十一面神呪心經義疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面神呪心經義疏

夫至理幽寂言形之表，而靈智妙應玄感之機。炎嚮情風忽動慈極之妙觀，電影身雲流光悲重之珠王，感起東剎、應從西興，每感必應如谷神響、酬而現形如鏡明像，度十二因緣舉十二觀面、救八難極苦開八種神呪。然則入道雖多，不出人法。所言人者，十一面是；所言法者，神呪心是。非人無以持呪、非法無以成人，法人雖殊，不思議一也。十一面者，神徹三有無非現化、形入六趣無非感應，功齊已成之尊、迹同未極之流，體法性而永寂、拯溺衰而興悲，智窮太靈、身遍法界，靈達無方能照三業信敬、德力難思善救五趣苦難。十一面者，前三面慈相，見善眾生而生慈心，大慈與樂；左三面瞋面，見惡眾生而生悲心，大悲救苦；右三面白牙上出面，見淨業者發希有讚，勸進佛道；最後一面暴大笑面，見善惡雜穢眾生，而生怪咲改惡向道。頂上佛面，或對習行大乘機者，而說諸法究竟佛道，故現佛面。各爾三方三面，為化三有，故現三面。若合本面應十二面，而十一面是方便面，本體常面是真實面。面離於身，而智面主面表內懷以顯權實，故常面上現十一面，故曰十一面也。神呪心者，人既叵思大士所說神呪，法亦難測也。神者，難測也。呪者，勅責也。心者，慮智也。經者，彼云修多羅，亦云經也常也。漢地風俗，聖人所說皆名為經也。今大聖所說，故目之為經。前賢今聖雖歷永劫，所說經常故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫至理幽寂言形之表，而靈智妙應玄感之機。炎嚮情風忽動慈極之妙觀，電影身雲流光悲重之珠王，感起東剎、應從西興，每感必應如谷神響、酬而現形如鏡明像，度十二因緣舉十二觀面、救八難極苦開八種神呪。然則入道雖多，不出人法。所言人者，十一面是；所言法者，神呪心是。非人無以持呪、非法無以成人，法人雖殊，不思議一也。十一面者，神徹三有無非現化、形入六趣無非感應，功齊已成之尊、迹同未極之流，體法性而永寂、拯溺衰而興悲，智窮太靈、身遍法界，靈達無方能照三業信敬、德力難思善救五趣苦難。十一面者，前三面慈相，見善眾生而生慈心，大慈與樂；左三面瞋面，見惡眾生而生悲心，大悲救苦；右三面白牙上出面，見淨業者發希有讚，勸進佛道；最後一面暴大笑面，見善惡雜穢眾生，而生怪咲改惡向道。頂上佛面，或對習行大乘機者，而說諸法究竟佛道，故現佛面。各爾三方三面，為化三有，故現三面。若合本面應十二面，而十一面是方便面，本體常面是真實面。面離於身，而智面主面表內懷以顯權實，故常面上現十一面，故曰十一面也。神呪心者，人既叵思大士所說神呪，法亦難測也。神者，難測也。呪者，勅責也。心者，慮智也。經者，彼云修多羅，亦云經也常也。漢地風俗，聖人所說皆名為經也。今大聖所說，故目之為經。前賢今聖雖歷永劫，所說經常故也。

今釋此經前有六義：第一明大意、第二明經宗、第三明功能、第四明階位、第五明感應、第六明釋文義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋此經前有六義：第一明大意、第二明經宗、第三明功能、第四明階位、第五明感應、第六明釋文義。

第一、明大意。凡是大士化世之大意者，欲令一切入於佛道。故上求佛道下化有情，具三阿僧祇行，望得三菩提果，皆為有情令入佛道。然諸有情從本以來無明所藏纏縛生死，故菩薩垂大慈悲，以種種方便種種教化，大悲拔苦、大慈與樂。故此觀世音菩薩，現種種身、說種種教，化諸有情方便之事，於諸經中而廣說也。故《華嚴經》曰「觀世音菩薩經大悲法門度脫一切也。」《法華經》曰「以種種形遊諸國土度脫眾生，故三十三身現化眾生也。」《不空羂索經》曰「是觀自在菩薩，乃現八手而被鹿皮。」又曰「千手千眼大自在王十一面觀自在菩薩，此菩薩或現大自在天身。」故現此身也，亦此菩薩有無量身無量面，故《觀世音經》偈曰「具足神通力，廣修智方便，十方國土中，無剎不現身」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、明大意。凡是大士化世之大意者，欲令一切入於佛道。故上求佛道下化有情，具三阿僧祇行，望得三菩提果，皆為有情令入佛道。然諸有情從本以來無明所藏纏縛生死，故菩薩垂大慈悲，以種種方便種種教化，大悲拔苦、大慈與樂。故此觀世音菩薩，現種種身、說種種教，化諸有情方便之事，於諸經中而廣說也。故《華嚴經》曰「觀世音菩薩經大悲法門度脫一切也。」《法華經》曰「以種種形遊諸國土度脫眾生，故三十三身現化眾生也。」《不空羂索經》曰「是觀自在菩薩，乃現八手而被鹿皮。」又曰「千手千眼大自在王十一面觀自在菩薩，此菩薩或現大自在天身。」故現此身也，亦此菩薩有無量身無量面，故《觀世音經》偈曰「具足神通力，廣修智方便，十方國土中，無剎不現身」也。

問：有何因緣故，是觀自在菩薩乃有如是方便而度娑婆耶？答：《天地本起經》曰「劫初時天下無光。爾時西方阿彌陀佛念：『當彼往化。能仁是同學，應彼作佛。』即擊犍槌，一切皆集欝提講堂。佛告眾言：『過此八十恒河沙土有忍土，眾生失於光明，為大困苦。誰建立功德？』於是應聲菩薩白佛：『世尊！十方佛皆建立，便天人不絕。』即與吉祥菩薩二人共議，為世作眼目而造日月也。應聲菩薩作日，吉祥菩薩即作月也。」應聲菩薩即觀世音菩薩也，吉祥菩薩即大勢菩薩也。是二菩薩神德無量，名稱若干，早陰此方，與物緣重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有何因緣故，是觀自在菩薩乃有如是方便而度娑婆耶？答：《天地本起經》曰「劫初時天下無光。爾時西方阿彌陀佛念：『當彼往化。能仁是同學，應彼作佛。』即擊犍槌，一切皆集欝提講堂。佛告眾言：『過此八十恒河沙土有忍土，眾生失於光明，為大困苦。誰建立功德？』於是應聲菩薩白佛：『世尊！十方佛皆建立，便天人不絕。』即與吉祥菩薩二人共議，為世作眼目而造日月也。應聲菩薩作日，吉祥菩薩即作月也。」應聲菩薩即觀世音菩薩也，吉祥菩薩即大勢菩薩也。是二菩薩神德無量，名稱若干，早陰此方，與物緣重也。

問：此菩薩為幾劫化耶？答：此菩薩願重，故若眾生不盡者，是菩薩之化而不絕也。故經曰「昔有轉輪王名曰遍淨，有太子亦有大臣名寶慧也。大臣發大誓願，欲度娑婆世界時，是太子隨臣發願，共化此土故。爾時轉輪王者，西方阿彌陀佛也。太子者，是觀世音菩薩也。大臣者，是釋迦文佛也。」故《觀世音經》偈曰「弘誓深如海，歷劫不思議。侍多千億佛，發大清淨願」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此菩薩為幾劫化耶？答：此菩薩願重，故若眾生不盡者，是菩薩之化而不絕也。故經曰「昔有轉輪王名曰遍淨，有太子亦有大臣名寶慧也。大臣發大誓願，欲度娑婆世界時，是太子隨臣發願，共化此土故。爾時轉輪王者，西方阿彌陀佛也。太子者，是觀世音菩薩也。大臣者，是釋迦文佛也。」故《觀世音經》偈曰「弘誓深如海，歷劫不思議。侍多千億佛，發大清淨願」也。

第二、明經宗。問：此經以何為宗耶？答：正說所說意，略有三義：一者、以觀世音菩薩行法為經宗也。問：於《觀世音三昧經》已明行法，何故更說觀音行法耶？答：行有二種，一者寂靜行、二者動轉行也。彼經依定力而徵瑞，此經依作法而顯益，故異也。《三昧經》所說行法，若不得定，難可易得，不當末代機也。若此經如行法而作法，而終無不得益耳。二者、說觀世音菩薩神呪為宗。此有二事：一顯現事、二隱密。是經所說神呪祕密之事，如法行者，是菩薩大士無形能不應有情之感，故以神呪為經宗也。三者、為一切有情欲示所歸依處，故以菩薩德力為經宗也。故一切行者必依行法及菩薩神力而得成道之終，以無上道果為經宗。故下經曰「百千俱胝那由他佛名、稱菩薩稱名，二功德平等平等」也。問：此經行法於三乘行中為何行耶？答：三乘雖殊，其理一致，但心自有大中小，故三行差別也。故此經正明菩薩大行為宗也。問：此經所說神呪心者，為是菩提心耶？為是正神呪心耶？為是行者之心耶？答：今言神呪心者，非是有情之心也，是神呪祕密變異之義，似有心神，隨人所念得成就，故曰神呪心也。問：若是神呪有心者，為是生滅心耶？為是無生滅心耶？答：是神呪者，與理相應，故非色非心。而能色能心者，皆觀自在菩薩神呪似有心而非是有情心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明經宗。問：此經以何為宗耶？答：正說所說意，略有三義：一者、以觀世音菩薩行法為經宗也。問：於《觀世音三昧經》已明行法，何故更說觀音行法耶？答：行有二種，一者寂靜行、二者動轉行也。彼經依定力而徵瑞，此經依作法而顯益，故異也。《三昧經》所說行法，若不得定，難可易得，不當末代機也。若此經如行法而作法，而終無不得益耳。二者、說觀世音菩薩神呪為宗。此有二事：一顯現事、二隱密。是經所說神呪祕密之事，如法行者，是菩薩大士無形能不應有情之感，故以神呪為經宗也。三者、為一切有情欲示所歸依處，故以菩薩德力為經宗也。故一切行者必依行法及菩薩神力而得成道之終，以無上道果為經宗。故下經曰「百千俱胝那由他佛名、稱菩薩稱名，二功德平等平等」也。問：此經行法於三乘行中為何行耶？答：三乘雖殊，其理一致，但心自有大中小，故三行差別也。故此經正明菩薩大行為宗也。問：此經所說神呪心者，為是菩提心耶？為是正神呪心耶？為是行者之心耶？答：今言神呪心者，非是有情之心也，是神呪祕密變異之義，似有心神，隨人所念得成就，故曰神呪心也。問：若是神呪有心者，為是生滅心耶？為是無生滅心耶？答：是神呪者，與理相應，故非色非心。而能色能心者，皆觀自在菩薩神呪似有心而非是有情心也。

