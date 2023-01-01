成唯識論了義燈卷第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第一(本)

淄洲大雲寺苾芻惠沼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淄洲大雲寺苾芻惠沼述

將釋此論四門分別。一論起所因。二明同異。三明歸在。四釋本文就初起因復分為四。一明部分之處。二明部分之年。三明部分所由。四明造論因．主 如來說教體一真如。平等利生實無差異。然隨根性悟解不同。漸．頓有殊說教為異。故法華云。雖一地所生一雨所潤。而諸草木生長各異。寶性論中猶如一河三獸渡水得淺深異。攝大乘論如一寶珠隨求雨異。無量義經常說一相。悟解不同得諸果異。故如來教隨機說別。初對外道等。說我為無談法為有。次對小乘。破執法有說法亦無。後令趣實方為顯說非空非有。故瑜伽釋云。諸有情類無始時來。於法實相無知僻執。起惑發業輪迴五趣。如來出世隨宜為說處中妙理。令諸有情了達諸法非空非有。遠離疑執起處中行。隨應滅障各自修滿。得三菩提證寂滅樂等 佛涅槃後大迦葉波。及婆師波。雖分二處結集三藏。然一百年中佛法一味。時有舶主之子名摩訶提婆 真諦三藏部執疏云阿踰闍國。慈恩法師宗輪疏云中天竺國 出家學道遍通三藏 然准部執．宗輪疏等。說其五事與慈恩法師瑜伽抄中說少有別。應大小乘說之各異。此具如彼三處所說 於百年外在波吒𮡗子城鷄園寺內 說此城由具如大唐西域傳及真諦部執疏說 十五日夜次。大天說戒經。說戒經了遂說五事頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。是名真佛教。耆年聖者咸不許之。即翻彼說第四句。云汝言非佛教因此小乘部分為二。諸聖者眾。遂以根本結集之時大迦葉波。以為其師云上坐部。大天徒侶以婆師波。為其所師。云大眾部。後二百年內。於大眾部復分成九。三百年內。於上坐部分成十一。如宗輪論并文殊所問般若具說。若部分緣由真諦三藏部執疏中一一廣說 昔者阿難將入涅槃念曰。佛記罽賓新云迦葉彌羅。當有比丘名末田提。於彼國土。流布法眼。即便法付末田尊者。欲此國中立寺弘法。此國有山四面高峻中間極廣．唯有一門。龍王所居中滿其水。尊者運通從空而下。向龍王言。意乞一坐具許地。龍王許之。便以通力令坐具寬侵水將盡。龍王從乞願留周迴十五里水為龍所居。因即立寺僧從既多淨人復眾。後僧漸少奴漸群強。自立為王。因號奴國。後此國王號迦葉利師。極甚敬信。每請眾徒入宮說法。中間諸部而共雜居。前後說法各各有異。王問所以。具說其由。王曰今者取誰部定。時迦延子依薩婆多造發智論以示於王。王可弘之(此上傳說未見正文)。依天親傳。佛滅度後三百年中。有阿羅漢名迦旃延子。母性迦旃延。從母為名。先於薩婆多部出家。本是中天竺人。後往罽賓國。罽賓國在西天竺。與五百阿羅漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此論四門分別。一論起所因。二明同異。三明歸在。四釋本文就初起因復分為四。一明部分之處。二明部分之年。三明部分所由。四明造論因．主 如來說教體一真如。平等利生實無差異。然隨根性悟解不同。漸．頓有殊說教為異。故法華云。雖一地所生一雨所潤。而諸草木生長各異。寶性論中猶如一河三獸渡水得淺深異。攝大乘論如一寶珠隨求雨異。無量義經常說一相。悟解不同得諸果異。故如來教隨機說別。初對外道等。說我為無談法為有。次對小乘。破執法有說法亦無。後令趣實方為顯說非空非有。故瑜伽釋云。諸有情類無始時來。於法實相無知僻執。起惑發業輪迴五趣。如來出世隨宜為說處中妙理。令諸有情了達諸法非空非有。遠離疑執起處中行。隨應滅障各自修滿。得三菩提證寂滅樂等 佛涅槃後大迦葉波。及婆師波。雖分二處結集三藏。然一百年中佛法一味。時有舶主之子名摩訶提婆 真諦三藏部執疏云阿踰闍國。慈恩法師宗輪疏云中天竺國 出家學道遍通三藏 然准部執．宗輪疏等。說其五事與慈恩法師瑜伽抄中說少有別。應大小乘說之各異。此具如彼三處所說 於百年外在波吒𮡗子城鷄園寺內 說此城由具如大唐西域傳及真諦部執疏說 十五日夜次。大天說戒經。說戒經了遂說五事頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。是名真佛教。耆年聖者咸不許之。即翻彼說第四句。云汝言非佛教因此小乘部分為二。諸聖者眾。遂以根本結集之時大迦葉波。以為其師云上坐部。大天徒侶以婆師波。為其所師。云大眾部。後二百年內。於大眾部復分成九。三百年內。於上坐部分成十一。如宗輪論并文殊所問般若具說。若部分緣由真諦三藏部執疏中一一廣說 昔者阿難將入涅槃念曰。佛記罽賓新云迦葉彌羅。當有比丘名末田提。於彼國土。流布法眼。即便法付末田尊者。欲此國中立寺弘法。此國有山四面高峻中間極廣．唯有一門。龍王所居中滿其水。尊者運通從空而下。向龍王言。意乞一坐具許地。龍王許之。便以通力令坐具寬侵水將盡。龍王從乞願留周迴十五里水為龍所居。因即立寺僧從既多淨人復眾。後僧漸少奴漸群強。自立為王。因號奴國。後此國王號迦葉利師。極甚敬信。每請眾徒入宮說法。中間諸部而共雜居。前後說法各各有異。王問所以。具說其由。王曰今者取誰部定。時迦延子依薩婆多造發智論以示於王。王可弘之(此上傳說未見正文)。依天親傳。佛滅度後三百年中。有阿羅漢名迦旃延子。母性迦旃延。從母為名。先於薩婆多部出家。本是中天竺人。後往罽賓國。罽賓國在西天竺。與五百阿羅漢

．五百菩薩。共撰集薩婆多部阿毘達磨祕不流出。經於多時五天不覩。後東天竺阿踰闍國有一法師。名婆須跋陀羅。聰明大智。往彼習學誦得流外。廣如彼說。後鳩摩邏多．室利邏多皆廣造論。弘初有教眾生著有。大乘法教多皆隱沒 二百年外有南天竺龍猛菩薩．提婆菩薩俱出於世。龍猛菩薩造大智度論釋大品般若。造無畏論。滿十萬頌。中論出於無畏部中有五百偈。十二門論等。龍猛弟子提婆菩薩造百論等。廣如付法藏傳及龍樹等傳說。為破小乘及諸外道執我執法說之為空。時多著空 後九百年北天竺境富婁沙富羅。此云丈夫國。有國師婆羅門。姓憍尸迦。有三子同名婆藪盤豆。此云天親。今云筏蘇畔度。此云世親。雖同一名復立別號。第三天親於薩婆多部出家得羅漢果。別名比隣持跋婆。比隣持是其母名。跋婆譯為子亦云兒。長兄是菩薩根性。亦亦於薩婆多部出家。後得離欲思惟空義。不能得入欲自殺身。有賓頭盧阿羅漢。在東毘提訶觀見此事。從彼方來為說小乘空觀意猶未安謂理不應爾。因此乘通往覩史天諮問。彌勒菩薩。為說大乘空觀。還下思惟即便得悟。因名阿僧伽。此云無著。爾後數往兜率陀天。諮問彌勒大乘經義。為餘人說聞多不信。即自發願。請彌勒菩薩下說大乘。令眾生見皆得信受。即如其願於夜下時。放大光明集有緣眾。於踰闍國說十七地論。隨所誦出隨解其義。經四月夜十七論竟。雖同一堂唯有無著得近彌勒菩薩。餘人但得遙聞。或有見異。時無著師更為餘說。因此餘人方始信受大乘法義。第二子亦於薩婆多部出家。博學多聞遍通墳藉。神才隽朗無可為儔。戒行清高難以為匹。兄弟既有別名。故法師但稱婆藪盤豆。所餘因緣廣如本傳所說。依瑜伽論廣造諸論。解釋大乘弘非空有。及造此論。十師之釋合糅翻譯皆如樞要。然護法菩薩千一百年後方始出世。造此論釋及廣百論釋。清辨菩薩亦同時出造掌珍論。此時大乘方諍空．有。上來總辨四門之義。智者知之。此即論之起因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ．五百菩薩。共撰集薩婆多部阿毘達磨祕不流出。經於多時五天不覩。後東天竺阿踰闍國有一法師。名婆須跋陀羅。聰明大智。往彼習學誦得流外。廣如彼說。後鳩摩邏多．室利邏多皆廣造論。弘初有教眾生著有。大乘法教多皆隱沒 二百年外有南天竺龍猛菩薩．提婆菩薩俱出於世。龍猛菩薩造大智度論釋大品般若。造無畏論。滿十萬頌。中論出於無畏部中有五百偈。十二門論等。龍猛弟子提婆菩薩造百論等。廣如付法藏傳及龍樹等傳說。為破小乘及諸外道執我執法說之為空。時多著空 後九百年北天竺境富婁沙富羅。此云丈夫國。有國師婆羅門。姓憍尸迦。有三子同名婆藪盤豆。此云天親。今云筏蘇畔度。此云世親。雖同一名復立別號。第三天親於薩婆多部出家得羅漢果。別名比隣持跋婆。比隣持是其母名。跋婆譯為子亦云兒。長兄是菩薩根性。亦亦於薩婆多部出家。後得離欲思惟空義。不能得入欲自殺身。有賓頭盧阿羅漢。在東毘提訶觀見此事。從彼方來為說小乘空觀意猶未安謂理不應爾。因此乘通往覩史天諮問。彌勒菩薩。為說大乘空觀。還下思惟即便得悟。因名阿僧伽。此云無著。爾後數往兜率陀天。諮問彌勒大乘經義。為餘人說聞多不信。即自發願。請彌勒菩薩下說大乘。令眾生見皆得信受。即如其願於夜下時。放大光明集有緣眾。於踰闍國說十七地論。隨所誦出隨解其義。經四月夜十七論竟。雖同一堂唯有無著得近彌勒菩薩。餘人但得遙聞。或有見異。時無著師更為餘說。因此餘人方始信受大乘法義。第二子亦於薩婆多部出家。博學多聞遍通墳藉。神才隽朗無可為儔。戒行清高難以為匹。兄弟既有別名。故法師但稱婆藪盤豆。所餘因緣廣如本傳所說。依瑜伽論廣造諸論。解釋大乘弘非空有。及造此論。十師之釋合糅翻譯皆如樞要。然護法菩薩千一百年後方始出世。造此論釋及廣百論釋。清辨菩薩亦同時出造掌珍論。此時大乘方諍空．有。上來總辨四門之義。智者知之。此即論之起因。

二明同異者。復分為四。一教益有殊。二時．利差別。三詮宗各異。四體性不同。具如法苑總聊簡說。問前說輪益．義益二理何殊 答義約所詮之理為稱。輪據斷道為言。二義各約一途。故云輪．義二益 問以教對機教有三時之別。未審輪體為別為同 答根性既差輪體有別。約初有教說體如常。空教之中體少有別。以八空聖道為體。證空理智為體。以說空教為因。以證空加行智為因。所緣空為境。餘覺支等空為助伴。以道．定戒空為眷屬。以菩提．涅槃空為果。若第三時法輪體者。雙合前二亦得非正。正者如瑜伽論．及法華疏第四卷明 問說此密語有何益 答准攝論第八有十果。謂令說法者易可安立總括義故。乃至於智者前論義決擇入聰慜數。為斯十利說祕密言 問義益之中有了．不了。輪中亦輪．非輪不 答大．小相形隱．顯相對二並得有 又解不例。詮理有顯．密。義中了．不了。對機皆滅障。皆輪無不輪 又問要集敘解深密。云了義者清辨等云。說了義者結集家語非正佛說者不爾。彼非善通。應云清辨等言。此對俗諦說最為勝名為了義不望勝義。若以有違云非佛語。便令聖教皆不可信 了．不了義法苑分四。今要集云。更加一門。執著名字名為不了。不著名了。故自在王菩薩經上云。了義經者一切諸經皆是了義。以依義故。一切諸法不可說故。菩薩如是名為了義。若人於一切經。不能如是依義是名不了義。何故名不了。是人不了義故。准此經文云。是人不了義故名不了義。不判經為不了義。又經云。自在王菩薩依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切經皆是不了義。准此意。能不執著一切經皆是所了義。若執著者一切經皆是所不了義。不得約人自不能了。便判聖教亦為不了。要集解云。能令生過或生功德。說了．不了。此通一切大小乘經 此判不爾。若由不了即生過失名為不了。亦應名不善。亦應名有漏。便非稱實。有多過故。今者正解應云。依法分四。如法苑明。又加依人。對解了不執名為了義。對執著者名不了義。如似二諦 辨時利中 問何故如來初說有教。中談空教。後演不空不有教耶 答據不定姓。未發趣時。且令慚悟所執我無。唯有蘊．處．界等諸法。名為有教。為已發趣得小果者。令趣於大次悟法空觀彼所執界處等無。名為空教。後為發趣一切乘者。顯所執無。非執是有。非一向空。亦非皆有。為不空不有教。為對慚悟說教三時。若對頓悟無三時別。又所說教非定如是前後次第判為三時。並約所說義類相從。望不定姓當第三時。不爾華嚴第二七日世尊即說。可對慚悟在般若等後。方始演說判屬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明同異者。復分為四。一教益有殊。二時．利差別。三詮宗各異。四體性不同。具如法苑總聊簡說。問前說輪益．義益二理何殊 答義約所詮之理為稱。輪據斷道為言。二義各約一途。故云輪．義二益 問以教對機教有三時之別。未審輪體為別為同 答根性既差輪體有別。約初有教說體如常。空教之中體少有別。以八空聖道為體。證空理智為體。以說空教為因。以證空加行智為因。所緣空為境。餘覺支等空為助伴。以道．定戒空為眷屬。以菩提．涅槃空為果。若第三時法輪體者。雙合前二亦得非正。正者如瑜伽論．及法華疏第四卷明 問說此密語有何益 答准攝論第八有十果。謂令說法者易可安立總括義故。乃至於智者前論義決擇入聰慜數。為斯十利說祕密言 問義益之中有了．不了。輪中亦輪．非輪不 答大．小相形隱．顯相對二並得有 又解不例。詮理有顯．密。義中了．不了。對機皆滅障。皆輪無不輪 又問要集敘解深密。云了義者清辨等云。說了義者結集家語非正佛說者不爾。彼非善通。應云清辨等言。此對俗諦說最為勝名為了義不望勝義。若以有違云非佛語。便令聖教皆不可信 了．不了義法苑分四。今要集云。更加一門。執著名字名為不了。不著名了。故自在王菩薩經上云。了義經者一切諸經皆是了義。以依義故。一切諸法不可說故。菩薩如是名為了義。若人於一切經。不能如是依義是名不了義。何故名不了。是人不了義故。准此經文云。是人不了義故名不了義。不判經為不了義。又經云。自在王菩薩依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切經皆是不了義。准此意。能不執著一切經皆是所了義。若執著者一切經皆是所不了義。不得約人自不能了。便判聖教亦為不了。要集解云。能令生過或生功德。說了．不了。此通一切大小乘經 此判不爾。若由不了即生過失名為不了。亦應名不善。亦應名有漏。便非稱實。有多過故。今者正解應云。依法分四。如法苑明。又加依人。對解了不執名為了義。對執著者名不了義。如似二諦 辨時利中 問何故如來初說有教。中談空教。後演不空不有教耶 答據不定姓。未發趣時。且令慚悟所執我無。唯有蘊．處．界等諸法。名為有教。為已發趣得小果者。令趣於大次悟法空觀彼所執界處等無。名為空教。後為發趣一切乘者。顯所執無。非執是有。非一向空。亦非皆有。為不空不有教。為對慚悟說教三時。若對頓悟無三時別。又所說教非定如是前後次第判為三時。並約所說義類相從。望不定姓當第三時。不爾華嚴第二七日世尊即說。可對慚悟在般若等後。方始演說判屬

第三此有二義。一約前後。二約義類。約前後亦有二義。初說生空。次說法空。二者初說生空密詮法有。次說法空密詮法無。後方顯明生．法二執所取不有。若離二執真俗不無。故經說云。有為無為名為有。我及我所說為空 問若據漸入此等諸教是第三時。第三時教普為發趣一切乘者。今此一論正被何乘。若為三乘如何破彼。若唯被大非第三時 答破我之文通入三乘。破二乘處令唯入大。又破彼執不破彼乘。故通為三 若爾法華既亦云破乘應第二時 答對不定姓約理說一。破執理別令其趣大。若其定姓觀行不同說如藥草。乘即有別故得通被。然多為不定故說此經。唯說一乘為諸聲聞所作事故等 若爾既第三時普為一切。何故解深密云我於凡愚不開演。阿毘達磨云勝者我開示 答大分三時云為一切。不言一一文各各為三乘故。今此論．解深密等上下文中可通被三。故不相違 問既對漸悟說教三時。即第三時亦為漸悟趣大者說。只是為大何得說言普為一切 答為根熟惠悟既通故。為顯說三乘所觀空．有諸法云為一切。般若經中雖有三乘各各得益。未分明說法非空．有。故屬第二。若約頓悟可立一時 問若立一時與古何別法苑不許 答古立一時。約佛一時能頓說。故名為一時。據能雖示對機不然。以眾生機熟有前後。寧得一時說法名為一時。今立一時約理是一。對究竟果名為一時。又約被於頓悟之人。隨說何教而能頓悟一會所說二空之理。雙除二執故名一時。所以鹿苑初說四諦法輪。無量菩薩入於初地等。若聞四諦不悟法空。云何得入初極喜等。不定一會名為一時。約頓悟者隨所聞教。常悟空．有及以二空始終一化名為一時 辨時之中劉虬立五時教。設云據漸悟理亦不然。為提謂等說五戒本行經時。通得諸乘聖道。不得云初唯人天教。正為價人不得云兼。又設對漸不得約定年月前後以立五時。又無教文故為過也。又漸頓教。若以一會所說二諦理盡名之為頓。即不應說華嚴．勝鬘等為頓。法華．般若等為漸。俱一會中明理盡故。若云對大不由小起即說為頓。亦不應定說華嚴等為其頓教。判法華等為其漸教。俱有漸頓機在會故。不障立漸．頓。不許定判教。法苑本意應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三此有二義。一約前後。二約義類。約前後亦有二義。初說生空。次說法空。二者初說生空密詮法有。次說法空密詮法無。後方顯明生．法二執所取不有。若離二執真俗不無。故經說云。有為無為名為有。我及我所說為空 問若據漸入此等諸教是第三時。第三時教普為發趣一切乘者。今此一論正被何乘。若為三乘如何破彼。若唯被大非第三時 答破我之文通入三乘。破二乘處令唯入大。又破彼執不破彼乘。故通為三 若爾法華既亦云破乘應第二時 答對不定姓約理說一。破執理別令其趣大。若其定姓觀行不同說如藥草。乘即有別故得通被。然多為不定故說此經。唯說一乘為諸聲聞所作事故等 若爾既第三時普為一切。何故解深密云我於凡愚不開演。阿毘達磨云勝者我開示 答大分三時云為一切。不言一一文各各為三乘故。今此論．解深密等上下文中可通被三。故不相違 問既對漸悟說教三時。即第三時亦為漸悟趣大者說。只是為大何得說言普為一切 答為根熟惠悟既通故。為顯說三乘所觀空．有諸法云為一切。般若經中雖有三乘各各得益。未分明說法非空．有。故屬第二。若約頓悟可立一時 問若立一時與古何別法苑不許 答古立一時。約佛一時能頓說。故名為一時。據能雖示對機不然。以眾生機熟有前後。寧得一時說法名為一時。今立一時約理是一。對究竟果名為一時。又約被於頓悟之人。隨說何教而能頓悟一會所說二空之理。雙除二執故名一時。所以鹿苑初說四諦法輪。無量菩薩入於初地等。若聞四諦不悟法空。云何得入初極喜等。不定一會名為一時。約頓悟者隨所聞教。常悟空．有及以二空始終一化名為一時 辨時之中劉虬立五時教。設云據漸悟理亦不然。為提謂等說五戒本行經時。通得諸乘聖道。不得云初唯人天教。正為價人不得云兼。又設對漸不得約定年月前後以立五時。又無教文故為過也。又漸頓教。若以一會所說二諦理盡名之為頓。即不應說華嚴．勝鬘等為頓。法華．般若等為漸。俱一會中明理盡故。若云對大不由小起即說為頓。亦不應定說華嚴等為其頓教。判法華等為其漸教。俱有漸頓機在會故。不障立漸．頓。不許定判教。法苑本意應如是知。

又辨時意以解深密說三時教。今此論等何時教收 然要集等云。約此等以辨教時名為教依 今謂不爾。不約說於半滿二教。有作無作．生法二空．人天言教。此等法時以為所依。若依此等各自是時。說唯識教說唯識時。何須更辨是何時教。若約半滿．有作無作．生法空等法門別辨。法門無量何只爾許。又隨別法而以辨者。即亦如名說唯識法教。何須對辨。若云諸教所說不同。諸師立時明教各別。此何所攝者。亦不應爾。說一．二．四．五時教等無聖教文。並不可依何云教依。既不准定空設劬勞。然瑜伽論說時為依。依三世辨不約教時。取此誤也 又因論生論。聖教之中一音說法有二不同。一詞。二法。如無垢稱經。皆謂世尊同其語詞。或生厭離。或歡喜等法。如涅槃經二十四云演說一法若界若入。一切眾生各隨本解而得聞之。是法．詞合說。一名．句中現多名句。一音聲中現多音聲。故各隨本解攝假從聲。以諸名．句隨生有別。然不離聲故總名聞。又梵網上云。一音中說無量法品。又云苦．空．無常．無我一諦之音。並法．詞合 或但舉法。如華嚴云。若多貪恚等八萬四千垢各聞對治法 又云。一音說法。或有眾生學聲聞乘。聞佛說法即知聲聞藏。此等即但明法無礙。亦得通詞。聞即聞聲 又無量義經云。能以一音普應眾聲。即但是詞 又如婆沙七十三云。一音者梵音 若支那人來在會坐。謂佛為說支那音義。此通法．詞 又云。貪行者來在會坐。聞佛為說不淨觀等。此即唯法。雖各有義且辨一音不說所餘 問隨能聞現聲各有殊。若據所詮法各差別。何名一音 答或一剎那。或一無漏。或且隨一所詮之法。或隨於一所化之生。或從於如。總得名一 問若爾何故毘婆沙云一音者。梵音。若支那人來在會坐。謂佛為說支那音義 答不以小乘而為定量。既如如意隨求雨寶。故隨生感各各現聲。或聲清淨名為梵音。非必唯同一梵音聲 問佛說一音具諸法門為不具耶 答有四解(要集所敘)。一云如來無相圓音。以無相故佛說一音。以圓滿故普應眾生。此答不了說不具故 一云如來但出一音。未知何以為名。而眾生心中聞無量法門(此答不正。不答問故。亦同外道老莊說故) 一云如來隨所化者。一時具有無邊法門。隨正所為故云一音。此意一音具諸法門。隨正所為一別有情名為一音。然答不明。應云隨所化生方類不同。於一時中現一切音。一一音中具諸法門。且隨一生或正所為故名一音。非一音言唯詮一法。雖然答問亦不分明 一云如來所出一音聲體自在難思。與彼無邊名等相應為眾生說故。經云。如來所出一語中。演說無邊契經海。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又辨時意以解深密說三時教。今此論等何時教收 然要集等云。約此等以辨教時名為教依 今謂不爾。不約說於半滿二教。有作無作．生法二空．人天言教。此等法時以為所依。若依此等各自是時。說唯識教說唯識時。何須更辨是何時教。若約半滿．有作無作．生法空等法門別辨。法門無量何只爾許。又隨別法而以辨者。即亦如名說唯識法教。何須對辨。若云諸教所說不同。諸師立時明教各別。此何所攝者。亦不應爾。說一．二．四．五時教等無聖教文。並不可依何云教依。既不准定空設劬勞。然瑜伽論說時為依。依三世辨不約教時。取此誤也 又因論生論。聖教之中一音說法有二不同。一詞。二法。如無垢稱經。皆謂世尊同其語詞。或生厭離。或歡喜等法。如涅槃經二十四云演說一法若界若入。一切眾生各隨本解而得聞之。是法．詞合說。一名．句中現多名句。一音聲中現多音聲。故各隨本解攝假從聲。以諸名．句隨生有別。然不離聲故總名聞。又梵網上云。一音中說無量法品。又云苦．空．無常．無我一諦之音。並法．詞合 或但舉法。如華嚴云。若多貪恚等八萬四千垢各聞對治法 又云。一音說法。或有眾生學聲聞乘。聞佛說法即知聲聞藏。此等即但明法無礙。亦得通詞。聞即聞聲 又無量義經云。能以一音普應眾聲。即但是詞 又如婆沙七十三云。一音者梵音 若支那人來在會坐。謂佛為說支那音義。此通法．詞 又云。貪行者來在會坐。聞佛為說不淨觀等。此即唯法。雖各有義且辨一音不說所餘 問隨能聞現聲各有殊。若據所詮法各差別。何名一音 答或一剎那。或一無漏。或且隨一所詮之法。或隨於一所化之生。或從於如。總得名一 問若爾何故毘婆沙云一音者。梵音。若支那人來在會坐。謂佛為說支那音義 答不以小乘而為定量。既如如意隨求雨寶。故隨生感各各現聲。或聲清淨名為梵音。非必唯同一梵音聲 問佛說一音具諸法門為不具耶 答有四解(要集所敘)。一云如來無相圓音。以無相故佛說一音。以圓滿故普應眾生。此答不了說不具故 一云如來但出一音。未知何以為名。而眾生心中聞無量法門(此答不正。不答問故。亦同外道老莊說故) 一云如來隨所化者。一時具有無邊法門。隨正所為故云一音。此意一音具諸法門。隨正所為一別有情名為一音。然答不明。應云隨所化生方類不同。於一時中現一切音。一一音中具諸法門。且隨一生或正所為故名一音。非一音言唯詮一法。雖然答問亦不分明 一云如來所出一音聲體自在難思。與彼無邊名等相應為眾生說故。經云。如來所出一語中。演說無邊契經海。此

