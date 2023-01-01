請觀音經疏闡義鈔
宋 智圓述4卷CBETA T1801大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
請觀音經疏闡義鈔卷第二
請觀音經疏闡義鈔卷第二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋錢唐沙門釋智圓述
宋錢唐沙門釋智圓述
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次約二義釋消伏者，前約一義，唯就圓論；今約二義，偏圓合辯。部屬方等，故須兼含。消除即不斷，是圓義；消滅即斷，是別義。滅謂死滅，如殞蛇虺之命也。此斷不斷，若約界內外，即四教也。界內斷即是藏，不斷是通；界外別圓已如向說。除伏即斷，平伏即不斷。前以除對滅，則滅死除生；今以除對平，則平無所移。除猶改動，故須以平對不斷也。
次約二義釋消伏者，前約一義，唯就圓論；今約二義，偏圓合辯。部屬方等，故須兼含。消除即不斷，是圓義；消滅即斷，是別義。滅謂死滅，如殞蛇虺之命也。此斷不斷，若約界內外，即四教也。界內斷即是藏，不斷是通；界外別圓已如向說。除伏即斷，平伏即不斷。前以除對滅，則滅死除生；今以除對平，則平無所移。除猶改動，故須以平對不斷也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「不無輕重」者，有人三障俱重，須此三番。有人報障偏重，餘二障輕，但治其重，輕者隨去。餘例可解。
「不無輕重」者，有人三障俱重，須此三番。有人報障偏重，餘二障輕，但治其重，輕者隨去。餘例可解。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「無礙陀羅尼」者，如《法華》明三陀羅尼：一，旋，即旋假入空；二，百千萬億旋，即從空入假，旋轉分別；三法音方便，即是二觀方便，得入中道解一切言音，亦能一音說法隨類各解。得此三者，即入無礙陀羅尼，具足一切陀羅尼，故云第一也。「三昧」，或三摩提，此云正定。「王三昧」者，即首楞嚴等百八三昧，皆中道一心，名王三昧也。然陀羅尼是慧性、三昧是定性，不二而二，故分二別。因中修一心止觀，果上證此二法。《法華疏》云「三昧與陀羅尼，體一而用異。寂用為三昧，持用名陀羅尼。」今引《大論》，正顯此經神呪是中道無礙陀羅尼也。又引王三昧者，意明此慧即定，不二而二、二而不二耳。
「無礙陀羅尼」者，如《法華》明三陀羅尼：一，旋，即旋假入空；二，百千萬億旋，即從空入假，旋轉分別；三法音方便，即是二觀方便，得入中道解一切言音，亦能一音說法隨類各解。得此三者，即入無礙陀羅尼，具足一切陀羅尼，故云第一也。「三昧」，或三摩提，此云正定。「王三昧」者，即首楞嚴等百八三昧，皆中道一心，名王三昧也。然陀羅尼是慧性、三昧是定性，不二而二，故分二別。因中修一心止觀，果上證此二法。《法華疏》云「三昧與陀羅尼，體一而用異。寂用為三昧，持用名陀羅尼。」今引《大論》，正顯此經神呪是中道無礙陀羅尼也。又引王三昧者，意明此慧即定，不二而二、二而不二耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「遮三障」等者，以遮惡不起，是消除義，故經云「消除三障無諸惡」。持善不失，是調伏義，故經云「五眼具足成菩提」。
「遮三障」等者，以遮惡不起，是消除義，故經云「消除三障無諸惡」。持善不失，是調伏義，故經云「五眼具足成菩提」。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「呪即是願」者，即解經題呪字義。謂大聖說此陀羅尼，只是呪願眾生如佛，譬若蒲盧呪螟蛉也。然則陀羅尼既是梵語，呪字即當華言，經題華梵雙舉，故云陀羅尼呪。若爾，何故云陀羅尼翻遮持耶？答：古人見祕密不譯。例如此土禁呪等法，便以呪名往翻，然亦不失遮持之義。何者？呪既訓願，如菩薩四願，二願拔苦即遮惡義、二願與樂即持善義，故知呪與遮持義歸一揆。
「呪即是願」者，即解經題呪字義。謂大聖說此陀羅尼，只是呪願眾生如佛，譬若蒲盧呪螟蛉也。然則陀羅尼既是梵語，呪字即當華言，經題華梵雙舉，故云陀羅尼呪。若爾，何故云陀羅尼翻遮持耶？答：古人見祕密不譯。例如此土禁呪等法，便以呪名往翻，然亦不失遮持之義。何者？呪既訓願，如菩薩四願，二願拔苦即遮惡義、二願與樂即持善義，故知呪與遮持義歸一揆。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「經者教也」者，謂經即言教，訓法、訓常，有翻無翻俱指舊釋，即古來人師解義也。今唯訓教，則四教俱經，言略意周，不竢餘說。「餘疏」，即指《普門玄義》也。然雖指彼，不無小異，辨體不同已如前記。又彼此雖俱感應為宗，彼是《法華》，正約圓機感於圓應，雖明三教，意在開權；今經方等，帶偏明矣。彼明普門示現，乃以慈悲為用，則與拔雙明；此顯舍離求救，乃以救危為用，則拔苦為正。彼明教相即偏而圓，此明教相偏圓相隔，宜在區別，無得雷同。四義既指餘疏，而復辨感應之宗者，以今經以感應為要，機通十界、應通四教，各備四句其相難知，故此略示四句者，一冥機冥應、二冥機顯應、三顯機顯應、四顯機冥應。若過去善修三業，現在未運身口藉往善力，名為冥機也。雖不現見靈應，而密為法身所益，不見不聞而覺而知，是為冥益也。二冥機顯應者，過去植善而冥機已成，便得值佛聞法現前獲利，是為顯益。如佛初出世，最初得度之人，現在何甞修行？諸佛照其宿種，自往度之，即其義也。三顯機顯應者，現前身口精勤而能感降，故月蓋曲躬，聖居門閫。又如行人道場禮懺，能感靈應，是顯機顯應也。四顯機冥應，如人一世勤苦，現善濃積而不顯，感冥有其利，此是顯機冥益。若依《法華玄義》，更開四句以成三十六句，機應等在彼文詳之。
「經者教也」者，謂經即言教，訓法、訓常，有翻無翻俱指舊釋，即古來人師解義也。今唯訓教，則四教俱經，言略意周，不竢餘說。「餘疏」，即指《普門玄義》也。然雖指彼，不無小異，辨體不同已如前記。又彼此雖俱感應為宗，彼是《法華》，正約圓機感於圓應，雖明三教，意在開權；今經方等，帶偏明矣。彼明普門示現，乃以慈悲為用，則與拔雙明；此顯舍離求救，乃以救危為用，則拔苦為正。彼明教相即偏而圓，此明教相偏圓相隔，宜在區別，無得雷同。四義既指餘疏，而復辨感應之宗者，以今經以感應為要，機通十界、應通四教，各備四句其相難知，故此略示四句者，一冥機冥應、二冥機顯應、三顯機顯應、四顯機冥應。若過去善修三業，現在未運身口藉往善力，名為冥機也。雖不現見靈應，而密為法身所益，不見不聞而覺而知，是為冥益也。二冥機顯應者，過去植善而冥機已成，便得值佛聞法現前獲利，是為顯益。如佛初出世，最初得度之人，現在何甞修行？諸佛照其宿種，自往度之，即其義也。三顯機顯應者，現前身口精勤而能感降，故月蓋曲躬，聖居門閫。又如行人道場禮懺，能感靈應，是顯機顯應也。四顯機冥應，如人一世勤苦，現善濃積而不顯，感冥有其利，此是顯機冥益。若依《法華玄義》，更開四句以成三十六句，機應等在彼文詳之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