十一面者，實是十二面也。上佛面是果，下菩薩面是因也，謂是因果一雙也。亦上十一面是方便面，下一面是真實面也，謂是真實方便一雙也。是十一面中，前三面慈相、左三面瞋相，慈是文、瞋是武，謂是文武一雙也。右三面白牙，自在菩薩變現十一面，或現佛面、或現慈面或現瞋面、或現白牙上出或現暴大咲面，雖現十一，本體不二故，舉變現面故曰十一面也。問：是菩薩有慈面相不可怖，而何故是菩薩有瞋面耶？亦有牙出咲面相示三相耶？答：夫聖絕淨污之氣，豈有瞋咲相耶？然隨世間者，依違境而發瞋也，依順心而發咲也，現牙出相而讚淨也。白牙上出相者，方廣經曰：身口意淨，故二牙白相也。故知讚淨三業有情，故有白牙上出相面也。暴大咲相者，化善惡雜穢有情，故現暴大咲相也。何知然者？夫咲之者，見善而心喜故咲也，見惡而嗤謗故咲。而今曰暴大咲相者，必當嗤謗彼惡罪故，有暴之言故。嗤彼善惡雜穢有情，故有咲面也。謂世間人面表於心、心出於面，見善色喜、見惡色惡，隨心善惡面色美醜故。隨世間故，聖現此面相也。問：若化善眾生但以慈面，化惡眾生但以瞋面，而化善惡雜穢有情但以暴咲面，化淨業有情但以白牙上出面者，是化娑婆有情，善者甚少、惡者甚多，故以瞋面而化度耶？不以餘面化耶？答：先以瞋面而化有情惡，後若調其心而成善心者，乃以慈面而化度也。亦以瞋面能除怨敵也，故下云「取慈支一顆誦一百八遍，粧點此像左邊瞋面，面向怨敵，怨敵不進也。」問：若爾，各各一一而現化耶？亦得具現十一面耶？答：方便化物不可定相，或具現、或不具，今依具現之。但若有惡緣怨害行者，至誠發願欲離此怨者，是觀世音乃現瞋面而降伏之。若有眾生欲求佛道，即現佛身而為說法之。若有眾生欲度眾生懃修淨業而淨，現白牙上出面，乃讚勸進也。若有眾生欲見，觀音現後化度，即現慈相而說法也。若有眾生或善或惡、或行不行心行不定，欲見觀音化度，即現暴咲面而為說法也。今更釋十一面，以五義而釋。一、聖有二化方便：一聖默然密化，如維摩詰默然，即是本面也。二聖說法，謂種種方便種種說法也，即是十一面相也。二、聖有二化：一說實慧而化有情，所現之身亦真實體，即是前三慈面也。二說權方便慧而化有情，所現之身亦方便身，如瞋面、咲面、牙出面也。三、聖有二化：一者一往化，如咲面嗤惡業也。二遂化，如瞋面呵惡也，牙出面讚淨業也。四、聖有二化：一相順化，如《華嚴經》田獵魚捕共助而化也，即如暴咲面化也。二相奪化，如持論逼迫化，即瞋面呵惡也。五、聖有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面者，實是十二面也。上佛面是果，下菩薩面是因也，謂是因果一雙也。亦上十一面是方便面，下一面是真實面也，謂是真實方便一雙也。是十一面中，前三面慈相、左三面瞋相，慈是文、瞋是武，謂是文武一雙也。右三面白牙，自在菩薩變現十一面，或現佛面、或現慈面或現瞋面、或現白牙上出或現暴大咲面，雖現十一，本體不二故，舉變現面故曰十一面也。問：是菩薩有慈面相不可怖，而何故是菩薩有瞋面耶？亦有牙出咲面相示三相耶？答：夫聖絕淨污之氣，豈有瞋咲相耶？然隨世間者，依違境而發瞋也，依順心而發咲也，現牙出相而讚淨也。白牙上出相者，方廣經曰：身口意淨，故二牙白相也。故知讚淨三業有情，故有白牙上出相面也。暴大咲相者，化善惡雜穢有情，故現暴大咲相也。何知然者？夫咲之者，見善而心喜故咲也，見惡而嗤謗故咲。而今曰暴大咲相者，必當嗤謗彼惡罪故，有暴之言故。嗤彼善惡雜穢有情，故有咲面也。謂世間人面表於心、心出於面，見善色喜、見惡色惡，隨心善惡面色美醜故。隨世間故，聖現此面相也。問：若化善眾生但以慈面，化惡眾生但以瞋面，而化善惡雜穢有情但以暴咲面，化淨業有情但以白牙上出面者，是化娑婆有情，善者甚少、惡者甚多，故以瞋面而化度耶？不以餘面化耶？答：先以瞋面而化有情惡，後若調其心而成善心者，乃以慈面而化度也。亦以瞋面能除怨敵也，故下云「取慈支一顆誦一百八遍，粧點此像左邊瞋面，面向怨敵，怨敵不進也。」問：若爾，各各一一而現化耶？亦得具現十一面耶？答：方便化物不可定相，或具現、或不具，今依具現之。但若有惡緣怨害行者，至誠發願欲離此怨者，是觀世音乃現瞋面而降伏之。若有眾生欲求佛道，即現佛身而為說法之。若有眾生欲度眾生懃修淨業而淨，現白牙上出面，乃讚勸進也。若有眾生欲見，觀音現後化度，即現慈相而說法也。若有眾生或善或惡、或行不行心行不定，欲見觀音化度，即現暴咲面而為說法也。今更釋十一面，以五義而釋。一、聖有二化方便：一聖默然密化，如維摩詰默然，即是本面也。二聖說法，謂種種方便種種說法也，即是十一面相也。二、聖有二化：一說實慧而化有情，所現之身亦真實體，即是前三慈面也。二說權方便慧而化有情，所現之身亦方便身，如瞋面、咲面、牙出面也。三、聖有二化：一者一往化，如咲面嗤惡業也。二遂化，如瞋面呵惡也，牙出面讚淨業也。四、聖有二化：一相順化，如《華嚴經》田獵魚捕共助而化也，即如暴咲面化也。二相奪化，如持論逼迫化，即瞋面呵惡也。五、聖有

二化：一慰喻化，如《維摩》慰喻章，即此慈面嘆善也。二調伏化，如《維摩》調伏章。即如瞋面呵惡也。雖不對生菩薩而作十一面像，如法修行者願令得也。問：何故佛面是一，慈面、瞋面、牙出面各有三面，亦咲面是一耶？答：果道無二，故佛面無二也。慈面三者，慈不出三，故三面也。一、慈有苦無樂有情而令離苦得樂也；二、慈有福無慧有情而令具福慧也；三、慈有慧無通有情而令備神通智慧。故慈面三也。瞋怒面三者，一、怒欲離苦報，重迷苦業也；二、怒欲求樂果，不知樂因也；三、怒觀寂靜理，還著散亂境。故瞋面三也。白牙上出面三相者，為讚三業淨，故有三面也。亦為化三有，故有三三九面也。暴大咲一面，總嗤善惡雜穢有情，故有一面也。問：至人無相，相隨緣現，故不見世間人面十一身一者，何故違世而現身耶？答：每面應有，而以彼人故，淺識之者見彼瞋面人，但知瞋人，不知觀音方便。故今為淺者，令知觀音一身變現十一面之身，故現十一面身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二化：一慰喻化，如《維摩》慰喻章，即此慈面嘆善也。二調伏化，如《維摩》調伏章。即如瞋面呵惡也。雖不對生菩薩而作十一面像，如法修行者願令得也。問：何故佛面是一，慈面、瞋面、牙出面各有三面，亦咲面是一耶？答：果道無二，故佛面無二也。慈面三者，慈不出三，故三面也。一、慈有苦無樂有情而令離苦得樂也；二、慈有福無慧有情而令具福慧也；三、慈有慧無通有情而令備神通智慧。故慈面三也。瞋怒面三者，一、怒欲離苦報，重迷苦業也；二、怒欲求樂果，不知樂因也；三、怒觀寂靜理，還著散亂境。故瞋面三也。白牙上出面三相者，為讚三業淨，故有三面也。亦為化三有，故有三三九面也。暴大咲一面，總嗤善惡雜穢有情，故有一面也。問：至人無相，相隨緣現，故不見世間人面十一身一者，何故違世而現身耶？答：每面應有，而以彼人故，淺識之者見彼瞋面人，但知瞋人，不知觀音方便。故今為淺者，令知觀音一身變現十一面之身，故現十一面身也。

