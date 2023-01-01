大乘起信論義疏下之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘起信論義疏下之上

淨影寺沙門慧遠撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨影寺沙門慧遠撰

第二番中亦有四門。一定障相。二釋障名。三明斷處。四對障辨脫。言定相者。云何得知。五住性結為煩惱障。事中無知以為智障。如涅槃說。斷除一切貪瞋癡等得心解脫。一切所知無障礙。故得慧解脫。貪瞋癡者即是五住性結煩惱。一切所知得無礙者。當知即是除事無知。又如地經以佛無礙為慧解脫。當知即是除事無知。遠離癡染為心解脫。當知即是五住性結為煩惱障。又雜心云。如來斷除二種無知。一者斷染污。二者斷不染污。染污無知即是五住性結煩惱。不染污無知即是事中無明之心。准驗斯等當知。以彼五住性結為煩惱障。事中無知以為智障。次釋其名。五住性結能起分段變易生死。勞亂行人故名煩惱障。事中闇惑能障如來種知明解。是故說此為智障也。次辨斷處。處別有三。一者世出世間相對分別。二者功用無功用相對分別。三者因果相對分別。就初對中義別有二。一者隱顯互論。地前斷除五住性結。以彼捨相趣順如故。初地以上斷除智障。以彼地上契合法界了達諸法無障礙故。故地經云。於初地中一切世間文訟呪術不可窮盡。二者優劣相形。地前菩薩唯除煩惱。初地以上智行寬廣二障雙除。第二對中義別有二。一者隱顯互論。七地以前唯除煩惱。八地以上滅除智障。如八地中淨佛國土。斷除一切色中無知。九地之中了初心行。滅除一切心行無知。第十地中於諸法中得勝自在。斷一切法中無知。此等皆是除事無知。二者優劣相形。七地以還唯除煩惱。八地以上二障雙除。第三對中義別有二。一者隱顯互論。金剛以還斷煩惱障。如來地中種智現起。了達一切差別諸法。斷除智障。以事無知難除斷故至佛乃盡。二者優劣相形。金剛以還唯斷煩惱。如來果德二障雙斷。次辨對障明脫。除煩惱障得心解脫。滅除智障得慧解脫。言心脫者其有二種。一佛菩薩行世間心。二佛菩薩第一義心。斷四住故世諦心脫。除無明故真諦心脫。言慧脫者諸照世間一切種知得解脫也。第三番中亦有四門。一定其障相。二釋障名。三明斷處。四對障辨脫。言定相者云何得知。五住性結及事無知為煩惱障。分別之智以為智障。如勝鬘云。五住及起同名煩惱。明知五住及事無智是煩惱障。言分別智為智障者如寶性論說。有四種障不得如來淨我樂常。一者緣相謂無明地。以是障故不得如來究竟真淨。二者因相謂無漏業。以是障故不得真我。三者生相謂意生身。以是障故不得真樂。四者壞相謂變易生死。以是障故不得真常。彼既宣說無漏業障不得真我。是故定知。分別緣智是其智障。又如地經六地中說智障淨因事。謂不分別空三昧。以不分別為智障淨。明知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二番中亦有四門。一定障相。二釋障名。三明斷處。四對障辨脫。言定相者。云何得知。五住性結為煩惱障。事中無知以為智障。如涅槃說。斷除一切貪瞋癡等得心解脫。一切所知無障礙。故得慧解脫。貪瞋癡者即是五住性結煩惱。一切所知得無礙者。當知即是除事無知。又如地經以佛無礙為慧解脫。當知即是除事無知。遠離癡染為心解脫。當知即是五住性結為煩惱障。又雜心云。如來斷除二種無知。一者斷染污。二者斷不染污。染污無知即是五住性結煩惱。不染污無知即是事中無明之心。准驗斯等當知。以彼五住性結為煩惱障。事中無知以為智障。次釋其名。五住性結能起分段變易生死。勞亂行人故名煩惱障。事中闇惑能障如來種知明解。是故說此為智障也。次辨斷處。處別有三。一者世出世間相對分別。二者功用無功用相對分別。三者因果相對分別。就初對中義別有二。一者隱顯互論。地前斷除五住性結。以彼捨相趣順如故。初地以上斷除智障。以彼地上契合法界了達諸法無障礙故。故地經云。於初地中一切世間文訟呪術不可窮盡。二者優劣相形。地前菩薩唯除煩惱。初地以上智行寬廣二障雙除。第二對中義別有二。一者隱顯互論。七地以前唯除煩惱。八地以上滅除智障。如八地中淨佛國土。斷除一切色中無知。九地之中了初心行。滅除一切心行無知。第十地中於諸法中得勝自在。斷一切法中無知。此等皆是除事無知。二者優劣相形。七地以還唯除煩惱。八地以上二障雙除。第三對中義別有二。一者隱顯互論。金剛以還斷煩惱障。如來地中種智現起。了達一切差別諸法。斷除智障。以事無知難除斷故至佛乃盡。二者優劣相形。金剛以還唯斷煩惱。如來果德二障雙斷。次辨對障明脫。除煩惱障得心解脫。滅除智障得慧解脫。言心脫者其有二種。一佛菩薩行世間心。二佛菩薩第一義心。斷四住故世諦心脫。除無明故真諦心脫。言慧脫者諸照世間一切種知得解脫也。第三番中亦有四門。一定其障相。二釋障名。三明斷處。四對障辨脫。言定相者云何得知。五住性結及事無知為煩惱障。分別之智以為智障。如勝鬘云。五住及起同名煩惱。明知五住及事無智是煩惱障。言分別智為智障者如寶性論說。有四種障不得如來淨我樂常。一者緣相謂無明地。以是障故不得如來究竟真淨。二者因相謂無漏業。以是障故不得真我。三者生相謂意生身。以是障故不得真樂。四者壞相謂變易生死。以是障故不得真常。彼既宣說無漏業障不得真我。是故定知。分別緣智是其智障。又如地經六地中說智障淨因事。謂不分別空三昧。以不分別為智障淨。明知

即用分別之智以為智障。又楞伽經云。妄想爾炎慧彼滅得我涅槃。滅爾炎慧方名涅槃。明知。所滅妄慧是障。又龍樹說。如彼覺觀。望下為善。望第二禪即是罪過。乃至非想望下為善。望出世道即是罪過。緣智如是。望世為善。望其實性亦是罪過。既言罪過何為非障。次釋其名。五住性結及事無知體。是闇惑勞亂之法故名煩惱。緣智礙真故名智障。問曰。此智能顯真。故經中說為了因也。何故今說為智障乎。多義如真故復名障。如藥治病若藥不去藥復成患。此亦如是。云何妨真。如維摩說。寂滅是菩提。滅諸相故此智是相。所以是障。不觀是菩提。離諸緣故此智是緣。所以為障。不行是菩提。無憶念故此智憶念。所以為障。斷是菩提。斷諸是故此智是見。所以是障。離是菩提。離妄想故此知妄想。所以是障。障是菩提。障諸願故此智是願。所以是障。菩提真明此智性闇。所以是障。如世樂受。性是行苦。如是等過不可具陳。皆違真德故說為障。次辨斷處。斷處有二。一者地前地上相對分別。二者直就地上世出世間相對分別。就初對中義別有二。一隱顯互論。解行已前增相修故斷煩惱障。初地以上捨相修故斷除智障。云何增相能除煩惱。煩惱正以闇惑為患。從初已來修習明解緣智轉增闇惑漸捨。至解行時明解增上惑障窮盡。說之為斷。云何捨相。能斷智障。智障正以分別為過。初地以上窮證自實緣修漸捨。分別過滅名斷智障。二優劣相形。地前菩薩唯斷煩惱。初地以上對治深廣二障雙除。若論事識解滅者地前亦得。但不論耳。次就地上世出世間相對分別。初二三地名為世間。四地以上名為出世。於中亦有二門分別。一者隱顯互論。三地以還世間之行斷煩惱障。四地以上出世真慧斷除智障。云何世間除煩惱障。如地論說初地斷除凡夫我相障。凡夫我障即是見一處住地。第二地中斷除能犯惑煩惱。犯惑煩惱即是欲愛色愛有愛三種住地。第三地中斷除闇相聞思修等諸法妄障。闇相即是無明住地。是故明地世間但斷煩惱障也。云何出世能斷智障。智障有三。一是智障。所謂空有之心。二是體障。所謂建立神智之體。相狀如何。謂彼緣智正觀諸法非有非無。捨前分別有無礙。雖捨分別有無之礙而猶見已以為能觀。如為所觀。見已能觀。心與如異。如為所觀。如與心別。由見已心與如別故未能泯捨神知之礙。說為體障。三是治想。通而論之向前二種俱是治想。但此一門治中究竟偏與治名。然此治相亦是緣智。對治破前神智之礙。實心合如。雖復合如論其體猶是七識生滅之法。障於真證無生滅慧故名為障。障別如此。治斷云何。始從四地乃至七地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即用分別之智以為智障。又楞伽經云。妄想爾炎慧彼滅得我涅槃。滅爾炎慧方名涅槃。明知。所滅妄慧是障。又龍樹說。如彼覺觀。望下為善。望第二禪即是罪過。乃至非想望下為善。望出世道即是罪過。緣智如是。望世為善。望其實性亦是罪過。既言罪過何為非障。次釋其名。五住性結及事無知體。是闇惑勞亂之法故名煩惱。緣智礙真故名智障。問曰。此智能顯真。故經中說為了因也。何故今說為智障乎。多義如真故復名障。如藥治病若藥不去藥復成患。此亦如是。云何妨真。如維摩說。寂滅是菩提。滅諸相故此智是相。所以是障。不觀是菩提。離諸緣故此智是緣。所以為障。不行是菩提。無憶念故此智憶念。所以為障。斷是菩提。斷諸是故此智是見。所以是障。離是菩提。離妄想故此知妄想。所以是障。障是菩提。障諸願故此智是願。所以是障。菩提真明此智性闇。所以是障。如世樂受。性是行苦。如是等過不可具陳。皆違真德故說為障。次辨斷處。斷處有二。一者地前地上相對分別。二者直就地上世出世間相對分別。就初對中義別有二。一隱顯互論。解行已前增相修故斷煩惱障。初地以上捨相修故斷除智障。云何增相能除煩惱。煩惱正以闇惑為患。從初已來修習明解緣智轉增闇惑漸捨。至解行時明解增上惑障窮盡。說之為斷。云何捨相。能斷智障。智障正以分別為過。初地以上窮證自實緣修漸捨。分別過滅名斷智障。二優劣相形。地前菩薩唯斷煩惱。初地以上對治深廣二障雙除。若論事識解滅者地前亦得。但不論耳。次就地上世出世間相對分別。初二三地名為世間。四地以上名為出世。於中亦有二門分別。一者隱顯互論。三地以還世間之行斷煩惱障。四地以上出世真慧斷除智障。云何世間除煩惱障。如地論說初地斷除凡夫我相障。凡夫我障即是見一處住地。第二地中斷除能犯惑煩惱。犯惑煩惱即是欲愛色愛有愛三種住地。第三地中斷除闇相聞思修等諸法妄障。闇相即是無明住地。是故明地世間但斷煩惱障也。云何出世能斷智障。智障有三。一是智障。所謂空有之心。二是體障。所謂建立神智之體。相狀如何。謂彼緣智正觀諸法非有非無。捨前分別有無礙。雖捨分別有無之礙而猶見已以為能觀。如為所觀。見已能觀。心與如異。如為所觀。如與心別。由見已心與如別故未能泯捨神知之礙。說為體障。三是治想。通而論之向前二種俱是治想。但此一門治中究竟偏與治名。然此治相亦是緣智。對治破前神智之礙。實心合如。雖復合如論其體猶是七識生滅之法。障於真證無生滅慧故名為障。障別如此。治斷云何。始從四地乃至七地

