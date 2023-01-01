請觀音經疏闡義鈔卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀音經疏闡義鈔卷第四

宋錢唐沙門釋智圓述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢唐沙門釋智圓述

○《涅槃》云「不住法相及眾生相，名無緣慈。」不住二邊，即不噉義。「眾生緣法緣」者，《涅槃》云「慈之所緣一切眾生，如緣父母妻子親屬名生緣。不見父母等，見一切法皆從緣生，名法緣。」是則生緣雖不噉空而噉有，法緣雖不噉有而噉空，故云「皆有分齊」。「無緣無分齊」者，不著二邊故。灰能去垢，灰如五觀，垢如貪等，貪等除時名澡浴清淨。《說文》云「澡，洗手也。浴，洗身也。」「五辛苦辣」者，慈閔三藏云：「葱、蒜、韮、薤、興渠五也。」興渠者，應法師云：「梵音訛也，應云興宜。」慈閔云：「根形如蘿蔔，出土辛臭。慈閔冬到彼土，不見其苗。」此五物辛而復葷，故經云「五辛能葷」。有辛而不葷者，如薑芥之屬，則非所制。《蒼頡篇》云「葷，辛菜也。凡物辛臭者皆曰葷。」《決定經》云「若人食酒肉五辛入伽藍，隋猪胎中，後得人身常患腋氣。」故今誦呪之人不得食也。今約理解，乃以辣味逼迫於舌，如五陰之苦也。葷氣經宿猶存，如五陰中所起惑業能至未來，故云「有集諦也」。「污穢」等者，指上所表是約見愛污穢陰也。九種五陰，如前記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○《涅槃》云「不住法相及眾生相，名無緣慈。」不住二邊，即不噉義。「眾生緣法緣」者，《涅槃》云「慈之所緣一切眾生，如緣父母妻子親屬名生緣。不見父母等，見一切法皆從緣生，名法緣。」是則生緣雖不噉空而噉有，法緣雖不噉有而噉空，故云「皆有分齊」。「無緣無分齊」者，不著二邊故。灰能去垢，灰如五觀，垢如貪等，貪等除時名澡浴清淨。《說文》云「澡，洗手也。浴，洗身也。」「五辛苦辣」者，慈閔三藏云：「葱、蒜、韮、薤、興渠五也。」興渠者，應法師云：「梵音訛也，應云興宜。」慈閔云：「根形如蘿蔔，出土辛臭。慈閔冬到彼土，不見其苗。」此五物辛而復葷，故經云「五辛能葷」。有辛而不葷者，如薑芥之屬，則非所制。《蒼頡篇》云「葷，辛菜也。凡物辛臭者皆曰葷。」《決定經》云「若人食酒肉五辛入伽藍，隋猪胎中，後得人身常患腋氣。」故今誦呪之人不得食也。今約理解，乃以辣味逼迫於舌，如五陰之苦也。葷氣經宿猶存，如五陰中所起惑業能至未來，故云「有集諦也」。「污穢」等者，指上所表是約見愛污穢陰也。九種五陰，如前記。

經「女人污穢」者，《大論》云「婬欲雖不惱害眾生，以心心繫縛故。」既求解脫，故須制之。經「長與苦別」者，似位別分段苦，真位別變易苦。此別圓也，亦應約十種行人通證於前者。觀音說兩呪既畢，故通印證之，釋迦因是自說第三呪也。經「來嬈此女人」者，即鬼動其婬也。《阿含》云「婬亦有鬼，鬼入心則使婬佚無度。或鬼使瞋使邪。」嬈，乃了切，《說文》云「擾戲也。」郭璞云：「嬈，弄也。」經「入善境界」者，約十人中，餘九皆名善境界也，乃至唯佛名善。經「惡鬼消伏」者，觀音有威有恩，若非懷恩則是畏威，所以消滅調伏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「女人污穢」者，《大論》云「婬欲雖不惱害眾生，以心心繫縛故。」既求解脫，故須制之。經「長與苦別」者，似位別分段苦，真位別變易苦。此別圓也，亦應約十種行人通證於前者。觀音說兩呪既畢，故通印證之，釋迦因是自說第三呪也。經「來嬈此女人」者，即鬼動其婬也。《阿含》云「婬亦有鬼，鬼入心則使婬佚無度。或鬼使瞋使邪。」嬈，乃了切，《說文》云「擾戲也。」郭璞云：「嬈，弄也。」經「入善境界」者，約十人中，餘九皆名善境界也，乃至唯佛名善。經「惡鬼消伏」者，觀音有威有恩，若非懷恩則是畏威，所以消滅調伏也。

經「三障永盡」者，二種三障也。一分段三障，見思為煩惱障、惑業為業障、界內生為報障；二變易三障。又二：一方便三障，塵沙為煩惱障、無漏業為業障、變易生死為報障；二實報三障，無明惑為煩惱障、非漏非無漏業為業障、彼土變易為報障。此呪能令至於究竟寂光，故云三障永盡也。「三界獄火」者，三界繫閉行人猶如牢獄，無常如火。「眾苦」者，分段三界有五八之苦，變易三界有塵沙無明之苦。「四百四病」者，一大不調百一病起，四大合四百四病也。界外應以障四德為病。「入陣鬪戰」者，若約理者，與五陰魔、煩惱魔、死魔共戰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「三障永盡」者，二種三障也。一分段三障，見思為煩惱障、惑業為業障、界內生為報障；二變易三障。又二：一方便三障，塵沙為煩惱障、無漏業為業障、變易生死為報障；二實報三障，無明惑為煩惱障、非漏非無漏業為業障、彼土變易為報障。此呪能令至於究竟寂光，故云三障永盡也。「三界獄火」者，三界繫閉行人猶如牢獄，無常如火。「眾苦」者，分段三界有五八之苦，變易三界有塵沙無明之苦。「四百四病」者，一大不調百一病起，四大合四百四病也。界外應以障四德為病。「入陣鬪戰」者，若約理者，與五陰魔、煩惱魔、死魔共戰也。

經「如鷹隼飛」者，《易》曰「王用射(是亦切)隼于高墉之上。」孔穎達云：「隼者，貪殘之烏，鸇鷂之屬。」今明觀音垂應如彼鳥飛，言其速疾也。經「囹圄」者，音鈴語。《廣雅》云「夏曰臺；殷曰羑䤃里，紂拘文王是也；周曰囹圄。皆獄之別名。」《周禮》云「三王始有獄。」《釋名》云「囹，領也。圄，禦也。謂領錄囚徒禁禦之也。」經「及諸刑罰」者，即五刑五罰也。〈王制〉曰「刑者侀也。侀，成也，一成而不可改也。」《說文》云「罪之大者曰刑，罪之小者曰罰。」《廣雅》云「罰，折伏也。」《尚書．甫刑》云「五刑不簡，正于五罰。」孔安國注云「不簡核，謂不應五刑，當正五罰。」五刑，謂刻其顙而涅之曰墨刑；截鼻曰劓刑；刖足曰剕刑；男去勢、婦人幽閉曰宮刑；死刑曰大辟。於今即笞、杖、徒、流、死為五刑也。五罰者，出金贖罪也。書云「墨辟疑赦，其罰百鍰」等。於今則笞、杖、徒各有五等，流有三等，死刑二等，贖銅各有斤數。「經一日等」者，明受苦惱之時分也。第三呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「如鷹隼飛」者，《易》曰「王用射(是亦切)隼于高墉之上。」孔穎達云：「隼者，貪殘之烏，鸇鷂之屬。」今明觀音垂應如彼鳥飛，言其速疾也。經「囹圄」者，音鈴語。《廣雅》云「夏曰臺；殷曰羑䤃里，紂拘文王是也；周曰囹圄。皆獄之別名。」《周禮》云「三王始有獄。」《釋名》云「囹，領也。圄，禦也。謂領錄囚徒禁禦之也。」經「及諸刑罰」者，即五刑五罰也。〈王制〉曰「刑者侀也。侀，成也，一成而不可改也。」《說文》云「罪之大者曰刑，罪之小者曰罰。」《廣雅》云「罰，折伏也。」《尚書．甫刑》云「五刑不簡，正于五罰。」孔安國注云「不簡核，謂不應五刑，當正五罰。」五刑，謂刻其顙而涅之曰墨刑；截鼻曰劓刑；刖足曰剕刑；男去勢、婦人幽閉曰宮刑；死刑曰大辟。於今即笞、杖、徒、流、死為五刑也。五罰者，出金贖罪也。書云「墨辟疑赦，其罰百鍰」等。於今則笞、杖、徒各有五等，流有三等，死刑二等，贖銅各有斤數。「經一日等」者，明受苦惱之時分也。第三呪。

多絰咃 安陀詈 般茶詈 枳由詈 檀陀詈 羶陀詈(羶，式禪切)底邪婆陀 耶賖婆陀 頗羅膩祇 毘質雌 難多詈 婆伽詈 阿盧(之引切)薄鳩詈 模鳩隷 兜毘隷 沙訶(共五十三字) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多絰咃 安陀詈 般茶詈 枳由詈 檀陀詈 羶陀詈(羶，式禪切)底邪婆陀 耶賖婆陀 頗羅膩祇 毘質雌 難多詈 婆伽詈 阿盧(之引切)薄鳩詈 模鳩隷 兜毘隷 沙訶(共五十三字)

歡功用文為三者，前一是應能拔苦，後二是機能修行。又前一是果上化他，後二是因中自行。又六道是所觀之境，六妙是能觀之觀，六根是所破之惑。故此三段經文不出機應自他及機應各論境觀惑三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡功用文為三者，前一是應能拔苦，後二是機能修行。又前一是果上化他，後二是因中自行。又六道是所觀之境，六妙是能觀之觀，六根是所破之惑。故此三段經文不出機應自他及機應各論境觀惑三也。

