刻法華論疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刻法華論疏序

法華論疏者，嘉祥大師之所撰也。本山實藏具大僧正甞分會本論，兼加校訂，許(余)請流通。近者有人隨喜其梓行，寄來古本，據之校讎，脫字錯誤稍稍而在，因舉諸格上，傍加國語，付剞劂氏。刻版既成，印生請為之序，因記其顛末云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華論疏者，嘉祥大師之所撰也。本山實藏具大僧正甞分會本論，兼加校訂，許(余)請流通。近者有人隨喜其梓行，寄來古本，據之校讎，脫字錯誤稍稍而在，因舉諸格上，傍加國語，付剞劂氏。刻版既成，印生請為之序，因記其顛末云。

旹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

正德甲午孟冬朔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德甲午孟冬朔

台山本住沙門(咸潤)敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台山本住沙門(咸潤)敘

法華論疏卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華論疏卷上

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

妙法蓮華經優婆提舍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經優婆提舍

婆藪槃豆(此云天親)菩薩 造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪槃豆(此云天親)菩薩 造

三藏法師菩提流支奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師菩提流支奉 詔譯

妙法蓮華經優婆提舍，婆藪槃逗造，菩提留支譯。婆藪云天，槃逗云親，其人本是天帝釋之弟，釋遣其下閻浮提伏修羅，故云天親。菩提云道，留支曰希，謂道希也。竝有別傳，今不具敘。斯論譯之甚久，而不盛傳於世者，良有二焉：一文旨簡略，前後似亂，麁尋之不見首尾故也；二昔北土江南多以五時四宗以通斯教，竝與論違，講匠守於舊執，背聖信凡，故不傳於世也。余講斯經文疏三種：一用關河叡、朗舊宗；二依龍樹、提婆通經大意；三採此論綱領以釋法華。但昔三出經疏，猶未解論文，今具釋之，使經論煥然可領。但此論有二本：一無前序，直云經云「歸命一切諸佛菩薩」，此是集經人請護之辭也。二有歸敬，此是天親自作。今具依二文開三分：一歸敬三寶申造論意，請威靈加護，為緣起分；二牒經解釋，為正體分；三重牒章門追示分齊，為餘勢分。就初有二：一天親歸敬申造論意、二集經者歸敬申集經意。就初有二：前兩偈歸敬三寶申造論意、次一偈半歸敬佛僧請威靈加護。就初又二：一通歸敬一體三寶申造論意、次別歸敬釋迦佛僧申造論意。就初又二：前半偈歸敬一體三寶、次半偈申造論意。就初又二：初兩字敘能敬之至誠、次八字歎所禮之尊極。頂禮者第一句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經優婆提舍，婆藪槃逗造，菩提留支譯。婆藪云天，槃逗云親，其人本是天帝釋之弟，釋遣其下閻浮提伏修羅，故云天親。菩提云道，留支曰希，謂道希也。竝有別傳，今不具敘。斯論譯之甚久，而不盛傳於世者，良有二焉：一文旨簡略，前後似亂，麁尋之不見首尾故也；二昔北土江南多以五時四宗以通斯教，竝與論違，講匠守於舊執，背聖信凡，故不傳於世也。余講斯經文疏三種：一用關河叡、朗舊宗；二依龍樹、提婆通經大意；三採此論綱領以釋法華。但昔三出經疏，猶未解論文，今具釋之，使經論煥然可領。但此論有二本：一無前序，直云經云「歸命一切諸佛菩薩」，此是集經人請護之辭也。二有歸敬，此是天親自作。今具依二文開三分：一歸敬三寶申造論意，請威靈加護，為緣起分；二牒經解釋，為正體分；三重牒章門追示分齊，為餘勢分。就初有二：一天親歸敬申造論意、二集經者歸敬申集經意。就初有二：前兩偈歸敬三寶申造論意、次一偈半歸敬佛僧請威靈加護。就初又二：一通歸敬一體三寶申造論意、次別歸敬釋迦佛僧申造論意。就初又二：前半偈歸敬一體三寶、次半偈申造論意。就初又二：初兩字敘能敬之至誠、次八字歎所禮之尊極。頂禮者第一句也。

頂禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮

禮有三種，謂下、中、上，今謂上品禮也。所敬既其尊極，能禮必須最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮有三種，謂下、中、上，今謂上品禮也。所敬既其尊極，能禮必須最上。

「正覺海」下，第二明所敬之尊極。問：何以知此是一體三寶？答：既稱淨法無為僧，即知是明常住僧。在僧既爾，法佛例然。問：何故敬一體三寶耶？答：既是一乘究竟之經，必明究竟三寶。又以究竟三寶顯知一乘，一乘是圓極之經，仍用此言斥北土四宗之說、江南五時之教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺海」下，第二明所敬之尊極。問：何以知此是一體三寶？答：既稱淨法無為僧，即知是明常住僧。在僧既爾，法佛例然。問：何故敬一體三寶耶？答：既是一乘究竟之經，必明究竟三寶。又以究竟三寶顯知一乘，一乘是圓極之經，仍用此言斥北土四宗之說、江南五時之教也。

正覺海，淨法無為僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺海，淨法無為僧

言正覺海者，一法身佛，遍一切處，如海之大。故《普賢觀》云「毘盧舍那一切處」也。二深如海，謂七辨不能說、五眼忘其照，故謂深也。三一味如海，平等法身一身如味。四法身具一切功德，如海之備眾珍。餘法僧易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言正覺海者，一法身佛，遍一切處，如海之大。故《普賢觀》云「毘盧舍那一切處」也。二深如海，謂七辨不能說、五眼忘其照，故謂深也。三一味如海，平等法身一身如味。四法身具一切功德，如海之備眾珍。餘法僧易知。

「為深利智」者，第二申造論意，又二：初句明教所為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為深利智」者，第二申造論意，又二：初句明教所為人。

為深利智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為深利智者，

謂深利智者，一聞即解為利達至理。所以斯論不盛傳者，末世群生既多淺鈍，故知知音者希矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂深利智者，一聞即解為利達至理。所以斯論不盛傳者，末世群生既多淺鈍，故知知音者希矣。

「開示毘伽典」者，上明所為之緣，今明能被之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開示毘伽典」者，上明所為之緣，今明能被之教。

開示毘伽典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示毘伽典。

所為之緣有利有深，能被之論有開有示，即大開與曲示也。毘伽論者，斯文引《涅槃》、《般若》所說以歎今法華教也。稚子但教半字之經，長成則訓滿字毘伽羅論。昔說三乘喻同半字，今明一極謂滿字經。亦用斯言斥五時四宗之說，以彼謂涅槃之經獨滿，法華等教猶半教也。毘伽羅，此云字本。毘伽羅論未見翻譯，河西朗師云：是大權菩薩之所造也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所為之緣有利有深，能被之論有開有示，即大開與曲示也。毘伽論者，斯文引《涅槃》、《般若》所說以歎今法華教也。稚子但教半字之經，長成則訓滿字毘伽羅論。昔說三乘喻同半字，今明一極謂滿字經。亦用斯言斥五時四宗之說，以彼謂涅槃之經獨滿，法華等教猶半教也。毘伽羅，此云字本。毘伽羅論未見翻譯，河西朗師云：是大權菩薩之所造也。

「祇虔牟尼尊」下，第二別敬釋迦佛僧。所以須別敬者，三寶具有一體別體，故須通敬別敬也。又釋迦當今教主，欲釋所說之教，必須敬演敬之人。就文又二：初半歸敬佛僧、後半申造論意。兩章各二。初章二者，初祇虔兩字述能敬之至誠、次八字歎所禮之尊極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祇虔牟尼尊」下，第二別敬釋迦佛僧。所以須別敬者，三寶具有一體別體，故須通敬別敬也。又釋迦當今教主，欲釋所說之教，必須敬演敬之人。就文又二：初半歸敬佛僧、後半申造論意。兩章各二。初章二者，初祇虔兩字述能敬之至誠、次八字歎所禮之尊極。

祇虔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇虔

祇者重也，虔者敬也。前已通禮，今復別敬，故名重也。亦可前明頂禮用震旦之音，此稱祇虔依天竺之訓。猶未詳次，別請問譯人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇者重也，虔者敬也。前已通禮，今復別敬，故名重也。亦可前明頂禮用震旦之音，此稱祇虔依天竺之訓。猶未詳次，別請問譯人。

牟尼尊，及菩薩聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼尊，及菩薩聲聞，

「令法自利他」下，明申造論意。亦開為兩：初句申造論意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令法自利他」下，明申造論意。亦開為兩：初句申造論意。

令法自利他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法自利他，

謂令解此妙法得自利益，謂自成佛也。更傳授於他，使他成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂令解此妙法得自利益，謂自成佛也。更傳授於他，使他成佛也。

「略出勒伽論」者，第二正明造論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略出勒伽論」者，第二正明造論。

略出勒伽論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略出勒伽論。

從首至尾委曲釋者，謂為廣論。今但折其樞要，震領提綱，如脫犀象之牙甬、擿翡翠之毛羽也。勒伽論者，即摩德勒伽，謂解阿毘曇論，此翻為境界。尋斯論旨，能生自他利解，即生解之境界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從首至尾委曲釋者，謂為廣論。今但折其樞要，震領提綱，如脫犀象之牙甬、擿翡翠之毛羽也。勒伽論者，即摩德勒伽，謂解阿毘曇論，此翻為境界。尋斯論旨，能生自他利解，即生解之境界也。

「歸命過未世」下，第二次明申敬請護。即開為兩：半行致敬、一偈請護。各兩。初二者，「歸命」兩字明能歸之至誠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命過未世」下，第二次明申敬請護。即開為兩：半行致敬、一偈請護。各兩。初二者，「歸命」兩字明能歸之至誠。

歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命

次之敘所敬之尊極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次之敘所敬之尊極。

過未世，現在佛菩薩，弘慈降神力，願施我無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未世，現在佛菩薩，弘慈降神力，願施我無畏，

弘慈降神力，使我所說合理稱機，無違理傷機之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘慈降神力，使我所說合理稱機，無違理傷機之過。

次半請大悲加護，使離彼四魔，得三菩提增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次半請大悲加護，使離彼四魔，得三菩提增長。

大悲止四魔，護菩提增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲止四魔，護菩提增長。

初句請所應離者皆離，次明所應得者皆得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句請所應離者皆離，次明所應得者皆得也。

經曰「歸命一切諸佛菩薩」者，此第二集經者請護之辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「歸命一切諸佛菩薩」者，此第二集經者請護之辭。

「經曰歸命一切諸佛菩薩」，前歸敬申造論意請威靈加護，此歸敬集經者欲出佛經亦請威靈加護。一切眾經皆並有於此辭，但隨寄一文，示存略故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經曰歸命一切諸佛菩薩」，前歸敬申造論意請威靈加護，此歸敬集經者欲出佛經亦請威靈加護。一切眾經皆並有於此辭，但隨寄一文，示存略故也。

「經曰如是我聞」，此是第二正明論體。但論略難明，今引二門敘其體例。一辨二經同異、二敘斯論製作之方。二經同異者，即羅什所譯經及留支所出帶論之經，其文不同凡有五種：一者舊經略、論經廣，如舊經歎羅漢德唯有五句、論經有十六句，或可梵本廣略不同，或可聲聞常眾無會不集處處歎之，故羅什略歎其德也。天親欲示解一經歎德，令譏眾經歎德之意，故廣說也。二舊經廣而論經略，如〈方便品〉，舊經為十句，謂如是相如是性等。論經唯有五門，當是天親以略攝廣故也。三二經同無廣略，如歎菩薩德。四品次前後，舊經〈屬累〉在〈藥王〉之前。論經在〈普賢〉之後。羅什依於義意，是故在前；天親同經常法，所以在後。五名義不同，舊經稱六十二億恒河沙菩薩、論經稱六十二億恒河沙佛。羅什依經文譯之，故云菩薩；論取義意歎釋其福正等，顯初地菩薩得真如法身故即是佛，以觀音與六十二億法身不二，故言福平等，所以稱佛。次明論製作不同者，如龍樹釋經，不預開章門，至後追詺於前。天親釋此經凡有二意：一者預開起盡，如初品七分；二至後方陳，如論末云「方便品凡有五門」，蓋是聖人適時而用也。天親大開此經凡有三十二章，所言三十二者，即〈序品〉七分、〈方便品〉五門，謂十二也；從〈譬喻品〉竟〈寶塔品〉，破十種病、利益十人，即十段也；從〈藥草〉竟一經，明十無上，又有十章。故合成三十二也。問：初從〈火宅〉竟於〈寶塔〉所破十病，云何更從〈藥草〉竟一經明十無上耶？答：《付法藏經》云「婆藪槃陀善解一切修多羅義」。修多羅者凡有五義：一者顯示，謂顯示諸義故，如〈序品〉七段、〈方便〉五門，即顯示十二種義也。二涌泉，謂義味無盡故，如解〈譬喻〉竟於〈寶塔〉，更從〈藥草〉竟於一經，釋於後竟而追解於前，示義味無盡，即涌泉義也。三出生，諸義出生故，如解第十無上勝功德力，歎經廣生功德無盡，即出生義也。四者繩墨，裁諸邪顯正故，破十病名曰裁邪，顯十種義所謂顯正。五者結鬘，貫穿諸佛法，則三十二章同為顯一道、唯教一人，如結華鬘令身首嚴飾也。又釋後竟而更追解前者，聖人內有無礙之智、外有無方之辨，故能自在而譯。又從前譯向後，示鳥目疾轉；從後向前，如師子返擲。又前譯經竟，有疑者重問之，故後更釋之。如今人義深，後章別有料簡重也。蓋是外國聖人制論之大體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經曰如是我聞」，此是第二正明論體。但論略難明，今引二門敘其體例。一辨二經同異、二敘斯論製作之方。二經同異者，即羅什所譯經及留支所出帶論之經，其文不同凡有五種：一者舊經略、論經廣，如舊經歎羅漢德唯有五句、論經有十六句，或可梵本廣略不同，或可聲聞常眾無會不集處處歎之，故羅什略歎其德也。天親欲示解一經歎德，令譏眾經歎德之意，故廣說也。二舊經廣而論經略，如〈方便品〉，舊經為十句，謂如是相如是性等。論經唯有五門，當是天親以略攝廣故也。三二經同無廣略，如歎菩薩德。四品次前後，舊經〈屬累〉在〈藥王〉之前。論經在〈普賢〉之後。羅什依於義意，是故在前；天親同經常法，所以在後。五名義不同，舊經稱六十二億恒河沙菩薩、論經稱六十二億恒河沙佛。羅什依經文譯之，故云菩薩；論取義意歎釋其福正等，顯初地菩薩得真如法身故即是佛，以觀音與六十二億法身不二，故言福平等，所以稱佛。次明論製作不同者，如龍樹釋經，不預開章門，至後追詺於前。天親釋此經凡有二意：一者預開起盡，如初品七分；二至後方陳，如論末云「方便品凡有五門」，蓋是聖人適時而用也。天親大開此經凡有三十二章，所言三十二者，即〈序品〉七分、〈方便品〉五門，謂十二也；從〈譬喻品〉竟〈寶塔品〉，破十種病、利益十人，即十段也；從〈藥草〉竟一經，明十無上，又有十章。故合成三十二也。問：初從〈火宅〉竟於〈寶塔〉所破十病，云何更從〈藥草〉竟一經明十無上耶？答：《付法藏經》云「婆藪槃陀善解一切修多羅義」。修多羅者凡有五義：一者顯示，謂顯示諸義故，如〈序品〉七段、〈方便〉五門，即顯示十二種義也。二涌泉，謂義味無盡故，如解〈譬喻〉竟於〈寶塔〉，更從〈藥草〉竟於一經，釋於後竟而追解於前，示義味無盡，即涌泉義也。三出生，諸義出生故，如解第十無上勝功德力，歎經廣生功德無盡，即出生義也。四者繩墨，裁諸邪顯正故，破十病名曰裁邪，顯十種義所謂顯正。五者結鬘，貫穿諸佛法，則三十二章同為顯一道、唯教一人，如結華鬘令身首嚴飾也。又釋後竟而更追解前者，聖人內有無礙之智、外有無方之辨，故能自在而譯。又從前譯向後，示鳥目疾轉；從後向前，如師子返擲。又前譯經竟，有疑者重問之，故後更釋之。如今人義深，後章別有料簡重也。蓋是外國聖人制論之大體也。

