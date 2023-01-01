天台菩薩戒疏中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台菩薩戒疏中

天台沙門明曠刪補 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門明曠刪補

次明四十八輕，簡異十重故得輕名，非無過累故名為垢。於中為三：初、結前生後，次、別釋，三、總結。初，如文。次釋為五：初、三十為三，次、二九為二。初十又二：初釋，次結勸指廣。初釋為十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四十八輕，簡異十重故得輕名，非無過累故名為垢。於中為三：初、結前生後，次、別釋，三、總結。初，如文。次釋為五：初、三十為三，次、二九為二。初十又二：初釋，次結勸指廣。初釋為十：

初、不敬師長戒。菩薩理應謙卑，敬養一切有情，況於師長輕慢，違行之甚，故制居首。別具四緣：一、是師長，二、知是，三、故起輕慢，四、身心不敬，便犯。就文為三：初標名勸受，次「既得」下示行令持，三、「而菩薩」下止作結犯。初文，國王即人中粟散王也，轉輪即鐵銅等聖王也。鐵輪王一天下，銅輪王二天下，銀輪王三天下，金輪王四天下。文武百官此等貴位，若不受戒，鬼神不護，何以統御蒼生？故勸應先受等。言諸佛歡喜者，順諸佛律儀，義當咸歡喜。次文，言上座等者，僧中上首，善御大眾，亦當師義。和上、阿闍梨，略如前釋。同學上座名大同學，同一正見名為同見，同一行者當名為同行。「而菩薩」下，止作結犯。言憍心等者，自高為憍，輕他曰慢。二名癡，由止孝順故憍慢也。「以自」等者，舉重況輕，應賣身以酬近成之澤，況生輕慢，故結犯也。七寶者，一、金，二、銀，三、瑠璃，四、頗梨，五、赤珠，六、車𤦲，七、瑪碯。百物者，通舉所有也。若不爾者，若不孝順恭敬供養等耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、不敬師長戒。菩薩理應謙卑，敬養一切有情，況於師長輕慢，違行之甚，故制居首。別具四緣：一、是師長，二、知是，三、故起輕慢，四、身心不敬，便犯。就文為三：初標名勸受，次「既得」下示行令持，三、「而菩薩」下止作結犯。初文，國王即人中粟散王也，轉輪即鐵銅等聖王也。鐵輪王一天下，銅輪王二天下，銀輪王三天下，金輪王四天下。文武百官此等貴位，若不受戒，鬼神不護，何以統御蒼生？故勸應先受等。言諸佛歡喜者，順諸佛律儀，義當咸歡喜。次文，言上座等者，僧中上首，善御大眾，亦當師義。和上、阿闍梨，略如前釋。同學上座名大同學，同一正見名為同見，同一行者當名為同行。「而菩薩」下，止作結犯。言憍心等者，自高為憍，輕他曰慢。二名癡，由止孝順故憍慢也。「以自」等者，舉重況輕，應賣身以酬近成之澤，況生輕慢，故結犯也。七寶者，一、金，二、銀，三、瑠璃，四、頗梨，五、赤珠，六、車𤦲，七、瑪碯。百物者，通舉所有也。若不爾者，若不孝順恭敬供養等耳。

第二、不飲酒戒。酒是惛狂之藥，重過由此而生，故制罪也。別具四緣：一、是真酒，二、真酒想，三、無重病緣，四、入口，便犯。律中不通誤飲，此文乃制「故」。就文為又二：初標名舉過，制令止惡；次「若故」下遺制結犯。初言酒器者，盛酒空器也。空器尚犯，況勸酒耶？獄出報生雜類，乃至蛐蟮，故云無手。教人等令飲，尚乃不應，何況自飲？故並結犯。結犯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、不飲酒戒。酒是惛狂之藥，重過由此而生，故制罪也。別具四緣：一、是真酒，二、真酒想，三、無重病緣，四、入口，便犯。律中不通誤飲，此文乃制「故」。就文為又二：初標名舉過，制令止惡；次「若故」下遺制結犯。初言酒器者，盛酒空器也。空器尚犯，況勸酒耶？獄出報生雜類，乃至蛐蟮，故云無手。教人等令飲，尚乃不應，何況自飲？故並結犯。結犯可知。

第三、食肉戒。菩薩理忘身濟物，何容反食眾生身分？故制罪也。別具三緣：一、是有情之肉，二、起肉想，三、入口，便犯。就文為二：初標名彰過，制令止惡；次「若故食」下遣制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、食肉戒。菩薩理忘身濟物，何容反食眾生身分？故制罪也。別具三緣：一、是有情之肉，二、起肉想，三、入口，便犯。就文為二：初標名彰過，制令止惡；次「若故食」下遣制結犯。

第四、食五辛戒。菩薩所居身口香潔，反食薰穢賢聖遠之，是故制犯。別具四緣：一、是五辛，二、五辛想，三、無重病緣，四、食，便犯。就文為二：初標人列名，制令止惡；次「若故」下違制結犯。初文：一、大䔉(俗云葫是)，二、革葱(即韮薤等)，三、薤(只是葱等)，四、蘭葱(䔉野䔉等)，五、興渠(荖蒠䓔蒺)。次結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、食五辛戒。菩薩所居身口香潔，反食薰穢賢聖遠之，是故制犯。別具四緣：一、是五辛，二、五辛想，三、無重病緣，四、食，便犯。就文為二：初標人列名，制令止惡；次「若故」下違制結犯。初文：一、大䔉(俗云葫是)，二、革葱(即韮薤等)，三、薤(只是葱等)，四、蘭葱(䔉野䔉等)，五、興渠(荖蒠䓔蒺)。次結犯，如文。

第五、不教懺悔戒。菩薩愍物，應舉過示人，令其改往，務存清潔，用先正道，下救黎元，上維聖法，以報佛恩，為益甚故制令慎。別具五緣：一、是犯戒之境，二、知彼所犯，三、無別違緣(謂惡律多等)，四、作覆藏心，五、共同法事，便犯。就文為二：初標名列事制作，次「而菩薩」下止作結犯。五戒者：一、不殺，二、不盜，三、不邪婬，四、不妄語，五、不飲酒食肉。終身制五，名為五戒。八戒者：一、不殺，二、不盜，三、不婬，四、五同上，六、不坐臥高廣大床，七、不著花香瓔珞及油塗身，八、不自作樂及故往觀聽。(過中食為本也。)此八戒隨受長短，若全若分並皆得也。加捉錢寶及過中食，即十戒也。毀禁者，犯二百五十等。七逆，如下釋。八難者，一、地獄，二、餓鬼，三、畜生，四、北州，五、長壽天，六、世智辨聰，七、諸根不具，八、佛前佛後。此八是果，果由因剋，見所犯因可令懺悔。其因者何？謂毀戒墮獄因；慳貪餓鬼因；無慚畜生因；為求人間長壽，持三歸五戒，即北州因；為求天樂，持八戒等，即長壽天因；不為解脫，集學世俗，防護三業，即世智辨聰因；折損有情身分，毀謗正法，諸根不具因；不思惟修習大小觀法，生佛前佛後因。應學佛慈悲，示令改往。萬行宗趣三德為依，若自若他標心五悔，懺悔居其首，舉一攝諸，故云「應教懺悔」。次文，同住者同處也，貪利等同名同僧利養。布薩者，此云淨住。餘文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、不教懺悔戒。菩薩愍物，應舉過示人，令其改往，務存清潔，用先正道，下救黎元，上維聖法，以報佛恩，為益甚故制令慎。別具五緣：一、是犯戒之境，二、知彼所犯，三、無別違緣(謂惡律多等)，四、作覆藏心，五、共同法事，便犯。就文為二：初標名列事制作，次「而菩薩」下止作結犯。五戒者：一、不殺，二、不盜，三、不邪婬，四、不妄語，五、不飲酒食肉。終身制五，名為五戒。八戒者：一、不殺，二、不盜，三、不婬，四、五同上，六、不坐臥高廣大床，七、不著花香瓔珞及油塗身，八、不自作樂及故往觀聽。(過中食為本也。)此八戒隨受長短，若全若分並皆得也。加捉錢寶及過中食，即十戒也。毀禁者，犯二百五十等。七逆，如下釋。八難者，一、地獄，二、餓鬼，三、畜生，四、北州，五、長壽天，六、世智辨聰，七、諸根不具，八、佛前佛後。此八是果，果由因剋，見所犯因可令懺悔。其因者何？謂毀戒墮獄因；慳貪餓鬼因；無慚畜生因；為求人間長壽，持三歸五戒，即北州因；為求天樂，持八戒等，即長壽天因；不為解脫，集學世俗，防護三業，即世智辨聰因；折損有情身分，毀謗正法，諸根不具因；不思惟修習大小觀法，生佛前佛後因。應學佛慈悲，示令改往。萬行宗趣三德為依，若自若他標心五悔，懺悔居其首，舉一攝諸，故云「應教懺悔」。次文，同住者同處也，貪利等同名同僧利養。布薩者，此云淨住。餘文可見。