「稱三寶名是六字章句」者，謂佛陀、達摩、僧伽，一寶二字也。三寶為三字者，即單云佛、法、僧也。若以此六字者，即指前二家。「處處皆有」者，前二番呪皆稱三寶，應皆名六字章句也。「起盡之文」者，起即標章，盡謂結句。「六妙」者，此六次第相通，能至真妙涅槃，故云六妙門也。「於義為便」者，二十五有及以六道但總別之殊，《大經》既以二十五三昧破二十五有，則與今經六字章句對破六道其義相符，故云為便也。所以明此三種章句者，謂三種雖殊，不離破有也。前一是化他破有，後二是自行破有。於自行中，前一是破有觀，後一是有中惑。即六道中各具六根，六根皆起三毒也。是知三種六字不出《大經》破有之義也。「六出」者，三處各出標章、結句也。「說偈竟」者，「偈」應作「呪」，字之誤也。「後結句云」等者，即經云「告阿難言：『是六字章句，乃至若有聞者，獲大善利。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稱三寶名是六字章句」者，謂佛陀、達摩、僧伽，一寶二字也。三寶為三字者，即單云佛、法、僧也。若以此六字者，即指前二家。「處處皆有」者，前二番呪皆稱三寶，應皆名六字章句也。「起盡之文」者，起即標章，盡謂結句。「六妙」者，此六次第相通，能至真妙涅槃，故云六妙門也。「於義為便」者，二十五有及以六道但總別之殊，《大經》既以二十五三昧破二十五有，則與今經六字章句對破六道其義相符，故云為便也。所以明此三種章句者，謂三種雖殊，不離破有也。前一是化他破有，後二是自行破有。於自行中，前一是破有觀，後一是有中惑。即六道中各具六根，六根皆起三毒也。是知三種六字不出《大經》破有之義也。「六出」者，三處各出標章、結句也。「說偈竟」者，「偈」應作「呪」，字之誤也。「後結句云」等者，即經云「告阿難言：『是六字章句，乃至若有聞者，獲大善利。』」

「六道是六字門」者，文剩「門」字。「無量種」者，如人道貴賤愚智妍蚩一一不同。人道既然，餘皆倣此，即是章段句逗義也。「又照六道實相」者，謂照六道三障即三德也。此約自行釋遮持義。破三障即遮，達三德即持，故云「得陀羅尼」等也。「有我不耶」者，彼經迦葉問也。「答云」，即佛答也。「我即佛性」者，即直我也。「窮此理性」者，研窮三諦，生佛無差。菩薩分顯諸佛究竟，而能理事互融、普門示現，故云「而得自在」。「故能」下，約化他釋遮持也。以自證故乃能化他，亦由自他體性互遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六道是六字門」者，文剩「門」字。「無量種」者，如人道貴賤愚智妍蚩一一不同。人道既然，餘皆倣此，即是章段句逗義也。「又照六道實相」者，謂照六道三障即三德也。此約自行釋遮持義。破三障即遮，達三德即持，故云「得陀羅尼」等也。「有我不耶」者，彼經迦葉問也。「答云」，即佛答也。「我即佛性」者，即直我也。「窮此理性」者，研窮三諦，生佛無差。菩薩分顯諸佛究竟，而能理事互融、普門示現，故云「而得自在」。「故能」下，約化他釋遮持也。以自證故乃能化他，亦由自他體性互遍。

「天道苦少」者，謂非全無苦，但少於諸趣爾。如欲天有五衰之苦，四禪有不得速入禪苦，四空有四心之苦。「八難」，謂三惡道為三、四北洲、五長壽天、六佛前佛後、七世智辯聰、八聾盲瘖啞。「一切之言」等者，既云一切，何所不攝？尚離二種生死之苦，況天趣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天道苦少」者，謂非全無苦，但少於諸趣爾。如欲天有五衰之苦，四禪有不得速入禪苦，四空有四心之苦。「八難」，謂三惡道為三、四北洲、五長壽天、六佛前佛後、七世智辯聰、八聾盲瘖啞。「一切之言」等者，既云一切，何所不攝？尚離二種生死之苦，況天趣耶？

經「果蓏」，《說文》云「木上曰果，地上曰蓏。」應劭云：「木實曰果，草實曰蓏。」張晏云：「有核曰果，無核曰蓏。」經「亡失」下，示禍對相。經「接還本土」者，失妻子喪財產，由亡國故。今得接還，則餘事自得。經「鳩槃茶」，此云甕，或云冬瓜，其陰似甕等故。即厭魅鬼也。經「巍巍」者，高大之稱。《論語》云「巍巍乎舜禹之有天下也。」經「阿修羅」者，阿之言無，修羅云天，彼非天故。又脩羅云端正，彼無端正故。「從今世」等者，據經分齊。從「阿難當知」已去，今的指得失之文，故云從今世等。失謂失惡，是遮義。得謂得善，是持義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「果蓏」，《說文》云「木上曰果，地上曰蓏。」應劭云：「木實曰果，草實曰蓏。」張晏云：「有核曰果，無核曰蓏。」經「亡失」下，示禍對相。經「接還本土」者，失妻子喪財產，由亡國故。今得接還，則餘事自得。經「鳩槃茶」，此云甕，或云冬瓜，其陰似甕等故。即厭魅鬼也。經「巍巍」者，高大之稱。《論語》云「巍巍乎舜禹之有天下也。」經「阿修羅」者，阿之言無，修羅云天，彼非天故。又脩羅云端正，彼無端正故。「從今世」等者，據經分齊。從「阿難當知」已去，今的指得失之文，故云從今世等。失謂失惡，是遮義。得謂得善，是持義。

「如無生忍」者，《大品》云「無生法即是佛」，此與陀羅尼義同也，然亦通因。「似初境界」者，似六根淨位，旋假入空耳。未敢定判，故云似也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如無生忍」者，《大品》云「無生法即是佛」，此與陀羅尼義同也，然亦通因。「似初境界」者，似六根淨位，旋假入空耳。未敢定判，故云似也。

經「吉祥句」，即陀羅尼。近世經本於「手出香色乳」下剩「有飢渴逼切者」一句，古本皆無。智者於諸文引用，亦無此句。經「善集慧」，即一切種智也。經「如救頭然」者，《金光明》云「譬如男女，如火燒頭、如火燒衣，救令速滅。火若未滅，不得暫安。懺悔亦爾。」此則「然」字，是燒然也。又《大論》明野干救頭之喻，名救頭然。則「然」字是語辭也。經「寒林」者，即尸陀林。《僧祇律》云「此林多死屍，人入如寒可畏也。修頭陀行者多居此林，以易觀無常故。」斯那即其人乎！經「無央數」者，梵云阿僧祇，此云無央數。《楚辭》云「時猶未央」，王逸曰：「央，盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「吉祥句」，即陀羅尼。近世經本於「手出香色乳」下剩「有飢渴逼切者」一句，古本皆無。智者於諸文引用，亦無此句。經「善集慧」，即一切種智也。經「如救頭然」者，《金光明》云「譬如男女，如火燒頭、如火燒衣，救令速滅。火若未滅，不得暫安。懺悔亦爾。」此則「然」字，是燒然也。又《大論》明野干救頭之喻，名救頭然。則「然」字是語辭也。經「寒林」者，即尸陀林。《僧祇律》云「此林多死屍，人入如寒可畏也。修頭陀行者多居此林，以易觀無常故。」斯那即其人乎！經「無央數」者，梵云阿僧祇，此云無央數。《楚辭》云「時猶未央」，王逸曰：「央，盡也。」

「觀心」下，廣釋心脈。於中先約肉團心為因緣之境，次觀慮知心，以成三觀。「赤肉之心」，即肉團心也。《正法念經》中如蓮華晝開夜合，即此心藏也。俗書謂之方寸，以此心藏唯方一寸故。然為慮知之所託附故，由團有病則慮知顛倒也。「一身之主」者，《提謂經》云「心為大王，上義下仁，故居百重之內。」故一身六分悉由於心也。「通明觀」者，謂從初修習通觀息色心三徹見無礙，故名通明。又善修此禪，能發六通三明，因中說果故名通明。此禪無別位，次還約根本四禪四空而修耳。今經「觀心心脈」，即此禪也。委明修證，如《禪門》第八卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀心」下，廣釋心脈。於中先約肉團心為因緣之境，次觀慮知心，以成三觀。「赤肉之心」，即肉團心也。《正法念經》中如蓮華晝開夜合，即此心藏也。俗書謂之方寸，以此心藏唯方一寸故。然為慮知之所託附故，由團有病則慮知顛倒也。「一身之主」者，《提謂經》云「心為大王，上義下仁，故居百重之內。」故一身六分悉由於心也。「通明觀」者，謂從初修習通觀息色心三徹見無礙，故名通明。又善修此禪，能發六通三明，因中說果故名通明。此禪無別位，次還約根本四禪四空而修耳。今經「觀心心脈」，即此禪也。委明修證，如《禪門》第八卷。

