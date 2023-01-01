大乘義章卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘義章卷第十二

遠法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師撰

淨法聚因法中。此卷有三十一門(五願義 五戒義 五品十善義 五停心義 五聖支定義 五聖智三昧義 五智義 五忍義 五種菩提義 五種方便義 五種善法義 五行義 五生義 五無量義 五德舉罪義 五種教誡義 六波羅蜜義 六念義 六種決定義 六妙行義 六種善法義 六和敬義 六修定義 六三昧義 六攝義 七善律儀義 七淨義 七財義 七種大乘義 七地義 七戒齊義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法聚因法中。此卷有三十一門(五願義 五戒義 五品十善義 五停心義 五聖支定義 五聖智三昧義 五智義 五忍義 五種菩提義 五種方便義 五種善法義 五行義 五生義 五無量義 五德舉罪義 五種教誡義 六波羅蜜義 六念義 六種決定義 六妙行義 六種善法義 六和敬義 六修定義 六三昧義 六攝義 七善律儀義 七淨義 七財義 七種大乘義 七地義 七戒齊義)。

五願義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五願義

五願之義出地持論。求義名願。願別不同。一門說五。五名是何。一發心願。二者生願。三境界願。四平等願。五者大願。五中初一是自利願後四利他。發心願者。菩薩自為發菩提心求大菩提名發心願。後利他中言生願者。求利他身。為眾生故願未來世隨善趣生以道益物。名為生願。問曰。何故不願惡趣。釋言。願心有其二種。一為拔苦願生惡道。二為授善願生善趣。善趣眾生堪受道故。境界願者。求利他智。願未來世成就五種無量之智。正知五種無量境界名境界願。五無量者。一眾生境無量。二世界無量。三法界無量。四調伏界無量。五調伏界方便界無量。此義如後五無量中具廣分別。平等願者。求利他行。願未來世一切菩薩四攝之行平等成就名平等願。言大願者。正求利他。願未來世於眾生以四攝法平等饒益。名為大願。故論釋言。大願者即平等願。用前等行廣利人故。五願如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五願之義出地持論。求義名願。願別不同。一門說五。五名是何。一發心願。二者生願。三境界願。四平等願。五者大願。五中初一是自利願後四利他。發心願者。菩薩自為發菩提心求大菩提名發心願。後利他中言生願者。求利他身。為眾生故願未來世隨善趣生以道益物。名為生願。問曰。何故不願惡趣。釋言。願心有其二種。一為拔苦願生惡道。二為授善願生善趣。善趣眾生堪受道故。境界願者。求利他智。願未來世成就五種無量之智。正知五種無量境界名境界願。五無量者。一眾生境無量。二世界無量。三法界無量。四調伏界無量。五調伏界方便界無量。此義如後五無量中具廣分別。平等願者。求利他行。願未來世一切菩薩四攝之行平等成就名平等願。言大願者。正求利他。願未來世於眾生以四攝法平等饒益。名為大願。故論釋言。大願者即平等願。用前等行廣利人故。五願如是。

五戒義五門分別(列名解釋科簡癈立一 遮性分別二 得有分別具三 就時分別四 約就人趣形報分別五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒義五門分別(列名解釋科簡癈立一 遮性分別二 得有分別具三 就時分別四 約就人趣形報分別五)

言五戒者。所謂不殺不盜不邪婬不妄不飲酒是其五戒也。此五能防故名為戒。前三防身。次一防口。後之一種通防身口。護前四故。問曰。身中打縛等事並是不善。何不說離。釋言。打縛是殺眷屬。但言離殺則已具攝。故不別論。又此過輕世人難持。故不說離。問曰。離殺離盜之中不言離邪。離婬之中偏言離邪邪。釋言。殺盜唯邪無正。有皆須離。是故不須以邪別之。婬則不爾。有正有邪。自妻為正。侵他為邪。為簡正婬故說不邪。問曰。何故餘戒法中有婬皆離。五戒之中偏離邪婬。釋言。五戒被在家者。在家之人自妻難斷故偏離邪。又成實言。若婬自妻不墮地獄。是故簡之偏言離邪。問曰。八戒亦被在家。以何義故有婬皆離。不說離邪。釋言。八戒是在家人持出家法。故似出家者有婬皆離。又復八戒時短易持有婬皆離。五戒盡形時久難持。故偏離邪。以難持故。乃至在家初果聖人亦不能離。問曰。口過乃有四種。以何義故偏離妄語不離餘三。龍樹釋言。妄語重故偏說離之。又復妄語故作心起。餘則不定。或有故作。或不故作。又復妄語攝餘口過。兩舌等罪不應法故皆名妄語。若說離妄餘者皆隨故不別論。又兩舌等在家難持故不說離。故雜心言。出家之人尚不能離。況在家者。問曰。飲酒不惱眾生。何故須離。論言。飲酒是放逸門多生罪過。是故須離。問曰。一切歌舞等事何不說離。以過微故又。在家者難常持故。所以不說(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五戒者。所謂不殺不盜不邪婬不妄不飲酒是其五戒也。此五能防故名為戒。前三防身。次一防口。後之一種通防身口。護前四故。問曰。身中打縛等事並是不善。何不說離。釋言。打縛是殺眷屬。但言離殺則已具攝。故不別論。又此過輕世人難持。故不說離。問曰。離殺離盜之中不言離邪。離婬之中偏言離邪邪。釋言。殺盜唯邪無正。有皆須離。是故不須以邪別之。婬則不爾。有正有邪。自妻為正。侵他為邪。為簡正婬故說不邪。問曰。何故餘戒法中有婬皆離。五戒之中偏離邪婬。釋言。五戒被在家者。在家之人自妻難斷故偏離邪。又成實言。若婬自妻不墮地獄。是故簡之偏言離邪。問曰。八戒亦被在家。以何義故有婬皆離。不說離邪。釋言。八戒是在家人持出家法。故似出家者有婬皆離。又復八戒時短易持有婬皆離。五戒盡形時久難持。故偏離邪。以難持故。乃至在家初果聖人亦不能離。問曰。口過乃有四種。以何義故偏離妄語不離餘三。龍樹釋言。妄語重故偏說離之。又復妄語故作心起。餘則不定。或有故作。或不故作。又復妄語攝餘口過。兩舌等罪不應法故皆名妄語。若說離妄餘者皆隨故不別論。又兩舌等在家難持故不說離。故雜心言。出家之人尚不能離。況在家者。問曰。飲酒不惱眾生。何故須離。論言。飲酒是放逸門多生罪過。是故須離。問曰。一切歌舞等事何不說離。以過微故又。在家者難常持故。所以不說(此一門竟)。

次辨遮性。五中前四遠離性罪。後之一戒防禁遮惡。前離性罪是其戒體。後離遮惡是助戒法。又前戒體是其所護。後一助法是其能護。所護如菓。能護之者如似薗牆論說如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨遮性。五中前四遠離性罪。後之一戒防禁遮惡。前離性罪是其戒體。後離遮惡是助戒法。又前戒體是其所護。後一助法是其能護。所護如菓。能護之者如似薗牆論說如是(此二門竟)。

次辨得戒。有分有具。有人說言。五戒之法具受乃得。有人宣說。不具亦得。若依毘曇具受乃得。分受不得。門曰。若言具受得者是義不然。如經中說。優婆塞義差別有五。一者一分。二者小分。三者多分。四者具足。五者斷婬。若具受得云何得有一分等異。毘曇釋言。此據持中宣說一分小多分等。不關受事。於五戒中具受得竟。若於一戒名為一分。若持二戒名為小分。若持三四名為多分。若具持者名為具足。若於自妻亦不婬者名為斷婬。若依成實分受亦得。量其分齊或受一二乃至具足。故彼論言。隨受多小皆得。據極說五。以分得故經中宣說一分多分乃至斷婬。大智論中同成實說(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨得戒。有分有具。有人說言。五戒之法具受乃得。有人宣說。不具亦得。若依毘曇具受乃得。分受不得。門曰。若言具受得者是義不然。如經中說。優婆塞義差別有五。一者一分。二者小分。三者多分。四者具足。五者斷婬。若具受得云何得有一分等異。毘曇釋言。此據持中宣說一分小多分等。不關受事。於五戒中具受得竟。若於一戒名為一分。若持二戒名為小分。若持三四名為多分。若具持者名為具足。若於自妻亦不婬者名為斷婬。若依成實分受亦得。量其分齊或受一二乃至具足。故彼論言。隨受多小皆得。據極說五。以分得故經中宣說一分多分乃至斷婬。大智論中同成實說(此三門竟)。

次辨時分。於中有二。一約要期以辨時分。二約法辨時。言約要期辨時分者。要期有三。一者要期盡一日夜。所謂八戒。二者要期盡於一形。所謂五戒出家戒。等三者要期盡未來際。謂菩薩戒。言約法者如毘曇說。有佛法時受戒則得。無時不得。以戒必依佛法受故。若先受得佛法雖滅成就不失。成實法中乃至法滅人十歲時受戒亦得。問曰。爾時既無佛法。依何受得。釋言。爾時雖無人授但自要期。結誓斷惡亦能得之(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨時分。於中有二。一約要期以辨時分。二約法辨時。言約要期辨時分者。要期有三。一者要期盡一日夜。所謂八戒。二者要期盡於一形。所謂五戒出家戒。等三者要期盡未來際。謂菩薩戒。言約法者如毘曇說。有佛法時受戒則得。無時不得。以戒必依佛法受故。若先受得佛法雖滅成就不失。成實法中乃至法滅人十歲時受戒亦得。問曰。爾時既無佛法。依何受得。釋言。爾時雖無人授但自要期。結誓斷惡亦能得之(此四門竟)。

次就人趣形報分別。趣謂五趣。依如毘曇五戒唯在人天中受。不在餘趣。成實法中人天鬼畜一切皆得。趣別如是。言就人者。依如毘曇佛弟子等得受此戒。外道不得。成實法中外道亦得。阿含經中宣說。外道得受八戒。當知五戒亦應得受。涅槃經說。供養外道持戒之者得無量報。明亦得受。人別如是。言就形者。依如毘曇男女得受。餘皆不得。依如成實律儀品中黃門無根不能男等皆得之。不局男女。五戒之義略辨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就人趣形報分別。趣謂五趣。依如毘曇五戒唯在人天中受。不在餘趣。成實法中人天鬼畜一切皆得。趣別如是。言就人者。依如毘曇佛弟子等得受此戒。外道不得。成實法中外道亦得。阿含經中宣說。外道得受八戒。當知五戒亦應得受。涅槃經說。供養外道持戒之者得無量報。明亦得受。人別如是。言就形者。依如毘曇男女得受。餘皆不得。依如成實律儀品中黃門無根不能男等皆得之。不局男女。五戒之義略辨如是。

五品十善義四門分別(一釋名 二開合辨相 三約就人位辨其通局 四所治同異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五品十善義四門分別(一釋名 二開合辨相 三約就人位辨其通局 四所治同異)

第一釋名。五品十善出地經論。順義名善。順有三種。一順益上昇名之為善。若從是義下極三有人天善法齊名為善。二順理名善。謂無漏行。若從是義下極二乘所修善法皆名為善。同順理故。三體順名善。謂真識中所成行德。相狀如何。法界真性是己自體。體性緣起集成行德。行不異性。還即本體。即如不乖稱曰體順。若從是義唯佛菩薩體證真行是其善也。良以所對惡有三故善分此三。言三惡者。一違損名惡。若從是義唯三塗因及人天中別報苦業是其惡也。翻對此故宣說初善。二違理名惡。取性心中所造諸業皆違法理同名為惡。若從是義上極凡夫有漏善業猶名為惡。翻對此故說第二善。三體違名惡。一切妄心所起諸業違背真體同名為惡。若從是義上至三乘緣照無漏齊名為惡。妄心起故。翻對此故說第三善。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。五品十善出地經論。順義名善。順有三種。一順益上昇名之為善。若從是義下極三有人天善法齊名為善。二順理名善。謂無漏行。若從是義下極二乘所修善法皆名為善。同順理故。三體順名善。謂真識中所成行德。相狀如何。法界真性是己自體。體性緣起集成行德。行不異性。還即本體。即如不乖稱曰體順。若從是義唯佛菩薩體證真行是其善也。良以所對惡有三故善分此三。言三惡者。一違損名惡。若從是義唯三塗因及人天中別報苦業是其惡也。翻對此故宣說初善。二違理名惡。取性心中所造諸業皆違法理同名為惡。若從是義上極凡夫有漏善業猶名為惡。翻對此故說第二善。三體違名惡。一切妄心所起諸業違背真體同名為惡。若從是義上至三乘緣照無漏齊名為惡。妄心起故。翻對此故說第三善。名義如是(此一門竟)。

次第二門開合不定。總唯一善。簡凡異聖。分之為二。聖別大小。通凡說三。小中開分聲聞緣覺。二種善異。通餘說四。大中離其佛與菩薩。兩種善別。通餘說五。凡中別分人天善異通餘說六。廣則無量。今據一門且論五種。開合如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二門開合不定。總唯一善。簡凡異聖。分之為二。聖別大小。通凡說三。小中開分聲聞緣覺。二種善異。通餘說四。大中離其佛與菩薩。兩種善別。通餘說五。凡中別分人天善異通餘說六。廣則無量。今據一門且論五種。開合如是(此二門竟)。

次約人位辨其通局。人有五階。所謂凡夫聲聞緣覺菩薩及佛。通局如何。善有二種。一者善法。二者善行。此二何別。別有四種。第一義者。法通理事。行唯在事。第二義者。法通有情及與非情。行唯在有情。第三義者。法通善惡及與無記。行唯是善。第四義者。法通自他行唯局別。法云何通。他人所行得為己法己之所行得為他法。行云何別。己行不得說為他行。他行不得說為己行。有斯差異故分兩門。今先就法辨其通局。義別有四。一隨人別分。凡夫善法唯就凡說。乃至佛善唯就佛說。無相通理。二簡勝異劣。於此門中下不兼上。上得兼下。以是義故凡夫最劣。唯有凡善無餘四種。聲聞次勝。其有聲聞凡夫善法無餘三種。緣覺轉勝。具有緣覺聲聞凡夫三種善法無餘二種。菩薩具四。無其佛善。如來具足一切善法。三簡大異小。凡夫二乘是其小故下不兼上上得兼下。備如向辨。菩薩及佛是其大故並皆具足一切善法。精麁為異。以並具故。二地菩薩攝五十善為善攝善戒。四就實通論。凡夫二乘菩薩及佛一切皆具五品善法。此就真實如來藏中十善法門以論具矣。凡夫心中即具法界一切善法。今雖未現法實常有。二乘亦然。菩薩小見。至佛圓見。良以法界無增減故一切皆具。法之通局辨之麁爾。次就善行以論通局。於中有三。一隨人別分。二簡勝異劣。三簡大異小。與前法中初三相似。行唯在事不同法。故闕無第四凡聖皆具。通局如是(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約人位辨其通局。人有五階。所謂凡夫聲聞緣覺菩薩及佛。通局如何。善有二種。一者善法。二者善行。此二何別。別有四種。第一義者。法通理事。行唯在事。第二義者。法通有情及與非情。行唯在有情。第三義者。法通善惡及與無記。行唯是善。第四義者。法通自他行唯局別。法云何通。他人所行得為己法己之所行得為他法。行云何別。己行不得說為他行。他行不得說為己行。有斯差異故分兩門。今先就法辨其通局。義別有四。一隨人別分。凡夫善法唯就凡說。乃至佛善唯就佛說。無相通理。二簡勝異劣。於此門中下不兼上。上得兼下。以是義故凡夫最劣。唯有凡善無餘四種。聲聞次勝。其有聲聞凡夫善法無餘三種。緣覺轉勝。具有緣覺聲聞凡夫三種善法無餘二種。菩薩具四。無其佛善。如來具足一切善法。三簡大異小。凡夫二乘是其小故下不兼上上得兼下。備如向辨。菩薩及佛是其大故並皆具足一切善法。精麁為異。以並具故。二地菩薩攝五十善為善攝善戒。四就實通論。凡夫二乘菩薩及佛一切皆具五品善法。此就真實如來藏中十善法門以論具矣。凡夫心中即具法界一切善法。今雖未現法實常有。二乘亦然。菩薩小見。至佛圓見。良以法界無增減故一切皆具。法之通局辨之麁爾。次就善行以論通局。於中有三。一隨人別分。二簡勝異劣。三簡大異小。與前法中初三相似。行唯在事不同法。故闕無第四凡聖皆具。通局如是(此三門竟)。

次明所治同異之義。五品十善所治之障義有同異。所言同者。莫不皆離十不善業。所治既同。何緣得分五品善別。釋言。離之有遠有近。故得分為五品善別。凡夫十善離之最近。乃至佛善去之最遠。所言異者。凡夫十善正離業道。餘之四種離業根本。五住煩惱是業根本。聲聞緣覺同治四住。聲聞解劣見法麁昧。所治不精。緣覺智勝見理深明。所斷精盡。菩薩及佛同滅無明。菩薩智淺離之未窮。佛智圓極斷之畢竟。有此差別故分五品。五品十善辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明所治同異之義。五品十善所治之障義有同異。所言同者。莫不皆離十不善業。所治既同。何緣得分五品善別。釋言。離之有遠有近。故得分為五品善別。凡夫十善離之最近。乃至佛善去之最遠。所言異者。凡夫十善正離業道。餘之四種離業根本。五住煩惱是業根本。聲聞緣覺同治四住。聲聞解劣見法麁昧。所治不精。緣覺智勝見理深明。所斷精盡。菩薩及佛同滅無明。菩薩智淺離之未窮。佛智圓極斷之畢竟。有此差別故分五品。五品十善辨之略爾。

五停心義四門分別(一釋名辨相 二治患不同 三三善分別 四就地分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五停心義四門分別(一釋名辨相 二治患不同 三三善分別 四就地分別)

就初門中先釋其名。後辨其相。名字是何。一不淨觀。二慈悲觀。三因緣觀。四界分別觀。五安那般那觀。此五經中名五度門。亦曰停心。言度門者。度是出離至到之義。修此五觀能出貪等五種煩惱到涅槃處。故名為度。又斷煩惱度離生死亦名為度。通人趣入。因之為門。言停心者。停是息止安住之義。息離貪等制意住於不淨等法。故曰停心。名字如是。相狀云何。不淨觀中略有二種。一厭他身觀他不淨。二厭自身觀自不淨。觀他身中有其九相。一者死相。二者脹相。三青瘀相。四膿爛相。五者壞相。六者血塗相。七虫敢相。八骨鎖相。九離壞相。大智論中加一燒相少一死相。此義如後九相章中具廣分別。觀自身中有五不淨。如大智論說。一種子不淨。是身過去結業為種。現以父母精血為種。二住處不淨。在母胎中生藏之下熟藏之上兩界之間安置己體。三自相不淨。是身具有九孔常流。眼出眵淚。耳出結𦡲。鼻中出洟。口出延吐。大小便道流出屎尿。四自體不淨。是身具有三十六物所共合成。如大智論說。一髮。二毛。三爪。四齒。五皮。六肉。七骨。八髓。九筋。十脈。十一牌。十二腎。十三心。十四肝。十五肺。十六大膓。十七小膓。十八胃。十九胞。二十屎。二十一尿。二十二垢。二十三汗。二十四淚。二十五結𦡲。二十六洟。二十七唾。二十八膿。二十九血。三十黃陰。三十一白陰。三十二肪。三十三𦙇。三十四腦。三十五膜。三十六精。於此門中要唯二種。一皮等觀。二除去皮肉為白骨觀。骨觀有三。如毘曇說。一者始業觀察自身。從頭至足除去皮肉作其骨相。二已習行觀彼骨鎖。以漸寬廣周滿大地。又觀彼骨展轉相對大風飄搏變為雪聚。修此骨相極令純熟不作心想任運現前。三思惟已度於彼骨鎖。以漸略之還至自身。於其所緣清淨寂靜唯觀一色。此是第四自體不淨。五終竟不淨。此身死已埋則成土。虫噉成糞。火燒成灰。究竟推求無一淨相。名終竟不淨。慈悲觀者。普緣眾生作其與樂拔苦之想名慈悲觀。於中廣有七品修習。如前四無量章中具廣分別。因緣觀者。於彼生死十二因緣分別觀察。是觀不同。略有二種。一順。二逆。逆順不同略有兩門。一前後分別。從前向後次第觀察名為順觀。從後向前次第推之名為逆觀。二空有分別。有觀名順。順法相故空觀名逆。逆諸法故。五度門中因緣觀者。就初門說。界分別者。依如毘曇為六界觀名界分別。言六界者。一地。二水。三火。四風。五空。六識。如論中釋。地為水界潤故不相離。水為地界持不流散。火成熟故不淤壞。風動飄故得增長。以空界故食等出入。識界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初門中先釋其名。後辨其相。名字是何。一不淨觀。二慈悲觀。三因緣觀。四界分別觀。五安那般那觀。此五經中名五度門。亦曰停心。言度門者。度是出離至到之義。修此五觀能出貪等五種煩惱到涅槃處。故名為度。又斷煩惱度離生死亦名為度。通人趣入。因之為門。言停心者。停是息止安住之義。息離貪等制意住於不淨等法。故曰停心。名字如是。相狀云何。不淨觀中略有二種。一厭他身觀他不淨。二厭自身觀自不淨。觀他身中有其九相。一者死相。二者脹相。三青瘀相。四膿爛相。五者壞相。六者血塗相。七虫敢相。八骨鎖相。九離壞相。大智論中加一燒相少一死相。此義如後九相章中具廣分別。觀自身中有五不淨。如大智論說。一種子不淨。是身過去結業為種。現以父母精血為種。二住處不淨。在母胎中生藏之下熟藏之上兩界之間安置己體。三自相不淨。是身具有九孔常流。眼出眵淚。耳出結𦡲。鼻中出洟。口出延吐。大小便道流出屎尿。四自體不淨。是身具有三十六物所共合成。如大智論說。一髮。二毛。三爪。四齒。五皮。六肉。七骨。八髓。九筋。十脈。十一牌。十二腎。十三心。十四肝。十五肺。十六大膓。十七小膓。十八胃。十九胞。二十屎。二十一尿。二十二垢。二十三汗。二十四淚。二十五結𦡲。二十六洟。二十七唾。二十八膿。二十九血。三十黃陰。三十一白陰。三十二肪。三十三𦙇。三十四腦。三十五膜。三十六精。於此門中要唯二種。一皮等觀。二除去皮肉為白骨觀。骨觀有三。如毘曇說。一者始業觀察自身。從頭至足除去皮肉作其骨相。二已習行觀彼骨鎖。以漸寬廣周滿大地。又觀彼骨展轉相對大風飄搏變為雪聚。修此骨相極令純熟不作心想任運現前。三思惟已度於彼骨鎖。以漸略之還至自身。於其所緣清淨寂靜唯觀一色。此是第四自體不淨。五終竟不淨。此身死已埋則成土。虫噉成糞。火燒成灰。究竟推求無一淨相。名終竟不淨。慈悲觀者。普緣眾生作其與樂拔苦之想名慈悲觀。於中廣有七品修習。如前四無量章中具廣分別。因緣觀者。於彼生死十二因緣分別觀察。是觀不同。略有二種。一順。二逆。逆順不同略有兩門。一前後分別。從前向後次第觀察名為順觀。從後向前次第推之名為逆觀。二空有分別。有觀名順。順法相故空觀名逆。逆諸法故。五度門中因緣觀者。就初門說。界分別者。依如毘曇為六界觀名界分別。言六界者。一地。二水。三火。四風。五空。六識。如論中釋。地為水界潤故不相離。水為地界持不流散。火成熟故不淤壞。風動飄故得增長。以空界故食等出入。識界

合故有所造作。此六差別無我人故。若依涅槃經觀十八界名界分別。十八界義如上廣釋。於此分別知無我人。數息觀者。觀自氣息繫心數之無令妄失名數息觀。於中分別略有四種。一者增數。以一為二。二者減數。以二為一。三者亂數。出作入想入作出想。四者等數。以一為一。心散亂者。為前三數。心不亂者。為後一數。數之至幾極不過十。於彼十中不滿心忘還從一起。若心不亂至十便迴。何故唯十不增不減。論自釋言。畏心散故不得過十。懼心聚故不得減十。出入息中數何為十。是義不定。內氣增者偏數出息。內氣小者偏數入息。氣息調者入出俱數。如雜心說。入五出五合為十也。出入息中先數何者。如論中說。先數入息後數出息。良以生時入息在前故先數入。命終之時出息在後故後數出。相狀麁爾(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合故有所造作。此六差別無我人故。若依涅槃經觀十八界名界分別。十八界義如上廣釋。於此分別知無我人。數息觀者。觀自氣息繫心數之無令妄失名數息觀。於中分別略有四種。一者增數。以一為二。二者減數。以二為一。三者亂數。出作入想入作出想。四者等數。以一為一。心散亂者。為前三數。心不亂者。為後一數。數之至幾極不過十。於彼十中不滿心忘還從一起。若心不亂至十便迴。何故唯十不增不減。論自釋言。畏心散故不得過十。懼心聚故不得減十。出入息中數何為十。是義不定。內氣增者偏數出息。內氣小者偏數入息。氣息調者入出俱數。如雜心說。入五出五合為十也。出入息中先數何者。如論中說。先數入息後數出息。良以生時入息在前故先數入。命終之時出息在後故後數出。相狀麁爾(此一門竟)。

