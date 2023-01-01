法華論疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華論疏卷下

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

自此已下，釋〈譬喻品〉。初身子領解。此文大意者，上釋〈方便品〉令小乘人悟入一乘得受記。今釋小乘悟入一乘，竟自呵責小乘過失。就文為二：初牒經二偈、次論釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，釋〈譬喻品〉。初身子領解。此文大意者，上釋〈方便品〉令小乘人悟入一乘得受記。今釋小乘悟入一乘，竟自呵責小乘過失。就文為二：初牒經二偈、次論釋。

譬喻品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻品

尊者舍利弗說偈言：金色三十二，十力諸解脫，同共一法中，而不得此事。八十種妙好，十八不共法，如是諸功德，而我皆已失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利弗說偈言：金色三十二，十力諸解脫，同共一法中，而不得此事。八十種妙好，十八不共法，如是諸功德，而我皆已失。

論釋為二：一者問偈意、二者釋偈意。「論曰此偈示現何義」者，即是問偈意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論釋為二：一者問偈意、二者釋偈意。「論曰此偈示現何義」者，即是問偈意。

釋曰：此偈示現何義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈示現何義。

「舍利弗自呵責身」下，第二答釋偈意。就文又二：初列呵責章門；次釋呵責章門，即兼解偈。就初又三：一者總標自呵、二別明自呵。「是故舍利弗」下，總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗自呵責身」下，第二答釋偈意。就文又二：初列呵責章門；次釋呵責章門，即兼解偈。就初又三：一者總標自呵、二別明自呵。「是故舍利弗」下，總結。

舍利弗自呵責身言：我不見諸佛，不往諸佛所，及不聞佛說法，不供養恭敬諸佛，無利益眾生事，於未得法退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗自呵責身言：我不見諸佛，不往諸佛所，及不聞佛說法，不供養恭敬諸佛，無利益眾生事，於未得法退。

自呵凡列六句：一不見佛，謂身子但值頞鞞，爾時不見佛也。二不往佛所者，值頞鞞時不往佛所也。三不聞佛說法者，值頞鞞時聞說三諦得道，竟不聞佛說法也。四不供養者值頞鞞時不供養佛也。五不恭敬者，值頞鞞時未恭敬諸佛也。六無利益眾生事者，值頞鞞時無利物心及利事也。前五明無上求心，後一明無下利心。於未得法中退者，應得上來六事，但取小果，竟不得之，所以名退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自呵凡列六句：一不見佛，謂身子但值頞鞞，爾時不見佛也。二不往佛所者，值頞鞞時不往佛所也。三不聞佛說法者，值頞鞞時聞說三諦得道，竟不聞佛說法也。四不供養者值頞鞞時不供養佛也。五不恭敬者，值頞鞞時未恭敬諸佛也。六無利益眾生事者，值頞鞞時無利物心及利事也。前五明無上求心，後一明無下利心。於未得法中退者，應得上來六事，但取小果，竟不得之，所以名退。

「是故舍利弗」下，第三結自呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故舍利弗」下，第三結自呵責。

是故舍利弗作如是等呵責自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故舍利弗作如是等呵責自身。

「不見佛者」，第二釋上六門，即兼解二偈。初釋第一不見佛章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見佛者」，第二釋上六門，即兼解二偈。初釋第一不見佛章門。

不見諸佛者，示現不見諸佛如來大人之相，不生恭敬供養心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見諸佛者，示現不見諸佛如來大人之相，不生恭敬供養心故。

以不見佛故，不生恭敬供養之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不見佛故，不生恭敬供養之心。

「不往佛所者」，釋第二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不往佛所者」，釋第二章門。

不往佛所者，示現教化眾生力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不往佛所者，示現教化眾生力故。

若往佛所，知佛者有示現教化眾生之力，便不取小果。今遂不往佛所，便取小果，失化物之力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若往佛所，知佛者有示現教化眾生之力，便不取小果。今遂不往佛所，便取小果，失化物之力也。

「放金色光明者」，上來釋二章，今解釋偈。問：論主何故作此釋？答：前有二句，一不見佛、二不往佛所。若見佛、往佛所，即見佛放金色光明三十二相。此二義相成，是故合釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「放金色光明者」，上來釋二章，今解釋偈。問：論主何故作此釋？答：前有二句，一不見佛、二不往佛所。若見佛、往佛所，即見佛放金色光明三十二相。此二義相成，是故合釋。

放金色光明者，示現佛自身異身獲得無量諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放金色光明者，示現佛自身異身獲得無量諸功德故。

放金色光明者，牒初偈「金色三十二」也。示現見佛自身異身者，用後見佛，釋前不見佛之過失也。自身即是本身，異身謂化身也，見此二身即獲無量福。當知前不見佛、不往佛所，失無量福也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放金色光明者，牒初偈「金色三十二」也。示現見佛自身異身者，用後見佛，釋前不見佛之過失也。自身即是本身，異身謂化身也，見此二身即獲無量福。當知前不見佛、不往佛所，失無量福也。

「聞說法者」，釋第三章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞說法者」，釋第三章門。

聞說法者，示現能作利益一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說法者，示現能作利益一切眾生故。

示現能作利益一切眾生事者，釋章門也。若聞佛說法，知佛能作利益之事，便不取小果也。今不聞法，便不知此事，故取小果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現能作利益一切眾生事者，釋章門也。若聞佛說法，知佛能作利益之事，便不取小果也。今不聞法，便不知此事，故取小果也。

「力者」，釋初偈中十力之言。佛正住十力說法，能作利物之事。此二相開，故一處合釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「力者」，釋初偈中十力之言。佛正住十力說法，能作利物之事。此二相開，故一處合釋。

力者，示現眾生有疑，依十力斷疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力者，示現眾生有疑，依十力斷疑故。

初牒力章門。示現眾生有疑依十力斷故者，釋章門。十力正明斷疑，如《雜心論》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初牒力章門。示現眾生有疑依十力斷故者，釋章門。十力正明斷疑，如《雜心論》說。

「供養者」，釋第四章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養者」，釋第四章門。

供養者，示現能教化眾生力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養者，示現能教化眾生力故。

以供養佛，知佛示現教化眾生力故。今遂不供養，即不知此事。又佛所以可供養者，為佛有化物之力故也。我若供養於佛，亦得此力，便不證小果。以不供養佛，取於小果，故失化物力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以供養佛，知佛示現教化眾生力故。今遂不供養，即不知此事。又佛所以可供養者，為佛有化物之力故也。我若供養於佛，亦得此力，便不證小果。以不供養佛，取於小果，故失化物力也。

「十八不共法者」，釋第二偈第二句。以佛有十八不共法，無諸過失，故可供養。二義相成，故一處合釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八不共法者」，釋第二偈第二句。以佛有十八不共法，無諸過失，故可供養。二義相成，故一處合釋。

十八不共法者，示現遠離諸障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法者，示現遠離諸障礙故。

初牒不共章門。「示現遠離」下，釋不共義。以無一切障礙過失，故名不共法。問：何故不解八十種妙好？答：此猶屬金色三十二也。又屬見佛等中攝，故不別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初牒不共章門。「示現遠離」下，釋不共義。以無一切障礙過失，故名不共法。問：何故不解八十種妙好？答：此猶屬金色三十二也。又屬見佛等中攝，故不別釋。

「恭敬者」，釋第五章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恭敬者」，釋第五章門。

恭敬者，示現出生無量福德，依如來教得解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬者，示現出生無量福德，依如來教得解脫故。

初牒章；從「示現」下，釋章，即是釋恭敬之意。以恭敬佛故，得無量福及得解脫。以不敬佛，便失此利。問：何故釋福德及解脫，不釋第六無利益眾生事，答：恭敬佛得福德及得解脫，即是利益眾生事。又無利益眾生事，是總以上來句句皆有此言，故不別釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初牒章；從「示現」下，釋章，即是釋恭敬之意。以恭敬佛故，得無量福及得解脫。以不敬佛，便失此利。問：何故釋福德及解脫，不釋第六無利益眾生事，答：恭敬佛得福德及得解脫，即是利益眾生事。又無利益眾生事，是總以上來句句皆有此言，故不別釋也。

「以人無我法無我者」，釋第二偈「如是諸功德」句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以人無我法無我者」，釋第二偈「如是諸功德」句。

以人無我及法無我，一切諸法悉平等故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以人無我及法無我，一切諸法悉平等故，

以二無我攝一切功德盡，又於諸功德中勝。亦可此語釋上無利益眾生事，亦得重釋上依佛教得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二無我攝一切功德盡，又於諸功德中勝。亦可此語釋上無利益眾生事，亦得重釋上依佛教得解脫。

「是故舍利弗」下，釋偈第四「而我皆已失」。又此文來者，初標呵責於未得法中退，次釋自呵責於未得法中退，今結自呵責於未得法中退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故舍利弗」下，釋偈第四「而我皆已失」。又此文來者，初標呵責於未得法中退，次釋自呵責於未得法中退，今結自呵責於未得法中退。

是故舍利弗自呵責身言：我未得如是法，於未得中退故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故舍利弗自呵責身言：我未得如是法，於未得中退故。

「自此已下為七種人」者，詳論意，上〈方便品〉總為眾生總說一乘法，故論後文云「〈方便品〉五章但為破二歸一也。從〈火宅譬〉竟經，別破十種人病。」次明十種無上義也。就文為二：初破十種人病、次明十種無上。初又二：第一總明為十種人能治所治心勸知、第二別破十種人病。初又二：前列為七種凡夫人能治所治勸知。次明為無煩惱聖人能治所治勸知。就初又四：一出所為人、二明能治、三辨所治、四勸知。「具足煩惱染性眾生」者，明所為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下為七種人」者，詳論意，上〈方便品〉總為眾生總說一乘法，故論後文云「〈方便品〉五章但為破二歸一也。從〈火宅譬〉竟經，別破十種人病。」次明十種無上義也。就文為二：初破十種人病、次明十種無上。初又二：第一總明為十種人能治所治心勸知、第二別破十種人病。初又二：前列為七種凡夫人能治所治勸知。次明為無煩惱聖人能治所治勸知。就初又四：一出所為人、二明能治、三辨所治、四勸知。「具足煩惱染性眾生」者，明所為人。

自此已下，次為七種具足煩惱染性眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，次為七種具足煩惱染性眾生，

具足煩惱，明是凡夫，為煩惱所染，稱為染性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足煩惱，明是凡夫，為煩惱所染，稱為染性。

「說七種譬喻」者，第二明能治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說七種譬喻」者，第二明能治也。

說七種譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說七種譬喻，

「對治七種增上慢」者，第三明所治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治七種增上慢」者，第三明所治也。

對治七種增上慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治七種增上慢心，

此七種人，竝於增上法中而自高舉，慢而不求，名增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七種人，竝於增上法中而自高舉，慢而不求，名增上慢。

「此義應知」下，第四文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義應知」下，第四文也。

此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義應知。

所以勸知者，令行人識此七種過患，依經對治而捨離之，是故勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以勸知者，令行人識此七種過患，依經對治而捨離之，是故勸知。

「又三種」下，第二次明無煩惱人。亦四：一明所為人、二辨所治之病、三明能治之藥、四勸知。「三種染慢無煩惱人」者，出所為人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又三種」下，第二次明無煩惱人。亦四：一明所為人、二辨所治之病、三明能治之藥、四勸知。「三種染慢無煩惱人」者，出所為人也。

又復次為三種染慢無煩惱人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復次為三種染慢無煩惱人，

斷小乘中諸煩惱盡，故名無煩惱人。而望大乘猶有煩惱，為大乘煩惱所染，故稱為染。未得究竟自謂究竟，以此自高，稱之為慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷小乘中諸煩惱盡，故名無煩惱人。而望大乘猶有煩惱，為大乘煩惱所染，故稱為染。未得究竟自謂究竟，以此自高，稱之為慢。

「三昧解脫見等染慢」者，第二出所治之病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三昧解脫見等染慢」者，第二出所治之病。

三昧解脫見等染慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧解脫見等染慢，

則釋上染慢也。如《勝鬘》云「三界外恒沙煩惱，謂上上煩惱、觀上煩惱等」也。今明三昧中煩惱，即是《勝鬘》正受上煩惱。於大乘解脫中煩惱即是果上煩惱，見煩惱應是智上煩惱也。等者，等取一切恒沙煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則釋上染慢也。如《勝鬘》云「三界外恒沙煩惱，謂上上煩惱、觀上煩惱等」也。今明三昧中煩惱，即是《勝鬘》正受上煩惱。於大乘解脫中煩惱即是果上煩惱，見煩惱應是智上煩惱也。等者，等取一切恒沙煩惱也。

「對治此故」下，第三出能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此故」下，第三出能治。

對治此故，說三種平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，說三種平等，

第四勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四勸知。

此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義應知。

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

「何者七種具足」下，第二別釋。又開為二：初別釋七種人、第二別釋三種人。初又三：一標七種人、二明能治所治、三總結。第一前列七人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者七種具足」下，第二別釋。又開為二：初別釋七種人、第二別釋三種人。初又三：一標七種人、二明能治所治、三總結。第一前列七人。

何者七種具足煩惱性人？一者求勢力人、二者求聲聞解脫人、三者求大乘人、四者有定人、五者無定人、六者集功德人、七者不集功德人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者七種具足煩惱性人？一者求勢力人、二者求聲聞解脫人、三者求大乘人、四者有定人、五者無定人、六者集功德人、七者不集功德人。

