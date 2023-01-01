梵網經古迹記卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經古迹記卷上

青丘沙門太賢集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青丘沙門太賢集

將釋此經，七門分別：時處故、機根故、藏攝故、翻譯故、宗趣故、題名故、本文故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，七門分別：時處故、機根故、藏攝故、翻譯故、宗趣故、題名故、本文故。

言時處者，本即盧舍那佛在蓮華臺藏世界說，末即釋迦初成佛時於摩伽陀國寂滅道場說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言時處者，本即盧舍那佛在蓮華臺藏世界說，末即釋迦初成佛時於摩伽陀國寂滅道場說。

言機根者，有菩薩性得發心者，為謗不信不得說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言機根者，有菩薩性得發心者，為謗不信不得說故。

藏攝故者，通菩薩藏毘奈耶攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏攝故者，通菩薩藏毘奈耶攝。

翻譯故者，後秦有西域三藏鳩摩羅什，此云童壽，持菩薩戒偏誦此品，與義學沙門三千餘人，遂於逍遙園及長安草堂寺翻譯經論五十餘部。最後因秦主欲受禁戒，別誦譯出，慧融等筆受。法藏師云：「西域有十萬頌六十一品，具譯成三百餘卷。」此經序云：「可有一百二十卷。」又上代諸德相傳云：真諦三藏將菩薩律藏擬來，此時於南海上船，船即欲沒，省去餘物仍猶不起，唯去律本船方得進。真諦歎曰：「菩薩戒律漢地無緣，深可悲矣。」又曇無讖三藏，於西涼州有沙門法進等，求讖受菩薩戒并請戒本。讖曰：「此國人麁，豈有堪為菩薩道器？」遂不與授。進等苦請不獲所願，於佛像前立誓求戒。七日纔滿，夢見彌勒親與授戒竝受戒本，竝皆誦得。覺已見讖，讖覩其相異，喟然歎曰：「漢地亦有人矣。」則與譯出戒本。與進夢誦文義相同，今別行《地持戒本》首安歸敬偈者是。又聞西域諸小乘寺以賓頭盧為上座，諸大乘寺以文殊師利為上座，合眾共持菩薩戒，羯磨說戒皆作菩薩法事，菩薩律藏常誦不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻譯故者，後秦有西域三藏鳩摩羅什，此云童壽，持菩薩戒偏誦此品，與義學沙門三千餘人，遂於逍遙園及長安草堂寺翻譯經論五十餘部。最後因秦主欲受禁戒，別誦譯出，慧融等筆受。法藏師云：「西域有十萬頌六十一品，具譯成三百餘卷。」此經序云：「可有一百二十卷。」又上代諸德相傳云：真諦三藏將菩薩律藏擬來，此時於南海上船，船即欲沒，省去餘物仍猶不起，唯去律本船方得進。真諦歎曰：「菩薩戒律漢地無緣，深可悲矣。」又曇無讖三藏，於西涼州有沙門法進等，求讖受菩薩戒并請戒本。讖曰：「此國人麁，豈有堪為菩薩道器？」遂不與授。進等苦請不獲所願，於佛像前立誓求戒。七日纔滿，夢見彌勒親與授戒竝受戒本，竝皆誦得。覺已見讖，讖覩其相異，喟然歎曰：「漢地亦有人矣。」則與譯出戒本。與進夢誦文義相同，今別行《地持戒本》首安歸敬偈者是。又聞西域諸小乘寺以賓頭盧為上座，諸大乘寺以文殊師利為上座，合眾共持菩薩戒，羯磨說戒皆作菩薩法事，菩薩律藏常誦不絕。

言宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。此經正以心行為宗，證覺利生以為其趣。言心行者略有二門：一、教正行門，二、誡惡行門。教正行者，即經初說三賢十聖內證之行。誡惡行者，即經後說十重、四十八輕戒行，經自廣說，如後應知。所歸趣者，亦有二門：一、如來性門，二、發趣相門。所趣、能趣，如次應知。如來性者，即真如性。如經：「寂滅者名為一心，一心者名如來藏。」謂眾生心似生無生之性寥為一心之海，似生之相流成六道之波。如《不增不減經》云：即此法身飄流生死，名為眾生；即此法身修行諸度，名為菩薩；即也法身住於彼岸，名為諸佛。此復云何？生死之夢唯有迷心，虛妄習氣擾濁心故，或似眼等，或似色等，猶如翳眼所見空華。天地山河雖無邊際，如夢所見莫據之方。色等境風之所擊動，藏識海中轉識浪起，涌於六處分別六塵。然色聲等唯如夢塵，除心行相都無所得。境既即心，心如境空也。迷故生死，悟故涅槃，是以空性名如來藏。第二、發趣門者，如是內有如來性故，聞諸有情同如來藏，妄念所飄苦輪無際，生死大海誓為舟檝，不畏其中所受大苦，發不可壞無礙意樂，謂大菩提若可得法，我亦丈夫。三大阿僧企耶雖絕，期之者要可出之；無上正等菩提雖遠，誓之者定有至也。蓋決無明之㲉，掌融法界之雄，親近善士，聽聞正法，智慧為母，方便為父，廣攝眾生為自眷屬，空寂為家，法喜為婦，慈心為女，至誠為男。雖在居家，不著三有；雖現受欲，常住梵行。遊於衢路，利物為心；欲成他義，能捨自命。詣講論處，導以大乘；入諸學堂，誘開童朦。風前交友，必簡其師；月下忘懷，影中味道。草繫之功，自有風雲交遊美色。亦知其空，大悲般若之所輔翼，乘不住道至心實際，但於諸心返照自性，明昧位立佛菩薩故。云何名為不住道耶？於空有邊不住慧也。謂顛倒緣有世間相，既顛倒有即離有無。如聖天言：「有非真有故，無亦非真無。」謂於妄識似有而現，即於證智似無所得。然於勝義非畢竟無，諸勝義無俗亦無故。既離有性般若證空，亦離無性大悲拔有。拔有之故不住涅槃，證空之故不住生死。不住二邊異凡二乘，異凡小故自發菩提。如《瑜伽》云：「於空性相有失壞者，便為失壞一切大乘。」是以菩薩行六度時，皆無所得以為方便，無所得者即不住道。若唯空有便可得無，而復空空故無所得，無所得故三輪清淨，是名究竟修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。此經正以心行為宗，證覺利生以為其趣。言心行者略有二門：一、教正行門，二、誡惡行門。教正行者，即經初說三賢十聖內證之行。誡惡行者，即經後說十重、四十八輕戒行，經自廣說，如後應知。所歸趣者，亦有二門：一、如來性門，二、發趣相門。所趣、能趣，如次應知。如來性者，即真如性。如經：「寂滅者名為一心，一心者名如來藏。」謂眾生心似生無生之性寥為一心之海，似生之相流成六道之波。如《不增不減經》云：即此法身飄流生死，名為眾生；即此法身修行諸度，名為菩薩；即也法身住於彼岸，名為諸佛。此復云何？生死之夢唯有迷心，虛妄習氣擾濁心故，或似眼等，或似色等，猶如翳眼所見空華。天地山河雖無邊際，如夢所見莫據之方。色等境風之所擊動，藏識海中轉識浪起，涌於六處分別六塵。然色聲等唯如夢塵，除心行相都無所得。境既即心，心如境空也。迷故生死，悟故涅槃，是以空性名如來藏。第二、發趣門者，如是內有如來性故，聞諸有情同如來藏，妄念所飄苦輪無際，生死大海誓為舟檝，不畏其中所受大苦，發不可壞無礙意樂，謂大菩提若可得法，我亦丈夫。三大阿僧企耶雖絕，期之者要可出之；無上正等菩提雖遠，誓之者定有至也。蓋決無明之㲉，掌融法界之雄，親近善士，聽聞正法，智慧為母，方便為父，廣攝眾生為自眷屬，空寂為家，法喜為婦，慈心為女，至誠為男。雖在居家，不著三有；雖現受欲，常住梵行。遊於衢路，利物為心；欲成他義，能捨自命。詣講論處，導以大乘；入諸學堂，誘開童朦。風前交友，必簡其師；月下忘懷，影中味道。草繫之功，自有風雲交遊美色。亦知其空，大悲般若之所輔翼，乘不住道至心實際，但於諸心返照自性，明昧位立佛菩薩故。云何名為不住道耶？於空有邊不住慧也。謂顛倒緣有世間相，既顛倒有即離有無。如聖天言：「有非真有故，無亦非真無。」謂於妄識似有而現，即於證智似無所得。然於勝義非畢竟無，諸勝義無俗亦無故。既離有性般若證空，亦離無性大悲拔有。拔有之故不住涅槃，證空之故不住生死。不住二邊異凡二乘，異凡小故自發菩提。如《瑜伽》云：「於空性相有失壞者，便為失壞一切大乘。」是以菩薩行六度時，皆無所得以為方便，無所得者即不住道。若唯空有便可得無，而復空空故無所得，無所得故三輪清淨，是名究竟修菩薩行。

言題名者，「梵網經」一部都名也。「盧舍那佛說心地法門品第十」者，此品別名也。「梵」者能淨之義，「網」者攝有情義。謂此經者，乃至有頂生死大海拘持有情，終致無上寂滅之岸，無盡饒益諸飢渴類，如世網故。為顯此義，故諸梵王持羅網幢供佛聽法，佛因此說世界差別。猶如網孔，佛教門亦如是。世界別者，須彌樹形覆世界等遍涉入故。佛教門者，雖一味法，蘊界處等法門別故。是則如梵主網孔多網一，法王戒法當知亦爾。雖塵沙門終歸一道，萬行一門所謂得意，得意而行皆稱法性，是故從喻名「梵網經」。「經」謂契經，貫持為義，貫義持生不散失故。「盧舍那」者，此云淨滿，無障不淨、無德不圓故。法藏師云：「梵本皆名毘盧舍那，此云光明遍照，智照法界身應大機故。」「梵網」字下標此名者，為簡餘品釋迦說故。「佛」謂覺者，三義如常。「說」謂圓音巧應生解。唯識萬德從此生長名為「心」也。出苦之津入淨之戶稱之「法門」，文義類別故名為「品」。此心地品總有二門：一、本師說故，二、化傳說故。初中有五：處眾故、警覺故、啟問故、見問故、付屬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言題名者，「梵網經」一部都名也。「盧舍那佛說心地法門品第十」者，此品別名也。「梵」者能淨之義，「網」者攝有情義。謂此經者，乃至有頂生死大海拘持有情，終致無上寂滅之岸，無盡饒益諸飢渴類，如世網故。為顯此義，故諸梵王持羅網幢供佛聽法，佛因此說世界差別。猶如網孔，佛教門亦如是。世界別者，須彌樹形覆世界等遍涉入故。佛教門者，雖一味法，蘊界處等法門別故。是則如梵主網孔多網一，法王戒法當知亦爾。雖塵沙門終歸一道，萬行一門所謂得意，得意而行皆稱法性，是故從喻名「梵網經」。「經」謂契經，貫持為義，貫義持生不散失故。「盧舍那」者，此云淨滿，無障不淨、無德不圓故。法藏師云：「梵本皆名毘盧舍那，此云光明遍照，智照法界身應大機故。」「梵網」字下標此名者，為簡餘品釋迦說故。「佛」謂覺者，三義如常。「說」謂圓音巧應生解。唯識萬德從此生長名為「心」也。出苦之津入淨之戶稱之「法門」，文義類別故名為「品」。此心地品總有二門：一、本師說故，二、化傳說故。初中有五：處眾故、警覺故、啟問故、見問故、付屬故。

經：「爾時」至「心地法品」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「心地法品」。

述曰：處眾之中有三：處所故、大眾故、所說故。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：處眾之中有三：處所故、大眾故、所說故。如文可解。

經：「是時釋迦」至「亦生疑念」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是時釋迦」至「亦生疑念」。

述曰：第二、警覺中亦有三：放光故、眾喜故、疑念故。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、警覺中亦有三：放光故、眾喜故、疑念故。如文可知。

經：「爾時眾中」至「為何等相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時眾中」至「為何等相」。

述曰：第三、啟問，亦有三文：起定故、集眾故、啟問故。「玄通華光王」者，所證真理名「玄」，能證真智曰「通」，能生大果名「華」，能除闇障名「光」，三乘中勝名「王」。彼所起定華光亦爾，眾德莊嚴名「大莊嚴」。「金剛白雲色」者，以不可壞無漏清白含眾德水，故標此色。光明非一，故言「光」。「光為何等相」者，問所為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、啟問，亦有三文：起定故、集眾故、啟問故。「玄通華光王」者，所證真理名「玄」，能證真智曰「通」，能生大果名「華」，能除闇障名「光」，三乘中勝名「王」。彼所起定華光亦爾，眾德莊嚴名「大莊嚴」。「金剛白雲色」者，以不可壞無漏清白含眾德水，故標此色。光明非一，故言「光」。「光為何等相」者，問所為相。

經：「是時釋迦」至「光明座上」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是時釋迦」至「光明座上」。

述曰：第四、見問中有二：見故，問故。此初也。化歸本體，言「還至」也。加力見勝，如《戒本疏》。「百萬億紫金剛光明宮」者，如兜率天彌勒菩薩五百億宮也。「百萬蓮華」者，座蓮華也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、見問中有二：見故，問故。此初也。化歸本體，言「還至」也。加力見勝，如《戒本疏》。「百萬億紫金剛光明宮」者，如兜率天彌勒菩薩五百億宮也。「百萬蓮華」者，座蓮華也。

