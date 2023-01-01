起信論疏筆削記卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起信論疏筆削記卷第十七

長水沙門子璿錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿錄

一問論上說下。引前所說以為義宗。即前云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相等。又真如門及真如體相中具說。何故下對以成難。意云。眾生真如即同佛體。但念真如。便可得道。何用別更修諸行耶。斯乃但可只用直心。不合更說後二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一問論上說下。引前所說以為義宗。即前云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相等。又真如門及真如體相中具說。何故下對以成難。意云。眾生真如即同佛體。但念真如。便可得道。何用別更修諸行耶。斯乃但可只用直心。不合更說後二。

初喻論摩尼等者。寶體雖淨而相不淨。故要治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初喻論摩尼等者。寶體雖淨而相不淨。故要治之。

一正合論真如等者。約體雖本來空寂。約相則現有塵勞。若不起行對治。無以得同諸佛。將知佛與眾生但體同。而相不同也。眾生相則六染熾然。諸佛相則眾善普會。霄壞之遠何可雷同。故天台圓教具明六即。即故真如平等。六故行位元殊。豈同闇證但理而已。故宜修進蠲去塵惑。若其但念未免沈空。止觀相須方為佛法。目足之喻宜可思焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一正合論真如等者。約體雖本來空寂。約相則現有塵勞。若不起行對治。無以得同諸佛。將知佛與眾生但體同。而相不同也。眾生相則六染熾然。諸佛相則眾善普會。霄壞之遠何可雷同。故天台圓教具明六即。即故真如平等。六故行位元殊。豈同闇證但理而已。故宜修進蠲去塵惑。若其但念未免沈空。止觀相須方為佛法。目足之喻宜可思焉。

二委釋。論以垢等者。謂眾生從無始來。背覺合塵。於色聲等一切法上。起貪瞋等無量煩惱諸垢染法。今既覺知過患。宜起對治。所治之垢既多。能治之善寧一。其猶病多藥非一種故。修一切行也。金剛亦云。以無我無人。修一切善法。則得阿耨菩提等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二委釋。論以垢等者。謂眾生從無始來。背覺合塵。於色聲等一切法上。起貪瞋等無量煩惱諸垢染法。今既覺知過患。宜起對治。所治之垢既多。能治之善寧一。其猶病多藥非一種故。修一切行也。金剛亦云。以無我無人。修一切善法。則得阿耨菩提等。

三順真。論自然等者。諸不善行既違真理。一切善行誠宜順真。疏外違等者。如行布施外違慳貪。內順無慳。乃至般若外違無明。內順明體也。重顯方便者。以前答所問云不以方便熏修終無得淨。今此重明所修方便。前但發心未行其事。今茲所說正是所行。則前為能起之心。此為所起之行。故前疏標皆言行本應知前文但顯發心相。此明修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三順真。論自然等者。諸不善行既違真理。一切善行誠宜順真。疏外違等者。如行布施外違慳貪。內順無慳。乃至般若外違無明。內順明體也。重顯方便者。以前答所問云不以方便熏修終無得淨。今此重明所修方便。前但發心未行其事。今茲所說正是所行。則前為能起之心。此為所起之行。故前疏標皆言行本應知前文但顯發心相。此明修行相。

一標數。論言方便者。汎論有四種。一進趣方便。二權巧方便。三修行方便。四集成方便。此文正當一三。兼於二四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一標數。論言方便者。汎論有四種。一進趣方便。二權巧方便。三修行方便。四集成方便。此文正當一三。兼於二四也。

疏注文三者。如次是前三心所起之行。前後相對如文可知。初科不住道者。兩意。一者不猶無也。道即因也。無住之因行故。故本疏云。無住行。二者道即真如性。此性本無住故。二意合論方同論旨。蓋以性本無住故。以無住之行而隨順之。論一者下標名。行之方便即根本故。以明此科與後二利行為根本爾。論謂觀下正示。下皆倣此。疏智者。若見諸法有生滅。即成凡夫妄識。是住生死。當知反此宜稱為智。亦即依真如不變義。修止行也。論因緣等者。若染因緣和合。即惡業苦果不失。若淨因緣和合。即善因樂果不失。斯則染惡等唯三塗。淨善等通人天二乘及佛道也。起大悲者。既見因緣和合善惡果報故。可翻迷成悟轉凡為聖。乃起大悲咸欲濟度。修福等者。具修施戒忍進禪定。以攝眾生。謂布施攝貧窮。持戒攝毀禁等。以此五行是福德門故。斯則為化眾生而修福德。因利他而自利也。故淨名云。眾生之類是菩薩淨土等。不住下若住涅槃。則一向寂靜。既言化生修福。當知不住亦是依真如隨緣義。修觀行也。以隨下明所以法性本來非有故。今不住生死。本來非無故。今不住涅槃。又以性不變故。不住生死。隨緣故不住涅槃。乃至凡聖斷常一異等。諸二邊法不可盡言。離此二邊方名隨性。今以即悲之智。為自利行本。以即智之悲。為利他行本。又此一文即以一心三觀義同。謂觀法無生。即空觀觀真諦也。觀因緣和合。即假觀觀俗諦也。隨順法性。即中觀觀第一義諦。即三而一即一而三。不縱橫並別諦觀皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏注文三者。如次是前三心所起之行。前後相對如文可知。初科不住道者。兩意。一者不猶無也。道即因也。無住之因行故。故本疏云。無住行。二者道即真如性。此性本無住故。二意合論方同論旨。蓋以性本無住故。以無住之行而隨順之。論一者下標名。行之方便即根本故。以明此科與後二利行為根本爾。論謂觀下正示。下皆倣此。疏智者。若見諸法有生滅。即成凡夫妄識。是住生死。當知反此宜稱為智。亦即依真如不變義。修止行也。論因緣等者。若染因緣和合。即惡業苦果不失。若淨因緣和合。即善因樂果不失。斯則染惡等唯三塗。淨善等通人天二乘及佛道也。起大悲者。既見因緣和合善惡果報故。可翻迷成悟轉凡為聖。乃起大悲咸欲濟度。修福等者。具修施戒忍進禪定。以攝眾生。謂布施攝貧窮。持戒攝毀禁等。以此五行是福德門故。斯則為化眾生而修福德。因利他而自利也。故淨名云。眾生之類是菩薩淨土等。不住下若住涅槃。則一向寂靜。既言化生修福。當知不住亦是依真如隨緣義。修觀行也。以隨下明所以法性本來非有故。今不住生死。本來非無故。今不住涅槃。又以性不變故。不住生死。隨緣故不住涅槃。乃至凡聖斷常一異等。諸二邊法不可盡言。離此二邊方名隨性。今以即悲之智。為自利行本。以即智之悲。為利他行本。又此一文即以一心三觀義同。謂觀法無生。即空觀觀真諦也。觀因緣和合。即假觀觀俗諦也。隨順法性。即中觀觀第一義諦。即三而一即一而三。不縱橫並別諦觀皆然。