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

「何等七種增上慢心」已下，釋上第二能治所治章門。就文為二：一者依經略釋、第二論主重釋。就釋七人，即成七別。一一中為二：第一出所為人，則明所治之病；二明能治之藥。「顛倒求諸功德增上慢心」者，此第一所治之病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等七種增上慢心」已下，釋上第二能治所治章門。就文為二：一者依經略釋、第二論主重釋。就釋七人，即成七別。一一中為二：第一出所為人，則明所治之病；二明能治之藥。「顛倒求諸功德增上慢心」者，此第一所治之病。

何等七種增上慢心？云何七種譬喻對治？一者顛倒求諸功德，增上慢心，謂以世間中諸煩惱染熾燃增上，而求天人勝妙境界有漏果報，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等七種增上慢心？云何七種譬喻對治？一者顛倒求諸功德，增上慢心，謂以世間中諸煩惱染熾燃增上，而求天人勝妙境界有漏果報，如是倒取；

三界實是苦境，而求常樂，故名顛倒。初標顛倒求諸功德增上慢心三章門。「謂世間中」下，釋上增上慢心也。初遂近釋增上慢心。增上慢心者，謂世間中諸煩惱熾然增上也。而求天人勝妙境界下，釋上顛倒求諸功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界實是苦境，而求常樂，故名顛倒。初標顛倒求諸功德增上慢心三章門。「謂世間中」下，釋上增上慢心也。初遂近釋增上慢心。增上慢心者，謂世間中諸煩惱熾然增上也。而求天人勝妙境界下，釋上顛倒求諸功德也。

「對治此故，明火宅喻」者，第二明能治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此故，明火宅喻」者，第二明能治也。

對治此故，為說火宅譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說火宅譬喻應知。

「二者聲聞人」下，釋第二中亦二：初出所治、次出能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者聲聞人」下，釋第二中亦二：初出所治、次出能治。

二者聲聞人一向決定增上慢心，自言我乘與如來乘等無差別，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者聲聞人一向決定增上慢心，自言我乘與如來乘等無差別，如是倒取；

聲聞人者，標其人也。一向決定增上慢者，敘其病也。自言我乘與如來乘等無差別者，釋上病也。求二乘人，謂佛與二乘人同斷三界煩惱盡、同得盡無生智、同是三無學人、同得無餘。如是倒取者，佛與二乘其實不同。不同謂同，故名倒取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人者，標其人也。一向決定增上慢者，敘其病也。自言我乘與如來乘等無差別者，釋上病也。求二乘人，謂佛與二乘人同斷三界煩惱盡、同得盡無生智、同是三無學人、同得無餘。如是倒取者，佛與二乘其實不同。不同謂同，故名倒取也。

「對治此故」下，第二出能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此故」下，第二出能治。

對治此故，為說窮子譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說窮子譬喻應知。

如窮子比於長者、草菴方於大宅，故二乘與佛不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如窮子比於長者、草菴方於大宅，故二乘與佛不同也。

「三者大乘人」，亦開為二：一所治、二能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者大乘人」，亦開為二：一所治、二能治。

三者大乘人一向決定增上慢心，起如是意，無別聲聞、辟支佛乘，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者大乘人一向決定增上慢心，起如是意，無別聲聞、辟支佛乘，如是倒取；

大乘人者，標人也。一向決定，標病也。起如是意，釋病也。謂無別二乘人，故稱為病。此人初聞一乘經，謂唯有佛乘無有餘乘，遂有二失：一失於一說三、二失於緣成三。如是倒取者，實有二種：二乘有而言無，故言倒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘人者，標人也。一向決定，標病也。起如是意，釋病也。謂無別二乘人，故稱為病。此人初聞一乘經，謂唯有佛乘無有餘乘，遂有二失：一失於一說三、二失於緣成三。如是倒取者，實有二種：二乘有而言無，故言倒取。

「為對治此故」下，第二出能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為對治此故」下，第二出能治。

對治此故，為說雲雨譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說雲雨譬喻應知。

雖地雨是一，於草木成差。隨草木成差，雖理是一，隨緣成三，於緣成三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖地雨是一，於草木成差。隨草木成差，雖理是一，隨緣成三，於緣成三也。

第四人亦雨，初明所治、第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四人亦雨，初明所治、第二明能治。

四者實無而謂有增上慢心已，有世間有漏三昧三摩跋提，實無涅槃而生涅槃想，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者實無而謂有增上慢心已，有世間有漏三昧三摩跋提，實無涅槃而生涅槃想，如是倒取；

所治中，初標實無功德謂有增上慢心章門。以有世間有漏下，釋章門。此人得有漏定，實無涅槃生涅槃想。此可有二人：一者內道，如《智度論》云「有一比丘，得初禪時謂得初果，乃至得四禪時謂得四果。」二者外道之人，得非想、無想二定，謂為涅槃。如是倒取者，實無涅槃謂是涅槃，故名倒取。又實是有漏謂是無漏，故名倒取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所治中，初標實無功德謂有增上慢心章門。以有世間有漏下，釋章門。此人得有漏定，實無涅槃生涅槃想。此可有二人：一者內道，如《智度論》云「有一比丘，得初禪時謂得初果，乃至得四禪時謂得四果。」二者外道之人，得非想、無想二定，謂為涅槃。如是倒取者，實無涅槃謂是涅槃，故名倒取。又實是有漏謂是無漏，故名倒取也。

「對治此故」下，第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此故」下，第二明能治。

對治此故，為說化城譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說化城譬喻應知。

此有二義：一者且說二乘涅槃以為真城，為治前二種人虛偽之城。二者次為此人說於化城，二乘涅槃尚是化城，汝之所得云何真實？問：經文但言說化城，云何說真城？答：《化城品》中具敘今昔，意敘昔即明是真、敘今即明是化也。「又現」下，論文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有二義：一者且說二乘涅槃以為真城，為治前二種人虛偽之城。二者次為此人說於化城，二乘涅槃尚是化城，汝之所得云何真實？問：經文但言說化城，云何說真城？答：《化城品》中具敘今昔，意敘昔即明是真、敘今即明是化也。「又現」下，論文也。

第五人亦二：初明所治、次明能治。所治中初標二門、次釋二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五人亦二：初明所治、次明能治。所治中初標二門、次釋二門。

五者散亂增上慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者散亂增上慢心，

標二門者，一散亂、二增上慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標二門者，一散亂、二增上慢心。

「實無有定」下，釋二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實無有定」下，釋二門。

實無有定，過去雖有大乘善根而不覺知，不覺知故不求大乘，於狹劣心中生虛妄解，謂以為第一乘，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無有定，過去雖有大乘善根而不覺知，不覺知故不求大乘，於狹劣心中生虛妄解，謂以為第一乘，如是倒取；

初釋散亂章門。於狹劣心中下，釋增上慢章門。如是倒取者，小乘非第一謂為第一，故名倒取。又實有大乘而不求大乘、實無小乘而求小乘，亦是倒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋散亂章門。於狹劣心中下，釋增上慢章門。如是倒取者，小乘非第一謂為第一，故名倒取。又實有大乘而不求大乘、實無小乘而求小乘，亦是倒取。

「為對治」下，第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為對治」下，第二明能治。

對治此故，為說繫寶珠譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說繫寶珠譬喻應知。

說繫珠譬，令其憶菩提心，捨小求大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說繫珠譬，令其憶菩提心，捨小求大。

第六亦二：初所治、次能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六亦二：初所治、次能治。

六者實有功德增上慢心，聞說大乘法而取非大乘，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者實有功德增上慢心，聞說大乘法而取非大乘，如是倒取；

聞大乘法取非大乘者，此人本學大乘，但作有所得學，故聞說大乘退大取小果。如《大品》中有大鳥之譬。初生無翅鳥子，未有兩翅而學飛，故遂便墮落。有所得人雖發大心大行，無慧方便，聞說大乘退取小果，故《大品》中六十菩薩聞說波若成阿羅漢。此中是凡夫人，不同《大品》成阿羅漢，與其大略相似也。如是倒取者，實有大乘而不取大，實無小乘而取小乘，故名為倒。又實學大乘而取於小，故是倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞大乘法取非大乘者，此人本學大乘，但作有所得學，故聞說大乘退大取小果。如《大品》中有大鳥之譬。初生無翅鳥子，未有兩翅而學飛，故遂便墮落。有所得人雖發大心大行，無慧方便，聞說大乘退取小果，故《大品》中六十菩薩聞說波若成阿羅漢。此中是凡夫人，不同《大品》成阿羅漢，與其大略相似也。如是倒取者，實有大乘而不取大，實無小乘而取小乘，故名為倒。又實學大乘而取於小，故是倒也。

「對治此故」下，第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此故」下，第二明能治。

對治此故，為說輪王解髻中明珠與之譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說輪王解髻中明珠與之譬喻應知。

頂髻之珠最為尊貴、一乘最勝，以此賜之令其取大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂髻之珠最為尊貴、一乘最勝，以此賜之令其取大。

第七人亦二：初明所治、第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七人亦二：初明所治、第二明能治。

七者實無功德增上慢心，於第一乘不曾修集諸善根故，聞說第一乘心中不取以為第一，如是倒取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者實無功德增上慢心，於第一乘不曾修集諸善根故，聞說第一乘心中不取以為第一，如是倒取；

初牒實無功德及增上慢心二章門。於第一乘不修習諸善根故，釋上實無功德，此人過去不集大乘善根故也。聞說大乘下，釋上增慢心。如是倒取者，於第一法謂非第一，故名倒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初牒實無功德及增上慢心二章門。於第一乘不修習諸善根故，釋上實無功德，此人過去不集大乘善根故也。聞說大乘下，釋上增慢心。如是倒取者，於第一法謂非第一，故名倒取。

「為對治」下，第二明能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為對治」下，第二明能治。

對治此故，為說醫師譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，為說醫師譬喻應知。

良醫正治狂子，佛示涅槃令服大乘第一之藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良醫正治狂子，佛示涅槃令服大乘第一之藥也。

「第一人者」已下，第二論主就義重釋令七種人竝皆成佛。亦成七段，初文有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一人者」已下，第二論主就義重釋令七種人竝皆成佛。亦成七段，初文有三。

第一人者，示世間中種種善根三昧功德方便令喜，然後令入大涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一人者，示世間中種種善根三昧功德方便令喜，然後令入大涅槃故。

第一，前標其人。示世間中種種善根三昧功德者，出化此人之方也。此中示世間中善根者，此釋佛意。佛意我本說世間善根，拔汝三塗重苦，令汝歡喜，然後令入大涅槃城。云何乃保為勝妙果報？為治此故，故說火宅譬喻。問：前第一人正求世間人天果報，今云何言示世間中種種善根？答：此中世間異上世間。上之世間是三界世間，今明未得真無漏已來，發菩提心及十信等地前方便，名為世間。下論釋〈法師品〉中，及〈分別功德品〉，竝明地前未得真無漏，故名世間。今說地前種種功德，令其歡喜。善根者，無貪瞋癡三種善根。以其人正貪著三界，故說無貪等善根。其人正貪著五欲等外樂，故為說有覺有觀等諸禪三昧，以為入大涅槃方便，即是因世間證出世間也。言大涅槃者，以大涅槃樂代其貪著世間小樂也。然後入大涅槃者，前是行因，今令得果。其人前求有漏果報，今得無漏大涅槃果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一，前標其人。示世間中種種善根三昧功德者，出化此人之方也。此中示世間中善根者，此釋佛意。佛意我本說世間善根，拔汝三塗重苦，令汝歡喜，然後令入大涅槃城。云何乃保為勝妙果報？為治此故，故說火宅譬喻。問：前第一人正求世間人天果報，今云何言示世間中種種善根？答：此中世間異上世間。上之世間是三界世間，今明未得真無漏已來，發菩提心及十信等地前方便，名為世間。下論釋〈法師品〉中，及〈分別功德品〉，竝明地前未得真無漏，故名世間。今說地前種種功德，令其歡喜。善根者，無貪瞋癡三種善根。以其人正貪著三界，故說無貪等善根。其人正貪著五欲等外樂，故為說有覺有觀等諸禪三昧，以為入大涅槃方便，即是因世間證出世間也。言大涅槃者，以大涅槃樂代其貪著世間小樂也。然後入大涅槃者，前是行因，今令得果。其人前求有漏果報，今得無漏大涅槃果。

釋第二人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二人。

第二人者，以三為一，令入大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二人者，以三為一，令入大乘故。

以三為一令入大乘者，非是三外別更有一，以會三乘終歸一乘，如會三聚米成於一斗米也。一論大宗如是，故下文云「破二歸一」。又上文云「三乘同一乘者，同一法身故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三為一令入大乘者，非是三外別更有一，以會三乘終歸一乘，如會三聚米成於一斗米也。一論大宗如是，故下文云「破二歸一」。又上文云「三乘同一乘者，同一法身故」。

釋第三人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第三人。

第三人者，令知種種乘異，諸佛如來平等說法，隨諸眾生善根種子而生牙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三人者，令知種種乘異，諸佛如來平等說法，隨諸眾生善根種子而生牙故。

令知種種乘者，令知五乘也。諸佛說法隨眾生善根種子而生牙者，眾生過去世稟過去佛五乘教門，有五乘種子。而故五乘人感佛出世說五乘法，令五乘種子生五乘牙乃至果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令知種種乘者，令知五乘也。諸佛說法隨眾生善根種子而生牙者，眾生過去世稟過去佛五乘教門，有五乘種子。而故五乘人感佛出世說五乘法，令五乘種子生五乘牙乃至果實。

釋第四人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第四人。

第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，所謂諸佛禪三昧城故。過彼城已，然後令入大涅槃城故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，所謂諸佛禪三昧城故。過彼城已，然後令入大涅槃城故。

