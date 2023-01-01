起信論疏筆削記卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起信論疏筆削記卷第九

長水沙門子璿錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿錄

二釋本覺名。疏二。初隨文別釋。責意云二者。但反覆成難。而實無二故。本疏云。進退成難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋本覺名。疏二。初隨文別釋。責意云二者。但反覆成難。而實無二故。本疏云。進退成難。

以對等者。下云。當知染法淨法皆悉相待。今此且約對於新生。立為本有。以始覺從修新生。本覺性自元有。由是對始以立於本。又以下約別義釋。前約對始名本。今約生始名本。原其始覺是本所生。內因熏習外假緣力。創然而有。故名為始。生於始故名為本也。苟無所生亦不名本。如女生子方得母稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以對等者。下云。當知染法淨法皆悉相待。今此且約對於新生。立為本有。以始覺從修新生。本覺性自元有。由是對始以立於本。又以下約別義釋。前約對始名本。今約生始名本。原其始覺是本所生。內因熏習外假緣力。創然而有。故名為始。生於始故名為本也。苟無所生亦不名本。如女生子方得母稱。

以至下此辨但名覺之所以。以始本既合。則無二相。無二相故但是一覺。故下文云。亦無始覺之異。以四相本來平等同一覺故。又此下約別義釋。前段是辨一覺所以。此即辨始覺所以。意明此段論。文是明始覺。以依本起始。始還同本故名始覺。以始得無念之覺。名真始覺也。已前雖亦名始覺。以未離念猶名不覺。或立相似隨分等名。至此念盡已覺初相。故名始覺。是知直待合同本覺心源。故名究竟覺。智淨相等並同是始覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以至下此辨但名覺之所以。以始本既合。則無二相。無二相故但是一覺。故下文云。亦無始覺之異。以四相本來平等同一覺故。又此下約別義釋。前段是辨一覺所以。此即辨始覺所以。意明此段論。文是明始覺。以依本起始。始還同本故名始覺。以始得無念之覺。名真始覺也。已前雖亦名始覺。以未離念猶名不覺。或立相似隨分等名。至此念盡已覺初相。故名始覺。是知直待合同本覺心源。故名究竟覺。智淨相等並同是始覺也。

問若下。二問答違妨。異不成始者。以前文云是本所成故。融同本體方名始覺故。同不成始者。以前云至心源時。始本無二平等一相無所待故。既而同異二俱不立。如何說言對始立本耶。此問因次前疏文中來。答意昔日不覺而今始覺。若窮其體與本不殊。就生滅門相待義邊。得名始本也。形本不覺者。形本覺故立為始。形不覺故立為覺也。若至心源已屬真如門攝。不同前難。而實始覺等者。無不覺之染緣可形待。故無覺名。與本平等不殊。故無始名。但名真如。不名始本覺也。由是真如門中。但顯於體不顯相用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若下。二問答違妨。異不成始者。以前文云是本所成故。融同本體方名始覺故。同不成始者。以前云至心源時。始本無二平等一相無所待故。既而同異二俱不立。如何說言對始立本耶。此問因次前疏文中來。答意昔日不覺而今始覺。若窮其體與本不殊。就生滅門相待義邊。得名始本也。形本不覺者。形本覺故立為始。形不覺故立為覺也。若至心源已屬真如門攝。不同前難。而實始覺等者。無不覺之染緣可形待。故無覺名。與本平等不殊。故無始名。但名真如。不名始本覺也。由是真如門中。但顯於體不顯相用。

二始覺疏明起等者。正明始覺。文雖在後。轉推其源元因本覺。由迷本覺方有妄念。妄念即不覺也。則前依如來藏有生滅心。後依覺故迷等。如依不睡人有睡人也。論依不覺有始覺者。如依睡人方有覺人。疏三。初別解文。本覺等者。下云。以有真如法故。能熏習無明。以熏習故則令妄心厭生死苦樂求涅槃等。究竟同本者。下云。而實無有始覺之異。本來平等同一覺故。下文引證者。即隨染本覺中文。斯則本覺離染初淨。便名始覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二始覺疏明起等者。正明始覺。文雖在後。轉推其源元因本覺。由迷本覺方有妄念。妄念即不覺也。則前依如來藏有生滅心。後依覺故迷等。如依不睡人有睡人也。論依不覺有始覺者。如依睡人方有覺人。疏三。初別解文。本覺等者。下云。以有真如法故。能熏習無明。以熏習故則令妄心厭生死苦樂求涅槃等。究竟同本者。下云。而實無有始覺之異。本來平等同一覺故。下文引證者。即隨染本覺中文。斯則本覺離染初淨。便名始覺。

此文下二通辨論意。此如好人成睡人。睡人成覺人。此顯展轉成立也。始覺同本下明展轉泯絕也。如覺人同好人。以同好人故。即無睡人。無睡人故即無覺人。無覺人故即無好人。無好人故平等。平等亦不可。言平等者。無始本異故。再言之者有二意。一則始覺與本覺平等。始即本故。本覺與不覺平等。不覺即本覺故。二即始本不覺竟無差別。本自平等。又差別平等亦復平等。離言者。欲言始覺體同本故。欲言本覺無所對故。欲言不覺體即覺故。言之不及。故云離言。以離言故無相可得。心行處滅故云絕慮。此即泯同真如門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文下二通辨論意。此如好人成睡人。睡人成覺人。此顯展轉成立也。始覺同本下明展轉泯絕也。如覺人同好人。以同好人故。即無睡人。無睡人故即無覺人。無覺人故即無好人。無好人故平等。平等亦不可。言平等者。無始本異故。再言之者有二意。一則始覺與本覺平等。始即本故。本覺與不覺平等。不覺即本覺故。二即始本不覺竟無差別。本自平等。又差別平等亦復平等。離言者。欲言始覺體同本故。欲言本覺無所對故。欲言不覺體即覺故。言之不及。故云離言。以離言故無相可得。心行處滅故云絕慮。此即泯同真如門也。

