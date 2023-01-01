十二門論宗致義記卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二門論宗致義記卷上

京西大原寺沙門釋法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京西大原寺沙門釋法藏述

夫以玄綱絕待。真俗所以俱融。素範超情。空有以茲雙泯。但以性空未嘗不有。即有以辨於空。幻有未始不空。即空以明於有。有空有故不有。空有空故不空。邊執既亡。聞見隨喪。竭邪源之有寄。則四執雲銷。挺正法之無虧。則二諦斯在。是故如來在世。曜般若於昏衢。上品之流。契玄津於累外。大師沒後。異執紛綸。或趣邪途或犇小徑。於是九十五種競扇邪風。一十八部爭揮爝火。遂使真空慧日。匿耀昏雲。般若玄珠。惑茲魚目。爰有大士。厥稱龍猛。位登極喜。應兆金言。慨此頹綱。悼斯淪溺。將欲然正法炬。覆邪見幢。故使製作繁多。溢於天竺。然則要妙之述。此論為先。標十二之宏綱。坦幽途而顯實。令即相還源。融神妙寂。開情煥理。故號為門。往復折徵。復稱為論。門有十二。因以為名。餘義下當別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以玄綱絕待。真俗所以俱融。素範超情。空有以茲雙泯。但以性空未嘗不有。即有以辨於空。幻有未始不空。即空以明於有。有空有故不有。空有空故不空。邊執既亡。聞見隨喪。竭邪源之有寄。則四執雲銷。挺正法之無虧。則二諦斯在。是故如來在世。曜般若於昏衢。上品之流。契玄津於累外。大師沒後。異執紛綸。或趣邪途或犇小徑。於是九十五種競扇邪風。一十八部爭揮爝火。遂使真空慧日。匿耀昏雲。般若玄珠。惑茲魚目。爰有大士。厥稱龍猛。位登極喜。應兆金言。慨此頹綱。悼斯淪溺。將欲然正法炬。覆邪見幢。故使製作繁多。溢於天竺。然則要妙之述。此論為先。標十二之宏綱。坦幽途而顯實。令即相還源。融神妙寂。開情煥理。故號為門。往復折徵。復稱為論。門有十二。因以為名。餘義下當別釋。

將釋此論。略作十門。一明教起所因。二藏部所攝。三顯教分齊。四教所被機。五能詮教體。六所詮宗趣。七造論時代。八傳譯緣起。九釋論題目。十隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此論。略作十門。一明教起所因。二藏部所攝。三顯教分齊。四教所被機。五能詮教體。六所詮宗趣。七造論時代。八傳譯緣起。九釋論題目。十隨文解釋。

第一教起所因者。略有十因。造此等論。一為是論主本願力故。以此龍樹住於初地。理應以誓願力。於佛滅後。弘法攝生。是其所作。況論主見楞伽等經。佛既記我當來。然正法炬。滅邪見幢。是故理應廣造諸論。以扶嘉唱。二為佛滅後。外道競興。邪說紛綸。訕謗佛法。為破彼等。令歸正故。三為諸二乘不信於大。破彼異執。令向大故。四為於大乘。謬解真空。滯於情執。令彼破情。見正理故。五為顯示大乘真實究竟。令彼信受。不疑惑故。六為欲略顯大乘般若真空最為要妙。依之方得成萬行故。七為欲解釋大乘經中深妙之義。令顯現故。八為令一類依論解釋得開悟者。因此而得入正法故。九為欲於佛滅後。助佛揚化。護大乘法令久住故。十為以美辭妙頌。廣宣流布此大乘法。成法供養。報佛恩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一教起所因者。略有十因。造此等論。一為是論主本願力故。以此龍樹住於初地。理應以誓願力。於佛滅後。弘法攝生。是其所作。況論主見楞伽等經。佛既記我當來。然正法炬。滅邪見幢。是故理應廣造諸論。以扶嘉唱。二為佛滅後。外道競興。邪說紛綸。訕謗佛法。為破彼等。令歸正故。三為諸二乘不信於大。破彼異執。令向大故。四為於大乘。謬解真空。滯於情執。令彼破情。見正理故。五為顯示大乘真實究竟。令彼信受。不疑惑故。六為欲略顯大乘般若真空最為要妙。依之方得成萬行故。七為欲解釋大乘經中深妙之義。令顯現故。八為令一類依論解釋得開悟者。因此而得入正法故。九為欲於佛滅後。助佛揚化。護大乘法令久住故。十為以美辭妙頌。廣宣流布此大乘法。成法供養。報佛恩故。

第二藏部攝者。聲聞菩薩二藏之中。菩薩藏攝。脩多羅等三藏之內。對法藏收。十二部中。論議經攝。問。既非佛說。何得然耶。答。由二義故。一由是彼類。是故彼攝。二但諸佛說法。有其三種。一佛自說。二加他說。三懸許說。此論則當懸許之類。以入楞伽經。及摩耶經中。佛記龍樹然正法炬。故知懸記許可說也。是故亦入至教量收。達磨藏攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二藏部攝者。聲聞菩薩二藏之中。菩薩藏攝。脩多羅等三藏之內。對法藏收。十二部中。論議經攝。問。既非佛說。何得然耶。答。由二義故。一由是彼類。是故彼攝。二但諸佛說法。有其三種。一佛自說。二加他說。三懸許說。此論則當懸許之類。以入楞伽經。及摩耶經中。佛記龍樹然正法炬。故知懸記許可說也。是故亦入至教量收。達磨藏攝。

第三定教分齊者。此方南北諸師。異說紛紜。無勞敘記。且辨西國諸德所傳。親問大原寺翻經。中天竺三藏法師。地婆訶羅。唐言日照。說云。近代中天竺那爛陀寺。同時有二大德論師。一名戒賢。一名智光。並神解超倫。聲高五印。六師稽顙。異部歸依。大乘學人。仰之日月如。天竺獨步。軌範成規。遂各守一宗互為矛盾。謂戒賢。則遠承彌勒無著。近踵護法難陀。依深密等經。瑜伽等論。明法相大乘。廣分名數。用三教開宗。顯自所依為真了義。謂佛初鹿園轉於四諦小乘法輪。雖說人空。翻諸外道。然於緣生定說實有。第二時中。雖依遍計所執。而說諸法自性皆空。翻彼小乘然於依他圓成猶未說有。第三時中。就大乘正理。具說三性三無性等。方為盡理。是故於因緣生法。初時唯說有。則墮有邊。次說於空。則墮空邊。既各墮邊。俱非了義。後時具說所執性空。餘二為有。契會中道。方為了義。是故依此所說。判般若等。經多說空宗。是第二教攝。非為了義。此依解深密經判也。二智光論師。遠承文殊龍樹。近稟青目清辨。依般若等經。中觀等論。顯無相大乘。廣辨真空。亦以三教開宗。顯自所依真為了義。謂佛初鹿園。為諸小根轉於四諦小乘法輪。說心境俱有。次於第二時。為中根說法相大乘。境空心有。則唯識義等。以根猶劣。故未能全入平等真空。故作是說。於第三時。方為上根。說此無相大乘。顯心境俱空。平等一味。為真了義。又初則為破外道自性等。故說因緣生法決定是有。次則為破小乘實有。說此緣生但是假有。以恐彼怖畏此真空。故猶存有而接引之。第三方就究竟大乘。說此緣生即是性空。平等一相。此亦是入法之漸次也。則依此說。判法相大乘有所得等。為第二教。非了義也。此三教次第。智光法師般若燈論釋中。引大乘妙智經所說。是故依此教理。般若等經。是真了義。餘法相名數。是方便說耳。問。如前二師所說。何得何失。答。若以機會教。二說俱得。以各依聖教為定量故。何者。謂此二說三教次第。俱不可以三時前後定限而取。何以知之。如密迹力士經說。佛初鹿園。轉四諦法輪。無量眾生得初果二果。乃至阿羅漢果。無量眾生發菩提心。無量菩薩得無生法忍。住初地二地等。乃至廣說。大品經中亦同此說。是故不可定說前後。但知如來施設教則了不了義。有其二門。一約攝機寬狹。言教具闕。以明了不了。二約攝機入法。顯理增微。以明了不了。初是戒賢所得。何者。謂如解深密經中。初施鹿園。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪等。第二時唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性。乃至以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三定教分齊者。此方南北諸師。異說紛紜。無勞敘記。且辨西國諸德所傳。親問大原寺翻經。中天竺三藏法師。地婆訶羅。唐言日照。說云。近代中天竺那爛陀寺。同時有二大德論師。一名戒賢。一名智光。並神解超倫。聲高五印。六師稽顙。異部歸依。大乘學人。仰之日月如。天竺獨步。軌範成規。遂各守一宗互為矛盾。謂戒賢。則遠承彌勒無著。近踵護法難陀。依深密等經。瑜伽等論。明法相大乘。廣分名數。用三教開宗。顯自所依為真了義。謂佛初鹿園轉於四諦小乘法輪。雖說人空。翻諸外道。然於緣生定說實有。第二時中。雖依遍計所執。而說諸法自性皆空。翻彼小乘然於依他圓成猶未說有。第三時中。就大乘正理。具說三性三無性等。方為盡理。是故於因緣生法。初時唯說有。則墮有邊。次說於空。則墮空邊。既各墮邊。俱非了義。後時具說所執性空。餘二為有。契會中道。方為了義。是故依此所說。判般若等。經多說空宗。是第二教攝。非為了義。此依解深密經判也。二智光論師。遠承文殊龍樹。近稟青目清辨。依般若等經。中觀等論。顯無相大乘。廣辨真空。亦以三教開宗。顯自所依真為了義。謂佛初鹿園。為諸小根轉於四諦小乘法輪。說心境俱有。次於第二時。為中根說法相大乘。境空心有。則唯識義等。以根猶劣。故未能全入平等真空。故作是說。於第三時。方為上根。說此無相大乘。顯心境俱空。平等一味。為真了義。又初則為破外道自性等。故說因緣生法決定是有。次則為破小乘實有。說此緣生但是假有。以恐彼怖畏此真空。故猶存有而接引之。第三方就究竟大乘。說此緣生即是性空。平等一相。此亦是入法之漸次也。則依此說。判法相大乘有所得等。為第二教。非了義也。此三教次第。智光法師般若燈論釋中。引大乘妙智經所說。是故依此教理。般若等經。是真了義。餘法相名數。是方便說耳。問。如前二師所說。何得何失。答。若以機會教。二說俱得。以各依聖教為定量故。何者。謂此二說三教次第。俱不可以三時前後定限而取。何以知之。如密迹力士經說。佛初鹿園。轉四諦法輪。無量眾生得初果二果。乃至阿羅漢果。無量眾生發菩提心。無量菩薩得無生法忍。住初地二地等。乃至廣說。大品經中亦同此說。是故不可定說前後。但知如來施設教則了不了義。有其二門。一約攝機寬狹。言教具闕。以明了不了。二約攝機入法。顯理增微。以明了不了。初是戒賢所得。何者。謂如解深密經中。初施鹿園。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉正法輪等。第二時唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性。乃至以

