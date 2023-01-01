天台菩薩戒疏上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台菩薩戒疏上

天台沙門明曠刪補(草書滅法，傳者須真。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門明曠刪補(草書滅法，傳者須真。)

佛性常住，教起從緣，緣宜不同，故義有廣略。或引眾釋以顯異，或破今古驗非圓，或以綺飾引文才，或存膚質成深致，莫非為彰教旨，四悉適時也。今隨所欲，直筆銷文，取捨有憑，不違先見，則以天台為宗骨，用天宮之具緣，補闕銷釋，貴在扶文，則諸家參取，但自慮遺失，豈敢呈露他人，忽漏視聽之緣？幸知源意矣。菩薩戒者，運善之初章，却惡之前陣。聲聞小行，尚自珍敬木叉；大士兼懷，寧不精持戒品？故得蓮華藏界，懸日月以照臨；菩提樹王，開甘露而濟乏。千華千百億，盧舍那為本身；十重四十八輕，釋迦文為末化。不可說法，啟心地於毛端；不思議光，舉身華於色頂。於是別圓，大士之所同修；八萬威儀，聖賢以之齊致。況乃恒沙戒品，圓三聚而統收，具六位而該攝。既如因陀羅網同而不同，似薩婆若海異而非異，等摩尼之雨寶普洽黎元，譬瓔珞以嚴身功成妙覺。於是五位菩薩莫不賴此因圓，三世如來無不由斯果滿。既為道場之直路，只是正覺之良規，大矣盛哉，難得而言者也。題云《梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十八輕戒品第十》者，「梵」則從人當體離染為名，「網」就喻彰功能立號意明。諸佛對機設教，藥病多端，如大梵王因陀羅網，故云「梵網」。「經」謂經教，詮量分別常住佛性，故名為「經」。「盧舍那」等者，《寶梁經》翻稱為「淨滿」，三惑頓盡故名為「淨」，萬德俱圓故稱為「滿」。滿淨之智自覺覺他故名為「佛」，八音宣吐名之為「說」。「菩薩」等者，謂此戒法軌範妙覺之前因位大士，故標「菩薩」。菩薩律儀遍防三業，心意為主舉一攝諸，譬如大地含攝萬物，故言「心地」。「十重」等者，簡法異人，禁法雖多，不出輕重兩類，故云「十重」。「四十八輕戒品第十」者，案羅什法師所述法相，出自《梵網經．律藏品》，《梵網》大本一百五十二卷六十一品，唯第九品竟明菩薩心地輕重律儀階位差別，一品兩卷是彼之一，故云「第十」。總而言之，《梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十八輕戒品第十》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性常住，教起從緣，緣宜不同，故義有廣略。或引眾釋以顯異，或破今古驗非圓，或以綺飾引文才，或存膚質成深致，莫非為彰教旨，四悉適時也。今隨所欲，直筆銷文，取捨有憑，不違先見，則以天台為宗骨，用天宮之具緣，補闕銷釋，貴在扶文，則諸家參取，但自慮遺失，豈敢呈露他人，忽漏視聽之緣？幸知源意矣。菩薩戒者，運善之初章，却惡之前陣。聲聞小行，尚自珍敬木叉；大士兼懷，寧不精持戒品？故得蓮華藏界，懸日月以照臨；菩提樹王，開甘露而濟乏。千華千百億，盧舍那為本身；十重四十八輕，釋迦文為末化。不可說法，啟心地於毛端；不思議光，舉身華於色頂。於是別圓，大士之所同修；八萬威儀，聖賢以之齊致。況乃恒沙戒品，圓三聚而統收，具六位而該攝。既如因陀羅網同而不同，似薩婆若海異而非異，等摩尼之雨寶普洽黎元，譬瓔珞以嚴身功成妙覺。於是五位菩薩莫不賴此因圓，三世如來無不由斯果滿。既為道場之直路，只是正覺之良規，大矣盛哉，難得而言者也。題云《梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十八輕戒品第十》者，「梵」則從人當體離染為名，「網」就喻彰功能立號意明。諸佛對機設教，藥病多端，如大梵王因陀羅網，故云「梵網」。「經」謂經教，詮量分別常住佛性，故名為「經」。「盧舍那」等者，《寶梁經》翻稱為「淨滿」，三惑頓盡故名為「淨」，萬德俱圓故稱為「滿」。滿淨之智自覺覺他故名為「佛」，八音宣吐名之為「說」。「菩薩」等者，謂此戒法軌範妙覺之前因位大士，故標「菩薩」。菩薩律儀遍防三業，心意為主舉一攝諸，譬如大地含攝萬物，故言「心地」。「十重」等者，簡法異人，禁法雖多，不出輕重兩類，故云「十重」。「四十八輕戒品第十」者，案羅什法師所述法相，出自《梵網經．律藏品》，《梵網》大本一百五十二卷六十一品，唯第九品竟明菩薩心地輕重律儀階位差別，一品兩卷是彼之一，故云「第十」。總而言之，《梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十八輕戒品第十》。

將釋此文，七門分別：初、明名體，二、明宗用，三、明教攝，四、明受法，五、明傳譯，六、略料簡，七、隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此文，七門分別：初、明名體，二、明宗用，三、明教攝，四、明受法，五、明傳譯，六、略料簡，七、隨文解釋。

初又二：初釋名，次出體。初釋名者，「戒」之一字也，梵言「尸羅」，亦云「毘尼」、「波羅提木叉」等，此云「清涼」。滅三惑之過，保得解脫也。今言戒者，能防三業，止三惑非，故得名也。大而言之，不出四弘三聚。成道知法即攝善法，誓斷煩惱即攝律儀，願度眾生即攝眾生。況一一誓，三聚具足；況一一戒，備此三心。如持不殺，止惡不生，遍體離染，即攝律儀，法身因也；制行善等，知法證真，感報自存，即攝善法，報身因也；止惡行善，慈悲為本，四悉利物，即攝眾生，應身因也。此三聚戒，依《大智度論》，義通十種：一、不缺，謂持十善性戒，乃至十重。若毀缺者，無堪受用。二、不破，三、不穿，即四十八輕。若毀犯者，如器破裂及穿漏也。四、不雜念，即欲念不起也。五、隨道，六、無著，謂見真諦理，離三界內見思惑也。七、智所讚，八、自在，此約菩薩利他，為智人所讚。九、隨定，十、具足，約證中道首楞嚴禪，不起滅定現威儀，示十界身，隨形化物也。此之十種，禁防三業，通得名戒。軌運身心，至涅槃岸，又總名乘，故有人天等五乘差別。今之所持，約事達理，一剎那心，十戒具足。事持前四，因緣為境；理持後六，了境佛性。中道常住，體唯一心，具含凡聖、依正、因果，雖具而空，無非法界，名之為觀，即一心三觀。空即空觀，觀性真諦，持於道共、無著兩戒；具即假觀，觀性俗諦，持於智讚、自在兩戒；法界佛性，即是中觀，觀性中道第一義諦，持於隨定、具足兩戒。故《中論》云：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」境智俱心，能所冥一，一而不一，四六宛然。即約名字，觀行位初，俱持十戒，名為菩薩。次出體者，初發圓心，從師請受，身口剋誠，名為作戒，色心為體。三羯磨竟，納法居懷，作休謝往，訖乎未來，名無作戒，唯實相心，以之為體。故《瓔珞經》云：「一切凡聖戒盡以心為體。心無盡故，戒亦無盡。」諸大乘經無第三聚，不同聲聞律儀非色非心以為戒體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初又二：初釋名，次出體。初釋名者，「戒」之一字也，梵言「尸羅」，亦云「毘尼」、「波羅提木叉」等，此云「清涼」。滅三惑之過，保得解脫也。今言戒者，能防三業，止三惑非，故得名也。大而言之，不出四弘三聚。成道知法即攝善法，誓斷煩惱即攝律儀，願度眾生即攝眾生。況一一誓，三聚具足；況一一戒，備此三心。如持不殺，止惡不生，遍體離染，即攝律儀，法身因也；制行善等，知法證真，感報自存，即攝善法，報身因也；止惡行善，慈悲為本，四悉利物，即攝眾生，應身因也。此三聚戒，依《大智度論》，義通十種：一、不缺，謂持十善性戒，乃至十重。若毀缺者，無堪受用。二、不破，三、不穿，即四十八輕。若毀犯者，如器破裂及穿漏也。四、不雜念，即欲念不起也。五、隨道，六、無著，謂見真諦理，離三界內見思惑也。七、智所讚，八、自在，此約菩薩利他，為智人所讚。九、隨定，十、具足，約證中道首楞嚴禪，不起滅定現威儀，示十界身，隨形化物也。此之十種，禁防三業，通得名戒。軌運身心，至涅槃岸，又總名乘，故有人天等五乘差別。今之所持，約事達理，一剎那心，十戒具足。事持前四，因緣為境；理持後六，了境佛性。中道常住，體唯一心，具含凡聖、依正、因果，雖具而空，無非法界，名之為觀，即一心三觀。空即空觀，觀性真諦，持於道共、無著兩戒；具即假觀，觀性俗諦，持於智讚、自在兩戒；法界佛性，即是中觀，觀性中道第一義諦，持於隨定、具足兩戒。故《中論》云：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」境智俱心，能所冥一，一而不一，四六宛然。即約名字，觀行位初，俱持十戒，名為菩薩。次出體者，初發圓心，從師請受，身口剋誠，名為作戒，色心為體。三羯磨竟，納法居懷，作休謝往，訖乎未來，名無作戒，唯實相心，以之為體。故《瓔珞經》云：「一切凡聖戒盡以心為體。心無盡故，戒亦無盡。」諸大乘經無第三聚，不同聲聞律儀非色非心以為戒體。

二、明宗用者，先宗，次用。所言宗者，要也，趣也。從始至末，依體護持，趣期圓果，名為宗也。次明用者，身佩聖法，美德外彰，威儀行成，清嚴軌範，肅然可畏，制御三惑，使物歸信，故名為用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明宗用者，先宗，次用。所言宗者，要也，趣也。從始至末，依體護持，趣期圓果，名為宗也。次明用者，身佩聖法，美德外彰，威儀行成，清嚴軌範，肅然可畏，制御三惑，使物歸信，故名為用。

三、明教攝者，釋尊一化，示身說法，有始有終，四種差別，謂三藏教、通教、別教、圓教。三藏具如《俱舍》、《婆沙》。聲聞階位，七賢七聖等殊。緣覺則有值佛不值佛等差別。菩薩則三祇百劫修相好因，並同一毘尼、毘曇、修多羅三藏之學，乃至菩提樹下一念相應三十四心，斷界內見思正習俱盡，名之為佛，同僧布薩，無別菩薩律儀。故《法華經》云不親近小乘三藏學者，而得三藏之名，即劣應身。鹿苑示成丈六金容，乃至方等會中小機所老比丘像，是其佛也。三、通教者，如方等般若，明三乘人共行十地：一、乾慧地(外凡)，二、性地(內凡)，三、八人地，四、見地(不出觀，共斷見惑，與三藏初果齊)，五、薄地(三人同斷欲界六品思惑，與三藏二果齊)，六、離欲地(斷欲界九品思惑，與三藏三果齊)，七、已辦地(斷三界見思盡，與三藏羅漢齊)，八、支佛地(福德深利，能侵習也)，九、菩薩地(從空出假，侵小習氣，及界內無知，學佛十力等法)，十、佛地(一念相應，習氣永盡，與三藏佛齊也)。此等十地，前無住、行、向名，後無等覺、妙覺位。三人因果大同，名為通教。示勝應身，魏魏堂堂，如星中月，即通佛相也。菩薩亦同聲聞律儀。三、別教者，如《瓔珞》、《仁王》等經，明五十二位，地前屬凡名賢，登地屬聖。或云七地入無功用，十信數進數退，名為外凡。十住入空，而斷見思及斷界外上品塵沙。十行出假，斷中品塵沙，遍知四教十界藥病。十迴向位，斷下品塵沙。向後修中，伏外界無明。一分纔落，即入初地。八相成道，因果迢遰，劫數叵量。觀行歷別，別前別後，故名為別。示成報身，即其相也。四、圓教者，圓信三障，即是三德。報障即法身，煩惱即般若，結業即解脫。依信起行，三觀圓修，剎那無間，名初隨喜品。第二受持讀誦，第三解說書寫，第四兼行六度，第五具行六度。委如《法華》。此五品弟子，圓伏無明，即外凡位。十信之位，見思先落。故《仁王經》云：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」即內凡位，與別教十住及藏通佛齊。十信後心，破於界外一品無明，入初住位，圓成八相，如《華嚴》所辨，與別初地功用一齊，始終總破四十二品界外無明，方成妙覺。別而不別，妙理無二，故名為圓。上根一生，有入初住之義。此之四教，約於五時，有多有少。《華嚴》圓教兼別，鹿苑但一三藏，方等對半明滿四教具足諸部，般若帶半明滿通別圓三。今此戒經結華嚴會，即別圓教，輕重頓制菩薩律儀。《法華》正明佛意，卷權歸實，唯一圓乘，人法俱開，依正無二，故云「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明教攝者，釋尊一化，示身說法，有始有終，四種差別，謂三藏教、通教、別教、圓教。三藏具如《俱舍》、《婆沙》。聲聞階位，七賢七聖等殊。緣覺則有值佛不值佛等差別。菩薩則三祇百劫修相好因，並同一毘尼、毘曇、修多羅三藏之學，乃至菩提樹下一念相應三十四心，斷界內見思正習俱盡，名之為佛，同僧布薩，無別菩薩律儀。故《法華經》云不親近小乘三藏學者，而得三藏之名，即劣應身。鹿苑示成丈六金容，乃至方等會中小機所老比丘像，是其佛也。三、通教者，如方等般若，明三乘人共行十地：一、乾慧地(外凡)，二、性地(內凡)，三、八人地，四、見地(不出觀，共斷見惑，與三藏初果齊)，五、薄地(三人同斷欲界六品思惑，與三藏二果齊)，六、離欲地(斷欲界九品思惑，與三藏三果齊)，七、已辦地(斷三界見思盡，與三藏羅漢齊)，八、支佛地(福德深利，能侵習也)，九、菩薩地(從空出假，侵小習氣，及界內無知，學佛十力等法)，十、佛地(一念相應，習氣永盡，與三藏佛齊也)。此等十地，前無住、行、向名，後無等覺、妙覺位。三人因果大同，名為通教。示勝應身，魏魏堂堂，如星中月，即通佛相也。菩薩亦同聲聞律儀。三、別教者，如《瓔珞》、《仁王》等經，明五十二位，地前屬凡名賢，登地屬聖。或云七地入無功用，十信數進數退，名為外凡。十住入空，而斷見思及斷界外上品塵沙。十行出假，斷中品塵沙，遍知四教十界藥病。十迴向位，斷下品塵沙。向後修中，伏外界無明。一分纔落，即入初地。八相成道，因果迢遰，劫數叵量。觀行歷別，別前別後，故名為別。示成報身，即其相也。四、圓教者，圓信三障，即是三德。報障即法身，煩惱即般若，結業即解脫。依信起行，三觀圓修，剎那無間，名初隨喜品。第二受持讀誦，第三解說書寫，第四兼行六度，第五具行六度。委如《法華》。此五品弟子，圓伏無明，即外凡位。十信之位，見思先落。故《仁王經》云：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」即內凡位，與別教十住及藏通佛齊。十信後心，破於界外一品無明，入初住位，圓成八相，如《華嚴》所辨，與別初地功用一齊，始終總破四十二品界外無明，方成妙覺。別而不別，妙理無二，故名為圓。上根一生，有入初住之義。此之四教，約於五時，有多有少。《華嚴》圓教兼別，鹿苑但一三藏，方等對半明滿四教具足諸部，般若帶半明滿通別圓三。今此戒經結華嚴會，即別圓教，輕重頓制菩薩律儀。《法華》正明佛意，卷權歸實，唯一圓乘，人法俱開，依正無二，故云「

