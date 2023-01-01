天台菩薩戒疏下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台菩薩戒疏下

天台沙門明曠刪補 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門明曠刪補

三十六、對境無誓戒。前之十願勸令通發，今對境起行要制身心，舉能作難事而顯持，令識毀禁之陋，故別別於境對治楚毒之言，遂得此事知非持心相續，人情多怠無誓結犯。別具三緣：一、對治起過信施等境，二、不興別誓，三、雖發速忘，便犯。就文為三：初標名結前生後，次「作是」下列出別誓，三、「而菩薩」下違制結犯。初結前持佛禁戒者生後。次文自有一十三文：初對色境，立猛火刀山誓，制於身業；次五對信心供養境，誓制身口業；次一對信心禮敬珍寶境，鐵鎚破身誓，重制於身業；次五對五塵，制言於意業；後一總身口，咸願成佛道。如文。次五對四事者，衣服為一，飲食湯藥為二，房舍為三，臥具為四。一、對施臥具，臥熱鐵地誓；四、對施湯藥，百鉾刺身誓；五、對施房舍，投熱鐵鑊誓。次一，如文。次五對五塵中，對見色心，刀鉾挑目誓；二、對聞聲心，千錐攙耳誓；三、對嗅香心，千刃割鼻誓；四、對嘗味心，千刀斷舌誓；五、對觸細滑心，利斧斬身誓。故覺意三昧，內約六根，對於六塵，外約六作，謂行、住、坐、臥、語、默作作。於此等心，達即法界。六度具足，法界無著，即布施；不傷空有，即持戒；忍於二邊，不辱中道，即忍辱；不雜有無名精，念念趣中名進，即精進；法界體寂，即禪定；寂常照，即智慧。六度互融，即三十六。一念具足，名曰持心，即是今文不破戒義。次願一切皆成佛道，即四弘之一。一須三資，即攝於四，何者？不斷煩惱，焉能度他？經云：「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」不學法門，暗於藥病，不願成佛，度生不盡。餘三互具，准此作之。此是大士本懷對治之最，故列居後冠前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六、對境無誓戒。前之十願勸令通發，今對境起行要制身心，舉能作難事而顯持，令識毀禁之陋，故別別於境對治楚毒之言，遂得此事知非持心相續，人情多怠無誓結犯。別具三緣：一、對治起過信施等境，二、不興別誓，三、雖發速忘，便犯。就文為三：初標名結前生後，次「作是」下列出別誓，三、「而菩薩」下違制結犯。初結前持佛禁戒者生後。次文自有一十三文：初對色境，立猛火刀山誓，制於身業；次五對信心供養境，誓制身口業；次一對信心禮敬珍寶境，鐵鎚破身誓，重制於身業；次五對五塵，制言於意業；後一總身口，咸願成佛道。如文。次五對四事者，衣服為一，飲食湯藥為二，房舍為三，臥具為四。一、對施臥具，臥熱鐵地誓；四、對施湯藥，百鉾刺身誓；五、對施房舍，投熱鐵鑊誓。次一，如文。次五對五塵中，對見色心，刀鉾挑目誓；二、對聞聲心，千錐攙耳誓；三、對嗅香心，千刃割鼻誓；四、對嘗味心，千刀斷舌誓；五、對觸細滑心，利斧斬身誓。故覺意三昧，內約六根，對於六塵，外約六作，謂行、住、坐、臥、語、默作作。於此等心，達即法界。六度具足，法界無著，即布施；不傷空有，即持戒；忍於二邊，不辱中道，即忍辱；不雜有無名精，念念趣中名進，即精進；法界體寂，即禪定；寂常照，即智慧。六度互融，即三十六。一念具足，名曰持心，即是今文不破戒義。次願一切皆成佛道，即四弘之一。一須三資，即攝於四，何者？不斷煩惱，焉能度他？經云：「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」不學法門，暗於藥病，不願成佛，度生不盡。餘三互具，准此作之。此是大士本懷對治之最，故列居後冠前。

三十七、故入難處戒。身為道本，藉以進修，既有難緣，故入妨道，招世譏謗，是以制犯。此有五行：一、二時頭陀，二、遊方緣，三、坐禪，四、安居，五、布薩。一一別具四緣成犯：一、是難處，二、知有難，三、為修行，四、故入，便犯。就文為四：初明遊止所應，二、「若行」下列出難處，三、「一切」下制不應入，四、若見違制結犯。初文又二：初略舉三行時節道具，不列說戒、遊方；次「而菩薩」下，別釋五行夏居，攝坐禪也。初言「二時頭陀」者，二時不寒不熱，頭陀遊方，無有妨損，冬寒夏熱，但可坐禪。「頭陀」西音，此云「抖藪」，抖藪十二種過，令成三德。《四分律》中具列十二：衣二，表成解脫德，遮成惡故；食四，表成般若德，資慧命故；住處六，表成法身德，是所依故。衣二者：一、但三衣，二、糞掃衣。食四者：常乞食，不作餘食法，一坐食，一摶食。處六者：一、蘭若此云寂靜，二、塚間，三、樹下坐，四、露地坐，五、隨坐，六、常坐。並緣佛性之性，三觀圓修等破三惑：空觀破見思，即般若德成報身；假觀破塵沙，即解脫德成應身；中觀破無明，即法身德成法身。雖三而一，即一而三，十二頭陀理無異轍。言「結夏安居」者，要期此住也。多制出家菩薩，在家菩薩必無他緣，安居亦善。應云：「菩薩大士一心念(女言大姉)，我假名菩薩某甲，今依僧伽藍乃至某甲宅，前三月夏安居。」四月十六日已後，應云：「後三月夏安居，房舍破壞修治故。」(三說。若在俗宅，除此句也。)對首人報言：「依誰？」持律者答言：「(某甲)和上。」此見濫用法界安居者，既乖真教，人法俱非，以法界為所安，何須用結今文令安？乃成徒設，壞亂聖法，非魔何謂？「火燧」者，出火物也。古因燧人出火，故名出火之物為火燧也。故論云：攢燧改火。次別釋中，言「十八種物」者，三衣為一，經律各為一，佛菩薩像各為一，餘名可見。經律者，得《法華》意，開權顯實，妙理無殊。今從能開，即大乘經律。言「布薩」者，此云「淨住」，不限多少，故下至一人，不同聲聞眾法𢩁四。若對首心念，亦同此文。聞鍾入堂等說偈並同聲聞，無乞歡喜。維那浴籌時，改「羅漢」為「菩薩」。(浴籌竟，打一下云云：)「敬白諸佛子等，合掌志心聽：此南閻浮提大唐國某州某縣某寺僧伽藍所，我本師釋迦牟尼佛遺法弟子，出家在家菩薩二眾等，自惟生死長劫，乃由不遇無上慈尊，今生若不發出離之心，恐還流浪。故於是日，同崇三寶，渴仰大乘，共宣傳菩薩戒藏。以此功德，資益天龍八部。唯願威光自在皇帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七、故入難處戒。身為道本，藉以進修，既有難緣，故入妨道，招世譏謗，是以制犯。此有五行：一、二時頭陀，二、遊方緣，三、坐禪，四、安居，五、布薩。一一別具四緣成犯：一、是難處，二、知有難，三、為修行，四、故入，便犯。就文為四：初明遊止所應，二、「若行」下列出難處，三、「一切」下制不應入，四、若見違制結犯。初文又二：初略舉三行時節道具，不列說戒、遊方；次「而菩薩」下，別釋五行夏居，攝坐禪也。初言「二時頭陀」者，二時不寒不熱，頭陀遊方，無有妨損，冬寒夏熱，但可坐禪。「頭陀」西音，此云「抖藪」，抖藪十二種過，令成三德。《四分律》中具列十二：衣二，表成解脫德，遮成惡故；食四，表成般若德，資慧命故；住處六，表成法身德，是所依故。衣二者：一、但三衣，二、糞掃衣。食四者：常乞食，不作餘食法，一坐食，一摶食。處六者：一、蘭若此云寂靜，二、塚間，三、樹下坐，四、露地坐，五、隨坐，六、常坐。並緣佛性之性，三觀圓修等破三惑：空觀破見思，即般若德成報身；假觀破塵沙，即解脫德成應身；中觀破無明，即法身德成法身。雖三而一，即一而三，十二頭陀理無異轍。言「結夏安居」者，要期此住也。多制出家菩薩，在家菩薩必無他緣，安居亦善。應云：「菩薩大士一心念(女言大姉)，我假名菩薩某甲，今依僧伽藍乃至某甲宅，前三月夏安居。」四月十六日已後，應云：「後三月夏安居，房舍破壞修治故。」(三說。若在俗宅，除此句也。)對首人報言：「依誰？」持律者答言：「(某甲)和上。」此見濫用法界安居者，既乖真教，人法俱非，以法界為所安，何須用結今文令安？乃成徒設，壞亂聖法，非魔何謂？「火燧」者，出火物也。古因燧人出火，故名出火之物為火燧也。故論云：攢燧改火。次別釋中，言「十八種物」者，三衣為一，經律各為一，佛菩薩像各為一，餘名可見。經律者，得《法華》意，開權顯實，妙理無殊。今從能開，即大乘經律。言「布薩」者，此云「淨住」，不限多少，故下至一人，不同聲聞眾法𢩁四。若對首心念，亦同此文。聞鍾入堂等說偈並同聲聞，無乞歡喜。維那浴籌時，改「羅漢」為「菩薩」。(浴籌竟，打一下云云：)「敬白諸佛子等，合掌志心聽：此南閻浮提大唐國某州某縣某寺僧伽藍所，我本師釋迦牟尼佛遺法弟子，出家在家菩薩二眾等，自惟生死長劫，乃由不遇無上慈尊，今生若不發出離之心，恐還流浪。故於是日，同崇三寶，渴仰大乘，共宣傳菩薩戒藏。以此功德，資益天龍八部。唯願威光自在皇帝，