斷德中。疏勤斷二惡者。已起之惡斷令不續。未起之惡斷令不起。止持者。以約惡法而論故。止名持作名為犯。論慚愧者。即善十一之二數。慚謂尊貴增上崇重賢善。羞恥過罪息諸惡行。愧謂呵厭增上輕拒暴惡。羞恥過罪息諸惡業。悔過者。梵語懺摩此云悔過。謂陳露先罪改往修來。於中能止一切惡法六字。通已起未起。餘皆局於已起也。是惡皆止故云一切。此文已起之惡。既令不增。未生之者自然不起。論以隨下明所以。性本離過。起過則違。今既止之。故當順理。過盡性顯名為法身。法身即是斷德故。今疏中以此名科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷德中。疏勤斷二惡者。已起之惡斷令不續。未起之惡斷令不起。止持者。以約惡法而論故。止名持作名為犯。論慚愧者。即善十一之二數。慚謂尊貴增上崇重賢善。羞恥過罪息諸惡行。愧謂呵厭增上輕拒暴惡。羞恥過罪息諸惡業。悔過者。梵語懺摩此云悔過。謂陳露先罪改往修來。於中能止一切惡法六字。通已起未起。餘皆局於已起也。是惡皆止故云一切。此文已起之惡。既令不增。未生之者自然不起。論以隨下明所以。性本離過。起過則違。今既止之。故當順理。過盡性顯名為法身。法身即是斷德故。今疏中以此名科。

二智德。疏勤修二善者。已起之善修令增長。未起之善修令發生。故今文云。發起增長。是標二義也。作持者。謂約善法所論作故名持。止故名犯。論供養者。然有三種。財法觀行。禮拜者。勒摩三藏說。有七種。一我慢禮。二唱和禮。此二非儀。三恭敬禮。敬從心發運於身口。五輪著地。四無相禮。深入法性離能所相。五起用禮。觀身與佛同一緣起。如幻如影。普運身心遍禮一切。六內觀禮。但禮身內法身真佛不緣他佛。七實相禮。若內若外若凡若佛。同一實相見佛可禮亦是邪見。觀身實相觀佛亦然。名平等禮敬。故文殊偈云。不生不滅故。敬禮無所觀。準離垢慧所問禮佛法經。總有八重。一供養。二讚歎。三禮佛。四懺悔。五勸請。六隨喜。七迴向。八發願。八中正意禮佛。餘七皆是禮佛緣由。謂供讚是禮佛流類。懺勸隨喜是禮佛之意。七是都迴禮等功德。向於三處。八是敘陳意所希望。然此八重各能除障。供養除慳貪障。感大財富。讚歎除惡口。得無礙辯才。禮佛除我慢。得尊貴身。懺悔除三四障。得依正具足。勸請除謗法。得多聞智慧。隨喜除嫉妬。得大眷屬。迴向除狹劣。成廣大善。發願除退屈總持諸行。今此文中具有五法。前文有懺悔。後文有發願。然闕迴向。影在文中也。約緣修行者。約三寶勝緣。修入住正行。愛敬四句可知。若準儒教說。母唯愛君唯敬。父兼愛敬。故孝經云。資於事父。以事母而愛同。資於事父以事君而敬同。故母取其愛而君取其敬。兼之者父也。然此且約多分而說。今以事父之心。奉於三寶。故兼愛敬。論淳厚者。鄭重(厚也)之心而無雜亂(淳也)亦有四句。一淳而不厚。謂暫時誠懇。二厚而不淳。謂長久渾雜。三俱謂沒齒無乖。四不俱。謂輒無虔想。今取第三也。論信增等者。從十信位遷入正定也。此則內因修行力。又因下外緣加護力。亦可前名生智益。後名滅障益。消業等者。前禮讚等各能除障。已如前配。復能成善。如下第四分中所說。論以隨下明意。性本離其癡障。今以修智斷障。豈非順性。此行成就即顯報身。報身即智德故。為此科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智德。疏勤修二善者。已起之善修令增長。未起之善修令發生。故今文云。發起增長。是標二義也。作持者。謂約善法所論作故名持。止故名犯。論供養者。然有三種。財法觀行。禮拜者。勒摩三藏說。有七種。一我慢禮。二唱和禮。此二非儀。三恭敬禮。敬從心發運於身口。五輪著地。四無相禮。深入法性離能所相。五起用禮。觀身與佛同一緣起。如幻如影。普運身心遍禮一切。六內觀禮。但禮身內法身真佛不緣他佛。七實相禮。若內若外若凡若佛。同一實相見佛可禮亦是邪見。觀身實相觀佛亦然。名平等禮敬。故文殊偈云。不生不滅故。敬禮無所觀。準離垢慧所問禮佛法經。總有八重。一供養。二讚歎。三禮佛。四懺悔。五勸請。六隨喜。七迴向。八發願。八中正意禮佛。餘七皆是禮佛緣由。謂供讚是禮佛流類。懺勸隨喜是禮佛之意。七是都迴禮等功德。向於三處。八是敘陳意所希望。然此八重各能除障。供養除慳貪障。感大財富。讚歎除惡口。得無礙辯才。禮佛除我慢。得尊貴身。懺悔除三四障。得依正具足。勸請除謗法。得多聞智慧。隨喜除嫉妬。得大眷屬。迴向除狹劣。成廣大善。發願除退屈總持諸行。今此文中具有五法。前文有懺悔。後文有發願。然闕迴向。影在文中也。約緣修行者。約三寶勝緣。修入住正行。愛敬四句可知。若準儒教說。母唯愛君唯敬。父兼愛敬。故孝經云。資於事父。以事母而愛同。資於事父以事君而敬同。故母取其愛而君取其敬。兼之者父也。然此且約多分而說。今以事父之心。奉於三寶。故兼愛敬。論淳厚者。鄭重(厚也)之心而無雜亂(淳也)亦有四句。一淳而不厚。謂暫時誠懇。二厚而不淳。謂長久渾雜。三俱謂沒齒無乖。四不俱。謂輒無虔想。今取第三也。論信增等者。從十信位遷入正定也。此則內因修行力。又因下外緣加護力。亦可前名生智益。後名滅障益。消業等者。前禮讚等各能除障。已如前配。復能成善。如下第四分中所說。論以隨下明意。性本離其癡障。今以修智斷障。豈非順性。此行成就即顯報身。報身即智德故。為此科。