釋雖勝亦未盡理。言一音者。為一梵音。為一剎那。為名等各別。為一名中此現多名等。今謂一一聲．一剎那聲．一一名等．各能現多。或一聲現多名。或多聲現一名。或一名現多名。或多名現一名。句．義准知。隨義皆得名為一音 要集云。菩提流支云一音教。法苑廣破然恐不當 此亦不了破意。彼云一音頓說名為頓教者。非一音中即頓說教盡。根性前後不一時故。何得一音頓說教盡。又復設爾不應別判華嚴等為頓。又以一音名為一時無教定判 又云半．滿而為二時。法苑所破亦恐不當。經云為聲聞說半字者。豈不約逗機。故恐不爾。亦不解彼法苑說意。彼意不障逗機而說名為半．滿。但不許判為漸頓機。說於半．滿名漸．頓教。為定姓人亦說半滿故 詮宗各異者。敘外道如下破明及法師瑜伽論抄明。敘小乘計如法師異部疏具解。煩不具引。明自宗者。別宗即唯識章是。然疏略解名成唯識故。此即以唯識為宗。識有非空境無非有。以為宗也。雖具明諸法皆不離識也 西明云。總相分別唯識為宗。別即境．行．果三 此釋不異法苑。然樞要中釋名科文廣明宗意 體性不同者。於中分三。一辨本釋如法苑。於中復三。一總出體。二別出教體。三明聚集 二敘異釋。敘異釋中。初敘異。次詮簡。三敘自釋。自釋者至下當辨 先敘異釋者。有釋五門。一攝妄歸真。二攝相歸識。三以假從實。四三法定體。五法數出體 又云三藏開為八門。於前三門各開二門。謂一攝妄歸真。二真妄差別門。餘二准此 有解六門。一五法自性體(心心所等五法)。二三相差別(三科法門)。三攝義歸名(名言所熏攝一切法)。四攝假歸實。五攝劣歸勝(心識)。六攝相歸性 舊攝論師四門。一隨名義別體。二攝義歸名體。三攝塵歸識體。四攝事歸理體 要集為三。一離能所詮教。入楞伽第二云。法佛說法者離心相應體。故內證聖行境界故。四卷亦同。謂佛法身真如理。生正智解名說法 二通能所詮教。瑜伽八十一云。謂契經體略有二種。一文。二義 三唯局能詮教。十地云。說者聽者二事究竟 依三藏八門作四漸略。一攝妄歸真門。二真妄差別門。真妄差別門中。一攝相歸識門。二識相差別門。此識相差別教中有本無本。佛地兩說。由斯四句。如有釋說 差別相中。一攝假從實門。二假實差別門。假實差別門中。一三法定體門。二法數出體門。法數出體門中。初法數出體。後聚集顯現。法數中有三漸略。謂內外相對。內中大小相對。大中中邊相對 次詮簡者。有釋五門名中有濫。緣生名妄。此則可爾。若約五法相．名．分別．正智．如如。攝彼前四總歸如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋雖勝亦未盡理。言一音者。為一梵音。為一剎那。為名等各別。為一名中此現多名等。今謂一一聲．一剎那聲．一一名等．各能現多。或一聲現多名。或多聲現一名。或一名現多名。或多名現一名。句．義准知。隨義皆得名為一音 要集云。菩提流支云一音教。法苑廣破然恐不當 此亦不了破意。彼云一音頓說名為頓教者。非一音中即頓說教盡。根性前後不一時故。何得一音頓說教盡。又復設爾不應別判華嚴等為頓。又以一音名為一時無教定判 又云半．滿而為二時。法苑所破亦恐不當。經云為聲聞說半字者。豈不約逗機。故恐不爾。亦不解彼法苑說意。彼意不障逗機而說名為半．滿。但不許判為漸頓機。說於半．滿名漸．頓教。為定姓人亦說半滿故 詮宗各異者。敘外道如下破明及法師瑜伽論抄明。敘小乘計如法師異部疏具解。煩不具引。明自宗者。別宗即唯識章是。然疏略解名成唯識故。此即以唯識為宗。識有非空境無非有。以為宗也。雖具明諸法皆不離識也 西明云。總相分別唯識為宗。別即境．行．果三 此釋不異法苑。然樞要中釋名科文廣明宗意 體性不同者。於中分三。一辨本釋如法苑。於中復三。一總出體。二別出教體。三明聚集 二敘異釋。敘異釋中。初敘異。次詮簡。三敘自釋。自釋者至下當辨 先敘異釋者。有釋五門。一攝妄歸真。二攝相歸識。三以假從實。四三法定體。五法數出體 又云三藏開為八門。於前三門各開二門。謂一攝妄歸真。二真妄差別門。餘二准此 有解六門。一五法自性體(心心所等五法)。二三相差別(三科法門)。三攝義歸名(名言所熏攝一切法)。四攝假歸實。五攝劣歸勝(心識)。六攝相歸性 舊攝論師四門。一隨名義別體。二攝義歸名體。三攝塵歸識體。四攝事歸理體 要集為三。一離能所詮教。入楞伽第二云。法佛說法者離心相應體。故內證聖行境界故。四卷亦同。謂佛法身真如理。生正智解名說法 二通能所詮教。瑜伽八十一云。謂契經體略有二種。一文。二義 三唯局能詮教。十地云。說者聽者二事究竟 依三藏八門作四漸略。一攝妄歸真門。二真妄差別門。真妄差別門中。一攝相歸識門。二識相差別門。此識相差別教中有本無本。佛地兩說。由斯四句。如有釋說 差別相中。一攝假從實門。二假實差別門。假實差別門中。一三法定體門。二法數出體門。法數出體門中。初法數出體。後聚集顯現。法數中有三漸略。謂內外相對。內中大小相對。大中中邊相對 次詮簡者。有釋五門名中有濫。緣生名妄。此則可爾。若約五法相．名．分別．正智．如如。攝彼前四總歸如

如。正智非妄。總云攝妄故即有過。又辨中邊頌云。虛妄分別有。乃至是則契中道。故不可說無漏名妄 二攝相歸識。此亦有過。若識性名識不異前門。若即歸八識識亦是相。亦不可說心王所變相分名相。以不離識所有五法皆名識故。若以五法總名為識。如非相故。離五無法可攝歸故。若云約教體說所變相分。同時心所亦變名等為相緣故 攝假從實。即本第三。三法法數合是第四性用門攝 又攝不盡。既約三法。何不約於五法三性。若云從略應依四門。何假分五。分為八門得失准前。有解六門後之三門。即本前三。前之三門即本第四性用別門。雖更開三猶廣略失。准同有釋 然彼意辨先寬得後狹。又攝義歸名亦少有失。非一切義皆是名攝。因名言故名名言熏習。非即是名 舊攝論師後二門體。亦本初初二二合是性用別論。闕本第三攝假從實。亦廣略失 要集三門離能所詮。即攝相歸性。推功歸本復是無分別智所緣之境。因境起智。言法佛說法。寄詮談之。云離心相應故。內證聖行境界故。是名法佛說法之相。非是真智正證如時。能證所證有此行解名為說法。後之二門亦即性用別論門攝 要集云。依三藏八門作四漸略。一攝妄歸真。二真妄差別門。真妄差別門中。一攝相歸識門等 此意從寬漸向於狹名之為略。然攝妄歸真即以一法。乃至法數出體。以聲．名．句．文。即有多法何得名略。不解所以 今為漸略即有二意。一從通向別略。即從初向後是。二從多向少以末就本略。且就教體辨漸略者。以性用別論中能所詮異。由能詮文義得顯現。略所詮義但取能詮。故十地論說者聽者俱以二事而得究竟。一者聲。二者善字。能詮之中有聲．名．句文。即假實別。攝假從實以聲為體。故集論等云成所引聲而為教體。於能詮聲能所變別。攝從能變以識為體。就識之中性相有別。攝相歸性。引文可知。聚集顯現中云。五心中前三唯無記。後二通善．染者。此義有餘。與唯識第五解五心違。彼許定中有初二心故。約識分別文多不敘。要集云。有說得新境故名為率爾。有釋不作意緣名為率爾。以何為正。解云論唯任運。若言新境不見其文。然准道理合有二義。今謂不爾。瑜伽第三云。又意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生名率爾。既云緣不串習即是新境。若唯任運散亂緣境不與欲俱即名率爾。除第六外餘一切時。但名率爾應無餘心。未轉依位皆唯任運散亂緣故。更有同異繁不具述 言聚集顯現者。如說諸行無常。有釋云。西方三解。一云說諸字時率爾現量。尋求前境不緣名等但得聲相。至決定心具現三相。謂聲．名．字。說行現六。說無現九。說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如。正智非妄。總云攝妄故即有過。又辨中邊頌云。虛妄分別有。乃至是則契中道。故不可說無漏名妄 二攝相歸識。此亦有過。若識性名識不異前門。若即歸八識識亦是相。亦不可說心王所變相分名相。以不離識所有五法皆名識故。若以五法總名為識。如非相故。離五無法可攝歸故。若云約教體說所變相分。同時心所亦變名等為相緣故 攝假從實。即本第三。三法法數合是第四性用門攝 又攝不盡。既約三法。何不約於五法三性。若云從略應依四門。何假分五。分為八門得失准前。有解六門後之三門。即本前三。前之三門即本第四性用別門。雖更開三猶廣略失。准同有釋 然彼意辨先寬得後狹。又攝義歸名亦少有失。非一切義皆是名攝。因名言故名名言熏習。非即是名 舊攝論師後二門體。亦本初初二二合是性用別論。闕本第三攝假從實。亦廣略失 要集三門離能所詮。即攝相歸性。推功歸本復是無分別智所緣之境。因境起智。言法佛說法。寄詮談之。云離心相應故。內證聖行境界故。是名法佛說法之相。非是真智正證如時。能證所證有此行解名為說法。後之二門亦即性用別論門攝 要集云。依三藏八門作四漸略。一攝妄歸真。二真妄差別門。真妄差別門中。一攝相歸識門等 此意從寬漸向於狹名之為略。然攝妄歸真即以一法。乃至法數出體。以聲．名．句．文。即有多法何得名略。不解所以 今為漸略即有二意。一從通向別略。即從初向後是。二從多向少以末就本略。且就教體辨漸略者。以性用別論中能所詮異。由能詮文義得顯現。略所詮義但取能詮。故十地論說者聽者俱以二事而得究竟。一者聲。二者善字。能詮之中有聲．名．句文。即假實別。攝假從實以聲為體。故集論等云成所引聲而為教體。於能詮聲能所變別。攝從能變以識為體。就識之中性相有別。攝相歸性。引文可知。聚集顯現中云。五心中前三唯無記。後二通善．染者。此義有餘。與唯識第五解五心違。彼許定中有初二心故。約識分別文多不敘。要集云。有說得新境故名為率爾。有釋不作意緣名為率爾。以何為正。解云論唯任運。若言新境不見其文。然准道理合有二義。今謂不爾。瑜伽第三云。又意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生名率爾。既云緣不串習即是新境。若唯任運散亂緣境不與欲俱即名率爾。除第六外餘一切時。但名率爾應無餘心。未轉依位皆唯任運散亂緣故。更有同異繁不具述 言聚集顯現者。如說諸行無常。有釋云。西方三解。一云說諸字時率爾現量。尋求前境不緣名等但得聲相。至決定心具現三相。謂聲．名．字。說行現六。說無現九。說

常字時現十二相。并句．所詮合十四法。經十六心乃具聚集。謂四字中各有四心。謂耳．意各四率爾。并意尋求．決定各四。一云尋求是非量故。亦緣名等故。於尋求亦得聚集。四尋求心如其次第。得三．六．九及以十四。准前應知經十二心具足聚集。一云耳識同緣意識亦緣名等。此有二說。一云四率爾心各唯得三。不緣過去現量得故不說聚集。至尋求心方名教體。一云耳識同時意識。容非現故得緣過去。即八心中具足聚集。今謂有餘。且初釋中所經心多聚集法少。何者意識上聚集何故經耳識四率爾心耶。豈許意識不取本質但緣耳識所變聲耶。既許意識．耳識同時自緣本質。但經意識十二心現。不應十六。若取耳率爾。應取耳緣聲。應成十八法。若以聲相似但說十四法。亦應心相似但說十二心 如實說者除耳四率爾。但經意識十二心現。所集之法 四剎那聲．四个字．四个名．名所詮四。即四自性。又有一句并句所詮一差別義。合十八法聚集顯現。此據一相。若於一字等現無量字等。法則不定。說五心中諸識．三性至下第五明其是非 又本所說於行．常二方有決定決定知諸詮遷流行無於彼常。有釋四字皆有決定 要集云。若無此釋於理有闕。雖有諸釋仍未盡理。謂立論者欲成無常。對敵論等即立量云諸行無常。其敵論等雖聞前三。而於所立未生定解。說常字時方生定解。故前三字未有決定。乃至云。若依此釋。立因．喻後方生決定。亦准此理此意立宗。若未解時未有決定。因．喻．已後方生決定 此義應思。且西明釋於四字上皆決定者。且聞諸字知目於何。既未知諸諸於何法。豈生決定。若言決定知是諸聲有決定心。說行字時應有三決定。決定知行復決定知諸言目行。若不定知諸言目行不生解故。餘二准此。即合念六決定。不應但有四故亦增減．失 要集所說亦不盡理。對敵立量可如所說或但說法不立比量可無決定。故法苑意通約說法。決定知彼諸言所目生決定心。說有七心或十二等。故即無過。不唯據悟所說義旨以判多少。餘既重說何不盡言 要集云。法苑云諸惡者莫作依婆沙作法。字．字身．多字身．名．名身．多名身等。聞一句時即有五十一法。令謂聞經一句義中。生解之心必無如是多法現前者 此不善得法苑之意。且據一句作法如是。如說五字。或有一字名即名．名身有十五等。言五十一聚集顯現不決定言。聞一句時有許聚集。如第五卷五別境中作法之類 要集云。由此理故有字非名攝。一字字不成句。字為二依故於此中有十八法。謂字有十五。字有五。字身四。多字身六。准作法知 此亦不爾。應言字及字身等有十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常字時現十二相。并句．所詮合十四法。經十六心乃具聚集。謂四字中各有四心。謂耳．意各四率爾。并意尋求．決定各四。一云尋求是非量故。亦緣名等故。於尋求亦得聚集。四尋求心如其次第。得三．六．九及以十四。准前應知經十二心具足聚集。一云耳識同緣意識亦緣名等。此有二說。一云四率爾心各唯得三。不緣過去現量得故不說聚集。至尋求心方名教體。一云耳識同時意識。容非現故得緣過去。即八心中具足聚集。今謂有餘。且初釋中所經心多聚集法少。何者意識上聚集何故經耳識四率爾心耶。豈許意識不取本質但緣耳識所變聲耶。既許意識．耳識同時自緣本質。但經意識十二心現。不應十六。若取耳率爾。應取耳緣聲。應成十八法。若以聲相似但說十四法。亦應心相似但說十二心 如實說者除耳四率爾。但經意識十二心現。所集之法 四剎那聲．四个字．四个名．名所詮四。即四自性。又有一句并句所詮一差別義。合十八法聚集顯現。此據一相。若於一字等現無量字等。法則不定。說五心中諸識．三性至下第五明其是非 又本所說於行．常二方有決定決定知諸詮遷流行無於彼常。有釋四字皆有決定 要集云。若無此釋於理有闕。雖有諸釋仍未盡理。謂立論者欲成無常。對敵論等即立量云諸行無常。其敵論等雖聞前三。而於所立未生定解。說常字時方生定解。故前三字未有決定。乃至云。若依此釋。立因．喻後方生決定。亦准此理此意立宗。若未解時未有決定。因．喻．已後方生決定 此義應思。且西明釋於四字上皆決定者。且聞諸字知目於何。既未知諸諸於何法。豈生決定。若言決定知是諸聲有決定心。說行字時應有三決定。決定知行復決定知諸言目行。若不定知諸言目行不生解故。餘二准此。即合念六決定。不應但有四故亦增減．失 要集所說亦不盡理。對敵立量可如所說或但說法不立比量可無決定。故法苑意通約說法。決定知彼諸言所目生決定心。說有七心或十二等。故即無過。不唯據悟所說義旨以判多少。餘既重說何不盡言 要集云。法苑云諸惡者莫作依婆沙作法。字．字身．多字身．名．名身．多名身等。聞一句時即有五十一法。令謂聞經一句義中。生解之心必無如是多法現前者 此不善得法苑之意。且據一句作法如是。如說五字。或有一字名即名．名身有十五等。言五十一聚集顯現不決定言。聞一句時有許聚集。如第五卷五別境中作法之類 要集云。由此理故有字非名攝。一字字不成句。字為二依故於此中有十八法。謂字有十五。字有五。字身四。多字身六。准作法知 此亦不爾。應言字及字身等有十五

。下准知之。一句一名一所詮義。此亦不爾。依字成名依名成句諸處通說。豈可莫作不是名耶。不爾苦．空等亦應非名攝。又下自判諸行無常二名為正。何故此處即但一名。又不應言一所詮義。如瑜伽論等云。所立有二。一自性。二差別。又名詮自性。句詮差別。自性差別豈不二義。說一義耶。又云。若不依識相准義作法。非唯五十合七十一法。字有十五。名有三十五。句有二十。及所詮義故。此意或有二名成句。三名成句。四名成句。五名成句故。三十五名有二十句。此意一字成名有五个名。二名成句有四。二二合。三名成句有三。三三合。四名成句有二。四四合。五名成句有一。五合說。即有十个句 二字成名作句中名既有四。二名成句有三。三名成句有二。四名成句有一。復有六句 三字成名作句中。二名成句有二。三名成句有一 四字成名作句中。有一句。總二十句 五字成名名既唯一。一名無句。并一詮義。合七十一 此亦不爾。何者若論字有五。名有十五。一字所成名有五。二字所成名四。三字所成名三。四字所成名二。五字所成名一。若字身．名身即重合彼。非更有別名之與字。并句二十合三十五所詮之義。足字．字身十五。名．名身三十五句有二十。合一百五。若更句．句身并所依聲即更有多故。今但言為七十一有增減過。法苑本意且約能詮粗作法爾。復既細論不盡故過 問准何得知以字成名以名成句 答解深密經第五云。即於一切名聚集中 又百論第八云。然諸世間隨自心變。謂有眾字和合為名。復謂眾名和合為句。故知如是 後敘自釋者。本末合有十二門。於本四門又復加二。即後四門取無相．因緣。并前成六。七三性出體。即依遍計．依他．此及圓成實八依顯揚等四真實。并依辨中邊四真實。九依五相。即瑜伽等能詮相所詮相等。十依五法。即相．名等復四不同。一瑜伽。二辨中邊。三楞伽經。四攝大乘論。並如唯識第八明其所以。十一約瑜伽八十一云。經體有二。一能詮文。二所詮義。文義二中各有多法并為經體。十二約百法。若三科五法通三乘故。雜小不說。唯取大乘。又略即二。一總出體有四。真如．唯識．無相．因緣。別即有八。通體性故。別別法故。略舉大意。繁不細述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。下准知之。一句一名一所詮義。此亦不爾。依字成名依名成句諸處通說。豈可莫作不是名耶。不爾苦．空等亦應非名攝。又下自判諸行無常二名為正。何故此處即但一名。又不應言一所詮義。如瑜伽論等云。所立有二。一自性。二差別。又名詮自性。句詮差別。自性差別豈不二義。說一義耶。又云。若不依識相准義作法。非唯五十合七十一法。字有十五。名有三十五。句有二十。及所詮義故。此意或有二名成句。三名成句。四名成句。五名成句故。三十五名有二十句。此意一字成名有五个名。二名成句有四。二二合。三名成句有三。三三合。四名成句有二。四四合。五名成句有一。五合說。即有十个句 二字成名作句中名既有四。二名成句有三。三名成句有二。四名成句有一。復有六句 三字成名作句中。二名成句有二。三名成句有一 四字成名作句中。有一句。總二十句 五字成名名既唯一。一名無句。并一詮義。合七十一 此亦不爾。何者若論字有五。名有十五。一字所成名有五。二字所成名四。三字所成名三。四字所成名二。五字所成名一。若字身．名身即重合彼。非更有別名之與字。并句二十合三十五所詮之義。足字．字身十五。名．名身三十五句有二十。合一百五。若更句．句身并所依聲即更有多故。今但言為七十一有增減過。法苑本意且約能詮粗作法爾。復既細論不盡故過 問准何得知以字成名以名成句 答解深密經第五云。即於一切名聚集中 又百論第八云。然諸世間隨自心變。謂有眾字和合為名。復謂眾名和合為句。故知如是 後敘自釋者。本末合有十二門。於本四門又復加二。即後四門取無相．因緣。并前成六。七三性出體。即依遍計．依他．此及圓成實八依顯揚等四真實。并依辨中邊四真實。九依五相。即瑜伽等能詮相所詮相等。十依五法。即相．名等復四不同。一瑜伽。二辨中邊。三楞伽經。四攝大乘論。並如唯識第八明其所以。十一約瑜伽八十一云。經體有二。一能詮文。二所詮義。文義二中各有多法并為經體。十二約百法。若三科五法通三乘故。雜小不說。唯取大乘。又略即二。一總出體有四。真如．唯識．無相．因緣。別即有八。通體性故。別別法故。略舉大意。繁不細述。

