法華論疏卷中(方便品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華論疏卷中(方便品)

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

依論十七種名中第十三名一切諸佛大巧方便經，依此法門成大菩提已，為眾生說人天二乘等法，名大巧方便，故云方便品。又下論明佛有七種方便，故云方便品。依下論末，論主開方便為五段：一說妙法功德、次說如來法師功德、三明大眾三義、四明如來四義、五釋四種疑。就文二：前牒經、次論釋。經文既長，今前科之，然後更取論釋。依論科經為三：一敘如來起定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依論十七種名中第十三名一切諸佛大巧方便經，依此法門成大菩提已，為眾生說人天二乘等法，名大巧方便，故云方便品。又下論明佛有七種方便，故云方便品。依下論末，論主開方便為五段：一說妙法功德、次說如來法師功德、三明大眾三義、四明如來四義、五釋四種疑。就文二：前牒經、次論釋。經文既長，今前科之，然後更取論釋。依論科經為三：一敘如來起定。

方便品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品

經曰：爾時世尊入甚深三昧，正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時世尊入甚深三昧，正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。

「從定起已告舍利弗」下，第二出對揚之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從定起已告舍利弗」下，第二出對揚之人。

起已告舍利弗： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起已告舍利弗：

從「諸佛智慧」已下，第三明二種功德：一妙法功德、二法師功德，明二種功德即二。初章二者：一總明內證甚深阿含甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「諸佛智慧」已下，第三明二種功德：一妙法功德、二法師功德，明二種功德即二。初章二者：一總明內證甚深阿含甚深。

諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入。如來所證，一切聲聞、辟支佛等所不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入。如來所證，一切聲聞、辟支佛等所不能知。

從「何以故」下，第二別明阿含甚深。又開八別。初明受持讀誦甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「何以故」下，第二別明阿含甚深。又開八別。初明受持讀誦甚深。

何以故？舍利弗！如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他無數諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？舍利弗！如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他無數諸佛，

「於諸佛所」下，第二明修行甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸佛所」下，第二明修行甚深。

於諸佛所盡行諸佛修阿耨多羅三藐三菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛所盡行諸佛修阿耨多羅三藐三菩提法。

「舍利弗如來已於」下，第三明果行甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如來已於」下，第三明果行甚深。

舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他劫，勇猛精進，所作成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他劫，勇猛精進，所作成就，

「名稱普聞」下，第四明增長功德甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名稱普聞」下，第四明增長功德甚深。

名稱普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱普聞。

「舍利弗如來畢竟」下，第五明決妙事心甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如來畢竟」下，第五明決妙事心甚深。

舍利弗！如來畢竟成就希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來畢竟成就希有之法。

「舍利弗難解之法」下，第六明無上甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗難解之法」下，第六明無上甚深。

舍利弗！難解之法如來能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！難解之法如來能知。

「舍利弗難解法者」已下，第七明入甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗難解法者」已下，第七明入甚深。

舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說，意趣難解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說，意趣難解，

「一切聲聞、辟支佛」下，第八明不共二乘所作住持甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切聲聞、辟支佛」下，第八明不共二乘所作住持甚深。

一切聲聞、辟支佛等所不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聲聞、辟支佛等所不能知。

「何以故舍利弗」下，第二次明如來法師功德。妙法功德是佛之自德，法師功德是佛化他德。又開為二：一初總明法師功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故舍利弗」下，第二次明如來法師功德。妙法功德是佛之自德，法師功德是佛化他德。又開為二：一初總明法師功德。

何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。

從「舍利弗」下，別明法師功德。就中復二：一略明如來具四功德皆為法師、第二廣明四種功德。初亦是標章門，第二名為釋章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「舍利弗」下，別明法師功德。就中復二：一略明如來具四功德皆為法師、第二廣明四種功德。初亦是標章門，第二名為釋章門。

舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言辭。

言四功德者，一種種方便者，約住功德。種種知見者，第二教化功德。種種念觀者，謂畢竟成就功德。種種言辭下，第四說功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四功德者，一種種方便者，約住功德。種種知見者，第二教化功德。種種念觀者，謂畢竟成就功德。種種言辭下，第四說功德。

「舍利弗吾從成佛已來」已下，第二廣明四種功德，即釋四章門，即為四別。第一前廣住功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗吾從成佛已來」已下，第二廣明四種功德，即釋四章門，即為四別。第一前廣住功德。

舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生，於諸著處令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生，於諸著處令得解脫。

「舍利弗知見」下，廣上第二教化功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗知見」下，廣上第二教化功德。

舍利弗！如來知見方便，到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來知見方便，到於彼岸。

「舍利弗如來知見廣大」下，廣上第三畢竟成就功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如來知見廣大」下，廣上第三畢竟成就功德。

舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫、三昧、三摩跋提皆已具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫、三昧、三摩跋提皆已具足。

「舍利弗諸佛如來深入」下，廣上第四說功德。就文更開七別，即有七舍利弗。第一明種種解成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗諸佛如來深入」下，廣上第四說功德。就文更開七別，即有七舍利弗。第一明種種解成就。

舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法。

「舍利弗如來」下，第二別言語成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗如來」下，第二別言語成就。

舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心。

「止舍利弗」下，第三明相成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「止舍利弗」下，第三明相成就。

止，舍利弗！不須復說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止，舍利弗！不須復說。

「舍利弗！佛所成就」下，第四明堪成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！佛所成就」下，第四明堪成就。

舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。

「舍利弗！唯佛與佛」下，第五明無量種成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！唯佛與佛」下，第五明無量種成就。

舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相。

「舍利弗唯佛如來」下，第六明覺體成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗唯佛如來」下，第六明覺體成就。

舍利弗！唯佛如來知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！唯佛如來知一切法。

「舍利弗唯佛能說」下，第七明隨順眾生意，為說修行法成就。就文又四：一總明如來說一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗唯佛能說」下，第七明隨順眾生意，為說修行法成就。就文又四：一總明如來說一切法。

舍利弗！唯佛如來能說一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！唯佛如來能說一切法。

「從何等法」下，第二別明說證等五種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從何等法」下，第二別明說證等五種法。

何等法、云何法、何似法、何相法、何體法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法、云何法、何似法、何相法、何體法，

「何等云何」下，第三明說教等五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等云何」下，第三明說教等五法。

何等、云何、何似、何相、何體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等、云何、何似、何相、何體，

「如是等一切法」下，第四總結證教二法，如來現見，非不現見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等一切法」下，第四總結證教二法，如來現見，非不現見。

如是等一切法，如來現見，非不現見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切法，如來現見，非不現見。

今且示文處，後依論別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今且示文處，後依論別釋。

「論曰」下，第二論釋。就文為二：第一總釋一部經、第二別解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰」下，第二論釋。就文為二：第一總釋一部經、第二別解。

論曰自此已下示現所說法因果相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰自此已下示現所說法因果相應知。

言所說因果相應知者，近而為言〈方便〉一品明因果義，如云「受持讀誦甚深」等明因義，「諸佛智慧甚深無量」等明果義。遠而為言，此經唯顯一理、說一乘、唯教一人，故以一乘因果為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言所說因果相應知者，近而為言〈方便〉一品明因果義，如云「受持讀誦甚深」等明因義，「諸佛智慧甚深無量」等明果義。遠而為言，此經唯顯一理、說一乘、唯教一人，故以一乘因果為宗。

「爾時世尊」下，第二牒經解釋。有五章經，即為五段，如前所說。初文二：前牒佛從定起及告舍利弗二章經而解釋，次牒妙法功德及法師功德而解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊」下，第二牒經解釋。有五章經，即為五段，如前所說。初文二：前牒佛從定起及告舍利弗二章經而解釋，次牒妙法功德及法師功德而解釋。

「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。起已告舍利弗」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。起已告舍利弗」者，

以如實智觀者，上一句明正念不動，謂靜極。以如實智觀謂鑒明，鑒明謂知病識藥。從三昧安詳而起者，以知病識藥既竟，應病授藥時至，故從定起。起已告舍利弗者，出對揚之人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如實智觀者，上一句明正念不動，謂靜極。以如實智觀謂鑒明，鑒明謂知病識藥。從三昧安詳而起者，以知病識藥既竟，應病授藥時至，故從定起。起已告舍利弗者，出對揚之人也。

示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。

示現如來得自在力故者，釋上正念不動及如實智觀，以定力自在得身心不動及如實觀察。如來人定無驚能愕者，釋安詳而起。以無外緣驚愕故，得安詳起定也。前明內有自在之力，今明無外緣愕，竝是歎無量義定有此二力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現如來得自在力故者，釋上正念不動及如實智觀，以定力自在得身心不動及如實觀察。如來人定無驚能愕者，釋安詳而起。以無外緣驚愕故，得安詳起定也。前明內有自在之力，今明無外緣愕，竝是歎無量義定有此二力。

「何故唯告舍利弗」下，釋第二對揚之人。又開二別：一釋不對餘聲聞、次解不對菩薩，一一中有二。初「何以故」，即是問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故唯告舍利弗」下，釋第二對揚之人。又開二別：一釋不對餘聲聞、次解不對菩薩，一一中有二。初「何以故」，即是問。

何故唯告尊者舍利弗，不告餘聲聞等者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故唯告尊者舍利弗，不告餘聲聞等者？

「隨甚深智慧」下，第二答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨甚深智慧」下，第二答。

隨深智慧與如來相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨深智慧與如來相應故。

今正說平等大慧，唯身子智慧第一，與佛相應，餘人不爾，是故唯告身子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今正說平等大慧，唯身子智慧第一，與佛相應，餘人不爾，是故唯告身子。

「何故不告諸菩薩者」，第三釋不告菩薩。初問、次答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故不告諸菩薩者」，第三釋不告菩薩。初問、次答。

何故不告諸菩薩者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不告諸菩薩者？

答中初總標五義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答中初總標五義。

有五種義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五種義。

從「一者」已下，別釋五義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「一者」已下，別釋五義。

一者為諸聲聞所應作事故、二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故、三者護諸聽聞恐怯弱故、四者為令餘人善思念故、五者為諸聲聞不起所作已辦心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者為諸聲聞所應作事故、二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故、三者護諸聽聞恐怯弱故、四者為令餘人善思念故、五者為諸聲聞不起所作已辦心故。

但明聲聞有五義，所以須告。一者為聲聞所應作事故者，下〈譬喻品〉云「我雖說汝等滅度，但盡生死而實不滅。」今所應作唯佛智慧，菩薩已發佛心、行佛已作佛智慧業，故不須告菩薩。聲聞未作佛業，欲令其作，是故告之。二者為諸聲聞迴心趣大菩提故者，菩薩發心趣於大道，故不須告。聲聞未迴，今欲令迴，是故須告也。上令作佛因，今明趣佛果。三者護諸聲聞恐怯弱故者，聲聞怖佛道長遠，是故須告。菩薩不爾。四者為令餘人善思念故者，自身子之外，人天菩薩之流竝稱餘人。聲聞本非作佛人，當得作佛，我佛云何不求佛耶？令其思念道理。五者為令聲聞不起所作已辦心故者，聲聞有自保究竟之執，是故須告。菩薩無有此病，故不須告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但明聲聞有五義，所以須告。一者為聲聞所應作事故者，下〈譬喻品〉云「我雖說汝等滅度，但盡生死而實不滅。」今所應作唯佛智慧，菩薩已發佛心、行佛已作佛智慧業，故不須告菩薩。聲聞未作佛業，欲令其作，是故告之。二者為諸聲聞迴心趣大菩提故者，菩薩發心趣於大道，故不須告。聲聞未迴，今欲令迴，是故須告也。上令作佛因，今明趣佛果。三者護諸聲聞恐怯弱故者，聲聞怖佛道長遠，是故須告。菩薩不爾。四者為令餘人善思念故者，自身子之外，人天菩薩之流竝稱餘人。聲聞本非作佛人，當得作佛，我佛云何不求佛耶？令其思念道理。五者為令聲聞不起所作已辦心故者，聲聞有自保究竟之執，是故須告。菩薩無有此病，故不須告。

「諸佛智慧甚深無量者」，第二釋二種功德，即二別。就釋妙法中為二：第一總釋二種甚深、第二別釋阿含甚深。初又二：一正釋、二舉經示釋處。釋中為二：一牒、二解釋。牒中，前牒智慧及甚深二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛智慧甚深無量者」，第二釋二種功德，即二別。就釋妙法中為二：第一總釋二種甚深、第二別釋阿含甚深。初又二：一正釋、二舉經示釋處。釋中為二：一牒、二解釋。牒中，前牒智慧及甚深二章門。

諸佛智慧甚深無量者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智慧甚深無量者，

「為諸大眾生尊重心」下，第二解釋。就文為二：初總生起二章、次別釋二章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸大眾生尊重心」下，第二解釋。就文為二：初總生起二章、次別釋二章。

為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。

初應有問：佛何故從定起歎智慧甚深無量？故釋言：為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初應有問：佛何故從定起歎智慧甚深無量？故釋言：為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。

「言甚深者」下，第二釋二章門：一釋甚深章門、二釋智慧章門。就釋甚深章門又三：一總明二種甚深、二別明證甚深、三釋甚深體。初文標二種勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言甚深者」下，第二釋二章門：一釋甚深章門、二釋智慧章門。就釋甚深章門又三：一總明二種甚深、二別明證甚深、三釋甚深體。初文標二種勸知。

言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。

「何等為二」下，列二種甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為二」下，列二種甚深。

何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深，謂其智慧門甚深無量故。言甚深者是總相，餘者是別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深，謂其智慧門甚深無量故。言甚深者是總相，餘者是別。

證甚深者，即是內所證法。阿含甚深者，釋道安云：「阿含名為趣無。」說一切法皆趣畢竟空法，故名趣無。僧肇云：「阿含名為法歸。其為萬善府藏，眾法所歸。」然阿含正是外國教名，通於大小。四阿含等為小也；《涅槃》云「方等阿含」此即大也。言甚深是總相餘是別相，是總別者甚深，通證教故言總，而有證教不同所以稱別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證甚深者，即是內所證法。阿含甚深者，釋道安云：「阿含名為趣無。」說一切法皆趣畢竟空法，故名趣無。僧肇云：「阿含名為法歸。其為萬善府藏，眾法所歸。」然阿含正是外國教名，通於大小。四阿含等為小也；《涅槃》云「方等阿含」此即大也。言甚深是總相餘是別相，是總別者甚深，通證教故言總，而有證教不同所以稱別。

「證甚深有五種示現」下，第二別釋證甚深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「證甚深有五種示現」下，第二別釋證甚深也。

證甚深者有五種示現：一者義甚深，謂依何等義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者依止甚深；五者無上甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證甚深者有五種示現：一者義甚深，謂依何等義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者依止甚深；五者無上甚深。

