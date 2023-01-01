大乘義章
隋 慧遠撰20卷CBETA T1851大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
大乘義章卷第十七(本)
大乘義章卷第十七(本)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
遠法師撰
遠法師撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
淨法聚因中
淨法聚因中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢聖義二門分別(一釋名 二辨相)
賢聖義二門分別(一釋名 二辨相)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一釋名。言賢聖者和善曰賢。會正名聖。正謂理也。理無偏那故說為正。證理捨凡說為聖矣。此賢與聖同異有三。一同體名異。其猶眼目。以同體故莫問始終。皆名為賢。並得稱聖。問曰。若言始終皆聖。如小乘中見道已前七方便人未有聖德。經論名凡。以何義故得名為聖。釋言。此等雖復未有真聖之德修學聖道似聖名聖。故論說言。因緣聖人名為凡夫。說為聖人。二賢聖體別。別有五種。一就離過成善分別。離惡名賢。如受五戒防禁五惡便名賢者。具善稱聖。故涅槃云。具七聖財名為聖人。謂。信慚愧戒施聞慧。又云。具足聖定戒慧故名聖人第二約就三業分別。身口意調善名之為賢。內心真正說以為聖。三就自利利他分別。愛憐眾生化行純善名之為賢。自行真正說以為聖。故涅槃中宣說自利以為聖行。四約境分別。事中調善名之為賢。證理捨凡說以為聖。故涅槃云得聖法故名為聖人。何者聖法。常觀諸法性空寂故。五約位分別。見道已前調心離惡名之為賢。見諦已上會正名聖。故仁王中地前并名為三賢。地上菩薩說為十聖。此是第二賢聖分別。三通局分別。賢通聖局。以賢通故從始至終皆名為賢。故經說言。賢者舍利弗賢者須菩提等。以聖局故見道已前名為凡夫。見諦已上方得名聖。名義如是。
第一釋名。言賢聖者和善曰賢。會正名聖。正謂理也。理無偏那故說為正。證理捨凡說為聖矣。此賢與聖同異有三。一同體名異。其猶眼目。以同體故莫問始終。皆名為賢。並得稱聖。問曰。若言始終皆聖。如小乘中見道已前七方便人未有聖德。經論名凡。以何義故得名為聖。釋言。此等雖復未有真聖之德修學聖道似聖名聖。故論說言。因緣聖人名為凡夫。說為聖人。二賢聖體別。別有五種。一就離過成善分別。離惡名賢。如受五戒防禁五惡便名賢者。具善稱聖。故涅槃云。具七聖財名為聖人。謂。信慚愧戒施聞慧。又云。具足聖定戒慧故名聖人第二約就三業分別。身口意調善名之為賢。內心真正說以為聖。三就自利利他分別。愛憐眾生化行純善名之為賢。自行真正說以為聖。故涅槃中宣說自利以為聖行。四約境分別。事中調善名之為賢。證理捨凡說以為聖。故涅槃云得聖法故名為聖人。何者聖法。常觀諸法性空寂故。五約位分別。見道已前調心離惡名之為賢。見諦已上會正名聖。故仁王中地前并名為三賢。地上菩薩說為十聖。此是第二賢聖分別。三通局分別。賢通聖局。以賢通故從始至終皆名為賢。故經說言。賢者舍利弗賢者須菩提等。以聖局故見道已前名為凡夫。見諦已上方得名聖。名義如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨其相。賢聖眾多。要攝唯四。所謂聲聞緣覺菩薩及與諸佛。佛後別論。今就因門且辨前三。先解聲聞曲有五門。一釋其名。二定其相。三對大分別。四對緣覺中乘分別。五當相分別初釋其名。聲聞名義汎解有三。一就得道因緣以釋。如來所說言教名聲。飡聲悟解故曰聲聞。故地論言。從他聞聲而通達故名聲聞矣。二就所觀法門以釋。如地論說。我眾生等但有名故說之為聲。於聲悟解故曰聲聞。三就化他記說以釋。如法華說。以佛道聲令一切聞故曰聲聞。三中前二是小聲聞後一菩薩。隨義以名。名義如是(此一門竟)。
次辨其相。賢聖眾多。要攝唯四。所謂聲聞緣覺菩薩及與諸佛。佛後別論。今就因門且辨前三。先解聲聞曲有五門。一釋其名。二定其相。三對大分別。四對緣覺中乘分別。五當相分別初釋其名。聲聞名義汎解有三。一就得道因緣以釋。如來所說言教名聲。飡聲悟解故曰聲聞。故地論言。從他聞聲而通達故名聲聞矣。二就所觀法門以釋。如地論說。我眾生等但有名故說之為聲。於聲悟解故曰聲聞。三就化他記說以釋。如法華說。以佛道聲令一切聞故曰聲聞。三中前二是小聲聞後一菩薩。隨義以名。名義如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次定其相。如地論說。聲聞之人有五種相。一者因集。過去所修狹劣善根以之為因。今依起行故曰因集。故地論言。修小善根但依自益名因集矣。修小善根是其劣也。但依自益是其狹也。二者畏苦。深厭三界樂求疾滅。三捨眾生。無大悲心。四者依心。依師教授不能自悟。五者是觀。但能觀察眾生無我成聲聞乘。五中前三對大明小。後二對中以彰其小。問曰。成實宣說聲聞見二無我。彼以何故但言觀察眾生無我。此義隱顯如前無我章中具釋(此二門竟)。
次定其相。如地論說。聲聞之人有五種相。一者因集。過去所修狹劣善根以之為因。今依起行故曰因集。故地論言。修小善根但依自益名因集矣。修小善根是其劣也。但依自益是其狹也。二者畏苦。深厭三界樂求疾滅。三捨眾生。無大悲心。四者依心。依師教授不能自悟。五者是觀。但能觀察眾生無我成聲聞乘。五中前三對大明小。後二對中以彰其小。問曰。成實宣說聲聞見二無我。彼以何故但言觀察眾生無我。此義隱顯如前無我章中具釋(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次對大分別。如法華論。宣說聲聞有其四種。一種性聲聞。是人本來常習小法小性成就。於最後身值佛出世樂欲小法。佛依為說證得小果。從本立稱名種性聲聞。二退菩提心聲聞。是人過去曾習大法。流轉生死忘失本念。於最後身值佛出世樂欲小法。佛依現欲為說小法證得小果。本學大乘今退住小名退菩提心聲聞。三增上慢聲聞。於小法中未得謂得未證謂證。此實凡夫。四應化聲聞。謂諸菩薩隨化示小。四中前二是實聲聞。後二非實。於前二中種性聲聞於佛一化決定住小不能入大。是故此人望後亦名決定聲聞。未來無餘涅槃之後心想生時方能向大。退心聲聞初雖住小以本習故終能入大。故法華云。除先修習學小乘者。我今亦令入是法法中。對大如是(此三門竟)。
次對大分別。如法華論。宣說聲聞有其四種。一種性聲聞。是人本來常習小法小性成就。於最後身值佛出世樂欲小法。佛依為說證得小果。從本立稱名種性聲聞。二退菩提心聲聞。是人過去曾習大法。流轉生死忘失本念。於最後身值佛出世樂欲小法。佛依現欲為說小法證得小果。本學大乘今退住小名退菩提心聲聞。三增上慢聲聞。於小法中未得謂得未證謂證。此實凡夫。四應化聲聞。謂諸菩薩隨化示小。四中前二是實聲聞。後二非實。於前二中種性聲聞於佛一化決定住小不能入大。是故此人望後亦名決定聲聞。未來無餘涅槃之後心想生時方能向大。退心聲聞初雖住小以本習故終能入大。故法華云。除先修習學小乘者。我今亦令入是法法中。對大如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次對緣覺中乘分別。經說聲聞緣覺之別略有二種。一約所觀法門以別。觀察四諦而得道者悉名聲聞。觀十二緣而得道者皆稱緣覺。若從是義聲聞人中乃至七生須陀洹人。於最後身出無佛世藉現事緣而得道者亦名聲聞。此聲聞中細分有二。一聲聞聲聞。是人本來求聲聞道。樂觀四諦成聲聞性。於最後身值佛為說四真諦法而得悟道。本聲聞性今復聲聞而得道。故說之以為聲聞聲聞。二緣覺聲聞。是人本來求聲聞道。觀察四諦道悟初果。以鈍根故於現在世不得涅槃。天上人中七返受生。於最後身不值佛世藉現事緣而得悟道。以藉事緣而得覺故說為緣覺。本聲聞性觀察四諦而得道故說為聲聞。是故名為緣覺聲聞。此是第一約對所觀法門以別。二約得道因緣以別。從佛聲聞而得道者悉名聲聞。藉現事緣而得道者皆稱緣覺。若從是義聲聞人中。從佛聞說十二緣法而得道者亦名聲聞。此聲聞中細分有二。一聲聞聲聞。義如前解。二緣覺聲聞。是人本來求緣覺道。常樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身值佛為說十二緣法而得悟道。本緣覺性今復聲聞而得道。故說之以為緣覺聲聞。如迦葉等則其人也。對中如是(此四門竟)。
次對緣覺中乘分別。經說聲聞緣覺之別略有二種。一約所觀法門以別。觀察四諦而得道者悉名聲聞。觀十二緣而得道者皆稱緣覺。若從是義聲聞人中乃至七生須陀洹人。於最後身出無佛世藉現事緣而得道者亦名聲聞。此聲聞中細分有二。一聲聞聲聞。是人本來求聲聞道。樂觀四諦成聲聞性。於最後身值佛為說四真諦法而得悟道。本聲聞性今復聲聞而得道。故說之以為聲聞聲聞。二緣覺聲聞。是人本來求聲聞道。觀察四諦道悟初果。以鈍根故於現在世不得涅槃。天上人中七返受生。於最後身不值佛世藉現事緣而得悟道。以藉事緣而得覺故說為緣覺。本聲聞性觀察四諦而得道故說為聲聞。是故名為緣覺聲聞。此是第一約對所觀法門以別。二約得道因緣以別。從佛聲聞而得道者悉名聲聞。藉現事緣而得道者皆稱緣覺。若從是義聲聞人中。從佛聞說十二緣法而得道者亦名聲聞。此聲聞中細分有二。一聲聞聲聞。義如前解。二緣覺聲聞。是人本來求緣覺道。常樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身值佛為說十二緣法而得悟道。本緣覺性今復聲聞而得道。故說之以為緣覺聲聞。如迦葉等則其人也。對中如是(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第五門當相分別。於中有二。一通相以論。二隨別解釋。通相論中開合不定。增數辨之。或總為一。謂。三乘中一聲聞乘。或分為二。謂。賢與聖。見諦道前調心離過名之為賢。見道已上證理成德說以為聖。或分為三。三有三門。一約三慧以說三種。謂。聞思修。五停心觀親依教起說為聞慧。總別念處去教已遠。繫意思察身受心法判為思慧。以此欲界想心觀行未依定起故不名修。煗頂已上依於禪定修慧而起判之為修。二約外凡內凡及聖以別三種。五停心觀總別念處判為外凡。𤏙等四心說為內凡。見道已上說以為聖。義如後釋。三約方便學無學道開分為三。見道已前修七方便名方便道。五停心觀總別念處煗等四心是七方便。苦忍已上於理專求說為學道。阿羅漢人於理息求名無學道。問曰。煗等亦求於理以何義故不名學道。釋言。通說彼亦是學。於中別分彼學不專。又學不成故不名學。問曰。修學其義相似煗等四心學意不專。學行不成不名學者。修心不專修行不成以何義故三慧門中判為修慧。釋言。修學並有通局。學中通者依三學門。一切修學戒定慧等亦得名學。是則𤏙等亦得名學。學中局者。苦忍已上學心專精學行成就。方名為學。煗頂忍等學未專成故不名學。修中通者依三慧門。依聞依思所起諸行齊名為修。是則煗等俱得名修。修中局者須陀果後於諦重觀方得名修。餘者隨義更與異名不得名修。齊釋如是。隱顯論之修寬學狹。不得齊類。修云何寬。世俗八禪皆修慧攝。𤏙等並依禪定修起。故得名修。學云何狹。學唯望理。𤏙等於理始學。觀察未專未成故不名學。問曰。何故修通世俗學唯望理。釋言。修者具有兩義。一修習義。於未得法修習令起。二修治義。於已得法修治令得。凡夫本來已得禪定。後起染污或令不淨。修令淨。故望世俗八禪定等得名為修。學者唯是故習之義於未得法故習令起。出世聖道由未來得習學方證。故望聖道說之為學。於已得法學義微隱。故於世俗曾得之法不說其學。隱顯且爾。或分為四。四有兩門。一約道說四。謂。方便道見道修道及無學道是其四也。苦忍已前修七方便道。名方便道。見道修道其義云何。入聖之初於四真諦推求明白名為見道。於四聖諦重慮增進說為修道。位分何處。若依成實入無相位名為見道。故彼論言。信法二人入見諦道名無相行。世第一後須陀果前空觀無間名無相行。若依毘曇苦忍已去十五心頂名為見道。言十五者斷見諦惑有十六心。謂。八忍八智。八忍無礙。八智解脫。彼斷欲界見諦煩惱有四法忍以為無礙。謂。苦法忍乃至道法忍。有四法智以為解脫。謂苦法智乃至道
次第五門當相分別。於中有二。一通相以論。二隨別解釋。通相論中開合不定。增數辨之。或總為一。謂。三乘中一聲聞乘。或分為二。謂。賢與聖。見諦道前調心離過名之為賢。見道已上證理成德說以為聖。或分為三。三有三門。一約三慧以說三種。謂。聞思修。五停心觀親依教起說為聞慧。總別念處去教已遠。繫意思察身受心法判為思慧。以此欲界想心觀行未依定起故不名修。煗頂已上依於禪定修慧而起判之為修。二約外凡內凡及聖以別三種。五停心觀總別念處判為外凡。𤏙等四心說為內凡。見道已上說以為聖。義如後釋。三約方便學無學道開分為三。見道已前修七方便名方便道。五停心觀總別念處煗等四心是七方便。苦忍已上於理專求說為學道。阿羅漢人於理息求名無學道。問曰。煗等亦求於理以何義故不名學道。釋言。通說彼亦是學。於中別分彼學不專。又學不成故不名學。問曰。修學其義相似煗等四心學意不專。學行不成不名學者。修心不專修行不成以何義故三慧門中判為修慧。釋言。修學並有通局。學中通者依三學門。一切修學戒定慧等亦得名學。是則𤏙等亦得名學。學中局者。苦忍已上學心專精學行成就。方名為學。煗頂忍等學未專成故不名學。修中通者依三慧門。依聞依思所起諸行齊名為修。是則煗等俱得名修。修中局者須陀果後於諦重觀方得名修。餘者隨義更與異名不得名修。齊釋如是。隱顯論之修寬學狹。不得齊類。修云何寬。世俗八禪皆修慧攝。𤏙等並依禪定修起。故得名修。學云何狹。學唯望理。𤏙等於理始學。觀察未專未成故不名學。問曰。何故修通世俗學唯望理。釋言。修者具有兩義。一修習義。於未得法修習令起。二修治義。於已得法修治令得。凡夫本來已得禪定。後起染污或令不淨。修令淨。故望世俗八禪定等得名為修。學者唯是故習之義於未得法故習令起。出世聖道由未來得習學方證。故望聖道說之為學。於已得法學義微隱。故於世俗曾得之法不說其學。隱顯且爾。或分為四。四有兩門。一約道說四。謂。方便道見道修道及無學道是其四也。苦忍已前修七方便道。名方便道。見道修道其義云何。入聖之初於四真諦推求明白名為見道。於四聖諦重慮增進說為修道。位分何處。若依成實入無相位名為見道。故彼論言。信法二人入見諦道名無相行。世第一後須陀果前空觀無間名無相行。若依毘曇苦忍已去十五心頂名為見道。言十五者斷見諦惑有十六心。謂。八忍八智。八忍無礙。八智解脫。彼斷欲界見諦煩惱有四法忍以為無礙。謂。苦法忍乃至道法忍。有四法智以為解脫。謂苦法智乃至道
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法智。斷上見惑有四比忍以為無礙。謂苦比忍乃至道比。有四比智以為解脫。謂。苦比智乃至道比。此十六中前十五心是須陀向。判為見道。末後一心是須陀果。見道不收。為是不說。見道如是。問曰。煗等亦觀四諦以何義故不名見道。彼雖學觀而未能見。為是不取。斯陀行後乃至那含金剛已還定判修道。重緣諦理斷修惑。故須陀洹果毘曇法中判為修道。成實法中文無定判。唯義推之亦判為修。此云何知。彼論說言。信法二人入見諦道名無相行。不言入見名須名須陀洹。明知。須陀是修非見。又毘曇中判為修道。成實不非。明知。共用論判如是。以理細推彼須陀果亦見非見。亦修非修。云何是見復言非見。見有二種。一推求義。二明白義。彼須陀果證斷見惑迷諦闇盡。照諦明白故得名見以是見故大智論中名為見地。又須陀果於大乘中義當初地。地經論中宣說初地名為見道明知。須陀得說為見。然須陀洹是其證果。息觀之處暫止推求於見不順。以是義故復言非見。以非見故論中判之以為修道。又須陀洹於大乘中義當初地滿足之心。地持宣說初地滿心為修慧行。明知。須陀是修非見。云何是修復言非修。修有二種。一於諸諦傍觀增明。名之為修。二於諸諦重觀增明。進斷修惑故名為修。彼須陀果出離諦惑容裕之邊傍修寬多。現在唯緣道下一行。未來傍於四諦十六聖行之中悉得增明。隨所欲觀悉明見故。行從是義故得名修。以是修故論名修道。未於四諦重慮觀察。進斷修惑故名非修。以非修故論名見地不名薄地。正義如是。有人宣說。須陀洹果證斷見惑定屬見道不得名修。是義不然。若須陀果證斷見惑偏名見者。彼羅漢果證斷修惑應名修道。彼不名修。須陀似彼何勞致疑。阿羅漢果名無學地。問曰。向說。須陀洹果證斷見惑。亦見非見兩義不定。阿羅漢果證斷修惑。亦復如是不定以不。釋言。羅漢經名無學不名為修。以義細推亦修非修。是義云何。修有二種。一於諸諦重觀增明。名之為修。二於諸智傍修增明。說之為修。彼阿羅漢諦觀滿足不更增進。故名非修。以非修故經名無學。而阿羅漢無學心邊傍修諸智皆令增明。故得名修。以是修故雜心宣說。無學心現能令一切諸德增明。名為大明發彰修矣。問曰。前說須陀洹果亦修非修得類羅漢。亦是無學非無學不。釋有同異。言其同者須陀洹果亦修非修義如上辨。彼阿羅漢亦是無學亦非無學。於理息求名為無學。於論三昧神通等事猶須故習。故名為學。言其異者。須陀果後別有斯陀阿那含等以為正修。須陀簡彼名為非修。於小乘中羅漢果後更無無學。不得簡彼說阿羅漢為非無學。此是初門。
法智。斷上見惑有四比忍以為無礙。謂苦比忍乃至道比。有四比智以為解脫。謂。苦比智乃至道比。此十六中前十五心是須陀向。判為見道。末後一心是須陀果。見道不收。為是不說。見道如是。問曰。煗等亦觀四諦以何義故不名見道。彼雖學觀而未能見。為是不取。斯陀行後乃至那含金剛已還定判修道。重緣諦理斷修惑。故須陀洹果毘曇法中判為修道。成實法中文無定判。唯義推之亦判為修。此云何知。彼論說言。信法二人入見諦道名無相行。不言入見名須名須陀洹。明知。須陀是修非見。又毘曇中判為修道。成實不非。明知。共用論判如是。以理細推彼須陀果亦見非見。亦修非修。云何是見復言非見。見有二種。一推求義。二明白義。彼須陀果證斷見惑迷諦闇盡。照諦明白故得名見以是見故大智論中名為見地。又須陀果於大乘中義當初地。地經論中宣說初地名為見道明知。須陀得說為見。然須陀洹是其證果。息觀之處暫止推求於見不順。以是義故復言非見。以非見故論中判之以為修道。又須陀洹於大乘中義當初地滿足之心。地持宣說初地滿心為修慧行。明知。須陀是修非見。云何是修復言非修。修有二種。一於諸諦傍觀增明。名之為修。二於諸諦重觀增明。進斷修惑故名為修。彼須陀果出離諦惑容裕之邊傍修寬多。現在唯緣道下一行。未來傍於四諦十六聖行之中悉得增明。隨所欲觀悉明見故。行從是義故得名修。以是修故論名修道。未於四諦重慮觀察。進斷修惑故名非修。以非修故論名見地不名薄地。正義如是。有人宣說。須陀洹果證斷見惑定屬見道不得名修。是義不然。若須陀果證斷見惑偏名見者。彼羅漢果證斷修惑應名修道。彼不名修。須陀似彼何勞致疑。阿羅漢果名無學地。問曰。向說。須陀洹果證斷見惑。亦見非見兩義不定。阿羅漢果證斷修惑。亦復如是不定以不。釋言。羅漢經名無學不名為修。以義細推亦修非修。是義云何。修有二種。一於諸諦重觀增明。名之為修。二於諸智傍修增明。說之為修。彼阿羅漢諦觀滿足不更增進。故名非修。以非修故經名無學。而阿羅漢無學心邊傍修諸智皆令增明。故得名修。以是修故雜心宣說。無學心現能令一切諸德增明。名為大明發彰修矣。問曰。前說須陀洹果亦修非修得類羅漢。亦是無學非無學不。釋有同異。言其同者須陀洹果亦修非修義如上辨。彼阿羅漢亦是無學亦非無學。於理息求名為無學。於論三昧神通等事猶須故習。故名為學。言其異者。須陀果後別有斯陀阿那含等以為正修。須陀簡彼名為非修。於小乘中羅漢果後更無無學。不得簡彼說阿羅漢為非無學。此是初門。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
約道分四。二約果說四。果謂須陀斯陀那含及阿羅漢。辨此四中曲有三門。一釋其名。二定別其相。三明制立。名義如何。須陀洹者是外國語。義釋有三。一當名正翻名修無漏。如涅槃說。須名無漏。陀洹修習。以修無漏名須陀洹。二隨義傍翻名為逆流。逆生死流三途生死永不受故。三隨義傍翻亦名觝債。將拒三途因而不受果。故曰觝債。斯陀含者亦外國語。義釋有二。一當名正翻名為輕薄。形前立稱。欲界九品修惑之中斷六品在。故云輕薄。二隨義傍翻名曰頻來。簡後為目。欲結未盡。於欲界中頻數受身。不如那含一去不還。故曰頻來。舊翻經中悉彰此名。阿那含者亦外國語。此云不還。形前受稱。欲界結盡不復來生。故曰不還。阿羅漢者亦外國語。外國語中。三名相通。一阿羅訶。此云應供。二阿盧漢。此云殺賊。三阿羅漢。此方正翻名曰不生。隨義三翻傍說為無著。無著因亡。於三界法不復愛染。不生果於襄於三界地不復愛受身。此四隱顯。理實含通。以含通故俱名須陀。乃至俱名為阿羅漢。如涅槃說。以此四種皆修無漏。同逆生死並能觝債。是故一切俱名須陀。皆薄煩惱。是故一切通號斯陀。於所斷離皆悉無還。是故一切通名那含。皆有無著不生之義。是故一切俱名羅漢。為分賢聖隱顯彰名。是故初果偏名須陀。乃至第四偏字羅漢。等分賢聖。何故初果偏名須陀。乃至第四偏字羅漢。亦有所以。其義云何。超凡入聖先修無漏。是故初果偏名須陀。無漏轉增能薄煩惱。是故第二偏號斯陀。煩惱轉薄於欲不生。是故第三偏名那含。不生窮極永出諸有。是故第四偏名羅漢。又修無漏明習道因。薄煩惱者明證誠果。因先果後義之次第。是故初果明修無漏。其第二果明薄煩惱。前薄煩惱明其因亡。不還果喪。因先果後亦是次第。故第三果明其不還。前不還果明苦分盡。不生全盡。從分至全亦是次第。故第四果明其不生。問曰。此名局在小中。亦通大乘。釋言。若入隱顯論門偏在小乘。若入通門大中亦有。如涅槃說。并亦能修習無漏住薄不還不生義故。名義如是。次第二門別定其相。須陀有三。一者守果。依如毘曇。唯第十六道法智心名須陀洹。若依成實無相行後順舊之智名須陀洹。餘者悉非。以此證果蘇息處故。二者攝因。前七方便及見道心趣向須陀。以終攝始。果因從果皆屬須陀。三者進向。須陀果後進斷欲結有六無礙五解脫道來未至後果。以始攝終皆屬須陀。今此四中通攝三種合為須陀。以其不分行果別故。斯陀含者汎解亦三。一者守果。欲界修治有九無礙九解脫道。第六一品解脫道心是斯陀含。餘者悉非。以此證果蘇息處故
約道分四。二約果說四。果謂須陀斯陀那含及阿羅漢。辨此四中曲有三門。一釋其名。二定別其相。三明制立。名義如何。須陀洹者是外國語。義釋有三。一當名正翻名修無漏。如涅槃說。須名無漏。陀洹修習。以修無漏名須陀洹。二隨義傍翻名為逆流。逆生死流三途生死永不受故。三隨義傍翻亦名觝債。將拒三途因而不受果。故曰觝債。斯陀含者亦外國語。義釋有二。一當名正翻名為輕薄。形前立稱。欲界九品修惑之中斷六品在。故云輕薄。二隨義傍翻名曰頻來。簡後為目。欲結未盡。於欲界中頻數受身。不如那含一去不還。故曰頻來。舊翻經中悉彰此名。阿那含者亦外國語。此云不還。形前受稱。欲界結盡不復來生。故曰不還。阿羅漢者亦外國語。外國語中。三名相通。一阿羅訶。此云應供。二阿盧漢。此云殺賊。三阿羅漢。此方正翻名曰不生。隨義三翻傍說為無著。無著因亡。於三界法不復愛染。不生果於襄於三界地不復愛受身。此四隱顯。理實含通。以含通故俱名須陀。乃至俱名為阿羅漢。如涅槃說。以此四種皆修無漏。同逆生死並能觝債。是故一切俱名須陀。皆薄煩惱。是故一切通號斯陀。於所斷離皆悉無還。是故一切通名那含。皆有無著不生之義。是故一切俱名羅漢。為分賢聖隱顯彰名。是故初果偏名須陀。乃至第四偏字羅漢。等分賢聖。何故初果偏名須陀。乃至第四偏字羅漢。亦有所以。其義云何。超凡入聖先修無漏。是故初果偏名須陀。無漏轉增能薄煩惱。是故第二偏號斯陀。煩惱轉薄於欲不生。是故第三偏名那含。不生窮極永出諸有。是故第四偏名羅漢。又修無漏明習道因。薄煩惱者明證誠果。因先果後義之次第。是故初果明修無漏。其第二果明薄煩惱。前薄煩惱明其因亡。不還果喪。因先果後亦是次第。故第三果明其不還。前不還果明苦分盡。不生全盡。從分至全亦是次第。故第四果明其不生。問曰。此名局在小中。亦通大乘。釋言。若入隱顯論門偏在小乘。若入通門大中亦有。如涅槃說。并亦能修習無漏住薄不還不生義故。名義如是。次第二門別定其相。須陀有三。一者守果。依如毘曇。唯第十六道法智心名須陀洹。若依成實無相行後順舊之智名須陀洹。餘者悉非。以此證果蘇息處故。二者攝因。前七方便及見道心趣向須陀。以終攝始。果因從果皆屬須陀。三者進向。須陀果後進斷欲結有六無礙五解脫道來未至後果。以始攝終皆屬須陀。今此四中通攝三種合為須陀。以其不分行果別故。斯陀含者汎解亦三。一者守果。欲界修治有九無礙九解脫道。第六一品解脫道心是斯陀含。餘者悉非。以此證果蘇息處故
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。二者攝因。須陀果後進斷欲界六品修惑。有六無礙及五解脫趣向斯陀。以終攝始。以因從果皆屬斯陀。三者進向。斯陀果後進斷欲結。有三無礙二解脫道未至那含。以始攝終。通名斯陀。依涅槃經此三種人通名斯陀。觀方已行。今此四中唯分守果及與進向以為斯陀。亦以不分行果別故。攝因一種收屬初果。為是不取。阿那含者亦有三種。一者守果。欲界修治。九解脫中第九一品是阿那含。以此證果蘇息處故。二者攝因。斯陀果後進斷欲結。後三微品有三無礙二解脫道趣向那含。以終攝始。以因從果皆屬那含。三者進向。那含果後進斷初禪乃至非想一切修惑。除非想地第九解脫其餘一切無礙解脫。以本攝末通名那含。今此四中偏分守果及與進向為阿那含。亦以不分行果別故。攝因一種推屬前果。為是不取。阿羅漢者有其二種。一者守果。非想一地九解脫中末後一品是阿羅漢。餘者悉非。以此無學證果心故。二者攝因。那含果後進斷初禪至非想結。一切無礙除後一品解脫道心。其餘解脫趣向羅漢。以終攝始。以因從果皆屬羅漢。羅漢果後無上可趣故無趣向。今此四中偏分守果以為羅漢。攝因一種收屬那含。為是不取。問曰。何故初果之中攝因從果餘不如是。釋言。於彼初果之前更無餘果可以推屬。故攝初從後。後三果前有果可推。故不從後。問曰。何故一切進向皆屬前果而不屬後。釋言。起後進向道時。前果之得猶成未捨。故從前名。後果之得未成未現故不從後。又復從後便壞四果差別之義。故不從後。云何壞乎。若攝前向以從後果。斯陀住薄雜不薄義。那含不還雜有還義。羅漢不生雜有生義。故名為壞。若攝進向以從前果不壞須陀修無漏義。不壞斯陀住薄之義。不壞那含不還之義。不壞羅漢不生之義。故須屬前。又復四果純淨功德出障處說。前向未純故不從後。又若攝向以屬後果聖人便有增上慢過。云何增慢。未薄之處已生薄想。未不還處生不還想。未不生處生不生想。故名增慢。以斯多妨。是故一切進向之道四果別分。故屬前果而不從後。問曰。從後若有多過何故初果攝向從後。此如上釋。初果已前無果可屬。故牽從後。問曰。若言初果之前無果可屬。攝向從後。餘前有果推其後向而屬前者。彼八禪中初禪已前更無禪定。彼未來禪可屬初禪。二禪已上乃至非想前有禪故。彼一切禪方便道中無礙解脫應屬下地非上禪收。釋言。應齊。立義左右。不可全同。云何左右。彼八禪定約果分業。一切方便與根本禪同牽一果。故悉從後。四果辨義分果異因。故前方便推屬前果。分相如是。次第三門制立四果。聖果細分應有無量。今以何故定