「若空」下，此約慮知之心以成空觀。於中先立境；次「心無」下，明觀一切世間，即十界各三種世間也。「無不從心造」者，十界是所造，心為能造。全所是能，故觀能造即具諸法。「種種五陰」者，亦約十界也。此皆《華嚴》文。「心無」下，正明空觀。十界依正既並由心，故觀心空則諸法空。如伐樹得根，則枝條自死也。言心無、心不有、心空皆一義耳。「乃至無量諸脈」者，即十界各各心脈不同也。「心脈」下，覽前空假同歸心性，三一圓融，故皆不定。「不空不假」者，一念叵得故不假，百界宛然故不空，是故空假不離心性諸脈。「亦不空不假」者，諸脈皆由心造故，諸脈皆即是心故，所以心即中故諸脈亦中。「即是圓觀心脈」者，總結前文，俱成圓觀。「行人」下云云者，以事解歷受苦報及修人天善法者，以空觀歷二乘，以假觀歷三教菩薩，三觀融即本在圓人，深不遺淺義可通攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若空」下，此約慮知之心以成空觀。於中先立境；次「心無」下，明觀一切世間，即十界各三種世間也。「無不從心造」者，十界是所造，心為能造。全所是能，故觀能造即具諸法。「種種五陰」者，亦約十界也。此皆《華嚴》文。「心無」下，正明空觀。十界依正既並由心，故觀心空則諸法空。如伐樹得根，則枝條自死也。言心無、心不有、心空皆一義耳。「乃至無量諸脈」者，即十界各各心脈不同也。「心脈」下，覽前空假同歸心性，三一圓融，故皆不定。「不空不假」者，一念叵得故不假，百界宛然故不空，是故空假不離心性諸脈。「亦不空不假」者，諸脈皆由心造故，諸脈皆即是心故，所以心即中故諸脈亦中。「即是圓觀心脈」者，總結前文，俱成圓觀。「行人」下云云者，以事解歷受苦報及修人天善法者，以空觀歷二乘，以假觀歷三教菩薩，三觀融即本在圓人，深不遺淺義可通攝。

「若有能觀」等者，即釋觀心心脈句也。能觀即觀字，所觀即心心脈也。既云一處，一即空也。世即三種，音是機緣，故屬假也。不為二邊所縛，故名解脫，是中觀義。「而又云」下，此釋伏難也。應難云：若此經文對三觀者，何故結云成阿羅漢耶？故今釋云：此約十人，前二得道成小乘羅漢，乃至成大乘圓頓之羅漢。如《法華》云「我等今者真阿羅漢，普於其中應受供養。」則圓人亦名羅漢明矣，故云「無咎」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有能觀」等者，即釋觀心心脈句也。能觀即觀字，所觀即心心脈也。既云一處，一即空也。世即三種，音是機緣，故屬假也。不為二邊所縛，故名解脫，是中觀義。「而又云」下，此釋伏難也。應難云：若此經文對三觀者，何故結云成阿羅漢耶？故今釋云：此約十人，前二得道成小乘羅漢，乃至成大乘圓頓之羅漢。如《法華》云「我等今者真阿羅漢，普於其中應受供養。」則圓人亦名羅漢明矣，故云「無咎」。

廣明經文，應分為二：初、從「云何」下，明方便；二、從「安庠」去，明修證。「禪法」，即次第禪門也。云云者，謂具五緣、訶五欲、棄五蓋、調五事、行五法，故有二十五種也。故《禪門》云「方便者，善巧修學之異名。行者於初緣中善巧修習，故名方便。」「事理兩解」者，如《止觀》約觀心釋方便即理解，《禪門》中但有事解。調五事者，謂調食令不飢不飽、調眠令不節不恣、調身令不寬不急、調息令不澁不滑、調心令不沈不浮。然此五事，食眠則定外各調，後三則定內合調。今經於五事中但示合調。三方便者，從要而說，行者必須備二十五法，具如《禪門》。「始於三事」等者，正明今經從要之意。《大集經》云「歌羅邏時即有三事：一命、二煖、三識。」出入息者名為壽命。不臭不爛名之為煖，即是業持，火大故地水等色不臭爛也。此中心意名之為識，即是剎那覺知心也。三法和合，從生至長無增無減。愚夫不了，於中妄計我人眾生，作諸業行心生染著，顛倒因緣往來三界名迷；若尋其原本，不出此之三法名解。「修此六字」者，即是欲修六妙門，故須用此為前方便也。「端身」者，即跏趺坐也。「是約戒」者，戒防身口，故約端身。定制亂心，故約「正心」。慧能念念分別，故約「相續」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣明經文，應分為二：初、從「云何」下，明方便；二、從「安庠」去，明修證。「禪法」，即次第禪門也。云云者，謂具五緣、訶五欲、棄五蓋、調五事、行五法，故有二十五種也。故《禪門》云「方便者，善巧修學之異名。行者於初緣中善巧修習，故名方便。」「事理兩解」者，如《止觀》約觀心釋方便即理解，《禪門》中但有事解。調五事者，謂調食令不飢不飽、調眠令不節不恣、調身令不寬不急、調息令不澁不滑、調心令不沈不浮。然此五事，食眠則定外各調，後三則定內合調。今經於五事中但示合調。三方便者，從要而說，行者必須備二十五法，具如《禪門》。「始於三事」等者，正明今經從要之意。《大集經》云「歌羅邏時即有三事：一命、二煖、三識。」出入息者名為壽命。不臭不爛名之為煖，即是業持，火大故地水等色不臭爛也。此中心意名之為識，即是剎那覺知心也。三法和合，從生至長無增無減。愚夫不了，於中妄計我人眾生，作諸業行心生染著，顛倒因緣往來三界名迷；若尋其原本，不出此之三法名解。「修此六字」者，即是欲修六妙門，故須用此為前方便也。「端身」者，即跏趺坐也。「是約戒」者，戒防身口，故約端身。定制亂心，故約「正心」。慧能念念分別，故約「相續」。

「陽上陰下」者，如天地也，此是世俗所用。「右陽」下，正明佛法表對之意。右陽左陰，如前記。「欲將」等者，陰表定、陽表散，散即定障也，故以陰上陽下。「世俗既有威儀」者，即左手壓右手為世俗威儀也。「此即」下，示所表麁獷，即七支愆過也。「自權而顯實」者，自，從也。先安右手居下，如先施權。後以左手置上，如後顯實。「此戒」等者，於十人中，唯約人明慧，復須甄別。分段中，七人是權，一人是實；變易中，一權一實。慧既不等，戒定自殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陽上陰下」者，如天地也，此是世俗所用。「右陽」下，正明佛法表對之意。右陽左陰，如前記。「欲將」等者，陰表定、陽表散，散即定障也，故以陰上陽下。「世俗既有威儀」者，即左手壓右手為世俗威儀也。「此即」下，示所表麁獷，即七支愆過也。「自權而顯實」者，自，從也。先安右手居下，如先施權。後以左手置上，如後顯實。「此戒」等者，於十人中，唯約人明慧，復須甄別。分段中，七人是權，一人是實；變易中，一權一實。慧既不等，戒定自殊。

「從一」下，釋修證也。分三：初、正示經文。此一段，經六門義足。委論行相，具在不定止觀及《次第禪門》。「是數門」者，謂攝心在數，不令馳散，名修數門。「成就息念」者，謂覺心任運從一至十，不加功力，爾時應捨前數法修於隨門，一心依隨息之出入。想心緣息，知息出入，心住息緣。故經云「無分散意」等也。「不澁不滑」等者，謂修止時不念數、隨，凝靜其心，故云不澁不滑等也。經「如嬰兒」等，即喻修止不澁滑之相也。嬰兒者，《蒼頡篇》「男曰兒，女曰嬰。」今言嬰者，通男女也。《釋名》「人之初生曰嬰兒者，胸前曰嬰，接之嬰前而乳養之也。」「下去是三門」者，經文「從於心端至去於鼻端」是觀門。「還入心根」是還門。「令心明淨」是淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從一」下，釋修證也。分三：初、正示經文。此一段，經六門義足。委論行相，具在不定止觀及《次第禪門》。「是數門」者，謂攝心在數，不令馳散，名修數門。「成就息念」者，謂覺心任運從一至十，不加功力，爾時應捨前數法修於隨門，一心依隨息之出入。想心緣息，知息出入，心住息緣。故經云「無分散意」等也。「不澁不滑」等者，謂修止時不念數、隨，凝靜其心，故云不澁不滑等也。經「如嬰兒」等，即喻修止不澁滑之相也。嬰兒者，《蒼頡篇》「男曰兒，女曰嬰。」今言嬰者，通男女也。《釋名》「人之初生曰嬰兒者，胸前曰嬰，接之嬰前而乳養之也。」「下去是三門」者，經文「從於心端至去於鼻端」是觀門。「還入心根」是還門。「令心明淨」是淨門。

「赤肉」下，別釋觀門。然經中談觀門義，即通明禪也。準《禪門》所說，有修有證。此禪既無別次位，還約四禪而辯修證。今此經文，即是初禪覺支證相也。《禪門》明證相有三，謂初證、中證、後證。今經所明，如琉璃不青黃等，則似中後二證。欲委知者，請尋彼文。初心行人欲修習者，當依六門次第先修數門，即如經云「安庠徐數從一至十」也。數成修隨，隨成修止，止成方修觀也。若約所宜，隨修一門則無前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「赤肉」下，別釋觀門。然經中談觀門義，即通明禪也。準《禪門》所說，有修有證。此禪既無別次位，還約四禪而辯修證。今此經文，即是初禪覺支證相也。《禪門》明證相有三，謂初證、中證、後證。今經所明，如琉璃不青黃等，則似中後二證。欲委知者，請尋彼文。初心行人欲修習者，當依六門次第先修數門，即如經云「安庠徐數從一至十」也。數成修隨，隨成修止，止成方修觀也。若約所宜，隨修一門則無前後。