斷除智障。入第八地斷除體障。八地以上至如來地斷除治想。云何斷智障。四五六地觀空破有。捨離分別取有之智。故地經中廣明。四地觀察諸法。不生不滅。捨離分別解法慢障。第五地中觀察三世。佛法平等。捨離分別身淨慢心。第六地中觀法平等。捨離分別染淨慢心。此等皆是觀空破取有之心。第七地中觀諸法如。捨前分別取空之心。離如此等名斷智障。云何八地斷除體障。前七地中雖觀法如猶見己心。以為能觀。如為所觀。以是見故心與如異。不能廣大任運不動入第八地。破此等礙。觀察如外由來無心。心外無如。如外無心無心異如。心外無如無如異心。無心異如不見能知。無如異心不見所知。能所既亡泯同一相。便捨分別功用之意。捨功用故行與如等。廣大不動名入八地。此德成時名斷體障。云何八地至如來地斷除治想。向前八地雖除體障治想猶存。故八地云。此第八地雖無障相非無治想。然此治想八地以上漸次除至佛乃盡。彼云何斷者。分別息故真相現前。覺法唯真本末無妄。以此見真。無妄力故能令妄治。前不生後。後不起前。於是滅盡也。二者優劣相形。初二三地對治微劣唯斷煩惱。四地以上對治深廣二障雙除。若通言之始從初地乃至佛地當知。念念二障並斷。緣智漸明斷煩惱障。真法漸顯滅智障。治斷如是。次對障辨脫。就此門中除斷煩惱二脫俱生。息除智障二脫俱顯。相狀如何。前修對治斷煩惱時能治之道必依真起。所依之真恒隨妄轉。故以妄修動發真心。令彼真中二脫德生。真德雖生與第七識緣智和合。為彼隱覆真德不顯。息除彼智真德方顯。其猶臈印印與泥合。令彼泥上文像隨生。泥文雖生臈印䨱之不得顯現。動去臈印其文方顯。彼亦如是。二障之義難以測窮。且隨大綱略樹旨況。今此論中辨二障者是第二番也。五住相望四住及起同為煩惱障。無明及起齊為智障。故地持無明以妄同為智障。就無明中隨義更論。所起恒沙復為煩惱。無明住地獨為智障。故此論中。但無明地以為智障。染心恒沙以為煩惱障也。問曰。於彼事識之中取性無明是何地收。妄識之中所有愛見是何地收。斷言。不定略有二義。一隱顯互論。彼事識中取性無明。以本後末攝為四住。彼妄識中所有愛見。以末從本收為無明。二隨義通論。妄識之中所有見皆四住收。事識中所有無明亦無明攝。次隨文釋。此中有二。一者別障。二者此義云何以下釋其義相。言染心義者。業識以下乃至讀識以為染心。能障真如根本智者。是恒沙惑亂勞義強。能障真如寂滅智也。無明義者是根本無明地也。障世間自然業智者。無明是其迷闇義。故障佛種智真明解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除智障。入第八地斷除體障。八地以上至如來地斷除治想。云何斷智障。四五六地觀空破有。捨離分別取有之智。故地經中廣明。四地觀察諸法。不生不滅。捨離分別解法慢障。第五地中觀察三世。佛法平等。捨離分別身淨慢心。第六地中觀法平等。捨離分別染淨慢心。此等皆是觀空破取有之心。第七地中觀諸法如。捨前分別取空之心。離如此等名斷智障。云何八地斷除體障。前七地中雖觀法如猶見己心。以為能觀。如為所觀。以是見故心與如異。不能廣大任運不動入第八地。破此等礙。觀察如外由來無心。心外無如。如外無心無心異如。心外無如無如異心。無心異如不見能知。無如異心不見所知。能所既亡泯同一相。便捨分別功用之意。捨功用故行與如等。廣大不動名入八地。此德成時名斷體障。云何八地至如來地斷除治想。向前八地雖除體障治想猶存。故八地云。此第八地雖無障相非無治想。然此治想八地以上漸次除至佛乃盡。彼云何斷者。分別息故真相現前。覺法唯真本末無妄。以此見真。無妄力故能令妄治。前不生後。後不起前。於是滅盡也。二者優劣相形。初二三地對治微劣唯斷煩惱。四地以上對治深廣二障雙除。若通言之始從初地乃至佛地當知。念念二障並斷。緣智漸明斷煩惱障。真法漸顯滅智障。治斷如是。次對障辨脫。就此門中除斷煩惱二脫俱生。息除智障二脫俱顯。相狀如何。前修對治斷煩惱時能治之道必依真起。所依之真恒隨妄轉。故以妄修動發真心。令彼真中二脫德生。真德雖生與第七識緣智和合。為彼隱覆真德不顯。息除彼智真德方顯。其猶臈印印與泥合。令彼泥上文像隨生。泥文雖生臈印䨱之不得顯現。動去臈印其文方顯。彼亦如是。二障之義難以測窮。且隨大綱略樹旨況。今此論中辨二障者是第二番也。五住相望四住及起同為煩惱障。無明及起齊為智障。故地持無明以妄同為智障。就無明中隨義更論。所起恒沙復為煩惱。無明住地獨為智障。故此論中。但無明地以為智障。染心恒沙以為煩惱障也。問曰。於彼事識之中取性無明是何地收。妄識之中所有愛見是何地收。斷言。不定略有二義。一隱顯互論。彼事識中取性無明。以本後末攝為四住。彼妄識中所有愛見。以末從本收為無明。二隨義通論。妄識之中所有見皆四住收。事識中所有無明亦無明攝。次隨文釋。此中有二。一者別障。二者此義云何以下釋其義相。言染心義者。業識以下乃至讀識以為染心。能障真如根本智者。是恒沙惑亂勞義強。能障真如寂滅智也。無明義者是根本無明地也。障世間自然業智者。無明是其迷闇義。故障佛種智真明解

也。自然業者是不思議作業也。所障法者謂證教二道法報兩果也。自下第二釋其相。釋二障故即分為二。初為煩惱後為智障。此義云何者設問發起。以依染心者是業識也。末中第一故名之為依。言能見能現妄取境界者轉現智識。略無續識。亦可。此是六識體故。所以不論。違平等性者。以染心者是分別心。真心寂靜故正相返。所以違者下顯違由。以一切法常靜無起相。此舉理略無惑相。然此自解無明不覺妄者。是釋者障與法違故者。無明闇惑。種智真明。故相返也。下釋其由。不能得知一切世間種種境界故者。是舉所障。諸界根原故。故說二障也。自下第五明捨滅義。此中有二。一者直明捨滅。二者問以下難解重顯。就初中有三。一者舉惑體。二者又麁中之麁以下據人以辨。三者此二種以下明捨滅之相。復次生滅相有二種者。總標其數。與心相應者。末後二識及與六識也。與心不相應者。根本四住也。自下就人以辨。麁中之麁凡夫境者。是六識也。麁中細者。智續兩識也。細中麁者。是染心也。恒沙末故名之為麁。菩薩境界者。種性以上乃至金剛心也。細中之細佛境界者。是根本無明識。自下第三明捨滅相。此中有二。一者明起由。二者若因滅以下明滅由也。此二種生滅依無明薰習而有者。以眾惑本故以末論本也。依因者不覺義者即是無明也。緣者六塵境界也。具此因緣得立生滅。次辨滅相。若因滅則緣滅者。境界無自由心而成。故上中言三界虛偽但一心作。能成心滅所成亦滅也。因滅故不相應心滅者。明亡本故末竭。是業轉現識也。緣滅故相應心滅者。境界亡故隨境心亡。此之明其不相應心妄故境界亦妄。境界妄故相應心亦妄也。次辨重顯。此中初問後答。問意者。若心滅者云何相續者。相應不相應皆是滅者眾生則無心。云何續有。若相續者云何說滅者。妄心恒續者云何眾生滅妄成真乎。就妄心進退徵難。答中有三。初明法說。中明開喻。後辨合喻。言滅者唯心相滅者。是妄識也。非心體滅者是真識也。妄識全亡不妨真有。真識常有故眾生非斷。妄識終滅故眾生成真。言風者喻無明也。水喻真識也。動喻妄識也。若水滅者則風斷絕無依止者。是作設喻。非無水也。而顯依義故為此說。何以得知。設喻非正。下則解釋以水不滅風相相續。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。是故明知。是設喻也。無明亦爾以下合喻。無明合上如風。依心體者合上依水。言而動者合上有動相也。若心體滅者合上假設喻也。以體不滅心得相續。去合上水不滅故風相相續也。唯癡滅故心相隨滅者。合上唯風滅故動風隨滅也。非心智滅者。合上非是水滅也。自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。自然業者是不思議作業也。所障法者謂證教二道法報兩果也。自下第二釋其相。釋二障故即分為二。初為煩惱後為智障。此義云何者設問發起。以依染心者是業識也。末中第一故名之為依。言能見能現妄取境界者轉現智識。略無續識。亦可。此是六識體故。所以不論。違平等性者。以染心者是分別心。真心寂靜故正相返。所以違者下顯違由。以一切法常靜無起相。此舉理略無惑相。然此自解無明不覺妄者。是釋者障與法違故者。無明闇惑。種智真明。故相返也。下釋其由。不能得知一切世間種種境界故者。是舉所障。諸界根原故。故說二障也。自下第五明捨滅義。此中有二。一者直明捨滅。二者問以下難解重顯。就初中有三。一者舉惑體。二者又麁中之麁以下據人以辨。三者此二種以下明捨滅之相。復次生滅相有二種者。總標其數。與心相應者。末後二識及與六識也。與心不相應者。根本四住也。自下就人以辨。麁中之麁凡夫境者。是六識也。麁中細者。智續兩識也。細中麁者。是染心也。恒沙末故名之為麁。菩薩境界者。種性以上乃至金剛心也。細中之細佛境界者。是根本無明識。自下第三明捨滅相。此中有二。一者明起由。二者若因滅以下明滅由也。此二種生滅依無明薰習而有者。以眾惑本故以末論本也。依因者不覺義者即是無明也。緣者六塵境界也。具此因緣得立生滅。次辨滅相。若因滅則緣滅者。境界無自由心而成。故上中言三界虛偽但一心作。能成心滅所成亦滅也。因滅故不相應心滅者。明亡本故末竭。是業轉現識也。緣滅故相應心滅者。境界亡故隨境心亡。此之明其不相應心妄故境界亦妄。境界妄故相應心亦妄也。次辨重顯。此中初問後答。問意者。若心滅者云何相續者。相應不相應皆是滅者眾生則無心。云何續有。若相續者云何說滅者。妄心恒續者云何眾生滅妄成真乎。就妄心進退徵難。答中有三。初明法說。中明開喻。後辨合喻。言滅者唯心相滅者。是妄識也。非心體滅者是真識也。妄識全亡不妨真有。真識常有故眾生非斷。妄識終滅故眾生成真。言風者喻無明也。水喻真識也。動喻妄識也。若水滅者則風斷絕無依止者。是作設喻。非無水也。而顯依義故為此說。何以得知。設喻非正。下則解釋以水不滅風相相續。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。是故明知。是設喻也。無明亦爾以下合喻。無明合上如風。依心體者合上依水。言而動者合上有動相也。若心體滅者合上假設喻也。以體不滅心得相續。去合上水不滅故風相相續也。唯癡滅故心相隨滅者。合上唯風滅故動風隨滅也。非心智滅者。合上非是水滅也。自

下第三明其真妄熏習之義。此中有三。一者標熏法體。二者熏習義者以下略釋熏義。三者云何熏習起染以下廣顯熏相。復次有四種熏者是總表數也。染淨法起不斷絕者熏習功能。言淨法者即第八識也。言染因者即無明識也。言妄心者第七識中。始從業識乃至相續通名業識。言妄境者謂妄想心所起一切虛偽境界。此四種者熏法體也。此四猶是地持論中如是。如實凡愚不知起八妄而生三事。真如熏習猶彼如是如實。無明熏習者猶彼凡愚不知也。妄心熏習者猶彼八妄想也。妄境熏者猶是彼處生三事中初虛偽事。問曰。何故事識及事根塵不說熏習。答。此條中未明熏習所起末故。故不論也。自下第二略釋熏義。此中有三。一者題名。二者開喻。三者此亦如是以下合喻也。熏習義者是顯名也。言世間衣服者喻染淨法體也。實無香者喻行用也。若人以香熏故則有香氣者。喻行者隨緣熏習故染淨之用。次下合喻。此亦如此。真中無染。妄熏令有。妄中無淨。真熏使有。故彼妄中得有方便對治行起。釋意如此。自下第三云何熏習起以下廣辨熏相。此中有二。一者辨熏習起染。二者云何熏習起淨法以下明其熏習起淨。就初中有二。一者就前四明其熏習相生次第。二者此妄境熏習以下別明熏習所起不同。云何起染法不斷者是題名也。以依第一真如法故使有第二無明染因。以有無明故即有第三妄心。以有妄心故則有第四妄境界也。以有境界緣故即熏習妄心。令其染著造業受苦也。念者愛也。著者見也。次第二從此妄境界以下明其熏習所起不同。從末尋本次第辨之。能熏法體四故所熏應四。而文滅無真如熏習所起之義。此妄境熏習有二種者是題名也。此境熏習起事識也。念者愛也。取者見也。即是十使也。言起心熏習者是第二也。言業識者第七識也。熏習起妄識果。謂受二乘菩薩變易細苦。即正果也。言增長分別事識者。是六識緣由果。凡夫業繫苦者分段麁苦也。無明熏中起妄識者其近果。起事識者是其遠果。真如熏習亦有二種。一者起無明。二者起妄心。以彼真如無分別故能起無明。覺知性故能起妄心。此後一門釋中無也。推章門中具有此義。自下第二明熏起淨。此中有二。一者明其真妄相熏起淨。二者真如熏習義以下明其唯真熏習起淨。就初中有二。一者真妄總明。二者妄心熏習以下別明妄熏起淨。又遠法師解。云何起淨法不斷者此文早著。以有真如法故以下樂求涅槃。以還攝上真如熏習也。然後應著云何起淨法。以此妄心以下第二起淨文也。此中有二。一者明妄熏真。二者明真熏妄。就初中有二。一者能熏。二者妄心熏以下明其所熏。此二種釋文隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三明其真妄熏習之義。此中有三。一者標熏法體。二者熏習義者以下略釋熏義。三者云何熏習起染以下廣顯熏相。復次有四種熏者是總表數也。染淨法起不斷絕者熏習功能。言淨法者即第八識也。言染因者即無明識也。言妄心者第七識中。始從業識乃至相續通名業識。言妄境者謂妄想心所起一切虛偽境界。此四種者熏法體也。此四猶是地持論中如是。如實凡愚不知起八妄而生三事。真如熏習猶彼如是如實。無明熏習者猶彼凡愚不知也。妄心熏習者猶彼八妄想也。妄境熏者猶是彼處生三事中初虛偽事。問曰。何故事識及事根塵不說熏習。答。此條中未明熏習所起末故。故不論也。自下第二略釋熏義。此中有三。一者題名。二者開喻。三者此亦如是以下合喻也。熏習義者是顯名也。言世間衣服者喻染淨法體也。實無香者喻行用也。若人以香熏故則有香氣者。喻行者隨緣熏習故染淨之用。次下合喻。此亦如此。真中無染。妄熏令有。妄中無淨。真熏使有。故彼妄中得有方便對治行起。釋意如此。自下第三云何熏習起以下廣辨熏相。此中有二。一者辨熏習起染。二者云何熏習起淨法以下明其熏習起淨。就初中有二。一者就前四明其熏習相生次第。二者此妄境熏習以下別明熏習所起不同。云何起染法不斷者是題名也。以依第一真如法故使有第二無明染因。以有無明故即有第三妄心。以有妄心故則有第四妄境界也。以有境界緣故即熏習妄心。令其染著造業受苦也。念者愛也。著者見也。次第二從此妄境界以下明其熏習所起不同。從末尋本次第辨之。能熏法體四故所熏應四。而文滅無真如熏習所起之義。此妄境熏習有二種者是題名也。此境熏習起事識也。念者愛也。取者見也。即是十使也。言起心熏習者是第二也。言業識者第七識也。熏習起妄識果。謂受二乘菩薩變易細苦。即正果也。言增長分別事識者。是六識緣由果。凡夫業繫苦者分段麁苦也。無明熏中起妄識者其近果。起事識者是其遠果。真如熏習亦有二種。一者起無明。二者起妄心。以彼真如無分別故能起無明。覺知性故能起妄心。此後一門釋中無也。推章門中具有此義。自下第二明熏起淨。此中有二。一者明其真妄相熏起淨。二者真如熏習義以下明其唯真熏習起淨。就初中有二。一者真妄總明。二者妄心熏習以下別明妄熏起淨。又遠法師解。云何起淨法不斷者此文早著。以有真如法故以下樂求涅槃。以還攝上真如熏習也。然後應著云何起淨法。以此妄心以下第二起淨文也。此中有二。一者明妄熏真。二者明真熏妄。就初中有二。一者能熏。二者妄心熏以下明其所熏。此二種釋文隨