聖化無窮；大子諸王，福延萬葉；師僧父母，常保安樂；見聞隨喜，宿障雲消，惡道三途，災殃自殄。迴此功德，誓出娑婆上品，上生阿彌陀佛國。」(打一下。)「諸佛子等諦聽！此菩薩戒藏，三世諸佛同說，三世菩薩同學。眾中有未發菩提心，未受諸佛大乘戒者出。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！眾中未發菩提心，未受諸佛大乘戒者已出。汝等從今身至佛身，於其中間，能捨邪歸正，發菩提心，斷惡修善，持菩薩戒，行菩薩行不？」(答：「能。」打一下。)「諸佛子等諦聽！眾中誰小？小者收護。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！外有清淨大菩薩摩訶薩入。」(三說，一下。)「諸佛子等諦聽！眾中小者已收護，外有清淨大菩薩摩訶薩已入。內外寂靜，無諸難事，堪可行籌，廣為布薩。我假名菩薩比丘某甲，為眾行籌，作布薩事。眾當一心念作布薩，唯願上中下座各次第如法受籌。」(三說。行籌竟，打一下。)「諸佛子等諦聽！次行在家菩薩籌。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！此一住處，一布薩，出家菩薩若干人，在家菩薩若干人，各於佛法中清淨出家，和合布薩。上順佛教，中報四恩，下為含識，各念阿彌陀佛，一切普誦。」(次請上座說戒，同聲聞法請。)敬白大眾：「眾請比丘某甲，為眾誦戒，某甲比丘梵音，戒師昇高座。」(誦戒人具儀禮三拜已，互跪云：)「我假名菩薩比丘某甲。」(詞同聲聞行香說偈。)誦戒畢，各說自慶偈云：「諸佛出世第一快，聞法奉行歡喜快，大眾和合寂滅快，眾生離苦安樂快。」戒師禮謝云：「我假名菩薩比丘某甲，稽首和南，敬謝大眾。眾差誦戒，多不如法，惱亂大眾，願眾知慈，施以歡喜。」言「各各披九條」等(去聲呼)，制令出家菩薩。設不曾受聲聞律儀，若受菩薩戒亦異。辨三衣加法受持，非制重著。三衣條品受法同聲聞，但云「菩薩一心念，我假名菩薩比丘某甲」為異(云云)。言「一一如法」者，總結五行，故云一一如法，謂住處無細虫、無梵命等難也。次列出難處中總有十二：初惡國界者，二國交戰也；二、國王者，不信三寶也；三、土地高下者，出入危險也；四、草木深邃者，為虫獸所依也；五、師子；六、虎；七、狼；八、水；九、火；十、風；十一、劫賊；十二、毒蛇。三、制不應入中，言「一切」者，略列如上，廣不可盡，凡能損害並名為難，故云一切。言「乃至」者，不言遊方、布薩、坐禪，初舉頭陀，越取夏坐，故云乃至。結犯如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖化無窮；大子諸王，福延萬葉；師僧父母，常保安樂；見聞隨喜，宿障雲消，惡道三途，災殃自殄。迴此功德，誓出娑婆上品，上生阿彌陀佛國。」(打一下。)「諸佛子等諦聽！此菩薩戒藏，三世諸佛同說，三世菩薩同學。眾中有未發菩提心，未受諸佛大乘戒者出。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！眾中未發菩提心，未受諸佛大乘戒者已出。汝等從今身至佛身，於其中間，能捨邪歸正，發菩提心，斷惡修善，持菩薩戒，行菩薩行不？」(答：「能。」打一下。)「諸佛子等諦聽！眾中誰小？小者收護。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！外有清淨大菩薩摩訶薩入。」(三說，一下。)「諸佛子等諦聽！眾中小者已收護，外有清淨大菩薩摩訶薩已入。內外寂靜，無諸難事，堪可行籌，廣為布薩。我假名菩薩比丘某甲，為眾行籌，作布薩事。眾當一心念作布薩，唯願上中下座各次第如法受籌。」(三說。行籌竟，打一下。)「諸佛子等諦聽！次行在家菩薩籌。」(三說，打一下。)「諸佛子等諦聽！此一住處，一布薩，出家菩薩若干人，在家菩薩若干人，各於佛法中清淨出家，和合布薩。上順佛教，中報四恩，下為含識，各念阿彌陀佛，一切普誦。」(次請上座說戒，同聲聞法請。)敬白大眾：「眾請比丘某甲，為眾誦戒，某甲比丘梵音，戒師昇高座。」(誦戒人具儀禮三拜已，互跪云：)「我假名菩薩比丘某甲。」(詞同聲聞行香說偈。)誦戒畢，各說自慶偈云：「諸佛出世第一快，聞法奉行歡喜快，大眾和合寂滅快，眾生離苦安樂快。」戒師禮謝云：「我假名菩薩比丘某甲，稽首和南，敬謝大眾。眾差誦戒，多不如法，惱亂大眾，願眾知慈，施以歡喜。」言「各各披九條」等(去聲呼)，制令出家菩薩。設不曾受聲聞律儀，若受菩薩戒亦異。辨三衣加法受持，非制重著。三衣條品受法同聲聞，但云「菩薩一心念，我假名菩薩比丘某甲」為異(云云)。言「一一如法」者，總結五行，故云一一如法，謂住處無細虫、無梵命等難也。次列出難處中總有十二：初惡國界者，二國交戰也；二、國王者，不信三寶也；三、土地高下者，出入危險也；四、草木深邃者，為虫獸所依也；五、師子；六、虎；七、狼；八、水；九、火；十、風；十一、劫賊；十二、毒蛇。三、制不應入中，言「一切」者，略列如上，廣不可盡，凡能損害並名為難，故云一切。言「乃至」者，不言遊方、布薩、坐禪，初舉頭陀，越取夏坐，故云乃至。結犯如文。

