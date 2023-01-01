起信論疏筆削記卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起信論疏筆削記卷第十三

長水沙門子璿錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿錄

論生滅相者。以立義分中云。是心生滅因緣相。於中生滅與因緣。已如上釋。今則分別相之一字。故言復次。然是生滅家之相。故兼言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論生滅相者。以立義分中云。是心生滅因緣相。於中生滅與因緣。已如上釋。今則分別相之一字。故言復次。然是生滅家之相。故兼言也。

略顯疏相生滅者。分別染淨念慮三世。人我見愛貪瞋熾然。覽而可別。故云相也。無心法者。法之一字通於數境。謂心所使法心所緣法也。如前可知。流注生滅者。似平流之水望如恬靜故。解深密經云。阿陀那識甚微細。一切種子如暴流。雜心論云。相似相續不知無常。然此論中與心相應等言。取義不便。為有與之一字。蓋翻譯之家不細磨琢也。後譯秖言。一者麁謂相應心。二者細謂不相應心也。斯言甚便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略顯疏相生滅者。分別染淨念慮三世。人我見愛貪瞋熾然。覽而可別。故云相也。無心法者。法之一字通於數境。謂心所使法心所緣法也。如前可知。流注生滅者。似平流之水望如恬靜故。解深密經云。阿陀那識甚微細。一切種子如暴流。雜心論云。相似相續不知無常。然此論中與心相應等言。取義不便。為有與之一字。蓋翻譯之家不細磨琢也。後譯秖言。一者麁謂相應心。二者細謂不相應心也。斯言甚便。

對顯。疏俱名麁者。分別智等。皆因外境起故。更麁者貪瞋見愛執我我所。取著轉深故。論凡夫境界者。是彼內凡所覺。所除之境界故。其實亦是二乘境界。今取文便略而不言。十地等者。於中初地至七地。覺麁中之細。八地九地覺細中之麁。今就通意。但言菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對顯。疏俱名麁者。分別智等。皆因外境起故。更麁者貪瞋見愛執我我所。取著轉深故。論凡夫境界者。是彼內凡所覺。所除之境界故。其實亦是二乘境界。今取文便略而不言。十地等者。於中初地至七地。覺麁中之細。八地九地覺細中之麁。今就通意。但言菩薩地。

順辨生緣者。此中雖有因義。以望真如亦是緣故。從微至著。顯於生起故云順辨。通緣。疏以根本等者。前云由不覺故生三種相。又云。以有境界緣故。復生六種相。如是雖即次第而生。然推其根無明為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順辨生緣者。此中雖有因義。以望真如亦是緣故。從微至著。顯於生起故云順辨。通緣。疏以根本等者。前云由不覺故生三種相。又云。以有境界緣故。復生六種相。如是雖即次第而生。然推其根無明為本。

別因疏三。今初略消其文。以各自推其親所因故。故因生三細緣生六麁可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別因疏三。今初略消其文。以各自推其親所因故。故因生三細緣生六麁可知。

此中下二引經廣釋三。初標指闕具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中下二引經廣釋三。初標指闕具。

二正引經。文云不思議熏變者。然若一向可熏可變。即同衣等。是可思議。即是凡夫所見。若一向不可熏變。即如玉石。亦是可思議。便同權教所說。今以俱非此二故不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正引經。文云不思議熏變者。然若一向可熏可變。即同衣等。是可思議。即是凡夫所見。若一向不可熏變。即如玉石。亦是可思議。便同權教所說。今以俱非此二故不思議。

三廣釋經義二。初細中二因三。初解云下正釋。言不可熏等者。以自性清淨心從本已來不與妄染相應故。又無明之法本性虛妄。今以虛妄之法。而能熏動性靜之體。是不可熏處而熏也。言熏則不熏者。雖熏真如而真如性且不動。又此無明體全是覺一相無異。將何以為能熏所熏。雖無能所而現法宛然。故云不熏之熏。言不可變而變者。夫真如者。是無變異義。本不合變。而受無明熏之成變動故。變動相者。即業相等。是又變即不變者。雖動成識相而性淨無改。雖性無改而全體見動。如水成波而濕性不變。濕雖不變而全體動。故云不變之變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三廣釋經義二。初細中二因三。初解云下正釋。言不可熏等者。以自性清淨心從本已來不與妄染相應故。又無明之法本性虛妄。今以虛妄之法。而能熏動性靜之體。是不可熏處而熏也。言熏則不熏者。雖熏真如而真如性且不動。又此無明體全是覺一相無異。將何以為能熏所熏。雖無能所而現法宛然。故云不熏之熏。言不可變而變者。夫真如者。是無變異義。本不合變。而受無明熏之成變動故。變動相者。即業相等。是又變即不變者。雖動成識相而性淨無改。雖性無改而全體見動。如水成波而濕性不變。濕雖不變而全體動。故云不變之變。

勝鬘下二引經證同。不染者。即前不可熏及不可變異也。而染者。即前而能熏及而變異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘下二引經證同。不染者。即前不可熏及不可變異也。而染者。即前而能熏及而變異也。

然此下。三結屬不相應心也。以能熏是無明之妄。所熏是真如之心。心與無明俱無形相故。微隱也。以能起因緣微隱故。令所起現識行相亦細故。此三種俱名為細也。於中等者。以舉細則未必有麁。舉麁則必有其細也。又此現識即梨耶之異名。自含三相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此下。三結屬不相應心也。以能熏是無明之妄。所熏是真如之心。心與無明俱無形相故。微隱也。以能起因緣微隱故。令所起現識行相亦細故。此三種俱名為細也。於中等者。以舉細則未必有麁。舉麁則必有其細也。又此現識即梨耶之異名。自含三相也。

取種種塵下釋麁中二因二。初正釋。動彼心海者。即梨耶心海也。識浪即智相等。故經云。境界風所動。種種識浪生。故下論云。以有妄境界染法緣故。即熏習妄心令其念著等。妄念習氣等者。即枝末無明是迷似為實之者。此無明就最初與真和合則名根本。就至成識之後。依在識中轉名枝末也。故此名為妄念習氣。此塵等者。內有無明外有境界。因緣具足事識生焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取種種塵下釋麁中二因二。初正釋。動彼心海者。即梨耶心海也。識浪即智相等。故經云。境界風所動。種種識浪生。故下論云。以有妄境界染法緣故。即熏習妄心令其念著等。妄念習氣等者。即枝末無明是迷似為實之者。此無明就最初與真和合則名根本。就至成識之後。依在識中轉名枝末也。故此名為妄念習氣。此塵等者。內有無明外有境界。因緣具足事識生焉。

以妄下二結屬相應心也。內熏是枝末不覺。外熏是所現六塵。以能起因緣麁顯故。所起事識亦復明著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妄下二結屬相應心也。內熏是枝末不覺。外熏是所現六塵。以能起因緣麁顯故。所起事識亦復明著。

