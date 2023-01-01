大乘法界無差別論疏(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法界無差別論疏(并序)

魏國西寺沙門法藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏撰

詳夫性海虛凝。逈架名言之表。寂門圓應。潛該相用之源故由常湛妙因。作濤浪之淵府。緣生幻果。依涅槃之起滅。出入冥會。動靜相和。理不乖事。不轉性而成物。事不乖理。不壞物而歸性。是則性非自性。多門所以立焉。物非他物。一相所以存焉。乃知含孕太虛而不增其量。隱祕纖芥而不減其形者。寔唯法界無差別之緣起乎。將以智求。即乖其實。欲以情測。即失其真。如來示滅。茲道陵替。後之學者。或守權乖實矣。有堅慧菩薩。傑出中天。位登證實。聲高五印。思欲光揚萬行。匡贊一乘。罄己所知。略示群品。其為論也。理超謂迹。以菩提心涅槃界為因果之勝地。清淨土功德山為緣性之本轍。善苗擢葉即返流以契本。白法開華。自還源而造極。亘煩惱海不思議而一味。滿眾生界豈斷常而萬殊。若虛空在雲。無以蔽其寥廓。如摩尼處垢。不足染其清明。文略義玄。喻近意遠。開夷路也。平等朗然而不變。則勇進者乘真而直入。辨實相也。緣起紛然而不作。則羸退者知迷而率服。豈煩眾異妄見之蹐剝而重嬈其心哉。作者之致。庶幾於顏子矣。然大乘。即簡異小甄別所宗。法界無差別。簡實異權。標其玄奧。論即解釋精微。一卷言無二軸。餘義下當別辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳夫性海虛凝。逈架名言之表。寂門圓應。潛該相用之源故由常湛妙因。作濤浪之淵府。緣生幻果。依涅槃之起滅。出入冥會。動靜相和。理不乖事。不轉性而成物。事不乖理。不壞物而歸性。是則性非自性。多門所以立焉。物非他物。一相所以存焉。乃知含孕太虛而不增其量。隱祕纖芥而不減其形者。寔唯法界無差別之緣起乎。將以智求。即乖其實。欲以情測。即失其真。如來示滅。茲道陵替。後之學者。或守權乖實矣。有堅慧菩薩。傑出中天。位登證實。聲高五印。思欲光揚萬行。匡贊一乘。罄己所知。略示群品。其為論也。理超謂迹。以菩提心涅槃界為因果之勝地。清淨土功德山為緣性之本轍。善苗擢葉即返流以契本。白法開華。自還源而造極。亘煩惱海不思議而一味。滿眾生界豈斷常而萬殊。若虛空在雲。無以蔽其寥廓。如摩尼處垢。不足染其清明。文略義玄。喻近意遠。開夷路也。平等朗然而不變。則勇進者乘真而直入。辨實相也。緣起紛然而不作。則羸退者知迷而率服。豈煩眾異妄見之蹐剝而重嬈其心哉。作者之致。庶幾於顏子矣。然大乘。即簡異小甄別所宗。法界無差別。簡實異權。標其玄奧。論即解釋精微。一卷言無二軸。餘義下當別辨。

將釋此論。略作十門。一教起所因。二明藏所攝。三顯教分齊。四教所被機。五能詮教體。六所詮宗趣。七釋論題目。八造論緣起。九傳譯由致。十隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此論。略作十門。一教起所因。二明藏所攝。三顯教分齊。四教所被機。五能詮教體。六所詮宗趣。七釋論題目。八造論緣起。九傳譯由致。十隨文解釋。

初教起所因者。先通。後別。通者。如瑜伽六十四云。欲造論者。要具六因。一欲令法義當廣流布故。二欲令種種信解有情。由此因緣。隨一當能入正法故。三為令失沒種種義門重開顯故。四為欲顯略攝廣散義故。五為欲顯甚深義故。六欲以種種美妙言詞。莊嚴法義生淨信故。今別辨此論。略有十因。一為助佛揚化。光輝佛日。令法久住。報佛恩故。二為末世鈍根。於佛深經不能開悟。方便解釋令法解故。三為外道輩訕謗佛法。引導令彼起淨信故。四諸部小乘不信大者。巧示大乘令信受故。五於大乘中守權教者。解釋深旨。令彼捨權歸此實故。六略攝如來廣大甚深玄奧之義令易入故。七為顯真實大菩提心。是佛根本要妙所依。令彼含識起行求故。八解釋經中眾生心內如來藏法。令彼決定信有此故。九為釋經中永無二乘。唯有一乘為究竟故。十為顯佛果法身。與諸眾生如來藏法。一性無二因果平等唯一味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初教起所因者。先通。後別。通者。如瑜伽六十四云。欲造論者。要具六因。一欲令法義當廣流布故。二欲令種種信解有情。由此因緣。隨一當能入正法故。三為令失沒種種義門重開顯故。四為欲顯略攝廣散義故。五為欲顯甚深義故。六欲以種種美妙言詞。莊嚴法義生淨信故。今別辨此論。略有十因。一為助佛揚化。光輝佛日。令法久住。報佛恩故。二為末世鈍根。於佛深經不能開悟。方便解釋令法解故。三為外道輩訕謗佛法。引導令彼起淨信故。四諸部小乘不信大者。巧示大乘令信受故。五於大乘中守權教者。解釋深旨。令彼捨權歸此實故。六略攝如來廣大甚深玄奧之義令易入故。七為顯真實大菩提心。是佛根本要妙所依。令彼含識起行求故。八解釋經中眾生心內如來藏法。令彼決定信有此故。九為釋經中永無二乘。唯有一乘為究竟故。十為顯佛果法身。與諸眾生如來藏法。一性無二因果平等唯一味故。

第二藏所攝者有二。先約三藏。謂一契經藏。二調伏藏。三對法藏。於此三中。對法藏攝。二約二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。於此二中。菩薩藏攝。以所依經及所釋義。皆悉非是二乘法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二藏所攝者有二。先約三藏。謂一契經藏。二調伏藏。三對法藏。於此三中。對法藏攝。二約二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。於此二中。菩薩藏攝。以所依經及所釋義。皆悉非是二乘法故。

第三顯教分齊者有二門。一敘諸說。謂戒賢。智光各立三教等。並如華嚴疏中說。二述現宗。謂現今東流一代聖教。通大小乘及諸權實。總有四宗。一隨相法執宗。謂阿含等經。婆沙等論二真空無相宗。謂般若等經。中百等論。三唯識法相宗。謂深密等經。瑜伽等論。四如來藏緣起宗。謂楞伽密嚴等經。起信寶性等論釋此四宗。略舉四義。一約乘者。初唯小乘。次二具三乘。謂此二乘宗。同許定性二乘不成佛。後唯一乘。以此宗許入寂二乘亦成佛故。智光三教。及梁論第八。並同此說。二約識者。初二唯說六識。後二具說八識。於中初說六識有。後說六識空。後二中。初說八識唯是生滅。後說八識通如來藏。具生滅不生不滅。三約法者。初唯說有。二唯說空。三說亦空亦有。謂此宗許遍計所執空。依他圓成有。四說非空非有。謂此宗許如來藏隨緣成阿賴耶識。即理徹於事也。許依他緣起無性同如。即事徹於理也。以理事交徹。空有俱融。雙離二邊故云也。此四約法。就多分說。四約人者。初是小乘諸師達磨多羅等所立。二是龍猛聖天等所立。三是無著世親等所立。四是馬鳴堅慧等所立。餘隨宗義別。並準可知。此論正當第四宗攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯教分齊者有二門。一敘諸說。謂戒賢。智光各立三教等。並如華嚴疏中說。二述現宗。謂現今東流一代聖教。通大小乘及諸權實。總有四宗。一隨相法執宗。謂阿含等經。婆沙等論二真空無相宗。謂般若等經。中百等論。三唯識法相宗。謂深密等經。瑜伽等論。四如來藏緣起宗。謂楞伽密嚴等經。起信寶性等論釋此四宗。略舉四義。一約乘者。初唯小乘。次二具三乘。謂此二乘宗。同許定性二乘不成佛。後唯一乘。以此宗許入寂二乘亦成佛故。智光三教。及梁論第八。並同此說。二約識者。初二唯說六識。後二具說八識。於中初說六識有。後說六識空。後二中。初說八識唯是生滅。後說八識通如來藏。具生滅不生不滅。三約法者。初唯說有。二唯說空。三說亦空亦有。謂此宗許遍計所執空。依他圓成有。四說非空非有。謂此宗許如來藏隨緣成阿賴耶識。即理徹於事也。許依他緣起無性同如。即事徹於理也。以理事交徹。空有俱融。雙離二邊故云也。此四約法。就多分說。四約人者。初是小乘諸師達磨多羅等所立。二是龍猛聖天等所立。三是無著世親等所立。四是馬鳴堅慧等所立。餘隨宗義別。並準可知。此論正當第四宗攝。

第四教所被機者。於上四宗中。初小乘宗。一切眾生皆非此為。以彼宗中總無人向大菩提故。次依第二第三宗。於一切眾生內。半為半不為。謂五種性中。菩薩種性及不定性。是此所為。餘三定性。即非此為。以各無因故。第四宗中。明一切眾生皆此所為。以悉有佛性並當成佛。涅槃經中。除草木等無心。為非佛性。凡諸有心。悉有佛性。佛性論中。言一分無性為不了義。寶性論等。為謗大乘因。依無量時故。說無佛性。非謂究竟無清淨性。楞伽五性中。無種性人亦當得佛。以如來不捨諸眾生故。如此等文。廣如別說。定性二乘入涅槃後。要皆當得發菩提心。法華第三。生滅度想入於涅槃。而於彼土求佛智慧。是故唯以佛乘而得滅等。法華論。決定聲聞根未熟故。菩薩授記方便令發心等。又云。彼以諸禪三昧為涅槃。本無實涅槃。入楞伽。三昧酒所醉等。乃至云。酒消然後覺。得佛無上身。密嚴第一頌云。涅槃若滅壞。眾生有終盡。眾生若有終。是亦有初際。應有非生法。而始作眾生。解云。此亦是聖教。亦是正理。若入寂二乘灰斷永滅。則是眾生作非眾生。若令眾生作非眾生。則應有非眾生而始作眾生。唯識論中。說有漏生於無漏。則難勿無漏法還生有漏。今亦例同。既眾生入滅同非眾生。勿非眾生法而還作眾生。況復此是聖言。彼非佛說。又勝鬘經。無上依經。佛性論。寶性論。皆同說三界外。聲聞緣覺及大力菩薩。受三種變易身。又智論九十三。引法華第三釋云。有妙淨土。出過三界。阿羅漢當生其中。是故定知入滅二乘。滅麁分段名入涅槃。實有變易在淨土中。受佛教化行菩薩道。若不爾者。未迴心時既無變易。迴心已去。即是漸悟菩薩。不名二乘。故知於三界外所受變易。小乘以為涅槃。大乘深說。實是變易。本無涅槃。勝鬘云。聲聞緣覺。實無涅槃。唯如來有涅槃故。此論下云。應知唯有一乘道。若不爾者。異此應有餘涅槃故。同一法界。豈有下劣涅槃。勝妙涅槃耶。以此當知二乘之人既無涅槃。無不皆當得菩提故。一切眾生皆是所為也。餘義如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四教所被機者。於上四宗中。初小乘宗。一切眾生皆非此為。以彼宗中總無人向大菩提故。次依第二第三宗。於一切眾生內。半為半不為。謂五種性中。菩薩種性及不定性。是此所為。餘三定性。即非此為。以各無因故。第四宗中。明一切眾生皆此所為。以悉有佛性並當成佛。涅槃經中。除草木等無心。為非佛性。凡諸有心。悉有佛性。佛性論中。言一分無性為不了義。寶性論等。為謗大乘因。依無量時故。說無佛性。非謂究竟無清淨性。楞伽五性中。無種性人亦當得佛。以如來不捨諸眾生故。如此等文。廣如別說。定性二乘入涅槃後。要皆當得發菩提心。法華第三。生滅度想入於涅槃。而於彼土求佛智慧。是故唯以佛乘而得滅等。法華論。決定聲聞根未熟故。菩薩授記方便令發心等。又云。彼以諸禪三昧為涅槃。本無實涅槃。入楞伽。三昧酒所醉等。乃至云。酒消然後覺。得佛無上身。密嚴第一頌云。涅槃若滅壞。眾生有終盡。眾生若有終。是亦有初際。應有非生法。而始作眾生。解云。此亦是聖教。亦是正理。若入寂二乘灰斷永滅。則是眾生作非眾生。若令眾生作非眾生。則應有非眾生而始作眾生。唯識論中。說有漏生於無漏。則難勿無漏法還生有漏。今亦例同。既眾生入滅同非眾生。勿非眾生法而還作眾生。況復此是聖言。彼非佛說。又勝鬘經。無上依經。佛性論。寶性論。皆同說三界外。聲聞緣覺及大力菩薩。受三種變易身。又智論九十三。引法華第三釋云。有妙淨土。出過三界。阿羅漢當生其中。是故定知入滅二乘。滅麁分段名入涅槃。實有變易在淨土中。受佛教化行菩薩道。若不爾者。未迴心時既無變易。迴心已去。即是漸悟菩薩。不名二乘。故知於三界外所受變易。小乘以為涅槃。大乘深說。實是變易。本無涅槃。勝鬘云。聲聞緣覺。實無涅槃。唯如來有涅槃故。此論下云。應知唯有一乘道。若不爾者。異此應有餘涅槃故。同一法界。豈有下劣涅槃。勝妙涅槃耶。以此當知二乘之人既無涅槃。無不皆當得菩提故。一切眾生皆是所為也。餘義如別說。

第五能詮教體者有五門。一隨事門。二遍通門。三歸識門。四同性門。五無礙門。初中有四句。一或唯以名句文為性。謂以音聲但是所依。非正體故。唯識論云。若名等不異聲者。法詞無礙。境應無別。二或唯以音聲為性。謂名句等依聲屈曲。假立無體故。雜集論云。成所引聲。謂諸聖說。無性攝論第一云。依弘誓願。立菩提聲。三或具二為性。謂以耳意兩識。緣聲處法處二境。方得聞解故。淨名經云。有以音聲語言文字而作佛事。又十地論云。說者以二事說。聽者以二事聞。謂音聲名字等。四或俱非聲名以為其性。謂二事即空故。文字性離故。淨名經云。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。十地論中。文字猶如彩畫虛空。音聲猶如空中風相。俱無所得。如是說法。即是不說說也。此四句中。別取前三。通於小乘。具此四句。唯在大乘。又此四句合為一教。以無異法故。有無無礙故。二遍通門者。謂色等六境。及餘一切法。皆可軌生物解。悉為教體。或默然等。如淨名經及楞伽等說。可準知之。三歸識門者。謂前聲等一切教法。皆悉各是識所現故。是故就實。無不唯識。謂說者識中名言種子生起現行。成言說事。為增上緣。令聞者識上文義相現。方為教法。攝論十一識中言說識經云。我說識所緣。唯識所現故。起信論云。若離心念。則無一切境界之相。並準可知。四同性門者。謂則前門能變境識。當相從緣。即無自性。無不皆是一真如性。起信論云。唯依心現。本不離真如。又云。是故一切法。從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變易。不可破壞唯是一心。故名真如。以一切言說。假名無實但隨妄念。不可得故。準之。五無礙門者。於前四門。心境理事。混融無礙。同一緣起。存亡自在。不相障礙。以為教體。以前四門所引聖教。皆不相違故。義不相離故。法體無二故。思準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五能詮教體者有五門。一隨事門。二遍通門。三歸識門。四同性門。五無礙門。初中有四句。一或唯以名句文為性。謂以音聲但是所依。非正體故。唯識論云。若名等不異聲者。法詞無礙。境應無別。二或唯以音聲為性。謂名句等依聲屈曲。假立無體故。雜集論云。成所引聲。謂諸聖說。無性攝論第一云。依弘誓願。立菩提聲。三或具二為性。謂以耳意兩識。緣聲處法處二境。方得聞解故。淨名經云。有以音聲語言文字而作佛事。又十地論云。說者以二事說。聽者以二事聞。謂音聲名字等。四或俱非聲名以為其性。謂二事即空故。文字性離故。淨名經云。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。十地論中。文字猶如彩畫虛空。音聲猶如空中風相。俱無所得。如是說法。即是不說說也。此四句中。別取前三。通於小乘。具此四句。唯在大乘。又此四句合為一教。以無異法故。有無無礙故。二遍通門者。謂色等六境。及餘一切法。皆可軌生物解。悉為教體。或默然等。如淨名經及楞伽等說。可準知之。三歸識門者。謂前聲等一切教法。皆悉各是識所現故。是故就實。無不唯識。謂說者識中名言種子生起現行。成言說事。為增上緣。令聞者識上文義相現。方為教法。攝論十一識中言說識經云。我說識所緣。唯識所現故。起信論云。若離心念。則無一切境界之相。並準可知。四同性門者。謂則前門能變境識。當相從緣。即無自性。無不皆是一真如性。起信論云。唯依心現。本不離真如。又云。是故一切法。從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變易。不可破壞唯是一心。故名真如。以一切言說。假名無實但隨妄念。不可得故。準之。五無礙門者。於前四門。心境理事。混融無礙。同一緣起。存亡自在。不相障礙。以為教體。以前四門所引聖教。皆不相違故。義不相離故。法體無二故。思準之。