三歸在者。復分為四。一歸藏。二歸分。三歸乘。並如法苑藏．分．乘章。四歸名者。初辨。後歸。辨有三。一辨六釋。亦如法苑總聊簡章得名懸隔辨然有解六釋中依士依主作四句辨云。有依士非依主。如取之蘊。以取是所非心王故。有依主非依士。如蘊之取。此不應爾。若依士依主二不相攝應有七釋。有解六釋勒為三例。一同體非別。持業．帶數。二別體非同相違．隣近。三亦同亦別。依主．有財。思之理有相濫。若所釋法通即不障。據六釋體即不必然。且如四斷斷者是勤心所。四者是數。即不相應。云何同體。又如相違五識身相應地意地。以二法別合一處說據體各異。如五識身相應地自是地。不是用彼意相應之五識為地。亦非以五即意地等。既言五識身相應地。此豈別體 要集云。三藏相傳約分為四。一用自非他。二用他非自。三自他俱用。四自他俱不用。持業唯初句。依主唯第三。有財唯第二。相違唯第四。隣近通二．三。帶數初及三。乃至帶數三句如四正斷即初句。四即正斷故。如四神足即第三句。四屬欲等非神足故。如說三藏法師亦是第三句。若但言三藏是第二句。三即是藏俱非人故。彼釋極廣。恐煩不具。然准此釋有相雜亂。六釋簡濫應可思之。二辨四名。謂教．理．行．果。然真帝三藏有五種名。一義。二相。三方便。四果。五極清淨。極清淨者是阿含淨故即是教。然義．相二大意不別。以所詮正有實道理名義清淨。遠離增減名相清淨。故今合之為所詮理總立四名 於中分二。初立名不同。後立名意 立名不同者。一依教有三名。一無義言。如四吠陀論。婆羅門誦之音聲有上中下甚自可愛。但尋聲求理都無義趣。故名無義言。如吠陀論云。我已飲甘露。成就不復死我已入火光。願諸天知識。謂鑽乳海以為甘露。飲之則得不死。誦此等言甚好音聲。而都無義故云無義。二邪妄言。如九十六種外道。亦說因果但明乖僻故名邪妄三如義言如佛法說因果道理。苦．集為世間因果。滅．道為出世因果。如名真實故名如義言 依理亦有三名者。一增益義。如外道說有漏之法為常樂我淨。故名增益義。二損減義。如斷見說斷邪見謗無善．惡因果等。名損減義。三順體義。如佛所說有說為有無說為無稱法體故名順體義 依行亦三名。一順世因。如依俗典事君盡忠文朋存信等。二邪僻因。謂諸外道妄計諸邪戒等。三處中因者。謂依佛教行處中行離苦．樂邊等 依果三名者。一諂誑果。如臣從君命以取叨榮等。二虛妄果者。謂諸外道妄計無想及有頂等。以為涅槃等。三出世果者。如佛所說三乘所得菩提涅槃 立名意者。為得四清淨故立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三歸在者。復分為四。一歸藏。二歸分。三歸乘。並如法苑藏．分．乘章。四歸名者。初辨。後歸。辨有三。一辨六釋。亦如法苑總聊簡章得名懸隔辨然有解六釋中依士依主作四句辨云。有依士非依主。如取之蘊。以取是所非心王故。有依主非依士。如蘊之取。此不應爾。若依士依主二不相攝應有七釋。有解六釋勒為三例。一同體非別。持業．帶數。二別體非同相違．隣近。三亦同亦別。依主．有財。思之理有相濫。若所釋法通即不障。據六釋體即不必然。且如四斷斷者是勤心所。四者是數。即不相應。云何同體。又如相違五識身相應地意地。以二法別合一處說據體各異。如五識身相應地自是地。不是用彼意相應之五識為地。亦非以五即意地等。既言五識身相應地。此豈別體 要集云。三藏相傳約分為四。一用自非他。二用他非自。三自他俱用。四自他俱不用。持業唯初句。依主唯第三。有財唯第二。相違唯第四。隣近通二．三。帶數初及三。乃至帶數三句如四正斷即初句。四即正斷故。如四神足即第三句。四屬欲等非神足故。如說三藏法師亦是第三句。若但言三藏是第二句。三即是藏俱非人故。彼釋極廣。恐煩不具。然准此釋有相雜亂。六釋簡濫應可思之。二辨四名。謂教．理．行．果。然真帝三藏有五種名。一義。二相。三方便。四果。五極清淨。極清淨者是阿含淨故即是教。然義．相二大意不別。以所詮正有實道理名義清淨。遠離增減名相清淨。故今合之為所詮理總立四名 於中分二。初立名不同。後立名意 立名不同者。一依教有三名。一無義言。如四吠陀論。婆羅門誦之音聲有上中下甚自可愛。但尋聲求理都無義趣。故名無義言。如吠陀論云。我已飲甘露。成就不復死我已入火光。願諸天知識。謂鑽乳海以為甘露。飲之則得不死。誦此等言甚好音聲。而都無義故云無義。二邪妄言。如九十六種外道。亦說因果但明乖僻故名邪妄三如義言如佛法說因果道理。苦．集為世間因果。滅．道為出世因果。如名真實故名如義言 依理亦有三名者。一增益義。如外道說有漏之法為常樂我淨。故名增益義。二損減義。如斷見說斷邪見謗無善．惡因果等。名損減義。三順體義。如佛所說有說為有無說為無稱法體故名順體義 依行亦三名。一順世因。如依俗典事君盡忠文朋存信等。二邪僻因。謂諸外道妄計諸邪戒等。三處中因者。謂依佛教行處中行離苦．樂邊等 依果三名者。一諂誑果。如臣從君命以取叨榮等。二虛妄果者。謂諸外道妄計無想及有頂等。以為涅槃等。三出世果者。如佛所說三乘所得菩提涅槃 立名意者。為得四清淨故立

此四名。為得教清淨故立如義言。言教無雜一切莫過如義而立不可破壞可得悟理。教詮不正易可破壞。不得悟理故立如義言為得理清淨故立順體義名。理有增減正智觀之理則不可入。順體而說正智觀之理則易入。故立順體義名為得行清淨故立處中因名。以處中行對彼順世及邪僻因彼俱可轉。此處中行則不可轉。以處中行內觀界．處等。望僻因行僻因可轉。觀蘊．界等則不可轉。以四諦因果所有觀行對觀蘊等。蘊等可轉。以二空行望四諦行。四諦可轉。二空之行則不可轉。以二空智既不可轉。證真之智亦不可轉。以不可轉。即此真智及後得智為正行體。能令所得果不可轉。即名方便清淨正行。正行有二能。一出惡入善。二出有為入無為。故此正行即處中因。為得果清淨故立出世果名。果清淨者是無餘涅槃。一切患累皆已盡故名果清淨。有漏有四失。即無常．苦．空．無我。無為有四德。即常．樂．我．淨。既離過失故名出世果。此意由依正教觀正理。起正行得聖果。若教有邪不顯正理。故依起行即皆顛倒。行既顛倒便獲惡果。故為得此四種清淨立此四名。又為依正教生聞惠。依正理起思惠。依正行得修惠。三惠既圓當得聖果。故攝論云。聞等熏習無果生非道理故立四名 三依人法二。立其名目。於中有二。一立意。二差別。初立意者凡有兩義。一依善意二依惡意。若依善意即立恭敬名。若依惡意即立毀訾名。如呼為法師法主等是恭敬人名。呼為過人賤人此毀訾人名。若呼為正法勝法是恭敬法名。呼為邪法惡法是毀訾法名。如弊魔經等是毀人名。須達拏大子經等是恭敬人名。十八泥梨經等是毀訾法名。大般若經等是恭敬法名。於中復雙單名別。如佛藏經菩薩藏經等雙恭敬二。有雙毀訾人法如魔逆經等。有於人處亦毀亦敬。如未生怨王經。有於法處亦敬亦毀如辨中邊論。中是所敬。邊是所毀。有於人．法俱敬俱毀。如舊云部執異論。部執是恭敬名。異是毀訾名。部是眾義。名聖弟子為部。執是取義。皆取佛說三藏之中所說法義。然執名乃通能所。正以所執之法為執。能執之人是聖弟子。所執之法皆是佛法。今以部名目聖弟子眾。以執名目佛所說法。故部執是恭敬名。所恭敬者不過人之與法。部是人名。執是法名。分破是異義。人．法皆分破故名為異。聖弟子眾各相朋黨即是人異。取執之義又各不同。即是法異人相儻故。人起諍執法不同故。法相非斥故立異名。故異是毀訾名 然今此論是恭敬名。成立世尊聖教所說唯識教理故 或毀訾名。令依於智不依識故 或此識言雖是所厭。恭敬世尊。所起教理故名成唯識論 問何故於此人法二處立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四名。為得教清淨故立如義言。言教無雜一切莫過如義而立不可破壞可得悟理。教詮不正易可破壞。不得悟理故立如義言為得理清淨故立順體義名。理有增減正智觀之理則不可入。順體而說正智觀之理則易入。故立順體義名為得行清淨故立處中因名。以處中行對彼順世及邪僻因彼俱可轉。此處中行則不可轉。以處中行內觀界．處等。望僻因行僻因可轉。觀蘊．界等則不可轉。以四諦因果所有觀行對觀蘊等。蘊等可轉。以二空行望四諦行。四諦可轉。二空之行則不可轉。以二空智既不可轉。證真之智亦不可轉。以不可轉。即此真智及後得智為正行體。能令所得果不可轉。即名方便清淨正行。正行有二能。一出惡入善。二出有為入無為。故此正行即處中因。為得果清淨故立出世果名。果清淨者是無餘涅槃。一切患累皆已盡故名果清淨。有漏有四失。即無常．苦．空．無我。無為有四德。即常．樂．我．淨。既離過失故名出世果。此意由依正教觀正理。起正行得聖果。若教有邪不顯正理。故依起行即皆顛倒。行既顛倒便獲惡果。故為得此四種清淨立此四名。又為依正教生聞惠。依正理起思惠。依正行得修惠。三惠既圓當得聖果。故攝論云。聞等熏習無果生非道理故立四名 三依人法二。立其名目。於中有二。一立意。二差別。初立意者凡有兩義。一依善意二依惡意。若依善意即立恭敬名。若依惡意即立毀訾名。如呼為法師法主等是恭敬人名。呼為過人賤人此毀訾人名。若呼為正法勝法是恭敬法名。呼為邪法惡法是毀訾法名。如弊魔經等是毀人名。須達拏大子經等是恭敬人名。十八泥梨經等是毀訾法名。大般若經等是恭敬法名。於中復雙單名別。如佛藏經菩薩藏經等雙恭敬二。有雙毀訾人法如魔逆經等。有於人處亦毀亦敬。如未生怨王經。有於法處亦敬亦毀如辨中邊論。中是所敬。邊是所毀。有於人．法俱敬俱毀。如舊云部執異論。部執是恭敬名。異是毀訾名。部是眾義。名聖弟子為部。執是取義。皆取佛說三藏之中所說法義。然執名乃通能所。正以所執之法為執。能執之人是聖弟子。所執之法皆是佛法。今以部名目聖弟子眾。以執名目佛所說法。故部執是恭敬名。所恭敬者不過人之與法。部是人名。執是法名。分破是異義。人．法皆分破故名為異。聖弟子眾各相朋黨即是人異。取執之義又各不同。即是法異人相儻故。人起諍執法不同故。法相非斥故立異名。故異是毀訾名 然今此論是恭敬名。成立世尊聖教所說唯識教理故 或毀訾名。令依於智不依識故 或此識言雖是所厭。恭敬世尊。所起教理故名成唯識論 問何故於此人法二處立

此等名 答依佛滅諍法故。滅諍有二。一滅外諍。二滅內諍。外諍即滅人諍。內諍即滅法諍。毀人滅人諍。毀法滅法諍。滅人諍令修六和敬。此彼同持戒。同見諦。同用財。戒．見．財三彼我不隔故和合無諍。身．語．意三各修慈悲。拔苦與樂以攝前人故和合不諍。二滅內諍者。所說法有二。黑說．大說。如次內．外對。大．小對。了．不了對。說惡．說善對。傳聞前人說黑說法及大說法。不得便信依。約三藏相應則應信受。若不與相應則應棄捨。若依此而執義。法則和無諍 問何故須滅二諍 答修悲智習成佛德。由佛有般若及以慈悲。以般若故攝正法令和。以慈悲故攝生令和。諸造論釋亦依學佛般若．慈悲。攝法攝生故。又有多解如部執疏廣解 二辨差別者。諸經論中亦有依法依喻為名。或單或雙。諸經之中有依處時事法立名並在法攝。依法喻者。為利鈍根故。為顯法明淨故。亦為讚毀故。依三寶立亦人．法收。上無不盡廣說此人．法差別攝彼諸名。并舉教顯並如法華義決。上辨名訖 第二歸名者。復分為四。一總解釋成唯識論。二別辨能所成號。三明立名之意。四通釋情疑 初總解釋如樞要辨釋能所成樞要十解。今又加之。言唯識者。從麁至細總有五重。如唯識章辨。即以所詮既有五重。能詮之教亦有五別。或以世親五理成佛五教。或以五教成彼五理。或以五教成五教。或以五理成五理。或以五理成佛五理教。或以五教成佛五教理。或以五教理成佛五教。或以五理教成佛五理。或以五教理成佛五教理。且以世親望佛所說。為四十五釋。又護法等釋雙望彼二亦成四十五。合九十釋。復以天親．護法等教成境．行．果三。以理成三復有六釋。足前樞要。有一百六釋。復以教．理等綺互單雙乃更有多。思准可悉 明立意者。樞要廣說 四通釋情疑者。樞要云。問准下正宗或分為二。一因二果。已下文是。雖次下云上立成唯識名之意。即問此立意故為釋疑 又問何故經說唯心。論言唯識 答一云心．意．識了體一名殊。各舉一名亦無妨也。二云心積集法勝。識即了別境強。如瑜伽論五十一云。據勝道理建立心．意．識差別。即心謂第八識。雜染．還滅之根本故。經據初名論依後義。三云心．意通果。識。但在因。經依通稱論約局名。四者論從所厭為名。經依體義為目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名 答依佛滅諍法故。滅諍有二。一滅外諍。二滅內諍。外諍即滅人諍。內諍即滅法諍。毀人滅人諍。毀法滅法諍。滅人諍令修六和敬。此彼同持戒。同見諦。同用財。戒．見．財三彼我不隔故和合無諍。身．語．意三各修慈悲。拔苦與樂以攝前人故和合不諍。二滅內諍者。所說法有二。黑說．大說。如次內．外對。大．小對。了．不了對。說惡．說善對。傳聞前人說黑說法及大說法。不得便信依。約三藏相應則應信受。若不與相應則應棄捨。若依此而執義。法則和無諍 問何故須滅二諍 答修悲智習成佛德。由佛有般若及以慈悲。以般若故攝正法令和。以慈悲故攝生令和。諸造論釋亦依學佛般若．慈悲。攝法攝生故。又有多解如部執疏廣解 二辨差別者。諸經論中亦有依法依喻為名。或單或雙。諸經之中有依處時事法立名並在法攝。依法喻者。為利鈍根故。為顯法明淨故。亦為讚毀故。依三寶立亦人．法收。上無不盡廣說此人．法差別攝彼諸名。并舉教顯並如法華義決。上辨名訖 第二歸名者。復分為四。一總解釋成唯識論。二別辨能所成號。三明立名之意。四通釋情疑 初總解釋如樞要辨釋能所成樞要十解。今又加之。言唯識者。從麁至細總有五重。如唯識章辨。即以所詮既有五重。能詮之教亦有五別。或以世親五理成佛五教。或以五教成彼五理。或以五教成五教。或以五理成五理。或以五理成佛五理教。或以五教成佛五教理。或以五教理成佛五教。或以五理教成佛五理。或以五教理成佛五教理。且以世親望佛所說。為四十五釋。又護法等釋雙望彼二亦成四十五。合九十釋。復以天親．護法等教成境．行．果三。以理成三復有六釋。足前樞要。有一百六釋。復以教．理等綺互單雙乃更有多。思准可悉 明立意者。樞要廣說 四通釋情疑者。樞要云。問准下正宗或分為二。一因二果。已下文是。雖次下云上立成唯識名之意。即問此立意故為釋疑 又問何故經說唯心。論言唯識 答一云心．意．識了體一名殊。各舉一名亦無妨也。二云心積集法勝。識即了別境強。如瑜伽論五十一云。據勝道理建立心．意．識差別。即心謂第八識。雜染．還滅之根本故。經據初名論依後義。三云心．意通果。識。但在因。經依通稱論約局名。四者論從所厭為名。經依體義為目。

四科釋本文者。有三。一辨年．主如疏所明。二明支分者。謂諸菩薩所造論意。非但為弘佛經。亦為廣顯瑜伽中義。詮教不同略有十支。支謂支分。並是瑜伽所有支分。言十支者。一百法論(名略陳名數論)。二五蘊論(名粗釋體義論又名依名釋義論)。此上二論天親菩薩之所作也。三顯楊論名總苞眾義論。此論無著菩薩造。四攝大乘(名廣苞大義論)。此論本無著菩薩造。釋論天親及無性等造。五雜集論(名分別名數論。亦名廣陳體義論)。此論本是無著等造。今盛行者唯覺師子釋。安惠菩薩糅。六辨中邊論(名離僻彰中論)。此論本頌是慈氏菩薩造。釋論天親菩薩造。七二十唯識論(名摧破邪山論)。八三十唯識論(名高建法幢論)。此之二論本頌並天親造。三十唯識釋是護法菩薩等造。二十唯識天親菩薩釋。九大莊嚴論(名莊嚴體義論)。此論本頌慈氏菩薩造。釋天親菩薩造。十分別瑜伽論(名攝散歸觀論)。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達摩經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂王請文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心而期小果。可制因明以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量．因明皆此支攝。正理門論。名建正摧邪論。或可。舊釋為正。雖釋阿毘達摩。瑜伽亦是廣釋諸經。唯識即是華嚴等說既是彼支。故取攝論亦復無妨。若爾因明何支所攝。答義門少故略不名支。故此唯識即十支中之一支也 三正科解如疏具辨 西明云。然諸釋中所宗各異。護法．難陀等多述宗旨會釋違文。火辨．親勝正釋本頌以標論意。安惠菩薩建立比量斥他宗失。由斯諸本別行攝義皆不周悉者 今意未詳。撿論上下未見安惠偏多破斥。准本疏釋廣頌上兩句破我法已下云多護法文。親承三藏執筆綴文糅唯識人。傳定不謬。餘非執筆。縱時諮問多意定之。所有判文論大綱紀非可為定。合譯意者如樞要說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四科釋本文者。有三。一辨年．主如疏所明。二明支分者。謂諸菩薩所造論意。非但為弘佛經。亦為廣顯瑜伽中義。詮教不同略有十支。支謂支分。並是瑜伽所有支分。言十支者。一百法論(名略陳名數論)。二五蘊論(名粗釋體義論又名依名釋義論)。此上二論天親菩薩之所作也。三顯楊論名總苞眾義論。此論無著菩薩造。四攝大乘(名廣苞大義論)。此論本無著菩薩造。釋論天親及無性等造。五雜集論(名分別名數論。亦名廣陳體義論)。此論本是無著等造。今盛行者唯覺師子釋。安惠菩薩糅。六辨中邊論(名離僻彰中論)。此論本頌是慈氏菩薩造。釋論天親菩薩造。七二十唯識論(名摧破邪山論)。八三十唯識論(名高建法幢論)。此之二論本頌並天親造。三十唯識釋是護法菩薩等造。二十唯識天親菩薩釋。九大莊嚴論(名莊嚴體義論)。此論本頌慈氏菩薩造。釋天親菩薩造。十分別瑜伽論(名攝散歸觀論)。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達摩經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂王請文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心而期小果。可制因明以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量．因明皆此支攝。正理門論。名建正摧邪論。或可。舊釋為正。雖釋阿毘達摩。瑜伽亦是廣釋諸經。唯識即是華嚴等說既是彼支。故取攝論亦復無妨。若爾因明何支所攝。答義門少故略不名支。故此唯識即十支中之一支也 三正科解如疏具辨 西明云。然諸釋中所宗各異。護法．難陀等多述宗旨會釋違文。火辨．親勝正釋本頌以標論意。安惠菩薩建立比量斥他宗失。由斯諸本別行攝義皆不周悉者 今意未詳。撿論上下未見安惠偏多破斥。准本疏釋廣頌上兩句破我法已下云多護法文。親承三藏執筆綴文糅唯識人。傳定不謬。餘非執筆。縱時諮問多意定之。所有判文論大綱紀非可為定。合譯意者如樞要說。

初頌稽首二字。辨能歸敬相。廣如法苑。且釋名者。有解云。稽者古文為𮩡今別為稽。白虎通曰。𮩡者至也。首者頭也。言下拜上頭至地也。又鄭玄云。稽者稽也。以頭至地稽少時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初頌稽首二字。辨能歸敬相。廣如法苑。且釋名者。有解云。稽者古文為𮩡今別為稽。白虎通曰。𮩡者至也。首者頭也。言下拜上頭至地也。又鄭玄云。稽者稽也。以頭至地稽少時也。

出體之中。法苑敬禮即以三業為體 西明以慚．愧為體 要集云。今取前解三業為正 有云。依教十法為體。一思。二慚。三敬。四愛。五信。六無慢。七捨。八色蘊。九識蘊。十智今謂不爾。若言十法敬．愛．不慢百法是何。所餘非理如要集辨煩不具錄。要集云。言稽首者顯勝身業。然由於德．有德等境發勝解俱決定思已即起淨信。思此起慚崇重賢善。因斯能發清淨身．語。是故此中意通三業慚為敬體。信等諸法是敬之因。身．語二業是敬之果。意通因果。法苑所說三業及愧以為敬體理亦難成。三業體思。思即造作。敬相微隱。故大婆沙三十四云。敬慚為體。崇重賢善是敬相故者 今詳。此釋理未必然。且自不定。先敘法苑思為體性。有釋以慚。自斷取前三業為正。今復取慚為能敬體從何為正 復不可說前後義別。同解稽首敬禮義故 又若以慚為自正義者。理必不然。何者若發勝解俱決定思已即起淨信。理且不然。思非信因。第六卷云忍謂信因樂欲為果 不言信俱思為因起信。若遍行故。應說作意。不應說思 又云由此起慚崇重賢善。因斯能發清淨身．語。是故此中意通三業慚為敬體者 此亦不爾。為取三業為歸敬體。為但取慚 若但取慚。何須說云意通三業慚為敬體。慚性非是三業體故 若通三業即不唯慚。何故復云信等諸法是敬之因。身．語敬果。意通因果。即三業但是敬之因果。非自體故 若唯說慚為敬體者。理亦不然。此唯明敬可但是慚。既云敬禮。明是三業。三業致禮由敬慚因。無處說慚亦為業體。又不說慚是發業故。又攝大乘論云。故我至誠身．語．思頻修無倒歸命禮。又瞿波論師云。三業禮者欲顯大師有天眼故以身業禮等。律中云在明處近已身業禮等。故但是思不可說慚。為因可爾。如以貪等而為加行方起三業。雖復論云斷命名嗔等。終不說貪等以為業體。雖說於慚敬德．有德。論歸敬體即是三業。此理決定勿更別解。又法苑中但說三業。無文說愧以為敬體。波錯看文應更審讀 前約剋性出稽首體但說是思。若義說者。凡論歸敬有其二種。謂顯相及不顯相。若就顯相所謂身．語二業。由身敬禮定發殷重令他見故。俱舍據此偏言身業。雖身不禮但發語宣揚。由名．句等表詮內心令他聽故。無垢稱頌中說是偏取語業 若依不顯相唯取意業。內發殷誠雖極是重他人不了。諸論不說。此論具以三業歸敬。通顯．不顯二種盡故 若就別者三業有異。若其身業實即慚等相應動發勝思。通假即兼表色。語業亦用慚等相應動發勝思。假亦通聲 若薩婆多有實善．惡色。即依報色有業色生。即長．短色以此為體。復眾賢師別有長等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體之中。法苑敬禮即以三業為體 西明以慚．愧為體 要集云。今取前解三業為正 有云。依教十法為體。一思。二慚。三敬。四愛。五信。六無慢。七捨。八色蘊。九識蘊。十智今謂不爾。若言十法敬．愛．不慢百法是何。所餘非理如要集辨煩不具錄。要集云。言稽首者顯勝身業。然由於德．有德等境發勝解俱決定思已即起淨信。思此起慚崇重賢善。因斯能發清淨身．語。是故此中意通三業慚為敬體。信等諸法是敬之因。身．語二業是敬之果。意通因果。法苑所說三業及愧以為敬體理亦難成。三業體思。思即造作。敬相微隱。故大婆沙三十四云。敬慚為體。崇重賢善是敬相故者 今詳。此釋理未必然。且自不定。先敘法苑思為體性。有釋以慚。自斷取前三業為正。今復取慚為能敬體從何為正 復不可說前後義別。同解稽首敬禮義故 又若以慚為自正義者。理必不然。何者若發勝解俱決定思已即起淨信。理且不然。思非信因。第六卷云忍謂信因樂欲為果 不言信俱思為因起信。若遍行故。應說作意。不應說思 又云由此起慚崇重賢善。因斯能發清淨身．語。是故此中意通三業慚為敬體者 此亦不爾。為取三業為歸敬體。為但取慚 若但取慚。何須說云意通三業慚為敬體。慚性非是三業體故 若通三業即不唯慚。何故復云信等諸法是敬之因。身．語敬果。意通因果。即三業但是敬之因果。非自體故 若唯說慚為敬體者。理亦不然。此唯明敬可但是慚。既云敬禮。明是三業。三業致禮由敬慚因。無處說慚亦為業體。又不說慚是發業故。又攝大乘論云。故我至誠身．語．思頻修無倒歸命禮。又瞿波論師云。三業禮者欲顯大師有天眼故以身業禮等。律中云在明處近已身業禮等。故但是思不可說慚。為因可爾。如以貪等而為加行方起三業。雖復論云斷命名嗔等。終不說貪等以為業體。雖說於慚敬德．有德。論歸敬體即是三業。此理決定勿更別解。又法苑中但說三業。無文說愧以為敬體。波錯看文應更審讀 前約剋性出稽首體但說是思。若義說者。凡論歸敬有其二種。謂顯相及不顯相。若就顯相所謂身．語二業。由身敬禮定發殷重令他見故。俱舍據此偏言身業。雖身不禮但發語宣揚。由名．句等表詮內心令他聽故。無垢稱頌中說是偏取語業 若依不顯相唯取意業。內發殷誠雖極是重他人不了。諸論不說。此論具以三業歸敬。通顯．不顯二種盡故 若就別者三業有異。若其身業實即慚等相應動發勝思。通假即兼表色。語業亦用慚等相應動發勝思。假亦通聲 若薩婆多有實善．惡色。即依報色有業色生。即長．短色以此為體。復眾賢師別有長等

