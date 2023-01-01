無量壽經優婆提舍願生偈註

無量壽經優婆提舍願生偈婆藪槃頭菩薩造(并)註卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經優婆提舍願生偈婆藪槃頭菩薩造(并)註卷上

沙門曇鸞註解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門曇鸞註解

謹案：龍樹菩薩《十住毘婆沙》云「菩薩求阿毘跋致有二種道：一者難行道、二者易行道。」難行道者，謂於五濁之世、於無佛時，求阿毘跋致為難。此難乃有多途，粗言五三以示義意。一者外道相(修漿反)，善亂菩薩法。二者聲聞自利，障大慈悲。三者無顧惡人，破他勝德。四者顛倒善果，能壞梵行。五者唯是自力，無他力持。如斯等事觸目皆是，譬如陸路步行則苦。易行道者，謂但以信佛因緣願生淨土，乘佛願力便得往生彼清淨土。佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毘跋致，譬如水路乘船則樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹案：龍樹菩薩《十住毘婆沙》云「菩薩求阿毘跋致有二種道：一者難行道、二者易行道。」難行道者，謂於五濁之世、於無佛時，求阿毘跋致為難。此難乃有多途，粗言五三以示義意。一者外道相(修漿反)，善亂菩薩法。二者聲聞自利，障大慈悲。三者無顧惡人，破他勝德。四者顛倒善果，能壞梵行。五者唯是自力，無他力持。如斯等事觸目皆是，譬如陸路步行則苦。易行道者，謂但以信佛因緣願生淨土，乘佛願力便得往生彼清淨土。佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毘跋致，譬如水路乘船則樂。

此《無量壽經優婆提舍》，蓋上衍之極致、不退之風航者也。無量壽是安樂淨土如來別號。釋迦牟尼佛在王舍城及舍衛國，於大眾之中說無量壽佛莊嚴功德，即以佛名號為經體。後聖者婆藪槃頭菩薩服膺(一升反)如來大悲之教，傍經作願生偈，復造長行重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此《無量壽經優婆提舍》，蓋上衍之極致、不退之風航者也。無量壽是安樂淨土如來別號。釋迦牟尼佛在王舍城及舍衛國，於大眾之中說無量壽佛莊嚴功德，即以佛名號為經體。後聖者婆藪槃頭菩薩服膺(一升反)如來大悲之教，傍經作願生偈，復造長行重釋。

梵言優婆提舍，此間無正名相譯。若舉一隅，可名為論。所以無正名譯者，以此間本無佛故。如此間書就孔子而稱經，餘人製作皆名為子，國史國紀之徒各別體例。然佛所說十二部經中有論議經名優婆提舍，若復佛諸弟子解佛經教與佛義相應者，佛亦許名優婆提舍，以入佛法相故。此間云論，直是論議而已，豈得正譯彼名耶？又如女人，於子稱母、於兄云妹，如是等事皆隨義各別。若但以女名汎談母妹，乃不失女之大體，豈含尊卑之義乎？此所云論亦復如是，是以仍(因而音)存梵音曰優婆提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵言優婆提舍，此間無正名相譯。若舉一隅，可名為論。所以無正名譯者，以此間本無佛故。如此間書就孔子而稱經，餘人製作皆名為子，國史國紀之徒各別體例。然佛所說十二部經中有論議經名優婆提舍，若復佛諸弟子解佛經教與佛義相應者，佛亦許名優婆提舍，以入佛法相故。此間云論，直是論議而已，豈得正譯彼名耶？又如女人，於子稱母、於兄云妹，如是等事皆隨義各別。若但以女名汎談母妹，乃不失女之大體，豈含尊卑之義乎？此所云論亦復如是，是以仍(因而音)存梵音曰優婆提舍。

此論始終凡有二重：一是總說分、二是解義分。總說分者，前五言偈盡是。解義分者，「論曰」已下長行盡是。所以為二重者，有二義：偈以誦經，為總攝故；論以釋偈，為解義故。無量壽者，言無量壽如來壽命長遠不可思量也。經者，常也，言安樂國土佛及菩薩清淨莊嚴功德。國土清淨莊嚴功德，能與眾生作大饒益，可常行于世，故名曰經。優婆提舍是佛論議經名。願是欲樂義。生者，天親菩薩願生彼安樂淨土。如來淨華中生，故曰願生。偈是句數義，以五言句略誦佛經，故名為偈。譯婆藪云天，譯槃頭言親。此人字天親，事在《付法藏經》。菩薩者，若具存梵音，應言菩提薩埵。菩提者，是佛道名。薩埵，或云眾生或云勇健。求佛道眾生有勇猛健志，故名菩提薩埵。今但言菩薩，譯者略耳。造，亦作也。庶因人重法，故云某造。是故言無量壽經優婆提舍願生偈，婆藪槃頭菩薩造。解論名目竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論始終凡有二重：一是總說分、二是解義分。總說分者，前五言偈盡是。解義分者，「論曰」已下長行盡是。所以為二重者，有二義：偈以誦經，為總攝故；論以釋偈，為解義故。無量壽者，言無量壽如來壽命長遠不可思量也。經者，常也，言安樂國土佛及菩薩清淨莊嚴功德。國土清淨莊嚴功德，能與眾生作大饒益，可常行于世，故名曰經。優婆提舍是佛論議經名。願是欲樂義。生者，天親菩薩願生彼安樂淨土。如來淨華中生，故曰願生。偈是句數義，以五言句略誦佛經，故名為偈。譯婆藪云天，譯槃頭言親。此人字天親，事在《付法藏經》。菩薩者，若具存梵音，應言菩提薩埵。菩提者，是佛道名。薩埵，或云眾生或云勇健。求佛道眾生有勇猛健志，故名菩提薩埵。今但言菩薩，譯者略耳。造，亦作也。庶因人重法，故云某造。是故言無量壽經優婆提舍願生偈，婆藪槃頭菩薩造。解論名目竟。

偈中分為五念門，如下長行所釋。第一行四句相含有三念門：上三句是禮拜讚歎門、下一句是作願門。第二行論主自述我依佛經造論，與佛教相應，所服有宗。何故云此？為成優婆提舍名故。亦是成上三門起下二門，所以次之說。從第三行盡二十四行是觀察門。末後一行是迴向門。分偈章門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中分為五念門，如下長行所釋。第一行四句相含有三念門：上三句是禮拜讚歎門、下一句是作願門。第二行論主自述我依佛經造論，與佛教相應，所服有宗。何故云此？為成優婆提舍名故。亦是成上三門起下二門，所以次之說。從第三行盡二十四行是觀察門。末後一行是迴向門。分偈章門竟。

世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。

世尊者，諸佛通號，論智則義無不達、語斷則習氣無餘，智斷具足能利世間，為世尊重，故曰世尊。此言意歸釋迦如來。何以得知？下句言「我依脩多羅」。天親菩薩在釋迦如來像法之中，順釋迦如來經教，所以願生。願生有宗，故知此言歸于釋迦。若謂此意遍告諸佛，亦復無嫌。夫菩薩歸佛，如孝子之歸父母、忠臣之歸君后，動靜非己、出沒必由，知恩報德理宜先啟。又所願不輕，若如來不加威神，將何以達？乞加神力，所以仰告。我一心者，天親菩薩自督之詞，言念無礙光如來願生安樂，心心相續無他想間雜。問曰：佛法中無我，此中何以稱我？答曰：言我有三根本，一是邪見語、二是自大語、三是流布語。今言我者，天親菩薩自指之言，用流布語，非邪見、自大也。歸命盡十方無礙光如來者，歸命即是禮拜門。盡十方無礙光如來即是讚歎門。何以知歸命是禮拜？龍樹菩薩造《阿彌陀如來讚》中，或言稽首禮、或言我歸命、或言歸命禮。此論長行中亦言修五念門，五念門中禮拜是一。天親菩薩既願往生，豈容不禮？故知歸命即是禮拜。然禮拜但是恭敬，不必歸命；歸命必是禮拜。若以此推，歸命為重。偈申己心，宜言歸命；論解偈義，汎談禮拜。彼此相成，於義彌顯。何以知盡十方無礙光如來是讚歎門？下長行中言「云何讚歎門？謂稱彼如來名，如彼如來光明智相、如彼名義，欲如實修行相應故。」依舍衛國所說《無量壽經》，佛解阿彌陀如來名號「何故號阿彌陀？彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號阿彌陀。又彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」問曰：若言無礙光如來光明無量照十方國土無所障礙者，此間眾生何以不蒙光照？光有所不照，豈非有礙耶？答曰：礙屬眾生，非光礙也。譬如日光周四天下，而盲者不見，非日光不周也。亦如密雲洪霔(灌之句反)而頑石不潤，非雨不洽(霑下恰反)也。若言一佛主領三千大千世界，是聲聞論中說；若言諸佛遍領十方無量無邊世界，是大乘論中說。天親菩薩今言盡十方無礙光如來，即是依彼如來名，如彼如來光明智相讚歎，故知此句是讚歎門。願生安樂國者，此一句是作願門，天親菩薩歸命之意也。其安樂義具在下觀察門中。問曰：大乘經論中處處說眾生畢竟無生如虛空，云何天親菩薩言願生耶？答曰：說眾生無生如虛空，有二種：一者如凡夫所謂實眾生、如凡夫所見實生死，此所見事畢竟無所有，如龜毛、如虛空。二者謂諸法因緣生故即是不生，無所有如虛空。天親菩薩所願生者是因緣義，因緣義故假名生，非如凡夫謂有實眾生、實生死也。問曰：依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊者，諸佛通號，論智則義無不達、語斷則習氣無餘，智斷具足能利世間，為世尊重，故曰世尊。此言意歸釋迦如來。何以得知？下句言「我依脩多羅」。天親菩薩在釋迦如來像法之中，順釋迦如來經教，所以願生。願生有宗，故知此言歸于釋迦。若謂此意遍告諸佛，亦復無嫌。夫菩薩歸佛，如孝子之歸父母、忠臣之歸君后，動靜非己、出沒必由，知恩報德理宜先啟。又所願不輕，若如來不加威神，將何以達？乞加神力，所以仰告。我一心者，天親菩薩自督之詞，言念無礙光如來願生安樂，心心相續無他想間雜。問曰：佛法中無我，此中何以稱我？答曰：言我有三根本，一是邪見語、二是自大語、三是流布語。今言我者，天親菩薩自指之言，用流布語，非邪見、自大也。歸命盡十方無礙光如來者，歸命即是禮拜門。盡十方無礙光如來即是讚歎門。何以知歸命是禮拜？龍樹菩薩造《阿彌陀如來讚》中，或言稽首禮、或言我歸命、或言歸命禮。此論長行中亦言修五念門，五念門中禮拜是一。天親菩薩既願往生，豈容不禮？故知歸命即是禮拜。然禮拜但是恭敬，不必歸命；歸命必是禮拜。若以此推，歸命為重。偈申己心，宜言歸命；論解偈義，汎談禮拜。彼此相成，於義彌顯。何以知盡十方無礙光如來是讚歎門？下長行中言「云何讚歎門？謂稱彼如來名，如彼如來光明智相、如彼名義，欲如實修行相應故。」依舍衛國所說《無量壽經》，佛解阿彌陀如來名號「何故號阿彌陀？彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號阿彌陀。又彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」問曰：若言無礙光如來光明無量照十方國土無所障礙者，此間眾生何以不蒙光照？光有所不照，豈非有礙耶？答曰：礙屬眾生，非光礙也。譬如日光周四天下，而盲者不見，非日光不周也。亦如密雲洪霔(灌之句反)而頑石不潤，非雨不洽(霑下恰反)也。若言一佛主領三千大千世界，是聲聞論中說；若言諸佛遍領十方無量無邊世界，是大乘論中說。天親菩薩今言盡十方無礙光如來，即是依彼如來名，如彼如來光明智相讚歎，故知此句是讚歎門。願生安樂國者，此一句是作願門，天親菩薩歸命之意也。其安樂義具在下觀察門中。問曰：大乘經論中處處說眾生畢竟無生如虛空，云何天親菩薩言願生耶？答曰：說眾生無生如虛空，有二種：一者如凡夫所謂實眾生、如凡夫所見實生死，此所見事畢竟無所有，如龜毛、如虛空。二者謂諸法因緣生故即是不生，無所有如虛空。天親菩薩所願生者是因緣義，因緣義故假名生，非如凡夫謂有實眾生、實生死也。問曰：依