我常在此娑婆世界」，「汝等所行是菩薩道」，五佛咸令一切眾生開示悟入佛之知見。《涅槃》雖明四教，為息權機，扶律顯常，一一莫不皆聞佛性，故二經同味，故並譬醍醐。今從佛意，圓教消釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常在此娑婆世界」，「汝等所行是菩薩道」，五佛咸令一切眾生開示悟入佛之知見。《涅槃》雖明四教，為息權機，扶律顯常，一一莫不皆聞佛性，故二經同味，故並譬醍醐。今從佛意，圓教消釋。

四、明受法者。謹依《瓔珞》、《地持》、高昌等文，總作一十二門分別：第一、開悟，第二、三歸，第三、請師，第四、懺悔，第五、發心，第六、示相問遮，第七、授戒，第八、證明，第九、現相，第十、陳持犯，第十一、明廣願，第十二、教持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明受法者。謹依《瓔珞》、《地持》、高昌等文，總作一十二門分別：第一、開悟，第二、三歸，第三、請師，第四、懺悔，第五、發心，第六、示相問遮，第七、授戒，第八、證明，第九、現相，第十、陳持犯，第十一、明廣願，第十二、教持戒。

第一、開悟者。夫戒德難量，功高萬像，為九乘之軌筏，運三寶之舟航。是故經云：一切眾生因戒而有。故《薩遮經》云：「若不持戒者，尚不得野干之身，況功德之身？」又《華嚴》云：「戒是無上菩提本，應當具足持禁戒。」《涅槃經》云：「若持是經而不持戒，名魔眷屬，非我弟子，我亦不聽受持是經。」又《月燈三昧經》云：「雖有色族及多聞，若無戒智猶禽獸；雖處卑下少聞見，能持淨戒名勝士。」且戒有多途，五、八、十、具，剋論功報，隨受者心。今菩薩戒報圓佛果，相好無邊，三達、五眼、十力、無畏一切功德，既發大心，即上品心受菩薩戒。菩薩戒者，則五十一位圓菩薩乘之律儀也。所以經云：邊方中國，若人非人，解法師語，盡皆得受。須人人正信，發志誠心，諸佛究竟證圓四德，居常寂光，於法身地起無緣慈，等念群生猶如赤子。我等愚冥，日用莫知，三界輪環，四生沈溺，唯圓妙覺究盡無明，故發圓心而希圓行，知因感果，驚覺常情，故名開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、開悟者。夫戒德難量，功高萬像，為九乘之軌筏，運三寶之舟航。是故經云：一切眾生因戒而有。故《薩遮經》云：「若不持戒者，尚不得野干之身，況功德之身？」又《華嚴》云：「戒是無上菩提本，應當具足持禁戒。」《涅槃經》云：「若持是經而不持戒，名魔眷屬，非我弟子，我亦不聽受持是經。」又《月燈三昧經》云：「雖有色族及多聞，若無戒智猶禽獸；雖處卑下少聞見，能持淨戒名勝士。」且戒有多途，五、八、十、具，剋論功報，隨受者心。今菩薩戒報圓佛果，相好無邊，三達、五眼、十力、無畏一切功德，既發大心，即上品心受菩薩戒。菩薩戒者，則五十一位圓菩薩乘之律儀也。所以經云：邊方中國，若人非人，解法師語，盡皆得受。須人人正信，發志誠心，諸佛究竟證圓四德，居常寂光，於法身地起無緣慈，等念群生猶如赤子。我等愚冥，日用莫知，三界輪環，四生沈溺，唯圓妙覺究盡無明，故發圓心而希圓行，知因感果，驚覺常情，故名開悟。

已開悟竟，第二、歸依三寶。略明三種三寶為所歸依：一、住持，二、別相，三、一體。一、住持三寶者，人能弘道，萬代之所流傳；道藉人弘，三寶於斯常住。則剃髮染衣為僧寶，黃卷赤軸為法寶，泥木素像為佛寶。二、明別相三寶者，十方三世法報應化為佛寶，所說法門為法寶，除妙覺外菩薩二乘為僧寶。三、一體三寶者，實相圓理名為一體，即一而三無非祕藏，如世珍奇故通名寶。何者？心體覺知名佛，性體離念名法，心體無諍名僧。凡聖始終此三具足，佛已修已證應物現形，別相住持功由一體，我等理是如氷在水，若欲融氷善須方便，擬趣佛果非修不成。今始覺知正向此三為歸依處，教言：「弟子某甲等，願從今身盡未來際，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」(三說。)「弟子某甲等，願從今身盡未來際，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。」(三說。)「從今已往稱佛為師，更不歸依餘邪魔外道，唯願三寶慈悲攝受，哀愍故。」(禮三寶。)受三歸竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已開悟竟，第二、歸依三寶。略明三種三寶為所歸依：一、住持，二、別相，三、一體。一、住持三寶者，人能弘道，萬代之所流傳；道藉人弘，三寶於斯常住。則剃髮染衣為僧寶，黃卷赤軸為法寶，泥木素像為佛寶。二、明別相三寶者，十方三世法報應化為佛寶，所說法門為法寶，除妙覺外菩薩二乘為僧寶。三、一體三寶者，實相圓理名為一體，即一而三無非祕藏，如世珍奇故通名寶。何者？心體覺知名佛，性體離念名法，心體無諍名僧。凡聖始終此三具足，佛已修已證應物現形，別相住持功由一體，我等理是如氷在水，若欲融氷善須方便，擬趣佛果非修不成。今始覺知正向此三為歸依處，教言：「弟子某甲等，願從今身盡未來際，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」(三說。)「弟子某甲等，願從今身盡未來際，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。」(三說。)「從今已往稱佛為師，更不歸依餘邪魔外道，唯願三寶慈悲攝受，哀愍故。」(禮三寶。)受三歸竟。

第三、請師。凡為師者，應具五德：一、堅持淨戒，二、年滿十臘，三、善解律藏，四、師師相授，五、定慧窮玄。師應教言：「弟子某甲等，今從大德求受菩薩戒。唯願大德，於我不憚勞苦，慈愍故。」(三反。)次請和上。「弟子某甲等，奉請釋迦如來應正等覺為和上。我依和上故，得受菩薩戒，慈愍故。」(禮一拜。)「文殊師利為羯磨阿闍梨，彌勒菩薩為教授師，一切如來應正等覺為尊證，一切菩薩摩訶薩為同學等侶。」(詞句同前。)次應教乞戒云：「大德！今正是時，願與我授菩薩戒。」次戒師應起，為白諸佛，唱言：「仰稽首十方一切諸佛，及大地諸菩薩僧。此諸菩薩，求我某甲，欲從諸佛菩薩僧，乞受菩薩戒。此諸菩薩，已是真實，能生深信，成菩提願。唯願諸佛憐愍故，施與菩薩戒。」(三說。)請聖為師。為證明竟，十方諸佛神通道眼皆見聞我，如對目前向之懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、請師。凡為師者，應具五德：一、堅持淨戒，二、年滿十臘，三、善解律藏，四、師師相授，五、定慧窮玄。師應教言：「弟子某甲等，今從大德求受菩薩戒。唯願大德，於我不憚勞苦，慈愍故。」(三反。)次請和上。「弟子某甲等，奉請釋迦如來應正等覺為和上。我依和上故，得受菩薩戒，慈愍故。」(禮一拜。)「文殊師利為羯磨阿闍梨，彌勒菩薩為教授師，一切如來應正等覺為尊證，一切菩薩摩訶薩為同學等侶。」(詞句同前。)次應教乞戒云：「大德！今正是時，願與我授菩薩戒。」次戒師應起，為白諸佛，唱言：「仰稽首十方一切諸佛，及大地諸菩薩僧。此諸菩薩，求我某甲，欲從諸佛菩薩僧，乞受菩薩戒。此諸菩薩，已是真實，能生深信，成菩提願。唯願諸佛憐愍故，施與菩薩戒。」(三說。)請聖為師。為證明竟，十方諸佛神通道眼皆見聞我，如對目前向之懺悔。

第四、懺悔者，夫戒是白淨之法，身器清淨乃可堪受，故先教懺悔洗滌身心，如浣故衣方受染色。然如來示滅向二千年，正法沈淪邪風廣扇，眾生等薄福生遇此時，縱有聽聞莫能信受，良由惑障深重見執堅強，若不改往從來罪無由滅，若罪不滅戒不發故解脫難期。然懺悔法有其三品：上品懺者，舉身投地，如大山崩，毛孔流血；中品懺者，自露所犯，悲泣流淚；下品懺者，隨師口言，陳前罪咎。今請十方諸佛、諸大菩薩而作證明。諸佛菩薩大悲弘誓，欲令眾生如佛無異，然須行者三業清淨，方可得戒。如請大王，先須莊嚴舍宅。亦如濁水，日輪不現。三世諸佛，皆因此戒而得菩提。故須先運逆順十心，為懺悔本。師應教言：「弟子某甲等，與法界眾生，仰稽首十方盡虛空界一切三寶，釋迦牟尼、當來彌勒十二分教真如藏海，諸大菩薩、緣覺、聲聞，證明弟子，披心懺悔。從無始來，至于今日，縱身口意，內計人我，外加惡友，具造十惡、五逆、四重、毀謗正法、一闡提罪，殺害父母，殺阿羅漢，破和合僧(約佛在世，別行五法布薩羯磨)，出佛身血，壞和合僧，焚燒經像，身四威儀損傷含識，盜三寶物及餘趣財，顛倒邪婬，污染梵行，誑惑三寶，欺詐一切，食噉血肉，無慈愍心。或食五辛，薰穢三寶，飲酒狂亂，破壞善法，侵僧鬘物，打詈呵責出家在家、持戒破戒，或奪袈裟，逼令還俗，策役驅使，或斷命根，不隨喜他一毫之善。唯遍三業，廣造眾罪，事雖不普，惡心遍布，晝夜相續，無有間斷，覆諱過失，不欲人知，魯扈底突，不怖惡道，無慚無愧，撥無因果，作一闡提。故於今日，對十方佛，深信因果，生重慚愧，生重怖畏，發露懺悔，斷相續心，發菩提心，斷惡修善，勤策三業，翻昔重過，隨喜凡聖一毫之善，念十方佛有大福慧，知一切法本性空寂，能拔我等一切眾生，從二死海，置三德岸。唯願三寶，慈悲證明。」(一說。)懺悔既竟，身器清淨，堪盛法食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、懺悔者，夫戒是白淨之法，身器清淨乃可堪受，故先教懺悔洗滌身心，如浣故衣方受染色。然如來示滅向二千年，正法沈淪邪風廣扇，眾生等薄福生遇此時，縱有聽聞莫能信受，良由惑障深重見執堅強，若不改往從來罪無由滅，若罪不滅戒不發故解脫難期。然懺悔法有其三品：上品懺者，舉身投地，如大山崩，毛孔流血；中品懺者，自露所犯，悲泣流淚；下品懺者，隨師口言，陳前罪咎。今請十方諸佛、諸大菩薩而作證明。諸佛菩薩大悲弘誓，欲令眾生如佛無異，然須行者三業清淨，方可得戒。如請大王，先須莊嚴舍宅。亦如濁水，日輪不現。三世諸佛，皆因此戒而得菩提。故須先運逆順十心，為懺悔本。師應教言：「弟子某甲等，與法界眾生，仰稽首十方盡虛空界一切三寶，釋迦牟尼、當來彌勒十二分教真如藏海，諸大菩薩、緣覺、聲聞，證明弟子，披心懺悔。從無始來，至于今日，縱身口意，內計人我，外加惡友，具造十惡、五逆、四重、毀謗正法、一闡提罪，殺害父母，殺阿羅漢，破和合僧(約佛在世，別行五法布薩羯磨)，出佛身血，壞和合僧，焚燒經像，身四威儀損傷含識，盜三寶物及餘趣財，顛倒邪婬，污染梵行，誑惑三寶，欺詐一切，食噉血肉，無慈愍心。或食五辛，薰穢三寶，飲酒狂亂，破壞善法，侵僧鬘物，打詈呵責出家在家、持戒破戒，或奪袈裟，逼令還俗，策役驅使，或斷命根，不隨喜他一毫之善。唯遍三業，廣造眾罪，事雖不普，惡心遍布，晝夜相續，無有間斷，覆諱過失，不欲人知，魯扈底突，不怖惡道，無慚無愧，撥無因果，作一闡提。故於今日，對十方佛，深信因果，生重慚愧，生重怖畏，發露懺悔，斷相續心，發菩提心，斷惡修善，勤策三業，翻昔重過，隨喜凡聖一毫之善，念十方佛有大福慧，知一切法本性空寂，能拔我等一切眾生，從二死海，置三德岸。唯願三寶，慈悲證明。」(一說。)懺悔既竟，身器清淨，堪盛法食。

