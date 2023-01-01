佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記

鋟尊勝陀羅尼經疏敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鋟尊勝陀羅尼經疏敘

曩者佛陀波利三藏遠涉流沙，禮謁五臺，大聖文殊垂誨，重還西域，齎斯經來。然則東方，救濟方便，蓋無過於斯經也。先歷五譯，未有釋家，玄詮微趣將焉克通？千福法崇尊者，曾遊不空三藏門，大小乘教暨祕密藏靡弗該貫，乃作之疏。厥為體也，取事眾典，斷目一理，滅禍銷殃之祕，延壽益齡之妙，骸霑呪土之功，體拂遺塵之利，入此而出彼，以淺而為深，真得經意者乎。南山基公憾世得疏者甚罕，訂魚魯、正訛謬，乃托梓以弘海宇。近有一妄庸人，漫裁疏文雜諸鄙辭，如截蜀錦紹襤縷、碎隋珠參瓦礫然矣。今復得覿全珠完錦，抑基公之賜也哉。余甞惡世人玩新遺舊，遇此盛舉隨喜罔極，乃敘其事且勸後哲，懋復古之學云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩者佛陀波利三藏遠涉流沙，禮謁五臺，大聖文殊垂誨，重還西域，齎斯經來。然則東方，救濟方便，蓋無過於斯經也。先歷五譯，未有釋家，玄詮微趣將焉克通？千福法崇尊者，曾遊不空三藏門，大小乘教暨祕密藏靡弗該貫，乃作之疏。厥為體也，取事眾典，斷目一理，滅禍銷殃之祕，延壽益齡之妙，骸霑呪土之功，體拂遺塵之利，入此而出彼，以淺而為深，真得經意者乎。南山基公憾世得疏者甚罕，訂魚魯、正訛謬，乃托梓以弘海宇。近有一妄庸人，漫裁疏文雜諸鄙辭，如截蜀錦紹襤縷、碎隋珠參瓦礫然矣。今復得覿全珠完錦，抑基公之賜也哉。余甞惡世人玩新遺舊，遇此盛舉隨喜罔極，乃敘其事且勸後哲，懋復古之學云。

安永己亥正月 沙門 智暉謹譔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安永己亥正月 沙門 智暉謹譔

代宗睿文武孝寶應元聖皇帝特 勅令天下僧尼誦尊勝真言。奉 勅語京城修功德使李元琮，天下僧尼誦佛頂尊勝陀羅尼，限一月日誦令精熟，仍仰每日誦二十一遍，每年至正月一日，遣賀正使具所誦遍數進來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 代宗睿文武孝寶應元聖皇帝特 勅令天下僧尼誦尊勝真言。奉 勅語京城修功德使李元琮，天下僧尼誦佛頂尊勝陀羅尼，限一月日誦令精熟，仍仰每日誦二十一遍，每年至正月一日，遣賀正使具所誦遍數進來。

大曆十一年二月八日內謁者監李憲誠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曆十一年二月八日內謁者監李憲誠

宣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

沙門乘如等言：伏奉今月十七日中書門下勅牒，令天下僧尼并誦尊勝陀羅尼者，自天明詔抃躍無任，乘如聞，大雲普覆三草皆滋，皇澤一施萬物咸潤。伏惟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門乘如等言：伏奉今月十七日中書門下勅牒，令天下僧尼并誦尊勝陀羅尼者，自天明詔抃躍無任，乘如聞，大雲普覆三草皆滋，皇澤一施萬物咸潤。伏惟

陛下潤清淨之祕印，叶甘露之妙門，開佛頂用如來之慈，息人災行天帝之事，舉國諷誦嚮合風雪，觸類所聞咸除氛霧，豈保釐於剎土，亦澄澹於身心，凡在緇林實荷鴻造，不勝仰戴 聖恩殊常之至。謹詣右銀臺門，奉表陳謝以聞。沙門乘如等誠歡誠喜謹言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陛下潤清淨之祕印，叶甘露之妙門，開佛頂用如來之慈，息人災行天帝之事，舉國諷誦嚮合風雪，觸類所聞咸除氛霧，豈保釐於剎土，亦澄澹於身心，凡在緇林實荷鴻造，不勝仰戴 聖恩殊常之至。謹詣右銀臺門，奉表陳謝以聞。沙門乘如等誠歡誠喜謹言。

大曆十一年二月二十二日京城釋門眾大安國寺上座內外臨壇大德乘如等狀進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曆十一年二月二十二日京城釋門眾大安國寺上座內外臨壇大德乘如等狀進

勅批：佛頂真言神力普救，受持嚴潔靈應無方，廣歡誦習，拯濟群品，師等梵園領袖，慰愜當深。謝知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅批：佛頂真言神力普救，受持嚴潔靈應無方，廣歡誦習，拯濟群品，師等梵園領袖，慰愜當深。謝知。

沙門慧朗等言：伏奉恩勅，令天下僧尼誦持佛頂尊勝真言者，諸佛之心目，蒼生之津梁。陛下受佛付囑，申以法化，慧朗跡在緇門，又叨近侍，愚誠之分，實驚實喜。伏惟 陛下謀協聖慈、陰贊生利，致仁壽之域已在一言，播無疆之休以靖萬國，山川鬼神亦莫不寧，鳥獸魚鼈𠃔將獲祐，僧有將進之路，俗成同善之風，此則陛下超天下之恩，忝承至道為用，豈愚僧日用而知者哉。生植之澤以云深厚，誨誘之德上答何陛。謹附中使元應金，奉表陳謝以聞。誠歡誠喜。謹言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧朗等言：伏奉恩勅，令天下僧尼誦持佛頂尊勝真言者，諸佛之心目，蒼生之津梁。陛下受佛付囑，申以法化，慧朗跡在緇門，又叨近侍，愚誠之分，實驚實喜。伏惟 陛下謀協聖慈、陰贊生利，致仁壽之域已在一言，播無疆之休以靖萬國，山川鬼神亦莫不寧，鳥獸魚鼈𠃔將獲祐，僧有將進之路，俗成同善之風，此則陛下超天下之恩，忝承至道為用，豈愚僧日用而知者哉。生植之澤以云深厚，誨誘之德上答何陛。謹附中使元應金，奉表陳謝以聞。誠歡誠喜。謹言。

大曆十一年二月二十三日京大興善寺鎮國文殊內閣院供奉賜紫袈裟沙門慧朗等狀進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曆十一年二月二十三日京大興善寺鎮國文殊內閣院供奉賜紫袈裟沙門慧朗等狀進

勅批：佛頂真言神力廣被，庶資弘益普及含靈，比令誦持，有勞表謝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅批：佛頂真言神力廣被，庶資弘益普及含靈，比令誦持，有勞表謝也。

佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記卷上

上都千福寺沙門法崇進述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上都千福寺沙門法崇進述

蓋聞：妙途凝邃，理出於有無；至道希夷，像超於視聽。然昏衢積闇，資慧炬以開冥；苦海橫流，假慈舟而拯溺。是知，三千世界俱霑有漏之津，百億諸天希出無明之境。粵有天子其名善住，三歸果滿十善因圓，怡神勝殿之中，縱寶華園之上，雖朝觀妙樂，千齡之積慶未窮；夜聽空聲，七日之餘殃已近。既迫將危之命，旋驚向受之軀，爰投喜見之尊，式敘憂聞之懼，遂得桓提降念、帝尺主垂矜，俯寶池以求乞希方、仰金山之請救我。世尊大悲拯物、弘道濟生，俄現笑於丹唇、遽流光於紺頂，滅禍銷殃之祕法妙旨爰創，延齡益壽之奇方吉祥斯闡，故使憍尸獲利，一時聞四辨之音；善住蒙恩，六日發三希之歎。居寶宮而讚德，既賀全軀；樹金地以酬恩，更欣摩頂。題稱佛頂尊勝陀羅尼者，蓋當部之都名，則此經之別目也。其為文也，雖辭約而理繁；其為用也，實功深而利大。何則？骸霑呪土，天宮之樂果必登；體拂遺塵，地獄之苦報斯斷。故使摩尼淨寶擬妙力於華編，閻浮檀金抵神功於葉偈。初稱佛號，先標兩足之雄名。次說頂言，方敘一身之貴相。尊以彌高立稱，彰教體之彌高。勝以至妙受名，表佛心之至妙。陀羅尼者梵語，此翻名曰總持，包四義之幽宗，括一經之極指。經者常也，亦曰轉也，八十八恒之眾聖同演說之，通稱常；三十三類諸天共流通之，別號轉。因此義故，遂曰佛頂尊勝陀羅尼經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞：妙途凝邃，理出於有無；至道希夷，像超於視聽。然昏衢積闇，資慧炬以開冥；苦海橫流，假慈舟而拯溺。是知，三千世界俱霑有漏之津，百億諸天希出無明之境。粵有天子其名善住，三歸果滿十善因圓，怡神勝殿之中，縱寶華園之上，雖朝觀妙樂，千齡之積慶未窮；夜聽空聲，七日之餘殃已近。既迫將危之命，旋驚向受之軀，爰投喜見之尊，式敘憂聞之懼，遂得桓提降念、帝尺主垂矜，俯寶池以求乞希方、仰金山之請救我。世尊大悲拯物、弘道濟生，俄現笑於丹唇、遽流光於紺頂，滅禍銷殃之祕法妙旨爰創，延齡益壽之奇方吉祥斯闡，故使憍尸獲利，一時聞四辨之音；善住蒙恩，六日發三希之歎。居寶宮而讚德，既賀全軀；樹金地以酬恩，更欣摩頂。題稱佛頂尊勝陀羅尼者，蓋當部之都名，則此經之別目也。其為文也，雖辭約而理繁；其為用也，實功深而利大。何則？骸霑呪土，天宮之樂果必登；體拂遺塵，地獄之苦報斯斷。故使摩尼淨寶擬妙力於華編，閻浮檀金抵神功於葉偈。初稱佛號，先標兩足之雄名。次說頂言，方敘一身之貴相。尊以彌高立稱，彰教體之彌高。勝以至妙受名，表佛心之至妙。陀羅尼者梵語，此翻名曰總持，包四義之幽宗，括一經之極指。經者常也，亦曰轉也，八十八恒之眾聖同演說之，通稱常；三十三類諸天共流通之，別號轉。因此義故，遂曰佛頂尊勝陀羅尼經也。

將釋此經，略以十門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，略以十門分別。

第一釋其教主，第二以處表事，第三顯教被機，第四見身同異，第五出經宗體，第六聽法軌儀，第七見聞得利，第八釋經題目，第九翻譯時節，第十依文判釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋其教主，第二以處表事，第三顯教被機，第四見身同異，第五出經宗體，第六聽法軌儀，第七見聞得利，第八釋經題目，第九翻譯時節，第十依文判釋。

第一釋其教主者，依《大智度論》云：「有五種：第一佛說，第二聖弟子說，第三諸天說，第四神仙說，第五變化說。」今此經中但有其四，無神仙說，為佛印可，總名為經也。此即第一釋其教主竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋其教主者，依《大智度論》云：「有五種：第一佛說，第二聖弟子說，第三諸天說，第四神仙說，第五變化說。」今此經中但有其四，無神仙說，為佛印可，總名為經也。此即第一釋其教主竟。

第二以處表事者，有其三種：第一以國表事，第二以林表事，第三以園表事。且第一以國表事者，即是室羅筏國也，漢云名聞城也，即是中天竺國勝軍王所治之城，用表如來永超三界、長出二乘，悲潤四生、身圓萬德，故居遠聞城也。第二以林表事者，即是誓多林，漢云最勝林，此即是戰勝太子所施之林，用表如來七覺法林慈蔭一切也。第三以園表事者，即是給孤獨園也，此是須達長者所施之園，表如來有無量法，齎給施一切貧乏眾生也。此則是第二以處表事竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二以處表事者，有其三種：第一以國表事，第二以林表事，第三以園表事。且第一以國表事者，即是室羅筏國也，漢云名聞城也，即是中天竺國勝軍王所治之城，用表如來永超三界、長出二乘，悲潤四生、身圓萬德，故居遠聞城也。第二以林表事者，即是誓多林，漢云最勝林，此即是戰勝太子所施之林，用表如來七覺法林慈蔭一切也。第三以園表事者，即是給孤獨園也，此是須達長者所施之園，表如來有無量法，齎給施一切貧乏眾生也。此則是第二以處表事竟。

第三顯教被機者，然教門是一，所學有三，故《智度論》云：「兔馬象三獸渡河，淺深有異。」如《法華經》云：「三子同出一門，所樂各別。」佛言：「我若以小乘法教化諸眾生，我即墮慳貪。」又《維摩經》曰：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」上中下智各觀別故，下智觀故聲聞菩提，中智觀故緣覺菩提，上智觀故諸佛菩提。此則第三顯教被機竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯教被機者，然教門是一，所學有三，故《智度論》云：「兔馬象三獸渡河，淺深有異。」如《法華經》云：「三子同出一門，所樂各別。」佛言：「我若以小乘法教化諸眾生，我即墮慳貪。」又《維摩經》曰：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」上中下智各觀別故，下智觀故聲聞菩提，中智觀故緣覺菩提，上智觀故諸佛菩提。此則第三顯教被機竟。

第四見身同異者，如大梵王見佛身長千尺，又如應持菩薩見佛身長丈六，即便量佛頂上過無數世界至華上佛剎，還見如來身長丈六。如《報恩經》云：「外道見佛如孩子想，如聲聞人但見丈六身，菩薩見無邊身，諸佛見法性身。」所以《華嚴經》曰：「譬如淨滿月，水水悉能現，影像雖無量，本質未差別。諸佛法如是，隨感現眾像，化相雖無量，法體無差別。」此則第四見身同異竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四見身同異者，如大梵王見佛身長千尺，又如應持菩薩見佛身長丈六，即便量佛頂上過無數世界至華上佛剎，還見如來身長丈六。如《報恩經》云：「外道見佛如孩子想，如聲聞人但見丈六身，菩薩見無邊身，諸佛見法性身。」所以《華嚴經》曰：「譬如淨滿月，水水悉能現，影像雖無量，本質未差別。諸佛法如是，隨感現眾像，化相雖無量，法體無差別。」此則第四見身同異竟。

第五出經宗體者，外道小乘各各不同，如《涅槃經》以佛性為宗，《大般若經》以空慧為宗，《維摩經》以不思議為宗，《大集經》以陀羅尼為宗。今者此經亦以陀羅尼為宗，以一切法而為經體，所以《華嚴經》(附錄四右引舊《華嚴》是同)云：「一切世間諸佛境，皆悉能令轉法輪。」於法自在無縛，是謂如來真實智。又契經說：「教體有其兩種：一者以文為教體，二者以義為教體。」此總攝一切，今者以一切法為教體。此即第五出經宗體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五出經宗體者，外道小乘各各不同，如《涅槃經》以佛性為宗，《大般若經》以空慧為宗，《維摩經》以不思議為宗，《大集經》以陀羅尼為宗。今者此經亦以陀羅尼為宗，以一切法而為經體，所以《華嚴經》(附錄四右引舊《華嚴》是同)云：「一切世間諸佛境，皆悉能令轉法輪。」於法自在無縛，是謂如來真實智。又契經說：「教體有其兩種：一者以文為教體，二者以義為教體。」此總攝一切，今者以一切法為教體。此即第五出經宗體竟。

第六聽法儀軌者，依《大集經》云：「說法者作三種想：第一作醫王想，第二作救病想，第三作拔苦想。聽法者亦作三種想：第一作甘露想，第二作醍醐想，第三作除病想。」又《智度論》云：「聽法者一心端視，如渴思漿、如飢思食，聞法歡喜。」又《智度論》云：「聽法有其三種：一者恭敬供養，二者受持讀誦，三者繫念思惟。第一恭敬供養者，是身業善，能生聞慧，得三種福，一者長命人相具足、二者大富饒財寶、三者蓮華化生。第二受持讀誦者，是口業善，能生思慧，得四種福，一者所言人信、二者所言人順、三者眷屬團圓、四者不被誹謗。第三繫念思惟者，是意業善，能生修慧，得三種福，一者衣食自然、二者得大端正、三者得大智慧。」此則是第六聽法儀軌竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六聽法儀軌者，依《大集經》云：「說法者作三種想：第一作醫王想，第二作救病想，第三作拔苦想。聽法者亦作三種想：第一作甘露想，第二作醍醐想，第三作除病想。」又《智度論》云：「聽法者一心端視，如渴思漿、如飢思食，聞法歡喜。」又《智度論》云：「聽法有其三種：一者恭敬供養，二者受持讀誦，三者繫念思惟。第一恭敬供養者，是身業善，能生聞慧，得三種福，一者長命人相具足、二者大富饒財寶、三者蓮華化生。第二受持讀誦者，是口業善，能生思慧，得四種福，一者所言人信、二者所言人順、三者眷屬團圓、四者不被誹謗。第三繫念思惟者，是意業善，能生修慧，得三種福，一者衣食自然、二者得大端正、三者得大智慧。」此則是第六聽法儀軌竟。

第七見聞得利者，有其兩種：一者見聞得利，二者不見不聞不得利。一者見聞得利者，《涅槃經》曰：「若有善男子、善女人，一聞大乘經，億百千劫不墮三塗八難。」又《涅槃經》云：「於一恒河沙諸佛前種善根，得暫聞大乘經。於二恒河沙諸佛前種善根，得聞大乘經，不生誹謗。於三恒河沙諸佛前種善根，能歡喜禮拜。於四恒河沙諸佛前種善根，能書寫流通。於五恒河沙諸佛前種善根，能受持讀誦。」明知大乘經甚難得云云。又此經下文：「若有須臾得聞此陀羅尼，千劫已來積造惡業聞悉消滅，更不復受惡道之身，當生諸佛淨土。」又《涅槃經》曰：「假使有人開王庫藏一日布施，所得功德無量無邊，不如有人一口稱佛功德，何況得聞大乘經典。」又《提謂經》曰：「不論聽法但入寺，即得五種功德：一者端正，為見三寶心生歡喜故；二者好聲，為念佛故；三者生天，不餘惡業故；四者尊貴，為禮一切三寶故；五者得證涅槃，為有餘福故。」第二不見不聞不得利者，有其七種：一者造惡眾生，二者受樂眾生，三者地獄眾生，四者餓鬼眾生，五者畜生眾生，六者病患眾生，七者遠行眾生。第一造惡眾生者，貪造十惡五逆，不得聞經云云。第二受樂眾生者，如人間富貴者，衣以羅綺，食以酒肉，若於上界諸天著三銖衣，五欲樂貪受快樂，不得聞經云云。第三地獄眾生者，為八地獄四增十六隔等皆有刀山滿目、劍樹侵身、猛火上燒、刀輪下切，貪受苦故不得聞經云云。第四餓鬼、第五畜生、第六病患、第七遠行，此之四種以義意釋之云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七見聞得利者，有其兩種：一者見聞得利，二者不見不聞不得利。一者見聞得利者，《涅槃經》曰：「若有善男子、善女人，一聞大乘經，億百千劫不墮三塗八難。」又《涅槃經》云：「於一恒河沙諸佛前種善根，得暫聞大乘經。於二恒河沙諸佛前種善根，得聞大乘經，不生誹謗。於三恒河沙諸佛前種善根，能歡喜禮拜。於四恒河沙諸佛前種善根，能書寫流通。於五恒河沙諸佛前種善根，能受持讀誦。」明知大乘經甚難得云云。又此經下文：「若有須臾得聞此陀羅尼，千劫已來積造惡業聞悉消滅，更不復受惡道之身，當生諸佛淨土。」又《涅槃經》曰：「假使有人開王庫藏一日布施，所得功德無量無邊，不如有人一口稱佛功德，何況得聞大乘經典。」又《提謂經》曰：「不論聽法但入寺，即得五種功德：一者端正，為見三寶心生歡喜故；二者好聲，為念佛故；三者生天，不餘惡業故；四者尊貴，為禮一切三寶故；五者得證涅槃，為有餘福故。」第二不見不聞不得利者，有其七種：一者造惡眾生，二者受樂眾生，三者地獄眾生，四者餓鬼眾生，五者畜生眾生，六者病患眾生，七者遠行眾生。第一造惡眾生者，貪造十惡五逆，不得聞經云云。第二受樂眾生者，如人間富貴者，衣以羅綺，食以酒肉，若於上界諸天著三銖衣，五欲樂貪受快樂，不得聞經云云。第三地獄眾生者，為八地獄四增十六隔等皆有刀山滿目、劍樹侵身、猛火上燒、刀輪下切，貪受苦故不得聞經云云。第四餓鬼、第五畜生、第六病患、第七遠行，此之四種以義意釋之云云。