經：「時釋迦」至「菩薩種子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「時釋迦」至「菩薩種子」。

述曰：第二、問中有二：問故，答故。此初也。有云三問：「地」者，問有為行；「虛空」者，問無為中行；「眾生」者，備上二行眾生也。非也。據所居處，問彼因果故。「菩薩種子」，餘品廣問，故今不問。(舊疏云：六處殊勝，名為種子。如《地持》說。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、問中有二：問故，答故。此初也。有云三問：「地」者，問有為行；「虛空」者，問無為中行；「眾生」者，備上二行眾生也。非也。據所居處，問彼因果故。「菩薩種子」，餘品廣問，故今不問。(舊疏云：六處殊勝，名為種子。如《地持》說。)

經：「爾時」至「盧舍那佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「盧舍那佛」。

述曰：第二、答中有二：果故、因故。此答果也。「大歡喜」者，見大利故。無分別智名「虛空光」，照法性空故。正了因體亦名體性智，為正因故。彼所依定名為「本原」，此能顯成常住法身也。佛現此定，示大眾也。根本因故，修行心地以之為因。「捨凡夫」等，舉因答果也。「成等正覺」已下，顯成佛相也。顯正依報及化相故。「世界海」者，如《智論》云：數此三千大千世界如恒河沙為一世界種，數此種復至恒沙為一世界海，數此海復至十萬恒沙為一佛世界。雖在千葉中央臺上，而言在於世界海者，如化身在一閻浮州，言在娑婆為一佛土，二身遊化量亦爾故。千百億釋迦身土，如《戒本記》釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、答中有二：果故、因故。此答果也。「大歡喜」者，見大利故。無分別智名「虛空光」，照法性空故。正了因體亦名體性智，為正因故。彼所依定名為「本原」，此能顯成常住法身也。佛現此定，示大眾也。根本因故，修行心地以之為因。「捨凡夫」等，舉因答果也。「成等正覺」已下，顯成佛相也。顯正依報及化相故。「世界海」者，如《智論》云：數此三千大千世界如恒河沙為一世界種，數此種復至恒沙為一世界海，數此海復至十萬恒沙為一佛世界。雖在千葉中央臺上，而言在於世界海者，如化身在一閻浮州，言在娑婆為一佛土，二身遊化量亦爾故。千百億釋迦身土，如《戒本記》釋。

經：「爾時蓮華」至「智身滿足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時蓮華」至「智身滿足」。

述曰：第二、答因中有二：略故，廣故。此初也。疏云：「堅信忍」者，明習種性解德法門，亦名聞慧；「堅法忍」中，明性種性行德法門，亦名思慧；「堅修忍」中，明道種性行實法門，亦名修慧；「堅聖忍」中，明聖種性親證法門，名出世慧。此中三賢、十聖、四十，後次第解，故不釋之。「蹬」者，登也。言「無為」者，非煩惱、業之所為故。「無相」者，法身故。「大滿」者，智身故。「常住」者，自性無間及相續故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、答因中有二：略故，廣故。此初也。疏云：「堅信忍」者，明習種性解德法門，亦名聞慧；「堅法忍」中，明性種性行德法門，亦名思慧；「堅修忍」中，明道種性行實法門，亦名修慧；「堅聖忍」中，明聖種性親證法門，名出世慧。此中三賢、十聖、四十，後次第解，故不釋之。「蹬」者，登也。言「無為」者，非煩惱、業之所為故。「無相」者，法身故。「大滿」者，智身故。「常住」者，自性無間及相續故。

經：「爾時」至「品中已開」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「品中已開」。

述曰：第二、廣中有二：請故、答故。此初也。諸佛會中有菩薩問，釋名準前。凡此經文難可解者，佛佛相對梵語巧妙，猶如此間五言詩等，以漢語翻失妙難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、廣中有二：請故、答故。此初也。諸佛會中有菩薩問，釋名準前。凡此經文難可解者，佛佛相對梵語巧妙，猶如此間五言詩等，以漢語翻失妙難解。

經：「爾時」至「入空三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「入空三昧」。

述曰：第二、答中有四，如次廣說四十法門故。初亦有十，此發趣中初「捨心」也。菩薩請者，千佛所加，故今告言「千佛諦聽」，知千佛眾未解了故。捨心三文，章門故、行相故、結成故。言「一切捨」者，舉章門也。次行相中謂國土等一切捨之無為無相者，標捨所捨之時離三輪也。「無為」者，人空故。「無相」者，法空故。次釋三輪。初施者空，謂即我、人、知者、見者，十二因緣假會合成故。能執彼主者，造作之我。見者，於彼所緣十二因緣無合無散，於境無我故言「無合」，而有似我亦言「無散」。次受者空，謂「無受」者，以蘊、界、處一合空相，無我、我所相故。後施物空，假成諸法，若內身等、若外財等一切之法空，無自之所捨，無彼受故。第三結言爾時觀成，如境假會能觀現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、答中有四，如次廣說四十法門故。初亦有十，此發趣中初「捨心」也。菩薩請者，千佛所加，故今告言「千佛諦聽」，知千佛眾未解了故。捨心三文，章門故、行相故、結成故。言「一切捨」者，舉章門也。次行相中謂國土等一切捨之無為無相者，標捨所捨之時離三輪也。「無為」者，人空故。「無相」者，法空故。次釋三輪。初施者空，謂即我、人、知者、見者，十二因緣假會合成故。能執彼主者，造作之我。見者，於彼所緣十二因緣無合無散，於境無我故言「無合」，而有似我亦言「無散」。次受者空，謂「無受」者，以蘊、界、處一合空相，無我、我所相故。後施物空，假成諸法，若內身等、若外財等一切之法空，無自之所捨，無彼受故。第三結言爾時觀成，如境假會能觀現前。

經：「若佛子」至「一道清淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「一道清淨」。

述曰：第二、戒心。戒者，舉章。「非非戒」者，離有無邊，重言「非非」。何者？無受者故。及「十善戒無師說法」，謂無能說，寧有所說？受者、授者及所受戒不可得故，三輪空也。「欺、盜乃至邪見無集受」者，明所防惡，體空無集，還屬眾緣，無定性故。「欺」者，蔑也。蔑中之極，謂害命故。「慈、良」等者，明能防戒，體性亦空：一、「慈」防殺也，二、「良」防盜也，三、「清」防婬也，四、「直」防妄也，五、「正」防酤酒，六、「實」防讚毀，七、「正見」防邪見，八、「捨」防慳也，九、「喜」防瞋也。舊疏云：「等」言等取，「悲」防說過。防十惡時，制止有為、無為八倒，有無性離，一味清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、戒心。戒者，舉章。「非非戒」者，離有無邊，重言「非非」。何者？無受者故。及「十善戒無師說法」，謂無能說，寧有所說？受者、授者及所受戒不可得故，三輪空也。「欺、盜乃至邪見無集受」者，明所防惡，體空無集，還屬眾緣，無定性故。「欺」者，蔑也。蔑中之極，謂害命故。「慈、良」等者，明能防戒，體性亦空：一、「慈」防殺也，二、「良」防盜也，三、「清」防婬也，四、「直」防妄也，五、「正」防酤酒，六、「實」防讚毀，七、「正見」防邪見，八、「捨」防慳也，九、「喜」防瞋也。舊疏云：「等」言等取，「悲」防說過。防十惡時，制止有為、無為八倒，有無性離，一味清淨也。

經：「若佛子」至「不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「不可得」。

述曰：第三、忍心。忍者，舉章。「有無相慧體性」者，總標真俗忍體。次辨行相差別。言「空空忍」者，緣勝義忍下，此名為「無生行忍」。「一切處忍」者，緣世俗忍下，名此為「一切處得名如苦忍」，遍一切處，如俗苦相而忍解故。得名如苦者，耐怨害等，隨境目故。如是真俗無量行相，一一皆名忍者，結也。明真俗已，次明三輪。自空「無受」，彼空「無打」，法性空故。「無刀杖，無瞋心」，三輪一味，言「皆如如」。事事無實，言「無一一」。諦理無二，言「諦一相」。理亦實空，名「無無相」。而俗非無，言「有無有相」。次能所相對門。「非非心」等，明忍空相。謂能忍心非都無，故言「非非心相」。似有緣慮無實緣，故言「緣無緣相」。「立住」等者，空所忍境能打人等，四威儀中染淨性空，故言「一切法如」。既能所空，「忍相不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、忍心。忍者，舉章。「有無相慧體性」者，總標真俗忍體。次辨行相差別。言「空空忍」者，緣勝義忍下，此名為「無生行忍」。「一切處忍」者，緣世俗忍下，名此為「一切處得名如苦忍」，遍一切處，如俗苦相而忍解故。得名如苦者，耐怨害等，隨境目故。如是真俗無量行相，一一皆名忍者，結也。明真俗已，次明三輪。自空「無受」，彼空「無打」，法性空故。「無刀杖，無瞋心」，三輪一味，言「皆如如」。事事無實，言「無一一」。諦理無二，言「諦一相」。理亦實空，名「無無相」。而俗非無，言「有無有相」。次能所相對門。「非非心」等，明忍空相。謂能忍心非都無，故言「非非心相」。似有緣慮無實緣，故言「緣無緣相」。「立住」等者，空所忍境能打人等，四威儀中染淨性空，故言「一切法如」。既能所空，「忍相不可得」。

經：「若佛子」至「進分善根」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「進分善根」。

述曰：第四、精進心。「苦四威儀一切時行」者，以精進行舉章門也。行住等位無時不策，故次明行相。「伏空假」者，伏初二性。空謂遍計，假謂依他。「會法性」者，會圓成實。伏初事相，會真理故。空智德聚名「無生山」。見有無者，有相名有，無相名無。如龍樹論：有為名有，無為名無。如有者，世俗似有。如無者，勝義似無。已上總觀一切法也。「大地青黃赤白一切入」者，十遍處也。包勝處解脫等，故言「乃至」。已上別觀共功德門也。「三寶智性」者，大乘功德門也。以具三寶攝一切法故。明境界已，次明功德。以一切信上昇進道，必三三昧空慧為門。無生者無相，相必生故。從勝義觀趣世俗，故言「起空入世諦法」。了真即俗，言「亦無二相」。第三、結。言「續空心通達進分善根」者，所有進道皆空為首，故言續前。空心通達而進善根，名進心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、精進心。「苦四威儀一切時行」者，以精進行舉章門也。行住等位無時不策，故次明行相。「伏空假」者，伏初二性。空謂遍計，假謂依他。「會法性」者，會圓成實。伏初事相，會真理故。空智德聚名「無生山」。見有無者，有相名有，無相名無。如龍樹論：有為名有，無為名無。如有者，世俗似有。如無者，勝義似無。已上總觀一切法也。「大地青黃赤白一切入」者，十遍處也。包勝處解脫等，故言「乃至」。已上別觀共功德門也。「三寶智性」者，大乘功德門也。以具三寶攝一切法故。明境界已，次明功德。以一切信上昇進道，必三三昧空慧為門。無生者無相，相必生故。從勝義觀趣世俗，故言「起空入世諦法」。了真即俗，言「亦無二相」。第三、結。言「續空心通達進分善根」者，所有進道皆空為首，故言續前。空心通達而進善根，名進心也。

經：「若佛子」至「生一切善」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「生一切善」。

述曰：第五、定心。「寂滅無相」者，舉章門也。寂滅散動照無相故。次行相中「無相無量行三昧」者，生空定也。唯有諸行無實我故。「無相無量心三昧」者，法空定也。唯有諸識無實法故。竝趣真空總名無相。「凡夫聖人無不入三昧」者，八禪定也。彼二類定得淳熟故。言「體性相應」於一切行，以定力故諸障滅也。謂「我人受」者，人執也。「一切縛」者，餘煩惱也。「見性」者，且舉法執攝所知障也。皆是障定因緣。「散風動心」者，不生思惟皆心不寂，而滅空空及以八倒無攀緣也。「假靜慧觀」者，學觀有情法假定慧，由此定慧一切假會苦諦伏滅，能受三界罪性集滅。言「而生一切善」者，道資糧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、定心。「寂滅無相」者，舉章門也。寂滅散動照無相故。次行相中「無相無量行三昧」者，生空定也。唯有諸行無實我故。「無相無量心三昧」者，法空定也。唯有諸識無實法故。竝趣真空總名無相。「凡夫聖人無不入三昧」者，八禪定也。彼二類定得淳熟故。言「體性相應」於一切行，以定力故諸障滅也。謂「我人受」者，人執也。「一切縛」者，餘煩惱也。「見性」者，且舉法執攝所知障也。皆是障定因緣。「散風動心」者，不生思惟皆心不寂，而滅空空及以八倒無攀緣也。「假靜慧觀」者，學觀有情法假定慧，由此定慧一切假會苦諦伏滅，能受三界罪性集滅。言「而生一切善」者，道資糧也。

經：「若佛子」至「為慧用故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「為慧用故」。

述曰：第六、慧心中「空慧」者，舉第六度。明行相中「非無緣」者，標有所依緣也。慧亦無性，依他起故。何為所依？謂能知體，名之為心。「了別一切法假名主」者，心王性故。「與道通同」者，與慧相應故。既住聖胎，當入聖等，盡是慧心體性功用也。一切能執四倒煩惱，皆由染慧性不明故。故對治之，以慧為首，修不可說種種聞慧以為方便，入於中道一真諦也。次明障空，謂其「無明能障慧」者，離眾緣合，無自相故。言非相不即緣，故非來於緣。既無自性，故「非罪、非八倒、無生滅」也。由此慧明，照而樂空。明真實智已，更智方便，轉變神通，亦智體性所為，以慧用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六、慧心中「空慧」者，舉第六度。明行相中「非無緣」者，標有所依緣也。慧亦無性，依他起故。何為所依？謂能知體，名之為心。「了別一切法假名主」者，心王性故。「與道通同」者，與慧相應故。既住聖胎，當入聖等，盡是慧心體性功用也。一切能執四倒煩惱，皆由染慧性不明故。故對治之，以慧為首，修不可說種種聞慧以為方便，入於中道一真諦也。次明障空，謂其「無明能障慧」者，離眾緣合，無自相故。言非相不即緣，故非來於緣。既無自性，故「非罪、非八倒、無生滅」也。由此慧明，照而樂空。明真實智已，更智方便，轉變神通，亦智體性所為，以慧用故。