利他行中論發願者。發謂策勵運意。願謂希求樂欲。然有四種。要約其心。故名誓願。今此段文即四中之一也。餘之三願已在前文。謂能止方便及消障離癡。即無邊煩惱誓願斷。發起善根增長方便。即無量法門誓願學。行此二法皆為菩提。即佛道無上誓願成也。疏長時心者。度盡為期不限劫數。故盡來際。廣大心者。無有揀擇。四生九類悉皆度故。第一心者。超過人天二乘之境。令得無上寂滅樂故。論以隨法性下。次第釋前三心所以。初二句釋長時心。謂法性常住無始無終。故今度生盡於未來。無有疲厭而隨順也。疏文可解。論法性下三句釋廣大心。謂性遍滿平等無二。故今化度無有揀擇。平等濟拔而隨順也。不念下二句釋第一心。謂性本無彼此分別。常寂靜故。故今化令咸至寂滅究竟涅槃。是順性也。然後之二段釋所以文。但初標法性。後結故字而不逐段一一標結隨順等言者。譯人巧略也。疏二明下指後二段。文意可知。亦常心者。意明此文有究竟寂滅之言。故名常也。然與長時實有相濫。智者詳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利他行中論發願者。發謂策勵運意。願謂希求樂欲。然有四種。要約其心。故名誓願。今此段文即四中之一也。餘之三願已在前文。謂能止方便及消障離癡。即無邊煩惱誓願斷。發起善根增長方便。即無量法門誓願學。行此二法皆為菩提。即佛道無上誓願成也。疏長時心者。度盡為期不限劫數。故盡來際。廣大心者。無有揀擇。四生九類悉皆度故。第一心者。超過人天二乘之境。令得無上寂滅樂故。論以隨法性下。次第釋前三心所以。初二句釋長時心。謂法性常住無始無終。故今度生盡於未來。無有疲厭而隨順也。疏文可解。論法性下三句釋廣大心。謂性遍滿平等無二。故今化度無有揀擇。平等濟拔而隨順也。不念下二句釋第一心。謂性本無彼此分別。常寂靜故。故今化令咸至寂滅究竟涅槃。是順性也。然後之二段釋所以文。但初標法性。後結故字而不逐段一一標結隨順等言者。譯人巧略也。疏二明下指後二段。文意可知。亦常心者。意明此文有究竟寂滅之言。故名常也。然與長時實有相濫。智者詳焉。

發心利益者。由前發心行諸妙行。故得入初住。見於法身。起用利益也。一顯勝德。疏依人空見者。以於人空得自在故。若約法空但相似見。未是證故名為少分。若依人空。此即已證但未得法空故名少分。此約兼明非今正意。發心住中作此事者。隨其悲願之力。能作八相成道。利樂眾生同今釋迦化儀也。此如華嚴所說。然此科中有自利利他之異。詳之可見。若前後相望說者。由佛菩薩教故發直心。行無住行由護法故。發深心行自利行。由大悲故發大悲心。行利他行。又由自利行故。得見法身。由利他行故。能現八種等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心利益者。由前發心行諸妙行。故得入初住。見於法身。起用利益也。一顯勝德。疏依人空見者。以於人空得自在故。若約法空但相似見。未是證故名為少分。若依人空。此即已證但未得法空故名少分。此約兼明非今正意。發心住中作此事者。隨其悲願之力。能作八相成道。利樂眾生同今釋迦化儀也。此如華嚴所說。然此科中有自利利他之異。詳之可見。若前後相望說者。由佛菩薩教故發直心。行無住行由護法故。發深心行自利行。由大悲故發大悲心。行利他行。又由自利行故。得見法身。由利他行故。能現八種等。

二微過中。疏未證等者。但比觀相應未離分別故。異所以者。此明先世所造世間業因通於善惡。斯往業不亡也。論微苦者。二意。一者變易行苦。二者隨業有分段苦。以得自在不同凡夫故云微苦。脩短等者。變易之身願智所資。無定齊限。能變麁身為細質。易短命為長年故云自在。留惑等者。以有大願故。留煩惱不斷。潤生受報。以有大智故。能自在隨意長短。不為惑染。非同凡夫為煩惱所使不能斷也。斯則未名法身故異地上。以其下是所以非業繫故異凡夫。以有下是所以既上異聖人。下殊凡品故當賢位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二微過中。疏未證等者。但比觀相應未離分別故。異所以者。此明先世所造世間業因通於善惡。斯往業不亡也。論微苦者。二意。一者變易行苦。二者隨業有分段苦。以得自在不同凡夫故云微苦。脩短等者。變易之身願智所資。無定齊限。能變麁身為細質。易短命為長年故云自在。留惑等者。以有大願故。留煩惱不斷。潤生受報。以有大智故。能自在隨意長短。不為惑染。非同凡夫為煩惱所使不能斷也。斯則未名法身故異地上。以其下是所以非業繫故異凡夫。以有下是所以既上異聖人。下殊凡品故當賢位。

三通權教。疏纓絡下引所舉教。七住前退者。第七方名不退住。故然彼經文。但說淨目等各至第六住。遇惡知識緣故退。而不說彼所值因緣行相。待檢續入。今釋下明釋通意。今詳論中未入正位者。通其兩意。一則未入初住。二則未至七住。正因不退之位。故云正位。前意為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三通權教。疏纓絡下引所舉教。七住前退者。第七方名不退住。故然彼經文。但說淨目等各至第六住。遇惡知識緣故退。而不說彼所值因緣行相。待檢續入。今釋下明釋通意。今詳論中未入正位者。通其兩意。一則未入初住。二則未至七住。正因不退之位。故云正位。前意為正。