第八釋經題目，有其三種：一名佛頂尊勝陀羅尼、二名延壽、三名善吉祥。言佛者，三覺之號，故名為佛。頂者，一身之勝，立以名頂。尊者，三世如來，所共尊故，勝者，二乘所不及故。陀羅尼者，翻云總持，總持之義有其四種，具如上說，故言佛頂尊勝陀羅尼經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八釋經題目，有其三種：一名佛頂尊勝陀羅尼、二名延壽、三名善吉祥。言佛者，三覺之號，故名為佛。頂者，一身之勝，立以名頂。尊者，三世如來，所共尊故，勝者，二乘所不及故。陀羅尼者，翻云總持，總持之義有其四種，具如上說，故言佛頂尊勝陀羅尼經。

第九翻譯時節者，西南國名罽賓，有婆羅門名佛陀波利，生居末法不覩聖容，遍覽圖書披撿經論，聞大士文殊師利在五臺山，為諸菩薩說《華嚴經》，遂即錫杖隨身，衣鉢隨體，發自天竺來詣震旦。至儀鳳元年到五臺山下，有黑雲靉靉、白霧莽莽，來路莫知、去道誰辨，遂即誠心頂禮五體歸依，須臾之間雲開霧散，煥然除蕩無有烟雲。次復前行數十餘里，乃見地聳高山、天連翠嶺，崇神勵志徐步緩登，過五里已來，忽見瑞雲如蓋，乃益悲泣流淚，合掌歎曰：「人是凡人，聖是大聖，自非冥加，何以得見？」未舉首頃，忽見一老人，素服皓首，儀宇肅然，具婆羅門音，謂佛陀波利曰：「大德遠來，甚大辛苦。」波利曰：「故來禮謁文殊，豈辭辛苦。」老人曰：「此土眾生造罪者多，修福者少，死入地獄者無量無邊，生諸淨土者萬中無一。其尊勝陀羅尼者，甚救此土眾生，不審大德將經來以否？」佛陀波利曰：「但是經論一不將來，但為禮拜文殊，故來至此。」老人曰：「大德！可却還西國取此經來，廣利群品，開天堂門、濟地獄苦，後會相見必示文殊，縱今得見未必能識。」言訖忽然不見。時佛陀波利如喪所親悲泣懊惱，於是杖策西乘，屢移寒暑周遊九萬里，來去十餘年。永淳二歲還至大唐，所將梵本奉進宮闕，並具老人事由委悉同時俱奉。是月蒙垂屢問優賓特殊，爰勅右司賜絹三十匹。時中天竺國譯經三藏地婆訶羅，唐云日照，宣風五印、流化九州，勅令請此法師，並追典客令杜行顗等於內翻譯，翰簡斯畢奉獻于聖。曾所未聞倍常珍敬，每日先披數遍，後履萬機，祕之內宮無令外有。波利竊惟云：「應感此神人備說尊勝功能，此土含生蒙潤，豈復九重有賴，萬姓無憑？比者委命捐生不辭勞苦，冀望天人福利幽顯有安。」於是表叫紫微庶流玄澤，載布經本傅示未聞。皇上愍此懇誠，允其前志，勅令未傳者附、已譯者留。既遂本懷悲欣交集，頂戴跪受百倍恒心。然貝葉天文未訣句義，若無重譯豈訓將來？沙門順貞，西明寺僧也，妙閑梵語，彌解經文，乃與大德測法師，並罽賓三藏，於西明寺再更翻出，即日照三藏所譯於先，波利法師所翻於後，雖文質少異而義理不殊，尋其兩本是永淳二年之翻也。波利還齎梵本入五臺山，自爾迄今音塵無嗣，是知大權方便文殊引接，千歲一遇其此之謂歟。羅什古譯，還有一本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九翻譯時節者，西南國名罽賓，有婆羅門名佛陀波利，生居末法不覩聖容，遍覽圖書披撿經論，聞大士文殊師利在五臺山，為諸菩薩說《華嚴經》，遂即錫杖隨身，衣鉢隨體，發自天竺來詣震旦。至儀鳳元年到五臺山下，有黑雲靉靉、白霧莽莽，來路莫知、去道誰辨，遂即誠心頂禮五體歸依，須臾之間雲開霧散，煥然除蕩無有烟雲。次復前行數十餘里，乃見地聳高山、天連翠嶺，崇神勵志徐步緩登，過五里已來，忽見瑞雲如蓋，乃益悲泣流淚，合掌歎曰：「人是凡人，聖是大聖，自非冥加，何以得見？」未舉首頃，忽見一老人，素服皓首，儀宇肅然，具婆羅門音，謂佛陀波利曰：「大德遠來，甚大辛苦。」波利曰：「故來禮謁文殊，豈辭辛苦。」老人曰：「此土眾生造罪者多，修福者少，死入地獄者無量無邊，生諸淨土者萬中無一。其尊勝陀羅尼者，甚救此土眾生，不審大德將經來以否？」佛陀波利曰：「但是經論一不將來，但為禮拜文殊，故來至此。」老人曰：「大德！可却還西國取此經來，廣利群品，開天堂門、濟地獄苦，後會相見必示文殊，縱今得見未必能識。」言訖忽然不見。時佛陀波利如喪所親悲泣懊惱，於是杖策西乘，屢移寒暑周遊九萬里，來去十餘年。永淳二歲還至大唐，所將梵本奉進宮闕，並具老人事由委悉同時俱奉。是月蒙垂屢問優賓特殊，爰勅右司賜絹三十匹。時中天竺國譯經三藏地婆訶羅，唐云日照，宣風五印、流化九州，勅令請此法師，並追典客令杜行顗等於內翻譯，翰簡斯畢奉獻于聖。曾所未聞倍常珍敬，每日先披數遍，後履萬機，祕之內宮無令外有。波利竊惟云：「應感此神人備說尊勝功能，此土含生蒙潤，豈復九重有賴，萬姓無憑？比者委命捐生不辭勞苦，冀望天人福利幽顯有安。」於是表叫紫微庶流玄澤，載布經本傅示未聞。皇上愍此懇誠，允其前志，勅令未傳者附、已譯者留。既遂本懷悲欣交集，頂戴跪受百倍恒心。然貝葉天文未訣句義，若無重譯豈訓將來？沙門順貞，西明寺僧也，妙閑梵語，彌解經文，乃與大德測法師，並罽賓三藏，於西明寺再更翻出，即日照三藏所譯於先，波利法師所翻於後，雖文質少異而義理不殊，尋其兩本是永淳二年之翻也。波利還齎梵本入五臺山，自爾迄今音塵無嗣，是知大權方便文殊引接，千歲一遇其此之謂歟。羅什古譯，還有一本。

第十依文判釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十依文判釋。

如是者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是者。

述曰：此經一部，分為三分，先明三分，後明二序。言三分者，一、教起因緣分。二、聖教所說分。三、依教奉行分。從經「如是我聞」下至「具如上說」，是教起因緣分。從「爾時如來」下至「俱來見我」，是聖教所說分。從「爾時天帝」下至「信受奉行」，是依教奉行分。夫聖人說法必有所敘，所化俗流須驚耳，率爾而說不起敬情，故經先標教起因緣分。既淨心信仰，即開宗受法，次明聖教所說分。群生不寂大悲無限，是以傳訓，故言依教奉行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此經一部，分為三分，先明三分，後明二序。言三分者，一、教起因緣分。二、聖教所說分。三、依教奉行分。從經「如是我聞」下至「具如上說」，是教起因緣分。從「爾時如來」下至「俱來見我」，是聖教所說分。從「爾時天帝」下至「信受奉行」，是依教奉行分。夫聖人說法必有所敘，所化俗流須驚耳，率爾而說不起敬情，故經先標教起因緣分。既淨心信仰，即開宗受法，次明聖教所說分。群生不寂大悲無限，是以傳訓，故言依教奉行分。

就前第一教起因緣分中復分為二：一者證信序，二者發起序。從「如是我聞」已下至「與大菩薩僧萬二千人俱」，是證信序。從「爾時三十三天」已下至「具如上說」，是發起序。先明證信序，後明發起序。言證信序者，有六句經文，一信、二聞、三時、四主、五處、六眾也。六義若圓即能證信，六義不足不能證成。爰以天親論偈云：「前三明弟子，後三證師說，一切修多羅，法門皆如是。」就信成就之中復分為三者：一、明有之所由；二、明顯六成就；三、正解其信。第一明有之所由者，周穆王五十二年，壬申之歲二月十五日，平旦忽然黑風暴起，日無精光，發屋折樹，大地震動，過齊已後，天下大暗，從西方有白光十二道左右通徹，穆王問大史扈多曰：「此是何祥也？」扈多對曰：「西方有大聖人將欲滅度，故現此相。」當此之時，有是如來世尊欲入涅槃之日，阿難見佛欲入涅槃，其心憂惱悲涕流淚，如喪父母。時長老無滅語阿難曰：「豈同凡夫有其憂惱也，當問如來四種大事。」此即第一有之所由。第二顯六成就者，有其三種：一、為斷疑；二、為生信；三、為止謗。第一斷疑者，《大智度論》云：「如來世尊於二月十五日娑羅雙樹間而入涅槃，爾時諸天恐將法滅，往迦葉所，頂禮摩訶迦葉，是以而說偈言：『耆年慾恚慢已除，其形譬如紫金柱，上下端嚴妙無比，目明清淨如蓮華。』爾時諸天說偈讚已，白迦葉言：『大德！法船將沒，法城將頹，法海將竭，法幢將倒，法燈將滅。』爾時大迦葉報諸天言：『世間無常，不久盲冥。』默然受請。爾時天等禮迦葉已，各各還天宮。爾時大迦葉即自思惟：『我當能報佛恩故，為一切天人結集法藏。』即便身昇虛空住須彌山頂，擊鐘楗鎚而說偈言：『佛諸弟子！若念於佛，當報佛恩，莫入涅槃。當傳此楗鎚聲及迦葉語，一時普遍三千世界，是佛弟子能悉聞我語。』得阿羅漢者一時來集大迦葉所，爾時大迦葉告大眾言：『佛所將滅，法今將欲滅，可共結集，結集已訖隨涅槃。』時大迦葉至王舍城，選得千人，唯除阿難未得羅漢，餘者九百九十九人皆是羅漢。問：『何為只取千人不多不少？』答：『頻婆娑羅王者。阿闍世王之父也，發願每日供養千僧，乃至其子阿闍世王亦準父法。』時大迦葉至王舍城已，告阿闍世王言：『我今欲結集法藏，王可辦供。』是時迦葉與一千人俱往耆闍崛山，夏三月安居。初十五日說戒訖時，大迦葉即便入定，觀眾中誰有煩惱應逐出者，唯有阿難，餘者是羅漢。時大迦葉以手牽阿難出眾，而語之曰：『此是清淨之眾結集三藏，汝結未盡，不應住此。』爾時阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就前第一教起因緣分中復分為二：一者證信序，二者發起序。從「如是我聞」已下至「與大菩薩僧萬二千人俱」，是證信序。從「爾時三十三天」已下至「具如上說」，是發起序。先明證信序，後明發起序。言證信序者，有六句經文，一信、二聞、三時、四主、五處、六眾也。六義若圓即能證信，六義不足不能證成。爰以天親論偈云：「前三明弟子，後三證師說，一切修多羅，法門皆如是。」就信成就之中復分為三者：一、明有之所由；二、明顯六成就；三、正解其信。第一明有之所由者，周穆王五十二年，壬申之歲二月十五日，平旦忽然黑風暴起，日無精光，發屋折樹，大地震動，過齊已後，天下大暗，從西方有白光十二道左右通徹，穆王問大史扈多曰：「此是何祥也？」扈多對曰：「西方有大聖人將欲滅度，故現此相。」當此之時，有是如來世尊欲入涅槃之日，阿難見佛欲入涅槃，其心憂惱悲涕流淚，如喪父母。時長老無滅語阿難曰：「豈同凡夫有其憂惱也，當問如來四種大事。」此即第一有之所由。第二顯六成就者，有其三種：一、為斷疑；二、為生信；三、為止謗。第一斷疑者，《大智度論》云：「如來世尊於二月十五日娑羅雙樹間而入涅槃，爾時諸天恐將法滅，往迦葉所，頂禮摩訶迦葉，是以而說偈言：『耆年慾恚慢已除，其形譬如紫金柱，上下端嚴妙無比，目明清淨如蓮華。』爾時諸天說偈讚已，白迦葉言：『大德！法船將沒，法城將頹，法海將竭，法幢將倒，法燈將滅。』爾時大迦葉報諸天言：『世間無常，不久盲冥。』默然受請。爾時天等禮迦葉已，各各還天宮。爾時大迦葉即自思惟：『我當能報佛恩故，為一切天人結集法藏。』即便身昇虛空住須彌山頂，擊鐘楗鎚而說偈言：『佛諸弟子！若念於佛，當報佛恩，莫入涅槃。當傳此楗鎚聲及迦葉語，一時普遍三千世界，是佛弟子能悉聞我語。』得阿羅漢者一時來集大迦葉所，爾時大迦葉告大眾言：『佛所將滅，法今將欲滅，可共結集，結集已訖隨涅槃。』時大迦葉至王舍城，選得千人，唯除阿難未得羅漢，餘者九百九十九人皆是羅漢。問：『何為只取千人不多不少？』答：『頻婆娑羅王者。阿闍世王之父也，發願每日供養千僧，乃至其子阿闍世王亦準父法。』時大迦葉至王舍城已，告阿闍世王言：『我今欲結集法藏，王可辦供。』是時迦葉與一千人俱往耆闍崛山，夏三月安居。初十五日說戒訖時，大迦葉即便入定，觀眾中誰有煩惱應逐出者，唯有阿難，餘者是羅漢。時大迦葉以手牽阿難出眾，而語之曰：『此是清淨之眾結集三藏，汝結未盡，不應住此。』爾時阿

難慚恥而自念云：『我仕世尊二十五年，不會如是生苦惱，實是大慈含忍。』白迦葉言：『我為供養故，故留殘結。』迦葉曰：『汝更有六種應懺突吉羅懺悔：一者請度女人出家，滅我正法五百年；二者不請佛住；三者不與佛水；四者疊欝多羅僧臥；五者蹈佛僧伽梨衣；六者以佛陰藏視於女人。有此六罪，汝應懺悔。』阿難答曰：『我聞過去未來世佛，皆有四種，所以請放女人出家。第二不請佛住世者，為魔蔽我心故。第三不與佛水者，為上流處有五百乘車過，其水混濁，不堪與佛水。第四者疊欝多羅僧臥者，為患身痛故。第五疊佛僧伽梨衣以足蹈上者，為風吹錯入足下。第六以佛陰藏視女人者，令女人生厭也。』阿難即於眾中脫革履，偏袒右肩長跪合掌，作突吉羅罪懺悔，懺悔已訖，大迦葉即於僧中以手牽阿難出，而告之曰：『汝若殘結未盡，勿復來也。』即便閉門，將諸羅漢共相謂言：『誰能結集毘尼法藏？』時阿泥樓豆言：『舍利弗弟子憍梵婆提者善解毘尼，今在天上尸利沙園說毘尼。』爾時大迦葉差羅漢往忉利天，為僧使故，如雁迅飛往到天上憍梵婆提所，頭面禮足，問訊起居，白言：『大德！南閻浮提今有僧事，可疾速往。』憍梵婆提曰：『僧不鬪諍耶？佛日滅度耶？破和合僧耶？』比丘答曰：『佛已滅度。』憍梵婆提云：『佛滅太疾，世間眼滅。』又問：『我和尚舍利弗在不？』答曰：『已入涅槃。』又問：『摩訶目連在不？』答曰：『亦入涅槃。』爾時憍梵婆提報比丘言：『我今既失離欲大師，和尚復滅，更往何為？我今不能重下閻浮提，可於此處入般涅槃。』作是語已，即便入定，踊上處虛空現十八變，現神變已，自心化出，以火燒身，火中出水，水分四道流下，至大迦葉結集三藏之處，水中有聲說偈而言：『憍梵婆提頭面禮，諸眾第一大德僧，聞佛滅度我隨去，如大象去象子隨去。』爾時下座比丘還閻浮提耆闍崛山中結集法藏之處明阿難果，爾時阿難即於當證得羅漢，即敲堂門，大迦葉問曰：『敲門者是誰？』阿難答曰：『我是阿難。』迦葉問曰：『汝何為來？』阿難復答曰：『我已證羅漢。』迦葉報曰：『汝既證羅漢，隨意入來。』阿難既入，迦葉令阿難昇高座，昇座已後，如來修三十二相八十種好，爾時阿難一心合掌向佛入涅槃處而說偈言：『佛初說法時，爾時我不見，展轉聞佛在波羅奈，佛為五比丘初開甘露門，說四真諦法苦集滅道，阿若憍陳如得見道，及八萬諸天聞是得見道。』爾時阿難說此偈已，時千羅漢皆言：『無常力大，我等眼見佛。』同聲說偈：『我見佛身相，猶如紫金山，妙相眾德滅，唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難慚恥而自念云：『我仕世尊二十五年，不會如是生苦惱，實是大慈含忍。』白迦葉言：『我為供養故，故留殘結。』迦葉曰：『汝更有六種應懺突吉羅懺悔：一者請度女人出家，滅我正法五百年；二者不請佛住；三者不與佛水；四者疊欝多羅僧臥；五者蹈佛僧伽梨衣；六者以佛陰藏視於女人。有此六罪，汝應懺悔。』阿難答曰：『我聞過去未來世佛，皆有四種，所以請放女人出家。第二不請佛住世者，為魔蔽我心故。第三不與佛水者，為上流處有五百乘車過，其水混濁，不堪與佛水。第四者疊欝多羅僧臥者，為患身痛故。第五疊佛僧伽梨衣以足蹈上者，為風吹錯入足下。第六以佛陰藏視女人者，令女人生厭也。』阿難即於眾中脫革履，偏袒右肩長跪合掌，作突吉羅罪懺悔，懺悔已訖，大迦葉即於僧中以手牽阿難出，而告之曰：『汝若殘結未盡，勿復來也。』即便閉門，將諸羅漢共相謂言：『誰能結集毘尼法藏？』時阿泥樓豆言：『舍利弗弟子憍梵婆提者善解毘尼，今在天上尸利沙園說毘尼。』爾時大迦葉差羅漢往忉利天，為僧使故，如雁迅飛往到天上憍梵婆提所，頭面禮足，問訊起居，白言：『大德！南閻浮提今有僧事，可疾速往。』憍梵婆提曰：『僧不鬪諍耶？佛日滅度耶？破和合僧耶？』比丘答曰：『佛已滅度。』憍梵婆提云：『佛滅太疾，世間眼滅。』又問：『我和尚舍利弗在不？』答曰：『已入涅槃。』又問：『摩訶目連在不？』答曰：『亦入涅槃。』爾時憍梵婆提報比丘言：『我今既失離欲大師，和尚復滅，更往何為？我今不能重下閻浮提，可於此處入般涅槃。』作是語已，即便入定，踊上處虛空現十八變，現神變已，自心化出，以火燒身，火中出水，水分四道流下，至大迦葉結集三藏之處，水中有聲說偈而言：『憍梵婆提頭面禮，諸眾第一大德僧，聞佛滅度我隨去，如大象去象子隨去。』爾時下座比丘還閻浮提耆闍崛山中結集法藏之處明阿難果，爾時阿難即於當證得羅漢，即敲堂門，大迦葉問曰：『敲門者是誰？』阿難答曰：『我是阿難。』迦葉問曰：『汝何為來？』阿難復答曰：『我已證羅漢。』迦葉報曰：『汝既證羅漢，隨意入來。』阿難既入，迦葉令阿難昇高座，昇座已後，如來修三十二相八十種好，爾時阿難一心合掌向佛入涅槃處而說偈言：『佛初說法時，爾時我不見，展轉聞佛在波羅奈，佛為五比丘初開甘露門，說四真諦法苦集滅道，阿若憍陳如得見道，及八萬諸天聞是得見道。』爾時阿難說此偈已，時千羅漢皆言：『無常力大，我等眼見佛。』同聲說偈：『我見佛身相，猶如紫金山，妙相眾德滅，唯