就釋初品，大開為二：一者牒經、二者論譯。牒經但牒二章，謂序分經、眾分經。牒序分經，始從如是，終竟崛山，即牒經序分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋初品，大開為二：一者牒經、二者論譯。牒經但牒二章，謂序分經、眾分經。牒序分經，始從如是，終竟崛山，即牒經序分也。

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中，

「與大比丘」下，第二牒眾成就分也。什譯經有三：一聲聞、二菩薩、三人天眾。今但牒前二，以二眾有歎德，今欲釋之，故牒；以人天眾無歎德，又易解兼餘經已釋，故不牒之。就牒二眾，即二：牒聲聞眾中，舊經有比丘、比丘尼，今但牒比丘。比丘眾中有二：一顯名、二密行，今但牒顯名，不牒密行，竝為易解兼不歎德故也。比丘中有六：一標通號、二唱數、三明位、四歎德、五列名、六總結。今但列初四，不列後二。而論釋中不釋初一通號及第五列名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與大比丘」下，第二牒眾成就分也。什譯經有三：一聲聞、二菩薩、三人天眾。今但牒前二，以二眾有歎德，今欲釋之，故牒；以人天眾無歎德，又易解兼餘經已釋，故不牒之。就牒二眾，即二：牒聲聞眾中，舊經有比丘、比丘尼，今但牒比丘。比丘眾中有二：一顯名、二密行，今但牒顯名，不牒密行，竝為易解兼不歎德故也。比丘中有六：一標通號、二唱數、三明位、四歎德、五列名、六總結。今但列初四，不列後二。而論釋中不釋初一通號及第五列名。

與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作、所作已辦，離諸重擔、逮得已利、盡諸有結、善得正智，心解脫、一切心得自在，到第一彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作、所作已辦，離諸重擔、逮得已利、盡諸有結、善得正智，心解脫、一切心得自在，到第一彼岸。

菩薩中亦六門：一通號、二唱數、三明位、四歎德、五列名、六總結。而後論釋中不釋初一及以後二，至文當顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩中亦六門：一通號、二唱數、三明位、四歎德、五列名、六總結。而後論釋中不釋初一及以後二，至文當顯。

菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼大辯財，樂說轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，善入佛慧，通達大智，到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼大辯財，樂說轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，善入佛慧，通達大智，到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。

「論曰」下，第二論釋，就文為二：第一通釋一品，凡為七門；第二別列七門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論曰」下，第二論釋，就文為二：第一通釋一品，凡為七門；第二別列七門。

論曰：此經法門中初第一品，示現七種功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此經法門中初第一品，示現七種功德成就。

就初，又二句：此法門者，一部之通號也。初第一品者，一章之別稱也。七種皆稱功德者，此之七種皆能顯道利物，故竝云功德。一一章中明義具足無餘，不可破壞，故云成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初，又二句：此法門者，一部之通號也。初第一品者，一章之別稱也。七種皆稱功德者，此之七種皆能顯道利物，故竝云功德。一一章中明義具足無餘，不可破壞，故云成就。

「何等為七」下，第二別列七門。就文又二：初列次釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為七」下，第二別列七門。就文又二：初列次釋文。

何等為七？一者序分成就、二者眾成就、三者如來欲說法時至成就、四者依所說法威儀隨順住成就、五者依上說因成就、六者大眾欲聞法現前成就、七者文殊師利答成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為七？一者序分成就、二者眾成就、三者如來欲說法時至成就、四者依所說法威儀隨順住成就、五者依上說因成就、六者大眾欲聞法現前成就、七者文殊師利答成就。

「序分成就者」下，第二釋七章門，即成七分。初分有五：一如是、二我聞、三一時、四教主、五住處。今但釋第五，初分四餘經已明，兼復易解，故不釋也。論曰序分成就者，此牒序分成就義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「序分成就者」下，第二釋七章門，即成七分。初分有五：一如是、二我聞、三一時、四教主、五住處。今但釋第五，初分四餘經已明，兼復易解，故不釋也。論曰序分成就者，此牒序分成就義也。

又序分成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又序分成就者，

此法門中示現二種勝義成就應知」者，第二釋序分成就。就文為二：一正釋、二舉經示釋處。就初又四：一標二種勝義勸知。「何等為二」下，第二別出二種勝義。「如王舍城」下，第三正舉城山示二種勝義。「顯此法門最勝義故」下，第四正明勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法門中示現二種勝義成就應知」者，第二釋序分成就。就文為二：一正釋、二舉經示釋處。就初又四：一標二種勝義勸知。「何等為二」下，第二別出二種勝義。「如王舍城」下，第三正舉城山示二種勝義。「顯此法門最勝義故」下，第四正明勝義。

此法門中示現二種勝義成就應知。何等為二？一者示現諸法門中最勝義成就故；二者示現自在功德義成就故。如王舍城勝於諸餘一切城，舍耆闍崛山勝餘諸山故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法門中示現二種勝義成就應知。何等為二？一者示現諸法門中最勝義成就故；二者示現自在功德義成就故。如王舍城勝於諸餘一切城，舍耆闍崛山勝餘諸山故。

問：王舍城云何勝一切城？答：別傳云：五天竺國，十六大國、五百中國、十千小國，有六大城，而王舍城最大。龍樹云：佛滅度後，阿闍世王人民減小，故更別立一小城，猶勝一切城，何況本王舍城。譬此經於一切經中勝者，凡乘有四種：一是人天即世間乘、二小乘、三大乘、四一乘。此經正明一佛乘，故眾中經勝。又說盡理之法、暢眾聖之心、滿諸佛之願。華嚴等法華前教，雖盡理之法，未明五乘眾生皆成佛，未暢諸佛之心，是故斯經最勝。結束一化始終，是故最勝。如〈神力品〉云「如來所有一切諸法、一切自在神力、一切祕要之藏甚深之事，皆於此經宣示顯說。」餘經但當教明義，未暢諸佛之心，是故此經最勝。又如論下品云「此經有十七種名，顯示十七種甚深功德。」是故最勝。問：大乘、一乘，此有何異？答：有同有異。所言同者，即一而包，故一乘稱大；即大無二，故大乘名一。故下文云「為諸聲聞說大乘經，名妙法蓮華。」亦如《勝鬘》攝受正法名摩訶衍，故知一大無二。所言異者，《攝論》已稱小乘、大乘、一乘。《金剛般若》云「為大乘者說、最上乘者說」，故知大與一異。所言異者，大乘未廢二、一乘已廢二，大乘密廢二、一乘顯廢二，大乘但是因、一乘即是果。如《智度論》云「是乘從三界出，至薩婆若中住。」至佛乘反名一切種智，不復名乘，故知大乘但因。《法華》明三車、一城皆是果位，故知一乘但果。又大乘通因果，如《十二門論》「諸佛所乘故名為大，大士所乘故名為大。」一乘但果，如《法華》說。又《法華論》云「一乘者，謂無上菩提，果究竟故。」此一徒判，更有餘義。《涅槃經》云「佛性謂一乘」，《波若》、《首楞嚴》、《師子吼》，若如此文，即一乘亦因，與大無二。問：何故一乘偏屬果？答：昔明三果究竟，至此經即二果非究竟，唯佛果是究竟，是故一乘偏屬佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：王舍城云何勝一切城？答：別傳云：五天竺國，十六大國、五百中國、十千小國，有六大城，而王舍城最大。龍樹云：佛滅度後，阿闍世王人民減小，故更別立一小城，猶勝一切城，何況本王舍城。譬此經於一切經中勝者，凡乘有四種：一是人天即世間乘、二小乘、三大乘、四一乘。此經正明一佛乘，故眾中經勝。又說盡理之法、暢眾聖之心、滿諸佛之願。華嚴等法華前教，雖盡理之法，未明五乘眾生皆成佛，未暢諸佛之心，是故斯經最勝。結束一化始終，是故最勝。如〈神力品〉云「如來所有一切諸法、一切自在神力、一切祕要之藏甚深之事，皆於此經宣示顯說。」餘經但當教明義，未暢諸佛之心，是故此經最勝。又如論下品云「此經有十七種名，顯示十七種甚深功德。」是故最勝。問：大乘、一乘，此有何異？答：有同有異。所言同者，即一而包，故一乘稱大；即大無二，故大乘名一。故下文云「為諸聲聞說大乘經，名妙法蓮華。」亦如《勝鬘》攝受正法名摩訶衍，故知一大無二。所言異者，《攝論》已稱小乘、大乘、一乘。《金剛般若》云「為大乘者說、最上乘者說」，故知大與一異。所言異者，大乘未廢二、一乘已廢二，大乘密廢二、一乘顯廢二，大乘但是因、一乘即是果。如《智度論》云「是乘從三界出，至薩婆若中住。」至佛乘反名一切種智，不復名乘，故知大乘但因。《法華》明三車、一城皆是果位，故知一乘但果。又大乘通因果，如《十二門論》「諸佛所乘故名為大，大士所乘故名為大。」一乘但果，如《法華》說。又《法華論》云「一乘者，謂無上菩提，果究竟故。」此一徒判，更有餘義。《涅槃經》云「佛性謂一乘」，《波若》、《首楞嚴》、《師子吼》，若如此文，即一乘亦因，與大無二。問：何故一乘偏屬果？答：昔明三果究竟，至此經即二果非究竟，唯佛果是究竟，是故一乘偏屬佛果。

鷲山勝一切山者，摩伽陀國有五山，於五山中鷲山最勝也。問：如《十地》等經明十寶山，云何及取鷲山勝一切耶？答：鷲山是三世諸佛常所住處，餘山不爾，故偏言勝。問：云何是自在義耶？答：既明佛乘，佛即自在。又餘經當教明義，此經結束融會一化始終出生收入，故言自在。問：章門中明，一勝義、二自在義；今辨城山竝是勝義。云何是自在耶？答：即此二勝故是自在。又王城取自在，山取其勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鷲山勝一切山者，摩伽陀國有五山，於五山中鷲山最勝也。問：如《十地》等經明十寶山，云何及取鷲山勝一切耶？答：鷲山是三世諸佛常所住處，餘山不爾，故偏言勝。問：云何是自在義耶？答：既明佛乘，佛即自在。又餘經當教明義，此經結束融會一化始終出生收入，故言自在。問：章門中明，一勝義、二自在義；今辨城山竝是勝義。云何是自在耶？答：即此二勝故是自在。又王城取自在，山取其勝也。

顯此法門最勝義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯此法門最勝義故。

如經「如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中」故。

「眾成就」下，七分中第二眾成就分，文為二：初標、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾成就」下，七分中第二眾成就分，文為二：初標、次釋。

眾成就者，有四種義成就應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾成就者，有四種義成就應知。

釋中，初列四種章門、次釋四種章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中，初列四種章門、次釋四種章門。

何等為四？一者數成就、二者行成就、三者攝功德成就、四者威儀如法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為四？一者數成就、二者行成就、三者攝功德成就、四者威儀如法成就。

初四章總釋，大小乘有此四事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初四章總釋，大小乘有此四事也。

「一數成就」下，第二別釋四章門，即成四別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一數成就」下，第二別釋四章門，即成四別也。

一數成就者，謂大眾無數故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一數成就者，謂大眾無數故。

數成就總明大小二眾之數，如聲聞一萬二千、菩薩八萬之流也。所言無數者，示存略故，總云不可說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數成就總明大小二眾之數，如聲聞一萬二千、菩薩八萬之流也。所言無數者，示存略故，總云不可說耳。

「二行成就」下，釋第二章也。就文又二：初總釋大小二眾凡有四行、次別釋行體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二行成就」下，釋第二章也。就文又二：初總釋大小二眾凡有四行、次別釋行體。

二行成就者有四種：一者諸聲聞修小乘行；二者謂諸菩薩以修大乘行；三者謂諸菩薩神通自在力隨時示現能修行眾行，如颰陀婆羅菩薩等十六賢士，具足菩薩不可思議事而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比丘比、丘尼等故；四者出家聲聞人，威儀一定，不同菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二行成就者有四種：一者諸聲聞修小乘行；二者謂諸菩薩以修大乘行；三者謂諸菩薩神通自在力隨時示現能修行眾行，如颰陀婆羅菩薩等十六賢士，具足菩薩不可思議事而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比丘比、丘尼等故；四者出家聲聞人，威儀一定，不同菩薩故。

四行凡有二：一對大小、二定不定。大小者，聲聞定修小行，菩薩定修大行。次明定不定者，菩薩雖大行方能示無定無方之行，如十六賢士能示為小乘四眾，即大包小故，大示小行也。次比丘出家聲聞定行者，畢定住出家威儀也。問：論何故舉十六大士？答：十六是在家菩薩，以對小乘出家明道俗、明定不定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四行凡有二：一對大小、二定不定。大小者，聲聞定修小行，菩薩定修大行。次明定不定者，菩薩雖大行方能示無定無方之行，如十六賢士能示為小乘四眾，即大包小故，大示小行也。次比丘出家聲聞定行者，畢定住出家威儀也。問：論何故舉十六大士？答：十六是在家菩薩，以對小乘出家明道俗、明定不定也。

「皆是阿羅漢」下，此第二別釋小乘大乘二種行事。又二：初總列大小二功德數、次別釋二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆是阿羅漢」下，此第二別釋小乘大乘二種行事。又二：初總列大小二功德數、次別釋二也。

「皆是阿羅漢」等者，有十六句，示現聲聞功德成就故；皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等者，有十三句，示現菩薩功德成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆是阿羅漢」等者，有十六句，示現聲聞功德成就故；皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等者，有十三句，示現菩薩功德成就故。

小乘十六句功德者，論經廣，故有十六也。菩薩十三句者，羅什經與天親論經同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小乘十六句功德者，論經廣，故有十六也。菩薩十三句者，羅什經與天親論經同也。

「阿羅漢功德成就」者，釋上章門也。今前釋羅漢章門，又開為二：初列三章門、次釋三章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅漢功德成就」者，釋上章門也。今前釋羅漢章門，又開為二：初列三章門、次釋三章門。

阿羅漢功德成就者，彼十六句示現三種門攝義應知。何等三種門？一者上上起門、二者總別相門、三者攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢功德成就者，彼十六句示現三種門攝義應知。何等三種門？一者上上起門、二者總別相門、三者攝取事門。

即用此三門以釋上十六句經文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即用此三門以釋上十六句經文也。

「上上起門」者，第二釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上上起門」者，第二釋也。

上上起門者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心得自在故，名為諸漏已盡。諸漏已盡故，名為羅漢。以心無復煩惱故，名心得自在。以善得心解脫、善得慧解脫故，名心得自在。以遠離能見所見故，名無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫故，名心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙，應行者已行、應到處已到故。應作者已作者，人中大龍，已得對治降伏煩惱怨敵故。所作已辦者，更不後生，如相應事已成辦故。離諸重擔者，已應作者作，所作已辦，後生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅槃故。盡諸有結者，已逮得己利，斷諸想惱因故。善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得正智心得解脫、善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者，心得自在，到第一彼岸故。眾所知識者，諸王王子、大臣人民、帝釋天王、梵天王等皆知識故。又復聲聞菩薩佛等是勝智者，彼勝智者皆悉善知，是名眾所知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上上起門者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心得自在故，名為諸漏已盡。諸漏已盡故，名為羅漢。以心無復煩惱故，名心得自在。以善得心解脫、善得慧解脫故，名心得自在。以遠離能見所見故，名無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫故，名心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦路，無所拘礙，應行者已行、應到處已到故。應作者已作者，人中大龍，已得對治降伏煩惱怨敵故。所作已辦者，更不後生，如相應事已成辦故。離諸重擔者，已應作者作，所作已辦，後生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅槃故。盡諸有結者，已逮得己利，斷諸想惱因故。善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得正智心得解脫、善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者，心得自在，到第一彼岸故。眾所知識者，諸王王子、大臣人民、帝釋天王、梵天王等皆知識故。又復聲聞菩薩佛等是勝智者，彼勝智者皆悉善知，是名眾所知識。