四歎實行。疏於下不戀者。謂於二乘凡夫果報不生著故。論若聞等者。如法華云。佛道長遠久受勤苦。乃可得成。疏於上不怯者。於菩提涅槃。有勤勇心。修諸苦行不正畏故。釋所以者。亦釋不戀所以。以知自性涅槃終非外得。遲速由己。何定劫時。故雖聞是言而無怯懼。斯則以於上不怯故。於下不戀。是故疏中但釋不怯所以也。由此兩文之內皆有不怯之言。此即下據此以斥彼。此明其實非權說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四歎實行。疏於下不戀者。謂於二乘凡夫果報不生著故。論若聞等者。如法華云。佛道長遠久受勤苦。乃可得成。疏於上不怯者。於菩提涅槃。有勤勇心。修諸苦行不正畏故。釋所以者。亦釋不戀所以。以知自性涅槃終非外得。遲速由己。何定劫時。故雖聞是言而無怯懼。斯則以於上不怯故。於下不戀。是故疏中但釋不怯所以也。由此兩文之內皆有不怯之言。此即下據此以斥彼。此明其實非權說故。

一總標。論解行等者。謂依住行位滿。發深解行。入十向位。非同前信故。云轉勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一總標。論解行等者。謂依住行位滿。發深解行。入十向位。非同前信故。云轉勝。

一時勝。疏隣初地者。從初住至初地為一僧祇。今十迴向與初地相近。是隣真故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時勝。疏隣初地者。從初住至初地為一僧祇。今十迴向與初地相近。是隣真故。

一總。疏解者。解徹真如故云深解。分明顯了更無闇昧。故云現前。又超前故云深。異後故云解也。行者。真如無相順真如故。所行之行。一一無相。如金剛不住色布施。不住聲香等布施。諸行皆然。故云離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一總。疏解者。解徹真如故云深解。分明顯了更無闇昧。故云現前。又超前故云深。異後故云解也。行者。真如無相順真如故。所行之行。一一無相。如金剛不住色布施。不住聲香等布施。諸行皆然。故云離相。

二別論無慳貪者。慳謂吝惜己物。輒不與人。貪謂希欲他財。以將入己。知法性之中本無此事故。疏云解也。論檀波羅蜜者。具云檀那。此云布施。波羅蜜此云到彼岸。彼岸即是涅槃。涅槃即是真如之理。今離相行施與理相應。則是到彼岸義。餘皆倣之。然則輟己惠人名之為施。但順無慳。以此亦順無貪之義。何則己物尚與他人他物。固應不取以深況淺也。謂離下明所離相。三輪即施者。受者所施之物。達此三相體不可得故名離也。苟能離相。則因成無漏果證菩提。有運轉義。故名為輪。復能摧輾一切惑障。有摧輾義。號為輪也。以十下釋離相之由。得法空者。但約深入此觀未是證得。然此由是約教道說。若其實說十信位中。便能深入。如下信心修真如三昧。豈非法空也。發心所依者。解即十住。行即十行。斯則十向為能依。住行為所依。又住行為能發。十向為所發。謂依此解行發迴向心故。以垢下釋順真之由。謂慳等是障。常乖背性。性本無慳等。常不與障合故。行布施等行。外違慳等障。內順無慳等性也。論五欲者。色聲香味觸等五境。此五能令眾生起欲心故。故前云。以有妄境界染法緣故。則熏習妄心。令其念著造種種業。受於一切身心等苦。又無常經云。常求於欲境不行於善事。於境生欲故名為過。過即是染。知法性中本無此染也。尸者具云尸羅。此云戒。戒謂防非止惡。即離五欲過也。論瞋惱者。因他惱觸生瞋恚故。亦可因惱生瞋。瞋故熱惱。熱惱即苦。知性本無此苦也。羼提此云忍辱。忍彼辱境即離瞋惱。論懈怠等者。為執身心遂成懈怠。今既性淨不見身心。為誰懈怠。故云離也。毘離耶此云精進。精謂精純一心無雜。進謂進趣勇猛不退。即離懈怠。論常定約顯體說。無亂約離過說。禪者。具云禪那。此云靜慮。即慧之定。定即無亂。論離無明等者。本覺明中本無不覺故。般若此云智慧。智慧即是明明即離無明也。即定之慧。故此與第五是自性定慧。本是一法但約體用。義分異爾。然準華嚴說。十地菩薩如次行十波羅蜜行者。以彼是證真之後。如實修行。此中六度是隨順修行。淺深有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別論無慳貪者。慳謂吝惜己物。輒不與人。貪謂希欲他財。以將入己。知法性之中本無此事故。疏云解也。論檀波羅蜜者。具云檀那。此云布施。波羅蜜此云到彼岸。彼岸即是涅槃。涅槃即是真如之理。今離相行施與理相應。則是到彼岸義。餘皆倣之。然則輟己惠人名之為施。但順無慳。以此亦順無貪之義。何則己物尚與他人他物。固應不取以深況淺也。謂離下明所離相。三輪即施者。受者所施之物。達此三相體不可得故名離也。苟能離相。則因成無漏果證菩提。有運轉義。故名為輪。復能摧輾一切惑障。有摧輾義。號為輪也。以十下釋離相之由。得法空者。但約深入此觀未是證得。然此由是約教道說。若其實說十信位中。便能深入。如下信心修真如三昧。豈非法空也。發心所依者。解即十住。行即十行。斯則十向為能依。住行為所依。又住行為能發。十向為所發。謂依此解行發迴向心故。以垢下釋順真之由。謂慳等是障。常乖背性。性本無慳等。常不與障合故。行布施等行。外違慳等障。內順無慳等性也。論五欲者。色聲香味觸等五境。此五能令眾生起欲心故。故前云。以有妄境界染法緣故。則熏習妄心。令其念著造種種業。受於一切身心等苦。又無常經云。常求於欲境不行於善事。於境生欲故名為過。過即是染。知法性中本無此染也。尸者具云尸羅。此云戒。戒謂防非止惡。即離五欲過也。論瞋惱者。因他惱觸生瞋恚故。亦可因惱生瞋。瞋故熱惱。熱惱即苦。知性本無此苦也。羼提此云忍辱。忍彼辱境即離瞋惱。論懈怠等者。為執身心遂成懈怠。今既性淨不見身心。為誰懈怠。故云離也。毘離耶此云精進。精謂精純一心無雜。進謂進趣勇猛不退。即離懈怠。論常定約顯體說。無亂約離過說。禪者。具云禪那。此云靜慮。即慧之定。定即無亂。論離無明等者。本覺明中本無不覺故。般若此云智慧。智慧即是明明即離無明也。即定之慧。故此與第五是自性定慧。本是一法但約體用。義分異爾。然準華嚴說。十地菩薩如次行十波羅蜜行者。以彼是證真之後。如實修行。此中六度是隨順修行。淺深有異。