隱密相轉正法輪。第三時普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。乃至無自性性。以顯了相轉正法輪。解云。準此經文。初則唯攝聲聞。次則唯攝菩薩。攝機狹故。名非了義。後具攝小大。故云普為發趣一切乘者說也。又初唯說小教。次唯大乘。此二言教各互闕。故名非了。後具說二教。用攝二機。此則教具。故名了義。非是理有淺深。又準此文。亦不可定判般若等為第二時教。以大品經云。若人欲得須陀洹果者。當學般若波羅密。乃至欲得阿羅漢果。及無上菩提等。皆云當學般若波羅密。故知般若經等。亦具攝大小。亦是普為發趣一切乘者說。智論亦云。此摩訶衍中。具攝菩薩聲聞二眾故也。解云。既具二諦。俱攝兩機。豈得定判為第二教。是故若定判般若。則違此所引。若定執前後。則違力士經文。是故但約攝機有寬狹。言教有具闕。判此三教有了不了者。理教無也。二約攝機入法。顯理增微門者。智光所承立也。謂初說心境俱有。不達性空。次顯境空心有。已顯一分性空。後心境俱空。平等具顯。方為了義。又於緣生。初說實有。次說似有。後方說空。此文並是入法有漸次。顯理有增微。以明三教了不了義。若定執前後。定判經文。亦有違害。準可知耳。又戒賢約教判。以教具為了義。智光約理判。以理玄為了義。是故二說。所據各異。分齊顯然。優劣淺深。於斯可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱密相轉正法輪。第三時普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。乃至無自性性。以顯了相轉正法輪。解云。準此經文。初則唯攝聲聞。次則唯攝菩薩。攝機狹故。名非了義。後具攝小大。故云普為發趣一切乘者說也。又初唯說小教。次唯大乘。此二言教各互闕。故名非了。後具說二教。用攝二機。此則教具。故名了義。非是理有淺深。又準此文。亦不可定判般若等為第二時教。以大品經云。若人欲得須陀洹果者。當學般若波羅密。乃至欲得阿羅漢果。及無上菩提等。皆云當學般若波羅密。故知般若經等。亦具攝大小。亦是普為發趣一切乘者說。智論亦云。此摩訶衍中。具攝菩薩聲聞二眾故也。解云。既具二諦。俱攝兩機。豈得定判為第二教。是故若定判般若。則違此所引。若定執前後。則違力士經文。是故但約攝機有寬狹。言教有具闕。判此三教有了不了者。理教無也。二約攝機入法。顯理增微門者。智光所承立也。謂初說心境俱有。不達性空。次顯境空心有。已顯一分性空。後心境俱空。平等具顯。方為了義。又於緣生。初說實有。次說似有。後方說空。此文並是入法有漸次。顯理有增微。以明三教了不了義。若定執前後。定判經文。亦有違害。準可知耳。又戒賢約教判。以教具為了義。智光約理判。以理玄為了義。是故二說。所據各異。分齊顯然。優劣淺深。於斯可見。

第四教所被機者。於大乘中。自分兩教。若依大乘始教。一切眾生五性差別。於中但是菩薩種性。及不定性。是此所為。餘非正為。兼為無違。以此論宗同諸般若。兼益二乘及人天故。若依大乘終教。則一切眾生皆此所為。以近說五性雖有差別。遠論皆當得菩提故。以悉有心皆有佛性。佛性論中。約謗大乘人。於無量時不能發心等故。說名無佛性。非謂究竟無清淨性。以皆得無上菩提故。依寶性論無上依經等。設令二乘入寂已後。受變易身。受佛教化。向大菩提。是故依前始教。約五性不同。說三乘差別。依此終教。約並有佛性。悉當得佛。是故依此說唯一乘。此論宗意。通前二說。準可知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四教所被機者。於大乘中。自分兩教。若依大乘始教。一切眾生五性差別。於中但是菩薩種性。及不定性。是此所為。餘非正為。兼為無違。以此論宗同諸般若。兼益二乘及人天故。若依大乘終教。則一切眾生皆此所為。以近說五性雖有差別。遠論皆當得菩提故。以悉有心皆有佛性。佛性論中。約謗大乘人。於無量時不能發心等故。說名無佛性。非謂究竟無清淨性。以皆得無上菩提故。依寶性論無上依經等。設令二乘入寂已後。受變易身。受佛教化。向大菩提。是故依前始教。約五性不同。說三乘差別。依此終教。約並有佛性。悉當得佛。是故依此說唯一乘。此論宗意。通前二說。準可知耳。

第五辨能詮教體者。以名句文。及所依聲。而為自性。或說五法為性。一名。二句。三唱。四字。五聲。然通論此體。總有四重。一約事。具假實二法如上辨。二約實。以假歸實。唯以聲為性。三約似。謂唯識所現似聲等為性。四約性。謂此聲等即空無性。無名無聲。無無名無無聲。為自性。謂離性之性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五辨能詮教體者。以名句文。及所依聲。而為自性。或說五法為性。一名。二句。三唱。四字。五聲。然通論此體。總有四重。一約事。具假實二法如上辨。二約實。以假歸實。唯以聲為性。三約似。謂唯識所現似聲等為性。四約性。謂此聲等即空無性。無名無聲。無無名無無聲。為自性。謂離性之性也。

第六所詮宗趣者。謂語之所表曰宗。宗之所歸曰趣。則以十二種門破執為宗。顯理成行入法為趣。謂迴二乘等令入大乘。是其意也。總說雖然。於中分別。略作四門。一汎明立破儀軌。二別揀此中所破。三總申三論義意。四會諸異說。初汎明經論立破儀軌者。佛法大綱。有其二種。一為上品純機。直示教義。不立不破。二為中下雜機。方便顯示。有立有破。佛在世時。多明初義。兼明後義。如諸經中所辨。佛滅度後。多明後義。兼明初義。如諸論中所辨。就此有立破中。略以三句顯其分齊。一明破。二明立。三雙辨無礙。初者。聖以大悲。假諸言論。破除見執。務祛其病。言無定準。今約相有五。一譏徵破。謂如佛破長爪梵志云。汝若一切不受。亦受此不受不。如此等是已熟之根。故生愧得果也。二隨宜破。謂如佛見彼眾生根宜。若以此勢而得入法。則當以彼而破其計。令其悟道。未必要具諸量理例。此為上根少生於前。待佛多言方為信伏。如破先尼外道等。此上二種約破外道。若約破二乘。如法華等中。汝等所得涅槃非真滅度等。則為破也。如破三歸一等亦是準之。三隨執破。謂如龍樹聖天等所造三論。對彼外道及小乘等。隨其所執。以種種理例。徵破其計。務令執心無寄。順入真空。則為成益。何必要具三支五分比量道理。以根猶勝。易受入故。不假勢也。四標量破。謂如龍樹所造方便心論及迴諍論。世親所造如實論等。並各略標世間因明。三支五分比量道理。校量破計。要顯正法。而亦不存此比量法。是故論中後自破之。此所為根。稍劣於前。故用功多也。五定量破。謂如陳那所造因明等論。清辯所造般若燈論及掌珍論等。並依決擇宗因喻等定量道理。出他宗過無違失者。方可得為是真能破。若於宗等不善出過。名似能破。不成破也。此所對根。最下劣故。執見深重。難受入故。廣以世間五明之中因明理例。校量是非。方始信伏。若至此位猶不信伏。彼愚之甚不可言故。更不至第六門也。第二立義者。法本離言。機緣罕悟。聖悲巧引。務令被益。致使隨緣立義。勢變多端。大略而言。亦有其五。一應機立。如涅槃中。外道見佛金色身等。而言。瞿曇雖是好人。枉理說空。而是斷見。佛則告言。我不言空。一切眾生有佛性故。有常樂我淨等。聞已入法。後悟道迹。而實文中佛性名第一義空。如是等。楞伽中。為恐怖空者。說如來藏有三十二相等。文意亦同。具如經說。二斥破立。謂此龍樹於三論等中。隨破彼執盡滅之處。心無寄故。真空便顯。則為是立。謂無立立也。三隨時立。謂如聖天菩薩。於一時中。有外道論議。便立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六所詮宗趣者。謂語之所表曰宗。宗之所歸曰趣。則以十二種門破執為宗。顯理成行入法為趣。謂迴二乘等令入大乘。是其意也。總說雖然。於中分別。略作四門。一汎明立破儀軌。二別揀此中所破。三總申三論義意。四會諸異說。初汎明經論立破儀軌者。佛法大綱。有其二種。一為上品純機。直示教義。不立不破。二為中下雜機。方便顯示。有立有破。佛在世時。多明初義。兼明後義。如諸經中所辨。佛滅度後。多明後義。兼明初義。如諸論中所辨。就此有立破中。略以三句顯其分齊。一明破。二明立。三雙辨無礙。初者。聖以大悲。假諸言論。破除見執。務祛其病。言無定準。今約相有五。一譏徵破。謂如佛破長爪梵志云。汝若一切不受。亦受此不受不。如此等是已熟之根。故生愧得果也。二隨宜破。謂如佛見彼眾生根宜。若以此勢而得入法。則當以彼而破其計。令其悟道。未必要具諸量理例。此為上根少生於前。待佛多言方為信伏。如破先尼外道等。此上二種約破外道。若約破二乘。如法華等中。汝等所得涅槃非真滅度等。則為破也。如破三歸一等亦是準之。三隨執破。謂如龍樹聖天等所造三論。對彼外道及小乘等。隨其所執。以種種理例。徵破其計。務令執心無寄。順入真空。則為成益。何必要具三支五分比量道理。以根猶勝。易受入故。不假勢也。四標量破。謂如龍樹所造方便心論及迴諍論。世親所造如實論等。並各略標世間因明。三支五分比量道理。校量破計。要顯正法。而亦不存此比量法。是故論中後自破之。此所為根。稍劣於前。故用功多也。五定量破。謂如陳那所造因明等論。清辯所造般若燈論及掌珍論等。並依決擇宗因喻等定量道理。出他宗過無違失者。方可得為是真能破。若於宗等不善出過。名似能破。不成破也。此所對根。最下劣故。執見深重。難受入故。廣以世間五明之中因明理例。校量是非。方始信伏。若至此位猶不信伏。彼愚之甚不可言故。更不至第六門也。第二立義者。法本離言。機緣罕悟。聖悲巧引。務令被益。致使隨緣立義。勢變多端。大略而言。亦有其五。一應機立。如涅槃中。外道見佛金色身等。而言。瞿曇雖是好人。枉理說空。而是斷見。佛則告言。我不言空。一切眾生有佛性故。有常樂我淨等。聞已入法。後悟道迹。而實文中佛性名第一義空。如是等。楞伽中。為恐怖空者。說如來藏有三十二相等。文意亦同。具如經說。二斥破立。謂此龍樹於三論等中。隨破彼執盡滅之處。心無寄故。真空便顯。則為是立。謂無立立也。三隨時立。謂如聖天菩薩。於一時中。有外道論議。便立