。二者攝因。須陀果後進斷欲界六品修惑。有六無礙及五解脫趣向斯陀。以終攝始。以因從果皆屬斯陀。三者進向。斯陀果後進斷欲結。有三無礙二解脫道未至那含。以始攝終。通名斯陀。依涅槃經此三種人通名斯陀。觀方已行。今此四中唯分守果及與進向以為斯陀。亦以不分行果別故。攝因一種收屬初果。為是不取。阿那含者亦有三種。一者守果。欲界修治。九解脫中第九一品是阿那含。以此證果蘇息處故。二者攝因。斯陀果後進斷欲結。後三微品有三無礙二解脫道趣向那含。以終攝始。以因從果皆屬那含。三者進向。那含果後進斷初禪乃至非想一切修惑。除非想地第九解脫其餘一切無礙解脫。以本攝末通名那含。今此四中偏分守果及與進向為阿那含。亦以不分行果別故。攝因一種推屬前果。為是不取。阿羅漢者有其二種。一者守果。非想一地九解脫中末後一品是阿羅漢。餘者悉非。以此無學證果心故。二者攝因。那含果後進斷初禪至非想結。一切無礙除後一品解脫道心。其餘解脫趣向羅漢。以終攝始。以因從果皆屬羅漢。羅漢果後無上可趣故無趣向。今此四中偏分守果以為羅漢。攝因一種收屬那含。為是不取。問曰。何故初果之中攝因從果餘不如是。釋言。於彼初果之前更無餘果可以推屬。故攝初從後。後三果前有果可推。故不從後。問曰。何故一切進向皆屬前果而不屬後。釋言。起後進向道時。前果之得猶成未捨。故從前名。後果之得未成未現故不從後。又復從後便壞四果差別之義。故不從後。云何壞乎。若攝前向以從後果。斯陀住薄雜不薄義。那含不還雜有還義。羅漢不生雜有生義。故名為壞。若攝進向以從前果不壞須陀修無漏義。不壞斯陀住薄之義。不壞那含不還之義。不壞羅漢不生之義。故須屬前。又復四果純淨功德出障處說。前向未純故不從後。又若攝向以屬後果聖人便有增上慢過。云何增慢。未薄之處已生薄想。未不還處生不還想。未不生處生不生想。故名增慢。以斯多妨。是故一切進向之道四果別分。故屬前果而不從後。問曰。從後若有多過何故初果攝向從後。此如上釋。初果已前無果可屬。故牽從後。問曰。若言初果之前無果可屬。攝向從後。餘前有果推其後向而屬前者。彼八禪中初禪已前更無禪定。彼未來禪可屬初禪。二禪已上乃至非想前有禪故。彼一切禪方便道中無礙解脫應屬下地非上禪收。釋言。應齊。立義左右。不可全同。云何左右。彼八禪定約果分業。一切方便與根本禪同牽一果。故悉從後。四果辨義分果異因。故前方便推屬前果。分相如是。次第三門制立四果。聖果細分應有無量。今以何故定
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
立此四。依毘婆沙多義制立。不可具論。今此略以五義制也。一約出觀以制四果。凡是制果必約出觀。何故而然。出觀之處生得證想。故就制果。云何得知。緣覺之人修道斷結與聲聞同。以不數出不制多果。明知。聲聞制立多果正由數出。何故緣覺不數出觀不制多果。聲聞偏爾。緣覺利根。以利根故煩惱輕薄。如人大力擔輕不息。緣覺如是。聲聞鈍根。以鈍根故煩惱深重。如人小力擔重劬息。聲聞如是。以劬息故制立多果。斷除三界見惑窮處其必出觀。就此出處制立初果。問曰。何故此處必須出觀。釋有兩義。一創斷見惑多用功力。疲弊故出。二斷見惑超凡成聖。永絕三塗慶嘉故出。除斷欲界六品修惑亦必出觀。故就此處制第二果。何故至此復須出觀。解亦兩義。一由此惑麁強難息斷之用功。疲弊故出。二離麁過慶嘉故出。斷除欲界修惑窮盡亦必出觀。故就此處制第三果。何故此處復須出觀。亦有兩義。一斷欲界貪欲瞋恚慳忿嫉妬無慚愧等諸麁煩惱用力增多。疲弊故出。二離麁過慶嘉故出。斷上二界一切結盡亦必出觀。生其四智究竟之想。故復約此制第四果。何故此處復須出觀。亦有兩義。一斷上界一切煩惱用力增多。疲蔽故出。二永絕生死究竟無學。慶嘉故出。以此四處必定出觀故就制果。餘出不定。故不制果。問曰。何故斷見諦惑要盡方出斷修數出。釋有兩義。一見諦惑迷心易滅。其猶折石不假中息而能斷盡。如人下坂易故不息。修惑難除。如絕藕糸。一觀相續不能斷盡。故須數出。如人上山難故劬息。二見諦惑能感三塗增上苦報。畏苦情猛。為是不息。如行嶮地走亦不息。修惑能招人天生死。人天優遊厭畏心弱。是故數息。如無畏處少走多息。問曰。等是修惑之中。何故斷除欲界修惑中息制果。上界不爾。解有三義。一欲界惑凡夫多起。習使力強難可制斷。故須中息。上界煩惱凡夫本來起之希小使力輕薄。不假中息亦能斷盡。二欲界惑多難可斷盡。故須中息。上界惑少不息能盡。彼云何少。瞋恚慳嫉無慚愧等彼處無故。三欲界煩惱二因緣起。一者因力。不斷使性。及助思惟。二者緣力。所謂色聲香味觸等。以是二力起惑難斷。故須中息。上界煩惱雖從因起緣力微少易可截制。不息能盡。不息盡故不制多果。問曰。等是欲界之中。何故斷除六品惑盡。方息制果。斷後三盡制一果乎。釋言。前六過是麁重。聖人於此厭畏增強故盡方息。後三輕微厭畏情少。故後別斷制一果矣。又麁易斷。倍盡方息。故斷前六共制一果。細難捨遠。故斷後三立一果耳。若爾上界煩惱轉細轉難捨離。應制多果。此如前釋。更有餘義。後番論之。此一
立此四。依毘婆沙多義制立。不可具論。今此略以五義制也。一約出觀以制四果。凡是制果必約出觀。何故而然。出觀之處生得證想。故就制果。云何得知。緣覺之人修道斷結與聲聞同。以不數出不制多果。明知。聲聞制立多果正由數出。何故緣覺不數出觀不制多果。聲聞偏爾。緣覺利根。以利根故煩惱輕薄。如人大力擔輕不息。緣覺如是。聲聞鈍根。以鈍根故煩惱深重。如人小力擔重劬息。聲聞如是。以劬息故制立多果。斷除三界見惑窮處其必出觀。就此出處制立初果。問曰。何故此處必須出觀。釋有兩義。一創斷見惑多用功力。疲弊故出。二斷見惑超凡成聖。永絕三塗慶嘉故出。除斷欲界六品修惑亦必出觀。故就此處制第二果。何故至此復須出觀。解亦兩義。一由此惑麁強難息斷之用功。疲弊故出。二離麁過慶嘉故出。斷除欲界修惑窮盡亦必出觀。故就此處制第三果。何故此處復須出觀。亦有兩義。一斷欲界貪欲瞋恚慳忿嫉妬無慚愧等諸麁煩惱用力增多。疲弊故出。二離麁過慶嘉故出。斷上二界一切結盡亦必出觀。生其四智究竟之想。故復約此制第四果。何故此處復須出觀。亦有兩義。一斷上界一切煩惱用力增多。疲蔽故出。二永絕生死究竟無學。慶嘉故出。以此四處必定出觀故就制果。餘出不定。故不制果。問曰。何故斷見諦惑要盡方出斷修數出。釋有兩義。一見諦惑迷心易滅。其猶折石不假中息而能斷盡。如人下坂易故不息。修惑難除。如絕藕糸。一觀相續不能斷盡。故須數出。如人上山難故劬息。二見諦惑能感三塗增上苦報。畏苦情猛。為是不息。如行嶮地走亦不息。修惑能招人天生死。人天優遊厭畏心弱。是故數息。如無畏處少走多息。問曰。等是修惑之中。何故斷除欲界修惑中息制果。上界不爾。解有三義。一欲界惑凡夫多起。習使力強難可制斷。故須中息。上界煩惱凡夫本來起之希小使力輕薄。不假中息亦能斷盡。二欲界惑多難可斷盡。故須中息。上界惑少不息能盡。彼云何少。瞋恚慳嫉無慚愧等彼處無故。三欲界煩惱二因緣起。一者因力。不斷使性。及助思惟。二者緣力。所謂色聲香味觸等。以是二力起惑難斷。故須中息。上界煩惱雖從因起緣力微少易可截制。不息能盡。不息盡故不制多果。問曰。等是欲界之中。何故斷除六品惑盡。方息制果。斷後三盡制一果乎。釋言。前六過是麁重。聖人於此厭畏增強故盡方息。後三輕微厭畏情少。故後別斷制一果矣。又麁易斷。倍盡方息。故斷前六共制一果。細難捨遠。故斷後三立一果耳。若爾上界煩惱轉細轉難捨離。應制多果。此如前釋。更有餘義。後番論之。此一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
義竟。二約四表制立四果。斷除見惑示相表制立初果。又斷見惑永絕三途出惡趣表。故立初果。欲界此九品修惑之中前之六品其性麁重能發無作。斷除彼結出無作表。故就此處制第二果。欲界地中有其不善。斷後三微出不善表。故就此處制第三果。上界煩惱性是染污無記之法。斷除彼故出離染污無記之表。故就此處制第四果。此兩義竟。三約四流制立四果。如毘婆沙說。斷絕見流制立初果。於欲流中斷其小分立第二果。欲流全盡立第三果。斷絕有流及無明流立第四果。問曰。何故斷絕欲流別立二果。斷有無明共立一果。以欲流中麁細易別故開分二。有及無明麁細難分故合為一。此三義竟。四約四生制立四果。亦如論說。對捨濕生及與卵生制立初果。此二多在畜生道。故離胎少分立第二果。全捨胎生立第三果。永出化生立第四果。此四義竟。五對五趣制立四果。亦如論說。出下三趣制立初果。對人少分立第二果。全捨人道立第三果。出離天道制第四果。亦可。捨人及天少分立第三果。全出天道立第四果。制立如是。上來增數四門分別。或分為五。一者外凡。五停心觀總別念處。事中安心未觀諦理名之為外。具足死凡鄙之法故名為凡。二者內凡。煗等四心。學觀諦理得聖人性故名為內。凡法未捨故稱為凡。三者見道。四者修道。五無學道。或分為六。如涅槃經迦葉品說。彼說恒河有七眾生。涅槃河中有七種人。始從常沒乃至俱行。初一常沒賢聖不收。後六是其賢聖所攝。即就此義以分六種。五停心觀乃至煗頂通攝以為出已還沒。忍世第一名出已住。苦忍乃至須陀洹果名為觀方。斯陀行後盡那含行名觀已行。阿那含果盡羅漢向名行已住。阿羅漢果名為俱行。何故初分名出已沒。於此位中樂求解脫故名為出。分未決定。遇惡知識退起諸過。沈沒惡道名出已沒。退起何過。念處已前有惡斯起。煗頂中退經論不同。依如毘曇除一闡提餘惡悉起。依涅槃經除其四重五逆謗法及一闡提。但起十惡及餘遮罪。何故忍及世第一法為出已住。出如前釋。堅守正觀不退起惡。不墮惡趣故名為住。故涅槃云。住忍法時當知。無量三惡道報皆非數滅。更不受故。又經說言。世上正見者終不墮惡道。彼名忍等為上正見。若依成實煗心已去皆名正見。斯不墮惡齊得名住。何故苦忍至須陀果名為觀方。觀四諦故。問曰。煗等齊觀四諦。以何義故不名觀方。偏名苦忍至須陀果為觀方乎。釋言。煗等觀而未見故不與名。苦忍已去觀於四諦獲得四事故偏名之。云何為四。一住堅固道。所有五根無能動者二能遍觀察。悉能呵嘖內外煩惱。見疑無明親迷諦理名內煩惱。貪瞋慢等
義竟。二約四表制立四果。斷除見惑示相表制立初果。又斷見惑永絕三途出惡趣表。故立初果。欲界此九品修惑之中前之六品其性麁重能發無作。斷除彼結出無作表。故就此處制第二果。欲界地中有其不善。斷後三微出不善表。故就此處制第三果。上界煩惱性是染污無記之法。斷除彼故出離染污無記之表。故就此處制第四果。此兩義竟。三約四流制立四果。如毘婆沙說。斷絕見流制立初果。於欲流中斷其小分立第二果。欲流全盡立第三果。斷絕有流及無明流立第四果。問曰。何故斷絕欲流別立二果。斷有無明共立一果。以欲流中麁細易別故開分二。有及無明麁細難分故合為一。此三義竟。四約四生制立四果。亦如論說。對捨濕生及與卵生制立初果。此二多在畜生道。故離胎少分立第二果。全捨胎生立第三果。永出化生立第四果。此四義竟。五對五趣制立四果。亦如論說。出下三趣制立初果。對人少分立第二果。全捨人道立第三果。出離天道制第四果。亦可。捨人及天少分立第三果。全出天道立第四果。制立如是。上來增數四門分別。或分為五。一者外凡。五停心觀總別念處。事中安心未觀諦理名之為外。具足死凡鄙之法故名為凡。二者內凡。煗等四心。學觀諦理得聖人性故名為內。凡法未捨故稱為凡。三者見道。四者修道。五無學道。或分為六。如涅槃經迦葉品說。彼說恒河有七眾生。涅槃河中有七種人。始從常沒乃至俱行。初一常沒賢聖不收。後六是其賢聖所攝。即就此義以分六種。五停心觀乃至煗頂通攝以為出已還沒。忍世第一名出已住。苦忍乃至須陀洹果名為觀方。斯陀行後盡那含行名觀已行。阿那含果盡羅漢向名行已住。阿羅漢果名為俱行。何故初分名出已沒。於此位中樂求解脫故名為出。分未決定。遇惡知識退起諸過。沈沒惡道名出已沒。退起何過。念處已前有惡斯起。煗頂中退經論不同。依如毘曇除一闡提餘惡悉起。依涅槃經除其四重五逆謗法及一闡提。但起十惡及餘遮罪。何故忍及世第一法為出已住。出如前釋。堅守正觀不退起惡。不墮惡趣故名為住。故涅槃云。住忍法時當知。無量三惡道報皆非數滅。更不受故。又經說言。世上正見者終不墮惡道。彼名忍等為上正見。若依成實煗心已去皆名正見。斯不墮惡齊得名住。何故苦忍至須陀果名為觀方。觀四諦故。問曰。煗等齊觀四諦。以何義故不名觀方。偏名苦忍至須陀果為觀方乎。釋言。煗等觀而未見故不與名。苦忍已去觀於四諦獲得四事故偏名之。云何為四。一住堅固道。所有五根無能動者二能遍觀察。悉能呵嘖內外煩惱。見疑無明親迷諦理名內煩惱。貪瞋慢等
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
依諸見生。不親迷理名外煩惱。三能如實見。所謂忍智八忍推求。八智決了。四能壞大怨。謂破四倒。以何義故斯陀行後名觀已行。依前諦觀繫心修道。為斷欲界貪欲瞋恚愚癡憍慢。故名為行。以何義故那含果後名之為住。經釋有六。一在色界及無色界而受身故名之為住。二不受欲界人天地獄畜生餓鬼故名為住。三斷無量結餘少在故名之為住。四遠離二愛慳貪瞋恚故名為住。言二愛者。一是色愛。愛染妻色。二者欲愛。著餘五欲。五不造作共凡夫事故名為住。此名婬欲為共凡事。六自無所畏。不令他畏故名為住。自無惡行不畏苦果故自無畏。於諸眾生不惱害故不令他畏。何故羅漢名為俱行。水喻世間。陸喻出世。是阿羅漢能觀煩惱到於涅槃。是故名為水陸俱行。或分為七。見諦道前隨行分三。謂聞思修。義如上判。苦忍已上隨果分四。謂須陀洹乃至羅漢。亦如上辨。又依大品三乘共地亦得分七。一乾慧地。謂五停心總別念處。不定聞思未得定水而自沾潤故名為乾。二者性地。煗等四心。學觀諦理得聖人性故名性地。三八人地。見諦位中具修八忍名八人地。四者見地。須陀洹果見諦周盡名為見地。五者薄地。斯陀行後漸斷欲結名為薄地。六離欲地。那含果後超出欲過名離欲地。七阿羅漢地。此等如前三乘地中具廣辨釋。或分為八。謂四向果。修因趣果名之為向。成德遂因說以為果。果向細分乃有無量。今據一門且分為八。八名是何。謂須陀向至羅漢向。須陀洹果至羅漢果。於中略以六門分別。一辨定其相。二就有漏無漏分別。三就有為無為分別。第四約就禪地分別。五明超越不超越別。第六明其退不退義。其相如何。依如毘曇從五停心至道比忍名須陀向。道比智心名須陀果。若依成實從初盡於無相位來名須陀向。無相位後順舊觀心名須陀果。彼於四諦總觀不別。為是不說道比忍等以之為向。道比智心以之為果。須陀果後進斷欲界六品修惑。有亦無礙五解脫道。名斯陀向。末後一品解脫道心名斯陀果。斯陀果後進斷欲果七八九品修道煩惱。有三無礙二解脫道。名那含向。末後一品解脫道心名那含果。那含果後進斷初禪至非想結。除非想地末後解脫。其餘一切無礙解脫名羅漢向。斷非想結最後解脫名羅漢果。相別如是(此一門竟)。
依諸見生。不親迷理名外煩惱。三能如實見。所謂忍智八忍推求。八智決了。四能壞大怨。謂破四倒。以何義故斯陀行後名觀已行。依前諦觀繫心修道。為斷欲界貪欲瞋恚愚癡憍慢。故名為行。以何義故那含果後名之為住。經釋有六。一在色界及無色界而受身故名之為住。二不受欲界人天地獄畜生餓鬼故名為住。三斷無量結餘少在故名之為住。四遠離二愛慳貪瞋恚故名為住。言二愛者。一是色愛。愛染妻色。二者欲愛。著餘五欲。五不造作共凡夫事故名為住。此名婬欲為共凡事。六自無所畏。不令他畏故名為住。自無惡行不畏苦果故自無畏。於諸眾生不惱害故不令他畏。何故羅漢名為俱行。水喻世間。陸喻出世。是阿羅漢能觀煩惱到於涅槃。是故名為水陸俱行。或分為七。見諦道前隨行分三。謂聞思修。義如上判。苦忍已上隨果分四。謂須陀洹乃至羅漢。亦如上辨。又依大品三乘共地亦得分七。一乾慧地。謂五停心總別念處。不定聞思未得定水而自沾潤故名為乾。二者性地。煗等四心。學觀諦理得聖人性故名性地。三八人地。見諦位中具修八忍名八人地。四者見地。須陀洹果見諦周盡名為見地。五者薄地。斯陀行後漸斷欲結名為薄地。六離欲地。那含果後超出欲過名離欲地。七阿羅漢地。此等如前三乘地中具廣辨釋。或分為八。謂四向果。修因趣果名之為向。成德遂因說以為果。果向細分乃有無量。今據一門且分為八。八名是何。謂須陀向至羅漢向。須陀洹果至羅漢果。於中略以六門分別。一辨定其相。二就有漏無漏分別。三就有為無為分別。第四約就禪地分別。五明超越不超越別。第六明其退不退義。其相如何。依如毘曇從五停心至道比忍名須陀向。道比智心名須陀果。若依成實從初盡於無相位來名須陀向。無相位後順舊觀心名須陀果。彼於四諦總觀不別。為是不說道比忍等以之為向。道比智心以之為果。須陀果後進斷欲界六品修惑。有亦無礙五解脫道。名斯陀向。末後一品解脫道心名斯陀果。斯陀果後進斷欲果七八九品修道煩惱。有三無礙二解脫道。名那含向。末後一品解脫道心名那含果。那含果後進斷初禪至非想結。除非想地末後解脫。其餘一切無礙解脫名羅漢向。斷非想結最後解脫名羅漢果。相別如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就有漏無漏分別。須陀洹向論者不同。若依毘曇世第一前一向有漏。苦忍等心一向無漏。若依成實聞思位中。想心觀行緣事破我。相似無漏性是有漏。煗等四心觀見諦空漸斷諸結。雖能如是猶為有心之所間隔。判之以為雜相無漏。無相位中一向無漏。須陀洹果定是無漏。斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那含果阿羅漢向依如成實一向無漏。唯無漏道能斷結故。若依毘曇性是無漏。隨義兼論通漏無漏。是義云何。斯陀向等有隨。聖智斷結名之為正。等智斷結說以為隨。正是無漏。隨是有漏。問曰。一切悉具二種有不具者。釋言。齊具。問曰。有人純用聖道而斷煩惱云何有隨。有人純用等智斷結云何有正。依同修互相成故。云何相成。用無漏道斷下煩惱。即成上地有漏功德。若用等智斷下煩惱。亦成上地無漏功德。所以齊具。阿羅漢果一向無漏。問曰。斯陀那含果中依如毘曇並說等智以為隨果。說此隨果以為有漏。阿羅漢果何以故不然偏名無漏。釋言。等智以為隨果。於非想結全無治能故無隨果。無隨果故純名無漏。有漏無漏分別如是(此二門竟)。
次就有漏無漏分別。須陀洹向論者不同。若依毘曇世第一前一向有漏。苦忍等心一向無漏。若依成實聞思位中。想心觀行緣事破我。相似無漏性是有漏。煗等四心觀見諦空漸斷諸結。雖能如是猶為有心之所間隔。判之以為雜相無漏。無相位中一向無漏。須陀洹果定是無漏。斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那含果阿羅漢向依如成實一向無漏。唯無漏道能斷結故。若依毘曇性是無漏。隨義兼論通漏無漏。是義云何。斯陀向等有隨。聖智斷結名之為正。等智斷結說以為隨。正是無漏。隨是有漏。問曰。一切悉具二種有不具者。釋言。齊具。問曰。有人純用聖道而斷煩惱云何有隨。有人純用等智斷結云何有正。依同修互相成故。云何相成。用無漏道斷下煩惱。即成上地有漏功德。若用等智斷下煩惱。亦成上地無漏功德。所以齊具。阿羅漢果一向無漏。問曰。斯陀那含果中依如毘曇並說等智以為隨果。說此隨果以為有漏。阿羅漢果何以故不然偏名無漏。釋言。等智以為隨果。於非想結全無治能故無隨果。無隨果故純名無漏。有漏無漏分別如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就有為無為分別。戒定慧等是其有為。數滅功德是其無為。此二若就滅道分別有為功德悉名為向。無為功德盡判為果。若就四向四果分別。向中具有有為無為。果中亦然。問曰。向中既具二種。有為無為何者正向何者非正。解有兩義。一同類分別。有為無為二種之向別望有為無為二果各有正義。其相云何。有為之向望有為果同類相生故得名正。又到果時得彼因中有為功德。共成一果故亦名正。向中無為望無為果同類相成名之為正。又至果時得彼因中無為功德。共成一果故亦名正。二強弱分別。因中有同為趣果。力強判為正向。無為無力判為隨向。是義云何。因中有為修習之力能生果中有為功德。故名為正。復能斷結趣向果中無為功德。故望彼德亦得名正。無為功德在向名隨。無前二能故不名正。問曰。果中有為無為二種德中何者正果。解亦兩義。一同類相望俱是正果。果中有為正從向中有為行生名為正果。果中無為正攝因中無為德成故亦名正。第二約對求心分別。無為正果。有為隨果。何故而然。聖人源為涅槃修道。無為正是賢聖所求。故是正果。有為所厭故非正果。良以有為是所厭離非正果故。煩惱盡已并道亦捨。無為所欣。是正果故。畢竟求證。有為無為分別如是(此三門竟)。
次就有為無為分別。戒定慧等是其有為。數滅功德是其無為。此二若就滅道分別有為功德悉名為向。無為功德盡判為果。若就四向四果分別。向中具有有為無為。果中亦然。問曰。向中既具二種。有為無為何者正向何者非正。解有兩義。一同類分別。有為無為二種之向別望有為無為二果各有正義。其相云何。有為之向望有為果同類相生故得名正。又到果時得彼因中有為功德。共成一果故亦名正。向中無為望無為果同類相成名之為正。又至果時得彼因中無為功德。共成一果故亦名正。二強弱分別。因中有同為趣果。力強判為正向。無為無力判為隨向。是義云何。因中有為修習之力能生果中有為功德。故名為正。復能斷結趣向果中無為功德。故望彼德亦得名正。無為功德在向名隨。無前二能故不名正。問曰。果中有為無為二種德中何者正果。解亦兩義。一同類相望俱是正果。果中有為正從向中有為行生名為正果。果中無為正攝因中無為德成故亦名正。第二約對求心分別。無為正果。有為隨果。何故而然。聖人源為涅槃修道。無為正是賢聖所求。故是正果。有為所厭故非正果。良以有為是所厭離非正果故。煩惱盡已并道亦捨。無為所欣。是正果故。畢竟求證。有為無為分別如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就禪地以辨其相。依如成實攝末從本禪地有九。所謂八禪及欲界中如電三昧。分末異本禪地有十。於初禪中別分中間通餘說十。若依毘曇攝末從本禪地有八。所謂八禪。彼宗不說欲界有定故但有八。分末異本禪地有十。於初禪中別分未來及與中間通餘說十。禪地如是。依如成實四向四果並依初禪至無所有。以此七處無漏所依是故名為七依定矣。并依欲界如電三昧除非想地。問曰。毘曇宣說空識無所有處不發見解。成實何故宣說初果及與初向同依無色。宗別不同立義各異。依如毘曇無色不緣下有漏種為苦集觀。亦不緣下有漏對治為滅道觀。是故無色不發見解。成實得緣故依無色亦發見解。又問。非想何故不依。無無漏故。問曰。成實宣說。非想無漏心後入滅盡定。云何說言非想地中無無漏乎。釋言。非想但有順舊遊觀無漏。無其增觀斷結無漏。為是不依何者順舊遊觀無漏。先用下定發無漏慧。觀非想地苦無常等。然後用彼非想地心緣前所觀苦無常等。名為順舊遊觀無漏。以此心微推求力薄。是故不發增觀無漏。若依毘曇須陀斯陀二果及向在未來禪不通餘地。良以此等欲結未盡。未得餘禪。所以不依。阿那含向或六地攝。根本四禪未來中間。其次第人必依未來。彼次第人欲結未盡。未得餘禪。為是不依。超越之人或依未來乃至四禪。依未來禪入見諦道則未來攝。乃至依於四禪入見則四禪攝。彼宗四空不入見道。為是不依。阿那含果亦六地攝。與前相似。其次第人亦未來攝。何故而然。彼次第人用未來禪所發無漏為無礙道。斷欲界結盡。已還用彼禪所發無漏為解脫道。故未來攝。不用餘禪所發無漏斷欲界結。是故此果不在餘種。超越之人或未來攝。乃至四禪義同前解。阿羅漢向或九地攝。根本四禪未來中間及三無色。或十地攝。加非想地。無漏正向則九地攝。若通有漏隨向說之則十地攝。云何無漏九地攝乎。無漏有二。一者行修緣中現起。二者得修成就而已。若論行修於九地中有無不定。或具一二三四五六乃至九種。是義云何。有人純用未來禪中所發無漏。斷初禪結乃至非想則一地攝。或用初禪或用中間義亦同爾。或復有人用未來禪及初禪地所發無漏。斷上界結趣向羅漢則二地攝。或用未來初禪中間所發無漏。斷上界結則三地攝。或用前三加用二禪所發無漏。斷上界結則四地攝。或用前四加用三禪則五地攝。加用四禪則六地攝。加用空處則七地攝。加用識處則八禪攝。加無所有則九地攝。此諸地中所有無漏用下斷上。非上斷下。行修如是。若論得修一切悉具九地無漏。云何悉具。解有四義。一無漏相望依下成上。阿那含人用下無漏斷
次就禪地以辨其相。依如成實攝末從本禪地有九。所謂八禪及欲界中如電三昧。分末異本禪地有十。於初禪中別分中間通餘說十。若依毘曇攝末從本禪地有八。所謂八禪。彼宗不說欲界有定故但有八。分末異本禪地有十。於初禪中別分未來及與中間通餘說十。禪地如是。依如成實四向四果並依初禪至無所有。以此七處無漏所依是故名為七依定矣。并依欲界如電三昧除非想地。問曰。毘曇宣說空識無所有處不發見解。成實何故宣說初果及與初向同依無色。宗別不同立義各異。依如毘曇無色不緣下有漏種為苦集觀。亦不緣下有漏對治為滅道觀。是故無色不發見解。成實得緣故依無色亦發見解。又問。非想何故不依。無無漏故。問曰。成實宣說。非想無漏心後入滅盡定。云何說言非想地中無無漏乎。釋言。非想但有順舊遊觀無漏。無其增觀斷結無漏。為是不依何者順舊遊觀無漏。先用下定發無漏慧。觀非想地苦無常等。然後用彼非想地心緣前所觀苦無常等。名為順舊遊觀無漏。以此心微推求力薄。是故不發增觀無漏。若依毘曇須陀斯陀二果及向在未來禪不通餘地。良以此等欲結未盡。未得餘禪。所以不依。阿那含向或六地攝。根本四禪未來中間。其次第人必依未來。彼次第人欲結未盡。未得餘禪。為是不依。超越之人或依未來乃至四禪。依未來禪入見諦道則未來攝。乃至依於四禪入見則四禪攝。彼宗四空不入見道。為是不依。阿那含果亦六地攝。與前相似。其次第人亦未來攝。何故而然。彼次第人用未來禪所發無漏為無礙道。斷欲界結盡。已還用彼禪所發無漏為解脫道。故未來攝。不用餘禪所發無漏斷欲界結。是故此果不在餘種。超越之人或未來攝。乃至四禪義同前解。阿羅漢向或九地攝。根本四禪未來中間及三無色。或十地攝。加非想地。無漏正向則九地攝。若通有漏隨向說之則十地攝。云何無漏九地攝乎。無漏有二。一者行修緣中現起。二者得修成就而已。若論行修於九地中有無不定。或具一二三四五六乃至九種。是義云何。有人純用未來禪中所發無漏。斷初禪結乃至非想則一地攝。或用初禪或用中間義亦同爾。或復有人用未來禪及初禪地所發無漏。斷上界結趣向羅漢則二地攝。或用未來初禪中間所發無漏。斷上界結則三地攝。或用前三加用二禪所發無漏。斷上界結則四地攝。或用前四加用三禪則五地攝。加用四禪則六地攝。加用空處則七地攝。加用識處則八禪攝。加無所有則九地攝。此諸地中所有無漏用下斷上。非上斷下。行修如是。若論得修一切悉具九地無漏。云何悉具。解有四義。一無漏相望依下成上。阿那含人用下無漏斷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
