成唯識論了義燈卷第七(本)(論第九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第七(本)(論第九)

淄洲大雲寺苾芻惠沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淄洲大雲寺苾芻惠沼撰

論云。即依此前所說三性等者。解此前後。略為三釋。一云無性先陳。三性後說。今釋外難即指論。云即依此前所明三性中。世尊經中後時解說三種無性。雖前總說諸法無性。不為顯說三種無性。後方分別所說無者即依三性。云立彼後說。非三性後方說無性。如第一卷釋外難云若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。論主為答所說我法皆依識變。不是先說唯識後說我法。此解亦順深密三時 問既三性後陳無性先說。何故此論及深密等先明三性 答欲顯無性必依三性是故先舉。何以故。為能遍計必依所計方起妄執。所以先舉 問若爾何故深密經中先說三性 答彼為德本菩薩先問於何齊何立善巧菩薩。世尊為答於此三性齊此三性施設善巧。非始問答所說三性。如百法論問答一切法及以無我非先不說。又深密經中勝義生菩薩。不牒前說三性為問。但舉世尊先說諸蘊．諦等善巧。何故復立一切諸法皆無自性。明不是前先說三性。今外舉經難此前說。故論主答不違彼教後說無性 一云前．後經說三性．無性。故今論云即依此前。此前兼二。依此論前。及依經前說三自性。觀生意樂密意趣故後立無性。今此為會顯不相違 問何故先說三種自性。後說無性 答順機欲故。欲顯無性依三性故。故顯揚十六云。當知無性不離自性。是故先說三自性義 問若爾何故說三性教為第三時。應第二時。在空前故。又准深密。同坐一經非前．後故 答經辨三時非約前後。但以類相從有為第一。空為第二。俱為第三。以三自性遍計是空。餘二是有故當第三 又據漸悟一類菩薩說此三時。非望頓悟 若爾何故先說了義。後陳不了 答華嚴等云。譬如日出先耀高山。於大乘教頓悟先熟故先三性。漸悟後成後說無性 若爾復違法華等教。以為漸悟第二說空第三空有。如何得言為漸悟故後時說空 答約頓．漸二性無性在後。偏據漸悟初．中．後殊空為第二。今此論中通對頓．漸兩教前後。故云即依此前頓悟菩薩所聞三性。後時為彼漸悟菩薩密立無性。故不相違。本疏所明意含二解。此順經文有前空後 又釋二教非定前後。深密且對一類宜聞有．空前．後。論云即依此前等。此順華嚴如來以一語言中。演出無邊契經海文。各有一理任情取捨。然第二勝。依文對機有差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云。即依此前所說三性等者。解此前後。略為三釋。一云無性先陳。三性後說。今釋外難即指論。云即依此前所明三性中。世尊經中後時解說三種無性。雖前總說諸法無性。不為顯說三種無性。後方分別所說無者即依三性。云立彼後說。非三性後方說無性。如第一卷釋外難云若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。論主為答所說我法皆依識變。不是先說唯識後說我法。此解亦順深密三時 問既三性後陳無性先說。何故此論及深密等先明三性 答欲顯無性必依三性是故先舉。何以故。為能遍計必依所計方起妄執。所以先舉 問若爾何故深密經中先說三性 答彼為德本菩薩先問於何齊何立善巧菩薩。世尊為答於此三性齊此三性施設善巧。非始問答所說三性。如百法論問答一切法及以無我非先不說。又深密經中勝義生菩薩。不牒前說三性為問。但舉世尊先說諸蘊．諦等善巧。何故復立一切諸法皆無自性。明不是前先說三性。今外舉經難此前說。故論主答不違彼教後說無性 一云前．後經說三性．無性。故今論云即依此前。此前兼二。依此論前。及依經前說三自性。觀生意樂密意趣故後立無性。今此為會顯不相違 問何故先說三種自性。後說無性 答順機欲故。欲顯無性依三性故。故顯揚十六云。當知無性不離自性。是故先說三自性義 問若爾何故說三性教為第三時。應第二時。在空前故。又准深密。同坐一經非前．後故 答經辨三時非約前後。但以類相從有為第一。空為第二。俱為第三。以三自性遍計是空。餘二是有故當第三 又據漸悟一類菩薩說此三時。非望頓悟 若爾何故先說了義。後陳不了 答華嚴等云。譬如日出先耀高山。於大乘教頓悟先熟故先三性。漸悟後成後說無性 若爾復違法華等教。以為漸悟第二說空第三空有。如何得言為漸悟故後時說空 答約頓．漸二性無性在後。偏據漸悟初．中．後殊空為第二。今此論中通對頓．漸兩教前後。故云即依此前頓悟菩薩所聞三性。後時為彼漸悟菩薩密立無性。故不相違。本疏所明意含二解。此順經文有前空後 又釋二教非定前後。深密且對一類宜聞有．空前．後。論云即依此前等。此順華嚴如來以一語言中。演出無邊契經海文。各有一理任情取捨。然第二勝。依文對機有差別故。

論。雖依他起非勝義故等者。云非者無也。無無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名勝義無自性性者有二義。一由依他體非勝義性故。名勝義無性性。無者非也。一由依他無自然生性。亦名無自性性 若爾應云勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性 答言勝義無無彼勝義。若言生無恐緣生亦無。又不無生無故。但言勝義無。又濫二性。亦是勝義亦是生無前已說生無。今但說勝義無故不雙無。又復依他不但自然生無。所執相亦無故不言生無。又復無彼勝義無。不無相生無。據無分別智境義。依他不是故云非勝義 問何故不名非勝義無性。而云勝義無性 答顯密義故云勝義無性。勝義是相生無之所顯性。又顯依他上勝義性無。即勝義無之性。亦名勝義無性。略去之言。總云勝義無性性 何以得知有其之言 答深密第二云。無自性性之所顯故 若四俗真相對而辨。依他亦是後得勝智家之境義。若約親緣。後得相分亦得是清淨所緣名為勝義。深密等但說根本清淨所緣。云依他起非是清淨所緣 又勝義有三義。一勝之義。二勝為義。三勝即義。通本後說。四種勝義皆具此三。唯初世俗不具此三不名勝義 若爾何故唯說真如 答欲顯諸法真實性故。故深密經云。是一切法勝義諦故。無自性性之所顯故 故今此論名識實性。要集不悟云本所說違經謬說 問依他非勝義。亦說依他為勝義無自性性。圓成非緣生。亦得說圓實為生無自性性 答不例。若約遮詮非是生無自性性故。云生無自性性。即謂圓成非是生無自性性之性。若約表詮是生無自性性故。言生無自性性。即以顯是前二性之性故不相例 而要集云相例皆得。准此知非。又復本疏云依他起亦後得勝之義名勝義。即斷違經。說依他等為相無自性性等。出何聖教。即非為謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。雖依他起非勝義故等者。云非者無也。無無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名勝義無自性性者有二義。一由依他體非勝義性故。名勝義無性性。無者非也。一由依他無自然生性。亦名無自性性 若爾應云勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性 答言勝義無無彼勝義。若言生無恐緣生亦無。又不無生無故。但言勝義無。又濫二性。亦是勝義亦是生無前已說生無。今但說勝義無故不雙無。又復依他不但自然生無。所執相亦無故不言生無。又復無彼勝義無。不無相生無。據無分別智境義。依他不是故云非勝義 問何故不名非勝義無性。而云勝義無性 答顯密義故云勝義無性。勝義是相生無之所顯性。又顯依他上勝義性無。即勝義無之性。亦名勝義無性。略去之言。總云勝義無性性 何以得知有其之言 答深密第二云。無自性性之所顯故 若四俗真相對而辨。依他亦是後得勝智家之境義。若約親緣。後得相分亦得是清淨所緣名為勝義。深密等但說根本清淨所緣。云依他起非是清淨所緣 又勝義有三義。一勝之義。二勝為義。三勝即義。通本後說。四種勝義皆具此三。唯初世俗不具此三不名勝義 若爾何故唯說真如 答欲顯諸法真實性故。故深密經云。是一切法勝義諦故。無自性性之所顯故 故今此論名識實性。要集不悟云本所說違經謬說 問依他非勝義。亦說依他為勝義無自性性。圓成非緣生。亦得說圓實為生無自性性 答不例。若約遮詮非是生無自性性故。云生無自性性。即謂圓成非是生無自性性之性。若約表詮是生無自性性故。言生無自性性。即以顯是前二性之性故不相例 而要集云相例皆得。准此知非。又復本疏云依他起亦後得勝之義名勝義。即斷違經。說依他等為相無自性性等。出何聖教。即非為謬。

論。而濫第二故此不說者。西明云。恐此依他勝義。濫第二生無自性性故此不說 要集云勝 今謂不然。彼經論中說二勝義。依他在初。圓成第二。恐依他勝義濫第二圓成勝義。就解勝義相對簡濫。何關生無自性。畏濫簡彼何故須簡。此中意說。諸法勝義唯識真性。彼非實性恐濫故簡。若以依他恐濫生無自性性。不說為勝義無自性性。亦應依他名圓成實。恐濫第二依他起。不說為圓成實。既約別義名為勝義。與生無自性。義不相濫故不須簡。同名勝義濫故須簡 問何故三種皆云無性性 答且相無自性性。初言相無自性是法本性。相自體無。重言性者教立為性。意顯於相無自性說為相無性。非說有性名為無性。餘二准知 問何故顯揚十六。但云相無性等。不言相無自性性 答彼略本性但舉施設。故彼論云。當知由三無自性說三無性。一相無性。謂遍計所執自性。由此自性體相無故。此意說。相無性者。即說遍計所執自性由彼體無故說為相無性。餘准此知 問三性俱無。云何深密但說遍計及圓成實。為無生無滅等。不說生無自性。為無生無滅等 答非由別觀三自性故起遍計所執。但總於二性增益遍計所執自性。說遍計性無生滅等。即通依．圓二上遍計。不欲說彼依．圓二無故。不得說生無自性性無生無滅等。以有生滅。圓成體常故無生滅。性非雜染故本寂靜。如解深密第二．瑜伽七十六皆悉具釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。而濫第二故此不說者。西明云。恐此依他勝義。濫第二生無自性性故此不說 要集云勝 今謂不然。彼經論中說二勝義。依他在初。圓成第二。恐依他勝義濫第二圓成勝義。就解勝義相對簡濫。何關生無自性。畏濫簡彼何故須簡。此中意說。諸法勝義唯識真性。彼非實性恐濫故簡。若以依他恐濫生無自性性。不說為勝義無自性性。亦應依他名圓成實。恐濫第二依他起。不說為圓成實。既約別義名為勝義。與生無自性。義不相濫故不須簡。同名勝義濫故須簡 問何故三種皆云無性性 答且相無自性性。初言相無自性是法本性。相自體無。重言性者教立為性。意顯於相無自性說為相無性。非說有性名為無性。餘二准知 問何故顯揚十六。但云相無性等。不言相無自性性 答彼略本性但舉施設。故彼論云。當知由三無自性說三無性。一相無性。謂遍計所執自性。由此自性體相無故。此意說。相無性者。即說遍計所執自性由彼體無故說為相無性。餘准此知 問三性俱無。云何深密但說遍計及圓成實。為無生無滅等。不說生無自性。為無生無滅等 答非由別觀三自性故起遍計所執。但總於二性增益遍計所執自性。說遍計性無生滅等。即通依．圓二上遍計。不欲說彼依．圓二無故。不得說生無自性性無生無滅等。以有生滅。圓成體常故無生滅。性非雜染故本寂靜。如解深密第二．瑜伽七十六皆悉具釋。

論。謂具大乘二種種性等者。性種性明本有性。明性有無．正助．隱顯。廣如能顯中邊惠日論辨。然瑜伽三十五云。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得名本性住種性 西明四解。第二為正。正取無漏法爾種子簡異無性。故云殊勝。不可舉果位等名為六處。善戒經云。謂陰界六處。故知六處是內六處。內六處中意根處攝無漏種子。是六處故。非遍六處皆能持種。亦不得云具顯果位內外六處。外六處中不持種故。說因性故 然有難言。若在內六處名為殊勝者。二乘法爾．及聞熏習．無性人種亦在六處。豈名殊勝。故取六位資糧．加行．見．修．等覺及妙覺位名為六處 此亦不然。瑜伽二十一雖解聲聞與此意同。云附在所依有如是相六處所攝。從無始世展轉傳來。豈許小乘亦有六位。若云據不定說。定姓如何。又如何言六處所攝從無始世展轉傳來。豈六位種法爾差別 若爾菩薩與二乘同。何名殊勝 答且望無姓總名殊勝。非唯簡小得殊勝名。若不許小亦名殊勝。違二十一。彼云如是種子非於六處有別異相。即於如是種類分位六處殊勝。從無始世展轉傳來法爾所得 又由此文云六處者。唯目六內處。非果位等 習種姓者。本疏云。聞正法已令無漏增名習種性 顯成佛因及悟入唯識。有漏非正。非能正悟。非正習性。兼者亦是。唯識第二云。聞熏習中有漏性者感勝異熟。非生見道等。雖本有種。因聞熏故亦名聞熏。如攝大乘及瑜伽論皆云。多聞熏習所依非阿賴耶性所攝習氣。若取有漏賴耶所攝何云非攝。又無性攝論云。為長能觸法身種子者。為欲增長一切大乘多聞熏習。由此為先得法身故 問從何位去名為習性 答從勝解地已去。皆名習種姓菩薩。性種姓者。據未發心本無漏種。習種姓者。據發心已所熏成種。地持論云。若從先來修善所得名習種姓。瑜伽三十五云。謂先串習善根所得是名習所成者。就顯相說。簡未熏習。非謂初修不名習姓。故雜集論第十三說。有四順解脫。一依憑順解脫。謂從善法欲乃至為求解脫。皆名順解脫分。既名順解脫分。故是習種姓 西明釋云。十信已前名性種姓。十行已上名習種姓。又解仁王第一十住．十行．十迴向如其次第習．性．及道菩薩本業經亦同。不說十信為習種姓。而仁王言伏忍聖胎三十人者。且舉方便說十信。非即十信為習種姓。又信有二種。一位地十信。即在十住前。故本業經云。未上十住前有十住名字菩薩常行信等十心。二行解十信。通十住已上。即十住．十行．十迴如次配屬習．性．道種三位菩薩。說位地信非名種習 今謂不然。初判十行已上方名習性。十住菩薩豈非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。謂具大乘二種種性等者。性種性明本有性。明性有無．正助．隱顯。廣如能顯中邊惠日論辨。然瑜伽三十五云。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得名本性住種性 西明四解。第二為正。正取無漏法爾種子簡異無性。故云殊勝。不可舉果位等名為六處。善戒經云。謂陰界六處。故知六處是內六處。內六處中意根處攝無漏種子。是六處故。非遍六處皆能持種。亦不得云具顯果位內外六處。外六處中不持種故。說因性故 然有難言。若在內六處名為殊勝者。二乘法爾．及聞熏習．無性人種亦在六處。豈名殊勝。故取六位資糧．加行．見．修．等覺及妙覺位名為六處 此亦不然。瑜伽二十一雖解聲聞與此意同。云附在所依有如是相六處所攝。從無始世展轉傳來。豈許小乘亦有六位。若云據不定說。定姓如何。又如何言六處所攝從無始世展轉傳來。豈六位種法爾差別 若爾菩薩與二乘同。何名殊勝 答且望無姓總名殊勝。非唯簡小得殊勝名。若不許小亦名殊勝。違二十一。彼云如是種子非於六處有別異相。即於如是種類分位六處殊勝。從無始世展轉傳來法爾所得 又由此文云六處者。唯目六內處。非果位等 習種姓者。本疏云。聞正法已令無漏增名習種性 顯成佛因及悟入唯識。有漏非正。非能正悟。非正習性。兼者亦是。唯識第二云。聞熏習中有漏性者感勝異熟。非生見道等。雖本有種。因聞熏故亦名聞熏。如攝大乘及瑜伽論皆云。多聞熏習所依非阿賴耶性所攝習氣。若取有漏賴耶所攝何云非攝。又無性攝論云。為長能觸法身種子者。為欲增長一切大乘多聞熏習。由此為先得法身故 問從何位去名為習性 答從勝解地已去。皆名習種姓菩薩。性種姓者。據未發心本無漏種。習種姓者。據發心已所熏成種。地持論云。若從先來修善所得名習種姓。瑜伽三十五云。謂先串習善根所得是名習所成者。就顯相說。簡未熏習。非謂初修不名習姓。故雜集論第十三說。有四順解脫。一依憑順解脫。謂從善法欲乃至為求解脫。皆名順解脫分。既名順解脫分。故是習種姓 西明釋云。十信已前名性種姓。十行已上名習種姓。又解仁王第一十住．十行．十迴向如其次第習．性．及道菩薩本業經亦同。不說十信為習種姓。而仁王言伏忍聖胎三十人者。且舉方便說十信。非即十信為習種姓。又信有二種。一位地十信。即在十住前。故本業經云。未上十住前有十住名字菩薩常行信等十心。二行解十信。通十住已上。即十住．十行．十迴如次配屬習．性．道種三位菩薩。說位地信非名種習 今謂不然。初判十行已上方名習性。十住菩薩豈非

習收 又云。仁王第一十住．十行等。如次習．性等。本業經同。不說十信者 不然。仁王第一無別十住．行．迴向名。即信．止．堅如次配習．性．及道種。不可違文判十信等是三方便非住等收。本業經等不說十信名者。依總位說不論別行。據十信是十住所收。有別說者。以初住難離出十信。如四善根內門難故。第十迴向位中別開善根。既迴向收。十信定是十住所攝。仁王．華嚴．優婆塞戒經等。皆說四十二賢聖不說五十 又云。十信等是十住等方便即住等收。如初近分屬初定攝。又若十信位地在前。仁王經中復有十善菩薩。豈可地前開為五十。又位地十信在十住前。行解十信通十住已上無聖教說。若云本業經云未上十住前有十位名字菩薩。常行信等十心。即證位地十信在十住前。於此位中經幾時修。又仁王經十千劫中行菩薩道始入十信。豈位地信前更十千劫為十善位。此既不立。位地十信亦不應開。又設縱別開。何廢得是習種性位。仁王經等於習種位分諸王位。言銅輪王是習種姓。不云前非齊此已前方是習種。但前習未勝未得銅輪。據勝習時得銅輪位。言習種性作銅輪王 若爾性種姓等應亦通前 答不例。於習種位前後勝劣分出餘故。又菩薩地明性種已次明發心。發心即是習種姓位。不可說彼據不退位已後方名發心。下文復云退與不退俱名發心。法華經中舍利弗等曾發大退。佛云汝等所行是菩薩道。又云令發一切智心猶在不失。故知總名發菩提心。不唯不退 又四十七明十三住云。勝解行住。從初發心乃至未得清淨意樂名勝解行住 又四十九說有七地。勝解行地即第二住 又云始從勝解行地乃至到究竟地。於此一切菩薩地中。若其十信非在習種。即勝解行等攝行不盡。非未發心非性種姓。不在十住非勝解行。若云雖非十住勝解行攝者。既許行攝何非習種。又善法欲已去得名為學。有為善法名為學法。何非習種性。據起現行發菩提心行熏成種已即名習種。不爾二乘迴心向大。經八萬劫乃至十千是何菩薩。不可得云是性種姓。何以故。所修諸善非不思擇。於大菩提非不趣求。雖未得入資糧勝位可名習種 或創發心及二乘迴向八萬劫等非勝解行。行未勝故。未在僧祇故。雖然不得在僧祇數及資糧等可名習種。無文定判十住已前不得名為習種菩薩 問十住中已能八相成道與佛何殊。何等是佛所現八相。何等是餘所現八相 答未見文辨。且為一解。佛現八相具足長時。始終不異。菩薩化生隨宜暫現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別 問十住．十行等十皆名住等。何故十信但一得名。餘不名信 答立名不定。如三空門初一名空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習收 又云。仁王第一十住．十行等。如次習．性等。本業經同。不說十信者 不然。仁王第一無別十住．行．迴向名。即信．止．堅如次配習．性．及道種。不可違文判十信等是三方便非住等收。本業經等不說十信名者。依總位說不論別行。據十信是十住所收。有別說者。以初住難離出十信。如四善根內門難故。第十迴向位中別開善根。既迴向收。十信定是十住所攝。仁王．華嚴．優婆塞戒經等。皆說四十二賢聖不說五十 又云。十信等是十住等方便即住等收。如初近分屬初定攝。又若十信位地在前。仁王經中復有十善菩薩。豈可地前開為五十。又位地十信在十住前。行解十信通十住已上無聖教說。若云本業經云未上十住前有十位名字菩薩。常行信等十心。即證位地十信在十住前。於此位中經幾時修。又仁王經十千劫中行菩薩道始入十信。豈位地信前更十千劫為十善位。此既不立。位地十信亦不應開。又設縱別開。何廢得是習種性位。仁王經等於習種位分諸王位。言銅輪王是習種姓。不云前非齊此已前方是習種。但前習未勝未得銅輪。據勝習時得銅輪位。言習種性作銅輪王 若爾性種姓等應亦通前 答不例。於習種位前後勝劣分出餘故。又菩薩地明性種已次明發心。發心即是習種姓位。不可說彼據不退位已後方名發心。下文復云退與不退俱名發心。法華經中舍利弗等曾發大退。佛云汝等所行是菩薩道。又云令發一切智心猶在不失。故知總名發菩提心。不唯不退 又四十七明十三住云。勝解行住。從初發心乃至未得清淨意樂名勝解行住 又四十九說有七地。勝解行地即第二住 又云始從勝解行地乃至到究竟地。於此一切菩薩地中。若其十信非在習種。即勝解行等攝行不盡。非未發心非性種姓。不在十住非勝解行。若云雖非十住勝解行攝者。既許行攝何非習種。又善法欲已去得名為學。有為善法名為學法。何非習種性。據起現行發菩提心行熏成種已即名習種。不爾二乘迴心向大。經八萬劫乃至十千是何菩薩。不可得云是性種姓。何以故。所修諸善非不思擇。於大菩提非不趣求。雖未得入資糧勝位可名習種 或創發心及二乘迴向八萬劫等非勝解行。行未勝故。未在僧祇故。雖然不得在僧祇數及資糧等可名習種。無文定判十住已前不得名為習種菩薩 問十住中已能八相成道與佛何殊。何等是佛所現八相。何等是餘所現八相 答未見文辨。且為一解。佛現八相具足長時。始終不異。菩薩化生隨宜暫現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別 問十住．十行等十皆名住等。何故十信但一得名。餘不名信 答立名不定。如三空門初一名空