二蘊。以對擔人為證義故。如人兩肩有荷擔故。義已極成。後於大眾之中。便立五蘊。其本外道則問。若爾。何故先立二耶。答。前為對擔人。更無智者。今對智眾。方具足說。如是等。四翻邪立。謂如聖天菩薩。對八方外道。立三寶義。若有見屈。當斬首謝。眾敵雖攻。而義理無墮。遂令外道歸信入法。此等所立。未必有三支五分比量道理。但以勝辯隨時顯說。令義堅固。使其信伏。亦言無所在故也。五定量立。謂要依彼世間因明。於宗因喻無諸過類。義理極成。名真能立。若於宗等有過墮者。名似能立。不成立也。又如以八種比量道理。證大乘經真是佛語等。是故當知如上所說立破等義。並悉方便。務令前機歸伏生信。未必得具佛法深旨。且如真如無同法喻。故不得立者。豈可真如為非法也。是故要當離此立破之諍論等。方為順實究竟義也。第三立破無礙者。以情執非理。當體即空。致使無破之破。破即無破。若執有破。還同所破。是故非破。今既非所破。是故以無破為破。則能所俱絕。心無所寄。為究竟破。取意思之。勿著於言。又以法既超情。何容得立。約情假立。立即無立。若能了此立即無立。無立之立。為究竟立。若如言取立。則是情計。非所立故。則無立也。是故情中亦無立。以非是法故。情外亦無立。以無緣對故。但可會情入法。立即無立。無立即立。取意思之。其致可見。是謂立破紛然。未曾有說。伏機入法。何嘗對敵。又以遣情無不契理。故破無不立。立法無不銷情。故立無不破。是以破即立。故無破。立即破。故無立。無立無破。不礙立破。是故立破。一而恒二。二而常一。有不礙空。空不礙有。是謂立破無礙大意也。第二定其所破者。有師說云。此三論宗。但破小乘及外道等。遍計所執實我實法。不破大乘依他起性。以是幻有。非過失故。若此亦破。則是斷滅惡取空攝。非正法故。有說三論一切皆破。設使大乘瑜伽等論所立依他。此中亦破。以諸緣生無不空故。若此不破。見不亡故。理非盡故。問。如此二說有和會不。答。有師說不可和會。亦不須強會。以此則是大乘之中。諸部不同。致有違諍。如小乘中諸羅漢等。異部不通。菩薩異部。當知亦爾。故不可怪。良以佛法極甚深故。通其異諍。各有教理。義自極成。故不可會。今更重釋無不可會。以理自通故。何者。謂若不破依他幻有令至不有。彼遍計執不永盡故。以此幻有是不有有故。若不受不有。即是所執。是故破執欲令蕩盡。必至幻有不有之際。要破幻有令其永盡。方至所執不有之際。是故二說義不相違。又彼小乘是半字教。理義不盡。容有異諍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二蘊。以對擔人為證義故。如人兩肩有荷擔故。義已極成。後於大眾之中。便立五蘊。其本外道則問。若爾。何故先立二耶。答。前為對擔人。更無智者。今對智眾。方具足說。如是等。四翻邪立。謂如聖天菩薩。對八方外道。立三寶義。若有見屈。當斬首謝。眾敵雖攻。而義理無墮。遂令外道歸信入法。此等所立。未必有三支五分比量道理。但以勝辯隨時顯說。令義堅固。使其信伏。亦言無所在故也。五定量立。謂要依彼世間因明。於宗因喻無諸過類。義理極成。名真能立。若於宗等有過墮者。名似能立。不成立也。又如以八種比量道理。證大乘經真是佛語等。是故當知如上所說立破等義。並悉方便。務令前機歸伏生信。未必得具佛法深旨。且如真如無同法喻。故不得立者。豈可真如為非法也。是故要當離此立破之諍論等。方為順實究竟義也。第三立破無礙者。以情執非理。當體即空。致使無破之破。破即無破。若執有破。還同所破。是故非破。今既非所破。是故以無破為破。則能所俱絕。心無所寄。為究竟破。取意思之。勿著於言。又以法既超情。何容得立。約情假立。立即無立。若能了此立即無立。無立之立。為究竟立。若如言取立。則是情計。非所立故。則無立也。是故情中亦無立。以非是法故。情外亦無立。以無緣對故。但可會情入法。立即無立。無立即立。取意思之。其致可見。是謂立破紛然。未曾有說。伏機入法。何嘗對敵。又以遣情無不契理。故破無不立。立法無不銷情。故立無不破。是以破即立。故無破。立即破。故無立。無立無破。不礙立破。是故立破。一而恒二。二而常一。有不礙空。空不礙有。是謂立破無礙大意也。第二定其所破者。有師說云。此三論宗。但破小乘及外道等。遍計所執實我實法。不破大乘依他起性。以是幻有。非過失故。若此亦破。則是斷滅惡取空攝。非正法故。有說三論一切皆破。設使大乘瑜伽等論所立依他。此中亦破。以諸緣生無不空故。若此不破。見不亡故。理非盡故。問。如此二說有和會不。答。有師說不可和會。亦不須強會。以此則是大乘之中。諸部不同。致有違諍。如小乘中諸羅漢等。異部不通。菩薩異部。當知亦爾。故不可怪。良以佛法極甚深故。通其異諍。各有教理。義自極成。故不可會。今更重釋無不可會。以理自通故。何者。謂若不破依他幻有令至不有。彼遍計執不永盡故。以此幻有是不有有故。若不受不有。即是所執。是故破執欲令蕩盡。必至幻有不有之際。要破幻有令其永盡。方至所執不有之際。是故二說義不相違。又彼小乘是半字教。理義不盡。容有異諍

。大乘滿教。義理周備。豈亦同彼而有分部。又諸羅漢。不得諸法一味法界。法執相應。起見造論。故有相違。如入地菩薩。通達諸法中道實相。豈亦同彼執見相違。是故龍猛及無著等。諸大論主不相違者。是良證也。第三總申宗意者。通辨三論。總以二諦中道為宗趣。今釋此義。略作三門。一示義理。二約成觀。三顯德用。初門內復作三義。一約依他起性。明二諦中道。二約餘二性。三通約三性。初義者。謂諸法起。無不從緣。從緣有故。必無自性。由無自性。所以從緣。緣有性無。更無二法。但約緣有萬差。名為俗諦。約無性一味。名為真諦。是故於一緣起。二理不雜。名為二諦。緣起無二。雙離兩邊。名為中道。總說如是。若更別釋。略作三門。一約開合。二約一異。三約有無。初中先開後合。開者。於一緣起。開為二義。一緣起幻有義。二無性真空義。初義中亦二義。一非有義。謂舉體全空。無所有故。二非不有義。謂不待壞彼差別相故。大品云。諸法無所有。如是有。是故非有非不有。名為幻有。二真空中亦二義。一非空義。謂以空無空相故。二非不空義。謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空。名為真空。經云。空不空不可得。名為真空。中論云。無性法亦無。一切法空故。合者。此有五重。一謂彼非有。則是非不有。以此無二。為幻有故。是故莊嚴論云。無體非無體。非無體即體。無體體無二。是故說是幻。此文意以無體為幻體。故說無二也。由此無二不墮一邊。故名中道。此是俗諦中道。二真中非空。則是非不空。以此無二為真空。雙離二邊。名為中道。此是真諦中道。三幻中非有。則真中非不空義。幻中非不有。則是真中非空義。以並無二故。由此無二。與前無二復無二故。是故二諦俱融。不墮一邊。名為中道。此是二諦中道。四幻中非有。與真中非空。融無二故。名為中道。此是非有非空之中道。經云。非有非無。名為中道。五幻中非不有。則是真中非不空。此非非有非非無之中道。謂絕中之中也。是故二諦鎔融。妙絕中邊。是其意也。二約一異門者。有四句。一不異義者。以若不緣生。不無性故。謂緣有者。顯不自有。不自有者。則是無性。又無自性者。顯非自有。非自有者。則是緣有。是故經云。色即是空。空即是色。論云。智障極盲闇。謂真俗別執。此之謂也。亦不得以性空故。而不許緣生。以無緣生。空不立故。論云。有為法空。以從緣生故。又此是真空。非斷空故。若待滅緣生方為空者。是則情中惡取空也。又亦不得許緣有故。違害真空。以若不空。非是緣有。自若有者。非緣生故。又不異有之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。大乘滿教。義理周備。豈亦同彼而有分部。又諸羅漢。不得諸法一味法界。法執相應。起見造論。故有相違。如入地菩薩。通達諸法中道實相。豈亦同彼執見相違。是故龍猛及無著等。諸大論主不相違者。是良證也。第三總申宗意者。通辨三論。總以二諦中道為宗趣。今釋此義。略作三門。一示義理。二約成觀。三顯德用。初門內復作三義。一約依他起性。明二諦中道。二約餘二性。三通約三性。初義者。謂諸法起。無不從緣。從緣有故。必無自性。由無自性。所以從緣。緣有性無。更無二法。但約緣有萬差。名為俗諦。約無性一味。名為真諦。是故於一緣起。二理不雜。名為二諦。緣起無二。雙離兩邊。名為中道。總說如是。若更別釋。略作三門。一約開合。二約一異。三約有無。初中先開後合。開者。於一緣起。開為二義。一緣起幻有義。二無性真空義。初義中亦二義。一非有義。謂舉體全空。無所有故。二非不有義。謂不待壞彼差別相故。大品云。諸法無所有。如是有。是故非有非不有。名為幻有。二真空中亦二義。一非空義。謂以空無空相故。二非不空義。謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空。名為真空。經云。空不空不可得。名為真空。中論云。無性法亦無。一切法空故。合者。此有五重。一謂彼非有。則是非不有。以此無二。為幻有故。是故莊嚴論云。無體非無體。非無體即體。無體體無二。是故說是幻。此文意以無體為幻體。故說無二也。由此無二不墮一邊。故名中道。此是俗諦中道。二真中非空。則是非不空。以此無二為真空。雙離二邊。名為中道。此是真諦中道。三幻中非有。則真中非不空義。幻中非不有。則是真中非空義。以並無二故。由此無二。與前無二復無二故。是故二諦俱融。不墮一邊。名為中道。此是二諦中道。四幻中非有。與真中非空。融無二故。名為中道。此是非有非空之中道。經云。非有非無。名為中道。五幻中非不有。則是真中非不空。此非非有非非無之中道。謂絕中之中也。是故二諦鎔融。妙絕中邊。是其意也。二約一異門者。有四句。一不異義者。以若不緣生。不無性故。謂緣有者。顯不自有。不自有者。則是無性。又無自性者。顯非自有。非自有者。則是緣有。是故經云。色即是空。空即是色。論云。智障極盲闇。謂真俗別執。此之謂也。亦不得以性空故。而不許緣生。以無緣生。空不立故。論云。有為法空。以從緣生故。又此是真空。非斷空故。若待滅緣生方為空者。是則情中惡取空也。又亦不得許緣有故。違害真空。以若不空。非是緣有。自若有者。非緣生故。又不異有之

