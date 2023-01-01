梵網經古迹記
新羅 太賢集2卷CBETA T1815大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
梵網經古迹記卷上
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青丘沙門太賢集
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將釋此經，七門分別：時處故、機根故、藏攝故、翻譯故、宗趣故、題名故、本文故。
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言時處者，本即盧舍那佛在蓮華臺藏世界說，末即釋迦初成佛時於摩伽陀國寂滅道場說。
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言機根者，有菩薩性得發心者，為謗不信不得說故。
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藏攝故者，通菩薩藏毘奈耶攝。
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翻譯故者，後秦有西域三藏鳩摩羅什，此云童壽，持菩薩戒偏誦此品，與義學沙門三千餘人，遂於逍遙園及長安草堂寺翻譯經論五十餘部。最後因秦主欲受禁戒，別誦譯出，慧融等筆受。法藏師云：「西域有十萬頌六十一品，具譯成三百餘卷。」此經序云：「可有一百二十卷。」又上代諸德相傳云：真諦三藏將菩薩律藏擬來，此時於南海上船，船即欲沒，省去餘物仍猶不起，唯去律本船方得進。真諦歎曰：「菩薩戒律漢地無緣，深可悲矣。」又曇無讖三藏，於西涼州有沙門法進等，求讖受菩薩戒并請戒本。讖曰：「此國人麁，豈有堪為菩薩道器？」遂不與授。進等苦請不獲所願，於佛像前立誓求戒。七日纔滿，夢見彌勒親與授戒竝受戒本，竝皆誦得。覺已見讖，讖覩其相異，喟然歎曰：「漢地亦有人矣。」則與譯出戒本。與進夢誦文義相同，今別行《地持戒本》首安歸敬偈者是。又聞西域諸小乘寺以賓頭盧為上座，諸大乘寺以文殊師利為上座，合眾共持菩薩戒，羯磨說戒皆作菩薩法事，菩薩律藏常誦不絕。
翻譯故者，後秦有西域三藏鳩摩羅什，此云童壽，持菩薩戒偏誦此品，與義學沙門三千餘人，遂於逍遙園及長安草堂寺翻譯經論五十餘部。最後因秦主欲受禁戒，別誦譯出，慧融等筆受。法藏師云：「西域有十萬頌六十一品，具譯成三百餘卷。」此經序云：「可有一百二十卷。」又上代諸德相傳云：真諦三藏將菩薩律藏擬來，此時於南海上船，船即欲沒，省去餘物仍猶不起，唯去律本船方得進。真諦歎曰：「菩薩戒律漢地無緣，深可悲矣。」又曇無讖三藏，於西涼州有沙門法進等，求讖受菩薩戒并請戒本。讖曰：「此國人麁，豈有堪為菩薩道器？」遂不與授。進等苦請不獲所願，於佛像前立誓求戒。七日纔滿，夢見彌勒親與授戒竝受戒本，竝皆誦得。覺已見讖，讖覩其相異，喟然歎曰：「漢地亦有人矣。」則與譯出戒本。與進夢誦文義相同，今別行《地持戒本》首安歸敬偈者是。又聞西域諸小乘寺以賓頭盧為上座，諸大乘寺以文殊師利為上座，合眾共持菩薩戒，羯磨說戒皆作菩薩法事，菩薩律藏常誦不絕。
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言宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。此經正以心行為宗，證覺利生以為其趣。言心行者略有二門：一、教正行門，二、誡惡行門。教正行者，即經初說三賢十聖內證之行。誡惡行者，即經後說十重、四十八輕戒行，經自廣說，如後應知。所歸趣者，亦有二門：一、如來性門，二、發趣相門。所趣、能趣，如次應知。如來性者，即真如性。如經：「寂滅者名為一心，一心者名如來藏。」謂眾生心似生無生之性寥為一心之海，似生之相流成六道之波。如《不增不減經》云：即此法身飄流生死，名為眾生；即此法身修行諸度，名為菩薩；即也法身住於彼岸，名為諸佛。此復云何？生死之夢唯有迷心，虛妄習氣擾濁心故，或似眼等，或似色等，猶如翳眼所見空華。天地山河雖無邊際，如夢所見莫據之方。色等境風之所擊動，藏識海中轉識浪起，涌於六處分別六塵。然色聲等唯如夢塵，除心行相都無所得。境既即心，心如境空也。迷故生死，悟故涅槃，是以空性名如來藏。第二、發趣門者，如是內有如來性故，聞諸有情同如來藏，妄念所飄苦輪無際，生死大海誓為舟檝，不畏其中所受大苦，發不可壞無礙意樂，謂大菩提若可得法，我亦丈夫。三大阿僧企耶雖絕，期之者要可出之；無上正等菩提雖遠，誓之者定有至也。蓋決無明之㲉，掌融法界之雄，親近善士，聽聞正法，智慧為母，方便為父，廣攝眾生為自眷屬，空寂為家，法喜為婦，慈心為女，至誠為男。雖在居家，不著三有；雖現受欲，常住梵行。遊於衢路，利物為心；欲成他義，能捨自命。詣講論處，導以大乘；入諸學堂，誘開童朦。風前交友，必簡其師；月下忘懷，影中味道。草繫之功，自有風雲交遊美色。亦知其空，大悲般若之所輔翼，乘不住道至心實際，但於諸心返照自性，明昧位立佛菩薩故。云何名為不住道耶？於空有邊不住慧也。謂顛倒緣有世間相，既顛倒有即離有無。如聖天言：「有非真有故，無亦非真無。」謂於妄識似有而現，即於證智似無所得。然於勝義非畢竟無，諸勝義無俗亦無故。既離有性般若證空，亦離無性大悲拔有。拔有之故不住涅槃，證空之故不住生死。不住二邊異凡二乘，異凡小故自發菩提。如《瑜伽》云：「於空性相有失壞者，便為失壞一切大乘。」是以菩薩行六度時，皆無所得以為方便，無所得者即不住道。若唯空有便可得無，而復空空故無所得，無所得故三輪清淨，是名究竟修菩薩行。
言宗趣者，語之所表曰宗，宗之所歸曰趣。此經正以心行為宗，證覺利生以為其趣。言心行者略有二門：一、教正行門，二、誡惡行門。教正行者，即經初說三賢十聖內證之行。誡惡行者，即經後說十重、四十八輕戒行，經自廣說，如後應知。所歸趣者，亦有二門：一、如來性門，二、發趣相門。所趣、能趣，如次應知。如來性者，即真如性。如經：「寂滅者名為一心，一心者名如來藏。」謂眾生心似生無生之性寥為一心之海，似生之相流成六道之波。如《不增不減經》云：即此法身飄流生死，名為眾生；即此法身修行諸度，名為菩薩；即也法身住於彼岸，名為諸佛。此復云何？生死之夢唯有迷心，虛妄習氣擾濁心故，或似眼等，或似色等，猶如翳眼所見空華。天地山河雖無邊際，如夢所見莫據之方。色等境風之所擊動，藏識海中轉識浪起，涌於六處分別六塵。然色聲等唯如夢塵，除心行相都無所得。境既即心，心如境空也。迷故生死，悟故涅槃，是以空性名如來藏。第二、發趣門者，如是內有如來性故，聞諸有情同如來藏，妄念所飄苦輪無際，生死大海誓為舟檝，不畏其中所受大苦，發不可壞無礙意樂，謂大菩提若可得法，我亦丈夫。三大阿僧企耶雖絕，期之者要可出之；無上正等菩提雖遠，誓之者定有至也。蓋決無明之㲉，掌融法界之雄，親近善士，聽聞正法，智慧為母，方便為父，廣攝眾生為自眷屬，空寂為家，法喜為婦，慈心為女，至誠為男。雖在居家，不著三有；雖現受欲，常住梵行。遊於衢路，利物為心；欲成他義，能捨自命。詣講論處，導以大乘；入諸學堂，誘開童朦。風前交友，必簡其師；月下忘懷，影中味道。草繫之功，自有風雲交遊美色。亦知其空，大悲般若之所輔翼，乘不住道至心實際，但於諸心返照自性，明昧位立佛菩薩故。云何名為不住道耶？於空有邊不住慧也。謂顛倒緣有世間相，既顛倒有即離有無。如聖天言：「有非真有故，無亦非真無。」謂於妄識似有而現，即於證智似無所得。然於勝義非畢竟無，諸勝義無俗亦無故。既離有性般若證空，亦離無性大悲拔有。拔有之故不住涅槃，證空之故不住生死。不住二邊異凡二乘，異凡小故自發菩提。如《瑜伽》云：「於空性相有失壞者，便為失壞一切大乘。」是以菩薩行六度時，皆無所得以為方便，無所得者即不住道。若唯空有便可得無，而復空空故無所得，無所得故三輪清淨，是名究竟修菩薩行。
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言題名者，「梵網經」一部都名也。「盧舍那佛說心地法門品第十」者，此品別名也。「梵」者能淨之義，「網」者攝有情義。謂此經者，乃至有頂生死大海拘持有情，終致無上寂滅之岸，無盡饒益諸飢渴類，如世網故。為顯此義，故諸梵王持羅網幢供佛聽法，佛因此說世界差別。猶如網孔，佛教門亦如是。世界別者，須彌樹形覆世界等遍涉入故。佛教門者，雖一味法，蘊界處等法門別故。是則如梵主網孔多網一，法王戒法當知亦爾。雖塵沙門終歸一道，萬行一門所謂得意，得意而行皆稱法性，是故從喻名「梵網經」。「經」謂契經，貫持為義，貫義持生不散失故。「盧舍那」者，此云淨滿，無障不淨、無德不圓故。法藏師云：「梵本皆名毘盧舍那，此云光明遍照，智照法界身應大機故。」「梵網」字下標此名者，為簡餘品釋迦說故。「佛」謂覺者，三義如常。「說」謂圓音巧應生解。唯識萬德從此生長名為「心」也。出苦之津入淨之戶稱之「法門」，文義類別故名為「品」。此心地品總有二門：一、本師說故，二、化傳說故。初中有五：處眾故、警覺故、啟問故、見問故、付屬故。
言題名者，「梵網經」一部都名也。「盧舍那佛說心地法門品第十」者，此品別名也。「梵」者能淨之義，「網」者攝有情義。謂此經者，乃至有頂生死大海拘持有情，終致無上寂滅之岸，無盡饒益諸飢渴類，如世網故。為顯此義，故諸梵王持羅網幢供佛聽法，佛因此說世界差別。猶如網孔，佛教門亦如是。世界別者，須彌樹形覆世界等遍涉入故。佛教門者，雖一味法，蘊界處等法門別故。是則如梵主網孔多網一，法王戒法當知亦爾。雖塵沙門終歸一道，萬行一門所謂得意，得意而行皆稱法性，是故從喻名「梵網經」。「經」謂契經，貫持為義，貫義持生不散失故。「盧舍那」者，此云淨滿，無障不淨、無德不圓故。法藏師云：「梵本皆名毘盧舍那，此云光明遍照，智照法界身應大機故。」「梵網」字下標此名者，為簡餘品釋迦說故。「佛」謂覺者，三義如常。「說」謂圓音巧應生解。唯識萬德從此生長名為「心」也。出苦之津入淨之戶稱之「法門」，文義類別故名為「品」。此心地品總有二門：一、本師說故，二、化傳說故。初中有五：處眾故、警覺故、啟問故、見問故、付屬故。
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經：「爾時」至「心地法品」。
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述曰：處眾之中有三：處所故、大眾故、所說故。如文可解。
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經：「是時釋迦」至「亦生疑念」。
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述曰：第二、警覺中亦有三：放光故、眾喜故、疑念故。如文可知。
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經：「爾時眾中」至「為何等相」。
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述曰：第三、啟問，亦有三文：起定故、集眾故、啟問故。「玄通華光王」者，所證真理名「玄」，能證真智曰「通」，能生大果名「華」，能除闇障名「光」，三乘中勝名「王」。彼所起定華光亦爾，眾德莊嚴名「大莊嚴」。「金剛白雲色」者，以不可壞無漏清白含眾德水，故標此色。光明非一，故言「光」。「光為何等相」者，問所為相。
述曰：第三、啟問，亦有三文：起定故、集眾故、啟問故。「玄通華光王」者，所證真理名「玄」，能證真智曰「通」，能生大果名「華」，能除闇障名「光」，三乘中勝名「王」。彼所起定華光亦爾，眾德莊嚴名「大莊嚴」。「金剛白雲色」者，以不可壞無漏清白含眾德水，故標此色。光明非一，故言「光」。「光為何等相」者，問所為相。
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經：「是時釋迦」至「光明座上」。
經：「是時釋迦」至「光明座上」。
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述曰：第四、見問中有二：見故，問故。此初也。化歸本體，言「還至」也。加力見勝，如《戒本疏》。「百萬億紫金剛光明宮」者，如兜率天彌勒菩薩五百億宮也。「百萬蓮華」者，座蓮華也。
述曰：第四、見問中有二：見故，問故。此初也。化歸本體，言「還至」也。加力見勝，如《戒本疏》。「百萬億紫金剛光明宮」者，如兜率天彌勒菩薩五百億宮也。「百萬蓮華」者，座蓮華也。
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經：「時釋迦」至「菩薩種子」。
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述曰：第二、問中有二：問故，答故。此初也。有云三問：「地」者，問有為行；「虛空」者，問無為中行；「眾生」者，備上二行眾生也。非也。據所居處，問彼因果故。「菩薩種子」，餘品廣問，故今不問。(舊疏云：六處殊勝，名為種子。如《地持》說。)
述曰：第二、問中有二：問故，答故。此初也。有云三問：「地」者，問有為行；「虛空」者，問無為中行；「眾生」者，備上二行眾生也。非也。據所居處，問彼因果故。「菩薩種子」，餘品廣問，故今不問。(舊疏云：六處殊勝，名為種子。如《地持》說。)
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經：「爾時」至「盧舍那佛」。
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述曰：第二、答中有二：果故、因故。此答果也。「大歡喜」者，見大利故。無分別智名「虛空光」，照法性空故。正了因體亦名體性智，為正因故。彼所依定名為「本原」，此能顯成常住法身也。佛現此定，示大眾也。根本因故，修行心地以之為因。「捨凡夫」等，舉因答果也。「成等正覺」已下，顯成佛相也。顯正依報及化相故。「世界海」者，如《智論》云：數此三千大千世界如恒河沙為一世界種，數此種復至恒沙為一世界海，數此海復至十萬恒沙為一佛世界。雖在千葉中央臺上，而言在於世界海者，如化身在一閻浮州，言在娑婆為一佛土，二身遊化量亦爾故。千百億釋迦身土，如《戒本記》釋。