云方便令入涅槃城故者，論意明欲令其人前知世間非是真城，方便說小乘涅槃以為真城，然後始令捨小城入大乘涅槃城也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云方便令入涅槃城故者，論意明欲令其人前知世間非是真城，方便說小乘涅槃以為真城，然後始令捨小城入大乘涅槃城也。

釋第五人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第五人。

第五人者，示其過去所有善根令憶念已，然後教令入三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五人者，示其過去所有善根令憶念已，然後教令入三昧故。

前示其過去善根，令其憶念曾發菩提心已，然後令得三昧，常憶菩提心不忘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前示其過去善根，令其憶念曾發菩提心已，然後令得三昧，常憶菩提心不忘也。

釋第六人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第六人。

第六人者，說大乘法，以此法門同十地行滿，諸佛如來密與授記故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六人者，說大乘法，以此法門同十地行滿，諸佛如來密與授記故。

說大乘法者，即是賜其頂髻明珠。以此法門同十地行滿者，此法門即是一乘法門，一乘法門明十地行究竟圓滿，故得成佛。問：此釋何義？答：釋頂上明珠最為尊極，一乘經同十地行滿亦是尊極。諸佛如來密與授記故者，以賜其珠密，欲令其成轉輪王也。為說法華，即是密與授記，令其成佛也。釋第七人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說大乘法者，即是賜其頂髻明珠。以此法門同十地行滿者，此法門即是一乘法門，一乘法門明十地行究竟圓滿，故得成佛。問：此釋何義？答：釋頂上明珠最為尊極，一乘經同十地行滿亦是尊極。諸佛如來密與授記故者，以賜其珠密，欲令其成轉輪王也。為說法華，即是密與授記，令其成佛也。釋第七人。

第七人者，根未純熟，為令熟故，如是示現得涅槃量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七人者，根未純熟，為令熟故，如是示現得涅槃量。

根未熟令熟故者，即是狂子未敢服藥，欲令其服也。示現涅槃量，如父欲令服藥故現死。佛今亦爾，欲令眾生了悟，示現涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根未熟令熟故者，即是狂子未敢服藥，欲令其服也。示現涅槃量，如父欲令服藥故現死。佛今亦爾，欲令眾生了悟，示現涅槃。

「為是義故，如來說此七種譬喻」，即是也。第三總結為七人說七種譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為是義故，如來說此七種譬喻」，即是也。第三總結為七人說七種譬喻。

為是義故，如來說此七種譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是義故，如來說此七種譬喻。

「何者三種無煩惱人」下，第二釋上為三種無煩惱人說三種對治。就文為二：初總明為三種人說三對治、第二別明授記。就文又二：第一明所治、第二明能治。所治中有二：初總標、次別釋。初總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者三種無煩惱人」下，第二釋上為三種無煩惱人說三種對治。就文為二：初總明為三種人說三對治、第二別明授記。就文又二：第一明所治、第二明能治。所治中有二：初總標、次別釋。初總標。

何者三種無煩惱人三種染慢？所謂三種顛倒信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者三種無煩惱人三種染慢？所謂三種顛倒信故。

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

「何等為三」下，第二別出三病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三」下，第二別出三病。

何等為三？一者信種種乘異、二者信世間涅槃異、三者信彼此身異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為三？一者信種種乘異、二者信世間涅槃異、三者信彼此身異。

實無乘異，而信三乘異，故名顛倒。二者實無世間涅槃異，無異謂異，故名顛倒。三者實無彼此身異，無異謂異故，故名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無乘異，而信三乘異，故名顛倒。二者實無世間涅槃異，無異謂異，故名顛倒。三者實無彼此身異，無異謂異故，故名顛倒。

「為對治三種」下，第二明能治。亦二：一總標、二別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為對治三種」下，第二明能治。亦二：一總標、二別釋。

為對治此三種染慢，故說三種平等，此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為對治此三種染慢，故說三種平等，此義應知。

初如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如文。

「何者三種」下，第二別釋，即成三別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者三種」下，第二別釋，即成三別。

何者名為三種平等？云何對治？一者乘平等，謂與聲聞授菩提記，唯有大乘無二乘故，是乘平等無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者名為三種平等？云何對治？一者乘平等，謂與聲聞授菩提記，唯有大乘無二乘故，是乘平等無差別故。

謂與聲聞授菩提記謂乘平等一句，釋〈塔品〉已前乘權乘實經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂與聲聞授菩提記謂乘平等一句，釋〈塔品〉已前乘權乘實經文。

二者世間涅槃平等，以多寶如來入於涅槃，世間涅槃彼此平等無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者世間涅槃平等，以多寶如來入於涅槃，世間涅槃彼此平等無差別故。

釋第二中云多寶如來入於涅槃，此句標世間涅槃平等章門也。世間涅槃彼此平等無差別故者，以多寶如來常在十方世界中，而稱入涅槃，故知世間涅槃平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二中云多寶如來入於涅槃，此句標世間涅槃平等章門也。世間涅槃彼此平等無差別故者，以多寶如來常在十方世界中，而稱入涅槃，故知世間涅槃平等。

釋第三章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第三章。

三者法身平等，多寶如來已入涅槃，復示現身自身他身，法身平等無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者法身平等，多寶如來已入涅槃，復示現身自身他身，法身平等無差別故。

多寶如來已入涅槃復示現身者，此牒上世間涅槃平等也。上即指多寶如來在世者，是涅槃；今明多寶入涅槃者，常在世間，故知世間涅槃平等。世間涅槃既平等，故知自身他身亦平等也。自身即多寶身，他身謂十方佛釋迦佛身。文相正爾，須作深觀行取之。又多寶雖入涅槃常示現世間，以此為世間涅槃平等。即類釋迦等十方佛，雖在世間常是涅槃，亦是世間涅槃平等。又多寶佛常在世間而稱入涅槃，釋迦等十方佛雖在世間亦是涅槃也。故知多寶與釋迦自他不異也，亦自他法身平等也。維摩有三種如，謂一切法亦如也、一切眾生亦如也、眾賢聖亦如也。一切法亦如也，是第三平等。一切眾生亦如也，此是第二平等。眾賢聖亦如也，是第一平等。欲示世間涅槃平等，如《中論．涅槃品》云「世間與涅槃，無有小分別。涅槃與世間，亦無小分別。生死之實際，及與涅槃際，如是二際者，無豪釐差別。」《智度論》云「唯大乘法中說生死涅槃平等，小乘法中無有此理。」與《法華論》意同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶如來已入涅槃復示現身者，此牒上世間涅槃平等也。上即指多寶如來在世者，是涅槃；今明多寶入涅槃者，常在世間，故知世間涅槃平等。世間涅槃既平等，故知自身他身亦平等也。自身即多寶身，他身謂十方佛釋迦佛身。文相正爾，須作深觀行取之。又多寶雖入涅槃常示現世間，以此為世間涅槃平等。即類釋迦等十方佛，雖在世間常是涅槃，亦是世間涅槃平等。又多寶佛常在世間而稱入涅槃，釋迦等十方佛雖在世間亦是涅槃也。故知多寶與釋迦自他不異也，亦自他法身平等也。維摩有三種如，謂一切法亦如也、一切眾生亦如也、眾賢聖亦如也。一切法亦如也，是第三平等。一切眾生亦如也，此是第二平等。眾賢聖亦如也，是第一平等。欲示世間涅槃平等，如《中論．涅槃品》云「世間與涅槃，無有小分別。涅槃與世間，亦無小分別。生死之實際，及與涅槃際，如是二際者，無豪釐差別。」《智度論》云「唯大乘法中說生死涅槃平等，小乘法中無有此理。」與《法華論》意同。

「如是三種無煩惱人者」，第二別論受記義，亦是重釋三平等中初乘平等。又二乘作佛是《法華》正宗，如《智度論》云「《法華經》是祕密法，明阿羅漢作佛故」也。就文有五：第一明授記所由、第二明受聲聞菩薩記差別、第三明受記不同、第四明聲聞得記不得記、第五重論三乘一乘。就初文又二：第一敘病、第二明對治藥。就初又四：第一總明三種人有染慢之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三種無煩惱人者」，第二別論受記義，亦是重釋三平等中初乘平等。又二乘作佛是《法華》正宗，如《智度論》云「《法華經》是祕密法，明阿羅漢作佛故」也。就文有五：第一明授記所由、第二明受聲聞菩薩記差別、第三明受記不同、第四明聲聞得記不得記、第五重論三乘一乘。就初文又二：第一敘病、第二明對治藥。就初又四：第一總明三種人有染慢之心。

如是三種無煩惱人染慢之心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三種無煩惱人染慢之心，

即是無明心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是無明心也。

「見彼此身所作差別」者，第二見六道三乘不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見彼此身所作差別」者，第二見六道三乘不同。

見彼此身所作差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼此身所作差別，

此即是分別心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是分別心也。

「以不知彼此法身佛性悉平等故」，第三不得無分別智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以不知彼此法身佛性悉平等故」，第三不得無分別智也。

以不知彼此佛性法身悉平等故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不知彼此佛性法身悉平等故，

「即謂彼人，我證此法，彼人不得」，第四重起分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即謂彼人，我證此法，彼人不得」，第四重起分別心。

即謂彼人，我證此法，彼人不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即謂彼人，我證此法，彼人不得。

「對治此」義，第二明能治之藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對治此」義，第二明能治之藥。

對治此故，與諸聲聞授記應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治此故，與諸聲聞授記應知。

「彼聲聞等為實成佛」下，第二論聲聞菩薩得記不同。就文為二：初問、次答。問中有二：初定二關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼聲聞等為實成佛」下，第二論聲聞菩薩得記不同。就文為二：初問、次答。問中有二：初定二關。

問曰：彼聲聞等，為實成佛故與授記？為不成佛與授記耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼聲聞等，為實成佛故與授記？為不成佛與授記耶。

從「若實成佛」者，第二雙結兩難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「若實成佛」者，第二雙結兩難。

若實成佛者，菩薩何故於無量劫修集無量種種功德？若不成佛者，云何虛妄與之授記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實成佛者，菩薩何故於無量劫修集無量種種功德？若不成佛者，云何虛妄與之授記？

文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文處易知。

「彼聲聞等得受記」下，第二雙通兩難。就文亦二：第一雙答、第二雙非。第一雙答，即成二別。今前通答第一難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼聲聞等得受記」下，第二雙通兩難。就文亦二：第一雙答、第二雙非。第一雙答，即成二別。今前通答第一難。

答曰：彼聲聞等得授記者，得決定心，非謂聲聞成就法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼聲聞等得授記者，得決定心，非謂聲聞成就法性。

難意云：若聲聞實成佛，菩薩何故無量劫修習無量功德？故今釋云：聲聞得受記者，但得決定心耳。言得決定心者，決定者名信，得入十信位，非成就法性故。正答其問。下文明法性即是法身，聲聞未成法身。初明得決定心，即十信之始，非成就法性，未得究竟之修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難意云：若聲聞實成佛，菩薩何故無量劫修習無量功德？故今釋云：聲聞得受記者，但得決定心耳。言得決定心者，決定者名信，得入十信位，非成就法性故。正答其問。下文明法性即是法身，聲聞未成法身。初明得決定心，即十信之始，非成就法性，未得究竟之修。

「如來依彼三種平等說一乘法故」者，釋第二難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來依彼三種平等說一乘法故」者，釋第二難。

如來依彼三種平等說一乘法故，以如來法身與彼聲聞法身平等無異故，故與授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來依彼三種平等說一乘法故，以如來法身與彼聲聞法身平等無異故，故與授記，

難意云：聲聞若不成佛，云何虛妄為之受記？是故先釋云：以如來法身與聲聞法身平等無異故與受記，非是虛妄。問：前云得決定心故與受記，後明依佛性平等故與受記。此二何異？答：前是緣因，後是正因。又前是引出佛性，後是自性住佛性。所以為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難意云：聲聞若不成佛，云何虛妄為之受記？是故先釋云：以如來法身與聲聞法身平等無異故與受記，非是虛妄。問：前云得決定心故與受記，後明依佛性平等故與受記。此二何異？答：前是緣因，後是正因。又前是引出佛性，後是自性住佛性。所以為異。

「非是具足修行功德」者，第二雙非結酬前兩難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非是具足修行功德」者，第二雙非結酬前兩難也。

非即具足修行功德故。是故菩薩功德具足，諸聲聞人功德未具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非即具足修行功德故。是故菩薩功德具足，諸聲聞人功德未具足。

前結酬初難也。是故菩薩功德具足、諸聲聞人功德未具足，結酬第二難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前結酬初難也。是故菩薩功德具足、諸聲聞人功德未具足，結酬第二難也。

「言受記者有六處示現」下，第三論受記不同。就文為二：第一總標授記不同、第二別釋。就初又二：第一總明六處示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言受記者有六處示現」下，第三論受記不同。就文為二：第一總標授記不同、第二別釋。就初又二：第一總明六處示現。

言授記者，有六處示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言授記者，有六處示現，

「五是如來記，一是菩薩記」下，第二別明結授記人唯有兩種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五是如來記，一是菩薩記」下，第二別明結授記人唯有兩種。

五是如來記，一者菩薩記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五是如來記，一者菩薩記。

「如來記者」，第二別釋二人，即成二別。就釋如來記五人，即成五別。第一人，眾所知識，名號不同，故與別記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來記者」，第二別釋二人，即成二別。就釋如來記五人，即成五別。第一人，眾所知識，名號不同，故與別記。