第六、不供給請法戒。諸佛所師所謂法，尊人重法進道卑心，而反踞傲輕慢人法，失道之本莫不因茲，故制犯也。別具四緣：一、見大乘解行之人，二、知是，三、故起慢心，四、不供養請法，便犯。就文為二：初標名敘事勸作，次止作結犯。初文，邑者村也，故管仲相齊三十家為一邑。三時者，小食、中食及非時漿等。日食三兩金等者，舉重呪輕。末代知法替補佛處，波崙啟髓於無竭，善財忘疲於法界，況捨金等，意令重法情深舉為況耳。三時者，一日之中分初、中、後。「若不」下，止作結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、不供給請法戒。諸佛所師所謂法，尊人重法進道卑心，而反踞傲輕慢人法，失道之本莫不因茲，故制犯也。別具四緣：一、見大乘解行之人，二、知是，三、故起慢心，四、不供養請法，便犯。就文為二：初標名敘事勸作，次止作結犯。初文，邑者村也，故管仲相齊三十家為一邑。三時者，小食、中食及非時漿等。日食三兩金等者，舉重呪輕。末代知法替補佛處，波崙啟髓於無竭，善財忘疲於法界，況捨金等，意令重法情深舉為況耳。三時者，一日之中分初、中、後。「若不」下，止作結犯，如文。

第七、懈怠不肯聽法戒。初心菩薩觸事面牆，理須四方尋師學道，而反住處有講不聰，日夜抱迷身心越逸，空納信施當報非他，故制犯也。別具四緣：一、自不解法，二、有講大乘處，三、自知有，四、故不聽受，便犯。就文為二：初標人法列處而勸聽受，即制作成持；次「若不」下止作結犯，前後例知。初文云有講法者，通標戒定慧法。「毘尼」下，別列。毘尼即律，多詮戒學，經詮定慧，即大三學。次文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、懈怠不肯聽法戒。初心菩薩觸事面牆，理須四方尋師學道，而反住處有講不聰，日夜抱迷身心越逸，空納信施當報非他，故制犯也。別具四緣：一、自不解法，二、有講大乘處，三、自知有，四、故不聽受，便犯。就文為二：初標人法列處而勸聽受，即制作成持；次「若不」下止作結犯，前後例知。初文云有講法者，通標戒定慧法。「毘尼」下，別列。毘尼即律，多詮戒學，經詮定慧，即大三學。次文可知。

第八、背正向邪戒。菩薩大士佛性為心，背大乘習學邪小，罪逾七逆，外道為儔，故制犯也。別具四緣：一、是大乘戒定慧法，二、作彼想，三、言乖心背，四、捨圓學偏，便犯。就文為二：初標心口背正，次「而受持」下舉過結犯。初文言「常住經律」等者，俱是大乘詮實相理，名常住也。文言「惡見」者，二乘空邊之惡，外道有邊之惡，並名為惡。故《涅槃經》迦葉自敘未聞圓常四德之前名邪見人，邪豈非惡？「而受持」三字冠下諸句。受持一切禁戒者，非正律儀，鷄狗等戒不為解脫，並名邪見。邪見多含，故云「一切」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、背正向邪戒。菩薩大士佛性為心，背大乘習學邪小，罪逾七逆，外道為儔，故制犯也。別具四緣：一、是大乘戒定慧法，二、作彼想，三、言乖心背，四、捨圓學偏，便犯。就文為二：初標心口背正，次「而受持」下舉過結犯。初文言「常住經律」等者，俱是大乘詮實相理，名常住也。文言「惡見」者，二乘空邊之惡，外道有邊之惡，並名為惡。故《涅槃經》迦葉自敘未聞圓常四德之前名邪見人，邪豈非惡？「而受持」三字冠下諸句。受持一切禁戒者，非正律儀，鷄狗等戒不為解脫，並名邪見。邪見多含，故云「一切」等。

第九、不瞻病苦戒。菩薩之人大悲為體，見病不救彼此傷慈，退失菩提良由於此。別具四緣：一、是病苦，二、病苦想，三、自無病等之緣，四、嫌心捨去，便犯。就文為二：初標名敘事制作，次「而菩薩」下止作結犯。初言八福田者，三寶為三，父母為五，六、病人，七、曠路穿井，八、津濟造橋。聖人四果及和上等並僧寶攝，故大乘經中菩薩、二乘並名僧也。此從所濟尤要，不從福田濃淡，亦如《法華》罵佛罪輕、毀人罪重，有待之身對讚毀緣，心易轉故。次文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、不瞻病苦戒。菩薩之人大悲為體，見病不救彼此傷慈，退失菩提良由於此。別具四緣：一、是病苦，二、病苦想，三、自無病等之緣，四、嫌心捨去，便犯。就文為二：初標名敘事制作，次「而菩薩」下止作結犯。初言八福田者，三寶為三，父母為五，六、病人，七、曠路穿井，八、津濟造橋。聖人四果及和上等並僧寶攝，故大乘經中菩薩、二乘並名僧也。此從所濟尤要，不從福田濃淡，亦如《法華》罵佛罪輕、毀人罪重，有待之身對讚毀緣，心易轉故。次文可見。

第十、畜諸殺具戒。害生之器名為殺具，藏舉收攝故名為畜。菩薩常應捨諸所有，反畜殺具擬損眾生，日夜增罪名惡無作，是故制也。別具四緣：一、是殺具，二、知是，三、無開緣(律中開畜為誑賊故)，四、故畜經日，便犯。就文為三：初、標名列事制止，次、舉重況輕，三、違制結犯。初言「刀杖」等者，本為害生作者是也。但是殺器皆不得畜，故云「一切」。次「而菩薩」下舉重況輕。律云：以怨除怨，怨終不除。唯有解怨，怨乃息耳。怨若未害，誠心敬養；若已被害，自達宿緣怨怨相報酬之，反故殺父母，制不加報。「若故」下，違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、畜諸殺具戒。害生之器名為殺具，藏舉收攝故名為畜。菩薩常應捨諸所有，反畜殺具擬損眾生，日夜增罪名惡無作，是故制也。別具四緣：一、是殺具，二、知是，三、無開緣(律中開畜為誑賊故)，四、故畜經日，便犯。就文為三：初、標名列事制止，次、舉重況輕，三、違制結犯。初言「刀杖」等者，本為害生作者是也。但是殺器皆不得畜，故云「一切」。次「而菩薩」下舉重況輕。律云：以怨除怨，怨終不除。唯有解怨，怨乃息耳。怨若未害，誠心敬養；若已被害，自達宿緣怨怨相報酬之，反故殺父母，制不加報。「若故」下，違制結犯。

「如是」下，結勸指廣。言「六品」者，《梵網》大本有〈六六品〉，恐是品名，以彼品中明六根等六六法，故名〈六六品〉。彼猶廣釋是故指之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是」下，結勸指廣。言「六品」者，《梵網》大本有〈六六品〉，恐是品名，以彼品中明六根等六六法，故名〈六六品〉。彼猶廣釋是故指之。

第二、二十為二：初釋，次結勸指廣。初文自十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、二十為二：初釋，次結勸指廣。初文自十：