極微。正量部師別有動色。譬喻論師別有動色非顯非形。竝如下說 今大乘中若在佛果身．語色聲可許是善非歸依體。若就因中即是無記。約表心邊假通善．惡。故身．語業假．實為體 於意業中有二。一就業。二約勤治。就業有二。謂自性．助伴。言自性者。唯取遍行數中緣三寶為境慚等相應思為體。思有三種。謂審慮．決定．動發。論文雖說前二思唯在意地。後一思是身．語二業。今據道理意亦得有動發勝思。云作動意故發無貪等故。若約助伴即此思俱四遍行。五別境。散地善十。定加輕安。心王．尋．伺二十三法 次約對治復有二種。謂自性．相應。自性唯取緣於三寶能治輕慢慚．愧為體。此有二義。一體勝。二義順 言體勝者。顯揚論云。慚者謂依自增上法增上羞恥過惡為體。愧者顯揚云。謂依世間增上羞恥過惡為體。唯識．對法文引可知 第二義順者。俱舍云無慚．無愧差別云何。答無慚．無愧乃至云。於諸功德及有德者。無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚。准能治此故正是慚。由斯理順故約對治說歸敬體即慚．愧也。剋實即非。若直取慚慚五識俱。豈五相應亦是歸敬。說慚行相崇重賢善。五識不能別緣三寶。若云不取行相何別。故正三業為歸敬體。不得約思雖遍五識。業非五思何妨慚通敬唯在意。何者論辨業體自簡擇訖。無處辨歸敬說慚為體者。助伴准前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極微。正量部師別有動色。譬喻論師別有動色非顯非形。竝如下說 今大乘中若在佛果身．語色聲可許是善非歸依體。若就因中即是無記。約表心邊假通善．惡。故身．語業假．實為體 於意業中有二。一就業。二約勤治。就業有二。謂自性．助伴。言自性者。唯取遍行數中緣三寶為境慚等相應思為體。思有三種。謂審慮．決定．動發。論文雖說前二思唯在意地。後一思是身．語二業。今據道理意亦得有動發勝思。云作動意故發無貪等故。若約助伴即此思俱四遍行。五別境。散地善十。定加輕安。心王．尋．伺二十三法 次約對治復有二種。謂自性．相應。自性唯取緣於三寶能治輕慢慚．愧為體。此有二義。一體勝。二義順 言體勝者。顯揚論云。慚者謂依自增上法增上羞恥過惡為體。愧者顯揚云。謂依世間增上羞恥過惡為體。唯識．對法文引可知 第二義順者。俱舍云無慚．無愧差別云何。答無慚．無愧乃至云。於諸功德及有德者。無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚。准能治此故正是慚。由斯理順故約對治說歸敬體即慚．愧也。剋實即非。若直取慚慚五識俱。豈五相應亦是歸敬。說慚行相崇重賢善。五識不能別緣三寶。若云不取行相何別。故正三業為歸敬體。不得約思雖遍五識。業非五思何妨慚通敬唯在意。何者論辨業體自簡擇訖。無處辨歸敬說慚為體者。助伴准前。

第二五法出體者。於中有二。依瑜伽論云。五法者謂相．名．分別．正智．如如。若有漏敬者以名．相．分別三法為體。身．語二業假即相收。名依聲立。雖非名等。雖復非是語業。以假從實聲由名表故得通名。若取無表即思種上假無表是。若就實業體即分別。若無漏者正智為體。若色若心俱名智故 第二五法即心．心所．色．不相應．無為。准法可知。蘊．處．及界．三性．百法皆可准知 問答分別。問出體中長等依於色是假。假身業名等依聲假。名等為語業 答長等表於心。故得名身業。名等詮所轉。不得名語業 二問五逆業中破和合僧。即是妄語重。三罰業中意業重。五僻見中邪見重。曾無處說身業為重。何故此說偏舉身業 答邪見斷善勝。破僧損處大。意殺嫌恨深。所以各偏舉。此中身業且據世間從事制戒。細犯多發身業為重。所以偏舉 又解身業是總。餘二是別。舉總攝別。並在其中 三問二乘歸依得通無漏以不 答一解許得。以自在者在定之中得起五識。何故無漏不得歸依。一云不得。三乘真智總不歸依。二乘後智多緣帝理。無別功能不能起發身．語等業。無勝用故。此解為正 四問意通三界理顯不疑。身．語歸依通何界地 答身．語二業通欲．色界。若准九地語業唯初禪。身業通五地。二定已上雖起語業及以身業。若起語業借下尋．伺。故隨尋．伺是初定繫。又是無記。上地不造下地業故。設無漏者亦屬下故。或不繫故。身業通四定。以出入息非是遍行上得起身 又解。通上。若上不得作下地善業。四靜慮王俱受別脫。豈許無記心得戒耶。既許善心方始得戒。故於上地得有語業。多由尋．伺未必一切皆尋．伺起。又復尋．伺非語遍行。如出入息四定。雖無得有身業。以有思故。語業應同此。引證如下第七論記 要集云。俱舍．正理皆說。愛敬以法為緣雖通三界。此中唯緣補特伽羅故唯欲．色。若依大乘。中陰經說佛入中陰。無色有情欝頭藍等亦入中陰禮拜聽法。故知雖緣有情亦通無色。問已入中陰非無色攝。如何說云彼有敬耶。解云經意難尋。今且一解。無生中間所有諸蘊名為中陰。此意不說中有名中陰。以在生死中間名為中陰。如說世間以在世間故。此釋不爾。若以生死中間名為中陰。何須云欝頭藍子入先在彼故。又云。依定果色變現似身。依下地定發天眼．耳。借下地識見佛聞法者 此亦不爾。若依有部。眼不下於身。如何色界。眼依無色界身。無色界身非實身根。既無身根眼等何依。若依大乘此亦不許。雜集第二十八界四句中云。有眼非眼界。謂最後蘊。有眼界非眼。謂在卵．胎．無色異生。有亦眼亦眼界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二五法出體者。於中有二。依瑜伽論云。五法者謂相．名．分別．正智．如如。若有漏敬者以名．相．分別三法為體。身．語二業假即相收。名依聲立。雖非名等。雖復非是語業。以假從實聲由名表故得通名。若取無表即思種上假無表是。若就實業體即分別。若無漏者正智為體。若色若心俱名智故 第二五法即心．心所．色．不相應．無為。准法可知。蘊．處．及界．三性．百法皆可准知 問答分別。問出體中長等依於色是假。假身業名等依聲假。名等為語業 答長等表於心。故得名身業。名等詮所轉。不得名語業 二問五逆業中破和合僧。即是妄語重。三罰業中意業重。五僻見中邪見重。曾無處說身業為重。何故此說偏舉身業 答邪見斷善勝。破僧損處大。意殺嫌恨深。所以各偏舉。此中身業且據世間從事制戒。細犯多發身業為重。所以偏舉 又解身業是總。餘二是別。舉總攝別。並在其中 三問二乘歸依得通無漏以不 答一解許得。以自在者在定之中得起五識。何故無漏不得歸依。一云不得。三乘真智總不歸依。二乘後智多緣帝理。無別功能不能起發身．語等業。無勝用故。此解為正 四問意通三界理顯不疑。身．語歸依通何界地 答身．語二業通欲．色界。若准九地語業唯初禪。身業通五地。二定已上雖起語業及以身業。若起語業借下尋．伺。故隨尋．伺是初定繫。又是無記。上地不造下地業故。設無漏者亦屬下故。或不繫故。身業通四定。以出入息非是遍行上得起身 又解。通上。若上不得作下地善業。四靜慮王俱受別脫。豈許無記心得戒耶。既許善心方始得戒。故於上地得有語業。多由尋．伺未必一切皆尋．伺起。又復尋．伺非語遍行。如出入息四定。雖無得有身業。以有思故。語業應同此。引證如下第七論記 要集云。俱舍．正理皆說。愛敬以法為緣雖通三界。此中唯緣補特伽羅故唯欲．色。若依大乘。中陰經說佛入中陰。無色有情欝頭藍等亦入中陰禮拜聽法。故知雖緣有情亦通無色。問已入中陰非無色攝。如何說云彼有敬耶。解云經意難尋。今且一解。無生中間所有諸蘊名為中陰。此意不說中有名中陰。以在生死中間名為中陰。如說世間以在世間故。此釋不爾。若以生死中間名為中陰。何須云欝頭藍子入先在彼故。又云。依定果色變現似身。依下地定發天眼．耳。借下地識見佛聞法者 此亦不爾。若依有部。眼不下於身。如何色界。眼依無色界身。無色界身非實身根。既無身根眼等何依。若依大乘此亦不許。雜集第二十八界四句中云。有眼非眼界。謂最後蘊。有眼界非眼。謂在卵．胎．無色異生。有亦眼亦眼界

。謂欲．色界現得眼等。有非眼非眼界。謂無色聖及無餘依。欝頭若凡成界非眼。如何現起。現起即眼。非唯是界。若是聖者眼及眼界二俱不成。復如何起。若云是化。如彼定果所變似身。所起眼．耳亦似眼．耳。何須起下 故正解者。佛既不滅現彼中陰。欝頭不死亦入中陰。故是化現非實中陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。謂欲．色界現得眼等。有非眼非眼界。謂無色聖及無餘依。欝頭若凡成界非眼。如何現起。現起即眼。非唯是界。若是聖者眼及眼界二俱不成。復如何起。若云是化。如彼定果所變似身。所起眼．耳亦似眼．耳。何須起下 故正解者。佛既不滅現彼中陰。欝頭不死亦入中陰。故是化現非實中陰。

疏解六十二有情。在家等四。一謂在家。二出家。三苦行。四非苦行 習斷等十九者。一習斷者。二習誦者。三淨施人。四宿年。五中年。六少年。七軌範師。八親教師。九共住．及近住弟子。十賓客。十一營僧事者。十二貪利養供敬者。十三厭捨者。十四多聞者。十五大福智者。十六法隨法行者。十七持經者。十八持律者。十九持論者 異生等者。謂異生．見諦．有學．無學。餘者可知。故頌云。五．四．三．三．四。三．二．及三．七十九．四．四．一。故有情名諸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏解六十二有情。在家等四。一謂在家。二出家。三苦行。四非苦行 習斷等十九者。一習斷者。二習誦者。三淨施人。四宿年。五中年。六少年。七軌範師。八親教師。九共住．及近住弟子。十賓客。十一營僧事者。十二貪利養供敬者。十三厭捨者。十四多聞者。十五大福智者。十六法隨法行者。十七持經者。十八持律者。十九持論者 異生等者。謂異生．見諦．有學．無學。餘者可知。故頌云。五．四．三．三．四。三．二．及三．七十九．四．四．一。故有情名諸。

造論緣起者。真諦三藏解云。凡有六義。一為令法義增長。二為有有情於所造論應得解脫。三為所迷失義令更明了。四為攝分散法義集在一處。五為分別甚深之義令淺易解。六為莊嚴言辭令義可愛。即疏所述作論六因 令增長者。眾生根欲性各不同。或樂多說。或樂少說。樂處中說。故造論者。適眾生意集諸法義。或多。或少。或復處中。適生所欲正法則得久住。此處雖滅彼處猶有。故使法義增長。即疏云欲令法義當廣流布 二為眾生於所造論而得悟者。或有眾生厭舊樂新。或樂此說不樂彼說。只是一理有悟．不悟。猶如一金作種種物賣令生樂。前是為法。此是為人。即疏云。為令有情隨入正法 三為所迷失義令更明了者。若說未了。令學者迷須更明說。或說有脫誤令學者不解。又須明說 又眾生有三種煩惱。一無明。二疑。三顛倒。由疑及倒故迷。由無明故不解。為除眾生此煩惱等令迷失義得明了故。故須造論。即疏云。令失沒義重得開顯 四為攝分散義集在一處者。佛法諸義不出三解脫門。攝分散義集在三解脫門中。以除眾生三種煩惱。一貪欲。二諸見。三無明。貪是修斷。見是見斷。無明通二。又是習氣 以無願門除貪。以空門除見。以無相門除無明。聲聞所以不得一切智。為不能斷無明習故。為斷無明轉鈍成利故。說無相解脫門除故。攝分散義所以造論。即疏云。為欲略攝廣散義故 五為分別深義令淺易解者。甚深有三。一所通達是境界。即如如理。以世智觀之不能通達故名甚深。分別令易解。二修行甚深。二邊之解易得。中道之行難生。偏見之心不能生得中道之解。故為辨說中道之解。為修行深所以造論 三微妙甚深。即無餘涅槃果。生死有可度義故非甚深。極果一得永不可度。於不得者則為甚深。分別開示令易得之故須造論。即疏云。為欲顯發甚深義故 六為莊嚴言詞令義可愛者。義由言顯。若不莊嚴言詞則義不可愛。義不可愛則眾生不能信受。猶如真金若不為鐶釧等則不足可愛。故須造論。即疏云。為欲巧妙文詞莊嚴法義令起愛樂生淨信故 又造論意。義雖有六不出兩種。一為攝持正法。二為成就眾生 為持攝正法者。六種緣起從後向前次第相生。名．句．文是法。所詮是義。以義顯行。以行顯果。法是言辭。若言辭有詮次。句．味．名合理。則義趣可觀。故造論意為嚴言辭令義可愛。言辭既合於理。義趣遂令可愛。則使深義易解。即從第六義生第五義。深義既顯現易解。則義有途徹。分散者便得集在一處。即從第五生第四義。義既不散所迷失者則更分明。即從第四生第三義。所迷失者既更明了。依於了義得入正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造論緣起者。真諦三藏解云。凡有六義。一為令法義增長。二為有有情於所造論應得解脫。三為所迷失義令更明了。四為攝分散法義集在一處。五為分別甚深之義令淺易解。六為莊嚴言辭令義可愛。即疏所述作論六因 令增長者。眾生根欲性各不同。或樂多說。或樂少說。樂處中說。故造論者。適眾生意集諸法義。或多。或少。或復處中。適生所欲正法則得久住。此處雖滅彼處猶有。故使法義增長。即疏云欲令法義當廣流布 二為眾生於所造論而得悟者。或有眾生厭舊樂新。或樂此說不樂彼說。只是一理有悟．不悟。猶如一金作種種物賣令生樂。前是為法。此是為人。即疏云。為令有情隨入正法 三為所迷失義令更明了者。若說未了。令學者迷須更明說。或說有脫誤令學者不解。又須明說 又眾生有三種煩惱。一無明。二疑。三顛倒。由疑及倒故迷。由無明故不解。為除眾生此煩惱等令迷失義得明了故。故須造論。即疏云。令失沒義重得開顯 四為攝分散義集在一處者。佛法諸義不出三解脫門。攝分散義集在三解脫門中。以除眾生三種煩惱。一貪欲。二諸見。三無明。貪是修斷。見是見斷。無明通二。又是習氣 以無願門除貪。以空門除見。以無相門除無明。聲聞所以不得一切智。為不能斷無明習故。為斷無明轉鈍成利故。說無相解脫門除故。攝分散義所以造論。即疏云。為欲略攝廣散義故 五為分別深義令淺易解者。甚深有三。一所通達是境界。即如如理。以世智觀之不能通達故名甚深。分別令易解。二修行甚深。二邊之解易得。中道之行難生。偏見之心不能生得中道之解。故為辨說中道之解。為修行深所以造論 三微妙甚深。即無餘涅槃果。生死有可度義故非甚深。極果一得永不可度。於不得者則為甚深。分別開示令易得之故須造論。即疏云。為欲顯發甚深義故 六為莊嚴言詞令義可愛者。義由言顯。若不莊嚴言詞則義不可愛。義不可愛則眾生不能信受。猶如真金若不為鐶釧等則不足可愛。故須造論。即疏云。為欲巧妙文詞莊嚴法義令起愛樂生淨信故 又造論意。義雖有六不出兩種。一為攝持正法。二為成就眾生 為持攝正法者。六種緣起從後向前次第相生。名．句．文是法。所詮是義。以義顯行。以行顯果。法是言辭。若言辭有詮次。句．味．名合理。則義趣可觀。故造論意為嚴言辭令義可愛。言辭既合於理。義趣遂令可愛。則使深義易解。即從第六義生第五義。深義既顯現易解。則義有途徹。分散者便得集在一處。即從第五生第四義。義既不散所迷失者則更分明。即從第四生第三義。所迷失者既更明了。依於了義得入正

位。入正位故解脫繫縛。即從第三生第二義。既解脫惑障。則能受能說。既能聽受。又能解說。義則弘多。即從第二生第一義 又為令眾生成就增上般若故須造論。成般若體有前三義。成般若事有後三義。故造論緣合有六義 成般若體有三義者。有三種煩惱障於般若。一無明。二疑。三慢 為令眾生生解脫除無明障。須令法義增長。故第一義成般若初分 雖已解法及義。但於四諦猶有疑惑。以疑惑故障四諦解不得成聖。須釋四諦令得正解除斷疑惑。疑惑既除成聖之時即得解脫。故第二義成般若中分 雖已成聖斷除疑惑。猶起我慢於六塵境而生愛著。起我所心於無我理猶有迷失義。須更分明說所迷失義。令進入修道除我慢等。故第三義成般若後分 般若事。事者業用有三種。一通真實義。二為他說。三安立真實義。此三即是八支聖道中正見．正思惟．正精進也 自能通達真實義即正見 又能為他解說之時必動尋．伺。故第二事即正思惟 他既得解欲令不退。故須安立真實之義。安立之時須作功力。故第三事即正精進 若義無途轍散而不集不可通達。故須攝分散義集在一處則能通達。故第四義成第一事 若為他說須分別深義令其易解。故第五義成第二事 若欲令他所解不退。須嚴言詞令義可愛便解心堅明。故第六義成第三事 又為成就眾生毘鉢舍那．奢摩他故須造論。前三義成毘鉢舍那。後三義成奢摩他 生死根本有二煩惱。一無明。二貪愛。如次障二。即見．修惑。入見破無明。在修破貪愛 毘鉢有三德。一速疾智。二決定智。三微細智 於一時中能達多法義為速疾智。猶如帝釋名為千眼非有千眼。以能一時見於千法故名千眼。疾智亦爾。故第一義為成疾智 於境不決定解則不生。須生決定解除疑惑心。故第二義成決定智 智雖決定若是麁解唯解麁境。不能通達甚深之義。又須生微細智達甚深境。若有迷失則智不微細。若所迷失明了則得微細智。故第三善為成第三智 若遂三惠分之。如次即聞．思．修惠。或唯就修．惠義分前．中．後 奢摩他亦有三位。一在定中。二出世。三不退。在定中離散亂。有漏定猶非勝。又令得無漏定出世間故。雖得出世定有退失者猶非勝。又令得無退定 若法義分散難得在定。故第四義攝分散法義集在一處成第一德 若深義隱昧則無漏定不生。深義顯了勝定得起。故第五義成第二德 言說是修定本。若言說合理信受師教憶持不忘。則所修定無退。故第六義成定第三德也 又為破為立故造論也。為破者破四種煩惱。一為破迷真．俗無明。亦名迷生滅處無明。二破九十六種外見。三破障解脫見。四破迷因果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位。入正位故解脫繫縛。即從第三生第二義。既解脫惑障。則能受能說。既能聽受。又能解說。義則弘多。即從第二生第一義 又為令眾生成就增上般若故須造論。成般若體有前三義。成般若事有後三義。故造論緣合有六義 成般若體有三義者。有三種煩惱障於般若。一無明。二疑。三慢 為令眾生生解脫除無明障。須令法義增長。故第一義成般若初分 雖已解法及義。但於四諦猶有疑惑。以疑惑故障四諦解不得成聖。須釋四諦令得正解除斷疑惑。疑惑既除成聖之時即得解脫。故第二義成般若中分 雖已成聖斷除疑惑。猶起我慢於六塵境而生愛著。起我所心於無我理猶有迷失義。須更分明說所迷失義。令進入修道除我慢等。故第三義成般若後分 般若事。事者業用有三種。一通真實義。二為他說。三安立真實義。此三即是八支聖道中正見．正思惟．正精進也 自能通達真實義即正見 又能為他解說之時必動尋．伺。故第二事即正思惟 他既得解欲令不退。故須安立真實之義。安立之時須作功力。故第三事即正精進 若義無途轍散而不集不可通達。故須攝分散義集在一處則能通達。故第四義成第一事 若為他說須分別深義令其易解。故第五義成第二事 若欲令他所解不退。須嚴言詞令義可愛便解心堅明。故第六義成第三事 又為成就眾生毘鉢舍那．奢摩他故須造論。前三義成毘鉢舍那。後三義成奢摩他 生死根本有二煩惱。一無明。二貪愛。如次障二。即見．修惑。入見破無明。在修破貪愛 毘鉢有三德。一速疾智。二決定智。三微細智 於一時中能達多法義為速疾智。猶如帝釋名為千眼非有千眼。以能一時見於千法故名千眼。疾智亦爾。故第一義為成疾智 於境不決定解則不生。須生決定解除疑惑心。故第二義成決定智 智雖決定若是麁解唯解麁境。不能通達甚深之義。又須生微細智達甚深境。若有迷失則智不微細。若所迷失明了則得微細智。故第三善為成第三智 若遂三惠分之。如次即聞．思．修惠。或唯就修．惠義分前．中．後 奢摩他亦有三位。一在定中。二出世。三不退。在定中離散亂。有漏定猶非勝。又令得無漏定出世間故。雖得出世定有退失者猶非勝。又令得無退定 若法義分散難得在定。故第四義攝分散法義集在一處成第一德 若深義隱昧則無漏定不生。深義顯了勝定得起。故第五義成第二德 言說是修定本。若言說合理信受師教憶持不忘。則所修定無退。故第六義成定第三德也 又為破為立故造論也。為破者破四種煩惱。一為破迷真．俗無明。亦名迷生滅處無明。二破九十六種外見。三破障解脫見。四破迷因果

無明 為破迷真俗無明者。苦．集是俗。於此不了名迷俗無明。滅．道是真。於此不了名迷真無明。苦．集是生處。滅．道是滅處。故為令通達四諦理故破此無明。所以造論 二破九十六見者。是九十六種外道各有所報。為令眾生識於正理破此諸見 三為破障解脫見。即六十二見。由斷．常見生六十二見。此見正與解脫相違。為令眾生離斷．常見執。及破此諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明 為破迷真俗無明者。苦．集是俗。於此不了名迷俗無明。滅．道是真。於此不了名迷真無明。苦．集是生處。滅．道是滅處。故為令通達四諦理故破此無明。所以造論 二破九十六見者。是九十六種外道各有所報。為令眾生識於正理破此諸見 三為破障解脫見。即六十二見。由斷．常見生六十二見。此見正與解脫相違。為令眾生離斷．常見執。及破此諸見。

四為破迷因果無明者。十二緣生是因果。欲示生死依因得立無因不立。令離他作等見達生死因果。二為立者為立如方便不動。此有三義。一立如。二立方便。三令不動 如者真實理也。方便者達如智也。不動者若得此方便正見不可動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四為破迷因果無明者。十二緣生是因果。欲示生死依因得立無因不立。令離他作等見達生死因果。二為立者為立如方便不動。此有三義。一立如。二立方便。三令不動 如者真實理也。方便者達如智也。不動者若得此方便正見不可動也。