如來記者，謂舍利弗、摩訶迦葉等眾所知識故，名號不同，故與別記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來記者，謂舍利弗、摩訶迦葉等眾所知識故，名號不同，故與別記。

身子、迦葉等四大聲聞，此之五人是眾所知識，成佛名號不同，故前後與記，稱為別記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身子、迦葉等四大聲聞，此之五人是眾所知識，成佛名號不同，故前後與記，稱為別記也。

第二類成佛同一名號，故俱時與記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二類成佛同一名號，故俱時與記。

富樓那等五百人，千二百人等同一名，故俱時與記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那等五百人，千二百人等同一名，故俱時與記。

第三類成佛俱同一號，但非眾所知識，故與第二為異，亦俱時與記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三類成佛俱同一號，但非眾所知識，故與第二為異，亦俱時與記。

學無學等俱同一號，又復非是眾所知識，故一時與記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學無學等俱同一號，又復非是眾所知識，故一時與記

」。提婆達多記者，上之三類與善人記，今與惡人記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」。提婆達多記者，上之三類與善人記，今與惡人記。

與提婆達多記者，示現如來無怨惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與提婆達多記者，示現如來無怨惡故。

示現如來無怨惡者，調達迹中造三逆罪，名為怨惡。今示佛無有怨惡，故與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現如來無怨惡者，調達迹中造三逆罪，名為怨惡。今示佛無有怨惡，故與授記。

前之四類雖有善之與惡，皆是男子。第五比丘尼與天女，即幽顯二女對前善惡兩男亦皆得記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前之四類雖有善之與惡，皆是男子。第五比丘尼與天女，即幽顯二女對前善惡兩男亦皆得記。

與比丘尼及諸天女記者，示現女人在家出家修菩薩行者皆證佛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與比丘尼及諸天女記者，示現女人在家出家修菩薩行者皆證佛果故。

《法華》文中不見天女得記，但有龍女，或可即詺龍女以為天女。授女人記意者，示預是修菩薩行者皆得得佛故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《法華》文中不見天女得記，但有龍女，或可即詺龍女以為天女。授女人記意者，示預是修菩薩行者皆得得佛故也。

「菩薩授記者」，釋第二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩授記者」，釋第二章門。

菩薩授記者，如〈不輕菩薩品〉示現應知。「禮拜讚歎作如是言：我不輕汝，汝等皆當作佛」者，示諸眾生皆有佛性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩授記者，如〈不輕菩薩品〉示現應知。「禮拜讚歎作如是言：我不輕汝，汝等皆當作佛」者，示諸眾生皆有佛性故。

正示眾生有佛性者皆得成佛，故與受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正示眾生有佛性者皆得成佛，故與受記。

「聲聞授記者」下，第四簡聲聞得記不得記。就文為二：初列四種聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞授記者」下，第四簡聲聞得記不得記。就文為二：初列四種聲聞。

言聲聞授記者，聲聞有四種：一者決定聲聞、二者增上慢聲聞、三者退菩提心聲聞、四者應化聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言聲聞授記者，聲聞有四種：一者決定聲聞、二者增上慢聲聞、三者退菩提心聲聞、四者應化聲聞。

從「二種聲聞」下，第二明得記不得記。就文又二：初就佛明二種聲聞得記二種不得記。從「菩薩與授記者」下，第二明菩薩通得與記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「二種聲聞」下，第二明得記不得記。就文又二：初就佛明二種聲聞得記二種不得記。從「菩薩與授記者」下，第二明菩薩通得與記。

二種聲聞如來與授記，謂應化聲聞、退已還發菩提心者；決定、增上慢者，二種聲聞根未熟故，如來不與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種聲聞如來與授記，謂應化聲聞、退已還發菩提心者；決定、增上慢者，二種聲聞根未熟故，如來不與授記。

就菩薩與記中有二：第一句正明菩薩與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就菩薩與記中有二：第一句正明菩薩與授記。

菩薩與授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩與授記，

從「菩薩記者」已下，第二釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「菩薩記者」已下，第二釋疑。

菩薩授記者，方便令發菩提心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩授記者，方便令發菩提心故。

疑者云：若增上慢聲聞，佛不與受記者，不輕菩薩何故通二人與之受記？釋云：佛就根熟未熟，故與記不與記。菩薩約二種義故，所以與記。一者如前明有佛性故，得與授記；二者方便令發菩提心故，與提記也。問：若爾，佛何故不依此二義通授此四種人記？答：以菩薩例佛，義亦得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑者云：若增上慢聲聞，佛不與受記者，不輕菩薩何故通二人與之受記？釋云：佛就根熟未熟，故與記不與記。菩薩約二種義故，所以與記。一者如前明有佛性故，得與授記；二者方便令發菩提心故，與提記也。問：若爾，佛何故不依此二義通授此四種人記？答：以菩薩例佛，義亦得也。

「又依何義故」下，第五論三乘名一乘義。就文為二：一者問、二者答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又依何義故」下，第五論三乘名一乘義。就文為二：一者問、二者答。

又依何義故，如來說三乘名為一乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依何義故，如來說三乘名為一乘？

問意云：佛依何義說三乘名為一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意云：佛依何義說三乘名為一乘。

「依同義故」者，第二答。就答為二：一據今教明同義，故三乘名一乘；第二約昔義明不同，故有三乘。就初又二：初標同義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依同義故」者，第二答。就答為二：一據今教明同義，故三乘名一乘；第二約昔義明不同，故有三乘。就初又二：初標同義。

依同義故，與諸聲聞大菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依同義故，與諸聲聞大菩提記。

「同義者」已下，舉法身平等以釋同義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同義者」已下，舉法身平等以釋同義。

言同義者，以如來法身、聲聞法身彼此平等無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言同義者，以如來法身、聲聞法身彼此平等無差別故。

以三乘同有法身平等，是故三乘同名一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三乘同有法身平等，是故三乘同名一乘。

「以諸聲聞」下，第二明約昔教有三乘不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸聲聞」下，第二明約昔教有三乘不同。

以諸聲聞、辟支佛等異乘，故有差別，以彼二乘非大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸聲聞、辟支佛等異乘，故有差別，以彼二乘非大乘故。

以昔教未說三乘同法身平等故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔教未說三乘同法身平等故也。

「如來說言不離我身是無上義」者，自上已來破十種人病、明十種對治竟。從此已去，第二明十種無上。就文為二：第一總明無上意、第二別明十無上。就初又二：第一標無上義唯在於佛、第二明說無上不說無上意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說言不離我身是無上義」者，自上已來破十種人病、明十種對治竟。從此已去，第二明十種無上。就文為二：第一總明無上意、第二別明十無上。就初又二：第一標無上義唯在於佛、第二明說無上不說無上意。

如來說言不離我身是無上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說言不離我身是無上義，

如來說言不離我身是無上義者，佛於一切人中最為無上，故判無上唯在於佛。而言不離我身者，謂不離法身最是無上。問：何因緣故忽此此語來？答：因上同不同義故生。今明三乘同有法身，昔明三乘不同法身，因於此語故明同有法身便是無上。若前門中不明同有法身，便非無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說言不離我身是無上義者，佛於一切人中最為無上，故判無上唯在於佛。而言不離我身者，謂不離法身最是無上。問：何因緣故忽此此語來？答：因上同不同義故生。今明三乘同有法身，昔明三乘不同法身，因於此語故明同有法身便是無上。若前門中不明同有法身，便非無上也。

「一切聲聞」下，第二明說無上不說無上意。初明二乘法中不說無上義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切聲聞」下，第二明說無上不說無上意。初明二乘法中不說無上義。

一切聲聞、辟支佛二乘法中不說此義，以其不能如實解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聲聞、辟支佛二乘法中不說此義，以其不能如實解故。

以二乘人不能解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二乘人不能解故。

「以是義故」下，明菩薩法中說於無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故」下，明菩薩法中說於無上。

以是義故，諸菩薩等行菩薩行非為虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，諸菩薩等行菩薩行非為虛妄。

以菩薩能解能行，非為虛妄。此同《攝大乘論》十種勝相并無等聖教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以菩薩能解能行，非為虛妄。此同《攝大乘論》十種勝相并無等聖教也。

「無上義者」，第二別釋十種無上。就文又二：初總標十、第二別釋十。總標中，初一句牒無上義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上義者」，第二別釋十種無上。就文又二：初總標十、第二別釋十。總標中，初一句牒無上義。

無上義者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上義者，

「自餘殘修多羅」下，示明無上經處，仍勸物令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自餘殘修多羅」下，示明無上經處，仍勸物令知。

自餘殘修多羅明無上義。無上義者有十種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自餘殘修多羅明無上義。無上義者有十種應知。

亦如《攝論》應知勝相等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如《攝論》應知勝相等。

「一者示現種子無上故」下，第二釋，即成十階。就初文為三：初標章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者示現種子無上故」下，第二釋，即成十階。就初文為三：初標章。

一者示現種子無上故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者示現種子無上故，

種子無上即是菩提心。《華嚴》云「菩提心者，是十方三世諸佛種子，三世諸佛以菩提心成正覺故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子無上即是菩提心。《華嚴》云「菩提心者，是十方三世諸佛種子，三世諸佛以菩提心成正覺故」。

「說雲雨譬喻」下，第二示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說雲雨譬喻」下，第二示經處。

說雲雨譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說雲雨譬喻。

雲雨是能生種子之法，故舉能生以顯所生。又雲雨譬中明種子無上故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲雨是能生種子之法，故舉能生以顯所生。又雲雨譬中明種子無上故也。

「汝等所行是菩薩道」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等所行是菩薩道」，第三釋經。

「汝等所行是菩薩道」者，謂發菩提心退已還發者，前所修行善根不滅，同後得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等所行是菩薩道」者，謂發菩提心退已還發者，前所修行善根不滅，同後得果故。

初牒經，謂發菩提心退已還發者，敘聲聞人有三時：一過去本發菩提心時、二者中間退菩提心時、三者聞《法華經》還發菩提心時。今即取前後菩提心為種無上，故取此文而釋之也。所修行善根不滅同後得果故者，過去發菩提心行菩薩行，中間雖退菩提心，種子不滅。如《攝大乘論》云「此種子竝附著梨耶」。同後得果者，初發菩提心，同後重發菩提心，得成佛果故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初牒經，謂發菩提心退已還發者，敘聲聞人有三時：一過去本發菩提心時、二者中間退菩提心時、三者聞《法華經》還發菩提心時。今即取前後菩提心為種無上，故取此文而釋之也。所修行善根不滅同後得果故者，過去發菩提心行菩薩行，中間雖退菩提心，種子不滅。如《攝大乘論》云「此種子竝附著梨耶」。同後得果者，初發菩提心，同後重發菩提心，得成佛果故也。

「二者示現行無上故者」，釋第二。前釋、次示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者示現行無上故者」，釋第二。前釋、次示經處。

二者示現修行無上故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者示現修行無上故，

以初發菩提心，次令修菩薩行。菩薩行比四乘行最為無上，故言行無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以初發菩提心，次令修菩薩行。菩薩行比四乘行最為無上，故言行無上也。

次示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次示經處。

說大通智勝如來本事等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說大通智勝如來本事等故。

三根聲聞及十六沙彌，於大通智勝佛時行佛行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三根聲聞及十六沙彌，於大通智勝佛時行佛行也。

「三者示現增長力無上者」，釋第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者示現增長力無上者」，釋第三。

三者示現增長力無上故，說商主譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者示現增長力無上故，說商主譬喻。

以行菩薩行故，菩薩行便增長，故言增長力無上。故說商主譬喻者，商主即是〈化城品〉導師也。經取能道眾人，故以導師為譬。論取能令價客獲於珍寶，故以商主為譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以行菩薩行故，菩薩行便增長，故言增長力無上。故說商主譬喻者，商主即是〈化城品〉導師也。經取能道眾人，故以導師為譬。論取能令價客獲於珍寶，故以商主為譬。

四者示現令解無上故，說繫寶珠譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者示現令解無上故，說繫寶珠譬喻。

四者示現令解無上者，親友示衣內之珠，衣內之珠即菩提心。解菩提心是悟解中無上之解，故名解無上。問：何故云令解無上？答：過去十六沙彌說法華經，令三根人得無上解故發菩提心，故云令解無上。「五者示現清淨國土無上」者，上來四種竝是敘因無上，從此已下明果無上。問：上四種明因為是釋迦因？為是所化眾生因？答：通得明於二種。別正是敘釋迦因，以釋迦初發菩提心故，有第一種子無上。發菩提心後，於大通智勝佛所修行故，有第二行無上。以行增長，能導引示眾人之力，故云增長力無上。以力增長，故能於過去世繫於寶珠，故有能令解無上。問：既云能令眾生得無上解名解無上者，亦令眾生修行增長名增長力無上以不？答：亦得爾，互文也。問：何以能知竝就釋迦辨十無上？答：初總標中不離我身有無上義，故前十種無上敘釋迦從初發心乃至成佛始終事盡也。釋迦既爾，說此十事亦令眾生同於釋迦具於十種，攝論有無等境、無等行、無等果。今此經十種無上，正明無等行無等果，境蘊在其中。「五者示現清淨土無上」者，釋第五。從此已去明果無上。問：何以得知前四是因？答：種子及行此二是因，故知繫珠是過去世事亦是因，即繫珠還領商主。繫珠既是因，商主亦是因。繫珠商主由是一人，故兩義說之。能導作佛，故名商主；令不失菩提心義，故名繫珠。初明淨土，要前有土，然後佛方出也。前明淨土無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者示現令解無上者，親友示衣內之珠，衣內之珠即菩提心。解菩提心是悟解中無上之解，故名解無上。問：何故云令解無上？答：過去十六沙彌說法華經，令三根人得無上解故發菩提心，故云令解無上。「五者示現清淨國土無上」者，上來四種竝是敘因無上，從此已下明果無上。問：上四種明因為是釋迦因？為是所化眾生因？答：通得明於二種。別正是敘釋迦因，以釋迦初發菩提心故，有第一種子無上。發菩提心後，於大通智勝佛所修行故，有第二行無上。以行增長，能導引示眾人之力，故云增長力無上。以力增長，故能於過去世繫於寶珠，故有能令解無上。問：既云能令眾生得無上解名解無上者，亦令眾生修行增長名增長力無上以不？答：亦得爾，互文也。問：何以能知竝就釋迦辨十無上？答：初總標中不離我身有無上義，故前十種無上敘釋迦從初發心乃至成佛始終事盡也。釋迦既爾，說此十事亦令眾生同於釋迦具於十種，攝論有無等境、無等行、無等果。今此經十種無上，正明無等行無等果，境蘊在其中。「五者示現清淨土無上」者，釋第五。從此已去明果無上。問：何以得知前四是因？答：種子及行此二是因，故知繫珠是過去世事亦是因，即繫珠還領商主。繫珠既是因，商主亦是因。繫珠商主由是一人，故兩義說之。能導作佛，故名商主；令不失菩提心義，故名繫珠。初明淨土，要前有土，然後佛方出也。前明淨土無上。