第六所詮宗趣者。於中先宗後趣。宗中尋名。即以法界無差別義以為宗。分別此義。略作二門。一定其義。二辨開合。初中有三門。一約染淨門。二約權實門。三約理事門。初中。若就染門。隨流生死。違真性故。名差別法界。下文引不增不減經云。即是法身為本際。無邊煩惱藏所纏。從無始來。生死趣中。生滅流轉。說名眾生界等。又下文與煩惱俱。名空如來藏。顯成惑染差別法界。二約淨門。反流出纏順真性故。名無差別法界。起信論云。若人修行一切善法。自然歸順真如法故。此則萬行契真。冥同一味。起信又云。始覺即同本覺。是故名為無差別法界。今此論正辨此義。故以為宗。二權實門者。就淨法中。若約三乘權教所辨。許定性二乘不向大故。是則三乘因果差別。亦名差別法界。若約一乘實教所說。一切二乘無不皆得大菩提故。是則名為無差別法界。此論正顯此義。故以為宗。依此二義。涅槃經第十云。迦葉菩薩云。我今始知差別無差別義。差別者。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩之人如生熟酥。如來佛性猶如醍醐。無差別者。聲聞獨覺於未來世悉是其常。譬如眾流皆歸於海。是故此論但明彼經無差別法界也。三約理事門者。就此一乘法界之中。若約隨事行果緣起相異。及理事非一。故名差別法界。今此論正明此義。故以為宗。二明開合者。先開法界。後合無差別。前中亦二。一法。二界。法謂依生聖法也。界謂本有真性也。法亦二義。一因位行法。二果位德法也。界亦二義。一因位名如來藏。二果位名法身。二合顯無差別者。亦有四義。一約界。謂如來藏與法身無二無別。以無異性故。二約法。謂因位行法與果位德法無二無別。以轉因成果無異法故。三約法界。謂修生本有亦無差別。以法身隨緣同彼法故。修生無性即法身故。因位法界。當知亦爾。四約圓融。謂總前四義。令二法界無礙緣起因果混同。通為自在法界無差別義也。二趣者。顯說此法。為令眾生於此信受。生解起行。證契成果。稱真法界。起無思大用。橫遍十方。豎該三際。無斷無絕。是其意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六所詮宗趣者。於中先宗後趣。宗中尋名。即以法界無差別義以為宗。分別此義。略作二門。一定其義。二辨開合。初中有三門。一約染淨門。二約權實門。三約理事門。初中。若就染門。隨流生死。違真性故。名差別法界。下文引不增不減經云。即是法身為本際。無邊煩惱藏所纏。從無始來。生死趣中。生滅流轉。說名眾生界等。又下文與煩惱俱。名空如來藏。顯成惑染差別法界。二約淨門。反流出纏順真性故。名無差別法界。起信論云。若人修行一切善法。自然歸順真如法故。此則萬行契真。冥同一味。起信又云。始覺即同本覺。是故名為無差別法界。今此論正辨此義。故以為宗。二權實門者。就淨法中。若約三乘權教所辨。許定性二乘不向大故。是則三乘因果差別。亦名差別法界。若約一乘實教所說。一切二乘無不皆得大菩提故。是則名為無差別法界。此論正顯此義。故以為宗。依此二義。涅槃經第十云。迦葉菩薩云。我今始知差別無差別義。差別者。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩之人如生熟酥。如來佛性猶如醍醐。無差別者。聲聞獨覺於未來世悉是其常。譬如眾流皆歸於海。是故此論但明彼經無差別法界也。三約理事門者。就此一乘法界之中。若約隨事行果緣起相異。及理事非一。故名差別法界。今此論正明此義。故以為宗。二明開合者。先開法界。後合無差別。前中亦二。一法。二界。法謂依生聖法也。界謂本有真性也。法亦二義。一因位行法。二果位德法也。界亦二義。一因位名如來藏。二果位名法身。二合顯無差別者。亦有四義。一約界。謂如來藏與法身無二無別。以無異性故。二約法。謂因位行法與果位德法無二無別。以轉因成果無異法故。三約法界。謂修生本有亦無差別。以法身隨緣同彼法故。修生無性即法身故。因位法界。當知亦爾。四約圓融。謂總前四義。令二法界無礙緣起因果混同。通為自在法界無差別義也。二趣者。顯說此法。為令眾生於此信受。生解起行。證契成果。稱真法界。起無思大用。橫遍十方。豎該三際。無斷無絕。是其意也。

第七釋論題目者。大乘。簡別其宗。法界。辨定其義。無差別。顯其意趣。論者。剖柝所詮。謂釋大乘中法界無差別義。故以為名。又大者。當體為目。包含為義。乘者。就喻為名。運載為功。體用合舉。故云大乘。大有三義。一體大。謂真如平等不增減故。二相大。謂具足無漏性功德故。三用大。謂能生一切世間出世間善因果故。此依起信論。又有七義。如莊嚴論等。乘亦三義。一理性為所乘。妙智為能乘。佛果為乘至處。此依佛性論也。二以無分別為所乘。萬行為能乘。亦佛果為所至。三以理智萬行俱是所乘。菩薩假者以為能乘。佛位人法為乘所至。故攝論云。乘大性故。名為大乘。亦大亦乘名大乘。此通依主持業二釋可知。法有三義。一持義。謂自性不改故。二軌義。謂軌範生解故。三對意義。是意識所知故。界亦三義。一因義是界義。謂依生聖法故。攝論云。法界者謂是一切淨法因故。中邊論意。亦同此說。三性義是界義。謂法之實性。起信論云。真如者即是一法界大總相法門體。又云。法性真如海。故云也。三分齊義是界義。謂諸法分齊各不相雜。故名為界。前二皆法之界故。名為法界。後一法即界故。名為法界也。無差別者亦有三義。一約位。謂凡夫染位。菩薩染淨。諸佛極淨。三位雖殊。法界之性實無差別。二約法。謂十種無差別。如下文說。三約行。謂因唯一乘。果唯一味。是故因果法界各無差別。論者。剖析深義。解釋佛經。令其妙理指掌現前。簡異本經。故稱為論。即是集義論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋論題目者。大乘。簡別其宗。法界。辨定其義。無差別。顯其意趣。論者。剖柝所詮。謂釋大乘中法界無差別義。故以為名。又大者。當體為目。包含為義。乘者。就喻為名。運載為功。體用合舉。故云大乘。大有三義。一體大。謂真如平等不增減故。二相大。謂具足無漏性功德故。三用大。謂能生一切世間出世間善因果故。此依起信論。又有七義。如莊嚴論等。乘亦三義。一理性為所乘。妙智為能乘。佛果為乘至處。此依佛性論也。二以無分別為所乘。萬行為能乘。亦佛果為所至。三以理智萬行俱是所乘。菩薩假者以為能乘。佛位人法為乘所至。故攝論云。乘大性故。名為大乘。亦大亦乘名大乘。此通依主持業二釋可知。法有三義。一持義。謂自性不改故。二軌義。謂軌範生解故。三對意義。是意識所知故。界亦三義。一因義是界義。謂依生聖法故。攝論云。法界者謂是一切淨法因故。中邊論意。亦同此說。三性義是界義。謂法之實性。起信論云。真如者即是一法界大總相法門體。又云。法性真如海。故云也。三分齊義是界義。謂諸法分齊各不相雜。故名為界。前二皆法之界故。名為法界。後一法即界故。名為法界也。無差別者亦有三義。一約位。謂凡夫染位。菩薩染淨。諸佛極淨。三位雖殊。法界之性實無差別。二約法。謂十種無差別。如下文說。三約行。謂因唯一乘。果唯一味。是故因果法界各無差別。論者。剖析深義。解釋佛經。令其妙理指掌現前。簡異本經。故稱為論。即是集義論也。

第八造論緣起者。堅慧菩薩者。梵名娑囉末底。娑囉。此云堅固。末底云慧。菩薩者。具云菩提薩埵。諸論通釋。有其三義。一從境為名。以此二法是所緣境故。如骨觀等。菩提云覺。即所求佛果。薩埵名有情。即所度眾生。以智悲內起。是以外緣二境。一云。菩提是所求佛果。薩埵是能求行者。謂求菩提之薩埵。即境智和合目。一云。菩提同前。薩埵云勇猛。謂有志有能。於大菩提勇猛求故。謂此論主。有稱理求佛堅固正慧。故以為名。三藏云。西域相傳。此是地上菩薩。於佛滅後七百年時。出中天竺大剎利種。聰叡逸群。備窮俗典。出家學道。慧解踰明。大小乘教。無不綜練。但以行菩薩行。留意大乘。以已所遊平等法界。傳示眾生。方為究竟廣大饒益。是故造究竟一乘寶性論。及法界無差別論等。皆於大乘捨權歸實。顯實究竟之說矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八造論緣起者。堅慧菩薩者。梵名娑囉末底。娑囉。此云堅固。末底云慧。菩薩者。具云菩提薩埵。諸論通釋。有其三義。一從境為名。以此二法是所緣境故。如骨觀等。菩提云覺。即所求佛果。薩埵名有情。即所度眾生。以智悲內起。是以外緣二境。一云。菩提是所求佛果。薩埵是能求行者。謂求菩提之薩埵。即境智和合目。一云。菩提同前。薩埵云勇猛。謂有志有能。於大菩提勇猛求故。謂此論主。有稱理求佛堅固正慧。故以為名。三藏云。西域相傳。此是地上菩薩。於佛滅後七百年時。出中天竺大剎利種。聰叡逸群。備窮俗典。出家學道。慧解踰明。大小乘教。無不綜練。但以行菩薩行。留意大乘。以已所遊平等法界。傳示眾生。方為究竟廣大饒益。是故造究竟一乘寶性論。及法界無差別論等。皆於大乘捨權歸實。顯實究竟之說矣。

第九翻譯由致者。有于闐國三藏法師提雲般若。此云天慧。其人慧悟超倫。備窮三藏。在於本國。獨步一人。後為觀化上京。遂齎梵本百有餘部。於垂拱年內屆至神都。有勅慰喻。入內供養。安置魏國東寺。令共大德十人翻譯經論。仍令先譯華嚴。余以不敏。猥蒙徵召。既預翻譯。得觀寶聚。遂翻得華嚴不思議境界分。華嚴修慈分。大乘智炬陀羅尼經。諸佛集會陀羅尼經。已上各一卷成。造像功德經二卷。法界無差別論一卷。沙門慧智等譯語。沙門法華筆授。沙門復禮綴文。沙門圓測慧端弘景等證義。其餘經論。並未及譯。三藏遂便遷化。瘞於龍門。與日照三藏同處。勅甚優禮。道俗欽慕。如喪考妣焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九翻譯由致者。有于闐國三藏法師提雲般若。此云天慧。其人慧悟超倫。備窮三藏。在於本國。獨步一人。後為觀化上京。遂齎梵本百有餘部。於垂拱年內屆至神都。有勅慰喻。入內供養。安置魏國東寺。令共大德十人翻譯經論。仍令先譯華嚴。余以不敏。猥蒙徵召。既預翻譯。得觀寶聚。遂翻得華嚴不思議境界分。華嚴修慈分。大乘智炬陀羅尼經。諸佛集會陀羅尼經。已上各一卷成。造像功德經二卷。法界無差別論一卷。沙門慧智等譯語。沙門法華筆授。沙門復禮綴文。沙門圓測慧端弘景等證義。其餘經論。並未及譯。三藏遂便遷化。瘞於龍門。與日照三藏同處。勅甚優禮。道俗欽慕。如喪考妣焉。

第十隨文解釋者。此論之中。分為二分。初一頌。是標宗致敬分。二從菩提以略說下。明開宗演釋分。以是略論。故無結說迴向分也。就初一頌中。有其二意。一為歸敬三寶意。二標宗解釋意。初中或唯敬法寶。以菩提心總別體能是法寶故。二或亦通敬佛寶。以所得法身果是佛寶故。三或具三寶。以菩提心正在因位菩薩所有故。所得法身是佛果故。因果二處俱有法故。二標下十二門中初果門故。舉此覺心能成彼果。是故便即致禮此心。於中初一句總標致敬。下三句別辨勝能。前中。首是頭也。稽是至也。以頭至地。故名稽首。相唯身業。實通三也。菩提云覺。謂佛果大覺。於此大覺起心正求。從境目心。故云菩提心也。又釋準下自性淨心。則是性淨菩提。故云菩提心。此乃菩提即心。故云也。此上總顯所禮。下三句別顯勝能中。初句能成勝因。此有二義。一能與殊勝果法為方便因。此即勝之方便。二即此覺心當體殊勝。故能與佛果為方便因。此是勝即方便。唯此覺心能為此用。故云能為勝方便也。下二句別顯所得果。於中顯法身果。離六種患。一無生。二無老。三無死。四無病。五無苦依。六無過失。於中初三離業報。次二離二障。後一離誤失。並如下釋。第二開宗演釋分中有四。一開數總標。二所謂下。依數列名。三此中下。明生起次第。四何者下。依章解釋。初中三。初略標舉數。二結成論體。三勸物應知。初中略有二種。一要略。二省略。今是要略。謂諸聖教中。說菩提心乃有多門。如華嚴經五十九。說菩提心有二百餘門。今此十二無不統取。故云要略。二結成論體者。此十二義。是此一部論之所辨。故云是此論體。三勸物應知者。以是要妙精粹之法。唯是聰明勝智慧者之所能知。是故勸彼勝人如次應知。二所謂下依數列名。初果者。是菩提心所得故。此有二種。一涅槃果。如初頌說離六患等。二菩提果。如後頌說益三位等。二因者。是菩提心所從起故。別有四種。謂信。慧。定。悲。三自性者。是菩提心之體狀。此有二相。一離染相。二具淨相。四異名者。依法界等類有多名。謂約果有四名。即常樂我淨。約因有二名。即自性清淨心。及不思議佛法。五無差別者。名雖有異。體無若干。謂無有作等十種差別。六分位者。體雖無別。隨緣染淨位分不同。謂眾生菩薩諸佛三位染淨分故。七無染者。心性在纏。與煩惱俱。而無染污。八常恒者。此顯心性在生老死中不變壞故。九相應者。顯性與恒沙功德淨法相應。十不作義利者。此顯凡位雖與如是功德相應。然為無明覆故。不能起自他饒益。十一作義利者。此顯心性出纏佛果廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十隨文解釋者。此論之中。分為二分。初一頌。是標宗致敬分。二從菩提以略說下。明開宗演釋分。以是略論。故無結說迴向分也。就初一頌中。有其二意。一為歸敬三寶意。二標宗解釋意。初中或唯敬法寶。以菩提心總別體能是法寶故。二或亦通敬佛寶。以所得法身果是佛寶故。三或具三寶。以菩提心正在因位菩薩所有故。所得法身是佛果故。因果二處俱有法故。二標下十二門中初果門故。舉此覺心能成彼果。是故便即致禮此心。於中初一句總標致敬。下三句別辨勝能。前中。首是頭也。稽是至也。以頭至地。故名稽首。相唯身業。實通三也。菩提云覺。謂佛果大覺。於此大覺起心正求。從境目心。故云菩提心也。又釋準下自性淨心。則是性淨菩提。故云菩提心。此乃菩提即心。故云也。此上總顯所禮。下三句別顯勝能中。初句能成勝因。此有二義。一能與殊勝果法為方便因。此即勝之方便。二即此覺心當體殊勝。故能與佛果為方便因。此是勝即方便。唯此覺心能為此用。故云能為勝方便也。下二句別顯所得果。於中顯法身果。離六種患。一無生。二無老。三無死。四無病。五無苦依。六無過失。於中初三離業報。次二離二障。後一離誤失。並如下釋。第二開宗演釋分中有四。一開數總標。二所謂下。依數列名。三此中下。明生起次第。四何者下。依章解釋。初中三。初略標舉數。二結成論體。三勸物應知。初中略有二種。一要略。二省略。今是要略。謂諸聖教中。說菩提心乃有多門。如華嚴經五十九。說菩提心有二百餘門。今此十二無不統取。故云要略。二結成論體者。此十二義。是此一部論之所辨。故云是此論體。三勸物應知者。以是要妙精粹之法。唯是聰明勝智慧者之所能知。是故勸彼勝人如次應知。二所謂下依數列名。初果者。是菩提心所得故。此有二種。一涅槃果。如初頌說離六患等。二菩提果。如後頌說益三位等。二因者。是菩提心所從起故。別有四種。謂信。慧。定。悲。三自性者。是菩提心之體狀。此有二相。一離染相。二具淨相。四異名者。依法界等類有多名。謂約果有四名。即常樂我淨。約因有二名。即自性清淨心。及不思議佛法。五無差別者。名雖有異。體無若干。謂無有作等十種差別。六分位者。體雖無別。隨緣染淨位分不同。謂眾生菩薩諸佛三位染淨分故。七無染者。心性在纏。與煩惱俱。而無染污。八常恒者。此顯心性在生老死中不變壞故。九相應者。顯性與恒沙功德淨法相應。十不作義利者。此顯凡位雖與如是功德相應。然為無明覆故。不能起自他饒益。十一作義利者。此顯心性出纏佛果廣