義甚深者，余初釋五深未見文意，後見《佛性論》及《勝鬘經》方乃悟解。《佛性論》釋五藏竟，引《勝鬘》五藏為證。如來藏自性為義，一切諸法不出自性，無我為相。自性義者，辨此一藏是一切諸法體。一切諸法以真如為體故，無有一法出於如外。即接論五義中第一性義。此論名體甚深也。第二是法界藏，以因為義。聖人念處觀等皆依此性作境界故。此意云：法界是念處等緣。緣增上緣，因即接《大乘論》五義中因義，是此論中依止甚深。三法身藏，以至得為義也。一切聖人信樂正性，令諸聖人得如來功德。即《攝論》中第三云藏義。一切虛妄法所隱覆，非凡夫二乘所能緣，故此少不相似。但《佛性論》取顯時為義，故言法身藏以至得為義。《攝論》據隱時為言，故云藏。即是此中證甚深也。四出世間上上藏，以真實為義。世者有三義：一對治可滅、二妄心念念滅、三內有倒見不得聖法。具此三義名為世，過彼三義故名出世。即《攝論》中五義第四真實義，即此論中無上甚深也。五自性清淨藏，以祕密為義。若一切法隨順此性即名為內，是正非邪；若違此理即為外，是邪非正。即《攝論》中甚深義。此論依何等義甚深？此五藏體一而約義不同，一切皆以真如為體，故名體義。即真如為聖人觀行之因，名為因義。即證得此真如為法身，名證得義。即此真如超過世間，名上上義。甚深微，名祕密義。《攝大乘論》初明一切法依止門，辨果有五義，竝是《佛性論》、《勝鬘經》意。今此五種，竝是五藏之義，意謂少不次第。今明體甚深，即是第一如來藏甚深內證甚深，即是法身藏。至得甚深依止甚深，即法界藏。無上甚深，即是出世上上藏也。依何義甚深，即是自性清淨藏。問：何故但明五種不多不少？答：初一是自性住佛性；第二依自性住佛性起諸觀行，即是引出佛性；第三即是主得佛性；第四歎此三種世間所無；第五義甚深唯佛境界。此五攝一切佛事義盡。問：何故明此五事？答：今佛說一乘，欲令眾生成佛。成佛之義要具此五，是以命初即便辨之。若言《法華》未明佛性者，破此五義，罪業無邊。了此五義，福慧無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義甚深者，余初釋五深未見文意，後見《佛性論》及《勝鬘經》方乃悟解。《佛性論》釋五藏竟，引《勝鬘》五藏為證。如來藏自性為義，一切諸法不出自性，無我為相。自性義者，辨此一藏是一切諸法體。一切諸法以真如為體故，無有一法出於如外。即接論五義中第一性義。此論名體甚深也。第二是法界藏，以因為義。聖人念處觀等皆依此性作境界故。此意云：法界是念處等緣。緣增上緣，因即接《大乘論》五義中因義，是此論中依止甚深。三法身藏，以至得為義也。一切聖人信樂正性，令諸聖人得如來功德。即《攝論》中第三云藏義。一切虛妄法所隱覆，非凡夫二乘所能緣，故此少不相似。但《佛性論》取顯時為義，故言法身藏以至得為義。《攝論》據隱時為言，故云藏。即是此中證甚深也。四出世間上上藏，以真實為義。世者有三義：一對治可滅、二妄心念念滅、三內有倒見不得聖法。具此三義名為世，過彼三義故名出世。即《攝論》中五義第四真實義，即此論中無上甚深也。五自性清淨藏，以祕密為義。若一切法隨順此性即名為內，是正非邪；若違此理即為外，是邪非正。即《攝論》中甚深義。此論依何等義甚深？此五藏體一而約義不同，一切皆以真如為體，故名體義。即真如為聖人觀行之因，名為因義。即證得此真如為法身，名證得義。即此真如超過世間，名上上義。甚深微，名祕密義。《攝大乘論》初明一切法依止門，辨果有五義，竝是《佛性論》、《勝鬘經》意。今此五種，竝是五藏之義，意謂少不次第。今明體甚深，即是第一如來藏甚深內證甚深，即是法身藏。至得甚深依止甚深，即法界藏。無上甚深，即是出世上上藏也。依何義甚深，即是自性清淨藏。問：何故但明五種不多不少？答：初一是自性住佛性；第二依自性住佛性起諸觀行，即是引出佛性；第三即是主得佛性；第四歎此三種世間所無；第五義甚深唯佛境界。此五攝一切佛事義盡。問：何故明此五事？答：今佛說一乘，欲令眾生成佛。成佛之義要具此五，是以命初即便辨之。若言《法華》未明佛性者，破此五義，罪業無邊。了此五義，福慧無量。

「何故甚深者」，第三正釋甚深體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故甚深者」，第三正釋甚深體。

何故甚深者，謂大菩提故。大菩提者，如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。又甚深者，一切聲聞、辟支佛等所不能知，故名甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故甚深者，謂大菩提故。大菩提者，如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。又甚深者，一切聲聞、辟支佛等所不能知，故名甚深。

別出甚深體，正以無上菩提為甚深體。菩提言忘慮絕，故稱甚深也。「又甚深者」下，前明當體甚深，今明二乘不測，故名甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別出甚深體，正以無上菩提為甚深體。菩提言忘慮絕，故稱甚深也。「又甚深者」下，前明當體甚深，今明二乘不測，故名甚深。

「言智慧者」，上來釋甚深門竟，今釋智慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言智慧者」，上來釋甚深門竟，今釋智慧門。

言智慧者，謂一切種、一切智義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言智慧者，謂一切種、一切智義故。

謂一切種一切智智義故者，一切種謂一切種智也。《智度論》云「智慧門名為種」。種謂種別，以智慧門種別不同，故名為種。一切智智義故者，一釋云：一切智人之智，故重安智。又釋：一切智所知，故名智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂一切種一切智智義故者，一切種謂一切種智也。《智度論》云「智慧門名為種」。種謂種別，以智慧門種別不同，故名為種。一切智智義故者，一釋云：一切智人之智，故重安智。又釋：一切智所知，故名智智。

「如經」已下，第二舉經示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二舉經示釋處。

如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，一切聲聞、辟支佛等所不能知」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，一切聲聞、辟支佛等所不能知」故。

「言阿含甚深者」，自上已來總釋二種甚深，今第二別釋阿含甚深，前總後別，皆是天親釋經之體。就文為二：一者前牒阿含甚深為章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言阿含甚深者」，自上已來總釋二種甚深，今第二別釋阿含甚深，前總後別，皆是天親釋經之體。就文為二：一者前牒阿含甚深為章門。

說阿含甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說阿含甚深，

「示現有八種」下，第二解釋。初總明有八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現有八種」下，第二解釋。初總明有八。

示現有八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現有八種。

「一者受持讀誦」已下，別釋八種，即成八門。一一中有二：前標名；「如經」下，引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者受持讀誦」已下，別釋八種，即成八門。一一中有二：前標名；「如經」下，引經證。

一者受持讀誦甚深，如經「佛曾親近供養無量百千萬億無數諸佛」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者受持讀誦甚深，如經「佛曾親近供養無量百千萬億無數諸佛」故。

問：經云「親近供養無量諸佛」，云何是受持讀誦？答：所以親近供養者，為欲受持讀誦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經云「親近供養無量諸佛」，云何是受持讀誦？答：所以親近供養者，為欲受持讀誦故。

「二者修行甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者修行甚深」。

二者修行甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者修行甚深，

前既受持讀誦，今則如說修行。又前是聞慧，今是思慧。又前是信受，今是修行。問：前云何是信？答：龍梵云：「信力故受，念力故持。」故知前是信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前既受持讀誦，今則如說修行。又前是聞慧，今是思慧。又前是信受，今是修行。問：前云何是信？答：龍梵云：「信力故受，念力故持。」故知前是信也。

如經「於諸佛所盡行諸所修阿耨多羅三藐三菩提法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「於諸佛所盡行諸所修阿耨多羅三藐三菩提法」故。

「三者果行甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者果行甚深」。

三者果行甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者果行甚深，

前是思慧，今是修慧。以三慧滿足去果義近，故言果行。又二慧為因，故以修慧為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前是思慧，今是修慧。以三慧滿足去果義近，故言果行。又二慧為因，故以修慧為果。

如經「舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就」故。

「四者增長功德心甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者增長功德心甚深」。

四者增長功德心甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者增長功德心甚深，

前是三慧，今是證慧。證慧者，是修慧後分始證得真如法身，故言增長功德心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前是三慧，今是證慧。證慧者，是修慧後分始證得真如法身，故言增長功德心。

如經「名稱普聞」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「名稱普聞」故。

「五者快妙事心甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者快妙事心甚深」。

五者快妙事心甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者快妙事心甚深，

上來四種明因甚深，從此後四種明果甚深。快妙事者，謂大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來四種明因甚深，從此後四種明果甚深。快妙事者，謂大涅槃。

如經「舍利弗如來畢竟成就希有之法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗如來畢竟成就希有之法」故。

「六者無上甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者無上甚深」。

六者無上甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者無上甚深，

第五涅槃果，第六是菩提果，即《攝論》第九第十二勝相也。前亦是果果，今是其果。又前是法身，今是應身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五涅槃果，第六是菩提果，即《攝論》第九第十二勝相也。前亦是果果，今是其果。又前是法身，今是應身。

如經「舍利弗難解之法如來能知」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗難解之法如來能知」故。

「七者入甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者入甚深」。

七者入甚深者，名字章句意難得故，自在住持，不同外道說因緣法，名為甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者入甚深者，名字章句意難得故，自在住持，不同外道說因緣法，名為甚深，

三身為論，今是化身。自他分別前二名為自德，後二謂化他德。言入甚深者，如來說教令人悟入，於理能自在住持，不同外道說因緣法。外道所說，或墮邪因或墮無因。又因緣者，名為所以，所以者是義。外道之法有字無義，佛法不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身為論，今是化身。自他分別前二名為自德，後二謂化他德。言入甚深者，如來說教令人悟入，於理能自在住持，不同外道說因緣法。外道所說，或墮邪因或墮無因。又因緣者，名為所以，所以者是義。外道之法有字無義，佛法不爾。

如經「舍利弗難解法者，諸佛如來隨宜所說，意趣難解」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗難解法者，諸佛如來隨宜所說，意趣難解」故。

「八者不共二乘住持甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者不共二乘住持甚深」。

八者不共聲聞、辟支佛所作，住持甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者不共聲聞、辟支佛所作，住持甚深，

前不同外道，今則不共二乘。而言所作住持者，諸佛如來凡所施為造作住持佛法，竝非二乘所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前不同外道，今則不共二乘。而言所作住持者，諸佛如來凡所施為造作住持佛法，竝非二乘所知。

如經「一切聲聞、辟支佛等所不能知」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「一切聲聞、辟支佛等所不能知」故。

「如是說妙法功德已」者，自上已來別明妙法功德，今是論主總結，令人識知分齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是說妙法功德已」者，自上已來別明妙法功德，今是論主總結，令人識知分齊也。

如是說妙法功德已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說妙法功德已，

「次說如來法師功德」者，第二次明法師功德。就文為二：一者總明法師功德、二別明法師功德。前明妙法功德，亦初總、後別，二種甚深為總、阿含甚深為別。今亦明總別也。就總中為二：一論主總標法師功德、二者引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說如來法師功德」者，第二次明法師功德。就文為二：一者總明法師功德、二別明法師功德。前明妙法功德，亦初總、後別，二種甚深為總、阿含甚深為別。今亦明總別也。就總中為二：一論主總標法師功德、二者引經證。

次說如來法師功德成就應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說如來法師功德成就應知。

妙法功德是自德，法師功德是化他德。要前自德，然後化他，故云次說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法功德是自德，法師功德是化他德。要前自德，然後化他，故云次說。

「如經」下，次引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，次引經證。

如經「何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就」故。

云自在說因成就者，有自在說法之德，此德即是說法之因，故言自在說因。問：前第七第八亦有說法義，已是法師。云何至此方始辨耶？答：論主大判二章，故開二門耳。初章非無法師，後段亦有妙法。又前第七第八直明如來言教等，不同外道、二乘，未正明化物。今正明化物，故名法師功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云自在說因成就者，有自在說法之德，此德即是說法之因，故言自在說因。問：前第七第八亦有說法義，已是法師。云何至此方始辨耶？答：論主大判二章，故開二門耳。初章非無法師，後段亦有妙法。又前第七第八直明如來言教等，不同外道、二乘，未正明化物。今正明化物，故名法師功德。

「如來成就四種功德」下，第二明如來法師功德。就文為二：一略明四種功德、二廣明四種功德，亦即初是標章、後解釋。就初又二：一者論主總明四種功德、第二引經別明四種功德，即釋上自在說因，以具四種功德能為說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來成就四種功德」下，第二明如來法師功德。就文為二：一略明四種功德、二廣明四種功德，亦即初是標章、後解釋。就初又二：一者論主總明四種功德、第二引經別明四種功德，即釋上自在說因，以具四種功德能為說法故。

如來成就四種功德故，能度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來成就四種功德故，能度眾生。

四種功德是說之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種功德是說之因。

「何等為四」下，第二引經別明四種功德，即成四別。一一中為三：一者標名、二者引經證、三者釋經。言「住成就」者，謂標名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為四」下，第二引經別明四種功德，即成四別。一一中為三：一者標名、二者引經證、三者釋經。言「住成就」者，謂標名也。

一者住成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者住成就，

住種種方便度脫眾生，故名為住。或有論本稱為「往」字，所言往者，眾生有二種：一背小向大，名之為來，如窮子還向本國乃至遂至父舍；二背大向小，名之為去，亦如窮子背宅而去。佛亦二種：一者應身，為大心眾生故名為來；二化身，成就眾生，如彼長者執持除糞器往到子所。今此中八相成道即往義，故言往方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住種種方便度脫眾生，故名為住。或有論本稱為「往」字，所言往者，眾生有二種：一背小向大，名之為來，如窮子還向本國乃至遂至父舍；二背大向小，名之為去，亦如窮子背宅而去。佛亦二種：一者應身，為大心眾生故名為來；二化身，成就眾生，如彼長者執持除糞器往到子所。今此中八相成道即往義，故言往方便。

「如經」下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經。

如經「舍利弗！如來成就種種方便」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！如來成就種種方便」故。

「種種方便者」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種方便者」，第三釋經。

種種方便者，從兜率天退乃至示現入涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便者，從兜率天退乃至示現入涅槃故。

八相成道即八方便，故云種種。若依《佛性論》有十四種方便：一現本生事、二現生兜率天、三從天下受中陰、四入胎、五出胎、六學伎能、七童子遊戲、八出家、九苦行、十詣菩提樹下、十一破魔軍、十二成佛道、十三轉法輪、十四般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八相成道即八方便，故云種種。若依《佛性論》有十四種方便：一現本生事、二現生兜率天、三從天下受中陰、四入胎、五出胎、六學伎能、七童子遊戲、八出家、九苦行、十詣菩提樹下、十一破魔軍、十二成佛道、十三轉法輪、十四般涅槃。

「二者教化成就」，釋第二，亦有三別：一標章、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者教化成就」，釋第二，亦有三別：一標章、二引經、三釋經。