五者示現清淨國土無上故，示現多寶如來塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者示現清淨國土無上故，示現多寶如來塔。

如〈塔品〉一一方四百萬億那由他土，合為一土，即一切土中最勝為淨土無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如〈塔品〉一一方四百萬億那由他土，合為一土，即一切土中最勝為淨土無上也。

六者示現說無上故，說解髻中明珠譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者示現說無上故，說解髻中明珠譬喻。

次示現說無上者，讓頂珠賜之，即是為說平等大慧，謂一切說中最勝為說無上。既有淨土便有教門故，次辨說無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次示現說無上者，讓頂珠賜之，即是為說平等大慧，謂一切說中最勝為說無上。既有淨土便有教門故，次辨說無上也。

次教化眾生無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次教化眾生無上。

七者示現教化眾生無上故，地中涌出無量菩薩摩訶薩等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者示現教化眾生無上故，地中涌出無量菩薩摩訶薩等故。

既有教門便有眷屬，故次明教化眾生無上。以化得千世界塵數菩薩，三十二相皆已具足，數多德積，一切所化眾生中最勝，謂眾生無上，即眷屬果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既有教門便有眷屬，故次明教化眾生無上。以化得千世界塵數菩薩，三十二相皆已具足，數多德積，一切所化眾生中最勝，謂眾生無上，即眷屬果也。

八示現菩提無上，既有所化便有能化，故次辨得菩提果。有三乘菩提，佛菩提於二菩提中最勝，故云無上。就佛菩提中有五種：一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提。今明第五菩提，故云菩提無上。此文釋〈壽量品〉菩提無上文也。凡釋二事：第一釋三種菩提、第二釋「本行菩薩道」等三句。合釋六句經文，釋三菩提即三：一釋化身菩提、二釋報身菩提、三釋法身菩提。若就修行次第，前明法身，法身即是自性住佛性故。根本有佛性，所以第一前明法身，以有佛性故行因滿足。佛性顯現，稱曰報身菩提。自德既成，次明化物，故有化身菩提。今明說門次第：釋迦八相成道示現於伽耶得佛，故知化身菩提。此之化身由報身故，次明報身菩提。報身由法身故，次明法佛菩提。就中有二：一者標菩提無上，總明三種菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八示現菩提無上，既有所化便有能化，故次辨得菩提果。有三乘菩提，佛菩提於二菩提中最勝，故云無上。就佛菩提中有五種：一發心菩提、二伏心菩提、三明心菩提、四出到菩提、五無上菩提。今明第五菩提，故云菩提無上。此文釋〈壽量品〉菩提無上文也。凡釋二事：第一釋三種菩提、第二釋「本行菩薩道」等三句。合釋六句經文，釋三菩提即三：一釋化身菩提、二釋報身菩提、三釋法身菩提。若就修行次第，前明法身，法身即是自性住佛性故。根本有佛性，所以第一前明法身，以有佛性故行因滿足。佛性顯現，稱曰報身菩提。自德既成，次明化物，故有化身菩提。今明說門次第：釋迦八相成道示現於伽耶得佛，故知化身菩提。此之化身由報身故，次明報身菩提。報身由法身故，次明法佛菩提。就中有二：一者標菩提無上，總明三種菩提。

八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提。

從「一者」已下，第二別明三菩提，即成三別。一一中有二：初正釋、次引經。釋中有二：初標應化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「一者」已下，第二別明三菩提，即成三別。一一中有二：初正釋、次引經。釋中有二：初標應化。

一者應化佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者應化佛菩提，

「隨所應見」下，合釋應化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨所應見」下，合釋應化。

隨所應見而為示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所應見而為示現故。

此與《攝論》三佛小異。《攝論》分應化為二，今合應化為一。何以然者，《攝論》明應身與真如相應，即是此論報身化身，即是八相成道，故分應化成二門。今此中明自德為報身，化他之義名應化身。又《攝論》及《同性經》，淨土中化諸菩薩名曰應身。今此中合若淨土穢土悉屬化他，合名應化身也。論云「報身常住，隨所應見而為示現，名為化身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此與《攝論》三佛小異。《攝論》分應化為二，今合應化為一。何以然者，《攝論》明應身與真如相應，即是此論報身化身，即是八相成道，故分應化成二門。今此中明自德為報身，化他之義名應化身。又《攝論》及《同性經》，淨土中化諸菩薩名曰應身。今此中合若淨土穢土悉屬化他，合名應化身也。論云「報身常住，隨所應見而為示現，名為化身。」

如經「皆謂如來出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得阿耨多羅三藐三菩提」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「皆謂如來出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得阿耨多羅三藐三菩提」故。

引經易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引經易知。

「二者報身菩提」，亦二：初釋、次引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者報身菩提」，亦二：初釋、次引經。

二者報佛菩提，十地行滿足，得常涅槃證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者報佛菩提，十地行滿足，得常涅槃證故。

《攝論》云應身，今明報身者，與真如相應，故名應身。行因所得，酬因義邊，自之為報，義不相違。二論各舉其一而無違也。得常涅槃證者，還是佛性顯現，故名為報。佛性既常，故報身常。報身既常，顯前化身即是無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《攝論》云應身，今明報身者，與真如相應，故名應身。行因所得，酬因義邊，自之為報，義不相違。二論各舉其一而無違也。得常涅槃證者，還是佛性顯現，故名為報。佛性既常，故報身常。報身既常，顯前化身即是無常。

如經「善男子！我實成佛以來無量無邊百千萬億那由他劫」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「善男子！我實成佛以來無量無邊百千萬億那由他劫」故。

引經易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引經易知。

「三者法佛菩提」。就文有三：一略釋、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者法佛菩提」。就文有三：一略釋、二引經、三釋經。

三者法佛菩提，謂如來藏性淨、涅槃常恒、清涼不變義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者法佛菩提，謂如來藏性淨、涅槃常恒、清涼不變義故。

初標法佛菩提，法即是性淨涅槃真如法。即如體有覺義，故名為佛。至妙虛通名之為道，道即菩提也。謂如來藏性淨涅槃者，出法佛菩提體，經論不同。餘經云「隱名如來藏、顯名法身。」此論正以如來藏為法身，顯即名報身。言性淨涅槃者，涅槃有二種：一性淨、二方便淨。本性清淨名為性淨，修方便斷煩惱得淨名方便淨。今此用性淨涅槃是法佛菩提，方便淨屬報佛也。二淨即是《攝論》有垢真如、無垢真如也。常恒清涼不變者，出性淨涅槃體。此性淨涅槃，體是常住，故言常恒。《攝論》云「清者是淨，涼者是樂。」是淨樂二德，故言清涼也。又云「清者有餘，涼者無餘。」宜用前意釋此文。不變如上釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初標法佛菩提，法即是性淨涅槃真如法。即如體有覺義，故名為佛。至妙虛通名之為道，道即菩提也。謂如來藏性淨涅槃者，出法佛菩提體，經論不同。餘經云「隱名如來藏、顯名法身。」此論正以如來藏為法身，顯即名報身。言性淨涅槃者，涅槃有二種：一性淨、二方便淨。本性清淨名為性淨，修方便斷煩惱得淨名方便淨。今此用性淨涅槃是法佛菩提，方便淨屬報佛也。二淨即是《攝論》有垢真如、無垢真如也。常恒清涼不變者，出性淨涅槃體。此性淨涅槃，體是常住，故言常恒。《攝論》云「清者是淨，涼者是樂。」是淨樂二德，故言清涼也。又云「清者有餘，涼者無餘。」宜用前意釋此文。不變如上釋。

「如經」已下，第二示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二示經處。

如經「如來如實知見三界之相，乃至不如三界見於三界」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「如來如實知見三界之相，乃至不如三界見於三界」故。

從如來如實知見乃至不如三界見於三界，竝是釋法佛菩提文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從如來如實知見乃至不如三界見於三界，竝是釋法佛菩提文。

言「三界相者」，第三釋經。凡釋五句經文，即成五段。一一中有二：初牒經、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「三界相者」，第三釋經。凡釋五句經文，即成五段。一一中有二：初牒經、次釋。

三界相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界相者，

三界相者，牒初句經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界相者，牒初句經也。

「謂眾生界即涅槃界」，第二釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂眾生界即涅槃界」，第二釋經。

謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故。

眾生界本來四絕，即涅槃界也。不離眾生界有如來藏故者，上標即，今以不離釋上即也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生界本來四絕，即涅槃界也。不離眾生界有如來藏故者，上標即，今以不離釋上即也。

「無有生死若退若出者」，釋第二句。初牒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有生死若退若出者」，釋第二句。初牒。

「無有生死若退若出」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有生死若退若出」者，

「謂常恒清涼不變義故者」，釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂常恒清涼不變義故者」，釋經。

謂常恒清涼不變義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂常恒清涼不變義故。

以如來藏常恒清涼不變故，無有生死若退若出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如來藏常恒清涼不變故，無有生死若退若出也。

「亦無在世及滅度者」，釋第三句。初牒經；「謂如來藏真如之體」，第二釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦無在世及滅度者」，釋第三句。初牒經；「謂如來藏真如之體」，第二釋經。

「亦無在世及滅度」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦無在世及滅度」者，

釋經有二：初牒如來藏體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋經有二：初牒如來藏體。

謂如來藏真如之體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂如來藏真如之體，

「不即眾生界、不離眾生界」，釋上經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不即眾生界、不離眾生界」，釋上經文。

不即眾生界，不離眾生界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不即眾生界，不離眾生界故。

不即眾生界，釋上無有在世。不離眾生界，釋上及無滅度者。亦得云如來藏不在世間，故不即眾生界；如來藏無有滅度，不離眾生界。故經論得反覆相釋也。又於理未始二，故不離眾生界。於緣未始一，故不即眾生界也。亦是六道常法身故不離法身，於緣成六道故不即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不即眾生界，釋上無有在世。不離眾生界，釋上及無滅度者。亦得云如來藏不在世間，故不即眾生界；如來藏無有滅度，不離眾生界。故經論得反覆相釋也。又於理未始二，故不離眾生界。於緣未始一，故不即眾生界也。亦是六道常法身故不離法身，於緣成六道故不即。

「非實非虛非如非異者」，釋第四句。初牒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非實非虛非如非異者」，釋第四句。初牒。

「非實非虛非如非異」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非實非虛非如非異」者，

「謂離四種相」者，第二釋經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂離四種相」者，第二釋經也。

謂離四種相，有四種相者是無常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂離四種相，有四種相者是無常故。

言四種相者，依此文謂實、虛、如、異以為四也。問：此四云何是無常？答：此四竝是名言所及，故是無常。法身絕於名言，所以常住。若依《佛性論》明四相者，一者緣相、二者因相、三者生相、四者壞相。緣相是無明煩惱，謂方便生死。因相是無漏業，謂因緣生死。生相是有有生死，壞相是無有生死。離此四種相，即無四種生死，故法身常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四種相者，依此文謂實、虛、如、異以為四也。問：此四云何是無常？答：此四竝是名言所及，故是無常。法身絕於名言，所以常住。若依《佛性論》明四相者，一者緣相、二者因相、三者生相、四者壞相。緣相是無明煩惱，謂方便生死。因相是無漏業，謂因緣生死。生相是有有生死，壞相是無有生死。離此四種相，即無四種生死，故法身常住。

「不如三界見於三界者」，釋五句。初牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如三界見於三界者」，釋五句。初牒經。

「不如三界見於三界」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如三界見於三界」者，

「如來能見」下，第二釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來能見」下，第二釋經。

如來能見能證真如法身，凡夫不見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能見能證真如法身，凡夫不見故。

「是故經言如來明見」，此第三句，長取一經證第五句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故經言如來明見」，此第三句，長取一經證第五句也。

是故經言「如來明見，無有錯謬」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故經言「如來明見，無有錯謬」故。

「我本行菩薩道今猶未滿者」，自上已來解三佛菩提竟，此下第二更釋三句經，即成三別。第一前釋行菩薩道滿本願經，以得三佛菩提竟，須滿本願故；次釋滿本願經。初牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本行菩薩道今猶未滿者」，自上已來解三佛菩提竟，此下第二更釋三句經，即成三別。第一前釋行菩薩道滿本願經，以得三佛菩提竟，須滿本願故；次釋滿本願經。初牒經。