何義說往生？答曰：於此間假名人中修五念門，前念與後念作因。穢土假名人、淨土假名人，不得決定一、不得決定異，前心後心亦復如是。何以故？若一則無因果，若異則非相續。是義觀一異門，論中委曲。釋第一行三念門竟。次成優婆提舍名，又成上起下偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義說往生？答曰：於此間假名人中修五念門，前念與後念作因。穢土假名人、淨土假名人，不得決定一、不得決定異，前心後心亦復如是。何以故？若一則無因果，若異則非相續。是義觀一異門，論中委曲。釋第一行三念門竟。次成優婆提舍名，又成上起下偈。

我依修多羅，真實功德相，說願偈總持，與佛教相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依修多羅，真實功德相，說願偈總持，與佛教相應。

此一行云何成優婆提舍名？云何成上三門起下二門？偈言「我依修多羅，與佛教相應。」修多羅是佛經名，我論佛經義與經相應，以入佛法相故，得名優婆提舍。名成竟。成上三門起下二門，何所依？何故依？云何依？何所依者，依修多羅。何故依者，以如來即真實功德相故。云何依者，修五念門相應故。成上起下竟。修多羅者，十二部經中直說者名修多羅，謂四阿含、三藏等，三藏外大乘諸經亦名修多羅。此中言依修多羅者，是三藏外大乘修多羅，非《阿含》等經也。真實功德相者，有二種功德：一者從有漏心生，不順法性，所謂凡夫人天諸善。人天果報，若因若果，皆是顛倒、皆是虛偽，是故名不實功德。二者從菩薩智慧清淨業起莊嚴佛事，依法性入清淨相，是法不顛倒、不虛偽，名為真實功德。云何不顛倒？依法性順二諦故。云何不虛偽？攝眾生入畢竟淨故。說願偈總持與佛教相應者，持名不散不失，總名以少攝多。偈言五言句數，願名欲樂往生，說謂說諸偈論，總而言之說所願生偈，總持佛經與佛教相應。相應者，譬如函蓋相稱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一行云何成優婆提舍名？云何成上三門起下二門？偈言「我依修多羅，與佛教相應。」修多羅是佛經名，我論佛經義與經相應，以入佛法相故，得名優婆提舍。名成竟。成上三門起下二門，何所依？何故依？云何依？何所依者，依修多羅。何故依者，以如來即真實功德相故。云何依者，修五念門相應故。成上起下竟。修多羅者，十二部經中直說者名修多羅，謂四阿含、三藏等，三藏外大乘諸經亦名修多羅。此中言依修多羅者，是三藏外大乘修多羅，非《阿含》等經也。真實功德相者，有二種功德：一者從有漏心生，不順法性，所謂凡夫人天諸善。人天果報，若因若果，皆是顛倒、皆是虛偽，是故名不實功德。二者從菩薩智慧清淨業起莊嚴佛事，依法性入清淨相，是法不顛倒、不虛偽，名為真實功德。云何不顛倒？依法性順二諦故。云何不虛偽？攝眾生入畢竟淨故。說願偈總持與佛教相應者，持名不散不失，總名以少攝多。偈言五言句數，願名欲樂往生，說謂說諸偈論，總而言之說所願生偈，總持佛經與佛教相應。相應者，譬如函蓋相稱也。

觀彼世界相，勝過三界道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼世界相，勝過三界道。

此已下是第四觀察門。此門中分為二別：一者觀察器世間莊嚴成就、二者觀察眾生世間莊嚴成就。此句已下至「願生彼阿彌陀佛國」，是觀器世間莊嚴嚴成就。觀器世間中復分為十七別，至文當目。此二句即是第一事，名為觀察莊嚴清淨功德成就。此清淨是總相。佛本所以起此莊嚴清淨功德者，見三界是虛偽相、是輪轉相、是無窮相。如蚇(尺音)蠖(屈伸蟲，一郭反)循環，如蠶(才含反)繭(蠶衣，公殄反)自縛。哀哉眾生締(結不解，帝音)此三界顛倒不淨，欲置眾生於不虛偽處、於不輪轉處、於不無窮處、得畢竟安樂大清淨處，是故起此清淨莊嚴功德也。成就者，言此清淨不可破壞、不可污染，非如三界是污染相、是破壞相也。觀者，觀察也。彼者，彼安樂國也。世界相者，彼安樂世界清淨相也。其相別在下。「勝過三界道」，道者通也。以如此因得如此果、以如此果酬如此因，通因至果、通果酬因，故名為道。三界者，一是欲界，所謂六欲天、四天下人、畜生、餓鬼、地獄等是也。二是色界，所謂初禪、二禪、三禪、四禪天等是也。三是無色界，所謂空處、識處、無所有處、非想非非想處天等是也。此三界蓋是生死凡夫流轉之闇宅，雖復苦樂小殊、脩短暫異，統而觀之莫非有漏，倚伏相乘、循環無際，雜生觸受四倒長拘，且因且果虛偽相襲。安樂是菩薩慈悲正觀之由生、如來神力本願之所建，胎卵濕生緣茲高揖，業繫長維從此永斷，續括之權不待勸而彎弓、勞謙善讓齊普賢而同德，勝過三界抑是近言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此已下是第四觀察門。此門中分為二別：一者觀察器世間莊嚴成就、二者觀察眾生世間莊嚴成就。此句已下至「願生彼阿彌陀佛國」，是觀器世間莊嚴嚴成就。觀器世間中復分為十七別，至文當目。此二句即是第一事，名為觀察莊嚴清淨功德成就。此清淨是總相。佛本所以起此莊嚴清淨功德者，見三界是虛偽相、是輪轉相、是無窮相。如蚇(尺音)蠖(屈伸蟲，一郭反)循環，如蠶(才含反)繭(蠶衣，公殄反)自縛。哀哉眾生締(結不解，帝音)此三界顛倒不淨，欲置眾生於不虛偽處、於不輪轉處、於不無窮處、得畢竟安樂大清淨處，是故起此清淨莊嚴功德也。成就者，言此清淨不可破壞、不可污染，非如三界是污染相、是破壞相也。觀者，觀察也。彼者，彼安樂國也。世界相者，彼安樂世界清淨相也。其相別在下。「勝過三界道」，道者通也。以如此因得如此果、以如此果酬如此因，通因至果、通果酬因，故名為道。三界者，一是欲界，所謂六欲天、四天下人、畜生、餓鬼、地獄等是也。二是色界，所謂初禪、二禪、三禪、四禪天等是也。三是無色界，所謂空處、識處、無所有處、非想非非想處天等是也。此三界蓋是生死凡夫流轉之闇宅，雖復苦樂小殊、脩短暫異，統而觀之莫非有漏，倚伏相乘、循環無際，雜生觸受四倒長拘，且因且果虛偽相襲。安樂是菩薩慈悲正觀之由生、如來神力本願之所建，胎卵濕生緣茲高揖，業繫長維從此永斷，續括之權不待勸而彎弓、勞謙善讓齊普賢而同德，勝過三界抑是近言。