題下譯人名者，司馬氏，都於建康，是曰東晉。竺難提，此云喜，西域人也。以第十一主恭帝元熙元年歲次己未，至此土翻傳焉。「或時」等者，即他人分經。
題下譯人名者，司馬氏，都於建康，是曰東晉。竺難提，此云喜，西域人也。以第十一主恭帝元熙元年歲次己未，至此土翻傳焉。「或時」等者，即他人分經。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「今依前」者，今師以第四呪是護經故，屬流通。「生起三段如別文」者，《光明疏》云「序本序於正通，正本正於序通，通本通於序正。」即生起也。
「今依前」者，今師以第四呪是護經故，屬流通。「生起三段如別文」者，《光明疏》云「序本序於正通，正本正於序通，通本通於序正。」即生起也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「居一說之初」者，如是等六事，在一經之首故。
「居一說之初」者，如是等六事，在一經之首故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「神光駭集」者，如《法華》放光動地，《淨名》合蓋現土。駭，驚也。集，謂集眾。
「神光駭集」者，如《法華》放光動地，《淨名》合蓋現土。駭，驚也。集，謂集眾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「言論激發」者，如《法華》文殊彌勒問答釋疑，《淨名》寶積說偈述歎，皆名述敘。
「言論激發」者，如《法華》文殊彌勒問答釋疑，《淨名》寶積說偈述歎，皆名述敘。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「引例云云」者，他經為例，如向引文。若的約今經，則以舍離病苦為由，月蓋請佛為述。
「引例云云」者，他經為例，如向引文。若的約今經，則以舍離病苦為由，月蓋請佛為述。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「同有次序」者，六事同故。應云由藉敘述各異，不言敘述文略耳。如他經多以瑞相為由、騰疑為述，此經以重病為由、求救為述，故云各異。此則束前三序為通別二序也。
「同有次序」者，六事同故。應云由藉敘述各異，不言敘述文略耳。如他經多以瑞相為由、騰疑為述，此經以重病為由、求救為述，故云各異。此則束前三序為通別二序也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初釋次序中疏文存略，通指舊解，今依諸疏六義科釋。一切諸經皆以此六居首者，《大論》云「佛將涅槃，阿難問佛：『一切經首作何等語？』佛答阿難：『應云「如是我聞：一時佛在某方某國土與某大眾。」非獨我法如是，三世佛經初亦然。』」故知六義即是通序。初、「如是」者，即所聞法體也。佛如法相而說，阿難如聞相而傳，故言如也。佛如法相而解，阿難如海量而受，故言是。二、「我聞」者，即聞持之人。阿難與聽眾述佛遺旨親承不謬，故云我聞。三、「一時」者，聞持和合也。眾生感法，佛慈赴教。機應之時，故云一時。四、「佛」者，能說教主也。佛陀，此云覺者、知者，謂自覺覺他覺行圓滿。自覺異凡夫，覺他異二乘，覺滿異菩薩。五、「住毘舍離」者，此云廣博嚴淨。其國寬平名為廣博，城邑華嚴故名嚴淨。觀解者，一心三觀，能觀心性猶如虛空，即具福慧二種莊嚴無染無著。「菴羅樹園」者，菴羅是果樹之名，以樹目園，故云菴羅樹園。其果似桃，或云似柰。此樹開華，華生一女，國人歎異，以園封之。園既屬女，女人守護，故言菴羅樹園。宿善冥熏，見佛歡喜，以園奉佛。佛即受之，而為住所。觀解者，三觀觀心，心性不動而修道品，因起悲誓善根牢固，成諸總持，即住園也。
初釋次序中疏文存略，通指舊解，今依諸疏六義科釋。一切諸經皆以此六居首者，《大論》云「佛將涅槃，阿難問佛：『一切經首作何等語？』佛答阿難：『應云「如是我聞：一時佛在某方某國土與某大眾。」非獨我法如是，三世佛經初亦然。』」故知六義即是通序。初、「如是」者，即所聞法體也。佛如法相而說，阿難如聞相而傳，故言如也。佛如法相而解，阿難如海量而受，故言是。二、「我聞」者，即聞持之人。阿難與聽眾述佛遺旨親承不謬，故云我聞。三、「一時」者，聞持和合也。眾生感法，佛慈赴教。機應之時，故云一時。四、「佛」者，能說教主也。佛陀，此云覺者、知者，謂自覺覺他覺行圓滿。自覺異凡夫，覺他異二乘，覺滿異菩薩。五、「住毘舍離」者，此云廣博嚴淨。其國寬平名為廣博，城邑華嚴故名嚴淨。觀解者，一心三觀，能觀心性猶如虛空，即具福慧二種莊嚴無染無著。「菴羅樹園」者，菴羅是果樹之名，以樹目園，故云菴羅樹園。其果似桃，或云似柰。此樹開華，華生一女，國人歎異，以園封之。園既屬女，女人守護，故言菴羅樹園。宿善冥熏，見佛歡喜，以園奉佛。佛即受之，而為住所。觀解者，三觀觀心，心性不動而修道品，因起悲誓善根牢固，成諸總持，即住園也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
疏云「如是者」，「者」應云「等」，謂等取餘五事也。
疏云「如是者」，「者」應云「等」，謂等取餘五事也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「大林精舍」等，疏文唯存理解。然向下消經，多無事釋。
「大林精舍」等，疏文唯存理解。然向下消經，多無事釋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隨病隨機，凡有四意：一執教忘行、二得事失理、三義易觀難、四情局性遍。示行示理、從難從遍，且就理明義。例明一家觀心，不出三種，謂約行、附法、託事。約行則存乎止觀，事、法則遍在諸文。然應深曉《止觀》所談心性三千，遍攝一切大小理惑智行位教，若依若正不離己心，方了諸文隨事表對其旨有歸。是知觀雖有，三意唯在一，以附法託事扶成約行耳。今釋大林精舍，即附事觀心也。故萬德之言並約己心，非指他果。若指他果，必迷自境。若了心境，自即他故、他即自故；不了此境，自尚成他，況觀他耶？問：《淨名疏》釋毘舍離等，皆約三義：一事釋、二約法門、三約觀心。直爾表對是約法門，以三觀攝事方名觀心。今疏以包含二諦故名大等，乃是約法門釋，應非附事觀心。答：文義隨便，不可一準。以《淨名經》中有「法喜為妻」等文。文云「諸佛解脫當於眾生心行中求」。既有二文，故分二釋。若諸文只以法門表對，即是觀心，如《止觀》普賢白象、《方等》旛壇此皆直爾表對法門，而《義例》指為附事觀心，故須隨文豐約唯變所適，故今所表即是觀心。
隨病隨機，凡有四意：一執教忘行、二得事失理、三義易觀難、四情局性遍。示行示理、從難從遍，且就理明義。例明一家觀心，不出三種，謂約行、附法、託事。約行則存乎止觀，事、法則遍在諸文。然應深曉《止觀》所談心性三千，遍攝一切大小理惑智行位教，若依若正不離己心，方了諸文隨事表對其旨有歸。是知觀雖有，三意唯在一，以附法託事扶成約行耳。今釋大林精舍，即附事觀心也。故萬德之言並約己心，非指他果。若指他果，必迷自境。若了心境，自即他故、他即自故；不了此境，自尚成他，況觀他耶？問：《淨名疏》釋毘舍離等，皆約三義：一事釋、二約法門、三約觀心。直爾表對是約法門，以三觀攝事方名觀心。今疏以包含二諦故名大等，乃是約法門釋，應非附事觀心。答：文義隨便，不可一準。以《淨名經》中有「法喜為妻」等文。文云「諸佛解脫當於眾生心行中求」。既有二文，故分二釋。若諸文只以法門表對，即是觀心，如《止觀》普賢白象、《方等》旛壇此皆直爾表對法門，而《義例》指為附事觀心，故須隨文豐約唯變所適，故今所表即是觀心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「包含二諦」者，即邊是中，故曰包含。