一標地依者。以文云證何境界。所謂真如。此則真如是十地所依境也。然地者。就喻彰名。以喻真智能生聖法。今約真如是智所依故名地依。論證發心等者。然此十地菩薩雖斷障有分數多少。行行有差別淺深。隨其位次。一一皆證。其所證者。同一真如。但有滿分之殊。而無差別之體。故此通標真如為所證境界也。華嚴十地品中亦同此說。故彼出體偈云。如來大仙道微妙難可知。非念離諸念。求見不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一標地依者。以文云證何境界。所謂真如。此則真如是十地所依境也。然地者。就喻彰名。以喻真智能生聖法。今約真如是智所依故名地依。論證發心等者。然此十地菩薩雖斷障有分數多少。行行有差別淺深。隨其位次。一一皆證。其所證者。同一真如。但有滿分之殊。而無差別之體。故此通標真如為所證境界也。華嚴十地品中亦同此說。故彼出體偈云。如來大仙道微妙難可知。非念離諸念。求見不可得。

疏根本者。即根本智證真諦理。是真見道也。論以依等者。或問曰。真如離心緣相。又若證者。離於能所。何以言真如為境界耶。故此釋之。疏必依轉相起者。即此轉識約現境處。便名現識。竟無別體。但據次第義說相依。斯則依能見心有所見境故。前論云。以依能見故。境界妄現。本智證者。智與理冥。心與神會。一相一味平等平等實無能所之異。故頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相故。今但下對此重解。依轉識說為境界之意。此有二義。一約菩薩未離業識猶有見相。入觀雖與無分別智相應不分能所。出觀則與此識相應。約此識上說前證時。以為境界。二約後得智中。相見道內重慮緣真。變起影像。彷正證時說真為境。此但似境。非謂實有。然亦不離是轉識現故。疏雙標後得智中業識未盡也。然至釋相。但約業識未盡義說。故云轉現猶存等也。以後得下出第二義。或問曰。如上所說業識未盡。是即聞命。後得智中如何分別。故此釋之。意明根本實證之時。但是一心真見道無分別能所之相。若後得智中以能見心。反緣所證。以有此能緣心故。便有真如影像當情為所緣境界。像雖不實還似真如。秖據此義說。後得智中依於轉識名境界也。如人飲水。正飲之時不能說其冷暖。飲水之後方得說之。說時雖不得水體。其如所說之水。還似所飲之水也。而實等者。真如是所證。智是能證。能所無二方名法身。以法身本具理智。理智本無二故。斯則住唯識理。離二取相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏根本者。即根本智證真諦理。是真見道也。論以依等者。或問曰。真如離心緣相。又若證者。離於能所。何以言真如為境界耶。故此釋之。疏必依轉相起者。即此轉識約現境處。便名現識。竟無別體。但據次第義說相依。斯則依能見心有所見境故。前論云。以依能見故。境界妄現。本智證者。智與理冥。心與神會。一相一味平等平等實無能所之異。故頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相故。今但下對此重解。依轉識說為境界之意。此有二義。一約菩薩未離業識猶有見相。入觀雖與無分別智相應不分能所。出觀則與此識相應。約此識上說前證時。以為境界。二約後得智中。相見道內重慮緣真。變起影像。彷正證時說真為境。此但似境。非謂實有。然亦不離是轉識現故。疏雙標後得智中業識未盡也。然至釋相。但約業識未盡義說。故云轉現猶存等也。以後得下出第二義。或問曰。如上所說業識未盡。是即聞命。後得智中如何分別。故此釋之。意明根本實證之時。但是一心真見道無分別能所之相。若後得智中以能見心。反緣所證。以有此能緣心故。便有真如影像當情為所緣境界。像雖不實還似真如。秖據此義說。後得智中依於轉識名境界也。如人飲水。正飲之時不能說其冷暖。飲水之後方得說之。說時雖不得水體。其如所說之水。還似所飲之水也。而實等者。真如是所證。智是能證。能所無二方名法身。以法身本具理智。理智本無二故。斯則住唯識理。離二取相也。

三明用。疏後得者。權智達俗出假化物。一中論一念至無餘世界者。若準華嚴說。初地菩薩能至百佛世界二地千佛世界。乃至十地不可說不可說阿僧祇世界。此蓋隨其分位勝劣不同。今此文中意在通論十地。故以無餘之言而通貫之也。疏請法者。於彼彼世界彼彼眾中。勵己率先為眾導首。請佛說法。請意者。新譯論云。唯為眾生而作利益。非求聽受美妙言辭。夫請說法誠在所顯修行義意。令其眾會如聞攝取思而行之。兼冀展轉遐益眾生。豈在徒聽言辭而已耶。則如圓覺十二菩薩各伸請問。皆言願為此會及為末世等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明用。疏後得者。權智達俗出假化物。一中論一念至無餘世界者。若準華嚴說。初地菩薩能至百佛世界二地千佛世界。乃至十地不可說不可說阿僧祇世界。此蓋隨其分位勝劣不同。今此文中意在通論十地。故以無餘之言而通貫之也。疏請法者。於彼彼世界彼彼眾中。勵己率先為眾導首。請佛說法。請意者。新譯論云。唯為眾生而作利益。非求聽受美妙言辭。夫請說法誠在所顯修行義意。令其眾會如聞攝取思而行之。兼冀展轉遐益眾生。豈在徒聽言辭而已耶。則如圓覺十二菩薩各伸請問。皆言願為此會及為末世等。

