瑜伽師地論略纂卷第七(論本第十六七八九二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論略纂卷第七(論本第十六七八九二十)

基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基撰

思謂思慮。即遍行思。唯意識俱。因思生慧。名為思慧。今取因思慧所成諸法。體通五蘊。為此地體。文分為二。初標列三門。後隨別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思謂思慮。即遍行思。唯意識俱。因思生慧。名為思慧。今取因思慧所成諸法。體通五蘊。為此地體。文分為二。初標列三門。後隨別釋。

自性清淨者。明思慧體。簡生得善故名清淨 思擇所知者。思擇一切所應知法 思擇諸法者。思擇佛經長行。及頌諸要法義 遠離一切不思議處者。謂置記境及非己分諸地證境 能善了知黑說大說者。外道邪說及諸惡說名黑說。內道正說。及諸善說名大說 於法少分唯生信解等者。謂非己分少所知解處。名法少分。但名信解。不應謗故。若於己分少所知法。應慧觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨者。明思慧體。簡生得善故名清淨 思擇所知者。思擇一切所應知法 思擇諸法者。思擇佛經長行。及頌諸要法義 遠離一切不思議處者。謂置記境及非己分諸地證境 能善了知黑說大說者。外道邪說及諸惡說名黑說。內道正說。及諸善說名大說 於法少分唯生信解等者。謂非己分少所知解處。名法少分。但名信解。不應謗故。若於己分少所知法。應慧觀察。

第二段。思擇所知中。文分為三。初總問答體。次別略問答體。後隨別釋。分為三。初釋有法。次釋無法。後雙辨二。有法有二。初標五門。後隨別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段。思擇所知中。文分為三。初總問答體。次別略問答體。後隨別釋。分為三。初釋有法。次釋無法。後雙辨二。有法有二。初標五門。後隨別釋。

自相有法。文分為三。初標列。次別釋。後結成 勝義相有。謂即真如。根本智得非安立相 相狀相有。即依他性 現在相有。唯現在世。非於去來 現在有中。要具四義。方是自相有法。謂諸假法略有三種。一聚集假。如瓶盆等。二相續假。謂於三世立一有情。于今不斷義。即是彼。三分位假。謂不相應等。今非此三故自相有 一於是處名可得者。謂依他性。後得智證。雖離名言。以名詮之。立名相順。非知真如不順於名。故名可得。簡圓成實性 事可得者。簡所執性。雖有其名無體事故 此名於此事非不決定者。簡分位假。此名唯目於此事。故如所見青等名定目彼。非如熱病見青。謂黃熱病患時。其名不定。迷亂故。然名不決定。亦如瞋等名常決定。非如忿等後轉變時。便失彼名。由彼無常。不決定故。名不決定。初不決定心分位假。後不決定。境分位假。又二不定。翻顯於定。非分位假 此名於此事無礙隨轉者。謂色等名。若聚若散。名常隨轉。非如瓶等於聚集處。其名隨轉。於離散處。名即退還。返顯名於無礙隨轉。簡聚集假 現在相有者。簡相續假。若現已生。為未來因。為過去果。方是自相有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自相有法。文分為三。初標列。次別釋。後結成 勝義相有。謂即真如。根本智得非安立相 相狀相有。即依他性 現在相有。唯現在世。非於去來 現在有中。要具四義。方是自相有法。謂諸假法略有三種。一聚集假。如瓶盆等。二相續假。謂於三世立一有情。于今不斷義。即是彼。三分位假。謂不相應等。今非此三故自相有 一於是處名可得者。謂依他性。後得智證。雖離名言。以名詮之。立名相順。非知真如不順於名。故名可得。簡圓成實性 事可得者。簡所執性。雖有其名無體事故 此名於此事非不決定者。簡分位假。此名唯目於此事。故如所見青等名定目彼。非如熱病見青。謂黃熱病患時。其名不定。迷亂故。然名不決定。亦如瞋等名常決定。非如忿等後轉變時。便失彼名。由彼無常。不決定故。名不決定。初不決定心分位假。後不決定。境分位假。又二不定。翻顯於定。非分位假 此名於此事無礙隨轉者。謂色等名。若聚若散。名常隨轉。非如瓶等於聚集處。其名隨轉。於離散處。名即退還。返顯名於無礙隨轉。簡聚集假 現在相有者。簡相續假。若現已生。為未來因。為過去果。方是自相有法。

共相中。文亦有三。謂標釋結 種類共相者。五蘊種類。雖體各別。積聚義同。總名為蘊。蘊為共相 成所作共相者。謂三業六識思體雖殊。善有漏同皆感愛果。名成所作共相。如是等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共相中。文亦有三。謂標釋結 種類共相者。五蘊種類。雖體各別。積聚義同。總名為蘊。蘊為共相 成所作共相者。謂三業六識思體雖殊。善有漏同皆感愛果。名成所作共相。如是等類。

釋假相有法中。文分為四。初總略問答標。二問答列名。三隨別釋。四總結成 以此顯此者。以此物還周備。顯於此物 以彼顯彼者。以餘物別顯於餘物 遠離此彼者。謂非前二 如宅之門 以此顯此中。地之堅乃至風之動。皆於實相處轉。燬之焰等皆於假相處轉。燬者假火之別名。𭶘熾名燬故。以彼顯彼中。佛授等。有情假。飲食等。是法假。遠離此彼中。宅之門等。宅大。門少。非周備。以此顯此自性。亦非離宅而別有門。亦非以彼更顯於彼。故是俱非 百之十十之三等。且據此數。非定唯爾。言百之五十之一等。其類皆然 眾共施說言論有六種者。此中舉識及五遍行。各別相狀。意顯共相假法不離實法。此亦各別所取自相。是實有法。六種所取共相假法。增益自相。可起言說。相狀自性名共。施設言論如瓶盆等。故唯識言。假謂增益非實有相。於六所變。各附己體真實自相。而增益故。雖別境等所取相狀。亦共可立假言。然此六種定遍境故。不說餘境。眾人共施設。所起言論。必依此六相狀。非說此六相狀定是假有。然唯識說。作意能了事之總相。及餘心所所取別相。此中即說通二境也。或此但舉能取總境故。說作意所取能起於識。不爾便違顯揚等論。說總取境名心。亦別名心所故。然六十五說一種假。謂若有法。待依所餘。施設自相。名為假有。如待依蘊施設有我。待依色等相事。假立色等。待色香等立舍宅等。待蘊相事立生老等。乃至待諸色不轉。假立虛空。如是等。對法等說二假。謂待名言想境。或待此餘相境。大品經說三假。謂名假。受假。法假。唯識亦說三假。謂聚集。相續。分位。成實論說有四假。謂因生假。相待假。相續假。緣生假。此論第一百說有六假。謂聚集假。因假。果假。所行假。分位假。觀待假。此中及顯揚十八。復說有六假。皆如對法第二疏解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋假相有法中。文分為四。初總略問答標。二問答列名。三隨別釋。四總結成 以此顯此者。以此物還周備。顯於此物 以彼顯彼者。以餘物別顯於餘物 遠離此彼者。謂非前二 如宅之門 以此顯此中。地之堅乃至風之動。皆於實相處轉。燬之焰等皆於假相處轉。燬者假火之別名。𭶘熾名燬故。以彼顯彼中。佛授等。有情假。飲食等。是法假。遠離此彼中。宅之門等。宅大。門少。非周備。以此顯此自性。亦非離宅而別有門。亦非以彼更顯於彼。故是俱非 百之十十之三等。且據此數。非定唯爾。言百之五十之一等。其類皆然 眾共施說言論有六種者。此中舉識及五遍行。各別相狀。意顯共相假法不離實法。此亦各別所取自相。是實有法。六種所取共相假法。增益自相。可起言說。相狀自性名共。施設言論如瓶盆等。故唯識言。假謂增益非實有相。於六所變。各附己體真實自相。而增益故。雖別境等所取相狀。亦共可立假言。然此六種定遍境故。不說餘境。眾人共施設。所起言論。必依此六相狀。非說此六相狀定是假有。然唯識說。作意能了事之總相。及餘心所所取別相。此中即說通二境也。或此但舉能取總境故。說作意所取能起於識。不爾便違顯揚等論。說總取境名心。亦別名心所故。然六十五說一種假。謂若有法。待依所餘。施設自相。名為假有。如待依蘊施設有我。待依色等相事。假立色等。待色香等立舍宅等。待蘊相事立生老等。乃至待諸色不轉。假立虛空。如是等。對法等說二假。謂待名言想境。或待此餘相境。大品經說三假。謂名假。受假。法假。唯識亦說三假。謂聚集。相續。分位。成實論說有四假。謂因生假。相待假。相續假。緣生假。此論第一百說有六假。謂聚集假。因假。果假。所行假。分位假。觀待假。此中及顯揚十八。復說有六假。皆如對法第二疏解。

流轉因中 由此種子者。業種也 由此熏習者。名言種也 由此助伴者。無明愛取也 彼法流轉者。生老死起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉因中 由此種子者。業種也 由此熏習者。名言種也 由此助伴者。無明愛取也 彼法流轉者。生老死起。

還滅因中 諸行還滅者。有漏三性行滅滅界也 雜染還滅者。見修煩惱斷斷界也 所有一切能寂靜道者。謂能寂靜前二還滅。諸無漏道 此無漏道。能般涅槃能趣菩提及彼資糧。即資糧道 并其方便。即加行道 能生者。謂彼道能生種 能辨者。謂能辨涅槃現行無漏道。故對法第九說。若資糧道。若加行道。見道。修道。及無學道。皆名道諦。此說還因唯攝前四 又釋。此中資糧方便。皆無漏道。是無間道。前遠近加行故。不同對法。前能寂靜道。是無間道故 若廣分別如思因果中應知其相者。決擇思慧地。說因果思議者。如有尋伺地已說。此即指前本地分。及決擇分兩處。有尋有伺地。其明染淨因果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還滅因中 諸行還滅者。有漏三性行滅滅界也 雜染還滅者。見修煩惱斷斷界也 所有一切能寂靜道者。謂能寂靜前二還滅。諸無漏道 此無漏道。能般涅槃能趣菩提及彼資糧。即資糧道 并其方便。即加行道 能生者。謂彼道能生種 能辨者。謂能辨涅槃現行無漏道。故對法第九說。若資糧道。若加行道。見道。修道。及無學道。皆名道諦。此說還因唯攝前四 又釋。此中資糧方便。皆無漏道。是無間道。前遠近加行故。不同對法。前能寂靜道。是無間道故 若廣分別如思因果中應知其相者。決擇思慧地。說因果思議者。如有尋伺地已說。此即指前本地分。及決擇分兩處。有尋有伺地。其明染淨因果故。

所觀無法中。由所餘相若遠離性者。此性遠也 若非有性者。是相違 不和合性者。處時二遠也 或若遠離性者。人中無此性也。若非有性者。於人中。此人蘊性。無彼人蘊性也。不和合性者。於此人中。三性諸漏無漏法。非一剎那和合也 勝義無者。諸世俗言所說自性。依勝義諦皆非有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所觀無法中。由所餘相若遠離性者。此性遠也 若非有性者。是相違 不和合性者。處時二遠也 或若遠離性者。人中無此性也。若非有性者。於人中。此人蘊性。無彼人蘊性也。不和合性者。於此人中。三性諸漏無漏法。非一剎那和合也 勝義無者。諸世俗言所說自性。依勝義諦皆非有故。

第三合釋五種有無性中分二。初總標。後別釋 第四是不二相等者。生老等相。名差別相。與所依法無別體故。名不二相。雖分位假六相有故 事相等者。即前六種言論中。眾共施設言論也 如來滅後若有若無等不可宣說者。諸外道計。此解脫神我名曰如來。有三身別。若有若無。即不可說事。又前依體無。此依體妙。故名甚深 五種無性。飜五有性。如應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三合釋五種有無性中分二。初總標。後別釋 第四是不二相等者。生老等相。名差別相。與所依法無別體故。名不二相。雖分位假六相有故 事相等者。即前六種言論中。眾共施設言論也 如來滅後若有若無等不可宣說者。諸外道計。此解脫神我名曰如來。有三身別。若有若無。即不可說事。又前依體無。此依體妙。故名甚深 五種無性。飜五有性。如應當知。

第三大段。思擇諸法。文分為二。初標。後釋 思擇素怛攬義者。素怛攬藏。依此論說十二分中。多分攝七分。除緣起自性故。譬喻。本事。本生。眷屬故。此四毘奈耶藏攝。又除論議。阿毘達磨藏攝故。依七分中。除單伽陀諷誦經餘六分教。是所思擇素怛攬義 單誦伽陀是所思擇伽陀之義。此有三種 勝義伽陀者。明無我理 意趣伽陀者。釋伽陀意。如四意趣等 體義伽陀者。明伽陀中體性義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段。思擇諸法。文分為二。初標。後釋 思擇素怛攬義者。素怛攬藏。依此論說十二分中。多分攝七分。除緣起自性故。譬喻。本事。本生。眷屬故。此四毘奈耶藏攝。又除論議。阿毘達磨藏攝故。依七分中。除單伽陀諷誦經餘六分教。是所思擇素怛攬義 單誦伽陀是所思擇伽陀之義。此有三種 勝義伽陀者。明無我理 意趣伽陀者。釋伽陀意。如四意趣等 體義伽陀者。明伽陀中體性義理。

就釋勝義伽陀中。文分為二。初舉經頌。後隨別釋。頌有四十四中。分為十二段。初有九頌。明無有情我。及作用體義諸法。二有兩頌。明在家出家雜染自性無明貪愛。三有五頌。明雜染品依因時分。四有四頌。明自共相及二諦觀。五有兩頌。明三種三法無和合義。六有一頌。明同性心所相應非異性等。七有兩頌。依二諦理明人法有無。八有一頌。明作者受者一異不可說。九有五頌。釋通疑難。十有五頌。明集生苦諦解脫等。十一有一頌。明阿賴耶識。譬如池派流。十二後七頌。顯示解了解脫遍知及縛遍知。初九頌中。文分為三。初之五頌。正明無我及作用。次三頌半。重明法無作用。後有半頌。顯法從緣生自然而滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋勝義伽陀中。文分為二。初舉經頌。後隨別釋。頌有四十四中。分為十二段。初有九頌。明無有情我。及作用體義諸法。二有兩頌。明在家出家雜染自性無明貪愛。三有五頌。明雜染品依因時分。四有四頌。明自共相及二諦觀。五有兩頌。明三種三法無和合義。六有一頌。明同性心所相應非異性等。七有兩頌。依二諦理明人法有無。八有一頌。明作者受者一異不可說。九有五頌。釋通疑難。十有五頌。明集生苦諦解脫等。十一有一頌。明阿賴耶識。譬如池派流。十二後七頌。顯示解了解脫遍知及縛遍知。初九頌中。文分為三。初之五頌。正明無我及作用。次三頌半。重明法無作用。後有半頌。顯法從緣生自然而滅。

長行釋中。文分為二。初總釋頌意。後別牒釋之 對治增益邊執者。執有我用名為增益。撥法性無名為損減。此依三乘通境界說。不說法增及真如減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行釋中。文分為二。初總釋頌意。後別牒釋之 對治增益邊執者。執有我用名為增益。撥法性無名為損減。此依三乘通境界說。不說法增及真如減。