究竟如虛空，廣大無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟如虛空，廣大無邊際。

此二句名莊嚴量功德成就。佛本所以起此莊嚴量功德者，見三界陜(戶甲反)小、墮(敗城阜，或垂反)陘(山絕坎，形音)陪(重土，一曰備，父才反)陼(如渚者陼丘，之與反)，或宮觀迫(伯音)迮(子格反)、或土田逼隘(陋，已賣反)、或志求路促、或山河隔(塞，公厄反)障、或國界分部，有如此等種種舉急事。是故菩薩興此莊嚴量功德願，願我國土如虛空廣大無際。如虛空者，言來生者雖眾，猶若無也。廣大無際者，成上如虛空義。何故如虛空？以廣大無際故。成就者，言十方眾生往生者，若已生、若今生、若當生，雖無量無邊，畢竟常如虛空，廣大無際終無滿時。是故言究竟如虛空，廣大無邊際。問曰：如維摩方丈苞容有餘，何必國界無貲(子支反)乃稱廣大？答曰：所言廣大，非必以畦(五十畝，下圭反)畹(三十畝一遠，一萬反)為喻。但言如空，亦何累方丈。又方丈之所苞容，在狹而廣。覈(實，下革反)論果報，豈若在廣而廣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴量功德成就。佛本所以起此莊嚴量功德者，見三界陜(戶甲反)小、墮(敗城阜，或垂反)陘(山絕坎，形音)陪(重土，一曰備，父才反)陼(如渚者陼丘，之與反)，或宮觀迫(伯音)迮(子格反)、或土田逼隘(陋，已賣反)、或志求路促、或山河隔(塞，公厄反)障、或國界分部，有如此等種種舉急事。是故菩薩興此莊嚴量功德願，願我國土如虛空廣大無際。如虛空者，言來生者雖眾，猶若無也。廣大無際者，成上如虛空義。何故如虛空？以廣大無際故。成就者，言十方眾生往生者，若已生、若今生、若當生，雖無量無邊，畢竟常如虛空，廣大無際終無滿時。是故言究竟如虛空，廣大無邊際。問曰：如維摩方丈苞容有餘，何必國界無貲(子支反)乃稱廣大？答曰：所言廣大，非必以畦(五十畝，下圭反)畹(三十畝一遠，一萬反)為喻。但言如空，亦何累方丈。又方丈之所苞容，在狹而廣。覈(實，下革反)論果報，豈若在廣而廣耶？

正道大慈悲，出世善根生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正道大慈悲，出世善根生。

此二句名莊嚴性功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土以愛欲故則有欲界，以攀厭禪定故則有色無色界，此三界皆是有漏邪道所生，長寢大夢莫知悕出。是故興大悲心，願我成佛，以無上正見道起清淨土出于三界。性是本義，言此淨土隨順法性不乖法本。事同《華嚴經》寶王如來性起義。又言積習成性，指法藏菩薩集諸波羅蜜積習所成。亦言性者是聖種性，序法藏菩薩於世自在王佛所悟無生法忍，爾時位名聖種性。於是性中發四十八大願修起此土，即曰安樂淨土。是彼因所得，果中說因故名為性。又言性是必然義、不改義。如海性一味，眾流入者必為一味，海味不隨彼改也。又如人身性不淨故，種種妙好色香美味入身皆為不淨。安樂淨土諸往生者，無不淨色、無不淨心，畢竟皆得清淨平等無為法身，以安樂國土清淨性成就故。正道大慈悲出世善根生者，平等大道也。平等道所以名為正道者，平等是諸法體相。以諸法平等故發心等，發心等故道等，道等故大慈悲等。大慈悲是佛道正因，故言正道大慈悲。慈悲有三緣：一者眾生緣，是小悲；二者法緣，是中悲；三者無緣，是大悲。大悲即出世善也。安樂淨土從此大悲生故，故謂此大悲為淨土之根，故曰出世善根生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴性功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土以愛欲故則有欲界，以攀厭禪定故則有色無色界，此三界皆是有漏邪道所生，長寢大夢莫知悕出。是故興大悲心，願我成佛，以無上正見道起清淨土出于三界。性是本義，言此淨土隨順法性不乖法本。事同《華嚴經》寶王如來性起義。又言積習成性，指法藏菩薩集諸波羅蜜積習所成。亦言性者是聖種性，序法藏菩薩於世自在王佛所悟無生法忍，爾時位名聖種性。於是性中發四十八大願修起此土，即曰安樂淨土。是彼因所得，果中說因故名為性。又言性是必然義、不改義。如海性一味，眾流入者必為一味，海味不隨彼改也。又如人身性不淨故，種種妙好色香美味入身皆為不淨。安樂淨土諸往生者，無不淨色、無不淨心，畢竟皆得清淨平等無為法身，以安樂國土清淨性成就故。正道大慈悲出世善根生者，平等大道也。平等道所以名為正道者，平等是諸法體相。以諸法平等故發心等，發心等故道等，道等故大慈悲等。大慈悲是佛道正因，故言正道大慈悲。慈悲有三緣：一者眾生緣，是小悲；二者法緣，是中悲；三者無緣，是大悲。大悲即出世善也。安樂淨土從此大悲生故，故謂此大悲為淨土之根，故曰出世善根生。

淨光明滿足，如鏡日月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光明滿足，如鏡日月輪。

此二句名莊嚴形相功德成就。佛本所以起此莊嚴功德者，見日行四域，光不周三方；庭燎(力少反)在宅，明不滿十仞。以是故起滿淨光明願，如日月光輪滿足自體。彼安樂淨土雖復廣大無邊，清淨光明無不充塞，故曰淨光明滿足如鏡日月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴形相功德成就。佛本所以起此莊嚴功德者，見日行四域，光不周三方；庭燎(力少反)在宅，明不滿十仞。以是故起滿淨光明願，如日月光輪滿足自體。彼安樂淨土雖復廣大無邊，清淨光明無不充塞，故曰淨光明滿足如鏡日月輪。

備諸珍寶性，具足妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備諸珍寶性，具足妙莊嚴。

此二句名莊嚴種種事功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，以泥土為宮飾、以木石為華觀，或彫金鏤玉意願不充，或營備百千具受辛苦，以此故興大悲心，願我成佛必使珍寶具足、嚴麗自然，相忘於有餘、自得於佛道。此莊嚴事，縱使毘首羯磨工稱妙絕，積思竭想豈能取圖？性者本義也。能生既淨，所生焉得不淨？故經言「隨其心淨則佛土淨」。是故言備諸珍寶性，具足妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴種種事功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，以泥土為宮飾、以木石為華觀，或彫金鏤玉意願不充，或營備百千具受辛苦，以此故興大悲心，願我成佛必使珍寶具足、嚴麗自然，相忘於有餘、自得於佛道。此莊嚴事，縱使毘首羯磨工稱妙絕，積思竭想豈能取圖？性者本義也。能生既淨，所生焉得不淨？故經言「隨其心淨則佛土淨」。是故言備諸珍寶性，具足妙莊嚴。

無垢光炎熾，明淨曜世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光炎熾，明淨曜世間。

此二句名莊嚴妙色功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土優劣不同，以不同故高下以形，高下既形是非以起，是非既起長淪(沒，倫音)三有。是故興大悲心起平等願，願我國土光炎熾盛第一無比，不如人天金色能有奪者。若為相奪，如明鏡在金邊則不現。今日時中金比佛在時金則不現，佛在時金比閻浮那金則不現，閻浮那金比大海中轉輪王道中金沙則不現，轉輪王道中金沙比金山則不現，金山比須彌山金則不現，須彌山金比三十三天瓔珞金則不現，三十三天瓔珞金比炎摩天金則不現，炎摩天金比兜率陀天金則不現，兜率陀天金比化自在天金則不現，化自在天金比他化自在天金則不現，他化自在天金比安樂國中光明則不現。所以者何？彼土金光絕從垢業生故、清淨無不成就故。安樂淨土是無生忍菩薩淨業所起，阿彌陀如來法王所領，阿彌陀如來為增上緣故，是故言無垢光炎熾，明淨曜世間。曜世間者，曜二種世間也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴妙色功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土優劣不同，以不同故高下以形，高下既形是非以起，是非既起長淪(沒，倫音)三有。是故興大悲心起平等願，願我國土光炎熾盛第一無比，不如人天金色能有奪者。若為相奪，如明鏡在金邊則不現。今日時中金比佛在時金則不現，佛在時金比閻浮那金則不現，閻浮那金比大海中轉輪王道中金沙則不現，轉輪王道中金沙比金山則不現，金山比須彌山金則不現，須彌山金比三十三天瓔珞金則不現，三十三天瓔珞金比炎摩天金則不現，炎摩天金比兜率陀天金則不現，兜率陀天金比化自在天金則不現，化自在天金比他化自在天金則不現，他化自在天金比安樂國中光明則不現。所以者何？彼土金光絕從垢業生故、清淨無不成就故。安樂淨土是無生忍菩薩淨業所起，阿彌陀如來法王所領，阿彌陀如來為增上緣故，是故言無垢光炎熾，明淨曜世間。曜世間者，曜二種世間也。

寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀。

此四句名莊嚴觸功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，雖寶重金玉，不得為衣服；雖珍玩明鏡，無議於敷具。斯緣悅於目，不便於身也，身眼二情豈弗鉾楯乎？是故願言：使我國土人天六情和於水乳，卒去楚越之勞，所以七寶柔軟，悅目便身。迦旃隣陀者，天竺柔軟草名也，觸之者能生樂受，故以為喻。註者言：此間土石草木各有定體，譯者何緣目彼寶為草耶？當以其葻(草得風貌，父蟲反)然𦾵(草旋貌，一㷀反)途(細草曰𮑍，亡小反)，故以草目之耳。余若參譯，當別有途。生勝樂者，觸迦旃隣陀生染著樂，觸彼軟寶生法喜樂，二事相玄，非勝如何！是故言寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴觸功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，雖寶重金玉，不得為衣服；雖珍玩明鏡，無議於敷具。斯緣悅於目，不便於身也，身眼二情豈弗鉾楯乎？是故願言：使我國土人天六情和於水乳，卒去楚越之勞，所以七寶柔軟，悅目便身。迦旃隣陀者，天竺柔軟草名也，觸之者能生樂受，故以為喻。註者言：此間土石草木各有定體，譯者何緣目彼寶為草耶？當以其葻(草得風貌，父蟲反)然𦾵(草旋貌，一㷀反)途(細草曰𮑍，亡小反)，故以草目之耳。余若參譯，當別有途。生勝樂者，觸迦旃隣陀生染著樂，觸彼軟寶生法喜樂，二事相玄，非勝如何！是故言寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀。

寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉。

此四句名莊嚴水功德成就。佛本何故起此願？見有國土，或澐(云音)溺(江水大波謂之澐溺)洪濤(大海波，大窂反)、滓沫驚人，或凝凘(流氷，上支反)𠗉(古甲反)𠗨(凍相著，大甲反)、蹙(迫，子六反)枷懷𢘋(失常，他則反)，向無安悅之情、背有恐值之慮。菩薩見此興大悲心，願我成佛，所有流泉池沼(池之小反)與宮殿相稱(事出經中)，種種寶華布為水飾，微風徐扇映發有序，開神悅體無一不可。是故言寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴水功德成就。佛本何故起此願？見有國土，或澐(云音)溺(江水大波謂之澐溺)洪濤(大海波，大窂反)、滓沫驚人，或凝凘(流氷，上支反)𠗉(古甲反)𠗨(凍相著，大甲反)、蹙(迫，子六反)枷懷𢘋(失常，他則反)，向無安悅之情、背有恐值之慮。菩薩見此興大悲心，願我成佛，所有流泉池沼(池之小反)與宮殿相稱(事出經中)，種種寶華布為水飾，微風徐扇映發有序，開神悅體無一不可。是故言寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉。

宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞。

此四句名莊嚴地功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，嶕(才消反)嶢(高貌，牛消反)峻(高，俊音)嶺、枯木橫岑，岝(才白反)峉(山不齊，五百反)𡷨(深山谷亦山陗貌，形音)嶙(深無崖，力人反)、莦(惡草貌，消音)茅(道多草不可行，方交反)盈壑，茫茫滄海為絕目之川、葻葻廣澤為無蹤之所。菩薩見此興大悲願，願我國土地平如掌，宮殿樓閣鏡納十方，的無所屬亦非不屬，寶樹寶欄互為映飾。是故言宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴地功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，嶕(才消反)嶢(高貌，牛消反)峻(高，俊音)嶺、枯木橫岑，岝(才白反)峉(山不齊，五百反)𡷨(深山谷亦山陗貌，形音)嶙(深無崖，力人反)、莦(惡草貌，消音)茅(道多草不可行，方交反)盈壑，茫茫滄海為絕目之川、葻葻廣澤為無蹤之所。菩薩見此興大悲願，願我國土地平如掌，宮殿樓閣鏡納十方，的無所屬亦非不屬，寶樹寶欄互為映飾。是故言宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞。

無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音。

此四句名莊嚴虛空功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，煙雲塵霧蔽障太虛，震烈𩅮(雨聲，上林反)霍(大雨，下郭反)從上而墮，不祥烖(天火，葬才反)霓(屈虹青赤或白色陰氣，五結反)每自空來，憂慮百端為之毛竪。菩薩見此興大悲心，願我國土寶網交絡羅遍虛空，鈴鐸(大鈴，大各反)宮商鳴宣道法，視之無厭懷道見德。是故言無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴虛空功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有國土，煙雲塵霧蔽障太虛，震烈𩅮(雨聲，上林反)霍(大雨，下郭反)從上而墮，不祥烖(天火，葬才反)霓(屈虹青赤或白色陰氣，五結反)每自空來，憂慮百端為之毛竪。菩薩見此興大悲心，願我國土寶網交絡羅遍虛空，鈴鐸(大鈴，大各反)宮商鳴宣道法，視之無厭懷道見德。是故言無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音。

雨華衣莊嚴，無量香普薰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨華衣莊嚴，無量香普薰。

此二句名莊嚴雨功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有國土，欲以服飾布地延請所尊、或欲以香華名寶用表恭敬，而業貧感薄是事不果。是故興大悲願，願我國土常雨此物滿眾生意。何故以雨為言？恐取者云：若常雨華衣，亦應填塞虛空。何緣不妨？是故以雨為喻。雨適時則無洪滔(水漫大，他高反)之患，安樂報豈有累情之物乎？經言「日夜六時雨寶衣雨寶華，寶質柔軟，履踐其上則下四寸，隨舉足時還復如故。用訖入寶地，如水入坎。」是故言雨華衣莊嚴，無量香普薰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴雨功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有國土，欲以服飾布地延請所尊、或欲以香華名寶用表恭敬，而業貧感薄是事不果。是故興大悲願，願我國土常雨此物滿眾生意。何故以雨為言？恐取者云：若常雨華衣，亦應填塞虛空。何緣不妨？是故以雨為喻。雨適時則無洪滔(水漫大，他高反)之患，安樂報豈有累情之物乎？經言「日夜六時雨寶衣雨寶華，寶質柔軟，履踐其上則下四寸，隨舉足時還復如故。用訖入寶地，如水入坎。」是故言雨華衣莊嚴，無量香普薰。

佛慧明淨日，除世癡闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧明淨日，除世癡闇冥。

此二句名莊嚴光明功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有國土，雖復項背日光，而為愚癡所闇。是故願言：使我國土所有光明，能除癡闇入佛智慧，不為無記之事。亦云：安樂國土光明，從如來智慧報起，故能除世闇冥。經言「或有佛土以光明為佛事」，即是此也。故言佛慧明淨日，除世癡闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴光明功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有國土，雖復項背日光，而為愚癡所闇。是故願言：使我國土所有光明，能除癡闇入佛智慧，不為無記之事。亦云：安樂國土光明，從如來智慧報起，故能除世闇冥。經言「或有佛土以光明為佛事」，即是此也。故言佛慧明淨日，除世癡闇冥。

梵聲悟深遠，微妙聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵聲悟深遠，微妙聞十方。

此二句名莊嚴妙聲功德成就。佛本何故興此願？見有國土，雖有善法而名聲不遠、有名聲雖遠復不微妙、有名聲妙遠復不能悟物，是故起此莊嚴。天竺國稱淨行為梵行，稱妙辭為梵言。彼國貴重梵天，多以梵為讚。亦言：中國法與梵天通故也。聲者，名也，名謂安樂土名。經言「若人但聞安樂淨土之名，欲願往生，亦得如願。」此名悟物之證也。《釋論》言「如斯淨土非三界所攝。何以言之？無欲故非欲界，地居故非色界，有色故非無色界。」蓋菩薩別業所致耳。出有而有曰微(出有者，謂出三有。而有者，謂淨土有也)。名能開悟曰妙(妙好也，以名能悟物故稱妙)。是故言梵聲悟深遠，微妙聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴妙聲功德成就。佛本何故興此願？見有國土，雖有善法而名聲不遠、有名聲雖遠復不微妙、有名聲妙遠復不能悟物，是故起此莊嚴。天竺國稱淨行為梵行，稱妙辭為梵言。彼國貴重梵天，多以梵為讚。亦言：中國法與梵天通故也。聲者，名也，名謂安樂土名。經言「若人但聞安樂淨土之名，欲願往生，亦得如願。」此名悟物之證也。《釋論》言「如斯淨土非三界所攝。何以言之？無欲故非欲界，地居故非色界，有色故非無色界。」蓋菩薩別業所致耳。出有而有曰微(出有者，謂出三有。而有者，謂淨土有也)。名能開悟曰妙(妙好也，以名能悟物故稱妙)。是故言梵聲悟深遠，微妙聞十方。

正覺阿彌陀，法王善住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺阿彌陀，法王善住持。

此二句名莊嚴主功德成就。佛本何故興此願？見有國土，羅剎為君則率土相噉、寶輪駐(立馬，長句反)殿則四域無虞，譬之風靡，豈無本耶？是故興願：願我國土常有法王，法王善力之所住持。住持者，如黃鵠持子安，千齡更起；魚母念持子，逕澩(夏有水、冬無水曰澩，火岳反)不壞。安樂國為正覺善持其國，豈有非正覺事耶？是故言正覺阿彌陀，法王善住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴主功德成就。佛本何故興此願？見有國土，羅剎為君則率土相噉、寶輪駐(立馬，長句反)殿則四域無虞，譬之風靡，豈無本耶？是故興願：願我國土常有法王，法王善力之所住持。住持者，如黃鵠持子安，千齡更起；魚母念持子，逕澩(夏有水、冬無水曰澩，火岳反)不壞。安樂國為正覺善持其國，豈有非正覺事耶？是故言正覺阿彌陀，法王善住持。

如來淨華眾，正覺華化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨華眾，正覺華化生。

此二句名莊嚴眷屬功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或以胞血為身器、或以糞尿為生元，或槐棘高折出猜狂之子、或豎子婢腹出卓犖(零角反)之才，譏誚(才召反)由之懷火、恥辱緣以抱氷。所以願言：使我國土悉於如來淨華中生，眷屬平等與奪無路。故言如來淨華眾，正覺華化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴眷屬功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或以胞血為身器、或以糞尿為生元，或槐棘高折出猜狂之子、或豎子婢腹出卓犖(零角反)之才，譏誚(才召反)由之懷火、恥辱緣以抱氷。所以願言：使我國土悉於如來淨華中生，眷屬平等與奪無路。故言如來淨華眾，正覺華化生。