二中疏促等者。謂有一類眾生根性怯弱。聞說佛道長遠久受勤苦。乃可得成。却生退屈不肯修進。是故菩薩為此眾生。示現超越位地。不經劫數證於佛果。令彼思齊發心進趣。如釋迦六年修行便成正覺。是茲例矣。又如善財一生。龍女一念等。延等者。為有一類眾生亦欲進趣。將謂佛果容易而成。懈怠因循不能勤勇。若復示其超果。轉令懈慢終不成就。是故菩薩為彼說言。我於無量劫中修行方成佛道。以茲警策不令懈怠。使其勤進故法華云。智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫難行苦行。積功累德求菩提道。未曾止息。即其類也。然促中云示延中但云說者。促在一生可令現見。延歷多劫但說令知也。結者。根器既多方便非一。口不可說心不可測。故云無數等。故法華云。佛知眾生有種種欲深心所著。隨其本性。以種種因緣譬喻言辭。方便說法。如此皆為得一佛乘一切種智故。是諸眾生從佛聞法。究竟皆得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中疏促等者。謂有一類眾生根性怯弱。聞說佛道長遠久受勤苦。乃可得成。却生退屈不肯修進。是故菩薩為此眾生。示現超越位地。不經劫數證於佛果。令彼思齊發心進趣。如釋迦六年修行便成正覺。是茲例矣。又如善財一生。龍女一念等。延等者。為有一類眾生亦欲進趣。將謂佛果容易而成。懈怠因循不能勤勇。若復示其超果。轉令懈慢終不成就。是故菩薩為彼說言。我於無量劫中修行方成佛道。以茲警策不令懈怠。使其勤進故法華云。智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫難行苦行。積功累德求菩提道。未曾止息。即其類也。然促中云示延中但云說者。促在一生可令現見。延歷多劫但說令知也。結者。根器既多方便非一。口不可說心不可測。故云無數等。故法華云。佛知眾生有種種欲深心所著。隨其本性。以種種因緣譬喻言辭。方便說法。如此皆為得一佛乘一切種智故。是諸眾生從佛聞法。究竟皆得一切種智。

三中論種性根等者。等謂齊同。同是一乘種性非三五等乘性故。根謂信等五根有上中下。今同是上根非中下故。此二約昔所論故。疏云。因等也。疏行等者。同發菩提心。行二利行故若克就地上則同。得無分別智行。如次同行十波羅蜜行。然此發心之言通於前位所說。證等者。同證二空理故若克就地上。則同證遍行真如。乃至十地同證業自在所依真如等。論無有超過之法者。此明菩薩因行證等既同。更無別有超越殊勝之法可為行證也。亦可此是位等。即三賢十聖皆須歷故。無有超過。以一切下是時等。論疏易解。據此亦似通明上諸等之所以。詳之可見。論大意云。若一種是菩薩種性根器。則發心修行斷證位次始終劫數竟無差別也。所言阿僧祇者。若準本業經。初以忉利天衣。仍用彼天時分。三年一拂盡四十里石為小劫。次以梵天衣。拂盡八十里石為中劫。後以淨居天衣。拂盡八百里石為大劫。雜阿含中與此有異。又劫章頌云。風災為一數。乃至不可知。此極長遠時名一僧祇劫。謂以此風災為數。數至不可數。更若數時心則狂亂。齊此數不得處名一僧祇。若以此等計三僧祇。方成佛道。則百千萬人中無有一人發心修進。縱有懼於三塗苦者但修人天戒善。或有畏於三界生死。亦但修二乘之行。焉敢希冀佛果修菩薩行。蓋為作此長久而解。有是大失。今所會通則特異於彼。何者。且梵語劫波此云時分。大劫小劫長時短時下至剎那。皆名時分。阿僧祇此云無數。無數之言亦不定久近。如人經年不相見。便云無數時。竟日不見亦云無數時。修行時分意亦同此。謂始從具足凡位。發心修進。法爾經無數時。方得親證真如。名為見道。是一無數時。從見道已去。漸斷俱生二障。法爾又經無數時。方得不假功用。自然相應至第八地。是第二無數時。從此任運進趣。消遣餘累法爾又經無數時方得成佛是第三無數時。斯則無數時是定有。然延促不可定也。若此所解。方有修行之人。況時無定體。唯心所現。故法華說。日月燈明佛說法華經。六十小劫。時會聽者謂如食頃。又論釋經劫數之言。或云年歲或日月等。又攝論云。處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量攝在一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三中論種性根等者。等謂齊同。同是一乘種性非三五等乘性故。根謂信等五根有上中下。今同是上根非中下故。此二約昔所論故。疏云。因等也。疏行等者。同發菩提心。行二利行故若克就地上則同。得無分別智行。如次同行十波羅蜜行。然此發心之言通於前位所說。證等者。同證二空理故若克就地上。則同證遍行真如。乃至十地同證業自在所依真如等。論無有超過之法者。此明菩薩因行證等既同。更無別有超越殊勝之法可為行證也。亦可此是位等。即三賢十聖皆須歷故。無有超過。以一切下是時等。論疏易解。據此亦似通明上諸等之所以。詳之可見。論大意云。若一種是菩薩種性根器。則發心修行斷證位次始終劫數竟無差別也。所言阿僧祇者。若準本業經。初以忉利天衣。仍用彼天時分。三年一拂盡四十里石為小劫。次以梵天衣。拂盡八十里石為中劫。後以淨居天衣。拂盡八百里石為大劫。雜阿含中與此有異。又劫章頌云。風災為一數。乃至不可知。此極長遠時名一僧祇劫。謂以此風災為數。數至不可數。更若數時心則狂亂。齊此數不得處名一僧祇。若以此等計三僧祇。方成佛道。則百千萬人中無有一人發心修進。縱有懼於三塗苦者但修人天戒善。或有畏於三界生死。亦但修二乘之行。焉敢希冀佛果修菩薩行。蓋為作此長久而解。有是大失。今所會通則特異於彼。何者。且梵語劫波此云時分。大劫小劫長時短時下至剎那。皆名時分。阿僧祇此云無數。無數之言亦不定久近。如人經年不相見。便云無數時。竟日不見亦云無數時。修行時分意亦同此。謂始從具足凡位。發心修進。法爾經無數時。方得親證真如。名為見道。是一無數時。從見道已去。漸斷俱生二障。法爾又經無數時。方得不假功用。自然相應至第八地。是第二無數時。從此任運進趣。消遣餘累法爾又經無數時方得成佛是第三無數時。斯則無數時是定有。然延促不可定也。若此所解。方有修行之人。況時無定體。唯心所現。故法華說。日月燈明佛說法華經。六十小劫。時會聽者謂如食頃。又論釋經劫數之言。或云年歲或日月等。又攝論云。處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量攝在一剎那。

四中論眾生世界不同者。或分情器。或唯有情。通茲二意。以世界及眾生。各有無量差別故。所見等者。為彼彼眾生根機種性樂欲不同故示所行業用。乃至現身說法。各隨彼彼見聞差別也。例如觀音妙音品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四中論眾生世界不同者。或分情器。或唯有情。通茲二意。以世界及眾生。各有無量差別故。所見等者。為彼彼眾生根機種性樂欲不同故示所行業用。乃至現身說法。各隨彼彼見聞差別也。例如觀音妙音品說。