「包含二諦」者，即邊是中，故曰包含。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「萬德」下，果上萬德，因理本具，故指本具名為叢林。
「萬德」下，果上萬德，因理本具，故指本具名為叢林。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「精無八倒」者，中道精純，非二邊雜，故離常無常等八種倒也。
「精無八倒」者，中道精純，非二邊雜，故離常無常等八種倒也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如涅槃」，即《大經．陳如品》。「觀色不淨」者，應云「觀色淨不淨」，淨即有，不淨即空。「獲得常色」，即是中道。真常能破二邊，此真常亦名非常非無常也。今文從略，若具論者，應云「觀受是苦是樂，因滅是受獲得常受。乃至觀識常無常，因滅是識獲得常識。」仍是且論常德，樂我淨三亦復如是。今於五中略舉色陰，故云觀色。於八倒中略舉不淨，於四德中略舉常德，具論必備也。五陰是所執之境，八倒是能執之心，四德是所顯之理，此理顯處即此五陰，名五涅槃。
「如涅槃」，即《大經．陳如品》。「觀色不淨」者，應云「觀色淨不淨」，淨即有，不淨即空。「獲得常色」，即是中道。真常能破二邊，此真常亦名非常非無常也。今文從略，若具論者，應云「觀受是苦是樂，因滅是受獲得常受。乃至觀識常無常，因滅是識獲得常識。」仍是且論常德，樂我淨三亦復如是。今於五中略舉色陰，故云觀色。於八倒中略舉不淨，於四德中略舉常德，具論必備也。五陰是所執之境，八倒是能執之心，四德是所顯之理，此理顯處即此五陰，名五涅槃。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「一陰通除八倒」者，約境別觀，總而論故，觀一陰能除八倒。
「一陰通除八倒」者，約境別觀，總而論故，觀一陰能除八倒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「十八空」者，空唯是一，破十八有，名十八空，謂內空、外空、內外空乃至無法有法空也。
「十八空」者，空唯是一，破十八有，名十八空，謂內空、外空、內外空乃至無法有法空也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「重空觀」者，以中道正觀，空生死之有、空涅槃之無，名重空觀也。
「重空觀」者，以中道正觀，空生死之有、空涅槃之無，名重空觀也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「與大比丘」去，第六、聞持之伴。此證阿難與大眾共聞，豈謬傳也。所以先聲聞、次菩薩、後天龍者，二乘滯空、凡夫滯有，菩薩不滯，常行不二，故處其間。
經「與大比丘」去，第六、聞持之伴。此證阿難與大眾共聞，豈謬傳也。所以先聲聞、次菩薩、後天龍者，二乘滯空、凡夫滯有，菩薩不滯，常行不二，故處其間。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「有五」下云云者，應分經為五：一數、二位、三歎、四名、五結。
「有五」下云云者，應分經為五：一數、二位、三歎、四名、五結。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初、數中，「與」者，共也。「千二百五十」者，三迦葉有弟子千人，優樓頻螺有五百、伽耶有三百、那提有二百，身子、目連有弟子二百五十人。迦葉、舍利弗等先並事火，翻邪入正，便得上果，感佛恩深常隨侍佛，故為同聞眾也。比丘，此翻除饉。眾生薄福，在因無法自資、得報多所饉乏；出家戒行是良福田，能生物善，除因果之饉乏也。或言無翻，名含三義：一、破惡者，如初得戒，即言比丘以三羯磨發善律儀，故言破惡。二、怖魔者，既能破惡，魔羅恐其出我界域、化我眷屬，故生驚怖。三、乞士者，出家之人內修道德、遠離四邪，告求資身，故名乞士。此之三義通初後心，經家所列皆後心耳。
初、數中，「與」者，共也。「千二百五十」者，三迦葉有弟子千人，優樓頻螺有五百、伽耶有三百、那提有二百，身子、目連有弟子二百五十人。迦葉、舍利弗等先並事火，翻邪入正，便得上果，感佛恩深常隨侍佛，故為同聞眾也。比丘，此翻除饉。眾生薄福，在因無法自資、得報多所饉乏；出家戒行是良福田，能生物善，除因果之饉乏也。或言無翻，名含三義：一、破惡者，如初得戒，即言比丘以三羯磨發善律儀，故言破惡。二、怖魔者，既能破惡，魔羅恐其出我界域、化我眷屬，故生驚怖。三、乞士者，出家之人內修道德、遠離四邪，告求資身，故名乞士。此之三義通初後心，經家所列皆後心耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二、位。阿羅漢，此翻無著。或言無翻而含三義，謂不生、殺賊、應供也。無明糠脫，後世田中不受生死果報，故言不生。九十八使惑盡，故名殺賊。具智斷功德，堪為人天福田，故言應供。
二、位。阿羅漢，此翻無著。或言無翻而含三義，謂不生、殺賊、應供也。無明糠脫，後世田中不受生死果報，故言不生。九十八使惑盡，故名殺賊。具智斷功德，堪為人天福田，故言應供。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三、歎中，五句經文，初二句約所破歎、次二句約能破歎、後一句約果用歎。初、所破者，即世間因果也。諸漏是因，後有是果。諸漏謂三漏，欲、有、無明也。《成論》云「失道故名漏」。律云「癡人造業，開諸漏門。」《毘曇》云「漏落生死」。論律語異，而同明漏義。漏盡，是因滅也。後有，即二十五有，生處也。現因既盡，後果不生，是果亡也。次能破者，即無漏定慧也。
三、歎中，五句經文，初二句約所破歎、次二句約能破歎、後一句約果用歎。初、所破者，即世間因果也。諸漏是因，後有是果。諸漏謂三漏，欲、有、無明也。《成論》云「失道故名漏」。律云「癡人造業，開諸漏門。」《毘曇》云「漏落生死」。論律語異，而同明漏義。漏盡，是因滅也。後有，即二十五有，生處也。現因既盡，後果不生，是果亡也。次能破者，即無漏定慧也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如鍊真金」者，《珠叢》云「鎔金使精曰鍊，煮絲令熟曰鍊。」故字宜從金。疏云「是總歎」者，即總歎修定學慧猶如鍊金，數數入定轉轉明淨也。又鍊金是約喻歎，澄靜是約法歎，喻總而法別也，合云澄即歎慧。靜即歎定。今云「澄即歎定」等者，文誤。
「如鍊真金」者，《珠叢》云「鎔金使精曰鍊，煮絲令熟曰鍊。」故字宜從金。疏云「是總歎」者，即總歎修定學慧猶如鍊金，數數入定轉轉明淨也。又鍊金是約喻歎，澄靜是約法歎，喻總而法別也，合云澄即歎慧。靜即歎定。今云「澄即歎定」等者，文誤。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「色界」下，約有漏無漏解諸定也。四禪四空是有漏定，八背捨是無漏定。「前三背捨」者，一、內有色相外觀色，位在初禪，能捨自地及下地，故名背捨。二、內無色相外觀色。三、淨背捨身作證。後五背捨者，四虛空處背捨、五識處背捨、六無所有處背捨、七非有想非無想背捨、八滅受想背捨。此八通名背捨者，《智論》云「背是淨潔五欲，捨是著心，故名背捨。」若發真無漏慧，斷三界結業盡，即名八解脫。故云「故知得解脫等者身心澄靜也。」云云者，謂八勝處、十一切處等諸無漏禪，皆是身心澄靜也。