述曰：第二、答中有二：果故、因故。此答果也。「大歡喜」者，見大利故。無分別智名「虛空光」，照法性空故。正了因體亦名體性智，為正因故。彼所依定名為「本原」，此能顯成常住法身也。佛現此定，示大眾也。根本因故，修行心地以之為因。「捨凡夫」等，舉因答果也。「成等正覺」已下，顯成佛相也。顯正依報及化相故。「世界海」者，如《智論》云：數此三千大千世界如恒河沙為一世界種，數此種復至恒沙為一世界海，數此海復至十萬恒沙為一佛世界。雖在千葉中央臺上，而言在於世界海者，如化身在一閻浮州，言在娑婆為一佛土，二身遊化量亦爾故。千百億釋迦身土，如《戒本記》釋。
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經：「爾時蓮華」至「智身滿足」。
經：「爾時蓮華」至「智身滿足」。
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述曰：第二、答因中有二：略故，廣故。此初也。疏云：「堅信忍」者，明習種性解德法門，亦名聞慧；「堅法忍」中，明性種性行德法門，亦名思慧；「堅修忍」中，明道種性行實法門，亦名修慧；「堅聖忍」中，明聖種性親證法門，名出世慧。此中三賢、十聖、四十，後次第解，故不釋之。「蹬」者，登也。言「無為」者，非煩惱、業之所為故。「無相」者，法身故。「大滿」者，智身故。「常住」者，自性無間及相續故。
述曰：第二、答因中有二：略故，廣故。此初也。疏云：「堅信忍」者，明習種性解德法門，亦名聞慧；「堅法忍」中，明性種性行德法門，亦名思慧；「堅修忍」中，明道種性行實法門，亦名修慧；「堅聖忍」中，明聖種性親證法門，名出世慧。此中三賢、十聖、四十，後次第解，故不釋之。「蹬」者，登也。言「無為」者，非煩惱、業之所為故。「無相」者，法身故。「大滿」者，智身故。「常住」者，自性無間及相續故。
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經：「爾時」至「品中已開」。
經：「爾時」至「品中已開」。
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述曰：第二、廣中有二：請故、答故。此初也。諸佛會中有菩薩問，釋名準前。凡此經文難可解者，佛佛相對梵語巧妙，猶如此間五言詩等，以漢語翻失妙難解。
述曰：第二、廣中有二：請故、答故。此初也。諸佛會中有菩薩問，釋名準前。凡此經文難可解者，佛佛相對梵語巧妙，猶如此間五言詩等，以漢語翻失妙難解。
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經：「爾時」至「入空三昧」。
經：「爾時」至「入空三昧」。
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述曰：第二、答中有四，如次廣說四十法門故。初亦有十，此發趣中初「捨心」也。菩薩請者，千佛所加，故今告言「千佛諦聽」，知千佛眾未解了故。捨心三文，章門故、行相故、結成故。言「一切捨」者，舉章門也。次行相中謂國土等一切捨之無為無相者，標捨所捨之時離三輪也。「無為」者，人空故。「無相」者，法空故。次釋三輪。初施者空，謂即我、人、知者、見者，十二因緣假會合成故。能執彼主者，造作之我。見者，於彼所緣十二因緣無合無散，於境無我故言「無合」，而有似我亦言「無散」。次受者空，謂「無受」者，以蘊、界、處一合空相，無我、我所相故。後施物空，假成諸法，若內身等、若外財等一切之法空，無自之所捨，無彼受故。第三結言爾時觀成，如境假會能觀現前。
述曰：第二、答中有四，如次廣說四十法門故。初亦有十，此發趣中初「捨心」也。菩薩請者，千佛所加，故今告言「千佛諦聽」，知千佛眾未解了故。捨心三文，章門故、行相故、結成故。言「一切捨」者，舉章門也。次行相中謂國土等一切捨之無為無相者，標捨所捨之時離三輪也。「無為」者，人空故。「無相」者，法空故。次釋三輪。初施者空，謂即我、人、知者、見者，十二因緣假會合成故。能執彼主者，造作之我。見者，於彼所緣十二因緣無合無散，於境無我故言「無合」，而有似我亦言「無散」。次受者空，謂「無受」者，以蘊、界、處一合空相，無我、我所相故。後施物空，假成諸法，若內身等、若外財等一切之法空，無自之所捨，無彼受故。第三結言爾時觀成，如境假會能觀現前。
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經：「若佛子」至「一道清淨」。
經：「若佛子」至「一道清淨」。
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述曰：第二、戒心。戒者，舉章。「非非戒」者，離有無邊，重言「非非」。何者？無受者故。及「十善戒無師說法」，謂無能說，寧有所說？受者、授者及所受戒不可得故，三輪空也。「欺、盜乃至邪見無集受」者，明所防惡，體空無集，還屬眾緣，無定性故。「欺」者，蔑也。蔑中之極，謂害命故。「慈、良」等者，明能防戒，體性亦空：一、「慈」防殺也，二、「良」防盜也，三、「清」防婬也，四、「直」防妄也，五、「正」防酤酒，六、「實」防讚毀，七、「正見」防邪見，八、「捨」防慳也，九、「喜」防瞋也。舊疏云：「等」言等取，「悲」防說過。防十惡時，制止有為、無為八倒，有無性離，一味清淨也。
述曰：第二、戒心。戒者，舉章。「非非戒」者，離有無邊，重言「非非」。何者？無受者故。及「十善戒無師說法」，謂無能說，寧有所說？受者、授者及所受戒不可得故，三輪空也。「欺、盜乃至邪見無集受」者，明所防惡，體空無集，還屬眾緣，無定性故。「欺」者，蔑也。蔑中之極，謂害命故。「慈、良」等者，明能防戒，體性亦空：一、「慈」防殺也，二、「良」防盜也，三、「清」防婬也，四、「直」防妄也，五、「正」防酤酒，六、「實」防讚毀，七、「正見」防邪見，八、「捨」防慳也，九、「喜」防瞋也。舊疏云：「等」言等取，「悲」防說過。防十惡時，制止有為、無為八倒，有無性離，一味清淨也。
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經：「若佛子」至「不可得」。
經：「若佛子」至「不可得」。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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述曰：第三、忍心。忍者，舉章。「有無相慧體性」者，總標真俗忍體。次辨行相差別。言「空空忍」者，緣勝義忍下，此名為「無生行忍」。「一切處忍」者，緣世俗忍下，名此為「一切處得名如苦忍」，遍一切處，如俗苦相而忍解故。得名如苦者，耐怨害等，隨境目故。如是真俗無量行相，一一皆名忍者，結也。明真俗已，次明三輪。自空「無受」，彼空「無打」，法性空故。「無刀杖，無瞋心」，三輪一味，言「皆如如」。事事無實，言「無一一」。諦理無二，言「諦一相」。理亦實空，名「無無相」。而俗非無，言「有無有相」。次能所相對門。「非非心」等，明忍空相。謂能忍心非都無，故言「非非心相」。似有緣慮無實緣，故言「緣無緣相」。「立住」等者，空所忍境能打人等，四威儀中染淨性空，故言「一切法如」。既能所空，「忍相不可得」。
述曰：第三、忍心。忍者，舉章。「有無相慧體性」者，總標真俗忍體。次辨行相差別。言「空空忍」者，緣勝義忍下，此名為「無生行忍」。「一切處忍」者，緣世俗忍下，名此為「一切處得名如苦忍」，遍一切處，如俗苦相而忍解故。得名如苦者，耐怨害等，隨境目故。如是真俗無量行相，一一皆名忍者，結也。明真俗已，次明三輪。自空「無受」，彼空「無打」，法性空故。「無刀杖，無瞋心」，三輪一味，言「皆如如」。事事無實，言「無一一」。諦理無二，言「諦一相」。理亦實空，名「無無相」。而俗非無，言「有無有相」。次能所相對門。「非非心」等，明忍空相。謂能忍心非都無，故言「非非心相」。似有緣慮無實緣，故言「緣無緣相」。「立住」等者，空所忍境能打人等，四威儀中染淨性空，故言「一切法如」。既能所空，「忍相不可得」。
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經：「若佛子」至「進分善根」。
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述曰：第四、精進心。「苦四威儀一切時行」者，以精進行舉章門也。行住等位無時不策，故次明行相。「伏空假」者，伏初二性。空謂遍計，假謂依他。「會法性」者，會圓成實。伏初事相，會真理故。空智德聚名「無生山」。見有無者，有相名有，無相名無。如龍樹論：有為名有，無為名無。如有者，世俗似有。如無者，勝義似無。已上總觀一切法也。「大地青黃赤白一切入」者，十遍處也。包勝處解脫等，故言「乃至」。已上別觀共功德門也。「三寶智性」者，大乘功德門也。以具三寶攝一切法故。明境界已，次明功德。以一切信上昇進道，必三三昧空慧為門。無生者無相，相必生故。從勝義觀趣世俗，故言「起空入世諦法」。了真即俗，言「亦無二相」。第三、結。言「續空心通達進分善根」者，所有進道皆空為首，故言續前。空心通達而進善根，名進心也。
述曰：第四、精進心。「苦四威儀一切時行」者，以精進行舉章門也。行住等位無時不策，故次明行相。「伏空假」者，伏初二性。空謂遍計，假謂依他。「會法性」者，會圓成實。伏初事相，會真理故。空智德聚名「無生山」。見有無者，有相名有，無相名無。如龍樹論：有為名有，無為名無。如有者，世俗似有。如無者，勝義似無。已上總觀一切法也。「大地青黃赤白一切入」者，十遍處也。包勝處解脫等，故言「乃至」。已上別觀共功德門也。「三寶智性」者，大乘功德門也。以具三寶攝一切法故。明境界已，次明功德。以一切信上昇進道，必三三昧空慧為門。無生者無相，相必生故。從勝義觀趣世俗，故言「起空入世諦法」。了真即俗，言「亦無二相」。第三、結。言「續空心通達進分善根」者，所有進道皆空為首，故言續前。空心通達而進善根，名進心也。
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經：「若佛子」至「生一切善」。
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述曰：第五、定心。「寂滅無相」者，舉章門也。寂滅散動照無相故。次行相中「無相無量行三昧」者，生空定也。唯有諸行無實我故。「無相無量心三昧」者，法空定也。唯有諸識無實法故。竝趣真空總名無相。「凡夫聖人無不入三昧」者，八禪定也。彼二類定得淳熟故。言「體性相應」於一切行，以定力故諸障滅也。謂「我人受」者，人執也。「一切縛」者，餘煩惱也。「見性」者，且舉法執攝所知障也。皆是障定因緣。「散風動心」者，不生思惟皆心不寂，而滅空空及以八倒無攀緣也。「假靜慧觀」者，學觀有情法假定慧，由此定慧一切假會苦諦伏滅，能受三界罪性集滅。言「而生一切善」者，道資糧也。
述曰：第五、定心。「寂滅無相」者，舉章門也。寂滅散動照無相故。次行相中「無相無量行三昧」者，生空定也。唯有諸行無實我故。「無相無量心三昧」者，法空定也。唯有諸識無實法故。竝趣真空總名無相。「凡夫聖人無不入三昧」者，八禪定也。彼二類定得淳熟故。言「體性相應」於一切行，以定力故諸障滅也。謂「我人受」者，人執也。「一切縛」者，餘煩惱也。「見性」者，且舉法執攝所知障也。皆是障定因緣。「散風動心」者，不生思惟皆心不寂，而滅空空及以八倒無攀緣也。「假靜慧觀」者，學觀有情法假定慧，由此定慧一切假會苦諦伏滅，能受三界罪性集滅。言「而生一切善」者，道資糧也。
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經：「若佛子」至「為慧用故」。
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述曰：第六、慧心中「空慧」者，舉第六度。明行相中「非無緣」者，標有所依緣也。慧亦無性，依他起故。何為所依？謂能知體，名之為心。「了別一切法假名主」者，心王性故。「與道通同」者，與慧相應故。既住聖胎，當入聖等，盡是慧心體性功用也。一切能執四倒煩惱，皆由染慧性不明故。故對治之，以慧為首，修不可說種種聞慧以為方便，入於中道一真諦也。次明障空，謂其「無明能障慧」者，離眾緣合，無自相故。言非相不即緣，故非來於緣。既無自性，故「非罪、非八倒、無生滅」也。由此慧明，照而樂空。明真實智已，更智方便，轉變神通，亦智體性所為，以慧用故。
述曰：第六、慧心中「空慧」者，舉第六度。明行相中「非無緣」者，標有所依緣也。慧亦無性，依他起故。何為所依？謂能知體，名之為心。「了別一切法假名主」者，心王性故。「與道通同」者，與慧相應故。既住聖胎，當入聖等，盡是慧心體性功用也。一切能執四倒煩惱，皆由染慧性不明故。故對治之，以慧為首，修不可說種種聞慧以為方便，入於中道一真諦也。次明障空，謂其「無明能障慧」者，離眾緣合，無自相故。言非相不即緣，故非來於緣。既無自性，故「非罪、非八倒、無生滅」也。由此慧明，照而樂空。明真實智已，更智方便，轉變神通，亦智體性所為，以慧用故。
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經：「若佛子」至「一切行本原」。
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述曰：第七、願心。「願願大求一切求」者，舉章門也。雙求二利，故言「願願」。求斷名「大求」，求智名「一切求」。明行相中以求遠果修行因故，願心連也，必由願心連相續故。「百劫得佛」即滅罪也。「百」謂多義，罪即生死災患聚故。專注連求法空一相，故言「求求至心於無生空一」。「一」者一相，所謂無相。乘願增觀而入定照，則無量見縛以求願心，故得解脫。其能證行以求心成，由此菩提無量功德以願為本。既成佛已，圓證法界離有無邊，言「觀一諦中道」也。萬德相融，能照智分、所照法界雖無差別，非如二乘灰身滅智，亦言非沒。親圓證已，於後得智起無量用，言「生見見」。然不謂言我有所作，言「非解慧」。結文可解。
