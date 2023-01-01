大乘義章
隋 慧遠撰20卷CBETA T1851大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
大乘義章卷第十八
大乘義章卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
遠法師撰
遠法師撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
淨法聚果法中有十八門。此卷有二門(大般涅槃義 無上菩提義)。
淨法聚果法中有十八門。此卷有二門(大般涅槃義 無上菩提義)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
涅槃義五門分別(釋名一 滅之分齊二 定體三 開合辨相四 雜義分別五)
涅槃義五門分別(釋名一 滅之分齊二 定體三 開合辨相四 雜義分別五)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一釋名。涅槃是其天竺人語。依彼具言名為摩訶般涅槃那。摩訶名大。大義有六。一者常義。故涅槃云。所言大者名之為常。譬如有人壽命無量名大丈夫。二者廣義。故涅槃云。所言大者其性廣博。猶如虛空無所不至。涅槃如是。故名為廣。三者多義。能別非一。故涅槃云。譬如大藏多諸珍異。涅槃如是。多有種種妙法珍寶。故名為大。四者深義。淵奧難測。故涅槃云。大者名為不可思議。一切世間聲聞緣覺不能測量涅槃之義。故名為大。五者高義。位分高出餘人不至。故涅槃云。譬如大山一切世人不能得上。故名為大。涅槃如是。凡夫二乘及諸菩薩不能窮到。故名為大。六者勝義。如世間中勝上之人名為大人。涅槃如是。諸法中勝。故名為大。大義如是。何者是大。大有三種。一者體大。性淨涅槃體窮真性義充法界。二者相大。方便涅槃過無不盡德無不備。三者用大。應化涅槃妙用曠博化現無盡。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。所言般者此翻名入。入義有三。一就實論入。息妄歸真。從因趣果。二真應相對。息化歸真。故名為入。三唯就應現。捨有為過趣入無為。故名入。言涅槃者人釋種種。有人釋言。涅槃之名非胡非漢直是佛語。若論佛語一切皆是。豈獨涅槃。故涅槃云。種種異論文章呪術皆是佛說。雖是佛說不離方言。若離方言佛則無說。涅槃之體非名字。故非音聲。故有人復言。涅槃胡語名總萬德。此方更無一名能翻。故存胡本說為涅槃。涅槃之體實備萬德。涅槃一名非盡萬德。若使涅槃名盡萬德。是則宣說萬德之時。不應隨德更立名字。欲說常義更立常名以名彼義如是一切。明知。涅槃名不盡德。又設涅槃名。總萬德此方還以萬德總名翻彼涅槃。何為不得而言叵翻。又涅槃云。隨其類音普告眾生。今日如來將欲涅槃隨類異告。云何叵翻若正相翻名之為滅。隨義傍翻名別種種。或言不生。或曰不出。或謂無作。或謂無起。或名無為。或字無相。或言不燃。或曰不識。或稱寂滅。或云安穩。或名解脫。或字彼岸。如是種種悉如經說。云何得知是滅非總。今此且以四義驗之。一准昔以求。如來昔於餘契經中。每常宣說煩惱滅無身亡智喪以為涅槃。今日涅槃名不異昔。何忽是總。二據終以驗。如來垂滅大音普告。今日如來將欲涅槃。時諸眾生聞佛涅槃咸皆悲惱詣佛請住。若使涅槃名含萬德是則宜唱萬德示人。眾生應喜。何故悲惱詣佛請住。聞佛涅槃悲惱請住。明知。涅槃是滅非總。三准定方言。外國之人見人死滅咸皆稱言。某甲涅槃。世人死滅何德可總亦稱涅槃。世人死滅名涅槃。故明知。涅槃是滅非總。四取文
第一釋名。涅槃是其天竺人語。依彼具言名為摩訶般涅槃那。摩訶名大。大義有六。一者常義。故涅槃云。所言大者名之為常。譬如有人壽命無量名大丈夫。二者廣義。故涅槃云。所言大者其性廣博。猶如虛空無所不至。涅槃如是。故名為廣。三者多義。能別非一。故涅槃云。譬如大藏多諸珍異。涅槃如是。多有種種妙法珍寶。故名為大。四者深義。淵奧難測。故涅槃云。大者名為不可思議。一切世間聲聞緣覺不能測量涅槃之義。故名為大。五者高義。位分高出餘人不至。故涅槃云。譬如大山一切世人不能得上。故名為大。涅槃如是。凡夫二乘及諸菩薩不能窮到。故名為大。六者勝義。如世間中勝上之人名為大人。涅槃如是。諸法中勝。故名為大。大義如是。何者是大。大有三種。一者體大。性淨涅槃體窮真性義充法界。二者相大。方便涅槃過無不盡德無不備。三者用大。應化涅槃妙用曠博化現無盡。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。所言般者此翻名入。入義有三。一就實論入。息妄歸真。從因趣果。二真應相對。息化歸真。故名為入。三唯就應現。捨有為過趣入無為。故名入。言涅槃者人釋種種。有人釋言。涅槃之名非胡非漢直是佛語。若論佛語一切皆是。豈獨涅槃。故涅槃云。種種異論文章呪術皆是佛說。雖是佛說不離方言。若離方言佛則無說。涅槃之體非名字。故非音聲。故有人復言。涅槃胡語名總萬德。此方更無一名能翻。故存胡本說為涅槃。涅槃之體實備萬德。涅槃一名非盡萬德。若使涅槃名盡萬德。是則宣說萬德之時。不應隨德更立名字。欲說常義更立常名以名彼義如是一切。明知。涅槃名不盡德。又設涅槃名。總萬德此方還以萬德總名翻彼涅槃。何為不得而言叵翻。又涅槃云。隨其類音普告眾生。今日如來將欲涅槃隨類異告。云何叵翻若正相翻名之為滅。隨義傍翻名別種種。或言不生。或曰不出。或謂無作。或謂無起。或名無為。或字無相。或言不燃。或曰不識。或稱寂滅。或云安穩。或名解脫。或字彼岸。如是種種悉如經說。云何得知是滅非總。今此且以四義驗之。一准昔以求。如來昔於餘契經中。每常宣說煩惱滅無身亡智喪以為涅槃。今日涅槃名不異昔。何忽是總。二據終以驗。如來垂滅大音普告。今日如來將欲涅槃。時諸眾生聞佛涅槃咸皆悲惱詣佛請住。若使涅槃名含萬德是則宜唱萬德示人。眾生應喜。何故悲惱詣佛請住。聞佛涅槃悲惱請住。明知。涅槃是滅非總。三准定方言。外國之人見人死滅咸皆稱言。某甲涅槃。世人死滅何德可總亦稱涅槃。世人死滅名涅槃。故明知。涅槃是滅非總。四取文
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
為證。如涅槃中。佛嘆純陀。善哉善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。世間眾生何曾有彼萬德涅槃。如來示同此說如來同世盡滅。名同涅槃。明知。涅槃是滅非總。又法華說。日月燈佛說法華竟。於後夜分入於涅槃。下文重頌佛此夜滅度如薪盡火滅。長行之中云言涅槃。偈言滅度。明知。涅槃是滅非總。問曰。若使涅槃是滅何故經言諸結火滅名為滅度。離覺觀故稱曰涅槃。釋言。外國滅有多名。略有三別。一者涅槃。翻名為滅。二彌留陀。此亦名滅。三者毘尼。此亦名滅。其猶外國菩提末伽此通名道。外國說滅有多名。故諸結火滅名彌留陀。離諸覺觀名曰涅槃。涅槃經中彌留陀滅翻為漢言。涅槃之滅仍存胡語。似若是別若具翻之此方名少。彼彌留陀此翻名滅。彼中涅槃此亦名滅。是故得言外國涅槃此翻名滅。滅煩惱故滅生死故名之為滅。離眾相故大寂靜故亦名為滅。那者名息。究竟解脫永蘇息故。息何等事。息煩惱故息生死故。又息一切所行事故。涅槃云。雖得禪定智慧解脫不名畢竟。若能斷除三十七品所行之事方得名為畢竟涅槃。以息如是三十七品所行事故亦名為息。名義如是。
為證。如涅槃中。佛嘆純陀。善哉善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。世間眾生何曾有彼萬德涅槃。如來示同此說如來同世盡滅。名同涅槃。明知。涅槃是滅非總。又法華說。日月燈佛說法華竟。於後夜分入於涅槃。下文重頌佛此夜滅度如薪盡火滅。長行之中云言涅槃。偈言滅度。明知。涅槃是滅非總。問曰。若使涅槃是滅何故經言諸結火滅名為滅度。離覺觀故稱曰涅槃。釋言。外國滅有多名。略有三別。一者涅槃。翻名為滅。二彌留陀。此亦名滅。三者毘尼。此亦名滅。其猶外國菩提末伽此通名道。外國說滅有多名。故諸結火滅名彌留陀。離諸覺觀名曰涅槃。涅槃經中彌留陀滅翻為漢言。涅槃之滅仍存胡語。似若是別若具翻之此方名少。彼彌留陀此翻名滅。彼中涅槃此亦名滅。是故得言外國涅槃此翻名滅。滅煩惱故滅生死故名之為滅。離眾相故大寂靜故亦名為滅。那者名息。究竟解脫永蘇息故。息何等事。息煩惱故息生死故。又息一切所行事故。涅槃云。雖得禪定智慧解脫不名畢竟。若能斷除三十七品所行之事方得名為畢竟涅槃。以息如是三十七品所行事故亦名為息。名義如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第二門彰滅分齊。分齊有四。一是事滅。斷生死因滅生死果。名為涅槃。二者能滅。諸佛涅槃圓備萬德。雖具眾德妙寂離相。稱之為滅。又復離性亦說為滅。言離相者如下文說。譬如一切眾生心識體雖是有而無一相。亦如醍醐體雖是有而無青黃赤白等相。涅槃亦爾。體雖實有而無一相。故稱為滅。無何等相。謂。無他相及無自相。無他相者。如經中說。離於十相名為涅槃。謂。離色聲香味觸相生住滅相男相女相。經中復說。離十三相名為涅槃。離前十相及離苦樂不苦樂相。又經復言。大涅槃中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有及諸憂苦。此等皆是無他相也。無自相者。大涅槃中雖有色身而無色相。雖有覺知而無知相。雖有一切無一切相。備如經說。言離性者。諸德同體緣起相成。無有一法別守自性。如就諸德宣說常義。離諸德外無別常性。我樂淨等類亦同爾。又就常等宣說法身。離常等外無別身性。餘亦如是。故經說言。又性別異故成涅槃。由非別異名無別性。故成涅槃。問曰。涅槃體既是有。說有稱當。何勞說之。門解義。故就障滅。此是第二德寂之滅。三者應滅。應滅有二。一現斷有因盡生死果。名之為滅。二息化歸真。用息稱滅。四者理滅。如經中說。一苦滅諦。一切眾生即涅槃相。如是等也。理滅有二。一者相虛妄。情所起一切諸法相有體無。名之為滅。此即經中空如來藏。二者真空。真如來藏離相離性。名之為滅。言離相者如馬鳴說。謂。非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。非自相非他相。非非自相非非他相。非自他俱相。如是一切妄心分別悉不相應。唯證境界。言離性者。如來藏中具過一切恒沙佛法。是諸佛法同一體性緣起相成不離不斷不脫不異。以同體故無有一法別守自性。雖無一性而無不性。無有一性法如也。而無不性法界別也。今說如是。以之為滅。滅如是。此四相望亦有本末。理滅為本。由見理中相空之滅成前事滅。悟理捨情離生死故。由證理中真空之滅成前德滅。如彼真法離性相故。依德起用故有應滅。此四種中分相言之。說前三種以為涅槃。攝相論之。四滅俱是涅槃為門。統攝諸義成涅槃故。分齊如是。
次第二門彰滅分齊。分齊有四。一是事滅。斷生死因滅生死果。名為涅槃。二者能滅。諸佛涅槃圓備萬德。雖具眾德妙寂離相。稱之為滅。又復離性亦說為滅。言離相者如下文說。譬如一切眾生心識體雖是有而無一相。亦如醍醐體雖是有而無青黃赤白等相。涅槃亦爾。體雖實有而無一相。故稱為滅。無何等相。謂。無他相及無自相。無他相者。如經中說。離於十相名為涅槃。謂。離色聲香味觸相生住滅相男相女相。經中復說。離十三相名為涅槃。離前十相及離苦樂不苦樂相。又經復言。大涅槃中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有及諸憂苦。此等皆是無他相也。無自相者。大涅槃中雖有色身而無色相。雖有覺知而無知相。雖有一切無一切相。備如經說。言離性者。諸德同體緣起相成。無有一法別守自性。如就諸德宣說常義。離諸德外無別常性。我樂淨等類亦同爾。又就常等宣說法身。離常等外無別身性。餘亦如是。故經說言。又性別異故成涅槃。由非別異名無別性。故成涅槃。問曰。涅槃體既是有。說有稱當。何勞說之。門解義。故就障滅。此是第二德寂之滅。三者應滅。應滅有二。一現斷有因盡生死果。名之為滅。二息化歸真。用息稱滅。四者理滅。如經中說。一苦滅諦。一切眾生即涅槃相。如是等也。理滅有二。一者相虛妄。情所起一切諸法相有體無。名之為滅。此即經中空如來藏。二者真空。真如來藏離相離性。名之為滅。言離相者如馬鳴說。謂。非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。非自相非他相。非非自相非非他相。非自他俱相。如是一切妄心分別悉不相應。唯證境界。言離性者。如來藏中具過一切恒沙佛法。是諸佛法同一體性緣起相成不離不斷不脫不異。以同體故無有一法別守自性。雖無一性而無不性。無有一性法如也。而無不性法界別也。今說如是。以之為滅。滅如是。此四相望亦有本末。理滅為本。由見理中相空之滅成前事滅。悟理捨情離生死故。由證理中真空之滅成前德滅。如彼真法離性相故。依德起用故有應滅。此四種中分相言之。說前三種以為涅槃。攝相論之。四滅俱是涅槃為門。統攝諸義成涅槃故。分齊如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第三門定其體性。涅槃體中德別無量。要唯有三。一是色法。二是心法。三非色心法。言色法者如涅槃說。滅無常色獲得常色。離苦色獲得樂色。乃至滅於不寂靜色獲得真實寂靜之色。故知。涅槃用色為體。又涅槃云言不空者。謂。有善色。常樂我淨。又涅槃中說大涅槃以為解脫。迦葉白佛。如是解脫為色為非色。佛言。二乘解脫非色。諸佛如來解脫是色。以斯驗求明知。涅槃體性是色。又如六卷泥洹之中。純陀嘆佛。妙色湛默常安隱。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲獲得金剛不壞身。故知。是色。又勝鬘中嘆佛色身世無與等。又嘆如來妙色無盡。明知是色。色相云何。佛有三身。一是應身。二是報身。三是法身。此三身中皆悉有色。應身色者現化隨物。或時似天或復似人。如是一切隨其所現同世色像。是故亦名共世間身。報身色者於彼應身一一相處各有無量塵數相好。如華嚴經相海品說。雖具眾相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。雖不可見而實有之。名字不同作業各異。如華嚴說。法身色者如來藏中。色性法門顯成佛體。體雖是色而無色相。如似比丘無作戒法。亦如陰陽五行等法雖無色相而是色性。諸佛證得成就法界。諸根相好即法身故。又此法中出生法界無盡色。故名像色法。有人說言。涅槃無色唯一靈智。設言色者是應非真。何故非色。色性質礙。為是無之。若色質礙全佛無者。心是攀緣慮知之法。佛亦應無。佛無緣心而有無緣覺知之心。色亦應爾。佛無礙色。而有無礙自在之色。何為不得。人復為難。礙故名色。佛身無礙。云何名色。此應返質。緣義為心。佛智無緣。何得名心。人復釋言。無緣而照故得名心。此應類之。無礙是身。無礙是形。何為非色。又雖無礙而有光明諸根相好。何得非色。又若無礙即全無色。若言有色即令礙者。此應並報。如來無緣即應是癡。即應無知。佛若有知即是攀緣。可如是不。此既不可。彼亦同然。何勞致疑。又若說言色皆是應都無真實者。此應並難。真處亡情。有覺有知。應悉是應。應化之知從真知生真中立知。應化之色從真色起。真中存色。竟有何妨。又經宣說。滅無常色獲得常色。云何是應。經復宣說。真實善色常樂我淨。云何是應。又經嘆佛。妙色湛然常安穩。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲故得金剛不壞身。云何名應。又地經中說。佛相好為實報身。云何是應。又若相好悉是應者。經中宣說相好之業。應是應修非是實修。修得是實果寧不真。人復釋言。滅無常色獲常色等。此實是心。心法顯現義說為色。此應反難。若心顯現義說為色。實無色者。色法不顯。義說為
次第三門定其體性。涅槃體中德別無量。要唯有三。一是色法。二是心法。三非色心法。言色法者如涅槃說。滅無常色獲得常色。離苦色獲得樂色。乃至滅於不寂靜色獲得真實寂靜之色。故知。涅槃用色為體。又涅槃云言不空者。謂。有善色。常樂我淨。又涅槃中說大涅槃以為解脫。迦葉白佛。如是解脫為色為非色。佛言。二乘解脫非色。諸佛如來解脫是色。以斯驗求明知。涅槃體性是色。又如六卷泥洹之中。純陀嘆佛。妙色湛默常安隱。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲獲得金剛不壞身。故知。是色。又勝鬘中嘆佛色身世無與等。又嘆如來妙色無盡。明知是色。色相云何。佛有三身。一是應身。二是報身。三是法身。此三身中皆悉有色。應身色者現化隨物。或時似天或復似人。如是一切隨其所現同世色像。是故亦名共世間身。報身色者於彼應身一一相處各有無量塵數相好。如華嚴經相海品說。雖具眾相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。雖不可見而實有之。名字不同作業各異。如華嚴說。法身色者如來藏中。色性法門顯成佛體。體雖是色而無色相。如似比丘無作戒法。亦如陰陽五行等法雖無色相而是色性。諸佛證得成就法界。諸根相好即法身故。又此法中出生法界無盡色。故名像色法。有人說言。涅槃無色唯一靈智。設言色者是應非真。何故非色。色性質礙。為是無之。若色質礙全佛無者。心是攀緣慮知之法。佛亦應無。佛無緣心而有無緣覺知之心。色亦應爾。佛無礙色。而有無礙自在之色。何為不得。人復為難。礙故名色。佛身無礙。云何名色。此應返質。緣義為心。佛智無緣。何得名心。人復釋言。無緣而照故得名心。此應類之。無礙是身。無礙是形。何為非色。又雖無礙而有光明諸根相好。何得非色。又若無礙即全無色。若言有色即令礙者。此應並報。如來無緣即應是癡。即應無知。佛若有知即是攀緣。可如是不。此既不可。彼亦同然。何勞致疑。又若說言色皆是應都無真實者。此應並難。真處亡情。有覺有知。應悉是應。應化之知從真知生真中立知。應化之色從真色起。真中存色。竟有何妨。又經宣說。滅無常色獲得常色。云何是應。經復宣說。真實善色常樂我淨。云何是應。又經嘆佛。妙色湛然常安穩。不隨時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲故得金剛不壞身。云何名應。又地經中說。佛相好為實報身。云何是應。又若相好悉是應者。經中宣說相好之業。應是應修非是實修。修得是實果寧不真。人復釋言。滅無常色獲常色等。此實是心。心法顯現義說為色。此應反難。若心顯現義說為色。實無色者。色法不顯。義說為
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
心。實應無心。又若心現義說色者。他亦應言色光照明義說為心。佛實無心色光照明。不得名心。心法顯現何得名色。以斯驗求佛真有色。不得言無色。義如是。次論心義。經中宣說。滅無常識獲得常識。受想行等亦復如是。明知。涅槃以心為體。又說彼若成大涅槃。明知。涅槃用心為體。心相云何。如前八識章中具辯。今略論之心有三種。一是事識。謂。六識心。向外取緣。二是妄識。謂。七識心。內迷真性妄取自心所起境界。如人昏夢迷覆實事。妄取自心所起境界。三是真識。謂。八識心。如來藏中過恒沙法緣起集成覺知心事。以此真心覺知性故。與無明合便起妄知。息去無明便為正知。如人報心與昏睡合便起夢知。息去昏睡便為寤知。始覺真心說之以為一切種德。今此就其涅槃門說故。說此心以為涅槃。妄事兩心。情有體無。未窮似有。研之即盡。不成涅槃故。楞伽云。妄想爾炎慧。彼滅我涅槃。又彼經言。滅七種識唯有藏識。唯藏識故真識之心得成涅槃。非六非七。有異論。如前八識章中廣破。問曰。真心是知非滅。云何得說為涅槃乎。釋言。此心體是知性。而無分別。無分別故照而常寂。是知性故寂而恒照。以恒照故能滅癡闇。以常寂故能滅妄想。癡妄既除不復隨緣集起生死。以不起故無為體寂。故名涅槃。心法如是。次明非色非心之義。如經中說。菩提不可身得心得。涅槃亦爾。故非色心。相狀如何。分別有二。一數滅無為。斷離一切色心等相名非色心。如涅槃說。滅無常色名為非色。滅於無常受想行識名曰非心。如是一切。又如涅槃梵行品說。入於無色大般涅槃名為非色。又無諸大陰界入等。亦是非色意滅識亡心亦寂等。名為非心。又滅妄想爾炎慧等。亦是非心。二真法體如。色即無色。心即無心。名非色心。如經中說。大般涅槃實非有色。隨世說有。又經中說。菩提涅槃一切皆空。又地經說。自體本空智自空等。皆是真空非色心義。彼云何空。義如上解離相離性。言離相者。佛雖有色而無色相。如無作戒雖復是色而無形相。佛雖有心而亦無心相。如鏡照物無分別相。言離性者。大涅槃中諸德同體緣起相成。無有一德別守自性。故名為空。以是空故色無色性。名為非色。心無心性。稱曰非心。問曰。若此皆無自性即是自性不成無常。與生死法有何差別。釋言。緣起無性空義。生死涅槃其理齊等。是故經中說生死空乃至涅槃生死無我乃至涅槃。所言異者。生死之法一向無常。以其性相俱無常故生滅流轉名相無常。虛集無性名性無常。涅槃之體亦常無常而非一向。故涅槃經初德中說。涅槃非常亦非無常。是義云何。大