三十八、眾坐乖法戒。入道清眾，時異邪徒，不以俗年為尊卑，但用戒法為前後，崇釋文之義軌，摧世流之慢幢，以受戒為真生，故先受為長。別具三緣：一、身在眾中，二、知受時節，三、坐不依次，便犯。就文為四：初標名總列，次「莫如」下舉外人為誡，三、「我佛法中」下重示所制之法，四、「而菩薩」下違制結犯。初言「次第」等者，若先小後大，一切俱開。若先大後小，在大則大、在小則小。又此方大小無分，亦宜順於時處。「比丘」等者，此等不同。若其出家，則內二眾自分先後，故云王子出家與庶人同類。若其在家，於外二眾而為次第，王家男女在家亦然，不分即真而俗，非謂男女依戒雜坐。餘三如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十八、眾坐乖法戒。入道清眾，時異邪徒，不以俗年為尊卑，但用戒法為前後，崇釋文之義軌，摧世流之慢幢，以受戒為真生，故先受為長。別具三緣：一、身在眾中，二、知受時節，三、坐不依次，便犯。就文為四：初標名總列，次「莫如」下舉外人為誡，三、「我佛法中」下重示所制之法，四、「而菩薩」下違制結犯。初言「次第」等者，若先小後大，一切俱開。若先大後小，在大則大、在小則小。又此方大小無分，亦宜順於時處。「比丘」等者，此等不同。若其出家，則內二眾自分先後，故云王子出家與庶人同類。若其在家，於外二眾而為次第，王家男女在家亦然，不分即真而俗，非謂男女依戒雜坐。餘三如文。

三十九、不勸修福講解利生戒。大乘威力難可思議，非唯資益冥途，固能救現危難。不為講解，幽顯無聞，失利處深，是故聖制。別具五緣：一、解講大法，二、無諸難緣，三、遇安危境，四、無慈救心，五、不為講解，便犯。就文為三：初制勸自他修於福業，次「而菩薩」下制利生修於智業，三、「而新學」下違制結犯。初文先列四事：一、建立僧房。二、山林園田。三、立作佛塔。塔謂藏聖身骨之處，供者福多，同不殿堂形貌安處。故《阿含經》明梵尼尸比丘毘婆尸佛時，以歡喜心執火照塔，後值釋迦身體光明，二十八天身光不及。又《十二因緣經》云：八人應起塔，謂佛、菩薩、支佛、四果、輪王。佛塔八層，已下漸減，乃至初果二層。後分云：輪王無級，四果四級，支佛五級，佛十三級。亦云支提，即無舍利者也。今從最勝藏佛舍利，故云佛塔。四、立安居坐禪處所。「一切」等者，總結示立處也。凡是一切可行道處，皆應如上立僧房等四以為道緣，是故制之。次、制講利生中又二：初標名總勸。所見有情皆須利樂，故云「應為一切」等。經詮定慧二學，律即戒學，菩薩律儀既是通途利生，故舉三學令說三身三德，戒學即法身，定學即解脫，慧學即般若。「若疾病」下，別列所講之境，於中為三：初對報障勸講。所猶通通皆有，故亦總舉經律，謂報身疾病、王國干弋、寇賊競興、生緣喪死、師長亡化、忌晨七七，若自若他皆應講說大乘令觀報陰，即法身德，則用法身而為對治。次「齊會」下，於利衰境即對煩惱障勸講。凡是齊會永福之處，行人遠歸，親賓相遇，治生經求，及遭水火惡風黑色所吹船舫無有的瘼，或在江河大海值羅剎鬼，煩悶逼切，唯專佛性之戒開解義理，令觀煩惱，即般若德，故云「此經律」也，即用報身而為對治。「乃至」下，第三、對業障勸講。煩惱既多不可說盡，略列三五續舉業障，故云「乃至」。「一切」等者，總舉也。三業之因殺盜等別，故云「一切」。三報者，一切之業並有三報：此身造業即此身報，名為現報；此身造業次生受報，名為生報；此世造業二三生後方受其報，名為後報。身在八難，名八難業。犯於七逆，名七逆業。或在牢獄為他拘繫手足，故云「杻械」等。三業毒並多，若單若雙，或約一人，或約七人，若疾病者，即殺業也。此等不同並是業報，無逃避處，亦局講戒令觀結業，即解脫德。故大乘三藏並詮三身，對治從別，故文所列有別有通。若能順教利樂有情，感聖冥加解脫眾難，設未感聖但害肉身，自他臨終聞薰成種，當當值佛莫不因茲，故制菩薩常令講說大乘經律三德之義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十九、不勸修福講解利生戒。大乘威力難可思議，非唯資益冥途，固能救現危難。不為講解，幽顯無聞，失利處深，是故聖制。別具五緣：一、解講大法，二、無諸難緣，三、遇安危境，四、無慈救心，五、不為講解，便犯。就文為三：初制勸自他修於福業，次「而菩薩」下制利生修於智業，三、「而新學」下違制結犯。初文先列四事：一、建立僧房。二、山林園田。三、立作佛塔。塔謂藏聖身骨之處，供者福多，同不殿堂形貌安處。故《阿含經》明梵尼尸比丘毘婆尸佛時，以歡喜心執火照塔，後值釋迦身體光明，二十八天身光不及。又《十二因緣經》云：八人應起塔，謂佛、菩薩、支佛、四果、輪王。佛塔八層，已下漸減，乃至初果二層。後分云：輪王無級，四果四級，支佛五級，佛十三級。亦云支提，即無舍利者也。今從最勝藏佛舍利，故云佛塔。四、立安居坐禪處所。「一切」等者，總結示立處也。凡是一切可行道處，皆應如上立僧房等四以為道緣，是故制之。次、制講利生中又二：初標名總勸。所見有情皆須利樂，故云「應為一切」等。經詮定慧二學，律即戒學，菩薩律儀既是通途利生，故舉三學令說三身三德，戒學即法身，定學即解脫，慧學即般若。「若疾病」下，別列所講之境，於中為三：初對報障勸講。所猶通通皆有，故亦總舉經律，謂報身疾病、王國干弋、寇賊競興、生緣喪死、師長亡化、忌晨七七，若自若他皆應講說大乘令觀報陰，即法身德，則用法身而為對治。次「齊會」下，於利衰境即對煩惱障勸講。凡是齊會永福之處，行人遠歸，親賓相遇，治生經求，及遭水火惡風黑色所吹船舫無有的瘼，或在江河大海值羅剎鬼，煩悶逼切，唯專佛性之戒開解義理，令觀煩惱，即般若德，故云「此經律」也，即用報身而為對治。「乃至」下，第三、對業障勸講。煩惱既多不可說盡，略列三五續舉業障，故云「乃至」。「一切」等者，總舉也。三業之因殺盜等別，故云「一切」。三報者，一切之業並有三報：此身造業即此身報，名為現報；此身造業次生受報，名為生報；此世造業二三生後方受其報，名為後報。身在八難，名八難業。犯於七逆，名七逆業。或在牢獄為他拘繫手足，故云「杻械」等。三業毒並多，若單若雙，或約一人，或約七人，若疾病者，即殺業也。此等不同並是業報，無逃避處，亦局講戒令觀結業，即解脫德。故大乘三藏並詮三身，對治從別，故文所列有別有通。若能順教利樂有情，感聖冥加解脫眾難，設未感聖但害肉身，自他臨終聞薰成種，當當值佛莫不因茲，故制菩薩常令講說大乘經律三德之義

。「而新覺」下，結犯。行解未具並名「新」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。「而新覺」下，結犯。行解未具並名「新」。