念無傷。云何熏習起淨者是題名也。所謂以下正辨。以有真如故無明令熏起。厭生死樂涅槃也。此之真熏妄也。次辨妄熏真也。以有妄心厭離生死求涅槃。故熏習真心。自信己性。唯是真如智外無法。但妄心顛倒所見以知外境無所有。故種種方便修習離念起真之行。雖有所修不取不念。久修力故無明則滅。無明滅故妄心不生。妄心不生故妄境隨□。境界妄故心相俱盡。名得涅槃。得涅槃故自然成就不思議業用充法界也。因緣俱滅者因是心也。緣是境也。言涅槃者性淨法佛也。不思議業者是方便報佛也。釋意如此。自下明其別妄熏起淨。妄心熏者六七識也。言分別事識者。謂凡夫二乘厭生死苦取向涅槃。此六識中方便修行熏發真也。言意熏習者。謂諸菩薩見虛妄法。無所貪取。知真如法寂靜安隱。發心勇猛趣大涅槃。此七識中方便修行熏發真也。彼說七識以之為意。非六識中意識也。自下第二明唯真熏妄。此中有二。一者明其所顯所熏妄義。二者復次真如自體相者以下明其所表理體平等。問曰。所顯所表有何著別。答。言所顯者此真理中。隨修習緣有可顯義。轉理成行。以緣照解斷惑。所顯故名所顯。所言表者。真如理體平等一味絕言離相。然理不自顯。寄法以表故名所表。法不自成。以理熏故真法方成。故此理中有二義。故此中辨也。就初中有二。一者就始中明真熏妄。二者復次染法以下就修明其真妄盡不盡義。就初中有二。一者明能熏法。二者此體用熏習以下明所熏人。就初中有三。一者總標舉類。二者列章門。三者自體熏者以下釋二章門。真如熏習有二種者是題名也。云何以下列章門。謂體用也。自體相熏習者以下第三列釋。此中有二。一者釋體章門。二者用熏習者以下釋用章門。就初中有二。一者正出其體。二者問答重釋。言無漏法者。法身本體法佛之性。言不思議作業性者。是報佛性也。有此二性熏習力。故令起妄解斷惑。已後轉理成行。地前名為性種習種。地上名為證教二道。佛果名為法報二佛。虛法為言。名為性淨方便涅槃。自下第二重顯。此中有二。一問二答。問意者。若便真能熏妄起善行者一切眾生皆有真如。何不等勳齊便發心起修善行能入涅槃。而諸眾生有信無信優劣。前後無量差別。就第二答中有二。一者明真妄根原。正答上問。二者又諸佛法有因緣以下明緣修對治。此之遠答也。就初中有三。一者明真。二者而有以下明妄根本。三者唯如來下結難知也。言真如本一者。諸眾生中真如理一本來無二。故成佛時以理成故。但是一佛無有二也。何故名諸佛。此是處緣故爾。非理中諸也。此真如根原也。自下第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念無傷。云何熏習起淨者是題名也。所謂以下正辨。以有真如故無明令熏起。厭生死樂涅槃也。此之真熏妄也。次辨妄熏真也。以有妄心厭離生死求涅槃。故熏習真心。自信己性。唯是真如智外無法。但妄心顛倒所見以知外境無所有。故種種方便修習離念起真之行。雖有所修不取不念。久修力故無明則滅。無明滅故妄心不生。妄心不生故妄境隨□。境界妄故心相俱盡。名得涅槃。得涅槃故自然成就不思議業用充法界也。因緣俱滅者因是心也。緣是境也。言涅槃者性淨法佛也。不思議業者是方便報佛也。釋意如此。自下明其別妄熏起淨。妄心熏者六七識也。言分別事識者。謂凡夫二乘厭生死苦取向涅槃。此六識中方便修行熏發真也。言意熏習者。謂諸菩薩見虛妄法。無所貪取。知真如法寂靜安隱。發心勇猛趣大涅槃。此七識中方便修行熏發真也。彼說七識以之為意。非六識中意識也。自下第二明唯真熏妄。此中有二。一者明其所顯所熏妄義。二者復次真如自體相者以下明其所表理體平等。問曰。所顯所表有何著別。答。言所顯者此真理中。隨修習緣有可顯義。轉理成行。以緣照解斷惑。所顯故名所顯。所言表者。真如理體平等一味絕言離相。然理不自顯。寄法以表故名所表。法不自成。以理熏故真法方成。故此理中有二義。故此中辨也。就初中有二。一者就始中明真熏妄。二者復次染法以下就修明其真妄盡不盡義。就初中有二。一者明能熏法。二者此體用熏習以下明所熏人。就初中有三。一者總標舉類。二者列章門。三者自體熏者以下釋二章門。真如熏習有二種者是題名也。云何以下列章門。謂體用也。自體相熏習者以下第三列釋。此中有二。一者釋體章門。二者用熏習者以下釋用章門。就初中有二。一者正出其體。二者問答重釋。言無漏法者。法身本體法佛之性。言不思議作業性者。是報佛性也。有此二性熏習力。故令起妄解斷惑。已後轉理成行。地前名為性種習種。地上名為證教二道。佛果名為法報二佛。虛法為言。名為性淨方便涅槃。自下第二重顯。此中有二。一問二答。問意者。若便真能熏妄起善行者一切眾生皆有真如。何不等勳齊便發心起修善行能入涅槃。而諸眾生有信無信優劣。前後無量差別。就第二答中有二。一者明真妄根原。正答上問。二者又諸佛法有因緣以下明緣修對治。此之遠答也。就初中有三。一者明真。二者而有以下明妄根本。三者唯如來下結難知也。言真如本一者。諸眾生中真如理一本來無二。故成佛時以理成故。但是一佛無有二也。何故名諸佛。此是處緣故爾。非理中諸也。此真如根原也。自下第二

明妄根原。然若爾者何故眾生差別者。有無量無明本來成就。此之根本也。過恒沙等上煩惱者枝條末也。我見愛者是四住所起也。此眾惑者皆依無明。如此無明熏習真如。真如隨緣差別不同。如虛空本一而隨有處大小不同。若破有處即虛空無大小相。此亦如此。隨染緣故利鈍差別。若離染緣則平等一味。無上下優劣。問曰。若初真一何故起染原薄不同。答。無始無明等同品無有麁細。智識以後染著不同。心慮異故。續識以後起成深淺。故果報優劣上下不等利鈍差別。然此義者非凡所能知。自下第三結難知。唯如來能知故也。故大經言。十住菩薩見終不見始。佛乃窮了見始見終。自下第二隨對治。此中有三。一者法說。二者如木中下開譬。三者眾生亦爾下合喻。言有因有緣者。因者內心。緣謂外緣。譬意者木雖有火不能自燒。眾生雖有真如之性不能獨熏自成涅槃。合中可解。言示教利喜者。四諦三轉法輪也。示猶示轉。教猶勸轉。利喜是其猶證轉也。示轉者示苦示集。示滅示道名示轉也。言勸轉者苦應知集應斷。道應修滅應證。言證轉者苦我已知。集我已斷。道我已修。滅我已證也。示可當相示苦令知。教集應斷。道利應修。滅喜應證也。以此四諦入道之詮故。以四諦向涅槃道也。自下第二釋用章門。此中有三。一者總表舉數。二者云何以下列二章門。三者釋二章門。用熏習者是顯名也。即眾生外緣之力者。謂佛菩薩證如起用。攝化眾生令修善法。自下列章門。差別緣者此應身化也。平等緣者真身攝也。自下第三釋章門。釋二章門故即有二。就初中有三。一者正釋差別。二者此緣有二以下就時以辨。謂時遠近也。三者是近遠二緣分別。以下就益以辨。增長行者修行時益。受道緣者得果時益。平等緣者以下釋第二章門。諸佛菩薩久發大願誓度一切。以此善根熏習力故。自然常隨一切眾生隨應見聞而為示現。謂示如來平等法身也。以同體智力者此觀照彼苦也。令諸眾生依三昧力平等見佛。此真身攝也。能熏如是。次明所熏人。此中有二。一者題名舉數。謂此體用勳習分別有二種也。二者列名即釋。言未相應者是凡二乘地前菩薩也。此中初明體未相應。後明未得自然以下用未相應。言意意識者是七六識也。是妄識心中信順修行。而未能捨離分別之念與實相應也。未得自在業修行者。未得無功用自在行也。問曰。地前菩薩五生自在。何故未得自在業耶。答。隱細從麁。是故此論。已相應者謂初地以上出世法身菩薩令捨妄心。除滅無明契證真如。與佛如來法身相應無有分別。唯依法身自然修行趣佛智海也。復次染法自下第二明盡不盡。此中有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明妄根原。然若爾者何故眾生差別者。有無量無明本來成就。此之根本也。過恒沙等上煩惱者枝條末也。我見愛者是四住所起也。此眾惑者皆依無明。如此無明熏習真如。真如隨緣差別不同。如虛空本一而隨有處大小不同。若破有處即虛空無大小相。此亦如此。隨染緣故利鈍差別。若離染緣則平等一味。無上下優劣。問曰。若初真一何故起染原薄不同。答。無始無明等同品無有麁細。智識以後染著不同。心慮異故。續識以後起成深淺。故果報優劣上下不等利鈍差別。然此義者非凡所能知。自下第三結難知。唯如來能知故也。故大經言。十住菩薩見終不見始。佛乃窮了見始見終。自下第二隨對治。此中有三。一者法說。二者如木中下開譬。三者眾生亦爾下合喻。言有因有緣者。因者內心。緣謂外緣。譬意者木雖有火不能自燒。眾生雖有真如之性不能獨熏自成涅槃。合中可解。言示教利喜者。四諦三轉法輪也。示猶示轉。教猶勸轉。利喜是其猶證轉也。示轉者示苦示集。示滅示道名示轉也。言勸轉者苦應知集應斷。道應修滅應證。言證轉者苦我已知。集我已斷。道我已修。滅我已證也。示可當相示苦令知。教集應斷。道利應修。滅喜應證也。以此四諦入道之詮故。以四諦向涅槃道也。自下第二釋用章門。此中有三。一者總表舉數。二者云何以下列二章門。三者釋二章門。用熏習者是顯名也。即眾生外緣之力者。謂佛菩薩證如起用。攝化眾生令修善法。自下列章門。差別緣者此應身化也。平等緣者真身攝也。自下第三釋章門。釋二章門故即有二。就初中有三。一者正釋差別。二者此緣有二以下就時以辨。謂時遠近也。三者是近遠二緣分別。以下就益以辨。增長行者修行時益。受道緣者得果時益。平等緣者以下釋第二章門。諸佛菩薩久發大願誓度一切。以此善根熏習力故。自然常隨一切眾生隨應見聞而為示現。謂示如來平等法身也。以同體智力者此觀照彼苦也。令諸眾生依三昧力平等見佛。此真身攝也。能熏如是。次明所熏人。此中有二。一者題名舉數。謂此體用勳習分別有二種也。二者列名即釋。言未相應者是凡二乘地前菩薩也。此中初明體未相應。後明未得自然以下用未相應。言意意識者是七六識也。是妄識心中信順修行。而未能捨離分別之念與實相應也。未得自在業修行者。未得無功用自在行也。問曰。地前菩薩五生自在。何故未得自在業耶。答。隱細從麁。是故此論。已相應者謂初地以上出世法身菩薩令捨妄心。除滅無明契證真如。與佛如來法身相應無有分別。唯依法身自然修行趣佛智海也。復次染法自下第二明盡不盡。此中有

