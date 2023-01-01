起信論疏筆削記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起信論疏筆削記卷第三

長水沙門子璿錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿錄

約法生起下二。初標科總示。依詮染者。以淨法是攝末歸本義。今明從本起末。故唯取染。略五重者。廣即十四。今於十四之中類束為五。故云略也。對諸宗者。即前五教也。前以能詮為門。故云約教。此以所詮為門故。云約法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約法生起下二。初標科總示。依詮染者。以淨法是攝末歸本義。今明從本起末。故唯取染。略五重者。廣即十四。今於十四之中類束為五。故云略也。對諸宗者。即前五教也。前以能詮為門。故云約教。此以所詮為門故。云約法也。

二隨文別釋二。初正明五段。五中二三以略分真妄故。云開云明。後二唯約妄論具。顯次第生起故言生也。一心為本源者。為是也。謂此一心。是一切染淨法之根本。其猶水源為萬流之本。更無有法為心之本。故云。唯一心本即源也。經云。諸法所生唯心所現。一切因果世界微塵因心成體。法喻雙顯。故云本源。華嚴下配教。此是圓教之所宗故。四法界者。如前所列。然四種皆稱法界而界義不同。謂理法名界。界是性義。謂與一切染淨諸法為體性故。事法名界。界是分義。一一事法分限別故。後二法界具性分義可知。義雖有四而體是一故。混四為一。一外無四。故云。統唯一真也。謂寂寥下總萬有以出體。彼曰法界。此曰一心。謂此一心是法之性。故曰法界。隨義立名體元無異。故以一心為法界體。初二句顯德相。寂謂無聲。寥謂無色。虛則中無妄染。曠謂寬遍十方。沖即是深。竪通三際。包即容受一切無餘。博則能入一切咸遍。總該下明該收萬有者。一切法也。萬有不出一心。是故一切全為心性。心性無外攝無不周也。此但意在出體。不在收於萬法。恐存心外之見。故云總該等也。然諸教中皆說萬法一心。而淺深有異。今約五教略為辨之。一愚法聲聞教。假說一心。謂世出世間染淨等法。皆由心造業之所感。推徵則一心之義不成。故云假說。二大乘權教明異熟賴耶以為一心。三界萬法唯識變故。三終教。說如來藏以為一心。識境諸法皆如夢故。四頓教。泯絕染淨以說一心。顯體離言絕諸相故。為破諸數假名一也。五圓教。總該萬有以為一心。事理本末無別異故。如上所說。前二教淺後三教深。於三教中義有淺深。體唯真性。今之所辨即第五也。注正當此門者。此論所詮理極於是。故上指陳即華嚴經一真法界。但彼以性相俱融。名為法界。此約克指法體故曰一心。圓實之旨以此為異也。體絕有無者。肇公云。欲言其有無狀無名。欲言其無聖以之靈。故下文云。非有非無等。相非生滅者。非不也。相謂無相之相。相即性也。論云。非前際生非後際滅。般若亦云。不生不滅莫窮其始者。莫無窮鞠始初也。既非生滅有為之法。則無能尋鞠盡其初際。然不唯無始。抑亦無終。此但影略。故云無始。此則覆釋前來相非生滅。以非生故無始。非滅故無終。寧見中邊者。邊謂二邊中即中道。二邊既泯中道不存。故云寧見。寧何也。此則覆釋前來體絕有無也。有無即是二邊。前則略舉但言有無。今則具顯故云中邊。注真如門者。彼疏所說即是此中真如門義。然但因以指配。未是正開。次下即明。迷之下即序中逐迷悟而升沈之義。解即初悟。悟即證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨文別釋二。初正明五段。五中二三以略分真妄故。云開云明。後二唯約妄論具。顯次第生起故言生也。一心為本源者。為是也。謂此一心。是一切染淨法之根本。其猶水源為萬流之本。更無有法為心之本。故云。唯一心本即源也。經云。諸法所生唯心所現。一切因果世界微塵因心成體。法喻雙顯。故云本源。華嚴下配教。此是圓教之所宗故。四法界者。如前所列。然四種皆稱法界而界義不同。謂理法名界。界是性義。謂與一切染淨諸法為體性故。事法名界。界是分義。一一事法分限別故。後二法界具性分義可知。義雖有四而體是一故。混四為一。一外無四。故云。統唯一真也。謂寂寥下總萬有以出體。彼曰法界。此曰一心。謂此一心是法之性。故曰法界。隨義立名體元無異。故以一心為法界體。初二句顯德相。寂謂無聲。寥謂無色。虛則中無妄染。曠謂寬遍十方。沖即是深。竪通三際。包即容受一切無餘。博則能入一切咸遍。總該下明該收萬有者。一切法也。萬有不出一心。是故一切全為心性。心性無外攝無不周也。此但意在出體。不在收於萬法。恐存心外之見。故云總該等也。然諸教中皆說萬法一心。而淺深有異。今約五教略為辨之。一愚法聲聞教。假說一心。謂世出世間染淨等法。皆由心造業之所感。推徵則一心之義不成。故云假說。二大乘權教明異熟賴耶以為一心。三界萬法唯識變故。三終教。說如來藏以為一心。識境諸法皆如夢故。四頓教。泯絕染淨以說一心。顯體離言絕諸相故。為破諸數假名一也。五圓教。總該萬有以為一心。事理本末無別異故。如上所說。前二教淺後三教深。於三教中義有淺深。體唯真性。今之所辨即第五也。注正當此門者。此論所詮理極於是。故上指陳即華嚴經一真法界。但彼以性相俱融。名為法界。此約克指法體故曰一心。圓實之旨以此為異也。體絕有無者。肇公云。欲言其有無狀無名。欲言其無聖以之靈。故下文云。非有非無等。相非生滅者。非不也。相謂無相之相。相即性也。論云。非前際生非後際滅。般若亦云。不生不滅莫窮其始者。莫無窮鞠始初也。既非生滅有為之法。則無能尋鞠盡其初際。然不唯無始。抑亦無終。此但影略。故云無始。此則覆釋前來相非生滅。以非生故無始。非滅故無終。寧見中邊者。邊謂二邊中即中道。二邊既泯中道不存。故云寧見。寧何也。此則覆釋前來體絕有無也。有無即是二邊。前則略舉但言有無。今則具顯故云中邊。注真如門者。彼疏所說即是此中真如門義。然但因以指配。未是正開。次下即明。迷之下即序中逐迷悟而升沈之義。解即初悟。悟即證

入也。故經云。無始時來界一切法等。依由此有諸趣及涅槃證得。即斯義也。注文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入也。故經云。無始時來界一切法等。依由此有諸趣及涅槃證得。即斯義也。注文可知。