第五、發心。言發心者，發菩提心。「菩提」梵音，此翻為「道」。道心語通，今依圓佛，發圓道心。圓道心者，我心、佛心及眾生心，三無差別。理雖無別，事證天殊。故學佛慈悲，發佛弘誓，滅惡生善，功唯菩提。如師子筋絃，遍聞一切，生於眾善。如那羅延箭，貫徹鐵圍，遍滅眾惡。故《密藏經》云：滅重重十惡，發權道心，畢竟無餘，況發圓心。諸發之最，無發而發，遍法界發，名圓發。一者眾生無邊誓願度，度十界眾生故；二者煩惱無數誓願斷，斷十界三惑故；三者法門無盡誓願知，即惑成智故；四者佛道無上誓願成，即生成滅故。此之四心，諸佛之種，紹三寶位，一切諸佛等證三身，無不因此。一發之後，訖至涅槃，誓無退轉。又有四心，菩薩須發：一、觀眾生如佛，二、如國王，三、如父母，四、如大眾。汝等能發此心不？(答：「能。」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、發心。言發心者，發菩提心。「菩提」梵音，此翻為「道」。道心語通，今依圓佛，發圓道心。圓道心者，我心、佛心及眾生心，三無差別。理雖無別，事證天殊。故學佛慈悲，發佛弘誓，滅惡生善，功唯菩提。如師子筋絃，遍聞一切，生於眾善。如那羅延箭，貫徹鐵圍，遍滅眾惡。故《密藏經》云：滅重重十惡，發權道心，畢竟無餘，況發圓心。諸發之最，無發而發，遍法界發，名圓發。一者眾生無邊誓願度，度十界眾生故；二者煩惱無數誓願斷，斷十界三惑故；三者法門無盡誓願知，即惑成智故；四者佛道無上誓願成，即生成滅故。此之四心，諸佛之種，紹三寶位，一切諸佛等證三身，無不因此。一發之後，訖至涅槃，誓無退轉。又有四心，菩薩須發：一、觀眾生如佛，二、如國王，三、如父母，四、如大眾。汝等能發此心不？(答：「能。」)

既已發心，次問遮相。相即三聚，遮謂七遮。言三聚者，《瓔珞經》云：攝律儀戒，謂十波羅蜜，即止惡也。攝善法戒，謂八萬四千法門，即行善也。饒益有情戒，謂慈悲喜捨，利樂有情。已知戒相，復發道心，懺除罪垢，堪得受戒。若有七遮，不在受限，懺亦不滅。我今問汝，當隨實答。汝不出佛身血不？(答：「無。」)二、不殺父不？三、不殺母不？四、不殺和上不？五、不殺阿闍梨不？六、不破羯磨轉法輪僧不？七、不殺聖人不？(謂證四果等。並答「無」。)若無七遮，堪得受戒，起深重心，專注諦聽，莫生異緣。今正是得戒之時，必須剋心傾仰於師，如完器承物，莫餘思想。已問遮相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已發心，次問遮相。相即三聚，遮謂七遮。言三聚者，《瓔珞經》云：攝律儀戒，謂十波羅蜜，即止惡也。攝善法戒，謂八萬四千法門，即行善也。饒益有情戒，謂慈悲喜捨，利樂有情。已知戒相，復發道心，懺除罪垢，堪得受戒。若有七遮，不在受限，懺亦不滅。我今問汝，當隨實答。汝不出佛身血不？(答：「無。」)二、不殺父不？三、不殺母不？四、不殺和上不？五、不殺阿闍梨不？六、不破羯磨轉法輪僧不？七、不殺聖人不？(謂證四果等。並答「無」。)若無七遮，堪得受戒，起深重心，專注諦聽，莫生異緣。今正是得戒之時，必須剋心傾仰於師，如完器承物，莫餘思想。已問遮相。

第七、授戒。「汝等諦聽！汝今於我所，求受一切菩薩淨戒，求受一切菩薩學處，所謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。此等淨戒，此諸學處，過去一切菩薩已受解、已行成，未來一切菩薩當受、當解、當行、當成，現在一切菩薩今受、今學、今解、今行，當來作佛。汝等從今身盡未來際，於其中間不得犯，能持不？」(三說、三問、三答。)「第一遍竟時，十方世界妙善戒法，注於汝等身心。第二遍時，此妙戒法測塞虛空，雲集頂上。」(次說第二遍。)第二遍竟，更說一遍，「即入仁等身心清淨滿足，勿餘思慮。然此戒法無有形色流注，仁等身心不覺不知向有形色，猶如天崩地裂之聲。」(次說第二遍。)三羯磨竟，已具戒法，即是菩薩。《大經》云：「發心畢竟二不別，如是二心前心難。」(云云。)已得戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、授戒。「汝等諦聽！汝今於我所，求受一切菩薩淨戒，求受一切菩薩學處，所謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。此等淨戒，此諸學處，過去一切菩薩已受解、已行成，未來一切菩薩當受、當解、當行、當成，現在一切菩薩今受、今學、今解、今行，當來作佛。汝等從今身盡未來際，於其中間不得犯，能持不？」(三說、三問、三答。)「第一遍竟時，十方世界妙善戒法，注於汝等身心。第二遍時，此妙戒法測塞虛空，雲集頂上。」(次說第二遍。)第二遍竟，更說一遍，「即入仁等身心清淨滿足，勿餘思慮。然此戒法無有形色流注，仁等身心不覺不知向有形色，猶如天崩地裂之聲。」(次說第二遍。)三羯磨竟，已具戒法，即是菩薩。《大經》云：「發心畢竟二不別，如是二心前心難。」(云云。)已得戒竟。

第八、證明相。「弟子眾等，仰稽首十方盡虛空遍法界一切諸佛諸大菩薩：此娑婆世界南贍部洲人主地，大唐國某州縣某寺僧伽藍佛像前，有眾多佛子，今於我所受菩薩戒竟，我已作證明。唯願諸佛諸大菩薩慈悲，亦為作證明。」(三說。)已證明竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、證明相。「弟子眾等，仰稽首十方盡虛空遍法界一切諸佛諸大菩薩：此娑婆世界南贍部洲人主地，大唐國某州縣某寺僧伽藍佛像前，有眾多佛子，今於我所受菩薩戒竟，我已作證明。唯願諸佛諸大菩薩慈悲，亦為作證明。」(三說。)已證明竟。

第九、現相。若上品心受得戒時，十方佛前有種種相，涼風、異香、異聲、光明。彼彼菩薩問彼彼佛：「何因緣故有此相？」彼佛答言：「此相現去某方某處，有眾多菩薩於某師所三說受菩薩戒竟，今請證明有此相現。」彼彼菩薩咸生歡喜，各各皆言：「如是等極惡之處，具足煩惱惡業眾生，能發如此極勝之心受菩薩戒，甚為希有。」深生憐愍，於汝等所起堅固梵行之心，宜應志心護持，不惜身命，勿使毀犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、現相。若上品心受得戒時，十方佛前有種種相，涼風、異香、異聲、光明。彼彼菩薩問彼彼佛：「何因緣故有此相？」彼佛答言：「此相現去某方某處，有眾多菩薩於某師所三說受菩薩戒竟，今請證明有此相現。」彼彼菩薩咸生歡喜，各各皆言：「如是等極惡之處，具足煩惱惡業眾生，能發如此極勝之心受菩薩戒，甚為希有。」深生憐愍，於汝等所起堅固梵行之心，宜應志心護持，不惜身命，勿使毀犯。

第十、廣陳持犯，如下消釋。旦示十重。「若諸菩薩已於戒師所三說受菩薩戒竟，若自殺人、若教他殺人，非真菩薩、假名菩薩，無慚無愧，犯波羅夷，報墮地獄不如意處。汝等從今身盡未來際，於其中間不得犯，能持不？」(答：「能。」)「盜錢、滿五婬、大妄語、酤酒、與人說於菩薩聲聞四眾名德之過、自讚己功、毀他高勝、罵辱乞者、慳法慳財、瞋上中境、不受懺悔、對眾謗毀大乘三寶、若自謗、若教人謗。」(詞句同前。)已明持犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、廣陳持犯，如下消釋。旦示十重。「若諸菩薩已於戒師所三說受菩薩戒竟，若自殺人、若教他殺人，非真菩薩、假名菩薩，無慚無愧，犯波羅夷，報墮地獄不如意處。汝等從今身盡未來際，於其中間不得犯，能持不？」(答：「能。」)「盜錢、滿五婬、大妄語、酤酒、與人說於菩薩聲聞四眾名德之過、自讚己功、毀他高勝、罵辱乞者、慳法慳財、瞋上中境、不受懺悔、對眾謗毀大乘三寶、若自謗、若教人謗。」(詞句同前。)已明持犯。

第十一、教發廣願。上明發心四弘總願。受律儀戒，名為起行。今更總別重發願，迴因向果，迴己與他，成菩薩之德。「弟子某甲等，願以己受戒所生功德，迴施法界眾生。未離苦者，願令離苦。未得樂者，願令得樂。未發菩提心者，願令發菩提心。未斷惡修善者，願斷惡修善。未成佛者，願早成佛。又以如是懺悔受戒所生功德，願共一切眾生，捨此身已，生極樂世界彌陀佛前，悟無生忍，得大神通，遊歷十方，奉事諸佛，恒聞無上大乘正法，諸佛行願，圓滿具足。又以此受戒懺悔所生功德，願共一切眾生，從今身已往，永離三惡身，永離下賤身，永離不自在身，常於佛法中，清淨出家，精修梵行，為一切眾生，作大善知識。又願一切眾生，聞我名者，發菩提心；見我形者，斷惡修善；聞我說者，得大智慧；知我心者，早得成佛。」發願已，禮三寶已，發願竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一、教發廣願。上明發心四弘總願。受律儀戒，名為起行。今更總別重發願，迴因向果，迴己與他，成菩薩之德。「弟子某甲等，願以己受戒所生功德，迴施法界眾生。未離苦者，願令離苦。未得樂者，願令得樂。未發菩提心者，願令發菩提心。未斷惡修善者，願斷惡修善。未成佛者，願早成佛。又以如是懺悔受戒所生功德，願共一切眾生，捨此身已，生極樂世界彌陀佛前，悟無生忍，得大神通，遊歷十方，奉事諸佛，恒聞無上大乘正法，諸佛行願，圓滿具足。又以此受戒懺悔所生功德，願共一切眾生，從今身已往，永離三惡身，永離下賤身，永離不自在身，常於佛法中，清淨出家，精修梵行，為一切眾生，作大善知識。又願一切眾生，聞我名者，發菩提心；見我形者，斷惡修善；聞我說者，得大智慧；知我心者，早得成佛。」發願已，禮三寶已，發願竟。

第十二、教持戒，令誦戒本，有所不戒解，一一銷通。念佛誦經，思惟修集，具如下文，隨戒消釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二、教持戒，令誦戒本，有所不戒解，一一銷通。念佛誦經，思惟修集，具如下文，隨戒消釋。