二。一者立正道理。二者此義云何以下釋所以。復次染法者是舉法也。無始以來熏習不斷。至渴佛後方盡滅也。淨法始終常有無有盡滅。此義以下釋其所以。真如常熏故妄心妄境則滅。轉理成行。法身顯現也。起用熏者是應用也。上來明真妄相熏。此中明真妄盡不盡。不料簡也。復次真如自體相者自下第二明其所表。此中有二。一者明所表法。二者復次顯末以下明其修捨趣入方法。就初中有二。一者明所表體。二者復次真如用以下明其所說。所謂行法也。就初中有三。一者三義略表。二者問曰以下釋簡前後。三者復以何義以下釋前立義。初中有三。一者總表。二者所謂以下別釋。三者具足如是以下結也。就初中有二。一者題名。謂復次真如自體相者也。真如即體名之為相。二者正釋。此中有三。一者明理無偏。二者非前際生以下明理體常。三者從本來下明理法具。言一切凡夫二乘菩薩諸佛者是舉人也。無有增減者是理體也。若論行義凡聖殊異因果差別。而理體者等同一味。凡夫二乘中理無有減。菩薩佛中理亦無增也。自下明常。非前際生者明其本來無有生相。非後際滅者明終無滅。行德名為生。而不滅名不滅。異簡此故名非生不滅。湛然常也。畢竟常恒者。常中最故名畢竟常也。自下明理。然此理者非為孤立。從本以來理自滿足一切功德也。下其別釋。有六句。所謂自體有大智慧光明義故。此之一句此真理中。具足一切三昧智慧神通解脫陀羅尼等功德之性。如妄心中具足一切八萬四千諸煩惱性。雖不後現行而實有之。說彼理中智慧之性。以為智慧光明義也。故嚴經云。一切眾生心微塵中。有如來智無師智無礙無相智廣大智等。問曰。若如是者何故大經菩薩品言。若言眾生身中具足十力四無畏等者。非我弟子。是大邪見。下文復言眾生有性。以當見故兩經相違。云何會通。答。此等經文皆說行德。若如行德。十力無畏今時有者是大邪見。然非無理。又復果性以當得名為當見。故此經言。如貧女寶。如闇中寶本自有之。非適今也。此說理。此等經文非一。是故無違。言遍照法界義故。此之二句是心與法同一體性。互相緣集。然義分心法。心為能照。法為所照。此之自體照何為名照。如妄心中具足一切諸虛妄法。是真心中具一切法。以同體故將心攝法。無出一法。將法攝心。則具法界微塵等心。心隨彼法為種種德。心法界由來清淨無闇無障名照一切法界之義也。真實識知義故者。此之三句蓋之真實覺知之心。有人釋言。真識非識。唯是空理。與識作體。義名為識。此言謬限。不應受持。斯乃真實覺知之心。名之為識。何得說言一向是空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二。一者立正道理。二者此義云何以下釋所以。復次染法者是舉法也。無始以來熏習不斷。至渴佛後方盡滅也。淨法始終常有無有盡滅。此義以下釋其所以。真如常熏故妄心妄境則滅。轉理成行。法身顯現也。起用熏者是應用也。上來明真妄相熏。此中明真妄盡不盡。不料簡也。復次真如自體相者自下第二明其所表。此中有二。一者明所表法。二者復次顯末以下明其修捨趣入方法。就初中有二。一者明所表體。二者復次真如用以下明其所說。所謂行法也。就初中有三。一者三義略表。二者問曰以下釋簡前後。三者復以何義以下釋前立義。初中有三。一者總表。二者所謂以下別釋。三者具足如是以下結也。就初中有二。一者題名。謂復次真如自體相者也。真如即體名之為相。二者正釋。此中有三。一者明理無偏。二者非前際生以下明理體常。三者從本來下明理法具。言一切凡夫二乘菩薩諸佛者是舉人也。無有增減者是理體也。若論行義凡聖殊異因果差別。而理體者等同一味。凡夫二乘中理無有減。菩薩佛中理亦無增也。自下明常。非前際生者明其本來無有生相。非後際滅者明終無滅。行德名為生。而不滅名不滅。異簡此故名非生不滅。湛然常也。畢竟常恒者。常中最故名畢竟常也。自下明理。然此理者非為孤立。從本以來理自滿足一切功德也。下其別釋。有六句。所謂自體有大智慧光明義故。此之一句此真理中。具足一切三昧智慧神通解脫陀羅尼等功德之性。如妄心中具足一切八萬四千諸煩惱性。雖不後現行而實有之。說彼理中智慧之性。以為智慧光明義也。故嚴經云。一切眾生心微塵中。有如來智無師智無礙無相智廣大智等。問曰。若如是者何故大經菩薩品言。若言眾生身中具足十力四無畏等者。非我弟子。是大邪見。下文復言眾生有性。以當見故兩經相違。云何會通。答。此等經文皆說行德。若如行德。十力無畏今時有者是大邪見。然非無理。又復果性以當得名為當見。故此經言。如貧女寶。如闇中寶本自有之。非適今也。此說理。此等經文非一。是故無違。言遍照法界義故。此之二句是心與法同一體性。互相緣集。然義分心法。心為能照。法為所照。此之自體照何為名照。如妄心中具足一切諸虛妄法。是真心中具一切法。以同體故將心攝法。無出一法。將法攝心。則具法界微塵等心。心隨彼法為種種德。心法界由來清淨無闇無障名照一切法界之義也。真實識知義故者。此之三句蓋之真實覺知之心。有人釋言。真識非識。唯是空理。與識作體。義名為識。此言謬限。不應受持。斯乃真實覺知之心。名之為識。何得說言一向是空

。乃可。真識體有不空之義。不說空義以之為識。故唯識論言。對彼外道凡夫之人著我我所。故色等一切法空非離言境。一切皆空離言境者。謂佛如來所行之處。唯有真識更無餘識。以斯准驗明知。不以空為真識也。經本之中為真相了別也。無有偽名為真實。神知之靈名為識知也。言自性清淨心義故者。此之第四句本來無障。名自性淨心也。良以理尊在於無垢。名為清淨也。常樂我常義此第五句理德。雖眾對生死要無出此四也。言清涼不變自在義故者。此第六句體無染故。名為清淨。生滅所不遷故。名不變自在也。自下總結。此中有二。一者結德。二者結名。具足如是過恒沙等不思議佛法者。此前結德。不能別嘆故總舉也。不離等四句者上明。猶淨我樂常也。乃至以下結名。包含蘊積名之為藏。眾法積聚名為法身。若別言隱時名藏。顯為法身。自下第二重顯。初問後答。問意者上明真如絕相斷言。何故此中具種種德上下相違。答中有二。一者正答。二者此義以下釋所以。雖有諸德而無別相者。今此中就與上無違。雖有而無有相。故不妨無。雖無而無無相。故不妨有。恒有恒無言等同一味者。此眾德皆同一味也。何為者唯一真如。自下釋所以。中有三。一者正釋。二傳釋。三者結。何故一味者。題上句此義云何以下無分別故也。無彼此故無分別。故名一味。故無分別者題上句。自下傳釋。離分別相故也。遠離六七識分別之相。故名離也。自下結也。是無二者明其空有無二體也。復以何義自下第三別釋。此中有二。一者略別本由。二者此義云何下別釋上義。復以何義得說差別者是顯名也。以依業識生滅相示者。若無待對無。而對妄識辨故得說差別也。自下別釋。此中有二。一者上別釋中六句廣釋。二者乃至以下上總結。此中別釋。就初中上二句別釋。下四句者通釋。以一切法者上明恒沙等法也。本來唯心實無念者唯真無妄也。而有妄心者是無明也。以有此故便起末條。不覺起念者是業識也。見諸境界者是轉識也。故說無明者結本名也。此眾惑者依理而起。還迷真理而心性無起也。言無起者不為知返無知故名無起。惑心分別為生。以分別攬真。真猶無分別故言無起也。神知猶存故言即是大智慧光明義也。此釋初句。若心起見者則分別心也。則有不見之相者是分別有相故。有徧有見則有不見之相。故知。有知為相。名妄心也。心性離見者即知而無知相。不緣而照。即是遍照法界義也。神知靈故即無不照。而不緣故靈豁無滯。於無礙故名遍照法界也。自下通釋。若心有動者是三相所熏也。此中四句皆返釋也。非真識知者返釋上中真實識知義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。乃可。真識體有不空之義。不說空義以之為識。故唯識論言。對彼外道凡夫之人著我我所。故色等一切法空非離言境。一切皆空離言境者。謂佛如來所行之處。唯有真識更無餘識。以斯准驗明知。不以空為真識也。經本之中為真相了別也。無有偽名為真實。神知之靈名為識知也。言自性清淨心義故者。此之第四句本來無障。名自性淨心也。良以理尊在於無垢。名為清淨也。常樂我常義此第五句理德。雖眾對生死要無出此四也。言清涼不變自在義故者。此第六句體無染故。名為清淨。生滅所不遷故。名不變自在也。自下總結。此中有二。一者結德。二者結名。具足如是過恒沙等不思議佛法者。此前結德。不能別嘆故總舉也。不離等四句者上明。猶淨我樂常也。乃至以下結名。包含蘊積名之為藏。眾法積聚名為法身。若別言隱時名藏。顯為法身。自下第二重顯。初問後答。問意者上明真如絕相斷言。何故此中具種種德上下相違。答中有二。一者正答。二者此義以下釋所以。雖有諸德而無別相者。今此中就與上無違。雖有而無有相。故不妨無。雖無而無無相。故不妨有。恒有恒無言等同一味者。此眾德皆同一味也。何為者唯一真如。自下釋所以。中有三。一者正釋。二傳釋。三者結。何故一味者。題上句此義云何以下無分別故也。無彼此故無分別。故名一味。故無分別者題上句。自下傳釋。離分別相故也。遠離六七識分別之相。故名離也。自下結也。是無二者明其空有無二體也。復以何義自下第三別釋。此中有二。一者略別本由。二者此義云何下別釋上義。復以何義得說差別者是顯名也。以依業識生滅相示者。若無待對無。而對妄識辨故得說差別也。自下別釋。此中有二。一者上別釋中六句廣釋。二者乃至以下上總結。此中別釋。就初中上二句別釋。下四句者通釋。以一切法者上明恒沙等法也。本來唯心實無念者唯真無妄也。而有妄心者是無明也。以有此故便起末條。不覺起念者是業識也。見諸境界者是轉識也。故說無明者結本名也。此眾惑者依理而起。還迷真理而心性無起也。言無起者不為知返無知故名無起。惑心分別為生。以分別攬真。真猶無分別故言無起也。神知猶存故言即是大智慧光明義也。此釋初句。若心起見者則分別心也。則有不見之相者是分別有相故。有徧有見則有不見之相。故知。有知為相。名妄心也。心性離見者即知而無知相。不緣而照。即是遍照法界義也。神知靈故即無不照。而不緣故靈豁無滯。於無礙故名遍照法界也。自下通釋。若心有動者是三相所熏也。此中四句皆返釋也。非真識知者返釋上中真實識知義

也。無有自性者返釋上中自性清淨心也。非常等者返釋上中常樂我淨也。熱惱衰變不自在者。返釋上中清淨不變自在義也。三相所不遷故。故具四句。乃至以下釋上結德。此中有二。初釋結德。此中有二。初明返釋謂具有過恒沙等妄染之義也。後明順釋。謂對此義故心性無動。則為過恒沙等淨功德相示現也。自下釋結名。此中有二。初明顯非。謂若心有起亦更見前法可念者。則有所少也。後明顯是。謂如是淨法無量功德。即是一心無有二也。更無所念。是故滿足。名為法身如來藏也。復次真如用者自下第二明其所說。言所說者所謂行德。德不自顯。依詮得顯。由修行故方得成也。此中有二。一者明其行德。二者此用有以下明其見聞得益不同。就初中有四。一者明因時化物之行。二者此以何義以下明以因戒德。三者又亦以下明真諦觀。四者但隨以下明俗諦觀。復次真如用者題名也。所謂以下正明也。發大慈悲者。謂四等也。修諸波羅蜜者。謂六度也。攝化眾生者。謂四攝也。立大誓願者。謂四弘誓也。此四句者明化物行體也。下明時節。盡度眾生。不限劫數。盡未來際也。言以取眾生如己身者。辨其平等之心。此中有平等行也。非為空行。而不取眾生者此遣著也。若著眾生相者即不得度眾生也。此之空行也。自下第二此以何義以下明德。此中有二。一者緣照。二者明真照。此以何義者設問發起也。謂如實知者是緣智也。契真之智名如實知。一切眾生及與己身真如平等者。體無異故也。此之明智體。次辨智用。以有如是大方便智除滅無明。見本法身也。次明真照。自然而有不思議業者。是報身也。種種之用者是應身。此行用也。即與真如遍一切處者以行即理。自下第三明真諦觀。此中有二。一者正釋。又無有用相可得者。與體別用不可得故也。二者釋。何故不可得者。謂諸佛者唯是法身智身。第一義諦者此之真觀也。如華嚴中十身相作是也。就真而望無有別用。觀生死也。次辨第四明俗諦觀。但隨眾生見聞得益故說為用也。此用有二種。自下第二明得益不同。此中有二。一者明能見之人。二者又凡夫可見以下明所見之身。此用有二者。此略舉也。分別事識者。謂六識也。言不知轉識現故見從外來者。諸可見色依轉識起。此起根源。不知自心現故為從外來。二者言業識者。謂第七識也。初發意者是地前菩薩也。所住依果者。即蓮華藏世界也。常能住持不毀不失者。是報淨土也。故華嚴云。法界不可壞蓮華藏世界海。自又凡夫下第二明所見身。此中有二。一者明凡所見。二者復次以下明菩薩所見。言非受樂相者。小乘教中明佛無常。但以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。無有自性者返釋上中自性清淨心也。非常等者返釋上中常樂我淨也。熱惱衰變不自在者。返釋上中清淨不變自在義也。三相所不遷故。故具四句。乃至以下釋上結德。此中有二。初釋結德。此中有二。初明返釋謂具有過恒沙等妄染之義也。後明順釋。謂對此義故心性無動。則為過恒沙等淨功德相示現也。自下釋結名。此中有二。初明顯非。謂若心有起亦更見前法可念者。則有所少也。後明顯是。謂如是淨法無量功德。即是一心無有二也。更無所念。是故滿足。名為法身如來藏也。復次真如用者自下第二明其所說。言所說者所謂行德。德不自顯。依詮得顯。由修行故方得成也。此中有二。一者明其行德。二者此用有以下明其見聞得益不同。就初中有四。一者明因時化物之行。二者此以何義以下明以因戒德。三者又亦以下明真諦觀。四者但隨以下明俗諦觀。復次真如用者題名也。所謂以下正明也。發大慈悲者。謂四等也。修諸波羅蜜者。謂六度也。攝化眾生者。謂四攝也。立大誓願者。謂四弘誓也。此四句者明化物行體也。下明時節。盡度眾生。不限劫數。盡未來際也。言以取眾生如己身者。辨其平等之心。此中有平等行也。非為空行。而不取眾生者此遣著也。若著眾生相者即不得度眾生也。此之空行也。自下第二此以何義以下明德。此中有二。一者緣照。二者明真照。此以何義者設問發起也。謂如實知者是緣智也。契真之智名如實知。一切眾生及與己身真如平等者。體無異故也。此之明智體。次辨智用。以有如是大方便智除滅無明。見本法身也。次明真照。自然而有不思議業者。是報身也。種種之用者是應身。此行用也。即與真如遍一切處者以行即理。自下第三明真諦觀。此中有二。一者正釋。又無有用相可得者。與體別用不可得故也。二者釋。何故不可得者。謂諸佛者唯是法身智身。第一義諦者此之真觀也。如華嚴中十身相作是也。就真而望無有別用。觀生死也。次辨第四明俗諦觀。但隨眾生見聞得益故說為用也。此用有二種。自下第二明得益不同。此中有二。一者明能見之人。二者又凡夫可見以下明所見之身。此用有二者。此略舉也。分別事識者。謂六識也。言不知轉識現故見從外來者。諸可見色依轉識起。此起根源。不知自心現故為從外來。二者言業識者。謂第七識也。初發意者是地前菩薩也。所住依果者。即蓮華藏世界也。常能住持不毀不失者。是報淨土也。故華嚴云。法界不可壞蓮華藏世界海。自又凡夫下第二明所見身。此中有二。一者明凡所見。二者復次以下明菩薩所見。言非受樂相者。小乘教中明佛無常。但以