疏經中下。三經論對辨。得生等者。若無無明為熏習終不自生。若無真如為所依終不自住。斯則三細隨妄生。已依真而住。事識等者。若無外境界為資熏終不自生。若無梨耶為所依終不自住。斯則事識隨外境生。已依本識而住。其猶波浪無風終不自生。無水終不自住。是故依風而生。依水而住也。今此下正明論意。生緣者。以無明及境界。是本事二識生起緣也。謂本識生起以無明為緣。事識生起以境界為緣。秖說二種生緣。不說二種生因故云不論依住。依住即因也。餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏經中下。三經論對辨。得生等者。若無無明為熏習終不自生。若無真如為所依終不自住。斯則三細隨妄生。已依真而住。事識等者。若無外境界為資熏終不自生。若無梨耶為所依終不自住。斯則事識隨外境生。已依本識而住。其猶波浪無風終不自生。無水終不自住。是故依風而生。依水而住也。今此下正明論意。生緣者。以無明及境界。是本事二識生起緣也。謂本識生起以無明為緣。事識生起以境界為緣。秖說二種生緣。不說二種生因故云不論依住。依住即因也。餘文可見。

逆論滅義者。夫斷除妄染。理合從麁至細。今反於此故云逆也。蓋直約道理。不對人治故。正辨。疏得對治等者。以無明為因能生三細境界。是三中之一。復能為緣。而生六麁。因既已滅緣依何立。故隨滅也。此依下揀濫恐有。疑云。此生滅是剎那念念之生滅。故今揀之。言始終者。隨流以第六染為始。初染為終。反流以初染為始。第六染為終。起則六染紛然曠劫流浪。盡則一念都絕究竟寂常。又起盡即始終也。非同剎那念念不住之生滅爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆論滅義者。夫斷除妄染。理合從麁至細。今反於此故云逆也。蓋直約道理。不對人治故。正辨。疏得對治等者。以無明為因能生三細境界。是三中之一。復能為緣。而生六麁。因既已滅緣依何立。故隨滅也。此依下揀濫恐有。疑云。此生滅是剎那念念之生滅。故今揀之。言始終者。隨流以第六染為始。初染為終。反流以初染為始。第六染為終。起則六染紛然曠劫流浪。盡則一念都絕究竟寂常。又起盡即始終也。非同剎那念念不住之生滅爾。

問中疏若境界等者。以上云依如來藏有生滅心。今復云心滅。心若滅者。即藏性滅。此則約通名以難別體。是疑相應心體滅也。若體滅者。八地之中便合成佛。以無心為所依故。三細則亡。亡則無可斷也。不成何待。若言等者。以依心體有於無明。心體既常無明亦常。故能依三細則不可滅。此疑不相應心永不得滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問中疏若境界等者。以上云依如來藏有生滅心。今復云心滅。心若滅者。即藏性滅。此則約通名以難別體。是疑相應心體滅也。若體滅者。八地之中便合成佛。以無心為所依故。三細則亡。亡則無可斷也。不成何待。若言等者。以依心體有於無明。心體既常無明亦常。故能依三細則不可滅。此疑不相應心永不得滅。

法中論心相滅等者。此約體相以釋通。疏麁相等者。妄相差別故。論麁細。真心無差故。唯一體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中論心相滅等者。此約體相以釋通。疏麁相等者。妄相差別故。論麁細。真心無差故。唯一體也。

喻中論二。初總立喻本。疏喻無明等者。前疑心體若滅無明三相不得相續。今舉風水相依之喻。以顯心體不滅故。得三相相續不斷。如風依水而有波也。此示下明無明依真而現生滅故。前文云。心與無明俱無形相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻中論二。初總立喻本。疏喻無明等者。前疑心體若滅無明三相不得相續。今舉風水相依之喻。以顯心體不滅故。得三相相續不斷。如風依水而有波也。此示下明無明依真而現生滅故。前文云。心與無明俱無形相故。

論若水下。二別顯喻相二。初喻相應心。疏此示等者。順於所疑。亦是牒而縱之。以境下正釋所疑。以境滅時相應心相雖滅。心體不滅。以不滅故三細相續。此如猛風滅故。麁浪滅非水體滅也。然克而論之。唯有二相。以境界即是現相。今已滅故。而言三細者。蓋通言也。良以下出其所以。以前云因滅故緣滅。非謂緣滅故因滅。意云。麁不該細細尚得存。況心體不亡。何疑斷絕。由是下結答所問。斯則相應心相雖隨境滅。而細相不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論若水下。二別顯喻相二。初喻相應心。疏此示等者。順於所疑。亦是牒而縱之。以境下正釋所疑。以境滅時相應心相雖滅。心體不滅。以不滅故三細相續。此如猛風滅故。麁浪滅非水體滅也。然克而論之。唯有二相。以境界即是現相。今已滅故。而言三細者。蓋通言也。良以下出其所以。以前云因滅故緣滅。非謂緣滅故因滅。意云。麁不該細細尚得存。況心體不亡。何疑斷絕。由是下結答所問。斯則相應心相雖隨境滅。而細相不滅。

論唯風下。二喻不相應心。疏非靜心等者。以水非動性故。波滅而水不滅。心非動性故染滅而心不滅。此如微風滅故。細波滅亦非水滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論唯風下。二喻不相應心。疏非靜心等者。以水非動性故。波滅而水不滅。心非動性故染滅而心不滅。此如微風滅故。細波滅亦非水滅。

論無明亦爾下初合總喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論無明亦爾下初合總喻。

若心下合別喻。一一以喻對之可見。斯則麁染滅時細染不滅故。八地菩薩未得成佛。無明盡時細染方盡。故得從此已上修證佛果。理極昭著。論眾生者。即依業轉二相之眾生也。斯則八地已上皆依業轉得名眾生。今心體既滅眾生無依。故斷絕也。又業轉二相即是眾生。如前云。眾生依心意意識轉故。疏今以下結成一心二門也。以前論生起。須約生滅門中以辨。今約滅惑終歸之處。須會入一心也。若不然者。便應生滅之義。永不入於一心故。須配入也。體即智也。相即癡也。不覺等者。同前究竟覺智淨。相法出離鏡等義。始本不二唯一心在。故經云。生滅既滅寂滅現前。前則迷一心以成九相。今則滅九相以歸一心。無不皆從法界流。無不皆歸此法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心下合別喻。一一以喻對之可見。斯則麁染滅時細染不滅故。八地菩薩未得成佛。無明盡時細染方盡。故得從此已上修證佛果。理極昭著。論眾生者。即依業轉二相之眾生也。斯則八地已上皆依業轉得名眾生。今心體既滅眾生無依。故斷絕也。又業轉二相即是眾生。如前云。眾生依心意意識轉故。疏今以下結成一心二門也。以前論生起。須約生滅門中以辨。今約滅惑終歸之處。須會入一心也。若不然者。便應生滅之義。永不入於一心故。須配入也。體即智也。相即癡也。不覺等者。同前究竟覺智淨。相法出離鏡等義。始本不二唯一心在。故經云。生滅既滅寂滅現前。前則迷一心以成九相。今則滅九相以歸一心。無不皆從法界流。無不皆歸此法界也。