經：「若佛子」至「一切行本原」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「一切行本原」。

述曰：第七、願心。「願願大求一切求」者，舉章門也。雙求二利，故言「願願」。求斷名「大求」，求智名「一切求」。明行相中以求遠果修行因故，願心連也，必由願心連相續故。「百劫得佛」即滅罪也。「百」謂多義，罪即生死災患聚故。專注連求法空一相，故言「求求至心於無生空一」。「一」者一相，所謂無相。乘願增觀而入定照，則無量見縛以求願心，故得解脫。其能證行以求心成，由此菩提無量功德以願為本。既成佛已，圓證法界離有無邊，言「觀一諦中道」也。萬德相融，能照智分、所照法界雖無差別，非如二乘灰身滅智，亦言非沒。親圓證已，於後得智起無量用，言「生見見」。然不謂言我有所作，言「非解慧」。結文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七、願心。「願願大求一切求」者，舉章門也。雙求二利，故言「願願」。求斷名「大求」，求智名「一切求」。明行相中以求遠果修行因故，願心連也，必由願心連相續故。「百劫得佛」即滅罪也。「百」謂多義，罪即生死災患聚故。專注連求法空一相，故言「求求至心於無生空一」。「一」者一相，所謂無相。乘願增觀而入定照，則無量見縛以求願心，故得解脫。其能證行以求心成，由此菩提無量功德以願為本。既成佛已，圓證法界離有無邊，言「觀一諦中道」也。萬德相融，能照智分、所照法界雖無差別，非如二乘灰身滅智，亦言非沒。親圓證已，於後得智起無量用，言「生見見」。然不謂言我有所作，言「非解慧」。結文可解。

經：「若佛子」至「觀法亦爾」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「觀法亦爾」。

述曰：第八、護心之中「護三寶、護一切行功德」者，舉章門也，以護所依及自行故。次明行相，初護外道不令嬈正信者，護三寶也，以無相行伏倒心故。「滅我縛、見縛無生」等者，護自行也。伏煩惱障言「滅我縛」，伏所知障言「見縛無生」。以何行相如此護耶？謂護根本三寶，以無相行護。護自三空門，以心慧連慧連等也。二空相資，故言「慧連慧連」。如是相連入無生者，止道觀道則「明光」，明光以伏二障無罣礙故。如是護觀入於空境，俗假相別故言「分分」，似我似法妄識中似有故言「幻化」，幻化所起俗相性空，空智中似無故言「如無」。「如無」以下結云。緣合所起言「法體集」，還屬眾緣言「法體散」，無定自性言「不可護」。如所觀理，能觀亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八、護心之中「護三寶、護一切行功德」者，舉章門也，以護所依及自行故。次明行相，初護外道不令嬈正信者，護三寶也，以無相行伏倒心故。「滅我縛、見縛無生」等者，護自行也。伏煩惱障言「滅我縛」，伏所知障言「見縛無生」。以何行相如此護耶？謂護根本三寶，以無相行護。護自三空門，以心慧連慧連等也。二空相資，故言「慧連慧連」。如是相連入無生者，止道觀道則「明光」，明光以伏二障無罣礙故。如是護觀入於空境，俗假相別故言「分分」，似我似法妄識中似有故言「幻化」，幻化所起俗相性空，空智中似無故言「如無」。「如無」以下結云。緣合所起言「法體集」，還屬眾緣言「法體散」，無定自性言「不可護」。如所觀理，能觀亦爾。

經：「若佛子」至「一切法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「一切法」。

述曰：第九、喜心。「見他人得樂常生喜悅」者，舉章門也。「及一切」下，明行相也。「假」謂依他，「空」謂遍計，遍伏二相言及一切，二相不現名為「照寂」。不見初二性言「不入」，有為真如影現言「不無」，寂然內證樂中境智俱空，故言「大樂無合」。般若雖證空，大悲猶化物，攀緣有境，故言「有受而化、有法而見」也。「玄假法性」等者，見二諦性平等一觀心心中行也。「玄」者勝義，「假」者世俗，般若大悲而相融故。「多聞一切佛行功德」等者，多聞果德及因行德，普以無相隨喜之智，連生正念而專照也。既一無生佛即我故。以下結云，「樂心緣一切法」者，離嫉妬等喜悅緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九、喜心。「見他人得樂常生喜悅」者，舉章門也。「及一切」下，明行相也。「假」謂依他，「空」謂遍計，遍伏二相言及一切，二相不現名為「照寂」。不見初二性言「不入」，有為真如影現言「不無」，寂然內證樂中境智俱空，故言「大樂無合」。般若雖證空，大悲猶化物，攀緣有境，故言「有受而化、有法而見」也。「玄假法性」等者，見二諦性平等一觀心心中行也。「玄」者勝義，「假」者世俗，般若大悲而相融故。「多聞一切佛行功德」等者，多聞果德及因行德，普以無相隨喜之智，連生正念而專照也。既一無生佛即我故。以下結云，「樂心緣一切法」者，離嫉妬等喜悅緣故。

經：「若佛子」至「光品廣說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「光品廣說」。

述曰：第十、頂心。「是人最上智」者，舉章門也。次釋名義。前九心上三義如頂：一、滅障如頂。言「我輪」者，執我為首輪迴煩惱，利見疑身及以鈍品瞋等煩惱皆滅無故，勝如頂也。二、智勝如頂，最上智連如頂故。三、境勝如頂，周遍法界因果圓融，如如一道最如頂故。「如人頂」者，總喻上三也。次明行相不同。「身見六十二見」，簡二類見，故言「非非」。「五眾」即五蘊也。於蘊剎那剎那生滅，謬執神我體常流轉，觀識蘊空也，多計識蘊為我相故。「無受」者，觀受蘊空。「無行可捉縛」者，觀餘三蘊空也。行即行蘊。「無可捉」者，色蘊空故。「無可縛」者，想蘊空故，妄想縛本故。如契經云：識如幻化乃至色如聚沫。言「入內空直道」者，即入內門純一味道。上明般若，次明大悲。剎那剎那於諸眾生不見有緣、不見非緣，恒以無緣大悲攀緣住頂三昧寂滅定，亦發加行於趣證道。爾時設有性實我人常見八倒生者，則緣不二法門。「性實見」者，法執也。「我人見」者，生執也。由此「不受八難」者，三途等也。「幻化果畢竟不受」者，道分善根不造生死引業故，同體大悲離我無化故，言唯一眾生四威儀中滅惡生善。言「入道」者，總句，餘三別句。滿十解位名為「正人」，立福智資糧名「正智正行」，行即福也。下總結。言「菩薩達觀現前故不受六道果，必不退於佛種姓中」也，以背流轉向還滅故。「生生入佛家」者，《十住毘婆沙》云以真如為佛家，相應解成故言入也。「十天光品」者，指上品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十、頂心。「是人最上智」者，舉章門也。次釋名義。前九心上三義如頂：一、滅障如頂。言「我輪」者，執我為首輪迴煩惱，利見疑身及以鈍品瞋等煩惱皆滅無故，勝如頂也。二、智勝如頂，最上智連如頂故。三、境勝如頂，周遍法界因果圓融，如如一道最如頂故。「如人頂」者，總喻上三也。次明行相不同。「身見六十二見」，簡二類見，故言「非非」。「五眾」即五蘊也。於蘊剎那剎那生滅，謬執神我體常流轉，觀識蘊空也，多計識蘊為我相故。「無受」者，觀受蘊空。「無行可捉縛」者，觀餘三蘊空也。行即行蘊。「無可捉」者，色蘊空故。「無可縛」者，想蘊空故，妄想縛本故。如契經云：識如幻化乃至色如聚沫。言「入內空直道」者，即入內門純一味道。上明般若，次明大悲。剎那剎那於諸眾生不見有緣、不見非緣，恒以無緣大悲攀緣住頂三昧寂滅定，亦發加行於趣證道。爾時設有性實我人常見八倒生者，則緣不二法門。「性實見」者，法執也。「我人見」者，生執也。由此「不受八難」者，三途等也。「幻化果畢竟不受」者，道分善根不造生死引業故，同體大悲離我無化故，言唯一眾生四威儀中滅惡生善。言「入道」者，總句，餘三別句。滿十解位名為「正人」，立福智資糧名「正智正行」，行即福也。下總結。言「菩薩達觀現前故不受六道果，必不退於佛種姓中」也，以背流轉向還滅故。「生生入佛家」者，《十住毘婆沙》云以真如為佛家，相應解成故言入也。「十天光品」者，指上品也。

經：「盧舍那」至「體性三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「盧舍那」至「體性三昧」。

述曰：第二、十長養中，牒問可知。此初慈心中，「常行慈心生樂因已」者，舉章門也。慈與樂故，此無緣慈。慈行既成，自亦樂俱，入所緣法，謂即五蘊大真法中，空蘊三相，如幻如化，真如無二故，則堪當成聖道法輪。言「化被」已下，教他生信，大悲門故。言「非實」者，謂所利益，信心空故。「非善惡果」者，謂所安樂，樂果空故。言「解空體性三昧」者，結慈行成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、十長養中，牒問可知。此初慈心中，「常行慈心生樂因已」者，舉章門也。慈與樂故，此無緣慈。慈行既成，自亦樂俱，入所緣法，謂即五蘊大真法中，空蘊三相，如幻如化，真如無二故，則堪當成聖道法輪。言「化被」已下，教他生信，大悲門故。言「非實」者，謂所利益，信心空故。「非善惡果」者，謂所安樂，樂果空故。言「解空體性三昧」者，結慈行成也。

經：「若佛子」至「起大悲」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「起大悲」。

述曰：第二、悲心中，「以悲空、空無相」者，舉章門也。有性空，故言「空」；空亦空，故言「空無相」。次明行相。「悲緣行道自滅一切苦」者，標句也。「緣」謂攀緣，如下有情緣等三故。如何滅苦？先於眾生苦中生智。生何等智？謂有三種：一、有情緣，如《經》「不殺生緣」故；二、法緣悲，如《經》「不殺法緣」故；三、無緣悲，如《經》「不著我緣」故。由此於一切眾生不惱也。次明行相。夫發大悲心者，於空性中見一切法如實性。若失壞空性，則失一切大乘。故「種性行中生道智心」者，出斯位行也。如《仁王》云「銀輪三天性種性」故。父等六善，於我為「親」；翻彼六惡，於我為「惡」。彼二各有上、中、下品，欲與上樂而拔苦之，且上品惡隨器各得九品樂者，即觀果空，欲與上樂而九品別，樂還屬器，無自性故。樂果空相，慈心中現，以一樂行引起大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、悲心中，「以悲空、空無相」者，舉章門也。有性空，故言「空」；空亦空，故言「空無相」。次明行相。「悲緣行道自滅一切苦」者，標句也。「緣」謂攀緣，如下有情緣等三故。如何滅苦？先於眾生苦中生智。生何等智？謂有三種：一、有情緣，如《經》「不殺生緣」故；二、法緣悲，如《經》「不殺法緣」故；三、無緣悲，如《經》「不著我緣」故。由此於一切眾生不惱也。次明行相。夫發大悲心者，於空性中見一切法如實性。若失壞空性，則失一切大乘。故「種性行中生道智心」者，出斯位行也。如《仁王》云「銀輪三天性種性」故。父等六善，於我為「親」；翻彼六惡，於我為「惡」。彼二各有上、中、下品，欲與上樂而拔苦之，且上品惡隨器各得九品樂者，即觀果空，欲與上樂而九品別，樂還屬器，無自性故。樂果空相，慈心中現，以一樂行引起大悲也。

經：「若佛子」至「苦故喜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「苦故喜」。

述曰：第三、喜心中，「喜悅無生心時」者，舉章門也。喜心觀空，名「無生心」。「種性體相道智」者，位體相也。自他空故，名為「空空」。猶隨喜他，名為「喜心」。此有二種：一者性空，不著我及所故。二者法空，達流轉無集故。「出沒」即流轉義。諸緣所起，還屬眾緣，無一定相，故言「無集」。爾時一切萬有入空，即觀行成。以同體之喜，等喜一切。起此空觀，入有相道，遠邪近正。正謂示我好道，及使眾生入佛法家。得法在懷，行體怡悅，故言「法中常起歡喜」。自入法位，復於他入正中隨喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、喜心中，「喜悅無生心時」者，舉章門也。喜心觀空，名「無生心」。「種性體相道智」者，位體相也。自他空故，名為「空空」。猶隨喜他，名為「喜心」。此有二種：一者性空，不著我及所故。二者法空，達流轉無集故。「出沒」即流轉義。諸緣所起，還屬眾緣，無一定相，故言「無集」。爾時一切萬有入空，即觀行成。以同體之喜，等喜一切。起此空觀，入有相道，遠邪近正。正謂示我好道，及使眾生入佛法家。得法在懷，行體怡悅，故言「法中常起歡喜」。自入法位，復於他入正中隨喜也。