下結時。即得上地無漏功德。如用初禪未來中間所發無漏。斷初禪結則得二禪無漏功德。如是一切。二無漏相望依上得下。有人凡時或得初禪乃至非想後得聖。已隨用何地所發無漏斷上結。時則得下地無漏功德。三就有漏望於無漏依下成上。如用二禪方便等智斷初禪結則得二禪無漏功德。如是一切。四就有漏望於無漏依上得下。如用二禪方便等智。斷初禪結則得初禪無漏功德。同治修故。云何同治。初禪無漏亦能對治初禪煩惱乃至非想一切煩惱。二禪地家方便等智亦能對治初禪煩惱。名為同治。乃至非想方便等智亦能對治無所有結。名為同治。以同治故用彼二禪方便等智。斷彼初禪煩惱之時。即得初禪無漏功德。雖復得之少分不多。但得對治初禪結邊一分無漏。餘悉不得。故曰小分。得之云何。彼無礙道正斷之時。應斷此結無漏之得心邊發生。乃至用彼非想地家方便等智。斷無所有煩惱之時。亦得初禪無漏功德。雖復得之亦少不多。但得應斷無所有結一分無漏。餘悉不得。故曰不多。以彼諸地方便等智望初禪地無漏功德得之既然。望餘地中無漏功德應同治者得之齊然。不同治者一切不得。阿羅漢向攝地如是。阿羅漢果亦九地攝。根本四禪未來中間及三無色。九地無漏皆能對治非想地結得阿羅漢。故於中若據行修分別或未來攝。乃至或是無所有攝。用未來禪斷結證果即未來攝。餘地亦爾。若據得修皆九地攝。得羅漢時總得九地一切無漏為彼果故。禪地如是(此四門竟)。
下結時。即得上地無漏功德。如用初禪未來中間所發無漏。斷初禪結則得二禪無漏功德。如是一切。二無漏相望依上得下。有人凡時或得初禪乃至非想後得聖。已隨用何地所發無漏斷上結。時則得下地無漏功德。三就有漏望於無漏依下成上。如用二禪方便等智斷初禪結則得二禪無漏功德。如是一切。四就有漏望於無漏依上得下。如用二禪方便等智。斷初禪結則得初禪無漏功德。同治修故。云何同治。初禪無漏亦能對治初禪煩惱乃至非想一切煩惱。二禪地家方便等智亦能對治初禪煩惱。名為同治。乃至非想方便等智亦能對治無所有結。名為同治。以同治故用彼二禪方便等智。斷彼初禪煩惱之時。即得初禪無漏功德。雖復得之少分不多。但得對治初禪結邊一分無漏。餘悉不得。故曰小分。得之云何。彼無礙道正斷之時。應斷此結無漏之得心邊發生。乃至用彼非想地家方便等智。斷無所有煩惱之時。亦得初禪無漏功德。雖復得之亦少不多。但得應斷無所有結一分無漏。餘悉不得。故曰不多。以彼諸地方便等智望初禪地無漏功德得之既然。望餘地中無漏功德應同治者得之齊然。不同治者一切不得。阿羅漢向攝地如是。阿羅漢果亦九地攝。根本四禪未來中間及三無色。九地無漏皆能對治非想地結得阿羅漢。故於中若據行修分別或未來攝。乃至或是無所有攝。用未來禪斷結證果即未來攝。餘地亦爾。若據得修皆九地攝。得羅漢時總得九地一切無漏為彼果故。禪地如是(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨超越不超越義。宗別不同所說各異。成實法中一切賢聖悉無超越。彼宗凡夫無斷結。故毘曇法中四向無超。四果之中須陀羅漢亦無超越。唯斯陀果及那含果有超不超。彼宗凡夫有斷結故說有超義。相狀如何。有人凡時全未斷結。入見諦道至第十六道比智時。但得名為須陀洹果。或復有人先於凡時斷欲界結從一二品至五品盡。後入見道至第十六道比智時。亦是次第須陀果攝。而不得名斯陀含向。以於向中無超證故。或復有人先斷欲結至六品盡。復入見道至第十六道比智時。不作須陀亦不作彼斯陀含向。超證第二斯陀含果。斯陀含人所斷煩惱悉已無故。或復有人先斷欲結至八品盡。後入見道至第十六道比智時。亦超越斯陀果攝。而不得名阿那含向。以於向中無超越證故。或復有人先斷欲結至九品盡。後入見道至第十六道比智時。不作須陀超證第三阿那含果。阿那含人所斷煩惱悉已無故。或復有人先斷初禪至無所有一切煩惱盡。後入見道至第十六道比智時。亦是超越那含果收。而不得名阿羅漢向。以於向中無超證故。問曰。何故果中有超向中無超。釋言。超證必在道比。彼第十六道比智心是其止息證果之處。先斷欲結六品及與九品盡處。亦是止息證果之處。是義相順故得超證。餘品盡處於此止息證處不順。故無超證。為是一切向中無超。問曰。道比與彼六品九品盡處果義相順得超證者。前十五心與向相順。何故不得超證彼向。釋言。於前十五心時非想一地見惑未盡。次第所斷猶未窮盡。安能超證。是故超證偏在道比不在餘心。良以於前十五心中無超證故。一切向中悉無超越。問曰。凡時先斷六品九品惑盡。爾時何不即名斯陀及阿那含。要須來至道比智時方得其名。釋言。斯陀及阿那含必無見惑。凡時雖斷六品及九品惑盡見惑猶。故不得名斯陀含及阿那含。道比智時見惑始盡。故於此處方得其名。問曰。何故初果無超。於初果前無所得故。又凡不能斷非想地見惑周盡。所以無超。阿羅漢果何故無超。凡夫不能斷非想地修惑周盡。為是無超(此五門竟)。
次辨超越不超越義。宗別不同所說各異。成實法中一切賢聖悉無超越。彼宗凡夫無斷結。故毘曇法中四向無超。四果之中須陀羅漢亦無超越。唯斯陀果及那含果有超不超。彼宗凡夫有斷結故說有超義。相狀如何。有人凡時全未斷結。入見諦道至第十六道比智時。但得名為須陀洹果。或復有人先於凡時斷欲界結從一二品至五品盡。後入見道至第十六道比智時。亦是次第須陀果攝。而不得名斯陀含向。以於向中無超證故。或復有人先斷欲結至六品盡。復入見道至第十六道比智時。不作須陀亦不作彼斯陀含向。超證第二斯陀含果。斯陀含人所斷煩惱悉已無故。或復有人先斷欲結至八品盡。後入見道至第十六道比智時。亦超越斯陀果攝。而不得名阿那含向。以於向中無超越證故。或復有人先斷欲結至九品盡。後入見道至第十六道比智時。不作須陀超證第三阿那含果。阿那含人所斷煩惱悉已無故。或復有人先斷初禪至無所有一切煩惱盡。後入見道至第十六道比智時。亦是超越那含果收。而不得名阿羅漢向。以於向中無超證故。問曰。何故果中有超向中無超。釋言。超證必在道比。彼第十六道比智心是其止息證果之處。先斷欲結六品及與九品盡處。亦是止息證果之處。是義相順故得超證。餘品盡處於此止息證處不順。故無超證。為是一切向中無超。問曰。道比與彼六品九品盡處果義相順得超證者。前十五心與向相順。何故不得超證彼向。釋言。於前十五心時非想一地見惑未盡。次第所斷猶未窮盡。安能超證。是故超證偏在道比不在餘心。良以於前十五心中無超證故。一切向中悉無超越。問曰。凡時先斷六品九品惑盡。爾時何不即名斯陀及阿那含。要須來至道比智時方得其名。釋言。斯陀及阿那含必無見惑。凡時雖斷六品及九品惑盡見惑猶。故不得名斯陀含及阿那含。道比智時見惑始盡。故於此處方得其名。問曰。何故初果無超。於初果前無所得故。又凡不能斷非想地見惑周盡。所以無超。阿羅漢果何故無超。凡夫不能斷非想地修惑周盡。為是無超(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明有退無退之義。須陀向中有退無退。是義云何。五停心觀總別念處一向可退。煗頂二心亦退不退。是義云何。依如毘曇煗心已上無有斷善作闡提義。名為不退。容起餘過墮三惡道。目之為退。若依涅槃永更不起四重五逆。及斷善根作一闡提。名為不退。遇惡知識容起十惡沒三惡道。名之為退。若依成實亦更不起四重五逆及斷善根。又亦不起兼重十惡墮三惡道。名為不退。故成實中說煗頂等為上正見。往來百千世不墮惡道。容起煩惱造作輕業人天輪轉。名之為退。忍世第一及見道心一向不退。須陀洹果亦無退理。斯陀向果那含向果及羅漢向。依如成實於此位中所有聖德一切不退。設有退者但退禪定。若依毘曇於此位中所有聖德亦退。不退是義云何。分別有四。一約根分別。鈍根有退。利根不退。不動法人定不退故。二約修分別。散慢有退。專修不退。三約行分別。雜用等智而斷結者容使有退。純用無漏而斷結者牢固不退。四約趣分別。人中有退。人中多有退因緣故。在天不退。故論說言。諸天不退。阿羅漢果依如成實一向不退。設有退者但退禪定。若依毘曇亦退不退。是義云何。分別有六。第一約就煩惱分別。煩惱有二。一受生煩惱。於受生時妄起貪等。二障道煩惱。對緣現起貪瞋癡等妨礙聖道。彼阿羅漢障道煩惱容使暫起。名之為退。受生煩惱畢竟不起。名為不退。二約煩惱因緣分別。因緣有二。一內二外。不斷使性及邪思惟而起煩惱。名之為內。五塵生結。目之為外。彼阿羅漢已斷內因。無有內因而起煩惱名為不退。容有外緣而起煩惱。名之為退。謂觀增上可貪境界暫生欲染。尋還斷除故經生。三約根分別。鈍根有退。利根不退。是義云何。彼阿羅漢有六種性。退思護住昇進不動。義如後釋。彼退法人一向可退。不動法人一向不退。思護住進義則不定。若退法人增進為者容使可退。若不退人增進為者唯住唯增無有退義。四約修分別。專修不退。散漫有退。故涅槃中說退有五。一樂多事。二樂說世事。三樂睡眠。四樂近在家。五樂多遊行。以是五事令比丘退。五約行分別。鈍用無漏斷結成者一向無退。雜用等智斷結成者容使可退。是義云何。此人用其世俗等智攀上。厭下斷欲界結至無所有。非想一地等智不治。用無漏斷。由本不牢。為是有退。是故舊人沙井為喻。其猶沙井上雖塼疊不免陷壞。此亦如是。第六約就界趣分別。界謂三界。欲界有退。上界即無故。雜心云。若說退者必退。乃至必昇進者必定昇進。當知。此說欲界羅漢。非上二界。欲界有其退轉因緣。上界無故。趣謂五趣。人中羅漢則有退轉。天中無退。人中多有
次明有退無退之義。須陀向中有退無退。是義云何。五停心觀總別念處一向可退。煗頂二心亦退不退。是義云何。依如毘曇煗心已上無有斷善作闡提義。名為不退。容起餘過墮三惡道。目之為退。若依涅槃永更不起四重五逆。及斷善根作一闡提。名為不退。遇惡知識容起十惡沒三惡道。名之為退。若依成實亦更不起四重五逆及斷善根。又亦不起兼重十惡墮三惡道。名為不退。故成實中說煗頂等為上正見。往來百千世不墮惡道。容起煩惱造作輕業人天輪轉。名之為退。忍世第一及見道心一向不退。須陀洹果亦無退理。斯陀向果那含向果及羅漢向。依如成實於此位中所有聖德一切不退。設有退者但退禪定。若依毘曇於此位中所有聖德亦退。不退是義云何。分別有四。一約根分別。鈍根有退。利根不退。不動法人定不退故。二約修分別。散慢有退。專修不退。三約行分別。雜用等智而斷結者容使有退。純用無漏而斷結者牢固不退。四約趣分別。人中有退。人中多有退因緣故。在天不退。故論說言。諸天不退。阿羅漢果依如成實一向不退。設有退者但退禪定。若依毘曇亦退不退。是義云何。分別有六。第一約就煩惱分別。煩惱有二。一受生煩惱。於受生時妄起貪等。二障道煩惱。對緣現起貪瞋癡等妨礙聖道。彼阿羅漢障道煩惱容使暫起。名之為退。受生煩惱畢竟不起。名為不退。二約煩惱因緣分別。因緣有二。一內二外。不斷使性及邪思惟而起煩惱。名之為內。五塵生結。目之為外。彼阿羅漢已斷內因。無有內因而起煩惱名為不退。容有外緣而起煩惱。名之為退。謂觀增上可貪境界暫生欲染。尋還斷除故經生。三約根分別。鈍根有退。利根不退。是義云何。彼阿羅漢有六種性。退思護住昇進不動。義如後釋。彼退法人一向可退。不動法人一向不退。思護住進義則不定。若退法人增進為者容使可退。若不退人增進為者唯住唯增無有退義。四約修分別。專修不退。散漫有退。故涅槃中說退有五。一樂多事。二樂說世事。三樂睡眠。四樂近在家。五樂多遊行。以是五事令比丘退。五約行分別。鈍用無漏斷結成者一向無退。雜用等智斷結成者容使可退。是義云何。此人用其世俗等智攀上。厭下斷欲界結至無所有。非想一地等智不治。用無漏斷。由本不牢。為是有退。是故舊人沙井為喻。其猶沙井上雖塼疊不免陷壞。此亦如是。第六約就界趣分別。界謂三界。欲界有退。上界即無故。雜心云。若說退者必退。乃至必昇進者必定昇進。當知。此說欲界羅漢。非上二界。欲界有其退轉因緣。上界無故。趣謂五趣。人中羅漢則有退轉。天中無退。人中多有
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
退因緣故。故論說言。諸天不退。四向四果辨之麁爾。或分十三。如毘曇說。見諦道前七方便人則以為七。見諦道中分為二種。所謂信行及與法行。鈍根之人入見諦道名為信行。信聖人語而起行故。利根之人入見諦道名為法行。自心見法而起行故。通前為九。修道位中有其二種。謂信解脫及與見到。鈍根之人在於修道名信解脫。信聖人語得解脫故。利根之人在於修道名為見到。自心見法得解脫故。通前十一。無學位中亦修二種。謂時解脫不時解脫。鈍根之人至無學果名時解脫。以鈍根者待時託處得解脫故。利根至果名不時解脫。以利根者不得待處得解脫故。通前十三。以見道上離分六人故。雜心云。事則說有六。或分十四。如毘曇說。見諦道前說七方便。見諦道中信行法行。修道位中有信解脫及與見到。通前十一。阿那含中得滅定者名為身證通前十二。無學位中說慧解脫及俱解脫。通前十四。不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。亦得開分以為十五。見諦道前七方便人則以為七。見諦已去四向四果復分為八。通前十五。亦得開分為二十三。前七方便則以為七。就後四向四果之中分別利鈍則有十六。通前合為二十三矣。或復開分為二十七。此有兩門。一則如彼成實論說。見諦道前分為二人。一者信行。二者法行。鈍根之人名為信行。信順他語而起行故。利名法行。息心見法而起行故。大集經中見前分二。亦與此同。前二種人入見諦道名無相行。空觀相續無相間故。通前為三。須陀洹果以為第四。斯陀含行以為第五。斯陀含果以為第六。阿那含行以為第七。那含果中離分十一。通前十八。由其通攝阿羅漢向合為那含。故有十一。名字是何。一名現般。是人現世於凡身中修得那含。則於此身修得羅漢故名現般。二名轉世。聖人身上經生已後修得那含。則於現世修得羅漢是亦通為現般所收。三者中般。是人現世修得那含不得羅漢。捨欲界身向上界去。兩界中間受身得般。四者生般。於初禪上隨何處生最初受身。未盡壽命修道得般。五者行般。與前生般同在一身。精懃行道壽盡得般。名為行般。六無行般。亦與生般同在一身。不懃行道壽盡得般。名無行般。七者樂定。於上界中初身不般。展轉上生至廣果天。不得涅槃生無色界。八者樂慧。亦於上界展轉上生至廣果生。不得涅槃生五淨居。九信解脫。於前人中有鈍根者。名為信解。十名見到。於前人中有利根者。說為見到。十一身證。於前人中得滅定者。廣如後釋。阿羅漢中差別有九。通前合為二十七人。一是退相。此人最鈍。以鈍根故得定必退。二是守相。根少勝前。深自防守容能不退
退因緣故。故論說言。諸天不退。四向四果辨之麁爾。或分十三。如毘曇說。見諦道前七方便人則以為七。見諦道中分為二種。所謂信行及與法行。鈍根之人入見諦道名為信行。信聖人語而起行故。利根之人入見諦道名為法行。自心見法而起行故。通前為九。修道位中有其二種。謂信解脫及與見到。鈍根之人在於修道名信解脫。信聖人語得解脫故。利根之人在於修道名為見到。自心見法得解脫故。通前十一。無學位中亦修二種。謂時解脫不時解脫。鈍根之人至無學果名時解脫。以鈍根者待時託處得解脫故。利根至果名不時解脫。以利根者不得待處得解脫故。通前十三。以見道上離分六人故。雜心云。事則說有六。或分十四。如毘曇說。見諦道前說七方便。見諦道中信行法行。修道位中有信解脫及與見到。通前十一。阿那含中得滅定者名為身證通前十二。無學位中說慧解脫及俱解脫。通前十四。不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。亦得開分以為十五。見諦道前七方便人則以為七。見諦已去四向四果復分為八。通前十五。亦得開分為二十三。前七方便則以為七。就後四向四果之中分別利鈍則有十六。通前合為二十三矣。或復開分為二十七。此有兩門。一則如彼成實論說。見諦道前分為二人。一者信行。二者法行。鈍根之人名為信行。信順他語而起行故。利名法行。息心見法而起行故。大集經中見前分二。亦與此同。前二種人入見諦道名無相行。空觀相續無相間故。通前為三。須陀洹果以為第四。斯陀含行以為第五。斯陀含果以為第六。阿那含行以為第七。那含果中離分十一。通前十八。由其通攝阿羅漢向合為那含。故有十一。名字是何。一名現般。是人現世於凡身中修得那含。則於此身修得羅漢故名現般。二名轉世。聖人身上經生已後修得那含。則於現世修得羅漢是亦通為現般所收。三者中般。是人現世修得那含不得羅漢。捨欲界身向上界去。兩界中間受身得般。四者生般。於初禪上隨何處生最初受身。未盡壽命修道得般。五者行般。與前生般同在一身。精懃行道壽盡得般。名為行般。六無行般。亦與生般同在一身。不懃行道壽盡得般。名無行般。七者樂定。於上界中初身不般。展轉上生至廣果天。不得涅槃生無色界。八者樂慧。亦於上界展轉上生至廣果生。不得涅槃生五淨居。九信解脫。於前人中有鈍根者。名為信解。十名見到。於前人中有利根者。說為見到。十一身證。於前人中得滅定者。廣如後釋。阿羅漢中差別有九。通前合為二十七人。一是退相。此人最鈍。以鈍根故得定必退。二是守相。根少勝前。深自防守容能不退
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。三者死相。根轉勝前。深厭諸有不能得定。得已恐失。求欲自害。名為死相。四者住相。所得三昧不退不進。五可進相。所得三昧轉勝增益。六不壞相。所得三昧種種因緣不能破壞。七不退相。此人最勝所得功德盡無退矣。八慧解脫。於前人中不得滅定名慧解脫。九俱解脫。得滅盡定。此等一一廣如後釋。成實如是。更有一種二十七人。如中阿含福田品說。彼經偏就見諦已上說二十七。不通見前。相狀如何。彼有居士。名給孤獨。請問如來。於世間中有幾福田人。佛答有二。一是學人。二無學人。見諦已上至阿那含名為學人。阿羅漢果名無學人學有十八。無學有九。是故通合有二十七。學人十八經列不次。名字是何。一是信行。二是法行。三信解脫。四是見到。五是身證。六是家家。七一種子。八向須陀。九得須陀。十向斯陀。其第十一得斯陀含。其第十二向阿那含。其第十三得阿那含。十四中般。十五生般。十六行般。十七無行般。十八上流。至色究竟正有此名。更無異釋。准依毘曇信行法行在於見道十五心中。鈍名信行。利名法行。信脫見到准依毘曇在於修道須陀果後。鈍名信脫。利名見到。此四統攝一切學人。以含通故。餘十四人於中別分。於前信行法行人中開出三人。一則開出須陀洹向次第之人。入見諦道十五心中名須陀向。二則開出斯陀含向。超越斯陀入見諦道十五心中名斯陀向。三則開出阿那含向。超越那含入見諦道十五心中名那含向。於前信脫見到人中隨別開出十三種人。一則開出須陀洹果。第二開出斯陀含向。謂。次第人向斯陀含未至果。前於現在中修行者是。第三開出家家之人。謂。次第人向斯陀含未至果。前分斷煩惱逕生者是。第四開出斯陀含果。於中細分有異其二種。一者超證斯陀含果。二次第證斯陀含果。通合為一斯陀果矣。第五開出阿那含向。謂。次第人向阿那含未至果。前於現世中修行者是。第六開出一種子人。謂。次第人向阿那含分斷煩惱逕生者是。第七開出阿那含果。於中細分亦有二種。一者超證阿那含果。二次第證阿那含果。今合為一阿那含果。第八開出中般之人。第九開出生般之人。第十開出行般之人。十一開出無行般人。十二開出上流般人。此上流中有勝有劣。勝者色界得般涅槃。劣者生於無色界中。方始得般。彼舉勝者。是故說言。至色究竟彼向福田。在色界者有色有形得受供為世福田。為是偏舉。十三開出身證之人。那含果後得滅定者。此之十三皆是信脫見到中列。學人如是。無學九者。經列不次。一名思法。二昇進法。三不動法。四者退法。五不退法。六者護法。經自釋言。護
。三者死相。根轉勝前。深厭諸有不能得定。得已恐失。求欲自害。名為死相。四者住相。所得三昧不退不進。五可進相。所得三昧轉勝增益。六不壞相。所得三昧種種因緣不能破壞。七不退相。此人最勝所得功德盡無退矣。八慧解脫。於前人中不得滅定名慧解脫。九俱解脫。得滅盡定。此等一一廣如後釋。成實如是。更有一種二十七人。如中阿含福田品說。彼經偏就見諦已上說二十七。不通見前。相狀如何。彼有居士。名給孤獨。請問如來。於世間中有幾福田人。佛答有二。一是學人。二無學人。見諦已上至阿那含名為學人。阿羅漢果名無學人學有十八。無學有九。是故通合有二十七。學人十八經列不次。名字是何。一是信行。二是法行。三信解脫。四是見到。五是身證。六是家家。七一種子。八向須陀。九得須陀。十向斯陀。其第十一得斯陀含。其第十二向阿那含。其第十三得阿那含。十四中般。十五生般。十六行般。十七無行般。十八上流。至色究竟正有此名。更無異釋。准依毘曇信行法行在於見道十五心中。鈍名信行。利名法行。信脫見到准依毘曇在於修道須陀果後。鈍名信脫。利名見到。此四統攝一切學人。以含通故。餘十四人於中別分。於前信行法行人中開出三人。一則開出須陀洹向次第之人。入見諦道十五心中名須陀向。二則開出斯陀含向。超越斯陀入見諦道十五心中名斯陀向。三則開出阿那含向。超越那含入見諦道十五心中名那含向。於前信脫見到人中隨別開出十三種人。一則開出須陀洹果。第二開出斯陀含向。謂。次第人向斯陀含未至果。前於現在中修行者是。第三開出家家之人。謂。次第人向斯陀含未至果。前分斷煩惱逕生者是。第四開出斯陀含果。於中細分有異其二種。一者超證斯陀含果。二次第證斯陀含果。通合為一斯陀果矣。第五開出阿那含向。謂。次第人向阿那含未至果。前於現世中修行者是。第六開出一種子人。謂。次第人向阿那含分斷煩惱逕生者是。第七開出阿那含果。於中細分亦有二種。一者超證阿那含果。二次第證阿那含果。今合為一阿那含果。第八開出中般之人。第九開出生般之人。第十開出行般之人。十一開出無行般人。十二開出上流般人。此上流中有勝有劣。勝者色界得般涅槃。劣者生於無色界中。方始得般。彼舉勝者。是故說言。至色究竟彼向福田。在色界者有色有形得受供為世福田。為是偏舉。十三開出身證之人。那含果後得滅定者。此之十三皆是信脫見到中列。學人如是。無學九者。經列不次。一名思法。二昇進法。三不動法。四者退法。五不退法。六者護法。經自釋言。護
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
則不退。不護則退。七者住法。八慧解脫。九俱解脫。經文如是。更無異釋。九中前七就根以別。後二約法。前之七種猶如毘曇中六種羅漢。六羅漢者退思護住昇進不動。彼阿含經分不動人以為二種。故有七也。九中退法是毘曇中初退法人。九中思法是彼第二思法之人。九中護法是彼第三護法之人。九中住法是彼第四住法之人。九中昇進是彼第五必昇進人。九中不動及與不退是毘曇中不動法人。彼毘曇中不動有二。一本來不動。二至果中進為不動。九中不動當毘曇中因來不動。九中不退當毘曇中至果不動。後二慧脫及俱解脫約法以別。前七人中不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。此等至後更當廣釋。此二十七通見道前七方便人有三十四。廣則無量。開合如是。上來第一通相分別。次第二門隨別解釋。五停心觀如前五章中具釋。總別念處如前道品章中具釋。煗等四門如前煗等四種善中具廣分別。今先別釋須陀洹向。於中曲有六門分別。一約境分別。第二品數多少分別。三依無礙解脫分別。四約修分別。五定是非。六轉根分別。言約境者。依曇無德一時見諦。依薩婆多前後見諦。言一時者案依彼宗。先於見前煗頂忍中別緣諦空總令純熟。次於世間第一法中總緣四諦名用虛假以之為詮。後入無相總見四諦一切法空。念念增明都無間絕。成實法中存依此義。言前後者依薩婆多別緣四諦見有得道。行者先於總別念中總緣四諦為空無我。而於四諦未得明了。至於煗等四心之中別緣四諦而為方便。苦忍已上隨別照見。見苦異集。見滅異道。名前後見。諸部毘曇存依此義。問曰。二中何者為是。並為佛。不可偏依。但隨人別二說有異。其鈍根者未能破相見諸法空。多依先後漸次見諦。其利根者能破有相證諸法空。並依一時。又復二宗立患各異。依曇無德取為患本。雖別見諦取執未已。要總見空取患方盡。為是觀諦先別後總。依薩婆多癡為患本。雖總觀諦闇相未遣。別觀分明闇相乃盡。故依彼宗先總後別(此一門竟)。
則不退。不護則退。七者住法。八慧解脫。九俱解脫。經文如是。更無異釋。九中前七就根以別。後二約法。前之七種猶如毘曇中六種羅漢。六羅漢者退思護住昇進不動。彼阿含經分不動人以為二種。故有七也。九中退法是毘曇中初退法人。九中思法是彼第二思法之人。九中護法是彼第三護法之人。九中住法是彼第四住法之人。九中昇進是彼第五必昇進人。九中不動及與不退是毘曇中不動法人。彼毘曇中不動有二。一本來不動。二至果中進為不動。九中不動當毘曇中因來不動。九中不退當毘曇中至果不動。後二慧脫及俱解脫約法以別。前七人中不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。此等至後更當廣釋。此二十七通見道前七方便人有三十四。廣則無量。開合如是。上來第一通相分別。次第二門隨別解釋。五停心觀如前五章中具釋。總別念處如前道品章中具釋。煗等四門如前煗等四種善中具廣分別。今先別釋須陀洹向。於中曲有六門分別。一約境分別。第二品數多少分別。三依無礙解脫分別。四約修分別。五定是非。六轉根分別。言約境者。依曇無德一時見諦。依薩婆多前後見諦。言一時者案依彼宗。先於見前煗頂忍中別緣諦空總令純熟。次於世間第一法中總緣四諦名用虛假以之為詮。後入無相總見四諦一切法空。念念增明都無間絕。成實法中存依此義。言前後者依薩婆多別緣四諦見有得道。行者先於總別念中總緣四諦為空無我。而於四諦未得明了。至於煗等四心之中別緣四諦而為方便。苦忍已上隨別照見。見苦異集。見滅異道。名前後見。諸部毘曇存依此義。問曰。二中何者為是。並為佛。不可偏依。但隨人別二說有異。其鈍根者未能破相見諸法空。多依先後漸次見諦。其利根者能破有相證諸法空。並依一時。又復二宗立患各異。依曇無德取為患本。雖別見諦取執未已。要總見空取患方盡。為是觀諦先別後總。依薩婆多癡為患本。雖總觀諦闇相未遣。別觀分明闇相乃盡。故依彼宗先總後別(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明品數多少之義。依如毘曇見道位中唯十五心。通須陀果有十六心。八忍八智是十六也。觀欲界苦初忍後智。有其二心。觀上界苦初忍後智。亦有二心。餘諦例爾。若依成實見道位中有無量心。故彼文言。以無量心斷諸煩惱。非八非九。言非八者說見道中有無量心相續斷惑。破阿毘曇定說八忍。言非九者說修道中有無量心。破阿毘曇於一一地定九無礙。何故毘曇定說八忍。彼宗觀有。有相局別。見易明故。何故成實說無量心彼宗觀空。空無分限見難了故(此二門竟)。
次明品數多少之義。依如毘曇見道位中唯十五心。通須陀果有十六心。八忍八智是十六也。觀欲界苦初忍後智。有其二心。觀上界苦初忍後智。亦有二心。餘諦例爾。若依成實見道位中有無量心。故彼文言。以無量心斷諸煩惱。非八非九。言非八者說見道中有無量心相續斷惑。破阿毘曇定說八忍。言非九者說修道中有無量心。破阿毘曇於一一地定九無礙。何故毘曇定說八忍。彼宗觀有。有相局別。見易明故。何故成實說無量心彼宗觀空。空無分限見難了故(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就無礙解脫分別。依如毘曇見道位中具以無礙解脫二道而斷見惑。八忍無礙。七智解脫。應有八智。後一判為須陀洹果。故但說七。若依成實無相位中單有無礙而無解脫。何故而然。彼宗所說無礙解脫同是空觀。於中增進說為無礙。順舊之智判為解脫。順舊解脫判屬須陀。故無中純有無礙(此三門竟)。