修行故增智慧耳。故具苦無常。故非受樂也。自下第二明菩薩所見。此中有二。一者正明。二者問答料簡。言淨心者初地也。自下第二問答料簡。初問後答。就答中有三。一者正答。二者所謂釋答。三者此非心識以下總結殊勝。言此法身是色體故者。有人釋言。法身無色。應中但有。此義不然。此文顯矣。勝鬘中如來色無盡智慧亦復然。鴦崛魔羅經言。瞿曇法身妙色常湛然。又復義推下五戒十善中有人天也。何故萬善滿足感無色報乎。無國土也。既上中言所住依果種種莊嚴也。自復次顯示下第二明修捨方法。此中有三。一者法說。二者如人以下開譬。三者眾生亦爾下合譬。復次顯示從生滅門入真如門者是略題也。從淺入深。從無常門入無我義。中從無我門入真如不空門。其實唯真。而以相覆故不知不覺。除破此相。即知真如也。令可解大意如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行故增智慧耳。故具苦無常。故非受樂也。自下第二明菩薩所見。此中有二。一者正明。二者問答料簡。言淨心者初地也。自下第二問答料簡。初問後答。就答中有三。一者正答。二者所謂釋答。三者此非心識以下總結殊勝。言此法身是色體故者。有人釋言。法身無色。應中但有。此義不然。此文顯矣。勝鬘中如來色無盡智慧亦復然。鴦崛魔羅經言。瞿曇法身妙色常湛然。又復義推下五戒十善中有人天也。何故萬善滿足感無色報乎。無國土也。既上中言所住依果種種莊嚴也。自復次顯示下第二明修捨方法。此中有三。一者法說。二者如人以下開譬。三者眾生亦爾下合譬。復次顯示從生滅門入真如門者是略題也。從淺入深。從無常門入無我義。中從無我門入真如不空門。其實唯真。而以相覆故不知不覺。除破此相。即知真如也。令可解大意如是。

大乘起信論義疏下之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘起信論義疏下之上

大乘起信論義疏下之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘起信論義疏下之下

淨影寺沙門慧遠撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨影寺沙門慧遠撰

自下第二明對治邪執。於中兩門分別。一者明種種邪執不同。顯示正義。二者隨文解釋。就初中有三。一者就事識中對治邪執。顯示正義。二者據妄識中對治邪執。顯示正義。三者約真識中對治邪執。以顯正義。就事識中邪執有八。一者執之定一。有人宣說。六識之心隨根。雖別體性是一。往來彼此。如一獼猴六扃現。俱非有六猴。心識如此。六根中現非有六心。對此邪執說心非一。識無別體。緣知為義。六識之心。所依根異。所緣亦異。云何定一。若定是一常了一塵不應轉變。又復心法無往來義。隨有知處。即彼處生。不得說言一而往來。又彼所引獼猴為喻證心一者是義不然。凡夫愚人謂猴定一六扃中現。然實獼猴念念生滅。此扃現者不至彼扃。心識如是。依眼生者不至餘根。如是一切。二者執定異別。有人宣說。六識之心體性定異。對此邪執說心不別。於事分齊相續一盧。非全別體。一獼猴遊於六扃。非有六猴。若言六識各別有體別體之法不相忓頩。眼識還應從眼識生。乃至意識還從意生。不得相起。現見五識從意識生。意識從於五識而生。眼非別體。又若六識各別有體別體之法不相妨礙。不相妨故六識之心常應並有。恒應並用。不常並。故明無別體也。三者執定常。有人聞說三世之中業果不斷。謂心定常生死往來常是一識用。雖興廢心體不變。對此邪執說識無常。人中心異。天中亦異。六道之心各各別異。云何是常。又如經說。苦相應心異。樂相應心異。不苦不樂相應心異。如是一切各異。云何是常。但諸凡夫不知心相。妄謂是常。猶如小兒見旋火輪謂不斷絕。若心常者善應常善。惡應恒惡。無有變異。以變異故定知無常。四者執定斷。有人聞說心識無常。便謂定斷。對治此執說心不斷。現世造業。後必得果。云何定斷。譬如乳酪轉變雖異置毒乳中。酪則害人。心亦如是。此身造惡。必未受苦果報。明非是斷。五者執定有。如毘曇說。十八界等各住已性。是有不空。謂言空者但空陰上橫計我人。不空法體。法不空故心識定有。對此邪執說識是空。空相云何。識者正以別知為義。如一念識即具四相。初生次住終異後滅。於四中何者是知。為初相知為中為後。若初相知者餘應不知。餘若不知則不名識。若餘相知初應不知。初若不知初不名識。若言四相各別是知便是四念各別。知法何關。一念具足四相。答言。四相別非是知。和合之中方知者非知共合。云何有知。如百盲聚。豈有所見。又復四相都無合理。云何無合者。生相現時餘相未有。餘誰共合。乃至第四滅相現時餘相已謝。復與誰合。進退推求都無合義。云何說言和合有知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二明對治邪執。於中兩門分別。一者明種種邪執不同。顯示正義。二者隨文解釋。就初中有三。一者就事識中對治邪執。顯示正義。二者據妄識中對治邪執。顯示正義。三者約真識中對治邪執。以顯正義。就事識中邪執有八。一者執之定一。有人宣說。六識之心隨根。雖別體性是一。往來彼此。如一獼猴六扃現。俱非有六猴。心識如此。六根中現非有六心。對此邪執說心非一。識無別體。緣知為義。六識之心。所依根異。所緣亦異。云何定一。若定是一常了一塵不應轉變。又復心法無往來義。隨有知處。即彼處生。不得說言一而往來。又彼所引獼猴為喻證心一者是義不然。凡夫愚人謂猴定一六扃中現。然實獼猴念念生滅。此扃現者不至彼扃。心識如是。依眼生者不至餘根。如是一切。二者執定異別。有人宣說。六識之心體性定異。對此邪執說心不別。於事分齊相續一盧。非全別體。一獼猴遊於六扃。非有六猴。若言六識各別有體別體之法不相忓頩。眼識還應從眼識生。乃至意識還從意生。不得相起。現見五識從意識生。意識從於五識而生。眼非別體。又若六識各別有體別體之法不相妨礙。不相妨故六識之心常應並有。恒應並用。不常並。故明無別體也。三者執定常。有人聞說三世之中業果不斷。謂心定常生死往來常是一識用。雖興廢心體不變。對此邪執說識無常。人中心異。天中亦異。六道之心各各別異。云何是常。又如經說。苦相應心異。樂相應心異。不苦不樂相應心異。如是一切各異。云何是常。但諸凡夫不知心相。妄謂是常。猶如小兒見旋火輪謂不斷絕。若心常者善應常善。惡應恒惡。無有變異。以變異故定知無常。四者執定斷。有人聞說心識無常。便謂定斷。對治此執說心不斷。現世造業。後必得果。云何定斷。譬如乳酪轉變雖異置毒乳中。酪則害人。心亦如是。此身造惡。必未受苦果報。明非是斷。五者執定有。如毘曇說。十八界等各住已性。是有不空。謂言空者但空陰上橫計我人。不空法體。法不空故心識定有。對此邪執說識是空。空相云何。識者正以別知為義。如一念識即具四相。初生次住終異後滅。於四中何者是知。為初相知為中為後。若初相知者餘應不知。餘若不知則不名識。若餘相知初應不知。初若不知初不名識。若言四相各別是知便是四念各別。知法何關。一念具足四相。答言。四相別非是知。和合之中方知者非知共合。云何有知。如百盲聚。豈有所見。又復四相都無合理。云何無合者。生相現時餘相未有。餘誰共合。乃至第四滅相現時餘相已謝。復與誰合。進退推求都無合義。云何說言和合有知

。知義既無。焉有定識。是故經說。色乃至受想行識一切皆空也。六者執定無。有人聞說五陰空寂。便謂世諦因緣亦無。對治此執說識非無。若無心識云何而得見聞覺知。現見六識各有作用。明知。不無。又若無識則無善惡。若無善惡亦無苦樂。則入邪見斷善根中不宜受之。經言空者就真為論。於世諦中不無心識。七者執心識獨立。無數如來實說。對治此執說有同時心心數法。故涅槃云。我諸弟子不解我意。唱言。佛說定無心數。又涅槃說十大地中心數之定。明非無數。又龍樹云。譬如池水珠在則清象入便濁。水喻心王。珠象喻數。於彼喻中可說言。水珠象一心法如是。寧無別數。八者執心外定有數。如毘曇說。對治此執明非定別。故涅槃云。我諸弟子不解我意。唱言。佛說定有心數。若使心外定有別數。無預心事無心之時何不別起。又若心外定有別數。識從意生。諸數亦應別有所依。若別有依是義不然。云何不然。於彼宗中說三性心相應各異。如欲界地善心起時二十二數相應共生。不善起時二十一數相應共生。無記起時有十二數相應共生。從無記心起善惡時十二同數可有所依。自餘別數意何所依。若無依生是則心法無次第緣。經說不許。若無別依依意生者與識同依。明非心外。道理云何。即彼心體同時具有。受想行等諸義差別。不同成實前後建立。就一心體隨義別分不同毘曇異體建立。兩義兼通故非諍論。次就妄識。對治邪執。邪執有六。一者執定無。有人聞說但有六識無第七情便言一向無第七識。對治此執說有七識。如楞伽中說八識義。勝鬘亦云。七法不住。若無妄識說何為八說何為七。經中所言無七情者。事相之中無。第七情非無妄識。二執定有。有人聞說有第七識。便謂七識別有體性。對治此執明妄無體。當知。如來就心法中分取虛妄別之義為第七識。何得於中別立體性。如似世人見繩為蛇。繩是實事。喻彼真識。蛇是妄有。喻彼妄識。蛇依繩。故蛇無別體。妄依真立。云何有體。迷夢等喻類亦同然。又經中說。若無真識七法不住。若自有體云何不住。又若識自有體性便是實有云何名妄。三者執事識以為妄識。有人聞說真識名心妄識名意事名意識。便言。小乘七心界中之意根界者是第七識。對治此執宣說妄識不同事識。七心界中意根界者。即是六識生後義邊說為意根。更無別法。妄識與彼分齊條異。云何言一異相。如何如今論說妄識有六。始從無明乃至相續廣如上辨。事識有四。從執取相。乃至第四業繫苦相亦如上辨。分齊各異。何得說言意根界者是第七識。又楞伽云。第七妄識唯佛如來住地菩薩所能覺知。餘皆不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。知義既無。焉有定識。是故經說。色乃至受想行識一切皆空也。六者執定無。有人聞說五陰空寂。便謂世諦因緣亦無。對治此執說識非無。若無心識云何而得見聞覺知。現見六識各有作用。明知。不無。又若無識則無善惡。若無善惡亦無苦樂。則入邪見斷善根中不宜受之。經言空者就真為論。於世諦中不無心識。七者執心識獨立。無數如來實說。對治此執說有同時心心數法。故涅槃云。我諸弟子不解我意。唱言。佛說定無心數。又涅槃說十大地中心數之定。明非無數。又龍樹云。譬如池水珠在則清象入便濁。水喻心王。珠象喻數。於彼喻中可說言。水珠象一心法如是。寧無別數。八者執心外定有數。如毘曇說。對治此執明非定別。故涅槃云。我諸弟子不解我意。唱言。佛說定有心數。若使心外定有別數。無預心事無心之時何不別起。又若心外定有別數。識從意生。諸數亦應別有所依。若別有依是義不然。云何不然。於彼宗中說三性心相應各異。如欲界地善心起時二十二數相應共生。不善起時二十一數相應共生。無記起時有十二數相應共生。從無記心起善惡時十二同數可有所依。自餘別數意何所依。若無依生是則心法無次第緣。經說不許。若無別依依意生者與識同依。明非心外。道理云何。即彼心體同時具有。受想行等諸義差別。不同成實前後建立。就一心體隨義別分不同毘曇異體建立。兩義兼通故非諍論。次就妄識。對治邪執。邪執有六。一者執定無。有人聞說但有六識無第七情便言一向無第七識。對治此執說有七識。如楞伽中說八識義。勝鬘亦云。七法不住。若無妄識說何為八說何為七。經中所言無七情者。事相之中無。第七情非無妄識。二執定有。有人聞說有第七識。便謂七識別有體性。對治此執明妄無體。當知。如來就心法中分取虛妄別之義為第七識。何得於中別立體性。如似世人見繩為蛇。繩是實事。喻彼真識。蛇是妄有。喻彼妄識。蛇依繩。故蛇無別體。妄依真立。云何有體。迷夢等喻類亦同然。又經中說。若無真識七法不住。若自有體云何不住。又若識自有體性便是實有云何名妄。三者執事識以為妄識。有人聞說真識名心妄識名意事名意識。便言。小乘七心界中之意根界者是第七識。對治此執宣說妄識不同事識。七心界中意根界者。即是六識生後義邊說為意根。更無別法。妄識與彼分齊條異。云何言一異相。如何如今論說妄識有六。始從無明乃至相續廣如上辨。事識有四。從執取相。乃至第四業繫苦相亦如上辨。分齊各異。何得說言意根界者是第七識。又楞伽云。第七妄識唯佛如來住地菩薩所能覺知。餘皆不覺。