述曰：第七、願心。「願願大求一切求」者，舉章門也。雙求二利，故言「願願」。求斷名「大求」，求智名「一切求」。明行相中以求遠果修行因故，願心連也，必由願心連相續故。「百劫得佛」即滅罪也。「百」謂多義，罪即生死災患聚故。專注連求法空一相，故言「求求至心於無生空一」。「一」者一相，所謂無相。乘願增觀而入定照，則無量見縛以求願心，故得解脫。其能證行以求心成，由此菩提無量功德以願為本。既成佛已，圓證法界離有無邊，言「觀一諦中道」也。萬德相融，能照智分、所照法界雖無差別，非如二乘灰身滅智，亦言非沒。親圓證已，於後得智起無量用，言「生見見」。然不謂言我有所作，言「非解慧」。結文可解。
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經：「若佛子」至「觀法亦爾」。
經：「若佛子」至「觀法亦爾」。
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述曰：第八、護心之中「護三寶、護一切行功德」者，舉章門也，以護所依及自行故。次明行相，初護外道不令嬈正信者，護三寶也，以無相行伏倒心故。「滅我縛、見縛無生」等者，護自行也。伏煩惱障言「滅我縛」，伏所知障言「見縛無生」。以何行相如此護耶？謂護根本三寶，以無相行護。護自三空門，以心慧連慧連等也。二空相資，故言「慧連慧連」。如是相連入無生者，止道觀道則「明光」，明光以伏二障無罣礙故。如是護觀入於空境，俗假相別故言「分分」，似我似法妄識中似有故言「幻化」，幻化所起俗相性空，空智中似無故言「如無」。「如無」以下結云。緣合所起言「法體集」，還屬眾緣言「法體散」，無定自性言「不可護」。如所觀理，能觀亦爾。
述曰：第八、護心之中「護三寶、護一切行功德」者，舉章門也，以護所依及自行故。次明行相，初護外道不令嬈正信者，護三寶也，以無相行伏倒心故。「滅我縛、見縛無生」等者，護自行也。伏煩惱障言「滅我縛」，伏所知障言「見縛無生」。以何行相如此護耶？謂護根本三寶，以無相行護。護自三空門，以心慧連慧連等也。二空相資，故言「慧連慧連」。如是相連入無生者，止道觀道則「明光」，明光以伏二障無罣礙故。如是護觀入於空境，俗假相別故言「分分」，似我似法妄識中似有故言「幻化」，幻化所起俗相性空，空智中似無故言「如無」。「如無」以下結云。緣合所起言「法體集」，還屬眾緣言「法體散」，無定自性言「不可護」。如所觀理，能觀亦爾。
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經：「若佛子」至「一切法」。
經：「若佛子」至「一切法」。
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述曰：第九、喜心。「見他人得樂常生喜悅」者，舉章門也。「及一切」下，明行相也。「假」謂依他，「空」謂遍計，遍伏二相言及一切，二相不現名為「照寂」。不見初二性言「不入」，有為真如影現言「不無」，寂然內證樂中境智俱空，故言「大樂無合」。般若雖證空，大悲猶化物，攀緣有境，故言「有受而化、有法而見」也。「玄假法性」等者，見二諦性平等一觀心心中行也。「玄」者勝義，「假」者世俗，般若大悲而相融故。「多聞一切佛行功德」等者，多聞果德及因行德，普以無相隨喜之智，連生正念而專照也。既一無生佛即我故。以下結云，「樂心緣一切法」者，離嫉妬等喜悅緣故。
述曰：第九、喜心。「見他人得樂常生喜悅」者，舉章門也。「及一切」下，明行相也。「假」謂依他，「空」謂遍計，遍伏二相言及一切，二相不現名為「照寂」。不見初二性言「不入」，有為真如影現言「不無」，寂然內證樂中境智俱空，故言「大樂無合」。般若雖證空，大悲猶化物，攀緣有境，故言「有受而化、有法而見」也。「玄假法性」等者，見二諦性平等一觀心心中行也。「玄」者勝義，「假」者世俗，般若大悲而相融故。「多聞一切佛行功德」等者，多聞果德及因行德，普以無相隨喜之智，連生正念而專照也。既一無生佛即我故。以下結云，「樂心緣一切法」者，離嫉妬等喜悅緣故。
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經：「若佛子」至「光品廣說」。
經：「若佛子」至「光品廣說」。
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述曰：第十、頂心。「是人最上智」者，舉章門也。次釋名義。前九心上三義如頂：一、滅障如頂。言「我輪」者，執我為首輪迴煩惱，利見疑身及以鈍品瞋等煩惱皆滅無故，勝如頂也。二、智勝如頂，最上智連如頂故。三、境勝如頂，周遍法界因果圓融，如如一道最如頂故。「如人頂」者，總喻上三也。次明行相不同。「身見六十二見」，簡二類見，故言「非非」。「五眾」即五蘊也。於蘊剎那剎那生滅，謬執神我體常流轉，觀識蘊空也，多計識蘊為我相故。「無受」者，觀受蘊空。「無行可捉縛」者，觀餘三蘊空也。行即行蘊。「無可捉」者，色蘊空故。「無可縛」者，想蘊空故，妄想縛本故。如契經云：識如幻化乃至色如聚沫。言「入內空直道」者，即入內門純一味道。上明般若，次明大悲。剎那剎那於諸眾生不見有緣、不見非緣，恒以無緣大悲攀緣住頂三昧寂滅定，亦發加行於趣證道。爾時設有性實我人常見八倒生者，則緣不二法門。「性實見」者，法執也。「我人見」者，生執也。由此「不受八難」者，三途等也。「幻化果畢竟不受」者，道分善根不造生死引業故，同體大悲離我無化故，言唯一眾生四威儀中滅惡生善。言「入道」者，總句，餘三別句。滿十解位名為「正人」，立福智資糧名「正智正行」，行即福也。下總結。言「菩薩達觀現前故不受六道果，必不退於佛種姓中」也，以背流轉向還滅故。「生生入佛家」者，《十住毘婆沙》云以真如為佛家，相應解成故言入也。「十天光品」者，指上品也。
述曰：第十、頂心。「是人最上智」者，舉章門也。次釋名義。前九心上三義如頂：一、滅障如頂。言「我輪」者，執我為首輪迴煩惱，利見疑身及以鈍品瞋等煩惱皆滅無故，勝如頂也。二、智勝如頂，最上智連如頂故。三、境勝如頂，周遍法界因果圓融，如如一道最如頂故。「如人頂」者，總喻上三也。次明行相不同。「身見六十二見」，簡二類見，故言「非非」。「五眾」即五蘊也。於蘊剎那剎那生滅，謬執神我體常流轉，觀識蘊空也，多計識蘊為我相故。「無受」者，觀受蘊空。「無行可捉縛」者，觀餘三蘊空也。行即行蘊。「無可捉」者，色蘊空故。「無可縛」者，想蘊空故，妄想縛本故。如契經云：識如幻化乃至色如聚沫。言「入內空直道」者，即入內門純一味道。上明般若，次明大悲。剎那剎那於諸眾生不見有緣、不見非緣，恒以無緣大悲攀緣住頂三昧寂滅定，亦發加行於趣證道。爾時設有性實我人常見八倒生者，則緣不二法門。「性實見」者，法執也。「我人見」者，生執也。由此「不受八難」者，三途等也。「幻化果畢竟不受」者，道分善根不造生死引業故，同體大悲離我無化故，言唯一眾生四威儀中滅惡生善。言「入道」者，總句，餘三別句。滿十解位名為「正人」，立福智資糧名「正智正行」，行即福也。下總結。言「菩薩達觀現前故不受六道果，必不退於佛種姓中」也，以背流轉向還滅故。「生生入佛家」者，《十住毘婆沙》云以真如為佛家，相應解成故言入也。「十天光品」者，指上品也。
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經：「盧舍那」至「體性三昧」。
經：「盧舍那」至「體性三昧」。
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述曰：第二、十長養中，牒問可知。此初慈心中，「常行慈心生樂因已」者，舉章門也。慈與樂故，此無緣慈。慈行既成，自亦樂俱，入所緣法，謂即五蘊大真法中，空蘊三相，如幻如化，真如無二故，則堪當成聖道法輪。言「化被」已下，教他生信，大悲門故。言「非實」者，謂所利益，信心空故。「非善惡果」者，謂所安樂，樂果空故。言「解空體性三昧」者，結慈行成也。
述曰：第二、十長養中，牒問可知。此初慈心中，「常行慈心生樂因已」者，舉章門也。慈與樂故，此無緣慈。慈行既成，自亦樂俱，入所緣法，謂即五蘊大真法中，空蘊三相，如幻如化，真如無二故，則堪當成聖道法輪。言「化被」已下，教他生信，大悲門故。言「非實」者，謂所利益，信心空故。「非善惡果」者，謂所安樂，樂果空故。言「解空體性三昧」者，結慈行成也。
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經：「若佛子」至「起大悲」。
經：「若佛子」至「起大悲」。
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述曰：第二、悲心中，「以悲空、空無相」者，舉章門也。有性空，故言「空」；空亦空，故言「空無相」。次明行相。「悲緣行道自滅一切苦」者，標句也。「緣」謂攀緣，如下有情緣等三故。如何滅苦？先於眾生苦中生智。生何等智？謂有三種：一、有情緣，如《經》「不殺生緣」故；二、法緣悲，如《經》「不殺法緣」故；三、無緣悲，如《經》「不著我緣」故。由此於一切眾生不惱也。次明行相。夫發大悲心者，於空性中見一切法如實性。若失壞空性，則失一切大乘。故「種性行中生道智心」者，出斯位行也。如《仁王》云「銀輪三天性種性」故。父等六善，於我為「親」；翻彼六惡，於我為「惡」。彼二各有上、中、下品，欲與上樂而拔苦之，且上品惡隨器各得九品樂者，即觀果空，欲與上樂而九品別，樂還屬器，無自性故。樂果空相，慈心中現，以一樂行引起大悲也。
述曰：第二、悲心中，「以悲空、空無相」者，舉章門也。有性空，故言「空」；空亦空，故言「空無相」。次明行相。「悲緣行道自滅一切苦」者，標句也。「緣」謂攀緣，如下有情緣等三故。如何滅苦？先於眾生苦中生智。生何等智？謂有三種：一、有情緣，如《經》「不殺生緣」故；二、法緣悲，如《經》「不殺法緣」故；三、無緣悲，如《經》「不著我緣」故。由此於一切眾生不惱也。次明行相。夫發大悲心者，於空性中見一切法如實性。若失壞空性，則失一切大乘。故「種性行中生道智心」者，出斯位行也。如《仁王》云「銀輪三天性種性」故。父等六善，於我為「親」；翻彼六惡，於我為「惡」。彼二各有上、中、下品，欲與上樂而拔苦之，且上品惡隨器各得九品樂者，即觀果空，欲與上樂而九品別，樂還屬器，無自性故。樂果空相，慈心中現，以一樂行引起大悲也。
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經：「若佛子」至「苦故喜」。
經：「若佛子」至「苦故喜」。
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述曰：第三、喜心中，「喜悅無生心時」者，舉章門也。喜心觀空，名「無生心」。「種性體相道智」者，位體相也。自他空故，名為「空空」。猶隨喜他，名為「喜心」。此有二種：一者性空，不著我及所故。二者法空，達流轉無集故。「出沒」即流轉義。諸緣所起，還屬眾緣，無一定相，故言「無集」。爾時一切萬有入空，即觀行成。以同體之喜，等喜一切。起此空觀，入有相道，遠邪近正。正謂示我好道，及使眾生入佛法家。得法在懷，行體怡悅，故言「法中常起歡喜」。自入法位，復於他入正中隨喜也。
述曰：第三、喜心中，「喜悅無生心時」者，舉章門也。喜心觀空，名「無生心」。「種性體相道智」者，位體相也。自他空故，名為「空空」。猶隨喜他，名為「喜心」。此有二種：一者性空，不著我及所故。二者法空，達流轉無集故。「出沒」即流轉義。諸緣所起，還屬眾緣，無一定相，故言「無集」。爾時一切萬有入空，即觀行成。以同體之喜，等喜一切。起此空觀，入有相道，遠邪近正。正謂示我好道，及使眾生入佛法家。得法在懷，行體怡悅，故言「法中常起歡喜」。自入法位，復於他入正中隨喜也。
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經：「若佛子」至「常修其捨」。
經：「若佛子」至「常修其捨」。
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述曰：第四、捨心中，「常生捨心」者，舉章門也。「無造無相空法中」，三空門也。「如虛空」者，喻於三空無障礙行。於善等中，法空人空為「大捨」。「捨」謂治染，且顯治貪幻等，如次喻虛流轉及剎那滅。「無生心」者，捨心空故。雖空恒進，言「常修捨」。
述曰：第四、捨心中，「常生捨心」者，舉章門也。「無造無相空法中」，三空門也。「如虛空」者，喻於三空無障礙行。於善等中，法空人空為「大捨」。「捨」謂治染，且顯治貪幻等，如次喻虛流轉及剎那滅。「無生心」者，捨心空故。雖空恒進，言「常修捨」。
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經：「若佛子」至「現前行」。
經：「若佛子」至「現前行」。
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述曰：第五、施心中，「能以施心被一切眾生」者，舉章門也。「無心行化」者，無執著故。「達理達施」者，了真俗性。言「一切相現在行」者，施行成就也。
述曰：第五、施心中，「能以施心被一切眾生」者，舉章門也。「無心行化」者，無執著故。「達理達施」者，了真俗性。言「一切相現在行」者，施行成就也。
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經：「若佛子」至「發起善根」。
經：「若佛子」至「發起善根」。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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述曰：第六、愛語心中，「入體性愛語三昧」者，舉章門也。「體性」者，真性也。麁語耎語皆趣勝義，可愛樂故名「愛語」也。實諦之中法語之義、實語之言，皆順純淨一語之門，能調一切乃至無諍發語之智，法空無緣而生恩愛之心。下總結。言「常行如心發起善根」者，稱真心也。