餘二非空。又十住等各別位故皆名住等。信非別位非皆名信 問退．不退諸說不定取何為正 答不退有四。謂信．位．證．行。位如常顯。於十住後說言退者據證法說。言不退者據位乘說。餘皆准此。或說發心皆不退者據上品說。或為因能令後不退。非發心已即能不退。少可會多。不能煩舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘二非空。又十住等各別位故皆名住等。信非別位非皆名信 問退．不退諸說不定取何為正 答不退有四。謂信．位．證．行。位如常顯。於十住後說言退者據證法說。言不退者據位乘說。餘皆准此。或說發心皆不退者據上品說。或為因能令後不退。非發心已即能不退。少可會多。不能煩舉。

論。於二取隨眠等。問華嚴第十解十住菩薩中云除滅諸煩惱永盡無有餘等。云何此言未伏二取 答因邪教邪師所起不共無明伴煩惱類盡。非盡一切自分別生。及俱生煩惱 又解說佛法功力能滅煩惱非皆已伏 又解自分別伏。邪師等起不能伏滅。緣起經文二互隨會。然疏下結。故此位中自分別煩惱未盡。故前解正 准發菩提心。緣力發者名不堅固。因力發者名為堅固。起惑亦爾。邪教起者易除。自力起者難伏 又解經據少分有能伏義。論依全分云不能伏。初後解正。疏文似脫。更勘正本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。於二取隨眠等。問華嚴第十解十住菩薩中云除滅諸煩惱永盡無有餘等。云何此言未伏二取 答因邪教邪師所起不共無明伴煩惱類盡。非盡一切自分別生。及俱生煩惱 又解說佛法功力能滅煩惱非皆已伏 又解自分別伏。邪師等起不能伏滅。緣起經文二互隨會。然疏下結。故此位中自分別煩惱未盡。故前解正 准發菩提心。緣力發者名不堅固。因力發者名為堅固。起惑亦爾。邪教起者易除。自力起者難伏 又解經據少分有能伏義。論依全分云不能伏。初後解正。疏文似脫。更勘正本。

論。多住外門等。疏會華嚴云不共無明此已伏故 問不共無明迷諦理起不信因果。十信第六信心不退。於因果理已生信解。即不共無明十信已除。云何說言第四住伏 答十信第六深生信心不謗因果。不廢猶於諦理不了。故第四住方伏不共。雖未證解而能信解 問准前釋內法異生若放逸者。由三無明為緣不說有不共。云何今云不共無明第四住伏 答據不信因果不共者說。第六信前雖起暫伏。不由彼故發惡趣行。或因邪教所起不共放逸不起。若於諦理迷名不共。第四住伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。多住外門等。疏會華嚴云不共無明此已伏故 問不共無明迷諦理起不信因果。十信第六信心不退。於因果理已生信解。即不共無明十信已除。云何說言第四住伏 答十信第六深生信心不謗因果。不廢猶於諦理不了。故第四住方伏不共。雖未證解而能信解 問准前釋內法異生若放逸者。由三無明為緣不說有不共。云何今云不共無明第四住伏 答據不信因果不共者說。第六信前雖起暫伏。不由彼故發惡趣行。或因邪教所起不共放逸不起。若於諦理迷名不共。第四住伏。

論。法空智品與俱起故。此破安惠。然疏云第七有法執。法空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅者。是破餘師。非安惠師。或寫者誤 若破安惠。應云第七有我執。生空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。法空智品與俱起故。此破安惠。然疏云第七有法執。法空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅者。是破餘師。非安惠師。或寫者誤 若破安惠。應云第七有我執。生空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅。

論。七轉識內或多或少如煩惱說者。據煩惱俱數多少等。云如煩惱說。非是定判一切所知定與煩惱同種而生。又所知障執必是惠。與無明俱。異熟心疑此等名數。諸識所起數如煩惱。然疏云無離煩惱別起執故。故數多少與煩惱同者。據俱時起不斷煩惱身中所起所知障說。若許定同。如二乘無學已斷煩惱。猶起法執後熏成種。寧有煩惱與同種生 又異熟心疑人杌等是所知障。豈與煩惱同種生耶 問執杌迷人既是所知。為是法執為非執耶 答是法執類。非正法執。執必癡俱。彼非癡俱。是異熟故 又釋是執。若業感異熟不與癡俱。異熟生寬故與癡並 或迷杌心與其無明通俱．不俱。俱者是執。不俱非執但是等流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。七轉識內或多或少如煩惱說者。據煩惱俱數多少等。云如煩惱說。非是定判一切所知定與煩惱同種而生。又所知障執必是惠。與無明俱。異熟心疑此等名數。諸識所起數如煩惱。然疏云無離煩惱別起執故。故數多少與煩惱同者。據俱時起不斷煩惱身中所起所知障說。若許定同。如二乘無學已斷煩惱。猶起法執後熏成種。寧有煩惱與同種生 又異熟心疑人杌等是所知障。豈與煩惱同種生耶 問執杌迷人既是所知。為是法執為非執耶 答是法執類。非正法執。執必癡俱。彼非癡俱。是異熟故 又釋是執。若業感異熟不與癡俱。異熟生寬故與癡並 或迷杌心與其無明通俱．不俱。俱者是執。不俱非執但是等流。

論。此於無覆無記性中等者。問所知障中有法恚愛。法恚即嗔。云何無記 答有二解。一云望煩惱說嗔唯不善。望所知障即是無記 二云法恚亦是不善 若爾應縛能感異熟 答雖是不善望義有別。不名為縛。亦不感果。二解前正。論說無記不通不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此於無覆無記性中等者。問所知障中有法恚愛。法恚即嗔。云何無記 答有二解。一云望煩惱說嗔唯不善。望所知障即是無記 二云法恚亦是不善 若爾應縛能感異熟 答雖是不善望義有別。不名為縛。亦不感果。二解前正。論說無記不通不善。

論。此位二障雖未伏除等。問三種練磨等何別何位 答三別者。一怯時長難到。二怯行廣難修。三怯果妙難證 或可。初總云廣大深妙。通因及果。以俱廣大皆深妙故。或因廣大果深妙故。由此長時修方圓滿。深妙難成長時方到。故此論云。一聞無上正等菩提廣大深遠。後二是別。又三練磨各通三處。於彼長時引他已到省己有能。麁善尚能感於上界遠妙之果。我有妙善。何不能得深遠大果。乃至圓滿轉依彼既已得。我亦應爾。省己有能既有妙善何不能證。故疏云。初且舉菩提。後且舉轉依。論實皆得 問此練磨在何位者 答准此論文云此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。在資糧位通三十心不可別配。不爾十住應不能修十波羅蜜行。未能起堪能練故 又解亦通加行及七地前。唯除見道。以唯在定。又復時促。四善根位雖伏二障分別起者。俱生未伏。以文不言分別未伏故通俱生 又七地前雖伏煩惱。所知未全。要須加行故。又樂於下乘般涅槃障五地方斷。雖未斷時不退趣彼。或可起心。不爾如何五地方斷。設不起現種至此除。故未斷前猶須練磨。論且舉初影顯於後。如斷四處不唯地前。諸疑離疑執著．分別七地猶有 又解三練斷四處障但在地前。論文不說通地上故。地上二障煩惱障品皆能伏故。所除四處據分別說。然無文斷。任意取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此位二障雖未伏除等。問三種練磨等何別何位 答三別者。一怯時長難到。二怯行廣難修。三怯果妙難證 或可。初總云廣大深妙。通因及果。以俱廣大皆深妙故。或因廣大果深妙故。由此長時修方圓滿。深妙難成長時方到。故此論云。一聞無上正等菩提廣大深遠。後二是別。又三練磨各通三處。於彼長時引他已到省己有能。麁善尚能感於上界遠妙之果。我有妙善。何不能得深遠大果。乃至圓滿轉依彼既已得。我亦應爾。省己有能既有妙善何不能證。故疏云。初且舉菩提。後且舉轉依。論實皆得 問此練磨在何位者 答准此論文云此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。在資糧位通三十心不可別配。不爾十住應不能修十波羅蜜行。未能起堪能練故 又解亦通加行及七地前。唯除見道。以唯在定。又復時促。四善根位雖伏二障分別起者。俱生未伏。以文不言分別未伏故通俱生 又七地前雖伏煩惱。所知未全。要須加行故。又樂於下乘般涅槃障五地方斷。雖未斷時不退趣彼。或可起心。不爾如何五地方斷。設不起現種至此除。故未斷前猶須練磨。論且舉初影顯於後。如斷四處不唯地前。諸疑離疑執著．分別七地猶有 又解三練斷四處障但在地前。論文不說通地上故。地上二障煩惱障品皆能伏故。所除四處據分別說。然無文斷。任意取捨。

問准雜集十一。復修瑜伽有其五種。謂持．任．鏡．明．依。依謂轉依。即是見道。持．任．鏡．明此四為因得轉依果 持．任等四依何位起。復是何法 答准彼論云。依煖等位。即通四善根皆有此四。持即聞惠。任思惠。鏡即修惠。明謂所觀。無能所取 或鏡即定。明者是惠。煖．頂．忍三各因此四方得修滿入世第一。或無持．任。以上品忍唯一剎那即入世第一法。唯定時促故無持．任。但依此位有持．任．等。非必四位各有四種 又解四位各有此四。持．任二行非是聞．思。以在定中依憑聖教故以為持。論云如所多聞安立止．觀所緣境故。與定相應如理作意以為任。無倒思惟任持心故。即所依定名為鏡。云此三摩地猶帶相故。能觀之智名為明。云謂能所取無所得智 又釋持．任等唯除真見及佛果位。佛果位中更無果故。真見位中無影相等故。通所餘位。故顯揚二十云。有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地。八地以上義說聞．思亦緣教等。故通為正。又四善根亦親蒙佛而為教授。故莊嚴論第七頌云。自後蒙諸佛法流而教授。釋云從此已後蒙諸佛如來以修多羅等法而為說之 准此文意。或蒙教授已修持．任．鏡．明。持謂於教起六種心。任即次起十一作意。鏡即修九種住心。明又依智作諸神通。或不配此 然四善根及持．任等。皆初祇滿心方始修之。莊嚴論第七云。行盡一僧祇長信令增上等。已後方說起四善根。諸教皆同。自古諸師意解不同。取文各別不得教意。教意菩薩修四善根。有正修滿位。有仰修習位。仰習作觀通三十心。如唯識觀等成就在見。學即通前。此亦應爾。學雖通前。正修成滿即在於後。資糧等位可得仰習。觀所取無伏我法執。觀能取無能伏於法執。不爾如何能伏二執。雜集．莊嚴．此唯識論等。據正修位不通資糧。瓔珞本業經云住於十住修學四善根者。是仰學修習。然梁攝論云。如須陀洹道前有四方便。菩薩亦有四方便。謂四十心者 或如小乘五停心觀．總相念處．別相念處合四善根為四方便。如四十心。非四善根名四方便 或言總意別。意取四十心滿修四善根。文言略故但云四十心 或翻譯謬。魏．梁．隋．唐同本異譯。餘本總無。故筆授謬。大品經云墮頂菩薩墮聲聞．辟支佛地者。或學觀所取似頂名墮頂。或本二乘在於頂位迴心向大亦名菩薩。故云墮頂菩薩。說此等退墮二乘地。於理無違。然本業．大品更撿彼文 問四善根既屬初劫。云何言福智滿已。大莊嚴論云何言行盡僧祇。雜集如何言過第一無數劫 答約多分說。又據初劫定散雜修。已滿已過已盡純定所修此位方作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問准雜集十一。復修瑜伽有其五種。謂持．任．鏡．明．依。依謂轉依。即是見道。持．任．鏡．明此四為因得轉依果 持．任等四依何位起。復是何法 答准彼論云。依煖等位。即通四善根皆有此四。持即聞惠。任思惠。鏡即修惠。明謂所觀。無能所取 或鏡即定。明者是惠。煖．頂．忍三各因此四方得修滿入世第一。或無持．任。以上品忍唯一剎那即入世第一法。唯定時促故無持．任。但依此位有持．任．等。非必四位各有四種 又解四位各有此四。持．任二行非是聞．思。以在定中依憑聖教故以為持。論云如所多聞安立止．觀所緣境故。與定相應如理作意以為任。無倒思惟任持心故。即所依定名為鏡。云此三摩地猶帶相故。能觀之智名為明。云謂能所取無所得智 又釋持．任等唯除真見及佛果位。佛果位中更無果故。真見位中無影相等故。通所餘位。故顯揚二十云。有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地。八地以上義說聞．思亦緣教等。故通為正。又四善根亦親蒙佛而為教授。故莊嚴論第七頌云。自後蒙諸佛法流而教授。釋云從此已後蒙諸佛如來以修多羅等法而為說之 准此文意。或蒙教授已修持．任．鏡．明。持謂於教起六種心。任即次起十一作意。鏡即修九種住心。明又依智作諸神通。或不配此 然四善根及持．任等。皆初祇滿心方始修之。莊嚴論第七云。行盡一僧祇長信令增上等。已後方說起四善根。諸教皆同。自古諸師意解不同。取文各別不得教意。教意菩薩修四善根。有正修滿位。有仰修習位。仰習作觀通三十心。如唯識觀等成就在見。學即通前。此亦應爾。學雖通前。正修成滿即在於後。資糧等位可得仰習。觀所取無伏我法執。觀能取無能伏於法執。不爾如何能伏二執。雜集．莊嚴．此唯識論等。據正修位不通資糧。瓔珞本業經云住於十住修學四善根者。是仰學修習。然梁攝論云。如須陀洹道前有四方便。菩薩亦有四方便。謂四十心者 或如小乘五停心觀．總相念處．別相念處合四善根為四方便。如四十心。非四善根名四方便 或言總意別。意取四十心滿修四善根。文言略故但云四十心 或翻譯謬。魏．梁．隋．唐同本異譯。餘本總無。故筆授謬。大品經云墮頂菩薩墮聲聞．辟支佛地者。或學觀所取似頂名墮頂。或本二乘在於頂位迴心向大亦名菩薩。故云墮頂菩薩。說此等退墮二乘地。於理無違。然本業．大品更撿彼文 問四善根既屬初劫。云何言福智滿已。大莊嚴論云何言行盡僧祇。雜集如何言過第一無數劫 答約多分說。又據初劫定散雜修。已滿已過已盡純定所修此位方作。

論依明得定者。明者無滿惠。今言明者無漏惠明之前相。立以明名。求此前相今者現起。故名為得。即所得名得。明即所得。持業釋也。故無性攝論云。明謂能照無有義。智所求果遂故名為得。此論復言。初獲惠日前行相故立明得名。即無漏惠日正名為明。此明前相亦名為明。無性論云明謂能照無有義智者。此未正能照。照之前相立能照名。此依證達惠為明解。故經頌云。非不見真如而能了諸行。如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相。似彼燒熱立以煖名。非體不煖。但非正火。非正名煖。若觀無義智體即明。何名前相立明得名。下亦不應云明相轉盛。又此明得即是尋思。無性論云。假有實無。方便因相說名尋思。又無漏智可不名明耶 問依定所發是下尋思。何不名下尋思定名明得定耶 答望義有別。照所取無名之為明。推求所取假有實無名為尋思。故無性論云。於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思。下文明謂能照無有義智。言定舉照義。明觀舉推求。互舉無妨 問明增亦所求果遂。何不名明增得定 答煖相在初偏立名得。故無性論云。此定創得無義智明。故得明得三摩地名。餘既非創。不與得名 問若爾應云得之明名明得依主釋。何名持業 答舉能并所可依主名。今此所得立以得名。故非依主 或可。得是推求體也。明者是照用也。體能有用。得之明名明得。明得之定。並依主釋。或隣近釋。定非明得。明得俱定名明得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論依明得定者。明者無滿惠。今言明者無漏惠明之前相。立以明名。求此前相今者現起。故名為得。即所得名得。明即所得。持業釋也。故無性攝論云。明謂能照無有義。智所求果遂故名為得。此論復言。初獲惠日前行相故立明得名。即無漏惠日正名為明。此明前相亦名為明。無性論云明謂能照無有義智者。此未正能照。照之前相立能照名。此依證達惠為明解。故經頌云。非不見真如而能了諸行。如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相。似彼燒熱立以煖名。非體不煖。但非正火。非正名煖。若觀無義智體即明。何名前相立明得名。下亦不應云明相轉盛。又此明得即是尋思。無性論云。假有實無。方便因相說名尋思。又無漏智可不名明耶 問依定所發是下尋思。何不名下尋思定名明得定耶 答望義有別。照所取無名之為明。推求所取假有實無名為尋思。故無性論云。於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思。下文明謂能照無有義智。言定舉照義。明觀舉推求。互舉無妨 問明增亦所求果遂。何不名明增得定 答煖相在初偏立名得。故無性論云。此定創得無義智明。故得明得三摩地名。餘既非創。不與得名 問若爾應云得之明名明得依主釋。何名持業 答舉能并所可依主名。今此所得立以得名。故非依主 或可。得是推求體也。明者是照用也。體能有用。得之明名明得。明得之定。並依主釋。或隣近釋。定非明得。明得俱定名明得定。

依無間定等。此後無間即入見道立無間名。若以智名無間。即無間之定。依主為名。此定無間即入見道名無間定。即持業釋。不同明得。定非明故。無間非智。但無別隔即名無間。智定俱通 西明解。第一法觀名為無間。此所依定名無間定。即依主釋。闕持業釋 無間名寬。非唯智故。通二釋勝。不同前三。以名狹故 問准論云。名．義相異故別尋求。二二相同故合思察。離合為四。與瑜伽同。何故無性攝論第六云若名若義自性差別假立自性差別義。如是六種義皆無故 答彼論談法有其六種。若尋思觀即名．義別開。二自性二差別合觀故成四種。瑜伽三十六．顯揚第六．無性第六．大莊嚴論十二。皆說四尋思．四如實智。無說六尋思處 西明云離即為六合觀為四者 准此知非。廣釋名．義．自性．差別。如攝論第六．瑜伽三十六明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無間定等。此後無間即入見道立無間名。若以智名無間。即無間之定。依主為名。此定無間即入見道名無間定。即持業釋。不同明得。定非明故。無間非智。但無別隔即名無間。智定俱通 西明解。第一法觀名為無間。此所依定名無間定。即依主釋。闕持業釋 無間名寬。非唯智故。通二釋勝。不同前三。以名狹故 問准論云。名．義相異故別尋求。二二相同故合思察。離合為四。與瑜伽同。何故無性攝論第六云若名若義自性差別假立自性差別義。如是六種義皆無故 答彼論談法有其六種。若尋思觀即名．義別開。二自性二差別合觀故成四種。瑜伽三十六．顯揚第六．無性第六．大莊嚴論十二。皆說四尋思．四如實智。無說六尋思處 西明云離即為六合觀為四者 准此知非。廣釋名．義．自性．差別。如攝論第六．瑜伽三十六明。