第三、明功能。是觀自在菩薩神呪功能，非是一類，處處不同，隨彼所說而不等也。是功能雖多，略有三種：一、《請觀世音經》說四種神呪，正現阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩是大利益。二、《不空羂索經》說大神呪，得二十八功德。三、此十一面經，明八種神呪，明十四種利益也。如此功能雖多，不出得、離也。離有三種：一者能滅八難、二者能拔三道苦、三者能滅四重五逆也。三道八難是苦果，四重五逆是苦因也。故《觀世音經》偈曰「地獄鬼畜生，能滅諸有苦。生老病死苦，以漸悉令滅」也。若滅四重五逆者，餘罪可易滅。若皆滅罪者，苦報易脫也。問：何故不說滅是誹謗大乘罪耶？答：《大品經》曰「若誹謗大乘人，墮大阿鼻地獄。若劫盡時，更移他方地獄，逕無數劫。」不說出時也。得有三種：一見諸佛攝受、二現世豐安即現報也、三生安養國也。雖有十四種功德及一切善報，不出得、離。合六種功德也，亦不出世出世二種果報也。世間報，即是人天豐樂報也。出世間報，即生淨土，不退菩提果也。問：若至心行者，得免三界三苦耶？答：一切苦無非解脫。故觀音偈曰「生老病死苦，以漸悉令滅」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明功能。是觀自在菩薩神呪功能，非是一類，處處不同，隨彼所說而不等也。是功能雖多，略有三種：一、《請觀世音經》說四種神呪，正現阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩是大利益。二、《不空羂索經》說大神呪，得二十八功德。三、此十一面經，明八種神呪，明十四種利益也。如此功能雖多，不出得、離也。離有三種：一者能滅八難、二者能拔三道苦、三者能滅四重五逆也。三道八難是苦果，四重五逆是苦因也。故《觀世音經》偈曰「地獄鬼畜生，能滅諸有苦。生老病死苦，以漸悉令滅」也。若滅四重五逆者，餘罪可易滅。若皆滅罪者，苦報易脫也。問：何故不說滅是誹謗大乘罪耶？答：《大品經》曰「若誹謗大乘人，墮大阿鼻地獄。若劫盡時，更移他方地獄，逕無數劫。」不說出時也。得有三種：一見諸佛攝受、二現世豐安即現報也、三生安養國也。雖有十四種功德及一切善報，不出得、離。合六種功德也，亦不出世出世二種果報也。世間報，即是人天豐樂報也。出世間報，即生淨土，不退菩提果也。問：若至心行者，得免三界三苦耶？答：一切苦無非解脫。故觀音偈曰「生老病死苦，以漸悉令滅」也。

第四、明階位。凡菩薩階位，不出二種：一者已成佛菩薩，是法身大士也。二者未成佛菩薩，是直往菩薩也。已成佛菩薩者，如妙德菩薩等，是已成佛也。未成佛菩薩者，從初發心至于十地未滿行業，故未成佛菩薩也。今大乘有二義：一平道門、二漸捨門也。平道門者，一切大有情，從本以來與佛常一，但以眾生起二見，故有二相。故經曰「不知自身有如來，流轉生死無出時」也。亦《淨度三昧經》曰「平等真法界，佛不度眾生」也。漸捨門者，不無已成未成之義也，故從初發心而於五十二位中，每位乃有入分、住分、勝進分，故滿行斷惑方得成佛也。是觀世音菩薩乃有二義，一云：已成佛菩薩也。故《觀音三昧經》曰「是觀世音在我前成佛，名正法明如來，吾為弟子」也。二云：未成佛菩薩也。故《觀音授記經》曰「是觀世音菩薩，昔於金剛師子遊戲佛所初發菩提心。彼時國王名曰威德王，於其國觀入于三昧。其王左右有二蓮華從地涌出，雜色莊嚴，其香芬馥如天栴檀。有二童子化生其中，結跏趺坐，一名寶意、二名寶上也。時威德王從定而起，見二童子坐蓮華藏，以偈問曰：『汝為天龍王、夜叉鳩槃荼？為人為非人？願說其名字。』時左面童子以偈答曰：『一切諸法空，云何名字？過去已滅，當來法未生，現在法不住，仁者問誰名？空法亦非人，龍非羅剎，人與非人等，一切不可得。』左面童子而說偈言：『名名者悉空，名名不可得。一切法無名，而欲問名字？我名為寶意，彼名為寶上』也。是阿彌陀佛滅度後，世界法音不斷。彼佛於中夜入滅度，是觀世音補佛之處，世界轉名眾寶普集莊嚴世界，佛名普光功德山王佛也。次大勢至補觀世音處，佛名善住功德寶王佛。是金剛師子遊戲佛與阿彌陀佛皆有乘，後二佛唯菩薩乘。聞此三佛名者，得轉女身，超四十億劫生死之罪也。」《弘猛海慧經》曰「昔此閻浮提有王名曰善首，有五百王子，第一太子名善光。值空王觀世音佛，乃發十願：一大悲觀世音願知一切法、二大悲觀世音願乘波若船、三大悲觀世音願得智慧風、四大悲觀世音願得善方便、五大悲觀世音願度一切人、六大悲觀世音願超生死海、七大悲觀世音願得戒定道、八大悲觀世音願登涅槃山、九大悲觀世音願會無為舍、十大悲觀世音願同法性身。是觀世音發願：願我未來作佛，字觀世音三昧。稱我名，不往來度者，不取妙色身。若行此願清淨莊嚴一室。」以於此土行菩薩道，故知未成佛菩薩也。若從多者為已成佛，亦為化有情故更示成佛耳。故《法華》云「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、明階位。凡菩薩階位，不出二種：一者已成佛菩薩，是法身大士也。二者未成佛菩薩，是直往菩薩也。已成佛菩薩者，如妙德菩薩等，是已成佛也。未成佛菩薩者，從初發心至于十地未滿行業，故未成佛菩薩也。今大乘有二義：一平道門、二漸捨門也。平道門者，一切大有情，從本以來與佛常一，但以眾生起二見，故有二相。故經曰「不知自身有如來，流轉生死無出時」也。亦《淨度三昧經》曰「平等真法界，佛不度眾生」也。漸捨門者，不無已成未成之義也，故從初發心而於五十二位中，每位乃有入分、住分、勝進分，故滿行斷惑方得成佛也。是觀世音菩薩乃有二義，一云：已成佛菩薩也。故《觀音三昧經》曰「是觀世音在我前成佛，名正法明如來，吾為弟子」也。二云：未成佛菩薩也。故《觀音授記經》曰「是觀世音菩薩，昔於金剛師子遊戲佛所初發菩提心。彼時國王名曰威德王，於其國觀入于三昧。其王左右有二蓮華從地涌出，雜色莊嚴，其香芬馥如天栴檀。有二童子化生其中，結跏趺坐，一名寶意、二名寶上也。時威德王從定而起，見二童子坐蓮華藏，以偈問曰：『汝為天龍王、夜叉鳩槃荼？為人為非人？願說其名字。』時左面童子以偈答曰：『一切諸法空，云何名字？過去已滅，當來法未生，現在法不住，仁者問誰名？空法亦非人，龍非羅剎，人與非人等，一切不可得。』左面童子而說偈言：『名名者悉空，名名不可得。一切法無名，而欲問名字？我名為寶意，彼名為寶上』也。是阿彌陀佛滅度後，世界法音不斷。彼佛於中夜入滅度，是觀世音補佛之處，世界轉名眾寶普集莊嚴世界，佛名普光功德山王佛也。次大勢至補觀世音處，佛名善住功德寶王佛。是金剛師子遊戲佛與阿彌陀佛皆有乘，後二佛唯菩薩乘。聞此三佛名者，得轉女身，超四十億劫生死之罪也。」《弘猛海慧經》曰「昔此閻浮提有王名曰善首，有五百王子，第一太子名善光。值空王觀世音佛，乃發十願：一大悲觀世音願知一切法、二大悲觀世音願乘波若船、三大悲觀世音願得智慧風、四大悲觀世音願得善方便、五大悲觀世音願度一切人、六大悲觀世音願超生死海、七大悲觀世音願得戒定道、八大悲觀世音願登涅槃山、九大悲觀世音願會無為舍、十大悲觀世音願同法性身。是觀世音發願：願我未來作佛，字觀世音三昧。稱我名，不往來度者，不取妙色身。若行此願清淨莊嚴一室。」以於此土行菩薩道，故知未成佛菩薩也。若從多者為已成佛，亦為化有情故更示成佛耳。故《法華》云「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」也。