二者教化成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者教化成就，

言教化成就者，如來能知深淨因緣，染法誡之令捨、淨法勸之令修，以具誡勸二門故，名為教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言教化成就者，如來能知深淨因緣，染法誡之令捨、淨法勸之令修，以具誡勸二門故，名為教化。

「如經」下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經。

如經「種種知見」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「種種知見」故。

「種種知見者示現染淨諸因故者」下，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種知見者示現染淨諸因故者」下，第三釋經。

種種知見者，示現染淨諸因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種知見者，示現染淨諸因故。

以有染有淨故稱種種。若依《攝論》，阿賴耶識是一切染淨因，故彼偈云「此界無始時，一切法依止，是道有染淨，及有得涅槃。」又釋：依《勝鬘經》，如來藏是染淨因，以染淨依如來藏故。二者通論，一切染煩惱是生死染法之因，無漏是涅槃淨法之因。如彼眾名章廣說，及《勝鬘經》生死依如來藏故。通釋者，染淨種子為生死因，無漏熏習是涅槃因。佛內知此二，外為物示現，故名為法師。有論本云「染淨諸因」。今謂知染淨因，攝知因義盡。若言淨因者，但知淨、不知染，攝因義不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有染有淨故稱種種。若依《攝論》，阿賴耶識是一切染淨因，故彼偈云「此界無始時，一切法依止，是道有染淨，及有得涅槃。」又釋：依《勝鬘經》，如來藏是染淨因，以染淨依如來藏故。二者通論，一切染煩惱是生死染法之因，無漏是涅槃淨法之因。如彼眾名章廣說，及《勝鬘經》生死依如來藏故。通釋者，染淨種子為生死因，無漏熏習是涅槃因。佛內知此二，外為物示現，故名為法師。有論本云「染淨諸因」。今謂知染淨因，攝知因義盡。若言淨因者，但知淨、不知染，攝因義不盡。

「三者功德畢竟成就」者，釋第三。亦三別，初標、次引證、後釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者功德畢竟成就」者，釋第三。亦三別，初標、次引證、後釋。

三者功德畢竟成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者功德畢竟成就，

而言功德卑竟成就者，依後兩處又釋之：一者下云「具足力無畏等一切功德」，名功德畢竟成就；二者依後文「具人無我及法無我觀」，唯就大乘法中有此功德，名畢竟成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言功德卑竟成就者，依後兩處又釋之：一者下云「具足力無畏等一切功德」，名功德畢竟成就；二者依後文「具人無我及法無我觀」，唯就大乘法中有此功德，名畢竟成就。

「如經」下，第二引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經證。

如經「種種念觀」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「種種念觀」故。

「種種念觀者」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種念觀者」，第三釋經。

種種念觀者，以說彼法成就因緣如法相應故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種念觀者，以說彼法成就因緣如法相應故

」。次說彼法成就因緣者，夫欲說法，要須成就諸德，即是說法因緣。有說法因緣方得與諸法相應，諸法相應方得說法。前第三知染淨因明佛知有法，今顯人法二無我觀謂知空法，以具知空有故名法師。問：云何名種種念觀？答：具人法二無我，名為種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」。次說彼法成就因緣者，夫欲說法，要須成就諸德，即是說法因緣。有說法因緣方得與諸法相應，諸法相應方得說法。前第三知染淨因明佛知有法，今顯人法二無我觀謂知空法，以具知空有故名法師。問：云何名種種念觀？答：具人法二無我，名為種種。

「四者說成就」，亦三。初標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者說成就」，亦三。初標。

四者說成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者說成就，

「如經」下，引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，引經。

如經「種種言辭」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「種種言辭」故。

「種種言辭者」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種言辭者」，第三釋經。

種種言辭者，以四無礙智，依何等何等名字章句，隨何等何等眾生能受，而為說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種言辭者，以四無礙智，依何等何等名字章句，隨何等何等眾生能受，而為說故。

依何等名字章句者，釋上種種言辭也。隨何等何眾生者，隨萬類眾生，故有種種言辭。然羅什法師經無此四種功德文，但言「吾從成佛已來種種因緣譬喻廣演言教」。種種因緣，當是四中之第三。廣演言教，可擬第四功德。種種譬喻，可擬第二。無第一種種方便。所以然者，無數方便中攝一切方便，故初更無方便也。問：此四種功德云何次第？答：一切諸佛皆住八相成道故。第一明住功德，所以住八相者，如來知染知淨。令眾生捨染得淨，故有第二教化功德。夫欲化物，須內備諸德，即與法相應，故有第三畢竟功德。德備於內巧說於外，故有第四說法功德。此四攝化物義，故總名法師功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何等名字章句者，釋上種種言辭也。隨何等何眾生者，隨萬類眾生，故有種種言辭。然羅什法師經無此四種功德文，但言「吾從成佛已來種種因緣譬喻廣演言教」。種種因緣，當是四中之第三。廣演言教，可擬第四功德。種種譬喻，可擬第二。無第一種種方便。所以然者，無數方便中攝一切方便，故初更無方便也。問：此四種功德云何次第？答：一切諸佛皆住八相成道故。第一明住功德，所以住八相者，如來知染知淨。令眾生捨染得淨，故有第二教化功德。夫欲化物，須內備諸德，即與法相應，故有第三畢竟功德。德備於內巧說於外，故有第四說法功德。此四攝化物義，故總名法師功德。

「復有義」下，第二廣四方便，亦是釋章門。釋章門即應成四別，但論主大分為二，釋前三方便為一類、釋第四為一類。前三方便為二：一經釋、二論釋。經釋即三。一一章中皆三，謂初標、二引證、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有義」下，第二廣四方便，亦是釋章門。釋章門即應成四別，但論主大分為二，釋前三方便為一類、釋第四為一類。前三方便為二：一經釋、二論釋。經釋即三。一一章中皆三，謂初標、二引證、三釋經。

復有義種種方便者，示現外道所有邪法，如是如是種種過失故。復種種方便示現諸佛正法，如是如是種種功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有義種種方便者，示現外道所有邪法，如是如是種種過失故。復種種方便示現諸佛正法，如是如是種種功德故。

言復有者，上明八相方便義猶未盡，今欲廣釋，故言復有義。種種方便者，標種種也。「示現」已下，釋種種也。可有三段種種：一者示現正法種種過失，如九十六種。二示現佛正法種種功德，略說五乘、廣有八萬法藏。三者邪為一種、正為一種，故云種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言復有者，上明八相方便義猶未盡，今欲廣釋，故言復有義。種種方便者，標種種也。「示現」已下，釋種種也。可有三段種種：一者示現正法種種過失，如九十六種。二示現佛正法種種功德，略說五乘、廣有八萬法藏。三者邪為一種、正為一種，故云種種。

「如經」下，引證。就文有二：一者正明無數方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，引證。就文有二：一者正明無數方便。

如經「舍利弗！吾從成佛已來廣演言教無數方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！吾從成佛已來廣演言教無數方便，

二從「引導」已下，釋說方便意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從「引導」已下，釋說方便意。

引導眾生於諸著處令得解脫」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導眾生於諸著處令得解脫」故。

「復有無數方便者」，第三釋經。就文為二：一者釋無數方便、二者釋上說方便意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無數方便者」，第三釋經。就文為二：一者釋無數方便、二者釋上說方便意。

復無數方便者，令入諸善法故。復方便者，斷諸方便疑故。復方便者，令入增上勝智中故。復方便者，依四攝法攝取眾生令得解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復無數方便者，令入諸善法故。復方便者，斷諸方便疑故。復方便者，令入增上勝智中故。復方便者，依四攝法攝取眾生令得解脫故。

此中明四種方便，今以三義釋之。一者未入善法眾生，令其入善。雖入善法未得無疑，故為斷疑。雖復斷疑，未入勝智，令得勝智。雖入勝智，未得解脫，故令得解脫。二者即是《勝鬘》四種重檐。云何為四？初為無聞非法眾生說人天乘，令入善法。第二說聲聞乘，斷四諦中疑，故言斷諸疑故。第三說緣覺乘，令入勝智，以緣覺智勝聲聞智故。第四方便為說大乘。於大乘中以四攝法攝之。以布施攝之，令為己眷屬。以愛語攝之，令發菩提心。以利行故攝之，令善根增長。以同事攝之，令其成佛。三者依《佛性論》，為四人破四障，成四因得四果故，不多不少但明四種。初方便破闡提不信障，令信樂大乘，為成大淨種。第二方便破外道邪我相障，令得波若，為大我種子。而言斷諸疑者，無有虛妄之我，有佛性之我，於有無法中諸疑得斷。第三方便破聲聞怖畏生死障，令得破虛空三昧成就，為大樂種子。種子以勝前二種方便，故云勝智。又初一為下、次一為中、後一為上，故云增上。第四破獨覺自愛身障，令得大慈大悲成就，為大常種子，以緣覺無悲故。今明四攝法，即是大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中明四種方便，今以三義釋之。一者未入善法眾生，令其入善。雖入善法未得無疑，故為斷疑。雖復斷疑，未入勝智，令得勝智。雖入勝智，未得解脫，故令得解脫。二者即是《勝鬘》四種重檐。云何為四？初為無聞非法眾生說人天乘，令入善法。第二說聲聞乘，斷四諦中疑，故言斷諸疑故。第三說緣覺乘，令入勝智，以緣覺智勝聲聞智故。第四方便為說大乘。於大乘中以四攝法攝之。以布施攝之，令為己眷屬。以愛語攝之，令發菩提心。以利行故攝之，令善根增長。以同事攝之，令其成佛。三者依《佛性論》，為四人破四障，成四因得四果故，不多不少但明四種。初方便破闡提不信障，令信樂大乘，為成大淨種。第二方便破外道邪我相障，令得波若，為大我種子。而言斷諸疑者，無有虛妄之我，有佛性之我，於有無法中諸疑得斷。第三方便破聲聞怖畏生死障，令得破虛空三昧成就，為大樂種子。種子以勝前二種方便，故云勝智。又初一為下、次一為中、後一為上，故云增上。第四破獨覺自愛身障，令得大慈大悲成就，為大常種子，以緣覺無悲故。今明四攝法，即是大悲。

「諸著處者」下，第二釋說方便意。就文為二。初牒總釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸著處者」下，第二釋說方便意。就文為二。初牒總釋。

諸著處者，彼處處著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸著處者，彼處處著。

「或著諸界」下，第二別釋。文為二：初列四著、次釋四著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或著諸界」下，第二別釋。文為二：初列四著、次釋四著。

或著諸界、或著諸地、或著諸分、或著諸乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或著諸界、或著諸地、或著諸分、或著諸乘故。

上明四種方便，今明四著者，為有四種著故。所以說四方便，非是別治，但是總治耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明四種方便，今明四著者，為有四種著故。所以說四方便，非是別治，但是總治耳。

「著界者」下，第二釋四著，即四別。今前釋著界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「著界者」下，第二釋四著，即四別。今前釋著界也。

著界者，謂著欲、色、無色界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著界者，謂著欲、色、無色界故。

「著地」下，釋第二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「著地」下，釋第二也。

著地者，著戒取、三昧、初禪定地，乃至非非想及滅盡定地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著地者，著戒取、三昧、初禪定地，乃至非非想及滅盡定地故。

戒取者，即外道用諸邪戒為道。三昧著者，此是欲界中三昧。如《成實論》電光定等，又是毘曇未來禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒取者，即外道用諸邪戒為道。三昧著者，此是欲界中三昧。如《成實論》電光定等，又是毘曇未來禪也。

「著分者」，釋第三。前列著在家、出家二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「著分者」，釋第三。前列著在家、出家二章門。

著分者，著在家出家分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著分者，著在家出家分故。

次釋二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋二章門。

著在家分者，著己同類，作種種業、邪見等故。著出家分者，著名聞利養、種種諸覺煩惱等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著在家分者，著己同類，作種種業、邪見等故。著出家分者，著名聞利養、種種諸覺煩惱等故。

易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易知。

「著乘者」，釋第四。前列聲聞、菩薩二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「著乘者」，釋第四。前列聲聞、菩薩二章門。

著乘者，著聲聞乘、菩薩乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著乘者，著聲聞乘、菩薩乘故。

次釋二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋二門。

著聲聞乘者，樂持小乘戒，求須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等故。著大乘者，謂著利養供養恭敬等故、著分別觀種種法相乃至佛地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著聲聞乘者，樂持小乘戒，求須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等故。著大乘者，謂著利養供養恭敬等故、著分別觀種種法相乃至佛地故。

易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易知。

「復種種知見者」，廣第二種種知見義。就文亦三：一標章門略釋、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復種種知見者」，廣第二種種知見義。就文亦三：一標章門略釋、二引經、三釋經。

復種種知見者，自身成就不可思議勝妙境界，與聲聞菩薩等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復種種知見者，自身成就不可思議勝妙境界，與聲聞菩薩等故。

自身成就不可思議境界，謂絕二乘菩薩境界也。與聲聞菩薩等故者，上明異大小二人，今明同大小二人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身成就不可思議境界，謂絕二乘菩薩境界也。與聲聞菩薩等故者，上明異大小二人，今明同大小二人。

「如經舍利弗如來知見方便者」，第二引經還證前二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經舍利弗如來知見方便者」，第二引經還證前二義。

如經「舍利弗！如來知見方便到於彼岸」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！如來知見方便到於彼岸」故。

前證上與聲聞菩薩等。如來真實過聲聞菩薩，而能同聲聞菩薩，故言方便也。此方便竝異上來方便，仍取同聲聞菩薩以為方便也。到於彼岸者，證於第一，絕二人境界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前證上與聲聞菩薩等。如來真實過聲聞菩薩，而能同聲聞菩薩，故言方便也。此方便竝異上來方便，仍取同聲聞菩薩以為方便也。到於彼岸者，證於第一，絕二人境界也。

「到彼岸者」下，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「到彼岸者」下，第三釋經。

到彼岸者，勝餘一切諸菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼岸者，勝餘一切諸菩薩故。

當勝聲聞菩薩，不待言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勝聲聞菩薩，不待言也。

「復種種念觀者」，廣第三種種念觀。此文但二：一者標章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復種種念觀者」，廣第三種種念觀。此文但二：一者標章。

復種種念觀者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復種種念觀者，

二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二引經。

如經「舍利弗！如來知見廣大深遠無障無礙，力、無畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！如來知見廣大深遠無障無礙，力、無畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足」故。

所以無第三釋經者，此中明力無畏等，處處經論皆以釋竟。又文顯現者，不須解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以無第三釋經者，此中明力無畏等，處處經論皆以釋竟。又文顯現者，不須解釋。

「又第一成就」下，自上以來第一依經廣三方便。今第二論主重廣三方便，即成三別。一一中有二：一者牒。「可化眾生」下，第二解釋。論釋與經異者，經多就法解、論但就人釋，所以為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又第一成就」下，自上以來第一依經廣三方便。今第二論主重廣三方便，即成三別。一一中有二：一者牒。「可化眾生」下，第二解釋。論釋與經異者，經多就法解、論但就人釋，所以為異。

又，第一、成就可化眾生，依止善知識而成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，第一、成就可化眾生，依止善知識而成就故。