述曰：第六、愛語心中，「入體性愛語三昧」者，舉章門也。「體性」者，真性也。麁語耎語皆趣勝義，可愛樂故名「愛語」也。實諦之中法語之義、實語之言，皆順純淨一語之門，能調一切乃至無諍發語之智，法空無緣而生恩愛之心。下總結。言「常行如心發起善根」者，稱真心也。
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經：「若佛子」至「但益人為利」。
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述曰：第七、利行心也。「利益心時」者，舉章門也。「實智體性」者，所緣真如也。「廣行智道」者，能緣智慧也。「集一切明炎法門」者，集智資糧故。「集觀行七財」者，集福資糧故。用之益人，言前人得利時，還益己法身慧命，言「益受身命」。言「一切意」者，作用多故，皆令他人次第行成也。言「法種」者，習種行成故。「空種」者，性種行成故。「道種」者，道種行成故。皆生佛果，故言種也。令他人入此三十心中，次云「得益」者，證地上際行故。「得樂果」者，得佛後際果也。形居六道處苦甘心下，結意者，但益他人為己利故。
述曰：第七、利行心也。「利益心時」者，舉章門也。「實智體性」者，所緣真如也。「廣行智道」者，能緣智慧也。「集一切明炎法門」者，集智資糧故。「集觀行七財」者，集福資糧故。用之益人，言前人得利時，還益己法身慧命，言「益受身命」。言「一切意」者，作用多故，皆令他人次第行成也。言「法種」者，習種行成故。「空種」者，性種行成故。「道種」者，道種行成故。皆生佛果，故言種也。令他人入此三十心中，次云「得益」者，證地上際行故。「得樂果」者，得佛後際果也。形居六道處苦甘心下，結意者，但益他人為己利故。
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經：「若佛子」至「同法三昧」。
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述曰：第八、同事心中，「以道性智同空無生法」者，舉章門也。謂此位智，稱空理也。次明行相生無二者，生空真如也。智行相應，言同於彼。又法空行，同最本原法空如相。世間諸法，以恒轉故，言「常生常住常滅」。於此流轉，隨入事同。雖了法空同而無生，及自他我同而無物，猶為益物，入同事三昧。
述曰：第八、同事心中，「以道性智同空無生法」者，舉章門也。謂此位智，稱空理也。次明行相生無二者，生空真如也。智行相應，言同於彼。又法空行，同最本原法空如相。世間諸法，以恒轉故，言「常生常住常滅」。於此流轉，隨入事同。雖了法空同而無生，及自他我同而無物，猶為益物，入同事三昧。
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經：「若佛子」至「而不可得」。
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述曰：第九、定心中，「復從定心」者，舉章門也。次明行相，從定發慧，念念寂照，離戲論故。「於我所法」者，即所遍計十八界也。此文可言「我法、所法」，謂七心界名為「我法」，多計識蘊以為我故。十根塵色、法處色等，名為「所法」。下出體云：「識界、色界」，於此不著，言「不動轉」。「十禪支」者：一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性，六、內等淨，七、捨，八、念，九、正知，十、不苦不樂受。以一念智雙觀二空：一切我人無合散者，觀生空故；內外現種無合散者，觀法空故。言「眾生」者，諸現行也。無一定性，言「無合」；緣合似有，言「無散」。所以者何？眾緣集成之所起作，求彼實性不可得故。
述曰：第九、定心中，「復從定心」者，舉章門也。次明行相，從定發慧，念念寂照，離戲論故。「於我所法」者，即所遍計十八界也。此文可言「我法、所法」，謂七心界名為「我法」，多計識蘊以為我故。十根塵色、法處色等，名為「所法」。下出體云：「識界、色界」，於此不著，言「不動轉」。「十禪支」者：一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性，六、內等淨，七、捨，八、念，九、正知，十、不苦不樂受。以一念智雙觀二空：一切我人無合散者，觀生空故；內外現種無合散者，觀法空故。言「眾生」者，諸現行也。無一定性，言「無合」；緣合似有，言「無散」。所以者何？眾緣集成之所起作，求彼實性不可得故。
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經：「若佛子」至「百法明門」。
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述曰：第十、慧心中，「作慧見心」者，舉章門也。纏名為結，隨眠名患，眾苦本故。言「順忍」者，境順智故。「慧性起光光」者，運運照故。「一炎明明」者，一體多用故。「見虛無受」者，緣空不執故。總結云「其慧方便」者，慧行善巧故，能生此位十長養心也。是心入空理，起空道故，雜修智悲，堪發無生聖心之因也。
述曰：第十、慧心中，「作慧見心」者，舉章門也。纏名為結，隨眠名患，眾苦本故。言「順忍」者，境順智故。「慧性起光光」者，運運照故。「一炎明明」者，一體多用故。「見虛無受」者，緣空不執故。總結云「其慧方便」者，慧行善巧故，能生此位十長養心也。是心入空理，起空道故，雜修智悲，堪發無生聖心之因也。
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經：「盧舍那」至「名無相信」。
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述曰：第三、十金剛也。初發心趣，次長養已，今不可壞，喻金剛故。此初心中「信」者，舉章門也。「諸見名著」者，訓釋見義，以執著故。「結有造業」者，招苦造集故，於此必不受，方入空無為。言「三相無」者，總標三相寂滅。「無無生」下，別破三相，謂生、住、滅。有能所相，今雙空故，重言「無無」。遣能所生，言「無無生」。此文可言無無生故，無生之住。無生住故，住所住無。住住無故，滅滅亦無。言「有一切法空」者，存法無我真如也，遮減過故。言「盡滅異空」者，二諦智泯，故言盡滅。猶有分見，亦言異空。「色空」者，色陰空也。「細心心空」者，四陰空也。三世心空，故二諦信寂滅無體性，和合還屬眾緣，無一定性故。所屬緣亦空，故言「亦無依」。次總結。言「然主者我人名用」者，舉實我體名字功能也。「三界假我我」者，人法二假我也。「無得集相」者，實我假我無可得一聚集相故。既人法空，「名無相信」。
述曰：第三、十金剛也。初發心趣，次長養已，今不可壞，喻金剛故。此初心中「信」者，舉章門也。「諸見名著」者，訓釋見義，以執著故。「結有造業」者，招苦造集故，於此必不受，方入空無為。言「三相無」者，總標三相寂滅。「無無生」下，別破三相，謂生、住、滅。有能所相，今雙空故，重言「無無」。遣能所生，言「無無生」。此文可言無無生故，無生之住。無生住故，住所住無。住住無故，滅滅亦無。言「有一切法空」者，存法無我真如也，遮減過故。言「盡滅異空」者，二諦智泯，故言盡滅。猶有分見，亦言異空。「色空」者，色陰空也。「細心心空」者，四陰空也。三世心空，故二諦信寂滅無體性，和合還屬眾緣，無一定性故。所屬緣亦空，故言「亦無依」。次總結。言「然主者我人名用」者，舉實我體名字功能也。「三界假我我」者，人法二假我也。「無得集相」者，實我假我無可得一聚集相故。既人法空，「名無相信」。
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經：「若佛子」至「亦如是」。
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述曰：第二、念心中，「作念」者，舉章門也。「六念中常覺」者，念佛也，乃至攝法僧戒三也。言「常施」者，念施也，觀彼實性皆言常也。「第一義諦」者，念天也，佛常涅槃果第一義天故。言「空無著無解」等者，觀所念境空無可縛著，況有解脫耶？既空三相之所不動，「不到去來」以迹絕故。然於作者一合真相，還歸本際入法界智，運運增明言「慧慧相乘」，運運會空言「乘乘寂滅」，念念泯相言「炎炎無常」。上古傳說，慧慧住相名「光光」，即彼滅相名「無無」，後後生相名「生生」。相雖遷流然性不起，熏修力故「轉易空道」，變捨前劣轉得後勝，運運增長本有劣無故言「變變」，本無勝有故言「轉化」，展轉勝生言「化化轉轉」。如是後轉前變之時，如稱兩頭同時住也。「炎炎一相」者，念念雖別而恒一相，所謂無相。「生滅一時」者，生滅雖異融於一念，次例生滅。三世亦如是，「已變」者過去，「未變」者未來，「變」者正變即現在也，三世同時故言「變化」。亦得「一受」，受謂容受，一念融故。
述曰：第二、念心中，「作念」者，舉章門也。「六念中常覺」者，念佛也，乃至攝法僧戒三也。言「常施」者，念施也，觀彼實性皆言常也。「第一義諦」者，念天也，佛常涅槃果第一義天故。言「空無著無解」等者，觀所念境空無可縛著，況有解脫耶？既空三相之所不動，「不到去來」以迹絕故。然於作者一合真相，還歸本際入法界智，運運增明言「慧慧相乘」，運運會空言「乘乘寂滅」，念念泯相言「炎炎無常」。上古傳說，慧慧住相名「光光」，即彼滅相名「無無」，後後生相名「生生」。相雖遷流然性不起，熏修力故「轉易空道」，變捨前劣轉得後勝，運運增長本有劣無故言「變變」，本無勝有故言「轉化」，展轉勝生言「化化轉轉」。如是後轉前變之時，如稱兩頭同時住也。「炎炎一相」者，念念雖別而恒一相，所謂無相。「生滅一時」者，生滅雖異融於一念，次例生滅。三世亦如是，「已變」者過去，「未變」者未來，「變」者正變即現在也，三世同時故言「變化」。亦得「一受」，受謂容受，一念融故。
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經：「若佛子」至「心解脫」。
經：「若佛子」至「心解脫」。
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述曰：第三、深心中，「深心」者，舉章門也，即迴向心也，期遠深故。「第一義空」者，標句。於遍計空智照有中道，謂十二支非常非斷名為「實諦」，執有情等名為「俗諦」。於此二諦了二空故，重言「深深」。出入相寂，言「無去來」。結中道言，十二因緣幻化受果故離減邊，而無實受故離增邊，是故伏障心解脫也。
述曰：第三、深心中，「深心」者，舉章門也，即迴向心也，期遠深故。「第一義空」者，標句。於遍計空智照有中道，謂十二支非常非斷名為「實諦」，執有情等名為「俗諦」。於此二諦了二空故，重言「深深」。出入相寂，言「無去來」。結中道言，十二因緣幻化受果故離減邊，而無實受故離增邊，是故伏障心解脫也。
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經：「若佛子」至「不可得」。
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述曰：第四、達心中，「達照」者，舉章門也。「忍順一切實性」者，印順真俗無倒性也。俗性「無縛」，真性「無解」。言「無礙」者，總標也。「法達」等四，別出也。如次法義辭辨無礙，無礙名「達」。所達三世因果所化眾生，根行如如，不增不減。體性既空，無實法用，無假法用，無假名用。既無三用，故言「用用空」。彼體用空亦空，故言「空空」。如處緣空，能照亦空，是名「通達一切法空」。結智行相云：「空空如如，相不可得」。
述曰：第四、達心中，「達照」者，舉章門也。「忍順一切實性」者，印順真俗無倒性也。俗性「無縛」，真性「無解」。言「無礙」者，總標也。「法達」等四，別出也。如次法義辭辨無礙，無礙名「達」。所達三世因果所化眾生，根行如如，不增不減。體性既空，無實法用，無假法用，無假名用。既無三用，故言「用用空」。彼體用空亦空，故言「空空」。如處緣空，能照亦空，是名「通達一切法空」。結智行相云：「空空如如，相不可得」。
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經：「若佛子」至「而不受」。
經：「若佛子」至「而不受」。
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述曰：第五、直心中，「直」者，舉章門也。行無邪曲，故名「直心」。言「直照」者，釋直心名。次出境體，言取緣我境，入無生理之智，名直心也。由無明力所計神我二空中泯，雖其緣二空理之心，在無我有，在實我無，然不著有無，不失壞空理，空理名為佛道種子。如《瑜伽》云：真如所緣，緣種子故，不失壞空，名大乘故。相似無漏中道一味觀，而教化十方。「轉一切眾生」者，轉凡向聖也。轉眾生時，皆以薩婆若空直直性也。以趣菩提真空性故，二空正性名「直直性」。次總結，言直行於空，故三界縛而不受也。煩惱根本名為「主者」。
述曰：第五、直心中，「直」者，舉章門也。行無邪曲，故名「直心」。言「直照」者，釋直心名。次出境體，言取緣我境，入無生理之智，名直心也。由無明力所計神我二空中泯，雖其緣二空理之心，在無我有，在實我無，然不著有無，不失壞空理，空理名為佛道種子。如《瑜伽》云：真如所緣，緣種子故，不失壞空，名大乘故。相似無漏中道一味觀，而教化十方。「轉一切眾生」者，轉凡向聖也。轉眾生時，皆以薩婆若空直直性也。以趣菩提真空性故，二空正性名「直直性」。次總結，言直行於空，故三界縛而不受也。煩惱根本名為「主者」。
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經：「若佛子」至「一道一照」。
經：「若佛子」至「一道一照」。
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述曰：第六、不退中，「不退心」者，舉章門也。唯進無慮名不退心。古師云：凡夫有二習種，已前名外凡夫，地前三十心名內凡夫。今不退入於外凡也。「不起新長養諸見」者，伏分別惑故。「不起習因相似我人」者，漸伏俱生故。雖入三界業中流轉，而亦行空位不退也。又解脫現行障，於第一中道境智合行，故行不退也。又於本性空，正念不退也。證空生解，言「空生觀智」也。「如如相續」，如是如是乘勝心入於不二。結云：常時於空生心，一乘純淨，此為「不退一道一照」也。