別牒釋中。若隨義科。成十二段。第一段中 如是半頌遮遣別義所分別我者。破離蘊我 諸法亦無用者。破即蘊我。諸蘊我用亦都無故 此顯不取微細多我便能對治等者。說諸蘊等多微細法。便能對治宰主等執。不依一身執有微細多實我故。成唯識云。我應如蘊非常一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別牒釋中。若隨義科。成十二段。第一段中 如是半頌遮遣別義所分別我者。破離蘊我 諸法亦無用者。破即蘊我。諸蘊我用亦都無故 此顯不取微細多我便能對治等者。說諸蘊等多微細法。便能對治宰主等執。不依一身執有微細多實我故。成唯識云。我應如蘊非常一故。

此若無者云何建立內外成就等者 次下有六云何。乘前起後問。此意問言。我若無者。云何立內外。第二問云。若一切空。云何得有能觀聖者所觀空境。第三問言。能所觀皆空。云何得聖凡差別。第四問言。凡聖若無。云何得有能教所化。彼此差別。第五問言。若無能教所化。云何得有染者淨者。此中初答法假非真。次答人法非實。後三唯答我無。第六問答法之實用 如其次第宰主作者俱無所有者。謂無任持。無主宰也 無驅役者。無作者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此若無者云何建立內外成就等者 次下有六云何。乘前起後問。此意問言。我若無者。云何立內外。第二問云。若一切空。云何得有能觀聖者所觀空境。第三問言。能所觀皆空。云何得聖凡差別。第四問言。凡聖若無。云何得有能教所化。彼此差別。第五問言。若無能教所化。云何得有染者淨者。此中初答法假非真。次答人法非實。後三唯答我無。第六問答法之實用 如其次第宰主作者俱無所有者。謂無任持。無主宰也 無驅役者。無作者也。

第三段中。差別所依因及時分者。對法論說。謂於因時。有能引所引。於果時。有能生所生。引因位名因。熟變位名果。此二名時分故。此說言有因諸法有因眾苦。前七俱為有因故。名有因諸法。後二為眾苦。然愛取有為有因故。名有因眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三段中。差別所依因及時分者。對法論說。謂於因時。有能引所引。於果時。有能生所生。引因位名因。熟變位名果。此二名時分故。此說言有因諸法有因眾苦。前七俱為有因故。名有因諸法。後二為眾苦。然愛取有為有因故。名有因眾苦。

非內亦非外等頌中至能生雜染者。此中意顯。五頌明雜染品依同時分中。初二頌。明煩惱業生雜染。下之三頌。明依過現諸行能生雜染。不依未來而生雜染。初七句意。明未來不生雜染。後五句。依過現能生雜染。謂不依未來內根外塵。而生雜染。行未生故。於過現世。可得生行故。云有時而可得也。返顯未來無時可得 又釋未來在未來。生染不可得。未來至現在。生染有時得 設行已生即由此相無有分別者。此釋頌言設諸行已生由此故無得。謂設於過現已生行中。作前不在內外。中間不生之觀。由此觀故。尚無分別。不得生於三種雜染 未來無相故無分別者。釋頌未來無有相。謂說未來相都無有。都無分別而生雜染 如此如是當來決定不可知故者。此結未來定難知故。不生雜染 若不如是分別異類或時可得者。若不如是分別未來異過現類。或時有疑。未來有引生諸雜染可得 若於過去即可分別如此如是曾有相貌可分別故。此釋頌中過去可分別能生雜染 非唯曾更而可分別。乃至生諸雜染者。此釋頌中分別曾所更非曾亦分別。此言意顯。非唯過去曾所更境。而可分別生諸雜染。現在諸境。未曾更者。未曾更故。雖不分明。取其相貌然隨過去曾得種類。此現新境。亦可分別生諸雜染。結文可知 行雖無始然始可得者。無始時來常隨逐起。是故無始新新生起。故始非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非內亦非外等頌中至能生雜染者。此中意顯。五頌明雜染品依同時分中。初二頌。明煩惱業生雜染。下之三頌。明依過現諸行能生雜染。不依未來而生雜染。初七句意。明未來不生雜染。後五句。依過現能生雜染。謂不依未來內根外塵。而生雜染。行未生故。於過現世。可得生行故。云有時而可得也。返顯未來無時可得 又釋未來在未來。生染不可得。未來至現在。生染有時得 設行已生即由此相無有分別者。此釋頌言設諸行已生由此故無得。謂設於過現已生行中。作前不在內外。中間不生之觀。由此觀故。尚無分別。不得生於三種雜染 未來無相故無分別者。釋頌未來無有相。謂說未來相都無有。都無分別而生雜染 如此如是當來決定不可知故者。此結未來定難知故。不生雜染 若不如是分別異類或時可得者。若不如是分別未來異過現類。或時有疑。未來有引生諸雜染可得 若於過去即可分別如此如是曾有相貌可分別故。此釋頌中過去可分別能生雜染 非唯曾更而可分別。乃至生諸雜染者。此釋頌中分別曾所更非曾亦分別。此言意顯。非唯過去曾所更境。而可分別生諸雜染。現在諸境。未曾更者。未曾更故。雖不分明。取其相貌然隨過去曾得種類。此現新境。亦可分別生諸雜染。結文可知 行雖無始然始可得者。無始時來常隨逐起。是故無始新新生起。故始非無。

第四段中。有四頌。初一頌半。明自相觀 日親者。佛也。喬答摩此云日炙。故呼佛為日親。次半頌明共相觀。後兩頌明二諦觀。初三句勝義諦觀。後五句世俗諦觀。法無實用故。無有實癡。無實有情故。無有實癡者。故上三句。癡非能癡癡及癡者。亦無癡者能有其癡。名勝義諦觀也。世俗諦中。愚癡非無。非不愚者起。可說有癡及有癡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段中。有四頌。初一頌半。明自相觀 日親者。佛也。喬答摩此云日炙。故呼佛為日親。次半頌明共相觀。後兩頌明二諦觀。初三句勝義諦觀。後五句世俗諦觀。法無實用故。無有實癡。無實有情故。無有實癡者。故上三句。癡非能癡癡及癡者。亦無癡者能有其癡。名勝義諦觀也。世俗諦中。愚癡非無。非不愚者起。可說有癡及有癡者。

第五段。有兩頌。釋中。說業為所隨識為能隨。果隨因故。勝義中無。又三世三業說不和合。非於一世。又一世三業無實相應。非無假法 若彼與此更互相應如福等行無和合者。更互相應說和合義。福等行三世三業決定無相應義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段。有兩頌。釋中。說業為所隨識為能隨。果隨因故。勝義中無。又三世三業說不和合。非於一世。又一世三業無實相應。非無假法 若彼與此更互相應如福等行無和合者。更互相應說和合義。福等行三世三業決定無相應義。

第六段。一頌釋中。心相應亦爾。無實相應隨轉之性。非無假法 又相應者。謂同性。不相應者。謂別性。非同性者。或不相應。非異性者。或非不相應。由此故知。無實隨轉性。釋上初二句 又非一切心或相應或不相應者。釋下二句。於相應中。又非一切定與一切相應。若此時不相應。亦非一切定不相應。於勝義諦中。無實相應不相應義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段。一頌釋中。心相應亦爾。無實相應隨轉之性。非無假法 又相應者。謂同性。不相應者。謂別性。非同性者。或不相應。非異性者。或非不相應。由此故知。無實隨轉性。釋上初二句 又非一切心或相應或不相應者。釋下二句。於相應中。又非一切定與一切相應。若此時不相應。亦非一切定不相應。於勝義諦中。無實相應不相應義故。

第七段。有兩頌。依二諦理。明人法有無中。初一頌依世俗諦。明心隨轉因緣。次半頌依勝義諦。明我體無。後半頌明依世俗諦。有作受果 流謂相似。相似果續故 無斷。謂不相似相似果生故。此顯等流果。及餘三有為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七段。有兩頌。依二諦理。明人法有無中。初一頌依世俗諦。明心隨轉因緣。次半頌依勝義諦。明我體無。後半頌明依世俗諦。有作受果 流謂相似。相似果續故 無斷。謂不相似相似果生故。此顯等流果。及餘三有為果。

第八段。有一頌。明人物一異性不可得。唯有因果差別生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八段。有一頌。明人物一異性不可得。唯有因果差別生故。

第九段。有五頌。釋通疑難中 又此因道無有斷絕頌中四句如其次第釋此四難者。一者難言。若無有我。後有應斷。初句答言因道不斷故。二有難言。果應頓俱生。答此難言。和合作用轉。非頓非俱。作用合故。三有難言。若無實我。應從一切一切得生故。次答言。從自因而生。自無他因。有不生故。四有難言。既無有我。誰攝受所作生死等作用。故此答言及攝受所作。由因不斷果生立假者。能攝受所作實我故成無。由此名為四句如次 經說色相為尋思故難說示他故不可見者。所證色自相。性離言說。以尋思境不稱自相。名為尋思難為示他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九段。有五頌。釋通疑難中 又此因道無有斷絕頌中四句如其次第釋此四難者。一者難言。若無有我。後有應斷。初句答言因道不斷故。二有難言。果應頓俱生。答此難言。和合作用轉。非頓非俱。作用合故。三有難言。若無實我。應從一切一切得生故。次答言。從自因而生。自無他因。有不生故。四有難言。既無有我。誰攝受所作生死等作用。故此答言及攝受所作。由因不斷果生立假者。能攝受所作實我故成無。由此名為四句如次 經說色相為尋思故難說示他故不可見者。所證色自相。性離言說。以尋思境不稱自相。名為尋思難為示他。

第十段。有五頌。明集生苦中 顯彼我見由集次第發生苦者。貪愛正是集自體故。即內貪境名貪愛緣。能生苦故。皆名為集。我見及苦。俱名當苦因緣。我見體亦是苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十段。有五頌。明集生苦中 顯彼我見由集次第發生苦者。貪愛正是集自體故。即內貪境名貪愛緣。能生苦故。皆名為集。我見及苦。俱名當苦因緣。我見體亦是苦。

第十一段。一頌。明阿賴耶識譬如池派流。此顯不一義。楞伽經說。如海遇風緣。境等風所擊等頌。顯不異義。故彼此文義無乖返。又此據本末義。彼據體用義。二義皆成不一異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一段。一頌。明阿賴耶識譬如池派流。此顯不一義。楞伽經說。如海遇風緣。境等風所擊等頌。顯不異義。故彼此文義無乖返。又此據本末義。彼據體用義。二義皆成不一異義。

第十二段。有七頌。顯示解了解脫遍知及縛遍知中。文分為二 初又法行者。總釋七頌 解了縛遍知者。二別釋七頌 別釋中有二。初一頌。明解了縛遍知。餘六頌。明解了解脫邊知 染污意恒時頌。唯識說第四句非曾非當有。彼依諸部頌。現在斷故。非於未來。亦非過去。薩婆多等。不許貪慢見相應故。今依大乘正頌及大眾部等說。非先亦非後。許諸煩惱俱時生故。又釋染污意。諸部不同。如唯識第四卷疏解 後六頌中。初一頌。明所解脫體。次兩頌。顯解脫性。先染污無名為解脫。非意後淨得解脫名。二乘之意。唯染污無。所淨無故。能淨意亦無。不要意淨名為解脫 次一頌。釋有餘涅槃。次一頌。顯無餘涅槃。後一頌。明無實數取趣生死涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二段。有七頌。顯示解了解脫遍知及縛遍知中。文分為二 初又法行者。總釋七頌 解了縛遍知者。二別釋七頌 別釋中有二。初一頌。明解了縛遍知。餘六頌。明解了解脫邊知 染污意恒時頌。唯識說第四句非曾非當有。彼依諸部頌。現在斷故。非於未來。亦非過去。薩婆多等。不許貪慢見相應故。今依大乘正頌及大眾部等說。非先亦非後。許諸煩惱俱時生故。又釋染污意。諸部不同。如唯識第四卷疏解 後六頌中。初一頌。明所解脫體。次兩頌。顯解脫性。先染污無名為解脫。非意後淨得解脫名。二乘之意。唯染污無。所淨無故。能淨意亦無。不要意淨名為解脫 次一頌。釋有餘涅槃。次一頌。顯無餘涅槃。後一頌。明無實數取趣生死涅槃。

第二大段。釋意趣伽陀中。文分為三。初標請者。次舉伽陀。後隨別釋。五十一頌中。文分為二。初一頌。梵王請。後五十頌。世尊答。請問有二。上半讚。下半請。請有三。一問學體。二問學教。三問法。如次配請 頌中學及所學并修學文。就五十頌答中有二釋。若以文段。此卷釋二十二頌。即為二十二段。後卷有二十八頌釋。分為十九段。至後卷當配合 五十頌。若以義科分之。為二。初一頌。答學體學數。所餘頌。答當修學。就答當修學中。分為十三段。初一頌。學方便。第二有一頌。學次第生起。第三一頌。學次第清淨差別。第四一頌。學所得果。第五一頌。學漸次因緣別總修習。第六有三頌。聰叡者次第為後果因。第七次三頌。明學成敗共與不共。第八有一頌。明正邪學。第九一頌。辨三學斷障成滿。第十有一頌。明受差別。第十一一頌。明學純雜可得。第十二有二十一頌。純明戒學遠離清淨。第十三有十三頌。純明定學遠離清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段。釋意趣伽陀中。文分為三。初標請者。次舉伽陀。後隨別釋。五十一頌中。文分為二。初一頌。梵王請。後五十頌。世尊答。請問有二。上半讚。下半請。請有三。一問學體。二問學教。三問法。如次配請 頌中學及所學并修學文。就五十頌答中有二釋。若以文段。此卷釋二十二頌。即為二十二段。後卷有二十八頌釋。分為十九段。至後卷當配合 五十頌。若以義科分之。為二。初一頌。答學體學數。所餘頌。答當修學。就答當修學中。分為十三段。初一頌。學方便。第二有一頌。學次第生起。第三一頌。學次第清淨差別。第四一頌。學所得果。第五一頌。學漸次因緣別總修習。第六有三頌。聰叡者次第為後果因。第七次三頌。明學成敗共與不共。第八有一頌。明正邪學。第九一頌。辨三學斷障成滿。第十有一頌。明受差別。第十一一頌。明學純雜可得。第十二有二十一頌。純明戒學遠離清淨。第十三有十三頌。純明定學遠離清淨。

怖多所作懈怠眾生者。樂聞略故。怖修學多。雖有六度萬行。但說三學。以三學名攝一切行。非顯了說故名密意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖多所作懈怠眾生者。樂聞略故。怖修學多。雖有六度萬行。但說三學。以三學名攝一切行。非顯了說故名密意。

如是六支顯示四種尸羅清淨者。下有五句。初安住淨尸羅一句。是總。非入四淨故。下有四句。名為四淨。此六支義。前雖略明。其聲聞地廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六支顯示四種尸羅清淨者。下有五句。初安住淨尸羅一句。是總。非入四淨故。下有四句。名為四淨。此六支義。前雖略明。其聲聞地廣說。

顯示最初增上戒學乃至安住因緣者。此釋二安住二種漸次為因緣。初義。謂增上別解脫戒。能安住靜慮戒。及增上方便定心。方便定心後。能安住根本定心。及增上修慧。是名初安住二種因緣。別解脫戒。引生定戒及定故。初方便定。引生根本定及修慧故。即此中間慧定。俱時所攝靜慮戒學。能為無漏定慧二種安住因緣。是名第二安住二種。言中間者。初戒定後所生定慧。在無漏定慧之前因。故名中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示最初增上戒學乃至安住因緣者。此釋二安住二種漸次為因緣。初義。謂增上別解脫戒。能安住靜慮戒。及增上方便定心。方便定心後。能安住根本定心。及增上修慧。是名初安住二種因緣。別解脫戒。引生定戒及定故。初方便定。引生根本定及修慧故。即此中間慧定。俱時所攝靜慮戒學。能為無漏定慧二種安住因緣。是名第二安住二種。言中間者。初戒定後所生定慧。在無漏定慧之前因。故名中間。