「我本行菩薩道，今猶未滿」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本行菩薩道，今猶未滿」者，

以本願未滿者，此釋經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本願未滿者，此釋經也。

以本願故，眾生界未盡，願非究竟，故言未滿者，非謂菩提不滿足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本願故，眾生界未盡，願非究竟，故言未滿者，非謂菩提不滿足故。

為菩薩時願度法界眾生令盡，今雖得佛，眾生未盡，故願未滿。非謂菩提不滿足故者，論主恐尋經人聞行菩薩道本願未滿，言是菩提未滿足，故簡之云是願未滿，非是菩提未滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩薩時願度法界眾生令盡，今雖得佛，眾生未盡，故願未滿。非謂菩提不滿足故者，論主恐尋經人聞行菩薩道本願未滿，言是菩提未滿足，故簡之云是願未滿，非是菩提未滿。

「所成壽命復倍上數者」，釋第二句經文。前牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所成壽命復倍上數者」，釋第二句經文。前牒經。

「所成壽命復倍上數」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所成壽命復倍上數」者，

「此文示現如來常命」者，第二釋經。就文為二：初標常命以釋經。「巧方便顯多數故」者，釋上常命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此文示現如來常命」者，第二釋經。就文為二：初標常命以釋經。「巧方便顯多數故」者，釋上常命也。

此文示現如來常命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文示現如來常命，

上明四種數：一世界不可知；二末世界為塵不可知；三約塵數劫，劫不可知；四明佛壽復過上三數不可知。今是第五數，復過前四，以壽數不可知，所以為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明四種數：一世界不可知；二末世界為塵不可知；三約塵數劫，劫不可知；四明佛壽復過上三數不可知。今是第五數，復過前四，以壽數不可知，所以為常。

「言巧方便」者，歎如來有善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言巧方便」者，歎如來有善巧方便。

善巧方便顯多數，過上數量不可數知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧方便顯多數，過上數量不可數知故。

能作如此多數過上數量不可得知，以顯壽以數不可知，故所以為常。昔僧叡法師對羅什翻法華云「多寶照其不滅，壽量定其非數。」爾時論猶未來，而言之與意俱與論合。什公𭴎舌不爛，可謂翻之與釋得經旨也。問：何故如來常命不可盡？答：凡有五義。一為滿本願故。佛命若無常，不得常度於物，即本願不滿。以佛常住，故常度眾生，得滿本願也。二者破小乘人執。佛無常，灰身滅智，不復度物，即成負誓之佛。三者示有因果義。初發心時，願成佛道普度一切。初發心願，此即是因。今得佛常住，普度一切，名之為果。故因果義成。若如小乘佛者，即是有因無果。初心願度為因，得佛欲人涅槃便是無果。然既無果，因亦不成。四者佛若無常，即與二乘涅槃俱盡，二乘之流便不捨小求大、欣果行因。今欲令一切眾生欣果行因、捨小求大，故辨佛常命也。又昔北土江南五宗四時，正用復倍上數之言，證法華猶是無常之佛。今論正用此句，顯佛是常。故知凡夫講人多有愚癡謗罪。經無論者，難可釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作如此多數過上數量不可得知，以顯壽以數不可知，故所以為常。昔僧叡法師對羅什翻法華云「多寶照其不滅，壽量定其非數。」爾時論猶未來，而言之與意俱與論合。什公𭴎舌不爛，可謂翻之與釋得經旨也。問：何故如來常命不可盡？答：凡有五義。一為滿本願故。佛命若無常，不得常度於物，即本願不滿。以佛常住，故常度眾生，得滿本願也。二者破小乘人執。佛無常，灰身滅智，不復度物，即成負誓之佛。三者示有因果義。初發心時，願成佛道普度一切。初發心願，此即是因。今得佛常住，普度一切，名之為果。故因果義成。若如小乘佛者，即是有因無果。初心願度為因，得佛欲人涅槃便是無果。然既無果，因亦不成。四者佛若無常，即與二乘涅槃俱盡，二乘之流便不捨小求大、欣果行因。今欲令一切眾生欣果行因、捨小求大，故辨佛常命也。又昔北土江南五宗四時，正用復倍上數之言，證法華猶是無常之佛。今論正用此句，顯佛是常。故知凡夫講人多有愚癡謗罪。經無論者，難可釋成。

「我淨土不毀而眾見燒盡者」，釋經第三句。自上已來釋正果，今此一句次釋依果。初牒經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我淨土不毀而眾見燒盡者」，釋經第三句。自上已來釋正果，今此一句次釋依果。初牒經也。

「我淨土不毀而眾見燒盡」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我淨土不毀而眾見燒盡」者，

「報佛如來」下，釋經，即是舉人釋土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「報佛如來」下，釋經，即是舉人釋土。

報佛如來真實淨土，第一義諦之所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報佛如來真實淨土，第一義諦之所攝故。

報佛既常，如前所釋，當知報佛之土亦常，以常故不可燒也。問：既是常土，云何得有諸天擊鼓及散華等耶？答：於常土無障礙用故，得有斯事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報佛既常，如前所釋，當知報佛之土亦常，以常故不可燒也。問：既是常土，云何得有諸天擊鼓及散華等耶？答：於常土無障礙用故，得有斯事也。

「九者示現涅槃無上」，前牒章。「故說醫師譬喻」下，第二示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者示現涅槃無上」，前牒章。「故說醫師譬喻」下，第二示經處。

九者示現涅槃無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九者示現涅槃無上，

小乘灰身滅智，實入無餘，此是有上涅槃。今為狂子方便言滅，三德涅槃實非永滅，故是無上。上釋菩提無上謂果義，今釋涅槃無上謂果果義，竝與《涅槃經》意同。而昔作無常及覆相常以釋法華者，一何謬哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小乘灰身滅智，實入無餘，此是有上涅槃。今為狂子方便言滅，三德涅槃實非永滅，故是無上。上釋菩提無上謂果義，今釋涅槃無上謂果果義，竝與《涅槃經》意同。而昔作無常及覆相常以釋法華者，一何謬哉。

故說醫師譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說醫師譬喻。

問：醫師之譬是長行、其文在前，我淨土不毀是偈、其文在後，論主何故迴文釋耶？答：論主取前三菩提為正果、淨土為依果，此二竝明常義，故總屬菩提無上，故一處釋之。涅槃無上明果果義，故在後釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：醫師之譬是長行、其文在前，我淨土不毀是偈、其文在後，論主何故迴文釋耶？答：論主取前三菩提為正果、淨土為依果，此二竝明常義，故總屬菩提無上，故一處釋之。涅槃無上明果果義，故在後釋也。

「十者示現力無上」，釋第十無上。就文為三：一標總示經處、二重論多寶塔土無上義、三者復宗還釋力無上。初文又二：前標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者示現力無上」，釋第十無上。就文為三：一標總示經處、二重論多寶塔土無上義、三者復宗還釋力無上。初文又二：前標名。

十者示現勝妙力無上故，言勝妙力無上者，共歎法華有勝妙巧用，故名之力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十者示現勝妙力無上故，言勝妙力無上者，共歎法華有勝妙巧用，故名之力也。

「自餘殘修多羅者」，第二示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自餘殘修多羅者」，第二示經處。

自餘殘修多羅說示現應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自餘殘修多羅說示現應知。

即是從〈分別功德品〉去竟一經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是從〈分別功德品〉去竟一經也。

「多寶如來塔」下，第二重論前十無上中第五示現清淨國土無上，仍釋〈見寶塔〉一品。問：何故不即就前第五無上中釋，至此方解耶？答：上來數解此門，今欲示有疑者不了前意，故重論之。就文有二：初總明八種、次別釋。總明又二：初總明是淨土、第二別明八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多寶如來塔」下，第二重論前十無上中第五示現清淨國土無上，仍釋〈見寶塔〉一品。問：何故不即就前第五無上中釋，至此方解耶？答：上來數解此門，今欲示有疑者不了前意，故重論之。就文有二：初總明八種、次別釋。總明又二：初總明是淨土、第二別明八種。

多寶如來塔顯示一切佛土清淨者，示現諸佛實相境界中種種眾寶間錯莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶如來塔顯示一切佛土清淨者，示現諸佛實相境界中種種眾寶間錯莊嚴故。

多寶如來塔者，此句牒多寶佛塔也。顯示一切佛土清淨者，明欲開寶塔現一切淨土意也。此非獨釋迦佛土，故言顯示一切佛土也。示現諸佛實相境界中者，出淨土事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶如來塔者，此句牒多寶佛塔也。顯示一切佛土清淨者，明欲開寶塔現一切淨土意也。此非獨釋迦佛土，故言顯示一切佛土也。示現諸佛實相境界中者，出淨土事也。

「示現有八種者」下，淨土是總，總攝八事。於淨土中別明八種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現有八種者」下，淨土是總，總攝八事。於淨土中別明八種事。

示現有八種：一者塔、二者量、三者略、四者住持、五者示現無量佛、六者離穢、七者多寶、八者同一塔坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現有八種：一者塔、二者量、三者略、四者住持、五者示現無量佛、六者離穢、七者多寶、八者同一塔坐。

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

「塔者」已下，第二別釋八事，成八別。一一中，初標章、次解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塔者」已下，第二別釋八事，成八別。一一中，初標章、次解釋。

塔者，示現如來舍利住持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔者，示現如來舍利住持故。

示現如來舍利住持者。所以立塔者，為欲住持舍利利益物故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現如來舍利住持者。所以立塔者，為欲住持舍利利益物故也。

「量者」，釋第二。初牒章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「量者」，釋第二。初牒章。

量者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量者，

量有二義：一者土果形量，謂一一方四百萬億那由他土果形量；二者因量，謂無漏善根生，非有漏善根起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量有二義：一者土果形量，謂一一方四百萬億那由他土果形量；二者因量，謂無漏善根生，非有漏善根起也。

「方便示現」下，還釋上二量。初釋果量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便示現」下，還釋上二量。初釋果量。

方便示現一切佛國土清淨莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便示現一切佛國土清淨莊嚴，

「是出世間」下，釋因量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是出世間」下，釋因量。

是出世間清淨無漏善根所生，非是世間有漏善根之所生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是出世間清淨無漏善根所生，非是世間有漏善根之所生故。

「略者」，釋第三。初牒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略者」，釋第三。初牒。

略者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略者，

次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋。

多寶如來身一體，示現攝取一切諸佛真法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶如來身一體，示現攝取一切諸佛真法身故。

多寶身一體攝一切佛法身故者，此以多寶之一對分身之多故也。以法身不二故多寶唯一，以化用不一故分身即多。亦是釋疑故來。疑者云：何故唯一多寶塔，無有多塔涌現？是故釋云：多寶是法身，十方諸佛同一真如法身，故多寶法身攝一切佛法身，所以唯一也。問：多寶為是法身？為表法身？答：依光宅等師，乃言多寶是化身家，舍利非三身所攝，亦得屬佛寶所攝。今明四種意：一者據迹而言是佛舍利故，八義中初義云塔者示現如來舍利住持故。二者以多寶表法身。如叡云「多寶明其不滅」，寄多寶之身顯法身不滅也。三者天親前釋三平等中，明多寶身即是法身，以多寶此身即是入涅槃。此是入三德涅槃，三德涅槃即是法身。又八義中第三義，多寶如來身一體攝一切諸佛法身，故知即是法身。四者多寶雖入涅槃常在世間，故世間涅槃不二，即非世間非涅槃，言亡慮絕也。故《中論》云「生死之實際，及以涅槃際，如是二際者，無豪釐差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多寶身一體攝一切佛法身故者，此以多寶之一對分身之多故也。以法身不二故多寶唯一，以化用不一故分身即多。亦是釋疑故來。疑者云：何故唯一多寶塔，無有多塔涌現？是故釋云：多寶是法身，十方諸佛同一真如法身，故多寶法身攝一切佛法身，所以唯一也。問：多寶為是法身？為表法身？答：依光宅等師，乃言多寶是化身家，舍利非三身所攝，亦得屬佛寶所攝。今明四種意：一者據迹而言是佛舍利故，八義中初義云塔者示現如來舍利住持故。二者以多寶表法身。如叡云「多寶明其不滅」，寄多寶之身顯法身不滅也。三者天親前釋三平等中，明多寶身即是法身，以多寶此身即是入涅槃。此是入三德涅槃，三德涅槃即是法身。又八義中第三義，多寶如來身一體攝一切諸佛法身，故知即是法身。四者多寶雖入涅槃常在世間，故世間涅槃不二，即非世間非涅槃，言亡慮絕也。故《中論》云「生死之實際，及以涅槃際，如是二際者，無豪釐差別。」

「住持者」，釋第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住持者」，釋第四。

住持者，示現諸佛如來法身自在身力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住持者，示現諸佛如來法身自在身力故。

釋中，諸佛法身自在身力者，此釋多寶於十方世界涌現及發聲歎佛之事。以法身遍一切處故，能於一切處有此功德。住持佛法，故為住持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中，諸佛法身自在身力者，此釋多寶於十方世界涌現及發聲歎佛之事。以法身遍一切處故，能於一切處有此功德。住持佛法，故為住持也。

「示現無量佛者」，釋第五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現無量佛者」，釋第五。

示現無量佛者，示現彼此所作諸業無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無量佛者，示現彼此所作諸業無差別故。