心。實應無心。又若心現義說色者。他亦應言色光照明義說為心。佛實無心色光照明。不得名心。心法顯現何得名色。以斯驗求佛真有色。不得言無色。義如是。次論心義。經中宣說。滅無常識獲得常識。受想行等亦復如是。明知。涅槃以心為體。又說彼若成大涅槃。明知。涅槃用心為體。心相云何。如前八識章中具辯。今略論之心有三種。一是事識。謂。六識心。向外取緣。二是妄識。謂。七識心。內迷真性妄取自心所起境界。如人昏夢迷覆實事。妄取自心所起境界。三是真識。謂。八識心。如來藏中過恒沙法緣起集成覺知心事。以此真心覺知性故。與無明合便起妄知。息去無明便為正知。如人報心與昏睡合便起夢知。息去昏睡便為寤知。始覺真心說之以為一切種德。今此就其涅槃門說故。說此心以為涅槃。妄事兩心。情有體無。未窮似有。研之即盡。不成涅槃故。楞伽云。妄想爾炎慧。彼滅我涅槃。又彼經言。滅七種識唯有藏識。唯藏識故真識之心得成涅槃。非六非七。有異論。如前八識章中廣破。問曰。真心是知非滅。云何得說為涅槃乎。釋言。此心體是知性。而無分別。無分別故照而常寂。是知性故寂而恒照。以恒照故能滅癡闇。以常寂故能滅妄想。癡妄既除不復隨緣集起生死。以不起故無為體寂。故名涅槃。心法如是。次明非色非心之義。如經中說。菩提不可身得心得。涅槃亦爾。故非色心。相狀如何。分別有二。一數滅無為。斷離一切色心等相名非色心。如涅槃說。滅無常色名為非色。滅於無常受想行識名曰非心。如是一切。又如涅槃梵行品說。入於無色大般涅槃名為非色。又無諸大陰界入等。亦是非色意滅識亡心亦寂等。名為非心。又滅妄想爾炎慧等。亦是非心。二真法體如。色即無色。心即無心。名非色心。如經中說。大般涅槃實非有色。隨世說有。又經中說。菩提涅槃一切皆空。又地經說。自體本空智自空等。皆是真空非色心義。彼云何空。義如上解離相離性。言離相者。佛雖有色而無色相。如無作戒雖復是色而無形相。佛雖有心而亦無心相。如鏡照物無分別相。言離性者。大涅槃中諸德同體緣起相成。無有一德別守自性。故名為空。以是空故色無色性。名為非色。心無心性。稱曰非心。問曰。若此皆無自性即是自性不成無常。與生死法有何差別。釋言。緣起無性空義。生死涅槃其理齊等。是故經中說生死空乃至涅槃生死無我乃至涅槃。所言異者。生死之法一向無常。以其性相俱無常故生滅流轉名相無常。虛集無性名性無常。涅槃之體亦常無常而非一向。故涅槃經初德中說。涅槃非常亦非無常。是義云何。大
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
涅槃中萬德同體。分相論之各守自相無為不動。故非無常。攝相言之互以相成相成不壞。亦非無常。非無常故經說為常。將別分總總相不立。以不立故無空性常。無性常故名為無常。涅槃體性其理定爾。有人宣說。一苦滅諦。顯成涅槃。苦滅唯空。顯此空理以成涅槃。是故涅槃一向唯空無色無心。此外道空不應受持。若說苦滅唯是空者。佛自對破。如涅槃經四諦章說。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若說空法為苦滅諦。諸外道等悉皆修空。應有真諦。又若宣說無我空寂為如來藏。當知。此人久在生死。長受長諸苦不得解脫。若有說言有如來藏。雖不可見破煩惱已定必得之。若發是心一念因緣於諸法中悉得自在。以斯驗求明知。苦滅不唯是空。如勝鬘說。一苦滅諦是如來藏。如來藏具過一切恒沙佛法。名不空藏。何得唯空。若言涅槃一向空者。經說涅槃常樂我淨真實善有。那得言空。又經說言空者。所謂一切生死。言不空者。謂。大涅槃。又經說言殺空得實。殺無常已得常涅槃。云何是空。又涅槃經第七德中。七法相異空與涅槃義門各別。何得唯空。又若空者無想天喻無想實有。竟何所況。又經宣說。大般涅槃能建大義種種示現。若唯空者依何起義。又經宣說。汝不應言滅是法性。若法性者實無滅也。何得唯空。有人復言。如來藏性色心為體。都無空義。復言空者。無相名空。藏性既爾。顯成涅槃。涅槃唯有一向不空。說言空者空無萬相。不空涅槃。此亦是其外道之有。不應受之。若說藏性實不空者。是義不然。如楞伽說。依法無我說如來藏。云何不空。又復如彼起信論說。有人聞說如來藏中具一切法。便說色心各別有體。對治此執說。一切法依真如說。如者是其空之別稱。依之宣說一切佛法。云何不空。又如經說。如來藏中具過恒沙一切佛法。不離不斷不脫不異。既言不離明無別性。法無別性何為不空。又同體法必互相成。相成之法則有總別。攝別成總諸法可有。將別分總總相不立。何為不空。若別分總。總義不空五陰分生。生應不空。藏性如是。若言涅槃實有不空是義不然。如經中說。涅槃非有。隨世說有。涅槃非有。云何不空。又地經說。自體本空名為性淨。同相涅槃云何不空。又經中說。菩提涅槃一切皆空。云何實有。又若涅槃實有不空取著涅槃正見非邪。佛何故破說空無我。又若涅槃實常非空。常見者不應是患。若言涅槃空無妄情心取之相故名為空。而涅槃體定不空者。此應並反經說涅槃非有非無。是則有者能有他故名之為有。體應非有。人即救言我言無者。己無他相何得有他。此應更徵。經中宣說。依如來藏故有生死
涅槃中萬德同體。分相論之各守自相無為不動。故非無常。攝相言之互以相成相成不壞。亦非無常。非無常故經說為常。將別分總總相不立。以不立故無空性常。無性常故名為無常。涅槃體性其理定爾。有人宣說。一苦滅諦。顯成涅槃。苦滅唯空。顯此空理以成涅槃。是故涅槃一向唯空無色無心。此外道空不應受持。若說苦滅唯是空者。佛自對破。如涅槃經四諦章說。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若說空法為苦滅諦。諸外道等悉皆修空。應有真諦。又若宣說無我空寂為如來藏。當知。此人久在生死。長受長諸苦不得解脫。若有說言有如來藏。雖不可見破煩惱已定必得之。若發是心一念因緣於諸法中悉得自在。以斯驗求明知。苦滅不唯是空。如勝鬘說。一苦滅諦是如來藏。如來藏具過一切恒沙佛法。名不空藏。何得唯空。若言涅槃一向空者。經說涅槃常樂我淨真實善有。那得言空。又經說言空者。所謂一切生死。言不空者。謂。大涅槃。又經說言殺空得實。殺無常已得常涅槃。云何是空。又涅槃經第七德中。七法相異空與涅槃義門各別。何得唯空。又若空者無想天喻無想實有。竟何所況。又經宣說。大般涅槃能建大義種種示現。若唯空者依何起義。又經宣說。汝不應言滅是法性。若法性者實無滅也。何得唯空。有人復言。如來藏性色心為體。都無空義。復言空者。無相名空。藏性既爾。顯成涅槃。涅槃唯有一向不空。說言空者空無萬相。不空涅槃。此亦是其外道之有。不應受之。若說藏性實不空者。是義不然。如楞伽說。依法無我說如來藏。云何不空。又復如彼起信論說。有人聞說如來藏中具一切法。便說色心各別有體。對治此執說。一切法依真如說。如者是其空之別稱。依之宣說一切佛法。云何不空。又如經說。如來藏中具過恒沙一切佛法。不離不斷不脫不異。既言不離明無別性。法無別性何為不空。又同體法必互相成。相成之法則有總別。攝別成總諸法可有。將別分總總相不立。何為不空。若別分總。總義不空五陰分生。生應不空。藏性如是。若言涅槃實有不空是義不然。如經中說。涅槃非有。隨世說有。涅槃非有。云何不空。又地經說。自體本空名為性淨。同相涅槃云何不空。又經中說。菩提涅槃一切皆空。云何實有。又若涅槃實有不空取著涅槃正見非邪。佛何故破說空無我。又若涅槃實常非空。常見者不應是患。若言涅槃空無妄情心取之相故名為空。而涅槃體定不空者。此應並反經說涅槃非有非無。是則有者能有他故名之為有。體應非有。人即救言我言無者。己無他相何得有他。此應更徵。經中宣說。依如來藏故有生死
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。依大涅槃能建大義起種種化。即是有他。若言無者己無他故不得有他。是則有者已有他故不得無他。此是一難。又若無者一向無他。而體非無是則有者一向有他。而體非有。有雖有他不妨體有。是則無者雖復無他何妨體無。偏有偏無佛法大患。理須廣破。體性如是。
。依大涅槃能建大義起種種化。即是有他。若言無者己無他故不得有他。是則有者已有他故不得無他。此是一難。又若無者一向無他。而體非無是則有者一向有他。而體非有。有雖有他不妨體有。是則無者雖復無他何妨體無。偏有偏無佛法大患。理須廣破。體性如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第四門開合辨相。其涅槃者乃是諸佛圓寂妙果。體窮真性。義充法界。體窮真性故妙絕於名相。義充法界故德備於塵算。塵算之德難以定論。是以經中或云。一二乃至眾多。言其一者統而攝之。一大涅槃體含眾義備苞萬物。或說為二。二有三門。一者有餘無餘相對說二。二性淨方便相對說二。三真應不同相對說二。就初對中先釋其名後辨其相。名字如何。有餘無餘義釋有二。一約對分別。煩惱盡處名為涅槃。約對身智以立二名。無學聖人煩惱盡竟。望後猶有餘身智在。約後別前。名前以為有餘涅槃。身智盡竟望後更無餘身智在。望後名前。說前以為無餘涅槃。毘曇法中所說有餘無餘涅槃正當此義。是第一約對分別。二就涅槃相望分別。於此門中涅槃有二。具約生死因果以說。生死因盡是一涅槃。生死果亡是一涅槃。據彼生死因盡之處。望後更有生死果亡一涅槃在。約後別前。名為有餘。生死之果盡滅已竟。望後更無餘涅槃在。說為無餘。約對生死因果既然。約對分段變易亦爾。名字如是。次辨其相。曲有三門。一就大小相對分別。二就小分別。三就大分別。言就大小相對分者。小乘涅槃名曰有餘。大乘涅槃說為無餘。此之一義如勝鬘說。故彼文言。生死二種。有為無為。涅槃亦二種。有餘及無餘。分段生死名曰有為。變易生死名曰無為。此二如前二生死中具廣分別。有為生死盡無之處所得涅槃名曰有餘。望後更有餘生死故。又亦更有餘涅槃故。無為生死盡無之處所得涅槃名曰無餘。望後更無餘生死故。又亦無其餘涅槃故。次第二門就小分別。宗別不同。所說各異。有人說言。毘曇法中煩惱盡滅名有餘涅槃。現報身上遠離緣縛。說之以為無餘涅槃。是義不然。己家煩惱通縛內外一切境界。無學聖人初得果時是縛已斷。爾時不名無餘涅槃。現在身智謝滅之後。方始宣說無餘涅槃。何由而言身離緣縛名曰無餘。若此非者何者是乎。毘曇法中涅槃體一。約對不同得二名字。言體一者。於此宗中煩惱業思。以道力故應起不起數滅無為。是涅槃體。此體是一。約對身智得二名字。身智未盡說前涅槃以為有餘。望後更有餘身智故。身智盡竟向前涅槃轉名無餘。望後更無餘身智故。問曰身智盡無之處。以何義故不名涅槃。彼宗身智起已謝往是無常滅故非涅槃。由斷因故後果不起。是非數滅故非涅槃。若依成實涅槃體二。生死因盡是一涅槃。生死果盡是一涅槃。故有二種。問曰。何故毘曇法中生死果盡不名涅槃成實名是。釋言。毘曇性相中求。為道親斷名為數滅。不親斷者則非數滅。身口二業及生死果非道親斷。故非數滅。故不名涅槃。成實法中
次第四門開合辨相。其涅槃者乃是諸佛圓寂妙果。體窮真性。義充法界。體窮真性故妙絕於名相。義充法界故德備於塵算。塵算之德難以定論。是以經中或云。一二乃至眾多。言其一者統而攝之。一大涅槃體含眾義備苞萬物。或說為二。二有三門。一者有餘無餘相對說二。二性淨方便相對說二。三真應不同相對說二。就初對中先釋其名後辨其相。名字如何。有餘無餘義釋有二。一約對分別。煩惱盡處名為涅槃。約對身智以立二名。無學聖人煩惱盡竟。望後猶有餘身智在。約後別前。名前以為有餘涅槃。身智盡竟望後更無餘身智在。望後名前。說前以為無餘涅槃。毘曇法中所說有餘無餘涅槃正當此義。是第一約對分別。二就涅槃相望分別。於此門中涅槃有二。具約生死因果以說。生死因盡是一涅槃。生死果亡是一涅槃。據彼生死因盡之處。望後更有生死果亡一涅槃在。約後別前。名為有餘。生死之果盡滅已竟。望後更無餘涅槃在。說為無餘。約對生死因果既然。約對分段變易亦爾。名字如是。次辨其相。曲有三門。一就大小相對分別。二就小分別。三就大分別。言就大小相對分者。小乘涅槃名曰有餘。大乘涅槃說為無餘。此之一義如勝鬘說。故彼文言。生死二種。有為無為。涅槃亦二種。有餘及無餘。分段生死名曰有為。變易生死名曰無為。此二如前二生死中具廣分別。有為生死盡無之處所得涅槃名曰有餘。望後更有餘生死故。又亦更有餘涅槃故。無為生死盡無之處所得涅槃名曰無餘。望後更無餘生死故。又亦無其餘涅槃故。次第二門就小分別。宗別不同。所說各異。有人說言。毘曇法中煩惱盡滅名有餘涅槃。現報身上遠離緣縛。說之以為無餘涅槃。是義不然。己家煩惱通縛內外一切境界。無學聖人初得果時是縛已斷。爾時不名無餘涅槃。現在身智謝滅之後。方始宣說無餘涅槃。何由而言身離緣縛名曰無餘。若此非者何者是乎。毘曇法中涅槃體一。約對不同得二名字。言體一者。於此宗中煩惱業思。以道力故應起不起數滅無為。是涅槃體。此體是一。約對身智得二名字。身智未盡說前涅槃以為有餘。望後更有餘身智故。身智盡竟向前涅槃轉名無餘。望後更無餘身智故。問曰身智盡無之處。以何義故不名涅槃。彼宗身智起已謝往是無常滅故非涅槃。由斷因故後果不起。是非數滅故非涅槃。若依成實涅槃體二。生死因盡是一涅槃。生死果盡是一涅槃。故有二種。問曰。何故毘曇法中生死果盡不名涅槃成實名是。釋言。毘曇性相中求。為道親斷名為數滅。不親斷者則非數滅。身口二業及生死果非道親斷。故非數滅。故不名涅槃。成實法中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解義務寬。由斷煩惱業果不起從其根本亦是數滅。故說涅槃。此云何知。如成實說。見斷法者。示相我慢及彼所起諸餘法也。修斷法者。不示相慢及彼所起諸餘法也。覺斷煩惱名示相慢。示猶見也。執見我人眾生定相名為示相。執我陵物稱之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷見惑令此不起。通名見斷。修斷煩惱名不示相慢。修道所斷是鈍煩惱。不執我人眾生定相名不示相。闇昧心中恃我陵物目之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷修惑令此不起。通名修斷。業及苦果見修斷故名為數滅。是數滅故。生死果盡得名涅槃。二種如是。此二涅槃得之不定。或在同時。或在前後。若斷現因令其當果畢竟不生名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在一時。以一時中具兩義故能盡之。智亦有二種。盡生死因名為盡智。斷生死果令後不起名無生智。若無學人以邊際智促報取滅名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在前後。報盡方說無餘滅故。然無餘滅得雖不定或前或後彰名唯後。何故而然。現報未滅障其未報不生不顯。故不與名。問曰。若使現報未盡不得宣說無餘滅者。亦應不得說無生智。智中既得說無生智。滅中何為偏獨不得。釋言。滅中身智盡後無餘義顯。故前隱之。智則不爾。身智滅後不得說智。故前說之。小乘如是。次就大論。分別有四。一約生死因果分別。分段變易二種因盡名曰有餘。二種果亡稱曰無餘。故地持云。一切起因斷。諸餘畢竟滅名般涅槃。起因斷者是其有餘。諸餘滅者諸餘果亡。是其無餘。二約分段變易分別。分段因果盡無之處。滅不究竟說為有餘。變易因果盡無之處。滅中窮極說為無餘。三分段因果及與變易因盡之處。目曰有餘。變易果盡名曰無餘。第四偏約變易宣說。變易因盡名曰有餘。變易果亡說為無餘。分段因果盡無之處判之為小。大中不論。有餘無餘二種涅槃相別麁爾。次就性淨方便論二。於中略以三門分別。一釋其名。二辨其相。三定其因。名字如何。方便涅槃各別有四。一方便淨。二方便寂。三方便壞。四不同相。釋此四名各有兩義。一對因論果。二對體彰用。何故而然。方便涅槃有其二種。一從因修得名方便淨。二從體起用名方便淨。為是釋名各有兩義。方便淨者從其初義。教行功德本無今有。從因方便斷障得淨。名方便淨。若從後義作用善巧稱曰方便。作用中淨名方便淨。方便寂者。若就初義從因方便斷障得寂。名方便寂。若就後義作用善巧故曰方便。作用中寂名方便寂。方便壞者。若就初義從因方便壞障得滅。名方便壞。若從後義作用善巧名曰方便。用相不同名方便壞。不同相者。
解義務寬。由斷煩惱業果不起從其根本亦是數滅。故說涅槃。此云何知。如成實說。見斷法者。示相我慢及彼所起諸餘法也。修斷法者。不示相慢及彼所起諸餘法也。覺斷煩惱名示相慢。示猶見也。執見我人眾生定相名為示相。執我陵物稱之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷見惑令此不起。通名見斷。修斷煩惱名不示相慢。修道所斷是鈍煩惱。不執我人眾生定相名不示相。闇昧心中恃我陵物目之為慢。依此所起業及苦果名為所起諸餘法也。由斷修惑令此不起。通名修斷。業及苦果見修斷故名為數滅。是數滅故。生死果盡得名涅槃。二種如是。此二涅槃得之不定。或在同時。或在前後。若斷現因令其當果畢竟不生名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在一時。以一時中具兩義故能盡之。智亦有二種。盡生死因名為盡智。斷生死果令後不起名無生智。若無學人以邊際智促報取滅名曰無餘。此無餘滅與有餘滅得在前後。報盡方說無餘滅故。然無餘滅得雖不定或前或後彰名唯後。何故而然。現報未滅障其未報不生不顯。故不與名。問曰。若使現報未盡不得宣說無餘滅者。亦應不得說無生智。智中既得說無生智。滅中何為偏獨不得。釋言。滅中身智盡後無餘義顯。故前隱之。智則不爾。身智滅後不得說智。故前說之。小乘如是。次就大論。分別有四。一約生死因果分別。分段變易二種因盡名曰有餘。二種果亡稱曰無餘。故地持云。一切起因斷。諸餘畢竟滅名般涅槃。起因斷者是其有餘。諸餘滅者諸餘果亡。是其無餘。二約分段變易分別。分段因果盡無之處。滅不究竟說為有餘。變易因果盡無之處。滅中窮極說為無餘。三分段因果及與變易因盡之處。目曰有餘。變易果盡名曰無餘。第四偏約變易宣說。變易因盡名曰有餘。變易果亡說為無餘。分段因果盡無之處判之為小。大中不論。有餘無餘二種涅槃相別麁爾。次就性淨方便論二。於中略以三門分別。一釋其名。二辨其相。三定其因。名字如何。方便涅槃各別有四。一方便淨。二方便寂。三方便壞。四不同相。釋此四名各有兩義。一對因論果。二對體彰用。何故而然。方便涅槃有其二種。一從因修得名方便淨。二從體起用名方便淨。為是釋名各有兩義。方便淨者從其初義。教行功德本無今有。從因方便斷障得淨。名方便淨。若從後義作用善巧稱曰方便。作用中淨名方便淨。方便寂者。若就初義從因方便斷障得寂。名方便寂。若就後義作用善巧故曰方便。作用中寂名方便寂。方便壞者。若就初義從因方便壞障得滅。名方便壞。若從後義作用善巧名曰方便。用相不同名方便壞。不同相者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
從其初義方便涅槃斷染得淨。染淨別體名不同相。若從後義作用差別名不同相。方便如是。性淨涅槃名義有三。一名性淨。二名性寂。三名同相。釋此三名義各有二。一對因顯果。二對用彰體。何故如是。性淨涅槃有其二種。一本隱法性顯成今德名為性淨。二涅槃體淨說為性淨。於此門中莫問修生修顯功德。對用論體齊稱性淨。良以性淨有斯兩義。是故依之釋名各二。言性淨者從初義。無始法性名之為性。是性本為妄想隱覆。相以不淨故。勝鬘云。自性淨心不染而染。後息妄染彼性始淨。始淨法性說為涅槃。是故名為性淨涅槃。若據後義涅槃法體名之為性。涅槃體淨名為性淨。言性寂者。從其初義無始法性從緣飄動如海波浪。名性不寂。後除妄染法性始寂。始寂法性說為涅槃。是故名為性寂涅槃。若就後義涅槃體寂非是用寂。故云性寂。言同相者。從其初義無始法性體通染淨。稱曰同相。諸佛證會說為涅槃。是故名為同相涅槃。又此法性體如一味亦名同相。諸佛證之說為涅槃。是故亦名同相涅槃。又本法性體雖一味隨緣流變受種種形。如一味藥隨其流處有種種味說為不同。息相稱本無有差別名曰同相。說此同相而為涅槃。是故復名同相涅槃。若據後義涅槃體同故曰同相。體云何同。如地論說。一切法如。說自體空名曰同矣。是義云何恒沙佛法莫不皆是一心中法。恒沙法如寧異心如。故得宣說一切法如為體空矣。名義如是。次辨其相。隨義進退分別有五。一就方便修生德中隨義分二。二相云何。修生德中有二種作。一者緣修對治。熏發真心諸功德生。其猶蠟印印泥文生。二者體作。真隨行緣集成諸德。如金隨緣作莊嚴具。緣作義邊名方便淨。體作義邊說為性淨。二修生修顯相對說二。次前二種修生之德悉名方便。無始法性顯成今德。說為性淨。如地持說。六入殊勝無始法爾名性種性。以此性淨若從先來修善所得名習種性。以此方便此二別分。修生功德直名菩提。修顯功德直名涅槃。如涅槃說。故彼經中菩提從生因所生。涅槃必由了因所顯。無有生義。攝相通論俱是菩提。以圓通故如彼金剛般若中說。良以二種俱菩提故。須以性淨方便名別。修生菩提說為方便。修顯菩提名為性淨。又此二種俱名涅槃。以寂滅故。良以二種俱涅槃故。亦須性淨方便名別。修生涅槃說為方便。修顯涅槃名為性淨。三約修證以分二別。次前二種約修以論。方便修生方便修顯悉名方便。證實亡緣說為性淨。是義云何。諸佛如來證實返望從來無隱。亦無今顯。淨非緣飾故名性淨。此一對如地經說。故彼經中淨相解脫。遠離諸趣名方便淨。自體本空自性常寂。非
從其初義方便涅槃斷染得淨。染淨別體名不同相。若從後義作用差別名不同相。方便如是。性淨涅槃名義有三。一名性淨。二名性寂。三名同相。釋此三名義各有二。一對因顯果。二對用彰體。何故如是。性淨涅槃有其二種。一本隱法性顯成今德名為性淨。二涅槃體淨說為性淨。於此門中莫問修生修顯功德。對用論體齊稱性淨。良以性淨有斯兩義。是故依之釋名各二。言性淨者從初義。無始法性名之為性。是性本為妄想隱覆。相以不淨故。勝鬘云。自性淨心不染而染。後息妄染彼性始淨。始淨法性說為涅槃。是故名為性淨涅槃。若據後義涅槃法體名之為性。涅槃體淨名為性淨。言性寂者。從其初義無始法性從緣飄動如海波浪。名性不寂。後除妄染法性始寂。始寂法性說為涅槃。是故名為性寂涅槃。若就後義涅槃體寂非是用寂。故云性寂。言同相者。從其初義無始法性體通染淨。稱曰同相。諸佛證會說為涅槃。是故名為同相涅槃。又此法性體如一味亦名同相。諸佛證之說為涅槃。是故亦名同相涅槃。又本法性體雖一味隨緣流變受種種形。如一味藥隨其流處有種種味說為不同。息相稱本無有差別名曰同相。說此同相而為涅槃。是故復名同相涅槃。若據後義涅槃體同故曰同相。體云何同。如地論說。一切法如。說自體空名曰同矣。是義云何恒沙佛法莫不皆是一心中法。恒沙法如寧異心如。故得宣說一切法如為體空矣。名義如是。次辨其相。隨義進退分別有五。一就方便修生德中隨義分二。二相云何。修生德中有二種作。一者緣修對治。熏發真心諸功德生。其猶蠟印印泥文生。二者體作。真隨行緣集成諸德。如金隨緣作莊嚴具。緣作義邊名方便淨。體作義邊說為性淨。二修生修顯相對說二。次前二種修生之德悉名方便。無始法性顯成今德。說為性淨。如地持說。六入殊勝無始法爾名性種性。以此性淨若從先來修善所得名習種性。以此方便此二別分。修生功德直名菩提。修顯功德直名涅槃。如涅槃說。故彼經中菩提從生因所生。涅槃必由了因所顯。無有生義。攝相通論俱是菩提。以圓通故如彼金剛般若中說。良以二種俱菩提故。須以性淨方便名別。修生菩提說為方便。修顯菩提名為性淨。又此二種俱名涅槃。以寂滅故。良以二種俱涅槃故。亦須性淨方便名別。修生涅槃說為方便。修顯涅槃名為性淨。三約修證以分二別。次前二種約修以論。方便修生方便修顯悉名方便。證實亡緣說為性淨。是義云何。諸佛如來證實返望從來無隱。亦無今顯。淨非緣飾故名性淨。此一對如地經說。故彼經中淨相解脫。遠離諸趣名方便淨。自體本空自性常寂。非