大饒益。十二一性者。明在纏出障性無二故。謂因唯一乘。果唯一味。故無二也。第三此中下釋十二門生起次第。亦釋建立十二。不多不少。此中者。此十二之中也。何故最初顯菩提心果者。謂令眾生見彼勝利求其因故。二次則說彼所起之因者。既見勝利。次辨能起彼心之因也。三然後安立等者。既具彼因。次宜顯彼所發心性。望心性為出也。望心相為生也。同金剛般若中。一切諸佛從此經出。阿耨菩提等皆從此生等。以得生了二因。故此心相名出名生。四及顯異名者。謂自性既立。必有名彰。名隨義立。故云異名。五而無差別者。謂名雖有異。義體不殊故。六於一切位者。義雖不殊。就染淨位而恒不一切故。七無有染著者。既遍諸位。在凡染中應為所污。以常淨故。無染著也。八常者。或雖不染。應為生老死之所遷壞。釋以常故。無改變也。九與淨法而共相應者。明非直不為染污所易。而亦常與恒沙功德淨法相應。十不淨位中無諸功用者。既有恒沙功德相應。何不能起大利用耶。釋以有障故。如糞中金。雖實是貴。不成器用。十一於清淨位能作利益者。既以在障未起用故。出障則便有大義利。十二一性涅槃者。雖有大用。用常寂故。唯是一性。所謂涅槃也。應知如是乃至次第開闡者。此文有二義。一結前相生次第可知二標後次第解釋之義。故云開闡也。第四何者下依章解釋中。釋十二分。即為十二段。就初釋果分中二。初明平等果。二頌曰下。釋差別果。又前是涅槃果。後菩提果。又前法身果。後報化果。又前是斷果。後是智果。謂以菩提心能為生了二因。是故辨茲二果。就前中三。初顯所得果。二結果由因。三致敬彼因。初中二。先標章後釋義。釋義中二。先總釋。後別釋。前中二。先總舉顯勝。二所以下。釋其所由。前中二句。一明所證最寂。二明能證至極。前中言寂靜涅槃者。簡二乘所得也。以二乘人望分段盡邊名得涅槃。然三餘未泯。故非寂靜。謂變易報。及彼業。并無明住地。又地上菩薩分離前三。猶未永盡。不得名最。唯佛永盡。超於二乘越過十地。云最也。涅槃。此云圓寂。謂德無不備曰圓。障無不盡稱寂。為聖法所依。故名為界。此中有涅槃義。如別記說。二此唯諸佛下。明能證至極。亦是結法屬人。謂標果簡因。故云非餘能得。二釋所由中。先徵。後釋。所以者何者。徵也。徵意二乘亦得涅槃。何故乃云唯佛非餘。下釋意。微細煩惱。唯佛能盡。二乘菩薩。並所未盡。是故唯佛方能得此最寂涅槃。第二於中下別釋中。言於中者。於此涅槃平等之中。此於中言。通下六種應知。六中。初無生者。標也。永不復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大饒益。十二一性者。明在纏出障性無二故。謂因唯一乘。果唯一味。故無二也。第三此中下釋十二門生起次第。亦釋建立十二。不多不少。此中者。此十二之中也。何故最初顯菩提心果者。謂令眾生見彼勝利求其因故。二次則說彼所起之因者。既見勝利。次辨能起彼心之因也。三然後安立等者。既具彼因。次宜顯彼所發心性。望心性為出也。望心相為生也。同金剛般若中。一切諸佛從此經出。阿耨菩提等皆從此生等。以得生了二因。故此心相名出名生。四及顯異名者。謂自性既立。必有名彰。名隨義立。故云異名。五而無差別者。謂名雖有異。義體不殊故。六於一切位者。義雖不殊。就染淨位而恒不一切故。七無有染著者。既遍諸位。在凡染中應為所污。以常淨故。無染著也。八常者。或雖不染。應為生老死之所遷壞。釋以常故。無改變也。九與淨法而共相應者。明非直不為染污所易。而亦常與恒沙功德淨法相應。十不淨位中無諸功用者。既有恒沙功德相應。何不能起大利用耶。釋以有障故。如糞中金。雖實是貴。不成器用。十一於清淨位能作利益者。既以在障未起用故。出障則便有大義利。十二一性涅槃者。雖有大用。用常寂故。唯是一性。所謂涅槃也。應知如是乃至次第開闡者。此文有二義。一結前相生次第可知二標後次第解釋之義。故云開闡也。第四何者下依章解釋中。釋十二分。即為十二段。就初釋果分中二。初明平等果。二頌曰下。釋差別果。又前是涅槃果。後菩提果。又前法身果。後報化果。又前是斷果。後是智果。謂以菩提心能為生了二因。是故辨茲二果。就前中三。初顯所得果。二結果由因。三致敬彼因。初中二。先標章後釋義。釋義中二。先總釋。後別釋。前中二。先總舉顯勝。二所以下。釋其所由。前中二句。一明所證最寂。二明能證至極。前中言寂靜涅槃者。簡二乘所得也。以二乘人望分段盡邊名得涅槃。然三餘未泯。故非寂靜。謂變易報。及彼業。并無明住地。又地上菩薩分離前三。猶未永盡。不得名最。唯佛永盡。超於二乘越過十地。云最也。涅槃。此云圓寂。謂德無不備曰圓。障無不盡稱寂。為聖法所依。故名為界。此中有涅槃義。如別記說。二此唯諸佛下。明能證至極。亦是結法屬人。謂標果簡因。故云非餘能得。二釋所由中。先徵。後釋。所以者何者。徵也。徵意二乘亦得涅槃。何故乃云唯佛非餘。下釋意。微細煩惱。唯佛能盡。二乘菩薩。並所未盡。是故唯佛方能得此最寂涅槃。第二於中下別釋中。言於中者。於此涅槃平等之中。此於中言。通下六種應知。六中。初無生者。標也。永不復

等者。釋也。謂於此法身中。三種意生身永不起故。故者。因也。由也。由無彼故。名曰無生。下文故字。皆同此釋。楞伽中。約地上菩薩。有三種意生身。一三昧樂意生身。二覺法自性意生身。三種類俱生無行作意生身。此並身隨意現。故云意生。亦名意成。廣如別說。又寶性論云。以常故不生。離意生身故。二無老者。標也。下釋。言此功德者。謂此涅槃寂靜功德也。言增上者。在因位之上故。殊勝者。勝過二乘故。圓滿者。佛果齊備故。究竟者。性同無為故。無衰變者。明此等功德皆無衰耗改變。故云無老也。寶性論中云。不變故不老。以無無漏業故。解云。彼論約能感變易之業。名無漏業。皆有衰變。約之顯老。三無死者。標也。下釋。以無微細變易退故。是因位無漏所感之身。細患所遷。故云變易。或三種。如勝鬘等說。或四種。如梁論等說。寶性論云。以恒不死。離有不思議變易退故。此中變易身義。如別說之。四無病者。標也。謂二障及習所病盡故。寶性論云。清涼故不病。無煩惱習故。五無苦依者。標也。以無始時根本無明住地及習氣。為眾苦所依。今皆永盡。故云無苦依。問。此與前所知障何別。答。三藏兩釋。一云。此是住地無明。彼是起時無明。如勝鬘說也。二云。此是所知障中細分為本。是彼所依。以依細起麁故。若爾。煩惱豈無麁細。釋云。煩惱麁細。與麁所知。俱是能依。唯此微細。是彼二所依。六無過失者。標也。謂佛果三業。錯誤過失永不行故。謂羅漢具此三失。佛永無故。如十八不共法中說。又此六中。總攝離四障。第一第三離報障。第二離業障。第四第五離惑障。第六離誤犯障。第二此則由下。結果由因。於中三。初為因不失。二得果究竟。三辨定果法。初中顯此因能得彼果法。謂此勝果雖由萬行為因。然菩提心是最上方便。以是行本故。言不退失因者。非直當成佛果為最上之因。亦與中間所修諸行作不退失因。以離菩提心令餘行退失故。華嚴云。退失菩提心。修諸善根。是為魔業。又釋。以此菩提心得果決定。故云不退之因。謂此心有二力。一令已成之行不失故。二令未成之行不退故。二得果究竟。言一切功德得彼果者。明此菩提心力。能令功德至究竟位到彼岸處。三彼果者下。辨定果法。於中二句。初彼果即涅槃界者。簡非菩提果。二何者下。簡非小涅槃。即六種轉依中。是果圓滿轉。具有恒沙功德為身。故云不思議法身。此中有轉依義。如別說。三以菩提心下。致敬彼因。以此菩提心是勝果之因。故加頂禮。如世人見白月初出時。悉皆拜之。能與滿月為因故。以為吉祥勝相故。如華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等者。釋也。謂於此法身中。三種意生身永不起故。故者。因也。由也。由無彼故。名曰無生。下文故字。皆同此釋。楞伽中。約地上菩薩。有三種意生身。一三昧樂意生身。二覺法自性意生身。三種類俱生無行作意生身。此並身隨意現。故云意生。亦名意成。廣如別說。又寶性論云。以常故不生。離意生身故。二無老者。標也。下釋。言此功德者。謂此涅槃寂靜功德也。言增上者。在因位之上故。殊勝者。勝過二乘故。圓滿者。佛果齊備故。究竟者。性同無為故。無衰變者。明此等功德皆無衰耗改變。故云無老也。寶性論中云。不變故不老。以無無漏業故。解云。彼論約能感變易之業。名無漏業。皆有衰變。約之顯老。三無死者。標也。下釋。以無微細變易退故。是因位無漏所感之身。細患所遷。故云變易。或三種。如勝鬘等說。或四種。如梁論等說。寶性論云。以恒不死。離有不思議變易退故。此中變易身義。如別說之。四無病者。標也。謂二障及習所病盡故。寶性論云。清涼故不病。無煩惱習故。五無苦依者。標也。以無始時根本無明住地及習氣。為眾苦所依。今皆永盡。故云無苦依。問。此與前所知障何別。答。三藏兩釋。一云。此是住地無明。彼是起時無明。如勝鬘說也。二云。此是所知障中細分為本。是彼所依。以依細起麁故。若爾。煩惱豈無麁細。釋云。煩惱麁細。與麁所知。俱是能依。唯此微細。是彼二所依。六無過失者。標也。謂佛果三業。錯誤過失永不行故。謂羅漢具此三失。佛永無故。如十八不共法中說。又此六中。總攝離四障。第一第三離報障。第二離業障。第四第五離惑障。第六離誤犯障。第二此則由下。結果由因。於中三。初為因不失。二得果究竟。三辨定果法。初中顯此因能得彼果法。謂此勝果雖由萬行為因。然菩提心是最上方便。以是行本故。言不退失因者。非直當成佛果為最上之因。亦與中間所修諸行作不退失因。以離菩提心令餘行退失故。華嚴云。退失菩提心。修諸善根。是為魔業。又釋。以此菩提心得果決定。故云不退之因。謂此心有二力。一令已成之行不失故。二令未成之行不退故。二得果究竟。言一切功德得彼果者。明此菩提心力。能令功德至究竟位到彼岸處。三彼果者下。辨定果法。於中二句。初彼果即涅槃界者。簡非菩提果。二何者下。簡非小涅槃。即六種轉依中。是果圓滿轉。具有恒沙功德為身。故云不思議法身。此中有轉依義。如別說。三以菩提心下。致敬彼因。以此菩提心是勝果之因。故加頂禮。如世人見白月初出時。悉皆拜之。能與滿月為因故。以為吉祥勝相故。如華

嚴經中。彌伽良醫禮善財童子者。為重菩提心故也。又勝天王經云。菩提心如白月。以漸增長故。令諸煩惱如黑月。以漸減損故。涅槃果竟。第二菩提果中二。先頌。後釋。頌中。初二句標三宗。次一句出三因。後一句舉三喻。釋中有三。初釋菩提心能益世間。此有三義。一以菩提心故。當得成佛。利益人天。此是展轉益也。二此菩提心未成佛來。常勸化饒益一切世間。令生善法也。三此菩提心人。既若退轉。猶得人天善報利益故也。文中菩提心能生長一切世間善苗。此是立宗。謂未生者能生。已生者令增長。故云生長。因云。以是所依故。謂世間善法。皆依菩提心而得生長。但為其緣。非是親因。故云所依也。同喻云猶如大地。為苗稼生長依處。亦但為緣也。二如海下。明菩提心亦能生長二乘聖法。於中此心能生長一切聖法。是立宗。以是法寶積聚處故。出因也。謂是二乘法寶從菩提心生長。亦有三義同前說。同喻云如海者。以大海中出諸珍寶。同菩提心海出聖法寶。又釋此聖法寶通三乘法。非唯二乘。於理亦無違。三如種子下。明菩提心能親生佛果。於中相續出生一切佛樹者。是立宗。謂望法身為了因。故云出也。望報化為生因。故云生也。法從喻名。故云佛樹。佛果業用。未來際無斷絕故。云相續也。因者。出因也。以菩提心是佛果正因。不同前二故也。同喻如種子者。是親因。非緣因也。猶如大樹從自種子生。佛果亦爾。親從菩提心種子生也。此為親生因。不同前二位但為緣也。又不同前門為了因得涅槃。故云如種子為生因也。釋果門竟。第二釋因中三。先結前生後。二立頌略標。三釋頌具顯。頌中四句。各顯一義。釋中有二。先問。從答。問。云何此菩提心因積集。可知。下答。先喻。後法。喻中如輪王子。具四緣生長。一父。二母。三在胎十月。四出胎乳養。方成王子。未名為王。今此四緣。令菩提心起。故名因。非菩提心與佛為因。下別釋四義。初釋種子。謂於大乘廣大法寶深起信心。故為種子。以若無信。心不起故。深信者。唯識中信別有三。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。依梁攝論亦三種。一信實有自性住佛性故。二信可得引出佛性故。三信無窮功德至得果佛性故。依起信論四種信心。一信根本。所謂樂念真如法故。二信佛有無量功德。常念親近供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三信法有大利益。常念修行諸波羅蜜故。四信僧能正修行自利利他。常樂親近諸菩薩眾。求學如實修行故。二以般 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴經中。彌伽良醫禮善財童子者。為重菩提心故也。又勝天王經云。菩提心如白月。以漸增長故。令諸煩惱如黑月。以漸減損故。涅槃果竟。第二菩提果中二。先頌。後釋。頌中。初二句標三宗。次一句出三因。後一句舉三喻。釋中有三。初釋菩提心能益世間。此有三義。一以菩提心故。當得成佛。利益人天。此是展轉益也。二此菩提心未成佛來。常勸化饒益一切世間。令生善法也。三此菩提心人。既若退轉。猶得人天善報利益故也。文中菩提心能生長一切世間善苗。此是立宗。謂未生者能生。已生者令增長。故云生長。因云。以是所依故。謂世間善法。皆依菩提心而得生長。但為其緣。非是親因。故云所依也。同喻云猶如大地。為苗稼生長依處。亦但為緣也。二如海下。明菩提心亦能生長二乘聖法。於中此心能生長一切聖法。是立宗。以是法寶積聚處故。出因也。謂是二乘法寶從菩提心生長。亦有三義同前說。同喻云如海者。以大海中出諸珍寶。同菩提心海出聖法寶。又釋此聖法寶通三乘法。非唯二乘。於理亦無違。三如種子下。明菩提心能親生佛果。於中相續出生一切佛樹者。是立宗。謂望法身為了因。故云出也。望報化為生因。故云生也。法從喻名。故云佛樹。佛果業用。未來際無斷絕故。云相續也。因者。出因也。以菩提心是佛果正因。不同前二故也。同喻如種子者。是親因。非緣因也。猶如大樹從自種子生。佛果亦爾。親從菩提心種子生也。此為親生因。不同前二位但為緣也。又不同前門為了因得涅槃。故云如種子為生因也。釋果門竟。第二釋因中三。先結前生後。二立頌略標。三釋頌具顯。頌中四句。各顯一義。釋中有二。先問。從答。問。云何此菩提心因積集。可知。下答。先喻。後法。喻中如輪王子。具四緣生長。一父。二母。三在胎十月。四出胎乳養。方成王子。未名為王。今此四緣。令菩提心起。故名因。非菩提心與佛為因。下別釋四義。初釋種子。謂於大乘廣大法寶深起信心。故為種子。以若無信。心不起故。深信者。唯識中信別有三。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。依梁攝論亦三種。一信實有自性住佛性故。二信可得引出佛性故。三信無窮功德至得果佛性故。依起信論四種信心。一信根本。所謂樂念真如法故。二信佛有無量功德。常念親近供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三信法有大利益。常念修行諸波羅蜜故。四信僧能正修行自利利他。常樂親近諸菩薩眾。求學如實修行故。二以般

若為母者。謂智慧力通達於前所信法故。然有三種。一加行智。觀求通達。二根本智。正證通達。三後得智。照現通達。由智為行本。故名為母。經云智度菩薩母。此之謂也。三三昧為胎藏者。由禪定中證法樂住。攝持一切所修善法。令安住不失。增長廣大。故如胎藏。四大悲為乳母者。由大悲內發。拔苦無倦。遂令種智因此圓滿。故如乳母養育菩薩。此悲有二種。一是悲。非大悲。救其現苦。二是悲。亦大悲。救現未等苦故。佛性論。悲者暫救濟。不能真實。大悲者。能永救濟。恒不捨離也。又大悲有三。謂眾生緣。法緣。無緣。如佛地論。及智論等。具釋可知。此上四義。一因。二緣。三攝。四養。佛性論。寶性論。皆同。此四略作八門。一就地前約多配位。即深信是十信。二智慧是十解。三禪定是十行。四大悲是十迴向。由此地前四行。生成地上佛真子也。二約行相。謂一修行信樂大乘行。二般若行。三破虛空器三昧行。四大悲行。三約破障。謂初破闡提不信障。二破外道我執障。三破聲聞畏苦障。四破獨覺捨大悲障。四約建立。謂若無信即不受。若無慧即不入。若無定則不持。若無悲則不迴救生。是故此四不增不減。五約成因。初成淨德因。二成我德因。三成樂德因。四成常德因。六約地上行成。初二三地信樂行成。四五六地般若行成。七八九地三昧行成。十地及佛地大悲行成。此約寄位。理實遍通也。七約得果。謂淨我樂常。如次成此四德果。可知。八增起異行。謂梁論中。立五法釋佛子義。於前四義。更加以方便為父。華嚴經第六十內。二十門釋佛子。如彼。應知釋因門竟。第三釋自性門中亦三。初徵起。次立頌。三解釋。頌中上半明無染自性。下半明具淨自性。各先法後喻可知。二釋中三。初標數。二列名。三釋義。初中謂彼前因積集所現菩提之心。有二種相。此則牒前起後也。釋義中二。先釋無染相。有法喻合。法中二。先明自性無染。二出障清淨。以諸煩惱亦有二滅。一性自滅。本來即空故。二對治滅。翻迷顯覺故。是故所依心性亦二種淨。即性淨。方便淨也。智亦有二。謂本覺及始覺。並可知。此中約心性說。二喻中亦二。先喻本性淨。二雖其自性下。喻出障淨。寶性論云。一自性淨。以同相故。二無垢淨。以勝相故。前中。火等喻淨心。灰等喻煩惱。四喻。喻四德。一火喻本覺般若義。二寶喻本性功德義。三空喻性自解脫義。四水喻本性清淨義。又釋。初是我德。二樂德。三常德。四淨德。可知。又寶性論中。略無火喻。但說三義。彼論第三云。依於自性同相如來法身三種清淨功德。如意寶珠。虛空。淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為母者。謂智慧力通達於前所信法故。然有三種。一加行智。觀求通達。二根本智。正證通達。三後得智。照現通達。由智為行本。故名為母。經云智度菩薩母。此之謂也。三三昧為胎藏者。由禪定中證法樂住。攝持一切所修善法。令安住不失。增長廣大。故如胎藏。四大悲為乳母者。由大悲內發。拔苦無倦。遂令種智因此圓滿。故如乳母養育菩薩。此悲有二種。一是悲。非大悲。救其現苦。二是悲。亦大悲。救現未等苦故。佛性論。悲者暫救濟。不能真實。大悲者。能永救濟。恒不捨離也。又大悲有三。謂眾生緣。法緣。無緣。如佛地論。及智論等。具釋可知。此上四義。一因。二緣。三攝。四養。佛性論。寶性論。皆同。此四略作八門。一就地前約多配位。即深信是十信。二智慧是十解。三禪定是十行。四大悲是十迴向。由此地前四行。生成地上佛真子也。二約行相。謂一修行信樂大乘行。二般若行。三破虛空器三昧行。四大悲行。三約破障。謂初破闡提不信障。二破外道我執障。三破聲聞畏苦障。四破獨覺捨大悲障。四約建立。謂若無信即不受。若無慧即不入。若無定則不持。若無悲則不迴救生。是故此四不增不減。五約成因。初成淨德因。二成我德因。三成樂德因。四成常德因。六約地上行成。初二三地信樂行成。四五六地般若行成。七八九地三昧行成。十地及佛地大悲行成。此約寄位。理實遍通也。七約得果。謂淨我樂常。如次成此四德果。可知。八增起異行。謂梁論中。立五法釋佛子義。於前四義。更加以方便為父。華嚴經第六十內。二十門釋佛子。如彼。應知釋因門竟。第三釋自性門中亦三。初徵起。次立頌。三解釋。頌中上半明無染自性。下半明具淨自性。各先法後喻可知。二釋中三。初標數。二列名。三釋義。初中謂彼前因積集所現菩提之心。有二種相。此則牒前起後也。釋義中二。先釋無染相。有法喻合。法中二。先明自性無染。二出障清淨。以諸煩惱亦有二滅。一性自滅。本來即空故。二對治滅。翻迷顯覺故。是故所依心性亦二種淨。即性淨。方便淨也。智亦有二。謂本覺及始覺。並可知。此中約心性說。二喻中亦二。先喻本性淨。二雖其自性下。喻出障淨。寶性論云。一自性淨。以同相故。二無垢淨。以勝相故。前中。火等喻淨心。灰等喻煩惱。四喻。喻四德。一火喻本覺般若義。二寶喻本性功德義。三空喻性自解脫義。四水喻本性清淨義。又釋。初是我德。二樂德。三常德。四淨德。可知。又寶性論中。略無火喻。但說三義。彼論第三云。依於自性同相如來法身三種清淨功德。如意寶珠。虛空。淨