空。方為真空。不異空之有。方是幻有。是故此二不二。故無異也。經云。色色空為二。色即是空。非色滅空。色性自空。於其中而通達者。是為入不二法門。又大品云。非以空色。故名色空。但以色即是空。空即是色。又大般若經三百八十九云。善現。以因緣不異本性空。本性空不異因緣。因緣即本性空。本性空即因緣。又云。善現。以從緣所生諸法不異本性空。本性空不異從緣所生諸法。從緣所生諸法即本性空。本性空即從緣所生諸法。如是等文。明此不異門也。問。若爾。應壞二諦。以因果即空故。失幻有。壞俗諦。空即因果故。失真空。壞真諦。答。正由不異。二諦得存。若不爾者。則失二諦。何者。謂異空之因果。非幻法故。失於俗諦。異因果之空。非真空故。失於真諦。是故二諦得存。由於不異。不異則是中道平等。是則由中道而有二諦。則是中道二諦也。二不一門者。此緣起法由性空故。令彼幻有亦不得有。是故一切唯是真空。經云。諸法畢竟空。無有毫末相。空無有分別。同若如虛空。又經云。一切法空。如劫盡燒等。大般若云。色等空故。空中無色。如是等。依彼幻有非有之門。及依真空非不空門。說彼真空永害幻有。是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故。令彼真空亦成不空。唯是緣起幻有差別。是故楞伽云。非遮滅復生。相續因緣起等。又攝論瑜伽等中。明依他起法。永不是無等。如是並依真空非空門。及依幻有非不有門。說彼緣有永非是空。永非空故。方為俗諦。如是二諦極相形奪。方成本性。如瓔珞云。世諦有故不空。真諦空故不有。此等皆依非一門辨。問。若據前門。以真空滅幻有令不有者。此則斷滅俗諦。壞業果故。是惡取空。又此性空既由幻有。若令幻有亦不有者。幻有無故。依何得立彼性空宗。是則亦失自真空義。又前非異門中明不壞幻有。此門復壞。豈不二說自相違耶。又若據後義。以有奪空令空不空者。此則實有非是幻有。乖真空故。是情執有。又此緣有既由性空。若此亦無。緣有亦壞。則失緣有義。又前非異門中明不損真空。此門復壞。豈不相違。答。釋此諸難。明真俗空有與奪存壞。有二門四句。一唯真空有四義。一由此空故不壞緣有。以性若有者。非從緣有故。二由是空故壞盡緣有。以空必害緣有故。有若不盡。非真空故。三由空故亦壞真空。以此性空既由緣有。緣有存故。則無真空。無真空者。由真空也。四由空故不壞真空。以壞於緣有。盡彼空相。方是真空故。二唯幻有亦有四義。一由緣有故不害性空。以從緣之有。必是性空。定無性故。二由緣有故必乖性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空。方為真空。不異空之有。方是幻有。是故此二不二。故無異也。經云。色色空為二。色即是空。非色滅空。色性自空。於其中而通達者。是為入不二法門。又大品云。非以空色。故名色空。但以色即是空。空即是色。又大般若經三百八十九云。善現。以因緣不異本性空。本性空不異因緣。因緣即本性空。本性空即因緣。又云。善現。以從緣所生諸法不異本性空。本性空不異從緣所生諸法。從緣所生諸法即本性空。本性空即從緣所生諸法。如是等文。明此不異門也。問。若爾。應壞二諦。以因果即空故。失幻有。壞俗諦。空即因果故。失真空。壞真諦。答。正由不異。二諦得存。若不爾者。則失二諦。何者。謂異空之因果。非幻法故。失於俗諦。異因果之空。非真空故。失於真諦。是故二諦得存。由於不異。不異則是中道平等。是則由中道而有二諦。則是中道二諦也。二不一門者。此緣起法由性空故。令彼幻有亦不得有。是故一切唯是真空。經云。諸法畢竟空。無有毫末相。空無有分別。同若如虛空。又經云。一切法空。如劫盡燒等。大般若云。色等空故。空中無色。如是等。依彼幻有非有之門。及依真空非不空門。說彼真空永害幻有。是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故。令彼真空亦成不空。唯是緣起幻有差別。是故楞伽云。非遮滅復生。相續因緣起等。又攝論瑜伽等中。明依他起法。永不是無等。如是並依真空非空門。及依幻有非不有門。說彼緣有永非是空。永非空故。方為俗諦。如是二諦極相形奪。方成本性。如瓔珞云。世諦有故不空。真諦空故不有。此等皆依非一門辨。問。若據前門。以真空滅幻有令不有者。此則斷滅俗諦。壞業果故。是惡取空。又此性空既由幻有。若令幻有亦不有者。幻有無故。依何得立彼性空宗。是則亦失自真空義。又前非異門中明不壞幻有。此門復壞。豈不二說自相違耶。又若據後義。以有奪空令空不空者。此則實有非是幻有。乖真空故。是情執有。又此緣有既由性空。若此亦無。緣有亦壞。則失緣有義。又前非異門中明不損真空。此門復壞。豈不相違。答。釋此諸難。明真俗空有與奪存壞。有二門四句。一唯真空有四義。一由此空故不壞緣有。以性若有者。非從緣有故。二由是空故壞盡緣有。以空必害緣有故。有若不盡。非真空故。三由空故亦壞真空。以此性空既由緣有。緣有存故。則無真空。無真空者。由真空也。四由空故不壞真空。以壞於緣有。盡彼空相。方是真空故。二唯幻有亦有四義。一由緣有故不害性空。以從緣之有。必是性空。定無性故。二由緣有故必乖性空。

以緣有不無故。三由緣有故則壞緣有。以從緣之有必是性空。性空現故。必害緣有。害緣有者。由緣有也。四由緣有故不壞緣有。以從緣之有。必害空盡。有方為緣有也。非是無故。如是緣有性空。或相奪全盡。或相與全存。或自壞自存。無有障礙。是故若就相與門。則不壞有之空。與彼不壞空之有。理不雜故。是非一門也。二若就相奪門。則此壞有之空。與盡空之有。全奪。故非一也。三若就各自存門。則不相是。故非一也。四若就各自壞門。則無一可一。故非一也。以存壞無礙。二理不雜。不墮邊故。不失中道。是謂二諦中道也。三者。此非一與前非異。復無有異。以緣起無二故。謂壞有之空。即是盡空之有。如是空有無障礙故。極相違反。還極相順。是故相奪相與。復無有二。緣起鎔融。義理無礙故也。由非一即非異。故即二諦為中道。由非異即非一。故即中道為二諦。四者。此非一與非異。亦非一。是故即非一之非異。與即非異之非一。義不雜故。而非一也。謂不異中之二。不異二之中。雖義融通。理不雜故。非中非二。具足中二。是謂中邊無障無礙。思之可見。第三約有無者有二門。先約表。後約遮。前中二。初總。後別。總者。於一緣起。融成四句。各不墮邊。謂不礙空之有。雖盡空單有。而不墮有邊。二不礙有之空。雖盡有唯空。而不墮空邊。三無異之空有。雖極相違。而俱辨不墮於二邊。四極反之空有。雖無二雙泯。而俱非不墮於邊。是故四句歷然。而不墮四邊。又亦可得依上義門。四句俱得說邊。是故或非中非邊。具足中邊。可知。二別者。或以幻有為有。無性為空。或無性為有。以理實故。幻有為空。以不實故。皆俱融雙泯。各不墮邊。是名有無中道。故涅槃云。亦有亦無。名為中道。並準上思之。二約遮者。亦先總後別。總中。問。依他是有耶。答。不也。以無自性故。是空耶。不也。不壞緣相故。是亦有亦無耶。不也。無二法故。不相違故。是非有非無耶。不也以有無既離。無所待故。不礙二義故。是故由前三句。離有離無。故不著邊。由第四句。離非有非無。亦不著中。如此不著中。不著邊。方為無寄中道。二別者。先約幻有。問。幻有是有耶。答。不也。是幻有必不有故。是無耶。不也。以有既不有。無可無故。又不礙幻事。非斷滅故。是亦有亦無耶。不也。以二義形奪。俱不存故。非有非無耶不也。以無有無。無所待故。具此二義。是幻有故。是故單就幻有。四句皆絕。亦無寄中道也。二約真空者。問。真空是空耶。答。不也。以是真空。非斷空故。是有耶。不也。相無不盡故。是俱耶。不也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以緣有不無故。三由緣有故則壞緣有。以從緣之有必是性空。性空現故。必害緣有。害緣有者。由緣有也。四由緣有故不壞緣有。以從緣之有。必害空盡。有方為緣有也。非是無故。如是緣有性空。或相奪全盡。或相與全存。或自壞自存。無有障礙。是故若就相與門。則不壞有之空。與彼不壞空之有。理不雜故。是非一門也。二若就相奪門。則此壞有之空。與盡空之有。全奪。故非一也。三若就各自存門。則不相是。故非一也。四若就各自壞門。則無一可一。故非一也。以存壞無礙。二理不雜。不墮邊故。不失中道。是謂二諦中道也。三者。此非一與前非異。復無有異。以緣起無二故。謂壞有之空。即是盡空之有。如是空有無障礙故。極相違反。還極相順。是故相奪相與。復無有二。緣起鎔融。義理無礙故也。由非一即非異。故即二諦為中道。由非異即非一。故即中道為二諦。四者。此非一與非異。亦非一。是故即非一之非異。與即非異之非一。義不雜故。而非一也。謂不異中之二。不異二之中。雖義融通。理不雜故。非中非二。具足中二。是謂中邊無障無礙。思之可見。第三約有無者有二門。先約表。後約遮。前中二。初總。後別。總者。於一緣起。融成四句。各不墮邊。謂不礙空之有。雖盡空單有。而不墮有邊。二不礙有之空。雖盡有唯空。而不墮空邊。三無異之空有。雖極相違。而俱辨不墮於二邊。四極反之空有。雖無二雙泯。而俱非不墮於邊。是故四句歷然。而不墮四邊。又亦可得依上義門。四句俱得說邊。是故或非中非邊。具足中邊。可知。二別者。或以幻有為有。無性為空。或無性為有。以理實故。幻有為空。以不實故。皆俱融雙泯。各不墮邊。是名有無中道。故涅槃云。亦有亦無。名為中道。並準上思之。二約遮者。亦先總後別。總中。問。依他是有耶。答。不也。以無自性故。是空耶。不也。不壞緣相故。是亦有亦無耶。不也。無二法故。不相違故。是非有非無耶。不也以有無既離。無所待故。不礙二義故。是故由前三句。離有離無。故不著邊。由第四句。離非有非無。亦不著中。如此不著中。不著邊。方為無寄中道。二別者。先約幻有。問。幻有是有耶。答。不也。是幻有必不有故。是無耶。不也。以有既不有。無可無故。又不礙幻事。非斷滅故。是亦有亦無耶。不也。以二義形奪。俱不存故。非有非無耶不也。以無有無。無所待故。具此二義。是幻有故。是故單就幻有。四句皆絕。亦無寄中道也。二約真空者。問。真空是空耶。答。不也。以是真空。非斷空故。是有耶。不也。相無不盡故。是俱耶。不也。