愛樂佛法味，禪三昧為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂佛法味，禪三昧為食。

此二句名莊嚴受用功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或探巢破卵為饛(盛食滿貌，亡公反)饒(飽也多也，人消反)之膳、或懸沙指帒為相慰之方。嗚呼諸子實可痛心，是故興大悲願：願我國土以佛法、以禪定、以三昧為食，永絕他食之勞。愛樂佛法味者，如日月燈明佛說《法華》經六十小劫，時會聽者亦坐一處六十小劫，謂如食頃，無有一人若身若心而生懈倦。以禪定為食者，謂諸大菩薩常在三昧，無他食也。三昧者，彼諸人天若須食時，百味嘉餚羅列在前，眼見色、鼻聞香、身受適悅自然飽足，訖已化去、若須復現。其事在經。是故言愛樂佛法味，禪三昧為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴受用功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或探巢破卵為饛(盛食滿貌，亡公反)饒(飽也多也，人消反)之膳、或懸沙指帒為相慰之方。嗚呼諸子實可痛心，是故興大悲願：願我國土以佛法、以禪定、以三昧為食，永絕他食之勞。愛樂佛法味者，如日月燈明佛說《法華》經六十小劫，時會聽者亦坐一處六十小劫，謂如食頃，無有一人若身若心而生懈倦。以禪定為食者，謂諸大菩薩常在三昧，無他食也。三昧者，彼諸人天若須食時，百味嘉餚羅列在前，眼見色、鼻聞香、身受適悅自然飽足，訖已化去、若須復現。其事在經。是故言愛樂佛法味，禪三昧為食。

永離身心惱，受樂常無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離身心惱，受樂常無間。

此二句名莊嚴無諸難功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或朝預袞寵、夕惶斧鉞，或幼捨蓬藜、長列方丈，或鳴茄道出、歷經催還，有如是等種種違奪。是故願言：使我國土安樂相續畢竟無間。身惱者，飢渴寒熱殺害等也。心惱者，是非得失三毒等也。是故言永離身心惱，受樂常無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴無諸難功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或朝預袞寵、夕惶斧鉞，或幼捨蓬藜、長列方丈，或鳴茄道出、歷經催還，有如是等種種違奪。是故願言：使我國土安樂相續畢竟無間。身惱者，飢渴寒熱殺害等也。心惱者，是非得失三毒等也。是故言永離身心惱，受樂常無間。

大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。

此四句名莊嚴大義門功德成就。門者，通大義之門也。大義者，大乘所以也。如人造城，得門則入。若人得生安樂者，是則成就大乘之門也。佛本何故興此願？見有國土，雖有佛如來賢聖等眾，由國濁故分一說三，或以拓(聽各反)眉致誚、或緣指語招譏。是故願言：使我國土皆是大乘一味、平等一味，根敗種子畢竟不生，女人殘缺名字亦斷。是故言大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴大義門功德成就。門者，通大義之門也。大義者，大乘所以也。如人造城，得門則入。若人得生安樂者，是則成就大乘之門也。佛本何故興此願？見有國土，雖有佛如來賢聖等眾，由國濁故分一說三，或以拓(聽各反)眉致誚、或緣指語招譏。是故願言：使我國土皆是大乘一味、平等一味，根敗種子畢竟不生，女人殘缺名字亦斷。是故言大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。

問曰：案王舍城所說《無量壽經》法藏菩薩四十八願中言「設我得佛，國中聲聞有能計量知其數者，不取正覺。」是有聲聞一證也。又《十住毘婆沙》中龍樹菩薩造《阿彌陀讚》云「起出三界獄，目如蓮華葉，聲聞眾無量，是故稽首禮。」是有聲聞二證也。又摩訶衍論中言「佛土種種不同，或有佛土純是聲聞僧、或有佛土純是菩薩僧，或有佛土菩薩聲聞會為僧，如阿彌陀安樂國等是也。」是有聲聞三證也。諸經中有說安樂國處，多言有聲聞，不言無聲聞。聲聞即是二乘之一，論言乃至無二乘名，此云何會？答曰：以理推之，安樂淨土不應有二乘。何以言之？夫有病則有藥，理數之常也。《法華經》言釋迦牟尼如來以出五濁世故，分一為三。淨土既非五濁，無三乘明矣。《法華經》噵諸聲聞是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，是人實未得一切解脫。以未得無上道故。覈推此理，阿羅漢既未得一切解脫，必應有生。此人更不生三界，三界外除淨土更無生處，是以唯應於淨土生。如言聲聞者是他方聲聞來生，仍本名故稱為聲聞。如天帝釋生人中時姓憍尸迦，後雖為天主，佛欲使人知其由來，與帝釋語時猶稱憍尸迦。其此類也。又此論但言「二乘種不生」，謂安樂國不生二乘種子，亦何妨二乘來生耶？譬如橘栽不生江北，河洛菓肆亦見有橘。又言鸚鵡不渡壟西，趙魏架桁亦有鸚鵡。此二物但言其種不渡。彼有聲聞亦如是，作如是解經論則會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：案王舍城所說《無量壽經》法藏菩薩四十八願中言「設我得佛，國中聲聞有能計量知其數者，不取正覺。」是有聲聞一證也。又《十住毘婆沙》中龍樹菩薩造《阿彌陀讚》云「起出三界獄，目如蓮華葉，聲聞眾無量，是故稽首禮。」是有聲聞二證也。又摩訶衍論中言「佛土種種不同，或有佛土純是聲聞僧、或有佛土純是菩薩僧，或有佛土菩薩聲聞會為僧，如阿彌陀安樂國等是也。」是有聲聞三證也。諸經中有說安樂國處，多言有聲聞，不言無聲聞。聲聞即是二乘之一，論言乃至無二乘名，此云何會？答曰：以理推之，安樂淨土不應有二乘。何以言之？夫有病則有藥，理數之常也。《法華經》言釋迦牟尼如來以出五濁世故，分一為三。淨土既非五濁，無三乘明矣。《法華經》噵諸聲聞是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，是人實未得一切解脫。以未得無上道故。覈推此理，阿羅漢既未得一切解脫，必應有生。此人更不生三界，三界外除淨土更無生處，是以唯應於淨土生。如言聲聞者是他方聲聞來生，仍本名故稱為聲聞。如天帝釋生人中時姓憍尸迦，後雖為天主，佛欲使人知其由來，與帝釋語時猶稱憍尸迦。其此類也。又此論但言「二乘種不生」，謂安樂國不生二乘種子，亦何妨二乘來生耶？譬如橘栽不生江北，河洛菓肆亦見有橘。又言鸚鵡不渡壟西，趙魏架桁亦有鸚鵡。此二物但言其種不渡。彼有聲聞亦如是，作如是解經論則會。

問曰：以名召事，有事乃有名。安樂國既無二乘、女人、根缺之事，亦何須復言無此三名耶？答曰：如軟心菩薩不甚勇猛，譏言聲聞；如人諂曲或復儜弱，譏言女人。又如眼雖明而不識事，譏言盲人；又如耳雖聽而聽義不解，譏言聾人；又如舌雖語而訥口𠽱吃，譏言瘂人。有如是等根雖具足而有譏嫌之名，是故須言乃至無名，明淨土無如是等與奪之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以名召事，有事乃有名。安樂國既無二乘、女人、根缺之事，亦何須復言無此三名耶？答曰：如軟心菩薩不甚勇猛，譏言聲聞；如人諂曲或復儜弱，譏言女人。又如眼雖明而不識事，譏言盲人；又如耳雖聽而聽義不解，譏言聾人；又如舌雖語而訥口𠽱吃，譏言瘂人。有如是等根雖具足而有譏嫌之名，是故須言乃至無名，明淨土無如是等與奪之名。

問曰：尋法藏菩薩本願及龍樹菩薩所讚，皆似以彼國聲聞眾多為奇。此有何義？答曰：聲聞以實際為證，計不應更能生佛道根芽。而佛以本願不可思議神力攝令生彼，必當復以神力生其無上道心。譬如鴆鳥入水魚蜯咸死，犀牛觸之死者皆活。如此不應生而生，所以可奇。然五不思議中佛法最不可思議，佛能使聲聞復生無上道心，真不可思議之至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：尋法藏菩薩本願及龍樹菩薩所讚，皆似以彼國聲聞眾多為奇。此有何義？答曰：聲聞以實際為證，計不應更能生佛道根芽。而佛以本願不可思議神力攝令生彼，必當復以神力生其無上道心。譬如鴆鳥入水魚蜯咸死，犀牛觸之死者皆活。如此不應生而生，所以可奇。然五不思議中佛法最不可思議，佛能使聲聞復生無上道心，真不可思議之至也。

眾生所願樂，一切能滿足此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所願樂，一切能滿足此。

二句名莊嚴一切所求滿足功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或名高位重潛處無由，或人凡性鄙悕出靡路，或脩短繫業制不在己，如阿私陀仙人類也。有如是等為業風所吹不得自在，是故願言：使我國土各稱所求滿足情願。是故言眾生所願樂，一切能滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二句名莊嚴一切所求滿足功德成就。佛本何故興此願？見有國土，或名高位重潛處無由，或人凡性鄙悕出靡路，或脩短繫業制不在己，如阿私陀仙人類也。有如是等為業風所吹不得自在，是故願言：使我國土各稱所求滿足情願。是故言眾生所願樂，一切能滿足。

是故願生彼，阿彌陀佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故願生彼，阿彌陀佛國。

此二句結成上觀察十七種莊嚴國土成就，所以願生。釋器世間清淨訖之于上，次觀眾生世間清淨。此門中分為二別：一者觀察阿彌陀如來莊嚴功德、二者觀察彼諸菩薩莊嚴功德。觀察如來莊嚴功德中有八種，至文當目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句結成上觀察十七種莊嚴國土成就，所以願生。釋器世間清淨訖之于上，次觀眾生世間清淨。此門中分為二別：一者觀察阿彌陀如來莊嚴功德、二者觀察彼諸菩薩莊嚴功德。觀察如來莊嚴功德中有八種，至文當目。

問曰：有論師汎解眾生名義，以其輪轉三有受眾多生死故名眾生。今名佛菩薩為眾生，是義云何？答曰：經言「一法有無量名，一名有無量義。」如以受眾多生死故名為眾生者，此是小乘家釋三界中眾生名義，非大乘家眾生名義也。大乘家所言眾生者，如《不增不減經》言「言眾生者，即是不生不滅義。何以故？若有生，生已復生，有無窮過故、有不生而生過故，是故無生。若有生，可有滅；既無生，何得有滅？是故無生無滅是眾生義」。如經中言「五受陰通達空無所有，是苦義。」斯其類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有論師汎解眾生名義，以其輪轉三有受眾多生死故名眾生。今名佛菩薩為眾生，是義云何？答曰：經言「一法有無量名，一名有無量義。」如以受眾多生死故名為眾生者，此是小乘家釋三界中眾生名義，非大乘家眾生名義也。大乘家所言眾生者，如《不增不減經》言「言眾生者，即是不生不滅義。何以故？若有生，生已復生，有無窮過故、有不生而生過故，是故無生。若有生，可有滅；既無生，何得有滅？是故無生無滅是眾生義」。如經中言「五受陰通達空無所有，是苦義。」斯其類也。

