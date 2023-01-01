大乘義章卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘義章卷第十四

遠法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師撰

淨法聚因法中此卷有二十一門(十想義 十一切入義 十聖處義 十種慰喻義 十願義 十種供養義 十無盡藏義 信等十行義 十明義 十忍義 十無生忍義 十住義 十行義 十迴向義 十地義 十功德義 見性十法義 涅槃十因義 菩薩十力義 菩薩十無畏義 三乘共十地義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法聚因法中此卷有二十一門(十想義 十一切入義 十聖處義 十種慰喻義 十願義 十種供養義 十無盡藏義 信等十行義 十明義 十忍義 十無生忍義 十住義 十行義 十迴向義 十地義 十功德義 見性十法義 涅槃十因義 菩薩十力義 菩薩十無畏義 三乘共十地義)。

十想義五門分別(釋名辨相一 體性二 就處分別三 就人分別四 約受分別五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十想義五門分別(釋名辨相一 體性二 就處分別三 就人分別四 約受分別五)

初釋名辨相。觀心於法取相名想。想別不同一門說十。十名是何。一無常想。二苦想。三無我想。四厭食想。五一切世間不可樂想。六死想。七不淨想。八斷想。九離想。十滅想。亦名盡想。無常想者。觀有為法遷流非恒。故曰無常。無常有三。一分段無常。六道果報三世分異。於中有二。一者有餘身死名在。二者無餘身死名滅。二念無常。有為念念四相遷變。三者自性不成實無常。有為之法因緣虛集。無有定性。生即無生。滅即無滅。如龍樹說。見身盡滅。即是第一分段無常。新新生滅。是念無常。生時無來。滅時無去。是其自性不成實無常。以此三觀能滅煩惱。問曰。有人由見無常更增煩惱。懼盛年不久。深起染著。今云何言無常之想能滅煩惱。龍樹釋言。如是見者名少分見。不名具足。若具見者則破煩惱。云何具足。如佛昔告舍利弗言。當具修習無常之想。無常故空。得空之時無常亦無。生住滅等不可得故。見生住滅不可得時名為究竟自性無常。性既無常。何樂可貪。問曰。若言得空之時無常亦無。何故佛說無常之義為苦諦實。論言。佛為邪見之人謂世間常。故說無常為苦諦實。不為無常是實故說。言苦想者。觀有為法無常故苦。苦有三種。所謂苦苦壞苦行苦。是義如前四諦章中具廣分別。問曰。若言法皆是苦者。云何得有苦樂及捨三受差別。如涅槃說凡夫苦中妄生樂想。理實是苦。問曰。若法無常故苦。聖道無常體是苦不。龍樹釋言。無常故苦。為於有漏五受陰說。不為聖道。所以然者。道能破苦與空無我實義相應。故雖無常而非是苦。問曰。聖人五陰無常。五陰壞時聖人苦不。龍樹釋言。有著心者法壞則苦。聖人無著故雖無常而不生苦。問曰。若言聖無苦者。如經中說舍利弗患風病苦。畢陵伽婆蹉患眼病苦。羅婆那比丘患痔病苦。云何言無。論言。聖人但無心苦。非無身苦。問曰。聖人若無心苦何故滅智而取滅度。釋言。無者但無追變敗壞之苦。非無苦苦厭行之苦。無我想者。有為之法無常苦故不得自在。故無有我。又一切法皆無定性。故無有我。無我有二。一眾生無我。二法無我。此義如前無我章中具廣分別。問曰。現見有所為作。云何無我。論言。但是五陰和合因緣起作。實無有我。問曰。無常苦與無我為一為異。體若是一不應說三。體若是異佛不應說無常即苦苦即無我。論言。事一隨義分三。五義分之。一隨觀分三。為無常行。所觀察者說為無常。苦行觀者說之為苦。無我行觀名為無我。二所為分三。修無常想為不入三界。修習苦想為知三界過。修無我想為捨三界。三治見說三。修無常想對治常見。修習苦想對 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名辨相。觀心於法取相名想。想別不同一門說十。十名是何。一無常想。二苦想。三無我想。四厭食想。五一切世間不可樂想。六死想。七不淨想。八斷想。九離想。十滅想。亦名盡想。無常想者。觀有為法遷流非恒。故曰無常。無常有三。一分段無常。六道果報三世分異。於中有二。一者有餘身死名在。二者無餘身死名滅。二念無常。有為念念四相遷變。三者自性不成實無常。有為之法因緣虛集。無有定性。生即無生。滅即無滅。如龍樹說。見身盡滅。即是第一分段無常。新新生滅。是念無常。生時無來。滅時無去。是其自性不成實無常。以此三觀能滅煩惱。問曰。有人由見無常更增煩惱。懼盛年不久。深起染著。今云何言無常之想能滅煩惱。龍樹釋言。如是見者名少分見。不名具足。若具見者則破煩惱。云何具足。如佛昔告舍利弗言。當具修習無常之想。無常故空。得空之時無常亦無。生住滅等不可得故。見生住滅不可得時名為究竟自性無常。性既無常。何樂可貪。問曰。若言得空之時無常亦無。何故佛說無常之義為苦諦實。論言。佛為邪見之人謂世間常。故說無常為苦諦實。不為無常是實故說。言苦想者。觀有為法無常故苦。苦有三種。所謂苦苦壞苦行苦。是義如前四諦章中具廣分別。問曰。若言法皆是苦者。云何得有苦樂及捨三受差別。如涅槃說凡夫苦中妄生樂想。理實是苦。問曰。若法無常故苦。聖道無常體是苦不。龍樹釋言。無常故苦。為於有漏五受陰說。不為聖道。所以然者。道能破苦與空無我實義相應。故雖無常而非是苦。問曰。聖人五陰無常。五陰壞時聖人苦不。龍樹釋言。有著心者法壞則苦。聖人無著故雖無常而不生苦。問曰。若言聖無苦者。如經中說舍利弗患風病苦。畢陵伽婆蹉患眼病苦。羅婆那比丘患痔病苦。云何言無。論言。聖人但無心苦。非無身苦。問曰。聖人若無心苦何故滅智而取滅度。釋言。無者但無追變敗壞之苦。非無苦苦厭行之苦。無我想者。有為之法無常苦故不得自在。故無有我。又一切法皆無定性。故無有我。無我有二。一眾生無我。二法無我。此義如前無我章中具廣分別。問曰。現見有所為作。云何無我。論言。但是五陰和合因緣起作。實無有我。問曰。無常苦與無我為一為異。體若是一不應說三。體若是異佛不應說無常即苦苦即無我。論言。事一隨義分三。五義分之。一隨觀分三。為無常行。所觀察者說為無常。苦行觀者說之為苦。無我行觀名為無我。二所為分三。修無常想為不入三界。修習苦想為知三界過。修無我想為捨三界。三治見說三。修無常想對治常見。修習苦想對

治樂見。修無我想對治我見。四除障說三。修無常想斷除愛心。修習苦想斷除慢高。修無我想斷除諸見。五本末分三。論說。五陰是其無常。無常是苦。苦是無我。以此諸義故分三種。厭食想者。觀所食物多從不淨因緣而生。如肉從於精血而生。乳酪之屬從於血生。餘食多為虫鼠垢污。種種污穢至其口中。胸涎流下與唾和合。入腹成糞。無可貪樂。又觀所食多功力得。為求是食受種種苦。故應厭離。復應觀察食貪罪過。生地獄中吞鐵飲銅。生餓鬼中受飢渴苦。生畜生中食諸糞穢。如是一切無量諸苦多由食生。故應生厭。一切世間不可樂者。觀諸世間皆無常苦。無可貪樂。此世間中有其二種。一眾生世間。二器世間。眾生世間有五種事。不可貪樂。一具八苦故不可樂。二具無量煩惱結使故不可樂。三具諸惡業故不可樂。四難具好事故不可樂。或有行善而身苦惱。或身安樂而行不是。或好施而貧。或有富而慳。或柔濡而貪。或少欲而多瞋。如是一切難可具備。五難稱可故不可樂。或見卑下而謂諂曲。或見端直而謂慢高。或見親附而謂貪求。或見疎遠而謂憎嫌。如是一切眾生世間有是五事不可貪樂。器世間中亦有多種不可貪樂。或熱或寒或水或旱或厄或嶮或增不善或多恐怖。如是一切故不可樂。問曰。前說無常苦等即是叵樂。何須別說一切世間不可樂乎。論言。觀行有總有別。前無常苦是其總觀。此是別觀。又復前說無常苦等為呵法過。此不可樂觀眾生過。又前有漏此是無漏。又前見道。此是修道。故復說之。言死想者。觀察是身。不久摩滅。當為無量狐狼野干之所食噉。不淨想者。觀察是身五種不淨。一種子不淨。是身過去業煩惱等以為種子。現以父母精血為種。二住處不淨。在母腹中生藏之下熟藏之上安置己身。三自體不淨。三十六物集成己體。四自相不淨。九孔常流。五終竟不淨。是身死已埋則成土。燒則為灰。虫食成糞。竟無一淨。斷離滅想釋有通別。所言通者如成實說。斷一切行。名之為斷。離一切行。說之為離。滅一切行。目之為滅。此等同體隨義分三。龍樹亦言。緣涅槃法斷諸結使。名之為斷。離諸結使。說之為離。滅諸結使。名之為滅。同體義分如苦無常無我法等同體義分。所言別者如成實中。五義辨之。一懃斷已生未生之惡。名之為斷。斷惡業也。令其欲盡更不重生說之為離。離煩惱也。以斷因故五陰不生。名之為滅。二斷無明漏。名之為斷。離欲漏有漏。說之為離。滅此二果。稱之為滅。三斷無明得慧解脫。名之為斷。除離貪愛得心解脫。名之為離。斷除離貪愛得心解脫。名之為離。得俱解脫滅盡癡愛。說以為滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治樂見。修無我想對治我見。四除障說三。修無常想斷除愛心。修習苦想斷除慢高。修無我想斷除諸見。五本末分三。論說。五陰是其無常。無常是苦。苦是無我。以此諸義故分三種。厭食想者。觀所食物多從不淨因緣而生。如肉從於精血而生。乳酪之屬從於血生。餘食多為虫鼠垢污。種種污穢至其口中。胸涎流下與唾和合。入腹成糞。無可貪樂。又觀所食多功力得。為求是食受種種苦。故應厭離。復應觀察食貪罪過。生地獄中吞鐵飲銅。生餓鬼中受飢渴苦。生畜生中食諸糞穢。如是一切無量諸苦多由食生。故應生厭。一切世間不可樂者。觀諸世間皆無常苦。無可貪樂。此世間中有其二種。一眾生世間。二器世間。眾生世間有五種事。不可貪樂。一具八苦故不可樂。二具無量煩惱結使故不可樂。三具諸惡業故不可樂。四難具好事故不可樂。或有行善而身苦惱。或身安樂而行不是。或好施而貧。或有富而慳。或柔濡而貪。或少欲而多瞋。如是一切難可具備。五難稱可故不可樂。或見卑下而謂諂曲。或見端直而謂慢高。或見親附而謂貪求。或見疎遠而謂憎嫌。如是一切眾生世間有是五事不可貪樂。器世間中亦有多種不可貪樂。或熱或寒或水或旱或厄或嶮或增不善或多恐怖。如是一切故不可樂。問曰。前說無常苦等即是叵樂。何須別說一切世間不可樂乎。論言。觀行有總有別。前無常苦是其總觀。此是別觀。又復前說無常苦等為呵法過。此不可樂觀眾生過。又前有漏此是無漏。又前見道。此是修道。故復說之。言死想者。觀察是身。不久摩滅。當為無量狐狼野干之所食噉。不淨想者。觀察是身五種不淨。一種子不淨。是身過去業煩惱等以為種子。現以父母精血為種。二住處不淨。在母腹中生藏之下熟藏之上安置己身。三自體不淨。三十六物集成己體。四自相不淨。九孔常流。五終竟不淨。是身死已埋則成土。燒則為灰。虫食成糞。竟無一淨。斷離滅想釋有通別。所言通者如成實說。斷一切行。名之為斷。離一切行。說之為離。滅一切行。目之為滅。此等同體隨義分三。龍樹亦言。緣涅槃法斷諸結使。名之為斷。離諸結使。說之為離。滅諸結使。名之為滅。同體義分如苦無常無我法等同體義分。所言別者如成實中。五義辨之。一懃斷已生未生之惡。名之為斷。斷惡業也。令其欲盡更不重生說之為離。離煩惱也。以斷因故五陰不生。名之為滅。二斷無明漏。名之為斷。離欲漏有漏。說之為離。滅此二果。稱之為滅。三斷無明得慧解脫。名之為斷。除離貪愛得心解脫。名之為離。斷除離貪愛得心解脫。名之為離。得俱解脫滅盡癡愛。說以為滅

。四以聖道斷諸煩惱。名之為斷。得有餘涅槃。說以為離。得無餘涅槃。稱之為滅。五得盡智。名之為斷。得無生智。說以為離。身智俱亡。說以為滅。依大智論三義辨異。一斷三毒。名之為斷。斷三塗因。離愛名離。離人天因。苦盡名滅。滅五趣果。二修四現忍遠離煩惱。名之為離。修無漏道斷諸煩惱。說之為斷。入涅槃時滅盡諸苦。說名為滅。三得有餘涅槃斷諸煩惱。名之為斷。得無餘涅槃滅盡諸苦。說之為滅。此二方便說名為離(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。四以聖道斷諸煩惱。名之為斷。得有餘涅槃。說以為離。得無餘涅槃。稱之為滅。五得盡智。名之為斷。得無生智。說以為離。身智俱亡。說以為滅。依大智論三義辨異。一斷三毒。名之為斷。斷三塗因。離愛名離。離人天因。苦盡名滅。滅五趣果。二修四現忍遠離煩惱。名之為離。修無漏道斷諸煩惱。說之為斷。入涅槃時滅盡諸苦。說名為滅。三得有餘涅槃斷諸煩惱。名之為斷。得無餘涅槃滅盡諸苦。說之為滅。此二方便說名為離(此一門竟)。

次辨體性。於中有二。一就心法分別。如論中說。此十是其智慧自性。問曰。若此是智慧性何故名想。釋有三義。一心心法更相受名。如四念處。體實是慧而名為念。此亦如是。體實是慧而名為想。二從伴為名。慧與想俱故名為想。故論釋言。與觀無常慧相應之想名無常想。餘亦如是。第三義者隨時受名。行有三時。初習善法受法不失。名之為念。修行之次轉相轉心。說之為想。言轉相者轉昔凡時所取定相。言轉心者轉先凡時定計之心。行修終成。於諸法中決定無疑。名為智慧。二就有漏無漏分別。論自釋言。初三後三通漏無漏。初學有漏終成無漏。中間四種一向有漏(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨體性。於中有二。一就心法分別。如論中說。此十是其智慧自性。問曰。若此是智慧性何故名想。釋有三義。一心心法更相受名。如四念處。體實是慧而名為念。此亦如是。體實是慧而名為想。二從伴為名。慧與想俱故名為想。故論釋言。與觀無常慧相應之想名無常想。餘亦如是。第三義者隨時受名。行有三時。初習善法受法不失。名之為念。修行之次轉相轉心。說之為想。言轉相者轉昔凡時所取定相。言轉心者轉先凡時定計之心。行修終成。於諸法中決定無疑。名為智慧。二就有漏無漏分別。論自釋言。初三後三通漏無漏。初學有漏終成無漏。中間四種一向有漏(此二門竟)。

次就處論。處別有二。一禪地處。初三後三。若有漏者在十一地。謂欲界地八禪未來中間。若無漏者諸宗不同。毘曇法中唯在九地。根本四禪未來中間及三無色。成實法中在七依處及欲界電光。大乘法中在十一地。與有漏同。大乘欲界及非想地有無漏故。中間四種是有漏故。在十一地。二境界處。厭食不淨唯緣欲界。餘通三界。三道位處。如龍樹說。初三見道。次四修道。後三無學。處別如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就處論。處別有二。一禪地處。初三後三。若有漏者在十一地。謂欲界地八禪未來中間。若無漏者諸宗不同。毘曇法中唯在九地。根本四禪未來中間及三無色。成實法中在七依處及欲界電光。大乘法中在十一地。與有漏同。大乘欲界及非想地有無漏故。中間四種是有漏故。在十一地。二境界處。厭食不淨唯緣欲界。餘通三界。三道位處。如龍樹說。初三見道。次四修道。後三無學。處別如是(此三門竟)。

次就人論。如龍樹說。凡聖通起(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就人論。如龍樹說。凡聖通起(此四門竟)。

次約五受分別十想。如龍樹說。初三後三若無漏者喜樂及捨三根相應。在初二禪喜根相應。在第三禪樂根相應。在餘禪中捨根相應。自餘一切四根相應。除一切苦根。十想如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約五受分別十想。如龍樹說。初三後三若無漏者喜樂及捨三根相應。在初二禪喜根相應。在第三禪樂根相應。在餘禪中捨根相應。自餘一切四根相應。除一切苦根。十想如是。

十一切入義四門分別(一釋名辨相 二體性 三就處分別 四約對餘門辨定優劣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一切入義四門分別(一釋名辨相 二體性 三就處分別 四約對餘門辨定優劣)

初釋名辨相。一切入者。經中亦名一切處也。入者猶是處之別稱。定心自在。能令所緣相無不在。名一切處。處別不同一門說十。十名是何。一青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識。若依涅槃去火一切。加無所有令以為十。行者初先繫意。安靜於己身分取少青相。極令明了如明鏡中見諸色像。以漸廣之。周滿世界。同為一青。名青一切處。黃赤白等類亦同然。此青黃等。由四大造故次觀之。始於自身觀少地相。極令明了。以漸廣之。周滿世界。悉為一地。名一切處。水火風等類亦同然。患色多過。次捨色相緣無邊虛空。先緣咽喉鼻口等空。極令明了。以漸廣之。見一切界。同為一空。名空一切處。患彼空觀外緣之惱。次捨空相緣無邊識。始觀一識。極令明了。所謂觀於緣一空識。以漸廣之。緣無邊識。皆令明了。名識一切處。問曰。心識云何無邊。論言。以其空無邊故。緣空之識亦復無邊。問曰。何故不觀受等。成實釋言。取於地等其唯心識。故偏觀識。又識是主。故偏觀識。問曰。何故偏說空識。為一切處。不說非想及無所有。為一切處。雜心釋言。行者先入前三解脫。不能勝進。次入八勝。雖入勝處不能無邊。故入青等四一切處。此青黃等何所依止。依四大造。故觀地等四一切處。云何於此而得勝進。所謂覺知知無邊空。此知依何。謂。依心識。識復何依。便無所依。故上不立。龍樹釋言。虛空廣多。佛說虛空無量無邊。故說虛空。為一切處。向前九種一切觀中。皆有心識。心識能緣一切諸法。一切法中皆見有識。故說心識。為一切處。無所有中。略去多識。唯緣一識。一識不廣。是故不說為一切處。非想地中。心志微細。而復精純。難得取相。難可令廣。故亦不說為一切處。又復空處方便道中。能緣下地無邊之色。就之觀空。識處方便能緣下地無邊色空。就之觀識。故此二地名一切處。上不如是。為是不立。涅槃何故除火一切。立無所有。為一切處。如增集論釋。彼為事火婆羅門。故作如是說。若當宣說火一切處。增彼耶見。是以去之。無所有處。雖無多識非無少識。為成十數。故通說之。為一切處(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋名辨相。一切入者。經中亦名一切處也。入者猶是處之別稱。定心自在。能令所緣相無不在。名一切處。處別不同一門說十。十名是何。一青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識。若依涅槃去火一切。加無所有令以為十。行者初先繫意。安靜於己身分取少青相。極令明了如明鏡中見諸色像。以漸廣之。周滿世界。同為一青。名青一切處。黃赤白等類亦同然。此青黃等。由四大造故次觀之。始於自身觀少地相。極令明了。以漸廣之。周滿世界。悉為一地。名一切處。水火風等類亦同然。患色多過。次捨色相緣無邊虛空。先緣咽喉鼻口等空。極令明了。以漸廣之。見一切界。同為一空。名空一切處。患彼空觀外緣之惱。次捨空相緣無邊識。始觀一識。極令明了。所謂觀於緣一空識。以漸廣之。緣無邊識。皆令明了。名識一切處。問曰。心識云何無邊。論言。以其空無邊故。緣空之識亦復無邊。問曰。何故不觀受等。成實釋言。取於地等其唯心識。故偏觀識。又識是主。故偏觀識。問曰。何故偏說空識。為一切處。不說非想及無所有。為一切處。雜心釋言。行者先入前三解脫。不能勝進。次入八勝。雖入勝處不能無邊。故入青等四一切處。此青黃等何所依止。依四大造。故觀地等四一切處。云何於此而得勝進。所謂覺知知無邊空。此知依何。謂。依心識。識復何依。便無所依。故上不立。龍樹釋言。虛空廣多。佛說虛空無量無邊。故說虛空。為一切處。向前九種一切觀中。皆有心識。心識能緣一切諸法。一切法中皆見有識。故說心識。為一切處。無所有中。略去多識。唯緣一識。一識不廣。是故不說為一切處。非想地中。心志微細。而復精純。難得取相。難可令廣。故亦不說為一切處。又復空處方便道中。能緣下地無邊之色。就之觀空。識處方便能緣下地無邊色空。就之觀識。故此二地名一切處。上不如是。為是不立。涅槃何故除火一切。立無所有。為一切處。如增集論釋。彼為事火婆羅門。故作如是說。若當宣說火一切處。增彼耶見。是以去之。無所有處。雖無多識非無少識。為成十數。故通說之。為一切處(此一門竟)。