經：「若佛子」至「常修其捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「常修其捨」。

述曰：第四、捨心中，「常生捨心」者，舉章門也。「無造無相空法中」，三空門也。「如虛空」者，喻於三空無障礙行。於善等中，法空人空為「大捨」。「捨」謂治染，且顯治貪幻等，如次喻虛流轉及剎那滅。「無生心」者，捨心空故。雖空恒進，言「常修捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、捨心中，「常生捨心」者，舉章門也。「無造無相空法中」，三空門也。「如虛空」者，喻於三空無障礙行。於善等中，法空人空為「大捨」。「捨」謂治染，且顯治貪幻等，如次喻虛流轉及剎那滅。「無生心」者，捨心空故。雖空恒進，言「常修捨」。

經：「若佛子」至「現前行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「現前行」。

述曰：第五、施心中，「能以施心被一切眾生」者，舉章門也。「無心行化」者，無執著故。「達理達施」者，了真俗性。言「一切相現在行」者，施行成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、施心中，「能以施心被一切眾生」者，舉章門也。「無心行化」者，無執著故。「達理達施」者，了真俗性。言「一切相現在行」者，施行成就也。

經：「若佛子」至「發起善根」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「發起善根」。

述曰：第六、愛語心中，「入體性愛語三昧」者，舉章門也。「體性」者，真性也。麁語耎語皆趣勝義，可愛樂故名「愛語」也。實諦之中法語之義、實語之言，皆順純淨一語之門，能調一切乃至無諍發語之智，法空無緣而生恩愛之心。下總結。言「常行如心發起善根」者，稱真心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六、愛語心中，「入體性愛語三昧」者，舉章門也。「體性」者，真性也。麁語耎語皆趣勝義，可愛樂故名「愛語」也。實諦之中法語之義、實語之言，皆順純淨一語之門，能調一切乃至無諍發語之智，法空無緣而生恩愛之心。下總結。言「常行如心發起善根」者，稱真心也。

經：「若佛子」至「但益人為利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「但益人為利」。

述曰：第七、利行心也。「利益心時」者，舉章門也。「實智體性」者，所緣真如也。「廣行智道」者，能緣智慧也。「集一切明炎法門」者，集智資糧故。「集觀行七財」者，集福資糧故。用之益人，言前人得利時，還益己法身慧命，言「益受身命」。言「一切意」者，作用多故，皆令他人次第行成也。言「法種」者，習種行成故。「空種」者，性種行成故。「道種」者，道種行成故。皆生佛果，故言種也。令他人入此三十心中，次云「得益」者，證地上際行故。「得樂果」者，得佛後際果也。形居六道處苦甘心下，結意者，但益他人為己利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七、利行心也。「利益心時」者，舉章門也。「實智體性」者，所緣真如也。「廣行智道」者，能緣智慧也。「集一切明炎法門」者，集智資糧故。「集觀行七財」者，集福資糧故。用之益人，言前人得利時，還益己法身慧命，言「益受身命」。言「一切意」者，作用多故，皆令他人次第行成也。言「法種」者，習種行成故。「空種」者，性種行成故。「道種」者，道種行成故。皆生佛果，故言種也。令他人入此三十心中，次云「得益」者，證地上際行故。「得樂果」者，得佛後際果也。形居六道處苦甘心下，結意者，但益他人為己利故。

經：「若佛子」至「同法三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「同法三昧」。

述曰：第八、同事心中，「以道性智同空無生法」者，舉章門也。謂此位智，稱空理也。次明行相生無二者，生空真如也。智行相應，言同於彼。又法空行，同最本原法空如相。世間諸法，以恒轉故，言「常生常住常滅」。於此流轉，隨入事同。雖了法空同而無生，及自他我同而無物，猶為益物，入同事三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八、同事心中，「以道性智同空無生法」者，舉章門也。謂此位智，稱空理也。次明行相生無二者，生空真如也。智行相應，言同於彼。又法空行，同最本原法空如相。世間諸法，以恒轉故，言「常生常住常滅」。於此流轉，隨入事同。雖了法空同而無生，及自他我同而無物，猶為益物，入同事三昧。

經：「若佛子」至「而不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「而不可得」。

述曰：第九、定心中，「復從定心」者，舉章門也。次明行相，從定發慧，念念寂照，離戲論故。「於我所法」者，即所遍計十八界也。此文可言「我法、所法」，謂七心界名為「我法」，多計識蘊以為我故。十根塵色、法處色等，名為「所法」。下出體云：「識界、色界」，於此不著，言「不動轉」。「十禪支」者：一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性，六、內等淨，七、捨，八、念，九、正知，十、不苦不樂受。以一念智雙觀二空：一切我人無合散者，觀生空故；內外現種無合散者，觀法空故。言「眾生」者，諸現行也。無一定性，言「無合」；緣合似有，言「無散」。所以者何？眾緣集成之所起作，求彼實性不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九、定心中，「復從定心」者，舉章門也。次明行相，從定發慧，念念寂照，離戲論故。「於我所法」者，即所遍計十八界也。此文可言「我法、所法」，謂七心界名為「我法」，多計識蘊以為我故。十根塵色、法處色等，名為「所法」。下出體云：「識界、色界」，於此不著，言「不動轉」。「十禪支」者：一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性，六、內等淨，七、捨，八、念，九、正知，十、不苦不樂受。以一念智雙觀二空：一切我人無合散者，觀生空故；內外現種無合散者，觀法空故。言「眾生」者，諸現行也。無一定性，言「無合」；緣合似有，言「無散」。所以者何？眾緣集成之所起作，求彼實性不可得故。

經：「若佛子」至「百法明門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「百法明門」。

述曰：第十、慧心中，「作慧見心」者，舉章門也。纏名為結，隨眠名患，眾苦本故。言「順忍」者，境順智故。「慧性起光光」者，運運照故。「一炎明明」者，一體多用故。「見虛無受」者，緣空不執故。總結云「其慧方便」者，慧行善巧故，能生此位十長養心也。是心入空理，起空道故，雜修智悲，堪發無生聖心之因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十、慧心中，「作慧見心」者，舉章門也。纏名為結，隨眠名患，眾苦本故。言「順忍」者，境順智故。「慧性起光光」者，運運照故。「一炎明明」者，一體多用故。「見虛無受」者，緣空不執故。總結云「其慧方便」者，慧行善巧故，能生此位十長養心也。是心入空理，起空道故，雜修智悲，堪發無生聖心之因也。

經：「盧舍那」至「名無相信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「盧舍那」至「名無相信」。

述曰：第三、十金剛也。初發心趣，次長養已，今不可壞，喻金剛故。此初心中「信」者，舉章門也。「諸見名著」者，訓釋見義，以執著故。「結有造業」者，招苦造集故，於此必不受，方入空無為。言「三相無」者，總標三相寂滅。「無無生」下，別破三相，謂生、住、滅。有能所相，今雙空故，重言「無無」。遣能所生，言「無無生」。此文可言無無生故，無生之住。無生住故，住所住無。住住無故，滅滅亦無。言「有一切法空」者，存法無我真如也，遮減過故。言「盡滅異空」者，二諦智泯，故言盡滅。猶有分見，亦言異空。「色空」者，色陰空也。「細心心空」者，四陰空也。三世心空，故二諦信寂滅無體性，和合還屬眾緣，無一定性故。所屬緣亦空，故言「亦無依」。次總結。言「然主者我人名用」者，舉實我體名字功能也。「三界假我我」者，人法二假我也。「無得集相」者，實我假我無可得一聚集相故。既人法空，「名無相信」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、十金剛也。初發心趣，次長養已，今不可壞，喻金剛故。此初心中「信」者，舉章門也。「諸見名著」者，訓釋見義，以執著故。「結有造業」者，招苦造集故，於此必不受，方入空無為。言「三相無」者，總標三相寂滅。「無無生」下，別破三相，謂生、住、滅。有能所相，今雙空故，重言「無無」。遣能所生，言「無無生」。此文可言無無生故，無生之住。無生住故，住所住無。住住無故，滅滅亦無。言「有一切法空」者，存法無我真如也，遮減過故。言「盡滅異空」者，二諦智泯，故言盡滅。猶有分見，亦言異空。「色空」者，色陰空也。「細心心空」者，四陰空也。三世心空，故二諦信寂滅無體性，和合還屬眾緣，無一定性故。所屬緣亦空，故言「亦無依」。次總結。言「然主者我人名用」者，舉實我體名字功能也。「三界假我我」者，人法二假我也。「無得集相」者，實我假我無可得一聚集相故。既人法空，「名無相信」。

經：「若佛子」至「亦如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「亦如是」。

述曰：第二、念心中，「作念」者，舉章門也。「六念中常覺」者，念佛也，乃至攝法僧戒三也。言「常施」者，念施也，觀彼實性皆言常也。「第一義諦」者，念天也，佛常涅槃果第一義天故。言「空無著無解」等者，觀所念境空無可縛著，況有解脫耶？既空三相之所不動，「不到去來」以迹絕故。然於作者一合真相，還歸本際入法界智，運運增明言「慧慧相乘」，運運會空言「乘乘寂滅」，念念泯相言「炎炎無常」。上古傳說，慧慧住相名「光光」，即彼滅相名「無無」，後後生相名「生生」。相雖遷流然性不起，熏修力故「轉易空道」，變捨前劣轉得後勝，運運增長本有劣無故言「變變」，本無勝有故言「轉化」，展轉勝生言「化化轉轉」。如是後轉前變之時，如稱兩頭同時住也。「炎炎一相」者，念念雖別而恒一相，所謂無相。「生滅一時」者，生滅雖異融於一念，次例生滅。三世亦如是，「已變」者過去，「未變」者未來，「變」者正變即現在也，三世同時故言「變化」。亦得「一受」，受謂容受，一念融故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、念心中，「作念」者，舉章門也。「六念中常覺」者，念佛也，乃至攝法僧戒三也。言「常施」者，念施也，觀彼實性皆言常也。「第一義諦」者，念天也，佛常涅槃果第一義天故。言「空無著無解」等者，觀所念境空無可縛著，況有解脫耶？既空三相之所不動，「不到去來」以迹絕故。然於作者一合真相，還歸本際入法界智，運運增明言「慧慧相乘」，運運會空言「乘乘寂滅」，念念泯相言「炎炎無常」。上古傳說，慧慧住相名「光光」，即彼滅相名「無無」，後後生相名「生生」。相雖遷流然性不起，熏修力故「轉易空道」，變捨前劣轉得後勝，運運增長本有劣無故言「變變」，本無勝有故言「轉化」，展轉勝生言「化化轉轉」。如是後轉前變之時，如稱兩頭同時住也。「炎炎一相」者，念念雖別而恒一相，所謂無相。「生滅一時」者，生滅雖異融於一念，次例生滅。三世亦如是，「已變」者過去，「未變」者未來，「變」者正變即現在也，三世同時故言「變化」。亦得「一受」，受謂容受，一念融故。

經：「若佛子」至「心解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「心解脫」。

述曰：第三、深心中，「深心」者，舉章門也，即迴向心也，期遠深故。「第一義空」者，標句。於遍計空智照有中道，謂十二支非常非斷名為「實諦」，執有情等名為「俗諦」。於此二諦了二空故，重言「深深」。出入相寂，言「無去來」。結中道言，十二因緣幻化受果故離減邊，而無實受故離增邊，是故伏障心解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、深心中，「深心」者，舉章門也，即迴向心也，期遠深故。「第一義空」者，標句。於遍計空智照有中道，謂十二支非常非斷名為「實諦」，執有情等名為「俗諦」。於此二諦了二空故，重言「深深」。出入相寂，言「無去來」。結中道言，十二因緣幻化受果故離減邊，而無實受故離增邊，是故伏障心解脫也。

經：「若佛子」至「不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「不可得」。

述曰：第四、達心中，「達照」者，舉章門也。「忍順一切實性」者，印順真俗無倒性也。俗性「無縛」，真性「無解」。言「無礙」者，總標也。「法達」等四，別出也。如次法義辭辨無礙，無礙名「達」。所達三世因果所化眾生，根行如如，不增不減。體性既空，無實法用，無假法用，無假名用。既無三用，故言「用用空」。彼體用空亦空，故言「空空」。如處緣空，能照亦空，是名「通達一切法空」。結智行相云：「空空如如，相不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、達心中，「達照」者，舉章門也。「忍順一切實性」者，印順真俗無倒性也。俗性「無縛」，真性「無解」。言「無礙」者，總標也。「法達」等四，別出也。如次法義辭辨無礙，無礙名「達」。所達三世因果所化眾生，根行如如，不增不減。體性既空，無實法用，無假法用，無假名用。既無三用，故言「用用空」。彼體用空亦空，故言「空空」。如處緣空，能照亦空，是名「通達一切法空」。結智行相云：「空空如如，相不可得」。

經：「若佛子」至「而不受」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「而不受」。

述曰：第五、直心中，「直」者，舉章門也。行無邪曲，故名「直心」。言「直照」者，釋直心名。次出境體，言取緣我境，入無生理之智，名直心也。由無明力所計神我二空中泯，雖其緣二空理之心，在無我有，在實我無，然不著有無，不失壞空理，空理名為佛道種子。如《瑜伽》云：真如所緣，緣種子故，不失壞空，名大乘故。相似無漏中道一味觀，而教化十方。「轉一切眾生」者，轉凡向聖也。轉眾生時，皆以薩婆若空直直性也。以趣菩提真空性故，二空正性名「直直性」。次總結，言直行於空，故三界縛而不受也。煩惱根本名為「主者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、直心中，「直」者，舉章門也。行無邪曲，故名「直心」。言「直照」者，釋直心名。次出境體，言取緣我境，入無生理之智，名直心也。由無明力所計神我二空中泯，雖其緣二空理之心，在無我有，在實我無，然不著有無，不失壞空理，空理名為佛道種子。如《瑜伽》云：真如所緣，緣種子故，不失壞空，名大乘故。相似無漏中道一味觀，而教化十方。「轉一切眾生」者，轉凡向聖也。轉眾生時，皆以薩婆若空直直性也。以趣菩提真空性故，二空正性名「直直性」。次總結，言直行於空，故三界縛而不受也。煩惱根本名為「主者」。