可就二義釋門：一就義釋、二依文釋。就義釋者，學人功德比凡夫功德為上，無學人功德勝於學人功德，故云上上。如下論云「善得正智心解脫名上上功德」，唯羅漢方有此功德也。又羅漢有二種：一鈍根，小羅漢功德為上，今歎大羅漢功德，故云上上也。又大羅漢有二功德：一上功德、二上上功德。今十六句歎上上功德也。起者，欲生起此上上功德也。依下釋之，已云上上，即一上為上、一上為下，上下互相顯釋為上上起門也。觀下釋中都有五意：一以下釋上、二以上釋下、三以上釋上、四以下釋下、五以上及下足釋一句。以下釋上者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。諸漏已盡者，以心得自在故。此亦是以下釋上。與前句異者，前是攝次以下釋上，今是超句以下釋上。以無復煩惱故，名心得自在。此以上釋下也。善得心解脫，名心得自在。此以下釋上也。故釋心自在一句，用兩句上下釋之。問：云何心得解脫、慧得解脫？答：《智度論》云「屬愛盡，名心脫。屬見惑盡，名慧脫。」又釋云「定障盡，名心解脫。慧障盡，名慧解脫。」依《毘曇》，定是定數，慧是數慧，解脫亦是解脫數。與定相應解脫名定解脫，慧解脫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可就二義釋門：一就義釋、二依文釋。就義釋者，學人功德比凡夫功德為上，無學人功德勝於學人功德，故云上上。如下論云「善得正智心解脫名上上功德」，唯羅漢方有此功德也。又羅漢有二種：一鈍根，小羅漢功德為上，今歎大羅漢功德，故云上上也。又大羅漢有二功德：一上功德、二上上功德。今十六句歎上上功德也。起者，欲生起此上上功德也。依下釋之，已云上上，即一上為上、一上為下，上下互相顯釋為上上起門也。觀下釋中都有五意：一以下釋上、二以上釋下、三以上釋上、四以下釋下、五以上及下足釋一句。以下釋上者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。諸漏已盡者，以心得自在故。此亦是以下釋上。與前句異者，前是攝次以下釋上，今是超句以下釋上。以無復煩惱故，名心得自在。此以上釋下也。善得心解脫，名心得自在。此以下釋上也。故釋心自在一句，用兩句上下釋之。問：云何心得解脫、慧得解脫？答：《智度論》云「屬愛盡，名心脫。屬見惑盡，名慧脫。」又釋云「定障盡，名心解脫。慧障盡，名慧解脫。」依《毘曇》，定是定數，慧是數慧，解脫亦是解脫數。與定相應解脫名定解脫，慧解脫亦爾。

以遠離能見所見故，名無復煩惱者。此當句釋。夫起惑要由能見所見，生已遠離能見所見即煩惱不起。善得心解脫、慧解脫，名心善調伏者，此以上釋下也。人中大龍者，此當句釋也。前明遠離能見所見，是當上釋上，今是當下釋下也。應作者，此用上釋下。所作已辦者，此當句也。如相應事已成就者，與四諦理相應也。離諸重擔者，此以上釋下，用上二句以釋此句也。逮得己利者，用上釋下也。盡諸有結者，以上釋下。善得正智心解脫者，用上釋下。一切心得自在者，當句釋也。到第一彼岸者，以上釋下，亦當句釋也。大阿羅漢者，下釋經中「如是等眾所知識大阿羅漢」也，用上歎德中心得自在及到彼岸二句釋之，以到彼岸是究竟聲聞，故稱大阿羅漢。問：心得自在，云何是釋大阿羅漢？答：前釋心得自在具定慧，兩障俱盡名心自在，此必是大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以遠離能見所見故，名無復煩惱者。此當句釋。夫起惑要由能見所見，生已遠離能見所見即煩惱不起。善得心解脫、慧解脫，名心善調伏者，此以上釋下也。人中大龍者，此當句釋也。前明遠離能見所見，是當上釋上，今是當下釋下也。應作者，此用上釋下。所作已辦者，此當句也。如相應事已成就者，與四諦理相應也。離諸重擔者，此以上釋下，用上二句以釋此句也。逮得己利者，用上釋下也。盡諸有結者，以上釋下。善得正智心解脫者，用上釋下。一切心得自在者，當句釋也。到第一彼岸者，以上釋下，亦當句釋也。大阿羅漢者，下釋經中「如是等眾所知識大阿羅漢」也，用上歎德中心得自在及到彼岸二句釋之，以到彼岸是究竟聲聞，故稱大阿羅漢。問：心得自在，云何是釋大阿羅漢？答：前釋心得自在具定慧，兩障俱盡名心自在，此必是大阿羅漢。

釋眾所知識中，前明凡眾知識。又「聲聞」下，明聖眾知識。以具凡聖二眾所知，故稱為眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋眾所知識中，前明凡眾知識。又「聲聞」下，明聖眾知識。以具凡聖二眾所知，故稱為眾也。

總別門者，釋第二門。初標章門。「皆是阿羅漢等」下，釋總別門。阿羅漢一句為總，漏盡已下十五句為別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總別門者，釋第二門。初標章門。「皆是阿羅漢等」下，釋總別門。阿羅漢一句為總，漏盡已下十五句為別。

總別相門者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總別相門者，

「皆是阿羅漢」者，從此下但釋總不釋別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆是阿羅漢」者，從此下但釋總不釋別。

皆是阿羅漢等十六句中，初句是總，餘句別故。皆是阿羅漢者，彼阿羅漢名之為應，有十五種義應知。何等十五？一者應受飲食臥具供養，恭敬等故。二者應將大眾，教化一切故。三者應入聚落城邑等故。四者應降伏諸外道等故。五者應以智慧速觀察諸法故。六者應不疾不遲說法，如法相應，不疲倦故。七者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故。八者應一向行善行，不著諸禪故。九者應行空聖行故。十者應行無相聖行故。十一者應行無願聖行故。十二者應降伏世間，禪淨心故。十三者應起諸神通勝功德故。十四者應證第一義勝功德故。十五者應如實知同生諸眾生得諸功德，為利益一切諸眾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是阿羅漢等十六句中，初句是總，餘句別故。皆是阿羅漢者，彼阿羅漢名之為應，有十五種義應知。何等十五？一者應受飲食臥具供養，恭敬等故。二者應將大眾，教化一切故。三者應入聚落城邑等故。四者應降伏諸外道等故。五者應以智慧速觀察諸法故。六者應不疾不遲說法，如法相應，不疲倦故。七者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故。八者應一向行善行，不著諸禪故。九者應行空聖行故。十者應行無相聖行故。十一者應行無願聖行故。十二者應降伏世間，禪淨心故。十三者應起諸神通勝功德故。十四者應證第一義勝功德故。十五者應如實知同生諸眾生得諸功德，為利益一切諸眾故。

總羅漢，或翻不生、殺賊、無著、應供。今天親直翻為應。十五中釋初一句，明應受飲食，正是應供義。餘十四但稱為應，如文所列。第十五云應如實知同生眾生得諸功德者，然經云：有二種五種佛子，竝從佛口生，謂同生眾生。一者四果并緣覺為五種佛子；二者四果并法身菩薩為五種佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總羅漢，或翻不生、殺賊、無著、應供。今天親直翻為應。十五中釋初一句，明應受飲食，正是應供義。餘十四但稱為應，如文所列。第十五云應如實知同生眾生得諸功德者，然經云：有二種五種佛子，竝從佛口生，謂同生眾生。一者四果并緣覺為五種佛子；二者四果并法身菩薩為五種佛子。

「攝取事門者」，釋第三門。就文為二：初總標、次別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝取事門者」，釋第三門。就文為二：初總標、次別釋。

攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示現可說果、不可說果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示現可說果、不可說果故。

此十五句攝取十種功德應知者，明用十五句攝取十種功德也。示現可說果、不可說果故者，一解云：有為果可說、無為果不可說。若依之釋者，作十功德名者名為可說，不作十功德名者不可說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十五句攝取十種功德應知者，明用十五句攝取十種功德也。示現可說果、不可說果故者，一解云：有為果可說、無為果不可說。若依之釋者，作十功德名者名為可說，不作十功德名者不可說也。

「何等為十」下，明別十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十」下，明別十種功德。

何等為十。一者攝取斷德功德二句示現，如經「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；二句降伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教行故，如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來故，如經「應作者作」故。六者攝取滿足功德，滿足學地故，如經「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：一者過愛故；二者過求命供養恭敬故；三者過上下界，已過學地故。如經「離諸重擔，逮得己利，盡諸有結」故。八者攝取上上功德，如經「善得正智心解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，如經「一切心得自在」故。十者攝取上首功德，如經「到第一彼岸」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為十。一者攝取斷德功德二句示現，如經「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；二句降伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教行故，如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來故，如經「應作者作」故。六者攝取滿足功德，滿足學地故，如經「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：一者過愛故；二者過求命供養恭敬故；三者過上下界，已過學地故。如經「離諸重擔，逮得己利，盡諸有結」故。八者攝取上上功德，如經「善得正智心解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，如經「一切心得自在」故。十者攝取上首功德，如經「到第一彼岸」故。

一者攝取德功德者二句示現者，問：云何名德功德？答？一切羅漢必應諸漏已盡、無復煩惱，故說德功德。二者三句攝取諸功德者，問：云何名諸功德？答：三句之中初句降凡、次兩句降聖，所以名諸也。攝取過亦三句，何不名諸？以初故。又後三云過。此三應三降伏功德，但立名不同耳。三者攝取不違功德者，前句明能於下降，此句歎其上順，謂得羅漢已後方能善順佛教行故。四者攝取勝功德，謂諸羅漢中最勝故，如人中大龍。五者攝取所應作勝功德，明雖得羅漢，為報佛恩，更應敬養尊重於佛。前第三敘順法，此句辨尊人。六者攝取滿足功德，學地所作未辦故未滿足，今所作已辦故云滿足也。七者三句攝取過功德，前列三過，初二過過凡、後一過過上下界，謂過學地，實過三界。而言上下界者，欲界為散、上二界為靜，故上下攝三界也。次舉三句者，離諸重擔釋上過愛，重擔雖具五陰，而愛為其主。逮得己利釋過求命供養恭敬，以得涅槃利故，不求世間求命敬養利也。盡諸有結，釋上過上下界，已盡三有之結，故過上下界也。八者攝取上上功德者，問：善得正智心解脫，云何名上上功德？答：論前上上起門中云「云何名善得正智心解脫者？諸滿已盡故。」就義釋者，意在漏盡，是故漏盡為上上功德。就文釋者，諸漏盡者十五功德中最初功德，故云上上也。九者攝取應作利益眾生功德，以一切心得自在故，能自在利益於物。十者攝取上首功德，《毘婆沙》云「波羅蜜聲聞，此經到第一彼岸。」第一彼岸即是波羅蜜也。問：云何名到彼岸？答：一切羅漢諸勝功德，如無諍三昧等皆悉究竟，故名到彼岸。問：羅什經十功德中凡具幾耶？答：但三功德。諸漏已盡、無復煩惱，即十功德中德功德也；逮得己利盡諸有結，即是第七過功德。論過功德中有三句，今不攝離諸重擔，但有逮德己利盡諸有結也。心得自在，即是十功德中第二諸功德。論明諸功德有三句，今但有降伏世間功德，謂心自在，善得心解脫、善得慧解脫。此二降伏學人功德，今不攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者攝取德功德者二句示現者，問：云何名德功德？答？一切羅漢必應諸漏已盡、無復煩惱，故說德功德。二者三句攝取諸功德者，問：云何名諸功德？答：三句之中初句降凡、次兩句降聖，所以名諸也。攝取過亦三句，何不名諸？以初故。又後三云過。此三應三降伏功德，但立名不同耳。三者攝取不違功德者，前句明能於下降，此句歎其上順，謂得羅漢已後方能善順佛教行故。四者攝取勝功德，謂諸羅漢中最勝故，如人中大龍。五者攝取所應作勝功德，明雖得羅漢，為報佛恩，更應敬養尊重於佛。前第三敘順法，此句辨尊人。六者攝取滿足功德，學地所作未辦故未滿足，今所作已辦故云滿足也。七者三句攝取過功德，前列三過，初二過過凡、後一過過上下界，謂過學地，實過三界。而言上下界者，欲界為散、上二界為靜，故上下攝三界也。次舉三句者，離諸重擔釋上過愛，重擔雖具五陰，而愛為其主。逮得己利釋過求命供養恭敬，以得涅槃利故，不求世間求命敬養利也。盡諸有結，釋上過上下界，已盡三有之結，故過上下界也。八者攝取上上功德者，問：善得正智心解脫，云何名上上功德？答：論前上上起門中云「云何名善得正智心解脫者？諸滿已盡故。」就義釋者，意在漏盡，是故漏盡為上上功德。就文釋者，諸漏盡者十五功德中最初功德，故云上上也。九者攝取應作利益眾生功德，以一切心得自在故，能自在利益於物。十者攝取上首功德，《毘婆沙》云「波羅蜜聲聞，此經到第一彼岸。」第一彼岸即是波羅蜜也。問：云何名到彼岸？答：一切羅漢諸勝功德，如無諍三昧等皆悉究竟，故名到彼岸。問：羅什經十功德中凡具幾耶？答：但三功德。諸漏已盡、無復煩惱，即十功德中德功德也；逮得己利盡諸有結，即是第七過功德。論過功德中有三句，今不攝離諸重擔，但有逮德己利盡諸有結也。心得自在，即是十功德中第二諸功德。論明諸功德有三句，今但有降伏世間功德，謂心自在，善得心解脫、善得慧解脫。此二降伏學人功德，今不攝也。

「菩薩功德成就者」，第二次別釋菩薩功德。就文有二：初總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩功德成就者」，第二次別釋菩薩功德。就文有二：初總標。

諸菩薩功德成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩功德成就者，

有十三句」已下，第二解釋。又二：初標二門、次釋二門。初又二：前總標二門勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十三句」已下，第二解釋。又二：初標二門、次釋二門。初又二：前總標二門勸知。

有十三句功德，二門攝義示現應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十三句功德，二門攝義示現應知。

「何等二門」下，此別出二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等二門」下，此別出二門。

何等二門？一者上支下支門、二者攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等二門？一者上支下支門、二者攝取事門。

一上支下支門者，謂總相、別相也。總相在前為上支，別相在後為下支也。欲辨總別二義枝條不同，故稱為支也。攝取事門者，以十三句攝取菩薩要功德事，故云攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一上支下支門者，謂總相、別相也。總相在前為上支，別相在後為下支也。欲辨總別二義枝條不同，故稱為支也。攝取事門者，以十三句攝取菩薩要功德事，故云攝取事門。

「皆於三菩提不退轉者是總」者，此第二釋二門，即成二別。今前釋上支下支門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆於三菩提不退轉者是總」者，此第二釋二門，即成二別。今前釋上支下支門。

上支下支門者，所謂總相別相，比義應知。「皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘者是別相，彼不退轉，有十種示現應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上支下支門者，所謂總相別相，比義應知。「皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘者是別相，彼不退轉，有十種示現應知。

一者住聞法不退，此十句之別，即第二釋別門，亦次第相生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者住聞法不退，此十句之別，即第二釋別門，亦次第相生也。

何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辨財樂說」故。三者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止善知識不退轉，以己身心業依色身攝取故，如經「供養無量百千諸佛」故，於諸佛所種諸善根故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者作應作，所作住持不退轉，如經「名稱普聞無量世界能度無量百千眾生」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辨財樂說」故。三者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止善知識不退轉，以己身心業依色身攝取故，如經「供養無量百千諸佛」故，於諸佛所種諸善根故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者作應作，所作住持不退轉，如經「名稱普聞無量世界能度無量百千眾生」故。