云何說言意根界者是第七識。問曰。妄識若非意根何故楞伽及此論中說為意乎。釋言。彼乃借名顯示。非即意根。如楞伽中。說第七識。以之為心。今此論中宣說真識以之為心。豈可名同便是一物。心名雖同真妄兩別。意名雖一何妨差別。四者執麁為細。有人宣說。眼見色時不知色空。即是七識迷惑之心。餘亦如此。若解色空即是七識明解之心。餘亦如此。對治此執須顯其異。言見色等不知空者。是六識中取性無明非第七識。此之取性猶是向前事識之中執取相也。問曰。若是六識中無明心者。與七識中無明何別。此如上辨。以於心外事相法中執性迷空。故非妄識。又於心外事相法中解知無性。是事識中分別之解非七識智。五者執不滅。有人宣說。七識之心未見理時生滅無常。見理即常究竟不滅。對治此執說妄終滅。七識妄心體唯癡闇。相唯分別。得聖會如。捨其分別見實明照。盡其癡闇。更有何在。而言不滅。道理如此。須以文證。如涅槃說。譬如男女燃燈之時。燈爐大小悉滿中油。油喻煩惱。明喻智慧。油盡之時明亦隨滅。煩惱盡已智慧隨滅。故知。妄心解惑俱已。又楞伽云。斷七種識名出佛血。故知。妄滅。又龍樹云。覺觀之心望於欲界。是善是治。若望二禪即是罪過。乃至非想非非想定於下為善。望於出世還是罪過。智慧亦爾。望世為善。若對實相還名罪過。既說為罪。何為不滅。又大智論解釋如義。彼云。實相如水性冷。觀智如火。水隨火熱。若火滅已水冷如本。故名為如。是實相者隨觀轉變。是觀滅已實相如本。故名為如。明知。妄解終竟滅盡。若觀不滅水冷之時火應不滅。有人說言。經中說滅。但滅智中無明闇障。不滅智體。是義不然。寶性論中自有戒文。不但滅闇。亦滅智解。故彼論中說有四障不得如來淨我樂常。一者緣相。謂無明地障佛真淨。斷離彼故得佛真淨。二者因相。謂無漏業障佛真我。斷除彼故得佛真我。三者生相。謂意生身障佛真樂斷除彼故得佛真樂。四者壞相。謂變易死障佛真常。斷除彼故得佛真常。無明等外別說無漏。以之為障。別說斷除。云何而言不滅無漏。又言智體不滅盡者。不滅之體即是真心非第七識。問曰。若七識滅者誰得菩提。誰證涅槃。釋曰。心相雖復滅盡心性猶在。心性在者即是真識。是故就此說得說證也。六者執定滅。有人聞說妄心終滅。便言定滅無熏習義。何故如此妄在之時。未得真實則無所勳。證實之時。達本無妄則無能勳。又真實中淨法滿足。更無所少何用妄勳。心有此義故無熏習。對治此執說有妄有妄熏。如論中言。妄熏有二。一事識熏。所謂凡夫二乘所修善。二者業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何說言意根界者是第七識。問曰。妄識若非意根何故楞伽及此論中說為意乎。釋言。彼乃借名顯示。非即意根。如楞伽中。說第七識。以之為心。今此論中宣說真識以之為心。豈可名同便是一物。心名雖同真妄兩別。意名雖一何妨差別。四者執麁為細。有人宣說。眼見色時不知色空。即是七識迷惑之心。餘亦如此。若解色空即是七識明解之心。餘亦如此。對治此執須顯其異。言見色等不知空者。是六識中取性無明非第七識。此之取性猶是向前事識之中執取相也。問曰。若是六識中無明心者。與七識中無明何別。此如上辨。以於心外事相法中執性迷空。故非妄識。又於心外事相法中解知無性。是事識中分別之解非七識智。五者執不滅。有人宣說。七識之心未見理時生滅無常。見理即常究竟不滅。對治此執說妄終滅。七識妄心體唯癡闇。相唯分別。得聖會如。捨其分別見實明照。盡其癡闇。更有何在。而言不滅。道理如此。須以文證。如涅槃說。譬如男女燃燈之時。燈爐大小悉滿中油。油喻煩惱。明喻智慧。油盡之時明亦隨滅。煩惱盡已智慧隨滅。故知。妄心解惑俱已。又楞伽云。斷七種識名出佛血。故知。妄滅。又龍樹云。覺觀之心望於欲界。是善是治。若望二禪即是罪過。乃至非想非非想定於下為善。望於出世還是罪過。智慧亦爾。望世為善。若對實相還名罪過。既說為罪。何為不滅。又大智論解釋如義。彼云。實相如水性冷。觀智如火。水隨火熱。若火滅已水冷如本。故名為如。是實相者隨觀轉變。是觀滅已實相如本。故名為如。明知。妄解終竟滅盡。若觀不滅水冷之時火應不滅。有人說言。經中說滅。但滅智中無明闇障。不滅智體。是義不然。寶性論中自有戒文。不但滅闇。亦滅智解。故彼論中說有四障不得如來淨我樂常。一者緣相。謂無明地障佛真淨。斷離彼故得佛真淨。二者因相。謂無漏業障佛真我。斷除彼故得佛真我。三者生相。謂意生身障佛真樂斷除彼故得佛真樂。四者壞相。謂變易死障佛真常。斷除彼故得佛真常。無明等外別說無漏。以之為障。別說斷除。云何而言不滅無漏。又言智體不滅盡者。不滅之體即是真心非第七識。問曰。若七識滅者誰得菩提。誰證涅槃。釋曰。心相雖復滅盡心性猶在。心性在者即是真識。是故就此說得說證也。六者執定滅。有人聞說妄心終滅。便言定滅無熏習義。何故如此妄在之時。未得真實則無所勳。證實之時。達本無妄則無能勳。又真實中淨法滿足。更無所少何用妄勳。心有此義故無熏習。對治此執說有妄有妄熏。如論中言。妄熏有二。一事識熏。所謂凡夫二乘所修善。二者業

識熏。謂諸菩薩所行之道。所熏有二。一者熏生。二者熏顯。望方便果說為熏在。其猶臈印印泥成文。亦如摸㩘轉金成器。望性淨果熏之顯。如爐治等融石出金。若言妄時未得真故今無熏者。得時由彼何為下熏。若言據真本無妄故令無熏者。就真論真。真則常寂。實不假熏。據妄論真。真隨妄染後隨妄飾。寧無熏義。若言真中淨法滿足不假熏者。凡夫之時雖有淨性未顯成德。是故須熏。其猶宅中雖有寶藏不掘不出。亦如地中雖復有水不取不得。故說有熏。問曰。真妄其性各異。云何妄修而得熏真。良以真妄不相離。故妄染則染。妄淨則淨。故以妄修熏成真德。次就真識對治邪執。執有二。一者凡夫著我執。二者二乘著法執。問曰。凡夫亦著諸法。何故偏名人著我執。釋言。細分亦著諸法。今對二乘。凡夫著我及著我所通名人執。諸法皆是我所攝故。就凡執中隨義具論。略有二種。一者執有。二者執無。執有之中別有四種。一者執實同神。有人聞說藏識是我。謂同外道所取神我。對治此執說如來藏非我眾生非命非人。二者執真中具足真染。有人聞說生死二法是如來藏。便謂真中有生死。對治此執說。如來藏自性清淨。從本以來唯有清淨恒沙佛法。無有染污。若言真中實有生死。而便證會永離生死無有是處。若言有彼緣起作用。隨世法門非無此義。三者執有淨相。有人聞說如來藏中。備有一切諸功德法不增不減。即謂真中有色心等自相著別。對治此執說。如來藏雖具諸法依真如。說無彼此相。無自他相。乃至亦無離自他相。翻對染故說彼真中具一切法。又彼真中恒沙等法同體緣集無有差別。不得別取差別之相。四者執始終相。有人聞說依如來藏有生死。謂如來藏始起生死。又復說如來之藏起生死故。雖得涅槃還起生死。起生死故涅槃有終。對治此執說如來藏無始無終。以無始故依起生死生死無始。是以論言。若有宣說三界之外。更有眾生初始起者。是外道說。非正佛法。以無終故依成涅槃。涅槃無終。執無之中別有三種。一者執空義以為真識。有人聞說真識離相是法無我。便謂六識七識空義即是真識。對治此執說識不空。經言空者。於真識中無彼妄情所取相。故名為空。非謂真識一向是空。故唯識論言。對彼凡夫外道之人取我我所。故說色等一切法空。非離言境一切皆空行者是。其離言境者。謂佛行處唯有真識。更無餘識及外境界。云何言空。又復如彼勝鬘經說宣說二識。一者空如來藏。謂諸煩惱空無自實。二者不空如來藏。謂過恒沙一切佛法。又取六識七識空理為真識者。是彼二中空如來藏。何關真識不空藏乎。又他經中宣說生空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識熏。謂諸菩薩所行之道。所熏有二。一者熏生。二者熏顯。望方便果說為熏在。其猶臈印印泥成文。亦如摸㩘轉金成器。望性淨果熏之顯。如爐治等融石出金。若言妄時未得真故今無熏者。得時由彼何為下熏。若言據真本無妄故令無熏者。就真論真。真則常寂。實不假熏。據妄論真。真隨妄染後隨妄飾。寧無熏義。若言真中淨法滿足不假熏者。凡夫之時雖有淨性未顯成德。是故須熏。其猶宅中雖有寶藏不掘不出。亦如地中雖復有水不取不得。故說有熏。問曰。真妄其性各異。云何妄修而得熏真。良以真妄不相離。故妄染則染。妄淨則淨。故以妄修熏成真德。次就真識對治邪執。執有二。一者凡夫著我執。二者二乘著法執。問曰。凡夫亦著諸法。何故偏名人著我執。釋言。細分亦著諸法。今對二乘。凡夫著我及著我所通名人執。諸法皆是我所攝故。就凡執中隨義具論。略有二種。一者執有。二者執無。執有之中別有四種。一者執實同神。有人聞說藏識是我。謂同外道所取神我。對治此執說如來藏非我眾生非命非人。二者執真中具足真染。有人聞說生死二法是如來藏。便謂真中有生死。對治此執說。如來藏自性清淨。從本以來唯有清淨恒沙佛法。無有染污。若言真中實有生死。而便證會永離生死無有是處。若言有彼緣起作用。隨世法門非無此義。三者執有淨相。有人聞說如來藏中。備有一切諸功德法不增不減。即謂真中有色心等自相著別。對治此執說。如來藏雖具諸法依真如。說無彼此相。無自他相。乃至亦無離自他相。翻對染故說彼真中具一切法。又彼真中恒沙等法同體緣集無有差別。不得別取差別之相。四者執始終相。有人聞說依如來藏有生死。謂如來藏始起生死。又復說如來之藏起生死故。雖得涅槃還起生死。起生死故涅槃有終。對治此執說如來藏無始無終。以無始故依起生死生死無始。是以論言。若有宣說三界之外。更有眾生初始起者。是外道說。非正佛法。以無終故依成涅槃。涅槃無終。執無之中別有三種。一者執空義以為真識。有人聞說真識離相是法無我。便謂六識七識空義即是真識。對治此執說識不空。經言空者。於真識中無彼妄情所取相。故名為空。非謂真識一向是空。故唯識論言。對彼凡夫外道之人取我我所。故說色等一切法空。非離言境一切皆空行者是。其離言境者。謂佛行處唯有真識。更無餘識及外境界。云何言空。又復如彼勝鬘經說宣說二識。一者空如來藏。謂諸煩惱空無自實。二者不空如來藏。謂過恒沙一切佛法。又取六識七識空理為真識者。是彼二中空如來藏。何關真識不空藏乎。又他經中宣說生空

法空及與第一義空。此三空外別更宣說利耶識空。明知。六識七識心空非是真識。又真識中雖有空義不說空義以為真識。事識之中雖有空義不以空義以為真識。妄識之中雖有空義不說空義以為妄識。真識亦爾。不說空義以為真識。真識是真實知之性。云何言空。若說心空為真識者。小乘法中亦說心空。以何義故不名真識。二者執法身以為空。有人聞說如來法身畢竟寂滅猶如虛空。是人不知為破著故。即謂法身一向是空。對治是執說實不空。所言空者對有故說。何處別有空體可得。又論說。一向境界但是心有心外無法。若離妄心境界隨滅。唯有真心無所不遍。即是如來廣大性智究竟善有非是虛空。三者執真如。以為定空。有人聞說世間涅槃一切空寂乃至真如亦畢竟空離一切相。不知此等為破著故。即謂真如唯是其空。對治此執說如來不空具足無量性功德。云何言空。次明對治二乘妄執。妄執有二。一者執有。二乘之人未得法空。見有生死涅槃之相。以此見故深畏生死。趣求涅槃迷覆真如。對治此執說諸法空一切生死本性常寂。亦無自滅涅槃可得。二者執定無。二乘之人分見生空。利根之者少見法空。便取此空以為究竟。覆障真實。對治此執宣說佛性實有不空。對治邪執旨玄難測。邪俯聖言粗術綱緒。次辨隨文。此中有二。一者明治邪執不同。二者復次究竟離以下明其遣著。前治邪非有而猶存治相。故次第二遣治相也。就初中有三。一者總立道理。二者是我見有二以下舉數列章門。三者人我見者以下釋章門。對治邪執者是題名也。一切邪執皆依我見者是正釋也。我見是其眾惑根本。是故數家之義我見非惑。以有我故得修聖道。若離於我則無邪執者是返釋也。釋章門中有二。一者釋人我章門。二者釋法我章門。就初中有二。一者略舉數。二者云何以下別釋。此五中前一執無。後三執有。若應具論三種識中治邪執也。廣如上辨。然今此論就本為論。但真識耳。真識之中舉要言故說此五耳。文顯可解。此五中各有二。一者明邪執。二者明對治解。法我見者以下明第三法我見。此中有二。一者執有。二者執無。而文中但有執有。略無執無。此中有二。一者明執。二者明對治。自復次究竟下第二明遣著。此中有二。一者遣除治相。二者而有以下撥權顯實。就初中有三。一者題名。二者當知以下遣情。三者是故以下遣相。復次究竟離妄執者是題名也。但離邪執非是究竟。亦遣能治名究竟離也。何故雙遣下顯其義。當知染法淨法皆悉相待無有可說者。若竅論理皆不得染淨相。而就相辨。據妄而望亦得淨相。既無妄執所對治。淨法亦無可立。自下遣相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法空及與第一義空。此三空外別更宣說利耶識空。明知。六識七識心空非是真識。又真識中雖有空義不說空義以為真識。事識之中雖有空義不以空義以為真識。妄識之中雖有空義不說空義以為妄識。真識亦爾。不說空義以為真識。真識是真實知之性。云何言空。若說心空為真識者。小乘法中亦說心空。以何義故不名真識。二者執法身以為空。有人聞說如來法身畢竟寂滅猶如虛空。是人不知為破著故。即謂法身一向是空。對治是執說實不空。所言空者對有故說。何處別有空體可得。又論說。一向境界但是心有心外無法。若離妄心境界隨滅。唯有真心無所不遍。即是如來廣大性智究竟善有非是虛空。三者執真如。以為定空。有人聞說世間涅槃一切空寂乃至真如亦畢竟空離一切相。不知此等為破著故。即謂真如唯是其空。對治此執說如來不空具足無量性功德。云何言空。次明對治二乘妄執。妄執有二。一者執有。二乘之人未得法空。見有生死涅槃之相。以此見故深畏生死。趣求涅槃迷覆真如。對治此執說諸法空一切生死本性常寂。亦無自滅涅槃可得。二者執定無。二乘之人分見生空。利根之者少見法空。便取此空以為究竟。覆障真實。對治此執宣說佛性實有不空。對治邪執旨玄難測。邪俯聖言粗術綱緒。次辨隨文。此中有二。一者明治邪執不同。二者復次究竟離以下明其遣著。前治邪非有而猶存治相。故次第二遣治相也。就初中有三。一者總立道理。二者是我見有二以下舉數列章門。三者人我見者以下釋章門。對治邪執者是題名也。一切邪執皆依我見者是正釋也。我見是其眾惑根本。是故數家之義我見非惑。以有我故得修聖道。若離於我則無邪執者是返釋也。釋章門中有二。一者釋人我章門。二者釋法我章門。就初中有二。一者略舉數。二者云何以下別釋。此五中前一執無。後三執有。若應具論三種識中治邪執也。廣如上辨。然今此論就本為論。但真識耳。真識之中舉要言故說此五耳。文顯可解。此五中各有二。一者明邪執。二者明對治解。法我見者以下明第三法我見。此中有二。一者執有。二者執無。而文中但有執有。略無執無。此中有二。一者明執。二者明對治。自復次究竟下第二明遣著。此中有二。一者遣除治相。二者而有以下撥權顯實。就初中有三。一者題名。二者當知以下遣情。三者是故以下遣相。復次究竟離妄執者是題名也。但離邪執非是究竟。亦遣能治名究竟離也。何故雙遣下顯其義。當知染法淨法皆悉相待無有可說者。若竅論理皆不得染淨相。而就相辨。據妄而望亦得淨相。既無妄執所對治。淨法亦無可立。自下遣相