「四大脈」者，對小得名。十脈百脈名小脈。「趣四」下，大師口決云「心如拘物頭華，四片相合一片，各有十紀，脈共交絡。」故心端有四十脈也。口決正示初心故，止云四十，不云四百四十也。經云「取一中脈」者，口決云「直往趣臍，號曰優陀那風。」優陀那者中也，故號此脈為中脈也。「又取」等者，即是中脈直下趣臍，還從臍出至於頭十脈。故經云「從大脈出至於舌下也。」口決云「其息，出從臍出，入至臍滅。」今明出息至舌端，故取上四十脈合四，大脈為十四也。「應舌至鼻」者，「應」宜作「從」，字之誤也。即釋經文「從舌脈出乃至至於鼻端，還入心根直趣於臍，猶如江海流注也。」口決云「身中脈如百川通海」是也。肝屬木故氣青，肺屬金故白，脾屬土故黃，腎屬水故黑，心屬火故赤。「是略耳」者，以經不言「不赤」故。「諸氣來會鼻」等者，諸氣即五藏脈氣也。至鼻時，失其青等本色，但如琉璃瑩徹，非五色也。「息細八寸」者，此釋經文「正長八寸」也。八寸是出息之微細，不麁大也。正即端正，不斜曲也。「定將散」者，《廣雅》云「將，扶也。」《釋名》云「將，獎也。」今以八寸之息扶持獎護其散亂也。「表八正」者，八數等故。經「至於鼻端」者，此息從口而出，從鼻而入也。經「還入心根」者，以此息還從鼻入，至於心藏也。此即還門。不定止觀云「修還者，既知觀從心生，若隨於境，此即不會本源。應當反觀觀心。」此云還入心根，即當反觀觀心義也。經「今心明淨」者，此即淨門。不定止觀云「修淨者，知色淨故，不起妄想分別。受想行識亦復如是。息妄想垢、息分別垢、息取我垢，是名修淨。舉要言之，若能心如本淨，是名修淨。」即今經令心明淨義也。然六門皆有修證，合成十二。故《瑞應》云「遊止三四，出生十二」也。「十科意」者，即大師於建業瓦官寺，為尚書令毛喜略出此法以為十科，名不定止觀，今題為《六妙門》者是。十科者，一歷別對諸禪、二次第相生、三隨便宜、四對治、五相攝、六通別、七旋轉、八觀心、九圓觀、十證相。今此經文所明，但是第二一科意耳。「若此」下，辨此經觀門也。「故言通」者，以通總而說，未揀三乘。「今三」下，既未開顯，須示三乘差別之相，故須後別方顯前通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四大脈」者，對小得名。十脈百脈名小脈。「趣四」下，大師口決云「心如拘物頭華，四片相合一片，各有十紀，脈共交絡。」故心端有四十脈也。口決正示初心故，止云四十，不云四百四十也。經云「取一中脈」者，口決云「直往趣臍，號曰優陀那風。」優陀那者中也，故號此脈為中脈也。「又取」等者，即是中脈直下趣臍，還從臍出至於頭十脈。故經云「從大脈出至於舌下也。」口決云「其息，出從臍出，入至臍滅。」今明出息至舌端，故取上四十脈合四，大脈為十四也。「應舌至鼻」者，「應」宜作「從」，字之誤也。即釋經文「從舌脈出乃至至於鼻端，還入心根直趣於臍，猶如江海流注也。」口決云「身中脈如百川通海」是也。肝屬木故氣青，肺屬金故白，脾屬土故黃，腎屬水故黑，心屬火故赤。「是略耳」者，以經不言「不赤」故。「諸氣來會鼻」等者，諸氣即五藏脈氣也。至鼻時，失其青等本色，但如琉璃瑩徹，非五色也。「息細八寸」者，此釋經文「正長八寸」也。八寸是出息之微細，不麁大也。正即端正，不斜曲也。「定將散」者，《廣雅》云「將，扶也。」《釋名》云「將，獎也。」今以八寸之息扶持獎護其散亂也。「表八正」者，八數等故。經「至於鼻端」者，此息從口而出，從鼻而入也。經「還入心根」者，以此息還從鼻入，至於心藏也。此即還門。不定止觀云「修還者，既知觀從心生，若隨於境，此即不會本源。應當反觀觀心。」此云還入心根，即當反觀觀心義也。經「今心明淨」者，此即淨門。不定止觀云「修淨者，知色淨故，不起妄想分別。受想行識亦復如是。息妄想垢、息分別垢、息取我垢，是名修淨。舉要言之，若能心如本淨，是名修淨。」即今經令心明淨義也。然六門皆有修證，合成十二。故《瑞應》云「遊止三四，出生十二」也。「十科意」者，即大師於建業瓦官寺，為尚書令毛喜略出此法以為十科，名不定止觀，今題為《六妙門》者是。十科者，一歷別對諸禪、二次第相生、三隨便宜、四對治、五相攝、六通別、七旋轉、八觀心、九圓觀、十證相。今此經文所明，但是第二一科意耳。「若此」下，辨此經觀門也。「故言通」者，以通總而說，未揀三乘。「今三」下，既未開顯，須示三乘差別之相，故須後別方顯前通。

經「勇猛寶幢」者，破煩惱障故曰勇猛，貴極名寶超出曰幢。經「駛」，速也。「若無常」等者，謂餘經或先觀無常也。「故有三種」者，五門之相經不顯談，佛意難量，故作三釋。「五處止」等者，不定止觀云「止為妙門者，行者因此止心故，即便次第發五輪禪：一地輪，即未到地。二水輪，即種種諸禪定禪根發也。三虛空輪，即五方便人，覺因緣無性如虛空。四金沙輪，即見思解脫，無著正慧如金沙也。五金剛輪，即第九無礙道，能斷三界結使永盡，證盡智、無生智，入涅槃也。」通名輪者，借譬得名。《禪門》云「輪者轉也。如世輪若轉，離此至彼。」經文既云「節節繫念」，繫念即是止門，止門即出生五輪也，故云「即是其義」。今明念佛一門者，然五門禪，禪經、數論兩出不同，今師正用禪經，故取念佛一門而不明界方便也，以今經自云「得念佛定」故。「餘者」下四門，經論皆同。「慈心等」者，即等取所治也。謂念佛治睡障道，數息治散亂等。「而毘曇」等者，正明彼論五門與今經不同也。今經五門正可與禪經會同，以俱有念佛故。「界方便破我見」者，彼論云「著見行者以界方便，愚夫不了，宿業煩惱積聚五陰，於緣計我，當於自身以界方便觀察種種性業相，謂地等六界。彼地界者為水所潤而不相離，彼水界者為地界持故不流，火界成熟故不淤壞，風界動故而增長，空界空故食得出入，有識界故有所造作。由眾緣故，故知無我。」「足數息等為五門」者，等取不淨、因緣、慈心，則無念佛也。「乃是因緣」等者，謂《毘曇》中界方便破我，秖是禪經因緣觀義耳。以因緣有三種，各破不同故。一者三世因緣破斷常，三世相續故不斷，三世迭謝故不常。二者二世因緣破我，謂現未二世具十二緣，於父生愛、於母生瞋名為無明，父遺體時謂是己有名之為行，從識支去至老死支與三世同。三者一念破性，如下記文。是知此三並是著諸邪見，不出生死，故通名愚癡。故因緣破癡，已具破我義也。毘曇五門明界方便破我，乃成煩長，於破障道仍闕念佛。是故今依禪經方為具足，乃與今經其義符合，故云「是故用念佛」等。「無常」等者，前三如向疏釋。「無我」，即不著能觀。「寂滅」，即推求能觀至不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「勇猛寶幢」者，破煩惱障故曰勇猛，貴極名寶超出曰幢。經「駛」，速也。「若無常」等者，謂餘經或先觀無常也。「故有三種」者，五門之相經不顯談，佛意難量，故作三釋。「五處止」等者，不定止觀云「止為妙門者，行者因此止心故，即便次第發五輪禪：一地輪，即未到地。二水輪，即種種諸禪定禪根發也。三虛空輪，即五方便人，覺因緣無性如虛空。四金沙輪，即見思解脫，無著正慧如金沙也。五金剛輪，即第九無礙道，能斷三界結使永盡，證盡智、無生智，入涅槃也。」通名輪者，借譬得名。《禪門》云「輪者轉也。如世輪若轉，離此至彼。」經文既云「節節繫念」，繫念即是止門，止門即出生五輪也，故云「即是其義」。今明念佛一門者，然五門禪，禪經、數論兩出不同，今師正用禪經，故取念佛一門而不明界方便也，以今經自云「得念佛定」故。「餘者」下四門，經論皆同。「慈心等」者，即等取所治也。謂念佛治睡障道，數息治散亂等。「而毘曇」等者，正明彼論五門與今經不同也。今經五門正可與禪經會同，以俱有念佛故。「界方便破我見」者，彼論云「著見行者以界方便，愚夫不了，宿業煩惱積聚五陰，於緣計我，當於自身以界方便觀察種種性業相，謂地等六界。彼地界者為水所潤而不相離，彼水界者為地界持故不流，火界成熟故不淤壞，風界動故而增長，空界空故食得出入，有識界故有所造作。由眾緣故，故知無我。」「足數息等為五門」者，等取不淨、因緣、慈心，則無念佛也。「乃是因緣」等者，謂《毘曇》中界方便破我，秖是禪經因緣觀義耳。以因緣有三種，各破不同故。一者三世因緣破斷常，三世相續故不斷，三世迭謝故不常。二者二世因緣破我，謂現未二世具十二緣，於父生愛、於母生瞋名為無明，父遺體時謂是己有名之為行，從識支去至老死支與三世同。三者一念破性，如下記文。是知此三並是著諸邪見，不出生死，故通名愚癡。故因緣破癡，已具破我義也。毘曇五門明界方便破我，乃成煩長，於破障道仍闕念佛。是故今依禪經方為具足，乃與今經其義符合，故云「是故用念佛」等。「無常」等者，前三如向疏釋。「無我」，即不著能觀。「寂滅」，即推求能觀至不可得。

「若五」下，經云「從頭至足，一一節間皆令繫念。」頭等是色，繫念是定。又五輪因止而發，故屬定也。「合用定慧」者，停心五處是定，五處觀察是慧。又數息是定，餘四是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若五」下，經云「從頭至足，一一節間皆令繫念。」頭等是色，繫念是定。又五輪因止而發，故屬定也。「合用定慧」者，停心五處是定，五處觀察是慧。又數息是定，餘四是慧。