次「如是」下，第二、結勸指廣中，「梵怛」、「梵壇」聲相近，此云「默擯」，惡口惱僧故加此罰。彼品之中廣明斯是故指之。自下大段第五明斯義。是故中又二：初正釋，次結勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次「如是」下，第二、結勸指廣中，「梵怛」、「梵壇」聲相近，此云「默擯」，惡口惱僧故加此罰。彼品之中廣明斯是故指之。自下大段第五明斯義。是故中又二：初正釋，次結勸。

第四十、為師簡擇戒。菩薩利生，有緣便應，何容千里求請，反起嗔惡之心，弘誓有乖，故制犯也。別具五緣：一、自解戒法，二、前人求受，三、彼無七遮，四、反起惡心，五、不即為受，便犯。就文為三：初、標名立制，列出不應簡擇之人；二、「應教」下制應簡擇業報衣服；三、「但解」下舉是顯非，違制結犯。初如文。次文又三：初簡示衣色。青謂空青、石青等，黃即黃褐，赤謂乾陀色，黑謂屋塵黑色等，紫土色。此等五色，互相參染，名不正色。凡是所著，皆令染壞，故云「一切」。次「若欲」下，令簡業障。言七逆者，於五逆上加殺和上及阿闍梨。出佛身血者，今末代雖無此事，若毀塔、壞寺、焚燒經像，亦是其類。破羯磨轉法輪僧者，佛滅度後，雖無別邪羯磨破正羯磨，及破初轉四諦之理，而為遮礙，亦此流類耳。聖人者，四果僧也。三、「出家」下示於正法。大小律儀，並同斯制。若《淨名經》中，時二比丘禮維摩詰足，乃是聞法致敬。《法華經》中，不輕菩薩禮拜四眾，蓋是觀性平等，表示法身，忘犯利物，非佛所制。此中乃是菩薩恒式，不得妄引他文，言佛制禮俗。三、舉是顯非，違制結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十、為師簡擇戒。菩薩利生，有緣便應，何容千里求請，反起嗔惡之心，弘誓有乖，故制犯也。別具五緣：一、自解戒法，二、前人求受，三、彼無七遮，四、反起惡心，五、不即為受，便犯。就文為三：初、標名立制，列出不應簡擇之人；二、「應教」下制應簡擇業報衣服；三、「但解」下舉是顯非，違制結犯。初如文。次文又三：初簡示衣色。青謂空青、石青等，黃即黃褐，赤謂乾陀色，黑謂屋塵黑色等，紫土色。此等五色，互相參染，名不正色。凡是所著，皆令染壞，故云「一切」。次「若欲」下，令簡業障。言七逆者，於五逆上加殺和上及阿闍梨。出佛身血者，今末代雖無此事，若毀塔、壞寺、焚燒經像，亦是其類。破羯磨轉法輪僧者，佛滅度後，雖無別邪羯磨破正羯磨，及破初轉四諦之理，而為遮礙，亦此流類耳。聖人者，四果僧也。三、「出家」下示於正法。大小律儀，並同斯制。若《淨名經》中，時二比丘禮維摩詰足，乃是聞法致敬。《法華經》中，不輕菩薩禮拜四眾，蓋是觀性平等，表示法身，忘犯利物，非佛所制。此中乃是菩薩恒式，不得妄引他文，言佛制禮俗。三、舉是顯非，違制結犯，如文。

第四十一、為利作師戒。自行若立方可化人，今乃無所知，詐言能解，志希名利，不為益他，自墜陷他，是故制犯。別具四緣：一、內實無知，二、外求他境，三、為貪名利，四、授菩薩戒，便犯。就文為三：初標名示其正解，次「若不」下出無知相，三、「而菩薩」下違制結犯。初犯，初言「七遮」者，七逆障戒，故名為遮。言「犯十戒」等者，教懺悔法。十戒即十重也。言「三世千佛」者，謂禮過未及現在千佛。過去莊嚴劫中，始自華光如來，終至毘婆尸佛；未來星宿劫中，始自日光如來，終至須彌相佛；現在賢劫之中，始自俱留孫佛，終至樓至如來。言「種種異相」者，或聞空中聲言毘尼藏，或得印臂作滅罪字等便得。滅罪者，遮性俱滅。若依小乘作法懺悔，性罪不滅。如婬、盜、殺、妄等，性本是惡，名為性罪。如飲酒等，佛制令持，違制故犯，名為遮罪。凡是性罪，受與不受，犯即獲罪，持即得福。若其遮戒，不受，犯無罪故。受戒之人，於性戒上，各加一遮，遮犯性罪故。遮戒上唯護一遮。持則德遍虛空，犯則遮性雙結。懺乃違制，復本清淨。負財負命，果地仍酬。故知小乘，性罪不滅。問：遮戒不受，持得福不？答：隨對一境，持得一福，不同於受起增上心，羯磨言下遍法界發。故經云：寧可一時發一切戒(由羯磨故)，不可一時犯一切戒(無羯磨故)。又《瓔珞》云：「有犯者名菩薩，無犯者名外道。」今從大果觀相，改往雙遣，故令懺滅。言「若無好相」乃至「亦不得滅」者，明曾受後退菩提心，及造增上十惡，犯於十重。此二失戒之人，并中下心，而犯十重。不失戒人，懺不見相，罪亦不滅，名為無益。既非七遮，並許重受，故云「而得增受」。天宮云：撿《梵網》下卷，云「亦不得滅」，「戒」字誤耳。是故菩薩得重重受而無捨法。言失戒者，《善戒經》云：有二因緣失菩薩戒，如上列。除此二緣，乃至他世流轉四趣，戒體恒在(云云)。言「對首」等者，對菩薩僧可滅惡者請為懺主，云：「菩薩專志！我某甲今請菩薩為犯輕垢懺悔主，願菩薩為我作懺悔，慈愍故。」(三說。)次正懺悔(䠒跪合掌)：「菩薩專志！我某甲為故不聽大乘法等犯輕垢罪，今向菩薩發露懺悔。懺悔則安樂，不懺悔不安樂。憶念發露，知而不敢覆藏。願長老憶我清淨戒身，具足清淨布薩。」(三說。懺悔主云：)「自責汝心，應生厭離。」(答云。今此依唐三藏羯磨出之。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十一、為利作師戒。自行若立方可化人，今乃無所知，詐言能解，志希名利，不為益他，自墜陷他，是故制犯。別具四緣：一、內實無知，二、外求他境，三、為貪名利，四、授菩薩戒，便犯。就文為三：初標名示其正解，次「若不」下出無知相，三、「而菩薩」下違制結犯。初犯，初言「七遮」者，七逆障戒，故名為遮。言「犯十戒」等者，教懺悔法。十戒即十重也。言「三世千佛」者，謂禮過未及現在千佛。過去莊嚴劫中，始自華光如來，終至毘婆尸佛；未來星宿劫中，始自日光如來，終至須彌相佛；現在賢劫之中，始自俱留孫佛，終至樓至如來。言「種種異相」者，或聞空中聲言毘尼藏，或得印臂作滅罪字等便得。滅罪者，遮性俱滅。若依小乘作法懺悔，性罪不滅。如婬、盜、殺、妄等，性本是惡，名為性罪。如飲酒等，佛制令持，違制故犯，名為遮罪。凡是性罪，受與不受，犯即獲罪，持即得福。若其遮戒，不受，犯無罪故。受戒之人，於性戒上，各加一遮，遮犯性罪故。遮戒上唯護一遮。持則德遍虛空，犯則遮性雙結。懺乃違制，復本清淨。負財負命，果地仍酬。故知小乘，性罪不滅。問：遮戒不受，持得福不？答：隨對一境，持得一福，不同於受起增上心，羯磨言下遍法界發。故經云：寧可一時發一切戒(由羯磨故)，不可一時犯一切戒(無羯磨故)。又《瓔珞》云：「有犯者名菩薩，無犯者名外道。」今從大果觀相，改往雙遣，故令懺滅。言「若無好相」乃至「亦不得滅」者，明曾受後退菩提心，及造增上十惡，犯於十重。此二失戒之人，并中下心，而犯十重。不失戒人，懺不見相，罪亦不滅，名為無益。既非七遮，並許重受，故云「而得增受」。天宮云：撿《梵網》下卷，云「亦不得滅」，「戒」字誤耳。是故菩薩得重重受而無捨法。言失戒者，《善戒經》云：有二因緣失菩薩戒，如上列。除此二緣，乃至他世流轉四趣，戒體恒在(云云)。言「對首」等者，對菩薩僧可滅惡者請為懺主，云：「菩薩專志！我某甲今請菩薩為犯輕垢懺悔主，願菩薩為我作懺悔，慈愍故。」(三說。)次正懺悔(䠒跪合掌)：「菩薩專志！我某甲為故不聽大乘法等犯輕垢罪，今向菩薩發露懺悔。懺悔則安樂，不懺悔不安樂。憶念發露，知而不敢覆藏。願長老憶我清淨戒身，具足清淨布薩。」(三說。懺悔主云：)「自責汝心，應生厭離。」(答云。今此依唐三藏羯磨出之。)