「色界」下，約有漏無漏解諸定也。四禪四空是有漏定，八背捨是無漏定。「前三背捨」者，一、內有色相外觀色，位在初禪，能捨自地及下地，故名背捨。二、內無色相外觀色。三、淨背捨身作證。後五背捨者，四虛空處背捨、五識處背捨、六無所有處背捨、七非有想非無想背捨、八滅受想背捨。此八通名背捨者，《智論》云「背是淨潔五欲，捨是著心，故名背捨。」若發真無漏慧，斷三界結業盡，即名八解脫。故云「故知得解脫等者身心澄靜也。」云云者，謂八勝處、十一切處等諸無漏禪，皆是身心澄靜也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「六通無礙」，是果上之用也。六通，謂天眼、天耳、知他心、宿命、身如意、漏盡。
經「六通無礙」，是果上之用也。六通，謂天眼、天耳、知他心、宿命、身如意、漏盡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四、名。經文略舉十三尊者，身子智慧第一，故以大智標之。舍利弗，具云舍利弗羅，此翻身子。以母好形身，身之所生，故言身子。又翻珠子，其母於女人中聰明，聰明相在眼珠，珠之所生，故名珠子。時人以子顯母，為作此號。新云奢利弗呾羅，奢利云鶖，即百舌鳥，亦云春鸎。弗呾羅，言子。以母才辯喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之，故云鶖子。目犍連，姓也，翻讚誦。《文殊問經》翻萊茯根。真諦云：「勿伽羅，翻胡豆。二物古仙所嗜，因以命族。」新云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓因以為名。得大神通，揀餘諸姓，故云大採菽氏。名拘律陀，拘律陀，樹名，禱樹神得子，因以名焉。新云從父本名名俱利迦，亦云拘隷多。摩訶迦葉，此翻大龜氏，婆羅門種。其先代學道，靈龜負仙圖而應，從德命族，故言龜氏。又翻飲光，上古有仙，身有光明飲蔽日月，迦葉是彼之種，以姓為名，故名飲光。言大者，簡餘迦葉。摩訶迦旃延，此云文飾，亦云扇繩。母戀此子，不肯改嫁，如繩繫扇。新云摩訶迦多衍那。須菩提，此翻空生。生時家中倉等等皆空，占者言吉。因空而生，字曰空生。或云善吉。阿㝹樓馱，亦云阿那律，亦阿泥樓豆，皆梵音奢切，此翻無貧。昔於饑世，贈辟支佛稗飯，獲九十一劫果報充足，故名無貧。新云阿泥律陀，此云無滅。劫賓那，此云房宿(音秀)，父母禱房星感子，故用房宿以名生身也。又翻房宿(音夙)，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。慈恩云：「房星，房星現時生故。」憍梵波提，此翻牛呞。《無量壽經》稱牛王。《增一》云「牛迹，過去因摘一莖禾，數粒墜地，五百世作牛償他。今雖人身，尚作牛蹄牛呞之相。」新云笈房鉢底，此云牛相。畢陵伽婆蹉，此翻餘習。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果，餘習尚在，如罵河神，故名餘習。新云畢轥陀伐蹉，薄拘羅，此翻善容，以色貌端正故也。年一百六十歲，無病無夭。有五不死報，後母置熬盤釜中、水中魚食、刀破皆不死，昔堅持不殺戒故。九十一劫命不中夭。昔為貧人，施病比丘一訶梨勒，服已病除，故今無病。新云薄矩羅。難陀，此翻善歡喜，亦云欣樂，亦喜根本。是放牛之人，因問佛放牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢果。阿難陀，此云歡喜，亦慶喜。世尊成道內外咸慶，當喜時生，故名慶喜。羅睺羅，此翻覆障。真諦云：「羅睺，本名修羅，能手障日月，翻此應云障月。」佛言：「我法如月，此兒障我不即出家。世世障我，我世
四、名。經文略舉十三尊者，身子智慧第一，故以大智標之。舍利弗，具云舍利弗羅，此翻身子。以母好形身，身之所生，故言身子。又翻珠子，其母於女人中聰明，聰明相在眼珠，珠之所生，故名珠子。時人以子顯母，為作此號。新云奢利弗呾羅，奢利云鶖，即百舌鳥，亦云春鸎。弗呾羅，言子。以母才辯喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之，故云鶖子。目犍連，姓也，翻讚誦。《文殊問經》翻萊茯根。真諦云：「勿伽羅，翻胡豆。二物古仙所嗜，因以命族。」新云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓因以為名。得大神通，揀餘諸姓，故云大採菽氏。名拘律陀，拘律陀，樹名，禱樹神得子，因以名焉。新云從父本名名俱利迦，亦云拘隷多。摩訶迦葉，此翻大龜氏，婆羅門種。其先代學道，靈龜負仙圖而應，從德命族，故言龜氏。又翻飲光，上古有仙，身有光明飲蔽日月，迦葉是彼之種，以姓為名，故名飲光。言大者，簡餘迦葉。摩訶迦旃延，此云文飾，亦云扇繩。母戀此子，不肯改嫁，如繩繫扇。新云摩訶迦多衍那。須菩提，此翻空生。生時家中倉等等皆空，占者言吉。因空而生，字曰空生。或云善吉。阿㝹樓馱，亦云阿那律，亦阿泥樓豆，皆梵音奢切，此翻無貧。昔於饑世，贈辟支佛稗飯，獲九十一劫果報充足，故名無貧。新云阿泥律陀，此云無滅。劫賓那，此云房宿(音秀)，父母禱房星感子，故用房宿以名生身也。又翻房宿(音夙)，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。慈恩云：「房星，房星現時生故。」憍梵波提，此翻牛呞。《無量壽經》稱牛王。《增一》云「牛迹，過去因摘一莖禾，數粒墜地，五百世作牛償他。今雖人身，尚作牛蹄牛呞之相。」新云笈房鉢底，此云牛相。畢陵伽婆蹉，此翻餘習。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果，餘習尚在，如罵河神，故名餘習。新云畢轥陀伐蹉，薄拘羅，此翻善容，以色貌端正故也。年一百六十歲，無病無夭。有五不死報，後母置熬盤釜中、水中魚食、刀破皆不死，昔堅持不殺戒故。九十一劫命不中夭。昔為貧人，施病比丘一訶梨勒，服已病除，故今無病。新云薄矩羅。難陀，此翻善歡喜，亦云欣樂，亦喜根本。是放牛之人，因問佛放牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢果。阿難陀，此云歡喜，亦慶喜。世尊成道內外咸慶，當喜時生，故名慶喜。羅睺羅，此翻覆障。真諦云：「羅睺，本名修羅，能手障日月，翻此應云障月。」佛言：「我法如月，此兒障我不即出家。世世障我，我世
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世能捨。」故言覆障。新云羅怙羅，此翻執日。所以新舊語殊者，皆由五天之境方土不同，梵萊傳來方今有異。例如此土後漢都於洛陽，東晉遷于建業，儻漢籍先傳於身毒，必以北音為正；晉人後往於竺乾，必以南語為正。故於所說不無矛盾。以此明之，古來梵語未必盡訛略也。