水。相似相對治。應知。言為灰等覆者。一灰覆於火。如外道我執障。二垢翳摩尼。如聲聞畏苦障。三雲障虛空。如獨覺捨大悲障。四土混濁水。如闡提不信障。若通說。即貪等一切煩惱。可知。二雖其自性下。喻離垢淨。可知。三如是一切下。合中。亦初合性淨。二雖貪等下。合離垢淨。亦可知。二白法下。釋具淨相。於中二。先法。後喻。法中亦具二種淨法。初牒名舉體。二為白法所依者。顯與一切修生淨法作所依故。三即以一切而成其性者。明具本有恒沙功德為其自性。即此本有修生冥合不二。為清淨相。前性離治離亦無二相。為離染相。又自性離染。其本性德是空不空如來藏故。在於因位。又對治離染。其修生德是智斷二德故。在於果位。又此四義。總合為一無礙緣起。隨舉一門。餘皆統攝。如須彌山亦有二義。一眾寶所依。喻修生德。二即以下。喻本性德。謂此山王四寶所成。謂金。銀。瑠璃。及玻瓈。可知。釋自性竟。第四釋異名門中亦三。先徵起。二立頌。三釋頌。頌中有二。初一頌。約果明異名。後一頌。約因明異名。前中上半簡因名。謂此心至佛果時。名為阿羅訶。不名菩提心也。阿羅訶。此云應供。即十號之一也。後頌中上半明類同法界。謂性離所知障。故云明也。性離煩惱障。故云潔也。與法界無二。故云同也。下半明說異名謂不思議法者。恒沙性德。深廣難測故也。三釋中二。先釋初頌。二又如下。釋後頌。前中四。初牒前智。起後斷。為心自性。謂客障永離。勝德成就。是故不復名菩提心。二得四種下。釋轉至佛果。則釋頌中初三句。謂至佛果。得四德圓滿。故名如來法身也。三如說下。引經解釋。此是勝鬘經文也。寶性論中。釋此四德有多門。今略述一義。彼第三云。有二種法。如來法身有淨波羅蜜。一本來自性淨。以同相故。二離垢清淨。以勝相故。有二種法。如來法身有我波羅蜜。一遠離諸外道邊。以離虛妄我戲論故。二遠離諸聲聞邊。以離無我戲論故。有二種法。如來法身有樂波羅蜜。一遠離一切苦故。以滅一切意生身故。二遠離一切煩惱習。以證一切法故。有二種法。如來法身有常波羅蜜。一不滅一切有為行。以離斷見邊故。二不取無為涅槃。以離常見邊故。四如來法身下。會文歸義。謂此常樂我淨之法身。即是離染性淨心之異名。故云差別名也。二又如下。釋第二頌中。引不增不減經。釋因位異名。亦是就法顯異名。既此法性即是法界。亦名真如。或云實際等。我依此等類故。約無染義。說名性淨心。約具恒沙佛果德義。說名不思議法也。釋異名竟。第五釋無差別門中亦三。先徵起。二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水。相似相對治。應知。言為灰等覆者。一灰覆於火。如外道我執障。二垢翳摩尼。如聲聞畏苦障。三雲障虛空。如獨覺捨大悲障。四土混濁水。如闡提不信障。若通說。即貪等一切煩惱。可知。二雖其自性下。喻離垢淨。可知。三如是一切下。合中。亦初合性淨。二雖貪等下。合離垢淨。亦可知。二白法下。釋具淨相。於中二。先法。後喻。法中亦具二種淨法。初牒名舉體。二為白法所依者。顯與一切修生淨法作所依故。三即以一切而成其性者。明具本有恒沙功德為其自性。即此本有修生冥合不二。為清淨相。前性離治離亦無二相。為離染相。又自性離染。其本性德是空不空如來藏故。在於因位。又對治離染。其修生德是智斷二德故。在於果位。又此四義。總合為一無礙緣起。隨舉一門。餘皆統攝。如須彌山亦有二義。一眾寶所依。喻修生德。二即以下。喻本性德。謂此山王四寶所成。謂金。銀。瑠璃。及玻瓈。可知。釋自性竟。第四釋異名門中亦三。先徵起。二立頌。三釋頌。頌中有二。初一頌。約果明異名。後一頌。約因明異名。前中上半簡因名。謂此心至佛果時。名為阿羅訶。不名菩提心也。阿羅訶。此云應供。即十號之一也。後頌中上半明類同法界。謂性離所知障。故云明也。性離煩惱障。故云潔也。與法界無二。故云同也。下半明說異名謂不思議法者。恒沙性德。深廣難測故也。三釋中二。先釋初頌。二又如下。釋後頌。前中四。初牒前智。起後斷。為心自性。謂客障永離。勝德成就。是故不復名菩提心。二得四種下。釋轉至佛果。則釋頌中初三句。謂至佛果。得四德圓滿。故名如來法身也。三如說下。引經解釋。此是勝鬘經文也。寶性論中。釋此四德有多門。今略述一義。彼第三云。有二種法。如來法身有淨波羅蜜。一本來自性淨。以同相故。二離垢清淨。以勝相故。有二種法。如來法身有我波羅蜜。一遠離諸外道邊。以離虛妄我戲論故。二遠離諸聲聞邊。以離無我戲論故。有二種法。如來法身有樂波羅蜜。一遠離一切苦故。以滅一切意生身故。二遠離一切煩惱習。以證一切法故。有二種法。如來法身有常波羅蜜。一不滅一切有為行。以離斷見邊故。二不取無為涅槃。以離常見邊故。四如來法身下。會文歸義。謂此常樂我淨之法身。即是離染性淨心之異名。故云差別名也。二又如下。釋第二頌中。引不增不減經。釋因位異名。亦是就法顯異名。既此法性即是法界。亦名真如。或云實際等。我依此等類故。約無染義。說名性淨心。約具恒沙佛果德義。說名不思議法也。釋異名竟。第五釋無差別門中亦三。先徵起。二

立頌。三辨釋。頌中初半總顯。謂法身在眾生位中。總顯無差別。下一頌半別顯十種無差別義。於中初半列四名。後一頌列六名。可知。三辨釋中二。先釋總顯。謂頌中法身。即釋中名菩提者。顯因果一味故。性淨心即是法身故。二所謂下釋別顯中。十句內各有標釋。一無作者。標也。謂性非緣作故。以無為故者。釋也。以是真如無為故。是故無作也。二前際無初起。三後際無終盡。四以性非可染法。是故在染常淨故也。五性空智所知者。標也。謂知性空之智能了此性。又釋。智性即空。名性空智。以此空智方能知空。以一切下。釋也。謂以一切法同一無我味故。是故能證所證為一味相。以非不彼起無以證彼故也。六無相中釋內。以真如中無眼等諸根積聚之相。是故不可以色等相取故也。七聖所行中釋內。簡彼二乘。故云大聖。又簡菩薩。故復云佛。唯是如來所知境界。顯甚深義。地上菩薩少知。唯佛窮盡故也。八一切法依止中釋內。以染淨諸法所依止故者。謂此心性。是諸法依處。勝鬘云。依如來藏有生死。是染法也。依如來藏有涅槃。是淨法也。寶性論云。無始世來性。作諸法依止。依性有諸道。及證涅槃果。此是阿毘達摩大乘經頌。彼論引勝鬘經釋此頌。總是如來藏為所依止。唯識攝論。約阿賴耶識釋。故知二宗不同也。九非常中釋內。染法不常有三義。一隨染緣不住常性故。如楞伽云。如來藏。受苦樂。與因俱。若生若滅。此之謂也。二以能依染法可斷盡故。令如來藏不常。佛性論中。真如約染法有離不離無常也。三以能依染法無始有終。故云非常。真如為彼法性。是故從彼能依。故立此名。十非斷中釋內亦三。一性具德不可斷故。二與能依淨法和合。盡未來際故。三以諸淨法非是可斷。為彼法性。從彼立名。又此上十中。初三約世。謂三際不遷。次四約行。於中前二約因行。初境後智。後二約果行。亦初境後智。後三約法。初一總。謂能持染淨。後二別。謂隨染淨以立其義。釋無差別竟。第六釋分位門中亦三。一徵。二頌。三釋。釋中三。先牒前門。二不淨位下。正顯其相。三如說下。引經證成。就正顯中三句。一此無差別心性。在於雜染眾生位中。名有垢真如。亦是自性住佛性。與眾生作依因。故名眾生界。二於染淨位中名菩薩者。已斷障故名淨。斷未盡故亦名染。又修起淨德名為淨。淨德未圓猶帶障故名為染。又異前位故名淨。異後位故名染。是故名為垢淨真如。亦名引出佛性。三最清淨位名如來者。習氣永盡。福智圓滿。故云最極淨也。以此心性從障出來。至佛果位。名為如來。此是無垢真如。亦是至得果佛性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立頌。三辨釋。頌中初半總顯。謂法身在眾生位中。總顯無差別。下一頌半別顯十種無差別義。於中初半列四名。後一頌列六名。可知。三辨釋中二。先釋總顯。謂頌中法身。即釋中名菩提者。顯因果一味故。性淨心即是法身故。二所謂下釋別顯中。十句內各有標釋。一無作者。標也。謂性非緣作故。以無為故者。釋也。以是真如無為故。是故無作也。二前際無初起。三後際無終盡。四以性非可染法。是故在染常淨故也。五性空智所知者。標也。謂知性空之智能了此性。又釋。智性即空。名性空智。以此空智方能知空。以一切下。釋也。謂以一切法同一無我味故。是故能證所證為一味相。以非不彼起無以證彼故也。六無相中釋內。以真如中無眼等諸根積聚之相。是故不可以色等相取故也。七聖所行中釋內。簡彼二乘。故云大聖。又簡菩薩。故復云佛。唯是如來所知境界。顯甚深義。地上菩薩少知。唯佛窮盡故也。八一切法依止中釋內。以染淨諸法所依止故者。謂此心性。是諸法依處。勝鬘云。依如來藏有生死。是染法也。依如來藏有涅槃。是淨法也。寶性論云。無始世來性。作諸法依止。依性有諸道。及證涅槃果。此是阿毘達摩大乘經頌。彼論引勝鬘經釋此頌。總是如來藏為所依止。唯識攝論。約阿賴耶識釋。故知二宗不同也。九非常中釋內。染法不常有三義。一隨染緣不住常性故。如楞伽云。如來藏。受苦樂。與因俱。若生若滅。此之謂也。二以能依染法可斷盡故。令如來藏不常。佛性論中。真如約染法有離不離無常也。三以能依染法無始有終。故云非常。真如為彼法性。是故從彼能依。故立此名。十非斷中釋內亦三。一性具德不可斷故。二與能依淨法和合。盡未來際故。三以諸淨法非是可斷。為彼法性。從彼立名。又此上十中。初三約世。謂三際不遷。次四約行。於中前二約因行。初境後智。後二約果行。亦初境後智。後三約法。初一總。謂能持染淨。後二別。謂隨染淨以立其義。釋無差別竟。第六釋分位門中亦三。一徵。二頌。三釋。釋中三。先牒前門。二不淨位下。正顯其相。三如說下。引經證成。就正顯中三句。一此無差別心性。在於雜染眾生位中。名有垢真如。亦是自性住佛性。與眾生作依因。故名眾生界。二於染淨位中名菩薩者。已斷障故名淨。斷未盡故亦名染。又修起淨德名為淨。淨德未圓猶帶障故名為染。又異前位故名淨。異後位故名染。是故名為垢淨真如。亦名引出佛性。三最清淨位名如來者。習氣永盡。福智圓滿。故云最極淨也。以此心性從障出來。至佛果位。名為如來。此是無垢真如。亦是至得果佛性

。三如說下。引不增不減經釋此三位。於中二。初正顯三位。後是故下。結顯無二。前中三位即為三。初不淨位中亦三。初牒舉法體。謂即此法身者。是前心性無差別法界也。二為本際下。正顯法身作眾生義。於中二。初為本際無邊煩惱藏所纏者。明為惑業所纏縛也。二從無始等者。明隨苦報所漂流也。三名為眾生界者。依義立名。謂以為惑業苦所纏漂故。名此法身為眾生界也。又釋為本際煩惱等者。是動法身之緣也。以無始故云本際也。謂本際已來無邊煩惱所纏故也。又此煩惱是生死之本際故名也。又迷本實際起此惑故。以此住地煩惱。能生一切起煩惱故。是故名為煩惱藏也。二從無始等者。正顯法身隨彼染緣作眾生義。謂此法身。是一心性。本來清淨。以此心性不染而染。故眾生也。染而不染。故眾生即如也。今就前門。故云眾生界。問。餘處說阿賴耶識隨熏變現作眾生。何故此中乃以法身隨緣作眾生耶。答。寶性論云。眾生義甚深。唯佛智境。今歷諸宗。略辨此義。一若小乘中。一切眾生。唯是蘊界等法。有為無為俱悉是有。唯無人我。二龍樹提婆等宗。明眾生蘊界處等。有為無為一切皆空。是眾生義。中論云。以有空義故。一切法得成。三無著世親等宗。一切眾生皆自識所變。謂異熟識等。但無所執實我實法。而有所顯真如。及依他幻法。此有為無為。以不相離故。非一非異。然其二位恒不雜亂。四依馬鳴堅慧等宗。一切眾生。皆是如來藏自性清淨心。為煩惱所纏。說為眾生。名有為法。此是不異無為之有為也。又正作眾生時。以相空性實故。自性清淨。名無為法。此是不異有為之無為也。楞伽云。如來藏者。受苦樂。與因俱。若生若滅。起信論中釋此義云。如大海水。因風波動。水相風相不相捨離。而水非動性。若風止滅。動相。即滅。濕性不壞。如是眾生自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。乃至廣說。又密嚴經下卷頌云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如是等文。皆明如來藏隨緣作眾生也。廣釋此義。成立多門。如密嚴疏中具說。二復次下。明染淨位中法身即菩提。亦三句。初即此法身者。牒舉法體。謂即前眾生位中法身。更非別法。故云即此也。二厭離下。正釋即菩提義。於中三。一斷障。二成行。三結所為。前中初厭離等者。是地前起厭行也。捨於等者。明地上成斷行也。二於十波羅蜜等。明成行中。先起別行。謂十地中。各修一度行故。二通行。謂八萬等遍通之行。為對治八萬四千諸煩惱故。亦十度門等。轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。三如說下。引不增不減經釋此三位。於中二。初正顯三位。後是故下。結顯無二。前中三位即為三。初不淨位中亦三。初牒舉法體。謂即此法身者。是前心性無差別法界也。二為本際下。正顯法身作眾生義。於中二。初為本際無邊煩惱藏所纏者。明為惑業所纏縛也。二從無始等者。明隨苦報所漂流也。三名為眾生界者。依義立名。謂以為惑業苦所纏漂故。名此法身為眾生界也。又釋為本際煩惱等者。是動法身之緣也。以無始故云本際也。謂本際已來無邊煩惱所纏故也。又此煩惱是生死之本際故名也。又迷本實際起此惑故。以此住地煩惱。能生一切起煩惱故。是故名為煩惱藏也。二從無始等者。正顯法身隨彼染緣作眾生義。謂此法身。是一心性。本來清淨。以此心性不染而染。故眾生也。染而不染。故眾生即如也。今就前門。故云眾生界。問。餘處說阿賴耶識隨熏變現作眾生。何故此中乃以法身隨緣作眾生耶。答。寶性論云。眾生義甚深。唯佛智境。今歷諸宗。略辨此義。一若小乘中。一切眾生。唯是蘊界等法。有為無為俱悉是有。唯無人我。二龍樹提婆等宗。明眾生蘊界處等。有為無為一切皆空。是眾生義。中論云。以有空義故。一切法得成。三無著世親等宗。一切眾生皆自識所變。謂異熟識等。但無所執實我實法。而有所顯真如。及依他幻法。此有為無為。以不相離故。非一非異。然其二位恒不雜亂。四依馬鳴堅慧等宗。一切眾生。皆是如來藏自性清淨心。為煩惱所纏。說為眾生。名有為法。此是不異無為之有為也。又正作眾生時。以相空性實故。自性清淨。名無為法。此是不異有為之無為也。楞伽云。如來藏者。受苦樂。與因俱。若生若滅。起信論中釋此義云。如大海水。因風波動。水相風相不相捨離。而水非動性。若風止滅。動相。即滅。濕性不壞。如是眾生自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。乃至廣說。又密嚴經下卷頌云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如是等文。皆明如來藏隨緣作眾生也。廣釋此義。成立多門。如密嚴疏中具說。二復次下。明染淨位中法身即菩提。亦三句。初即此法身者。牒舉法體。謂即前眾生位中法身。更非別法。故云即此也。二厭離下。正釋即菩提義。於中三。一斷障。二成行。三結所為。前中初厭離等者。是地前起厭行也。捨於等者。明地上成斷行也。二於十波羅蜜等。明成行中。先起別行。謂十地中。各修一度行故。二通行。謂八萬等遍通之行。為對治八萬四千諸煩惱故。亦十度門等。轉