第一成就，即是種種方便。所以示種種方便者，令可化眾生依止善知識得成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一成就，即是種種方便。所以示種種方便者，令可化眾生依止善知識得成就故。

第二、成就根熟眾生，令得解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、成就根熟眾生，令得解脫故。

第二成就。即是種種知見，令根熟者得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二成就。即是種種知見，令根熟者得解脫。

第三、成就力家得自在，淨降伏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、成就力家得自在，淨降伏故。

第三成就。或言：力家自在，以家為正。力者十力，家者諸德。是力家流類，故稱為家。自在淨降伏者，第三即種種念觀。種種念觀者，謂力無畏等，如上列。上二成就化兩種眾生，今第三成就既具一切功德，故能普降伏一切眾生。又上二種成就利益根熟及未熟眾生，今第三成就降伏如來一切煩惱。是故前明化他德，今敘自德。所以前門辨人知是化他，後不明人知是自德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三成就。或言：力家自在，以家為正。力者十力，家者諸德。是力家流類，故稱為家。自在淨降伏者，第三即種種念觀。種種念觀者，謂力無畏等，如上列。上二成就化兩種眾生，今第三成就既具一切功德，故能普降伏一切眾生。又上二種成就利益根熟及未熟眾生，今第三成就降伏如來一切煩惱。是故前明化他德，今敘自德。所以前門辨人知是化他，後不明人知是自德

第四說成就者，自上以來廣前三方便竟，今廣第四說成就。就文為二：第一從初竟此七種，令眾生自身功德成就，明如來說法令眾生自行成就。第二從「教化成就」下，明如來說法使化他行成就。前釋現瑞中，大法雨等八種亦具此二。初六種佛欲令眾生自行成就，後二法令化他行成就，是故現瑞。今說定起為物說法，亦令二德成就。自德成就中有二：第一經廣、第二論略。就經廣中為二：初牒章門，總廣標七數所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說成就者，自上以來廣前三方便竟，今廣第四說成就。就文為二：第一從初竟此七種，令眾生自身功德成就，明如來說法令眾生自行成就。第二從「教化成就」下，明如來說法使化他行成就。前釋現瑞中，大法雨等八種亦具此二。初六種佛欲令眾生自行成就，後二法令化他行成就，是故現瑞。今說定起為物說法，亦令二德成就。自德成就中有二：第一經廣、第二論略。就經廣中為二：初牒章門，總廣標七數所以。

第四、說成就者有七種： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、說成就者有七種：

第四說成就有七種者，此章正明法師功德。法師雖具四德，而以說法為正，故廣明具七種德能為物說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說成就有七種者，此章正明法師功德。法師雖具四德，而以說法為正，故廣明具七種德能為物說法。

「一者種種成就」下，第二正明七種成就，即成七別。初中有二：一標章、二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者種種成就」下，第二正明七種成就，即成七別。初中有二：一標章、二引經。

一者種種成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者種種成就，

而言種種成就者，於一切法門皆窮其源底，然後能為物說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言種種成就者，於一切法門皆窮其源底，然後能為物說法。

如經「舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法」故。

「二者言語成就」亦二：初標章、次引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者言語成就」亦二：初標章、次引經。

二者言語成就，得五種美妙音聲說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者言語成就，得五種美妙音聲說法，

上明內窮法門，今明外有音聲美妙法，然後能為物說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明內窮法門，今明外有音聲美妙法，然後能為物說法。

如經「如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心」故。

「三者相成就」亦三：初標、次引經、後釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者相成就」亦三：初標、次引經、後釋經。

三者相成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者相成就，

而言相成就者，可相時而動，可語即語、宜默便默，故名為相。二者有利根眾生，聞上所說悟解相現，不須復說。故名為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言相成就者，可相時而動，可語即語、宜默便默，故名為相。二者有利根眾生，聞上所說悟解相現，不須復說。故名為相。

「如經」下，第二引證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引證。

如經「止，舍利弗！不須復說」故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「止，舍利弗！不須復說」故，

「有法器眾生故」下，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有法器眾生故」下，第三釋經。

有法器眾生心已滿足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法器眾生心已滿足故。

即是利根菩薩，聞佛上來所說法華即便得解，不更重說也。而三請後更廣說者，為鈍根聲聞說耳。又此中通歎諸佛有知機之德，有利根之人已解佛悟，不須復說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是利根菩薩，聞佛上來所說法華即便得解，不更重說也。而三請後更廣說者，為鈍根聲聞說耳。又此中通歎諸佛有知機之德，有利根之人已解佛悟，不須復說。

第四堪成就者，上明利根之人已解佛語不須復說，今明堪受化人猶未得解故應為說。初釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四堪成就者，上明利根之人已解佛語不須復說，今明堪受化人猶未得解故應為說。初釋。

四者堪成就，所有一切可化眾生，皆知如來成就希有勝妙功德能說法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者堪成就，所有一切可化眾生，皆知如來成就希有勝妙功德能說法故，

次引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次引經。

如經「舍利弗！佛所成就第一希有難解之法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！佛所成就第一希有難解之法」故。

易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易知。

第五無量種成就。就文有三：一標章略釋、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無量種成就。就文有三：一標章略釋、二引經、三釋經。

五者無量種成就說不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者無量種成就說不可盡，

無量種成就者，法身具眾德，而說不可盡故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量種成就者，法身具眾德，而說不可盡故也。

「如經」者，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」者，第二引經。

如經「舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相」故。

「言實相者」已下，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言實相者」已下，第三釋經。

言實相者，謂如來藏法身之體不變義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言實相者，謂如來藏法身之體不變義故。

如來藏者，在煩惱之內名如來藏，亦名如來胎。法身之體不變義故者，雖在煩惱，不為煩惱所染，故名不變。《佛性論》虛妄法有三變異，釋無變異義。一果報盡故變異、二對治所破故變異、三念念滅故變異。法身離此三過失。一前後寂靜故，無果報盡變異；二無漏故，無對治破變異；三非有為故，無念念壞變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏者，在煩惱之內名如來藏，亦名如來胎。法身之體不變義故者，雖在煩惱，不為煩惱所染，故名不變。《佛性論》虛妄法有三變異，釋無變異義。一果報盡故變異、二對治所破故變異、三念念滅故變異。法身離此三過失。一前後寂靜故，無果報盡變異；二無漏故，無對治破變異；三非有為故，無念念壞變異。

「六者覺體成就」，就文為三：初標、次釋、後引經證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者覺體成就」，就文為三：初標、次釋、後引經證。

六者覺體成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者覺體成就，

上第五明法身，今明應身，亦是報身覺體，即是佛體，亦名佛性。以佛性顯現，故名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上第五明法身，今明應身，亦是報身覺體，即是佛體，亦名佛性。以佛性顯現，故名成就。

「如來所說」下，第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所說」下，第二解釋。

如來所說一切諸法，唯佛如來自證得故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說一切諸法，唯佛如來自證得故，

如來外能說一切法者，唯佛自證得故。自證得者，即是自證得法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來外能說一切法者，唯佛自證得故。自證得者，即是自證得法身也。

「如經」下，第三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第三引經。

如經「舍利弗！唯佛如來知一切法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！唯佛如來知一切法」故。

「七者隨順眾生意為說修行法者」亦三：一標、二釋、三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者隨順眾生意為說修行法者」亦三：一標、二釋、三引經。

七者隨順眾生意為說修行法成就彼法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者隨順眾生意為說修行法成就彼法，

此第七即是化身。隨眾生意為說修行法者，佛隨眾生意說法，令眾生修行也。此七法次第者，夫欲說法要備七德，一者內窮法原、二外有巧辨、三者知默、四者知悟。此四，內外、語默二雙也。所以有此二雙者，要由備法身現化身故，後三即明三身也。成就彼法者，如來成就隨順眾生意，為眾生說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此第七即是化身。隨眾生意為說修行法者，佛隨眾生意說法，令眾生修行也。此七法次第者，夫欲說法要備七德，一者內窮法原、二外有巧辨、三者知默、四者知悟。此四，內外、語默二雙也。所以有此二雙者，要由備法身現化身故，後三即明三身也。成就彼法者，如來成就隨順眾生意，為眾生說法也。

「何等如是等故」者，此第二解釋。即是牒經中何等法、云何法，用經以釋論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等如是等故」者，此第二解釋。即是牒經中何等法、云何法，用經以釋論也。

何等如是等故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等如是等故，

何等法者，牒五門之初也。如是等者，等取下四句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法者，牒五門之初也。如是等者，等取下四句也。

「如經」下，第三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第三引經。

如經「舍利弗！唯佛如來能說一切法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！唯佛如來能說一切法」故。

「第一種種法門」下，自上已來第一就經廣釋七法，今第二就論重釋七法。就文為二：一者釋前、第二結前釋後。釋前七章，即成七別。第一種種法門者，牒上第一種種成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一種種法門」下，自上已來第一就經廣釋七法，今第二就論重釋七法。就文為二：一者釋前、第二結前釋後。釋前七章，即成七別。第一種種法門者，牒上第一種種成就。

第一種種法門攝取眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一種種法門攝取眾生故，

攝取眾生者，心內窮種種法門，方能攝取於物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取眾生者，心內窮種種法門，方能攝取於物也。

第二令不散亂住故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二令不散亂住故，

第二令不散亂住故者，以外具五種音聲，聽佛音聲美妙，心不散亂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二令不散亂住故者，以外具五種音聲，聽佛音聲美妙，心不散亂也。

第三令取故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三令取故，

第三令取故者，既聞法不亂，即令其取法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三令取故者，既聞法不亂，即令其取法也。

第四令得解脫故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四令得解脫故，

第四令得解脫者，以取法故，便得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四令得解脫者，以取法故，便得解脫也。

第五令彼修行成就得對治法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五令彼修行成就得對治法故，

第五令彼修行者，所以得解脫，要須對治故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五令彼修行者，所以得解脫，要須對治故也。

第六能令彼修行進趣成就故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六能令彼修行進趣成就故，

第六能令彼修行進趣者，前令得見道，今進趣修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六能令彼修行進趣者，前令得見道，今進趣修道。

第七令得修行不退失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七令得修行不退失故。

第七令得修行不退失者，令得無學道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七令得修行不退失者，令得無學道也。

「此七種法，為諸眾生自身所作善成就故者」，上來第一別說七法，今第二欲結前釋後。言結前者，論主釋七法，明佛為眾生說法，令眾生自行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此七種法，為諸眾生自身所作善成就故者」，上來第一別說七法，今第二欲結前釋後。言結前者，論主釋七法，明佛為眾生說法，令眾生自行成就。

此七種法，為諸眾生自身所作善成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七種法，為諸眾生自身所作善成就故。

問：此七法云何自行成就？答：此七法即是地前四位及地上三位。第一令其得十信位，故言攝取。攝取者，令入十信。第二令不散亂住，即是十住，亦云十解。第三令取，即修十行，故稱修為取。第四令得解脫，解行淳熟必得解脫，即十回向。第五登初地，正是斷煩惱證得法身，故云得對治故。第六即是二地已上修道，故云進趣。第七令得修行不退失者。從八地已上勉於三退，乃至佛地稱無學道。是故名為自行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此七法云何自行成就？答：此七法即是地前四位及地上三位。第一令其得十信位，故言攝取。攝取者，令入十信。第二令不散亂住，即是十住，亦云十解。第三令取，即修十行，故稱修為取。第四令得解脫，解行淳熟必得解脫，即十回向。第五登初地，正是斷煩惱證得法身，故云得對治故。第六即是二地已上修道，故云進趣。第七令得修行不退失者。從八地已上勉於三退，乃至佛地稱無學道。是故名為自行成就。

「又與教化令其成就者」，自上已來明佛說法令眾生自行成就，今第二釋經，明佛說法令眾生化他成就。若接次相生，即釋廣經中第七隨順眾生意修行成就，謂何等法、云何法之言也。問：何以得知前令其眾生自行成，後令眾生化他行成？答：論中佛及論主兩重釋七法竟，總噵此七法為諸眾生自身所作善成熟，故知前是自行成也。次即云又與教化令得成就，故知是教化他行也。就文為二：一總明化他、二別細約五法以明化他。就初又二：初牒與化他章門，故言又與教化令得成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又與教化令其成就者」，自上已來明佛說法令眾生自行成就，今第二釋經，明佛說法令眾生化他成就。若接次相生，即釋廣經中第七隨順眾生意修行成就，謂何等法、云何法之言也。問：何以得知前令其眾生自行成，後令眾生化他行成？答：論中佛及論主兩重釋七法竟，總噵此七法為諸眾生自身所作善成熟，故知前是自行成也。次即云又與教化令得成就，故知是教化他行也。就文為二：一總明化他、二別細約五法以明化他。就初又二：初牒與化他章門，故言又與教化令得成就也。

又與教化令得成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與教化令得成就者，

「與此二種法」已下，第二釋化他章門。就文為四：一總標二法、二別明二法、三明二法相貌、四明二法次第。與二種法令彼成就者，第一文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與此二種法」已下，第二釋化他章門。就文為四：一總標二法、二別明二法、三明二法相貌、四明二法次第。與二種法令彼成就者，第一文。

與二種法令彼成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與二種法令彼成就。

「何等為二」，第二釋出二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為二」，第二釋出二法。

何等為二？一與證法、二與說法。一與證法令成就者，謂依證法而授與故；二與說法令成就者，謂依說法而說與故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為二？一與證法、二與說法。一與證法令成就者，謂依證法而授與故；二與說法令成就者，謂依說法而說與故。

佛令眾生為他說法時，若宜依證法而說者，可授之以證法。教法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛令眾生為他說法時，若宜依證法而說者，可授之以證法。教法亦爾。

「此二種法如向前說者」，第三出二法相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此二種法如向前說者」，第三出二法相貌。

此二種法如向前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二種法如向前說。

前第一佛經明七種。佛內自證七法，然後為物說法，此即是為物說證法。論主後明七種法，若望佛經令眾生成就如此七法也，即是為物說教法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前第一佛經明七種。佛內自證七法，然後為物說法，此即是為物說證法。論主後明七種法，若望佛經令眾生成就如此七法也，即是為物說教法也。

「依此二種法有何次第者」，第四明二法次第。就文有二：初即是問二法次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依此二種法有何次第者」，第四明二法次第。就文有二：初即是問二法次第。

依此二種法有何次第而得修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此二種法有何次第而得修行？

二法有何次第得修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法有何次第得修行？

「即彼前文句再說應知」者，第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即彼前文句再說應知」者，第二解釋。

即彼前文句再說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼前文句再說應知。

若依修行次第，前依論主七法明自行成就，然後依佛七法而得化他，故云再說應知也。若依佛次第，前明七法成就，後始得化他，如論主七法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依修行次第，前依論主七法明自行成就，然後依佛七法而得化他，故云再說應知也。若依佛次第，前明七法成就，後始得化他，如論主七法。