釋中云示現彼此所作諸業無差別故，釋意明示現十方分身佛故目之為彼，釋迦之身稱之為此。亦得十方分身相望自為彼此。十方諸佛同欲弘道利人，故云十方諸佛所作諸業無有差別也。又十方分身佛同住淨土、同說一乘、同化菩薩，即是顯諸佛道同，故名所作業無差別。諸佛道既同故，當知今日釋迦亦同諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中云示現彼此所作諸業無差別故，釋意明示現十方分身佛故目之為彼，釋迦之身稱之為此。亦得十方分身相望自為彼此。十方諸佛同欲弘道利人，故云十方諸佛所作諸業無有差別也。又十方分身佛同住淨土、同說一乘、同化菩薩，即是顯諸佛道同，故名所作業無差別。諸佛道既同故，當知今日釋迦亦同諸佛。

「遠離穢不淨」下，釋第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離穢不淨」下，釋第六。

遠離穢不淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離穢不淨者，

即是釋經中移諸天人及山海事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是釋經中移諸天人及山海事也。

示現一切諸佛國土平等清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現一切諸佛國土平等清淨故。

「言多寶者」，釋第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言多寶者」，釋第七。

言多寶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言多寶者，

即釋經中以瑠璃為地，乃至以華布地等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即釋經中以瑠璃為地，乃至以華布地等也。

示現一切諸佛國土同寶性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現一切諸佛國土同寶性故。

「同一塔坐者」，釋第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同一塔坐者」，釋第八。

同一塔坐者，示現化佛法佛報佛等皆為成大事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同一塔坐者，示現化佛法佛報佛等皆為成大事故。

釋中云示現化佛報佛法佛等皆為成大事故者，明三佛同為一大事。一大事者，《大品》云「救一切眾生名為大事」。今明釋迦共多寶同一塔座，同命覓弘經人之，令周旋往返十方世界弘一乘道、竝皆成佛，謂之為大事也。問：唯多寶與釋迦同一塔坐，分身不同塔坐。云何言三佛同一大事？答：即釋迦自具三佛：示現伽耶成佛，謂化身也；久已成佛，行因所得，謂報身佛也；有真故即有法身。故釋迦具三身。即是三佛同坐共成一大事也。問：乃知釋迦具三身。文中但云「釋迦與多寶同坐」，此是二佛，云何言三佛共作大事？答：分身乃不同坐，而諸佛意同成大事。問：多寶、釋迦、分身佛，此三是何佛耶？答：依文判者，論主云「多寶是法身、釋迦為報身佛、分身為化身佛」也。問：前明隱時為法身，多寶豈是隱時耶？答：論解二種法身。一者隱時名法身，此非多寶也；二者顯時名法身，即多寶也。問：若爾，與報佛何異？答：體一義殊。酬因義邊目之為報、眾法所依正法為身，故名法身也。有人言：分身佛是應身佛。何以知之？《攝論》及《同性經》竝言應身住淨土中說法化菩薩。今分身竝在淨土中說法，當知即是應身，應身即報身也。釋迦在穢土，故是化佛。今明作斯釋者，亦得然也。各取一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中云示現化佛報佛法佛等皆為成大事故者，明三佛同為一大事。一大事者，《大品》云「救一切眾生名為大事」。今明釋迦共多寶同一塔座，同命覓弘經人之，令周旋往返十方世界弘一乘道、竝皆成佛，謂之為大事也。問：唯多寶與釋迦同一塔坐，分身不同塔坐。云何言三佛同一大事？答：即釋迦自具三佛：示現伽耶成佛，謂化身也；久已成佛，行因所得，謂報身佛也；有真故即有法身。故釋迦具三身。即是三佛同坐共成一大事也。問：乃知釋迦具三身。文中但云「釋迦與多寶同坐」，此是二佛，云何言三佛共作大事？答：分身乃不同坐，而諸佛意同成大事。問：多寶、釋迦、分身佛，此三是何佛耶？答：依文判者，論主云「多寶是法身、釋迦為報身佛、分身為化身佛」也。問：前明隱時為法身，多寶豈是隱時耶？答：論解二種法身。一者隱時名法身，此非多寶也；二者顯時名法身，即多寶也。問：若爾，與報佛何異？答：體一義殊。酬因義邊目之為報、眾法所依正法為身，故名法身也。有人言：分身佛是應身佛。何以知之？《攝論》及《同性經》竝言應身住淨土中說法化菩薩。今分身竝在淨土中說法，當知即是應身，應身即報身也。釋迦在穢土，故是化佛。今明作斯釋者，亦得然也。各取一義。

「自此已下示現法力持力修行力」，此第三料簡多寶塔竟，還復宗釋前勝妙力無上。就文為二：一總標三力勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下示現法力持力修行力」，此第三料簡多寶塔竟，還復宗釋前勝妙力無上。就文為二：一總標三力勸知。

自此已下，示現法力、持力、修行力應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，示現法力、持力、修行力應知。

從「法力者」已中，別釋三力，即成三別。一一中有二：一標章、二解釋。「法力者」，標章也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「法力者」已中，別釋三力，即成三別。一一中有二：一標章、二解釋。「法力者」，標章也。

法力者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法力者，

法即是《法華》之法，有勝功用，故稱法力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法即是《法華》之法，有勝功用，故稱法力。

「五門示現」者，第二示解釋處。開為二：一者總標列五門、二者別釋。就初文三：第一總標五門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五門示現」者，第二示解釋處。開為二：一者總標列五門、二者別釋。就初文三：第一總標五門。

五種門示現： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種門示現：

「一者證」已下，第二列五門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者證」已下，第二列五門。

一者證門、二者信門、三者供養門、四者聞法門、五者讀誦持說門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者證門、二者信門、三者供養門、四者聞法門、五者讀誦持說門。

「四種門彌勒品中示現者」，第三示門處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四種門彌勒品中示現者」，第三示門處。

四種法門〈彌勒品〉中示現，一法門〈常精進菩薩品〉中示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種法門〈彌勒品〉中示現，一法門〈常精進菩薩品〉中示現。

彌勒品即是〈分別功德品〉，常精進品即〈法師功德品〉。此二從人以立名，羅什經從法以受稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒品即是〈分別功德品〉，常精進品即〈法師功德品〉。此二從人以立名，羅什經從法以受稱。

「彌勒品中四門者」，第二別釋。初牒四。「一者證門」已下，次釋四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒品中四門者」，第二別釋。初牒四。「一者證門」已下，次釋四門。

彌勒品中四種門者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒品中四種門者：

釋四門即四。初門為二：一標證門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋四門即四。初門為二：一標證門。

一是證門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一是證門，

「如經」已下，第二引經示處。就文為二：第一釋初得無上忍、第二釋八生乃至一生得三菩提。初又二：一牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二引經示處。就文為二：第一釋初得無上忍、第二釋八生乃至一生得三菩提。初又二：一牒經。

如經「我說是如來壽命長遠，時六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「我說是如來壽命長遠，時六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍」故。

「得無生法忍」下，第二釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得無生法忍」下，第二釋經。

此言無生法忍者，謂初地證智應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言無生法忍者，謂初地證智應知。

如《智度論》 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《智度論》

一初地無生、七地無生，今此中明初地無生也。以初地初證得真如法身無生，故云得無生忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一初地無生、七地無生，今此中明初地無生也。以初地初證得真如法身無生，故云得無生忍也。

「八生乃至一生」下，第二釋最後經。就文亦二：一牒經、二釋經。牒經中有二：一牒八生乃至一生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八生乃至一生」下，第二釋最後經。就文亦二：一牒經、二釋經。牒經中有二：一牒八生乃至一生。

八生乃至一生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八生乃至一生，

二牒得阿耨三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二牒得阿耨三菩提。

得阿耨多羅三藐三菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得阿耨多羅三藐三菩提者，

「謂證初地菩提故」下。第二釋經。就文為三：一就位釋、二解八生一生、三與異人諍經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂證初地菩提故」下。第二釋經。就文為三：一就位釋、二解八生一生、三與異人諍經。

謂證初地菩提法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂證初地菩提法故。

謂初地菩提者，經有二句：一者八生乃至一生、二者得三菩提。今前遂近釋得三菩提，謂初地菩提故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂初地菩提者，經有二句：一者八生乃至一生、二者得三菩提。今前遂近釋得三菩提，謂初地菩提故也。

八生一生者，謂諸凡夫決定能證初地，隨力隨分乃八生乃至一生證初地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八生一生者，謂諸凡夫決定能證初地，隨力隨分乃八生乃至一生證初地故。

「八生一生者」，牒初句經也。「謂諸凡夫」下，釋經，明地前菩薩是凡夫，聞《法華經》，隨力淺深，或經八生入於初地，乃至或經一生得入初地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八生一生者」，牒初句經也。「謂諸凡夫」下，釋經，明地前菩薩是凡夫，聞《法華經》，隨力淺深，或經八生入於初地，乃至或經一生得入初地也。

「言阿耨三菩提者」，第二與異人諍經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言阿耨三菩提者」，第二與異人諍經。

言阿耨多羅三藐三菩提者，以離三界中分段生死，隨分能見真如佛性名得菩提，非謂究竟滿足如來方便涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言阿耨多羅三藐三菩提者，以離三界中分段生死，隨分能見真如佛性名得菩提，非謂究竟滿足如來方便涅槃故。

異人言：經云阿耨三菩提，五種菩提中，此是無上菩提，非初地菩提，初地乃是明心菩提耳。為有此疑，故論主牒阿耨三菩提經文來。以離三界中分段生死者，論主釋經有二句：前明是初地菩提、次明非無上菩提，以離三界分段生死，明有所離也。以此文證地前菩薩猶受分段生死，以定諸解也。有攝論師等或言：地前已離分段，無文證也。復證地前竝是凡夫也。問：《攝論》云「十解菩薩得人無我，名為聖人」，此論云地前是凡夫。云何會通？答：依《仁王》、《瓔珞》及以此論，地前是伏忍，相似聖耳，未即是聖也。「隨分能見」下，上明所離，今明所得。此對地前未得真如非是無上，登地能見真如故名無上菩提耳。「非謂究竟」下，第二辨非無上菩提。方便涅槃即是方便淨涅槃，此涅槃是究竟。其人未得此涅槃，故非果地無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異人言：經云阿耨三菩提，五種菩提中，此是無上菩提，非初地菩提，初地乃是明心菩提耳。為有此疑，故論主牒阿耨三菩提經文來。以離三界中分段生死者，論主釋經有二句：前明是初地菩提、次明非無上菩提，以離三界分段生死，明有所離也。以此文證地前菩薩猶受分段生死，以定諸解也。有攝論師等或言：地前已離分段，無文證也。復證地前竝是凡夫也。問：《攝論》云「十解菩薩得人無我，名為聖人」，此論云地前是凡夫。云何會通？答：依《仁王》、《瓔珞》及以此論，地前是伏忍，相似聖耳，未即是聖也。「隨分能見」下，上明所離，今明所得。此對地前未得真如非是無上，登地能見真如故名無上菩提耳。「非謂究竟」下，第二辨非無上菩提。方便涅槃即是方便淨涅槃，此涅槃是究竟。其人未得此涅槃，故非果地無上也。

「二者信門」，釋第二發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者信門」，釋第二發菩提心。

二是信門者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二是信門者，

即入十信位名為信門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即入十信位名為信門。

「如經」已下，示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，示釋處。

如經「復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心」故。

問：此中利益有何次第？答：此中明三種利益。一者上品利益，謂初得無生乃至轉清淨法輪；二者中品利益，謂八生乃至一生得三菩提；三下品利益，謂八佛世界眾生發菩提心。吾初讀此論，執天親八生一生得三菩提言，初從得無生乃至八生一生竝是增數自淺之深，不知三品之益。講數百遍，始乃解之。問：八生一生云何是中品利益？答：初聞法華即得無生，乃至有能轉清淨法輪。今聞法華經八過受生方入初地，乃至經一過受生方入初地，故是中品利益。論主合此三益以之為二：初二益竝稱為證，以同得無生；後一始得發心，故稱為信也。問：說〈壽量〉一品，何故顯有多人得道？答：此敘釋迦從初發心至後際等，一切化主、教門、徒眾、處所、時節，其中若事若理、若權若實無不顯現，故得道者多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此中利益有何次第？答：此中明三種利益。一者上品利益，謂初得無生乃至轉清淨法輪；二者中品利益，謂八生乃至一生得三菩提；三下品利益，謂八佛世界眾生發菩提心。吾初讀此論，執天親八生一生得三菩提言，初從得無生乃至八生一生竝是增數自淺之深，不知三品之益。講數百遍，始乃解之。問：八生一生云何是中品利益？答：初聞法華即得無生，乃至有能轉清淨法輪。今聞法華經八過受生方入初地，乃至經一過受生方入初地，故是中品利益。論主合此三益以之為二：初二益竝稱為證，以同得無生；後一始得發心，故稱為信也。問：說〈壽量〉一品，何故顯有多人得道？答：此敘釋迦從初發心至後際等，一切化主、教門、徒眾、處所、時節，其中若事若理、若權若實無不顯現，故得道者多也。

「三供養門」者，牒第三門解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三供養門」者，牒第三門解釋。

三供養門，如經「是諸菩薩摩訶薩得大法利時，於虛空中雨曼陀羅華」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三供養門，如經「是諸菩薩摩訶薩得大法利時，於虛空中雨曼陀羅華」如是等故。

〈壽量品〉是如來說法功德，〈分別功德品〉是如來說人功德。以法無不顯、人無不利，故數感八種供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈壽量品〉是如來說法功德，〈分別功德品〉是如來說人功德。以法無不顯、人無不利，故數感八種供養。

「四聞法門，如隨喜品說應知者」，釋第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四聞法門，如隨喜品說應知者」，釋第四。