初聞法不退，謂聞持也。二樂說不退者，內雖聞法，不忘外，復有樂說辨才也。三說不退者，已聞法不忘，復有辨才，然復得為物說法也。四依止善知識不退者，以上三功德皆由善知識所成，故須說也。以身心業依色身攝取故者，身心業謂菩薩身心等三業供養百千佛。依色身者，色身即是佛身，菩薩依止佛色身種善根也。問：何故不依法身種善根？答：即明供養種善根等事，故須明色身也。攝取者，依佛色身種一切善根為攝取也。五斷一切疑不退者，雖種善根，有疑未了，就佛決之，故於三寶得不壞信。已無疑及決了，故為佛歎也。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退者，已得無疑，便竝起慈身口意為物說法，故須上智也。為何等事說法者，所為事不同，故重言何等也。入彼彼法者，於種種法門中通達也。七一切智如實境界不退者，上明慈悲，今辨智慧，故相須也。問：一切智云何是如實境界？答：佛一切智，於菩薩是所入之境界也。八依我空法空不退者，上明有慧，今辨空慧，故相須也。問：我空法空，何故名大智？答：我空法空是諸法實相，實相理廣大，依實相所生，故云大智。又小乘但得人空，以為小智；菩薩具得二空，故言大智也。九如實境界不退者，上明空有二慧，今辨空有二境。亦可接上空慧，但明空境界，謂如實境也。十作所應作不退轉者，菩薩已入如實境界得到彼岸，復欲令物亦到彼岸，故接上也。作所應作者，化物也，化物是應作也。以常化物不絕，故云住持也。問：化物何故偏言作所應作？答：《大品》云「大事者，所謂救一切眾生，此是菩薩常所應作事。」《智度論》云「菩薩得無生忍已後，更無餘事，唯成就眾生、淨佛國土。」此中正明得無生忍菩薩，故唯當應教化眾生，所以云作所應作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初聞法不退，謂聞持也。二樂說不退者，內雖聞法，不忘外，復有樂說辨才也。三說不退者，已聞法不忘，復有辨才，然復得為物說法也。四依止善知識不退者，以上三功德皆由善知識所成，故須說也。以身心業依色身攝取故者，身心業謂菩薩身心等三業供養百千佛。依色身者，色身即是佛身，菩薩依止佛色身種善根也。問：何故不依法身種善根？答：即明供養種善根等事，故須明色身也。攝取者，依佛色身種一切善根為攝取也。五斷一切疑不退者，雖種善根，有疑未了，就佛決之，故於三寶得不壞信。已無疑及決了，故為佛歎也。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退者，已得無疑，便竝起慈身口意為物說法，故須上智也。為何等事說法者，所為事不同，故重言何等也。入彼彼法者，於種種法門中通達也。七一切智如實境界不退者，上明慈悲，今辨智慧，故相須也。問：一切智云何是如實境界？答：佛一切智，於菩薩是所入之境界也。八依我空法空不退者，上明有慧，今辨空慧，故相須也。問：我空法空，何故名大智？答：我空法空是諸法實相，實相理廣大，依實相所生，故云大智。又小乘但得人空，以為小智；菩薩具得二空，故言大智也。九如實境界不退者，上明空有二慧，今辨空有二境。亦可接上空慧，但明空境界，謂如實境也。十作所應作不退轉者，菩薩已入如實境界得到彼岸，復欲令物亦到彼岸，故接上也。作所應作者，化物也，化物是應作也。以常化物不絕，故云住持也。問：化物何故偏言作所應作？答：《大品》云「大事者，所謂救一切眾生，此是菩薩常所應作事。」《智度論》云「菩薩得無生忍已後，更無餘事，唯成就眾生、淨佛國土。」此中正明得無生忍菩薩，故唯當應教化眾生，所以云作所應作也。

「攝取事門者」，釋第二攝取事門。凡有二周：初周別標章門、次釋章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝取事門者」，釋第二攝取事門。凡有二周：初周別標章門、次釋章門。

攝取事門者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取事門者，

所言攝取事者，以十三句攝取菩薩事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言攝取事者，以十三句攝取菩薩事也。

「示現諸菩薩」下，第二釋章門。就文有二：初列三門、次釋三門。「住何等清淨地中者」下，列三門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現諸菩薩」下，第二釋章門。就文有二：初列三門、次釋三門。「住何等清淨地中者」下，列三門也。

示現諸菩薩住何等清淨地中，因何等方便於何等境界中應作所作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現諸菩薩住何等清淨地中，因何等方便於何等境界中應作所作故。

清淨地，明菩薩位也。龍樹《十地論》云「地者，謂菩薩階級住處。」因何等方便者，列第二章門，即地中所應作勝用名為方便。於何等境界者，列第三章門，即行所對境界，於境界中應所作故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨地，明菩薩位也。龍樹《十地論》云「地者，謂菩薩階級住處。」因何等方便者，列第二章門，即地中所應作勝用名為方便。於何等境界者，列第三章門，即行所對境界，於境界中應所作故也。

「地清淨者」下，釋三章門，即成三別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地清淨者」下，釋三章門，即成三別。

地清淨者，八地以上三地無相行，寂靜清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地清淨者，八地以上三地無相行，寂靜清淨故。

謂八九十三地無相行寂靜清淨故者，六地定不淨，七地二國中間亦淨不淨，八地已上名定清淨。七地無相有功用故未寂靜；八地無相無功用故寂靜，寂靜故清淨。又亦得無相為八地、寂靜為九地、清淨者謂十地，以十地於惑智二障中或障結習纏盡，故名清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂八九十三地無相行寂靜清淨故者，六地定不淨，七地二國中間亦淨不淨，八地已上名定清淨。七地無相有功用故未寂靜；八地無相無功用故寂靜，寂靜故清淨。又亦得無相為八地、寂靜為九地、清淨者謂十地，以十地於惑智二障中或障結習纏盡，故名清淨。

「方便者」下，釋第二門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便者」下，釋第二門也。

地方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙法以樂說力為人說故；二者攝取善知識方便，以依善知識所作應作故；三者攝取眾生方便，以不捨眾生故；四者攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙法以樂說力為人說故；二者攝取善知識方便，以依善知識所作應作故；三者攝取眾生方便，以不捨眾生故；四者攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。

有四種者，總唱方便有四種也。一者攝取妙法方便者，標方便名。住持妙法已下，釋方便名。住持妙法者，即上皆得陀羅尼，以得聞持故。今所聞妙法不失，即是住持。以樂說者，攝上樂說辨才。為人說者，攝上轉不退轉法輪。故以經三句攝取妙法方便。問：云何名此為方便？答：即住持乃至為人說名方便。問：云何名妙法？答：初句皆於三菩提不退轉，即以菩提為妙法。二者攝取善知識方便者，標方便名。以依善知識下，釋方便。又攝經三句，以依善知識即經文無量百千萬億諸佛。所作應作者，攝經三句：一攝供養、二攝於諸佛所種諸善根、三攝常為諸佛之所護念。此三竝是依善知識所作應作事。三者攝取眾生方便者，標方便名。以不捨眾生故者，釋方便。即攝經以大方便、即攝經以大慈悲而修身心。四者攝取智方便者，標方便名。以教化眾生令入彼智者，釋方便也。則攝經善入佛慧通達大智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種者，總唱方便有四種也。一者攝取妙法方便者，標方便名。住持妙法已下，釋方便名。住持妙法者，即上皆得陀羅尼，以得聞持故。今所聞妙法不失，即是住持。以樂說者，攝上樂說辨才。為人說者，攝上轉不退轉法輪。故以經三句攝取妙法方便。問：云何名此為方便？答：即住持乃至為人說名方便。問：云何名妙法？答：初句皆於三菩提不退轉，即以菩提為妙法。二者攝取善知識方便者，標方便名。以依善知識下，釋方便。又攝經三句，以依善知識即經文無量百千萬億諸佛。所作應作者，攝經三句：一攝供養、二攝於諸佛所種諸善根、三攝常為諸佛之所護念。此三竝是依善知識所作應作事。三者攝取眾生方便者，標方便名。以不捨眾生故者，釋方便。即攝經以大方便、即攝經以大慈悲而修身心。四者攝取智方便者，標方便名。以教化眾生令入彼智者，釋方便也。則攝經善入佛慧通達大智也。

境界者易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界者易解。

境界易解者，即釋上第三於何等境界中應作所作故，則攝經到於彼岸也。故前論文云「入如實境界不退轉，則到於彼岸。」又後文更釋三智境界，故此文不釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界易解者，即釋上第三於何等境界中應作所作故，則攝經到於彼岸也。故前論文云「入如實境界不退轉，則到於彼岸。」又後文更釋三智境界，故此文不釋。

「復有攝取事門者」，第二周重釋取事門。初標事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有攝取事門者」，第二周重釋取事門。初標事門。

復更有攝取事門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更有攝取事門，

從「示現諸地攝取勝功德」下，釋門也，即簡與前門為異。前門明地位及方便境界，今明攝取地上功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「示現諸地攝取勝功德」下，釋門也，即簡與前門為異。前門明地位及方便境界，今明攝取地上功德也。

示現諸地攝取勝功德，不同二乘諸功德故。第八地中無功用智，不同下上故。不同下者，下功用行不能動故。不同上者，上無相行不能動故，自然而行故。於第九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙自在智故。於第十地中轉不退轉法輪，得受佛位，如轉輪王太子故，以得同攝功德義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現諸地攝取勝功德，不同二乘諸功德故。第八地中無功用智，不同下上故。不同下者，下功用行不能動故。不同上者，上無相行不能動故，自然而行故。於第九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙自在智故。於第十地中轉不退轉法輪，得受佛位，如轉輪王太子故，以得同攝功德義故。

不同二乘功德者，總明地中功德不同二乘也。第八地中無功用者下，別明三地中功德。不同下上故者，簡八地功德也。初標不同上下，從「不同下者」釋不同上下。下功用不能動者，從初地到七地竝是功用位，就功用位中開為上下二分：六地已下名有相有功用，為一位；七地一地名無相有功用，為一位。今登八地，不為此上下二功用所動也。自然而行者，則第八地無相無功用也，以無功用故言自然而行也。又大判十地為三位：一有相有功用位、二無相有功用位、三無相無功用位。初地至六地謂有相有功用位，第七地是無相有功用位，八地已上無相無功用位。論云下功用不能動，則是初位；上無相行不能動，即第二；自然而行，則第三位。問：何故云下功用上無相行不能動？答：正釋不動地名。所以稱不動者，不為二功用所動，故名不動。唯《法華論》有此三位，餘論所無。問：不同二乘及不同下位，釋何經耶？答：釋上於三菩提不退轉。言不退轉者，一不退為二乘，則上不同二乘功德，謂勉位退也；下功用不能動，謂行不退也；上無相行不能動，謂念不退也。以勉三退，故言於三菩提不退轉也。亦得從不同二乘功德竟至自然而行竝是釋八地功德，次第八地名為不退轉地，以勉三退故也。於第九地中者，釋九地功德。得勝進陀羅尼則攝上皆得陀羅尼，具足四無礙智攝上樂說辨才，則九地菩薩具足十種四無礙智。於第十地中者，簡第十地功德。不退轉法轉者，攝上經文轉不退轉法輪。以得同攝功德義故者，則攝上善入佛慧已下經文。已云善入佛慧，則與佛同慧，名同攝功德。又依《仁王經》五忍義，第五寂滅忍，佛與菩薩同共此忍，下忍為菩薩、上忍為佛，故言同攝功德。初位稱歎菩薩德者，從初三菩提不退轉，是歎八地功德；皆得陀羅尼樂說辨才，歎九地功德；從轉不退轉法輪竟能度百千眾生，歎十地功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不同二乘功德者，總明地中功德不同二乘也。第八地中無功用者下，別明三地中功德。不同下上故者，簡八地功德也。初標不同上下，從「不同下者」釋不同上下。下功用不能動者，從初地到七地竝是功用位，就功用位中開為上下二分：六地已下名有相有功用，為一位；七地一地名無相有功用，為一位。今登八地，不為此上下二功用所動也。自然而行者，則第八地無相無功用也，以無功用故言自然而行也。又大判十地為三位：一有相有功用位、二無相有功用位、三無相無功用位。初地至六地謂有相有功用位，第七地是無相有功用位，八地已上無相無功用位。論云下功用不能動，則是初位；上無相行不能動，即第二；自然而行，則第三位。問：何故云下功用上無相行不能動？答：正釋不動地名。所以稱不動者，不為二功用所動，故名不動。唯《法華論》有此三位，餘論所無。問：不同二乘及不同下位，釋何經耶？答：釋上於三菩提不退轉。言不退轉者，一不退為二乘，則上不同二乘功德，謂勉位退也；下功用不能動，謂行不退也；上無相行不能動，謂念不退也。以勉三退，故言於三菩提不退轉也。亦得從不同二乘功德竟至自然而行竝是釋八地功德，次第八地名為不退轉地，以勉三退故也。於第九地中者，釋九地功德。得勝進陀羅尼則攝上皆得陀羅尼，具足四無礙智攝上樂說辨才，則九地菩薩具足十種四無礙智。於第十地中者，簡第十地功德。不退轉法轉者，攝上經文轉不退轉法輪。以得同攝功德義故者，則攝上善入佛慧已下經文。已云善入佛慧，則與佛同慧，名同攝功德。又依《仁王經》五忍義，第五寂滅忍，佛與菩薩同共此忍，下忍為菩薩、上忍為佛，故言同攝功德。初位稱歎菩薩德者，從初三菩提不退轉，是歎八地功德；皆得陀羅尼樂說辨才，歎九地功德；從轉不退轉法輪竟能度百千眾生，歎十地功德。

三「攝功德成就者」，眾成就有四門：一數、二行已竟，今釋第三攝功德門。今詳此論文，當是通釋大小二眾功德。前二門別釋二眾功德竟，今後二門總釋大小二眾功德。就文為二：初標章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「攝功德成就者」，眾成就有四門：一數、二行已竟，今釋第三攝功德門。今詳此論文，當是通釋大小二眾功德。前二門別釋二眾功德竟，今後二門總釋大小二眾功德。就文為二：初標章。

三攝功德成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三攝功德成就者，

「示現依何處」下，釋章門。就文有二：初列五章門，則是問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現依何處」下，釋章門。就文有二：初列五章門，則是問。

示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、依何等境界能辨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、依何等境界能辨故。

從「依何處」下，釋五章門，即是答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「依何處」下，釋五章門，即是答。

依何處者，依善知識故。依何心者，我依度眾生心，教化畢竟利益一切眾生故。依何智者，依三種智：一者授記密智、二者諸通智、三者真實智。依何等境界行、依何等能辨者，即三種智所攝應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何處者，依善知識故。依何心者，我依度眾生心，教化畢竟利益一切眾生故。依何智者，依三種智：一者授記密智、二者諸通智、三者真實智。依何等境界行、依何等能辨者，即三種智所攝應知。

夫二乘菩薩所有功德，必依善知識而有故，初明依善知識。依何心者，初句明上有所憑，此句明下有所利。菩薩正爾，二乘亦得分有之，故前釋羅漢。總別門中云「應將大眾教化一切故，故名為應」，乃至第十五句云「應如實知同生眾生得諸功德，為利益一切諸眾生故」，當知二乘亦有下濟之心。依何智者，釋第三智章門。授記是未來冥密之事，故云授記密智。諸通智則是五神通，竝以智慧為體。三者真實智，謂無漏智及照空智。依何等境界行、依何等能辨者，合彼第四五也。即三種智所攝應知者，合釋第四第五也，謂智所照境則釋境界義，依三智所照境起三智名為能辨。問：論主依何文明此五門？答：還依歎菩薩德中起此五門。前第二周攝取事門歎八九十三地，第十地只釋其轉不退轉法輪；從供養無量百千諸佛至能度無量百千眾生，其文未釋，今欲釋此經文，故開為五門。依善知識處起，即供養無量百千萬億諸佛。依何心，即是以大慈悲而修身心。依何智，則善入佛慧通達大智。依何等境界到於彼岸、依何等能辨，即能度無量百千眾生。問：若依歎菩薩德中起此五門者，云何釋二乘？答：二乘亦有上憑下濟之義，故得通明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫二乘菩薩所有功德，必依善知識而有故，初明依善知識。依何心者，初句明上有所憑，此句明下有所利。菩薩正爾，二乘亦得分有之，故前釋羅漢。總別門中云「應將大眾教化一切故，故名為應」，乃至第十五句云「應如實知同生眾生得諸功德，為利益一切諸眾生故」，當知二乘亦有下濟之心。依何智者，釋第三智章門。授記是未來冥密之事，故云授記密智。諸通智則是五神通，竝以智慧為體。三者真實智，謂無漏智及照空智。依何等境界行、依何等能辨者，合彼第四五也。即三種智所攝應知者，合釋第四第五也，謂智所照境則釋境界義，依三智所照境起三智名為能辨。問：論主依何文明此五門？答：還依歎菩薩德中起此五門。前第二周攝取事門歎八九十三地，第十地只釋其轉不退轉法輪；從供養無量百千諸佛至能度無量百千眾生，其文未釋，今欲釋此經文，故開為五門。依善知識處起，即供養無量百千萬億諸佛。依何心，即是以大慈悲而修身心。依何智，則善入佛慧通達大智。依何等境界到於彼岸、依何等能辨，即能度無量百千眾生。問：若依歎菩薩德中起此五門者，云何釋二乘？答：二乘亦有上憑下濟之義，故得通明。