次就無礙解脫分別。依如毘曇見道位中具以無礙解脫二道而斷見惑。八忍無礙。七智解脫。應有八智。後一判為須陀洹果。故但說七。若依成實無相位中單有無礙而無解脫。何故而然。彼宗所說無礙解脫同是空觀。於中增進說為無礙。順舊之智判為解脫。順舊解脫判屬須陀。故無中純有無礙(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次第四門約修分別。於中有二。一約境界明修多少。二約行心明修多少。言約境者如毘曇說。於彼見道十五心中現觀一諦。未來還於一諦增明。現觀一行未來傍於一諦之下四行增明。隨所觀察皆明了故。以一諦下四行義親故悉增明。問曰。於前四現忍中現觀一諦未來傍於四諦增明。現觀一行未來傍於十六增明。至第十六道比智時義亦如是。今此見道十五心中何故不爾。未來唯於一諦增明。唯於同諦四行增明。釋言。四現及後道比是開豫道。心志寬容故修寬多。此十五心是速疾道。心志峻狹故修狹少。約境如是。次約行心明修多少。修有二種。一者行修。緣中現起。二者得修。於所修習得令屬己。若據行修苦法忍時唯得修習苦法忍心。乃至最後道比忍時唯得修習道比忍心。若據得修同時相得。或後得前。非前得後。後非得前故。初苦法忍十五得得。乃至最後道比智心唯一得得。相狀如何。苦法忍心現起之時。有一非色非心得法。與忍俱起得於現在苦法忍心。并得種類在未來者令來屬己成就一失。問曰。彼忍由得得之在己不失。彼得由何在己不失。釋言。彼得復由小得得故不失。小得由何。還由大得得故不失。其猶二生互相生矣。雖有二得今總合故說為一得。餘亦如是。問曰。向說以後得前非前得後。今云何言通得種類在未來者。釋言。前說不得後者。苦忍時得不得後時苦法智等。非謂不得現起法家未來種類。未來之類望今未起猶名已起。已起類故苦法智時二得俱生。一得苦智。一得向前苦法忍心。如是漸增。乃至最後道比忍時。有十五得與之俱生。一得道比。餘十四得得前十四。問曰。後得唯得向前所得法體。亦得前得。義釋不定。一義釋之。唯得前法。前得隨法亦成不失。一義釋之。通得前得。若爾展轉有無窮過。論自釋言。無窮何失。修義如是(此四門竟)。
次第四門約修分別。於中有二。一約境界明修多少。二約行心明修多少。言約境者如毘曇說。於彼見道十五心中現觀一諦。未來還於一諦增明。現觀一行未來傍於一諦之下四行增明。隨所觀察皆明了故。以一諦下四行義親故悉增明。問曰。於前四現忍中現觀一諦未來傍於四諦增明。現觀一行未來傍於十六增明。至第十六道比智時義亦如是。今此見道十五心中何故不爾。未來唯於一諦增明。唯於同諦四行增明。釋言。四現及後道比是開豫道。心志寬容故修寬多。此十五心是速疾道。心志峻狹故修狹少。約境如是。次約行心明修多少。修有二種。一者行修。緣中現起。二者得修。於所修習得令屬己。若據行修苦法忍時唯得修習苦法忍心。乃至最後道比忍時唯得修習道比忍心。若據得修同時相得。或後得前。非前得後。後非得前故。初苦法忍十五得得。乃至最後道比智心唯一得得。相狀如何。苦法忍心現起之時。有一非色非心得法。與忍俱起得於現在苦法忍心。并得種類在未來者令來屬己成就一失。問曰。彼忍由得得之在己不失。彼得由何在己不失。釋言。彼得復由小得得故不失。小得由何。還由大得得故不失。其猶二生互相生矣。雖有二得今總合故說為一得。餘亦如是。問曰。向說以後得前非前得後。今云何言通得種類在未來者。釋言。前說不得後者。苦忍時得不得後時苦法智等。非謂不得現起法家未來種類。未來之類望今未起猶名已起。已起類故苦法智時二得俱生。一得苦智。一得向前苦法忍心。如是漸增。乃至最後道比忍時。有十五得與之俱生。一得道比。餘十四得得前十四。問曰。後得唯得向前所得法體。亦得前得。義釋不定。一義釋之。唯得前法。前得隨法亦成不失。一義釋之。通得前得。若爾展轉有無窮過。論自釋言。無窮何失。修義如是(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次定是非。問曰。見中用何為道。義別四階。其一義者慧為道體。餘者悉非。離慧不能忍智法故。第二義者慧及一切心心數法并及道戒通為正道。八正用此而為體故。諸得四相道中隨義不名正道。第三義者心法與戒并及四相同時俱起是共有因。相扶義親通說為道。諸得望彼起戒異時非共有因。相扶義疎不說為道。第四義者心法與戒諸得四相皆有彼此相成之義。通說為道。問曰。若依前之三義諸得非道亦應非果。又復果者是得證義。諸得順果。故名為果。見道在向。何故論中說得為果。釋言。論中說得為果。同後一義。得不順向故不名道。得前世間第一法得亦同此釋不名第一。問曰。若依末後一義得名道者。論中宣說。得彼世間第一法得不名第一。今云何言得道之得亦名為道。釋言。論說得第一得非第一者。同前三種非道之義。又世第一位分短促止在一念。得彼之得前後多念於彼不順。為是彼得不名第一。見道寬長得復多念。於彼相順故得名道。是非如是(此五門竟)。
次定是非。問曰。見中用何為道。義別四階。其一義者慧為道體。餘者悉非。離慧不能忍智法故。第二義者慧及一切心心數法并及道戒通為正道。八正用此而為體故。諸得四相道中隨義不名正道。第三義者心法與戒并及四相同時俱起是共有因。相扶義親通說為道。諸得望彼起戒異時非共有因。相扶義疎不說為道。第四義者心法與戒諸得四相皆有彼此相成之義。通說為道。問曰。若依前之三義諸得非道亦應非果。又復果者是得證義。諸得順果。故名為果。見道在向。何故論中說得為果。釋言。論中說得為果。同後一義。得不順向故不名道。得前世間第一法得亦同此釋不名第一。問曰。若依末後一義得名道者。論中宣說。得彼世間第一法得不名第一。今云何言得道之得亦名為道。釋言。論說得第一得非第一者。同前三種非道之義。又世第一位分短促止在一念。得彼之得前後多念於彼不順。為是彼得不名第一。見道寬長得復多念。於彼相順故得名道。是非如是(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就轉根而為分別。問曰。見中心道峻速。得轉根不有。言。不得。於一一行無多緣故。問曰。若言定不得者。依如毘曇信法二人同在見道。論中宣說。信行是其法行之因。云何不轉。又復釋言。劣望於勝理有因義。其實不轉。若依成實同一空觀實難轉根。若依毘曇差別觀諦容有轉義。是義云何。凡轉根者於境多觀亦能轉根。於境力勵明淨心觀亦能轉根。其四諦法初則易知後轉難了。行者於前四現忍中學觀諦時有五種別。有一種人於四真諦未能觀察。非苦力勵。是人入見但為信行。其第二人四現忍中於前三諦未熟觀察。用道為難力勵觀察。是人入見於前三諦見不極明。名為信行。於後道諦照見明了轉為法行。其第三人四現忍中於前二諦未能觀察。於滅於道用之為難力勵觀察。是人入見於苦於集見不極明。名為信行。於滅於道照見明了轉為於法行。其第四人四現忍中於初苦諦未能觀察。於後三諦用之為難力勵觀察。是人入見於初苦諦見不極明。判為信行。於後三諦照見明了轉為法行。其第五人四現忍中於四真諦並皆力勵。是人入見於四真諦並極明了入見諦道。唯名法行。五種人中初後二人不名轉根。中三名轉。須陀洹向釋之麁爾。次別解釋須陀洹果。斯陀含向通亦是其須陀洹攝一處合論。於中曲有六門分別。一定其體。二明得捨。三明須陀斷結多少。四明須陀受身多少。五明家家。六分利鈍。言定體者須陀洹果聖德為體。聖德不同汎論有三。一是果體。依如毘曇行修分別唯第十六道比智心是其果體。得修分別通攝見諦十六聖心悉為果體。若依成實說無相後順舊空觀而為果體。二學等見。須陀果後遊觀無漏重緣諦理而不增進。三勝果道。須陀果後更起勝解進斷欲結。或一二品乃至六品。此行緣於何諦進斷煩惱。於四諦中趣緣一諦。問曰。何故前斷見惑四諦俱緣。此斷修惑唯緣一諦。釋言。前斷迷諦煩惱。凡於四諦通皆迷惑。故須通觀。此斷緣事貪瞋癡等非捨通迷。故於四諦趣緣一種能斷果後。問曰。此行既緣諦理。云何能斷緣事煩惱。若依毘曇觀細捨麁。是故能斷。若依成實一切煩惱皆取性起。觀空破性。為是能斷。問曰。此行所觀諦理為深於前能斷修惑。為與前同能斷修惑。若便更深深有何相。若當不深安能異斷。一釋。此行觀理更深故能異斷。但此深相階別難分。唯聖自覺叵以言別。其猶地地九品煩惱難可言別。亦如地地生得善根九品難分。雖不可別非無階降。此亦如是。又釋。此行觀理同前亦能異斷。何故如是。理雖同前數觀心地。數觀心明。故能異斷。如似一藥少服減病。多能盡病。非多盡病便有異藥。亦如一食少敢減飢。
次就轉根而為分別。問曰。見中心道峻速。得轉根不有。言。不得。於一一行無多緣故。問曰。若言定不得者。依如毘曇信法二人同在見道。論中宣說。信行是其法行之因。云何不轉。又復釋言。劣望於勝理有因義。其實不轉。若依成實同一空觀實難轉根。若依毘曇差別觀諦容有轉義。是義云何。凡轉根者於境多觀亦能轉根。於境力勵明淨心觀亦能轉根。其四諦法初則易知後轉難了。行者於前四現忍中學觀諦時有五種別。有一種人於四真諦未能觀察。非苦力勵。是人入見但為信行。其第二人四現忍中於前三諦未熟觀察。用道為難力勵觀察。是人入見於前三諦見不極明。名為信行。於後道諦照見明了轉為法行。其第三人四現忍中於前二諦未能觀察。於滅於道用之為難力勵觀察。是人入見於苦於集見不極明。名為信行。於滅於道照見明了轉為於法行。其第四人四現忍中於初苦諦未能觀察。於後三諦用之為難力勵觀察。是人入見於初苦諦見不極明。判為信行。於後三諦照見明了轉為法行。其第五人四現忍中於四真諦並皆力勵。是人入見於四真諦並極明了入見諦道。唯名法行。五種人中初後二人不名轉根。中三名轉。須陀洹向釋之麁爾。次別解釋須陀洹果。斯陀含向通亦是其須陀洹攝一處合論。於中曲有六門分別。一定其體。二明得捨。三明須陀斷結多少。四明須陀受身多少。五明家家。六分利鈍。言定體者須陀洹果聖德為體。聖德不同汎論有三。一是果體。依如毘曇行修分別唯第十六道比智心是其果體。得修分別通攝見諦十六聖心悉為果體。若依成實說無相後順舊空觀而為果體。二學等見。須陀果後遊觀無漏重緣諦理而不增進。三勝果道。須陀果後更起勝解進斷欲結。或一二品乃至六品。此行緣於何諦進斷煩惱。於四諦中趣緣一諦。問曰。何故前斷見惑四諦俱緣。此斷修惑唯緣一諦。釋言。前斷迷諦煩惱。凡於四諦通皆迷惑。故須通觀。此斷緣事貪瞋癡等非捨通迷。故於四諦趣緣一種能斷果後。問曰。此行既緣諦理。云何能斷緣事煩惱。若依毘曇觀細捨麁。是故能斷。若依成實一切煩惱皆取性起。觀空破性。為是能斷。問曰。此行所觀諦理為深於前能斷修惑。為與前同能斷修惑。若便更深深有何相。若當不深安能異斷。一釋。此行觀理更深故能異斷。但此深相階別難分。唯聖自覺叵以言別。其猶地地九品煩惱難可言別。亦如地地生得善根九品難分。雖不可別非無階降。此亦如是。又釋。此行觀理同前亦能異斷。何故如是。理雖同前數觀心地。數觀心明。故能異斷。如似一藥少服減病。多能盡病。非多盡病便有異藥。亦如一食少敢減飢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
多食盡飢。非多盡飢令食不一。此亦如是。須陀聖德雖復無量要唯此三。辨體如此(此一門竟)。
多食盡飢。非多盡飢令食不一。此亦如是。須陀聖德雖復無量要唯此三。辨體如此(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約前後論得論捨。先論捨義。問曰。須陀得果之時為捨前向為當不捨。若依毘曇證果之時定捨前向。捨有二種。一約行修。不行名捨。道比智時前十五心不現行故。二約得修。得斷名捨。因得斷已果得生故。若依成實亦捨。以實細分因心謝已果心現前。名之為捨。相續論之因滿為果。非捨前得。名為不捨。問曰。須陀修增進道。向斯陀時捨前果不。釋言。不捨。何故如是。證果心深所以不捨。又復須陀雖起勝行唯依前果而自息止。為是不捨。次論得義。問曰。須陀證初果時。為得前向合為後果。為當不得。此如前釋。依如毘曇修有二種。一是行修。二是得修。若據行修果中唯有道比智心無前十五。若據得修得於前向合為後果。是義云何。證初果時捨前向中十五別得。一總得生得道比智。并得向中十五無漏合為須陀。問曰。為當直得向中所得功德合為後果。亦得向中能得之得為後果乎。義解不定。一義釋之。唯得所得無漏功德合為後果。不得能得。何故如是。所得法體體有彼此通成之義。故復得之。能得之得非正法體。彼此局別。無有彼此通成之義。為是不得。又復所得心法為主。心法寬通一起之者必有種類成在未來。未來有其可起義故。後復得之合以為果。得非心法。無有寬通在未來義。故後不得合成其果。以有此別。是故論中說。捨前得更起果得。得於前法合為果矣。又更解釋。正得前法兼得前得。合為後果理亦無傷。故論中問曰。若得有得有無窮過。論自釋言。無窮何苦。問曰。若使果得起時通得前得。何名為斷何名為捨。雖復得之非彼種類。故得名捨。毘曇如是。若依成實唯立行修無得修修義。是故不說得於前向合為後果。問曰。須陀起於勝行向斯陀時。有得前果成後向不。釋言。不得起後向時前果不捨。故無異得。得捨如是(此二門竟)。
次約前後論得論捨。先論捨義。問曰。須陀得果之時為捨前向為當不捨。若依毘曇證果之時定捨前向。捨有二種。一約行修。不行名捨。道比智時前十五心不現行故。二約得修。得斷名捨。因得斷已果得生故。若依成實亦捨。以實細分因心謝已果心現前。名之為捨。相續論之因滿為果。非捨前得。名為不捨。問曰。須陀修增進道。向斯陀時捨前果不。釋言。不捨。何故如是。證果心深所以不捨。又復須陀雖起勝行唯依前果而自息止。為是不捨。次論得義。問曰。須陀證初果時。為得前向合為後果。為當不得。此如前釋。依如毘曇修有二種。一是行修。二是得修。若據行修果中唯有道比智心無前十五。若據得修得於前向合為後果。是義云何。證初果時捨前向中十五別得。一總得生得道比智。并得向中十五無漏合為須陀。問曰。為當直得向中所得功德合為後果。亦得向中能得之得為後果乎。義解不定。一義釋之。唯得所得無漏功德合為後果。不得能得。何故如是。所得法體體有彼此通成之義。故復得之。能得之得非正法體。彼此局別。無有彼此通成之義。為是不得。又復所得心法為主。心法寬通一起之者必有種類成在未來。未來有其可起義故。後復得之合以為果。得非心法。無有寬通在未來義。故後不得合成其果。以有此別。是故論中說。捨前得更起果得。得於前法合為果矣。又更解釋。正得前法兼得前得。合為後果理亦無傷。故論中問曰。若得有得有無窮過。論自釋言。無窮何苦。問曰。若使果得起時通得前得。何名為斷何名為捨。雖復得之非彼種類。故得名捨。毘曇如是。若依成實唯立行修無得修修義。是故不說得於前向合為後果。問曰。須陀起於勝行向斯陀時。有得前果成後向不。釋言。不得起後向時前果不捨。故無異得。得捨如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次論須陀斷結多少。經說。須陀唯斷三結。所謂身見戒取及疑。問曰。經說。須陀洹人所斷煩惱猶如縱廣四十里池。其餘在者如一渧。云何復言唯斷三結。釋言。須陀所斷實多。以四義故偏說此三。一以此三是諸惑本舉此攝餘。故偏說三。云何惑本。迷諦十使須陀悉斷。就十使中五見及疑唯障見諦。須陀斷盡偏與斷名。貪瞋癡慢通障見修。障見諦者須陀斷盡。障修道者須陀未除。由斷未盡不與斷名。就彼所斷六使之中三本三隨。身見是本。邊見隨。戒取是本。見取隨。疑心是本邪見隨。經中就本說除三使未亦隨故但說三。二以此三重故偏說。如涅槃釋。譬如世間王來王去。雖多臣流以王重故世人偏說。此三如是重故偏說。此云何重。彼經釋言。一切眾生常所起故。又難覺故。如病常發為重病。又難識知名為重病。此三爾。眾生恒起不覺為過故曰重矣。三以此三能為一切戒定慧等三學大怨所以偏說。云何為怨。隨相麁對取障戒。名為戒怨。疑蓋障定。名為定怨。身見障慧。名為慧怨。依毘婆娑則不如是。彼說。身見能為戒怨。計神是常苦樂不返不畏業果。縱情作罪。妨修淨戒故為戒怨。戒取定怨。取戒為道妨修勝靜故為定怨。疑為慧怨。於境猶預不能決了。坊於正智故為慧怨。四隨化說三。如涅槃釋。或有眾生聞說須陀斷無量結退心不求。故但說三。所斷如是(此三門竟)。
次論須陀斷結多少。經說。須陀唯斷三結。所謂身見戒取及疑。問曰。經說。須陀洹人所斷煩惱猶如縱廣四十里池。其餘在者如一渧。云何復言唯斷三結。釋言。須陀所斷實多。以四義故偏說此三。一以此三是諸惑本舉此攝餘。故偏說三。云何惑本。迷諦十使須陀悉斷。就十使中五見及疑唯障見諦。須陀斷盡偏與斷名。貪瞋癡慢通障見修。障見諦者須陀斷盡。障修道者須陀未除。由斷未盡不與斷名。就彼所斷六使之中三本三隨。身見是本。邊見隨。戒取是本。見取隨。疑心是本邪見隨。經中就本說除三使未亦隨故但說三。二以此三重故偏說。如涅槃釋。譬如世間王來王去。雖多臣流以王重故世人偏說。此三如是重故偏說。此云何重。彼經釋言。一切眾生常所起故。又難覺故。如病常發為重病。又難識知名為重病。此三爾。眾生恒起不覺為過故曰重矣。三以此三能為一切戒定慧等三學大怨所以偏說。云何為怨。隨相麁對取障戒。名為戒怨。疑蓋障定。名為定怨。身見障慧。名為慧怨。依毘婆娑則不如是。彼說。身見能為戒怨。計神是常苦樂不返不畏業果。縱情作罪。妨修淨戒故為戒怨。戒取定怨。取戒為道妨修勝靜故為定怨。疑為慧怨。於境猶預不能決了。坊於正智故為慧怨。四隨化說三。如涅槃釋。或有眾生聞說須陀斷無量結退心不求。故但說三。所斷如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大乘義章卷第十七(本終)
大乘義章卷第十七(本終)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大乘義章卷第十七(末)
大乘義章卷第十七(末)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
遠法師撰
遠法師撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明須陀受生多少。於中曲有四門分別。一明須陀受身多少。二明潤惑品數多少。三明煩惱潤生多少。四明斷惑損生多少。初言受生身多少者。須陀有四。其第一人現修進得阿羅漢果。則於現身入般涅槃。其第二人現修進得阿那含果上界受身。或受一生或二三四乃至極多。或受十五或受十六。言十五者。有樂定人四禪遍生有十一身。初禪二處。上三禪地各有三處。合為十一。加四空處故有十五。言十六者。有樂慧人四禪遍生有十一身。加五淨居故有十六。此等差別廣如後釋。其第三人現身修得斯陀含果欲界受身。於人天中多受二生少受一生。其第四人於現在世唯證初果欲界受身。或受一生或二三四乃至極多。受七生往來十四生。死此之十四於人天中往來受之。不得類併。何故如是。以其覺苦厭離心故。此須陀洹曾以觀苦覺苦心盛。人中受生則覺人苦求生天中。天中受生復覺天過求生人中。為是不併。問曰。於彼十四生中何處先生。是義不定。人中得道捨人身已先住天中。天中得道捨天身已先生人中。故雜心云。人中超昇人間滿七。天亦如是。問曰。何故極唯七返不增不減。業力持故不減七返。道力制故不過七返。又復業力勢極如此。如七藥樹七步毒蛇七日之藥七世事等。問曰。此人過七返已唯得涅槃有生上者。經論不同。依如毘曇及成實論。一切聖人欲界地中曾經生者。厭苦情深悉不上生。欲界身中定得涅槃。依阿育王傳經所說有上生者。彼經宣說。有一經生病須陀洹優波麴多化生五淨。明得上生。化之因緣備如經說。須陀差別義有四階。此四人中初一名為現般須陀。中二名為現進須陀。後一名為受生須陀。次第二門約就欲界受生須陀明其潤生煩惱品數。潤生煩惱麁分為三。細分為九。中分為五。麁分三者。謂。上中下。此義不定。就過論之麁惑過重說之為上。細惑過微說以為下。非麁非細說名為中。若據功力麁惑浮淺。障道力微說以為下。細惑根深。障道力強說之為上。中惑異前說名為中。故經宜說。無明住地其力最上。今此且依初義分之。麁惑為上。細名為下。兩楹說中。細分九者。麁中三品。所謂上上上中上下。中惑亦三。所謂中上中中中下。細惑亦三。所謂下上下中下下。中分分五者。謂為下中上上中上上於中。初二名為上上。次二上中。次二名上。次二名中。後一名下。此五與彼五階熏禪五階分善其義相似。問曰。分九便足何勞說五。今為約此明潤多少故須辨之。次第三門明其煩惱潤生多少。於中曲有三門分別。一明諸惑有潤不潤。二明用惑潤生不同。三明諸惑潤生多少。初言諸惑潤不潤者。有人宣說九品惑中有乘斷
次明須陀受生多少。於中曲有四門分別。一明須陀受身多少。二明潤惑品數多少。三明煩惱潤生多少。四明斷惑損生多少。初言受生身多少者。須陀有四。其第一人現修進得阿羅漢果。則於現身入般涅槃。其第二人現修進得阿那含果上界受身。或受一生或二三四乃至極多。或受十五或受十六。言十五者。有樂定人四禪遍生有十一身。初禪二處。上三禪地各有三處。合為十一。加四空處故有十五。言十六者。有樂慧人四禪遍生有十一身。加五淨居故有十六。此等差別廣如後釋。其第三人現身修得斯陀含果欲界受身。於人天中多受二生少受一生。其第四人於現在世唯證初果欲界受身。或受一生或二三四乃至極多。受七生往來十四生。死此之十四於人天中往來受之。不得類併。何故如是。以其覺苦厭離心故。此須陀洹曾以觀苦覺苦心盛。人中受生則覺人苦求生天中。天中受生復覺天過求生人中。為是不併。問曰。於彼十四生中何處先生。是義不定。人中得道捨人身已先住天中。天中得道捨天身已先生人中。故雜心云。人中超昇人間滿七。天亦如是。問曰。何故極唯七返不增不減。業力持故不減七返。道力制故不過七返。又復業力勢極如此。如七藥樹七步毒蛇七日之藥七世事等。問曰。此人過七返已唯得涅槃有生上者。經論不同。依如毘曇及成實論。一切聖人欲界地中曾經生者。厭苦情深悉不上生。欲界身中定得涅槃。依阿育王傳經所說有上生者。彼經宣說。有一經生病須陀洹優波麴多化生五淨。明得上生。化之因緣備如經說。須陀差別義有四階。此四人中初一名為現般須陀。中二名為現進須陀。後一名為受生須陀。次第二門約就欲界受生須陀明其潤生煩惱品數。潤生煩惱麁分為三。細分為九。中分為五。麁分三者。謂。上中下。此義不定。就過論之麁惑過重說之為上。細惑過微說以為下。非麁非細說名為中。若據功力麁惑浮淺。障道力微說以為下。細惑根深。障道力強說之為上。中惑異前說名為中。故經宜說。無明住地其力最上。今此且依初義分之。麁惑為上。細名為下。兩楹說中。細分九者。麁中三品。所謂上上上中上下。中惑亦三。所謂中上中中中下。細惑亦三。所謂下上下中下下。中分分五者。謂為下中上上中上上於中。初二名為上上。次二上中。次二名上。次二名中。後一名下。此五與彼五階熏禪五階分善其義相似。問曰。分九便足何勞說五。今為約此明潤多少故須辨之。次第三門明其煩惱潤生多少。於中曲有三門分別。一明諸惑有潤不潤。二明用惑潤生不同。三明諸惑潤生多少。初言諸惑潤不潤者。有人宣說九品惑中有乘斷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
者不能潤生。不乘斷者用之潤生。此義不然。乘斷已竟可不潤生。未斷之時何為不潤。當知。一切齊能潤生。但潤有二。一者現起親潤受生。二者成就冥助資潤。其乘斷者未斷之時得有冥助資潤之義。亦有現起親潤之義。云何得有。義如後釋(此一門竟)。
者不能潤生。不乘斷者用之潤生。此義不然。乘斷已竟可不潤生。未斷之時何為不潤。當知。一切齊能潤生。但潤有二。一者現起親潤受生。二者成就冥助資潤。其乘斷者未斷之時得有冥助資潤之義。亦有現起親潤之義。云何得有。義如後釋(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明用惑潤生不同。於彼九品修惑之中何者現起親潤受生。何者成就資潤受生。隨次論之所有惑中最上麁品緣中現起親潤受生。餘悉成就資潤受生。據實論之惑起無序。發業潤生例非一准。惑上中下不可一定。是義云何。於受生時有人鈍根。或覩勝緣起增上結。則用此結親潤受生。中下資助。有人中根。或對中緣起中品結。即用此結親潤受生。上下煩惱成而隨助。有人利根。或逢弱緣起下品結。則用此結親潤受生。上中隨助。上結生者受身必多。中結次少。下結最少。為是須陀九品煩惱雖全未斷不妨受生多少不定。以是義故九品惑中。應乘斷者亦得現起潤業受生資助已竟(此二門竟)。
次明用惑潤生不同。於彼九品修惑之中何者現起親潤受生。何者成就資潤受生。隨次論之所有惑中最上麁品緣中現起親潤受生。餘悉成就資潤受生。據實論之惑起無序。發業潤生例非一准。惑上中下不可一定。是義云何。於受生時有人鈍根。或覩勝緣起增上結。則用此結親潤受生。中下資助。有人中根。或對中緣起中品結。即用此結親潤受生。上下煩惱成而隨助。有人利根。或逢弱緣起下品結。則用此結親潤受生。上中隨助。上結生者受身必多。中結次少。下結最少。為是須陀九品煩惱雖全未斷不妨受生多少不定。以是義故九品惑中。應乘斷者亦得現起潤業受生資助已竟(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明諸惑潤生多少。經論之中文無定判。然今且可准義論之。九品惑中最初二品。五品分別同是上上。品類同故齊潤三生。於中初品獨潤三生。餘結資助潤十四生。於中後品獨潤三生。餘結資助潤十一生。此云何知。彼第三品第四品結各潤二生。此初二品麁於彼結。故潤三生。與彼相隣不得過三。又餘品結二品。二品潤生齊等。以後類前最初二品同潤三生。問曰。此二同潤三生。有何差別。初品麁強受生速疾。後品惑微受生遲遲。如人見物貪強疾取貪微後取。又初品麁受報麁劣。後品惑微受報精勝。又復初品麁強有力。定潤三生。後品劣薄。或潤二生。或潤三生。而非決定言同潤。三就極為語。其次兩品五品分別同是上中。品類同故齊潤二生。於中初品獨潤二生。餘品資助共潤八生。後品之結獨潤二生。餘品資助共潤六生。此云何知。前初二品各潤三生。此二細彼。故二不多。又第五品及第六品各潤一生。此二麁彼。故二不少。又復於彼十四生中前之六生。是第一品第二品惑之所潤。故斷第一第二品結。損却六生餘八生在。論言。若斷三四品惑餘二生三生是名家家。言三生者人三天三即是六生。言二生者人二天二即是四生。餘八生中斷第三品潤生之結受餘六生。名為家家。明知。第三獨潤二生。斷第四品潤生之結受餘四生。名為家家。明知。第四獨潤二生。有何差別。別如前釋。彼第五品第六品結。五品分別同是上品。類同故齊潤一生。於中前品獨潤一生。餘品資助共潤四生。後品之結獨潤一生。餘品資助共潤三生。道理應然。但此一品有乘斷義。若彼乘斷不用潤生。若未乘斷容將潤生。問曰。云何得知。此二各潤一生。以前二品各潤二生。此品細彼。潤一不多。第七第八共潤一生。此品麁彼。潤一不減。又論宣說。斷第四品潤生之惑餘受四生。名為家家。及斷第五第六品竟成斯陀含。唯二生在。明知。此二各潤一生。問曰。此二各潤一生。有何差異。異如上釋。彼第七品第八品惑。五品分別同是中品。品類同故共潤一生。餘品資助共潤二生。此云何知。次前二品各潤一生。此品細彼。故合潤一。又復斯陀餘二生中若斷第七第八品結唯減一生。一生猶在。明知。此二共潤一生。問曰。此二共潤一生。有何差別。釋言。前麁潤生力強。後品微細潤生力薄。佐助而已。問曰。此二共潤一生。斷第七品彼第八品云何潤生。釋言。第八無有獨潤半生之理。若斷第七彼第八品與第九品共潤一生。故毘婆沙說。斷第七品受於一生。斷第八品亦受一生。彼第九品五品分別是其下品獨潤一生。問曰。何故七品八品共潤一生。此品轉細獨潤一生。以