言「一一好解」者，於前七遮、十重、四十八輕分別解釋，故云「一一」等。「若不」下，次示無知相、暗教相。大乘經律三學並昧，故云「不解大乘」等。暗於圓理，故云「不解第一義諦」。「不解」二字通冠於下，暗於大乘次位，故云「不解習種性」等。言習種性者，習以成性，即是發趣十住位也。二、長養性者，分別藥病長養化導。《梵網》下卷有性種性，因前習性以成此性，云性種性，並十行位。三、不可壞性及道種性，即十迴向位。此位深極，故喻金剛而不可壞，能見中道種性。四、正法性，亦名聖種性，即十地中聖道現前，故名為正。此約行布歷別名目。若圓教位，具如《華嚴》初發心住，八相成道得法身本，名雖同別，義並圓融。四十二位皆破界外障理微細無明，具如《法華玄》等解釋(云云)。言「其中多少」等者，暗於觀法行相也。若別若圓，智斷不同，傳為多少。十住空觀為入，十行假觀為出，故云「出入」。十禪支者，根本四禪，三乘通修，偏圓無隔，故須善解。《婆娑》，問云：禪支十八，實體有幾？答云：但十，餘名同故。初禪五支：一、覺，二、觀，三、喜，四、樂，五、一心。麁心名覺，細心分別名觀，悅心名喜，悅身名樂，能令心王專一名一心。初、二是對治，喜、樂是利益。一心支者，為二所依。二禪四支：一、內淨，二、喜，三、樂，四、一心。無前覺觀之根淨名內淨，是對治支。餘三名同，准倒初禪。三禪五支：一、捨，二、念，三、慧，四、樂，五、一心。離喜不悔名捨，愛念三禪名念，解知之心名慧。此二對治，餘二名同，例前可知。四禪四支：一、不苦不樂，二、捨，三、念，四、一心。捨心相應，內心中容異於三禪，名不苦不樂。此一利益，餘三名同，例前可見。今略標寶體，故云十支，謂初禪五支、二禪一支、三禪三支、四禪一支。觀法既多，故云「一切行法」。此結行相也。「一一」等者，總結不解教理位行也。三、違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「一一好解」者，於前七遮、十重、四十八輕分別解釋，故云「一一」等。「若不」下，次示無知相、暗教相。大乘經律三學並昧，故云「不解大乘」等。暗於圓理，故云「不解第一義諦」。「不解」二字通冠於下，暗於大乘次位，故云「不解習種性」等。言習種性者，習以成性，即是發趣十住位也。二、長養性者，分別藥病長養化導。《梵網》下卷有性種性，因前習性以成此性，云性種性，並十行位。三、不可壞性及道種性，即十迴向位。此位深極，故喻金剛而不可壞，能見中道種性。四、正法性，亦名聖種性，即十地中聖道現前，故名為正。此約行布歷別名目。若圓教位，具如《華嚴》初發心住，八相成道得法身本，名雖同別，義並圓融。四十二位皆破界外障理微細無明，具如《法華玄》等解釋(云云)。言「其中多少」等者，暗於觀法行相也。若別若圓，智斷不同，傳為多少。十住空觀為入，十行假觀為出，故云「出入」。十禪支者，根本四禪，三乘通修，偏圓無隔，故須善解。《婆娑》，問云：禪支十八，實體有幾？答云：但十，餘名同故。初禪五支：一、覺，二、觀，三、喜，四、樂，五、一心。麁心名覺，細心分別名觀，悅心名喜，悅身名樂，能令心王專一名一心。初、二是對治，喜、樂是利益。一心支者，為二所依。二禪四支：一、內淨，二、喜，三、樂，四、一心。無前覺觀之根淨名內淨，是對治支。餘三名同，准倒初禪。三禪五支：一、捨，二、念，三、慧，四、樂，五、一心。離喜不悔名捨，愛念三禪名念，解知之心名慧。此二對治，餘二名同，例前可知。四禪四支：一、不苦不樂，二、捨，三、念，四、一心。捨心相應，內心中容異於三禪，名不苦不樂。此一利益，餘三名同，例前可見。今略標寶體，故云十支，謂初禪五支、二禪一支、三禪三支、四禪一支。觀法既多，故云「一切行法」。此結行相也。「一一」等者，總結不解教理位行也。三、違制結犯。

第四十二、為惡人說菩薩律儀戒。戒律名祕藏，不妄授人，將恐邪外之徒見文昧旨，暗於通塞，謬生謗說，無益自他，是故制犯。別具四緣：一、對邪惡人，二、知是，三、為利養，四、隨說一戒，便犯。就文為三：初標名立制，次「是惡人」下明不肯受戒之過，三、「而菩薩」下違制結犯。初言「於未受」等者。問：既言未受菩薩戒者並不得說，若俗其類蓋多，今時誦說咸無甄簡，斯犯者眾，此義如何？答：佛意多含，今應從義。《地持》既云欲受戒者先為說相，令預觀察能持不能持，即是通為信心未受者說。又出家二眾初稟《四分》律儀，若人若教咸皆勸發上品之心，為無上菩提求三聚淨戒，三聚淨戒何法不攝？小乘既無三聚義，咸已發圓菩提心，法乃隨人。五篇通于大小，《涅槃》菩薩聖行廣列十戒五支，故知此土僧尼《四分》律儀並是菩薩之戒。《法華》開顯人法咸圓，殊途同歸，何小之有？但無謗說，誦說俱開。若爾，不須互受？答：互受乃增其條品，心體義無重發。形俱無作約世現行，彼彼業體，道共之戒橫竪一也。遍法界發為橫，他世他不亡名竪。言千佛大戒者，總舉賢劫之數也。邪見者，外道惡人之外平常不信名為邪。除國王者，王設邪見亦乃開之，恐疑誣說於法損害也。次明不肯受戒之過。通舉邪外等，名惡人。不信不受，無慚無愧，如畜生也。雖有心而無識，義同無心，故譬木石。內法無分，故名外道。無圓正見，名為邪人。三、違制結犯。言七佛者，一切諸佛同稟此戒，從近略舉，故言七佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十二、為惡人說菩薩律儀戒。戒律名祕藏，不妄授人，將恐邪外之徒見文昧旨，暗於通塞，謬生謗說，無益自他，是故制犯。別具四緣：一、對邪惡人，二、知是，三、為利養，四、隨說一戒，便犯。就文為三：初標名立制，次「是惡人」下明不肯受戒之過，三、「而菩薩」下違制結犯。初言「於未受」等者。問：既言未受菩薩戒者並不得說，若俗其類蓋多，今時誦說咸無甄簡，斯犯者眾，此義如何？答：佛意多含，今應從義。《地持》既云欲受戒者先為說相，令預觀察能持不能持，即是通為信心未受者說。又出家二眾初稟《四分》律儀，若人若教咸皆勸發上品之心，為無上菩提求三聚淨戒，三聚淨戒何法不攝？小乘既無三聚義，咸已發圓菩提心，法乃隨人。五篇通于大小，《涅槃》菩薩聖行廣列十戒五支，故知此土僧尼《四分》律儀並是菩薩之戒。《法華》開顯人法咸圓，殊途同歸，何小之有？但無謗說，誦說俱開。若爾，不須互受？答：互受乃增其條品，心體義無重發。形俱無作約世現行，彼彼業體，道共之戒橫竪一也。遍法界發為橫，他世他不亡名竪。言千佛大戒者，總舉賢劫之數也。邪見者，外道惡人之外平常不信名為邪。除國王者，王設邪見亦乃開之，恐疑誣說於法損害也。次明不肯受戒之過。通舉邪外等，名惡人。不信不受，無慚無愧，如畜生也。雖有心而無識，義同無心，故譬木石。內法無分，故名外道。無圓正見，名為邪人。三、違制結犯。言七佛者，一切諸佛同稟此戒，從近略舉，故言七佛。