次明五度治患不同。如經中說。多貪眾生教觀不淨。貪有五種。對治各異。何者五貪。一者色貪。男女相愛。以不淨觀而為對治。二親戚貪。亦名婬貪。眷屬相憐名親戚貪。親情相愛尋續不斷名為婬貪。如多日雨名為婬雨。多日之風名曰婬風。此亦如是。不同世人姦逸名婬。此之婬貪捨無量心而為對治。故雜心云。捨無量心對治婬貪。三者財貪。悋惜身財。檀度為治。四名聞貪。求善稱譽。身空為治。五善法貪。愛著善法。法空為治。今此偏說色貪對治為初度門。以此過重受生根本故偏說之。色貪有二。一愛自身。觀五不淨而為對治。二愛他身。九相為治。愛他身中有四種欲。一威儀欲。二形色欲。三處所欲。四細觸欲。威儀欲者。死相為治。第二形色青淤膿爛血塗為治。處所欲者脹壞虫食分散為治。細觸欲者骨鎖為治。問曰。九相能治貪欲。與彼十相對治何別。釋言。九相但能遮伏。十相能滅。九相能伏如似縛賊。十相能滅如似殺。賊差別如是。十相之義後當別論。多瞋眾生教慈悲觀。慈悲二心治有通別。通則俱治一切瞋恚。則則各異。如涅槃中六門別之。第一義者。瞋有二種。一能奪命。二能鞭撻。斷命之瞋麁而易捨。修慈悲能治。鞭撻之忿輕而難離。修悲方治。第二義者瞋有二種。一瞋眾生。二瞋非眾生。嗔眾生者。應生所起性容輕薄。易除易遣。修慈能治。瞋非眾生者。不應生處起性必深厚。難離難捨。修悲方離。嗔非生者。於眾生處灼然亦嗔。故曰深厚。第三義者。嗔有二種。一有因緣。二無因緣。有緣生嗔應生處起性容浮薄。易除易捨。修慈能治。無緣生者性必深厚。難除難斷。修悲方治。無緣生者有緣亦嗔。故曰深厚。第四義者。嗔有二種。一緣過去久因緣生。二緣現在近因緣生。緣於過去久緣生者。去境玄遠瞋容輕薄。易除易捨。修慈能治。緣現生者。近境逼心忿惱必深。難裁難忍。修悲方治。第五義者。嗔有二種。一嗔聖人。二嗔凡夫。憎聖人者。可敬處起。易除易捨。修慈能治。嗔凡夫者。可憎處起。難忍難捨。修悲方治。第六義者。嗔有三品。上中及下。上嗔易息。修慈能治。中嗔次難。修悲方治。下嗔難斷。修慧方離。慈悲不治。愚癡多者教觀因緣。癡有四種。一迷世事。五明為治。二迷世俗因果之法。十二緣觀而為對治。三迷二諦有無之理。以二諦觀而為對治。四迷真實如來藏性。實證為治。今說第二為因緣觀。問曰。經說。聲聞鈍根教觀四諦。緣覺利根教觀因緣。今云何言愚癡眾生教觀因緣。龍樹釋言。此愚癡者不如牛羊全無所知。蓋乃外道邪見。利根迷正因果。故說為癡。以利根故能觀因緣。然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明五度治患不同。如經中說。多貪眾生教觀不淨。貪有五種。對治各異。何者五貪。一者色貪。男女相愛。以不淨觀而為對治。二親戚貪。亦名婬貪。眷屬相憐名親戚貪。親情相愛尋續不斷名為婬貪。如多日雨名為婬雨。多日之風名曰婬風。此亦如是。不同世人姦逸名婬。此之婬貪捨無量心而為對治。故雜心云。捨無量心對治婬貪。三者財貪。悋惜身財。檀度為治。四名聞貪。求善稱譽。身空為治。五善法貪。愛著善法。法空為治。今此偏說色貪對治為初度門。以此過重受生根本故偏說之。色貪有二。一愛自身。觀五不淨而為對治。二愛他身。九相為治。愛他身中有四種欲。一威儀欲。二形色欲。三處所欲。四細觸欲。威儀欲者。死相為治。第二形色青淤膿爛血塗為治。處所欲者脹壞虫食分散為治。細觸欲者骨鎖為治。問曰。九相能治貪欲。與彼十相對治何別。釋言。九相但能遮伏。十相能滅。九相能伏如似縛賊。十相能滅如似殺。賊差別如是。十相之義後當別論。多瞋眾生教慈悲觀。慈悲二心治有通別。通則俱治一切瞋恚。則則各異。如涅槃中六門別之。第一義者。瞋有二種。一能奪命。二能鞭撻。斷命之瞋麁而易捨。修慈悲能治。鞭撻之忿輕而難離。修悲方治。第二義者瞋有二種。一瞋眾生。二瞋非眾生。嗔眾生者。應生所起性容輕薄。易除易遣。修慈能治。瞋非眾生者。不應生處起性必深厚。難離難捨。修悲方離。嗔非生者。於眾生處灼然亦嗔。故曰深厚。第三義者。嗔有二種。一有因緣。二無因緣。有緣生嗔應生處起性容浮薄。易除易捨。修慈能治。無緣生者性必深厚。難除難斷。修悲方治。無緣生者有緣亦嗔。故曰深厚。第四義者。嗔有二種。一緣過去久因緣生。二緣現在近因緣生。緣於過去久緣生者。去境玄遠瞋容輕薄。易除易捨。修慈能治。緣現生者。近境逼心忿惱必深。難裁難忍。修悲方治。第五義者。嗔有二種。一嗔聖人。二嗔凡夫。憎聖人者。可敬處起。易除易捨。修慈能治。嗔凡夫者。可憎處起。難忍難捨。修悲方治。第六義者。嗔有三品。上中及下。上嗔易息。修慈能治。中嗔次難。修悲方治。下嗔難斷。修慧方離。慈悲不治。愚癡多者教觀因緣。癡有四種。一迷世事。五明為治。二迷世俗因果之法。十二緣觀而為對治。三迷二諦有無之理。以二諦觀而為對治。四迷真實如來藏性。實證為治。今說第二為因緣觀。問曰。經說。聲聞鈍根教觀四諦。緣覺利根教觀因緣。今云何言愚癡眾生教觀因緣。龍樹釋言。此愚癡者不如牛羊全無所知。蓋乃外道邪見。利根迷正因果。故說為癡。以利根故能觀因緣。然

因緣中治患非一。今據一門且言治癡。著我多者教分別界。依如毘曇六界分別明無我人涅槃經中十八界觀明無我人。是身唯有六根六塵及識故。所治之我或一二三乃至六十五種差別。無我章中已廣分別。思覺多者教令數息。覺有八種。所謂欲覺．嗔．惱．親里．國土．不死．族姓．輕侮。此義如前八覺章中具廣分別。問曰。有人諸患等分以何為治。成實法中十六特勝能為對治。依如觀佛三昧經中觀佛三昧能為對治。毘曇法中義亦同此。以佛相好非是三毒境界故爾。問曰。何故諸煩惱中偏說對治貪嗔癡我及與覺觀以為度門不說餘結。以此凡夫多所起故。又貪嗔癡是三毒根。我為一切諸見根本。覺觀妨道故偏治此。以為度門。餘不如是。所以不說。又餘煩惱皆是觀收故唯說五(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣中治患非一。今據一門且言治癡。著我多者教分別界。依如毘曇六界分別明無我人涅槃經中十八界觀明無我人。是身唯有六根六塵及識故。所治之我或一二三乃至六十五種差別。無我章中已廣分別。思覺多者教令數息。覺有八種。所謂欲覺．嗔．惱．親里．國土．不死．族姓．輕侮。此義如前八覺章中具廣分別。問曰。有人諸患等分以何為治。成實法中十六特勝能為對治。依如觀佛三昧經中觀佛三昧能為對治。毘曇法中義亦同此。以佛相好非是三毒境界故爾。問曰。何故諸煩惱中偏說對治貪嗔癡我及與覺觀以為度門不說餘結。以此凡夫多所起故。又貪嗔癡是三毒根。我為一切諸見根本。覺觀妨道故偏治此。以為度門。餘不如是。所以不說。又餘煩惱皆是觀收故唯說五(此二門竟)。

次就三善分別五度。言三善者。所謂無貪無嗔無癡三善根也。五度觀中。不淨觀門是無貪性。慈悲觀門是無嗔性。餘三觀門是無癡性。若論眷屬即五陰性。定共無作是即色陰。受數為受。想數為想。心王為識。餘為行陰(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就三善分別五度。言三善者。所謂無貪無嗔無癡三善根也。五度觀中。不淨觀門是無貪性。慈悲觀門是無嗔性。餘三觀門是無癡性。若論眷屬即五陰性。定共無作是即色陰。受數為受。想數為想。心王為識。餘為行陰(此三門竟)。

次就地論。地謂欲界未來中間及八禪地。約此諸地分別五度。初不淨觀是其欲界未來中間初禪二禪五地所攝。依欲界地聞思慧心作。即欲界攝。依未來等彼慧心作。即彼禪攝。問曰。何故三禪以上不起此觀。釋言。欲界有二種欲。一者身欲。二者心欲。五識地中有其身欲。意識地中有其心欲。故從欲界至禪中間修不淨觀對治彼欲。初禪地中亦有二欲。眼耳及身三識地中有其身欲。意識地中有其心欲。故依二禪修不淨觀對治彼欲。二禪以上單有心欲。無有身欲。故三禪上不修此觀。又三禪中樂樂於自樂。四禪以上其心寂靜。不樂觀此不淨之事。故三禪上不為此觀。設令修習小故不論。慈悲觀者。依如毘曇欲界四禪未來中間七地所攝。成實法中一切地攝。大乘法中麁同毘曇。細同成實。因緣界入二種度門一切地攝。安般念者。五地所攝。所謂欲界未來中間及彼二禪三禪地家方便道攝。雖五地攝多用欲界聞思慧心作。問曰。初禪二禪三禪根本定中以何義故不為此觀。釋言。數息為求禪定。彼根本定定心已成。是故不為。又問。何故四禪以上不為此觀。彼地已離出入息故。五停心義大況麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就地論。地謂欲界未來中間及八禪地。約此諸地分別五度。初不淨觀是其欲界未來中間初禪二禪五地所攝。依欲界地聞思慧心作。即欲界攝。依未來等彼慧心作。即彼禪攝。問曰。何故三禪以上不起此觀。釋言。欲界有二種欲。一者身欲。二者心欲。五識地中有其身欲。意識地中有其心欲。故從欲界至禪中間修不淨觀對治彼欲。初禪地中亦有二欲。眼耳及身三識地中有其身欲。意識地中有其心欲。故依二禪修不淨觀對治彼欲。二禪以上單有心欲。無有身欲。故三禪上不修此觀。又三禪中樂樂於自樂。四禪以上其心寂靜。不樂觀此不淨之事。故三禪上不為此觀。設令修習小故不論。慈悲觀者。依如毘曇欲界四禪未來中間七地所攝。成實法中一切地攝。大乘法中麁同毘曇。細同成實。因緣界入二種度門一切地攝。安般念者。五地所攝。所謂欲界未來中間及彼二禪三禪地家方便道攝。雖五地攝多用欲界聞思慧心作。問曰。初禪二禪三禪根本定中以何義故不為此觀。釋言。數息為求禪定。彼根本定定心已成。是故不為。又問。何故四禪以上不為此觀。彼地已離出入息故。五停心義大況麁爾。

五聖支定義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五聖支定義

如成實說。定能生聖。與聖作因名聖支定。聖支不同一門說五。五名是何。一是喜定。二是樂定三是清淨心定。四明相定。五觀相定。初禪二禪名為喜定。三禪名樂。第四禪中免三災絕四受滅出入息名清淨心定。此三猶是世俗四禪。依此三種發生理解名明名觀。始觀五陰苦無常等名之為明。破壞五陰觀五陰空說以為觀。問曰。何故世俗定中唯說四禪以為聖支。生聖強故。又問。此五位在何處。釋言。前三位在外凡。後之二種聞思已去。其中辨義進退不定。一義釋云。聞思位中習解方便名之為明。修慧位中現見二空說以為觀。第二釋云。四現忍心同名為明。無相已去齊稱為觀。以小類大大亦應有。大中前三亦在外凡。明在種性。觀在解行。亦可明在種性解行觀在地上。五聖支定略辨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如成實說。定能生聖。與聖作因名聖支定。聖支不同一門說五。五名是何。一是喜定。二是樂定三是清淨心定。四明相定。五觀相定。初禪二禪名為喜定。三禪名樂。第四禪中免三災絕四受滅出入息名清淨心定。此三猶是世俗四禪。依此三種發生理解名明名觀。始觀五陰苦無常等名之為明。破壞五陰觀五陰空說以為觀。問曰。何故世俗定中唯說四禪以為聖支。生聖強故。又問。此五位在何處。釋言。前三位在外凡。後之二種聞思已去。其中辨義進退不定。一義釋云。聞思位中習解方便名之為明。修慧位中現見二空說以為觀。第二釋云。四現忍心同名為明。無相已去齊稱為觀。以小類大大亦應有。大中前三亦在外凡。明在種性。觀在解行。亦可明在種性解行觀在地上。五聖支定略辨如是。

五聖智三昧義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五聖智三昧義

五聖智三昧如成實論五聖智品說。名字是何。一聖清淨三昧。二非凡所近智者所讚三昧。三寂滅妙離三昧。四現樂後樂三昧。五者一心出入三昧。聖清淨者。行者在於見諦道時所修禪定。時若起煩惱則以智慧除彼煩惱令定清淨名聖清淨。非凡所近智所讚者。行者能破世俗假名。入無相位所得聖定名非凡近智所讚也。寂滅離者。論自釋言。薄諸煩惱令貪等滅名為寂滅。此斯陀含所得之定。妙盡欲界微細煩惱名為妙離。此阿那含所得之定。現樂後樂者。於現在世證煩惱斷名為現樂。未來世中得泥洹果名為後樂。此上二界一切煩惱對治定也。一心出入者。論自釋言。行者常行無相心故名為一心出入三昧。此一在於無學位中。准小類大。大亦具有解行已。前名聖清淨。歡喜地中名非凡近智者所讚。二地已上至第八地名寂滅妙離。九地十地名現樂後樂。佛地名為一心出入。問曰。何故說此五種。成實釋言。佛明定中非但繫心亦有聖智。是故說之。五聖智三昧相別麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五聖智三昧如成實論五聖智品說。名字是何。一聖清淨三昧。二非凡所近智者所讚三昧。三寂滅妙離三昧。四現樂後樂三昧。五者一心出入三昧。聖清淨者。行者在於見諦道時所修禪定。時若起煩惱則以智慧除彼煩惱令定清淨名聖清淨。非凡所近智所讚者。行者能破世俗假名。入無相位所得聖定名非凡近智所讚也。寂滅離者。論自釋言。薄諸煩惱令貪等滅名為寂滅。此斯陀含所得之定。妙盡欲界微細煩惱名為妙離。此阿那含所得之定。現樂後樂者。於現在世證煩惱斷名為現樂。未來世中得泥洹果名為後樂。此上二界一切煩惱對治定也。一心出入者。論自釋言。行者常行無相心故名為一心出入三昧。此一在於無學位中。准小類大。大亦具有解行已。前名聖清淨。歡喜地中名非凡近智者所讚。二地已上至第八地名寂滅妙離。九地十地名現樂後樂。佛地名為一心出入。問曰。何故說此五種。成實釋言。佛明定中非但繫心亦有聖智。是故說之。五聖智三昧相別麁爾。

五智義六門分別(一辨相 二定體 三漏無漏分別 四就位分別 五就人分別 六就處分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五智義六門分別(一辨相 二定體 三漏無漏分別 四就位分別 五就人分別 六就處分別)

言五智者。一法住智。二泥洹智。三無諍智。四者願智。五邊際智。法住泥洹從境為名。相狀如何。汎釋有六。一就有為無為分別。知苦集道有為之法法相存立名法住智。觀察滅諦無為之法名泥洹智。泥洹胡語。與彼涅槃原是一名。傳之音異。二望生死增損分別。觀集生苦增長生死名法住智。觀道趣滅減損生死名泥洹智。又觀諸法無常苦空趣向涅槃是亦名為泥洹智矣。故論說言。增長生死名法住智。減損生死名泥洹智。三空有分別。知世諦有名法住智。了真諦空名泥洹智。四望有法增損分別。觀察有法從因緣集名法住智。觀法無常苦無我等趣入空理名泥洹智。五事理分別。了知真實如來藏中法性常住名法住智。故經宣說。真諦之法以為法界法住。知其事滅無為之法名泥洹智。六直就真諦隨義分別。知第一義法性常住名法住智。知一苦滅名泥洹智。此六種中隨宗別分。初之兩門是毘曇法。中間兩門是成實法。後之兩門是大乘法。以深攝淺初之兩門是毘曇法。前之四門是成實法。六門是俱大乘之法。初二如是。無諍智者。就能為名。得此智時不與物競名無諍智。此義云何。聖人常恐違眾生心令起煩惱。凡所為作類察物情知其心欲。能以巧慧善順隨之名無諍智。言願智者。從方便為名。聖人修得捷疾智。故於一切法隨願欲知即能知之。名為願智。邊際智者。從境為名。身報窮處名為邊際。聖人修得自在智故於此邊際修促隨心名邊際智。問曰。此智所延之報誰為集因。釋言。所延之因不異。直以邊際住持力故令此身報相續不壞。報不壞故酬因無盡。如似仙藥延命不死。以不死故酬因不斷。此亦如是。問曰。所延由邊際智。邊際望彼說集可得。釋言。不得。失言集者能生為義。修但能治不能生果。故非是集因。譬如好器盛水不漏。非謂是水即從器生。彼亦如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五智者。一法住智。二泥洹智。三無諍智。四者願智。五邊際智。法住泥洹從境為名。相狀如何。汎釋有六。一就有為無為分別。知苦集道有為之法法相存立名法住智。觀察滅諦無為之法名泥洹智。泥洹胡語。與彼涅槃原是一名。傳之音異。二望生死增損分別。觀集生苦增長生死名法住智。觀道趣滅減損生死名泥洹智。又觀諸法無常苦空趣向涅槃是亦名為泥洹智矣。故論說言。增長生死名法住智。減損生死名泥洹智。三空有分別。知世諦有名法住智。了真諦空名泥洹智。四望有法增損分別。觀察有法從因緣集名法住智。觀法無常苦無我等趣入空理名泥洹智。五事理分別。了知真實如來藏中法性常住名法住智。故經宣說。真諦之法以為法界法住。知其事滅無為之法名泥洹智。六直就真諦隨義分別。知第一義法性常住名法住智。知一苦滅名泥洹智。此六種中隨宗別分。初之兩門是毘曇法。中間兩門是成實法。後之兩門是大乘法。以深攝淺初之兩門是毘曇法。前之四門是成實法。六門是俱大乘之法。初二如是。無諍智者。就能為名。得此智時不與物競名無諍智。此義云何。聖人常恐違眾生心令起煩惱。凡所為作類察物情知其心欲。能以巧慧善順隨之名無諍智。言願智者。從方便為名。聖人修得捷疾智。故於一切法隨願欲知即能知之。名為願智。邊際智者。從境為名。身報窮處名為邊際。聖人修得自在智故於此邊際修促隨心名邊際智。問曰。此智所延之報誰為集因。釋言。所延之因不異。直以邊際住持力故令此身報相續不壞。報不壞故酬因無盡。如似仙藥延命不死。以不死故酬因不斷。此亦如是。問曰。所延由邊際智。邊際望彼說集可得。釋言。不得。失言集者能生為義。修但能治不能生果。故非是集因。譬如好器盛水不漏。非謂是水即從器生。彼亦如是(此一門竟)。

次辨體性。此五皆用慧數為體。於中別分法住泥洹。小乘法中一切智為智體。小乘之人總能知一切法故。大乘法中或一切智或一切種。是義云何。大乘法中知世諦者名一切種。知真諦者名一切智。於彼法住泥洹智中差別非一。為是不定。若就世諦知有為法名為法住。知無為法名為泥洹。是則二種莫不皆用種智為體。問曰。何故二乘知此名一切智。如來知此名一切種。釋言。二乘但能總相知一切法。故名一切智。如來於中種別知。故名一切種。故龍樹云。聲聞緣覺有一切智。諸佛如來有一切種。若就真諦知理常住名法住智。知理寂滅名泥洹智。二種皆用一切智為體。若知世法名法住智。知真諦空名泥洹智。是則法住種智為體。泥洹智者一切智為體。若說了知真諦常住為法住智。了知世諦事滅無為為泥洹智。是則法住一切智為體。泥洹智者種智為體。第三無諍巧智為體。善巧隨順眾生心故。第四願智無礙智為體。知法種捷疾無障礙故。第五邊際自在智為體。修促知心得自在故(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨體性。此五皆用慧數為體。於中別分法住泥洹。小乘法中一切智為智體。小乘之人總能知一切法故。大乘法中或一切智或一切種。是義云何。大乘法中知世諦者名一切種。知真諦者名一切智。於彼法住泥洹智中差別非一。為是不定。若就世諦知有為法名為法住。知無為法名為泥洹。是則二種莫不皆用種智為體。問曰。何故二乘知此名一切智。如來知此名一切種。釋言。二乘但能總相知一切法。故名一切智。如來於中種別知。故名一切種。故龍樹云。聲聞緣覺有一切智。諸佛如來有一切種。若就真諦知理常住名法住智。知理寂滅名泥洹智。二種皆用一切智為體。若知世法名法住智。知真諦空名泥洹智。是則法住種智為體。泥洹智者一切智為體。若說了知真諦常住為法住智。了知世諦事滅無為為泥洹智。是則法住一切智為體。泥洹智者種智為體。第三無諍巧智為體。善巧隨順眾生心故。第四願智無礙智為體。知法種捷疾無障礙故。第五邊際自在智為體。修促知心得自在故(此二門竟)。

次就有漏無漏分別。法住泥洹毘曇法中通漏無漏。等智觀者是其有漏。聖智觀者是其無漏。成實法中泥洹無漏。法住不定。在見道前說為有漏。在見道上義有兩兼。一切聖人名用心起不生漏。故名為無漏。非是現觀空斷漏行。故名為有漏。大乘法中義別有二。一約境分別。於此二中知世諦者是其有漏。知真諦者是其無漏。二就心分別。心中有三。一等智觀。二俱有漏。二者緣照無漏智觀亦漏無漏。緣修治障名為無漏。性是妄想分別心法名為有漏。三真智觀一向無漏。後之三智毘曇法中一向有漏。等智攝故。成實法中亦漏無漏。無學聖人名用心起不生漏。故名為無漏。非是觀空斷漏行。故名為有漏。大乘法中義別有二。一約境分別。此三知於世諦法故一向有漏。二約心分別。心有真妄。分相論之妄心所起一向有漏。性是妄想煩惱法故。真心所起一向無漏。體非妄想煩惱法故。隨義通論妄心所起亦漏無漏。與成實同。名用心起故名無漏。非是觀空斷漏行故名為有漏。真心所起亦漏無漏。體出妄想名為無漏。作用隨世名為有漏。有漏無漏辨之麁爾(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就有漏無漏分別。法住泥洹毘曇法中通漏無漏。等智觀者是其有漏。聖智觀者是其無漏。成實法中泥洹無漏。法住不定。在見道前說為有漏。在見道上義有兩兼。一切聖人名用心起不生漏。故名為無漏。非是現觀空斷漏行。故名為有漏。大乘法中義別有二。一約境分別。於此二中知世諦者是其有漏。知真諦者是其無漏。二就心分別。心中有三。一等智觀。二俱有漏。二者緣照無漏智觀亦漏無漏。緣修治障名為無漏。性是妄想分別心法名為有漏。三真智觀一向無漏。後之三智毘曇法中一向有漏。等智攝故。成實法中亦漏無漏。無學聖人名用心起不生漏。故名為無漏。非是觀空斷漏行。故名為有漏。大乘法中義別有二。一約境分別。此三知於世諦法故一向有漏。二約心分別。心有真妄。分相論之妄心所起一向有漏。性是妄想煩惱法故。真心所起一向無漏。體非妄想煩惱法故。隨義通論妄心所起亦漏無漏。與成實同。名用心起故名無漏。非是觀空斷漏行故名為有漏。真心所起亦漏無漏。體出妄想名為無漏。作用隨世名為有漏。有漏無漏辨之麁爾(此三門竟)。

次就位論。位分有五。一者外凡。二者內凡。三者見道。四者修道。五無學道。小乘法中法住泥洹初位中無。後四位有之。後之三智第五位中有。前四無之。以是增上勝功德故。大乘法中除邊際智餘之四種初位。中無。後四有之。邊際一智位分不定。將小類大。局在地上。學窮處論在第十地。後身菩薩於生死邊得自在故。以實通論種性已上皆悉得之。生死之中麁細無量。隨在何邊際皆自在故(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。位分有五。一者外凡。二者內凡。三者見道。四者修道。五無學道。小乘法中法住泥洹初位中無。後四位有之。後之三智第五位中有。前四無之。以是增上勝功德故。大乘法中除邊際智餘之四種初位。中無。後四有之。邊際一智位分不定。將小類大。局在地上。學窮處論在第十地。後身菩薩於生死邊得自在故。以實通論種性已上皆悉得之。生死之中麁細無量。隨在何邊際皆自在故(此四門竟)。

次就人論。人謂凡夫聲聞緣覺菩薩如來。凡夫之人五智皆無。緣覺人中但有法住及泥洹智無餘三種。以後三智依教修起。緣覺出世無教可依。是故無之。聲聞菩薩如來齊具。聲聞之中法住泥洹一切皆有。後之三智增上利根羅漢有之。餘者皆無。以此增上勝功德故。以利根者得願智故。能於三千大千世界神變自在。乃至無色諸眾生心亦能知之(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就人論。人謂凡夫聲聞緣覺菩薩如來。凡夫之人五智皆無。緣覺人中但有法住及泥洹智無餘三種。以後三智依教修起。緣覺出世無教可依。是故無之。聲聞菩薩如來齊具。聲聞之中法住泥洹一切皆有。後之三智增上利根羅漢有之。餘者皆無。以此增上勝功德故。以利根者得願智故。能於三千大千世界神變自在。乃至無色諸眾生心亦能知之(此五門竟)。