是故下三總結示。圓融者。圓攝染淨。覺與不覺融歸一體。清虛無累故曰解然。迷覺中道一不住著。故名無奇。況有三身異者。以三身由始本所成。始本既不安立。豈有三身之殊。此揀權教定說三身差別。於中分為無為別及三常之異也。但隨下釋疑也。或曰下說不思議業相緣熏習鏡報身應身。又云。無明盡有不思議業。能現十方利益眾生。此豈非報化之用。何言無三身耶。故此釋之。但約機見有異名為報化之身。若約果海實無身說。下文即真如用大。文云。諸佛如來唯是法身智相之身。第一義諦無有世諦可見之法。但隨眾生見聞得益。故說為用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故下三總結示。圓融者。圓攝染淨。覺與不覺融歸一體。清虛無累故曰解然。迷覺中道一不住著。故名無奇。況有三身異者。以三身由始本所成。始本既不安立。豈有三身之殊。此揀權教定說三身差別。於中分為無為別及三常之異也。但隨下釋疑也。或曰下說不思議業相緣熏習鏡報身應身。又云。無明盡有不思議業。能現十方利益眾生。此豈非報化之用。何言無三身耶。故此釋之。但約機見有異名為報化之身。若約果海實無身說。下文即真如用大。文云。諸佛如來唯是法身智相之身。第一義諦無有世諦可見之法。但隨眾生見聞得益。故說為用。

科始覺者。亦可前略明始覺體。今廣明始覺相。後始不異本。即結相同體。初標因果。疏染心者。即六染心。性淨者。即如來藏。以污淨成染故。說淨為染源。故下文云。是心從本以來自性清淨。而有無明為無明所染。有其染心。麁相者。即轉現二相并六麁等。轉現亦是細中之麁。並為麁相。生相即業相妄中最細者。以麁從細生故。說細為麁源。故下文云。麁中之細。細中之麁菩薩境界。細中細是佛境界。然心源之言疏中兩解。初解依士釋。次解依士持業二釋俱通。或可淨心即源持業釋。此解與疏初解。俱約所證之極。疏之次解約所斷之極。斯則心源二字通於真妄。覺之一字。即是始覺。始覺至於生相。生相足以斷除。始覺至於性淨。性淨足以冥合。故下文云。覺(始覺)心(性淨)初起(生相)心(冥合)無初相(斷除)以遠離微細念(上所斷者)故。得見心性心即常住(上注合者)名究竟覺(能所合已別立此名)始覺道圓者。道即因義至此位中因滿成果。無始本異名究竟覺。即佛地也。不了等者。有生相等之所隔故。金剛等者。金剛喻定無間已還。乃至一切異生。即下文隨分相似及不覺等是也。斯則究竟是果。非究竟是因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科始覺者。亦可前略明始覺體。今廣明始覺相。後始不異本。即結相同體。初標因果。疏染心者。即六染心。性淨者。即如來藏。以污淨成染故。說淨為染源。故下文云。是心從本以來自性清淨。而有無明為無明所染。有其染心。麁相者。即轉現二相并六麁等。轉現亦是細中之麁。並為麁相。生相即業相妄中最細者。以麁從細生故。說細為麁源。故下文云。麁中之細。細中之麁菩薩境界。細中細是佛境界。然心源之言疏中兩解。初解依士釋。次解依士持業二釋俱通。或可淨心即源持業釋。此解與疏初解。俱約所證之極。疏之次解約所斷之極。斯則心源二字通於真妄。覺之一字。即是始覺。始覺至於生相。生相足以斷除。始覺至於性淨。性淨足以冥合。故下文云。覺(始覺)心(性淨)初起(生相)心(冥合)無初相(斷除)以遠離微細念(上所斷者)故。得見心性心即常住(上注合者)名究竟覺(能所合已別立此名)始覺道圓者。道即因義至此位中因滿成果。無始本異名究竟覺。即佛地也。不了等者。有生相等之所隔故。金剛等者。金剛喻定無間已還。乃至一切異生。即下文隨分相似及不覺等是也。斯則究竟是果。非究竟是因也。

疏前三者。則滅異住。覺此三相已還名不究竟。後一則生相。此一相盡故名究竟。此約反流故生相居後。若約順流則滅相為後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏前三者。則滅異住。覺此三相已還名不究竟。後一則生相。此一相盡故名究竟。此約反流故生相居後。若約順流則滅相為後。

科顯四位者。此同圓覺凡賢聖果之四。或開為五位。即資糧加行通達修習究竟也。或合為三。謂信行淨心究竟也。廣即五十二位。疏三。初總敘意文七。今初略標大意。麁則滅相。細則生相。中間相望互通麁。細寄顯等者。寄託四種塵勞相上。顯明始覺功力分齊。是則約所覺之麁細。辨能覺之淺深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科顯四位者。此同圓覺凡賢聖果之四。或開為五位。即資糧加行通達修習究竟也。或合為三。謂信行淨心究竟也。廣即五十二位。疏三。初總敘意文七。今初略標大意。麁則滅相。細則生相。中間相望互通麁。細寄顯等者。寄託四種塵勞相上。顯明始覺功力分齊。是則約所覺之麁細。辨能覺之淺深也。

然此下二料揀四相。意顯真心隨無明熏。從細至麁從惑至業。寄此惑業之上。說為四義。乃是一期之四相也。非約等者。剎那之中雖具四相。非今所辨故乃揀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此下二料揀四相。意顯真心隨無明熏。從細至麁從惑至業。寄此惑業之上。說為四義。乃是一期之四相也。非約等者。剎那之中雖具四相。非今所辨故乃揀之。

今以下。三正釋本義二。初標列如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以下。三正釋本義二。初標列如文。

二釋文二。初總三。初總敘起妄二。初正敘原者。鞠窮之義。夫語辭也。謂窮此四相之由。本因迷心所成也。或二字俱是發語之端。心性下敘所迷心體。即真如門。如前文云。所謂心性不生不滅。乃至離心緣相等。而有下明迷成生滅。即生滅門。如前云依如來藏故。有生滅心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋文二。初總三。初總敘起妄二。初正敘原者。鞠窮之義。夫語辭也。謂窮此四相之由。本因迷心所成也。或二字俱是發語之端。心性下敘所迷心體。即真如門。如前文云。所謂心性不生不滅。乃至離心緣相等。而有下明迷成生滅。即生滅門。如前云依如來藏故。有生滅心等。

經云下。二引證。初則涅槃。如前所引。又經即法身不增不減經。彼云。即此法身為過於恒河沙。無邊煩惱所纏從無始世來。隨順世間波浪。漂流往來生死。名為眾生。今疏略引大概。此下下即隨染本覺中文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云下。二引證。初則涅槃。如前所引。又經即法身不增不減經。彼云。即此法身為過於恒河沙。無邊煩惱所纏從無始世來。隨順世間波浪。漂流往來生死。名為眾生。今疏略引大概。此下下即隨染本覺中文。

今就下。二總配四相如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就下。二總配四相如文。

佛性下。三引論釋成。彼論所說一一有為。莫不皆為四相所遷。以證今論一期四相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性下。三引論釋成。彼論所說一一有為。莫不皆為四相所遷。以證今論一期四相。