展收攝。有八萬等故。三為菩提等。結行所為。三說名菩提者。依義立名。謂此法身。約起厭斷行。求於菩提。故名菩提也。勝鬘經云。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及心法智。此七法剎那不住。不種眾苦。不得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。無前際。不起不滅法。種諸苦。得厭苦樂求菩提。乃至廣說。寶性論中釋此文。當十種佛性中業性也。彼論云。略說佛性清淨正因。於不定聚眾生。能作二種業。一依見世間種種苦惱。厭諸苦故。二依見涅槃希寂樂故。生求心欲心願心。又云。此二種法善根眾生。有一切依因真如佛性。非離佛性。無因緣故。起如是心。若無因緣生如是心者。一闡提等。無涅槃性。應發菩提心。無佛性者。以性未離一切客塵煩惱諸垢。於三乘中未曾修習一乘信心。又未親近善知識等。未修習夙親近善知識因緣。是故華嚴性起中言。次有乃至邪定聚等眾生身中。皆有如來日輪光照故作彼眾生利益。作未來因善根。增長諸白法故。向說一闡提常不入涅槃性者此義云何。為欲示現謗大乘因緣故。此明何義。為欲迴轉誹謗大乘心不求大乘心故。依無量時故如是說。以彼實有清淨性故。不得說彼常畢竟無清淨性。解云。此亦論中自引華嚴。成立真如為佛性起行之因。是故一切眾生悉有性也。又起信論中。真如內熏眾生令厭求等。涅槃云。佛性者。名第一義空。第一義空。名為智慧。又密嚴經。如來清淨藏。亦名無垢智。華嚴性起中。一切眾生心中。有無師智無相智等。皆約真如本覺性得之智。為出世法作正因。與瑜伽等宗並不同。以彼宗但約生滅有為明種姓。是故許有一分無性。今此宗中約真如無為明種姓。是故一切皆有佛性。仍此業用要就不定性位方得說。以邪定位中業用未出。名無佛性。非謂究竟無也。三極淨位亦三。初牒舉法身。二解脫下。釋成如來。於中有四。一斷障德。二證理德。三殊勝德。四自在德。此四依前起後。應知。初中三句。先解脫煩惱藏者。明二障隨眠永盡也。二遠離等者。明四種變易苦報亦盡。三除一切等者。明隨眠惑及習垢悉亦永盡。此明障無不斷也。二清淨下。明證性德。謂理無不證也。亦三句。清淨者。證前二障盡處法性。極清淨者。證苦報盡處法性。最極清淨者。證習垢盡處法性。謂於此極淨法性證契而住也。又釋。清淨者。越凡地故。極淨者。過二乘故。最極淨者。超因位故。三至一切眾生下。明殊勝德。亦三句。初眾生觀地者。大悲勝德也。二盡所知地者。顯大智德也。三昇無二等者。顯大福德也。又釋。初是恩德。謂眾生仰觀無厭足故。二明智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展收攝。有八萬等故。三為菩提等。結行所為。三說名菩提者。依義立名。謂此法身。約起厭斷行。求於菩提。故名菩提也。勝鬘經云。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及心法智。此七法剎那不住。不種眾苦。不得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。無前際。不起不滅法。種諸苦。得厭苦樂求菩提。乃至廣說。寶性論中釋此文。當十種佛性中業性也。彼論云。略說佛性清淨正因。於不定聚眾生。能作二種業。一依見世間種種苦惱。厭諸苦故。二依見涅槃希寂樂故。生求心欲心願心。又云。此二種法善根眾生。有一切依因真如佛性。非離佛性。無因緣故。起如是心。若無因緣生如是心者。一闡提等。無涅槃性。應發菩提心。無佛性者。以性未離一切客塵煩惱諸垢。於三乘中未曾修習一乘信心。又未親近善知識等。未修習夙親近善知識因緣。是故華嚴性起中言。次有乃至邪定聚等眾生身中。皆有如來日輪光照故作彼眾生利益。作未來因善根。增長諸白法故。向說一闡提常不入涅槃性者此義云何。為欲示現謗大乘因緣故。此明何義。為欲迴轉誹謗大乘心不求大乘心故。依無量時故如是說。以彼實有清淨性故。不得說彼常畢竟無清淨性。解云。此亦論中自引華嚴。成立真如為佛性起行之因。是故一切眾生悉有性也。又起信論中。真如內熏眾生令厭求等。涅槃云。佛性者。名第一義空。第一義空。名為智慧。又密嚴經。如來清淨藏。亦名無垢智。華嚴性起中。一切眾生心中。有無師智無相智等。皆約真如本覺性得之智。為出世法作正因。與瑜伽等宗並不同。以彼宗但約生滅有為明種姓。是故許有一分無性。今此宗中約真如無為明種姓。是故一切皆有佛性。仍此業用要就不定性位方得說。以邪定位中業用未出。名無佛性。非謂究竟無也。三極淨位亦三。初牒舉法身。二解脫下。釋成如來。於中有四。一斷障德。二證理德。三殊勝德。四自在德。此四依前起後。應知。初中三句。先解脫煩惱藏者。明二障隨眠永盡也。二遠離等者。明四種變易苦報亦盡。三除一切等者。明隨眠惑及習垢悉亦永盡。此明障無不斷也。二清淨下。明證性德。謂理無不證也。亦三句。清淨者。證前二障盡處法性。極清淨者。證苦報盡處法性。最極清淨者。證習垢盡處法性。謂於此極淨法性證契而住也。又釋。清淨者。越凡地故。極淨者。過二乘故。最極淨者。超因位故。三至一切眾生下。明殊勝德。亦三句。初眾生觀地者。大悲勝德也。二盡所知地者。顯大智德也。三昇無二等者。顯大福德也。又釋。初是恩德。謂眾生仰觀無厭足故。二明智

德。鑑照所知無不盡故。三顯福德。最勝獨出無比類故。四得無障下。明自在德。亦三句。一於所知自在。故無障。二於煩惱自在。故云無所著。三於所證法自在。故云一切法自在力也。此自在略有十種。如華嚴不思議品說。第三說名如來等者。依義立名也。上來別釋三位竟。二是故下。通結無二。於中亦三門。一本末相攝門。二全體印定門。三簡名定義門。初中言眾生界者。若別唯結初門。通言具前三門。以佛菩薩是眾生數故。眾生不異法身者。會末歸本故。法身不異眾生者。攝本從末故。密嚴經云。佛說如來藏。以為阿賴耶。惡慧不能知。藏即賴耶識。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。解云。此中法身是如來藏。如金也眾生界是阿賴耶。如環也。於一金環開為二門。一金。二環。金有二義。一不變義不失斤兩故。二隨緣義。能成環相故。環亦二義。一即空義。以離金無體故。二現有義。以環相宛然故。此中金環不異。有其四義。一金上隨緣義即是不變義。以金無二性故。謂若不堪作環。非真金故。若不隨緣而住自體。不成環故。是故二義相須。唯一金也。二環上現有義即是空義。以環無二法故。謂若不現有。非是環故。若不即空。非是金故。是故空有相須。唯一環也。三以金上隨緣義即是環上現有義。以金舉體作環故。由是道理說法身不異眾生界。四以環上空義即是金上不變義。以環盡金現故。依此道理說眾生不異法身。二眾生界即法身等者。明全體印定門。於中亦四句。一以金攝環。環無所遺。眾生即法身。二以環攝金。金無不盡。法身即眾生。三攝環所歸之金。即是所歸之環。以無二為二故。法身即眾生。眾生即法身。俱存而相即也。四以環所攝金。即是金所攝。隨二而無二故。眾生即法身。法身即眾生。俱泯全是。更無即也。三此但名異等者。簡名定義門。於中略作三門釋。一能持門。二能依門。三縱奪門。初能持中。只得說法身即眾生。不得說眾生即法身。以法身有隨緣作眾生義。無有眾生作法身義。以眾生一向是所持虛假之法。法身唯是能持真實法故。二能依門中。唯得說眾生即法身。不得說法身即眾生。以眾生妄法。依真無體。即是法身。法身不依眾生。故不可說法身無體。即是眾生。何以爾者。以可有無眾生而有法身。無有無法身而有眾生。以真妄別故。能所依異故。三縱奪門中。以法身隨緣義。縱彼眾生界。雖存其相。而潛替皆盡。是故眾生相。則以法身為相也。二以法身不變義。奪彼眾生界。令其相不存。直顯真性。是故眾生無差別體。以法身為體。是即以實奪虛。體相皆盡。由此道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德。鑑照所知無不盡故。三顯福德。最勝獨出無比類故。四得無障下。明自在德。亦三句。一於所知自在。故無障。二於煩惱自在。故云無所著。三於所證法自在。故云一切法自在力也。此自在略有十種。如華嚴不思議品說。第三說名如來等者。依義立名也。上來別釋三位竟。二是故下。通結無二。於中亦三門。一本末相攝門。二全體印定門。三簡名定義門。初中言眾生界者。若別唯結初門。通言具前三門。以佛菩薩是眾生數故。眾生不異法身者。會末歸本故。法身不異眾生者。攝本從末故。密嚴經云。佛說如來藏。以為阿賴耶。惡慧不能知。藏即賴耶識。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。解云。此中法身是如來藏。如金也眾生界是阿賴耶。如環也。於一金環開為二門。一金。二環。金有二義。一不變義不失斤兩故。二隨緣義。能成環相故。環亦二義。一即空義。以離金無體故。二現有義。以環相宛然故。此中金環不異。有其四義。一金上隨緣義即是不變義。以金無二性故。謂若不堪作環。非真金故。若不隨緣而住自體。不成環故。是故二義相須。唯一金也。二環上現有義即是空義。以環無二法故。謂若不現有。非是環故。若不即空。非是金故。是故空有相須。唯一環也。三以金上隨緣義即是環上現有義。以金舉體作環故。由是道理說法身不異眾生界。四以環上空義即是金上不變義。以環盡金現故。依此道理說眾生不異法身。二眾生界即法身等者。明全體印定門。於中亦四句。一以金攝環。環無所遺。眾生即法身。二以環攝金。金無不盡。法身即眾生。三攝環所歸之金。即是所歸之環。以無二為二故。法身即眾生。眾生即法身。俱存而相即也。四以環所攝金。即是金所攝。隨二而無二故。眾生即法身。法身即眾生。俱泯全是。更無即也。三此但名異等者。簡名定義門。於中略作三門釋。一能持門。二能依門。三縱奪門。初能持中。只得說法身即眾生。不得說眾生即法身。以法身有隨緣作眾生義。無有眾生作法身義。以眾生一向是所持虛假之法。法身唯是能持真實法故。二能依門中。唯得說眾生即法身。不得說法身即眾生。以眾生妄法。依真無體。即是法身。法身不依眾生。故不可說法身無體。即是眾生。何以爾者。以可有無眾生而有法身。無有無法身而有眾生。以真妄別故。能所依異故。三縱奪門中。以法身隨緣義。縱彼眾生界。雖存其相。而潛替皆盡。是故眾生相。則以法身為相也。二以法身不變義。奪彼眾生界。令其相不存。直顯真性。是故眾生無差別體。以法身為體。是即以實奪虛。體相皆盡。由此道

理。眾生存不存。俱令盡也。法身隱不隱。俱是顯也。是故唯一法身。挺然露現。名為眾生。名為法身。更無餘法。如眼目異名。而無別法。文意如此。釋分位門竟。第七釋無染門中亦三。謂徵頌釋。頌中。上半喻。下半法。上半在纏。下半無染。問。此中將欲明在纏無染。何故乃云。煩惱雲若除。法身日明顯。答。為在纏時即是眾生而實無染。此難辨故。約顯勝說。謂若在纏非性無染。後障盡時不應名本來無染。故云也。三釋中二。先問意云。前門既云法身即眾生。眾生既是染。未審此法身為染為不染。若其不染。如何說言即眾生界。若其是染。即失法身。後離染時何所顯現。故云此復云何等也。二譬如下答。於中二。先喻。後合。答意云。以法身隨緣義。故即眾生界。又以隨緣時即有不變義。故性常清淨本來不染。是故舉體即染。性恒清淨。是此義也。又法身有二義。一約隨緣義。舉海浪喻。二約不變義。如雲日喻。煩惱為客者。客亦二義。一無體依主義。二為客不無義。今此文中。約法身不變義。及煩惱中為客不無義。以此二義本不相到。故云本來清淨也。又此為客不無義。即是法身隨緣義故。是故煩惱即是法身。而不染法身。法身中不變義。即是煩惱無體義。是故法身即是煩惱。而恒常清淨也。又常住不失是主義。不可久住。必當離去。即是客義。是故當知一切煩惱無有不可斷義。若不爾者。即非客也。又由依主無體故。方是為客不無義。是故常覆真如而恒清淨。釋無染竟。第八釋常恒門中亦三。謂徵頌釋。頌中。初一明不同無常法。故常也。後一頌。明與無常法為依。故常也。何故有此二義者。謂若同無常。即不堪依。故無無常也。若異無常。即非無常所依。故失於常也。是即不異無常。而不即無常者。方是真如常也。各初半舉喻。後半法合。三釋中二。先釋初頌。二是故下。釋後頌。前中先問意云。前分位中既云生死趣中生滅流轉。此法身體。為常為無常。若其是常。是成生滅。若是無常。即失法身。二譬如下答。於中先舉喻。後法合。答意。以法身是真常故。必不礙於生滅。以生滅虛妄故。必不損於法身。問。生滅是虛。不損於常性。法身既亦不礙生滅。法身亦應是虛常。答。若是情謂之虛常。必礙於無常。方得說常。今此是超情之真常。故不異於無常。方乃是真常。以常見所不到故。勝鬘經云。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。見常見。非正見。又以生滅是能依必虛。故同所依。法身是所依必真。故遍能依。是故不齊也。既以虛生滅。不損真法身。是故如虛空。非劫火所燒也。華嚴經云。譬如世界。有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理。眾生存不存。俱令盡也。法身隱不隱。俱是顯也。是故唯一法身。挺然露現。名為眾生。名為法身。更無餘法。如眼目異名。而無別法。文意如此。釋分位門竟。第七釋無染門中亦三。謂徵頌釋。頌中。上半喻。下半法。上半在纏。下半無染。問。此中將欲明在纏無染。何故乃云。煩惱雲若除。法身日明顯。答。為在纏時即是眾生而實無染。此難辨故。約顯勝說。謂若在纏非性無染。後障盡時不應名本來無染。故云也。三釋中二。先問意云。前門既云法身即眾生。眾生既是染。未審此法身為染為不染。若其不染。如何說言即眾生界。若其是染。即失法身。後離染時何所顯現。故云此復云何等也。二譬如下答。於中二。先喻。後合。答意云。以法身隨緣義。故即眾生界。又以隨緣時即有不變義。故性常清淨本來不染。是故舉體即染。性恒清淨。是此義也。又法身有二義。一約隨緣義。舉海浪喻。二約不變義。如雲日喻。煩惱為客者。客亦二義。一無體依主義。二為客不無義。今此文中。約法身不變義。及煩惱中為客不無義。以此二義本不相到。故云本來清淨也。又此為客不無義。即是法身隨緣義故。是故煩惱即是法身。而不染法身。法身中不變義。即是煩惱無體義。是故法身即是煩惱。而恒常清淨也。又常住不失是主義。不可久住。必當離去。即是客義。是故當知一切煩惱無有不可斷義。若不爾者。即非客也。又由依主無體故。方是為客不無義。是故常覆真如而恒清淨。釋無染竟。第八釋常恒門中亦三。謂徵頌釋。頌中。初一明不同無常法。故常也。後一頌。明與無常法為依。故常也。何故有此二義者。謂若同無常。即不堪依。故無無常也。若異無常。即非無常所依。故失於常也。是即不異無常。而不即無常者。方是真如常也。各初半舉喻。後半法合。三釋中二。先釋初頌。二是故下。釋後頌。前中先問意云。前分位中既云生死趣中生滅流轉。此法身體。為常為無常。若其是常。是成生滅。若是無常。即失法身。二譬如下答。於中先舉喻。後法合。答意。以法身是真常故。必不礙於生滅。以生滅虛妄故。必不損於法身。問。生滅是虛。不損於常性。法身既亦不礙生滅。法身亦應是虛常。答。若是情謂之虛常。必礙於無常。方得說常。今此是超情之真常。故不異於無常。方乃是真常。以常見所不到故。勝鬘經云。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。見常見。非正見。又以生滅是能依必虛。故同所依。法身是所依必真。故遍能依。是故不齊也。既以虛生滅。不損真法身。是故如虛空。非劫火所燒也。華嚴經云。譬如世界。有