四「威儀如法住成就者」，釋第四。前標章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「威儀如法住成就者」，釋第四。前標章。

四威儀如法住成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀如法住成就者，

「有四種」下，釋章，又二：前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有四種」下，釋章，又二：前釋。

有四種示現。何等為四？一者眾圍遶、二者前後、三者供養恭敬、四者尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種示現。何等為四？一者眾圍遶、二者前後、三者供養恭敬、四者尊重讚歎。

次示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次示經處。

如經「爾時世尊四眾圍遶，供養恭敬，尊重讚歎」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「爾時世尊四眾圍遶，供養恭敬，尊重讚歎」故。

此亦通大小二眾。問：經云四眾圍遶，但聲聞出家二眾，在家二眾云何通菩薩耶？答：菩薩亦有在家出家。《智度論》云「菩薩必隨四眾中，四眾未必隨菩薩中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此亦通大小二眾。問：經云四眾圍遶，但聲聞出家二眾，在家二眾云何通菩薩耶？答：菩薩亦有在家出家。《智度論》云「菩薩必隨四眾中，四眾未必隨菩薩中。」

如來欲說法時至成就者，釋七分中第三欲說時至分。問：今正說《無量義經》，云何言是欲說成就耶？答：望後說法華故為欲耳。以將欲明法華，故前說無量義，則無量義為法華之由序也。就文為二：初標章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來欲說法時至成就者，釋七分中第三欲說時至分。問：今正說《無量義經》，云何言是欲說成就耶？答：望後說法華故為欲耳。以將欲明法華，故前說無量義，則無量義為法華之由序也。就文為二：初標章名。

如來欲說法時至成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來欲說法時至成就者，

「為諸菩薩」下，釋章名。就文為三門：一示釋經處、二正解釋、三敘解釋之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸菩薩」下，釋章名。就文為三門：一示釋經處、二正解釋、三敘解釋之意。

為諸菩薩說大乘經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩說大乘經故。

初如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如文。

「此大乘修多羅」下，第二解釋。就文有二：初總標十七種名勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大乘修多羅」下，第二解釋。就文有二：初總標十七種名勸知。

此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應知。

「何等十七」下，第二解釋。問：論何故辨此經有十七種名耶？答：略明五義。一者天親作論，多作總別釋經，此十七是一經之總目，十七之外是一經之別。二者欲顯十七名有十七功德，勸一切眾生受持供養，生尊極之心。三者欲定教淺深，使讀誦之流改邪從正。有人謂法華是無常教，二者謂是覆相明常，三者執定性常住，今具十七種名，竝破此三說。故下第十二名一切諸佛堅固舍利，謂如來真如法身於此修多羅不壞故。已明真如法身，故知非無常、非覆相，真如之體言忘慮絕，亦非定性之常也。四者正欲解一經之題，題云妙法蓮華，妙法者謂如來淨妙法身也。五者從來講人謂《無量義》異《妙法蓮華》，今釋隨義異，故立於異名，或名無量義、或名妙法華。就釋十七種名，則成十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等十七」下，第二解釋。問：論何故辨此經有十七種名耶？答：略明五義。一者天親作論，多作總別釋經，此十七是一經之總目，十七之外是一經之別。二者欲顯十七名有十七功德，勸一切眾生受持供養，生尊極之心。三者欲定教淺深，使讀誦之流改邪從正。有人謂法華是無常教，二者謂是覆相明常，三者執定性常住，今具十七種名，竝破此三說。故下第十二名一切諸佛堅固舍利，謂如來真如法身於此修多羅不壞故。已明真如法身，故知非無常、非覆相，真如之體言忘慮絕，亦非定性之常也。四者正欲解一經之題，題云妙法蓮華，妙法者謂如來淨妙法身也。五者從來講人謂《無量義》異《妙法蓮華》，今釋隨義異，故立於異名，或名無量義、或名妙法華。就釋十七種名，則成十七。

何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字義故，以此法門方便說彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字義故，以此法門方便說彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。

一無量義者，標經名。成就字義故者，釋無量義名也。字則是教、義謂為理，明理教無量也。此與《無量義經》相應。《無量義經》云「眾生根性無量故教無量，教無量故義無量。」是故今云成就字義也。以此法門說方便說甚深法妙境界故者，釋上字義也。以說方便、說甚深此之二說，釋上字所說方便及甚深也。釋上字故，故云字義。彼甚深妙境界，是諸佛如來妙境界，此亦與《無量義經》相應。彼經云「無量者從一法生，其一法者謂無相」也。如是無相無相不相名為實相，故知唯佛與佛乃能究竟。盡諸法實相名為甚深境界。問：說甚深已是佛妙境界，說方便者何等名為方便義耶？答：《無量義經》具前說於五乘，於中人天及二乘名為方便，說大乘稱為甚深。又理實無五，說於五乘皆是方便。又約理教明實方便，教能詮理，故以教為理義之方便也。是故論文但釋甚深、不解方便，當知方便為顯於理。若識所顯之理，即識能顯之教，故不釋方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一無量義者，標經名。成就字義故者，釋無量義名也。字則是教、義謂為理，明理教無量也。此與《無量義經》相應。《無量義經》云「眾生根性無量故教無量，教無量故義無量。」是故今云成就字義也。以此法門說方便說甚深法妙境界故者，釋上字義也。以說方便、說甚深此之二說，釋上字所說方便及甚深也。釋上字故，故云字義。彼甚深妙境界，是諸佛如來妙境界，此亦與《無量義經》相應。彼經云「無量者從一法生，其一法者謂無相」也。如是無相無相不相名為實相，故知唯佛與佛乃能究竟。盡諸法實相名為甚深境界。問：說甚深已是佛妙境界，說方便者何等名為方便義耶？答：《無量義經》具前說於五乘，於中人天及二乘名為方便，說大乘稱為甚深。又理實無五，說於五乘皆是方便。又約理教明實方便，教能詮理，故以教為理義之方便也。是故論文但釋甚深、不解方便，當知方便為顯於理。若識所顯之理，即識能顯之教，故不釋方便也。

二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此法門中善成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此法門中善成就故。

二名最勝修多羅者，若對小乘三藏，則以此經屬菩薩藏。二者於大乘中自有三藏，如《攝大乘》說。而《法華》是修多羅藏，勝餘二藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二名最勝修多羅者，若對小乘三藏，則以此經屬菩薩藏。二者於大乘中自有三藏，如《攝大乘》說。而《法華》是修多羅藏，勝餘二藏。

三名大方廣者，無量大乘法門隨順眾生根住持成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名大方廣者，無量大乘法門隨順眾生根住持成就故。

三名大方廣者，方廣是大乘通名，即釋此經為諸菩薩說大乘經。又大乘文義俱廣，故名大方廣也。此論文釋者，正以教廣為廣，故云無量大乘門，門則教也。隨順眾生根住持成就者，釋大乘門無量也。以大乘眾生根無量故大乘教無量，以教無量、以教能顯理順機故名住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名大方廣者，方廣是大乘通名，即釋此經為諸菩薩說大乘經。又大乘文義俱廣，故名大方廣也。此論文釋者，正以教廣為廣，故云無量大乘門，門則教也。隨順眾生根住持成就者，釋大乘門無量也。以大乘眾生根無量故大乘教無量，以教無量、以教能顯理順機故名住持。

四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩，隨順法器善成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩，隨順法器善成就故。

四名教菩薩法者，至法華時回小入大，及直往菩薩根皆已熟，故下云「如來涅槃時到、眾又清淨」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四名教菩薩法者，至法華時回小入大，及直往菩薩根皆已熟，故下云「如來涅槃時到、眾又清淨」也。

五名佛所護念者，依佛如來有此法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名佛所護念者，依佛如來有此法故。

五名佛所護念者，下經云「佛自住大乘」，故佛常護念此法，今還為眾生說大乘，亦眾生得住大乘，即眾生亦令為佛所護念。又如《攝論》云「十二部經從法身流出」，即是今文「依佛如來有此法故」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名佛所護念者，下經云「佛自住大乘」，故佛常護念此法，今還為眾生說大乘，亦眾生得住大乘，即眾生亦令為佛所護念。又如《攝論》云「十二部經從法身流出」，即是今文「依佛如來有此法故」也。

六名一切諸佛祕密法者，此法甚深，唯佛如來知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六名一切諸佛祕密法者，此法甚深，唯佛如來知故。

六名一切諸佛祕密法者，亦如下文云「唯佛能知，不妄授，名為祕密」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六名一切諸佛祕密法者，亦如下文云「唯佛能知，不妄授，名為祕密」也。

七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在此經故。

七名一切諸佛藏者，如〈神力品〉云「如來所有一切諸法、一切自在神力，乃至一切甚深之事，皆攝入此經」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名一切諸佛藏者，如〈神力品〉云「如來所有一切諸法、一切自在神力，乃至一切甚深之事，皆攝入此經」也。

八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等非受法器，不授與故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等非受法器，不授與故。

八名一切一佛祕密處者，如五千之徒起去，不堪聞故也。亦如四十餘年未得演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八名一切一佛祕密處者，如五千之徒起去，不堪聞故也。亦如四十餘年未得演說。

九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛大菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛大菩提故。

九名能生一切諸佛者，如〈法師品〉云「聞此經一句，皆與授記作佛」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名能生一切諸佛者，如〈法師品〉云「聞此經一句，皆與授記作佛」也。

十名一切諸佛道場者，聞此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十名一切諸佛道場者，聞此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。

十名一切諸佛道場者，三菩提道起於此經，故稱為場。〈神力品〉云「當知此處即是道場」，在處已然，經豈不爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十名一切諸佛道場者，三菩提道起於此經，故稱為場。〈神力品〉云「當知此處即是道場」，在處已然，經豈不爾？

十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破一切諸障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破一切諸障礙故。

十一名一切諸佛所轉妙法輪者，〈藥王品〉云「能破一切不善之闇」，亦如下論破決定等三義，餘五種驚怖、斷四種著，乃至破十種人病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一名一切諸佛所轉妙法輪者，〈藥王品〉云「能破一切不善之闇」，亦如下論破決定等三義，餘五種驚怖、斷四種著，乃至破十種人病也。

十二名一切諸佛堅固舍利經者，謂如來真如法身，於此修多羅不敗毀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二名一切諸佛堅固舍利經者，謂如來真如法身，於此修多羅不敗毀故。

十二名如前解。此用多寶佛塔意云法身不壞，亦如〈壽量品〉中意明如來三身，及用〈法師品〉中「當知此處有如來全身」之文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二名如前解。此用多寶佛塔意云法身不壞，亦如〈壽量品〉中意明如來三身，及用〈法師品〉中「當知此處有如來全身」之文也。

十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成大菩提已，為眾生說天人聲聞、辟支佛等諸善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成大菩提已，為眾生說天人聲聞、辟支佛等諸善法故。

十三名大巧方便者，文正以一佛乘為真實。得一佛乘竟，於一佛乘說二乘及人天乘，名為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三名大巧方便者，文正以一佛乘為真實。得一佛乘竟，於一佛乘說二乘及人天乘，名為方便。

十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟故。

十四名說一乘經者，此中正以無上菩提果為一乘體，〈方便品〉中用真如法身為一乘體，此二不違。就隱而言，則以真如法身為體；約顯而說，即無上菩提果法為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四名說一乘經者，此中正以無上菩提果為一乘體，〈方便品〉中用真如法身為一乘體，此二不違。就隱而言，則以真如法身為體；約顯而說，即無上菩提果法為體。

十五名第一義住者，此法門即是如來法身究竟住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五名第一義住者，此法門即是如來法身究竟住處故。

十五名第一義住者，第一義則是法身。此經能顯法身，則是法身住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五名第一義住者，第一義則是法身。此經能顯法身，則是法身住處。

十六名妙法蓮華者，有二種義。何等二種？一者出水義，以不可盡出離小乘泥濁水故。復有義：如蓮華出泥水，喻諸聲聞得入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨境界，得證如來深密藏故。二者華開義，以諸眾生於大乘中，其心怯弱不能生信，是故開示諸佛如來淨妙法身，令生信心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六名妙法蓮華者，有二種義。何等二種？一者出水義，以不可盡出離小乘泥濁水故。復有義：如蓮華出泥水，喻諸聲聞得入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨境界，得證如來深密藏故。二者華開義，以諸眾生於大乘中，其心怯弱不能生信，是故開示諸佛如來淨妙法身，令生信心故。

十六名妙法蓮華者，正釋經題。論主就二義釋之，一者出水義、二者華開義。就出水中更開為二：一者出水義，此標出水義也。以不可盡出離二乘泥濁故者，釋出水也。此經明出離小乘泥濁水法，故言出離小乘泥濁水也。問：但應云出離二乘泥濁水，何故言不可盡耶？答：一者不可究盡。不可究盡者，則是實相法身。今說實相法身，故得出離二乘泥濁水也。以實相法身雖在二乘泥濁水中，不可令其滅盡，則是有垢真如出成無垢真如。二者三世佛令眾生出二乘濁水成佛，而佛乘不可盡。如〈譬喻品〉云「以我此物周給一國尚不匱，何況諸子」也。三者蓮華雖出濁水而不捨泥水，今亦爾。雖令眾生出離二乘成佛，常作二乘方便教化眾生。亦如〈藥草喻品〉明理雖無二，隨緣說二，及於緣有二。復有義已下，第二義，借蓮華出水喻二乘人迴小入大，得在如來大眾中坐，應同菩薩坐蓮華坐，故與菩薩同聞法華作佛。前義與後義異者，可有二意：初就法釋，以此經說就佛法身出離二乘濁水，後約人出二乘濁水。二者前約直往菩薩，後就迴小入大也。二者就華開義，喻者就華開而實顯，如一乘教開一乘理現，開示如來淨妙法身令，一切眾生得生淨信也。淨妙法身，即是經題妙法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六名妙法蓮華者，正釋經題。論主就二義釋之，一者出水義、二者華開義。就出水中更開為二：一者出水義，此標出水義也。以不可盡出離二乘泥濁故者，釋出水也。此經明出離小乘泥濁水法，故言出離小乘泥濁水也。問：但應云出離二乘泥濁水，何故言不可盡耶？答：一者不可究盡。不可究盡者，則是實相法身。今說實相法身，故得出離二乘泥濁水也。以實相法身雖在二乘泥濁水中，不可令其滅盡，則是有垢真如出成無垢真如。二者三世佛令眾生出二乘濁水成佛，而佛乘不可盡。如〈譬喻品〉云「以我此物周給一國尚不匱，何況諸子」也。三者蓮華雖出濁水而不捨泥水，今亦爾。雖令眾生出離二乘成佛，常作二乘方便教化眾生。亦如〈藥草喻品〉明理雖無二，隨緣說二，及於緣有二。復有義已下，第二義，借蓮華出水喻二乘人迴小入大，得在如來大眾中坐，應同菩薩坐蓮華坐，故與菩薩同聞法華作佛。前義與後義異者，可有二意：初就法釋，以此經說就佛法身出離二乘濁水，後約人出二乘濁水。二者前約直往菩薩，後就迴小入大也。二者就華開義，喻者就華開而實顯，如一乘教開一乘理現，開示如來淨妙法身令，一切眾生得生淨信也。淨妙法身，即是經題妙法也。