五、明傳譯時代者，即大秦弘始三年，有西國三藏鳩摩羅什，此云童壽，來達漢境，光顯大乘，匡維聖教。於逍遙園(或云於草堂寺)傳譯經論三百餘卷，五十餘部。梵納一本第十〈心地〉最後誦出，兩卷成文。上卷明菩薩階位，下卷明菩薩律儀。纔翻譯訖，于時沙門慧融、道祥等八百餘人，請從受戒。融等筆授，咸同誦持。仍於下卷偈頌之後，獨為一軸。自云：此等戒相，出自《梵網經．律藏品》內，盧舍那佛為妙海王及王千子授菩薩戒法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明傳譯時代者，即大秦弘始三年，有西國三藏鳩摩羅什，此云童壽，來達漢境，光顯大乘，匡維聖教。於逍遙園(或云於草堂寺)傳譯經論三百餘卷，五十餘部。梵納一本第十〈心地〉最後誦出，兩卷成文。上卷明菩薩階位，下卷明菩薩律儀。纔翻譯訖，于時沙門慧融、道祥等八百餘人，請從受戒。融等筆授，咸同誦持。仍於下卷偈頌之後，獨為一軸。自云：此等戒相，出自《梵網經．律藏品》內，盧舍那佛為妙海王及王千子授菩薩戒法。

第六、料簡者。問：無作戒體，唯實相心。緣體護持，因果宗趣，亦唯實相。如何差別？答：體是宗教之宗，不即不離。譬如屋空，與梁柱等。空譬於體，梁等譬宗。不即不離，思之可見。應知體是能持能領之心相，宗是所持所領之戒法。問：《涅槃》篇聚，並是別教菩薩律儀。云何而言此菩薩戒，別、圓菩薩同稟？答：別教菩薩，行布而修，四教法門，無不行學。故《涅槃》次第五行，軌範別教之人初心厭世出家，白四羯磨先稟藏通律儀，禁防三業故先明篇聚，乃至十戒五支名戒聖行，豈非漸具十重四十八輕？故知此二義通別圓菩薩毘尼之藏。問：若爾，教利根有入別圓之義，亦應有此律儀之分？答：且約當教鈍根未稟佛性之戒，同依三藏律儀，利根被接入於別圓，還從能接名別圓人，或有接入之義，故四教外別立位名。問：聲聞制於身口，菩薩唯制於心，云何三藏三乘同稟五篇七聚？答：大小律儀俱制三業，自行化他之異，故得大小乘名。小戒若不制心，方便蘭吉從何而立？菩薩雖云「剎那造罪殃墜無間」，但云剎那為無間因，十重四十八輕莫不皆從身口具緣而結，況三藏菩薩是彼小中之大，對此料簡殊不相應。問：如前十戒乘戒互通，如何取別？答：制教所明從禁惡邊而得戒名，化教所明從修禪學慧而立乘稱，此則別也。若其通者，三學相須如目足，並能運載所趣之處，通得名乘，並有斷惡之能十總名戒。今菩薩戒三義互通，從制止惡名之為戒，從制起行常住慈悲則是乘也。故一一戒，乘戒具足。戒即法身，乘即般若。乘戒不二，慈悲應化，即是解脫。解脫德，假觀為因，應身為果；般若德，空觀為因，報身為果；法身德，中觀為因，法身為果。故知戒戒三聚互融，三觀三身相即。三聚三身，既無優劣，四十八輕十重，等持心性，寧有淺深？假分乘戒兩名，一一無非實相，方是圓融菩薩戒也。故序中云：「一切色心，是情是心，皆入佛性戒中。」言可驗矣。不別而別，輕重宛然。止惡為正文廣，起觀是傍語略。從多從正，律儀防禁，三業義邊，名菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、料簡者。問：無作戒體，唯實相心。緣體護持，因果宗趣，亦唯實相。如何差別？答：體是宗教之宗，不即不離。譬如屋空，與梁柱等。空譬於體，梁等譬宗。不即不離，思之可見。應知體是能持能領之心相，宗是所持所領之戒法。問：《涅槃》篇聚，並是別教菩薩律儀。云何而言此菩薩戒，別、圓菩薩同稟？答：別教菩薩，行布而修，四教法門，無不行學。故《涅槃》次第五行，軌範別教之人初心厭世出家，白四羯磨先稟藏通律儀，禁防三業故先明篇聚，乃至十戒五支名戒聖行，豈非漸具十重四十八輕？故知此二義通別圓菩薩毘尼之藏。問：若爾，教利根有入別圓之義，亦應有此律儀之分？答：且約當教鈍根未稟佛性之戒，同依三藏律儀，利根被接入於別圓，還從能接名別圓人，或有接入之義，故四教外別立位名。問：聲聞制於身口，菩薩唯制於心，云何三藏三乘同稟五篇七聚？答：大小律儀俱制三業，自行化他之異，故得大小乘名。小戒若不制心，方便蘭吉從何而立？菩薩雖云「剎那造罪殃墜無間」，但云剎那為無間因，十重四十八輕莫不皆從身口具緣而結，況三藏菩薩是彼小中之大，對此料簡殊不相應。問：如前十戒乘戒互通，如何取別？答：制教所明從禁惡邊而得戒名，化教所明從修禪學慧而立乘稱，此則別也。若其通者，三學相須如目足，並能運載所趣之處，通得名乘，並有斷惡之能十總名戒。今菩薩戒三義互通，從制止惡名之為戒，從制起行常住慈悲則是乘也。故一一戒，乘戒具足。戒即法身，乘即般若。乘戒不二，慈悲應化，即是解脫。解脫德，假觀為因，應身為果；般若德，空觀為因，報身為果；法身德，中觀為因，法身為果。故知戒戒三聚互融，三觀三身相即。三聚三身，既無優劣，四十八輕十重，等持心性，寧有淺深？假分乘戒兩名，一一無非實相，方是圓融菩薩戒也。故序中云：「一切色心，是情是心，皆入佛性戒中。」言可驗矣。不別而別，輕重宛然。止惡為正文廣，起觀是傍語略。從多從正，律儀防禁，三業義邊，名菩薩戒。

第七、隨事依文，銷釋《梵網》大本。彼文銷釋《梵網》大本彼之一品，但是正說。今乃義開，以為三段：從偈初訖長行「清淨者」為序，次從「佛告」下訖「現在諸菩薩今誦」為正說，此下盡卷即第三、勸說流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、隨事依文，銷釋《梵網》大本。彼文銷釋《梵網》大本彼之一品，但是正說。今乃義開，以為三段：從偈初訖長行「清淨者」為序，次從「佛告」下訖「現在諸菩薩今誦」為正說，此下盡卷即第三、勸說流通。

就初序為二：初、偈頌明舍那發起，次、長行明釋迦勸發。初文又四戒、三勸。四戒者，一、舍那，二、釋迦，三、菩薩，四、眾生。三勸者，一、勸受，二、勸持，三、勸誦。此之四戒得之有由，根本傳授得記成佛，所以勸受。受已須持，持已須誦，使佛種不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初序為二：初、偈頌明舍那發起，次、長行明釋迦勸發。初文又四戒、三勸。四戒者，一、舍那，二、釋迦，三、菩薩，四、眾生。三勸者，一、勸受，二、勸持，三、勸誦。此之四戒得之有由，根本傳授得記成佛，所以勸受。受已須持，持已須誦，使佛種不斷。

初十一行半偈為三：初、三行三句，明舍那說戒，傳授釋迦；次、「是時」下三行三句，明釋迦迹佛授諸菩薩，菩薩授諸眾生；三、從「諦聽」下盡偈，明勸信受持。此之三序悉是釋迦所說，雜有經家之辭。初為二：初、二行半明本迹，次、一行一句明人法。初又三：初、半行明舍那本身，次、一行半明釋迦迹化，三、半行總結本迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初十一行半偈為三：初、三行三句，明舍那說戒，傳授釋迦；次、「是時」下三行三句，明釋迦迹佛授諸菩薩，菩薩授諸眾生；三、從「諦聽」下盡偈，明勸信受持。此之三序悉是釋迦所說，雜有經家之辭。初為二：初、二行半明本迹，次、一行一句明人法。初又三：初、半行明舍那本身，次、一行半明釋迦迹化，三、半行總結本迹。

初文者，上句明舍那本身，下句明舍那本土，此即依正兩報。初言「我今」等者，常樂我淨四德之我也。經云：「無我法中有真我」，謂報身如來智斷俱圓，四德究竟名為淨滿，舉一攝三故云「我今」等。《攝論》明報身有二：一、自受用報，謂稱法界實成依正無礙，唯佛獨居妙覺同類自能相見。二、他受用報，為地上菩薩於實報土現身說法令彼見之。此自他報身逗行布教歷別之機，勝劣兩應逗藏通機，報應二身以法身為本。言法身者，毘盧遮那此云「遍一切處」，機應咸圓，猶如虛空無擇時處，一三相即舉一具三，言不累舒隨機別顯，故標報身及明主伴。下句明依報。言「方坐」等者，方者正也，安住正法處在蓮華臺，故云坐也。言「蓮華」者，如來所感蓮華世界，世界之下蓮華為臺，名蓮華臺。故《華嚴經》云：華擎十世界。所表有二：一表舍那處穢不染，二表因能感果。蓮華四類，人中蓮華十葉已上，天上蓮華百葉已上，菩薩蓮華千葉已上，妙覺蓮華量等法界，一一互融可謂依正二報圓滿。又云華藏者，體能包含十方法界，十方法界現一塵中，猶如帝網重重無盡，不橫不竪出過思議之表，故名華藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文者，上句明舍那本身，下句明舍那本土，此即依正兩報。初言「我今」等者，常樂我淨四德之我也。經云：「無我法中有真我」，謂報身如來智斷俱圓，四德究竟名為淨滿，舉一攝三故云「我今」等。《攝論》明報身有二：一、自受用報，謂稱法界實成依正無礙，唯佛獨居妙覺同類自能相見。二、他受用報，為地上菩薩於實報土現身說法令彼見之。此自他報身逗行布教歷別之機，勝劣兩應逗藏通機，報應二身以法身為本。言法身者，毘盧遮那此云「遍一切處」，機應咸圓，猶如虛空無擇時處，一三相即舉一具三，言不累舒隨機別顯，故標報身及明主伴。下句明依報。言「方坐」等者，方者正也，安住正法處在蓮華臺，故云坐也。言「蓮華」者，如來所感蓮華世界，世界之下蓮華為臺，名蓮華臺。故《華嚴經》云：華擎十世界。所表有二：一表舍那處穢不染，二表因能感果。蓮華四類，人中蓮華十葉已上，天上蓮華百葉已上，菩薩蓮華千葉已上，妙覺蓮華量等法界，一一互融可謂依正二報圓滿。又云華藏者，體能包含十方法界，十方法界現一塵中，猶如帝網重重無盡，不橫不竪出過思議之表，故名華藏。

次「周匝」下，明釋迦迹化，望千百億國釋迦，則千釋迦為本、千百億為迹，成兩重本迹，若望《法華》並迹中本迹。於中又三：初明迹中之本，二明迹中之迹，三明本之與迹皆成佛道。初言「千華上」者，亦言千葉現千釋迦，一華一佛三千大千世界，故有千佛淨土，此即二住明分身也。初住分身百佛世界，二住十倍華嚴，二住已去多明別義，故於二住辨圓成相，後後之位身土叵量。次明迹中之迹，初句舉一華一佛生百億國，國者是一四天下之名也。所以一三千大千世界，小千有一千四天下，中千具千千，千千即十億大千，千倍即有萬億四天下等。經云百億即小數萬萬，億億有百百大數，百百為百，故云百億。於萬億國、萬億南洲各一釋迦，故云「一國一釋迦」。第三文者，萬億南洲菩提樹下，一釋迦與一華一釋迦同時成佛，千佛世界總有一千箇萬億釋迦，與千釋迦放光互照，華臺名舍那、華葉名釋迦，釋迦為伴、舍那為主，主伴相關，受法王職，同時成佛，故云「各坐」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次「周匝」下，明釋迦迹化，望千百億國釋迦，則千釋迦為本、千百億為迹，成兩重本迹，若望《法華》並迹中本迹。於中又三：初明迹中之本，二明迹中之迹，三明本之與迹皆成佛道。初言「千華上」者，亦言千葉現千釋迦，一華一佛三千大千世界，故有千佛淨土，此即二住明分身也。初住分身百佛世界，二住十倍華嚴，二住已去多明別義，故於二住辨圓成相，後後之位身土叵量。次明迹中之迹，初句舉一華一佛生百億國，國者是一四天下之名也。所以一三千大千世界，小千有一千四天下，中千具千千，千千即十億大千，千倍即有萬億四天下等。經云百億即小數萬萬，億億有百百大數，百百為百，故云百億。於萬億國、萬億南洲各一釋迦，故云「一國一釋迦」。第三文者，萬億南洲菩提樹下，一釋迦與一華一釋迦同時成佛，千佛世界總有一千箇萬億釋迦，與千釋迦放光互照，華臺名舍那、華葉名釋迦，釋迦為伴、舍那為主，主伴相關，受法王職，同時成佛，故云「各坐」等。

「如是」下，第三、結。初句結迹身，次句結本身，明千釋迦及千箇百億釋迦並以舍那為本，故云「如是」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是」下，第三、結。初句結迹身，次句結本身，明千釋迦及千箇百億釋迦並以舍那為本，故云「如是」等。