論。如是煗頂依能取識觀所取空乃至世第一法二空雙印者。此牒前釋悟入三性結前所明。以煗．頂位未觀能取無。云依能取識觀所取空。以彼所取名．義二種依能取識而假立故。此觀名．義初．後二位。無心外境但依內心。一重唯識。亦分悟依他。中忍起位觀能取空唯識如幻等。第二重唯識。初悟入遍計少分未悟能取亦遍計故。第二全悟遍計所執。亦知能取性非有故。亦悟依他。上忍．第一單雙印彼能所取空。并悟圓實。此言悟者據似悟說。非是實悟。故下結云。安立少物謂是唯識真勝義性 問若上忍．第一悟圓成者。何故云此四位中猶於現前安立少物謂唯識性。准此應通四位 答既言於四位中。明簡上忍及第一位。不爾但應云於此四位。何須說中 又解於煗．頂位觀名．義二離識是無互不相屬名悟遍計。觀名．義等唯有識量及假名義名悟依他。忍．第一位悟圓成實。此依攝論名．義為客處解 問中忍起位觀能取空。上忍起時方始能印。應於忍位方悟依他。如何初二說悟依他 答攝論據少分名悟依他。下中二忍從上忍說名悟圓成。或下忍位印所取空。心所變空是依他起。據真如理空即圓成實。故攝論中引莊嚴論云。住此二無真實理 問准無性攝論。初悟遍計。次悟依他。後悟圓實。准此論第八引經頌云非不見真如而能了諸行等。即先悟圓實。次悟依他。又復無性攝論初文。地前悟初二性。第二文地前通悟三性。何故不同 答依學觀察趣入方便相似悟說。先悟遍計。次依他。後圓實。即觀名．義更互為客知彼非真。次觀唯量及唯假等。若依真證要達圓成方知識幻。故彼此說各不相違 若爾何故攝論復云於繩謂蛇智。見繩了義無等。准此即先悟依他次悟遍計 答此約悟入除執而說。初雖觀彼名．義等無未能決定。要知依識已彼執方除。如見杌時方除人解。攝論亦云。如是依止唯識顯現依他起覺。捨於六義遍計執覺。不要先觀依他起已方觀遍計。故不相違 又釋於繩起蛇智等據久學說。名．義互為客等依初學明。准此等文悟．入有三。一初悟遍計次悟依他後圓實。即名．義互為客是。二先悟依他次遍計後圓實。即見繩了義無等是。三初悟圓成次依他後遍計。即非不見真如等是。入位亦三。准初總在見道前。准後總入見道後。三初二性在見道前悟。圓成實性入見已悟。即見繩了義等。故彼論云。如是依止圓成實覺。遣依他起迷亂之覺。及彼次下故似唯識亦不得生。由是因緣住一切義無分別名。於法界中便得現見相應而住。爾時菩薩平等平等。所緣能緣無分別智已得生起 問於此四位但遣遍計不遣依．圓。即觀假有及唯識性。云何言世第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如是煗頂依能取識觀所取空乃至世第一法二空雙印者。此牒前釋悟入三性結前所明。以煗．頂位未觀能取無。云依能取識觀所取空。以彼所取名．義二種依能取識而假立故。此觀名．義初．後二位。無心外境但依內心。一重唯識。亦分悟依他。中忍起位觀能取空唯識如幻等。第二重唯識。初悟入遍計少分未悟能取亦遍計故。第二全悟遍計所執。亦知能取性非有故。亦悟依他。上忍．第一單雙印彼能所取空。并悟圓實。此言悟者據似悟說。非是實悟。故下結云。安立少物謂是唯識真勝義性 問若上忍．第一悟圓成者。何故云此四位中猶於現前安立少物謂唯識性。准此應通四位 答既言於四位中。明簡上忍及第一位。不爾但應云於此四位。何須說中 又解於煗．頂位觀名．義二離識是無互不相屬名悟遍計。觀名．義等唯有識量及假名義名悟依他。忍．第一位悟圓成實。此依攝論名．義為客處解 問中忍起位觀能取空。上忍起時方始能印。應於忍位方悟依他。如何初二說悟依他 答攝論據少分名悟依他。下中二忍從上忍說名悟圓成。或下忍位印所取空。心所變空是依他起。據真如理空即圓成實。故攝論中引莊嚴論云。住此二無真實理 問准無性攝論。初悟遍計。次悟依他。後悟圓實。准此論第八引經頌云非不見真如而能了諸行等。即先悟圓實。次悟依他。又復無性攝論初文。地前悟初二性。第二文地前通悟三性。何故不同 答依學觀察趣入方便相似悟說。先悟遍計。次依他。後圓實。即觀名．義更互為客知彼非真。次觀唯量及唯假等。若依真證要達圓成方知識幻。故彼此說各不相違 若爾何故攝論復云於繩謂蛇智。見繩了義無等。准此即先悟依他次悟遍計 答此約悟入除執而說。初雖觀彼名．義等無未能決定。要知依識已彼執方除。如見杌時方除人解。攝論亦云。如是依止唯識顯現依他起覺。捨於六義遍計執覺。不要先觀依他起已方觀遍計。故不相違 又釋於繩起蛇智等據久學說。名．義互為客等依初學明。准此等文悟．入有三。一初悟遍計次悟依他後圓實。即名．義互為客是。二先悟依他次遍計後圓實。即見繩了義無等是。三初悟圓成次依他後遍計。即非不見真如等是。入位亦三。准初總在見道前。准後總入見道後。三初二性在見道前悟。圓成實性入見已悟。即見繩了義等。故彼論云。如是依止圓成實覺。遣依他起迷亂之覺。及彼次下故似唯識亦不得生。由是因緣住一切義無分別名。於法界中便得現見相應而住。爾時菩薩平等平等。所緣能緣無分別智已得生起 問於此四位但遣遍計不遣依．圓。即觀假有及唯識性。云何言世第一

法雙印二空 答偏說印空。非不印有。由久妄執名．義等有不了依．圓。觀彼空時能悟後二。故說印空理亦印有。故下云。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性 問安立少物謂唯識性即是有觀。印彼二空即是空觀。空．有既乖。如斷．常見。因何得並 答執．不執殊故得俱起。又觀無二即顯空性。是圓成實。據相似說。印此空性名印二空 若爾何故前云忍境．識空故亦名忍。准此正意印二取空 答准此前後雙印空．有。前說為好 問既言雙印。印二取空及依他有即是觀俗。印二空性謂真勝義即是觀真。真俗雙觀五地方得。云何地前已能合觀 答五地合觀據二智並起或真證說。此據相似非是正證。俱帶相故亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雙印二空 答偏說印空。非不印有。由久妄執名．義等有不了依．圓。觀彼空時能悟後二。故說印空理亦印有。故下云。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性 問安立少物謂唯識性即是有觀。印彼二空即是空觀。空．有既乖。如斷．常見。因何得並 答執．不執殊故得俱起。又觀無二即顯空性。是圓成實。據相似說。印此空性名印二空 若爾何故前云忍境．識空故亦名忍。准此正意印二取空 答准此前後雙印空．有。前說為好 問既言雙印。印二取空及依他有即是觀俗。印二空性謂真勝義即是觀真。真俗雙觀五地方得。云何地前已能合觀 答五地合觀據二智並起或真證說。此據相似非是正證。俱帶相故亦不相違。

此空有二相。西明云。三藏二解。一云於四位中初二觀所取空。後二觀能取空。如是觀時名等四種或六或四假有實無。假有是依他性。即是有相。實無即遍計。此即空相。二相皆滅安立真性。二云前四位中有能所取空相。與相分空相不一不異。無別體故不異。有無別故非一。然彼空相唯是所緣非緣。以無體故。當情現者從緣生故是所緣緣。故說觀心帶有無相 今謂二釋俱傳為謬。何者且初解云。初二觀所取空。後二觀能取空。不應道理。世第一法雙印二空。即雙觀二空。豈印二空而不觀耶。第二釋中緣二取空。所變空相名為有者。豈可唯欲除此相分之有相。不除識性之相分耶。不爾如何言現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。復如何言後觸無所得。故知觀二取為空。觀識及性為有。猶帶此二故不證真。不可唯說緣空相分說之為有 問言皆帶相故未能證實故。說現前安立少物者為在何位 答准文正在四善根位。既明前位云。皆帶相故未能證實 又云帶相觀心有所得故。又教授頌云。菩薩於定位觀影唯是心等。故在定位。然不堅執是定現量 要集云。據出觀位說。觀中現量不作此解 今謂不爾。若許觀中不帶空．有二種相者。應觸無所得。即住真見何名加行。又亦應伏相．麁重縛。復違前諸文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此空有二相。西明云。三藏二解。一云於四位中初二觀所取空。後二觀能取空。如是觀時名等四種或六或四假有實無。假有是依他性。即是有相。實無即遍計。此即空相。二相皆滅安立真性。二云前四位中有能所取空相。與相分空相不一不異。無別體故不異。有無別故非一。然彼空相唯是所緣非緣。以無體故。當情現者從緣生故是所緣緣。故說觀心帶有無相 今謂二釋俱傳為謬。何者且初解云。初二觀所取空。後二觀能取空。不應道理。世第一法雙印二空。即雙觀二空。豈印二空而不觀耶。第二釋中緣二取空。所變空相名為有者。豈可唯欲除此相分之有相。不除識性之相分耶。不爾如何言現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。復如何言後觸無所得。故知觀二取為空。觀識及性為有。猶帶此二故不證真。不可唯說緣空相分說之為有 問言皆帶相故未能證實故。說現前安立少物者為在何位 答准文正在四善根位。既明前位云。皆帶相故未能證實 又云帶相觀心有所得故。又教授頌云。菩薩於定位觀影唯是心等。故在定位。然不堅執是定現量 要集云。據出觀位說。觀中現量不作此解 今謂不爾。若許觀中不帶空．有二種相者。應觸無所得。即住真見何名加行。又亦應伏相．麁重縛。復違前諸文。

論。此加行位未遣相縛者。本釋如疏。今又助釋。此相縛體由第七識二執為本。令諸識中不能亡相。為相所拘。然前第五云。由我執故令六識中所起施等不能亡相。據執我能行布施等及有受者。若執所施不亡相者。豈我執耶。由執法有故不亡相。設云見所施屬我之物。是我所見亦我執起者。於餘度中不亡相者。豈皆執為我所耶。故瑜伽論但云染污末那為依止故。彼未滅時相了別縛不得解脫。不言由我。望菩薩說名為染污。二乘不行無相施等。又前釋言。言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。又若我執為相縛者。二乘無學斷此我執應無相縛。此等迴心加行等位應無二縛。又觀安立應能斷縛。何故瑜伽六十四云若離非安立諦二種解脫不應道理。二乘但能觀安立諦。故知二縛未得解脫 問若爾二乘無漏後得既行於相。應有相縛 答以漏無漏性相違故暫能伏除。雖行於相不為相縛。即據此理四分相望為所緣者亦得名相。雖非相分而是境相。前第五云。由斯見分彼相所拘者約顯相明。非唯相分名為相縛。故瑜伽七十五云。相．麁重縛有十四種。五於所知境無智縛。六於能知智無智縛。既能知所知俱名相．麁重縛。明見分等亦得名縛。本疏復云。如前第二卷引。眾生心二性。內外一切分所取能取纏等。證四皆縛。西明．要集俱悉不許見．自證等亦名為縛 要集難云。若由說纏即說縛者。如何論師引彼經頌。證成有漏．無漏四分。無漏無縛非證無漏 今者為通。且據有漏證有四分。顯知無漏亦有四分。若說言縛不得證無漏。亦應說眾生言不得證佛有 又云正智證如即無相分必有見等。故知不由有見分等。自證分等有了．不了 此難非理。據有漏說不約無漏。如何得舉無漏為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此加行位未遣相縛者。本釋如疏。今又助釋。此相縛體由第七識二執為本。令諸識中不能亡相。為相所拘。然前第五云。由我執故令六識中所起施等不能亡相。據執我能行布施等及有受者。若執所施不亡相者。豈我執耶。由執法有故不亡相。設云見所施屬我之物。是我所見亦我執起者。於餘度中不亡相者。豈皆執為我所耶。故瑜伽論但云染污末那為依止故。彼未滅時相了別縛不得解脫。不言由我。望菩薩說名為染污。二乘不行無相施等。又前釋言。言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。又若我執為相縛者。二乘無學斷此我執應無相縛。此等迴心加行等位應無二縛。又觀安立應能斷縛。何故瑜伽六十四云若離非安立諦二種解脫不應道理。二乘但能觀安立諦。故知二縛未得解脫 問若爾二乘無漏後得既行於相。應有相縛 答以漏無漏性相違故暫能伏除。雖行於相不為相縛。即據此理四分相望為所緣者亦得名相。雖非相分而是境相。前第五云。由斯見分彼相所拘者約顯相明。非唯相分名為相縛。故瑜伽七十五云。相．麁重縛有十四種。五於所知境無智縛。六於能知智無智縛。既能知所知俱名相．麁重縛。明見分等亦得名縛。本疏復云。如前第二卷引。眾生心二性。內外一切分所取能取纏等。證四皆縛。西明．要集俱悉不許見．自證等亦名為縛 要集難云。若由說纏即說縛者。如何論師引彼經頌。證成有漏．無漏四分。無漏無縛非證無漏 今者為通。且據有漏證有四分。顯知無漏亦有四分。若說言縛不得證無漏。亦應說眾生言不得證佛有 又云正智證如即無相分必有見等。故知不由有見分等。自證分等有了．不了 此難非理。據有漏說不約無漏。如何得舉無漏為難。

言麁重者。諸文不同。具如疏引。言如別抄說。麁重不同略有五種 一二障種子名麁重。即此論頌捨二麁重故便證得轉依 二二障所引生所餘習氣無堪任性名為麁重。即下斷障中云。二障所生無堪任性。如於二定說斷苦根 三二障現行名為麁重。即說惛沈正障輕安。違細輕故名為麁重。如第六明。又對法第十云。領受麁重。即異熟受能障定故 四諸有漏種總名麁重。顯揚十六說依他自性由相生麁重。麁重為緣又生於相 五一切有漏種及現行名為麁重。瑜伽五十八云。麁重縛即一切有漏法。應知此中或漏所隨故。漏所生故名麁重。或漏自性故。或相應故。名為麁重。何以故。瑜伽六十四云。無所堪能不調柔相是麁重相。此有五種。一現重相。二剛強相。三障礙相。四怯劣相。五不自在轉無堪能相。由此有漏隨其所有。總說有漏名為麁重。望無漏說。不善．無記名為麁重。即二障種．現及無記受望善心說。善有堪能故。或唯說散名為麁重望定而說。定有輕安故。前五相中具．不具等隨其所應。且有漏善或名麁重。漏所隨故。或非麁重非漏性故。非種子故。非習氣故。所餘或名麁重。或不名麁重。或唯說煩惱名為麁重。漏自性故。或通二障名為麁重。執自性故。漏性漏俱故。或唯障種說為麁重。以漏執性性沈隱故。生現障故偏得其名。或唯習氣名為麁重。以微隱故。性難斷故。諸說不同准此會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言麁重者。諸文不同。具如疏引。言如別抄說。麁重不同略有五種 一二障種子名麁重。即此論頌捨二麁重故便證得轉依 二二障所引生所餘習氣無堪任性名為麁重。即下斷障中云。二障所生無堪任性。如於二定說斷苦根 三二障現行名為麁重。即說惛沈正障輕安。違細輕故名為麁重。如第六明。又對法第十云。領受麁重。即異熟受能障定故 四諸有漏種總名麁重。顯揚十六說依他自性由相生麁重。麁重為緣又生於相 五一切有漏種及現行名為麁重。瑜伽五十八云。麁重縛即一切有漏法。應知此中或漏所隨故。漏所生故名麁重。或漏自性故。或相應故。名為麁重。何以故。瑜伽六十四云。無所堪能不調柔相是麁重相。此有五種。一現重相。二剛強相。三障礙相。四怯劣相。五不自在轉無堪能相。由此有漏隨其所有。總說有漏名為麁重。望無漏說。不善．無記名為麁重。即二障種．現及無記受望善心說。善有堪能故。或唯說散名為麁重望定而說。定有輕安故。前五相中具．不具等隨其所應。且有漏善或名麁重。漏所隨故。或非麁重非漏性故。非種子故。非習氣故。所餘或名麁重。或不名麁重。或唯說煩惱名為麁重。漏自性故。或通二障名為麁重。執自性故。漏性漏俱故。或唯障種說為麁重。以漏執性性沈隱故。生現障故偏得其名。或唯習氣名為麁重。以微隱故。性難斷故。諸說不同准此會釋。

論。菩薩起此煗等善根等。若二乘人增上忍．世第一通依五地。中．下忍及煗．頂可通中間。非是見道近所依故 又解方便可通。若成滿者非在中間。若大乘者。上忍．第一唯第四定。餘可通依近分．中間 又解中．下品忍及煗．頂二方便通依。成滿唯在第四靜慮故。今此文云。雖方便時通諸靜慮。而依第四方得成滿。准此成滿當不通下。故知中間定不得有三乘成滿。方便皆通。以入見道七十一及六十九唯說五依非中間地。西明．要集俱許得依者。乖文自說。西明引瑜伽第一百云。復有九依能盡諸漏。謂未至．中間．四靜慮．三無色。能起斷惑能起善根。理必應爾 今謂不爾。彼說盡漏約修道斷。非謂見道。七十一云三五依生。及六十九現觀依未至．及四靜慮。不說無色．及以中間。若以九依能斷為證。亦應無色能入見道能起善根。若許起者違涅槃經煗等善根是色界繫。及七十一．六十九文 又此論中．及六十九．顯揚論等云依欲界起四善根及入見道者。就斷煩惱并大乘中頓悟者說。若漸悟者斷所知障色界亦許。二乘迴趣亦依彼身起四善根入於見道 問既許毘鉢菩薩生色．無色。雖是頓悟。亦依彼身起四善根。應通無色亦有善根 答煗．頂．下忍容許上生。非隣近者可許上生。雖許上生所起煗等是色界故。定．惠均勝非彼地法以惠劣故。言生上地不起下者。據諸凡夫及二乘說 或四善根菩薩生彼不能現起此四善根 或不上生。資糧位中許有生上未起煗等。作此說者順諸經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。菩薩起此煗等善根等。若二乘人增上忍．世第一通依五地。中．下忍及煗．頂可通中間。非是見道近所依故 又解方便可通。若成滿者非在中間。若大乘者。上忍．第一唯第四定。餘可通依近分．中間 又解中．下品忍及煗．頂二方便通依。成滿唯在第四靜慮故。今此文云。雖方便時通諸靜慮。而依第四方得成滿。准此成滿當不通下。故知中間定不得有三乘成滿。方便皆通。以入見道七十一及六十九唯說五依非中間地。西明．要集俱許得依者。乖文自說。西明引瑜伽第一百云。復有九依能盡諸漏。謂未至．中間．四靜慮．三無色。能起斷惑能起善根。理必應爾 今謂不爾。彼說盡漏約修道斷。非謂見道。七十一云三五依生。及六十九現觀依未至．及四靜慮。不說無色．及以中間。若以九依能斷為證。亦應無色能入見道能起善根。若許起者違涅槃經煗等善根是色界繫。及七十一．六十九文 又此論中．及六十九．顯揚論等云依欲界起四善根及入見道者。就斷煩惱并大乘中頓悟者說。若漸悟者斷所知障色界亦許。二乘迴趣亦依彼身起四善根入於見道 問既許毘鉢菩薩生色．無色。雖是頓悟。亦依彼身起四善根。應通無色亦有善根 答煗．頂．下忍容許上生。非隣近者可許上生。雖許上生所起煗等是色界故。定．惠均勝非彼地法以惠劣故。言生上地不起下者。據諸凡夫及二乘說 或四善根菩薩生彼不能現起此四善根 或不上生。資糧位中許有生上未起煗等。作此說者順諸經論。

論。實證二空實斷二障等。傳三藏解頓漸二師合二十五釋。且漸斷師有十四釋。且煩惱．所知各分三品總有五解。一云即各三品先斷煩惱三品之中。各有無間．解脫成其六心。次斷所知既起異類斷道即起勝進復有一心。總有七心。次斷所知三品亦有六心。欲入相見起一勝進。亦總七心。合十四心真見究竟。何故入相起勝進道。以相見道未曾得故 問准第十云剎那剎那前後相望皆具四道。即不別起。何故今說有十四心 答彼別師義 又釋彼據修道。非創初說 問瑜伽五十五但說二障各分上下。別總三心真見究竟。如何今說有十四心 答如此論會依真假說。實相見道重法於前。以曾得故。各下品別法。中．上合法。故說三心。非實如是 二云所斷之障雖成六品。斷煩惱已欲斷所知。一類緣真更不別起勝進方入斷所知道。故十三心真見究竟 三云從真入相以曾修故。勝入劣故亦不起勝進。但十二心 問從真入相不起勝進。從相入修真無漏道起勝進不 答相入真修難故起勝進道 或已曾得入修。不更起勝進道。雖有二解起將為勝。非相見後即入修道真斷惑道。中間起散別時方入修真斷道故有勝進 四云准第十云二乘根鈍漸斷障時。必各別起無間．解脫。菩薩不爾。即後無間是前解脫。斷煩惱時有三剎那無間斷道。起勝進道欲斷所知。即為煩惱第三無間之解脫。即有四心。斷所知中三品亦爾。欲入相見起勝進道。即為第三無間解脫。故但八心真見究竟 五云斷煩惱障三無間已即斷所知不起勝進。即以所知初無間道。為彼煩惱第三無間之解脫道。故但七心真見究竟。准此應為六釋。以入相見亦除勝進。准前一解 又解二障各分上下。麁細難易斷差別故。如佛十力根上下力中根隨應屬上下故。斷障亦爾。中品隨應由觀行者意樂力故。隨上下斷故各分二 若爾云何名為漸斷 答由上下別得名為漸 又解本意二障各二不分中品。以各麁細易難斷故。二障合有四品斷別。亦有五釋義准前明。准其義加亦應六釋。義亦如前。又解二障。各分上下。二障下品必各別斷。以創斷故。二障上品即合共斷。以能重起斷障道故。以前斷彼二下品故。即以煩惱下品為下。所知下品為中。望初難故。二各上品為上。以難斷故。既三品斷。於中四釋。一云七心。三無間道三解脫道起一勝進入相見道。二云六心。從真入相不起勝進。三云五心。後無間道是前解脫斷。第三品別起解脫。從真入相起一勝進。四云四心除勝進道頓斷師義有十一釋。且斷二障各三品中。各下中上共合為三有其四說。一云七心。三無間三解脫起一勝進入相見道。二云六心。除勝進道。三云五心。即後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。實證二空實斷二障等。傳三藏解頓漸二師合二十五釋。且漸斷師有十四釋。且煩惱．所知各分三品總有五解。一云即各三品先斷煩惱三品之中。各有無間．解脫成其六心。次斷所知既起異類斷道即起勝進復有一心。總有七心。次斷所知三品亦有六心。欲入相見起一勝進。亦總七心。合十四心真見究竟。何故入相起勝進道。以相見道未曾得故 問准第十云剎那剎那前後相望皆具四道。即不別起。何故今說有十四心 答彼別師義 又釋彼據修道。非創初說 問瑜伽五十五但說二障各分上下。別總三心真見究竟。如何今說有十四心 答如此論會依真假說。實相見道重法於前。以曾得故。各下品別法。中．上合法。故說三心。非實如是 二云所斷之障雖成六品。斷煩惱已欲斷所知。一類緣真更不別起勝進方入斷所知道。故十三心真見究竟 三云從真入相以曾修故。勝入劣故亦不起勝進。但十二心 問從真入相不起勝進。從相入修真無漏道起勝進不 答相入真修難故起勝進道 或已曾得入修。不更起勝進道。雖有二解起將為勝。非相見後即入修道真斷惑道。中間起散別時方入修真斷道故有勝進 四云准第十云二乘根鈍漸斷障時。必各別起無間．解脫。菩薩不爾。即後無間是前解脫。斷煩惱時有三剎那無間斷道。起勝進道欲斷所知。即為煩惱第三無間之解脫。即有四心。斷所知中三品亦爾。欲入相見起勝進道。即為第三無間解脫。故但八心真見究竟 五云斷煩惱障三無間已即斷所知不起勝進。即以所知初無間道。為彼煩惱第三無間之解脫道。故但七心真見究竟。准此應為六釋。以入相見亦除勝進。准前一解 又解二障各分上下。麁細難易斷差別故。如佛十力根上下力中根隨應屬上下故。斷障亦爾。中品隨應由觀行者意樂力故。隨上下斷故各分二 若爾云何名為漸斷 答由上下別得名為漸 又解本意二障各二不分中品。以各麁細易難斷故。二障合有四品斷別。亦有五釋義准前明。准其義加亦應六釋。義亦如前。又解二障。各分上下。二障下品必各別斷。以創斷故。二障上品即合共斷。以能重起斷障道故。以前斷彼二下品故。即以煩惱下品為下。所知下品為中。望初難故。二各上品為上。以難斷故。既三品斷。於中四釋。一云七心。三無間道三解脫道起一勝進入相見道。二云六心。從真入相不起勝進。三云五心。後無間道是前解脫斷。第三品別起解脫。從真入相起一勝進。四云四心除勝進道頓斷師義有十一釋。且斷二障各三品中。各下中上共合為三有其四說。一云七心。三無間三解脫起一勝進入相見道。二云六心。除勝進道。三云五心。即後