初、通國使命戒第十一。傳信往還，名通國使命。命即使也，𮕣上人之命故名為使。菩薩理應靜緣進業，善和諍訟慈救為懷，今乃通致四方使命交戰，既成邪命，殊乖道儀，是故制也。別具四緣：一、二國二軍，二、為利養等，三、傳言彼此，四、二國交戰，便犯。就文為二：初標人列過。興師者(所類反)，謂將師也。次「而菩薩」下舉況結犯。言國賊者，合會相殺義之如賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通國使命戒第十一。傳信往還，名通國使命。命即使也，𮕣上人之命故名為使。菩薩理應靜緣進業，善和諍訟慈救為懷，今乃通致四方使命交戰，既成邪命，殊乖道儀，是故制也。別具四緣：一、二國二軍，二、為利養等，三、傳言彼此，四、二國交戰，便犯。就文為二：初標人列過。興師者(所類反)，謂將師也。次「而菩薩」下舉況結犯。言國賊者，合會相殺義之如賊。

第十二、傷慈販賣戒。菩薩資身，理須如法，不違慈救。今販賣人畜，市易棺材，招世譏嫌，深乖道望，故制犯也。別具四緣：一、是非法之物，二、知是，三、興易，四、事成，便犯。就文為二：初、標名顯過，次、舉過結犯。初言「良人、奴婢」者，二類不同，他人劫來，傳傳興販。若劫者，盜戒所收。六畜者，牛、馬、猪、羊、鷄、犬，且據家養者為言。次「若故」下結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二、傷慈販賣戒。菩薩資身，理須如法，不違慈救。今販賣人畜，市易棺材，招世譏嫌，深乖道望，故制犯也。別具四緣：一、是非法之物，二、知是，三、興易，四、事成，便犯。就文為二：初、標名顯過，次、舉過結犯。初言「良人、奴婢」者，二類不同，他人劫來，傳傳興販。若劫者，盜戒所收。六畜者，牛、馬、猪、羊、鷄、犬，且據家養者為言。次「若故」下結犯，如文。

第十三、無根重罪謗他戒。闕見聞疑，名為無根。重罪加誣，稱之為謗。菩薩運懷，互相讚美，使法門光顯，勝德外彰。今反加誣，塵黷賢善，外招譏醜，惱境非輕，故制犯也。別具八緣：一、前人無所犯事，二、知無犯，三、無見聞疑，四、知無見聞疑，五、起惡心，六、心加誣重罪，七、有所對境，八、言章了了，便犯。就文為三：初、標名顯過，次、教起對治，三、舉過結犯。初言「惡心」者，妬賢嫉能，非為利益，並名為惡。良人等者，外相無惡曰良，內心調柔為善。大乘戒定智慧之法，自軌軌他，受持讀誦，解說書寫，並名法師。曾蒙訓誨，三尊七證，依止上經，並師僧攝。末代佛法，付囑國王、大臣、官長、貴勢之人，外護之恩，常須頂荷，願行相資，及晷無忘，寧容謗說？次、「於父母」下，教起對治。孝順於尊，慈悲於下，既稟佛戒，於師僧等，類若六親，故云「父母」等，謂和上同父母，闍梨如伯叔兄弟等。三、「而反」下，舉過結犯。墮不如意處者，地獄別名也。說謗於他，令意減損，名不如意，此即因也。當報三途，自意不如，即是果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三、無根重罪謗他戒。闕見聞疑，名為無根。重罪加誣，稱之為謗。菩薩運懷，互相讚美，使法門光顯，勝德外彰。今反加誣，塵黷賢善，外招譏醜，惱境非輕，故制犯也。別具八緣：一、前人無所犯事，二、知無犯，三、無見聞疑，四、知無見聞疑，五、起惡心，六、心加誣重罪，七、有所對境，八、言章了了，便犯。就文為三：初、標名顯過，次、教起對治，三、舉過結犯。初言「惡心」者，妬賢嫉能，非為利益，並名為惡。良人等者，外相無惡曰良，內心調柔為善。大乘戒定智慧之法，自軌軌他，受持讀誦，解說書寫，並名法師。曾蒙訓誨，三尊七證，依止上經，並師僧攝。末代佛法，付囑國王、大臣、官長、貴勢之人，外護之恩，常須頂荷，願行相資，及晷無忘，寧容謗說？次、「於父母」下，教起對治。孝順於尊，慈悲於下，既稟佛戒，於師僧等，類若六親，故云「父母」等，謂和上同父母，闍梨如伯叔兄弟等。三、「而反」下，舉過結犯。墮不如意處者，地獄別名也。說謗於他，令意減損，名不如意，此即因也。當報三途，自意不如，即是果也。

第十四，放火燒戒。火性焚蕩，損物非輕也。既已非時，寧容故放，所以制犯。別具五緣：一、是山林，二、知是，三、起惡心罪，四、非開時，五、故放，便犯。就文為三：初、標名列過，次、「不得」下正制止惡，三、「若故燒」下違制結犯。初又二：初列無主物。初言「惡心」者，報酬、嫉財、畋獵等也。為護生命，有情無情此時興盛，故制時也。次「若燒」下列有主物，約損財邊，不論時節。二、三如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四，放火燒戒。火性焚蕩，損物非輕也。既已非時，寧容故放，所以制犯。別具五緣：一、是山林，二、知是，三、起惡心罪，四、非開時，五、故放，便犯。就文為三：初、標名列過，次、「不得」下正制止惡，三、「若故燒」下違制結犯。初又二：初列無主物。初言「惡心」者，報酬、嫉財、畋獵等也。為護生命，有情無情此時興盛，故制時也。次「若燒」下列有主物，約損財邊，不論時節。二、三如文。

第十五、化法違宗戒。授人軌範名為化法，乖本所學故曰違宗。大士弘願，須授大乘，使群生反源，三寶無贊。今反教邪小，陷溺前人，情過不輕，是故聖制。故《淨名》云：以大悲心讚于大乘，念報佛恩，不斷三寶，然後說法。別具四緣：一、對前緣，二、起惡心，三、教邪小法，四、前人領受，便犯。就文為二：初標名敘事，制教大乘；次「而菩薩」下舉過結犯。初言「自」者，從也，始從「佛弟子」，終至「一切」也。使發菩提心者，通初心也。次列三位，略十地等並應令知，故云「一一」等。次文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五、化法違宗戒。授人軌範名為化法，乖本所學故曰違宗。大士弘願，須授大乘，使群生反源，三寶無贊。今反教邪小，陷溺前人，情過不輕，是故聖制。故《淨名》云：以大悲心讚于大乘，念報佛恩，不斷三寶，然後說法。別具四緣：一、對前緣，二、起惡心，三、教邪小法，四、前人領受，便犯。就文為二：初標名敘事，制教大乘；次「而菩薩」下舉過結犯。初言「自」者，從也，始從「佛弟子」，終至「一切」也。使發菩提心者，通初心也。次列三位，略十地等並應令知，故云「一一」等。次文可見。

第十六、規利倒說戒。因法求財名為規利，前後不次名為倒說。虛己濟物菩薩本懷，順教宣愓無違聖旨，今乃反規財利，倒說真乘，出自胸矜，妄稱佛教，既招罪釁，自陷陷他，故制犯也。別具四緣：一、有求法之人，二、自解大法，三、為利養，四、倒正法，便犯。就文為三：初、標名制學，次、「見後」下教用化方，三、「而菩薩」下舉過結犯。初言「好心」者，緣理發心自他兼濟，名為好心。先制集學菩薩律儀，故云「大乘」等；次令敷演訓物，故云「廣開解義味」。所詮之旨為「義」，義理適神名「味」。次、教用化法中，先令為說苦行，意在使其重法輕生，非謂即捨身命、燒身臂指。若即捨身，法為誰說？次「然後」下教令為其說法儀式。言「次第」者，圓乘階位，行解宛然。不同暗者言無修證，既迷真俗，三學失儀，犯說非犯，非犯說犯，以空為有，現有言空，順物乖聖，意在苟求，即非次第。非次名倒，故結犯也。言「謗三寶」者，說三寶空，背鱠經屏，皆因於此，謗豈過之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六、規利倒說戒。因法求財名為規利，前後不次名為倒說。虛己濟物菩薩本懷，順教宣愓無違聖旨，今乃反規財利，倒說真乘，出自胸矜，妄稱佛教，既招罪釁，自陷陷他，故制犯也。別具四緣：一、有求法之人，二、自解大法，三、為利養，四、倒正法，便犯。就文為三：初、標名制學，次、「見後」下教用化方，三、「而菩薩」下舉過結犯。初言「好心」者，緣理發心自他兼濟，名為好心。先制集學菩薩律儀，故云「大乘」等；次令敷演訓物，故云「廣開解義味」。所詮之旨為「義」，義理適神名「味」。次、教用化法中，先令為說苦行，意在使其重法輕生，非謂即捨身命、燒身臂指。若即捨身，法為誰說？次「然後」下教令為其說法儀式。言「次第」者，圓乘階位，行解宛然。不同暗者言無修證，既迷真俗，三學失儀，犯說非犯，非犯說犯，以空為有，現有言空，順物乖聖，意在苟求，即非次第。非次名倒，故結犯也。言「謗三寶」者，說三寶空，背鱠經屏，皆因於此，謗豈過之？