「千百億」下，第二、明人法。於中又二：初明人，次約法。初文三句：初明能化之主，次明所化之機，第三明能化所化俱詣本佛，故云「至我所」。「我所」即舍那也。「聽我」下，第二約法為二：初句誡聽。此戒是十方三世諸佛之法，只得稱誦不云說也。「甘露門」者，第二、歎戒功能。甘露是諸天不死之藥，譬因此戒得至涅槃四德之理。甘露家門名甘露門，門以能通為義，教能通理故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「千百億」下，第二、明人法。於中又二：初明人，次約法。初文三句：初明能化之主，次明所化之機，第三明能化所化俱詣本佛，故云「至我所」。「我所」即舍那也。「聽我」下，第二約法為二：初句誡聽。此戒是十方三世諸佛之法，只得稱誦不云說也。「甘露門」者，第二、歎戒功能。甘露是諸天不死之藥，譬因此戒得至涅槃四德之理。甘露家門名甘露門，門以能通為義，教能通理故也。

「是時」下，第二、釋迦迹佛傳授菩薩，菩薩授諸眾生。於中又三：初、明經家敘釋迦傳授之緣，次、明釋迦傳授諸菩薩，三、勸菩薩授諸眾生。初文三：初、出戒相重輕之數，次、「戒如」下歎戒功用，三、「微塵」下勸菩薩受持。初文前三句敘千百億各還本位，次兩句敘誦本戒，謂此戒法諸佛所師，故云「本師戒」也。次歎戒用中，律儀戒能圓止三惑之惡，譬日月破暗；善法戒能圓修三觀之善，譬日月照明；饒益有情戒止觀兼具，能嚴法身如瓔珞珠，是故經云「老少中年服常好故」。第三、勸菩薩受持，為二：初兩句總舉功能，次兩句正勸，餘二如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時」下，第二、釋迦迹佛傳授菩薩，菩薩授諸眾生。於中又三：初、明經家敘釋迦傳授之緣，次、明釋迦傳授諸菩薩，三、勸菩薩授諸眾生。初文三：初、出戒相重輕之數，次、「戒如」下歎戒功用，三、「微塵」下勸菩薩受持。初文前三句敘千百億各還本位，次兩句敘誦本戒，謂此戒法諸佛所師，故云「本師戒」也。次歎戒用中，律儀戒能圓止三惑之惡，譬日月破暗；善法戒能圓修三觀之善，譬日月照明；饒益有情戒止觀兼具，能嚴法身如瓔珞珠，是故經云「老少中年服常好故」。第三、勸菩薩受持，為二：初兩句總舉功能，次兩句正勸，餘二如文。

「諦聽」下，勸信受持，為三：初、明所誦之法，次、「大眾」下勸信受持，三、「大眾」下結勸。初、言「戒藏」者，此戒多含三聚萬善故名為藏，別別解脫從果立稱云「波羅提木叉」，「木叉」「解脫」此彼音異也。次、勸人信受，又三：初勸信；次「一切」下勸受，「攝」即受也；三、眾生舉位釋結勸之意。言「即入佛位」者，一切眾生皆有佛性，依性發心受三聚戒，稟佛戒法名入佛位，故《大經》云：「學大乘者雖是肉眼，名為佛眼。」初二句用同方便位，次二句明同證真位。佛位名通有真有似，始終名字觀行相似，一念證中得法身本，初「阿」後「荼」分證大覺名真佛子，故身子得記入圓初住乃云真子，從佛口生從法化生，故云：「位同大覺已，真是諸佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽」下，勸信受持，為三：初、明所誦之法，次、「大眾」下勸信受持，三、「大眾」下結勸。初、言「戒藏」者，此戒多含三聚萬善故名為藏，別別解脫從果立稱云「波羅提木叉」，「木叉」「解脫」此彼音異也。次、勸人信受，又三：初勸信；次「一切」下勸受，「攝」即受也；三、眾生舉位釋結勸之意。言「即入佛位」者，一切眾生皆有佛性，依性發心受三聚戒，稟佛戒法名入佛位，故《大經》云：「學大乘者雖是肉眼，名為佛眼。」初二句用同方便位，次二句明同證真位。佛位名通有真有似，始終名字觀行相似，一念證中得法身本，初「阿」後「荼」分證大覺名真佛子，故身子得記入圓初住乃云真子，從佛口生從法化生，故云：「位同大覺已，真是諸佛子。」

「爾時」下，第二、釋迦序，為二：初經家敘，次釋迦自說。初又三：初敘佛欲結戒，次敘放光表瑞，三、大眾願聞。初又四：初、舉時標出化主。「爾時」者，當爾之時也，謂是迹佛從本佛舍那受旨迴時，故云爾時。「釋迦」，姓也，此云「能仁」。「牟尼」者，名也，此云「寂默」。身口意滿故得名也。「初坐」下，第二、標處。即菩提樹，亦云道樹。樹下成道，「道」與「菩提」彼此音異。在摩竭國於此樹下有金剛座，賢劫千佛皆坐此座而得菩提。今釋迦主伴迹示新證，故云「初坐」等。「成無上覺」者，第三、明得道。謂華嚴會示現初成，為大根性結菩薩戒，故《華嚴》云：「於菩提場始成正覺。」〈名號品〉云：「舍那迹名釋迦牟尼。」若小機所見鹿苑初成，後乃因事制於篇聚，釋迦名同、初成見別。今辨異彼，故下文云：「初結菩薩波羅提木叉」。「初結」下，第四、出所結之法，於中為四：初、標名，次、「孝順」下明能成勝因，三、「孝順至道」下明能成勝果，四、「孝名」下結異名。初文言「初結」者，《十地論》云佛成道後第二七日也。次文言「孝順」等，孝謂志心敬養，順謂隨從尊命。從誰孝順？略舉三境：一、父母生育恩，二、師僧訓道恩，三、三寶救護恩。言父母者，過現曾生，養育於我，輪迴六道，並是父母。為是義故，起無緣慈悲，竭誠敬養，令發道心，拔苦與樂。二、師僧恩者，和上、闍梨，並名師僧。和上名「力生」，道力由成故；闍梨名「正行」，糺正我行故。故書云：「非父母以無生，非師長無以成，非君王無以榮。民生在三，事之如一。」今闍梨、和上，三學訓誨，三身由此生；近導始末，三德由是而成；自行化他，光顯聖旨，住持佛日，名稱普聞，入位證極，功歸師友，如此榮益遍於法界，體等虛空，豈同世榮一界一國而已？故知師僧能生、能成、能榮三事具足，自非緣理持戒三聚為心，以法供養為上為最，餘焉能報一句之澤？三、三寶者，三世如來自證常樂，垂形十界俯遂機緣，夙夜惟念破惑授記，宣五味法極濟無邊，張八教網為種熟脫，流通永劫由菩薩僧，或實或權本迹難測，為大為小匡輔法王，像末邊方感遇遺風，一經於耳千劫不朽。況思惟修習解脫良因，豈非三寶之力？故須學佛慈悲行、菩薩行，名孝順三寶。問：僧寶與前師僧何別？答：師僧名寬體狹，局我所承。僧寶名體俱寬該通三世(云云)。第三、能成勝果中「孝順至道」等，謂順極道之法也。第四、會異名，謂行此孝，即順教無違名為持戒，故言「孝名為戒」。戒能制御三業，止滅諸惡，故云「亦名制止」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下，第二、釋迦序，為二：初經家敘，次釋迦自說。初又三：初敘佛欲結戒，次敘放光表瑞，三、大眾願聞。初又四：初、舉時標出化主。「爾時」者，當爾之時也，謂是迹佛從本佛舍那受旨迴時，故云爾時。「釋迦」，姓也，此云「能仁」。「牟尼」者，名也，此云「寂默」。身口意滿故得名也。「初坐」下，第二、標處。即菩提樹，亦云道樹。樹下成道，「道」與「菩提」彼此音異。在摩竭國於此樹下有金剛座，賢劫千佛皆坐此座而得菩提。今釋迦主伴迹示新證，故云「初坐」等。「成無上覺」者，第三、明得道。謂華嚴會示現初成，為大根性結菩薩戒，故《華嚴》云：「於菩提場始成正覺。」〈名號品〉云：「舍那迹名釋迦牟尼。」若小機所見鹿苑初成，後乃因事制於篇聚，釋迦名同、初成見別。今辨異彼，故下文云：「初結菩薩波羅提木叉」。「初結」下，第四、出所結之法，於中為四：初、標名，次、「孝順」下明能成勝因，三、「孝順至道」下明能成勝果，四、「孝名」下結異名。初文言「初結」者，《十地論》云佛成道後第二七日也。次文言「孝順」等，孝謂志心敬養，順謂隨從尊命。從誰孝順？略舉三境：一、父母生育恩，二、師僧訓道恩，三、三寶救護恩。言父母者，過現曾生，養育於我，輪迴六道，並是父母。為是義故，起無緣慈悲，竭誠敬養，令發道心，拔苦與樂。二、師僧恩者，和上、闍梨，並名師僧。和上名「力生」，道力由成故；闍梨名「正行」，糺正我行故。故書云：「非父母以無生，非師長無以成，非君王無以榮。民生在三，事之如一。」今闍梨、和上，三學訓誨，三身由此生；近導始末，三德由是而成；自行化他，光顯聖旨，住持佛日，名稱普聞，入位證極，功歸師友，如此榮益遍於法界，體等虛空，豈同世榮一界一國而已？故知師僧能生、能成、能榮三事具足，自非緣理持戒三聚為心，以法供養為上為最，餘焉能報一句之澤？三、三寶者，三世如來自證常樂，垂形十界俯遂機緣，夙夜惟念破惑授記，宣五味法極濟無邊，張八教網為種熟脫，流通永劫由菩薩僧，或實或權本迹難測，為大為小匡輔法王，像末邊方感遇遺風，一經於耳千劫不朽。況思惟修習解脫良因，豈非三寶之力？故須學佛慈悲行、菩薩行，名孝順三寶。問：僧寶與前師僧何別？答：師僧名寬體狹，局我所承。僧寶名體俱寬該通三世(云云)。第三、能成勝果中「孝順至道」等，謂順極道之法也。第四、會異名，謂行此孝，即順教無違名為持戒，故言「孝名為戒」。戒能制御三業，止滅諸惡，故云「亦名制止」。

「佛即」下，第二、放光表瑞。將說此戒，放金光以為表兆，驚覺常情令眾集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛即」下，第二、放光表瑞。將說此戒，放金光以為表兆，驚覺常情令眾集故。

「是時」下，第三、敘眾集願聞為三：初、總標，次、「諸菩薩」下列名，三、「合掌」下總結願聞。初如文。次列名中，初「菩薩」者，道心眾生也；次、色天；三、六欲天；四、人王。初言「十八梵」者，色界四禪總十八天。初禪三天：一、梵眾(謂梵民)，二、梵輔(謂梵臣)，三、梵王(謂梵主)。二禪三天：一、少光(身光少故)，二、無量光(光量多故)，三、極光(光體遍故)。第三禪三天：一、少淨，二、無量淨，三、遍淨(例上釋之)。第四禪九天：一、無雲(下地有雲，上地無雲，名無雲)，二、福生(勝福往生也)，三、廣果(勝福感果，故名廣果)，四、無想(修無心定，因生彼天，故名外道天)。次五淨居天，離欲煩惑名淨，淨身所止曰居：一、無繁(初離繁雜，故名無繁)，二、無熱(離於下地，熱故煩惱)，三、善現(果德易顯故)，四、善見(漸見清徹故)，五、色究竟，亦名大自在(五淨之極故)。正理云：過此淨居，有天名大自在，初地菩薩而化於彼。「六欲天」者：一、四天王天，二、忉利天(亦云三十三天)，三、夜摩天(此云時分)，四、兜率陀天(此云知足)，五、化樂天，六、他化自在天。「十六大國王」者，一、央伽，二、摩竭，三、迦尸，四、尼薩羅，五、跋祇，六、末羅，七、支提，八、跋沙，九、樓居，十、槃闍，十一、阿濕波，十二、婆蹉，十三、蘇羅婆，十四、乾陀羅，十五、劍浮沙，十六、阿梨提。西土諸國甚多，略列十六大國王也。問：諸經集眾或有來不，此議云何？答：聞法由乘急，人天持戒資。乘戒俱急，以人天身值佛聞法；乘急戒緩，為餘趣身值佛聞法；戒急乘緩，雖生人天不見佛不聞法；乘戒俱緩，報生餘趣又不聞法。乘有大小信法不同，戒有三品受報優劣，故使諸經明同聞眾多少差別(云云)。「合掌」下，第四、總結。時眾願聞可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時」下，第三、敘眾集願聞為三：初、總標，次、「諸菩薩」下列名，三、「合掌」下總結願聞。初如文。次列名中，初「菩薩」者，道心眾生也；次、色天；三、六欲天；四、人王。初言「十八梵」者，色界四禪總十八天。初禪三天：一、梵眾(謂梵民)，二、梵輔(謂梵臣)，三、梵王(謂梵主)。二禪三天：一、少光(身光少故)，二、無量光(光量多故)，三、極光(光體遍故)。第三禪三天：一、少淨，二、無量淨，三、遍淨(例上釋之)。第四禪九天：一、無雲(下地有雲，上地無雲，名無雲)，二、福生(勝福往生也)，三、廣果(勝福感果，故名廣果)，四、無想(修無心定，因生彼天，故名外道天)。次五淨居天，離欲煩惑名淨，淨身所止曰居：一、無繁(初離繁雜，故名無繁)，二、無熱(離於下地，熱故煩惱)，三、善現(果德易顯故)，四、善見(漸見清徹故)，五、色究竟，亦名大自在(五淨之極故)。正理云：過此淨居，有天名大自在，初地菩薩而化於彼。「六欲天」者：一、四天王天，二、忉利天(亦云三十三天)，三、夜摩天(此云時分)，四、兜率陀天(此云知足)，五、化樂天，六、他化自在天。「十六大國王」者，一、央伽，二、摩竭，三、迦尸，四、尼薩羅，五、跋祇，六、末羅，七、支提，八、跋沙，九、樓居，十、槃闍，十一、阿濕波，十二、婆蹉，十三、蘇羅婆，十四、乾陀羅，十五、劍浮沙，十六、阿梨提。西土諸國甚多，略列十六大國王也。問：諸經集眾或有來不，此議云何？答：聞法由乘急，人天持戒資。乘戒俱急，以人天身值佛聞法；乘急戒緩，為餘趣身值佛聞法；戒急乘緩，雖生人天不見佛不聞法；乘戒俱緩，報生餘趣又不聞法。乘有大小信法不同，戒有三品受報優劣，故使諸經明同聞眾多少差別(云云)。「合掌」下，第四、總結。時眾願聞可見。