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
先有染後時離者。說為性淨。又此與彼涅槃經中。緣離辨所故光明其義相似。彼云。是光即是涅槃。涅槃常住不論因緣。云何如來問其因緣即是性淨。亦有因緣因滅無明獲得熾然三菩提燈。故有是光。即是方便。又復如彼涅槃經說。捨慈得慈不從因緣。其義相似。捨世諦慈得第一義慈。即是方便第一義慈。不從因緣即是性淨。問曰。方便從緣修得名果。可知。性淨涅槃證實緣。不從緣現是果以不。釋言。不定。亦果非果。是義云何。體雖非果至佛乃覺。為佛窮證故得曰果。以是果故地經宣說。滅佛行定者即是性淨涅槃。為佛所行寧得非果。又是諸佛微智體相何得非果。得時離緣無因可酬。得言非果。以非果故經中嘆佛。獲得無因無果報法。又經亦言。涅槃之體非因非果。涅槃既然諸德齊爾。四體用分二。向前所說一切涅槃體名性淨。用稱方便。用相善巧。故名方便。德體常寂。故云性淨。五理事分二。向前所說一切涅槃行德善巧悉名方便。理體常寂。說為性淨。此即經中一苦滅諦。問曰。此理與前所辨第三對中性淨何別。釋言。體一。隨義以分。向前所辨性淨涅槃。攝法從人為佛所窮為行所證。證已方便無隱無顯無因無果。今言理者常法以論。凡佛一如染淨不易非隱非顯非因非果有斯異也。涅槃所說五種性中非因果性義當此門。良以就實以論其實實外無緣。緣即不有。知。復約何說染說淨說因說果故非染淨非因非果。體相如是。次定其因。先約對以辨其因。向前初對偏說方便修生功德義分二種。生起義邊名方便淨。體起義邊說為性淨。今即就彼緣修六度及與佛性以辨其因。辨因有三。一緣正分別。二生了分別。三生作分別。緣正如何。望彼佛性體作義邊佛性正因。以佛性中有可生義。有可依義能生彼德。故為正因。諸度等行說之為緣。與涅槃中佛性正因。發心為緣得菩提果。其義相似。此修生德分相論之即是菩提。故與彼同。望彼緣力動作義邊諸度正因。佛性為緣。與涅槃中六度生因。佛性了因。得菩提果其義相似。生即是正。了即是緣。次論生了。望彼佛性體作義邊佛性生因諸度為了。良以佛性是生因故。涅槃宣說。佛性雖無不同兔角。兔角雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故說為生因。諸度了因。與涅槃中復有了因。六波羅蜜阿耨菩提其義相似。若望緣力動作義邊。諸度生因佛性了因。與涅槃中復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。復有了因佛性菩提其義相似。佛性為境。由見佛性成就佛德。故說為了。次論生作。生因作因通釋一切。隨相且分非無差異。異相如何。一義分別緣力起者名為作因。作因名字如涅槃說。佛性生
先有染後時離者。說為性淨。又此與彼涅槃經中。緣離辨所故光明其義相似。彼云。是光即是涅槃。涅槃常住不論因緣。云何如來問其因緣即是性淨。亦有因緣因滅無明獲得熾然三菩提燈。故有是光。即是方便。又復如彼涅槃經說。捨慈得慈不從因緣。其義相似。捨世諦慈得第一義慈。即是方便第一義慈。不從因緣即是性淨。問曰。方便從緣修得名果。可知。性淨涅槃證實緣。不從緣現是果以不。釋言。不定。亦果非果。是義云何。體雖非果至佛乃覺。為佛窮證故得曰果。以是果故地經宣說。滅佛行定者即是性淨涅槃。為佛所行寧得非果。又是諸佛微智體相何得非果。得時離緣無因可酬。得言非果。以非果故經中嘆佛。獲得無因無果報法。又經亦言。涅槃之體非因非果。涅槃既然諸德齊爾。四體用分二。向前所說一切涅槃體名性淨。用稱方便。用相善巧。故名方便。德體常寂。故云性淨。五理事分二。向前所說一切涅槃行德善巧悉名方便。理體常寂。說為性淨。此即經中一苦滅諦。問曰。此理與前所辨第三對中性淨何別。釋言。體一。隨義以分。向前所辨性淨涅槃。攝法從人為佛所窮為行所證。證已方便無隱無顯無因無果。今言理者常法以論。凡佛一如染淨不易非隱非顯非因非果有斯異也。涅槃所說五種性中非因果性義當此門。良以就實以論其實實外無緣。緣即不有。知。復約何說染說淨說因說果故非染淨非因非果。體相如是。次定其因。先約對以辨其因。向前初對偏說方便修生功德義分二種。生起義邊名方便淨。體起義邊說為性淨。今即就彼緣修六度及與佛性以辨其因。辨因有三。一緣正分別。二生了分別。三生作分別。緣正如何。望彼佛性體作義邊佛性正因。以佛性中有可生義。有可依義能生彼德。故為正因。諸度等行說之為緣。與涅槃中佛性正因。發心為緣得菩提果。其義相似。此修生德分相論之即是菩提。故與彼同。望彼緣力動作義邊諸度正因。佛性為緣。與涅槃中六度生因。佛性了因。得菩提果其義相似。生即是正。了即是緣。次論生了。望彼佛性體作義邊佛性生因諸度為了。良以佛性是生因故。涅槃宣說。佛性雖無不同兔角。兔角雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故說為生因。諸度了因。與涅槃中復有了因。六波羅蜜阿耨菩提其義相似。若望緣力動作義邊。諸度生因佛性了因。與涅槃中復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。復有了因佛性菩提其義相似。佛性為境。由見佛性成就佛德。故說為了。次論生作。生因作因通釋一切。隨相且分非無差異。異相如何。一義分別緣力起者名為作因。作因名字如涅槃說。佛性生
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
德說為生因。以佛性中有可生義從緣生故。二得宣說緣生德名為生因。佛性成德名為作因。如金作器。初對如是。次對第二修生修顯二種涅槃以定其因。於中有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。隱顯麁判望性淨果。佛性正因。諸度為緣。望方便果諸度正因。佛性為緣。以實細論望二涅槃。同說佛性以為正因。但佛性中有二種義。一法佛性。本有法體。如礦中金。二報佛性。本法體上有其隨緣可生之義而無法體。如礦中金有造作莊嚴具義。未有嚴具已在金中。彼法佛性望性淨果說為正因。彼報佛性望方便果說為正因。諸度不定。云何不定。六度有三。一緣修六度。謂。於六識七識心中修諸所行。二者真實有作六度。藉前緣修熏發真心。令其心中諸功德起。三者真實無作六度。真心本是諸功德性。□緣顯了。說為真實無作六度。望方便果真實有作六波羅蜜亦是正因。餘二為緣。望性淨果真實無作六波羅蜜是其正因。餘二為緣。次論生了。佛性望彼方便之果是其生因。望性淨果是其了因。佛性體上有可生義生方便果。故名生因故涅槃云。佛性雖無不同兔角。何以故。兔角叵生佛性可生故名生因。佛性本來有其可顯可了之義。終得顯了成性淨果。故望彼果得名了因。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。何以故。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以有可見可了義故名為了因。又涅槃云。涅槃因者所謂佛性。佛性之性不生涅槃。故名了因。六度不定。云何不定。六度三種如前已辨。望方便果真實有作六波羅蜜亦是生因。如乳生酪酪出生蘇。乃至醍醐展轉相生。悉名生因。餘二名了。非正生故。望性淨果一切名了。無作六度終可圓顯成性淨果。可顯可了故名了因。餘二是其異相顯了故名了因。何故不說生作二因。望方便果有生有作。已如上辨。望性淨果無生無作。故更不論。次望第三約修就證二種涅槃以定其因。望方便果說緣說正說生說了。備如上辨。彼性淨果證實亡緣。故不可約之說緣說正說生說了。但知平等非因果性。佛本在緣未證之時義說為因。說後證時以之為果。及後證時達本無緣。以無緣故本亦非因。今亦非果。次望第四體用相對一種涅槃以定其因。於此門中涅槃體淨名為性淨。涅槃用淨名方便淨。對性淨體說因如上。方便淨者當知。即是應化涅槃。應有二種。一者法應。二者報應。如涅槃說。大般涅槃能建大義現種種化。是其法應。大悲願力種種化現名為報應。今對此二以定其因。分別有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。法家之應如來藏中緣起法門。以之為正。如華嚴中善財童子所求種種法門。是本大悲願力以
德說為生因。以佛性中有可生義從緣生故。二得宣說緣生德名為生因。佛性成德名為作因。如金作器。初對如是。次對第二修生修顯二種涅槃以定其因。於中有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。隱顯麁判望性淨果。佛性正因。諸度為緣。望方便果諸度正因。佛性為緣。以實細論望二涅槃。同說佛性以為正因。但佛性中有二種義。一法佛性。本有法體。如礦中金。二報佛性。本法體上有其隨緣可生之義而無法體。如礦中金有造作莊嚴具義。未有嚴具已在金中。彼法佛性望性淨果說為正因。彼報佛性望方便果說為正因。諸度不定。云何不定。六度有三。一緣修六度。謂。於六識七識心中修諸所行。二者真實有作六度。藉前緣修熏發真心。令其心中諸功德起。三者真實無作六度。真心本是諸功德性。□緣顯了。說為真實無作六度。望方便果真實有作六波羅蜜亦是正因。餘二為緣。望性淨果真實無作六波羅蜜是其正因。餘二為緣。次論生了。佛性望彼方便之果是其生因。望性淨果是其了因。佛性體上有可生義生方便果。故名生因故涅槃云。佛性雖無不同兔角。何以故。兔角叵生佛性可生故名生因。佛性本來有其可顯可了之義。終得顯了成性淨果。故望彼果得名了因。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。何以故。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以有可見可了義故名為了因。又涅槃云。涅槃因者所謂佛性。佛性之性不生涅槃。故名了因。六度不定。云何不定。六度三種如前已辨。望方便果真實有作六波羅蜜亦是生因。如乳生酪酪出生蘇。乃至醍醐展轉相生。悉名生因。餘二名了。非正生故。望性淨果一切名了。無作六度終可圓顯成性淨果。可顯可了故名了因。餘二是其異相顯了故名了因。何故不說生作二因。望方便果有生有作。已如上辨。望性淨果無生無作。故更不論。次望第三約修就證二種涅槃以定其因。望方便果說緣說正說生說了。備如上辨。彼性淨果證實亡緣。故不可約之說緣說正說生說了。但知平等非因果性。佛本在緣未證之時義說為因。說後證時以之為果。及後證時達本無緣。以無緣故本亦非因。今亦非果。次望第四體用相對一種涅槃以定其因。於此門中涅槃體淨名為性淨。涅槃用淨名方便淨。對性淨體說因如上。方便淨者當知。即是應化涅槃。應有二種。一者法應。二者報應。如涅槃說。大般涅槃能建大義現種種化。是其法應。大悲願力種種化現名為報應。今對此二以定其因。分別有二。一緣正分別。二生了分別。緣正如何。法家之應如來藏中緣起法門。以之為正。如華嚴中善財童子所求種種法門。是本大悲願力以
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
之為緣。彼法雖有可起用義。若無悲願畢竟不生。譬如火珠雖能出火要須見日。亦如水珠雖能出水要須見月。是以經言。異法有故異法出生。報家之應大悲願力以為正因。三昧法門以之為緣。若無彼法悲願之力不能獨生。譬如人面雖能生像要須依鏡。亦如音聲雖能發響要須依谷。緣正如是。生了如何。親起名生。疎發稱了。准前緣正義在可知。次望第五理事相對二種涅槃以定其因。於此門中事為方便。猶如前辨。性淨是理。非因非果不可說因。性淨方便二種涅槃辨之麁爾。次論真應二種涅槃。從緣修生從緣修顯二種涅槃體皆是真。應化涅槃義有通局。通而論之俱從涅槃所起作用。若凡若聖若善若惡若垢若淨。如是一切皆悉名為應化涅槃。如涅槃說。大般涅槃能建大義種種示現。如是等也。分相論之化具一切。於中分別有是涅槃有非涅槃。應斷煩惱。應滅生死。趣入無為名應涅槃。自餘一切隨相別名。應為凡者名為應凡。應為聖者名為應聖。應為聲聞名應聲聞。應現緣覺名應緣覺。如是一切。二相如是。次增說三。三有兩門。一體相用離分三種。二行德不同宣說三種。體相用者。性淨涅槃以之為體。法性為本。一切種德依法性故。方便涅槃說以為相。對治垢染淨相顯故。故地論中方便涅槃說之以為淨相解脫。應化涅槃名之為用。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。廣辨如前。行德不同宣說三者。如經中說。法身解脫摩訶般若是其三也。於中分別略有六門。一制立三數。二釋名辨相。三明此三體之同異。四明此三有成涅槃不成涅槃。五將此三約對涅槃辨定總別。六明性淨方便涅槃有具不具。言制立者。涅槃體中行德無數。以何義故偏說此三。釋有兩義。一對障不同故立三種。二對因有別故立三種。言對障者。生死法中有其三種。一者煩惱是生死緣。二者業行是生死因。三者苦報是生死果。此三種中煩惱為本。依煩惱故起於業作。依業受苦。翻對此三故說三事。翻對煩惱宣說波若。波若慧明能除煩惱闇惑法。故翻對業因宣說解脫。業能羈縛。解脫無果能斷絕。故翻對苦報宣說法身。法身清淨離苦報。故對障如是。對因別者。因有三種。一福二智三者苦報。如地持說。六度之中前三是福。波若是智。精進與禪亦福亦智。義如上解。八種淨報名之為報。何等八報。一壽具足長壽久住。二色具足顏容端正。三種性具足生於上族。四自在具足。謂得大財大眷屬等。五信言具足。發言人用。六大力具足。德力珍勝有大名稱大智慧等為人所敬。七人具足。成丈夫法。八力具足。身力強健有所堪能。報相如是。因中之智至果滿足名為般若。因中
之為緣。彼法雖有可起用義。若無悲願畢竟不生。譬如火珠雖能出火要須見日。亦如水珠雖能出水要須見月。是以經言。異法有故異法出生。報家之應大悲願力以為正因。三昧法門以之為緣。若無彼法悲願之力不能獨生。譬如人面雖能生像要須依鏡。亦如音聲雖能發響要須依谷。緣正如是。生了如何。親起名生。疎發稱了。准前緣正義在可知。次望第五理事相對二種涅槃以定其因。於此門中事為方便。猶如前辨。性淨是理。非因非果不可說因。性淨方便二種涅槃辨之麁爾。次論真應二種涅槃。從緣修生從緣修顯二種涅槃體皆是真。應化涅槃義有通局。通而論之俱從涅槃所起作用。若凡若聖若善若惡若垢若淨。如是一切皆悉名為應化涅槃。如涅槃說。大般涅槃能建大義種種示現。如是等也。分相論之化具一切。於中分別有是涅槃有非涅槃。應斷煩惱。應滅生死。趣入無為名應涅槃。自餘一切隨相別名。應為凡者名為應凡。應為聖者名為應聖。應為聲聞名應聲聞。應現緣覺名應緣覺。如是一切。二相如是。次增說三。三有兩門。一體相用離分三種。二行德不同宣說三種。體相用者。性淨涅槃以之為體。法性為本。一切種德依法性故。方便涅槃說以為相。對治垢染淨相顯故。故地論中方便涅槃說之以為淨相解脫。應化涅槃名之為用。故涅槃云。大般涅槃能建大義。義猶用也。廣辨如前。行德不同宣說三者。如經中說。法身解脫摩訶般若是其三也。於中分別略有六門。一制立三數。二釋名辨相。三明此三體之同異。四明此三有成涅槃不成涅槃。五將此三約對涅槃辨定總別。六明性淨方便涅槃有具不具。言制立者。涅槃體中行德無數。以何義故偏說此三。釋有兩義。一對障不同故立三種。二對因有別故立三種。言對障者。生死法中有其三種。一者煩惱是生死緣。二者業行是生死因。三者苦報是生死果。此三種中煩惱為本。依煩惱故起於業作。依業受苦。翻對此三故說三事。翻對煩惱宣說波若。波若慧明能除煩惱闇惑法。故翻對業因宣說解脫。業能羈縛。解脫無果能斷絕。故翻對苦報宣說法身。法身清淨離苦報。故對障如是。對因別者。因有三種。一福二智三者苦報。如地持說。六度之中前三是福。波若是智。精進與禪亦福亦智。義如上解。八種淨報名之為報。何等八報。一壽具足長壽久住。二色具足顏容端正。三種性具足生於上族。四自在具足。謂得大財大眷屬等。五信言具足。發言人用。六大力具足。德力珍勝有大名稱大智慧等為人所敬。七人具足。成丈夫法。八力具足。身力強健有所堪能。報相如是。因中之智至果滿足名為般若。因中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
之福至果滿足說為解脫。因中之報至果滿足名為法身。制立如是(此一門竟)。
之福至果滿足說為解脫。因中之報至果滿足名為法身。制立如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第二門釋名辨相。言法身者。解有兩義。一顯本法性以成其身。名為法身。二以一切諸功德法而成身。故名為法身。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂一法身。或分為二。謂。真與應。或說為三。法報與應。如地論說。又如七卷金光明中。亦分三種。化身應身及與真身。法報兩佛名為真身。為化眾生示現佛形名為應身。示現種種六道之形說為化身。若准涅槃法報二佛是其真身。王宮現生道樹現成是其應身。依應起化受大眾供是其化身。或復分四。如楞伽說。一應化佛。猶前應身。二功德佛。三智慧佛。此之二種猶前報身。四如如佛。猶前法身。或分為五。謂戒定慧解脫解脫智見。或離為十。如地經說。所謂願身乃至智身。又華嚴中宣說十佛。亦是十也。何等為十。謂。無著佛乃至第十如意佛等。廣則無量。法等如後三佛章中具廣分別。法身如是。言解脫者。自體無累名為解脫。又免羈縛亦曰解脫。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂。三事中一解脫門。或分為二。二有兩門。一有為無為相對分二。一切斷德名曰無為。一切行德同名有為。二心慧分二。於此門中兩義分別。一淺深分別。斷除四住世諦心淨名心解脫。於世諦中一切德脫用心為體。故偏說心斷絕無明真諦慧明名慧解脫。於真諦中一切德脫用慧為主。故偏說慧。如經中說。斷癡慧明斷愛心脫。義當此門。二體用分別。斷離五住性結煩惱真心體淨名心解脫。如涅槃說。故彼文言。永斷一切貪恚癡等名心解脫。又彼文言。是心本性雖與貪欲瞋痴等覆而不與彼貪等和合。諸佛菩薩永斷貪等名心解脫。故知。就體斷事無知慧用自在名慧解脫。如涅槃說。於彼文中就慧解脫開出五通。明知。就用亦得分三。有為脫中有心有慧通無為脫。是其三也。或分為五。如涅槃說。謂。色解脫及與受想行識解脫。是其五也。遠離生死繫縛五陰得佛自在無礙五陰名為解脫。亦得說六。於此五上加無為法亦得說八。謂。八解脫。義如上辨。或說為百。如涅槃中百句解脫。廣則無量。如華嚴說。言般若者此翻名慧。智能鑒照故名為慧。相狀如何。開合不定。總之唯一。一如實慧。或分為二。可謂。實智及方便智。義如上釋。又一切智及一切種亦得分二。知一切如名一切智。知一切事名一切種。亦得說三。如地持說。謂。清淨智一切智無礙智是其三也。義如上解。或分為四。謂。我生盡梵行已立所作已辦不受後有。義如後解。又四無礙。亦得分四。義如上釋。亦得說五。謂。五智印。知一切法無常苦空無我寂滅。又如成實所說。五智亦是五也。名字是何。一法住智。知世諦法因緣不壞。二泥洹智。知
次第二門釋名辨相。言法身者。解有兩義。一顯本法性以成其身。名為法身。二以一切諸功德法而成身。故名為法身。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂一法身。或分為二。謂。真與應。或說為三。法報與應。如地論說。又如七卷金光明中。亦分三種。化身應身及與真身。法報兩佛名為真身。為化眾生示現佛形名為應身。示現種種六道之形說為化身。若准涅槃法報二佛是其真身。王宮現生道樹現成是其應身。依應起化受大眾供是其化身。或復分四。如楞伽說。一應化佛。猶前應身。二功德佛。三智慧佛。此之二種猶前報身。四如如佛。猶前法身。或分為五。謂戒定慧解脫解脫智見。或離為十。如地經說。所謂願身乃至智身。又華嚴中宣說十佛。亦是十也。何等為十。謂。無著佛乃至第十如意佛等。廣則無量。法等如後三佛章中具廣分別。法身如是。言解脫者。自體無累名為解脫。又免羈縛亦曰解脫。相狀如何。開合不定。總之唯一。謂。三事中一解脫門。或分為二。二有兩門。一有為無為相對分二。一切斷德名曰無為。一切行德同名有為。二心慧分二。於此門中兩義分別。一淺深分別。斷除四住世諦心淨名心解脫。於世諦中一切德脫用心為體。故偏說心斷絕無明真諦慧明名慧解脫。於真諦中一切德脫用慧為主。故偏說慧。如經中說。斷癡慧明斷愛心脫。義當此門。二體用分別。斷離五住性結煩惱真心體淨名心解脫。如涅槃說。故彼文言。永斷一切貪恚癡等名心解脫。又彼文言。是心本性雖與貪欲瞋痴等覆而不與彼貪等和合。諸佛菩薩永斷貪等名心解脫。故知。就體斷事無知慧用自在名慧解脫。如涅槃說。於彼文中就慧解脫開出五通。明知。就用亦得分三。有為脫中有心有慧通無為脫。是其三也。或分為五。如涅槃說。謂。色解脫及與受想行識解脫。是其五也。遠離生死繫縛五陰得佛自在無礙五陰名為解脫。亦得說六。於此五上加無為法亦得說八。謂。八解脫。義如上辨。或說為百。如涅槃中百句解脫。廣則無量。如華嚴說。言般若者此翻名慧。智能鑒照故名為慧。相狀如何。開合不定。總之唯一。一如實慧。或分為二。可謂。實智及方便智。義如上釋。又一切智及一切種亦得分二。知一切如名一切智。知一切事名一切種。亦得說三。如地持說。謂。清淨智一切智無礙智是其三也。義如上解。或分為四。謂。我生盡梵行已立所作已辦不受後有。義如後解。又四無礙。亦得分四。義如上釋。亦得說五。謂。五智印。知一切法無常苦空無我寂滅。又如成實所說。五智亦是五也。名字是何。一法住智。知世諦法因緣不壞。二泥洹智。知