顯示最上一種能為涅槃安住因緣者。釋一能趣涅槃。漸次為因緣義。因緣義通上兩句。故無漏慧一種。三中最上。亦是二因緣所生極果名為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示最上一種能為涅槃安住因緣者。釋一能趣涅槃。漸次為因緣義。因緣義通上兩句。故無漏慧一種。三中最上。亦是二因緣所生極果名為最上。

顯示修習若別若總隨其所應者。釋上純雜而修習義。別修三學名純。總修三學名雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示修習若別若總隨其所應者。釋上純雜而修習義。別修三學名純。總修三學名雜。

初一不共者。初戒學可修。唯有一不假定慧。亦得成故 中不離初者。第二定學。不離戒學修方便成 上不離二者。第三慧學。學必具初二。若阿羅漢三學已滿。超彼一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初一不共者。初戒學可修。唯有一不假定慧。亦得成故 中不離初者。第二定學。不離戒學修方便成 上不離二者。第三慧學。學必具初二。若阿羅漢三學已滿。超彼一切。

此後顯示受持戒相者下。二十一頌。明戒學清淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後顯示受持戒相者下。二十一頌。明戒學清淨相。

唱令家者謂屠羊等者。西域有人專行唱令。凡有罪者。皆彼人將往。巡歷處處。唱告如唱屠羊等。多造惡業故 羯恥那者。謂典獄之類。遠離劣惡作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唱令家者謂屠羊等者。西域有人專行唱令。凡有罪者。皆彼人將往。巡歷處處。唱告如唱屠羊等。多造惡業故 羯恥那者。謂典獄之類。遠離劣惡作者。

非太沈。離非處惡作者 非太浮。遠離失念故住正念 究竟時。謂根本 方便時。謂眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非太沈。離非處惡作者 非太浮。遠離失念故住正念 究竟時。謂根本 方便時。謂眷屬。

第十七卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七卷

若依初文。此卷釋前二十八頌。為十九段。初一頌為一。次兩頌為一。次一頌為一。次兩頌為一。次有十頌各為一。次兩頌為一。次兩頌為一。次兩頌為一。次兩頌半為一。次三頌半為一 若依後義。科下二十八頌分二。初十五頌。明增上戒。後有十三頌。明增上定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依初文。此卷釋前二十八頌。為十九段。初一頌為一。次兩頌為一。次一頌為一。次兩頌為一。次有十頌各為一。次兩頌為一。次兩頌為一。次兩頌為一。次兩頌半為一。次三頌半為一 若依後義。科下二十八頌分二。初十五頌。明增上戒。後有十三頌。明增上定。

應發常勤精進者。被甲也 堅固者。加行也 勇猛者。無退也。不言無足精進。此明修因。不說彼果。故不言無下精進者。被甲加行。於善初修。無退一種。於苦能忍。攝善。離苦。此二已周。略無無下。故但說三。如瑜伽八十九廣說五相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發常勤精進者。被甲也 堅固者。加行也 勇猛者。無退也。不言無足精進。此明修因。不說彼果。故不言無下精進者。被甲加行。於善初修。無退一種。於苦能忍。攝善。離苦。此二已周。略無無下。故但說三。如瑜伽八十九廣說五相。

五支不放逸者。三世精進為三。三世持起勤事前方便。起極殊勝先時所作。加行作意為第四。其作意及精進。為俱有故。俱時所行諸心心所。身語業等。為第五支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支不放逸者。三世精進為三。三世持起勤事前方便。起極殊勝先時所作。加行作意為第四。其作意及精進。為俱有故。俱時所行諸心心所。身語業等。為第五支。

杜多功德者。即舊頭陀也。即小欲知足。離著之義 遠離眷屬。貪欲。即發露眾惡也。因貪欲生。故名眷屬 遠離多欲不知足因者。已得衣服等麁妙皆歡喜 遠離多欲不知足障淨學因者。少隨世務。麁弊亦隨轉。名離多欲。受杜多功德為寂。離煩惱者。名離障淨學因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杜多功德者。即舊頭陀也。即小欲知足。離著之義 遠離眷屬。貪欲。即發露眾惡也。因貪欲生。故名眷屬 遠離多欲不知足因者。已得衣服等麁妙皆歡喜 遠離多欲不知足障淨學因者。少隨世務。麁弊亦隨轉。名離多欲。受杜多功德為寂。離煩惱者。名離障淨學因。

為修梵行資持壽命有所受者。釋應量而受義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修梵行資持壽命有所受者。釋應量而受義。

以所得利轉招利故者。釋得已不輕毀。毀此所得少轉更招多利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以所得利轉招利故者。釋得已不輕毀。毀此所得少轉更招多利。

不受於信施。頌不耽著利養恭敬。是總意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受於信施。頌不耽著利養恭敬。是總意。

不執惡見。是第二句 不虛受施。是初句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不執惡見。是第二句 不虛受施。是初句。

不謗正法。是下半頌。下文亦總 或恐如害瘡皰者。堅執惡見。虛受信施。毀謗正法。貪後世欲生惡見因。此五名瘡疱。因受信施耽利恭敬。因所生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不謗正法。是下半頌。下文亦總 或恐如害瘡皰者。堅執惡見。虛受信施。毀謗正法。貪後世欲生惡見因。此五名瘡疱。因受信施耽利恭敬。因所生故。

習近順定諸臥具者。謂邊際臥具。諸臥具中最極鄙劣。下極邊際。因此後能順生寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習近順定諸臥具者。謂邊際臥具。諸臥具中最極鄙劣。下極邊際。因此後能順生寂定。

非沈掉等下兩句。如次釋堅精進及勇猛。斷二惡修二善故 於諸善品生起欲故者。釋頌中生欲及不增惡 於諸欲中極增厭者。釋無有欲及增惡 為修善品乃至習睡眠故者。釋前睡眠。為有堪任及心安寂。應時時眠。不應令癈。其似惛沈。亦此所攝 若心沈沒至不居靜故者。初釋離睡眠。思惟光明淨妙相故。後釋離掉舉修。似掉舉相。遊行乞食。行利他時。不居靜故。或不居靜。亦解離睡眠。若時居靜。增睡眠故 於先所犯便生憂悔者。釋前惡作 於所不犯無憂悔者。釋離惡作 後後殊勝生希慮者。釋於勝生希慮。翻顯於前前微劣。不生希慮。此顯似疑除真疑相。上之五蓋。皆說似蓋。以離真蓋 殷重無間正方便者。殷重者一切種也。即具足修。無間者。是恒時也。正方便者。正方修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非沈掉等下兩句。如次釋堅精進及勇猛。斷二惡修二善故 於諸善品生起欲故者。釋頌中生欲及不增惡 於諸欲中極增厭者。釋無有欲及增惡 為修善品乃至習睡眠故者。釋前睡眠。為有堪任及心安寂。應時時眠。不應令癈。其似惛沈。亦此所攝 若心沈沒至不居靜故者。初釋離睡眠。思惟光明淨妙相故。後釋離掉舉修。似掉舉相。遊行乞食。行利他時。不居靜故。或不居靜。亦解離睡眠。若時居靜。增睡眠故 於先所犯便生憂悔者。釋前惡作 於所不犯無憂悔者。釋離惡作 後後殊勝生希慮者。釋於勝生希慮。翻顯於前前微劣。不生希慮。此顯似疑除真疑相。上之五蓋。皆說似蓋。以離真蓋 殷重無間正方便者。殷重者一切種也。即具足修。無間者。是恒時也。正方便者。正方修也。

危逸所依地者。人天之身名所依地。由欲失財故名危逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危逸所依地者。人天之身名所依地。由欲失財故名危逸。

第三大段。釋體義伽他中。文分為三。初結前生後。次前舉九十一頌釋。後第十九卷末。總以一頌結上所明。成十四段 此卷中合有五段。初一頌名惡。第二有四頌。名說。第三有五頌。名貪。第四有三頌。名流。第五有三頌半。名怖。第六有三頌。名類。第七有二頌。名舉。第八有三頌。名池。第九有五頌。復名流。第十有四頌。復名貪。第十一有五頌。名作。第十二有五頌。名劬勞。第十三有三頌。名得義。第十四諸行無常下。四十四頌半。名論議。此中或以頌初所明。或以宗義。而為名號。如後頌釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段。釋體義伽他中。文分為三。初結前生後。次前舉九十一頌釋。後第十九卷末。總以一頌結上所明。成十四段 此卷中合有五段。初一頌名惡。第二有四頌。名說。第三有五頌。名貪。第四有三頌。名流。第五有三頌半。名怖。第六有三頌。名類。第七有二頌。名舉。第八有三頌。名池。第九有五頌。復名流。第十有四頌。復名貪。第十一有五頌。名作。第十二有五頌。名劬勞。第十三有三頌。名得義。第十四諸行無常下。四十四頌半。名論議。此中或以頌初所明。或以宗義。而為名號。如後頌釋。

釋第二廣說中。有四番釋。第三番中。略不解第三頌 諸有為法皆三種言事之所攝故者。俱舍云。世俗言依此三種者。即三世路也。言事者即。言所依事。無為不然。此即總舉有為。即此義中。別說妙欲以為應說 應說想者。名也。由說欲名。彼方解故。彼不擎舉其鼻。往他家規求所欲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二廣說中。有四番釋。第三番中。略不解第三頌 諸有為法皆三種言事之所攝故者。俱舍云。世俗言依此三種者。即三世路也。言事者即。言所依事。無為不然。此即總舉有為。即此義中。別說妙欲以為應說 應說想者。名也。由說欲名。彼方解故。彼不擎舉其鼻。往他家規求所欲也。

第二翻釋中。初頌。顯示待時諸欲者。釋初句。以應說故。所以待時。如前初番四復次。釋於欲邪行者。即第二句依應說安住邪行果者。即下半頌。集招生死。第二頌中上半頌。名捨欲應理。後半頌修行譏論不應道理。及待時欲者。後半亦顯欲心待時。若欲受用待時方得故 第三頌亦然者。亦是捨慢求無慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二翻釋中。初頌。顯示待時諸欲者。釋初句。以應說故。所以待時。如前初番四復次。釋於欲邪行者。即第二句依應說安住邪行果者。即下半頌。集招生死。第二頌中上半頌。名捨欲應理。後半頌修行譏論不應道理。及待時欲者。後半亦顯欲心待時。若欲受用待時方得故 第三頌亦然者。亦是捨慢求無慢。

第三番釋第二頌中 顯於諸欲能了知故者。釋初句。次二故字。釋第三句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三番釋第二頌中 顯於諸欲能了知故者。釋初句。次二故字。釋第三句。

第四番釋前三頌中。佛為彼天。說前三頌時彼領悟。聞前二頌。深厭諸欲。聞第三頌。捨凌蔑心。并斷憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四番釋前三頌中。佛為彼天。說前三頌時彼領悟。聞前二頌。深厭諸欲。聞第三頌。捨凌蔑心。并斷憍慢。

第三。有五頌中。釋貪中。初一頌問。後四頌答。答中。初三方便觀。後一根本觀。方便觀中。初一厭境觀。次一不斷觀。第三有三觀。一苦。二無我。三身念住觀。長行釋中。若攝諸根不為欲貪損壞其心等下。釋第四頌根本觀。將釋彼頌豫皆料簡。了知是已未離欲貪一分學者下。正釋本頌欲貪生五因中。第二由希樂欲界。三由取男女等有情想。四由猛貪逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三。有五頌中。釋貪中。初一頌問。後四頌答。答中。初三方便觀。後一根本觀。方便觀中。初一厭境觀。次一不斷觀。第三有三觀。一苦。二無我。三身念住觀。長行釋中。若攝諸根不為欲貪損壞其心等下。釋第四頌根本觀。將釋彼頌豫皆料簡。了知是已未離欲貪一分學者下。正釋本頌欲貪生五因中。第二由希樂欲界。三由取男女等有情想。四由猛貪逼迫。

第四。有三頌中。初一頌問。餘二頌答。長行釋中。唯釋後二頌答 越五暴流者。斷五下分結 當度六者。斷五上分結斷方便 云何能廣度欲愛者。斷五下分結方便。謂廣度欲愛也 而未得腰舟者。問如彼善斷。未得腰舟。度上分結也。如世度海以葫蘆。或浮皮袋或㴎𣕚。如浮囊梙置腰上。名曰腰舟。海喻生死。意識如腰。慧如舟故。二頌答中。初頌正答。後頌結答 而能靜慮審慮諦慮者。初中後別故 若和合愛者。謂未得勝境 若增長愛若不離愛者。謂已得勝境 若不合愛。未得惡境 若退減若別離愛者。謂已得惡境 復有差別云何修習於無尋定等者。前番已釋修無尋定。是斷五下分結方便。由初靜慮有三識身。當生喜捨而起癡愛。尋等未盡故。依無尋伺定。修斷方便。今此差別。依第二靜慮。復數修習。名如彼善斷。又前復次。明依欲界聞思等持。厭諸尋故。名無尋定。是斷下分結方便。依初靜慮。離欲界欲。下分結斷。今第二差別。修第二靜慮無尋伺定。令下分結遠。名如彼善斷 餘如前說者。謂了法永解脫。皆同前釋也 如經說慚軸意腰舟者。慚如車軸。能攝善輪。駕御智車。運度危厄。腰舟如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四。有三頌中。初一頌問。餘二頌答。長行釋中。唯釋後二頌答 越五暴流者。斷五下分結 當度六者。斷五上分結斷方便 云何能廣度欲愛者。斷五下分結方便。謂廣度欲愛也 而未得腰舟者。問如彼善斷。未得腰舟。度上分結也。如世度海以葫蘆。或浮皮袋或㴎𣕚。如浮囊梙置腰上。名曰腰舟。海喻生死。意識如腰。慧如舟故。二頌答中。初頌正答。後頌結答 而能靜慮審慮諦慮者。初中後別故 若和合愛者。謂未得勝境 若增長愛若不離愛者。謂已得勝境 若不合愛。未得惡境 若退減若別離愛者。謂已得惡境 復有差別云何修習於無尋定等者。前番已釋修無尋定。是斷五下分結方便。由初靜慮有三識身。當生喜捨而起癡愛。尋等未盡故。依無尋伺定。修斷方便。今此差別。依第二靜慮。復數修習。名如彼善斷。又前復次。明依欲界聞思等持。厭諸尋故。名無尋定。是斷下分結方便。依初靜慮。離欲界欲。下分結斷。今第二差別。修第二靜慮無尋伺定。令下分結遠。名如彼善斷 餘如前說者。謂了法永解脫。皆同前釋也 如經說慚軸意腰舟者。慚如車軸。能攝善輪。駕御智車。運度危厄。腰舟如上。

第五。三頌半怖中。有三行半頌。初一頌半請。次一頌答。後一頌讚 十資身具者。如前第二卷釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五。三頌半怖中。有三行半頌。初一頌半請。次一頌答。後一頌讚 十資身具者。如前第二卷釋。