經：「若佛子」至「一道一照」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「一道一照」。

述曰：第六、不退中，「不退心」者，舉章門也。唯進無慮名不退心。古師云：凡夫有二習種，已前名外凡夫，地前三十心名內凡夫。今不退入於外凡也。「不起新長養諸見」者，伏分別惑故。「不起習因相似我人」者，漸伏俱生故。雖入三界業中流轉，而亦行空位不退也。又解脫現行障，於第一中道境智合行，故行不退也。又於本性空，正念不退也。證空生解，言「空生觀智」也。「如如相續」，如是如是乘勝心入於不二。結云：常時於空生心，一乘純淨，此為「不退一道一照」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六、不退中，「不退心」者，舉章門也。唯進無慮名不退心。古師云：凡夫有二習種，已前名外凡夫，地前三十心名內凡夫。今不退入於外凡也。「不起新長養諸見」者，伏分別惑故。「不起習因相似我人」者，漸伏俱生故。雖入三界業中流轉，而亦行空位不退也。又解脫現行障，於第一中道境智合行，故行不退也。又於本性空，正念不退也。證空生解，言「空生觀智」也。「如如相續」，如是如是乘勝心入於不二。結云：常時於空生心，一乘純淨，此為「不退一道一照」也。

經：「若佛子」至「得度苦海」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「得度苦海」。

述曰：第七、大乘心中，「獨大乘心」者，舉章門也。「獨」謂不共義。次明乘行運載功中，「解解一空」者，雙依二空，證一真法界故。法界同故，了三乘行，皆「一乘」也。如是菩薩乘一空智，雙修福智，名「智乘行乘」也。言「乘智」者，牒上顯運。謂「乘」者，牒上所修福智。「智」者，牒上能修空智。言「心心」者，念念也。剎那剎那任載行者，任用自利。任載行者，任度眾生。言「度三界河」者，度苦也。「度結縛河」者，度惑也。「度生滅河」者，度業也。是故行者坐乘如上，任用載用智相應心，趣入佛海也。故諸眾生未得乘用，但名乘所得度之海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七、大乘心中，「獨大乘心」者，舉章門也。「獨」謂不共義。次明乘行運載功中，「解解一空」者，雙依二空，證一真法界故。法界同故，了三乘行，皆「一乘」也。如是菩薩乘一空智，雙修福智，名「智乘行乘」也。言「乘智」者，牒上顯運。謂「乘」者，牒上所修福智。「智」者，牒上能修空智。言「心心」者，念念也。剎那剎那任載行者，任用自利。任載行者，任度眾生。言「度三界河」者，度苦也。「度結縛河」者，度惑也。「度生滅河」者，度業也。是故行者坐乘如上，任用載用智相應心，趣入佛海也。故諸眾生未得乘用，但名乘所得度之海。

經：「若佛子」至「故無相心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「故無相心」。

述曰：第八、無相心中，「無相心」者，舉章門也。次明行相，謂亡相心照實相般若無二，復於一切煩惱業果如如一諦，亦行無生空，自知成佛，了平等故。佛是我性等者，賢聖是我行同者。結言「皆同無生空，故無相心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八、無相心中，「無相心」者，舉章門也。次明行相，謂亡相心照實相般若無二，復於一切煩惱業果如如一諦，亦行無生空，自知成佛，了平等故。佛是我性等者，賢聖是我行同者。結言「皆同無生空，故無相心」。

經：「若佛子」至「入一切法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「入一切法」。

述曰：第九、慧心中，「如如慧」者，舉章門也。次舉所緣，云「無量法界無集」因，「無受生」果，亦非「生生煩惱」所縛。如知勝義境，世俗一切法門，三賢所行道，十聖所觀法，亦如是知。非但所知，外化方便皆集心中達正方便故。外道邪見功用，幻化魔說，及與佛說差別之中，皆分別也。「入二諦處」，諦故「非一」，解故「非二」。「非有陰界入」，即是慧光之所映奪。然慧光照性，即入一切法，以證真時思惟一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九、慧心中，「如如慧」者，舉章門也。次舉所緣，云「無量法界無集」因，「無受生」果，亦非「生生煩惱」所縛。如知勝義境，世俗一切法門，三賢所行道，十聖所觀法，亦如是知。非但所知，外化方便皆集心中達正方便故。外道邪見功用，幻化魔說，及與佛說差別之中，皆分別也。「入二諦處」，諦故「非一」，解故「非二」。「非有陰界入」，即是慧光之所映奪。然慧光照性，即入一切法，以證真時思惟一切法故。

經：「若佛子」至「廣說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「廣說」。

述曰：第十、「不壞心」者，舉章門也。次明行相中堪入聖智，近於分別二障解脫，但得聖道方便正門，於此終心開四善根明得明增，故名「明菩提心」。伏忍之中極順空理。「八魔」者，一苦、二空、三無常、四無我、五生、六老、七病、八死，非此八種之所惑亂。傳說如此，應厭生死欣小涅槃，退菩提心立為魔也。明自分行已，次明勝分眾聖與力。言「諸佛勸發」者，佛見此人而發悟故。彼受加已入摩頂定，得三業加力。初身加力中自身放光入佛儀神者，傳說習佛威儀行也。次意加力與證地心相似無別，而非實證中觀智道，此真門也。又以定力世俗門中見無量土，後語加力現為說法。爾時頂善所依三昧登所取空，平等地中攝相歸識總持滿足。「心心行空」者，下忍之時印所取空，故言「空空慧中道」。「無相照」者，初空中忍順能取空，後空上忍印能取空，更無餘相言無相照。由此世第一法位中雙印二空，故言「一切相滅」。此無間定永無退還，言「金剛三昧門」。從此入聖於一身中修一切行，故言「入一切行門」，即入初地虛空平等地也。「佛華經」者，指餘經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十、「不壞心」者，舉章門也。次明行相中堪入聖智，近於分別二障解脫，但得聖道方便正門，於此終心開四善根明得明增，故名「明菩提心」。伏忍之中極順空理。「八魔」者，一苦、二空、三無常、四無我、五生、六老、七病、八死，非此八種之所惑亂。傳說如此，應厭生死欣小涅槃，退菩提心立為魔也。明自分行已，次明勝分眾聖與力。言「諸佛勸發」者，佛見此人而發悟故。彼受加已入摩頂定，得三業加力。初身加力中自身放光入佛儀神者，傳說習佛威儀行也。次意加力與證地心相似無別，而非實證中觀智道，此真門也。又以定力世俗門中見無量土，後語加力現為說法。爾時頂善所依三昧登所取空，平等地中攝相歸識總持滿足。「心心行空」者，下忍之時印所取空，故言「空空慧中道」。「無相照」者，初空中忍順能取空，後空上忍印能取空，更無餘相言無相照。由此世第一法位中雙印二空，故言「一切相滅」。此無間定永無退還，言「金剛三昧門」。從此入聖於一身中修一切行，故言「入一切行門」，即入初地虛空平等地也。「佛華經」者，指餘經也。

經：「盧舍那」言「至毛頭許事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「盧舍那」言「至毛頭許事」。

述曰：明十地中，牒問，可知。此初地中，舉章門。言「平等慧體性地」者，「平等慧」者，能證智也；「體性」者，所證真也。「地」即總也。次行相中，「真實法」者，內證門也；「真實化」者，外化門也。具此二利，言「一切行」，真無漏行，正感佛果。言華實破闇種，名光遍證法界。言「滿足四天果」者，攝報果也。「乘用任化」者，世俗門化。「無方理化」者，勝義門化。於十力等，皆得入者，如《瑜伽》云：初地已上，分得百四十不共佛法故。「淨土大願」者，堪住他受用土願故。「一切論」者，五明論也。「一切行」者，於彼五明，多有所作。「坐佛性地」者，已入大地故。一切障礙，分別起障，凡夫因果，惡趣北州，無想天等。「從一佛土入無量土」者，不動一國，至諸國故。「從一劫入無量劫」者，於一念中，攝三際故，或舒一劫，為多劫故。「不可說法為可說」者，堪說內證甚深法故。攝法歸智名「反照」。「見一切法常入二諦」等者，遊照二諦宅心真故。「知十地次第」者，地位也。「一一事示眾生」者，地行也。「身心不變」者，會一味故。「十惡」者，殺生等也。雖知黑品，住白品故。「一智見有無二相」者，達三性故。「分分了起」者，別別了知色故，別別生起色故。「入受色報」者，趣入領受有色報故，即不生無色也。「而心無縛」者，雖住靜慮生欲界等，慧光恒照遍滿真故，無生理中信忍空慧常現前也，即五忍之第二初故。「其中間一切法門」者，十度也。「略出」下，結初地大海，今略出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：明十地中，牒問，可知。此初地中，舉章門。言「平等慧體性地」者，「平等慧」者，能證智也；「體性」者，所證真也。「地」即總也。次行相中，「真實法」者，內證門也；「真實化」者，外化門也。具此二利，言「一切行」，真無漏行，正感佛果。言華實破闇種，名光遍證法界。言「滿足四天果」者，攝報果也。「乘用任化」者，世俗門化。「無方理化」者，勝義門化。於十力等，皆得入者，如《瑜伽》云：初地已上，分得百四十不共佛法故。「淨土大願」者，堪住他受用土願故。「一切論」者，五明論也。「一切行」者，於彼五明，多有所作。「坐佛性地」者，已入大地故。一切障礙，分別起障，凡夫因果，惡趣北州，無想天等。「從一佛土入無量土」者，不動一國，至諸國故。「從一劫入無量劫」者，於一念中，攝三際故，或舒一劫，為多劫故。「不可說法為可說」者，堪說內證甚深法故。攝法歸智名「反照」。「見一切法常入二諦」等者，遊照二諦宅心真故。「知十地次第」者，地位也。「一一事示眾生」者，地行也。「身心不變」者，會一味故。「十惡」者，殺生等也。雖知黑品，住白品故。「一智見有無二相」者，達三性故。「分分了起」者，別別了知色故，別別生起色故。「入受色報」者，趣入領受有色報故，即不生無色也。「而心無縛」者，雖住靜慮生欲界等，慧光恒照遍滿真故，無生理中信忍空慧常現前也，即五忍之第二初故。「其中間一切法門」者，十度也。「略出」下，結初地大海，今略出也。

經：「若佛子」至「體性地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「體性地」。

述曰：第二地中有三：章門故，地行故，指廣故。此初舉章。言「善慧」者，離犯戒惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二地中有三：章門故，地行故，指廣故。此初舉章。言「善慧」者，離犯戒惡故。

經：「清淨明達」至「功德本」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「清淨明達」至「功德本」。

述曰：第二地行中有二：總標故，別釋故。此初也。「清淨明達一切善根」者，舉行體也。謂有三種：一、慈與樂為最故，二、捨離染之本故。或有經本具四無量，三、慧證達之原故。「一切功德本」者，釋上善根名義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二地行中有二：總標故，別釋故。此初也。「清淨明達一切善根」者，舉行體也。謂有三種：一、慈與樂為最故，二、捨離染之本故。或有經本具四無量，三、慧證達之原故。「一切功德本」者，釋上善根名義也。

經：「從觀入」至「為苦苦苦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「從觀入」至「為苦苦苦」。

述曰：別釋有三：逆次第釋惠、捨、慈故。初亦有二：觀察故，化導故。此初也。言「觀入大空慧」者，謂初觀入於最勝真如大空之慧，從初入心遂起後得巧方便道，智中見諸眾生無非苦諦。何以故？皆有識苦之心，三途乃至善趣苦緣中生識領故。何等為苦？謂有三苦。言「如」者，相傳云：相似，如也，指事言故。言「身初覺」者，五識也。「從刀杖」者，外緣也。「從身」者，內緣也。根境竝色，故言「色陰」。二緣中生識覺故，此識名為行苦之緣，率爾多分起捨受故。次意識覺同緣刀杖及身瘡等，引生五識相應苦受及自憂根，名「苦苦緣」。重故苦苦者，釋逼迫重，名「苦苦」也。次起第三追念意識，名「受行覺」，於前所受追緣行故。於前二覺所緣身等，會妙壞中生憂惱故，名「壞苦緣」。是以三位識漸生三苦，故為「苦苦苦」。此三「苦」字，如次結前行等三苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：別釋有三：逆次第釋惠、捨、慈故。初亦有二：觀察故，化導故。此初也。言「觀入大空慧」者，謂初觀入於最勝真如大空之慧，從初入心遂起後得巧方便道，智中見諸眾生無非苦諦。何以故？皆有識苦之心，三途乃至善趣苦緣中生識領故。何等為苦？謂有三苦。言「如」者，相傳云：相似，如也，指事言故。言「身初覺」者，五識也。「從刀杖」者，外緣也。「從身」者，內緣也。根境竝色，故言「色陰」。二緣中生識覺故，此識名為行苦之緣，率爾多分起捨受故。次意識覺同緣刀杖及身瘡等，引生五識相應苦受及自憂根，名「苦苦緣」。重故苦苦者，釋逼迫重，名「苦苦」也。次起第三追念意識，名「受行覺」，於前所受追緣行故。於前二覺所緣身等，會妙壞中生憂惱故，名「壞苦緣」。是以三位識漸生三苦，故為「苦苦苦」。此三「苦」字，如次結前行等三苦。

經：「一切有心」至「是初善根」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「一切有心」至「是初善根」。