成或有敗。虛空無增減。無師智亦然。又寶性論云。如虛空遍至。體細塵不染。佛性遍眾生。諸煩惱不染。如一切世間。依虛空生滅。依於無漏界。有諸根生滅。火不燒虛空。若燒無是處。如是老病死。不能燒佛性。乃至具說三災等喻云。如是依邪念風災。業煩惱水災。老病死火災。吹浸燒壞陰界入世間。而自性清淨心虛空常住不壞。又彼論引陀羅尼自在王菩薩經言。諸善男子。煩惱本無體。真性本明淨。一切煩惱羸薄。毘婆舍那有大力勢。虛空自性清淨心根本。一切煩惱虛妄分別。自性清淨心實不分別。乃至說虛空等四輪喻。如論應知。言法界亦爾者。舉法合可知。二是故下。引勝鬘經釋第二頌中二。先簡妄非真。後顯真非妄。前中二句。初言生死者但隨俗說有者總顯虛妄。謂就實諦道理。本無體法。是故但約隨俗虛妄說有生死。而實此法本無所有。二世尊下。別顯無義。謂但依如來藏。有虛妄根沒說名死。虛妄根起說名生。而如來藏本不動轉。如水上波有起有滅。而水濕性本無起盡。非以波水動靜異故。別謂離水而別有波。亦不以離水無波故。別謂此水自體是波。當知此中道理亦爾。非如來藏下。顯真非妄中。亦二句。初明體無妄法。謂與妄為依。舉體成妄。而其自體本恒無妄。如金作器。而金性非器。準此思之。二世尊下。明體具勝德。言過有為相者。總顯是無為故。寂靜下。別顯四德。彼經名常恒清淨不變義。此中寂靜。是彼清涼。以梵云陀羅。此名清涼。亦名寂靜。此中不斷。是彼恒義。寶性論中。釋此四義作二門。一約離過門。二約實德門。離過者。彼論第四云。不生及不死。不病亦不老。以常恒清淨。及不變等故。具引如前第一釋果門處辨。二約實德者。彼論中引不增不減經說。舍利弗。如來法身常。以不異法故。以不盡故。以無分別法故。如來法身不變。以非滅法故。以非作法故。又釋。亦得寂靜是淨德。常住是常德。不變是我德。不斷是樂德。釋常恒門竟。第九釋相應門中亦三。徵頌釋。二頌中。初一約喻總顯。上半喻。下半法。後一約染簡定。上半明空如來藏。下半明不空如來藏。又佛性論頌云。由客塵故空。與法界相離。無上法不空。與法界相隨。三釋中二。先問。後答。初問意云。既未至佛果。云何得知本有佛法。答意云。以佛果功德。與此真性相應不離故也。就答中二。先釋初頌。二復次下。釋後頌。前中亦二。先立理釋。後引教證。前中亦二。先喻況。謂總為一燈。別具三義。一體。謂熱觸為性故。二相。謂等焰赤色故。三用。謂舒光照物故。然此三義。同時同處。和合無異。二諸佛法下。以法合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成或有敗。虛空無增減。無師智亦然。又寶性論云。如虛空遍至。體細塵不染。佛性遍眾生。諸煩惱不染。如一切世間。依虛空生滅。依於無漏界。有諸根生滅。火不燒虛空。若燒無是處。如是老病死。不能燒佛性。乃至具說三災等喻云。如是依邪念風災。業煩惱水災。老病死火災。吹浸燒壞陰界入世間。而自性清淨心虛空常住不壞。又彼論引陀羅尼自在王菩薩經言。諸善男子。煩惱本無體。真性本明淨。一切煩惱羸薄。毘婆舍那有大力勢。虛空自性清淨心根本。一切煩惱虛妄分別。自性清淨心實不分別。乃至說虛空等四輪喻。如論應知。言法界亦爾者。舉法合可知。二是故下。引勝鬘經釋第二頌中二。先簡妄非真。後顯真非妄。前中二句。初言生死者但隨俗說有者總顯虛妄。謂就實諦道理。本無體法。是故但約隨俗虛妄說有生死。而實此法本無所有。二世尊下。別顯無義。謂但依如來藏。有虛妄根沒說名死。虛妄根起說名生。而如來藏本不動轉。如水上波有起有滅。而水濕性本無起盡。非以波水動靜異故。別謂離水而別有波。亦不以離水無波故。別謂此水自體是波。當知此中道理亦爾。非如來藏下。顯真非妄中。亦二句。初明體無妄法。謂與妄為依。舉體成妄。而其自體本恒無妄。如金作器。而金性非器。準此思之。二世尊下。明體具勝德。言過有為相者。總顯是無為故。寂靜下。別顯四德。彼經名常恒清淨不變義。此中寂靜。是彼清涼。以梵云陀羅。此名清涼。亦名寂靜。此中不斷。是彼恒義。寶性論中。釋此四義作二門。一約離過門。二約實德門。離過者。彼論第四云。不生及不死。不病亦不老。以常恒清淨。及不變等故。具引如前第一釋果門處辨。二約實德者。彼論中引不增不減經說。舍利弗。如來法身常。以不異法故。以不盡故。以無分別法故。如來法身不變。以非滅法故。以非作法故。又釋。亦得寂靜是淨德。常住是常德。不變是我德。不斷是樂德。釋常恒門竟。第九釋相應門中亦三。徵頌釋。二頌中。初一約喻總顯。上半喻。下半法。後一約染簡定。上半明空如來藏。下半明不空如來藏。又佛性論頌云。由客塵故空。與法界相離。無上法不空。與法界相隨。三釋中二。先問。後答。初問意云。既未至佛果。云何得知本有佛法。答意云。以佛果功德。與此真性相應不離故也。就答中二。先釋初頌。二復次下。釋後頌。前中亦二。先立理釋。後引教證。前中亦二。先喻況。謂總為一燈。別具三義。一體。謂熱觸為性故。二相。謂等焰赤色故。三用。謂舒光照物故。然此三義。同時同處。和合無異。二諸佛法下。以法合

。謂略顯佛果三種功德。如寶性論頌云。通智及無垢。不離於真如。如燈明煖色。無垢界相似釋云。於如來法界中。依果相應三種。燈法相似。一者通。二者知漏盡智。三者漏盡。言通者有五通。光明相似。於相對法。以受用事能散滅彼與智相違所治闇法。能治相似法故。偈言通故明故。知漏盡智者煖相似法。以能燒業煩惱無有餘殘。能燒相似法故。偈言智故煖故。漏盡者轉身漏盡。色相似法。以常無垢清淨光明具足相。無垢相似法故。偈言無垢故色故。乃至云。於無漏法界中。彼此迭共不相捨離。不差別法界平等畢竟。名相應義。解云。此中據智隨事業用。治所知障。喻之以明。二智焚惑障。喻之以熱。三淨相觸。喻之以色。此三佛果之德。與眾生位中法身體冥和不二。故云相應也。二如是說。引教證成中。不增不減經證。於中三。初法。次喻。後合。就法中言諸佛法等者。總舉諸佛功德法與法身不離不脫。此中恒沙性功德義。略作五門。一辨相。二定義。三相應。四業用。五攝果。初辨相中。既云恒沙。不可說盡。略舉十種。如起信論云。真如體相。從本已來。性自滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。遍照法界義故。真實識知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法。乃至滿足無有所少義故。名為如來藏。亦名如來法身。解云。上六句德中。第五句中四德為四。第六句中有二德。餘四各一。故有十種。二定義者。問。此等功德。如來藏中為實有此。為不實耶。設爾何失。二俱有過。謂若實有。應同有為。即乖理失。若非實有。應無恒沙。即違教失。釋。即實有此功德。而不異真如。然有三說。一云。謂如來藏實無如此差別功德。但與佛果修生萬德為依為性。從彼能依說有功德。若爾。在纏與染為依。何不說為過失性耶。以是離脫不證故。修德不爾。證此真如不離脫故。一云。如來藏實有如此恒沙法性德。以聖所說故。如來藏經云。我以佛眼。觀眾生貪欲恚癡諸煩惱中。有如來智。如來眼。如來身結跏趺坐。儼然不動。乃至云如我無異。又如模中像等。乃至廣說九喻。又華嚴性起云。佛子。如來智慧無相。智慧無礙。智慧具足。在於眾生身中。但愚癡眾生。顛倒相覆。不知不見。不生信心。乃至廣說。涅槃經云。佛性者名為智慧。佛性論以真如為應得因。於中具一切佛法等。聖教處處皆說。但以冥同真如。不可分異。然其功德決定是有如八功德水。同一濕性。不可以功德八故。分一池水作八分。是故不同有為法。然其八功德水無不具足。是故實有。當知此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。謂略顯佛果三種功德。如寶性論頌云。通智及無垢。不離於真如。如燈明煖色。無垢界相似釋云。於如來法界中。依果相應三種。燈法相似。一者通。二者知漏盡智。三者漏盡。言通者有五通。光明相似。於相對法。以受用事能散滅彼與智相違所治闇法。能治相似法故。偈言通故明故。知漏盡智者煖相似法。以能燒業煩惱無有餘殘。能燒相似法故。偈言智故煖故。漏盡者轉身漏盡。色相似法。以常無垢清淨光明具足相。無垢相似法故。偈言無垢故色故。乃至云。於無漏法界中。彼此迭共不相捨離。不差別法界平等畢竟。名相應義。解云。此中據智隨事業用。治所知障。喻之以明。二智焚惑障。喻之以熱。三淨相觸。喻之以色。此三佛果之德。與眾生位中法身體冥和不二。故云相應也。二如是說。引教證成中。不增不減經證。於中三。初法。次喻。後合。就法中言諸佛法等者。總舉諸佛功德法與法身不離不脫。此中恒沙性功德義。略作五門。一辨相。二定義。三相應。四業用。五攝果。初辨相中。既云恒沙。不可說盡。略舉十種。如起信論云。真如體相。從本已來。性自滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。遍照法界義故。真實識知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法。乃至滿足無有所少義故。名為如來藏。亦名如來法身。解云。上六句德中。第五句中四德為四。第六句中有二德。餘四各一。故有十種。二定義者。問。此等功德。如來藏中為實有此。為不實耶。設爾何失。二俱有過。謂若實有。應同有為。即乖理失。若非實有。應無恒沙。即違教失。釋。即實有此功德。而不異真如。然有三說。一云。謂如來藏實無如此差別功德。但與佛果修生萬德為依為性。從彼能依說有功德。若爾。在纏與染為依。何不說為過失性耶。以是離脫不證故。修德不爾。證此真如不離脫故。一云。如來藏實有如此恒沙法性德。以聖所說故。如來藏經云。我以佛眼。觀眾生貪欲恚癡諸煩惱中。有如來智。如來眼。如來身結跏趺坐。儼然不動。乃至云如我無異。又如模中像等。乃至廣說九喻。又華嚴性起云。佛子。如來智慧無相。智慧無礙。智慧具足。在於眾生身中。但愚癡眾生。顛倒相覆。不知不見。不生信心。乃至廣說。涅槃經云。佛性者名為智慧。佛性論以真如為應得因。於中具一切佛法等。聖教處處皆說。但以冥同真如。不可分異。然其功德決定是有如八功德水。同一濕性。不可以功德八故。分一池水作八分。是故不同有為法。然其八功德水無不具足。是故實有。當知此

中道理亦爾。一云。依起信論。皆依妄染翻對而說。故論以。問曰。上說真如其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰。雖實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。此義云何。以無分別。離分別相。是故無二。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法本來唯心。實無於念。而有妄心不覺起念。見諸境界。故說無明。心性不起。即是大智慧光明義故。若心起見。即有不見之相。心性離見。即是遍照法界義故。若心有動。非真識知。無有自性。非常非樂非我非淨。熱惱衰變即不自在。乃至具有過恒沙等妄染之義。對此義故。心性無動。即有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起。更見前法可念者。即有所少。如是淨法無量功德。即是一心。更無所念。是故滿足。名為法身如來之藏。解云。以差別即無差別故。約真如體平等一味。以無差別即差別故翻對妄說恒沙功德。以體對無二故。即差別無差別。皆無障礙。又上三說。同一功德。以本性功德無不成果。成果功德。無非功德。莫不翻染。是故三說方為究竟。又初約至得果佛性。次約自性住佛性。後約引。出佛性。此三俱在應得因中。如佛性論說。可知。第三剋分齊者。此諸功德。於真如三大中。當相大攝。起信論云。體大者。真如平等不增減故。相大者。具足無漏性功德故。用大者。能成世間出世間善因果故。以此相大。要約妄染相違反對顯發說。是故經說如模中像。但因模㘭處像有埵現。因模培處像有㘭現。是故差別之像皆內模現。當知此中道理亦爾。妄染如模。性德如像相違相顯。此中通論真妄相依。各有四義。約妄中四義者。一依真無體義。二違真覆障義。三反自論他義。四順成覺分義。真中亦四義。一隨緣義。二不變義。三反顯義。四熏內義。此真妄中各由初義故。隨流作眾生。各由第二義故。自性常清淨。各由第三義故。具足性功德。各由第四義故。名為佛性作反緣因。又各由前三義故。名法身為眾生界。由總具四義故。名法身為涅槃界。此俱是對妄門。不說佛地。又在纏真如具此四義無障礙故。是故或有處說真如隨熏若生若滅。就初義也。或有處說真如本性清淨不生不滅。據第二義也。或有處說真如具足恒沙功德。就第三義說。或有處說真如是佛性為出世因。據第四義。是故諸說各當一理。互不相違。真如甚深。於茲驗矣。今此所辨恒沙性德。據第三義說。問。若爾此功德云何得有。若在纏時。障故不現。不可為有。若出障時。無染可對。亦不可說有。答。正在纏時佛眼觀見纏內真如。不同妄染翻說淨德。問。既在纏有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中道理亦爾。一云。依起信論。皆依妄染翻對而說。故論以。問曰。上說真如其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰。雖實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。此義云何。以無分別。離分別相。是故無二。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法本來唯心。實無於念。而有妄心不覺起念。見諸境界。故說無明。心性不起。即是大智慧光明義故。若心起見。即有不見之相。心性離見。即是遍照法界義故。若心有動。非真識知。無有自性。非常非樂非我非淨。熱惱衰變即不自在。乃至具有過恒沙等妄染之義。對此義故。心性無動。即有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起。更見前法可念者。即有所少。如是淨法無量功德。即是一心。更無所念。是故滿足。名為法身如來之藏。解云。以差別即無差別故。約真如體平等一味。以無差別即差別故翻對妄說恒沙功德。以體對無二故。即差別無差別。皆無障礙。又上三說。同一功德。以本性功德無不成果。成果功德。無非功德。莫不翻染。是故三說方為究竟。又初約至得果佛性。次約自性住佛性。後約引。出佛性。此三俱在應得因中。如佛性論說。可知。第三剋分齊者。此諸功德。於真如三大中。當相大攝。起信論云。體大者。真如平等不增減故。相大者。具足無漏性功德故。用大者。能成世間出世間善因果故。以此相大。要約妄染相違反對顯發說。是故經說如模中像。但因模㘭處像有埵現。因模培處像有㘭現。是故差別之像皆內模現。當知此中道理亦爾。妄染如模。性德如像相違相顯。此中通論真妄相依。各有四義。約妄中四義者。一依真無體義。二違真覆障義。三反自論他義。四順成覺分義。真中亦四義。一隨緣義。二不變義。三反顯義。四熏內義。此真妄中各由初義故。隨流作眾生。各由第二義故。自性常清淨。各由第三義故。具足性功德。各由第四義故。名為佛性作反緣因。又各由前三義故。名法身為眾生界。由總具四義故。名法身為涅槃界。此俱是對妄門。不說佛地。又在纏真如具此四義無障礙故。是故或有處說真如隨熏若生若滅。就初義也。或有處說真如本性清淨不生不滅。據第二義也。或有處說真如具足恒沙功德。就第三義說。或有處說真如是佛性為出世因。據第四義。是故諸說各當一理。互不相違。真如甚深。於茲驗矣。今此所辨恒沙性德。據第三義說。問。若爾此功德云何得有。若在纏時。障故不現。不可為有。若出障時。無染可對。亦不可說有。答。正在纏時佛眼觀見纏內真如。不同妄染翻說淨德。問。既在纏有

染有此淨德。豈不同彼因中計果。答。既各對妄相翻。即是相由緣起。既就緣說有。不同彼計。是故此有。亦不有有也。問。真如與染俱。翻染有為說淨功德。真如亦與淨法俱。亦應翻淨有為說染過失。答。不爾。以染法違真說有翻。故云若離若脫。淨法順真不說翻故云不離不脫。第四約相應者。謂此功德與法身體相應及自互相應。故云不離不脫也。此論略故。但說此二。起信論中有四。略無不脫。不增不減經具有五句。一不離。二不脫。三不斷。四不異。五不思議。一謂一一功德。與法身及諸功德。冥和不二。故云不離。二謂若是相違之法強不相離。即互相形脫。今此不爾故云不脫。又釋此諸功德各無齊限。不相捨脫。又釋此功德性脫諸染。非今新脫。故云不脫。三此諸功德。一一各通窮三際。應無斷盡。故云不斷。又此亦是不可斷法。故云也。四此功德法。各一即是一切。以無二體故。非如水乳。異法相和。故云不異。五雖無別異。而不礙恒沙。超過尋思。故云不思議。此別即無別。無別即別。故不可思也。第四業用者此恒沙功德法諸如來藏。在染位中內熏眾生。令厭生死樂求涅槃。此是真如四義中第四也。勝鬘經云。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。寶性論引此文釋云。略說佛性清淨正因。於不定聚眾生能作二種業。一見世間種種諸苦。厭諸苦故。生心欲離心。二見涅槃樂。求希寂樂。故生求心。乃至廣說。起信論云。真如體相熏習者。從無始世來。具無漏法。備不思議業。作境界之性。依此二義恒常熏習。以有力故。能令眾生厭生死苦樂求涅槃。自信己身有真如法。故發心修行。次復有問答釋疑。廣如彼說。又涅槃經云。一闡提人。雖斷善根。以佛性力故。令未來善根還生。如是等文。誠證非一。第五攝果者。恒沙功德。就隱時如來藏說。總是因位。名性功德。若就顯時。總是果位。名為法身。由在因時形染說故。至果位時。名為解脫德。由約本覺等說故。至佛果位時。得有般若德。由約能持修生果說。故至佛果。得有法身德。以此三德略攝佛果。是故凡位應得因中皆已具有。故名佛法也。恒沙性德。略述如是。餘如別說二喻說中。有二喻。一燈明破闇。喻智德也。二寶珠德除貧。喻福德也。又通釋。二喻齊舉。各有三義。一光。二色。三形。體同燈熱也。不相離故。互不相脫故。三舍利弗下。法合中。先總釋。謂依梵本云。法身不離諸佛法。不脫智功德。此有二義。一明恒沙佛法。與法身不相離故。二明法身但脫諸障。不脫智德。又釋。以此功德等。離所取相。非離法身。故云不離。二脫能取執。非脫於法身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染有此淨德。豈不同彼因中計果。答。既各對妄相翻。即是相由緣起。既就緣說有。不同彼計。是故此有。亦不有有也。問。真如與染俱。翻染有為說淨功德。真如亦與淨法俱。亦應翻淨有為說染過失。答。不爾。以染法違真說有翻。故云若離若脫。淨法順真不說翻故云不離不脫。第四約相應者。謂此功德與法身體相應及自互相應。故云不離不脫也。此論略故。但說此二。起信論中有四。略無不脫。不增不減經具有五句。一不離。二不脫。三不斷。四不異。五不思議。一謂一一功德。與法身及諸功德。冥和不二。故云不離。二謂若是相違之法強不相離。即互相形脫。今此不爾故云不脫。又釋此諸功德各無齊限。不相捨脫。又釋此功德性脫諸染。非今新脫。故云不脫。三此諸功德。一一各通窮三際。應無斷盡。故云不斷。又此亦是不可斷法。故云也。四此功德法。各一即是一切。以無二體故。非如水乳。異法相和。故云不異。五雖無別異。而不礙恒沙。超過尋思。故云不思議。此別即無別。無別即別。故不可思也。第四業用者此恒沙功德法諸如來藏。在染位中內熏眾生。令厭生死樂求涅槃。此是真如四義中第四也。勝鬘經云。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。寶性論引此文釋云。略說佛性清淨正因。於不定聚眾生能作二種業。一見世間種種諸苦。厭諸苦故。生心欲離心。二見涅槃樂。求希寂樂。故生求心。乃至廣說。起信論云。真如體相熏習者。從無始世來。具無漏法。備不思議業。作境界之性。依此二義恒常熏習。以有力故。能令眾生厭生死苦樂求涅槃。自信己身有真如法。故發心修行。次復有問答釋疑。廣如彼說。又涅槃經云。一闡提人。雖斷善根。以佛性力故。令未來善根還生。如是等文。誠證非一。第五攝果者。恒沙功德。就隱時如來藏說。總是因位。名性功德。若就顯時。總是果位。名為法身。由在因時形染說故。至果位時。名為解脫德。由約本覺等說故。至佛果位時。得有般若德。由約能持修生果說。故至佛果。得有法身德。以此三德略攝佛果。是故凡位應得因中皆已具有。故名佛法也。恒沙性德。略述如是。餘如別說二喻說中。有二喻。一燈明破闇。喻智德也。二寶珠德除貧。喻福德也。又通釋。二喻齊舉。各有三義。一光。二色。三形。體同燈熱也。不相離故。互不相脫故。三舍利弗下。法合中。先總釋。謂依梵本云。法身不離諸佛法。不脫智功德。此有二義。一明恒沙佛法。與法身不相離故。二明法身但脫諸障。不脫智德。又釋。以此功德等。離所取相。非離法身。故云不離。二脫能取執。非脫於法身

