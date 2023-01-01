請觀音經疏闡義鈔卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀音經疏闡義鈔卷第二

宋錢唐沙門釋智圓述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢唐沙門釋智圓述

次約二義釋消伏者，前約一義，唯就圓論；今約二義，偏圓合辯。部屬方等，故須兼含。消除即不斷，是圓義；消滅即斷，是別義。滅謂死滅，如殞蛇虺之命也。此斷不斷，若約界內外，即四教也。界內斷即是藏，不斷是通；界外別圓已如向說。除伏即斷，平伏即不斷。前以除對滅，則滅死除生；今以除對平，則平無所移。除猶改動，故須以平對不斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次約二義釋消伏者，前約一義，唯就圓論；今約二義，偏圓合辯。部屬方等，故須兼含。消除即不斷，是圓義；消滅即斷，是別義。滅謂死滅，如殞蛇虺之命也。此斷不斷，若約界內外，即四教也。界內斷即是藏，不斷是通；界外別圓已如向說。除伏即斷，平伏即不斷。前以除對滅，則滅死除生；今以除對平，則平無所移。除猶改動，故須以平對不斷也。

「不無輕重」者，有人三障俱重，須此三番。有人報障偏重，餘二障輕，但治其重，輕者隨去。餘例可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不無輕重」者，有人三障俱重，須此三番。有人報障偏重，餘二障輕，但治其重，輕者隨去。餘例可解。

「無礙陀羅尼」者，如《法華》明三陀羅尼：一，旋，即旋假入空；二，百千萬億旋，即從空入假，旋轉分別；三法音方便，即是二觀方便，得入中道解一切言音，亦能一音說法隨類各解。得此三者，即入無礙陀羅尼，具足一切陀羅尼，故云第一也。「三昧」，或三摩提，此云正定。「王三昧」者，即首楞嚴等百八三昧，皆中道一心，名王三昧也。然陀羅尼是慧性、三昧是定性，不二而二，故分二別。因中修一心止觀，果上證此二法。《法華疏》云「三昧與陀羅尼，體一而用異。寂用為三昧，持用名陀羅尼。」今引《大論》，正顯此經神呪是中道無礙陀羅尼也。又引王三昧者，意明此慧即定，不二而二、二而不二耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙陀羅尼」者，如《法華》明三陀羅尼：一，旋，即旋假入空；二，百千萬億旋，即從空入假，旋轉分別；三法音方便，即是二觀方便，得入中道解一切言音，亦能一音說法隨類各解。得此三者，即入無礙陀羅尼，具足一切陀羅尼，故云第一也。「三昧」，或三摩提，此云正定。「王三昧」者，即首楞嚴等百八三昧，皆中道一心，名王三昧也。然陀羅尼是慧性、三昧是定性，不二而二，故分二別。因中修一心止觀，果上證此二法。《法華疏》云「三昧與陀羅尼，體一而用異。寂用為三昧，持用名陀羅尼。」今引《大論》，正顯此經神呪是中道無礙陀羅尼也。又引王三昧者，意明此慧即定，不二而二、二而不二耳。

「遮三障」等者，以遮惡不起，是消除義，故經云「消除三障無諸惡」。持善不失，是調伏義，故經云「五眼具足成菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮三障」等者，以遮惡不起，是消除義，故經云「消除三障無諸惡」。持善不失，是調伏義，故經云「五眼具足成菩提」。

「呪即是願」者，即解經題呪字義。謂大聖說此陀羅尼，只是呪願眾生如佛，譬若蒲盧呪螟蛉也。然則陀羅尼既是梵語，呪字即當華言，經題華梵雙舉，故云陀羅尼呪。若爾，何故云陀羅尼翻遮持耶？答：古人見祕密不譯。例如此土禁呪等法，便以呪名往翻，然亦不失遮持之義。何者？呪既訓願，如菩薩四願，二願拔苦即遮惡義、二願與樂即持善義，故知呪與遮持義歸一揆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪即是願」者，即解經題呪字義。謂大聖說此陀羅尼，只是呪願眾生如佛，譬若蒲盧呪螟蛉也。然則陀羅尼既是梵語，呪字即當華言，經題華梵雙舉，故云陀羅尼呪。若爾，何故云陀羅尼翻遮持耶？答：古人見祕密不譯。例如此土禁呪等法，便以呪名往翻，然亦不失遮持之義。何者？呪既訓願，如菩薩四願，二願拔苦即遮惡義、二願與樂即持善義，故知呪與遮持義歸一揆。