第十七、恃勢求財戒。託附官威名為恃勢，乞索取物名曰求財。菩薩理應給濟群有，不惜身命無悋纖毫，今反依附勝人強乞財物，逼惱前境不顧所宜，是故聖制。別具六緣：一、自為名利，二、親近王等，三、恃勢，四、逼惱求財，五、前人強與，六、領受，便犯。就文為二：初標名列過，次「都無」下舉過結犯。初言「自為」等者，求名利擁己也。惡求者，邪命自活並名為惡。求無厭足，故曰「多求」。次文言「無慈心」者，於境生惱名無慈心。不從佛教少欲知足，名無孝順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七、恃勢求財戒。託附官威名為恃勢，乞索取物名曰求財。菩薩理應給濟群有，不惜身命無悋纖毫，今反依附勝人強乞財物，逼惱前境不顧所宜，是故聖制。別具六緣：一、自為名利，二、親近王等，三、恃勢，四、逼惱求財，五、前人強與，六、領受，便犯。就文為二：初標名列過，次「都無」下舉過結犯。初言「自為」等者，求名利擁己也。惡求者，邪命自活並名為惡。求無厭足，故曰「多求」。次文言「無慈心」者，於境生惱名無慈心。不從佛教少欲知足，名無孝順。

第十八、無知為師戒。索非所解名曰無知，妄稱物軌故云師也。菩薩理應藏名隱德，庶事推仁，今反不學無知，詐為師範，自累累人，故聖制也。別具四緣：一、性非暗鈍，二、故不習學，三、隱愚詐智，四、自為他師，便犯。就文為三：初標名制學，次「而菩薩」下示其過非，三、「一一」下舉過結犯。初文通制三學，故云「十二部經」。次「日夜」下，別制誦戒。十二部經者，新名十二分教，謂大小教各有其分，開權顯實，無非一圓十二分也。一、修多羅，此云「法本」，即長行直說也。二、伽陀，此云「不重頌」，即孤起偈，如「深達罪福相」等是也。三、本事，梵云「伊帝目多伽」，即說他因緣事也。四、本生者，梵云「闍陀伽」，即佛自說因時生事。五、未曾有者，梵云「阿浮陀達磨」，即佛現神變眾生驚駭而得此名。六、因緣者，梵云「尼陀那」，因事制戒，因問而為說也。七、譬喻者，梵云「阿波陀那」。八、祇夜，此云「重頌」，頌長行也。九、優婆提舍，此云「論議」，問答往復也。十、方廣者，梵云「毘佛略」(來夜反)，即廣平之理也。十一、無問自說，梵云「優陀那」。十二、授記，梵云「和伽羅那」。故知此戒結《華嚴經》通具十二，思之可知。佛性之性者，解理即佛性，佛性即我性，故云也。戒之本源，故偏舉耳。次文言「偈」者，如前略釋。因緣者，如十重等各有因緣。三、舉過結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八、無知為師戒。索非所解名曰無知，妄稱物軌故云師也。菩薩理應藏名隱德，庶事推仁，今反不學無知，詐為師範，自累累人，故聖制也。別具四緣：一、性非暗鈍，二、故不習學，三、隱愚詐智，四、自為他師，便犯。就文為三：初標名制學，次「而菩薩」下示其過非，三、「一一」下舉過結犯。初文通制三學，故云「十二部經」。次「日夜」下，別制誦戒。十二部經者，新名十二分教，謂大小教各有其分，開權顯實，無非一圓十二分也。一、修多羅，此云「法本」，即長行直說也。二、伽陀，此云「不重頌」，即孤起偈，如「深達罪福相」等是也。三、本事，梵云「伊帝目多伽」，即說他因緣事也。四、本生者，梵云「闍陀伽」，即佛自說因時生事。五、未曾有者，梵云「阿浮陀達磨」，即佛現神變眾生驚駭而得此名。六、因緣者，梵云「尼陀那」，因事制戒，因問而為說也。七、譬喻者，梵云「阿波陀那」。八、祇夜，此云「重頌」，頌長行也。九、優婆提舍，此云「論議」，問答往復也。十、方廣者，梵云「毘佛略」(來夜反)，即廣平之理也。十一、無問自說，梵云「優陀那」。十二、授記，梵云「和伽羅那」。故知此戒結《華嚴經》通具十二，思之可知。佛性之性者，解理即佛性，佛性即我性，故云也。戒之本源，故偏舉耳。次文言「偈」者，如前略釋。因緣者，如十重等各有因緣。三、舉過結犯，如文。

離間賢善戒第十九。稟性柔和名為賢善，乖隔彼此故云間善。和諍說訟菩薩所宜，今反離間欺謗，妨癈正修，故聖制也。別具四緣：一、是賢善，二、起兩舌離間之心，三、傳言往來，四、前人領解，便犯。言比丘者，乞士、破煩惱、怖魔，始終名比丘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離間賢善戒第十九。稟性柔和名為賢善，乖隔彼此故云間善。和諍說訟菩薩所宜，今反離間欺謗，妨癈正修，故聖制也。別具四緣：一、是賢善，二、起兩舌離間之心，三、傳言往來，四、前人領解，便犯。言比丘者，乞士、破煩惱、怖魔，始終名比丘也。

第二十、不行救生戒。別具四緣：一、見殺生，二、無慈心，三、有死亡衰厄，四、有如法法師不請講解，便犯。就文為二：初標名敘事，次「若不」下止作結犯。初又二：初明非親慈救，次「若父母」下明慈濟六親。初言「一切地水」等者，謂眾生身皆稟四大，過現雖殊所稟無別，故殺彼今之四大，即是殺我過去之故身也。餘二如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十、不行救生戒。別具四緣：一、見殺生，二、無慈心，三、有死亡衰厄，四、有如法法師不請講解，便犯。就文為二：初標名敘事，次「若不」下止作結犯。初又二：初明非親慈救，次「若父母」下明慈濟六親。初言「一切地水」等者，謂眾生身皆稟四大，過現雖殊所稟無別，故殺彼今之四大，即是殺我過去之故身也。餘二如文。

次、「如是」下結勸指廣，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、「如是」下結勸指廣，如文。

第三、三十為二：初別釋，次結勸指廣。初文自十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、三十為二：初別釋，次結勸指廣。初文自十：