次辨體性。於中有二。一心法分別。隨相別分。前之八種是無貪性。貪欲治故。後二想性。通則十種皆想自性。假想觀故。成實亦云。十皆慧性。以觀法故。二就有漏無漏分別。此十有漏。意解觀故(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨體性。於中有二。一心法分別。隨相別分。前之八種是無貪性。貪欲治故。後二想性。通則十種皆想自性。假想觀故。成實亦云。十皆慧性。以觀法故。二就有漏無漏分別。此十有漏。意解觀故(此二門竟)。

次就處論。處中有三。一禪地處。十中前八依第四禪。空處識處皆當地說。彼前八種依第四禪解脫道起。為防過故。後二是其空處識處方便道攝。方便道中能廣緣故。二境界處。依阿毘曇及大智論。前八欲界淨色為境。為防欲界貪欲過故。成實前八欲色界中色法為境。故彼成實一切入品云。若緣欲界色界之色復有何咎。後二皆緣當地之法。問曰。所緣為虛為實。論言。初實後則虛假。意解見故。問曰。所見與彼神通所作何別。釋言。神通所作色像能令他見。此但自見。又通所作得實受用。此但意解不得實用。有斯異耳。三人位處。凡夫聖人皆得修起(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就處論。處中有三。一禪地處。十中前八依第四禪。空處識處皆當地說。彼前八種依第四禪解脫道起。為防過故。後二是其空處識處方便道攝。方便道中能廣緣故。二境界處。依阿毘曇及大智論。前八欲界淨色為境。為防欲界貪欲過故。成實前八欲色界中色法為境。故彼成實一切入品云。若緣欲界色界之色復有何咎。後二皆緣當地之法。問曰。所緣為虛為實。論言。初實後則虛假。意解見故。問曰。所見與彼神通所作何別。釋言。神通所作色像能令他見。此但自見。又通所作得實受用。此但意解不得實用。有斯異耳。三人位處。凡夫聖人皆得修起(此二門竟)。

次對餘門辨定優劣。於中以初八一切處對八勝處及八解中初三解脫辨定優劣。依如成實一切處下。一向有漏。起在外凡。八勝為中。初學有漏。終成無漏。起在內凡。解脫最上。一向無漏。起在修道。若依毘曇前三解脫總相觀。故說為最下。八勝次廣。說以為中。一切八入者最為廣觀。說為上。大智論中亦同此說。故彼文言。下品之行名為背捨。中品行名為勝處。上品之行名一切處。是義云何。始修背捨。五欲事中不須喜樂。未盡漏故。中間生結。愛著淨色。復懃精進斷此著心。知此淨色從心想生。譬如幻師見於幻事不生著心。是時背捨轉名勝處。然此雖勝未能寬廣。是時行者。還取淨相。以漸廣之。周遍虛空。悉見青黃赤白等相。及見地水火風等相。是時勝處。轉名一切處。十一切處。辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對餘門辨定優劣。於中以初八一切處對八勝處及八解中初三解脫辨定優劣。依如成實一切處下。一向有漏。起在外凡。八勝為中。初學有漏。終成無漏。起在內凡。解脫最上。一向無漏。起在修道。若依毘曇前三解脫總相觀。故說為最下。八勝次廣。說以為中。一切八入者最為廣觀。說為上。大智論中亦同此說。故彼文言。下品之行名為背捨。中品行名為勝處。上品之行名一切處。是義云何。始修背捨。五欲事中不須喜樂。未盡漏故。中間生結。愛著淨色。復懃精進斷此著心。知此淨色從心想生。譬如幻師見於幻事不生著心。是時背捨轉名勝處。然此雖勝未能寬廣。是時行者。還取淨相。以漸廣之。周遍虛空。悉見青黃赤白等相。及見地水火風等相。是時勝處。轉名一切處。十一切處。辨之略爾。

十聖處義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十聖處義

十聖處義如成實說。生聖之處名為聖處。又聖依處亦名聖處。聖處不同一門說十。十名是何。一斷五法。二成六法。三守一法。四依四法。五捨偽諦。六捨諸求。七不濁思惟。八離身行。九善得心解脫。十善得慧解脫。斷五法者。斷五上分結。得阿羅漢。五上結義如前廣釋。成六法者。成六妙行。廣如前解。守一法者。繫念觀身無常苦等。依四法者。依四聖種。盡形乞食。乃至有病服陳棄藥。捨偽諦者。能達實相。斷一切見。證得初果。捨諸求者。如彼論說。求有三種。一者欲求。求欲界法。二者有求。求上二界。三梵行求。求於學道。捨此三求。得無學果。名捨諸求。不濁思惟者。滅欲界中修道煩惱。得前三果。離身行者。除欲界結。獲得四禪。心解脫者。謂得盡智。慧解脫者。得無生智。十中前二從阿那含。得阿羅漢。次四聖處。從外凡夫次第增進得阿羅漢。後四聖處。從須陀果終得羅漢。十聖處義略之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十聖處義如成實說。生聖之處名為聖處。又聖依處亦名聖處。聖處不同一門說十。十名是何。一斷五法。二成六法。三守一法。四依四法。五捨偽諦。六捨諸求。七不濁思惟。八離身行。九善得心解脫。十善得慧解脫。斷五法者。斷五上分結。得阿羅漢。五上結義如前廣釋。成六法者。成六妙行。廣如前解。守一法者。繫念觀身無常苦等。依四法者。依四聖種。盡形乞食。乃至有病服陳棄藥。捨偽諦者。能達實相。斷一切見。證得初果。捨諸求者。如彼論說。求有三種。一者欲求。求欲界法。二者有求。求上二界。三梵行求。求於學道。捨此三求。得無學果。名捨諸求。不濁思惟者。滅欲界中修道煩惱。得前三果。離身行者。除欲界結。獲得四禪。心解脫者。謂得盡智。慧解脫者。得無生智。十中前二從阿那含。得阿羅漢。次四聖處。從外凡夫次第增進得阿羅漢。後四聖處。從須陀果終得羅漢。十聖處義略之云爾。

十種慰喻義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種慰喻義

十種慰喻出中阿含舍利弗教化病經。彼有長者。名須達多。身遇重病。遂便遣使問訊世尊。并請舍利弗。願垂一顧。舍利遂往。須達遙見。即欲下床。舍利止之。別坐一床。慰喻之曰。長者莫怖莫怖。所以者何。愚癡凡夫成就不信。身壞命終墮於惡道。生地獄中。長者今日無有不信。唯有上信。因上信故。或滅苦痛。生極快樂。或得斯陀。或得那含。長者先得須陀洹果。為是不說。此初慰喻。具足善戒以為第二。多聞第三。惠施第四。善慧第五。正見第六。正志第七。正解第八。正脫第九。正智第十。一一之中。慰喻之法與初相似。十中前五。是世間善。後五出世。就出世中正見正志是無礙道。慧名正見。正思惟者名為正志。正解正脫是解脫道。慧名正解。餘心心法名為正脫。學等見者名為正智。學人重觀四諦之理。名學等見。十種慰喻。釋之麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種慰喻出中阿含舍利弗教化病經。彼有長者。名須達多。身遇重病。遂便遣使問訊世尊。并請舍利弗。願垂一顧。舍利遂往。須達遙見。即欲下床。舍利止之。別坐一床。慰喻之曰。長者莫怖莫怖。所以者何。愚癡凡夫成就不信。身壞命終墮於惡道。生地獄中。長者今日無有不信。唯有上信。因上信故。或滅苦痛。生極快樂。或得斯陀。或得那含。長者先得須陀洹果。為是不說。此初慰喻。具足善戒以為第二。多聞第三。惠施第四。善慧第五。正見第六。正志第七。正解第八。正脫第九。正智第十。一一之中。慰喻之法與初相似。十中前五。是世間善。後五出世。就出世中正見正志是無礙道。慧名正見。正思惟者名為正志。正解正脫是解脫道。慧名正解。餘心心法名為正脫。學等見者名為正智。學人重觀四諦之理。名學等見。十種慰喻。釋之麁爾。

十願義五門分別(一釋名義 二據修分別 三就行分別 四行位分別 五因果分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十願義五門分別(一釋名義 二據修分別 三就行分別 四行位分別 五因果分別)

第一釋名十願之義出十地經。隨求義名之為願。願別不同一門說十。十名是何。一供養佛願。亦名攝功德願。二護正法願。亦名攝智慧願。三攝法上首願。四增長眾生心行願。五知眾生願。亦名化眾生願。六知世界願。七淨佛土願。八同心同行願。九三業不空願。十成菩提願。第一願以一切樂具供養一切佛。名供養願。以此功德攝勝功德。是故亦名攝功德願。問曰。五度皆是功德。何故是中偏願供養。以攝功德。釋言。初地檀度為宗。供養是其檀度所收。故偏論之。理實齊具。又問。諸處多供養三實。今此何故偏願供佛。釋言。道理願供三寶。就初就勝略言供佛。又佛是其所求之果。示所趣求偏言供佛。第二願於諸佛教法行法證法攝持不失。名護法願。以此護法增長智慧。是故亦名攝智慧願。第三願於一切諸佛八相成時盡往供養。攝法為首。名攝法上首願。第四願以一切菩薩所修諸行教化一切。令其受行心得增長。名增長眾生心行願。第五願知一切所化眾生差別。名知眾生願。隨其所知化。令生信入三乘道。是故亦名化眾生願。第六願知眾生所居一切世界淨穢差別。名知世界願。第七願求諸佛淨土攝取眾生。名淨佛土願。第八願與一切菩薩同心同行。名同心同行願。言同心者智慧心同。言同行者功德行同。第九常願身口意中益物不空。名三業不空願。第十願成無上菩提。以菩提道利益眾生。名成菩提願。名義如此(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名十願之義出十地經。隨求義名之為願。願別不同一門說十。十名是何。一供養佛願。亦名攝功德願。二護正法願。亦名攝智慧願。三攝法上首願。四增長眾生心行願。五知眾生願。亦名化眾生願。六知世界願。七淨佛土願。八同心同行願。九三業不空願。十成菩提願。第一願以一切樂具供養一切佛。名供養願。以此功德攝勝功德。是故亦名攝功德願。問曰。五度皆是功德。何故是中偏願供養。以攝功德。釋言。初地檀度為宗。供養是其檀度所收。故偏論之。理實齊具。又問。諸處多供養三實。今此何故偏願供佛。釋言。道理願供三寶。就初就勝略言供佛。又佛是其所求之果。示所趣求偏言供佛。第二願於諸佛教法行法證法攝持不失。名護法願。以此護法增長智慧。是故亦名攝智慧願。第三願於一切諸佛八相成時盡往供養。攝法為首。名攝法上首願。第四願以一切菩薩所修諸行教化一切。令其受行心得增長。名增長眾生心行願。第五願知一切所化眾生差別。名知眾生願。隨其所知化。令生信入三乘道。是故亦名化眾生願。第六願知眾生所居一切世界淨穢差別。名知世界願。第七願求諸佛淨土攝取眾生。名淨佛土願。第八願與一切菩薩同心同行。名同心同行願。言同心者智慧心同。言同行者功德行同。第九常願身口意中益物不空。名三業不空願。第十願成無上菩提。以菩提道利益眾生。名成菩提願。名義如此(此一門竟)。

次據修義分別十願。修不頓成。必藉以漸。初七修始。次二修熟。後一修成究竟得果(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次據修義分別十願。修不頓成。必藉以漸。初七修始。次二修熟。後一修成究竟得果(此二門竟)。

次就行論。行謂自利利他之道。十中初二是自行。始自行無出功德智慧。次五是其外化行願。約化中初一為物求法。第二依法化增善心。第三知其所化眾生。第四知其所化住處。第五自求清淨佛土。攝取眾生。後之三願自他不定。隨相別分。第八一願自利行成。第九一願利他行成。第十自利利他得。果菩提自體是自利果。菩提作業是利他果。通論後三皆是自利。並是利他故。地論釋言。此後三種顯示自身並利他。故地論釋言。此後三種得如實教。若復通論十俱自利。十俱利他。故地論中解釋大願有二種勝。一常懃行無量行。故即是自利。二與一切眾生同行。言同行者十盡示現。即是利他(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就行論。行謂自利利他之道。十中初二是自行。始自行無出功德智慧。次五是其外化行願。約化中初一為物求法。第二依法化增善心。第三知其所化眾生。第四知其所化住處。第五自求清淨佛土。攝取眾生。後之三願自他不定。隨相別分。第八一願自利行成。第九一願利他行成。第十自利利他得。果菩提自體是自利果。菩提作業是利他果。通論後三皆是自利。並是利他故。地論釋言。此後三種顯示自身並利他。故地論釋言。此後三種得如實教。若復通論十俱自利。十俱利他。故地論中解釋大願有二種勝。一常懃行無量行。故即是自利。二與一切眾生同行。言同行者十盡示現。即是利他(此三門竟)。

次就行位分別十願。十中前七就行分別。行如上辨。後之三種就位分別。位在何處。如地論說。第八願者得地校量勝。第九願者得菩薩地盡校量勝。第十願者得一切地盡校量勝。始從初地乃至九地。行修漸增。名地校量勝。十地學窮名為地盡校量。佛地窮滿名為一切地盡校量。此等皆就所願言耳(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就行位分別十願。十中前七就行分別。行如上辨。後之三種就位分別。位在何處。如地論說。第八願者得地校量勝。第九願者得菩薩地盡校量勝。第十願者得一切地盡校量勝。始從初地乃至九地。行修漸增。名地校量勝。十地學窮名為地盡校量。佛地窮滿名為一切地盡校量。此等皆就所願言耳(此四門竟)。

次就因果分別所願。前九求因。後一願果。亦可前七以為一分。初六為因。後一為果。後三一分前二為因。後一為果。前果依報。後是正果。十願如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就因果分別所願。前九求因。後一願果。亦可前七以為一分。初六為因。後一為果。後三一分前二為因。後一為果。前果依報。後是正果。十願如是。

十種供養義兩門分別(一明供養 二明供心) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種供養義兩門分別(一明供養 二明供心)

十種供養出地持論。十名是何。一身供養。二支提供養。三現前供養。四不現前供養。五自作供養。六他作供養。七財物供養。八勝供養。九無染供養。十至處道供養。十中初二所供差別。於佛色身而設供養。名身供養。供佛靈廟。名支提供養。依僧祇律有舍利者名為塔婆。無舍利者說為支提。地持論中通名支提。次二約就時處分別。門別雖二。隨事分三。一現前供養。面對佛身及與支提而設供養。二不現前供養。於不現前佛及支提廣設供養。三共現前不現前供養現前供養佛及支提。并供不現佛及支提。現前供養得大大功德。不現供養得大大功德。境界寬廣故。共現前不現前者得最大大功德。次二就其供人分別。門別雖二隨事分三。一自作供養。自身供養佛及支提。二他作供養。有小財物不依懈怠教化施作。三自他供養。彼此同為。自作供養得大功德。教化供養得大大功德。自他供養得最大大功德。次二一對心事分別。以己財事而為供養。名財物供養。財有三種。一資具供養。謂衣食等。二敬具供養。謂香華等。三嚴具供養。謂餘一切寶莊嚴等。以殊勝心為前供養。名勝供養。勝心有三。一專精解心。善解施設種種供養。二純淨信心。信佛德重理合供養。三迴向心。求佛心中而設供養。後二一對就行分別。供行離過名無染供養。無染有二。如地持說。一心無染。離一切過。二財物無染。離非法過。供行順果名至處道供養。佛果是其所至之處。供養之行能至彼處。名至處道。此至處道供養。維摩經中名法供養。地論之中名行供養。於中有三。一財物供養。為至處道。二隨喜供養。為至處道。三修行供養。為至處道。於佛供養既有此十。於法僧類亦同然。供養法十者。一供養法。供佛所說理教行法。二供養經卷。餘八如上。供僧十者。一供養僧。謂供一切三乘聖眾。二支提供養。供三乘眾形像塔廟。又供聖僧及凡夫僧。亦得分二。餘八同前(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種供養出地持論。十名是何。一身供養。二支提供養。三現前供養。四不現前供養。五自作供養。六他作供養。七財物供養。八勝供養。九無染供養。十至處道供養。十中初二所供差別。於佛色身而設供養。名身供養。供佛靈廟。名支提供養。依僧祇律有舍利者名為塔婆。無舍利者說為支提。地持論中通名支提。次二約就時處分別。門別雖二。隨事分三。一現前供養。面對佛身及與支提而設供養。二不現前供養。於不現前佛及支提廣設供養。三共現前不現前供養現前供養佛及支提。并供不現佛及支提。現前供養得大大功德。不現供養得大大功德。境界寬廣故。共現前不現前者得最大大功德。次二就其供人分別。門別雖二隨事分三。一自作供養。自身供養佛及支提。二他作供養。有小財物不依懈怠教化施作。三自他供養。彼此同為。自作供養得大功德。教化供養得大大功德。自他供養得最大大功德。次二一對心事分別。以己財事而為供養。名財物供養。財有三種。一資具供養。謂衣食等。二敬具供養。謂香華等。三嚴具供養。謂餘一切寶莊嚴等。以殊勝心為前供養。名勝供養。勝心有三。一專精解心。善解施設種種供養。二純淨信心。信佛德重理合供養。三迴向心。求佛心中而設供養。後二一對就行分別。供行離過名無染供養。無染有二。如地持說。一心無染。離一切過。二財物無染。離非法過。供行順果名至處道供養。佛果是其所至之處。供養之行能至彼處。名至處道。此至處道供養。維摩經中名法供養。地論之中名行供養。於中有三。一財物供養。為至處道。二隨喜供養。為至處道。三修行供養。為至處道。於佛供養既有此十。於法僧類亦同然。供養法十者。一供養法。供佛所說理教行法。二供養經卷。餘八如上。供僧十者。一供養僧。謂供一切三乘聖眾。二支提供養。供三乘眾形像塔廟。又供聖僧及凡夫僧。亦得分二。餘八同前(此一門竟)。

次明供心。供心有六。如地持說。一福田無上心。生福中勝。二恩德無上心。一切善樂依三寶出。三生一切眾生最勝心。四如優曇鉢華難遇心。五三千世界獨一心。六一切世間出世間具足依義心。此明如來具足世間出世間法。能與眾生為依止處。名具依義。以此六心少物供養。能獲無量無邊功德。何況多。供養之義略辨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明供心。供心有六。如地持說。一福田無上心。生福中勝。二恩德無上心。一切善樂依三寶出。三生一切眾生最勝心。四如優曇鉢華難遇心。五三千世界獨一心。六一切世間出世間具足依義心。此明如來具足世間出世間法。能與眾生為依止處。名具依義。以此六心少物供養。能獲無量無邊功德。何況多。供養之義略辨如是。

十無盡藏義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無盡藏義

十藏之義出華嚴經無盡藏品。德廣難窮。名為無盡。無盡之德苞含曰藏。藏別不同一門說十。十名是何。一信二戒三漸四愧五多聞六惠施七慧八念九聞持十辨。於法決定名之為信。信何等法。如彼經說。信一切法空無相願。及聞種種差別法門。聞不可思議。皆能生信。防禁曰戒。戒有十種。一饒益戒。饒益眾生。二不受戒。不受一切外道邪法。三無著戒。不著三有。四安住戒。安住淨法。五不諍戒。常令他喜。不與物諍。六不惱害戒。不學呪術諸藥草等惱害眾生。七不雜戒。不雜異見。八離邪命戒。菩薩不作持淨戒相。欲使他知亦非無實。詐現德相。專為正法心無異求。九離輕慢戒。不自慢高輕賤他人。十清淨戒。捨離十惡。具斯十種。名為戒藏。於過自羞。名之為漸。過有多種。廣如經說。作過羞他。稱之為愧。亦有多種。備如經說。於一切法具足聞知。名多聞藏。所聞如經。惠捨名施。施有十種。一者施法。菩薩施儀所畜諸物。悉為眾生不自為己。二最後難施法。菩薩有物自用則樂施他。即死寧自身死施與眾生。名最後難施。三內施法。菩薩所受上妙之身他求施與四外施法。有求王位及外財物菩薩施與。五內外施法。身及外財並皆施與。六一切施法。若他所求國城妻子頭目支節一切諸物悉皆盡施。七過去施法。聞過去法心無取著。但為化生隨順說法。八未來施法。聞未來法心無取著。九現在施法聞現在法心無取著。十究竟施法。見有眾生來求身分。則自觀察當必摩滅。畢竟無有一念貪惜。而施與彼。名究竟施。具斯十種名為施藏。於一切法悉如實知。名為慧藏。於過去世一切諸法悉能念知。名為念藏。於佛所說一切教法悉能憶持不失一句。名聞持藏。得深廣智說一切法。無礙自在不違一切諸佛所說。名為辨藏。十無盡義。釋之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十藏之義出華嚴經無盡藏品。德廣難窮。名為無盡。無盡之德苞含曰藏。藏別不同一門說十。十名是何。一信二戒三漸四愧五多聞六惠施七慧八念九聞持十辨。於法決定名之為信。信何等法。如彼經說。信一切法空無相願。及聞種種差別法門。聞不可思議。皆能生信。防禁曰戒。戒有十種。一饒益戒。饒益眾生。二不受戒。不受一切外道邪法。三無著戒。不著三有。四安住戒。安住淨法。五不諍戒。常令他喜。不與物諍。六不惱害戒。不學呪術諸藥草等惱害眾生。七不雜戒。不雜異見。八離邪命戒。菩薩不作持淨戒相。欲使他知亦非無實。詐現德相。專為正法心無異求。九離輕慢戒。不自慢高輕賤他人。十清淨戒。捨離十惡。具斯十種。名為戒藏。於過自羞。名之為漸。過有多種。廣如經說。作過羞他。稱之為愧。亦有多種。備如經說。於一切法具足聞知。名多聞藏。所聞如經。惠捨名施。施有十種。一者施法。菩薩施儀所畜諸物。悉為眾生不自為己。二最後難施法。菩薩有物自用則樂施他。即死寧自身死施與眾生。名最後難施。三內施法。菩薩所受上妙之身他求施與四外施法。有求王位及外財物菩薩施與。五內外施法。身及外財並皆施與。六一切施法。若他所求國城妻子頭目支節一切諸物悉皆盡施。七過去施法。聞過去法心無取著。但為化生隨順說法。八未來施法。聞未來法心無取著。九現在施法聞現在法心無取著。十究竟施法。見有眾生來求身分。則自觀察當必摩滅。畢竟無有一念貪惜。而施與彼。名究竟施。具斯十種名為施藏。於一切法悉如實知。名為慧藏。於過去世一切諸法悉能念知。名為念藏。於佛所說一切教法悉能憶持不失一句。名聞持藏。得深廣智說一切法。無礙自在不違一切諸佛所說。名為辨藏。十無盡義。釋之略爾。