有名獨存，是故當方便，來出於三界，勤集諸善根，涅槃最為樂。』是千羅漢說此偈已，遂復本座。時大迦葉對優婆離先集五部律藏，次對阿難集素怛覽藏、阿毘達磨二藏，信如來初轉法輪乃至般涅槃集四阿含：一、增一阿含；二、長阿含；三、中阿含；四、相應阿含。總名修多羅藏。爾時大迦葉結集法藏已訖，方耆闍崛山中告諸弟子曰：『今日晡時是吾入涅槃之時。』諸弟子一時下山告王舍城一切貴人曰：『摩訶迦葉今日晡時入涅槃。』爾時一切人民各懷愁惱，一時至大迦葉所，迦葉為說種種法要，即便著佛所屬僧迦梨衣，執持衣鉢，手提錫杖，如金翅鳥踴身空中現十八變，現神變已便願言：『願我此身得見彌勒。』發願已訖，直入耆闍崛山中，如入軟泥，入已還合，住待彌勒，至人壽八萬歲，身長八十尺，有彌勒佛出世，長一百六十尺，面廣二十四尺，圓光十里，三會度人說法。人民懈怠，爾時彌勒佛即以足指案耆闍崛山，即為開山，開已訖時，大迦葉著僧伽梨衣出禮拜彌勒，上昇虛空現十八變，現神變已而入涅槃，當爾之時度無數眾。」此即第一斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有名獨存，是故當方便，來出於三界，勤集諸善根，涅槃最為樂。』是千羅漢說此偈已，遂復本座。時大迦葉對優婆離先集五部律藏，次對阿難集素怛覽藏、阿毘達磨二藏，信如來初轉法輪乃至般涅槃集四阿含：一、增一阿含；二、長阿含；三、中阿含；四、相應阿含。總名修多羅藏。爾時大迦葉結集法藏已訖，方耆闍崛山中告諸弟子曰：『今日晡時是吾入涅槃之時。』諸弟子一時下山告王舍城一切貴人曰：『摩訶迦葉今日晡時入涅槃。』爾時一切人民各懷愁惱，一時至大迦葉所，迦葉為說種種法要，即便著佛所屬僧迦梨衣，執持衣鉢，手提錫杖，如金翅鳥踴身空中現十八變，現神變已便願言：『願我此身得見彌勒。』發願已訖，直入耆闍崛山中，如入軟泥，入已還合，住待彌勒，至人壽八萬歲，身長八十尺，有彌勒佛出世，長一百六十尺，面廣二十四尺，圓光十里，三會度人說法。人民懈怠，爾時彌勒佛即以足指案耆闍崛山，即為開山，開已訖時，大迦葉著僧伽梨衣出禮拜彌勒，上昇虛空現十八變，現神變已而入涅槃，當爾之時度無數眾。」此即第一斷疑。

第二生信者，如大地能生草木，信如父母能資養男女，若佛寶則資長法身。此則第二生信。如外道經書則無如是六義，所以被誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二生信者，如大地能生草木，信如父母能資養男女，若佛寶則資長法身。此則第二生信。如外道經書則無如是六義，所以被誹謗。

第三正解其信，言如是者，真俗齊通，理事雙舉，師資并稱，凡聖同歸，十地纔可闕望，三乘莫知其本。又《注法華》云：「如是者，感應之瑞。所以《大寶經》云：『如來凡常說法，先現三種大吉祥瑞：一為梵音，二為妙香，三為光明。現此三種變成寶臺，遍至十方，普動世界。眾生見者身毛皆竪，發勝心品，能令眾生煩惱崩落，如毘濕藥置毒藥中，令彼毒藥變成甘露，如是吉祥妙藥置八萬四千塵勞中變成真如甘露。』」所以如是吉祥瑞，略有十喻說如是：一者積薪諭，二者師子筋諭，三者轉輪王諭，四者寶精諭，五者檀香諭，六者賓伽羅諭，七者耆婆鼓諭，八者師子乳諭，九者功德瓶諭，十者水精珠諭。第一、積薪燒盡。二、師子筋作琴弦。三、以輪降伏。四、寶精諭光明。五、檀香諭者，攝伊蘭林方四十里。六者賓伽羅諭者，《優婆塞戒經》曰：「迦陵國中有七寶藏，名曰賓伽羅，具足七寶，眾生取之無盡。」信亦如是，能生一切諸佛法寶也。七者耆婆鼓諭者，如《明了論》云：「耆婆鼓，但有一切眾生入軍陣中遇諸毒箭，以枚擊鼓，所有毒箭一時皆出，無諸苦痛。」信亦如是，信心一發，能令三毒之箭一時即出。八者師子乳諭者，《華嚴經》曰：「如師子乳，投諸乳中悉化為水。」信亦如是，能化一切煩惱，變為法水法湛菩提。九、功德瓶諭者，《智度論》云：「有婆羅門，於十二年中事功德天以求如意。十二年滿，功德天現，授與一瓶云：『汝所須者從此瓶索，即得如意。』」信亦如是，能生一切諸善功德。十、水精諭者，《唯識論》云：「有諸濁水，以置此珠威力，得水即清淨。」信亦如是，能令不信混濁悉得清淨也。又真諦三藏云：「如是者，離諸謗故，名為如是。」謗有五種：一、增益謗；二、損減謗；三、相違謗；四、愚癡謗；五、戲論謗。言此經因果決定實有，是增益謗；言此經因果實無，是損減謗；言此經因果亦有亦無，相違謗；言此經因果非有非無，愚癡謗；言此經因果非非有非非無，戲論謗。言離五謗，故名如是。又《佛地論》云：「如是者，依四義釋：第一譬諭釋；第二教誨釋；第三問答釋；第四許可釋。第一譬諭釋者，汝今福貴如毘沙門。第二教誨釋者，汝當如是讀誦、如是修行。第三問答釋者，如是我聞，如是宣說。第四許可釋者，我當為汝如是宣說。」梁武帝云：「如斯之言是佛所說，故言如是。」又靜泰法師云：「如即指法，是即定辭，如法所說一切皆是，故言如是。」又肇法師解云：「信即所言之理順，順即師資之道成，故在經初建言如是。」今解：如者如三世諸佛之言，是者即三世諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正解其信，言如是者，真俗齊通，理事雙舉，師資并稱，凡聖同歸，十地纔可闕望，三乘莫知其本。又《注法華》云：「如是者，感應之瑞。所以《大寶經》云：『如來凡常說法，先現三種大吉祥瑞：一為梵音，二為妙香，三為光明。現此三種變成寶臺，遍至十方，普動世界。眾生見者身毛皆竪，發勝心品，能令眾生煩惱崩落，如毘濕藥置毒藥中，令彼毒藥變成甘露，如是吉祥妙藥置八萬四千塵勞中變成真如甘露。』」所以如是吉祥瑞，略有十喻說如是：一者積薪諭，二者師子筋諭，三者轉輪王諭，四者寶精諭，五者檀香諭，六者賓伽羅諭，七者耆婆鼓諭，八者師子乳諭，九者功德瓶諭，十者水精珠諭。第一、積薪燒盡。二、師子筋作琴弦。三、以輪降伏。四、寶精諭光明。五、檀香諭者，攝伊蘭林方四十里。六者賓伽羅諭者，《優婆塞戒經》曰：「迦陵國中有七寶藏，名曰賓伽羅，具足七寶，眾生取之無盡。」信亦如是，能生一切諸佛法寶也。七者耆婆鼓諭者，如《明了論》云：「耆婆鼓，但有一切眾生入軍陣中遇諸毒箭，以枚擊鼓，所有毒箭一時皆出，無諸苦痛。」信亦如是，信心一發，能令三毒之箭一時即出。八者師子乳諭者，《華嚴經》曰：「如師子乳，投諸乳中悉化為水。」信亦如是，能化一切煩惱，變為法水法湛菩提。九、功德瓶諭者，《智度論》云：「有婆羅門，於十二年中事功德天以求如意。十二年滿，功德天現，授與一瓶云：『汝所須者從此瓶索，即得如意。』」信亦如是，能生一切諸善功德。十、水精諭者，《唯識論》云：「有諸濁水，以置此珠威力，得水即清淨。」信亦如是，能令不信混濁悉得清淨也。又真諦三藏云：「如是者，離諸謗故，名為如是。」謗有五種：一、增益謗；二、損減謗；三、相違謗；四、愚癡謗；五、戲論謗。言此經因果決定實有，是增益謗；言此經因果實無，是損減謗；言此經因果亦有亦無，相違謗；言此經因果非有非無，愚癡謗；言此經因果非非有非非無，戲論謗。言離五謗，故名如是。又《佛地論》云：「如是者，依四義釋：第一譬諭釋；第二教誨釋；第三問答釋；第四許可釋。第一譬諭釋者，汝今福貴如毘沙門。第二教誨釋者，汝當如是讀誦、如是修行。第三問答釋者，如是我聞，如是宣說。第四許可釋者，我當為汝如是宣說。」梁武帝云：「如斯之言是佛所說，故言如是。」又靜泰法師云：「如即指法，是即定辭，如法所說一切皆是，故言如是。」又肇法師解云：「信即所言之理順，順即師資之道成，故在經初建言如是。」今解：如者如三世諸佛之言，是者即三世諸

佛之所說，故言如是。又梁朝《攝論》：「信有三種：一、信實有；二、信有可得；三、信有無窮功德。譬如木中定有火性，鑽之火得，得有種種功用，佛性亦爾。」今者略為十釋：一、入聖位之初因，出凡籠之漸果。二、食法味之嘉首，荷法寶於兩肩。三、獲七財之原首，得王力之初心。四、三乘所依止，萬行因此而修。五、湛心水之清珠，朗意性之課濁。六、出淤泥之中。七、超生死之險路。八、沈苦海之舟船。九、採法寶之手足。十、遊曠野之甲伏。所以《唯識論》善十一中有其三段：一、有之所由；二、解六中信；三、斷疑生信止謗，以淨信為體，如水精珠能清濁水也。上來雖有三種不同，總明第一信成就竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之所說，故言如是。又梁朝《攝論》：「信有三種：一、信實有；二、信有可得；三、信有無窮功德。譬如木中定有火性，鑽之火得，得有種種功用，佛性亦爾。」今者略為十釋：一、入聖位之初因，出凡籠之漸果。二、食法味之嘉首，荷法寶於兩肩。三、獲七財之原首，得王力之初心。四、三乘所依止，萬行因此而修。五、湛心水之清珠，朗意性之課濁。六、出淤泥之中。七、超生死之險路。八、沈苦海之舟船。九、採法寶之手足。十、遊曠野之甲伏。所以《唯識論》善十一中有其三段：一、有之所由；二、解六中信；三、斷疑生信止謗，以淨信為體，如水精珠能清濁水也。上來雖有三種不同，總明第一信成就竟。

我聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞者。

述曰：第二聞成就也。亦作三門分別：一、釋阿難名；二、釋阿難因；三、正釋其聞字。第一阿難釋名者，是梵語，漢云歡喜，故《五分律》曰：「師子頰王有其四子，皆作國王。一、名淨飯；二、名白飯；二、名斛飯；四、名甘露飯。且淨飯王有其二子：一、名悉達多，二、名難陀。白飯王亦有二子：一、名拔提，二、名提沙。斛飯王亦有二子：一、名提婆達多，二、名阿難陀。甘露飯王亦有二子：一、名摩訶男，二、名阿泥盧豆。其淨梵王大子悉達多者，年十九捨輪王位，於二月八日夜半子時踰城出家，一志安禪合掌定心而坐，苦行六年，日食麻麥，皮骨相連，王聞如是，悲泣歎曰：『我子捨輪王位，空無所得。』菩薩於後食香乳訖，入尼連禪河，洗其質已，往金剛座，自發誓言：『不破結跏成等正覺。』發是語已天地震動，魔宮不安。時天魔波旬既見菩薩將欲成道，將八十億魔女及鬼，種種相惱，滿六十由旬，來怖菩薩。爾時菩薩入慈定三昧，令魔刀箭化作蓮華。魔知不如，即往淨飯王宮而惱其父王，於虛空中而告之曰：『汝子昨夜命終已訖。』王聞驚怖不覺墮床，良久乃蘇，悲泣流淚而說偈言：『阿夷陀言虛，瑞應亦無驗，先得吉利名，一切無所獲。』爾時淨飯王說此語已，菩提樹神見佛成道，將天曼陀羅華往淨飯王宮，於虛空中而說偈言：『汝子已成道，魔眾已退散，光明如日月，普照十方國。』時王疑曰：『前言我子已死，今道成佛，所言何耶？』樹神答曰：『前是魔王故來相惱，我是菩提樹神，今來相慶。』王時喜曰：『我子捨輪王成法輪王，彼此無失。』淨飯王正歡喜之時，斛飯王來報淨飯王曰：『貴弟夫人已誕一男。』王聞歡喜：『眾慶皆來，可因此樂而名為歡喜。』」又如頌曰：「面如淨滿月，眼若青蓮華，佛法大海水，流入阿難心。」此即第一釋阿難名竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二聞成就也。亦作三門分別：一、釋阿難名；二、釋阿難因；三、正釋其聞字。第一阿難釋名者，是梵語，漢云歡喜，故《五分律》曰：「師子頰王有其四子，皆作國王。一、名淨飯；二、名白飯；二、名斛飯；四、名甘露飯。且淨飯王有其二子：一、名悉達多，二、名難陀。白飯王亦有二子：一、名拔提，二、名提沙。斛飯王亦有二子：一、名提婆達多，二、名阿難陀。甘露飯王亦有二子：一、名摩訶男，二、名阿泥盧豆。其淨梵王大子悉達多者，年十九捨輪王位，於二月八日夜半子時踰城出家，一志安禪合掌定心而坐，苦行六年，日食麻麥，皮骨相連，王聞如是，悲泣歎曰：『我子捨輪王位，空無所得。』菩薩於後食香乳訖，入尼連禪河，洗其質已，往金剛座，自發誓言：『不破結跏成等正覺。』發是語已天地震動，魔宮不安。時天魔波旬既見菩薩將欲成道，將八十億魔女及鬼，種種相惱，滿六十由旬，來怖菩薩。爾時菩薩入慈定三昧，令魔刀箭化作蓮華。魔知不如，即往淨飯王宮而惱其父王，於虛空中而告之曰：『汝子昨夜命終已訖。』王聞驚怖不覺墮床，良久乃蘇，悲泣流淚而說偈言：『阿夷陀言虛，瑞應亦無驗，先得吉利名，一切無所獲。』爾時淨飯王說此語已，菩提樹神見佛成道，將天曼陀羅華往淨飯王宮，於虛空中而說偈言：『汝子已成道，魔眾已退散，光明如日月，普照十方國。』時王疑曰：『前言我子已死，今道成佛，所言何耶？』樹神答曰：『前是魔王故來相惱，我是菩提樹神，今來相慶。』王時喜曰：『我子捨輪王成法輪王，彼此無失。』淨飯王正歡喜之時，斛飯王來報淨飯王曰：『貴弟夫人已誕一男。』王聞歡喜：『眾慶皆來，可因此樂而名為歡喜。』」又如頌曰：「面如淨滿月，眼若青蓮華，佛法大海水，流入阿難心。」此即第一釋阿難名竟。

第二釋阿難因，如《法華經》云：「我與阿難於空王佛所同時發心，我常行精進，阿難常樂多聞。」又釋迦牟尼佛昔迦葉佛時為沙彌，時師主每日令誦千言，復令常乞二人食，恐誦經不得，在路啼哭。爾時有一長者，問沙彌曰：「汝何為憂惱？」沙彌報曰：「我和尚令我誦千言，復令我常乞二人食，我恐誦經不得，所以憂惱。」長者報曰：「汝可安心誦經，自今已後，常來向弟子家取二人食，師若成佛，願為法藏弟子。」昔日誦經沙彌者即釋迦牟尼佛，是施食長者即阿難。是此則第二釋阿難因竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋阿難因，如《法華經》云：「我與阿難於空王佛所同時發心，我常行精進，阿難常樂多聞。」又釋迦牟尼佛昔迦葉佛時為沙彌，時師主每日令誦千言，復令常乞二人食，恐誦經不得，在路啼哭。爾時有一長者，問沙彌曰：「汝何為憂惱？」沙彌報曰：「我和尚令我誦千言，復令我常乞二人食，我恐誦經不得，所以憂惱。」長者報曰：「汝可安心誦經，自今已後，常來向弟子家取二人食，師若成佛，願為法藏弟子。」昔日誦經沙彌者即釋迦牟尼佛，是施食長者即阿難。是此則第二釋阿難因竟。

第三正釋其文，《佛地論》云：「我為諸蘊世俗假名，聞為耳根發識聽受所說，廢別就總，故說我聞。」問曰：「佛讚無我，何為傳法菩薩稱曰我聞？」答曰：「此佛說法常依二諦，一者俗諦、一者真諦。言我聞者，俗諦說耳。佛言諸根說於我、或說於無我，諸法實相中，無我無非我。」又朗法師解：根不能聞、耳識不能知，合不能聞，此則不聞也。親承音旨，簡異說傳，故曰我聞。問曰：「如來五十年說法，阿難仕佛適經二十五年，前二十五年阿難總不聞，何故一代之教皆曰我聞？」答曰：「依《報恩經》云：『為阿難重說十二部經』，是故一代之教皆曰我聞。」問曰：「阿難何為能持十二部經？」答曰：「阿難得金華三昧，能持十二部經。又《涅槃經》云：『阿難具足八法，能持十二部經。一者信根堅固，二者其心質直，三者身無苦痛，四者常懃精進，五者具足念心，六者心無憍慢，七者成就聞慧，八者從聞生智慧。具足八法，能持十二部經。』面如滿月，士女奔馳，目類青蓮華，貴賤咸仰，佛光夜照，聞奏慶喜之言，天蘂朝開，晨歸舞蹈之樂，如來演法常有瓶受之能，大聖弘經乃有金言之美，一聞俱領，八法齊修，四生所以重聞，十方於茲再唱，親承音旨，簡異傍傳，故曰我聞。」上來雖有三種不同，總明第二聞成就竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正釋其文，《佛地論》云：「我為諸蘊世俗假名，聞為耳根發識聽受所說，廢別就總，故說我聞。」問曰：「佛讚無我，何為傳法菩薩稱曰我聞？」答曰：「此佛說法常依二諦，一者俗諦、一者真諦。言我聞者，俗諦說耳。佛言諸根說於我、或說於無我，諸法實相中，無我無非我。」又朗法師解：根不能聞、耳識不能知，合不能聞，此則不聞也。親承音旨，簡異說傳，故曰我聞。問曰：「如來五十年說法，阿難仕佛適經二十五年，前二十五年阿難總不聞，何故一代之教皆曰我聞？」答曰：「依《報恩經》云：『為阿難重說十二部經』，是故一代之教皆曰我聞。」問曰：「阿難何為能持十二部經？」答曰：「阿難得金華三昧，能持十二部經。又《涅槃經》云：『阿難具足八法，能持十二部經。一者信根堅固，二者其心質直，三者身無苦痛，四者常懃精進，五者具足念心，六者心無憍慢，七者成就聞慧，八者從聞生智慧。具足八法，能持十二部經。』面如滿月，士女奔馳，目類青蓮華，貴賤咸仰，佛光夜照，聞奏慶喜之言，天蘂朝開，晨歸舞蹈之樂，如來演法常有瓶受之能，大聖弘經乃有金言之美，一聞俱領，八法齊修，四生所以重聞，十方於茲再唱，親承音旨，簡異傍傳，故曰我聞。」上來雖有三種不同，總明第二聞成就竟。

一時者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時者。

述曰：第三時成就也。亦作三門分別：第一釋假名時；第二釋不思議時；第三正釋其時。第一假名時者，如陶家輪勢一極時。又如《俱舍論》云：「時中極少一剎那時，凡人一念有九十剎那，一剎那時有九百生滅，一百二十剎那名一怛剎那，六十怛剎那為一臘縛，三十臘縛為一牟呼栗多，三十牟呼栗多為一日一夜。」此則第一釋假名時竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三時成就也。亦作三門分別：第一釋假名時；第二釋不思議時；第三正釋其時。第一假名時者，如陶家輪勢一極時。又如《俱舍論》云：「時中極少一剎那時，凡人一念有九十剎那，一剎那時有九百生滅，一百二十剎那名一怛剎那，六十怛剎那為一臘縛，三十臘縛為一牟呼栗多，三十牟呼栗多為一日一夜。」此則第一釋假名時竟。

第二釋不思議時者，諸佛境界不思議時，於一剎那攝一劫，一時普應竟無差別，故名一時。又《維摩經》說：「或有眾生樂久住世，菩薩即演七日以為一劫；或有眾生不樂久住，菩薩即促一劫以為七日。」又如大通智勝如來說法華經，時會聽者六十小劫不起於座為如食頃。此則第二釋不思議時竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋不思議時者，諸佛境界不思議時，於一剎那攝一劫，一時普應竟無差別，故名一時。又《維摩經》說：「或有眾生樂久住世，菩薩即演七日以為一劫；或有眾生不樂久住，菩薩即促一劫以為七日。」又如大通智勝如來說法華經，時會聽者六十小劫不起於座為如食頃。此則第二釋不思議時竟。