如首羅長者性甚慳貪。有人就其求乞無有得者。佛知根熟得道時至故往化之。佛為說布施法。聞大驚怖問世尊言。唯有此法更無餘法。佛答彼云。我唯以布施為法。如不殺生是施。即是他不怖。及令不盜即施他財。次第為其說十善法。其聞不損己財而成布施。生大歡喜讚歎如來。令人取兩麁衣施佛。佛福德感好不感麁。令人取麁只得好者。其意惜好自起取之出麁還復得好。擇之不得。乃以好者持用施佛。佛受之竟為說四諦。長者及眷屬皆得初果。取諸財寶悉以施佛。佛去後魔王欲壞其正見。作佛形像至長者所。長者見喜。魔為長者倒說四諦。又說苦為樂。長者思惟正見不轉。知非是佛語魔王言。汝定非佛。猶如鷄鳴作拘翅羅聲 此即是如．方便．不動。為安立如．方便令其不動故造論也。為破破繫縛方便。為立顯解脫方便。為令離縛得解脫故 又為令得十種智能故造論也 一斷背正法意智能。有向邪法斷。令不背正法向邪法也 二入正法智能。有捨心者雖不背正向邪。而處中住令入正法 三令成熟智能。已入正法令其善根成熟 四令得解脫智能。善根既熟又化之令得解脫也 五令得五明智能。所以令得五明智能。為破邪論制伏他故 六觀罪過智能。自觀三業有過無過。用法律約之為令得現樂。若無過失則現世得恭敬供養等 七正願智能。願勝好事為令未來一切所求皆具足故 八通達聲聞乘。九通達獨覺乘。十通達佛乘。此三智能。為稱眾生根性說法。眾生根性不同。隨其所宜以三乘法化之 復有論師說造論意凡為四事。一為斷眾生於四諦疑惑。二為令出惡道。三為向正法。四為斷下願。下願即是二乘願。此四次第相生之意思之可悉 又明得造論及不得造論人。凡有四種四人。第一四人者。一無智。二疑惑。三顛倒。四已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如首羅長者性甚慳貪。有人就其求乞無有得者。佛知根熟得道時至故往化之。佛為說布施法。聞大驚怖問世尊言。唯有此法更無餘法。佛答彼云。我唯以布施為法。如不殺生是施。即是他不怖。及令不盜即施他財。次第為其說十善法。其聞不損己財而成布施。生大歡喜讚歎如來。令人取兩麁衣施佛。佛福德感好不感麁。令人取麁只得好者。其意惜好自起取之出麁還復得好。擇之不得。乃以好者持用施佛。佛受之竟為說四諦。長者及眷屬皆得初果。取諸財寶悉以施佛。佛去後魔王欲壞其正見。作佛形像至長者所。長者見喜。魔為長者倒說四諦。又說苦為樂。長者思惟正見不轉。知非是佛語魔王言。汝定非佛。猶如鷄鳴作拘翅羅聲 此即是如．方便．不動。為安立如．方便令其不動故造論也。為破破繫縛方便。為立顯解脫方便。為令離縛得解脫故 又為令得十種智能故造論也 一斷背正法意智能。有向邪法斷。令不背正法向邪法也 二入正法智能。有捨心者雖不背正向邪。而處中住令入正法 三令成熟智能。已入正法令其善根成熟 四令得解脫智能。善根既熟又化之令得解脫也 五令得五明智能。所以令得五明智能。為破邪論制伏他故 六觀罪過智能。自觀三業有過無過。用法律約之為令得現樂。若無過失則現世得恭敬供養等 七正願智能。願勝好事為令未來一切所求皆具足故 八通達聲聞乘。九通達獨覺乘。十通達佛乘。此三智能。為稱眾生根性說法。眾生根性不同。隨其所宜以三乘法化之 復有論師說造論意凡為四事。一為斷眾生於四諦疑惑。二為令出惡道。三為向正法。四為斷下願。下願即是二乘願。此四次第相生之意思之可悉 又明得造論及不得造論人。凡有四種四人。第一四人者。一無智。二疑惑。三顛倒。四已度。

無智。即鈍根凡夫。於法及義悉皆不解故名無智 二疑惑者。是聰明凡夫。雖解法義。而於四諦理猶有疑惑未得入聖 三顛倒者。有初果人已通四諦但有顛倒。顛倒有三種。一時節。二相。三處所。時節者無常是時節。於無常時計有常故。二相者於無我中計有我故。三處者於不淨處及於苦處計為淨樂。初果雖除常．我二例。修惑未除。緣外塵境猶起後二故行非梵行。即猶計不淨為淨。無樂謂樂 四已度者即已度前三煩惱。是無學人。前三人初人是不肯知。第二人是迷路。第三人是僻路。此四人中唯第四人得造於論。若就事為語。凡夫菩薩亦是第四人。故得造論 又四種。一依言殊勝。但能誦文而不解義。譬如鸚鵡唯能誦語而不解意。不能得道最為下劣 二依他勝。附依善人則能行善。依惡人即唯行惡。譬如畫人隨畫師意。若畫為坐終日坐。若畫為立即恒常立。雖爾可化。以值善友可化入道猶勝初人 三依分別勝。有聞他說一往不解。得解方悟須為分別。如言諸行無常。是生滅法。是生必滅。寂滅為樂。如雖聞諸行無常未解所以。是生滅故釋彼無常。未來是生。過去是滅。現在是生滅。諸行既有三世故是無常。是生必滅者。更釋未來是無常之意。若未來唯生不滅則應是常 又釋云。待過去滅故名未來為生。是生必有滅故未來是無常。前三句是生死。第四句是涅槃。作此分別第三人方解 四開智勝者。智惠自能開通見理不待分別。如舍利弗聞阿悅耆說半偈義。於半偈中解千種義即得聖道。此等即是開智勝也。譬如毒蛇傷身如髮以毒勢力須臾遍身。此人又勝。此第四人正得造論。餘三人不應。舍利．目連．迦葉等類皆獨覺性。由見佛故方作聲聞。故在第四 第三有四種人者。一自惱。二惱他。三自他俱惱。四自他俱不惱。如常見外道為未來報。自苦其身坐臥荊棘等是自惱。如斷見外道不見未來果於現世中為自身安樂或奪他財食等。皆是惱他。常見外道行自苦行為自惱。殺牛．羊等縛不與食用祭天等是惱他。俱不惱者得理之人知慚愧故。知惱他得罪。自惱無福。為欲離罪生福俱不為惱。不惱他故。離斷見。不自惱故離常見。唯第四人可得造論 第四四種人者。一向下道人。即一闡提必入惡道。二向生死道。即出家外道起見戒取等故迴轉六道。三向自利者即是二乘。二乘之人乃識出離。但自怖苦疲極化他。速求解脫故言向自利。四向利他者即是菩薩。菩薩以兼濟為懷。恒欲利物故言向利他。唯第四人可得造論 四種第四人即是四德。若其一人具此四德方堪造論。一已度德。離一闡提。闡提貪生死。若已度三則識正道故離闡提。二自他俱不惱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智。即鈍根凡夫。於法及義悉皆不解故名無智 二疑惑者。是聰明凡夫。雖解法義。而於四諦理猶有疑惑未得入聖 三顛倒者。有初果人已通四諦但有顛倒。顛倒有三種。一時節。二相。三處所。時節者無常是時節。於無常時計有常故。二相者於無我中計有我故。三處者於不淨處及於苦處計為淨樂。初果雖除常．我二例。修惑未除。緣外塵境猶起後二故行非梵行。即猶計不淨為淨。無樂謂樂 四已度者即已度前三煩惱。是無學人。前三人初人是不肯知。第二人是迷路。第三人是僻路。此四人中唯第四人得造於論。若就事為語。凡夫菩薩亦是第四人。故得造論 又四種。一依言殊勝。但能誦文而不解義。譬如鸚鵡唯能誦語而不解意。不能得道最為下劣 二依他勝。附依善人則能行善。依惡人即唯行惡。譬如畫人隨畫師意。若畫為坐終日坐。若畫為立即恒常立。雖爾可化。以值善友可化入道猶勝初人 三依分別勝。有聞他說一往不解。得解方悟須為分別。如言諸行無常。是生滅法。是生必滅。寂滅為樂。如雖聞諸行無常未解所以。是生滅故釋彼無常。未來是生。過去是滅。現在是生滅。諸行既有三世故是無常。是生必滅者。更釋未來是無常之意。若未來唯生不滅則應是常 又釋云。待過去滅故名未來為生。是生必有滅故未來是無常。前三句是生死。第四句是涅槃。作此分別第三人方解 四開智勝者。智惠自能開通見理不待分別。如舍利弗聞阿悅耆說半偈義。於半偈中解千種義即得聖道。此等即是開智勝也。譬如毒蛇傷身如髮以毒勢力須臾遍身。此人又勝。此第四人正得造論。餘三人不應。舍利．目連．迦葉等類皆獨覺性。由見佛故方作聲聞。故在第四 第三有四種人者。一自惱。二惱他。三自他俱惱。四自他俱不惱。如常見外道為未來報。自苦其身坐臥荊棘等是自惱。如斷見外道不見未來果於現世中為自身安樂或奪他財食等。皆是惱他。常見外道行自苦行為自惱。殺牛．羊等縛不與食用祭天等是惱他。俱不惱者得理之人知慚愧故。知惱他得罪。自惱無福。為欲離罪生福俱不為惱。不惱他故。離斷見。不自惱故離常見。唯第四人可得造論 第四四種人者。一向下道人。即一闡提必入惡道。二向生死道。即出家外道起見戒取等故迴轉六道。三向自利者即是二乘。二乘之人乃識出離。但自怖苦疲極化他。速求解脫故言向自利。四向利他者即是菩薩。菩薩以兼濟為懷。恒欲利物故言向利他。唯第四人可得造論 四種第四人即是四德。若其一人具此四德方堪造論。一已度德。離一闡提。闡提貪生死。若已度三則識正道故離闡提。二自他俱不惱

德。離外道執斷．常二見。以得理故。離斷常見故。不惱自他離外道見。三開智勝德。離聲聞乘。聲聞乘人依他得悟不能自達。大利根人於一切法中能通達無量義故離聲聞。四向利他德。離獨覺獨覺根雖利。而無濟物之懷大行之人常欲利物故離獨覺 又云。攝決定論又明無四失人則堪造論。一不顯自德。二無我慢。三於同行中有利他心。四於眾生有慈悲心 若無顯自德心則離闡提失。離闡提失得已度德。無我慢心則離外道失。離外道失得自他俱不惱德。若見同行無利他方便。為其說他利方便者。離聲聞行失。離聲聞行失得向開智德。若於眾生有拔苦與樂心。則離獨覺行失。離獨覺行失得利他德。既離四失。具足四德。即是菩薩志求佛果。佛果有四德。為求四德故行四德因。離一闡提行淨德因。離外道即行我德因。離聲聞即行樂德因。離獨覺即行常德因。既行四德因欲自利利他。心不為煩惱所染。常能亡懷益物。若是此人方堪造論 世親菩薩雖住地前。具前四德亦堪造論。又復世尊說唯識教名為作者。教之主故。世親等師釋佛所說唯識之理名為述者。依教起故。此經．論相對 若世親等造三十頌名為作者。護法等釋名為述者。此論．釋相對。今者此中但經．論相對。以護法等釋彼頌故恭敬二師。故說諸論諸義之前。須說兩師名也。恭敬作者即恭敬法。恭敬述者即恭敬義。法是句．味．名。義是句．味．名所顯之理。作者先說句．味．名言教在世。作者若已入涅槃。後人於此言教不能得解。述者更造論解之義意方顯。故恭敬作者應敬法。恭敬述者應敬義 又眾生根有利有鈍。鈍者有信根。利者有智根。有信根者識人不識法。有智根者識法不識人。信根麁而多。智根細而少。故信前智後。五根之內定．念．精進成就三惠。隨前信根隨後智根 言成三惠者。若心散亂則聽聞不入。必須歛心方生聞惠。即以定根成就聞惠。思惠思擇善之與惡簡惡取善。若不繫念則思惠不生。即以念根成就思惠。修惠正滅惡生善。若不勤加功力則惡法不滅。善法不生。即以進根成就修惠。言隨前後者。隨有信根此三成之。隨有智根三亦成之。信根識人不識法。其根既鈍不能思擇理之是非。若聞聖人及聰明人說。為信能說人故。即信此人所說之法。既依人取信故。名識人不識法。鈍根者既依人信法故。說論之前須先說作者及述者名。令恭敬兩師。恭敬兩師即恭敬法．義。智根識法不識人。其根既利尋文求理。自知理之是非。不依人取信故。名識法不識人。利根者既識法。則應謂此正法是聖人及聰明人說。故須為此人說作者及述者名。令恭敬兩師。既恭敬能說人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德。離外道執斷．常二見。以得理故。離斷常見故。不惱自他離外道見。三開智勝德。離聲聞乘。聲聞乘人依他得悟不能自達。大利根人於一切法中能通達無量義故離聲聞。四向利他德。離獨覺獨覺根雖利。而無濟物之懷大行之人常欲利物故離獨覺 又云。攝決定論又明無四失人則堪造論。一不顯自德。二無我慢。三於同行中有利他心。四於眾生有慈悲心 若無顯自德心則離闡提失。離闡提失得已度德。無我慢心則離外道失。離外道失得自他俱不惱德。若見同行無利他方便。為其說他利方便者。離聲聞行失。離聲聞行失得向開智德。若於眾生有拔苦與樂心。則離獨覺行失。離獨覺行失得利他德。既離四失。具足四德。即是菩薩志求佛果。佛果有四德。為求四德故行四德因。離一闡提行淨德因。離外道即行我德因。離聲聞即行樂德因。離獨覺即行常德因。既行四德因欲自利利他。心不為煩惱所染。常能亡懷益物。若是此人方堪造論 世親菩薩雖住地前。具前四德亦堪造論。又復世尊說唯識教名為作者。教之主故。世親等師釋佛所說唯識之理名為述者。依教起故。此經．論相對 若世親等造三十頌名為作者。護法等釋名為述者。此論．釋相對。今者此中但經．論相對。以護法等釋彼頌故恭敬二師。故說諸論諸義之前。須說兩師名也。恭敬作者即恭敬法。恭敬述者即恭敬義。法是句．味．名。義是句．味．名所顯之理。作者先說句．味．名言教在世。作者若已入涅槃。後人於此言教不能得解。述者更造論解之義意方顯。故恭敬作者應敬法。恭敬述者應敬義 又眾生根有利有鈍。鈍者有信根。利者有智根。有信根者識人不識法。有智根者識法不識人。信根麁而多。智根細而少。故信前智後。五根之內定．念．精進成就三惠。隨前信根隨後智根 言成三惠者。若心散亂則聽聞不入。必須歛心方生聞惠。即以定根成就聞惠。思惠思擇善之與惡簡惡取善。若不繫念則思惠不生。即以念根成就思惠。修惠正滅惡生善。若不勤加功力則惡法不滅。善法不生。即以進根成就修惠。言隨前後者。隨有信根此三成之。隨有智根三亦成之。信根識人不識法。其根既鈍不能思擇理之是非。若聞聖人及聰明人說。為信能說人故。即信此人所說之法。既依人取信故。名識人不識法。鈍根者既依人信法故。說論之前須先說作者及述者名。令恭敬兩師。恭敬兩師即恭敬法．義。智根識法不識人。其根既利尋文求理。自知理之是非。不依人取信故。名識法不識人。利根者既識法。則應謂此正法是聖人及聰明人說。故須為此人說作者及述者名。令恭敬兩師。既恭敬能說人。

於所說法義彌生殷重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所說法義彌生殷重。

成唯識論了義燈卷第一(本終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第一(本終)

成唯識論了義燈卷第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成唯識論了義燈卷第一(末)

淄洲大雲寺苾芻惠沼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淄洲大雲寺苾芻惠沼述

論今造此論下有三段文。西明云。如次安惠．難陀．護法。本疏有等。要集云。二不同者所承有異。然彼有說皆有等言。意或不違 今謂。西明若云唯安惠等如次配者定是不當。十師俱釋本頌。豈餘七師不明本師造論意耶。本疏主是糅論文人。故定說是。既不言唯不違本疏。等言定是。何須言或。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論今造此論下有三段文。西明云。如次安惠．難陀．護法。本疏有等。要集云。二不同者所承有異。然彼有說皆有等言。意或不違 今謂。西明若云唯安惠等如次配者定是不當。十師俱釋本頌。豈餘七師不明本師造論意耶。本疏主是糅論文人。故定說是。既不言唯不違本疏。等言定是。何須言或。

言有迷謬者。疏有二解。初約人。後約法。人即據能迷說。起癡．邪見攝屬於人。約法者據無明不解名迷。邪見不正解名謬。據惑分二。然總是法。俱約能迷說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言有迷謬者。疏有二解。初約人。後約法。人即據能迷說。起癡．邪見攝屬於人。約法者據無明不解名迷。邪見不正解名謬。據惑分二。然總是法。俱約能迷說。

西明云。問二空即是我法二無。如何說無為迷悟依。解云誰言說無為迷悟境。此說二空所顯理性是迷悟境 此未必爾。何者於空執有何非迷境。達此空無可非悟境。若非為境。違下第八云愚夫執有聖者達無。亦得說為凡聖智境。又下第十云。餘雖亦得作迷悟依。而非根本故此不說。非謂全非。今解。此據根本迷悟之境故說真如。由要證真方了俗故。加行緣空不斷惑故。故說若證二空彼障隨斷。據實二空及二空性俱迷悟境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明云。問二空即是我法二無。如何說無為迷悟依。解云誰言說無為迷悟境。此說二空所顯理性是迷悟境 此未必爾。何者於空執有何非迷境。達此空無可非悟境。若非為境。違下第八云愚夫執有聖者達無。亦得說為凡聖智境。又下第十云。餘雖亦得作迷悟依。而非根本故此不說。非謂全非。今解。此據根本迷悟之境故說真如。由要證真方了俗故。加行緣空不斷惑故。故說若證二空彼障隨斷。據實二空及二空性俱迷悟境。

問若證二空彼障隨斷。本疏中解通約餘師。此初段文不唯安惠。故總相說。若據安惠樞要中有三解。第三云所知障中種．習為重。現行名輕。由二障種．習餘現行得生。若斷種．習現行永滅 要集云。執．障有現．種。如何習．種說名為執。現名餘障。稍乖此文 此意執．障俱有種．現。不應執種．習獨得執名。現行不名執但名餘障 今謂無過。不說現行不名為執。但是種．習重執之餘名為餘障。以其現行輕而易伏有不行時。若論種子不妨現在。若斷種子現行必無。故現行輕名為餘障。故由有種二障具生文極相符。何處乖反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若證二空彼障隨斷。本疏中解通約餘師。此初段文不唯安惠。故總相說。若據安惠樞要中有三解。第三云所知障中種．習為重。現行名輕。由二障種．習餘現行得生。若斷種．習現行永滅 要集云。執．障有現．種。如何習．種說名為執。現名餘障。稍乖此文 此意執．障俱有種．現。不應執種．習獨得執名。現行不名執但名餘障 今謂無過。不說現行不名為執。但是種．習重執之餘名為餘障。以其現行輕而易伏有不行時。若論種子不妨現在。若斷種子現行必無。故現行輕名為餘障。故由有種二障具生文極相符。何處乖反。

西明釋云。安惠煩惱執狹障寬。所知障體即與法執體無寬狹。今約別煩惱說故不相違 要集云。順文義者有釋為正。此意以煩惱障別頭貪等我執斷時彼亦隨斷故。云彼障隨斷故順文義 今謂不爾。前云由我法執二障具生。若證二空彼障隨斷。若但煩惱。何須云二障具生若證二空彼障隨斷。即應云若證生空彼障隨斷。又所知障障．執相似。何須言二重。一障有重故 今又助釋。安惠有障非執者。如佛地論障所得果亦名為障。即所知障所起三業。并所得果。及見．相分。雖此所執亦名隨斷。如於遍計說斷之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明釋云。安惠煩惱執狹障寬。所知障體即與法執體無寬狹。今約別煩惱說故不相違 要集云。順文義者有釋為正。此意以煩惱障別頭貪等我執斷時彼亦隨斷故。云彼障隨斷故順文義 今謂不爾。前云由我法執二障具生。若證二空彼障隨斷。若但煩惱。何須云二障具生若證二空彼障隨斷。即應云若證生空彼障隨斷。又所知障障．執相似。何須言二重。一障有重故 今又助釋。安惠有障非執者。如佛地論障所得果亦名為障。即所知障所起三業。并所得果。及見．相分。雖此所執亦名隨斷。如於遍計說斷之義。

又二障體。佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨煩惱。二所發業。三所得果 若此論下一百二十八根本煩惱及隨煩惱以為體性 西明云。如此二論障體不同者。護法就正障說根本．等流以為障體。親光通據障及眷屬故障．業．果為障體性 若准此釋亦未盡理。護法初出障體且據勝說。非不取業及果。以不說唯故。又下明十障中說斷惡趣雜染愚。云應知愚品總說為愚。明知障品亦說為障。又此據自性斷故。但說根本及隨煩惱。佛地論等據三斷故。若所發業并所得果。故不相違。若根本．隨惑名自性斷。若所發業名相應斷。據不善業作如是說。若其善業亦緣縛斷。若所得果名離縛斷。由自性．相應斷顯有餘涅槃。由緣縛斷．及不生故顯無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二障體。佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨煩惱。二所發業。三所得果 若此論下一百二十八根本煩惱及隨煩惱以為體性 西明云。如此二論障體不同者。護法就正障說根本．等流以為障體。親光通據障及眷屬故障．業．果為障體性 若准此釋亦未盡理。護法初出障體且據勝說。非不取業及果。以不說唯故。又下明十障中說斷惡趣雜染愚。云應知愚品總說為愚。明知障品亦說為障。又此據自性斷故。但說根本及隨煩惱。佛地論等據三斷故。若所發業并所得果。故不相違。若根本．隨惑名自性斷。若所發業名相應斷。據不善業作如是說。若其善業亦緣縛斷。若所得果名離縛斷。由自性．相應斷顯有餘涅槃。由緣縛斷．及不生故顯無餘涅槃。

問言彼障隨斷者。要待執除。彼非執障隨彼說斷可不如是。若不如是便違論文。若說言爾即有二難。一問如二乘漸斷修道九品惑時。前八品道斷迷事惑。第九品道斷迷理惑。准此即是非執先除。是執後遣。如何可言由我法生彼障隨斷等。我執斷時惑方遣。可說末障依執生。執未斷時惑已除。此應不由於執起 第二問大乘菩薩第四地中方斷身．邊。至第五地方斷害伴。若害伴四地斷。諸障隨執生。害伴五地除。如何隨執斷 答云。若證二空彼障隨斷者。據依見道及究竟說。彼非見道等故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言彼障隨斷者。要待執除。彼非執障隨彼說斷可不如是。若不如是便違論文。若說言爾即有二難。一問如二乘漸斷修道九品惑時。前八品道斷迷事惑。第九品道斷迷理惑。准此即是非執先除。是執後遣。如何可言由我法生彼障隨斷等。我執斷時惑方遣。可說末障依執生。執未斷時惑已除。此應不由於執起 第二問大乘菩薩第四地中方斷身．邊。至第五地方斷害伴。若害伴四地斷。諸障隨執生。害伴五地除。如何隨執斷 答云。若證二空彼障隨斷者。據依見道及究竟說。彼非見道等故不相違。

證真解脫者。聲聞．菩薩各別簡之。且簡聲聞者。具足三事乃名大般。今二乘人不能證彼真如理體。但能悟此真理體上離煩惱障染覆義邊名證解脫。以二乘人不能證悟法空真理。但能悟得生空一分。雖得生空又不知親證。但名解脫非真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證真解脫者。聲聞．菩薩各別簡之。且簡聲聞者。具足三事乃名大般。今二乘人不能證彼真如理體。但能悟此真理體上離煩惱障染覆義邊名證解脫。以二乘人不能證悟法空真理。但能悟得生空一分。雖得生空又不知親證。但名解脫非真解脫。

簡菩薩者。十地菩薩雖能具證二空真理。變易生死猶未離故是真非解脫 又二乘得無餘之時身智永無故是解脫而非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡菩薩者。十地菩薩雖能具證二空真理。變易生死猶未離故是真非解脫 又二乘得無餘之時身智永無故是解脫而非真。