第五、明感應。問：是觀世音菩薩，何處故有情感即觀音應耶？答：是觀世音菩薩既為法身大士，無所不遍。故經曰「十方剎土中，無剎不現身」也。若依《華嚴經》曰「南方有山名曰光明，彼有菩薩名曰觀世音。汝詣彼問。善財童子登彼山頂，推求見觀世音菩薩住仙西阿，處處皆有流泉浴池，林木欝茂池草柔燸，結跏趺坐金剛寶坐，無量菩薩恭敬圍繞。師為為說法大慈悲經」也。復次《不空羂索經》曰「佛在補多羅山頂，觀世音菩薩宮殿所住之處。」復次《大無量壽經》曰「正在西方安樂世界，阿彌陀佛補處菩薩」也。問：彼菩薩身量為幾許耶？答：是菩薩身量，亦是處處不同說也。故《無量壽經》曰「阿彌陀佛身高六十二恒河沙由旬，觀世音菩薩身量長八十萬億那由他由旬」也。又《三昧經》曰「身長一丈，項背曰光」也。故准彼而造像者，不可堪管也，故隨根機而造少形。故《不空羂索經》曰七尺，此經云一搩手半也。夫聖人現身長短不定，故就一釋迦身量不定也。若現遍滿法界之身時為名盧舍那也，若現王宮時或名釋迦，身長一丈六尺。若俱尺羅長者以尺量，佛足自跟至膝不知。故知機緣不定，故身不定也。夫感應義常云：以三世善而感佛故應也。又以惡感佛之時，捊應感惡。生善時，佛應也。若無惡者，何應而化物耶？感者召義，應者應現義也。應有二相：一、直以佛菩薩應現，如《請觀世音經》明阿彌陀及菩薩現於王舍城也。二、密以方便身而應現，是事甚多，載於記傳也。問：何相感故乃應現生佛菩薩？何相感故應現方便耶？答：略有三雙六隻。一、眾生有二種：一、深種善根者感，故應現生佛菩薩身也。二、福薄眾生感，故應現方便身也。深種善根者，多佛值、多供養佛、多聞法發菩提心也。薄福眾生者，目而不見，雖聞不勤，勤而不久，故數退，為福薄也。二者、有二眾生：一能觀實相、二不能觀現世。夫如實覺觀，故名成佛也。所言實相者，一切諸法本來寂靜，無所去來亦無生滅。能如是觀，菩薩即應。故《華嚴經》曰「一切法不生，一切法不滅。若能如是觀，諸佛常現前」也。一切凡夫有情豈起是心，故不應佛菩薩也。三、有二眾生：一當時至誠發願、二不至誠發願也。至誠發願，即應現佛菩薩。不至誠發願，故不應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、明感應。問：是觀世音菩薩，何處故有情感即觀音應耶？答：是觀世音菩薩既為法身大士，無所不遍。故經曰「十方剎土中，無剎不現身」也。若依《華嚴經》曰「南方有山名曰光明，彼有菩薩名曰觀世音。汝詣彼問。善財童子登彼山頂，推求見觀世音菩薩住仙西阿，處處皆有流泉浴池，林木欝茂池草柔燸，結跏趺坐金剛寶坐，無量菩薩恭敬圍繞。師為為說法大慈悲經」也。復次《不空羂索經》曰「佛在補多羅山頂，觀世音菩薩宮殿所住之處。」復次《大無量壽經》曰「正在西方安樂世界，阿彌陀佛補處菩薩」也。問：彼菩薩身量為幾許耶？答：是菩薩身量，亦是處處不同說也。故《無量壽經》曰「阿彌陀佛身高六十二恒河沙由旬，觀世音菩薩身量長八十萬億那由他由旬」也。又《三昧經》曰「身長一丈，項背曰光」也。故准彼而造像者，不可堪管也，故隨根機而造少形。故《不空羂索經》曰七尺，此經云一搩手半也。夫聖人現身長短不定，故就一釋迦身量不定也。若現遍滿法界之身時為名盧舍那也，若現王宮時或名釋迦，身長一丈六尺。若俱尺羅長者以尺量，佛足自跟至膝不知。故知機緣不定，故身不定也。夫感應義常云：以三世善而感佛故應也。又以惡感佛之時，捊應感惡。生善時，佛應也。若無惡者，何應而化物耶？感者召義，應者應現義也。應有二相：一、直以佛菩薩應現，如《請觀世音經》明阿彌陀及菩薩現於王舍城也。二、密以方便身而應現，是事甚多，載於記傳也。問：何相感故乃應現生佛菩薩？何相感故應現方便耶？答：略有三雙六隻。一、眾生有二種：一、深種善根者感，故應現生佛菩薩身也。二、福薄眾生感，故應現方便身也。深種善根者，多佛值、多供養佛、多聞法發菩提心也。薄福眾生者，目而不見，雖聞不勤，勤而不久，故數退，為福薄也。二者、有二眾生：一能觀實相、二不能觀現世。夫如實覺觀，故名成佛也。所言實相者，一切諸法本來寂靜，無所去來亦無生滅。能如是觀，菩薩即應。故《華嚴經》曰「一切法不生，一切法不滅。若能如是觀，諸佛常現前」也。一切凡夫有情豈起是心，故不應佛菩薩也。三、有二眾生：一當時至誠發願、二不至誠發願也。至誠發願，即應現佛菩薩。不至誠發願，故不應也。

第六、釋經文。夫釋經文有二種：一者、龍樹菩薩造《智度論》以釋《摩訶般若經》者，但釋經文義而不開段也。二者、天親菩薩造《金剛般若論》以釋《金剛般若經》者，即開十二章也。漢地諸經論師亦有二種：一、鳩摩羅什三藏師，時世稱無相佛也，乃釋《維摩經》文義而已也。二、釋道安法師，時世稱印手菩薩也，將釋一切經，每經要開三段，所謂序說、正說、流通說也。今日意者，若欲釋文義者，要依龍樹菩薩及羅什師意也。若將開章段，亦因天親菩薩及釋道安師意也。將釋此經文，有三大段：第一、序說，是經初文現也。第二、從「白佛言世尊我有神呪心」下，是正說也。第三、自爾時觀自在菩薩說此語已下，是流通說也。就初序說，有二段：一者、通序也；二者、從觀自在菩薩下，第二別序也。謂通有諸經首，故為通序。別於此經中在序，故為別序也。就初通序，有六句：一、如是；二、我聞；三、一時；四、婆伽婆；五、「在室羅茷竹筍道場」者，是住處也；自「與大比丘眾」下，第六同聞眾也。如是者，謂信也。我聞者，是阿難之我，元傳聞之名也。時者，簡非餘經說之時也，正是說斯法別時也。婆伽婆者，此云能破四魔，亦云永吐欲根等。多諸稱名，故云婆伽婆也。室羅茷者，亦云舍婆提也，此翻云不可害也，亦翻云仙人住處也，是通處也。竹笋道場者，是別處也。以竹笋為嚴修道場窟，故曰竹笋道場也。與大比丘眾下，第六明同聞眾也。就此有二：初別列眾、次總結也。就初中有四：初明羅漢；二明菩薩眾；三明四部眾；四明十部眾，謂八部眾加於鳩槃荼與毘遮舍也。就初有五句：初、明與者，共也。二、明大者，有三義：一德高故曰大、二行勝故曰大、三數多故曰大也。三、明比丘者，此云乞士、怖魔、破惡也。四、明眾者，多也。五、明千二百五十人俱者，人數也，謂佛恒所繞眾也。「菩薩摩訶薩」下，第二明菩薩眾。就此中有三段：初、舉名也，謂菩薩，此云道心眾生。摩訶薩，此云道心眾生也。第二舉數，文現也。從「慈氏為首」以下，第三舉別名也。彼國具言彌牽勒，此云慈氏，是姓名也。亦此菩薩但修慈行，與觀世音同類，故初首列也。故是彌勒菩薩於釋迦佛前四十二劫先發心也，但釋迦懃行苦行，彌勒但修慈行，故釋迦超九劫而成佛也。從「無量無邊」下，第三明四部眾。中有二段：初舉數，文現也。次舉名，謂比丘比丘尼等，是四部眾也。比丘者，僧眾也。比丘尼者，尼眾也。尼者，此云女也。優婆塞者，此云清信士也。優婆夷者，此云清信女也。從「天龍夜叉」下，第四明十部眾也。一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、釋經文。夫釋經文有二種：一者、龍樹菩薩造《智度論》以釋《摩訶般若經》者，但釋經文義而不開段也。二者、天親菩薩造《金剛般若論》以釋《金剛般若經》者，即開十二章也。漢地諸經論師亦有二種：一、鳩摩羅什三藏師，時世稱無相佛也，乃釋《維摩經》文義而已也。二、釋道安法師，時世稱印手菩薩也，將釋一切經，每經要開三段，所謂序說、正說、流通說也。今日意者，若欲釋文義者，要依龍樹菩薩及羅什師意也。若將開章段，亦因天親菩薩及釋道安師意也。將釋此經文，有三大段：第一、序說，是經初文現也。第二、從「白佛言世尊我有神呪心」下，是正說也。第三、自爾時觀自在菩薩說此語已下，是流通說也。就初序說，有二段：一者、通序也；二者、從觀自在菩薩下，第二別序也。謂通有諸經首，故為通序。別於此經中在序，故為別序也。就初通序，有六句：一、如是；二、我聞；三、一時；四、婆伽婆；五、「在室羅茷竹筍道場」者，是住處也；自「與大比丘眾」下，第六同聞眾也。如是者，謂信也。我聞者，是阿難之我，元傳聞之名也。時者，簡非餘經說之時也，正是說斯法別時也。婆伽婆者，此云能破四魔，亦云永吐欲根等。多諸稱名，故云婆伽婆也。室羅茷者，亦云舍婆提也，此翻云不可害也，亦翻云仙人住處也，是通處也。竹笋道場者，是別處也。以竹笋為嚴修道場窟，故曰竹笋道場也。與大比丘眾下，第六明同聞眾也。就此有二：初別列眾、次總結也。就初中有四：初明羅漢；二明菩薩眾；三明四部眾；四明十部眾，謂八部眾加於鳩槃荼與毘遮舍也。就初有五句：初、明與者，共也。二、明大者，有三義：一德高故曰大、二行勝故曰大、三數多故曰大也。三、明比丘者，此云乞士、怖魔、破惡也。四、明眾者，多也。五、明千二百五十人俱者，人數也，謂佛恒所繞眾也。「菩薩摩訶薩」下，第二明菩薩眾。就此中有三段：初、舉名也，謂菩薩，此云道心眾生。摩訶薩，此云道心眾生也。第二舉數，文現也。從「慈氏為首」以下，第三舉別名也。彼國具言彌牽勒，此云慈氏，是姓名也。亦此菩薩但修慈行，與觀世音同類，故初首列也。故是彌勒菩薩於釋迦佛前四十二劫先發心也，但釋迦懃行苦行，彌勒但修慈行，故釋迦超九劫而成佛也。從「無量無邊」下，第三明四部眾。中有二段：初舉數，文現也。次舉名，謂比丘比丘尼等，是四部眾也。比丘者，僧眾也。比丘尼者，尼眾也。尼者，此云女也。優婆塞者，此云清信士也。優婆夷者，此云清信女也。從「天龍夜叉」下，第四明十部眾也。一