二別下二。初略配下文。約位等者。即將此覺四相位。對下六染文。即知此四別分各成多少不等。如下文云。一者執相應染。依二乘解脫及信相應地遠離。即是此文如二乘觀智初發意菩薩等。覺於念異念無異相等。下文具云。二者不斷相應染。依信相應地。修學方便。漸漸能捨得淨心地。究竟離故。乃至五者能見心不相應染。依心自在地能離故。此上四染即是此文云。如法身菩薩覺於念住。念無住相等。又下文云。六者根本業不相應染。依菩薩盡地。得入如來地。能離故。即是此文如菩薩地盡。滿足方便一念相應。覺心初起心無初相等也。以此對彼足見四相別分之義。但以彼約淨智翻染。一向就煩惱道說。故不說於滅相。今文約覺起始終。具論故總明四相也。準海東疏配。生相有三。三細也。住相四。即七識四惑。異相六。即根本六煩惱滅相有七。即身三。口四。然彼所說法體即同。但開合有異。今疏即就當論所辨。以要順宗故。無以棄近而就遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別下二。初略配下文。約位等者。即將此覺四相位。對下六染文。即知此四別分各成多少不等。如下文云。一者執相應染。依二乘解脫及信相應地遠離。即是此文如二乘觀智初發意菩薩等。覺於念異念無異相等。下文具云。二者不斷相應染。依信相應地。修學方便。漸漸能捨得淨心地。究竟離故。乃至五者能見心不相應染。依心自在地能離故。此上四染即是此文云。如法身菩薩覺於念住。念無住相等。又下文云。六者根本業不相應染。依菩薩盡地。得入如來地。能離故。即是此文如菩薩地盡。滿足方便一念相應。覺心初起心無初相等也。以此對彼足見四相別分之義。但以彼約淨智翻染。一向就煩惱道說。故不說於滅相。今文約覺起始終。具論故總明四相也。準海東疏配。生相有三。三細也。住相四。即七識四惑。異相六。即根本六煩惱滅相有七。即身三。口四。然彼所說法體即同。但開合有異。今疏即就當論所辨。以要順宗故。無以棄近而就遠也。

生相下。二廣釋四。今初業相者。標名。謂由下釋相。以無明下結成。表此先無故名生相。甚深下別歎。下文下引證。即生滅因緣中文。即下文下類攝。初一即業相。後一即根本業不相應染。第一即業識。此等下都結。但以所說為門不同。而法體是一。故皆攝之。為門不同者。九相是明不覺。五意六染是明生滅因緣。但五意是生因緣。六染是滅因緣也。由義異故。名字不同。及說處亦別以體同故。故通攝也。下諸段標釋結攝例此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生相下。二廣釋四。今初業相者。標名。謂由下釋相。以無明下結成。表此先無故名生相。甚深下別歎。下文下引證。即生滅因緣中文。即下文下類攝。初一即業相。後一即根本業不相應染。第一即業識。此等下都結。但以所說為門不同。而法體是一。故皆攝之。為門不同者。九相是明不覺。五意六染是明生滅因緣。但五意是生因緣。六染是滅因緣也。由義異故。名字不同。及說處亦別以體同故。故通攝也。下諸段標釋結攝例此。

住相下。二住相。此二等者。已上三細是三不相應心。屬於本識。此二並在等者。此是麁中之細屬於事識。無明等者。結成也。確然不改。故名堅住。後二即轉相現相。初二即智相相續相。後四即轉識現識智識相續識。中四即能見心不相應染。所現色不相應染。分別智相應染。不斷相應染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住相下。二住相。此二等者。已上三細是三不相應心。屬於本識。此二並在等者。此是麁中之細屬於事識。無明等者。結成也。確然不改。故名堅住。後二即轉相現相。初二即智相相續相。後四即轉識現識智識相續識。中四即能見心不相應染。所現色不相應染。分別智相應染。不斷相應染。

言異下。三異相。此在等者。此二是麁中之麁。屬於事識。無明等者。惑妄麁顯能發身口貪瞋等別。故名異相。下文下類攝。中二者。即執取計名字相。初一者。執相應染。以合二相為一染故。意識即意之識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言異下。三異相。此在等者。此二是麁中之麁。屬於事識。無明等者。惑妄麁顯能發身口貪瞋等別。故名異相。下文下類攝。中二者。即執取計名字相。初一者。執相應染。以合二相為一染故。意識即意之識。

言滅下。四滅相。滅前異心者。謂惑至此終極入於業道也。如小乘滅相滅現在心。令入過去。以無明等者。從微至著起惑造業。業因既成心招來果。一期事畢。故名周盡。以周盡故。故言滅相。非謂從此不起煩惱。如人謀事緣備事遂。名為周盡。以果下。或問曰。生等四相。於九相中已攝前八。何故不攝業繫苦相耶。故此釋之。意云。因則未造者不造。已造者轉滅。即有可斷之義。若至果報已當受處。即不可斷。如已至地獄。必當須受也。故佛令知苦斷集不令斷苦。是斯意也。故今文中廢置不說。言第六者。即六麁之最後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言滅下。四滅相。滅前異心者。謂惑至此終極入於業道也。如小乘滅相滅現在心。令入過去。以無明等者。從微至著起惑造業。業因既成心招來果。一期事畢。故名周盡。以周盡故。故言滅相。非謂從此不起煩惱。如人謀事緣備事遂。名為周盡。以果下。或問曰。生等四相。於九相中已攝前八。何故不攝業繫苦相耶。故此釋之。意云。因則未造者不造。已造者轉滅。即有可斷之義。若至果報已當受處。即不可斷。如已至地獄。必當須受也。故佛令知苦斷集不令斷苦。是斯意也。故今文中廢置不說。言第六者。即六麁之最後也。

是故下四總結前說。唯一夢心喻也。如有一人(真如)忽然睡著(無明)作夢(業相)見(轉相)種種事(現相)起心分別(智相)念念無間(相續)於其違順深生取著(執取)為善為惡是親是疎(計名)於善於親則種種惠利。於惡於疎則種種陵損(起業)或有報恩受樂。或遭報怨受苦(業繫苦相)忽然覺來上事都遣。當知此事唯一夢心。皆因等者法也。九相之興皆依此力。如依於睡有諸夢事。經云下引證。即勝鬘經也。彼云。世尊如是無明住地力。於有愛數四住地。無明住地其力最大。大論云。譬如大地有勝力故。持四重擔。故名住地。一大海。二諸山。三草木。四眾生。無明亦爾。於五住地中此最難除。故知力大。下文則九相末都結之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故下四總結前說。唯一夢心喻也。如有一人(真如)忽然睡著(無明)作夢(業相)見(轉相)種種事(現相)起心分別(智相)念念無間(相續)於其違順深生取著(執取)為善為惡是親是疎(計名)於善於親則種種惠利。於惡於疎則種種陵損(起業)或有報恩受樂。或遭報怨受苦(業繫苦相)忽然覺來上事都遣。當知此事唯一夢心。皆因等者法也。九相之興皆依此力。如依於睡有諸夢事。經云下引證。即勝鬘經也。彼云。世尊如是無明住地力。於有愛數四住地。無明住地其力最大。大論云。譬如大地有勝力故。持四重擔。故名住地。一大海。二諸山。三草木。四眾生。無明亦爾。於五住地中此最難除。故知力大。下文則九相末都結之文。