第十八卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八卷

十四段。解體義伽陀中。上已五段訖。此卷有次八段全。并第十四段少分。此初解類有三頌。初一頌問。餘二頌答。問中有五。一㢡勝生。二開出道。三於何師學。四住何法學。五不懼後死。答中初一頌半。答初二問。標具九德。既是勝人。能獎勝生及開出道。後半頌答後三問 以法者。道理 以正者。順益 以次制者。軌範 以導者。獎勸 又以法者。教。以正者。理。以制者。以此教理制御。以導者。訓示非。以威嚴而刑罰之 謂因力故者。布施也 士用力者。諦實也 助伴力者。慧捨也 云何為泉謂六觸處者。六處如泉。煩惱如水。泉所出故 或安受受所攝者。安受。謂喜受。所攝。謂樂。又釋。以悅心名安受。適身名受所攝。不安返此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四段。解體義伽陀中。上已五段訖。此卷有次八段全。并第十四段少分。此初解類有三頌。初一頌問。餘二頌答。問中有五。一㢡勝生。二開出道。三於何師學。四住何法學。五不懼後死。答中初一頌半。答初二問。標具九德。既是勝人。能獎勝生及開出道。後半頌答後三問 以法者。道理 以正者。順益 以次制者。軌範 以導者。獎勸 又以法者。教。以正者。理。以制者。以此教理制御。以導者。訓示非。以威嚴而刑罰之 謂因力故者。布施也 士用力者。諦實也 助伴力者。慧捨也 云何為泉謂六觸處者。六處如泉。煩惱如水。泉所出故 或安受受所攝者。安受。謂喜受。所攝。謂樂。又釋。以悅心名安受。適身名受所攝。不安返此。

第九段。又釋流中。有五頌分為二段。初兩頌。顯異生有學等。漸次能越暴流。後三頌。明得究竟道永越暴流。四流義。如前第八九卷等釋。異生由正信越欲暴流。下之三句。皆有學越餘三暴流 及顯能證第一住道者。謂能證滅盡定道 二十二處者。如下聲聞地廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九段。又釋流中。有五頌分為二段。初兩頌。顯異生有學等。漸次能越暴流。後三頌。明得究竟道永越暴流。四流義。如前第八九卷等釋。異生由正信越欲暴流。下之三句。皆有學越餘三暴流 及顯能證第一住道者。謂能證滅盡定道 二十二處者。如下聲聞地廣說。

第十。貪四頌中。初一頌問。次一頌答。次一結。後一明對治。釋中有四初釋。初頌 云何潤生下。釋第二頌 或有身手力下。釋第三頌。又有沙門下。釋第四頌 諾瞿陀樹顯所潤生水名能潤自者即是乃至種子界性者。顯所潤生。現尋思等。因此界性生故。謂諾瞿陀。從自根生。風吹鳥銜子墮岐孔。又生多樹根。依岐孔展轉後生。由本水潤。展轉樹生。水名共緣故。貪恚等法以潤愛而為共緣。各自種子而為別緣 摩魯迦條者。藤葛之類。此喻諸欲。舊云摩婁迦子。六種別欲。猶如林樹。貪能纏繞故喻藤葛 略義中。於諸欲中二種別縛者。論文自釋。名為別縛。各別種生。名不共因。皆由愛潤。名為共緣 斷方便勝利者。第四行頌中上半頌。了無常性已。不起貪著。名斷方便。後半頌即便棄捨。終無有退。名斷勝利 若貪若欣乃至愛品者。六別欲中。所生愛恚品。如前應知 耽著。即是第六於外五塵之尋思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十。貪四頌中。初一頌問。次一頌答。次一結。後一明對治。釋中有四初釋。初頌 云何潤生下。釋第二頌 或有身手力下。釋第三頌。又有沙門下。釋第四頌 諾瞿陀樹顯所潤生水名能潤自者即是乃至種子界性者。顯所潤生。現尋思等。因此界性生故。謂諾瞿陀。從自根生。風吹鳥銜子墮岐孔。又生多樹根。依岐孔展轉後生。由本水潤。展轉樹生。水名共緣故。貪恚等法以潤愛而為共緣。各自種子而為別緣 摩魯迦條者。藤葛之類。此喻諸欲。舊云摩婁迦子。六種別欲。猶如林樹。貪能纏繞故喻藤葛 略義中。於諸欲中二種別縛者。論文自釋。名為別縛。各別種生。名不共因。皆由愛潤。名為共緣 斷方便勝利者。第四行頌中上半頌。了無常性已。不起貪著。名斷方便。後半頌即便棄捨。終無有退。名斷勝利 若貪若欣乃至愛品者。六別欲中。所生愛恚品。如前應知 耽著。即是第六於外五塵之尋思也。

第十一。作有五頌中。初一頌問。餘四頌答。釋中初釋問頌。第二 又顯如來依第一義下。釋初答頌 由此顯示學與無學下。釋第二答頌。若未離欲。為度欲流。運足動手。發勤精進。名未極底。若已離欲。名得源底。庸預進斷上分諸結。不運手動足。勤加精進。名非身分 此即顯示諸婆羅門下。釋第三答頌 得靜慮者永斷一切下。釋第四答頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一。作有五頌中。初一頌問。餘四頌答。釋中初釋問頌。第二 又顯如來依第一義下。釋初答頌 由此顯示學與無學下。釋第二答頌。若未離欲。為度欲流。運足動手。發勤精進。名未極底。若已離欲。名得源底。庸預進斷上分諸結。不運手動足。勤加精進。名非身分 此即顯示諸婆羅門下。釋第三答頌 得靜慮者永斷一切下。釋第四答頌。

第十二段。四行半頌。劬勞中。有三問答。初呼佛為苾芻。已度暴流耶。第二問得涅槃滅定。已度暴流耶。佛告言。如是。第三一頌。問有二。乘前初問。汝今已度暴流。猶如河等。乘前第二問。如何無攀無住。已度暴流 餘二頌半答中。初一頌半。答有暴流尚未能度。後之一頌。答彼二問。然後兩句。以本經是應頌偈故。其文易了。略指令知 祇焰者。應頌也。此長行中有三。初指無攀無住義 次世尊依昔示現修習下。總釋頌意。未對下坐。斷非方便。邪取精進時。有彼劬勞乃至漂溺。菩提坐下。於邪精進。得斷遍知。便捨劬勞乃至漂溺 第三此中顯示修苦行時下。釋前兩答。初答初問。已度暴流。猶如河等。第二云何復依涅槃等。第三問無攀無住已度暴流 非方便者。昵健陀所。日食麻麥。邪自苦行也 嗢達洛迦者。是猛盛義。舊云欝頭藍子。於彼修非想定 阿羅荼者。是逢過義。即舊云阿藍迦藍也。於彼所修無所有處定。即顯苦行在樂行前 此中四義捨劬勞等者。謂復於後時坐菩提坐下。為第一句。捨劬勞 所有善法遂得增長。是第二捨勞 如如善法既增長下。第三捨住 既由如是不知足下。第四捨標。故言如次 還復止住下地生因者。即對法云。頗有聖弟子。已離色界欲。得無色界寂靜解脫定。後生色界耶。答曰有。謂得滅盡定。退生色界中。即此是。此頌意說。外道有劬勞等。我世尊已離生死等。證涅槃者。定已離彼故。若聖退者。有劬勞等。不退聖者。定已離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二段。四行半頌。劬勞中。有三問答。初呼佛為苾芻。已度暴流耶。第二問得涅槃滅定。已度暴流耶。佛告言。如是。第三一頌。問有二。乘前初問。汝今已度暴流。猶如河等。乘前第二問。如何無攀無住。已度暴流 餘二頌半答中。初一頌半。答有暴流尚未能度。後之一頌。答彼二問。然後兩句。以本經是應頌偈故。其文易了。略指令知 祇焰者。應頌也。此長行中有三。初指無攀無住義 次世尊依昔示現修習下。總釋頌意。未對下坐。斷非方便。邪取精進時。有彼劬勞乃至漂溺。菩提坐下。於邪精進。得斷遍知。便捨劬勞乃至漂溺 第三此中顯示修苦行時下。釋前兩答。初答初問。已度暴流。猶如河等。第二云何復依涅槃等。第三問無攀無住已度暴流 非方便者。昵健陀所。日食麻麥。邪自苦行也 嗢達洛迦者。是猛盛義。舊云欝頭藍子。於彼修非想定 阿羅荼者。是逢過義。即舊云阿藍迦藍也。於彼所修無所有處定。即顯苦行在樂行前 此中四義捨劬勞等者。謂復於後時坐菩提坐下。為第一句。捨劬勞 所有善法遂得增長。是第二捨勞 如如善法既增長下。第三捨住 既由如是不知足下。第四捨標。故言如次 還復止住下地生因者。即對法云。頗有聖弟子。已離色界欲。得無色界寂靜解脫定。後生色界耶。答曰有。謂得滅盡定。退生色界中。即此是。此頌意說。外道有劬勞等。我世尊已離生死等。證涅槃者。定已離彼故。若聖退者。有劬勞等。不退聖者。定已離之。

第十三段。得義伽陀中。一頌半問。一頌半答。善見。善知。善鑒。善達。以四諦智。如次應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三段。得義伽陀中。一頌半問。一頌半答。善見。善知。善鑒。善達。以四諦智。如次應知。

第十四段。諸行無常下。有四十四頌。釋論議中。分為二十七段。辨揚深理故名論議。釋初頌中。文有四。初釋初總句。有非恒有。無非恒無。故生與滅。皆是無常。無常之言。通總三世及別過去 第二若過去生過去所得下。如次釋第一無常。第二句有生滅法。過去世已生滅名無常法。未來世當生可滅。名有生法。現在世現生將滅故。名有滅法。三世諸行。皆有滅法 第三若彼諸蘊在於未來下。釋第三句 若諸有情下。釋第四句。苦因滅故當生解脫。說之為樂。麁重息故。現安樂住說之為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四段。諸行無常下。有四十四頌。釋論議中。分為二十七段。辨揚深理故名論議。釋初頌中。文有四。初釋初總句。有非恒有。無非恒無。故生與滅。皆是無常。無常之言。通總三世及別過去 第二若過去生過去所得下。如次釋第一無常。第二句有生滅法。過去世已生滅名無常法。未來世當生可滅。名有生法。現在世現生將滅故。名有滅法。三世諸行。皆有滅法 第三若彼諸蘊在於未來下。釋第三句 若諸有情下。釋第四句。苦因滅故當生解脫。說之為樂。麁重息故。現安樂住說之為樂。

略義之中。有九對。釋初六復次。如次配諸行及彼寂樂。無為法名遍知者。所證從能證道為名也。諸有為行觀起無願。不見我故。即觀無空。故空無願。觀諸行起 聖諦現觀相違二法斷所依處言二法者。一隨順戲論。謂四見。或苦諦下一切煩惱 二怖無戲論。謂我見。或滅諦下一切煩惱。此二法與現觀相違。今顯二法斷所依處。即苦滅諦。所知無倒性。次上半頌。所證無倒性。即下半頌。外道執世間常。謗涅槃樂故。名不共也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義之中。有九對。釋初六復次。如次配諸行及彼寂樂。無為法名遍知者。所證從能證道為名也。諸有為行觀起無願。不見我故。即觀無空。故空無願。觀諸行起 聖諦現觀相違二法斷所依處言二法者。一隨順戲論。謂四見。或苦諦下一切煩惱 二怖無戲論。謂我見。或滅諦下一切煩惱。此二法與現觀相違。今顯二法斷所依處。即苦滅諦。所知無倒性。次上半頌。所證無倒性。即下半頌。外道執世間常。謗涅槃樂故。名不共也。

第二段頌中。第一句。是道諦與滅諦為跡。第三句由道諦證滅諦。第二句集諦為苦諦因跡。第四句由有集諦。常受苦諦 若善修習此無縱逸等者。謂修道諦諸有學者。於過去世已死之時。未習道故。可由不調善死。現在未來。由習道故。不由不調善死。諸阿羅漢。未來無死。亦名不由調善及不調善死。縱逸翻此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段頌中。第一句。是道諦與滅諦為跡。第三句由道諦證滅諦。第二句集諦為苦諦因跡。第四句由有集諦。常受苦諦 若善修習此無縱逸等者。謂修道諦諸有學者。於過去世已死之時。未習道故。可由不調善死。現在未來。由習道故。不由不調善死。諸阿羅漢。未來無死。亦名不由調善及不調善死。縱逸翻此。

略義中。處非處性。善惡因果。順相生故 自業所作。非他作及無因故 師於弟子作所應作。教誡法故 諸弟子等自所作義。依於師授修斷法故 謂能順惡戒穴戒因緣者。能發惡身語。名惡戒因緣。即舊所云惡尸羅也。污惡善戒故名惡戒。非戒體惡。犯諸善戒之根本。名穴戒因緣。即是不正相 不正相者。即不正思惟。及煩惱等。略中四義。配上亦爾。釋此頌中。唯解上半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。處非處性。善惡因果。順相生故 自業所作。非他作及無因故 師於弟子作所應作。教誡法故 諸弟子等自所作義。依於師授修斷法故 謂能順惡戒穴戒因緣者。能發惡身語。名惡戒因緣。即舊所云惡尸羅也。污惡善戒故名惡戒。非戒體惡。犯諸善戒之根本。名穴戒因緣。即是不正相 不正相者。即不正思惟。及煩惱等。略中四義。配上亦爾。釋此頌中。唯解上半。

第五段文中。分有二。初釋上三句。次釋第四句。釋初文中。初以八種觀。觀諸有情業業果報。後釋第四句。初中復二。初別明八觀。後如是戒善男子下。結為四行。初行第二行。如次各攝三。第三第四行。如次各攝一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段文中。分有二。初釋上三句。次釋第四句。釋初文中。初以八種觀。觀諸有情業業果報。後釋第四句。初中復二。初別明八觀。後如是戒善男子下。結為四行。初行第二行。如次各攝三。第三第四行。如次各攝一。

其略義中。明善惡果。并得果處。名如理思。業業果報。乃至止止此諸惡業。終不應為等。名如理思。為先之法隨。諸法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其略義中。明善惡果。并得果處。名如理思。業業果報。乃至止止此諸惡業。終不應為等。名如理思。為先之法隨。諸法行。

第十九卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九卷

釋第十四論議中。有二十七段。上已釋五段。此卷二十二段。四語之中。初語總標。後三別釋 善說善言善論者。善說是總。後二是別。說體名善言。說義名善論。善言善論。皆有善說三相。善說三相。或別配後三句。或隨所應。通後三句。然此舉世間愛語諦語。返顯出世二語。以頌初標皆聖語故。其愛語。四十三說。愛語有三。謂慰喻。慶悅。及勝益語。廣如彼說 第二頌中。由行信等五種善事。得三種果 獲正信者。信也 恥居家者。慚也。受持戒者。戒也 得衣服等者。施也 所有正法等者。法也。此釋初句 彼既成就下。釋下三句。初名譽果。即第二句也。次解脫果 證解脫處清淨諸天眾同分中。無漏名清淨。聖自在名天。此釋第三句。後得生天果。釋第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第十四論議中。有二十七段。上已釋五段。此卷二十二段。四語之中。初語總標。後三別釋 善說善言善論者。善說是總。後二是別。說體名善言。說義名善論。善言善論。皆有善說三相。善說三相。或別配後三句。或隨所應。通後三句。然此舉世間愛語諦語。返顯出世二語。以頌初標皆聖語故。其愛語。四十三說。愛語有三。謂慰喻。慶悅。及勝益語。廣如彼說 第二頌中。由行信等五種善事。得三種果 獲正信者。信也 恥居家者。慚也。受持戒者。戒也 得衣服等者。施也 所有正法等者。法也。此釋初句 彼既成就下。釋下三句。初名譽果。即第二句也。次解脫果 證解脫處清淨諸天眾同分中。無漏名清淨。聖自在名天。此釋第三句。後得生天果。釋第四句。