信等十行義九門分別(一釋名 二辨相 三對治 四因起次第 五修行分別 六所成分別 七約對六度共相收攝 八離合廢立 九淺深分齊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信等十行義九門分別(一釋名 二辨相 三對治 四因起次第 五修行分別 六所成分別 七約對六度共相收攝 八離合廢立 九淺深分齊)

第一釋名。信等十行如地經說。名字是何。一信二悲三慈四捨五不疲倦六知經書。亦名知經論。七知世智八慚愧九堅固力。亦名不動力。亦名勇猛力。亦名勇健力。十供養諸佛。如說修行決定名信。惻愴稱悲。愛憐曰慈。惠施名捨。策修不惰。名不疲倦。善達五明。名知經書。亦名知經論。善解時宜。名知世智。於過羞恥。稱曰慚愧。所修善根不為緣壞。名堅固力。不隨緣變。稱曰不動。於緣不退。名勇猛力。心不怯弱。名勇健力。行修上順。名供養佛。順教奉修。名如說行。此等十種造緣。集起故通名行(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。信等十行如地經說。名字是何。一信二悲三慈四捨五不疲倦六知經書。亦名知經論。七知世智八慚愧九堅固力。亦名不動力。亦名勇猛力。亦名勇健力。十供養諸佛。如說修行決定名信。惻愴稱悲。愛憐曰慈。惠施名捨。策修不惰。名不疲倦。善達五明。名知經書。亦名知經論。善解時宜。名知世智。於過羞恥。稱曰慚愧。所修善根不為緣壞。名堅固力。不隨緣變。稱曰不動。於緣不退。名勇猛力。心不怯弱。名勇健力。行修上順。名供養佛。順教奉修。名如說行。此等十種造緣。集起故通名行(此一門竟)。

次辨其相。依如地經。信有二種。一者信因。二者信果。地持論中說信有八。一者信佛。二者信法。三者信僧。四信諸佛菩薩神通之力。五信真實義。六信種種因果。七信得義。義謂菩提。八信得方便。謂信菩薩所修學道。悲有三種。一眾生緣悲。緣苦眾生欲為濟拔。依如地經。觀諸眾生十二因緣生死流轉。而起悲心。依地持論。緣諸眾生百一十苦。而修悲心。二法緣悲。觀諸眾生俱是五陰因緣法數無我無人。而起悲心。觀無我人云何起悲。釋有兩義。一念眾生妄為我人之所繫縛。受生死苦。深可哀愍故起悲心。二為眾生說如斯法。是則真實拔眾生苦。故名為悲。三無緣悲。觀諸眾生五陰法數畢竟空寂。而起悲心。觀法空寂。云何起悲。還有兩義。一念眾生妄為有法之所纏縛。受生死苦。故起悲心。二念為眾生說如斯法。是則真實拔眾生苦。故名為悲。慈亦有三。一眾生緣慈。緣諸眾生欲與其樂。二法緣慈。緣諸眾生但是五陰因緣法數無我無人。而起慈心。三無緣慈。觀一切法畢竟空寂。而起慈心。法緣無緣云何起慈。釋與悲同。捨有二種。一者內施。謂捨一切頭目支節手足耳鼻。二者外施。施餘資生。不倦有二。一世間行中精懃不倦。二出世行中精懃不倦。廣則無量。智論有四。如地持說。一於五明處成就聞慧。二成思慧。三成修慧。四成證行。知世智中有其二種。如地持說。一如世間知。二如世間轉。如世間知是其解也。如世間轉是其行也。知世知中有其二種。一知世間事。謂知眾生及器世間。二知世間義及第一義。謂於世間八行觀察。何者八行。廣如上說。謂觀世間苦世間集世間滅世間道世間味世間過世間出世間第一義。此八行中前七觀察世間之義。後一觀察世第一義。如世轉中亦有二種。一隨自所宜。二隨他所宜。量宜攝他。慚愧有四。如地持說。一所不應作而故為之。心生慚愧。二所應作不隨建立。心生慚愧。三所不應作作已覆藏。而生慚愧。四所應作作已反悔。而生慚愧。勇猛力中有其二種。一不退力自分不失。二不轉力勝進能入。供養有二。如地論說。一利養供養。財物奉施。二行供養。行修上順亦得分三。如地經說。一利養供養。謂衣食等。二敬供養。謂香華等。三行供養。所謂修行信戒施等。或說十種。如地持論(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。依如地經。信有二種。一者信因。二者信果。地持論中說信有八。一者信佛。二者信法。三者信僧。四信諸佛菩薩神通之力。五信真實義。六信種種因果。七信得義。義謂菩提。八信得方便。謂信菩薩所修學道。悲有三種。一眾生緣悲。緣苦眾生欲為濟拔。依如地經。觀諸眾生十二因緣生死流轉。而起悲心。依地持論。緣諸眾生百一十苦。而修悲心。二法緣悲。觀諸眾生俱是五陰因緣法數無我無人。而起悲心。觀無我人云何起悲。釋有兩義。一念眾生妄為我人之所繫縛。受生死苦。深可哀愍故起悲心。二為眾生說如斯法。是則真實拔眾生苦。故名為悲。三無緣悲。觀諸眾生五陰法數畢竟空寂。而起悲心。觀法空寂。云何起悲。還有兩義。一念眾生妄為有法之所纏縛。受生死苦。故起悲心。二念為眾生說如斯法。是則真實拔眾生苦。故名為悲。慈亦有三。一眾生緣慈。緣諸眾生欲與其樂。二法緣慈。緣諸眾生但是五陰因緣法數無我無人。而起慈心。三無緣慈。觀一切法畢竟空寂。而起慈心。法緣無緣云何起慈。釋與悲同。捨有二種。一者內施。謂捨一切頭目支節手足耳鼻。二者外施。施餘資生。不倦有二。一世間行中精懃不倦。二出世行中精懃不倦。廣則無量。智論有四。如地持說。一於五明處成就聞慧。二成思慧。三成修慧。四成證行。知世智中有其二種。如地持說。一如世間知。二如世間轉。如世間知是其解也。如世間轉是其行也。知世知中有其二種。一知世間事。謂知眾生及器世間。二知世間義及第一義。謂於世間八行觀察。何者八行。廣如上說。謂觀世間苦世間集世間滅世間道世間味世間過世間出世間第一義。此八行中前七觀察世間之義。後一觀察世第一義。如世轉中亦有二種。一隨自所宜。二隨他所宜。量宜攝他。慚愧有四。如地持說。一所不應作而故為之。心生慚愧。二所應作不隨建立。心生慚愧。三所不應作作已覆藏。而生慚愧。四所應作作已反悔。而生慚愧。勇猛力中有其二種。一不退力自分不失。二不轉力勝進能入。供養有二。如地論說。一利養供養。財物奉施。二行供養。行修上順亦得分三。如地經說。一利養供養。謂衣食等。二敬供養。謂香華等。三行供養。所謂修行信戒施等。或說十種。如地持論(此二門竟)。

次明對治。如地持說。放逸懈怠不受菩薩戒。違佛菩提。以信對治。問曰。信心應治不信。何緣乃治放逸懈怠不受戒等乎。釋言。以其內心不信故為放逸。不受禁戒。舉此為彰內心不信。於諸眾生有殺害想。違於大悲。大悲以對治。於諸眾生有瞋恚心。違於大慈。以慈對治。顧身命財。違於惠施。以捨對治。於諸眾生多求眾具。違於不倦。不倦對治。問曰。不倦應治懈怠。何緣對治多求眾具。釋言。以求世間事故。妨修出道故。以不倦對治求眾具。無方便智違於知論。以知論對治。不善隨順違隨順他。以隨順對治。於修善法放逸懈怠違於慚愧。以慚愧對治。於生死苦其心怯弱違於勇猛。勇猛對治。於佛疑惑違於供養。以供養對治。對治如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明對治。如地持說。放逸懈怠不受菩薩戒。違佛菩提。以信對治。問曰。信心應治不信。何緣乃治放逸懈怠不受戒等乎。釋言。以其內心不信故為放逸。不受禁戒。舉此為彰內心不信。於諸眾生有殺害想。違於大悲。大悲以對治。於諸眾生有瞋恚心。違於大慈。以慈對治。顧身命財。違於惠施。以捨對治。於諸眾生多求眾具。違於不倦。不倦對治。問曰。不倦應治懈怠。何緣對治多求眾具。釋言。以求世間事故。妨修出道故。以不倦對治求眾具。無方便智違於知論。以知論對治。不善隨順違隨順他。以隨順對治。於修善法放逸懈怠違於慚愧。以慚愧對治。於生死苦其心怯弱違於勇猛。勇猛對治。於佛疑惑違於供養。以供養對治。對治如是(此三門竟)。

次明因起次第之義。如地持說。聞菩薩藏。信有菩提。故先明信。信菩提故。念諸眾生在生死苦。不得彼法。故起悲心。悲眾生故。欲度脫之。故起慈心。以悲慈故修行慧施。故次明捨。為法施故。修行正義。心無厭惰。故次不倦。以不倦故能知聖教。故次知論。知經論故善解時宜。故知世間。知世間故久在世間。喜生深過。故起慚愧。以慚愧故不隨煩惱。得勇健力。勇健力故能修善法。多獲財利供養如來。次第如是(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明因起次第之義。如地持說。聞菩薩藏。信有菩提。故先明信。信菩提故。念諸眾生在生死苦。不得彼法。故起悲心。悲眾生故。欲度脫之。故起慈心。以悲慈故修行慧施。故次明捨。為法施故。修行正義。心無厭惰。故次不倦。以不倦故能知聖教。故次知論。知經論故善解時宜。故知世間。知世間故久在世間。喜生深過。故起慚愧。以慚愧故不隨煩惱。得勇健力。勇健力故能修善法。多獲財利供養如來。次第如是(此四門竟)。

次據行修分別十行。行謂自利利他之道。如地論說。初一信心是自利行。信諸佛法求必得故。悲慈利他。以能安穩與樂心故。捨者以財攝利他行。不疲倦者自攝法行。知經知世者。以法攝他行。後之三種攝護前七。通利自他。慚愧勇猛護前七種。問曰。慚愧云何護前。以慚愧故令前七種離障清淨。故名為護。問曰。信心能治不信。乃至知世能治不知。何須慚愧。而言慚愧護前七種。令其離障。釋言。對治有遠有近。信治不信。乃至知世對治不知。是近對治。以慚愧故令前離障。是遠對治。治相云何。以慚愧故修起信心。遠離不信。以慚愧故起悲慈心。遠離瞋恚。乃至以有慚愧心故學知世間。遠離不知。如六度中。以精進故修施治慳。乃至以有精進心故修慧離癡。此亦如是。問曰。勇猛云何護前。以勇猛故令前七種善法不壞。故名為護。第十供養。如說修行攝前七種。問曰。供養云何攝前。釋有兩義。一攝之令生菩薩為修行供養故起前七種。二攝令得果。二種供養得二種身。令前七種同得二身。何者二身。如地論說。一利養供養。得上妙身。此亦名為功德色身。二行供養。得調柔心。此亦名為智慧法身。問曰。修行云何攝前。釋言。菩薩如說行故起前七種。若復通論十俱自利。修此自求菩提果故。十俱利他。修此求佛。利眾生故(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次據行修分別十行。行謂自利利他之道。如地論說。初一信心是自利行。信諸佛法求必得故。悲慈利他。以能安穩與樂心故。捨者以財攝利他行。不疲倦者自攝法行。知經知世者。以法攝他行。後之三種攝護前七。通利自他。慚愧勇猛護前七種。問曰。慚愧云何護前。以慚愧故令前七種離障清淨。故名為護。問曰。信心能治不信。乃至知世能治不知。何須慚愧。而言慚愧護前七種。令其離障。釋言。對治有遠有近。信治不信。乃至知世對治不知。是近對治。以慚愧故令前離障。是遠對治。治相云何。以慚愧故修起信心。遠離不信。以慚愧故起悲慈心。遠離瞋恚。乃至以有慚愧心故學知世間。遠離不知。如六度中。以精進故修施治慳。乃至以有精進心故修慧離癡。此亦如是。問曰。勇猛云何護前。以勇猛故令前七種善法不壞。故名為護。第十供養。如說修行攝前七種。問曰。供養云何攝前。釋有兩義。一攝之令生菩薩為修行供養故起前七種。二攝令得果。二種供養得二種身。令前七種同得二身。何者二身。如地論說。一利養供養。得上妙身。此亦名為功德色身。二行供養。得調柔心。此亦名為智慧法身。問曰。修行云何攝前。釋言。菩薩如說行故起前七種。若復通論十俱自利。修此自求菩提果故。十俱利他。修此求佛。利眾生故(此五門竟)。

次就所成分別十行。如地論說。初之三種深心成就。後之七種修行成就。地持論中說為二淨。前三心淨。後七名為行方便淨。善法建立名為成就。出障無染故云清淨。通則十種俱皆是心。並是其行。但今分相。前三是其行方便心。說為心成。後七是其造緣正行。故名行成行方便淨。所成如是(此六門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就所成分別十行。如地論說。初之三種深心成就。後之七種修行成就。地持論中說為二淨。前三心淨。後七名為行方便淨。善法建立名為成就。出障無染故云清淨。通則十種俱皆是心。並是其行。但今分相。前三是其行方便心。說為心成。後七是其造緣正行。故名行成行方便淨。所成如是(此六門竟)。

次約六度共相收攝。初一信心起行方便。六度不收。餘九是其六度所攝。悲慈二門是禪度攝故。彼十二門禪之中。八禪及與四無量心通名為禪。捨是檀度。不疲倦者是精進度。知經知世是其慧度。慚愧戒度。堅固力中義有兩兼。處苦不動。是其忍度。於諸善法勇猛不退。是精進度。第十門中如說修行通攝六度。供養諸佛義有兩兼。財物供養是其檀度。行供養者通攝六度(此七門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約六度共相收攝。初一信心起行方便。六度不收。餘九是其六度所攝。悲慈二門是禪度攝故。彼十二門禪之中。八禪及與四無量心通名為禪。捨是檀度。不疲倦者是精進度。知經知世是其慧度。慚愧戒度。堅固力中義有兩兼。處苦不動。是其忍度。於諸善法勇猛不退。是精進度。第十門中如說修行通攝六度。供養諸佛義有兩兼。財物供養是其檀度。行供養者通攝六度(此七門竟)。

次辨離合廢立之義。先釋離合。問曰。悲慈心數法中一無瞋性。何故分二。慚之與愧心數法中是別心數。何故合乎。釋言。悲慈心法雖一四義不同。故分二種。一功能不同。悲能拔苦。慈能與樂。二治患不同。悲止害覺。慈息貪欲。又悲能除微細之瞋。慈遣麁重。三境界不同。悲心多緣苦眾生起。慈緣無樂眾生而起。四得報不同。悲得空處。慈生遍淨。慚之與愧心法雖別四義同。故合之為一。一功能同。同令諸行出障清淨。二治過同。同離殺盜邪婬等過。三境界同。同於離過集善行中生慚愧心。四果報同。所得果報無異處故。離合如是。次辨廢立。問曰。經說四無量心。為利他行。今此何故偏說悲慈不論喜捨。釋言。法門有其二種。一具義門。有行皆說。二隱顯門。有立有廢。今據隱顯偏立悲慈。廢其喜捨。良以悲慈正是拔苦與樂行。故所以偏立。喜捨助行不能正益。故廢不論(此八門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨離合廢立之義。先釋離合。問曰。悲慈心數法中一無瞋性。何故分二。慚之與愧心數法中是別心數。何故合乎。釋言。悲慈心法雖一四義不同。故分二種。一功能不同。悲能拔苦。慈能與樂。二治患不同。悲止害覺。慈息貪欲。又悲能除微細之瞋。慈遣麁重。三境界不同。悲心多緣苦眾生起。慈緣無樂眾生而起。四得報不同。悲得空處。慈生遍淨。慚之與愧心法雖別四義同。故合之為一。一功能同。同令諸行出障清淨。二治過同。同離殺盜邪婬等過。三境界同。同於離過集善行中生慚愧心。四果報同。所得果報無異處故。離合如是。次辨廢立。問曰。經說四無量心。為利他行。今此何故偏說悲慈不論喜捨。釋言。法門有其二種。一具義門。有行皆說。二隱顯門。有立有廢。今據隱顯偏立悲慈。廢其喜捨。良以悲慈正是拔苦與樂行。故所以偏立。喜捨助行不能正益。故廢不論(此八門竟)。

次明十行淺深分齊。分齊有三。一緣修十行。謂於六識七識心中修行信等。二是真實有作十行。謂於六識七識心中修習諸行。勳發真心。令真心中諸德集起。三者真實無作十行。真識之心體是一切功德之性。煩惱覆故於己無用。後修對治斷煩惱時。本隱真心顯成今德。說為信等。德從緣顯。不從緣生。故名無作。三中初一義等如火。次一如似金莊嚴具。後一如金。故地論言。信等善法猶如真金。攝德從體。後之二種通說如金。如真金故說為地體。十行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明十行淺深分齊。分齊有三。一緣修十行。謂於六識七識心中修行信等。二是真實有作十行。謂於六識七識心中修習諸行。勳發真心。令真心中諸德集起。三者真實無作十行。真識之心體是一切功德之性。煩惱覆故於己無用。後修對治斷煩惱時。本隱真心顯成今德。說為信等。德從緣顯。不從緣生。故名無作。三中初一義等如火。次一如似金莊嚴具。後一如金。故地論言。信等善法猶如真金。攝德從體。後之二種通說如金。如真金故說為地體。十行如是。

十明義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明義

十明之義出華嚴經。知法顯了故名為明。明義不同一門說十。十名是何。一他心智明。一切眾生心心數法悉如實知。二天眼智明。一切色像明了無礙。三宿命智明。於過去世他及自身八種事六種同行皆如實知。四入未來際無礙智明。一切眾生未來世中生死流轉若出若沒皆如實知。五天耳智明。於十方界一切音聲。若聞不聞隨意自在。六安住無畏神力智明。具足無量不可思議大神通力。於十方界若來若去自在無礙。七分別一切音聲智明。一切眾生語言差別皆如實知。八出生無量色身智明。種種色像悉能現化。九知一切法真實智明。於一切法悉如實知。十入一切法滅定智明。入一切法寂滅正受。而不捨於一切所行。此十猶是六通所攝。初一是其他心智通。第二第四是天眼通。第三是其宿命智通。第五第七是天耳通。第六第八是其身通。後二是其漏盡智通。若分第九為法智通。此十便是七通所攝。十明如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明之義出華嚴經。知法顯了故名為明。明義不同一門說十。十名是何。一他心智明。一切眾生心心數法悉如實知。二天眼智明。一切色像明了無礙。三宿命智明。於過去世他及自身八種事六種同行皆如實知。四入未來際無礙智明。一切眾生未來世中生死流轉若出若沒皆如實知。五天耳智明。於十方界一切音聲。若聞不聞隨意自在。六安住無畏神力智明。具足無量不可思議大神通力。於十方界若來若去自在無礙。七分別一切音聲智明。一切眾生語言差別皆如實知。八出生無量色身智明。種種色像悉能現化。九知一切法真實智明。於一切法悉如實知。十入一切法滅定智明。入一切法寂滅正受。而不捨於一切所行。此十猶是六通所攝。初一是其他心智通。第二第四是天眼通。第三是其宿命智通。第五第七是天耳通。第六第八是其身通。後二是其漏盡智通。若分第九為法智通。此十便是七通所攝。十明如是。