次就處論。處中有三。一者身處。二者心處。三者境處。言身處者。法住泥洹三界身中皆得修起。餘之三種聲聞人中唯在欲界。三天下人能得修起。除欝單越。依說起故。故論說為三方依矣。菩薩不爾。於一切處皆得修起。言心處者。法住泥洹從欲界心乃至非想皆得修起。問曰。欲界何心修起。依如毘曇欲界地中聞慧思慧二種心起。成實大乘欲界地中三慧心起。彼說欲界有禪定故。後之三智小乘法中依第四禪。勝功德故諸佛菩薩麁同小乘。以實通論一切地心皆得修起。心自在故。言境處者。法住泥洹及與願智用三界法以為境界。無諍智者。唯欲界中未生惱心以為境界。彼觀欲界未生惱心護令不起瞋恚。唯在欲界地中。故論說言。緣於欲界未生惱矣。邊際智者。小乘法中唯以欲界身報為境。邊際唯在欲界修故。諸佛菩薩以一切處身報為境。一切身中皆自在故。五智如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就處論。處中有三。一者身處。二者心處。三者境處。言身處者。法住泥洹三界身中皆得修起。餘之三種聲聞人中唯在欲界。三天下人能得修起。除欝單越。依說起故。故論說為三方依矣。菩薩不爾。於一切處皆得修起。言心處者。法住泥洹從欲界心乃至非想皆得修起。問曰。欲界何心修起。依如毘曇欲界地中聞慧思慧二種心起。成實大乘欲界地中三慧心起。彼說欲界有禪定故。後之三智小乘法中依第四禪。勝功德故諸佛菩薩麁同小乘。以實通論一切地心皆得修起。心自在故。言境處者。法住泥洹及與願智用三界法以為境界。無諍智者。唯欲界中未生惱心以為境界。彼觀欲界未生惱心護令不起瞋恚。唯在欲界地中。故論說言。緣於欲界未生惱矣。邊際智者。小乘法中唯以欲界身報為境。邊際唯在欲界修故。諸佛菩薩以一切處身報為境。一切身中皆自在故。五智如是。

五忍義兩門分別(一釋名義 二就位分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五忍義兩門分別(一釋名義 二就位分別)

五忍之義出仁王經。慧心安法名之為忍。忍行不同。一門說五。五名是何。一者伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。言伏忍者。就能為名。始習觀解能伏煩惱。故名伏忍。言信忍者。從伴立稱。忍體是慧。與信相隨故從伴說稱為信忍。是義云何。信有兩種。一者證信。從前伏後觀心轉深分證法性。於所證法證信清淨。故名信忍。二者玄信以己所得仰類上法。信解不疑故曰信忍。言順忍者。就能為名。依前信已更修勝慧趣順無生。以能上順故名順忍。無生忍者。從境為名。理寂不起稱曰無生。慧安此理名無生忍。亦得名為遣相為目。得此忍時捨離生相。故曰無生。寂滅忍者。從境為名。一切法界常寂不動名為寂滅。慧安此法名寂滅忍。亦得名為當相為目。捨緣分別心體寂滅名寂滅忍。問曰。寂滅無生無我及空平等有何差別。通釋是一。是故諸地齊得此義。於中別分非無差異。異相如何。觀法虛假遣其定性是無我義。此理最淺。破相入如名空平等。此理次深。證實離相由來不起名為無生。此理轉深。法界皆寂名為寂滅。不同無生唯實無相。此理最勝。以不同故諸地之中亦得差異。異如後論。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五忍之義出仁王經。慧心安法名之為忍。忍行不同。一門說五。五名是何。一者伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。言伏忍者。就能為名。始習觀解能伏煩惱。故名伏忍。言信忍者。從伴立稱。忍體是慧。與信相隨故從伴說稱為信忍。是義云何。信有兩種。一者證信。從前伏後觀心轉深分證法性。於所證法證信清淨。故名信忍。二者玄信以己所得仰類上法。信解不疑故曰信忍。言順忍者。就能為名。依前信已更修勝慧趣順無生。以能上順故名順忍。無生忍者。從境為名。理寂不起稱曰無生。慧安此理名無生忍。亦得名為遣相為目。得此忍時捨離生相。故曰無生。寂滅忍者。從境為名。一切法界常寂不動名為寂滅。慧安此法名寂滅忍。亦得名為當相為目。捨緣分別心體寂滅名寂滅忍。問曰。寂滅無生無我及空平等有何差別。通釋是一。是故諸地齊得此義。於中別分非無差異。異相如何。觀法虛假遣其定性是無我義。此理最淺。破相入如名空平等。此理次深。證實離相由來不起名為無生。此理轉深。法界皆寂名為寂滅。不同無生唯實無相。此理最勝。以不同故諸地之中亦得差異。異如後論。名義如是(此一門竟)。

次就位論。第一伏忍通則遍在一切地前。於諸地前始觀未斷。斯名為伏。別則唯在種性解行。以此世間未入聖位不能永斷故偏名伏。問曰。地持宣說。種性二障清淨似永不伏。彼文復說。解行菩薩有其種種煩惱上纏。涅槃亦云。地前菩薩具煩惱性名為凡夫。似如具在非伏非永。仁王說伏。似非永非具在。其義云何。釋言。煩惱麁細非一。於中麁者種性地時已伏已斷。地持據此說為二淨。中品之者地前始伏未能永斷。仁王據此說為伏忍。微細之者地前菩薩未伏未斷。地持所說解行菩薩有其種種煩惱上纏據此為言。涅槃所云具煩惱性義有兩兼。若望中品伏而未斷亦名為具。若望細品未伏未斷亦得名具。若復細論煩惱無量。或有煩惱。十信中伏。種性時斷。或有煩惱。種性時伏。解行中斷。或有煩惱。解行中伏。初地時斷。或有煩惱。初地時伏。二地中斷。如是次第乃至佛地。若復細論。從初發心乃至佛地念念之中前伏後斷。以有此義聖說沈浮種種不同。今據一義且說地前以為伏耳。是伏有三。謂下中上。下在習種。中在性種。上在解行。第二信忍通亦遍在。如道品中所說之信。別唯在於初二三地。如仁王說。信中下品在於初地。中在二地。上在三地。問曰。論說證信兩地。信在地前。故論說言。願善決定已入初地。非信地攝。今說信忍。何故在於初二三地。釋言。信者是其始相世間中說。世與出世相對有二。一地前地上相對分別。地前世間說為信地。地上出世判為證地。二就地上隨相以分。初二三地是其世間說為信忍。四地已上是出世故更與異名。名為順忍無生忍等。問曰。若言信是始相世間說者。四不壞信應在世間。何故就彼出世說乎。釋言。不壞是其證信故就出世證處論之。不同玄信。在出世故。或對地前初地出世名不壞淨。故地持云。初地菩薩得不壞淨生歡喜心。或復對彼三地已還世間之行四地出世名不壞淨。故地持云四地菩薩不壞淨首。如修多羅。第三順忍通亦遍在。別唯在於四五六地。如彼仁王及地經說。以此三地破相趣寂順入無生。故說為順。順有三品。下在四地。為道品觀。中在五地。為四諦觀。上在六地。十法平等及因緣觀。無生忍者。通亦遍在。別則不定。如龍樹說。初地已上亦得無生。若依仁王及與地經無生在於七八九地。下在七地。始習無生。中在八地。成就無生。上在九地。無生忍滿。問曰。前來以何義故不名無生。至此方論。釋有四義。一就行以論。前六地中差別修道諸行漸起。初地起願。二地起戒。三地起定。四地修起道品之慧。五地修起諦相應慧。六地修習緣起之慧。以此諸行分分新生故非無生。七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。第一伏忍通則遍在一切地前。於諸地前始觀未斷。斯名為伏。別則唯在種性解行。以此世間未入聖位不能永斷故偏名伏。問曰。地持宣說。種性二障清淨似永不伏。彼文復說。解行菩薩有其種種煩惱上纏。涅槃亦云。地前菩薩具煩惱性名為凡夫。似如具在非伏非永。仁王說伏。似非永非具在。其義云何。釋言。煩惱麁細非一。於中麁者種性地時已伏已斷。地持據此說為二淨。中品之者地前始伏未能永斷。仁王據此說為伏忍。微細之者地前菩薩未伏未斷。地持所說解行菩薩有其種種煩惱上纏據此為言。涅槃所云具煩惱性義有兩兼。若望中品伏而未斷亦名為具。若望細品未伏未斷亦得名具。若復細論煩惱無量。或有煩惱。十信中伏。種性時斷。或有煩惱。種性時伏。解行中斷。或有煩惱。解行中伏。初地時斷。或有煩惱。初地時伏。二地中斷。如是次第乃至佛地。若復細論。從初發心乃至佛地念念之中前伏後斷。以有此義聖說沈浮種種不同。今據一義且說地前以為伏耳。是伏有三。謂下中上。下在習種。中在性種。上在解行。第二信忍通亦遍在。如道品中所說之信。別唯在於初二三地。如仁王說。信中下品在於初地。中在二地。上在三地。問曰。論說證信兩地。信在地前。故論說言。願善決定已入初地。非信地攝。今說信忍。何故在於初二三地。釋言。信者是其始相世間中說。世與出世相對有二。一地前地上相對分別。地前世間說為信地。地上出世判為證地。二就地上隨相以分。初二三地是其世間說為信忍。四地已上是出世故更與異名。名為順忍無生忍等。問曰。若言信是始相世間說者。四不壞信應在世間。何故就彼出世說乎。釋言。不壞是其證信故就出世證處論之。不同玄信。在出世故。或對地前初地出世名不壞淨。故地持云。初地菩薩得不壞淨生歡喜心。或復對彼三地已還世間之行四地出世名不壞淨。故地持云四地菩薩不壞淨首。如修多羅。第三順忍通亦遍在。別唯在於四五六地。如彼仁王及地經說。以此三地破相趣寂順入無生。故說為順。順有三品。下在四地。為道品觀。中在五地。為四諦觀。上在六地。十法平等及因緣觀。無生忍者。通亦遍在。別則不定。如龍樹說。初地已上亦得無生。若依仁王及與地經無生在於七八九地。下在七地。始習無生。中在八地。成就無生。上在九地。無生忍滿。問曰。前來以何義故不名無生。至此方論。釋有四義。一就行以論。前六地中差別修道諸行漸起。初地起願。二地起戒。三地起定。四地修起道品之慧。五地修起諦相應慧。六地修習緣起之慧。以此諸行分分新生故非無生。七

地已上念念頓起。一切佛法無有別行新起之者。故名無生。二據修以解。初至六地功用修道修心未熟。故名為生。第七地中修無功用。八地已上成無功用。修心純熟故曰無生。三約有無二法以解。前六地中有無二行前後互起不能雙修。以互起故名之為生。七地已上寂用雙修無有間起。故名無生。四就一相如理以釋。初地已上觀法虛假破遣定性。名得無我。四地已上破相入如。未能證實自體無相。故非無生。七地已上證實離相知法本寂。由來不起故名無生。寂滅忍者。通亦遍在。別唯在於十地已上。於中唯有上下二品。如仁王說。下在十地。上在如來。故經說言。下忍行中名為菩薩。上忍中行名之為佛。問曰。此忍九地已前何故不得。以彼趣求一相寂滅無分別法。未能了達法界皆寂。故不得此。問曰。何故三持之中地前分多。地上為一。此五忍中地前為一。地上分多。釋言。地位開合不定。或有開前合後。如彼三持三決定等。或開後合前。如五忍等。或前後俱開。如五方便及六地等。或前後俱合。如彼證信二種地等。門別各異寧可一類。五忍之義大況麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地已上念念頓起。一切佛法無有別行新起之者。故名無生。二據修以解。初至六地功用修道修心未熟。故名為生。第七地中修無功用。八地已上成無功用。修心純熟故曰無生。三約有無二法以解。前六地中有無二行前後互起不能雙修。以互起故名之為生。七地已上寂用雙修無有間起。故名無生。四就一相如理以釋。初地已上觀法虛假破遣定性。名得無我。四地已上破相入如。未能證實自體無相。故非無生。七地已上證實離相知法本寂。由來不起故名無生。寂滅忍者。通亦遍在。別唯在於十地已上。於中唯有上下二品。如仁王說。下在十地。上在如來。故經說言。下忍行中名為菩薩。上忍中行名之為佛。問曰。此忍九地已前何故不得。以彼趣求一相寂滅無分別法。未能了達法界皆寂。故不得此。問曰。何故三持之中地前分多。地上為一。此五忍中地前為一。地上分多。釋言。地位開合不定。或有開前合後。如彼三持三決定等。或開後合前。如五忍等。或前後俱開。如五方便及六地等。或前後俱合。如彼證信二種地等。門別各異寧可一類。五忍之義大況麁爾。

五種菩提義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種菩提義

五菩提義如大品經無生品說。彼經直云五種菩提。不列名字。論有二釋。一以聲聞緣覺大乘三種菩提及與順忍無生法忍合說為五。第二直就大乘之中隨義分五。五名是何。一發心菩提。二伏心菩提。三明心菩提。四出到菩提。五無上菩提。言發心者。論云。在於無量生死發菩提心求大菩提。因中說果。是故名為發心菩提。言伏心者。論言。菩薩斷諸煩惱降伏其心。行諸波羅蜜名伏心菩提。明心菩提者。論言。菩薩觀三世法本來總別得法實相畢竟清淨。所謂般若波羅蜜相。名明心菩提。言出到者。論言。菩薩於般若中得方便力不著般若。滅一切煩惱得無生忍。出離三界到薩波若名出到菩提。言無上者。論言。道場斷煩惱習得阿耨菩提名為無上。問曰。此五位分何處。文無定判。義釋有三。一義分別。發心菩提在種性前善趣位中。以此在於無量生死求菩提故。伏心在於種性解行。以此位中伏忍攝故。明心菩提者。在於初地乃至六地。以此諸地得無我智破諸法故。出到在於七地已上乃至十地。以七地上出離情相到無生忍故名出到。又七地上得方便智不著有無。能出三界到菩提。故名為出到。如彼論說。得方便力不著般若。猶七地上十方便慧於空不著。得無生忍猶七地上無生法忍。無上菩提在於佛果。第二義者。發心菩提在於地前。以此發心求出道故。伏心在於初二三地。以此三地修世間行伏煩惱故。明在四地五地六地。以此三地同修慧明順無生故。後二如上。第三義者。發心菩提還在地前。伏心在於初地已上乃至五地。論言。伏心斷諸煩惱行諸波羅蜜。此五地中修施戒忍精進及禪五度行故。明菩提者在第六地。論言。明者謂般若相。般若在於第六地故。後二同前。此五種中前四是因。後一是果。問曰。前四通皆是因。何故論文偏言發心因中說果。釋言。望彼無上菩提前四皆是因中說果。隨分論之伏心已上分證菩提。是故不名因中說果。初發心者一向未證。是故名為因中說果。云何得知伏心已上分證菩提。釋言。有驗。如法華論釋法華經。所言八生乃至一生得菩提者。謂初地證智。故知地上亦證菩提。又涅槃說。須陀洹人八萬劫到。乃至辟支十千劫到。謂到性地阿耨菩提。明種性上亦證菩提。以同證故論家不名因中說果。五種菩提辨之麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五菩提義如大品經無生品說。彼經直云五種菩提。不列名字。論有二釋。一以聲聞緣覺大乘三種菩提及與順忍無生法忍合說為五。第二直就大乘之中隨義分五。五名是何。一發心菩提。二伏心菩提。三明心菩提。四出到菩提。五無上菩提。言發心者。論云。在於無量生死發菩提心求大菩提。因中說果。是故名為發心菩提。言伏心者。論言。菩薩斷諸煩惱降伏其心。行諸波羅蜜名伏心菩提。明心菩提者。論言。菩薩觀三世法本來總別得法實相畢竟清淨。所謂般若波羅蜜相。名明心菩提。言出到者。論言。菩薩於般若中得方便力不著般若。滅一切煩惱得無生忍。出離三界到薩波若名出到菩提。言無上者。論言。道場斷煩惱習得阿耨菩提名為無上。問曰。此五位分何處。文無定判。義釋有三。一義分別。發心菩提在種性前善趣位中。以此在於無量生死求菩提故。伏心在於種性解行。以此位中伏忍攝故。明心菩提者。在於初地乃至六地。以此諸地得無我智破諸法故。出到在於七地已上乃至十地。以七地上出離情相到無生忍故名出到。又七地上得方便智不著有無。能出三界到菩提。故名為出到。如彼論說。得方便力不著般若。猶七地上十方便慧於空不著。得無生忍猶七地上無生法忍。無上菩提在於佛果。第二義者。發心菩提在於地前。以此發心求出道故。伏心在於初二三地。以此三地修世間行伏煩惱故。明在四地五地六地。以此三地同修慧明順無生故。後二如上。第三義者。發心菩提還在地前。伏心在於初地已上乃至五地。論言。伏心斷諸煩惱行諸波羅蜜。此五地中修施戒忍精進及禪五度行故。明菩提者在第六地。論言。明者謂般若相。般若在於第六地故。後二同前。此五種中前四是因。後一是果。問曰。前四通皆是因。何故論文偏言發心因中說果。釋言。望彼無上菩提前四皆是因中說果。隨分論之伏心已上分證菩提。是故不名因中說果。初發心者一向未證。是故名為因中說果。云何得知伏心已上分證菩提。釋言。有驗。如法華論釋法華經。所言八生乃至一生得菩提者。謂初地證智。故知地上亦證菩提。又涅槃說。須陀洹人八萬劫到。乃至辟支十千劫到。謂到性地阿耨菩提。明種性上亦證菩提。以同證故論家不名因中說果。五種菩提辨之麁爾。

五種方便義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種方便義

五種方便如地持說。巧修上順名為方便。方便不同。一門說五。五名是何。一隨護方便。二無罪方便。三思惟方便。四淨心方便。五決定方便。五中前二是種性位。次一在於解行位。次一在於初地已上乃至七地。後一在於八九十地。言隨護者。種性地中集善行也。行有福智。智慧之行隨法防護。福德之行隨人防護。謂修福時自護護他。故曰隨護。言無罪者。種性位中離過行也。行修離過故曰無罪。言思惟者。論自釋言。謂解行地。以解行中思量出道故曰思惟。言淨心者。論自釋言。謂解行地以解行中思量出道故曰思惟。言淨心者。論自釋言。從淨心地至具行地。此出世間證心清淨。故曰淨心。言決定者。謂決定地決定行地及畢竟地。決定地者是第八地。決定行者是第九地。畢竟地者是第十地。此三在於法流水中決定趣向無上菩提。故曰決定。五種方便略之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種方便如地持說。巧修上順名為方便。方便不同。一門說五。五名是何。一隨護方便。二無罪方便。三思惟方便。四淨心方便。五決定方便。五中前二是種性位。次一在於解行位。次一在於初地已上乃至七地。後一在於八九十地。言隨護者。種性地中集善行也。行有福智。智慧之行隨法防護。福德之行隨人防護。謂修福時自護護他。故曰隨護。言無罪者。種性位中離過行也。行修離過故曰無罪。言思惟者。論自釋言。謂解行地。以解行中思量出道故曰思惟。言淨心者。論自釋言。謂解行地以解行中思量出道故曰思惟。言淨心者。論自釋言。從淨心地至具行地。此出世間證心清淨。故曰淨心。言決定者。謂決定地決定行地及畢竟地。決定地者是第八地。決定行者是第九地。畢竟地者是第十地。此三在於法流水中決定趣向無上菩提。故曰決定。五種方便略之云爾。

五種善法義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種善法義

五種善法者。謂信戒施多聞智慧。始於三寶得清淨心名之為信。依信起行行初離過。故次明戒。既離惡已次修善行。善有福智。福行易為。故次明施。既修福已次宜起智。智由聞法。故次明聞。依聞起慧。故次第五明其智慧。五善如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種善法者。謂信戒施多聞智慧。始於三寶得清淨心名之為信。依信起行行初離過。故次明戒。既離惡已次修善行。善有福智。福行易為。故次明施。既修福已次宜起智。智由聞法。故次明聞。依聞起慧。故次第五明其智慧。五善如是。

五行義三門分別(一釋名 二辨體 三就位分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五行義三門分別(一釋名 二辨體 三就位分別)

五行之義出涅槃經。名字是何。一是聖行。二是梵行。三是天行。四是病行。五嬰兒行。言聖行者。就人為名。如經中釋。諸佛菩薩是其聖人。聖人之行名為聖行。又此亦得當相為名。會正名聖。此行會正故名聖行。問曰。五行皆聖人行。何故獨此偏名聖行。釋言。諸行名有通別。通則一切皆是聖行。於中別分初一名聖。餘者隨義更與異名。良以此行正聖人自行之體故偏名聖。言梵行者。當相為名。梵名為淨。利他之行能為一切不善對治離過清淨。故名為梵。亦可此行從果為名。初禪已上離欲果報。名之為梵。四無量等能生梵果。故名梵行。又復涅槃亦名梵果。此行能得說為梵行。言天行者。當相為名。一切禪定名為天住。天住之行名為天行。亦可此行從果立稱。初禪已上淨天果報名之為天。禪為彼因名為天行。又禪能得大般涅槃第一義天亦名天行。言病行者。從所治為名。罪業是病。治病之行故名病行。嬰兒行者。有二種。一者自利。二者利他。若論自利從喻為名。行離分別如彼嬰兒無所辨了名嬰兒行。若論利他從所化為名。如經中說。凡夫二乘始行菩薩如似嬰兒。化此嬰兒名嬰兒行。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五行之義出涅槃經。名字是何。一是聖行。二是梵行。三是天行。四是病行。五嬰兒行。言聖行者。就人為名。如經中釋。諸佛菩薩是其聖人。聖人之行名為聖行。又此亦得當相為名。會正名聖。此行會正故名聖行。問曰。五行皆聖人行。何故獨此偏名聖行。釋言。諸行名有通別。通則一切皆是聖行。於中別分初一名聖。餘者隨義更與異名。良以此行正聖人自行之體故偏名聖。言梵行者。當相為名。梵名為淨。利他之行能為一切不善對治離過清淨。故名為梵。亦可此行從果為名。初禪已上離欲果報。名之為梵。四無量等能生梵果。故名梵行。又復涅槃亦名梵果。此行能得說為梵行。言天行者。當相為名。一切禪定名為天住。天住之行名為天行。亦可此行從果立稱。初禪已上淨天果報名之為天。禪為彼因名為天行。又禪能得大般涅槃第一義天亦名天行。言病行者。從所治為名。罪業是病。治病之行故名病行。嬰兒行者。有二種。一者自利。二者利他。若論自利從喻為名。行離分別如彼嬰兒無所辨了名嬰兒行。若論利他從所化為名。如經中說。凡夫二乘始行菩薩如似嬰兒。化此嬰兒名嬰兒行。名義如是(此一門竟)。

次辨體相。聖行體者。經說有三。一戒。二定。三者智慧。此三如上三學章中具廣分別。梵行體者。依經有二。一七善法化他之德。二四無量化他之心。何者七善。如經中說。一者知法。二者知義。三者知時。四者知足。五者知自。六者知眾。七知尊卑。七中前五是自利行。後二利他。自利二行具足方堪益物。是以明之。言知法者。知佛所說十二部經。言知義者。知經所說一切法義。言知時者。知起行時。知如是時任修寂靜。如是時中任修精進。如是時中任修捨心。如是時中任修施戒。如是一切。言知足者。是節量行。知於飲食湯藥眾具受求以限。故曰知足。言自知者。於前所修自行功德有成就者如實知之。故曰自知。故經說言。菩薩自知我有如是信戒施等。言知眾者。善知剎利婆羅門等種種眾別。如應教化。知尊卑者。知彼所化行有優劣。量宜勸道。七善如是。四無量心如上廣辨。有人更說。知見覺等以為梵行。案經以求四無量慧。知見覺心及六念等亦是第四捨中所收。不應別分。天行體者。謂八禪定。此義如後八禪章中具廣分別。此前三行猶地持中三住所攝。初聖行者。是彼聖住。第二梵行是彼梵住。第三天行是彼天住。前三攝善。後二離過。懺治前法名為病行。不起後過名嬰兒行。又化嬰兒令不起過亦得名為嬰兒行矣。體相如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨體相。聖行體者。經說有三。一戒。二定。三者智慧。此三如上三學章中具廣分別。梵行體者。依經有二。一七善法化他之德。二四無量化他之心。何者七善。如經中說。一者知法。二者知義。三者知時。四者知足。五者知自。六者知眾。七知尊卑。七中前五是自利行。後二利他。自利二行具足方堪益物。是以明之。言知法者。知佛所說十二部經。言知義者。知經所說一切法義。言知時者。知起行時。知如是時任修寂靜。如是時中任修精進。如是時中任修捨心。如是時中任修施戒。如是一切。言知足者。是節量行。知於飲食湯藥眾具受求以限。故曰知足。言自知者。於前所修自行功德有成就者如實知之。故曰自知。故經說言。菩薩自知我有如是信戒施等。言知眾者。善知剎利婆羅門等種種眾別。如應教化。知尊卑者。知彼所化行有優劣。量宜勸道。七善如是。四無量心如上廣辨。有人更說。知見覺等以為梵行。案經以求四無量慧。知見覺心及六念等亦是第四捨中所收。不應別分。天行體者。謂八禪定。此義如後八禪章中具廣分別。此前三行猶地持中三住所攝。初聖行者。是彼聖住。第二梵行是彼梵住。第三天行是彼天住。前三攝善。後二離過。懺治前法名為病行。不起後過名嬰兒行。又化嬰兒令不起過亦得名為嬰兒行矣。體相如是(此二門竟)。