發心相中疏二智所依等者。此二種智本。從彼識之所顯生故。說為依。非謂現今能與二智為體。問二智是淨。梨耶是染。云何淨智依染識生耶。答以有染心故。翻此染心得成淨智。若本無染淨亦不生。故前云。以有不覺妄想心故。能知名義為說真覺。若離不覺之心。則無真覺自相可說。廣如隨染本覺二相中明也。又梨耶是染淨和合淨智依生。故無疑也。又若隨相所明。謂梨耶本有二智種子。從無始來以本識為依止處。故云所依也。理實等者。既言梨耶。合通三細。今但言業識者。意在舉細攝麁舉本攝末也。亦可現相八地盡。轉相九地盡。盡相十地盡。業相最通故。標通者。斯則於諸菩薩無所屈矣。此非下或問。二智是淨從來未得。今始開發可名發心相。生滅業識無始來有。何故至此名發心相耶。故此釋之。意明此菩薩亦能證真。亦能達俗亦有生滅。以證真故。揀異地前。以有生滅不同佛位。其猶鍊金光色漸顯。麁鑛已落細鑛猶存。欲顯此時。應云幾分是金幾分是鑛。斯則不同麁鑛。亦異純金。故且通說金已顯發。此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心相中疏二智所依等者。此二種智本。從彼識之所顯生故。說為依。非謂現今能與二智為體。問二智是淨。梨耶是染。云何淨智依染識生耶。答以有染心故。翻此染心得成淨智。若本無染淨亦不生。故前云。以有不覺妄想心故。能知名義為說真覺。若離不覺之心。則無真覺自相可說。廣如隨染本覺二相中明也。又梨耶是染淨和合淨智依生。故無疑也。又若隨相所明。謂梨耶本有二智種子。從無始來以本識為依止處。故云所依也。理實等者。既言梨耶。合通三細。今但言業識者。意在舉細攝麁舉本攝末也。亦可現相八地盡。轉相九地盡。盡相十地盡。業相最通故。標通者。斯則於諸菩薩無所屈矣。此非下或問。二智是淨從來未得。今始開發可名發心相。生滅業識無始來有。何故至此名發心相耶。故此釋之。意明此菩薩亦能證真。亦能達俗亦有生滅。以證真故。揀異地前。以有生滅不同佛位。其猶鍊金光色漸顯。麁鑛已落細鑛猶存。欲顯此時。應云幾分是金幾分是鑛。斯則不同麁鑛。亦異純金。故且通說金已顯發。此亦如是。

一總中。疏現報等者。即以此身成正覺故。即自受用身功德圓滿也。論色究竟處者。色界之頂是色邊際故。最高大身者。色究竟天身量一萬六千由旬。自在天王身量三萬二千踰善那。十地菩薩示為自在天王身量倍增。故云最高大也。色身之大莫過此天故。疏後報等者。依前報體方起此故。即他受用身功德亦圓滿也。然其因窮果顯。但義說二相。時無前後現後二報亦復同時。譬如夜盡即曉。豈分前後。摩醯首羅此云大自在。智處者。一切智人所起智處故。經中說摩醯首羅於一念中。能知三千界中雨滴之數。何故下牒難。一義下釋通。十王等者。準仁王經說。十信菩薩鐵輪王王(去聲)一閻浮提。十住菩薩銅輪王王二天下。十行菩薩銀輪王王三天下。十向菩薩金輪王王四天下。初地菩薩閻浮王王百佛土。二地菩薩忉利王王千佛土。三地菩薩夜摩王王萬佛土。四地菩薩兜率王王億佛土。五地菩薩化樂王王百億佛土。六地菩薩他化王王千億佛土。七地菩薩初禪王王萬億佛土。八地菩薩二禪王王百萬億佛土。九地菩薩三禪王王百萬億阿僧祇佛土。十地菩薩四禪王王不可說不可說佛土。如來法界王王無量佛土。說一切法門。即彼經除佛有十三法師。兼信十四及佛十五。今疏不論地前及果位故但十王。然第十下顯最後身菩薩示於彼天成佛之相。即轉第十地菩薩身以為佛身。若準真實成佛。但當前云功德成滿。即無方所亦不可見。今為應於十地菩薩故。示彼天說成正覺。餘義如別說者。以此菩薩示成佛時。於第四禪色究竟頂自在天上。有妙淨土出過三界。十地菩薩當生其中。菩薩坐於大寶蓮華。其座縱廣百萬三千大千世界。於蓮華外有十三千大千世界微塵數小蓮華座。以為眷屬。各有菩薩而坐其上。是大菩薩放十種光。謂於足下出百萬阿僧祇光明。照十方世界一切地獄。乃至第十頂上放若干光明。照十方世界所有諸佛。光繞十匝住於空中。成光明雲網臺。高廣嚴淨。於光明中。悉雨寶香寶珠纓絡諸莊嚴具。供養諸佛。光明入諸佛足下。爾時諸佛一時同放白毫相光。照大菩薩。其光即入大菩薩頂。又放阿僧祇眷屬光。照眷屬華座諸小菩薩。其光各入諸菩薩頂已。應時得佛無量三昧。應時得佛無量智慧。即得佛位。墮在佛數。復有五意故在彼天。一以二乘人執化八相為真佛。不信別有聖人。又不知即心是佛。又信彼第四禪中是聖人生處。今且同與二乘在彼天處。攝示令知八相非真。故在此天。二緣三災不及故當此天。三緣欲界色質麁重。是有無色界都無色質。是無今此天中表離有無契於中道。故在此天。四為摩醯首羅天王。面有三目不縱不橫。表證三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一總中。疏現報等者。即以此身成正覺故。即自受用身功德圓滿也。論色究竟處者。色界之頂是色邊際故。最高大身者。色究竟天身量一萬六千由旬。自在天王身量三萬二千踰善那。十地菩薩示為自在天王身量倍增。故云最高大也。色身之大莫過此天故。疏後報等者。依前報體方起此故。即他受用身功德亦圓滿也。然其因窮果顯。但義說二相。時無前後現後二報亦復同時。譬如夜盡即曉。豈分前後。摩醯首羅此云大自在。智處者。一切智人所起智處故。經中說摩醯首羅於一念中。能知三千界中雨滴之數。何故下牒難。一義下釋通。十王等者。準仁王經說。十信菩薩鐵輪王王(去聲)一閻浮提。十住菩薩銅輪王王二天下。十行菩薩銀輪王王三天下。十向菩薩金輪王王四天下。初地菩薩閻浮王王百佛土。二地菩薩忉利王王千佛土。三地菩薩夜摩王王萬佛土。四地菩薩兜率王王億佛土。五地菩薩化樂王王百億佛土。六地菩薩他化王王千億佛土。七地菩薩初禪王王萬億佛土。八地菩薩二禪王王百萬億佛土。九地菩薩三禪王王百萬億阿僧祇佛土。十地菩薩四禪王王不可說不可說佛土。如來法界王王無量佛土。說一切法門。即彼經除佛有十三法師。兼信十四及佛十五。今疏不論地前及果位故但十王。然第十下顯最後身菩薩示於彼天成佛之相。即轉第十地菩薩身以為佛身。若準真實成佛。但當前云功德成滿。即無方所亦不可見。今為應於十地菩薩故。示彼天說成正覺。餘義如別說者。以此菩薩示成佛時。於第四禪色究竟頂自在天上。有妙淨土出過三界。十地菩薩當生其中。菩薩坐於大寶蓮華。其座縱廣百萬三千大千世界。於蓮華外有十三千大千世界微塵數小蓮華座。以為眷屬。各有菩薩而坐其上。是大菩薩放十種光。謂於足下出百萬阿僧祇光明。照十方世界一切地獄。乃至第十頂上放若干光明。照十方世界所有諸佛。光繞十匝住於空中。成光明雲網臺。高廣嚴淨。於光明中。悉雨寶香寶珠纓絡諸莊嚴具。供養諸佛。光明入諸佛足下。爾時諸佛一時同放白毫相光。照大菩薩。其光即入大菩薩頂。又放阿僧祇眷屬光。照眷屬華座諸小菩薩。其光各入諸菩薩頂已。應時得佛無量三昧。應時得佛無量智慧。即得佛位。墮在佛數。復有五意故在彼天。一以二乘人執化八相為真佛。不信別有聖人。又不知即心是佛。又信彼第四禪中是聖人生處。今且同與二乘在彼天處。攝示令知八相非真。故在此天。二緣三災不及故當此天。三緣欲界色質麁重。是有無色界都無色質。是無今此天中表離有無契於中道。故在此天。四為摩醯首羅天王。面有三目不縱不橫。表證三