依心開門者。以論云依一心法有二種門也。真如門者。於中有離言依言。依言之中復有空不空二。具如下說。頓教分者。以此門中說心性不生不滅。乃至離言絕慮等義。故當此教。密說者。如心經云。是諸法空相不生不滅。不垢不淨不增不減等。即是真如之相。雖明其相而不克顯真如體性。故云密說。理實無異。故今配之。依如來藏下全引論文。顯生滅相也。終教者。詮法窮極非同始教。是衍初門故名終教。今起信論正明此義。以始教下揀顯。以始教中亦說賴耶。而不說是藏性所成。今說性成故。非彼分故。密嚴云。佛說如來藏以為阿賴耶惡慧。不能知藏即賴耶識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依心開門者。以論云依一心法有二種門也。真如門者。於中有離言依言。依言之中復有空不空二。具如下說。頓教分者。以此門中說心性不生不滅。乃至離言絕慮等義。故當此教。密說者。如心經云。是諸法空相不生不滅。不垢不淨不增不減等。即是真如之相。雖明其相而不克顯真如體性。故云密說。理實無異。故今配之。依如來藏下全引論文。顯生滅相也。終教者。詮法窮極非同始教。是衍初門故名終教。今起信論正明此義。以始教下揀顯。以始教中亦說賴耶。而不說是藏性所成。今說性成故。非彼分故。密嚴云。佛說如來藏以為阿賴耶惡慧。不能知藏即賴耶識。

後門謂生滅門也。二義者。論曰。此識有二種義。能攝一切法生一切法。云何為二。一者覺義二者不覺等義。故依此明也。覺義者。論云。所言覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。即是如來法身等。於中有始覺本覺。本覺復有隨染性淨之異。具如論說。注前真如等者。通前後妨難。或曰前真如門及此覺義。為何不明開義生法。唯於後門後義明生起耶。故此釋之。不變非隨緣。淨相是本覺。反流即始覺也。此上三義並不可說生起染法之理。以義不順故。唯此生滅及不覺義。即可言其生染次也。故前標云。依染法從本起末。而不言淨法從末向本。由是前門。前義不言生起也。不覺義者。論云。所言不覺者。謂不如實知真如法一故。不覺心起而有其念等。於中有根本枝末之異。枝末復有三細六麁。如次所引注文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後門謂生滅門也。二義者。論曰。此識有二種義。能攝一切法生一切法。云何為二。一者覺義二者不覺等義。故依此明也。覺義者。論云。所言覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。即是如來法身等。於中有始覺本覺。本覺復有隨染性淨之異。具如論說。注前真如等者。通前後妨難。或曰前真如門及此覺義。為何不明開義生法。唯於後門後義明生起耶。故此釋之。不變非隨緣。淨相是本覺。反流即始覺也。此上三義並不可說生起染法之理。以義不順故。唯此生滅及不覺義。即可言其生染次也。故前標云。依染法從本起末。而不言淨法從末向本。由是前門。前義不言生起也。不覺義者。論云。所言不覺者。謂不如實知真如法一故。不覺心起而有其念等。於中有根本枝末之異。枝末復有三細六麁。如次所引注文可知。

後義者。即不覺也。依此不覺起業等相。此三屬本識位對後事識。六麁名之為細。故論云。復次依不覺故生三種相。與彼不覺相應不離等。業相者。約動作為因二義得名。故論云。一者無明業相以依不覺故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦果不離因故。轉相者。前之業相轉至此位。為能見故。故論云二者。能見相。以依動故。能見不動則無見。現相者。以依能緣之心。帶起所緣之境故。論云。三者境界相。以依能見故。境界妄現。離見則無境界。注自體等者。以唯識說有漏識。自體生時轉似二分。似能緣相名為見分。似所緣相名為相分。雖文異而義同故。今注配自體。即自證分也。即唯識下配教。齊業相者。彼說諸法生起。但依賴耶以為其本。故名此識為總報主。一切種子根身器界。皆此識變。仍獨說此以為所熏。熏成種已後起現行。皆依此識故云生起本也。以彼下出所以緣。以彼宗未說一心是真如生滅二門之源。以留之於終教說故。若盡說已。何分權實耶。故說等者以不知真如即心故。說無知無覺凝然不變者。說此無知覺體。堅如玉石。不可受熏。以不是可熏性故。既不受熏。焉能隨緣。由是但執真如不變。不許隨緣也。但說等者。既不許真如隨緣成諸染淨故。說賴耶為生滅本。由是明法生起但齊業相也。縱轉等者。以彼所說轉第八為大圓鏡智。第七為平等性智。第六為妙觀察智。前五為成所作智。根本既唯生滅。成智亦是有為。理是無為不得相即。如鎔金範土各成其器。豈得相即耶。故詮法下結成可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後義者。即不覺也。依此不覺起業等相。此三屬本識位對後事識。六麁名之為細。故論云。復次依不覺故生三種相。與彼不覺相應不離等。業相者。約動作為因二義得名。故論云。一者無明業相以依不覺故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦果不離因故。轉相者。前之業相轉至此位。為能見故。故論云二者。能見相。以依動故。能見不動則無見。現相者。以依能緣之心。帶起所緣之境故。論云。三者境界相。以依能見故。境界妄現。離見則無境界。注自體等者。以唯識說有漏識。自體生時轉似二分。似能緣相名為見分。似所緣相名為相分。雖文異而義同故。今注配自體。即自證分也。即唯識下配教。齊業相者。彼說諸法生起。但依賴耶以為其本。故名此識為總報主。一切種子根身器界。皆此識變。仍獨說此以為所熏。熏成種已後起現行。皆依此識故云生起本也。以彼下出所以緣。以彼宗未說一心是真如生滅二門之源。以留之於終教說故。若盡說已。何分權實耶。故說等者以不知真如即心故。說無知無覺凝然不變者。說此無知覺體。堅如玉石。不可受熏。以不是可熏性故。既不受熏。焉能隨緣。由是但執真如不變。不許隨緣也。但說等者。既不許真如隨緣成諸染淨故。說賴耶為生滅本。由是明法生起但齊業相也。縱轉等者。以彼所說轉第八為大圓鏡智。第七為平等性智。第六為妙觀察智。前五為成所作智。根本既唯生滅。成智亦是有為。理是無為不得相即。如鎔金範土各成其器。豈得相即耶。故詮法下結成可知。