染淨相資。資取也。即藉賴之義。謂染法淨法自不能生。以互相取假其勢力。以為藉賴之緣。方得生故。又資者助益義。謂互相資助令生染淨故。以前科但明染淨當位生滅之義。而未廣明染法淨法生起行相。今即說之。意明染淨互相資假。互相助益。生一切法。如染助於淨。淨假於染。則淨法隨流生諸染法。淨助於染染假於淨。則染法反流生諸淨法。本雖相違反成相順。染法淨法遞互相假也。疏文二。初敘章意。互者更互。熏謂擊發。亦即生義。謂遞互相生擊發。令染淨不斷相資互熏。名異義同爾。相生者。即互熏也。不斷者。且各就一期所論。其實淨法即不斷。染法即有斷斷不斷義。如下所辨能生等者。即生滅門初云。此識有二種義。能攝一切法生一切法。前科已明攝義。即二覺之文是也。今此正辨生義。故說相資。問何以先明攝義。後明生義耶。答攝義是正。是故先說生義是彼攝義所因。故居其後。所以立義分中唯言能攝。不言能生。或恐有疑。從無而生生已方攝。今則意明阿賴耶識未始不生。未始不攝。攝之與生竟無前後故。或可攝義非局前文。但齊此生滅一門。於中所有染淨。以二覺之義。攝之無不盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染淨相資。資取也。即藉賴之義。謂染法淨法自不能生。以互相取假其勢力。以為藉賴之緣。方得生故。又資者助益義。謂互相資助令生染淨故。以前科但明染淨當位生滅之義。而未廣明染法淨法生起行相。今即說之。意明染淨互相資假。互相助益。生一切法。如染助於淨。淨假於染。則淨法隨流生諸染法。淨助於染染假於淨。則染法反流生諸淨法。本雖相違反成相順。染法淨法遞互相假也。疏文二。初敘章意。互者更互。熏謂擊發。亦即生義。謂遞互相生擊發。令染淨不斷相資互熏。名異義同爾。相生者。即互熏也。不斷者。且各就一期所論。其實淨法即不斷。染法即有斷斷不斷義。如下所辨能生等者。即生滅門初云。此識有二種義。能攝一切法生一切法。前科已明攝義。即二覺之文是也。今此正辨生義。故說相資。問何以先明攝義。後明生義耶。答攝義是正。是故先說生義是彼攝義所因。故居其後。所以立義分中唯言能攝。不言能生。或恐有疑。從無而生生已方攝。今則意明阿賴耶識未始不生。未始不攝。攝之與生竟無前後故。或可攝義非局前文。但齊此生滅一門。於中所有染淨。以二覺之義。攝之無不盡矣。

徵列。疏此是下或問曰。前說真如是泯相顯性門。不分染淨。今文何故却說真如為淨法耶。故此釋之。以此真如是生滅門中隨緣之義。有三義故。說名為淨。非約前門不變義說。本淨等者。性淨解脫。此通凡聖未曾染故。始淨等者。離障解脫。此唯局聖斷染方淨故。此中雙言體相者。以有相則必有體。有體則未必有相故。又相淨則必兼體淨。體淨則未必相淨故。攝論下引證。具云一所成立境。謂十波羅蜜是。真如十種功德能成十波羅蜜。釋曰。十種功德即十地所證十真如。謂遍行等新生正行。即十地所起十波羅蜜行。由真如中有此十種功德故。能起十種正行而隨順之。如下文云。以知法性體無慳貪。順本性故行布施波羅蜜。此則不同相宗却以真如功德為所成立。兼復證有能所熏義。淨緣等者。報應二身能與眾生為淨緣故。今此三中中即智淨相。後則不思議業相。又於四鏡中初是前二鏡。次即第三鏡。後則第四鏡。又前二是自體相熏習。後一是用熏習。亦名內外因緣熏也。六染等者。前云。當知無明能生一切染法。以一切染法皆是不覺相故。通事識者。即智相。以資熏枝末無明。令念相續起於我執。造業受報故。業識能資熏根本無明。令起轉現故。今據下明舉細攝麁也。但舉業識之細。自攝事識之麁。事識所緣者。以此六塵能熏動心海。起諸識浪。增長念取生諸過故。此三下或問曰。此四義中何故染具說三。淨唯說一耶。今此釋之。以染法本性自差別故。仗因託緣方得生故。須說三義。淨法一味雖分體用。用還同體無別異故。仗託因緣者。於此三中無明是因妄境是緣。妄心是因緣所起本識事識。各有因緣。如前廣辨體用無別者。但內熏為體。外熏為用。用合體時。非別外來融同一味。故眾生心內之佛。還化自己眾生故說一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵列。疏此是下或問曰。前說真如是泯相顯性門。不分染淨。今文何故却說真如為淨法耶。故此釋之。以此真如是生滅門中隨緣之義。有三義故。說名為淨。非約前門不變義說。本淨等者。性淨解脫。此通凡聖未曾染故。始淨等者。離障解脫。此唯局聖斷染方淨故。此中雙言體相者。以有相則必有體。有體則未必有相故。又相淨則必兼體淨。體淨則未必相淨故。攝論下引證。具云一所成立境。謂十波羅蜜是。真如十種功德能成十波羅蜜。釋曰。十種功德即十地所證十真如。謂遍行等新生正行。即十地所起十波羅蜜行。由真如中有此十種功德故。能起十種正行而隨順之。如下文云。以知法性體無慳貪。順本性故行布施波羅蜜。此則不同相宗却以真如功德為所成立。兼復證有能所熏義。淨緣等者。報應二身能與眾生為淨緣故。今此三中中即智淨相。後則不思議業相。又於四鏡中初是前二鏡。次即第三鏡。後則第四鏡。又前二是自體相熏習。後一是用熏習。亦名內外因緣熏也。六染等者。前云。當知無明能生一切染法。以一切染法皆是不覺相故。通事識者。即智相。以資熏枝末無明。令念相續起於我執。造業受報故。業識能資熏根本無明。令起轉現故。今據下明舉細攝麁也。但舉業識之細。自攝事識之麁。事識所緣者。以此六塵能熏動心海。起諸識浪。增長念取生諸過故。此三下或問曰。此四義中何故染具說三。淨唯說一耶。今此釋之。以染法本性自差別故。仗因託緣方得生故。須說三義。淨法一味雖分體用。用還同體無別異故。仗託因緣者。於此三中無明是因妄境是緣。妄心是因緣所起本識事識。各有因緣。如前廣辨體用無別者。但內熏為體。外熏為用。用合體時。非別外來融同一味。故眾生心內之佛。還化自己眾生故說一種。