「又依證法有五種」下，上來第一總明化他竟，今第二別約五法以明化他。就文二：一約證法以釋五法、二約教法以釋五法。就初又二：一標列五法、二釋五法。初標證法有五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又依證法有五種」下，上來第一總明化他竟，今第二別約五法以明化他。就文二：一約證法以釋五法、二約教法以釋五法。就初又二：一標列五法、二釋五法。初標證法有五種。

又依證法有五種： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依證法有五種：

以內心解達五法，故名為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以內心解達五法，故名為證。

從「一者」已下，次列五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「一者」已下，次列五法。

一者何等法、二者云何法、三者何似法、四者何相法、五者何體法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者何等法、二者云何法、三者何似法、四者何相法、五者何體法故。

羅什經有十法，今明五法，或可梵本廣略不同，難可詳會。亦可以此五而攝彼十，可自推度。問：何故但明五法？答：夫欲化他，必須識法。此五法攝一切法盡故，若證法、若教法悉在此五法中，是以化他須明五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅什經有十法，今明五法，或可梵本廣略不同，難可詳會。亦可以此五而攝彼十，可自推度。問：何故但明五法？答：夫欲化他，必須識法。此五法攝一切法盡故，若證法、若教法悉在此五法中，是以化他須明五法。

「何等法者」，第二解釋。凡作三周釋之：初周約三乘一乘。又釋：約法就人以釋五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等法者」，第二解釋。凡作三周釋之：初周約三乘一乘。又釋：約法就人以釋五法。

何等法者，謂聲聞法、辟支佛法、佛法故。云何法者，謂起種種諸事說故。何似法者，依三種門得清淨故。何相法者，謂三種義一相法故。何體法者，無二體故。無二體者，謂無量乘，唯一佛乘，無二三故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法者，謂聲聞法、辟支佛法、佛法故。云何法者，謂起種種諸事說故。何似法者，依三種門得清淨故。何相法者，謂三種義一相法故。何體法者，無二體故。無二體者，謂無量乘，唯一佛乘，無二三故。

何等法者，問：法名謂三乘法者，佛但證一乘，云何言證法有三乘？答：佛內照達三乘，故名證三乘也。又從此三乘令眾生證，故名證法也。云何法者，責諸法所因起。此三乘法名因何而起？因三乘種種教起故也。云何法者謂起種種諸事說故者，或法或譬、隨時隨人說三乘法。何似法者，責法譬類。《攝論》有二釋：一以理法為似，以理似門故；二得果為似法，以果似因故。又果與文理相似，今宜用果為似法。前二句說三乘法，今得三乘果，是故文云「依三種門得清淨故」。何相法者，責法外相。上來三句明三乘法，此下兩句明一乘法。說三乘教令歸一乘，一乘即是一相。何體法者，責法內體，宜取一佛乘為體。無二三者，緣覺為二，聲聞第三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法者，問：法名謂三乘法者，佛但證一乘，云何言證法有三乘？答：佛內照達三乘，故名證三乘也。又從此三乘令眾生證，故名證法也。云何法者，責諸法所因起。此三乘法名因何而起？因三乘種種教起故也。云何法者謂起種種諸事說故者，或法或譬、隨時隨人說三乘法。何似法者，責法譬類。《攝論》有二釋：一以理法為似，以理似門故；二得果為似法，以果似因故。又果與文理相似，今宜用果為似法。前二句說三乘法，今得三乘果，是故文云「依三種門得清淨故」。何相法者，責法外相。上來三句明三乘法，此下兩句明一乘法。說三乘教令歸一乘，一乘即是一相。何體法者，責法內體，宜取一佛乘為體。無二三者，緣覺為二，聲聞第三也。

「復有義」下，第二周釋五法。前就三乘一乘以釋五法，今通就一切法釋，亦得一一門攝一切法。又釋：約理就事釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有義」下，第二周釋五法。前就三乘一乘以釋五法，今通就一切法釋，亦得一一門攝一切法。又釋：約理就事釋。

復有義：何等法者，謂有為法、無為法等。云何法者，謂因緣法、非因緣法等。何似法者，謂常法、無常法等。何相法者，謂生等三相法、不生等三相法。何體法者，謂五陰體、非五陰體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有義：何等法者，謂有為法、無為法等。云何法者，謂因緣法、非因緣法等。何似法者，謂常法、無常法等。何相法者，謂生等三相法、不生等三相法。何體法者，謂五陰體、非五陰體故。

初有為無為法門，即三有為三無為攝一切法盡。第二責法所因起。因緣非因緣亦攝一切法，有為法從因緣生，無為法不從因緣生。何似法責其譬類，謂常無常法亦攝一切法盡。問：常無常與有為無為何異？答：若取攝法論名義，異體更無異。若取異者，有為無為即三有為三無為。今常無常者，謂法身常、應化無常。至後當釋。問：常無常云何名似法？答：證得無常果，故言相似。亦得無常理，與文相似。何法相者責法相，有為法有生住滅三相，無為法無生無住無滅無三相，此二亦攝一切法。問：生等三相不生等三相與常無常為無為復何異？答：約相不同，所以異耳，體更無異。何體法者責法體，五陰是為體，非五陰是無為體，約五陰體非五陰體不同，此二亦攝一切法盡。又一切法要具五義，謂為無為乃至陰非陰也。如《智論》云「一切法要具九義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初有為無為法門，即三有為三無為攝一切法盡。第二責法所因起。因緣非因緣亦攝一切法，有為法從因緣生，無為法不從因緣生。何似法責其譬類，謂常無常法亦攝一切法盡。問：常無常與有為無為何異？答：若取攝法論名義，異體更無異。若取異者，有為無為即三有為三無為。今常無常者，謂法身常、應化無常。至後當釋。問：常無常云何名似法？答：證得無常果，故言相似。亦得無常理，與文相似。何法相者責法相，有為法有生住滅三相，無為法無生無住無滅無三相，此二亦攝一切法。問：生等三相不生等三相與常無常為無為復何異？答：約相不同，所以異耳，體更無異。何體法者責法體，五陰是為體，非五陰是無為體，約五陰體非五陰體不同，此二亦攝一切法盡。又一切法要具五義，謂為無為乃至陰非陰也。如《智論》云「一切法要具九義」。

「又何似法者」，第三周釋。但重釋三法，不解前二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又何似法者」，第三周釋。但重釋三法，不解前二。

又何似法者，謂無常法、有為法、因緣法。又何相法者，謂可見等法。又何體法者，謂五陰能取所取，以五陰是苦集體故，又五陰者是道諦體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又何似法者，謂無常法、有為法、因緣法。又何相法者，謂可見等法。又何體法者，謂五陰能取所取，以五陰是苦集體故，又五陰者是道諦體故。

何似法中取無常、有為、因緣此等法舉類相似。何相法取可見可聞六塵相。何體法者，有漏五陰為苦集體，無漏五陰為道諦體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何似法中取無常、有為、因緣此等法舉類相似。何相法取可見可聞六塵相。何體法者，有漏五陰為苦集體，無漏五陰為道諦體。

「復有異義」下，自上已來三周，明應與證法、授與證法竟。此第二周，明應授說法者授與說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有異義」下，自上已來三周，明應與證法、授與證法竟。此第二周，明應授說法者授與說法。

復有異義依說法說：何等法者，謂名、句、字身等故。云何法者，謂依如來所說法故。何似法者，謂能教化可化眾生故。何相法者，依音聲取故，以依音聲取彼法故。何體法者，謂假名體法相義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有異義依說法說：何等法者，謂名、句、字身等故。云何法者，謂依如來所說法故。何似法者，謂能教化可化眾生故。何相法者，依音聲取故，以依音聲取彼法故。何體法者，謂假名體法相義故。

異上證法，故云復有異義也。夫說法要具五種：一者有名字句身；二依佛所說所因；三依可化眾責其譬類，可化眾生而化之，不可化者即不化之；四責相，依音聲取所說之法；五所說法但有假名責體。問：依論，此偈云何頌上二種功德？答：初三偈頌上妙法功德，餘竝頌法師功德。上妙法功德中有二：初二偈明證甚深，次一偈明阿含甚深。初證甚深中，論主直開五義。今文分之為兩：初一偈總明甚深、後一偈別明功德甚深，亦初偈是能證之人甚深、次偈明所證之法甚深。長行中但明智慧一德甚深，偈中明一切功德甚深。次一偈頌阿含甚深者，上阿含甚深有八種，今但頌始終四種：初句頌第一受持讀誦甚深、次句頌第二修行甚深、次句頌快妙事甚深、次句頌第八不共甚深。「於無量億劫行此諸道」已下，頌法師功德。上法師功德有二：初略、次廣。今偈總攝為二：第一偈歎如來自德功德，即令眾生自行成就。第二偈已去，頌上令眾生化他行成就。頌上「吾從成佛已來，究竟盡諸法實相」文。從「如是大果報」已去，頌上化他功德。就文為二：初雙標二章門、次雙釋二章門。雙標者，初標佛佛解章門、次標眾生不解章門。標佛解章門明佛能自解。次標眾生不解，須化眾生令眾生得解。從「假使滿世間」者，釋二章門，初釋眾生不解章門；從「又告舍利弗」下，釋唯佛解章門。〈方便品〉經必須依論講之，偈亦須望論意。頌長行餘文句必不須可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異上證法，故云復有異義也。夫說法要具五種：一者有名字句身；二依佛所說所因；三依可化眾責其譬類，可化眾生而化之，不可化者即不化之；四責相，依音聲取所說之法；五所說法但有假名責體。問：依論，此偈云何頌上二種功德？答：初三偈頌上妙法功德，餘竝頌法師功德。上妙法功德中有二：初二偈明證甚深，次一偈明阿含甚深。初證甚深中，論主直開五義。今文分之為兩：初一偈總明甚深、後一偈別明功德甚深，亦初偈是能證之人甚深、次偈明所證之法甚深。長行中但明智慧一德甚深，偈中明一切功德甚深。次一偈頌阿含甚深者，上阿含甚深有八種，今但頌始終四種：初句頌第一受持讀誦甚深、次句頌第二修行甚深、次句頌快妙事甚深、次句頌第八不共甚深。「於無量億劫行此諸道」已下，頌法師功德。上法師功德有二：初略、次廣。今偈總攝為二：第一偈歎如來自德功德，即令眾生自行成就。第二偈已去，頌上令眾生化他行成就。頌上「吾從成佛已來，究竟盡諸法實相」文。從「如是大果報」已去，頌上化他功德。就文為二：初雙標二章門、次雙釋二章門。雙標者，初標佛佛解章門、次標眾生不解章門。標佛解章門明佛能自解。次標眾生不解，須化眾生令眾生得解。從「假使滿世間」者，釋二章門，初釋眾生不解章門；從「又告舍利弗」下，釋唯佛解章門。〈方便品〉經必須依論講之，偈亦須望論意。頌長行餘文句必不須可知。

「自此已下依三種義示現者」。自上來釋〈方便品〉妙法功德、法師功德二章義竟。今第三釋大眾三義，即是釋三請中初請經文。就文為二：初標三義、第二別釋三義。初又三：第一總標三義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下依三種義示現者」。自上來釋〈方便品〉妙法功德、法師功德二章義竟。今第三釋大眾三義，即是釋三請中初請經文。就文為二：初標三義、第二別釋三義。初又三：第一總標三義。

自此已下，次依三種義： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，次依三種義：

「一者」已下，第二別列三義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者」已下，第二別列三義。

一者決定義、二者疑義、三者依何事疑義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者決定義、二者疑義、三者依何事疑義，

「即應當善知者」，第三勸知三義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即應當善知者」，第三勸知三義。

應當善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當善知。

「決定義者」，第二別釋三義，即成三。一一中有二：前以義釋、引經示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「決定義者」，第二別釋三義，即成三。一一中有二：前以義釋、引經示釋處。

決定義者，有聲聞方便證得深法作決定心，於聲聞道中得方便涅槃證故。知是二種證法，示現有為、無為法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定義者，有聲聞方便證得深法作決定心，於聲聞道中得方便涅槃證故。知是二種證法，示現有為、無為法故。

有聲聞方便證得深法作決定心，此言方便者，蓋是聲聞中修涅槃處方便，非權巧方便也。於聲聞道中得方便涅槃證故者，此方便是權方便也。實無聲聞涅槃，方便說有聲聞涅槃，而彼謂是究竟，故名決定。如是二種證法示現者，此出聲聞所證法也。有為無為法故者，即是有為無為二種功德，證得此二種功德謂為究竟。二種涅槃是無為功德，住有餘涅槃時無漏戒定慧等是有為功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有聲聞方便證得深法作決定心，此言方便者，蓋是聲聞中修涅槃處方便，非權巧方便也。於聲聞道中得方便涅槃證故者，此方便是權方便也。實無聲聞涅槃，方便說有聲聞涅槃，而彼謂是究竟，故名決定。如是二種證法示現者，此出聲聞所證法也。有為無為法故者，即是有為無為二種功德，證得此二種功德謂為究竟。二種涅槃是無為功德，住有餘涅槃時無漏戒定慧等是有為功德。

「如經」下，第二引經示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經示釋處。

如經「爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢，乃至亦得此法門到涅槃」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢，乃至亦得此法門到涅槃」故。

亦得此法，謂上有為。到於涅槃，謂上無為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦得此法，謂上有為。到於涅槃，謂上無為也。

「疑義者」，釋第二章門。亦二：前釋、次舉經示處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「疑義者」，釋第二章門。亦二：前釋、次舉經示處。

疑義者，謂聲聞、辟支佛等有不能知故，是故生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑義者，謂聲聞、辟支佛等有不能知故，是故生疑。

言二乘不知者，不知二乘是方便、一乘是真實，是故生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二乘不知者，不知二乘是方便、一乘是真實，是故生疑。

「如經」下，第二示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二示釋處。

如經「而今不知是義所趣」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「而今不知是義所趣」故。

「依何事疑者」，釋第三。亦二：前釋、次引經。就文有二：初依昔教生疑、二依今教生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依何事疑者」，釋第三。亦二：前釋、次引經。就文有二：初依昔教生疑、二依今教生疑。

依何事義疑者，聞如來說聲聞解脫與我解脫不異，是故生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何事義疑者，聞如來說聲聞解脫與我解脫不異，是故生疑。

明三乘解脫不異，聞昔不異，是故生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明三乘解脫不異，聞昔不異，是故生疑。

「謂生疑者」下，第二聞今教生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂生疑者」下，第二聞今教生疑。

謂生疑者生因中疑：此事云何？云何如來數數說於甚深境界，前說甚深、後說甚深，不同聲聞如是等，是故生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂生疑者生因中疑：此事云何？云何如來數數說於甚深境界，前說甚深、後說甚深，不同聲聞如是等，是故生疑。

今教明佛解脫與二乘解脫異，正以今疑昔。今說若異昔云，不應言不異。昔說若不異今，不應言異也。而言生因中疑者，教是理因，於教生疑言因中疑也。雖是今昔互疑，而正執昔疑於今教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今教明佛解脫與二乘解脫異，正以今疑昔。今說若異昔云，不應言不異。昔說若不異今，不應言異也。而言生因中疑者，教是理因，於教生疑言因中疑也。雖是今昔互疑，而正執昔疑於今教。