最後者。即現相也。六麁是事識位。涉於外塵其相顯著。總名為麁。故論云。以有境界緣故。復生六種相智。分別境界者智相也。以有外境牽起內心。令其分別是好是惡等故。論云。一者智相。依於境界。心起分別。愛與不愛故生苦樂者。因前分別遂起苦樂覺心故。論云。二者相續相。依於智故。生其苦樂覺心。起念相應不斷故。著苦樂者。執前苦樂取之為實故。論云。三者執取相。依於相續緣念境界。住持苦樂心起著故。計名字者。以執取實故。聞名總相便生瞋喜等。故論云。四者計名字相。依於妄執分別假名言相故。造業者。以貪瞋盛故。發動身口造諸善惡不動等業。故論云。五者起業相。依於名字尋名取著造種種業故。受報者。謂業累既成牽至苦果如繩所繫不自在故。故論云。六者業繫苦相。以依業受果不自在故。二乘下對教淺深。第三者。是我執俱生。二乘教中說。斷此者名為我空。故人天等者。以彼教中但明善惡業緣受報好醜故。當造業而不知業從何生故。詮法分齊不到第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後者。即現相也。六麁是事識位。涉於外塵其相顯著。總名為麁。故論云。以有境界緣故。復生六種相智。分別境界者智相也。以有外境牽起內心。令其分別是好是惡等故。論云。一者智相。依於境界。心起分別。愛與不愛故生苦樂者。因前分別遂起苦樂覺心故。論云。二者相續相。依於智故。生其苦樂覺心。起念相應不斷故。著苦樂者。執前苦樂取之為實故。論云。三者執取相。依於相續緣念境界。住持苦樂心起著故。計名字者。以執取實故。聞名總相便生瞋喜等。故論云。四者計名字相。依於妄執分別假名言相故。造業者。以貪瞋盛故。發動身口造諸善惡不動等業。故論云。五者起業相。依於名字尋名取著造種種業故。受報者。謂業累既成牽至苦果如繩所繫不自在故。故論云。六者業繫苦相。以依業受果不自在故。二乘下對教淺深。第三者。是我執俱生。二乘教中說。斷此者名為我空。故人天等者。以彼教中但明善惡業緣受報好醜故。當造業而不知業從何生故。詮法分齊不到第四。

若取下二別示也。血脈相承者。但約迷本一心。邐迆生起不斷絕義。更不旁說真如本覺故。云一向等。略八重者。廣則十四。故以真如門及覺義。非是生起倫次故。生滅門不覺義。全體是業相故。智相相續皆法執故。執取計名皆我執故。由是相從略成八也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取下二別示也。血脈相承者。但約迷本一心。邐迆生起不斷絕義。更不旁說真如本覺故。云一向等。略八重者。廣則十四。故以真如門及覺義。非是生起倫次故。生滅門不覺義。全體是業相故。智相相續皆法執故。執取計名皆我執故。由是相從略成八也。

四中文三。一總明所被。一切下此約畢竟。兼正合論。故皆被也。故涅槃經云。凡是有心定當作佛圓覺云。有性無性齊成佛道。又云。譬如大海不讓小流。乃至蚊虻及阿修羅飲其水者。咸得充足。金剛經說。發菩提心人令度四生九類。皆入無餘涅槃。若其定有不成佛者。何勞發此心耶。以一切眾生皆本有佛性。但得聞之無不獲益。謂宿機深者悟入。淺者信解。都無宿種者。亦皆熏成圓頓種子。如華嚴經食金剛喻。不同下揀權教。彼說定性二乘性定無改。況至無餘位中身智俱盡。誰為修行無性之人。無其善種。善種既無憑何修進。以此判之。俱非所被。然彼但約即。今長時而論故不統收。亦是留在實教中說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四中文三。一總明所被。一切下此約畢竟。兼正合論。故皆被也。故涅槃經云。凡是有心定當作佛圓覺云。有性無性齊成佛道。又云。譬如大海不讓小流。乃至蚊虻及阿修羅飲其水者。咸得充足。金剛經說。發菩提心人令度四生九類。皆入無餘涅槃。若其定有不成佛者。何勞發此心耶。以一切眾生皆本有佛性。但得聞之無不獲益。謂宿機深者悟入。淺者信解。都無宿種者。亦皆熏成圓頓種子。如華嚴經食金剛喻。不同下揀權教。彼說定性二乘性定無改。況至無餘位中身智俱盡。誰為修行無性之人。無其善種。善種既無憑何修進。以此判之。俱非所被。然彼但約即。今長時而論故不統收。亦是留在實教中說也。

然一切下二約三聚辨。然有三說。如小乘即以五無間業眾生為邪定。以學無學人為正定。以餘漏無漏人為不定。權教以無種性人為邪。以菩薩為正。以不定性人為不定。終教以一切異生為邪。三賢為正。十信為不定。今依後說。此論下正為可知。兼為邪定者。但得見聞自然成種。他時顯發必至解脫。故法華繫殊。涅槃毒鼓。華嚴有八難。頓超之說。又云。設有不生信樂。亦成善根無空過者。乃至究竟入於涅槃。此明雖謗墮惡由聞。歷耳終醒悟。故下論云。為令眾生離一切苦。得究竟樂。皆此類也。兼正定者。論云。為欲解釋如來根本之義。令諸眾生至解不謬故。疏配三賢故當正定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然一切下二約三聚辨。然有三說。如小乘即以五無間業眾生為邪定。以學無學人為正定。以餘漏無漏人為不定。權教以無種性人為邪。以菩薩為正。以不定性人為不定。終教以一切異生為邪。三賢為正。十信為不定。今依後說。此論下正為可知。兼為邪定者。但得見聞自然成種。他時顯發必至解脫。故法華繫殊。涅槃毒鼓。華嚴有八難。頓超之說。又云。設有不生信樂。亦成善根無空過者。乃至究竟入於涅槃。此明雖謗墮惡由聞。歷耳終醒悟。故下論云。為令眾生離一切苦。得究竟樂。皆此類也。兼正定者。論云。為欲解釋如來根本之義。令諸眾生至解不謬故。疏配三賢故當正定也。

準此下據五性說。然五性之說。權實共出前教義中。判為未了者。約彼定執三無二有。故名為權。今說被教。故須約性。性雖說五俱為所被。非同權宗定執有無也。正被下可知。兼餘性者。二乘及無種性也。以二乘人實無定性。雖亡分段然有變易之身。但得聞斯教決定迴心。涅槃說四果及緣覺極遲。經八六四二萬十千劫。如次迴心。猶如醉人醒有遲速。三昧酒醒亦復如是。故楞伽云。三昧酒所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺。得佛無上身。無性之人但無善性。若聞斯教善種自成。遇緣發起必當成佛。楞伽經說二種闡提。一大悲菩薩。二斷善根者。佛說二中。永不入者唯大悲菩薩。應知斷善根者聞經獲悟。後必得入。涅槃經中具有此說。今此論云。謂示修習止觀。對治凡夫二乘心過故。其中義含定性無性。故下文云。對治二乘不起大悲狹劣心過。遠離凡夫不修善根。且不起大悲豈非定性耶。不修善根豈非無性耶。當知實教雖說五性。然非定五俱為所被。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準此下據五性說。然五性之說。權實共出前教義中。判為未了者。約彼定執三無二有。故名為權。今說被教。故須約性。性雖說五俱為所被。非同權宗定執有無也。正被下可知。兼餘性者。二乘及無種性也。以二乘人實無定性。雖亡分段然有變易之身。但得聞斯教決定迴心。涅槃說四果及緣覺極遲。經八六四二萬十千劫。如次迴心。猶如醉人醒有遲速。三昧酒醒亦復如是。故楞伽云。三昧酒所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺。得佛無上身。無性之人但無善性。若聞斯教善種自成。遇緣發起必當成佛。楞伽經說二種闡提。一大悲菩薩。二斷善根者。佛說二中。永不入者唯大悲菩薩。應知斷善根者聞經獲悟。後必得入。涅槃經中具有此說。今此論云。謂示修習止觀。對治凡夫二乘心過故。其中義含定性無性。故下文云。對治二乘不起大悲狹劣心過。遠離凡夫不修善根。且不起大悲豈非定性耶。不修善根豈非無性耶。當知實教雖說五性。然非定五俱為所被。