無二法故。不相違故。是俱非耶。不也。以絕待故。具實義故。是故真空。亦絕四句。具顯中道故也。上來總約依他起性。明二諦中道竟。第二約餘二性者。先別。後總。別中先約遍計所執。此有二義。故瑜伽云。遍計所執。情有理無。此中約妄情謂有。如空華於病眼。是凡愚所取以為俗。約理中實無。如空華於淨眼。是聖智所知為真。此無彼有。交徹無礙。融為一性。故百論中。猶如一柰。於瓜為小。於棗為大。大小無礙。名為一柰。當知此中有無亦爾。如是無二。名為中道。故論云。無二有此無。是二名中道。論自釋云。無二者。無能取所取有也。有此無者。有此能取所取無也。此有彼無。無二為中道。此中有此無者。只是無彼有故也。此是情理相望說。若單就情。一切皆是情謂虛妄。若唯約理。一切有無等虛無所有。無所有亦無所有。一切皆絕。亦無中無邊。二約圓成實者。此有三重。一約言就詮。亦得為俗。離言捨詮。非安立故。方乃為真。俱融無礙。以為中道。二約絕諸相故。是空義。約真德實故。是不空義。此空不空無二為中。如經中空不空如來藏等是也。三約此真如當體無礙。則無所有。為空。則此真體不可壞故。名不空。此空不空不二為中。第二總辨者亦二重。一約迷真起妄為俗。會妄歸實為真。真妄俱融。交徹無礙。以為中道。是真該妄末。妄徹真源。真俗混融。以為中道也。二攝真從妄。則俗有真無。攝妄從真。則俗無真有。如是真俗有無無礙。以為中道。第三通約三性辨者。先開。後合。開者。所執有二義。謂情有理無。依他亦二義。謂幻有性空。圓成亦二義。謂體有相無。合者。以所執情有。依他幻有。圓成種無。如是有無無二。為俗諦中道。所執理無。依他性空。圓成體有。如是有無無二。名真諦中道。如是真俗。合而恒離。離而恒合。離合無礙。是二諦中道。此上二門。亦有一異遮表等。各有句數。並準初門應知。上來示義理竟。第二約成觀者。此真空法平等二諦。三世諸佛之所同依。一切菩薩離此無路。是故若欲於真大乘求出要者。於此深空。偏攻作意。觀察既久。遂能照理伏惑。今略明此真空之觀。以作三門。一識病。此有二。一麁。謂有修行。為求名聞求利養等。巧偽不真。為令他知。及不護戒行。如是等類。不能得入此真空觀。二細。謂縱有質直趣理之心。不識自心執見過患。是故無心翻情入理。故亦不能入此觀也。是故行者欲入此觀。於上麁細之患。極須善識。求遠離之。二揀境者。亦二。一倒境。謂聞空謂斷無。聞有謂實有等。並如情所取。非是法境。二真境。如上說空有俱融無礙之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二法故。不相違故。是俱非耶。不也。以絕待故。具實義故。是故真空。亦絕四句。具顯中道故也。上來總約依他起性。明二諦中道竟。第二約餘二性者。先別。後總。別中先約遍計所執。此有二義。故瑜伽云。遍計所執。情有理無。此中約妄情謂有。如空華於病眼。是凡愚所取以為俗。約理中實無。如空華於淨眼。是聖智所知為真。此無彼有。交徹無礙。融為一性。故百論中。猶如一柰。於瓜為小。於棗為大。大小無礙。名為一柰。當知此中有無亦爾。如是無二。名為中道。故論云。無二有此無。是二名中道。論自釋云。無二者。無能取所取有也。有此無者。有此能取所取無也。此有彼無。無二為中道。此中有此無者。只是無彼有故也。此是情理相望說。若單就情。一切皆是情謂虛妄。若唯約理。一切有無等虛無所有。無所有亦無所有。一切皆絕。亦無中無邊。二約圓成實者。此有三重。一約言就詮。亦得為俗。離言捨詮。非安立故。方乃為真。俱融無礙。以為中道。二約絕諸相故。是空義。約真德實故。是不空義。此空不空無二為中。如經中空不空如來藏等是也。三約此真如當體無礙。則無所有。為空。則此真體不可壞故。名不空。此空不空不二為中。第二總辨者亦二重。一約迷真起妄為俗。會妄歸實為真。真妄俱融。交徹無礙。以為中道。是真該妄末。妄徹真源。真俗混融。以為中道也。二攝真從妄。則俗有真無。攝妄從真。則俗無真有。如是真俗有無無礙。以為中道。第三通約三性辨者。先開。後合。開者。所執有二義。謂情有理無。依他亦二義。謂幻有性空。圓成亦二義。謂體有相無。合者。以所執情有。依他幻有。圓成種無。如是有無無二。為俗諦中道。所執理無。依他性空。圓成體有。如是有無無二。名真諦中道。如是真俗。合而恒離。離而恒合。離合無礙。是二諦中道。此上二門。亦有一異遮表等。各有句數。並準初門應知。上來示義理竟。第二約成觀者。此真空法平等二諦。三世諸佛之所同依。一切菩薩離此無路。是故若欲於真大乘求出要者。於此深空。偏攻作意。觀察既久。遂能照理伏惑。今略明此真空之觀。以作三門。一識病。此有二。一麁。謂有修行。為求名聞求利養等。巧偽不真。為令他知。及不護戒行。如是等類。不能得入此真空觀。二細。謂縱有質直趣理之心。不識自心執見過患。是故無心翻情入理。故亦不能入此觀也。是故行者欲入此觀。於上麁細之患。極須善識。求遠離之。二揀境者。亦二。一倒境。謂聞空謂斷無。聞有謂實有等。並如情所取。非是法境。二真境。如上說空有俱融無礙之

法難名目者是也。極須揀之。若不爾者。則入魔網故也。三定智者。亦二。一解。謂於前真空。善分析揀擇。不與三種空亂意相應。又亦解知此解。與行不同。若不爾者。於此法上墮不生解。則謂此解便是行心。非正理故。不名解也。二行。謂以行心觀正理時。決定不如前之所解。以解不能至故。行心順法。亡情念故。謂於真境。不作空解。不作有解。不作俱解。亦不作俱非解。於一念間。一切解心動念總絕。亦無不動之解。所解亦絕。此絕亦絕。境智俱融。於一念間。此謂情開理現難可宣說。至者當知。龍樹說空。意在於此。第三顯德用者。中論云。以有空義故。一切法得成。又云。以一切法空故。得有三寶四諦等。大品云。若一切法不空。則無道無果。又云。若諸法如毫釐許有者。則諸佛不出世。如是等文。皆明以有真空故。方有諸法也。又由觀真空。方成諸行。是故十度等行。皆由空成。菩提等果。皆由空立。是故從此真空無住。建立諸法。又令諸法得相即相入無障無礙等。並是此門之大用也。第四會異說者。於中有二。先敘異說。後會無違。前中。此大乘內。於緣生法二宗盛諍。一執為有。二說為空。且執有者。說此緣生決定不空。以有因緣之所生故。猶如幻事。不可言無。若言空者。應非緣生。如兔角等。若爾。則便斷滅因果。破壞二諦。以若無心心法。何斷何證。何修何益。故唯識論云。若一切空。何有智者為除幻敵。求石女兒以為軍旅。如是等。設有處說緣生空者。應知此就遍計所執。說緣生法無二我故。密意言空。非謂彼法舉體全無。若此無者。則是斷無惡取空見。甚為可畏經云。寧起有見如須彌山。不起空見如芥子許。中論云。若復見於空。諸佛所不化。如是空見既是深過。明知緣生必定不無。攝論瑜伽深密經等決定說有。不可違故。二執空者。言此緣生法。決定是空。以從緣生。必無自性故。猶如幻事。不可言有。若言有者。則不從緣。不從緣故。則非緣起之法也。設有處說緣生法體是有者。應知但是隨俗假說。非謂彼體實是不空。以若有體則不從緣。不從緣故。則無知斷證修。亦壞於二諦。大品云。若諸法不空。則無道無果。中論云。若一切不空。則無三寶四諦。成大邪見。智論云。觀一切法從因緣生。從因緣生。則無自性。無自性故。畢竟皆空。又若言此幻事不空者。今且問如幻巾為兔。此兔為在巾內。為在巾外。為即是巾。為離巾有。為有皮毛。為有骨肉。既並絕無。依何執有。當知此兔。不待滅而自亡。本不生而虛現。是故要由性空。得有二諦。又汝以我宗為空見者。此過屬汝。何者。若汝執有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法難名目者是也。極須揀之。若不爾者。則入魔網故也。三定智者。亦二。一解。謂於前真空。善分析揀擇。不與三種空亂意相應。又亦解知此解。與行不同。若不爾者。於此法上墮不生解。則謂此解便是行心。非正理故。不名解也。二行。謂以行心觀正理時。決定不如前之所解。以解不能至故。行心順法。亡情念故。謂於真境。不作空解。不作有解。不作俱解。亦不作俱非解。於一念間。一切解心動念總絕。亦無不動之解。所解亦絕。此絕亦絕。境智俱融。於一念間。此謂情開理現難可宣說。至者當知。龍樹說空。意在於此。第三顯德用者。中論云。以有空義故。一切法得成。又云。以一切法空故。得有三寶四諦等。大品云。若一切法不空。則無道無果。又云。若諸法如毫釐許有者。則諸佛不出世。如是等文。皆明以有真空故。方有諸法也。又由觀真空。方成諸行。是故十度等行。皆由空成。菩提等果。皆由空立。是故從此真空無住。建立諸法。又令諸法得相即相入無障無礙等。並是此門之大用也。第四會異說者。於中有二。先敘異說。後會無違。前中。此大乘內。於緣生法二宗盛諍。一執為有。二說為空。且執有者。說此緣生決定不空。以有因緣之所生故。猶如幻事。不可言無。若言空者。應非緣生。如兔角等。若爾。則便斷滅因果。破壞二諦。以若無心心法。何斷何證。何修何益。故唯識論云。若一切空。何有智者為除幻敵。求石女兒以為軍旅。如是等。設有處說緣生空者。應知此就遍計所執。說緣生法無二我故。密意言空。非謂彼法舉體全無。若此無者。則是斷無惡取空見。甚為可畏經云。寧起有見如須彌山。不起空見如芥子許。中論云。若復見於空。諸佛所不化。如是空見既是深過。明知緣生必定不無。攝論瑜伽深密經等決定說有。不可違故。二執空者。言此緣生法。決定是空。以從緣生。必無自性故。猶如幻事。不可言有。若言有者。則不從緣。不從緣故。則非緣起之法也。設有處說緣生法體是有者。應知但是隨俗假說。非謂彼體實是不空。以若有體則不從緣。不從緣故。則無知斷證修。亦壞於二諦。大品云。若諸法不空。則無道無果。中論云。若一切不空。則無三寶四諦。成大邪見。智論云。觀一切法從因緣生。從因緣生。則無自性。無自性故。畢竟皆空。又若言此幻事不空者。今且問如幻巾為兔。此兔為在巾內。為在巾外。為即是巾。為離巾有。為有皮毛。為有骨肉。既並絕無。依何執有。當知此兔。不待滅而自亡。本不生而虛現。是故要由性空。得有二諦。又汝以我宗為空見者。此過屬汝。何者。若汝執有。