「如經」下，第二示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二示釋處。

如經「爾時舍利弗知四眾心疑，乃至而說偈言」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「爾時舍利弗知四眾心疑，乃至而說偈言」故。

「自此已下」，〈方便品〉中第四明如來四義。即是釋第一止請已去，竟十方世界尚無二乘何況有三也。就文為二：一者總標四事勸知、第二別釋四事。初又三句：一總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下」，〈方便品〉中第四明如來四義。即是釋第一止請已去，竟十方世界尚無二乘何況有三也。就文為二：一者總標四事勸知、第二別釋四事。初又三句：一總標。

自此以下，示現依四種事說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下，示現依四種事說：

二列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二列。

一者決定心、二者因受記、三者取授記、四者與受記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者決定心、二者因受記、三者取授記、四者與受記，

三勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三勸知。

應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知。

「云何決定心」下，第二釋四事，即四別。就初文二：第一前釋佛決定心、第二釋五種驚怖。初有三句：一者標決定心。已生驚怖者，第二釋決定心。是故如來有決定心者，第三結決定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何決定心」下，第二釋四事，即四別。就初文二：第一前釋佛決定心、第二釋五種驚怖。初有三句：一者標決定心。已生驚怖者，第二釋決定心。是故如來有決定心者，第三結決定心。

云何決定心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何決定心？

決定心者，佛意決定斷其驚怖、令得利益，名決定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定心者，佛意決定斷其驚怖、令得利益，名決定心。

已生驚怖者令斷驚怖，以為利益二種人故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生驚怖者令斷驚怖，以為利益二種人故，

又言：二種人者，聲聞有四：一決定、二退菩提心、三變化、四增上慢。今二種者，是退心并變化二人得益故。而言二種人者，即是二乘人也。又言：二種人，一者有驚怖、二者無利益，則是有或與無解名為二人。問：此決定心釋何處經文？答：釋佛止請意，而未釋止請文也。所以止請者，欲決定利益眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：二種人者，聲聞有四：一決定、二退菩提心、三變化、四增上慢。今二種者，是退心并變化二人得益故。而言二種人者，即是二乘人也。又言：二種人，一者有驚怖、二者無利益，則是有或與無解名為二人。問：此決定心釋何處經文？答：釋佛止請意，而未釋止請文也。所以止請者，欲決定利益眾生也。

是故如來有決定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故如來有決定心。

「此驚怖有五種應知」者，第二釋五種驚怖，即是所為之人。初總標五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此驚怖有五種應知」者，第二釋五種驚怖，即是所為之人。初總標五種。

此驚怖有五種應知： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此驚怖有五種應知：

次別釋五種，即成五別。損驚怖者，執小謗大，故言損也。初列二章門、次釋二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次別釋五種，即成五別。損驚怖者，執小謗大，故言損也。初列二章門、次釋二門。

一者損驚怖，謂小乘眾生如所聞聲，取以為實，謗無大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者損驚怖，謂小乘眾生如所聞聲，取以為實，謗無大乘，

言二門者，一執小謗大者，不言大乘全無，只噵大乘是菩薩境界，非我二乘所學道。言謗無大乘下，第二謗大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二門者，一執小謗大者，不言大乘全無，只噵大乘是菩薩境界，非我二乘所學道。言謗無大乘下，第二謗大。

「而作是言」下，釋二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而作是言」下，釋二章門。

而作是言：如來說言阿羅漢果究竟涅槃，我畢竟取如是涅槃，是故羅漢不入涅槃。如是驚怖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作是言：如來說言阿羅漢果究竟涅槃，我畢竟取如是涅槃，是故羅漢不入涅槃。如是驚怖故。

前釋取小。是故阿羅漢不入涅槃者，此釋謗大，以大乘不說阿羅漢入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前釋取小。是故阿羅漢不入涅槃者，此釋謗大，以大乘不說阿羅漢入於涅槃。

二者多事驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者多事驚怖。

二者多事驚怖，謂大乘眾生生如是心：我於無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦。以是念故生驚怖心，起取異乘心故，如是驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者多事驚怖，謂大乘眾生生如是心：我於無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦。以是念故生驚怖心，起取異乘心故，如是驚怖。

謂大乘人，彼謂眾生不預我事，而於長時修行苦行故欲度脫之，退大取小，名為驚怖。又釋：大乘事多，退大取小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂大乘人，彼謂眾生不預我事，而於長時修行苦行故欲度脫之，退大取小，名為驚怖。又釋：大乘事多，退大取小。

三者顛倒驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者顛倒驚怖。

三者顛倒驚怖，謂心分別有我我所，種種身見不善法故，如是驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者顛倒驚怖，謂心分別有我我所，種種身見不善法故，如是驚怖。

實無人法計有人法，故名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無人法計有人法，故名顛倒。

四者心悔驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者心悔驚怖。

四者心悔驚怖，謂大德舍利弗等起如是心：言我不應證於如是小乘之法。如是悔已，心即自止。即此悔心名為驚怖。此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者心悔驚怖，謂大德舍利弗等起如是心：言我不應證於如是小乘之法。如是悔已，心即自止。即此悔心名為驚怖。此義應知。

悔取小乘亦是可驚怖。問：悔取小乘應是道理，云何名驚怖？答：不應取小而取小竟，復悔取小，故亦是可驚怖事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔取小乘亦是可驚怖。問：悔取小乘應是道理，云何名驚怖？答：不應取小而取小竟，復悔取小，故亦是可驚怖事。

五者誑覺驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者誑覺驚怖。

五者誑驚怖，謂增上慢聲聞之人作如是心：云何如來誑於我等？如是驚怖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者誑驚怖，謂增上慢聲聞之人作如是心：云何如來誑於我等？如是驚怖故。

增上慢人謂：佛說一乘是誑二人。是故名誑相也。此五驚怖即是上五人：初是執小乘人，即是五千之徒；次是大乘人；三是外道人；四是悔取小乘人；五是增上慢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上慢人謂：佛說一乘是誑二人。是故名誑相也。此五驚怖即是上五人：初是執小乘人，即是五千之徒；次是大乘人；三是外道人；四是悔取小乘人；五是增上慢人。

「因受記者」，釋第二門。就文為二：一牒章名、二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因受記者」，釋第二門。就文為二：一牒章名、二解釋。

因受記者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因受記者，

而言因受記者，釋止請之意。佛所以止請者，為欲令其受記作佛。此之止請，即是受記因緣，亦是因欲令眾生受記故所以止請，故名因受記。問：後第二卷方受記，今云何明受記事？答：此釋佛意。而佛所以止請者，意令二乘人得記成佛故也。問：止請云何令得記成佛？答：以佛三止有三利益，即是止請之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言因受記者，釋止請之意。佛所以止請者，為欲令其受記作佛。此之止請，即是受記因緣，亦是因欲令眾生受記故所以止請，故名因受記。問：後第二卷方受記，今云何明受記事？答：此釋佛意。而佛所以止請者，意令二乘人得記成佛故也。問：止請云何令得記成佛？答：以佛三止有三利益，即是止請之因。

「如經」下，第二解釋。就文為二：一釋三止、二釋兩請。就初又二：一牒初止請經兼牒餘、二止經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二解釋。就文為二：一釋三止、二釋兩請。就初又二：一牒初止請經兼牒餘、二止經。

如經「止，止，舍利弗！不須復說。若說是事，一切世間諸天人等皆生驚怖」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「止，止，舍利弗！不須復說。若說是事，一切世間諸天人等皆生驚怖」故。

「此因受記皆生驚怖者」，第二釋止請。有二：初牒、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此因受記皆生驚怖者」，第二釋止請。有二：初牒、次釋。

此因受記皆生驚怖者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此因受記皆生驚怖者，

此因受記，牒章名。皆生敬怖者，牒止請意。以天人等皆生驚怖，是故須止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此因受記，牒章名。皆生敬怖者，牒止請意。以天人等皆生驚怖，是故須止。

「有三種義」下，第二解釋。初總標三義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三種義」下，第二解釋。初總標三義。

有三種義： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種義：

從「一者」已下，別釋三義，即成三別。「一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界故」者，令大眾思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「一者」已下，別釋三義，即成三別。「一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界故」者，令大眾思量。

一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者欲令彼諸大眾推覓甚深妙境界故，

佛既止請不欲說法，當知此法必是深妙義。今者可自推覓，何等是甚深法耶？若三乘是甚深法者，佛昔已說，不應止請。佛今既止請，當知三乘之外別有妙法，佛欲令大眾生如此心，是故止請。即是第一利益為受記因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既止請不欲說法，當知此法必是深妙義。今者可自推覓，何等是甚深法耶？若三乘是甚深法者，佛昔已說，不應止請。佛今既止請，當知三乘之外別有妙法，佛欲令大眾生如此心，是故止請。即是第一利益為受記因。

第二欲令大眾生尊人重法之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二欲令大眾生尊人重法之心。

二者欲令大眾生尊重心畢竟欲聞如來說故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者欲令大眾生尊重心畢竟欲聞如來說故，

第三為令增上慢人離法席。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三為令增上慢人離法席。

三者為令諸增上慢聲聞之人捨離法坐而起去故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者為令諸增上慢聲聞之人捨離法坐而起去故。

問：前二可利益大眾，後一云何亦利益耶？答：增上慢人若在法席，即為大眾作障道因緣，不得授記，故須令其離席。又眾見罪人離席，彌生重法尊人之心，又深自發心得聞勝法，故亦是利益大眾。此三義即是釋三止文。第一是請前止，餘二是請後止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前二可利益大眾，後一云何亦利益耶？答：增上慢人若在法席，即為大眾作障道因緣，不得授記，故須令其離席。又眾見罪人離席，彌生重法尊人之心，又深自發心得聞勝法，故亦是利益大眾。此三義即是釋三止文。第一是請前止，餘二是請後止。

「第二請」已下，上來釋三止竟，今此第二釋後兩請。問：何故不釋初請？答：前第三章中決定等三義已釋初請竟，是故今但釋後兩請。問：釋後兩請，云何屬因受記？答：後之二請明其過去種善根、現在修福，即是受記因緣。又此之二請尊人重，法即是授記因緣也。問：初請亦尊人重法，何故非是受記決定因緣？答：初請中決定心，即是執及疑。執則執小拒大不受佛語，疑則猶預未信，未尊人重法之心，故非受記因也。就文釋二請，即二。一一中各兩：初正釋、次引經。第二請明過去無量佛所教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二請」已下，上來釋三止竟，今此第二釋後兩請。問：何故不釋初請？答：前第三章中決定等三義已釋初請竟，是故今但釋後兩請。問：釋後兩請，云何屬因受記？答：後之二請明其過去種善根、現在修福，即是受記因緣。又此之二請尊人重，法即是授記因緣也。問：初請亦尊人重法，何故非是受記決定因緣？答：初請中決定心，即是執及疑。執則執小拒大不受佛語，疑則猶預未信，未尊人重法之心，故非受記因也。就文釋二請，即二。一一中各兩：初正釋、次引經。第二請明過去無量佛所教化。

第二請者，示現過去無量諸佛教化眾生，如經「是會無數，乃至聞佛所說則能敬信」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二請者，示現過去無量諸佛教化眾生，如經「是會無數，乃至聞佛所說則能敬信」故。

「第三請」，今現在佛四十餘年來教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三請」，今現在佛四十餘年來教化。

第三請者，示現今現在佛教化眾生，如經「今此會中如我等比，乃至長夜安穩多所饒益」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三請者，示現今現在佛教化眾生，如經「今此會中如我等比，乃至長夜安穩多所饒益」故。

文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文處易知。

「取授記」，釋第三取授記。初牒章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取授記」，釋第三取授記。初牒章。

取授記者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取授記者，

「以舍利弗等」下，第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以舍利弗等」下，第二解釋。

以舍利弗等欲得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以舍利弗等欲得授記，

次引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次引經。

如經「佛告舍利弗：汝以三請，豈得不說。汝今諦聽」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「佛告舍利弗：汝以三請，豈得不說。汝今諦聽」如是等故。

問：佛受身子請，誡聽許說。云何乃是身子取授記？答：以身子機緣中欲得受記作，佛受請許說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛受身子請，誡聽許說。云何乃是身子取授記？答：以身子機緣中欲得受記作，佛受請許說也。

「與受記者」，釋第四章。此釋正說，從初竟五濁之前經文也。問：今正說法華經，云何名與受記？答：所以說法華者，意欲令其受記作佛。此釋佛意門也。就文為二：初牒名、第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與受記者」，釋第四章。此釋正說，從初竟五濁之前經文也。問：今正說法華經，云何名與受記？答：所以說法華者，意欲令其受記作佛。此釋佛意門也。就文為二：初牒名、第二解釋。

與受記者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與受記者，

就釋中為二：第一正釋、第二引前二法證釋。就初又三：前開六門、次釋六門也、後結六門。開六門者，即是開此正說經為六門也。後結六門者，即是結開此正說經為六門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋中為二：第一正釋、第二引前二法證釋。就初又三：前開六門、次釋六門也、後結六門。開六門者，即是開此正說經為六門也。後結六門者，即是結開此正說經為六門也。

有六種應知：一者未聞令聞、二者說、三者依何等義、四者令住、五者依法、六者遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六種應知：一者未聞令聞、二者說、三者依何等義、四者令住、五者依法、六者遮。

「未聞」者，第二釋六門，即成六別。就初為二：未聞令聞牒章名，「如經」已下，示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未聞」者，第二釋六門，即成六別。就初為二：未聞令聞牒章名，「如經」已下，示釋處。

未聞令聞者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未聞令聞者，

一乘之法昔所未聞而令得聞，故云未聞令聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一乘之法昔所未聞而令得聞，故云未聞令聞。

如經「舍利弗！如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇華」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇華」如是等故。

「說者」下，釋第二章門。又開三別：一標章、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說者」下，釋第二章門。又開三別：一標章、二引經、三釋經。

說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者，

問：何故名為說？答：欲辨三乘無有三理、但有名字，故稱為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故名為說？答：欲辨三乘無有三理、但有名字，故稱為說。

「如經」已下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二引經。

如經「舍利弗！我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法」如是等故。

「種種因緣」下，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種因緣」下，第三釋經。

種種因緣者，所謂三乘。彼三乘者，唯有名字章句言說，非有實義，以彼實義不可說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種因緣者，所謂三乘。彼三乘者，唯有名字章句言說，非有實義，以彼實義不可說故。

種種因緣，此牒經也。所謂三乘者，釋種種因緣也。以種種因緣故說三乘，故名三乘為種種因緣。又三乘入道各有由籍，故名種種因緣。彼三乘者唯有名字，解前章名，所謂說也。又釋經中言辭演說之句也。以彼實義不可說故者，實義即是無三，言忘慮絕故不可說也。問：何故不解經無數方便及譬喻語耶？答：此二句後文當釋。又無數方便上已釋竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種因緣，此牒經也。所謂三乘者，釋種種因緣也。以種種因緣故說三乘，故名三乘為種種因緣。又三乘入道各有由籍，故名種種因緣。彼三乘者唯有名字，解前章名，所謂說也。又釋經中言辭演說之句也。以彼實義不可說故者，實義即是無三，言忘慮絕故不可說也。問：何故不解經無數方便及譬喻語耶？答：此二句後文當釋。又無數方便上已釋竟。