十七名最勝法門者，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，頻婆羅阿閦婆等舒盧迦(亦云偈)故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七名最勝法門者，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，頻婆羅阿閦婆等舒盧迦(亦云偈)故。

十七名法門者，自上來明佛乘。佛乘具足萬德，所以辨眾德無量。今明德已無量，文亦無量也。故下文云「說是法華經如恒沙偈」，亦如〈藥王品〉云「八百千萬億那由他頻婆羅等偈」。〈藥王品〉稱偈，今明舒盧迦，亦可以偈翻舒盧迦，亦可異名也。此具如《法華疏》釋。外國或名首盧，或名舒盧迦，是彼音不同耳。問：何故云首盧偈？答曰：首盧是通偈。外國數法，若長行若偈竝名首盧，故不取別偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七名法門者，自上來明佛乘。佛乘具足萬德，所以辨眾德無量。今明德已無量，文亦無量也。故下文云「說是法華經如恒沙偈」，亦如〈藥王品〉云「八百千萬億那由他頻婆羅等偈」。〈藥王品〉稱偈，今明舒盧迦，亦可以偈翻舒盧迦，亦可異名也。此具如《法華疏》釋。外國或名首盧，或名舒盧迦，是彼音不同耳。問：何故云首盧偈？答曰：首盧是通偈。外國數法，若長行若偈竝名首盧，故不取別偈。

「此十七句法門是總，餘句是別」者，此第三釋具十七種名意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十七句法門是總，餘句是別」者，此第三釋具十七種名意。

此十七句法門者是總，餘句是別故。如經「為諸菩薩說大乘經名無量義」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十七句法門者是總，餘句是別故。如經「為諸菩薩說大乘經名無量義」如是等故。

論主所以具十七種名者，總解一部經名。若解此十七種名，則識一部《法華》意盡。蓋是慈悲之心，令人聞少而悟於多意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論主所以具十七種名者，總解一部經名。若解此十七種名，則識一部《法華》意盡。蓋是慈悲之心，令人聞少而悟於多意也。

「所依說法隨順威儀住成就者」，釋第四分，初牒章名、次釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所依說法隨順威儀住成就者」，釋第四分，初牒章名、次釋。

所依說法隨順威儀住成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依說法隨順威儀住成就者，

牒章門中云隨順威儀住者，隨順過去佛威儀，如過去說法華時入定動地雨華，今亦如是。二者隨順眾生現在威儀故。後文云「為隨順眾生示現對治，攝取覺菩提分法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牒章門中云隨順威儀住者，隨順過去佛威儀，如過去說法華時入定動地雨華，今亦如是。二者隨順眾生現在威儀故。後文云「為隨順眾生示現對治，攝取覺菩提分法故。」

「示現依何等法」下，釋章門。就文為二：初問、次答。示現何等法說法者，則是問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現依何等法」下，釋章門。就文為二：初問、次答。示現何等法說法者，則是問。

示現依何等法說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現依何等法說法？

問意云：佛依何等法，用說此《法華經》耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意云：佛依何等法，用說此《法華經》耶？

「依三種法故」下，則是答。初總標依三法。「一者依三昧成就故」者，別釋依三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依三種法故」下，則是答。初總標依三法。「一者依三昧成就故」者，別釋依三法。

依三種法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依三種法故。

就釋為二：初別釋依三昧、次總釋依動地雨華。就釋依三昧，復開二別：初正釋、次舉經示釋處。正釋中，初標依三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋為二：初別釋依三昧、次總釋依動地雨華。就釋依三昧，復開二別：初正釋、次舉經示釋處。正釋中，初標依三昧。

一者依三昧成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者依三昧成就故。

以三昧成就，三種示現，釋依三昧所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三昧成就，三種示現，釋依三昧所以。

以三昧成就，二種法示現。何等為二？一者成就自在力，身心不動故；二者離一切諸障礙，隨自在力故。此自在力復有示現二種：一為隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故，二為對治無量世來堅報煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三昧成就，二種法示現。何等為二？一者成就自在力，身心不動故；二者離一切諸障礙，隨自在力故。此自在力復有示現二種：一為隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故，二為對治無量世來堅報煩惱故。

應有問云：今說《法華經》，何故不入法華三昧而入無量義處三昧？是故釋云：無量義三昧有二種力，所以依之。一者成就自在力身心不動故者，釋自在力，以身心不動是故靜極，以靜極故所以鑒明也。二者離一切諸障者，依下論釋佛入三昧無人能驚悟，則是離一切障。又佛入此定說於法華，無有外緣為作障礙令不得說，又無有外緣為障礙令眾生不得聞也。問：何以知有此力？答：文云「離一切諸障」，已云一切，則無障不離也。隨自在力故者，釋離一切障心。佛隨三昧自在力故，一切障不能障也。「此自在力復有二種」下，重釋三昧更有二力：一為隨順眾生示現對治者，謂隨二乘眾生，四十餘年示現對治二乘病法。又如後論「隨順十種眾生示現十種對治」也。攝取覺菩提分法故者，此出能對治法入於三昧，正用無上菩提對治二乘人病，名為攝取。而稱覺菩提分法者，具言應言無上正遍知道，今為存略但稱覺菩提，覺則菩提故。菩提以智為體，而言分者，正因無上菩提泯於二乘不用餘法，故稱為分。又大乘道品七覺分、八聖道分，今歎七覺泯之，故云覺菩提分也。敘覺菩提猶分菩提耳，覺，知分也，分之言因，因則是二乘菩提。攝取菩提分者，即二乘菩提入分菩提也。二為對治無量世來堅報煩惱故者，前明知藥，此敘識病。合而言之，無量義定有其四力：一者內即身心不動、二則外無障礙，謂內外一雙；三則識藥、四即知病，謂藥病一雙。以有此力，故入無量義定，不入法華三昧也。此品與《無量義經》相應，故《無量義經》云「是無量義經，文理真正，尊無過上，三世諸佛所共守護，無有眾魔。群道得入，不為生死耶見之所壞毀。」《無量義經》已爾，無量義定亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應有問云：今說《法華經》，何故不入法華三昧而入無量義處三昧？是故釋云：無量義三昧有二種力，所以依之。一者成就自在力身心不動故者，釋自在力，以身心不動是故靜極，以靜極故所以鑒明也。二者離一切諸障者，依下論釋佛入三昧無人能驚悟，則是離一切障。又佛入此定說於法華，無有外緣為作障礙令不得說，又無有外緣為障礙令眾生不得聞也。問：何以知有此力？答：文云「離一切諸障」，已云一切，則無障不離也。隨自在力故者，釋離一切障心。佛隨三昧自在力故，一切障不能障也。「此自在力復有二種」下，重釋三昧更有二力：一為隨順眾生示現對治者，謂隨二乘眾生，四十餘年示現對治二乘病法。又如後論「隨順十種眾生示現十種對治」也。攝取覺菩提分法故者，此出能對治法入於三昧，正用無上菩提對治二乘人病，名為攝取。而稱覺菩提分法者，具言應言無上正遍知道，今為存略但稱覺菩提，覺則菩提故。菩提以智為體，而言分者，正因無上菩提泯於二乘不用餘法，故稱為分。又大乘道品七覺分、八聖道分，今歎七覺泯之，故云覺菩提分也。敘覺菩提猶分菩提耳，覺，知分也，分之言因，因則是二乘菩提。攝取菩提分者，即二乘菩提入分菩提也。二為對治無量世來堅報煩惱故者，前明知藥，此敘識病。合而言之，無量義定有其四力：一者內即身心不動、二則外無障礙，謂內外一雙；三則識藥、四即知病，謂藥病一雙。以有此力，故入無量義定，不入法華三昧也。此品與《無量義經》相應，故《無量義經》云「是無量義經，文理真正，尊無過上，三世諸佛所共守護，無有眾魔。群道得入，不為生死耶見之所壞毀。」《無量義經》已爾，無量義定亦然。

「如經」已下，第二示釋經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二示釋經處。

如經「佛說此經已，結跏趺坐入於無量義處三昧」等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「佛說此經已，結跏趺坐入於無量義處三昧」等故。

「二者依器世間」已下，第二合釋動地之與雨華。就文亦二：一者正釋、次引經示釋處。就初文有二：初雙牒二依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者依器世間」已下，第二合釋動地之與雨華。就文亦二：一者正釋、次引經示釋處。就初文有二：初雙牒二依。

二者依器世間，三者依眾生世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者依器世間，三者依眾生世間。

謂依器世界、眾生世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂依器世界、眾生世間。

從「振動」已下，雙釋二依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「振動」已下，雙釋二依。

震動世界，及知過去無量劫事等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動世界，及知過去無量劫事等故。

即二也。震動世界，釋依器世間。以過去佛將說法華，地六種動；今亦如是。所以依動地者，說大法，破大部故、大利益故、令眾生大歡喜故也。及知過去無量劫事等故者，釋依眾生世間。過去無量劫佛說法華時，數盛天雨四華，大眾歡喜；今亦如是，以說第一理之法，暢諸佛之心，滿眾生之願，數盛天雨四華，大眾歡喜。問：大眾歡喜可是眾生世間，天雨四華云何是眾生世間？答：天則眾生數故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即二也。震動世界，釋依器世間。以過去佛將說法華，地六種動；今亦如是。所以依動地者，說大法，破大部故、大利益故、令眾生大歡喜故也。及知過去無量劫事等故者，釋依眾生世間。過去無量劫佛說法華時，數盛天雨四華，大眾歡喜；今亦如是，以說第一理之法，暢諸佛之心，滿眾生之願，數盛天雨四華，大眾歡喜。問：大眾歡喜可是眾生世間，天雨四華云何是眾生世間？答：天則眾生數故也。

「如經」已下，第二列經示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二列經示釋處。

如經「是時天雨曼陀羅華，乃至歡喜合掌一心觀佛」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「是時天雨曼陀羅華，乃至歡喜合掌一心觀佛」故。

此列經正證眾生世間。前明震動世界，已是證器世界竟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此列經正證眾生世間。前明震動世界，已是證器世界竟也。

「依止說因成就者」，此第五分。就文為二：初牒章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依止說因成就者」，此第五分。就文為二：初牒章名。

依止說因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止說因成就者，

「彼諸大眾」已下，釋章名。就文為三：一正釋、二者引經示釋處、三斷簡。就初正釋又三：初釋放光意、次正釋放光、三明光中所現事。初釋章名，則是解放光意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸大眾」已下，釋章名。就文為三：一正釋、二者引經示釋處、三斷簡。就初正釋又三：初釋放光意、次正釋放光、三明光中所現事。初釋章名，則是解放光意。

彼諸大眾現見異相不可思議事，如來今者應為我說，渴仰欲聞，生希有心，名依止說因成就。是故如來放大光明，示現諸世界中種種事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大眾現見異相不可思議事，如來今者應為我說，渴仰欲聞，生希有心，名依止說因成就。是故如來放大光明，示現諸世界中種種事故。

言依止說因者，正是眾生內心。言內心者，渴仰願聞法華。雖明入定雨華動地，若無內心渴仰欲聞之心，佛不得說法華也。又上入定動地雨華是其外緣，今渴仰欲聞之心是內因，因緣具足方得說教。問：上雨華動地已令眾歡喜則是因竟，今云何更辨因耶？答：上雖生歡喜，未知欲說大法。今覩佛放光現東方諸佛土事，必知應為我說於大法，是故渴仰欲聞，名為因義成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言依止說因者，正是眾生內心。言內心者，渴仰願聞法華。雖明入定雨華動地，若無內心渴仰欲聞之心，佛不得說法華也。又上入定動地雨華是其外緣，今渴仰欲聞之心是內因，因緣具足方得說教。問：上雨華動地已令眾歡喜則是因竟，今云何更辨因耶？答：上雖生歡喜，未知欲說大法。今覩佛放光現東方諸佛土事，必知應為我說於大法，是故渴仰欲聞，名為因義成就也。

「先示外事」者，第二正釋。放光則是簡前後二瑞不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先示外事」者，第二正釋。放光則是簡前後二瑞不同。

先為大眾示現外事六種震動等，次示現此法門中內證甚深微密法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先為大眾示現外事六種震動等，次示現此法門中內證甚深微密法故。

雨華動地竝為外事。佛親自身放光，智炬將輝，故身光前耀，故名內事。內證甚深微密法者，依〈方便品〉釋則是無上菩提。今說佛所證無上菩提，亦令眾生得於此法，自解作佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨華動地竝為外事。佛親自身放光，智炬將輝，故身光前耀，故名內事。內證甚深微密法者，依〈方便品〉釋則是無上菩提。今說佛所證無上菩提，亦令眾生得於此法，自解作佛也。

「又依器世間」下，此第三釋出光中所現事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又依器世間」下，此第三釋出光中所現事。

又依器世間、眾生世間，數種種、無量種種，具足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別，示現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依器世間、眾生世間，數種種、無量種種，具足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別，示現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果故。

於中略明十事。器世間者，東方一萬八千佛土也。眾生世間者，一萬八千土中眾生也。數種種者，釋明眾生數種種不同也。量種種者，明器世界形量不同也。具足煩惱差別者，釋六道眾生不同也，六道不同皆由煩惱上中下差別故也。具足清淨差別者，釋清淨世界差別不同也。佛法弟子差別示現三寶故者，佛東方萬八千土中佛，法則是萬八千土中佛所說法，弟子謂四眾乃至菩薩。復乘差別者，四果為小乘，菩薩為大乘。有世界有佛有世界無佛者，東方世界現在佛，為有佛。又見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔，名為無佛。令眾生見者，上明現十事，此明令眾生覩見十事，則釋經中於此世界悉見之言也。修行者未得果下，上釋未盡，今重簡之。凡釋二事：初釋四眾修行也。未得果者，修三學行未得四果；得道者，已得四果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中略明十事。器世間者，東方一萬八千佛土也。眾生世間者，一萬八千土中眾生也。數種種者，釋明眾生數種種不同也。量種種者，明器世界形量不同也。具足煩惱差別者，釋六道眾生不同也，六道不同皆由煩惱上中下差別故也。具足清淨差別者，釋清淨世界差別不同也。佛法弟子差別示現三寶故者，佛東方萬八千土中佛，法則是萬八千土中佛所說法，弟子謂四眾乃至菩薩。復乘差別者，四果為小乘，菩薩為大乘。有世界有佛有世界無佛者，東方世界現在佛，為有佛。又見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔，名為無佛。令眾生見者，上明現十事，此明令眾生覩見十事，則釋經中於此世界悉見之言也。修行者未得果下，上釋未盡，今重簡之。凡釋二事：初釋四眾修行也。未得果者，修三學行未得四果；得道者，已得四果。

「如經」下，示所釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，示所釋處。

如經「諸修行得道者」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「諸修行得道者」故。

數種種者，第二釋前數種種示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數種種者，第二釋前數種種示現。

數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食住、二者聞法、三者修行、四者樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食住、二者聞法、三者修行、四者樂。

種種觀者，正釋數種種。佛放光亦可觀者，見也。見彼東方菩薩等食及聞法，示現萬八千土眾生，種種觀不同，故名數種種觀也。略說四種觀者，釋種種觀也。一者食，亦可是禪悅為食，亦可是揣等四食。二明食竟聞法。三者聞法竟修行。四者修行得果為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種觀者，正釋數種種。佛放光亦可觀者，見也。見彼東方菩薩等食及聞法，示現萬八千土眾生，種種觀不同，故名數種種觀也。略說四種觀者，釋種種觀也。一者食，亦可是禪悅為食，亦可是揣等四食。二明食竟聞法。三者聞法竟修行。四者修行得果為樂。

「如經」下，第二亦示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二亦示釋處。

如經「爾時佛放眉間白毫相光，乃至以佛舍利起七寶塔」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「爾時佛放眉間白毫相光，乃至以佛舍利起七寶塔」故。