十忍義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍義

十忍之義出華嚴經。慧心安法。名之為忍。忍行不同。一門說十。十名是何。一隨順音聲忍。二順忍。三無生忍。四如幻忍。五如炎忍。六如夢忍。七如嚮忍。八如電忍。九如化忍。十如空忍。隨聲忍者。聞說一切真實之法不驚不怖。信解受持。愛樂順入。修習安忍。名隨聲忍。言順忍者。隨一切法。若深若淺若理若事若真若忘如實觀察。不違諸法。故名順忍。無生忍者。觀一切法無生無滅平等寂靜。名無生忍。如幻忍者。觀一切法皆悉如幻。一備一切一切成一。因緣虛集無有定性。名如幻忍。如炎忍者。菩薩覺悟一切世間如熱時炎。誑相虛集無有真實。無定方處。名如炎忍。如夢忍者。菩薩解知一切世間如夢所見。非有非無。不壞不著。名如夢忍。如嚮忍者。菩薩善覺究竟彼岸。知一切法皆悉如嚮。分別眾聲如呼聲嚮。不從內出。不從外出。不從內外出。但從緣起。而能巧便種種說法。名如嚮忍。如電忍者。如世電光照眾色像。而無分別。菩薩如是照一切法。而無分別。名如電忍。如化忍者。如世化法非有非無。菩薩如是知一切法非有非無。不取不捨。名如化忍。如空忍者。如世虛空寂無所有。菩薩如是知一切法空無所有。又如虛空體性清淨。菩薩如是知一切法體性清淨。又如虛空無有差別。菩薩如是知一切法等無差別。又如虛空不生不滅。菩薩如是知一切法不生不滅。又如虛空無所分別。菩薩如是心無分別。又如虛空無所不容。菩薩如是於一切法無不攝受。又如虛空廣大無邊。菩薩如是身口及意廣大無邊。又如虛空不生不死。菩薩如是不生不死。有如是等無量種義。如世虛空。名如空忍。十中初一尋詮悟解。後之九種依義以成。十忍之義廣釋如經。但隨名字略舉宗況。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍之義出華嚴經。慧心安法。名之為忍。忍行不同。一門說十。十名是何。一隨順音聲忍。二順忍。三無生忍。四如幻忍。五如炎忍。六如夢忍。七如嚮忍。八如電忍。九如化忍。十如空忍。隨聲忍者。聞說一切真實之法不驚不怖。信解受持。愛樂順入。修習安忍。名隨聲忍。言順忍者。隨一切法。若深若淺若理若事若真若忘如實觀察。不違諸法。故名順忍。無生忍者。觀一切法無生無滅平等寂靜。名無生忍。如幻忍者。觀一切法皆悉如幻。一備一切一切成一。因緣虛集無有定性。名如幻忍。如炎忍者。菩薩覺悟一切世間如熱時炎。誑相虛集無有真實。無定方處。名如炎忍。如夢忍者。菩薩解知一切世間如夢所見。非有非無。不壞不著。名如夢忍。如嚮忍者。菩薩善覺究竟彼岸。知一切法皆悉如嚮。分別眾聲如呼聲嚮。不從內出。不從外出。不從內外出。但從緣起。而能巧便種種說法。名如嚮忍。如電忍者。如世電光照眾色像。而無分別。菩薩如是照一切法。而無分別。名如電忍。如化忍者。如世化法非有非無。菩薩如是知一切法非有非無。不取不捨。名如化忍。如空忍者。如世虛空寂無所有。菩薩如是知一切法空無所有。又如虛空體性清淨。菩薩如是知一切法體性清淨。又如虛空無有差別。菩薩如是知一切法等無差別。又如虛空不生不滅。菩薩如是知一切法不生不滅。又如虛空無所分別。菩薩如是心無分別。又如虛空無所不容。菩薩如是於一切法無不攝受。又如虛空廣大無邊。菩薩如是身口及意廣大無邊。又如虛空不生不死。菩薩如是不生不死。有如是等無量種義。如世虛空。名如空忍。十中初一尋詮悟解。後之九種依義以成。十忍之義廣釋如經。但隨名字略舉宗況。

十無生忍義三門分別(一釋名 二辨相 三就位分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無生忍義三門分別(一釋名 二辨相 三就位分別)

十無生忍如地經說。言無生忍者。汎釋有三。一就法分別。二就因分別。三就果分別。法中有二。一妄想法互相集起。名之為生。生體虛無故曰無生。此即經中空如來藏。二真實法用起名生。體寂無生。此即不空如來藏也。因中有四。一據修分別。六地已還次第修道。地地之中諸行新起。名之為生。七地已上諸行頓修無新起者。故曰無生。二約空有二行分別。六地已前空有間起。名之為生。七地已上寂用雙行無間起者。稱曰無生。三就修行始終分別。七地已還行修未熟。名之為生。如菓未熟說為生菓。八地已上行報純熟。故名無生。四隨義分別。教行集起。名之為生。證行寂滅。名為無生。果中有三。一體用分別。化用集起。名之為生。德體常寂故號無生。二體德分別。有作行德本無今有。方便修起。名之為生。性淨之體本隱今顯。不從緣造。故號無生。三智斷分別。智德集起。名之為生。斷德寂滅。說為無生。今此所論就法言耳。法中亦有無成無出及無滅等。今據一門且說無生。又此十中無生在初。從始為名。故名無生。心安此理。名無生忍(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無生忍如地經說。言無生忍者。汎釋有三。一就法分別。二就因分別。三就果分別。法中有二。一妄想法互相集起。名之為生。生體虛無故曰無生。此即經中空如來藏。二真實法用起名生。體寂無生。此即不空如來藏也。因中有四。一據修分別。六地已還次第修道。地地之中諸行新起。名之為生。七地已上諸行頓修無新起者。故曰無生。二約空有二行分別。六地已前空有間起。名之為生。七地已上寂用雙行無間起者。稱曰無生。三就修行始終分別。七地已還行修未熟。名之為生。如菓未熟說為生菓。八地已上行報純熟。故名無生。四隨義分別。教行集起。名之為生。證行寂滅。名為無生。果中有三。一體用分別。化用集起。名之為生。德體常寂故號無生。二體德分別。有作行德本無今有。方便修起。名之為生。性淨之體本隱今顯。不從緣造。故號無生。三智斷分別。智德集起。名之為生。斷德寂滅。說為無生。今此所論就法言耳。法中亦有無成無出及無滅等。今據一門且說無生。又此十中無生在初。從始為名。故名無生。心安此理。名無生忍(此一門竟)。

次辨其相。無生一味隨詮分十。十名是何。一者無生。二者無成。大本之中說為無起。三名無相。四名無出。大本之中名為無成。五名無失。六名無盡。七名無行。八非有有性。九初中後本等。十真如無分別入一切智智。如地論說。十中前七名事無生。第八名為自性無性。第九名為數差別無生。第十名為作業無生。四中初二破相入如。破遣染淨差別事相以入無生。名事無生。破遣一切諸法體性以入無生。名性無生。後之二種契實離相。離彼因中三世分異。名數差別無生。捨其果中佛智作業。名作業無生。事無生中初無生者。遣初地相。於事分齊初地淨起。名之為生。就理恒如故曰無生。言無成者遣其二地至七地相。若有初地淨法始生。則有二地乃至七地行修漸成。彼生既無。寧有此成。故曰無成。以無行修漸次相起故。大本中說為無起。言無相者遣八地上無功用相。若有生成則可從彼得八地上無功用相。生成既無焉有此相。故曰無相。言無出者遣佛地相。若有前相則可從彼得後際果。名之為出。彼相既無焉有後出。故言無出。以無究竟所成之果故。大本中亦名無成。言無失者遣外凡相。據事外凡有其染過。名之為失。理實本無故曰無失。言無盡者遣內凡地斷煩惱相。若有染失則可斷盡。染失本無寧有所盡。故曰無盡。言無行者遣內外凡地對治行相。若有所盡則有能盡對治之行。所盡既無寧有治行。故曰無行。問曰於事既有生成乃至盡行。何故於理得無所有。釋言。如人夢中所作。於其寤者觀之本無。此亦如是故。得就理說為無失。性無生中非有有性者遣法體性。於世諦中一切諸法各有體性。如色礙性心知性等。據理此性本無所有。是故名為非有有性。此非有性論中說之為法無我。我猶性矣。數差別中初中後等遣其因中時差別相。以實從緣因中則有三世分異。名數差別。七地已前名為過去。於八地中起觀之處說為現在。九地十地名為未來。廢緣論實三世無及。名初中後一切時等。業無生中真如無分別入一切智者。實從緣起成佛果德。名一切智。此智能解一切諸法。說之為入。廢緣論實如性平等無有分別。佛智可得。故言真如無分別入一切智。謂真如中無有分別一切智矣。體相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。無生一味隨詮分十。十名是何。一者無生。二者無成。大本之中說為無起。三名無相。四名無出。大本之中名為無成。五名無失。六名無盡。七名無行。八非有有性。九初中後本等。十真如無分別入一切智智。如地論說。十中前七名事無生。第八名為自性無性。第九名為數差別無生。第十名為作業無生。四中初二破相入如。破遣染淨差別事相以入無生。名事無生。破遣一切諸法體性以入無生。名性無生。後之二種契實離相。離彼因中三世分異。名數差別無生。捨其果中佛智作業。名作業無生。事無生中初無生者。遣初地相。於事分齊初地淨起。名之為生。就理恒如故曰無生。言無成者遣其二地至七地相。若有初地淨法始生。則有二地乃至七地行修漸成。彼生既無。寧有此成。故曰無成。以無行修漸次相起故。大本中說為無起。言無相者遣八地上無功用相。若有生成則可從彼得八地上無功用相。生成既無焉有此相。故曰無相。言無出者遣佛地相。若有前相則可從彼得後際果。名之為出。彼相既無焉有後出。故言無出。以無究竟所成之果故。大本中亦名無成。言無失者遣外凡相。據事外凡有其染過。名之為失。理實本無故曰無失。言無盡者遣內凡地斷煩惱相。若有染失則可斷盡。染失本無寧有所盡。故曰無盡。言無行者遣內外凡地對治行相。若有所盡則有能盡對治之行。所盡既無寧有治行。故曰無行。問曰於事既有生成乃至盡行。何故於理得無所有。釋言。如人夢中所作。於其寤者觀之本無。此亦如是故。得就理說為無失。性無生中非有有性者遣法體性。於世諦中一切諸法各有體性。如色礙性心知性等。據理此性本無所有。是故名為非有有性。此非有性論中說之為法無我。我猶性矣。數差別中初中後等遣其因中時差別相。以實從緣因中則有三世分異。名數差別。七地已前名為過去。於八地中起觀之處說為現在。九地十地名為未來。廢緣論實三世無及。名初中後一切時等。業無生中真如無分別入一切智者。實從緣起成佛果德。名一切智。此智能解一切諸法。說之為入。廢緣論實如性平等無有分別。佛智可得。故言真如無分別入一切智。謂真如中無有分別一切智矣。體相如是(此二門竟)。

次就位論。此無生忍位在何處。義釋有三。一約五忍分別。五忍如上。此無生忍在於七地八地九地。七地始得。八地清淨。九地滿足。二簡勝異劣。六地已前一切未得。七地已上一切得之。問曰。無生與空無我同。是道理空與無我前地已得。何故無生要七地上方乃得乎。釋言。通論體一名異。得無先後。隨義分別。觀因緣相。破遣定性。名為無我。初地中得遣因緣相入法平等。名之為空。謂。前四五六地中。得證法本如無相可起。方名無生。故七地上始能證會。三就實通辨。初地已上皆得無生。故釋論中說。初地上得無生忍。初地菩薩亦能見法不生滅。故若復通論。種性已上亦分得之。十無生忍略辨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。此無生忍位在何處。義釋有三。一約五忍分別。五忍如上。此無生忍在於七地八地九地。七地始得。八地清淨。九地滿足。二簡勝異劣。六地已前一切未得。七地已上一切得之。問曰。無生與空無我同。是道理空與無我前地已得。何故無生要七地上方乃得乎。釋言。通論體一名異。得無先後。隨義分別。觀因緣相。破遣定性。名為無我。初地中得遣因緣相入法平等。名之為空。謂。前四五六地中。得證法本如無相可起。方名無生。故七地上始能證會。三就實通辨。初地已上皆得無生。故釋論中說。初地上得無生忍。初地菩薩亦能見法不生滅。故若復通論。種性已上亦分得之。十無生忍略辨如是。

十住義四門分別(一釋名 二辨相 三定位 四起說因緣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住義四門分別(一釋名 二辨相 三定位 四起說因緣)

第一釋名。十住之義出華嚴經。行成不退名之為住。又復自德相應處所亦名為住。通則諸位位莫不是住。故地持中說十三住。別則習種初入住分。離退之首偏名為住。故地持云。善趣之人數退數進。種性菩薩決定堅固無有退轉。住義不同。一門說十。十名是何。一初發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。住分之始於大菩提起意趣求名初發心住。善修自利利他之道淨治住處名治地住。修護煩惱離小乘行。名修行住。聖法中生種性尊貴。名生貴住。具足善巧度眾生行。名方便具足住。得決定智。於佛法中雖聞邪說正見不動。名正心住。雖聞異說正願不動。名不退住。所行真實離過清淨。如世童子心無欲染。名童真住。亦可。菩薩行業清淨。如世童子真淨無染。名童真住。於佛法王所行住處出生正智。堪住究竟無上菩提。名法王子住。行修上順佛智現前。名灌頂住。亦可。菩薩學一切智能受佛記。名灌頂住。名字如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。十住之義出華嚴經。行成不退名之為住。又復自德相應處所亦名為住。通則諸位位莫不是住。故地持中說十三住。別則習種初入住分。離退之首偏名為住。故地持云。善趣之人數退數進。種性菩薩決定堅固無有退轉。住義不同。一門說十。十名是何。一初發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。住分之始於大菩提起意趣求名初發心住。善修自利利他之道淨治住處名治地住。修護煩惱離小乘行。名修行住。聖法中生種性尊貴。名生貴住。具足善巧度眾生行。名方便具足住。得決定智。於佛法中雖聞邪說正見不動。名正心住。雖聞異說正願不動。名不退住。所行真實離過清淨。如世童子心無欲染。名童真住。亦可。菩薩行業清淨。如世童子真淨無染。名童真住。於佛法王所行住處出生正智。堪住究竟無上菩提。名法王子住。行修上順佛智現前。名灌頂住。亦可。菩薩學一切智能受佛記。名灌頂住。名字如是(此一門竟)。

次辨其相。住有二分。一是修分。二是成分。於諸住前方便造修。名為修分。德成證實廣大不動。名為成分。故經說言。菩薩種性甚深廣大。與法界虛空等。成則證實。分非可言。造修在緣。可以言顯。故地持云。種性麁相我已略說。諸餘實義唯佛世尊能決定知。修分不同略有二種。一者同相。二者別相。於佛所說一切法中解觀成就。名為同相。故經於彼十住之中皆云。菩薩隨所聞法即自開解。不由他悟。一一住中所修各異。名為別相。發心住中相別有三。一發心相。緣佛法僧及緣眾生起菩提心。二所成相。因前發心得十力分。從處非處乃至漏盡。三所學相。學十種法令菩提心轉勝堅固成無上道。如經廣說。治地住中相別有二。一利他行。於諸眾生發十種心。如經廣說。二自利行。學十種法始從多聞乃至安住。亦如經說。修行住中相別有二。一護煩惱行。於一切法十種觀察。謂苦無常空無我等。二護小乘行。於眾生界法界世界十種分別。生貴住中相別有二。一聖法中出生具足行。如彼經說。聖教中生修十種法。一信佛不壞。二究竟於法。三寂然定意。四分別眾生。五分別佛剎。六分別世界。七分別諸業。八分別果報。九分別生死。十分別涅槃。十中初一是同敬智。第二一句是自住處畢竟智。第三一句是真如智。後七是其分別所說智。二上求佛法無有厭足學十種法。謂於三世諸佛法中能解能修。堪能具足。即以為九。等觀諸佛以為第十。方便具足住中相別有二。一化眾生行。廣有十種。謂救眾生饒益安樂一切生等。如經廣說。二知眾生行。修學十種知眾生法。備如經說。正心住中相別有二。一決定信。雖聞異說於佛法中正信不動。二決定智。學十種智觀一切法無相無性不可修等。不退住中相別有二。一不退願。雖聞異說於佛法中求心不退。廣有十種。備如經說。二不退智。具有十種知一切法。亦如經說。童真住中相別有二。一得勝行。於十種法心得安住。謂身行淨口行淨意行。淨隨物受生知眾生等。二淨佛國土。於一切佛剎皆悉能知能動。能持能觀。能詣能遍至等。法王子住中相別有二。一化眾生行。善解十種化眾生法。二求菩提行。於法王處學十種智。權頂住中相別有三。一度眾生堪能修行。成十種智能度眾生。二得甚深所入境界。一切眾生乃至第九法王子菩薩不能測量。三所知廣學十種智知一切法。十住位中曠備法界一切行德。略舉斯耳。體相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。住有二分。一是修分。二是成分。於諸住前方便造修。名為修分。德成證實廣大不動。名為成分。故經說言。菩薩種性甚深廣大。與法界虛空等。成則證實。分非可言。造修在緣。可以言顯。故地持云。種性麁相我已略說。諸餘實義唯佛世尊能決定知。修分不同略有二種。一者同相。二者別相。於佛所說一切法中解觀成就。名為同相。故經於彼十住之中皆云。菩薩隨所聞法即自開解。不由他悟。一一住中所修各異。名為別相。發心住中相別有三。一發心相。緣佛法僧及緣眾生起菩提心。二所成相。因前發心得十力分。從處非處乃至漏盡。三所學相。學十種法令菩提心轉勝堅固成無上道。如經廣說。治地住中相別有二。一利他行。於諸眾生發十種心。如經廣說。二自利行。學十種法始從多聞乃至安住。亦如經說。修行住中相別有二。一護煩惱行。於一切法十種觀察。謂苦無常空無我等。二護小乘行。於眾生界法界世界十種分別。生貴住中相別有二。一聖法中出生具足行。如彼經說。聖教中生修十種法。一信佛不壞。二究竟於法。三寂然定意。四分別眾生。五分別佛剎。六分別世界。七分別諸業。八分別果報。九分別生死。十分別涅槃。十中初一是同敬智。第二一句是自住處畢竟智。第三一句是真如智。後七是其分別所說智。二上求佛法無有厭足學十種法。謂於三世諸佛法中能解能修。堪能具足。即以為九。等觀諸佛以為第十。方便具足住中相別有二。一化眾生行。廣有十種。謂救眾生饒益安樂一切生等。如經廣說。二知眾生行。修學十種知眾生法。備如經說。正心住中相別有二。一決定信。雖聞異說於佛法中正信不動。二決定智。學十種智觀一切法無相無性不可修等。不退住中相別有二。一不退願。雖聞異說於佛法中求心不退。廣有十種。備如經說。二不退智。具有十種知一切法。亦如經說。童真住中相別有二。一得勝行。於十種法心得安住。謂身行淨口行淨意行。淨隨物受生知眾生等。二淨佛國土。於一切佛剎皆悉能知能動。能持能觀。能詣能遍至等。法王子住中相別有二。一化眾生行。善解十種化眾生法。二求菩提行。於法王處學十種智。權頂住中相別有三。一度眾生堪能修行。成十種智能度眾生。二得甚深所入境界。一切眾生乃至第九法王子菩薩不能測量。三所知廣學十種智知一切法。十住位中曠備法界一切行德。略舉斯耳。體相如是(此二門竟)。

次定其位。位在何處。有人釋言。菩薩十住即是十地。所行與彼十地同故。問曰。若此是十地者。何故經言是菩薩種性甚深廣大與法界虛空等。經言種性明非十地。今正論之在於習種。良以習種離退之始故說為住。問曰。若爾何故所行與十地同。釋言。地法上下同依。依之生信。說為賢首。依之生解。說為十住。依之起行。說為十行。依之以起如實正觀。說為解行。依之證得。說為十地。故地經言。譬如一切書字數說皆初章攝初章為本。十地如是。是一切佛之根本也。行是能得一切佛法。以是所學雖是地法行在習種(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次定其位。位在何處。有人釋言。菩薩十住即是十地。所行與彼十地同故。問曰。若此是十地者。何故經言是菩薩種性甚深廣大與法界虛空等。經言種性明非十地。今正論之在於習種。良以習種離退之始故說為住。問曰。若爾何故所行與十地同。釋言。地法上下同依。依之生信。說為賢首。依之生解。說為十住。依之起行。說為十行。依之以起如實正觀。說為解行。依之證得。說為十地。故地經言。譬如一切書字數說皆初章攝初章為本。十地如是。是一切佛之根本也。行是能得一切佛法。以是所學雖是地法行在習種(此三門竟)。

次明起說因緣之相。六句分別。一明說時。經雖不論准依地經應在第二七日宣說。二明說處。在忉利天妙勝殿上。三明說人。法慧菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。法慧菩薩承佛神力入菩薩無量方便三昧。五明加人。十方各千佛世界外。各有千佛世界塵數諸佛。同名法慧。相與加被。六明證人。十方各萬佛世界外。有十佛世界塵數菩薩。同名法慧。雲集作證。十住之義辨之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明起說因緣之相。六句分別。一明說時。經雖不論准依地經應在第二七日宣說。二明說處。在忉利天妙勝殿上。三明說人。法慧菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。法慧菩薩承佛神力入菩薩無量方便三昧。五明加人。十方各千佛世界外。各有千佛世界塵數諸佛。同名法慧。相與加被。六明證人。十方各萬佛世界外。有十佛世界塵數菩薩。同名法慧。雲集作證。十住之義辨之云爾。