「依何等義者」，釋第三章。就文亦三：初牒章、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依何等義者」，釋第三章。就文亦三：初牒章、二引經、三釋經。

依何等義者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何等義者，

經中稱一大事因緣，論明因緣是所以，所以即是義。今依此義故出現於世，故言依何等義。又依何等義者，以依開示悟入等四義，故云依何等義。又對上三乘有語無義、一乘有語有義，故云依何等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中稱一大事因緣，論明因緣是所以，所以即是義。今依此義故出現於世，故言依何等義。又依何等義者，以依開示悟入等四義，故云依何等義。又對上三乘有語無義、一乘有語有義，故云依何等義。

「如經」已下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二引經。

如經「舍利弗！諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世」如是等故。

「彼一大事者」已下，第三釋經。就文為二：一初標四事勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼一大事者」已下，第三釋經。就文為二：一初標四事勸知。

彼一大事者，依四種義應善當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一大事者，依四種義應善當知。

「從何等為四」已下，第二別釋四義，即成四別。就釋開義為三：一者標章略釋、二引經、三釋經。「一者無上義」，標章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從何等為四」已下，第二別釋四義，即成四別。就釋開義為三：一者標章略釋、二引經、三釋經。「一者無上義」，標章。

何者為四？一者無上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者為四？一者無上義，

「唯除如來一切智智」下，第二釋章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯除如來一切智智」下，第二釋章。

唯除如來一切智智，更無餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除如來一切智智，更無餘事。

除佛以外，人天二乘等智慧所知皆是有上，獨佛知見名為無上。今欲開無上知見，故言開佛知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除佛以外，人天二乘等智慧所知皆是有上，獨佛知見名為無上。今欲開無上知見，故言開佛知見。

「如經」已下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二引經。

如經「欲開佛知見，令眾生知得清淨故，出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「欲開佛知見，令眾生知得清淨故，出現於世」。

令眾生知得清淨故者，釋開佛知見意也。所以開佛知見者，令眾生知故也。得清淨者，令眾生知佛得清淨。又一意：令眾生知，使眾生得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生知得清淨故者，釋開佛知見意也。所以開佛知見者，令眾生知故也。得清淨者，令眾生知佛得清淨。又一意：令眾生知，使眾生得清淨。

「佛知見者」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知見者」，第三釋經。

佛知見者，如來能證，以如實智知彼義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知見者，如來能證，以如實智知彼義故。

此釋佛知見者，開示悟入四句皆有佛知見，今寄初章總釋之也。如來能證以如實智知彼義故者，如來能證謂能證法身。如實智者，出能證之智也。知彼義故者，彼義即是法身，出所知法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此釋佛知見者，開示悟入四句皆有佛知見，今寄初章總釋之也。如來能證以如實智知彼義故者，如來能證謂能證法身。如實智者，出能證之智也。知彼義故者，彼義即是法身，出所知法身也。

「二者同義」下，釋第二。就文亦三：初標章、次引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者同義」下，釋第二。就文亦三：初標章、次引經、三釋經。

二者同義，以聲聞、辟支佛、佛法身平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者同義，以聲聞、辟支佛、佛法身平等故。

同義者，釋上示也。以聲聞、辟支佛佛法身平等者，釋同義也。所言同者，三乘人同法身平等，故名為同。問：何故明同義？答：前雖明無上即佛獨有、餘人所無，是故明三乘人一法身也。問：何故釋示以為同義？答：示其同有法身之義，故釋示為同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同義者，釋上示也。以聲聞、辟支佛佛法身平等者，釋同義也。所言同者，三乘人同法身平等，故名為同。問：何故明同義？答：前雖明無上即佛獨有、餘人所無，是故明三乘人一法身也。問：何故釋示以為同義？答：示其同有法身之義，故釋示為同也。

「如經」下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經。

如經「欲示眾生佛知見故，出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「欲示眾生佛知見故，出現於世」。

「法身平等者」，第三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法身平等者」，第三釋經。

法身平等者，佛性法身更無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身平等者，佛性法身更無差別故。

佛性法身更無差別者，亦名佛性亦名法身，佛性與法身更無差別。又三乘人同有佛性、同有法身，故言更無差別也。第一無上義中明佛得清淨即是無垢真如，今明同義即是有垢真如。《佛性論》以無垢真如為勝相，有垢真如為同相。以無垢勝於有垢，故名勝相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性法身更無差別者，亦名佛性亦名法身，佛性與法身更無差別。又三乘人同有佛性、同有法身，故言更無差別也。第一無上義中明佛得清淨即是無垢真如，今明同義即是有垢真如。《佛性論》以無垢真如為勝相，有垢真如為同相。以無垢勝於有垢，故名勝相。

「三者不知義」下，釋第三悟義。就文亦三：一標、二釋、三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者不知義」下，釋第三悟義。就文亦三：一標、二釋、三引經。

三者不知義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者不知義，

問：何故釋悟而稱不知？答：約二乘人不知令知，故是釋悟。問：上不知同，今示令知同。與今何異？答：上直取同義，今明唯一佛乘真實究竟，故與上為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故釋悟而稱不知？答：約二乘人不知令知，故是釋悟。問：上不知同，今示令知同。與今何異？答：上直取同義，今明唯一佛乘真實究竟，故與上為異。

「以一切聲聞」下，第二釋不知義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以一切聲聞」下，第二釋不知義。

以一切聲聞、辟支佛等不能知彼真實處故。此言不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切聲聞、辟支佛等不能知彼真實處故。此言不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。

初正釋。從不知真實處者，傳釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初正釋。從不知真實處者，傳釋也。

「如經」下，第三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第三引經。

如經「欲令眾生悟佛知見故，出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「欲令眾生悟佛知見故，出現於世」。

「四者為令證不退轉地」下，釋第四入。亦三：一標、二釋、三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者為令證不退轉地」下，釋第四入。亦三：一標、二釋、三引經。

四者因義為欲令證不退轉地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者因義為欲令證不退轉地，

經中稱之為入、論稱為之證也，以入即是證。令不退轉者，既證法身便不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中稱之為入、論稱為之證也，以入即是證。令不退轉者，既證法身便不退轉。

「示現欲與無量智業故」者，第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現欲與無量智業故」者，第二解釋。

示現與無量智業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現與無量智業故。

所以令證法身不退轉者，示現欲與其無量智業故，即是用也。取不退轉者示現欲與其，即用也，亦得無量智業故。釋經中入佛知見道，道即是業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以令證法身不退轉者，示現欲與其無量智業故，即是用也。取不退轉者示現欲與其，即用也，亦得無量智業故。釋經中入佛知見道，道即是業也。

「如經」下，第三引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第三引經。

如經「欲令眾生入佛知見故，出現於世」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「欲令眾生入佛知見故，出現於世」。

問：何故明四，不多不少？又此四有何次第？答：初言開者，開十方諸佛法身。如前云「開示如來淨妙法身令生信心故」，是故第一前明其開。雖開十方諸佛法身，或謂諸佛獨有法身、二乘人所無，佛得成佛、二乘不成佛，是故明三乘人同有此法身、同皆成佛。雖明三乘同有法身，二乘人不知同一法身，故明悟有一無二。既悟有一無二則唯有進路無有退道，是故次明其人。此四無義不收，故不得多少。即是次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故明四，不多不少？又此四有何次第？答：初言開者，開十方諸佛法身。如前云「開示如來淨妙法身令生信心故」，是故第一前明其開。雖開十方諸佛法身，或謂諸佛獨有法身、二乘人所無，佛得成佛、二乘不成佛，是故明三乘人同有此法身、同皆成佛。雖明三乘同有法身，二乘人不知同一法身，故明悟有一無二。既悟有一無二則唯有進路無有退道，是故次明其人。此四無義不收，故不得多少。即是次第。

「又示」者，上來一周義釋四法，正約為二乘人也。從此以下更三周重釋，凡約三人：一約菩薩、二約外道、三約二乘。約菩薩中復有三人：一者為有疑菩薩重釋示義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又示」者，上來一周義釋四法，正約為二乘人也。從此以下更三周重釋，凡約三人：一約菩薩、二約外道、三約二乘。約菩薩中復有三人：一者為有疑菩薩重釋示義。

又復示者，為諸菩薩有疑心者，令知如實修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復示者，為諸菩薩有疑心者，令知如實修行故。

菩薩疑者：佛既稱一大事出世，昔明約為五乘事故出世，即今昔相違。所以為疑。是故今明昔方便言為五，以理言之終為一事，以同法身故。菩薩疑除，故得如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩疑者：佛既稱一大事出世，昔明約為五乘事故出世，即今昔相違。所以為疑。是故今明昔方便言為五，以理言之終為一事，以同法身故。菩薩疑除，故得如實修行。

「又悟入者」，第二合為二種菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又悟入者」，第二合為二種菩薩。

又悟入者，未發菩提心者令發心故，已發心者令入法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又悟入者，未發菩提心者令發心故，已發心者令入法故。

既同一法身，即唯應發一佛心，不發餘心，故令未發菩提心者發菩提心也。既唯一無二，即唯進不退，故已發心者令入法也。問：三菩薩何異？答：初是昔三乘中菩薩，後二是今一乘中菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既同一法身，即唯應發一佛心，不發餘心，故令未發菩提心者發菩提心也。既唯一無二，即唯進不退，故已發心者令入法也。問：三菩薩何異？答：初是昔三乘中菩薩，後二是今一乘中菩薩。

又復悟入者，令外道眾生生覺悟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復悟入者，令外道眾生生覺悟故。

次明悟者既唯一佛道，即悟無我九十六，即外道歸佛道，故云悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明悟者既唯一佛道，即悟無我九十六，即外道歸佛道，故云悟也。

又復入者，令得聲聞小乘果者入大菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復入者，令得聲聞小乘果者入大菩提故。

次令二乘人回小入大，即入十信位，謂菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次令二乘人回小入大，即入十信位，謂菩提心也。

「令住者」，釋第四住義。就文為二：初標、次經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令住者」，釋第四住義。就文為二：初標、次經。

令住者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住者，

既稱唯一佛乘無有餘乘，即令二乘人等住於佛乘不住餘乘，故云住也。又釋：佛意門所以說一乘者，欲令一切眾生住一佛乘故也。如下偈云「佛自住大乘，如其所得，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。佛既自住大乘，還令眾生住佛所住，故言令住也。亦如《涅槃》云「又有一行是如來行所，謂大乘大般涅槃。」佛住大涅槃與眾生說法，令眾生住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既稱唯一佛乘無有餘乘，即令二乘人等住於佛乘不住餘乘，故云住也。又釋：佛意門所以說一乘者，欲令一切眾生住一佛乘故也。如下偈云「佛自住大乘，如其所得，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。佛既自住大乘，還令眾生住佛所住，故言令住也。亦如《涅槃》云「又有一行是如來行所，謂大乘大般涅槃。」佛住大涅槃與眾生說法，令眾生住也。

如經「舍利弗！但以一佛乘故，為眾生說法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！但以一佛乘故，為眾生說法」故。

「依法者」，釋第五。就文為三：一標、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依法者」，釋第五。就文為三：一標、二引經、三釋經。

依法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法者，

所言依法者，依三世佛法而說法，故言依法。亦是法如是故，所以言依法也。問：依法之言以何文證？答：前文云「舍利弗！一切十方諸佛法亦如是。」論主用此文證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言依法者，依三世佛法而說法，故言依法。亦是法如是故，所以言依法也。問：依法之言以何文證？答：前文云「舍利弗！一切十方諸佛法亦如是。」論主用此文證。

「如經」已下，第二引經。就文為二：初引過去佛章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二引經。就文為二：初引過去佛章。

如經「舍利弗！過去諸佛以無量無數方便，種種譬喻因緣念觀方便說法，是法皆為一佛乘故」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！過去諸佛以無量無數方便，種種譬喻因緣念觀方便說法，是法皆為一佛乘故」如是等故。

如是等故者，從是諸眾生從佛聞法，竟釋迦，順同如此，皆為一佛乘一切種智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等故者，從是諸眾生從佛聞法，竟釋迦，順同如此，皆為一佛乘一切種智故。

「言譬喻者」，第三釋經。凡釋四句：一釋種種譬喻、二釋因緣、三釋念觀、四釋方便。就初文三：一標譬喻、二釋譬喻、三結譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言譬喻者」，第三釋經。凡釋四句：一釋種種譬喻、二釋因緣、三釋念觀、四釋方便。就初文三：一標譬喻、二釋譬喻、三結譬。

言譬喻者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言譬喻者，

「如依牛有乳」下，第二釋譬喻。就文為二：初開譬、次合譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如依牛有乳」下，第二釋譬喻。就文為二：初開譬、次合譬。

如依牛故得有乳、酪、生酥、熟酥乃至醍醐。此五味中，醍醐為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依牛故得有乳、酪、生酥、熟酥乃至醍醐。此五味中，醍醐為第一。

開譬即五味相生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開譬即五味相生。

「小乘如乳、大乘如醍醐者」，第二合譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小乘如乳、大乘如醍醐者」，第二合譬。

小乘如乳、大乘如醍醐故。此譬喻唯明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上義故。聲聞同者，此中示現諸佛如來法身之性，同諸凡夫、聲聞人、辟支佛等法身平等無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小乘如乳、大乘如醍醐故。此譬喻唯明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上義故。聲聞同者，此中示現諸佛如來法身之性，同諸凡夫、聲聞人、辟支佛等法身平等無差別故。

略合二味，謂小乘如乳、大乘同醍醐。此譬喻明大乘無上者，依合味中但取一味為譬，謂此經唯明大乘無上，譬同醍醐。諸聲聞等亦同大乘者，釋上唯明大乘無上也。「聲聞同者」下，傳釋，聲聞中亦同大乘義故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略合二味，謂小乘如乳、大乘同醍醐。此譬喻明大乘無上者，依合味中但取一味為譬，謂此經唯明大乘無上，譬同醍醐。諸聲聞等亦同大乘者，釋上唯明大乘無上也。「聲聞同者」下，傳釋，聲聞中亦同大乘義故也。

「此譬喻示現」下，第三結譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此譬喻示現」下，第三結譬。

此譬喻示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此譬喻示現，

結譬者，正結一味譬意。以一切眾生同一平等法身，故名一味。問：何處具合五味譬耶？答：《涅槃經》云「如從牛有乳，從乳出酪，從酪出生蘇，生蘇出熟蘇，熟蘇出醍醐。如是從佛出十二部經，從十二部經出修多羅，從修多羅出方等經，從方等經出波若波羅蜜，從波若波羅蜜出大般涅槃。」《大般涅槃經》以醍醐喻涅槃，今此經以醍醐喻法身平等，故知《法華》、《涅槃》明義無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結譬者，正結一味譬意。以一切眾生同一平等法身，故名一味。問：何處具合五味譬耶？答：《涅槃經》云「如從牛有乳，從乳出酪，從酪出生蘇，生蘇出熟蘇，熟蘇出醍醐。如是從佛出十二部經，從十二部經出修多羅，從修多羅出方等經，從方等經出波若波羅蜜，從波若波羅蜜出大般涅槃。」《大般涅槃經》以醍醐喻涅槃，今此經以醍醐喻法身平等，故知《法華》、《涅槃》明義無二。