「復次」下，明開合。五門六妙既是開合之異，故知云修五門禪者，即六字義也。又此五六但是能治，能不孤立，對所得名。所治者何？所謂三障。故束五六以成三障。「出隨止二門」者，數息已當數門，即三妙門也。「息有三種」者，若準《禪門》明三種，即數息、隨息、觀息。今約觀門，別有所對，故以止門在數息方便中各隨義便止，即不念數隨凝寂其心也。以約數隨而修止故，故今以止門在數息中。不淨分別六貪，各各修觀；慈心分別九品，一一與樂。此二約觀照義便，故對觀妙門。「因緣方便是還門」者，因緣破斷常等見，還門即反觀心源。四句檢心至不可得，即破斷常等見，故知因緣即是還門。念佛既通三身，今以念法身當淨門也。以淨門不起妄想諸垢，心無依倚，即是見法身理也。「又合」下，以能對所，結成三障也。「歎息是報風」等者。《禪門》云「等分之中覺觀亂法即是麁四陰故，名為報障。」「慈心不淨因緣」者，謂慈心治瞋、不淨治貪、因緣治癡。此三毒，即為習因煩惱障也。念佛治障道，即是業障，疏皆闕文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次」下，明開合。五門六妙既是開合之異，故知云修五門禪者，即六字義也。又此五六但是能治，能不孤立，對所得名。所治者何？所謂三障。故束五六以成三障。「出隨止二門」者，數息已當數門，即三妙門也。「息有三種」者，若準《禪門》明三種，即數息、隨息、觀息。今約觀門，別有所對，故以止門在數息方便中各隨義便止，即不念數隨凝寂其心也。以約數隨而修止故，故今以止門在數息中。不淨分別六貪，各各修觀；慈心分別九品，一一與樂。此二約觀照義便，故對觀妙門。「因緣方便是還門」者，因緣破斷常等見，還門即反觀心源。四句檢心至不可得，即破斷常等見，故知因緣即是還門。念佛既通三身，今以念法身當淨門也。以淨門不起妄想諸垢，心無依倚，即是見法身理也。「又合」下，以能對所，結成三障也。「歎息是報風」等者。《禪門》云「等分之中覺觀亂法即是麁四陰故，名為報障。」「慈心不淨因緣」者，謂慈心治瞋、不淨治貪、因緣治癡。此三毒，即為習因煩惱障也。念佛治障道，即是業障，疏皆闕文。

「覺觀三種」者，一者明利心中覺觀，謂於修定時三毒之中亦無的緣，或緣貪、或緣瞋、或緣癡，而所緣之事分明了了。二半明半昏心中覺觀，明則覺觀的緣思想不住，昏則無記瞪矒無所覺了。三一向沈昏心中覺觀，謂雖心昏闇如睡眠中，而切切攀緣覺觀不住。「即有三治」者，一明利者教令數息，數息之法，於沈審心中記數，能治明利。半昏半明者應教令隨，隨息出入則心常依息，若但數息即有扶昏之失，若但觀息亦有扶亂之失，不明善對治也。三昏沈者應教觀息，求其根原，出無分散、入無積聚，不見定相心眼即開，破於昏沈。「恚有三種」下，文闕注云云。「三種」者，一非理瞋，謂修定時瞋覺歘起，無問是理非理、他犯不犯。二順理瞋，謂外人實來惱觸。三諍論瞋，謂己所解為是，謂他所說為非，既他說不順己情，即心生惱覺。「欲有內外」者，即此內外以成三種。一外貪欲，謂修定時貪欲心生，男即緣女、女即緣男，取其色貌等。二內外貪欲，謂非但貪外男女，復自緣己身形貌，摩頭拭頸念念染著。三遍一切處貪欲，謂非但愛著內外正報，而復於一切五塵依報起貪也。「癡有斷常性」者，此亦三種：一計斷常、二計有無、三計世性。此三並是著諸邪見，不出生死，是故通名愚癡。斷常者，推尋三世，若之滅即墮斷中，若謂不滅即墮常中。有無者，謂我及陰等諸法，為定有耶？為定無耶？乃至非有非無耶？世性者，謂由有微塵故有實法，有實法故便有四大，有四大故而有假名及諸世界。「業有沈浮惡境」者，惡業障道亦有三種：一沈昏暗弊障，謂於修定時昏沈暗睡、無記瞪矒，無所別知，障諸禪定。二惡念思惟障，謂雖不沈昏，而惡念心生，或念欲法、十惡四重五逆、毀禁還俗等事。三境界逼迫障，謂身或卒痛，覺有逼迫之事，見諸外境或見無頭手足等，或復夢中見諸惡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺觀三種」者，一者明利心中覺觀，謂於修定時三毒之中亦無的緣，或緣貪、或緣瞋、或緣癡，而所緣之事分明了了。二半明半昏心中覺觀，明則覺觀的緣思想不住，昏則無記瞪矒無所覺了。三一向沈昏心中覺觀，謂雖心昏闇如睡眠中，而切切攀緣覺觀不住。「即有三治」者，一明利者教令數息，數息之法，於沈審心中記數，能治明利。半昏半明者應教令隨，隨息出入則心常依息，若但數息即有扶昏之失，若但觀息亦有扶亂之失，不明善對治也。三昏沈者應教觀息，求其根原，出無分散、入無積聚，不見定相心眼即開，破於昏沈。「恚有三種」下，文闕注云云。「三種」者，一非理瞋，謂修定時瞋覺歘起，無問是理非理、他犯不犯。二順理瞋，謂外人實來惱觸。三諍論瞋，謂己所解為是，謂他所說為非，既他說不順己情，即心生惱覺。「欲有內外」者，即此內外以成三種。一外貪欲，謂修定時貪欲心生，男即緣女、女即緣男，取其色貌等。二內外貪欲，謂非但貪外男女，復自緣己身形貌，摩頭拭頸念念染著。三遍一切處貪欲，謂非但愛著內外正報，而復於一切五塵依報起貪也。「癡有斷常性」者，此亦三種：一計斷常、二計有無、三計世性。此三並是著諸邪見，不出生死，是故通名愚癡。斷常者，推尋三世，若之滅即墮斷中，若謂不滅即墮常中。有無者，謂我及陰等諸法，為定有耶？為定無耶？乃至非有非無耶？世性者，謂由有微塵故有實法，有實法故便有四大，有四大故而有假名及諸世界。「業有沈浮惡境」者，惡業障道亦有三種：一沈昏暗弊障，謂於修定時昏沈暗睡、無記瞪矒，無所別知，障諸禪定。二惡念思惟障，謂雖不沈昏，而惡念心生，或念欲法、十惡四重五逆、毀禁還俗等事。三境界逼迫障，謂身或卒痛，覺有逼迫之事，見諸外境或見無頭手足等，或復夢中見諸惡相。

「治法亦各有三」者，瞋病既有三種，對治亦三：一治非理瞋者，應令修眾生緣慈。謂約親、中、怨各開三，共成九品觀之皆令得樂。取他樂相能生愛念，即破於眾生中瞋惱怨害之心。二治順理瞋者，應教修法緣慈。謂觀五陰虛假，不見眾生，豈有是非之事？但緣諸受中法樂以與於他，慈心愛念不應加惱。是非既泯，瞋心自息。三治一切法中諍論故瞋者，應教修無緣慈。行此慈時，言語道斷、心行處滅，於一切法不憶不念。若無憶念，因何諍訟而生瞋心？大慈平等，同與本淨之樂。治三種貪者，九想治內，背捨治內外，大不淨治一切處。治三種癡者，三世因緣治斷常，二世治計有無，一念治世性。治三種業障者，念應佛，謂心緣三十二相等，治沈昏暗塞障；念報佛，謂心緣力無畏等，治惡念思惟障；念法佛，約心緣法性空寂，治境界逼迫障。藥病相對，成三十種，具在《禪門》第四卷明內方便中委說，故云「具如禪門」。皆注云云者，指在彼文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治法亦各有三」者，瞋病既有三種，對治亦三：一治非理瞋者，應令修眾生緣慈。謂約親、中、怨各開三，共成九品觀之皆令得樂。取他樂相能生愛念，即破於眾生中瞋惱怨害之心。二治順理瞋者，應教修法緣慈。謂觀五陰虛假，不見眾生，豈有是非之事？但緣諸受中法樂以與於他，慈心愛念不應加惱。是非既泯，瞋心自息。三治一切法中諍論故瞋者，應教修無緣慈。行此慈時，言語道斷、心行處滅，於一切法不憶不念。若無憶念，因何諍訟而生瞋心？大慈平等，同與本淨之樂。治三種貪者，九想治內，背捨治內外，大不淨治一切處。治三種癡者，三世因緣治斷常，二世治計有無，一念治世性。治三種業障者，念應佛，謂心緣三十二相等，治沈昏暗塞障；念報佛，謂心緣力無畏等，治惡念思惟障；念法佛，約心緣法性空寂，治境界逼迫障。藥病相對，成三十種，具在《禪門》第四卷明內方便中委說，故云「具如禪門」。皆注云云者，指在彼文也。