雖復下五據理融攝。先縱牃前文。謂細不是麁。惑不是業。法執非我執。本識非事識。前位異後位。故云階降。然其下攝彼麁細差別。以為一念。所言一念有兩意。一則但是一無明之念。二則一剎那之念。且如一人忽逢一怨。便行殺害(業起)如以為張人王人(計名)定言於我有怨(執取)惡心無間(相續)分別是怨非親(智相)彼為所見(現相)已為能見(轉相)心念起動(業相)即於一念之中八相具足。然於二義中正唯前義。亦可一念者即一心也。故下文云。一念相應。即無念之一念也。謂麁下出所以。或問曰。既有麁細前後等差。何得說為一念。故此釋也。謂雖有麁細等差。而是一心而作。豈有心在滅相。而生相中無心。若言無者。生何所依。亦不可分此一心以應四相。既心不可分。復無前後。如何四相得有前後耶。如人是一夢種種事夢事。雖多即無前後。故說下引證。即始覺末文。正云。而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立。本來平等同一覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復下五據理融攝。先縱牃前文。謂細不是麁。惑不是業。法執非我執。本識非事識。前位異後位。故云階降。然其下攝彼麁細差別。以為一念。所言一念有兩意。一則但是一無明之念。二則一剎那之念。且如一人忽逢一怨。便行殺害(業起)如以為張人王人(計名)定言於我有怨(執取)惡心無間(相續)分別是怨非親(智相)彼為所見(現相)已為能見(轉相)心念起動(業相)即於一念之中八相具足。然於二義中正唯前義。亦可一念者即一心也。故下文云。一念相應。即無念之一念也。謂麁下出所以。或問曰。既有麁細前後等差。何得說為一念。故此釋也。謂雖有麁細等差。而是一心而作。豈有心在滅相。而生相中無心。若言無者。生何所依。亦不可分此一心以應四相。既心不可分。復無前後。如何四相得有前後耶。如人是一夢種種事夢事。雖多即無前後。故說下引證。即始覺末文。正云。而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立。本來平等同一覺故。

然未下六決通伏難。或難云。既四相同時。何故覺者有其前後。故此釋之。達心源下以了四相同依心者。方得俱時而知也。如人夢中說夢。漸漸而知。或至覺來方可併悟。斯乃得失在人。不應疑法。經云下引證。始者下轉釋所引。並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然未下六決通伏難。或難云。既四相同時。何故覺者有其前後。故此釋之。達心源下以了四相同依心者。方得俱時而知也。如人夢中說夢。漸漸而知。或至覺來方可併悟。斯乃得失在人。不應疑法。經云下引證。始者下轉釋所引。並可知。

既因下七結成始覺二。初順流釋所覺。所覺即不覺也。種種夢念即煩惱障。轉至滅相即業障。長眠下即報障。既三障所覆。殊不覺知。無始至今未曾覺悟。故云長眠。三界即依報六趣謂正報。於此六中數數歸往。故名為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既因下七結成始覺二。初順流釋所覺。所覺即不覺也。種種夢念即煩惱障。轉至滅相即業障。長眠下即報障。既三障所覆。殊不覺知。無始至今未曾覺悟。故云長眠。三界即依報六趣謂正報。於此六中數數歸往。故名為趣。

今因下。二約反流以明能覺。能覺即始覺二。初明起覺因緣。本覺熏者。內因熏也。覺力冥熏微妙叵測。名不思議。本覺是體熏令厭求是用。此即內因體用也。又因下明外緣熏力。真如是體。所流教法是用。此即外緣體用也。梁攝論說從清淨法界。流出正體。智正體智流出後得智。後得智流出大悲心。大悲心流出十二分教。清淨法界即是真如。據本而言。故云真如所流教法。聞熏者。謂以聞慧熏得真流之教。反資覺性。令彼有力。是則本覺所流教法。還即熏於本覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今因下。二約反流以明能覺。能覺即始覺二。初明起覺因緣。本覺熏者。內因熏也。覺力冥熏微妙叵測。名不思議。本覺是體熏令厭求是用。此即內因體用也。又因下明外緣熏力。真如是體。所流教法是用。此即外緣體用也。梁攝論說從清淨法界。流出正體。智正體智流出後得智。後得智流出大悲心。大悲心流出十二分教。清淨法界即是真如。據本而言。故云真如所流教法。聞熏者。謂以聞慧熏得真流之教。反資覺性。令彼有力。是則本覺所流教法。還即熏於本覺。