第二十一、無慈報酬戒。行乖與樂名曰無慈，故心復怨名稱報酬也。菩薩理應怨親平等，常懷忍辱無捨慈悲，今乃復酬以暢嗔恚，沈淪苦海累劫怨酬，何名出家入道之士，故聖制也。別具四緣：一、是怨境，二、起嗔心，三、興方便，四、酬竟便，便犯。就文為三：初標名舉過制止，次「尚不」下舉輕況重，三、「而出家」下舉過結犯。初言「殺生報生」者，殺命長生永乖，乖佛教旨，怨息無由，故云「不順孝道」。次文言「尚不」等者，出家制不得畜，在家開畜，不得非理打罵起業。「況故」等者，正況復酬。既一切男女是我父母及我故身，今乃以殺相酬，義當於迹，故通云七重，外加一輕垢也。三、結犯中，有本無「出家」字，天宮云：據《梵網》大本合有凡發大心稟菩薩戒，並名出家菩薩。故《淨名》云：「夫出家者，為無為法」等(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一、無慈報酬戒。行乖與樂名曰無慈，故心復怨名稱報酬也。菩薩理應怨親平等，常懷忍辱無捨慈悲，今乃復酬以暢嗔恚，沈淪苦海累劫怨酬，何名出家入道之士，故聖制也。別具四緣：一、是怨境，二、起嗔心，三、興方便，四、酬竟便，便犯。就文為三：初標名舉過制止，次「尚不」下舉輕況重，三、「而出家」下舉過結犯。初言「殺生報生」者，殺命長生永乖，乖佛教旨，怨息無由，故云「不順孝道」。次文言「尚不」等者，出家制不得畜，在家開畜，不得非理打罵起業。「況故」等者，正況復酬。既一切男女是我父母及我故身，今乃以殺相酬，義當於迹，故通云七重，外加一輕垢也。三、結犯中，有本無「出家」字，天宮云：據《梵網》大本合有凡發大心稟菩薩戒，並名出家菩薩。故《淨名》云：「夫出家者，為無為法」等(云云)。

第二十二、輕慢法師戒。訓誨有軌名為法師，故不虔恭名為輕慢。菩薩理應輕生重法，雪山從鬼請，天帝拜畜為師，慢如高山雨水不停，早如江海萬流歸集，今棄其所知觀其種姓，失大法利故聖制也。別具四緣：一、新學無知，二、他卑有德，三、自恃生慢，四、不往諮受，便犯。前明現講不聽，此制不別諮受。就文為三：初標名舉過，次「其法師」下出所慢之境，三、「而新學」下舉過結犯。初言「有智」等者，解知世法，文無再覽，故云「聰明」；曾有職任，而云「高貴」；當世聖族，名為「大姓」；了達經史，稱之「大解」；招世財食，名為大福。「饒財」下，釋大福義。「以此」下，總結慢意。「以」猶用也，用此「聰明」乃至「大福」而生憍慢。次文可見。三、結犯中，言「第一義諦」者，圓常之理為教行本，故偏舉之。教行無依非好師也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二、輕慢法師戒。訓誨有軌名為法師，故不虔恭名為輕慢。菩薩理應輕生重法，雪山從鬼請，天帝拜畜為師，慢如高山雨水不停，早如江海萬流歸集，今棄其所知觀其種姓，失大法利故聖制也。別具四緣：一、新學無知，二、他卑有德，三、自恃生慢，四、不往諮受，便犯。前明現講不聽，此制不別諮受。就文為三：初標名舉過，次「其法師」下出所慢之境，三、「而新學」下舉過結犯。初言「有智」等者，解知世法，文無再覽，故云「聰明」；曾有職任，而云「高貴」；當世聖族，名為「大姓」；了達經史，稱之「大解」；招世財食，名為大福。「饒財」下，釋大福義。「以此」下，總結慢意。「以」猶用也，用此「聰明」乃至「大福」而生憍慢。次文可見。三、結犯中，言「第一義諦」者，圓常之理為教行本，故偏舉之。教行無依非好師也。

第二十三、輕人僻說戒。菩薩理應謙虛攝物，不憚劬勞，今乃依倚勝人，恃勢輕物，故制犯也。別具四緣：一、自稱大乘，二、新學請問，三、恃勢輕慢，四、不好為答，便犯。就文為三：初明求法之人，次「若法師」下明自恃之相，三、「而新學」下舉非結犯。初文中初明時節，故云「佛滅度後」。發圓三聚四弘之心，是以言「好」。言於諸等者，示其勝境，故經云：「敬像如真佛，得福亦復然。」於佛像前自制要期，領納戒品名為自誓。好相者，如下明之。便得受戒者，得好相竟，即自受三歸、自宣懺悔、自受十戒、自牒羯磨，但出自口與師為異。言「若現前」等者，明從師身有戒，故不須好相。餘二如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三、輕人僻說戒。菩薩理應謙虛攝物，不憚劬勞，今乃依倚勝人，恃勢輕物，故制犯也。別具四緣：一、自稱大乘，二、新學請問，三、恃勢輕慢，四、不好為答，便犯。就文為三：初明求法之人，次「若法師」下明自恃之相，三、「而新學」下舉非結犯。初文中初明時節，故云「佛滅度後」。發圓三聚四弘之心，是以言「好」。言於諸等者，示其勝境，故經云：「敬像如真佛，得福亦復然。」於佛像前自制要期，領納戒品名為自誓。好相者，如下明之。便得受戒者，得好相竟，即自受三歸、自宣懺悔、自受十戒、自牒羯磨，但出自口與師為異。言「若現前」等者，明從師身有戒，故不須好相。餘二如文。

第二十四、捨真集偽戒。菩薩理應依於了義，棄凡小之瓦礫，取如意之寶珠。今反背真集偽，障道尤，故制犯也。別具三緣：一、有大乘，二、不修學，三、集邪小，便犯。就文為三：初總標名，列出不集之法；次「而捨」下舉譬，顯於捨正學邪；三、「是斷」下舉非結犯。初言「正見」等者，正見能知之智，正性即所緣之境，正法身者境智不二，應物現形無非正法。故經云「吾今此身」，即法身也。大乘所詮宗極於此，從因至果無出三身，故舉不學勸令修習。次文者，無作道品七科法門譬於七寶，自此之外非圓實道，並名邪見。由不體權，是故結犯。達權即實順佛化儀，四悉適時正助合行，邪正理一則非犯限。經云：「以方便生，是菩薩解。」三、結犯中，言「斷佛性」者，理性體遍於偏圓，由心隔異捨此學彼，行三因性而不現行，故為斷。性德天然常住不變，何斷之有？今從修得，結非成犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四、捨真集偽戒。菩薩理應依於了義，棄凡小之瓦礫，取如意之寶珠。今反背真集偽，障道尤，故制犯也。別具三緣：一、有大乘，二、不修學，三、集邪小，便犯。就文為三：初總標名，列出不集之法；次「而捨」下舉譬，顯於捨正學邪；三、「是斷」下舉非結犯。初言「正見」等者，正見能知之智，正性即所緣之境，正法身者境智不二，應物現形無非正法。故經云「吾今此身」，即法身也。大乘所詮宗極於此，從因至果無出三身，故舉不學勸令修習。次文者，無作道品七科法門譬於七寶，自此之外非圓實道，並名邪見。由不體權，是故結犯。達權即實順佛化儀，四悉適時正助合行，邪正理一則非犯限。經云：「以方便生，是菩薩解。」三、結犯中，言「斷佛性」者，理性體遍於偏圓，由心隔異捨此學彼，行三因性而不現行，故為斷。性德天然常住不變，何斷之有？今從修得，結非成犯。

第二十五、不善和眾戒。制御法侶，行藏得名所，名為和眾。統領乖戒，而云不善。既為眾生，須合軌儀，守護資財，善和諍訟。今反訓誘非法，乖各僧徒，是故聖制。別具三緣：一、身為眾主，二、無慈護心，三、令眾不和及損三寶物，便犯。就文為三：初標列眾主，次「應生」下制令依法，「而反」下違制結犯。初出時節，即如來滅後，遺法住持要藉眾主，故偏舉之。一、傳教之人，謂說法主；二、住持人，謂行法主；三、綱維處眾，謂僧房主；四、引導內外修治塔寺，謂教化主；五、傳授禪要，謂坐禪主；六、領眾遊方，謂行來主。次文二意：一、制令和眾，二、制守財物。三、結犯中，由無法訓眾，乃令自他不用而用，名為無度。自無盜心，但結輕垢。若其潤己及三寶混和，亦同聲門互用得重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五、不善和眾戒。制御法侶，行藏得名所，名為和眾。統領乖戒，而云不善。既為眾生，須合軌儀，守護資財，善和諍訟。今反訓誘非法，乖各僧徒，是故聖制。別具三緣：一、身為眾主，二、無慈護心，三、令眾不和及損三寶物，便犯。就文為三：初標列眾主，次「應生」下制令依法，「而反」下違制結犯。初出時節，即如來滅後，遺法住持要藉眾主，故偏舉之。一、傳教之人，謂說法主；二、住持人，謂行法主；三、綱維處眾，謂僧房主；四、引導內外修治塔寺，謂教化主；五、傳授禪要，謂坐禪主；六、領眾遊方，謂行來主。次文二意：一、制令和眾，二、制守財物。三、結犯中，由無法訓眾，乃令自他不用而用，名為無度。自無盜心，但結輕垢。若其潤己及三寶混和，亦同聲門互用得重。