次就位論。此五通則遍在諸地。隨相別分修在地前。成在地上。此云何知。如經中說。定行成時住堪忍地。慧行成時住不動地。慈行成時住於極愛一子之地。捨行成時住空平等地。所成皆在初地已上。明知修處在於地前。五行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。此五通則遍在諸地。隨相別分修在地前。成在地上。此云何知。如經中說。定行成時住堪忍地。慧行成時住不動地。慈行成時住於極愛一子之地。捨行成時住空平等地。所成皆在初地已上。明知修處在於地前。五行如是。

五生義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五生義

五生之義出地持論。受報隨物故名為生。生別不同。一門說五。五名是何。一息苦生。二隨類生。三者勝生。四增上生。五者最後生。此五通論皆遍諸地。隨相別分前三地前。後二地上。息苦生者。菩薩願力自在力故受生三界。隨所生處能除物惱。名息苦生。所息之苦略有二種。一息現苦。謂三劫時及於餘時能息物苦。二息當苦。邪見眾生奉事天神。及諸惡行教令遠離不受當苦。隨類生者。菩薩願力自在力故與物同生。教令離惡化之住善。名隨類生。言勝生者。菩薩自以功德善業於人天中受八勝生。言八報者。如地持說。謂壽具足色具足等。增上生者。初地已上十王等報名增上生。最後生者。菩薩學窮受生剎利波羅門家。得阿耨菩提作一切佛事。名最後生。問曰。此五二種生中為是分段。為是變易。釋言。此五在地前者亦是應化。亦是分段。願力自在力故隨物現受。故是應化。隨所生處即與有漏結業相應。故是分段。所受是其六道身故非是變易故。在地上者惡道之身唯是應化。惡業盡故非是分段。善道之身亦是應化。應化如前。亦是分段。地上菩薩有漏殘氣未盡。隨所生處與之相應故。是所受亦是六道身。故非是變易。此義如前二生死中具廣分別。五生如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五生之義出地持論。受報隨物故名為生。生別不同。一門說五。五名是何。一息苦生。二隨類生。三者勝生。四增上生。五者最後生。此五通論皆遍諸地。隨相別分前三地前。後二地上。息苦生者。菩薩願力自在力故受生三界。隨所生處能除物惱。名息苦生。所息之苦略有二種。一息現苦。謂三劫時及於餘時能息物苦。二息當苦。邪見眾生奉事天神。及諸惡行教令遠離不受當苦。隨類生者。菩薩願力自在力故與物同生。教令離惡化之住善。名隨類生。言勝生者。菩薩自以功德善業於人天中受八勝生。言八報者。如地持說。謂壽具足色具足等。增上生者。初地已上十王等報名增上生。最後生者。菩薩學窮受生剎利波羅門家。得阿耨菩提作一切佛事。名最後生。問曰。此五二種生中為是分段。為是變易。釋言。此五在地前者亦是應化。亦是分段。願力自在力故隨物現受。故是應化。隨所生處即與有漏結業相應。故是分段。所受是其六道身故非是變易故。在地上者惡道之身唯是應化。惡業盡故非是分段。善道之身亦是應化。應化如前。亦是分段。地上菩薩有漏殘氣未盡。隨所生處與之相應故。是所受亦是六道身。故非是變易。此義如前二生死中具廣分別。五生如是。

五無量義五門分別(一釋名 二辨相 三次第 四約對十盡共相收攝 五對二十無量共相收攝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無量義五門分別(一釋名 二辨相 三次第 四約對十盡共相收攝 五對二十無量共相收攝)

五無量者。是化他智。名字是何。一眾生界無量。二世界無量。三法界無量。四調伏界無量。五調伏方便界無量。善知所化眾生差別名眾生無量。善知眾生住處不同名世界無量。知諸眾生心心所起善惡等法用之教化名法界無量。知諸眾生根性差別名調伏無量。然此非直知調伏心。亦知不調。以調為主。故偏言耳。知度生法名調伏方便。度生法中行修善巧名為方便。用此授人調令起行名調伏方便。又復令他起行善巧亦名方便。問曰。如彼四無量心名為無量。今此五種亦名無量。無量之言為當在境。為就心說。釋言。不偏癈心論境。四境五境俱是無量。約境論心。四無量心五無量智皆是無量。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無量者。是化他智。名字是何。一眾生界無量。二世界無量。三法界無量。四調伏界無量。五調伏方便界無量。善知所化眾生差別名眾生無量。善知眾生住處不同名世界無量。知諸眾生心心所起善惡等法用之教化名法界無量。知諸眾生根性差別名調伏無量。然此非直知調伏心。亦知不調。以調為主。故偏言耳。知度生法名調伏方便。度生法中行修善巧名為方便。用此授人調令起行名調伏方便。又復令他起行善巧亦名方便。問曰。如彼四無量心名為無量。今此五種亦名無量。無量之言為當在境。為就心說。釋言。不偏癈心論境。四境五境俱是無量。約境論心。四無量心五無量智皆是無量。名義如是(此一門竟)。

次辨其相。如地持說。六十一種眾生名眾生無量。何者是其六十一種。文無定判。有人釋言。調伏界中就人不同有五十五。加以六道為六十一。或可如此。要略如是。若隨心別形類不同。地處差異。難以限算。故地持言。隨意地身則有無量。十方世界國土不同有無量種。如娑婆等。名世界無量。無善惡無記三性之法。一一分別各有無邊。名法界無量。調伏界者如地持說。從一至十有五十五。廣亦無邊。調伏方便如地持論成就品說。二十七種方便一一各有九品分別。為無量種(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。如地持說。六十一種眾生名眾生無量。何者是其六十一種。文無定判。有人釋言。調伏界中就人不同有五十五。加以六道為六十一。或可如此。要略如是。若隨心別形類不同。地處差異。難以限算。故地持言。隨意地身則有無量。十方世界國土不同有無量種。如娑婆等。名世界無量。無善惡無記三性之法。一一分別各有無邊。名法界無量。調伏界者如地持說。從一至十有五十五。廣亦無邊。調伏方便如地持論成就品說。二十七種方便一一各有九品分別。為無量種(此二門竟)。

次明五種次第之義。如地持說。菩薩方便為化眾生。是故先說眾生無量。所化眾生住處可得。是故次說第二無量。用何法化。是故次說第三無量。依何心化。是故次說第四無量。化住何法。是故次說第五無量(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明五種次第之義。如地持說。菩薩方便為化眾生。是故先說眾生無量。所化眾生住處可得。是故次說第二無量。用何法化。是故次說第三無量。依何心化。是故次說第四無量。化住何法。是故次說第五無量(此三門竟)。

次對十盡共相收攝。十盡之義如地經說。一眾生界盡。二世界盡。三虛空盡。四法界盡。五佛出世界盡。六涅槃界盡。七如來智界盡。八心緣界盡。九佛境界智入界盡。十世間轉法轉智轉界盡。此十皆悉該攝窮極。故名為盡。眾生無量攝眾生盡。世界無量攝世界盡虛空界盡。法界無量攝法界盡。調伏無量攝心緣界盡。調伏方便攝佛出世界涅槃界如來智界佛境界智入界盡。五種無量共攝第十世轉法轉智轉界盡。以彼總收(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對十盡共相收攝。十盡之義如地經說。一眾生界盡。二世界盡。三虛空盡。四法界盡。五佛出世界盡。六涅槃界盡。七如來智界盡。八心緣界盡。九佛境界智入界盡。十世間轉法轉智轉界盡。此十皆悉該攝窮極。故名為盡。眾生無量攝眾生盡。世界無量攝世界盡虛空界盡。法界無量攝法界盡。調伏無量攝心緣界盡。調伏方便攝佛出世界涅槃界如來智界佛境界智入界盡。五種無量共攝第十世轉法轉智轉界盡。以彼總收(此四門竟)。

次對地經二十種無量共相收攝。何者二十。如彼經說。一無量眾生界。二佛無量化業。三無量世界。四佛無量淨土。五無量法界。六佛無量智。七無量劫。八佛無量通達三世界事。九無量隨信化。十無量根。十一無量隨根說。十二無量心行。十三佛無量心行。十四佛無量說對治。十五無量聲聞乘法。十六佛無量說聲聞乘。十七無量辟支佛乘法。十八佛無量知辟支佛乘。十九無量大乘法。二十佛無量種說大乘。此二十中初二一對是眾生無量。次二一對是世界無量。次四兩對是法界無量。次六三對是調伏無量。後六三對是其調伏方便無量。五無量義辨之粗爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對地經二十種無量共相收攝。何者二十。如彼經說。一無量眾生界。二佛無量化業。三無量世界。四佛無量淨土。五無量法界。六佛無量智。七無量劫。八佛無量通達三世界事。九無量隨信化。十無量根。十一無量隨根說。十二無量心行。十三佛無量心行。十四佛無量說對治。十五無量聲聞乘法。十六佛無量說聲聞乘。十七無量辟支佛乘法。十八佛無量知辟支佛乘。十九無量大乘法。二十佛無量種說大乘。此二十中初二一對是眾生無量。次二一對是世界無量。次四兩對是法界無量。次六三對是調伏無量。後六三對是其調伏方便無量。五無量義辨之粗爾。

五德舉罪義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五德舉罪義

五德舉罪如律中說。地持論中亦具明之。五名是何。一者慈心不以瞋恚。謂見他人有所毀犯以慈愍心舉罪令識。不以瞋恚故揚其過。二者柔軟不以麁獷。謂舉罪時軟言求聽。然後舉之不得麁獷令其瞋忿。三者利益不以損減。謂舉罪時屏處私語令其覺。令捨過住善終不彰揚使致衰惱。四者真實不以虛妄。謂舉罪時要具三根。見聞疑等。然後舉罪終不虛妄。五者知時不以非時。謂舉罪時先觀自己。有其勢力多善伴黨堪任治罰則宜舉之。無時便止。又觀前人。若無勢力惡黨相用是時宜舉。有時便止。如是一切名為以時不以非時。此五是其舉罪行德。故名五德。五德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五德舉罪如律中說。地持論中亦具明之。五名是何。一者慈心不以瞋恚。謂見他人有所毀犯以慈愍心舉罪令識。不以瞋恚故揚其過。二者柔軟不以麁獷。謂舉罪時軟言求聽。然後舉之不得麁獷令其瞋忿。三者利益不以損減。謂舉罪時屏處私語令其覺。令捨過住善終不彰揚使致衰惱。四者真實不以虛妄。謂舉罪時要具三根。見聞疑等。然後舉罪終不虛妄。五者知時不以非時。謂舉罪時先觀自己。有其勢力多善伴黨堪任治罰則宜舉之。無時便止。又觀前人。若無勢力惡黨相用是時宜舉。有時便止。如是一切名為以時不以非時。此五是其舉罪行德。故名五德。五德如是。

五種教誡義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種教誡義

五種教誡出地持論。教謂教示。誡謂誡約。教誡不同。一門說五。五名是何。一者名制。制斷惡法。二者名聽。聽修善法。此二是本。後三隨之。三者名舉。於前制聽有缺減者如法舉之。此言舉者是其彰舉。標過令識。不同賓舉。四名折伏。於前制聽數數毀犯折伏與念令其改悔。五名歡喜。於前制聽有實德者稱揚讚說令其歡喜。五種教誡略之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種教誡出地持論。教謂教示。誡謂誡約。教誡不同。一門說五。五名是何。一者名制。制斷惡法。二者名聽。聽修善法。此二是本。後三隨之。三者名舉。於前制聽有缺減者如法舉之。此言舉者是其彰舉。標過令識。不同賓舉。四名折伏。於前制聽數數毀犯折伏與念令其改悔。五名歡喜。於前制聽有實德者稱揚讚說令其歡喜。五種教誡略之云爾。

六波羅蜜義十門分別(一翻名解釋 二論體 三開合辨相 四通就諸行同相分別 五別就諸行異相分別 六修之所為辨論是非 七六度相攝 八資導為因 九就位分異并辨優劣不同 十因起次第) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜義十門分別(一翻名解釋 二論體 三開合辨相 四通就諸行同相分別 五別就諸行異相分別 六修之所為辨論是非 七六度相攝 八資導為因 九就位分異并辨優劣不同 十因起次第)

第一釋名。六波羅蜜者。謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。初言檀者。是外國語。此名布施。以己財事分布與他。名之為布。輟己惠人。目之為施。言尸羅者。此方正翻名曰清涼。三業炎非焚燒行人。事等如熱。戒能防息。故號清涼。復言戒者。隨義傍翻以能防焚故復稱戒。言羼提者。此名忍辱。他人加毀名之為辱。於辱能安目之為忍。毘離耶者。此名精進。練心於法故說為精。精心務達故稱為進。言禪那者。此名思惟修。亦名功德叢林。上界靜法審觀方成名思惟修。能生諸德故復說為功德叢林。言般若者。此方名慧。於法觀達故稱為慧。此六何故名波羅蜜。波羅蜜者是外國語。此翻名度亦名到彼岸。所言度者如地持說。度有三種。一者時度。此之六度行依從種性上度三僧祇方始成滿。故彼優婆塞經說言。前二僧祇所行檀等非波羅蜜。第三僧祇所修行者是波羅蜜。彼亦就其時度為言。二者果度。此六能得大菩提果。三者自性清淨度。修此六種能捨有相到法實性。具斯三義故名為度。到彼岸者波羅者岸蜜者是到。釋有兩義。第一能捨生死此岸到於究竟涅槃彼岸。與前度中果度相似。第二能捨生死涅槃有相此岸到於平等無相彼岸。與前度中自性清淨度其義相似。具斯兩義名到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。六波羅蜜者。謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。初言檀者。是外國語。此名布施。以己財事分布與他。名之為布。輟己惠人。目之為施。言尸羅者。此方正翻名曰清涼。三業炎非焚燒行人。事等如熱。戒能防息。故號清涼。復言戒者。隨義傍翻以能防焚故復稱戒。言羼提者。此名忍辱。他人加毀名之為辱。於辱能安目之為忍。毘離耶者。此名精進。練心於法故說為精。精心務達故稱為進。言禪那者。此名思惟修。亦名功德叢林。上界靜法審觀方成名思惟修。能生諸德故復說為功德叢林。言般若者。此方名慧。於法觀達故稱為慧。此六何故名波羅蜜。波羅蜜者是外國語。此翻名度亦名到彼岸。所言度者如地持說。度有三種。一者時度。此之六度行依從種性上度三僧祇方始成滿。故彼優婆塞經說言。前二僧祇所行檀等非波羅蜜。第三僧祇所修行者是波羅蜜。彼亦就其時度為言。二者果度。此六能得大菩提果。三者自性清淨度。修此六種能捨有相到法實性。具斯三義故名為度。到彼岸者波羅者岸蜜者是到。釋有兩義。第一能捨生死此岸到於究竟涅槃彼岸。與前度中果度相似。第二能捨生死涅槃有相此岸到於平等無相彼岸。與前度中自性清淨度其義相似。具斯兩義名到彼岸。

第二門中辨其體性。於中約就色心等法以論其性。隨義進退略有五種。一就根本。六度皆以心法為體。離心之外更無行德。二據攝修方便為論。六度皆以色心為體。如布施中。身口捨財是其色性。思願捨財是心自性。第二戒中身口離過是其色性。內心清淨是心自性。忍中身口意不罵不報是色自性。內心安忍是心自性。就精進中身口造修是其色性。內心策懃是心自性。就禪定中身口安靜是其色性。內心不亂是心自性。就般若中身口求法是其色性。內心照明是心自性。第三約境以論行體。前之四種隨事造修該通色心。後二是其證法之行。局唯在心。住境見法唯心能故。第四就其行相以分。前三是其化眾生力。化藉三業該通色心。後三是其護煩惱力。局唯在心。伏惑斷結唯心能故。此之二力後當更辨。第五就其業性分別。布施持戒三業自性該通色心。施中思願是其意業。身口捨財是身口業。戒中心淨是其意業。身口清淨是身口業。故此二種該通色心。後四心法意業自性。局唯在心。體性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門中辨其體性。於中約就色心等法以論其性。隨義進退略有五種。一就根本。六度皆以心法為體。離心之外更無行德。二據攝修方便為論。六度皆以色心為體。如布施中。身口捨財是其色性。思願捨財是心自性。第二戒中身口離過是其色性。內心清淨是心自性。忍中身口意不罵不報是色自性。內心安忍是心自性。就精進中身口造修是其色性。內心策懃是心自性。就禪定中身口安靜是其色性。內心不亂是心自性。就般若中身口求法是其色性。內心照明是心自性。第三約境以論行體。前之四種隨事造修該通色心。後二是其證法之行。局唯在心。住境見法唯心能故。第四就其行相以分。前三是其化眾生力。化藉三業該通色心。後三是其護煩惱力。局唯在心。伏惑斷結唯心能故。此之二力後當更辨。第五就其業性分別。布施持戒三業自性該通色心。施中思願是其意業。身口捨財是身口業。戒中心淨是其意業。身口清淨是身口業。故此二種該通色心。後四心法意業自性。局唯在心。體性如是。

第三門中開合辨相。開合不定。約之唯一。統攝諸行唯一助道。或分為二。二有兩門。一約行分二。謂自利利他之道。如彼相續解脫經說。前三是其化眾生力。化力即是利他行也。後三是其護煩惱力。護惱即是自利行也。化眾生中先以布施攝取眾生。次以持戒不惱不怖。後以忍辱於彼惱害逼迫恐怖堪忍攝取。護煩惱中先以精進麁伏煩惱修習善法。不為煩惱之所傾動。次以禪定正伏煩惱。令其不起。後以智慧永斷煩惱。二就德分二。德有二種。一是福德。二是智慧。辨此二種經論不同。乃有四別。第一依彼優婆塞經施戒精進判為福分。以彼事中方便所作故說為福。忍禪般若判為慧分。般若正是慧之正體。慧心安法說之為忍。如五忍等。蓋乃是其法思惟解忍。不取安苦他不益忍。專心住理不動名定。非是事中住心之定。以此忍定同即慧故說為慧分斥取小分非盡言耳。第二依彼相續解脫及地持論前三是福。般若是智精進與禪亦福亦智。依精進故修施戒忍四無量等名為福分。起聞思修陰巧便等名為智分。又依禪定修四無量名為福分。修陰界入巧便觀名為智分。然此就其功能以分判為福智。論其體性性是福德。第三就彼大品等經前五為福。非慧性故般若是智。是慧性故。四依涅槃經前五及與事中般若同為福分。理觀般若說為智分。故彼經言。福莊嚴者。謂檀波羅蜜乃至般若。非般若波羅蜜。慧莊嚴者。是般若波羅蜜。依彼經中六度之行各有二種。一者隨事修行不到實性。非是自性清淨度故非波羅蜜。二依理修行到法實性。是其自性清淨度故是波羅蜜。前五莫問依事依理。同名為福。就般若中隨事修者。不見實性亦判為福。依理成者。見實性故說為智分。或分為三。所謂三學。前四戒學。次一定學。後一慧學。故地持云。眾具自性眷屬無盡是名戒學。禪為定學。般若慧學。言眾具者。是其布施。施為戒因。故曰眾具。言自性者。是其戒度。戒度正是戒學自體。故言自性。言眷屬者。忍波羅蜜。堪忍諸緣助成戒行。故云眷屬。言無盡者。以精進故持戒不息。故曰無盡。精進通策。以何義故偏說為戒。釋有三義。一三學中戒學在初。就初以言。故攝戒中。二戒學中備具三聚攝行寬廣難可成立。必須精進佐助方成。故攝戒中。三者戒學隨事修行。難成易敗。必須精進佐助方立。故攝戒中。或分為四。如彼相續解脫經說。前三戒學。禪為定學。般若慧學。精進通策別為一門。故有四種。或說為五。謂哀愍愛語勇猛惠施說深法義。如地持說。哀愍攝禪哀愍是悲。悲亦是禪。故攝禪定。愛語攝戒及與智慧。良以愛語離口四過戒分所收。是故攝戒。依慧起說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三門中開合辨相。開合不定。約之唯一。統攝諸行唯一助道。或分為二。二有兩門。一約行分二。謂自利利他之道。如彼相續解脫經說。前三是其化眾生力。化力即是利他行也。後三是其護煩惱力。護惱即是自利行也。化眾生中先以布施攝取眾生。次以持戒不惱不怖。後以忍辱於彼惱害逼迫恐怖堪忍攝取。護煩惱中先以精進麁伏煩惱修習善法。不為煩惱之所傾動。次以禪定正伏煩惱。令其不起。後以智慧永斷煩惱。二就德分二。德有二種。一是福德。二是智慧。辨此二種經論不同。乃有四別。第一依彼優婆塞經施戒精進判為福分。以彼事中方便所作故說為福。忍禪般若判為慧分。般若正是慧之正體。慧心安法說之為忍。如五忍等。蓋乃是其法思惟解忍。不取安苦他不益忍。專心住理不動名定。非是事中住心之定。以此忍定同即慧故說為慧分斥取小分非盡言耳。第二依彼相續解脫及地持論前三是福。般若是智精進與禪亦福亦智。依精進故修施戒忍四無量等名為福分。起聞思修陰巧便等名為智分。又依禪定修四無量名為福分。修陰界入巧便觀名為智分。然此就其功能以分判為福智。論其體性性是福德。第三就彼大品等經前五為福。非慧性故般若是智。是慧性故。四依涅槃經前五及與事中般若同為福分。理觀般若說為智分。故彼經言。福莊嚴者。謂檀波羅蜜乃至般若。非般若波羅蜜。慧莊嚴者。是般若波羅蜜。依彼經中六度之行各有二種。一者隨事修行不到實性。非是自性清淨度故非波羅蜜。二依理修行到法實性。是其自性清淨度故是波羅蜜。前五莫問依事依理。同名為福。就般若中隨事修者。不見實性亦判為福。依理成者。見實性故說為智分。或分為三。所謂三學。前四戒學。次一定學。後一慧學。故地持云。眾具自性眷屬無盡是名戒學。禪為定學。般若慧學。言眾具者。是其布施。施為戒因。故曰眾具。言自性者。是其戒度。戒度正是戒學自體。故言自性。言眷屬者。忍波羅蜜。堪忍諸緣助成戒行。故云眷屬。言無盡者。以精進故持戒不息。故曰無盡。精進通策。以何義故偏說為戒。釋有三義。一三學中戒學在初。就初以言。故攝戒中。二戒學中備具三聚攝行寬廣難可成立。必須精進佐助方成。故攝戒中。三者戒學隨事修行。難成易敗。必須精進佐助方立。故攝戒中。或分為四。如彼相續解脫經說。前三戒學。禪為定學。般若慧學。精進通策別為一門。故有四種。或說為五。謂哀愍愛語勇猛惠施說深法義。如地持說。哀愍攝禪哀愍是悲。悲亦是禪。故攝禪定。愛語攝戒及與智慧。良以愛語離口四過戒分所收。是故攝戒。依慧起說

。是故攝慧。勇猛攝於忍進及慧。由勇猛故苦緣不動。故攝忍辱。由勇猛故策修善法。故攝精進。由勇猛故能入深義。故攝般若。惠施攝檀。說深法義攝禪。攝慧依禪起說。是故攝禪依智起說。是故攝慧。或分為六。所謂檀等六波羅蜜。或復說十。謂十波羅蜜。就前六中開出方便願力智等四波羅蜜。故合有十。是故經中說後四種為前六伴。然經論中說伴不同。若依相續解脫經中別說其伴。彼說方便別伴前三。願伴精進。力伴禪定。智伴般若。何故方便偏伴前三。以前三種化眾生力化物須巧。故為方便別伴前三。何故以願別伴精進。精進勝求須願佐助。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。以現在世多煩惱故。不能精進懃修善法。願未來世煩惱微薄懃修善法。故為前伴。二者後伴。依精進故能起願心。上上勝求故為後伴。何故以力別伴禪定。定多力用。故力伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。近善知識聽聞正法。內正思惟。轉劣悕望得勝悕望。名之為力以是力故能修禪定。故為前伴。二者後伴。依禪定故起神通力。故為後伴。又復禪定發生如來十力種性。名之為力。此力亦是禪定後伴。何故以智別伴般若。知見性同相伴義親。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。由世諦智開引出生第一義慧。故為前伴。二者後伴。依真諦智起世智用。故為後伴。若依地經及地持論通伴前六。彼說巧智以為方便。以方便故能修施等無量善法。求增進智名之為願。以是願故令其施等上上勝進。堅固之智不為魔動。名之為力。以是力故令彼施等不可破壞。於法開覺。名之為智。以是智故於施等法差別。示現攝化眾生。故後四種通伴前六。或復分為八萬四千諸度法門。如賢劫經說。彼說。如來三十二相八十種好十力無畏一切功德令有三百五十種門。一一門中皆以六度行修為因。便有二千一百度門。用此對四大及六衰十種之患便有二萬一千度門。言四大者。地水火風自身之患。言六衰者。謂外色聲香味觸法六塵之患。此六大賊衰耗善法。故名為衰。以此二萬一千度門化四眾生。故有八萬四千度門。四眾生者。一是多嗔。二是多貪。三是多癡。四是三毒等分。此等廣略各隨一宜。今據一門且論六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是故攝慧。勇猛攝於忍進及慧。由勇猛故苦緣不動。故攝忍辱。由勇猛故策修善法。故攝精進。由勇猛故能入深義。故攝般若。惠施攝檀。說深法義攝禪。攝慧依禪起說。是故攝禪依智起說。是故攝慧。或分為六。所謂檀等六波羅蜜。或復說十。謂十波羅蜜。就前六中開出方便願力智等四波羅蜜。故合有十。是故經中說後四種為前六伴。然經論中說伴不同。若依相續解脫經中別說其伴。彼說方便別伴前三。願伴精進。力伴禪定。智伴般若。何故方便偏伴前三。以前三種化眾生力化物須巧。故為方便別伴前三。何故以願別伴精進。精進勝求須願佐助。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。以現在世多煩惱故。不能精進懃修善法。願未來世煩惱微薄懃修善法。故為前伴。二者後伴。依精進故能起願心。上上勝求故為後伴。何故以力別伴禪定。定多力用。故力伴之。伴有二種。一者前伴。如彼經說。近善知識聽聞正法。內正思惟。轉劣悕望得勝悕望。名之為力以是力故能修禪定。故為前伴。二者後伴。依禪定故起神通力。故為後伴。又復禪定發生如來十力種性。名之為力。此力亦是禪定後伴。何故以智別伴般若。知見性同相伴義親。故偏伴之。伴有二種。一者前伴。由世諦智開引出生第一義慧。故為前伴。二者後伴。依真諦智起世智用。故為後伴。若依地經及地持論通伴前六。彼說巧智以為方便。以方便故能修施等無量善法。求增進智名之為願。以是願故令其施等上上勝進。堅固之智不為魔動。名之為力。以是力故令彼施等不可破壞。於法開覺。名之為智。以是智故於施等法差別。示現攝化眾生。故後四種通伴前六。或復分為八萬四千諸度法門。如賢劫經說。彼說。如來三十二相八十種好十力無畏一切功德令有三百五十種門。一一門中皆以六度行修為因。便有二千一百度門。用此對四大及六衰十種之患便有二萬一千度門。言四大者。地水火風自身之患。言六衰者。謂外色聲香味觸法六塵之患。此六大賊衰耗善法。故名為衰。以此二萬一千度門化四眾生。故有八萬四千度門。四眾生者。一是多嗔。二是多貪。三是多癡。四是三毒等分。此等廣略各隨一宜。今據一門且論六種。