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一義法性常寂。三者願智。隨願自在欲知即知。四無諍智。善隨人心不與他競。五邊際智。於已最後所受報身修隨心。義如上辨。亦得說六。謂。知諸法無常苦空無我不淨涅槃寂滅。亦得說七。謂。所謂知法知義知足知時知自。涅槃經中亦名知我。又能知眾及知尊卑。通前七也。此之七種始起在因成滿在佛。又涅槃中說佛如來具足八智。謂。知生死無常與苦無我不淨。知涅槃法常樂我淨。是其八也。故彼經言。諸佛如來知一切法無常與苦無我不淨。知非一切常樂我淨。以是義故見性了了。亦得說九。知前八種及第一義。亦得說十。所謂十力。廣則無量。般若如是(此二門竟)。
第一義法性常寂。三者願智。隨願自在欲知即知。四無諍智。善隨人心不與他競。五邊際智。於已最後所受報身修隨心。義如上辨。亦得說六。謂。知諸法無常苦空無我不淨涅槃寂滅。亦得說七。謂。所謂知法知義知足知時知自。涅槃經中亦名知我。又能知眾及知尊卑。通前七也。此之七種始起在因成滿在佛。又涅槃中說佛如來具足八智。謂。知生死無常與苦無我不淨。知涅槃法常樂我淨。是其八也。故彼經言。諸佛如來知一切法無常與苦無我不淨。知非一切常樂我淨。以是義故見性了了。亦得說九。知前八種及第一義。亦得說十。所謂十力。廣則無量。般若如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨同異。通而論之此三同體。其猶虛空無礙不動。以同體故諸德聚積悉名法身。又德自體亦名法身。諸德無累。咸稱解脫。諸德明淨齊名般若。同一真心覺知性故。又慧為主。餘德慧伴。攝伴從主。通名般若。故地經中就甚微智開出同相及不同相二種解脫。以同體故得成涅槃。故涅槃云。又非別異。故成祕藏。勝鬘亦云。一味等味隨義別分此三異體。異中慧數名為般若。法身解脫進退不定。若說諸佛相好之色以為法身。自餘諸德悉名解脫。若當宣說解脫之數而為解脫。自餘諸德同名法身。以此別故涅槃宣說。有法名義俱異。其猶十號及三寶等。同異如是(此三門竟)。
次辨同異。通而論之此三同體。其猶虛空無礙不動。以同體故諸德聚積悉名法身。又德自體亦名法身。諸德無累。咸稱解脫。諸德明淨齊名般若。同一真心覺知性故。又慧為主。餘德慧伴。攝伴從主。通名般若。故地經中就甚微智開出同相及不同相二種解脫。以同體故得成涅槃。故涅槃云。又非別異。故成祕藏。勝鬘亦云。一味等味隨義別分此三異體。異中慧數名為般若。法身解脫進退不定。若說諸佛相好之色以為法身。自餘諸德悉名解脫。若當宣說解脫之數而為解脫。自餘諸德同名法身。以此別故涅槃宣說。有法名義俱異。其猶十號及三寶等。同異如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明三事有成涅槃不成涅槃。於中初先大小相對明成不成。後偏就大明成不成。大小相對者。大乘三事得成涅槃。小乘不成。何故如是。釋有五義。一有無分別。小乘三事體是有法。小乘涅槃體是無法。有無別體故不相成。大乘三事體是有法。大乘涅槃亦是有法。有義相扶故得相成。二常無常相對分別。小乘事體是無常。小乘涅槃體是其常。常無常異故不相成。大乘三事體性是常。大乘涅槃體亦是常。常義相順故得相成。此前兩門義有文無。第三同體異體分別。小乘三事體性各別。所以不成。體云何別。小乘法中宣說慧數以為般若。解脫之數名為解脫。自餘諸德名為法身。此等心法體性各別。以體別故守性不寂。性不寂故不成涅槃。大乘三事同體義分。其猶虛空無礙不動。以同體故緣起相成。無有一法別守自性。無別性故德體寂滅。以體寂故得成涅槃。故涅槃云。又非別異故成涅槃。四並不並相對分別。小乘三事心心數法同時別體。別體並故不成涅槃。大乘三事同時同體同一真心。隨義以分。以同體故不名為並。以不並故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若並則不得成不並乃成。涅槃如是。五縱不縱相對分別。小乘三事性雖同時用有先後。名之為縱。別體而縱不成涅槃。大乘三事同體同時用無先後。所以非縱。以非縱故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若縱則不得成非縱乃成。涅槃如是。此後三義涅槃如是。此後三義涅槃具辨。大小相對辨之略爾。次就大乘明成不成。別有四義。一真妄分別。直就大中。緣修三事體妄不真不成涅槃。真德三事乃成涅槃。於此門中但令是真莫問性淨方便應化悉成涅槃。二真應分別。直就向前真德之中。有真有應。應化三事相同小乘。無常遷變不成涅槃。以不成故終須息滅。真德三事方成涅槃。以真成故終須入中。故經說言。我今安住如是三法名入涅槃。三性淨方便相對分別。如涅槃說。方便三事悉是菩提。性淨三事悉名涅槃。方便三事是菩提故不成涅槃。故涅槃云。如來之身亦非涅槃。解脫之法亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。性淨三事是涅槃故得成涅槃。四就性淨三事之中。總別則不成。總收則成。如世伊字三點。別分則不成伊。三點合聚乃得成伊。此亦如是。別分事隔。所以不成。總攝圓具。所以得成。成不成義辨之云爾(此四門竟)。
次明三事有成涅槃不成涅槃。於中初先大小相對明成不成。後偏就大明成不成。大小相對者。大乘三事得成涅槃。小乘不成。何故如是。釋有五義。一有無分別。小乘三事體是有法。小乘涅槃體是無法。有無別體故不相成。大乘三事體是有法。大乘涅槃亦是有法。有義相扶故得相成。二常無常相對分別。小乘事體是無常。小乘涅槃體是其常。常無常異故不相成。大乘三事體性是常。大乘涅槃體亦是常。常義相順故得相成。此前兩門義有文無。第三同體異體分別。小乘三事體性各別。所以不成。體云何別。小乘法中宣說慧數以為般若。解脫之數名為解脫。自餘諸德名為法身。此等心法體性各別。以體別故守性不寂。性不寂故不成涅槃。大乘三事同體義分。其猶虛空無礙不動。以同體故緣起相成。無有一法別守自性。無別性故德體寂滅。以體寂故得成涅槃。故涅槃云。又非別異故成涅槃。四並不並相對分別。小乘三事心心數法同時別體。別體並故不成涅槃。大乘三事同時同體同一真心。隨義以分。以同體故不名為並。以不並故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若並則不得成不並乃成。涅槃如是。五縱不縱相對分別。小乘三事性雖同時用有先後。名之為縱。別體而縱不成涅槃。大乘三事同體同時用無先後。所以非縱。以非縱故得成涅槃。故涅槃云。如世伊字三點。若縱則不得成非縱乃成。涅槃如是。此後三義涅槃如是。此後三義涅槃具辨。大小相對辨之略爾。次就大乘明成不成。別有四義。一真妄分別。直就大中。緣修三事體妄不真不成涅槃。真德三事乃成涅槃。於此門中但令是真莫問性淨方便應化悉成涅槃。二真應分別。直就向前真德之中。有真有應。應化三事相同小乘。無常遷變不成涅槃。以不成故終須息滅。真德三事方成涅槃。以真成故終須入中。故經說言。我今安住如是三法名入涅槃。三性淨方便相對分別。如涅槃說。方便三事悉是菩提。性淨三事悉名涅槃。方便三事是菩提故不成涅槃。故涅槃云。如來之身亦非涅槃。解脫之法亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。性淨三事是涅槃故得成涅槃。四就性淨三事之中。總別則不成。總收則成。如世伊字三點。別分則不成伊。三點合聚乃得成伊。此亦如是。別分事隔。所以不成。總攝圓具。所以得成。成不成義辨之云爾(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次將攝三事約對涅槃分定總別。有人定說。涅槃定總。三事定別。此則不然。論總皆總。論別斯別。以皆總故涅槃為門統攝三事皆成涅槃。法身為門統收涅槃解脫般若皆成法身。良以涅槃成法身故。華嚴經中宣說。十身涅槃入中名為法身。又彼經中宣說。十佛涅槃入中名涅槃佛。解脫般若成法身義在可知。解脫為門涅槃法身及與般若皆成解脫。如涅槃中百句解脫有德皆收。般若為門統攝諸德皆成般若。故地經中說佛微智。於中開出二種涅槃及一切德。總相如是。隨別分之莫不是別。以是別故涅槃宣說。名義俱異。其猶十及三寶等。言名異者。涅槃法身解脫般若四種各別。言義異者。涅槃寂滅義。法身是體義。又亦聚積義。解脫無累義。般若鑒照義。故云義異。又復分相。斷德是涅槃。色報是法身。智慧是般若。餘德是解脫。是故皆別。問曰。前總今何故別。辨義有二。一分相門。諸德皆別。二攝相門。諸德相成一切皆總。攝相有二。一攝同義。一切德上有寂滅義。收為涅槃。有其體義。有積聚義。攝為法身。有絕縛義。有無累義。說為解脫。有照鑑義。有覺知義。故為般若。二攝別義。具攝三事以成涅槃。是義云何。若無法身。苦報不盡。何成涅槃。若無解脫。業結不除。何成涅槃。若無般若。闇惑不滅。不成涅槃。故具一切。方成涅槃。具攝一切。以成法身。是義云何。若無涅槃。生死不滅。何名法身。若無解脫。結縛不盡。不成法身。若無般若。闇惑不除。不成法身。要具一切。方成法身。故攝諸義。以成法身。具攝諸義。共成解脫。是義云何。若無涅槃。生死不滅。不成解脫。若無法身。苦報不盡。不成解脫。若無般若。闇惑不除。不成解脫。故具一切。方成解脫。又攝諸義。共成般若。是義云何。若無涅槃。諸過不滅。何成般若。若無法身。垢障為體。何成般若。若無解脫。纏縛不離。不成般若。故具一切。方成般若。涅槃三事。總別既然。自餘行德總別例爾(此五門竟)。
次將攝三事約對涅槃分定總別。有人定說。涅槃定總。三事定別。此則不然。論總皆總。論別斯別。以皆總故涅槃為門統攝三事皆成涅槃。法身為門統收涅槃解脫般若皆成法身。良以涅槃成法身故。華嚴經中宣說。十身涅槃入中名為法身。又彼經中宣說。十佛涅槃入中名涅槃佛。解脫般若成法身義在可知。解脫為門涅槃法身及與般若皆成解脫。如涅槃中百句解脫有德皆收。般若為門統攝諸德皆成般若。故地經中說佛微智。於中開出二種涅槃及一切德。總相如是。隨別分之莫不是別。以是別故涅槃宣說。名義俱異。其猶十及三寶等。言名異者。涅槃法身解脫般若四種各別。言義異者。涅槃寂滅義。法身是體義。又亦聚積義。解脫無累義。般若鑒照義。故云義異。又復分相。斷德是涅槃。色報是法身。智慧是般若。餘德是解脫。是故皆別。問曰。前總今何故別。辨義有二。一分相門。諸德皆別。二攝相門。諸德相成一切皆總。攝相有二。一攝同義。一切德上有寂滅義。收為涅槃。有其體義。有積聚義。攝為法身。有絕縛義。有無累義。說為解脫。有照鑑義。有覺知義。故為般若。二攝別義。具攝三事以成涅槃。是義云何。若無法身。苦報不盡。何成涅槃。若無解脫。業結不除。何成涅槃。若無般若。闇惑不滅。不成涅槃。故具一切。方成涅槃。具攝一切。以成法身。是義云何。若無涅槃。生死不滅。何名法身。若無解脫。結縛不盡。不成法身。若無般若。闇惑不除。不成法身。要具一切。方成法身。故攝諸義。以成法身。具攝諸義。共成解脫。是義云何。若無涅槃。生死不滅。不成解脫。若無法身。苦報不盡。不成解脫。若無般若。闇惑不除。不成解脫。故具一切。方成解脫。又攝諸義。共成般若。是義云何。若無涅槃。諸過不滅。何成般若。若無法身。垢障為體。何成般若。若無解脫。纏縛不離。不成般若。故具一切。方成般若。涅槃三事。總別既然。自餘行德總別例爾(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明性淨方便涅槃有具不具。分別有三。一性淨涅槃明具三事方便不論。何故而然。性淨涅槃顯本真心。以之為體。真心體是諸功德性。故具三事。方便涅槃體是斷結數滅無為數滅法。故無三事。二方便涅槃明三事。性淨不辨。如地經說。何故如是。方便涅槃治斷而得。對治生死煩惱業苦。三事相分故說三事。性淨涅槃體如一味三相不顯。故不說三。三就實通論。性淨方便齊具三事。是義云何。法身有二。一法性身。本隱今顯。如勝鬘說。如來之藏顯為法身。維摩經說。觀身實相。觀佛亦然。如是等也。二實報身。方便修生。其法性身性淨所收。實報身者方便所攝。般若亦二。一性照般若。亦名證智。是義云何。真識之心本性清淨。而為妄染之所覆蔽。相似不淨。後息妄染彼心始顯。始顯真心如其本性內明法界。說之以為性照般若。由稱本性故名證智。二觀照般若。亦名教智。是義云何。緣觀對治熏發真心。令真心中智德隨生。所生智德明照諸法。說之以為觀照般若。即此觀照藉教修起。故名教智。又此智麁可以言論。又能起說。亦名教智。性照般若性淨所收。觀照般若方便所攝。解脫亦二。一自性解脫。亦得名為性淨解脫。直說之心本性雖淨而妄隱說為繫縛。後除妄染彼性出累名性解脫。又得脫已返望惑染。從來不有今非始淨。故亦名為自性解脫。二方便解脫。亦得名為淨相解脫。教行功德本無今有方便修生。修生之德絕離染縛。說之以為方便解脫。自性解脫性淨所收。方便解脫方便所攝。故二涅槃齊具三事。次增說四。四有兩門。一就體分四。二就義辨四。就體分者。方便涅槃有其二種。一是斷德。除一切煩惱業苦無為寂滅。二是行德。具足法身解脫般若一切種德。性淨涅槃亦有二種。一是斷德。證法本寂無相可起。故經說言。諸佛如來不生煩惱名大涅槃。又經說言。於十三相不取相貌。是名為寂滅真事。如此真諦名為斷德。十三相者。如涅槃經聖行中說。所謂色聲香味觸相生住滅相男相女相苦樂及與不苦樂相。二是行德。真識之心從緣始顯。始顯真心說之以為一切種德。名為行德。體別如是。隨義四者。謂。常樂我淨之德。辨此四義略有五門。一明建立。二釋名辨相。三明同異。四論通局。五明大小有具不具。言建立者。大涅槃中義別塵算。今以何故偏說此四。蓋乃且據一門言。於中略以五義建立。一對除四患。二翻四倒。三治四障。四斷四過。五酬四因。除四患者。生死法中有無常苦無我不淨四種大患。斷除彼故宣說涅槃常樂我淨。翻四倒者。聲聞之由觀生死是無常苦無我不淨。謂佛亦爾。遂起四倒。翻對彼故宣說涅槃
次明性淨方便涅槃有具不具。分別有三。一性淨涅槃明具三事方便不論。何故而然。性淨涅槃顯本真心。以之為體。真心體是諸功德性。故具三事。方便涅槃體是斷結數滅無為數滅法。故無三事。二方便涅槃明三事。性淨不辨。如地經說。何故如是。方便涅槃治斷而得。對治生死煩惱業苦。三事相分故說三事。性淨涅槃體如一味三相不顯。故不說三。三就實通論。性淨方便齊具三事。是義云何。法身有二。一法性身。本隱今顯。如勝鬘說。如來之藏顯為法身。維摩經說。觀身實相。觀佛亦然。如是等也。二實報身。方便修生。其法性身性淨所收。實報身者方便所攝。般若亦二。一性照般若。亦名證智。是義云何。真識之心本性清淨。而為妄染之所覆蔽。相似不淨。後息妄染彼心始顯。始顯真心如其本性內明法界。說之以為性照般若。由稱本性故名證智。二觀照般若。亦名教智。是義云何。緣觀對治熏發真心。令真心中智德隨生。所生智德明照諸法。說之以為觀照般若。即此觀照藉教修起。故名教智。又此智麁可以言論。又能起說。亦名教智。性照般若性淨所收。觀照般若方便所攝。解脫亦二。一自性解脫。亦得名為性淨解脫。直說之心本性雖淨而妄隱說為繫縛。後除妄染彼性出累名性解脫。又得脫已返望惑染。從來不有今非始淨。故亦名為自性解脫。二方便解脫。亦得名為淨相解脫。教行功德本無今有方便修生。修生之德絕離染縛。說之以為方便解脫。自性解脫性淨所收。方便解脫方便所攝。故二涅槃齊具三事。次增說四。四有兩門。一就體分四。二就義辨四。就體分者。方便涅槃有其二種。一是斷德。除一切煩惱業苦無為寂滅。二是行德。具足法身解脫般若一切種德。性淨涅槃亦有二種。一是斷德。證法本寂無相可起。故經說言。諸佛如來不生煩惱名大涅槃。又經說言。於十三相不取相貌。是名為寂滅真事。如此真諦名為斷德。十三相者。如涅槃經聖行中說。所謂色聲香味觸相生住滅相男相女相苦樂及與不苦樂相。二是行德。真識之心從緣始顯。始顯真心說之以為一切種德。名為行德。體別如是。隨義四者。謂。常樂我淨之德。辨此四義略有五門。一明建立。二釋名辨相。三明同異。四論通局。五明大小有具不具。言建立者。大涅槃中義別塵算。今以何故偏說此四。蓋乃且據一門言。於中略以五義建立。一對除四患。二翻四倒。三治四障。四斷四過。五酬四因。除四患者。生死法中有無常苦無我不淨四種大患。斷除彼故宣說涅槃常樂我淨。翻四倒者。聲聞之由觀生死是無常苦無我不淨。謂佛亦爾。遂起四倒。翻對彼故宣說涅槃
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
常樂我淨。治四障者。如寶性論說。障有四種。一者緣相。謂。無明地障佛真淨。對除彼故說佛真淨。二者因相。謂。無漏業障真我。對除彼故說佛真我。三者生相。謂。意生身。以是意生苦陰身故障佛真樂。除彼障故說佛真樂。四者壞相。謂。變易死障佛真常。對除彼故說佛真常。此等皆就變易因果而說其障。理實通障。隨相且分。斷四過者如寶性說。一闡提謗法障佛真淨。對治彼故說佛真淨。二外道著我障佛真我。對除彼故說佛真我。三聲聞畏苦障佛真樂。對除彼說佛真樂。四辟支捨心捨諸眾生疾求取滅障佛真常。對除彼故說佛真常。翻四因者如寶性論說。因有四種。信心般若三昧大悲。以修信心對除向前闡提謗法得佛真淨。以修般若破除向前外道著我得佛真我。以修三昧甚深空定破除聲聞畏苦之心得佛真樂。以修大悲常隨眾生對治向前辟支捨心得佛真常。因別無量。且據斯分。建立如是(此一門竟)。
常樂我淨。治四障者。如寶性論說。障有四種。一者緣相。謂。無明地障佛真淨。對除彼故說佛真淨。二者因相。謂。無漏業障真我。對除彼故說佛真我。三者生相。謂。意生身。以是意生苦陰身故障佛真樂。除彼障故說佛真樂。四者壞相。謂。變易死障佛真常。對除彼故說佛真常。此等皆就變易因果而說其障。理實通障。隨相且分。斷四過者如寶性說。一闡提謗法障佛真淨。對治彼故說佛真淨。二外道著我障佛真我。對除彼故說佛真我。三聲聞畏苦障佛真樂。對除彼說佛真樂。四辟支捨心捨諸眾生疾求取滅障佛真常。對除彼故說佛真常。翻四因者如寶性論說。因有四種。信心般若三昧大悲。以修信心對除向前闡提謗法得佛真淨。以修般若破除向前外道著我得佛真我。以修三昧甚深空定破除聲聞畏苦之心得佛真樂。以修大悲常隨眾生對治向前辟支捨心得佛真常。因別無量。且據斯分。建立如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第二門釋名辨相。所言常者。體恒不變目之為常。又復隨緣化用不絕亦名為常。如涅槃說。假使烏與鵄同共一樹栖猶如親兄弟爾乃永涅槃。如來視一切猶如羅睺羅常為眾生尊。云何永涅槃。如是等義是其用常。相狀如何。常義有二。一者無為。二者不變。如涅槃說。無為不生。不變無滅。又復無為明離分段。言不變者明離變易。隨義別分開合不定。總之一常。或分為二。二有三門。一法報分二。常體有二。一法。二報。如涅槃說。法常名常。報常稱住。無始法性顯成今德名為法常。方便修生有作行德。依真不壞名為報常。如經中說。諸佛所修所謂法也。以法常故諸佛亦常。即其義矣。二始終分二。謂。常與恒。不生名常。不滅目恒。又經中說。佛是常無為不變。以不生故名曰無為。由不生故名曰不滅。故說為不變。三約對分二。一離分段生老死等。名之為常。二離變易生住滅等。曰之為常。或分為三。三有三門。一就德辨三。所謂涅槃常身常命常財。如勝鬘說。捨無常身得不思議常住之身。名為常身。捨無常命得不思議智慧之命。名為常命。捨無常財得不思議功德之財。名為常財。經中說此為三堅法。堅猶常矣。二隨想分三。如涅槃說。一無別異想。三歸同體故不離不脫。故名為常。變異無常。如汝父母各各別異即是無常。二無無常想。離細生滅。三無變異想離麁分段。第三約對三種無常以別三種。三無常者。一分段無常。六道報異。翻對彼故說佛真常無生老死。二念無常。念念生滅。翻對彼故說佛真常無生住滅。三者自性不成實無常。有為虛集無有性實。翻對彼故說佛真常無有虛妄。亦得分四。謂。無生老病死等過。又無生住異滅等過。亦得分四。亦得說五。謂。常是陰。廣則無量。問曰。向說涅槃斷德方便修得本無今有。云何名常。又經中說。從因得法悉是無常。涅槃之果從因而得。云何是常。又經中說。以因莊嚴悉是無常。涅槃如是。縱於無量道品諸行莊嚴而得云何稱常。又經中說。可見之法悉是無常。涅槃如是。從緣修見。云何名常。又經中說。有名可說悉是無常。涅槃有名云何名常。今對釋之。先就性淨釋去前難後就方便。性淨如何。涅槃斷德本無今有名無常者。佛自釋言。大般涅槃本自有之。非適今也。而諸眾生斷煩惱已然後證得。得離始今。體本自有。故名為常。言從因得名無常者。佛自釋言。涅槃唯從了因所顯。非生因生非作因作。故得名常。又復不從五因所成。故名為常。言五因者。如涅槃說。一是生因。如眾煩惱生苦樂等。二是和合因。如善法與善心和合。如是一切。毘曇說此為共有因及相應因。相扶體
次第二門釋名辨相。所言常者。體恒不變目之為常。又復隨緣化用不絕亦名為常。如涅槃說。假使烏與鵄同共一樹栖猶如親兄弟爾乃永涅槃。如來視一切猶如羅睺羅常為眾生尊。云何永涅槃。如是等義是其用常。相狀如何。常義有二。一者無為。二者不變。如涅槃說。無為不生。不變無滅。又復無為明離分段。言不變者明離變易。隨義別分開合不定。總之一常。或分為二。二有三門。一法報分二。常體有二。一法。二報。如涅槃說。法常名常。報常稱住。無始法性顯成今德名為法常。方便修生有作行德。依真不壞名為報常。如經中說。諸佛所修所謂法也。以法常故諸佛亦常。即其義矣。二始終分二。謂。常與恒。不生名常。不滅目恒。又經中說。佛是常無為不變。以不生故名曰無為。由不生故名曰不滅。故說為不變。三約對分二。一離分段生老死等。名之為常。二離變易生住滅等。曰之為常。或分為三。三有三門。一就德辨三。所謂涅槃常身常命常財。如勝鬘說。捨無常身得不思議常住之身。名為常身。捨無常命得不思議智慧之命。名為常命。捨無常財得不思議功德之財。名為常財。經中說此為三堅法。堅猶常矣。二隨想分三。如涅槃說。一無別異想。三歸同體故不離不脫。故名為常。變異無常。如汝父母各各別異即是無常。二無無常想。離細生滅。三無變異想離麁分段。第三約對三種無常以別三種。三無常者。一分段無常。六道報異。翻對彼故說佛真常無生老死。二念無常。念念生滅。翻對彼故說佛真常無生住滅。三者自性不成實無常。有為虛集無有性實。翻對彼故說佛真常無有虛妄。亦得分四。謂。無生老病死等過。又無生住異滅等過。亦得分四。亦得說五。謂。常是陰。廣則無量。問曰。向說涅槃斷德方便修得本無今有。云何名常。又經中說。從因得法悉是無常。涅槃之果從因而得。云何是常。又經中說。以因莊嚴悉是無常。涅槃如是。縱於無量道品諸行莊嚴而得云何稱常。又經中說。可見之法悉是無常。涅槃如是。從緣修見。云何名常。又經中說。有名可說悉是無常。涅槃有名云何名常。今對釋之。先就性淨釋去前難後就方便。性淨如何。涅槃斷德本無今有名無常者。佛自釋言。大般涅槃本自有之。非適今也。而諸眾生斷煩惱已然後證得。得離始今。體本自有。故名為常。言從因得名無常者。佛自釋言。涅槃唯從了因所顯。非生因生非作因作。故得名常。又復不從五因所成。故名為常。言五因者。如涅槃說。一是生因。如眾煩惱生苦樂等。二是和合因。如善法與善心和合。如是一切。毘曇說此為共有因及相應因。相扶體
