說有三世。非謂菩提有去來今。是義云何。汎解有四。一就真應相對分別。應化有時。故三世攝。真德常住。猶如虛空無去來今。二就真中性淨方便相對分別。方便菩提從緣修生。生有前後故三世攝。性淨菩提雖從修觀。性出自古。不從緣生非去來今。第三直就性淨之中。約修就證而為分別。性淨菩提藉緣修顯。修別前後淨非一時。故有三世。得證返望從來無隱今非彰顯。非因非果以是義故非去來今。此之一義與涅槃中。捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從因緣其言相似。第四直就性淨之體。約緣就實而為分別。據緣望實緣外有實。緣外之實息緣方會。會之前後。故有三世。就實論實實外無緣。緣本不有。誰來覆我。故本無隱今現無隱。豈有今顯。實性常寂不隨緣變。以是義故無去來今。具此多義。是故菩提亦是三世。約時如是(此六門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第六門約時分別。時謂三世。約此三時以辨菩提。菩提不定。有是三世非三世義。言三世者有其二種。一體變三世。謂。佛應身隨化遷變。二約對惑障得有前後。非三世者解亦有二。一體非生滅。故非三世。翻向初門。二證實離緣妙亡形待。故非三世。翻向後門。故經說言。如來佛性則非過去未來現在。又經亦言。我觀如來前際不來後際不去今則不住。如是等也。良以菩提有斯不定故。經說言。世俗文字說有三世。非謂菩提有去來今。是義云何。汎解有四。一就真應相對分別。應化有時。故三世攝。真德常住。猶如虛空無去來今。二就真中性淨方便相對分別。方便菩提從緣修生。生有前後故三世攝。性淨菩提雖從修觀。性出自古。不從緣生非去來今。第三直就性淨之中。約修就證而為分別。性淨菩提藉緣修顯。修別前後淨非一時。故有三世。得證返望從來無隱今非彰顯。非因非果以是義故非去來今。此之一義與涅槃中。捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從因緣其言相似。第四直就性淨之體。約緣就實而為分別。據緣望實緣外有實。緣外之實息緣方會。會之前後。故有三世。就實論實實外無緣。緣本不有。誰來覆我。故本無隱今現無隱。豈有今顯。實性常寂不隨緣變。以是義故無去來今。具此多義。是故菩提亦是三世。約時如是(此六門竟)。

次第七門約對涅槃辨其一異。一異不定。何故如是。法門有二。一分相門。二攝相門。分相言之菩提涅槃兩門各異。攝相為論菩提涅槃兩體是一。於中略以二門分別。一約行斷二德分別。二約性淨方便分別。行斷門中分相言之。一切行德悉名菩提。行是道故。一切斷德齊稱涅槃。斷是滅故。若據攝相一切行斷皆是菩提並是涅槃。皆是菩提如地持說。故彼文言。二斷二智是名菩提。問曰。菩提此翻名道。行德是道。可名菩提。斷德非道。以何義故亦名菩提。釋有三義。一斷是道果。果從因稱。故曰菩提。如命食果。說命為食。二以斷義是菩提家離過之德。攝德從體。故曰菩提。如諸心法是慧眷屬通名為慧。如是一切。三以斷德體無擁障。即是道義。以是道故說為菩提。行斷二德俱為涅槃。如涅槃說。彼文宣說。滅諸煩惱名為涅槃。是其斷也。宣說三事成大涅槃。是其行也。問曰。涅槃此翻名滅。斷德是滅可名涅槃。行德非滅。以何義故得名涅槃。解亦有三。一以行德是其滅因。因從果稱。故曰涅槃。如食命因說食為命。亦如地持所說因樂。因雖非樂是樂因。故亦名為樂。此亦同爾。二以諸行是涅槃家對治行德涅槃眷屬。攝德從體。故名涅槃。三以諸行皆有離過寂滅之義故曰涅槃。行斷如是。次就性淨方便分別。分相言之性淨之果悉為涅槃。性淨體寂無為相故。方便之果悉為菩提。行修方便能通行人菩提涅槃故。此之一義如涅槃說。故彼宣說。菩提之德生因所生。涅槃之德生因所顯。良以方便獨為菩提言無所濫。不須更以方便樹別。性淨之德獨為涅槃言亦無濫。是故不須性淨樹別。故涅槃中一切菩提雖是方便不名方便。一切涅槃雖是性淨不名性淨。攝相言之性淨方便俱名菩提。並稱涅槃。俱名菩提。如彼金剛般若中說。故彼文中本性今顯論寂名為性淨菩提。修生功德論現名為方便菩提。