十行義六門分別(一釋名 二辨體 三修起所為 四起行所依 五定位 六起說因緣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行義六門分別(一釋名 二辨體 三修起所為 四起行所依 五定位 六起說因緣)

一門說十。十名是何。一歡喜行。二饒益行。三無恚恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。喜心行施亦令他喜。名歡喜行。以持淨戒饒益自他。名饒益行。修忍離瞋。名無恚恨行。懃修精進廣攝善法。名無盡行。常修定意遠離愚癡虛妄分別。名離癡亂行。知法實相般若現前。名善現行。以無著心起諸所行。名無著行。成就種種殊勝善根。名尊重行。成就種種化他善法。名善法行。成就第一誠實之語。如說能行如行能說。名真實行。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一門說十。十名是何。一歡喜行。二饒益行。三無恚恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。喜心行施亦令他喜。名歡喜行。以持淨戒饒益自他。名饒益行。修忍離瞋。名無恚恨行。懃修精進廣攝善法。名無盡行。常修定意遠離愚癡虛妄分別。名離癡亂行。知法實相般若現前。名善現行。以無著心起諸所行。名無著行。成就種種殊勝善根。名尊重行。成就種種化他善法。名善法行。成就第一誠實之語。如說能行如行能說。名真實行。名義如是(此一門竟)。

次辨行體。行有二分。一者修分。隨緣進習。二者成分。證實平等廣大不動。故經說言。是菩薩行業廣大如法界。究竟如虛空。成分即實難以言論。修分在緣。易以言曉。今依修分次第辨釋。歡喜行者布施為體。故經說言。行歡喜時為大施主。悉捨所有等施眾生。但行施時生喜有二。一生自喜。故經說言。施已無悔。不以煩重而生憂惱。倍復歡喜我得善利。二生他喜。故經說言。修歡喜時一切眾生歡喜愛敬。饒益行者以戒為體。故經說言。持戒清淨於色聲等心無染著。設有諸魔將諸天女及餘樂具不起惡念。但持戒時所益有二。一者自益。故經說言。我持淨戒離一切纏憂悲苦惱成就菩提。二者益他。故經說言。一切眾生未度者度未解者解。如是一切無恚恨者以忍為體。故經說言。常修忍辱。設有無量無數眾生一一各以無數舌無數手毀辱菩薩不生瞋惱。無盡行者精進為體。故經說言。懃修精進最勝第一大精進等。離癡亂者以定為體。故彼經言。第一正念未曾散亂。於一切行一切法中皆無癡亂。善現行者智慧為體。於中分別略有二種。一順空行。成就寂靜身口意業。知一切法皆無所有。故經說言。知一切眾生無性為性。一切諸法無為為性。一切佛剎無相為相。究竟三世皆悉無性。如是一切。二隨有行。故彼經言。亦復不捨菩提之心。不捨教化一切眾生。增長悲慈。如是一切。無著行者。大方便慧發起勝行。以之為體。故彼經說。以無著心起諸所行。無著心者是方便智。於有不染。於空不住。故能起行。所起諸行即是發起殊勝行也。尊重行者。以一切種成就善根為體。故經說言。菩薩成就尊重善根不壞善根最勝善根不可思議無盡無退無比寂靜乃至一切佛法善根。於中分別略有二種。一報行成。先修今熟。二發起勝。曠集眾行趣向菩提。善法行者。以一切種化眾生行為體。故經說言。為人天等一切眾生作清涼池。具一切種陀羅尼門無礙辨才種種音聲種種身等。真實行者。以所修習諸佛如來一切種德為體。故經說言。學三世諸佛真實語。入三世諸佛性。與三世諸佛善根等具佛十力四無畏等。如是一切。體相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨行體。行有二分。一者修分。隨緣進習。二者成分。證實平等廣大不動。故經說言。是菩薩行業廣大如法界。究竟如虛空。成分即實難以言論。修分在緣。易以言曉。今依修分次第辨釋。歡喜行者布施為體。故經說言。行歡喜時為大施主。悉捨所有等施眾生。但行施時生喜有二。一生自喜。故經說言。施已無悔。不以煩重而生憂惱。倍復歡喜我得善利。二生他喜。故經說言。修歡喜時一切眾生歡喜愛敬。饒益行者以戒為體。故經說言。持戒清淨於色聲等心無染著。設有諸魔將諸天女及餘樂具不起惡念。但持戒時所益有二。一者自益。故經說言。我持淨戒離一切纏憂悲苦惱成就菩提。二者益他。故經說言。一切眾生未度者度未解者解。如是一切無恚恨者以忍為體。故經說言。常修忍辱。設有無量無數眾生一一各以無數舌無數手毀辱菩薩不生瞋惱。無盡行者精進為體。故經說言。懃修精進最勝第一大精進等。離癡亂者以定為體。故彼經言。第一正念未曾散亂。於一切行一切法中皆無癡亂。善現行者智慧為體。於中分別略有二種。一順空行。成就寂靜身口意業。知一切法皆無所有。故經說言。知一切眾生無性為性。一切諸法無為為性。一切佛剎無相為相。究竟三世皆悉無性。如是一切。二隨有行。故彼經言。亦復不捨菩提之心。不捨教化一切眾生。增長悲慈。如是一切。無著行者。大方便慧發起勝行。以之為體。故彼經說。以無著心起諸所行。無著心者是方便智。於有不染。於空不住。故能起行。所起諸行即是發起殊勝行也。尊重行者。以一切種成就善根為體。故經說言。菩薩成就尊重善根不壞善根最勝善根不可思議無盡無退無比寂靜乃至一切佛法善根。於中分別略有二種。一報行成。先修今熟。二發起勝。曠集眾行趣向菩提。善法行者。以一切種化眾生行為體。故經說言。為人天等一切眾生作清涼池。具一切種陀羅尼門無礙辨才種種音聲種種身等。真實行者。以所修習諸佛如來一切種德為體。故經說言。學三世諸佛真實語。入三世諸佛性。與三世諸佛善根等具佛十力四無畏等。如是一切。體相如是(此二門竟)。

次辨所為。所為有四。一為厭有為故修諸行。二為求菩提滿足佛德故修諸行。三為益眾生欲於現在及未來世救度眾生故修諸行。四為求實際為證法如故修諸行。故彼經言。欲知清淨平等法故修行精進。理實諸行皆具此四。但經文中有說不說。隱顯故爾。四中前三為求世法。後一求理。所為如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨所為。所為有四。一為厭有為故修諸行。二為求菩提滿足佛德故修諸行。三為益眾生欲於現在及未來世救度眾生故修諸行。四為求實際為證法如故修諸行。故彼經言。欲知清淨平等法故修行精進。理實諸行皆具此四。但經文中有說不說。隱顯故爾。四中前三為求世法。後一求理。所為如是(此三門竟)。

次明所依。所依有二。一依世諦修習諸行。二依真諦。如歡喜中依於施者受者財物修行布施。是依世諦。不見施者受者財物若業若果。如是一切名依真諦。歡喜既然。諸行類爾(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明所依。所依有二。一依世諦修習諸行。二依真諦。如歡喜中依於施者受者財物修行布施。是依世諦。不見施者受者財物若業若果。如是一切名依真諦。歡喜既然。諸行類爾(此四門竟)。

次定其位。位在何處。有人釋言。在初地上。所行即是十地法。故問曰。若此是十地者何故。經言。欲令菩薩種性清淨願種不轉行種不斷。以偈頌乎。經中說云種性清淨。明非十地。今正論之位在性種。以性種中行種建立故名十行。問曰。經中直云欲令種性清淨。云何得知。偏在性種。釋言。文中雖無此判准說因緣。過前十住劣後迴向及與十地。明在性種。問曰。若此是性種者何故所行與十地同。釋言。此義前十住中已廣分別。十地之法上下同依故。此所學雖是地法不妨成行。在於性種。位分如是(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次定其位。位在何處。有人釋言。在初地上。所行即是十地法。故問曰。若此是十地者何故。經言。欲令菩薩種性清淨願種不轉行種不斷。以偈頌乎。經中說云種性清淨。明非十地。今正論之位在性種。以性種中行種建立故名十行。問曰。經中直云欲令種性清淨。云何得知。偏在性種。釋言。文中雖無此判准說因緣。過前十住劣後迴向及與十地。明在性種。問曰。若此是性種者何故所行與十地同。釋言。此義前十住中已廣分別。十地之法上下同依故。此所學雖是地法不妨成行。在於性種。位分如是(此五門竟)。

次明起說因緣之相。六句辨之。一明說時。文雖不辨准依地經當應亦在第二七日。二明說處。在炎摩天宮寶莊嚴殿。三明說人。功德林菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。說此法時承佛威神入菩薩善伏三昧。五明加人。十方各過萬佛世界塵數界外。各有萬佛世界塵數諸佛。同名功德林。相與加被。六明證人。十方各過十萬佛剎塵數界外。各有十萬佛剎塵數菩薩。同名功德林。雲集作證。十行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明起說因緣之相。六句辨之。一明說時。文雖不辨准依地經當應亦在第二七日。二明說處。在炎摩天宮寶莊嚴殿。三明說人。功德林菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。說此法時承佛威神入菩薩善伏三昧。五明加人。十方各過萬佛世界塵數界外。各有萬佛世界塵數諸佛。同名功德林。相與加被。六明證人。十方各過十萬佛剎塵數界外。各有十萬佛剎塵數菩薩。同名功德林。雲集作證。十行如是。

十迴向義四門分別(一釋名義 二辨相 三定從 四起說因緣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向義四門分別(一釋名義 二辨相 三定從 四起說因緣)

十迴向義出華嚴經。迴已善法有所趣向。故名迴向。迴向不同。一門說十。十名是何。一救護一切眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫迴向。十法界無量迴向。救護眾生離眾生相者。就所迴以名。菩薩修行六波羅蜜攝取眾生。令離一切煩惱業苦安住菩提。名救眾生。等救濟不簡怨親善惡等別。名離眾生相。迴此善根有所趣向。名救眾生離眾生相迴向。不壞迴向者亦就所迴以名。如經中說。於佛菩薩及一切法得不壞信。名為不壞。迴此善根有所趣向。名不壞迴向。等一切佛迴向者就所學為名。經言。菩薩學過去未來現在諸佛所作迴向。名等一切佛迴向。於此門中上願諸佛具一切佛十種快樂。謂不思議三昧解脫大悲樂。廣如經說。次願菩薩滿一切行究竟佛德。下願眾生出離一切煩惱業苦。具菩薩行備佛功德。至一切處迴向者。就其所成行益為名。如經中說。菩薩所修一切善根用以迴向。以迴向力令此善根至一切處。譬如實際無所不至。名至一切處迴向。謂至一切佛法僧處無盡供養。至一切行處具足修習。至一切果處具足成滿。至一切佛剎處具足莊嚴。至一切眾生處具足攝化。至一切法處具足解知。如是等也。無盡功德藏迴向者。就所迴向為名。如經中說。迴己所修無盡功德有所趣向。名無盡功德藏迴向。亦得從於所求所成以立其名。求佛菩薩無盡功德能成無盡功德善根。名無盡功德藏迴向。隨順一切堅固善根迴向者。從所成彰名。迴己所修施等善根有所趣向。為佛守護能成一切堅固善根。名隨順一切堅固善根迴向。故經說言。住此迴向為無量佛之所守護。得堅固法堅固善根堅固願。等心隨順一切眾生迴向者。就所益彰名。菩薩增長一切善根迴。以等益一切眾生。名等心隨順一切眾生迴向。如相迴向者。就所依彰名。菩薩所成種種善根同證一切。故曰如相。故經中說。種種善根一觀不二。迴此善根有所趣向。名如相迴向。又復菩薩迴向之心依於種種真如門起。是故亦名如相迴向。亦可。此就譬況為名。隨一切法以辨真如。如義無邊。如經廣說。所謂性如相如法如行如境界安立如量如充滿如久住如等。迴向善根同彼如相。於一切法差別異求名如相迴向。故經說言。如性如善根亦爾。迴向求知一切法性。如相如善根亦爾。迴向求知一切法相。如是等也。無縛無著解脫迴向者。就迴向心以立名也。於一切法心無取執。名無縛無著。於法自在稱曰解脫。菩薩不輕一切善法。以無縛無著解脫之心迴向彼善法。求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向義出華嚴經。迴已善法有所趣向。故名迴向。迴向不同。一門說十。十名是何。一救護一切眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫迴向。十法界無量迴向。救護眾生離眾生相者。就所迴以名。菩薩修行六波羅蜜攝取眾生。令離一切煩惱業苦安住菩提。名救眾生。等救濟不簡怨親善惡等別。名離眾生相。迴此善根有所趣向。名救眾生離眾生相迴向。不壞迴向者亦就所迴以名。如經中說。於佛菩薩及一切法得不壞信。名為不壞。迴此善根有所趣向。名不壞迴向。等一切佛迴向者就所學為名。經言。菩薩學過去未來現在諸佛所作迴向。名等一切佛迴向。於此門中上願諸佛具一切佛十種快樂。謂不思議三昧解脫大悲樂。廣如經說。次願菩薩滿一切行究竟佛德。下願眾生出離一切煩惱業苦。具菩薩行備佛功德。至一切處迴向者。就其所成行益為名。如經中說。菩薩所修一切善根用以迴向。以迴向力令此善根至一切處。譬如實際無所不至。名至一切處迴向。謂至一切佛法僧處無盡供養。至一切行處具足修習。至一切果處具足成滿。至一切佛剎處具足莊嚴。至一切眾生處具足攝化。至一切法處具足解知。如是等也。無盡功德藏迴向者。就所迴向為名。如經中說。迴己所修無盡功德有所趣向。名無盡功德藏迴向。亦得從於所求所成以立其名。求佛菩薩無盡功德能成無盡功德善根。名無盡功德藏迴向。隨順一切堅固善根迴向者。從所成彰名。迴己所修施等善根有所趣向。為佛守護能成一切堅固善根。名隨順一切堅固善根迴向。故經說言。住此迴向為無量佛之所守護。得堅固法堅固善根堅固願。等心隨順一切眾生迴向者。就所益彰名。菩薩增長一切善根迴。以等益一切眾生。名等心隨順一切眾生迴向。如相迴向者。就所依彰名。菩薩所成種種善根同證一切。故曰如相。故經中說。種種善根一觀不二。迴此善根有所趣向。名如相迴向。又復菩薩迴向之心依於種種真如門起。是故亦名如相迴向。亦可。此就譬況為名。隨一切法以辨真如。如義無邊。如經廣說。所謂性如相如法如行如境界安立如量如充滿如久住如等。迴向善根同彼如相。於一切法差別異求名如相迴向。故經說言。如性如善根亦爾。迴向求知一切法性。如相如善根亦爾。迴向求知一切法相。如是等也。無縛無著解脫迴向者。就迴向心以立名也。於一切法心無取執。名無縛無著。於法自在稱曰解脫。菩薩不輕一切善法。以無縛無著解脫之心迴向彼善法。求

普賢行能具普賢一切種德。名無縛無著解脫迴向。法界無量迴向者。就所求彰名。菩薩修習無盡善根。迴之願求法界差別無量功德。名為法界無量迴向。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行能具普賢一切種德。名無縛無著解脫迴向。法界無量迴向者。就所求彰名。菩薩修習無盡善根。迴之願求法界差別無量功德。名為法界無量迴向。名義如是(此一門竟)。

次辨其相。此十迴向大別有三。一迴向眾生所修善根。迴向施眾生。願令出離一切煩惱業苦。具菩薩行滿足佛德。二迴向菩提所修善根。求一切智。三迴向實際所修善法。願證實際於一切法不取不捨。迴向雖眾要不出此。體相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。此十迴向大別有三。一迴向眾生所修善根。迴向施眾生。願令出離一切煩惱業苦。具菩薩行滿足佛德。二迴向菩提所修善根。求一切智。三迴向實際所修善法。願證實際於一切法不取不捨。迴向雖眾要不出此。體相如是(此二門竟)。

次定其位。隨義通論迴向之心無處不有。今此所辨在於解行。過前種性劣於十地。以此測尋明在解行。以解行中隣於出道故修迴向。隨順趣入。位別如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次定其位。隨義通論迴向之心無處不有。今此所辨在於解行。過前種性劣於十地。以此測尋明在解行。以解行中隣於出道故修迴向。隨順趣入。位別如是(此三門竟)。

次明起說因緣之相。六句辨之。一明說時。文中不辨。准依地經當應亦在第二七日。二明說處。在兜率天一切寶莊嚴殿。三明說人。金剛幢菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。入菩薩明智三昧。五明加人。十方各過百萬佛剎塵數界外。各有百萬佛剎塵數諸佛。同名金剛幢。相與加被。六明證人。十方各過百萬佛剎塵數界外。各有百萬佛剎塵數菩薩。同名金剛幢。雲集作證。迴向義廣難以具論。今隨宗要辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明起說因緣之相。六句辨之。一明說時。文中不辨。准依地經當應亦在第二七日。二明說處。在兜率天一切寶莊嚴殿。三明說人。金剛幢菩薩之所宣說。四明說人所入三昧。入菩薩明智三昧。五明加人。十方各過百萬佛剎塵數界外。各有百萬佛剎塵數諸佛。同名金剛幢。相與加被。六明證人。十方各過百萬佛剎塵數界外。各有百萬佛剎塵數菩薩。同名金剛幢。雲集作證。迴向義廣難以具論。今隨宗要辨之略爾。

十地義四門分別(一釋名 二辨體 三論位 四起說因緣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地義四門分別(一釋名 二辨體 三論位 四起說因緣)

第一釋名。所言地者論釋不同。依毘婆娑住處解地。故彼論言。十階住處名為十地。若依地持兩義辨釋。一持義解地。故彼論首標舉地法。以持釋之。二能生釋地。彼論言。自受行故名之為住。攝受眾生。因之為地。若依地論四義辨釋。一生二成三住四持。故彼論言。生成佛智住持名地。生之與成望於佛果。始起名生。終滿曰成。亦可。望佛為因名生。為緣稱成。地之一法云何為因。而復稱緣。據今因時果全未有。辨無令有。故名為因。據彼當果果是可有。可有之法地能令現。目之為緣。亦可。地有證教之別。果有性淨方便之異。望性淨果證道為因。教道為緣。望方便果教道為因。證道為緣。故得就地說因說緣。所言住者當分為言。德成之處名之為住。所言持者通望因果。如似初地望二地說持。乃至望佛諸地望後次第例然。良以地中備含多義故。致釋者種種別異。地法不同。一門說十。十名是何。一歡喜地二離垢地三名明地四名炎地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。歡喜地者經中亦名淨心地也。成就無上自利利他行。初證聖處多生歡喜。故名歡喜。住此地時於真如中證心清淨。名淨心地。又於三寶得清淨信。亦名淨心。然此初地對前凡位應名聖地。對彼凡夫取我之障應名無我地。對前位應名證地。對後修道應名見地。如是多義不可並陳。且就利益名為歡喜。離垢地者起信論中名具戒地。地持名增上戒地。離能起誤心犯戒煩惱垢等。清淨戒具足名離垢地。具淨戒故名具戒地。戒行殊勝名增上戒。言明地者釋有三義。一得他上地證光明相。故名明地。地持論言。彼四地上無生行慧。此名光明。因彼光明故名明地。二此地中得禪方便決定慧明。故名明地。故地持言。三昧照明名為明地。二隨聞思修照法顯現。故名明地。故地持云。法照明故名為明地。言炎地者釋有兩義。一就證體釋。如地論說。不忘煩惱薪智火能燒。故名炎地。前三地中分別之解名為不忘。此為四地智火。所焚義說為薪。四地證智對前惑薪義說為火。捨前分別故曰能燒。此之治能如世火炎焚燒諸物。故名炎地。二就用解釋。如地論說。證智法明摩尼寶中放阿含光。故名炎地。此明菩薩依證智體所起阿含教知作用如殊光炎名為炎矣。難勝地者論釋不同。若依地持得決定智難可勝過。故名難勝。若依地論得出世智方便善巧能度難度。名難勝地。得出世智方便善巧釋其難也。能度難度解其勝也。度名為到。到出世難勝前三地。到彼方便善巧之難勝第四地。以彼不能隨世間故。現前地者般若波羅蜜有間大智現前名現前地。遠行地者起信論中名方便具足地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。所言地者論釋不同。依毘婆娑住處解地。故彼論言。十階住處名為十地。若依地持兩義辨釋。一持義解地。故彼論首標舉地法。以持釋之。二能生釋地。彼論言。自受行故名之為住。攝受眾生。因之為地。若依地論四義辨釋。一生二成三住四持。故彼論言。生成佛智住持名地。生之與成望於佛果。始起名生。終滿曰成。亦可。望佛為因名生。為緣稱成。地之一法云何為因。而復稱緣。據今因時果全未有。辨無令有。故名為因。據彼當果果是可有。可有之法地能令現。目之為緣。亦可。地有證教之別。果有性淨方便之異。望性淨果證道為因。教道為緣。望方便果教道為因。證道為緣。故得就地說因說緣。所言住者當分為言。德成之處名之為住。所言持者通望因果。如似初地望二地說持。乃至望佛諸地望後次第例然。良以地中備含多義故。致釋者種種別異。地法不同。一門說十。十名是何。一歡喜地二離垢地三名明地四名炎地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。歡喜地者經中亦名淨心地也。成就無上自利利他行。初證聖處多生歡喜。故名歡喜。住此地時於真如中證心清淨。名淨心地。又於三寶得清淨信。亦名淨心。然此初地對前凡位應名聖地。對彼凡夫取我之障應名無我地。對前位應名證地。對後修道應名見地。如是多義不可並陳。且就利益名為歡喜。離垢地者起信論中名具戒地。地持名增上戒地。離能起誤心犯戒煩惱垢等。清淨戒具足名離垢地。具淨戒故名具戒地。戒行殊勝名增上戒。言明地者釋有三義。一得他上地證光明相。故名明地。地持論言。彼四地上無生行慧。此名光明。因彼光明故名明地。二此地中得禪方便決定慧明。故名明地。故地持言。三昧照明名為明地。二隨聞思修照法顯現。故名明地。故地持云。法照明故名為明地。言炎地者釋有兩義。一就證體釋。如地論說。不忘煩惱薪智火能燒。故名炎地。前三地中分別之解名為不忘。此為四地智火。所焚義說為薪。四地證智對前惑薪義說為火。捨前分別故曰能燒。此之治能如世火炎焚燒諸物。故名炎地。二就用解釋。如地論說。證智法明摩尼寶中放阿含光。故名炎地。此明菩薩依證智體所起阿含教知作用如殊光炎名為炎矣。難勝地者論釋不同。若依地持得決定智難可勝過。故名難勝。若依地論得出世智方便善巧能度難度。名難勝地。得出世智方便善巧釋其難也。能度難度解其勝也。度名為到。到出世難勝前三地。到彼方便善巧之難勝第四地。以彼不能隨世間故。現前地者般若波羅蜜有間大智現前名現前地。遠行地者起信論中名方便具足地。