「不用此等治」者，不用向所明十五種事治也。「如幻如化」者，即下文十喻。「入實際」，即下文推四大，一一入於如實之際也。此即今經但用第一義般若正觀，通能治十五種病也。摩訶衍云「有三昧能治三毒」，即是今經所明一空無相正觀，第一義悉檀也。正觀能治三種貪者，《思益經》云「貪欲之人，以淨觀得脫，不以不淨。」正觀能治三瞋者，《般若》說「昔為歌利王割截身體，爾時無我相等，則瞋恨不生。」故知實相能治於瞋。正觀能治三癡者，智慧破於無明，其義可見。《涅槃》云「明時無暗，智慧時則無煩惱。」正觀能治三覺觀者，正觀心中，言語道斷、心行處滅。《淨名》云「何謂息攀緣？謂心無所得。」正觀治三業障者，《普賢觀》云「端坐念實相，是名第一懺。」是知正觀如何竭藥，即能遍治眾病也，故云「以入實際遍治之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不用此等治」者，不用向所明十五種事治也。「如幻如化」者，即下文十喻。「入實際」，即下文推四大，一一入於如實之際也。此即今經但用第一義般若正觀，通能治十五種病也。摩訶衍云「有三昧能治三毒」，即是今經所明一空無相正觀，第一義悉檀也。正觀能治三種貪者，《思益經》云「貪欲之人，以淨觀得脫，不以不淨。」正觀能治三瞋者，《般若》說「昔為歌利王割截身體，爾時無我相等，則瞋恨不生。」故知實相能治於瞋。正觀能治三癡者，智慧破於無明，其義可見。《涅槃》云「明時無暗，智慧時則無煩惱。」正觀能治三覺觀者，正觀心中，言語道斷、心行處滅。《淨名》云「何謂息攀緣？謂心無所得。」正觀治三業障者，《普賢觀》云「端坐念實相，是名第一懺。」是知正觀如何竭藥，即能遍治眾病也，故云「以入實際遍治之」。

「斯那聞下」等者，此屬第三明六根六字文義鉤鎖，故兩向科之。經云「時優波斯那聞是語已，身如水火」等，即簡聲聞。「觀無明行」等，即簡緣覺。「或入寂定」等，即簡菩薩。故云簡三乘人六門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯那聞下」等者，此屬第三明六根六字文義鉤鎖，故兩向科之。經云「時優波斯那聞是語已，身如水火」等，即簡聲聞。「觀無明行」等，即簡緣覺。「或入寂定」等，即簡菩薩。故云簡三乘人六門也。

「金是慧」者，釋身真金色也。金能決斷、慧能斷惑，以五分有慧身，故云身也。「三乘」下，約通三乘也。俱有即空之慧故同入真理，利根被接則見中道，故第一義不無深淺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金是慧」者，釋身真金色也。金能決斷、慧能斷惑，以五分有慧身，故云身也。「三乘」下，約通三乘也。俱有即空之慧故同入真理，利根被接則見中道，故第一義不無深淺。

第三審者，分經為五：初斯那問、二身子答、三聞法悟道、四身子白佛、五述成功用。經「即從座起」者，《禮》云「請益起，請業起。」斯那備其儀，故從座起。此則二土之禮玄同也。「即有三種」者，謂順色、違色、平平色。「初一念時」等者，即是心王了其總相。謂識創起，但緣青等總相，故云初一念時也。以未與貪等相應，故名「獨頭」。《輔行》云「直爾障理，名獨頭無明。」「一念轉」等者，即是心所，了其別相。謂次取境像，即心想也。次領納前境，即是受心。次起貪等煩惱造作，即是行心。故云一念轉等。《輔行》云「與諸使合，名相應無明。」「若順」下，示相應相無記，即癡也。「不令三種心起」者，雖對三色，以數息故，則貪瞋癡心不起。《毘曇論》明三藏有門，見空如《成論》即三藏空門。於四門中略舉二門，此約聲聞乘也。「若觀」下，明一念十二因緣也。《大集》云「因眼見色而生愛心即是無明，為愛造業名行，至心專念名識，識共色行是名色，六處生貪是六入，因入求愛名觸，貪著心者名受，纏綿不捨名愛，求是等法名取，如是法生名有，次第不斷名生，次第斷故名死，生死因緣眾苦所逼名惱。乃至意緣法塵亦然。」此約緣覺也。不明菩薩者，略耳。「此六」等者，據法相應，先身、後意。今經文，先明意、後明身，故云「不次第」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三審者，分經為五：初斯那問、二身子答、三聞法悟道、四身子白佛、五述成功用。經「即從座起」者，《禮》云「請益起，請業起。」斯那備其儀，故從座起。此則二土之禮玄同也。「即有三種」者，謂順色、違色、平平色。「初一念時」等者，即是心王了其總相。謂識創起，但緣青等總相，故云初一念時也。以未與貪等相應，故名「獨頭」。《輔行》云「直爾障理，名獨頭無明。」「一念轉」等者，即是心所，了其別相。謂次取境像，即心想也。次領納前境，即是受心。次起貪等煩惱造作，即是行心。故云一念轉等。《輔行》云「與諸使合，名相應無明。」「若順」下，示相應相無記，即癡也。「不令三種心起」者，雖對三色，以數息故，則貪瞋癡心不起。《毘曇論》明三藏有門，見空如《成論》即三藏空門。於四門中略舉二門，此約聲聞乘也。「若觀」下，明一念十二因緣也。《大集》云「因眼見色而生愛心即是無明，為愛造業名行，至心專念名識，識共色行是名色，六處生貪是六入，因入求愛名觸，貪著心者名受，纏綿不捨名愛，求是等法名取，如是法生名有，次第不斷名生，次第斷故名死，生死因緣眾苦所逼名惱。乃至意緣法塵亦然。」此約緣覺也。不明菩薩者，略耳。「此六」等者，據法相應，先身、後意。今經文，先明意、後明身，故云「不次第」。

經「諸顛倒想」等者，亦約意根也。想，即想數也。其耳等五根，皆有三種相應攝住，例眼可知，故疏不說。「今言」下，釋身根。「五根微細」者，對身，即身根麁大故。「意根若領」等者，釋五根皆寄身根法塵也。意根懸思五塵，即是領納法塵也。「已虛有諸觸」者，非實對色等境，但心思色等時則眼等已虛，有色等諸觸也。文剩「備至」二字。不然，則「虛有」下闕「領受」二字。「故言」下，牒經。故知經舉五塵，皆是心意懸思，乃屬法塵耳。與細滑相應，即是心思時虛受諸觸也。故經即云「而此識賊乃至遍緣諸法也。」傷害真性，名之為賊。攀緣不停，故云如猨猴走。遍緣諸法，即是懸思五塵時，身已虛受諸觸也。故此一段經文，但是明身根耳。「通別圓意」者，通了根塵即空，別了假名，圓了中道，皆名攝住，此則十種行人俱論攝住也。前約事解，即屬苦報人及修世間善法人。「如實故言無堅」者，體地本虛，入如實際，即無堅也。「通教」下，示觀法也。通通別圓，故示通義餘亦可了。「有堅」應云「無堅」，字之誤也。「又四」下，破四見，示無堅義。謂若依三藏四門所見，俱成堅執，豈得無堅？「隣虛」者，極細之塵，隣於虛空，名隣虛塵。《毘曇》析色不滅隣虛，即有門也。「見空即是無見」者，《成論》析色，隣虛亦滅，即空門也。「乃至四句」者，兩亦如《昆勒論》，雙非如《迦旃延經》。「深著」等者，謂析地至隣虛，即地是有，有即實，實是堅義。若謂地是無，兩亦、俱非是事實，餘皆妄語。此之邪執，並是堅義，故云「深著不可捨」等。既離四過，故求不可得，即無堅性也。然此地大本非四句無堅名字，因情謂堅，故四句寄堅破執。「水不住四句」者，謂水為有，有即是住。乃至謂水是非有非無，亦即是住。今不住有四句，亦不住無四句中，亦不住不可說中，故言水性無住。「風無礙」等者，觀風為有，有是礙，乃至謂風雙非，皆是礙也。故云「豈無四句質礙」。今觀無四句故，故云風性無礙。不言火大者，文略也。應云火不從自生，乃至不從無因生，本無自性，賴緣而有，故云火性不實。此明四大本虛，即色陰入如實際也。餘之四陰，經文存略，但例色陰而已，故云受想行識等。若欲推之，應云受無領納性不可得。若謂受是有，有是領納。乃至謂受是非有非無，亦是領納。乃至識是了別，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「諸顛倒想」等者，亦約意根也。想，即想數也。其耳等五根，皆有三種相應攝住，例眼可知，故疏不說。「今言」下，釋身根。「五根微細」者，對身，即身根麁大故。「意根若領」等者，釋五根皆寄身根法塵也。意根懸思五塵，即是領納法塵也。「已虛有諸觸」者，非實對色等境，但心思色等時則眼等已虛，有色等諸觸也。文剩「備至」二字。不然，則「虛有」下闕「領受」二字。「故言」下，牒經。故知經舉五塵，皆是心意懸思，乃屬法塵耳。與細滑相應，即是心思時虛受諸觸也。故經即云「而此識賊乃至遍緣諸法也。」傷害真性，名之為賊。攀緣不停，故云如猨猴走。遍緣諸法，即是懸思五塵時，身已虛受諸觸也。故此一段經文，但是明身根耳。「通別圓意」者，通了根塵即空，別了假名，圓了中道，皆名攝住，此則十種行人俱論攝住也。前約事解，即屬苦報人及修世間善法人。「如實故言無堅」者，體地本虛，入如實際，即無堅也。「通教」下，示觀法也。通通別圓，故示通義餘亦可了。「有堅」應云「無堅」，字之誤也。「又四」下，破四見，示無堅義。謂若依三藏四門所見，俱成堅執，豈得無堅？「隣虛」者，極細之塵，隣於虛空，名隣虛塵。《毘曇》析色不滅隣虛，即有門也。「見空即是無見」者，《成論》析色，隣虛亦滅，即空門也。「乃至四句」者，兩亦如《昆勒論》，雙非如《迦旃延經》。「深著」等者，謂析地至隣虛，即地是有，有即實，實是堅義。若謂地是無，兩亦、俱非是事實，餘皆妄語。此之邪執，並是堅義，故云「深著不可捨」等。既離四過，故求不可得，即無堅性也。然此地大本非四句無堅名字，因情謂堅，故四句寄堅破執。「水不住四句」者，謂水為有，有即是住。乃至謂水是非有非無，亦即是住。今不住有四句，亦不住無四句中，亦不住不可說中，故言水性無住。「風無礙」等者，觀風為有，有是礙，乃至謂風雙非，皆是礙也。故云「豈無四句質礙」。今觀無四句故，故云風性無礙。不言火大者，文略也。應云火不從自生，乃至不從無因生，本無自性，賴緣而有，故云火性不實。此明四大本虛，即色陰入如實際也。餘之四陰，經文存略，但例色陰而已，故云受想行識等。若欲推之，應云受無領納性不可得。若謂受是有，有是領納。乃至謂受是非有非無，亦是領納。乃至識是了別，亦復如是。