喻中論如世間等者。若望法合則有二說。一者以衣喻一心。香喻染淨。以香有可意不可意故。二者以衣本無香而熏之。有香通喻染淨熏習之義。以淨本無染熏之有染。染本無淨熏之有淨。但取大抵通意不必分喻別配。後意為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻中論如世間等者。若望法合則有二說。一者以衣喻一心。香喻染淨。以香有可意不可意故。二者以衣本無香而熏之。有香通喻染淨熏習之義。以淨本無染熏之有染。染本無淨熏之有淨。但取大抵通意不必分喻別配。後意為正。

合中論二一染熏淨。疏無相等者。此約真釋相字相即九相。然前說九相是不覺相者。以約親生義說故。今此說為真如相者。就根本說故。是則兼彼無明不覺。亦是真如相。如前云。如是無漏無明種種業幻皆同真如性相也。又顯下約妄解相字。以妄有差別可覽可別。而無自體故。又自不能反染歸淨。用義亦無。然非無染用。今就反流名無用也。既無此用故。但云相。此約下顯意可知。然此染淨二法各不無相用。且迷真執妄起惑造業。豈非染用。智淨相法出離鏡大智慧光明義等。豈非淨相。今此文中意在影略。故各舉一義。疏文所釋且一往耳。惡習所熏等。即楞伽經如前略辨。然準他宗。於能所熏中皆揀真如以是堅密及不生滅。今此實教約不思議熏變故。有斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合中論二一染熏淨。疏無相等者。此約真釋相字相即九相。然前說九相是不覺相者。以約親生義說故。今此說為真如相者。就根本說故。是則兼彼無明不覺。亦是真如相。如前云。如是無漏無明種種業幻皆同真如性相也。又顯下約妄解相字。以妄有差別可覽可別。而無自體故。又自不能反染歸淨。用義亦無。然非無染用。今就反流名無用也。既無此用故。但云相。此約下顯意可知。然此染淨二法各不無相用。且迷真執妄起惑造業。豈非染用。智淨相法出離鏡大智慧光明義等。豈非淨相。今此文中意在影略。故各舉一義。疏文所釋且一往耳。惡習所熏等。即楞伽經如前略辨。然準他宗。於能所熏中皆揀真如以是堅密及不生滅。今此實教約不思議熏變故。有斯義。

論無明下淨熏染。疏此是等者。以生滅是攬理成事門。染淨相存。故有熏習之義。若真如是泯相顯性門。則鎔融生滅為一真體。無所敵對。故無熏義由此等者。若順流違真如時。即是染用。今以本覺熏習使反順真。乃名淨用。其猶逆判之徒既已降伏。乃奉赤心於主也。昔則背之為逆黨。今則順之為忠臣。此釋下即勝鬘經。已如前引意云。所以能生厭求者。蓋真如之熏力也。狂寇歸伏者。乃明主之化也。涅槃下引證。彼言下會彼同此。良以下結歸今意二義。即覺不覺。覺義即今真如。不覺即今無明。無明具含妄心妄境。此中等者。覺之與佛。但唐梵異音。本對於末。性對於相。性相本末文異義同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論無明下淨熏染。疏此是等者。以生滅是攬理成事門。染淨相存。故有熏習之義。若真如是泯相顯性門。則鎔融生滅為一真體。無所敵對。故無熏義由此等者。若順流違真如時。即是染用。今以本覺熏習使反順真。乃名淨用。其猶逆判之徒既已降伏。乃奉赤心於主也。昔則背之為逆黨。今則順之為忠臣。此釋下即勝鬘經。已如前引意云。所以能生厭求者。蓋真如之熏力也。狂寇歸伏者。乃明主之化也。涅槃下引證。彼言下會彼同此。良以下結歸今意二義。即覺不覺。覺義即今真如。不覺即今無明。無明具含妄心妄境。此中等者。覺之與佛。但唐梵異音。本對於末。性對於相。性相本末文異義同。

別中先明染熏者。據理合然也。以先成染法方反染成淨。未有先淨後成染法。若先說淨後說染者。便有妄起無窮之過。亦有悟後更迷之失故。先說染也。問中疏各二者。染淨皆有故。習熏者。自內順起。後念續於前念也。心體者。此通染淨。染熏則熏真心體。淨熏則熏無明體。資熏者。從外反擊。前念引起後念也。如次文說。無明熏真如起於妄心。即是習熏妄心却反熏無明。令增迷倒。起轉現等即是資熏。餘皆例此。心即業識境即現相。諸惑即見愛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別中先明染熏者。據理合然也。以先成染法方反染成淨。未有先淨後成染法。若先說淨後說染者。便有妄起無窮之過。亦有悟後更迷之失故。先說染也。問中疏各二者。染淨皆有故。習熏者。自內順起。後念續於前念也。心體者。此通染淨。染熏則熏真心體。淨熏則熏無明體。資熏者。從外反擊。前念引起後念也。如次文說。無明熏真如起於妄心。即是習熏妄心却反熏無明。令增迷倒。起轉現等即是資熏。餘皆例此。心即業識境即現相。諸惑即見愛等。

略中論二。一總舉能所熏體者就此門中。即無明是能熏真如是所熏。若在後門。即真如為能無明為所。亦可下別義以無明本無自體。單說不得。凡欲舉之必須帶所依真體。真體即無明本起之處。如欲說波必須兼水也。雖復雙舉意取無明。或則意顯無明。非實有體依他起故。本來即空。或則意顯染淨互熏之所以也。若本抗行則不可熏故。如相宗說。無明真如敵體有異。是故真如堅如玉石不能受熏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略中論二。一總舉能所熏體者就此門中。即無明是能熏真如是所熏。若在後門。即真如為能無明為所。亦可下別義以無明本無自體。單說不得。凡欲舉之必須帶所依真體。真體即無明本起之處。如欲說波必須兼水也。雖復雙舉意取無明。或則意顯無明。非實有體依他起故。本來即空。或則意顯染淨互熏之所以也。若本抗行則不可熏故。如相宗說。無明真如敵體有異。是故真如堅如玉石不能受熏也。