者天，自在義也。二龍，是畜生中有威勢，能雨澤地增長穀菓也。龍有二種：一地龍、二虛空龍也。三夜叉，此云可畏，亦有二種：一天夜叉、二地夜叉也。四揵闥婆，此云𭱉疾，亦云輕繞也。五阿修羅，此云無酒也。彼國人女好、男醜也。六迦樓羅，此云金翅鳥也。七緊那羅，此云樂神也。八摩睺羅，此云匍匐行也。九鳩槃荼，此云冬瓜鬼也。十毘庶舍，此云赤色鬼也。從「人非人等」下，第二總結也。如緊那羅等，似人而額上角，故為非人，故曰人非人等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者天，自在義也。二龍，是畜生中有威勢，能雨澤地增長穀菓也。龍有二種：一地龍、二虛空龍也。三夜叉，此云可畏，亦有二種：一天夜叉、二地夜叉也。四揵闥婆，此云𭱉疾，亦云輕繞也。五阿修羅，此云無酒也。彼國人女好、男醜也。六迦樓羅，此云金翅鳥也。七緊那羅，此云樂神也。八摩睺羅，此云匍匐行也。九鳩槃荼，此云冬瓜鬼也。十毘庶舍，此云赤色鬼也。從「人非人等」下，第二總結也。如緊那羅等，似人而額上角，故為非人，故曰人非人等也。

從「爾時觀自在菩薩」下，第二明別序。此中有三段：一、種牒來眾，謂無量俱胝那由他百千持呪仙人也。俱胝者，億也。那由他者，婉也。前後圍繞右遶三匝者，第二明將來儀則也。謂欲度三有，故曰三匝也。謂欲承一道清淨之理、一乘如實之行，故曰退坐一面也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「爾時觀自在菩薩」下，第二明別序。此中有三段：一、種牒來眾，謂無量俱胝那由他百千持呪仙人也。俱胝者，億也。那由他者，婉也。前後圍繞右遶三匝者，第二明將來儀則也。謂欲度三有，故曰三匝也。謂欲承一道清淨之理、一乘如實之行，故曰退坐一面也。

從「白佛言世尊我有神呪心」以下，第二大段正說也。此中亦有三大段：第一舉神呪功能，是嘆樂門。此即有二：初舉神呪、次佛述讚也。從「善男子我亦隨喜受汝神呪」下，第二大段，正說神呪，是受樂門也。從「世尊如是神呪」下，第三大段明修行方法，是利益門也。就初大段，亦有三段：初正明神呪德；自「欲利益安樂」以下，第二明略讚功能。第三自「一切諸佛同所稱嘆」下，引經嘆呪也。此中有二：初、以三句略嘆呪也，一同所稱嘆、二同所隨喜、三同所讚持也。從「世尊我憶過去」下，第二明值佛。此中有二佛：初值佛名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王佛，具十號。次值佛名美音香佛，具十號。此二佛中各有二段，初舉佛名、次明所化也。初明佛名百蓮華眼，是譬名也，眼根清淨如百蓮華也。無障礙頂者，次嘆頂相，謂無上最勝義也。次明功德光王者，次嘆光明，謂光中上光也。明是曉，頂是法身，光是波若音，以若三點德具佛也。次佛名美音香者，以或香法音以為名佛也。所化益有十益也。一、脫八難。二、滅大重罪。三、月蝕還生。謂天下有患，自有日月蝕，而如法呪者，還生而無患也。四、明格量功德也。謂百千俱胝那由他佛名、稱觀世音菩薩名稱，平等平等者，是平等中平等，故重言也。此中有二義：一他方諸佛是他方有緣，此土無機也；觀世音，此土有緣故。二功德平等無異也。今義以不二二者，諸佛於他方有緣故功德多，是觀世音於此土有緣故福多也。以二二不二者，諸佛是法身體一，是菩薩亦為法身體一，故曰平等平等也。五、明得不退轉也。退有三種：即行退、念退、位退也。是十心中，六心是行退也。是七心以上、六地以還，是間無行退，而有念退、位退也。當於七地是位退也。是八地中無行退、位退，但有念退也。正至十地無三退，故曰不退轉也。六、離一切病也。是一切病者，不出四百四病，隨四大起也，是一一大各起一百一病故也。七、脫一切障也。一切障不出三障：一煩惱障，謂從心而起四十七心煩惱也，亦從見思二輪而起九十八使、百八煩惱也。二報障，不出三報：一現報，謂現世受報；二生報，謂死後受報；三後報，謂第二生所受報也。三業障，是三業障也。謂以所作惡業，恒障善業也。八脫一切畏，不出二種：一有情畏，如盜賊鬼難等也；二無情，謂水火風等也。九、滅三業障重。舉身口意，三業重障也。十、領受菩提者，謂受記作佛也。第二、從「爾時世尊讚觀自在菩薩」下，佛述嘆，文現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「白佛言世尊我有神呪心」以下，第二大段正說也。此中亦有三大段：第一舉神呪功能，是嘆樂門。此即有二：初舉神呪、次佛述讚也。從「善男子我亦隨喜受汝神呪」下，第二大段，正說神呪，是受樂門也。從「世尊如是神呪」下，第三大段明修行方法，是利益門也。就初大段，亦有三段：初正明神呪德；自「欲利益安樂」以下，第二明略讚功能。第三自「一切諸佛同所稱嘆」下，引經嘆呪也。此中有二：初、以三句略嘆呪也，一同所稱嘆、二同所隨喜、三同所讚持也。從「世尊我憶過去」下，第二明值佛。此中有二佛：初值佛名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王佛，具十號。次值佛名美音香佛，具十號。此二佛中各有二段，初舉佛名、次明所化也。初明佛名百蓮華眼，是譬名也，眼根清淨如百蓮華也。無障礙頂者，次嘆頂相，謂無上最勝義也。次明功德光王者，次嘆光明，謂光中上光也。明是曉，頂是法身，光是波若音，以若三點德具佛也。次佛名美音香者，以或香法音以為名佛也。所化益有十益也。一、脫八難。二、滅大重罪。三、月蝕還生。謂天下有患，自有日月蝕，而如法呪者，還生而無患也。四、明格量功德也。謂百千俱胝那由他佛名、稱觀世音菩薩名稱，平等平等者，是平等中平等，故重言也。此中有二義：一他方諸佛是他方有緣，此土無機也；觀世音，此土有緣故。二功德平等無異也。今義以不二二者，諸佛於他方有緣故功德多，是觀世音於此土有緣故福多也。以二二不二者，諸佛是法身體一，是菩薩亦為法身體一，故曰平等平等也。五、明得不退轉也。退有三種：即行退、念退、位退也。是十心中，六心是行退也。是七心以上、六地以還，是間無行退，而有念退、位退也。當於七地是位退也。是八地中無行退、位退，但有念退也。正至十地無三退，故曰不退轉也。六、離一切病也。是一切病者，不出四百四病，隨四大起也，是一一大各起一百一病故也。七、脫一切障也。一切障不出三障：一煩惱障，謂從心而起四十七心煩惱也，亦從見思二輪而起九十八使、百八煩惱也。二報障，不出三報：一現報，謂現世受報；二生報，謂死後受報；三後報，謂第二生所受報也。三業障，是三業障也。謂以所作惡業，恒障善業也。八脫一切畏，不出二種：一有情畏，如盜賊鬼難等也；二無情，謂水火風等也。九、滅三業障重。舉身口意，三業重障也。十、領受菩提者，謂受記作佛也。第二、從「爾時世尊讚觀自在菩薩」下，佛述嘆，文現也。