無間為前解脫。第三無間後起解脫及一勝進。四云四心。除勝進 問既有七．四剎那差別如何名頓 答二障同斷名之為頓 若爾云何五十八等說三心耶 答同前漸斷釋彼三心 就斷二障各分二品亦有四釋。義同於前 就斷二障各一品中有其三說。一云三心。一云二心。一云一心。義說為二。無間．解脫。能斷障故名無間道。證無為故名解脫道。此論雖多剎那者。是餘師義。上漸斷十四。頓斷十一。總二十五釋。又傳二十六釋。漸有十六。頓斷有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間為前解脫。第三無間後起解脫及一勝進。四云四心。除勝進 問既有七．四剎那差別如何名頓 答二障同斷名之為頓 若爾云何五十八等說三心耶 答同前漸斷釋彼三心 就斷二障各分二品亦有四釋。義同於前 就斷二障各一品中有其三說。一云三心。一云二心。一云一心。義說為二。無間．解脫。能斷障故名無間道。證無為故名解脫道。此論雖多剎那者。是餘師義。上漸斷十四。頓斷十一。總二十五釋。又傳二十六釋。漸有十六。頓斷有十。

且漸斷中十六釋者。如斷二障各三品中分為四釋。於前釋中但除斷煩惱已起勝進道方斷所知。餘釋同前故但四解。斷二品中同前除勝進亦只四釋 又二下品別斷。上品合斷中。亦同前四解 各一品中亦有四解。一云五心。一云四心除勝進。一云四心。即後無間為前解脫。別起勝進入相見道。一云三心。亦除勝進。總十六釋 頓斷十釋者。各分三品合頓斷中。同前漸斷除一勝進亦為四解。各分二品亦同前漸分為四解。各一品中但為二解。無唯一心義說為二之中解也 如漸．頓斷各分為三。俱非正釋。各分二中第二二中後二釋正。順教文故。頓中各一初二解正第三及餘皆不正釋 西明云。雖二十五釋理猶未盡。各一品中合有漸．頓二師說別。合二十八釋 今謂此說亦未盡理。一西明但聞三藏前二十五釋。不聞二十六釋。各一品中就西明釋但為三解。合有四釋如前已明。亦少一釋。又前三品二品之中斷煩惱已。欲斷所知應加勝進。前三類中各少一釋。不可說言一真見道不可別起勝進。以所釋障品類別故。又多不正故作此解 要集云。有解云。二十八釋亦未盡理。各一品中漸斷障家合有五釋。一个三心。二个四心。一个五心。一个六心。加西明二。又三心見道但為四解。亦不盡理。加前三解。一云初二心是二品無間。第三是前二解脫道。又從第一入第二。從第二入第三。既是異類應有勝進。即合七釋。合三十三方得盡理 今謂不爾。三心見道初二無間第三解脫。與前各一三心何別。應除此解三十二釋 要集云。此皆未盡。於一品頓斷之中合有四。即一無間斷惑證滅義說為二。只是一心。入相見時起一勝進。故為四解。又三二一各別斷中。從斷煩惱欲斷所知各起勝進。即加三勝進。於有解三十三釋中。除三心見道二釋但存五釋。於無間後不許起勝進。但取二心無間一心解脫合三十一。加勝進四。一品頓斷中加一。漸斷之中一二三品各加於一。合三十六釋。於中一二三品各十有釋。三心見道有其六釋 今謂不爾。四勝進道應頓斷中加。漸斷之中准有釋有。又可許各一品中。頓斷只得有四。漸斷有五。三心見道二無間一解脫過亦同前。應三十四釋。今者義准合三十九。各二三品中漸頓各六釋成二十四。各一品中共有九釋。如前准知。三心見道合有六釋。後無間道為前解脫釋中。於斷下品煩惱障已亦起勝進。或除相望無間解脫。但於別起無間解脫。斷下煩惱欲斷所知。起一勝進為一解。又斷中品起一勝進。趣總斷道亦為一解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且漸斷中十六釋者。如斷二障各三品中分為四釋。於前釋中但除斷煩惱已起勝進道方斷所知。餘釋同前故但四解。斷二品中同前除勝進亦只四釋 又二下品別斷。上品合斷中。亦同前四解 各一品中亦有四解。一云五心。一云四心除勝進。一云四心。即後無間為前解脫。別起勝進入相見道。一云三心。亦除勝進。總十六釋 頓斷十釋者。各分三品合頓斷中。同前漸斷除一勝進亦為四解。各分二品亦同前漸分為四解。各一品中但為二解。無唯一心義說為二之中解也 如漸．頓斷各分為三。俱非正釋。各分二中第二二中後二釋正。順教文故。頓中各一初二解正第三及餘皆不正釋 西明云。雖二十五釋理猶未盡。各一品中合有漸．頓二師說別。合二十八釋 今謂此說亦未盡理。一西明但聞三藏前二十五釋。不聞二十六釋。各一品中就西明釋但為三解。合有四釋如前已明。亦少一釋。又前三品二品之中斷煩惱已。欲斷所知應加勝進。前三類中各少一釋。不可說言一真見道不可別起勝進。以所釋障品類別故。又多不正故作此解 要集云。有解云。二十八釋亦未盡理。各一品中漸斷障家合有五釋。一个三心。二个四心。一个五心。一个六心。加西明二。又三心見道但為四解。亦不盡理。加前三解。一云初二心是二品無間。第三是前二解脫道。又從第一入第二。從第二入第三。既是異類應有勝進。即合七釋。合三十三方得盡理 今謂不爾。三心見道初二無間第三解脫。與前各一三心何別。應除此解三十二釋 要集云。此皆未盡。於一品頓斷之中合有四。即一無間斷惑證滅義說為二。只是一心。入相見時起一勝進。故為四解。又三二一各別斷中。從斷煩惱欲斷所知各起勝進。即加三勝進。於有解三十三釋中。除三心見道二釋但存五釋。於無間後不許起勝進。但取二心無間一心解脫合三十一。加勝進四。一品頓斷中加一。漸斷之中一二三品各加於一。合三十六釋。於中一二三品各十有釋。三心見道有其六釋 今謂不爾。四勝進道應頓斷中加。漸斷之中准有釋有。又可許各一品中。頓斷只得有四。漸斷有五。三心見道二無間一解脫過亦同前。應三十四釋。今者義准合三十九。各二三品中漸頓各六釋成二十四。各一品中共有九釋。如前准知。三心見道合有六釋。後無間道為前解脫釋中。於斷下品煩惱障已亦起勝進。或除相望無間解脫。但於別起無間解脫。斷下煩惱欲斷所知。起一勝進為一解。又斷中品起一勝進。趣總斷道亦為一解。

論。二相見道等。若依漸斷是真見道。解釋如前。故五十五云。云何名為第四現觀。乃至云善根無間有初內遣有情假法緣心生。能除耎品見道所斷煩惱麁重等。故知真見漸斷非頓。皆如疏引 若第二師亦如疏引。說三品心如次下會。又雜集第九云。又如上說見道差別皆假建立。非真實爾。何以故。出世位中各別內證絕戲論故。亦不可云此依十六。論云皆假。若說十六。但應云是假建立。何須說皆。故知總．別二種見道皆是假立。若爾頓斷家引。又所緣．能緣平等平等智為其相。亦應是假 答不爾非差別說故是真見。已下方云。又遣各別有情假法假等。三心見道是差別說。故假建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。二相見道等。若依漸斷是真見道。解釋如前。故五十五云。云何名為第四現觀。乃至云善根無間有初內遣有情假法緣心生。能除耎品見道所斷煩惱麁重等。故知真見漸斷非頓。皆如疏引 若第二師亦如疏引。說三品心如次下會。又雜集第九云。又如上說見道差別皆假建立。非真實爾。何以故。出世位中各別內證絕戲論故。亦不可云此依十六。論云皆假。若說十六。但應云是假建立。何須說皆。故知總．別二種見道皆是假立。若爾頓斷家引。又所緣．能緣平等平等智為其相。亦應是假 答不爾非差別說故是真見。已下方云。又遣各別有情假法假等。三心見道是差別說。故假建立。

論。前二各法各別緣故等。疏有三例。此即別緣名法。總緣名類 西明云。但有二例。一約三心。二約十六心。雜集第九緣如名法。法之智故。瑜伽等前二名法。第三名類。護法釋云。各別緣如是法之智。後總緣者前二智類。類即智故。故下云言後聖法皆是此類 要集云。有釋為勝。如體非異不可說類。能緣之智前後雖異是前智類 今謂不爾。瑜伽五十五但云又前二心法智相應。第三心類智相應。亦無文釋。五十八云是如智相應類者。釋一心言。意謂三心別斷。何名一心。以同緣如智無別故名為一心。不釋法．類。若以彼證。總名為類無有法智。然此論云言後聖智皆此類者解十六心。非是三心。三心之中自云前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。又十六心由第三心緣第一二。謂後緣如智皆是此類。由第三心作種類印解名為類智。今此第三亦自緣如。何得同彼。又此論自釋。何故不依。若言此文不釋法類智名所以者。何須說云各別緣故總合緣故。故者所以。即辨法．類得名所由。故本釋勝 問大乘真見斷二障。據彼總別立三心。二乘真見斷一障。應亦別總立二心 答說六現觀既通三乘。現觀智諦現觀之中辨此三心。故許小有亦復無妨 又解不許。二乘唯觀安立諦故。此非安立二乘不作。若許作者。何故諸部小乘之中。皆不說有二心見道 若爾初十六心諸部亦無。豈可不作。若亦不作。違雜集第九。彼云安立者謂聲聞等隨自所證已得究竟。為欲令他亦了知故。乃至安立道諦。謂於諸諦中有如是如是忍如是如是智如是等。既爾何故諸部不說總十六心。但有上下十六心耶 答約不愚法依大乘教中聲聞乘法作安立觀。諸部小乘多約愚法依彼小教故不能作 問若爾三心亦應如是 答雜集論中但說安立。不說聲聞作非安立。勝鬘經亦云聲聞知有作。二解任情 問聲聞．菩薩有真．相見。獨覺亦入相見道不 答有二解。一云亦入 若爾聲聞至第十六建立初果。緣覺既入。何不立果 答加行期心有差別故。聲聞期出心暫息故。緣覺不出即入修道。不暫息故。又如菩薩雖至十六亦不制果 二云不入 若爾何故說三十四心成緣覺果 答彼小乘說。非大乘義。二說前勝 問何故真後作相見耶 答為成就佛法三乘通明。大乘亦為降伏二乘欲引攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。前二各法各別緣故等。疏有三例。此即別緣名法。總緣名類 西明云。但有二例。一約三心。二約十六心。雜集第九緣如名法。法之智故。瑜伽等前二名法。第三名類。護法釋云。各別緣如是法之智。後總緣者前二智類。類即智故。故下云言後聖法皆是此類 要集云。有釋為勝。如體非異不可說類。能緣之智前後雖異是前智類 今謂不爾。瑜伽五十五但云又前二心法智相應。第三心類智相應。亦無文釋。五十八云是如智相應類者。釋一心言。意謂三心別斷。何名一心。以同緣如智無別故名為一心。不釋法．類。若以彼證。總名為類無有法智。然此論云言後聖智皆此類者解十六心。非是三心。三心之中自云前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。又十六心由第三心緣第一二。謂後緣如智皆是此類。由第三心作種類印解名為類智。今此第三亦自緣如。何得同彼。又此論自釋。何故不依。若言此文不釋法類智名所以者。何須說云各別緣故總合緣故。故者所以。即辨法．類得名所由。故本釋勝 問大乘真見斷二障。據彼總別立三心。二乘真見斷一障。應亦別總立二心 答說六現觀既通三乘。現觀智諦現觀之中辨此三心。故許小有亦復無妨 又解不許。二乘唯觀安立諦故。此非安立二乘不作。若許作者。何故諸部小乘之中。皆不說有二心見道 若爾初十六心諸部亦無。豈可不作。若亦不作。違雜集第九。彼云安立者謂聲聞等隨自所證已得究竟。為欲令他亦了知故。乃至安立道諦。謂於諸諦中有如是如是忍如是如是智如是等。既爾何故諸部不說總十六心。但有上下十六心耶 答約不愚法依大乘教中聲聞乘法作安立觀。諸部小乘多約愚法依彼小教故不能作 問若爾三心亦應如是 答雜集論中但說安立。不說聲聞作非安立。勝鬘經亦云聲聞知有作。二解任情 問聲聞．菩薩有真．相見。獨覺亦入相見道不 答有二解。一云亦入 若爾聲聞至第十六建立初果。緣覺既入。何不立果 答加行期心有差別故。聲聞期出心暫息故。緣覺不出即入修道。不暫息故。又如菩薩雖至十六亦不制果 二云不入 若爾何故說三十四心成緣覺果 答彼小乘說。非大乘義。二說前勝 問何故真後作相見耶 答為成就佛法三乘通明。大乘亦為降伏二乘欲引攝故。

論。二緣安立諦等。問未知二乘具作二種。為隨作一 答不愚法者作二十六。愚法之者作後十六 或廣惠者作二十六。非廣惠者但作上下。所以瑜伽五十五。但說上下一十六心。據三乘通及非廣惠。雜集論中說總十六。今此論中具說二種 問二十六心何先後作 答准五十五上下在先。何以故。彼云當知此智第三心無間。從見道起方現在前。又云又由此心勢力故。於苦等安立諦中。有第二現觀位清淨無礙苦等智生 若爾何故雜集說總十六從世第一法無間而生 答此論中會依真假說。不言三心無間後生。故在後作。又顯揚十七云。不由行差別。即是言教隨真見道擬宜而說。教授於他。非內證智 又解總作在先。上下在後。雜集．此論俱先說故。顯揚十七云上下觀十六種智修道作故 若爾瑜伽如何通釋 答彼據從真見道入相見道。至第三心無間即出方現在前 又說現觀邊智諦現觀。二十六心俱此觀攝。隨且舉一。不言無間緣先世智曾所觀察下上二地等生。言第二現觀清淨無礙苦等智生者。依五十八現觀有二。依廣布教相見第一。內證相見是第二故。非說下上為第二現觀 又釋不定。隨觀行者真見道前先意願力。至相見道即先作之。未見教斷。隨情取捨 問准瑜伽等上下十六在相見道。何故顯揚十七云。從此諦現觀已上於修道中有十六行世出世清淨智生 答二解。一云瑜伽等據重法前真見道智。無相．有相二智所行俱各創得。故有相智名相見道。又據不出觀即入有相行智俱名見道。顯揚約其真．相別起。相見在後更重修故名為修道。若據重緣真見所緣亦屬見道 又解瑜伽據不出觀初作之者。判在見道。顯揚據出觀後重作之者。名為修道。非於修道不作諦觀。故顯揚云。如是現觀智。若聲聞等所得。為對治欲．色．無色三界雜染。若菩薩所得。為對治十種地障。乃至亦名究竟現觀。各據一義並不相違。二釋任取 問顯揚云。如是三智能斷一百一十二煩惱。瑜伽論等說與此同。何故如是 答此論等說總約二障各分一品或上下品斷證差別。不說斷數。又據非立諦。顯揚約斷雖一二品。據安立諦分成一百一十二煩惱。實不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。二緣安立諦等。問未知二乘具作二種。為隨作一 答不愚法者作二十六。愚法之者作後十六 或廣惠者作二十六。非廣惠者但作上下。所以瑜伽五十五。但說上下一十六心。據三乘通及非廣惠。雜集論中說總十六。今此論中具說二種 問二十六心何先後作 答准五十五上下在先。何以故。彼云當知此智第三心無間。從見道起方現在前。又云又由此心勢力故。於苦等安立諦中。有第二現觀位清淨無礙苦等智生 若爾何故雜集說總十六從世第一法無間而生 答此論中會依真假說。不言三心無間後生。故在後作。又顯揚十七云。不由行差別。即是言教隨真見道擬宜而說。教授於他。非內證智 又解總作在先。上下在後。雜集．此論俱先說故。顯揚十七云上下觀十六種智修道作故 若爾瑜伽如何通釋 答彼據從真見道入相見道。至第三心無間即出方現在前 又說現觀邊智諦現觀。二十六心俱此觀攝。隨且舉一。不言無間緣先世智曾所觀察下上二地等生。言第二現觀清淨無礙苦等智生者。依五十八現觀有二。依廣布教相見第一。內證相見是第二故。非說下上為第二現觀 又釋不定。隨觀行者真見道前先意願力。至相見道即先作之。未見教斷。隨情取捨 問准瑜伽等上下十六在相見道。何故顯揚十七云。從此諦現觀已上於修道中有十六行世出世清淨智生 答二解。一云瑜伽等據重法前真見道智。無相．有相二智所行俱各創得。故有相智名相見道。又據不出觀即入有相行智俱名見道。顯揚約其真．相別起。相見在後更重修故名為修道。若據重緣真見所緣亦屬見道 又解瑜伽據不出觀初作之者。判在見道。顯揚據出觀後重作之者。名為修道。非於修道不作諦觀。故顯揚云。如是現觀智。若聲聞等所得。為對治欲．色．無色三界雜染。若菩薩所得。為對治十種地障。乃至亦名究竟現觀。各據一義並不相違。二釋任取 問顯揚云。如是三智能斷一百一十二煩惱。瑜伽論等說與此同。何故如是 答此論等說總約二障各分一品或上下品斷證差別。不說斷數。又據非立諦。顯揚約斷雖一二品。據安立諦分成一百一十二煩惱。實不相違。

論。一苦法智忍等。此中二意。一法真緣如。二別緣前加行位中能所二觀。此中且據法真見道。言觀三界苦諦真如。若准雜集二種具論。故云言苦者。謂苦諦。苦法者。謂苦諦增上所起教法。法智者。謂於加行道中觀察諦增上法智。智忍者。謂先觀察增上力故。於各別苦諦中起現證無漏惠。由此惠故永捨見苦所斷一切煩惱。又復云。忍即是印前苦。其不緣如何忍可 又解但緣真見所緣。言苦法智者舉此忍因。故下釋乃至云。如理作意所攝智增上力故。於自相續苦諦中。現證彼真如出世間惠。正見體生。即從因為名。若依俱舍第二十三。從果為名。故彼論云。此能生法智。是法智因得法智忍名。如華果樹。此從因名 或就果稱。西明義意 今謂俱舍釋後十六。可從果名。今此總緣。與上下別。又俱舍釋亦不盡理。苦法智是果。忍者是因。今既雙舉故因果合因。苦法智是因。忍者是果。因果雙言故合為因。若唯從因。應如似悔從因立名名為惡作。不云惡作悔。今既因果合舉。明不唯因。即依主釋。通依及於。於即境聲。義如前顯 又二相見所有諸智有二所緣。一放法所緣。二自性所緣。放法所緣。緣見所證及能證智。如初三心及後十六即緣所證。第一十六緣能所證。二自性所緣。即兼緣前資糧．加行能所觀法。准此論說。上下現觀法真見道無間．解脫。瑜伽五十五云。當知此智第三心無間。從見道起方現在前。緣先世智曾所觀察上下二地。及二增上安立諦境 又解但緣真見道法。五十五云。緣先世智曾所觀察等者。緣謂緣藉因緣。非所慮緣。二解前勝。若不緣前。如何言苦法智忍。如三無生忍。非不緣印立彼三忍。故此名忍定亦緣前 問初十六心苦法智忍及苦法智俱緣於如。何分忍．智 答據印決定。俱應名忍亦同名智。據差別義初忍後智。以昔見前。雖依聖教觀苦等諦而有智生。未能證知。今初無漏創證彼境故得忍名。後雖亦印不得忍號。又忍．智俱決應俱名忍。恐後濫前不俱名忍 問前言苦法智忍。後但云苦法忍。即不相濫 答准此道理言忍亦得。顯因果別。不俱名忍。但隨舉一名忍不違。亦不可言後但云智不得名忍。俱同印故 問何故前言苦法法即教法後苦法智法即真如 答雖俱緣如。初創緣如未印非忍。但印前教不得云如。第二重證。故法即如。教前印故理此印故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。一苦法智忍等。此中二意。一法真緣如。二別緣前加行位中能所二觀。此中且據法真見道。言觀三界苦諦真如。若准雜集二種具論。故云言苦者。謂苦諦。苦法者。謂苦諦增上所起教法。法智者。謂於加行道中觀察諦增上法智。智忍者。謂先觀察增上力故。於各別苦諦中起現證無漏惠。由此惠故永捨見苦所斷一切煩惱。又復云。忍即是印前苦。其不緣如何忍可 又解但緣真見所緣。言苦法智者舉此忍因。故下釋乃至云。如理作意所攝智增上力故。於自相續苦諦中。現證彼真如出世間惠。正見體生。即從因為名。若依俱舍第二十三。從果為名。故彼論云。此能生法智。是法智因得法智忍名。如華果樹。此從因名 或就果稱。西明義意 今謂俱舍釋後十六。可從果名。今此總緣。與上下別。又俱舍釋亦不盡理。苦法智是果。忍者是因。今既雙舉故因果合因。苦法智是因。忍者是果。因果雙言故合為因。若唯從因。應如似悔從因立名名為惡作。不云惡作悔。今既因果合舉。明不唯因。即依主釋。通依及於。於即境聲。義如前顯 又二相見所有諸智有二所緣。一放法所緣。二自性所緣。放法所緣。緣見所證及能證智。如初三心及後十六即緣所證。第一十六緣能所證。二自性所緣。即兼緣前資糧．加行能所觀法。准此論說。上下現觀法真見道無間．解脫。瑜伽五十五云。當知此智第三心無間。從見道起方現在前。緣先世智曾所觀察上下二地。及二增上安立諦境 又解但緣真見道法。五十五云。緣先世智曾所觀察等者。緣謂緣藉因緣。非所慮緣。二解前勝。若不緣前。如何言苦法智忍。如三無生忍。非不緣印立彼三忍。故此名忍定亦緣前 問初十六心苦法智忍及苦法智俱緣於如。何分忍．智 答據印決定。俱應名忍亦同名智。據差別義初忍後智。以昔見前。雖依聖教觀苦等諦而有智生。未能證知。今初無漏創證彼境故得忍名。後雖亦印不得忍號。又忍．智俱決應俱名忍。恐後濫前不俱名忍 問前言苦法智忍。後但云苦法忍。即不相濫 答准此道理言忍亦得。顯因果別。不俱名忍。但隨舉一名忍不違。亦不可言後但云智不得名忍。俱同印故 問何故前言苦法法即教法後苦法智法即真如 答雖俱緣如。初創緣如未印非忍。但印前教不得云如。第二重證。故法即如。教前印故理此印故。