述曰：第六、不退中，「不退心」者，舉章門也。唯進無慮名不退心。古師云：凡夫有二習種，已前名外凡夫，地前三十心名內凡夫。今不退入於外凡也。「不起新長養諸見」者，伏分別惑故。「不起習因相似我人」者，漸伏俱生故。雖入三界業中流轉，而亦行空位不退也。又解脫現行障，於第一中道境智合行，故行不退也。又於本性空，正念不退也。證空生解，言「空生觀智」也。「如如相續」，如是如是乘勝心入於不二。結云：常時於空生心，一乘純淨，此為「不退一道一照」也。
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經：「若佛子」至「得度苦海」。
經：「若佛子」至「得度苦海」。
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述曰：第七、大乘心中，「獨大乘心」者，舉章門也。「獨」謂不共義。次明乘行運載功中，「解解一空」者，雙依二空，證一真法界故。法界同故，了三乘行，皆「一乘」也。如是菩薩乘一空智，雙修福智，名「智乘行乘」也。言「乘智」者，牒上顯運。謂「乘」者，牒上所修福智。「智」者，牒上能修空智。言「心心」者，念念也。剎那剎那任載行者，任用自利。任載行者，任度眾生。言「度三界河」者，度苦也。「度結縛河」者，度惑也。「度生滅河」者，度業也。是故行者坐乘如上，任用載用智相應心，趣入佛海也。故諸眾生未得乘用，但名乘所得度之海。
述曰：第七、大乘心中，「獨大乘心」者，舉章門也。「獨」謂不共義。次明乘行運載功中，「解解一空」者，雙依二空，證一真法界故。法界同故，了三乘行，皆「一乘」也。如是菩薩乘一空智，雙修福智，名「智乘行乘」也。言「乘智」者，牒上顯運。謂「乘」者，牒上所修福智。「智」者，牒上能修空智。言「心心」者，念念也。剎那剎那任載行者，任用自利。任載行者，任度眾生。言「度三界河」者，度苦也。「度結縛河」者，度惑也。「度生滅河」者，度業也。是故行者坐乘如上，任用載用智相應心，趣入佛海也。故諸眾生未得乘用，但名乘所得度之海。
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經：「若佛子」至「故無相心」。
經：「若佛子」至「故無相心」。
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述曰：第八、無相心中，「無相心」者，舉章門也。次明行相，謂亡相心照實相般若無二，復於一切煩惱業果如如一諦，亦行無生空，自知成佛，了平等故。佛是我性等者，賢聖是我行同者。結言「皆同無生空，故無相心」。
述曰：第八、無相心中，「無相心」者，舉章門也。次明行相，謂亡相心照實相般若無二，復於一切煩惱業果如如一諦，亦行無生空，自知成佛，了平等故。佛是我性等者，賢聖是我行同者。結言「皆同無生空，故無相心」。
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經：「若佛子」至「入一切法」。
經：「若佛子」至「入一切法」。
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述曰：第九、慧心中，「如如慧」者，舉章門也。次舉所緣，云「無量法界無集」因，「無受生」果，亦非「生生煩惱」所縛。如知勝義境，世俗一切法門，三賢所行道，十聖所觀法，亦如是知。非但所知，外化方便皆集心中達正方便故。外道邪見功用，幻化魔說，及與佛說差別之中，皆分別也。「入二諦處」，諦故「非一」，解故「非二」。「非有陰界入」，即是慧光之所映奪。然慧光照性，即入一切法，以證真時思惟一切法故。
述曰：第九、慧心中，「如如慧」者，舉章門也。次舉所緣，云「無量法界無集」因，「無受生」果，亦非「生生煩惱」所縛。如知勝義境，世俗一切法門，三賢所行道，十聖所觀法，亦如是知。非但所知，外化方便皆集心中達正方便故。外道邪見功用，幻化魔說，及與佛說差別之中，皆分別也。「入二諦處」，諦故「非一」，解故「非二」。「非有陰界入」，即是慧光之所映奪。然慧光照性，即入一切法，以證真時思惟一切法故。
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經：「若佛子」至「廣說」。
經：「若佛子」至「廣說」。
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述曰：第十、「不壞心」者，舉章門也。次明行相中堪入聖智，近於分別二障解脫，但得聖道方便正門，於此終心開四善根明得明增，故名「明菩提心」。伏忍之中極順空理。「八魔」者，一苦、二空、三無常、四無我、五生、六老、七病、八死，非此八種之所惑亂。傳說如此，應厭生死欣小涅槃，退菩提心立為魔也。明自分行已，次明勝分眾聖與力。言「諸佛勸發」者，佛見此人而發悟故。彼受加已入摩頂定，得三業加力。初身加力中自身放光入佛儀神者，傳說習佛威儀行也。次意加力與證地心相似無別，而非實證中觀智道，此真門也。又以定力世俗門中見無量土，後語加力現為說法。爾時頂善所依三昧登所取空，平等地中攝相歸識總持滿足。「心心行空」者，下忍之時印所取空，故言「空空慧中道」。「無相照」者，初空中忍順能取空，後空上忍印能取空，更無餘相言無相照。由此世第一法位中雙印二空，故言「一切相滅」。此無間定永無退還，言「金剛三昧門」。從此入聖於一身中修一切行，故言「入一切行門」，即入初地虛空平等地也。「佛華經」者，指餘經也。
述曰：第十、「不壞心」者，舉章門也。次明行相中堪入聖智，近於分別二障解脫，但得聖道方便正門，於此終心開四善根明得明增，故名「明菩提心」。伏忍之中極順空理。「八魔」者，一苦、二空、三無常、四無我、五生、六老、七病、八死，非此八種之所惑亂。傳說如此，應厭生死欣小涅槃，退菩提心立為魔也。明自分行已，次明勝分眾聖與力。言「諸佛勸發」者，佛見此人而發悟故。彼受加已入摩頂定，得三業加力。初身加力中自身放光入佛儀神者，傳說習佛威儀行也。次意加力與證地心相似無別，而非實證中觀智道，此真門也。又以定力世俗門中見無量土，後語加力現為說法。爾時頂善所依三昧登所取空，平等地中攝相歸識總持滿足。「心心行空」者，下忍之時印所取空，故言「空空慧中道」。「無相照」者，初空中忍順能取空，後空上忍印能取空，更無餘相言無相照。由此世第一法位中雙印二空，故言「一切相滅」。此無間定永無退還，言「金剛三昧門」。從此入聖於一身中修一切行，故言「入一切行門」，即入初地虛空平等地也。「佛華經」者，指餘經也。
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經：「盧舍那」言「至毛頭許事」。
經：「盧舍那」言「至毛頭許事」。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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述曰：明十地中，牒問，可知。此初地中，舉章門。言「平等慧體性地」者，「平等慧」者，能證智也；「體性」者，所證真也。「地」即總也。次行相中，「真實法」者，內證門也；「真實化」者，外化門也。具此二利，言「一切行」，真無漏行，正感佛果。言華實破闇種，名光遍證法界。言「滿足四天果」者，攝報果也。「乘用任化」者，世俗門化。「無方理化」者，勝義門化。於十力等，皆得入者，如《瑜伽》云：初地已上，分得百四十不共佛法故。「淨土大願」者，堪住他受用土願故。「一切論」者，五明論也。「一切行」者，於彼五明，多有所作。「坐佛性地」者，已入大地故。一切障礙，分別起障，凡夫因果，惡趣北州，無想天等。「從一佛土入無量土」者，不動一國，至諸國故。「從一劫入無量劫」者，於一念中，攝三際故，或舒一劫，為多劫故。「不可說法為可說」者，堪說內證甚深法故。攝法歸智名「反照」。「見一切法常入二諦」等者，遊照二諦宅心真故。「知十地次第」者，地位也。「一一事示眾生」者，地行也。「身心不變」者，會一味故。「十惡」者，殺生等也。雖知黑品，住白品故。「一智見有無二相」者，達三性故。「分分了起」者，別別了知色故，別別生起色故。「入受色報」者，趣入領受有色報故，即不生無色也。「而心無縛」者，雖住靜慮生欲界等，慧光恒照遍滿真故，無生理中信忍空慧常現前也，即五忍之第二初故。「其中間一切法門」者，十度也。「略出」下，結初地大海，今略出也。
述曰：明十地中，牒問，可知。此初地中，舉章門。言「平等慧體性地」者，「平等慧」者，能證智也；「體性」者，所證真也。「地」即總也。次行相中，「真實法」者，內證門也；「真實化」者，外化門也。具此二利，言「一切行」，真無漏行，正感佛果。言華實破闇種，名光遍證法界。言「滿足四天果」者，攝報果也。「乘用任化」者，世俗門化。「無方理化」者，勝義門化。於十力等，皆得入者，如《瑜伽》云：初地已上，分得百四十不共佛法故。「淨土大願」者，堪住他受用土願故。「一切論」者，五明論也。「一切行」者，於彼五明，多有所作。「坐佛性地」者，已入大地故。一切障礙，分別起障，凡夫因果，惡趣北州，無想天等。「從一佛土入無量土」者，不動一國，至諸國故。「從一劫入無量劫」者，於一念中，攝三際故，或舒一劫，為多劫故。「不可說法為可說」者，堪說內證甚深法故。攝法歸智名「反照」。「見一切法常入二諦」等者，遊照二諦宅心真故。「知十地次第」者，地位也。「一一事示眾生」者，地行也。「身心不變」者，會一味故。「十惡」者，殺生等也。雖知黑品，住白品故。「一智見有無二相」者，達三性故。「分分了起」者，別別了知色故，別別生起色故。「入受色報」者，趣入領受有色報故，即不生無色也。「而心無縛」者，雖住靜慮生欲界等，慧光恒照遍滿真故，無生理中信忍空慧常現前也，即五忍之第二初故。「其中間一切法門」者，十度也。「略出」下，結初地大海，今略出也。
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經：「若佛子」至「體性地」。
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述曰：第二地中有三：章門故，地行故，指廣故。此初舉章。言「善慧」者，離犯戒惡故。
述曰：第二地中有三：章門故，地行故，指廣故。此初舉章。言「善慧」者，離犯戒惡故。
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經：「清淨明達」至「功德本」。
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述曰：第二地行中有二：總標故，別釋故。此初也。「清淨明達一切善根」者，舉行體也。謂有三種：一、慈與樂為最故，二、捨離染之本故。或有經本具四無量，三、慧證達之原故。「一切功德本」者，釋上善根名義也。
述曰：第二地行中有二：總標故，別釋故。此初也。「清淨明達一切善根」者，舉行體也。謂有三種：一、慈與樂為最故，二、捨離染之本故。或有經本具四無量，三、慧證達之原故。「一切功德本」者，釋上善根名義也。
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經：「從觀入」至「為苦苦苦」。
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述曰：別釋有三：逆次第釋惠、捨、慈故。初亦有二：觀察故，化導故。此初也。言「觀入大空慧」者，謂初觀入於最勝真如大空之慧，從初入心遂起後得巧方便道，智中見諸眾生無非苦諦。何以故？皆有識苦之心，三途乃至善趣苦緣中生識領故。何等為苦？謂有三苦。言「如」者，相傳云：相似，如也，指事言故。言「身初覺」者，五識也。「從刀杖」者，外緣也。「從身」者，內緣也。根境竝色，故言「色陰」。二緣中生識覺故，此識名為行苦之緣，率爾多分起捨受故。次意識覺同緣刀杖及身瘡等，引生五識相應苦受及自憂根，名「苦苦緣」。重故苦苦者，釋逼迫重，名「苦苦」也。次起第三追念意識，名「受行覺」，於前所受追緣行故。於前二覺所緣身等，會妙壞中生憂惱故，名「壞苦緣」。是以三位識漸生三苦，故為「苦苦苦」。此三「苦」字，如次結前行等三苦。
述曰：別釋有三：逆次第釋惠、捨、慈故。初亦有二：觀察故，化導故。此初也。言「觀入大空慧」者，謂初觀入於最勝真如大空之慧，從初入心遂起後得巧方便道，智中見諸眾生無非苦諦。何以故？皆有識苦之心，三途乃至善趣苦緣中生識領故。何等為苦？謂有三苦。言「如」者，相傳云：相似，如也，指事言故。言「身初覺」者，五識也。「從刀杖」者，外緣也。「從身」者，內緣也。根境竝色，故言「色陰」。二緣中生識覺故，此識名為行苦之緣，率爾多分起捨受故。次意識覺同緣刀杖及身瘡等，引生五識相應苦受及自憂根，名「苦苦緣」。重故苦苦者，釋逼迫重，名「苦苦」也。次起第三追念意識，名「受行覺」，於前所受追緣行故。於前二覺所緣身等，會妙壞中生憂惱故，名「壞苦緣」。是以三位識漸生三苦，故為「苦苦苦」。此三「苦」字，如次結前行等三苦。
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經：「一切有心」至「是初善根」。
經：「一切有心」至「是初善根」。