以體下二顯覺起功用。即指前內外熏力。能起始覺也。體同即外緣之體與內因體無二相故。即真如同本覺也。用融即外緣教法與內厭求。二相通和不相違拒也。領彼聞熏者。正顯同融之相。若不同融即不領受。以領彼故。遂能資益內熏覺性。起始覺之解。解力既增無明力劣故。得反流漸向心源也。始息滅相下明其漸向之義。從初信位止其造惡。次了我空。漸斷法執。覺至本識窮了生相。纖塵既盡覺照獨存。故曰朗然大悟。即無明夢盡成究竟覺也。覺了等者。心源常湛本自不動。動相既無對誰云靜。下云。覺心初起心無初相故。又云。譬如有人迷東為西方實不轉等。平等者。心無二相故。再言之者平等之相。亦復平等故。或即本末平等。能所平等。自他平等。以要言之。諸相待法。悉平等故。如經下引證。即華嚴經。經云。譬如有人夢中見身墮在大河。為欲渡故發大勇猛。施大方便。以大勇猛施方便故。即便𭔏寤既𭔏寤。已所作皆息。菩薩亦爾。見眾生身在四流中。為救度故。發大勇猛。起大精進。以勇猛精進故。至不動地。既至此已一切皆息。二行相行悉不現前。彼之意者。說此菩薩從有相有功用。入此地無相無功用。得無生忍。不見我及眾生菩提涅槃生死煩惱故。二行俱息以得法無分別故。今此約究竟位。始覺同本無相可覺。平等平等。位雖不同大意無異故。云大意如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以體下二顯覺起功用。即指前內外熏力。能起始覺也。體同即外緣之體與內因體無二相故。即真如同本覺也。用融即外緣教法與內厭求。二相通和不相違拒也。領彼聞熏者。正顯同融之相。若不同融即不領受。以領彼故。遂能資益內熏覺性。起始覺之解。解力既增無明力劣故。得反流漸向心源也。始息滅相下明其漸向之義。從初信位止其造惡。次了我空。漸斷法執。覺至本識窮了生相。纖塵既盡覺照獨存。故曰朗然大悟。即無明夢盡成究竟覺也。覺了等者。心源常湛本自不動。動相既無對誰云靜。下云。覺心初起心無初相故。又云。譬如有人迷東為西方實不轉等。平等者。心無二相故。再言之者平等之相。亦復平等故。或即本末平等。能所平等。自他平等。以要言之。諸相待法。悉平等故。如經下引證。即華嚴經。經云。譬如有人夢中見身墮在大河。為欲渡故發大勇猛。施大方便。以大勇猛施方便故。即便𭔏寤既𭔏寤。已所作皆息。菩薩亦爾。見眾生身在四流中。為救度故。發大勇猛。起大精進。以勇猛精進故。至不動地。既至此已一切皆息。二行相行悉不現前。彼之意者。說此菩薩從有相有功用。入此地無相無功用。得無生忍。不見我及眾生菩提涅槃生死煩惱故。二行俱息以得法無分別故。今此約究竟位。始覺同本無相可覺。平等平等。位雖不同大意無異故。云大意如此。

次正下。二別釋文二。初示文可知。二正釋。論四。今初疏總。相徵者。意問究竟與不究竟。覺約人約法。其義云何。以躡總標之文。而徵起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正下。二別釋文二。初示文可知。二正釋。論四。今初疏總。相徵者。意問究竟與不究竟。覺約人約法。其義云何。以躡總標之文。而徵起故。

十信即劫外凡夫。夫言凡夫。通至地前。今此既能止惡。則非迷倒之類。未覺煩惱。又非十住已上。正在不定聚中。故云十信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十信即劫外凡夫。夫言凡夫。通至地前。今此既能止惡。則非迷倒之類。未覺煩惱。又非十住已上。正在不定聚中。故云十信。

二所觀相。疏未入下且明所覺滅相。未入信位。迷倒之時。所行之行。唯惡是從。身有三種。謂殺盜婬。口有四惡。謂妄言綺語惡口兩舌。不了此業定招苦果。以不知故。熾然造作。斯則不識因果。罔知罪福之時也。今入下明能覺功用。信於善惡業緣受報好醜如聲響形影。必無差忒故。覺滅相者。方知此相過患。如是論文。但言覺知起惡。而無滅相之言。故疏對之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所觀相。疏未入下且明所覺滅相。未入信位。迷倒之時。所行之行。唯惡是從。身有三種。謂殺盜婬。口有四惡。謂妄言綺語惡口兩舌。不了此業定招苦果。以不知故。熾然造作。斯則不識因果。罔知罪福之時也。今入下明能覺功用。信於善惡業緣受報好醜如聲響形影。必無差忒故。覺滅相者。方知此相過患。如是論文。但言覺知起惡。而無滅相之言。故疏對之。

三辨利益。疏不造惡等者。前念雖起。但是惑門。止後不生終非業道。意地既止。即身口不為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨利益。疏不造惡等者。前念雖起。但是惑門。止後不生終非業道。意地既止。即身口不為也。

四結觀。疏能知等者。但知善惡之業不亡。不知無我無造。由是雖覺即是不覺。此約當位釋。此但下約望後位釋。後位已覺惑故。此位但覺於業。惑與覺義敵體相翻。業與始覺猶非敵對。故但名止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結觀。疏能知等者。但知善惡之業不亡。不知無我無造。由是雖覺即是不覺。此約當位釋。此但下約望後位釋。後位已覺惑故。此位但覺於業。惑與覺義敵體相翻。業與始覺猶非敵對。故但名止也。

論異相中初能觀。疏十解即十住之異名。彼名發心。此名發意。名義俱同。等之一字意該九住及與行向。故云後也。留惑者伏而未。斷故不證者。意為利生故。謂此菩薩悟真本有。達妄本空。隨順真如修唯識觀。雙伏二障不起現行。但留種子。若準法相宗。說以止觀力微。不斷隨眠也。若依涅槃經。地前菩薩依教起行。不可思議惑障不起。以悲願力助惑潤業。受生死身。六道教化。正當此義。若唯識說。初地已上悲增菩薩方有留惑之義。今此疏中於三賢位。而論留惑者。以此是法性宗實教菩薩。根性猛利。初發心時便能頓了本性。達妄體空。順性修行諸波羅蜜。趣理速疾於惑自在。故於三賢便說留也。得自在者。能入此觀能伏此惑故。用觀既齊。故同一位問論文何故不直言二乘。而言觀智者。何謂耶。答以二乘偏觀人空菩薩雙觀二空故。分大小之別。今但就用人空觀。同處為言故。得合論也。此則但約觀智力用分同菩薩。而非全同。如或直言二乘者。恐成濫失。此則不同而同。須言觀智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論異相中初能觀。疏十解即十住之異名。彼名發心。此名發意。名義俱同。等之一字意該九住及與行向。故云後也。留惑者伏而未。斷故不證者。意為利生故。謂此菩薩悟真本有。達妄本空。隨順真如修唯識觀。雙伏二障不起現行。但留種子。若準法相宗。說以止觀力微。不斷隨眠也。若依涅槃經。地前菩薩依教起行。不可思議惑障不起。以悲願力助惑潤業。受生死身。六道教化。正當此義。若唯識說。初地已上悲增菩薩方有留惑之義。今此疏中於三賢位。而論留惑者。以此是法性宗實教菩薩。根性猛利。初發心時便能頓了本性。達妄體空。順性修行諸波羅蜜。趣理速疾於惑自在。故於三賢便說留也。得自在者。能入此觀能伏此惑故。用觀既齊。故同一位問論文何故不直言二乘。而言觀智者。何謂耶。答以二乘偏觀人空菩薩雙觀二空故。分大小之別。今但就用人空觀。同處為言故。得合論也。此則但約觀智力用分同菩薩。而非全同。如或直言二乘者。恐成濫失。此則不同而同。須言觀智。