第四門中通就諸行同相分別。諸行相似說名同相。廣略不定。於中增數次第辨之。或說為二。二有兩門。一有作無作相對分二。檀等諸行方便修成名為有作。無始法性顯成今德名為無作。是義云何。真識之心體是一切功德法性。本為妄陰名為佛性。不名行德。後息妄想彼心顯了。說為檀等。故曰無作。又經中說。真如法中離一切著。名之為檀。無一切惡即名為戒。無有瞋惱即名為忍。無有懈隋名為精進。遠離動亂說為禪定。永無闇障即名般若。此等一體隨義以分此義。昔隱今時始顯說為無作六波羅蜜。此波羅蜜諸聖同體無有差別。以真如法無別體故。二世間出世間相對分二。隨事修行名為世間。合理而成名為出世。又復地前名為世間。地上名出。或說為三。如彼相續解脫經說。一是因相。所謂大悲。悲能起行故說為因。二者果相。謂攝眾生得未來報。三能作。大義施等諸行能得菩提。或說為四。四有三門。一攝修方便以分四種。如彼相續解脫經說。一大悲方便。能趣起施等。二思惟方便。起施等法。三常方便。於施等法無間修習。四頓方便。於施等法具足修習。二據修論四。如地持說。一決定修。於施等法堅心修學不為緣動。二專心修。於施等法專意修學不雜餘相。三者常修。恒作不息。四無罪修。修時離過。三就能說四。如相續解脫及地持說。一者對治。能治六弊。二成菩提。具修施等法能得菩提。三能攝自他。修行施等能令自他離過恐怖得勝安樂。四得未來果。修行施等於未來世生善趣中受勝福報。或說為五。五有三門。一攝修方便。以論五種。如彼相續解脫經說。一者先當多修信解。如地持說。於八解處起淨信心。二起於聞慧。聞菩薩藏以為方便。三護菩提心。心為行本。是故須護。四近善知識。行依支成。是故須近。五精懃修學。無間善業。五中前四起修方便。後一心修施等善法。二離過說五。亦如相續解脫經說。一者無礙。修行施等能除六弊。二者無願。修行施等不願名利。三者無過。於施等法遠離雜染無方便過。四無妄想。不隨言說分別取著。五迴向菩提。不以施等求餘果報。唯求佛智。三就能說五。亦如相續解脫經說。一增上樂因能得菩提。二攝取自他。三得未來報。四遠離煩惱。五不往惡趣。或說為六。如攝論說。一廣大意。為一切生死無量無邊阿僧祇劫修行六度不生足相。二長時意。無量無邊阿僧祇劫修行六度不患其長。三隨喜意。見諸眾生得淨涅槃菩薩隨喜過彼得者。四恩德意。不見自己於生有恩。唯見眾生於己有恩。由彼受化令我得成諸度行故。五大志意。用己所行一切善根迴向施與一切眾生。六善好意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四門中通就諸行同相分別。諸行相似說名同相。廣略不定。於中增數次第辨之。或說為二。二有兩門。一有作無作相對分二。檀等諸行方便修成名為有作。無始法性顯成今德名為無作。是義云何。真識之心體是一切功德法性。本為妄陰名為佛性。不名行德。後息妄想彼心顯了。說為檀等。故曰無作。又經中說。真如法中離一切著。名之為檀。無一切惡即名為戒。無有瞋惱即名為忍。無有懈隋名為精進。遠離動亂說為禪定。永無闇障即名般若。此等一體隨義以分此義。昔隱今時始顯說為無作六波羅蜜。此波羅蜜諸聖同體無有差別。以真如法無別體故。二世間出世間相對分二。隨事修行名為世間。合理而成名為出世。又復地前名為世間。地上名出。或說為三。如彼相續解脫經說。一是因相。所謂大悲。悲能起行故說為因。二者果相。謂攝眾生得未來報。三能作。大義施等諸行能得菩提。或說為四。四有三門。一攝修方便以分四種。如彼相續解脫經說。一大悲方便。能趣起施等。二思惟方便。起施等法。三常方便。於施等法無間修習。四頓方便。於施等法具足修習。二據修論四。如地持說。一決定修。於施等法堅心修學不為緣動。二專心修。於施等法專意修學不雜餘相。三者常修。恒作不息。四無罪修。修時離過。三就能說四。如相續解脫及地持說。一者對治。能治六弊。二成菩提。具修施等法能得菩提。三能攝自他。修行施等能令自他離過恐怖得勝安樂。四得未來果。修行施等於未來世生善趣中受勝福報。或說為五。五有三門。一攝修方便。以論五種。如彼相續解脫經說。一者先當多修信解。如地持說。於八解處起淨信心。二起於聞慧。聞菩薩藏以為方便。三護菩提心。心為行本。是故須護。四近善知識。行依支成。是故須近。五精懃修學。無間善業。五中前四起修方便。後一心修施等善法。二離過說五。亦如相續解脫經說。一者無礙。修行施等能除六弊。二者無願。修行施等不願名利。三者無過。於施等法遠離雜染無方便過。四無妄想。不隨言說分別取著。五迴向菩提。不以施等求餘果報。唯求佛智。三就能說五。亦如相續解脫經說。一增上樂因能得菩提。二攝取自他。三得未來報。四遠離煩惱。五不往惡趣。或說為六。如攝論說。一廣大意。為一切生死無量無邊阿僧祇劫修行六度不生足相。二長時意。無量無邊阿僧祇劫修行六度不患其長。三隨喜意。見諸眾生得淨涅槃菩薩隨喜過彼得者。四恩德意。不見自己於生有恩。唯見眾生於己有恩。由彼受化令我得成諸度行故。五大志意。用己所行一切善根迴向施與一切眾生。六善好意

。用前所施眾生善根代生迴向無上菩提。或說為七。如彼相續解脫經說。一行施等不求他知。二於諸法不著諸見。三於大菩提不生疑惑若是若非。四不自讚毀他五不高慢及不放逸。六不以少劣生知足想。七不起惱嫉。或復論九。如地持說。一者自性明其行體。二者一切彰其行相。三名為難。起修殊勝難為能為。四一切門攝行寬廣諸行同入。五者善人起行純善。六一切行起行具足。七者除惱辨行功能。修行施等能除煩惱。八者此世他世安樂。彰行利益。修施行等能令自他得於今世後世樂果。九者清淨行修離過。此等具釋如地持論。若復廣分義別無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。用前所施眾生善根代生迴向無上菩提。或說為七。如彼相續解脫經說。一行施等不求他知。二於諸法不著諸見。三於大菩提不生疑惑若是若非。四不自讚毀他五不高慢及不放逸。六不以少劣生知足想。七不起惱嫉。或復論九。如地持說。一者自性明其行體。二者一切彰其行相。三名為難。起修殊勝難為能為。四一切門攝行寬廣諸行同入。五者善人起行純善。六一切行起行具足。七者除惱辨行功能。修行施等能除煩惱。八者此世他世安樂。彰行利益。修施行等能令自他得於今世後世樂果。九者清淨行修離過。此等具釋如地持論。若復廣分義別無量。

第五門中別就諸行異相略分別有四種。一修心不同。二行相不同。三治障不同。四得報不同。修心不同者。如彼七卷金光明說。一一各有五心修習。初依五法成就檀度。一具信根。二起慈悲。三心無異求。四以布施等攝眾生。五求一切智。次有五法成就戒度。一淨三業。二不為眾生作煩惱因緣。三斷惡道開諸善門。四過聲聞辟支佛地。五一切功德皆願滿足。次有五法成就忍辱。一降伏貪瞋。二不惜身命。三思惟往業用自開解。四為成就眾生善根發慈悲心。五為得甚深無生法忍。次有五法成就精進。一者不為煩惱共住。二福德未具不得安穩。三一切難行不生厭心。四為利眾生成就大慈。五願不退地。次有五行成就禪定。一於善法攝持不散。二解脫生死。三願得神通成就眾生。四者慈心洗浣法界。為淨心故。五為斷眾生一切煩惱。次有五法成就般若。一於佛菩薩供養無厭。為求法故。二於深法樂聞無厭。三成就勝智。四能斷煩惱。五善達五明(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門中別就諸行異相略分別有四種。一修心不同。二行相不同。三治障不同。四得報不同。修心不同者。如彼七卷金光明說。一一各有五心修習。初依五法成就檀度。一具信根。二起慈悲。三心無異求。四以布施等攝眾生。五求一切智。次有五法成就戒度。一淨三業。二不為眾生作煩惱因緣。三斷惡道開諸善門。四過聲聞辟支佛地。五一切功德皆願滿足。次有五法成就忍辱。一降伏貪瞋。二不惜身命。三思惟往業用自開解。四為成就眾生善根發慈悲心。五為得甚深無生法忍。次有五法成就精進。一者不為煩惱共住。二福德未具不得安穩。三一切難行不生厭心。四為利眾生成就大慈。五願不退地。次有五行成就禪定。一於善法攝持不散。二解脫生死。三願得神通成就眾生。四者慈心洗浣法界。為淨心故。五為斷眾生一切煩惱。次有五法成就般若。一於佛菩薩供養無厭。為求法故。二於深法樂聞無厭。三成就勝智。四能斷煩惱。五善達五明(此一門竟)。

次明成行不同之義。如相續解脫及地持說。彼說六度。皆有三種。施中三者。一是財施。二是法施。三無畏施。戒中三者。一律儀戒。二攝善戒。三攝眾生戒。此義如上三聚章中具廣分別。忍中三者。一他不饒益忍。堪忍他惱。二安苦忍。能自忍苦。三法思惟解忍。住法不動。精進三者。一弘誓精進。發生大願。二攝善精進。自修善行。三攝眾生精進。以善化他。禪中三者。一現法樂住內心寂淨。二出生功德。謂依禪定發生神通四無量等。三利益眾生。謂依禪定四攝益物。慧中三者。一隨覺分別第一義慧。二善達五明及三聚法世諦之慧。三利眾生慧。巧以四攝饒益眾生(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明成行不同之義。如相續解脫及地持說。彼說六度。皆有三種。施中三者。一是財施。二是法施。三無畏施。戒中三者。一律儀戒。二攝善戒。三攝眾生戒。此義如上三聚章中具廣分別。忍中三者。一他不饒益忍。堪忍他惱。二安苦忍。能自忍苦。三法思惟解忍。住法不動。精進三者。一弘誓精進。發生大願。二攝善精進。自修善行。三攝眾生精進。以善化他。禪中三者。一現法樂住內心寂淨。二出生功德。謂依禪定發生神通四無量等。三利益眾生。謂依禪定四攝益物。慧中三者。一隨覺分別第一義慧。二善達五明及三聚法世諦之慧。三利眾生慧。巧以四攝饒益眾生(此二門竟)。

次明治障不同之義。修施治慳。戒治毀禁。忍治瞋恚。精進之心能治懈怠。禪治麁念。慧治愚癡。前五伏斷。後一永斷。理實智慧通治諸過。分相亦然。亦可諸過為慧治邊通名愚癡(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明治障不同之義。修施治慳。戒治毀禁。忍治瞋恚。精進之心能治懈怠。禪治麁念。慧治愚癡。前五伏斷。後一永斷。理實智慧通治諸過。分相亦然。亦可諸過為慧治邊通名愚癡(此三門竟)。

次論果報不同之義。依如相續解脫中六度之行各得一果。以布施故得於大樂。以持戒故生善趣中。以忍辱故無有怨對。以精進故隨所修善不為緣壞。以禪定故多致喜樂為梵等眾生之主。以智慧故多所堪能。不為一切生死所害。若依地持布施之行外得大財。內得色力壽命安樂無礙辨才五事之報。餘之五度各得一果。以持戒故生善趣中壽等奇特。以忍辱故得善方便。忍他侵逼不惱眾生。以精進故得其俱生一切方便堅固堪能。以禪定故隨所生處少諸塵穢。知義得通。以智慧故於未來世智慧增廣。異相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論果報不同之義。依如相續解脫中六度之行各得一果。以布施故得於大樂。以持戒故生善趣中。以忍辱故無有怨對。以精進故隨所修善不為緣壞。以禪定故多致喜樂為梵等眾生之主。以智慧故多所堪能。不為一切生死所害。若依地持布施之行外得大財。內得色力壽命安樂無礙辨才五事之報。餘之五度各得一果。以持戒故生善趣中壽等奇特。以忍辱故得善方便。忍他侵逼不惱眾生。以精進故得其俱生一切方便堅固堪能。以禪定故隨所生處少諸塵穢。知義得通。以智慧故於未來世智慧增廣。異相如是。

第六門中明修所為并論是非。所為有三。一為求菩提。二為念眾生。三為求實際。為求菩提是其大心。為念眾生是其廣心。為求實際是其深心。其深心故捨離有為不同凡夫。大心廣心不同二乘。為求菩提護彼小心。為念眾生護彼狹心。通則六度皆為此三。如地持經說。菩薩為求一切智故修行六度。如是等比名為菩提。如維摩說。以施攝慳。戒攝毀禁。忍攝瞋恚。精進攝怠。禪攝麁念。慧攝愚癡。勝鬘經中為成眾生修行六度。如是等比名為眾生。如大品說。為見實相修行六度。涅槃經說。為見佛性修行六度。如是等比名為實際。於中別分前之二門為攝眾生。中間兩門為求實際。後之兩門為求菩提。此等差別如維摩說。故彼經言。以攝慳貪起檀波羅蜜。以化犯戒起尸羅波羅蜜。以無我法起羼提波羅蜜。以離身心相起毘梨耶波羅蜜。以菩提相起禪波羅蜜。以一切智起般若波羅蜜。以攝慳貪起檀波羅蜜者。自行布施兼勸他施。以化犯戒起尸羅者。自持淨戒兼勸他持。何故此二偏為眾生。以此麁易可修起眾生能作。故偏為之。以無我法起羼提者。無我是其眾生空義。依之成忍。又為彼故修行忍辱。以離身心起毘梨耶者。離身心相是其法空依成精進。又為彼故修起精進。何故此二偏依二空。以此二行修時有苦在有難成依空易就故偏依之。又此二種依空防退易入實際。故偏為之。以菩提相起禪那者。菩提是佛功德之行。禪能生之。故為菩提修起禪定。以一切智起般若者。彼一切智是佛慧行。般若能生。故為彼智修起般若。何故此二偏為菩提一切智乎。於諸度中禪定最能出生廣德。於大菩提能生力強。故偏為之修起禪定。般若正是一切智因。生智親強。故偏為之修起般若。蓋乃是其隱顯門耳。所為如是。是非如何。經說。此六有波羅蜜非波羅蜜。其義云何。分別有三。一約時度以論是非。如優婆塞經說。前二阿僧祇所行非波羅蜜。非時度故。第三阿僧祇所行是波羅蜜。是時度故。二約果度分別。如涅槃說。四心中修能致究竟大涅槃果。是波羅蜜。是果度故。不具此四非波羅蜜。不能究竟致大涅槃。非果度故。何者四修。如地持說。一決定修。修心堅固不為緣動。二專心修。修意精純不雜餘想。三者常能修。恒化不息。四無罪修。不離煩惱無方便道。如涅槃經。初功德中具有此相。第三約就自性清淨度以論是非。隨事修行不能到於諸法實性。非是自性清淨度故非波羅蜜。依實所成破捨情相到法實性。是其自性清淨度。故是波羅蜜。是非如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六門中明修所為并論是非。所為有三。一為求菩提。二為念眾生。三為求實際。為求菩提是其大心。為念眾生是其廣心。為求實際是其深心。其深心故捨離有為不同凡夫。大心廣心不同二乘。為求菩提護彼小心。為念眾生護彼狹心。通則六度皆為此三。如地持經說。菩薩為求一切智故修行六度。如是等比名為菩提。如維摩說。以施攝慳。戒攝毀禁。忍攝瞋恚。精進攝怠。禪攝麁念。慧攝愚癡。勝鬘經中為成眾生修行六度。如是等比名為眾生。如大品說。為見實相修行六度。涅槃經說。為見佛性修行六度。如是等比名為實際。於中別分前之二門為攝眾生。中間兩門為求實際。後之兩門為求菩提。此等差別如維摩說。故彼經言。以攝慳貪起檀波羅蜜。以化犯戒起尸羅波羅蜜。以無我法起羼提波羅蜜。以離身心相起毘梨耶波羅蜜。以菩提相起禪波羅蜜。以一切智起般若波羅蜜。以攝慳貪起檀波羅蜜者。自行布施兼勸他施。以化犯戒起尸羅者。自持淨戒兼勸他持。何故此二偏為眾生。以此麁易可修起眾生能作。故偏為之。以無我法起羼提者。無我是其眾生空義。依之成忍。又為彼故修行忍辱。以離身心起毘梨耶者。離身心相是其法空依成精進。又為彼故修起精進。何故此二偏依二空。以此二行修時有苦在有難成依空易就故偏依之。又此二種依空防退易入實際。故偏為之。以菩提相起禪那者。菩提是佛功德之行。禪能生之。故為菩提修起禪定。以一切智起般若者。彼一切智是佛慧行。般若能生。故為彼智修起般若。何故此二偏為菩提一切智乎。於諸度中禪定最能出生廣德。於大菩提能生力強。故偏為之修起禪定。般若正是一切智因。生智親強。故偏為之修起般若。蓋乃是其隱顯門耳。所為如是。是非如何。經說。此六有波羅蜜非波羅蜜。其義云何。分別有三。一約時度以論是非。如優婆塞經說。前二阿僧祇所行非波羅蜜。非時度故。第三阿僧祇所行是波羅蜜。是時度故。二約果度分別。如涅槃說。四心中修能致究竟大涅槃果。是波羅蜜。是果度故。不具此四非波羅蜜。不能究竟致大涅槃。非果度故。何者四修。如地持說。一決定修。修心堅固不為緣動。二專心修。修意精純不雜餘想。三者常能修。恒化不息。四無罪修。不離煩惱無方便道。如涅槃經。初功德中具有此相。第三約就自性清淨度以論是非。隨事修行不能到於諸法實性。非是自性清淨度故非波羅蜜。依實所成破捨情相到法實性。是其自性清淨度。故是波羅蜜。是非如是。

第七明其六度相攝。菩薩行巧一一度中皆攝一切。一切成一。云何一一皆攝一切。釋有兩種。一攝同義。二攝異義。言攝同者。於六度中所有捨義皆攝為檀。故彼金剛般若論云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三名為修行住。言資生者。是其財施。言無畏者是無畏施。所言法者。是其法施。所言一者。謂初檀度是資生施。所言二者。謂戒與忍是無畏施。所言三者。謂後三度是其法施。於六度中有難過義悉攝為戒。有安忍義通攝為忍。有策懃義攝為精進。有不亂義通攝為禪。有離著義攝為般若。言攝異者。如大品說。一一度中皆攝諸度。云何檀中攝餘五度。修行施時身口意淨不犯佛戒而行布施名為攝戒。於彼受者瞋恚打罵堪忍饒益名為攝忍。於諸眾生常施不倦名攝精進。施心不亂名攝禪定。分別善修名攝般若。又於施中不取不著亦名般若。云何戒中攝餘五度。修行戒時離殺盜等。普施一切眾生安樂名攝布施。以堪忍力不為諸過名攝忍辱。持戒不息名攝精進。一心持戒離過寂靜名攝禪定。分別善修名攝般若。又復戒中不取不著亦名般若。云何忍中攝餘五度。修行忍時不怖眾生。施彼安樂名攝布施。又忍貪苦以財惠人亦名攝施。以安忍故離殺縛等名為攝戒。堪忍不息名攝精進。忍心不亂名攝禪定。分別善修名攝般若。又於忍中不取不著亦名般若。云何精進攝餘五度。以精進故懃修善法。饒益眾生名攝布施。懃斷諸惡名攝持戒。以勇猛力堪忍諸苦名攝忍辱。堅住精進名攝禪定。分別善修名攝般若。又於精進遠離取著亦名般若。云何禪中攝餘五度。依禪捨著。慈悲益物名攝布施。依禪離過名攝持戒。定心住緣安忍不動名攝忍辱。又依禪定發慈悲心。堪忍眾生打罵寢欺隨順攝取亦名為忍。於深禪定求無休息名攝精進。分別善修名攝般若。又復禪不味不著亦名攝般若。云何般若攝餘五度。修行慧時能以正義惠施眾生名攝布施。以智慧心觀過不為名攝持戒。於諸法中思惟不動名攝忍辱。又以智慧堪忍他惱亦名攝忍辱。觀法不倦名攝精進。於諸法中不起妄想亦名攝禪定。又依智慧分別善修一切三昧亦名攝禪。攝相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明其六度相攝。菩薩行巧一一度中皆攝一切。一切成一。云何一一皆攝一切。釋有兩種。一攝同義。二攝異義。言攝同者。於六度中所有捨義皆攝為檀。故彼金剛般若論云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三名為修行住。言資生者。是其財施。言無畏者是無畏施。所言法者。是其法施。所言一者。謂初檀度是資生施。所言二者。謂戒與忍是無畏施。所言三者。謂後三度是其法施。於六度中有難過義悉攝為戒。有安忍義通攝為忍。有策懃義攝為精進。有不亂義通攝為禪。有離著義攝為般若。言攝異者。如大品說。一一度中皆攝諸度。云何檀中攝餘五度。修行施時身口意淨不犯佛戒而行布施名為攝戒。於彼受者瞋恚打罵堪忍饒益名為攝忍。於諸眾生常施不倦名攝精進。施心不亂名攝禪定。分別善修名攝般若。又於施中不取不著亦名般若。云何戒中攝餘五度。修行戒時離殺盜等。普施一切眾生安樂名攝布施。以堪忍力不為諸過名攝忍辱。持戒不息名攝精進。一心持戒離過寂靜名攝禪定。分別善修名攝般若。又復戒中不取不著亦名般若。云何忍中攝餘五度。修行忍時不怖眾生。施彼安樂名攝布施。又忍貪苦以財惠人亦名攝施。以安忍故離殺縛等名為攝戒。堪忍不息名攝精進。忍心不亂名攝禪定。分別善修名攝般若。又於忍中不取不著亦名般若。云何精進攝餘五度。以精進故懃修善法。饒益眾生名攝布施。懃斷諸惡名攝持戒。以勇猛力堪忍諸苦名攝忍辱。堅住精進名攝禪定。分別善修名攝般若。又於精進遠離取著亦名般若。云何禪中攝餘五度。依禪捨著。慈悲益物名攝布施。依禪離過名攝持戒。定心住緣安忍不動名攝忍辱。又依禪定發慈悲心。堪忍眾生打罵寢欺隨順攝取亦名為忍。於深禪定求無休息名攝精進。分別善修名攝般若。又復禪不味不著亦名攝般若。云何般若攝餘五度。修行慧時能以正義惠施眾生名攝布施。以智慧心觀過不為名攝持戒。於諸法中思惟不動名攝忍辱。又以智慧堪忍他惱亦名攝忍辱。觀法不倦名攝精進。於諸法中不起妄想亦名攝禪定。又依智慧分別善修一切三昧亦名攝禪。攝相如是。

第八門中明其資導為因之義。先辨資導。福能資助。慧能導達。資導不同。略有五種。一資導相生唯望未起。已生之福資未起智令其得生。已起之智導未生福令其得起。二資導相成義在同時。同時之福資同時智令其明淨。同時之智導同時福。令其堅固不可破壞。三資導捨相亦在同時。同時之福資同時智於空不著。同時之智導同時福於有不染。四資導得果其義寬通。以寬通故一福起時能資已生未生智慧令近菩提。一智現時能導已生未生之福智悉令近果。良以諸行共牽一果故彼福智一一現時資導一切。五隨行前後以說資導。福行先生。智慧後起。以先生福資未生智令其得生。以後生智導先起福令出生死趣向涅槃。資導如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八門中明其資導為因之義。先辨資導。福能資助。慧能導達。資導不同。略有五種。一資導相生唯望未起。已生之福資未起智令其得生。已起之智導未生福令其得起。二資導相成義在同時。同時之福資同時智令其明淨。同時之智導同時福。令其堅固不可破壞。三資導捨相亦在同時。同時之福資同時智於空不著。同時之智導同時福於有不染。四資導得果其義寬通。以寬通故一福起時能資已生未生智慧令近菩提。一智現時能導已生未生之福智悉令近果。良以諸行共牽一果故彼福智一一現時資導一切。五隨行前後以說資導。福行先生。智慧後起。以先生福資未生智令其得生。以後生智導先起福令出生死趣向涅槃。資導如是(此一門竟)。