第三頌中分三。初釋初句。次諸惡行所應速遠離下。釋第二第三句。諸不善果名惡外道。無利諸邪苦行。名無義因。能遠捨故 第三。若於增上四聖諦等下。釋第四句 略義。先聞正法如理思惟。是初句 法隨法行。是第二第三句 得勝利果。是第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三頌中分三。初釋初句。次諸惡行所應速遠離下。釋第二第三句。諸不善果名惡外道。無利諸邪苦行。名無義因。能遠捨故 第三。若於增上四聖諦等下。釋第四句 略義。先聞正法如理思惟。是初句 法隨法行。是第二第三句 得勝利果。是第四句。

第四頌中。有三復次。第二云所有飲食言說遊行者。此三如次。是頌三處無染。然處無相住。猶有餘苦隨逐。不名極圓滿。或為自利。飲食遊行無染。或為利他。言說遊行不動。遊行之言通上二利。處無相住。如泛清池。餘苦隨逐。名厭泥時生死之海 又慧解脫。有學身證。及俱解脫。如次三處者。由此三人煩惱障盡定障未盡故。非煩惱二障俱離故說如次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四頌中。有三復次。第二云所有飲食言說遊行者。此三如次。是頌三處無染。然處無相住。猶有餘苦隨逐。不名極圓滿。或為自利。飲食遊行無染。或為利他。言說遊行不動。遊行之言通上二利。處無相住。如泛清池。餘苦隨逐。名厭泥時生死之海 又慧解脫。有學身證。及俱解脫。如次三處者。由此三人煩惱障盡定障未盡故。非煩惱二障俱離故說如次。

略義中。離三界欲於佛聖旨猶有餘依。即諸無學。名為智者。離欲界貪。勝進道攝。即第四句。名為不動已離欲貪。起勝進道故。或第二向并果。及第三向。為離欲貪。起勝進道故。其不還果如泛清池 又顯解脫等持智慧三勝利者。諸解脫觀。觀光明遠離定障故。成無染等持。觀空非我。不動智慧照斷。若泛清池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。離三界欲於佛聖旨猶有餘依。即諸無學。名為智者。離欲界貪。勝進道攝。即第四句。名為不動已離欲貪。起勝進道故。或第二向并果。及第三向。為離欲貪。起勝進道故。其不還果如泛清池 又顯解脫等持智慧三勝利者。諸解脫觀。觀光明遠離定障故。成無染等持。觀空非我。不動智慧照斷。若泛清池。

又顯心慧學所得果者。心學果名不動。慧學果如泛池。心慧二學。如空無染。或如次第。心慧學果。如空無染。心學如天帝幢。慧學如泛清池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又顯心慧學所得果者。心學果名不動。慧學果如泛池。心慧二學。如空無染。或如次第。心慧學果。如空無染。心學如天帝幢。慧學如泛清池。

第五段。有五頌中分二。初四異生。後一聖者。聖者具見佛之法化故。名法見。其異生中初一。欲貪邪分別者。第二天眼不定者。第三肉眼不定者。第四內外俱障。都不能見。金剛般若云。若以色見我。以音聲尋我。彼生癡邪見。不能當見我者。即此異生前四所攝。彼後二乘。雖達諦理。未證法身。亦不能知佛色身等。非第一義。不名能見內外二身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段。有五頌中分二。初四異生。後一聖者。聖者具見佛之法化故。名法見。其異生中初一。欲貪邪分別者。第二天眼不定者。第三肉眼不定者。第四內外俱障。都不能見。金剛般若云。若以色見我。以音聲尋我。彼生癡邪見。不能當見我者。即此異生前四所攝。彼後二乘。雖達諦理。未證法身。亦不能知佛色身等。非第一義。不名能見內外二身。

第六段。一頌中有四。初釋初句 第二。若有已度五暴流下。釋第二句。定俱愛味。名有染時。然有於此染愛味中。執為己有。我能愛味。於定愛味。堅執不捨。此後染心。染前自心愛定之取。此後能愛於前所愛。名為貪染。因此愛故。當來苦生。亦名為染。此生煩惱。非定煩惱。故說招生。此即第六暴流之相 第三。若染自取於所染心下。釋第三句。若染自取者。是後染心。於所染心者。是前定心。謂由後染心。於次前所染心。能不隨順。而生愛染。發起功用。攝受一處。令不流散。為遮止染。修第六意暴流之對治作意故。此能染心現在亦無。能染污於相應之心。即所不染相應之心。自性淨故。名無染污心。此中意說。於所染心不隨功用故。離縛所緣無有染污。於無染心故。離縛相應二縛離故。當苦不生亦名無染。以重緣貪能潤生故 第四若有於彼隨作功用下。釋第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段。一頌中有四。初釋初句 第二。若有已度五暴流下。釋第二句。定俱愛味。名有染時。然有於此染愛味中。執為己有。我能愛味。於定愛味。堅執不捨。此後染心。染前自心愛定之取。此後能愛於前所愛。名為貪染。因此愛故。當來苦生。亦名為染。此生煩惱。非定煩惱。故說招生。此即第六暴流之相 第三。若染自取於所染心下。釋第三句。若染自取者。是後染心。於所染心者。是前定心。謂由後染心。於次前所染心。能不隨順。而生愛染。發起功用。攝受一處。令不流散。為遮止染。修第六意暴流之對治作意故。此能染心現在亦無。能染污於相應之心。即所不染相應之心。自性淨故。名無染污心。此中意說。於所染心不隨功用故。離縛所緣無有染污。於無染心故。離縛相應二縛離故。當苦不生亦名無染。以重緣貪能潤生故 第四若有於彼隨作功用下。釋第四句。

第七段。城者內以攝持。外有捍御。內攝四法。外御信解。故喻城 相應善法二種心城者。一善說法。二毘奈耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七段。城者內以攝持。外有捍御。內攝四法。外御信解。故喻城 相應善法二種心城者。一善說法。二毘奈耶。

釋第八一頌中分三。初釋初二句 第二。彼於此定正安住時下。釋第三句。不生愛味無所依止也 第三。段由如是正方便故下。釋第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第八一頌中分三。初釋初二句 第二。彼於此定正安住時下。釋第三句。不生愛味無所依止也 第三。段由如是正方便故下。釋第四句。

略義中。四種擾亂者。第一即初二句。第二第三即第三句。第四即第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。四種擾亂者。第一即初二句。第二第三即第三句。第四即第四句。

第九段。一頌釋中有四。初釋初句 第二又佛示現內寂靜樂下。釋第二第三句 第三如因其㲉卵生鷄等下。釋第四句 第四此中差別下。重釋捨有行義。初句明得差別。後三明捨差別 俱舍者。㲉藏義。得菩提後。與未得前。色身相似。名曰等生。少相似故。餘四蘊名身生。與因全別。名不等生 內寂靜樂者。示現獨處林野 及沙門樂者。示現持戒無悔。喜樂二樂為因。心便得定。諸勝定力。能捨二行 壽行者。命行也 有行者。餘有漏蘊也。有行寬。命行狹。從寬為論。頌無壽行。此所捨色身生。示現有漏。與前相似。名與前正等。其無漏四蘊名為身生。非所示現捨故與前不等。故二差別。色身如㲉藏。無漏四蘊破㲉而出。如鷄等生。差別亦爾 謂佛世尊若不棄捨諸壽行等者。此有二說。佛壽百年。但年八十。捨第五分二十年。為一分壽故。故經多說迦葉佛。人壽二萬歲時出。釋迦人壽百歲時出 二云。釋迦佛大分應壽一百二十歲。四十年為一分。但年八十。捨第三分壽。諸教多言。此洲人壽一百二十五歲。東洲二百五十等。為顯於此得自在故。留身三月。為顯於命得自在故。捨所餘分。然以餘分所有福業。施諸弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九段。一頌釋中有四。初釋初句 第二又佛示現內寂靜樂下。釋第二第三句 第三如因其㲉卵生鷄等下。釋第四句 第四此中差別下。重釋捨有行義。初句明得差別。後三明捨差別 俱舍者。㲉藏義。得菩提後。與未得前。色身相似。名曰等生。少相似故。餘四蘊名身生。與因全別。名不等生 內寂靜樂者。示現獨處林野 及沙門樂者。示現持戒無悔。喜樂二樂為因。心便得定。諸勝定力。能捨二行 壽行者。命行也 有行者。餘有漏蘊也。有行寬。命行狹。從寬為論。頌無壽行。此所捨色身生。示現有漏。與前相似。名與前正等。其無漏四蘊名為身生。非所示現捨故與前不等。故二差別。色身如㲉藏。無漏四蘊破㲉而出。如鷄等生。差別亦爾 謂佛世尊若不棄捨諸壽行等者。此有二說。佛壽百年。但年八十。捨第五分二十年。為一分壽故。故經多說迦葉佛。人壽二萬歲時出。釋迦人壽百歲時出 二云。釋迦佛大分應壽一百二十歲。四十年為一分。但年八十。捨第三分壽。諸教多言。此洲人壽一百二十五歲。東洲二百五十等。為顯於此得自在故。留身三月。為顯於命得自在故。捨所餘分。然以餘分所有福業。施諸弟子。

略義中。及顯棄捨所依因緣者。二樂為因。定自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。及顯棄捨所依因緣者。二樂為因。定自在也。

第十段。一頌有三。初依諸釋。次辨略義。後諸惡者。又初依三界在家出家。次辨略義。後依欲界在家惡者。以釋本頌 不數學者。不此數記括義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十段。一頌有三。初依諸釋。次辨略義。後諸惡者。又初依三界在家出家。次辨略義。後依欲界在家惡者。以釋本頌 不數學者。不此數記括義。

第十一。一頌中分四。初汎釋三求 第二此中欲求有求攝者下。釋初句 第三。若樂沙門及婆羅門下。釋第二。第四。又此一切三門攝下。釋後兩句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一。一頌中分四。初汎釋三求 第二此中欲求有求攝者下。釋初句 第三。若樂沙門及婆羅門下。釋第二。第四。又此一切三門攝下。釋後兩句。

第十二段。一頌釋中。一住皆無愛。二戲論皆無愛。三踰牆離愛。四踰塹離愛。故說阿羅漢永離貪愛。由四相故。遊諸世間。天人不識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二段。一頌釋中。一住皆無愛。二戲論皆無愛。三踰牆離愛。四踰塹離愛。故說阿羅漢永離貪愛。由四相故。遊諸世間。天人不識。

釋文分二。初釋下半頌。牟尼遊世間頌。天人不識。阿羅漢名牟尼。證寂默法故後云何離愛諸阿羅漢下。釋上半頌。顯示離愛別影四相 魔怨主者。所謂貪愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文分二。初釋下半頌。牟尼遊世間頌。天人不識。阿羅漢名牟尼。證寂默法故後云何離愛諸阿羅漢下。釋上半頌。顯示離愛別影四相 魔怨主者。所謂貪愛。

略義中。羞不應羞等者。求屬他財。是不應羞。為生輕稍名羞不應羞。營屬己財。名曰應羞。耽翫繫攝。名應羞不羞。合成一處也。求有斷滅。名不應怖。訶毀勤趣。名生怖見。生天縱樂名為應怖。讚說希求名無怖見。名第二處妄生輕毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。羞不應羞等者。求屬他財。是不應羞。為生輕稍名羞不應羞。營屬己財。名曰應羞。耽翫繫攝。名應羞不羞。合成一處也。求有斷滅。名不應怖。訶毀勤趣。名生怖見。生天縱樂名為應怖。讚說希求名無怖見。名第二處妄生輕毀。

第十三段。一頌中。熏除者。熏謂熏修。除謂除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三段。一頌中。熏除者。熏謂熏修。除謂除滅。

第十四段。一頌釋中。文分為四。初釋初句 第二。若有復能於善說法下。釋第二句 第三。如是善修正方便下。釋第三句 又修如前所得道故下。釋第四句 受持七種依福業事者。此有二說。一云。即七聖財。施最增上。所以偏說。二云。前說八施中。翻前七有過施。更應思勘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四段。一頌釋中。文分為四。初釋初句 第二。若有復能於善說法下。釋第二句 第三。如是善修正方便下。釋第三句 又修如前所得道故下。釋第四句 受持七種依福業事者。此有二說。一云。即七聖財。施最增上。所以偏說。二云。前說八施中。翻前七有過施。更應思勘。

第十五段。一頌釋中分三。初釋初句 一切種者。十惡業道也 一切因緣者。三不善根。能發業道。及究竟故 一切處所者。情非情資具等境 第二。彼由三相下。釋第二句。依戒起定。依定起慧。依慧證境。名三相。戒體善故名奉行。善能離惡故名莫作惡。故通二處 第三。如是具足下。釋第三句。不釋第四結句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五段。一頌釋中分三。初釋初句 一切種者。十惡業道也 一切因緣者。三不善根。能發業道。及究竟故 一切處所者。情非情資具等境 第二。彼由三相下。釋第二句。依戒起定。依定起慧。依慧證境。名三相。戒體善故名奉行。善能離惡故名莫作惡。故通二處 第三。如是具足下。釋第三句。不釋第四結句。

略義中 三學者。謂初二句 學果者。謂第三句 不與他共者。是第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中 三學者。謂初二句 學果者。謂第三句 不與他共者。是第四句。

第十六段。一頌釋中。初釋初句 難可調伏已上。釋難調 雖強安處下。釋輕躁。輕舉。躁急。性數易故 第二。雖強安處內寂止下。釋第二句 第三。諸聖弟子於如是下。釋第三句 第四。彼由如是正定以下。釋第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六段。一頌釋中。初釋初句 難可調伏已上。釋難調 雖強安處下。釋輕躁。輕舉。躁急。性數易故 第二。雖強安處內寂止下。釋第二句 第三。諸聖弟子於如是下。釋第三句 第四。彼由如是正定以下。釋第四句。

略中 左道者。乖正道理。謂上兩句 不隨左道之心者。謂第三句。所得勝利。謂第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略中 左道者。乖正道理。謂上兩句 不隨左道之心者。謂第三句。所得勝利。謂第四句。

第十七。一頌釋中。初句是總所因。後三句是所得四功德。一能喰遠離味。二靜慮。三常委。四念 受無染喜樂。憚謂懼憚怯怖。無憚者。無此也 解脫喜樂。謂無為 無染喜樂。謂有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七。一頌釋中。初句是總所因。後三句是所得四功德。一能喰遠離味。二靜慮。三常委。四念 受無染喜樂。憚謂懼憚怯怖。無憚者。無此也 解脫喜樂。謂無為 無染喜樂。謂有為。

略義中。毘鉢舍那所作。即頌靜慮也。由審慮道理。獲得毘鉢舍那。成其所作。故前說靜慮。後說慧作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。毘鉢舍那所作。即頌靜慮也。由審慮道理。獲得毘鉢舍那。成其所作。故前說靜慮。後說慧作。