述曰：第二、化導諸有心者，見是三苦起八苦等之因緣故。此地菩薩入教化道三昧，說諸過患令生厭背，於中入定意業自在，現身六道身業自在，十辯說法語業自在。十者傳說：一、自相，說事相故；二、同相，說理相故；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、大小乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相，即古今恒爾相也。(如《十地論》。)「苦識」者，苦體也，於此且說四諦門故。「苦緣」者，所依也，依自心王及根起故。「刀杖緣具」者，外觸境也。「苦識行身瘡腫發壞」者，內觸境也。以覺苦識所行執受內身觸故，刀等破身故具二觸，瘡等自生故言「不具」。具所依緣生了別故，名為「生識」。「識作」思也，「識受」受也，「觸識」觸也，如是一聚合名「苦識」。以隨顯勝，且舉三心所。然此苦諦差別有三：一者苦，苦依根境，故言「行二緣」。由此念念緣身瘡等，故言「心心緣色」。此心觸對觸惱之境，領受煩毒為苦苦也。二者行苦，二苦本故。處中說言「心緣識」者，名之差別，初在根發多分率爾，覺所緣境名行苦覺，思受及觸纔覺境觸，未受毒時捨受現前，名為「行苦」。三者壞苦，境切生苦如𣃆石火，謂由緣逼𣃆行苦石，出壞等苦燒身心也。此有二種，剎那生滅即細壞苦，若一期身散壞轉變如幻化，識於中了，故言「識入壞緣」也。妻子珍等存名「緣集」，彼後敗壞名為「緣散」。爾時心苦轉增心惱，雖現受念後散壞緣，戀著前存念念不捨，是為「壞苦」。總結上云「三界一切苦諦」也。次明集諦，謂觀無明引集無量善惡之心，作一切業習氣相續，煩惱習因諸業集因，名為「集諦」。次明道諦，「正見」因也，「解脫」果也，「空空智道」體也。謂二空智，以世間正見為因，出世解脫為果。群聖之迹名道，見修等別名心，心總結名以「智道道諦」。次明滅諦，盡有苦果，盡有集因，離障清淨一味所照體性，以聖妙智擇力寂滅一諦也。「慧品具足」已下，總結。初慧善根，起空者俗智，入觀者真智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、化導諸有心者，見是三苦起八苦等之因緣故。此地菩薩入教化道三昧，說諸過患令生厭背，於中入定意業自在，現身六道身業自在，十辯說法語業自在。十者傳說：一、自相，說事相故；二、同相，說理相故；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、大小乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相，即古今恒爾相也。(如《十地論》。)「苦識」者，苦體也，於此且說四諦門故。「苦緣」者，所依也，依自心王及根起故。「刀杖緣具」者，外觸境也。「苦識行身瘡腫發壞」者，內觸境也。以覺苦識所行執受內身觸故，刀等破身故具二觸，瘡等自生故言「不具」。具所依緣生了別故，名為「生識」。「識作」思也，「識受」受也，「觸識」觸也，如是一聚合名「苦識」。以隨顯勝，且舉三心所。然此苦諦差別有三：一者苦，苦依根境，故言「行二緣」。由此念念緣身瘡等，故言「心心緣色」。此心觸對觸惱之境，領受煩毒為苦苦也。二者行苦，二苦本故。處中說言「心緣識」者，名之差別，初在根發多分率爾，覺所緣境名行苦覺，思受及觸纔覺境觸，未受毒時捨受現前，名為「行苦」。三者壞苦，境切生苦如𣃆石火，謂由緣逼𣃆行苦石，出壞等苦燒身心也。此有二種，剎那生滅即細壞苦，若一期身散壞轉變如幻化，識於中了，故言「識入壞緣」也。妻子珍等存名「緣集」，彼後敗壞名為「緣散」。爾時心苦轉增心惱，雖現受念後散壞緣，戀著前存念念不捨，是為「壞苦」。總結上云「三界一切苦諦」也。次明集諦，謂觀無明引集無量善惡之心，作一切業習氣相續，煩惱習因諸業集因，名為「集諦」。次明道諦，「正見」因也，「解脫」果也，「空空智道」體也。謂二空智，以世間正見為因，出世解脫為果。群聖之迹名道，見修等別名心，心總結名以「智道道諦」。次明滅諦，盡有苦果，盡有集因，離障清淨一味所照體性，以聖妙智擇力寂滅一諦也。「慧品具足」已下，總結。初慧善根，起空者俗智，入觀者真智。

經：「第二觀捨」至「捨品具足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「第二觀捨」至「捨品具足」。

述曰：逆次第二觀捨善根。初總標云：第二觀彼捨一切貪障，而行平等空之捨也。次明行相，以無緣行觀法空際一真如相。又觀世俗平等之門，謂觀地土吾所已用，舊故土等四大皆然。「我今入此地」者，離垢地也。「畢竟不受不淨身」者，如《十住論》，初地菩薩於五欲中煩惱作患，上地不然，無始婬愛受胎生身，所棄尸身成大地等。今於五欲不作過患，更不應受胎生身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：逆次第二觀捨善根。初總標云：第二觀彼捨一切貪障，而行平等空之捨也。次明行相，以無緣行觀法空際一真如相。又觀世俗平等之門，謂觀地土吾所已用，舊故土等四大皆然。「我今入此地」者，離垢地也。「畢竟不受不淨身」者，如《十住論》，初地菩薩於五欲中煩惱作患，上地不然，無始婬愛受胎生身，所棄尸身成大地等。今於五欲不作過患，更不應受胎生身故。

經：「第三次觀」至「無量法身」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「第三次觀」至「無量法身」。

述曰：逆次第三觀慈善根。「妙花三昧」者，一乘三昧總攝因也，「佛樂」果也。後結成言「無癡無貪無瞋」，如次結前慧捨慈品善根成也。入平等智，諸菩薩行本也。「現化無量法身」者，如水中月，法身影故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：逆次第三觀慈善根。「妙花三昧」者，一乘三昧總攝因也，「佛樂」果也。後結成言「無癡無貪無瞋」，如次結前慧捨慈品善根成也。入平等智，諸菩薩行本也。「現化無量法身」者，如水中月，法身影故。

經：「如一切眾生天華品說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如一切眾生天華品說。」

述曰：第三指廣，餘地準此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三指廣，餘地準此。

經：「若佛子」至「名一義別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「名一義別」。

述曰：第三地名光明者，發光地故。次行相中有二：自利故、利他故。初亦有二：知能詮故、知所詮故。此初也。「三昧解了智」者，以依勝定發三慧故。「三世佛法門」者，十二分教名句文身遍攝能詮故。「重誦」者，應頌此不了義，對「記別」故在前立二。「直語」者，契經此唯長行，對諷頌「偈」故次立二。「不請說」者，自說。「戒律」者，因緣。「佛界」者，本生。「昔事」者，本事。「方正」者，方廣。「未曾有」者，希法。「談說」者，論議。言「名一」者，一種名句文故。「義別」者，開為十二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三地名光明者，發光地故。次行相中有二：自利故、利他故。初亦有二：知能詮故、知所詮故。此初也。「三昧解了智」者，以依勝定發三慧故。「三世佛法門」者，十二分教名句文身遍攝能詮故。「重誦」者，應頌此不了義，對「記別」故在前立二。「直語」者，契經此唯長行，對諷頌「偈」故次立二。「不請說」者，自說。「戒律」者，因緣。「佛界」者，本生。「昔事」者，本事。「方正」者，方廣。「未曾有」者，希法。「談說」者，論議。言「名一」者，一種名句文故。「義別」者，開為十二分故。

經：「是名味句」至「因緣果觀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是名味句」至「因緣果觀」。

述曰：第二、知所詮也。「分分受生」者，分段生也。初入識於胎，即識支位也。「四大增長色心」者，名色支也。「名六住於根中起實覺」者，堪發識位為六處支故。「未別苦樂名觸識」者，觸支也。「覺苦樂識名三受」者，受支也。「連連覺著受無窮」者，愛支也，恒著愛故。「欲」謂欲取，「我」謂我語取，「見」即見取，「戒」即戒禁取，合取支也。「善惡有」者，有支也。「識初名生」，生支也。「識終名死」，死支也。言「是十品」者，除無明、行支故。「現在苦、因緣、果、觀」者，識等五支名現在苦，愛取有三名現在因緣，生、老死二名因緣之果，能觀察彼名之為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、知所詮也。「分分受生」者，分段生也。初入識於胎，即識支位也。「四大增長色心」者，名色支也。「名六住於根中起實覺」者，堪發識位為六處支故。「未別苦樂名觸識」者，觸支也。「覺苦樂識名三受」者，受支也。「連連覺著受無窮」者，愛支也，恒著愛故。「欲」謂欲取，「我」謂我語取，「見」即見取，「戒」即戒禁取，合取支也。「善惡有」者，有支也。「識初名生」，生支也。「識終名死」，死支也。言「是十品」者，除無明、行支故。「現在苦、因緣、果、觀」者，識等五支名現在苦，愛取有三名現在因緣，生、老死二名因緣之果，能觀察彼名之為觀。

經：「是行相中」至「身心則化」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是行相中」至「身心則化」。

述曰：第二、利他也。菩薩念言：於是緣生行相，以中道智，我久已離有無著故，無自體性。知所證已，亦為利他。入總持辯，事佛受法，現身六道，隨應說法。「現劫化」者，如《維摩經》一日舒為七大劫等，展轉化故，言「轉化百千劫」。「國土不同身心別化」者，隨其國欲，三業別化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、利他也。菩薩念言：於是緣生行相，以中道智，我久已離有無著故，無自體性。知所證已，亦為利他。入總持辯，事佛受法，現身六道，隨應說法。「現劫化」者，如《維摩經》一日舒為七大劫等，展轉化故，言「轉化百千劫」。「國土不同身心別化」者，隨其國欲，三業別化。

經：「是妙華」至「三昧品說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是妙華」至「三昧品說」。

述曰：第三、存略指廣，如彼二品已廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、存略指廣，如彼二品已廣說故。

經：「若佛子」至「寂滅忍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「寂滅忍」。

述曰：第四地行相中有二：自分行故，勝進行故。此初也。梵云爾炎，即知所義。今配二諦，故言「爾真炎」。俗離增減，故言「不斷不常」。如無量劫即是一念，況生住滅一世一時一有。「一有」者，一妙有也。雖真一味，因緣不雜，故言「種異異」。如因緣別，果亦不同，故言「現異」。既雖無相，不壞假名，故言「因緣中道」也。既無定性，名中道故。「非一二」等，如文可知。然隨假相，佛與凡等一一差別，「名為世諦」。然勝義智道觀彼無一二，如何等法觀彼真耶？故總舉言「玄道定品」也。「玄」即所緣，「道」謂慧也，「定」謂所依。言「佛心行」者，舉果顯因。「初覺定因」者，初悟空理，定即因也，覺之因故。何等名品？謂有十種：初三如次聞、思、修慧，次七證位七覺支也。「上覺」精進，以上昇故。「觀覺」，定也，從果名故。「倚覺」，安也，舊翻倚故。「樂」，謂喜也。四地菩薩漸斷障時，方便道力，念念進入定果覺慧，是人住定，起慧炎故，見世俗法，行勝義空。「若起念定」者，定之親因，并舉念也。起者，出也，出前緣法。緣空定者，即入有情緣心定中，生慈心愛，以順道法化生。既愛法樂，名「法樂忍」。持德不退，名為「住忍」。入真，名為「證忍」。出妄，名「寂滅忍」。名之差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四地行相中有二：自分行故，勝進行故。此初也。梵云爾炎，即知所義。今配二諦，故言「爾真炎」。俗離增減，故言「不斷不常」。如無量劫即是一念，況生住滅一世一時一有。「一有」者，一妙有也。雖真一味，因緣不雜，故言「種異異」。如因緣別，果亦不同，故言「現異」。既雖無相，不壞假名，故言「因緣中道」也。既無定性，名中道故。「非一二」等，如文可知。然隨假相，佛與凡等一一差別，「名為世諦」。然勝義智道觀彼無一二，如何等法觀彼真耶？故總舉言「玄道定品」也。「玄」即所緣，「道」謂慧也，「定」謂所依。言「佛心行」者，舉果顯因。「初覺定因」者，初悟空理，定即因也，覺之因故。何等名品？謂有十種：初三如次聞、思、修慧，次七證位七覺支也。「上覺」精進，以上昇故。「觀覺」，定也，從果名故。「倚覺」，安也，舊翻倚故。「樂」，謂喜也。四地菩薩漸斷障時，方便道力，念念進入定果覺慧，是人住定，起慧炎故，見世俗法，行勝義空。「若起念定」者，定之親因，并舉念也。起者，出也，出前緣法。緣空定者，即入有情緣心定中，生慈心愛，以順道法化生。既愛法樂，名「法樂忍」。持德不退，名為「住忍」。入真，名為「證忍」。出妄，名「寂滅忍」。名之差別也。

經：「故諸佛」至「已明斯義」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「故諸佛」至「已明斯義」。

述曰：第二、勝進行。於彼菩薩所入定中，諸佛現影而起發故。「百千起發」者，精進法門也。「著定」者，釋住定也。「貪定」者，釋味樂定也。然善法欲非貪煩惱，已斷定愛故。「發起」者，覺發也。警彼定品三種相故。菩薩定力超三有故，名為「出相」。超二乘滅，名為「進相」。向大乘果，名「去向相」。佛光覺發出相之故，菩薩「不沒」生死、「不退」涅槃。覺發進相之故，「不墮」二乘。覺發去向相故，「不住」因位。是則定品功德滿足。謂摩頂發起，名「頂三昧法」。離沒等劣，名「上樂忍」。功德圓備，名「永盡無餘」。「無量功德品」，福也。「行行皆光明」，智也。「見佛體性常樂我淨」者，令心解故。餘文可解。「上日月」下，指餘品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、勝進行。於彼菩薩所入定中，諸佛現影而起發故。「百千起發」者，精進法門也。「著定」者，釋住定也。「貪定」者，釋味樂定也。然善法欲非貪煩惱，已斷定愛故。「發起」者，覺發也。警彼定品三種相故。菩薩定力超三有故，名為「出相」。超二乘滅，名為「進相」。向大乘果，名「去向相」。佛光覺發出相之故，菩薩「不沒」生死、「不退」涅槃。覺發進相之故，「不墮」二乘。覺發去向相故，「不住」因位。是則定品功德滿足。謂摩頂發起，名「頂三昧法」。離沒等劣，名「上樂忍」。功德圓備，名「永盡無餘」。「無量功德品」，福也。「行行皆光明」，智也。「見佛體性常樂我淨」者，令心解故。餘文可解。「上日月」下，指餘品也。