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述曰：第二、化導諸有心者，見是三苦起八苦等之因緣故。此地菩薩入教化道三昧，說諸過患令生厭背，於中入定意業自在，現身六道身業自在，十辯說法語業自在。十者傳說：一、自相，說事相故；二、同相，說理相故；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、大小乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相，即古今恒爾相也。(如《十地論》。)「苦識」者，苦體也，於此且說四諦門故。「苦緣」者，所依也，依自心王及根起故。「刀杖緣具」者，外觸境也。「苦識行身瘡腫發壞」者，內觸境也。以覺苦識所行執受內身觸故，刀等破身故具二觸，瘡等自生故言「不具」。具所依緣生了別故，名為「生識」。「識作」思也，「識受」受也，「觸識」觸也，如是一聚合名「苦識」。以隨顯勝，且舉三心所。然此苦諦差別有三：一者苦，苦依根境，故言「行二緣」。由此念念緣身瘡等，故言「心心緣色」。此心觸對觸惱之境，領受煩毒為苦苦也。二者行苦，二苦本故。處中說言「心緣識」者，名之差別，初在根發多分率爾，覺所緣境名行苦覺，思受及觸纔覺境觸，未受毒時捨受現前，名為「行苦」。三者壞苦，境切生苦如𣃆石火，謂由緣逼𣃆行苦石，出壞等苦燒身心也。此有二種，剎那生滅即細壞苦，若一期身散壞轉變如幻化，識於中了，故言「識入壞緣」也。妻子珍等存名「緣集」，彼後敗壞名為「緣散」。爾時心苦轉增心惱，雖現受念後散壞緣，戀著前存念念不捨，是為「壞苦」。總結上云「三界一切苦諦」也。次明集諦，謂觀無明引集無量善惡之心，作一切業習氣相續，煩惱習因諸業集因，名為「集諦」。次明道諦，「正見」因也，「解脫」果也，「空空智道」體也。謂二空智，以世間正見為因，出世解脫為果。群聖之迹名道，見修等別名心，心總結名以「智道道諦」。次明滅諦，盡有苦果，盡有集因，離障清淨一味所照體性，以聖妙智擇力寂滅一諦也。「慧品具足」已下，總結。初慧善根，起空者俗智，入觀者真智。
述曰：第二、化導諸有心者，見是三苦起八苦等之因緣故。此地菩薩入教化道三昧，說諸過患令生厭背，於中入定意業自在，現身六道身業自在，十辯說法語業自在。十者傳說：一、自相，說事相故；二、同相，說理相故；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、大小乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相，即古今恒爾相也。(如《十地論》。)「苦識」者，苦體也，於此且說四諦門故。「苦緣」者，所依也，依自心王及根起故。「刀杖緣具」者，外觸境也。「苦識行身瘡腫發壞」者，內觸境也。以覺苦識所行執受內身觸故，刀等破身故具二觸，瘡等自生故言「不具」。具所依緣生了別故，名為「生識」。「識作」思也，「識受」受也，「觸識」觸也，如是一聚合名「苦識」。以隨顯勝，且舉三心所。然此苦諦差別有三：一者苦，苦依根境，故言「行二緣」。由此念念緣身瘡等，故言「心心緣色」。此心觸對觸惱之境，領受煩毒為苦苦也。二者行苦，二苦本故。處中說言「心緣識」者，名之差別，初在根發多分率爾，覺所緣境名行苦覺，思受及觸纔覺境觸，未受毒時捨受現前，名為「行苦」。三者壞苦，境切生苦如𣃆石火，謂由緣逼𣃆行苦石，出壞等苦燒身心也。此有二種，剎那生滅即細壞苦，若一期身散壞轉變如幻化，識於中了，故言「識入壞緣」也。妻子珍等存名「緣集」，彼後敗壞名為「緣散」。爾時心苦轉增心惱，雖現受念後散壞緣，戀著前存念念不捨，是為「壞苦」。總結上云「三界一切苦諦」也。次明集諦，謂觀無明引集無量善惡之心，作一切業習氣相續，煩惱習因諸業集因，名為「集諦」。次明道諦，「正見」因也，「解脫」果也，「空空智道」體也。謂二空智，以世間正見為因，出世解脫為果。群聖之迹名道，見修等別名心，心總結名以「智道道諦」。次明滅諦，盡有苦果，盡有集因，離障清淨一味所照體性，以聖妙智擇力寂滅一諦也。「慧品具足」已下，總結。初慧善根，起空者俗智，入觀者真智。
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經：「第二觀捨」至「捨品具足」。
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述曰：逆次第二觀捨善根。初總標云：第二觀彼捨一切貪障，而行平等空之捨也。次明行相，以無緣行觀法空際一真如相。又觀世俗平等之門，謂觀地土吾所已用，舊故土等四大皆然。「我今入此地」者，離垢地也。「畢竟不受不淨身」者，如《十住論》，初地菩薩於五欲中煩惱作患，上地不然，無始婬愛受胎生身，所棄尸身成大地等。今於五欲不作過患，更不應受胎生身故。
述曰：逆次第二觀捨善根。初總標云：第二觀彼捨一切貪障，而行平等空之捨也。次明行相，以無緣行觀法空際一真如相。又觀世俗平等之門，謂觀地土吾所已用，舊故土等四大皆然。「我今入此地」者，離垢地也。「畢竟不受不淨身」者，如《十住論》，初地菩薩於五欲中煩惱作患，上地不然，無始婬愛受胎生身，所棄尸身成大地等。今於五欲不作過患，更不應受胎生身故。
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經：「第三次觀」至「無量法身」。
經：「第三次觀」至「無量法身」。
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述曰：逆次第三觀慈善根。「妙花三昧」者，一乘三昧總攝因也，「佛樂」果也。後結成言「無癡無貪無瞋」，如次結前慧捨慈品善根成也。入平等智，諸菩薩行本也。「現化無量法身」者，如水中月，法身影故。
述曰：逆次第三觀慈善根。「妙花三昧」者，一乘三昧總攝因也，「佛樂」果也。後結成言「無癡無貪無瞋」，如次結前慧捨慈品善根成也。入平等智，諸菩薩行本也。「現化無量法身」者，如水中月，法身影故。
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經：「如一切眾生天華品說。」
經：「如一切眾生天華品說。」
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述曰：第三指廣，餘地準此。
述曰：第三指廣，餘地準此。
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經：「若佛子」至「名一義別」。
經：「若佛子」至「名一義別」。
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述曰：第三地名光明者，發光地故。次行相中有二：自利故、利他故。初亦有二：知能詮故、知所詮故。此初也。「三昧解了智」者，以依勝定發三慧故。「三世佛法門」者，十二分教名句文身遍攝能詮故。「重誦」者，應頌此不了義，對「記別」故在前立二。「直語」者，契經此唯長行，對諷頌「偈」故次立二。「不請說」者，自說。「戒律」者，因緣。「佛界」者，本生。「昔事」者，本事。「方正」者，方廣。「未曾有」者，希法。「談說」者，論議。言「名一」者，一種名句文故。「義別」者，開為十二分故。
述曰：第三地名光明者，發光地故。次行相中有二：自利故、利他故。初亦有二：知能詮故、知所詮故。此初也。「三昧解了智」者，以依勝定發三慧故。「三世佛法門」者，十二分教名句文身遍攝能詮故。「重誦」者，應頌此不了義，對「記別」故在前立二。「直語」者，契經此唯長行，對諷頌「偈」故次立二。「不請說」者，自說。「戒律」者，因緣。「佛界」者，本生。「昔事」者，本事。「方正」者，方廣。「未曾有」者，希法。「談說」者，論議。言「名一」者，一種名句文故。「義別」者，開為十二分故。
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經：「是名味句」至「因緣果觀」。
經：「是名味句」至「因緣果觀」。
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述曰：第二、知所詮也。「分分受生」者，分段生也。初入識於胎，即識支位也。「四大增長色心」者，名色支也。「名六住於根中起實覺」者，堪發識位為六處支故。「未別苦樂名觸識」者，觸支也。「覺苦樂識名三受」者，受支也。「連連覺著受無窮」者，愛支也，恒著愛故。「欲」謂欲取，「我」謂我語取，「見」即見取，「戒」即戒禁取，合取支也。「善惡有」者，有支也。「識初名生」，生支也。「識終名死」，死支也。言「是十品」者，除無明、行支故。「現在苦、因緣、果、觀」者，識等五支名現在苦，愛取有三名現在因緣，生、老死二名因緣之果，能觀察彼名之為觀。
述曰：第二、知所詮也。「分分受生」者，分段生也。初入識於胎，即識支位也。「四大增長色心」者，名色支也。「名六住於根中起實覺」者，堪發識位為六處支故。「未別苦樂名觸識」者，觸支也。「覺苦樂識名三受」者，受支也。「連連覺著受無窮」者，愛支也，恒著愛故。「欲」謂欲取，「我」謂我語取，「見」即見取，「戒」即戒禁取，合取支也。「善惡有」者，有支也。「識初名生」，生支也。「識終名死」，死支也。言「是十品」者，除無明、行支故。「現在苦、因緣、果、觀」者，識等五支名現在苦，愛取有三名現在因緣，生、老死二名因緣之果，能觀察彼名之為觀。
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經：「是行相中」至「身心則化」。
經：「是行相中」至「身心則化」。
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述曰：第二、利他也。菩薩念言：於是緣生行相，以中道智，我久已離有無著故，無自體性。知所證已，亦為利他。入總持辯，事佛受法，現身六道，隨應說法。「現劫化」者，如《維摩經》一日舒為七大劫等，展轉化故，言「轉化百千劫」。「國土不同身心別化」者，隨其國欲，三業別化。
述曰：第二、利他也。菩薩念言：於是緣生行相，以中道智，我久已離有無著故，無自體性。知所證已，亦為利他。入總持辯，事佛受法，現身六道，隨應說法。「現劫化」者，如《維摩經》一日舒為七大劫等，展轉化故，言「轉化百千劫」。「國土不同身心別化」者，隨其國欲，三業別化。
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經：「是妙華」至「三昧品說」。
經：「是妙華」至「三昧品說」。
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述曰：第三、存略指廣，如彼二品已廣說故。
述曰：第三、存略指廣，如彼二品已廣說故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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經：「若佛子」至「寂滅忍」。
經：「若佛子」至「寂滅忍」。
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述曰：第四地行相中有二：自分行故，勝進行故。此初也。梵云爾炎，即知所義。今配二諦，故言「爾真炎」。俗離增減，故言「不斷不常」。如無量劫即是一念，況生住滅一世一時一有。「一有」者，一妙有也。雖真一味，因緣不雜，故言「種異異」。如因緣別，果亦不同，故言「現異」。既雖無相，不壞假名，故言「因緣中道」也。既無定性，名中道故。「非一二」等，如文可知。然隨假相，佛與凡等一一差別，「名為世諦」。然勝義智道觀彼無一二，如何等法觀彼真耶？故總舉言「玄道定品」也。「玄」即所緣，「道」謂慧也，「定」謂所依。言「佛心行」者，舉果顯因。「初覺定因」者，初悟空理，定即因也，覺之因故。何等名品？謂有十種：初三如次聞、思、修慧，次七證位七覺支也。「上覺」精進，以上昇故。「觀覺」，定也，從果名故。「倚覺」，安也，舊翻倚故。「樂」，謂喜也。四地菩薩漸斷障時，方便道力，念念進入定果覺慧，是人住定，起慧炎故，見世俗法，行勝義空。「若起念定」者，定之親因，并舉念也。起者，出也，出前緣法。緣空定者，即入有情緣心定中，生慈心愛，以順道法化生。既愛法樂，名「法樂忍」。持德不退，名為「住忍」。入真，名為「證忍」。出妄，名「寂滅忍」。名之差別也。
述曰：第四地行相中有二：自分行故，勝進行故。此初也。梵云爾炎，即知所義。今配二諦，故言「爾真炎」。俗離增減，故言「不斷不常」。如無量劫即是一念，況生住滅一世一時一有。「一有」者，一妙有也。雖真一味，因緣不雜，故言「種異異」。如因緣別，果亦不同，故言「現異」。既雖無相，不壞假名，故言「因緣中道」也。既無定性，名中道故。「非一二」等，如文可知。然隨假相，佛與凡等一一差別，「名為世諦」。然勝義智道觀彼無一二，如何等法觀彼真耶？故總舉言「玄道定品」也。「玄」即所緣，「道」謂慧也，「定」謂所依。言「佛心行」者，舉果顯因。「初覺定因」者，初悟空理，定即因也，覺之因故。何等名品？謂有十種：初三如次聞、思、修慧，次七證位七覺支也。「上覺」精進，以上昇故。「觀覺」，定也，從果名故。「倚覺」，安也，舊翻倚故。「樂」，謂喜也。四地菩薩漸斷障時，方便道力，念念進入定果覺慧，是人住定，起慧炎故，見世俗法，行勝義空。「若起念定」者，定之親因，并舉念也。起者，出也，出前緣法。緣空定者，即入有情緣心定中，生慈心愛，以順道法化生。既愛法樂，名「法樂忍」。持德不退，名為「住忍」。入真，名為「證忍」。出妄，名「寂滅忍」。名之差別也。
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經：「故諸佛」至「已明斯義」。
經：「故諸佛」至「已明斯義」。
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述曰：第二、勝進行。於彼菩薩所入定中，諸佛現影而起發故。「百千起發」者，精進法門也。「著定」者，釋住定也。「貪定」者，釋味樂定也。然善法欲非貪煩惱，已斷定愛故。「發起」者，覺發也。警彼定品三種相故。菩薩定力超三有故，名為「出相」。超二乘滅，名為「進相」。向大乘果，名「去向相」。佛光覺發出相之故，菩薩「不沒」生死、「不退」涅槃。覺發進相之故，「不墮」二乘。覺發去向相故，「不住」因位。是則定品功德滿足。謂摩頂發起，名「頂三昧法」。離沒等劣，名「上樂忍」。功德圓備，名「永盡無餘」。「無量功德品」，福也。「行行皆光明」，智也。「見佛體性常樂我淨」者，令心解故。餘文可解。「上日月」下，指餘品也。
述曰：第二、勝進行。於彼菩薩所入定中，諸佛現影而起發故。「百千起發」者，精進法門也。「著定」者，釋住定也。「貪定」者，釋味樂定也。然善法欲非貪煩惱，已斷定愛故。「發起」者，覺發也。警彼定品三種相故。菩薩定力超三有故，名為「出相」。超二乘滅，名為「進相」。向大乘果，名「去向相」。佛光覺發出相之故，菩薩「不沒」生死、「不退」涅槃。覺發進相之故，「不墮」二乘。覺發去向相故，「不住」因位。是則定品功德滿足。謂摩頂發起，名「頂三昧法」。離沒等劣，名「上樂忍」。功德圓備，名「永盡無餘」。「無量功德品」，福也。「行行皆光明」，智也。「見佛體性常樂我淨」者，令心解故。餘文可解。「上日月」下，指餘品也。