論以有無明下。二別明熏習之義三。初無明熏真如。疏根本等者。附真之者故非枝末。本業經云。迷第一義諦。起者名生得惑。即此無明也。熏習者。合云習熏。以對下資熏故。若不爾者。何成解釋耶。論以熏下是無明熏習之功。真如雖是淨法。被無明染法熏故。而起妄心。如楞伽云。不思議熏變是現識因等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論以有無明下。二別明熏習之義三。初無明熏真如。疏根本等者。附真之者故非枝末。本業經云。迷第一義諦。起者名生得惑。即此無明也。熏習者。合云習熏。以對下資熏故。若不爾者。何成解釋耶。論以熏下是無明熏習之功。真如雖是淨法。被無明染法熏故。而起妄心。如楞伽云。不思議熏變是現識因等。

論以有妄心下。二妄心熏無明。不了下亦妄心熏習之功。不了等即迷真義。不覺等是起妄義。以不了真如無相。而妄現其相。如人好眼為熱氣所逼。遂成翳眼。以有翳所覆故。依此翳眼便見空華。故云現妄境界。疏以此下以是反擊。故云資熏也。增不了者。無明已是不了。又為妄心所助。更加不了。如賊遇惡人盜心轉甚。遂成盜事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論以有妄心下。二妄心熏無明。不了下亦妄心熏習之功。不了等即迷真義。不覺等是起妄義。以不了真如無相。而妄現其相。如人好眼為熱氣所逼。遂成翳眼。以有翳所覆故。依此翳眼便見空華。故云現妄境界。疏以此下以是反擊。故云資熏也。增不了者。無明已是不了。又為妄心所助。更加不了。如賊遇惡人盜心轉甚。遂成盜事。

論以有妄境下。三境界熏妄心。令其下是妄境熏習之功。由外境熏故。令內心起念分別相續。執著計名。造善惡等業。受三界等報。三界無安故名苦也。如惡人為財物等所牽引故。恣行盜竊致令彰顯。受於囹圄刑戮之患。疏後二同者。以此望彼俱名業苦。依惑下釋上名同之義。上之三重鉤鎖相續。謂無明熏真如起妄心。妄心熏無明現境界。境界熏妄心。起念著造業受報。此則染緣事足九相之極故。止於斯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論以有妄境下。三境界熏妄心。令其下是妄境熏習之功。由外境熏故。令內心起念分別相續。執著計名。造善惡等業。受三界等報。三界無安故名苦也。如惡人為財物等所牽引故。恣行盜竊致令彰顯。受於囹圄刑戮之患。疏後二同者。以此望彼俱名業苦。依惑下釋上名同之義。上之三重鉤鎖相續。謂無明熏真如起妄心。妄心熏無明現境界。境界熏妄心。起念著造業受報。此則染緣事足九相之極故。止於斯也。

從後向前者。取其文勢相躡故逆次。前三是乃自本之末。以略標。從末向本以廣釋也。境熏中論增長念熏者。即是由熏習故。令念增長。下皆例此。疏智相者。由外境有違順等相熏故。牽起內心愛惡等念。名之智相。以境不斷故。念亦不斷。名相續相。猶像有妍媸者。蓋質之好惡也。響不斷絕者。蓋聲之相續也。法執分別者。非謂對俱生以言分別。但通指智及相續。俱名分別。以此二相分別染淨。念念不斷故。此是分別心非是分別惑。學者自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從後向前者。取其文勢相躡故逆次。前三是乃自本之末。以略標。從末向本以廣釋也。境熏中論增長念熏者。即是由熏習故。令念增長。下皆例此。疏智相者。由外境有違順等相熏故。牽起內心愛惡等念。名之智相。以境不斷故。念亦不斷。名相續相。猶像有妍媸者。蓋質之好惡也。響不斷絕者。蓋聲之相續也。法執分別者。非謂對俱生以言分別。但通指智及相續。俱名分別。以此二相分別染淨。念念不斷故。此是分別心非是分別惑。學者自知。

妄心熏中論能受者。合是能令阿羅漢等受生死苦。論文語倒。阿羅漢此云無賊。賊即我執煩惱。此惑無故。辟支佛此云緣覺。覺緣離而即真故。疏迷於無相者。以此業識反資無明。增其不了。於無相理妄生有相。遂成轉現兼彼能熏。共成梨耶。離事識等者。然有全分不同。若地前菩薩及二乘人但離事識中我執麁分。初地方離細中一分。二地至七地。則全離事識麁細二分。若分段苦但約麁除。即得遠離。以無惑業即不受生故。無生老等八苦。變易行苦者。三細生滅念念遷流。故上論云。動則有苦果不離因。然此下出三乘人受變易所以。然此梨耶細苦九類同有。今獨說三乘人偏受者。以約離麁苦故。細苦方現處說。是則一切凡夫二苦皆有。三乘賢聖有細無麁。凡夫雖有細苦。以彼麁苦所蓋。都未覺知。由此不說聖人已離麁苦。方乃覺知。今就覺知義邊故。說三乘所有。如人重病不知餘物所侵。病愈之時方覺微痛。然迴心菩薩十信已來。即受變易。若直往菩薩約終教說。在地前時即受變易。始教即初地已去方受變易。智增初地悲增八地悲智平等。四五六地若二乘未迴心者。滅苦依後法爾。便受變易身也。以事識等者。前則業識熏根本住地無明。令起轉現共成梨耶。使三乘聖人受變易細苦。此則智識熏枝末現行無明。令起相續執取計名。造業受報。共成事識。使六道眾生受分段麁苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄心熏中論能受者。合是能令阿羅漢等受生死苦。論文語倒。阿羅漢此云無賊。賊即我執煩惱。此惑無故。辟支佛此云緣覺。覺緣離而即真故。疏迷於無相者。以此業識反資無明。增其不了。於無相理妄生有相。遂成轉現兼彼能熏。共成梨耶。離事識等者。然有全分不同。若地前菩薩及二乘人但離事識中我執麁分。初地方離細中一分。二地至七地。則全離事識麁細二分。若分段苦但約麁除。即得遠離。以無惑業即不受生故。無生老等八苦。變易行苦者。三細生滅念念遷流。故上論云。動則有苦果不離因。然此下出三乘人受變易所以。然此梨耶細苦九類同有。今獨說三乘人偏受者。以約離麁苦故。細苦方現處說。是則一切凡夫二苦皆有。三乘賢聖有細無麁。凡夫雖有細苦。以彼麁苦所蓋。都未覺知。由此不說聖人已離麁苦。方乃覺知。今就覺知義邊故。說三乘所有。如人重病不知餘物所侵。病愈之時方覺微痛。然迴心菩薩十信已來。即受變易。若直往菩薩約終教說。在地前時即受變易。始教即初地已去方受變易。智增初地悲增八地悲智平等。四五六地若二乘未迴心者。滅苦依後法爾。便受變易身也。以事識等者。前則業識熏根本住地無明。令起轉現共成梨耶。使三乘聖人受變易細苦。此則智識熏枝末現行無明。令起相續執取計名。造業受報。共成事識。使六道眾生受分段麁苦。