又因下三別指下文。別明所被者。一論所被不出三根。說有通別。通則不分論文。但上中下根依之總入。別則立義解釋兩分被上根。悟入修行信心分被中根。勸修利益分被下根。然上根不必聞中下之法。下根必兼聞中上之法。中根可知。此說猶是別中之通。若更細論。兼約地位所配。則立義分及解釋分中。顯示正義對治邪執。被三賢菩薩為上根。悟入分別發趣道相。被十信滿心為中根。修行信心分已下論文。被十信住心入心為下根。又就十信位中。自有三根之異。謂以十信滿心為上根。此則如上所配。以十信住心為中根。此依第四分中。四種信心及四種修行悟入。以十信初心為下根。就此下根復有三種。謂以四行之後止觀之前。一段論文被下根。悟入以止觀一門被中根。以勸生淨土一門被上根。其勸修利益一分。總策前三。因緣一分但明論起由致。故於此分不別明。被如下疏配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又因下三別指下文。別明所被者。一論所被不出三根。說有通別。通則不分論文。但上中下根依之總入。別則立義解釋兩分被上根。悟入修行信心分被中根。勸修利益分被下根。然上根不必聞中下之法。下根必兼聞中上之法。中根可知。此說猶是別中之通。若更細論。兼約地位所配。則立義分及解釋分中。顯示正義對治邪執。被三賢菩薩為上根。悟入分別發趣道相。被十信滿心為中根。修行信心分已下論文。被十信住心入心為下根。又就十信位中。自有三根之異。謂以十信滿心為上根。此則如上所配。以十信住心為中根。此依第四分中。四種信心及四種修行悟入。以十信初心為下根。就此下根復有三種。謂以四行之後止觀之前。一段論文被下根。悟入以止觀一門被中根。以勸生淨土一門被上根。其勸修利益一分。總策前三。因緣一分但明論起由致。故於此分不別明。被如下疏配。

五中初總標。能詮教體者。通明諸佛教法。乃至此論以何為體。而能詮顯無量事理。今且略以四門解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五中初總標。能詮教體者。通明諸佛教法。乃至此論以何為體。而能詮顯無量事理。今且略以四門解釋。

二別釋有四。初隨相者。謂約六塵境相以出體故。名句文者。即聲上屈曲詮表是假非實。屬不相應行所攝。故論云。一名二名多名。是曰名身。一句二句多句名。曰句身。一字二字多字名曰文身。能詮諸法自性者。名也。名是能詮諸法自性是所詮。如言色言心言水火等。各各詮表法自性故。差別者。句也。句是能詮諸法差別是所詮。如言形色顯色真心妄心等。諸法例然。一一法中揀令別故。二所依者文也。二即名句。文即是字。以此通為名句。二法所依止故。由是名則次第行列。句則次第安布。文則次第連合。此等親能詮表義理。由是取之以為教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別釋有四。初隨相者。謂約六塵境相以出體故。名句文者。即聲上屈曲詮表是假非實。屬不相應行所攝。故論云。一名二名多名。是曰名身。一句二句多句名。曰句身。一字二字多字名曰文身。能詮諸法自性者。名也。名是能詮諸法自性是所詮。如言色言心言水火等。各各詮表法自性故。差別者。句也。句是能詮諸法差別是所詮。如言形色顯色真心妄心等。諸法例然。一一法中揀令別故。二所依者文也。二即名句。文即是字。以此通為名句。二法所依止故。由是名則次第行列。句則次第安布。文則次第連合。此等親能詮表義理。由是取之以為教體。

或唯下二唯音聲。以聲是教主言。音謂佛唱詞。評論語音語路語業語表。故云音聲。離聲下釋以名句。文三。雖親能詮表義理。但是聲上屈曲之相。從假建立無有自體。聲是色法。色法是實。名等是不相應行。非色非心但約色心分位假立。由是實。外無假。所以攝假從實。但取聲為教體。故云離聲無別名等。婆沙論云。佛教以語業為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或唯下二唯音聲。以聲是教主言。音謂佛唱詞。評論語音語路語業語表。故云音聲。離聲下釋以名句。文三。雖親能詮表義理。但是聲上屈曲之相。從假建立無有自體。聲是色法。色法是實。名等是不相應行。非色非心但約色心分位假立。由是實。外無假。所以攝假從實。但取聲為教體。故云離聲無別名等。婆沙論云。佛教以語業為體。

假實下三通四法也。如上兩說各有理教為定量。故不可偏取。今悉收之。以唯音聲則不能詮義。唯名句文則別無自體。四法皆取始成教體。如水與動方能運舟。於此二中不可趣一。如人汎然發聲不吐詞句。何所詮表。若無聲者名等何依。故今雙取也。故俱舍云。牟尼說法蘊數有八十千。彼體(教體)語(音聲)或名(名句)此色(音聲)行(名句)蘊攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假實下三通四法也。如上兩說各有理教為定量。故不可偏取。今悉收之。以唯音聲則不能詮義。唯名句文則別無自體。四法皆取始成教體。如水與動方能運舟。於此二中不可趣一。如人汎然發聲不吐詞句。何所詮表。若無聲者名等何依。故今雙取也。故俱舍云。牟尼說法蘊數有八十千。彼體(教體)語(音聲)或名(名句)此色(音聲)行(名句)蘊攝。