從「善男子我亦隨喜」以下，第二大段正說神呪。有八少段：第一、明根本呪也。此呪者，是八呪中之根本也。為成此呪，故有餘七呪。此中有三段：初敬三寶、次正誦神呪、後明得益。餘七呪，例此可知也。有一經者，此根本呪並誦三尊也。此經呪前為先敬三寶，是離合不同耳，此中觀自在菩薩也。《彌勒本願經》曰「光世音菩薩」也。《法華經》曰「觀世音菩薩」也。此觀自在之稱，最為勝也。觀有二種：一遍、二不遍也。二乘所見有不遍義，但見三千世界內故也。菩薩所見無所不遍，故曰觀自在也。故經曰「無垢清淨觀，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間」也。第二呪、呪水及衣呪。第三呪、呪油香呪。第四呪、呪華香鬘呪。第五呪、呪獻佛供呪。第六呪、呪薪呪。第七呪、呪結界呪。第八呪、呪請還宮呪也。闍提華木截為三十一段，蘇酪密漬之，以誦燒火也。闍底華木者，此云一生，亦曰實也，此土無木也。問：若以此呪呪彼水衣時，是呪著水衣耶？答：水衣無心，呪亦無相。而呪物時，一切隨呪，此是聖密術耳。然則以無色色呪而呪，尚著無心物者，何況以此呪呪有情之流耶。問：何故先呪水耶？答：水是能除穢，若不除穢，法即不成，故先呪水也。次雖呪水除穢，而若不除所著之衣穢者亦難成，故呪淨於衣也。次既呪水衣，而油香不淨者，燒光不淨，故呪於油香也。次雖呪油香，若華香鬘不淨者，莊嚴不淨，故呪華香鬘也。次雖呪香華，若佛供不淨、恭敬不懃，故呪佛供。雖呪佛供，若火薪不淨者，火氣不淨也。何以故？先呪水者，令淨穢故。復令呪薪者，令淨火氣故。水火之理能藥能毒，以呪力故為能成藥也，有邪氣故為能毒，故呪水火為助成呪力也。既呪火氣而不結界者，神鬼相亂，故呪結界令鎮呪場，使制惡鬼也。第八呪請還宮者，以呪令知禮節，是隨世間禮儀也。初呪是根本，後七是相從也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「善男子我亦隨喜」以下，第二大段正說神呪。有八少段：第一、明根本呪也。此呪者，是八呪中之根本也。為成此呪，故有餘七呪。此中有三段：初敬三寶、次正誦神呪、後明得益。餘七呪，例此可知也。有一經者，此根本呪並誦三尊也。此經呪前為先敬三寶，是離合不同耳，此中觀自在菩薩也。《彌勒本願經》曰「光世音菩薩」也。《法華經》曰「觀世音菩薩」也。此觀自在之稱，最為勝也。觀有二種：一遍、二不遍也。二乘所見有不遍義，但見三千世界內故也。菩薩所見無所不遍，故曰觀自在也。故經曰「無垢清淨觀，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間」也。第二呪、呪水及衣呪。第三呪、呪油香呪。第四呪、呪華香鬘呪。第五呪、呪獻佛供呪。第六呪、呪薪呪。第七呪、呪結界呪。第八呪、呪請還宮呪也。闍提華木截為三十一段，蘇酪密漬之，以誦燒火也。闍底華木者，此云一生，亦曰實也，此土無木也。問：若以此呪呪彼水衣時，是呪著水衣耶？答：水衣無心，呪亦無相。而呪物時，一切隨呪，此是聖密術耳。然則以無色色呪而呪，尚著無心物者，何況以此呪呪有情之流耶。問：何故先呪水耶？答：水是能除穢，若不除穢，法即不成，故先呪水也。次雖呪水除穢，而若不除所著之衣穢者亦難成，故呪淨於衣也。次既呪水衣，而油香不淨者，燒光不淨，故呪於油香也。次雖呪油香，若華香鬘不淨者，莊嚴不淨，故呪華香鬘也。次雖呪香華，若佛供不淨、恭敬不懃，故呪佛供。雖呪佛供，若火薪不淨者，火氣不淨也。何以故？先呪水者，令淨穢故。復令呪薪者，令淨火氣故。水火之理能藥能毒，以呪力故為能成藥也，有邪氣故為能毒，故呪水火為助成呪力也。既呪火氣而不結界者，神鬼相亂，故呪結界令鎮呪場，使制惡鬼也。第八呪請還宮者，以呪令知禮節，是隨世間禮儀也。初呪是根本，後七是相從也。

次從「世尊如是神呪」以下，第三重舉修行方法也。就此中有三大段：初誦呪得益也；次從「世尊若欲成立」下，第二明造像方法也；自「復次行者或於日月」下，第三正勸行法也。就初中，有三少段：初、總表也；從「若患疱病」下，第二明得益也。荼耆尼者，此云莫勝也。畢遮舍，此云狂鬼，亦赤色鬼也。羯吒布旦那，此曰火熱病鬼，云一大臭鬼也。癲病者，是崩病也。此病有二種：一邪風所得、二邪鬼所著也。癎病者，是小兒癲癎病，為癎病也。樺皮者，蓋是桂皮耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次從「世尊如是神呪」以下，第三重舉修行方法也。就此中有三大段：初誦呪得益也；次從「世尊若欲成立」下，第二明造像方法也；自「復次行者或於日月」下，第三正勸行法也。就初中，有三少段：初、總表也；從「若患疱病」下，第二明得益也。荼耆尼者，此云莫勝也。畢遮舍，此云狂鬼，亦赤色鬼也。羯吒布旦那，此曰火熱病鬼，云一大臭鬼也。癲病者，是崩病也。此病有二種：一邪風所得、二邪鬼所著也。癎病者，是小兒癲癎病，為癎病也。樺皮者，蓋是桂皮耳。

「極苦有所餘種種疾病」下，第三總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「極苦有所餘種種疾病」下，第三總結也。

次從「若欲成立」下，第二明造像方法。中有二段：初正明造像法、次略明修行法也。初中有三段：初明所造檀木狀也；第二明長短大小，謂長一搩手半也；次第三明正容體也，謂左手執紅蓮華，展右臂掛數珠，及作施無畏手，作十一面也。所以提華者，左手未便之手，以喻行者初發信心。右手挂數珠者，右手是已便之手，即喻行者修行增進便熟之利也。數珠者，謂福慧二種莊嚴之寶珠也。及作施無畏手者，修行求願必得所願。故表施無畏手者，謂福慧二寶能施一切破貧窮困，故為施無畏手也。作十一面者，頂上一面作佛面也，前三面作慈面，左三面作瞋面，右三面作白牙上出面，後一面作暴咲面也，謂本體一面一身。或作佛面而為說法究竟菩提，或作慈面大慈與樂，或現瞋面乃令制惡大悲救拔苦，或作咲面令安左家利嗤離亂引入佛道。故以所化十一面為名觀世音，故曰十一面也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次從「若欲成立」下，第二明造像方法。中有二段：初正明造像法、次略明修行法也。初中有三段：初明所造檀木狀也；第二明長短大小，謂長一搩手半也；次第三明正容體也，謂左手執紅蓮華，展右臂掛數珠，及作施無畏手，作十一面也。所以提華者，左手未便之手，以喻行者初發信心。右手挂數珠者，右手是已便之手，即喻行者修行增進便熟之利也。數珠者，謂福慧二種莊嚴之寶珠也。及作施無畏手者，修行求願必得所願。故表施無畏手者，謂福慧二寶能施一切破貧窮困，故為施無畏手也。作十一面者，頂上一面作佛面也，前三面作慈面，左三面作瞋面，右三面作白牙上出面，後一面作暴咲面也，謂本體一面一身。或作佛面而為說法究竟菩提，或作慈面大慈與樂，或現瞋面乃令制惡大悲救拔苦，或作咲面令安左家利嗤離亂引入佛道。故以所化十一面為名觀世音，故曰十一面也。