「佛告」下，第二、釋迦自說又三：初、明自誦，二、釋放光，三、勸受學。此三各二。初文二者：初舉自誦，「汝等」下第二、勸化。言「一切發心」者，通舉博地。初發圓心稟受此戒，即須誦持，外凡之初名字位中，故言一切發心。越却外凡五品弟子及十信位，超取十住已上諸位，故云乃至十住。初聞妙理，故云「發趣」。次入十行增修善根，名為「長養」。十迴向位堅修善根，名為「金剛」。金剛後心所依轉勝，故名十地。文從真位不云十信，今略列名令知圓乘諸位始末。言十信者，十心之中以信為本，故言十信：一、信，二、念，三、進，四、慧，五、定，六、不退，七、迴向，八、護法，九、戒，十、願。始從名字，外凡五品無不具十，三惑全在未得十名，此之十心一一皆十，故《瓔珞經》云：「一信有十，十信有百，百法為本。」故一一位皆言十也。乃至妙覺，名異義同，十法皆大，轉名十大，即是位位用於十法，成一圓教菩薩大乘。此即《法華》大車之義：一、其車高廣，譬觀妙理三德佛性，為不思議境，即入信心；二、張設幰蓋，譬無緣慈悲，拔苦與樂，即入念心；三、安置丹枕，譬止惡行善，安心定慧，即入進心；四、其疾如風，譬明達之慧，圓破三惑，即入慧心；五、車外枕，譬識持犯通塞，即入定心；六、有大白牛，譬道品調適，正語正見，入不退心；七、又多僕從，譬於起誓，對治助開，入迴向心；八、遊於四方，譬知次位十發趣等，入護法心；九、自在無礙，譬安忍外凡，違順名利，即入戒心；十、直至道場，譬離十信法愛，令至發趣，即入願心。一信有十信，一法有十法，一信既爾，餘九准知。次明十住位中十發趣心，依《梵網》列名。一、捨，謂三因開發，證平等理，即是第一觀不思議境；二、起大慈悲，持三聚戒；三、忍，即第三巧安止觀，自利利他；四、進，即第四破法遍；五、定，即第五知通塞；六、慧，即第六道品調適；七、願，即第七對治助開，皆由願力；八、護法，即第八識次位，使法不濫；九、喜，即第九安忍違順，由法界喜故；十、頂，即第十離中道法愛，居九心之頂。十行位中十長養者：慈、悲、喜、捨、施、好語、利益，同及定、慧。善觀妙境，入無緣慈；發無作弘誓，入大悲心；善巧安心而稱法界喜，名為喜心；緣性破法，三惑俱遍，名為捨心；於苦集等事，達道滅等理，名識通塞，即入施心；無作道品，善能調停正語業命，名好語心；以偏助圓，名利益心；八、知次位不同，而同圓理無二，名為同心；安忍違順，稱稱楞嚴定；不著法愛，名中道慧。十迴向位十金剛者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告」下，第二、釋迦自說又三：初、明自誦，二、釋放光，三、勸受學。此三各二。初文二者：初舉自誦，「汝等」下第二、勸化。言「一切發心」者，通舉博地。初發圓心稟受此戒，即須誦持，外凡之初名字位中，故言一切發心。越却外凡五品弟子及十信位，超取十住已上諸位，故云乃至十住。初聞妙理，故云「發趣」。次入十行增修善根，名為「長養」。十迴向位堅修善根，名為「金剛」。金剛後心所依轉勝，故名十地。文從真位不云十信，今略列名令知圓乘諸位始末。言十信者，十心之中以信為本，故言十信：一、信，二、念，三、進，四、慧，五、定，六、不退，七、迴向，八、護法，九、戒，十、願。始從名字，外凡五品無不具十，三惑全在未得十名，此之十心一一皆十，故《瓔珞經》云：「一信有十，十信有百，百法為本。」故一一位皆言十也。乃至妙覺，名異義同，十法皆大，轉名十大，即是位位用於十法，成一圓教菩薩大乘。此即《法華》大車之義：一、其車高廣，譬觀妙理三德佛性，為不思議境，即入信心；二、張設幰蓋，譬無緣慈悲，拔苦與樂，即入念心；三、安置丹枕，譬止惡行善，安心定慧，即入進心；四、其疾如風，譬明達之慧，圓破三惑，即入慧心；五、車外枕，譬識持犯通塞，即入定心；六、有大白牛，譬道品調適，正語正見，入不退心；七、又多僕從，譬於起誓，對治助開，入迴向心；八、遊於四方，譬知次位十發趣等，入護法心；九、自在無礙，譬安忍外凡，違順名利，即入戒心；十、直至道場，譬離十信法愛，令至發趣，即入願心。一信有十信，一法有十法，一信既爾，餘九准知。次明十住位中十發趣心，依《梵網》列名。一、捨，謂三因開發，證平等理，即是第一觀不思議境；二、起大慈悲，持三聚戒；三、忍，即第三巧安止觀，自利利他；四、進，即第四破法遍；五、定，即第五知通塞；六、慧，即第六道品調適；七、願，即第七對治助開，皆由願力；八、護法，即第八識次位，使法不濫；九、喜，即第九安忍違順，由法界喜故；十、頂，即第十離中道法愛，居九心之頂。十行位中十長養者：慈、悲、喜、捨、施、好語、利益，同及定、慧。善觀妙境，入無緣慈；發無作弘誓，入大悲心；善巧安心而稱法界喜，名為喜心；緣性破法，三惑俱遍，名為捨心；於苦集等事，達道滅等理，名識通塞，即入施心；無作道品，善能調停正語業命，名好語心；以偏助圓，名利益心；八、知次位不同，而同圓理無二，名為同心；安忍違順，稱稱楞嚴定；不著法愛，名中道慧。十迴向位十金剛者：

一、信，二、念，三、迴向，四、達，五、圓直，六、不退，七、大乘，八、無相，九、慧，十、不壞。圓智觀境，名為信心；堅固慈悲，名為念心；法界故名迴向；圓體三惑，名為達心；於塞得通，名圓直心；道品趣前，名不退心；正助合行皆摩訶衍，名大乘心；緣理辨位，名無想心；堅固安忍，名為慧心；法愛無著，名不壞心。言十地者：一、體性平等地，境智不二也；二、體性善慧地，緣理發心也；三、體性光明地，巧用止觀，名光明也；四、體性爾焰地，圓破法遍，如焰燋炷；五、體性慧照地，善知通塞也；六、體性華光地，因中道品，名為華光；七、體性滿足地，正助無闕也；八、體性佛孔地，決定分別，次位無濫；九、體性華嚴地，安忍違順，身心端美，如華莊嚴也；十、體性入佛境界地，離真法愛，心更一轉，入等妙覺，名佛境界。故佛十法而得大名：一、觀不思議境，名為理大；二、發慈悲心，名誓願大；三、巧安定慧，名莊嚴大；四、破法遍，名智斷大；五、識通塞，名遍知大；六、道品調適，名為道大；七、對治助開，名為用大；八、識次位，名權實大；九、能定忍，名利益大；十、無法愛，名無住大。故知圓乘十法，始終自他具足，御車達到猶名為車，是故諸位菩薩皆誦。問：上釋十法對名不同者何？答：一法具十，法法互融，隨義轉釋，無得定執。問：《華嚴經》云：初住菩薩得法身本，分身百界像供佛，利生諸位功德無不具足。後後之位何所以耶？答：言具足者，分具足也。如燈照暗，暗多燈多，初燈雖明寧及後後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、信，二、念，三、迴向，四、達，五、圓直，六、不退，七、大乘，八、無相，九、慧，十、不壞。圓智觀境，名為信心；堅固慈悲，名為念心；法界故名迴向；圓體三惑，名為達心；於塞得通，名圓直心；道品趣前，名不退心；正助合行皆摩訶衍，名大乘心；緣理辨位，名無想心；堅固安忍，名為慧心；法愛無著，名不壞心。言十地者：一、體性平等地，境智不二也；二、體性善慧地，緣理發心也；三、體性光明地，巧用止觀，名光明也；四、體性爾焰地，圓破法遍，如焰燋炷；五、體性慧照地，善知通塞也；六、體性華光地，因中道品，名為華光；七、體性滿足地，正助無闕也；八、體性佛孔地，決定分別，次位無濫；九、體性華嚴地，安忍違順，身心端美，如華莊嚴也；十、體性入佛境界地，離真法愛，心更一轉，入等妙覺，名佛境界。故佛十法而得大名：一、觀不思議境，名為理大；二、發慈悲心，名誓願大；三、巧安定慧，名莊嚴大；四、破法遍，名智斷大；五、識通塞，名遍知大；六、道品調適，名為道大；七、對治助開，名為用大；八、識次位，名權實大；九、能定忍，名利益大；十、無法愛，名無住大。故知圓乘十法，始終自他具足，御車達到猶名為車，是故諸位菩薩皆誦。問：上釋十法對名不同者何？答：一法具十，法法互融，隨義轉釋，無得定執。問：《華嚴經》云：初住菩薩得法身本，分身百界像供佛，利生諸位功德無不具足。後後之位何所以耶？答：言具足者，分具足也。如燈照暗，暗多燈多，初燈雖明寧及後後？

「是故」下，第二、釋光明二者：初直標，次「有緣」下列因緣之相。初言「戒光」者，戒能破惑故，聲光為表。次文又二：初歎體德，次舉宗趣。初言「有緣」等者，緣因即聖應機應相關致戒光緣理而誦，實理無作故「非青」等。故《妙經》云：「知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」戒體無盡，故云「光光」。此之戒體凡聖一如，故勸大眾受持誦學。問：上釋戒體云實相心，今言非心，如何得同？答：實相之心不同頑礙，故云「非色」。不同受等妄情分別，故云「非心」。不同六道之有，不同二乘之無，故云「非有非無」。理亘始終，故云「非因非果」。從迷辨異，是故云非。從悟本同，心等俱是，不即不離，妙在其中。妙心實相雙非一切以為戒體，雙照一切名宗名用(云云)。次「諸佛子」下舉宗趣中，言「諸佛子等」者，諸佛舉極果，菩薩約真因，即初住已上、等覺已還。「大眾」者，總該內外凡也。略舉此三修之與極，分分定慧而成立者，由戒為本，本亘初後，即宗趣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故」下，第二、釋光明二者：初直標，次「有緣」下列因緣之相。初言「戒光」者，戒能破惑故，聲光為表。次文又二：初歎體德，次舉宗趣。初言「有緣」等者，緣因即聖應機應相關致戒光緣理而誦，實理無作故「非青」等。故《妙經》云：「知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」戒體無盡，故云「光光」。此之戒體凡聖一如，故勸大眾受持誦學。問：上釋戒體云實相心，今言非心，如何得同？答：實相之心不同頑礙，故云「非色」。不同受等妄情分別，故云「非心」。不同六道之有，不同二乘之無，故云「非有非無」。理亘始終，故云「非因非果」。從迷辨異，是故云非。從悟本同，心等俱是，不即不離，妙在其中。妙心實相雙非一切以為戒體，雙照一切名宗名用(云云)。次「諸佛子」下舉宗趣中，言「諸佛子等」者，諸佛舉極果，菩薩約真因，即初住已上、等覺已還。「大眾」者，總該內外凡也。略舉此三修之與極，分分定慧而成立者，由戒為本，本亘初後，即宗趣也。