經云「一一性相」者，即性相俱空。四句推不可得是性空，亦不住無四句是相空。所以經文約五陰示者，以一切眾生皆五陰現前故，故以陰為觀境。經云「皆悉入於如實之際」者，五陰俱空，故云皆悉等。如實之義，應通四教，同名實際而有空中之別。經「諸結賊」者，見思煩惱能結縛賊害於行人也。若約三結釋義，即疑、身見、戒取名三結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「一一性相」者，即性相俱空。四句推不可得是性空，亦不住無四句是相空。所以經文約五陰示者，以一切眾生皆五陰現前故，故以陰為觀境。經云「皆悉入於如實之際」者，五陰俱空，故云皆悉等。如實之義，應通四教，同名實際而有空中之別。經「諸結賊」者，見思煩惱能結縛賊害於行人也。若約三結釋義，即疑、身見、戒取名三結也。

「是身出火」者，即經云「身中出火」也。「但有無漏火」者，慧人但修無漏觀斷惑，不修觀練等禪，故無神通，不能化火焚身也。「備有事理火」者，用無漏觀斷惑，是理火；修事禪發神通，能化火焚身，是事火。「子縛」，即煩惱因。「果縛」，即若依身，以能化火，故燒果縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是身出火」者，即經云「身中出火」也。「但有無漏火」者，慧人但修無漏觀斷惑，不修觀練等禪，故無神通，不能化火焚身也。「備有事理火」者，用無漏觀斷惑，是理火；修事禪發神通，能化火焚身，是事火。「子縛」，即煩惱因。「果縛」，即若依身，以能化火，故燒果縛。

經「收其舍利」者，新云設利羅，此云身骨，而有全有碎。碎者，悉如芥粟。今斯那，即碎身也。經「於上起塔」者，梵云塔婆，新云窣睹波，此云廟，或云方墳，此義翻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「收其舍利」者，新云設利羅，此云身骨，而有全有碎。碎者，悉如芥粟。今斯那，即碎身也。經「於上起塔」者，梵云塔婆，新云窣睹波，此云廟，或云方墳，此義翻也。

「見十方佛是聲聞」者，即經云「毛孔見佛」也。問：小乘不說有十方佛，何故云見十方佛是聲聞耶？答：小乘之中諸部不同，亦有信十方佛者。即小乘人修第四禪，邊際定力見十方佛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見十方佛是聲聞」者，即經云「毛孔見佛」也。問：小乘不說有十方佛，何故云見十方佛是聲聞耶？答：小乘之中諸部不同，亦有信十方佛者。即小乘人修第四禪，邊際定力見十方佛等。

「破惡成支佛」者，即經云「觀無明等十二因緣皆悉不實，名破惡也。」經舉十喻，皆喻因緣即空。熱時炎，即陽焰也。野馬行者，風動塵故，於曠野中猶如野馬行也。乾闥婆城者，靜苑法師《華嚴音義》云「乾闥婆城，此云尋香城。謂十寶山間有音樂神，名乾闥婆。忉利諸天意須音樂，此神身有異相，即知天意，往彼娛樂。因以此事，西域名樂人為乾闥婆。彼樂人多幻作城郭，須臾如故。因即謂龍蜃所現城郭為乾闥婆城也。以如彼樂人所作故。」如幻者，如幻師幻出象馬等。如化者，如得神通者種種化現。「住不退是菩薩」者，即經云「或入寂定」已去經文也。此雖約通而通別圓，以有接故。經「童真」，即圓初住念不退也。「言服者結成意也」者，即向經云「若有服者，身如琉璃」等。今示此文，是結成三乘六門之意也。疏文從便，先示經中三乘之文，後方點出一段經文盡是結成之意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破惡成支佛」者，即經云「觀無明等十二因緣皆悉不實，名破惡也。」經舉十喻，皆喻因緣即空。熱時炎，即陽焰也。野馬行者，風動塵故，於曠野中猶如野馬行也。乾闥婆城者，靜苑法師《華嚴音義》云「乾闥婆城，此云尋香城。謂十寶山間有音樂神，名乾闥婆。忉利諸天意須音樂，此神身有異相，即知天意，往彼娛樂。因以此事，西域名樂人為乾闥婆。彼樂人多幻作城郭，須臾如故。因即謂龍蜃所現城郭為乾闥婆城也。以如彼樂人所作故。」如幻者，如幻師幻出象馬等。如化者，如得神通者種種化現。「住不退是菩薩」者，即經云「或入寂定」已去經文也。此雖約通而通別圓，以有接故。經「童真」，即圓初住念不退也。「言服者結成意也」者，即向經云「若有服者，身如琉璃」等。今示此文，是結成三乘六門之意也。疏文從便，先示經中三乘之文，後方點出一段經文盡是結成之意

。經「具戒定」等者，即成五分法身也。防非止惡名戒，息慮靜緣名定，觀達有無名慧，累盡清淨不滯有無名解脫，於一切境知見顯了名解脫知見。此五作成身之因名分，可軌則名法，有體、依、聚三義名身。用此五故，名為法身。正在三藏，義通四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。經「具戒定」等者，即成五分法身也。防非止惡名戒，息慮靜緣名定，觀達有無名慧，累盡清淨不滯有無名解脫，於一切境知見顯了名解脫知見。此五作成身之因名分，可軌則名法，有體、依、聚三義名身。用此五故，名為法身。正在三藏，義通四教。

經「身出水火」者，即現十八變，身上出水、身下出火等也。經「發三種清淨三菩提心」者，三乘道心也。經「夢中」等者，夢即如夢三昧也。三昧成時，能見觀世音，即相似分真位人也。「如大猛風」等者，三昧如猛風，惡行如重雲。「生於佛前」，即初住出聖胎也，此約理釋。若事解者，即往淨土，佛前蓮華化生也。故經云「蓮華化生為父母」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「身出水火」者，即現十八變，身上出水、身下出火等也。經「發三種清淨三菩提心」者，三乘道心也。經「夢中」等者，夢即如夢三昧也。三昧成時，能見觀世音，即相似分真位人也。「如大猛風」等者，三昧如猛風，惡行如重雲。「生於佛前」，即初住出聖胎也，此約理釋。若事解者，即往淨土，佛前蓮華化生也。故經云「蓮華化生為父母」。

三、流通分。疏文無釋，今私分為五：初、讚歎付囑，二：初、長行；二、偈頌，分二：初七言偈付囑，三：初十二行，付囑為護正法。文中所囑意在四王。東南則囑其正主，西北則囑其臣屬，囑主則臣可知矣，囑臣則主可知矣。「提頭賴吒」者，此翻持國，謂護持國土安眾生故，即東方天王也。等取者，等所領二部。「鬼神」，即乾闥婆及毘舍闍。此即舉主收臣也。「天子」者，《金光明》云「雖在人中生為人王，以天護故，稱天子也。」王肅云：「王者雖號稱帝，而不得稱天帝。而曰天子者，乃天之子。子之與父，尊卑相去遠矣。」「法臣」者，有法度之臣，故曰法臣。佛勅令擁護是經，如法臣護於天子也。「我勅海龍」下四行，是付西北二方之臣屬也。西方毘留博叉，此云雜語，或云醜眼，主領二部，龍及富單那也。龍是臣中之勝者，故偏囑之。「伊羅鉢」者，亦云伊羅跋羅。伊羅，樹名也，此名臭氣。跋羅，此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉故，致頭上生此臭樹，因即為名。「閻婆」，此云雙。「羅剎」，此云可畏。即北方天王之臣屬也。北方毘沙門，此云普聞，或云多聞，主領二部，謂夜叉、羅剎。又云「毒龍」等者，再囑西方臣屬也。龍有四毒，故曰毒龍，謂聲、視、氣、觸也。有出聲方害人者，乃至觸人方害者。「毘留勒迦」，或云毘留勒叉，此云增長，謂能令自他善根增長故，即南方天王也。主領二部，謂弓槃茶及閉黎多。此亦舉主收臣也。「難陀跋難陀」者，難陀名歡喜，跋名善。兄弟常護摩竭提，雨澤以時，國無飢年。瓶沙王為一會，百姓聞皆歡喜，從此得名。慈恩云：「第一名喜，次名賢喜。此二兄弟善應人心，風不鳴條、雨不破塊。初能令人喜，後性復賢令喜，故以為名。」「娑伽羅」、從海受名。慈恩云：「即鹹海之龍也。」「優波陀」，亦優鉢羅，亦漚鉢羅，此云黛色蓮華，龍依池得名。慈恩云：「紅蓮華，居池為名。」「帝釋」者，梵云釋迦提婆因達羅。釋迦姓也，此翻為能。提婆，天也。因達羅，帝也。正云能天帝。釋提桓因云天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住，三十三天之帝主。諸天，即三十二也。「孝子」者，孝者畜也。事親之道宜常畜在心，以在心故能順顏色。「正導」者，若眼自開明，則不須導引，故云須眼。又據眼未開者，須假正人導之，則免墜重險也。此段經文凡有五譬，皆譬持經之人，謂一帝釋、二父母、三財寶、四眼、五正導，但取擁護心專為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、流通分。疏文無釋，今私分為五：初、讚歎付囑，二：初、長行；二、偈頌，分二：初七言偈付囑，三：初十二行，付囑為護正法。文中所囑意在四王。東南則囑其正主，西北則囑其臣屬，囑主則臣可知矣，囑臣則主可知矣。「提頭賴吒」者，此翻持國，謂護持國土安眾生故，即東方天王也。等取者，等所領二部。「鬼神」，即乾闥婆及毘舍闍。此即舉主收臣也。「天子」者，《金光明》云「雖在人中生為人王，以天護故，稱天子也。」王肅云：「王者雖號稱帝，而不得稱天帝。而曰天子者，乃天之子。子之與父，尊卑相去遠矣。」「法臣」者，有法度之臣，故曰法臣。佛勅令擁護是經，如法臣護於天子也。「我勅海龍」下四行，是付西北二方之臣屬也。西方毘留博叉，此云雜語，或云醜眼，主領二部，龍及富單那也。龍是臣中之勝者，故偏囑之。「伊羅鉢」者，亦云伊羅跋羅。伊羅，樹名也，此名臭氣。跋羅，此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉故，致頭上生此臭樹，因即為名。「閻婆」，此云雙。「羅剎」，此云可畏。即北方天王之臣屬也。北方毘沙門，此云普聞，或云多聞，主領二部，謂夜叉、羅剎。又云「毒龍」等者，再囑西方臣屬也。龍有四毒，故曰毒龍，謂聲、視、氣、觸也。有出聲方害人者，乃至觸人方害者。「毘留勒迦」，或云毘留勒叉，此云增長，謂能令自他善根增長故，即南方天王也。主領二部，謂弓槃茶及閉黎多。此亦舉主收臣也。「難陀跋難陀」者，難陀名歡喜，跋名善。兄弟常護摩竭提，雨澤以時，國無飢年。瓶沙王為一會，百姓聞皆歡喜，從此得名。慈恩云：「第一名喜，次名賢喜。此二兄弟善應人心，風不鳴條、雨不破塊。初能令人喜，後性復賢令喜，故以為名。」「娑伽羅」、從海受名。慈恩云：「即鹹海之龍也。」「優波陀」，亦優鉢羅，亦漚鉢羅，此云黛色蓮華，龍依池得名。慈恩云：「紅蓮華，居池為名。」「帝釋」者，梵云釋迦提婆因達羅。釋迦姓也，此翻為能。提婆，天也。因達羅，帝也。正云能天帝。釋提桓因云天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住，三十三天之帝主。諸天，即三十二也。「孝子」者，孝者畜也。事親之道宜常畜在心，以在心故能順顏色。「正導」者，若眼自開明，則不須導引，故云須眼。又據眼未開者，須假正人導之，則免墜重險也。此段經文凡有五譬，皆譬持經之人，謂一帝釋、二父母、三財寶、四眼、五正導，但取擁護心專為義。