第二十六、待賓乖式戒。凡是釋侶方外之賓，衣鉢自隨己。法界為主之法，接待有方，庶得解其疲勞，資給闕乏。今乃知事越僧法，眾利不均，同師之義，永乖十方，僧次徒設，損財失法。是故聖制具四緣：一、先住僧房等，二、有出家菩薩僧，三、知是，四、不供給獨受利養，便犯。就文為三：初舉同類人處；次「先住」下制令供給，依次差請；三、「而先住」下舉非結過。初文五處：一、「僧坊中」，即出家菩薩所住之處；二、「舍宅、城邑」，即在家菩薩所住之處，亦是俗家有僧居處；三、「國王宅」者，即王家中；四、「乃至」者，謂非常居處，一夏同住，住處既多，不可遍說，故云「乃至」；五、「大會中」，謂設會處，見後來菩薩，皆須接待。次文中，初制迎送供給。初明有物，事事給與；次明無物，割肉賣身，謂傭力資給等。賣身通在家、出家二眾，賣於男女多局在家。「若有」等者，制同利養，故言「有利養分」等。三、結犯中，違教不仁故喻「畜生」，非求聖果之徒云「非沙門」。沙門、桑門，西國出家之通號也。四姓出家，同稱釋種。既乖法式，釋門不收，故云「非釋種姓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六、待賓乖式戒。凡是釋侶方外之賓，衣鉢自隨己。法界為主之法，接待有方，庶得解其疲勞，資給闕乏。今乃知事越僧法，眾利不均，同師之義，永乖十方，僧次徒設，損財失法。是故聖制具四緣：一、先住僧房等，二、有出家菩薩僧，三、知是，四、不供給獨受利養，便犯。就文為三：初舉同類人處；次「先住」下制令供給，依次差請；三、「而先住」下舉非結過。初文五處：一、「僧坊中」，即出家菩薩所住之處；二、「舍宅、城邑」，即在家菩薩所住之處，亦是俗家有僧居處；三、「國王宅」者，即王家中；四、「乃至」者，謂非常居處，一夏同住，住處既多，不可遍說，故云「乃至」；五、「大會中」，謂設會處，見後來菩薩，皆須接待。次文中，初制迎送供給。初明有物，事事給與；次明無物，割肉賣身，謂傭力資給等。賣身通在家、出家二眾，賣於男女多局在家。「若有」等者，制同利養，故言「有利養分」等。三、結犯中，違教不仁故喻「畜生」，非求聖果之徒云「非沙門」。沙門、桑門，西國出家之通號也。四姓出家，同稱釋種。既乖法式，釋門不收，故云「非釋種姓」。

第二十七、別受他請戒。佛性平等，僧貴和同，財利無偏，如水乳合。今別受請，令施不均，自獲侵奪之愆，施主失平等之福，彼此俱損，是故聖制。故《應供行經》云：受別請者，定失四果。七劫不見佛，五百大鬼遮其前，五百大鬼隨其後。為僧寶中，有佛化僧、四道果僧、菩薩之僧、七賢僧、凡夫僧。欲令四方施主得如是制，不得受別請也。別具四緣：一、身在眾，二、施主別請，三、受，四、取物，便犯。就文為二：初明不應之意，次「自己用」下舉過結犯。初言「屬十方」，現前僧也。言「八福田」者，聖人即四果等，并及師僧寶攝。僧雖是八中之一，義含多種之人，佛亦示在僧中，故云「諸佛」。僧即父母、十方病僧，通有物分，不出法及橋。并三福田者，十方僧物，義不該彼，但通於五，故云「及八福田中」，乃至「父母、病人物」。次結犯者，十方人多，又無盜心，犯輕垢耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七、別受他請戒。佛性平等，僧貴和同，財利無偏，如水乳合。今別受請，令施不均，自獲侵奪之愆，施主失平等之福，彼此俱損，是故聖制。故《應供行經》云：受別請者，定失四果。七劫不見佛，五百大鬼遮其前，五百大鬼隨其後。為僧寶中，有佛化僧、四道果僧、菩薩之僧、七賢僧、凡夫僧。欲令四方施主得如是制，不得受別請也。別具四緣：一、身在眾，二、施主別請，三、受，四、取物，便犯。就文為二：初明不應之意，次「自己用」下舉過結犯。初言「屬十方」，現前僧也。言「八福田」者，聖人即四果等，并及師僧寶攝。僧雖是八中之一，義含多種之人，佛亦示在僧中，故云「諸佛」。僧即父母、十方病僧，通有物分，不出法及橋。并三福田者，十方僧物，義不該彼，但通於五，故云「及八福田中」，乃至「父母、病人物」。次結犯者，十方人多，又無盜心，犯輕垢耳。

第二十八、別請僧戒。凡求勝福，須託僧次良田，情無曲私施有平等。今乃別請知己，簡棄餘人，非唯闕法供之通心，蓋是俗中之曲廗，彼此我招過，是以制之。別具六緣：一、自是施主，二、設眾會，三、有僧眾，四、故別請，五、行親，六、取物，便犯。若僧次外及他力所逼，要令別請無犯。就文為三：初列請僧之人應求示導，次「知事」下正明請法，三、「若別」下違制結犯。初文舉其三類，犯局二眾一切檀越。不受戒人順教得福，違則無罪。次文言「即得十方賢聖僧」者，心普理通，一攝一切。言「而世人」等者，故《優婆塞戒經》云：「鹿子母別請五百羅漢，鹿子令阿難送食與佛，佛問阿難：鹿子僧次請一人不？阿難言：癡人！雖請五百羅漢，不如佛次一人。」第三、結犯中，言「是外道法」者，佛法之外名外道法，非外外也。律約聲聞開受別請，故知七佛並約聞菩薩無別請法。七佛者皆在此土應化示迹，百劫之內長壽諸天咸所曾見，多引為證，欲使信者有所憑故。謂過去九十劫，初一佛名毘婆尸，亦名維衛，中間諸劫無佛，至第三十一劫有二佛出：一名尸棄亦名式，二名毘舍浮，亦名墮葉。此第九十一賢劫千佛應出，四佛已過：一、拘留孫，二、拘那含牟尼，三、迦葉，四、釋迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八、別請僧戒。凡求勝福，須託僧次良田，情無曲私施有平等。今乃別請知己，簡棄餘人，非唯闕法供之通心，蓋是俗中之曲廗，彼此我招過，是以制之。別具六緣：一、自是施主，二、設眾會，三、有僧眾，四、故別請，五、行親，六、取物，便犯。若僧次外及他力所逼，要令別請無犯。就文為三：初列請僧之人應求示導，次「知事」下正明請法，三、「若別」下違制結犯。初文舉其三類，犯局二眾一切檀越。不受戒人順教得福，違則無罪。次文言「即得十方賢聖僧」者，心普理通，一攝一切。言「而世人」等者，故《優婆塞戒經》云：「鹿子母別請五百羅漢，鹿子令阿難送食與佛，佛問阿難：鹿子僧次請一人不？阿難言：癡人！雖請五百羅漢，不如佛次一人。」第三、結犯中，言「是外道法」者，佛法之外名外道法，非外外也。律約聲聞開受別請，故知七佛並約聞菩薩無別請法。七佛者皆在此土應化示迹，百劫之內長壽諸天咸所曾見，多引為證，欲使信者有所憑故。謂過去九十劫，初一佛名毘婆尸，亦名維衛，中間諸劫無佛，至第三十一劫有二佛出：一名尸棄亦名式，二名毘舍浮，亦名墮葉。此第九十一賢劫千佛應出，四佛已過：一、拘留孫，二、拘那含牟尼，三、迦葉，四、釋迦。