次明六度為因之義。於中別以三門辨釋。一明六度淺深分齊。二明果得差別不同。三以六度對果明因。言分齊者。義別有三。一緣修六度。於彼六識七識心中緣觀修習。二者真實有作六度。依前緣修動發真心令真心中諸行集起。此即地經第八地中世出世間有作淨勝。前五功德名為世間。後一智慧名為出世。此從緣生故曰有作。三者真實無作六度。真心自體本是一切功德法性。如妄想心雖不對緣現起煩惱。體是一切諸煩惱性。真心如是。雖不對緣現起諸德。體是一切諸功德性。故馬鳴言。從本已來具足無量性功德法。是功德性本為妄隱相似不淨。後息妄染本隱之性顯成今德。名為無作六波羅蜜。此即地經第八地中世出世間無作淨勝。分齊如是。次分果德。果德有二。一性淨果。本隱今顯。二方便果。本無今有。果德如是。次以六度對果明因。於中有二。一緣正分別。望性淨果無作六度以為正因。餘二為緣。望方便果有作六度以為正因。餘二為緣。二生了分別。望性淨果生了不定。若言辨無令有名生。則性淨果唯了因了非生因生。如涅槃說。非本無故。就了因中緣修有作二種六度異相顯了。故名了因。無作六度自體顯了而為果德。故曰了因。若說正起以為生因。傍助為了則性淨果具足二因。無作六度以為生因。餘二為了。望方便果生了不定。若言了於本有名了。則方便果唯生因生非了因了。非本有故。就生因中有作六度為正因生。餘二六度為緣因生。若說正起以為生因。傍助為了則方便果具足二因。如涅槃說。有作六度是彼正因。餘二六度是彼了因緣。修六度是了可解。無作六度云何名了。由見彼法成菩提智如色生識。故名了因。體性顯了成彼果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明六度為因之義。於中別以三門辨釋。一明六度淺深分齊。二明果得差別不同。三以六度對果明因。言分齊者。義別有三。一緣修六度。於彼六識七識心中緣觀修習。二者真實有作六度。依前緣修動發真心令真心中諸行集起。此即地經第八地中世出世間有作淨勝。前五功德名為世間。後一智慧名為出世。此從緣生故曰有作。三者真實無作六度。真心自體本是一切功德法性。如妄想心雖不對緣現起煩惱。體是一切諸煩惱性。真心如是。雖不對緣現起諸德。體是一切諸功德性。故馬鳴言。從本已來具足無量性功德法。是功德性本為妄隱相似不淨。後息妄染本隱之性顯成今德。名為無作六波羅蜜。此即地經第八地中世出世間無作淨勝。分齊如是。次分果德。果德有二。一性淨果。本隱今顯。二方便果。本無今有。果德如是。次以六度對果明因。於中有二。一緣正分別。望性淨果無作六度以為正因。餘二為緣。望方便果有作六度以為正因。餘二為緣。二生了分別。望性淨果生了不定。若言辨無令有名生。則性淨果唯了因了非生因生。如涅槃說。非本無故。就了因中緣修有作二種六度異相顯了。故名了因。無作六度自體顯了而為果德。故曰了因。若說正起以為生因。傍助為了則性淨果具足二因。無作六度以為生因。餘二為了。望方便果生了不定。若言了於本有名了。則方便果唯生因生非了因了。非本有故。就生因中有作六度為正因生。餘二六度為緣因生。若說正起以為生因。傍助為了則方便果具足二因。如涅槃說。有作六度是彼正因。餘二六度是彼了因緣。修六度是了可解。無作六度云何名了。由見彼法成菩提智如色生識。故名了因。體性顯了成彼果故。

第九門中就位分異并辨優劣。言分異者。六度隨位異有二種。一者別異。如地經說。菩薩初地檀度增上。乃至六地般若增上。二者通異。如彼相續解脫經說。彼說六度義別有三。一者直名為波羅蜜。二上波羅蜜。三大波羅蜜。地前菩薩煩惱亦行。善法亦起。不能起勝。是故直得名波羅蜜。初地已上乃至七地煩惱不行。善法獨起。隨分平等離染清淨名上波羅蜜。八地已上微細使性畢竟永滅。善行深廣名大波羅蜜。隱顯如是。通則義齊(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九門中就位分異并辨優劣。言分異者。六度隨位異有二種。一者別異。如地經說。菩薩初地檀度增上。乃至六地般若增上。二者通異。如彼相續解脫經說。彼說六度義別有三。一者直名為波羅蜜。二上波羅蜜。三大波羅蜜。地前菩薩煩惱亦行。善法亦起。不能起勝。是故直得名波羅蜜。初地已上乃至七地煩惱不行。善法獨起。隨分平等離染清淨名上波羅蜜。八地已上微細使性畢竟永滅。善行深廣名大波羅蜜。隱顯如是。通則義齊(此一門竟)。

次辨優劣。釋有二。一攝善分別。二治患分別。攝善之中義別有四。一約位分別。檀在初地。乃至般若在第六地。且在初地。最以為劣。戒在二地。次以為勝。如是漸增乃至般若在第六地。最以為上。此之一義如地經說。二就能分別。精進般若通能策導一切諸行。說以為勝。餘不如是。說以為劣。此之一義如地持說。彼論言。六度之中精進般若勝餘波羅蜜。如四攝中愛語為勝四無量中大悲為勝。如是一切。三主伴分別。慧為行主。說之為勝。餘五伴助說以為劣。此之一義如大品說。地論亦云。智眷屬者。所謂檀等。四就說行相成分別。六俱是勝。六俱是劣。何故如是。六度之行互相助成。檀行為主餘五助成。檀行主故說以為勝。餘五助故說之為劣。乃至般若類亦同然。此之一義如大品經六度相攝品說。攝善義中有此四異。治患義中亦有四種。一對業煩惱辨其優劣。戒治業非。餘治煩惱。業兼易防能治之行說之為劣。煩惱是本。深細難遣能治之道通以為勝。若爾何故戒在施上。釋言。上能起犯戒煩惱。難治於慳故能治戒在於總上。非是破戒細於慳故戒在施上。故信戒等五種善中戒初施後。六念亦爾。二對使非使辨其優劣。六中忍慧對治使惑。忍治瞋使。慧治癡使。餘治非使。施治慳垢。是故非使戒防業非。故亦非使。精進與禪治煩惱地。故亦非使。使強難斷。忍慧能除。說之為勝。非使易遣餘四治之。說以為劣。問曰。何故忍慧二行偏治使性。釋言。六中前三是其化眾生力。後三是其護煩惱力。化生力中忍勝餘劣。護煩惱中慧勝餘劣。今就勝處明除使惑。餘廢不論。三伏永分別。前五伏斷說之為劣。般若永斷說以為勝。四隨過互論六度皆有勝劣之義。望慳貪病布施為勝。餘者為劣。對破戒病持戒為勝。乃至對治愚癡之病般若最勝。餘者為劣。是故六度皆有勝劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨優劣。釋有二。一攝善分別。二治患分別。攝善之中義別有四。一約位分別。檀在初地。乃至般若在第六地。且在初地。最以為劣。戒在二地。次以為勝。如是漸增乃至般若在第六地。最以為上。此之一義如地經說。二就能分別。精進般若通能策導一切諸行。說以為勝。餘不如是。說以為劣。此之一義如地持說。彼論言。六度之中精進般若勝餘波羅蜜。如四攝中愛語為勝四無量中大悲為勝。如是一切。三主伴分別。慧為行主。說之為勝。餘五伴助說以為劣。此之一義如大品說。地論亦云。智眷屬者。所謂檀等。四就說行相成分別。六俱是勝。六俱是劣。何故如是。六度之行互相助成。檀行為主餘五助成。檀行主故說以為勝。餘五助故說之為劣。乃至般若類亦同然。此之一義如大品經六度相攝品說。攝善義中有此四異。治患義中亦有四種。一對業煩惱辨其優劣。戒治業非。餘治煩惱。業兼易防能治之行說之為劣。煩惱是本。深細難遣能治之道通以為勝。若爾何故戒在施上。釋言。上能起犯戒煩惱。難治於慳故能治戒在於總上。非是破戒細於慳故戒在施上。故信戒等五種善中戒初施後。六念亦爾。二對使非使辨其優劣。六中忍慧對治使惑。忍治瞋使。慧治癡使。餘治非使。施治慳垢。是故非使戒防業非。故亦非使。精進與禪治煩惱地。故亦非使。使強難斷。忍慧能除。說之為勝。非使易遣餘四治之。說以為劣。問曰。何故忍慧二行偏治使性。釋言。六中前三是其化眾生力。後三是其護煩惱力。化生力中忍勝餘劣。護煩惱中慧勝餘劣。今就勝處明除使惑。餘廢不論。三伏永分別。前五伏斷說之為劣。般若永斷說以為勝。四隨過互論六度皆有勝劣之義。望慳貪病布施為勝。餘者為劣。對破戒病持戒為勝。乃至對治愚癡之病般若最勝。餘者為劣。是故六度皆有勝劣。

第十明其因起次第。如地持說。始不顧賊捨離出家。故先明施。既出家已受菩薩戒。精持不犯。故次明戒。以護戒故忍力清淨不怖眾生。故次明忍。以忍力故能安苦緣。懃修無間善法方便。故次明精進。以其精進不放逸。故善一其心。故次明禪。心善一故得實知見。故次明慧。問曰。精進通策諸行為諸行本。何不初說乃為第四。釋言。精進雖策諸行隨義別分。或屬前三。或屬後二。故置第四。云何屬前。如地持說。前四戒學。精進是其戒行所依。故在第四。云何屬後。如龍樹說。施戒及忍世人能行不假精進。故不在初。云何不假。論言。如人所有客主法應供養。或為種種因緣行施。乃至畜生亦知施食。是故布施不假精進。又復世人見為惡者王法治罪順過不為。或畏惡名。或思世間種種苦惱。避罪不作。或有性善不樂為惡。不由精進。又如世人於打罵等或以畏故不敢返報。或復力小不堪加報。或性和忍而不返報。不假精進。又前三中雖有精進小故不說。禪智微細世間眾生不能自起。要假精進。故禪智前宣說精進。何故如是。禪定是其上地勝法。懃習方現。般若是其照理深行。專修乃成。故假精進。又禪智中得勝境界懃心轉增。譬如世人掘水見濕。攢火見烟求心踰猛。彼亦如是。僧故偏說。又復前三依事修行。後之二種依義而成。捨事入義。非懃不能故在第四。問曰。但有前三福行。所願皆得。何假精進方得禪智。龍樹釋言。佛道深難。雖有前三不能成辦。要假精進方得禪智及諸佛法。故地持云。世尊種種稱嘆精進為菩提因。六度之義辨之麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明其因起次第。如地持說。始不顧賊捨離出家。故先明施。既出家已受菩薩戒。精持不犯。故次明戒。以護戒故忍力清淨不怖眾生。故次明忍。以忍力故能安苦緣。懃修無間善法方便。故次明精進。以其精進不放逸。故善一其心。故次明禪。心善一故得實知見。故次明慧。問曰。精進通策諸行為諸行本。何不初說乃為第四。釋言。精進雖策諸行隨義別分。或屬前三。或屬後二。故置第四。云何屬前。如地持說。前四戒學。精進是其戒行所依。故在第四。云何屬後。如龍樹說。施戒及忍世人能行不假精進。故不在初。云何不假。論言。如人所有客主法應供養。或為種種因緣行施。乃至畜生亦知施食。是故布施不假精進。又復世人見為惡者王法治罪順過不為。或畏惡名。或思世間種種苦惱。避罪不作。或有性善不樂為惡。不由精進。又如世人於打罵等或以畏故不敢返報。或復力小不堪加報。或性和忍而不返報。不假精進。又前三中雖有精進小故不說。禪智微細世間眾生不能自起。要假精進。故禪智前宣說精進。何故如是。禪定是其上地勝法。懃習方現。般若是其照理深行。專修乃成。故假精進。又禪智中得勝境界懃心轉增。譬如世人掘水見濕。攢火見烟求心踰猛。彼亦如是。僧故偏說。又復前三依事修行。後之二種依義而成。捨事入義。非懃不能故在第四。問曰。但有前三福行。所願皆得。何假精進方得禪智。龍樹釋言。佛道深難。雖有前三不能成辦。要假精進方得禪智及諸佛法。故地持云。世尊種種稱嘆精進為菩提因。六度之義辨之麁爾。

六念義五門分別(一釋名義 二開合辨相 三隨別廣釋 四次第 五念之所為) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六念義五門分別(一釋名義 二開合辨相 三隨別廣釋 四次第 五念之所為)

第一釋名。六念之義出涅槃經。守境名念。念別不同。一門說六。六名是何。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念施。六者念天。六中初三念其所學。中間二種念己所行。後之一種念己所成涅槃之果。言念佛者。覺故名佛。念有四義。一緣如來有大功德是諸眾生無上大師。名為念佛。二緣佛德念己當同。名為念佛。三緣佛德欲與眾生。名為念佛。四離妄想與彼如來實德相應。名為念佛。言念法者。軌則名法。念有四義。一緣法寶有大功德是諸眾生無上妙藥。名為念法。二緣法寶念己當證。名為念法。三念法寶欲授眾生。名為念法。四離妄想與法相應。名為念法。言念僧者。和故名僧。念有四義。一緣僧寶有大功德是諸眾生良厚福田。名為念僧。二緣僧德念己當行。名為念僧。三緣僧行欲與眾生。名為念僧。四離妄想與彼真實僧行相應。名為念僧。言念戒者。防禁名戒。念有四義。一緣戒行有大勢力能除眾生惡不善法。名為念戒。二念己所受精懃護持。名為念戒。三念己戒善勸人同習名為念戒。四離妄想得戒實性清淨無染。名為念戒。言念施者。惠捨名施。念有四義。一念施行有大功德能破眾生慳貪重病。名為念施。二念己所行專精修習。名為念施。三念以施善攝取眾生。名為念施。四離妄想得施實性無所繫著。名為念施。問曰。行有六度之別。今此何故偏念戒施。釋言。略故。以此行始故偏舉之。又問。於彼六度之中先施後戒。今此何故先戒後施釋言。行者二種次第。一麁細次第。施麁易為。是故先修。戒細難作。是以後習。二止作次第。要先止惡。然後作善。如似染衣要先除垢後受染色。戒是止行。是故先明。施是作行。是以後說。彼六度中依麁細門故先明施。此六念中依止作門故先明戒。言念天者。己家當來所成涅槃寂淨名天。有淨光明所受自然亦名為天。念有四義。一緣當來力無畏等一切種德有大福利。名為念天。二緣當果起必成意。名為念天。三緣當果欲與眾生。名為念天。四離妄想與彼菩薩境界相應。名為念天。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。六念之義出涅槃經。守境名念。念別不同。一門說六。六名是何。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念施。六者念天。六中初三念其所學。中間二種念己所行。後之一種念己所成涅槃之果。言念佛者。覺故名佛。念有四義。一緣如來有大功德是諸眾生無上大師。名為念佛。二緣佛德念己當同。名為念佛。三緣佛德欲與眾生。名為念佛。四離妄想與彼如來實德相應。名為念佛。言念法者。軌則名法。念有四義。一緣法寶有大功德是諸眾生無上妙藥。名為念法。二緣法寶念己當證。名為念法。三念法寶欲授眾生。名為念法。四離妄想與法相應。名為念法。言念僧者。和故名僧。念有四義。一緣僧寶有大功德是諸眾生良厚福田。名為念僧。二緣僧德念己當行。名為念僧。三緣僧行欲與眾生。名為念僧。四離妄想與彼真實僧行相應。名為念僧。言念戒者。防禁名戒。念有四義。一緣戒行有大勢力能除眾生惡不善法。名為念戒。二念己所受精懃護持。名為念戒。三念己戒善勸人同習名為念戒。四離妄想得戒實性清淨無染。名為念戒。言念施者。惠捨名施。念有四義。一念施行有大功德能破眾生慳貪重病。名為念施。二念己所行專精修習。名為念施。三念以施善攝取眾生。名為念施。四離妄想得施實性無所繫著。名為念施。問曰。行有六度之別。今此何故偏念戒施。釋言。略故。以此行始故偏舉之。又問。於彼六度之中先施後戒。今此何故先戒後施釋言。行者二種次第。一麁細次第。施麁易為。是故先修。戒細難作。是以後習。二止作次第。要先止惡。然後作善。如似染衣要先除垢後受染色。戒是止行。是故先明。施是作行。是以後說。彼六度中依麁細門故先明施。此六念中依止作門故先明戒。言念天者。己家當來所成涅槃寂淨名天。有淨光明所受自然亦名為天。念有四義。一緣當來力無畏等一切種德有大福利。名為念天。二緣當果起必成意。名為念天。三緣當果欲與眾生。名為念天。四離妄想與彼菩薩境界相應。名為念天。名義如是(此一門竟)。

第二門中開合辨相。開合不定。據要唯三。所謂念佛念法念僧。故雜心云。為開眾生佛法僧念故說斯偈。所謂說於敬三寶偈。或分為六。如上所辨。或離為八。如大智論說。於前六上更加二種。一念出入息。繫意住於數息法門。二者念死。常修死相。或分為十。如大智論摩訶衍品說。於前八上更加二種。一者念滅。念彼涅槃無為寂靜起意趣求。二者念身。自念己身無常苦空無我不淨修行厭離。或分十一。如經說。一者念佛。二者念法。三者念僧。四念菩薩。五念菩薩行。六念波羅蜜。七念十地。八念不壞力。九念無畏。十念不共法。十一念一切種一切智智。此之十一猶是六念。念佛念法與六念中初二念同。念僧菩薩是六念中念僧所收。念菩薩行念波羅蜜十地者。是六念中念戒念施二念所攝。六中略故單念戒施。是中廣故通念一切。後念力等是六念中念天所攝。廣則無量。今據一門且論六種。開合如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門中開合辨相。開合不定。據要唯三。所謂念佛念法念僧。故雜心云。為開眾生佛法僧念故說斯偈。所謂說於敬三寶偈。或分為六。如上所辨。或離為八。如大智論說。於前六上更加二種。一念出入息。繫意住於數息法門。二者念死。常修死相。或分為十。如大智論摩訶衍品說。於前八上更加二種。一者念滅。念彼涅槃無為寂靜起意趣求。二者念身。自念己身無常苦空無我不淨修行厭離。或分十一。如經說。一者念佛。二者念法。三者念僧。四念菩薩。五念菩薩行。六念波羅蜜。七念十地。八念不壞力。九念無畏。十念不共法。十一念一切種一切智智。此之十一猶是六念。念佛念法與六念中初二念同。念僧菩薩是六念中念僧所收。念菩薩行念波羅蜜十地者。是六念中念戒念施二念所攝。六中略故單念戒施。是中廣故通念一切。後念力等是六念中念天所攝。廣則無量。今據一門且論六種。開合如是(此二門竟)。

次廣辨釋。初念佛者。如涅槃說。念佛十種名稱功德。所謂如來應供．正遍知．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。此十如後十號章中具廣分別。佛德無量。今據一門且論斯十。以此名稱生念義強故偏念之。言念法者。依大智論法有二種。一念教法。所謂三藏十二部經。二念義法。所謂無常無我涅槃三種法印。亦得分三。一念教法。謂三藏等。二念理法。所謂二諦一實諦等。三念行法。謂三學等起行之儀。言念僧者。念三乘眾及三乘人所成行德。言念戒者。就性分二。如龍樹說。一念有漏戒。二念無漏戒。問曰。直念無漏便足。何用念彼有漏戒乎。龍樹釋言。因有漏戒得無漏戒。故通念之。如人雖從賊中而來還能破賊王亦賞之。彼亦如是。就行分三。一念律儀。二念攝善。三念攝生。隨義分八。如龍樹說。一清淨戒。二不缺。三不破戒。四不穿戒。五不雜戒。六自在戒。七不著戒。八智者所讚戒。清淨戒者。如論釋言。無諸瑕穢名清淨戒。此句通明五篇清淨。不缺戒者。除離初篇二篇重惡名不缺戒。不破戒者。離後三篇名不破戒。又論釋言。遠離身惡名不缺戒。遠離口過名不破戒。不穿者。論言。善心向於涅槃不令煩惱惡覺入中名不穿戒。不雜戒者。正為涅槃不為世報名不雜戒。自在戒者。論言。隨戒不隨外緣。不為愛結之所傷礙名自在戒。言不著戒者。論言。於戒不取戒相。不生愛著名不著戒。智所讚者。持戒清淨常為賢聖之所稱讚。名為智者所讚戒也。言念施者。念行財法無畏施等。言念天者。依如涅槃天有三種。一者生天。謂四天王乃至非想。二者淨天。所謂一切三乘賢聖。三第一義天。謂佛果德。是三種中菩薩但念第一義天。以是究竟所求果故。依大智論天有四種。一假號天亦云名字天。如世人王名為天王亦云天子。二者生天。謂四天王乃至非想。三者淨天。謂諸賢聖。四生淨天。謂三界中受生聖人。是四種中念彼生天及生淨天。以此未來上勝果故。問曰。佛弟子眾應念三寶。以何義故念彼生天。以此自己善業果故。問曰。生天是凡夫法。何故念之。有人不堪入涅槃。故念彼生天。起行趣求(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次廣辨釋。初念佛者。如涅槃說。念佛十種名稱功德。所謂如來應供．正遍知．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天人師．佛世尊。此十如後十號章中具廣分別。佛德無量。今據一門且論斯十。以此名稱生念義強故偏念之。言念法者。依大智論法有二種。一念教法。所謂三藏十二部經。二念義法。所謂無常無我涅槃三種法印。亦得分三。一念教法。謂三藏等。二念理法。所謂二諦一實諦等。三念行法。謂三學等起行之儀。言念僧者。念三乘眾及三乘人所成行德。言念戒者。就性分二。如龍樹說。一念有漏戒。二念無漏戒。問曰。直念無漏便足。何用念彼有漏戒乎。龍樹釋言。因有漏戒得無漏戒。故通念之。如人雖從賊中而來還能破賊王亦賞之。彼亦如是。就行分三。一念律儀。二念攝善。三念攝生。隨義分八。如龍樹說。一清淨戒。二不缺。三不破戒。四不穿戒。五不雜戒。六自在戒。七不著戒。八智者所讚戒。清淨戒者。如論釋言。無諸瑕穢名清淨戒。此句通明五篇清淨。不缺戒者。除離初篇二篇重惡名不缺戒。不破戒者。離後三篇名不破戒。又論釋言。遠離身惡名不缺戒。遠離口過名不破戒。不穿者。論言。善心向於涅槃不令煩惱惡覺入中名不穿戒。不雜戒者。正為涅槃不為世報名不雜戒。自在戒者。論言。隨戒不隨外緣。不為愛結之所傷礙名自在戒。言不著戒者。論言。於戒不取戒相。不生愛著名不著戒。智所讚者。持戒清淨常為賢聖之所稱讚。名為智者所讚戒也。言念施者。念行財法無畏施等。言念天者。依如涅槃天有三種。一者生天。謂四天王乃至非想。二者淨天。所謂一切三乘賢聖。三第一義天。謂佛果德。是三種中菩薩但念第一義天。以是究竟所求果故。依大智論天有四種。一假號天亦云名字天。如世人王名為天王亦云天子。二者生天。謂四天王乃至非想。三者淨天。謂諸賢聖。四生淨天。謂三界中受生聖人。是四種中念彼生天及生淨天。以此未來上勝果故。問曰。佛弟子眾應念三寶。以何義故念彼生天。以此自己善業果故。問曰。生天是凡夫法。何故念之。有人不堪入涅槃。故念彼生天。起行趣求(此三門竟)。

第四門中明其次第。佛是究竟所學果德。故先念之。佛由法成。故次念法。法由人行方能到果。故次念僧。依前三寶發起修行先離十惡。故次念戒。以戒破惡便能生善。故次行施。依戒依施能得涅槃第一義天。故次念天。又依龍樹佛是化主說法之人。故先念佛。依佛說法故次念法。僧隨佛語能解能行故次念僧。僧由戒成故次念戒。以戒破惡便能行施故次念施。以戒施故得二果報。所謂生天及生淨天。中品行者得其生天。增上行者得生淨天。故後念天。次第如是(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四門中明其次第。佛是究竟所學果德。故先念之。佛由法成。故次念法。法由人行方能到果。故次念僧。依前三寶發起修行先離十惡。故次念戒。以戒破惡便能生善。故次行施。依戒依施能得涅槃第一義天。故次念天。又依龍樹佛是化主說法之人。故先念佛。依佛說法故次念法。僧隨佛語能解能行故次念僧。僧由戒成故次念戒。以戒破惡便能行施故次念施。以戒施故得二果報。所謂生天及生淨天。中品行者得其生天。增上行者得生淨天。故後念天。次第如是(此四門竟)。

第五明其念之所為。所為有四。一者為除現在怖畏。如龍樹說。或有惡魔來怖行者。佛即教人修習六念。或有怖畏念佛即滅。如諸天眾與脩羅鬪心生怖畏。若有憶念帝釋寶幢怖畏即滅。或有怖畏念法即滅。如天畏時憶念帝釋左面天王伊那舍天寶幢即滅。又念右面天王婆樓那天寶幢亦滅。或有怖畏。念己所修施戒善根及天果報亦得除滅。二為出離生死因果故修六念。三為求佛一切種德故修六念。四為化度一切眾生故修六念。六念之義辨之麁爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明其念之所為。所為有四。一者為除現在怖畏。如龍樹說。或有惡魔來怖行者。佛即教人修習六念。或有怖畏念佛即滅。如諸天眾與脩羅鬪心生怖畏。若有憶念帝釋寶幢怖畏即滅。或有怖畏念法即滅。如天畏時憶念帝釋左面天王伊那舍天寶幢即滅。又念右面天王婆樓那天寶幢亦滅。或有怖畏。念己所修施戒善根及天果報亦得除滅。二為出離生死因果故修六念。三為求佛一切種德故修六念。四為化度一切眾生故修六念。六念之義辨之麁爾。