德。涅槃亦爾。故在此天。五為下界慧多定少。上界四空定多慧少。此天定慧平等故在此天。以禪者翻云靜慮。靜揀於下。慮揀於上。偈云。欲界及無色。佛不於彼成。色界中上天。離欲中得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德。涅槃亦爾。故在此天。五為下界慧多定少。上界四空定多慧少。此天定慧平等故在此天。以禪者翻云靜慮。靜揀於下。慮揀於上。偈云。欲界及無色。佛不於彼成。色界中上天。離欲中得道。

科云別者。前但直顯德滿位彰。今則具明二智滿相。及顯無明頓盡等。即是明前心相中二心圓滿。一心滅除也。疏始覺等者。此始覺慧與本覺心源最初契合之時。名為一念。此約究竟相應發始之一念。不是暫時相應謂之一念。又此一念前則屬因。此一念後則屬果。其猶曙色在朝夕之端矣。無明等者。無明未盡。既有所不知。無明若盡則無所不照。即大智慧光明遍照法界也。一切諸法種類若干。無不知之故。云一切種智。故大般若云。煩惱不生名一切種智。若具言之。得三種智。謂一切智道種智一切種智。準天台說。因修一心三觀。果得一心三智。謂修即空觀得一切智。修即假觀得道種智。修即中觀得一切種智。今此論中依真如門。修奢摩他即是空觀。果得一切智。依生滅門修毘鉢舍那。即是假觀。果得道種智。此二雙運為禪那。即是中觀。果成一切種智。今論舉中所成以攝空假故。但云一切種智。亦可等者。謂此始覺慧至心源時。約斷惑邊名無間道。約證理邊名解脫道。即顯等者。謂前發心三種相中真心。彼有業之所累。猶為菩薩。至此業識永盡無餘。唯真獨存更無所累。故名佛也。上皆下同上二報利益。但前標。此釋非別有說。顯上方便者。即前發心相中後得智。至此圓滿也。問前後皆言自然。則因果何別耶。答前是有心自然以帶業識故。此是無心自然。唯真獨存故。昭然可解。又亦下類攝前文。前約法說。此約人說。理無別也。皆是下釋類攝所以。以前文是本覺隨染之文。今顯果位亦即本覺隨染。二文既同。故應相攝其實。亦同四鏡中之後二也。雖約性淨隨染為門之異。而法體無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科云別者。前但直顯德滿位彰。今則具明二智滿相。及顯無明頓盡等。即是明前心相中二心圓滿。一心滅除也。疏始覺等者。此始覺慧與本覺心源最初契合之時。名為一念。此約究竟相應發始之一念。不是暫時相應謂之一念。又此一念前則屬因。此一念後則屬果。其猶曙色在朝夕之端矣。無明等者。無明未盡。既有所不知。無明若盡則無所不照。即大智慧光明遍照法界也。一切諸法種類若干。無不知之故。云一切種智。故大般若云。煩惱不生名一切種智。若具言之。得三種智。謂一切智道種智一切種智。準天台說。因修一心三觀。果得一心三智。謂修即空觀得一切智。修即假觀得道種智。修即中觀得一切種智。今此論中依真如門。修奢摩他即是空觀。果得一切智。依生滅門修毘鉢舍那。即是假觀。果得道種智。此二雙運為禪那。即是中觀。果成一切種智。今論舉中所成以攝空假故。但云一切種智。亦可等者。謂此始覺慧至心源時。約斷惑邊名無間道。約證理邊名解脫道。即顯等者。謂前發心三種相中真心。彼有業之所累。猶為菩薩。至此業識永盡無餘。唯真獨存更無所累。故名佛也。上皆下同上二報利益。但前標。此釋非別有說。顯上方便者。即前發心相中後得智。至此圓滿也。問前後皆言自然。則因果何別耶。答前是有心自然以帶業識故。此是無心自然。唯真獨存故。昭然可解。又亦下類攝前文。前約法說。此約人說。理無別也。皆是下釋類攝所以。以前文是本覺隨染之文。今顯果位亦即本覺隨染。二文既同。故應相攝其實。亦同四鏡中之後二也。雖約性淨隨染為門之異。而法體無別。