次明諸惑潤生多少。經論之中文無定判。然今且可准義論之。九品惑中最初二品。五品分別同是上上。品類同故齊潤三生。於中初品獨潤三生。餘結資助潤十四生。於中後品獨潤三生。餘結資助潤十一生。此云何知。彼第三品第四品結各潤二生。此初二品麁於彼結。故潤三生。與彼相隣不得過三。又餘品結二品。二品潤生齊等。以後類前最初二品同潤三生。問曰。此二同潤三生。有何差別。初品麁強受生速疾。後品惑微受生遲遲。如人見物貪強疾取貪微後取。又初品麁受報麁劣。後品惑微受報精勝。又復初品麁強有力。定潤三生。後品劣薄。或潤二生。或潤三生。而非決定言同潤。三就極為語。其次兩品五品分別同是上中。品類同故齊潤二生。於中初品獨潤二生。餘品資助共潤八生。後品之結獨潤二生。餘品資助共潤六生。此云何知。前初二品各潤三生。此二細彼。故二不多。又第五品及第六品各潤一生。此二麁彼。故二不少。又復於彼十四生中前之六生。是第一品第二品惑之所潤。故斷第一第二品結。損却六生餘八生在。論言。若斷三四品惑餘二生三生是名家家。言三生者人三天三即是六生。言二生者人二天二即是四生。餘八生中斷第三品潤生之結受餘六生。名為家家。明知。第三獨潤二生。斷第四品潤生之結受餘四生。名為家家。明知。第四獨潤二生。有何差別。別如前釋。彼第五品第六品結。五品分別同是上品。類同故齊潤一生。於中前品獨潤一生。餘品資助共潤四生。後品之結獨潤一生。餘品資助共潤三生。道理應然。但此一品有乘斷義。若彼乘斷不用潤生。若未乘斷容將潤生。問曰。云何得知。此二各潤一生。以前二品各潤二生。此品細彼。潤一不多。第七第八共潤一生。此品麁彼。潤一不減。又論宣說。斷第四品潤生之惑餘受四生。名為家家。及斷第五第六品竟成斯陀含。唯二生在。明知。此二各潤一生。問曰。此二各潤一生。有何差異。異如上釋。彼第七品第八品惑。五品分別同是中品。品類同故共潤一生。餘品資助共潤二生。此云何知。次前二品各潤一生。此品細彼。故合潤一。又復斯陀餘二生中若斷第七第八品結唯減一生。一生猶在。明知。此二共潤一生。問曰。此二共潤一生。有何差別。釋言。前麁潤生力強。後品微細潤生力薄。佐助而已。問曰。此二共潤一生。斷第七品彼第八品云何潤生。釋言。第八無有獨潤半生之理。若斷第七彼第八品與第九品共潤一生。故毘婆沙說。斷第七品受於一生。斷第八品亦受一生。彼第九品五品分別是其下品獨潤一生。問曰。何故七品八品共潤一生。此品轉細獨潤一生。以
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此垂終繫縛牢固。度此已後更無生處。力競堅縛故獨潤一。問曰。毘曇說。須陀洹依未來禪而入聖道。所依未來應治煩惱。云何得有九品具結而用潤生。釋言。未必是未來禪皆能治結。若先修得未來禪已。作六行觀則能斷結。若不作者諸結全在。是故須陀雖依未來而入聖道。不妨得有具結潤生。問曰。成實宣說。須陀必依初禪至無所有七依處定而入聖道。得彼定時伏斷欲結。得須陀已用何潤生欲界受身。有人釋言。用彼過去曾起煩惱潤生受身。此義不然。過去雖有現在不行。於境不愛。云何受身。有人復言。彼宗聖人不退聖道得退禪定。以退定故得起欲界煩惱潤生。若爾須陀不退定者應當上生。須陀上生經論不許。明知。下生不由退定。今正解釋。欲界惑中麁細無量。能伏之定從凡至佛階別無數。須陀所依事定麁淺。但伏麁品細惑猶行。細惑之中義分九品。用之潤生。此是第三潤生多少。次第四門明其斷惑損生多少。於中曲有兩門分別。一明斷不同。二約斷明損。斷有二種。一階別異斷。二者乘斷。隨惑麁細漸息漸斷名別異斷。因斷前品後品乘除名為乘斷。九品惑中第六一品決定乘斷。何故如是。此品惑盡便證第二斯陀含果。悕果情猛故。斷第五必乘第六。此品乘斷諸論大同。第九一品論者不同。毘婆沙中一論師說。亦是乘斷。故彼文言。若斷第八則第九品不能遮礙。何故此品復須乘斷。義同前釋。此品惑盡證那含果。悕果心猛。為是乘斷。若依毘曇定非乘斷。以此垂終極作障礙所以不乘。如守還人未至邊處遮抑則緩。若至邊處遮礙則急。是故義言。若度此已我於何處而受生也。故難乘斷。自餘七品階別漸斷悉無乘義。有人說言。第二第八亦是乘斷。何故如是。果心之後蘇息有力。故斷第一必乘第二。斷第七品必乘第八。此義不然。若第二品有乘斷者經論應說。全無說處。明知。不乘。又第八品論說不乘。准後類前。明知。第二非是乘斷。毘婆沙說。若斷第七彼第八品與第九品共潤一生。明知。第八品非乘斷。問曰。前說。有乘斷者為當一觀相續斷盡名為乘斷。為當一世決定斷盡名為乘斷。釋言。一世決定斷盡名為乘斷。非是一觀相續斷盡名為乘斷。但於現世無間斷盡亦名乘斷。簡別斷盡亦名乘斷。一世不盡。用之受身。經生乃斷不名乘斷。斷義如是。次約斷明損。斷第一品十四生中損其三生。斷第二品復損三生。但有八生斷第三品損其二生。餘有六生。人三天三。斷第四品復損二生。餘有四生。人二天二。故論說言。若斷三四品餘二生三生是說名家家斷第五品乘斷第六。復損二生。餘有二在。斷七斷八復損一生。餘有一在。斷
此垂終繫縛牢固。度此已後更無生處。力競堅縛故獨潤一。問曰。毘曇說。須陀洹依未來禪而入聖道。所依未來應治煩惱。云何得有九品具結而用潤生。釋言。未必是未來禪皆能治結。若先修得未來禪已。作六行觀則能斷結。若不作者諸結全在。是故須陀雖依未來而入聖道。不妨得有具結潤生。問曰。成實宣說。須陀必依初禪至無所有七依處定而入聖道。得彼定時伏斷欲結。得須陀已用何潤生欲界受身。有人釋言。用彼過去曾起煩惱潤生受身。此義不然。過去雖有現在不行。於境不愛。云何受身。有人復言。彼宗聖人不退聖道得退禪定。以退定故得起欲界煩惱潤生。若爾須陀不退定者應當上生。須陀上生經論不許。明知。下生不由退定。今正解釋。欲界惑中麁細無量。能伏之定從凡至佛階別無數。須陀所依事定麁淺。但伏麁品細惑猶行。細惑之中義分九品。用之潤生。此是第三潤生多少。次第四門明其斷惑損生多少。於中曲有兩門分別。一明斷不同。二約斷明損。斷有二種。一階別異斷。二者乘斷。隨惑麁細漸息漸斷名別異斷。因斷前品後品乘除名為乘斷。九品惑中第六一品決定乘斷。何故如是。此品惑盡便證第二斯陀含果。悕果情猛故。斷第五必乘第六。此品乘斷諸論大同。第九一品論者不同。毘婆沙中一論師說。亦是乘斷。故彼文言。若斷第八則第九品不能遮礙。何故此品復須乘斷。義同前釋。此品惑盡證那含果。悕果心猛。為是乘斷。若依毘曇定非乘斷。以此垂終極作障礙所以不乘。如守還人未至邊處遮抑則緩。若至邊處遮礙則急。是故義言。若度此已我於何處而受生也。故難乘斷。自餘七品階別漸斷悉無乘義。有人說言。第二第八亦是乘斷。何故如是。果心之後蘇息有力。故斷第一必乘第二。斷第七品必乘第八。此義不然。若第二品有乘斷者經論應說。全無說處。明知。不乘。又第八品論說不乘。准後類前。明知。第二非是乘斷。毘婆沙說。若斷第七彼第八品與第九品共潤一生。明知。第八品非乘斷。問曰。前說。有乘斷者為當一觀相續斷盡名為乘斷。為當一世決定斷盡名為乘斷。釋言。一世決定斷盡名為乘斷。非是一觀相續斷盡名為乘斷。但於現世無間斷盡亦名乘斷。簡別斷盡亦名乘斷。一世不盡。用之受身。經生乃斷不名乘斷。斷義如是。次約斷明損。斷第一品十四生中損其三生。斷第二品復損三生。但有八生斷第三品損其二生。餘有六生。人三天三。斷第四品復損二生。餘有四生。人二天二。故論說言。若斷三四品餘二生三生是說名家家斷第五品乘斷第六。復損二生。餘有二在。斷七斷八復損一生。餘有一在。斷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九品復去一生一切皆盡。須陀受身多少如是(此二門竟)。
第九品復去一生一切皆盡。須陀受身多少如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明家家。於中曲有四門分別。一總解釋家家之義。二明說意。三明建立家家所以。四對餘果料簡有無。初總解釋家家義者。論自釋言。從家至家故曰家家。此明須陀厭舊生處異家受身故名家家。云何異家。此人或時人中生已捨人生天。復捨天身還生人中。厭本生處異家受生。天中亦爾。離本生處異處受生。故曰異處。問曰。若此異處受身名家家者。何故論言在於人中或在一處。或二或三在於天中。或在一天或二或三。釋言。人中或一家者或一張家。或一王家名為一家。如是一切。不妨於中家門各別。天亦如是。於六天中或一天處。不妨於中住處各異。故得名為從家至家為家家矣。初門如是。次明宣說家家之意。為彰其勝故論說言。須陀勝者名為家家。云何顯勝。須陀洹中結有厚薄。其結厚者不厭舊處容使重生。不名家家。故用初品及第二品第三品結所受之身非家家攝。薄者不爾。不肯重生。簡薄異厚故說家家。說意如是。次明建立家家之義。依如論中三義建立。一斷煩惱。二成無漏根。三者受生。言斷煩惱簡異具薄須陀洹人。成無漏根簡異退者。亦簡凡夫。言受生者簡異現般須陀等。故論說言。若斷三四品成就彼對治。餘二生三生是說名家家。斷三四品是初義也。九品惑或斷三品。或斷四品。問曰。何故要斷此惑方名家家。九品惑中初三麁重。於舊生處憎厭情微容使重生。非家家義。為是要斷方成家家。問曰。若言前三惑麁於舊生家有重生者。於人天中應併受生。何故從人必生於天。從天必人釋言。當本現生之時。實覺其苦厭人求天。厭天求人。為是不併。麁結覆心。久遠還愛。故得重生。問曰。於彼九品惑中斷三用四。斷四用五。並稱家家。何故不說斷五用六斷六用於七八品等為家家乎。釋言。斷五必乘第六。不用受生故非家家。七八品等於人於天無二受身。故非家家。成就彼治第二義也。謂成三品結四品法家對治無漏。凡夫亦能斷除三品四品之結而非家家。故須說此餘二生三生。是其第三受生義也。餘二生者人二天二合為四生。餘三生者人三天三合為六生。九品惑中斷前三品用第四品受其六生。斷第四品用第五品受其四生。現般須陀具前兩義以不受生。不成家家故須說此。此第三門明其建立家家義竟。次對餘果料簡有無。問曰。何故初果之中偏說家家餘果不說。釋言。初果於人天中往來多生。有其從家至家之義。所以偏說。餘無此義。為是不論。問曰。那含於上界中亦受多身。何故不說。彼一一處無量生義。故非家家(此四門竟)。
次明家家。於中曲有四門分別。一總解釋家家之義。二明說意。三明建立家家所以。四對餘果料簡有無。初總解釋家家義者。論自釋言。從家至家故曰家家。此明須陀厭舊生處異家受身故名家家。云何異家。此人或時人中生已捨人生天。復捨天身還生人中。厭本生處異家受生。天中亦爾。離本生處異處受生。故曰異處。問曰。若此異處受身名家家者。何故論言在於人中或在一處。或二或三在於天中。或在一天或二或三。釋言。人中或一家者或一張家。或一王家名為一家。如是一切。不妨於中家門各別。天亦如是。於六天中或一天處。不妨於中住處各異。故得名為從家至家為家家矣。初門如是。次明宣說家家之意。為彰其勝故論說言。須陀勝者名為家家。云何顯勝。須陀洹中結有厚薄。其結厚者不厭舊處容使重生。不名家家。故用初品及第二品第三品結所受之身非家家攝。薄者不爾。不肯重生。簡薄異厚故說家家。說意如是。次明建立家家之義。依如論中三義建立。一斷煩惱。二成無漏根。三者受生。言斷煩惱簡異具薄須陀洹人。成無漏根簡異退者。亦簡凡夫。言受生者簡異現般須陀等。故論說言。若斷三四品成就彼對治。餘二生三生是說名家家。斷三四品是初義也。九品惑或斷三品。或斷四品。問曰。何故要斷此惑方名家家。九品惑中初三麁重。於舊生處憎厭情微容使重生。非家家義。為是要斷方成家家。問曰。若言前三惑麁於舊生家有重生者。於人天中應併受生。何故從人必生於天。從天必人釋言。當本現生之時。實覺其苦厭人求天。厭天求人。為是不併。麁結覆心。久遠還愛。故得重生。問曰。於彼九品惑中斷三用四。斷四用五。並稱家家。何故不說斷五用六斷六用於七八品等為家家乎。釋言。斷五必乘第六。不用受生故非家家。七八品等於人於天無二受身。故非家家。成就彼治第二義也。謂成三品結四品法家對治無漏。凡夫亦能斷除三品四品之結而非家家。故須說此餘二生三生。是其第三受生義也。餘二生者人二天二合為四生。餘三生者人三天三合為六生。九品惑中斷前三品用第四品受其六生。斷第四品用第五品受其四生。現般須陀具前兩義以不受生。不成家家故須說此。此第三門明其建立家家義竟。次對餘果料簡有無。問曰。何故初果之中偏說家家餘果不說。釋言。初果於人天中往來多生。有其從家至家之義。所以偏說。餘無此義。為是不論。問曰。那含於上界中亦受多身。何故不說。彼一一處無量生義。故非家家(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就須陀分其利鈍。開合不定。或分為二。唯利與鈍。如涅槃說。彼文約就現般須陀及受生者以別利鈍。現般為利。受生人中二生至多通以為鈍。一生不論。何故不論。一生人中含通利鈍難以偏定為是不說。云何含通。有人現在應得涅槃。餘緣障難。或乏資緣。或病無力妨礙修道。由是不得。經生乃得。此則是利。有人現在懃修不得。經生乃得。此則是鈍。有斯不定故彼不說。或分為三。謂利鈍中。如上所列四種人中。總相麁分現般為利。中間兩人現進為中。經生須陀說以為鈍。以次細論現進人中亦有鈍者。於現身中雖得那含上界多生方得涅槃。經生人中亦有利者。雖於現在不得餘果。欲界受生而於次身疾得涅槃。或分為六。退思護住勝進不動義如後釋。隨別細分亦可無量。須陀如是。次別解釋斯陀含義。阿那含向通名斯陀。一處合論。於中曲有四門分別。一定其體。二辨其相。三分利鈍。第四明其斷結多少。言定體者。斯陀之果聖德為體。聖德不同。亦有三種。一是果體。依如毘曇行修分別。唯取欲界九品治中第六一品解脫道心而為果體。得修分別通攝須陀果德無漏。并攝斯陀向中無漏。合為果體。是義云何。果心現時捨前諸得。別有一種非色非心果得現生。得第六品解脫道心。并得向前一切無漏。合成一種斯陀含果。若依成實唯立行修不說得修。是故但說第六一品解脫道心以為果體。餘皆謝往現無法體。不說為果。細分如是。相續論之因滿成果。二學等見義。同前解。三勝果道。更修勝解進斷七八九品煩惱。有三無礙二解脫道。名為勝果。(此一門竟)。
次就須陀分其利鈍。開合不定。或分為二。唯利與鈍。如涅槃說。彼文約就現般須陀及受生者以別利鈍。現般為利。受生人中二生至多通以為鈍。一生不論。何故不論。一生人中含通利鈍難以偏定為是不說。云何含通。有人現在應得涅槃。餘緣障難。或乏資緣。或病無力妨礙修道。由是不得。經生乃得。此則是利。有人現在懃修不得。經生乃得。此則是鈍。有斯不定故彼不說。或分為三。謂利鈍中。如上所列四種人中。總相麁分現般為利。中間兩人現進為中。經生須陀說以為鈍。以次細論現進人中亦有鈍者。於現身中雖得那含上界多生方得涅槃。經生人中亦有利者。雖於現在不得餘果。欲界受生而於次身疾得涅槃。或分為六。退思護住勝進不動義如後釋。隨別細分亦可無量。須陀如是。次別解釋斯陀含義。阿那含向通名斯陀。一處合論。於中曲有四門分別。一定其體。二辨其相。三分利鈍。第四明其斷結多少。言定體者。斯陀之果聖德為體。聖德不同。亦有三種。一是果體。依如毘曇行修分別。唯取欲界九品治中第六一品解脫道心而為果體。得修分別通攝須陀果德無漏。并攝斯陀向中無漏。合為果體。是義云何。果心現時捨前諸得。別有一種非色非心果得現生。得第六品解脫道心。并得向前一切無漏。合成一種斯陀含果。若依成實唯立行修不說得修。是故但說第六一品解脫道心以為果體。餘皆謝往現無法體。不說為果。細分如是。相續論之因滿成果。二學等見義。同前解。三勝果道。更修勝解進斷七八九品煩惱。有三無礙二解脫道。名為勝果。(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨其相。是斯陀含分別有三。一者現般現身修得阿羅漢果入般涅槃。二者現進。現身修得阿那含果上界受身。三者經生。現無異得欲界受身。此三離分亦得說五。現般有二。一直現般。於凡身上修得斯陀。即於現身得般涅槃。二者轉世。或於須陀果上經生。或於斯陀行中經生。復得斯陀。即於現身入般涅槃。現進為一。通前為三。經生之中有其二種。一者守果。名一往來。二者進向。名一種子。此一種子亦三因緣而建立之。謂。斷煩惱成就對治無漏之根。及上受生。三中少一非一種子。論釋如是。以此通前合說為五。辨相如是(此二門竟)。
次辨其相。是斯陀含分別有三。一者現般現身修得阿羅漢果入般涅槃。二者現進。現身修得阿那含果上界受身。三者經生。現無異得欲界受身。此三離分亦得說五。現般有二。一直現般。於凡身上修得斯陀。即於現身得般涅槃。二者轉世。或於須陀果上經生。或於斯陀行中經生。復得斯陀。即於現身入般涅槃。現進為一。通前為三。經生之中有其二種。一者守果。名一往來。二者進向。名一種子。此一種子亦三因緣而建立之。謂。斷煩惱成就對治無漏之根。及上受生。三中少一非一種子。論釋如是。以此通前合說為五。辨相如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次分別利鈍。開合不定。要攝唯二。謂。利與鈍。現般為利。餘者為鈍。亦可。經生以之為鈍。餘者名利。或分為三。謂。利鈍中。現般為利。現進為中。經生為鈍。麁判如是。以實具論現般人中亦有利鈍。直爾現般說之為利。轉世現般說以為鈍。現進人中亦有利鈍。進到那含中般是利。上生是鈍。經生人中亦有利鈍。一種為利。二生是鈍。或分為六。退思護住勝進不動義如後判(此三門竟)。
次分別利鈍。開合不定。要攝唯二。謂。利與鈍。現般為利。餘者為鈍。亦可。經生以之為鈍。餘者名利。或分為三。謂。利鈍中。現般為利。現進為中。經生為鈍。麁判如是。以實具論現般人中亦有利鈍。直爾現般說之為利。轉世現般說以為鈍。現進人中亦有利鈍。進到那含中般是利。上生是鈍。經生人中亦有利鈍。一種為利。二生是鈍。或分為六。退思護住勝進不動義如後判(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明斯陀斷結多少。經說。斯陀斯除三結薄貪恚癡。斷三結者義如上辨。所謂身見戒取及疑。前斷此無故通說。又復此三亦有斯陀親斷之義。如後釋。所言薄者。於貪瞋癡正是所斷。薄至幾許。欲界九品修惑之中。守果斯陀除六三在。名之為薄。進向斯陀斷七除八。或斷九品未證解脫。從前為論斯稱薄矣。斷結如是。於中有義同須陀者。類上可知。不勞更解。斯陀如是。次別解釋阿那含義。阿羅漢向通名那含。一處合論。於中亦有四門分別。一定其體。二辨其相。三分利鈍。四斷欲結多少。言定體者。阿那含果聖德為體。聖德有三。一是果體。依如毘曇行修分別唯取欲界九品治中末後解脫一念無漏。是其果體。得修分別通攝向前一切無漏。合為果體。是義云何。證那含時前得悉捨。一總得生得彼欲界九品治中末後解脫。并得前來一切無漏。合為一果。若依成實唯立行修無得修義。是故唯說欲界治中末後解脫以為果體。二學等見。義同前釋。三勝果道。更修勝行。進斷初禪至非想結。唯除非想末後解脫。名為勝果。此三通說為那含果。定體如是(此一門竟)。
次明斯陀斷結多少。經說。斯陀斯除三結薄貪恚癡。斷三結者義如上辨。所謂身見戒取及疑。前斷此無故通說。又復此三亦有斯陀親斷之義。如後釋。所言薄者。於貪瞋癡正是所斷。薄至幾許。欲界九品修惑之中。守果斯陀除六三在。名之為薄。進向斯陀斷七除八。或斷九品未證解脫。從前為論斯稱薄矣。斷結如是。於中有義同須陀者。類上可知。不勞更解。斯陀如是。次別解釋阿那含義。阿羅漢向通名那含。一處合論。於中亦有四門分別。一定其體。二辨其相。三分利鈍。四斷欲結多少。言定體者。阿那含果聖德為體。聖德有三。一是果體。依如毘曇行修分別唯取欲界九品治中末後解脫一念無漏。是其果體。得修分別通攝向前一切無漏。合為果體。是義云何。證那含時前得悉捨。一總得生得彼欲界九品治中末後解脫。并得前來一切無漏。合為一果。若依成實唯立行修無得修義。是故唯說欲界治中末後解脫以為果體。二學等見。義同前釋。三勝果道。更修勝行。進斷初禪至非想結。唯除非想末後解脫。名為勝果。此三通說為那含果。定體如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨其相。那含人中開合不定。增數說之。要攝唯三。一者現般。現身修得阿羅漢果入般涅槃。二者中般。依如成實從欲上生兩界中間受身得般。故名中般。彼論不立中陰義故。依餘經論從欲上生中陰身中得般涅槃。名為中般。三受身般。上界受身然後得般。或分為四。一者現般。二者中般。三色界般。色界身中修得涅槃。四無色般。無色界中修得涅槃。或分為六。如涅槃說。一者現般。二者中般。三者生般。四者行般。五者無行般。六上流般。初現般者有三因緣。所以現般。一以利根見煩惱過速疾斷除。所以現般。二得聖道已曾欲界生厭苦情深。畏上界生懃修對治。是故現般。第三有人得未來禪。依之斷結。餘禪雖得而不現前。於上二界無有作業亦無生業。為是現般。其中般者有二因緣。一以利根中陰身中聖道現前。見煩惱過能疾斷除。所以中般。故涅槃云。以利根故於中涅槃。二約業分別。業有二種。一者作業。二受生業。從煩惱起名為作業。若煩惱行為愛所潤能生後果。名受生業。此人修得世俗八禪有其作業。於禪不愛無受生業。為是中般。故涅槃云。欲色眾生有二種業。一者作業。二受生業。中涅槃者唯有作業。是故於中而般涅槃。問曰。此人既是利根。何不現般至中方般。如涅槃釋。此人雖利四大羸劣不堪修道。或雖有力資緣不足。為是不得現世涅槃。問曰。中般唯極利根。亦有差降。如涅槃釋。有上中下。若有上根軟煩惱者。未離欲界得般涅槃。若有中根中煩惱者。始離欲界未至色界得般涅槃。若有下根上煩惱者。至色界邊方得涅槃。問曰。何故捨欲界身中有涅槃上界無之。依如涅槃四義辨釋。一約性解釋。欲界眾生其性勇健能得向果。為是欲界中有涅槃。上界不爾故無中般。二約煩惱因緣以釋。欲界煩惱有二因緣。一內二外。不斷結使及邪思惟而起煩惱。名之為內。六塵生結。目之為外。此二可厭。故從欲界中有涅槃。上界唯有內因生結無外可厭。故無中般。三約二愛而為辨釋。愛有二種。一者欲愛。著外五欲資生之具。二者色愛。愛著妻色。欲界地中有此可厭故有中般。上界無此故無中般。四約諸麁煩惱辨釋。欲界有其慳貪瞋妬無慚愧等諸麁煩惱可以厭患。故有中般。上界無此故無中般。問曰。經說。中般那含有四種心。何者是乎。如涅槃說。一者非學非無學心。謂受生心。二者學心。起上對治。三無學心。證羅漢果。四者非學非無學心。謂命終心。問曰。此人何心命終。論自說言。羅漢報心及威儀心隨順滅心趣向涅槃。此四心中二是涅槃。二非涅槃。二涅槃者後二心也。第三無學是證有餘涅槃之心。第四非學
次辨其相。那含人中開合不定。增數說之。要攝唯三。一者現般。現身修得阿羅漢果入般涅槃。二者中般。依如成實從欲上生兩界中間受身得般。故名中般。彼論不立中陰義故。依餘經論從欲上生中陰身中得般涅槃。名為中般。三受身般。上界受身然後得般。或分為四。一者現般。二者中般。三色界般。色界身中修得涅槃。四無色般。無色界中修得涅槃。或分為六。如涅槃說。一者現般。二者中般。三者生般。四者行般。五者無行般。六上流般。初現般者有三因緣。所以現般。一以利根見煩惱過速疾斷除。所以現般。二得聖道已曾欲界生厭苦情深。畏上界生懃修對治。是故現般。第三有人得未來禪。依之斷結。餘禪雖得而不現前。於上二界無有作業亦無生業。為是現般。其中般者有二因緣。一以利根中陰身中聖道現前。見煩惱過能疾斷除。所以中般。故涅槃云。以利根故於中涅槃。二約業分別。業有二種。一者作業。二受生業。從煩惱起名為作業。若煩惱行為愛所潤能生後果。名受生業。此人修得世俗八禪有其作業。於禪不愛無受生業。為是中般。故涅槃云。欲色眾生有二種業。一者作業。二受生業。中涅槃者唯有作業。是故於中而般涅槃。問曰。此人既是利根。何不現般至中方般。如涅槃釋。此人雖利四大羸劣不堪修道。或雖有力資緣不足。為是不得現世涅槃。問曰。中般唯極利根。亦有差降。如涅槃釋。有上中下。若有上根軟煩惱者。未離欲界得般涅槃。若有中根中煩惱者。始離欲界未至色界得般涅槃。若有下根上煩惱者。至色界邊方得涅槃。問曰。何故捨欲界身中有涅槃上界無之。依如涅槃四義辨釋。一約性解釋。欲界眾生其性勇健能得向果。為是欲界中有涅槃。上界不爾故無中般。二約煩惱因緣以釋。欲界煩惱有二因緣。一內二外。不斷結使及邪思惟而起煩惱。名之為內。六塵生結。目之為外。此二可厭。故從欲界中有涅槃。上界唯有內因生結無外可厭。故無中般。三約二愛而為辨釋。愛有二種。一者欲愛。著外五欲資生之具。二者色愛。愛著妻色。欲界地中有此可厭故有中般。上界無此故無中般。四約諸麁煩惱辨釋。欲界有其慳貪瞋妬無慚愧等諸麁煩惱可以厭患。故有中般。上界無此故無中般。問曰。經說。中般那含有四種心。何者是乎。如涅槃說。一者非學非無學心。謂受生心。二者學心。起上對治。三無學心。證羅漢果。四者非學非無學心。謂命終心。問曰。此人何心命終。論自說言。羅漢報心及威儀心隨順滅心趣向涅槃。此四心中二是涅槃。二非涅槃。二涅槃者後二心也。第三無學是證有餘涅槃之心。第四非學
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
非無學者是入無餘涅槃心也。中般如是。次解生般行般無行般。此三種人有其作業及受生業上界受身。色界地中隨在何天最初生處隨義分三。不局初禪。此三何異。經論不同。及有三別。若依毘曇生般最勝。行般為次。無行最劣。是義云何。論自釋言。精懃方便修速進道。是其生般。有懃方便無速進道。是其行般。無懃方便無速進道。是無行般。懃修聖道名懃方便。以利根故所修速成。疾斷餘結名速進道。此人何故名為生般。論自釋言。此人初生起有行道。以懃方便疾斷餘結。初生得般。故云生般。修習無漏十六聖行名有行道。初生得般有餘涅槃。盡壽方般無餘涅槃。有言。初生即般無餘。是義不然。論言。無有捨壽行故。其第二人懃修習道名懃方便。以鈍根故所修難成。斷結不疾名無速道。此人何故名為行般。論自釋言。起有行道斷結得般名為行般。又復依於有為緣定斷結得名般亦名行般。此人亦修十六聖行名有行道。又復此人以利根故觀前三諦有為之法。亦能斷結名有為緣。以無速道斷結不疾。盡壽方般。其第三人不能精懃修習聖道名不懃求。亦復不能疾斷餘結名無速道。此人何故名無行般。論自釋言。起無行道斷結得般名無行般。又復依於無為緣定斷結得般亦名無行。此人鈍根多用有漏等智斷結。不修無漏十六聖行名無行道。設修無漏斷非想結。以鈍根故觀察滅諦無為勝法。方能斷結名無為緣。以無速道疾斷結故盡壽方般。若依成實生般為勝。無行為次。行般為劣。其第二人自知定當得於涅槃。不懃行道。盡壽得般名無行般。其第三人以鈍根故精勤行道。盡壽得般名為行般。若依涅槃生般最劣。行般最勝。無行為中。是義云何。其生般者涅槃經中名受身般。此人精懃盡壽得般名受身般。為是最劣。此與成實行般人同。問曰。若此盡壽得般。以何義故名受身般。佛自釋言。是人受身然後乃斷三界煩惱名受身般。非初受身即得般故名受身般。有人懃修三昧力故不盡壽命斷結得般。若為是最勝此與成實生般人同。有人自知定得涅槃懈怠不修。亦以有為三昧力故盡壽得般名無行般。是故為中。此與成實無行人同。次解上流。此人轉鈍。於上界中初身不般。二身已後方得般者名為上流。流有二種。一煩惱流。二者道流。斷下煩惱上結漸起名煩惱流。道行漸增名為道流。隨此二流次第上昇故曰上流。於中分別略有四種。一不定般。未至廣果。於中或受二三身等而得涅槃。二一切處。次第受身。上至廣果方得涅槃。三者樂慧。生五淨居。四者樂定。生無色界。此後二人行因各別。一樂論議二樂寂靜。樂論義者生五淨居。樂寂靜者生無色界