經：「若佛子」至「因果分別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「因果分別」。

述曰：第五地。舉章云「慧照」者，始雙照故。地行有二：自分故，勝進故。初亦有二：智故，通故。此初也。總標云「十力生品」者，起一切功德行故。一、「以一慧」至「處力品」者，處非處智力也。二、自業智力。三、種種勝解智力，能知六道意樂勝劣故，現行意樂名為「果欲」。四、種種界智力，知種姓故。五、根上下智力。六、靜慮解脫智力，能知凡聖定差別故，正定聖也。七、遍趣行智力，能知趣果方便故，謂知乘是因必至果處，及乘是果由乘因道故，如《對法》云悟入大小乘教所攝境故。八、死生智力，言「五眼知一切法」者，類舉總數慧法眼等知一切法，以天眼見諸受生故。九、宿住隨念智力。十、漏盡智力，一切受者順現受等，潤生煩惱滅，發業無明滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五地。舉章云「慧照」者，始雙照故。地行有二：自分故，勝進故。初亦有二：智故，通故。此初也。總標云「十力生品」者，起一切功德行故。一、「以一慧」至「處力品」者，處非處智力也。二、自業智力。三、種種勝解智力，能知六道意樂勝劣故，現行意樂名為「果欲」。四、種種界智力，知種姓故。五、根上下智力。六、靜慮解脫智力，能知凡聖定差別故，正定聖也。七、遍趣行智力，能知趣果方便故，謂知乘是因必至果處，及乘是果由乘因道故，如《對法》云悟入大小乘教所攝境故。八、死生智力，言「五眼知一切法」者，類舉總數慧法眼等知一切法，以天眼見諸受生故。九、宿住隨念智力。十、漏盡智力，一切受者順現受等，潤生煩惱滅，發業無明滅故。

經：「而身心口」至「下足事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「而身心口」至「下足事」。

述曰：第二、通力，三業變化自在用故。既從眾生現不可議，下地不知覺舉足下足事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、通力，三業變化自在用故。既從眾生現不可議，下地不知覺舉足下足事。

經：「是人大明智」至「現在前」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「是人大明智」至「現在前」。

述曰：第二、勝進分行。「大明智」者，總舉也。「慚慚進」者，加行道也。「分分智」者，無間道也。「光光無量無量」者，解脫道也。「不可說不可說法門」，勝進道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、勝進分行。「大明智」者，總舉也。「慚慚進」者，加行道也。「分分智」者，無間道也。「光光無量無量」者，解脫道也。「不可說不可說法門」，勝進道也。

經：「若佛子」至「品中說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「品中說」。

述曰：第六地。舉章云「華光」者，般若正因照境破闇故。次地行中初總標已，「天眼明」下別顯十通。十通者，一、天眼通，知微塵數大色分成六道眾生身，及一一身細分成大亦分分知。二、天耳通，言「非非音非非聲」者，傳說并知音聲空故。「一切法聲」者，餘一切聲有說聞法䗍等教也。三、天身通，即神境通，知一切色及知色之非色等性，於一念中通於十方國土之量，三世劫量隨國大小現齊爾所時塵數身故。四、天心通，即他心智。五、天人通，知人事故即宿住智。六、天解脫通，即漏盡智，知諸眾生解脫方便故。「滅滅皆盡」者，滅十障故。已後四通皆是他心通之差別，如次知他定、慧、念、願立為四故。「非定非不定」者，以上二心體性空故。「三十心」者，地前心也。「一切求」者，於法非法求修斷也。言「而爾所」者，但明爾所十通明者，於釋迦略說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六地。舉章云「華光」者，般若正因照境破闇故。次地行中初總標已，「天眼明」下別顯十通。十通者，一、天眼通，知微塵數大色分成六道眾生身，及一一身細分成大亦分分知。二、天耳通，言「非非音非非聲」者，傳說并知音聲空故。「一切法聲」者，餘一切聲有說聞法䗍等教也。三、天身通，即神境通，知一切色及知色之非色等性，於一念中通於十方國土之量，三世劫量隨國大小現齊爾所時塵數身故。四、天心通，即他心智。五、天人通，知人事故即宿住智。六、天解脫通，即漏盡智，知諸眾生解脫方便故。「滅滅皆盡」者，滅十障故。已後四通皆是他心通之差別，如次知他定、慧、念、願立為四故。「非定非不定」者，以上二心體性空故。「三十心」者，地前心也。「一切求」者，於法非法求修斷也。言「而爾所」者，但明爾所十通明者，於釋迦略說也。

經：「若佛子」至「聽法故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「聽法故」。

述曰：第七地中，舉章云「滿足」者，功用滿故。地行有二：實行故，化相故。此初也。言「十八聖人智」者，以隨分得十八不共法故。古有作疏云：初六中，「身無漏過」者，離殺、盜、婬業及習故；二、「口無語罪」者，離妄語等四罪語故；三、「念無失念」者，離貪、離瞋及邪見故。乃至廣說，非也。如此十惡，前第二地已永離故。今解：「身無漏過」者，身無誤失也；「口無語罪」者，無卒暴音也；「念無失念」者，無忘失念也。「離八法」者，無不擇捨。羅漢由執世間八法，專求自利，捨利他事；菩薩遠離八法性故。「一切法中捨」者，無種種想也；於生死、涅槃無差別想，由住第一大捨故。「常在三昧」者，無不定心也。此六入地之所滿足。第二六者：一、欲具足，於三界結無所怖畏，堪求所知，障清淨故。言「具足」者，今云「無減」也。二、精進具足，所求能滿故。三、念具足，遠憶諸法劫人事故。四、慧具足，「眾生」者世諦也，「一切法」者第一義諦也，四重之中且舉初故。五、解脫具足，知諸解脫未得不退故。六、知他解脫足，即定不退也，必由定力知弟子心亦無染故。是人入此中六足中，更欲起後滿分六故便起智也。一、身隨六道心行而現，二、口辨說法示眾生故，三、隨眾生心入定振動。言「虛空化花」者，以雨花故能令眾生心有所行，上三如次三業隨智行也。四、以大明具足見過去佛，亦令眾生心眼得見。五、以無著智見現在佛等，六、以神通智見未來佛等。此中大明、無著、神通者，達三世智名之差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七地中，舉章云「滿足」者，功用滿故。地行有二：實行故，化相故。此初也。言「十八聖人智」者，以隨分得十八不共法故。古有作疏云：初六中，「身無漏過」者，離殺、盜、婬業及習故；二、「口無語罪」者，離妄語等四罪語故；三、「念無失念」者，離貪、離瞋及邪見故。乃至廣說，非也。如此十惡，前第二地已永離故。今解：「身無漏過」者，身無誤失也；「口無語罪」者，無卒暴音也；「念無失念」者，無忘失念也。「離八法」者，無不擇捨。羅漢由執世間八法，專求自利，捨利他事；菩薩遠離八法性故。「一切法中捨」者，無種種想也；於生死、涅槃無差別想，由住第一大捨故。「常在三昧」者，無不定心也。此六入地之所滿足。第二六者：一、欲具足，於三界結無所怖畏，堪求所知，障清淨故。言「具足」者，今云「無減」也。二、精進具足，所求能滿故。三、念具足，遠憶諸法劫人事故。四、慧具足，「眾生」者世諦也，「一切法」者第一義諦也，四重之中且舉初故。五、解脫具足，知諸解脫未得不退故。六、知他解脫足，即定不退也，必由定力知弟子心亦無染故。是人入此中六足中，更欲起後滿分六故便起智也。一、身隨六道心行而現，二、口辨說法示眾生故，三、隨眾生心入定振動。言「虛空化花」者，以雨花故能令眾生心有所行，上三如次三業隨智行也。四、以大明具足見過去佛，亦令眾生心眼得見。五、以無著智見現在佛等，六、以神通智見未來佛等。此中大明、無著、神通者，達三世智名之差別也。

經：「住是十八」至「國土中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「住是十八」至「國土中」。

述曰：第二化相中，先觀平等慈悲門，次量自力能，後現變化。力能之中「一切功德」者，福品也。「一切神光」者，智品也。「一切佛所行法」等者，證果法門及勝進法門中已入解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二化相中，先觀平等慈悲門，次量自力能，後現變化。力能之中「一切功德」者，福品也。「一切神光」者，智品也。「一切佛所行法」等者，證果法門及勝進法門中已入解也。

經：「若佛子」至「入心三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「入心三昧」。

述曰：第八地中有五種行，此初定行。初無功用，名「入法王位三昧」也。其智似果，說法定故。雖有所說，而於無相無功用住，故言似佛。下內空等十大明慧，所入定門任運流故。諸佛得果，除闇教音，入菩薩心定也。「花」能得果，「光」除闇義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八地中有五種行，此初定行。初無功用，名「入法王位三昧」也。其智似果，說法定故。雖有所說，而於無相無功用住，故言似佛。下內空等十大明慧，所入定門任運流故。諸佛得果，除闇教音，入菩薩心定也。「花」能得果，「光」除闇義。

經：「其空慧者」至「不可說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「其空慧者」至「不可說」。

述曰：第二、慧行。謂內空等，如《辨中邊》、《智論》廣說。於此第十泯第九也。總結十空性平等地，可以十門假說而不著故，亦不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、慧行。謂內空等，如《辨中邊》、《智論》廣說。於此第十泯第九也。總結十空性平等地，可以十門假說而不著故，亦不可說。

經：「神通道智」至「一時行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「神通道智」至「一時行」。

述曰：第三、通行。謂神通智遍知諸事入無量土，神通照境如眼見色，餘真實智達事達理，行解深細如意識了。「轉法度與一切眾生」者，以己之解授與眾生也。菩薩法身示現諸化與果相似，言入佛果是諸佛數，況是九地十地數也。「平等門」者，陀羅尼門等所行真如門中而大自在，一念一時而修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、通行。謂神通智遍知諸事入無量土，神通照境如眼見色，餘真實智達事達理，行解深細如意識了。「轉法度與一切眾生」者，以己之解授與眾生也。菩薩法身示現諸化與果相似，言入佛果是諸佛數，況是九地十地數也。「平等門」者，陀羅尼門等所行真如門中而大自在，一念一時而修行也。

經：「劫說非劫」至「佛說非佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「劫說非劫」至「佛說非佛」。

述曰：第四、說行。劫空非劫，然不都無，非劫說劫。餘皆準此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、說行。劫空非劫，然不都無，非劫說劫。餘皆準此。

經：「而入出」至「品中已明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「而入出」至「品中已明」。

述曰：第五、照行。「諸佛體性三昧」者，傳說果德相應故。「反照」者，還照自故。言「順逆」者，如順逆觀緣起，餘皆隨境。「不動」已下，明智、行、力。離功用，故言「不動」。永伏染，故言「不倒」。恒證生空，言「不出」。法空不續，言「不入」。永不復受分段生死，故言「不生不滅」也。結文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、照行。「諸佛體性三昧」者，傳說果德相應故。「反照」者，還照自故。言「順逆」者，如順逆觀緣起，餘皆隨境。「不動」已下，明智、行、力。離功用，故言「不動」。永伏染，故言「不倒」。恒證生空，言「不出」。法空不續，言「不入」。永不復受分段生死，故言「不生不滅」也。結文可解。

經：「若佛子」至「出入無時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「出入無時」。

述曰：第九地中，言「佛華嚴」者，具四無礙莊嚴行故。地行有二：內證故、外化故。此初也。現佛威儀定及說法自在王定恒現前故，更無出入別時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九地中，言「佛華嚴」者，具四無礙莊嚴行故。地行有二：內證故、外化故。此初也。現佛威儀定及說法自在王定恒現前故，更無出入別時也。

經：「於十方」至「無量意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「於十方」至「無量意」。

述曰：第二、外化。十世界者，十方大千故。所現身別相好具足，自在無礙與虛空同，無量大悲智慧光明，福相智相莊嚴法身。言「一切法外」等者，非趣生法而行趣生，轉魔界等入佛界等，性平等故說無礙也。「光光照」者，二空故。「慧慧」者，彼後智故。「明炎明炎」者，無間解脫故。備四無畏、四無量、十力、十八不共法、八解脫等，無住涅槃不住二邊，無為一道所知障淨，為諸眾生作父母等，說法窮劫令得道果。「從生死際起」者，從初發心至金剛心，所有願行於一心現，入眾生界而教化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、外化。十世界者，十方大千故。所現身別相好具足，自在無礙與虛空同，無量大悲智慧光明，福相智相莊嚴法身。言「一切法外」等者，非趣生法而行趣生，轉魔界等入佛界等，性平等故說無礙也。「光光照」者，二空故。「慧慧」者，彼後智故。「明炎明炎」者，無間解脫故。備四無畏、四無量、十力、十八不共法、八解脫等，無住涅槃不住二邊，無為一道所知障淨，為諸眾生作父母等，說法窮劫令得道果。「從生死際起」者，從初發心至金剛心，所有願行於一心現，入眾生界而教化也。