又遍於下四遍一切也。一切雖多不出六塵境界。但能生於物解。即為教體。豈獨在於聲名句文。故淨名云。有以光明而作佛事。有以菩提樹衣服臥具。乃至八萬四千諸塵勞門。眾生謂之疲勞。諸佛即。以此法而作佛事。楞伽云。大慧。非一切佛土言語說法。有佛國土直視不瞬。口無言說。乃至有佛國土動身名說法等。且香積世界餐香飯而三。昧顯。極樂國土聽風柯而正念成。絲竹可以傳心目擊以之存道。既語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神何必要因言說。如楞嚴經二十五聖。於十八界七大性。各從一門而得圓通。此中六塵猶且約境。餘者例知。天台云。手不執卷常是讀經。口無言聲遍誦眾典。佛不說法常聞梵音。心不思惟遍照法界。皆此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又遍於下四遍一切也。一切雖多不出六塵境界。但能生於物解。即為教體。豈獨在於聲名句文。故淨名云。有以光明而作佛事。有以菩提樹衣服臥具。乃至八萬四千諸塵勞門。眾生謂之疲勞。諸佛即。以此法而作佛事。楞伽云。大慧。非一切佛土言語說法。有佛國土直視不瞬。口無言說。乃至有佛國土動身名說法等。且香積世界餐香飯而三。昧顯。極樂國土聽風柯而正念成。絲竹可以傳心目擊以之存道。既語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神何必要因言說。如楞嚴經二十五聖。於十八界七大性。各從一門而得圓通。此中六塵猶且約境。餘者例知。天台云。手不執卷常是讀經。口無言聲遍誦眾典。佛不說法常聞梵音。心不思惟遍照法界。皆此義也。

唯識門者。約妄心以出體。今先約本影相對。對於諸教總成四句。一唯本無影。即小乘教。以不知諸法唯識所現皆影像故。二唯影無本。即終教也。以佛果無別色聲功德。唯有如如及如如智獨存。但以大悲大智為增上緣。令彼根熟眾生心中現佛色聲說法。是故佛教但是眾生心中影像。故華嚴云。諸佛無有法佛於何有說。但隨其自心為說如是法。三亦本亦影。即大乘權教。謂以佛自宣說若文若義。皆是妙觀察智。相應淨識之所顯現。名本質教。若聞者識上所變文義為影像教。諸佛眾生互為增上緣。方有所起教故唯識云。展轉增上力二識成決定。四非本非影。即頓教也。非唯心外無佛色聲。眾生心中影像亦空。以性本離故。相本絕故。即無教之教耳。故淨名云。其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。今此所明即第二句唯影非本也。說者淨識等者。此中語勢似於本影具足一句。然意明唯影非本。雖云淨識所現。意顯大悲。大智為增上緣。又此但言佛為眾生增上緣。而不言眾生為佛增上緣者。意在唯影也。又佛淨識即是眾生真心。佛現即眾生現。二俱影也。引證文則明矣。豈可見云淨識所現為增上緣。便作本影雙取同於權教。須以意通不以文局。學者思之。故下文下具云一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念則無一切境界之相。是故下結意。言自心者。即是妄識。非謂真心。下文云。三界虛偽唯心所作。離心即無六塵境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯識門者。約妄心以出體。今先約本影相對。對於諸教總成四句。一唯本無影。即小乘教。以不知諸法唯識所現皆影像故。二唯影無本。即終教也。以佛果無別色聲功德。唯有如如及如如智獨存。但以大悲大智為增上緣。令彼根熟眾生心中現佛色聲說法。是故佛教但是眾生心中影像。故華嚴云。諸佛無有法佛於何有說。但隨其自心為說如是法。三亦本亦影。即大乘權教。謂以佛自宣說若文若義。皆是妙觀察智。相應淨識之所顯現。名本質教。若聞者識上所變文義為影像教。諸佛眾生互為增上緣。方有所起教故唯識云。展轉增上力二識成決定。四非本非影。即頓教也。非唯心外無佛色聲。眾生心中影像亦空。以性本離故。相本絕故。即無教之教耳。故淨名云。其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。今此所明即第二句唯影非本也。說者淨識等者。此中語勢似於本影具足一句。然意明唯影非本。雖云淨識所現。意顯大悲。大智為增上緣。又此但言佛為眾生增上緣。而不言眾生為佛增上緣者。意在唯影也。又佛淨識即是眾生真心。佛現即眾生現。二俱影也。引證文則明矣。豈可見云淨識所現為增上緣。便作本影雙取同於權教。須以意通不以文局。學者思之。故下文下具云一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念則無一切境界之相。是故下結意。言自心者。即是妄識。非謂真心。下文云。三界虛偽唯心所作。離心即無六塵境界。

歸性門者。約真心以出體也。此識等者。則前門中已收差別之境。但唯能變識心。今又攝前識心但是一心。一心即真如性也。名為歸性故。云此識無體也。其猶人睡作夢見種種物。物不離夢夢不離人。即展轉推尋教法真實之體。極至於此。古人云。心即是經即斯義也。言一切者。即色心等法。非今方爾。故云。從本已來超過。離名字相。離心緣相。故云乃至。然離言說則非前音聲。離名字則非前名句文。離心緣則非前唯識。一心真如則成此歸性門也。亦同圓覺疏云。生法本無一切唯識。識如幻夢但是一心。楞嚴云。見與見緣似現前境。元我覺明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸性門者。約真心以出體也。此識等者。則前門中已收差別之境。但唯能變識心。今又攝前識心但是一心。一心即真如性也。名為歸性故。云此識無體也。其猶人睡作夢見種種物。物不離夢夢不離人。即展轉推尋教法真實之體。極至於此。古人云。心即是經即斯義也。言一切者。即色心等法。非今方爾。故云。從本已來超過。離名字相。離心緣相。故云乃至。然離言說則非前音聲。離名字則非前名句文。離心緣則非前唯識。一心真如則成此歸性門也。亦同圓覺疏云。生法本無一切唯識。識如幻夢但是一心。楞嚴云。見與見緣似現前境。元我覺明也。

無礙門者。約三門無礙以出體也。謂於下正釋。心即唯識門。境即隨相門。理即歸性門。事即一二門。以對理成句。故重牒之。同一緣起者。上之三門同為一大法界緣起。謂境不自境由心故境。心不自心由境故心。未有依真之妄。不從真生。未有隨妄之真。不依妄顯。如是則境是心境心是境心。真即妄真妄即真妄。互相依倚互相資假。隨有所闕則皆不成。故云同一緣起也。混融等者。即無障礙法界也。謂若心若境若理若事。一多即入俱無礙故。斯則動止縱橫無非教體也。以一下出所以。如上心境理事得無障礙者。以一切法不離二門。二門唯一心故。以歸性即當真如門。前二即當生滅門。二門不二即是一心。以此一心融之故。得同一緣起無礙自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙門者。約三門無礙以出體也。謂於下正釋。心即唯識門。境即隨相門。理即歸性門。事即一二門。以對理成句。故重牒之。同一緣起者。上之三門同為一大法界緣起。謂境不自境由心故境。心不自心由境故心。未有依真之妄。不從真生。未有隨妄之真。不依妄顯。如是則境是心境心是境心。真即妄真妄即真妄。互相依倚互相資假。隨有所闕則皆不成。故云同一緣起也。混融等者。即無障礙法界也。謂若心若境若理若事。一多即入俱無礙故。斯則動止縱橫無非教體也。以一下出所以。如上心境理事得無障礙者。以一切法不離二門。二門唯一心故。以歸性即當真如門。前二即當生滅門。二門不二即是一心。以此一心融之故。得同一緣起無礙自在也。