二所觀。疏二種者。執取計名字相。分別等者。於身內計我。於外計所。於中具含俱生分別故。云見愛。然於六根本中。除我見是見惑。餘皆是愛。如常所論。此二等者。即二乘三賢同覺此相。俱能了知此我執故。明本下明所覺異相發起因緣。謂未起智時。無明之念與異相和合。起諸煩惱。熾然不息。殊不覺知也。而今下明能覺功用。謂於無明念中。照察人我愛見有無道理。知此煩惱由無明生。始了麁念。故云微覺。是覺念中之異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所觀。疏二種者。執取計名字相。分別等者。於身內計我。於外計所。於中具含俱生分別故。云見愛。然於六根本中。除我見是見惑。餘皆是愛。如常所論。此二等者。即二乘三賢同覺此相。俱能了知此我執故。明本下明所覺異相發起因緣。謂未起智時。無明之念與異相和合。起諸煩惱。熾然不息。殊不覺知也。而今下明能覺功用。謂於無明念中。照察人我愛見有無道理。知此煩惱由無明生。始了麁念。故云微覺。是覺念中之異義。

三利益。疏既能等者。於無明中。如理照察人我之體了無所得。故云念無異相。斯則我空義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三利益。疏既能等者。於無明中。如理照察人我之體了無所得。故云念無異相。斯則我空義也。

四結觀。論以捨等者。此文兩勢。一則結觀。二是釋前。下二相例知。疏以於等者。以覺我空故不起我執煩惱。故云捨麁分別等。而猶等者。以未能覺法執故。此乃通明二乘三賢俱名似覺。以此下釋所以也。菩薩未證本分是似二乘雖在自乘名為入證。以望大乘但得我空。未證法空。亦名未證。故同似覺。斯則望於初地證真故。此名似。問中引前為難可知。答中先縱。若約下奪也謂依覺有不覺。不覺是惑。不覺與覺是正敵對轉依不覺之惑。方始造業。業與覺義猶隔一重。故非敵對。以敵對故名為似覺。非敵對故名為不覺。其猶塵鏡在匣。匣與鏡非正敵對。塵與鏡是正敵對也。此義亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結觀。論以捨等者。此文兩勢。一則結觀。二是釋前。下二相例知。疏以於等者。以覺我空故不起我執煩惱。故云捨麁分別等。而猶等者。以未能覺法執故。此乃通明二乘三賢俱名似覺。以此下釋所以也。菩薩未證本分是似二乘雖在自乘名為入證。以望大乘但得我空。未證法空。亦名未證。故同似覺。斯則望於初地證真故。此名似。問中引前為難可知。答中先縱。若約下奪也謂依覺有不覺。不覺是惑。不覺與覺是正敵對轉依不覺之惑。方始造業。業與覺義猶隔一重。故非敵對。以敵對故名為似覺。非敵對故名為不覺。其猶塵鏡在匣。匣與鏡非正敵對。塵與鏡是正敵對也。此義亦然。

住相四。初能觀。疏初地等者。謂十地菩薩皆證真如。依真如法為自體故。名法身菩薩。以十地滿心便成正覺故。此位中但標前九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住相四。初能觀。疏初地等者。謂十地菩薩皆證真如。依真如法為自體故。名法身菩薩。以十地滿心便成正覺故。此位中但標前九。

二所觀。論覺念住者。以此菩薩於無明念中。次第覺於四種住相。謂初地覺相續。從二地至七地。覺智相。八地覺現相。九地覺轉相此四俱名為住。故云覺於念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所觀。論覺念住者。以此菩薩於無明念中。次第覺於四種住相。謂初地覺相續。從二地至七地。覺智相。八地覺現相。九地覺轉相此四俱名為住。故云覺於念住。

三利益。疏雖知等者意明。此地相續雖亡。二地至六地。智相猶在。在觀則無。出觀還有。雖不故意。任運如斯。以是俱生修道惑故。今論無住相者。但約在觀時及後位說故。又亦可此文是却說地前行相。意明在地前時。信教修觀。知一切法唯是識現不起麁念分別執著。此即已離前異相也。然未親證法空。至出觀後。而於染淨法上。尚起法執分別。即相續相也。若至初地親證唯心境界。遠離二取分別隨眠。覺相續相乃至見相。故云念無住相。今論無住相者。但通約後位而說也。明彼下辨所覺住相生起因緣。謂未覺之時無明之念。與此住相和合堅執。而住竟無所改也。今與下明能覺功用。謂於無明念中。照察法我及能所心境有無道理。了不可得。即轉分別之心。成無分別智故。故云念無住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三利益。疏雖知等者意明。此地相續雖亡。二地至六地。智相猶在。在觀則無。出觀還有。雖不故意。任運如斯。以是俱生修道惑故。今論無住相者。但約在觀時及後位說故。又亦可此文是却說地前行相。意明在地前時。信教修觀。知一切法唯是識現不起麁念分別執著。此即已離前異相也。然未親證法空。至出觀後。而於染淨法上。尚起法執分別。即相續相也。若至初地親證唯心境界。遠離二取分別隨眠。覺相續相乃至見相。故云念無住相。今論無住相者。但通約後位而說也。明彼下辨所覺住相生起因緣。謂未覺之時無明之念。與此住相和合堅執。而住竟無所改也。今與下明能覺功用。謂於無明念中。照察法我及能所心境有無道理。了不可得。即轉分別之心。成無分別智故。故云念無住相。

四結觀。疏異前等者。揀異前後。前云麁分別執著。今但云分別。故異前也。後云微細念。今云麁念。故異後也。此四下明前九地所覺四種住相多少不同。如前所配。此菩薩以於無明念中。各隨其分。以始覺力。離此念中四種相也。然則前不離後。後兼離前。今就別意各指一相也。下文即生滅因緣六染義中廣釋如彼。眠生相等者。然今且約通意。而指生相。若別而言之。初地尚餘智等四相。二地至七地。餘現等三相。八地餘轉生二相。九地餘一生相。由是隨其智力。覺彼多少不同。故名隨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結觀。疏異前等者。揀異前後。前云麁分別執著。今但云分別。故異前也。後云微細念。今云麁念。故異後也。此四下明前九地所覺四種住相多少不同。如前所配。此菩薩以於無明念中。各隨其分。以始覺力。離此念中四種相也。然則前不離後。後兼離前。今就別意各指一相也。下文即生滅因緣六染義中廣釋如彼。眠生相等者。然今且約通意。而指生相。若別而言之。初地尚餘智等四相。二地至七地。餘現等三相。八地餘轉生二相。九地餘一生相。由是隨其智力。覺彼多少不同。故名隨分。