論。諸相見道依真假說等。問三心見道二乘聖者迴心向大已斷煩惱。入相見時亦三心不 答亦有。令彼障遠及除習氣。法彼真見無間解脫所有功能故亦定作。二十六心應知亦作。雖所知障不約迷諦。隨煩惱說。亦復無違 問三心十六在見道前何位。先修令相見起 答准顯揚十六。修起次第在資糧位修十六心。次說善根。准此論明加行位中。云此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察。二論別者略為二解 一云顯揚據上下十六在資糧修。修道方起。此論據總十六。加行位作。相見中起上下觀者。文雖不說。准彼亦在資糧位修。相見道中最在後起 又解顯揚說初修在資糧位。此論約後習故在加行。各據一義皆不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。諸相見道依真假說等。問三心見道二乘聖者迴心向大已斷煩惱。入相見時亦三心不 答亦有。令彼障遠及除習氣。法彼真見無間解脫所有功能故亦定作。二十六心應知亦作。雖所知障不約迷諦。隨煩惱說。亦復無違 問三心十六在見道前何位。先修令相見起 答准顯揚十六。修起次第在資糧位修十六心。次說善根。准此論明加行位中。云此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察。二論別者略為二解 一云顯揚據上下十六在資糧修。修道方起。此論據總十六。加行位作。相見中起上下觀者。文雖不說。准彼亦在資糧位修。相見道中最在後起 又解顯揚說初修在資糧位。此論約後習故在加行。各據一義皆不相違。

論。一思現觀等。此思等六出體有四。一剋性。二據勝。三相應。四眷屬。如思現觀等說是惠者。即剋性體。及俱行菩提法即後二體。五十五云。決定思惟者。思惟即思。據勝出體。釋名者。如思現觀是隣近釋。如四念住體實是惠。由與念俱名為念住。思現觀亦爾。此論．顯揚．瑜伽七十一並云。思所成惠而為自性。西明云。思現觀或持業。或依主。信隣近。戒如信 且思現觀諸論說是思所成惠。如何持業。亦非依主。如戒非觀名為現觀說為隣近。思亦非觀。名為現觀。何非隣近。若云現觀非思。因思所起故依主者。何不得云現觀非思。云思現觀是隣近耶。信現觀體於三寶淨信為性此剋性體。瑜伽五十五云。及聞所成決定智惠。據勝出體。顯揚十七云。或此俱行菩提分法。通相應眷屬。餘皆准此。信．戒釋名者或亦有財。雖體非觀。能助現觀故。或依主釋。助現觀之信。令觀明之戒。名信．戒現觀。或如念住亦是隣近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。一思現觀等。此思等六出體有四。一剋性。二據勝。三相應。四眷屬。如思現觀等說是惠者。即剋性體。及俱行菩提法即後二體。五十五云。決定思惟者。思惟即思。據勝出體。釋名者。如思現觀是隣近釋。如四念住體實是惠。由與念俱名為念住。思現觀亦爾。此論．顯揚．瑜伽七十一並云。思所成惠而為自性。西明云。思現觀或持業。或依主。信隣近。戒如信 且思現觀諸論說是思所成惠。如何持業。亦非依主。如戒非觀名為現觀說為隣近。思亦非觀。名為現觀。何非隣近。若云現觀非思。因思所起故依主者。何不得云現觀非思。云思現觀是隣近耶。信現觀體於三寶淨信為性此剋性體。瑜伽五十五云。及聞所成決定智惠。據勝出體。顯揚十七云。或此俱行菩提分法。通相應眷屬。餘皆准此。信．戒釋名者或亦有財。雖體非觀。能助現觀故。或依主釋。助現觀之信。令觀明之戒。名信．戒現觀。或如念住亦是隣近。

論。初獲聖性等。西明云。能生初地無漏法爾種子。及新熏種為其自性 今謂。雖有新種非勝不立。由正能生有所生現。證理斷障故能生勝。不取新熏。未能生故 西明云。地前雖有無漏種子。而二性同時互相違故非聖性攝。如滅盡定依種假立。微微心時雖有其種。而非滅定。有心．無心義相違故 今謂。若爾初入見時二性不俱。應無漏種皆名聖性。又如滅定唯防心能名為滅定非諸種子。故此聖性非正能生。即不應取 西明又問聖性望同凡性。亦不相應耶。答此中亦立。即是得收。若望二障即非得攝。宗許非得亦通無漏 又解無漏力勝不假別立 要集亦云。不立為勝 今謂不爾。若無漏勝不立不相應。滅定無漏。應不立為不相應法 又前第一云。然依有情可成諸法分位。假立三種成就。翻此假立不成就名。故知聖性翻異生性。應名為得。不名非得。不爾翻何立異生性名為非得。或望不成異生性邊假名非得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。初獲聖性等。西明云。能生初地無漏法爾種子。及新熏種為其自性 今謂。雖有新種非勝不立。由正能生有所生現。證理斷障故能生勝。不取新熏。未能生故 西明云。地前雖有無漏種子。而二性同時互相違故非聖性攝。如滅盡定依種假立。微微心時雖有其種。而非滅定。有心．無心義相違故 今謂。若爾初入見時二性不俱。應無漏種皆名聖性。又如滅定唯防心能名為滅定非諸種子。故此聖性非正能生。即不應取 西明又問聖性望同凡性。亦不相應耶。答此中亦立。即是得收。若望二障即非得攝。宗許非得亦通無漏 又解無漏力勝不假別立 要集亦云。不立為勝 今謂不爾。若無漏勝不立不相應。滅定無漏。應不立為不相應法 又前第一云。然依有情可成諸法分位。假立三種成就。翻此假立不成就名。故知聖性翻異生性。應名為得。不名非得。不爾翻何立異生性名為非得。或望不成異生性邊假名非得。

論。極難勝地等 西明云。仁王般若云。初地菩薩四天王。雙照二諦平等道。如何此論五地方能引。三藏解云。據實初地二智雙行。而約任運故說五地 有解已破 要集救云。十地功德多依妙觀。然五地以上任運雙行。八地以上方得任運。未見別教 今謂不爾。八地以上名無功用諸論共同。五地任運出何聖教。又行相互違。初即能合。何成極難。若云八地據任運長時。此地據任運能合者。此亦不爾。既任運能合何不長時。若云或有相間故不長時者。既為有相間無相觀。有時不合何成任運 若爾如何會此相違 答仁王經中據相見道變相雙緣。此論等說約真俗智並。未曾有處說於見道有二智並。五地創並故說極難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。極難勝地等 西明云。仁王般若云。初地菩薩四天王。雙照二諦平等道。如何此論五地方能引。三藏解云。據實初地二智雙行。而約任運故說五地 有解已破 要集救云。十地功德多依妙觀。然五地以上任運雙行。八地以上方得任運。未見別教 今謂不爾。八地以上名無功用諸論共同。五地任運出何聖教。又行相互違。初即能合。何成極難。若云八地據任運長時。此地據任運能合者。此亦不爾。既任運能合何不長時。若云或有相間故不長時者。既為有相間無相觀。有時不合何成任運 若爾如何會此相違 答仁王經中據相見道變相雙緣。此論等說約真俗智並。未曾有處說於見道有二智並。五地創並故說極難。

論。此十修者。攝論第七說有五修。一現起加行修。二勝解修。三作意修。四方便善巧修。五成所作事修。云四如前釋。一現起加行修。即是發起勉勵加行。二勝解修。與雜集論勝解作意同。三作意修。即雜集論後三作意。四方便善巧修。攝論無別解。即七最勝中方便善巧最勝。五成所作事修。即雜集論依止自在修。攝論云。謂諸如來任運佛事無有休息。於其圓滿波羅蜜多。復更修習六到彼岸。雜集論云。依止自在。即如次三身。身．行．說三皆得自在。雖得自在猶修不息故。二論開合互有不同。各據一義。雜集無攝論現起加行。攝論無雜集依止任持。攝論開雜集論四作意中初勝解作意。略無任持。以為所憑所修二差別。教是所憑。餘三正修。所以別開。雜集以作意故合彼勝解。別明任持必由因力方能修行。故別明之。或彼加行此任持中後二所攝。即舉後二影顯前二。雜集別明意樂。攝論即作意所攝。攝論顯諸勝行皆具六種意樂故不別明。雜集約總別不同別明意樂。並不相違。又六意樂二論少別。攝論云。一廣大。二長時。三歡喜。四荷恩。五大志樂。六純善。雜集云。一無厭足。二廣大。第三名同。四名恩德。五名無染。六善好 名不同者。釋論以殑伽沙等珍物施一有情。殑伽沙等身命。皆能惠捨名為廣大。此即就境及所行事名為廣大。即此長時捨於珍．命亦不為足名無厭足。以長時能捨亦名廣大。二論互舉。攝論以經多劫捨身．命．財。一一如來一一有情悉皆供養。而無厭足名為長時。雜集據雖多時設得成滿。猶行不息名為廣大。廣大．長時義一名異。如七大性長時．廣大俱名為大。雜集據不自求來世滿果。化他令得非為愛見。但無癡等起名為無染。攝論約令他相續捨三惡道得勝異熟。不為自身名大志樂 純善．善好名義相似。西明云。攝論五修如次。即此論五修者。准前所列。名義同異不得如次。彼判有謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此十修者。攝論第七說有五修。一現起加行修。二勝解修。三作意修。四方便善巧修。五成所作事修。云四如前釋。一現起加行修。即是發起勉勵加行。二勝解修。與雜集論勝解作意同。三作意修。即雜集論後三作意。四方便善巧修。攝論無別解。即七最勝中方便善巧最勝。五成所作事修。即雜集論依止自在修。攝論云。謂諸如來任運佛事無有休息。於其圓滿波羅蜜多。復更修習六到彼岸。雜集論云。依止自在。即如次三身。身．行．說三皆得自在。雖得自在猶修不息故。二論開合互有不同。各據一義。雜集無攝論現起加行。攝論無雜集依止任持。攝論開雜集論四作意中初勝解作意。略無任持。以為所憑所修二差別。教是所憑。餘三正修。所以別開。雜集以作意故合彼勝解。別明任持必由因力方能修行。故別明之。或彼加行此任持中後二所攝。即舉後二影顯前二。雜集別明意樂。攝論即作意所攝。攝論顯諸勝行皆具六種意樂故不別明。雜集約總別不同別明意樂。並不相違。又六意樂二論少別。攝論云。一廣大。二長時。三歡喜。四荷恩。五大志樂。六純善。雜集云。一無厭足。二廣大。第三名同。四名恩德。五名無染。六善好 名不同者。釋論以殑伽沙等珍物施一有情。殑伽沙等身命。皆能惠捨名為廣大。此即就境及所行事名為廣大。即此長時捨於珍．命亦不為足名無厭足。以長時能捨亦名廣大。二論互舉。攝論以經多劫捨身．命．財。一一如來一一有情悉皆供養。而無厭足名為長時。雜集據雖多時設得成滿。猶行不息名為廣大。廣大．長時義一名異。如七大性長時．廣大俱名為大。雜集據不自求來世滿果。化他令得非為愛見。但無癡等起名為無染。攝論約令他相續捨三惡道得勝異熟。不為自身名大志樂 純善．善好名義相似。西明云。攝論五修如次。即此論五修者。准前所列。名義同異不得如次。彼判有謬。

論。二攝善法戒等。本釋云。以有為無為無漏善法為體 西明云。修有為善。證即能證無為功德。而非無為為戒體性。又言十勝行。明非無為 要集云。此三淨戒皆用思願現．種 今謂。本釋意少有別。若據剋性即正三業。若據相從所修所證。通為．無為。如似相應．眷屬出體。又諸論等據所修戒。此兼所證故。然所修證。或通因果。因名所修。果名所證。即七大中證得大攝。攝論亦云。攝善法戒能令證得力．無畏等。此意因果皆欲修證名為攝善。雖然所證亦通無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。二攝善法戒等。本釋云。以有為無為無漏善法為體 西明云。修有為善。證即能證無為功德。而非無為為戒體性。又言十勝行。明非無為 要集云。此三淨戒皆用思願現．種 今謂。本釋意少有別。若據剋性即正三業。若據相從所修所證。通為．無為。如似相應．眷屬出體。又諸論等據所修戒。此兼所證故。然所修證。或通因果。因名所修。果名所證。即七大中證得大攝。攝論亦云。攝善法戒能令證得力．無畏等。此意因果皆欲修證名為攝善。雖然所證亦通無為。

論。此與二乘有共不共等。西明云。舊云性罪。謂殺生等。拔生草等是遮罪。今依攝論云。殺．盜．婬等貪等所生名為性罪。斷生草等非貪等生說名遮罪。此意染心斷生草等即名性罪 今謂不爾。彼攝論意。若故殺生等。必貪等起故是性罪。故斷生草。非必貪等起故是遮罪。又斷生草等。十業道中是何業道。染心起時得名性罪。若云由貪等是意業者。自由起貪等。何關斷草。又為貪等起殺等時。應犯身．意二處業道。又解深密云。十地中所起煩惱不染污相。由知而起。但為利生不為過失。此起貪等應成性罪。何名不染污。若雖起貪等非染污相不犯性罪。故不得言但貪等生即為性罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此與二乘有共不共等。西明云。舊云性罪。謂殺生等。拔生草等是遮罪。今依攝論云。殺．盜．婬等貪等所生名為性罪。斷生草等非貪等生說名遮罪。此意染心斷生草等即名性罪 今謂不爾。彼攝論意。若故殺生等。必貪等起故是性罪。故斷生草。非必貪等起故是遮罪。又斷生草等。十業道中是何業道。染心起時得名性罪。若云由貪等是意業者。自由起貪等。何關斷草。又為貪等起殺等時。應犯身．意二處業道。又解深密云。十地中所起煩惱不染污相。由知而起。但為利生不為過失。此起貪等應成性罪。何名不染污。若雖起貪等非染污相不犯性罪。故不得言但貪等生即為性罪。

論。定學有四等。西明云。舊法師判。初之四地．五六七地．八九十地．金剛喻定．及佛四定。如次雖引古釋更無別判 今謂不然。何者若定有四。即別配地。戒．惠亦多。何不配地。故知隨分地地皆修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。定學有四等。西明云。舊法師判。初之四地．五六七地．八九十地．金剛喻定．及佛四定。如次雖引古釋更無別判 今謂不然。何者若定有四。即別配地。戒．惠亦多。何不配地。故知隨分地地皆修。

論。一異生性障等。本釋異生性障。即隨依與現本識同地能生二障分別種上假立。斷能依故。說所依亦斷 要集云。無間道但斷二障。所依斷故。能依異生性亦隨斷 今謂異生性體非障所收。可言所依斷故能依亦斷。既異生性體亦是障。何不說斷。由此正與聖性相違故入初地。初正說斷故。此斷時種等亦斷。據增說故。又本疏云。十地論第一云凡夫我相障。此亦不然。障體通我法。非唯我故 西明．要集俱云。我相通攝二執。餘處亦言法我等故 今謂。本釋以彼名濫故云不然。非不知我通攝二執。此意若以我言通二執故。但言我相障。應但云我相空。亦即攝二空。諸處何須別言我法。西明說異生性通依現種者不爾。此論第一及今此文。皆云依彼分別種立。雖下執著我法愚言即此障。不定現行。下二說故。無文明說通依現故 若爾何故言即此障 答異生性狹。言障即寬。雖舉異生性。意亦兼所依。且如愚品尚總名愚。況二執體俱是障故。故以初愚言即此障 又解執著我法愚。即是異生性。依彼我法種立而得彼名。非即說是現．種二執。故云應知愚品總說為愚。若云執著我法愚即是無明。與第二釋無別。下云利鈍障品俱起二愚。即唯說愚。若云即亦說執。執體是惠不是愚故。若云愚類亦說為愚。如何不許異生性體是愚等品亦名愚等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。一異生性障等。本釋異生性障。即隨依與現本識同地能生二障分別種上假立。斷能依故。說所依亦斷 要集云。無間道但斷二障。所依斷故。能依異生性亦隨斷 今謂異生性體非障所收。可言所依斷故能依亦斷。既異生性體亦是障。何不說斷。由此正與聖性相違故入初地。初正說斷故。此斷時種等亦斷。據增說故。又本疏云。十地論第一云凡夫我相障。此亦不然。障體通我法。非唯我故 西明．要集俱云。我相通攝二執。餘處亦言法我等故 今謂。本釋以彼名濫故云不然。非不知我通攝二執。此意若以我言通二執故。但言我相障。應但云我相空。亦即攝二空。諸處何須別言我法。西明說異生性通依現種者不爾。此論第一及今此文。皆云依彼分別種立。雖下執著我法愚言即此障。不定現行。下二說故。無文明說通依現故 若爾何故言即此障 答異生性狹。言障即寬。雖舉異生性。意亦兼所依。且如愚品尚總名愚。況二執體俱是障故。故以初愚言即此障 又解執著我法愚。即是異生性。依彼我法種立而得彼名。非即說是現．種二執。故云應知愚品總說為愚。若云執著我法愚即是無明。與第二釋無別。下云利鈍障品俱起二愚。即唯說愚。若云即亦說執。執體是惠不是愚故。若云愚類亦說為愚。如何不許異生性體是愚等品亦名愚等。

又異生性。西明不定性人得聖已去。亦聖亦凡。又解唯聖 要集斷云。後解為勝 今謂前勝。同本疏故。於初地中獲聖性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又異生性。西明不定性人得聖已去。亦聖亦凡。又解唯聖 要集斷云。後解為勝 今謂前勝。同本疏故。於初地中獲聖性故。

諸經論中所說十障及二十二愚。名字少異義意多同。然要集云。十障與愚互相攝者應作四句。有障非愚。第四微細煩惱現行障。定法二愚不攝彼障 今謂不爾。下論解言。身見等言亦攝無始所知障攝定愛．法愛。准知此愚亦即是障。以等言攝。論明說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸經論中所說十障及二十二愚。名字少異義意多同。然要集云。十障與愚互相攝者應作四句。有障非愚。第四微細煩惱現行障。定法二愚不攝彼障 今謂不爾。下論解言。身見等言亦攝無始所知障攝定愛．法愛。准知此愚亦即是障。以等言攝。論明說故。

法觀已永斷伏我見及俱貪．嗔．癡等。唯有獨起貪．嗔．癡等。此前俱生諸伴已害名害伴隨眠 要集云。尋此中意。意識身見與所知障同體起故名為俱生。餘貪等惑非同體故名不俱生。由俱生伴斷故。不俱生餘等隨無。然四地斷同體身見。三地斷同體貪等 今謂不爾。有煩惱障不與所知障同生可如所說。無有煩惱離所知生。諸煩惱障必與所知同種而起。何獨身見與所知同有餘不同。此三隨眠初二第六俱。七地已前斷故。微細隨眠即通第七。八地已上猶現行故。不說斷故。然說第六我見所引近遠分二者。說第六俱。非第七俱。七俱不由第六引故 問菩薩故意未斷煩惱但斷所知。斷所知時煩惱應壞。何以故。勝鬘經云。若無明大地壞。彼一切隨眠壞故 答據見．修惑各究竟說。於十地中修未究竟。雖分斷所知。有餘依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法觀已永斷伏我見及俱貪．嗔．癡等。唯有獨起貪．嗔．癡等。此前俱生諸伴已害名害伴隨眠 要集云。尋此中意。意識身見與所知障同體起故名為俱生。餘貪等惑非同體故名不俱生。由俱生伴斷故。不俱生餘等隨無。然四地斷同體身見。三地斷同體貪等 今謂不爾。有煩惱障不與所知障同生可如所說。無有煩惱離所知生。諸煩惱障必與所知同種而起。何獨身見與所知同有餘不同。此三隨眠初二第六俱。七地已前斷故。微細隨眠即通第七。八地已上猶現行故。不說斷故。然說第六我見所引近遠分二者。說第六俱。非第七俱。七俱不由第六引故 問菩薩故意未斷煩惱但斷所知。斷所知時煩惱應壞。何以故。勝鬘經云。若無明大地壞。彼一切隨眠壞故 答據見．修惑各究竟說。於十地中修未究竟。雖分斷所知。有餘依故。