非無學者是入無餘涅槃心也。中般如是。次解生般行般無行般。此三種人有其作業及受生業上界受身。色界地中隨在何天最初生處隨義分三。不局初禪。此三何異。經論不同。及有三別。若依毘曇生般最勝。行般為次。無行最劣。是義云何。論自釋言。精懃方便修速進道。是其生般。有懃方便無速進道。是其行般。無懃方便無速進道。是無行般。懃修聖道名懃方便。以利根故所修速成。疾斷餘結名速進道。此人何故名為生般。論自釋言。此人初生起有行道。以懃方便疾斷餘結。初生得般。故云生般。修習無漏十六聖行名有行道。初生得般有餘涅槃。盡壽方般無餘涅槃。有言。初生即般無餘。是義不然。論言。無有捨壽行故。其第二人懃修習道名懃方便。以鈍根故所修難成。斷結不疾名無速道。此人何故名為行般。論自釋言。起有行道斷結得般名為行般。又復依於有為緣定斷結得名般亦名行般。此人亦修十六聖行名有行道。又復此人以利根故觀前三諦有為之法。亦能斷結名有為緣。以無速道斷結不疾。盡壽方般。其第三人不能精懃修習聖道名不懃求。亦復不能疾斷餘結名無速道。此人何故名無行般。論自釋言。起無行道斷結得般名無行般。又復依於無為緣定斷結得般亦名無行。此人鈍根多用有漏等智斷結。不修無漏十六聖行名無行道。設修無漏斷非想結。以鈍根故觀察滅諦無為勝法。方能斷結名無為緣。以無速道疾斷結故盡壽方般。若依成實生般為勝。無行為次。行般為劣。其第二人自知定當得於涅槃。不懃行道。盡壽得般名無行般。其第三人以鈍根故精勤行道。盡壽得般名為行般。若依涅槃生般最劣。行般最勝。無行為中。是義云何。其生般者涅槃經中名受身般。此人精懃盡壽得般名受身般。為是最劣。此與成實行般人同。問曰。若此盡壽得般。以何義故名受身般。佛自釋言。是人受身然後乃斷三界煩惱名受身般。非初受身即得般故名受身般。有人懃修三昧力故不盡壽命斷結得般。若為是最勝此與成實生般人同。有人自知定得涅槃懈怠不修。亦以有為三昧力故盡壽得般名無行般。是故為中。此與成實無行人同。次解上流。此人轉鈍。於上界中初身不般。二身已後方得般者名為上流。流有二種。一煩惱流。二者道流。斷下煩惱上結漸起名煩惱流。道行漸增名為道流。隨此二流次第上昇故曰上流。於中分別略有四種。一不定般。未至廣果。於中或受二三身等而得涅槃。二一切處。次第受身。上至廣果方得涅槃。三者樂慧。生五淨居。四者樂定。生無色界。此後二人行因各別。一樂論議二樂寂靜。樂論義者生五淨居。樂寂靜者生無色界
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。又復五階。修熏禪者生五淨居。不以五階修熏禪者生無色界。何者是其五階熏禪。謂。下中上上中上上。云何熏禪。用無漏禪熏於有漏。令有漏定精勝清淨。熏法如何。行者修得四禪定已初熏第四。初入眾多無漏心中。次入眾多有漏心中。後入眾多無漏心中。如是往返漸次略之。乃至最後二無漏心二有漏心。後二無漏名為熏禪方便道成。次復入於一無漏心一有漏心。後一無漏名熏禪成。於此成中五返往來。初返名下。第二名中。第三名上。第四上中。第五上上。熏四禪已次熏三禪。次熏二禪後熏初禪。熏法悉同。修熏禪已若不退者經生五淨。名為生般。不名上流。若有退者下生天中。隨身多少後還斷結。修得四禪還重熏之。熏法似前。於彼成中一返熏者生小廣天。亦名無煩。亦名無凡。二返熏者生無熱天。三返熏者生善可見天。亦名善現。四返熏者生善見天。五返熏者生無少天。外國名為阿迦尼吒。是色究竟。問曰。此五直隨業別。潤惑亦異。釋言。業別潤惑不殊。此等同一繫縛地故。如欲界中六天受生惑同業別。問曰。於此五淨居處得有生般上流人不。一義釋之。但有生般無其上流。何故如是。五階熏中逐勝受生。不先生下後上生故。又解。亦得本在下天。下品熏禪生下天中。生彼天已更修勝熏生上天中。故得上流。若能如是五階熏禪則厭呵嘖無色界定。不生無色。若欲入於無色界者則不能修五階熏禪。六種如是。或分為七。如涅槃說。六種如上。加無色般。此無色般與前六中樂定何異而須別論。前樂定者從色界去。此無色般從欲界去。與前不同故別說之。亦得說八。七種如前。加上行般。此上行般是無色中上流般也。生彼一生即得般者。名無色般。二三四身方得般者名上行般。此有三階。如涅槃說。一有精進及自在定受於二身。二有精進無自在定。有自在定而無精進受於三身。三無精進及自在定。兩事俱無則受四身。聖於四空無重生義。是故極多唯受四身。或分十一。如成實說。一是現般。二是轉世。三是中般。四生。五行。六無行般。七者樂定。八者樂慧。九信解脫。十者見到。十一身證。現般轉世前合為一。於中別分依凡身上修得那含。即於現身修得涅槃說為現般。聖人身上欲界經生後得那含。即於現身得涅槃者說為轉世。轉前聖身得那含故有斯不同。故分兩別。此轉世人有四處來。一須陀果上經生而來。二斯陀行中經生而來。三斯陀果上經生而來。四那含行中經生而來。初二如是。中般生得般行無行般悉如前釋。樂定樂慧此二是前上流人中隨別開分。沒上流名彰此二矣。義如上釋。問曰。前說上流人中有其四種。謂
。又復五階。修熏禪者生五淨居。不以五階修熏禪者生無色界。何者是其五階熏禪。謂。下中上上中上上。云何熏禪。用無漏禪熏於有漏。令有漏定精勝清淨。熏法如何。行者修得四禪定已初熏第四。初入眾多無漏心中。次入眾多有漏心中。後入眾多無漏心中。如是往返漸次略之。乃至最後二無漏心二有漏心。後二無漏名為熏禪方便道成。次復入於一無漏心一有漏心。後一無漏名熏禪成。於此成中五返往來。初返名下。第二名中。第三名上。第四上中。第五上上。熏四禪已次熏三禪。次熏二禪後熏初禪。熏法悉同。修熏禪已若不退者經生五淨。名為生般。不名上流。若有退者下生天中。隨身多少後還斷結。修得四禪還重熏之。熏法似前。於彼成中一返熏者生小廣天。亦名無煩。亦名無凡。二返熏者生無熱天。三返熏者生善可見天。亦名善現。四返熏者生善見天。五返熏者生無少天。外國名為阿迦尼吒。是色究竟。問曰。此五直隨業別。潤惑亦異。釋言。業別潤惑不殊。此等同一繫縛地故。如欲界中六天受生惑同業別。問曰。於此五淨居處得有生般上流人不。一義釋之。但有生般無其上流。何故如是。五階熏中逐勝受生。不先生下後上生故。又解。亦得本在下天。下品熏禪生下天中。生彼天已更修勝熏生上天中。故得上流。若能如是五階熏禪則厭呵嘖無色界定。不生無色。若欲入於無色界者則不能修五階熏禪。六種如是。或分為七。如涅槃說。六種如上。加無色般。此無色般與前六中樂定何異而須別論。前樂定者從色界去。此無色般從欲界去。與前不同故別說之。亦得說八。七種如前。加上行般。此上行般是無色中上流般也。生彼一生即得般者。名無色般。二三四身方得般者名上行般。此有三階。如涅槃說。一有精進及自在定受於二身。二有精進無自在定。有自在定而無精進受於三身。三無精進及自在定。兩事俱無則受四身。聖於四空無重生義。是故極多唯受四身。或分十一。如成實說。一是現般。二是轉世。三是中般。四生。五行。六無行般。七者樂定。八者樂慧。九信解脫。十者見到。十一身證。現般轉世前合為一。於中別分依凡身上修得那含。即於現身修得涅槃說為現般。聖人身上欲界經生後得那含。即於現身得涅槃者說為轉世。轉前聖身得那含故有斯不同。故分兩別。此轉世人有四處來。一須陀果上經生而來。二斯陀行中經生而來。三斯陀果上經生而來。四那含行中經生而來。初二如是。中般生得般行無行般悉如前釋。樂定樂慧此二是前上流人中隨別開分。沒上流名彰此二矣。義如上釋。問曰。前說上流人中有其四種。謂
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。不定般及一切處樂定樂慧。成實何故偏彰後二。此不盡語就勝論故。以後二人因別果殊所以偏舉。雖分此二收攝上流故猶不盡。若不盡者彼不定般及一切處十一人中收何所。統攝信脫見到所收以此二根通攝一切故。此前八種隨身隨行隨義以分。現中及生隨身分異。行無行般隨行分異。樂定樂慧隨行隨身以分其異。轉世一種隨義分異。前八人中有鈍根者。名信解脫。以信他語得解脫故。有利根者。名為見到。自心見法到解脫故。得滅定者說為身證。得滅定者心滅自在定與身合。故曰身證。十一如是。若隨根地種性處所離欲等別則有無量。如雜心說。辨相如是(此二門竟)。
。不定般及一切處樂定樂慧。成實何故偏彰後二。此不盡語就勝論故。以後二人因別果殊所以偏舉。雖分此二收攝上流故猶不盡。若不盡者彼不定般及一切處十一人中收何所。統攝信脫見到所收以此二根通攝一切故。此前八種隨身隨行隨義以分。現中及生隨身分異。行無行般隨行分異。樂定樂慧隨行隨身以分其異。轉世一種隨義分異。前八人中有鈍根者。名信解脫。以信他語得解脫故。有利根者。名為見到。自心見法到解脫故。得滅定者說為身證。得滅定者心滅自在定與身合。故曰身證。十一如是。若隨根地種性處所離欲等別則有無量。如雜心說。辨相如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次分別利鈍開合辨定。要分唯二。謂利與鈍。鈍名信脫。利名見到。此二遍通。隨相麁分前六種中現般中般是其利根。餘是鈍根。或分為三。謂。利鈍中此亦名為上中下根。隨別麁分前六種中現般是利。中般為中。餘悉名鈍。以實具論現般人中有利鈍中。直爾現般說之為利。轉世現般有鈍有中。多身轉世說之為鈍。少名為中。中般人中有利鈍中。如涅槃經及成實說。未離欲界而得般者。名之為利。始離欲界未至色界而得般者。說之為中。至色界邊方得般者。說以為鈍。生及般行般及無行般有利鈍中。俱說不定。依如毘曇生般為利。行般為中。無行為鈍。故彼說言。依於利根及軟煩惱建立生般。依於中根及中煩惱建立行般。依於軟根及上煩惱立無行般。若依成實生般最利。與前相似。無行為中。行般為鈍。若依涅槃行般最利。無行為中。生般為鈍。悉如上辨。上流般中當知亦有利鈍中別。如成實說。一身為利。二三身中。一切處鈍。又更分別。不定為利。一切處中。樂定樂慧齊名為鈍。若復細論一一皆有利鈍中別。或復開分為六種性。退思護住勝進不動。所得善根可退名退。非是已退加以思願方能不退名思法人。畏煩惱退常自防護而得不退名護法人。所得善根不退不進名住法人。所得善根必能上進名必勝進。所得善根牢固不退名為不動。於中或有根本不動。或有增進始得不動。依如毘曇從現般人乃至上流齊具此六。利鈍如是(此三門竟)。
次分別利鈍開合辨定。要分唯二。謂利與鈍。鈍名信脫。利名見到。此二遍通。隨相麁分前六種中現般中般是其利根。餘是鈍根。或分為三。謂。利鈍中此亦名為上中下根。隨別麁分前六種中現般是利。中般為中。餘悉名鈍。以實具論現般人中有利鈍中。直爾現般說之為利。轉世現般有鈍有中。多身轉世說之為鈍。少名為中。中般人中有利鈍中。如涅槃經及成實說。未離欲界而得般者。名之為利。始離欲界未至色界而得般者。說之為中。至色界邊方得般者。說以為鈍。生及般行般及無行般有利鈍中。俱說不定。依如毘曇生般為利。行般為中。無行為鈍。故彼說言。依於利根及軟煩惱建立生般。依於中根及中煩惱建立行般。依於軟根及上煩惱立無行般。若依成實生般最利。與前相似。無行為中。行般為鈍。若依涅槃行般最利。無行為中。生般為鈍。悉如上辨。上流般中當知亦有利鈍中別。如成實說。一身為利。二三身中。一切處鈍。又更分別。不定為利。一切處中。樂定樂慧齊名為鈍。若復細論一一皆有利鈍中別。或復開分為六種性。退思護住勝進不動。所得善根可退名退。非是已退加以思願方能不退名思法人。畏煩惱退常自防護而得不退名護法人。所得善根不退不進名住法人。所得善根必能上進名必勝進。所得善根牢固不退名為不動。於中或有根本不動。或有增進始得不動。依如毘曇從現般人乃至上流齊具此六。利鈍如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明那含斷結多少。如經中說。斷五下結及無慚愧慳嫉等過成阿那含。何者五結。所謂身見戒取及疑貪欲瞋恚。前之三種先斷此無。故通說之。又復前三亦有那含親斷之義。故通說之。義如後釋。後二一向那含親斷。此五結中前之三種依如成實具足二下。名為下結。一眾生下唯凡夫起。二障下果亦名下結。唯障初果。若依毘曇唯眾生下名為下結。義同前解。非障下果名為下結。此之三種通障須陀斯陀那含三種果故。後二是其欲界煩惱。以界下故名為下結。守果那含唯斷此五。進向那含通斷上結。唯非想地末後解脫而未剋證。那含如是。次別解釋阿羅漢義。於中曲有三門分別。一定其體。二辨其相。三明斷結多少之義。言定體者。阿羅漢果聖德為體。羅漢果中聖德有二。一是果體。依如毘曇行修分別。唯非想地九品治中末後解脫。是其果體。就此體中分為盡智及無生智。鈍根所得直名盡智。利根所得名為盡智及無生智。何故如是。彼鈍根者。得此智時能盡諸惑。故名盡智。不能保已當結不生。以是義故非無生智。利根所得現盡諸惑。復名盡智。復能保已當結不生名無生智。問曰。盡智及無生智為在一念為當相續。彼宗所立各別一念。無相續義。故論說言。尚無二念。況多相續。問曰。若此名一念者云何得分四智差別。釋言。一念義別說四。非前後四。是義云何。一念盡集因名我生盡。道行成滿名梵行立。證滅窮極名所作辦。永捨當苦名不受後。無生智中義別亦爾。行修如是。得修分別通攝向前一切無漏。合成一種阿羅漢果。是義云何。證羅漢時因中一切諸無漏得一時頓捨。別有一種果得新生。得彼非想末後解脫。并得向前一切無漏。合成一種阿羅漢果。若依成實唯說行修不立得修。是故唯說非想解脫為羅漢果。於此果中莫問利鈍。悉具盡智及無生智。彼宗所立無學聖慧。盡生死因名為盡智。能令後果永更不受名無生智。非想解脫具此兩能。是故一切齊具二智。二智同體隨義以分。多念相續不止一念。果體如是。二無學等見。盡無生後遊觀無漏。定體如是(此一門竟)。
次明那含斷結多少。如經中說。斷五下結及無慚愧慳嫉等過成阿那含。何者五結。所謂身見戒取及疑貪欲瞋恚。前之三種先斷此無。故通說之。又復前三亦有那含親斷之義。故通說之。義如後釋。後二一向那含親斷。此五結中前之三種依如成實具足二下。名為下結。一眾生下唯凡夫起。二障下果亦名下結。唯障初果。若依毘曇唯眾生下名為下結。義同前解。非障下果名為下結。此之三種通障須陀斯陀那含三種果故。後二是其欲界煩惱。以界下故名為下結。守果那含唯斷此五。進向那含通斷上結。唯非想地末後解脫而未剋證。那含如是。次別解釋阿羅漢義。於中曲有三門分別。一定其體。二辨其相。三明斷結多少之義。言定體者。阿羅漢果聖德為體。羅漢果中聖德有二。一是果體。依如毘曇行修分別。唯非想地九品治中末後解脫。是其果體。就此體中分為盡智及無生智。鈍根所得直名盡智。利根所得名為盡智及無生智。何故如是。彼鈍根者。得此智時能盡諸惑。故名盡智。不能保已當結不生。以是義故非無生智。利根所得現盡諸惑。復名盡智。復能保已當結不生名無生智。問曰。盡智及無生智為在一念為當相續。彼宗所立各別一念。無相續義。故論說言。尚無二念。況多相續。問曰。若此名一念者云何得分四智差別。釋言。一念義別說四。非前後四。是義云何。一念盡集因名我生盡。道行成滿名梵行立。證滅窮極名所作辦。永捨當苦名不受後。無生智中義別亦爾。行修如是。得修分別通攝向前一切無漏。合成一種阿羅漢果。是義云何。證羅漢時因中一切諸無漏得一時頓捨。別有一種果得新生。得彼非想末後解脫。并得向前一切無漏。合成一種阿羅漢果。若依成實唯說行修不立得修。是故唯說非想解脫為羅漢果。於此果中莫問利鈍。悉具盡智及無生智。彼宗所立無學聖慧。盡生死因名為盡智。能令後果永更不受名無生智。非想解脫具此兩能。是故一切齊具二智。二智同體隨義以分。多念相續不止一念。果體如是。二無學等見。盡無生後遊觀無漏。定體如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次辨其相開合不定。總之唯一。或分為二。一慧解脫。二俱解脫。不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。又分二種。一時解脫。二不時解脫。其鈍智根者假時託處方得解脫。名時解脫。其利根者不假時處而得解脫。名不時解脫。或分六種。如毘曇說。一退二思三護四住五必昇進六名不動。言退法者。本在學地無常方便。無頓方便所得可退。名退法人。言思法者。亦無常頓二種方便。堪能思願令行不退。名思法人。言護法者。有常方便無頓方便。常自防護令行不退。名護法人。言住法者。有頓方便無常方便。所得善根不進不退。故名為住。必昇進者。有常方便及頓方便。而是頓根以二方便堪得不動。名必昇進。不動法者。有常方便有頓方便。而是利根所得堅固故名不動。於中有二。一本來不動。二至果中進為不動。此六種中若說退者必定退轉。乃至必進必定上進。欲界羅漢非上二界。彼上二界唯有住法及不動法。若說退者可退名退。不必定退。乃至進者可進名進。設令退者此人進作思護住等後遠退失。住本種性不令退失。如上說者三界羅漢悉具六種。六中前五是時解脫。後一不時。或分為九。如成實說。一是退相。二是守相。三者死相。四可進相。五者住相。六不壞相。七不退相。八慧解脫。九俱解脫。論自釋言。以信等根故有差別。最鈍根者名為退相。此當毘曇退法人也。但毘曇中退失聖道。成實法中退失三昧。故無漏智慧不能現前。問曰。若退聖慧不現云何得成阿羅漢果。釋言。雖退時復還得。得已發慧。故成羅漢。言守相者。根少勝前。云何勝前。前退法人雖自防護而必退失。此守相人不護則退。護則不退。不退三昧。此當毘曇護法人也。言死相者。根轉勝前。深厭諸有不能得定。不得定故無漏智慧難得現前。設得恐失故求欲自害。故名死相。如瞿坻等。此當毘曇思法人也。此三住於退分三昧。言住相者。所得三昧不進不退。此當毘曇住法人也。此人住於住分三昧。可進相者。所得三昧轉深增益名可進相。此當毘曇必昇進也。此人住於增分三昧。不壞相者。所得三昧種種因緣不能敗壞名不壞相。此人慧利善取三昧入住起相。故不可壞。不退相者。此人最勝所得功德盡無退失。名不退相。此後二人住達分定。當毘曇中不動人也。於前人中不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。九種如是。細分無量。辨相如是(此二門竟)。
次辨其相開合不定。總之唯一。或分為二。一慧解脫。二俱解脫。不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。又分二種。一時解脫。二不時解脫。其鈍智根者假時託處方得解脫。名時解脫。其利根者不假時處而得解脫。名不時解脫。或分六種。如毘曇說。一退二思三護四住五必昇進六名不動。言退法者。本在學地無常方便。無頓方便所得可退。名退法人。言思法者。亦無常頓二種方便。堪能思願令行不退。名思法人。言護法者。有常方便無頓方便。常自防護令行不退。名護法人。言住法者。有頓方便無常方便。所得善根不進不退。故名為住。必昇進者。有常方便及頓方便。而是頓根以二方便堪得不動。名必昇進。不動法者。有常方便有頓方便。而是利根所得堅固故名不動。於中有二。一本來不動。二至果中進為不動。此六種中若說退者必定退轉。乃至必進必定上進。欲界羅漢非上二界。彼上二界唯有住法及不動法。若說退者可退名退。不必定退。乃至進者可進名進。設令退者此人進作思護住等後遠退失。住本種性不令退失。如上說者三界羅漢悉具六種。六中前五是時解脫。後一不時。或分為九。如成實說。一是退相。二是守相。三者死相。四可進相。五者住相。六不壞相。七不退相。八慧解脫。九俱解脫。論自釋言。以信等根故有差別。最鈍根者名為退相。此當毘曇退法人也。但毘曇中退失聖道。成實法中退失三昧。故無漏智慧不能現前。問曰。若退聖慧不現云何得成阿羅漢果。釋言。雖退時復還得。得已發慧。故成羅漢。言守相者。根少勝前。云何勝前。前退法人雖自防護而必退失。此守相人不護則退。護則不退。不退三昧。此當毘曇護法人也。言死相者。根轉勝前。深厭諸有不能得定。不得定故無漏智慧難得現前。設得恐失故求欲自害。故名死相。如瞿坻等。此當毘曇思法人也。此三住於退分三昧。言住相者。所得三昧不進不退。此當毘曇住法人也。此人住於住分三昧。可進相者。所得三昧轉深增益名可進相。此當毘曇必昇進也。此人住於增分三昧。不壞相者。所得三昧種種因緣不能敗壞名不壞相。此人慧利善取三昧入住起相。故不可壞。不退相者。此人最勝所得功德盡無退失。名不退相。此後二人住達分定。當毘曇中不動人也。於前人中不得滅定名慧解脫。得滅定者名俱解脫。九種如是。細分無量。辨相如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次明羅漢斷結多少。經中宣說。斷五上結成阿羅漢。何者五結。所謂。色染及無色染無明憍慢及與掉戲。色界貪愛名為色染。無色貪愛名無色染。此二於彼十使門中同一貪使。無明癡使。憍慢慢使。此前使性。言掉戲者。是其掉纏。此五是其上界煩惱。故名上結。又復那含上人所起亦名上結。問曰。此與四流四扼煩惱何別。釋言。此五通亦是其流扼所攝。然流與扼凡聖通起。此五唯是聖人所起。以是那含所起結故。此五盡處說羅漢果。故說羅漢斷五上結。問曰。何故十使之中。偏說羅漢斷貪癡慢不說餘者。五見及疑見道中斷。故此不論。瞋在欲界。那含時盡。故此不說。問曰。何故十纏之中。偏說斷掉不說餘者。依如毘曇十纏之中。八在欲界。那含時盡故此不說。睡掉二纏通上二界。睡即餘結。一切煩惱睡著境界。名之為睡。隨餘結說故不別論。又復睡眠順於正受故不說之。若依成實睡在欲界。故不說睡。掉不同前。所以偏舉。問曰。羅漢斷除掉纏說為上結。阿那含人斷無慚愧慳嫉忿覆悔眠等纏。以何義故不名下結。釋言。齊類應名下結。但阿那含斷過眾多。簡本異末故就使中說五下結。纏垢別論。阿羅漢人斷過狹少。故通使纏說五上結。問曰。前說。阿那含人斷五下結。五下結中身見戒取及與疑結須陀斷盡。攝前從後通為那含所斷五結。今說羅漢。何為不得攝前從後合斷十結。但云斷五。釋言。於彼五下結中初之三種分相論之須陀所斷。以實細論亦有那含親斷之義。故得攝之合為那含所斷五結。無有羅漢親斷之義。是故不得攝之從後。宣說羅漢斷除十結。是義云何。五下結中初之三結三處親斷。一次第人親斷三結成須陀洹。第二超越斯陀含人親斷三結成斯陀含。是人凡時斷除欲結至六品盡。後入見道斷除三結。至第十六道比智時即成斯陀。故經宣說。斯陀含人斷除三結薄貪恚癡。第三超越阿那含人親斷三結成阿那含。是人凡時斷除欲結至九品盡。後入見道斷除三結。至第十六道比智時即成那含。以有此義是故經中說阿那含斷五下結。無有斷除五下結盡即成羅漢。是故不說阿羅漢人斷十結矣。羅漢如是。聲聞賢聖略之云爾。次論緣覺。於中曲有三門分別。一釋名義。二對小分別。三對大分別。初釋名義。言緣覺者外國正音名辟支佛。此翻辟支名曰因緣。佛名為覺。緣覺名義解有兩種。一約所觀法門以釋。緣者是其十二緣法。始從無明乃至老死觀斯悟解。從緣得覺故號緣覺。二就得道因緣以釋。如辟支佛得道因緣經中廣說。如拂迦沙。思風動樹而得悟道。如是等皆藉現事緣而得覺悟。故曰緣覺。名義如是(此一門竟)。
次明羅漢斷結多少。經中宣說。斷五上結成阿羅漢。何者五結。所謂。色染及無色染無明憍慢及與掉戲。色界貪愛名為色染。無色貪愛名無色染。此二於彼十使門中同一貪使。無明癡使。憍慢慢使。此前使性。言掉戲者。是其掉纏。此五是其上界煩惱。故名上結。又復那含上人所起亦名上結。問曰。此與四流四扼煩惱何別。釋言。此五通亦是其流扼所攝。然流與扼凡聖通起。此五唯是聖人所起。以是那含所起結故。此五盡處說羅漢果。故說羅漢斷五上結。問曰。何故十使之中。偏說羅漢斷貪癡慢不說餘者。五見及疑見道中斷。故此不論。瞋在欲界。那含時盡。故此不說。問曰。何故十纏之中。偏說斷掉不說餘者。依如毘曇十纏之中。八在欲界。那含時盡故此不說。睡掉二纏通上二界。睡即餘結。一切煩惱睡著境界。名之為睡。隨餘結說故不別論。又復睡眠順於正受故不說之。若依成實睡在欲界。故不說睡。掉不同前。所以偏舉。問曰。羅漢斷除掉纏說為上結。阿那含人斷無慚愧慳嫉忿覆悔眠等纏。以何義故不名下結。釋言。齊類應名下結。但阿那含斷過眾多。簡本異末故就使中說五下結。纏垢別論。阿羅漢人斷過狹少。故通使纏說五上結。問曰。前說。阿那含人斷五下結。五下結中身見戒取及與疑結須陀斷盡。攝前從後通為那含所斷五結。今說羅漢。何為不得攝前從後合斷十結。但云斷五。釋言。於彼五下結中初之三種分相論之須陀所斷。以實細論亦有那含親斷之義。故得攝之合為那含所斷五結。無有羅漢親斷之義。是故不得攝之從後。宣說羅漢斷除十結。是義云何。五下結中初之三結三處親斷。一次第人親斷三結成須陀洹。第二超越斯陀含人親斷三結成斯陀含。是人凡時斷除欲結至六品盡。後入見道斷除三結。至第十六道比智時即成斯陀。故經宣說。斯陀含人斷除三結薄貪恚癡。第三超越阿那含人親斷三結成阿那含。是人凡時斷除欲結至九品盡。後入見道斷除三結。至第十六道比智時即成那含。以有此義是故經中說阿那含斷五下結。無有斷除五下結盡即成羅漢。是故不說阿羅漢人斷十結矣。羅漢如是。聲聞賢聖略之云爾。次論緣覺。於中曲有三門分別。一釋名義。二對小分別。三對大分別。初釋名義。言緣覺者外國正音名辟支佛。此翻辟支名曰因緣。佛名為覺。緣覺名義解有兩種。一約所觀法門以釋。緣者是其十二緣法。始從無明乃至老死觀斯悟解。從緣得覺故號緣覺。二就得道因緣以釋。如辟支佛得道因緣經中廣說。如拂迦沙。思風動樹而得悟道。如是等皆藉現事緣而得覺悟。故曰緣覺。名義如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次對小分別。於中有二。一對小辨相。二明同異。言辨相者。經說聲聞緣覺之別有其兩門。一約所觀法門以別。觀察四諦而得道者悉名聲聞。觀十二緣而得道者齊稱緣覺。若從是義於今現在值佛為說十二緣法而得道者亦緣覺收。故經說言。為教聲聞說四真諦。為教緣覺說十二緣。此緣覺中細分有二。一緣覺緣覺。是人本來求緣覺道。常樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身不值佛世。藉現事緣而得悟道。本緣覺性今藉事緣而得覺故。說之以為緣覺緣覺。二聲聞緣覺。是人本來求緣覺道。亦樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身值佛為說十二緣法而得悟解。從佛聲聞而得覺故。說之以為聲聞緣覺。摩訶迦葉即其人也。經中所云為諸緣覺說十二緣正當斯耳。此亦名為緣覺聲聞。故上聲聞人中辨之。此前一門約法以別。二約得道因緣以別。從他聞聲而得道者悉字聲聞。是故摩訶迦葉之流。雖復觀察十二緣法而得悟道。以從佛聞得悟解故。經中說為聲聞眾矣。藉現事緣而得道者齊號緣覺。若從是義乃至七生須陀洹人於最後身不值佛世。藉現事緣而得道者亦緣覺攝。此緣覺中細分亦二。一緣覺緣覺。義如上解。二聲聞緣覺。是人本來求聲聞道。觀察四諦道悟初果。以根鈍故於現在世不得涅槃。天上人中七返受生。於最後身不值佛世。藉現事緣而得緣覺故說為緣覺。是故名為聲聞緣覺。此亦名為緣覺聲聞。故上聲聞人中辨之。是中應作四句分別。一是聲聞而非緣覺。所謂聲聞聲聞人。是義如上解。二是緣覺而非聲聞。所謂緣覺緣覺人。是亦如上釋。三是聲聞亦是緣覺。所謂七生須陀洹人。於最後身不值佛世獨悟者是。四者緣覺亦是聲聞。謂最後身值佛為說十二緣法悟解者是。辨相如是。次論同異。前四人中先就初果。二以辨同異。先論同義。同有五種。一見理同。見生空故。地持云。聲聞緣覺見陰離陰我不可得。陰與離陰無我人性。二斷障同。同斷四住不受分段。如勝鬘說。三修行同。同修三十七道品法故。地持云。道同聲聞。四得果同。同得盡智無生智果故。地持云。於最後身無師自悟得羅漢果說為緣覺。五證滅同。同證有餘無餘涅槃。此五細論非不少異。大況麁論一切聲聞緣覺人等皆悉同矣。次論異義異有六種。一者根異。聲聞鈍根緣覺利根。問曰。緣覺見理與聲聞同。云何利根。釋言。見理雖同聲聞明淨速疾故得稱利。又斷煩惱雖同聲聞精進速疾。又不退轉故亦名利。二所依異。聲聞依師緣覺不依。三藉緣異。聲聞藉於教法為緣而得悟道。緣覺藉於事相現緣而得悟解。四所觀異。聲聞觀察四真諦法。緣覺觀察十二因緣法。問曰。勝鬘宣說。