無明熏中。疏謂根本等者。即前依不覺生三種相也。論不備舉。故但標一。亦可無明熏真但成業識。業識熏無明。方起轉現。故但標一也。謂枝末等者。然今事識親從境起。境界不亡者。蓋緣枝末無明念念熏習真如之力。如何熏習。但是於境不了虛無。定執有實名為熏習。以定執故。起後諸相也。此則取迷前者為能成。能成即枝末不覺後起者為所成。所成即六麁事識。如前所說睡夢之事。心境已具。於中取著。不了是夢如能成之無明。分別前境如所成之事識。然不了妄即是熏真。互相成也。引文可知。但末下釋上所起之言。謂根本無明是能起故。對上根本以彰枝末也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明熏中。疏謂根本等者。即前依不覺生三種相也。論不備舉。故但標一。亦可無明熏真但成業識。業識熏無明。方起轉現。故但標一也。謂枝末等者。然今事識親從境起。境界不亡者。蓋緣枝末無明念念熏習真如之力。如何熏習。但是於境不了虛無。定執有實名為熏習。以定執故。起後諸相也。此則取迷前者為能成。能成即枝末不覺後起者為所成。所成即六麁事識。如前所說睡夢之事。心境已具。於中取著。不了是夢如能成之無明。分別前境如所成之事識。然不了妄即是熏真。互相成也。引文可知。但末下釋上所起之言。謂根本無明是能起故。對上根本以彰枝末也。

正明中論所謂等者。則真如為能熏無明為所熏。真如當體真實無始本有。不假他因故。不同前兼舉所依也。以熏習下明真熏之功。無明雖是隨流染法。被真如淨法所熏。便能反順真如。起茲欣厭。知昔日所愛者是苦故厭之。所背者有樂故欣之。如前惡人却被善者勉諭。後行君子之行。以此下則妄心為能熏。真如為所熏。疏反熏者。妄心本是隨流之法。今却反有益真之力也。又是資熏反從外擊故。增勢力者。真如本自有力。能熏妄心起此厭求。今復被此淨用資助。更增其力成始覺智。如惡人既反為善故。於善人每有諮詢。或加之諫諍。由是善者或因問而增解。或因諍而除非。深練仁行愈修德業也。本即習熏新即資熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正明中論所謂等者。則真如為能熏無明為所熏。真如當體真實無始本有。不假他因故。不同前兼舉所依也。以熏習下明真熏之功。無明雖是隨流染法。被真如淨法所熏。便能反順真如。起茲欣厭。知昔日所愛者是苦故厭之。所背者有樂故欣之。如前惡人却被善者勉諭。後行君子之行。以此下則妄心為能熏。真如為所熏。疏反熏者。妄心本是隨流之法。今却反有益真之力也。又是資熏反從外擊故。增勢力者。真如本自有力。能熏妄心起此厭求。今復被此淨用資助。更增其力成始覺智。如惡人既反為善故。於善人每有諮詢。或加之諫諍。由是善者或因問而增解。或因諍而除非。深練仁行愈修德業也。本即習熏新即資熏。

科功能者。由前內外熏力。遂成信解行證。以至極果也。文二。初地前行。論信己性等者。初一句知真。次二句達妄。謂知真本有達妄本空。實教行人初心合爾。此則圓覺初章信解真正也。下一句即依解修行也。疏十信者。入道初心先信根本。非同權門。但信三寶及戒故。下文云。一者信根本。所謂樂念真如法故。以信是萬行初首。故須言信。又以真如是萬行根本故。信己性也。三聖圓融觀云。信若不信法界信。即是邪解者。十解位即十住也。解業轉故。言知心妄動解現相故。言無前境界。但是解了未能斷除。然何啻十住方有前位。豈無此解耶。疏文配信。太近於前。問信位菩薩如何得解業等相耶。答以信己真如寂然不動無有一相故。知動心相境誠為妄也。性本無故。若不解此焉稱實教初心人耶。論修遠離法者。法謂法行。以此法行能破心境。故云遠離。疏依解成行者。即十住位滿進十行位也。有解無行其解必孤故。須依所解處而修行也。尋伺等即所行之行。信解非淺其行必深。大車將行軌轍寧小。然此中意通明十向及四加行。謂暖頂二位以四尋伺觀。觀所取名等四法假有實無即所取空。是遠離境也。忍世第一以四如實智。印所取空。觀能取空。即遠離心也。廣如前辨。今云等者。等如實觀也。唯識等者。了知諸法唯依妄念而有差別故。行此行而隨順之。故頌云。唯識無境界以無塵妄見。如人目有翳見毛月等事。此即資糧位中所修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科功能者。由前內外熏力。遂成信解行證。以至極果也。文二。初地前行。論信己性等者。初一句知真。次二句達妄。謂知真本有達妄本空。實教行人初心合爾。此則圓覺初章信解真正也。下一句即依解修行也。疏十信者。入道初心先信根本。非同權門。但信三寶及戒故。下文云。一者信根本。所謂樂念真如法故。以信是萬行初首。故須言信。又以真如是萬行根本故。信己性也。三聖圓融觀云。信若不信法界信。即是邪解者。十解位即十住也。解業轉故。言知心妄動解現相故。言無前境界。但是解了未能斷除。然何啻十住方有前位。豈無此解耶。疏文配信。太近於前。問信位菩薩如何得解業等相耶。答以信己真如寂然不動無有一相故。知動心相境誠為妄也。性本無故。若不解此焉稱實教初心人耶。論修遠離法者。法謂法行。以此法行能破心境。故云遠離。疏依解成行者。即十住位滿進十行位也。有解無行其解必孤故。須依所解處而修行也。尋伺等即所行之行。信解非淺其行必深。大車將行軌轍寧小。然此中意通明十向及四加行。謂暖頂二位以四尋伺觀。觀所取名等四法假有實無即所取空。是遠離境也。忍世第一以四如實智。印所取空。觀能取空。即遠離心也。廣如前辨。今云等者。等如實觀也。唯識等者。了知諸法唯依妄念而有差別故。行此行而隨順之。故頌云。唯識無境界以無塵妄見。如人目有翳見毛月等事。此即資糧位中所修也。