無量大寶王，微妙淨華臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大寶王，微妙淨華臺。

此二句名莊嚴座功德成就。佛本何故莊嚴此座？見有菩薩，於末後身敷草而坐，成阿耨多羅三藐三菩提，人天見者，不生增上信、增上恭敬、增上愛樂、增上修行。是故願言：我成佛時，使無量大寶王微妙淨華臺以為佛座。無量者，如《觀無量壽經》言「七寶地上有大寶蓮華王座，蓮華一一葉作百寶色有八萬四千脈，猶如天畫。脈有八萬四千光。華葉小者，縱廣二百五十由旬。如是華有八萬四千葉，一一葉間有百億摩尼珠王以為映飾，一一摩尼放千光明，其光如蓋七寶合成遍覆地上。釋迦毘楞伽寶以為其臺，此蓮華臺八萬金剛甄叔迦寶、梵摩尼寶、妙真珠網以為嚴飾。於其臺上自然而有四柱寶幢，一一寶幢如八萬四千億須彌山。幢上寶幔如夜摩天宮，有五百億微妙寶珠以為映飾，一一寶珠有八萬四千光，一一光作八萬四千異種金色，一一金光遍安樂寶土，處處變化各作異相，或為金剛臺、或作真珠網、或作雜華雲，於十方面隨意變現化作佛事。如是等事出過數量。」是故言無量大寶王，微妙淨華臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴座功德成就。佛本何故莊嚴此座？見有菩薩，於末後身敷草而坐，成阿耨多羅三藐三菩提，人天見者，不生增上信、增上恭敬、增上愛樂、增上修行。是故願言：我成佛時，使無量大寶王微妙淨華臺以為佛座。無量者，如《觀無量壽經》言「七寶地上有大寶蓮華王座，蓮華一一葉作百寶色有八萬四千脈，猶如天畫。脈有八萬四千光。華葉小者，縱廣二百五十由旬。如是華有八萬四千葉，一一葉間有百億摩尼珠王以為映飾，一一摩尼放千光明，其光如蓋七寶合成遍覆地上。釋迦毘楞伽寶以為其臺，此蓮華臺八萬金剛甄叔迦寶、梵摩尼寶、妙真珠網以為嚴飾。於其臺上自然而有四柱寶幢，一一寶幢如八萬四千億須彌山。幢上寶幔如夜摩天宮，有五百億微妙寶珠以為映飾，一一寶珠有八萬四千光，一一光作八萬四千異種金色，一一金光遍安樂寶土，處處變化各作異相，或為金剛臺、或作真珠網、或作雜華雲，於十方面隨意變現化作佛事。如是等事出過數量。」是故言無量大寶王，微妙淨華臺。

相好光一尋，色像超群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好光一尋，色像超群生。

此二句名莊嚴身業功德成就。佛本何故莊嚴如此身業？見有佛身受一丈光明，於人身光不甚超絕，如轉輪王相好亦大同。提婆達多所減唯一，致令阿闍世王以茲懷亂、刪闍耶等敢如蟷蜋，或如此類也，是故莊嚴如此身業。案：此間詁訓，六尺曰尋。如《觀無量壽經》言「阿彌陀如來，身高六十萬億那由他恒河沙由旬，佛圓光如百億三千大千世界。」譯者以尋而言，何其晦(木代反)乎！里舍間人不簡縱橫長短，咸謂橫舒兩手臂為尋。若譯者或取此類用準阿彌陀如來舒臂為言故稱一尋者，圓光亦應徑六十萬億那由他恒河沙由旬。是故言相好光一尋，色像超群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴身業功德成就。佛本何故莊嚴如此身業？見有佛身受一丈光明，於人身光不甚超絕，如轉輪王相好亦大同。提婆達多所減唯一，致令阿闍世王以茲懷亂、刪闍耶等敢如蟷蜋，或如此類也，是故莊嚴如此身業。案：此間詁訓，六尺曰尋。如《觀無量壽經》言「阿彌陀如來，身高六十萬億那由他恒河沙由旬，佛圓光如百億三千大千世界。」譯者以尋而言，何其晦(木代反)乎！里舍間人不簡縱橫長短，咸謂橫舒兩手臂為尋。若譯者或取此類用準阿彌陀如來舒臂為言故稱一尋者，圓光亦應徑六十萬億那由他恒河沙由旬。是故言相好光一尋，色像超群生。

問曰：《觀無量壽經》言「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好，是心作佛、是心是佛，諸佛正遍知海從心想生。」是義云何？答曰：身名集成，界名事別。如眼界緣根、色、空、明、作意五因緣生，名為眼界。是眼但自行己緣，不行他緣，以事別故；耳鼻等界亦如是。言諸佛如來是法界身者，法界是眾生心法也。以心能生世間出世間一切諸法故，名心為法界。法界能生諸如來相好身，亦如色等能生眼識，是故佛身名法界身。是身不行他緣，是故入一切眾生心想中。心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好者，當眾生心想佛時，佛身相好顯現眾生心中也。譬如水清則色像現，水之與像不一不異，故言佛相好身即是心想也。是心作佛者，言心能作佛也。是心是佛者，心外無佛也。譬如火從木出，火不得離木也。以不離木故，則能燒木。木為火燒，木即為火也。諸佛正遍知海從心想生者，正遍知者，真正如法界而知也。法界無相故諸佛無知也，以無知故無不知也，無知而知者是正遍知也。是知深廣不可測量，故譬海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《觀無量壽經》言「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好，是心作佛、是心是佛，諸佛正遍知海從心想生。」是義云何？答曰：身名集成，界名事別。如眼界緣根、色、空、明、作意五因緣生，名為眼界。是眼但自行己緣，不行他緣，以事別故；耳鼻等界亦如是。言諸佛如來是法界身者，法界是眾生心法也。以心能生世間出世間一切諸法故，名心為法界。法界能生諸如來相好身，亦如色等能生眼識，是故佛身名法界身。是身不行他緣，是故入一切眾生心想中。心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好者，當眾生心想佛時，佛身相好顯現眾生心中也。譬如水清則色像現，水之與像不一不異，故言佛相好身即是心想也。是心作佛者，言心能作佛也。是心是佛者，心外無佛也。譬如火從木出，火不得離木也。以不離木故，則能燒木。木為火燒，木即為火也。諸佛正遍知海從心想生者，正遍知者，真正如法界而知也。法界無相故諸佛無知也，以無知故無不知也，無知而知者是正遍知也。是知深廣不可測量，故譬海也。

如來微妙聲，梵響聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來微妙聲，梵響聞十方。

此二句名莊嚴口業功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有如來名似不尊，如外道軵(推車，人冡反)稱瞿曇姓，成道日聲唯徹梵天。是故願言：使我成佛，妙聲遐布，聞者悟忍。是故言如來微妙聲，梵響聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴口業功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有如來名似不尊，如外道軵(推車，人冡反)稱瞿曇姓，成道日聲唯徹梵天。是故願言：使我成佛，妙聲遐布，聞者悟忍。是故言如來微妙聲，梵響聞十方。

同地水火風虛空無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同地水火風虛空無分別。

此二句名莊嚴心業功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有如來說法云：此黑此白、此不黑不白、下法中法上法上上法，有如是等無量差別品似有分別。是故願言：使我成佛，如地荷負無輕重之殊，如水潤長無莦(惡草)葀(瑞草，括音)之異，如火成熟無芳臭之別，如風起發無眠悟之差，如空苞受無開塞之念。得之于內、物安於外，虛往實歸於是于息。是故言同地水火風虛空無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴心業功德成就。佛本何故興此莊嚴？見有如來說法云：此黑此白、此不黑不白、下法中法上法上上法，有如是等無量差別品似有分別。是故願言：使我成佛，如地荷負無輕重之殊，如水潤長無莦(惡草)葀(瑞草，括音)之異，如火成熟無芳臭之別，如風起發無眠悟之差，如空苞受無開塞之念。得之于內、物安於外，虛往實歸於是于息。是故言同地水火風虛空無分別。

天人不動眾，清淨智海生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人不動眾，清淨智海生。

此二句名莊嚴大眾功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有如來說法輪下所有大眾諸根性欲種種不同，於佛智慧若退若沒，以不等故眾不純淨。所以興願：願我成佛，所有天人皆從如來智慧清淨海生。海者，言佛一切種智深廣無涯，不宿二乘、雜善、中下死屍，喻之如海。是故言天人不動眾，清淨智海生。不動者，言彼天人成就大乘根，不可傾動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴大眾功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有如來說法輪下所有大眾諸根性欲種種不同，於佛智慧若退若沒，以不等故眾不純淨。所以興願：願我成佛，所有天人皆從如來智慧清淨海生。海者，言佛一切種智深廣無涯，不宿二乘、雜善、中下死屍，喻之如海。是故言天人不動眾，清淨智海生。不動者，言彼天人成就大乘根，不可傾動也。

如須彌山王，勝妙無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌山王，勝妙無過者。

此二句名莊嚴上首功德成就。佛本何故起此願？見有如來，眾中或有強梁者，如提婆達多流比；或有國王與佛並治，不知甚推佛；或有請佛，以他緣廢忘。有如是等，似上首力不成就。是故願言：我為佛時，願一切大眾無能生心敢與我等，唯一法王更無俗王。是故言如須彌山王，勝妙無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴上首功德成就。佛本何故起此願？見有如來，眾中或有強梁者，如提婆達多流比；或有國王與佛並治，不知甚推佛；或有請佛，以他緣廢忘。有如是等，似上首力不成就。是故願言：我為佛時，願一切大眾無能生心敢與我等，唯一法王更無俗王。是故言如須彌山王，勝妙無過者。