經：「若佛子」至「名佛界地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「若佛子」至「名佛界地」。

述曰：第十地中，舉章云「入佛界」者，受職位故。次地行中有二：行功德故，行勝利故。此初也。先出體用，言「大慧空」。然二空，用亦復空，故言「空空」。復空復空，所取能取既平等空，故言「如虛空」。「性平等智」，有果德性，十德具足。此總標也。十者十號：一者如來，清淨法界一相無為，其中法身神虛體一，一切事法泯同法性，無所去來名如來故。然經舉義，末後配名。二者應供智，應順境斷應不受後有，法身無二應正法養故。三者正遍智，遍覆有情及器世事，周知諸法及有情故。正覺所知名為「正知」，無所染著名「聖解脫智」。四者明行足，因行增明已到滿故。五者善逝，善逝於三世佛法，其所至法同於先佛。佛去世時多有所益，言「去時善善」；來現世時亦有所益，言「來時善善」。「名善善」者，結善逝也。六者世間解，菩薩修行上說五種德行，入世間中教化眾生令解脫故。七者無上士，諸行法上入威神，似佛所行義形處故。八者調御丈夫，為世間解脫調順眾生剛強煩惱故。九者天人師，彼所諮受法言師故。十者佛世尊，法身無二智身恒時大滿名「佛」，一切禮拜及所尊敬名「世尊」故。次總結釋「佛界地」名。一切世人受教之處，是故此地是「覺地」也。下地來入亦名「界地」，能持群聖圓滿處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十地中，舉章云「入佛界」者，受職位故。次地行中有二：行功德故，行勝利故。此初也。先出體用，言「大慧空」。然二空，用亦復空，故言「空空」。復空復空，所取能取既平等空，故言「如虛空」。「性平等智」，有果德性，十德具足。此總標也。十者十號：一者如來，清淨法界一相無為，其中法身神虛體一，一切事法泯同法性，無所去來名如來故。然經舉義，末後配名。二者應供智，應順境斷應不受後有，法身無二應正法養故。三者正遍智，遍覆有情及器世事，周知諸法及有情故。正覺所知名為「正知」，無所染著名「聖解脫智」。四者明行足，因行增明已到滿故。五者善逝，善逝於三世佛法，其所至法同於先佛。佛去世時多有所益，言「去時善善」；來現世時亦有所益，言「來時善善」。「名善善」者，結善逝也。六者世間解，菩薩修行上說五種德行，入世間中教化眾生令解脫故。七者無上士，諸行法上入威神，似佛所行義形處故。八者調御丈夫，為世間解脫調順眾生剛強煩惱故。九者天人師，彼所諮受法言師故。十者佛世尊，法身無二智身恒時大滿名「佛」，一切禮拜及所尊敬名「世尊」故。次總結釋「佛界地」名。一切世人受教之處，是故此地是「覺地」也。下地來入亦名「界地」，能持群聖圓滿處故。

經：「爾時」至「與佛道同」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「與佛道同」。

述曰：第二、行勝利。十地菩薩坐蓮華上，蒙法身佛授記摩頂，及蒙同見同學讚歎。言「法身」者，如隔輕縠見報身故。內德已滿，更得一切佛菩薩請轉法輪饒益世間。所轉法輪名「虛空藏」，周遍容受化導門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、行勝利。十地菩薩坐蓮華上，蒙法身佛授記摩頂，及蒙同見同學讚歎。言「法身」者，如隔輕縠見報身故。內德已滿，更得一切佛菩薩請轉法輪饒益世間。所轉法輪名「虛空藏」，周遍容受化導門故。

經：「爾時」至「一心而行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時」至「一心而行」。

述曰：第五、付屬也。「不可說」，數名也。此數為一，積至百千恒沙法門。「恒河」者，香山頂無熱惱池流出四河，此東河水寬四十餘里，梵語應言「殑伽」，無別正翻，義「天堂來」。河源山頂人所不見，如《俱舍》云：無通不能至，但見彼水高澍而下。時俗遂言天堂來也。此一河沙為一，數量至百千故。就彼門中，今此第十心地品者，如毛頭許，佛付屬言：「三際佛菩薩之所說學，我已多劫修故成佛。」放光非一，故言「光光」。告千葉上淨穢土佛：「汝各轉化一切眾生。」佛等展轉說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、付屬也。「不可說」，數名也。此數為一，積至百千恒沙法門。「恒河」者，香山頂無熱惱池流出四河，此東河水寬四十餘里，梵語應言「殑伽」，無別正翻，義「天堂來」。河源山頂人所不見，如《俱舍》云：無通不能至，但見彼水高澍而下。時俗遂言天堂來也。此一河沙為一，數量至百千故。就彼門中，今此第十心地品者，如毛頭許，佛付屬言：「三際佛菩薩之所說學，我已多劫修故成佛。」放光非一，故言「光光」。告千葉上淨穢土佛：「汝各轉化一切眾生。」佛等展轉說也。

經：「爾時千華」至「世界而沒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時千華」至「世界而沒」。

述曰：自下大段第二化。傳說中有二：報恩故，別化故。此初也。法可重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：自下大段第二化。傳說中有二：報恩故，別化故。此初也。法可重故。

經：「沒已」至「品中說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「沒已」至「品中說」。

述曰：第二、別化也。各還本土別化眾故。於中有二：傳上賢聖內門行故，傳初發心外門戒故。初亦有二：經家總序故、別釋故。此初也。其三昧名如前已釋，大小乘機所見不同。菩薩眾見初成佛已，往第四禪大自在天王宮放光接眾，事盧舍那聽心地品，還來樹下出定而說十世界海。「菩提樹」者，畢鉢羅樹在伽耶城西南二十四里。金中精窂名曰「金剛」，可宜金剛體之座也。光中最勝名「光王座」。「妙光堂」者，即華嚴云普光堂也。因佛放光而立名也。在摩伽陀國寂滅道場，界去菩提樹三里也。滅生死處名寂滅道場。「十世界海」者，《華嚴》第二云蓮華藏世界海，次東方有世界海名淨勝光莊嚴，中有佛剎名眾寶金剛藏。如是十方各說異名，廣如彼說，除蓮華藏。言十世界海，世界海量如前已說。「十住、十行、十迴向」者，即前所說十發趣等。「十禪定」者，此文次第當四善根，一向修慧，故偏說定。禪那，此云寂靜。其十者何？如《華嚴經．十定品》說。《善戒經．第六禪品》中有十寂靜清禪、一世法寂靜淨禪等。彼十何義？頌曰：「漏無漏近分，根本與勝進，入住出邊際，決擇分為十。」準此上卷，「十金剛」者即十迴向，四天中說。何故色界重說迴向？北并州真藏師云：色界所說諸位通行，如《華嚴》三十九說十金剛心，謂菩薩發如是心：我當覺了三世一切諸法悉無有餘，是第一發金剛心，乃至廣說。「十忍」者，《瑜伽．忍品》云：清淨忍有十。如彼廣說。又《善戒經．忍品》說十。「十願」者，如《華嚴》說。《發菩提心經》，下當引釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、別化也。各還本土別化眾故。於中有二：傳上賢聖內門行故，傳初發心外門戒故。初亦有二：經家總序故、別釋故。此初也。其三昧名如前已釋，大小乘機所見不同。菩薩眾見初成佛已，往第四禪大自在天王宮放光接眾，事盧舍那聽心地品，還來樹下出定而說十世界海。「菩提樹」者，畢鉢羅樹在伽耶城西南二十四里。金中精窂名曰「金剛」，可宜金剛體之座也。光中最勝名「光王座」。「妙光堂」者，即華嚴云普光堂也。因佛放光而立名也。在摩伽陀國寂滅道場，界去菩提樹三里也。滅生死處名寂滅道場。「十世界海」者，《華嚴》第二云蓮華藏世界海，次東方有世界海名淨勝光莊嚴，中有佛剎名眾寶金剛藏。如是十方各說異名，廣如彼說，除蓮華藏。言十世界海，世界海量如前已說。「十住、十行、十迴向」者，即前所說十發趣等。「十禪定」者，此文次第當四善根，一向修慧，故偏說定。禪那，此云寂靜。其十者何？如《華嚴經．十定品》說。《善戒經．第六禪品》中有十寂靜清禪、一世法寂靜淨禪等。彼十何義？頌曰：「漏無漏近分，根本與勝進，入住出邊際，決擇分為十。」準此上卷，「十金剛」者即十迴向，四天中說。何故色界重說迴向？北并州真藏師云：色界所說諸位通行，如《華嚴》三十九說十金剛心，謂菩薩發如是心：我當覺了三世一切諸法悉無有餘，是第一發金剛心，乃至廣說。「十忍」者，《瑜伽．忍品》云：清淨忍有十。如彼廣說。又《善戒經．忍品》說十。「十願」者，如《華嚴》說。《發菩提心經》，下當引釋。

經：「爾時釋迦」至「八千返」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「爾時釋迦」至「八千返」。

述曰：第二、別釋。謂有疑云：從初成佛何時說耶？故今釋云：此化釋迦初蓮華界從本佛現，自東來入兜率天宮，說魔受化經已下生入胎，乃至號吾釋迦牟尼佛，此舉成道也。餘諸經云樹下降魔，云何此經魔受化已方始下生？解云：魔眾非一，化有前後，如《大集經》云：魔王有百億。若一已伏更無餘者，佛滅度後誰亂結集？為顯力勝時時降魔，如《華嚴》云：為顯菩薩功德之力不可壞故。下閻浮提者，入胎相也。梵云「瞻部」，此云「勝金」，如《阿含經．閻浮提品》：閻浮樹下有金厚四十由旬，號曰勝金。金中勝故，即閻浮檀金也。「摩訶摩耶」，此云「大術」。「七歲出家」等者，此經應錯，既說娶嫁方出家故，西域傳云諸部見聞不同也。其正義者，如《金光明記》。「寂滅道場」已下顯時，謂成佛已從第四禪事盧舍那受心地法，還來道場說十世界海，如次前說歷十住處，乃至第十摩醯首羅天王宮中說心地時，諸大梵王供網羅幢因此說法，乃至告言：「吾今來此世界八千返」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、別釋。謂有疑云：從初成佛何時說耶？故今釋云：此化釋迦初蓮華界從本佛現，自東來入兜率天宮，說魔受化經已下生入胎，乃至號吾釋迦牟尼佛，此舉成道也。餘諸經云樹下降魔，云何此經魔受化已方始下生？解云：魔眾非一，化有前後，如《大集經》云：魔王有百億。若一已伏更無餘者，佛滅度後誰亂結集？為顯力勝時時降魔，如《華嚴》云：為顯菩薩功德之力不可壞故。下閻浮提者，入胎相也。梵云「瞻部」，此云「勝金」，如《阿含經．閻浮提品》：閻浮樹下有金厚四十由旬，號曰勝金。金中勝故，即閻浮檀金也。「摩訶摩耶」，此云「大術」。「七歲出家」等者，此經應錯，既說娶嫁方出家故，西域傳云諸部見聞不同也。其正義者，如《金光明記》。「寂滅道場」已下顯時，謂成佛已從第四禪事盧舍那受心地法，還來道場說十世界海，如次前說歷十住處，乃至第十摩醯首羅天王宮中說心地時，諸大梵王供網羅幢因此說法，乃至告言：「吾今來此世界八千返」。

經：「為此娑婆」至「一戒光明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「為此娑婆」至「一戒光明」。

述曰：大段第二、誡惡行門。於中有三：開序故、正說故、流通故。初亦有三：時處故、勸策故、結戒故。此初經家序時處也。為化此娑婆界，從金剛座乃至四禪所化類故。說心地竟，復還樹下，始說如下菩薩戒本。戒破罪闇，名為「光明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：大段第二、誡惡行門。於中有三：開序故、正說故、流通故。初亦有三：時處故、勸策故、結戒故。此初經家序時處也。為化此娑婆界，從金剛座乃至四禪所化類故。說心地竟，復還樹下，始說如下菩薩戒本。戒破罪闇，名為「光明」。

經：「金剛寶戒」至「自性清淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「金剛寶戒」至「自性清淨」。

述曰：第二、法王勸策。於中有二：策發故，勸信故。此初也。佛舉戒云「金剛寶」者，堅牢能持一切功德，令不漏失破諸惡故。因果萬德以戒為初，名曰「本源」，如下廣釋。「佛性種子」者，戒實性也。意謂那末識即六識，心謂第八，色即五根。凡有如是情及心者，皆入佛性當得作佛。所以者何？「當當常有因故，有當當常住法身。」三菩提因重言當當，其當果因法爾有故，有當當報化及常住法身。「如是十戒出於世界」等者，釋迦傳說出現於世，則是法戒應受持也。由此顯自佛性果故，故今為此大眾傳說。言「一切眾生戒本原自性清淨」者，舉戒實性表諸眾生皆有佛性，故得成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、法王勸策。於中有二：策發故，勸信故。此初也。佛舉戒云「金剛寶」者，堅牢能持一切功德，令不漏失破諸惡故。因果萬德以戒為初，名曰「本源」，如下廣釋。「佛性種子」者，戒實性也。意謂那末識即六識，心謂第八，色即五根。凡有如是情及心者，皆入佛性當得作佛。所以者何？「當當常有因故，有當當常住法身。」三菩提因重言當當，其當果因法爾有故，有當當報化及常住法身。「如是十戒出於世界」等者，釋迦傳說出現於世，則是法戒應受持也。由此顯自佛性果故，故今為此大眾傳說。言「一切眾生戒本原自性清淨」者，舉戒實性表諸眾生皆有佛性，故得成佛也。