六種決定義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種決定義

六種決定出地經論。斯乃出世菩提之心。即實不退名為決定。此之決定是十地體故。地經中創始開宗標言。菩薩願善決定無雜不可見廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際。覆護一切眾生界。能入三世諸佛智地。雖言願善統納眾德無不在中。眾德之狀難以具論。今據一門且說六種。六名是何。一觀相善決定。二真實善決定。三勝善決定。四因善決定。五大善決定。六不怯弱善決定。六中前五自分功德。後一勝進。故地持中第六名為增長勝分究竟菩提。就自分中初四自利。後一利他。就自利中前二行體。次一行德。後一行能為因之義。體中初一明其觀解破相入如。後一彰其契實離相。言觀相者。論自釋言。謂真如觀一味之相。言一味者從喻為名。如似大海雖復浩廓醎同一味。諸法雖廣如性一味。觀此如理更無異緣名一味相。言真實者。論自釋言。非世境界。以行契真不為世智之所照見。名非世境。言勝善者。行德深廣如於法界。故名為勝。言因善者。願善之行能為常果無常果因。故云因善。言常果者。謂大涅槃。無常果者。謂佛菩薩大悲作用。隨世生滅故曰無常。此二猶是涅槃經中二種莊嚴。常者猶彼智慧莊嚴。故彼經言。智慧莊嚴無礙常住。無常是彼功德莊嚴。故彼經言。功德莊嚴有礙非常。又涅槃云。諸佛如來無常共常常共無常。是此常果常共無常。是此所說無常愛果。願善望彼同能出生。故名為因。言大善者。上來自利。此一利他。利他行廣等眾生界。故名為大。故經說言。覆護一切眾生界矣。不怯弱者。諸佛智德菩薩分證於深能入心無憚退。故云不怯。故經說言。能入三世諸佛智地。六種決定釋之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種決定出地經論。斯乃出世菩提之心。即實不退名為決定。此之決定是十地體故。地經中創始開宗標言。菩薩願善決定無雜不可見廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際。覆護一切眾生界。能入三世諸佛智地。雖言願善統納眾德無不在中。眾德之狀難以具論。今據一門且說六種。六名是何。一觀相善決定。二真實善決定。三勝善決定。四因善決定。五大善決定。六不怯弱善決定。六中前五自分功德。後一勝進。故地持中第六名為增長勝分究竟菩提。就自分中初四自利。後一利他。就自利中前二行體。次一行德。後一行能為因之義。體中初一明其觀解破相入如。後一彰其契實離相。言觀相者。論自釋言。謂真如觀一味之相。言一味者從喻為名。如似大海雖復浩廓醎同一味。諸法雖廣如性一味。觀此如理更無異緣名一味相。言真實者。論自釋言。非世境界。以行契真不為世智之所照見。名非世境。言勝善者。行德深廣如於法界。故名為勝。言因善者。願善之行能為常果無常果因。故云因善。言常果者。謂大涅槃。無常果者。謂佛菩薩大悲作用。隨世生滅故曰無常。此二猶是涅槃經中二種莊嚴。常者猶彼智慧莊嚴。故彼經言。智慧莊嚴無礙常住。無常是彼功德莊嚴。故彼經言。功德莊嚴有礙非常。又涅槃云。諸佛如來無常共常常共無常。是此常果常共無常。是此所說無常愛果。願善望彼同能出生。故名為因。言大善者。上來自利。此一利他。利他行廣等眾生界。故名為大。故經說言。覆護一切眾生界矣。不怯弱者。諸佛智德菩薩分證於深能入心無憚退。故云不怯。故經說言。能入三世諸佛智地。六種決定釋之云爾。

六妙行義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六妙行義

六妙行者。無學聖人離過行也。經亦名為六妙法矣。通釋一切起作名行。行之自體說以為法。此行與法遠離一切不善麁過。故稱為妙。隨相別分妙行妙法非無差異。異相如何。行陰無過名為妙行。餘陰離染說為妙法。是義云何。依如毘曇識想受行起在一時。眼識起時即具四陰。眼識識陰。同時受數說為受陰。同時想數說為想陰餘思欲等說為行陰。乃至意識起時亦爾。彼六行中離過無罪名六妙行。餘之三陰離過無染名六妙法。大乘亦爾。若依成實識想受行起在先後。眼識之後具有四心。初識次想受後行。乃至意識之後亦爾。彼六識後行中無過名六妙行。彼六識中識想及受性雖無記不生行中煩惱漏過。亦不從於煩惱漏生名六妙法。六妙行義辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六妙行者。無學聖人離過行也。經亦名為六妙法矣。通釋一切起作名行。行之自體說以為法。此行與法遠離一切不善麁過。故稱為妙。隨相別分妙行妙法非無差異。異相如何。行陰無過名為妙行。餘陰離染說為妙法。是義云何。依如毘曇識想受行起在一時。眼識起時即具四陰。眼識識陰。同時受數說為受陰。同時想數說為想陰餘思欲等說為行陰。乃至意識起時亦爾。彼六行中離過無罪名六妙行。餘之三陰離過無染名六妙法。大乘亦爾。若依成實識想受行起在先後。眼識之後具有四心。初識次想受後行。乃至意識之後亦爾。彼六識後行中無過名六妙行。彼六識中識想及受性雖無記不生行中煩惱漏過。亦不從於煩惱漏生名六妙法。六妙行義辨之略爾。

六種善法義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種善法義

六種善法如大智論說。名字是何。謂善五陰及數滅無為是其六也。善五陰中有其四種。一生得善陰。宿習今成。二方便善陰。現在修起。三無漏善陰。謂三乘人緣修法身。四常住五陰。謂佛菩薩真實法身。故涅槃云。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。此等如前五陰章中具廣分別。數滅無為略有三種。一煩惱滅。謂滅五住一切煩惱。二者業滅。謂滅有漏無漏之業。三者苦滅。謂滅分段變易之果。是等如前三無為中具廣辨釋。此等皆依大乘分別。六善如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種善法如大智論說。名字是何。謂善五陰及數滅無為是其六也。善五陰中有其四種。一生得善陰。宿習今成。二方便善陰。現在修起。三無漏善陰。謂三乘人緣修法身。四常住五陰。謂佛菩薩真實法身。故涅槃云。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。此等如前五陰章中具廣分別。數滅無為略有三種。一煩惱滅。謂滅五住一切煩惱。二者業滅。謂滅有漏無漏之業。三者苦滅。謂滅分段變易之果。是等如前三無為中具廣辨釋。此等皆依大乘分別。六善如是。

六和敬義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六和敬義

六和敬者。同止安樂不惱行也。起行不乖名之為和。以行和故情相親重。目之為敬。和敬不同。一門說六。六名是何。一身業同。二口業同。三意業同。四者同戒。五者同施。六者同見。六中前三就身彰同。後之三種就行說同。身業同者。略有二種。一離過同。同離殺盜邪婬等事。二作善同。同為一切禮拜等善。口業同者。亦有二種。一離過同。同皆遠離妄語兩舌惡口綺語。二作善同。同為讚誦讚詠等善。意業同者。亦有二種。一離過同。同離一切煩惱業思。二作善同。同修信進念定慧等一切善法。言同戒者。略有二種。一受戒同。二持戒同。又更分二。一作戒同。二無作戒同。亦得分三。一律儀戒同。二攝善戒同。三攝眾生戒同。言同施者。略有二種。一內施同。自捨己身奉給尊事。二外施同。捨餘資生。亦得分三。一財施同。二法施同。三無畏施同。言同見者。見謂見解。略有二種。一世諦中見解無別。二真諦中見解無別。問曰。前三行無不收。以何義故復說後三。釋言。前三是其能作。後三所作。故復說之。又前三中攝行難盡。未知前三所作是何。故復明之。問曰。所作行別無量。何故偏說戒施及見。以其略故。於六度中戒施在初。慧見在後。就初就後以彰其同。中間可知。故略不論。六和敬義辨之略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六和敬者。同止安樂不惱行也。起行不乖名之為和。以行和故情相親重。目之為敬。和敬不同。一門說六。六名是何。一身業同。二口業同。三意業同。四者同戒。五者同施。六者同見。六中前三就身彰同。後之三種就行說同。身業同者。略有二種。一離過同。同離殺盜邪婬等事。二作善同。同為一切禮拜等善。口業同者。亦有二種。一離過同。同皆遠離妄語兩舌惡口綺語。二作善同。同為讚誦讚詠等善。意業同者。亦有二種。一離過同。同離一切煩惱業思。二作善同。同修信進念定慧等一切善法。言同戒者。略有二種。一受戒同。二持戒同。又更分二。一作戒同。二無作戒同。亦得分三。一律儀戒同。二攝善戒同。三攝眾生戒同。言同施者。略有二種。一內施同。自捨己身奉給尊事。二外施同。捨餘資生。亦得分三。一財施同。二法施同。三無畏施同。言同見者。見謂見解。略有二種。一世諦中見解無別。二真諦中見解無別。問曰。前三行無不收。以何義故復說後三。釋言。前三是其能作。後三所作。故復說之。又前三中攝行難盡。未知前三所作是何。故復明之。問曰。所作行別無量。何故偏說戒施及見。以其略故。於六度中戒施在初。慧見在後。就初就後以彰其同。中間可知。故略不論。六和敬義辨之略爾。

六修定義七門分別(一辨相 二行義差別 三就位分別 四就地分別 五就界分別 六約智分別 七依受分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六修定義七門分別(一辨相 二行義差別 三就位分別 四就地分別 五就界分別 六約智分別 七依受分別)

第一辨相。六修定者。一數。二隨。三止。四觀。五名為還。毘婆娑中名之為轉。六名為淨。初言數者。為制覺觀繫念數息。名之為數。數中有四。一增。二減。三亂。四等。如五度中具廣分別。此數即是止家方便。所言隨者。心無異行住隨氣息。為長為短。為近為遠。為遍身中為在一處。去至何處。齊何而還心隨覺知。名之為隨。此隨即觀家方便。所言止者。於己身分眉間鼻端齊輪足指隨心所宜繫念令住。故名為止。所言觀者。始觀氣息於己身中為損為益。為冷為煖。審悉觀察。然此氣息即是風大。毘婆娑云。為風大故等觀四大。觀四大已次觀四大所造之色。所謂色聲香味等。色依何法能有造作。謂依心法。故次觀察受想行識。觀察是等名之為觀。所言還者。止行能也。止行成故於欲惡法若起思覺則能制之。令心還住出離覺中。名之為還。故雜心云。欲覺少行。出覺多行。毘婆娑中何故名此以之為轉。轉離惡覺住善覺故。又善覺中轉下起上亦名為轉。所言淨者。觀之能也。觀行成故能滅諸惡。故名為淨。六相如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一辨相。六修定者。一數。二隨。三止。四觀。五名為還。毘婆娑中名之為轉。六名為淨。初言數者。為制覺觀繫念數息。名之為數。數中有四。一增。二減。三亂。四等。如五度中具廣分別。此數即是止家方便。所言隨者。心無異行住隨氣息。為長為短。為近為遠。為遍身中為在一處。去至何處。齊何而還心隨覺知。名之為隨。此隨即觀家方便。所言止者。於己身分眉間鼻端齊輪足指隨心所宜繫念令住。故名為止。所言觀者。始觀氣息於己身中為損為益。為冷為煖。審悉觀察。然此氣息即是風大。毘婆娑云。為風大故等觀四大。觀四大已次觀四大所造之色。所謂色聲香味等。色依何法能有造作。謂依心法。故次觀察受想行識。觀察是等名之為觀。所言還者。止行能也。止行成故於欲惡法若起思覺則能制之。令心還住出離覺中。名之為還。故雜心云。欲覺少行。出覺多行。毘婆娑中何故名此以之為轉。轉離惡覺住善覺故。又善覺中轉下起上亦名為轉。所言淨者。觀之能也。觀行成故能滅諸惡。故名為淨。六相如是(此一門竟)。

次明止等行義差別。如毘婆娑說。數有二事。一數出入息。二能捨惡覺。隨亦有二。一隨出入息。二能離惡覺。止亦有二。一能住心在於鼻端眉間足指。二不捨三昧。觀亦有二。一觀出入息。損益等事如上所辨。二能善取心心數相。轉亦有二。一能知五陰。二能入聖道。淨亦有二。一能斷結。二能於諦知見清淨。行別如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明止等行義差別。如毘婆娑說。數有二事。一數出入息。二能捨惡覺。隨亦有二。一隨出入息。二能離惡覺。止亦有二。一能住心在於鼻端眉間足指。二不捨三昧。觀亦有二。一觀出入息。損益等事如上所辨。二能善取心心數相。轉亦有二。一能知五陰。二能入聖道。淨亦有二。一能斷結。二能於諦知見清淨。行別如是(此二門竟)。

次就位論。隨義通論位位皆有。於中別分數隨止觀在五停心。還在念處至世第一法。故毘婆娑云。轉出入息起身念處。如是次第乃至轉忍起世第一法。名為轉矣。淨者在於見道已上。故毘婆娑云。淨者所謂苦法忍等(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。隨義通論位位皆有。於中別分數隨止觀在五停心。還在念處至世第一法。故毘婆娑云。轉出入息起身念處。如是次第乃至轉忍起世第一法。名為轉矣。淨者在於見道已上。故毘婆娑云。淨者所謂苦法忍等(此三門竟)。

次就地論。地謂欲界乃至非想。依毘婆娑此六欲界未來中間。二禪三禪方便道攝。於中別分數隨二行在於欲界未來中間二禪三禪方便道攝。止觀還淨在一切地方便道攝。諸地皆有止觀還淨四種義故(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就地論。地謂欲界乃至非想。依毘婆娑此六欲界未來中間。二禪三禪方便道攝。於中別分數隨二行在於欲界未來中間二禪三禪方便道攝。止觀還淨在一切地方便道攝。諸地皆有止觀還淨四種義故(此四門竟)。

次就界論。界謂三界。依毘婆娑此六初起在於欲界。後依色界亦得隨起(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就界論。界謂三界。依毘婆娑此六初起在於欲界。後依色界亦得隨起(此五門竟)。

次約智論。智謂十智。此六唯一等智所攝。世間修故。若當就位分淨在於見道已上。是則淨中具十智性(此六門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約智論。智謂十智。此六唯一等智所攝。世間修故。若當就位分淨在於見道已上。是則淨中具十智性(此六門竟)。

次約受論。受謂苦樂憂喜及捨。此六唯一捨根相應。非是根本禪地攝故。若就諸禪義說止觀及與還淨或喜相應。或樂相應。或捨相應。在初二禪喜受相應。在三禪中樂受相應。自餘一切捨受相應。六種如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約受論。受謂苦樂憂喜及捨。此六唯一捨根相應。非是根本禪地攝故。若就諸禪義說止觀及與還淨或喜相應。或樂相應。或捨相應。在初二禪喜受相應。在三禪中樂受相應。自餘一切捨受相應。六種如是。

六三昧義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六三昧義

六三昧義如成實義。名字是何。一一相修為一相。二一相修為種種相。三一相修為於一相及種種相。四種種相修為種種相。五種種相修為於一相。六種種相修為種種相及一相。相狀如何。論釋不同。有論師說。修第四禪名一相修。修五聖支定名種種相修。五聖支定廣如上辨。言一相修為一相者。修第四禪為得羅漢果。言一相修為種種者。修第四禪為得五通。言一相修為於一相及種種者。修第四禪為得羅漢及五禪通。種種相修為種種者。修五聖支為得五通。種種相修為一相者。修五聖支為得羅漢。種種相修為種種相及一相者。修五聖支為得五通及羅漢果。此之一義成實不立。故彼非言。五聖支中前三猶是世俗四禪。得羅漢時於四禪中隨依一禪。云何說言修五聖支得羅漢果名為一相。又復明觀二聖支中親依觀支得羅漢果不依明支。故知不以修五聖支為得一相。成實所立定守一緣名一相修。慧心見法種種差別名種種修。言一相修為一相者。論言。依定還生神定。如從初禪生二禪等。言一相修為種種者。依定生慧。言一相修為於一相及種種者。依定生定及生智慧。言種種修為種種者。依慧生慧。如聞生思如思生修。言種種修為一相者。依慧生定。言種種修為種種相及一相者。依慧能生一切定慧。問曰。是中定慧相生為是有漏。為是無漏。論無定判。義釋有三。一就通以論。能生所生一切定慧悉通有漏及與無漏。二就定慧隱顯互論。定唯有漏慧唯無漏。三就能生所生定慧隱顯互論。能生定慧隱一向有漏所生定慧一向無漏。六三昧義辨之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六三昧義如成實義。名字是何。一一相修為一相。二一相修為種種相。三一相修為於一相及種種相。四種種相修為種種相。五種種相修為於一相。六種種相修為種種相及一相。相狀如何。論釋不同。有論師說。修第四禪名一相修。修五聖支定名種種相修。五聖支定廣如上辨。言一相修為一相者。修第四禪為得羅漢果。言一相修為種種者。修第四禪為得五通。言一相修為於一相及種種者。修第四禪為得羅漢及五禪通。種種相修為種種者。修五聖支為得五通。種種相修為一相者。修五聖支為得羅漢。種種相修為種種相及一相者。修五聖支為得五通及羅漢果。此之一義成實不立。故彼非言。五聖支中前三猶是世俗四禪。得羅漢時於四禪中隨依一禪。云何說言修五聖支得羅漢果名為一相。又復明觀二聖支中親依觀支得羅漢果不依明支。故知不以修五聖支為得一相。成實所立定守一緣名一相修。慧心見法種種差別名種種修。言一相修為一相者。論言。依定還生神定。如從初禪生二禪等。言一相修為種種者。依定生慧。言一相修為於一相及種種者。依定生定及生智慧。言種種修為種種者。依慧生慧。如聞生思如思生修。言種種修為一相者。依慧生定。言種種修為種種相及一相者。依慧能生一切定慧。問曰。是中定慧相生為是有漏。為是無漏。論無定判。義釋有三。一就通以論。能生所生一切定慧悉通有漏及與無漏。二就定慧隱顯互論。定唯有漏慧唯無漏。三就能生所生定慧隱顯互論。能生定慧隱一向有漏所生定慧一向無漏。六三昧義辨之云爾。

六攝義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六攝義

六攝之義出地持論。錄物從道目之為攝。攝處不同。一門說六。六名是何。一者頓攝。二增上攝。三者取攝。四者久攝。五不久攝。六者後攝。六中前三化事分別。三中初一所化中頓。第二一門能化身上第三一門化具圓備。後之三種隨根分別。初一下根。次一中根。後一上根。故有六種。言頓攝者。於一切生作父母想。隨己力能以一切種安樂饒益。是名頓攝。增上攝者。菩薩居尊攝取眾生名增上攝。依論有三。一者為王善攝人民。二為家主巧益親屬。三者為父於子等益。情無偏黨。言取攝者。能以財法攝取眾生。言久攝者。軟根眾生久化乃熟。不久攝者。中根眾生易化近淨。言後攝者。上根眾生於現世中堪任清淨。化益之窮故名後攝。問曰。此六於四攝中何相所收。釋言。四攝通於六中。不別相對。六攝如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六攝之義出地持論。錄物從道目之為攝。攝處不同。一門說六。六名是何。一者頓攝。二增上攝。三者取攝。四者久攝。五不久攝。六者後攝。六中前三化事分別。三中初一所化中頓。第二一門能化身上第三一門化具圓備。後之三種隨根分別。初一下根。次一中根。後一上根。故有六種。言頓攝者。於一切生作父母想。隨己力能以一切種安樂饒益。是名頓攝。增上攝者。菩薩居尊攝取眾生名增上攝。依論有三。一者為王善攝人民。二為家主巧益親屬。三者為父於子等益。情無偏黨。言取攝者。能以財法攝取眾生。言久攝者。軟根眾生久化乃熟。不久攝者。中根眾生易化近淨。言後攝者。上根眾生於現世中堪任清淨。化益之窮故名後攝。問曰。此六於四攝中何相所收。釋言。四攝通於六中。不別相對。六攝如是。

七善律儀義四門分別(一辨相 二開合廣略 三對境分別 四支因具不具) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七善律儀義四門分別(一辨相 二開合廣略 三對境分別 四支因具不具)

無作之善說為律儀。律儀不同。一門說七。所謂不殺不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語。言不殺者。論說有三。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一者共因。謂貪嗔癡。諸業皆悉用此為因。故名為共。二者不共因。謂離殺心畜刀枝等。此唯殺因故曰不共。問曰。若言遠離殺心是因離者。何故論中說為果離。釋言。殺心所望不定。若望貪等是其果行。若望正殺是其因行。今據後門說為因離。言果離者。正離殺業。對治離者。所謂慈心安隱心等。慈能與樂。安能授善。以此二種能治殺業故名對治。言不盜者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪嗔癡。二離不共因。所謂盜心及無資生。故地經中資生滿足名為因離。言滿足者。常修少欲知足之心無所須欲。故云滿足。果行離者。正離盜業。對治離者。所謂布施。言不婬者。亦有三種。一者因離。二對治離。三果行離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。問曰。論中宣說。邪婬唯貪心成。今云何言離貪瞋癡為因離乎。釋言。終成其唯在貪。遠則從於貪瞋癡起。是故離之通名為因離。二離不共因。所謂婬心及無妻色。故地經中自足妻色名為因離。云何自足。於現在世梵行有餘。心無求欲名足妻色。以自足故心無悕欲。故離婬因。果行離者。正離婬業。對治離者。常修梵行。不淨觀等。不妄語者。論釋有二。一對治離。所謂實語對治誑心。二果行離。正離妄語。據實具論亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂誑他心。果行離者。正離妄語。對治離者。常修實語。問曰。是中實具三離。何故論中但云二乎。釋言。為彰口言易發不藉遠因。是故不說離貪瞋癡以為因離。離誑他心雖是因離能治誑心。對治中說故不別論。故地論云。對治誑心即是因離。不兩舌者。亦有三種。一者因離。二對治離。三果行離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。離破壞心。果行離者。正離兩舌。對治離者。修和合語。不惡口者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂侵惱心。果行離者。正離惡言。對治離者。常修濡語。不綺語者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂綺語心。果行離者。正離綺語。對治離者。恒修正語(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作之善說為律儀。律儀不同。一門說七。所謂不殺不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語。言不殺者。論說有三。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一者共因。謂貪嗔癡。諸業皆悉用此為因。故名為共。二者不共因。謂離殺心畜刀枝等。此唯殺因故曰不共。問曰。若言遠離殺心是因離者。何故論中說為果離。釋言。殺心所望不定。若望貪等是其果行。若望正殺是其因行。今據後門說為因離。言果離者。正離殺業。對治離者。所謂慈心安隱心等。慈能與樂。安能授善。以此二種能治殺業故名對治。言不盜者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪嗔癡。二離不共因。所謂盜心及無資生。故地經中資生滿足名為因離。言滿足者。常修少欲知足之心無所須欲。故云滿足。果行離者。正離盜業。對治離者。所謂布施。言不婬者。亦有三種。一者因離。二對治離。三果行離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。問曰。論中宣說。邪婬唯貪心成。今云何言離貪瞋癡為因離乎。釋言。終成其唯在貪。遠則從於貪瞋癡起。是故離之通名為因離。二離不共因。所謂婬心及無妻色。故地經中自足妻色名為因離。云何自足。於現在世梵行有餘。心無求欲名足妻色。以自足故心無悕欲。故離婬因。果行離者。正離婬業。對治離者。常修梵行。不淨觀等。不妄語者。論釋有二。一對治離。所謂實語對治誑心。二果行離。正離妄語。據實具論亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂誑他心。果行離者。正離妄語。對治離者。常修實語。問曰。是中實具三離。何故論中但云二乎。釋言。為彰口言易發不藉遠因。是故不說離貪瞋癡以為因離。離誑他心雖是因離能治誑心。對治中說故不別論。故地論云。對治誑心即是因離。不兩舌者。亦有三種。一者因離。二對治離。三果行離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。離破壞心。果行離者。正離兩舌。對治離者。修和合語。不惡口者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有二。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂侵惱心。果行離者。正離惡言。對治離者。常修濡語。不綺語者。亦有三種。一者因離。二果行離。三對治離。因離有。一離共因。謂貪瞋癡。二離不共因。謂綺語心。果行離者。正離綺語。對治離者。恒修正語(此一門竟)。

次辨開合廣略之義。開合不定。總之唯一善律儀攝。或分為二。一者身業。二者口業。前三身業。後四口業。或離為七。備如向辨。或復分之為二十一。此七律儀各從上中下品心起。是故通說有二十一。或復開分為六十三。前二十一各從無貪無瞋無癡三善根起。是故通說有六十三。問曰。三善常相隨逐未曾相離。云何別分為六十三。釋言。三善體雖同時隨用強弱非無先後。如不淨觀是無貪性慈悲觀等還無瞋性因緣觀等是無癡性。三善既有別起之義。所生律儀何為不別。是故得分六十三種。若隨凡聖禪地不同境界差別則有無量(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨開合廣略之義。開合不定。總之唯一善律儀攝。或分為二。一者身業。二者口業。前三身業。後四口業。或離為七。備如向辨。或復分之為二十一。此七律儀各從上中下品心起。是故通說有二十一。或復開分為六十三。前二十一各從無貪無瞋無癡三善根起。是故通說有六十三。問曰。三善常相隨逐未曾相離。云何別分為六十三。釋言。三善體雖同時隨用強弱非無先後。如不淨觀是無貪性慈悲觀等還無瞋性因緣觀等是無癡性。三善既有別起之義。所生律儀何為不別。是故得分六十三種。若隨凡聖禪地不同境界差別則有無量(此二門竟)。