論令彼聞思修法忘失等聞．思在散思惠唯欲。云何欲貪得定已後發勝三惠 答由得此定令欲界中所有聞思得增明故。此定不起三惠非勝 問於初地中得證不退。云何於所聞思修法忘失 答有二解。一云以地前有二。謂得及證。聞思為得。修惠為證。地前二種俱退。地上無漏定為證。有漏者為得。今言忘失者。據有漏得退。無漏證者不退。一云地前於自他分法得已俱退。初地已上於自地法不退。於他地法修得有退。云初地已上證不退者據自地說 問貪等煩惱七地已前猶故意起。云何此地斷欲貪等 答故意起者約別相 有愚非障。惡趣雜染．定法二愛。亦謂不爾。定．法二愛如前所明亦是障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論令彼聞思修法忘失等聞．思在散思惠唯欲。云何欲貪得定已後發勝三惠 答由得此定令欲界中所有聞思得增明故。此定不起三惠非勝 問於初地中得證不退。云何於所聞思修法忘失 答有二解。一云以地前有二。謂得及證。聞思為得。修惠為證。地前二種俱退。地上無漏定為證。有漏者為得。今言忘失者。據有漏得退。無漏證者不退。一云地前於自他分法得已俱退。初地已上於自地法不退。於他地法修得有退。云初地已上證不退者據自地說 問貪等煩惱七地已前猶故意起。云何此地斷欲貪等 答故意起者約別相 有愚非障。惡趣雜染．定法二愛。亦謂不爾。定．法二愛如前所明亦是障故。

論。由斯初地說斷二愚等。問何故障中但言異生性。不攝第二愚。第二地中斷邪行障。即并攝第二 答彼邪行障以竪論故。通果即寬橫。論即狹。不遍煩惱。異生性障橫論故寬。遍二障故。竪言即狹。不攝第二愚。據橫．竪別故不相違 又解邪行障寬故攝二愚。異生性狹不攝第二。何緣如是。障聖性增唯異生性。障勝戒故起業亦是。又依第二解利鈍品愚異生性障亦攝二愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由斯初地說斷二愚等。問何故障中但言異生性。不攝第二愚。第二地中斷邪行障。即并攝第二 答彼邪行障以竪論故。通果即寬橫。論即狹。不遍煩惱。異生性障橫論故寬。遍二障故。竪言即狹。不攝第二愚。據橫．竪別故不相違 又解邪行障寬故攝二愚。異生性狹不攝第二。何緣如是。障聖性增唯異生性。障勝戒故起業亦是。又依第二解利鈍品愚異生性障亦攝二愚。

又論云雖見道生等。本疏云。能起煩惱亦攝所知 要集云。煩惱言不攝所知。望業果勢疎遠故 今謂不爾。通二障故。准下所知亦煩惱言攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又論云雖見道生等。本疏云。能起煩惱亦攝所知 要集云。煩惱言不攝所知。望業果勢疎遠故 今謂不爾。通二障故。准下所知亦煩惱言攝故。

論。如入二定說斷苦根。問初定無苦習氣應除。何故二定方始說斷 答以初靜慮猶有三識。是苦所依。第二定無。是故說斷 問憂．喜．樂受依於意根。云何初定憂言出離 答五識自無治道。識無麁重方除。意地自有斷道。憂在初定即滅。離喜．樂等准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如入二定說斷苦根。問初定無苦習氣應除。何故二定方始說斷 答以初靜慮猶有三識。是苦所依。第二定無。是故說斷 問憂．喜．樂受依於意根。云何初定憂言出離 答五識自無治道。識無麁重方除。意地自有斷道。憂在初定即滅。離喜．樂等准此應知。

論。此麁彼細斷有前後者。本疏云。如何害伴。如斷障章已廣解訖。彼處言。害伴隨眠在五地斷。解深密經及瑜伽論七十八云。一者害伴。謂前五地。諸不俱生現行煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永不復有。此言俱生者。非對分別任運起名為俱生。意言第六識中與身見俱起貪．嗔．癡名為俱生。獨起貪等不與我見俱故名不俱生。此不俱生由我見俱等勢力所引。是彼前伴。彼亦此伴。由四地中作菩提分說障勝者。於此中斷所依所知能依不起 問此欲貪等既障勝定。為總斷伏為不爾耶 答不爾。以緣境生。偏障能發勝三惠定者。此中斷之。非餘皆斷 問前障三惠同說闇鈍。云何斷障修與餘別 答據實同障。約勝劣殊各據勝說 又解雖名同闇鈍。一障勝定及勝修惠。二障總持及聞思惠。斷雖同時據行相別故別說斷 問修惠是勝聞思劣。云何先勝後陳劣 答障修惠者與定同故。由得定已發勝總持及俱聞思。雖俱時斷約因果分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此麁彼細斷有前後者。本疏云。如何害伴。如斷障章已廣解訖。彼處言。害伴隨眠在五地斷。解深密經及瑜伽論七十八云。一者害伴。謂前五地。諸不俱生現行煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永不復有。此言俱生者。非對分別任運起名為俱生。意言第六識中與身見俱起貪．嗔．癡名為俱生。獨起貪等不與我見俱故名不俱生。此不俱生由我見俱等勢力所引。是彼前伴。彼亦此伴。由四地中作菩提分說障勝者。於此中斷所依所知能依不起 問此欲貪等既障勝定。為總斷伏為不爾耶 答不爾。以緣境生。偏障能發勝三惠定者。此中斷之。非餘皆斷 問前障三惠同說闇鈍。云何斷障修與餘別 答據實同障。約勝劣殊各據勝說 又解雖名同闇鈍。一障勝定及勝修惠。二障總持及聞思惠。斷雖同時據行相別故別說斷 問修惠是勝聞思劣。云何先勝後陳劣 答障修惠者與定同故。由得定已發勝總持及俱聞思。雖俱時斷約因果分。

論。第六識俱身見等攝等。問何故此障菩提分法。何不前除四地方斷 答菩提分法修念住等。由執我故障彼念住觀法無我等。故說為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。第六識俱身見等攝等。問何故此障菩提分法。何不前除四地方斷 答菩提分法修念住等。由執我故障彼念住觀法無我等。故說為障。

初二三地相同世間修施．戒．修。四五六地相同二乘故四地作 問既非大乘正修學。何故須作 答三乘通修。非不為正 問修有何別 答若二乘修斷煩惱障。大乘所修即斷二障。又如二乘觀不淨等不為壞緣。大乘壞緣如觀身不淨．非不淨。非一向不淨。即觀不淨除煩惱。觀非不淨除所知。又聲聞等觀安立諦菩薩觀非安立 問說所餘障與愚名同。此障何故非愚名同 答障據根本。愚約能發定．法二愛。又障據總愚約別障 問所知障中豈可無愛。言所知攝二愚斷故。煩惱二愛亦永不行 答斷所知中實亦有愛。無明增故但說為愚。煩惱障中亦伏無明。由愛增故偏言煩惱二愛不行 問諸經論說二障三住斷。如何四地伏我見等 答彼約皮．肉．實等三說。非望別別所障地者 問何故此地除定．法愛 觀受是苦除定愛。觀法無我故除法愛 問何故不於初．二．三地斷害伴乃至微細等 答若不斷身見害伴不斷。及不斷羸劣微細不斷。故於五．七．八等斷別 問何故要斷我見等已。害伴等方斷 答准常可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二三地相同世間修施．戒．修。四五六地相同二乘故四地作 問既非大乘正修學。何故須作 答三乘通修。非不為正 問修有何別 答若二乘修斷煩惱障。大乘所修即斷二障。又如二乘觀不淨等不為壞緣。大乘壞緣如觀身不淨．非不淨。非一向不淨。即觀不淨除煩惱。觀非不淨除所知。又聲聞等觀安立諦菩薩觀非安立 問說所餘障與愚名同。此障何故非愚名同 答障據根本。愚約能發定．法二愛。又障據總愚約別障 問所知障中豈可無愛。言所知攝二愚斷故。煩惱二愛亦永不行 答斷所知中實亦有愛。無明增故但說為愚。煩惱障中亦伏無明。由愛增故偏言煩惱二愛不行 問諸經論說二障三住斷。如何四地伏我見等 答彼約皮．肉．實等三說。非望別別所障地者 問何故此地除定．法愛 觀受是苦除定愛。觀法無我故除法愛 問何故不於初．二．三地斷害伴乃至微細等 答若不斷身見害伴不斷。及不斷羸劣微細不斷。故於五．七．八等斷別 問何故要斷我見等已。害伴等方斷 答准常可知。

問四無礙解。何故前三同為一障。第四獨為一障 答前三無礙雖體有三。緣境各一無多行解。第四體一解行分多。謂即七辨 又云。前三是因。第四是果。故三一障而有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問四無礙解。何故前三同為一障。第四獨為一障 答前三無礙雖體有三。緣境各一無多行解。第四體一解行分多。謂即七辨 又云。前三是因。第四是果。故三一障而有差別。

問前言十障。今何十一 答前約障因十地故十。此兼障果故有十一 問此佛地障用何智斷 西明云。平等．妙觀依金剛定共斷此障。所證同故。此通根本及後得智。而差別者根本雙斷迷理迷事。後得斷事 今謂不爾。若許平等亦正能斷。應自能生。既觀察引。正唯觀察。不爾十障皆二智除。何但佛地。又斷前後後得斷事。一剎那除根本足能。如何後得別斷迷事。談能可爾。正斷即非 問金剛喻定何地所攝 要集云。有云兩解。一云第十滿心。若爾前前地地皆對治後後地障。答教說出十地即成佛故。故前位斷不同因位。一云出第十地滿心已後方是等覺。仁王．本業皆過十地說等覺故。後經時劫方入妙覺。要集云。後釋為勝 今謂不爾。如四善根諸處皆言初無數積智．福滿已方起善根。豈非初劫滿心所攝。此雖離第十地別云等覺。亦第三攝。即屬滿心非滿心外。若許出十地外更經多時後方入佛。應出初地等亦經多時方入後地 問若第十外不經多時。何故本業經說金剛喻定許經多時。又彼經云。佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者。等覺中一人。其名金剛惠菩薩。乃至住壽百劫修千三昧等 答今者通云。仁王般若初地已上名聖種性。第十地出最後滿心名為等覺。以入．住．出各經多劫故。瓔珞本業據出心滿斷自地障盡。修其加行斷第十一佛地障故。多時修習及正斷時。皆名等覺。所修之定皆名金剛。以能斷其在實麁重最後障故。非出十地滿心已後。別有等覺經多劫住。故瑜伽四十八云。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙。皆悉永斷入如來住。此中既說法雲菩薩為成滿住。皆悉永斷入如來住。明非在外更別多時。若許多時應別立住。既不別立。明在第十滿心所攝 又此論第十云。此十一障二障所攝。乃至云。所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。修所斷種於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。既言於十地中。明非出十地滿心已後 若爾何故別說等覺多時修等 答以於此地斷第十地自障盡已。方欲斷彼第十一障。故須加行種種修學。得經多時故別立名 問諸十地障各入初斷。何故佛地障在第十地斷 答十地各分入．住．出位勝劣不同。故入地斷。佛位不然。故十地斷。若許佛地同十地者。即佛有勝劣。既無勝劣稱正等覺。故皆斷已方入佛地。作斯通會不違經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問前言十障。今何十一 答前約障因十地故十。此兼障果故有十一 問此佛地障用何智斷 西明云。平等．妙觀依金剛定共斷此障。所證同故。此通根本及後得智。而差別者根本雙斷迷理迷事。後得斷事 今謂不爾。若許平等亦正能斷。應自能生。既觀察引。正唯觀察。不爾十障皆二智除。何但佛地。又斷前後後得斷事。一剎那除根本足能。如何後得別斷迷事。談能可爾。正斷即非 問金剛喻定何地所攝 要集云。有云兩解。一云第十滿心。若爾前前地地皆對治後後地障。答教說出十地即成佛故。故前位斷不同因位。一云出第十地滿心已後方是等覺。仁王．本業皆過十地說等覺故。後經時劫方入妙覺。要集云。後釋為勝 今謂不爾。如四善根諸處皆言初無數積智．福滿已方起善根。豈非初劫滿心所攝。此雖離第十地別云等覺。亦第三攝。即屬滿心非滿心外。若許出十地外更經多時後方入佛。應出初地等亦經多時方入後地 問若第十外不經多時。何故本業經說金剛喻定許經多時。又彼經云。佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者。等覺中一人。其名金剛惠菩薩。乃至住壽百劫修千三昧等 答今者通云。仁王般若初地已上名聖種性。第十地出最後滿心名為等覺。以入．住．出各經多劫故。瓔珞本業據出心滿斷自地障盡。修其加行斷第十一佛地障故。多時修習及正斷時。皆名等覺。所修之定皆名金剛。以能斷其在實麁重最後障故。非出十地滿心已後。別有等覺經多劫住。故瑜伽四十八云。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙。皆悉永斷入如來住。此中既說法雲菩薩為成滿住。皆悉永斷入如來住。明非在外更別多時。若許多時應別立住。既不別立。明在第十滿心所攝 又此論第十云。此十一障二障所攝。乃至云。所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。修所斷種於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。既言於十地中。明非出十地滿心已後 若爾何故別說等覺多時修等 答以於此地斷第十地自障盡已。方欲斷彼第十一障。故須加行種種修學。得經多時故別立名 問諸十地障各入初斷。何故佛地障在第十地斷 答十地各分入．住．出位勝劣不同。故入地斷。佛位不然。故十地斷。若許佛地同十地者。即佛有勝劣。既無勝劣稱正等覺。故皆斷已方入佛地。作斯通會不違經論。

成唯識論了義燈卷第七(本終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第七(本終)

成唯識論了義燈卷第七(末)(論第十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第七(末)(論第十)

論。此十一障等。本疏言體性寬狹更無別異者。非唯十一障。以十種障各舉初斷。影顯住．出所斷障故。疏云十地所斷雖但所知。俱品不行即通二障。非唯十一初所斷者。論意如是。本明斷障得果。唯斷十一非但斷不成。亦不能得果。故下論文總分別斷。非為不知十一不攝住．出斷者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此十一障等。本疏言體性寬狹更無別異者。非唯十一障。以十種障各舉初斷。影顯住．出所斷障故。疏云十地所斷雖但所知。俱品不行即通二障。非唯十一初所斷者。論意如是。本明斷障得果。唯斷十一非但斷不成。亦不能得果。故下論文總分別斷。非為不知十一不攝住．出斷者。

論。煩斷障中等。本釋言極喜住。簡彼二乘。初見初斷。簡相見道。就真見道但取無間故說初斷。西明并取無間．解脫二心同斷。簡後三心．十六心等 要集云。有釋為勝 今謂不爾。前第九云無間．解脫斷惑證滅期心別故。不說同斷。若定同斷。如何得言期心別故。又要二道方能斷惑即違下文。菩薩利根剎那剎那能斷證故。以二共斷非剎那故。又雜集第九云。斷對治者。謂加行及無間道。持對治者。謂解脫道。不說為斷但云持得 問煩惱障品於十地中故意方起。云何二地猶有誤犯三業愚耶 答故起煩惱。誤者所知。亦不相違 問故起煩惱必依所知。無有煩惱離所知起 答彼誤犯愚但約別起所知障說。非煩惱俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。煩斷障中等。本釋言極喜住。簡彼二乘。初見初斷。簡相見道。就真見道但取無間故說初斷。西明并取無間．解脫二心同斷。簡後三心．十六心等 要集云。有釋為勝 今謂不爾。前第九云無間．解脫斷惑證滅期心別故。不說同斷。若定同斷。如何得言期心別故。又要二道方能斷惑即違下文。菩薩利根剎那剎那能斷證故。以二共斷非剎那故。又雜集第九云。斷對治者。謂加行及無間道。持對治者。謂解脫道。不說為斷但云持得 問煩惱障品於十地中故意方起。云何二地猶有誤犯三業愚耶 答故起煩惱。誤者所知。亦不相違 問故起煩惱必依所知。無有煩惱離所知起 答彼誤犯愚但約別起所知障說。非煩惱俱。

論。彼障現起地前已伏者。本解如疏 西明云。問十地修所斷種與俱生我見同體起。乃至嗔等同體起者何地斷盡。答俱說初地至金剛位位皆斷。而十障四地斷身見者。違道品故。依麁相顯說四地斷。據實我見及嗔等。各應多種地地別斷。不爾如何先斷誤犯細障。後斷欲界嗔等麁惑。仁王經云。初地斷貪。二地斷嗔等。三地斷癡。四地斷五見。五地斷疑等 今謂不爾。菩薩斷障非如二乘斷煩惱障。三界九地品品次第各各同斷。隨何等障障此地者菩薩即斷。不妨先斷色界之者。後斷欲界。亦無餘地斷於第六相應身見。仁王．此論俱說四地障道品等所知此斷。煩惱隨伏。若許餘地猶有我見。何得說有害伴等名。又准仁王。誤犯與嗔俱二地斷。亦無前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。彼障現起地前已伏者。本解如疏 西明云。問十地修所斷種與俱生我見同體起。乃至嗔等同體起者何地斷盡。答俱說初地至金剛位位皆斷。而十障四地斷身見者。違道品故。依麁相顯說四地斷。據實我見及嗔等。各應多種地地別斷。不爾如何先斷誤犯細障。後斷欲界嗔等麁惑。仁王經云。初地斷貪。二地斷嗔等。三地斷癡。四地斷五見。五地斷疑等 今謂不爾。菩薩斷障非如二乘斷煩惱障。三界九地品品次第各各同斷。隨何等障障此地者菩薩即斷。不妨先斷色界之者。後斷欲界。亦無餘地斷於第六相應身見。仁王．此論俱說四地障道品等所知此斷。煩惱隨伏。若許餘地猶有我見。何得說有害伴等名。又准仁王。誤犯與嗔俱二地斷。亦無前後。

論。由斯故說二障麁重三住斷義。如本疏中解其所以 要集云。三麁重者。一云從初至七地斷皮麁重者。諸論無文。三種麁重。瑜伽四十八．七十三．解深密經第四。皆說三住斷故。然四十八別說二障各三住斷。斷煩能障初後麁重。通其現．種并及麁重。中間麁重但斷現行及其習氣。若斷所知俱通現．種并及習氣。然四十八斷煩惱中據正斷說。斷所知中據已斷說。二障互顯理實相似。又所知障為異二乘故約顯說。又四十八於所知障立皮膚肉三麁重名。於煩惱障但標總名。理實皮．肉．心等三名俱通二障。故瑜伽七十三總別互顯。第一麁重總含二障。不別說是煩惱．所知。第二屬煩惱。第三屬所知。故彼論云。一惡趣不樂品在皮麁重。二煩惱障品在肉麁重。三所知障品在心麁重。解深密經三俱總說。故彼經云。此諸隨眠幾種麁重斷所顯示。但由二種。謂由在皮麁重斷故顯彼初二。復由在膚麁重斷故顯彼第三。若在於骨麁重斷故。我說永斷一切隨眠。害伴．羸劣雖前第九正斷所知名二隨眠。煩惱隨伏亦得二名。要集引云有說四十八說二障二住斷者。煩惱無三住者。撿本疏文。無有煩惱無三住文。此論．瑜伽皆說二障有三住斷。本疏不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。由斯故說二障麁重三住斷義。如本疏中解其所以 要集云。三麁重者。一云從初至七地斷皮麁重者。諸論無文。三種麁重。瑜伽四十八．七十三．解深密經第四。皆說三住斷故。然四十八別說二障各三住斷。斷煩能障初後麁重。通其現．種并及麁重。中間麁重但斷現行及其習氣。若斷所知俱通現．種并及習氣。然四十八斷煩惱中據正斷說。斷所知中據已斷說。二障互顯理實相似。又所知障為異二乘故約顯說。又四十八於所知障立皮膚肉三麁重名。於煩惱障但標總名。理實皮．肉．心等三名俱通二障。故瑜伽七十三總別互顯。第一麁重總含二障。不別說是煩惱．所知。第二屬煩惱。第三屬所知。故彼論云。一惡趣不樂品在皮麁重。二煩惱障品在肉麁重。三所知障品在心麁重。解深密經三俱總說。故彼經云。此諸隨眠幾種麁重斷所顯示。但由二種。謂由在皮麁重斷故顯彼初二。復由在膚麁重斷故顯彼第三。若在於骨麁重斷故。我說永斷一切隨眠。害伴．羸劣雖前第九正斷所知名二隨眠。煩惱隨伏亦得二名。要集引云有說四十八說二障二住斷者。煩惱無三住者。撿本疏文。無有煩惱無三住文。此論．瑜伽皆說二障有三住斷。本疏不違。

論。斷二障種漸頓云何者。本疏有二意。一前說菩薩未辨二乘。今對二乘辨斷差別。二前明斷不分漸．頓。今明漸．頓小．大斷別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。斷二障種漸頓云何者。本疏有二意。一前說菩薩未辨二乘。今對二乘辨斷差別。二前明斷不分漸．頓。今明漸．頓小．大斷別。