菩薩證二理煩惱未盡是真非解脫 如來雙異故真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩證二理煩惱未盡是真非解脫 如來雙異故真解脫。

得大菩提者。二乘生空智是菩提非大。凡夫有漏智等雖通緣一切法。行相雖寬大非菩提。非正覺故。佛具二故名大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大菩提者。二乘生空智是菩提非大。凡夫有漏智等雖通緣一切法。行相雖寬大非菩提。非正覺故。佛具二故名大菩提。

問有餘涅槃．無餘涅槃．體俱是擇滅。起金剛心斷煩惱時即證二理。何故乃言身智無時方顯無餘涅槃耶 又問無餘涅槃是所證理。今言二乘證得涅槃必須能證。身智既亡說誰證得 答初問云。據實此二涅槃。金剛心後解脫道時即已證得。然無餘顯要身智無。非是已前曾未證得 答第二問。談實得滅身知不無。可言二乘得無餘滅。由身．智在無餘不顯不言彼得。身．智無時無餘方顯。雖無身．智今於果談因。從因談說故不相違 問菩薩得無住處涅槃已不 答得。何以得知。攝論智殊勝中云。菩薩遠離如是處所。般若．大悲皆具足故。能正安住無住涅槃 又辨菩薩．聲聞智差別中云。謂無住涅槃為所住故 若爾亦云菩薩四畢竟差別者。謂住無餘依涅槃界無斷滅故 答此非成難。下論釋中又若諸菩薩得成佛時所證法身。窮生死際無斷盡故。無住處中真云菩薩住。不言成佛故。又雜集論．及大莊嚴第九解大悲云。是故得不住涅槃亦不住生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問有餘涅槃．無餘涅槃．體俱是擇滅。起金剛心斷煩惱時即證二理。何故乃言身智無時方顯無餘涅槃耶 又問無餘涅槃是所證理。今言二乘證得涅槃必須能證。身智既亡說誰證得 答初問云。據實此二涅槃。金剛心後解脫道時即已證得。然無餘顯要身智無。非是已前曾未證得 答第二問。談實得滅身知不無。可言二乘得無餘滅。由身．智在無餘不顯不言彼得。身．智無時無餘方顯。雖無身．智今於果談因。從因談說故不相違 問菩薩得無住處涅槃已不 答得。何以得知。攝論智殊勝中云。菩薩遠離如是處所。般若．大悲皆具足故。能正安住無住涅槃 又辨菩薩．聲聞智差別中云。謂無住涅槃為所住故 若爾亦云菩薩四畢竟差別者。謂住無餘依涅槃界無斷滅故 答此非成難。下論釋中又若諸菩薩得成佛時所證法身。窮生死際無斷盡故。無住處中真云菩薩住。不言成佛故。又雜集論．及大莊嚴第九解大悲云。是故得不住涅槃亦不住生死。

西明云。本業經說。金剛三昧名為等覺。此意既云等覺與如來等。如何得云佛果智勝解深密經第五說。由解脫身故。彼二乘與諸如來平等平等。由法身故說有差別 准此等文二皆非勝。如何總言二勝果耶。解云解脫實無差別。同斷煩惱所證得。而說勝者從能證智故不相違 此解不然。若從能證智者應名菩提。菩提斷俱名菩提。又此意說真解脫者。簡二乘人所得擇滅。不得障盡所顯真如真實涅槃。故涅槃經云。聲聞之人有苦有諦而無真實。勝鬘經云。言得涅槃者去涅槃界近 明知不得真實涅槃。今者說此真實涅槃名為解脫。故名勝果。又復解脫二乘。得或障解脫未斷習氣。故非勝果。大乘斷習并所知障。故名勝果。故入大乘論云。如來解脫勝於二乘。斷習氣故 法華經云。但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。解深密云解脫等者。據斷煩惱假解脫說。故不相違。然次論文別斷障得者。據勝顯說。前且總說。亦約離所知障故解脫勝 西明云。三藏解。等覺者。無間．解脫同斷一障。故言等覺。非謂解齊名之為等 今又助解。約所證理後更無障障所證理。故見分明。不同此前猶有微障見不了了不云等覺。此云等覺但約根本。非據後得。今此菩提意說。後得一切種智不同前故。名為勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明云。本業經說。金剛三昧名為等覺。此意既云等覺與如來等。如何得云佛果智勝解深密經第五說。由解脫身故。彼二乘與諸如來平等平等。由法身故說有差別 准此等文二皆非勝。如何總言二勝果耶。解云解脫實無差別。同斷煩惱所證得。而說勝者從能證智故不相違 此解不然。若從能證智者應名菩提。菩提斷俱名菩提。又此意說真解脫者。簡二乘人所得擇滅。不得障盡所顯真如真實涅槃。故涅槃經云。聲聞之人有苦有諦而無真實。勝鬘經云。言得涅槃者去涅槃界近 明知不得真實涅槃。今者說此真實涅槃名為解脫。故名勝果。又復解脫二乘。得或障解脫未斷習氣。故非勝果。大乘斷習并所知障。故名勝果。故入大乘論云。如來解脫勝於二乘。斷習氣故 法華經云。但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。解深密云解脫等者。據斷煩惱假解脫說。故不相違。然次論文別斷障得者。據勝顯說。前且總說。亦約離所知障故解脫勝 西明云。三藏解。等覺者。無間．解脫同斷一障。故言等覺。非謂解齊名之為等 今又助解。約所證理後更無障障所證理。故見分明。不同此前猶有微障見不了了不云等覺。此云等覺但約根本。非據後得。今此菩提意說。後得一切種智不同前故。名為勝果。

西明云。至千二百年清辨菩薩。依諸般若及龍樹宗。造般若燈論．掌珍論等。破無著等有相大乘。當時護法依深密等成立有宗破彼空義 今謂不爾。清辨三性總說為無。可得云空。護法三性非皆說有。何名有教。又若名有與初何殊。由此應說護法依彼瑜伽等論成非空有。依圓有故非空。遍計無故非有。如中邊頌等 西明仁王般若經疏中云。破瑜伽師全立有故。護法釋廣百論中明不空有。廣如彼辨 亦不應爾。豈可護法解過彌勒破瑜伽師。但彼論中云破瑜伽師者。破餘後人學瑜伽者。一向執有乖瑜伽故。名破瑜伽師。非破彌勒菩薩所說瑜伽。如理門論云破古因明師者破古餘師。非破彌勒．無著等師 又假敘清辨立識空量云。內識非有。宗。能所取中隨一攝故。因。猶如外境 又量云。真性有為空等如掌珍論。此如後辨 今謂。前量若以緣生內識為有法。因即有他隨一不成過。護法不許內緣生識能取外境故。若立實能取識。即有相符極成之過。故第二云若執唯識是實有者。亦是法執。既云執實有亦是法執。明無實能取識。今以能．所取因。立同外境無故是相符。既有此過。不得與論主作比量相違過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明云。至千二百年清辨菩薩。依諸般若及龍樹宗。造般若燈論．掌珍論等。破無著等有相大乘。當時護法依深密等成立有宗破彼空義 今謂不爾。清辨三性總說為無。可得云空。護法三性非皆說有。何名有教。又若名有與初何殊。由此應說護法依彼瑜伽等論成非空有。依圓有故非空。遍計無故非有。如中邊頌等 西明仁王般若經疏中云。破瑜伽師全立有故。護法釋廣百論中明不空有。廣如彼辨 亦不應爾。豈可護法解過彌勒破瑜伽師。但彼論中云破瑜伽師者。破餘後人學瑜伽者。一向執有乖瑜伽故。名破瑜伽師。非破彌勒菩薩所說瑜伽。如理門論云破古因明師者破古餘師。非破彌勒．無著等師 又假敘清辨立識空量云。內識非有。宗。能所取中隨一攝故。因。猶如外境 又量云。真性有為空等如掌珍論。此如後辨 今謂。前量若以緣生內識為有法。因即有他隨一不成過。護法不許內緣生識能取外境故。若立實能取識。即有相符極成之過。故第二云若執唯識是實有者。亦是法執。既云執實有亦是法執。明無實能取識。今以能．所取因。立同外境無故是相符。既有此過。不得與論主作比量相違過。

論。或執諸識用別體。同西明云。有說八識為一。有說但執六識為一不說七．八。雖有二解取此為正。所以者何。世親釋云。唯除別有第八。故彼論云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。故知別有第八自體。雖無正文。准理第七離意別有 要集三解。第三同此。亦判為正 今謂不爾。若無唯言可如所會。既說唯除別有第八。更許離六別有第七。乖論唯言 要集又會。如深密經文唯顯說第八與六。意中合說第六．七故。彼意唯信有第八識。本未信有第七末那。故世親述彼唯除第八不除第七 若爾那知世親不依楞伽所說第八與七如水起浪。執七為一。唯除第八。又復無性但言此中無別餘識。那知不依一類諸師。依楞伽經如水起浪。八識體一 此論但云諸識體同。諸言無簡 又無著攝論云。有一類師說一意識。彼彼依轉得彼彼名。如意思業名身．語業 依彼論文即云說一意識。明不許多 又云如意思業。只說意思分為三業。非別二思。若許餘識。喻不相似。不名一意。是故無性但總說言無別餘識。世親攝論唯除第八。更別師義。如古因明師立能所成。多少各別非皆相似故。古一意師亦應如是。非可違論說六為一將作正敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。或執諸識用別體。同西明云。有說八識為一。有說但執六識為一不說七．八。雖有二解取此為正。所以者何。世親釋云。唯除別有第八。故彼論云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。故知別有第八自體。雖無正文。准理第七離意別有 要集三解。第三同此。亦判為正 今謂不爾。若無唯言可如所會。既說唯除別有第八。更許離六別有第七。乖論唯言 要集又會。如深密經文唯顯說第八與六。意中合說第六．七故。彼意唯信有第八識。本未信有第七末那。故世親述彼唯除第八不除第七 若爾那知世親不依楞伽所說第八與七如水起浪。執七為一。唯除第八。又復無性但言此中無別餘識。那知不依一類諸師。依楞伽經如水起浪。八識體一 此論但云諸識體同。諸言無簡 又無著攝論云。有一類師說一意識。彼彼依轉得彼彼名。如意思業名身．語業 依彼論文即云說一意識。明不許多 又云如意思業。只說意思分為三業。非別二思。若許餘識。喻不相似。不名一意。是故無性但總說言無別餘識。世親攝論唯除第八。更別師義。如古因明師立能所成。多少各別非皆相似故。古一意師亦應如是。非可違論說六為一將作正敘。

或執離心無別心所。本疏云。經部師云。唯三心所。又云。受．想．行信．思等心所 要集云。如何得知立三．四等 見不引文即云如何得知。如彼西明所引。何知本疏不見彼文。恐煩不引。徒設徵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或執離心無別心所。本疏云。經部師云。唯三心所。又云。受．想．行信．思等心所 要集云。如何得知立三．四等 見不引文即云如何得知。如彼西明所引。何知本疏不見彼文。恐煩不引。徒設徵責。

疏言依大般若八囀聲中釋世間云是世間出故名世間者。以五蘊體即是世間。非是五蘊別從世間而出。以五蘊體是世間故。五蘊自現之時名世間出。如世說言聖人出故。准八囀聲即體聲也 造世間故者。以從蘊上起諸煩惱。煩惱生業造作當果名造世間。即業聲也。由世間者。以煩惱等是五蘊具。能造五蘊蘊從彼具故名由世間。即具聲也 為世間者。以為蘊體墮在世間故名世間。即為聲也 因世間故者。過去惑業體是世間。從彼招感因於彼故名因世間。即從聲也 屬世間故者。繫屬世間故。即屬聲也 依世間者。以剎那生滅後依於前而得起故名依世間。一切諸法皆七轉聲之所目故。第八呼聲以召彼故。更無別義故略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏言依大般若八囀聲中釋世間云是世間出故名世間者。以五蘊體即是世間。非是五蘊別從世間而出。以五蘊體是世間故。五蘊自現之時名世間出。如世說言聖人出故。准八囀聲即體聲也 造世間故者。以從蘊上起諸煩惱。煩惱生業造作當果名造世間。即業聲也。由世間者。以煩惱等是五蘊具。能造五蘊蘊從彼具故名由世間。即具聲也 為世間者。以為蘊體墮在世間故名世間。即為聲也 因世間故者。過去惑業體是世間。從彼招感因於彼故名因世間。即從聲也 屬世間故者。繫屬世間故。即屬聲也 依世間者。以剎那生滅後依於前而得起故名依世間。一切諸法皆七轉聲之所目故。第八呼聲以召彼故。更無別義故略不說。

又難有五。一為不了義得顯了故。如言此文有何義耶。二語相違故。如言何故世尊先說與今說異。三由道理相違故。如有顯示四種道理相違之義。四不決定故。於一種義於彼彼處種種異門說故。五者究竟非現見故。如言內我有何體性。而言常恒無有變易如是正住等。今此設難即第二三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又難有五。一為不了義得顯了故。如言此文有何義耶。二語相違故。如言何故世尊先說與今說異。三由道理相違故。如有顯示四種道理相違之義。四不決定故。於一種義於彼彼處種種異門說故。五者究竟非現見故。如言內我有何體性。而言常恒無有變易如是正住等。今此設難即第二三。

由假說我法。此之頌文科判。如疏及樞要說。釋此頌文雖有十師大類分三。謂安惠菩薩就依他中唯立一分。難陀．親勝等立於二分。陳那等師立於三分。護法准下雖立四分。然隨於古釋依三分 且安惠云。相．見無體。能所取故。故經云。有為無為名為有。我及我所說為無。此說有為及以無為二種為有更無餘法。佛能證知離虛妄故。以自證分緣真如時。更無見．相分。無能．所取故。緣自證時為後得智。無二取故亦無見．相。猶此相．見既是虛妄。即遍計收。依他之中唯自證分。既有二分皆是妄心。故三性心皆許有執。除佛已外並皆有執。何以得知。准多經論。第五地中斷於下乘般涅槃障。求涅槃者既是善心。若其無執何須說斷。八地已上除加行心。加行心善。既說言除。故知有執 又復世親造緣起論許三性心並無明俱。故並有執 問既除佛外皆悉有執。十地無漏心有執不 答有二解。一云有執。二十唯識云。他心智云何。知境不如實。如知自心智。不知如佛境。既云不知如佛境。明無漏心亦是有執 問既許無漏復名為善。何有無明 答簡餘重故。如有漏樂受亦名為苦。行苦攝故。如有漏善亦名不善。勝義不善故。故名為善及無漏者。亦簡重故 二云雖通三性無漏心無。故下第八云八識心．心所有漏所攝皆有執故。既簡無漏心故不說有 問豈無二分耶 答准下第九解真見道。敘異說中不立二分即安惠等。故無漏心不許有執。然二十唯識云不知如佛境者據有漏說。或非明了不得如佛。相傳二解 准此唯佛不有二分。故知我法不依佛說。無二分故。證不可言故。執習斷盡故。施設我法唯在於餘 除佛已外於計所執總無之上。別執為我及以實法。世尊除此虛妄執故。於總無上假施設為聖教我法。故經頌云如愚所分別。頌證餘妄執。為對遺愚夫所執實我法。頌證佛說意。世尊離執故。無相．見分故。故不依佛施設我法 若爾何故名如來等 答為對遣餘執實如來故施假號。如對法論說我之義 問佛無相．見誰能說耶 答准此應同無性等釋聞者識上聚集顯現佛實不說 然安惠釋。假我假法。世間愚夫。於自證分上妄生相．見。相．見本無。不了此空執有我法。我法別無 或執相．見別二。以為若我若法。故名別無 相．見總無為別我法作所依止。以此我法依相．見故。名別無依總無。而假立為世間我法。以無依無假立聖教所說我法。雖迷．悟異俱依於無 又此安惠以外似內以無似有。相．見體無似內心執有故。法准同。聖教我法以有似無 若護法釋具如疏辨。然疏判云。此上二解。第一解云。我．法二假乃屬於說。唯假言說以為我法。彼體都 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由假說我法。此之頌文科判。如疏及樞要說。釋此頌文雖有十師大類分三。謂安惠菩薩就依他中唯立一分。難陀．親勝等立於二分。陳那等師立於三分。護法准下雖立四分。然隨於古釋依三分 且安惠云。相．見無體。能所取故。故經云。有為無為名為有。我及我所說為無。此說有為及以無為二種為有更無餘法。佛能證知離虛妄故。以自證分緣真如時。更無見．相分。無能．所取故。緣自證時為後得智。無二取故亦無見．相。猶此相．見既是虛妄。即遍計收。依他之中唯自證分。既有二分皆是妄心。故三性心皆許有執。除佛已外並皆有執。何以得知。准多經論。第五地中斷於下乘般涅槃障。求涅槃者既是善心。若其無執何須說斷。八地已上除加行心。加行心善。既說言除。故知有執 又復世親造緣起論許三性心並無明俱。故並有執 問既除佛外皆悉有執。十地無漏心有執不 答有二解。一云有執。二十唯識云。他心智云何。知境不如實。如知自心智。不知如佛境。既云不知如佛境。明無漏心亦是有執 問既許無漏復名為善。何有無明 答簡餘重故。如有漏樂受亦名為苦。行苦攝故。如有漏善亦名不善。勝義不善故。故名為善及無漏者。亦簡重故 二云雖通三性無漏心無。故下第八云八識心．心所有漏所攝皆有執故。既簡無漏心故不說有 問豈無二分耶 答准下第九解真見道。敘異說中不立二分即安惠等。故無漏心不許有執。然二十唯識云不知如佛境者據有漏說。或非明了不得如佛。相傳二解 准此唯佛不有二分。故知我法不依佛說。無二分故。證不可言故。執習斷盡故。施設我法唯在於餘 除佛已外於計所執總無之上。別執為我及以實法。世尊除此虛妄執故。於總無上假施設為聖教我法。故經頌云如愚所分別。頌證餘妄執。為對遺愚夫所執實我法。頌證佛說意。世尊離執故。無相．見分故。故不依佛施設我法 若爾何故名如來等 答為對遣餘執實如來故施假號。如對法論說我之義 問佛無相．見誰能說耶 答准此應同無性等釋聞者識上聚集顯現佛實不說 然安惠釋。假我假法。世間愚夫。於自證分上妄生相．見。相．見本無。不了此空執有我法。我法別無 或執相．見別二。以為若我若法。故名別無 相．見總無為別我法作所依止。以此我法依相．見故。名別無依總無。而假立為世間我法。以無依無假立聖教所說我法。雖迷．悟異俱依於無 又此安惠以外似內以無似有。相．見體無似內心執有故。法准同。聖教我法以有似無 若護法釋具如疏辨。然疏判云。此上二解。第一解云。我．法二假乃屬於說。唯假言說以為我法。彼體都

非者 此意釋云。世間我法說所執相以為我法。我法本無唯只言說聖教雖說所緣見．相蘊等諸法以為我法。蘊等實非若我若法。但唯有言故云乃屬於說 第二解云。以所說為若我若法者。此意解云。所執外我法無。世說我法者。隨自情執我法之解說為我法。無彼所執我法可說。以我法無依內情故。以無依有假。故但說情。聖教所設依識等上有我法義。義依於體。即義是別。識體是總。以別依總。故說別義以為我法名義依體。此既說義以為我法。故不在言。有彼體義為所說故 又護法釋。以內似外以有似無。向外似故。相．見是有似外我法我法是無。此意聖教所說相．見而體雖有。愚夫所執實相．見無。以執實有能緣所緣為見．相故。今護法意相．見緣生假名相．見分。從彼愚夫所執二分故。云以有似無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非者 此意釋云。世間我法說所執相以為我法。我法本無唯只言說聖教雖說所緣見．相蘊等諸法以為我法。蘊等實非若我若法。但唯有言故云乃屬於說 第二解云。以所說為若我若法者。此意解云。所執外我法無。世說我法者。隨自情執我法之解說為我法。無彼所執我法可說。以我法無依內情故。以無依有假。故但說情。聖教所設依識等上有我法義。義依於體。即義是別。識體是總。以別依總。故說別義以為我法名義依體。此既說義以為我法。故不在言。有彼體義為所說故 又護法釋。以內似外以有似無。向外似故。相．見是有似外我法我法是無。此意聖教所說相．見而體雖有。愚夫所執實相．見無。以執實有能緣所緣為見．相故。今護法意相．見緣生假名相．見分。從彼愚夫所執二分故。云以有似無。

論。及了別境識。要集敘。有說下一識字通三能變。有云。前云彼依識所變。三變通名。此云識者。唯屬第三了別能變。以心．意．識名體別故(要集但敘而不決斷)。今謂。釋非。所以者何前標我法依識所變。次辨能變識體一多本欲釋前。不擬別解心．意．識號。故下釋云此三皆名能變識故。又心．意．識了名之通故。隨增立名。餘處說別。此處據通識之名體不得云別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。及了別境識。要集敘。有說下一識字通三能變。有云。前云彼依識所變。三變通名。此云識者。唯屬第三了別能變。以心．意．識名體別故(要集但敘而不決斷)。今謂。釋非。所以者何前標我法依識所變。次辨能變識體一多本欲釋前。不擬別解心．意．識號。故下釋云此三皆名能變識故。又心．意．識了名之通故。隨增立名。餘處說別。此處據通識之名體不得云別。

法謂軌持。本疏釋云。軌為軌範可生物解。持謂任持不捨自相。此意能有屈曲軌範表彰差別生物解者隨增名軌。不為屈曲表彰但直生解即名為持。持自性故。緣無為等生解之時通得名法。不是定說無及真如不能生解故名為持。今於總一法名分為軌持。不爾軌持二言何別。又以軌持疏有四對。不是如次配前軌持。但隨所應為其四對。准義配取。并樞要中聖教世間對 樞要解云。此中皆依增上義說。前四解通世間聖教。第五別配 若解此釋。西明引立無亦名軌。如因明論立我為無。亦得名軌。徒設劬勞 有解不得本疏主意救此義。云以我體無為疎所緣緣以無體故不能生解。親緣有體生解名軌。亦是徒施 有云。復引瑜伽論軌通有法．無法．有為．無為．若有．若無俱名論軌。亦應自息 要集復云。有說四對辨持．軌異。無為．無法唯持非軌。義即難尋。復引楞伽真智緣如。乃至云後得智緣遠從本質生解名論軌亦無有失者 此不異前何煩廣說 又引瑜伽五十二云。由二種緣諸識得生。乃至意．法。答由能軌持諸五識身所不行義故。佛世尊假說名法。五識不行通為．無為既欲證無及如名軌復引通語如無軌言。不解本釋徒為證據。應尋前解。經論無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法謂軌持。本疏釋云。軌為軌範可生物解。持謂任持不捨自相。此意能有屈曲軌範表彰差別生物解者隨增名軌。不為屈曲表彰但直生解即名為持。持自性故。緣無為等生解之時通得名法。不是定說無及真如不能生解故名為持。今於總一法名分為軌持。不爾軌持二言何別。又以軌持疏有四對。不是如次配前軌持。但隨所應為其四對。准義配取。并樞要中聖教世間對 樞要解云。此中皆依增上義說。前四解通世間聖教。第五別配 若解此釋。西明引立無亦名軌。如因明論立我為無。亦得名軌。徒設劬勞 有解不得本疏主意救此義。云以我體無為疎所緣緣以無體故不能生解。親緣有體生解名軌。亦是徒施 有云。復引瑜伽論軌通有法．無法．有為．無為．若有．若無俱名論軌。亦應自息 要集復云。有說四對辨持．軌異。無為．無法唯持非軌。義即難尋。復引楞伽真智緣如。乃至云後得智緣遠從本質生解名論軌亦無有失者 此不異前何煩廣說 又引瑜伽五十二云。由二種緣諸識得生。乃至意．法。答由能軌持諸五識身所不行義故。佛世尊假說名法。五識不行通為．無為既欲證無及如名軌復引通語如無軌言。不解本釋徒為證據。應尋前解。經論無違。

釋我謂有情命者等具如樞要。十種生中。一生云何。謂胎．卵二生初託生時(謂初入胎)。等生云何(謂住胎卵內)趣生。謂從彼出(謂出胎卵)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋我謂有情命者等具如樞要。十種生中。一生云何。謂胎．卵二生初託生時(謂初入胎)。等生云何(謂住胎卵內)趣生。謂從彼出(謂出胎卵)。