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經：「若佛子」至「因果分別」。
經：「若佛子」至「因果分別」。
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述曰：第五地。舉章云「慧照」者，始雙照故。地行有二：自分故，勝進故。初亦有二：智故，通故。此初也。總標云「十力生品」者，起一切功德行故。一、「以一慧」至「處力品」者，處非處智力也。二、自業智力。三、種種勝解智力，能知六道意樂勝劣故，現行意樂名為「果欲」。四、種種界智力，知種姓故。五、根上下智力。六、靜慮解脫智力，能知凡聖定差別故，正定聖也。七、遍趣行智力，能知趣果方便故，謂知乘是因必至果處，及乘是果由乘因道故，如《對法》云悟入大小乘教所攝境故。八、死生智力，言「五眼知一切法」者，類舉總數慧法眼等知一切法，以天眼見諸受生故。九、宿住隨念智力。十、漏盡智力，一切受者順現受等，潤生煩惱滅，發業無明滅故。
述曰：第五地。舉章云「慧照」者，始雙照故。地行有二：自分故，勝進故。初亦有二：智故，通故。此初也。總標云「十力生品」者，起一切功德行故。一、「以一慧」至「處力品」者，處非處智力也。二、自業智力。三、種種勝解智力，能知六道意樂勝劣故，現行意樂名為「果欲」。四、種種界智力，知種姓故。五、根上下智力。六、靜慮解脫智力，能知凡聖定差別故，正定聖也。七、遍趣行智力，能知趣果方便故，謂知乘是因必至果處，及乘是果由乘因道故，如《對法》云悟入大小乘教所攝境故。八、死生智力，言「五眼知一切法」者，類舉總數慧法眼等知一切法，以天眼見諸受生故。九、宿住隨念智力。十、漏盡智力，一切受者順現受等，潤生煩惱滅，發業無明滅故。
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經：「而身心口」至「下足事」。
經：「而身心口」至「下足事」。
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述曰：第二、通力，三業變化自在用故。既從眾生現不可議，下地不知覺舉足下足事。
述曰：第二、通力，三業變化自在用故。既從眾生現不可議，下地不知覺舉足下足事。
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經：「是人大明智」至「現在前」。
經：「是人大明智」至「現在前」。
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述曰：第二、勝進分行。「大明智」者，總舉也。「慚慚進」者，加行道也。「分分智」者，無間道也。「光光無量無量」者，解脫道也。「不可說不可說法門」，勝進道也。
述曰：第二、勝進分行。「大明智」者，總舉也。「慚慚進」者，加行道也。「分分智」者，無間道也。「光光無量無量」者，解脫道也。「不可說不可說法門」，勝進道也。
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經：「若佛子」至「品中說」。
經：「若佛子」至「品中說」。
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述曰：第六地。舉章云「華光」者，般若正因照境破闇故。次地行中初總標已，「天眼明」下別顯十通。十通者，一、天眼通，知微塵數大色分成六道眾生身，及一一身細分成大亦分分知。二、天耳通，言「非非音非非聲」者，傳說并知音聲空故。「一切法聲」者，餘一切聲有說聞法䗍等教也。三、天身通，即神境通，知一切色及知色之非色等性，於一念中通於十方國土之量，三世劫量隨國大小現齊爾所時塵數身故。四、天心通，即他心智。五、天人通，知人事故即宿住智。六、天解脫通，即漏盡智，知諸眾生解脫方便故。「滅滅皆盡」者，滅十障故。已後四通皆是他心通之差別，如次知他定、慧、念、願立為四故。「非定非不定」者，以上二心體性空故。「三十心」者，地前心也。「一切求」者，於法非法求修斷也。言「而爾所」者，但明爾所十通明者，於釋迦略說也。
述曰：第六地。舉章云「華光」者，般若正因照境破闇故。次地行中初總標已，「天眼明」下別顯十通。十通者，一、天眼通，知微塵數大色分成六道眾生身，及一一身細分成大亦分分知。二、天耳通，言「非非音非非聲」者，傳說并知音聲空故。「一切法聲」者，餘一切聲有說聞法䗍等教也。三、天身通，即神境通，知一切色及知色之非色等性，於一念中通於十方國土之量，三世劫量隨國大小現齊爾所時塵數身故。四、天心通，即他心智。五、天人通，知人事故即宿住智。六、天解脫通，即漏盡智，知諸眾生解脫方便故。「滅滅皆盡」者，滅十障故。已後四通皆是他心通之差別，如次知他定、慧、念、願立為四故。「非定非不定」者，以上二心體性空故。「三十心」者，地前心也。「一切求」者，於法非法求修斷也。言「而爾所」者，但明爾所十通明者，於釋迦略說也。
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經：「若佛子」至「聽法故」。
經：「若佛子」至「聽法故」。
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述曰：第七地中，舉章云「滿足」者，功用滿故。地行有二：實行故，化相故。此初也。言「十八聖人智」者，以隨分得十八不共法故。古有作疏云：初六中，「身無漏過」者，離殺、盜、婬業及習故；二、「口無語罪」者，離妄語等四罪語故；三、「念無失念」者，離貪、離瞋及邪見故。乃至廣說，非也。如此十惡，前第二地已永離故。今解：「身無漏過」者，身無誤失也；「口無語罪」者，無卒暴音也；「念無失念」者，無忘失念也。「離八法」者，無不擇捨。羅漢由執世間八法，專求自利，捨利他事；菩薩遠離八法性故。「一切法中捨」者，無種種想也；於生死、涅槃無差別想，由住第一大捨故。「常在三昧」者，無不定心也。此六入地之所滿足。第二六者：一、欲具足，於三界結無所怖畏，堪求所知，障清淨故。言「具足」者，今云「無減」也。二、精進具足，所求能滿故。三、念具足，遠憶諸法劫人事故。四、慧具足，「眾生」者世諦也，「一切法」者第一義諦也，四重之中且舉初故。五、解脫具足，知諸解脫未得不退故。六、知他解脫足，即定不退也，必由定力知弟子心亦無染故。是人入此中六足中，更欲起後滿分六故便起智也。一、身隨六道心行而現，二、口辨說法示眾生故，三、隨眾生心入定振動。言「虛空化花」者，以雨花故能令眾生心有所行，上三如次三業隨智行也。四、以大明具足見過去佛，亦令眾生心眼得見。五、以無著智見現在佛等，六、以神通智見未來佛等。此中大明、無著、神通者，達三世智名之差別也。
述曰：第七地中，舉章云「滿足」者，功用滿故。地行有二：實行故，化相故。此初也。言「十八聖人智」者，以隨分得十八不共法故。古有作疏云：初六中，「身無漏過」者，離殺、盜、婬業及習故；二、「口無語罪」者，離妄語等四罪語故；三、「念無失念」者，離貪、離瞋及邪見故。乃至廣說，非也。如此十惡，前第二地已永離故。今解：「身無漏過」者，身無誤失也；「口無語罪」者，無卒暴音也；「念無失念」者，無忘失念也。「離八法」者，無不擇捨。羅漢由執世間八法，專求自利，捨利他事；菩薩遠離八法性故。「一切法中捨」者，無種種想也；於生死、涅槃無差別想，由住第一大捨故。「常在三昧」者，無不定心也。此六入地之所滿足。第二六者：一、欲具足，於三界結無所怖畏，堪求所知，障清淨故。言「具足」者，今云「無減」也。二、精進具足，所求能滿故。三、念具足，遠憶諸法劫人事故。四、慧具足，「眾生」者世諦也，「一切法」者第一義諦也，四重之中且舉初故。五、解脫具足，知諸解脫未得不退故。六、知他解脫足，即定不退也，必由定力知弟子心亦無染故。是人入此中六足中，更欲起後滿分六故便起智也。一、身隨六道心行而現，二、口辨說法示眾生故，三、隨眾生心入定振動。言「虛空化花」者，以雨花故能令眾生心有所行，上三如次三業隨智行也。四、以大明具足見過去佛，亦令眾生心眼得見。五、以無著智見現在佛等，六、以神通智見未來佛等。此中大明、無著、神通者，達三世智名之差別也。
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經：「住是十八」至「國土中」。
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述曰：第二化相中，先觀平等慈悲門，次量自力能，後現變化。力能之中「一切功德」者，福品也。「一切神光」者，智品也。「一切佛所行法」等者，證果法門及勝進法門中已入解也。
述曰：第二化相中，先觀平等慈悲門，次量自力能，後現變化。力能之中「一切功德」者，福品也。「一切神光」者，智品也。「一切佛所行法」等者，證果法門及勝進法門中已入解也。
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經：「若佛子」至「入心三昧」。
經：「若佛子」至「入心三昧」。
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述曰：第八地中有五種行，此初定行。初無功用，名「入法王位三昧」也。其智似果，說法定故。雖有所說，而於無相無功用住，故言似佛。下內空等十大明慧，所入定門任運流故。諸佛得果，除闇教音，入菩薩心定也。「花」能得果，「光」除闇義。
述曰：第八地中有五種行，此初定行。初無功用，名「入法王位三昧」也。其智似果，說法定故。雖有所說，而於無相無功用住，故言似佛。下內空等十大明慧，所入定門任運流故。諸佛得果，除闇教音，入菩薩心定也。「花」能得果，「光」除闇義。
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經：「其空慧者」至「不可說」。
經：「其空慧者」至「不可說」。
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述曰：第二、慧行。謂內空等，如《辨中邊》、《智論》廣說。於此第十泯第九也。總結十空性平等地，可以十門假說而不著故，亦不可說。
述曰：第二、慧行。謂內空等，如《辨中邊》、《智論》廣說。於此第十泯第九也。總結十空性平等地，可以十門假說而不著故，亦不可說。
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經：「神通道智」至「一時行」。
經：「神通道智」至「一時行」。
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述曰：第三、通行。謂神通智遍知諸事入無量土，神通照境如眼見色，餘真實智達事達理，行解深細如意識了。「轉法度與一切眾生」者，以己之解授與眾生也。菩薩法身示現諸化與果相似，言入佛果是諸佛數，況是九地十地數也。「平等門」者，陀羅尼門等所行真如門中而大自在，一念一時而修行也。
述曰：第三、通行。謂神通智遍知諸事入無量土，神通照境如眼見色，餘真實智達事達理，行解深細如意識了。「轉法度與一切眾生」者，以己之解授與眾生也。菩薩法身示現諸化與果相似，言入佛果是諸佛數，況是九地十地數也。「平等門」者，陀羅尼門等所行真如門中而大自在，一念一時而修行也。
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經：「劫說非劫」至「佛說非佛」。
經：「劫說非劫」至「佛說非佛」。
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述曰：第四、說行。劫空非劫，然不都無，非劫說劫。餘皆準此。
述曰：第四、說行。劫空非劫，然不都無，非劫說劫。餘皆準此。
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經：「而入出」至「品中已明」。
經：「而入出」至「品中已明」。
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述曰：第五、照行。「諸佛體性三昧」者，傳說果德相應故。「反照」者，還照自故。言「順逆」者，如順逆觀緣起，餘皆隨境。「不動」已下，明智、行、力。離功用，故言「不動」。永伏染，故言「不倒」。恒證生空，言「不出」。法空不續，言「不入」。永不復受分段生死，故言「不生不滅」也。結文可解。
述曰：第五、照行。「諸佛體性三昧」者，傳說果德相應故。「反照」者，還照自故。言「順逆」者，如順逆觀緣起，餘皆隨境。「不動」已下，明智、行、力。離功用，故言「不動」。永伏染，故言「不倒」。恒證生空，言「不出」。法空不續，言「不入」。永不復受分段生死，故言「不生不滅」也。結文可解。
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經：「若佛子」至「出入無時」。
經：「若佛子」至「出入無時」。
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述曰：第九地中，言「佛華嚴」者，具四無礙莊嚴行故。地行有二：內證故、外化故。此初也。現佛威儀定及說法自在王定恒現前故，更無出入別時也。
述曰：第九地中，言「佛華嚴」者，具四無礙莊嚴行故。地行有二：內證故、外化故。此初也。現佛威儀定及說法自在王定恒現前故，更無出入別時也。
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經：「於十方」至「無量意」。
經：「於十方」至「無量意」。
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述曰：第二、外化。十世界者，十方大千故。所現身別相好具足，自在無礙與虛空同，無量大悲智慧光明，福相智相莊嚴法身。言「一切法外」等者，非趣生法而行趣生，轉魔界等入佛界等，性平等故說無礙也。「光光照」者，二空故。「慧慧」者，彼後智故。「明炎明炎」者，無間解脫故。備四無畏、四無量、十力、十八不共法、八解脫等，無住涅槃不住二邊，無為一道所知障淨，為諸眾生作父母等，說法窮劫令得道果。「從生死際起」者，從初發心至金剛心，所有願行於一心現，入眾生界而教化也。