第二十九、邪命自活戒。邪法活命，故云邪命，有四種：一、方邪，謂通國使命；二、維邪，謂醫方卜相；三、仰邪，仰觀星宿；四、下邪，謂種植根栽五穀等類。菩薩理應慈心愍物，諸有所作福不唐捐，如何為利邪求兼行惡術，不淨活命，無慈損生，下信心上乖聖旨，所以制犯。別具三緣：一、為利養，二、習惡妓術，三、所為事訖，便犯。就文為三：初標邪命之心，二、「反賣」下列邪命之事，三、「都無」下舉非結犯。初如文。次文初列邪命方法。坐居店肆，眩惑於人，名販賣男女，亦有賣男色與於女也。自手作食者，惡觸非法。自磨自舂者，壞生兼惡觸。此並下邪，隨類淨之，則通自手，避譏謙故。占相等者，占色相聲判釋祿命，因捨正歸邪求官護職，或自染習損壞道儀，或為人解夢說凶噵吉，令其邪倒求神禱鬼，或占胎內是男是女。呪謂呪咀，左道為利損物殯命。術即邪術，符書厭禱禁斷勝緣，或動道俗，並是維邪及仰邪攝，術通星像故。言功巧者，書畫彫剋泥素竹木，緣務妨道故。「調鷹」下，次列惡伎，縫合鷹眼令喫氈毛等，使其調順以擬畋獵。和合百種等毒藥，非一言百，損命害物通得毒名。蛇毒者，取於蛇毒以傷物命。生金銀毒者，藥名也，謂生金銀即是毒也。蠱毒者，世相傳云：取百種虫蛇置一甕中，相食強者即名為蠱。故有猫等不同，並損物命，亦下邪攝。三、結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九、邪命自活戒。邪法活命，故云邪命，有四種：一、方邪，謂通國使命；二、維邪，謂醫方卜相；三、仰邪，仰觀星宿；四、下邪，謂種植根栽五穀等類。菩薩理應慈心愍物，諸有所作福不唐捐，如何為利邪求兼行惡術，不淨活命，無慈損生，下信心上乖聖旨，所以制犯。別具三緣：一、為利養，二、習惡妓術，三、所為事訖，便犯。就文為三：初標邪命之心，二、「反賣」下列邪命之事，三、「都無」下舉非結犯。初如文。次文初列邪命方法。坐居店肆，眩惑於人，名販賣男女，亦有賣男色與於女也。自手作食者，惡觸非法。自磨自舂者，壞生兼惡觸。此並下邪，隨類淨之，則通自手，避譏謙故。占相等者，占色相聲判釋祿命，因捨正歸邪求官護職，或自染習損壞道儀，或為人解夢說凶噵吉，令其邪倒求神禱鬼，或占胎內是男是女。呪謂呪咀，左道為利損物殯命。術即邪術，符書厭禱禁斷勝緣，或動道俗，並是維邪及仰邪攝，術通星像故。言功巧者，書畫彫剋泥素竹木，緣務妨道故。「調鷹」下，次列惡伎，縫合鷹眼令喫氈毛等，使其調順以擬畋獵。和合百種等毒藥，非一言百，損命害物通得毒名。蛇毒者，取於蛇毒以傷物命。生金銀毒者，藥名也，謂生金銀即是毒也。蠱毒者，世相傳云：取百種虫蛇置一甕中，相食強者即名為蠱。故有猫等不同，並損物命，亦下邪攝。三、結犯，如文。

第三十、時月媒嫁戒。持戒如護明珠，今反謗說空，媒嫁男女，致令年三月六行殺盜非，違法慢時，長自他惡，是故聖制。別具四緣：一、惡說空，二、通致男女，三、是年三月六之時也，四、自他行殺盜等，便犯。自行雙結二罪，為他之因，但結輕垢。就文為三：初總標犯境，次「於六齋日」下出所犯之時，三、「作殺生」下違制結犯。初言「惡心」者，說無三寶也。內無信心，執空行惡，委博養生，故云「詐現親附」。次出「行在有中」之相，故云「為白衣」等。次文中言「六齋日」者，初八、十四、十五、二十三、二十九、三十。《智論》：「問曰：何故六齋日制受八戒？答：是惡鬼奪命不吉之日，故劫初聖人相教，令持齋受戒，避八凶衰。《四天王經》中說，此之六日，使者太子及四天王自下觀察，若持齋戒，孝順父母，上白帝釋，諸天心悅，增益天眾，減損脩羅，鬼神遠去，住處安穩。若不爾者，諸天不悅，言：減損諸天，修羅盛。《天地本起經》說：劫初有異梵子，修外道行，於此六日，割肉出血，以著火中。過十二歲，為天王所責，願生惡子。當時火中有八鬼出，身黑眼赤，有大光明，一切鬼神皆從此生。故劫初聖人制此六日，持齋受戒。」《善生經》云：是外道祠祀之日也。年三長齋月者，正月是眾生現生之初，五月是興盛之中，九月是欲藏之始。又世傳云：天帝分月，判四天下，正月南天，二月西天，三月北天，四月東天，五月南天，乃至九月，還至南天。雖未見正教，深有其理。三、結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十、時月媒嫁戒。持戒如護明珠，今反謗說空，媒嫁男女，致令年三月六行殺盜非，違法慢時，長自他惡，是故聖制。別具四緣：一、惡說空，二、通致男女，三、是年三月六之時也，四、自他行殺盜等，便犯。自行雙結二罪，為他之因，但結輕垢。就文為三：初總標犯境，次「於六齋日」下出所犯之時，三、「作殺生」下違制結犯。初言「惡心」者，說無三寶也。內無信心，執空行惡，委博養生，故云「詐現親附」。次出「行在有中」之相，故云「為白衣」等。次文中言「六齋日」者，初八、十四、十五、二十三、二十九、三十。《智論》：「問曰：何故六齋日制受八戒？答：是惡鬼奪命不吉之日，故劫初聖人相教，令持齋受戒，避八凶衰。《四天王經》中說，此之六日，使者太子及四天王自下觀察，若持齋戒，孝順父母，上白帝釋，諸天心悅，增益天眾，減損脩羅，鬼神遠去，住處安穩。若不爾者，諸天不悅，言：減損諸天，修羅盛。《天地本起經》說：劫初有異梵子，修外道行，於此六日，割肉出血，以著火中。過十二歲，為天王所責，願生惡子。當時火中有八鬼出，身黑眼赤，有大光明，一切鬼神皆從此生。故劫初聖人制此六日，持齋受戒。」《善生經》云：是外道祠祀之日也。年三長齋月者，正月是眾生現生之初，五月是興盛之中，九月是欲藏之始。又世傳云：天帝分月，判四天下，正月南天，二月西天，三月北天，四月東天，五月南天，乃至九月，還至南天。雖未見正教，深有其理。三、結犯，如文。

次「如是」下，結勸指廣。言「〈制戒品〉」者，大本之中有此品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次「如是」下，結勸指廣。言「〈制戒品〉」者，大本之中有此品也。

次明二二九為二。初九又二：初正釋，次結勸指廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明二二九為二。初九又二：初正釋，次結勸指廣。

第三十一、不行救贖戒。菩薩發心慈救為本，況見尊危，輕心棄捨，內闕孝心，外乖慈愍，故制犯也。別具四緣：一、見三寶等在危，二、生知見想，三、無慈愍心，四、不救贖，便犯。就文為三：初、標名約時，列危難事。言「父母」者，諸佛菩薩能生法身，故彼形像即父母形像。「而菩薩」下，制作成持。三、「若不」下，違制結犯。並如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一、不行救贖戒。菩薩發心慈救為本，況見尊危，輕心棄捨，內闕孝心，外乖慈愍，故制犯也。別具四緣：一、見三寶等在危，二、生知見想，三、無慈愍心，四、不救贖，便犯。就文為三：初、標名約時，列危難事。言「父母」者，諸佛菩薩能生法身，故彼形像即父母形像。「而菩薩」下，制作成持。三、「若不」下，違制結犯。並如文。