生相初能觀。疏學窮者。十地滿心有學位極。方便道者。是證佛果之方便故。萬行已圓。故名滿足。此明行滿。無間道者。自此相應永無間絕故。無間道內以此為初。故論云一念。此則無念之念也。亦即始覺合本之一念也。此明智圓故。對法論云。究竟道者。謂金剛喻定。此有二種。謂方便道攝。無間道攝。然準論文。依常所配。即此二句是標無間解脫也。以無間道斷解脫道證故。從覺心下至離微細念故。是釋無間道。得見心性下是釋解脫道。尋文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生相初能觀。疏學窮者。十地滿心有學位極。方便道者。是證佛果之方便故。萬行已圓。故名滿足。此明行滿。無間道者。自此相應永無間絕故。無間道內以此為初。故論云一念。此則無念之念也。亦即始覺合本之一念也。此明智圓故。對法論云。究竟道者。謂金剛喻定。此有二種。謂方便道攝。無間道攝。然準論文。依常所配。即此二句是標無間解脫也。以無間道斷解脫道證故。從覺心下至離微細念故。是釋無間道。得見心性下是釋解脫道。尋文可解。

二所觀論覺心初起者。始覺覺彼心體初起之相。即生相也。起謂生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二所觀論覺心初起者。始覺覺彼心體初起之相。即生相也。起謂生也。

三利益。疏根本下明所覺生相所起因緣。謂無始迷時。根本無明轉靜令動。最初微細名為生相。由與無明和合相續不滅。漸至麁著。起惑造業流轉無窮。前位雖覺麁相。至此位中微念方現也。今乃下明能覺功能也。謂於真淨心中。照察能起有無道理。於淨心中了無所得。真淨心體本自不動。故云本來寂。由是本寂故無初相也。此則十地住心猶有微念。及至滿心不見微念也。猶如下喻明可見。前三下對前辨異。然覺業之位不足可論。且第二位中由有二相未盡。第三位中有一相未盡。既於念中覺念。未得言心。但於無明念中無住相等。唯此窮極洞徹心體。真淨獨存更無別法。故特言心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三利益。疏根本下明所覺生相所起因緣。謂無始迷時。根本無明轉靜令動。最初微細名為生相。由與無明和合相續不滅。漸至麁著。起惑造業流轉無窮。前位雖覺麁相。至此位中微念方現也。今乃下明能覺功能也。謂於真淨心中。照察能起有無道理。於淨心中了無所得。真淨心體本自不動。故云本來寂。由是本寂故無初相也。此則十地住心猶有微念。及至滿心不見微念也。猶如下喻明可見。前三下對前辨異。然覺業之位不足可論。且第二位中由有二相未盡。第三位中有一相未盡。既於念中覺念。未得言心。但於無明念中無住相等。唯此窮極洞徹心體。真淨獨存更無別法。故特言心也。

四結觀。疏念中最細者。故下文云。無明熏習所起識者。乃至菩薩究竟地不能盡知。唯佛窮了。生相者。配屬四相也。以在九為業在四名生。今約四位故。須配入。又以論中無生相之言故。如前凡位亦無滅相之言。疏亦配也。此相等者。前諸位中但言以捨以離等。而無遠字。今以業相最微。更無微細為此相本。既能覺了更無遺餘。方稱遠離也。真性現者。以妄覆故。真性不現。以不現故。不得見性。今既離妄性即現前。以現前故。即得見性。前三下對前辨異也。下云。一切眾生不名為覺。以從本已來未曾離念故。既有念在為念所障。豈得云見心性耶。仁王云。始從伏忍至願三昧。照第一義不名為見。所謂見者。是薩婆若。前三下敘前位也。業識為生滅本。前既未離。豈名常住。今生下辨此位也。前但夢中覺夢。今此夢念都盡。是謂大覺。方名常住。佛地論云。如大夢覺。即斯義也。論究竟覺者。此正結名也。此有五義。故稱究竟。一斷究竟即前遠離微細念故。二證究竟即見心常住也。并前行滿智圓。故成四矣。四事既備。即位究竟也。即前云菩薩地盡也。前未下敘前位。既言望到則知未至。今即下明此位可知。以更無所進。故名究竟也。然此十地滿心與等妙二覺義說分三。若究其體更無三異。是故此文與後相望。互出不定。此中約斷四相。只言菩薩地。盡斷於生相。便是究竟。若下文中。又云。此無明所起識者。乃至菩薩究竟地不能盡知。唯佛窮了。又云。根本業染依菩薩盡地。得入如來地能離。又不了一法。界義者。從信相應地。觀察學斷。乃至如來地能究竟離。應知第十地覺生相。只一剎那覺生無生。便是佛位義說前後也。若準纓絡經說等。覺照寂妙覺寂照。今見性常住即是照寂。名究竟覺。即是寂照。此即一位之中約寂照二義。而分二覺無二體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結觀。疏念中最細者。故下文云。無明熏習所起識者。乃至菩薩究竟地不能盡知。唯佛窮了。生相者。配屬四相也。以在九為業在四名生。今約四位故。須配入。又以論中無生相之言故。如前凡位亦無滅相之言。疏亦配也。此相等者。前諸位中但言以捨以離等。而無遠字。今以業相最微。更無微細為此相本。既能覺了更無遺餘。方稱遠離也。真性現者。以妄覆故。真性不現。以不現故。不得見性。今既離妄性即現前。以現前故。即得見性。前三下對前辨異也。下云。一切眾生不名為覺。以從本已來未曾離念故。既有念在為念所障。豈得云見心性耶。仁王云。始從伏忍至願三昧。照第一義不名為見。所謂見者。是薩婆若。前三下敘前位也。業識為生滅本。前既未離。豈名常住。今生下辨此位也。前但夢中覺夢。今此夢念都盡。是謂大覺。方名常住。佛地論云。如大夢覺。即斯義也。論究竟覺者。此正結名也。此有五義。故稱究竟。一斷究竟即前遠離微細念故。二證究竟即見心常住也。并前行滿智圓。故成四矣。四事既備。即位究竟也。即前云菩薩地盡也。前未下敘前位。既言望到則知未至。今即下明此位可知。以更無所進。故名究竟也。然此十地滿心與等妙二覺義說分三。若究其體更無三異。是故此文與後相望。互出不定。此中約斷四相。只言菩薩地。盡斷於生相。便是究竟。若下文中。又云。此無明所起識者。乃至菩薩究竟地不能盡知。唯佛窮了。又云。根本業染依菩薩盡地。得入如來地能離。又不了一法。界義者。從信相應地。觀察學斷。乃至如來地能究竟離。應知第十地覺生相。只一剎那覺生無生。便是佛位義說前後也。若準纓絡經說等。覺照寂妙覺寂照。今見性常住即是照寂。名究竟覺。即是寂照。此即一位之中約寂照二義。而分二覺無二體也。