第十八。一頌中。初兩句。是所成就五支。後兩句。是所斷五支。一無工巧活。謂無四事。一不憍邪活命。二不恃有勢家。三不規名族。四不詐受。聖說世間異生。依止工巧以為業。須非法。希求真實。苾芻則不如是。不依此四起非法。希求飲食衣服。猶如彼故 二無輕自己。若於衣食。非法貪聚。不持衣鉢。名輕自己。苾芻不爾。名不自輕 三樂勝希愛。沙門希愛學處。堅固禁戒 四樂諸根。樂生喜根。淨命喜足。樂生慧根。入現觀等。樂生念根。除遣諸惡 五盡解脫。結縛。纏種。皆解脫故。名成五支 一無家。終不捨戒退還俗綱。二無所貯積。受財受境 三無希望。不希財命知而妄語 四斷欲。無不與取 五獨行。貪欲已盡。無伴孤遊。離非梵行。妙達因果。諸惡皆盡。不計惡因無因招果。名斷五支。隨其義勢。別配釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八。一頌中。初兩句。是所成就五支。後兩句。是所斷五支。一無工巧活。謂無四事。一不憍邪活命。二不恃有勢家。三不規名族。四不詐受。聖說世間異生。依止工巧以為業。須非法。希求真實。苾芻則不如是。不依此四起非法。希求飲食衣服。猶如彼故 二無輕自己。若於衣食。非法貪聚。不持衣鉢。名輕自己。苾芻不爾。名不自輕 三樂勝希愛。沙門希愛學處。堅固禁戒 四樂諸根。樂生喜根。淨命喜足。樂生慧根。入現觀等。樂生念根。除遣諸惡 五盡解脫。結縛。纏種。皆解脫故。名成五支 一無家。終不捨戒退還俗綱。二無所貯積。受財受境 三無希望。不希財命知而妄語 四斷欲。無不與取 五獨行。貪欲已盡。無伴孤遊。離非梵行。妙達因果。諸惡皆盡。不計惡因無因招果。名斷五支。隨其義勢。別配釋文。

第十九。一頌釋中分四。初釋初句 第二。又此現在隨其自體下。釋第二句 第三。若有聰慧由此四相下。釋第三句 第四。彼能超度下。釋第四句 心者。通八識 無量差別自體展轉者。謂三性等心差別而轉 及因展轉者。謂前前心為因。生後後自體心故。或心種子。及餘緣。能生心體。皆名因展轉 前際叵知故名遠行下。五十七解遠行。有二義。一無始時故。二遍緣諸境界故。彼偏說意識作業。此通一切。故不相違 一一而轉者。無第二眼識等一時生故。亦非一切種。三性心。頓現前故。名為獨行。五十七有二義。一一一轉故。二無主宰故。名為獨行。此中前因遠行。說識從緣起。乘文便故。已遮無作者獨行中略。亦不相違。然此心體。現在起時。心性不定。數加轉易間斷。名不畢竟轉。畢竟者。始終相似相續之義。其五色根。或異熟同。與長養異。雖初闇劣。後明殊勝。始終相似相續而生。名畢竟轉 種種品類異生時生異滅時滅等者。異者別義。謂三性品類別異生。如善心異餘二性品。生時而生。異餘二性品。滅時而滅。餘二性亦爾 又如煩惱中貪俱品。異於餘品若生若滅。然彼心體。自性非染。其體染性。前後相似不可得。及由心性本淨。其染體不可得。故不成實名無身。此中意說。心體速謝。異類生滅。不畢竟轉。不同色相初後相似。畢竟而轉。及無染體。故名無身。五十七云。無色無見。亦無對故 名為無身此未來世。隨經部師理門義說。有心隨眠。居四識住。可於後世從隨眠起。有往有來。緣歷境義。名寐於窟。未來識種現居識住。當來可生。是寐窟義。依真實理門釋此文者。若未來世居識住之識。在現在世。本識之中。而有隨眠。可於後生有往來義。名寐於窟。五十七說。依止色故。名寐於窟。彼說有色界識。非未來識。此說通三界識三世別識。以釋頌文。理不相違 遠行者。說過去識 獨行無身二義。說現在識 寐於窟者。說未來識。即三世四義識。名為四相。非去來世而無獨行及無身義。現用可知。從增說現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九。一頌釋中分四。初釋初句 第二。又此現在隨其自體下。釋第二句 第三。若有聰慧由此四相下。釋第三句 第四。彼能超度下。釋第四句 心者。通八識 無量差別自體展轉者。謂三性等心差別而轉 及因展轉者。謂前前心為因。生後後自體心故。或心種子。及餘緣。能生心體。皆名因展轉 前際叵知故名遠行下。五十七解遠行。有二義。一無始時故。二遍緣諸境界故。彼偏說意識作業。此通一切。故不相違 一一而轉者。無第二眼識等一時生故。亦非一切種。三性心。頓現前故。名為獨行。五十七有二義。一一一轉故。二無主宰故。名為獨行。此中前因遠行。說識從緣起。乘文便故。已遮無作者獨行中略。亦不相違。然此心體。現在起時。心性不定。數加轉易間斷。名不畢竟轉。畢竟者。始終相似相續之義。其五色根。或異熟同。與長養異。雖初闇劣。後明殊勝。始終相似相續而生。名畢竟轉 種種品類異生時生異滅時滅等者。異者別義。謂三性品類別異生。如善心異餘二性品。生時而生。異餘二性品。滅時而滅。餘二性亦爾 又如煩惱中貪俱品。異於餘品若生若滅。然彼心體。自性非染。其體染性。前後相似不可得。及由心性本淨。其染體不可得。故不成實名無身。此中意說。心體速謝。異類生滅。不畢竟轉。不同色相初後相似。畢竟而轉。及無染體。故名無身。五十七云。無色無見。亦無對故 名為無身此未來世。隨經部師理門義說。有心隨眠。居四識住。可於後世從隨眠起。有往有來。緣歷境義。名寐於窟。未來識種現居識住。當來可生。是寐窟義。依真實理門釋此文者。若未來世居識住之識。在現在世。本識之中。而有隨眠。可於後生有往來義。名寐於窟。五十七說。依止色故。名寐於窟。彼說有色界識。非未來識。此說通三界識三世別識。以釋頌文。理不相違 遠行者。說過去識 獨行無身二義。說現在識 寐於窟者。說未來識。即三世四義識。名為四相。非去來世而無獨行及無身義。現用可知。從增說現。

略義中 長時染污者。即前際叵知 無作者性。心自體展轉。及因展轉義。此亦解遠行 於現在世性是剎那。貪瞋等轉易。不畢竟轉故 自性清淨。染污之體不成實故。此解無身。然闕獨行 於未來世有放逸故。於後生有往來義。即寐於窟 由不放逸故清淨。即聰慧者。了知彼心住陸地等。次下半頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中 長時染污者。即前際叵知 無作者性。心自體展轉。及因展轉義。此亦解遠行 於現在世性是剎那。貪瞋等轉易。不畢竟轉故 自性清淨。染污之體不成實故。此解無身。然闕獨行 於未來世有放逸故。於後生有往來義。即寐於窟 由不放逸故清淨。即聰慧者。了知彼心住陸地等。次下半頌。

第二十段。有十頌中。有五問答。二頌為一。皆初問。後答。釋中有二。初總指經頌。後隨別釋 波羅延者。經名 阿氏多者。即無能勝。彌勒字也 釋文分為五段 欲言世間者下。釋初答 第二。又惡說法者由無明門下。釋第二答 第三。又惡說者及在家者下。釋第三答 第四。乃至彼法未永滅來下。釋第四答 第五。若諸有學斯應顯了下。釋第五答。皆准釋答。不解請頌 初明染污若因若果。次明能斷諸染因體。次明總別果蘊滅位。次明於二受不生欣樂。得六種恒住唯無學法。後終盡位。後明異類諸有學者所作眾事 釋初頌中。初釋初句。三種世間。是通世間。二種世間。三中別立 善說法者由有明故下。釋第二句 若諸在家異類白衣下。釋第三句 三戲論者。一三言事。二四言說。三尋伺 三種言事。謂三世法 四種言說。謂見聞覺知。言事唯名戲論。所分別故。違順思惟。名為塗染。能分別故。能增長故。能隨增故 此中惡說法者無明所覆下。釋第四句。初三句因。此一句果。初是無明。次是放逸。後違順分別思惟 釋第二答中。又惡說法者下。釋初句 如是無明放逸戲論下。釋第二句 若出世間正見所攝下。釋第四句 於此流漏若伏若永下。釋第三句 釋依義次頌隨文便。前後不同 釋第三答中有二 初又惡說法者及在家者下。汎釋染淨二品。不顯了顯了二類差別 後諸阿羅漢斯已顯了下。總釋頌意。已顯了者。謂阿羅漢。應顯了。謂諸有學 釋第四答中。亦總釋頌意 釋第五答中有四。乃至委悉所作。釋初句。一常所作。二委悉作。此之二種。是應更作。不放逸事。通是一切有學所作故 有學異類若諸有學下。釋第二句。有兩番釋。初說下上分結。合名無染污心。無染即心無濁 後又於諸欲不耽著下。別釋二結。不配無染及無濁義 第三。又於一切有苦法下。釋第三句 第四。修習如先下。釋第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十段。有十頌中。有五問答。二頌為一。皆初問。後答。釋中有二。初總指經頌。後隨別釋 波羅延者。經名 阿氏多者。即無能勝。彌勒字也 釋文分為五段 欲言世間者下。釋初答 第二。又惡說法者由無明門下。釋第二答 第三。又惡說者及在家者下。釋第三答 第四。乃至彼法未永滅來下。釋第四答 第五。若諸有學斯應顯了下。釋第五答。皆准釋答。不解請頌 初明染污若因若果。次明能斷諸染因體。次明總別果蘊滅位。次明於二受不生欣樂。得六種恒住唯無學法。後終盡位。後明異類諸有學者所作眾事 釋初頌中。初釋初句。三種世間。是通世間。二種世間。三中別立 善說法者由有明故下。釋第二句 若諸在家異類白衣下。釋第三句 三戲論者。一三言事。二四言說。三尋伺 三種言事。謂三世法 四種言說。謂見聞覺知。言事唯名戲論。所分別故。違順思惟。名為塗染。能分別故。能增長故。能隨增故 此中惡說法者無明所覆下。釋第四句。初三句因。此一句果。初是無明。次是放逸。後違順分別思惟 釋第二答中。又惡說法者下。釋初句 如是無明放逸戲論下。釋第二句 若出世間正見所攝下。釋第四句 於此流漏若伏若永下。釋第三句 釋依義次頌隨文便。前後不同 釋第三答中有二 初又惡說法者及在家者下。汎釋染淨二品。不顯了顯了二類差別 後諸阿羅漢斯已顯了下。總釋頌意。已顯了者。謂阿羅漢。應顯了。謂諸有學 釋第四答中。亦總釋頌意 釋第五答中有四。乃至委悉所作。釋初句。一常所作。二委悉作。此之二種。是應更作。不放逸事。通是一切有學所作故 有學異類若諸有學下。釋第二句。有兩番釋。初說下上分結。合名無染污心。無染即心無濁 後又於諸欲不耽著下。別釋二結。不配無染及無濁義 第三。又於一切有苦法下。釋第三句 第四。修習如先下。釋第四句。

第二十一段。六頌釋中分六 如是總名諸欲愛味已上。釋初頌 第二。又彼希求下。釋第二頌 第三。又復毒蛇下。釋第三頌 第四。又諸欲自性下。釋第四頌 第五。又於事欲下。釋第五頌 第六。若於諸欲下。釋第六頌 諸寶珠等名共相應者。同七寶數。謂即可重故。一切處同用。翻此即名不相應也 此下頌中。初三頌。明諸有學觀染遠離。後三頌。明諸無學觀染永絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一段。六頌釋中分六 如是總名諸欲愛味已上。釋初頌 第二。又彼希求下。釋第二頌 第三。又復毒蛇下。釋第三頌 第四。又諸欲自性下。釋第四頌 第五。又於事欲下。釋第五頌 第六。若於諸欲下。釋第六頌 諸寶珠等名共相應者。同七寶數。謂即可重故。一切處同用。翻此即名不相應也 此下頌中。初三頌。明諸有學觀染遠離。後三頌。明諸無學觀染永絕。

略義中。事欲名愛味。欲名過患。斷二名出離。此初三頌。如次配之。次二頌。是愛味能為過患。後一頌。是出離功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略義中。事欲名愛味。欲名過患。斷二名出離。此初三頌。如次配之。次二頌。是愛味能為過患。後一頌。是出離功德。

第二十二段。一頌半釋中。文分為三。初總釋頌意 次謂能捨離下。別顯五相屬。釋頌文 後由此五相下。結修梵行極成賢善 色等諸法及彼安立者。所詮能詮也 初法第二法毘鉢舍那者。初學成滿二分位也 前卷有五段。此卷有二十二段。今成論議中。二十七段。體義伽陀中有三。此末一頌。是第三段。以十四門。結頌上義 作論議。明伽陀體義故。名論議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二段。一頌半釋中。文分為三。初總釋頌意 次謂能捨離下。別顯五相屬。釋頌文 後由此五相下。結修梵行極成賢善 色等諸法及彼安立者。所詮能詮也 初法第二法毘鉢舍那者。初學成滿二分位也 前卷有五段。此卷有二十二段。今成論議中。二十七段。體義伽陀中有三。此末一頌。是第三段。以十四門。結頌上義 作論議。明伽陀體義故。名論議也。

第二十卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十卷

修所成地。等引名修。即別境定數。若修習義。通聞思慧。修是證義。故唯等引。因修生慧。名為修慧。因修慧所成。有為無為一切功德。名修所成。皆此地體 大文分二。初問。後答。答中有三。初列四處。次以七支相攝廣釋。後總結成修所成地 七支相攝廣釋中。初總列七支相攝。後廣別辨相。初文有三。初標。次列。後結。處謂處所。依四義處。修方滿故。第一處所。內體外緣。必須具足。第二因緣。行世出世修之方便。三修瑜伽正修自體。四修果者。因修所得世出世間。有為無為功德之果 七支攝者。初生圓滿。即修處所。二聞正法。三涅槃為上首。四能熟解脫慧之成就。此合三種。名修因緣。五修習對治。名修瑜伽。六世間淨。七出世間淨。名為修果 七支廣釋中。由四處攝。即分為四。初生圓滿修處所中。文分為三。初辨生圓滿。次能攝四支修瑜伽處。後結生圓滿廣聖教義不增不減。初文復三。初問標十種。次各別顯。後總結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修所成地。等引名修。即別境定數。若修習義。通聞思慧。修是證義。故唯等引。因修生慧。名為修慧。因修慧所成。有為無為一切功德。名修所成。皆此地體 大文分二。初問。後答。答中有三。初列四處。次以七支相攝廣釋。後總結成修所成地 七支相攝廣釋中。初總列七支相攝。後廣別辨相。初文有三。初標。次列。後結。處謂處所。依四義處。修方滿故。第一處所。內體外緣。必須具足。第二因緣。行世出世修之方便。三修瑜伽正修自體。四修果者。因修所得世出世間。有為無為功德之果 七支攝者。初生圓滿。即修處所。二聞正法。三涅槃為上首。四能熟解脫慧之成就。此合三種。名修因緣。五修習對治。名修瑜伽。六世間淨。七出世間淨。名為修果 七支廣釋中。由四處攝。即分為四。初生圓滿修處所中。文分為三。初辨生圓滿。次能攝四支修瑜伽處。後結生圓滿廣聖教義不增不減。初文復三。初問標十種。次各別顯。後總結成。

又處中國不生邊地者。依俗間釋。唯五印度名為中國。中國之人。具正行故。餘皆邊地。設少具行。多不具故。佛法所傳。唯中印度。名為中國。威儀禮則。順正理故。苾芻等具正行故。具正至故。餘雖少具。多乖儀則。行不純故。皆名邊地 達須者。細碎下惡鄙農賤類 蔑戾車者。樂垢穢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又處中國不生邊地者。依俗間釋。唯五印度名為中國。中國之人。具正行故。餘皆邊地。設少具行。多不具故。佛法所傳。唯中印度。名為中國。威儀禮則。順正理故。苾芻等具正行故。具正至故。餘雖少具。多乖儀則。行不純故。皆名邊地 達須者。細碎下惡鄙農賤類 蔑戾車者。樂垢穢也。