第三十二、畜造非滅戒。菩薩畜造，須合軌儀，內有仁慈，外無侵害。今反畜造非法之物，販賣與人，自他增過，故制犯也。別具四緣：一、是非法物，二、恃勢，三、惡心，四、故畜販賣，便犯。就文為二：初標名，列不應之事；次「若故」下違制結犯。初有六：一、販賣殺具，二、畜輕秤小斗，三、因勢取財，四、害心繫縛人畜，五、破壞成功，六、長養猫狗。此之六物，並能損害，故制畜用。財物入手，屬前盜戒。今從不應，故結輕垢。結犯如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二、畜造非滅戒。菩薩畜造，須合軌儀，內有仁慈，外無侵害。今反畜造非法之物，販賣與人，自他增過，故制犯也。別具四緣：一、是非法物，二、恃勢，三、惡心，四、故畜販賣，便犯。就文為二：初標名，列不應之事；次「若故」下違制結犯。初有六：一、販賣殺具，二、畜輕秤小斗，三、因勢取財，四、害心繫縛人畜，五、破壞成功，六、長養猫狗。此之六物，並能損害，故制畜用。財物入手，屬前盜戒。今從不應，故結輕垢。結犯如文。

三十三、觀聽惡作戒。菩薩理應靜處思微，執持聖典，今反觀聽非法，身行惡作，乖法招譏，故制犯也。別具三緣：一、有所對事，二、惡心視聽，三、見聞，便犯。就文為三：初標能犯之心，二、「觀一切」下舉過防禁，三、「若故」下違制結犯。初言「惡心」者，不為和解，慶快無明，名惡心也。次文多意。初觀鬪者，「鬪」謂鬪打，俱通身口。「軍陣兵將」即王者軍，「劫賊等鬪」即賊等軍，若自若教若試若戲，並不得觀，故云「等」也。「亦不得」下，止聽音樂，若他為供養順世觀聽，無染不犯。「不得」下，止雜戲也。「樗蒲」四數。「圍碁」可知。「波羅塞戲」者，西國兵戲，二人各使二十玉象，此方亦有畫板為道以牙為子，諍得要路即為勝也。「彈碁」者，以指彈碁子得遠為勝。「六博」者，只雙六也。「拍毬」者，趯(他曆反，跳貌也)毬打毬也，亦云拍毬，其義一也。「擲石」者，時云擲石者，時云擲扡(墮和反)。「投壺」者，投錢杖等於彼孔中，入者為籌。「牽道」者，時云圍直，二人相對各十二子，直三則敗，故名牽道。「八道行成」者，八道交絡行當如城也。「爪鏡」等者，止邪術也，西國術師以藥塗爪中現吉凶也。「蓍草」等者，此等三事以呪呪之知吉凶故。「髑髏」者，西國外道打人頭骨，決知死生因緣等。此方亦有事，髑髏神說世休否。「卜筮」者，決疑也。並是邪術誑惑人心，世世染習無益自他，故制犯也。「盜賊使命」者，為賊所使助成盜事。從助緣邊，故結輕垢，若成盜業，理在重收。三、違制結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三、觀聽惡作戒。菩薩理應靜處思微，執持聖典，今反觀聽非法，身行惡作，乖法招譏，故制犯也。別具三緣：一、有所對事，二、惡心視聽，三、見聞，便犯。就文為三：初標能犯之心，二、「觀一切」下舉過防禁，三、「若故」下違制結犯。初言「惡心」者，不為和解，慶快無明，名惡心也。次文多意。初觀鬪者，「鬪」謂鬪打，俱通身口。「軍陣兵將」即王者軍，「劫賊等鬪」即賊等軍，若自若教若試若戲，並不得觀，故云「等」也。「亦不得」下，止聽音樂，若他為供養順世觀聽，無染不犯。「不得」下，止雜戲也。「樗蒲」四數。「圍碁」可知。「波羅塞戲」者，西國兵戲，二人各使二十玉象，此方亦有畫板為道以牙為子，諍得要路即為勝也。「彈碁」者，以指彈碁子得遠為勝。「六博」者，只雙六也。「拍毬」者，趯(他曆反，跳貌也)毬打毬也，亦云拍毬，其義一也。「擲石」者，時云擲石者，時云擲扡(墮和反)。「投壺」者，投錢杖等於彼孔中，入者為籌。「牽道」者，時云圍直，二人相對各十二子，直三則敗，故名牽道。「八道行成」者，八道交絡行當如城也。「爪鏡」等者，止邪術也，西國術師以藥塗爪中現吉凶也。「蓍草」等者，此等三事以呪呪之知吉凶故。「髑髏」者，西國外道打人頭骨，決知死生因緣等。此方亦有事，髑髏神說世休否。「卜筮」者，決疑也。並是邪術誑惑人心，世世染習無益自他，故制犯也。「盜賊使命」者，為賊所使助成盜事。從助緣邊，故結輕垢，若成盜業，理在重收。三、違制結犯，如文。

三十四、繫念小乘戒。菩薩之心，四弘無間，是非污雜，大道難期，故制犯也。別具三緣：一、不勤護大，二、緣念小宗，三、捨大忻小，一念便犯。就文為二：初標名立制，次「若起」下違制結犯。初言「護持」等者，護即守護，持謂念持。持有二種：由止惡故，戒體無缺，名為止持；順教而修，令戒光潔，名為作持。二持名戒，皆由護成故。三業俱運，名護持禁戒。故約四儀制身心，六時讀誦以禁口。法雨外資，心緣理性，堅固難動，故喻金剛。大小等持，如浮囊也。《涅槃經》云：譬如有人，帶持浮囊，欲度大海。爾時海中，有一羅剎，來乞浮囊。初則全乞，乃至微塵，悉皆不與。此譬大小等持之相，分段變易二死深廣，譬如大海；證三德果，猶如彼岸。戒浮囊無缺，彼岸有期。損如針孔，愛見之水漸入身心，因小致大，六道輪迴，喪失慧命，名沒海而死。如草繫比丘者，顯成上義，為護輕遮，殉命不毀故。《莊嚴論》中賊盜王物，遇見比丘恐露其事，自商議云「我聞比丘不壞生草」，牽向路傍以草縛之。王出遊獵說偈問云：「我觀此比丘，肥壯而多力，以何因緣故，草繫不轉側？」比丘答言：「我觀此草時，此草甚微脆，我若轉側時，恐違如來制。」王乃解放，發願護法。「念念不去心」者，捨也，心心相續不捨剎那，緣一體三寶，發四弘誓願，故云「常生」等。次結犯中，言外道者，二乘即外道也。圓道之外，故名外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四、繫念小乘戒。菩薩之心，四弘無間，是非污雜，大道難期，故制犯也。別具三緣：一、不勤護大，二、緣念小宗，三、捨大忻小，一念便犯。就文為二：初標名立制，次「若起」下違制結犯。初言「護持」等者，護即守護，持謂念持。持有二種：由止惡故，戒體無缺，名為止持；順教而修，令戒光潔，名為作持。二持名戒，皆由護成故。三業俱運，名護持禁戒。故約四儀制身心，六時讀誦以禁口。法雨外資，心緣理性，堅固難動，故喻金剛。大小等持，如浮囊也。《涅槃經》云：譬如有人，帶持浮囊，欲度大海。爾時海中，有一羅剎，來乞浮囊。初則全乞，乃至微塵，悉皆不與。此譬大小等持之相，分段變易二死深廣，譬如大海；證三德果，猶如彼岸。戒浮囊無缺，彼岸有期。損如針孔，愛見之水漸入身心，因小致大，六道輪迴，喪失慧命，名沒海而死。如草繫比丘者，顯成上義，為護輕遮，殉命不毀故。《莊嚴論》中賊盜王物，遇見比丘恐露其事，自商議云「我聞比丘不壞生草」，牽向路傍以草縛之。王出遊獵說偈問云：「我觀此比丘，肥壯而多力，以何因緣故，草繫不轉側？」比丘答言：「我觀此草時，此草甚微脆，我若轉側時，恐違如來制。」王乃解放，發願護法。「念念不去心」者，捨也，心心相續不捨剎那，緣一體三寶，發四弘誓願，故云「常生」等。次結犯中，言外道者，二乘即外道也。圓道之外，故名外道。