論以如實下。二地上行也。疏見道等者。即通達位離不斷相應染。證一分真如。名淨心地若準諸處說。行布施波羅蜜。斷異生性障及二種愚。謂執著我法愚。惡趣雜染愚。證遍行真如。住歡喜地。修道者。即二地至等覺。以此位中如次行戒等波羅蜜行。餘非不修。但隨力隨分。故云萬行。廣如華嚴所說。以此修行對治障染。稱順本性令體顯現。故云顯真。疏無能所相者。正同唯識見道頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。然此修道證真起行。一如初地。俱無能所故。言不取等。三祇者。通前三賢所論。若但取二地已去。則唯有二。謂二地至八地。為一僧祇。八地至佛果。為一僧祇。然三祇延促之義。廣如下釋。然此段論舊文於疏外別配。則以自信己性為十信位。知心妄動無前境界為十住。修遠離法為十行。以如實知下為十向加行。不取不念為見道。以乃至久遠熏習力故。為修道。今復詳此。信之一位對文太局。今若對者但從初至修遠離法。俱是信位。以此位中非空有信。亦能修行。如十信名及下論說。修五行等。從以如實下至隨順行。通對三賢。於中前二句猶是躡前信位之解。智者請詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論以如實下。二地上行也。疏見道等者。即通達位離不斷相應染。證一分真如。名淨心地若準諸處說。行布施波羅蜜。斷異生性障及二種愚。謂執著我法愚。惡趣雜染愚。證遍行真如。住歡喜地。修道者。即二地至等覺。以此位中如次行戒等波羅蜜行。餘非不修。但隨力隨分。故云萬行。廣如華嚴所說。以此修行對治障染。稱順本性令體顯現。故云顯真。疏無能所相者。正同唯識見道頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。然此修道證真起行。一如初地。俱無能所故。言不取等。三祇者。通前三賢所論。若但取二地已去。則唯有二。謂二地至八地。為一僧祇。八地至佛果。為一僧祇。然三祇延促之義。廣如下釋。然此段論舊文於疏外別配。則以自信己性為十信位。知心妄動無前境界為十住。修遠離法為十行。以如實知下為十向加行。不取不念為見道。以乃至久遠熏習力故。為修道。今復詳此。信之一位對文太局。今若對者但從初至修遠離法。俱是信位。以此位中非空有信。亦能修行。如十信名及下論說。修五行等。從以如實下至隨順行。通對三賢。於中前二句猶是躡前信位之解。智者請詳。

二果論二。初滅惑翻染。疏妄心盡者。即業轉二識也。以無無明為能熏故。妄境滅者。以無妄心為能熏故。皆滅惑者。通指無明已下之文。此上展轉滅惑翻染義。如前逆論滅義之中。廣辨三種染者。即後三種不相應染。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二果論二。初滅惑翻染。疏妄心盡者。即業轉二識也。以無無明為能熏故。妄境滅者。以無妄心為能熏故。皆滅惑者。通指無明已下之文。此上展轉滅惑翻染義。如前逆論滅義之中。廣辨三種染者。即後三種不相應染。可知。

疏證理成德者。即下涅槃是斷。業用是恩。得之一字屬能證智。是智德也。斯皆修行翻染成淨。故論以因等兩句。但是再牒翻染之文。躡此以明所顯之德。疏染心即通六染。以無明滅故。業等三染心盡。境界滅故。智等三染心盡。一切心相不出六染。故云皆盡。故上云因滅故。不相應心滅緣滅故。相應心滅。心體轉依等者。以心體在纏依九相等。名為生死。今九相既滅生死已盡。心體空寂名為涅槃。義說其依。實無能所。又轉之一字義兼兩勢。謂轉滅生死轉得涅槃。又轉滅則無法可滅。而似滅轉得則無法可得為真得。轉依多義如別所明。業用者。依涅槃空寂之體。隨機感現無不利益。無心而應故。論云。自然業。心言罔及。故疏云不思議。斯則翻前妄心妄境故得涅槃(六染心皆煩惱礙故)翻前無明成自然業(無明為智礙故)然此因果兩科。凡賢聖果四位具足。此皆真如內熏妄心外助。令真有力。始從凡夫終至果位。起茲淨業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏證理成德者。即下涅槃是斷。業用是恩。得之一字屬能證智。是智德也。斯皆修行翻染成淨。故論以因等兩句。但是再牒翻染之文。躡此以明所顯之德。疏染心即通六染。以無明滅故。業等三染心盡。境界滅故。智等三染心盡。一切心相不出六染。故云皆盡。故上云因滅故。不相應心滅緣滅故。相應心滅。心體轉依等者。以心體在纏依九相等。名為生死。今九相既滅生死已盡。心體空寂名為涅槃。義說其依。實無能所。又轉之一字義兼兩勢。謂轉滅生死轉得涅槃。又轉滅則無法可滅。而似滅轉得則無法可得為真得。轉依多義如別所明。業用者。依涅槃空寂之體。隨機感現無不利益。無心而應故。論云。自然業。心言罔及。故疏云不思議。斯則翻前妄心妄境故得涅槃(六染心皆煩惱礙故)翻前無明成自然業(無明為智礙故)然此因果兩科。凡賢聖果四位具足。此皆真如內熏妄心外助。令真有力。始從凡夫終至果位。起茲淨業也。

意識者。意之識也。論凡夫者。即十信已前不了唯識。而修行者。以此識下。且明所依之識。以此麁識本是境界為緣之所起者。不知諸法本依現識而生。以不知故。復執為實。凡夫下明能依之人。且二乘不知七八二識及事識細分。但修我空觀智。凡夫悠悠修行。不知唯識道理。但依麁識起欣厭心。而求佛果。不能亡相。由此與二乘同處而言。由此下明得道分齊。作意者。作發趣佛道之意。即欣厭心也。久後等者。以趣心無輟。漸能解了唯識道理。如實修行還得成道。以用心迂會故。不速疾。乃云久後。菩提即無上道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意識者。意之識也。論凡夫者。即十信已前不了唯識。而修行者。以此識下。且明所依之識。以此麁識本是境界為緣之所起者。不知諸法本依現識而生。以不知故。復執為實。凡夫下明能依之人。且二乘不知七八二識及事識細分。但修我空觀智。凡夫悠悠修行。不知唯識道理。但依麁識起欣厭心。而求佛果。不能亡相。由此與二乘同處而言。由此下明得道分齊。作意者。作發趣佛道之意。即欣厭心也。久後等者。以趣心無輟。漸能解了唯識道理。如實修行還得成道。以用心迂會故。不速疾。乃云久後。菩提即無上道也。

論菩薩十信已上了唯識者。疏二初正釋。識量等者。一切境界唯識所現。所現境界一一如識故。得識染即境染識淨即境淨等。既知唯識所現。終不定執實法虛妄取著。故云捨彼等。了唯心者。有智能了諸法無性。心相亦空唯一真如。不生妄取。念念與理相稱故。得速疾趣於涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論菩薩十信已上了唯識者。疏二初正釋。識量等者。一切境界唯識所現。所現境界一一如識故。得識染即境染識淨即境淨等。既知唯識所現。終不定執實法虛妄取著。故云捨彼等。了唯心者。有智能了諸法無性。心相亦空唯一真如。不生妄取。念念與理相稱故。得速疾趣於涅槃也。