四聞法門，如〈隨喜品〉說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聞法門，如〈隨喜品〉說應知。

聞法而生歡喜，轉更為他說，故言聞法。問：前云屬彌勒品，今云何屬隨喜品。答：隨喜品初至彌勒問隨喜，依此義亦得稱為彌勒品。若從隨喜義立名稱隨喜，故不相違也。亦可是翻經人謬語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法而生歡喜，轉更為他說，故言聞法。問：前云屬彌勒品，今云何屬隨喜品。答：隨喜品初至彌勒問隨喜，依此義亦得稱為彌勒品。若從隨喜義立名稱隨喜，故不相違也。亦可是翻經人謬語也。

「一法門」下，上法力有五門，前釋四。即今釋第五讀誦持說門。就文為四：初牒門示品處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一法門」下，上法力有五門，前釋四。即今釋第五讀誦持說門。就文為四：初牒門示品處。

一法門〈常精進菩薩品〉示現者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法門〈常精進菩薩品〉示現者，

「謂讀誦」下，第二略釋，即是章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂讀誦」下，第二略釋，即是章門。

謂讀誦、解說、書寫等，得六根清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂讀誦、解說、書寫等，得六根清淨故。

讀誦等為因，得六根清淨等為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦等為因，得六根清淨等為果。

「如經」下，第三引經處證上因果。初證上因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第三引經處證上因果。初證上因。

如經「若善男子、善女人受持法華經，若讀若誦若解說若書寫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「若善男子、善女人受持法華經，若讀若誦若解說若書寫，

「是人當得」下，次證上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人當得」下，次證上果。

是人當得八百眼功德，乃至千二百意功德」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人當得八百眼功德，乃至千二百意功德」故。

「此得六根清淨者」，第四論釋。就釋中為二：初就位釋、次重釋六根清淨也。就位釋中有二：初釋、次引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此得六根清淨者」，第四論釋。就釋中為二：初就位釋、次重釋六根清淨也。就位釋中有二：初釋、次引經證。

此得六根清淨者，謂凡夫人以經力故得勝根用，未入初地菩薩正位，此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此得六根清淨者，謂凡夫人以經力故得勝根用，未入初地菩薩正位，此義應知。

「謂凡夫以經力故得勝根用未入初地者」下，證地前是凡夫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂凡夫以經力故得勝根用未入初地者」下，證地前是凡夫也。

「如經」已下，次引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，次引經證。

如經「以父母所生清淨肉眼，見於三千大千世界」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「以父母所生清淨肉眼，見於三千大千世界」如是等故。

既云父母所生肉眼，故是凡夫未得初地法身法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既云父母所生肉眼，故是凡夫未得初地法身法眼。

「又六根清淨者」，第二重釋。此文可有三義故來：一者上釋眼根見三千乃至意亦爾，今釋六根互用；二者上釋眼根事，今釋鼻根事；三者上明六根各用，今釋互用也。就文為二：初正明六根互用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又六根清淨者」，第二重釋。此文可有三義故來：一者上釋眼根見三千乃至意亦爾，今釋六根互用；二者上釋眼根事，今釋鼻根事；三者上明六根各用，今釋互用也。就文為二：初正明六根互用。

又六根清淨者，於一一根中悉能具足見色、聞聲、辨香、別味、覺觸、知法等，諸根互用，此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又六根清淨者，於一一根中悉能具足見色、聞聲、辨香、別味、覺觸、知法等，諸根互用，此義應知。

「眼所見者聞香能知」，此略就一根釋互用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼所見者聞香能知」，此略就一根釋互用。

眼所見者聞香能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼所見者聞香能知，

「如經」以下，引經證眼見聞香能知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」以下，引經證眼見聞香能知也。

如經「釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法」故。聞香知者，此是知境，以鼻根知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法」故。聞香知者，此是知境，以鼻根知故。

聞香知，此釋聞香能知也。此是知境者，香者是鼻根所知境也。以鼻根知故者，出能知也。又以眼所見境者，以鼻根知，故是互用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞香知，此釋聞香能知也。此是知境者，香者是鼻根所知境也。以鼻根知故者，出能知也。又以眼所見境者，以鼻根知，故是互用。

「持力者」，自上已來釋法力竟，今釋第二持力。就文為二：初標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持力者」，自上已來釋法力竟，今釋第二持力。就文為二：初標。

持力者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持力者，

言持力者，以受持經有大功用，故言持力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言持力者，以受持經有大功用，故言持力。

「有三種法門」者，第二釋持力也。就文為二：一總釋三品、二別釋法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三種法門」者，第二釋持力也。就文為二：一總釋三品、二別釋法師。

有三種法門示現，如〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉等廣說法力，如經應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種法門示現，如〈法師品〉、〈安樂行品〉、〈勸持品〉等廣說法力，如經應知。

如〈法師品〉，即指三品為三種法門也。問：羅什經但云持品，今何以云勸持品？答：牒前之勸，明後之持，故云勸持品。亦是因勸而持，故云勸持，實是持品。廣說法力者，問：應云廣說持力，云何乃言法力耶？答：有二義。一者出所持之法，故言法力，實是持力也；二者此是三品中指〈法師品〉為法力。何以知之？以次此文即釋〈法師品〉經故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如〈法師品〉，即指三品為三種法門也。問：羅什經但云持品，今何以云勸持品？答：牒前之勸，明後之持，故云勸持品。亦是因勸而持，故云勸持，實是持品。廣說法力者，問：應云廣說持力，云何乃言法力耶？答：有二義。一者出所持之法，故言法力，實是持力也；二者此是三品中指〈法師品〉為法力。何以知之？以次此文即釋〈法師品〉經故也。

「其心決定知水必近者」，此第二別釋〈法師品〉中語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心決定知水必近者」，此第二別釋〈法師品〉中語也。

「其心決定知水必近」者，受持此經得佛性水，成阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心決定知水必近」者，受持此經得佛性水，成阿耨多羅三藐三菩提故。

「修行力者」，釋第三力。初牒、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行力者」，釋第三力。初牒、次釋。

修行力者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行力者，

言修行力者，依經修行有勝功用，故言修行力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言修行力者，依經修行有勝功用，故言修行力也。

「有五門示現下」，第二解釋。文為三：初總列五門、次別釋五門、三別料簡第三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有五門示現下」，第二解釋。文為三：初總列五門、次別釋五門、三別料簡第三門。

五門示現：一者說力、二者行苦行力、三者護眾生諸難力、四者功德勝力、五者護法力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五門示現：一者說力、二者行苦行力、三者護眾生諸難力、四者功德勝力、五者護法力。

初如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如文。

「說力者」已下，第二別釋五別。一一門中，初牒、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說力者」已下，第二別釋五別。一一門中，初牒、次釋。

說力者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說力者，

言說力者，佛為十方世界眾生說法，故名說力。亦是謦欬中說偈，令十方世界聞，名為說力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說力者，佛為十方世界眾生說法，故名說力。亦是謦欬中說偈，令十方世界聞，名為說力。

「有三種」已下，初總標三種示品處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三種」已下，初總標三種示品處。

有三種法門，〈神力品〉中示現： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種法門，〈神力品〉中示現：

「一出舌相令憶念故」者，第二別釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一出舌相令憶念故」者，第二別釋也。

一出廣長舌者，令憶念故；二謦欬聲者，說偈令聞故，令聞聲已如實修行不放逸故；三彈指令覺悟眾生者，令修行者得覺悟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一出廣長舌者，令憶念故；二謦欬聲者，說偈令聞故，令聞聲已如實修行不放逸故；三彈指令覺悟眾生者，令修行者得覺悟故。

言憶念如來有此舌相異一切世間故，佛語必可信受。又舌相正主說法，亦是說力。二謦欬聲令聞者，羅什經直明謦欬，此論意謦欬出聲說偈，令十方聞修行不放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言憶念如來有此舌相異一切世間故，佛語必可信受。又舌相正主說法，亦是說力。二謦欬聲令聞者，羅什經直明謦欬，此論意謦欬出聲說偈，令十方聞修行不放逸故。

釋第二苦行力，有二品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第二苦行力，有二品。

行苦行力者，〈藥王菩薩品〉示現教化眾生故。又行苦行力者，〈妙音菩薩品〉示現教化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行苦行力者，〈藥王菩薩品〉示現教化眾生故。又行苦行力者，〈妙音菩薩品〉示現教化眾生故。

問：藥王可是苦行，妙音云何亦是苦行？答：妙音分形四生六道，為物弘經及救濟諸難，亦是苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：藥王可是苦行，妙音云何亦是苦行？答：妙音分形四生六道，為物弘經及救濟諸難，亦是苦行。

釋第三護難力，亦二品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第三護難力，亦二品。

護眾生諸難力者，〈觀世音菩薩品〉、〈陀羅尼品〉示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護眾生諸難力者，〈觀世音菩薩品〉、〈陀羅尼品〉示現。

〈觀音〉以人護難，〈陀羅尼品〉以法護難。又〈觀音品〉一人護難，〈陀羅尼〉眾人護難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈觀音〉以人護難，〈陀羅尼品〉以法護難。又〈觀音品〉一人護難，〈陀羅尼〉眾人護難。

功德勝力者，〈妙莊嚴王品〉示現依過去功德，彼二童子有如是力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德勝力者，〈妙莊嚴王品〉示現依過去功德，彼二童子有如是力故。

釋第四功德勝力者，正明淨藏、淨眼二童子得諸三昧，又得六度道品，又得神通回父邪見，引導眾人見佛聽受《法華》，故言二童子有如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋第四功德勝力者，正明淨藏、淨眼二童子得諸三昧，又得六度道品，又得神通回父邪見，引導眾人見佛聽受《法華》，故言二童子有如是力。

第五護法力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五護法力。

護法力者，〈普賢菩薩品〉及後品示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法力者，〈普賢菩薩品〉及後品示現。

普賢正是護法。故文云「若《法華經》行閻浮提，皆普賢之力。」及後品者，是〈囑累品〉中佛付諸菩薩，令諸菩薩弘通正法，亦是護法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢正是護法。故文云「若《法華經》行閻浮提，皆普賢之力。」及後品者，是〈囑累品〉中佛付諸菩薩，令諸菩薩弘通正法，亦是護法也。

「又說言受持觀世音」下，第二料簡上第三護難力經文。就文又三：一牒經標平等、二釋平等、三結平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說言受持觀世音」下，第二料簡上第三護難力經文。就文又三：一牒經標平等、二釋平等、三結平等。

又說言「受持觀世音菩薩名，及受持六十二億恒河沙等諸佛名號，彼功德平等」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說言「受持觀世音菩薩名，及受持六十二億恒河沙等諸佛名號，彼功德平等」者，

初如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如文。

「有二種義」下，第二釋平等。就經中有二：初列二門、次釋二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二種義」下，第二釋平等。就經中有二：初列二門、次釋二門。

有二種義：一者信力故、二者畢竟知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種義：一者信力故、二者畢竟知故。

言二門者，一者信力，即是地前信平等；二者畢竟知，謂登地證平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二門者，一者信力，即是地前信平等；二者畢竟知，謂登地證平等。

從「信力」下，第二釋二門。前釋信力門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「信力」下，第二釋二門。前釋信力門。

信力者，有二種：一者求我身如觀世音自在無異，畢竟信力故；二謂於彼生恭敬心，如彼功德，我亦如是畢竟得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力者，有二種：一者求我身如觀世音自在無異，畢竟信力故；二謂於彼生恭敬心，如彼功德，我亦如是畢竟得故。

信平等有二：一者信己身與觀音身平等，彼此同一法身；二者德平等，既同一法身亦同一功德。初亦是人平等，後是法平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信平等有二：一者信己身與觀音身平等，彼此同一法身；二者德平等，既同一法身亦同一功德。初亦是人平等，後是法平等。

從「畢竟知者」下，釋第二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「畢竟知者」下，釋第二門。

畢竟知者，謂能決定知法界故。言法界者，名為法性。彼法性者，名為一切諸佛菩薩平等法身故。平等法身者，謂真如法身，初地菩薩乃能證能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟知者，謂能決定知法界故。言法界者，名為法性。彼法性者，名為一切諸佛菩薩平等法身故。平等法身者，謂真如法身，初地菩薩乃能證能入。

初明法界、法性、法身皆是異名，從初地能證入平等法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明法界、法性、法身皆是異名，從初地能證入平等法身也。

「是故受持」下，第三結平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故受持」下，第三結平等。

是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號，受持觀世音名號，所得功德無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號，受持觀世音名號，所得功德無差別。

以觀音與六十二億同證法身平等，是故功德等。問：同證法身故平等者，何故但云六十二億？答：是趣舉一數耳。問：但應明證入法身平等，何故舉信平等耶？答：舉地前之信，欲顯後證平等也。又論主欲通釋一切平等，一切平等不出信等及以證等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以觀音與六十二億同證法身平等，是故功德等。問：同證法身故平等者，何故但云六十二億？答：是趣舉一數耳。問：但應明證入法身平等，何故舉信平等耶？答：舉地前之信，欲顯後證平等也。又論主欲通釋一切平等，一切平等不出信等及以證等也。

「第一序品」下，第三重牒章門，追示分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一序品」下，第三重牒章門，追示分齊。

第一〈序品〉示現七種功德成就，第二〈方便品〉有五分示現，破二明一，餘品如前處分，易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一〈序品〉示現七種功德成就，第二〈方便品〉有五分示現，破二明一，餘品如前處分，易解。

言餘品如向處分者，即是破十病，及述十無上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言餘品如向處分者，即是破十病，及述十無上也。

日東天台後學沙門實觀分會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日東天台後學沙門實觀分會