樞要我差別有十七。今又加之。大莊嚴論第十一云。見者．聞者．覺者．識者．食者．知者．說者．作者。此雖說八。見者．知者．作者與前說同。聞．覺．識．食．說者五別。前十七上更加此五有二十二。雖未見文准大般若等。既有使作．使受者等。加使聞者等成二十七。理亦不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樞要我差別有十七。今又加之。大莊嚴論第十一云。見者．聞者．覺者．識者．食者．知者．說者．作者。此雖說八。見者．知者．作者與前說同。聞．覺．識．食．說者五別。前十七上更加此五有二十二。雖未見文准大般若等。既有使作．使受者等。加使聞者等成二十七。理亦不違。

聖教中我有凡聖別。且聖教中施設凡我。即三界．四生．四姓．四有等是 施設聖者我差別者。且辨聲聞廣有二十七賢聖。集總頌曰。信．見．身．惠．俱。向．果各有四。七返．家．并種。中．生．有．無上。退．思．護．住法。堪達．并不動 二十七賢聖(若方便有二。謂隨信行．隨法行。若果差別有二十七)。一信解(此是隨信行人脩行至果位。即鈍根之人)。二見至(此是隨法行人至果住亦是利根之人)。三身證(此是不還得滅定者)。四惠解脫(羅漢未得滅定者。唯斷煩惱障未離定障故。通利．鈍二人)。五俱解脫(得滅定羅漢定惠二障俱解脫故。亦通利．鈍二人)。四向四果者(此八俱通利．鈍二人)。此八前五為十三 十四七返有。謂初果極多七生人．天。然後得無學果。或亦不定 十五家家者。即預流果進斷修道三四品惑入一來向而經生者。或天上家至人中家。或於人家至天上家。於欲界中天．人二趣。決定往來極二．三返。得無學果故名家家。若不經生俱名一來向不名家家 十六一種子者。唯有一生之業名一種子。亦名一間。即一來果進斷欲界修所斷惑。至七．八品入不還向而經生者。或人或天唯受一生即般涅槃故。唯有一隙容此一生名為一間。若不經生但名不還向不名一種子 十七中般者。於欲界身得那含果。命終後生色界中有得般涅槃故名中般。以生結已盡起結未亡。以生結盡故不受生有。以起結未亡故但受中有 生結者。能潤生有之惑。此已盡故名生結已盡 起結者。能潤中有之惑 云何名起以於現身起此煩惱潤中有身故名起結 或令此中有起名為起結。此未盡故名起結未亡 此有三種。一上界中有纔起即得聖果而般涅槃。二中有起已為往生有纔起思惟聖果現起即般涅槃。三思已欲往生有。即得極果而般涅槃 十八生般者。生色界已便般涅槃故名生般 十九有行般者。生色界已數數起行。斷惑得般名有行般 二十無行般者。生色界已不數起行。由串習力能斷隨眼得般涅槃名無行般 二十一上流般者。從初禪生乃至非想名上流般。於中有二。若樂惠上流極至色究竟。由五品熏禪生五淨居得無學果而般涅槃。不生無色。若樂定上流即極至非想非非想不生五淨居。上至無色得無學果而般涅槃。此二俱定性二乘 二十二退法者。鈍根之中極下者遇緣即退名為退法。謂鈍根性。若遊散若不遊散。若思惟若不思惟。皆必退失現法樂住。即是世間靜慮樂。非退聖法 二十三思法者。恐退失現法樂住。常思惟聖道故。若不思惟即失。思即不失 二十四護法者。作意護持。恐失現法樂住。若遊散．放逸不護即失。若不遊散 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖教中我有凡聖別。且聖教中施設凡我。即三界．四生．四姓．四有等是 施設聖者我差別者。且辨聲聞廣有二十七賢聖。集總頌曰。信．見．身．惠．俱。向．果各有四。七返．家．并種。中．生．有．無上。退．思．護．住法。堪達．并不動 二十七賢聖(若方便有二。謂隨信行．隨法行。若果差別有二十七)。一信解(此是隨信行人脩行至果位。即鈍根之人)。二見至(此是隨法行人至果住亦是利根之人)。三身證(此是不還得滅定者)。四惠解脫(羅漢未得滅定者。唯斷煩惱障未離定障故。通利．鈍二人)。五俱解脫(得滅定羅漢定惠二障俱解脫故。亦通利．鈍二人)。四向四果者(此八俱通利．鈍二人)。此八前五為十三 十四七返有。謂初果極多七生人．天。然後得無學果。或亦不定 十五家家者。即預流果進斷修道三四品惑入一來向而經生者。或天上家至人中家。或於人家至天上家。於欲界中天．人二趣。決定往來極二．三返。得無學果故名家家。若不經生俱名一來向不名家家 十六一種子者。唯有一生之業名一種子。亦名一間。即一來果進斷欲界修所斷惑。至七．八品入不還向而經生者。或人或天唯受一生即般涅槃故。唯有一隙容此一生名為一間。若不經生但名不還向不名一種子 十七中般者。於欲界身得那含果。命終後生色界中有得般涅槃故名中般。以生結已盡起結未亡。以生結盡故不受生有。以起結未亡故但受中有 生結者。能潤生有之惑。此已盡故名生結已盡 起結者。能潤中有之惑 云何名起以於現身起此煩惱潤中有身故名起結 或令此中有起名為起結。此未盡故名起結未亡 此有三種。一上界中有纔起即得聖果而般涅槃。二中有起已為往生有纔起思惟聖果現起即般涅槃。三思已欲往生有。即得極果而般涅槃 十八生般者。生色界已便般涅槃故名生般 十九有行般者。生色界已數數起行。斷惑得般名有行般 二十無行般者。生色界已不數起行。由串習力能斷隨眼得般涅槃名無行般 二十一上流般者。從初禪生乃至非想名上流般。於中有二。若樂惠上流極至色究竟。由五品熏禪生五淨居得無學果而般涅槃。不生無色。若樂定上流即極至非想非非想不生五淨居。上至無色得無學果而般涅槃。此二俱定性二乘 二十二退法者。鈍根之中極下者遇緣即退名為退法。謂鈍根性。若遊散若不遊散。若思惟若不思惟。皆必退失現法樂住。即是世間靜慮樂。非退聖法 二十三思法者。恐退失現法樂住。常思惟聖道故。若不思惟即失。思即不失 二十四護法者。作意護持。恐失現法樂住。若遊散．放逸不護即失。若不遊散

不放逸護即不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸護即不失。

二十五住不動者。若遊散若不遊散。若持刀若不持刀。皆不退失現法樂住。亦不能轉鈍根成利名住不動 言持刀者。謂有聖者厭患身故。自手持刀欲自害身故。不持刀者不為此事故 二十六必勝進者。若散不散皆不退失現法樂住。必能轉根至不動故名必勝進。亦名堪達。謂堪能轉根至不動故 二十七不動者。既成利根若散．不散終不退失現法樂住。畢竟不為煩惱所動故名不動 問云何名身證 答言身證者。薩婆多云。以得此定六識不行。唯有色根及命。於此身邊有得得此滅定故云身證 問何不依命根 答以非色非心不可還依非色非心。若大乘師不言身邊有別得得。但顯得滅定者得理更親。如身根取境。從喻為名名為身證 問如有部欲．色有身根。依此得滅名身證 答無色雖實無身根不入滅定無身證。大乘既別。無色亦得證有身證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五住不動者。若遊散若不遊散。若持刀若不持刀。皆不退失現法樂住。亦不能轉鈍根成利名住不動 言持刀者。謂有聖者厭患身故。自手持刀欲自害身故。不持刀者不為此事故 二十六必勝進者。若散不散皆不退失現法樂住。必能轉根至不動故名必勝進。亦名堪達。謂堪能轉根至不動故 二十七不動者。既成利根若散．不散終不退失現法樂住。畢竟不為煩惱所動故名不動 問云何名身證 答言身證者。薩婆多云。以得此定六識不行。唯有色根及命。於此身邊有得得此滅定故云身證 問何不依命根 答以非色非心不可還依非色非心。若大乘師不言身邊有別得得。但顯得滅定者得理更親。如身根取境。從喻為名名為身證 問如有部欲．色有身根。依此得滅名身證 答無色雖實無身根不入滅定無身證。大乘既別。無色亦得證有身證。

增生損生者。欲界修道煩惱分為九品。將此九品以潤七生。初上品惑以增盛故獨潤二生。斷此品時二生便減。上中．上下此之兩品共潤二生。斷此惑時二生永絕。通前二生減四生也。中上一品能潤一生。若減損此一品五生已退。下五品在名為家家。中中．中下共招一有。若斷此二下三品在名為一往來不名家家。下上一品唯感半生。斷此一品即名一間。以有下中．下下惑在故。下中．下下亦增半生故名一間。初果極有無越七生。餘不定者七中不說 已上據大生說。人天兩報合名一生。若論中有人．天別說乃有十四。一一生中皆有中有人天各七。若兼本有二八生。此上略舉未細尋文。如有誤處當可正之。上依隨轉。大乘無文。據大乘宗未必如彼分品潤生。何以故。瑜伽云全界一切煩惱皆能潤生 若如彼說上上品惑能受二生。預流果人餘惑誰遮不令共潤。但上品潤故應總潤。猶斷一品餘惑但能潤於五生。力勢漸微。餘者准此(當更撿文)。若大乘中或說五補特伽羅．七地．十三住．或四十二賢聖等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增生損生者。欲界修道煩惱分為九品。將此九品以潤七生。初上品惑以增盛故獨潤二生。斷此品時二生便減。上中．上下此之兩品共潤二生。斷此惑時二生永絕。通前二生減四生也。中上一品能潤一生。若減損此一品五生已退。下五品在名為家家。中中．中下共招一有。若斷此二下三品在名為一往來不名家家。下上一品唯感半生。斷此一品即名一間。以有下中．下下惑在故。下中．下下亦增半生故名一間。初果極有無越七生。餘不定者七中不說 已上據大生說。人天兩報合名一生。若論中有人．天別說乃有十四。一一生中皆有中有人天各七。若兼本有二八生。此上略舉未細尋文。如有誤處當可正之。上依隨轉。大乘無文。據大乘宗未必如彼分品潤生。何以故。瑜伽云全界一切煩惱皆能潤生 若如彼說上上品惑能受二生。預流果人餘惑誰遮不令共潤。但上品潤故應總潤。猶斷一品餘惑但能潤於五生。力勢漸微。餘者准此(當更撿文)。若大乘中或說五補特伽羅．七地．十三住．或四十二賢聖等。

法種種相謂蘊處界等。此說善巧諸論不問。依瑜伽論二七說有五善巧。加處非處．及緣起善巧。如般若心經或說為六。於此論中加緣起．諦．及無智．亦無得。即四善根中能．所取觀善巧。此約三乘 或無智得但約大乘作唯識觀 若瑜伽五十七說六。於前五上加根善巧 顯揚十四說七善巧。於此六上加諦善巧。故彼頌云。於諸蘊．界．處。及眾緣起法。處非處．根．諦。善巧事應知。若辨中邊有十善巧。頌云。蘊．處．界．緣起。處．非處．根．世。諦．乘．為．無為。是名十善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法種種相謂蘊處界等。此說善巧諸論不問。依瑜伽論二七說有五善巧。加處非處．及緣起善巧。如般若心經或說為六。於此論中加緣起．諦．及無智．亦無得。即四善根中能．所取觀善巧。此約三乘 或無智得但約大乘作唯識觀 若瑜伽五十七說六。於前五上加根善巧 顯揚十四說七善巧。於此六上加諦善巧。故彼頌云。於諸蘊．界．處。及眾緣起法。處非處．根．諦。善巧事應知。若辨中邊有十善巧。頌云。蘊．處．界．緣起。處．非處．根．世。諦．乘．為．無為。是名十善巧。

論。此中識言亦攝心所。本疏意云。外問我法所依內能變相豈無心所。此意難言。心能變見相。依此上立我法。心所變相．見。何不依彼立我法。今答此難。此中識言亦攝心所。何以故。定相應故。心起之時非定有所。如貪．信等心起之時隨與一俱。非一切時恒貪．信並。故舉心王攝於心所。不舉心所攝於心王。西明云答外難。難色等依心變。攝本名唯識。心所非心變。心所非唯識。故今釋言。此中識言亦攝心所 此未必然。何者乘前為難。前云如是諸相若由假說依何得成。答云彼相皆依識所轉變。乘此即難。識轉變見．相。依之立我法。心所變見．相。何不依彼立。此下即答。此中識言亦攝心所。文勢相連 如西明釋終有此難應更須通。又未釋變義及以唯識。何有斯難 或可。外難。相．見識所變。依之立我法。心所非識變。應非立我法。故答。此中識言亦攝心所。定相應故 此亦不然。若前言依識立我法者。可言識攝所。言所變非變為難不齊。故本疏解正 要集云。二疏意同 讀不審細 要集又云。言定相應故下釋所以。謂彼心所雖非識變。而定相應亦得識名。又問云。色等心所變攝相明唯識。心所定相應。攝所辨唯識 解云非倒。色等唯一分。隨彼能變說唯識。心所具三分。不隨彼識名唯識。謂彼心所見等三分具足成故。受等各各自成唯識 此釋不然。以具三分故名為識。心所具足三得識名者。何故但云識有八種。又違下第七不離識故釋於唯識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。此中識言亦攝心所。本疏意云。外問我法所依內能變相豈無心所。此意難言。心能變見相。依此上立我法。心所變相．見。何不依彼立我法。今答此難。此中識言亦攝心所。何以故。定相應故。心起之時非定有所。如貪．信等心起之時隨與一俱。非一切時恒貪．信並。故舉心王攝於心所。不舉心所攝於心王。西明云答外難。難色等依心變。攝本名唯識。心所非心變。心所非唯識。故今釋言。此中識言亦攝心所 此未必然。何者乘前為難。前云如是諸相若由假說依何得成。答云彼相皆依識所轉變。乘此即難。識轉變見．相。依之立我法。心所變見．相。何不依彼立。此下即答。此中識言亦攝心所。文勢相連 如西明釋終有此難應更須通。又未釋變義及以唯識。何有斯難 或可。外難。相．見識所變。依之立我法。心所非識變。應非立我法。故答。此中識言亦攝心所。定相應故 此亦不然。若前言依識立我法者。可言識攝所。言所變非變為難不齊。故本疏解正 要集云。二疏意同 讀不審細 要集又云。言定相應故下釋所以。謂彼心所雖非識變。而定相應亦得識名。又問云。色等心所變攝相明唯識。心所定相應。攝所辨唯識 解云非倒。色等唯一分。隨彼能變說唯識。心所具三分。不隨彼識名唯識。謂彼心所見等三分具足成故。受等各各自成唯識 此釋不然。以具三分故名為識。心所具足三得識名者。何故但云識有八種。又違下第七不離識故釋於唯識。

論。相見俱依自證起故。問相．見二分為同種生。為別種起 答有三師不同。一師云。見相同種生起名唯識。若別種起既與識殊何名唯識。此有二類。一三法同種生。謂本質．影像．及見分三。二兩法同種生。謂相．見分 三法同種者。且眼識起時緣於色境熏成種子。種子有三功能。一能生本質。二生自相分。三生自見分。兩法同種者。但自相．見。不生本質(謂緣過未．龜毛．无等)。或雖有質。質本有生。不能熏故 問前三法同種生者。有二過失。一第八相例失。眼識親緣色相．見同種生。本識親緣色亦應同種起 答眼識自能熏相．見同種起。第八不能熏見．相各別起 問若爾眼不緣八見。八見．相別起。六既通能同。八見．相同種 答第八見．相亦同一種 若爾二諸法雜亂失。如第六識一剎那中緣十八界。質與見．相既同種生。故十八種成雜亂失 亦有三界雜亂過失 若依第二不生本質本質唯舊。亦有二失。一違教失。若前轉識不熏成彼第八本識種。違阿毘達磨經云諸法於識藏。識於法亦爾。更互為因性。亦常為果性 二者界雜亂失。又若見分與相同種。如在下地起上天眼。既許本識緣彼二根以為相分。即欲界本識與彼二根同一種生。上界眼根與下界識同一種過 若言第八不能熏故相見別種。一前言不簡。二違理失。八俱有相何有不同 第二師云。見．相別種 若爾亦有三過。一假法種生失。如緣極微極微無體。但假想惠折為極微。唯識下云非謂極微有實自體。又瑜伽五十四云。建立極微非由有體。是故極微無生無滅。若此相分別熏成種後生現行。極微有體亦有生滅。緣不相應過亦同此二違聖教失。顯揚十八云。謂諸極微但假想立。自體實無 瑜伽五十四非由有體。若別種生即成有體。故違聖教 三假法能熏失。既假想惠安立極微。相分是假許能熏種。即違第二假法如無非因緣故 第三師云。見．相二分隨其所應種或同．異。如緣龜毛．菟角等。相與見同種。以無自體相分復假。不別熏種。但隨見力帶同熏種。如緣五根有為實體。相與見分即別種生。以十八界定異因故不相雜亂 然相與質。一云同種。一云別種。雖有二義相．質種別理亦應好。以親．疎緣種各別故 如緣第八相．質同種。即許一種生慮．非慮 亦有二身根等俱失。以相與質既同種生。何不二身根等 若六緣時相分是假。即有一種生假實失 此言假者非如瓶等。以能熏故。但無根用不發識故名之為假。由此相．質或說同．別。然於此義應設劬勞 又解若相與質同種生者。如眼等根第八所變是因緣故實有根用。若起相分因第六生。雖與本質同一種生。以第六見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。相見俱依自證起故。問相．見二分為同種生。為別種起 答有三師不同。一師云。見相同種生起名唯識。若別種起既與識殊何名唯識。此有二類。一三法同種生。謂本質．影像．及見分三。二兩法同種生。謂相．見分 三法同種者。且眼識起時緣於色境熏成種子。種子有三功能。一能生本質。二生自相分。三生自見分。兩法同種者。但自相．見。不生本質(謂緣過未．龜毛．无等)。或雖有質。質本有生。不能熏故 問前三法同種生者。有二過失。一第八相例失。眼識親緣色相．見同種生。本識親緣色亦應同種起 答眼識自能熏相．見同種起。第八不能熏見．相各別起 問若爾眼不緣八見。八見．相別起。六既通能同。八見．相同種 答第八見．相亦同一種 若爾二諸法雜亂失。如第六識一剎那中緣十八界。質與見．相既同種生。故十八種成雜亂失 亦有三界雜亂過失 若依第二不生本質本質唯舊。亦有二失。一違教失。若前轉識不熏成彼第八本識種。違阿毘達磨經云諸法於識藏。識於法亦爾。更互為因性。亦常為果性 二者界雜亂失。又若見分與相同種。如在下地起上天眼。既許本識緣彼二根以為相分。即欲界本識與彼二根同一種生。上界眼根與下界識同一種過 若言第八不能熏故相見別種。一前言不簡。二違理失。八俱有相何有不同 第二師云。見．相別種 若爾亦有三過。一假法種生失。如緣極微極微無體。但假想惠折為極微。唯識下云非謂極微有實自體。又瑜伽五十四云。建立極微非由有體。是故極微無生無滅。若此相分別熏成種後生現行。極微有體亦有生滅。緣不相應過亦同此二違聖教失。顯揚十八云。謂諸極微但假想立。自體實無 瑜伽五十四非由有體。若別種生即成有體。故違聖教 三假法能熏失。既假想惠安立極微。相分是假許能熏種。即違第二假法如無非因緣故 第三師云。見．相二分隨其所應種或同．異。如緣龜毛．菟角等。相與見同種。以無自體相分復假。不別熏種。但隨見力帶同熏種。如緣五根有為實體。相與見分即別種生。以十八界定異因故不相雜亂 然相與質。一云同種。一云別種。雖有二義相．質種別理亦應好。以親．疎緣種各別故 如緣第八相．質同種。即許一種生慮．非慮 亦有二身根等俱失。以相與質既同種生。何不二身根等 若六緣時相分是假。即有一種生假實失 此言假者非如瓶等。以能熏故。但無根用不發識故名之為假。由此相．質或說同．別。然於此義應設劬勞 又解若相與質同種生者。如眼等根第八所變是因緣故實有根用。若起相分因第六生。雖與本質同一種生。以第六見

為緣起故。分別變攝故無實用。非無體假故無假實同一種失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為緣起故。分別變攝故無實用。非無體假故無假實同一種失。

然同別種 復有種別性與見同 或復性同而繫．種別 或復相分性隨見質判性不定 或雖有質。相．見同生不生本質。由此不定故。三藏法師以為一頌顯此差別云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。釋此頌文如樞要說。以義稍難故更廣之 先定性境後顯不隨 何名性境。從實種生。有實體用。能緣之心得彼自相名為性境 如身在欲界第八所變五塵之境。以實種生復因緣變。名為性境。眼等五識及俱第六。現量緣時得境自相。即此相分亦是性境。相從質故。餘法准知 如此相分有四不隨。一不隨能緣同善．染性。二不從能緣同一界繫。三不隨能緣同一種生。四不隨能緣是異熟等 於中雖有與能緣心同界．同姓是境自性。不由能緣心力是此性．界地等。名性境不隨心。且如五識通三性。相．質俱無記。不從於五亦通三性。餘准知之。雖五識身無記性者。緣五塵境其性雖同。而相．見分各守自性。不是隨彼能緣心故方成無記性。餘皆准知 若獨散意識緣自界五塵等。但是彼境自住自性非得自性。然性．種等亦同五緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然同別種 復有種別性與見同 或復性同而繫．種別 或復相分性隨見質判性不定 或雖有質。相．見同生不生本質。由此不定故。三藏法師以為一頌顯此差別云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。釋此頌文如樞要說。以義稍難故更廣之 先定性境後顯不隨 何名性境。從實種生。有實體用。能緣之心得彼自相名為性境 如身在欲界第八所變五塵之境。以實種生復因緣變。名為性境。眼等五識及俱第六。現量緣時得境自相。即此相分亦是性境。相從質故。餘法准知 如此相分有四不隨。一不隨能緣同善．染性。二不從能緣同一界繫。三不隨能緣同一種生。四不隨能緣是異熟等 於中雖有與能緣心同界．同姓是境自性。不由能緣心力是此性．界地等。名性境不隨心。且如五識通三性。相．質俱無記。不從於五亦通三性。餘准知之。雖五識身無記性者。緣五塵境其性雖同。而相．見分各守自性。不是隨彼能緣心故方成無記性。餘皆准知 若獨散意識緣自界五塵等。但是彼境自住自性非得自性。然性．種等亦同五緣。