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
立名共有因。相扶有用名相應因。三者住因。如因大地諸物得住。如是一切。四增長因。如因飲食眾生增長。因於父母子得增長。因善知識行得增長。如是一切。五者遠因。如因見藥鬼毒不害。依憑國王盜賊不侵。如是一切。涅槃不假如是五因。故得名常。言假莊嚴名無常者。佛自釋言。涅槃之體非因非果非去來今。常住無為。諸眾生假於莊嚴往見涅槃非大涅槃。假於莊嚴方始成立。故得名常。言可修見名無常者。所謂眾生無明覆心不見涅槃。後除闇障始見涅槃。非見始有。如人治眼始見日月。非始有故。故得名常。言有名字名常者。佛自釋言。涅槃無名。強為立名。故得稱常。涅槃無名。何故強立。為求知故。性淨如是。若論方便斷離生死無常法故。以常法性而為體故。以是常義。次解樂義。涅槃之體寂滅永安。稱之為樂。又用自在所為稱心亦名為樂。樂隨義別一門說四。如涅槃說。一斷受樂。二寂靜樂。亦名寂滅。三覺知樂。四不壞樂。亦名常樂。言斷受者。五受斷已稱曰斷受。良以諸苦皆集受中。是故斷受得名為樂。如地持中。說滅盡定為斷受樂。今說涅槃以為斷受。滅盡暫滅此永斷故。問曰。經說。滅無常色獲得常色。受想行識亦復如是。滅離苦色獲得樂色。受想行識亦復如是。是則涅槃具有受樂。云何名斷。釋言。經說斷受樂者。斷離凡夫分別之受取相之受顛倒之受。非無證法平等正受。故有受陰。亦有受樂。餘陰亦爾。寂靜樂者。滅煩惱故。不造業故。息生死故。名為寂靜。又息一切所行事故亦名寂靜。不寂則苦靜名為樂。由滅諸過故復名為寂滅樂矣。覺知樂者。照達諸法名為覺知。愚闇則苦。覺知名樂。不壞樂者。德體牢固不為緣惱。稱曰不壞。破壞則苦。是故不壞得名為樂。以不壞故亦名常樂。此四樂中分相論之。寂滅一種是涅槃樂。斷受一種是滅定樂。覺知一種是其智慧菩提之樂。不壞是常。今據攝相通說以為涅槃樂矣。次解我義。我有二種。一者就體自實名我。如涅槃經哀嘆中說。是真是實是主是依。常不變者是名為我。二者就因。自在名我。如涅槃經初功德說。自在有八。一多少自在。聚集一身以為多身。身數多少身之大小。猶如微塵充滿十方無量世界。如來之身實非微塵。以自在故現微塵身。二充滿自在。亦得名為大小自在。亦一塵身滿於三千大千世界。佛身無邊。實不滿於大千世界。以自在故滿大千界。三輕舉自在。以滿三千大千之身輕舉飛空。過無量界而無障礙。如來之身實無輕重。以自在故能為輕重。四自自在。亦得名為所作自在。於中有三。一如來心安住不動。化無量身各令有心。二造一事而
立名共有因。相扶有用名相應因。三者住因。如因大地諸物得住。如是一切。四增長因。如因飲食眾生增長。因於父母子得增長。因善知識行得增長。如是一切。五者遠因。如因見藥鬼毒不害。依憑國王盜賊不侵。如是一切。涅槃不假如是五因。故得名常。言假莊嚴名無常者。佛自釋言。涅槃之體非因非果非去來今。常住無為。諸眾生假於莊嚴往見涅槃非大涅槃。假於莊嚴方始成立。故得名常。言可修見名無常者。所謂眾生無明覆心不見涅槃。後除闇障始見涅槃。非見始有。如人治眼始見日月。非始有故。故得名常。言有名字名常者。佛自釋言。涅槃無名。強為立名。故得稱常。涅槃無名。何故強立。為求知故。性淨如是。若論方便斷離生死無常法故。以常法性而為體故。以是常義。次解樂義。涅槃之體寂滅永安。稱之為樂。又用自在所為稱心亦名為樂。樂隨義別一門說四。如涅槃說。一斷受樂。二寂靜樂。亦名寂滅。三覺知樂。四不壞樂。亦名常樂。言斷受者。五受斷已稱曰斷受。良以諸苦皆集受中。是故斷受得名為樂。如地持中。說滅盡定為斷受樂。今說涅槃以為斷受。滅盡暫滅此永斷故。問曰。經說。滅無常色獲得常色。受想行識亦復如是。滅離苦色獲得樂色。受想行識亦復如是。是則涅槃具有受樂。云何名斷。釋言。經說斷受樂者。斷離凡夫分別之受取相之受顛倒之受。非無證法平等正受。故有受陰。亦有受樂。餘陰亦爾。寂靜樂者。滅煩惱故。不造業故。息生死故。名為寂靜。又息一切所行事故亦名寂靜。不寂則苦靜名為樂。由滅諸過故復名為寂滅樂矣。覺知樂者。照達諸法名為覺知。愚闇則苦。覺知名樂。不壞樂者。德體牢固不為緣惱。稱曰不壞。破壞則苦。是故不壞得名為樂。以不壞故亦名常樂。此四樂中分相論之。寂滅一種是涅槃樂。斷受一種是滅定樂。覺知一種是其智慧菩提之樂。不壞是常。今據攝相通說以為涅槃樂矣。次解我義。我有二種。一者就體自實名我。如涅槃經哀嘆中說。是真是實是主是依。常不變者是名為我。二者就因。自在名我。如涅槃經初功德說。自在有八。一多少自在。聚集一身以為多身。身數多少身之大小。猶如微塵充滿十方無量世界。如來之身實非微塵。以自在故現微塵身。二充滿自在。亦得名為大小自在。亦一塵身滿於三千大千世界。佛身無邊。實不滿於大千世界。以自在故滿大千界。三輕舉自在。以滿三千大千之身輕舉飛空。過無量界而無障礙。如來之身實無輕重。以自在故能為輕重。四自自在。亦得名為所作自在。於中有三。一如來心安住不動。化無量身各令有心。二造一事而
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
令眾生各各異辨。三住一界能令他一切悉見。具此三種名為自在。五根自在。如來一根見色聞聲嗅香別味覺觸知法。六知法自在。得一切法而無得想。七說自在。如來演說一偈之義。逕無量劫義不盡。謂。戒定等雖有所說不生說想。八遍滿自在。如來之身遍一切處猶如虛空。不可得見。具斯八種名之為我。次解脫義。體無垢染稱之為淨。又復隨化處緣不污。亦名為淨。淨義不同一門說四。四有兩門。一則如彼涅槃經說。四名是何。一是果淨。永斷二十五有之果。二是業淨。亦名因淨。謂。離凡夫一切諸業。此二斷德。三者身淨。遠離生滅常住不變。四者心淨。絕離諸漏。此二行德。一義如是。次門四者如地持說。一者身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身生滅自在名為身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身身體淨也。生滅自在身用淨也。二境界淨。種種現化及所言說。一切境界自在無礙名境界淨。種種現化是身境界。及所言說是口境界。又復種種現化境者是事境界。及所言說一切境者是法境界。於中自在名境界淨。三者心淨。煩惱悉離善根成就。煩惱悉離四住永亡。善根成就功德備也。功德依心就主以彰。故名心淨。四者智淨。捨離一切無明穢污。一切所知無礙自在。捨離一切無明穢污離無明地真諦智淨。一切所知無礙自在除事無知真諦智淨。具此四種名之為淨(此二門竟)。
令眾生各各異辨。三住一界能令他一切悉見。具此三種名為自在。五根自在。如來一根見色聞聲嗅香別味覺觸知法。六知法自在。得一切法而無得想。七說自在。如來演說一偈之義。逕無量劫義不盡。謂。戒定等雖有所說不生說想。八遍滿自在。如來之身遍一切處猶如虛空。不可得見。具斯八種名之為我。次解脫義。體無垢染稱之為淨。又復隨化處緣不污。亦名為淨。淨義不同一門說四。四有兩門。一則如彼涅槃經說。四名是何。一是果淨。永斷二十五有之果。二是業淨。亦名因淨。謂。離凡夫一切諸業。此二斷德。三者身淨。遠離生滅常住不變。四者心淨。絕離諸漏。此二行德。一義如是。次門四者如地持說。一者身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身生滅自在名為身淨。煩惱習身捨離無餘。得最上身身體淨也。生滅自在身用淨也。二境界淨。種種現化及所言說。一切境界自在無礙名境界淨。種種現化是身境界。及所言說是口境界。又復種種現化境者是事境界。及所言說一切境者是法境界。於中自在名境界淨。三者心淨。煩惱悉離善根成就。煩惱悉離四住永亡。善根成就功德備也。功德依心就主以彰。故名心淨。四者智淨。捨離一切無明穢污。一切所知無礙自在。捨離一切無明穢污離無明地真諦智淨。一切所知無礙自在除事無知真諦智淨。具此四種名之為淨(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明同異。據實。此四遍通諸德。名之為同。於諸德中不改名常。安寂稱樂。自實名我。又用自在亦名為我。離垢淨。同義如是所異者。隱顯論之。四德各別。稱之為異。如涅槃經哀嘆章說。我是佛義。常法身義。樂涅槃義。淨是法義。四中初我就人分別。餘三就法。何故而然。佛者是人。自在作用在人相顯。故偏就佛宣說我義。又佛出障自在相顯。故就說我。又復我者人之別稱。故就佛說。法身佛體體無變動。明常義顯。故就法身宣說常義。又復顯於無始法性以成身。故明常義顯。故說為常。涅槃安寂永滅眾苦。明樂義顯。故就說樂。淨是法寶。法為妙宗。能治垢染。彰淨義顯。故偏就法宣說淨義。常樂我淨四義既然。所對無常苦無我等四義亦爾。通則一切有為之法悉無常苦無我不淨。隨相別分四種各異。如涅槃經哀嘆章說。言無我者。生死凡夫。生死凡夫驅馳六道。往來受身不得自在。無我相顯。故偏就之宣說無我。言無常者。聲聞緣覺。聲聞緣覺不久盡滅。無常相顯。故偏就之宣說無常。又復二乘所得之法不窮不竟終須遷轉。故名無常。苦是外道。外道邪見多修苦行。未來受苦。因果俱苦。苦相顯故。故偏就之宣說苦義。言不淨者。所謂一切有為之法。有為之法染污心起能生染惑。不淨義顯。故偏就之宣說不淨。若約五陰隱顯論之。生死法中觀身不淨觀受是苦。觀心無常觀法無我。翻對此四。佛果陰中亦應分別。佛身名淨。佛受是樂。佛心是常。佛法稱我。此亦是其一種別矣。同異如是(此三門竟)。
次明同異。據實。此四遍通諸德。名之為同。於諸德中不改名常。安寂稱樂。自實名我。又用自在亦名為我。離垢淨。同義如是所異者。隱顯論之。四德各別。稱之為異。如涅槃經哀嘆章說。我是佛義。常法身義。樂涅槃義。淨是法義。四中初我就人分別。餘三就法。何故而然。佛者是人。自在作用在人相顯。故偏就佛宣說我義。又佛出障自在相顯。故就說我。又復我者人之別稱。故就佛說。法身佛體體無變動。明常義顯。故就法身宣說常義。又復顯於無始法性以成身。故明常義顯。故說為常。涅槃安寂永滅眾苦。明樂義顯。故就說樂。淨是法寶。法為妙宗。能治垢染。彰淨義顯。故偏就法宣說淨義。常樂我淨四義既然。所對無常苦無我等四義亦爾。通則一切有為之法悉無常苦無我不淨。隨相別分四種各異。如涅槃經哀嘆章說。言無我者。生死凡夫。生死凡夫驅馳六道。往來受身不得自在。無我相顯。故偏就之宣說無我。言無常者。聲聞緣覺。聲聞緣覺不久盡滅。無常相顯。故偏就之宣說無常。又復二乘所得之法不窮不竟終須遷轉。故名無常。苦是外道。外道邪見多修苦行。未來受苦。因果俱苦。苦相顯故。故偏就之宣說苦義。言不淨者。所謂一切有為之法。有為之法染污心起能生染惑。不淨義顯。故偏就之宣說不淨。若約五陰隱顯論之。生死法中觀身不淨觀受是苦。觀心無常觀法無我。翻對此四。佛果陰中亦應分別。佛身名淨。佛受是樂。佛心是常。佛法稱我。此亦是其一種別矣。同異如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次論通局。於中約就因果以辨。菩薩十地名之為因。佛名為果。依向同義常樂我淨遍通諸德。以遍通故因果齊具。依前異義常樂我淨隨法各別。以各別故因果不等。有通有局是義云何。淨者是其法寶之義。法義齊通上下同依。為是淨義統遍始終。故涅槃經宣說。地上二種五種。兩種六種。一種七種。佛性之中悉皆有淨。常者是其法身之義。顯法成身名為法身。據實通論。初地以上莫不皆悉顯法成身。故皆名常。隨相別分。十地以上眼見佛性顯法成身。明常義顯。故十地上宣說常義。九地菩薩雖未眼見。聞見中極照實明了。無始法性現在觀心說之為身。亦名為常。八地已還聞見不了法未現心。未說為身。故不名常。故涅槃經說。九地上二種六種。一種七種。佛性之中皆悉有常。餘皆不論。我是佛義。局唯在佛。以佛出障得自在故。樂者是其涅槃之義。通相論之。菩薩地中分斷煩惱。分得涅槃。斯皆有樂。分相言之。菩薩地中雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱。方名涅槃。如涅槃說。良以涅槃偏在佛故。樂唯在佛。故涅槃經宣說。如來七種性中有我有樂因中悉無。問曰。若使淨通始終常義在於九地已上。我樂二種唯在佛者。何故經言十住菩薩不見佛性斷煩惱。故所得涅槃但有樂淨而無我常。釋言。樂者是涅槃義。彼文通相說菩薩地有斷煩惱得涅槃義。故說有樂。常者是其法身之義。彼文宣說。十住菩薩不見佛性而斷煩惱。故無法身。無法身故不說有常。問曰。何故前說十住見性有常。此文復言不見無常。釋言。十住形前見性。故說有常。望後不見。故說無常。如此隱顯不可具責。問曰。於彼五六七種佛性之中。常樂我淨隱顯可爾。餘義云何。釋言。於彼七種性中。常樂我淨已如上辨。真實及善亦有通局。分相論之。真實二種是實諦義。實諦理通故。彼五六七種性中。一切皆有善者。是其聖道之義。五地已還慧觀未明。破相不極。治慢未盡。名善不善。六地已去彼若增上觀空畢竟。治慢窮盡。故唯名善。以有如是隱顯義故如來佛性宣說七種。常樂我淨真實及善。後身說六。常淨真實善及少見。九地說六。常淨真實善及可見。八地至六宣說五種。真實淨善及與可見。五地至初宣說五種。真實可見淨善不善。於此門中言可見者。簡真異妄。妄情所計我眾生等出自倒情。窮之則盡。所以叵見。佛性真有研之則明。所以可見。又欲簡彼虛空之有故名可見。故經說言。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。是中正為明常樂等通局之義餘乘論之。通局如是(此四門竟)。
次論通局。於中約就因果以辨。菩薩十地名之為因。佛名為果。依向同義常樂我淨遍通諸德。以遍通故因果齊具。依前異義常樂我淨隨法各別。以各別故因果不等。有通有局是義云何。淨者是其法寶之義。法義齊通上下同依。為是淨義統遍始終。故涅槃經宣說。地上二種五種。兩種六種。一種七種。佛性之中悉皆有淨。常者是其法身之義。顯法成身名為法身。據實通論。初地以上莫不皆悉顯法成身。故皆名常。隨相別分。十地以上眼見佛性顯法成身。明常義顯。故十地上宣說常義。九地菩薩雖未眼見。聞見中極照實明了。無始法性現在觀心說之為身。亦名為常。八地已還聞見不了法未現心。未說為身。故不名常。故涅槃經說。九地上二種六種。一種七種。佛性之中皆悉有常。餘皆不論。我是佛義。局唯在佛。以佛出障得自在故。樂者是其涅槃之義。通相論之。菩薩地中分斷煩惱。分得涅槃。斯皆有樂。分相言之。菩薩地中雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱。方名涅槃。如涅槃說。良以涅槃偏在佛故。樂唯在佛。故涅槃經宣說。如來七種性中有我有樂因中悉無。問曰。若使淨通始終常義在於九地已上。我樂二種唯在佛者。何故經言十住菩薩不見佛性斷煩惱。故所得涅槃但有樂淨而無我常。釋言。樂者是涅槃義。彼文通相說菩薩地有斷煩惱得涅槃義。故說有樂。常者是其法身之義。彼文宣說。十住菩薩不見佛性而斷煩惱。故無法身。無法身故不說有常。問曰。何故前說十住見性有常。此文復言不見無常。釋言。十住形前見性。故說有常。望後不見。故說無常。如此隱顯不可具責。問曰。於彼五六七種佛性之中。常樂我淨隱顯可爾。餘義云何。釋言。於彼七種性中。常樂我淨已如上辨。真實及善亦有通局。分相論之。真實二種是實諦義。實諦理通故。彼五六七種性中。一切皆有善者。是其聖道之義。五地已還慧觀未明。破相不極。治慢未盡。名善不善。六地已去彼若增上觀空畢竟。治慢窮盡。故唯名善。以有如是隱顯義故如來佛性宣說七種。常樂我淨真實及善。後身說六。常淨真實善及少見。九地說六。常淨真實善及可見。八地至六宣說五種。真實淨善及與可見。五地至初宣說五種。真實可見淨善不善。於此門中言可見者。簡真異妄。妄情所計我眾生等出自倒情。窮之則盡。所以叵見。佛性真有研之則明。所以可見。又欲簡彼虛空之有故名可見。故經說言。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。是中正為明常樂等通局之義餘乘論之。通局如是(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就大小明具不具。大乘涅槃備具四義。已如上釋。小乘涅槃四義不定。據小說小。小乘涅槃有常樂淨唯無有我。何故如是。涅槃無為四相不遷。故說為常。又復所斷永滅不起。故亦名常。寂滅永安。故次名樂。絕離垢染故得稱淨。小乘涅槃以空為體。未證有性故不名我。彼涅槃中身智俱亡用不自在。故不名我。問曰。涅槃初德中說。聲聞之人說。佛涅槃但有常淨而無我樂。名煩惱習。彼聲聞人自見涅槃具常樂。何故說佛涅槃。釋曰。聲聞自見涅槃有寂滅樂。類佛亦然。據斯以論。不言如來涅槃無樂。但彼自見涅槃之中身智永亡無覺智樂。謂佛亦無。故說無樂。據小說小。其義如是。據大說小義則不定。或時全奪。四義悉無。故涅槃經初德中言。聲聞所得無常無樂無我無淨。是故不得名大涅槃。諸佛涅槃常樂我淨故得名大。於此門中聲聞所得少故稱無。如河水少名之無水。又得非真故亦名無。如得物名為非物。如來或復隨別奪之。宣說二乘所得涅槃但有樂淨而無我常。如涅槃經第七德說。聲聞緣覺以得無漏八聖道故。故有樂淨。又滅惑因故說有淨。離分段苦故言有樂。彼小涅槃體不真實用不自在故不名我。所滅身智當復更生。故不名常。問曰。身智滅之已竟。何緣復生。釋言。彼生即變易果。由本所修無漏業因。無明為緣可以更生。無明緣者。入涅槃時妄識心在。妄七識心是無明地。以此妄心不斷絕故依之報起。如依睡心夢中身生。問曰。聲聞所得涅槃滅去身智復更生者。所滅煩惱後亦應起。釋言。不類。煩惱源由見理故滅。二乘無餘涅槃之後。心想生時亦必見理。是故本昔所斷煩惱不得更生。所未斷者後得現起。身智源非見理斷滅。但是息滅非治滅故後得更起。又復二乘所得涅槃體不究竟。終須遷轉趣向大乘。故不名常。若後遷轉不名常者亦應不得名樂名淨。何故說之有樂淨乎。理亦應齊。齊義如上。但樂與淨非恒定義。故於得處隨分說之。常是定義。始終不遷方便名常。彼終向大而非永定。故不名常。大小相對明具不具。辨之略爾。四義如是。次增說五。常樂我淨及與有也。翻對生死無常苦空無我不淨故說此五。翻空說有。餘義可知。空與無我有何差別而須別翻。准依維摩眾生空者名為無我。法體空者直名為空。故彼經言。眾生是道場知無我。故一切法是道場知諸法空。故今對此二。故就涅槃說我說有。對生死中眾生無我說佛真人以之為我。我者是其人之別稱。故就說之。對生死中法體空故。說涅槃法以此為有。又生死法體虛不實名之為空。用不自在名為無我。翻對此二故涅槃中說我說有。體實不空名之為有。用能自在故說
次就大小明具不具。大乘涅槃備具四義。已如上釋。小乘涅槃四義不定。據小說小。小乘涅槃有常樂淨唯無有我。何故如是。涅槃無為四相不遷。故說為常。又復所斷永滅不起。故亦名常。寂滅永安。故次名樂。絕離垢染故得稱淨。小乘涅槃以空為體。未證有性故不名我。彼涅槃中身智俱亡用不自在。故不名我。問曰。涅槃初德中說。聲聞之人說。佛涅槃但有常淨而無我樂。名煩惱習。彼聲聞人自見涅槃具常樂。何故說佛涅槃。釋曰。聲聞自見涅槃有寂滅樂。類佛亦然。據斯以論。不言如來涅槃無樂。但彼自見涅槃之中身智永亡無覺智樂。謂佛亦無。故說無樂。據小說小。其義如是。據大說小義則不定。或時全奪。四義悉無。故涅槃經初德中言。聲聞所得無常無樂無我無淨。是故不得名大涅槃。諸佛涅槃常樂我淨故得名大。於此門中聲聞所得少故稱無。如河水少名之無水。又得非真故亦名無。如得物名為非物。如來或復隨別奪之。宣說二乘所得涅槃但有樂淨而無我常。如涅槃經第七德說。聲聞緣覺以得無漏八聖道故。故有樂淨。又滅惑因故說有淨。離分段苦故言有樂。彼小涅槃體不真實用不自在故不名我。所滅身智當復更生。故不名常。問曰。身智滅之已竟。何緣復生。釋言。彼生即變易果。由本所修無漏業因。無明為緣可以更生。無明緣者。入涅槃時妄識心在。妄七識心是無明地。以此妄心不斷絕故依之報起。如依睡心夢中身生。問曰。聲聞所得涅槃滅去身智復更生者。所滅煩惱後亦應起。釋言。不類。煩惱源由見理故滅。二乘無餘涅槃之後。心想生時亦必見理。是故本昔所斷煩惱不得更生。所未斷者後得現起。身智源非見理斷滅。但是息滅非治滅故後得更起。又復二乘所得涅槃體不究竟。終須遷轉趣向大乘。故不名常。若後遷轉不名常者亦應不得名樂名淨。何故說之有樂淨乎。理亦應齊。齊義如上。但樂與淨非恒定義。故於得處隨分說之。常是定義。始終不遷方便名常。彼終向大而非永定。故不名常。大小相對明具不具。辨之略爾。四義如是。次增說五。常樂我淨及與有也。翻對生死無常苦空無我不淨故說此五。翻空說有。餘義可知。空與無我有何差別而須別翻。准依維摩眾生空者名為無我。法體空者直名為空。故彼經言。眾生是道場知無我。故一切法是道場知諸法空。故今對此二。故就涅槃說我說有。對生死中眾生無我說佛真人以之為我。我者是其人之別稱。故就說之。對生死中法體空故。說涅槃法以此為有。又生死法體虛不實名之為空。用不自在名為無我。翻對此二故涅槃中說我說有。體實不空名之為有。用能自在故說
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