聞正法圓滿下。釋第二修因緣中分三。初廣釋三支 次又隨次第。已說三支下。結成廣教不過不增 後又此三支當知即是修瑜伽因緣下。結成三支修因緣攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞正法圓滿下。釋第二修因緣中分三。初廣釋三支 次又隨次第。已說三支下。結成廣教不過不增 後又此三支當知即是修瑜伽因緣下。結成三支修因緣攝。

涅槃為上首中。初標。次釋。後結。廣義中分二。初釋涅槃為上首相。後釋由此獲五勝利。初文復二。初總明涅槃為首。聽聞正法不為餘緣。後以十轉釋以為首。後中有二。初標十轉二涅槃為首。後釋十轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃為上首中。初標。次釋。後結。廣義中分二。初釋涅槃為上首相。後釋由此獲五勝利。初文復二。初總明涅槃為首。聽聞正法不為餘緣。後以十轉釋以為首。後中有二。初標十轉二涅槃為首。後釋十轉。

言十轉者。一聞所成慧為因。二於道道果起三種信。三遠離憒鬧諸惡尋思。四趣善決定思所成智。五能趣入二修方便。六證修慧。七於生死涅槃。發起欣厭。八入諦現觀有學解脫。九數修道無學解脫。初五在念住不淨觀等前。次一在不淨觀念住等。次一在四善根。於生死涅槃。起欣厭故。即四諦觀。後二可知。此上九種有餘涅槃而為上首。即由此故證無餘依。是為第十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言十轉者。一聞所成慧為因。二於道道果起三種信。三遠離憒鬧諸惡尋思。四趣善決定思所成智。五能趣入二修方便。六證修慧。七於生死涅槃。發起欣厭。八入諦現觀有學解脫。九數修道無學解脫。初五在念住不淨觀等前。次一在不淨觀念住等。次一在四善根。於生死涅槃。起欣厭故。即四諦觀。後二可知。此上九種有餘涅槃而為上首。即由此故證無餘依。是為第十。

五勝利者。聞正法時。有二饒益。修正行時。亦二饒益。并證苦邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五勝利者。聞正法時。有二饒益。修正行時。亦二饒益。并證苦邊際。

能熟解脫。慧之成熟中有二。初問。次答。答中有三。初明止觀由慧成熟。次明近善友習三學由慧成就。後明十種能熟解脫慧成熟法。解脫謂果。能熟謂因。即止觀等。此果此因。皆是所熟。慧為能熟。能熟彼故。名慧之成熟 定心中慧於所知境清淨轉故者。釋奢摩他支由慧成熟。定心無慧。證境不明。障垢不離。由慧證明。及能離障。定心方滿故名慧熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能熟解脫。慧之成熟中有二。初問。次答。答中有三。初明止觀由慧成熟。次明近善友習三學由慧成就。後明十種能熟解脫慧成熟法。解脫謂果。能熟謂因。即止觀等。此果此因。皆是所熟。慧為能熟。能熟彼故。名慧之成熟 定心中慧於所知境清淨轉故者。釋奢摩他支由慧成熟。定心無慧。證境不明。障垢不離。由慧證明。及能離障。定心方滿故名慧熟。

第二又毘鉢舍那支已下。釋依善友修三學慧成熟中。初標。後釋 標中。謂最初起修慧。必依善友之所攝受。二依奢摩他之所攝受。三依尸羅圓滿之所攝受。初起修慧故。不說由修慧之所攝受。或初起聞慧故。不說由慧之所攝受。未有現行方便慧故。若後起慧。理亦由慧之所攝受 次別釋中。唯解依善友及依尸羅之所攝受。不釋依定之所攝受。前止成熟。即是此故 善友攝受者。由善友攝受。為說法時。於所說法所知境中。由有慧故。有覺了欲 尸羅攝受者。由攝受尸羅。他有三根。隨舉罪等。由有此慧故堪忍譏論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二又毘鉢舍那支已下。釋依善友修三學慧成熟中。初標。後釋 標中。謂最初起修慧。必依善友之所攝受。二依奢摩他之所攝受。三依尸羅圓滿之所攝受。初起修慧故。不說由修慧之所攝受。或初起聞慧故。不說由慧之所攝受。未有現行方便慧故。若後起慧。理亦由慧之所攝受 次別釋中。唯解依善友及依尸羅之所攝受。不釋依定之所攝受。前止成熟。即是此故 善友攝受者。由善友攝受。為說法時。於所說法所知境中。由有慧故。有覺了欲 尸羅攝受者。由攝受尸羅。他有三根。隨舉罪等。由有此慧故堪忍譏論。

第三又依所知真實下。釋十種能熟解脫慧成熟法。中有三。初辨十種。後結十種。漸次能令解脫圓滿 言十種者。一於境真實有覺了欲。二愛樂聞法。三便發請問。四聞昔未聞甚深法義。五明淨法義除先所疑。六能見過患深厭盛事。七於世盛事不生願樂。八為除惡趣法心生正願。九為除諸惑修諸善法。十為得彼果及心清淨。心生正願。由此漸次解脫圓滿。能成三支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三又依所知真實下。釋十種能熟解脫慧成熟法。中有三。初辨十種。後結十種。漸次能令解脫圓滿 言十種者。一於境真實有覺了欲。二愛樂聞法。三便發請問。四聞昔未聞甚深法義。五明淨法義除先所疑。六能見過患深厭盛事。七於世盛事不生願樂。八為除惡趣法心生正願。九為除諸惑修諸善法。十為得彼果及心清淨。心生正願。由此漸次解脫圓滿。能成三支。

廣攝聖教更無增過中 如是三支廣聖教義謂十十種者。謂初聞正法故。凡所修行。皆以涅槃。而為上首。此所修學能成熟。彼解脫等位。一切皆是慧之成就。此後二種。由聞正法為先 以涅槃為上首中。有十法轉。慧成就中。有十種漸次。故結廣教。名十十種。非聞正法亦有十也。故聞正法中。無結廣教若過若增。後二有結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣攝聖教更無增過中 如是三支廣聖教義謂十十種者。謂初聞正法故。凡所修行。皆以涅槃。而為上首。此所修學能成熟。彼解脫等位。一切皆是慧之成就。此後二種。由聞正法為先 以涅槃為上首中。有十法轉。慧成就中。有十種漸次。故結廣教。名十十種。非聞正法亦有十也。故聞正法中。無結廣教若過若增。後二有結也。

七支中。第五修習對除。即四處中第三修習瑜伽。文分為四。初問總標。次隨別釋。三以修對除。即修瑜伽。四結廣教不過不增 隨別釋中有三。初解三位十種修習 第二。又不淨想略有二種下。遂前難解 第三。又正方便修諸想者有能斷滅所治諸欲下。釋多所作修習對治。初文有二。初列三位。後釋十種修 明十修中文有三 初明不淨無常二想。二又出家者四種所作下。明無常苦等四想。三又於遠離閑居下。明光明等四想 其所對除十種者。一在家有婬欲貪。及受用愛。二出家已為尋思擾動。不生喜樂。為除婬貪修不淨想。為除受用愛。及不生喜樂。修無常想。顯無常想通在家出家二位修習。以二能除。除二所除。故言通隨次。非以在家出家為二。名隨次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七支中。第五修習對除。即四處中第三修習瑜伽。文分為四。初問總標。次隨別釋。三以修對除。即修瑜伽。四結廣教不過不增 隨別釋中有三。初解三位十種修習 第二。又不淨想略有二種下。遂前難解 第三。又正方便修諸想者有能斷滅所治諸欲下。釋多所作修習對治。初文有二。初列三位。後釋十種修 明十修中文有三 初明不淨無常二想。二又出家者四種所作下。明無常苦等四想。三又於遠離閑居下。明光明等四想 其所對除十種者。一在家有婬欲貪。及受用愛。二出家已為尋思擾動。不生喜樂。為除婬貪修不淨想。為除受用愛。及不生喜樂。修無常想。顯無常想通在家出家二位修習。以二能除。除二所除。故言通隨次。非以在家出家為二。名隨次第。

無常苦等四想中。有三。初明四種所作。次明四種所治。後明四種能治之法。此下餘八所治。及能治法。即出家後設生喜樂。有懶惰懈怠等為四。遠離閑居。於止觀品。闇昧心等為四。故於出家中。於四種所依事。起四種障。為除此故。修無常苦等四想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常苦等四想中。有三。初明四種所作。次明四種所治。後明四種能治之法。此下餘八所治。及能治法。即出家後設生喜樂。有懶惰懈怠等為四。遠離閑居。於止觀品。闇昧心等為四。故於出家中。於四種所依事。起四種障。為除此故。修無常苦等四想。

光明等四想中。有二。初明四種所治。後明四想 三於生有隨動想心。為對治此 修滅想者。謂有為法生滅遷動。名生動相。今見彼相。名於生中有隨動想。故為治此修於滅想。離遷動故。或於常來生有。數生喜樂。名隨動想。為對治此。修習滅想。即當有不生。無欣樂意。雖有兩釋。前解為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明等四想中。有二。初明四種所治。後明四想 三於生有隨動想心。為對治此 修滅想者。謂有為法生滅遷動。名生動相。今見彼相。名於生中有隨動想。故為治此修於滅想。離遷動故。或於常來生有。數生喜樂。名隨動想。為對治此。修習滅想。即當有不生。無欣樂意。雖有兩釋。前解為勝。

又不淨想略有二種下。第二逐前難釋中分三。初釋在家初不淨想。次釋出家於無常所修苦想。三釋遠離閑居中。修光明想 思擇者。正思量 修習者。起修作。不淨想中有三。初列二力。次明二障。後明除此能治白法。多有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不淨想略有二種下。第二逐前難釋中分三。初釋在家初不淨想。次釋出家於無常所修苦想。三釋遠離閑居中。修光明想 思擇者。正思量 修習者。起修作。不淨想中有三。初列二力。次明二障。後明除此能治白法。多有所作。

釋障中。初辨障。後結之。五障中 親近母色者。數近女 處顯失念者。謂對眾前逢勝顯境 居隱放逸者。獨居屏處。縱蕩邪思 通處隱顯由串習力者。由前串習。處隱或顯。生失念放逸 五雖勤方便等者。修不淨時。邪思上勝。心隨淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋障中。初辨障。後結之。五障中 親近母色者。數近女 處顯失念者。謂對眾前逢勝顯境 居隱放逸者。獨居屏處。縱蕩邪思 通處隱顯由串習力者。由前串習。處隱或顯。生失念放逸 五雖勤方便等者。修不淨時。邪思上勝。心隨淨相。

七種障者 一本所作事心散亂性。隨作彼事時。心生散亂 二本所事趣作用性。將作彼事。發起欣趣方便作用 三方便作意不善巧性。如無智者。用三寶財。由不恭敬承事師父勤請問故。不解方便 四雖處空閑。乃至擾亂其心。但由不守根門。所以染尋思起 五食不知量。身不調適 六尋思亂故。不樂寂止 七身不調故。不修慧品觀察諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種障者 一本所作事心散亂性。隨作彼事時。心生散亂 二本所事趣作用性。將作彼事。發起欣趣方便作用 三方便作意不善巧性。如無智者。用三寶財。由不恭敬承事師父勤請問故。不解方便 四雖處空閑。乃至擾亂其心。但由不守根門。所以染尋思起 五食不知量。身不調適 六尋思亂故。不樂寂止 七身不調故。不修慧品觀察諸法。

能障中。當知總說一門十二一門十四者。談二別障。初五後七。名為十二。總別合論。更加二總。謂思擇障。及修習障。故成十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能障中。當知總說一門十二一門十四者。談二別障。初五後七。名為十二。總別合論。更加二總。謂思擇障。及修習障。故成十四。

釋光明相中有三。初總明此緣法光明。次明十一所治暗障。三顯相違能治白法 如是疑隨逐故者。結初暗障。障礙能遣疑因緣故者。結後三障。精勤少睡。正食身調。順觀諦法。不欲雜居。如理作意。是能除遣疑之因緣。後三障此故。說為障礙。能遣疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋光明相中有三。初總明此緣法光明。次明十一所治暗障。三顯相違能治白法 如是疑隨逐故者。結初暗障。障礙能遣疑因緣故者。結後三障。精勤少睡。正食身調。順觀諦法。不欲雜居。如理作意。是能除遣疑之因緣。後三障此故。說為障礙。能遣疑。

修所成慧所除七法暗者。一惛沈。二掉舉。三喜悅。四怖瞋二種相應等法。五起言尋伺。六不正思惟。及心散亂。七邪思搆。如其次第。七種修慧所除暗障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修所成慧所除七法暗者。一惛沈。二掉舉。三喜悅。四怖瞋二種相應等法。五起言尋伺。六不正思惟。及心散亂。七邪思搆。如其次第。七種修慧所除暗障。

世間一切種清淨下。釋第四修果。文分為二。初釋二淨。後結成修果。初復分二。初釋第六世間淨支。後釋第七出世淨支。初文復二。初廣釋相。後結世間清淨。唯在正法。非諸外道。初文有三。一問列三名。二隨別釋。三結廣教不過不增。別釋三中。創得初靜慮未至定。名得三摩地。得根本名三摩地圓滿。離諸障染引生通慧。諸清淨鮮白。名三摩地自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切種清淨下。釋第四修果。文分為二。初釋二淨。後結成修果。初復分二。初釋第六世間淨支。後釋第七出世淨支。初文復二。初廣釋相。後結世間清淨。唯在正法。非諸外道。初文有三。一問列三名。二隨別釋。三結廣教不過不增。別釋三中。創得初靜慮未至定。名得三摩地。得根本名三摩地圓滿。離諸障染引生通慧。諸清淨鮮白。名三摩地自在。

得三摩地中分四。初釋所治能治別相。次釋得者得近分。三結廣聖教不過不增。四結世間淨住正法者得。初文有二。初明所治二十法。後顯能治。初文復二。初明二十障。後明四相堪能障法。初文有三。初標。次釋。後結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得三摩地中分四。初釋所治能治別相。次釋得者得近分。三結廣聖教不過不增。四結世間淨住正法者得。初文有二。初明所治二十法。後顯能治。初文復二。初明二十障。後明四相堪能障法。初文有三。初標。次釋。後結。

三摩地圓滿中有三。初釋十相。次結圓滿入根本地。後結廣教。十相者。一願勝定滿。二見定勝德。三精勤策勵。四折伏色愛。五善未圓修他惡尚勝。六於淨天生心無耽染。七不自卑下策舉增修。八隨順二修。九勤精正法。十於止觀隨生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地圓滿中有三。初釋十相。次結圓滿入根本地。後結廣教。十相者。一願勝定滿。二見定勝德。三精勤策勵。四折伏色愛。五善未圓修他惡尚勝。六於淨天生心無耽染。七不自卑下策舉增修。八隨順二修。九勤精正法。十於止觀隨生愛。

三摩地自在中有二。初釋自在相。後結廣教。初文有三。初標雖已圓滿。未自在相。善觀察故。當得自在。次釋四處二十二種相。後彼於如是四處下。明自在相。第二文中有二。初列四處。後由剃除鬚髮下。釋二十二種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地自在中有二。初釋自在相。後結廣教。初文有三。初標雖已圓滿。未自在相。善觀察故。當得自在。次釋四處二十二種相。後彼於如是四處下。明自在相。第二文中有二。初列四處。後由剃除鬚髮下。釋二十二種相。