「是故」下，第三、勸學二者：初勸受持誦學，「佛子」下第二、釋出勸意。初言「受持」等者，受謂受戒。三業領納名「受」，順受防護名「持」，對文宣唱名「讀」，背文通利名「誦」，修集義理名「學」。次文先誡聽。「若受」等者，列受等眾，舉一攝諸，故但云「受」，具足應云「若受持讀誦善學佛戒者」等。「國王」者，小曰邦，大曰國，三陽並列像乾道以成，三一氣中表聖人之得一，故《易》云：君王得一以治天下。一能三所，所謂三才，即天地人，以一貫三，云國王也。王之所生，故云「王子」。「百官」者，總舉諸官全數，是故云百，如云百姓，非即百人而已。「宰相」者，輔王論道，經緯國事，協理陰陽，宰主之相故名宰相。「比丘」者，此云勤事男。比丘尼，此云勤事女。從小入大，二眾通須，無色無身，但列欲、色。非前後類並名「庶民」。民者，人也。生等五種皇家掌門，名為「黃門」。欲界男女通有貪婬，此舉最多，乃至衒賣，云「婬男女」。古因犯罪身屬於人，以為賤役名為「奴婢」。「八部」者，一、天，二、龍，三、夜叉，四、乾闥婆，五、阿修羅，六、迦樓羅，七、緊那羅，八、摩睺羅伽。摩睺羅伽頭上有角，餘分同人。非人鬼道之中變通勝者曰「神」，中下之類名「鬼」。善神之類金剛密跡名「金剛神」，雖是大權菩薩示為，亦須引實受三聚淨戒。諸天龍等現身為人，受菩薩戒名「變化人」。利根畜生解人語者，亦得受戒。雜類猶多，略列如上，故云「乃至」。戒為伏斷之因，故云「第一清淨者」。(序文竟。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故」下，第三、勸學二者：初勸受持誦學，「佛子」下第二、釋出勸意。初言「受持」等者，受謂受戒。三業領納名「受」，順受防護名「持」，對文宣唱名「讀」，背文通利名「誦」，修集義理名「學」。次文先誡聽。「若受」等者，列受等眾，舉一攝諸，故但云「受」，具足應云「若受持讀誦善學佛戒者」等。「國王」者，小曰邦，大曰國，三陽並列像乾道以成，三一氣中表聖人之得一，故《易》云：君王得一以治天下。一能三所，所謂三才，即天地人，以一貫三，云國王也。王之所生，故云「王子」。「百官」者，總舉諸官全數，是故云百，如云百姓，非即百人而已。「宰相」者，輔王論道，經緯國事，協理陰陽，宰主之相故名宰相。「比丘」者，此云勤事男。比丘尼，此云勤事女。從小入大，二眾通須，無色無身，但列欲、色。非前後類並名「庶民」。民者，人也。生等五種皇家掌門，名為「黃門」。欲界男女通有貪婬，此舉最多，乃至衒賣，云「婬男女」。古因犯罪身屬於人，以為賤役名為「奴婢」。「八部」者，一、天，二、龍，三、夜叉，四、乾闥婆，五、阿修羅，六、迦樓羅，七、緊那羅，八、摩睺羅伽。摩睺羅伽頭上有角，餘分同人。非人鬼道之中變通勝者曰「神」，中下之類名「鬼」。善神之類金剛密跡名「金剛神」，雖是大權菩薩示為，亦須引實受三聚淨戒。諸天龍等現身為人，受菩薩戒名「變化人」。利根畜生解人語者，亦得受戒。雜類猶多，略列如上，故云「乃至」。戒為伏斷之因，故云「第一清淨者」。(序文竟。)

「佛告」下，第二、正說，為二：初明十重，次明四十八輕。初為三：初舉數勸持，次別釋，三結勸。初文又四：初舉數。次「若受」下誡勸誦文。初明不誦有損闕於慈悲弘誓，云「非菩薩」。身口離文，識心疎野，思修佛性覺悟情乖，但緣六道為懷，故云「非佛種子」。「我亦如是」等者，舉果勸因也。三、「一切」下，舉例勸學三。四、「已略」下，結說勸持。第二、別釋十重為十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告」下，第二、正說，為二：初明十重，次明四十八輕。初為三：初舉數勸持，次別釋，三結勸。初文又四：初舉數。次「若受」下誡勸誦文。初明不誦有損闕於慈悲弘誓，云「非菩薩」。身口離文，識心疎野，思修佛性覺悟情乖，但緣六道為懷，故云「非佛種子」。「我亦如是」等者，舉果勸因也。三、「一切」下，舉例勸學三。四、「已略」下，結說勸持。第二、別釋十重為十：

初、殺人戒。菩薩萬行，慈悲為本，視眾生猶如父母，六道輪轉，互不相知。故下文云「而殺而食者，即殺我父母」，傷慈之甚，是故先制。所言殺者，斷彼命也。從識初託，訖于老死，斷彼連持相續之命，並名為殺。通緣有二：一、稟菩薩律儀；二、住自性，非顛狂等。此通諸戒，故名通緣，下不復出。別緣具四：一、是人；二、人想；三、有殺心；四、命斷，便犯，闕緣結輕。一一戒中通具三意：初、制止惡；次、制行善；三、舉過結犯。初文又三：初、標人列於殺事；次、因下，列成殺業；三、「乃至」下，舉輕況重。初言「若佛子」者，通指之辭，謂發發菩提心，受菩薩戒，從佛法生，通名佛子。「若自殺」下，列殺事，五句不同。初自殺有二：一、殺自身；二、殺他身。殺自身有三義：一、惡心自殺。二、厭身自殺，並違聖教俱結輕垢，故經云：說身無常，不說厭離於身也。三、為生為道亡身濟物，如薩埵王子等，是故下文令捨自命等則得福無犯。二、自殺他，具緣犯夷。次教他殺者，教他殺人，彼人未死，能教前死亦犯重罪。何以故？戒無盡故。不同小乘順權文說，命終戒失結方便蘭。三、方便讚歎殺者，見他正殺歎其德也。一、讚能殺之人，二、讚所殺之法，如律中云「用此惡活為」等名方便讚歎殺。四、見作隨喜者，約於已殺隨喜之也，若見若聞皆隨喜故。五、「乃至呪殺」者，殺相猶多，刀杖坑穽藥毒等類，呪殺希故越却多種，而云乃至，如呪咀人令其命斷等。次、列成殺業中四句不同，自有殺心為因，刀杖等為緣，造趣方便為法，以殺為務名業。三、舉輕況重，故云「乃至有命」者，故知除人之外並犯輕垢。下文雖無別條，義推應爾。如制春夏放火，非護生草木及護損傷物命，但結輕。次、「是菩薩」下，制令行善。言「常住慈悲心」者，無緣慈悲與理相稱，體同法界實相，故名為常住。三、「而反」下，舉過結犯。言「波羅夷」者，此云「他勝處」。緣理持戒當感聖果名為佛事，即自勝處。毀禁墮獄名為魔事，即他勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、殺人戒。菩薩萬行，慈悲為本，視眾生猶如父母，六道輪轉，互不相知。故下文云「而殺而食者，即殺我父母」，傷慈之甚，是故先制。所言殺者，斷彼命也。從識初託，訖于老死，斷彼連持相續之命，並名為殺。通緣有二：一、稟菩薩律儀；二、住自性，非顛狂等。此通諸戒，故名通緣，下不復出。別緣具四：一、是人；二、人想；三、有殺心；四、命斷，便犯，闕緣結輕。一一戒中通具三意：初、制止惡；次、制行善；三、舉過結犯。初文又三：初、標人列於殺事；次、因下，列成殺業；三、「乃至」下，舉輕況重。初言「若佛子」者，通指之辭，謂發發菩提心，受菩薩戒，從佛法生，通名佛子。「若自殺」下，列殺事，五句不同。初自殺有二：一、殺自身；二、殺他身。殺自身有三義：一、惡心自殺。二、厭身自殺，並違聖教俱結輕垢，故經云：說身無常，不說厭離於身也。三、為生為道亡身濟物，如薩埵王子等，是故下文令捨自命等則得福無犯。二、自殺他，具緣犯夷。次教他殺者，教他殺人，彼人未死，能教前死亦犯重罪。何以故？戒無盡故。不同小乘順權文說，命終戒失結方便蘭。三、方便讚歎殺者，見他正殺歎其德也。一、讚能殺之人，二、讚所殺之法，如律中云「用此惡活為」等名方便讚歎殺。四、見作隨喜者，約於已殺隨喜之也，若見若聞皆隨喜故。五、「乃至呪殺」者，殺相猶多，刀杖坑穽藥毒等類，呪殺希故越却多種，而云乃至，如呪咀人令其命斷等。次、列成殺業中四句不同，自有殺心為因，刀杖等為緣，造趣方便為法，以殺為務名業。三、舉輕況重，故云「乃至有命」者，故知除人之外並犯輕垢。下文雖無別條，義推應爾。如制春夏放火，非護生草木及護損傷物命，但結輕。次、「是菩薩」下，制令行善。言「常住慈悲心」者，無緣慈悲與理相稱，體同法界實相，故名為常住。三、「而反」下，舉過結犯。言「波羅夷」者，此云「他勝處」。緣理持戒當感聖果名為佛事，即自勝處。毀禁墮獄名為魔事，即他勝處。

第二、不與取戒。非理侵奪，失命損道，莫不因茲。此之一條實德人之未免，故次制也。別具四緣：一、盜有主五錢已上之物，若盜己物不成重也。二、有主想。三、有盜心。四、舉離本處，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、制令止惡；次、「而菩薩」下，制令行善，三、「而反」下舉過結犯。初文為三：初、標名列於盜事，次、列成盜業，三、「乃至」下舉輕況重。初文言自盜者，自盜人五錢已上物也。教人盜者，設不潤身，損境過深，並結重也。方便盜者，或因寄附，或因市易，以短換長，以麁易細，但有盜心，損五錢已上，並結重也。呪術取物，名為呪盜。次文盜因者，自心為因，外助為緣，施功造趣為盜法，常思盜事為務名盜業。第三、舉輕況重。鬼神為主，不擲籌從乞，劫賊之物，此心未斷。「一針一草」，五錢已下，並犯輕垢，故舉為況。次、制令行善中，佛性等者，緣佛性理，順佛教法，同體慈悲，以之為本，助成隨喜一切之人，令生五度之福、智慧之樂，故云「應生」等。三、舉過結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、不與取戒。非理侵奪，失命損道，莫不因茲。此之一條實德人之未免，故次制也。別具四緣：一、盜有主五錢已上之物，若盜己物不成重也。二、有主想。三、有盜心。四、舉離本處，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、制令止惡；次、「而菩薩」下，制令行善，三、「而反」下舉過結犯。初文為三：初、標名列於盜事，次、列成盜業，三、「乃至」下舉輕況重。初文言自盜者，自盜人五錢已上物也。教人盜者，設不潤身，損境過深，並結重也。方便盜者，或因寄附，或因市易，以短換長，以麁易細，但有盜心，損五錢已上，並結重也。呪術取物，名為呪盜。次文盜因者，自心為因，外助為緣，施功造趣為盜法，常思盜事為務名盜業。第三、舉輕況重。鬼神為主，不擲籌從乞，劫賊之物，此心未斷。「一針一草」，五錢已下，並犯輕垢，故舉為況。次、制令行善中，佛性等者，緣佛性理，順佛教法，同體慈悲，以之為本，助成隨喜一切之人，令生五度之福、智慧之樂，故云「應生」等。三、舉過結犯，如文。

第三、行非梵行戒。《大論》云：「婬欲雖不惱他眾生，心心繫縛。」私情逸蕩，因果輪迴，漂溺愛河，流轉五道，莫不由此，故次制重。別具四緣：一、是有情男女，二、有婬心，三、與方便，四、與境合，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初標名制令止惡，次制令行善，三、「而反」下舉過結犯。初又三：初明所犯之事，次明成業，三、「乃至」下舉人女等為況。初言自婬者，一、自婬自，如軟脊者亦犯重也。二、自婬他，具緣犯重。教人婬者樂不及身，但得輕垢與聲聞同。「一切女人」等者，除狂迷也。次文言因緣等者，染心思惟為因，邪想嚴飾為緣，姿則軌儀為法，念念趣成前事為業。第三、非人女等況中，言鬼神女者，了自心中請彼現身行非梵行，及男二女二名為非道，並得重罪。自餘故漏等皆結輕垢。次、「而菩薩」下，制令行善。言淨法者，起佛性觀，體離三惑，自行化他故云「淨法與人」。三、舉過結犯中，言六親者，六人之親也。一、父之親，謂祖父母及姑叔等。二、母之親，即姨𭒥等。三、己之親，即父母兄弟及本時妻子等。四、妻之親，即妻姊妹等。五、男女之親，謂新婦等。六、兄弟之親，所謂嫂等。此有二義：一、染心於彼一境，即生他一切人染心，不擇六親等，故云「反起」，起即生也。二、自於一切起非梵行，不擇畜生、六親等境，為他起惡之因，故云「反起一切」等。此即穢法與人，令他起穢，乖上淨法與人，令他斷惡，故云「反更」而結過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、行非梵行戒。《大論》云：「婬欲雖不惱他眾生，心心繫縛。」私情逸蕩，因果輪迴，漂溺愛河，流轉五道，莫不由此，故次制重。別具四緣：一、是有情男女，二、有婬心，三、與方便，四、與境合，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初標名制令止惡，次制令行善，三、「而反」下舉過結犯。初又三：初明所犯之事，次明成業，三、「乃至」下舉人女等為況。初言自婬者，一、自婬自，如軟脊者亦犯重也。二、自婬他，具緣犯重。教人婬者樂不及身，但得輕垢與聲聞同。「一切女人」等者，除狂迷也。次文言因緣等者，染心思惟為因，邪想嚴飾為緣，姿則軌儀為法，念念趣成前事為業。第三、非人女等況中，言鬼神女者，了自心中請彼現身行非梵行，及男二女二名為非道，並得重罪。自餘故漏等皆結輕垢。次、「而菩薩」下，制令行善。言淨法者，起佛性觀，體離三惑，自行化他故云「淨法與人」。三、舉過結犯中，言六親者，六人之親也。一、父之親，謂祖父母及姑叔等。二、母之親，即姨𭒥等。三、己之親，即父母兄弟及本時妻子等。四、妻之親，即妻姊妹等。五、男女之親，謂新婦等。六、兄弟之親，所謂嫂等。此有二義：一、染心於彼一境，即生他一切人染心，不擇六親等，故云「反起」，起即生也。二、自於一切起非梵行，不擇畜生、六親等境，為他起惡之因，故云「反起一切」等。此即穢法與人，令他起穢，乖上淨法與人，令他斷惡，故云「反更」而結過也。