六中二。初標章釋名。前辨能詮文體。此明所詮義趣。義中可尊可重可崇尚者。故名為宗。歸向往詣故名為趣。當部等者。如法華宗一乘。涅槃宗佛性。華嚴宗法界。維摩宗不思議解脫等。然宗有多種。若約立敵相對。以明宗者。即語之所表曰宗。此則但取一期所論之義。如言聲是有法定無常為宗等。若約修習行人以明宗者。即心之所尚曰宗。如各隨所習經律論等。今明一部所崇尚者。為尊為主。目之為宗。宗於此者終歸何義。謂令信解行此法故。必至證入也。故曰宗之所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六中二。初標章釋名。前辨能詮文體。此明所詮義趣。義中可尊可重可崇尚者。故名為宗。歸向往詣故名為趣。當部等者。如法華宗一乘。涅槃宗佛性。華嚴宗法界。維摩宗不思議解脫等。然宗有多種。若約立敵相對。以明宗者。即語之所表曰宗。此則但取一期所論之義。如言聲是有法定無常為宗等。若約修習行人以明宗者。即心之所尚曰宗。如各隨所習經律論等。今明一部所崇尚者。為尊為主。目之為宗。宗於此者終歸何義。謂令信解行此法故。必至證入也。故曰宗之所歸。

開章如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開章如文。

正辨中今初。隨相法執者。標名也。宗於事法故云隨相。計法定實語云法執。小乘諸師者。宗主也。根本即上座大眾。展轉分成二十部。阿含等者。所依經也。等於正法念佛本行等經。以造下所造論也。即婆沙俱舍等論下諸門中。例有此四。真空無相者。即色即空空病亦空。故言真空。離一切相故云無相般若等等。於八部及諸空經中觀等等。於百論十二門論之類。唯識法相者。唯遮境有識揀心無一切諸法。唯識所變宗相法故。名法相宗。唯識等等於對法百法之類。如來藏緣起者。即如來藏心隨。染淨緣起成諸法也。楞伽等。等於勝鬘密嚴等經。起信等。等於佛性寶性等論。圓融具德者。圓謂圓滿性相周遍。融謂融和理事無礙。具德者。重重無盡。一塵一毛無不稱性。無不包遍。如前圓教中明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正辨中今初。隨相法執者。標名也。宗於事法故云隨相。計法定實語云法執。小乘諸師者。宗主也。根本即上座大眾。展轉分成二十部。阿含等者。所依經也。等於正法念佛本行等經。以造下所造論也。即婆沙俱舍等論下諸門中。例有此四。真空無相者。即色即空空病亦空。故言真空。離一切相故云無相般若等等。於八部及諸空經中觀等等。於百論十二門論之類。唯識法相者。唯遮境有識揀心無一切諸法。唯識所變宗相法故。名法相宗。唯識等等於對法百法之類。如來藏緣起者。即如來藏心隨。染淨緣起成諸法也。楞伽等。等於勝鬘密嚴等經。起信等。等於佛性寶性等論。圓融具德者。圓謂圓滿性相周遍。融謂融和理事無礙。具德者。重重無盡。一塵一毛無不稱性。無不包遍。如前圓教中明。

今此下二指此論也。第四者。即如來藏緣起宗。以論所詮明如來藏。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶等。廣辨染淨諸法緣起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此下二指此論也。第四者。即如來藏緣起宗。以論所詮明如來藏。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶等。廣辨染淨諸法緣起故。

然此下三會五教也。然但佛說成教。人尚曰宗。宗教不異。由是本疏隨教而辨。今則以經料揀故。有寬狹不同也。一經容多教者。如華嚴中具說十惡十善。即人天教也。說四諦十二因緣。即小乘教。具列地位即分教。三天偈云。法性本空寂無取亦無捨。性空即是佛不可得思量。即始教。如心佛亦爾如佛眾生然。心佛及眾生是三無差別。即終教。初發心時便成正覺。即頓教。一切無礙。即圓教也。餘經之中或五四三二多少不定。宗具多經者。如此一論宗百餘本大乘經也。隨何等者。但是諸經了義。皆此所宗。又如一切經中空義。皆是三論所宗。餘皆倣此。此上所明但約宗教俱寬義說。若約狹義如前五教。各詮一義互不相通。如一經只詮一義。此名教狹。宗隨教說亦復如是。此名宗狹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此下三會五教也。然但佛說成教。人尚曰宗。宗教不異。由是本疏隨教而辨。今則以經料揀故。有寬狹不同也。一經容多教者。如華嚴中具說十惡十善。即人天教也。說四諦十二因緣。即小乘教。具列地位即分教。三天偈云。法性本空寂無取亦無捨。性空即是佛不可得思量。即始教。如心佛亦爾如佛眾生然。心佛及眾生是三無差別。即終教。初發心時便成正覺。即頓教。一切無礙。即圓教也。餘經之中或五四三二多少不定。宗具多經者。如此一論宗百餘本大乘經也。隨何等者。但是諸經了義。皆此所宗。又如一切經中空義。皆是三論所宗。餘皆倣此。此上所明但約宗教俱寬義說。若約狹義如前五教。各詮一義互不相通。如一經只詮一義。此名教狹。宗隨教說亦復如是。此名宗狹也。

二唯明此論二。初總一心法義者。以此論中所詮義理雖則廣多。然所宗尚者。皆為顯示一心法三大義也。故為其宗。宗此法義者意在何也。為令生信正解不謬。依解修行行成入證。證極得果歸此一心。故名為趣。然若信一味空理。則厭欣都絕。若信一向法相則聖凡懸隔。斯皆不能起行趣證。今令信一心是凡聖之源。但由迷悟使之有異。則必能起修庶幾果證矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二唯明此論二。初總一心法義者。以此論中所詮義理雖則廣多。然所宗尚者。皆為顯示一心法三大義也。故為其宗。宗此法義者意在何也。為令生信正解不謬。依解修行行成入證。證極得果歸此一心。故名為趣。然若信一味空理。則厭欣都絕。若信一向法相則聖凡懸隔。斯皆不能起行趣證。今令信一心是凡聖之源。但由迷悟使之有異。則必能起修庶幾果證矣。