四處者。一自誓受下劣形相威儀眾具。二自誓受禁制尸羅。三自誓受精勤無間修習善法。四為斷眾苦。受前三處時。應正觀察眾苦隨逐。此四處中。前三各起五相。第四處起七相 初處五相者。一剃除鬚髮。二捨俗形好。三著壞色衣。此三相誓受下劣形相所起也。又威儀眾具。各一為五第二處五相者。一略捨二事之所顯現。二不自懇責。他不呵擯。三有犯不輕舉。由此缺犯便自懇責。四他擯能悔除。五於舉罪者。無恚損惱。而自修治 第三處五相。如文自顯 第四處。四苦所隨應觀七相。初隨逐處有一相。於聖果未能隨證第二隨逐處有四相。謂生老病死。第三隨逐處有一。謂愛別離苦法。第四隨逐處有一。謂自業所作。生老病死略有二義。一性逼迫。苦苦所攝。對法等說。八苦之中。前之五苦苦苦攝故。二性遷謝。生變於死。老變於少。病變於壯。死變於生。故此說為壞苦隨逐。愛別離法。非是壞苦。以義攝之。此中初苦。苦苦所攝。第二第三。壞苦所攝。第四一種。行苦所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四處者。一自誓受下劣形相威儀眾具。二自誓受禁制尸羅。三自誓受精勤無間修習善法。四為斷眾苦。受前三處時。應正觀察眾苦隨逐。此四處中。前三各起五相。第四處起七相 初處五相者。一剃除鬚髮。二捨俗形好。三著壞色衣。此三相誓受下劣形相所起也。又威儀眾具。各一為五第二處五相者。一略捨二事之所顯現。二不自懇責。他不呵擯。三有犯不輕舉。由此缺犯便自懇責。四他擯能悔除。五於舉罪者。無恚損惱。而自修治 第三處五相。如文自顯 第四處。四苦所隨應觀七相。初隨逐處有一相。於聖果未能隨證第二隨逐處有四相。謂生老病死。第三隨逐處有一。謂愛別離苦法。第四隨逐處有一。謂自業所作。生老病死略有二義。一性逼迫。苦苦所攝。對法等說。八苦之中。前之五苦苦苦攝故。二性遷謝。生變於死。老變於少。病變於壯。死變於生。故此說為壞苦隨逐。愛別離法。非是壞苦。以義攝之。此中初苦。苦苦所攝。第二第三。壞苦所攝。第四一種。行苦所攝。

自在相中有二。初明如理作意相等自在。後彼由如是樂斷樂修下。結成離染進善自在之相。初中復三。初標便起如理作意。次明依四處起二十二觀故。乃至成出家及沙門想。後明六修相斷修之相 六相者。一樂斷。二樂修。三不貪著。四無恚害。五無隨惑善守念住。六無增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在相中有二。初明如理作意相等自在。後彼由如是樂斷樂修下。結成離染進善自在之相。初中復三。初標便起如理作意。次明依四處起二十二觀故。乃至成出家及沙門想。後明六修相斷修之相 六相者。一樂斷。二樂修。三不貪著。四無恚害。五無隨惑善守念住。六無增上慢。

出世淨中。文分為三。初標列五門。後隨別釋。三結成淨及廣教義。先得四善根世間清淨。已便能最初。入諦現觀。明生暗滅。障礙便除。為證通慧。思前所得歡喜諸事。為斷除障。復習如前所得類道。由此遂能入無學位。證清淨道及果功德。是名此中略義次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世淨中。文分為三。初標列五門。後隨別釋。三結成淨及廣教義。先得四善根世間清淨。已便能最初。入諦現觀。明生暗滅。障礙便除。為證通慧。思前所得歡喜諸事。為斷除障。復習如前所得類道。由此遂能入無學位。證清淨道及果功德。是名此中略義次第。

入諦觀中。又分為三。初問生起從世間淨。為證出世。觀世劣境。深生厭惡 二又此住正法者下。廣說厭患。安住心相 後結此二相各二十種。更無過增廣辨厭患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諦觀中。又分為三。初問生起從世間淨。為證出世。觀世劣境。深生厭惡 二又此住正法者下。廣說厭患。安住心相 後結此二相各二十種。更無過增廣辨厭患。

安住相中。文分為二。初明於五處所。以二十相思惟厭患 後復有五因二十種相下。明心安住。初有三。初列五處 次此中略有三種下。辨二十相 後如是彼以由厭俱行想下。結成厭想 五處者。一於已雜染相應。二於已清淨不相應。三於已雜染相應過患。四於已清淨。不相應過患。五於已清淨。見難成辨。於此五處心俱厭患 依五處二十相者。初三處各三相。第四處有五種。第五處有五。合前為十九 又復發起堅固精進下。合結於五處。總為一相。并前二十也 雜染相應有三者。謂雜染體而已相應故。一未離不調死。聖者已離故。二當墮煩惱坑。三現行惡業。當生惡處。此隨所應。即煩惱業生三種雜染 清淨不相應者。謂涅槃。定慧勝清淨法體。己身無故。名不相應 雜染相應過患者。由與雜染體相應。便生三種過患。一者生老病死。苦之根本故。二八無暇處。三於一切處。生四相所迫諸無常性 清淨不相應過患者。由與清淨體不相應故。便過患生 於已清淨見難成辨者。諸清淨法。見於己身難可成辨 一若捨清淨法。而不修為。其終不能任運自起作而能獲得 二除清淨法。外於餘世事。尚非請他而能成辨。況清淨事 三決定應作。成大吉祥。解脫眾苦 四非於現在不作諸惡。即名清淨。已得永離煩惱熾然。若無聖道。惡業不盡故 五由清淨道圓滿證得。觀可清淨。若不證得學無學道。觀終不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住相中。文分為二。初明於五處所。以二十相思惟厭患 後復有五因二十種相下。明心安住。初有三。初列五處 次此中略有三種下。辨二十相 後如是彼以由厭俱行想下。結成厭想 五處者。一於已雜染相應。二於已清淨不相應。三於已雜染相應過患。四於已清淨。不相應過患。五於已清淨。見難成辨。於此五處心俱厭患 依五處二十相者。初三處各三相。第四處有五種。第五處有五。合前為十九 又復發起堅固精進下。合結於五處。總為一相。并前二十也 雜染相應有三者。謂雜染體而已相應故。一未離不調死。聖者已離故。二當墮煩惱坑。三現行惡業。當生惡處。此隨所應。即煩惱業生三種雜染 清淨不相應者。謂涅槃。定慧勝清淨法體。己身無故。名不相應 雜染相應過患者。由與雜染體相應。便生三種過患。一者生老病死。苦之根本故。二八無暇處。三於一切處。生四相所迫諸無常性 清淨不相應過患者。由與清淨體不相應故。便過患生 於已清淨見難成辨者。諸清淨法。見於己身難可成辨 一若捨清淨法。而不修為。其終不能任運自起作而能獲得 二除清淨法。外於餘世事。尚非請他而能成辨。況清淨事 三決定應作。成大吉祥。解脫眾苦 四非於現在不作諸惡。即名清淨。已得永離煩惱熾然。若無聖道。惡業不盡故 五由清淨道圓滿證得。觀可清淨。若不證得學無學道。觀終不淨。

第二十相中。有四又字。初一於染淨體。相應不相應。第二又字。於染淨相應不相應。過患下二又字。於前第五。見難成辨思惟之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十相中。有四又字。初一於染淨體。相應不相應。第二又字。於染淨相應不相應。過患下二又字。於前第五。見難成辨思惟之相。

第二。有二十相心安住中有三。初標五因二十種相之所攝受。令於涅槃心安住相。次別釋五因。後彼於爾時由此五因下。結成安住 別釋五因等中分二。初明五因。次謂於空無願等下。釋二十相。五因中有三。一問。二釋。三結五因 依逆次說五因者。一四善根。創能通達觀四諦故。二所依定。即四善根所依止定。三即此定。前四念住等。五停心觀等。能入境界。四此等觀前。修四聖種。六隨念等。名能攝受加行資糧。五即於此前。受持三藏。親近和上及阿闍梨。能受教誡。加行思惟。名為最初攝受方便。故說五觀依逆次說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二。有二十相心安住中有三。初標五因二十種相之所攝受。令於涅槃心安住相。次別釋五因。後彼於爾時由此五因下。結成安住 別釋五因等中分二。初明五因。次謂於空無願等下。釋二十相。五因中有三。一問。二釋。三結五因 依逆次說五因者。一四善根。創能通達觀四諦故。二所依定。即四善根所依止定。三即此定。前四念住等。五停心觀等。能入境界。四此等觀前。修四聖種。六隨念等。名能攝受加行資糧。五即於此前。受持三藏。親近和上及阿闍梨。能受教誡。加行思惟。名為最初攝受方便。故說五觀依逆次說。

依上五因。起二十相者。依初因有六相。依第二因。有四相。依第三因。有二相。依第四因。有五相。依第五因。有三相 初因有六相者。一微細現行有間無間。隨轉我慢俱行心相。此於定等前方便。起能障現觀作意正達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依上五因。起二十相者。依初因有六相。依第二因。有四相。依第三因。有二相。依第四因。有五相。依第五因。有三相 初因有六相者。一微細現行有間無間。隨轉我慢俱行心相。此於定等前方便。起能障現觀作意正達。

有間我慢者。謂第六識俱 無間我慢者。謂第七識俱。此皆俱生故名微細。其分別者。前遠資糧已折伏故 二既通達已。任運作意心中。隨其所應。能善棄捨前二我慢。令無間滅。此令染意不行之義 三依無間滅。以無常等行如實思惟 四由此作意。乃至平等智生 五彼於爾時我慢等滅。證心一境性 六便自思惟我已證此。如實可知 依第二因四相者。一先世間道。得定圓滿。亦得自在。謂入住出 二於此諸相安住其心。入諦現觀 三若得此定未滿。自在思惟止舉捨相 四安住其心 第三相中。二相者。一阿那般那念 二法念住 第四因中。有五者。一遠離非所行處 二既遠離已樂斷樂修 三於晝夜分 觀自他衰盛事。心生厭患 四修六隨念 五住四聖種 第五因三相者。加行方便為二。正加行為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有間我慢者。謂第六識俱 無間我慢者。謂第七識俱。此皆俱生故名微細。其分別者。前遠資糧已折伏故 二既通達已。任運作意心中。隨其所應。能善棄捨前二我慢。令無間滅。此令染意不行之義 三依無間滅。以無常等行如實思惟 四由此作意。乃至平等智生 五彼於爾時我慢等滅。證心一境性 六便自思惟我已證此。如實可知 依第二因四相者。一先世間道。得定圓滿。亦得自在。謂入住出 二於此諸相安住其心。入諦現觀 三若得此定未滿。自在思惟止舉捨相 四安住其心 第三相中。二相者。一阿那般那念 二法念住 第四因中。有五者。一遠離非所行處 二既遠離已樂斷樂修 三於晝夜分 觀自他衰盛事。心生厭患 四修六隨念 五住四聖種 第五因三相者。加行方便為二。正加行為一。

第二門離諸障礙中。有三。初標列二障。次隨別釋。後如是二處十種善巧下。結成離障及與廣義不過不增 別釋障中。初明二處十一種障。後又二障下。於此二處。起十善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門離諸障礙中。有三。初標列二障。次隨別釋。後如是二處十種善巧下。結成離障及與廣義不過不增 別釋障中。初明二處十一種障。後又二障下。於此二處。起十善巧。

行處障中有六。一棄捨善品。數與眾會。二愛重飲食。三好營衣鉢。四好樂談話。五於晝夜。樂睡樂言。六好共他居住 處障有五。初四即四不隨順性。第五或於晝分多諸諠逸下。合為一種。名於二處十一種障。或行處合為一。定之方便名為行處 住處障有十。初四即不隨順性。五晝分喧逸。六夜多眾苦。七多怖畏。八多災勵。九眾具匱乏。不可愛樂。十惡友攝持。無諸善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處障中有六。一棄捨善品。數與眾會。二愛重飲食。三好營衣鉢。四好樂談話。五於晝夜。樂睡樂言。六好共他居住 處障有五。初四即四不隨順性。第五或於晝分多諸諠逸下。合為一種。名於二處十一種障。或行處合為一。定之方便名為行處 住處障有十。初四即不隨順性。五晝分喧逸。六夜多眾苦。七多怖畏。八多災勵。九眾具匱乏。不可愛樂。十惡友攝持。無諸善友。

多定樂中有六修。止舉捨入住出 多思擇中有四。謂善勝慧名思擇者。此出思擇體。下明四善巧。一於晝夜分。了知善惡增長衰退。二於晝夜由習衣服等。善惡衰退。如實了知。三思擇為依。於不善法。驅擯遠離。四於善能修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多定樂中有六修。止舉捨入住出 多思擇中有四。謂善勝慧名思擇者。此出思擇體。下明四善巧。一於晝夜分。了知善惡增長衰退。二於晝夜由習衣服等。善惡衰退。如實了知。三思擇為依。於不善法。驅擯遠離。四於善能修。

第三為證通慧思歡喜事中有三。一問。二釋。三結。釋中有四喜。一於四證淨生喜。二於自增上生。及決定勝生喜。三無嫉妬故。於他同類得此二事者。亦生歡喜。四念有恩者。發生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三為證通慧思歡喜事中有三。一問。二釋。三結。釋中有四喜。一於四證淨生喜。二於自增上生。及決定勝生喜。三無嫉妬故。於他同類得此二事者。亦生歡喜。四念有恩者。發生歡喜。

第四修習如所得道中。有三。初問。次釋。後結。釋中。初明四法為依。後明五法圓滿。四法者。一心極思慕。心出離樂欲。何當具足住如阿羅漢。二如是樂欲已發勤精進。修三十七菩提分法。三勤精進故。心樂遠離。四由前三已不生喜足。求住勝法 能令五法修習圓滿者。一於歡喜修得圓滿。能離欲界欲。二最極損減方便道理煩惱斷故。斷色無色界煩惱。獲得勝道。喜悅圓滿。三遠離麁重。四獲得輕安。五得金剛定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四修習如所得道中。有三。初問。次釋。後結。釋中。初明四法為依。後明五法圓滿。四法者。一心極思慕。心出離樂欲。何當具足住如阿羅漢。二如是樂欲已發勤精進。修三十七菩提分法。三勤精進故。心樂遠離。四由前三已不生喜足。求住勝法 能令五法修習圓滿者。一於歡喜修得圓滿。能離欲界欲。二最極損減方便道理煩惱斷故。斷色無色界煩惱。獲得勝道。喜悅圓滿。三遠離麁重。四獲得輕安。五得金剛定。

第五證清淨道等中。有三。初問。次釋。後總牒結釋中有三。一別釋道果功德。二結成廣教。三總結成道滿無上無勝。別釋有二。初別釋三。後總結之 取雜染品者。謂煩惱 行雜染品者。謂業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五證清淨道等中。有三。初問。次釋。後總牒結釋中有三。一別釋道果功德。二結成廣教。三總結成道滿無上無勝。別釋有二。初別釋三。後總結之 取雜染品者。謂煩惱 行雜染品者。謂業也。

瑜伽師地論略纂卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論略纂卷第七

享保八年(癸卯)四月十二日一交加點畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享保八年(癸卯)四月十二日一交加點畢