第四、大妄語戒。未得謂得，誷聖誑凡，惑動時俗，抂招名利，故得重罪。別具五緣：一、是眾生，二、對有情想，三、起欺誑心，四、說過人法，五、前人領解，便犯，關緣結輕。就文為三：初、標名制令止惡，次、制令行善，三、舉過結犯。初文亦三：初、明犯事，次、明成業，三、舉輕況重。初言自妄語者，若言得四果、八人、見地已上，乃至六根清淨初住已上，次位得重。若說得五停、念處、煖、頂、忍、世第一、乾慧地諸方便位，既是凡法，但犯輕垢。二、教人者，教人說得聖之法，名利屬他，但犯輕垢。若教他說已為聖，犯重。方便妄語者，假詑異事，令他生於聖人之解，如云「我今日不入初地定」等，故云方。次文中內起誑心為因，外希名利為緣，巧設方便為法，常懷此事為業。三、「乃至」下舉輕況重，即小妄語，如云「誰得不淨觀」，於眾中起，名身妄語。暗問不聲，名身妄語。明問無對，名心妄語。不說得聖，並結輕垢。次、制令行善中，言「正語正見」者，以中道心如事如想，知言見自行勸他，故云「常生」及「亦生」等。三、舉過結犯，非正名邪，通於大小妄語。今從大妄大邪，故結犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、大妄語戒。未得謂得，誷聖誑凡，惑動時俗，抂招名利，故得重罪。別具五緣：一、是眾生，二、對有情想，三、起欺誑心，四、說過人法，五、前人領解，便犯，關緣結輕。就文為三：初、標名制令止惡，次、制令行善，三、舉過結犯。初文亦三：初、明犯事，次、明成業，三、舉輕況重。初言自妄語者，若言得四果、八人、見地已上，乃至六根清淨初住已上，次位得重。若說得五停、念處、煖、頂、忍、世第一、乾慧地諸方便位，既是凡法，但犯輕垢。二、教人者，教人說得聖之法，名利屬他，但犯輕垢。若教他說已為聖，犯重。方便妄語者，假詑異事，令他生於聖人之解，如云「我今日不入初地定」等，故云方。次文中內起誑心為因，外希名利為緣，巧設方便為法，常懷此事為業。三、「乃至」下舉輕況重，即小妄語，如云「誰得不淨觀」，於眾中起，名身妄語。暗問不聲，名身妄語。明問無對，名心妄語。不說得聖，並結輕垢。次、制令行善中，言「正語正見」者，以中道心如事如想，知言見自行勸他，故云「常生」及「亦生」等。三、舉過結犯，非正名邪，通於大小妄語。今從大妄大邪，故結犯也。

第五、酤酒戒。酤是貨賣之名，酒是昏醉之藥。酒有三十六，失放逸之門，故制重也。別具四緣：一、是真酒；二、真酒想；三、作酤意；四、授與前人，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡；次、制令行善；三、舉過結犯。初文亦三：初、明犯事；二、明成業；三、舉輕況重。初自酤，可知。教人者，教人為已酤，犯重；教人自酤，犯輕。次成業中，自營米麵等為因，外具度等為緣。調停方便，名法；常酤為事，名業。三、「一切」下，舉輕況重。穀藥草木，和合所成，非真麵米，但似於酒。酤得輕垢，尚不得酤，況真酒耶？次、「而菩薩」下，制令行善。明達慧者，實相般若也。三、「而反」下，舉過結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、酤酒戒。酤是貨賣之名，酒是昏醉之藥。酒有三十六，失放逸之門，故制重也。別具四緣：一、是真酒；二、真酒想；三、作酤意；四、授與前人，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡；次、制令行善；三、舉過結犯。初文亦三：初、明犯事；二、明成業；三、舉輕況重。初自酤，可知。教人者，教人為已酤，犯重；教人自酤，犯輕。次成業中，自營米麵等為因，外具度等為緣。調停方便，名法；常酤為事，名業。三、「一切」下，舉輕況重。穀藥草木，和合所成，非真麵米，但似於酒。酤得輕垢，尚不得酤，況真酒耶？次、「而菩薩」下，制令行善。明達慧者，實相般若也。三、「而反」下，舉過結犯，可知。

第六、說四眾名德犯過戒。菩薩運懷，弘護三寶，掩惡揚善，何容說過？塵黷信心，乖利他行，故制犯重。別具七緣：一、說菩薩、聲聞四眾中上名德重罪，二、作彼想，三、以惡心作說過意，四、對外人，五、作外人想，六、言章了了，七、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡，次、「而菩薩」下制令行善，三、「而菩薩」下舉過結犯。初又二：初、明犯事，二、明成業。初文，自說、教他並結重罪，損境同故。《十輪經》云：「占蔔華雖萎，猶勝諸餘華，破戒諸比丘，猶勝於外道。」故《瓔珞經》云：「有犯者名菩薩，無犯者名外道。」所以縱犯，猶不可輕。次文，內心為因，說彼罪境為緣，施設軌則為法，務在說人為業。次、制令行善中，言外道者，除七眾外並名外道，外道即惡人也。二乘惡人者，厭苦集諦而修道滅，獨出生死，名聲聞乘。觀十二因緣，若逆若順，意求出苦，利他心劣，名緣覺乘。此心即惡，名為惡人。不信大乘，言非法律，必當墮苦，故令悲心說大生信，悲能拔苦故也。三、結，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、說四眾名德犯過戒。菩薩運懷，弘護三寶，掩惡揚善，何容說過？塵黷信心，乖利他行，故制犯重。別具七緣：一、說菩薩、聲聞四眾中上名德重罪，二、作彼想，三、以惡心作說過意，四、對外人，五、作外人想，六、言章了了，七、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡，次、「而菩薩」下制令行善，三、「而菩薩」下舉過結犯。初又二：初、明犯事，二、明成業。初文，自說、教他並結重罪，損境同故。《十輪經》云：「占蔔華雖萎，猶勝諸餘華，破戒諸比丘，猶勝於外道。」故《瓔珞經》云：「有犯者名菩薩，無犯者名外道。」所以縱犯，猶不可輕。次文，內心為因，說彼罪境為緣，施設軌則為法，務在說人為業。次、制令行善中，言外道者，除七眾外並名外道，外道即惡人也。二乘惡人者，厭苦集諦而修道滅，獨出生死，名聲聞乘。觀十二因緣，若逆若順，意求出苦，利他心劣，名緣覺乘。此心即惡，名為惡人。不信大乘，言非法律，必當墮苦，故令悲心說大生信，悲能拔苦故也。三、結，如文。

第七、自讚毀他戒。自讚己功，抑他盛德，損物之甚，故制重罪。別具五緣：一、是受戒有德之境，同上初緣；二、作彼想；三、讚毀雙具；四、惡心對人讚毀；五、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡；二、制令行善；三、舉過結犯。初又二：初、明犯事。自作教他，俱得重罪。次、明成業。內心貪慢為因，嫉他為利名緣，巧設方便為法，以此為務名業。「而菩薩」下，制令行善。三、「若自」下，結犯。並如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、自讚毀他戒。自讚己功，抑他盛德，損物之甚，故制重罪。別具五緣：一、是受戒有德之境，同上初緣；二、作彼想；三、讚毀雙具；四、惡心對人讚毀；五、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡；二、制令行善；三、舉過結犯。初又二：初、明犯事。自作教他，俱得重罪。次、明成業。內心貪慢為因，嫉他為利名緣，巧設方便為法，以此為務名業。「而菩薩」下，制令行善。三、「若自」下，結犯。並如文。

第八、故慳加毀戒。菩薩攝生，施為萬行之首，豈更鄙悋，加復毀辱？故制重罪。別具六緣：一、是上中之境；二、自有財法；三、有二想；四、廣加惡心，毀辱打罵；五、前人領解；六、令他空反，便犯，闕緣犯輕。就文為三：初、標名制令止惡，二、制令行善，三、舉過結犯。初又二：初明犯事，自慳教他，並具上緣，方結重罪。次明成業中，慳心為因，財法為緣，藏護封緘為法，務在鄙悋為業。次、「而菩薩」下，制令行善。乏於財法，俱為貧，我行未深，何能傾捨？隨心所與，善言慰謝，即不犯也。三、「而菩薩」下，舉過結犯。言句偈者，句舉能詮之少分，偈據教中之義，全如「如來妙色身」，乃至「是故我歸依」，歎佛三身具足。一微塵法者，舉一善言以為況也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、故慳加毀戒。菩薩攝生，施為萬行之首，豈更鄙悋，加復毀辱？故制重罪。別具六緣：一、是上中之境；二、自有財法；三、有二想；四、廣加惡心，毀辱打罵；五、前人領解；六、令他空反，便犯，闕緣犯輕。就文為三：初、標名制令止惡，二、制令行善，三、舉過結犯。初又二：初明犯事，自慳教他，並具上緣，方結重罪。次明成業中，慳心為因，財法為緣，藏護封緘為法，務在鄙悋為業。次、「而菩薩」下，制令行善。乏於財法，俱為貧，我行未深，何能傾捨？隨心所與，善言慰謝，即不犯也。三、「而菩薩」下，舉過結犯。言句偈者，句舉能詮之少分，偈據教中之義，全如「如來妙色身」，乃至「是故我歸依」，歎佛三身具足。一微塵法者，舉一善言以為況也。

第九、嗔心不受懺謝戒。夫為菩薩，忍辱為懷，而反嗔毒，蘊積內心，傷慈損道。劫功德賊，無過嗔恚，今生微恨，當為大怨，故制重罪。別具六緣：一、有所對上中之境，二、生所對想，三、嗔心不息，四、前人懺謝，五、示不受想，六、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡，次、制令行善，三、舉過結犯。初亦二：初明犯事，自嗔教他具緣俱重。次明成業中，內心為因，前境為緣，蘊結軌儀為法，以嗔為務名業。次、「而菩薩」下，制令行善，如文。三、「而反」下，舉過結犯。乃至於非眾生者，謂嗔無情也。如人嗔心撲打生活，乃至木石打著脚手，於彼起嗔並非眾生。此舉輕垢為況。以惡口等者，正結過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、嗔心不受懺謝戒。夫為菩薩，忍辱為懷，而反嗔毒，蘊積內心，傷慈損道。劫功德賊，無過嗔恚，今生微恨，當為大怨，故制重罪。別具六緣：一、有所對上中之境，二、生所對想，三、嗔心不息，四、前人懺謝，五、示不受想，六、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名制令止惡，次、制令行善，三、舉過結犯。初亦二：初明犯事，自嗔教他具緣俱重。次明成業中，內心為因，前境為緣，蘊結軌儀為法，以嗔為務名業。次、「而菩薩」下，制令行善，如文。三、「而反」下，舉過結犯。乃至於非眾生者，謂嗔無情也。如人嗔心撲打生活，乃至木石打著脚手，於彼起嗔並非眾生。此舉輕垢為況。以惡口等者，正結過也。

第十、助謗三寶戒。勝德可珍名之為寶，非理塵黷故稱為謗。別具六緣：一、對眾助謗，二、是大乘一體及別相三寶，三、起上二想，四、有謗心，五、言說了了，六、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名令止惡，次、令行善，三、「況口」下舉過結犯。初文亦二：初明犯事，自謗教人俱結重罪。次明成業，內心因邪見等為緣，巧設虛假為法，此心為法務名業。次、「而菩薩」下，制令行善中，言外道者，遊心圓理之外，乃至外外三宗並名外道。一言謗佛，常應痛念，故喻鉾㓨。鉾者兵器也，長於二丈，用建兵車。三、結犯，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、助謗三寶戒。勝德可珍名之為寶，非理塵黷故稱為謗。別具六緣：一、對眾助謗，二、是大乘一體及別相三寶，三、起上二想，四、有謗心，五、言說了了，六、前人領解，便犯，闕緣犯輕。就文亦三：初、標名令止惡，次、令行善，三、「況口」下舉過結犯。初文亦二：初明犯事，自謗教人俱結重罪。次明成業，內心因邪見等為緣，巧設虛假為法，此心為法務名業。次、「而菩薩」下，制令行善中，言外道者，遊心圓理之外，乃至外外三宗並名外道。一言謗佛，常應痛念，故喻鉾㓨。鉾者兵器也，長於二丈，用建兵車。三、結犯，如文。