第三正解其時者，法王啟運之日，大眾嘉會之時，故云一時。《佛地論》云：「說一部經之時，非為剎那相續，乃至究竟，總名一時。」又真諦三藏解云：「輪王出世七寶一時，法王出世法寶一時，令機教符會無差異時，故言一時。」良謂小品立彼有斯，大乘元無來無往。當常現常之代，妄見空華；不滅實滅之初，劫石於茲。假稱所以，六十小劫攝在一時，明知妄立之言；託境方稱，時義所為說聽無二。故言一時。又三藏解云：「具足十義故名一時：一、佛出世時；二、說正法時；三、聽正法時；四、持正法時；五、思正法時；五、修正法時；七、下善種時；八、成熟善種時；九、解脫善種時；十、心平等時。且一、佛出世時者，如輪王出世時七寶一時可得，法王出世時法寶一時可聞，輪王出世未見者令聞。二、說正法時者，佛說正法，一切狂聾皆得醒悟，故名一時。三、聽正法時者，有四因緣：一者有宿因；二、有正信；三、願樂；四、生尊重。具此因緣是聽法時，故名一時。四、持正法時者，有三因緣：一、為自行圓滿；二、為他行成就；三、為他諮承有處。具此三緣，是持正法時。五、思正法時，有五因緣：一、思擇相似簡為取真；二、思擇轉勝如鍊真金；三、思擇得果，如月朗雲除，眾所樂見，又女質覆以為嚴；四、思擇無窮，如如意珠出財無竭，擇法亦是顯理無窮；五、思擇利益，如見日光作業不息，得佛法味化導無邊。具此五義是思擇時。六、修正法時者，有五因緣：一、智根利除煩惱障；二、信具足除業障；三、生人天除報障；四、樂寂靜除散亂障；五、值佛正法除邪歸障。具此五緣是好修時。七、下善種時者，為發菩提心有十因：一、依本，佛性故；二、依器，依人天道；三、依地，依八禪故；四、依三寶，為行不退故；五、依因，依一切眾生為下種因故；六、依意樂願，唯發大菩提心故；七、依智，觀過失功德故；八、依信，信三寶四諦七處故；九、依行，依割肉飼鷹等行故；十、依迴向，所有善根為眾生故。具此十事名下善種時。八、成就善種時者，有四因緣：一、宿植善根，即因成就；二、生於中國，即處所相應；三、親近善友，諮承為他；四、如說修行，離諸放逸。具此四緣，名為成就善種時。九、解脫善種時者，有五因緣：一、親近善友時；二、聽聞正法時；三、持正法時；四、思正法時；五、歸正法時。具此五事，名解脫善種時。十、心平等時者，心若高下聽法不入，若能拔沈抑浮念智平等，得入正法，名心平等時。具此十義故名一時。」又長耳三藏解時云：「有三種：一、分段時；二、不思議時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正解其時者，法王啟運之日，大眾嘉會之時，故云一時。《佛地論》云：「說一部經之時，非為剎那相續，乃至究竟，總名一時。」又真諦三藏解云：「輪王出世七寶一時，法王出世法寶一時，令機教符會無差異時，故言一時。」良謂小品立彼有斯，大乘元無來無往。當常現常之代，妄見空華；不滅實滅之初，劫石於茲。假稱所以，六十小劫攝在一時，明知妄立之言；託境方稱，時義所為說聽無二。故言一時。又三藏解云：「具足十義故名一時：一、佛出世時；二、說正法時；三、聽正法時；四、持正法時；五、思正法時；五、修正法時；七、下善種時；八、成熟善種時；九、解脫善種時；十、心平等時。且一、佛出世時者，如輪王出世時七寶一時可得，法王出世時法寶一時可聞，輪王出世未見者令聞。二、說正法時者，佛說正法，一切狂聾皆得醒悟，故名一時。三、聽正法時者，有四因緣：一者有宿因；二、有正信；三、願樂；四、生尊重。具此因緣是聽法時，故名一時。四、持正法時者，有三因緣：一、為自行圓滿；二、為他行成就；三、為他諮承有處。具此三緣，是持正法時。五、思正法時，有五因緣：一、思擇相似簡為取真；二、思擇轉勝如鍊真金；三、思擇得果，如月朗雲除，眾所樂見，又女質覆以為嚴；四、思擇無窮，如如意珠出財無竭，擇法亦是顯理無窮；五、思擇利益，如見日光作業不息，得佛法味化導無邊。具此五義是思擇時。六、修正法時者，有五因緣：一、智根利除煩惱障；二、信具足除業障；三、生人天除報障；四、樂寂靜除散亂障；五、值佛正法除邪歸障。具此五緣是好修時。七、下善種時者，為發菩提心有十因：一、依本，佛性故；二、依器，依人天道；三、依地，依八禪故；四、依三寶，為行不退故；五、依因，依一切眾生為下種因故；六、依意樂願，唯發大菩提心故；七、依智，觀過失功德故；八、依信，信三寶四諦七處故；九、依行，依割肉飼鷹等行故；十、依迴向，所有善根為眾生故。具此十事名下善種時。八、成就善種時者，有四因緣：一、宿植善根，即因成就；二、生於中國，即處所相應；三、親近善友，諮承為他；四、如說修行，離諸放逸。具此四緣，名為成就善種時。九、解脫善種時者，有五因緣：一、親近善友時；二、聽聞正法時；三、持正法時；四、思正法時；五、歸正法時。具此五事，名解脫善種時。十、心平等時者，心若高下聽法不入，若能拔沈抑浮念智平等，得入正法，名心平等時。具此十義故名一時。」又長耳三藏解時云：「有三種：一、分段時；二、不思議時

；三、假名時。一、分段時者，五蘊為體，四相為相，一期報限，如陶家輪，世極即住，名分段身時。二、不思議變易時者，謂變易生死相續，於法分齊難知，名不思議變易時。三、假名時，外國名劫波，自有三義：一、迦羅；二、三摩耶；三、世流布。迦羅者，此云別相，如制戒律，大戒時聞，小戒時不聞，出家時聞，在家時不聞，國王時得聞，餘人不得聞。二、三摩耶時者，此云破邪見時，為五部阿含、九分達磨，不簡黑白一切得用。三、世流布者，如云一時在中首林中，一時在恒河岸，調音起轉即是世人法語，令依破邪見時及世流布時，故名一時。」問：「此中時者依何建立？」答曰：「《佛地論》云：『時者，即是有為法上假立分位影像，依色心等總假立，故不相應行蘊所攝矣。』」上來三種不同，總明第三時成就竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；三、假名時。一、分段時者，五蘊為體，四相為相，一期報限，如陶家輪，世極即住，名分段身時。二、不思議變易時者，謂變易生死相續，於法分齊難知，名不思議變易時。三、假名時，外國名劫波，自有三義：一、迦羅；二、三摩耶；三、世流布。迦羅者，此云別相，如制戒律，大戒時聞，小戒時不聞，出家時聞，在家時不聞，國王時得聞，餘人不得聞。二、三摩耶時者，此云破邪見時，為五部阿含、九分達磨，不簡黑白一切得用。三、世流布者，如云一時在中首林中，一時在恒河岸，調音起轉即是世人法語，令依破邪見時及世流布時，故名一時。」問：「此中時者依何建立？」答曰：「《佛地論》云：『時者，即是有為法上假立分位影像，依色心等總假立，故不相應行蘊所攝矣。』」上來三種不同，總明第三時成就竟。

薄伽梵者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄伽梵者。

述曰：第四主成就也。亦作三門分別：第一釋薄伽梵名；第二釋薄伽梵身；第三釋上主字。第一釋薄伽梵名者，《瑜伽論》云：「有大勢力，能破大魔，故名薄伽梵。」又云：「坦然安坐菩提座，任運摧魔，有大勢力，故名薄伽梵。」又依《佛地論》說：「婆伽梵者，具有六義：第一自在；第二熾盛；第三端嚴；第四名稱；第五吉祥；第六尊貴義。第一自在義者，不為一切煩惱之所擊縛，名自在也。第二熾盛義者，為猛炎智火所燒鍊故。第三端嚴義者，為三十二相所莊嚴故。第四名稱義者，為一切殊勝功德悉圓滿故。第五吉祥義者，為人天親近供養故。第六尊貴義者，為具一切功德安樂有情故。具斯六義名婆伽梵。」言四魔者，一、破蘊魔，有漏五蘊為體；二、破煩惱魔，一百二十八根本煩惱及隨煩惱為體；三、破死魔，有漏五蘊，謂無常相名為死魔。四、破天魔，第六他化自在天子為天魔故。薩婆多論云：「能破四種魔故，故名薄伽梵。」又《俱舍論》云：「菩提樹下破一切煩惱魔，金剛座上破一切天魔，留三月命破一切死魔，入涅槃破一切蘊魔。」又《大集經》略述壞魔之義：「觀空故壞蘊魔，觀無相故壞煩惱魔，觀無願故壞死魔，具三迴向菩提故壞天魔。」又云：「第一觀身不淨壞蘊魔，第二觀受是苦壞煩惱魔，第三觀身無常壞死魔，第四觀法無我壞天魔。具斯六義名薄伽梵。」此則第一釋薄伽梵名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四主成就也。亦作三門分別：第一釋薄伽梵名；第二釋薄伽梵身；第三釋上主字。第一釋薄伽梵名者，《瑜伽論》云：「有大勢力，能破大魔，故名薄伽梵。」又云：「坦然安坐菩提座，任運摧魔，有大勢力，故名薄伽梵。」又依《佛地論》說：「婆伽梵者，具有六義：第一自在；第二熾盛；第三端嚴；第四名稱；第五吉祥；第六尊貴義。第一自在義者，不為一切煩惱之所擊縛，名自在也。第二熾盛義者，為猛炎智火所燒鍊故。第三端嚴義者，為三十二相所莊嚴故。第四名稱義者，為一切殊勝功德悉圓滿故。第五吉祥義者，為人天親近供養故。第六尊貴義者，為具一切功德安樂有情故。具斯六義名婆伽梵。」言四魔者，一、破蘊魔，有漏五蘊為體；二、破煩惱魔，一百二十八根本煩惱及隨煩惱為體；三、破死魔，有漏五蘊，謂無常相名為死魔。四、破天魔，第六他化自在天子為天魔故。薩婆多論云：「能破四種魔故，故名薄伽梵。」又《俱舍論》云：「菩提樹下破一切煩惱魔，金剛座上破一切天魔，留三月命破一切死魔，入涅槃破一切蘊魔。」又《大集經》略述壞魔之義：「觀空故壞蘊魔，觀無相故壞煩惱魔，觀無願故壞死魔，具三迴向菩提故壞天魔。」又云：「第一觀身不淨壞蘊魔，第二觀受是苦壞煩惱魔，第三觀身無常壞死魔，第四觀法無我壞天魔。具斯六義名薄伽梵。」此則第一釋薄伽梵名。

第二釋薄伽梵身者，有其三義：一、報身；二、化身；三、法身。第一報身者，為地上菩薩說法。第二化身，為二乘人說法。第三法身者，法身常寂自利利他。雖有三種不同為見不異，異如聲聞見丈六身，菩薩見無邊身，諸佛見法性身，如是一繩生於三相，如眼暗為是其蛇，眼明者見其繩，智者審觀唯見其麻，報化法身亦復如是。若其通也，即三是一，即一是三。若其述也，即三非三，即一非一，如水氷波三種有異，即水是氷、即水是水，水外無波、波外無水，報化法身亦復如是。此即第二釋薄伽梵身竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋薄伽梵身者，有其三義：一、報身；二、化身；三、法身。第一報身者，為地上菩薩說法。第二化身，為二乘人說法。第三法身者，法身常寂自利利他。雖有三種不同為見不異，異如聲聞見丈六身，菩薩見無邊身，諸佛見法性身，如是一繩生於三相，如眼暗為是其蛇，眼明者見其繩，智者審觀唯見其麻，報化法身亦復如是。若其通也，即三是一，即一是三。若其述也，即三非三，即一非一，如水氷波三種有異，即水是氷、即水是水，水外無波、波外無水，報化法身亦復如是。此即第二釋薄伽梵身竟。

第三正解其主字者，依〈大智度論〉云：「有其五種：一者佛說；二者聖弟子說；三者諸天說；四者神仙說；五者變化說。」今明此經即是佛說，佛為教主也。言佛者，以覺為義，有其三種：一者自覺；二者覺他；三者覺滿。聲聞為得生空智，但能自覺；菩薩雖得法空智，為覺未滿；諸佛自覺覺他覺行圓滿，故稱為佛也。佛者，三界法王、四生慈父，放神光於千剎、灑法雨於五燒，所以外道歸依、天魔稽首，玉毫皎潔地獄照以消亡，頂相岧嶢天人莫覩其際，難解難測，故號佛焉。上來雖有三種不同，總明第四釋主成就竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正解其主字者，依〈大智度論〉云：「有其五種：一者佛說；二者聖弟子說；三者諸天說；四者神仙說；五者變化說。」今明此經即是佛說，佛為教主也。言佛者，以覺為義，有其三種：一者自覺；二者覺他；三者覺滿。聲聞為得生空智，但能自覺；菩薩雖得法空智，為覺未滿；諸佛自覺覺他覺行圓滿，故稱為佛也。佛者，三界法王、四生慈父，放神光於千剎、灑法雨於五燒，所以外道歸依、天魔稽首，玉毫皎潔地獄照以消亡，頂相岧嶢天人莫覩其際，難解難測，故號佛焉。上來雖有三種不同，總明第四釋主成就竟。

在室羅筏住誓多林給孤獨園者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在室羅筏住誓多林給孤獨園者。

述曰：第五處成就也。亦有三種：第一顯國；第二顯林；第三顯園。第一顯國者，即是室羅筏國也，漢云名聞城也，蓋是碩德廣學鴻儒嘉聲遠震，故曰名聞城也。舊云舍衛國，即是中天竺國，佛在世時勝軍王所治之城，周回六千餘里，其城中有二窣覩婆：一是佛姨母摩訶波提比丘尼精舍，一是須達長者故宅中窣覩婆。此即第一顯國竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五處成就也。亦有三種：第一顯國；第二顯林；第三顯園。第一顯國者，即是室羅筏國也，漢云名聞城也，蓋是碩德廣學鴻儒嘉聲遠震，故曰名聞城也。舊云舍衛國，即是中天竺國，佛在世時勝軍王所治之城，周回六千餘里，其城中有二窣覩婆：一是佛姨母摩訶波提比丘尼精舍，一是須達長者故宅中窣覩婆。此即第一顯國竟。

第二顯林者，即是住誓多林，《大智度論》云：「為憐愍眾生，故住誓多林。」言住者，四威儀中是其一住。住有三種：一、天住；二、梵住；三、聖住。一、天住者，為布施、持戒、忍辱，得三事故得生天，名為天住。第二梵住者，為四無量心，慈，悲，喜，捨，得生梵天(乃至)非想非非想天，名為梵住。第三聖住者，為行空無相無願，住三空三昧，故名聖住。《智度論》云：「復有四種住：一、天；二、梵；三、聖；四、佛住。」前三住者，為聲聞緣覺等；四佛住者，首楞嚴三昧八萬四千諸法藏故，故名為佛住。言誓多林者，漢云最勝林也，即此城外東南五里有誓多林，即是祇陀太子所施之林。祇陀者，翻云戰勝王，故名戰勝也。此是第二顯林竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二顯林者，即是住誓多林，《大智度論》云：「為憐愍眾生，故住誓多林。」言住者，四威儀中是其一住。住有三種：一、天住；二、梵住；三、聖住。一、天住者，為布施、持戒、忍辱，得三事故得生天，名為天住。第二梵住者，為四無量心，慈，悲，喜，捨，得生梵天(乃至)非想非非想天，名為梵住。第三聖住者，為行空無相無願，住三空三昧，故名聖住。《智度論》云：「復有四種住：一、天；二、梵；三、聖；四、佛住。」前三住者，為聲聞緣覺等；四佛住者，首楞嚴三昧八萬四千諸法藏故，故名為佛住。言誓多林者，漢云最勝林也，即此城外東南五里有誓多林，即是祇陀太子所施之林。祇陀者，翻云戰勝王，故名戰勝也。此是第二顯林竟。

次第三顯園者，《涅槃經》云：「園者須達為佛而買，林太子所施。」又解：初國通化處，即室羅筏國；後園別化處，即誓多林。在國為化俗流，住園為統僧眾，亦是喧靜雙舉，道俗兼明。佛在世時，勝軍王所治國也，傳之異國，稱曰遠聞。遠聞有四：一、具財寶；二、妙欲境；三、饒多聞；四、豐解脫。城內故墓上有窣覩婆，是佛姨母精舍；次東有窣覩婆，是須達故宅也，此云善勝；城東南五六里有誓多林，此云勝林，舊云祇陀，是給孤獨園，昔善施為佛建立伽藍，今以荒癈也。東門左右各各建石柱高七十尺餘，無憂王造也。善施長者仁而慈愍、積而能散，拯濟貧乏哀恤孤老，時美其德號給孤園焉。聞佛功德，深生尊敬，建大精舍請佛降臨，命舍利子隨而膽揆，唯太子誓多林園其園處閉靜。善施往詣具以情告，太子戲言：「希金遍地，我園方賣。」善施聞之生喜悅，即出金藏依言布地，有小未遍，太子請留曰：「佛誠良福田，宜可種植。」善施即於此地建立精舍。佛告阿難曰：「園地善施所置，樹林誓多所施，二人同心式崇功業，自今已去應名此地為誓多林給孤獨園。」然聖人形無定方，寧有常處？但為物生信，故委具題，施樹買園如別。《賢愚經》說：「彼云舍衛城國，波斯匿王輔相大臣名須達多，廣說巨富道德，云有其七兒，六已取婦，唯第七者未婚，為欲揀擇殊勝咨容，囑諸婆羅門令為尋覓。後於王舍城中有長者護珍，唯有一女端嚴無比，乃往彼國論其婚事。正見其家欲請佛僧辦諸供具，無暇相承，須達怪問：『欲何所為？』答曰：『迎請佛也。』須達忽聞佛名，身毛皆竪，如有所得，心懷悅預，重問云：『何名佛？』長者對曰：『汝不可聞，迦毘羅城白飯子，姓瞿曇氏，字悉達多。其生未久，相師占之當必輪王，棄舍出家無師自覺，貪恚癡盡其心平等，於諸眾生猶如父母等視一子，雖勝一切而無憍慢，塗割二事其心無二，十力、四無畏、五智、三昧，大慈大悲及三念處，故號為佛。明請我請，是故怱怱未暇相待。』須達言：『善哉大士所言，佛者功德無量，今在何處？』長者答言：『今在此間王舍城，住迦蘭陀竹林精舍。』須達心念其佛，佛無量功德忽然光明，其明猛盛猶如日輪，即尋光出至城門下，如來神力門自開。門路有天祠，須達禮之，尋還黑闇，心生惶怖，欲還本處。城有一天神，告須達言：『仁者子！往如來所有多善利。』須達言：『云何善利？』天言：『長者！假使有人，真實給絞駿馬百疋，寶車百乘，鑄金為人其數復百，端政女人身佩瓔珞，眾寶廁填上妙宮宅，殿堂屋宇彫文刻鑄，金盤銀粟數各一百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三顯園者，《涅槃經》云：「園者須達為佛而買，林太子所施。」又解：初國通化處，即室羅筏國；後園別化處，即誓多林。在國為化俗流，住園為統僧眾，亦是喧靜雙舉，道俗兼明。佛在世時，勝軍王所治國也，傳之異國，稱曰遠聞。遠聞有四：一、具財寶；二、妙欲境；三、饒多聞；四、豐解脫。城內故墓上有窣覩婆，是佛姨母精舍；次東有窣覩婆，是須達故宅也，此云善勝；城東南五六里有誓多林，此云勝林，舊云祇陀，是給孤獨園，昔善施為佛建立伽藍，今以荒癈也。東門左右各各建石柱高七十尺餘，無憂王造也。善施長者仁而慈愍、積而能散，拯濟貧乏哀恤孤老，時美其德號給孤園焉。聞佛功德，深生尊敬，建大精舍請佛降臨，命舍利子隨而膽揆，唯太子誓多林園其園處閉靜。善施往詣具以情告，太子戲言：「希金遍地，我園方賣。」善施聞之生喜悅，即出金藏依言布地，有小未遍，太子請留曰：「佛誠良福田，宜可種植。」善施即於此地建立精舍。佛告阿難曰：「園地善施所置，樹林誓多所施，二人同心式崇功業，自今已去應名此地為誓多林給孤獨園。」然聖人形無定方，寧有常處？但為物生信，故委具題，施樹買園如別。《賢愚經》說：「彼云舍衛城國，波斯匿王輔相大臣名須達多，廣說巨富道德，云有其七兒，六已取婦，唯第七者未婚，為欲揀擇殊勝咨容，囑諸婆羅門令為尋覓。後於王舍城中有長者護珍，唯有一女端嚴無比，乃往彼國論其婚事。正見其家欲請佛僧辦諸供具，無暇相承，須達怪問：『欲何所為？』答曰：『迎請佛也。』須達忽聞佛名，身毛皆竪，如有所得，心懷悅預，重問云：『何名佛？』長者對曰：『汝不可聞，迦毘羅城白飯子，姓瞿曇氏，字悉達多。其生未久，相師占之當必輪王，棄舍出家無師自覺，貪恚癡盡其心平等，於諸眾生猶如父母等視一子，雖勝一切而無憍慢，塗割二事其心無二，十力、四無畏、五智、三昧，大慈大悲及三念處，故號為佛。明請我請，是故怱怱未暇相待。』須達言：『善哉大士所言，佛者功德無量，今在何處？』長者答言：『今在此間王舍城，住迦蘭陀竹林精舍。』須達心念其佛，佛無量功德忽然光明，其明猛盛猶如日輪，即尋光出至城門下，如來神力門自開。門路有天祠，須達禮之，尋還黑闇，心生惶怖，欲還本處。城有一天神，告須達言：『仁者子！往如來所有多善利。』須達言：『云何善利？』天言：『長者！假使有人，真實給絞駿馬百疋，寶車百乘，鑄金為人其數復百，端政女人身佩瓔珞，眾寶廁填上妙宮宅，殿堂屋宇彫文刻鑄，金盤銀粟數各一百，