次對小分別。於中有二。一對小辨相。二明同異。言辨相者。經說聲聞緣覺之別有其兩門。一約所觀法門以別。觀察四諦而得道者悉名聲聞。觀十二緣而得道者齊稱緣覺。若從是義於今現在值佛為說十二緣法而得道者亦緣覺收。故經說言。為教聲聞說四真諦。為教緣覺說十二緣。此緣覺中細分有二。一緣覺緣覺。是人本來求緣覺道。常樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身不值佛世。藉現事緣而得悟道。本緣覺性今藉事緣而得覺故。說之以為緣覺緣覺。二聲聞緣覺。是人本來求緣覺道。亦樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身值佛為說十二緣法而得悟解。從佛聲聞而得覺故。說之以為聲聞緣覺。摩訶迦葉即其人也。經中所云為諸緣覺說十二緣正當斯耳。此亦名為緣覺聲聞。故上聲聞人中辨之。此前一門約法以別。二約得道因緣以別。從他聞聲而得道者悉字聲聞。是故摩訶迦葉之流。雖復觀察十二緣法而得悟道。以從佛聞得悟解故。經中說為聲聞眾矣。藉現事緣而得道者齊號緣覺。若從是義乃至七生須陀洹人於最後身不值佛世。藉現事緣而得道者亦緣覺攝。此緣覺中細分亦二。一緣覺緣覺。義如上解。二聲聞緣覺。是人本來求聲聞道。觀察四諦道悟初果。以根鈍故於現在世不得涅槃。天上人中七返受生。於最後身不值佛世。藉現事緣而得緣覺故說為緣覺。是故名為聲聞緣覺。此亦名為緣覺聲聞。故上聲聞人中辨之。是中應作四句分別。一是聲聞而非緣覺。所謂聲聞聲聞人。是義如上解。二是緣覺而非聲聞。所謂緣覺緣覺人。是亦如上釋。三是聲聞亦是緣覺。所謂七生須陀洹人。於最後身不值佛世獨悟者是。四者緣覺亦是聲聞。謂最後身值佛為說十二緣法悟解者是。辨相如是。次論同異。前四人中先就初果。二以辨同異。先論同義。同有五種。一見理同。見生空故。地持云。聲聞緣覺見陰離陰我不可得。陰與離陰無我人性。二斷障同。同斷四住不受分段。如勝鬘說。三修行同。同修三十七道品法故。地持云。道同聲聞。四得果同。同得盡智無生智果故。地持云。於最後身無師自悟得羅漢果說為緣覺。五證滅同。同證有餘無餘涅槃。此五細論非不少異。大況麁論一切聲聞緣覺人等皆悉同矣。次論異義異有六種。一者根異。聲聞鈍根緣覺利根。問曰。緣覺見理與聲聞同。云何利根。釋言。見理雖同聲聞明淨速疾故得稱利。又斷煩惱雖同聲聞精進速疾。又不退轉故亦名利。二所依異。聲聞依師緣覺不依。三藉緣異。聲聞藉於教法為緣而得悟道。緣覺藉於事相現緣而得悟解。四所觀異。聲聞觀察四真諦法。緣覺觀察十二因緣法。問曰。勝鬘宣說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聲聞緣覺之人初觀聖諦。彼文復言。聲聞緣覺當得世尊為彼宣說四依。言四依者。謂。四聖諦。是則緣覺亦觀四諦。云何說言緣覺偏觀十二緣乎。釋言。緣覺雖觀因緣亦別因緣作四諦觀。是故經中說之觀諦。是義云何。彼煗頂前別觀三世十二因緣事作別念觀。觀十二緣苦無常等作總念觀。煗頂已上就十二緣作其四十四智之觀。名為觀名為觀諦。何者是其四十四智。十二因緣因果相屬有十二對。先就後對為四諦觀。謂。老死苦老死集老死滅老死道。初則苦觀。第二集觀。第三滅觀。第四道觀。如是逆推乃至初對各為四觀。是故通合有四十四。是故緣覺得名觀諦。問曰。經說。十二因緣下智觀故。聲聞菩提中智觀故。緣覺菩提乃至上上阿耨菩提。是則聲聞亦觀因緣。今云何言聲聞偏觀四真諦乎。釋言。聲聞雖觀四諦四中苦集。正是生死十二緣法。是故亦名觀十二緣。通相如如是。於中分別聲聞正觀四諦法門。緣覺正觀十二緣門。此第四異。五向果異。聲聞人中四向四果。緣覺人中一向一果。何故如是。聲聞鈍根。不能一觀相續究竟。數出劬息。故判多果。以果多故趣向亦別。緣覺利根。一入聖觀相續無間乃至究竟。無中息處故無多果。無多果故不立多向。但於相續一觀之中。不滿之處判為一向。滿足之處說為一果。故地經中說十聖性。聲聞多分八。緣覺立二。六通用異。如地持說。聲聞之人二千國土為通境界。緣覺之人三千國土為通境界。又復如彼大智論說。小聲聞中不作意者。一千國土為通境界。其作意者二千國土為通境界。大聲聞中不作意者。二千國土為通境界。其作意者三千國土為通境界。緣覺人中有大有小。小緣覺人不作意者。二千國土為通境界。其作意者三千國土為通境界。大緣覺者莫問作意及不作意。皆以三千大千國土為通境界。此等名為通用異也。又復如彼成實論說。聲聞欲知須陀初心至第十六心方始得知。緣覺之人欲知初心至第六心即便知之。此亦是其通用別矣。問曰。何故欲知初心至第六心方始知乎。緣覺作意欲知須陀苦法忍心凝心觀察。彼忍已謝入苦法智尋後觀之。彼智已謝緣上界苦入苦比忍及苦比智。緣覺即於欲界有漏法中伺之。彼捨上苦緣欲界集。忍時未知至集法智方始知之。是故說知第六心矣。初之二人同異如是。次將第三約對前二以辨同異。彼須陀中七返受生。於最後身不值佛世獨覺之者。望前聲聞聲聞之人九同二異。言九同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。六根性同。七觀法同。八向果同。九通用同。悉如上辨。言二異者。一依止異。於最後身不依師故。二藉緣異。不藉言
聲聞緣覺之人初觀聖諦。彼文復言。聲聞緣覺當得世尊為彼宣說四依。言四依者。謂。四聖諦。是則緣覺亦觀四諦。云何說言緣覺偏觀十二緣乎。釋言。緣覺雖觀因緣亦別因緣作四諦觀。是故經中說之觀諦。是義云何。彼煗頂前別觀三世十二因緣事作別念觀。觀十二緣苦無常等作總念觀。煗頂已上就十二緣作其四十四智之觀。名為觀名為觀諦。何者是其四十四智。十二因緣因果相屬有十二對。先就後對為四諦觀。謂。老死苦老死集老死滅老死道。初則苦觀。第二集觀。第三滅觀。第四道觀。如是逆推乃至初對各為四觀。是故通合有四十四。是故緣覺得名觀諦。問曰。經說。十二因緣下智觀故。聲聞菩提中智觀故。緣覺菩提乃至上上阿耨菩提。是則聲聞亦觀因緣。今云何言聲聞偏觀四真諦乎。釋言。聲聞雖觀四諦四中苦集。正是生死十二緣法。是故亦名觀十二緣。通相如如是。於中分別聲聞正觀四諦法門。緣覺正觀十二緣門。此第四異。五向果異。聲聞人中四向四果。緣覺人中一向一果。何故如是。聲聞鈍根。不能一觀相續究竟。數出劬息。故判多果。以果多故趣向亦別。緣覺利根。一入聖觀相續無間乃至究竟。無中息處故無多果。無多果故不立多向。但於相續一觀之中。不滿之處判為一向。滿足之處說為一果。故地經中說十聖性。聲聞多分八。緣覺立二。六通用異。如地持說。聲聞之人二千國土為通境界。緣覺之人三千國土為通境界。又復如彼大智論說。小聲聞中不作意者。一千國土為通境界。其作意者二千國土為通境界。大聲聞中不作意者。二千國土為通境界。其作意者三千國土為通境界。緣覺人中有大有小。小緣覺人不作意者。二千國土為通境界。其作意者三千國土為通境界。大緣覺者莫問作意及不作意。皆以三千大千國土為通境界。此等名為通用異也。又復如彼成實論說。聲聞欲知須陀初心至第十六心方始得知。緣覺之人欲知初心至第六心即便知之。此亦是其通用別矣。問曰。何故欲知初心至第六心方始知乎。緣覺作意欲知須陀苦法忍心凝心觀察。彼忍已謝入苦法智尋後觀之。彼智已謝緣上界苦入苦比忍及苦比智。緣覺即於欲界有漏法中伺之。彼捨上苦緣欲界集。忍時未知至集法智方始知之。是故說知第六心矣。初之二人同異如是。次將第三約對前二以辨同異。彼須陀中七返受生。於最後身不值佛世獨覺之者。望前聲聞聲聞之人九同二異。言九同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。六根性同。七觀法同。八向果同。九通用同。悉如上辨。言二異者。一依止異。於最後身不依師故。二藉緣異。不藉言
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
教而得果故。望前緣覺緣覺之人七同四異。言七同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。准前可知。六依止同。於最後身不依師教故。七藉緣同。同藉事緣而得道故。言四異者。一者根異。此人鈍根。二觀法異。此覺四諦。三向果異。此人具足四向四果。四通用異。此人通劣。次將第四望初二人以辨同異。於最後身值佛為說十二緣法而得覺者。望前聲聞聲聞之人七同四異。言七同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。悉如上辨。六依止同。依師得度。七藉緣同。同藉言教。言四異者。一根性異。此人利根。二覺法異。此覺因緣。三向果異。此無四果四向之別。四通用異。此人通勝。望前緣覺緣覺之人九同二異。言九同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。六根性同。七觀法同。八向果同。一向一果。九通用同。悉如上辨。言二異者。一依止異。此人依師。二藉緣異。此藉言教。對小如是(此二門竟)。
教而得果故。望前緣覺緣覺之人七同四異。言七同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。准前可知。六依止同。於最後身不依師教故。七藉緣同。同藉事緣而得道故。言四異者。一者根異。此人鈍根。二觀法異。此覺四諦。三向果異。此人具足四向四果。四通用異。此人通劣。次將第四望初二人以辨同異。於最後身值佛為說十二緣法而得覺者。望前聲聞聲聞之人七同四異。言七同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。悉如上辨。六依止同。依師得度。七藉緣同。同藉言教。言四異者。一根性異。此人利根。二覺法異。此覺因緣。三向果異。此無四果四向之別。四通用異。此人通勝。望前緣覺緣覺之人九同二異。言九同者。一見理同。二斷障同。三修行同。四得果同。五證滅同。六根性同。七觀法同。八向果同。一向一果。九通用同。悉如上辨。言二異者。一依止異。此人依師。二藉緣異。此藉言教。對小如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次對大分別。於中有二。一對大辨相。二明同異。言辨相者。緣覺有二。一種性緣覺。是人本來習緣覺道成緣覺性。於最後身觀因緣法證緣覺果。二退轉緣覺。是人過去曾習大乘。後退住中亦得分三。前二如上。更加一種應化緣覺。謂。佛菩薩應現為之故。天女云。以因緣法化眾生故我為辟支。法華亦云。知眾樂小而畏大智。是故菩薩作聲聞緣覺。如是等也。相別如是。次對大乘辨其同異。言其同者。彼辟支佛一入聖道永更不退。與菩薩同。不如聲聞得聖而退。何故緣覺一向不退。以利根故純用無漏而斷漏結故。良以不退同菩薩故。涅槃經中說辟支佛與諸菩薩合為熟蘇。所言異者。略有十種。一者因異。彼辟支佛過去所修狹劣善根以為本。不廣化生故名為狹不求佛智說以為劣。不知菩薩因行廣大。二者根異。緣覺鈍根。菩薩利根。緣覺所解狹淺不速。故名為鈍。菩薩所解深廣峻疾。故名為利。三者心異。緣覺畏苦疾求取滅。菩薩不畏常樂處世。四所解異。緣覺但觀十二緣法悟解生空。菩薩普觀一切諸法具解二空。五起行異。緣覺但修自利之道。菩薩俱利。又復菩薩修行六度。緣覺不修。六斷障異。緣覺但能斷煩惱障。菩薩之人二障雙除。二障之義廣如上辨。七得果異。緣覺正得緣覺。菩薩能善有大般涅槃。小大涅槃義如後釋。八起化異。如涅槃說。緣覺化人但現神通。終日默然無所宣說。菩薩不爾。能現能說。何故緣覺不能說法。緣覺出世無九部經。無可宣說。又復緣覺無悲方便故不能說。以無悲故不起心說。無四無量礙方便智故不堪說。九通用異。如後六通義中廣說。十體義異。緣覺所有身智功德悉無常苦無我不淨。菩薩真德常樂我淨。又復緣覺所得涅槃唯有樂淨而無我常。菩薩涅槃常樂我淨。此之十種亦異聲聞。然今且就緣覺說之。緣覺如是。次解菩薩於中曲有三門分別。一釋名義。二對小分別。三當相分別。初釋名義。菩薩之名是外國語。外國正名菩提薩埵。此方傳者菩下去提。薩下略埵。故言菩薩。菩提此翻名之為道。薩埵此翻名為眾生。良以此人內心求道備有道行。以道成人名道眾生。問曰。聲聞緣覺人等斯皆求道。並有道行同以道成。以何義故不名菩薩。偏獨此人名菩薩乎。釋言。賢聖名有通局。通則義齊。故涅槃云。乃至須陀亦名菩薩。亦得稱佛。求索盡智無生智道故名菩薩。正覺共道不共道故說之為佛。但經為欲分別賢聖。是故偏名大乘眾生為菩薩矣。等分賢聖。何故偏名此為菩薩。辨有三義。一就願心望果解釋。唯此眾生求大菩提餘悉不求。是故獨此名道眾生。故地論言。一上決定願大菩提偏言菩薩。此據願
次對大分別。於中有二。一對大辨相。二明同異。言辨相者。緣覺有二。一種性緣覺。是人本來習緣覺道成緣覺性。於最後身觀因緣法證緣覺果。二退轉緣覺。是人過去曾習大乘。後退住中亦得分三。前二如上。更加一種應化緣覺。謂。佛菩薩應現為之故。天女云。以因緣法化眾生故我為辟支。法華亦云。知眾樂小而畏大智。是故菩薩作聲聞緣覺。如是等也。相別如是。次對大乘辨其同異。言其同者。彼辟支佛一入聖道永更不退。與菩薩同。不如聲聞得聖而退。何故緣覺一向不退。以利根故純用無漏而斷漏結故。良以不退同菩薩故。涅槃經中說辟支佛與諸菩薩合為熟蘇。所言異者。略有十種。一者因異。彼辟支佛過去所修狹劣善根以為本。不廣化生故名為狹不求佛智說以為劣。不知菩薩因行廣大。二者根異。緣覺鈍根。菩薩利根。緣覺所解狹淺不速。故名為鈍。菩薩所解深廣峻疾。故名為利。三者心異。緣覺畏苦疾求取滅。菩薩不畏常樂處世。四所解異。緣覺但觀十二緣法悟解生空。菩薩普觀一切諸法具解二空。五起行異。緣覺但修自利之道。菩薩俱利。又復菩薩修行六度。緣覺不修。六斷障異。緣覺但能斷煩惱障。菩薩之人二障雙除。二障之義廣如上辨。七得果異。緣覺正得緣覺。菩薩能善有大般涅槃。小大涅槃義如後釋。八起化異。如涅槃說。緣覺化人但現神通。終日默然無所宣說。菩薩不爾。能現能說。何故緣覺不能說法。緣覺出世無九部經。無可宣說。又復緣覺無悲方便故不能說。以無悲故不起心說。無四無量礙方便智故不堪說。九通用異。如後六通義中廣說。十體義異。緣覺所有身智功德悉無常苦無我不淨。菩薩真德常樂我淨。又復緣覺所得涅槃唯有樂淨而無我常。菩薩涅槃常樂我淨。此之十種亦異聲聞。然今且就緣覺說之。緣覺如是。次解菩薩於中曲有三門分別。一釋名義。二對小分別。三當相分別。初釋名義。菩薩之名是外國語。外國正名菩提薩埵。此方傳者菩下去提。薩下略埵。故言菩薩。菩提此翻名之為道。薩埵此翻名為眾生。良以此人內心求道備有道行。以道成人名道眾生。問曰。聲聞緣覺人等斯皆求道。並有道行同以道成。以何義故不名菩薩。偏獨此人名菩薩乎。釋言。賢聖名有通局。通則義齊。故涅槃云。乃至須陀亦名菩薩。亦得稱佛。求索盡智無生智道故名菩薩。正覺共道不共道故說之為佛。但經為欲分別賢聖。是故偏名大乘眾生為菩薩矣。等分賢聖。何故偏名此為菩薩。辨有三義。一就願心望果解釋。唯此眾生求大菩提餘悉不求。是故獨此名道眾生。故地論言。一上決定願大菩提偏言菩薩。此據願
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
心望果釋矣。二據解心望理解釋。凡夫住有。二乘著無。有無乖中不會中道。唯有菩薩妙捨有無契會中道。是故獨此名道眾生。三就行解釋。入佛法中有三種門。一教二義三者是行。教淺義深行為最勝。聲聞鈍根從教為名。聲者是教。飡聲悟解名聲聞矣。緣覺次勝。從義立稱。說為緣覺。緣者是義。於緣得覺。故名緣覺。菩薩最上就行彰名。以能成就自利利他俱利之道故稱菩薩。故地持云。聲聞緣覺但能自度。菩薩不爾。自度度他是名道勝。以道勝故名道眾生。名義如是(此一門竟)。
心望果釋矣。二據解心望理解釋。凡夫住有。二乘著無。有無乖中不會中道。唯有菩薩妙捨有無契會中道。是故獨此名道眾生。三就行解釋。入佛法中有三種門。一教二義三者是行。教淺義深行為最勝。聲聞鈍根從教為名。聲者是教。飡聲悟解名聲聞矣。緣覺次勝。從義立稱。說為緣覺。緣者是義。於緣得覺。故名緣覺。菩薩最上就行彰名。以能成就自利利他俱利之道故稱菩薩。故地持云。聲聞緣覺但能自度。菩薩不爾。自度度他是名道勝。以道勝故名道眾生。名義如是(此一門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次對小分別。菩薩有二。一是漸入。二是頓悟。言漸入者先小後大。問曰。此人何時入大。釋言。小中有二種人。一愚法人。二不愚法人。執小迷大名愚法人。知小解大名不愚法人。本來習小小性成就。於最後身值佛欲小。佛依為說證得小果。得已樂著不能入大。未來無餘涅槃之後。心想生時方能向大。劫數長久不可勝計。不愚法者於過去世曾發大心。流轉生死忘失本念暫欲小法。佛依為說證得小果。得小果已自知有餘發心向大。於現在世即能入之。問曰。此等既入大乘。於大乘中位分何處。經無定判。唯義推之應在善趣。於大乘中初發心後未至種性悉名善趣。二乘入大在此位中。云何得知非善趣前。涅槃經中說善趣前名為常沒。常沒三塗常沒三有。此非常沒。故知非前。云何得知非善趣後種性位攝。地持宣說。種性菩薩六入殊勝無始法爾。此人未能現本法性以成六入。故知非是種性已上。又說種性成就真實白淨之法。此人未成。又說種性六度性成。此人未得。又說種性一切佛法種子在身。此人未具又說種性二障清淨。此人但能煩惱障淨。種性菩薩堪為物依。此人未能。又說種性隨所聞法而自開解不由他悟。此人由他。是故得知。非種姓上唯在善趣。問曰。此等既在善趣。二種死中受何生死。釋曰。須陀至阿那含。受分段死。羅漢辟支受變易死。如勝鬘說。問曰。勝鬘說。種性上大力菩薩受變易死。羅漢辟支受變易死。與大力同。何故不判種性已上。釋言。此人所受變易雖同大力多義不同。故非種性。問曰。二乘發心求大即名菩薩。如此菩薩在善趣中受變易身。勝鬘經中何故偏說種性已上大力菩薩受變易死不說善趣受變易乎。釋言。說大有二種門。一分相門。分大異異小。唯種性上大力菩薩受變易身。自斯已前悉名分段。聲聞緣覺雖發大心未有大行。仍本名說不名菩薩受變易矣。二攝相門。攝小成大。於彼聲聞緣覺人中發大心者悉名菩薩。若從是義善趣位中亦受變易。非唯種姓已上方受。勝鬘所說大力已上受變易死分相言耳。對彼聲聞緣覺人故。問曰。二乘發心向大既在善趣。於善趣中為初為中為在畢竟。釋言。此人不同極凡。初發心者亦不得名善趣中上。云何得知。如涅槃說。須陀洹人八萬劫到。斯陀含人六萬劫到。阿那含人四萬劫到。阿羅漢人二萬劫到。辟支佛人十千劫到。經言到者到於阿耨三菩提心。應當名彼種姓地心。以為所到菩提心矣。去種姓地爾許。劫數。明知。非是善趣中上。問曰。一切須陀洹人至辟支佛向種性地。悉八萬劫至十千劫有不到者。釋言。現在不愚法者則發大心修學大乘。爾許劫數容至種性。若愚法
次對小分別。菩薩有二。一是漸入。二是頓悟。言漸入者先小後大。問曰。此人何時入大。釋言。小中有二種人。一愚法人。二不愚法人。執小迷大名愚法人。知小解大名不愚法人。本來習小小性成就。於最後身值佛欲小。佛依為說證得小果。得已樂著不能入大。未來無餘涅槃之後。心想生時方能向大。劫數長久不可勝計。不愚法者於過去世曾發大心。流轉生死忘失本念暫欲小法。佛依為說證得小果。得小果已自知有餘發心向大。於現在世即能入之。問曰。此等既入大乘。於大乘中位分何處。經無定判。唯義推之應在善趣。於大乘中初發心後未至種性悉名善趣。二乘入大在此位中。云何得知非善趣前。涅槃經中說善趣前名為常沒。常沒三塗常沒三有。此非常沒。故知非前。云何得知非善趣後種性位攝。地持宣說。種性菩薩六入殊勝無始法爾。此人未能現本法性以成六入。故知非是種性已上。又說種性成就真實白淨之法。此人未成。又說種性六度性成。此人未得。又說種性一切佛法種子在身。此人未具又說種性二障清淨。此人但能煩惱障淨。種性菩薩堪為物依。此人未能。又說種性隨所聞法而自開解不由他悟。此人由他。是故得知。非種姓上唯在善趣。問曰。此等既在善趣。二種死中受何生死。釋曰。須陀至阿那含。受分段死。羅漢辟支受變易死。如勝鬘說。問曰。勝鬘說。種性上大力菩薩受變易死。羅漢辟支受變易死。與大力同。何故不判種性已上。釋言。此人所受變易雖同大力多義不同。故非種性。問曰。二乘發心求大即名菩薩。如此菩薩在善趣中受變易身。勝鬘經中何故偏說種性已上大力菩薩受變易死不說善趣受變易乎。釋言。說大有二種門。一分相門。分大異異小。唯種性上大力菩薩受變易身。自斯已前悉名分段。聲聞緣覺雖發大心未有大行。仍本名說不名菩薩受變易矣。二攝相門。攝小成大。於彼聲聞緣覺人中發大心者悉名菩薩。若從是義善趣位中亦受變易。非唯種姓已上方受。勝鬘所說大力已上受變易死分相言耳。對彼聲聞緣覺人故。問曰。二乘發心向大既在善趣。於善趣中為初為中為在畢竟。釋言。此人不同極凡。初發心者亦不得名善趣中上。云何得知。如涅槃說。須陀洹人八萬劫到。斯陀含人六萬劫到。阿那含人四萬劫到。阿羅漢人二萬劫到。辟支佛人十千劫到。經言到者到於阿耨三菩提心。應當名彼種姓地心。以為所到菩提心矣。去種姓地爾許。劫數。明知。非是善趣中上。問曰。一切須陀洹人至辟支佛向種性地。悉八萬劫至十千劫有不到者。釋言。現在不愚法者則發大心修學大乘。爾許劫數容至種性。若愚法
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
人取小滅者不可稱計。微塵數劫在涅槃中。度是已後心想還生。心想生已發心向大。向大之後阿羅漢人更二萬劫修學大乘方至種性。辟支佛人更十千劫修學大乘方至種性。以是義故非一切人悉八萬劫。問曰。須陀天上人中七返受生至羅漢果。七返受生不過一劫。何緣向大。爾許差降。或容聖者且作階降。又更解釋。若須陀等進斷殘結至羅漢果。然後向大所受不多。更不斷結則向大者有此差降。所有殘結能障法界一切行德。一切諸行悉難成故漸入如是。言頓悟者不從小入一生學大。問曰。此人不從小入。修何等行能治罪障得入大乘。如涅槃說。所謂修習身戒心慧。以修此故能轉罪障趣入大乘。身戒心慧釋有八番。廣如上辨。問曰。此人發何等心名入大乘。發三種心。一厭有為心。聞說生死無常大苦深心厭離。二求無為心。聞說涅槃常樂我淨深心願求。三念眾生心。緣諸眾生有苦無樂決意濟拔。問曰。此人修何等行名學大乘。修三種行。一離有為行。修習實觀破離生死。二趣無為行。修行六度趣大涅槃。三度眾生行。修行四攝等益一切。問曰。漸頓二種之人俱在善趣。何者為勝。釋言。不定。從小入者厭有行勝。以本習故餘二不如。以本學小廣大之心難成就故。其頓悟者求佛化生二種行勝。專意求佛度眾生故。厭有不如。常願在有教化眾生不專厭故。是故此人在善趣中。受分段生未受變易。問曰。此等在善趣中互有勝劣。何處可等。謂。種性上。諸行齊成方能為佛決定種故。對小如是(此二門竟)。
人取小滅者不可稱計。微塵數劫在涅槃中。度是已後心想還生。心想生已發心向大。向大之後阿羅漢人更二萬劫修學大乘方至種性。辟支佛人更十千劫修學大乘方至種性。以是義故非一切人悉八萬劫。問曰。須陀天上人中七返受生至羅漢果。七返受生不過一劫。何緣向大。爾許差降。或容聖者且作階降。又更解釋。若須陀等進斷殘結至羅漢果。然後向大所受不多。更不斷結則向大者有此差降。所有殘結能障法界一切行德。一切諸行悉難成故漸入如是。言頓悟者不從小入一生學大。問曰。此人不從小入。修何等行能治罪障得入大乘。如涅槃說。所謂修習身戒心慧。以修此故能轉罪障趣入大乘。身戒心慧釋有八番。廣如上辨。問曰。此人發何等心名入大乘。發三種心。一厭有為心。聞說生死無常大苦深心厭離。二求無為心。聞說涅槃常樂我淨深心願求。三念眾生心。緣諸眾生有苦無樂決意濟拔。問曰。此人修何等行名學大乘。修三種行。一離有為行。修習實觀破離生死。二趣無為行。修行六度趣大涅槃。三度眾生行。修行四攝等益一切。問曰。漸頓二種之人俱在善趣。何者為勝。釋言。不定。從小入者厭有行勝。以本習故餘二不如。以本學小廣大之心難成就故。其頓悟者求佛化生二種行勝。專意求佛度眾生故。厭有不如。常願在有教化眾生不專厭故。是故此人在善趣中。受分段生未受變易。問曰。此等在善趣中互有勝劣。何處可等。謂。種性上。諸行齊成方能為佛決定種故。對小如是(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次就大乘當相分別。於中初先通相分別。後別論之。通中開合增數辨之。或總為一。謂。三乘中一菩薩眾。或分為二。二有兩門。一定不定。二門分別。如地持說。善趣菩薩數退數進名為不定。種性已上堅固勝進名為決定。二世出世相對分別。解行已前名為世間。初地已上名為出世。又復地前名為信地。初地已上名為證地。又仁王中。地前名賢地上名聖。或分為三。所謂外凡內凡及聖。善趣位中名為外凡。種性已上名為內凡。地上名聖。於中曲以八門分別。一釋名義。第二約就解心分別。第三約就解法分別。第四約就解緣分別。五約行分別。六約惑分別。七約業分別。八約報分別先釋名義。言外凡者善趣之人向外求理。未能息相內緣真性。故名為外。六道分段凡身未捨。故名為凡。如小乘中念處已前依事趣觀相同外道。名為外凡。此亦如是。向外求理。相同聲聞。未能息相內求真實。故名外矣。言內凡者。種性已上漸息緣故內求真性。故名為內。六道分段雖分斷離未有盡處凡夫身未盡。故亦名凡。故涅槃中說為凡矣。所言聖者初地已上。息妄契真會正名聖。名義如是(此初門竟)。
次就大乘當相分別。於中初先通相分別。後別論之。通中開合增數辨之。或總為一。謂。三乘中一菩薩眾。或分為二。二有兩門。一定不定。二門分別。如地持說。善趣菩薩數退數進名為不定。種性已上堅固勝進名為決定。二世出世相對分別。解行已前名為世間。初地已上名為出世。又復地前名為信地。初地已上名為證地。又仁王中。地前名賢地上名聖。或分為三。所謂外凡內凡及聖。善趣位中名為外凡。種性已上名為內凡。地上名聖。於中曲以八門分別。一釋名義。第二約就解心分別。第三約就解法分別。第四約就解緣分別。五約行分別。六約惑分別。七約業分別。八約報分別先釋名義。言外凡者善趣之人向外求理。未能息相內緣真性。故名為外。六道分段凡身未捨。故名為凡。如小乘中念處已前依事趣觀相同外道。名為外凡。此亦如是。向外求理。相同聲聞。未能息相內求真實。故名外矣。言內凡者。種性已上漸息緣故內求真性。故名為內。六道分段雖分斷離未有盡處凡夫身未盡。故亦名凡。故涅槃中說為凡矣。所言聖者初地已上。息妄契真會正名聖。名義如是(此初門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約解心以別三位。心有三種。一事識心。所謂六識。二妄識心。謂第七識。三真識心。謂第八識。外凡位中但依事識修習觀解。未有餘義。內凡位中事識漸滅。妄識事中慧以漸現前。初地已上妄識中慧以漸息滅。真識中慧以漸現前(此二門竟)。