論。修所斷者隨其所應等。准聲聞乘得果有四。一次第得四。即此論文初一類是。二超初一取第二。三超初二取第三。雜集論云。謂倍離欲及全離欲。入於見道如次超初一及第二果。四超中二取初．後果。此論第二類。及雜集論第十三說。然今此論但舉二類略無中二。何以故。辨漸．頓斷。以超前二見必頓斷。餘未伏修必漸斷故。與次第同所以不說。超中二果是頓斷修。與彼餘別是故別說。准此道理若已曾伏三品入見道者。亦是次第非能頓超。雜集論說設少離欲亦漸次攝故 問倍離．全離二種性人。為先種殖順決擇分。為未起耶。為即此生入於見道。為更生耶 答雖未見文今以義准。此等曾種順決擇善分。逢外道緣。或先習力能倍全離。迴心趣小即於此生入於見諦。何以故。若許經生方入見諦。若全離欲不退上定。命終生色不得入見。若倍離欲經生。即退已伏煩惱重引現前。入見道時何能隨斷。如餘不伏入見諦故。若未曾起順決擇分。不可迴心現即入見。無有一生修即入聖。要三生等方入聖故。然經論中不說先起決擇分等是隱略故 問此論何故不說超初及第二果 答略顯漸頓斷煩惱別。不具分別得果差別 問超初二果先所伏惑。何時能斷。何位得果 答准雜集說。於見道中第十六心隨得二果。准此論第九。十六心等是相見道。非實斷惑。依真假說放法真見。故在真見與見斷惑一時同斷。不勞異說 問獨覺之中有部行．麟角。准瑜伽三十四。與雜集論第十三同。然瑜伽云。云何獨覺道。謂由三相。一類安住獨覺種姓。經於百劫值佛出世。親近。承事。乃至如是名為初獨覺道。復有一類值佛出世。親近善士聞法作意。於先未起順決擇分引發令起。謂煥．頂．忍。而無力能即於此生證法現觀。乃至云。於當來世能證法現觀得沙門果。是名第二獨覺道。此當雜集或先已起順決擇分。此通本來是獨覺種定姓之人。及不定姓聲聞種姓。起順決擇未至上忍但至中．下。若至上忍。唯一剎那入第一法。即能證得法現觀故。是聲聞攝。非獨覺乘。復有一類。值佛出世。親近善士。聞法作意證法現觀得沙門果。而無力能畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。復修蘊善巧等。乃至云。依出世道於當來世畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。此是雜集先已得果。准此文意。言值佛者。有佛教法從他聽聞亦名值佛。雖有佛教無人傳說名無佛世。不爾但取佛自在世名為值佛。若佛滅已正．像等法亦名無佛。便無佛滅得聲聞果 總成勝出。何以故。瑜伽．雜集俱云後二名獨勝部行 問何以得知。雖有佛教無人傳說亦名無佛 答龍宮．天藏像末之後佛法豈無。以此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。修所斷者隨其所應等。准聲聞乘得果有四。一次第得四。即此論文初一類是。二超初一取第二。三超初二取第三。雜集論云。謂倍離欲及全離欲。入於見道如次超初一及第二果。四超中二取初．後果。此論第二類。及雜集論第十三說。然今此論但舉二類略無中二。何以故。辨漸．頓斷。以超前二見必頓斷。餘未伏修必漸斷故。與次第同所以不說。超中二果是頓斷修。與彼餘別是故別說。准此道理若已曾伏三品入見道者。亦是次第非能頓超。雜集論說設少離欲亦漸次攝故 問倍離．全離二種性人。為先種殖順決擇分。為未起耶。為即此生入於見道。為更生耶 答雖未見文今以義准。此等曾種順決擇善分。逢外道緣。或先習力能倍全離。迴心趣小即於此生入於見諦。何以故。若許經生方入見諦。若全離欲不退上定。命終生色不得入見。若倍離欲經生。即退已伏煩惱重引現前。入見道時何能隨斷。如餘不伏入見諦故。若未曾起順決擇分。不可迴心現即入見。無有一生修即入聖。要三生等方入聖故。然經論中不說先起決擇分等是隱略故 問此論何故不說超初及第二果 答略顯漸頓斷煩惱別。不具分別得果差別 問超初二果先所伏惑。何時能斷。何位得果 答准雜集說。於見道中第十六心隨得二果。准此論第九。十六心等是相見道。非實斷惑。依真假說放法真見。故在真見與見斷惑一時同斷。不勞異說 問獨覺之中有部行．麟角。准瑜伽三十四。與雜集論第十三同。然瑜伽云。云何獨覺道。謂由三相。一類安住獨覺種姓。經於百劫值佛出世。親近。承事。乃至如是名為初獨覺道。復有一類值佛出世。親近善士聞法作意。於先未起順決擇分引發令起。謂煥．頂．忍。而無力能即於此生證法現觀。乃至云。於當來世能證法現觀得沙門果。是名第二獨覺道。此當雜集或先已起順決擇分。此通本來是獨覺種定姓之人。及不定姓聲聞種姓。起順決擇未至上忍但至中．下。若至上忍。唯一剎那入第一法。即能證得法現觀故。是聲聞攝。非獨覺乘。復有一類。值佛出世。親近善士。聞法作意證法現觀得沙門果。而無力能畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。復修蘊善巧等。乃至云。依出世道於當來世畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。此是雜集先已得果。准此文意。言值佛者。有佛教法從他聽聞亦名值佛。雖有佛教無人傳說名無佛世。不爾但取佛自在世名為值佛。若佛滅已正．像等法亦名無佛。便無佛滅得聲聞果 總成勝出。何以故。瑜伽．雜集俱云後二名獨勝部行 問何以得知。雖有佛教無人傳說亦名無佛 答龍宮．天藏像末之後佛法豈無。以此

准知。雖有佛教但天上人間無弘傳已方名無佛 問修習聲聞順決擇已迴作獨覺。為更修習獨覺乘中順解脫。為即至彼順決擇 答有二釋。一云隨在聲聞惑煖．頂．忍。何位迴趣即是獨覺煖．頂．忍位。以所斷證皆悉同故。不爾得果方作獨覺。豈更修彼資糧．加行。一云更修獨覺資糧．加行。證斷雖同修行有別。三．四生修有遠近故。不爾二生修彼聲聞順決擇已。即於後生成獨覺耶。不同得果始迴作者。已斷惑故。得現觀故。未見文斷取捨任情 問先修聲聞順決擇已迴作獨覺。更得百劫修行練根為麟角不 答有二釋。一云不得。此迴趣者必不定姓。是鈍根故。又復瑜伽．雜集俱云此類是部行故 若爾何故雜集論云。餘生順決擇分。為趣大乘及獨覺乘許更生故 答以若此生得即聲聞果。猶更餘生方成獨覺。非謂得許經多劫修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准知。雖有佛教但天上人間無弘傳已方名無佛 問修習聲聞順決擇已迴作獨覺。為更修習獨覺乘中順解脫。為即至彼順決擇 答有二釋。一云隨在聲聞惑煖．頂．忍。何位迴趣即是獨覺煖．頂．忍位。以所斷證皆悉同故。不爾得果方作獨覺。豈更修彼資糧．加行。一云更修獨覺資糧．加行。證斷雖同修行有別。三．四生修有遠近故。不爾二生修彼聲聞順決擇已。即於後生成獨覺耶。不同得果始迴作者。已斷惑故。得現觀故。未見文斷取捨任情 問先修聲聞順決擇已迴作獨覺。更得百劫修行練根為麟角不 答有二釋。一云不得。此迴趣者必不定姓。是鈍根故。又復瑜伽．雜集俱云此類是部行故 若爾何故雜集論云。餘生順決擇分。為趣大乘及獨覺乘許更生故 答以若此生得即聲聞果。猶更餘生方成獨覺。非謂得許經多劫修。

若爾迴心趣大乘者豈不多劫 答迴趣獨覺是鈍根性。趣大乘者望彼為利。根性別故得多劫 一云准彼論文云。或未起順決擇分。或未得果。得成麟角。准此若在聲聞順決擇分迴趣獨覺。是未得果。亦得百劫修行練根說餘生故。如趣無上大菩提者得多劫修。然但說成部行類者。據從此已迴作獨覺不練根者 若爾何須云在決擇趣獨覺者方成部行。同順解脫俱得百劫。二位齊故 答在資糧位有未定生百劫練根。理即無難。在順決擇已定生時。去諦觀近。據難偏說 問從凡趣入獨覺見道及起修道斷惑如何 答隨彼練根及不練根。俱先世道伏無所有。入見頓斷。唯非想地九品別斷得成獨覺。大乘未見正文。准有部說。必無出見八十一品斷修惑者。以利根故。不制果故 有義修惑見道滿已。八十一品各各別斷。然不出觀不止息故。故不立果。二說前勝。以性利根非漸次斷 問如得初果出無佛世作獨覺者。斷修如何 答隨前三果准瑜伽說。必更修習諸善巧觀。隨所未斷。或復頓斷如頓出離。或不出觀次第漸斷。以更不取聲聞果故。若阿羅漢出無佛世。但修善巧斷餘習氣練根成勝。無惑可斷。然瑜伽三十四云。又彼一切應知本來一向趣寂者。據不逢佛一類者說。除麟角喻餘若逢佛成不定姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾迴心趣大乘者豈不多劫 答迴趣獨覺是鈍根性。趣大乘者望彼為利。根性別故得多劫 一云准彼論文云。或未起順決擇分。或未得果。得成麟角。准此若在聲聞順決擇分迴趣獨覺。是未得果。亦得百劫修行練根說餘生故。如趣無上大菩提者得多劫修。然但說成部行類者。據從此已迴作獨覺不練根者 若爾何須云在決擇趣獨覺者方成部行。同順解脫俱得百劫。二位齊故 答在資糧位有未定生百劫練根。理即無難。在順決擇已定生時。去諦觀近。據難偏說 問從凡趣入獨覺見道及起修道斷惑如何 答隨彼練根及不練根。俱先世道伏無所有。入見頓斷。唯非想地九品別斷得成獨覺。大乘未見正文。准有部說。必無出見八十一品斷修惑者。以利根故。不制果故 有義修惑見道滿已。八十一品各各別斷。然不出觀不止息故。故不立果。二說前勝。以性利根非漸次斷 問如得初果出無佛世作獨覺者。斷修如何 答隨前三果准瑜伽說。必更修習諸善巧觀。隨所未斷。或復頓斷如頓出離。或不出觀次第漸斷。以更不取聲聞果故。若阿羅漢出無佛世。但修善巧斷餘習氣練根成勝。無惑可斷。然瑜伽三十四云。又彼一切應知本來一向趣寂者。據不逢佛一類者說。除麟角喻餘若逢佛成不定姓。

論。加行等四剎那剎那等者。具釋如疏。今者略以九門料簡。一出體。二釋名。三作用。四依界地。五漏無漏。六攝對治。七約修辨。八四差別。九因果殊。言出體者。一剋性體。通世出世間智為四道體。故瑜伽六十九云。又修此智略有四道。一加行等。二引發體通戒．定．惠。三相應體通諸無漏加行．根本．後所得智及有漏中諸方便善心．心所法以此四道通漏．無漏故。諸餘出體略而不辨 二釋名者。於諸所斷加功用力順趣能斷名為加行。或順趣斷性亦名加行。非此加行不求證理。且據趣求能斷道說。故瑜伽六十九云。於一切地修道所斷耎中．上等九品煩惱。隨其品數各各差別。能隨順斷是名初道。雜集第九云。謂由此道能捨煩惱。意云。由此加行能令現行煩惱不起名為捨離。或據修道修加行時。亦能少分伏除麁重名為捨離。非是正斷所斷煩惱得捨離名。此據別起四道而說。若約相望。雖復加行亦能正斷。不以加義名為無聞。望義別故。道者通履義。加行即道。持業釋也。言無間道者。二義無間。一觀理無間。不同加行猶帶相故。二斷惑無間。不同加行猶未正斷有此後間。瑜伽．雜集皆且據後一義而釋。故六十九云能無間斷是第二道。雜集第九云。謂由此道無間永斷令無所餘。無間即道。若有漏道能無間伏。皆持業釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。加行等四剎那剎那等者。具釋如疏。今者略以九門料簡。一出體。二釋名。三作用。四依界地。五漏無漏。六攝對治。七約修辨。八四差別。九因果殊。言出體者。一剋性體。通世出世間智為四道體。故瑜伽六十九云。又修此智略有四道。一加行等。二引發體通戒．定．惠。三相應體通諸無漏加行．根本．後所得智及有漏中諸方便善心．心所法以此四道通漏．無漏故。諸餘出體略而不辨 二釋名者。於諸所斷加功用力順趣能斷名為加行。或順趣斷性亦名加行。非此加行不求證理。且據趣求能斷道說。故瑜伽六十九云。於一切地修道所斷耎中．上等九品煩惱。隨其品數各各差別。能隨順斷是名初道。雜集第九云。謂由此道能捨煩惱。意云。由此加行能令現行煩惱不起名為捨離。或據修道修加行時。亦能少分伏除麁重名為捨離。非是正斷所斷煩惱得捨離名。此據別起四道而說。若約相望。雖復加行亦能正斷。不以加義名為無聞。望義別故。道者通履義。加行即道。持業釋也。言無間道者。二義無間。一觀理無間。不同加行猶帶相故。二斷惑無間。不同加行猶未正斷有此後間。瑜伽．雜集皆且據後一義而釋。故六十九云能無間斷是第二道。雜集第九云。謂由此道無間永斷令無所餘。無間即道。若有漏道能無間伏。皆持業釋。

解脫道者。解脫有二。一能解脫體得自在。即離繫縛。如八解脫。今此解脫亦復如是。能除麁重得解脫名。二所顯理名為解脫。自性離縛名為解脫。昔來惑障智不能證。今除惑已智方能證。解脫是理。道者是智。故雜集第九云。謂由此道證斷煩惱所得解脫。若依前解亦是持業。論多依後。即是依主。解脫之道。何故如是。為簡無漏勝進道故。依主為名 若爾有漏何名解脫 答亦通能得擇．非擇滅。以所伏惑有永．暫故 言勝進道者。勝謂殊勝。進謂昇進。故雜集第九云。或復進入餘勝品定。諸如是等名勝進道。亦持業也 或望前為勝。趣後為進。勝進即道。雜集第九。為斷此品後餘煩惱。所有加行．無間．解脫道望此品是勝進故。名勝進道 三作用者。謂諸世間及出世間諸有所修。或為斷染。或為證理及勝功德。皆因四道能得成滿。若據前後相望四道。四道俱能斷惑證理起勝功德。若據別起四道有殊。且約斷惑加行有伏煩惱之能。無間有正斷惑之用。解脫能證所得滅。勝進能有進斷餘功。證理起德准義可知 四依界地。五漏無漏。並如疏辨。疏云有頂有解脫道類名解脫亦有。非次無間後之解脫者。解云道類名解脫者。非無間後解脫。是此類故。如容豫時重緣先時所得解脫。非次無間後之解脫者。若是證真無間後之解脫。亦親證理。此有頂解脫次此無間後即起之者。如無學身中餘時所起之者。非次第也 今又助解。如六行伏依近分定皆具四道。根本地中修八解脫亦通有漏。依有頂地無漏四道斷惑者無。修八解脫第七第八皆依彼地許有四道。此亦何失。諸處但說為斷惑故修四道者。且約一義。非謂修餘不有四道。六十九云。第一有中所有諸智。皆俗智攝者。據初學者。設久學者約不親證真如理說。何以得知。彼云但作非想非非想行。出世作意有想諸定所攝受故。既云出世作意。明通無漏。又復遊觀無漏極成。又彼地心亦緣真如。准前第十二。入滅盡定有二方便。一緣非想非非想入。一緣無相界相入。故知論云但作非想非非想者不盡理說 六攝對治者。准雜集第九云。由具四種對治故名對治修。謂厭患對治．斷對治．持對治．遠分對治。見有漏過患如病癕等名厭患。欣斷正斷諸煩惱故名斷對治。即加行．無間二道所攝。據實厭患亦是加行。以遠近別。近無間道之加行者得加行名。攝斷對治任持斷得名持對治。雖大乘宗不別立得。即於現行能證彼斷。以體持用。用即是得。明．闇相違亦名對治。或持所得。即是真對治性。即解脫道攝。由解脫道證對治性名持對治。令先所斷煩惱轉遠離故名遠分對治。勝進道攝 七約修辨者。雜集第九有四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道者。解脫有二。一能解脫體得自在。即離繫縛。如八解脫。今此解脫亦復如是。能除麁重得解脫名。二所顯理名為解脫。自性離縛名為解脫。昔來惑障智不能證。今除惑已智方能證。解脫是理。道者是智。故雜集第九云。謂由此道證斷煩惱所得解脫。若依前解亦是持業。論多依後。即是依主。解脫之道。何故如是。為簡無漏勝進道故。依主為名 若爾有漏何名解脫 答亦通能得擇．非擇滅。以所伏惑有永．暫故 言勝進道者。勝謂殊勝。進謂昇進。故雜集第九云。或復進入餘勝品定。諸如是等名勝進道。亦持業也 或望前為勝。趣後為進。勝進即道。雜集第九。為斷此品後餘煩惱。所有加行．無間．解脫道望此品是勝進故。名勝進道 三作用者。謂諸世間及出世間諸有所修。或為斷染。或為證理及勝功德。皆因四道能得成滿。若據前後相望四道。四道俱能斷惑證理起勝功德。若據別起四道有殊。且約斷惑加行有伏煩惱之能。無間有正斷惑之用。解脫能證所得滅。勝進能有進斷餘功。證理起德准義可知 四依界地。五漏無漏。並如疏辨。疏云有頂有解脫道類名解脫亦有。非次無間後之解脫者。解云道類名解脫者。非無間後解脫。是此類故。如容豫時重緣先時所得解脫。非次無間後之解脫者。若是證真無間後之解脫。亦親證理。此有頂解脫次此無間後即起之者。如無學身中餘時所起之者。非次第也 今又助解。如六行伏依近分定皆具四道。根本地中修八解脫亦通有漏。依有頂地無漏四道斷惑者無。修八解脫第七第八皆依彼地許有四道。此亦何失。諸處但說為斷惑故修四道者。且約一義。非謂修餘不有四道。六十九云。第一有中所有諸智。皆俗智攝者。據初學者。設久學者約不親證真如理說。何以得知。彼云但作非想非非想行。出世作意有想諸定所攝受故。既云出世作意。明通無漏。又復遊觀無漏極成。又彼地心亦緣真如。准前第十二。入滅盡定有二方便。一緣非想非非想入。一緣無相界相入。故知論云但作非想非非想者不盡理說 六攝對治者。准雜集第九云。由具四種對治故名對治修。謂厭患對治．斷對治．持對治．遠分對治。見有漏過患如病癕等名厭患。欣斷正斷諸煩惱故名斷對治。即加行．無間二道所攝。據實厭患亦是加行。以遠近別。近無間道之加行者得加行名。攝斷對治任持斷得名持對治。雖大乘宗不別立得。即於現行能證彼斷。以體持用。用即是得。明．闇相違亦名對治。或持所得。即是真對治性。即解脫道攝。由解脫道證對治性名持對治。令先所斷煩惱轉遠離故名遠分對治。勝進道攝 七約修辨者。雜集第九有四

種修。謂得修．習修．除去修．對治修。彼論自為二復次釋。文雖但配一對治修。以理而說具攝四修。加行．勝進二。各攝得及除去修。令無間道種子增故。修加行時能伏現故。故彼論釋得修云。為得故修。釋除去修云。由此修力除去現行位諸不善法。無間．解脫攝習．對治。彼論釋云。由此修力數習已得諸善法故。對治未來諸不善法。令成不生法故。或一一道各具攝四。亦復不違 八四道差別者。若望前後相望剎那具四。據義有別。體即不殊。若據別起四別行相。如出體辨。然唯無漏可約剎那各具四道。剎那剎那可斷惑故。非有漏道 九因果有殊者。在二乘位因果皆四。然除麟角及俱解脫定姓之者。不趣大故。自乘滿故。但起解脫。部行．惠勝定．不定姓俱各起四。決定種姓自乘勝德未成滿故。或但起二。解脫．勝進。不定種姓迴趣大故。大乘因位八地已前具二四道。八地已上起無漏四。若在佛位有後二道。證先所得故。望因勝進。非自果位 問五地之中作四諦觀。云何證得無差別如 答雖作四諦觀而不言唯。通八諦觀而復壞緣。不以真如別屬諦故。知理通故。不如小乘定執觀故。證無別如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種修。謂得修．習修．除去修．對治修。彼論自為二復次釋。文雖但配一對治修。以理而說具攝四修。加行．勝進二。各攝得及除去修。令無間道種子增故。修加行時能伏現故。故彼論釋得修云。為得故修。釋除去修云。由此修力除去現行位諸不善法。無間．解脫攝習．對治。彼論釋云。由此修力數習已得諸善法故。對治未來諸不善法。令成不生法故。或一一道各具攝四。亦復不違 八四道差別者。若望前後相望剎那具四。據義有別。體即不殊。若據別起四別行相。如出體辨。然唯無漏可約剎那各具四道。剎那剎那可斷惑故。非有漏道 九因果有殊者。在二乘位因果皆四。然除麟角及俱解脫定姓之者。不趣大故。自乘滿故。但起解脫。部行．惠勝定．不定姓俱各起四。決定種姓自乘勝德未成滿故。或但起二。解脫．勝進。不定種姓迴趣大故。大乘因位八地已前具二四道。八地已上起無漏四。若在佛位有後二道。證先所得故。望因勝進。非自果位 問五地之中作四諦觀。云何證得無差別如 答雖作四諦觀而不言唯。通八諦觀而復壞緣。不以真如別屬諦故。知理通故。不如小乘定執觀故。證無別如。