地持名為有行有開發無相住。善修無相行功用究竟。能過世間二乘出世間道名遠行地。修道畢竟行方便具足。功用未捨名有行有開。有功用行故名有行。有功用修共相開發名為有開。寂用雙行離間隔相故名無相。不動地者起信論中名色自在地。地持論中名決定地。亦名無行無開發無相住。報行純熟無相無間名不動地。於此地中修淨土行。色中自在名色自在。法流水中決定上昇名決定地。捨離功用名無行無開。離其間隔及功用相故名無相。善慧地者起信論中名心自在地。地持名為決定行地。亦名無礙住。無礙力說法成就利他行。慧用善巧名善慧地。於此地中善知物心名心自在。依前決定上上進求名決定行。具足此無礙辨才名無礙住。法雲地者地持論中名究竟地。亦名最上住。菩薩得大法身具足自在名法雲地。學中窮滿名究竟地。菩薩中極名最上住。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地持名為有行有開發無相住。善修無相行功用究竟。能過世間二乘出世間道名遠行地。修道畢竟行方便具足。功用未捨名有行有開。有功用行故名有行。有功用修共相開發名為有開。寂用雙行離間隔相故名無相。不動地者起信論中名色自在地。地持論中名決定地。亦名無行無開發無相住。報行純熟無相無間名不動地。於此地中修淨土行。色中自在名色自在。法流水中決定上昇名決定地。捨離功用名無行無開。離其間隔及功用相故名無相。善慧地者起信論中名心自在地。地持名為決定行地。亦名無礙住。無礙力說法成就利他行。慧用善巧名善慧地。於此地中善知物心名心自在。依前決定上上進求名決定行。具足此無礙辨才名無礙住。法雲地者地持論中名究竟地。亦名最上住。菩薩得大法身具足自在名法雲地。學中窮滿名究竟地。菩薩中極名最上住。名義如是(此一門竟)。

次辨體相。十地是位。位無別體。攬行以成。成位之行開合不定。或總為一。所謂菩薩願善決定海納眾行。備苞萬德諸德相攝。皆得為一。以願行主故偏論之。或分為二。所謂菩薩證教兩行備如前解。或離為三。謂同相三道。一證二助三是不住。亦如上釋。又戒定慧亦得分三。或別為四。謂。聞思修證。飡教名聞。求義曰思。進行名修。得實云證。或說為五。謂。聞思修報生識智及與證行。又五方便亦得分五。如地論說。一觀方便諸地觀解。二得方便諸地得證。三增上方便依證所成一切行德。四不退方便前三堅固。五盡至方便前三滿足。或分為六。謂。六決定如前六種決定章中具廣分別。又六波羅蜜亦得分六。或說為八。如彼相續解脫經說。一方便淨。趣地方便。二者心淨。初入地心。三悲心淨。正住地中起行方便四波羅蜜淨。於諸地中所修諸度。五見佛淨。於地果中多見諸佛。六成熟眾生淨。見諸佛時起四攝法成熟眾生。七者生淨。謂。十王等。八者力淨。謂。攝根中神力十事及願智果。或說為十。謂。信等十行故。地持云。信等十法淨一切地。又十波羅蜜亦得分十。並如前釋。或復分為三十七品。亦得離為八萬四千諸度法門。廣則無量。此等開合各據一門。廣無量異盈狹無減小。地體如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨體相。十地是位。位無別體。攬行以成。成位之行開合不定。或總為一。所謂菩薩願善決定海納眾行。備苞萬德諸德相攝。皆得為一。以願行主故偏論之。或分為二。所謂菩薩證教兩行備如前解。或離為三。謂同相三道。一證二助三是不住。亦如上釋。又戒定慧亦得分三。或別為四。謂。聞思修證。飡教名聞。求義曰思。進行名修。得實云證。或說為五。謂。聞思修報生識智及與證行。又五方便亦得分五。如地論說。一觀方便諸地觀解。二得方便諸地得證。三增上方便依證所成一切行德。四不退方便前三堅固。五盡至方便前三滿足。或分為六。謂。六決定如前六種決定章中具廣分別。又六波羅蜜亦得分六。或說為八。如彼相續解脫經說。一方便淨。趣地方便。二者心淨。初入地心。三悲心淨。正住地中起行方便四波羅蜜淨。於諸地中所修諸度。五見佛淨。於地果中多見諸佛。六成熟眾生淨。見諸佛時起四攝法成熟眾生。七者生淨。謂。十王等。八者力淨。謂。攝根中神力十事及願智果。或說為十。謂。信等十行故。地持云。信等十法淨一切地。又十波羅蜜亦得分十。並如前釋。或復分為三十七品。亦得離為八萬四千諸度法門。廣則無量。此等開合各據一門。廣無量異盈狹無減小。地體如是(此二門竟)。

次辨地位。開合不定。或說為一。如彼證信二地分別。初地已上同名證地。或分為二。謂。見與修。初地名見。二地已上同名為修。又復功用及無功用亦得分二。七地已還名為功用。八地已上名無功用。或分為三。所謂見修及無功用。廣如上釋。或離為四。四中乃有四門不同。一約解分別。如仁王說。初二三地名為信忍。四五六地名為順忍。七八九地名無生忍。十地名為寂滅忍矣。二據修分別。如地持說。初至五地名無相修。六地七地無相修淨。八地九地無相修果。亦名為廣。十地名為無相修果成。三就所淨以分四種。如彼相續解脫經說。一者願淨。謂。初地中起十大願。二者戒淨。第二地中淨戒成就。三者定淨。第三地中禪定增上。四增上慧及上上出生淨。謂。四地上所起行德。四五六地名增上慧。餘名上上出生淨矣。四就位相以別四種。如地持說。一淨心地。局在歡喜。二行迹地。謂。從二地乃至七地。此起修道故曰行迹。三決定地。謂。八地上。四究竟地。謂。第十地。或分為五。如地持說。就前末後四種之中分決定地以為二種。第八一地名決定地。第九一地名決定行。通餘說五。或說為八。如地持說。四五六地同名正見。餘各為一。故得為八。或說為十。始從歡喜乃至法雲。隨行細分亦可無量。今據一門且論十種。此十難分。故經與論十門階別。其十是何。一者趣他方便不同。如地持說。菩薩先於解行地中依世俗禪。修習一切菩提分法。廣興大願轉惡趣報入歡喜地。餘地方便如地持說。修十真心入離垢地。修習十種深念之心入第三地。起十思量入第四地。修十平等深淨之心入第五地。修十平等法入第六地。十方便慧發起勝行入第七地。總前諸地以為方便。及修十種無生忍行入第八地。修十自利利他之行入第九地。總修方便以滿地分入第十地。二初住有異。歡喜地中菩提心生以為初住。第二地中律儀戒淨以為初住。第三地中修護煩惱護小乘心方便攝行以為初住。第四地中十種法智教化成就以為初住。第五地中成就十種順如道行以為初住。第六地中大悲為首。大悲增上大悲滿足。觀世生滅以為初住。第七地中修無量種無功用行以為初住。第八地中無生忍淨及得勝行以為初住。第九地中得智成就以為初住。第十地中三昧滿足以為初住。三正住有殊。歡喜地中修信精進迴向善根以為正住。第二地中攝善根戒淨及攝眾生方便之行以為正住。第三地中修世八禪以為正住。第四地中道品行觀以為正住。第五地中修不住道以為正住。第六地中廣觀因緣以為正住。第七地中二行無間以為正住。第八地中修淨佛土及十自在以為正住。第九地中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨地位。開合不定。或說為一。如彼證信二地分別。初地已上同名證地。或分為二。謂。見與修。初地名見。二地已上同名為修。又復功用及無功用亦得分二。七地已還名為功用。八地已上名無功用。或分為三。所謂見修及無功用。廣如上釋。或離為四。四中乃有四門不同。一約解分別。如仁王說。初二三地名為信忍。四五六地名為順忍。七八九地名無生忍。十地名為寂滅忍矣。二據修分別。如地持說。初至五地名無相修。六地七地無相修淨。八地九地無相修果。亦名為廣。十地名為無相修果成。三就所淨以分四種。如彼相續解脫經說。一者願淨。謂。初地中起十大願。二者戒淨。第二地中淨戒成就。三者定淨。第三地中禪定增上。四增上慧及上上出生淨。謂。四地上所起行德。四五六地名增上慧。餘名上上出生淨矣。四就位相以別四種。如地持說。一淨心地。局在歡喜。二行迹地。謂。從二地乃至七地。此起修道故曰行迹。三決定地。謂。八地上。四究竟地。謂。第十地。或分為五。如地持說。就前末後四種之中分決定地以為二種。第八一地名決定地。第九一地名決定行。通餘說五。或說為八。如地持說。四五六地同名正見。餘各為一。故得為八。或說為十。始從歡喜乃至法雲。隨行細分亦可無量。今據一門且論十種。此十難分。故經與論十門階別。其十是何。一者趣他方便不同。如地持說。菩薩先於解行地中依世俗禪。修習一切菩提分法。廣興大願轉惡趣報入歡喜地。餘地方便如地持說。修十真心入離垢地。修習十種深念之心入第三地。起十思量入第四地。修十平等深淨之心入第五地。修十平等法入第六地。十方便慧發起勝行入第七地。總前諸地以為方便。及修十種無生忍行入第八地。修十自利利他之行入第九地。總修方便以滿地分入第十地。二初住有異。歡喜地中菩提心生以為初住。第二地中律儀戒淨以為初住。第三地中修護煩惱護小乘心方便攝行以為初住。第四地中十種法智教化成就以為初住。第五地中成就十種順如道行以為初住。第六地中大悲為首。大悲增上大悲滿足。觀世生滅以為初住。第七地中修無量種無功用行以為初住。第八地中無生忍淨及得勝行以為初住。第九地中得智成就以為初住。第十地中三昧滿足以為初住。三正住有殊。歡喜地中修信精進迴向善根以為正住。第二地中攝善根戒淨及攝眾生方便之行以為正住。第三地中修世八禪以為正住。第四地中道品行觀以為正住。第五地中修不住道以為正住。第六地中廣觀因緣以為正住。第七地中二行無間以為正住。第八地中修淨佛土及十自在以為正住。第九地中

善知十一稠林之行以為正住。第十地中受佛智識職以為正住。四地果有別。歡喜地中起十大願修行十行以為地滿。第二地中攝生戒成以為地滿。第三地中得四無量五神通等以為地滿。第四中離煩惱業起增上欲。報恩精進本心界滿以為地滿。第五地中攝德起修。化生隨世以為地滿。第六地中對治滅障修行三昧。不壞自在以為地滿。第七地中業淨三昧過地勝行以為地滿。第八地中大勝之行以為地滿。第九地中智成口成法師自在以為地滿。第十地中智慧解脫三昧總持神通行等以為地滿。廣如經說。五據修以分。初地修願。二地修戒。三地習定。四地修習道品之慧。五地修行諦相應慧。六地修習緣起之慧。第七地中修無量種及無功用。第八地中修淨佛土。第九地修習說法智行。第十地修習微細智行。六就行以別。行謂檀等十波羅蜜。初地起檀。二地起戒。乃至十地智波羅蜜。廣如經說。七就報顯異。初地多作閻浮提王。二地多作轉輪聖王。乃至十地多作摩醯首羅天王。八寄數彰別。初地得百三昧知百佛神力等。乃至十地得十不可說百千佛國土微塵三昧等。九就喻論差。喻別有六。謂。胎藏練金山河海珠。胎藏一喻論家為況。後之五喻經家為譬。十對障以分。障有十種。始從凡夫我相障乃至第十於諸法中不得自在障。廣如上釋。翻對此障故說十地。位別如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知十一稠林之行以為正住。第十地中受佛智識職以為正住。四地果有別。歡喜地中起十大願修行十行以為地滿。第二地中攝生戒成以為地滿。第三地中得四無量五神通等以為地滿。第四中離煩惱業起增上欲。報恩精進本心界滿以為地滿。第五地中攝德起修。化生隨世以為地滿。第六地中對治滅障修行三昧。不壞自在以為地滿。第七地中業淨三昧過地勝行以為地滿。第八地中大勝之行以為地滿。第九地中智成口成法師自在以為地滿。第十地中智慧解脫三昧總持神通行等以為地滿。廣如經說。五據修以分。初地修願。二地修戒。三地習定。四地修習道品之慧。五地修行諦相應慧。六地修習緣起之慧。第七地中修無量種及無功用。第八地中修淨佛土。第九地修習說法智行。第十地修習微細智行。六就行以別。行謂檀等十波羅蜜。初地起檀。二地起戒。乃至十地智波羅蜜。廣如經說。七就報顯異。初地多作閻浮提王。二地多作轉輪聖王。乃至十地多作摩醯首羅天王。八寄數彰別。初地得百三昧知百佛神力等。乃至十地得十不可說百千佛國土微塵三昧等。九就喻論差。喻別有六。謂。胎藏練金山河海珠。胎藏一喻論家為況。後之五喻經家為譬。十對障以分。障有十種。始從凡夫我相障乃至第十於諸法中不得自在障。廣如上釋。翻對此障故說十地。位別如是(此三門竟)。

次明起說因緣之相。七句辨之。一明說時。佛成道已第二七日即便宣說。二明說處。在他化天自在王宮摩尼藏殿。三明說人。是金剛藏菩薩宣說。四明請主。謂解脫月。五明說人所入三昧。入大智慧光明三昧。亦名大乘光明三昧。六明加人。十方各過十億佛土微塵數世界有十億佛土微塵數佛。同名金剛藏相與加被。七明證人。十方各過十億佛土微塵數界有十億佛土塵數菩薩。同名金剛藏雲集作證。十地之相辨之麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明起說因緣之相。七句辨之。一明說時。佛成道已第二七日即便宣說。二明說處。在他化天自在王宮摩尼藏殿。三明說人。是金剛藏菩薩宣說。四明請主。謂解脫月。五明說人所入三昧。入大智慧光明三昧。亦名大乘光明三昧。六明加人。十方各過十億佛土微塵數世界有十億佛土微塵數佛。同名金剛藏相與加被。七明證人。十方各過十億佛土微塵數界有十億佛土塵數菩薩。同名金剛藏雲集作證。十地之相辨之麁爾。

十功德義三門分別(一釋名 二辨相 三約對五行定其位分) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十功德義三門分別(一釋名 二辨相 三約對五行定其位分)

初釋其名。十功德義出涅槃經。功謂功能。能破生死能得涅槃能度眾生。名之為功。此功是其善行家德。故云功德。如清冷等是水之德。此德淵深妙過情取。體寂無為諸相不及。故經說言。不與聲聞辟支佛共。不可思議聞者驚怖。非內非外非難非易。非相非非相。非是世法無有相貌世間所無。然德體雖寂而義充法界。法界體德難以定論。今據一門且說十種。其十是何。一入智功德。二起通功德。三大無量功德。四十利益成就功德。五者五事報果功德。六心自在功德。七修習對治功德。八對治成就功德。九修習正道功德。十正道成就功德。此乃釋者隨義以名。經中不辨。十中前六自分功德。後四勝進觀解。趣實名為入智。妙用隨緣稱曰起通。化心深廣名大無量。行德建立名利益成。勝報圓具名報果成。具金剛定所為無礙名心自在。善修四種之離過道名修對治。解脫德立名對治成。起修上順名習正道。道品德備名正道成。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋其名。十功德義出涅槃經。功謂功能。能破生死能得涅槃能度眾生。名之為功。此功是其善行家德。故云功德。如清冷等是水之德。此德淵深妙過情取。體寂無為諸相不及。故經說言。不與聲聞辟支佛共。不可思議聞者驚怖。非內非外非難非易。非相非非相。非是世法無有相貌世間所無。然德體雖寂而義充法界。法界體德難以定論。今據一門且說十種。其十是何。一入智功德。二起通功德。三大無量功德。四十利益成就功德。五者五事報果功德。六心自在功德。七修習對治功德。八對治成就功德。九修習正道功德。十正道成就功德。此乃釋者隨義以名。經中不辨。十中前六自分功德。後四勝進觀解。趣實名為入智。妙用隨緣稱曰起通。化心深廣名大無量。行德建立名利益成。勝報圓具名報果成。具金剛定所為無礙名心自在。善修四種之離過道名修對治。解脫德立名對治成。起修上順名習正道。道品德備名正道成。名義如是(此一門竟)。

次辨其相。初功德中差別有五。一所不聞者而能得聞。二者聞已能為利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直不曲。五者能知如來密藏。五中初一是其聞慧。次二思慧。次一修慧。後一證智。初言不聞而能聞者。聖道佛性菩提涅槃三寶性相。諸餘凡夫二乘法中所未曾聞。今因此經悉得聞之。是名不聞而能得聞。就思慧中初門成益。後門遣疑。所言聞已能為益者。聞此經已書寫讀誦。為他廣說思惟其義能見一切諸法義理。自知得近無上菩提。具法具義二種無礙。於一切說得無所畏名為利益。斷疑心者。以思義故於諸法中種種疑惑悉得永斷。慧心正道直者。凡夫二乘虛妄分別斯名邪曲。菩薩依於大涅槃經修行聖行。見法實相邪曲永斷。故云正直。能知如來深密藏者。菩提涅槃佛性業果是其密藏。依於此經窮證相應故曰能知。第二德中差別有五。一昔所不得而今得之。二昔所不到而今到之。三昔所不聞而今聞之。四昔所不見而今見之。五昔所不知而今知之。五中初二是其身通。次一天耳。次一天眼。後一他心及與宿命。昔所不得而今得者。是身通中轉變神通。此通不與外道聲聞辟支等共。名昔不得而今得之。云何不共。略有六種。一緣心不同用。雖百變都無分別。餘人不爾。二心不隨身異於餘人。菩薩雖復變身為小心亦不小。化身為大心亦不大。餘人不爾。三多少不同。菩薩一心一時能作五趣之身。餘人不堪。四所入不同。菩薩能以廣大之身入一塵中。餘人不能。五應現不同。菩薩一身能令眾生種種異見。餘人不堪。六虛實不同。菩薩變化一切種物皆得實用。餘人不能。昔所不到而今到者。是身通中飛行神通。菩薩神通一念能至恒河沙剎而無去心。餘人不爾。昔所不聞而今聞者。十方諸聲近遠麁細一時悉聞而無分別。昔所不見而今見者。於十方界一切色像近遠麁細一時悉見都無見想。昔時不知而今知者。於中有二。一他心通。能知十方諸眾生心。二宿命通。從今現在及過去世他及自身八種事六種同行一切悉知。第三德者。所謂菩薩無緣大悲心如虛空無所分別。而能普益一切眾生。第四德中差別有十。一根深難拔。二於自身生決定想。三不觀福田及非福田。四修佛淨土。五滅除有餘。六斷除業緣。七修清淨身。八了知諸緣。九離怨敵。十除二邊。十中前二起行根本。後之八種所起行德。起行本中根深難拔明能立始。其體是何。謂菩薩不放逸根。般若離過名不放逸。能與無上菩提為本。故說為根。又與一切諸行為本。亦名為根。解窮實相目之為深。能增信戒施聞智慧忍進念定一切善法。不為惡敗名為難拔。於自身中生定想者明能趣終。自念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。初功德中差別有五。一所不聞者而能得聞。二者聞已能為利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直不曲。五者能知如來密藏。五中初一是其聞慧。次二思慧。次一修慧。後一證智。初言不聞而能聞者。聖道佛性菩提涅槃三寶性相。諸餘凡夫二乘法中所未曾聞。今因此經悉得聞之。是名不聞而能得聞。就思慧中初門成益。後門遣疑。所言聞已能為益者。聞此經已書寫讀誦。為他廣說思惟其義能見一切諸法義理。自知得近無上菩提。具法具義二種無礙。於一切說得無所畏名為利益。斷疑心者。以思義故於諸法中種種疑惑悉得永斷。慧心正道直者。凡夫二乘虛妄分別斯名邪曲。菩薩依於大涅槃經修行聖行。見法實相邪曲永斷。故云正直。能知如來深密藏者。菩提涅槃佛性業果是其密藏。依於此經窮證相應故曰能知。第二德中差別有五。一昔所不得而今得之。二昔所不到而今到之。三昔所不聞而今聞之。四昔所不見而今見之。五昔所不知而今知之。五中初二是其身通。次一天耳。次一天眼。後一他心及與宿命。昔所不得而今得者。是身通中轉變神通。此通不與外道聲聞辟支等共。名昔不得而今得之。云何不共。略有六種。一緣心不同用。雖百變都無分別。餘人不爾。二心不隨身異於餘人。菩薩雖復變身為小心亦不小。化身為大心亦不大。餘人不爾。三多少不同。菩薩一心一時能作五趣之身。餘人不堪。四所入不同。菩薩能以廣大之身入一塵中。餘人不能。五應現不同。菩薩一身能令眾生種種異見。餘人不堪。六虛實不同。菩薩變化一切種物皆得實用。餘人不能。昔所不到而今到者。是身通中飛行神通。菩薩神通一念能至恒河沙剎而無去心。餘人不爾。昔所不聞而今聞者。十方諸聲近遠麁細一時悉聞而無分別。昔所不見而今見者。於十方界一切色像近遠麁細一時悉見都無見想。昔時不知而今知者。於中有二。一他心通。能知十方諸眾生心。二宿命通。從今現在及過去世他及自身八種事六種同行一切悉知。第三德者。所謂菩薩無緣大悲心如虛空無所分別。而能普益一切眾生。第四德中差別有十。一根深難拔。二於自身生決定想。三不觀福田及非福田。四修佛淨土。五滅除有餘。六斷除業緣。七修清淨身。八了知諸緣。九離怨敵。十除二邊。十中前二起行根本。後之八種所起行德。起行本中根深難拔明能立始。其體是何。謂菩薩不放逸根。般若離過名不放逸。能與無上菩提為本。故說為根。又與一切諸行為本。亦名為根。解窮實相目之為深。能增信戒施聞智慧忍進念定一切善法。不為惡敗名為難拔。於自身中生定想者明能趣終。自念