次對境論。此七律儀普於一切眾生處起。若不如是所受律儀便有增減。問曰。律儀為於現在眾生處起。為於三世眾生處起。論釋不同。若依成實普於三世眾生處起。緣之皆得起善心故。若依毘曇唯於現在眾生處起。良以過去未來眾生不可殺盜乃至綺語。為是緣之不發律儀。問曰。若於現在眾生得律儀者現在眾生死滅之時應失律儀。釋言。不失。念念常於現在眾生得律儀故。問曰。於彼非眾生所得律儀不。釋言。亦得。故成實言。非眾生所得善律儀。問曰。直緣非眾生數得善律儀不。釋言。不得。故成實言。要因眾生得善律儀。何故如是。於眾生所遠離性罪。於非眾生所遠離遮罪。離性為本。是故要於眾生所得。直緣草等不發律儀(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對境論。此七律儀普於一切眾生處起。若不如是所受律儀便有增減。問曰。律儀為於現在眾生處起。為於三世眾生處起。論釋不同。若依成實普於三世眾生處起。緣之皆得起善心故。若依毘曇唯於現在眾生處起。良以過去未來眾生不可殺盜乃至綺語。為是緣之不發律儀。問曰。若於現在眾生得律儀者現在眾生死滅之時應失律儀。釋言。不失。念念常於現在眾生得律儀故。問曰。於彼非眾生所得律儀不。釋言。亦得。故成實言。非眾生所得善律儀。問曰。直緣非眾生數得善律儀不。釋言。不得。故成實言。要因眾生得善律儀。何故如是。於眾生所遠離性罪。於非眾生所遠離遮罪。離性為本。是故要於眾生所得。直緣草等不發律儀(此三門竟)。

次明支因有具不具。支謂七支。始從不殺乃至不綺。因者所謂上中下心。問曰。七支要具乃得。不具亦得。釋言。不定。大比丘戒要具乃得。沙彌俗人不具亦得。是故五戒八戒十戒皆不具七。問曰。於彼上中下品三種因中具用發戒。不具亦得。釋言。不定。或有具用上中下心受在家戒沙彌十戒大比丘戒。名為具因。或有偏用上品之心受三種戒。或中或下名為不具。以此支因有具不具故。雜心中四句分別。何者是四。一一切因非一切支。謂以上中下品之心受其五戒八戒十戒。依具三因名一切因。所受唯離殺盜邪婬妄語過。故非一切支。二一切支非一切因。有人直以上品之心受具足戒。或中或下所受之戒具足七支。故名一切支。不具三心名非一切因。三一切因亦一切支。具以上中下品之心受在家戒沙彌十戒大比丘戒。四非一切因非一切支。謂以下心受在家戒及沙彌戒。中上亦爾。七善律儀略之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明支因有具不具。支謂七支。始從不殺乃至不綺。因者所謂上中下心。問曰。七支要具乃得。不具亦得。釋言。不定。大比丘戒要具乃得。沙彌俗人不具亦得。是故五戒八戒十戒皆不具七。問曰。於彼上中下品三種因中具用發戒。不具亦得。釋言。不定。或有具用上中下心受在家戒沙彌十戒大比丘戒。名為具因。或有偏用上品之心受三種戒。或中或下名為不具。以此支因有具不具故。雜心中四句分別。何者是四。一一切因非一切支。謂以上中下品之心受其五戒八戒十戒。依具三因名一切因。所受唯離殺盜邪婬妄語過。故非一切支。二一切支非一切因。有人直以上品之心受具足戒。或中或下所受之戒具足七支。故名一切支。不具三心名非一切因。三一切因亦一切支。具以上中下品之心受在家戒沙彌十戒大比丘戒。四非一切因非一切支。謂以下心受在家戒及沙彌戒。中上亦爾。七善律儀略之云爾。

七淨義兩門分別(一辨相 二就位分別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七淨義兩門分別(一辨相 二就位分別)

行德無垢。名之為淨。淨義不同。一門說七。七名是何。一者戒淨。二者定淨亦名心淨。三者見淨。四度疑淨。五道非道淨。此前五淨大小名同。後二名別。依如小乘六名行淨。七名行斷智淨。若依大乘六名行斷。七名思量菩提分法上上淨矣。此後二名如地經說。言戒淨者。行修之始持戒離過。故云戒淨。由戒淨故能生淨定說名定淨。以定淨故發生實慧。生已能除身見名為見淨。能斷疑惑名度疑淨。能離戒取知無漏慧是其真道戒等非道名道非道淨。後二種中若依小乘重緣諦理進習所行名為行淨。行窮盡障名行斷知淨。若依大乘隨道除障名為行斷。依此行斷趣入佛境名思菩提上上淨矣。七中初一是其戒學。次一定學。後五慧學(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行德無垢。名之為淨。淨義不同。一門說七。七名是何。一者戒淨。二者定淨亦名心淨。三者見淨。四度疑淨。五道非道淨。此前五淨大小名同。後二名別。依如小乘六名行淨。七名行斷智淨。若依大乘六名行斷。七名思量菩提分法上上淨矣。此後二名如地經說。言戒淨者。行修之始持戒離過。故云戒淨。由戒淨故能生淨定說名定淨。以定淨故發生實慧。生已能除身見名為見淨。能斷疑惑名度疑淨。能離戒取知無漏慧是其真道戒等非道名道非道淨。後二種中若依小乘重緣諦理進習所行名為行淨。行窮盡障名行斷知淨。若依大乘隨道除障名為行斷。依此行斷趣入佛境名思菩提上上淨矣。七中初一是其戒學。次一定學。後五慧學(此一門竟)。

次就位論。行實齊通。隨相隱顯非無階異。異相如何。依如小乘初二在於見道已前。次三在於見道之中。次一修道。後一無學。何故見前明戒明定。外凡麁過非戒不防。故先明戒。出世聖道非定不生。故次明定。何故次三偏在見道。以見道中斷除三結成就三淨故偏在中。何者三結。所謂身見戒取及疑。斷身見故得其見淨。斷疑心故得度疑淨。斷戒取故得道非道淨。問曰。聖人入見道時十使俱斷。云何說言但斷三結。如涅槃釋。此三重故。所以偏說。如世人言王來王去。重故偏論。又十使中五見及疑唯障見諦。入見道時斷之究竟。貪瞋癡慢通障見修。入見道時斷之不盡。五見及疑見中盡。故與其斷名。貪瞋癡慢見不盡。故不與斷稱。就彼所斷五見疑中三使是本。三使是隨。身見是本。邊見為隨。戒取是本。見取為隨。疑心是本。邪見為隨。說除三本三隨亦爾。故經論中偏說見道斷除三結。何故行淨偏在修道。以此位中重緣諦理趣修行故。何故行斷偏在無學。以無學道離障盡故。大乘法中初五同前。後二在於修道位中。就修道中有通有別。通而論之一切地中。有除障義悉名行斷。有上求義皆號思量。於中別分始從二地乃至七地修道斷障名為行斷。八地已上法流水中。趣入佛境說為思量上上淨矣。七淨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就位論。行實齊通。隨相隱顯非無階異。異相如何。依如小乘初二在於見道已前。次三在於見道之中。次一修道。後一無學。何故見前明戒明定。外凡麁過非戒不防。故先明戒。出世聖道非定不生。故次明定。何故次三偏在見道。以見道中斷除三結成就三淨故偏在中。何者三結。所謂身見戒取及疑。斷身見故得其見淨。斷疑心故得度疑淨。斷戒取故得道非道淨。問曰。聖人入見道時十使俱斷。云何說言但斷三結。如涅槃釋。此三重故。所以偏說。如世人言王來王去。重故偏論。又十使中五見及疑唯障見諦。入見道時斷之究竟。貪瞋癡慢通障見修。入見道時斷之不盡。五見及疑見中盡。故與其斷名。貪瞋癡慢見不盡。故不與斷稱。就彼所斷五見疑中三使是本。三使是隨。身見是本。邊見為隨。戒取是本。見取為隨。疑心是本。邪見為隨。說除三本三隨亦爾。故經論中偏說見道斷除三結。何故行淨偏在修道。以此位中重緣諦理趣修行故。何故行斷偏在無學。以無學道離障盡故。大乘法中初五同前。後二在於修道位中。就修道中有通有別。通而論之一切地中。有除障義悉名行斷。有上求義皆號思量。於中別分始從二地乃至七地修道斷障名為行斷。八地已上法流水中。趣入佛境說為思量上上淨矣。七淨如是。

七財義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七財義

言七財者。善能資具。故名為財。財別不同。一門說七。七名是何。一信。二戒。三施。四聞。五慧。六慚。七愧。此義如後十藏章中具廣分別。七財如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言七財者。善能資具。故名為財。財別不同。一門說七。七名是何。一信。二戒。三施。四聞。五慧。六慚。七愧。此義如後十藏章中具廣分別。七財如是。

七種大乘義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種大乘義

七種大乘出地持論。運通名乘。乘中莫加。謂之為大。大乘不同。一門說七。七名是何。一者法大。二者心大。三者解大。四淨心大。五眾具大。六者時大。七者得大。七中前六就因說大。後之一種就果論大。因中初一是其因法。後五因行。言法大者。所謂大乘十二部經方廣之藏。過餘契經故云法大。問曰。法中說通理教。何故是中偏說教法。釋言。實通。攝旨從詮故不別論。言心大者。謂發無上菩提之心。超出餘願故曰心大。言解大者。謂解菩薩方廣之藏。勝過餘解稱曰解大。此心與解在於地前。淨心大者。在初地中。過解行住入歡喜地。證心解染名淨心大。眾具大者。在於二地乃至七地。修習功德智慧眾具趣向菩提名眾具大。言時大者。八地已上乃至十地度三僧祇。滿足眾行名為時大。言得大者。謂如來地得菩提果無與等者。況復過上。故為得大。七種大乘略辨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種大乘出地持論。運通名乘。乘中莫加。謂之為大。大乘不同。一門說七。七名是何。一者法大。二者心大。三者解大。四淨心大。五眾具大。六者時大。七者得大。七中前六就因說大。後之一種就果論大。因中初一是其因法。後五因行。言法大者。所謂大乘十二部經方廣之藏。過餘契經故云法大。問曰。法中說通理教。何故是中偏說教法。釋言。實通。攝旨從詮故不別論。言心大者。謂發無上菩提之心。超出餘願故曰心大。言解大者。謂解菩薩方廣之藏。勝過餘解稱曰解大。此心與解在於地前。淨心大者。在初地中。過解行住入歡喜地。證心解染名淨心大。眾具大者。在於二地乃至七地。修習功德智慧眾具趣向菩提名眾具大。言時大者。八地已上乃至十地度三僧祇。滿足眾行名為時大。言得大者。謂如來地得菩提果無與等者。況復過上。故為得大。七種大乘略辨如是。

七地義三門分別(一釋名 二定體 三辨相) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地義三門分別(一釋名 二定體 三辨相)

第一釋名。七地之義出地持論。能生曰地。地位開合廣略難定。今據一門且論七種。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。六決定行地。七畢竟地。種性地者。習種性種同名種性。行本達立能生因果。故名為種。種義不壞。目之為性。以性別地名種性地。解行地者。依前種性起修方便趣入出世。於出世道解而行故名為解行。以解別地名解行地。淨心地者。在初地中。過解行住入歡喜地證心離垢。名為淨心。又於菩提淨信悕望亦名淨心。以斯別地名淨心地。行跡地者。二地已上乃至七地起於修道名為行跡。以行別地名行跡地。決定地者。第八地中在法流水決定趣向無上菩提名決定地。決定行者。第九地中依前決定上上增進名決定行地。畢竟地者。謂第十地及如來地。第十地中因行窮滿。如來地中果德圓極。以是義故同名畢竟。蓋乃且據一門為論。若入餘門因果別矣。名義如是(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名。七地之義出地持論。能生曰地。地位開合廣略難定。今據一門且論七種。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。六決定行地。七畢竟地。種性地者。習種性種同名種性。行本達立能生因果。故名為種。種義不壞。目之為性。以性別地名種性地。解行地者。依前種性起修方便趣入出世。於出世道解而行故名為解行。以解別地名解行地。淨心地者。在初地中。過解行住入歡喜地證心離垢。名為淨心。又於菩提淨信悕望亦名淨心。以斯別地名淨心地。行跡地者。二地已上乃至七地起於修道名為行跡。以行別地名行跡地。決定地者。第八地中在法流水決定趣向無上菩提名決定地。決定行者。第九地中依前決定上上增進名決定行地。畢竟地者。謂第十地及如來地。第十地中因行窮滿。如來地中果德圓極。以是義故同名畢竟。蓋乃且據一門為論。若入餘門因果別矣。名義如是(此一門竟)。

次定其體。諸地皆用行德為體。行門開合廣略不定。總唯一行。或分為二。一是證行。二阿含行。廣如上辨。又就福智亦得分二。或離為三。謂證助不住亦如上辨。又戒定慧亦得分三。或開為四。聞思修證。或說為六。謂六波羅蜜。或分為十。謂十波羅蜜。又復信等亦得分十。或復離為三十七品。廣則無量。體性如是(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次定其體。諸地皆用行德為體。行門開合廣略不定。總唯一行。或分為二。一是證行。二阿含行。廣如上辨。又就福智亦得分二。或離為三。謂證助不住亦如上辨。又戒定慧亦得分三。或開為四。聞思修證。或說為六。謂六波羅蜜。或分為十。謂十波羅蜜。又復信等亦得分十。或復離為三十七品。廣則無量。體性如是(此二門竟)。

次辨其相。地位開合廣略不定。要攝唯二。一是信地。二是證地。地前菩薩於出世道信順趣向名為信地。初地已上證實相應名為證地。或分為三。如地持說。一種性持在種性地。二發心持在解行地。三行方便持在初地上。或離為四。一方便道在於地前。二者見道在於初地。三者修道在二地上。四無學道在於佛地。或開為五。於前四中開方便道以為種性解行之別。故有五種。或分為六。如地持說。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。謂八地九地。六畢竟地。謂第十地。涅槃經中言為六住諸菩薩者。據此為言。或復說七。廣如上辨。於前六中開決定地以為決定及決定行。故有七種。亦得分八。於前七中分種性地以為習種性種之別。故有八矣。亦得分九。於前八中分畢竟地以為畢竟及如來地。故有九種。或分十三。如地持論住品中說。彼十地上加種性住解行住及如來住。故有十三。亦得開分以為十四。前十三中開種性住以為習種性種之別。故有十四。經中或說四十二賢聖。廣則無量。是等廣略各隨一宜。今且論七。七地如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。地位開合廣略不定。要攝唯二。一是信地。二是證地。地前菩薩於出世道信順趣向名為信地。初地已上證實相應名為證地。或分為三。如地持說。一種性持在種性地。二發心持在解行地。三行方便持在初地上。或離為四。一方便道在於地前。二者見道在於初地。三者修道在二地上。四無學道在於佛地。或開為五。於前四中開方便道以為種性解行之別。故有五種。或分為六。如地持說。一種性地。二解行地。三淨心地。四行跡地。五決定地。謂八地九地。六畢竟地。謂第十地。涅槃經中言為六住諸菩薩者。據此為言。或復說七。廣如上辨。於前六中開決定地以為決定及決定行。故有七種。亦得分八。於前七中分種性地以為習種性種之別。故有八矣。亦得分九。於前八中分畢竟地以為畢竟及如來地。故有九種。或分十三。如地持論住品中說。彼十地上加種性住解行住及如來住。故有十三。亦得開分以為十四。前十三中開種性住以為習種性種之別。故有十四。經中或說四十二賢聖。廣則無量。是等廣略各隨一宜。今且論七。七地如是。

八戒齊義七門分別(一釋名定數 二辨相 三具得因緣 四界趣分別 五形報分別 六對境分別 七受持之義) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八戒齊義七門分別(一釋名定數 二辨相 三具得因緣 四界趣分別 五形報分別 六對境分別 七受持之義)

八戒齊者。所謂不殺．不盜．不婬．不妄語．不飲酒．不歌舞唱伎．不著香薰衣．不上高廣床．不過中食．是其名也。此等防禁故名為戒。潔清曰齊。問曰。於彼五戒之中言不邪婬。今此何故直言不婬。釋言。五戒是在家人持在家戒。唯制邪婬不防自妻。以是義故但言不邪婬。論八戒是在家人得持出家戒。非但制邪自妻亦防。故說不婬。問曰。是中所離有九以何義故但言八戒。釋言。有以。若依毘曇不著薰衣不上高床。此二同是莊嚴處起。合之為一。故說為八。若依成實及大智論前八是戒。後一是齊。戒齊合說。是故名為八戒齊矣(此一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八戒齊者。所謂不殺．不盜．不婬．不妄語．不飲酒．不歌舞唱伎．不著香薰衣．不上高廣床．不過中食．是其名也。此等防禁故名為戒。潔清曰齊。問曰。於彼五戒之中言不邪婬。今此何故直言不婬。釋言。五戒是在家人持在家戒。唯制邪婬不防自妻。以是義故但言不邪婬。論八戒是在家人得持出家戒。非但制邪自妻亦防。故說不婬。問曰。是中所離有九以何義故但言八戒。釋言。有以。若依毘曇不著薰衣不上高床。此二同是莊嚴處起。合之為一。故說為八。若依成實及大智論前八是戒。後一是齊。戒齊合說。是故名為八戒齊矣(此一門竟)。

次辨其相。於中有五。一體具分別不過中食是齊亦齊支。餘是齊支而非是齊。如八聖道正見是道亦是道支。餘是道支而非是道。此亦如是。以不殺等防惡禁罪助成齊法。助齊法中差別不同。故名齊支。非斷食法。故不名齊。不過中食是斷食法故名為齊。別前七種故名齊支。二遮性分別。前之四種遠離性惡。不飲酒等遠離遮罪。問曰。性惡乃有七種。始從殺生乃至綺語。何不具離但離前四。以綺語等難可防護在家之人不能離故。故論說言。出家之者尚不能離。何況在家。又綺語等不應法故通名妄語。但離妄語餘者皆隨。故不別論。又前四種重故偏明。餘者輕故。所以不說。問曰。遮罪差別無量。何不說離偏言遠離飲酒等乎。亦以餘過在家之人難防護故。又飲酒等生過處重故偏說離。餘過輕故。所以不論。三道福分別。如成實說。離前五過是福因緣。離後三罪是道因緣。以在家者未能得道。是故但說道因緣矣。通則齊等。四就具分別。具謂三業。不殺．不盜．不婬．不飲酒．不著薰衣．不上高床．不過中食。是其身業。不妄語者。是其口業。不歌舞者。通身口業。五所防分別。依如毘曇初四戒支遠離性惡。不飲酒者。是不放逸支離放逸因緣。餘是持支離餘遮過。成實法中亦分為三。名字不異。彼說。初四遠離實惡。不飲酒者。離諸惡門。餘者遠離放逸因緣(此二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辨其相。於中有五。一體具分別不過中食是齊亦齊支。餘是齊支而非是齊。如八聖道正見是道亦是道支。餘是道支而非是道。此亦如是。以不殺等防惡禁罪助成齊法。助齊法中差別不同。故名齊支。非斷食法。故不名齊。不過中食是斷食法故名為齊。別前七種故名齊支。二遮性分別。前之四種遠離性惡。不飲酒等遠離遮罪。問曰。性惡乃有七種。始從殺生乃至綺語。何不具離但離前四。以綺語等難可防護在家之人不能離故。故論說言。出家之者尚不能離。何況在家。又綺語等不應法故通名妄語。但離妄語餘者皆隨。故不別論。又前四種重故偏明。餘者輕故。所以不說。問曰。遮罪差別無量。何不說離偏言遠離飲酒等乎。亦以餘過在家之人難防護故。又飲酒等生過處重故偏說離。餘過輕故。所以不論。三道福分別。如成實說。離前五過是福因緣。離後三罪是道因緣。以在家者未能得道。是故但說道因緣矣。通則齊等。四就具分別。具謂三業。不殺．不盜．不婬．不飲酒．不著薰衣．不上高床．不過中食。是其身業。不妄語者。是其口業。不歌舞者。通身口業。五所防分別。依如毘曇初四戒支遠離性惡。不飲酒者。是不放逸支離放逸因緣。餘是持支離餘遮過。成實法中亦分為三。名字不異。彼說。初四遠離實惡。不飲酒者。離諸惡門。餘者遠離放逸因緣(此二門竟)。

次明得戒因緣差別。依如毘曇有八因緣。故彼偈言。謂優波婆素．受．時．他．二說．具足．一日夜．離嚴飾威儀。優波婆素．是一因緣。明此八戒是優婆塞受非出家者。以出家人堪能受持盡形戒故。所言受者。是二因緣。明此八戒要受乃得不同禪戒無漏戒等。所言時者。是三因緣。明此八戒清旦時受不得餘時。欲使具足一日夜。故成實法中隨在何時皆得受之。所言他者。是四因緣。明此八戒要從他受自誓不得。成實異此。故彼．論言。若無人．時心念口言亦得受之。言二說者。是五因緣。明此八戒二說方得。戒師前教受者後隨。戒師前問受者後答。是為二說。成實異此。故彼論言。自不解故須師教授。若自解者何假師教。以是義故不須二說。言具足者。是六因緣。明此八戒具受乃得分受不得。成實法中不具亦得。故彼論言。隨力堪能多小不定。一日夜者。是七因緣。明此八戒時分唯在一日一夜不增不減。成實不同。故彼論言。若說八戒定一日夜。是事不然。隨時多少。或可半日乃至一月。竟有何咎。離嚴威儀是八因緣。明此八戒要離種種嚴身之具方便受持。以在家者隨分修學出家戒故。論雖不同。受者宜依毘曇受之。多與諸經所說同故(此三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明得戒因緣差別。依如毘曇有八因緣。故彼偈言。謂優波婆素．受．時．他．二說．具足．一日夜．離嚴飾威儀。優波婆素．是一因緣。明此八戒是優婆塞受非出家者。以出家人堪能受持盡形戒故。所言受者。是二因緣。明此八戒要受乃得不同禪戒無漏戒等。所言時者。是三因緣。明此八戒清旦時受不得餘時。欲使具足一日夜。故成實法中隨在何時皆得受之。所言他者。是四因緣。明此八戒要從他受自誓不得。成實異此。故彼．論言。若無人．時心念口言亦得受之。言二說者。是五因緣。明此八戒二說方得。戒師前教受者後隨。戒師前問受者後答。是為二說。成實異此。故彼論言。自不解故須師教授。若自解者何假師教。以是義故不須二說。言具足者。是六因緣。明此八戒具受乃得分受不得。成實法中不具亦得。故彼論言。隨力堪能多小不定。一日夜者。是七因緣。明此八戒時分唯在一日一夜不增不減。成實不同。故彼論言。若說八戒定一日夜。是事不然。隨時多少。或可半日乃至一月。竟有何咎。離嚴威儀是八因緣。明此八戒要離種種嚴身之具方便受持。以在家者隨分修學出家戒故。論雖不同。受者宜依毘曇受之。多與諸經所說同故(此三門竟)。

次就界趣分別其相。界謂三界。欲界得受。非上二界。趣謂五趣。依如毘曇。三天下人得受八戒。以覺知心捷疾力故。不通餘趣及欝單越。若依成實。人天鬼畜皆得受之。故彼論言。如天帝多受八戒龍等亦受。不局在人(此四門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就界趣分別其相。界謂三界。欲界得受。非上二界。趣謂五趣。依如毘曇。三天下人得受八戒。以覺知心捷疾力故。不通餘趣及欝單越。若依成實。人天鬼畜皆得受之。故彼論言。如天帝多受八戒龍等亦受。不局在人(此四門竟)。

次就形報分別其相。依如毘曇。男女得受。餘形不得。成實法中黃門二形不能男等亦得受之。非局男女(此五門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次就形報分別其相。依如毘曇。男女得受。餘形不得。成實法中黃門二形不能男等亦得受之。非局男女(此五門竟)。

次對界辨其通局。當知八戒普於一切眾生邊得。不得別緣。問曰。為於現在一切眾生邊得。為於三世眾生邊得。論釋不同。若依毘曇。唯於現在眾生邊得。成實法中普於三世眾生邊得。過未眾生雖不可殺不可盜等。緣之亦得起善惡故(此六門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對界辨其通局。當知八戒普於一切眾生邊得。不得別緣。問曰。為於現在一切眾生邊得。為於三世眾生邊得。論釋不同。若依毘曇。唯於現在眾生邊得。成實法中普於三世眾生邊得。過未眾生雖不可殺不可盜等。緣之亦得起善惡故(此六門竟)。

次明受持八戒之儀。欲受戒者應先起其厭生死心求涅槃意。然後受之。以此所受出世戒故。受法云何。於六齊日清旦之時。詣戒師所。先禮三寶。次禮戒師。在戒師前。長跪合掌。先懺諸罪。然後受戒。戒師教之。三歸三寶。三稱歸竟。與受五戒。沙彌戒同。然後題上所列法。問其能不。言一不殺生是優婆塞戒。若女人受。應言是優婆夷戒。從今時至明清旦。一日一夜受。如諸佛能持不。受者應答言能。如是乃至不過中食。問答同爾。一遍便足。竟已禮去。護持之法與出家戒同。嚴身之具悉宜去之。男女不得同室而宿。八戒如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明受持八戒之儀。欲受戒者應先起其厭生死心求涅槃意。然後受之。以此所受出世戒故。受法云何。於六齊日清旦之時。詣戒師所。先禮三寶。次禮戒師。在戒師前。長跪合掌。先懺諸罪。然後受戒。戒師教之。三歸三寶。三稱歸竟。與受五戒。沙彌戒同。然後題上所列法。問其能不。言一不殺生是優婆塞戒。若女人受。應言是優婆夷戒。從今時至明清旦。一日一夜受。如諸佛能持不。受者應答言能。如是乃至不過中食。問答同爾。一遍便足。竟已禮去。護持之法與出家戒同。嚴身之具悉宜去之。男女不得同室而宿。八戒如是。