良以二種皆菩提故。須以性淨方便別之。問曰。方便修生功德通人至果。有其道義可名菩提。性淨之德無如是義。有何所以亦名菩提。解有三義。一是道家所了之果。果從因稱故名為道。以是道故名曰菩提。二道家之體。攝體從德故曰菩提。三性淨之德體通無壅。即是道義故曰菩提。性淨方便俱是涅槃如地論說。涅槃經中亦有此相。彼經之中性淨之果名之為常。方便報果說之為性。佛自說言。若能修此常住二字為滅相者。我於其人為般涅槃。為滅相者。依外國語為涅槃相。常住二字修為滅相即是猶為涅槃相矣。故知。二種並是涅槃。良以二種俱涅槃故。須以性淨方便別之。問曰。性淨法性體寂可名涅槃。方便功德道諦所收。修起不寂。以何義故得名涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第七門約對涅槃辨其一異。一異不定。何故如是。法門有二。一分相門。二攝相門。分相言之菩提涅槃兩門各異。攝相為論菩提涅槃兩體是一。於中略以二門分別。一約行斷二德分別。二約性淨方便分別。行斷門中分相言之。一切行德悉名菩提。行是道故。一切斷德齊稱涅槃。斷是滅故。若據攝相一切行斷皆是菩提並是涅槃。皆是菩提如地持說。故彼文言。二斷二智是名菩提。問曰。菩提此翻名道。行德是道。可名菩提。斷德非道。以何義故亦名菩提。釋有三義。一斷是道果。果從因稱。故曰菩提。如命食果。說命為食。二以斷義是菩提家離過之德。攝德從體。故曰菩提。如諸心法是慧眷屬通名為慧。如是一切。三以斷德體無擁障。即是道義。以是道故說為菩提。行斷二德俱為涅槃。如涅槃說。彼文宣說。滅諸煩惱名為涅槃。是其斷也。宣說三事成大涅槃。是其行也。問曰。涅槃此翻名滅。斷德是滅可名涅槃。行德非滅。以何義故得名涅槃。解亦有三。一以行德是其滅因。因從果稱。故曰涅槃。如食命因說食為命。亦如地持所說因樂。因雖非樂是樂因。故亦名為樂。此亦同爾。二以諸行是涅槃家對治行德涅槃眷屬。攝德從體。故名涅槃。三以諸行皆有離過寂滅之義故曰涅槃。行斷如是。次就性淨方便分別。分相言之性淨之果悉為涅槃。性淨體寂無為相故。方便之果悉為菩提。行修方便能通行人菩提涅槃故。此之一義如涅槃說。故彼宣說。菩提之德生因所生。涅槃之德生因所顯。良以方便獨為菩提言無所濫。不須更以方便樹別。性淨之德獨為涅槃言亦無濫。是故不須性淨樹別。故涅槃中一切菩提雖是方便不名方便。一切涅槃雖是性淨不名性淨。攝相言之性淨方便俱名菩提。並稱涅槃。俱名菩提。如彼金剛般若中說。故彼文中本性今顯論寂名為性淨菩提。修生功德論現名為方便菩提。良以二種皆菩提故。須以性淨方便別之。問曰。方便修生功德通人至果。有其道義可名菩提。性淨之德無如是義。有何所以亦名菩提。解有三義。一是道家所了之果。果從因稱故名為道。以是道故名曰菩提。二道家之體。攝體從德故曰菩提。三性淨之德體通無壅。即是道義故曰菩提。性淨方便俱是涅槃如地論說。涅槃經中亦有此相。彼經之中性淨之果名之為常。方便報果說之為性。佛自說言。若能修此常住二字為滅相者。我於其人為般涅槃。為滅相者。依外國語為涅槃相。常住二字修為滅相即是猶為涅槃相矣。故知。二種並是涅槃。良以二種俱涅槃故。須以性淨方便別之。問曰。性淨法性體寂可名涅槃。方便功德道諦所收。修起不寂。以何義故得名涅槃

。解有三義。一是性淨涅槃之因。因從果稱故名涅槃。二涅槃家德。攝德從體故名涅槃。三修起功德亦有離相寂滅之義故名涅槃。以其通故性淨菩提體即是其性淨涅槃故。第一義諦亦名菩提亦名涅槃。方便菩提體即是其方便涅槃故。修報常得為滅相。菩提涅槃一異如是。菩提之德體。深義廣難以測窮。且隨詮況辨之。略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。解有三義。一是性淨涅槃之因。因從果稱故名涅槃。二涅槃家德。攝德從體故名涅槃。三修起功德亦有離相寂滅之義故名涅槃。以其通故性淨菩提體即是其性淨涅槃故。第一義諦亦名菩提亦名涅槃。方便菩提體即是其方便涅槃故。修報常得為滅相。菩提涅槃一異如是。菩提之德體。深義廣難以測窮。且隨詮況辨之。略爾。