釋第二句。謂能緣心但獨變相。無別本質第二。雖有本質。然彼相分不生本質。以彼本質是不生法等。此等相分。及第六識緣第八識相應五數所現相分。但與能緣同一種生故。名獨影唯從見。如獨意識緣彼空花．及無為等。皆與見分同一種起 或無為緣是第三句 或是第四 緣第八識相應五數。或第四句 緣空華等此等影像有四從見。一從見分同是善．染。二同一界。三同一種。四同異熟及非異熟。以不生本質但意識所變。此之相分由能緣心。故是此界性等。攝相從見故。名獨影唯從見 問如空花相分為色為心。若是色者何得同性。若是心者本意緣色。云何變心相分緣耶 答虛妄計者。是遍計色。汎爾緣者。雖非遍計是彼類故。亦彼所收。以彼同種故同識性 又遍計名是分別義。非唯執心。不爾攝法有不盡失 如似熱病壞眼等故非黃見黃。非黃見黃是第六識。非是眼識得自相故。此雖非是法執之心。亦得名為遍計起色。然所熏種隨本質收 問如後得智緣諸無為自共二相。及緣凡夫所緣空華菟角等相。是何法收 答緣無為等所有相分．法同分收。以體是假。法同分寬故。不同有漏非妄緣故 或緣空花等亦是遍計所起色攝。遍計之言是分別故。二解任取 問如身在上界以上天眼緣欲界色。此色相分為何類收 答一云。雖非獨影相亦從見。以彼定色不生於下。地繫別故。此從於見同一界繫非同一種 若爾云何緣自相境耶 答親杖本質名得自性 若爾後得緣無為等相．見應別 答雖得自性。元不生故 二云。性境不隨心。以杖自八所變之色為本質故。別成種故。性自無記不由心故。又既通果實是上界似下界故。以天眼通作用勝故。上得似下。不同緣上要引通果及定果相同彼方緣 又解所起相分而是業果。雖天眼通眼識所起非通果色。以緣欲界業果色故。但由通果心所變起是彼識緣。如業果眼所起眼識帶定通果色之相分。何妨通果心帶於業果色 前二解勝義難更思 問如有無漏更互相緣。及不相應相分何攝 答亦二解。一云法同分。二云遍計色。前釋為正 問既色中立遍計。心等中何無 答色聚非緣慮。遍計同彼立遍計。心法唯能緣。遍計非緣故不立。不相應法可許立之。言二十四且隨勝立。如諸心所隨勝立故。又隨其所應。亦屬彼能緣心 問上地散眼耳緣下地不。若不緣下。云何上得見下。若緣於下相分何收。答散不緣下。以極遠故。言上見下據通果故 又解散眼．耳識亦可緣下。如見下三災生異想等 杖自他質二解不定。繫從見分上地所收。有漏異界不隨增故 有說下繫。託下地相熏成下故。非漏自性故不隨增。然難思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二句。謂能緣心但獨變相。無別本質第二。雖有本質。然彼相分不生本質。以彼本質是不生法等。此等相分。及第六識緣第八識相應五數所現相分。但與能緣同一種生故。名獨影唯從見。如獨意識緣彼空花．及無為等。皆與見分同一種起 或無為緣是第三句 或是第四 緣第八識相應五數。或第四句 緣空華等此等影像有四從見。一從見分同是善．染。二同一界。三同一種。四同異熟及非異熟。以不生本質但意識所變。此之相分由能緣心。故是此界性等。攝相從見故。名獨影唯從見 問如空花相分為色為心。若是色者何得同性。若是心者本意緣色。云何變心相分緣耶 答虛妄計者。是遍計色。汎爾緣者。雖非遍計是彼類故。亦彼所收。以彼同種故同識性 又遍計名是分別義。非唯執心。不爾攝法有不盡失 如似熱病壞眼等故非黃見黃。非黃見黃是第六識。非是眼識得自相故。此雖非是法執之心。亦得名為遍計起色。然所熏種隨本質收 問如後得智緣諸無為自共二相。及緣凡夫所緣空華菟角等相。是何法收 答緣無為等所有相分．法同分收。以體是假。法同分寬故。不同有漏非妄緣故 或緣空花等亦是遍計所起色攝。遍計之言是分別故。二解任取 問如身在上界以上天眼緣欲界色。此色相分為何類收 答一云。雖非獨影相亦從見。以彼定色不生於下。地繫別故。此從於見同一界繫非同一種 若爾云何緣自相境耶 答親杖本質名得自性 若爾後得緣無為等相．見應別 答雖得自性。元不生故 二云。性境不隨心。以杖自八所變之色為本質故。別成種故。性自無記不由心故。又既通果實是上界似下界故。以天眼通作用勝故。上得似下。不同緣上要引通果及定果相同彼方緣 又解所起相分而是業果。雖天眼通眼識所起非通果色。以緣欲界業果色故。但由通果心所變起是彼識緣。如業果眼所起眼識帶定通果色之相分。何妨通果心帶於業果色 前二解勝義難更思 問如有無漏更互相緣。及不相應相分何攝 答亦二解。一云法同分。二云遍計色。前釋為正 問既色中立遍計。心等中何無 答色聚非緣慮。遍計同彼立遍計。心法唯能緣。遍計非緣故不立。不相應法可許立之。言二十四且隨勝立。如諸心所隨勝立故。又隨其所應。亦屬彼能緣心 問上地散眼耳緣下地不。若不緣下。云何上得見下。若緣於下相分何收。答散不緣下。以極遠故。言上見下據通果故 又解散眼．耳識亦可緣下。如見下三災生異想等 杖自他質二解不定。繫從見分上地所收。有漏異界不隨增故 有說下繫。託下地相熏成下故。非漏自性故不隨增。然難思之。

解第三句。謂能緣心緣所緣境。有所杖質而不得自性。此之相分判性不定。或從能緣心。或從所緣境。種亦不定。或質同種。或見同種。或復別種。名帶質通情本。如第七緣第八。是攝相從見有覆性。從質無覆性 問影依於質起。從本名無覆。影依於質生。從質名異熟。答無覆是性類。影．本俱無覆。異熟據酬業。影像非異熟 問異熟據業引。影像非異熟。無覆是報體。影像非無覆 答性類是寬。本影像俱無覆。異熟性局。唯本不通影 問五識緣五境。相即不兩判。七杖第八生。相不兩性判 答五緣之境但境性。唯是性境不隨心。七緣之境。境通慮．非慮。具二義故隨兩判 問因五但緣色。唯是性境。境非兩判。互用通緣於六境。相分應通情．本判 答互用緣雖稱境相。既通多法即隨應。未互用但緣於自塵。故說五緣於性境。若獨頭意識緣境寬通亦第四句 有云。帶質通情本中。如現相分離質離見即法同分攝 問若爾同分應通實有 答計亦無過。如名色支唯種無記。不妨第七亦在名收 又解不爾。第七在名色據現假非支。同分不相應。唯假不通實。若以現相不能緣。非心非色法同分。一切相分不能緣。種子等應法同分。彼既不爾此云何然。故不可說離見．質判。定隨一故。非法同分。此釋為正。故判第七相離見．質法同分收。此非正說 今又助釋。言帶質通情本者。如有無漏互相緣相。如第七緣八。無漏相分從見是善無漏從質即是無記。餘准此知。故云帶質通情本。又設有質。相與見分或隨不定。為無為．漏無漏。准義思之。若依本釋。漏無漏等互相緣時。即第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解第三句。謂能緣心緣所緣境。有所杖質而不得自性。此之相分判性不定。或從能緣心。或從所緣境。種亦不定。或質同種。或見同種。或復別種。名帶質通情本。如第七緣第八。是攝相從見有覆性。從質無覆性 問影依於質起。從本名無覆。影依於質生。從質名異熟。答無覆是性類。影．本俱無覆。異熟據酬業。影像非異熟 問異熟據業引。影像非異熟。無覆是報體。影像非無覆 答性類是寬。本影像俱無覆。異熟性局。唯本不通影 問五識緣五境。相即不兩判。七杖第八生。相不兩性判 答五緣之境但境性。唯是性境不隨心。七緣之境。境通慮．非慮。具二義故隨兩判 問因五但緣色。唯是性境。境非兩判。互用通緣於六境。相分應通情．本判 答互用緣雖稱境相。既通多法即隨應。未互用但緣於自塵。故說五緣於性境。若獨頭意識緣境寬通亦第四句 有云。帶質通情本中。如現相分離質離見即法同分攝 問若爾同分應通實有 答計亦無過。如名色支唯種無記。不妨第七亦在名收 又解不爾。第七在名色據現假非支。同分不相應。唯假不通實。若以現相不能緣。非心非色法同分。一切相分不能緣。種子等應法同分。彼既不爾此云何然。故不可說離見．質判。定隨一故。非法同分。此釋為正。故判第七相離見．質法同分收。此非正說 今又助釋。言帶質通情本者。如有無漏互相緣相。如第七緣八。無漏相分從見是善無漏從質即是無記。餘准此知。故云帶質通情本。又設有質。相與見分或隨不定。為無為．漏無漏。准義思之。若依本釋。漏無漏等互相緣時。即第四句。

性種等隨應者。通釋前三句。謂前三句中。隨其所應判性．種等不可一例。有性．界隨心種不隨。有性．種隨心界不隨。有界．種隨心性不隨。有三俱隨。有俱不隨。且如第八緣天眼．耳。性隨種．界俱不隨 問五．六無記緣五塵境得自相時。性不隨心。云何第八性隨心耶 答八本餘末。又五．六識體通三性。八識因位唯無記故。如因七緣八。性同不同。通情．本故。界同種不同。如斯等類思之可悉 又七緣八以相從質是無覆。不得從八是異熟。故云隨應 又作四句分別。有性境不隨心亦獨影唯從見者。謂第六散意與五同緣。即於此時緣菟角等。及第八識心王。性境不隨心。心所獨影唯從見。相分是假無別種故 問如第六緣第八心所相不緣彼見。此所帶相為同別耶 答從能緣心同一種起 問緣彼見相。即許與六見分別種。此緣彼相云何同種 答以相分假從能緣起。與見同種 有性境不隨心亦帶質通情本。謂散意識與五同緣。即於此時并緣第八等 有性境不隨心亦獨影唯從見及通情本。謂散意識頓緣十八界。望與五識同緣五塵。名性境不隨心。緣七心界即通情本。望不相應等即唯從見 問後得緣如相是何攝 答或通情本。從質名無為。從見名有為。以許無為依識假立。或復約性隨境隨心。有漏緣如亦可准此。若約種辨。即唯從見 或第四句 無分別智緣真如時性境不隨。質善無為。智善有為。見獨成種。無相可熏。得性境故名不隨心 問初禪眼等識依彼上根緣彼地色相分是何 答有兩解。如前上地識緣下。一云上地繫。緣彼色故 應有隨增 不是隨增非漏性故 起染如何 若生上者已離下染故。若在下地緣上色等。眼．耳通果亦伏染故 俱生可伏見惑如何 設縱不伏起退定故 一云隨心下地繫故。以能熏心是下地故 如何緣上變下相分。又應不得彼自性故 由定通引任運緣上故得自性 二俱難。解 問既在下識云何上緣 答惑由他定通力引故 問梵天來下其事云何 解云。以下界色麁不為上依。自變為上地自身依之。即上地器依下地器為增上緣 問既來下界豈不緣下。如馬勝往上。許緣上故 答亦緣下 問既爾相分是何所收 答上界所攝。以欲界無通果色故。准薩婆多即欲界攝。有通果故 問下界緣彼上界身器。是何句收 答性境不隨心。由彼所引起定通果色為相分。屬彼本質性界及種皆不隨心 問第八可爾。既許眼等亦得緣上。相屬上地豈非有漏異界隨增 答色相不是漏自性故。或約業力異界不增。定通等引互增不障 又解但由上引第八通果。眼等杖之所起相分自是業果。屬於下界無隨增失。如通力變為魚米等。引第六識通果之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性種等隨應者。通釋前三句。謂前三句中。隨其所應判性．種等不可一例。有性．界隨心種不隨。有性．種隨心界不隨。有界．種隨心性不隨。有三俱隨。有俱不隨。且如第八緣天眼．耳。性隨種．界俱不隨 問五．六無記緣五塵境得自相時。性不隨心。云何第八性隨心耶 答八本餘末。又五．六識體通三性。八識因位唯無記故。如因七緣八。性同不同。通情．本故。界同種不同。如斯等類思之可悉 又七緣八以相從質是無覆。不得從八是異熟。故云隨應 又作四句分別。有性境不隨心亦獨影唯從見者。謂第六散意與五同緣。即於此時緣菟角等。及第八識心王。性境不隨心。心所獨影唯從見。相分是假無別種故 問如第六緣第八心所相不緣彼見。此所帶相為同別耶 答從能緣心同一種起 問緣彼見相。即許與六見分別種。此緣彼相云何同種 答以相分假從能緣起。與見同種 有性境不隨心亦帶質通情本。謂散意識與五同緣。即於此時并緣第八等 有性境不隨心亦獨影唯從見及通情本。謂散意識頓緣十八界。望與五識同緣五塵。名性境不隨心。緣七心界即通情本。望不相應等即唯從見 問後得緣如相是何攝 答或通情本。從質名無為。從見名有為。以許無為依識假立。或復約性隨境隨心。有漏緣如亦可准此。若約種辨。即唯從見 或第四句 無分別智緣真如時性境不隨。質善無為。智善有為。見獨成種。無相可熏。得性境故名不隨心 問初禪眼等識依彼上根緣彼地色相分是何 答有兩解。如前上地識緣下。一云上地繫。緣彼色故 應有隨增 不是隨增非漏性故 起染如何 若生上者已離下染故。若在下地緣上色等。眼．耳通果亦伏染故 俱生可伏見惑如何 設縱不伏起退定故 一云隨心下地繫故。以能熏心是下地故 如何緣上變下相分。又應不得彼自性故 由定通引任運緣上故得自性 二俱難。解 問既在下識云何上緣 答惑由他定通力引故 問梵天來下其事云何 解云。以下界色麁不為上依。自變為上地自身依之。即上地器依下地器為增上緣 問既來下界豈不緣下。如馬勝往上。許緣上故 答亦緣下 問既爾相分是何所收 答上界所攝。以欲界無通果色故。准薩婆多即欲界攝。有通果故 問下界緣彼上界身器。是何句收 答性境不隨心。由彼所引起定通果色為相分。屬彼本質性界及種皆不隨心 問第八可爾。既許眼等亦得緣上。相屬上地豈非有漏異界隨增 答色相不是漏自性故。或約業力異界不增。定通等引互增不障 又解但由上引第八通果。眼等杖之所起相分自是業果。屬於下界無隨增失。如通力變為魚米等。引第六識通果之

色為第八質。或雖即杖他八為質。即業果色是欲界繫。第四卷云香．味．觸三而為段食。唯欲界繫故。二解任情。道理亦難。應可思擇 問下界第八緣定通色。同時心所相分是何 答隨能緣心所業果。同種同下界繫。不別體故 問獨頭散意緣過去境及於五根相分是何 答是隨其所應。准前義釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色為第八質。或雖即杖他八為質。即業果色是欲界繫。第四卷云香．味．觸三而為段食。唯欲界繫故。二解任情。道理亦難。應可思擇 問下界第八緣定通色。同時心所相分是何 答隨能緣心所業果。同種同下界繫。不別體故 問獨頭散意緣過去境及於五根相分是何 答是隨其所應。准前義釋。

釋獨影唯從見中。西明云。緣極微空花等所有相分皆熏成種。問既從種起。云何極微等說之為假。解云。以不生質故說為假。據有種生相分成實 今難。若云不生本質即為假者。異熟心．心法等應假非實。以各不能熏成種故。若云彼猶緣慮等故是實非假。即不由成種生質不生名為假實。又五識異熟心緣五境相。一非緣慮。二不能熏應假非實。此既非假彼云何然。若以獨相分無質礙用名為假者。即法處中自在生色。論說無礙應假非實。若許爾者。八地已上自在所變金銀乳等應非實有。又復且如色等之中。若質若相有假有實而色聚攝。如無為緣相分何攝。若無為攝現有生滅。若言色法現緣無為云何名色。若云心法為難亦爾。若云同分。豈有同分從種生耶。又若極微別熏種起復有五失。三失如前一向別種說。第四不如理思失。五十四云。由五相知。名不如理思惟極微。謂於色聚中有諸極微自性而住。應知名初一不如理思。既從種生即自性而住。五違正理失。論云以假想慧於麁色相。漸次除折至不可折。假說極微。本無微質。但以假想立為極微。即熏成種有極微色。應實無我妄計遍空。相熏成種生遍空相名遍滿我。許即違教。有遍滿我。不許違理。俱心假想。何不成種 要集又云。雜集所說十八界種各各不同。必無意識不從二緣。緣無為影似無為故。於百法中無為所攝。他界緣．無漏緣。雖異地無繫而不離色等。緣一切無法。定必有所無不離色等。故與見相必不同體。強分別心得緣無等。所現相分具四緣義故是能熏。既得自熏何用見種。故依西明不依樞要。此等過失准前應知。恐煩不述 又云。然所變相能熏不熏總有三解。初二解非。要集自斷。第一解云。緣菟角等獨影從見。然異熟無記劣不能熏。勝者能熏。例圓鏡．成事。以觀察．平等杖因八．五緣他身土及佛說緣亦得成種。第二說緣無。一向影從見。如樞要解 第三解云。有質．無質．他界．有漏．無漏．無為．無法。所現相分除劣無記。餘一切法具四義者。皆是能熏。云此說勝。不違教故。理遍通故。前之二說有力不熏成過失故 今謂此判不應正理。若已相分除劣無記皆別熏種。如緣假法不相應等。既有相分能熏成種。種何法收。若不相應攝。即各有體非三分位。從種生故。若非此攝復在何收。成種義齊。非是彼法不應道理。又他界緣散非他引。相別成種是何界攝。若他界攝不應異地心熏成他界種。不應正理。若自界攝緣他根心成種何攝。若根心攝不應正理。何以故。生心應慮根起發識。若不能爾何名根心。若在餘攝亦多過故。又過如前恐煩且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋獨影唯從見中。西明云。緣極微空花等所有相分皆熏成種。問既從種起。云何極微等說之為假。解云。以不生質故說為假。據有種生相分成實 今難。若云不生本質即為假者。異熟心．心法等應假非實。以各不能熏成種故。若云彼猶緣慮等故是實非假。即不由成種生質不生名為假實。又五識異熟心緣五境相。一非緣慮。二不能熏應假非實。此既非假彼云何然。若以獨相分無質礙用名為假者。即法處中自在生色。論說無礙應假非實。若許爾者。八地已上自在所變金銀乳等應非實有。又復且如色等之中。若質若相有假有實而色聚攝。如無為緣相分何攝。若無為攝現有生滅。若言色法現緣無為云何名色。若云心法為難亦爾。若云同分。豈有同分從種生耶。又若極微別熏種起復有五失。三失如前一向別種說。第四不如理思失。五十四云。由五相知。名不如理思惟極微。謂於色聚中有諸極微自性而住。應知名初一不如理思。既從種生即自性而住。五違正理失。論云以假想慧於麁色相。漸次除折至不可折。假說極微。本無微質。但以假想立為極微。即熏成種有極微色。應實無我妄計遍空。相熏成種生遍空相名遍滿我。許即違教。有遍滿我。不許違理。俱心假想。何不成種 要集又云。雜集所說十八界種各各不同。必無意識不從二緣。緣無為影似無為故。於百法中無為所攝。他界緣．無漏緣。雖異地無繫而不離色等。緣一切無法。定必有所無不離色等。故與見相必不同體。強分別心得緣無等。所現相分具四緣義故是能熏。既得自熏何用見種。故依西明不依樞要。此等過失准前應知。恐煩不述 又云。然所變相能熏不熏總有三解。初二解非。要集自斷。第一解云。緣菟角等獨影從見。然異熟無記劣不能熏。勝者能熏。例圓鏡．成事。以觀察．平等杖因八．五緣他身土及佛說緣亦得成種。第二說緣無。一向影從見。如樞要解 第三解云。有質．無質．他界．有漏．無漏．無為．無法。所現相分除劣無記。餘一切法具四義者。皆是能熏。云此說勝。不違教故。理遍通故。前之二說有力不熏成過失故 今謂此判不應正理。若已相分除劣無記皆別熏種。如緣假法不相應等。既有相分能熏成種。種何法收。若不相應攝。即各有體非三分位。從種生故。若非此攝復在何收。成種義齊。非是彼法不應道理。又他界緣散非他引。相別成種是何界攝。若他界攝不應異地心熏成他界種。不應正理。若自界攝緣他根心成種何攝。若根心攝不應正理。何以故。生心應慮根起發識。若不能爾何名根心。若在餘攝亦多過故。又過如前恐煩且止。

西明云。此三分二分以釋變言。自有三說。一云初三分安惠等八師釋。除親勝．火辨。世親同時唯立二分。二云三分除安惠釋。變似二言是依他故。餘如上說。三云二分諸師共釋。唯除安惠。三分更除火辨．親勝。三藏意存後釋。此釋不爾。若以後釋為正。三分非安惠文。二分亦無安惠。豈許安惠不釋此頌。又准本疏。二分正是難陀等文。今云二分諸師同釋。唯除安惠。三分復除火辨．親勝者。豈可難陀亦立三分。根本疏主親承三藏翻糅論人。豈可不知妄為此斷。故取本疏科判為正。餘定妄傳。非三藏釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明云。此三分二分以釋變言。自有三說。一云初三分安惠等八師釋。除親勝．火辨。世親同時唯立二分。二云三分除安惠釋。變似二言是依他故。餘如上說。三云二分諸師共釋。唯除安惠。三分更除火辨．親勝。三藏意存後釋。此釋不爾。若以後釋為正。三分非安惠文。二分亦無安惠。豈許安惠不釋此頌。又准本疏。二分正是難陀等文。今云二分諸師同釋。唯除安惠。三分復除火辨．親勝者。豈可難陀亦立三分。根本疏主親承三藏翻糅論人。豈可不知妄為此斷。故取本疏科判為正。餘定妄傳。非三藏釋也。

論。如患夢等。西明釋云。對經部．薩婆多。薩婆多夢境雖實。而非父母執為父母。故得成喻。要集救斷此亦為正 今謂不爾。既云正理五十云。夢緣過去曾所緣法。而有夢中見菟角者。曾於異處見菟見角。今於夢中由心惛倒。謂於一處和合追憶。或大海中有此形獸。曾見聞故今夢追憶。婆沙三十七大同正理。既有父母夢見父母。何不許夢緣實父母。不得引智度論外云實有人頭餘實有角救。彼自破云雖實有人實有角。但人頭生角者妄。又外救云世界廣大。或有國人有角等。亦破云若餘國人有角可爾。但夢見此國所識人有角。則不可得破 何以故。大乘許夢緣虛妄故。作此破他。非他外人許緣妄法。今薩婆多自許緣實。何得以大乘義顯成彼宗亦許緣妄。破彼可爾。立彼不成。故如本疏除其有部但對經部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。如患夢等。西明釋云。對經部．薩婆多。薩婆多夢境雖實。而非父母執為父母。故得成喻。要集救斷此亦為正 今謂不爾。既云正理五十云。夢緣過去曾所緣法。而有夢中見菟角者。曾於異處見菟見角。今於夢中由心惛倒。謂於一處和合追憶。或大海中有此形獸。曾見聞故今夢追憶。婆沙三十七大同正理。既有父母夢見父母。何不許夢緣實父母。不得引智度論外云實有人頭餘實有角救。彼自破云雖實有人實有角。但人頭生角者妄。又外救云世界廣大。或有國人有角等。亦破云若餘國人有角可爾。但夢見此國所識人有角。則不可得破 何以故。大乘許夢緣虛妄故。作此破他。非他外人許緣妄法。今薩婆多自許緣實。何得以大乘義顯成彼宗亦許緣妄。破彼可爾。立彼不成。故如本疏除其有部但對經部。

論云。我法分別熏習力故至變似我法者。問六．七有分別。後識生時有我法。五．八無分別。後識生時無我法 答今約分別解。我法五．八可得無。由他染熏成。識生似我法 問執心有分別。由彼故有似我法。無執無分別。非一切時似我法 答地上菩薩獨作生觀。七法執行。故心起時恒有我法 問有漏位有執。漏位似我法。無漏位無執。起無似我法 答前依執說。分別熏習。後似二生。執為我法不依無漏。無漏之心雖有二現。不執我法。但隨假說 問執位分別有似二生。無漏不執應無相．見 答心二緣起。故有相．見。不由於執方見．相生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云。我法分別熏習力故至變似我法者。問六．七有分別。後識生時有我法。五．八無分別。後識生時無我法 答今約分別解。我法五．八可得無。由他染熏成。識生似我法 問執心有分別。由彼故有似我法。無執無分別。非一切時似我法 答地上菩薩獨作生觀。七法執行。故心起時恒有我法 問有漏位有執。漏位似我法。無漏位無執。起無似我法 答前依執說。分別熏習。後似二生。執為我法不依無漏。無漏之心雖有二現。不執我法。但隨假說 問執位分別有似二生。無漏不執應無相．見 答心二緣起。故有相．見。不由於執方見．相生。

論。境依內識唯世俗識是假境依亦勝義者。有四解。一云。有無對。遍計虛妄。唯世俗有。依他是緣生。境依亦勝義。二相見對。相分是假依見起。假境依識唯俗有。見分是實能起相。是假境依勝義有。第三勝劣對。世間世俗唯世俗有。後三形前亦勝義有。第四凡聖對。凡境唯世俗。聖境亦勝義。雖有四解。此中文意但依初對 問依凡聖緣。遍計亦應名勝義諦 答許亦無過。下第八云。亦可說為凡聖智境。既為聖緣亦名勝義。但不名有今。依有無諦攝故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論。境依內識唯世俗識是假境依亦勝義者。有四解。一云。有無對。遍計虛妄。唯世俗有。依他是緣生。境依亦勝義。二相見對。相分是假依見起。假境依識唯俗有。見分是實能起相。是假境依勝義有。第三勝劣對。世間世俗唯世俗有。後三形前亦勝義有。第四凡聖對。凡境唯世俗。聖境亦勝義。雖有四解。此中文意但依初對 問依凡聖緣。遍計亦應名勝義諦 答許亦無過。下第八云。亦可說為凡聖智境。既為聖緣亦名勝義。但不名有今。依有無諦攝故爾。