問下二通妨。初問也。妄心並熏者。五意及意之識。皆熏真如令其有力。遂厭生死苦樂求涅槃。修反流行。意熏等者。五意前三屬梨耶識故。斯則三乘之人。俱有梨耶熏真之理。何故菩薩發心勇猛速趣涅槃。二乘凡夫不同此轍而疎遠耶。熏既是同發心合等。云何不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問下二通妨。初問也。妄心並熏者。五意及意之識。皆熏真如令其有力。遂厭生死苦樂求涅槃。修反流行。意熏等者。五意前三屬梨耶識故。斯則三乘之人。俱有梨耶熏真之理。何故菩薩發心勇猛速趣涅槃。二乘凡夫不同此轍而疎遠耶。熏既是同發心合等。云何不爾。

答下。二答二。初正答。凡夫不覺者。以不聞大乘教不遇真善友故。於諸法不知梨耶所變。又不知能變之識真妄和合無有自性。故云不覺。資持力者。謂依意識分別。心外見有生死涅槃。從此起心厭生死苦。樂求涅槃。資熏真如。真如任持能熏之力。由是發心修行也。不達本者。以不能了自心。則生二妄想。道目前而遠覓。佛在內而外求。解既不正行亦迀會。故向菩提不能速疾故。云疎遠也。了本者。既知諸法唯心所現。終不隨順麁識分別。執心外法。擬棄生死別求涅槃。雖修諸行而無行可行。雖度眾生而無生可度。故經云。了心及境界。妄想即不生。斯則了本識而修行也。既而忘緣內照稱順本性。速得合道故。云親而且近。如下順性修檀等。前云。自信己性。知心妄動無前境界。修遠離法等即斯行也。問五意後二亦是事識。菩薩既依此熏而起修行。何得異前凡夫二乘。答前則唯知事識不知本識。不知本識故。不了境從心起。已知事識故但覺心自境生。依此修行故成疏遠。此則二識皆知以知之故。雖心緣境達境唯心。故於事識而不信用。依此修行。故親而且近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答下。二答二。初正答。凡夫不覺者。以不聞大乘教不遇真善友故。於諸法不知梨耶所變。又不知能變之識真妄和合無有自性。故云不覺。資持力者。謂依意識分別。心外見有生死涅槃。從此起心厭生死苦。樂求涅槃。資熏真如。真如任持能熏之力。由是發心修行也。不達本者。以不能了自心。則生二妄想。道目前而遠覓。佛在內而外求。解既不正行亦迀會。故向菩提不能速疾故。云疎遠也。了本者。既知諸法唯心所現。終不隨順麁識分別。執心外法。擬棄生死別求涅槃。雖修諸行而無行可行。雖度眾生而無生可度。故經云。了心及境界。妄想即不生。斯則了本識而修行也。既而忘緣內照稱順本性。速得合道故。云親而且近。如下順性修檀等。前云。自信己性。知心妄動無前境界。修遠離法等即斯行也。問五意後二亦是事識。菩薩既依此熏而起修行。何得異前凡夫二乘。答前則唯知事識不知本識。不知本識故。不了境從心起。已知事識故但覺心自境生。依此修行故成疏遠。此則二識皆知以知之故。雖心緣境達境唯心。故於事識而不信用。依此修行。故親而且近。

此約下二結答也。所依即本事二識及真如也。以三乘人等各依其識。熏彼真如而起行故。相資者。本因真如熏妄心。令起厭求。然後妄心熏真如。令修此行。是則若依事識熏真如。真如還資事識之行。若依本識熏真如。真如還資本識之行。故相資也。但緣識有內起外發之異。故使行有內照外求不同。遲速之因自茲而得。證發心中者。文云。是菩薩發心相者。有三種心微細之相。云何為三。一者真心。二者方便心。三者業識心。廣說如下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此約下二結答也。所依即本事二識及真如也。以三乘人等各依其識。熏彼真如而起行故。相資者。本因真如熏妄心。令起厭求。然後妄心熏真如。令修此行。是則若依事識熏真如。真如還資事識之行。若依本識熏真如。真如還資本識之行。故相資也。但緣識有內起外發之異。故使行有內照外求不同。遲速之因自茲而得。證發心中者。文云。是菩薩發心相者。有三種心微細之相。云何為三。一者真心。二者方便心。三者業識心。廣說如下。

論體相合論者。如珠與光不相離故。下亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論體相合論者。如珠與光不相離故。下亦如是。

正顯論二。初明熏習。疏不空者。不空如來藏也。以有自體本具河沙性德故。冥謂闇也。物即眾生。其猶衣珠潛照而貧者莫知。黃金纏弊行者罔測。故非能了也。冥熏作用。揀異出纏應化之用。論境界性者。此是體熏以表體相無二故。標中則先體後相。釋中則先相後體。如何熏習。以能為境界。牽彼智生即是熏義非直下躡前也。亦乃下正釋。前則本覺熏令起智。智即始覺也。此乃對智成所觀境。境亦本覺。是則本覺相為能熏之心。體作所觀之境。一體之上義分二別。如前說法有對智顯義等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正顯論二。初明熏習。疏不空者。不空如來藏也。以有自體本具河沙性德故。冥謂闇也。物即眾生。其猶衣珠潛照而貧者莫知。黃金纏弊行者罔測。故非能了也。冥熏作用。揀異出纏應化之用。論境界性者。此是體熏以表體相無二故。標中則先體後相。釋中則先相後體。如何熏習。以能為境界。牽彼智生即是熏義非直下躡前也。亦乃下正釋。前則本覺熏令起智。智即始覺也。此乃對智成所觀境。境亦本覺。是則本覺相為能熏之心。體作所觀之境。一體之上義分二別。如前說法有對智顯義等。

論依此下顯功能。疏心境者。由心之所發。由境之所牽。雖分二法體唯本覺無二別也。亦名體相。有力者。妄心劣故。本覺勢強熏力猛盛也。昔以隨流則妄有力而真劣。今既反流。則真熏功盛而妄心勢衰也。論自信己身等者。約人所說故言己身。以己真如熏自妄心有勢力故。遂能反照。信己身中真如與佛無異。但由妄惑所覆。故不顯現。今發直等三心。修施等五行。對治妄惑。令體顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論依此下顯功能。疏心境者。由心之所發。由境之所牽。雖分二法體唯本覺無二別也。亦名體相。有力者。妄心劣故。本覺勢強熏力猛盛也。昔以隨流則妄有力而真劣。今既反流。則真熏功盛而妄心勢衰也。論自信己身等者。約人所說故言己身。以己真如熏自妄心有勢力故。遂能反照。信己身中真如與佛無異。但由妄惑所覆。故不顯現。今發直等三心。修施等五行。對治妄惑。令體顯現。