述曰：第二、外化。十世界者，十方大千故。所現身別相好具足，自在無礙與虛空同，無量大悲智慧光明，福相智相莊嚴法身。言「一切法外」等者，非趣生法而行趣生，轉魔界等入佛界等，性平等故說無礙也。「光光照」者，二空故。「慧慧」者，彼後智故。「明炎明炎」者，無間解脫故。備四無畏、四無量、十力、十八不共法、八解脫等，無住涅槃不住二邊，無為一道所知障淨，為諸眾生作父母等，說法窮劫令得道果。「從生死際起」者，從初發心至金剛心，所有願行於一心現，入眾生界而教化也。
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經：「若佛子」至「名佛界地」。
經：「若佛子」至「名佛界地」。
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述曰：第十地中，舉章云「入佛界」者，受職位故。次地行中有二：行功德故，行勝利故。此初也。先出體用，言「大慧空」。然二空，用亦復空，故言「空空」。復空復空，所取能取既平等空，故言「如虛空」。「性平等智」，有果德性，十德具足。此總標也。十者十號：一者如來，清淨法界一相無為，其中法身神虛體一，一切事法泯同法性，無所去來名如來故。然經舉義，末後配名。二者應供智，應順境斷應不受後有，法身無二應正法養故。三者正遍智，遍覆有情及器世事，周知諸法及有情故。正覺所知名為「正知」，無所染著名「聖解脫智」。四者明行足，因行增明已到滿故。五者善逝，善逝於三世佛法，其所至法同於先佛。佛去世時多有所益，言「去時善善」；來現世時亦有所益，言「來時善善」。「名善善」者，結善逝也。六者世間解，菩薩修行上說五種德行，入世間中教化眾生令解脫故。七者無上士，諸行法上入威神，似佛所行義形處故。八者調御丈夫，為世間解脫調順眾生剛強煩惱故。九者天人師，彼所諮受法言師故。十者佛世尊，法身無二智身恒時大滿名「佛」，一切禮拜及所尊敬名「世尊」故。次總結釋「佛界地」名。一切世人受教之處，是故此地是「覺地」也。下地來入亦名「界地」，能持群聖圓滿處故。
述曰：第十地中，舉章云「入佛界」者，受職位故。次地行中有二：行功德故，行勝利故。此初也。先出體用，言「大慧空」。然二空，用亦復空，故言「空空」。復空復空，所取能取既平等空，故言「如虛空」。「性平等智」，有果德性，十德具足。此總標也。十者十號：一者如來，清淨法界一相無為，其中法身神虛體一，一切事法泯同法性，無所去來名如來故。然經舉義，末後配名。二者應供智，應順境斷應不受後有，法身無二應正法養故。三者正遍智，遍覆有情及器世事，周知諸法及有情故。正覺所知名為「正知」，無所染著名「聖解脫智」。四者明行足，因行增明已到滿故。五者善逝，善逝於三世佛法，其所至法同於先佛。佛去世時多有所益，言「去時善善」；來現世時亦有所益，言「來時善善」。「名善善」者，結善逝也。六者世間解，菩薩修行上說五種德行，入世間中教化眾生令解脫故。七者無上士，諸行法上入威神，似佛所行義形處故。八者調御丈夫，為世間解脫調順眾生剛強煩惱故。九者天人師，彼所諮受法言師故。十者佛世尊，法身無二智身恒時大滿名「佛」，一切禮拜及所尊敬名「世尊」故。次總結釋「佛界地」名。一切世人受教之處，是故此地是「覺地」也。下地來入亦名「界地」，能持群聖圓滿處故。
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經：「爾時」至「與佛道同」。
經：「爾時」至「與佛道同」。
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述曰：第二、行勝利。十地菩薩坐蓮華上，蒙法身佛授記摩頂，及蒙同見同學讚歎。言「法身」者，如隔輕縠見報身故。內德已滿，更得一切佛菩薩請轉法輪饒益世間。所轉法輪名「虛空藏」，周遍容受化導門故。
述曰：第二、行勝利。十地菩薩坐蓮華上，蒙法身佛授記摩頂，及蒙同見同學讚歎。言「法身」者，如隔輕縠見報身故。內德已滿，更得一切佛菩薩請轉法輪饒益世間。所轉法輪名「虛空藏」，周遍容受化導門故。
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經：「爾時」至「一心而行」。
經：「爾時」至「一心而行」。
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述曰：第五、付屬也。「不可說」，數名也。此數為一，積至百千恒沙法門。「恒河」者，香山頂無熱惱池流出四河，此東河水寬四十餘里，梵語應言「殑伽」，無別正翻，義「天堂來」。河源山頂人所不見，如《俱舍》云：無通不能至，但見彼水高澍而下。時俗遂言天堂來也。此一河沙為一，數量至百千故。就彼門中，今此第十心地品者，如毛頭許，佛付屬言：「三際佛菩薩之所說學，我已多劫修故成佛。」放光非一，故言「光光」。告千葉上淨穢土佛：「汝各轉化一切眾生。」佛等展轉說也。
述曰：第五、付屬也。「不可說」，數名也。此數為一，積至百千恒沙法門。「恒河」者，香山頂無熱惱池流出四河，此東河水寬四十餘里，梵語應言「殑伽」，無別正翻，義「天堂來」。河源山頂人所不見，如《俱舍》云：無通不能至，但見彼水高澍而下。時俗遂言天堂來也。此一河沙為一，數量至百千故。就彼門中，今此第十心地品者，如毛頭許，佛付屬言：「三際佛菩薩之所說學，我已多劫修故成佛。」放光非一，故言「光光」。告千葉上淨穢土佛：「汝各轉化一切眾生。」佛等展轉說也。
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經：「爾時千華」至「世界而沒」。
經：「爾時千華」至「世界而沒」。
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述曰：自下大段第二化。傳說中有二：報恩故，別化故。此初也。法可重故。
述曰：自下大段第二化。傳說中有二：報恩故，別化故。此初也。法可重故。
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經：「沒已」至「品中說」。
經：「沒已」至「品中說」。
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述曰：第二、別化也。各還本土別化眾故。於中有二：傳上賢聖內門行故，傳初發心外門戒故。初亦有二：經家總序故、別釋故。此初也。其三昧名如前已釋，大小乘機所見不同。菩薩眾見初成佛已，往第四禪大自在天王宮放光接眾，事盧舍那聽心地品，還來樹下出定而說十世界海。「菩提樹」者，畢鉢羅樹在伽耶城西南二十四里。金中精窂名曰「金剛」，可宜金剛體之座也。光中最勝名「光王座」。「妙光堂」者，即華嚴云普光堂也。因佛放光而立名也。在摩伽陀國寂滅道場，界去菩提樹三里也。滅生死處名寂滅道場。「十世界海」者，《華嚴》第二云蓮華藏世界海，次東方有世界海名淨勝光莊嚴，中有佛剎名眾寶金剛藏。如是十方各說異名，廣如彼說，除蓮華藏。言十世界海，世界海量如前已說。「十住、十行、十迴向」者，即前所說十發趣等。「十禪定」者，此文次第當四善根，一向修慧，故偏說定。禪那，此云寂靜。其十者何？如《華嚴經．十定品》說。《善戒經．第六禪品》中有十寂靜清禪、一世法寂靜淨禪等。彼十何義？頌曰：「漏無漏近分，根本與勝進，入住出邊際，決擇分為十。」準此上卷，「十金剛」者即十迴向，四天中說。何故色界重說迴向？北并州真藏師云：色界所說諸位通行，如《華嚴》三十九說十金剛心，謂菩薩發如是心：我當覺了三世一切諸法悉無有餘，是第一發金剛心，乃至廣說。「十忍」者，《瑜伽．忍品》云：清淨忍有十。如彼廣說。又《善戒經．忍品》說十。「十願」者，如《華嚴》說。《發菩提心經》，下當引釋。
述曰：第二、別化也。各還本土別化眾故。於中有二：傳上賢聖內門行故，傳初發心外門戒故。初亦有二：經家總序故、別釋故。此初也。其三昧名如前已釋，大小乘機所見不同。菩薩眾見初成佛已，往第四禪大自在天王宮放光接眾，事盧舍那聽心地品，還來樹下出定而說十世界海。「菩提樹」者，畢鉢羅樹在伽耶城西南二十四里。金中精窂名曰「金剛」，可宜金剛體之座也。光中最勝名「光王座」。「妙光堂」者，即華嚴云普光堂也。因佛放光而立名也。在摩伽陀國寂滅道場，界去菩提樹三里也。滅生死處名寂滅道場。「十世界海」者，《華嚴》第二云蓮華藏世界海，次東方有世界海名淨勝光莊嚴，中有佛剎名眾寶金剛藏。如是十方各說異名，廣如彼說，除蓮華藏。言十世界海，世界海量如前已說。「十住、十行、十迴向」者，即前所說十發趣等。「十禪定」者，此文次第當四善根，一向修慧，故偏說定。禪那，此云寂靜。其十者何？如《華嚴經．十定品》說。《善戒經．第六禪品》中有十寂靜清禪、一世法寂靜淨禪等。彼十何義？頌曰：「漏無漏近分，根本與勝進，入住出邊際，決擇分為十。」準此上卷，「十金剛」者即十迴向，四天中說。何故色界重說迴向？北并州真藏師云：色界所說諸位通行，如《華嚴》三十九說十金剛心，謂菩薩發如是心：我當覺了三世一切諸法悉無有餘，是第一發金剛心，乃至廣說。「十忍」者，《瑜伽．忍品》云：清淨忍有十。如彼廣說。又《善戒經．忍品》說十。「十願」者，如《華嚴》說。《發菩提心經》，下當引釋。
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經：「爾時釋迦」至「八千返」。
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述曰：第二、別釋。謂有疑云：從初成佛何時說耶？故今釋云：此化釋迦初蓮華界從本佛現，自東來入兜率天宮，說魔受化經已下生入胎，乃至號吾釋迦牟尼佛，此舉成道也。餘諸經云樹下降魔，云何此經魔受化已方始下生？解云：魔眾非一，化有前後，如《大集經》云：魔王有百億。若一已伏更無餘者，佛滅度後誰亂結集？為顯力勝時時降魔，如《華嚴》云：為顯菩薩功德之力不可壞故。下閻浮提者，入胎相也。梵云「瞻部」，此云「勝金」，如《阿含經．閻浮提品》：閻浮樹下有金厚四十由旬，號曰勝金。金中勝故，即閻浮檀金也。「摩訶摩耶」，此云「大術」。「七歲出家」等者，此經應錯，既說娶嫁方出家故，西域傳云諸部見聞不同也。其正義者，如《金光明記》。「寂滅道場」已下顯時，謂成佛已從第四禪事盧舍那受心地法，還來道場說十世界海，如次前說歷十住處，乃至第十摩醯首羅天王宮中說心地時，諸大梵王供網羅幢因此說法，乃至告言：「吾今來此世界八千返」。
述曰：第二、別釋。謂有疑云：從初成佛何時說耶？故今釋云：此化釋迦初蓮華界從本佛現，自東來入兜率天宮，說魔受化經已下生入胎，乃至號吾釋迦牟尼佛，此舉成道也。餘諸經云樹下降魔，云何此經魔受化已方始下生？解云：魔眾非一，化有前後，如《大集經》云：魔王有百億。若一已伏更無餘者，佛滅度後誰亂結集？為顯力勝時時降魔，如《華嚴》云：為顯菩薩功德之力不可壞故。下閻浮提者，入胎相也。梵云「瞻部」，此云「勝金」，如《阿含經．閻浮提品》：閻浮樹下有金厚四十由旬，號曰勝金。金中勝故，即閻浮檀金也。「摩訶摩耶」，此云「大術」。「七歲出家」等者，此經應錯，既說娶嫁方出家故，西域傳云諸部見聞不同也。其正義者，如《金光明記》。「寂滅道場」已下顯時，謂成佛已從第四禪事盧舍那受心地法，還來道場說十世界海，如次前說歷十住處，乃至第十摩醯首羅天王宮中說心地時，諸大梵王供網羅幢因此說法，乃至告言：「吾今來此世界八千返」。
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經：「為此娑婆」至「一戒光明」。
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述曰：大段第二、誡惡行門。於中有三：開序故、正說故、流通故。初亦有三：時處故、勸策故、結戒故。此初經家序時處也。為化此娑婆界，從金剛座乃至四禪所化類故。說心地竟，復還樹下，始說如下菩薩戒本。戒破罪闇，名為「光明」。
述曰：大段第二、誡惡行門。於中有三：開序故、正說故、流通故。初亦有三：時處故、勸策故、結戒故。此初經家序時處也。為化此娑婆界，從金剛座乃至四禪所化類故。說心地竟，復還樹下，始說如下菩薩戒本。戒破罪闇，名為「光明」。
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經：「金剛寶戒」至「自性清淨」。
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述曰：第二、法王勸策。於中有二：策發故，勸信故。此初也。佛舉戒云「金剛寶」者，堅牢能持一切功德，令不漏失破諸惡故。因果萬德以戒為初，名曰「本源」，如下廣釋。「佛性種子」者，戒實性也。意謂那末識即六識，心謂第八，色即五根。凡有如是情及心者，皆入佛性當得作佛。所以者何？「當當常有因故，有當當常住法身。」三菩提因重言當當，其當果因法爾有故，有當當報化及常住法身。「如是十戒出於世界」等者，釋迦傳說出現於世，則是法戒應受持也。由此顯自佛性果故，故今為此大眾傳說。言「一切眾生戒本原自性清淨」者，舉戒實性表諸眾生皆有佛性，故得成佛也。
述曰：第二、法王勸策。於中有二：策發故，勸信故。此初也。佛舉戒云「金剛寶」者，堅牢能持一切功德，令不漏失破諸惡故。因果萬德以戒為初，名曰「本源」，如下廣釋。「佛性種子」者，戒實性也。意謂那末識即六識，心謂第八，色即五根。凡有如是情及心者，皆入佛性當得作佛。所以者何？「當當常有因故，有當當常住法身。」三菩提因重言當當，其當果因法爾有故，有當當報化及常住法身。「如是十戒出於世界」等者，釋迦傳說出現於世，則是法戒應受持也。由此顯自佛性果故，故今為此大眾傳說。言「一切眾生戒本原自性清淨」者，舉戒實性表諸眾生皆有佛性，故得成佛也。
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梵網經古迹記卷上
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