釋所棄捨。於中二釋。一約轉齊。本有無漏種子三品。如加行位下品種增生初見道無分別智。即此現行無漏有力資中品種令能生現。亦令自種轉成中品名為轉齊 又解由中品種生現行已。資下品種轉成中品。與本有種中品之者。及新熏生亦為中品。與能生自本有之種。三合生一後念現行。或各別生。俱許無妨。中上品生轉齊亦爾 言轉滅者。即本有種唯有一个。加行位中名為下品。入見已去能生現行。現行熏種即成中品。并有力能令本種子生後中品。下品即滅名為轉滅。不同轉齊令生自種亦成中品。故名轉滅 或雖本有三品種子。中品生已下品不生。亦不能生後念中品。新生中品但由現能 若爾即違雜集論說行習修文。彼許初習自．下地中種子增故。不可唯說但中上增不通下品。無別目故。違比量故。准此即應三品各一。但令本種生後中品。即下品種生現行者自體不增 若爾既許下品種在。何名轉滅。若以不生即名為滅。豈諸種子皆定生現。准此道理轉齊應勝 若爾即應轉二乘種成大乘性。以轉齊故。若云類別不轉下．中二乘種姓為菩薩性。亦應菩薩三品種殊。不轉下中成中上品 答乘性別故。不轉二乘成菩種姓。下中上三同菩薩姓。故可轉令成中上品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋所棄捨。於中二釋。一約轉齊。本有無漏種子三品。如加行位下品種增生初見道無分別智。即此現行無漏有力資中品種令能生現。亦令自種轉成中品名為轉齊 又解由中品種生現行已。資下品種轉成中品。與本有種中品之者。及新熏生亦為中品。與能生自本有之種。三合生一後念現行。或各別生。俱許無妨。中上品生轉齊亦爾 言轉滅者。即本有種唯有一个。加行位中名為下品。入見已去能生現行。現行熏種即成中品。并有力能令本種子生後中品。下品即滅名為轉滅。不同轉齊令生自種亦成中品。故名轉滅 或雖本有三品種子。中品生已下品不生。亦不能生後念中品。新生中品但由現能 若爾即違雜集論說行習修文。彼許初習自．下地中種子增故。不可唯說但中上增不通下品。無別目故。違比量故。准此即應三品各一。但令本種生後中品。即下品種生現行者自體不增 若爾既許下品種在。何名轉滅。若以不生即名為滅。豈諸種子皆定生現。准此道理轉齊應勝 若爾即應轉二乘種成大乘性。以轉齊故。若云類別不轉下．中二乘種姓為菩薩性。亦應菩薩三品種殊。不轉下中成中上品 答乘性別故。不轉二乘成菩種姓。下中上三同菩薩姓。故可轉令成中上品。

論。菩薩應無生死法故者。此意應無變易生死。非此無生死即難令無生滅之法。生者皆死一向記故。古德有云。解脫道後即無生滅。得別真常諸相好身永不遷謝。又云空如來藏即是真如。具足熏已生常身者。如惠日論破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。菩薩應無生死法故者。此意應無變易生死。非此無生死即難令無生滅之法。生者皆死一向記故。古德有云。解脫道後即無生滅。得別真常諸相好身永不遷謝。又云空如來藏即是真如。具足熏已生常身者。如惠日論破。

論。二所棄捨等者。本釋如疏 西明二解。一云但捨二乘無漏。對菩薩故名劣無漏。二云二乘無漏及菩薩因位未圓無漏亦名為劣。三藏意取初說為正。餘及要集皆同有釋 今謂。不唯二乘名劣。菩薩因位亦劣所收。若不名劣因果何別。何故論云金剛喻定引極圓明純淨本識。又第二師云。住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。由此故知。因位無漏亦名為劣。不爾論文應有簡別。漸悟菩薩捨劣無漏。頓悟菩薩無劣無漏故。又因不捨豈得成佛。不捨金剛喻定無間道耶 又雜集第十四云。於諸現觀位證得後後勝品道時。捨前所得下劣品道。故知得佛捨劣因位。言捨之者非是全捨。但是轉齊。又二乘者即是轉滅。二俱名捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。二所棄捨等者。本釋如疏 西明二解。一云但捨二乘無漏。對菩薩故名劣無漏。二云二乘無漏及菩薩因位未圓無漏亦名為劣。三藏意取初說為正。餘及要集皆同有釋 今謂。不唯二乘名劣。菩薩因位亦劣所收。若不名劣因果何別。何故論云金剛喻定引極圓明純淨本識。又第二師云。住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。由此故知。因位無漏亦名為劣。不爾論文應有簡別。漸悟菩薩捨劣無漏。頓悟菩薩無劣無漏故。又因不捨豈得成佛。不捨金剛喻定無間道耶 又雜集第十四云。於諸現觀位證得後後勝品道時。捨前所得下劣品道。故知得佛捨劣因位。言捨之者非是全捨。但是轉齊。又二乘者即是轉滅。二俱名捨。

論。釋涅槃。本疏解自性涅槃體相真如理。即七如中實相真如 有釋即云。是一切法通相真如 今謂不爾。真如無二。豈有一切法別相真如。又七如中說有實相。不說通相。據何得知通相為體 又解涅槃經第二說三事涅槃有二解。一約理。二約三體。西明一向解彼經意。唯取於理舉能成智。取所顯理為其自性 今謂通二攝義圓備。何以故。如餘處言菩提．菩提斷俱名為菩提。故知涅槃亦通相．性。不爾何故言摩訶般若．解脫．法身名大涅槃。若取所顯應但言如來法身名大涅槃。眾功所顯故。又若唯取所顯理為體。何得說言三事不一異名大般涅槃。既不唯說法身為涅槃故。相．性合方名為大故。法華經論云。唯有如來證大菩提究竟滿足一切智惠名大涅槃。又顯異二乘得無餘依無諸德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。釋涅槃。本疏解自性涅槃體相真如理。即七如中實相真如 有釋即云。是一切法通相真如 今謂不爾。真如無二。豈有一切法別相真如。又七如中說有實相。不說通相。據何得知通相為體 又解涅槃經第二說三事涅槃有二解。一約理。二約三體。西明一向解彼經意。唯取於理舉能成智。取所顯理為其自性 今謂通二攝義圓備。何以故。如餘處言菩提．菩提斷俱名為菩提。故知涅槃亦通相．性。不爾何故言摩訶般若．解脫．法身名大涅槃。若取所顯應但言如來法身名大涅槃。眾功所顯故。又若唯取所顯理為體。何得說言三事不一異名大般涅槃。既不唯說法身為涅槃故。相．性合方名為大故。法華經論云。唯有如來證大菩提究竟滿足一切智惠名大涅槃。又顯異二乘得無餘依無諸德故。

論。明四涅槃得人之中。本解如疏 然要集等不許菩薩有無住處。若許有者。論應言二乘無學容有四種。何故但言容有前三 今謂非難。二乘無學容有前三。據定性說。若不定性。迴心已去即名菩薩。非二乘故。不說二乘容有四種。若入初地得無住處。分非圓得。具悲．智故。證得生死．涅槃無差別如故。廣如前辨 如來具四明有有餘。論中二釋。本解如疏 有解云。依金光明第一。依應化身說有餘故 有云。同有解 要集云。有解為勝 今謂此同本疏。金光經云依應化身。即此論初解有似苦依王宮生身。智者應知。若云引證故說為勝者。此義極成。何煩引證。處處皆說化非真故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。明四涅槃得人之中。本解如疏 然要集等不許菩薩有無住處。若許有者。論應言二乘無學容有四種。何故但言容有前三 今謂非難。二乘無學容有前三。據定性說。若不定性。迴心已去即名菩薩。非二乘故。不說二乘容有四種。若入初地得無住處。分非圓得。具悲．智故。證得生死．涅槃無差別如故。廣如前辨 如來具四明有有餘。論中二釋。本解如疏 有解云。依金光明第一。依應化身說有餘故 有云。同有解 要集云。有解為勝 今謂此同本疏。金光經云依應化身。即此論初解有似苦依王宮生身。智者應知。若云引證故說為勝者。此義極成。何煩引證。處處皆說化非真故。

出涅槃體。諸部差別。大乘具四。餘部但二。然餘．無餘薩婆多師體雖無別俱擇滅為體。然體有多。隨有漏法各一擇滅故。大乘依一真如假立。經部無體。但苦因滅處名有餘依。苦果滅處名為無餘。皆是假立。不說有體。無為亦爾。然有餘．無餘俱擇滅攝。本疏釋云。中二擇滅攝。斷縛得故。所依縛盡初得果時名為擇滅。所依後無方顯涅槃。後依無時由前擇力 要集云。大乘聖道斷煩惱故。所證擇滅名有餘依。煩惱因滅苦果任運滅位別得擇滅。遠由擇力而滅依故。故次下云。中二擇滅攝。然入無餘無別無間．解脫道也 今謂不爾。既云煩惱因滅苦果任運滅位。云何別得擇滅。自不許有無間．解脫。又佛地論云。菩薩初證如來地時。頓證二種大涅槃界。准此二乘初得無學。亦應頓證二種涅槃。由此應依本疏為勝。若云雖不別起無間．解脫。由前智故此後斷滅名為擇滅。何不許前正斷障時已得二種。無餘後顯故是擇滅。若云菩薩證如來地時。捨有漏故得二涅槃。二乘苦在不得無餘。故後時得者。後既任運諸苦不生。應非擇滅。同黃門等見惑因盡。彼任運滅得非擇故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出涅槃體。諸部差別。大乘具四。餘部但二。然餘．無餘薩婆多師體雖無別俱擇滅為體。然體有多。隨有漏法各一擇滅故。大乘依一真如假立。經部無體。但苦因滅處名有餘依。苦果滅處名為無餘。皆是假立。不說有體。無為亦爾。然有餘．無餘俱擇滅攝。本疏釋云。中二擇滅攝。斷縛得故。所依縛盡初得果時名為擇滅。所依後無方顯涅槃。後依無時由前擇力 要集云。大乘聖道斷煩惱故。所證擇滅名有餘依。煩惱因滅苦果任運滅位別得擇滅。遠由擇力而滅依故。故次下云。中二擇滅攝。然入無餘無別無間．解脫道也 今謂不爾。既云煩惱因滅苦果任運滅位。云何別得擇滅。自不許有無間．解脫。又佛地論云。菩薩初證如來地時。頓證二種大涅槃界。准此二乘初得無學。亦應頓證二種涅槃。由此應依本疏為勝。若云雖不別起無間．解脫。由前智故此後斷滅名為擇滅。何不許前正斷障時已得二種。無餘後顯故是擇滅。若云菩薩證如來地時。捨有漏故得二涅槃。二乘苦在不得無餘。故後時得者。後既任運諸苦不生。應非擇滅。同黃門等見惑因盡。彼任運滅得非擇故。

論。大圓鏡智相應心品。本釋如疏 西明云。從喻為名。然云鏡智即用相應智品為體 要集等云。或淨第八亦名為智。從喻相應名圓鏡智。是有財釋。又云。或智用增。即別境惠名圓鏡智。或依主。或持業。餘心．心所或是有財。或依主釋。所變種現唯有財釋 今謂本釋但是總釋圓鏡智名。圓鏡雖喻。六釋之中無從喻釋。然智及識諸相應品亦總名智。智相應故。圓鏡即智。並持業釋。除種及相定道戒等。不能現生身等影故。現雖種生。現望於種。現非種影。但由現智變帶生故名之為智。如說識言識自相故等。然別解五法得智名者。心．心所法相應法故。隣近得名。不相應等依相應釋。即非名隣近者。亦通隣近。故下云如是四智相應心品。雖言各有二十二法能變．所變種．現俱生。而智用增。以智名顯。故餘名智皆隣近釋 然無為名智。或隣近名。或有財釋。寶性論中。云由此有趣及涅槃故。得名有財。然正解者是依主釋。智之性故。不可相應名為鏡智。從有財釋智非能有。鏡非所有故。若云識及餘所有惠俱故名有財者。亦不應理。不為餘所有此智故。現相應故。是隣近釋。如四念住。若淨第八名為智者。亦同念住正是隣近。不通依主。依．所依定故。此下文云。識為主故。雖果智強不名為主。設依主言不同能．所依。以識依智應名智識。如眼識等。既不如是。明非依主 若別境惠名圓智者。亦非依主。主非智故。此別境惠是智自相故。但持業名 然諸經論說不同者。各據一義。如佛地論云諸如來第八淨識。能現能生智等影像如大圓鏡者。據親能生實身．土影。相應智等杖彼變故。非持種故。但說淨識不說心所。若據質．相．假．實合說。通諸心所亦能現生諸相分影。佛地第四云淨識者據前義。今此論中假．實合論。總出體故。是總說故。論下結云。此四智品攝功德盡。唯除無為。說生得故。性．相別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。大圓鏡智相應心品。本釋如疏 西明云。從喻為名。然云鏡智即用相應智品為體 要集等云。或淨第八亦名為智。從喻相應名圓鏡智。是有財釋。又云。或智用增。即別境惠名圓鏡智。或依主。或持業。餘心．心所或是有財。或依主釋。所變種現唯有財釋 今謂本釋但是總釋圓鏡智名。圓鏡雖喻。六釋之中無從喻釋。然智及識諸相應品亦總名智。智相應故。圓鏡即智。並持業釋。除種及相定道戒等。不能現生身等影故。現雖種生。現望於種。現非種影。但由現智變帶生故名之為智。如說識言識自相故等。然別解五法得智名者。心．心所法相應法故。隣近得名。不相應等依相應釋。即非名隣近者。亦通隣近。故下云如是四智相應心品。雖言各有二十二法能變．所變種．現俱生。而智用增。以智名顯。故餘名智皆隣近釋 然無為名智。或隣近名。或有財釋。寶性論中。云由此有趣及涅槃故。得名有財。然正解者是依主釋。智之性故。不可相應名為鏡智。從有財釋智非能有。鏡非所有故。若云識及餘所有惠俱故名有財者。亦不應理。不為餘所有此智故。現相應故。是隣近釋。如四念住。若淨第八名為智者。亦同念住正是隣近。不通依主。依．所依定故。此下文云。識為主故。雖果智強不名為主。設依主言不同能．所依。以識依智應名智識。如眼識等。既不如是。明非依主 若別境惠名圓智者。亦非依主。主非智故。此別境惠是智自相故。但持業名 然諸經論說不同者。各據一義。如佛地論云諸如來第八淨識。能現能生智等影像如大圓鏡者。據親能生實身．土影。相應智等杖彼變故。非持種故。但說淨識不說心所。若據質．相．假．實合說。通諸心所亦能現生諸相分影。佛地第四云淨識者據前義。今此論中假．實合論。總出體故。是總說故。論下結云。此四智品攝功德盡。唯除無為。說生得故。性．相別故。

論。平等性智。本釋真如名平等性。智緣於此云平等性智 西明云。謂有情平等。莊嚴論名眾生平等智 今謂本釋是盡理。言餘眾生平等者。由何能緣眾生平等。意由智證真如平等。是一切法平等性故。故能緣生而為平等。又復說言平等性智故。不但言平等智故。眾生不是平等之性。又經云非不見真如而能了諸行故。佛地論云。先通達真法界時。得諸有情平等心等。不障平等性智通緣性相。但正釋名不唯約有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。平等性智。本釋真如名平等性。智緣於此云平等性智 西明云。謂有情平等。莊嚴論名眾生平等智 今謂本釋是盡理。言餘眾生平等者。由何能緣眾生平等。意由智證真如平等。是一切法平等性故。故能緣生而為平等。又復說言平等性智故。不但言平等智故。眾生不是平等之性。又經云非不見真如而能了諸行故。佛地論云。先通達真法界時。得諸有情平等心等。不障平等性智通緣性相。但正釋名不唯約有情。

釋轉識得智中。大莊嚴論轉第六識得成事智。轉五識得妙觀察智。此論相違。如何會釋 答本有二解 一云莊嚴不依次說。非言轉六得成事智。故不相違 二疏外別解云。莊嚴論中據第六識能作神通等諸成業云得事智。五識因位麁不觀察。果位方能云得觀察。故亦不違。無性兩釋。各隨一義不違二論。然佛地論破轉五識得觀察智。云說法斷疑非五識能者。是破別師。非破莊嚴。如理門論破古因明言。諸師異釋。繁不具敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋轉識得智中。大莊嚴論轉第六識得成事智。轉五識得妙觀察智。此論相違。如何會釋 答本有二解 一云莊嚴不依次說。非言轉六得成事智。故不相違 二疏外別解云。莊嚴論中據第六識能作神通等諸成業云得事智。五識因位麁不觀察。果位方能云得觀察。故亦不違。無性兩釋。各隨一義不違二論。然佛地論破轉五識得觀察智。云說法斷疑非五識能者。是破別師。非破莊嚴。如理門論破古因明言。諸師異釋。繁不具敘。

論。金剛喻定無所熏識等者。要集云。由現行多聞能熏力故。法爾種子增長勝用。故下文云此四種姓雖皆本有。而要熏發方得現行。因位漸增果位圓滿等。今謂。此判見道可爾。以見道前無現無漏熏起新種。至修道已有現能熏熏得新種。若言及其成佛法爾種生 又云由此道理現熏等種。種生勝現。由現力故劣種成勝。謂金剛位種體雖具。其用未成勝。至佛果位前念類種生勝解脫現行果道。由此道力彼能生種亦成最勝。故言轉齊者 理即不爾。護法宗意新熏．本種俱許生現。如何生果新獨不生唯本有起。鏡智．成事因無現智而為能熏。由他現資唯本有起。理即實爾。平等．妙觀唯本種起。理即不可。若云金剛無間現行既劣。如何熏種即得成勝。故本有生者 此亦不爾。本種既劣。如何能生勝現解脫。既許劣種能生勝現。如何不許劣現能熏生勝種子。又現能熏不生勝種。種非能熏。生勝現行道理不可。又能熏義至果不增。現勝解脫增其本種。即果猶增故不應理由此應信。金剛無間現行雖劣能熏勝種。并令本種功能亦增。圓鏡．成事唯本種生。妙觀．平等本．新合起可應正理。轉齊．轉滅義如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。金剛喻定無所熏識等者。要集云。由現行多聞能熏力故。法爾種子增長勝用。故下文云此四種姓雖皆本有。而要熏發方得現行。因位漸增果位圓滿等。今謂。此判見道可爾。以見道前無現無漏熏起新種。至修道已有現能熏熏得新種。若言及其成佛法爾種生 又云由此道理現熏等種。種生勝現。由現力故劣種成勝。謂金剛位種體雖具。其用未成勝。至佛果位前念類種生勝解脫現行果道。由此道力彼能生種亦成最勝。故言轉齊者 理即不爾。護法宗意新熏．本種俱許生現。如何生果新獨不生唯本有起。鏡智．成事因無現智而為能熏。由他現資唯本有起。理即實爾。平等．妙觀唯本種起。理即不可。若云金剛無間現行既劣。如何熏種即得成勝。故本有生者 此亦不爾。本種既劣。如何能生勝現解脫。既許劣種能生勝現。如何不許劣現能熏生勝種子。又現能熏不生勝種。種非能熏。生勝現行道理不可。又能熏義至果不增。現勝解脫增其本種。即果猶增故不應理由此應信。金剛無間現行雖劣能熏勝種。并令本種功能亦增。圓鏡．成事唯本種生。妙觀．平等本．新合起可應正理。轉齊．轉滅義如前釋。

論。成事智而多間斷者。西明云。作意起故即有間斷 有解等云。緣多不具。又分別根作意方起故非恒續 要集云。必由作意。然是本願作意。非說佛果。謂由本願有情根熟即應現化。有情根熟非恒現。故作意事即斷 又云。由意識力五識得起。意識作意能起成事。任運應機無別作意。五識必依方得起故。謂所化根熟。任運作意能引五識。根熟不恒引彼五識有起無起。必依根．境故。云雖二種理甚難定 今謂。若以依根．境等方始得起。智既遍緣。緣何不具。但為佛果事智緣境不為希望五塵境起。但願度有情欲無滅故。以機不恒會互有所屬故多間斷。化地上菩薩平等．觀察二智能故不假事智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。成事智而多間斷者。西明云。作意起故即有間斷 有解等云。緣多不具。又分別根作意方起故非恒續 要集云。必由作意。然是本願作意。非說佛果。謂由本願有情根熟即應現化。有情根熟非恒現。故作意事即斷 又云。由意識力五識得起。意識作意能起成事。任運應機無別作意。五識必依方得起故。謂所化根熟。任運作意能引五識。根熟不恒引彼五識有起無起。必依根．境故。云雖二種理甚難定 今謂。若以依根．境等方始得起。智既遍緣。緣何不具。但為佛果事智緣境不為希望五塵境起。但願度有情欲無滅故。以機不恒會互有所屬故多間斷。化地上菩薩平等．觀察二智能故不假事智。

常無分別。要集云。相傳二釋。一云自性法身體凝然常。受用．變化皆是無常。一云三身皆凝然常。說無常者據化相故。二家皆廣道理成立。後斷云。上來二釋皆為應理 今謂必無二俱應理。互相違故。本說雖略以明理盡。應依攝論．金光明經．無上依經．楞伽經等。說報．化無常。以為盡理。經言常者經及論文皆自會訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無分別。要集云。相傳二釋。一云自性法身體凝然常。受用．變化皆是無常。一云三身皆凝然常。說無常者據化相故。二家皆廣道理成立。後斷云。上來二釋皆為應理 今謂必無二俱應理。互相違故。本說雖略以明理盡。應依攝論．金光明經．無上依經．楞伽經等。說報．化無常。以為盡理。經言常者經及論文皆自會訖。

論。同能變識俱善無漏等者。且第八識漏無漏分別。無漏能所緣俱無漏。純種生故。二三性分別。能所緣俱善。純種生故。約親相說 三界地繫不繫對。能所緣同不繫。亦約親相。如是諸識據因果位。諸門辨釋親疎能所緣准理可悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。同能變識俱善無漏等者。且第八識漏無漏分別。無漏能所緣俱無漏。純種生故。二三性分別。能所緣俱善。純種生故。約親相說 三界地繫不繫對。能所緣同不繫。亦約親相。如是諸識據因果位。諸門辨釋親疎能所緣准理可悉。

唯識深法義 非凡智所思 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯識深法義 非凡智所思

佛菩薩能知 今形量為失 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛菩薩能知 今形量為失