以施一人，如是展轉盡閻浮提所須功德，不如有人發意一步詣如來所。』須達多言：『善男子！汝是誰耶？』天言：『長者！我是相勝婆羅門子，汝往昔善知識也。我往日見舍利弗、大目犍連心生歡喜，捨身得作北方天王毘沙門子，專知守護此王舍城。我見舍利弗心生歡喜，尚得如是妙好之身，況見如來無上法王。』須達多聞已即還佛所，頂禮佛足，佛為說法，得須陀洹果，便請世尊降臨舍衛。佛則語言：『卿舍衛國有精舍相容受否？』須達多言：『佛若垂顧，便即營辦。』佛默然受須達請。復言：『從生已來未為斯事，唯願如來遣舍利弗指受儀則。』爾時如來勅舍利弗，與須達共乘一車，以神力故，經一日夜到舍衛國。時須達多白舍利弗言：『此大城外何處有地不近不遠，多有池泉樹林華果清淨閑務，我當於中造立精舍。』時舍利弗言：『祇陀園林最為第一。』須達多遂往謂祇陀曰：『我欲為佛造立精舍，唯仁者園中可堪造立，吾今欲買能見與否？』祇陀答曰：『設以真金布地，猶不相與。』須達多言：『林地囑我，汝便取金。』祇陀答曰：『我園不賣，云何取金？』須達言：『若意不可，共往斷事人所。』即共俱至斷事人所，斷事人言：『園囑須達，祇陀取金。』即時須臾車馬載負真金布地，一日之中五百金而未周遍，須達沈吟，祇陀曰：『長者若悔，隨意聽止。』須達多言：『吾不悔也，自念當出何藏金足。』祇陀念言：『如來法王真實無上，所說妙法清淨無染，故使斯人輕寶乃爾。』即語須達言：『餘未遍者不復須金，請見相與，我自為佛造立門樓，常使如來經遊出入。』祇陀自造門樓，時須達多七日之中造立大房三百口，禪房靜室六十三所，冬屋夏堂一切具足，即執香爐，向王舍城遙作是言：『所設已辦，唯願如來慈哀憐愍為諸眾生受是住處。』佛時懸知，即與大眾發王舍城，譬如壯士屈申臂頃，至舍衛國祇陀園林須達精舍。佛既到已，須達多以其所設奉施如來，佛時受已即住其中，故云住誓多林給孤獨園也。」又準真諦三藏：「如經中說：『須達過去為拘留孫佛，時於此地造立精舍，爾時地廣四十里，須達名毘沙長者，以金布地，寶衣覆之而為供養。俱那含牟尼佛時長者名大家主，爾時此地廣三十里。迦葉佛時亦立精舍，爾時此地廣二十里，長者名大惓。於今釋迦牟尼佛時，此地廣十里，以金布地。後彌勒佛時，此地廣四十里，以七寶布地，爾時為儴佉王，出家修道得阿羅漢果。』」問：「俱舉城園，隨一即得，何須双舉？」答曰：「真諦記云：『住處有二：一、境界處；二、依止處。住境界處為化在家之徒，往依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施一人，如是展轉盡閻浮提所須功德，不如有人發意一步詣如來所。』須達多言：『善男子！汝是誰耶？』天言：『長者！我是相勝婆羅門子，汝往昔善知識也。我往日見舍利弗、大目犍連心生歡喜，捨身得作北方天王毘沙門子，專知守護此王舍城。我見舍利弗心生歡喜，尚得如是妙好之身，況見如來無上法王。』須達多聞已即還佛所，頂禮佛足，佛為說法，得須陀洹果，便請世尊降臨舍衛。佛則語言：『卿舍衛國有精舍相容受否？』須達多言：『佛若垂顧，便即營辦。』佛默然受須達請。復言：『從生已來未為斯事，唯願如來遣舍利弗指受儀則。』爾時如來勅舍利弗，與須達共乘一車，以神力故，經一日夜到舍衛國。時須達多白舍利弗言：『此大城外何處有地不近不遠，多有池泉樹林華果清淨閑務，我當於中造立精舍。』時舍利弗言：『祇陀園林最為第一。』須達多遂往謂祇陀曰：『我欲為佛造立精舍，唯仁者園中可堪造立，吾今欲買能見與否？』祇陀答曰：『設以真金布地，猶不相與。』須達多言：『林地囑我，汝便取金。』祇陀答曰：『我園不賣，云何取金？』須達言：『若意不可，共往斷事人所。』即共俱至斷事人所，斷事人言：『園囑須達，祇陀取金。』即時須臾車馬載負真金布地，一日之中五百金而未周遍，須達沈吟，祇陀曰：『長者若悔，隨意聽止。』須達多言：『吾不悔也，自念當出何藏金足。』祇陀念言：『如來法王真實無上，所說妙法清淨無染，故使斯人輕寶乃爾。』即語須達言：『餘未遍者不復須金，請見相與，我自為佛造立門樓，常使如來經遊出入。』祇陀自造門樓，時須達多七日之中造立大房三百口，禪房靜室六十三所，冬屋夏堂一切具足，即執香爐，向王舍城遙作是言：『所設已辦，唯願如來慈哀憐愍為諸眾生受是住處。』佛時懸知，即與大眾發王舍城，譬如壯士屈申臂頃，至舍衛國祇陀園林須達精舍。佛既到已，須達多以其所設奉施如來，佛時受已即住其中，故云住誓多林給孤獨園也。」又準真諦三藏：「如經中說：『須達過去為拘留孫佛，時於此地造立精舍，爾時地廣四十里，須達名毘沙長者，以金布地，寶衣覆之而為供養。俱那含牟尼佛時長者名大家主，爾時此地廣三十里。迦葉佛時亦立精舍，爾時此地廣二十里，長者名大惓。於今釋迦牟尼佛時，此地廣十里，以金布地。後彌勒佛時，此地廣四十里，以七寶布地，爾時為儴佉王，出家修道得阿羅漢果。』」問：「俱舉城園，隨一即得，何須双舉？」答曰：「真諦記云：『住處有二：一、境界處；二、依止處。住境界處為化在家之徒，往依

止處為統出家之遠人，令知國境界住處；後舉祇園為近人，令知依止別處故。』又傳中說：於此城邊有二精舍，一是磨伽羅小堂、二是給孤獨園。恐濫小堂，故標園處。」今總八義：一、為化緇素二眾；二、為遠近二人；三、為簡濫；四、為喧靜兩亡；五、為悲智二事；六、為道體道緣；七、為自利利他；八、為成無住道，隨其所應故舉二處，遊化居止目足為在，遊化在城，居止在園。之與住其義一也。上來廣釋總明第五處成就竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止處為統出家之遠人，令知國境界住處；後舉祇園為近人，令知依止別處故。』又傳中說：於此城邊有二精舍，一是磨伽羅小堂、二是給孤獨園。恐濫小堂，故標園處。」今總八義：一、為化緇素二眾；二、為遠近二人；三、為簡濫；四、為喧靜兩亡；五、為悲智二事；六、為道體道緣；七、為自利利他；八、為成無住道，隨其所應故舉二處，遊化居止目足為在，遊化在城，居止在園。之與住其義一也。上來廣釋總明第五處成就竟。

與大苾芻眾千二百五十人俱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大苾芻眾千二百五十人俱者。

述曰：次當第六眾成就也。亦有三種：一、顯聲聞眾；二、顯菩薩眾；三、顯諸天眾。且第一聲聞眾者，即與大苾芻眾千二百五十人俱是。今者先顯聲聞，後彰菩薩。言與者，以自兼彼，故言為與。言大者，為拔群超眾，故言為大，又言大者，梵云摩訶，摩訶此言大也，具三藏義：一、大；二、多；三、勝。言大者，非小聲聞，為天王、人王、大人所供養。又八義故名大：一者數大，千二百等；二者名大，名稱遠聞；三者德大，大阿羅漢故；四者離大，大障礙斷故；五者性大，功德智慧波羅蜜多種性故；六者識大故、大人所識故；七者趣大，迴向大菩提故；八者歒大，能破外道故。言多也，言勝者，具八義中，言苾芻者，有其三義：一、怖魔；二、乞士；三、破惡。言怖魔者，為出家之時，上動魔宮、下利群品，以魔怖故，故名怖魔。言乞士者，為離四邪命，故言乞士。言四邪命者：一下口食，為合和湯藥種植菓實，所得利養已自供身，名為下口食。二仰口食，為仰星宿占相吉凶，所得利養以自供身，名為仰口食。三方口食，為諂曲、兩口、巧說多端、為國使命，以得利養自供身，名方口食。四維口食者，誦呪禁龍縛鳥，名維口食。離此四種邪求活命，故名乞士。言破惡者，撝智慧劍殺煩惱賊，故名破惡。具斯三義，故名比丘。言比丘，言慕道，處處常持寶錫，依僧肅肅，如護明珠，乞食巡門，侵寒暑而□利物；披灰攘服，履霜雪以度眾生。皆能降伏魔軍、摧折外道，所以果名殺賊，因號怖魔。應供聲震十方，度人名流三界，解脫床而同坐，涅槃山以齊登，拯四趣而絕胞胎，背五燒而歸寂滅。具斯三義，故厥號比丘。言千二百五十人者，律及《因果經》說：「佛初成道度憍陳如、摩訶男、婆提、婆敷、阿濕卑等五人，次度優樓頻螺迦葉眾五百人，次度伽耶迦葉、那提迦葉二眾各二百五十人，次度舍利弗、目乾連二眾各一百人，次度耶舍長者子等二百五十人，總合有一千二百五十人。舉大數故唯爾所。」問：「何不標餘，但舉此等？」答曰：「名德高遠、常隨佛故，皆先外道捨邪歸正故。《毘婆沙論》云：『四義故說：一、以皆是婆羅門種，淨行出家故；二、以皆是上上，善來得戒故；三、以皆是大阿羅漢故；四、以皆是五師大門徒故。』又準《賢劫定意經》說：『釋迦初會說經，一千二百五十人比丘皆得道證。』經中且標初會所度，故無餘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：次當第六眾成就也。亦有三種：一、顯聲聞眾；二、顯菩薩眾；三、顯諸天眾。且第一聲聞眾者，即與大苾芻眾千二百五十人俱是。今者先顯聲聞，後彰菩薩。言與者，以自兼彼，故言為與。言大者，為拔群超眾，故言為大，又言大者，梵云摩訶，摩訶此言大也，具三藏義：一、大；二、多；三、勝。言大者，非小聲聞，為天王、人王、大人所供養。又八義故名大：一者數大，千二百等；二者名大，名稱遠聞；三者德大，大阿羅漢故；四者離大，大障礙斷故；五者性大，功德智慧波羅蜜多種性故；六者識大故、大人所識故；七者趣大，迴向大菩提故；八者歒大，能破外道故。言多也，言勝者，具八義中，言苾芻者，有其三義：一、怖魔；二、乞士；三、破惡。言怖魔者，為出家之時，上動魔宮、下利群品，以魔怖故，故名怖魔。言乞士者，為離四邪命，故言乞士。言四邪命者：一下口食，為合和湯藥種植菓實，所得利養已自供身，名為下口食。二仰口食，為仰星宿占相吉凶，所得利養以自供身，名為仰口食。三方口食，為諂曲、兩口、巧說多端、為國使命，以得利養自供身，名方口食。四維口食者，誦呪禁龍縛鳥，名維口食。離此四種邪求活命，故名乞士。言破惡者，撝智慧劍殺煩惱賊，故名破惡。具斯三義，故名比丘。言比丘，言慕道，處處常持寶錫，依僧肅肅，如護明珠，乞食巡門，侵寒暑而□利物；披灰攘服，履霜雪以度眾生。皆能降伏魔軍、摧折外道，所以果名殺賊，因號怖魔。應供聲震十方，度人名流三界，解脫床而同坐，涅槃山以齊登，拯四趣而絕胞胎，背五燒而歸寂滅。具斯三義，故厥號比丘。言千二百五十人者，律及《因果經》說：「佛初成道度憍陳如、摩訶男、婆提、婆敷、阿濕卑等五人，次度優樓頻螺迦葉眾五百人，次度伽耶迦葉、那提迦葉二眾各二百五十人，次度舍利弗、目乾連二眾各一百人，次度耶舍長者子等二百五十人，總合有一千二百五十人。舉大數故唯爾所。」問：「何不標餘，但舉此等？」答曰：「名德高遠、常隨佛故，皆先外道捨邪歸正故。《毘婆沙論》云：『四義故說：一、以皆是婆羅門種，淨行出家故；二、以皆是上上，善來得戒故；三、以皆是大阿羅漢故；四、以皆是五師大門徒故。』又準《賢劫定意經》說：『釋迦初會說經，一千二百五十人比丘皆得道證。』經中且標初會所度，故無餘也。」

又與諸大菩薩僧萬二千人俱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與諸大菩薩僧萬二千人俱者。

述曰：此即第二顯菩薩眾也。言菩薩者，依《佛地論》云：「菩者菩提，薩者薩埵，菩提者所求果，薩埵者能求人，能所雙舉，故云菩薩。」又《佛地論》云：「有其三種：一者菩提，二者薩埵，三者菩提薩埵。言菩提者，漢云名為覺，覺者是所求果。言薩埵者，漢名有情，是能求菩提人。菩提薩埵者，名為勇猛，亦名精進，故言菩提薩埵。」若具足梵語者，應言摩訶菩提薩埵，言摩訶者大，言菩提者是覺，薩是一切，埵是有情，總攝名大覺一切有情，今翻譯家意省略，故言菩薩。菩薩者，垂形六種列高讚於十方，集彩二空度於五道，是以智力壞於煩惱，三毒雲消，慧炬破於無明，四魔殄滅，上方下方之內歸我大師，有形無形之流咸皆伏膺，功德名遠可略言焉。問：「何故列菩薩眾耶？」答曰：「有三義故。一者欲證阿難聞經可信，阿難若共小乘之人，聞大乘法未足可信，今與菩薩同聞可信。二者佛為小乘人圍繞，其德未重，大乘人翼從，佛德方尊。三者欲顯是大乘經，以聲聞位初無菩薩眾，觀音、大勢、普賢、文殊等為上首也。」此則第二顯菩薩眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此即第二顯菩薩眾也。言菩薩者，依《佛地論》云：「菩者菩提，薩者薩埵，菩提者所求果，薩埵者能求人，能所雙舉，故云菩薩。」又《佛地論》云：「有其三種：一者菩提，二者薩埵，三者菩提薩埵。言菩提者，漢云名為覺，覺者是所求果。言薩埵者，漢名有情，是能求菩提人。菩提薩埵者，名為勇猛，亦名精進，故言菩提薩埵。」若具足梵語者，應言摩訶菩提薩埵，言摩訶者大，言菩提者是覺，薩是一切，埵是有情，總攝名大覺一切有情，今翻譯家意省略，故言菩薩。菩薩者，垂形六種列高讚於十方，集彩二空度於五道，是以智力壞於煩惱，三毒雲消，慧炬破於無明，四魔殄滅，上方下方之內歸我大師，有形無形之流咸皆伏膺，功德名遠可略言焉。問：「何故列菩薩眾耶？」答曰：「有三義故。一者欲證阿難聞經可信，阿難若共小乘之人，聞大乘法未足可信，今與菩薩同聞可信。二者佛為小乘人圍繞，其德未重，大乘人翼從，佛德方尊。三者欲顯是大乘經，以聲聞位初無菩薩眾，觀音、大勢、普賢、文殊等為上首也。」此則第二顯菩薩眾竟。

第三顯諸天眾者，案日照三藏本，有忉利梵摩、善吒梵魔而為上首，此則廣略不同、有無相似。上來雖有六段不同，總明證信序竟。從此已下發起序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯諸天眾者，案日照三藏本，有忉利梵摩、善吒梵魔而為上首，此則廣略不同、有無相似。上來雖有六段不同，總明證信序竟。從此已下發起序。

爾時三十三天於善法堂會，有一天子名曰善住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三十三天於善法堂會，有一天子名曰善住者。

述曰：第二發起序也。詳其文勢，大節兩段：第一善住請，第二帝釋請。從爾時三十三天已下，至云何令我得免斯苦，是善住請。從爾時帝釋聞是語已甚大驚愕已下，至具如上說，是帝釋請。今者先明善住，後明帝釋請。言善住請中有十段文，第一標處顯名，第二大天遊戲，第三受諸快樂，第四空聲告期，第五示所生界，第六正顯受身，第七善住驚怖，第八疾往帝釋，第九重述前言，第十希垂救濟。此則第一標處顯名者，有其三意：一者標天，二者示處，三者顯名。初言標天者，依《俱舍》、《樓炭》等經述之，其三十三天者，住須彌山頂，其山在大海中心金輪之上，高十六萬踰𮜖那，入海八萬，出水亦然，四寶所成，北東南西金銀吠琉璃頗胝迦，威德光色顯於贍部洲，空作吠琉璃色。復有七金山七重圍繞，一一山皆入水八萬踰𮜖那，下據金輪，上踰地際，其第一金山出海高四萬踰𮜖那，第二金山出海高二萬，第三金山出海一萬，第四金山出海高五千，第五金山出海高二千五百，第六金山出海高一千二百五十踰𮜖那，第七金山出大海高六百二十五踰𮜖那等，一一山間皆有小海。其金山頂有金剛樹，并有夜刃神止住，金山之外有香醉山，《樓炭經》云：「香山高五百由旬也。」《立世阿毘曇論》云：「有七種畜生王於中止住」云云。《俱舍論》云：「香山南有無熱惱池，池南有大雪山。」《樓炭經》云：「雪山有二十五由旬也，雪山南有九重黑山，一一間有無量地獄，九重黑山南名為南閻浮提，山西名西瞿陀尼，山北名欝單越，山東名東弗婆提。」其須彌山者，《俱舍論》云：「高十六萬踰𮜖那，四寶所成，東面白銀，南面吠琉璃，西面頗胝迦，北面黃金，皆逐寶色形現於空，所以南閻浮提作吠琉璃色。」《樓炭經》云：「其山四面各有大海，一一大海中各有一大龍宮，其龍具有四生，卵濕胎化。大海之外金山之側各有一樹，樹名俱梨睒，高四千里，枝葉枎疎蔭得一千里，東枝有卵生金翅鳥王宮，七寶所成，每從東枝下入大海中，取卵生龍食之。俱梨睒樹南枝上有濕生金翅鳥王宮，亦以七寶所成，從南枝下入大海中，取卵濕二生龍食之。俱梨睒樹西枝有胎生金翅鳥王宮，亦七寶所成，從西枝下入大海中，取卵濕胎三生龍食之。俱梨睒樹北枝有化生金翅鳥王宮，亦以七寶所成，從北枝下入大海中，取卵濕胎化四生龍食之。唯有十二大龍王，不被金翅鳥王所食也。」《俱舍論》云：「其山有四層級，一一層級相去萬踰𮜖那，明第一層上有堅手金剛山住，第二層上有持鬘金剛山住，第三層上有恒嬌金剛山住，第四層上有四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二發起序也。詳其文勢，大節兩段：第一善住請，第二帝釋請。從爾時三十三天已下，至云何令我得免斯苦，是善住請。從爾時帝釋聞是語已甚大驚愕已下，至具如上說，是帝釋請。今者先明善住，後明帝釋請。言善住請中有十段文，第一標處顯名，第二大天遊戲，第三受諸快樂，第四空聲告期，第五示所生界，第六正顯受身，第七善住驚怖，第八疾往帝釋，第九重述前言，第十希垂救濟。此則第一標處顯名者，有其三意：一者標天，二者示處，三者顯名。初言標天者，依《俱舍》、《樓炭》等經述之，其三十三天者，住須彌山頂，其山在大海中心金輪之上，高十六萬踰𮜖那，入海八萬，出水亦然，四寶所成，北東南西金銀吠琉璃頗胝迦，威德光色顯於贍部洲，空作吠琉璃色。復有七金山七重圍繞，一一山皆入水八萬踰𮜖那，下據金輪，上踰地際，其第一金山出海高四萬踰𮜖那，第二金山出海高二萬，第三金山出海一萬，第四金山出海高五千，第五金山出海高二千五百，第六金山出海高一千二百五十踰𮜖那，第七金山出大海高六百二十五踰𮜖那等，一一山間皆有小海。其金山頂有金剛樹，并有夜刃神止住，金山之外有香醉山，《樓炭經》云：「香山高五百由旬也。」《立世阿毘曇論》云：「有七種畜生王於中止住」云云。《俱舍論》云：「香山南有無熱惱池，池南有大雪山。」《樓炭經》云：「雪山有二十五由旬也，雪山南有九重黑山，一一間有無量地獄，九重黑山南名為南閻浮提，山西名西瞿陀尼，山北名欝單越，山東名東弗婆提。」其須彌山者，《俱舍論》云：「高十六萬踰𮜖那，四寶所成，東面白銀，南面吠琉璃，西面頗胝迦，北面黃金，皆逐寶色形現於空，所以南閻浮提作吠琉璃色。」《樓炭經》云：「其山四面各有大海，一一大海中各有一大龍宮，其龍具有四生，卵濕胎化。大海之外金山之側各有一樹，樹名俱梨睒，高四千里，枝葉枎疎蔭得一千里，東枝有卵生金翅鳥王宮，七寶所成，每從東枝下入大海中，取卵生龍食之。俱梨睒樹南枝上有濕生金翅鳥王宮，亦以七寶所成，從南枝下入大海中，取卵濕二生龍食之。俱梨睒樹西枝有胎生金翅鳥王宮，亦七寶所成，從西枝下入大海中，取卵濕胎三生龍食之。俱梨睒樹北枝有化生金翅鳥王宮，亦以七寶所成，從北枝下入大海中，取卵濕胎化四生龍食之。唯有十二大龍王，不被金翅鳥王所食也。」《俱舍論》云：「其山有四層級，一一層級相去萬踰𮜖那，明第一層上有堅手金剛山住，第二層上有持鬘金剛山住，第三層上有恒嬌金剛山住，第四層上有四