次從「此像造已」下，第二略明行法。有九段：初，明時間。白月一日至八日，即是陽時也，謂萬物順氣而成，故曰順日月也。若欲破除，應用陰時也，謂黑月是陰時，從十六日至三十日也。問：此中佛說陰陽俗事耶：答：佛法真諦，不離俗法，依此俗故有真諦也。故佛為提謂波利長者說陰陽，是人天教。故今雖說大乘行法，不無助教也。次、誦呪數。謂每日三時，誦一百八遍也。對一百八煩惱，故誦一百八返也。一日三時者，三尊而求願也。次自「從此以後於一靜處」下，第三舉處所也。靜處者，是山谷靜處之處也。雖非山谷，於里廣博靜處也。外國持呪法，向東流水房，塗牛糞不令氣通，故為靜處也。次自「面向西方」下，第四明所向方也。西方是菩薩所住之處，亦是觀音之師阿彌陀佛所住之處也，故向西方也。次自「隨力所辦」下，第五明所獻佛供。亦有二段，初明佛供、二明行者食物也。佛供者，謂沈香、蘇合也。二明行者食，大麥乳者，謂內腹長養，不妨脹滿也。自「至十三日」下，第六明更勝獻供也。又行者食三白乳酪蘇者，除熱患、調和內安也。自「取菩提木」下，第七明所燃香木也。菩提，此云道也。《般若問論》曰「優樓頻螺林中成道，即是菩提樹」也。優樓頻螺者，此云木苽也。自「復取彼木截以為一千八段」下，第八誦呪數也。謂必以徵瑞為期，信心轉增，故誦呪更倍前，百八更增千八也。此菩提樹，用都魯色迦香油清之也。《法華經》曰「李盧波香」，此云草香。與此中都魯色迦香，音韻少異，大意相似也。謂彼香燻油，以香詔油，故曰都魯色迦香油也。呪木一段，即置火中也。自「爾時大地山及然搖動」下，第九顯驗徵瑞也。此中有二：初明動像、二明出聲也。問：木是無心，何故動而出聲耶？答：此有三義，故動而出聲也。一者行人心誠、二願強盛故、三菩薩願重故也。人世不無是事也，如丁蘭木母猶現生相、僧感畫女尚應哀形，何況是菩薩而不應耶。經曰「佛從天下，木像起坐。佛先令坐，後異處住。」故佛言：「若人禮佛像，得福如真佛」也。問：此行法中，何故白色為法，如日月設禮，白檀作像，白牙上出，白味為供，面向西方耶？答：白色是眾色之本，觀音是行人之基。如《法華》白毫放光，白牛駕車，白葉華坐，以表一乘眾教之本也。面向西方者，有五義故面西方也。一、依五行者，西是金、東是木、南是火、中央為土、北方為水，謂以金剋木而成物也。菩薩向西者，備金義也。行者向東，取木義也。謂願菩薩為聖工，乃取智慧金兵，而刀為剋行人質朴木，令除闇愚相，為成正覺形也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次從「此像造已」下，第二略明行法。有九段：初，明時間。白月一日至八日，即是陽時也，謂萬物順氣而成，故曰順日月也。若欲破除，應用陰時也，謂黑月是陰時，從十六日至三十日也。問：此中佛說陰陽俗事耶：答：佛法真諦，不離俗法，依此俗故有真諦也。故佛為提謂波利長者說陰陽，是人天教。故今雖說大乘行法，不無助教也。次、誦呪數。謂每日三時，誦一百八遍也。對一百八煩惱，故誦一百八返也。一日三時者，三尊而求願也。次自「從此以後於一靜處」下，第三舉處所也。靜處者，是山谷靜處之處也。雖非山谷，於里廣博靜處也。外國持呪法，向東流水房，塗牛糞不令氣通，故為靜處也。次自「面向西方」下，第四明所向方也。西方是菩薩所住之處，亦是觀音之師阿彌陀佛所住之處也，故向西方也。次自「隨力所辦」下，第五明所獻佛供。亦有二段，初明佛供、二明行者食物也。佛供者，謂沈香、蘇合也。二明行者食，大麥乳者，謂內腹長養，不妨脹滿也。自「至十三日」下，第六明更勝獻供也。又行者食三白乳酪蘇者，除熱患、調和內安也。自「取菩提木」下，第七明所燃香木也。菩提，此云道也。《般若問論》曰「優樓頻螺林中成道，即是菩提樹」也。優樓頻螺者，此云木苽也。自「復取彼木截以為一千八段」下，第八誦呪數也。謂必以徵瑞為期，信心轉增，故誦呪更倍前，百八更增千八也。此菩提樹，用都魯色迦香油清之也。《法華經》曰「李盧波香」，此云草香。與此中都魯色迦香，音韻少異，大意相似也。謂彼香燻油，以香詔油，故曰都魯色迦香油也。呪木一段，即置火中也。自「爾時大地山及然搖動」下，第九顯驗徵瑞也。此中有二：初明動像、二明出聲也。問：木是無心，何故動而出聲耶？答：此有三義，故動而出聲也。一者行人心誠、二願強盛故、三菩薩願重故也。人世不無是事也，如丁蘭木母猶現生相、僧感畫女尚應哀形，何況是菩薩而不應耶。經曰「佛從天下，木像起坐。佛先令坐，後異處住。」故佛言：「若人禮佛像，得福如真佛」也。問：此行法中，何故白色為法，如日月設禮，白檀作像，白牙上出，白味為供，面向西方耶？答：白色是眾色之本，觀音是行人之基。如《法華》白毫放光，白牛駕車，白葉華坐，以表一乘眾教之本也。面向西方者，有五義故面西方也。一、依五行者，西是金、東是木、南是火、中央為土、北方為水，謂以金剋木而成物也。菩薩向西者，備金義也。行者向東，取木義也。謂願菩薩為聖工，乃取智慧金兵，而刀為剋行人質朴木，令除闇愚相，為成正覺形也。

二者依五時，東為春、西為秋、南為夏、北為冬，四維為四季時也。菩薩向西者，是秋，萬物已成果之時也。行人向東者，是春，萬物動陽榮華之時也。菩薩向西秋方者，有二義：一、菩薩已成佛道，法身大士如秋成菓也。二，成道故願施道果，如秋被賴也。行人向東春方，有二義：一、行人始行向道，如春動陽。二、已向道春，願得秋菓也。三者依五色者，東青、西白、南赤、北黑、中央黃色也。菩薩向白色方者，白是眾色之本，是行法眾行之基。行人向青色方者，是所滿之未也。青是萬物生相，有物向行如青也。四者依五常者，東仁、北義、西禮、南信、中央智也。菩薩向禮方者，是觀世音菩薩不受餘物，但受方禮敬向西方也。如《法華》但受稱禮，不受寶珠也。行者向仁方者，行人必被仁慈而得道，故向仁方也。五者依五戒者，東不殺、北不盜、西不婬、南不妄語、中央不飲酒也。菩薩向不婬方者，婬是欲界根本，先度欲界苦，故向不婬方也。行人何故向不殺方者，殺是眾罪根本故也。謂欲遇觀音慈悲，故向不殺也。問：若無白檀之國者，為何木作像也？答：若依方法者，必求白檀而作像也。若以義門而推者，若求而不得者，亦以柏木作像也。何故者？若觀世音必依白檀木像而現瑞應者，何故《不空羂索經》以布而作像耶？若彼經所說方與此經所說異者，此一經中用木，何故或用闍低華木、或用任婆木、或用菩提樹木、或用蘇末木香？故知彼國多有種種香木，故用種種香木也。若定用一香木為法者，可舉四種香木；若求白檀而不得者，應用餘木也。若燒香木而無四種木之國，隨有得用也。彼天竹多有珍香木，此土無故不翻木名，而用天竺音也，故有闍底、蘇末、任婆木名也。上面出聲者，即是佛面出聲讚行者也。此中有二：初出聲、後讚行人也。第二、讚文。有五：初受讚。二、騰空而去也，謂得菩薩所行之分，故得是菩薩少分神通也。三、遊化無礙，謂菩薩一旦遍歷十方，無所不趣也。四、得作持呪仙。仙有二種：一內仙人、二外仙人也。內仙人者，謂佛菩薩，故龍樹菩薩讚文曰「稽首天人所奉尊，阿彌陀仙兩足尊」也。二者外仙人也，謂外道仙人，修苦行者也。今云持呪仙人者，即是菩薩仙也。如我自在無礙障者，行人所修如觀世音，所得功德自在無礙也。何故佛面出聲者，佛是極果，相證為足故也。亦行此行，故當得佛果，故佛面出聲而讚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者依五時，東為春、西為秋、南為夏、北為冬，四維為四季時也。菩薩向西者，是秋，萬物已成果之時也。行人向東者，是春，萬物動陽榮華之時也。菩薩向西秋方者，有二義：一、菩薩已成佛道，法身大士如秋成菓也。二，成道故願施道果，如秋被賴也。行人向東春方，有二義：一、行人始行向道，如春動陽。二、已向道春，願得秋菓也。三者依五色者，東青、西白、南赤、北黑、中央黃色也。菩薩向白色方者，白是眾色之本，是行法眾行之基。行人向青色方者，是所滿之未也。青是萬物生相，有物向行如青也。四者依五常者，東仁、北義、西禮、南信、中央智也。菩薩向禮方者，是觀世音菩薩不受餘物，但受方禮敬向西方也。如《法華》但受稱禮，不受寶珠也。行者向仁方者，行人必被仁慈而得道，故向仁方也。五者依五戒者，東不殺、北不盜、西不婬、南不妄語、中央不飲酒也。菩薩向不婬方者，婬是欲界根本，先度欲界苦，故向不婬方也。行人何故向不殺方者，殺是眾罪根本故也。謂欲遇觀音慈悲，故向不殺也。問：若無白檀之國者，為何木作像也？答：若依方法者，必求白檀而作像也。若以義門而推者，若求而不得者，亦以柏木作像也。何故者？若觀世音必依白檀木像而現瑞應者，何故《不空羂索經》以布而作像耶？若彼經所說方與此經所說異者，此一經中用木，何故或用闍低華木、或用任婆木、或用菩提樹木、或用蘇末木香？故知彼國多有種種香木，故用種種香木也。若定用一香木為法者，可舉四種香木；若求白檀而不得者，應用餘木也。若燒香木而無四種木之國，隨有得用也。彼天竹多有珍香木，此土無故不翻木名，而用天竺音也，故有闍底、蘇末、任婆木名也。上面出聲者，即是佛面出聲讚行者也。此中有二：初出聲、後讚行人也。第二、讚文。有五：初受讚。二、騰空而去也，謂得菩薩所行之分，故得是菩薩少分神通也。三、遊化無礙，謂菩薩一旦遍歷十方，無所不趣也。四、得作持呪仙。仙有二種：一內仙人、二外仙人也。內仙人者，謂佛菩薩，故龍樹菩薩讚文曰「稽首天人所奉尊，阿彌陀仙兩足尊」也。二者外仙人也，謂外道仙人，修苦行者也。今云持呪仙人者，即是菩薩仙也。如我自在無礙障者，行人所修如觀世音，所得功德自在無礙也。何故佛面出聲者，佛是極果，相證為足故也。亦行此行，故當得佛果，故佛面出聲而讚也。