第四十三、故毀禁法戒。菩薩律儀乘戒兩具，二死舟檝，彼岸津梁，今反自犯，加復毀之，或云惡說空無持無犯，或云諸佛方便怖入，不信冥扶戒神潛衛，此良田稊稗，戒海死屍，謗方等收，愆逾七逆，隨所犯外別制斯戒。別具四緣：一、信心受戒，二、有所對境，三、故起毀心，四、隨毀一戒，便犯。就文為二：初標名呵責，次「若毀」下違制結犯。初又三：明不消世利，次「五千」下明鬼神呵責，三、「一切世人」下明舉世嫌罵。初文二失：一、失現信施，二、盜王水土。為過去國土所捨地水與持戒者，無戒輸稅不得盜名，今戒稅俱盜行盜飲，故諸鬼神呼為大賊。次鬼神呵責者，戒全利物，神護鬼敬，今既毀犯，神去鬼欺，故有五千遮前而罵賊，惡其行來，掃後而滅蹤，殄其所止。三、舉世嫌罵。次違制結犯，並如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十三、故毀禁法戒。菩薩律儀乘戒兩具，二死舟檝，彼岸津梁，今反自犯，加復毀之，或云惡說空無持無犯，或云諸佛方便怖入，不信冥扶戒神潛衛，此良田稊稗，戒海死屍，謗方等收，愆逾七逆，隨所犯外別制斯戒。別具四緣：一、信心受戒，二、有所對境，三、故起毀心，四、隨毀一戒，便犯。就文為二：初標名呵責，次「若毀」下違制結犯。初又三：明不消世利，次「五千」下明鬼神呵責，三、「一切世人」下明舉世嫌罵。初文二失：一、失現信施，二、盜王水土。為過去國土所捨地水與持戒者，無戒輸稅不得盜名，今戒稅俱盜行盜飲，故諸鬼神呼為大賊。次鬼神呵責者，戒全利物，神護鬼敬，今既毀犯，神去鬼欺，故有五千遮前而罵賊，惡其行來，掃後而滅蹤，殄其所止。三、舉世嫌罵。次違制結犯，並如文。

第四十四、不敬經律戒。解不孤然，依教而得，法身父母、諸佛所師，經卷所在之三寶具矣。身有微解，責彼私恭，解從教生，於教輕忽，自他失敬，功福沈淪，故制罪也。別罪也。別具四緣：一、有佛經律，二、不寫傳持，三、不生尊重，四、安處卑微，便犯。就文為四：初標名勸持，次「剝皮」下示書寫法，三、「常以」下勸盛持供養，四、若不違制結犯。初如文。「剝皮」等者，先舉難行而誡心。如《大論》云：樂法梵志於十二年遍閻浮提求知聖法而不能得。時世無佛法，佛法亦盡。有婆羅門言：「我有佛偈，若實樂者，當以與汝。」答言：「實樂。」婆羅門言：「若實樂者，當以皮為紙，以骨為筆，以髓為水，以血為墨。」即如其言，書得佛偈。偈云：「如法應修行，非法不應行，今世及後世，行法者安穩。」「木皮」下，次舉易行以勸寫。三、勸盛持中，言七寶者，或七中之一，或具於七，為經函等。無價香華者，唯貴為珍，乃言無價。故《法華》云：「此香六銖，價直娑婆世界」等。四、結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十四、不敬經律戒。解不孤然，依教而得，法身父母、諸佛所師，經卷所在之三寶具矣。身有微解，責彼私恭，解從教生，於教輕忽，自他失敬，功福沈淪，故制罪也。別罪也。別具四緣：一、有佛經律，二、不寫傳持，三、不生尊重，四、安處卑微，便犯。就文為四：初標名勸持，次「剝皮」下示書寫法，三、「常以」下勸盛持供養，四、若不違制結犯。初如文。「剝皮」等者，先舉難行而誡心。如《大論》云：樂法梵志於十二年遍閻浮提求知聖法而不能得。時世無佛法，佛法亦盡。有婆羅門言：「我有佛偈，若實樂者，當以與汝。」答言：「實樂。」婆羅門言：「若實樂者，當以皮為紙，以骨為筆，以髓為水，以血為墨。」即如其言，書得佛偈。偈云：「如法應修行，非法不應行，今世及後世，行法者安穩。」「木皮」下，次舉易行以勸寫。三、勸盛持中，言七寶者，或七中之一，或具於七，為經函等。無價香華者，唯貴為珍，乃言無價。故《法華》云：「此香六銖，價直娑婆世界」等。四、結犯，如文。

第四十五、不化眾生戒。菩薩弘願誓度無邊，隨所見聞勸發道意，故經云不說菩提名為殺者，道牙損滅莫不因茲，故制犯也。別具三緣：一、對所化境，二、不起慈悲，三、捨不勸導，便犯。就文為三：初標能化之心，遍拔眾苦故云大悲；次「入」下對境立誓；三、「是菩薩」下違制結犯。初如文。次文又三：初示見人，令受歸戒；次「若見」下示見雜類，令發道心；三、「而菩薩」下示令總勸，凡是有情咸發道意。初言「三歸」者，佛法僧寶為世良田，若不歸之，無由得脫，故《法句經》如佛在世，時天帝釋知命將終應受驢報，歸依於佛，禮拜之頃其命便終，託彼驢陰，母驢鞚斷，踏破坏器，被陶師打，胎落即還入天帝身，未逾食頃天帝便活。殯命之而起歸依，尚脫斯報，況復長時。故先勸示令授三歸，次授十戒，三歸是十戒之體故也。餘三如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十五、不化眾生戒。菩薩弘願誓度無邊，隨所見聞勸發道意，故經云不說菩提名為殺者，道牙損滅莫不因茲，故制犯也。別具三緣：一、對所化境，二、不起慈悲，三、捨不勸導，便犯。就文為三：初標能化之心，遍拔眾苦故云大悲；次「入」下對境立誓；三、「是菩薩」下違制結犯。初如文。次文又三：初示見人，令受歸戒；次「若見」下示見雜類，令發道心；三、「而菩薩」下示令總勸，凡是有情咸發道意。初言「三歸」者，佛法僧寶為世良田，若不歸之，無由得脫，故《法句經》如佛在世，時天帝釋知命將終應受驢報，歸依於佛，禮拜之頃其命便終，託彼驢陰，母驢鞚斷，踏破坏器，被陶師打，胎落即還入天帝身，未逾食頃天帝便活。殯命之而起歸依，尚脫斯報，況復長時。故先勸示令授三歸，次授十戒，三歸是十戒之體故也。餘三如文。