世能捨。」故言覆障。新云羅怙羅，此翻執日。所以新舊語殊者，皆由五天之境方土不同，梵萊傳來方今有異。例如此土後漢都於洛陽，東晉遷于建業，儻漢籍先傳於身毒，必以北音為正；晉人後往於竺乾，必以南語為正。故於所說不無矛盾。以此明之，古來梵語未必盡訛略也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
五、結。「眾所知識」者，聞名欽德為知，覩形敬奉為識。
五、結。「眾所知識」者，聞名欽德為知，覩形敬奉為識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「菩薩眾」下注云云者，應分經為四：一數、二歎、三名、四結。「約因」者，且如圓教，初緣無作發心，至等覺邊際智滿，悉名為因。「隣果」者，佛果如十五日月，等覺如十四日月，相隣近也。「大智」下，總釋四句。此之解行悉在分真。「目足備」者，目故能見，喻解。足故能行，喻行。目導足行，故有所至。「涼池」，喻三德涅槃也。
「菩薩眾」下注云云者，應分經為四：一數、二歎、三名、四結。「約因」者，且如圓教，初緣無作發心，至等覺邊際智滿，悉名為因。「隣果」者，佛果如十五日月，等覺如十四日月，相隣近也。「大智」下，總釋四句。此之解行悉在分真。「目足備」者，目故能見，喻解。足故能行，喻行。目導足行，故有所至。「涼池」，喻三德涅槃也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若約」下，三教當分俱有大義。若望圓教，前三非大，故《大論》云「我今如力欲演說，大智彼岸實相義。」當知大智即是觀諸法實相之觀也。
「若約」下，三教當分俱有大義。若望圓教，前三非大，故《大論》云「我今如力欲演說，大智彼岸實相義。」當知大智即是觀諸法實相之觀也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「亦有一切智」下，恐闕「道種智」三字。「總別之異名」者，觀中道是總，照二邊是別。即別而總，邊即中故，二智即一切種智；即總而別，中即邊故，一切種智即是二智。三智圓融，總別一體。
「亦有一切智」下，恐闕「道種智」三字。「總別之異名」者，觀中道是總，照二邊是別。即別而總，邊即中故，二智即一切種智；即總而別，中即邊故，一切種智即是二智。三智圓融，總別一體。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「例如」下，舉小為例。「十六諦」，即四諦下十六行也。四諦是總，十六是別。總別雖殊，只是小教一切智耳。意顯圓教三智總別不同，只是圓頓一切種智。
「例如」下，舉小為例。「十六諦」，即四諦下十六行也。四諦是總，十六是別。總別雖殊，只是小教一切智耳。意顯圓教三智總別不同，只是圓頓一切種智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「修行為語」者，約自行也。「從行以入理」者，即住前修行，至初住位分證本理，趣本之行故云本行。「化道」者，約化他也，故引勸學證之。「從本起行」者，依智修行也，是則智為行本。智家之行，故言本行。
「修行為語」者，約自行也。「從行以入理」者，即住前修行，至初住位分證本理，趣本之行故云本行。「化道」者，約化他也，故引勸學證之。「從本起行」者，依智修行也，是則智為行本。智家之行，故言本行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如般」下，彼經既皆勸學般若，驗知無智諸行不成。則是從大智本，一心具足諸波羅密也。《金光明》云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴。」亦此意也。當知稟教生智，以智導行，行必入理，故與前釋共為表裏。珠為寶本，以珠喻智，以寶喻行。
「如般」下，彼經既皆勸學般若，驗知無智諸行不成。則是從大智本，一心具足諸波羅密也。《金光明》云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴。」亦此意也。當知稟教生智，以智導行，行必入理，故與前釋共為表裏。珠為寶本，以珠喻智，以寶喻行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「皆成」下，釋皆悉成就也。「約四種」等者，謂四菩薩果雖未滿，因行已圓，故言成就。藏初緣生滅四諦發誓名大智，行六度名本行，相業成名悉成就。通緣無生起誓名大智，檀三事空乃至般若名本行，十地如佛名成就。別緣無量生解名大智，行無量波羅密名本行，等覺名悉成就。圓緣無作發心名大智，一心萬行名本行，等覺智滿名悉成就。是則解行俱成就，故云皆悉。
「皆成」下，釋皆悉成就也。「約四種」等者，謂四菩薩果雖未滿，因行已圓，故言成就。藏初緣生滅四諦發誓名大智，行六度名本行，相業成名悉成就。通緣無生起誓名大智，檀三事空乃至般若名本行，十地如佛名成就。別緣無量生解名大智，行無量波羅密名本行，等覺名悉成就。圓緣無作發心名大智，一心萬行名本行，等覺智滿名悉成就。是則解行俱成就，故云皆悉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「大經」下，六波羅密中雖有智慧，由在地前非是真證故屬福德，登地真證乃名智慧。真雖有福，從勝故也。以證此文滿足六度唯在福德。六中智慧則約地前，五度通真故並屬福。故今福慧悉在分真，故云成就及以滿足。
「大經」下，六波羅密中雖有智慧，由在地前非是真證故屬福德，登地真證乃名智慧。真雖有福，從勝故也。以證此文滿足六度唯在福德。六中智慧則約地前，五度通真故並屬福。故今福慧悉在分真，故云成就及以滿足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「今依」下，標示也。諸度，即六度，以修六故根方調伏。「如金」下，約圓正明。「金剛至檀義」者，彼雖通三，今唯約圓。「捨色名檀」者，所捨乃同，能捨則異。由能捨異，故分教殊。今之能捨，即圓三觀。
「今依」下，標示也。諸度，即六度，以修六故根方調伏。「如金」下，約圓正明。「金剛至檀義」者，彼雖通三，今唯約圓。「捨色名檀」者，所捨乃同，能捨則異。由能捨異，故分教殊。今之能捨，即圓三觀。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「檀義」下，明檀義該攝。言「攝三」者，「三」字恐誤，應云攝六。《金剛論》偈云「檀義攝於六，資生無畏法。此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法。若無禪定，即貪信敬利養染心說法。若無智慧，便顛倒說法。」「故約」下，述意也。由檀攝六，故今但約檀釋。
「檀義」下，明檀義該攝。言「攝三」者，「三」字恐誤，應云攝六。《金剛論》偈云「檀義攝於六，資生無畏法。此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法。若無禪定，即貪信敬利養染心說法。若無智慧，便顛倒說法。」「故約」下，述意也。由檀攝六，故今但約檀釋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又經」下，明檀以慧導。無慧導者不趣菩提，有慧導故即成正覺。「斥無方便者」者，即無慧導也。「三事皆空」者，謂不見施物、施者、受者。若準下疏文，即以根塵識為三事也。