次自「復次行者或於白月」下，第三明修行方法也。此中有三段：初明行相、次明現瑞、第三明行益也。初中有八段：一明時也。謂白月十五日者，何故舉圓月時者，如白月圓滿，所行滿足故也。又白月之時晝夜清明，所行決定清淨明無疑也。又諸佛菩薩必用中道，欲學佛行故用中道也。謂十五日者，是月之中道也。何者？如補處菩薩生欲界，中天即是兜率；下生中國，迦毘羅也。中夜出生，中夜涅槃，故用中道也。次從「以十一面觀世音菩薩」者，第二明所作像也。次自「置有佛馱都制多」者，第三舉所置處也。佛馱者，此云覺者也。都制多者，此云塔也，或盡。塔有二種：一有舍利，即真塔也。一無舍利，但置經及佛像，即兜婆也。今即都婆塔，或曰都制多也。次從「著新淨衣」者，第四明外淨具也。謂內淨意業、外淨身口，故及淨三業，堪可行道也。次從「受持齋戒」下，第五明內淨意也。次「經一日一夜」者，第六明修行時間也。行間有三時：短者一日一夜；中者一七以上、三七以下也；長者是一月以上也。人有三根：一上根福德，又是一日夜也。中根，是七日以上也。下品下根，是一月以上，必為現瑞也。次自「不飲不食」者，第七明苦行相也。不飲不食者，是仙人行也，飲食是大患也。若學仙道持呪者，一日一夜尚不飲食也，何況長時斷穀也。問：不食為道耶？答：若行邪道者，食不食皆邪也。若行正道者，食不食皆正行。故悉達太子初行斷穀，但服胡麻，然後受食也。自「取蘇末華」者，此云好意，是第八舉誦呪數也。此華一千八枚，每華誦呪乃置像上也。是天竹國華，此土無斯華也。問：若無此華者，得用餘華耶？答：是經行法要用此華，必求可用也；若無此，應用餘華也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次自「復次行者或於白月」下，第三明修行方法也。此中有三段：初明行相、次明現瑞、第三明行益也。初中有八段：一明時也。謂白月十五日者，何故舉圓月時者，如白月圓滿，所行滿足故也。又白月之時晝夜清明，所行決定清淨明無疑也。又諸佛菩薩必用中道，欲學佛行故用中道也。謂十五日者，是月之中道也。何者？如補處菩薩生欲界，中天即是兜率；下生中國，迦毘羅也。中夜出生，中夜涅槃，故用中道也。次從「以十一面觀世音菩薩」者，第二明所作像也。次自「置有佛馱都制多」者，第三舉所置處也。佛馱者，此云覺者也。都制多者，此云塔也，或盡。塔有二種：一有舍利，即真塔也。一無舍利，但置經及佛像，即兜婆也。今即都婆塔，或曰都制多也。次從「著新淨衣」者，第四明外淨具也。謂內淨意業、外淨身口，故及淨三業，堪可行道也。次從「受持齋戒」下，第五明內淨意也。次「經一日一夜」者，第六明修行時間也。行間有三時：短者一日一夜；中者一七以上、三七以下也；長者是一月以上也。人有三根：一上根福德，又是一日夜也。中根，是七日以上也。下品下根，是一月以上，必為現瑞也。次自「不飲不食」者，第七明苦行相也。不飲不食者，是仙人行也，飲食是大患也。若學仙道持呪者，一日一夜尚不飲食也，何況長時斷穀也。問：不食為道耶？答：若行邪道者，食不食皆邪也。若行正道者，食不食皆正行。故悉達太子初行斷穀，但服胡麻，然後受食也。自「取蘇末華」者，此云好意，是第八舉誦呪數也。此華一千八枚，每華誦呪乃置像上也。是天竹國華，此土無斯華也。問：若無此華者，得用餘華耶？答：是經行法要用此華，必求可用也；若無此，應用餘華也。

次自「爾時其像」下，第二現瑞。有三段也：初、明正現瑞也。謂當前一面出聲如雷也。何故此行法中從慈面出聲者，前表極果，令於行者乃乘大慈令得大樂也。自「由此便令」以下，第二動地。先段動像後出聲，此段先出聲後動地者，前段發動行人心，然後慰喻其心也。今此中先令慰喻，後發動信心也。次自「行者爾時應自安心」下，第三行人得益也。此中有八少段：初明行相、二明禮念、三明願誓、四遂願、五能除國災、六能愈長病、七能消結怨、八能除障受善也。初明行相，有四少段：初明願期。二自「敬觀自在菩薩」下，明禮念也。次自「我於阿耨多羅」下，第三明略願誓也。阿耨多羅三藐三菩提者，此無上正遍知道也，是金剛道後所證極果也。「便與其願」下，第四正遂願也。此中有四段：初正明遂願也。次自「復次行者於月蝕時」下，第二月蝕還生也。天表更相，神呪令除也。謂取蘇一兩，銀器盛之，置此像前念誦此呪，是月還生也。次自「復次行者應等分取」下，第三明惡夢極病並除。謂取雄黃置此像前，念誦此呪一千八遍，以水和點置眉間，三事成就，如前所說也。若暖水洗浴其身，則除障也。夢惡者，附神令見誦神呪，神呪故反惡令吉也。極病者，四大相違、五體不順皆，令和安也。次自「復次若他方」下，第四能袪他敵也。謂應取燕支一顆，誦呪之一百八遍，粧點此像左邊瞋面，面向怨敵方，怨敵不進也，有惡怨故。請觀音方便瞋面大悲拔苦，餘二面用之法而不說也。依《金光明經》曰「若有帝王欲護國土，自降其身，手擎香爐供養三尊，仰聽經王，應持讀誦，梵釋八部鬼神護國」也。今行此法呪者，能袪他方怨敵也。次自「復次若國土中」下，第五能袪國災也。國有災怖有四因緣：一政令不順正、二心別有阿黨、三不修慈心行、四不修福業也。國常豐樂有四因緣：一政令順正、二心常平等、三常行慈心、四對修福業也。任婆木者，《涅槃經》曰「占婆華，幡經者曰：此云木綿華也，此土所無也。」別取彼木截以為一千八段，每取一段塗芥子油，呪之一遍，擲著火中也。次從「若有卒為」下，第六能除長病。病有二種：一定業病，雖定業病漸時得愈。二橫病也。《天下萬病經》曰「用三寶物十年得病，金剛密迹所責故也。」雖是橫病，以呪得愈也。鳩槃荼，如上翻也。部多鬼者，此鬼神部黨多鬼也。次自「彼次若為」下，第七能除袪結怨也。謂若結怨業連續不斷，雖有斯怨力，能除怨也。鑠迦像者，是木名，謂檀木之名，此云堅固木也。故上文云「堅好無隙白檀」也。次自「復若知身中」下，第八總除障受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次自「爾時其像」下，第二現瑞。有三段也：初、明正現瑞也。謂當前一面出聲如雷也。何故此行法中從慈面出聲者，前表極果，令於行者乃乘大慈令得大樂也。自「由此便令」以下，第二動地。先段動像後出聲，此段先出聲後動地者，前段發動行人心，然後慰喻其心也。今此中先令慰喻，後發動信心也。次自「行者爾時應自安心」下，第三行人得益也。此中有八少段：初明行相、二明禮念、三明願誓、四遂願、五能除國災、六能愈長病、七能消結怨、八能除障受善也。初明行相，有四少段：初明願期。二自「敬觀自在菩薩」下，明禮念也。次自「我於阿耨多羅」下，第三明略願誓也。阿耨多羅三藐三菩提者，此無上正遍知道也，是金剛道後所證極果也。「便與其願」下，第四正遂願也。此中有四段：初正明遂願也。次自「復次行者於月蝕時」下，第二月蝕還生也。天表更相，神呪令除也。謂取蘇一兩，銀器盛之，置此像前念誦此呪，是月還生也。次自「復次行者應等分取」下，第三明惡夢極病並除。謂取雄黃置此像前，念誦此呪一千八遍，以水和點置眉間，三事成就，如前所說也。若暖水洗浴其身，則除障也。夢惡者，附神令見誦神呪，神呪故反惡令吉也。極病者，四大相違、五體不順皆，令和安也。次自「復次若他方」下，第四能袪他敵也。謂應取燕支一顆，誦呪之一百八遍，粧點此像左邊瞋面，面向怨敵方，怨敵不進也，有惡怨故。請觀音方便瞋面大悲拔苦，餘二面用之法而不說也。依《金光明經》曰「若有帝王欲護國土，自降其身，手擎香爐供養三尊，仰聽經王，應持讀誦，梵釋八部鬼神護國」也。今行此法呪者，能袪他方怨敵也。次自「復次若國土中」下，第五能袪國災也。國有災怖有四因緣：一政令不順正、二心別有阿黨、三不修慈心行、四不修福業也。國常豐樂有四因緣：一政令順正、二心常平等、三常行慈心、四對修福業也。任婆木者，《涅槃經》曰「占婆華，幡經者曰：此云木綿華也，此土所無也。」別取彼木截以為一千八段，每取一段塗芥子油，呪之一遍，擲著火中也。次從「若有卒為」下，第六能除長病。病有二種：一定業病，雖定業病漸時得愈。二橫病也。《天下萬病經》曰「用三寶物十年得病，金剛密迹所責故也。」雖是橫病，以呪得愈也。鳩槃荼，如上翻也。部多鬼者，此鬼神部黨多鬼也。次自「彼次若為」下，第七能除袪結怨也。謂若結怨業連續不斷，雖有斯怨力，能除怨也。鑠迦像者，是木名，謂檀木之名，此云堅固木也。故上文云「堅好無隙白檀」也。次自「復若知身中」下，第八總除障受

善報也。毘奈耶迦像者，此云律，亦曰法也，謂如法作像也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善報也。毘奈耶迦像者，此云律，亦曰法也，謂如法作像也。

次從「爾時觀自在菩薩說此語已」已下，第三大段流通說也。此是觀自在菩薩所說之經，但金口印可之，故為佛經也。故佛與菩薩因果雖殊，化度之旨其懷同，故聞菩薩所說而佛還歡喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次從「爾時觀自在菩薩說此語已」已下，第三大段流通說也。此是觀自在菩薩所說之經，但金口印可之，故為佛經也。故佛與菩薩因果雖殊，化度之旨其懷同，故聞菩薩所說而佛還歡喜也。

十一面神呪心經義疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面神呪心經義疏

寬文七年秋八月五日，於仁和寺書寫畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬文七年秋八月五日，於仁和寺書寫畢。

寫本云：以高山寺石水院經藏之本書寫之云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寫本云：以高山寺石水院經藏之本書寫之云。