己身於未來世必為無上菩提法器。心亦如是終無異求。名於自身生決定想。就後八中前五是其攝功德行。後三是其攝智慧行。攝功德中初二是其淨佛土行。後三是其起法身行。淨土行中不觀福田及非福田者明能等施。此即是其捨穢土行。以修等施故離凡夫障礙穢土。修淨土者明能持戒。此即是其嚴淨土行。以修十善離十惡故。得佛之時具眾生來生其國。法身行中前二是其捨穢身行。後一是其嚴法身行。捨穢身中滅有餘者離殘苦也。斷業緣者除殘業因煩惱緣也。此等通時俱名有餘。故涅槃中說餘有三。一煩惱餘報。二者餘業。三者餘有煩惱。餘報就凡夫說。一切凡夫貪瞋癡慢增上力故墮於地獄。從地獄出於畜生中受種種身。乃至人中受惡果報犯四禁罪。言餘業者就學人說。須陀洹人受七有業。斯陀含人於欲界中受二有業。阿那含人受於色有無色有業。言餘有者就無學說。羅漢辟支無業無結。而有結業二家果在。更須轉滅故。經說言。無業無結而轉二果。此三種餘菩薩皆捨。問曰。何處菩薩能捨。謂。初地上。地前雖捨而未能盡。捨初二種猶是向前斷除業緣。捨後一種猶是向前滅除餘有。修淨身者修行十善遠離十惡。得諸相好名修淨身。於十善中一一各以五心修習。謂。下中上上中上上則為五十。始修五十終成五十合為百福。以此百福成於一相。如是具修三十二相。為破世間事八十神修八十好。下修智中初一攝治。後二離障。了知緣者知因緣法空無所有。不取因相不取生相。不取滅相不取一異。無有等相名了因緣。離怨對者有八種魔。是菩薩怨。菩薩離之。言八魔者一煩惱魔貪瞋癡等。二者陰魔。謂五陰身。三者死魔。謂身滅壞。四者天魔。第六天子無常無樂無我不淨。此四倒心復為四魔。通前說八。魔羅胡語。此云殺者。此八害善故名殺者。又復四地已還菩薩觀諸煩惱悉是己怨。常修遠離。五住已上得不住道。隨世化益不以一切煩惱為怨。隨而受身化眾生故。唯用誹謗方等經者以為大怨畏而離之。經說如是。離二邊者生死有果是其一邊。愛煩惱因復為一邊。菩薩皆離。第五德中差別有五。一諸根完具六根不缺。二不生邊地常處中國際化隨物。三諸天愛念。四為一切人天大眾恭敬供養。五得宿命智。初二是報中二是福。後一是智。第六德者謂金剛定。如前金剛三昧章中具廣分別。第七德中差別有四。一近善知識。二專心聽法。三繫念思惟。四如法修行。以此四種對治諸過。故經說言。譬如病人至良醫所醫為說藥。至心善受隨教合藥服之病愈。病人喻於起行菩薩。至醫喻於近善知識。受教喻於專心聽法。合藥喻思。服喻修行。病愈身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身於未來世必為無上菩提法器。心亦如是終無異求。名於自身生決定想。就後八中前五是其攝功德行。後三是其攝智慧行。攝功德中初二是其淨佛土行。後三是其起法身行。淨土行中不觀福田及非福田者明能等施。此即是其捨穢土行。以修等施故離凡夫障礙穢土。修淨土者明能持戒。此即是其嚴淨土行。以修十善離十惡故。得佛之時具眾生來生其國。法身行中前二是其捨穢身行。後一是其嚴法身行。捨穢身中滅有餘者離殘苦也。斷業緣者除殘業因煩惱緣也。此等通時俱名有餘。故涅槃中說餘有三。一煩惱餘報。二者餘業。三者餘有煩惱。餘報就凡夫說。一切凡夫貪瞋癡慢增上力故墮於地獄。從地獄出於畜生中受種種身。乃至人中受惡果報犯四禁罪。言餘業者就學人說。須陀洹人受七有業。斯陀含人於欲界中受二有業。阿那含人受於色有無色有業。言餘有者就無學說。羅漢辟支無業無結。而有結業二家果在。更須轉滅故。經說言。無業無結而轉二果。此三種餘菩薩皆捨。問曰。何處菩薩能捨。謂。初地上。地前雖捨而未能盡。捨初二種猶是向前斷除業緣。捨後一種猶是向前滅除餘有。修淨身者修行十善遠離十惡。得諸相好名修淨身。於十善中一一各以五心修習。謂。下中上上中上上則為五十。始修五十終成五十合為百福。以此百福成於一相。如是具修三十二相。為破世間事八十神修八十好。下修智中初一攝治。後二離障。了知緣者知因緣法空無所有。不取因相不取生相。不取滅相不取一異。無有等相名了因緣。離怨對者有八種魔。是菩薩怨。菩薩離之。言八魔者一煩惱魔貪瞋癡等。二者陰魔。謂五陰身。三者死魔。謂身滅壞。四者天魔。第六天子無常無樂無我不淨。此四倒心復為四魔。通前說八。魔羅胡語。此云殺者。此八害善故名殺者。又復四地已還菩薩觀諸煩惱悉是己怨。常修遠離。五住已上得不住道。隨世化益不以一切煩惱為怨。隨而受身化眾生故。唯用誹謗方等經者以為大怨畏而離之。經說如是。離二邊者生死有果是其一邊。愛煩惱因復為一邊。菩薩皆離。第五德中差別有五。一諸根完具六根不缺。二不生邊地常處中國際化隨物。三諸天愛念。四為一切人天大眾恭敬供養。五得宿命智。初二是報中二是福。後一是智。第六德者謂金剛定。如前金剛三昧章中具廣分別。第七德中差別有四。一近善知識。二專心聽法。三繫念思惟。四如法修行。以此四種對治諸過。故經說言。譬如病人至良醫所醫為說藥。至心善受隨教合藥服之病愈。病人喻於起行菩薩。至醫喻於近善知識。受教喻於專心聽法。合藥喻思。服喻修行。病愈身。

樂喻得涅槃。第八德中具有八門。一斷五事。二離五事。三成六事。四修五事。五守一事。六近四事。七信順一實。八心善解脫慧善解。脫斷五事者所謂五陰。陰義如前五陰章中具廣解釋分別。菩薩推求知無所有。故能斷之。離五事者所謂五見。身邊邪見戒見二取是其五也。此義如前十使中釋。菩薩離之。成六事者謂六念心。念佛法僧戒施及天是其六也。亦如前釋。修五事者一是知定。所謂初禪。彼有覺觀故名為知。二者寂定。謂第二禪。彼滅覺觀故云寂定。三身心樂定。謂第三禪。彼樂殊勝故云快樂。四無樂定。謂從四禪乃至非想彼絕四受故云無樂。此四事定。五首楞嚴是其理定。首楞嚴者此名一切事竟。嚴者此云堅固。守一事者謂菩提之心。亦如前釋。近四事者謂四無量。亦如上解。信一實者謂一大乘隨化說三。實唯一大故云一實。心慧脫者滅貪嗔癡心得解脫。於一切法知無礙故。慧得解脫。滅貪嗔癡即是五住性結亡也。所得名為真諦心慧。於一切法知無礙者。即是事中無知盡也。所得名為世諦慧脫。第九德別差別有五。一者信心二者直心三者戒心四者近善友五者多聞。故經說言。修大涅槃初發五事。以初發故判為勝進。信者謂信三寶二諦施有果報及善方便究竟一乘。此等猶是地持論中信八解處。三寶為三。言二諦者地持論中名真實義。施有報者地持名為種種因果。善方便者地持論中名得方便。究竟一乘地持論中名為得義。彼菩提因名得方便。菩提之果名為得義。此中略無諸佛菩薩神通之力。言直心者於自所犯發露悔除。無藏過意故名直心。又以實心覆眾生過讚其善事。所謂佛性令其發心亦名直心。戒者菩薩堅持禁戒。正向菩提心無異求。不受外道烏鷄戒等。近善友者諸佛菩薩是其善友常親近之。言多聞者凡有六種。一為涅槃受持讀誦十二部經書寫供養名具多聞。二除十一部唯持方廣名具多聞。三除十二部但持涅槃名具多聞。四除涅槃具足全體。其唯受持一四句偈名為多聞。五除一四句偈但持如來常住不變名為多聞。六除是事若知如來常不說法亦名多聞。云何不說經。自釋言。諸法無性。雖說諸法常無所說。第十德者所謂菩薩三十七品。是義如後道品章中具廣辨釋(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂喻得涅槃。第八德中具有八門。一斷五事。二離五事。三成六事。四修五事。五守一事。六近四事。七信順一實。八心善解脫慧善解。脫斷五事者所謂五陰。陰義如前五陰章中具廣解釋分別。菩薩推求知無所有。故能斷之。離五事者所謂五見。身邊邪見戒見二取是其五也。此義如前十使中釋。菩薩離之。成六事者謂六念心。念佛法僧戒施及天是其六也。亦如前釋。修五事者一是知定。所謂初禪。彼有覺觀故名為知。二者寂定。謂第二禪。彼滅覺觀故云寂定。三身心樂定。謂第三禪。彼樂殊勝故云快樂。四無樂定。謂從四禪乃至非想彼絕四受故云無樂。此四事定。五首楞嚴是其理定。首楞嚴者此名一切事竟。嚴者此云堅固。守一事者謂菩提之心。亦如前釋。近四事者謂四無量。亦如上解。信一實者謂一大乘隨化說三。實唯一大故云一實。心慧脫者滅貪嗔癡心得解脫。於一切法知無礙故。慧得解脫。滅貪嗔癡即是五住性結亡也。所得名為真諦心慧。於一切法知無礙者。即是事中無知盡也。所得名為世諦慧脫。第九德別差別有五。一者信心二者直心三者戒心四者近善友五者多聞。故經說言。修大涅槃初發五事。以初發故判為勝進。信者謂信三寶二諦施有果報及善方便究竟一乘。此等猶是地持論中信八解處。三寶為三。言二諦者地持論中名真實義。施有報者地持名為種種因果。善方便者地持論中名得方便。究竟一乘地持論中名為得義。彼菩提因名得方便。菩提之果名為得義。此中略無諸佛菩薩神通之力。言直心者於自所犯發露悔除。無藏過意故名直心。又以實心覆眾生過讚其善事。所謂佛性令其發心亦名直心。戒者菩薩堅持禁戒。正向菩提心無異求。不受外道烏鷄戒等。近善友者諸佛菩薩是其善友常親近之。言多聞者凡有六種。一為涅槃受持讀誦十二部經書寫供養名具多聞。二除十一部唯持方廣名具多聞。三除十二部但持涅槃名具多聞。四除涅槃具足全體。其唯受持一四句偈名為多聞。五除一四句偈但持如來常住不變名為多聞。六除是事若知如來常不說法亦名多聞。云何不說經。自釋言。諸法無性。雖說諸法常無所說。第十德者所謂菩薩三十七品。是義如後道品章中具廣辨釋(此二門竟)。

次對五行定其位分。言五行者一是聖行。二是梵行。三是天行。四是病行。五嬰兒行。此義如前五行章中已廣解釋。通而論之五行十德皆遍始終。是諸菩薩常所修故隨相別分。五行地前。十德地上。云何得知。五行地前。如涅槃中說。初地上不動之地堪忍無畏極愛之地空平等地為五行果。明是地前。云何得知。十德地上。如經中說。菩薩十德不可思議非是世法。世間所無。明非地前。十德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對五行定其位分。言五行者一是聖行。二是梵行。三是天行。四是病行。五嬰兒行。此義如前五行章中已廣解釋。通而論之五行十德皆遍始終。是諸菩薩常所修故隨相別分。五行地前。十德地上。云何得知。五行地前。如涅槃中說。初地上不動之地堪忍無畏極愛之地空平等地為五行果。明是地前。云何得知。十德地上。如經中說。菩薩十德不可思議非是世法。世間所無。明非地前。十德如是。

見性十法義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性十法義

見性十法如涅槃說。一者少欲。二者知足。三者寂靜。四者精進。五者正念。六者正定。七者正慧。八者解脫。九讚嘆解脫。十以大涅槃教化眾生。此十名中備含多義。如來自以五番釋之。於中義雜難以別名。第一番中少欲知足相對辨釋。經中先對不善之法辨明菩薩少欲知足。後對善法明其菩薩多欲不足。就不善中四義辨異。其一義者少有所求名為少欲。若有乏少但念善法。心無愁惱說為知足。第二義者不從他求。亦不自取名為少欲。得少之時心不悔恨說為知足。第三義者未得法中能破三欲名為少欲。得而不著說為知足。言三欲者。一是惡欲。欲為一切大眾上首。令一切僧隨逐於己。令我所說四眾信受一切天人尊敬讚嘆供養於我。二是大欲。欲令世人咸皆謂已得須陀洹乃至羅漢。得住初地乃至佛果。得禪解脫一切功德。三是欲欲。願生剎利婆羅門家。願生天上乃至梵天。第四義者不求他敬名為少欲。所得之物不為積聚說為知足。上來對惡辨明菩薩少欲知足。今次對善明其多欲不知足義。四句辨之。一少欲不知足。謂須陀洹求小涅槃故。學心未止名不知足。且論須陀洹。斯陀那含類亦同然。二者知足而非少欲。謂辟支佛於自所得生究竟想故名知足。辟支化人但現神通不知說法。求說心多故非少欲。三亦少欲亦是知足。謂阿羅漢更無所求名為少欲。自謂究竟故曰知足。四不少欲亦不知足。所謂菩薩求大菩提無量善法故非少欲。於自所得不生足想名不知足。然此二行有善不善。凡夫所行名為不善。求他知故。聖人行者名之為善。所行不欲令他知故。言寂靜者泛論有四。一者身靜而心不靜。謂有比丘在空閑處。而心積聚貪瞋癡等。二者心靜而身不靜。謂有比丘親近四眾心無煩惱。三者身心俱不寂靜。謂餘凡夫。四者身心二俱寂靜。謂佛菩薩。身寂靜故離殺盜婬。心寂靜故離貪瞋癡。又復菩薩三業無過亦名寂靜。三業策懃離過。修善名為精進。具六念心故云正念。得勝三昧名為正定。觀諸法空說為正慧。斷諸煩惱名為解脫。為諸眾生稱美解脫常恒不變名讚解脫。斷煩惱故得大涅槃。不捨大願力故教化眾生(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性十法如涅槃說。一者少欲。二者知足。三者寂靜。四者精進。五者正念。六者正定。七者正慧。八者解脫。九讚嘆解脫。十以大涅槃教化眾生。此十名中備含多義。如來自以五番釋之。於中義雜難以別名。第一番中少欲知足相對辨釋。經中先對不善之法辨明菩薩少欲知足。後對善法明其菩薩多欲不足。就不善中四義辨異。其一義者少有所求名為少欲。若有乏少但念善法。心無愁惱說為知足。第二義者不從他求。亦不自取名為少欲。得少之時心不悔恨說為知足。第三義者未得法中能破三欲名為少欲。得而不著說為知足。言三欲者。一是惡欲。欲為一切大眾上首。令一切僧隨逐於己。令我所說四眾信受一切天人尊敬讚嘆供養於我。二是大欲。欲令世人咸皆謂已得須陀洹乃至羅漢。得住初地乃至佛果。得禪解脫一切功德。三是欲欲。願生剎利婆羅門家。願生天上乃至梵天。第四義者不求他敬名為少欲。所得之物不為積聚說為知足。上來對惡辨明菩薩少欲知足。今次對善明其多欲不知足義。四句辨之。一少欲不知足。謂須陀洹求小涅槃故。學心未止名不知足。且論須陀洹。斯陀那含類亦同然。二者知足而非少欲。謂辟支佛於自所得生究竟想故名知足。辟支化人但現神通不知說法。求說心多故非少欲。三亦少欲亦是知足。謂阿羅漢更無所求名為少欲。自謂究竟故曰知足。四不少欲亦不知足。所謂菩薩求大菩提無量善法故非少欲。於自所得不生足想名不知足。然此二行有善不善。凡夫所行名為不善。求他知故。聖人行者名之為善。所行不欲令他知故。言寂靜者泛論有四。一者身靜而心不靜。謂有比丘在空閑處。而心積聚貪瞋癡等。二者心靜而身不靜。謂有比丘親近四眾心無煩惱。三者身心俱不寂靜。謂餘凡夫。四者身心二俱寂靜。謂佛菩薩。身寂靜故離殺盜婬。心寂靜故離貪瞋癡。又復菩薩三業無過亦名寂靜。三業策懃離過。修善名為精進。具六念心故云正念。得勝三昧名為正定。觀諸法空說為正慧。斷諸煩惱名為解脫。為諸眾生稱美解脫常恒不變名讚解脫。斷煩惱故得大涅槃。不捨大願力故教化眾生(此一門竟)。

第二番中修習四依。破四惡欲名為少欲。四惡欲者。一為衣惡欲。著糞掃衣而對治之。二為食惡欲。乞食治之。三臥具惡欲。樹下治之。四為有惡欲。為有造業身心寂靜而對治之。住四聖種說為知足。住四種樂名為寂靜。言四樂者。一出寂樂。謂持戒樂。二寂靜樂。地持論中名遠離樂。所謂初禪離欲惡不善故名寂靜。三永滅樂。地持論中名寂靜滅樂。二禪已上覺觀止息故云永滅。四畢竟樂。地持論中名菩提樂。出世聖道一得不退故云畢竟。具四正懃名為精進。具四念處名為正念。得四禪故名為正定。具四聖諦名為正慧。永斷煩惱名為解脫。呵煩惱過顯解脫勝名嘆解脫。第十如前(此兩門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二番中修習四依。破四惡欲名為少欲。四惡欲者。一為衣惡欲。著糞掃衣而對治之。二為食惡欲。乞食治之。三臥具惡欲。樹下治之。四為有惡欲。為有造業身心寂靜而對治之。住四聖種說為知足。住四種樂名為寂靜。言四樂者。一出寂樂。謂持戒樂。二寂靜樂。地持論中名遠離樂。所謂初禪離欲惡不善故名寂靜。三永滅樂。地持論中名寂靜滅樂。二禪已上覺觀止息故云永滅。四畢竟樂。地持論中名菩提樂。出世聖道一得不退故云畢竟。具四正懃名為精進。具四念處名為正念。得四禪故名為正定。具四聖諦名為正慧。永斷煩惱名為解脫。呵煩惱過顯解脫勝名嘆解脫。第十如前(此兩門竟)。