第四十六、說法乖式戒。說法利人，意在弘益，尊卑有軌，彼此虔誠。今乃趣爾宣揚，威儀失緒，自他輕忽，法水難停，故制犯也。別具三緣：一、對聽者，二、非床座，三、隨說結犯。就文為三：初標能說之心，具如《法華》，大慈悲為室，柔和忍辱為衣，諸法空為座。舉一攝三，故云「大慈悲」。「若入」下示說儀式。「如希孝順父母」者，示令勸他尊重說教之人。「敬順師教」者，示令勸他恭順師所說教。西國外道多事火神，專注禮敬，念念相續，故舉此事比敬人法。三、「其說法」下，違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十六、說法乖式戒。說法利人，意在弘益，尊卑有軌，彼此虔誠。今乃趣爾宣揚，威儀失緒，自他輕忽，法水難停，故制犯也。別具三緣：一、對聽者，二、非床座，三、隨說結犯。就文為三：初標能說之心，具如《法華》，大慈悲為室，柔和忍辱為衣，諸法空為座。舉一攝三，故云「大慈悲」。「若入」下示說儀式。「如希孝順父母」者，示令勸他尊重說教之人。「敬順師教」者，示令勸他恭順師所說教。西國外道多事火神，專注禮敬，念念相續，故舉此事比敬人法。三、「其說法」下，違制結犯。

第四十七、立制滅法戒。有力之人受佛付囑，既能稟戒應護三寶，庶得佛法長存，為五乘之軌導。今乃恃勢立制非法，違佛付囑，乖受本心，致令日隱舟沈，蒼生眼滅，是故制犯。別具四緣：一、信心受戒，二、自恃高威，三、立非法制，四、損滅佛法，便犯。就文為三：初標有戒之人。言「四部」者，比丘等四皆有力能滅法者。次「自恃」下出非法制，制於如法比丘四，拘繫帳籍闕於剃髮出家，已出家者不得習學決疑修福，但為營理俗務，故云「不聽出家」乃至「非法非律」。三、「而菩薩」下，違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十七、立制滅法戒。有力之人受佛付囑，既能稟戒應護三寶，庶得佛法長存，為五乘之軌導。今乃恃勢立制非法，違佛付囑，乖受本心，致令日隱舟沈，蒼生眼滅，是故制犯。別具四緣：一、信心受戒，二、自恃高威，三、立非法制，四、損滅佛法，便犯。就文為三：初標有戒之人。言「四部」者，比丘等四皆有力能滅法者。次「自恃」下出非法制，制於如法比丘四，拘繫帳籍闕於剃髮出家，已出家者不得習學決疑修福，但為營理俗務，故云「不聽出家」乃至「非法非律」。三、「而菩薩」下，違制結犯。

第四十八、自破內法戒。菩薩理應依於正法，諸有所作，動合聖懷。今乃附傍勝人，苟求名利，妄說佛法，應制云聽，所損尤甚，故得罪也。別具二緣：一、自為名利，二、於王等前妄說佛法戒，便犯。就文為三：初明能破人法，次「若受」下舉是況非，三、「若故」下違制結犯。初言「橫與」等者，於王等前妄說佛戒，曲順王心，云佛聽許枷禁打縛僧尼，故云「橫與作繫縛事」等。「如師子」等者，如《師子蓮華面經》云：「佛告阿難：譬如師子命終之後，若空、若水、若陸所有眾生不食彼師子肉，唯師子身自生諸虫，自食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘之所破壞。」外道天魔雖破佛法，人多□信，是故云「非」。內眾毀破，人多生信，譬如自食。次舉是況非中，言「如念一子」者，如母念子，以命從之，如事父母，使無譏謗。父母能生生身，佛戒能生法身，惡謗傷心，痛之何及？是故舉於三百鉾刺及入地獄百劫受苦，而比聞毀一言。「而況」等者，自作教他，他因破法，以他望自，自因他緣，故云「因緣」。逆佛教法，云「無孝順」。結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十八、自破內法戒。菩薩理應依於正法，諸有所作，動合聖懷。今乃附傍勝人，苟求名利，妄說佛法，應制云聽，所損尤甚，故得罪也。別具二緣：一、自為名利，二、於王等前妄說佛法戒，便犯。就文為三：初明能破人法，次「若受」下舉是況非，三、「若故」下違制結犯。初言「橫與」等者，於王等前妄說佛戒，曲順王心，云佛聽許枷禁打縛僧尼，故云「橫與作繫縛事」等。「如師子」等者，如《師子蓮華面經》云：「佛告阿難：譬如師子命終之後，若空、若水、若陸所有眾生不食彼師子肉，唯師子身自生諸虫，自食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘之所破壞。」外道天魔雖破佛法，人多□信，是故云「非」。內眾毀破，人多生信，譬如自食。次舉是況非中，言「如念一子」者，如母念子，以命從之，如事父母，使無譏謗。父母能生生身，佛戒能生法身，惡謗傷心，痛之何及？是故舉於三百鉾刺及入地獄百劫受苦，而比聞毀一言。「而況」等者，自作教他，他因破法，以他望自，自因他緣，故云「因緣」。逆佛教法，云「無孝順」。結犯，如文。

次「如是」下，第二、結勸，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次「如是」下，第二、結勸，如文。

「諸佛子」下，第三、總結為三：初標數；「汝等」下等，第二、勸持；「過去」下，第二、勸學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子」下，第三、總結為三：初標數；「汝等」下等，第二、勸持；「過去」下，第二、勸學。

「諸佛子」下，第三大段流通，為二：初流通一經，次流通一品。初又四：初、勸誦，次、正流通，三、明利益，四，各三。初、勸誦三者，初標名數，「三世」下第二舉三世諸佛皆誦，「我今」下第三舉釋迦自誦，舉此二文為勸之由。「汝等」，次正流通三文者，初勸流通之人，「應受持」下次明流通之相，「流通」下第三約時對機明流通事。「得見」下，第三利益中三文者，初明值聖，次「世世」下明離苦，三「當生」下明得樂。「我今」下，第四大眾奉持三文者，初舉自勸他。次「如無相」下指廣。言「無相」者，應是天王名為相，從天目品也。此等諸文連前九戒，是故至此方指廣耳。三、「三千」下，大眾受持。言「三千學者」，謂三千界所學之者，有本言「士」，天宮云，人誤改之。撿《梵網》，「者」字為正。略舉一化，故云「三千」。「時坐聽」者，舉此南洲亦有戒本，無此一段文不周足，前勸奉後受持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子」下，第三大段流通，為二：初流通一經，次流通一品。初又四：初、勸誦，次、正流通，三、明利益，四，各三。初、勸誦三者，初標名數，「三世」下第二舉三世諸佛皆誦，「我今」下第三舉釋迦自誦，舉此二文為勸之由。「汝等」，次正流通三文者，初勸流通之人，「應受持」下次明流通之相，「流通」下第三約時對機明流通事。「得見」下，第三利益中三文者，初明值聖，次「世世」下明離苦，三「當生」下明得樂。「我今」下，第四大眾奉持三文者，初舉自勸他。次「如無相」下指廣。言「無相」者，應是天王名為相，從天目品也。此等諸文連前九戒，是故至此方指廣耳。三、「三千」下，大眾受持。言「三千學者」，謂三千界所學之者，有本言「士」，天宮云，人誤改之。撿《梵網》，「者」字為正。略舉一化，故云「三千」。「時坐聽」者，舉此南洲亦有戒本，無此一段文不周足，前勸奉後受持故。