則不藉緣。不藉緣故。則斷因果。豈非空見。橫執有法。豈非有見。有無二見。雙負汝宗。何不生畏。又汝不了我所說空離有無見。執為空見而生怖者。此是汝自空見。非關我宗又汝橫怖自見而執情有。復成有見。俱失佛法。於顛倒情而恒流轉。雖染法衣。常在法外。是汝之失。又汝云何有智者為除幻敵等者。諸大乘經。何處不說諸法如化。菩薩修幻智。斷幻惑。成幻行。得幻果等。如是聖教。豈不違害。何不生怖。又汝意謂有斷證故非如幻者。非如幻故。非從緣生。非緣生故。何有斷證。是故反是大邪見也。又汝無著菩薩。順中論內。尊承龍樹。稱阿闍黎。師其所說。釋彼餘論。況護法等而輒毀謗。入楞伽中。佛記龍樹。住初歡喜地。能破有無見。住生安樂國。既是破有無見。何曾是空。若言龍樹是空見者。深成誹謗。此既佛所讚歎。餘人毀謗。與佛違諍。非釋種矣。第二會無違者。諸緣起法。未嘗有體。未曾損壞。無體無壞。無二無礙。為緣起法。是故龍樹等。雖說盡有之空。而不待滅有。既不損有。即是不違有之空也。故龍樹說空。離有離無。為真空也。無著等。雖說盡空之有。而不損真空。既不損空。即是不違空之有也。故亦離有無之幻有。何相違耶。當知二說。全體相與。際限無遺。雖各述一義。而舉體圓具。故無違也。如其不爾。恐墮空無。勵意立有。不達此有是不異空之有故。是故不受彼空。反失自有。失自有者。良由取有。又若恐墮有所得故。猛勵立空。不達此空是不異有之空故。是故不受緣有。反失真空。失真空者。良由取空。是故舉體全空之有。無著等說。舉體全有之空。龍樹等說。非直二說互不相違。亦乃二義相由全攝。故無二也。問。若爾。何故清辯護法。後代論師。互相破耶。答。此乃相成。非是相破。何者。為末代有情。根器漸鈍。聞說幻有。謂為定有。故清辯等破有令盡。至畢竟空。方乃得彼緣起幻有。若不至此畢竟性空。則不成彼緣起幻有。是故為成有故破於有也。又彼聞說緣生性空。謂為斷無。故護法等破空存有。幻有存故。方乃得彼不異有之空。以若不全體至此幻有。則不是彼真性之空。是故為成空故。破於空也。若無如此後代論師。以二理交徹全體相奪。無由得顯緣起甚深。是故相破反是相成。由緣起法幻有真空有二義故。一極相順。謂冥合一相。舉體全攝。二極相違。謂各互相害。全奪永盡。若不相奪永盡。無以舉體全收。是故極違即極順也。龍樹無著。就極順門。故無相破。清辯護法。據極違門。故須相破。違順無礙故。方是緣起。是故前後不相違也。餘義準上思之。諸諍無不和會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則不藉緣。不藉緣故。則斷因果。豈非空見。橫執有法。豈非有見。有無二見。雙負汝宗。何不生畏。又汝不了我所說空離有無見。執為空見而生怖者。此是汝自空見。非關我宗又汝橫怖自見而執情有。復成有見。俱失佛法。於顛倒情而恒流轉。雖染法衣。常在法外。是汝之失。又汝云何有智者為除幻敵等者。諸大乘經。何處不說諸法如化。菩薩修幻智。斷幻惑。成幻行。得幻果等。如是聖教。豈不違害。何不生怖。又汝意謂有斷證故非如幻者。非如幻故。非從緣生。非緣生故。何有斷證。是故反是大邪見也。又汝無著菩薩。順中論內。尊承龍樹。稱阿闍黎。師其所說。釋彼餘論。況護法等而輒毀謗。入楞伽中。佛記龍樹。住初歡喜地。能破有無見。住生安樂國。既是破有無見。何曾是空。若言龍樹是空見者。深成誹謗。此既佛所讚歎。餘人毀謗。與佛違諍。非釋種矣。第二會無違者。諸緣起法。未嘗有體。未曾損壞。無體無壞。無二無礙。為緣起法。是故龍樹等。雖說盡有之空。而不待滅有。既不損有。即是不違有之空也。故龍樹說空。離有離無。為真空也。無著等。雖說盡空之有。而不損真空。既不損空。即是不違空之有也。故亦離有無之幻有。何相違耶。當知二說。全體相與。際限無遺。雖各述一義。而舉體圓具。故無違也。如其不爾。恐墮空無。勵意立有。不達此有是不異空之有故。是故不受彼空。反失自有。失自有者。良由取有。又若恐墮有所得故。猛勵立空。不達此空是不異有之空故。是故不受緣有。反失真空。失真空者。良由取空。是故舉體全空之有。無著等說。舉體全有之空。龍樹等說。非直二說互不相違。亦乃二義相由全攝。故無二也。問。若爾。何故清辯護法。後代論師。互相破耶。答。此乃相成。非是相破。何者。為末代有情。根器漸鈍。聞說幻有。謂為定有。故清辯等破有令盡。至畢竟空。方乃得彼緣起幻有。若不至此畢竟性空。則不成彼緣起幻有。是故為成有故破於有也。又彼聞說緣生性空。謂為斷無。故護法等破空存有。幻有存故。方乃得彼不異有之空。以若不全體至此幻有。則不是彼真性之空。是故為成空故。破於空也。若無如此後代論師。以二理交徹全體相奪。無由得顯緣起甚深。是故相破反是相成。由緣起法幻有真空有二義故。一極相順。謂冥合一相。舉體全攝。二極相違。謂各互相害。全奪永盡。若不相奪永盡。無以舉體全收。是故極違即極順也。龍樹無著。就極順門。故無相破。清辯護法。據極違門。故須相破。違順無礙故。方是緣起。是故前後不相違也。餘義準上思之。諸諍無不和會

耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳。

第七造論時代者。有說龍樹。佛滅度後八百年出。依摩訶摩耶經。佛滅後七百年出近問三藏云。西國有傳龍樹。從佛滅後。三百年出南天竺。共一國王。以藥自持。擬待彌勒。至八百年。彼王諸子。並皆老死。無嗣位者。後一太子恨無得位。母氏教云。汝父不死。是龍樹所持。汝乞彼首。父則隨喪。子便依言往乞。菩薩剔頸與之。於是而卒。既五百年在世。是故諸說皆會。然其所造雖復廣多。唯於此論。自造本頌。還自造釋。既不雜餘言。亦將為甚妙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七造論時代者。有說龍樹。佛滅度後八百年出。依摩訶摩耶經。佛滅後七百年出近問三藏云。西國有傳龍樹。從佛滅後。三百年出南天竺。共一國王。以藥自持。擬待彌勒。至八百年。彼王諸子。並皆老死。無嗣位者。後一太子恨無得位。母氏教云。汝父不死。是龍樹所持。汝乞彼首。父則隨喪。子便依言往乞。菩薩剔頸與之。於是而卒。既五百年在世。是故諸說皆會。然其所造雖復廣多。唯於此論。自造本頌。還自造釋。既不雜餘言。亦將為甚妙也。

第八傳譯緣起者。三藏法師鳩摩羅什。此云童壽。齎梵本至此。以大秦弘始年。於逍遙園中。與生肇融叡等諸德。共譯茲論。叡公筆受。與中百及智論等同譯。故肇公披閱四論。若日月之入懷。彼評云。百論廣破外道。門論廣破小乘。中論具破內外。智論解釋大乘。文勢如此也。是故三論玄旨。派流於九壞。龍樹宗傳。實什公之方也。雖復譯在關河。然盛傳於江表。則興皇朗之功也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八傳譯緣起者。三藏法師鳩摩羅什。此云童壽。齎梵本至此。以大秦弘始年。於逍遙園中。與生肇融叡等諸德。共譯茲論。叡公筆受。與中百及智論等同譯。故肇公披閱四論。若日月之入懷。彼評云。百論廣破外道。門論廣破小乘。中論具破內外。智論解釋大乘。文勢如此也。是故三論玄旨。派流於九壞。龍樹宗傳。實什公之方也。雖復譯在關河。然盛傳於江表。則興皇朗之功也。