「因緣之義如向說」者，上來釋譬喻，今釋第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣之義如向說」者，上來釋譬喻，今釋第二。

因緣之義，如向所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣之義，如向所說。

因緣如向所說者，指前六門中第二說門中解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣如向所說者，指前六門中第二說門中解也。

「言念觀者」下，釋第三。初牒、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言念觀者」下，釋第三。初牒、次釋。

言念觀者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言念觀者，

釋中前明小乘人無我觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中前明小乘人無我觀。

於小乘諦中人無我等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於小乘諦中人無我等；

次釋大乘二無我觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋大乘二無我觀。

於大乘諦中真如、法界、實際、法性，及人無我、法無我等種種觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大乘諦中真如、法界、實際、法性，及人無我、法無我等種種觀故。

文處易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文處易知。

「言方便者」，釋第四。前牒、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言方便者」，釋第四。前牒、次釋。

言方便者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言方便者，

釋中前明小乘方便、次釋大方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中前明小乘方便、次釋大方便。

於小乘中觀陰界入，厭苦離苦，得解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於小乘中觀陰界入，厭苦離苦，得解脫故。

觀陰界入厭苦者，謂見道前七方便也。離苦得解脫故者，由具起諸方便故得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀陰界入厭苦者，謂見道前七方便也。離苦得解脫故者，由具起諸方便故得解脫。

「於大乘中諸波羅蜜者」，釋大乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於大乘中諸波羅蜜者」，釋大乘方便。

於大乘中諸波羅蜜，以四攝法攝取自身他身利益對治法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大乘中諸波羅蜜，以四攝法攝取自身他身利益對治法故。

大乘中以六度等為入道方便。以四攝法攝取自身他身利益對治法故者，簡異小乘也。小乘釋起方便但為自身令得解脫，大乘以四攝法俱攝自他悉令住理。對治法者，即是方便亦是住理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘中以六度等為入道方便。以四攝法攝取自身他身利益對治法故者，簡異小乘也。小乘釋起方便但為自身令得解脫，大乘以四攝法俱攝自他悉令住理。對治法者，即是方便亦是住理。

「遮者」，釋六門中第六。就文為三：一標、二引經、三釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮者」，釋六門中第六。就文為三：一標、二引經、三釋經。

遮者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮者，

所言遮者，唯一佛乘，一乘之外更無餘乘，故名為遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言遮者，唯一佛乘，一乘之外更無餘乘，故名為遮。

「如經」下，第二引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經。

如經「舍利弗！十方世界中尚無二乘，何況有三」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「舍利弗！十方世界中尚無二乘，何況有三」如是等故。

「無二乘者」，第三釋經。問：云無二無三，今云何但釋無二乘？答：經以緣覺為二、聲聞為三，此之二三竝是二乘，故今釋二乘即解無二無三也。依此論文，乘正是果，以小乘涅槃果、大乘涅槃果為大小二乘。文有四句者，一明無小乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無二乘者」，第三釋經。問：云無二無三，今云何但釋無二乘？答：經以緣覺為二、聲聞為三，此之二三竝是二乘，故今釋二乘即解無二無三也。依此論文，乘正是果，以小乘涅槃果、大乘涅槃果為大小二乘。文有四句者，一明無小乘涅槃。

無二乘者，謂無二乘所得涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二乘者，謂無二乘所得涅槃，

「唯佛如來」下，第二明有大乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯佛如來」下，第二明有大乘涅槃。

唯佛如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大涅槃，

「非諸聲聞等」下，第三重明無小乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非諸聲聞等」下，第三重明無小乘涅槃。

非諸聲聞、辟支佛等有涅槃法，唯一佛乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸聲聞、辟支佛等有涅槃法，唯一佛乘故。

唯一佛乘故者，舉唯有一釋無二乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯一佛乘故者，舉唯有一釋無二乘涅槃。

「一佛乘者」已下，第四釋唯大乘有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一佛乘者」已下，第四釋唯大乘有涅槃。

一佛乘者，依四種義說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛乘者，依四種義說應知。

依四種義說應知者，即上開示悟入四義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依四種義說應知者，即上開示悟入四義也。

「如來此六種授記者」，前章有三：一標六門、二釋六門、三結六門。二章已竟，今第三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來此六種授記者」，前章有三：一標六門、二釋六門、三結六門。二章已竟，今第三結也。

如來依此六種授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來依此六種授記，

「是故前說何等法」下，與授記，中有二：一正明六門辨與受記、第二引前五法以證六門。初章已竟，今第二引證證六門。所以引證者，凡有二義：一為釋疑故來。疑者：何以得知此正說章有六門耶？是故釋云：佛上明五法即攝六門，是故當知有六門也。二者明五法，敘佛為眾生說法。今此六門亦是為物說法，故辨六門。次引五法。就文為二：前引五法、次以五法攝六門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故前說何等法」下，與授記，中有二：一正明六門辨與受記、第二引前五法以證六門。初章已竟，今第二引證證六門。所以引證者，凡有二義：一為釋疑故來。疑者：何以得知此正說章有六門耶？是故釋云：佛上明五法即攝六門，是故當知有六門也。二者明五法，敘佛為眾生說法。今此六門亦是為物說法，故辨六門。次引五法。就文為二：前引五法、次以五法攝六門。

是故前說何等法、云何法、何似法、何相法、何體法，如是示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故前說何等法、云何法、何似法、何相法、何體法，如是示現。

初如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如文。

「何等法者」，第二以五攝六，還以第一何等法攝第一未曾聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等法者」，第二以五攝六，還以第一何等法攝第一未曾聞法。

何等法者，謂未曾聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法者，謂未曾聞法。

「云何法者」，攝第二說門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法者」，攝第二說門。

云何法者，謂種種言辭譬喻說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法者，謂種種言辭譬喻說故。

「何似法者」，攝第三依何等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何似法者」，攝第三依何等義。

何似法者，唯為一大事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何似法者，唯為一大事故。

「何相法」，攝第四令住第五依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何相法」，攝第四令住第五依法。

何相法者，為隨眾生器，說諸佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何相法者，為隨眾生器，說諸佛法故。

隨眾生器，即是第四令住。說諸佛法，即第五依法。何體法者，攝第六遮。就文為二：一者明平等法身為一乘體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生器，即是第四令住。說諸佛法，即第五依法。何體法者，攝第六遮。就文為二：一者明平等法身為一乘體。

何體法者，唯一乘體故。一乘體者，謂諸佛如來平等法身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何體法者，唯一乘體故。一乘體者，謂諸佛如來平等法身；

「彼諸聲聞」下，明二乘非一乘體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸聲聞」下，明二乘非一乘體。

彼諸聲聞、辟支佛乘，非彼平等法身之體，以因果行觀不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸聲聞、辟支佛乘，非彼平等法身之體，以因果行觀不同故。

以因果行觀不同故者，釋二乘非一乘體義。約二乘因果觀行，故非平等法身。七方便為因，真聖位為果。行者，二乘所行四諦等法。觀者，人無我觀。以此四義竝不同大乘，是故二乘非平等法身之體。問：云何以平等法身為一乘體？答：乘有三種，一性乘、二隨乘、三乘得。性乘即是真如法身；要由有真如法身，然後修於萬行，稱曰乘隨；證得佛果名為乘得。以性乘是根本，故說為一乘體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以因果行觀不同故者，釋二乘非一乘體義。約二乘因果觀行，故非平等法身。七方便為因，真聖位為果。行者，二乘所行四諦等法。觀者，人無我觀。以此四義竝不同大乘，是故二乘非平等法身之體。問：云何以平等法身為一乘體？答：乘有三種，一性乘、二隨乘、三乘得。性乘即是真如法身；要由有真如法身，然後修於萬行，稱曰乘隨；證得佛果名為乘得。以性乘是根本，故說為一乘體。

「自此已下」者，釋〈方便品〉中第五斷疑章。即釋經中「諸佛如來出五濁世」竟長行也。就文為二：第一總明為斷四疑、第二別釋。就初文又三：第一總明佛說法為斷四疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下」者，釋〈方便品〉中第五斷疑章。即釋經中「諸佛如來出五濁世」竟長行也。就文為二：第一總明為斷四疑、第二別釋。就初文又三：第一總明佛說法為斷四疑。

自此已下，如來說法為斷四種疑應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，如來說法為斷四種疑應知。

「何等四種」已下，第二別出四疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等四種」已下，第二別出四疑。

何等四種？一者何時說、二者云何知是增上慢人、三者云何堪說、四者云何如來不成妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等四種？一者何時說、二者云何知是增上慢人、三者云何堪說、四者云何如來不成妄語。

「何時說者」已下，第三釋斷四疑，即成四別。一一中為二：一者牒疑、第二引經釋初疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何時說者」已下，第三釋斷四疑，即成四別。一一中為二：一者牒疑、第二引經釋初疑。

何時說者，諸佛如來於何等時發起種種方便說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何時說者，諸佛如來於何等時發起種種方便說法，

云何時說者，此時即是劫濁。疑意云：佛何等時中起三乘方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時說者，此時即是劫濁。疑意云：佛何等時中起三乘方便？

「為斷彼疑」下，第二引經釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為斷彼疑」下，第二引經釋疑。

為斷彼疑。如經「佛告舍利弗：諸佛出於五濁惡世謂劫濁」等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷彼疑。如經「佛告舍利弗：諸佛出於五濁惡世謂劫濁」等故。

明於五濁世時起三乘方便，即斷第一疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明於五濁世時起三乘方便，即斷第一疑也。

第二疑中亦兩：一明疑、二引經釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二疑中亦兩：一明疑、二引經釋疑。

云何知是增上慢者，如來不為增上慢人而說諸法，云何知彼是增上慢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知是增上慢者，如來不為增上慢人而說諸法，云何知彼是增上慢？

疑意云：佛不為增上慢人說法，以增上慢人未得究竟自謂究竟不受佛語。今云何知是增上慢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑意云：佛不為增上慢人說法，以增上慢人未得究竟自謂究竟不受佛語。今云何知是增上慢耶？

「為斷彼疑故。如經」下，第二釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為斷彼疑故。如經」下，第二釋疑。

為斷彼疑故。如經「若有比丘實得阿羅漢者，若不信此法，無有是處」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷彼疑故。如經「若有比丘實得阿羅漢者，若不信此法，無有是處」如是等故。

若有比丘實得阿羅漢，即信此法非增上慢。若聞此法不生信者，非阿羅漢，是增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘實得阿羅漢，即信此法非增上慢。若聞此法不生信者，非阿羅漢，是增上慢。

「云何堪說法者」，釋第三疑。前牒疑、次引經釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何堪說法者」，釋第三疑。前牒疑、次引經釋經。

云何堪說者，從佛聞法而起傍心：云何如來不成不堪說法人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何堪說者，從佛聞法而起傍心：云何如來不成不堪說法人？

疑云：佛既是堪說人，而彼從佛聞法起於謗心，將知佛非是堪說法人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑云：佛既是堪說人，而彼從佛聞法起於謗心，將知佛非是堪說法人。

「為斷此疑」已下，第二引經釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為斷此疑」已下，第二引經釋經。

為斷此疑。如經「除佛滅度後，現前無佛」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷此疑。如經「除佛滅度後，現前無佛」如是等故。

值佛聞法即不起謗，若知謗佛即不為說。除佛滅後現前無佛，聞此法自不起信耳，非佛過也。問：佛滅後聞法起謗，此是何人？答：若佛滅度後實是阿羅漢，聞說一乘亦不起謗；若起謗者必是凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值佛聞法即不起謗，若知謗佛即不為說。除佛滅後現前無佛，聞此法自不起信耳，非佛過也。問：佛滅後聞法起謗，此是何人？答：若佛滅度後實是阿羅漢，聞說一乘亦不起謗；若起謗者必是凡夫。

「云何如來不成妄語」，釋斷第四疑。亦前敘疑、第二引經釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如來不成妄語」，釋斷第四疑。亦前敘疑、第二引經釋疑。

云何如來不成妄語者，此以如來先說法異、今說法異，云何如來不成妄語？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來不成妄語者，此以如來先說法異、今說法異，云何如來不成妄語？

疑云：昔說有三、今說無三，前後相違，應是妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑云：昔說有三、今說無三，前後相違，應是妄語。

「為斷此疑」下，第二引經釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為斷此疑」下，第二引經釋疑。

為斷此疑。如經「舍利弗！汝等當一心信解受持佛語，諸佛如來言無虛妄，無有餘乘唯一佛乘」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷此疑。如經「舍利弗！汝等當一心信解受持佛語，諸佛如來言無虛妄，無有餘乘唯一佛乘」故。

唯有一乘無有餘乘，一是實說、三是權說，故非妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有一乘無有餘乘，一是實說、三是權說，故非妄語。

「乃至童子戲聚沙為佛塔」，自上已來釋經後長行，今此釋偈。就文為二：初釋一偈、次例餘偈。初文有二：前牒偈；從「謂發菩提心」已下，釋偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至童子戲聚沙為佛塔」，自上已來釋經後長行，今此釋偈。就文為二：初釋一偈、次例餘偈。初文有二：前牒偈；從「謂發菩提心」已下，釋偈。

「乃至童子戲，聚沙為佛塔，如是諸人等，皆已成佛道」者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至童子戲，聚沙為佛塔，如是諸人等，皆已成佛道」者，

偈為二：一明菩提心菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈為二：一明菩提心菩提行。

謂發菩提心行菩薩道者，所作善根能證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂發菩提心行菩薩道者，所作善根能證菩提，

此二善根能證佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二善根能證佛果。

「非諸凡夫」下，此明凡夫及決定聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非諸凡夫」下，此明凡夫及決定聲聞。

非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心者之所能得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心者之所能得故。

此二善根不得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二善根不得成佛。

「如是乃至小胝頭」下，第二例釋餘偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至小胝頭」下，第二例釋餘偈。

如是乃至小胝頭等，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至小胝頭等，皆亦如是。

問曰：經言一切善根皆成佛，云何但言發菩提心善方成佛耶？答：佛意雖修一切善，要須發菩提心也。又假一切善為發菩提心因緣耳，終須發菩提心也。菩提心者是佛心，發佛心方得成佛也。「尊者舍利弗說偈」，自上已來釋〈方便品〉竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經言一切善根皆成佛，云何但言發菩提心善方成佛耶？答：佛意雖修一切善，要須發菩提心也。又假一切善為發菩提心因緣耳，終須發菩提心也。菩提心者是佛心，發佛心方得成佛也。「尊者舍利弗說偈」，自上已來釋〈方便品〉竟。