「又經」下，明檀以慧導。無慧導者不趣菩提，有慧導故即成正覺。「斥無方便者」者，即無慧導也。「三事皆空」者，謂不見施物、施者、受者。若準下疏文，即以根塵識為三事也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若是」下，簡小也。「無方便空」者，不能即空是假是中，名無方便。
「若是」下，簡小也。「無方便空」者，不能即空是假是中，名無方便。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「菩薩」下，顯圓也。「是空亦空」者，以有叚中方便，故不滯於空，即是能空於空，故曰是空亦空。由有方便，故無染著。「而能」下，由無染著，故即空而假。「具修萬行通達佛道」者，達彼萬行即三諦理，乃由此智引趣菩提。
「菩薩」下，顯圓也。「是空亦空」者，以有叚中方便，故不滯於空，即是能空於空，故曰是空亦空。由有方便，故無染著。「而能」下，由無染著，故即空而假。「具修萬行通達佛道」者，達彼萬行即三諦理，乃由此智引趣菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「但眼」下，結示三性。若論本性，自具三因。眼根即中是正、即空是了、即假是緣，今作一性二修示之。「但眼之本」等者，即指本具中理為正因，此即合性為一也。「了此」等者，謂修觀了達也。
「但眼」下，結示三性。若論本性，自具三因。眼根即中是正、即空是了、即假是緣，今作一性二修示之。「但眼之本」等者，即指本具中理為正因，此即合性為一也。「了此」等者，謂修觀了達也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「能捨」下，謂不著三事方捨塵勞，此乃合修為二以說。若各開者，了眼亦具於三，能捨亦具於三也。荊谿云：「智亦具三，照本有三，福亦具三，助智嚴本。」
「能捨」下，謂不著三事方捨塵勞，此乃合修為二以說。若各開者，了眼亦具於三，能捨亦具於三也。荊谿云：「智亦具三，照本有三，福亦具三，助智嚴本。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「約此」下，類通三法，略舉三種，應知一切三法皆三因之異名。「四位」者，「位」應作「教」，字之誤也，下文放此。
「約此」下，類通三法，略舉三種，應知一切三法皆三因之異名。「四位」者，「位」應作「教」，字之誤也，下文放此。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「分別一切色」者，即十法界色也。「色非色不二」者，色即是事、非色即理，事理相即如波與水，故云不二。事穢理淨，事即是理，故云常淨。問：一家談理既具性惡，何名淨耶？答：性中之惡，惡全是善。理體無差，豈應隔異？如云清具濁性，濁全是清；珠具寶性，寶即是珠。思之可見。「調伏」下云云者，應以諸根例眼釋出。
「分別一切色」者，即十法界色也。「色非色不二」者，色即是事、非色即理，事理相即如波與水，故云不二。事穢理淨，事即是理，故云常淨。問：一家談理既具性惡，何名淨耶？答：性中之惡，惡全是善。理體無差，豈應隔異？如云清具濁性，濁全是清；珠具寶性，寶即是珠。思之可見。「調伏」下云云者，應以諸根例眼釋出。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如思益」下，約眼根明餘五度也。應各論四教，於中廣略不同，忍進備四、禪分大小，戒慧二度雖則直明，義亦含四。「不為六塵所傷」者，今約眼根，應言「不為色塵所傷」，言六者，通舉耳。凡夫著色則為所傷，無防非義。三藏了色無常，通了即空，別了假名，圓了中道，四教當分俱不為傷。
「如思益」下，約眼根明餘五度也。應各論四教，於中廣略不同，忍進備四、禪分大小，戒慧二度雖則直明，義亦含四。「不為六塵所傷」者，今約眼根，應言「不為色塵所傷」，言六者，通舉耳。凡夫著色則為所傷，無防非義。三藏了色無常，通了即空，別了假名，圓了中道，四教當分俱不為傷。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「能忍至名忍」，標示忍義。從，順也。「於因」下，約四教明忍。
「能忍至名忍」，標示忍義。從，順也。「於因」下，約四教明忍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「捨六」下，標示進義。應云「色塵眼根」，言六，通舉也。「亦於」下，約四教明義。「云云」者，謂藏了根塵生滅，通了即空故不染雜，別不染雜於空，圓不染雜二邊，是精義也。
「捨六」下，標示進義。應云「色塵眼根」，言六，通舉也。「亦於」下，約四教明義。「云云」者，謂藏了根塵生滅，通了即空故不染雜，別不染雜於空，圓不染雜二邊，是精義也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「離憂」下，標示禪義。「初禪」下，約四教明禪也。初約四禪即藏通，後得六根互用即別圓。他住初禪等者，約支林功德以辨也。初禪五支：一覺、二觀、三喜、四樂、五一心。二禪四支：一內淨、二喜、三樂、四一心。三禪五支：一捨、二念、三喜、四樂、五一心。四禪四支：一不苦不樂、二捨、三念清淨、四一心。心與定法名一心支，四禪俱有心及定法，故具有此支。三禪有喜支，今云除喜，未詳。「六根具禪」者，從便言六，意具顯眼。「究竟盡」者，藏通究竟盡見思、別盡塵沙，圓盡無明，當分而論各名究竟。
「離憂」下，標示禪義。「初禪」下，約四教明禪也。初約四禪即藏通，後得六根互用即別圓。他住初禪等者，約支林功德以辨也。初禪五支：一覺、二觀、三喜、四樂、五一心。二禪四支：一內淨、二喜、三樂、四一心。三禪五支：一捨、二念、三喜、四樂、五一心。四禪四支：一不苦不樂、二捨、三念清淨、四一心。心與定法名一心支，四禪俱有心及定法，故具有此支。三禪有喜支，今云除喜，未詳。「六根具禪」者，從便言六，意具顯眼。「究竟盡」者，藏通究竟盡見思、別盡塵沙，圓盡無明，當分而論各名究竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如是」下，總示向文正顯眼根六度也。「八相」，謂下兜率、託胎、降生、逾城、降魔、成道、說法、涅槃。以諸佛垂應，皆示此八而成佛道也。「威儀」者，《左傳》云「有威可畏謂之威，有儀可則謂之儀。」「論四」下，明四教俱有佛威儀也。謂三藏後心，通十地，別初地已上，圓初住已上，此四種智慧覺了，俱能八相成道，名佛威儀，而非具也。何者？別教妙覺但圓第二行，藏通極果唯齊六根，故並非具。然前三教果上無人，今之所論且約權說。「但名」下，具佛威儀但名其圓教等覺耳。問：等覺未極，何得言具？答：果雖未滿，因行已圓，故得云具。
「如是」下，總示向文正顯眼根六度也。「八相」，謂下兜率、託胎、降生、逾城、降魔、成道、說法、涅槃。以諸佛垂應，皆示此八而成佛道也。「威儀」者，《左傳》云「有威可畏謂之威，有儀可則謂之儀。」「論四」下，明四教俱有佛威儀也。謂三藏後心，通十地，別初地已上，圓初住已上，此四種智慧覺了，俱能八相成道，名佛威儀，而非具也。何者？別教妙覺但圓第二行，藏通極果唯齊六根，故並非具。然前三教果上無人，今之所論且約權說。「但名」下，具佛威儀但名其圓教等覺耳。問：等覺未極，何得言具？答：果雖未滿，因行已圓，故得云具。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「各有大義」者，如前以四教釋大智也。三雖名大，望圓仍小，故云「而非究竟」也。