為我。次增說六種。於前五上更加一善。或分為八。如涅槃說。一名為盡。盡猶滅也。盡滅諸過故名為盡。二名善性。離惡稱善。又能順益亦名為善。三名為實。離虛偽境。四名為真。捨去妄情又離四倒。名之為實。出心想見三倒妄說以為真。五常六樂七我八淨義如上解。問曰。如來涅槃如是。二乘涅槃竟復云何。涅槃經中說具六相。一者解脫。離諸苦故。二名善性。能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。未得菩提故名不實。以不實故名為不真。五名為樂。六名為淨。佛自釋言。以修無漏八聖道故。名樂名淨亦得說八。六種如上。更加無常及與無我通前八也。佛自釋言。當得菩提故名無常。無我之義備如上解。問曰。賢聖涅槃如是。凡夫涅槃其義云何。涅槃經中說具八相。何者是其凡夫涅槃。經言。眾生依世俗道斷煩惱者是涅槃。言八相者。一名解脫。離煩惱故。二名善性。違背諸惡能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。以無常故不真不實。五名無常。六名無樂。七名無我。八名無淨。佛自釋言。所斷煩惱以還起。故無常無樂無我無淨。亦得說九。前八種上更加一有。亦得說十。謂。離十相。言十相者。所謂色聲香味觸相．生住滅相．男相女相．通前說十。十中前五是五塵相。次三法塵。此八法相。後二人相。涅槃絕此。故說為十。亦得開分以為十三。離前十相加離苦樂不苦不樂。故有十三。如涅槃經聖行中說。隨別細分亦可無量。故經說言。於一名法說無量名。於一義中說無量義。辨相如是。
為我。次增說六種。於前五上更加一善。或分為八。如涅槃說。一名為盡。盡猶滅也。盡滅諸過故名為盡。二名善性。離惡稱善。又能順益亦名為善。三名為實。離虛偽境。四名為真。捨去妄情又離四倒。名之為實。出心想見三倒妄說以為真。五常六樂七我八淨義如上解。問曰。如來涅槃如是。二乘涅槃竟復云何。涅槃經中說具六相。一者解脫。離諸苦故。二名善性。能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。未得菩提故名不實。以不實故名為不真。五名為樂。六名為淨。佛自釋言。以修無漏八聖道故。名樂名淨亦得說八。六種如上。更加無常及與無我通前八也。佛自釋言。當得菩提故名無常。無我之義備如上解。問曰。賢聖涅槃如是。凡夫涅槃其義云何。涅槃經中說具八相。何者是其凡夫涅槃。經言。眾生依世俗道斷煩惱者是涅槃。言八相者。一名解脫。離煩惱故。二名善性。違背諸惡能順益故。三名不實。四名不真。佛自釋言。以無常故不真不實。五名無常。六名無樂。七名無我。八名無淨。佛自釋言。所斷煩惱以還起。故無常無樂無我無淨。亦得說九。前八種上更加一有。亦得說十。謂。離十相。言十相者。所謂色聲香味觸相．生住滅相．男相女相．通前說十。十中前五是五塵相。次三法塵。此八法相。後二人相。涅槃絕此。故說為十。亦得開分以為十三。離前十相加離苦樂不苦不樂。故有十三。如涅槃經聖行中說。隨別細分亦可無量。故經說言。於一名法說無量名。於一義中說無量義。辨相如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五門中雜義分別。於中有七(一有無分別 二通局分別 三大小分別 四約位分別 五就時分別 六生死涅槃體之一異 七諸佛涅槃體之一異)。
第五門中雜義分別。於中有七(一有無分別 二通局分別 三大小分別 四約位分別 五就時分別 六生死涅槃體之一異 七諸佛涅槃體之一異)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一明其有無之義。於中約就性淨方便應化涅槃辨有無相。性淨涅槃明有明無。所言有者真識之心體。是一切功德之性。起信論中說為一切性功德法。勝鬘說為過恒沙法。彼心妄隱名為佛性。亦名法性。妄息體顯說之以為一切稱德。名之為有。所言無者離相離性。言離相者證實返望由來無妄。以無妄染可除滅故。亦無對治淨相可生。染淨雙泯故名無對。染相既無。淨相亦無。染淨雙泯名為離相。言離性者已如上釋。大涅槃中法界同體乃無一法別守自性。次就方便明有明無。所言有者具足福智二種莊嚴。名之為有。又具法身解脫般若。亦名為有。滅煩惱苦斷德無為稱之為無。次就應化明有明無。應化涅槃有通有局。通而論之依大涅槃所起。義用莫問違順染淨等用。一切悉名應化涅槃。此涅槃中通有通無。現斷煩惱現滅身智。名之為無。餘悉是有。若分相說依大涅槃所起。義中具一切用。於中分取現斷煩惱現亡身智為應涅槃。餘者隨義更作異名。若從是義應化涅槃唯無非有。有無如是(此一門竟)。
第一明其有無之義。於中約就性淨方便應化涅槃辨有無相。性淨涅槃明有明無。所言有者真識之心體。是一切功德之性。起信論中說為一切性功德法。勝鬘說為過恒沙法。彼心妄隱名為佛性。亦名法性。妄息體顯說之以為一切稱德。名之為有。所言無者離相離性。言離相者證實返望由來無妄。以無妄染可除滅故。亦無對治淨相可生。染淨雙泯故名無對。染相既無。淨相亦無。染淨雙泯名為離相。言離性者已如上釋。大涅槃中法界同體乃無一法別守自性。次就方便明有明無。所言有者具足福智二種莊嚴。名之為有。又具法身解脫般若。亦名為有。滅煩惱苦斷德無為稱之為無。次就應化明有明無。應化涅槃有通有局。通而論之依大涅槃所起。義用莫問違順染淨等用。一切悉名應化涅槃。此涅槃中通有通無。現斷煩惱現滅身智。名之為無。餘悉是有。若分相說依大涅槃所起。義中具一切用。於中分取現斷煩惱現亡身智為應涅槃。餘者隨義更作異名。若從是義應化涅槃唯無非有。有無如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明通局。於中約就凡夫二乘菩薩及佛五人辨之。於此人中通局有四。一極通論之。此五種人齊有涅槃。如涅槃說。諸凡夫人依世俗道六行斷結。名凡涅槃。又如經說。得少飯食名涅槃等。此二是其凡夫涅槃。修八聖道斷滅四住所得涅槃。名為聲聞緣覺涅槃。修治斷除無明地等說之以為菩薩涅槃。證法本寂由來不生今亦不滅。是佛涅槃。二簡聖異凡。聖有凡無。如地經說。三乘之中定有涅槃。名為正定。外凡定無。名為邪定。三乘內凡形前名有。望後稱無。名為不定。三簡大異小。大有小無。大乘法中實有涅槃。小乘法中權有實無。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛等得涅槃者是佛方便。明知。實無。又彼經說。阿羅漢等去涅槃遠。明知。實無。又涅槃說。世若無佛非無二乘得二涅槃。一切世間唯一佛乘更無二乘別得涅槃。故知。實無。經說。菩薩住大涅槃諸佛亦爾。明知。大有四。簡果異因。唯佛一人獨得涅槃。餘者悉無。如涅槃說。故彼第七功德中言。菩薩之人雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱乃名涅槃。是故涅槃獨唯在佛。問曰。何故斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱方名涅槃。佛自釋言。涅是不義。槃是生義。諸佛如來不生煩惱。稱當涅槃不生之義。故佛有之。菩薩雖復斷除煩惱不當涅槃不生之義。為是言無。問曰。何故菩薩斷結不名不生。諸佛斷結偏名不生。解有三義。一約惑論。菩薩之人雖分斷結斷之不盡。心中殘結客使更起。故非不生佛斷已盡更無可起。故言不生。二就心解。菩薩之人雖斷煩惱七識心在。心性生滅故非不生。佛斷煩惱妄心亦盡。真心常寂故名不生。三約理釋。菩薩見有煩惱可斷。非本不起故非不生。諸佛窮實達妄本空。無惑可起亦無可斷。故曰不生。故經說言。法本不然。今亦不滅。是寂滅義。具此三義故佛獨有餘者無之。問曰。不生偏在如來。是涅槃唯應在佛。何故前說菩薩亦有。釋言。解義有通有局。通而論之涅槃名滅。菩薩斷結即是滅義。故說通有。局則無者。涅槃名寂滅義。不生不斷方是寂滅。故佛獨有。有起有斷紛動不寂。故說局無。問曰。通則涅槃名滅。得通菩薩二乘之人。亦滅煩惱通之應齊。何故前者簡大異小不通二乘。釋言。滅中義有通有局。通則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說二乘有之。局則斷惑。辨息緣治。得實不動。方名涅槃。故說大有。二乘之人雖少斷結未滅緣治。不得法實故說無之。問曰。就通有可滅者悉名涅槃。得通二乘凡夫之人。亦滅煩惱通之應好。何故前者簡聖異凡不通凡夫。釋言。此義亦有通局。前則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說凡夫亦有局。則永滅方名涅槃
次明通局。於中約就凡夫二乘菩薩及佛五人辨之。於此人中通局有四。一極通論之。此五種人齊有涅槃。如涅槃說。諸凡夫人依世俗道六行斷結。名凡涅槃。又如經說。得少飯食名涅槃等。此二是其凡夫涅槃。修八聖道斷滅四住所得涅槃。名為聲聞緣覺涅槃。修治斷除無明地等說之以為菩薩涅槃。證法本寂由來不生今亦不滅。是佛涅槃。二簡聖異凡。聖有凡無。如地經說。三乘之中定有涅槃。名為正定。外凡定無。名為邪定。三乘內凡形前名有。望後稱無。名為不定。三簡大異小。大有小無。大乘法中實有涅槃。小乘法中權有實無。故勝鬘云。阿羅漢辟支佛等得涅槃者是佛方便。明知。實無。又彼經說。阿羅漢等去涅槃遠。明知。實無。又涅槃說。世若無佛非無二乘得二涅槃。一切世間唯一佛乘更無二乘別得涅槃。故知。實無。經說。菩薩住大涅槃諸佛亦爾。明知。大有四。簡果異因。唯佛一人獨得涅槃。餘者悉無。如涅槃說。故彼第七功德中言。菩薩之人雖斷煩惱不名涅槃。諸佛如來不生煩惱乃名涅槃。是故涅槃獨唯在佛。問曰。何故斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱方名涅槃。佛自釋言。涅是不義。槃是生義。諸佛如來不生煩惱。稱當涅槃不生之義。故佛有之。菩薩雖復斷除煩惱不當涅槃不生之義。為是言無。問曰。何故菩薩斷結不名不生。諸佛斷結偏名不生。解有三義。一約惑論。菩薩之人雖分斷結斷之不盡。心中殘結客使更起。故非不生佛斷已盡更無可起。故言不生。二就心解。菩薩之人雖斷煩惱七識心在。心性生滅故非不生。佛斷煩惱妄心亦盡。真心常寂故名不生。三約理釋。菩薩見有煩惱可斷。非本不起故非不生。諸佛窮實達妄本空。無惑可起亦無可斷。故曰不生。故經說言。法本不然。今亦不滅。是寂滅義。具此三義故佛獨有餘者無之。問曰。不生偏在如來。是涅槃唯應在佛。何故前說菩薩亦有。釋言。解義有通有局。通而論之涅槃名滅。菩薩斷結即是滅義。故說通有。局則無者。涅槃名寂滅義。不生不斷方是寂滅。故佛獨有。有起有斷紛動不寂。故說局無。問曰。通則涅槃名滅。得通菩薩二乘之人。亦滅煩惱通之應齊。何故前者簡大異小不通二乘。釋言。滅中義有通有局。通則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說二乘有之。局則斷惑。辨息緣治。得實不動。方名涅槃。故說大有。二乘之人雖少斷結未滅緣治。不得法實故說無之。問曰。就通有可滅者悉名涅槃。得通二乘凡夫之人。亦滅煩惱通之應好。何故前者簡聖異凡不通凡夫。釋言。此義亦有通局。前則一切有所滅者悉名涅槃。故前通說凡夫亦有局。則永滅方名涅槃
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。故說聖有。凡夫暫滅非永滅度。故說無之。通局如是(此二門竟)。
。故說聖有。凡夫暫滅非永滅度。故說無之。通局如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨大小還約凡夫二乘菩薩及佛辨之。於此人中分別有三。一簡聖異凡。凡夫涅槃名之為小。賢聖涅槃悉名為大。聖是大人。大人所得故名為大。又復就彼一大涅槃分為三乘。以本收末故悉名大。故經說言。摩訶衍者出生一切聲聞緣覺。又經說言。汝等所行是菩薩道。如是等也。二簡大異小。凡夫二乘所得名小。諸佛菩薩涅槃是大。是以經中宣說。菩薩住大涅槃。二乘所得乘捨悲願。不能廣益一切眾生。故名為小。又未證之未得緣起三昧法門建立大義。故名為小。諸佛菩薩可得涅槃不捨悲願廣益一切。故名為大。故地論言。不捨大悲以大願力大涅槃示現。又佛菩薩證法實性。以此緣起法門之力能建大義無所不為。故得名大。三簡果異因。唯佛涅槃名之為大。餘悉名小。如涅槃經第七德中具廣解釋。彼言。菩薩不見佛性斷煩惱故。所得涅槃但有樂淨而無我常。故不名大。諸佛見性而斷煩惱。所得涅槃常樂我淨。故名為大。菩薩隨分亦少見性。於佛所見猶未明了。故言不見。有斷煩惱。故名為淨。分得涅槃故說為樂。常者是其法身之義。由不見性不顯成身故不名常。我是佛義。彼未是佛。無八自在故不名我。以是故小。佛不同此。所以是大。大小如是(此三門竟)。
次辨大小還約凡夫二乘菩薩及佛辨之。於此人中分別有三。一簡聖異凡。凡夫涅槃名之為小。賢聖涅槃悉名為大。聖是大人。大人所得故名為大。又復就彼一大涅槃分為三乘。以本收末故悉名大。故經說言。摩訶衍者出生一切聲聞緣覺。又經說言。汝等所行是菩薩道。如是等也。二簡大異小。凡夫二乘所得名小。諸佛菩薩涅槃是大。是以經中宣說。菩薩住大涅槃。二乘所得乘捨悲願。不能廣益一切眾生。故名為小。又未證之未得緣起三昧法門建立大義。故名為小。諸佛菩薩可得涅槃不捨悲願廣益一切。故名為大。故地論言。不捨大悲以大願力大涅槃示現。又佛菩薩證法實性。以此緣起法門之力能建大義無所不為。故得名大。三簡果異因。唯佛涅槃名之為大。餘悉名小。如涅槃經第七德中具廣解釋。彼言。菩薩不見佛性斷煩惱故。所得涅槃但有樂淨而無我常。故不名大。諸佛見性而斷煩惱。所得涅槃常樂我淨。故名為大。菩薩隨分亦少見性。於佛所見猶未明了。故言不見。有斷煩惱。故名為淨。分得涅槃故說為樂。常者是其法身之義。由不見性不顯成身故不名常。我是佛義。彼未是佛。無八自在故不名我。以是故小。佛不同此。所以是大。大小如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就位論。小乘法中位別有三。一是凡位。在見道前。有其等智斷結涅槃。二是聖位。見道已上。有其無漏斷結涅槃而未滿足。三無學位。有其無漏斷結涅槃究竟成滿。大乘法中位別有五。一是外凡常沒之位。得有等智斷結涅槃。如涅槃說。凡夫涅槃八事是者。二是外凡善趣之位。得有事識緣觀無漏斷結涅槃。以此位中修習事識無漏業因斷煩惱故。種性已上用之受於變易之果。三種性已上內凡之位。得有妄識緣治無漏斷結涅槃。觀法心起捨外緣故。四初地上真聖之位。漸息緣治真證漸現。得有真證法性涅槃而未滿足。五是佛位。達妄本無淨非治顯。法性涅槃圓滿具足。約始分終說彼第五。至及得時前無四階。此非第五(此四門竟)。
次就位論。小乘法中位別有三。一是凡位。在見道前。有其等智斷結涅槃。二是聖位。見道已上。有其無漏斷結涅槃而未滿足。三無學位。有其無漏斷結涅槃究竟成滿。大乘法中位別有五。一是外凡常沒之位。得有等智斷結涅槃。如涅槃說。凡夫涅槃八事是者。二是外凡善趣之位。得有事識緣觀無漏斷結涅槃。以此位中修習事識無漏業因斷煩惱故。種性已上用之受於變易之果。三種性已上內凡之位。得有妄識緣治無漏斷結涅槃。觀法心起捨外緣故。四初地上真聖之位。漸息緣治真證漸現。得有真證法性涅槃而未滿足。五是佛位。達妄本無淨非治顯。法性涅槃圓滿具足。約始分終說彼第五。至及得時前無四階。此非第五(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約時說。偏論大乘時別眾多。麁約為三。一是凡時種性已前。亦可地前。二是聖時種性已上。亦可地上。三是佛時在於後際。若論佛時具三涅槃。性淨方便及與應化備如上解。在於聖時具有三種涅槃之分。而未滿足。若在凡時方便應化二種涅槃非有非無。從本已來有可生義。名為非無。以未修得故曰非有。如子樹中非有非無。此亦如是。善趣位中非不亦有斷結涅槃。今此麁判少故不說。性淨涅槃有無不定。解有三義。第一約緣就實分別。約緣論實於此時中。實為妄隱未名涅槃。但可名為涅槃之性及與佛性。故經說言。涅槃因者所謂佛性。又經宣說。涅槃名為了因之果。故此無之。就實論實實外無緣。誰來覆我。無緣可對。約誰名因。無緣可對。待誰稱果。是則涅槃非因非果從來常爾。故經說言。大般涅槃本自有之。非適今也。二約凡佛二人分別。就凡聖實實為惑隱。未得顯不名涅槃。但可名因俱得名性。若以佛眼觀眾生體本來無染。即是涅槃。故經說言。佛知眾生畢竟寂滅取涅槃相。不復更滅更何所待不名涅槃。三就一人始終分別。始在凡時未見法性。性為妄隱。未名涅槃。後成佛時返望生死由來不有。由誰覆真。真本常淨不侍緣飾。是故本來常是涅槃。如人迷解始見正方。及至見時由來常正。約時如是(此五門竟)。
次約時說。偏論大乘時別眾多。麁約為三。一是凡時種性已前。亦可地前。二是聖時種性已上。亦可地上。三是佛時在於後際。若論佛時具三涅槃。性淨方便及與應化備如上解。在於聖時具有三種涅槃之分。而未滿足。若在凡時方便應化二種涅槃非有非無。從本已來有可生義。名為非無。以未修得故曰非有。如子樹中非有非無。此亦如是。善趣位中非不亦有斷結涅槃。今此麁判少故不說。性淨涅槃有無不定。解有三義。第一約緣就實分別。約緣論實於此時中。實為妄隱未名涅槃。但可名為涅槃之性及與佛性。故經說言。涅槃因者所謂佛性。又經宣說。涅槃名為了因之果。故此無之。就實論實實外無緣。誰來覆我。無緣可對。約誰名因。無緣可對。待誰稱果。是則涅槃非因非果從來常爾。故經說言。大般涅槃本自有之。非適今也。二約凡佛二人分別。就凡聖實實為惑隱。未得顯不名涅槃。但可名因俱得名性。若以佛眼觀眾生體本來無染。即是涅槃。故經說言。佛知眾生畢竟寂滅取涅槃相。不復更滅更何所待不名涅槃。三就一人始終分別。始在凡時未見法性。性為妄隱。未名涅槃。後成佛時返望生死由來不有。由誰覆真。真本常淨不侍緣飾。是故本來常是涅槃。如人迷解始見正方。及至見時由來常正。約時如是(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次論生死涅槃一異。一異如何。分別有三。一就緣說緣。斷生死體得涅槃性。生死涅槃體性全別。如經中說。本有今無本無今有。三世有法無有是處。正當此門。又經中說。涅槃互無亦當此門。二約緣論實。轉生死體即是涅槃。非全別體。良以迷時迷涅槃性為生死故。是故解時解生死體即是涅槃。如人迷時正方為邪。及至解時邪方即正。亦如夜闇見繩為蛇。及後明時蛇即是繩。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱即菩提。菩提既然涅槃亦爾。三就實論實生死之體即是涅槃。不得還轉。如蛇是繩。豈待至明。生死涅槃一異如是。不得偏取(此六門竟)。
次論生死涅槃一異。一異如何。分別有三。一就緣說緣。斷生死體得涅槃性。生死涅槃體性全別。如經中說。本有今無本無今有。三世有法無有是處。正當此門。又經中說。涅槃互無亦當此門。二約緣論實。轉生死體即是涅槃。非全別體。良以迷時迷涅槃性為生死故。是故解時解生死體即是涅槃。如人迷時正方為邪。及至解時邪方即正。亦如夜闇見繩為蛇。及後明時蛇即是繩。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱即菩提。菩提既然涅槃亦爾。三就實論實生死之體即是涅槃。不得還轉。如蛇是繩。豈待至明。生死涅槃一異如是。不得偏取(此六門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明諸佛涅槃一異。涅槃若一。一人得時餘亦應得。又若定一。一人得已餘應無分。涅槃若別。別則不同。便有彼此多少增減邊畔可數。即是無常。其義云何。如涅槃中。解佛性義不一不異。涅槃亦爾。不一不異。此修此得彼修彼得。故非定一。所得無別。故非定異。譬如一經學者便解不學不解。故經不一。及其所解體不殊。得言不異。此亦如是。又復約緣以論其實。緣別彼實從異。故非定一。就實論實實外無人。知。復從誰說彼說此。為是不異。涅槃義深難以測窮。且尋詮況粗述云爾。
次明諸佛涅槃一異。涅槃若一。一人得時餘亦應得。又若定一。一人得已餘應無分。涅槃若別。別則不同。便有彼此多少增減邊畔可數。即是無常。其義云何。如涅槃中。解佛性義不一不異。涅槃亦爾。不一不異。此修此得彼修彼得。故非定一。所得無別。故非定異。譬如一經學者便解不學不解。故經不一。及其所解體不殊。得言不異。此亦如是。又復約緣以論其實。緣別彼實從異。故非定一。就實論實實外無人。知。復從誰說彼說此。為是不異。涅槃義深難以測窮。且尋詮況粗述云爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無上菩提義七門分別(釋名一 定體二 辨相三 得不得四 約位通局五 約時分別六 菩提涅槃一異七)
無上菩提義七門分別(釋名一 定體二 辨相三 得不得四 約位通局五 約時分別六 菩提涅槃一異七)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一釋名。菩提胡語。此翻名道。果德圓通名之為道。道義有五。一對障分別。障累斯盡德體無壅。名之為通。通故名道。二就體分別。證實返望從來無染。自體清淨無壅自在。名之為通。通故名道。故經說言。諸佛聖道自性常寂。非先有染後時離矣。三就德分別。菩提道中諸德同體緣起相成一成一切。一切成一。虛融無礙。名之為通。通故名道。四就義分別。戒定慧等行數各異。道如跡乘四義寬通。通故名道。五約人分別。能通行人至涅槃處。因之為通。通故名道。故地論言。道者是因。修行此道能到聖處。名為聖道。問曰。經說第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。道與菩提義應各別。今以何故宣說菩提翻名道乎。釋言。外國說道名多。亦名菩提亦曰末伽。如四諦中所有道諦名末伽矣。此方名少。是故翻之悉名為道。與彼外國涅槃毘尼此悉名滅。其義相似。經中宣說第一義諦名為道者。是末伽道。名菩提者。是菩提道。良以二種俱名道。故得翻菩提而為道矣。問曰。菩提與彼末伽有何差別。通釋是一。共猶眼目。名別而已。於中別分非無差異。異如向前道品中說。今更論之異有四種。一因果分別。一切因道名為末伽。一切果道說為菩提。故地持論云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。二通局分別。末伽之道通因及果。是故道諦有道皆收。菩提之道偏在果中。良以菩提偏在果故。證成佛道名得菩提。三通別分別。戒定慧三事別之道。名曰菩提。即此事上道如跡乘諸義運通說為末伽。末伽通故。見道諦者通斷一切迷道煩惱。菩提別故。雖復觀之不能通斷迷道之結。此亦名為事理分別。四行法分別。一切道法悉名末伽。四諦論法。非彰行故。一切道行名為菩提。就人論德。非辨法故。菩提如是。言無上者嘆勝之辭。菩提有三。一聲聞所得。二緣覺所得。三佛所得。如來所得超過前二。前二不如故曰無上。問曰。菩提名為無上。體即是。無明住地名曰無明而體非明。其義何也。釋言。說有說無有其二種。一對他說無。二就體說無。無上菩提對他說無。我外更無上於我者。名為無上。非是就體故是上。言無明者就體說無。體非慧明。名曰無明。故體是闇。不類在斯。問曰。經說。諸佛菩薩所行之道不上不下。故名中道。今以何故宣說菩提體是上乎。釋言。所對不同故爾。涅槃宣說。不上不下名中道者。彼中宣說。倒惑之心下有三塗可以趣向。名為下道。上有菩提可以趣向。名為上道。佛所行道不可退下趣向三塗。又不退下為凡所得。故不名下。上無所向。故不名上。不上不下故說為中。今言上者。對下二乘所得菩提。