第九釋論題目者。然此三論。得名不同。或就所顯為名。如中觀論。以中道是所顯故。或約所遣及所託為目。如此論。以十二門法為所遣託故。或約數為名。如百論。以論有百偈故。此中十二者。有人解云。此是隨語中一大數也。如一日十二時。一年十二月。又表十二。入十二緣等。此恐不然。今釋十二有三義。一約所遣。謂所執萬端。別祛難盡。故今總攝。十二統收。無別表也。二約所託。謂津悟多方。數窮八萬。要略所仗。十二為號。如下文云。當以十二門入於空義。此是入真空之勝方便也。三合此二義。謂非遣執無以入空。遣即託也。非入空無以遣執。託即遣也。門者。亦有三義。一是收攝義。謂此十二。以一一統收諸餘所遣無量諸法。故以為門。如章門等。二是開示義。謂於此十二。開示顯現真空理故。以此為門。如開方便門示真實相等。三是通入義。謂令依此游履。通入彼真空故。此中十二即門。帶數釋也。亦有本。作觀十二門。觀者鑒照義。且鑒照有二。一照俗。謂觀照此十二類法。二觀真。謂即於此十二法上。破相開示。照達真空。令心無寄。故云觀也。此中據後義說。觀則是智。十二門是境。境智合目。如此境智。是所詮義。論者。是能詮教。謂以理窮覈。使諸相永盡。故云論也。又以巧辯徵責。令執心無寄。亦云論也。觀因緣門者。當別目。謂親辨法體為因。疏而助發為緣。推求無性為觀。開悟真空曰門。十二之初。故云第一。(觀因緣門第一六字古本連在論題之下故於此處釋之)龍樹菩薩造者。梵語名作那伽阿順那。那伽。此云龍。阿順那者。羅什翻為樹。慈恩三藏翻為猛。並非敵對正翻。所以知者。近問大原三藏云。西國俗盡說。前代有猛壯之人。名阿順那。翻為猛者。但指彼人。非正譯其名。又西國有一色樹。亦名阿順那。此菩薩在樹下生。因名阿順那。是故翻為樹者。亦指彼樹。非正翻名。阿順那雖俱無正翻。就義指事。樹得人失。以於樹下而生。龍宮悟道。故云龍樹。菩薩者。若具應云菩提薩埵。諸論通釋。總有三義。一菩提。此云覺。則所求也。薩埵。此云生。則所度也。此二俱是所緣境。則從境為名。如白骨觀等。二菩提同前。是所求境。薩埵。是能求行者。則能所合目。境智為名。三薩埵。此云勇猛。謂於大菩提。勇猛求故。以菩下略提。薩下略埵。故云菩薩也。造者。是製作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九釋論題目者。然此三論。得名不同。或就所顯為名。如中觀論。以中道是所顯故。或約所遣及所託為目。如此論。以十二門法為所遣託故。或約數為名。如百論。以論有百偈故。此中十二者。有人解云。此是隨語中一大數也。如一日十二時。一年十二月。又表十二。入十二緣等。此恐不然。今釋十二有三義。一約所遣。謂所執萬端。別祛難盡。故今總攝。十二統收。無別表也。二約所託。謂津悟多方。數窮八萬。要略所仗。十二為號。如下文云。當以十二門入於空義。此是入真空之勝方便也。三合此二義。謂非遣執無以入空。遣即託也。非入空無以遣執。託即遣也。門者。亦有三義。一是收攝義。謂此十二。以一一統收諸餘所遣無量諸法。故以為門。如章門等。二是開示義。謂於此十二。開示顯現真空理故。以此為門。如開方便門示真實相等。三是通入義。謂令依此游履。通入彼真空故。此中十二即門。帶數釋也。亦有本。作觀十二門。觀者鑒照義。且鑒照有二。一照俗。謂觀照此十二類法。二觀真。謂即於此十二法上。破相開示。照達真空。令心無寄。故云觀也。此中據後義說。觀則是智。十二門是境。境智合目。如此境智。是所詮義。論者。是能詮教。謂以理窮覈。使諸相永盡。故云論也。又以巧辯徵責。令執心無寄。亦云論也。觀因緣門者。當別目。謂親辨法體為因。疏而助發為緣。推求無性為觀。開悟真空曰門。十二之初。故云第一。(觀因緣門第一六字古本連在論題之下故於此處釋之)龍樹菩薩造者。梵語名作那伽阿順那。那伽。此云龍。阿順那者。羅什翻為樹。慈恩三藏翻為猛。並非敵對正翻。所以知者。近問大原三藏云。西國俗盡說。前代有猛壯之人。名阿順那。翻為猛者。但指彼人。非正譯其名。又西國有一色樹。亦名阿順那。此菩薩在樹下生。因名阿順那。是故翻為樹者。亦指彼樹。非正翻名。阿順那雖俱無正翻。就義指事。樹得人失。以於樹下而生。龍宮悟道。故云龍樹。菩薩者。若具應云菩提薩埵。諸論通釋。總有三義。一菩提。此云覺。則所求也。薩埵。此云生。則所度也。此二俱是所緣境。則從境為名。如白骨觀等。二菩提同前。是所求境。薩埵。是能求行者。則能所合目。境智為名。三薩埵。此云勇猛。謂於大菩提。勇猛求故。以菩下略提。薩下略埵。故云菩薩也。造者。是製作也。

第十隨文解釋者。諸論之首。皆有歸敬等頌。此論無者。為存略也。以此論是略論故。亦是作者隨意。有無無在。就此論中。文別有二。初標宗辨意。二從釋空者下。開宗解釋。前中三。先標宗。二問曰下。辨意。三大分下。會意歸宗。前中說曰者。問答稱論。直言曰說。又成教傳通曰論。曲授門人曰說。曰者。語辭也。略解者。略有四義。一約人。謂對佛果圓音大無礙辯。廣說般若二十萬頌。今此龍樹。位居不足。證法未圓。所說非廣。故云略也。二約教。謂龍樹所造大無畏論十萬頌。對彼說此以為略也。三約義。謂空為法本。有為末相。若演本從末。隨俗萬差。以為廣說。若攝末歸本。就理要妙。以為略說。則要略之略也。故文云但解空義。此之謂也。四約機。謂佛在世。為利根大士所說為廣。佛滅度後。菩薩為彼末世鈍根所說為略。今此文中。具斯四釋。故云略也。言解者。辨釋也。但佛經所說。義理多門。未知今者解釋何義。為揀彼小乘非此所釋。故云摩訶衍義。摩訶。此云大。衍者。此云乘。此大乘名。後論自釋。義者。是所以也。則是所詮義理。謂真空也。第二辨意中。有三番問答。以辨其意。初一明法義利。次一彰略非廣。後一顯法名義。初中先問後答。答中二。先歎本法甚深。後明作論之意。前中有二種甚深。初歎證甚深。謂諸佛所有故。二歎阿含甚深。為大功德利根者說故。又初則主勝故法深。後則機勝故法深。以若非諸佛大人無以能說。若非菩薩大士無以堪受。是故此法。玄軌妙則。無不甚深。故名為法。則法含攝蘊積。包容諸勝德故。名之為藏。大功德是福勝。利根是智深。者是人。謂具勝福深智之者。方堪為器。顯法深也。後明作論意。於中二。先答利。後光闡下。答義。何故此中先利後義者。謂表菩薩大士宜以接物為先故也。又釋。初是饒益有情。後是成就佛法。依瑜伽等論。然諸菩薩從初發心。常修如此二種正行。亦是二利行也。前中二。先明所被劣根。後明論主設教。前中末世者。時劣也。此有二義。一從佛滅後。總名末世。二謂正法五百年已後。總名末世。眾生薄福等者。人劣也。謂六大五蘊積成眾生。故云眾生。薄福。翻上大功德。鈍根顯智劣。翻上利根也。尋經不達者。謂雖尋文。而不達其義。聞說有無。皆隨言定解。故是迷謬失也。我愍此下。明論主起悲設教。論興由致。答利益也。第二答義中。謂此菩薩光揚開闡無上大法。令久住世報佛恩故。是瑜伽論菩薩造論六意之中。為令失沒種種義門重開顯故。此之謂也。第二問答顯略說中。先問後答可知。第三顯名義中。先問後答中。大有七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十隨文解釋者。諸論之首。皆有歸敬等頌。此論無者。為存略也。以此論是略論故。亦是作者隨意。有無無在。就此論中。文別有二。初標宗辨意。二從釋空者下。開宗解釋。前中三。先標宗。二問曰下。辨意。三大分下。會意歸宗。前中說曰者。問答稱論。直言曰說。又成教傳通曰論。曲授門人曰說。曰者。語辭也。略解者。略有四義。一約人。謂對佛果圓音大無礙辯。廣說般若二十萬頌。今此龍樹。位居不足。證法未圓。所說非廣。故云略也。二約教。謂龍樹所造大無畏論十萬頌。對彼說此以為略也。三約義。謂空為法本。有為末相。若演本從末。隨俗萬差。以為廣說。若攝末歸本。就理要妙。以為略說。則要略之略也。故文云但解空義。此之謂也。四約機。謂佛在世。為利根大士所說為廣。佛滅度後。菩薩為彼末世鈍根所說為略。今此文中。具斯四釋。故云略也。言解者。辨釋也。但佛經所說。義理多門。未知今者解釋何義。為揀彼小乘非此所釋。故云摩訶衍義。摩訶。此云大。衍者。此云乘。此大乘名。後論自釋。義者。是所以也。則是所詮義理。謂真空也。第二辨意中。有三番問答。以辨其意。初一明法義利。次一彰略非廣。後一顯法名義。初中先問後答。答中二。先歎本法甚深。後明作論之意。前中有二種甚深。初歎證甚深。謂諸佛所有故。二歎阿含甚深。為大功德利根者說故。又初則主勝故法深。後則機勝故法深。以若非諸佛大人無以能說。若非菩薩大士無以堪受。是故此法。玄軌妙則。無不甚深。故名為法。則法含攝蘊積。包容諸勝德故。名之為藏。大功德是福勝。利根是智深。者是人。謂具勝福深智之者。方堪為器。顯法深也。後明作論意。於中二。先答利。後光闡下。答義。何故此中先利後義者。謂表菩薩大士宜以接物為先故也。又釋。初是饒益有情。後是成就佛法。依瑜伽等論。然諸菩薩從初發心。常修如此二種正行。亦是二利行也。前中二。先明所被劣根。後明論主設教。前中末世者。時劣也。此有二義。一從佛滅後。總名末世。二謂正法五百年已後。總名末世。眾生薄福等者。人劣也。謂六大五蘊積成眾生。故云眾生。薄福。翻上大功德。鈍根顯智劣。翻上利根也。尋經不達者。謂雖尋文。而不達其義。聞說有無。皆隨言定解。故是迷謬失也。我愍此下。明論主起悲設教。論興由致。答利益也。第二答義中。謂此菩薩光揚開闡無上大法。令久住世報佛恩故。是瑜伽論菩薩造論六意之中。為令失沒種種義門重開顯故。此之謂也。第二問答顯略說中。先問後答可知。第三顯名義中。先問後答中。大有七

義。一對小超過故。二能至大處故。三大人所乘故。亦是曾運大。四利用廣大故。五多所乘故。亦是現運大。六廣大甚深故。謂廣盡其邊。則是無邊之邊。量智境也。深窮其底。則是無底之底。理智境也。七攝功德大故佛經自說。又如集論。乘有七義。起信論中三義。皆有運轉義。是乘以無分別智為性等。廣如別說。第三會意歸宗中亦三。先標舉法體。大分者。是大都之言耳。謂諸法萬差。大都總相。無非是空故。不礙諸法。未甞不空。故說真空。名為深義。二明其勝用者。若通達如此真空。則萬行皆悉圓備。略舉六度以為行本。無障礙者。此有三義。一約境。謂真空不礙萬行。萬行不礙真空。故云無礙。亦乃即真空為萬行。萬行未曾不空。即萬行為真空。真空未甞不行。故云無礙也。二約智。謂照空之智。則具萬行。萬行即智。無有障礙。故云若通達。通達則是智也。三約俱融。謂智有二義。一從緣虛故。虛無不盡。智同境也。二虛盡唯空。未甞失照。境即智也。以即空之妙智。還照即智之真空。是故終日照而無照。終日境而無境。無境無智。而境智宛然。故名通達。亦云無障礙也。是故下。第三結意歸宗可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義。一對小超過故。二能至大處故。三大人所乘故。亦是曾運大。四利用廣大故。五多所乘故。亦是現運大。六廣大甚深故。謂廣盡其邊。則是無邊之邊。量智境也。深窮其底。則是無底之底。理智境也。七攝功德大故佛經自說。又如集論。乘有七義。起信論中三義。皆有運轉義。是乘以無分別智為性等。廣如別說。第三會意歸宗中亦三。先標舉法體。大分者。是大都之言耳。謂諸法萬差。大都總相。無非是空故。不礙諸法。未甞不空。故說真空。名為深義。二明其勝用者。若通達如此真空。則萬行皆悉圓備。略舉六度以為行本。無障礙者。此有三義。一約境。謂真空不礙萬行。萬行不礙真空。故云無礙。亦乃即真空為萬行。萬行未曾不空。即萬行為真空。真空未甞不行。故云無礙也。二約智。謂照空之智。則具萬行。萬行即智。無有障礙。故云若通達。通達則是智也。三約俱融。謂智有二義。一從緣虛故。虛無不盡。智同境也。二虛盡唯空。未甞失照。境即智也。以即空之妙智。還照即智之真空。是故終日照而無照。終日境而無境。無境無智。而境智宛然。故名通達。亦云無障礙也。是故下。第三結意歸宗可知。