天王宮。」《俱舍論》云：「東面有提頭賴吒天王宮，南面有毘樓勒叉天王宮，西面有毘樓博叉天王宮，北面有毘沙門天王宮。」《樓炭經》云：「其四大天王宮城，各各皆以七寶所成，七重城壁七重行樹，其城四面各各皆有寶池，黃金所成。」《俱舍論》云：「身長五百尺，壽命五百年，從四大王天上逈高四萬踰𮜖那，至須彌頂，縱廣八萬踰𮜖那，其地坦然，黃金所成，百一雜寶而瑩飾之，如兜羅綿，隨足高下，中有大城名曰善見，其城牆壁七寶所成。」《樓炭經》云：「金壁銀門，銀壁金門，其城四面，面廣二千五百踰𮜖那，周匝高一踰𮜖那。此城之中有大殿，名曰殊絕，以種種妙寶具足莊嚴，故名殊絕殿。其殿四面，面廣二百五十踰𮜖那，周匝一千踰𮜖那，高一踰𮜖那半，即是帝釋所居之殿。其城四面，外各有一苑，苑邊有池，各曰妙池，縱廣二千踰𮜖那，是諸天遊戲之處。苑外東北有樹，名曰圓生，高百踰𮜖那，蔭五千踰𮜖那，盤五踰𮜖那，若無風時周遍五十踰𮜖那。」問曰：「樹蔭五十踰𮜖那，云何而能動百踰𮜖那？」答曰：「若順風動時，即得百踰𮜖那；若無風時，只遍五十踰𮜖那。何以故？為當樹下故。」此即第一標天也。言示處者，即是善法堂會也。善法堂者，此城外西南角有堂，名曰善法，為諸天於此互論眾生善惡之事故，故名善法堂。諸天每月十五日於中互論一切眾生如法不如法事，若聞造善，諸天歡喜即言：「我等天眾漸漸熾盛，修羅減少。」若眾生造惡者，諸天愁苦即言：「天眾減少，修羅增長。」《提謂經》云：「一年之中，三䨱八挍，每月六奏者為六齋也。」《智度論》云：「月八日，四天王太子下；十四日，四天王下；十五日，帝釋自下；二十三日，太子下；二十九日；四天王下；三十日；帝釋自下。各各諸鬼神抄錄罪福，上奏天曹，天帝與三十三天於善法堂內參議，互論如法不如法事。若作福者名入福錄，為精進士增壽益算，各勅善神而擁護之。若作罪者名入四冥下，付地獄藏算減壽命，諸惡鬼常求其便。」此即示處也。言顯名者，即是有一天子名曰善住，即此天內是一天數也。帝釋所中，四方各八，有三十二天。《俱舍論》云：「此天身長半俱盧舍，即一千尺也。」《樓炭經》曰：「此天白色。」《俱舍論》云：「壽命千歲，人間一百年彼天一日一夜，還以三十日為一月，十二月為一年，如是歲數日月壽命一千歲，修中品十善即生其中也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王宮。」《俱舍論》云：「東面有提頭賴吒天王宮，南面有毘樓勒叉天王宮，西面有毘樓博叉天王宮，北面有毘沙門天王宮。」《樓炭經》云：「其四大天王宮城，各各皆以七寶所成，七重城壁七重行樹，其城四面各各皆有寶池，黃金所成。」《俱舍論》云：「身長五百尺，壽命五百年，從四大王天上逈高四萬踰𮜖那，至須彌頂，縱廣八萬踰𮜖那，其地坦然，黃金所成，百一雜寶而瑩飾之，如兜羅綿，隨足高下，中有大城名曰善見，其城牆壁七寶所成。」《樓炭經》云：「金壁銀門，銀壁金門，其城四面，面廣二千五百踰𮜖那，周匝高一踰𮜖那。此城之中有大殿，名曰殊絕，以種種妙寶具足莊嚴，故名殊絕殿。其殿四面，面廣二百五十踰𮜖那，周匝一千踰𮜖那，高一踰𮜖那半，即是帝釋所居之殿。其城四面，外各有一苑，苑邊有池，各曰妙池，縱廣二千踰𮜖那，是諸天遊戲之處。苑外東北有樹，名曰圓生，高百踰𮜖那，蔭五千踰𮜖那，盤五踰𮜖那，若無風時周遍五十踰𮜖那。」問曰：「樹蔭五十踰𮜖那，云何而能動百踰𮜖那？」答曰：「若順風動時，即得百踰𮜖那；若無風時，只遍五十踰𮜖那。何以故？為當樹下故。」此即第一標天也。言示處者，即是善法堂會也。善法堂者，此城外西南角有堂，名曰善法，為諸天於此互論眾生善惡之事故，故名善法堂。諸天每月十五日於中互論一切眾生如法不如法事，若聞造善，諸天歡喜即言：「我等天眾漸漸熾盛，修羅減少。」若眾生造惡者，諸天愁苦即言：「天眾減少，修羅增長。」《提謂經》云：「一年之中，三䨱八挍，每月六奏者為六齋也。」《智度論》云：「月八日，四天王太子下；十四日，四天王下；十五日，帝釋自下；二十三日，太子下；二十九日；四天王下；三十日；帝釋自下。各各諸鬼神抄錄罪福，上奏天曹，天帝與三十三天於善法堂內參議，互論如法不如法事。若作福者名入福錄，為精進士增壽益算，各勅善神而擁護之。若作罪者名入四冥下，付地獄藏算減壽命，諸惡鬼常求其便。」此即示處也。言顯名者，即是有一天子名曰善住，即此天內是一天數也。帝釋所中，四方各八，有三十二天。《俱舍論》云：「此天身長半俱盧舍，即一千尺也。」《樓炭經》曰：「此天白色。」《俱舍論》云：「壽命千歲，人間一百年彼天一日一夜，還以三十日為一月，十二月為一年，如是歲數日月壽命一千歲，修中品十善即生其中也。」

與諸大天遊於園觀，又與大天受勝尊貴，與諸天女前後圍繞歡喜遊戲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸大天遊於園觀，又與大天受勝尊貴，與諸天女前後圍繞歡喜遊戲者。

述曰：第二大天遊戲也。《樓炭經》云：「此善見大城城外，四面各有一薗，城東者名麁惡苑，城南名眾車苑，城西者雜林苑，城北者戲林苑，於城四面有此四苑。言城東麁惡苑者，於中鬪戰身即麁大，故名麁惡。苑以七寶所成，苑中有樹名香樹、衣樹、瓔珞樹、寶器樹、樂樹、飯食樹，若須香時樹下索之即得，隨意多少；若須瓔珞，向瓔珞樹下索之即得，準前；若須寶器者，至寶器樹下索之即得，準前，若須飯食，至其飯食樹下索之，即得隨意。然諸天食有其三種，上福德者飯色即白，中福德者飯色即赤，下福德者飯色即變所青色也。須樂器時，即於樂樹下取之隨意。苑中有池，以七寶莊寶，有二金鼓，是三十三天遊喜。城南眾車苑者，於中眾車遊戲，馬車一千，亦以七寶莊嚴。亦有香樹衣樹瓔珞樹，亦有七寶池，亦有三金臺，以為莊嚴。倍勝於前。城西雜林苑者，莊嚴如上，倍勝於前。城北戲林苑者，有諸樹，亦有寶池，池中亦有三金臺，種種莊嚴，倍勝於前。」如是四苑，是帝釋及三十三天子與諸彩女於中遊戲受快樂，自餘小天不得輒入，故云與諸大天遊戲於園觀也。自餘小天，於四苑外受天快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二大天遊戲也。《樓炭經》云：「此善見大城城外，四面各有一薗，城東者名麁惡苑，城南名眾車苑，城西者雜林苑，城北者戲林苑，於城四面有此四苑。言城東麁惡苑者，於中鬪戰身即麁大，故名麁惡。苑以七寶所成，苑中有樹名香樹、衣樹、瓔珞樹、寶器樹、樂樹、飯食樹，若須香時樹下索之即得，隨意多少；若須瓔珞，向瓔珞樹下索之即得，準前；若須寶器者，至寶器樹下索之即得，準前，若須飯食，至其飯食樹下索之，即得隨意。然諸天食有其三種，上福德者飯色即白，中福德者飯色即赤，下福德者飯色即變所青色也。須樂器時，即於樂樹下取之隨意。苑中有池，以七寶莊寶，有二金鼓，是三十三天遊喜。城南眾車苑者，於中眾車遊戲，馬車一千，亦以七寶莊嚴。亦有香樹衣樹瓔珞樹，亦有七寶池，亦有三金臺，以為莊嚴。倍勝於前。城西雜林苑者，莊嚴如上，倍勝於前。城北戲林苑者，有諸樹，亦有寶池，池中亦有三金臺，種種莊嚴，倍勝於前。」如是四苑，是帝釋及三十三天子與諸彩女於中遊戲受快樂，自餘小天不得輒入，故云與諸大天遊戲於園觀也。自餘小天，於四苑外受天快樂。

種種音樂共相娛樂，受諸快樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種音樂共相娛樂，受諸快樂者。

述曰：第三受諸快樂也。《樓炭經》曰：「此天於樂樹下取一切樂器而相娛樂，受快樂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三受諸快樂也。《樓炭經》曰：「此天於樂樹下取一切樂器而相娛樂，受快樂也。」

爾時善住天子即於夜分，聞有聲言：「善住天子却後七日命將欲盡」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住天子即於夜分，聞有聲言：「善住天子却後七日命將欲盡」者。

述曰：第四空聲告期。文中有二意：初定時，後告限。言定時者，即於此日初夜分也。告限者，却後七日命將欲盡。問曰：「此天自有光明不藉日月，云何經云初夜分時？」答曰：「此天當有光明，晝夜無異，不要日月，但以華開鳥鳴為晝，以華合鳥靜為夜。」言初夜分時者，即是華合鳥靜之時也。言告期者，即是却後七日命將欲盡也。問曰：「諸天欲死，有何相貌？」答曰：「有其兩種，一者小五衰相現，二者大五衰相現。言小五衰相者，《俱舍論》云：『一者衣服皆出非愛之聲，二者身光昧劣，三者水滴沾身，四者情滯一境，五者眼睛瞬動。』若此小五衰相現，未必定死；若大五衰相現，必當定死。大五衰相者，《大因果經》曰：『一者頭上華萎，二者腋下汗出，三者臭氣入身，四者不樂本座，五者眼睛瞬動。』此相現時，必定當死。此經雖無文，準義合有，應更詳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四空聲告期。文中有二意：初定時，後告限。言定時者，即於此日初夜分也。告限者，却後七日命將欲盡。問曰：「此天自有光明不藉日月，云何經云初夜分時？」答曰：「此天當有光明，晝夜無異，不要日月，但以華開鳥鳴為晝，以華合鳥靜為夜。」言初夜分時者，即是華合鳥靜之時也。言告期者，即是却後七日命將欲盡也。問曰：「諸天欲死，有何相貌？」答曰：「有其兩種，一者小五衰相現，二者大五衰相現。言小五衰相者，《俱舍論》云：『一者衣服皆出非愛之聲，二者身光昧劣，三者水滴沾身，四者情滯一境，五者眼睛瞬動。』若此小五衰相現，未必定死；若大五衰相現，必當定死。大五衰相者，《大因果經》曰：『一者頭上華萎，二者腋下汗出，三者臭氣入身，四者不樂本座，五者眼睛瞬動。』此相現時，必定當死。此經雖無文，準義合有，應更詳之。

「命終之後生贍部洲」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命終之後生贍部洲」者。

述曰：第五示所生界。言贍部洲者，依《俱舍論》云：「在須彌山南，度山有香醉山，香醉山南有大雪山，雪山北香山南有無熱惱池，池側有林曰贍部。其樹高大。其菓甘美。依此林故故名贍部洲。」《樓炭經》云：「須彌山南名南閻浮提，山西名西瞿耶尼，山北名北欝單越，山東名東弗婆提。言南閻浮提者，廣長二十八萬里，上闊下狹，有六萬山陵五百大河，人壽一百二十歲，持五戒者即得生人中，其身長三肘或四肘，初時長命，劫末極短下至十歲。言西瞿耶尼者，廣長三十二萬里，形如正圓，受命二百五十歲，修下下品十善得生其中，身長十六肘。言欝單越者，廣長四十萬里，地正方，壽命千歲，修下上品十善得生其中，身長三十三肘。言東弗婆提者，廣長三十六萬里，其地如半月形，壽命五百歲，修下中品十善得生其中，身長八肘。」此贍部洲者，即是四天下之一數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五示所生界。言贍部洲者，依《俱舍論》云：「在須彌山南，度山有香醉山，香醉山南有大雪山，雪山北香山南有無熱惱池，池側有林曰贍部。其樹高大。其菓甘美。依此林故故名贍部洲。」《樓炭經》云：「須彌山南名南閻浮提，山西名西瞿耶尼，山北名北欝單越，山東名東弗婆提。言南閻浮提者，廣長二十八萬里，上闊下狹，有六萬山陵五百大河，人壽一百二十歲，持五戒者即得生人中，其身長三肘或四肘，初時長命，劫末極短下至十歲。言西瞿耶尼者，廣長三十二萬里，形如正圓，受命二百五十歲，修下下品十善得生其中，身長十六肘。言欝單越者，廣長四十萬里，地正方，壽命千歲，修下上品十善得生其中，身長三十三肘。言東弗婆提者，廣長三十六萬里，其地如半月形，壽命五百歲，修下中品十善得生其中，身長八肘。」此贍部洲者，即是四天下之一數也。

「受七返畜生身，即受地獄苦。從地獄出，希得生人身，生於貧賤處，於母胎即無兩目」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受七返畜生身，即受地獄苦。從地獄出，希得生人身，生於貧賤處，於母胎即無兩目」者。

述曰：第六正顯受身。文中有四：初受畜生，第二受地獄苦，第三受人身，第四生貧賤。處胎無兩目，若欲廣說因緣，有婆羅門述善住過去因中於母起瞋得報，如別抄記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六正顯受身。文中有四：初受畜生，第二受地獄苦，第三受人身，第四生貧賤。處胎無兩目，若欲廣說因緣，有婆羅門述善住過去因中於母起瞋得報，如別抄記。

爾時善住天子聞此聲已，即大驚怖，身毛皆竪愁憂不樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住天子聞此聲已，即大驚怖，身毛皆竪愁憂不樂者。

述曰：第七善住驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七善住驚怖。

速疾往詣天帝釋所，悲啼號哭惶怖無計，頂禮帝釋二足尊已者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾往詣天帝釋所，悲啼號哭惶怖無計，頂禮帝釋二足尊已者。

述曰：第八疾往釋天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八疾往釋天也。

白帝釋言：「聽我所說，我與諸天女共相圍繞，受諸快樂，聞有聲言：『善住天子却後七日命將欲盡，命終之後生贍部洲，七返受畜生身，受七身已，即墮諸地獄，從地獄出，希得人身，生貧賤家而無兩目。』」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白帝釋言：「聽我所說，我與諸天女共相圍繞，受諸快樂，聞有聲言：『善住天子却後七日命將欲盡，命終之後生贍部洲，七返受畜生身，受七身已，即墮諸地獄，從地獄出，希得人身，生貧賤家而無兩目。』」者。

述曰：第九重述前言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九重述前言。

「云何令我得免斯苦」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何令我得免斯苦」者。

述曰：第十希垂救濟。上來雖有十段不同，總是第一善住天子請世尊說，從此已下，即是天帝釋請世尊說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十希垂救濟。上來雖有十段不同，總是第一善住天子請世尊說，從此已下，即是天帝釋請世尊說也。

爾時帝釋聞善住天子語已，甚大驚愕者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋聞善住天子語已，甚大驚愕者。

述曰：第二帝釋請。此天帝釋請，有十段經文：第一聞之驚愕，第二思受何身，第三入定諦觀，第四具知所受，第五痛傷心腑，第六師仰如來，第七帝釋持供，第八詣聖恭敬，第九廣獻佛前，第十具聞七返。此即第一聞之驚愕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二帝釋請。此天帝釋請，有十段經文：第一聞之驚愕，第二思受何身，第三入定諦觀，第四具知所受，第五痛傷心腑，第六師仰如來，第七帝釋持供，第八詣聖恭敬，第九廣獻佛前，第十具聞七返。此即第一聞之驚愕。

即自思惟：「此善住天子受何七返惡道之身」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即自思惟：「此善住天子受何七返惡道之身」者。

述曰：第二思受何身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二思受何身。

爾時帝釋須臾靜住，入定諦觀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋須臾靜住，入定諦觀者。

述曰：第三入定諦觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三入定諦觀。

即見善住天子當受七返惡道之身，所謂猪、狗、野干、獼猴、蟒蛇、鳥、鷲等身，食諸穢惡不淨之物者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即見善住天子當受七返惡道之身，所謂猪、狗、野干、獼猴、蟒蛇、鳥、鷲等身，食諸穢惡不淨之物者。

述曰：第四其知所受，帝釋即見善住天子當受七返之身，所謂猪、狗、野干、獼猴、蟒蛇、鳥、鷲等身，食諸穢惡不淨之物。言猪身者，《大智度論》云：「由邪憍慢故，故受猪身。」《提謂經》云：「由癡虛受信施四事供養故，故受猪身。」又《法華經》曰：「由謗斯經故，故受猪、狗、野干等身。」又云：「由飲酒造癡業故，受猪身。」《提謂經》云：「惡口慳貪故，故受猪身。」為物慳貪。言野干身者，《大智度論》云：「由輕慢善人故，受野干身。」又《提謂經》云：「由奸猾語故，受野犴身。」郭朴云：「野犴，形大於狐，又能緣樹。」言獼猴身者，《大智論》云：「由輕躁短促故，受獼猴身。」《提謂經》云：「由遊戲放逸故，受獼猴身。」又蟒蛇身者，亦《大智度論》云：「由瞋恚多故，故受毒蛇等身。」《爾雅》云：「蟒，王蛇。」郭朴云：「蛇之大故，故名為王。」問曰：「由何此等畜生身有毛羽？」答曰：「《大智度論》云：『由受觸樂故，身生毛羽。』」良為善住先造是業故，故受斯苦報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四其知所受，帝釋即見善住天子當受七返之身，所謂猪、狗、野干、獼猴、蟒蛇、鳥、鷲等身，食諸穢惡不淨之物。言猪身者，《大智度論》云：「由邪憍慢故，故受猪身。」《提謂經》云：「由癡虛受信施四事供養故，故受猪身。」又《法華經》曰：「由謗斯經故，故受猪、狗、野干等身。」又云：「由飲酒造癡業故，受猪身。」《提謂經》云：「惡口慳貪故，故受猪身。」為物慳貪。言野干身者，《大智度論》云：「由輕慢善人故，受野干身。」又《提謂經》云：「由奸猾語故，受野犴身。」郭朴云：「野犴，形大於狐，又能緣樹。」言獼猴身者，《大智論》云：「由輕躁短促故，受獼猴身。」《提謂經》云：「由遊戲放逸故，受獼猴身。」又蟒蛇身者，亦《大智度論》云：「由瞋恚多故，故受毒蛇等身。」《爾雅》云：「蟒，王蛇。」郭朴云：「蛇之大故，故名為王。」問曰：「由何此等畜生身有毛羽？」答曰：「《大智度論》云：『由受觸樂故，身生毛羽。』」良為善住先造是業故，故受斯苦報也。

爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身，拯助苦惱痛割於心，諦思無計者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身，拯助苦惱痛割於心，諦思無計者。

述曰：五、痛傷心腑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：五、痛傷心腑也。

「何所歸依？唯有如來、應、正等覺令其善住得免斯苦」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何所歸依？唯有如來、應、正等覺令其善住得免斯苦」者。

述曰：第六、師仰如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六、師仰如來。

爾時帝釋即於此日初夜分時，以種種華鬘塗香末香，以妙天衣莊嚴執持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋即於此日初夜分時，以種種華鬘塗香末香，以妙天衣莊嚴執持者。

述曰：第七、帝釋持供者，有其五種：一者華鬘，二者塗香，三者末香，四者天衣，五者瓔珞。言華鬘者，謂西國以綖貫華名之為鬘。塗香末香者，此天之中有其香樹，樹上取香隨意供養。言天衣者，《大智度論》云：「此天之中有其衣樹，天若須衣時，樹下取衣而受用之，此衣白色由如薄氷，無有文字。」《樓炭經》云：「此忉利天衣，重六銖半。」言瓔珞者，《樓炭經》云：「此天之中有瓔珞樹，隨意取之，無有眾苦也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七、帝釋持供者，有其五種：一者華鬘，二者塗香，三者末香，四者天衣，五者瓔珞。言華鬘者，謂西國以綖貫華名之為鬘。塗香末香者，此天之中有其香樹，樹上取香隨意供養。言天衣者，《大智度論》云：「此天之中有其衣樹，天若須衣時，樹下取衣而受用之，此衣白色由如薄氷，無有文字。」《樓炭經》云：「此忉利天衣，重六銖半。」言瓔珞者，《樓炭經》云：「此天之中有瓔珞樹，隨意取之，無有眾苦也。」

往詣誓多林園，於世尊所，到已頂禮佛足右遶七匝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣誓多林園，於世尊所，到已頂禮佛足右遶七匝者。

述曰：第八、詣聖呈供。言七匝者，《提謂經》曰：「應七覺分也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八、詣聖呈供。言七匝者，《提謂經》曰：「應七覺分也。」

即於佛前廣大供養者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於佛前廣大供養者。

述曰：第九、廣獻佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九、廣獻佛前。

佛前䠒跪而白佛言：「世尊！善住天子云何當受七返畜生惡道之身？」具如上說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前䠒跪而白佛言：「世尊！善住天子云何當受七返畜生惡道之身？」具如上說者。

述曰：第十、具聞七返也。上來雖有多文不同，總是第一教起因緣分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十、具聞七返也。上來雖有多文不同，總是第一教起因緣分竟。

爾時如來頂上放種種光，遍滿十方一切世界已，其光還來遶佛三匝，從佛口入，佛便微咲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來頂上放種種光，遍滿十方一切世界已，其光還來遶佛三匝，從佛口入，佛便微咲者。

述曰：此大文第二、如來正答，明聖教所說分。自天帝釋跡發寶宮來儀金地，非直現滋善住，乃兼潤未來，故得頂放神光、面含微笑，為問之答，莫大於斯。然文相既多，開為一十四段：第一現相表奇，第二標名示德，第三釋天重請，第四佛答深詞，第五重顯神功，第六專令授與，第七廣陳多福，第八建塔尊人，第九靜息護持，第十天王更請，第十一如來正答，第十二略顯威嚴，第十三示軌令持，第十四標功授與。此即第一、現相標奇。文中有三，一、放光；二、收光；三、微笑。言放光者，《觀佛三昧經》云：「以三度人，一者名字，二者說法，三者光明。」今者欲度眾生故，所以放光，即是一也。又《地持論》云：「諸佛光明有其八業：一者覺業，二者因業，三者卷舒，四者正業，五者降伏業，六者敬業，七者示現業，八者請業。」第一覺業者，為放大光明照諸菩薩，如來即放護念故。第二因業者，為有無量阿僧祇光以為眷屬故。第三卷舒業者，為諸如來放大光明無量阿僧祇世界以還，入常戒故。第四正業者，謂諸如來放大光明普照三途，一切惡道悉皆息苦。第五降伏業者，為諸如來放大光明，令魔驚怖，不能破壞所化眾生故。第六敬業者，為諸如來放大光明，現不可思議佛神力故。第七示現業者，為諸如來放大光明普照諸大會，令見故。第八請業者，為於光中發聲說偈故。所以頌云：「覺因卷舒正降伏，敬業示現及請業，應知是名八種業。」問曰：「何故說《法華經》即放眉間光，今說此經便放頂上光？」答曰：「所表各異，是故放光不同。依《報恩經》云：『如來有八處放光，各各不同，一者足下；二、膝上；三者陰藏；四者臍中；五者胸前；六者口中；七者眉間；八者頂上。』言足下放光者照一切地獄，膝上放光者照畜生，陰藏放光者照阿修羅，胸前放光者照大天，口中放光者為照三乘人，眉間放光者為照大乘菩薩，頂上放光者十方六道一切普照，表陀羅尼最尊最上。又《大智度論》云：『如來於其八處放光，一一處中有六百千萬億光，一一光中皆具八業。』」三微笑者，《菩薩處胎經》云：「如來笑有多種，見生梵天。佛亦微笑；見作轉輪王。佛亦微笑；見作獄卒。佛亦微笑；見作餓鬼。佛亦微笑；見作畜生。佛亦微笑，乃至反以入地獄皆，非解脫何，如來微笑。」問曰：「如來大悲，何為聞苦而咲？」答曰：「眾生入道有種種不同，有因苦而修善，有因樂而造惡。今者眾生深生世樂、後墮惡道，佛則不喜，若見眾生雖受諸苦而能進道，佛即歡喜。所以《法華經》云：『今世後世如實知之。』又《地持論》云：『有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此大文第二、如來正答，明聖教所說分。自天帝釋跡發寶宮來儀金地，非直現滋善住，乃兼潤未來，故得頂放神光、面含微笑，為問之答，莫大於斯。然文相既多，開為一十四段：第一現相表奇，第二標名示德，第三釋天重請，第四佛答深詞，第五重顯神功，第六專令授與，第七廣陳多福，第八建塔尊人，第九靜息護持，第十天王更請，第十一如來正答，第十二略顯威嚴，第十三示軌令持，第十四標功授與。此即第一、現相標奇。文中有三，一、放光；二、收光；三、微笑。言放光者，《觀佛三昧經》云：「以三度人，一者名字，二者說法，三者光明。」今者欲度眾生故，所以放光，即是一也。又《地持論》云：「諸佛光明有其八業：一者覺業，二者因業，三者卷舒，四者正業，五者降伏業，六者敬業，七者示現業，八者請業。」第一覺業者，為放大光明照諸菩薩，如來即放護念故。第二因業者，為有無量阿僧祇光以為眷屬故。第三卷舒業者，為諸如來放大光明無量阿僧祇世界以還，入常戒故。第四正業者，謂諸如來放大光明普照三途，一切惡道悉皆息苦。第五降伏業者，為諸如來放大光明，令魔驚怖，不能破壞所化眾生故。第六敬業者，為諸如來放大光明，現不可思議佛神力故。第七示現業者，為諸如來放大光明普照諸大會，令見故。第八請業者，為於光中發聲說偈故。所以頌云：「覺因卷舒正降伏，敬業示現及請業，應知是名八種業。」問曰：「何故說《法華經》即放眉間光，今說此經便放頂上光？」答曰：「所表各異，是故放光不同。依《報恩經》云：『如來有八處放光，各各不同，一者足下；二、膝上；三者陰藏；四者臍中；五者胸前；六者口中；七者眉間；八者頂上。』言足下放光者照一切地獄，膝上放光者照畜生，陰藏放光者照阿修羅，胸前放光者照大天，口中放光者為照三乘人，眉間放光者為照大乘菩薩，頂上放光者十方六道一切普照，表陀羅尼最尊最上。又《大智度論》云：『如來於其八處放光，一一處中有六百千萬億光，一一光中皆具八業。』」三微笑者，《菩薩處胎經》云：「如來笑有多種，見生梵天。佛亦微笑；見作轉輪王。佛亦微笑；見作獄卒。佛亦微笑；見作餓鬼。佛亦微笑；見作畜生。佛亦微笑，乃至反以入地獄皆，非解脫何，如來微笑。」問曰：「如來大悲，何為聞苦而咲？」答曰：「眾生入道有種種不同，有因苦而修善，有因樂而造惡。今者眾生深生世樂、後墮惡道，佛則不喜，若見眾生雖受諸苦而能進道，佛即歡喜。所以《法華經》云：『今世後世如實知之。』又《地持論》云：『有

法現世受樂、他世受苦，有法現世受苦、他世受樂，有法現世受樂、他世受樂，有法現世受苦、他世受苦。』言現世受樂他世受苦者，為決定心殺生遊獵造十惡業，雖現世受小樂，未來必墮惡道故，後受樂報。言現世受樂他世受樂者，為樂心持戒，現世安穩，未來得樂。言現世受苦他世受苦者，為邪見外道之人，或以五熱炙身為現受苦，未來後墮惡道受苦。如《菩薩處胎經》云：『昔佛過去世時為求法故至一山口，見一千箇外道集在一處，苦行求法，或有常翹一足隨而轉，或臥棘刺，或時服沙，或作麞鹿牛馬猪狗等觀，或投身深谷，或抱石自沈，或五熱炙身，或自解支節，或開腦然燈，或投身沸鑊，或江左殺生河邊發願，或繫父母擲置火中得生梵天，或食糞穢，或噉苽菓，或七日一食，或以樹葉為衣，或將髑髏以為瓔珞，或用髑髏以為食器，或服針刺心以為持戒，集在一處，互相破膓以水洗膓，言除邪垢。』此皆是現在受苦，他世受苦。」即是第一現相表奇竟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法現世受樂、他世受苦，有法現世受苦、他世受樂，有法現世受樂、他世受樂，有法現世受苦、他世受苦。』言現世受樂他世受苦者，為決定心殺生遊獵造十惡業，雖現世受小樂，未來必墮惡道故，後受樂報。言現世受樂他世受樂者，為樂心持戒，現世安穩，未來得樂。言現世受苦他世受苦者，為邪見外道之人，或以五熱炙身為現受苦，未來後墮惡道受苦。如《菩薩處胎經》云：『昔佛過去世時為求法故至一山口，見一千箇外道集在一處，苦行求法，或有常翹一足隨而轉，或臥棘刺，或時服沙，或作麞鹿牛馬猪狗等觀，或投身深谷，或抱石自沈，或五熱炙身，或自解支節，或開腦然燈，或投身沸鑊，或江左殺生河邊發願，或繫父母擲置火中得生梵天，或食糞穢，或噉苽菓，或七日一食，或以樹葉為衣，或將髑髏以為瓔珞，或用髑髏以為食器，或服針刺心以為持戒，集在一處，互相破膓以水洗膓，言除邪垢。』此皆是現在受苦，他世受苦。」即是第一現相表奇竟也。

告帝釋言：「天帝！有陀羅尼名為如來佛頂尊勝，能淨一切惡道」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告帝釋言：「天帝！有陀羅尼名為如來佛頂尊勝，能淨一切惡道」者。

述曰：第二、標名示德也。此天帝釋文中有一十四段經文：第一舉名顯德，第二淨除生死，第三破苦迴向，第四聞呪滅罪，第五略顯勝生，第六憶念增壽，第七三業清淨，第八如來觀視，第九天神侍衛，第十為人所敬，第十一惡障消滅，第十二菩薩覆護，第十三讀誦壞苦，第十四遊入勝境。此則第一、舉名顯德，初則舉名，後即顯德。舉名者，即是佛頂尊勝陀羅尼也。言顯德者，乃是滅除一切惡道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、標名示德也。此天帝釋文中有一十四段經文：第一舉名顯德，第二淨除生死，第三破苦迴向，第四聞呪滅罪，第五略顯勝生，第六憶念增壽，第七三業清淨，第八如來觀視，第九天神侍衛，第十為人所敬，第十一惡障消滅，第十二菩薩覆護，第十三讀誦壞苦，第十四遊入勝境。此則第一、舉名顯德，初則舉名，後即顯德。舉名者，即是佛頂尊勝陀羅尼也。言顯德者，乃是滅除一切惡道也。

「能淨除一切生死苦惱」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能淨除一切生死苦惱」者。

述曰：第二、淨除生死也，此則略舉前後苦。若具足說者，應云生老病死也。《涅槃經》云：「佛告波斯匿大王言：『有四大山，從四方來擁塞國王，當為何計？』波斯匿王曰：『不可逃避，唯知專心布施持戒。』佛言：『善哉大王！我說四山者，即眾生生、老、病、死當來逼人，云何不修戒施？』王曰：『布施持戒得何果報？』佛言：『當生人天多受快樂。』」《法華經》云：「四面者，生為東面，老為南面，病為西面，死為北面。」又《法華經》云：「不覺不知不驚不怖，火來逼身」者，解云：不覺者不覺生苦，不知者不知老苦，不驚者不知病苦。不怖者不知死苦也。火來逼身者，為無常之火也。何以得知？《遺教經》曰：「當念無常之火燒諸世間，如救頭然，早求解脫。」今更略釋生老病死。言生死者，大小乘各自不同，如《唯識論》：「以第八識賴耶受生。」若依《俱舍論》云：「第六意識受生。」今解者，由第六意識起愛，引彼賴耶種子方始現行故，所以受生。又《俱舍論》：「六道四生皆有中陰之身，由中陰身起愛，所以受生。其中身，七日一易，極遲七七日。」又云：「死言受胎，須具三緣，一者父母調適，二者父母起欲，三者乾闥婆城亦名中陰。」問曰：「云何喚中陰身作乾闥婆城？」答曰：「為食香故，故名乾闥婆城。此中陰身唯食於香不食餘物。若是有福德者，以妙香氣為食，若薄福德者，以臭氣為食。為尋香故，故名乾闥婆城。」問曰：「其大小如何？」答：「身量大小猶如六七歲小兒，若生天中陰者，頭向上足向下；若是地獄中陰，即頭向下足向上。」問曰：「幾許時受中陰身？」答曰：「極遲者七七日，七日一度易身。若其七七日者，即七度變身，若其七七日滿，不得受生，即變於雜畜生之中而受生。若是春時中陰，便於馬胎受身。何以故？馬春時行欲故。若夏時中陰，便於牛中受身，以牛夏時行欲故。秋時中陰，便於狗中受身，為狗秋時行欲故。若是冬時中陰，便於熊中受身。何以故？為熊於冬時行欲。若非四時中陰者，便於野牛野豿野馬中受身，及人等，為非時行欲故。」問曰：「生有幾種？」答曰：「有其四種，謂胎、卵、濕、化，凡此四生皆從第六意識起愛，然始受生。」問曰：「如化生生於地獄，見一苦具，云何起愛而受生也？」答曰：「由愛處所故，所以受生。為生顛倒妄見，一切猛火苦具有大光明，亦生愛樂，即便受生。」問曰：「濕生云何？」答曰：「愛香氣故，所以濕生。若有福德者，以妙香為香，或以清淨為香，為生愛故於中受身。若薄福德者，以臭氣為香，以不淨為香，即便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、淨除生死也，此則略舉前後苦。若具足說者，應云生老病死也。《涅槃經》云：「佛告波斯匿大王言：『有四大山，從四方來擁塞國王，當為何計？』波斯匿王曰：『不可逃避，唯知專心布施持戒。』佛言：『善哉大王！我說四山者，即眾生生、老、病、死當來逼人，云何不修戒施？』王曰：『布施持戒得何果報？』佛言：『當生人天多受快樂。』」《法華經》云：「四面者，生為東面，老為南面，病為西面，死為北面。」又《法華經》云：「不覺不知不驚不怖，火來逼身」者，解云：不覺者不覺生苦，不知者不知老苦，不驚者不知病苦。不怖者不知死苦也。火來逼身者，為無常之火也。何以得知？《遺教經》曰：「當念無常之火燒諸世間，如救頭然，早求解脫。」今更略釋生老病死。言生死者，大小乘各自不同，如《唯識論》：「以第八識賴耶受生。」若依《俱舍論》云：「第六意識受生。」今解者，由第六意識起愛，引彼賴耶種子方始現行故，所以受生。又《俱舍論》：「六道四生皆有中陰之身，由中陰身起愛，所以受生。其中身，七日一易，極遲七七日。」又云：「死言受胎，須具三緣，一者父母調適，二者父母起欲，三者乾闥婆城亦名中陰。」問曰：「云何喚中陰身作乾闥婆城？」答曰：「為食香故，故名乾闥婆城。此中陰身唯食於香不食餘物。若是有福德者，以妙香氣為食，若薄福德者，以臭氣為食。為尋香故，故名乾闥婆城。」問曰：「其大小如何？」答：「身量大小猶如六七歲小兒，若生天中陰者，頭向上足向下；若是地獄中陰，即頭向下足向上。」問曰：「幾許時受中陰身？」答曰：「極遲者七七日，七日一度易身。若其七七日者，即七度變身，若其七七日滿，不得受生，即變於雜畜生之中而受生。若是春時中陰，便於馬胎受身。何以故？馬春時行欲故。若夏時中陰，便於牛中受身，以牛夏時行欲故。秋時中陰，便於狗中受身，為狗秋時行欲故。若是冬時中陰，便於熊中受身。何以故？為熊於冬時行欲。若非四時中陰者，便於野牛野豿野馬中受身，及人等，為非時行欲故。」問曰：「生有幾種？」答曰：「有其四種，謂胎、卵、濕、化，凡此四生皆從第六意識起愛，然始受生。」問曰：「如化生生於地獄，見一苦具，云何起愛而受生也？」答曰：「由愛處所故，所以受生。為生顛倒妄見，一切猛火苦具有大光明，亦生愛樂，即便受生。」問曰：「濕生云何？」答曰：「愛香氣故，所以濕生。若有福德者，以妙香為香，或以清淨為香，為生愛故於中受身。若薄福德者，以臭氣為香，以不淨為香，即便