。是故一切法者。是染淨一切法也。本來無相不可說也。自而有言說下第二明其廢權。此中有三。一者明撥權。二者其旨以下明其顯實。三者以念以下明其返釋。而有言說者當知。如來方便引道眾生非正顯也。言離念者名妄識念也。歸於真如者是正顯也。以念以下文可解。自下第三明趣道相。此中有三。一者總表。二者略說以下列章門。三者釋章門。分別發趣道相者是題名也。道者所證之道。發趣者修行趣入也。一切諸佛所證之道者釋道相也。一切菩薩修行趣向義者釋發趣也。理行合釋。略說以下初明舉數。後明列章門。言成就發心者十信以上也。解行發心者解行以上也。證發心者初地以上也。信成就發心者自下第三釋章門釋三章門。故即分為三。就初中有二。一者設問發趣。二者所謂以下正釋。信成就發心者是題名也。依何等人者就人以問。修何等行者就行以辨。得信成就堪能發心者結問信發心也。自下正答。此中有二。一者就人以辨。二者復次信成就發者以下就行以釋。就初中有二。一者明進入。二者若有眾生以下明退之人。此十信中進退位故。恒遭善緣遂入種性。若遇惡緣還退失也。有此二人故分為二。就初中有三。一者表位。二者有熏習下明其起行。三者如是信心以下明其進入。所謂不定聚眾生者。十信是其進退不定聚也。自有熏習下第二明其起行。此中有二。一者明其信佛心。二者諸佛以下明其發心。有熏習善根力者是六識熏習也。信業果報者是報果也。能起十善厭苦求涅槃。值佛供養修信心。逕一萬劫者信心成就也。自諸佛菩薩下第二明其發心。諸佛菩薩教令發心。或因大悲或因護法能自發心。自如是信心下第二明其進入。如是信心成就得發心者滿足萬劫也。入正定聚者種性以上決定不退。故名正定聚。性種習種與二佛中種子正因。故名住如來種正因相應也。自若有眾生下第二明還退人。此中退者位行二退也。若論念退種性亦有。自復次信成就下第二就行以辨。此中有二。一者明因分行。二者菩薩發是心故以下明果分行。就初中有二。一者就心以辨。二者略說方便以下就行以辨。就初中有三。一者總表舉數。二者列名即釋。三者問答重明。三種心者即是三菩提心也。就第三中有二。一問二答。中有二。一者開喻。二者如是眾生以下明合喻。大摩尼寶體性明淨者。此喻真如體。而有鑛穢之垢者。是心為煩惱所染也。方便喻其緣修萬行。合中可解。自略說方便下第二明行。此中有二。一者立名。謂行根方便。二者即釋。此有三。一者明不住生死行。二者觀一切法以下明不住涅槃行。三者以隨下以行即理。就第二中有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是故一切法者。是染淨一切法也。本來無相不可說也。自而有言說下第二明其廢權。此中有三。一者明撥權。二者其旨以下明其顯實。三者以念以下明其返釋。而有言說者當知。如來方便引道眾生非正顯也。言離念者名妄識念也。歸於真如者是正顯也。以念以下文可解。自下第三明趣道相。此中有三。一者總表。二者略說以下列章門。三者釋章門。分別發趣道相者是題名也。道者所證之道。發趣者修行趣入也。一切諸佛所證之道者釋道相也。一切菩薩修行趣向義者釋發趣也。理行合釋。略說以下初明舉數。後明列章門。言成就發心者十信以上也。解行發心者解行以上也。證發心者初地以上也。信成就發心者自下第三釋章門釋三章門。故即分為三。就初中有二。一者設問發趣。二者所謂以下正釋。信成就發心者是題名也。依何等人者就人以問。修何等行者就行以辨。得信成就堪能發心者結問信發心也。自下正答。此中有二。一者就人以辨。二者復次信成就發者以下就行以釋。就初中有二。一者明進入。二者若有眾生以下明退之人。此十信中進退位故。恒遭善緣遂入種性。若遇惡緣還退失也。有此二人故分為二。就初中有三。一者表位。二者有熏習下明其起行。三者如是信心以下明其進入。所謂不定聚眾生者。十信是其進退不定聚也。自有熏習下第二明其起行。此中有二。一者明其信佛心。二者諸佛以下明其發心。有熏習善根力者是六識熏習也。信業果報者是報果也。能起十善厭苦求涅槃。值佛供養修信心。逕一萬劫者信心成就也。自諸佛菩薩下第二明其發心。諸佛菩薩教令發心。或因大悲或因護法能自發心。自如是信心下第二明其進入。如是信心成就得發心者滿足萬劫也。入正定聚者種性以上決定不退。故名正定聚。性種習種與二佛中種子正因。故名住如來種正因相應也。自若有眾生下第二明還退人。此中退者位行二退也。若論念退種性亦有。自復次信成就下第二就行以辨。此中有二。一者明因分行。二者菩薩發是心故以下明果分行。就初中有二。一者就心以辨。二者略說方便以下就行以辨。就初中有三。一者總表舉數。二者列名即釋。三者問答重明。三種心者即是三菩提心也。就第三中有二。一問二答。中有二。一者開喻。二者如是眾生以下明合喻。大摩尼寶體性明淨者。此喻真如體。而有鑛穢之垢者。是心為煩惱所染也。方便喻其緣修萬行。合中可解。自略說方便下第二明行。此中有二。一者立名。謂行根方便。二者即釋。此有三。一者明不住生死行。二者觀一切法以下明不住涅槃行。三者以隨下以行即理。就第二中有三。

一者立名。二者謂慚愧下即釋。三者隨順下以行即理。後第三第四中亦同此三。自下第二菩薩發是心以下二明果分行。此中有三。一者明真證行。二者以見法身以下明應化行。三者如修多羅下引經證成。菩薩發是心故則得少見法身者是證行體也。自下明應化。此中有三。一者明依體起用。二者所謂以下明八相益。三者然是菩薩以下明未盡有漏之業。未名法身者。法身是其初地以上也。此業有二釋。一云。不繫業變易。大悲為緣。此業為因墮惡道中不期劫數。名為變易。二云。不繫業分段。雖受不限劫數報猶名分段。有漏業因四住為緣所成之業。故名分段。以微細故受不限報也。受苦有二釋。一云。此業微故小痛小惱無大受苦。二云。雖業而微墮三惡故如處受之微故不肯人者。如曲引經證。中有二。一者明其權行。二者又是菩薩下明其實行。如修多羅。或說退者非其實退者非業所墮。未入正位者是不定聚也。就實行中有三。一者明其不畏墮二乘地。二者若聞以下明其不畏苦難行也。三者以信知下明五行體。解行發心者以下釋第二章門。此中有二。一者明其總勝。當知。轉勝解行俱明也。二者以是菩薩下明其別勝。就第二中有二。一者明其解勝。二者以知法性下明其行勝。就行勝中以六度辨。此六之中各分有二。一者明理。二者明以理成行。證發心者以下明釋證發心。此中有二。一者明所證法。二者唯真如下明能證行。就初中有五句。從淨心地至究竟地者就人位辨。證何境界者設問發起。十地之中所證理通。所謂真如者表所證法也。以依轉識說為境界者以熏修緣故所證境異。若廢行緣則無境界之異。而此證者無有境界者是遣相也。自下明其能證之行。此中有三。一者從初地以上至七地以還明能證行。二者又是菩薩發心以下明八地以上能證之行。三者又是菩薩功德以下明第十地能證之行。就初中有二雙。一者真應相對以辨。二者而實菩薩以能化相對以辨。就初中有二。一者明真身。唯真如智為法身也。二者明應身。此中有二。一者別明異化。二者如是以下結明應化無邊。是菩薩於一得頃示越地成正覺。或說無量久遠劫中修行成佛。眾生根性不同則有萬差。而引要言無出此二。謂懈怠怯弱為此二人故為此說也。自而實菩薩下第二雙。此中有二。一者明能化。二者以一切菩薩以下明所化。而實菩薩種性發心所證皆等無超過法者。種性以上無利鈍差別。而所化不同故種種不同也。以一切示化菩薩下所見所聞根欲性異者是所化也。故示所行亦有差別者隨示能化也。自又是菩薩下第二明八地已上能證之行。此中二。一者舉數表相。二者云何以下列 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者立名。二者謂慚愧下即釋。三者隨順下以行即理。後第三第四中亦同此三。自下第二菩薩發是心以下二明果分行。此中有三。一者明真證行。二者以見法身以下明應化行。三者如修多羅下引經證成。菩薩發是心故則得少見法身者是證行體也。自下明應化。此中有三。一者明依體起用。二者所謂以下明八相益。三者然是菩薩以下明未盡有漏之業。未名法身者。法身是其初地以上也。此業有二釋。一云。不繫業變易。大悲為緣。此業為因墮惡道中不期劫數。名為變易。二云。不繫業分段。雖受不限劫數報猶名分段。有漏業因四住為緣所成之業。故名分段。以微細故受不限報也。受苦有二釋。一云。此業微故小痛小惱無大受苦。二云。雖業而微墮三惡故如處受之微故不肯人者。如曲引經證。中有二。一者明其權行。二者又是菩薩下明其實行。如修多羅。或說退者非其實退者非業所墮。未入正位者是不定聚也。就實行中有三。一者明其不畏墮二乘地。二者若聞以下明其不畏苦難行也。三者以信知下明五行體。解行發心者以下釋第二章門。此中有二。一者明其總勝。當知。轉勝解行俱明也。二者以是菩薩下明其別勝。就第二中有二。一者明其解勝。二者以知法性下明其行勝。就行勝中以六度辨。此六之中各分有二。一者明理。二者明以理成行。證發心者以下明釋證發心。此中有二。一者明所證法。二者唯真如下明能證行。就初中有五句。從淨心地至究竟地者就人位辨。證何境界者設問發起。十地之中所證理通。所謂真如者表所證法也。以依轉識說為境界者以熏修緣故所證境異。若廢行緣則無境界之異。而此證者無有境界者是遣相也。自下明其能證之行。此中有三。一者從初地以上至七地以還明能證行。二者又是菩薩發心以下明八地以上能證之行。三者又是菩薩功德以下明第十地能證之行。就初中有二雙。一者真應相對以辨。二者而實菩薩以能化相對以辨。就初中有二。一者明真身。唯真如智為法身也。二者明應身。此中有二。一者別明異化。二者如是以下結明應化無邊。是菩薩於一得頃示越地成正覺。或說無量久遠劫中修行成佛。眾生根性不同則有萬差。而引要言無出此二。謂懈怠怯弱為此二人故為此說也。自而實菩薩下第二雙。此中有二。一者明能化。二者以一切菩薩以下明所化。而實菩薩種性發心所證皆等無超過法者。種性以上無利鈍差別。而所化不同故種種不同也。以一切示化菩薩下所見所聞根欲性異者是所化也。故示所行亦有差別者隨示能化也。自又是菩薩下第二明八地已上能證之行。此中二。一者舉數表相。二者云何以下列