別者下二別二。初列釋。教說等者。以言詮義義顯言亡。如乘筏渡河至岸捨筏。如下文者。具云當知如來善巧方便。假以言說引導眾生。其旨趣者。皆為離念歸於真如。理事者。先宗後趣。合云事理下有倣此。舉事等者。廣說生滅染淨者。皆為歸於真如理故。如從等者。文云。復次顯示從生滅門即入真如門。所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念。乃至若能觀察知心無念。即得隨順入真如門。以真俗等者。真理一味向即心絕。俗境萬差觀則智起。因此以成止觀二門。故下文云。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毘鉢舍那觀義故。成信即十信位。緣不退即三賢已上。地前比觀未造真如。意在登地親證聖性。以因等者。地上所行十波羅蜜。意在剋證佛果菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別者下二別二。初列釋。教說等者。以言詮義義顯言亡。如乘筏渡河至岸捨筏。如下文者。具云當知如來善巧方便。假以言說引導眾生。其旨趣者。皆為離念歸於真如。理事者。先宗後趣。合云事理下有倣此。舉事等者。廣說生滅染淨者。皆為歸於真如理故。如從等者。文云。復次顯示從生滅門即入真如門。所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念。乃至若能觀察知心無念。即得隨順入真如門。以真俗等者。真理一味向即心絕。俗境萬差觀則智起。因此以成止觀二門。故下文云。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毘鉢舍那觀義故。成信即十信位。緣不退即三賢已上。地前比觀未造真如。意在登地親證聖性。以因等者。地上所行十波羅蜜。意在剋證佛果菩提。

此五下二結示。相由者。初由教故得義。二由義中事故顯理。三由事理為境故。以成止觀行。四由止觀故入證地位。五由入證故得果。斯則展轉相因從淺至。深傳論宗趣也。懸敘義門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五下二結示。相由者。初由教故得義。二由義中事故顯理。三由事理為境故。以成止觀行。四由止觀故入證地位。五由入證故得果。斯則展轉相因從淺至。深傳論宗趣也。懸敘義門竟。

二隨文注解。初論題中二。初釋前四字。四今初總釋四字。言當體者。不同權教。解大者揀小為義。大外有小可揀。豈成至大。今以心性體無際畔。絕諸分量。心行處滅言語道斷。無以名之彊名為大。然大有二義。一是常義。謂竪通三世無始無終。無有一法先之。唯此先於諸法。故名大也。涅槃云。所言大者。名之為常。二者遍義。謂橫該十方。十方窮之無有邊涯。涅槃又云。所言大者。其性廣博猶如虛空。包含者。以論云是心則攝一切世間出世間法。又經云。心精遍圓含裹十方等。體若不遍寧曰包含。若不包含豈名為大。由是包含是大之義也。運載等者。然乘有五種。謂人天聲聞緣覺菩薩。雖則皆有運載之功總名為乘。且義有大小而載有近遠。人乘者謂三歸五戒。運載眾生越於三塗。生於人間。其猶小船纔過谿㵎。天乘者。謂上品十善及四禪八定。運載眾生越於四洲。達於上界。如以次船渡小江河聲聞乘者。謂四諦法門。緣覺乘者。謂十二因緣法門。皆能運載眾生越於三界。到有餘無餘涅槃。成阿羅漢及辟支佛。皆如大船越大江河。菩薩乘者。謂悲智六度法門。運載眾生總越三界二乘之境。到無上菩提大般涅槃之彼岸也。如乘大舶過於大海。法華云。若有眾生從佛世尊。聞法信受勤修精進。求一切智佛智自然智無師智。如來知見力無所畏。愍念安樂無量眾生。利益天人度脫一切。是名大乘菩薩。求此乘故名為摩訶薩。此乃由能乘有利鈍故。所乘有勝劣。令所越有廣狹。俾所至有近遠。今言乘者。則第五菩薩乘也。然上所說。但約常塗。以六度萬行為所乘體。今此論中明所乘者。直約體相。二大故下文云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故等。由是亦名佛乘一乘最上乘。今就通稱。但言大也。言雖不異其義不同。由是此文迥異常說常塗。又說須待能所相契方得名乘。今論直目眾生心。以為大乘法。豈得須具能所耶。故涅槃云。佛性者。名為一乘。大乘下舉所信。以明能信。謂由有此一心三大為勝境故。緣此勝境而發忍樂之心。名為起信。若不然者。信何法是何信耶。信憑何起耶。是故心境合為目也。大乘之起信者。謂由大乘為所緣境故。而發得能緣信心。此則緣大乘以起信心。非起餘心也。所緣勝而能緣劣。大乘之起信依主得名。此約境以顯心也。又亦下對宗以別行。謂信通大小理宜揀之。今起大乘之信。非起餘信。即以別揀通。亦依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨文注解。初論題中二。初釋前四字。四今初總釋四字。言當體者。不同權教。解大者揀小為義。大外有小可揀。豈成至大。今以心性體無際畔。絕諸分量。心行處滅言語道斷。無以名之彊名為大。然大有二義。一是常義。謂竪通三世無始無終。無有一法先之。唯此先於諸法。故名大也。涅槃云。所言大者。名之為常。二者遍義。謂橫該十方。十方窮之無有邊涯。涅槃又云。所言大者。其性廣博猶如虛空。包含者。以論云是心則攝一切世間出世間法。又經云。心精遍圓含裹十方等。體若不遍寧曰包含。若不包含豈名為大。由是包含是大之義也。運載等者。然乘有五種。謂人天聲聞緣覺菩薩。雖則皆有運載之功總名為乘。且義有大小而載有近遠。人乘者謂三歸五戒。運載眾生越於三塗。生於人間。其猶小船纔過谿㵎。天乘者。謂上品十善及四禪八定。運載眾生越於四洲。達於上界。如以次船渡小江河聲聞乘者。謂四諦法門。緣覺乘者。謂十二因緣法門。皆能運載眾生越於三界。到有餘無餘涅槃。成阿羅漢及辟支佛。皆如大船越大江河。菩薩乘者。謂悲智六度法門。運載眾生總越三界二乘之境。到無上菩提大般涅槃之彼岸也。如乘大舶過於大海。法華云。若有眾生從佛世尊。聞法信受勤修精進。求一切智佛智自然智無師智。如來知見力無所畏。愍念安樂無量眾生。利益天人度脫一切。是名大乘菩薩。求此乘故名為摩訶薩。此乃由能乘有利鈍故。所乘有勝劣。令所越有廣狹。俾所至有近遠。今言乘者。則第五菩薩乘也。然上所說。但約常塗。以六度萬行為所乘體。今此論中明所乘者。直約體相。二大故下文云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故等。由是亦名佛乘一乘最上乘。今就通稱。但言大也。言雖不異其義不同。由是此文迥異常說常塗。又說須待能所相契方得名乘。今論直目眾生心。以為大乘法。豈得須具能所耶。故涅槃云。佛性者。名為一乘。大乘下舉所信。以明能信。謂由有此一心三大為勝境故。緣此勝境而發忍樂之心。名為起信。若不然者。信何法是何信耶。信憑何起耶。是故心境合為目也。大乘之起信者。謂由大乘為所緣境故。而發得能緣信心。此則緣大乘以起信心。非起餘心也。所緣勝而能緣劣。大乘之起信依主得名。此約境以顯心也。又亦下對宗以別行。謂信通大小理宜揀之。今起大乘之信。非起餘信。即以別揀通。亦依主釋。