「爾時」下，第二、流通一品，四：初結說心地，二、總結十處，三、明所明所說之法，四、大眾奉持。四文各二。初文二者：初明此土釋迦說竟，次舉千百億釋迦為例。「從摩醯」下，第二、總結十處，二者：初此釋迦所說十處，次「千百億」下明千百億所說十處。略舉三種，通收十也。言十處者：初、坐金剛座說十世界海，二、至帝釋宮說十住，三、至焰天說十行，四、至兜率說十向，五、至化樂說十定，六、至他化說十地，七、至初禪說十金剛，八、至二禪說十忍，九、至三禪說十願，十、至四禪中說我本源蓮華藏世界心地法門品。「一切」下，第三、明所說之法，二者：初別列五藏，次「如如」下總結。初言「一切佛心藏」者，戒法即心，心、眾生三無差別，名為佛心。佛心遍攝，具如《法華》實相之心，具百界千如，故名心藏。心喻如地，能持萬物，故云地藏。此心即戒，戒具定慧，含藏三德，名為戒藏。依圓菩提四弘十願，於輕重戒一一修行，願願互融，戒戒相攝，一切行願無不歸之。故《大論》云：「能以少施小戒，出過聲聞、辟支佛上。」故名無量行願藏也。「因果」等者，謂因中佛性常住藏也，果上佛性常住藏也。所言因者，因於戒法入十發趣乃至等覺，名之為因，妙覺為果。若因若果，佛性常住，行願無減，名因果佛性常住藏也。何者？緣理持戒，佛性為心，依正一如，色香中道，中道法界不變名常。毘盧遮那遍一切處，豈非藏耶？法性、僧性一體無殊，並可言藏。何者？覺心名佛，離染名法，無諍名僧。故《淨名》云：「佛即是法，法即是眾。」故《涅槃》云：「言佛性者，猶如虛空，非內非外。」若內外者，云何得名一切處有？其義若是，不得妄引《大論》佛法二性分張有無，誤將《涅槃》權對迦葉除牆壁瓦礫，以之為難。具如《金錍論》中委述。次、總結中，言「如如」者，總結上文，咸歸一理，理無差異，故曰如如。如如者，結上之法。「一切」結能說之人，即釋迦及千百億釋迦也。問：上列諸藏有五，藏何差別？答：前三屬性德三因，後二屬修得三因。理性覺智，名佛心藏，即是了因，如木中火，能照用之性。理性正因，法身之體遍而不動，猶如大地，如木中火，天然熱性。理性戒藏，從斷惑邊，即解脫德，對於緣因，如木中火，熟食之性。無量等者，願即了因，願由智發故。行即緣因，萬行之緣，斷惑自在故。佛性常住，常即是正因，法體遍故。應知以修了性，以性發修，修性不二如木出火，內外無殊對修未修，不分而分各分三性，分而不分咸通初後，應約六位方免濫疑。一切有性具理三因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下，第二、流通一品，四：初結說心地，二、總結十處，三、明所明所說之法，四、大眾奉持。四文各二。初文二者：初明此土釋迦說竟，次舉千百億釋迦為例。「從摩醯」下，第二、總結十處，二者：初此釋迦所說十處，次「千百億」下明千百億所說十處。略舉三種，通收十也。言十處者：初、坐金剛座說十世界海，二、至帝釋宮說十住，三、至焰天說十行，四、至兜率說十向，五、至化樂說十定，六、至他化說十地，七、至初禪說十金剛，八、至二禪說十忍，九、至三禪說十願，十、至四禪中說我本源蓮華藏世界心地法門品。「一切」下，第三、明所說之法，二者：初別列五藏，次「如如」下總結。初言「一切佛心藏」者，戒法即心，心、眾生三無差別，名為佛心。佛心遍攝，具如《法華》實相之心，具百界千如，故名心藏。心喻如地，能持萬物，故云地藏。此心即戒，戒具定慧，含藏三德，名為戒藏。依圓菩提四弘十願，於輕重戒一一修行，願願互融，戒戒相攝，一切行願無不歸之。故《大論》云：「能以少施小戒，出過聲聞、辟支佛上。」故名無量行願藏也。「因果」等者，謂因中佛性常住藏也，果上佛性常住藏也。所言因者，因於戒法入十發趣乃至等覺，名之為因，妙覺為果。若因若果，佛性常住，行願無減，名因果佛性常住藏也。何者？緣理持戒，佛性為心，依正一如，色香中道，中道法界不變名常。毘盧遮那遍一切處，豈非藏耶？法性、僧性一體無殊，並可言藏。何者？覺心名佛，離染名法，無諍名僧。故《淨名》云：「佛即是法，法即是眾。」故《涅槃》云：「言佛性者，猶如虛空，非內非外。」若內外者，云何得名一切處有？其義若是，不得妄引《大論》佛法二性分張有無，誤將《涅槃》權對迦葉除牆壁瓦礫，以之為難。具如《金錍論》中委述。次、總結中，言「如如」者，總結上文，咸歸一理，理無差異，故曰如如。如如者，結上之法。「一切」結能說之人，即釋迦及千百億釋迦也。問：上列諸藏有五，藏何差別？答：前三屬性德三因，後二屬修得三因。理性覺智，名佛心藏，即是了因，如木中火，能照用之性。理性正因，法身之體遍而不動，猶如大地，如木中火，天然熱性。理性戒藏，從斷惑邊，即解脫德，對於緣因，如木中火，熟食之性。無量等者，願即了因，願由智發故。行即緣因，萬行之緣，斷惑自在故。佛性常住，常即是正因，法體遍故。應知以修了性，以性發修，修性不二如木出火，內外無殊對修未修，不分而分各分三性，分而不分咸通初後，應約六位方免濫疑。一切有性具理三因，

解三不昧名字三因，觀三無間入五品位觀行三因，獲淨六根入圓十信相似三因，破界外惑入圓初住乃至等覺四十一位分證三因，妙覺無上究竟三因。理如故通，事異故六。初心理是而無疑，究竟妙覺而無濫。「千百億」下，第四、大眾奉行，二者：初明千百億世界機緣受行，次「若廣」下指廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解三不昧名字三因，觀三無間入五品位觀行三因，獲淨六根入圓十信相似三因，破界外惑入圓初住乃至等覺四十一位分證三因，妙覺無上究竟三因。理如故通，事異故六。初心理是而無疑，究竟妙覺而無濫。「千百億」下，第四、大眾奉行，二者：初明千百億世界機緣受行，次「若廣」下指廣。

敘曰：明曠生地，洲屬天台，縣隣章安，洲毘括務。天台五葉，繼踵三洲，豈無宿曾見聞，今方忻遇者。自幸髯之歲，問道東南，弱冠之年，名住剡邑。圓具纔畢，北面於國，清海冠憑，從師常閏。既逾一紀，施途故園，人處荒蕪，悲傷屬因。唯經唯戒，答乎地恩，故以書之，被當時也。諸有闕略，他疏委尋，同聲見聞，推功有本。願大師道眼，遙鑒丹心，值佛聞經，以為杖託耳。大曆十二年二月初一日，於台洲黃嚴縣三章寺記之。略釋十如義。相以據外，性以據內，主質為體，功能為力，造作為作，習因為因，助因為緣，習果為果，報果為報，初相為本，後報為末，初後相在，為究竟等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘曰：明曠生地，洲屬天台，縣隣章安，洲毘括務。天台五葉，繼踵三洲，豈無宿曾見聞，今方忻遇者。自幸髯之歲，問道東南，弱冠之年，名住剡邑。圓具纔畢，北面於國，清海冠憑，從師常閏。既逾一紀，施途故園，人處荒蕪，悲傷屬因。唯經唯戒，答乎地恩，故以書之，被當時也。諸有闕略，他疏委尋，同聲見聞，推功有本。願大師道眼，遙鑒丹心，值佛聞經，以為杖託耳。大曆十二年二月初一日，於台洲黃嚴縣三章寺記之。略釋十如義。相以據外，性以據內，主質為體，功能為力，造作為作，習因為因，助因為緣，習果為果，報果為報，初相為本，後報為末，初後相在，為究竟等。