天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。

此二句名莊嚴主功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有佛如來雖有大眾，眾中亦有不甚恭敬。如一比丘語釋迦牟尼佛：「若不與我解十四難，我當更學餘道。」亦如居迦離謗舍利弗，佛三語而三不受。又如諸外道輩，假入佛眾而常伺求佛短。又如第六天魔，常於佛所作諸留難。有如是等種種不恭敬相，是故願言：使我成佛，天人大眾恭敬無倦。所以但言天人者，淨土無女人及八部鬼神故也。是故言天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二句名莊嚴主功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有佛如來雖有大眾，眾中亦有不甚恭敬。如一比丘語釋迦牟尼佛：「若不與我解十四難，我當更學餘道。」亦如居迦離謗舍利弗，佛三語而三不受。又如諸外道輩，假入佛眾而常伺求佛短。又如第六天魔，常於佛所作諸留難。有如是等種種不恭敬相，是故願言：使我成佛，天人大眾恭敬無倦。所以但言天人者，淨土無女人及八部鬼神故也。是故言天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

此四句名莊嚴不虛作住持功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有如來，但以聲聞為僧，無求佛道者。或有值佛而不免三塗，善星、提婆遮多、居迦離等是也。又人聞佛名號發無上道心，遇惡因緣退入聲聞、辟支佛地者。有如是等空過者、退沒者，是故願言：使我成佛，時值遇我者皆速疾滿足無上大寶。是故言觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。住持義如上。觀佛莊嚴八種功德訖之于上，次觀安樂國諸大菩薩四種莊嚴功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句名莊嚴不虛作住持功德成就。佛本何故起此莊嚴？見有如來，但以聲聞為僧，無求佛道者。或有值佛而不免三塗，善星、提婆遮多、居迦離等是也。又人聞佛名號發無上道心，遇惡因緣退入聲聞、辟支佛地者。有如是等空過者、退沒者，是故願言：使我成佛，時值遇我者皆速疾滿足無上大寶。是故言觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。住持義如上。觀佛莊嚴八種功德訖之于上，次觀安樂國諸大菩薩四種莊嚴功德成就。

問曰：觀如來莊嚴功德何所闕少，復須觀菩薩功德耶？答曰：如有明君則有賢臣，堯舜之稱無為，是其比也。若便但有如來法王而無大菩薩法臣，於翼讚道豈足云滿？亦如薪𧂐小則火不大。如經言「阿彌陀佛國有無量無邊諸大菩薩，如觀世音、大勢至等，皆當一生於他方次補佛處。」若人稱名憶念者、歸依者、觀察者，如《法華經．普門品》說無願不滿。然菩薩愛樂功德，如海吞流無止足情。亦如釋迦牟尼如來聞一目闇比丘吁言：「誰愛功德？為我維鍼。」爾時如來從禪定起，來到其所語言：「我愛福德。」遂為其維鍼。爾時失明比丘暗聞佛語聲，驚喜交集白佛言：「世尊！世尊功德猶未滿耶？」佛報言：「我功德圓滿，無所復須。但我此身從功德生，知功德恩分故，是故言愛。」如所問，觀佛功德實無願不充，所以復觀菩薩功德者，有如上種種義故耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：觀如來莊嚴功德何所闕少，復須觀菩薩功德耶？答曰：如有明君則有賢臣，堯舜之稱無為，是其比也。若便但有如來法王而無大菩薩法臣，於翼讚道豈足云滿？亦如薪𧂐小則火不大。如經言「阿彌陀佛國有無量無邊諸大菩薩，如觀世音、大勢至等，皆當一生於他方次補佛處。」若人稱名憶念者、歸依者、觀察者，如《法華經．普門品》說無願不滿。然菩薩愛樂功德，如海吞流無止足情。亦如釋迦牟尼如來聞一目闇比丘吁言：「誰愛功德？為我維鍼。」爾時如來從禪定起，來到其所語言：「我愛福德。」遂為其維鍼。爾時失明比丘暗聞佛語聲，驚喜交集白佛言：「世尊！世尊功德猶未滿耶？」佛報言：「我功德圓滿，無所復須。但我此身從功德生，知功德恩分故，是故言愛。」如所問，觀佛功德實無願不充，所以復觀菩薩功德者，有如上種種義故耳。

安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持。

佛本何故起此莊嚴？見有佛土，但是小菩薩，不能於十方世界廣作佛事。或但聲聞人天，所利狹小。是故興願：願我國中有無量大菩薩眾，不動本處遍至十方，種種應化如實修行常作佛事。譬如日在天上而影現百川，日豈來耶？豈不來耶？如《大集經》言「譬如有人善治堤塘，量其所宜，及放水時不加心力」。菩薩亦如是，先治一切諸佛及眾生應供養、應教化種種堤塘，及入三昧身心不動，如實修行常作佛事。如實修行者，雖常修行實無所修行也。是故言安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本何故起此莊嚴？見有佛土，但是小菩薩，不能於十方世界廣作佛事。或但聲聞人天，所利狹小。是故興願：願我國中有無量大菩薩眾，不動本處遍至十方，種種應化如實修行常作佛事。譬如日在天上而影現百川，日豈來耶？豈不來耶？如《大集經》言「譬如有人善治堤塘，量其所宜，及放水時不加心力」。菩薩亦如是，先治一切諸佛及眾生應供養、應教化種種堤塘，及入三昧身心不動，如實修行常作佛事。如實修行者，雖常修行實無所修行也。是故言安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持。

無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生。

佛本何故起此莊嚴？見有如來，眷屬欲供養他方無量諸佛、或欲教化無量眾生，此沒彼出先南後北，不能以一念一時放光普照遍至十方世界教化眾生，有出沒前後相故。是故興願：願我佛土諸大菩薩，於一念時頃遍至十方作種種佛事。是故言無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本何故起此莊嚴？見有如來，眷屬欲供養他方無量諸佛、或欲教化無量眾生，此沒彼出先南後北，不能以一念一時放光普照遍至十方世界教化眾生，有出沒前後相故。是故興願：願我佛土諸大菩薩，於一念時頃遍至十方作種種佛事。是故言無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生。

問曰：上章云身不動搖而遍至十方。不動而至，豈非是一時義耶？與此若為差別？答曰：上但言不動而至，或容有前後；此言無前無後，是為差別。亦是成上不動義。若不一時則是往來，若有往來則非不動，是故為成上不動義，故須觀一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：上章云身不動搖而遍至十方。不動而至，豈非是一時義耶？與此若為差別？答曰：上但言不動而至，或容有前後；此言無前無後，是為差別。亦是成上不動義。若不一時則是往來，若有往來則非不動，是故為成上不動義，故須觀一時。

雨天樂華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨天樂華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分別心。

佛本何故起此莊嚴？見有佛土，菩薩人天志趣不廣，不能遍至十方無窮世界供養諸佛如來大眾，或以己土穢濁不敢向詣淨鄉、或以所居清淨鄙薄穢土，以如此等種種局分，於諸佛如來所不能周遍供養發起廣大善根。是故願言：我成佛時，願我國土一切菩薩聲聞天人大眾，遍至十方一切諸佛大會處所，雨天樂、天華、天衣、天香，以巧妙辨辭供養讚歎諸佛功德。雖歎穢土如來大慈謙忍，不見佛土有雜穢相；雖歎淨土如來無量莊嚴，不見佛土有清淨相。何以故？以諸法等故。諸如來等，是故諸佛如來名為等覺。若於佛土起優劣心，假使供養如來，非法供養也。是故言雨天樂華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本何故起此莊嚴？見有佛土，菩薩人天志趣不廣，不能遍至十方無窮世界供養諸佛如來大眾，或以己土穢濁不敢向詣淨鄉、或以所居清淨鄙薄穢土，以如此等種種局分，於諸佛如來所不能周遍供養發起廣大善根。是故願言：我成佛時，願我國土一切菩薩聲聞天人大眾，遍至十方一切諸佛大會處所，雨天樂、天華、天衣、天香，以巧妙辨辭供養讚歎諸佛功德。雖歎穢土如來大慈謙忍，不見佛土有雜穢相；雖歎淨土如來無量莊嚴，不見佛土有清淨相。何以故？以諸法等故。諸如來等，是故諸佛如來名為等覺。若於佛土起優劣心，假使供養如來，非法供養也。是故言雨天樂華衣、妙香等供養，讚諸佛功德，無有分別心。

何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法如佛。

佛本何故起此願？見有軟心菩薩，但樂有佛國土修行，無慈悲堅牢心。是故興願：願我成佛時，我土菩薩皆慈悲勇猛堅固，志願能捨清淨土，至他方無佛法僧處住持莊嚴佛法僧寶，示如有佛，使佛種處處不斷。是故言何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法如佛。觀菩薩四種莊嚴功德成就訖之于上，次下四句是迴向門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本何故起此願？見有軟心菩薩，但樂有佛國土修行，無慈悲堅牢心。是故興願：願我成佛時，我土菩薩皆慈悲勇猛堅固，志願能捨清淨土，至他方無佛法僧處住持莊嚴佛法僧寶，示如有佛，使佛種處處不斷。是故言何等世界無佛法功德寶，我願皆往生，示佛法如佛。觀菩薩四種莊嚴功德成就訖之于上，次下四句是迴向門。

我作論說偈，願見彌陀佛，普共諸眾生，往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作論說偈，願見彌陀佛，普共諸眾生，往生安樂國。

此四句是論主迴向門。迴向者，迴己功德普施眾生，共見阿彌陀如來生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四句是論主迴向門。迴向者，迴己功德普施眾生，共見阿彌陀如來生安樂國。

無量壽修多羅章句，我以偈誦總說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽修多羅章句，我以偈誦總說竟。