名即釋。微細相者無功用故。行相微細名微細相。此三心中。前一是真後二是妄。自又是菩薩下第三明第十地能證之行。就此中有二。一者明因滿果成。二者以問答重明。就初中有二。一者明其因滿故報身成立。二者謂以一念下明其惑盡之相。又是菩薩功德成滿者。明因行滿也。於色究竟處示世間高大身者。明其報身成。自下明相。一念相應慧者。是緣智終一念解也。以此解故無明頓盡種智現前。以此種智現前故自然而有不思議業用。充法界能現十方利益眾生也。自下第二明答重明。此中有二。一者初一問答上言一切種智重明。二者第二問答上言自然不思議業重明。就初中有二。一問二答。虛空無邊者大虛也。無有心想斷無明者。妄心差別皆悉無也。若無差別心相者。云何名種智。即名一切智。就第二答中有三。一者表理體一。二者以眾生下明凡夫無種智。三者諸佛以下明佛種智。一切境界本來一心離想念者。唯真識無妄想也。而凡夫人起妄心故不稱法性。心有分齊無種智也。自諸佛如來下第三明佛種智。此中有二。一者明佛有智體。二者有大智下明佛有智用。諸佛如來離見想者離妄見也。雖復智體一有智用方便。隨眾生差別開種種法。名種智也。就第二問答有二。一問二答。問中初領上。後正問也。就答中有三。初法次喻後合。自下結前生後。已說解釋分。次說修行信心也。自下第三明依理起行。亦可為下根故說此修行信心分。此中有四。一者就人以辨。二者何等以下設問發起。三者略說以下正釋信行。四者復次眾生初學以下明修是法恒生淨土。是中依未入正定眾生者就不定位也。第二故設問中有二。一者問信。二者問行。就第三釋中有二。一者釋信心。二者釋修行。有五門以下明行。就信心中有二。初明舉數。二者列名。即釋三寶與理故有四也。所信之境無出此四故說四也。就第二行中有三。一者舉數略辨。二者列章門。三者廣釋。修行有五門能成信者。於六度中定慧合故。故有五也。就廣釋中釋五章門。故復即五。釋施門中有二。一者題名。二者若見以下正釋。就第二中有三。一者明財施。二者若見厄下明無畏施。三者若有眾生下明法施。釋戒門中。初題名。次辨正釋。就正釋中有二。一者明行戒。二者不得輕於下明止戒。就初中有二。一者明十善行戒。二者若出家者以下明威儀戒。就第二正戒中有二。一者明性重戒。二者當護以下明威儀戒。就忍門中有二。一者明無報心忍。二者亦當忍下忍世八風。就進門中有二。一者就自明進。二者復次若人以下就他以勸。就初中有三。一者明無怠精進二者當念以下據昔以勸。三者是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名即釋。微細相者無功用故。行相微細名微細相。此三心中。前一是真後二是妄。自又是菩薩下第三明第十地能證之行。就此中有二。一者明因滿果成。二者以問答重明。就初中有二。一者明其因滿故報身成立。二者謂以一念下明其惑盡之相。又是菩薩功德成滿者。明因行滿也。於色究竟處示世間高大身者。明其報身成。自下明相。一念相應慧者。是緣智終一念解也。以此解故無明頓盡種智現前。以此種智現前故自然而有不思議業用。充法界能現十方利益眾生也。自下第二明答重明。此中有二。一者初一問答上言一切種智重明。二者第二問答上言自然不思議業重明。就初中有二。一問二答。虛空無邊者大虛也。無有心想斷無明者。妄心差別皆悉無也。若無差別心相者。云何名種智。即名一切智。就第二答中有三。一者表理體一。二者以眾生下明凡夫無種智。三者諸佛以下明佛種智。一切境界本來一心離想念者。唯真識無妄想也。而凡夫人起妄心故不稱法性。心有分齊無種智也。自諸佛如來下第三明佛種智。此中有二。一者明佛有智體。二者有大智下明佛有智用。諸佛如來離見想者離妄見也。雖復智體一有智用方便。隨眾生差別開種種法。名種智也。就第二問答有二。一問二答。問中初領上。後正問也。就答中有三。初法次喻後合。自下結前生後。已說解釋分。次說修行信心也。自下第三明依理起行。亦可為下根故說此修行信心分。此中有四。一者就人以辨。二者何等以下設問發起。三者略說以下正釋信行。四者復次眾生初學以下明修是法恒生淨土。是中依未入正定眾生者就不定位也。第二故設問中有二。一者問信。二者問行。就第三釋中有二。一者釋信心。二者釋修行。有五門以下明行。就信心中有二。初明舉數。二者列名。即釋三寶與理故有四也。所信之境無出此四故說四也。就第二行中有三。一者舉數略辨。二者列章門。三者廣釋。修行有五門能成信者。於六度中定慧合故。故有五也。就廣釋中釋五章門。故復即五。釋施門中有二。一者題名。二者若見以下正釋。就第二中有三。一者明財施。二者若見厄下明無畏施。三者若有眾生下明法施。釋戒門中。初題名。次辨正釋。就正釋中有二。一者明行戒。二者不得輕於下明止戒。就初中有二。一者明十善行戒。二者若出家者以下明威儀戒。就第二正戒中有二。一者明性重戒。二者當護以下明威儀戒。就忍門中有二。一者明無報心忍。二者亦當忍下忍世八風。就進門中有二。一者就自明進。二者復次若人以下就他以勸。就初中有三。一者明無怠精進二者當念以下據昔以勸。三者是

故以下結勸。就第二就他勸中有三。一明難障眾生以為勸緣。二者應當以下明勸修因行。三者迴向菩提以下明勸修迴向。就止觀中有三。一者略明止觀。二者若修止下別廣止觀。三者若修觀者對治以下明止觀相資。就初中有二。一者別釋。二者云何隨順以下雙釋。奢摩多者變言名定。毘婆舍那者變言名慧。就第二廣中有三。一者總明其修觀定。二者復次精勤以下明修定得益。三者復次若人唯修以下別明修觀。以就初中有三。一者明修方法。二者或有眾生下顯定難相。三者應知外道以下辨邪正相。就初中有二。一者明能修之方。二者復次依是三昧以下明其所修三昧之相。就初中有二。一者明正修人。二者唯除疑以下明不得修人。就初中有三。一者明前方便。二者是正念者以下明得定相。三者深伏以下明定伏惑。但釋初段名耳。前方便者一切境界隨取皆除。境相既亡隨心亦除。故文言以心除心。地論之中亦同此說。言真如三昧者謂理定也。小乘之中但止心流住在一境。名為得定。大乘之中解其妄理理中住心。名為得定。故經中云。諸佛菩薩常在住定遊法性也。就復次依是三昧以下第二明所修相。此中有三。一者明其定中體。二者當知以下明其諸定中體本。三者若人修行以下舉益勸修。復次依是三昧則知法界一相者。定功用也。解理無二故名一相。下顯其相。謂。諸佛身與眾生身平等無二也。就或有眾生第二定難中有三。一者明身業亂。二者或現天像以下明口業亂。三者或復令人以下明意業亂。就初中有二。一者正明身亂。二者當念以下明對治解。就第二口業亂中有四。一者顯能說人。二者若說陀羅尼下明所說法。三者或令人知以下明神通亂。四者皆是以下明其當知非真之相。就第三意業亂中有二。一者明其亂相。二者以是義故以下明應觀察。自應知外道下第三明邪正定。此中有三。一者明邪正定相。二者真如三昧者以下明真正定。三者若諸凡夫以下勸人修定。所言見者謂五見也。言愛者謂五鈍也。言我慢者謂八慢也。自復次精勤下第二明修定益。此中有二。一者總表。二者云何以下別釋。十止種利益。文顯可解。自復次若人後修於止下第二別明修觀。此中有二。一者結前生後。二者修習觀者正明修觀。就第二中有二。一者就五門觀明修觀慧。二者若餘一切以下就二諦門以辨觀慧。就第一中有二。一者正明修觀。二者如是當念以下明發願化廣。此二猶是既自悟解亦令他解。就初中有四。一者明無常觀。二者是以以下明其苦觀。三者應以下空無我令觀。四者應觀世間以下明不淨觀。就無常觀中有二。一者明分段無常。二者一切心行以下明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故以下結勸。就第二就他勸中有三。一明難障眾生以為勸緣。二者應當以下明勸修因行。三者迴向菩提以下明勸修迴向。就止觀中有三。一者略明止觀。二者若修止下別廣止觀。三者若修觀者對治以下明止觀相資。就初中有二。一者別釋。二者云何隨順以下雙釋。奢摩多者變言名定。毘婆舍那者變言名慧。就第二廣中有三。一者總明其修觀定。二者復次精勤以下明修定得益。三者復次若人唯修以下別明修觀。以就初中有三。一者明修方法。二者或有眾生下顯定難相。三者應知外道以下辨邪正相。就初中有二。一者明能修之方。二者復次依是三昧以下明其所修三昧之相。就初中有二。一者明正修人。二者唯除疑以下明不得修人。就初中有三。一者明前方便。二者是正念者以下明得定相。三者深伏以下明定伏惑。但釋初段名耳。前方便者一切境界隨取皆除。境相既亡隨心亦除。故文言以心除心。地論之中亦同此說。言真如三昧者謂理定也。小乘之中但止心流住在一境。名為得定。大乘之中解其妄理理中住心。名為得定。故經中云。諸佛菩薩常在住定遊法性也。就復次依是三昧以下第二明所修相。此中有三。一者明其定中體。二者當知以下明其諸定中體本。三者若人修行以下舉益勸修。復次依是三昧則知法界一相者。定功用也。解理無二故名一相。下顯其相。謂。諸佛身與眾生身平等無二也。就或有眾生第二定難中有三。一者明身業亂。二者或現天像以下明口業亂。三者或復令人以下明意業亂。就初中有二。一者正明身亂。二者當念以下明對治解。就第二口業亂中有四。一者顯能說人。二者若說陀羅尼下明所說法。三者或令人知以下明神通亂。四者皆是以下明其當知非真之相。就第三意業亂中有二。一者明其亂相。二者以是義故以下明應觀察。自應知外道下第三明邪正定。此中有三。一者明邪正定相。二者真如三昧者以下明真正定。三者若諸凡夫以下勸人修定。所言見者謂五見也。言愛者謂五鈍也。言我慢者謂八慢也。自復次精勤下第二明修定益。此中有二。一者總表。二者云何以下別釋。十止種利益。文顯可解。自復次若人後修於止下第二別明修觀。此中有二。一者結前生後。二者修習觀者正明修觀。就第二中有二。一者就五門觀明修觀慧。二者若餘一切以下就二諦門以辨觀慧。就第一中有二。一者正明修觀。二者如是當念以下明發願化廣。此二猶是既自悟解亦令他解。就初中有四。一者明無常觀。二者是以以下明其苦觀。三者應以下空無我令觀。四者應觀世間以下明不淨觀。就無常觀中有二。一者明分段無常。二者一切心行以下明

變易無常。就令觀中據三世以辨。言如夢者滅無滅相。言電光者住無住相。言如雲者起無起相。就第二發願化度中有三。一者如是當念以下念所化境。二者作此思惟以下正明發願。三者以起如是以下明化度行。就第二二諦中有二。一者若餘以下總明。二者所謂以下別釋。就第二中有二。一者明俗諦觀。二者雖念因緣以下明真諦觀。自若修觀者對治下第三明止觀相資。若定過多則是沈沒。若慧偏多則是浮昇。定慧平等爾乃調柔故。復次辨定慧相資。此中有三。一者別明止觀相對。二者以此義故以下明相助成。三者若止觀下明不具有損。對治之行有正傍義。定能正治凡夫著有散亂之心。兼餘二乘怯弱異見。慧能正治二乘無悲。兼除凡夫不修善癡。自下第四明修止恒生淨土。此中有二。一者明其佛力攝護令生。二者如修多羅下引經證成。正釋分竟。次下一分傳持末代分。此中有二。一者結前上言。二者若有眾生以下明其勸持。就第二中有二。一者約始終勸持。二者假使有人以下舉勝勸學。就初中有二。一者嘆論勸持。二者若人聞是以下明約終果勸持此論。就第二舉勝勸持中有五。一者格量明勝。二者後次有人以下嘆勝勸持。三者其有眾生以下舉非返釋。四者以一切如來以下取人以證。五者是故以下結觀修行。格量之意。假使有人。三千世界滿中眾生令行十善。但感天報。不得佛果。正思此法。正得佛果。更無餘因。故名勝也。就第二嘆勝中有二。一者說德勝。二者何以故下釋勝所以。就第三舉非中有三。一者舉不信罪。二者是故以下勸生仰信。三者以深自害以下釋勸之意。有大損故應當仰信。就第四取人證中有二。一者以佛為證。若無此信不得成佛。知明要法。二者一切菩薩以下因行為證。一切菩薩皆行此法。故知要行。此中有二。一者總明。二者當知以下別明三世以辨。過去已依現在世今依未來當依若爾要者豈容不信。是故第五結勸修行論宗釋竟。次下迴向發願此中有三。一行傷表所作事。二者一句正明迴向。三者一句明所為人。此論所說理行及教。凡夫二乘絕分。故名諸佛甚深廣大義此之所顯不能廣辨。故名隨分總持說也。以行歸本。故名迴此功德如法性。所修不自。故名普利眾生界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變易無常。就令觀中據三世以辨。言如夢者滅無滅相。言電光者住無住相。言如雲者起無起相。就第二發願化度中有三。一者如是當念以下念所化境。二者作此思惟以下正明發願。三者以起如是以下明化度行。就第二二諦中有二。一者若餘以下總明。二者所謂以下別釋。就第二中有二。一者明俗諦觀。二者雖念因緣以下明真諦觀。自若修觀者對治下第三明止觀相資。若定過多則是沈沒。若慧偏多則是浮昇。定慧平等爾乃調柔故。復次辨定慧相資。此中有三。一者別明止觀相對。二者以此義故以下明相助成。三者若止觀下明不具有損。對治之行有正傍義。定能正治凡夫著有散亂之心。兼餘二乘怯弱異見。慧能正治二乘無悲。兼除凡夫不修善癡。自下第四明修止恒生淨土。此中有二。一者明其佛力攝護令生。二者如修多羅下引經證成。正釋分竟。次下一分傳持末代分。此中有二。一者結前上言。二者若有眾生以下明其勸持。就第二中有二。一者約始終勸持。二者假使有人以下舉勝勸學。就初中有二。一者嘆論勸持。二者若人聞是以下明約終果勸持此論。就第二舉勝勸持中有五。一者格量明勝。二者後次有人以下嘆勝勸持。三者其有眾生以下舉非返釋。四者以一切如來以下取人以證。五者是故以下結觀修行。格量之意。假使有人。三千世界滿中眾生令行十善。但感天報。不得佛果。正思此法。正得佛果。更無餘因。故名勝也。就第二嘆勝中有二。一者說德勝。二者何以故下釋勝所以。就第三舉非中有三。一者舉不信罪。二者是故以下勸生仰信。三者以深自害以下釋勸之意。有大損故應當仰信。就第四取人證中有二。一者以佛為證。若無此信不得成佛。知明要法。二者一切菩薩以下因行為證。一切菩薩皆行此法。故知要行。此中有二。一者總明。二者當知以下別明三世以辨。過去已依現在世今依未來當依若爾要者豈容不信。是故第五結勸修行論宗釋竟。次下迴向發願此中有三。一行傷表所作事。二者一句正明迴向。三者一句明所為人。此論所說理行及教。凡夫二乘絕分。故名諸佛甚深廣大義此之所顯不能廣辨。故名隨分總持說也。以行歸本。故名迴此功德如法性。所修不自。故名普利眾生界也。