。故云不脫。餘同前釋。次言所謂下。別顯恒沙淨德大智慧光明義等。以對恒沙染法。況恒沙功德也。釋初頌竟。二復次下。引勝鬘經釋第二頌二。先標二藏空智者。境智合標也。二何等下釋中。先釋空藏有三義。一謂如來藏與妄染俱。不為所染。故云名為空。以真妄不相到故。如迷木杌。謂以為鬼。即依木之鬼。不到如木。以見鬼者不見木故。鬼依之木。不至於鬼。以見木者不見鬼故。若離者。顯鬼木體相全離。而恒不相到。若脫者。以鬼是虛妄不同木故。鬼脫於木。以木實真不同鬼故。木脫於鬼。此之離脫。本性法爾。依是道理。勝鬘經云。煩惱不觸心。心不觸煩惱。云何不觸法。而當有染心。是故要對妄法。方有空義。起信論云。若離妄心。實無可空。二以如來藏隨妄染時。隱自實體。故名為空。此是自體空也。三以如來藏隨緣義。成諸煩惱。煩惱即是如來藏中空義。是故起信論云。無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。無行經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲等。又入法界體性經云。佛言。文殊師利。汝云何為初行男子女人說法。文殊師利言。世尊。我於諸善男子善女人。所教發我見。即是為其說法。世尊。我不滅貪欲諸患而為說法。所以者何。此等諸法本性無生無滅故。世尊。若能滅實際。即能滅我見所生際。乃至廣說。此等聖法教。同明煩惱依真即空。故同真如也。二不空藏中亦有三義。一有自體故。不同妄法無體。二具恒沙功德故。不同恒沙過患。起信論云。不空者。以有自體。具無漏功德故。三體相二大冥和不二故。不同妄法自性差別。起信論云。亦無有相可取。以離念境界。唯證相應故。不離等如前釋。可知。釋相應門竟。第十釋不作義利中有四。初徵起。二立頌。三解釋。四攝頌。就立頌中。初二句法說。明在纏闕用。後四句喻說。顯實有未現。就釋中二。先問。後答。問意云。既眾生位中法身即與佛果功德相應。何故不起。佛果業用。既無起用。如何得知有彼佛法。二應知下答。謂如蓮未開。非是無蓮等。文中有九。前八具障。後一闕因。是故此雖未起業用。是有決定。又此九所喻法身。有其二門。一通九喻示法身德。二別分九喻。各喻法身一德。一蓮華未開喻。喻法身正行德。為諸邪惡見覆故不現。謂五見乖理。俱名惡見。二真金墮糞喻。喻法身真德。為邪覺觀不正思惟之所污故。三脩羅蝕月喻。喻法身大我德。為虛妄我慢所隱藏故。四池水混濁喻。喻法身大定德。為貪欲混濁。定水不清故。五泥污金山喻。喻法身大悲德。為瞋恚眾生所違害故。六雲蔽虛空喻。喻法身空慧德。為愚癡雲所蔽障故。七日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。故云不脫。餘同前釋。次言所謂下。別顯恒沙淨德大智慧光明義等。以對恒沙染法。況恒沙功德也。釋初頌竟。二復次下。引勝鬘經釋第二頌二。先標二藏空智者。境智合標也。二何等下釋中。先釋空藏有三義。一謂如來藏與妄染俱。不為所染。故云名為空。以真妄不相到故。如迷木杌。謂以為鬼。即依木之鬼。不到如木。以見鬼者不見木故。鬼依之木。不至於鬼。以見木者不見鬼故。若離者。顯鬼木體相全離。而恒不相到。若脫者。以鬼是虛妄不同木故。鬼脫於木。以木實真不同鬼故。木脫於鬼。此之離脫。本性法爾。依是道理。勝鬘經云。煩惱不觸心。心不觸煩惱。云何不觸法。而當有染心。是故要對妄法。方有空義。起信論云。若離妄心。實無可空。二以如來藏隨妄染時。隱自實體。故名為空。此是自體空也。三以如來藏隨緣義。成諸煩惱。煩惱即是如來藏中空義。是故起信論云。無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。無行經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲等。又入法界體性經云。佛言。文殊師利。汝云何為初行男子女人說法。文殊師利言。世尊。我於諸善男子善女人。所教發我見。即是為其說法。世尊。我不滅貪欲諸患而為說法。所以者何。此等諸法本性無生無滅故。世尊。若能滅實際。即能滅我見所生際。乃至廣說。此等聖法教。同明煩惱依真即空。故同真如也。二不空藏中亦有三義。一有自體故。不同妄法無體。二具恒沙功德故。不同恒沙過患。起信論云。不空者。以有自體。具無漏功德故。三體相二大冥和不二故。不同妄法自性差別。起信論云。亦無有相可取。以離念境界。唯證相應故。不離等如前釋。可知。釋相應門竟。第十釋不作義利中有四。初徵起。二立頌。三解釋。四攝頌。就立頌中。初二句法說。明在纏闕用。後四句喻說。顯實有未現。就釋中二。先問。後答。問意云。既眾生位中法身即與佛果功德相應。何故不起。佛果業用。既無起用。如何得知有彼佛法。二應知下答。謂如蓮未開。非是無蓮等。文中有九。前八具障。後一闕因。是故此雖未起業用。是有決定。又此九所喻法身。有其二門。一通九喻示法身德。二別分九喻。各喻法身一德。一蓮華未開喻。喻法身正行德。為諸邪惡見覆故不現。謂五見乖理。俱名惡見。二真金墮糞喻。喻法身真德。為邪覺觀不正思惟之所污故。三脩羅蝕月喻。喻法身大我德。為虛妄我慢所隱藏故。四池水混濁喻。喻法身大定德。為貪欲混濁。定水不清故。五泥污金山喻。喻法身大悲德。為瞋恚眾生所違害故。六雲蔽虛空喻。喻法身空慧德。為愚癡雲所蔽障故。七日

未出現喻。喻法身本覺德。為根本無明習氣覆故。八世界未成喻。喻法身種姓德。在六處空聚未生芽故。寶性論云。真如性如六根聚。經中說如是六根。從無始世來。畢竟究竟諸法體故。無上依經亦有此文。並以真如為體。若瑜伽六處殊勝等。約有為性說。不同此教。九空雲無雨喻。喻法身闕德義。以闕了因。故云相違緣現前。謂不得正順修行之因。但有無明等諸煩惱。故云也。又釋。此亦總結諸惑覆障也。由前九種因緣故。雖實有彼相應佛法。而不得起用。二重頌者。令義明了故。易記持故。初三句。明法身在纏。不得起用。有喻有法。略舉初二喻。餘皆等之下一句。明反此出纏。便起大用。釋不作義利門竟。第十一釋作義利中亦三徵頌釋。頌中有六偈。分二。初三頌半。明出障故能益生。後二頌半。明具德故能益生。就前中初二頌。先明出障。後一頌半。正明益生。就前中亦二。初一頌半明喻說。說出障。牒前在纏諸喻。皆明出也。初定水澄清喻。二大行華開喻。三堅慈出穢喻。四空慧除障喻。五我得具德喻。下半法說。合前五種功德。故云。離欲解脫時。功德亦如是也。就益生中。初一頌舉喻顯用。上半明智舒光照世益。二福地生物善苗益。三德海出其聖寶益。此後二喻。前文所無也。下半以法合前三益。謂令眾生從諸有處得解脫時。亦由三事。一智破障。二善根增。三證聖果。上來出障益生竟。二了知下。明具德故益生中亦二。先兩頌明具德。後半頌明益生。前中明具三德。一悲智相導德。二心雲遍空德。三定持住法德。初中了知諸有性者。明大智明了。知三有空寂而不染也。言而起大悲者。明大悲不捨眾生故。還入諸有中以攝他也。言若盡不盡皆無所著者。以智了空。故不著不盡也。起悲攝他。故不著盡也。以約境既無二故。唯一無礙境。約行悲智無二故。唯一無住行。維摩經中盡無盡法門。會釋可知。云佛心下二句。明心雲遍空德。以於諸有若盡若不盡既皆不著。何處住耶。謂住實際空處。以無障礙故。明佛為生說法之心。猶如大雲。此應住於諸有之處。然於諸有徹無實際。是故現身在三有中。即是安住於實際處。如置草等於波上。即著於水中。初不離水。常現波上。佛亦如是。下起涅槃。現身生死。八相化用。亦是法身也。常住法身。恒起作用。佛無分二。思之可見。三定持住法德。由無量三昧門得法相應故。由無量陀羅尼持法不失故。是故方乃為諸眾生注大法雨。前門中如雲無雨者。未出障故。世間雲雨有四義。一起雲。二遍空。三含水。四注雨。今爾。佛亦具斯四義。如次四句可知。下半明益生。但世間雨下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未出現喻。喻法身本覺德。為根本無明習氣覆故。八世界未成喻。喻法身種姓德。在六處空聚未生芽故。寶性論云。真如性如六根聚。經中說如是六根。從無始世來。畢竟究竟諸法體故。無上依經亦有此文。並以真如為體。若瑜伽六處殊勝等。約有為性說。不同此教。九空雲無雨喻。喻法身闕德義。以闕了因。故云相違緣現前。謂不得正順修行之因。但有無明等諸煩惱。故云也。又釋。此亦總結諸惑覆障也。由前九種因緣故。雖實有彼相應佛法。而不得起用。二重頌者。令義明了故。易記持故。初三句。明法身在纏。不得起用。有喻有法。略舉初二喻。餘皆等之下一句。明反此出纏。便起大用。釋不作義利門竟。第十一釋作義利中亦三徵頌釋。頌中有六偈。分二。初三頌半。明出障故能益生。後二頌半。明具德故能益生。就前中初二頌。先明出障。後一頌半。正明益生。就前中亦二。初一頌半明喻說。說出障。牒前在纏諸喻。皆明出也。初定水澄清喻。二大行華開喻。三堅慈出穢喻。四空慧除障喻。五我得具德喻。下半法說。合前五種功德。故云。離欲解脫時。功德亦如是也。就益生中。初一頌舉喻顯用。上半明智舒光照世益。二福地生物善苗益。三德海出其聖寶益。此後二喻。前文所無也。下半以法合前三益。謂令眾生從諸有處得解脫時。亦由三事。一智破障。二善根增。三證聖果。上來出障益生竟。二了知下。明具德故益生中亦二。先兩頌明具德。後半頌明益生。前中明具三德。一悲智相導德。二心雲遍空德。三定持住法德。初中了知諸有性者。明大智明了。知三有空寂而不染也。言而起大悲者。明大悲不捨眾生故。還入諸有中以攝他也。言若盡不盡皆無所著者。以智了空。故不著不盡也。起悲攝他。故不著盡也。以約境既無二故。唯一無礙境。約行悲智無二故。唯一無住行。維摩經中盡無盡法門。會釋可知。云佛心下二句。明心雲遍空德。以於諸有若盡若不盡既皆不著。何處住耶。謂住實際空處。以無障礙故。明佛為生說法之心。猶如大雲。此應住於諸有之處。然於諸有徹無實際。是故現身在三有中。即是安住於實際處。如置草等於波上。即著於水中。初不離水。常現波上。佛亦如是。下起涅槃。現身生死。八相化用。亦是法身也。常住法身。恒起作用。佛無分二。思之可見。三定持住法德。由無量三昧門得法相應故。由無量陀羅尼持法不失故。是故方乃為諸眾生注大法雨。前門中如雲無雨者。未出障故。世間雲雨有四義。一起雲。二遍空。三含水。四注雨。今爾。佛亦具斯四義。如次四句可知。下半明益生。但世間雨下

。有二種益。一滅炎熱。二生長苗稼。法雨亦二。滅惑生德。今但約生德。故云一切諸善苗等。未有者令生。已生者令長。皆用法雨。是故成於大義利益。三釋中文有三。一總反前。謂前門在纏。故無利用。今此出障。故有大益。二應知下。明具智斷勝德。於中二。先斷德究竟。障無不盡故。釋前出障。後成就等。明智德圓滿。德無不熟故。釋後具德。三證斯下。以法成益釋前二位益生。於中二。先成自益。後成他益。前中二句。初證法成人益。亦成大菩提益。故云證斯乃至等覺。二於常下。受用法樂益。亦是得大涅槃益。於涅槃界中。具四勝德。一常住者。凝然不變故。二寂靜者。二障習盡故。三清涼者。遠離熱惱苦報盡故。曰不思議涅槃界者。總結具有無邊功德圓寂究竟也。言恒受安樂者。領納如此究竟之樂。盡未來際永無斷絕。故云恒受等也。又釋前四句。顯常我及淨。此中顯示四德圓滿為究竟果也。又釋。常是法身。寂是解脫。清涼般若。結三德為涅槃。云不思議等。二為一切下。明成他利。謂現身說法等。令眾生歸向故也。釋作義利門竟。第十二釋一性門中亦三。謂徵頌釋。頌中二頌分三。初一頌。標異義一性門。次上半。標境智一味門。三下半。標因果一乘門。初中言此者。此前門中所成佛果也。寶性論云。於無漏法界中。依如來藏有四種義。此論下釋中引頌云。眾生界清淨。應知即法身故。又寶性論中。引不增不減經釋此義云。舍利弗言。如來藏者。即是法身。故彼論中釋此四義。一約與恒沙功德法為依止不相離義。名為法身。二約得了因引出義。名為如來。三約法體離虛妄義。名第一義諦。四約障盡德圓義。名為涅槃。然此四義無別異性。故云即是也。彼論頌云。法身及如來。聖諦與涅槃。功德不相離如光不離日。廣釋如彼。二言涅槃不異佛等者。標境智一味門。於中初句法說。下句喻說。前中明此四義。與佛同體。謂四義是所證法。佛是能證智。以境智冥和。無別二性。故云不異。又以此智。亦以如來藏為性。無別法故。是故不異。又寶性論云。覺一切種智。離一切習氣。佛及涅槃體。不離第一義。彼自釋云。此四種名。於如來法身無漏界中。一味一義。不相捨離。不離一法門。不離一法體。此以何義。所證一切法覺一切智。及離一切智障煩惱障習障。此二種法。於無漏法界中。不異不差別。不斷不相離。乃至廣說。二喻況中。言猶如冷即水者。此有三義。一通喻前後三門。皆同一性。如冷即水。二別喻此門。明所證涅槃。與能證智。非如水乳。二體相合。故云不異。以同一性。如冷即水。故云不異。此冷喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。有二種益。一滅炎熱。二生長苗稼。法雨亦二。滅惑生德。今但約生德。故云一切諸善苗等。未有者令生。已生者令長。皆用法雨。是故成於大義利益。三釋中文有三。一總反前。謂前門在纏。故無利用。今此出障。故有大益。二應知下。明具智斷勝德。於中二。先斷德究竟。障無不盡故。釋前出障。後成就等。明智德圓滿。德無不熟故。釋後具德。三證斯下。以法成益釋前二位益生。於中二。先成自益。後成他益。前中二句。初證法成人益。亦成大菩提益。故云證斯乃至等覺。二於常下。受用法樂益。亦是得大涅槃益。於涅槃界中。具四勝德。一常住者。凝然不變故。二寂靜者。二障習盡故。三清涼者。遠離熱惱苦報盡故。曰不思議涅槃界者。總結具有無邊功德圓寂究竟也。言恒受安樂者。領納如此究竟之樂。盡未來際永無斷絕。故云恒受等也。又釋前四句。顯常我及淨。此中顯示四德圓滿為究竟果也。又釋。常是法身。寂是解脫。清涼般若。結三德為涅槃。云不思議等。二為一切下。明成他利。謂現身說法等。令眾生歸向故也。釋作義利門竟。第十二釋一性門中亦三。謂徵頌釋。頌中二頌分三。初一頌。標異義一性門。次上半。標境智一味門。三下半。標因果一乘門。初中言此者。此前門中所成佛果也。寶性論云。於無漏法界中。依如來藏有四種義。此論下釋中引頌云。眾生界清淨。應知即法身故。又寶性論中。引不增不減經釋此義云。舍利弗言。如來藏者。即是法身。故彼論中釋此四義。一約與恒沙功德法為依止不相離義。名為法身。二約得了因引出義。名為如來。三約法體離虛妄義。名第一義諦。四約障盡德圓義。名為涅槃。然此四義無別異性。故云即是也。彼論頌云。法身及如來。聖諦與涅槃。功德不相離如光不離日。廣釋如彼。二言涅槃不異佛等者。標境智一味門。於中初句法說。下句喻說。前中明此四義。與佛同體。謂四義是所證法。佛是能證智。以境智冥和。無別二性。故云不異。又以此智。亦以如來藏為性。無別法故。是故不異。又寶性論云。覺一切種智。離一切習氣。佛及涅槃體。不離第一義。彼自釋云。此四種名。於如來法身無漏界中。一味一義。不相捨離。不離一法門。不離一法體。此以何義。所證一切法覺一切智。及離一切智障煩惱障習障。此二種法。於無漏法界中。不異不差別。不斷不相離。乃至廣說。二喻況中。言猶如冷即水者。此有三義。一通喻前後三門。皆同一性。如冷即水。二別喻此門。明所證涅槃。與能證智。非如水乳。二體相合。故云不異。以同一性。如冷即水。故云不異。此冷喻