問曰：天親菩薩迴向章中言「普共諸眾生往生安樂國」，此指共何等眾生耶？答曰：案王舍城所說《無量壽經》。佛告阿難：「十方恒河沙諸佛如來皆共稱嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向願生彼國，即得往生，住不退轉；唯除五逆、誹謗正法。」案此而言，一切外凡夫人皆得往生。又如《觀無量壽經》有九品往生。下下品生者，或有眾生作不善業，五逆十惡具諸不善。如此愚人以惡業故，應墮惡道經歷多劫受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰為說妙法，教令念佛，此人苦逼不遑念佛。善友告言：「汝若不能念者，應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕，具足十念稱南無無量壽佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪，命終之後見金蓮華，猶如日輪住其人前。如一念頃，即得往生極樂世界，於蓮華中滿十二大劫蓮華方開(當以此償五逆罪也)，觀世音、大勢至以大悲音聲，為其廣說諸法實相，除滅罪法。」聞已歡喜，應時則發菩提之心，是名下品下生者。以此經證，明知下品凡夫但令不誹謗正法，信佛因緣皆得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：天親菩薩迴向章中言「普共諸眾生往生安樂國」，此指共何等眾生耶？答曰：案王舍城所說《無量壽經》。佛告阿難：「十方恒河沙諸佛如來皆共稱嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向願生彼國，即得往生，住不退轉；唯除五逆、誹謗正法。」案此而言，一切外凡夫人皆得往生。又如《觀無量壽經》有九品往生。下下品生者，或有眾生作不善業，五逆十惡具諸不善。如此愚人以惡業故，應墮惡道經歷多劫受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰為說妙法，教令念佛，此人苦逼不遑念佛。善友告言：「汝若不能念者，應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕，具足十念稱南無無量壽佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪，命終之後見金蓮華，猶如日輪住其人前。如一念頃，即得往生極樂世界，於蓮華中滿十二大劫蓮華方開(當以此償五逆罪也)，觀世音、大勢至以大悲音聲，為其廣說諸法實相，除滅罪法。」聞已歡喜，應時則發菩提之心，是名下品下生者。以此經證，明知下品凡夫但令不誹謗正法，信佛因緣皆得往生。

問曰：《無量壽經》言「願往生者皆得往生；唯除五逆、誹謗正法。」《觀無量壽經》言「作五逆十惡具諸不善亦得往生。」此二經云何會？答曰：一經以具二種重罪，一者五逆、二者誹謗正法。以此二種罪故，所以不得往生。一經但言作十惡五逆等罪，不言誹謗正法，以不謗正法故是故得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《無量壽經》言「願往生者皆得往生；唯除五逆、誹謗正法。」《觀無量壽經》言「作五逆十惡具諸不善亦得往生。」此二經云何會？答曰：一經以具二種重罪，一者五逆、二者誹謗正法。以此二種罪故，所以不得往生。一經但言作十惡五逆等罪，不言誹謗正法，以不謗正法故是故得生。

問曰：假使一人具五逆罪而不誹謗正法，經許得生。復有一人但誹謗正法而無五逆諸罪，願往生者，得生以不？答曰：但令誹謗正法，雖更無餘罪，必不得生。何以言之？經言「五逆罪人，墮阿鼻大地獄中具受一劫重罪。誹謗正法人，墮阿鼻大地獄中，此劫若盡復轉至他方阿鼻大地獄中。」如是展轉經百千阿鼻大地獄，佛不記得出時節，以誹謗正法罪極重故。又正法者即是佛法，此愚癡人既生誹謗，安有願生佛土之理？假使但貪彼土安樂而願生者，亦如求非水之氷、無煙之火，豈有得理？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：假使一人具五逆罪而不誹謗正法，經許得生。復有一人但誹謗正法而無五逆諸罪，願往生者，得生以不？答曰：但令誹謗正法，雖更無餘罪，必不得生。何以言之？經言「五逆罪人，墮阿鼻大地獄中具受一劫重罪。誹謗正法人，墮阿鼻大地獄中，此劫若盡復轉至他方阿鼻大地獄中。」如是展轉經百千阿鼻大地獄，佛不記得出時節，以誹謗正法罪極重故。又正法者即是佛法，此愚癡人既生誹謗，安有願生佛土之理？假使但貪彼土安樂而願生者，亦如求非水之氷、無煙之火，豈有得理？

問曰：何等相是誹謗正法？答曰：若言無佛無佛法、無菩薩無菩薩法。如是等見，若心自解、若從他受，其心決定，皆名誹謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等相是誹謗正法？答曰：若言無佛無佛法、無菩薩無菩薩法。如是等見，若心自解、若從他受，其心決定，皆名誹謗正法。

問曰：如是等計但是己事，於眾生有何苦惱踰於五逆重罪耶？答曰：若無諸佛菩薩說世間出世間善道教化眾生者，豈知有仁義禮智信耶？如是世間一切善法皆斷、出世間一切賢聖皆滅。汝但知五逆罪為重，而不知五逆罪從無正法生，是故謗正法人其罪最重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如是等計但是己事，於眾生有何苦惱踰於五逆重罪耶？答曰：若無諸佛菩薩說世間出世間善道教化眾生者，豈知有仁義禮智信耶？如是世間一切善法皆斷、出世間一切賢聖皆滅。汝但知五逆罪為重，而不知五逆罪從無正法生，是故謗正法人其罪最重。

問曰：《業道經》言「業道如秤，重者先牽。」如《觀無量壽經》言「有人造五逆十惡具諸不善，應墮惡道經歷多劫受無量苦。臨命終時，遇善知識教稱南無無量壽佛。如是至心令聲不絕具足十念，便得往生安樂淨土，即入大乘正定之聚畢竟不退，與三塗諸苦永隔。」先牽之義於理如何？又曠劫已來備造諸行，有漏之法繫屬三界，但以十念念阿彌陀佛便出三界繫業之義復欲云何？答曰：汝謂五逆十惡繫業等為重，以下下品人十念為輕，應為罪所牽先墮地獄繫在三界者，今當以義校量，輕重之義在心、在緣、在決定，不在時節久近多少也。云何在心？彼造罪人自依止虛妄顛倒見生；此十念者，依善知識方便安慰聞實相法生。一實一虛，豈得相比？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗，豈得言闇在室千歲而不去耶？是名在心。云何在緣？彼造罪人自依止妄想心、依煩惱虛妄果報眾生生。此十念者，依止無上信心、依阿彌陀如來方便莊嚴真實清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中截筋破骨，聞滅除藥鼓，即箭出毒除(《首楞嚴經》言「譬如有藥名曰滅除，若鬪戰時用以塗鼓，聞鼓聲者箭出除毒。菩薩摩訶薩亦復如是，住首楞嚴三昧，聞其名者三毒之箭自然拔出」)。豈可得言彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒耶？是名在緣。云何在決定？彼造罪人依止有後心、有間心生。此十念者，依止無後心、無間心生，是名決定。校量三義，十念者重。重者先牽能出三有，兩經一義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《業道經》言「業道如秤，重者先牽。」如《觀無量壽經》言「有人造五逆十惡具諸不善，應墮惡道經歷多劫受無量苦。臨命終時，遇善知識教稱南無無量壽佛。如是至心令聲不絕具足十念，便得往生安樂淨土，即入大乘正定之聚畢竟不退，與三塗諸苦永隔。」先牽之義於理如何？又曠劫已來備造諸行，有漏之法繫屬三界，但以十念念阿彌陀佛便出三界繫業之義復欲云何？答曰：汝謂五逆十惡繫業等為重，以下下品人十念為輕，應為罪所牽先墮地獄繫在三界者，今當以義校量，輕重之義在心、在緣、在決定，不在時節久近多少也。云何在心？彼造罪人自依止虛妄顛倒見生；此十念者，依善知識方便安慰聞實相法生。一實一虛，豈得相比？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗，豈得言闇在室千歲而不去耶？是名在心。云何在緣？彼造罪人自依止妄想心、依煩惱虛妄果報眾生生。此十念者，依止無上信心、依阿彌陀如來方便莊嚴真實清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中截筋破骨，聞滅除藥鼓，即箭出毒除(《首楞嚴經》言「譬如有藥名曰滅除，若鬪戰時用以塗鼓，聞鼓聲者箭出除毒。菩薩摩訶薩亦復如是，住首楞嚴三昧，聞其名者三毒之箭自然拔出」)。豈可得言彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒耶？是名在緣。云何在決定？彼造罪人依止有後心、有間心生。此十念者，依止無後心、無間心生，是名決定。校量三義，十念者重。重者先牽能出三有，兩經一義耳。

問曰：幾時名為一念？答曰：百一生滅名一剎那，六十剎那名為一念。此中云念者，不取此時節也，但言憶念阿彌陀佛若總相若別相，隨所觀緣心無他想，十念相續名為十念。但稱名號亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾時名為一念？答曰：百一生滅名一剎那，六十剎那名為一念。此中云念者，不取此時節也，但言憶念阿彌陀佛若總相若別相，隨所觀緣心無他想，十念相續名為十念。但稱名號亦復如是。

問曰：心若他緣攝之令還，可知念之多少，但知多少復非無間；若凝心注想，復依何可得記念之多少？答曰：經言十念者，明業事成辨耳，不必須知頭數也。如言蟪蛄不識春秋，伊蟲豈知朱陽之節乎？知者言之耳。十念業成者，是亦通神者言之耳。但積念相續不緣他事便罷，復何暇須知念之頭數也？若必須知，亦有方便，必須口授，不得題之筆點。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：心若他緣攝之令還，可知念之多少，但知多少復非無間；若凝心注想，復依何可得記念之多少？答曰：經言十念者，明業事成辨耳，不必須知頭數也。如言蟪蛄不識春秋，伊蟲豈知朱陽之節乎？知者言之耳。十念業成者，是亦通神者言之耳。但積念相續不緣他事便罷，復何暇須知念之頭數也？若必須知，亦有方便，必須口授，不得題之筆點。