二、「我勅」下，明違順損益，分二：初、明違教致損。「鬼神」者，《尸子》云「天神曰靈，地神曰祇，人神曰鬼。」「惡人惡口者」者，三業不善謂之惡人。而偏舉口業者，以口能毀謗故。起不善是修因，白癩是花報，墮獄是果報。二、「是故」下，明順教獲益，二：初、破惡益。地獄餓鬼其苦重故，故偏舉之。經云「無八難」，則兼於餘趣也。此則破六道三障之惡也。二、「後生」下，生善益，分二：初、正明生善，分二：初、自行善。二、「普施」下，化他善。「一切」，即十界。「大安樂」，即三德涅槃也。「約五」，即明普施義。「修十地」者，即圓十住，地從所依得名。又別地，即圓住故。二、「我從」下，引已為證，分二：初、證自行。二、「永與」下，證化他。「三界」，即二種三界也。二、「若有」下，總明人法功能。初二句，是人誦持此呪。「即法離諸惡」去五句三字，明破惡生善功能。初「離諸惡」等，破惡也。「蓮華化生」等，生善也。《胎經》云「蓮華化生者，非胎卵濕化之化生也，非化而言化耳。」實不知四生中之化生也。「心淨」，即三德分顯。「無塵垢」，即三惑分除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我勅」下，明違順損益，分二：初、明違教致損。「鬼神」者，《尸子》云「天神曰靈，地神曰祇，人神曰鬼。」「惡人惡口者」者，三業不善謂之惡人。而偏舉口業者，以口能毀謗故。起不善是修因，白癩是花報，墮獄是果報。二、「是故」下，明順教獲益，二：初、破惡益。地獄餓鬼其苦重故，故偏舉之。經云「無八難」，則兼於餘趣也。此則破六道三障之惡也。二、「後生」下，生善益，分二：初、正明生善，分二：初、自行善。二、「普施」下，化他善。「一切」，即十界。「大安樂」，即三德涅槃也。「約五」，即明普施義。「修十地」者，即圓十住，地從所依得名。又別地，即圓住故。二、「我從」下，引已為證，分二：初、證自行。二、「永與」下，證化他。「三界」，即二種三界也。二、「若有」下，總明人法功能。初二句，是人誦持此呪。「即法離諸惡」去五句三字，明破惡生善功能。初「離諸惡」等，破惡也。「蓮華化生」等，生善也。《胎經》云「蓮華化生者，非胎卵濕化之化生也，非化而言化耳。」實不知四生中之化生也。「心淨」，即三德分顯。「無塵垢」，即三惑分除。

二、五言偈讚歎，二：初、通歎。「道齊如日月」者，破眾生煩惱暗，如日月之照晝夜也。又日喻實智，月喻權智。「流出」等者，相總而好別，相若無好則不圓滿。輪王釋梵亦有相，以無好故，相不微妙。從總出別，故云流出。是則依身有相、依相有好。相以表德，令人敬德。以念佛好以嚴身，令人愛樂欲親近也。「須彌山」者，正云蘇迷盧，此云妙高，亦云安明。出水八萬四千逾繕那，四寶所成。離二種三惡道也。「界外」，即見修無學。二、「一切」下，別歎今經，二：初、歎能說教主。「一切佛」，即十方三世，以諸佛皆讚觀音大悲故。二、「讚歎」下，歎所說人法，顯諸佛皆說此經也。二、「爾時」下，說呪護持，三：初、敘意。二、正說呪。此呪歷尋古今多本，詞句咸同，故不錄入。良由行人不誦，致免改易。三、明功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、五言偈讚歎，二：初、通歎。「道齊如日月」者，破眾生煩惱暗，如日月之照晝夜也。又日喻實智，月喻權智。「流出」等者，相總而好別，相若無好則不圓滿。輪王釋梵亦有相，以無好故，相不微妙。從總出別，故云流出。是則依身有相、依相有好。相以表德，令人敬德。以念佛好以嚴身，令人愛樂欲親近也。「須彌山」者，正云蘇迷盧，此云妙高，亦云安明。出水八萬四千逾繕那，四寶所成。離二種三惡道也。「界外」，即見修無學。二、「一切」下，別歎今經，二：初、歎能說教主。「一切佛」，即十方三世，以諸佛皆讚觀音大悲故。二、「讚歎」下，歎所說人法，顯諸佛皆說此經也。二、「爾時」下，說呪護持，三：初、敘意。二、正說呪。此呪歷尋古今多本，詞句咸同，故不錄入。良由行人不誦，致免改易。三、明功用。

三、「舍利」下，傳授所因，二：初、身子問，三：初、歎四呪功能。「如此神呪」者，通指四番呪。二、「世尊」下，正請所因。三、「使未」下，未來有益。二、「釋迦」下，答，二：初、正答所因，二：初、悟道因由，二：初、通示所因，謂通於無量佛所聞說此呪也。二、「又念」下，別示所因，別於一佛所聞也。文分為四：初、值名號；二、「彼佛」下，聞佛言教；三、「我即」下，依教修行；四、「霍然」下，行成證理。霍然者，應法師云：「倏忽急疾之貌也。」「無生忍」，即圓初住。「首楞嚴」者，《大論》十八翻健相。《大經》云「首楞者一切事竟，嚴名堅固。一切畢竟而得堅固，名首楞嚴也。」二、「若善」下，勸持獲益。「受持讀誦書寫解說」者，信力故受、念力故持、看文為讀、不忘為誦。聖人經書難解，故須解釋宣傳為說。受持是意業，讀誦解說是口業，書寫是身業。二、「佛說」下，眾聞悟道。「五百」，即月蓋等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「舍利」下，傳授所因，二：初、身子問，三：初、歎四呪功能。「如此神呪」者，通指四番呪。二、「世尊」下，正請所因。三、「使未」下，未來有益。二、「釋迦」下，答，二：初、正答所因，二：初、悟道因由，二：初、通示所因，謂通於無量佛所聞說此呪也。二、「又念」下，別示所因，別於一佛所聞也。文分為四：初、值名號；二、「彼佛」下，聞佛言教；三、「我即」下，依教修行；四、「霍然」下，行成證理。霍然者，應法師云：「倏忽急疾之貌也。」「無生忍」，即圓初住。「首楞嚴」者，《大論》十八翻健相。《大經》云「首楞者一切事竟，嚴名堅固。一切畢竟而得堅固，名首楞嚴也。」二、「若善」下，勸持獲益。「受持讀誦書寫解說」者，信力故受、念力故持、看文為讀、不忘為誦。聖人經書難解，故須解釋宣傳為說。受持是意業，讀誦解說是口業，書寫是身業。二、「佛說」下，眾聞悟道。「五百」，即月蓋等。

四、「舍利」下，未來獲益，二：初、身子白佛。二、「佛告」下，如來印可。再言如是者，深可其言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「舍利」下，未來獲益，二：初、身子白佛。二、「佛告」下，如來印可。再言如是者，深可其言也。

五、「說此」下，眾喜會散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「說此」下，眾喜會散。