一引經證。疏在因者。以因中未能親觀無念真理故。但能觀無念道理。此約地前說耳。然以無念是佛地故。能觀此者。是向佛地之智也。亦可智字通於所觀。是則向於佛智故。後譯云。能觀一切妄念無相。則為證得如來智慧。以是下明引經意。經中既言觀無念者。是向佛智。當知佛果決定無念也。此是等者。眾生是因佛即是果。能觀無念即是望義。望即向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一引經證。疏在因者。以因中未能親觀無念真理故。但能觀無念道理。此約地前說耳。然以無念是佛地故。能觀此者。是向佛地之智也。亦可智字通於所觀。是則向於佛智故。後譯云。能觀一切妄念無相。則為證得如來智慧。以是下明引經意。經中既言觀無念者。是向佛智。當知佛果決定無念也。此是等者。眾生是因佛即是果。能觀無念即是望義。望即向也。

二重釋。疏牒上等者。恐聞前覺心初起之言。將謂真心實有所起之相。今方覺此名覺初相。今欲釋出。故此牒之。非謂等者。以迷時謂有覺處元無。唯是一心。何有初相。此亦例前位。皆無所知之相方成。知異住等。問既下躡前難起故。為下指論以答。如覺下約喻釋意。覺心下合顯論文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二重釋。疏牒上等者。恐聞前覺心初起之言。將謂真心實有所起之相。今方覺此名覺初相。今欲釋出。故此牒之。非謂等者。以迷時謂有覺處元無。唯是一心。何有初相。此亦例前位。皆無所知之相方成。知異住等。問既下躡前難起故。為下指論以答。如覺下約喻釋意。覺心下合顯論文並可知。

三舉失。疏是前下釋是故二字。即顯下解餘文。金剛已還者。無間道前諸位菩薩與諸異生。故云一切。未離等者。以生相念盡始得名覺。當知前之三位皆名不覺。況異生耶。然則下對前釋成也。以前說隨分覺及相似覺者。以約無明夢中四相差別。各齊一相而論。故有覺義。由分淺深。遂有隨分等別。今約無明眠之不別。俱名不覺。夢雖有差眠豈有異。無明即生相也。此顯等者。顯無明即為諸法之始。以是五住煩惱之端。十二因緣之首故。故下云。當知無明能生一切染法。既為能生則知無有先於此者。斯則無始屬於他染。無始之無明依士得名。又無明下約當體釋無始也。謂此無明無有初際。以依真故。斯則無始即無明持業得名。故下文云。以如來藏無前際故。無明之相亦無有始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三舉失。疏是前下釋是故二字。即顯下解餘文。金剛已還者。無間道前諸位菩薩與諸異生。故云一切。未離等者。以生相念盡始得名覺。當知前之三位皆名不覺。況異生耶。然則下對前釋成也。以前說隨分覺及相似覺者。以約無明夢中四相差別。各齊一相而論。故有覺義。由分淺深。遂有隨分等別。今約無明眠之不別。俱名不覺。夢雖有差眠豈有異。無明即生相也。此顯等者。顯無明即為諸法之始。以是五住煩惱之端。十二因緣之首故。故下云。當知無明能生一切染法。既為能生則知無有先於此者。斯則無始屬於他染。無始之無明依士得名。又無明下約當體釋無始也。謂此無明無有初際。以依真故。斯則無始即無明持業得名。故下文云。以如來藏無前際故。無明之相亦無有始。

四顯得。疏若至等者。此顯始覺覺至心源見自無念。亦知一切眾生皆悉轉彼靜心成。四相差別也。雖云知四相。乃是知眾生同是一心本來成佛也。如華嚴說。如來成正覺時。普見一切眾生悉皆成佛。釋云等者。佛得無念知念本無。眾生雖現在念中。佛知彼念亦即無念也。斯則佛無念與眾生。有念義齊。故云等也。以念即無念故。得彼無念。始知四相念也。此即生佛相望論等義。又釋下約四相相望。明等義。意明四相。皆是轉彼靜心所成。所成四相。既各無體。豈不即是一靜心耶。靜心即無念也。既一一相皆即無念。是故平等。以平等故得無念者。而能知之。如一珠中現。四色像。見珠體者悉能知之。然前以有念即無念。為等義。此以四相各即無念。為等義也。此上前解是海東疏。依大論釋義。則約覺至心源。以已得無念故。則知一切眾生生住異滅也。然據論文。只有知心相之言。且無眾生之語。今直就論文。更助一解。謂得此無念之時。已覺初相本無所起。常自一心本來無念。由是則知四相皆然。即是一心。是心之相元未曾起。非謂別有生住異滅從心而起也。何以故。以一一相皆同。初相即是無念故。云以無念等故。無念唯一。故云等也故次文云。四相俱時同一覺故。一覺即無念也。故後譯云。若妄念息。即知心相生住異滅。皆悉無相也。即符此解。有智請詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顯得。疏若至等者。此顯始覺覺至心源見自無念。亦知一切眾生皆悉轉彼靜心成。四相差別也。雖云知四相。乃是知眾生同是一心本來成佛也。如華嚴說。如來成正覺時。普見一切眾生悉皆成佛。釋云等者。佛得無念知念本無。眾生雖現在念中。佛知彼念亦即無念也。斯則佛無念與眾生。有念義齊。故云等也。以念即無念故。得彼無念。始知四相念也。此即生佛相望論等義。又釋下約四相相望。明等義。意明四相。皆是轉彼靜心所成。所成四相。既各無體。豈不即是一靜心耶。靜心即無念也。既一一相皆即無念。是故平等。以平等故得無念者。而能知之。如一珠中現。四色像。見珠體者悉能知之。然前以有念即無念。為等義。此以四相各即無念。為等義也。此上前解是海東疏。依大論釋義。則約覺至心源。以已得無念故。則知一切眾生生住異滅也。然據論文。只有知心相之言。且無眾生之語。今直就論文。更助一解。謂得此無念之時。已覺初相本無所起。常自一心本來無念。由是則知四相皆然。即是一心。是心之相元未曾起。非謂別有生住異滅從心而起也。何以故。以一一相皆同。初相即是無念故。云以無念等故。無念唯一。故云等也故次文云。四相俱時同一覺故。一覺即無念也。故後譯云。若妄念息。即知心相生住異滅。皆悉無相也。即符此解。有智請詳。