次約解心以別三位。心有三種。一事識心。所謂六識。二妄識心。謂第七識。三真識心。謂第八識。外凡位中但依事識修習觀解。未有餘義。內凡位中事識漸滅。妄識事中慧以漸現前。初地已上妄識中慧以漸息滅。真識中慧以漸現前(此二門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約解法以別三位。外凡位中事識未亡。心外見法。心外法中推求觀察。見苦無常空無我等未解餘義。內凡位中息外歸內。見一切法唯從心起心外無法。以見心外無別法故事識漸滅。見一切法唯心起故七識之解以漸現前。此解現時見一切法但從妄想自心所現。如夢所覩皆從心起畢竟無法。初地已上息妄顯真。見一切法唯是真實如來藏性緣起集成真外無法。雖有所見而無分別。無分別故妄智漸息真德漸現。解法如是(此三門竟)。
次約解法以別三位。外凡位中事識未亡。心外見法。心外法中推求觀察。見苦無常空無我等未解餘義。內凡位中息外歸內。見一切法唯從心起心外無法。以見心外無別法故事識漸滅。見一切法唯心起故七識之解以漸現前。此解現時見一切法但從妄想自心所現。如夢所覩皆從心起畢竟無法。初地已上息妄顯真。見一切法唯是真實如來藏性緣起集成真外無法。雖有所見而無分別。無分別故妄智漸息真德漸現。解法如是(此三門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約解緣分別三位。所解之法有證有教。外凡位中於佛教法假他開道能方悟解。不能自知。是故判為四依弟子。於深證法但能信順。內凡位中於佛教法能自開解。不假他教。故華嚴中說十住等。隨所聞法即自開解。不由他悟不由他人能自解故堪為初依。於深證法獨須他教。故地持中宣說教授初業菩薩。地經論中說。為一切信行菩薩說不思議法。初地已上於諸教法能自宣說。於深證法自能證知不假他教。故地持云。有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障(此四門竟)。
次約解緣分別三位。所解之法有證有教。外凡位中於佛教法假他開道能方悟解。不能自知。是故判為四依弟子。於深證法但能信順。內凡位中於佛教法能自開解。不假他教。故華嚴中說十住等。隨所聞法即自開解。不由他悟不由他人能自解故堪為初依。於深證法獨須他教。故地持中宣說教授初業菩薩。地經論中說。為一切信行菩薩說不思議法。初地已上於諸教法能自宣說。於深證法自能證知不假他教。故地持云。有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障(此四門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約行論。行謂六度。外凡位中修行有相六波羅蜜。雖少觀空微故不說。內凡位中修學破相六波羅蜜。觀空破慳以起檀行。乃至觀空破離癡見而起慧行。故地持云。解行名為無相修方便。初地已上成就真實六波羅蜜。亦名無相六波羅蜜。證法本寂無慳無著名檀波羅蜜。自性清淨無諸罪垢名尸波羅蜜。體無違惱名忍波羅蜜。具堪諸法無所缺少名精進波羅蜜。寂靜不動名禪波羅蜜。永無闇障名般若波羅蜜。故地持中宣說。初地為無相修。二地已上無相修廣。八地已上無相果成。行別如是(此五門竟)。
次約行論。行謂六度。外凡位中修行有相六波羅蜜。雖少觀空微故不說。內凡位中修學破相六波羅蜜。觀空破慳以起檀行。乃至觀空破離癡見而起慧行。故地持云。解行名為無相修方便。初地已上成就真實六波羅蜜。亦名無相六波羅蜜。證法本寂無慳無著名檀波羅蜜。自性清淨無諸罪垢名尸波羅蜜。體無違惱名忍波羅蜜。具堪諸法無所缺少名精進波羅蜜。寂靜不動名禪波羅蜜。永無闇障名般若波羅蜜。故地持中宣說。初地為無相修。二地已上無相修廣。八地已上無相果成。行別如是(此五門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約惑論。惑謂五住。於中進退曲有四義。其一義者。外凡位中始修無漏斷四住地。種性已上觀解成就斷四住地性成之結。是其地也。初地已上實慧深明斷無明地。第二義者。善趣修習事識無漏斷四住地。種姓已上修習七識緣觀無漏斷無明地。初地已上修真無漏斷無明地。問曰。善趣所斷四住為伏為永。釋言。善趣初伏後永。此云何知。經中宣說。種性已上大力菩薩受變易身。變易必用無漏為因。無漏業因種性前起。明知。永斷。第三義者。五住煩惱有麁中細。其麁品者善趣漸斷種性時盡。以此麁品種性盡故地持宣說。種性菩薩二障清淨。又地持說。種性菩薩離麁煩惱。義當此門。其中品者種性已上隨分漸斷。初地時盡。以此中品初地盡故。地持宣說。初地菩薩出障解脫無罪清淨。其細品者地上漸斷至佛乃盡。以此細品地前未斷故。涅槃說。初依菩薩具煩惱性。第四義者善趣位中修事無漏斷四住地。種性已上事治漸息。修起七識緣照無漏斷無明地。初地已上緣照漸息真德現前。約惑如是(此六門竟)。
次約惑論。惑謂五住。於中進退曲有四義。其一義者。外凡位中始修無漏斷四住地。種性已上觀解成就斷四住地性成之結。是其地也。初地已上實慧深明斷無明地。第二義者。善趣修習事識無漏斷四住地。種姓已上修習七識緣觀無漏斷無明地。初地已上修真無漏斷無明地。問曰。善趣所斷四住為伏為永。釋言。善趣初伏後永。此云何知。經中宣說。種性已上大力菩薩受變易身。變易必用無漏為因。無漏業因種性前起。明知。永斷。第三義者。五住煩惱有麁中細。其麁品者善趣漸斷種性時盡。以此麁品種性盡故地持宣說。種性菩薩二障清淨。又地持說。種性菩薩離麁煩惱。義當此門。其中品者種性已上隨分漸斷。初地時盡。以此中品初地盡故。地持宣說。初地菩薩出障解脫無罪清淨。其細品者地上漸斷至佛乃盡。以此細品地前未斷故。涅槃說。初依菩薩具煩惱性。第四義者善趣位中修事無漏斷四住地。種性已上事治漸息。修起七識緣照無漏斷無明地。初地已上緣照漸息真德現前。約惑如是(此六門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約諸業以別三位。業有二種。漏與無漏。分假之因名為有漏。變易之因名為無漏。有漏業中有善有惡。人天之因名之為善。三塗之因說以為惡。惡有五階。一是闡提。起大邪見斷善根業。二謗正法。三五逆罪。四犯重禁。五者十惡。若通一切威儀之罪惡有六階。業相如是。今約四業以別三位。於中進退略有兩義。一偏對惡業以別三位。善趣位中修習淨信離闡提業。種性已上解行成立。永離謗法四重五逆三種惡業。初地已上行德純善離十惡業。乃離一切威儀之惡。第二通對善惡分別。善惡二業有繫不繫。善趣修習身戒心慧。轉重令輕。斷離三塗定繫之業。種性已上悲願力成。往來自在斷離人天定繫之業。初地已上德行純淨永離人天不定繫業。亦可。八地已上離之。第三通對漏無漏業而為分別。善趣修習身戒心慧斷三塗業。種性已上修無漏道漸斷人天分段之業。初地已上真德漸現斷變易業。約業如是(此七門竟)。
次約諸業以別三位。業有二種。漏與無漏。分假之因名為有漏。變易之因名為無漏。有漏業中有善有惡。人天之因名之為善。三塗之因說以為惡。惡有五階。一是闡提。起大邪見斷善根業。二謗正法。三五逆罪。四犯重禁。五者十惡。若通一切威儀之罪惡有六階。業相如是。今約四業以別三位。於中進退略有兩義。一偏對惡業以別三位。善趣位中修習淨信離闡提業。種性已上解行成立。永離謗法四重五逆三種惡業。初地已上行德純善離十惡業。乃離一切威儀之惡。第二通對善惡分別。善惡二業有繫不繫。善趣修習身戒心慧。轉重令輕。斷離三塗定繫之業。種性已上悲願力成。往來自在斷離人天定繫之業。初地已上德行純淨永離人天不定繫業。亦可。八地已上離之。第三通對漏無漏業而為分別。善趣修習身戒心慧斷三塗業。種性已上修無漏道漸斷人天分段之業。初地已上真德漸現斷變易業。約業如是(此七門竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約報論。報謂分段變易之果。分段果中有善有惡。於中曲有兩義分別。一偏約分段生死分別。分段有二。一惡道分段。謂三惡趣。二善道分段。所謂人天。惡道分段有正有習。惡業為因四住為緣生三惡趣名之為正。惡業為因悲願為緣生三惡趣說以為習。惡道中正善趣已前常沒所受。善趣漸斷種性時盡。惡道中習種性已上漸次斷除初地時盡。初地盡此離惡道畏。善道分段亦有正習。善業為因四住為緣受人天身名之為正。善業為因悲願為緣受人天身說以為習。善道中正外凡所受。種性漸斷初地時盡。初地盡此名出三界。又經宣說。初地菩薩得二十五三昧破二十五有。亦當此門。善道中習地上漸斷八地上盡。七地已還斷未盡。故大智論中名為宍身。八地已上斷之盡。故彼名法身。二通約分段變易分別。隨相麁分善趣位中受分段身。從小入者善趣位中亦受變易。小故不說。種性已上分段漸捨受變易報。初地已上變易漸捨得法身報。三位如是。或分為四。地持宣說。種性發心及行方便是其三種。加以善趣即為四也。又依大品說五菩提。菩提中四在菩薩。亦得分四。五菩提者。一發心菩提。在於善趣。論自釋言。在於無量生死海中發菩提心。是故名為發心菩提。二伏心菩提。在於種性解行位中修習伏忍。故名伏心。三明菩提。謂。初地上乃至六地波若慧明名明菩提。四出到菩提。謂。七地上出離眾相到無生忍。故名出到。五無上菩提。謂。如來地。餘不能加。故曰無上。廣如上說。或分為五。善趣為一。解習淨信故。瓔珞中名為十信。習種為二。修習淨解。故華嚴云。隨所聞法即自開解。不由他悟。性種為三。修起正行故。華嚴中名為十行。解行為四。亦名道種。修習如觀。十地為五。亦名聖種。成就實證。或分為六。前四如上。初地已上離分見修。故有六種。或分為七。如地持說。善趣為一。種性已上六住為六。合為七也。言六住者。一種性住。所謂習種。二解行住。三淨心住。所謂。初地。四行跡住。二地已上。五決定住。八地已上。六畢竟住。謂第十地。義如上釋。或分為八。八有兩門。一開前合後以說八種。一初發心行。創背生死初發道心。二有相行。依前發心修起有相六波羅蜜。修此行時見人修善則便歡喜。見人造罪即便嫌惡。三無相行。學觀空理於生死中不見可厭。於涅槃中不見可求。修此行時見人造罪心不悒慼。見人修善亦不欣務。四方便行。雖觀空理而常隨有情集諸行。此四在善趣位中。習種為五。性種為六。解行為七。初地已上聖種為八。開後合前以說八種。善趣為一。種性已上七地為七。通前八也。言七地者如地持說
次約報論。報謂分段變易之果。分段果中有善有惡。於中曲有兩義分別。一偏約分段生死分別。分段有二。一惡道分段。謂三惡趣。二善道分段。所謂人天。惡道分段有正有習。惡業為因四住為緣生三惡趣名之為正。惡業為因悲願為緣生三惡趣說以為習。惡道中正善趣已前常沒所受。善趣漸斷種性時盡。惡道中習種性已上漸次斷除初地時盡。初地盡此離惡道畏。善道分段亦有正習。善業為因四住為緣受人天身名之為正。善業為因悲願為緣受人天身說以為習。善道中正外凡所受。種性漸斷初地時盡。初地盡此名出三界。又經宣說。初地菩薩得二十五三昧破二十五有。亦當此門。善道中習地上漸斷八地上盡。七地已還斷未盡。故大智論中名為宍身。八地已上斷之盡。故彼名法身。二通約分段變易分別。隨相麁分善趣位中受分段身。從小入者善趣位中亦受變易。小故不說。種性已上分段漸捨受變易報。初地已上變易漸捨得法身報。三位如是。或分為四。地持宣說。種性發心及行方便是其三種。加以善趣即為四也。又依大品說五菩提。菩提中四在菩薩。亦得分四。五菩提者。一發心菩提。在於善趣。論自釋言。在於無量生死海中發菩提心。是故名為發心菩提。二伏心菩提。在於種性解行位中修習伏忍。故名伏心。三明菩提。謂。初地上乃至六地波若慧明名明菩提。四出到菩提。謂。七地上出離眾相到無生忍。故名出到。五無上菩提。謂。如來地。餘不能加。故曰無上。廣如上說。或分為五。善趣為一。解習淨信故。瓔珞中名為十信。習種為二。修習淨解。故華嚴云。隨所聞法即自開解。不由他悟。性種為三。修起正行故。華嚴中名為十行。解行為四。亦名道種。修習如觀。十地為五。亦名聖種。成就實證。或分為六。前四如上。初地已上離分見修。故有六種。或分為七。如地持說。善趣為一。種性已上六住為六。合為七也。言六住者。一種性住。所謂習種。二解行住。三淨心住。所謂。初地。四行跡住。二地已上。五決定住。八地已上。六畢竟住。謂第十地。義如上釋。或分為八。八有兩門。一開前合後以說八種。一初發心行。創背生死初發道心。二有相行。依前發心修起有相六波羅蜜。修此行時見人修善則便歡喜。見人造罪即便嫌惡。三無相行。學觀空理於生死中不見可厭。於涅槃中不見可求。修此行時見人造罪心不悒慼。見人修善亦不欣務。四方便行。雖觀空理而常隨有情集諸行。此四在善趣位中。習種為五。性種為六。解行為七。初地已上聖種為八。開後合前以說八種。善趣為一。種性已上七地為七。通前八也。言七地者如地持說
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。謂第八地。六決定行。謂。第九地。依前決定上上趣求名決定行。七畢竟地。謂。第十地。此義如前七地章中具廣分別。或開為九。次前八中離分種性以之為二。即是九也。或說為十。如涅槃說。一初發心善趣中始。二熙連河沙佛所發菩提心。能於惡世不謗正法。熙連河者於彼恒河四眷屬中一種河也。於此河中一沙一佛爾許佛所發菩提心。方能惡世不謗正法。三一恒河沙佛所發心。於惡世中愛樂正法不謗同前。其恒河者是此江河故。舊翻經多名江河。於此河中一沙一佛爾許佛所發心。方能惡世愛樂大乘。聞此不謗。第四人者二恒河沙佛所發心。能於惡世愛樂大乘。讀誦受持未能解說。第五人者於三恒河佛所發心。於惡世中愛樂大乘。讀誦受持少為他說未解深義。第六人者四恒佛所發菩提心。於惡世中愛樂大乘。受持讀誦為他演說。十六分中解一分義。解何等義。如涅槃說。謂。解佛性如來常住。云何十六。大涅槃中隨義淺深如來分判為十六分。此第六人始得一分。此前六人同在善趣。齊是四依弟子所攝。第七人者名為凡夫具煩惱性。五恒佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中解八分義。此在種性解行位中。第八人者名須陀洹及斯陀含。六洹佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中得十二分義。位在初地乃至七地。第九人者名阿那含。七恒佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中得十四分義。此在第八第九地中。第十人者名阿羅漢。八恒佛所種諸善根。於惡世中受持讀誦書寫解說大乘經典。十六分義悉皆具解。位在十地。此等得義深淺之相。如四依章具廣分別。或分十一。地前為一。通名信地。地上為十。或分十二。一是外凡。二是內凡。備如上判。地上分十。合為十二。或分十三。善趣為一。種性為二。解行為三。十地為十。合為十三。或分十四。善趣為一。習種為二。性種為三。道種為四。十地為十。合為十四。或分十五。前十四中分第十地。以之為二。所謂。法雲及與等覺。十地窮終現與佛齊。故名等覺。未是證同。或復開分為四十一。善趣為一。十住十行及十迴向并其十地為四十一。言十住者如華嚴說。一發心住。於大菩提起意趣求。二治地住。善修自利利他之道。三修行住。修護煩惱護小乘行。四生貴住。聖法中生種性尊貴。五方便住。具足善巧度眾生行。六正心住。得決定智。於佛法中雖聞異說正見不動。七不退住。雖聞異說正願不動。八童真住。行業清淨如世童子真淨無染。九法王子住。於佛法王所行住處出生正智。堪能究竟無上菩提。十灌
。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。謂第八地。六決定行。謂。第九地。依前決定上上趣求名決定行。七畢竟地。謂。第十地。此義如前七地章中具廣分別。或開為九。次前八中離分種性以之為二。即是九也。或說為十。如涅槃說。一初發心善趣中始。二熙連河沙佛所發菩提心。能於惡世不謗正法。熙連河者於彼恒河四眷屬中一種河也。於此河中一沙一佛爾許佛所發菩提心。方能惡世不謗正法。三一恒河沙佛所發心。於惡世中愛樂正法不謗同前。其恒河者是此江河故。舊翻經多名江河。於此河中一沙一佛爾許佛所發心。方能惡世愛樂大乘。聞此不謗。第四人者二恒河沙佛所發心。能於惡世愛樂大乘。讀誦受持未能解說。第五人者於三恒河佛所發心。於惡世中愛樂大乘。讀誦受持少為他說未解深義。第六人者四恒佛所發菩提心。於惡世中愛樂大乘。受持讀誦為他演說。十六分中解一分義。解何等義。如涅槃說。謂。解佛性如來常住。云何十六。大涅槃中隨義淺深如來分判為十六分。此第六人始得一分。此前六人同在善趣。齊是四依弟子所攝。第七人者名為凡夫具煩惱性。五恒佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中解八分義。此在種性解行位中。第八人者名須陀洹及斯陀含。六洹佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中得十二分義。位在初地乃至七地。第九人者名阿那含。七恒佛所發菩提心。於惡世中能說大乘。十六分中得十四分義。此在第八第九地中。第十人者名阿羅漢。八恒佛所種諸善根。於惡世中受持讀誦書寫解說大乘經典。十六分義悉皆具解。位在十地。此等得義深淺之相。如四依章具廣分別。或分十一。地前為一。通名信地。地上為十。或分十二。一是外凡。二是內凡。備如上判。地上分十。合為十二。或分十三。善趣為一。種性為二。解行為三。十地為十。合為十三。或分十四。善趣為一。習種為二。性種為三。道種為四。十地為十。合為十四。或分十五。前十四中分第十地。以之為二。所謂。法雲及與等覺。十地窮終現與佛齊。故名等覺。未是證同。或復開分為四十一。善趣為一。十住十行及十迴向并其十地為四十一。言十住者如華嚴說。一發心住。於大菩提起意趣求。二治地住。善修自利利他之道。三修行住。修護煩惱護小乘行。四生貴住。聖法中生種性尊貴。五方便住。具足善巧度眾生行。六正心住。得決定智。於佛法中雖聞異說正見不動。七不退住。雖聞異說正願不動。八童真住。行業清淨如世童子真淨無染。九法王子住。於佛法王所行住處出生正智。堪能究竟無上菩提。十灌
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
頂住。行修上順佛智現前。此十習種如瓔珞說。言十行者如華嚴說。一歡喜行。喜心行施。亦令他喜。二饒益行。修治淨戒饒益自他。三無恚恨行。修忍離瞋。四無盡行。懃修精進攝善無盡。五離癡亂行。常修定慧離妄分別。六善現行。觀法實相般若現前。七無著行。以無著心修起所行。八尊重行。成就種種殊勝善根。九善法行。成就種種化他善法。十真實行。成就第一真實之語。如說能行如行能說。此十性種如瓔珞說。十迴向者如華嚴說。一者救護一切眾生離眾生相迴向。菩薩修行六波羅蜜攝取眾生。令離一切煩惱業苦安住菩提名救眾生。等心救濟不聞怨親善惡等別名離眾生相。迴向此善根有所趣向名救眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。於佛菩薩及一切法得不壞信名為不壞。迴向此善根有所趣向名不壞迴向。三等一切佛迴向。經言。菩薩學於過去未來現在一切諸佛所作迴向名等一切迴向。四至一切處迴向。菩薩所修一切善根用以迴向。以迴向力令此善根至一切處。譬如實際無所不至名至一切處。至何等處。所謂。至於佛法僧處無盡供養。至一切行處具足修習。至一切果處具足成滿。至一切佛剎處具足莊嚴。至一切眾生處具足攝化。至一切法處具足解知。如是等也。五無盡功德藏迴向。迴己所修無盡功德有所趣向。名無盡功德藏迴向。又復願求諸佛菩薩無盡功德。能成無盡功德善根。亦名無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。迴己所修施等善根有所趣向。為佛守護能成一切堅固善根堅固願等。名隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。菩薩增長一切善根迴以等益一切眾生。名等心隨順眾生迴向。八如相迴向。菩薩所成種種善根同證一如。迴此善根有所趣向。名如相迴向。又復菩薩迴向之心依於種種真如門起。是故亦名如相迴向。九無縛無著解脫迴向。於一切法心無執著名無縛無著。於法自在稱曰解脫。菩薩不輕一切善根。以無縛無著解脫之心迴彼善法。求普賢行能具普賢一切種德。名無縛無著解脫迴向。十法界無量迴向。菩薩彼習無盡善根迴之。願求法界差別無量功德。名為法界無量迴向。此十道種如瓔珞說。言十地者。一歡喜地。成就無上自利利他。初證聖處多生歡喜。故名歡喜地。二離垢地。離能起誤心犯戒煩惱垢等清淨戒具。名離垢地。三名明地。隨聞思修照法顯現。故名明地。四明炎地。虛妄煩惱薪智火能燒。故名炎地。五名難勝地。得出世智方便善巧能度難度。名難勝地。六現前地。波若有聞大智現前名現前地。七遠行地。善修無相行功用究竟。能過世間二乘出世間道名遠行地。八不動地。報行純熟
頂住。行修上順佛智現前。此十習種如瓔珞說。言十行者如華嚴說。一歡喜行。喜心行施。亦令他喜。二饒益行。修治淨戒饒益自他。三無恚恨行。修忍離瞋。四無盡行。懃修精進攝善無盡。五離癡亂行。常修定慧離妄分別。六善現行。觀法實相般若現前。七無著行。以無著心修起所行。八尊重行。成就種種殊勝善根。九善法行。成就種種化他善法。十真實行。成就第一真實之語。如說能行如行能說。此十性種如瓔珞說。十迴向者如華嚴說。一者救護一切眾生離眾生相迴向。菩薩修行六波羅蜜攝取眾生。令離一切煩惱業苦安住菩提名救眾生。等心救濟不聞怨親善惡等別名離眾生相。迴向此善根有所趣向名救眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。於佛菩薩及一切法得不壞信名為不壞。迴向此善根有所趣向名不壞迴向。三等一切佛迴向。經言。菩薩學於過去未來現在一切諸佛所作迴向名等一切迴向。四至一切處迴向。菩薩所修一切善根用以迴向。以迴向力令此善根至一切處。譬如實際無所不至名至一切處。至何等處。所謂。至於佛法僧處無盡供養。至一切行處具足修習。至一切果處具足成滿。至一切佛剎處具足莊嚴。至一切眾生處具足攝化。至一切法處具足解知。如是等也。五無盡功德藏迴向。迴己所修無盡功德有所趣向。名無盡功德藏迴向。又復願求諸佛菩薩無盡功德。能成無盡功德善根。亦名無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。迴己所修施等善根有所趣向。為佛守護能成一切堅固善根堅固願等。名隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。菩薩增長一切善根迴以等益一切眾生。名等心隨順眾生迴向。八如相迴向。菩薩所成種種善根同證一如。迴此善根有所趣向。名如相迴向。又復菩薩迴向之心依於種種真如門起。是故亦名如相迴向。九無縛無著解脫迴向。於一切法心無執著名無縛無著。於法自在稱曰解脫。菩薩不輕一切善根。以無縛無著解脫之心迴彼善法。求普賢行能具普賢一切種德。名無縛無著解脫迴向。十法界無量迴向。菩薩彼習無盡善根迴之。願求法界差別無量功德。名為法界無量迴向。此十道種如瓔珞說。言十地者。一歡喜地。成就無上自利利他。初證聖處多生歡喜。故名歡喜地。二離垢地。離能起誤心犯戒煩惱垢等清淨戒具。名離垢地。三名明地。隨聞思修照法顯現。故名明地。四明炎地。虛妄煩惱薪智火能燒。故名炎地。五名難勝地。得出世智方便善巧能度難度。名難勝地。六現前地。波若有聞大智現前名現前地。七遠行地。善修無相行功用究竟。能過世間二乘出世間道名遠行地。八不動地。報行純熟
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無相無間故曰不動地。九善慧地。無礙力說成利他行故名善慧地。十法雲地。得大法身具足自在故名法雲地。或復開分為四十二。第十地中別分等覺。通前合為四十二矣。隨別細分亦可無量。通釋如是。次第二門隨別解釋。先解善趣。依瓔珞經善趣位中。修十種心名為十信。一修信心。二精進心。三修念心。四修定心。五修慧心。六修成心。七修捨心。八修護心。九迴向心。十修願心。言信心者。於入解處淨信在前。一心決定樂欲成就名修信心。言精進者。聞菩薩藏精懃修習無間善業名為精進。言念心者。常修六念念佛法僧戒施及天。廣釋如上。言修定者於事於義繫心安住。遠離一切虛偽輕躁憶想分別。言修慧者。謂。聞思修聞菩薩藏思量觀察。知一切法無我無人自性空寂。言修戒者。受持菩薩清淨律儀身口意淨。不犯諸過有犯悔際。言修捨者。不惜身財所得能捨。言修護者防護己心不起煩惱。又更分別有五種護。如地持說。一者默護。得俱生智能疾受法化度眾生。二者念護。念持於法。三者智護。得堅固智觀察法義。以默念智離於退分修勝進分。四息心護。守諸根門。五他護。隨順他心修如是行。名之為護。言迴向者。所修善根迴向菩提。不願諸有迴施眾生。不專為己迴求實際不著名相。言修願者。隨時修習種種淨願。如華嚴經淨行品說。如是等也。此之十種在於信位。助成信行故。瓔珞經名為十信。自餘十住十行十迴向及與十地悉如上釋。三乘賢聖辨之略爾。
無相無間故曰不動地。九善慧地。無礙力說成利他行故名善慧地。十法雲地。得大法身具足自在故名法雲地。或復開分為四十二。第十地中別分等覺。通前合為四十二矣。隨別細分亦可無量。通釋如是。次第二門隨別解釋。先解善趣。依瓔珞經善趣位中。修十種心名為十信。一修信心。二精進心。三修念心。四修定心。五修慧心。六修成心。七修捨心。八修護心。九迴向心。十修願心。言信心者。於入解處淨信在前。一心決定樂欲成就名修信心。言精進者。聞菩薩藏精懃修習無間善業名為精進。言念心者。常修六念念佛法僧戒施及天。廣釋如上。言修定者於事於義繫心安住。遠離一切虛偽輕躁憶想分別。言修慧者。謂。聞思修聞菩薩藏思量觀察。知一切法無我無人自性空寂。言修戒者。受持菩薩清淨律儀身口意淨。不犯諸過有犯悔際。言修捨者。不惜身財所得能捨。言修護者防護己心不起煩惱。又更分別有五種護。如地持說。一者默護。得俱生智能疾受法化度眾生。二者念護。念持於法。三者智護。得堅固智觀察法義。以默念智離於退分修勝進分。四息心護。守諸根門。五他護。隨順他心修如是行。名之為護。言迴向者。所修善根迴向菩提。不願諸有迴施眾生。不專為己迴求實際不著名相。言修願者。隨時修習種種淨願。如華嚴經淨行品說。如是等也。此之十種在於信位。助成信行故。瓔珞經名為十信。自餘十住十行十迴向及與十地悉如上釋。三乘賢聖辨之略爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大乘義章卷第十七(末終)
大乘義章卷第十七(末終)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话