「各有大義」者，如前以四教釋大智也。三雖名大，望圓仍小，故云「而非究竟」也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「今中」下，正示圓智，乃名如海。「列名」者，雖歎勝德，不的顯名，莫知其人，故略出七人。「皆的約中道」者，約事則繁，就觀釋名足知大況。
「今中」下，正示圓智，乃名如海。「列名」者，雖歎勝德，不的顯名，莫知其人，故略出七人。「皆的約中道」者，約事則繁，就觀釋名足知大況。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「文殊師利」，此云妙德。若見佛性，即具三德不縱不橫，故云妙德。「童子」者，內無法愛，如世童子情無欲染。「寶即」下，實智者，常住不移，寶可貴重，故表實相實智。「權」者，暫用還廢，如月盈復虧，故以月表方便權智也。「月光約智斷」者，從一日至十五日光漸漸增，譬智德。從十六至三十日光漸漸減，譬斷德。即《涅槃》月喻三昧義也。
經「文殊師利」，此云妙德。若見佛性，即具三德不縱不橫，故云妙德。「童子」者，內無法愛，如世童子情無欲染。「寶即」下，實智者，常住不移，寶可貴重，故表實相實智。「權」者，暫用還廢，如月盈復虧，故以月表方便權智也。「月光約智斷」者，從一日至十五日光漸漸增，譬智德。從十六至三十日光漸漸減，譬斷德。即《涅槃》月喻三昧義也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「寶積」者，觀心雖空，具足萬行。萬行眾寶積之於理，故云寶積。
經「寶積」者，觀心雖空，具足萬行。萬行眾寶積之於理，故云寶積。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「日藏」者，中道正觀如日，具足諸法名藏。「眾賢位極」者，等覺名賢，讓極果為聖也。「佛是聖首」等者，四十二位俱名為聖，妙覺為其上首，居聖人之極。
經「日藏」者，中道正觀如日，具足諸法名藏。「眾賢位極」者，等覺名賢，讓極果為聖也。「佛是聖首」等者，四十二位俱名為聖，妙覺為其上首，居聖人之極。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「十六人」者，即賢首之同類也。經「彌勒」，云慈氏，無緣大慈攝諸法故。然諸菩薩俱具諸德，引物歸心各彰一號。能如是解，乃於自心見諸菩薩。《淨名》云「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」斯之謂也。
經「十六人」者，即賢首之同類也。經「彌勒」，云慈氏，無緣大慈攝諸法故。然諸菩薩俱具諸德，引物歸心各彰一號。能如是解，乃於自心見諸菩薩。《淨名》云「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」斯之謂也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「列凡夫眾」者，順古立名也。若準今家，應云「雜眾」，以其中凡聖兩兼、道俗相間故。「即有八部名四種眾」者，即經云「四眾、天龍八部」。天謂欲色諸天。龍是畜趣，正報似蛇，依報如天，亦能變為人像。八部，即四天王所領，東方領二鬼，揵闥婆、富單那。南方領二鬼，薜荔多、鳩槃茶。西方領二鬼，毒龍、毘舍闍。北方領二，夜叉、羅剎。共領八部，不令惱人。四眾者，舊云出家在家各二，合為四眾。此名局，意不周。今於一眾更開為四，即各有當機等也。
「列凡夫眾」者，順古立名也。若準今家，應云「雜眾」，以其中凡聖兩兼、道俗相間故。「即有八部名四種眾」者，即經云「四眾、天龍八部」。天謂欲色諸天。龍是畜趣，正報似蛇，依報如天，亦能變為人像。八部，即四天王所領，東方領二鬼，揵闥婆、富單那。南方領二鬼，薜荔多、鳩槃茶。西方領二鬼，毒龍、毘舍闍。北方領二，夜叉、羅剎。共領八部，不令惱人。四眾者，舊云出家在家各二，合為四眾。此名局，意不周。今於一眾更開為四，即各有當機等也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「當機是五百」等者，宿植德本，緣合時熟，故謂當機。五百，即同類五百長者也。「後得道」，即斯那等。「發起」，謂權謀智鑒，知機知時，擊揚發動，成就利益。如月蓋致請，及下文身子白佛云：「佛說禪定第一」等。「影響」，謂古往諸佛，法身菩薩隱其圓極匡輔法王，雖無為作而有叵益。「結緣」，謂力無引導擊動之能，德非伏物鎮嚴之用。過去根淺三慧不生，現在聞法無四悉益，但作未來得度因緣也。
「當機是五百」等者，宿植德本，緣合時熟，故謂當機。五百，即同類五百長者也。「後得道」，即斯那等。「發起」，謂權謀智鑒，知機知時，擊揚發動，成就利益。如月蓋致請，及下文身子白佛云：「佛說禪定第一」等。「影響」，謂古往諸佛，法身菩薩隱其圓極匡輔法王，雖無為作而有叵益。「結緣」，謂力無引導擊動之能，德非伏物鎮嚴之用。過去根淺三慧不生，現在聞法無四悉益，但作未來得度因緣也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「人非人」者，人即四眾；非人即天龍等。或云：人非人是疑神。
經「人非人」者，人即四眾；非人即天龍等。或云：人非人是疑神。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「恭敬圍繞」者，修謹曰恭，崇仰曰敬，周迴曰圍。坐遍稱繞，或作行遶，即表機動。「四句」者，一戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人在會是也。二戒緩乘急。戒緩生惡趣，乘急值佛得道，今龍鬼在會是也。三戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞法得道，如舍衛六億，及著樂諸天不來聽法，皆是也。四戒乘俱緩。戒緩墮惡道，乘緩無解脫期。
經「恭敬圍繞」者，修謹曰恭，崇仰曰敬，周迴曰圍。坐遍稱繞，或作行遶，即表機動。「四句」者，一戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人在會是也。二戒緩乘急。戒緩生惡趣，乘急值佛得道，今龍鬼在會是也。三戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞法得道，如舍衛六億，及著樂諸天不來聽法，皆是也。四戒乘俱緩。戒緩墮惡道，乘緩無解脫期。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋由序中，初、標文出意。「就事」下，分二：初、約事消經。「如淨名疏中」者，略如前記。經「舌噤」，渠飲切，謂不能言也。「眼主」等者，《白虎通》云「肝繫於目，肺繫於鼻，心繫於口，脾繫於舌，腎繫於耳。」故知經云「舌噤無聲」，即心脾二藏病也。無聲，是口不能言，故主心病，此即肉團心也。「腹內為病」者，腹屬身故。「意識」，即慮知心也。「五根不利」者，「根」應作「藏」，字之誤也。謂五藏不利，外應五根成病惱也。此約病從內出。