第一釋名。菩提胡語。此翻名道。果德圓通名之為道。道義有五。一對障分別。障累斯盡德體無壅。名之為通。通故名道。二就體分別。證實返望從來無染。自體清淨無壅自在。名之為通。通故名道。故經說言。諸佛聖道自性常寂。非先有染後時離矣。三就德分別。菩提道中諸德同體緣起相成一成一切。一切成一。虛融無礙。名之為通。通故名道。四就義分別。戒定慧等行數各異。道如跡乘四義寬通。通故名道。五約人分別。能通行人至涅槃處。因之為通。通故名道。故地論言。道者是因。修行此道能到聖處。名為聖道。問曰。經說第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。道與菩提義應各別。今以何故宣說菩提翻名道乎。釋言。外國說道名多。亦名菩提亦曰末伽。如四諦中所有道諦名末伽矣。此方名少。是故翻之悉名為道。與彼外國涅槃毘尼此悉名滅。其義相似。經中宣說第一義諦名為道者。是末伽道。名菩提者。是菩提道。良以二種俱名道。故得翻菩提而為道矣。問曰。菩提與彼末伽有何差別。通釋是一。共猶眼目。名別而已。於中別分非無差異。異如向前道品中說。今更論之異有四種。一因果分別。一切因道名為末伽。一切果道說為菩提。故地持論云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。二通局分別。末伽之道通因及果。是故道諦有道皆收。菩提之道偏在果中。良以菩提偏在果故。證成佛道名得菩提。三通別分別。戒定慧三事別之道。名曰菩提。即此事上道如跡乘諸義運通說為末伽。末伽通故。見道諦者通斷一切迷道煩惱。菩提別故。雖復觀之不能通斷迷道之結。此亦名為事理分別。四行法分別。一切道法悉名末伽。四諦論法。非彰行故。一切道行名為菩提。就人論德。非辨法故。菩提如是。言無上者嘆勝之辭。菩提有三。一聲聞所得。二緣覺所得。三佛所得。如來所得超過前二。前二不如故曰無上。問曰。菩提名為無上。體即是。無明住地名曰無明而體非明。其義何也。釋言。說有說無有其二種。一對他說無。二就體說無。無上菩提對他說無。我外更無上於我者。名為無上。非是就體故是上。言無明者就體說無。體非慧明。名曰無明。故體是闇。不類在斯。問曰。經說。諸佛菩薩所行之道不上不下。故名中道。今以何故宣說菩提體是上乎。釋言。所對不同故爾。涅槃宣說。不上不下名中道者。彼中宣說。倒惑之心下有三塗可以趣向。名為下道。上有菩提可以趣向。名為上道。佛所行道不可退下趣向三塗。又不退下為凡所得。故不名下。上無所向。故不名上。不上不下故說為中。今言上者。對下二乘所得菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛德殊勝故名上矣。名義如是(此一門竟)。
佛德殊勝故名上矣。名義如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次定其體。德體無邊。今此略以三門辨之。一約色心非色心等三門分別。二主伴分別。三就性淨方便分別。初言色心非色心者。如上涅槃章中廣辨。今略顯之。菩提體中亦有色義。亦有心義。亦有非色非心之義。所言色者。佛具三身。法報與應。是三身中皆有色義。法身色者。如來藏中具過恒沙眼耳等法。故彼如來藏經說言。眾生身中有如來眼耳等。如模中像。此等說為色性法門。故涅槃云。佛性亦色。色者眼見。彼色顯了說為諸佛法身之色。如地持說。性種者六入殊勝無始法爾。即其義也。此法身色但是色法而無色相。猶如比丘無作戒法色而無相。報身色者。如來曠修相好之業得相好果。於彼應身一一相處。各有無量無邊相海。如華嚴說。雖有是相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。應身色者。隨物所現種種色像。色法如是。所言心者。分別亦三。一法二報三者是應。所言法者。真識之心體是知性。如昏睡人覺知之性。以知性故經說為心為識為智。彼心顯了說為諸佛一切種德。然此但是心性法門而無心相。如鷄在㲉無分別相。言報心者。如來曠修淨業因緣勳發真心。令真心中智慧三昧陀羅尼等無量德生。雖具此德而無分別。言應心者隨化世間種種異智。心法如是。所言非色非心法者。分別有二。一數滅無為。二法性空理。於此二中皆無色心。隨義細分亦有三種。法報與應。所言法者。菩提真體不可色取不可心取。名非色心。故維摩云。菩提不可身得心得。是義云何。菩提真體離色心相。是故不可身得心得。又菩提體空寂無為離色心性。是故不可身得心得。言離相者。如涅槃說。如眾生心雖復是有而無大小青黃赤白長短等相。道與菩提涅槃亦爾。體雖是有而無一相。以無相故不可相取。是故不可身得心得。又經說言。寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離妄想故。障是菩提。障諸願故。不入是菩提。無貪著故。以是義故不可心得。經復說言。不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。無取捨故。以是義故不可身得。言離性者。菩提體中諸德同體緣起相成。攝別成總諸德皆有。將別分總一切悉無。無故離性矣。法體如是。所言報者。斷離一切煩惱業苦。證寂無為名非色心。所言應者。隨化分齊示有所斷。現證無為名非色心。初門如是。次第二門主伴分別。正體為主。現助名伴。主伴不定。義別有六。第一約就心法分別。真識之心正是道體。說以為主。慧等諸數隨心之德悉名為伴。二
次定其體。德體無邊。今此略以三門辨之。一約色心非色心等三門分別。二主伴分別。三就性淨方便分別。初言色心非色心者。如上涅槃章中廣辨。今略顯之。菩提體中亦有色義。亦有心義。亦有非色非心之義。所言色者。佛具三身。法報與應。是三身中皆有色義。法身色者。如來藏中具過恒沙眼耳等法。故彼如來藏經說言。眾生身中有如來眼耳等。如模中像。此等說為色性法門。故涅槃云。佛性亦色。色者眼見。彼色顯了說為諸佛法身之色。如地持說。性種者六入殊勝無始法爾。即其義也。此法身色但是色法而無色相。猶如比丘無作戒法色而無相。報身色者。如來曠修相好之業得相好果。於彼應身一一相處。各有無量無邊相海。如華嚴說。雖有是相而不可見。如梵天王頂上寶珠有而叵見。應身色者。隨物所現種種色像。色法如是。所言心者。分別亦三。一法二報三者是應。所言法者。真識之心體是知性。如昏睡人覺知之性。以知性故經說為心為識為智。彼心顯了說為諸佛一切種德。然此但是心性法門而無心相。如鷄在㲉無分別相。言報心者。如來曠修淨業因緣勳發真心。令真心中智慧三昧陀羅尼等無量德生。雖具此德而無分別。言應心者隨化世間種種異智。心法如是。所言非色非心法者。分別有二。一數滅無為。二法性空理。於此二中皆無色心。隨義細分亦有三種。法報與應。所言法者。菩提真體不可色取不可心取。名非色心。故維摩云。菩提不可身得心得。是義云何。菩提真體離色心相。是故不可身得心得。又菩提體空寂無為離色心性。是故不可身得心得。言離相者。如涅槃說。如眾生心雖復是有而無大小青黃赤白長短等相。道與菩提涅槃亦爾。體雖是有而無一相。以無相故不可相取。是故不可身得心得。又經說言。寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離妄想故。障是菩提。障諸願故。不入是菩提。無貪著故。以是義故不可心得。經復說言。不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。無取捨故。以是義故不可身得。言離性者。菩提體中諸德同體緣起相成。攝別成總諸德皆有。將別分總一切悉無。無故離性矣。法體如是。所言報者。斷離一切煩惱業苦。證寂無為名非色心。所言應者。隨化分齊示有所斷。現證無為名非色心。初門如是。次第二門主伴分別。正體為主。現助名伴。主伴不定。義別有六。第一約就心法分別。真識之心正是道體。說以為主。慧等諸數隨心之德悉名為伴。二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
約修分別。念為正主。餘悉為伴。故涅槃云。三十七品以念為主。律經亦云。能以念為主諸流得解脫。故知。念心為諸行主。自餘諸行隨念迴轉。譬如四兵隨主將意。故說為伴。三就所造行業分別。思為正主。餘皆為伴。思心正是造作之性。故說為主。餘行皆是思所造作。隨思而起故名為伴。四就起因趣果分別。菩提之心以為正主。以此菩提之心種故。自餘一切助菩提法隨心趣果齊名為伴。五就行德強弱分別。慧行最強為道正體名之為主。除障入法。有大力故餘行助慧。悉名為伴。故地論言。智眷屬者所謂檀等。六就諸行相成分別。一切諸行迭互為主迭互為伴。檀門辨義為正主餘行為伴。戒門辨義。戒為正主。餘行為伴。如是一切。主伴不同有斯六種。今此所謂菩提行德多說慧行以為正主餘為伴矣(此二門竟)。
約修分別。念為正主。餘悉為伴。故涅槃云。三十七品以念為主。律經亦云。能以念為主諸流得解脫。故知。念心為諸行主。自餘諸行隨念迴轉。譬如四兵隨主將意。故說為伴。三就所造行業分別。思為正主。餘皆為伴。思心正是造作之性。故說為主。餘行皆是思所造作。隨思而起故名為伴。四就起因趣果分別。菩提之心以為正主。以此菩提之心種故。自餘一切助菩提法隨心趣果齊名為伴。五就行德強弱分別。慧行最強為道正體名之為主。除障入法。有大力故餘行助慧。悉名為伴。故地論言。智眷屬者所謂檀等。六就諸行相成分別。一切諸行迭互為主迭互為伴。檀門辨義為正主餘行為伴。戒門辨義。戒為正主。餘行為伴。如是一切。主伴不同有斯六種。今此所謂菩提行德多說慧行以為正主餘為伴矣(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第三門性淨方便。二門分別。如彼金剛般若說。彼說。生因所得菩提名方便淨。了因所顯說為性淨。此二名義悉如向前涅槃中釋。今略辨之。方便菩提。集從緣發。成由體起。攝德從緣皆從緣生。如莊嚴具工匠所為。攝德從體皆是佛性真心所作。如莊嚴具真金所作。緣雖能作。作必依體。體雖能為為必藉緣。此二通論斯皆名為生因所生。於中別分外緣起邊名作因作。如世工匠作莊嚴具。作因名字如涅槃說。佛性起邊名生因生。以佛性中有可生義為生因故。涅槃云。佛性雖無不同兔角。雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故名為生因。亦得宣說。外緣起邊為生因生。故涅槃云。復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。佛性起邊名作因作。故地經云。譬如真金作莊嚴具。佛性真心作諸功德。性淨菩提性出自古從緣始起。於中分別有其二種。一約緣論實從緣始顯。二據實亡緣無隱無顯從緣顯。中義別有二。一是緣顯。二是體顯。攝德就體皆是體顯。緣雖有顯必依性體。若性體中無可顯義。雖修諸行竟無所顯。性雖可顯顯必藉緣。若無眾緣畢竟不顯。如闇室中及并七寶。若無燈照無由自顯。此二通論皆悉名為了因所了。外緣是其異相顯了名為了因。如燈照物。佛性是其自體可了名為了因。如瓶中燈有可見義破瓶則見。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以可見故名為了因。斯乃佛性從本以來有可了義名為了因。非是已了。於中別分外緣了邊名了因顯。佛性顯邊名性因現。約緣如是。據實亡緣無隱顯中義別亦二。一廢人論法。法性本寂從來無緣。實外無緣。知。復約何說隱說顯說因說果。此則是其法性菩提理門可收。不關行德。二攝法從人則前法性至佛乃證。證已返望從來無緣。本無緣故本則非染。今非新淨同前法性。非隱非顯非因非果。故經說言。順是菩提。順於法故。住是菩提。住便法性故。至是菩提。至實際故。義在於此。此之一門攝法從人名為行德。雖名行德不異法性。如地經說。知聖道自性常寂。非先有染後時離。故須言定滅是佛所行。正當此門。性淨方便妙玄在斯。宜審思之。體性如是(此二門竟)。
次第三門性淨方便。二門分別。如彼金剛般若說。彼說。生因所得菩提名方便淨。了因所顯說為性淨。此二名義悉如向前涅槃中釋。今略辨之。方便菩提。集從緣發。成由體起。攝德從緣皆從緣生。如莊嚴具工匠所為。攝德從體皆是佛性真心所作。如莊嚴具真金所作。緣雖能作。作必依體。體雖能為為必藉緣。此二通論斯皆名為生因所生。於中別分外緣起邊名作因作。如世工匠作莊嚴具。作因名字如涅槃說。佛性起邊名生因生。以佛性中有可生義為生因故。涅槃云。佛性雖無不同兔角。雖以無量方便不可得生。佛性可生。以可生故名為生因。亦得宣說。外緣起邊為生因生。故涅槃云。復有生因。六波羅蜜阿耨菩提。佛性起邊名作因作。故地經云。譬如真金作莊嚴具。佛性真心作諸功德。性淨菩提性出自古從緣始起。於中分別有其二種。一約緣論實從緣始顯。二據實亡緣無隱無顯從緣顯。中義別有二。一是緣顯。二是體顯。攝德就體皆是體顯。緣雖有顯必依性體。若性體中無可顯義。雖修諸行竟無所顯。性雖可顯顯必藉緣。若無眾緣畢竟不顯。如闇室中及并七寶。若無燈照無由自顯。此二通論皆悉名為了因所了。外緣是其異相顯了名為了因。如燈照物。佛性是其自體可了名為了因。如瓶中燈有可見義破瓶則見。故涅槃云。佛性雖有不同虛空。虛空雖以無量方便不可得見。佛性可見。以可見故名為了因。斯乃佛性從本以來有可了義名為了因。非是已了。於中別分外緣了邊名了因顯。佛性顯邊名性因現。約緣如是。據實亡緣無隱顯中義別亦二。一廢人論法。法性本寂從來無緣。實外無緣。知。復約何說隱說顯說因說果。此則是其法性菩提理門可收。不關行德。二攝法從人則前法性至佛乃證。證已返望從來無緣。本無緣故本則非染。今非新淨同前法性。非隱非顯非因非果。故經說言。順是菩提。順於法故。住是菩提。住便法性故。至是菩提。至實際故。義在於此。此之一門攝法從人名為行德。雖名行德不異法性。如地經說。知聖道自性常寂。非先有染後時離。故須言定滅是佛所行。正當此門。性淨方便妙玄在斯。宜審思之。體性如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第三門廣辨其相。於中先就性淨論之。後就方便。性淨菩提相別有二。一是空相。二是有相。言空相者。如彼金剛般若經說。乃至無有少法可得。是名菩提。是法平等無有高下。是名菩提。以無眾生無人無壽名得平等阿耨菩提。如是等比是其空義。無法可得等無高下是其法空。法空有二。一妄情所取。諸佛果德於理本無。故名為空。二菩提真性妙寂離相。故名為空。以彼佛果性相俱空。是故無有少法可得。又此空中無有三乘果德差別。故曰平等無有高下。此空即是菩提體中如實空義。故名菩提。無生無人及無壽等名菩提者是眾生空。分別有二。一妄情所取。我眾生等能得菩提於理本無。故名為空。二菩提真性緣起集成。我眾生等於真常寂。故名為空。若存我人眾生等相彼此別異。不名平等。存我乖道非得菩提。以無我人眾生等故。無有凡佛彼此別異。名得平等。無人異道。無道異人。人道無隔。名得菩提空義如是。言不空者如涅槃說第一義諦亦名菩提。亦名為道。亦名涅槃。如是等法亦有亦空。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故菩薩皆悉了了知見。故知。是有彼云何有。如來藏中具過恒沙一切佛法。彼法顯了說為菩提一切種德。故名為有。有無如是。若欲廣辨如維摩說。寂滅菩提滅諸相故。不觀菩提離諸緣故。不行菩提無憶念故。如是等也。要而論之妙寂離相圓備眾義。是菩提相。性淨如是。次論方便。於中略以三門分別。一行斷分別。二真應分別。三隨義分。言行斷者。煩惱業苦盡無之處名之為斷。此即是無法身般若解脫等法。說以為行此即是有。分相論之斷是滅諦。非是菩提。行德是道。方是菩提。攝相言之行斷二門俱是菩提。故地持言。二斷二智是名菩提。二斷是斷。二智是行。義如後解。此二皆從行修方便斷障而得名方便淨。行斷如是。次就真應二門分別。自得相應名之為真。現化隨物說以為應。真則方便修習而得名方便淨。應亦同然。又應用斷名方便淨。然應菩提義有通別。通則依於真實菩提所起化用悉皆名為應化菩提。菩提用故。別則八相現成佛道。是應菩提。自餘獼猴鹿馬等化隨相別名。不名菩提。何者八相。如經中說。一昇兜率。二退來入胎。三住胎中。四者出生。五者出家。六成佛道。七轉法輪。八般涅槃。此等一一廣辨如經。八中第六現成佛道正是應化菩提之體。前五方便。後二作用。真應如是。次第三門隨義分別。義別六門。如地持說。一自性義二無上義。三名稱功德。四隨念功德。五堪能義。六最勝義。六中前二是其自德。後四化德。就自德中初一自性。正是德體。後一無上。顯德殊勝就化德中
次第三門廣辨其相。於中先就性淨論之。後就方便。性淨菩提相別有二。一是空相。二是有相。言空相者。如彼金剛般若經說。乃至無有少法可得。是名菩提。是法平等無有高下。是名菩提。以無眾生無人無壽名得平等阿耨菩提。如是等比是其空義。無法可得等無高下是其法空。法空有二。一妄情所取。諸佛果德於理本無。故名為空。二菩提真性妙寂離相。故名為空。以彼佛果性相俱空。是故無有少法可得。又此空中無有三乘果德差別。故曰平等無有高下。此空即是菩提體中如實空義。故名菩提。無生無人及無壽等名菩提者是眾生空。分別有二。一妄情所取。我眾生等能得菩提於理本無。故名為空。二菩提真性緣起集成。我眾生等於真常寂。故名為空。若存我人眾生等相彼此別異。不名平等。存我乖道非得菩提。以無我人眾生等故。無有凡佛彼此別異。名得平等。無人異道。無道異人。人道無隔。名得菩提空義如是。言不空者如涅槃說第一義諦亦名菩提。亦名為道。亦名涅槃。如是等法亦有亦空。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故菩薩皆悉了了知見。故知。是有彼云何有。如來藏中具過恒沙一切佛法。彼法顯了說為菩提一切種德。故名為有。有無如是。若欲廣辨如維摩說。寂滅菩提滅諸相故。不觀菩提離諸緣故。不行菩提無憶念故。如是等也。要而論之妙寂離相圓備眾義。是菩提相。性淨如是。次論方便。於中略以三門分別。一行斷分別。二真應分別。三隨義分。言行斷者。煩惱業苦盡無之處名之為斷。此即是無法身般若解脫等法。說以為行此即是有。分相論之斷是滅諦。非是菩提。行德是道。方是菩提。攝相言之行斷二門俱是菩提。故地持言。二斷二智是名菩提。二斷是斷。二智是行。義如後解。此二皆從行修方便斷障而得名方便淨。行斷如是。次就真應二門分別。自得相應名之為真。現化隨物說以為應。真則方便修習而得名方便淨。應亦同然。又應用斷名方便淨。然應菩提義有通別。通則依於真實菩提所起化用悉皆名為應化菩提。菩提用故。別則八相現成佛道。是應菩提。自餘獼猴鹿馬等化隨相別名。不名菩提。何者八相。如經中說。一昇兜率。二退來入胎。三住胎中。四者出生。五者出家。六成佛道。七轉法輪。八般涅槃。此等一一廣辨如經。八中第六現成佛道正是應化菩提之體。前五方便。後二作用。真應如是。次第三門隨義分別。義別六門。如地持說。一自性義二無上義。三名稱功德。四隨念功德。五堪能義。六最勝義。六中前二是其自德。後四化德。就自德中初一自性。正是德體。後一無上。顯德殊勝就化德中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初三德體。後一最勝。彰德殊勝。今依此門次第辨釋。初自性者辨明菩提行德體性。故曰自性。於中分別略有三門。一解脫畢竟。二般若圓備。三法身窮滿。涅槃經中說此三義成大涅槃。地持說此為菩提性。彼論宣說。二斷二智是解脫也。二斷即是無為解脫。故論結之名大解脫。何者二斷。一煩惱障斷。斷離五住性結煩惱。二智障斷。斷事無知。二智即是有為解脫。何者二智。一煩惱障斷。一切煩惱不相續智。二智障斷。一切所知無障礙智。彼論說清淨之智及一切智無礙智等即是般若。諸佛如來證如之慧能滅煩惱清淨明達是清淨智。了知世諦一切種法是一切智。於一切智所知法中知之自在。不假方便發心即知名無礙智。此三如後三智章中具廣分別。彼說。如來有百四十不共佛法及佛願智無諍之智四無礙辨。是名菩提。即是如來法身滿也。言百四十不共法者。所謂如來三十二相八十種好為百一十二。四一切種淨通前合為百一十六。十力及與四無所畏通前合為一百三十。加三念處及三不護通前合為百三十六。大悲七。不忘法八。斷除諸習九。一切種妙智十。此合通為百四十也。此佛獨有不通二乘。名不共法如後廣釋。如來願智及無諍智如前五智章中具解。四無礙辨亦如上釋。自性如是。言無上者。佛德殊勝超過二乘。故曰無上。分別有七。一身無上。相好殊妙。此即就前百四十中。三十二相八十種好說無上也。二道無上。自度度他。多所過度哀愍世間利安天人。此即就前大悲等行說無上也。三正無上。四正成就。所謂正戒正見威儀及與正命。言正戒者遠離性罪。言正見者遠離邪謗。正威儀者離飲酒等一切逆過。言正命者離餘一切邪命自活。此即就前三種不護及斷習等說無上也。四智無上。謂。四無礙。此即就前四無礙辨說無上也。五神力無上。成就六通。此即就前清淨智一切智無礙智及十力等說無上也。此等諸智是通體故。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。此就前斷說無上也。七住無上。住有三種。所謂聖住天住梵住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是名梵住。四禪四無色定是名天住。如上廣解。此亦就前一切種智說無上也。無上如是。上來自德。下明化德。於中初三化德之體。後一顯勝。前三中初一明其名稱功德美響外彰令人歸敬。第二明其隨念功德隨念起化。第三堪能獨廣益。名稱德者。所謂如來十號曰德。始從如來乃至第十名婆伽婆亦曰世尊。如後廣釋。隨念德者。隨諸眾生心念不同。於一切時及一切處而為示現。堪能義者。一三千界獨一如來能為廣益。第二佛出更無所為。最勝義者。勝有二種。一者德勝。一切如來化相