生愛於中受身。」問曰：「卵生云何？」答曰：「卵生者，由眾生遊戲處所故，所以受卵生身。若有福德者，望見種種園林、種種堂殿遊戲自在，於中受生。若有薄福德者，望見種種逼迫怕怖之事，或見大風、或見大雨，即便入井屋間或草葉間，於中藏避，乃言安穩，即便起愛便即受生。」問曰：「云何胎生？」答曰：「由愛欲故所以胎生。若是男，於母起愛心；若是女人，於父生愛欲心，此中陰身皆有此二相。及想父母行欲不淨流出，心生歡喜，作自不淨想，仍託此不淨於中受身，此一剎那時便即受胎。譬如葉虫依葉，糞虫依糞，種子受胎亦復依附精血而受此身。」又《瑜伽論》云：「胎中有其五位，一七日羯羅藍，二七日頞部陀，三七日閉尸，四七日健南，五七日鉢羅奢佉，是為胎中五位。」初羯羅藍者，唐云凝蘇，為父母妄想精血凝流，由如酪上凝脂，狀如稠膠結聚。二七日頞部陀者，漢云胞結，為父母精血之上起諸胞結，狀糜粟形如粥皮。三七日閉尸者，漢云結取，為結精血狀如爛肉，若是男子在母左邊，上闊下狹，面向其母；若是女人在母右邊，上狹下闊，面向其父。四七日健南者，此云堅肉，為結或肉團。五七日鉢羅奢佉者，此云支分，為但有人形，未有眼耳鼻舌也。至六七日從母臍輪有風吹其肉團，乃至眼耳鼻舌上下手足一切身分，在生藏之下熟藏之上，母若受飢寒冷熱，孩子亦爾；日月滿足，心生厭離，頭趣產門，如兩山間逼切其身，種種不淨與身俱出，其體細濡如新瘡不可得觸，手若觸時如利刀刃，故言生苦也。若言死苦者，依《瑜伽論》云：「由大怖畏一時俱至，親愛永隔，身屋崩倒。」又云：「死王至時，如劫盡燒一切都盡，又如金剛霹靂諸山破碎都盡。」又云：「如大猛風拔倒身樹。」又《五王經》云：「言死苦者，謂四大分張，六情無主，神識離體，風刀解身，眼張口開，白汗流出，兩手橫空，一切怖至。風斷氣絕，火滅身冷，地散血流，膖脹爛壞，虫狼食盡，是名死苦。」今此陀羅尼，悉能除此等之苦。此即第二得除生死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生愛於中受身。」問曰：「卵生云何？」答曰：「卵生者，由眾生遊戲處所故，所以受卵生身。若有福德者，望見種種園林、種種堂殿遊戲自在，於中受生。若有薄福德者，望見種種逼迫怕怖之事，或見大風、或見大雨，即便入井屋間或草葉間，於中藏避，乃言安穩，即便起愛便即受生。」問曰：「云何胎生？」答曰：「由愛欲故所以胎生。若是男，於母起愛心；若是女人，於父生愛欲心，此中陰身皆有此二相。及想父母行欲不淨流出，心生歡喜，作自不淨想，仍託此不淨於中受身，此一剎那時便即受胎。譬如葉虫依葉，糞虫依糞，種子受胎亦復依附精血而受此身。」又《瑜伽論》云：「胎中有其五位，一七日羯羅藍，二七日頞部陀，三七日閉尸，四七日健南，五七日鉢羅奢佉，是為胎中五位。」初羯羅藍者，唐云凝蘇，為父母妄想精血凝流，由如酪上凝脂，狀如稠膠結聚。二七日頞部陀者，漢云胞結，為父母精血之上起諸胞結，狀糜粟形如粥皮。三七日閉尸者，漢云結取，為結精血狀如爛肉，若是男子在母左邊，上闊下狹，面向其母；若是女人在母右邊，上狹下闊，面向其父。四七日健南者，此云堅肉，為結或肉團。五七日鉢羅奢佉者，此云支分，為但有人形，未有眼耳鼻舌也。至六七日從母臍輪有風吹其肉團，乃至眼耳鼻舌上下手足一切身分，在生藏之下熟藏之上，母若受飢寒冷熱，孩子亦爾；日月滿足，心生厭離，頭趣產門，如兩山間逼切其身，種種不淨與身俱出，其體細濡如新瘡不可得觸，手若觸時如利刀刃，故言生苦也。若言死苦者，依《瑜伽論》云：「由大怖畏一時俱至，親愛永隔，身屋崩倒。」又云：「死王至時，如劫盡燒一切都盡，又如金剛霹靂諸山破碎都盡。」又云：「如大猛風拔倒身樹。」又《五王經》云：「言死苦者，謂四大分張，六情無主，神識離體，風刀解身，眼張口開，白汗流出，兩手橫空，一切怖至。風斷氣絕，火滅身冷，地散血流，膖脹爛壞，虫狼食盡，是名死苦。」今此陀羅尼，悉能除此等之苦。此即第二得除生死也。

「又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦，又破一切地獄能迴向善道」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦，又破一切地獄能迴向善道」者。

述曰：第三、破苦迴向也。文中有其四意：一、破地獄苦；二、破餓鬼苦；三、破畜生苦；四、迴向善道。言地獄苦者，諸苦在地下，故名地獄。《俱舍論》說：「八大地獄，總在地下，小者支派流在人間及山澤曠野或諸江海間，其處不定。」唐琳《冥報記》云：「言餓鬼者，《雜心》說，常被飢渴，多諸恐怖，故名餓鬼，由過去多慳貪，所以受餓鬼身。」又《智度論》云：「有諸餓鬼，為飢餓故，口出猛火，自燒其身由枯樹，若與水，千年不足。」又《解深密經》曰：「有諸餓鬼，為飢餓故走至海邊，見諸海水悉皆枯渴。」又《善生經》曰：「由不行財施故，無財寶報；由不行法施故，得愚癡報；由不行無畏施故，得恐怖。」又《薩遮尼乾子經》云：「惜財不布施，藏積恐人知，捨身空手去，餓鬼中受苦還受飢。」又《丈夫論》說：「慳心多者，雖是泥土，重於金玉；悲心多者，雖是金玉，類輕於草木。」又云：「慳貪之人糞土上惜，何況財物？」《郁伽長者經》曰：「布施能薄三毒，布施之時能令貪薄破餓鬼業；見來乞者心生慈悲，能令瞋薄破醜陋業；迴向無上道，能令癡薄破畜生業。」又畜生者，亦云傍生，以傍行故，故名傍生。依《正法念經》云：「有三十四億形類，各各不同。」又《樓炭經》云：「本住處者在海中流派之間也。」言迴向善道者，為陀羅尼能破三塗、滅除八苦，所以迴向善道。此即第三破苦迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三、破苦迴向也。文中有其四意：一、破地獄苦；二、破餓鬼苦；三、破畜生苦；四、迴向善道。言地獄苦者，諸苦在地下，故名地獄。《俱舍論》說：「八大地獄，總在地下，小者支派流在人間及山澤曠野或諸江海間，其處不定。」唐琳《冥報記》云：「言餓鬼者，《雜心》說，常被飢渴，多諸恐怖，故名餓鬼，由過去多慳貪，所以受餓鬼身。」又《智度論》云：「有諸餓鬼，為飢餓故，口出猛火，自燒其身由枯樹，若與水，千年不足。」又《解深密經》曰：「有諸餓鬼，為飢餓故走至海邊，見諸海水悉皆枯渴。」又《善生經》曰：「由不行財施故，無財寶報；由不行法施故，得愚癡報；由不行無畏施故，得恐怖。」又《薩遮尼乾子經》云：「惜財不布施，藏積恐人知，捨身空手去，餓鬼中受苦還受飢。」又《丈夫論》說：「慳心多者，雖是泥土，重於金玉；悲心多者，雖是金玉，類輕於草木。」又云：「慳貪之人糞土上惜，何況財物？」《郁伽長者經》曰：「布施能薄三毒，布施之時能令貪薄破餓鬼業；見來乞者心生慈悲，能令瞋薄破醜陋業；迴向無上道，能令癡薄破畜生業。」又畜生者，亦云傍生，以傍行故，故名傍生。依《正法念經》云：「有三十四億形類，各各不同。」又《樓炭經》云：「本住處者在海中流派之間也。」言迴向善道者，為陀羅尼能破三塗、滅除八苦，所以迴向善道。此即第三破苦迴向竟。

佛告天帝：「此佛頂尊勝陀羅尼，若有人聞，一經於耳，先世所造一切地獄惡業皆悉消滅」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「此佛頂尊勝陀羅尼，若有人聞，一經於耳，先世所造一切地獄惡業皆悉消滅」者。

述曰：第四、聞呪滅罪。明此陀羅尼一經於耳，所有一切地獄惡業皆悉消滅，顯其神力不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四、聞呪滅罪。明此陀羅尼一經於耳，所有一切地獄惡業皆悉消滅，顯其神力不可思議。

「當得清淨之身，隨所生處憶持不忘，從一佛剎至一佛剎，從一天界至一天界，遍歷三十三天」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當得清淨之身，隨所生處憶持不忘，從一佛剎至一佛剎，從一天界至一天界，遍歷三十三天」者。

述曰：第五、略顯勝生。文中有其三意：一者得清淨身、二生諸佛國、三生忉利天，聞此陀羅尼力得此勝處生。《大智度論》云：「求生天者，要須修三種福。云何三種福？一者禮拜，二者聽法，三者供養眾僧。」又云：「布施、持戒、忍辱，行此三種事即得生天。若不能修善三事，但聞陀羅尼，即得生天及諸淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五、略顯勝生。文中有其三意：一者得清淨身、二生諸佛國、三生忉利天，聞此陀羅尼力得此勝處生。《大智度論》云：「求生天者，要須修三種福。云何三種福？一者禮拜，二者聽法，三者供養眾僧。」又云：「布施、持戒、忍辱，行此三種事即得生天。若不能修善三事，但聞陀羅尼，即得生天及諸淨土。」

「所生之處憶持不忘。天帝！若人命欲將終，須臾憶念此陀羅尼，還得增壽」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所生之處憶持不忘。天帝！若人命欲將終，須臾憶念此陀羅尼，還得增壽」者。

述曰：第六、憶念增壽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第六、憶念增壽也。

「得身口意淨，身無苦痛，隨其福利隨處安穩」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得身口意淨，身無苦痛，隨其福利隨處安穩」者。

述曰：第七、三業清淨也。若人憶念此陀羅尼，所有十惡之業皆悉消滅，所以三業清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第七、三業清淨也。若人憶念此陀羅尼，所有十惡之業皆悉消滅，所以三業清淨也。

「一切如來之所觀視」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來之所觀視」者。

述曰：第八、如來觀視也。若人憶念此陀羅尼者，一切如來恒常觀視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第八、如來觀視也。若人憶念此陀羅尼者，一切如來恒常觀視。

「一切天神恒常侍衛」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切天神恒常侍衛」者。

述曰：第九、天神侍衛。若人憶念此陀羅尼者，常恒一切諸天善神隨逐守護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第九、天神侍衛。若人憶念此陀羅尼者，常恒一切諸天善神隨逐守護也。

「為人所敬」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為人所敬」者。

述曰：第十、為人所敬。若人憶念此陀羅尼者，人所愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十、為人所敬。若人憶念此陀羅尼者，人所愛敬。

「惡障消除」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡障消除」者。

述曰：第十一、惡障消滅。若人憶念此陀羅尼者，所有惡業等障皆悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十一、惡障消滅。若人憶念此陀羅尼者，所有惡業等障皆悉消滅。

「一切菩薩同心覆護」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切菩薩同心覆護」者。

述曰：第十二、菩薩覆護。言憶念此陀羅尼者，一切菩薩覆護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十二、菩薩覆護。言憶念此陀羅尼者，一切菩薩覆護也。

佛告天帝：「若人能須臾讀誦此陀羅尼者，此人所有一切地獄、畜生、閻羅王界餓鬼之苦，破壞消滅無有遺餘」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「若人能須臾讀誦此陀羅尼者，此人所有一切地獄、畜生、閻羅王界餓鬼之苦，破壞消滅無有遺餘」者。

述曰：第十三、讀誦壞苦。文中有其三意：一、破地獄；二、破餓鬼；三、破畜生。一、破地獄者，依《大智度論》云，於《俱舍》稍不同，有其八大地獄：一者等活，二者黑繩，三者眾合，四者叫喚，五者大叫喚，六者炎熱，七者大炎熱，八者阿鼻，名八大地獄。云何名等活地獄？答：地獄中罪人各各鬪諍，相害相剝，鐵叉相貫，鐵棒相打，遞相殺害，晝夜不息。罪人死已，獄卒言活，應聲而活，還相殺害，經無量劫，故名等活地獄。云何名黑繩地獄？答：為獄卒羅剎常以熱鐵黑繩拼度罪人，鋸解斧斫，方者令圓，圓者令方，齊秤之經無量劫，為繩拼度，故名為黑繩地獄。云何名眾合地獄？答：為獄卒形如羅剎，或作牛、馬、虎、狼、師子之頭，或作麞鹿、猪、羊、獸象之身，來食罪人，罪人忙怕走入山間，於其山間有大鐵輪來轉罪人，諸山競合，所有脂血，劇如押油笮蒲桃，積頭如山成。為山合故，故名眾合地獄。云何叫喚地獄？答：為獄卒羅剎，頭黃如金，眼赤如火，手中放箭，口出惡聲，於虛空中箭下如雨，罪人忙怕東西逃避，走熱鐵上，脂血凝流，欲出門門即却閉，號聲大叫，故名叫喚地獄。云何大叫喚地獄？答曰：為獄中有二大鑊，一名難陀、二名跋難陀，滿中醎苦以煮罪人，罪人入中由如煮豆，支節零落，經無量劫，後入灰河，滿中沸炭，復入炎床上，強扶令坐，一切毛孔皆出猛火，發聲大叫，故名大叫喚地獄。云何名炎熱地獄？為滿中猛火，上火徹下，下火徹上。云何名阿鼻地獄？答：為東壁火到西壁，南北上下竝然，一切苦具皆悉滿中，罪人毛孔皆猛火。如是八大地獄，一一各有十六地獄以為眷屬。言十六者，所謂八寒、八熱。言八寒者，一者阿浮陀，二者尼羅浮陀，三者阿羅羅，四者阿波波，五者阿睺睺，六者漚波羅，七者波頭摩，八者摩訶波頭摩，是名八寒地獄。言八熱者，炭坑，二者沸屎，三者燒林，四者劍林，五者刀路，六者刺林，七者醎河，八者銅鐝，是名八熱地獄。云何阿浮陀地獄？唐云多少有孔，謂滿中積氷，復有冷毒，風吹諸罪人皮肉筋骨，一切破碎，若人劫剝眾生衣服，令他寒凍，受如是報在此獄中。云何尼羅浮陀地獄？唐云無孔，純氷所成，造前惡業即入其中。云何阿波波、阿羅羅、阿睺睺？此三地獄，皆悉口噤寒倍於前。云何漚波羅地獄？唐云青蓮華獄，純氷所成，色如青蓮華。云何波頭摩地獄？唐云紅蓮華獄，謂此地獄極寒凍，諸罪人身分裂破其肉，乃宜所以名紅蓮華也。云何摩訶波頭摩地獄？唐云大紅蓮華也，其苦倍前，是名八寒地獄。云何炭坑地獄？謂中炭火火皆沒膝，若人破 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十三、讀誦壞苦。文中有其三意：一、破地獄；二、破餓鬼；三、破畜生。一、破地獄者，依《大智度論》云，於《俱舍》稍不同，有其八大地獄：一者等活，二者黑繩，三者眾合，四者叫喚，五者大叫喚，六者炎熱，七者大炎熱，八者阿鼻，名八大地獄。云何名等活地獄？答：地獄中罪人各各鬪諍，相害相剝，鐵叉相貫，鐵棒相打，遞相殺害，晝夜不息。罪人死已，獄卒言活，應聲而活，還相殺害，經無量劫，故名等活地獄。云何名黑繩地獄？答：為獄卒羅剎常以熱鐵黑繩拼度罪人，鋸解斧斫，方者令圓，圓者令方，齊秤之經無量劫，為繩拼度，故名為黑繩地獄。云何名眾合地獄？答：為獄卒形如羅剎，或作牛、馬、虎、狼、師子之頭，或作麞鹿、猪、羊、獸象之身，來食罪人，罪人忙怕走入山間，於其山間有大鐵輪來轉罪人，諸山競合，所有脂血，劇如押油笮蒲桃，積頭如山成。為山合故，故名眾合地獄。云何叫喚地獄？答：為獄卒羅剎，頭黃如金，眼赤如火，手中放箭，口出惡聲，於虛空中箭下如雨，罪人忙怕東西逃避，走熱鐵上，脂血凝流，欲出門門即却閉，號聲大叫，故名叫喚地獄。云何大叫喚地獄？答曰：為獄中有二大鑊，一名難陀、二名跋難陀，滿中醎苦以煮罪人，罪人入中由如煮豆，支節零落，經無量劫，後入灰河，滿中沸炭，復入炎床上，強扶令坐，一切毛孔皆出猛火，發聲大叫，故名大叫喚地獄。云何名炎熱地獄？為滿中猛火，上火徹下，下火徹上。云何名阿鼻地獄？答：為東壁火到西壁，南北上下竝然，一切苦具皆悉滿中，罪人毛孔皆猛火。如是八大地獄，一一各有十六地獄以為眷屬。言十六者，所謂八寒、八熱。言八寒者，一者阿浮陀，二者尼羅浮陀，三者阿羅羅，四者阿波波，五者阿睺睺，六者漚波羅，七者波頭摩，八者摩訶波頭摩，是名八寒地獄。言八熱者，炭坑，二者沸屎，三者燒林，四者劍林，五者刀路，六者刺林，七者醎河，八者銅鐝，是名八熱地獄。云何阿浮陀地獄？唐云多少有孔，謂滿中積氷，復有冷毒，風吹諸罪人皮肉筋骨，一切破碎，若人劫剝眾生衣服，令他寒凍，受如是報在此獄中。云何尼羅浮陀地獄？唐云無孔，純氷所成，造前惡業即入其中。云何阿波波、阿羅羅、阿睺睺？此三地獄，皆悉口噤寒倍於前。云何漚波羅地獄？唐云青蓮華獄，純氷所成，色如青蓮華。云何波頭摩地獄？唐云紅蓮華獄，謂此地獄極寒凍，諸罪人身分裂破其肉，乃宜所以名紅蓮華也。云何摩訶波頭摩地獄？唐云大紅蓮華也，其苦倍前，是名八寒地獄。云何炭坑地獄？謂中炭火火皆沒膝，若人破

戒墮此地獄中。云何沸屎地獄？謂此地獄內滿中沸屎，深廣如河，若人破齊夜食入此地獄中。云何名燒林地獄？為此獄內一切草木土地皆出猛火，若有眾生焚燒山者墮此獄中。云何名劍林地獄？謂此地獄中多有諸樹，皆劍為葉，風吹葉落皆成劍輪，墮罪人身上，支節零落，若人好鬪諍殺生墮此獄中。云何刀路地獄？滿中以大刀為路，罪人入中支節墮落，以刀殺生者墮此獄中。云何名刺林地獄？謂此獄中有鐵樹，樹高一由旬，以鐵為刺，上有毒蛇化為美女喚罪人，罪人上已鐵刺刺身，毒蛇貫腹，受大苦惱，若人貪慾者墮此獄中。云何名為醎河地獄？謂此河中滿皆總是醎水由如灰汁，罪人入中支節爛壞，於其四岸有諸獄卒，有身熱鐵劍，禦捍罪人不令得出，若人好潛剝眾生者，死墮此地獄。云何名銅鐝地獄？為此獄中多有銅鐝，縛諸罪人，獄卒羅剎以鉗開口，灌以洋銅，與鐵丸食之，食足已訖，五臟焦爛，支節火流，若人偷盜飲食，虛受信施，一旦命終墮此地獄，是名八熱地獄。言畜生者，依《三法智度論》云：「有其三處，合有九種。水中有三，一、無足，二、多足，三、二足。陸地準之，空中亦然，合有九種。」言閻摩路迦者，《瑜伽論》云：「此南贍部下五百踰𮜖那，有閻羅王所住之國，唐云靜息，一切罪人及以餓鬼竝屬此王。」問曰：「餓鬼道幾生？」答曰：「胎化二生。」「化生可知，云何胎生？」答曰：「經有成文，如餓鬼女白言：『我夜生五子，隨所生處，悉皆食盡而無暫飽。』」此即第十三、讀誦壞苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒墮此地獄中。云何沸屎地獄？謂此地獄內滿中沸屎，深廣如河，若人破齊夜食入此地獄中。云何名燒林地獄？為此獄內一切草木土地皆出猛火，若有眾生焚燒山者墮此獄中。云何名劍林地獄？謂此地獄中多有諸樹，皆劍為葉，風吹葉落皆成劍輪，墮罪人身上，支節零落，若人好鬪諍殺生墮此獄中。云何刀路地獄？滿中以大刀為路，罪人入中支節墮落，以刀殺生者墮此獄中。云何名刺林地獄？謂此獄中有鐵樹，樹高一由旬，以鐵為刺，上有毒蛇化為美女喚罪人，罪人上已鐵刺刺身，毒蛇貫腹，受大苦惱，若人貪慾者墮此獄中。云何名為醎河地獄？謂此河中滿皆總是醎水由如灰汁，罪人入中支節爛壞，於其四岸有諸獄卒，有身熱鐵劍，禦捍罪人不令得出，若人好潛剝眾生者，死墮此地獄。云何名銅鐝地獄？為此獄中多有銅鐝，縛諸罪人，獄卒羅剎以鉗開口，灌以洋銅，與鐵丸食之，食足已訖，五臟焦爛，支節火流，若人偷盜飲食，虛受信施，一旦命終墮此地獄，是名八熱地獄。言畜生者，依《三法智度論》云：「有其三處，合有九種。水中有三，一、無足，二、多足，三、二足。陸地準之，空中亦然，合有九種。」言閻摩路迦者，《瑜伽論》云：「此南贍部下五百踰𮜖那，有閻羅王所住之國，唐云靜息，一切罪人及以餓鬼竝屬此王。」問曰：「餓鬼道幾生？」答曰：「胎化二生。」「化生可知，云何胎生？」答曰：「經有成文，如餓鬼女白言：『我夜生五子，隨所生處，悉皆食盡而無暫飽。』」此即第十三、讀誦壞苦。

「諸佛剎土及諸天宮一切菩薩所住之門，無有障礙、隨意遊入」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛剎土及諸天宮一切菩薩所住之門，無有障礙、隨意遊入」者。

述曰：第十四、遊入勝境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第十四、遊入勝境。

爾時帝釋白佛言：「世尊！唯願如來為眾生說增益壽命之法」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋白佛言：「世尊！唯願如來為眾生說增益壽命之法」者。

述曰：此大節文第三、釋天重請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此大節文第三、釋天重請。