第三番中離世間事名為少欲。既出家已不生悔心是名知足。近空閑處說為寂靜。念已未得沙門道果。妄令他人謂己已得。生慚愧心疾疾懃修名為精進。近大涅槃說為正念。隨順天行名為正定。菩薩八禪是其天行。正見正知說為正慧。正知見故能破煩惱名為解脫。十住菩薩為眾生故稱美涅槃名嘆解脫。第十如上(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三番中離世間事名為少欲。既出家已不生悔心是名知足。近空閑處說為寂靜。念已未得沙門道果。妄令他人謂己已得。生慚愧心疾疾懃修名為精進。近大涅槃說為正念。隨順天行名為正定。菩薩八禪是其天行。正見正知說為正慧。正知見故能破煩惱名為解脫。十住菩薩為眾生故稱美涅槃名嘆解脫。第十如上(此三門竟)。

第四番中行十二頭陀名為少欲。行是事時不生悔心說為知足。修空三昧名為寂靜。得四果已於大菩提心不休息名為精進。思惟如來常恒不變說為正念。修八解脫名為正定。得四無礙是名正慧。遠離七漏稱曰解脫。七漏如前煩惱聚中具廣分別。嘆美涅槃名讚解脫。第十如前(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四番中行十二頭陀名為少欲。行是事時不生悔心說為知足。修空三昧名為寂靜。得四果已於大菩提心不休息名為精進。思惟如來常恒不變說為正念。修八解脫名為正定。得四無礙是名正慧。遠離七漏稱曰解脫。七漏如前煩惱聚中具廣分別。嘆美涅槃名讚解脫。第十如前(此四門竟)。

第五番中破壞諂曲名為少欲。學如來行稱曰知足。近涅槃門及五種樂說為寂靜。言五樂者如地持論說。一者同樂二者受樂三苦對治樂四斷受樂五無罪樂。亦可。四禪及首楞嚴名五樂矣。堅持禁戒名為精進。有慚愧者說為正念。不見心想名為正定。不求諸法因緣性相名為正慧。斷諸煩惱說為解脫。為他稱美名嘆解脫。第十如上。如是十法雖見佛性而不明了。未同佛故。十法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五番中破壞諂曲名為少欲。學如來行稱曰知足。近涅槃門及五種樂說為寂靜。言五樂者如地持論說。一者同樂二者受樂三苦對治樂四斷受樂五無罪樂。亦可。四禪及首楞嚴名五樂矣。堅持禁戒名為精進。有慚愧者說為正念。不見心想名為正定。不求諸法因緣性相名為正慧。斷諸煩惱說為解脫。為他稱美名嘆解脫。第十如上。如是十法雖見佛性而不明了。未同佛故。十法如是。

涅槃十因義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃十因義

涅槃十因如涅槃說。一信二戒三近善友四者寂靜五者精進六正念具足七者濡語八者護法九者布施十者正慧。信者菩薩信佛法僧常恒不變。一切眾生悉有佛性。戒者菩薩堅持禁戒不為一切。唯為最上第一義故。近善友者若有能說信戒施聞智慧等法令人行者常親近之。言寂靜者深觀法界身心不動。言精進者常觀四諦投頭火燃終不放逸捨。正念具者具六念心。念佛法僧戒施及天。言濡語者離口四過與眾生語。言護法者常自樂法。受持讀誦書寫供養。思惟其義為他廣說。見人護法種種供養。施者菩薩於同法者隨其所須一切給與。慧者觀察如來常住無有變易。一切眾生悉有佛性。觀一切法若空若有若常若無常。如是二諦種種差別。以此十種能見涅槃。十因如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃十因如涅槃說。一信二戒三近善友四者寂靜五者精進六正念具足七者濡語八者護法九者布施十者正慧。信者菩薩信佛法僧常恒不變。一切眾生悉有佛性。戒者菩薩堅持禁戒不為一切。唯為最上第一義故。近善友者若有能說信戒施聞智慧等法令人行者常親近之。言寂靜者深觀法界身心不動。言精進者常觀四諦投頭火燃終不放逸捨。正念具者具六念心。念佛法僧戒施及天。言濡語者離口四過與眾生語。言護法者常自樂法。受持讀誦書寫供養。思惟其義為他廣說。見人護法種種供養。施者菩薩於同法者隨其所須一切給與。慧者觀察如來常住無有變易。一切眾生悉有佛性。觀一切法若空若有若常若無常。如是二諦種種差別。以此十種能見涅槃。十因如是。

菩薩十力義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十力義

菩薩十力出大智論。行心堅固魔法不壞名之為力。力義不同。一門說十。十名是何。一發心堅固力。求一切智不退轉故。二大慈力。常能不捨諸眾生故。三大悲力。不求利養化眾生故。四精進力。能信出生諸佛法故。五禪定力。雖起智慧威儀之行不失壞故。具智慧力。遠離二邊隨十二緣。斷諸邪見滅戲論故。七不厭力。常受生死教化眾生。集諸善行無疲厭故。八無生忍力。觀法實相知無我故。九解脫力。入三解脫門。及知二乘得解脫故。十無礙智力。於法自在知眾生心所趣向故。又華嚴中更說十力。與前十種有同有異。十名是何。一直心力。一切世界無染著故。二深心力。不壞一切諸佛法故。三方便力。究竟一切菩薩行故。四智慧力。知眾生心故。五者願力。令一切眾生願滿足故。六者行力。盡未來際不斷絕故。七者乘力。出生普現一切乘故。八神通力。於一毛道示現一切清淨世界一切如來出興世故。九菩提力。覺悟菩提與一切眾生心念等故。十轉法輪力。於一句法分別演說。隨順一切眾生悕望及諸根故。此十種中初直心力是前十中具智慧力及無生忍力。第二深心是前十中精進之力。第三方便第六行力是前十中不疲厭力。第四慧力第十轉法輪力是前十中無礙智力。第五願力是前十中初發心力。第七乘力是前十中解脫之力。以知三乘解脫法故。後十種中神通力菩提力前十不論。前十種中慈悲定力後十不說。又首楞嚴中更說十力。一菩提心力。堅守不失。二於不思議佛法得深信力。深信不疑。三於多聞得不妄力。堅持不失。四往來生死得無疲力。常能處之。五於眾生得大悲力。常能攝化。六於布施得堅捨力。恒施不休。七於持戒得不壞力。堅持不犯。八於忍辱得堅受力。常能忍受。九魔不能壞得智慧力。不為魔動。十於諸深法得信樂力。樂求無厭。此之十種與大智論所說十力有同有異。初菩提心力是彼第一發心之力。第二深信是彼第四精進之力。能信出生諸佛之法。第四無疲是彼第七無厭力也。第五於生得大慈者。是彼第二大慈之力。及第三門大悲之力。第九於魔得智慧力。是彼第六具智慧力。及第十門無礙智力。第十深法得信樂者。是彼第八無生忍力。及第九門解脫之力。此中多聞布施持戒忍辱之力彼中不論。彼中定力此處不說。十力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十力出大智論。行心堅固魔法不壞名之為力。力義不同。一門說十。十名是何。一發心堅固力。求一切智不退轉故。二大慈力。常能不捨諸眾生故。三大悲力。不求利養化眾生故。四精進力。能信出生諸佛法故。五禪定力。雖起智慧威儀之行不失壞故。具智慧力。遠離二邊隨十二緣。斷諸邪見滅戲論故。七不厭力。常受生死教化眾生。集諸善行無疲厭故。八無生忍力。觀法實相知無我故。九解脫力。入三解脫門。及知二乘得解脫故。十無礙智力。於法自在知眾生心所趣向故。又華嚴中更說十力。與前十種有同有異。十名是何。一直心力。一切世界無染著故。二深心力。不壞一切諸佛法故。三方便力。究竟一切菩薩行故。四智慧力。知眾生心故。五者願力。令一切眾生願滿足故。六者行力。盡未來際不斷絕故。七者乘力。出生普現一切乘故。八神通力。於一毛道示現一切清淨世界一切如來出興世故。九菩提力。覺悟菩提與一切眾生心念等故。十轉法輪力。於一句法分別演說。隨順一切眾生悕望及諸根故。此十種中初直心力是前十中具智慧力及無生忍力。第二深心是前十中精進之力。第三方便第六行力是前十中不疲厭力。第四慧力第十轉法輪力是前十中無礙智力。第五願力是前十中初發心力。第七乘力是前十中解脫之力。以知三乘解脫法故。後十種中神通力菩提力前十不論。前十種中慈悲定力後十不說。又首楞嚴中更說十力。一菩提心力。堅守不失。二於不思議佛法得深信力。深信不疑。三於多聞得不妄力。堅持不失。四往來生死得無疲力。常能處之。五於眾生得大悲力。常能攝化。六於布施得堅捨力。恒施不休。七於持戒得不壞力。堅持不犯。八於忍辱得堅受力。常能忍受。九魔不能壞得智慧力。不為魔動。十於諸深法得信樂力。樂求無厭。此之十種與大智論所說十力有同有異。初菩提心力是彼第一發心之力。第二深信是彼第四精進之力。能信出生諸佛之法。第四無疲是彼第七無厭力也。第五於生得大慈者。是彼第二大慈之力。及第三門大悲之力。第九於魔得智慧力。是彼第六具智慧力。及第十門無礙智力。第十深法得信樂者。是彼第八無生忍力。及第九門解脫之力。此中多聞布施持戒忍辱之力彼中不論。彼中定力此處不說。十力如是。

菩薩十無畏義兩門分別(一辨相 二對四無畏辨其同異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十無畏義兩門分別(一辨相 二對四無畏辨其同異)

此十無畏出華嚴經。名字是何。一悉能聞持問答無畏。二除滅眾生疑惑無畏。三見一切空離邪見無畏。四得佛威儀無畏。五三業清淨離過無畏。六諸天善神一切諸佛護念無畏。七悉能受持一切佛法無畏。八示現受生不為生死惑亂無畏。九安住大乘悉能示現諸乘無畏。十隨化眾生普為應現不斷菩薩願行無畏(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十無畏出華嚴經。名字是何。一悉能聞持問答無畏。二除滅眾生疑惑無畏。三見一切空離邪見無畏。四得佛威儀無畏。五三業清淨離過無畏。六諸天善神一切諸佛護念無畏。七悉能受持一切佛法無畏。八示現受生不為生死惑亂無畏。九安住大乘悉能示現諸乘無畏。十隨化眾生普為應現不斷菩薩願行無畏(此一門竟)。

次對菩薩四種無畏辨其同異。四無畏義如前廣說。一者總持說法無畏。二知法藥及知眾生根欲性心說法無畏。三善能問答說法無畏。四能斷物疑說法無畏。十中第一即是四中第一第三。十中第二即是四中第四無畏。十中第三第七第九即是四中第二無畏。知法藥故餘者不同。無畏如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對菩薩四種無畏辨其同異。四無畏義如前廣說。一者總持說法無畏。二知法藥及知眾生根欲性心說法無畏。三善能問答說法無畏。四能斷物疑說法無畏。十中第一即是四中第一第三。十中第二即是四中第四無畏。十中第三第七第九即是四中第二無畏。知法藥故餘者不同。無畏如是。

三乘共地義三門分別(一釋名辨相 二約小論大 三辨明菩薩行之通別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘共地義三門分別(一釋名辨相 二約小論大 三辨明菩薩行之通別)

三乘共地如大品經燈炷品說。一切賢聖住處名地。地別不同。一門說十。說三乘地共為此十。名共十地。為別菩薩獨法十地故云共矣。十名是何。一乾慧地。二者性地。三八人地。四者見地。五者薄地。六離欲地。七已作地。八辟支佛地。九菩薩地。十者佛地。於此十中得名有二。乘別分三。因果為六。地別說十。得名二者前之七種據法彰名。後之三種就人立稱。互從皆得直。以立名不同故爾。乘別三者初七小乘。次一中乘。後二大乘。因果六者初七是其小乘因果。次一是其中乘因果。後二是其大乘因果。地別十者名如上列。言乾慧者謂聲聞中五停心觀總別念處。於此位中勤修精進持戒之行。或觀不淨或修慈悲。或觀因緣或分別界。或為數息或復修習念佛三昧。於四念處總別觀察。總別之相後道品中具廣分別。此等皆是假總觀行。雖有智慧未得定水故云乾慧。又此事觀未得理水亦名乾慧。未觀四諦十六行故。言性地者論言。從煗至世第一法。依禪修習四真諦觀成聖人性故云性地。依何等禪。謂四根本未來中間。八人地者論言。苦忍至道比忍具修八忍名八人地。言見地者論自釋言。初得聖果。謂。須陀洹道比智心見理周盡故云見地。問曰。何故見修無學三道之中。須陀洹向名為見道。此十地中須陀洹果名為見地。釋言。見義有其二種。一推求名見。多在諸忍。二明白名見。多在諸智。須陀向中推求義足故。三道中名為見道。須陀洹果中明白方具說為見地。各據一義不相乖背。言薄地者論自釋言。或須陀洹或斯陀含。能薄欲結故名薄地。言須陀者欲界九品修道惑中。從斷一品乃至第六無礙道來。是其進向須陀洹果。故名須陀。斯陀含者從斷六品乃至第九無礙道來。通名斯陀。斷第六品守果斯陀。斷第七品乃至第九無礙道來進向斯陀。離欲地者謂阿那含。從斷欲界第九品結乃至那含金剛三昧通名那含。離欲界欲名離欲。地此人亦能斷上煩惱。從始為言且云離欲。已作地者謂羅漢果。成就盡智無生智故名為已作。言盡智者現盡諸漏。無生智者保更不起。辟支地者緣覺人中。從因至果通名辟支。辟支胡語。此方翻譯名因緣覺。藉現事緣而得覺悟。不假他教名因緣覺。又於十二因緣法中而得覺悟亦名緣覺。菩薩地者從初發心乃至法雲菩薩胡語。此方翻譯名道眾生。具修自利利他之道名道眾生。又復此人解會中道。從其所會名道眾生。言佛地者金剛心後種智德備。覺窮法性名為佛地。問曰。何故小乘分七中乘為一。大乘說二。釋言。此等互從皆得。但今且據離合法門故為此說。以聲聞人行麁易別故分為七。緣覺之人一入無漏至果乃出。異相難分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘共地如大品經燈炷品說。一切賢聖住處名地。地別不同。一門說十。說三乘地共為此十。名共十地。為別菩薩獨法十地故云共矣。十名是何。一乾慧地。二者性地。三八人地。四者見地。五者薄地。六離欲地。七已作地。八辟支佛地。九菩薩地。十者佛地。於此十中得名有二。乘別分三。因果為六。地別說十。得名二者前之七種據法彰名。後之三種就人立稱。互從皆得直。以立名不同故爾。乘別三者初七小乘。次一中乘。後二大乘。因果六者初七是其小乘因果。次一是其中乘因果。後二是其大乘因果。地別十者名如上列。言乾慧者謂聲聞中五停心觀總別念處。於此位中勤修精進持戒之行。或觀不淨或修慈悲。或觀因緣或分別界。或為數息或復修習念佛三昧。於四念處總別觀察。總別之相後道品中具廣分別。此等皆是假總觀行。雖有智慧未得定水故云乾慧。又此事觀未得理水亦名乾慧。未觀四諦十六行故。言性地者論言。從煗至世第一法。依禪修習四真諦觀成聖人性故云性地。依何等禪。謂四根本未來中間。八人地者論言。苦忍至道比忍具修八忍名八人地。言見地者論自釋言。初得聖果。謂。須陀洹道比智心見理周盡故云見地。問曰。何故見修無學三道之中。須陀洹向名為見道。此十地中須陀洹果名為見地。釋言。見義有其二種。一推求名見。多在諸忍。二明白名見。多在諸智。須陀向中推求義足故。三道中名為見道。須陀洹果中明白方具說為見地。各據一義不相乖背。言薄地者論自釋言。或須陀洹或斯陀含。能薄欲結故名薄地。言須陀者欲界九品修道惑中。從斷一品乃至第六無礙道來。是其進向須陀洹果。故名須陀。斯陀含者從斷六品乃至第九無礙道來。通名斯陀。斷第六品守果斯陀。斷第七品乃至第九無礙道來進向斯陀。離欲地者謂阿那含。從斷欲界第九品結乃至那含金剛三昧通名那含。離欲界欲名離欲。地此人亦能斷上煩惱。從始為言且云離欲。已作地者謂羅漢果。成就盡智無生智故名為已作。言盡智者現盡諸漏。無生智者保更不起。辟支地者緣覺人中。從因至果通名辟支。辟支胡語。此方翻譯名因緣覺。藉現事緣而得覺悟。不假他教名因緣覺。又於十二因緣法中而得覺悟亦名緣覺。菩薩地者從初發心乃至法雲菩薩胡語。此方翻譯名道眾生。具修自利利他之道名道眾生。又復此人解會中道。從其所會名道眾生。言佛地者金剛心後種智德備。覺窮法性名為佛地。問曰。何故小乘分七中乘為一。大乘說二。釋言。此等互從皆得。但今且據離合法門故為此說。以聲聞人行麁易別故分為七。緣覺之人一入無漏至果乃出。異相難分

故合為一。大乘法中果德高出。特異眾聖。理須別樹。故分為二。蓋乃且據一門說言耳。若入餘門或分大乘而合中小。如地經說。聲聞法行緣覺法行菩薩法行如來法行。或分小乘而合中大。如涅槃經。彼恒河中七人是也。彼分小乘以之為五。始從住人乃至第七。水陸俱行。辟支菩薩及與如來同皆說為水陸俱行。如此離合經中大多。不可具論(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故合為一。大乘法中果德高出。特異眾聖。理須別樹。故分為二。蓋乃且據一門說言耳。若入餘門或分大乘而合中小。如地經說。聲聞法行緣覺法行菩薩法行如來法行。或分小乘而合中大。如涅槃經。彼恒河中七人是也。彼分小乘以之為五。始從住人乃至第七。水陸俱行。辟支菩薩及與如來同皆說為水陸俱行。如此離合經中大多。不可具論(此一門竟)。

次第二門約小論大。如龍樹說。聲聞乾慧於菩薩中名初發心。種性已前善趣之人始求菩提名初發心。聲聞性地於菩薩中名柔順忍。種性解行隨順出道名柔順忍。聲聞八人於菩薩中名無生忍。入菩薩位此名初地。始入地心為無生忍。不同仁王地經論等七地已上方名無生。聲聞見地於菩薩中名阿毘跋致。此乃初地正住已後。乃至地滿安住不退名阿毘跋致。聲聞薄地於菩薩中。過阿毘跋斷諸煩惱餘氣亦薄。此從二地乃至七地。修道剪障名斷煩惱。聲聞離欲於菩薩中。離欲因緣得五神通。此從八地乃至十地愛佛心斷名為離欲。淨佛國土神變自在。知眾生心如應說法名得五通。聲聞已作於大乘中名為佛地。斯乃論主因解小中七地差別。乘以類顯大乘位分。非前七中已含大乘。若前七中已含大乘。何須在後更說菩薩及與佛地。人惑在斯最須識知(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門約小論大。如龍樹說。聲聞乾慧於菩薩中名初發心。種性已前善趣之人始求菩提名初發心。聲聞性地於菩薩中名柔順忍。種性解行隨順出道名柔順忍。聲聞八人於菩薩中名無生忍。入菩薩位此名初地。始入地心為無生忍。不同仁王地經論等七地已上方名無生。聲聞見地於菩薩中名阿毘跋致。此乃初地正住已後。乃至地滿安住不退名阿毘跋致。聲聞薄地於菩薩中。過阿毘跋斷諸煩惱餘氣亦薄。此從二地乃至七地。修道剪障名斷煩惱。聲聞離欲於菩薩中。離欲因緣得五神通。此從八地乃至十地愛佛心斷名為離欲。淨佛國土神變自在。知眾生心如應說法名得五通。聲聞已作於大乘中名為佛地。斯乃論主因解小中七地差別。乘以類顯大乘位分。非前七中已含大乘。若前七中已含大乘。何須在後更說菩薩及與佛地。人惑在斯最須識知(此二門竟)。

次明菩薩行之通則。別則菩薩唯行第九。是故第九名菩薩地。通則十地菩薩皆行。故大品云。菩薩應當具行十地。始從乾慧乃至佛地。問曰。菩薩行後二地義則可知。以何義故行前八地。釋有兩義。一就自行以論。自所行中麁近之者相同二乘。故曰通行。二就外化以釋。為化眾生故現行之。故天女云。以聲聞法化眾生故我為聲聞。以因緣法化眾生故我為辟支。法華亦云。知眾生樂小而畏大智。是故菩薩作聲聞緣覺。龍樹亦云。文殊過去七十億反作辟支佛教化眾生。且言過去作辟支佛。理實過去亦作聲聞。三乘共地辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明菩薩行之通則。別則菩薩唯行第九。是故第九名菩薩地。通則十地菩薩皆行。故大品云。菩薩應當具行十地。始從乾慧乃至佛地。問曰。菩薩行後二地義則可知。以何義故行前八地。釋有兩義。一就自行以論。自所行中麁近之者相同二乘。故曰通行。二就外化以釋。為化眾生故現行之。故天女云。以聲聞法化眾生故我為聲聞。以因緣法化眾生故我為辟支。法華亦云。知眾生樂小而畏大智。是故菩薩作聲聞緣覺。龍樹亦云。文殊過去七十億反作辟支佛教化眾生。且言過去作辟支佛。理實過去亦作聲聞。三乘共地辨之略爾。