初三德體。後一最勝。彰德殊勝。今依此門次第辨釋。初自性者辨明菩提行德體性。故曰自性。於中分別略有三門。一解脫畢竟。二般若圓備。三法身窮滿。涅槃經中說此三義成大涅槃。地持說此為菩提性。彼論宣說。二斷二智是解脫也。二斷即是無為解脫。故論結之名大解脫。何者二斷。一煩惱障斷。斷離五住性結煩惱。二智障斷。斷事無知。二智即是有為解脫。何者二智。一煩惱障斷。一切煩惱不相續智。二智障斷。一切所知無障礙智。彼論說清淨之智及一切智無礙智等即是般若。諸佛如來證如之慧能滅煩惱清淨明達是清淨智。了知世諦一切種法是一切智。於一切智所知法中知之自在。不假方便發心即知名無礙智。此三如後三智章中具廣分別。彼說。如來有百四十不共佛法及佛願智無諍之智四無礙辨。是名菩提。即是如來法身滿也。言百四十不共法者。所謂如來三十二相八十種好為百一十二。四一切種淨通前合為百一十六。十力及與四無所畏通前合為一百三十。加三念處及三不護通前合為百三十六。大悲七。不忘法八。斷除諸習九。一切種妙智十。此合通為百四十也。此佛獨有不通二乘。名不共法如後廣釋。如來願智及無諍智如前五智章中具解。四無礙辨亦如上釋。自性如是。言無上者。佛德殊勝超過二乘。故曰無上。分別有七。一身無上。相好殊妙。此即就前百四十中。三十二相八十種好說無上也。二道無上。自度度他。多所過度哀愍世間利安天人。此即就前大悲等行說無上也。三正無上。四正成就。所謂正戒正見威儀及與正命。言正戒者遠離性罪。言正見者遠離邪謗。正威儀者離飲酒等一切逆過。言正命者離餘一切邪命自活。此即就前三種不護及斷習等說無上也。四智無上。謂。四無礙。此即就前四無礙辨說無上也。五神力無上。成就六通。此即就前清淨智一切智無礙智及十力等說無上也。此等諸智是通體故。六斷無上。煩惱障斷及知障斷。此就前斷說無上也。七住無上。住有三種。所謂聖住天住梵住。空無相願滅盡正受是其聖住。四無量心是名梵住。四禪四無色定是名天住。如上廣解。此亦就前一切種智說無上也。無上如是。上來自德。下明化德。於中初三化德之體。後一顯勝。前三中初一明其名稱功德美響外彰令人歸敬。第二明其隨念功德隨念起化。第三堪能獨廣益。名稱德者。所謂如來十號曰德。始從如來乃至第十名婆伽婆亦曰世尊。如後廣釋。隨念德者。隨諸眾生心念不同。於一切時及一切處而為示現。堪能義者。一三千界獨一如來能為廣益。第二佛出更無所為。最勝義者。勝有二種。一者德勝。一切如來化相
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
差別。實德平等。故彼文言。一切如來唯除四事有增減相。非餘功德。言四事者。一是壽命。命有修促。二者名稱。名有遠近。三者種姓。氏族高下。四者色身。形有大小。唯此增減。自餘十力四無畏等皆悉等也。等故勝矣。二者身勝。諸根相好皆悉增上。不以女身得成佛道。何故如是。如來先於初阿僧祇已捨女身。況佛樹下。先捨今無。是故不以女身成佛。又復女人性多煩惱成就惡智。不以煩惱惡智成佛。為是無之。一一廣釋如地持論。今略言耳(此三門竟)。
差別。實德平等。故彼文言。一切如來唯除四事有增減相。非餘功德。言四事者。一是壽命。命有修促。二者名稱。名有遠近。三者種姓。氏族高下。四者色身。形有大小。唯此增減。自餘十力四無畏等皆悉等也。等故勝矣。二者身勝。諸根相好皆悉增上。不以女身得成佛道。何故如是。如來先於初阿僧祇已捨女身。況佛樹下。先捨今無。是故不以女身成佛。又復女人性多煩惱成就惡智。不以煩惱惡智成佛。為是無之。一一廣釋如地持論。今略言耳(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第四門辨其有得無得之義。方便菩提修起在緣。一向有得。斷除生死得菩提故。性淨菩提亦得不得。約相論實因滅無明獲得熾燃三菩提燈。名之為得。證實返望從來無緣。智復從何修證菩提。故即無得。無得之義分別有五。一菩提體外無別我人能得菩提。為是無得。故維摩言。實無得者亦無退者。良以有人則非菩提無人方是。故無得者。二菩提體外無別有法能得菩提。是故無得。故維摩言。菩提不可身得心得。良以有身則非菩提無身方是。故叵身得。良以有心則非菩提無心方是。故叵心得。三菩提體如妙寂離相無可取捨。是故無得。故彼金剛般若經乃至無小法可得。是名菩提。故不可得。四菩提體常性出自古不從緣生。為是無得。故涅槃云。智慧性常不從因緣。世尊何故可問其因緣。以無緣故無其能得。常非修起。故無所得。五菩提無有住處可求。是故無得。故天女云。菩提無處故無得在。問曰。菩提在於後際。云何無處。釋言。據凡以望菩提生死在此。菩提在彼。若據菩提實性以論無凡在此。約誰說彼。故無住處。問曰。地經說一切處得阿耨多羅三藐三菩提。云何無處。義同前解。約相論實言一切處得於菩提。就實以望無處可在。故言無處。以無處故不可得矣。得無得義辨之略爾(此四門竟)。
次第四門辨其有得無得之義。方便菩提修起在緣。一向有得。斷除生死得菩提故。性淨菩提亦得不得。約相論實因滅無明獲得熾燃三菩提燈。名之為得。證實返望從來無緣。智復從何修證菩提。故即無得。無得之義分別有五。一菩提體外無別我人能得菩提。為是無得。故維摩言。實無得者亦無退者。良以有人則非菩提無人方是。故無得者。二菩提體外無別有法能得菩提。是故無得。故維摩言。菩提不可身得心得。良以有身則非菩提無身方是。故叵身得。良以有心則非菩提無心方是。故叵心得。三菩提體如妙寂離相無可取捨。是故無得。故彼金剛般若經乃至無小法可得。是名菩提。故不可得。四菩提體常性出自古不從緣生。為是無得。故涅槃云。智慧性常不從因緣。世尊何故可問其因緣。以無緣故無其能得。常非修起。故無所得。五菩提無有住處可求。是故無得。故天女云。菩提無處故無得在。問曰。菩提在於後際。云何無處。釋言。據凡以望菩提生死在此。菩提在彼。若據菩提實性以論無凡在此。約誰說彼。故無住處。問曰。地經說一切處得阿耨多羅三藐三菩提。云何無處。義同前解。約相論實言一切處得於菩提。就實以望無處可在。故言無處。以無處故不可得矣。得無得義辨之略爾(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第五門通局分別。約位辨之。性淨菩提有通有局。分別有三。一就實通論。體通染淨。因中亦有。故經說言。一切眾生即菩提相。二約人論實。菩提真性窮證在佛。就佛返望由來常是。本無妄染能覆障故。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱是菩提。與經中說佛知眾生即涅槃相不復更滅其義相似。三約相辨實。在因之時但名佛性未名菩提。至果顯了方名菩提。菩提是其了因果故。方便菩提凡時全無。設言有者但於佛性真心體上有可生義。未有法體。故經說言。本有今無。本無今有三世有法無有是處。言本有者。本在凡時但有生死有為之法。言今無者。當今現在有生死時無其世出菩提行德。言本無者。本在凡時未有出世菩提行德。言今有者。本現無菩提德時但有生死。三世有法無是處者。生死之法三世恒有無是處故。凡有聖無。菩提行德三世恒有無是處故。聖有凡無。經釋如是。有人說言。方便菩提凡時亦有。是義不然。若使凡時已有菩提本有今無本無今有。如此之偈意何所顯。三世有法無有是處。何得先有。又經中說。方便菩提是生因果本無今有。何得言生。先有今顯是了因果。何得言生。又涅槃中廣舉乳酪及與樹子相生因果而為譬況。若使凡時已有菩提。乳應有酪。樹子之中應先有樹。乳中之酪子中之樹。佛已廣破。所況同爾。何勞強立。又涅槃說。若言身中全無佛性犯波羅夷。若說身中先有菩提犯波羅夷。此罪可畏。何用言有。又涅槃言。若說先有常樂我淨不集不生。煩惱覆障不能得見。破煩惱已然後見之。是則名為謗佛法僧。謗罪非輕。強立何益。又涅槃中辨四種性。或有佛性。闡提人有善根人無。或有佛性。善根人有闡提人無。或有佛性。二人俱有。或有佛性。二人俱無。如是等四句之義。汝等云何一向作解。經文如是。若言性淨方便菩提二俱本有。云何得言闡提人無。云何得言二人俱無。復釋言。不顯故無非全無體。若言無者不顯名無。二人有者應當是顯。二人之有非顯名有知。無者非隱名無。又復方便菩提之果即是報佛。酬因名報。本來恒有有前無因。酬誰名報。以斯驗求本有大過。無宜更立。問曰。經說。眾生身中具足如來眼耳等根及諸佛法。今云何言方便菩提凡時全無。釋言。經說具一切法。是法佛性。不論方便。凡聖相對通局如是。若唯就聖通局有五。一極通論之。三乘賢聖悉得菩提。故地持云。聲聞得於聲聞菩提。緣覺得於緣覺菩提。菩薩得於無上菩提。如是等也。二簡大異小。菩提在大不通小乘。故大品中說五菩提。偏在大乘。五菩提義如上廣釋。今略列之。一發心菩提。在於無量生死
次第五門通局分別。約位辨之。性淨菩提有通有局。分別有三。一就實通論。體通染淨。因中亦有。故經說言。一切眾生即菩提相。二約人論實。菩提真性窮證在佛。就佛返望由來常是。本無妄染能覆障故。故經說言。凡夫未成佛菩提為煩惱。聖若成佛時煩惱是菩提。與經中說佛知眾生即涅槃相不復更滅其義相似。三約相辨實。在因之時但名佛性未名菩提。至果顯了方名菩提。菩提是其了因果故。方便菩提凡時全無。設言有者但於佛性真心體上有可生義。未有法體。故經說言。本有今無。本無今有三世有法無有是處。言本有者。本在凡時但有生死有為之法。言今無者。當今現在有生死時無其世出菩提行德。言本無者。本在凡時未有出世菩提行德。言今有者。本現無菩提德時但有生死。三世有法無是處者。生死之法三世恒有無是處故。凡有聖無。菩提行德三世恒有無是處故。聖有凡無。經釋如是。有人說言。方便菩提凡時亦有。是義不然。若使凡時已有菩提本有今無本無今有。如此之偈意何所顯。三世有法無有是處。何得先有。又經中說。方便菩提是生因果本無今有。何得言生。先有今顯是了因果。何得言生。又涅槃中廣舉乳酪及與樹子相生因果而為譬況。若使凡時已有菩提。乳應有酪。樹子之中應先有樹。乳中之酪子中之樹。佛已廣破。所況同爾。何勞強立。又涅槃說。若言身中全無佛性犯波羅夷。若說身中先有菩提犯波羅夷。此罪可畏。何用言有。又涅槃言。若說先有常樂我淨不集不生。煩惱覆障不能得見。破煩惱已然後見之。是則名為謗佛法僧。謗罪非輕。強立何益。又涅槃中辨四種性。或有佛性。闡提人有善根人無。或有佛性。善根人有闡提人無。或有佛性。二人俱有。或有佛性。二人俱無。如是等四句之義。汝等云何一向作解。經文如是。若言性淨方便菩提二俱本有。云何得言闡提人無。云何得言二人俱無。復釋言。不顯故無非全無體。若言無者不顯名無。二人有者應當是顯。二人之有非顯名有知。無者非隱名無。又復方便菩提之果即是報佛。酬因名報。本來恒有有前無因。酬誰名報。以斯驗求本有大過。無宜更立。問曰。經說。眾生身中具足如來眼耳等根及諸佛法。今云何言方便菩提凡時全無。釋言。經說具一切法。是法佛性。不論方便。凡聖相對通局如是。若唯就聖通局有五。一極通論之。三乘賢聖悉得菩提。故地持云。聲聞得於聲聞菩提。緣覺得於緣覺菩提。菩薩得於無上菩提。如是等也。二簡大異小。菩提在大不通小乘。故大品中說五菩提。偏在大乘。五菩提義如上廣釋。今略列之。一發心菩提。在於無量生死
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
海中發菩提心。位在善趣。二伏心菩提。在於種性伏忍位中。三明心菩提。在初地上。般若轉增故說為明。四出到菩提。在七地上。出離有無到無生忍。五無上菩提。在於佛地。以此五種純在大乘明不通小。三簡作異退。菩提局在種性已上。故華嚴中說習種中云。初發心便成正覺。又涅槃中說。須陀洹八萬劫到。乃至辟支十千劫到於阿耨多羅三藐三菩提。此乃到於種性已上名到菩提。以種性上事識之中。緣觀時息八識真心薄障中現。依之成德。故種性上名得菩提。前未同此。所以不說。四簡聖異凡。菩提局在初地已上。不通地前。故法華中宣說。菩薩聞說壽量或有八生乃至一生得大菩提。論言。八生乃至一生得菩提者。初地證智。明知。菩提局在地上。以初地上七識心中。緣觀漸息真智漸現名得菩提。地前未同。所以不說。五簡果異因。菩提在佛。不通餘人。故地持云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。明知。菩提偏在佛果。通局如是(此五門竟)。
海中發菩提心。位在善趣。二伏心菩提。在於種性伏忍位中。三明心菩提。在初地上。般若轉增故說為明。四出到菩提。在七地上。出離有無到無生忍。五無上菩提。在於佛地。以此五種純在大乘明不通小。三簡作異退。菩提局在種性已上。故華嚴中說習種中云。初發心便成正覺。又涅槃中說。須陀洹八萬劫到。乃至辟支十千劫到於阿耨多羅三藐三菩提。此乃到於種性已上名到菩提。以種性上事識之中。緣觀時息八識真心薄障中現。依之成德。故種性上名得菩提。前未同此。所以不說。四簡聖異凡。菩提局在初地已上。不通地前。故法華中宣說。菩薩聞說壽量或有八生乃至一生得大菩提。論言。八生乃至一生得菩提者。初地證智。明知。菩提局在地上。以初地上七識心中。緣觀漸息真智漸現名得菩提。地前未同。所以不說。五簡果異因。菩提在佛。不通餘人。故地持云。得方便者一切菩薩所修學道。言得義者無上菩提。明知。菩提偏在佛果。通局如是(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第六門約時分別。時謂三世。約此三時以辨菩提。菩提不定。有是三世非三世義。言三世者有其二種。一體變三世。謂。佛應身隨化遷變。二約對惑障得有前後。非三世者解亦有二。一體非生滅。故非三世。翻向初門。二證實離緣妙亡形待。故非三世。翻向後門。故經說言。如來佛性則非過去未來現在。又經亦言。我觀如來前際不來後際不去今則不住。如是等也。良以菩提有斯不定故。經說言。世俗文字說有三世。非謂菩提有去來今。是義云何。汎解有四。一就真應相對分別。應化有時。故三世攝。真德常住。猶如虛空無去來今。二就真中性淨方便相對分別。方便菩提從緣修生。生有前後故三世攝。性淨菩提雖從修觀。性出自古。不從緣生非去來今。第三直就性淨之中。約修就證而為分別。性淨菩提藉緣修顯。修別前後淨非一時。故有三世。得證返望從來無隱今非彰顯。非因非果以是義故非去來今。此之一義與涅槃中。捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從因緣其言相似。第四直就性淨之體。約緣就實而為分別。據緣望實緣外有實。緣外之實息緣方會。會之前後。故有三世。就實論實實外無緣。緣本不有。誰來覆我。故本無隱今現無隱。豈有今顯。實性常寂不隨緣變。以是義故無去來今。具此多義。是故菩提亦是三世。約時如是(此六門竟)。
次第六門約時分別。時謂三世。約此三時以辨菩提。菩提不定。有是三世非三世義。言三世者有其二種。一體變三世。謂。佛應身隨化遷變。二約對惑障得有前後。非三世者解亦有二。一體非生滅。故非三世。翻向初門。二證實離緣妙亡形待。故非三世。翻向後門。故經說言。如來佛性則非過去未來現在。又經亦言。我觀如來前際不來後際不去今則不住。如是等也。良以菩提有斯不定故。經說言。世俗文字說有三世。非謂菩提有去來今。是義云何。汎解有四。一就真應相對分別。應化有時。故三世攝。真德常住。猶如虛空無去來今。二就真中性淨方便相對分別。方便菩提從緣修生。生有前後故三世攝。性淨菩提雖從修觀。性出自古。不從緣生非去來今。第三直就性淨之中。約修就證而為分別。性淨菩提藉緣修顯。修別前後淨非一時。故有三世。得證返望從來無隱今非彰顯。非因非果以是義故非去來今。此之一義與涅槃中。捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從因緣其言相似。第四直就性淨之體。約緣就實而為分別。據緣望實緣外有實。緣外之實息緣方會。會之前後。故有三世。就實論實實外無緣。緣本不有。誰來覆我。故本無隱今現無隱。豈有今顯。實性常寂不隨緣變。以是義故無去來今。具此多義。是故菩提亦是三世。約時如是(此六門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第七門約對涅槃辨其一異。一異不定。何故如是。法門有二。一分相門。二攝相門。分相言之菩提涅槃兩門各異。攝相為論菩提涅槃兩體是一。於中略以二門分別。一約行斷二德分別。二約性淨方便分別。行斷門中分相言之。一切行德悉名菩提。行是道故。一切斷德齊稱涅槃。斷是滅故。若據攝相一切行斷皆是菩提並是涅槃。皆是菩提如地持說。故彼文言。二斷二智是名菩提。問曰。菩提此翻名道。行德是道。可名菩提。斷德非道。以何義故亦名菩提。釋有三義。一斷是道果。果從因稱。故曰菩提。如命食果。說命為食。二以斷義是菩提家離過之德。攝德從體。故曰菩提。如諸心法是慧眷屬通名為慧。如是一切。三以斷德體無擁障。即是道義。以是道故說為菩提。行斷二德俱為涅槃。如涅槃說。彼文宣說。滅諸煩惱名為涅槃。是其斷也。宣說三事成大涅槃。是其行也。問曰。涅槃此翻名滅。斷德是滅可名涅槃。行德非滅。以何義故得名涅槃。解亦有三。一以行德是其滅因。因從果稱。故曰涅槃。如食命因說食為命。亦如地持所說因樂。因雖非樂是樂因。故亦名為樂。此亦同爾。二以諸行是涅槃家對治行德涅槃眷屬。攝德從體。故名涅槃。三以諸行皆有離過寂滅之義故曰涅槃。行斷如是。次就性淨方便分別。分相言之性淨之果悉為涅槃。性淨體寂無為相故。方便之果悉為菩提。行修方便能通行人菩提涅槃故。此之一義如涅槃說。故彼宣說。菩提之德生因所生。涅槃之德生因所顯。良以方便獨為菩提言無所濫。不須更以方便樹別。性淨之德獨為涅槃言亦無濫。是故不須性淨樹別。故涅槃中一切菩提雖是方便不名方便。一切涅槃雖是性淨不名性淨。攝相言之性淨方便俱名菩提。並稱涅槃。俱名菩提。如彼金剛般若中說。故彼文中本性今顯論寂名為性淨菩提。修生功德論現名為方便菩提。良以二種皆菩提故。須以性淨方便別之。問曰。方便修生功德通人至果。有其道義可名菩提。性淨之德無如是義。有何所以亦名菩提。解有三義。一是道家所了之果。果從因稱故名為道。以是道故名曰菩提。二道家之體。攝體從德故曰菩提。三性淨之德體通無壅。即是道義故曰菩提。性淨方便俱是涅槃如地論說。涅槃經中亦有此相。彼經之中性淨之果名之為常。方便報果說之為性。佛自說言。若能修此常住二字為滅相者。我於其人為般涅槃。為滅相者。依外國語為涅槃相。常住二字修為滅相即是猶為涅槃相矣。故知。二種並是涅槃。良以二種俱涅槃故。須以性淨方便別之。問曰。性淨法性體寂可名涅槃。方便功德道諦所收。修起不寂。以何義故得名涅槃
次第七門約對涅槃辨其一異。一異不定。何故如是。法門有二。一分相門。二攝相門。分相言之菩提涅槃兩門各異。攝相為論菩提涅槃兩體是一。於中略以二門分別。一約行斷二德分別。二約性淨方便分別。行斷門中分相言之。一切行德悉名菩提。行是道故。一切斷德齊稱涅槃。斷是滅故。若據攝相一切行斷皆是菩提並是涅槃。皆是菩提如地持說。故彼文言。二斷二智是名菩提。問曰。菩提此翻名道。行德是道。可名菩提。斷德非道。以何義故亦名菩提。釋有三義。一斷是道果。果從因稱。故曰菩提。如命食果。說命為食。二以斷義是菩提家離過之德。攝德從體。故曰菩提。如諸心法是慧眷屬通名為慧。如是一切。三以斷德體無擁障。即是道義。以是道故說為菩提。行斷二德俱為涅槃。如涅槃說。彼文宣說。滅諸煩惱名為涅槃。是其斷也。宣說三事成大涅槃。是其行也。問曰。涅槃此翻名滅。斷德是滅可名涅槃。行德非滅。以何義故得名涅槃。解亦有三。一以行德是其滅因。因從果稱。故曰涅槃。如食命因說食為命。亦如地持所說因樂。因雖非樂是樂因。故亦名為樂。此亦同爾。二以諸行是涅槃家對治行德涅槃眷屬。攝德從體。故名涅槃。三以諸行皆有離過寂滅之義故曰涅槃。行斷如是。次就性淨方便分別。分相言之性淨之果悉為涅槃。性淨體寂無為相故。方便之果悉為菩提。行修方便能通行人菩提涅槃故。此之一義如涅槃說。故彼宣說。菩提之德生因所生。涅槃之德生因所顯。良以方便獨為菩提言無所濫。不須更以方便樹別。性淨之德獨為涅槃言亦無濫。是故不須性淨樹別。故涅槃中一切菩提雖是方便不名方便。一切涅槃雖是性淨不名性淨。攝相言之性淨方便俱名菩提。並稱涅槃。俱名菩提。如彼金剛般若中說。故彼文中本性今顯論寂名為性淨菩提。修生功德論現名為方便菩提。良以二種皆菩提故。須以性淨方便別之。問曰。方便修生功德通人至果。有其道義可名菩提。性淨之德無如是義。有何所以亦名菩提。解有三義。一是道家所了之果。果從因稱故名為道。以是道故名曰菩提。二道家之體。攝體從德故曰菩提。三性淨之德體通無壅。即是道義故曰菩提。性淨方便俱是涅槃如地論說。涅槃經中亦有此相。彼經之中性淨之果名之為常。方便報果說之為性。佛自說言。若能修此常住二字為滅相者。我於其人為般涅槃。為滅相者。依外國語為涅槃相。常住二字修為滅相即是猶為涅槃相矣。故知。二種並是涅槃。良以二種俱涅槃故。須以性淨方便別之。問曰。性淨法性體寂可名涅槃。方便功德道諦所收。修起不寂。以何義故得名涅槃
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。解有三義。一是性淨涅槃之因。因從果稱故名涅槃。二涅槃家德。攝德從體故名涅槃。三修起功德亦有離相寂滅之義故名涅槃。以其通故性淨菩提體即是其性淨涅槃故。第一義諦亦名菩提亦名涅槃。方便菩提體即是其方便涅槃故。修報常得為滅相。菩提涅槃一異如是。菩提之德體。深義廣難以測窮。且隨詮況辨之。略爾。
。解有三義。一是性淨涅槃之因。因從果稱故名涅槃。二涅槃家德。攝德從體故名涅槃。三修起功德亦有離相寂滅之義故名涅槃。以其通故性淨菩提體即是其性淨涅槃故。第一義諦亦名菩提亦名涅槃。方便菩提體即是其方便涅槃故。修報常得為滅相。菩提涅槃一異如是。菩提之德體。深義廣難以測窮。且隨詮況辨之。略爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大乘義章卷之十八(終)
大乘義章卷之十八(終)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话