第二大段開宗解釋。於中二。先標數開門。後初是下。隨門別釋中。十二門則為十二段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段開宗解釋。於中二。先標數開門。後初是下。隨門別釋中。十二門則為十二段。

觀因緣門第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀因緣門第一

初門中三。初標起章門。二立頌略示。後釋頌廣顯。頌中上半舉法。下半徵情。又上半明緣生故無性。下半顯無性故即空。若具言此中有兩重比量。以初成後。何者。上半明一切有為法皆無自性。宗。以從緣生故。因。喻可知。下半明有為法定空。宗。以無自性故。因。喻亦可知。三釋頌廣顯中二。初明有為空。後類顯我及無為一切皆空。前中三。一牒舉果。二如是下。破顯無性。三是故下。結有為空。初中三。先開果有內外。二開緣亦內外。三釋顯內外緣果此中先辨外事。有五事。各有因緣及所生法。並可知。後顯內報。謂十二因緣。依小乘宗。皆前支為因生後支故。具有因緣及所生法。亦可知。亦是釋頌中初句竟。二破顯無性中二。先總顯。謂內外法既各如是攬緣而成。豈非即是無自性耶。若有自體。豈更緣故。涅槃經云。譬如青黃合成綠色。當知是二。本無綠性。若本有者。何須合成。二若法自性無下。別顯無性。於中先外後內。外中二。先正破。後類結。前中初標。列自他共。三章俱無。二何以故下。徵釋。於中先徵後釋。釋中先釋自性無。後釋他性無。不釋第三共生。以自他若破。無別共故。就釋初中。謂自性若有。則不因他。以因他故。自性無也。二若謂下。釋他性無中有三。初他成別體故非因。二若謂下。因同果體故非他。三又蒲下。因復無性失自他。又釋此三。初約疏。二約親。三俱非。初中二。先約情縱破。謂若他生者。牛應生馬。種梨生柰等也。後而實不然者。就理奪破也。二若謂下。就親破。亦是明因同果體故非他。於中三。初牒救總非。謂外計云。他有二種。一非因之他。如牛於馬可不相生。二是因之他。如蒲於席何得不生。前文但云他不言因。此中說因而不言他故也。此救非理。故云不然。二徵不然所以。三正釋破。於中初存因失他。故非因是奪破也。若謂是因而非他者。因既於果而非他。則蒲席一體體既是一。則失於因。因既失矣。他生之義安在。二存他失因。是緣破也。謂若是他。因非因故。前則以因為他不成。後則以他為因。又前由一故不成生。後由異故亦不生。是故他不生也。亦可前中量云。因定不生果。以與果法不別故。猶如果法。後義量云。因定不生果。以與果異故。猶如非因法。三推因無性失他。於中遮外救云。上來或異同非因。或一同果法。俱不得生。而實生理非一非異。故得相生。今破意云。若有此因。可與果非一異。而能生於果。今推求此因亦無自性。以從眾緣成故。猶如果法。是故無體可能生也。文中有四。初標。二徵。三釋。四結。釋中先釋蒲無自體。後辨無力成席。謂自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初門中三。初標起章門。二立頌略示。後釋頌廣顯。頌中上半舉法。下半徵情。又上半明緣生故無性。下半顯無性故即空。若具言此中有兩重比量。以初成後。何者。上半明一切有為法皆無自性。宗。以從緣生故。因。喻可知。下半明有為法定空。宗。以無自性故。因。喻亦可知。三釋頌廣顯中二。初明有為空。後類顯我及無為一切皆空。前中三。一牒舉果。二如是下。破顯無性。三是故下。結有為空。初中三。先開果有內外。二開緣亦內外。三釋顯內外緣果此中先辨外事。有五事。各有因緣及所生法。並可知。後顯內報。謂十二因緣。依小乘宗。皆前支為因生後支故。具有因緣及所生法。亦可知。亦是釋頌中初句竟。二破顯無性中二。先總顯。謂內外法既各如是攬緣而成。豈非即是無自性耶。若有自體。豈更緣故。涅槃經云。譬如青黃合成綠色。當知是二。本無綠性。若本有者。何須合成。二若法自性無下。別顯無性。於中先外後內。外中二。先正破。後類結。前中初標。列自他共。三章俱無。二何以故下。徵釋。於中先徵後釋。釋中先釋自性無。後釋他性無。不釋第三共生。以自他若破。無別共故。就釋初中。謂自性若有。則不因他。以因他故。自性無也。二若謂下。釋他性無中有三。初他成別體故非因。二若謂下。因同果體故非他。三又蒲下。因復無性失自他。又釋此三。初約疏。二約親。三俱非。初中二。先約情縱破。謂若他生者。牛應生馬。種梨生柰等也。後而實不然者。就理奪破也。二若謂下。就親破。亦是明因同果體故非他。於中三。初牒救總非。謂外計云。他有二種。一非因之他。如牛於馬可不相生。二是因之他。如蒲於席何得不生。前文但云他不言因。此中說因而不言他故也。此救非理。故云不然。二徵不然所以。三正釋破。於中初存因失他。故非因是奪破也。若謂是因而非他者。因既於果而非他。則蒲席一體體既是一。則失於因。因既失矣。他生之義安在。二存他失因。是緣破也。謂若是他。因非因故。前則以因為他不成。後則以他為因。又前由一故不成生。後由異故亦不生。是故他不生也。亦可前中量云。因定不生果。以與果法不別故。猶如果法。後義量云。因定不生果。以與果異故。猶如非因法。三推因無性失他。於中遮外救云。上來或異同非因。或一同果法。俱不得生。而實生理非一非異。故得相生。今破意云。若有此因。可與果非一異。而能生於果。今推求此因亦無自性。以從眾緣成故。猶如果法。是故無體可能生也。文中有四。初標。二徵。三釋。四結。釋中先釋蒲無自體。後辨無力成席。謂自

體尚無。何有力用。是故下結可知。二餘缾下。類餘一切外因緣法皆不可得。第二釋破內法緣果之中有二。初略指同前破。亦是懸標後文破。二引頌廣顯破。此中二。初引頌。相傳此七十論。亦是龍樹所造。有七十頌。故名也。頌中初句顯正理。次句牒執。下二句徵破。又可初句奪破。後三句縱破。又可初句標無生。後三句釋無生。二釋頌中。先釋文顯宗。後結因果俱空。釋中先立正義。亦是釋頌初句。就理奪破。二若謂下。破外情計。亦釋下三句縱破。此中三。先開兩關定。二次第別破。三雙結俱非。第二別破中二。先約一心破俱。縱其所立。謂正無明上心時。行等亦應同時。又因果下。奪其因果。文中。先標舉。後釋成。二約多心破有三。初因果別異破。以不相搆及。故非緣生法也。二後果無因破。謂先分無明。與前心俱謝。後分行等。誰為其因。三遮救重破。謂外救云。我前念無明雖滅。能引後行支故為因。如等無間緣。本識中種子。前滅後生等。今破云。汝前心。為已滅。為未滅。若已滅。滅是無物。以何為因。若未滅。則果不得生。以前心破故。三十二因緣下。雙結可知。第三是故下。結緣果皆空可知。二類破中四。初結有為法空可知。二有為尚空下。以法空故。顯我無依。故亦空也。論說法執為因。人執為果。本因既亡。末果隨喪也。以此論明人法二空故。先辨法空者。以正破二乘。兼破外道故。此中三。一標況破。二釋法破。三引證破。釋中二。先順釋。謂因三科有為法積聚故。假說為我。有為既空。假我安在。可然是薪。然是火。反釋可知。引證中。如經說。因我故有我所。如因法有我相似。又釋前法空故我空。此明我空故所空。以所是我之用故。此乃從本向末以說空也。三類顯無為空中。先標類。謂涅槃名寂滅也。二何以故下。釋成。釋成中三。初無法可滅故無滅。二無能得滅故無滅。三復次下。明闕生待對故無滅。四是故下。結三空可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體尚無。何有力用。是故下結可知。二餘缾下。類餘一切外因緣法皆不可得。第二釋破內法緣果之中有二。初略指同前破。亦是懸標後文破。二引頌廣顯破。此中二。初引頌。相傳此七十論。亦是龍樹所造。有七十頌。故名也。頌中初句顯正理。次句牒執。下二句徵破。又可初句奪破。後三句縱破。又可初句標無生。後三句釋無生。二釋頌中。先釋文顯宗。後結因果俱空。釋中先立正義。亦是釋頌初句。就理奪破。二若謂下。破外情計。亦釋下三句縱破。此中三。先開兩關定。二次第別破。三雙結俱非。第二別破中二。先約一心破俱。縱其所立。謂正無明上心時。行等亦應同時。又因果下。奪其因果。文中。先標舉。後釋成。二約多心破有三。初因果別異破。以不相搆及。故非緣生法也。二後果無因破。謂先分無明。與前心俱謝。後分行等。誰為其因。三遮救重破。謂外救云。我前念無明雖滅。能引後行支故為因。如等無間緣。本識中種子。前滅後生等。今破云。汝前心。為已滅。為未滅。若已滅。滅是無物。以何為因。若未滅。則果不得生。以前心破故。三十二因緣下。雙結可知。第三是故下。結緣果皆空可知。二類破中四。初結有為法空可知。二有為尚空下。以法空故。顯我無依。故亦空也。論說法執為因。人執為果。本因既亡。末果隨喪也。以此論明人法二空故。先辨法空者。以正破二乘。兼破外道故。此中三。一標況破。二釋法破。三引證破。釋中二。先順釋。謂因三科有為法積聚故。假說為我。有為既空。假我安在。可然是薪。然是火。反釋可知。引證中。如經說。因我故有我所。如因法有我相似。又釋前法空故我空。此明我空故所空。以所是我之用故。此乃從本向末以說空也。三類顯無為空中。先標類。謂涅槃名寂滅也。二何以故下。釋成。釋成中三。初無法可滅故無滅。二無能得滅故無滅。三復次下。明闕生待對故無滅。四是故下。結三空可知。