「行菩薩道者」，第三料簡前菩薩中種種信解乃至行菩薩道之言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行菩薩道者」，第三料簡前菩薩中種種信解乃至行菩薩道之言也。

行菩薩道者，教化眾生，依四攝取法方便攝取應知。如經所說當自推取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩道者，教化眾生，依四攝取法方便攝取應知。如經所說當自推取。

言四攝法攝取者，布施攝之，今背惡向善為己眷屬；愛語攝之，今發菩提心；利行攝，令善根增長；同事攝之，令其成佛。如經所說當自推取者，前釋四眾中修行得道者示經處，今釋菩薩中行菩薩道，不示經處，但云如經所說當自推取也。所以爾者，前文略引之易，從後文廣引之難也。故經云「種種因緣、種種信解、種種相貌行菩薩道」也。每欲示其存略，故出此言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四攝法攝取者，布施攝之，今背惡向善為己眷屬；愛語攝之，今發菩提心；利行攝，令善根增長；同事攝之，令其成佛。如經所說當自推取者，前釋四眾中修行得道者示經處，今釋菩薩中行菩薩道，不示經處，但云如經所說當自推取也。所以爾者，前文略引之易，從後文廣引之難也。故經云「種種因緣、種種信解、種種相貌行菩薩道」也。每欲示其存略，故出此言。

「自此已下，示現大眾現前欲聞法成就」，此釋第六分經。就文為二：前牒章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自此已下，示現大眾現前欲聞法成就」，此釋第六分經。就文為二：前牒章名。

自此已下示現大眾現前欲聞法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下示現大眾現前欲聞法成就。

「問一人者」已下，第二解大眾疑，有二：一者大眾疑念、二者彌勒發問，今具釋此二也。大眾疑念中有二：一彌勒疑念，今但釋彌勒，不釋大眾。彌勒疑念有三：一問佛何因緣故現瑞、二訪決疑之人、三得袟彈之主，則但釋初後二也。問一人者，文殊應是第三釋得袟彈之主，而在初則有此釋者，斯論大宗明取文意而釋經也。彌勒雖有三章之經，而意在問於文殊，是故在前釋問文殊意也。何故唯問文殊一人者，此是問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問一人者」已下，第二解大眾疑，有二：一者大眾疑念、二者彌勒發問，今具釋此二也。大眾疑念中有二：一彌勒疑念，今但釋彌勒，不釋大眾。彌勒疑念有三：一問佛何因緣故現瑞、二訪決疑之人、三得袟彈之主，則但釋初後二也。問一人者，文殊應是第三釋得袟彈之主，而在初則有此釋者，斯論大宗明取文意而釋經也。彌勒雖有三章之經，而意在問於文殊，是故在前釋問文殊意也。何故唯問文殊一人者，此是問也。

問一人者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問一人者，

問意云：何唯問文殊一人，不問餘人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意云：何唯問文殊一人，不問餘人耶？

「多人欲聞生希有心」者，此則是答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多人欲聞生希有心」者，此則是答。

多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利。如是示現世尊弟子隨順於法，不相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利。如是示現世尊弟子隨順於法，不相違故。

以多人欲聞文殊之答也，是故唯問文殊師利者，結問文殊意也。問：大眾不知文殊是能答之人，云何乃言多人欲聞文殊之答？答：彌勒知大眾機緣屬在文殊，若聞文殊所說必生希有之心故也。如是示現世尊弟子隨順於法不相違故者，釋文殊能答之意也。然彌勒位窮補處，遂不能知現瑞之意，則唯佛能知。佛入三昧，不可得問。雖文殊過去佛，但今日示現為世尊弟子耳，故餘經言「昔為能人師，今作弟子化。二尊不出竝，故示為菩薩。」隨順於法不相違者，此有二義：一者實是前師而示為弟子，蓋是隨順於法無所相違。二者文殊能了達法相，不與法相相違，故能答問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以多人欲聞文殊之答也，是故唯問文殊師利者，結問文殊意也。問：大眾不知文殊是能答之人，云何乃言多人欲聞文殊之答？答：彌勒知大眾機緣屬在文殊，若聞文殊所說必生希有之心故也。如是示現世尊弟子隨順於法不相違故者，釋文殊能答之意也。然彌勒位窮補處，遂不能知現瑞之意，則唯佛能知。佛入三昧，不可得問。雖文殊過去佛，但今日示現為世尊弟子耳，故餘經言「昔為能人師，今作弟子化。二尊不出竝，故示為菩薩。」隨順於法不相違者，此有二義：一者實是前師而示為弟子，蓋是隨順於法無所相違。二者文殊能了達法相，不與法相相違，故能答問也。

「今佛世尊現神變相者」，正釋彌勒疑。初問現神變之意也，此初句牒經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今佛世尊現神變相者」，正釋彌勒疑。初問現神變之意也，此初句牒經文。

今佛世尊現神變相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛世尊現神變相，

「為何等義」者，釋彌勒疑念云：以何因緣而有此瑞也？經云以何因緣，今云以何等義。義則是因緣，為現大相因故者。論主釋彌勒疑，則是答也。就文為二：初標現大相因、二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為何等義」者，釋彌勒疑念云：以何因緣而有此瑞也？經云以何因緣，今云以何等義。義則是因緣，為現大相因故者。論主釋彌勒疑，則是答也。就文為二：初標現大相因、二章門。

為何等現義？為現大相因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何等現義？為現大相因故。

「為大相」已下，釋二章門。初釋為大相章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為大相」已下，釋二章門。初釋為大相章門。

為現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相，

為欲說大法故，應謂為現大瑞相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲說大法故，應謂為現大瑞相也。

「為說如來所得妙法不可思議文句」者，釋上第二因章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為說如來所得妙法不可思議文句」者，釋上第二因章門。

為說如來所得妙法不可思議等文字章句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說如來所得妙法不可思議等文字章句故。

以文句即是教，教是理因，故稱為因。又因欲說法華經，故現大瑞相。即法華經故現大瑞相，則法華為瑞相因也。詳前後文具有三因：一法華教為理因、二法華為瑞相因、三因見瑞相故知說法華，故瑞相為法華因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以文句即是教，教是理因，故稱為因。又因欲說法華經，故現大瑞相。即法華經故現大瑞相，則法華為瑞相因也。詳前後文具有三因：一法華教為理因、二法華為瑞相因、三因見瑞相故知說法華，故瑞相為法華因也。

「有二種義所以仰推文殊」者，此釋第三正問文殊。就文為二：初釋問文殊意、次釋問文殊經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二種義所以仰推文殊」者，此釋第三正問文殊。就文為二：初釋問文殊意、次釋問文殊經文。

有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一者現見諸法故、二者離諸因緣唯自心成就彼法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一者現見諸法故、二者離諸因緣唯自心成就彼法故。

問文殊意者，一者文殊是佛，了了現見諸法。二者離諸因緣。離諸因緣者，以文殊非推度以類而知。《成論》云「現見事中因緣無用」也。唯自心成就彼法者，釋離因緣，以文殊自心明見彼事，故不假餘因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問文殊意者，一者文殊是佛，了了現見諸法。二者離諸因緣。離諸因緣者，以文殊非推度以類而知。《成論》云「現見事中因緣無用」也。唯自心成就彼法者，釋離因緣，以文殊自心明見彼事，故不假餘因緣也。

「示現種種瑞相者」，第二釋問文殊經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現種種瑞相者」，第二釋問文殊經文。

示現種種瑞相者，示現彼彼事故。如彼事相，現沒住滅應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種瑞相者，示現彼彼事故。如彼事相，現沒住滅應知。

《大眾》文云「必應見此希有之相」故。今將示現種種瑞相，此出文殊過去曾見諸佛種種瑞相也。彼彼事者，過去諸佛種種瑞相有為事也。如彼瑞相現沒住滅應知者，過去諸佛有現在者、有沒者、有住者、有滅盡者。應知者，令大眾知過去如斯等事，故云應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大眾》文云「必應見此希有之相」故。今將示現種種瑞相，此出文殊過去曾見諸佛種種瑞相也。彼彼事者，過去諸佛種種瑞相有為事也。如彼瑞相現沒住滅應知者，過去諸佛有現在者、有沒者、有住者、有滅盡者。應知者，令大眾知過去如斯等事，故云應知。

「以文殊能記彼事故」，此釋經文已曾親近供養過去無數諸佛之言也。更明文殊有二之義：一者得陀羅尼能記彼事故；二者文殊所作成就、因果成就，能現見彼法，故前列二成就章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以文殊能記彼事故」，此釋經文已曾親近供養過去無數諸佛之言也。更明文殊有二之義：一者得陀羅尼能記彼事故；二者文殊所作成就、因果成就，能現見彼法，故前列二成就章門。

以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作成就因果成就現見彼法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作成就因果成就現見彼法故。

「所作成就」下，釋二章門。功德成就、智慧成就，釋所作章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所作成就」下，釋二章門。功德成就、智慧成就，釋所作章門。

所作成就者有二種：一者功德成就、二者智慧成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作成就者有二種：一者功德成就、二者智慧成就。

「因成就」下，釋因果章門。前釋因，次釋果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因成就」下，釋因果章門。前釋因，次釋果。

因成就者，一切智成就。又緣因成就者，眾相具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因成就者，一切智成就。又緣因成就者，眾相具足也。

釋因中有二因：一正因、二緣因。正因者謂一切智，以因一切智能見過去世事相也。又緣因成就謂眾相者，釋第二緣因也。言眾相者，謂動地、雨華、放光名為眾相。由見過去世佛現於眾相故現大法，今見釋迦現眾相亦說大法，故眾相為說法之因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋因中有二因：一正因、二緣因。正因者謂一切智，以因一切智能見過去世事相也。又緣因成就謂眾相者，釋第二緣因也。言眾相者，謂動地、雨華、放光名為眾相。由見過去世佛現於眾相故現大法，今見釋迦現眾相亦說大法，故眾相為說法之因也。

「果相成就者」，釋第二果相章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果相成就者」，釋第二果相章門。

果成就者，說大法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果成就者，說大法也。

因一切智及瑞相，故知欲說大法，故為眾相之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因一切智及瑞相，故知欲說大法，故為眾相之果。

「種種佛土者」，自上已來釋彌勒疑念竟，今第二釋彌勒發問。大眾中問有二章：一問意、二正問。今但釋正問，不釋問意。正問中有二：一長行、二偈頌，今具釋二也。釋長行中有二：一正釋、二舉經示釋處。正釋有二：一釋現瑞、二釋覩瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種佛土者」，自上已來釋彌勒疑念竟，今第二釋彌勒發問。大眾中問有二章：一問意、二正問。今但釋正問，不釋問意。正問中有二：一長行、二偈頌，今具釋二也。釋長行中有二：一正釋、二舉經示釋處。正釋有二：一釋現瑞、二釋覩瑞。

種種佛國土者，示現彼佛國土中種種差別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種佛國土者，示現彼佛國土中種種差別應知。

種種佛土者，則釋一萬八千佛土也。示現彼國土中種種差別應知者，此有二意：一者示萬八千土種種差別、二者示現萬八千土中十事差別，如前所釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種佛土者，則釋一萬八千佛土也。示現彼國土中種種差別應知者，此有二意：一者示萬八千土種種差別、二者示現萬八千土中十事差別，如前所釋。

「淨妙國土者」，第二釋覩瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨妙國土者」，第二釋覩瑞。

淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處故。

即釋經中悉見彼佛國界莊嚴文也。二者上通萬八千土，今別釋淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即釋經中悉見彼佛國界莊嚴文也。二者上通萬八千土，今別釋淨土。

「如經」下，第二示釋經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二示釋經處。

如經「照於東方萬八千世界，乃至悉見彼佛國界莊嚴」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「照於東方萬八千世界，乃至悉見彼佛國界莊嚴」故。

照於東方萬八千世界，示初段所釋經處。乃至悉見，示第二都瑞經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照於東方萬八千世界，示初段所釋經處。乃至悉見，示第二都瑞經處。

「如來為上首」，第二釋偈，亦開為二：初釋偈、二示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來為上首」，第二釋偈，亦開為二：初釋偈、二示經處。

如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如來於彼國土諸大眾中得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如來於彼國土諸大眾中得自在故。

如來為上首者，牒經又覩諸佛聖主師子文也。如來已為眾聖之主，故稱上首也。諸菩薩等依如來住故者，菩薩有依佛得住於理，故佛為菩薩上首。「以彼如來」下，釋師子之言也。以佛於大眾中自在，故云師子。問：何故不釋偈初文？答：長行已釋，故不復釋也。問：何故但釋為上首等二句？答：此二攝下一切經盡。以佛為上首，一切菩薩及二乘眾依佛得住理。又佛於一切大小眾中，自在能化大小等眾，下一切經不出斯二事，是以但釋二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為上首者，牒經又覩諸佛聖主師子文也。如來已為眾聖之主，故稱上首也。諸菩薩等依如來住故者，菩薩有依佛得住於理，故佛為菩薩上首。「以彼如來」下，釋師子之言也。以佛於大眾中自在，故云師子。問：何故不釋偈初文？答：長行已釋，故不復釋也。問：何故但釋為上首等二句？答：此二攝下一切經盡。以佛為上首，一切菩薩及二乘眾依佛得住理。又佛於一切大小眾中，自在能化大小等眾，下一切經不出斯二事，是以但釋二也。

「如經」下，第二引經云釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，第二引經云釋處。

如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。

自此已下釋第七文殊答問分。就文為二：初總明文殊有能答之德、次別釋出經所答之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下釋第七文殊答問分。就文為二：初總明文殊有能答之德、次別釋出經所答之事。

自此已下明聖者文殊師利菩薩以宿命智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下明聖者文殊師利菩薩以宿命智，

以宿命智者，則是能答之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以宿命智者，則是能答之德。

「現見」已下，出所見之事。就文又二：初列三門、次釋三門。言三門者，一過去因相、二果相、三成就十種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見」已下，出所見之事。就文又二：初列三門、次釋三門。言三門者，一過去因相、二果相、三成就十種事。

現見過去因相果相成就十種事，如現在前，是故能答彌勒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見過去因相果相成就十種事，如現在前，是故能答彌勒菩薩。

「現見過去因相者」下，釋三章門，則為三別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見過去因相者」下，釋三章門，則為三別。

現見過去因相者，文殊師利自見己身曾於彼諸佛國土中修種種行事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見過去因相者，文殊師利自見己身曾於彼諸佛國土中修種種行事故。

妙光之前未能為眾說法華，名為因相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙光之前未能為眾說法華，名為因相。

「現見果相者」，釋第二章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見果相者」，釋第二章門。

現見過去果相者，文殊師利自見己身是過去世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見過去果相者，文殊師利自見己身是過去世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說故。

從妙光聞《法華經》為眾說，此稱為果相。問：此因果相釋何處經文？答：從初語彌勒竟，惟忖之言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙光聞《法華經》為眾說，此稱為果相。問：此因果相釋何處經文？答：從初語彌勒竟，惟忖之言也。

「成就十種事者」，釋第三章門。就文有二：初標列十種成就，則是標章門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就十種事者」，釋第三章門。就文有二：初標列十種成就，則是標章門。

成就十種事者，何等為十？一者現見大義因成就、二者現見世間文字章句甚深意因成就、三者現見希有因成就、四者現見勝妙因成就、五者現見受用大因成就、六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就、七者現見善堅實如來法輪因成就、八者現見能進入因成就、九者現見憶念因成就、十者現見自身所逕事因成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就十種事者，何等為十？一者現見大義因成就、二者現見世間文字章句甚深意因成就、三者現見希有因成就、四者現見勝妙因成就、五者現見受用大因成就、六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就、七者現見善堅實如來法輪因成就、八者現見能進入因成就、九者現見憶念因成就、十者現見自身所逕事因成就。