又大下二別釋大乘也。就義等者。論云。所言義者。則有三種。云何為三。一者體大。謂一切法真如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。能生一切世間出世間善因果故。就人等者。論云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。準本疏說。於三大之中。體相是所乘。用大為能乘。三大之中唯一心轉。是故亦大亦乘。持業釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又大下二別釋大乘也。就義等者。論云。所言義者。則有三種。云何為三。一者體大。謂一切法真如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。能生一切世間出世間善因果故。就人等者。論云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。準本疏說。於三大之中。體相是所乘。用大為能乘。三大之中唯一心轉。是故亦大亦乘。持業釋也。

又依下三別釋大字也。七種相應者此皆約人而說境。大性者以諸佛所說。廣大教法為所緣故。行者。自利利他。二利行故。智者我空法空二無分別智故。精進者三祇修行無疲厭故。方便者不住生死及涅槃故。證得者佛地功德悉圓滿故。業者應現十方化眾生故。上六如初。皆言大性。然於七中前五是因。後二是果。果中之二。前體後用。體即智淨相。用則不思議業相。亦即四鏡之後二也。莊嚴瑜伽顯揚等論。並同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依下三別釋大字也。七種相應者此皆約人而說境。大性者以諸佛所說。廣大教法為所緣故。行者。自利利他。二利行故。智者我空法空二無分別智故。精進者三祇修行無疲厭故。方便者不住生死及涅槃故。證得者佛地功德悉圓滿故。業者應現十方化眾生故。上六如初。皆言大性。然於七中前五是因。後二是果。果中之二。前體後用。體即智淨相。用則不思議業相。亦即四鏡之後二也。莊嚴瑜伽顯揚等論。並同此說。

起謂下四別釋起信二。初正明。以有本覺等者。約因緣以明發起也。夫有為法起必因緣力。因緣互闕皆不成立。今信所起須具因緣。故論云。自有熏習之力(自體相熏)又為佛菩薩等慈悲願護故(用熏)能起厭苦之心(信心)乃能進趣向涅槃道。勝境者。如下所說。信真如及佛法僧。以信真如是萬法本。佛是報身。法是六度萬行。僧是地上菩薩。並餘三寶四諦最為勝故。希有信者。以所信之境勝故。令能信之心。則為希有也。若信釋迦彌勒是佛等。則為易有。今信眾生心中真如是凡聖通依。迷之則六趣無窮。悟之則三寶不斷。此為難有。如信皇后王胎貧女聖孕難易可知。此上五句解起字也。能令下釋信字。水清珠者。清水珠也。謂眾生心如水。疑如濁信如珠。珠投濁水水必澄徹。信起疑心心必清淨。故唯識云。於實德能深忍樂欲心淨為性。如水清珠能清濁水。金剛亦云。信心清淨則生實相。信即清淨心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起謂下四別釋起信二。初正明。以有本覺等者。約因緣以明發起也。夫有為法起必因緣力。因緣互闕皆不成立。今信所起須具因緣。故論云。自有熏習之力(自體相熏)又為佛菩薩等慈悲願護故(用熏)能起厭苦之心(信心)乃能進趣向涅槃道。勝境者。如下所說。信真如及佛法僧。以信真如是萬法本。佛是報身。法是六度萬行。僧是地上菩薩。並餘三寶四諦最為勝故。希有信者。以所信之境勝故。令能信之心。則為希有也。若信釋迦彌勒是佛等。則為易有。今信眾生心中真如是凡聖通依。迷之則六趣無窮。悟之則三寶不斷。此為難有。如信皇后王胎貧女聖孕難易可知。此上五句解起字也。能令下釋信字。水清珠者。清水珠也。謂眾生心如水。疑如濁信如珠。珠投濁水水必澄徹。信起疑心心必清淨。故唯識云。於實德能深忍樂欲心淨為性。如水清珠能清濁水。金剛亦云。信心清淨則生實相。信即清淨心也。

何故下二通妨。問意云。從因至果有無量。行門何故此中獨明於信。又信是最淺之法。望於解行證果。未足為奇。如何題中唯明此耶行本者。答前問也。信之一法為入道之弄引。河沙善品因之而起。苟無其信安能起行而至證果。為初機者。答第二問。初機即十信菩薩位居外凡。未入劫數。今論正被此輩故。下文云。是中依未入正定聚眾生故。說修行信心。然是初機之上根也。根若稍下則先入小乘漸次之大。自信己性等及華嚴文。並證行本之義。此義前未說故。故偏引證初機之義。懸談已明故。此不說。餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故下二通妨。問意云。從因至果有無量。行門何故此中獨明於信。又信是最淺之法。望於解行證果。未足為奇。如何題中唯明此耶行本者。答前問也。信之一法為入道之弄引。河沙善品因之而起。苟無其信安能起行而至證果。為初機者。答第二問。初機即十信菩薩位居外凡。未入劫數。今論正被此輩故。下文云。是中依未入正定聚眾生故。說修行信心。然是初機之上根也。根若稍下則先入小乘漸次之大。自信己性等及華嚴文。並證行本之義。此義前未說故。故偏引證初機之義。懸談已明故。此不說。餘文可見。

論者下二釋論字。然論有二類。謂宗釋也。釋論即隨解佛經。猶如章疏即智度金剛法華論等。皆此類也。宗論即宗經建立。如瑜伽唯識婆沙俱舍等。建立下此約宗經解論字。謂建立決定顯了可為。軌則文句言辭判斷。宣說佛經之中深妙法義。行相理趣也。依決下結。謂論者。是決判義也。又論下約立理解論字。謂纂集教法商議論量。自問自答往復徵詰。開析道理發揮真趣。令正理成立邪宗摧破也。此上二解前釋後宗。或可俱約宗論非釋論也。然此五字之中有法有喻。約理約行體用心境。因果教義總為題目也。如前開。題處說。又此一論五分之文。亦不出題中五字。謂解釋分中。顯示正義對治邪執是大。分別發趣道相是乘。修行信心分是起信。初後二分。義當於論。立義分中。即通大等四字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者下二釋論字。然論有二類。謂宗釋也。釋論即隨解佛經。猶如章疏即智度金剛法華論等。皆此類也。宗論即宗經建立。如瑜伽唯識婆沙俱舍等。建立下此約宗經解論字。謂建立決定顯了可為。軌則文句言辭判斷。宣說佛經之中深妙法義。行相理趣也。依決下結。謂論者。是決判義也。又論下約立理解論字。謂纂集教法商議論量。自問自答往復徵詰。開析道理發揮真趣。令正理成立邪宗摧破也。此上二解前釋後宗。或可俱約宗論非釋論也。然此五字之中有法有喻。約理約行體用心境。因果教義總為題目也。如前開。題處說。又此一論五分之文。亦不出題中五字。謂解釋分中。顯示正義對治邪執是大。分別發趣道相是乘。修行信心分是起信。初後二分。義當於論。立義分中。即通大等四字。