涅槃。以離生死諸熱惱故。水喻佛智。澄清現照故。又水喻涅槃。本性潤滑故。冷喻佛智。涼惑熱惱故。寶性論中。如光不離日者。同此義也。三下二句。標因果一乘門者。此佛果功德。與眾生如來藏。不相離故。是故眾生無不皆得佛涅槃。以在因在果。無異法故。故無三乘別異涅槃。三釋中亦三。先釋異義一性門。二釋境智一味門。三釋因果一乘門。初中二。先釋法身涅槃。無二義。後具釋四義無差別性。前中先牒執總非。謂小乘說戒功德法以為法身。要滅此等。乃爾方得無餘涅槃。今即不爾。故言如來法身等。二如彼下。引頌釋成。言眾生界者。是如來藏也。清淨者。明出纏也。即法身者。與功德法為依止。具性德故也。即涅槃者。明自性清淨故障本性滅故。以非障淨。無以顯德。故云即也。言即如來者。顯得了因至果德故。名為來也。二復次如有下。引勝鬘經釋四義無差別性。於中釋四事無別。即為四句。一佛果即涅槃。二涅槃即法身。三法身即如來。四如來即聖諦。初中言即阿耨菩提名涅槃界者。明第一佛果即涅槃也。謂菩提云覺。是大智也。涅槃名圓寂。即正理也。亦菩提即涅槃者。諸說不同。一云。以智證理。同無分別。故名為即。非彼智法。同理凝然。一云。菩提有二種。一修起菩提。謂始覺之智。二本有菩提。謂本覺智也。經云。寂滅是菩提。滅諸相故。今就本覺。故云即涅槃。非謂始覺亦即涅槃。一云。即此始覺之智。體從緣成。必無自性。無性之理即是涅槃。若不爾者。豈此智證一切諸法悉皆平等。而獨自在不等耶。定是故內自平等。為大涅槃。外不失照。名菩提智。寶性論中。如光不離日。是此義也。一云。以此是性淨涅槃。一切法中悉具有故。故說菩提即亦涅槃。一云。既此智用本從如來藏緣起。是故至果時無明障盡。即今此智冥同本性故。起信論云。始覺即同本覺。是此義。又梁攝論云。無不從此法身流。無不還證此法身。斯之謂也。五釋之中。今此論宗。當設三釋。言即此涅槃界名如來法身者。明第二涅槃即法身也。此真理至佛果時。具足恒沙修生本有諸功德法為依止故。名為法身也。言世尊如來等者。明第三法身即如來義。謂此真性至果中。與智不二。故方名如來故。轉法輪論云。第一義諦名如。正覺名來。正覺第一義諦。故名如來。言復次下。釋第四如來即聖諦義。於中二。初標義。二引釋。初中言此亦不異苦滅諦者。明此出纏法身。不異在纏苦法性滅平等真理。謂以心性無二故。二是故下引釋中。還引勝鬘經釋。初非以苦壞名苦滅者。簡非也。簡彼事滅。非此性滅故。謂小乘中。灰身滅智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃。以離生死諸熱惱故。水喻佛智。澄清現照故。又水喻涅槃。本性潤滑故。冷喻佛智。涼惑熱惱故。寶性論中。如光不離日者。同此義也。三下二句。標因果一乘門者。此佛果功德。與眾生如來藏。不相離故。是故眾生無不皆得佛涅槃。以在因在果。無異法故。故無三乘別異涅槃。三釋中亦三。先釋異義一性門。二釋境智一味門。三釋因果一乘門。初中二。先釋法身涅槃。無二義。後具釋四義無差別性。前中先牒執總非。謂小乘說戒功德法以為法身。要滅此等。乃爾方得無餘涅槃。今即不爾。故言如來法身等。二如彼下。引頌釋成。言眾生界者。是如來藏也。清淨者。明出纏也。即法身者。與功德法為依止。具性德故也。即涅槃者。明自性清淨故障本性滅故。以非障淨。無以顯德。故云即也。言即如來者。顯得了因至果德故。名為來也。二復次如有下。引勝鬘經釋四義無差別性。於中釋四事無別。即為四句。一佛果即涅槃。二涅槃即法身。三法身即如來。四如來即聖諦。初中言即阿耨菩提名涅槃界者。明第一佛果即涅槃也。謂菩提云覺。是大智也。涅槃名圓寂。即正理也。亦菩提即涅槃者。諸說不同。一云。以智證理。同無分別。故名為即。非彼智法。同理凝然。一云。菩提有二種。一修起菩提。謂始覺之智。二本有菩提。謂本覺智也。經云。寂滅是菩提。滅諸相故。今就本覺。故云即涅槃。非謂始覺亦即涅槃。一云。即此始覺之智。體從緣成。必無自性。無性之理即是涅槃。若不爾者。豈此智證一切諸法悉皆平等。而獨自在不等耶。定是故內自平等。為大涅槃。外不失照。名菩提智。寶性論中。如光不離日。是此義也。一云。以此是性淨涅槃。一切法中悉具有故。故說菩提即亦涅槃。一云。既此智用本從如來藏緣起。是故至果時無明障盡。即今此智冥同本性故。起信論云。始覺即同本覺。是此義。又梁攝論云。無不從此法身流。無不還證此法身。斯之謂也。五釋之中。今此論宗。當設三釋。言即此涅槃界名如來法身者。明第二涅槃即法身也。此真理至佛果時。具足恒沙修生本有諸功德法為依止故。名為法身也。言世尊如來等者。明第三法身即如來義。謂此真性至果中。與智不二。故方名如來故。轉法輪論云。第一義諦名如。正覺名來。正覺第一義諦。故名如來。言復次下。釋第四如來即聖諦義。於中二。初標義。二引釋。初中言此亦不異苦滅諦者。明此出纏法身。不異在纏苦法性滅平等真理。謂以心性無二故。二是故下引釋中。還引勝鬘經釋。初非以苦壞名苦滅者。簡非也。簡彼事滅。非此性滅故。謂小乘中。灰身滅智。

破壞苦盡。方名滅諦。今即不爾。故云非以等也。二言苦滅諦者。下顯是也。謂明苦等本性自滅。非今斷離。於中有二。初明苦滅顯真。二明離染顯淨。亦是初翻苦諦。以顯真如體大之義。後反集諦。以顯真如相大之義。前中十一句。初六句翻苦。後五句顯真。前中謂何以此苦不待除境自滅者。釋有六因。一以此苦法。從無始本際來。既從緣起。以彼諸緣各無作故。今此苦法本來性滅。故云無作也。二既能生之緣本無作故。今所生苦法性自無起。故生俱不可得故。云無起也。三從自他苦及彼無自。求苦法生俱不可得。故云無生。四既本不生。無法可滅。故云無滅。五不待盡。故云無盡。六體非可斷。故云離盡。二常恒下。五句顯真。一以本際不生。故云常。二以後際不滅。故云恒。三中間無改異。故云不變。四遍窮三際。故云無有斷絕亦是無住相故也。五處染常淨。故云自性清淨。二遠離下。明離染顯淨中。先遠離一切煩惱藏者。明性自離染。即空如來藏也。二具足等明顯淨。即不空如來藏也。是故下結不空之法。謂攬此法以為佛身。故云法身。上來釋四義一性竟。言世尊即此如來法身下。釋第二境智一味門。於中二。先法說。後喻說。前中三。初明所證法深。二明能證智妙。三結境智無二。前中謂即此法身在纏之時。含攝恒沙諸功德法。名如來藏。又此等功德。隱在煩惱諸纏之內。故亦名如來藏。此即在染而具德故名深也。言世尊如來藏智下。明證智玄妙。有三句。一標宗。謂知彼在纏如來藏智。是如來空智。此如來智有其二種。一與在纏如來藏合。隱其實德。故云空智。二約與出纏身合。故名不空智。今就前義。故云空智。又釋。是如來藏中本覺之智。隱故名空。出纏之時。顯故不空。因果雖殊。法體無二。是故在纏亦名如來智。三世尊下。據異顯妙。謂先二乘淺智所不能知。於見道中本所不見。於修道中本所不證。又釋。創照名見。終契為證。此通諸位。勝鬘本中云。一切阿羅漢辟支佛大力菩薩。本所不見。本所不得。解云。大力菩薩。雖是地上。然證未極。故非彼境。二唯佛世尊下。明唯佛妙智所能證合。於中先永壞等。明斷德究竟。後具修下。明智德圓滿。由此智斷滿足位中。方能證得冥合無二。是故下。第三結境智無別。故云與佛涅槃無有差別也。由此無別。即境智俱泯。楞伽頌云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。此之謂也。二喻釋同前可知。第三復次應知下。釋因果一乘門。此中有一乘章。如別說。文中三。初明因一果無異。破彼小乘異大果。二明果一因無異。破彼小乘異大因。三引教證成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞苦盡。方名滅諦。今即不爾。故云非以等也。二言苦滅諦者。下顯是也。謂明苦等本性自滅。非今斷離。於中有二。初明苦滅顯真。二明離染顯淨。亦是初翻苦諦。以顯真如體大之義。後反集諦。以顯真如相大之義。前中十一句。初六句翻苦。後五句顯真。前中謂何以此苦不待除境自滅者。釋有六因。一以此苦法。從無始本際來。既從緣起。以彼諸緣各無作故。今此苦法本來性滅。故云無作也。二既能生之緣本無作故。今所生苦法性自無起。故生俱不可得故。云無起也。三從自他苦及彼無自。求苦法生俱不可得。故云無生。四既本不生。無法可滅。故云無滅。五不待盡。故云無盡。六體非可斷。故云離盡。二常恒下。五句顯真。一以本際不生。故云常。二以後際不滅。故云恒。三中間無改異。故云不變。四遍窮三際。故云無有斷絕亦是無住相故也。五處染常淨。故云自性清淨。二遠離下。明離染顯淨中。先遠離一切煩惱藏者。明性自離染。即空如來藏也。二具足等明顯淨。即不空如來藏也。是故下結不空之法。謂攬此法以為佛身。故云法身。上來釋四義一性竟。言世尊即此如來法身下。釋第二境智一味門。於中二。先法說。後喻說。前中三。初明所證法深。二明能證智妙。三結境智無二。前中謂即此法身在纏之時。含攝恒沙諸功德法。名如來藏。又此等功德。隱在煩惱諸纏之內。故亦名如來藏。此即在染而具德故名深也。言世尊如來藏智下。明證智玄妙。有三句。一標宗。謂知彼在纏如來藏智。是如來空智。此如來智有其二種。一與在纏如來藏合。隱其實德。故云空智。二約與出纏身合。故名不空智。今就前義。故云空智。又釋。是如來藏中本覺之智。隱故名空。出纏之時。顯故不空。因果雖殊。法體無二。是故在纏亦名如來智。三世尊下。據異顯妙。謂先二乘淺智所不能知。於見道中本所不見。於修道中本所不證。又釋。創照名見。終契為證。此通諸位。勝鬘本中云。一切阿羅漢辟支佛大力菩薩。本所不見。本所不得。解云。大力菩薩。雖是地上。然證未極。故非彼境。二唯佛世尊下。明唯佛妙智所能證合。於中先永壞等。明斷德究竟。後具修下。明智德圓滿。由此智斷滿足位中。方能證得冥合無二。是故下。第三結境智無別。故云與佛涅槃無有差別也。由此無別。即境智俱泯。楞伽頌云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。此之謂也。二喻釋同前可知。第三復次應知下。釋因果一乘門。此中有一乘章。如別說。文中三。初明因一果無異。破彼小乘異大果。二明果一因無異。破彼小乘異大因。三引教證成

。雙顯無二。初中言唯有一乘道者。總標因果一道解脫。涅槃經云。一切眾生皆歸一道。一道者即大乘也。諸佛菩薩為眾生故分之為三。華嚴云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死。二若不爾下。釋無差別。於中二句。先反釋。後順釋。前中言若不爾者。反責也。謂若守於權教。不信一乘者。應離如來大涅槃外。別有二乘餘涅槃耶。既此實教宗中。異佛涅槃。更無餘滅。故知唯有一乘法也。勝鬘經云。阿羅漢辟支佛。有餘生法不盡故有生。有餘梵行不成故不純。事不究竟故。當有所作。不度彼故。當有所斷。以不斷故。去涅槃界遠。何以故。唯有如來應正等覺。得般涅槃。成就一切功德故。阿羅漢辟支佛不成就一切功德。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。乃至廣說。準此經論。二乘之人總無涅槃。廣引教理。如別記說。二同一法界下。歸順釋。謂同一如來藏法界也。豈有勝劣涅槃耶者。謂若有二種涅槃。應有二種法界。既無此事。唯一法界。故知無有二涅槃也。二亦不可下。明果一因無異。破小乘因。於中亦二。先牒計總非。二以理正破。前中謂彼既得無異涅槃。而猶執有三乘因別。攬彼別因而成一果。謂下中上者。是三乘因也。勝劣者。獨覺聲聞。一勝一劣。二乘望大。亦一勝一劣。三因不同。故云諸因。以此三因同得一佛涅槃。此不應理。故云不可言等也。問。若三乘人因果各別。有不成佛。是權乖實。可須破迷。若三乘人修因雖異。得成佛果。此有何失。而今破之。以處處大乘教經。說二乘之人亦當成佛故。答。今此論意。亦不許有二乘別因。然有多義。一前約破無學人。不令住彼果。今破有學人。不令修彼因。以迂迴故。二不可以二乘自宗中小行之因。得成無上佛果。故云不可言等也。三明彼二乘亦無別因。所修小行亦是菩薩道故。經云。汝等所行是菩薩道。漸漸修習當得作佛。是故總無二乘自因。故云無勝劣因而得一果。四明彼二乘異因。皆是大乘之法。是故不許有別異因。勝鬘經云。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺世間出世間善法。世尊。如阿耨大池出八大河。乃至廣說。前同一法界。不許有異果。今即同一大乘。不許有異因。是故方為純一乘也。文意如此。二以現見下。以正理破。謂現見世間因若差別。果必非一。無有穀麥等多種。同生一芽。此即以果破因。既許果一。何得執有多類因耶。是故就實究竟。唯一因一果。餘並方便也。三是故經言下。引經證成。顯前無二。於中二。初證無異因。二是故下。證一味果。前中三句。初言世尊實無等者。總遮無取。謂遮小乘及大乘權教。有勝劣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。雙顯無二。初中言唯有一乘道者。總標因果一道解脫。涅槃經云。一切眾生皆歸一道。一道者即大乘也。諸佛菩薩為眾生故分之為三。華嚴云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死。二若不爾下。釋無差別。於中二句。先反釋。後順釋。前中言若不爾者。反責也。謂若守於權教。不信一乘者。應離如來大涅槃外。別有二乘餘涅槃耶。既此實教宗中。異佛涅槃。更無餘滅。故知唯有一乘法也。勝鬘經云。阿羅漢辟支佛。有餘生法不盡故有生。有餘梵行不成故不純。事不究竟故。當有所作。不度彼故。當有所斷。以不斷故。去涅槃界遠。何以故。唯有如來應正等覺。得般涅槃。成就一切功德故。阿羅漢辟支佛不成就一切功德。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。乃至廣說。準此經論。二乘之人總無涅槃。廣引教理。如別記說。二同一法界下。歸順釋。謂同一如來藏法界也。豈有勝劣涅槃耶者。謂若有二種涅槃。應有二種法界。既無此事。唯一法界。故知無有二涅槃也。二亦不可下。明果一因無異。破小乘因。於中亦二。先牒計總非。二以理正破。前中謂彼既得無異涅槃。而猶執有三乘因別。攬彼別因而成一果。謂下中上者。是三乘因也。勝劣者。獨覺聲聞。一勝一劣。二乘望大。亦一勝一劣。三因不同。故云諸因。以此三因同得一佛涅槃。此不應理。故云不可言等也。問。若三乘人因果各別。有不成佛。是權乖實。可須破迷。若三乘人修因雖異。得成佛果。此有何失。而今破之。以處處大乘教經。說二乘之人亦當成佛故。答。今此論意。亦不許有二乘別因。然有多義。一前約破無學人。不令住彼果。今破有學人。不令修彼因。以迂迴故。二不可以二乘自宗中小行之因。得成無上佛果。故云不可言等也。三明彼二乘亦無別因。所修小行亦是菩薩道故。經云。汝等所行是菩薩道。漸漸修習當得作佛。是故總無二乘自因。故云無勝劣因而得一果。四明彼二乘異因。皆是大乘之法。是故不許有別異因。勝鬘經云。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺世間出世間善法。世尊。如阿耨大池出八大河。乃至廣說。前同一法界。不許有異果。今即同一大乘。不許有異因。是故方為純一乘也。文意如此。二以現見下。以正理破。謂現見世間因若差別。果必非一。無有穀麥等多種。同生一芽。此即以果破因。既許果一。何得執有多類因耶。是故就實究竟。唯一因一果。餘並方便也。三是故經言下。引經證成。顯前無二。於中二。初證無異因。二是故下。證一味果。前中三句。初言世尊實無等者。總遮無取。謂遮小乘及大乘權教。有勝劣

差別因法。終證涅槃之理。若有實證得彼涅槃者。實無勝劣差別因法。二世尊平等下。顯實真證。言平等諸法者。顯因無差別也。言證於涅槃者。由無差別因。方乃證得涅槃。又釋。上句所證。平等法也。證涅槃者。能證契合也。三世尊平等智下。釋成證相言平等智者。顯能證智平等。離能見也。平等解脫者。明所得理平等。離所見相也。平等解脫知見證得涅槃者。明理智雙融。妙絕能所。方為究竟證實涅槃。二是故下。證成一味果中。有二句。先總一味者。顯境智無二故。二所謂下。釋出體狀。是何等味。謂平等味者。同一真性故。解脫味者。同離二障故。又釋平等味者。無間道中離能所取故。解脫味者。解脫道證累外法界故。此是略論。無結說迴向等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別因法。終證涅槃之理。若有實證得彼涅槃者。實無勝劣差別因法。二世尊平等下。顯實真證。言平等諸法者。顯因無差別也。言證於涅槃者。由無差別因。方乃證得涅槃。又釋。上句所證。平等法也。證涅槃者。能證契合也。三世尊平等智下。釋成證相言平等智者。顯能證智平等。離能見也。平等解脫者。明所得理平等。離所見相也。平等解脫知見證得涅槃者。明理智雙融。妙絕能所。方為究竟證實涅槃。二是故下。證成一味果中。有二句。先總一味者。顯境智無二故。二所謂下。釋出體狀。是何等味。謂平等味者。同一真性故。解脫味者。同離二障故。又釋平等味者。無間道中離能所取故。解脫味者。解脫道證累外法界故。此是略論。無結說迴向等。