從大義因成就者，第二釋十種章門，則成十數。言大義因成就者，即釋經欲說大法之言，故稱為大。此大甚深，所以名之為義。因則是因緣，欲說八種甚深義之因緣，故現斯瑞。就文又二：初標章牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大義因成就者，第二釋十種章門，則成十數。言大義因成就者，即釋經欲說大法之言，故稱為大。此大甚深，所以名之為義。因則是因緣，欲說八種甚深義之因緣，故現斯瑞。就文又二：初標章牒經。

大義因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大義因成就者，

第二釋章經。初又三：初標章總明八句勸知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋章經。初又三：初標章總明八句勸知。

八句示現應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八句示現應知。

從「一者欲論大法」已下，第二牒經八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「一者欲論大法」已下，第二牒經八事。

一者欲論大法、二者欲雨大法雨、三者欲擊大法鼓、四者欲建大法幢、五者欲燃大法燈、六者欲吹大法螺、七者欲不斷大法鼓、八者欲說大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者欲論大法、二者欲雨大法雨、三者欲擊大法鼓、四者欲建大法幢、五者欲燃大法燈、六者欲吹大法螺、七者欲不斷大法鼓、八者欲說大法。

「此八句示現」已下，第三論主總釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此八句示現」已下，第三論主總釋。

此八句欲示現如來欲論大法等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八句欲示現如來欲論大法等故。

「何者名為八種大義」下，第二釋章解經。經無三句，論但有八句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為八種大義」下，第二釋章解經。經無三句，論但有八句也。

何者名為八種大義？謂有疑者為斷疑故。已斷疑者增長淳熟彼智身故。根淳熟者為說二種微密境界：一謂聲聞密境界、二謂菩薩密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境界者，令進取上上清淨義故。取上上清淨義者，取一切智現見故。令彼進取一切種智得現見者，為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義，令入不可說證智轉法輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者名為八種大義？謂有疑者為斷疑故。已斷疑者增長淳熟彼智身故。根淳熟者為說二種微密境界：一謂聲聞密境界、二謂菩薩密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境界者，令進取上上清淨義故。取上上清淨義者，取一切智現見故。令彼進取一切種智得現見者，為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義，令入不可說證智轉法輪故。

謂有疑者為斷疑故者，此釋第一欲論大法。則是無論經欲說大法。自古至今不依論釋經者，但案文前後意釋此一章經；依天親釋意者，就位從淺至深釋也。自四十餘年舊疑及聞法華新生疑等，欲說大法斷此新舊二疑也。故下文殊偈末云「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘」也。已斷疑者憎長淳熟彼智身故者，釋第二雨大法雨。世間之雨能令物增長成就，一乘法雨令三乘人竝入平等大慧。如身子領解中云「疑悔永已斷，安住實智中」。根淳熟者為說二種微密境界，釋第三欲擊大法鼓及第七不斷大法鼓也。前已明三乘人智身淳熟，今次授三乘人作佛，名記密境界。《智度論》云「法華經令二乘作佛，名祕密法。祕密法者，甚深難解故也。」又四十餘年不明此事，故稱密。大法鼓者二句示現者，一是擊大法鼓、二是不斷大法鼓也。以遠聞故者，正釋法鼓之名。夫擊大法鼓令人遠聞，今就大法竝授三乘人記，令十方遠聞。問：何故云不斷法鼓？答：夫二乘獨善，竟無傳化；若得受記成佛竟，更傳化餘人亦令成佛，故云不斷法鼓也。入密境界者令進取上上清淨義故者，釋第四欲建大法幢。三乘已得受記，然後行菩薩行。菩薩行遠離二邊，是中道行，故稱上上清淨。在幢已二門高，故稱上上清淨義。取清淨義者令進取一切種智得現見故者，釋第五欲燃大法燈。夫燈有二義，一者破闇、二者顯物，令三乘人行行已滿，破無明闇，得一切種智，故能見佛性等法。前之四句令三乘人因行成，今此一句令三乘人果德滿。取一切智見者，釋第六句欲吹大法蠡。夫吹蠡出語言音聲，三乘人得佛果竟更為眾生說一切教，故云為一切法建立名字章句也。建立名字章句義者，釋第八欲說大法。前第七成佛竟為物演教，今第八說教令悟理，入於理亦得成佛。問：何故云入不可說證智轉法輪？答曰：令物得證真實智時，則內外竝冥、緣觀俱寂、名不可說。則此智體名為法輪，從彼至此故稱為轉。今更總釋八句，佛說法華凡有二意：一令眾生自得作佛、二令眾生化他亦使成佛。前六句則是自行，後二句名為化他。此二各兩：自行中五句辨因、一句論果；化他中初句為物演教、次句令物證入。問：何故說法令自行化他？答：二乘之人唯能獨善，今已成佛竟，化眾生亦令成佛也。就五句為二：初句斷疑令其惑滅、次四句令其解生。開二：初句十信至十解成就、次句解行純熟入密境界，故得受記從十行至十迴向。上上清淨義，從初地乃至十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有疑者為斷疑故者，此釋第一欲論大法。則是無論經欲說大法。自古至今不依論釋經者，但案文前後意釋此一章經；依天親釋意者，就位從淺至深釋也。自四十餘年舊疑及聞法華新生疑等，欲說大法斷此新舊二疑也。故下文殊偈末云「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘」也。已斷疑者憎長淳熟彼智身故者，釋第二雨大法雨。世間之雨能令物增長成就，一乘法雨令三乘人竝入平等大慧。如身子領解中云「疑悔永已斷，安住實智中」。根淳熟者為說二種微密境界，釋第三欲擊大法鼓及第七不斷大法鼓也。前已明三乘人智身淳熟，今次授三乘人作佛，名記密境界。《智度論》云「法華經令二乘作佛，名祕密法。祕密法者，甚深難解故也。」又四十餘年不明此事，故稱密。大法鼓者二句示現者，一是擊大法鼓、二是不斷大法鼓也。以遠聞故者，正釋法鼓之名。夫擊大法鼓令人遠聞，今就大法竝授三乘人記，令十方遠聞。問：何故云不斷法鼓？答：夫二乘獨善，竟無傳化；若得受記成佛竟，更傳化餘人亦令成佛，故云不斷法鼓也。入密境界者令進取上上清淨義故者，釋第四欲建大法幢。三乘已得受記，然後行菩薩行。菩薩行遠離二邊，是中道行，故稱上上清淨。在幢已二門高，故稱上上清淨義。取清淨義者令進取一切種智得現見故者，釋第五欲燃大法燈。夫燈有二義，一者破闇、二者顯物，令三乘人行行已滿，破無明闇，得一切種智，故能見佛性等法。前之四句令三乘人因行成，今此一句令三乘人果德滿。取一切智見者，釋第六句欲吹大法蠡。夫吹蠡出語言音聲，三乘人得佛果竟更為眾生說一切教，故云為一切法建立名字章句也。建立名字章句義者，釋第八欲說大法。前第七成佛竟為物演教，今第八說教令悟理，入於理亦得成佛。問：何故云入不可說證智轉法輪？答曰：令物得證真實智時，則內外竝冥、緣觀俱寂、名不可說。則此智體名為法輪，從彼至此故稱為轉。今更總釋八句，佛說法華凡有二意：一令眾生自得作佛、二令眾生化他亦使成佛。前六句則是自行，後二句名為化他。此二各兩：自行中五句辨因、一句論果；化他中初句為物演教、次句令物證入。問：何故說法令自行化他？答：二乘之人唯能獨善，今已成佛竟，化眾生亦令成佛也。就五句為二：初句斷疑令其惑滅、次四句令其解生。開二：初句十信至十解成就、次句解行純熟入密境界，故得受記從十行至十迴向。上上清淨義，從初地乃至十地。

「現見世間名字章句意甚深因成就者」，釋十章第二，前牒章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見世間名字章句意甚深因成就者」，釋十章第二，前牒章名。

現見世間名字章句意甚深因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見世間名字章句意甚深因成就者，

「如經」下，示釋經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，示釋經處。

如經「我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞」故。

問：名字章句意甚深，正釋何處經文？答：釋欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法經文也。夫令三乘作佛，正是難信之事。五千起去，則難解之事。問：何故云名字章句意甚深？答：夫教為顯所詮之理。絕言詮理之言亦絕，故下云「是法不可示，言辭相寂滅」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：名字章句意甚深，正釋何處經文？答：釋欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法經文也。夫令三乘作佛，正是難信之事。五千起去，則難解之事。問：何故云名字章句意甚深？答：夫教為顯所詮之理。絕言詮理之言亦絕，故下云「是法不可示，言辭相寂滅」也。

「現見希有因成就者」，釋第三章經。前牒章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見希有因成就者」，釋第三章經。前牒章。

現見希有因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見希有因成就者，

「以無量時」下，釋章。前釋、次舉經示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無量時」下，釋章。前釋、次舉經示釋處。

以無量時不可得故，不可思議、不可稱、不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故，復示現五種劫：一者夜、二者晝、三者月、四者時、五者年，示現彼無量無邊劫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量時不可得故，不可思議、不可稱、不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故，復示現五種劫：一者夜、二者晝、三者月、四者時、五者年，示現彼無量無邊劫故。

釋中為二：一者明阿僧祇劫不可說、二者明時不可說。阿僧祇劫不可說者，以有無量阿僧祇故也。復示現五種劫者，此第二明時不可說也。問：晝夜等云何亦名劫？答：外國稱劫簸，此翻為分別時節，故劫是時之通名也。但經中取天地始終者立其通稱名為之劫，日月晝夜受其別名。問：章名中何故云現見希有因成就？答？以過去久遠時方有說法華之事，故名希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中為二：一者明阿僧祇劫不可說、二者明時不可說。阿僧祇劫不可說者，以有無量阿僧祇故也。復示現五種劫者，此第二明時不可說也。問：晝夜等云何亦名劫？答：外國稱劫簸，此翻為分別時節，故劫是時之通名也。但經中取天地始終者立其通稱名為之劫，日月晝夜受其別名。問：章名中何故云現見希有因成就？答？以過去久遠時方有說法華之事，故名希有。

「如經」已下，第二示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」已下，第二示釋處。

如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日月燈明乃至得阿耨多羅三藐三菩提成就一切種智」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日月燈明乃至得阿耨多羅三藐三菩提成就一切種智」故。

此但取經過去無量無邊劫示釋處。從「爾時有佛號日月燈明」下，竝不釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此但取經過去無量無邊劫示釋處。從「爾時有佛號日月燈明」下，竝不釋也。

「現見勝妙因成就者」，釋第四。前牒名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見勝妙因成就者」，釋第四。前牒名。

現見勝妙因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見勝妙因成就者，

言勝妙因者，二萬億佛說法，皆七善文為勝妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言勝妙因者，二萬億佛說法，皆七善文為勝妙。

「以諸佛菩薩自受用示現故者」，第二解釋。前釋、次示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸佛菩薩自受用示現故者」，第二解釋。前釋、次示經處。

以諸佛菩薩自受用示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸佛菩薩自受用示現故。

佛受用七善化物，菩薩亦然，故云受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受用七善化物，菩薩亦然，故云受用。

「如經」下，示經處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，示經處。

如經「次復有佛亦名日月燈明乃至所可說法初中後善」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「次復有佛亦名日月燈明乃至所可說法初中後善」故。

此但取後所可說法初中後善，不取前文也。以二萬佛說法門具七善，故云所可說法初中後善，所以一處合釋之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此但取後所可說法初中後善，不取前文也。以二萬佛說法門具七善，故云所可說法初中後善，所以一處合釋之也。

「現見受用大因成就者」，釋第五。前牒章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見受用大因成就者」，釋第五。前牒章名。

現見受用大因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見受用大因成就者，

受用大因者，釋王子未出家時受勝妙樂，乃至釋大眾六十劫聽法華經受於法樂不生疲倦，故名現見受用大因成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用大因者，釋王子未出家時受勝妙樂，乃至釋大眾六十劫聽法華經受於法樂不生疲倦，故名現見受用大因成就也。

「是時王子」，第二解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時王子」，第二解釋。

是時王子受勝妙樂，各捨出家，復彼大眾於爾許時不生疲倦心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王子受勝妙樂，各捨出家，復彼大眾於爾許時不生疲倦心故。

易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易知。

「如經」下，示釋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」下，示釋處。

如經「其最後佛未出家時乃至佛授記已便於中夜人無餘涅槃」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「其最後佛未出家時乃至佛授記已便於中夜人無餘涅槃」故。

「現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者」，第六，前牒章名。上來五章明佛化行事竟，四章屬能化益物、次一明所化益物；今辨菩薩佛滅度後弘經，即是轉法輪不斷事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者」，第六，前牒章名。上來五章明佛化行事竟，四章屬能化益物、次一明所化益物；今辨菩薩佛滅度後弘經，即是轉法輪不斷事。

現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者，

言一切佛者，現見一切佛轉之於前。菩薩於佛滅後敷之不絕，即令一切佛法轉不絕，故言一切也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一切佛者，現見一切佛轉之於前。菩薩於佛滅後敷之不絕，即令一切佛法轉不絕，故言一切也。

法輪不斷故。如經「佛滅度後，妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法輪不斷故。如經「佛滅度後，妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。

釋及列經，易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋及列經，易知。

「現見善堅實如來法輪因成就者」，釋第七。前牒章名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見善堅實如來法輪因成就者」，釋第七。前牒章名。

現見善堅實如來法輪因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見善堅實如來法輪因成就者，

而言善堅實如來法輪者，妙光從八十劫已後乃至令八子堅固無上菩提，已無量時就法輪不壞，名為善堅實如來法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言善堅實如來法輪者，妙光從八十劫已後乃至令八子堅固無上菩提，已無量時就法輪不壞，名為善堅實如來法輪。

佛滅度後無量時說故。如經「日月燈明佛八子皆師妙光，乃至皆令其堅固阿耨多羅三藐三菩提」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後無量時說故。如經「日月燈明佛八子皆師妙光，乃至皆令其堅固阿耨多羅三藐三菩提」故。

釋及列經，易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋及列經，易知。

「現見進入因成就者」，此釋八。上第七明妙光能化事，今明八子聞法得益，即是進入因成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見進入因成就者」，此釋八。上第七明妙光能化事，今明八子聞法得益，即是進入因成就也。

現見進入因成就者，彼諸王子得大菩提故。如經「是諸王子乃至皆成佛道」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見進入因成就者，彼諸王子得大菩提故。如經「是諸王子乃至皆成佛道」故。

釋及列經，易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋及列經，易知。

「現見憶念因成就者」，釋第九明妙光憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見憶念因成就者」，釋第九明妙光憶念。

現見憶念因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見憶念因成就者，

過去化王子皆得成佛，故名憶念因成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去化王子皆得成佛，故名憶念因成就。

為他說法利益他故。如經「其最後成佛者名曰然燈，乃至尊重讚歎」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為他說法利益他故。如經「其最後成佛者名曰然燈，乃至尊重讚歎」故。

如經者，不正釋經文，但釋經意。明憶念過去化八子成佛，後憶念燃燈化釋迦成佛乃至彌勒成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經者，不正釋經文，但釋經意。明憶念過去化八子成佛，後憶念燃燈化釋迦成佛乃至彌勒成佛也。

「現見自身所逕事因成就者」，釋第十明文殊憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見自身所逕事因成就者」，釋第十明文殊憶念。

現見自身所逕事因成就者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見自身所逕事因成就者，

過去為妙光能悟解法華，復能為人演說，即是自身受勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去為妙光能悟解法華，復能為人演說，即是自身受勝妙樂。

以文殊自身受勝妙樂故。如經「彌勒當知乃至佛所護念」故。汝號求名者，示現知彼過去事故，復示現得彼法具足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以文殊自身受勝妙樂故。如經「彌勒當知乃至佛所護念」故。汝號求名者，示現知彼過去事故，復示現得彼法具足故。

「如經」者下，但妙光菩薩豈異？我身是也。直釋此，一句。汝號求名者，別釋知彌勒事，二句。初釋彌勒始號求名，復示現得彼法故。示彌勒終名，以彌勒亦得此法具足成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經」者下，但妙光菩薩豈異？我身是也。直釋此，一句。汝號求名者，別釋知彌勒事，二句。初釋彌勒始號求名，復示現得彼法故。示彌勒終名，以彌勒亦得此法具足成佛也。