釋由序中，初、標文出意。「就事」下，分二：初、約事消經。「如淨名疏中」者，略如前記。經「舌噤」，渠飲切，謂不能言也。「眼主」等者，《白虎通》云「肝繫於目，肺繫於鼻，心繫於口，脾繫於舌，腎繫於耳。」故知經云「舌噤無聲」，即心脾二藏病也。無聲，是口不能言，故主心病，此即肉團心也。「腹內為病」者，腹屬身故。「意識」，即慮知心也。「五根不利」者，「根」應作「藏」，字之誤也。謂五藏不利，外應五根成病惱也。此約病從內出。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「亦可」下，約病從外入。如久視久聽，乃至飲食皆成病故。具論者，外入乃是病緣，入傷五藏。五藏既病，外應五根，五根亦病也。「夜叉」，新云藥又，此翻勇健，能飛騰空中。舊翻捷疾鬼。「致令國人病惱」者，即是鬼為病緣。由鬼氣外陵五根、入傷五藏，五藏成病，還應五根。
「亦可」下，約病從外入。如久視久聽，乃至飲食皆成病故。具論者，外入乃是病緣，入傷五藏。五藏既病，外應五根，五根亦病也。「夜叉」，新云藥又，此翻勇健，能飛騰空中。舊翻捷疾鬼。「致令國人病惱」者，即是鬼為病緣。由鬼氣外陵五根、入傷五藏，五藏成病，還應五根。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「鉤牙上出」者，「鉤」或作「狗」，字之誤也。《經律異相》、《賢愚經》、《觀佛三昧海經》並作鉤牙。鉤字從金、從扌並通。〈喪大記〉曰「妻於夫拘之」。《經典釋文》音溝。古經字或從扌，故誤為「狗」字也。
經「鉤牙上出」者，「鉤」或作「狗」，字之誤也。《經律異相》、《賢愚經》、《觀佛三昧海經》並作鉤牙。鉤字從金、從扌並通。〈喪大記〉曰「妻於夫拘之」。《經典釋文》音溝。古經字或從扌，故誤為「狗」字也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「吸人精氣」者，《普門疏》云「人心中有七滴甜水，和養精神。鬼噉一滴令頭痛，三滴悶絕，七滴即死。」
經「吸人精氣」者，《普門疏》云「人心中有七滴甜水，和養精神。鬼噉一滴令頭痛，三滴悶絕，七滴即死。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二、約理重釋。一念三千即空即中，彼彼互遍故云無邊。三障，即三德障。性是善，故云性善。「十種」下，以十種行人釋一切人民也。十種行人不出三諦法界，如一切人民不出毘舍離國。「受苦報人」，即人天受苦者，如廣嚴重病之比，亦攝四惡趣。「世間善法」，即人中行五戒十善之者。二乘，則兩教合說。菩薩，則四教開論。「愛見」即界內見思，藏通內外凡，別圓外凡，俱未斷故。「而致病」者，即依三種色聲等，致貪瞋癡病也。「變易土」者，即方便實報。「別位三十心」者，且總舉耳。七住已上方生方便土，受變易身也。圓教十信及藏通斷惑盡人，同別三十心。別教登地，同圓初住。文雖偏舉，而義必具攝。
二、約理重釋。一念三千即空即中，彼彼互遍故云無邊。三障，即三德障。性是善，故云性善。「十種」下，以十種行人釋一切人民也。十種行人不出三諦法界，如一切人民不出毘舍離國。「受苦報人」，即人天受苦者，如廣嚴重病之比，亦攝四惡趣。「世間善法」，即人中行五戒十善之者。二乘，則兩教合說。菩薩，則四教開論。「愛見」即界內見思，藏通內外凡，別圓外凡，俱未斷故。「而致病」者，即依三種色聲等，致貪瞋癡病也。「變易土」者，即方便實報。「別位三十心」者，且總舉耳。七住已上方生方便土，受變易身也。圓教十信及藏通斷惑盡人，同別三十心。別教登地，同圓初住。文雖偏舉，而義必具攝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「地地」者，所依曰地，通指諸位。「皆有愛見」者，即界外同體無明也。
「地地」者，所依曰地，通指諸位。「皆有愛見」者，即界外同體無明也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「四句」，即四門。「是無常等」者，等取兩亦雙非。常即有門，無常即空門，餘二可知。「是事實」等者，以己解一門為是，斥他解三門為非。問：月蓋屬何行人？答：經是方等，不可定屬。應知月蓋本是第十，或示為圓教初心，或通示前八。推理起見，名為夜叉。見不出五，故經云「而有五眼」。「五見」，如前記。「鉤牙」等者，牙既從下向上，能傷害人。業亦從見而起，傷害法身。因見起業，為生死因。業體黑闇，故云如墨。
「四句」，即四門。「是無常等」者，等取兩亦雙非。常即有門，無常即空門，餘二可知。「是事實」等者，以己解一門為是，斥他解三門為非。問：月蓋屬何行人？答：經是方等，不可定屬。應知月蓋本是第十，或示為圓教初心，或通示前八。推理起見，名為夜叉。見不出五，故經云「而有五眼」。「五見」，如前記。「鉤牙」等者，牙既從下向上，能傷害人。業亦從見而起，傷害法身。因見起業，為生死因。業體黑闇，故云如墨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「五百長者」，《風俗通》云「耆年德艾、事長於人，以之為長者也。」彼國有五百家，悉曰離車，傳禪(去聲)為王。離車，翻傳授國政，蓋由此矣。此五百長者共行道法，率土人民莫不歸德。而月蓋為首者，爾時為國主也。故《維摩．香積品》云「於是長者主月蓋，從八萬四千人來。」是也。
經「五百長者」，《風俗通》云「耆年德艾、事長於人，以之為長者也。」彼國有五百家，悉曰離車，傳禪(去聲)為王。離車，翻傳授國政，蓋由此矣。此五百長者共行道法，率土人民莫不歸德。而月蓋為首者，爾時為國主也。故《維摩．香積品》云「於是長者主月蓋，從八萬四千人來。」是也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「頭面作禮」者，《智論》云「禮法有三：一者口禮；二屈膝，頭不至地；三頭至地。至地，名上禮也。」「耆婆」，此云故活，影堅王之子，善見庶兄，柰女所生。出胎即持針筩藥囊，為世醫師也。「謂此為是為術也」者，以己執為是，斥他執為非也。「因緣事相」，即攝有見外道。「外之妙術」者，外謂外道，非四句外。「不能救治」等者，初一但醫身病；後三醫心，反增見愛之病。「五眼不明」者，「眼」應作「根」。明，謂明利。外為五塵所侵，故不明利。「云云」者，謂十種行人為見愛所害故請觀音，觀音亦十種不同。
經「頭面作禮」者，《智論》云「禮法有三：一者口禮；二屈膝，頭不至地；三頭至地。至地，名上禮也。」「耆婆」，此云故活，影堅王之子，善見庶兄，柰女所生。出胎即持針筩藥囊，為世醫師也。「謂此為是為術也」者，以己執為是，斥他執為非也。「因緣事相」，即攝有見外道。「外之妙術」者，外謂外道，非四句外。「不能救治」等者，初一但醫身病；後三醫心，反增見愛之病。「五眼不明」者，「眼」應作「根」。明，謂明利。外為五塵所侵，故不明利。「云云」者，謂十種行人為見愛所害故請觀音，觀音亦十種不同。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
經「天尊」者，諸天世人無能過故，故曰天尊，亦曰世尊。古者譯經，二名互用。唐杜行顗譯《佛頂最勝經》，皆稱聖尊。
經「天尊」者，諸天世人無能過故，故曰天尊，亦曰世尊。古者譯經，二名互用。唐杜行顗譯《佛頂最勝經》，皆稱聖尊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
請觀音經疏闡義鈔卷第二
請觀音經疏闡義鈔卷第二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话