「經者教也」者，謂經即言教，訓法、訓常，有翻無翻俱指舊釋，即古來人師解義也。今唯訓教，則四教俱經，言略意周，不竢餘說。「餘疏」，即指《普門玄義》也。然雖指彼，不無小異，辨體不同已如前記。又彼此雖俱感應為宗，彼是《法華》，正約圓機感於圓應，雖明三教，意在開權；今經方等，帶偏明矣。彼明普門示現，乃以慈悲為用，則與拔雙明；此顯舍離求救，乃以救危為用，則拔苦為正。彼明教相即偏而圓，此明教相偏圓相隔，宜在區別，無得雷同。四義既指餘疏，而復辨感應之宗者，以今經以感應為要，機通十界、應通四教，各備四句其相難知，故此略示四句者，一冥機冥應、二冥機顯應、三顯機顯應、四顯機冥應。若過去善修三業，現在未運身口藉往善力，名為冥機也。雖不現見靈應，而密為法身所益，不見不聞而覺而知，是為冥益也。二冥機顯應者，過去植善而冥機已成，便得值佛聞法現前獲利，是為顯益。如佛初出世，最初得度之人，現在何甞修行？諸佛照其宿種，自往度之，即其義也。三顯機顯應者，現前身口精勤而能感降，故月蓋曲躬，聖居門閫。又如行人道場禮懺，能感靈應，是顯機顯應也。四顯機冥應，如人一世勤苦，現善濃積而不顯，感冥有其利，此是顯機冥益。若依《法華玄義》，更開四句以成三十六句，機應等在彼文詳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經者教也」者，謂經即言教，訓法、訓常，有翻無翻俱指舊釋，即古來人師解義也。今唯訓教，則四教俱經，言略意周，不竢餘說。「餘疏」，即指《普門玄義》也。然雖指彼，不無小異，辨體不同已如前記。又彼此雖俱感應為宗，彼是《法華》，正約圓機感於圓應，雖明三教，意在開權；今經方等，帶偏明矣。彼明普門示現，乃以慈悲為用，則與拔雙明；此顯舍離求救，乃以救危為用，則拔苦為正。彼明教相即偏而圓，此明教相偏圓相隔，宜在區別，無得雷同。四義既指餘疏，而復辨感應之宗者，以今經以感應為要，機通十界、應通四教，各備四句其相難知，故此略示四句者，一冥機冥應、二冥機顯應、三顯機顯應、四顯機冥應。若過去善修三業，現在未運身口藉往善力，名為冥機也。雖不現見靈應，而密為法身所益，不見不聞而覺而知，是為冥益也。二冥機顯應者，過去植善而冥機已成，便得值佛聞法現前獲利，是為顯益。如佛初出世，最初得度之人，現在何甞修行？諸佛照其宿種，自往度之，即其義也。三顯機顯應者，現前身口精勤而能感降，故月蓋曲躬，聖居門閫。又如行人道場禮懺，能感靈應，是顯機顯應也。四顯機冥應，如人一世勤苦，現善濃積而不顯，感冥有其利，此是顯機冥益。若依《法華玄義》，更開四句以成三十六句，機應等在彼文詳之。

題下譯人名者，司馬氏，都於建康，是曰東晉。竺難提，此云喜，西域人也。以第十一主恭帝元熙元年歲次己未，至此土翻傳焉。「或時」等者，即他人分經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題下譯人名者，司馬氏，都於建康，是曰東晉。竺難提，此云喜，西域人也。以第十一主恭帝元熙元年歲次己未，至此土翻傳焉。「或時」等者，即他人分經。

「今依前」者，今師以第四呪是護經故，屬流通。「生起三段如別文」者，《光明疏》云「序本序於正通，正本正於序通，通本通於序正。」即生起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今依前」者，今師以第四呪是護經故，屬流通。「生起三段如別文」者，《光明疏》云「序本序於正通，正本正於序通，通本通於序正。」即生起也。

「居一說之初」者，如是等六事，在一經之首故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「居一說之初」者，如是等六事，在一經之首故。

「神光駭集」者，如《法華》放光動地，《淨名》合蓋現土。駭，驚也。集，謂集眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神光駭集」者，如《法華》放光動地，《淨名》合蓋現土。駭，驚也。集，謂集眾。

「言論激發」者，如《法華》文殊彌勒問答釋疑，《淨名》寶積說偈述歎，皆名述敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言論激發」者，如《法華》文殊彌勒問答釋疑，《淨名》寶積說偈述歎，皆名述敘。

「引例云云」者，他經為例，如向引文。若的約今經，則以舍離病苦為由，月蓋請佛為述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「引例云云」者，他經為例，如向引文。若的約今經，則以舍離病苦為由，月蓋請佛為述。

「同有次序」者，六事同故。應云由藉敘述各異，不言敘述文略耳。如他經多以瑞相為由、騰疑為述，此經以重病為由、求救為述，故云各異。此則束前三序為通別二序也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同有次序」者，六事同故。應云由藉敘述各異，不言敘述文略耳。如他經多以瑞相為由、騰疑為述，此經以重病為由、求救為述，故云各異。此則束前三序為通別二序也。

初釋次序中疏文存略，通指舊解，今依諸疏六義科釋。一切諸經皆以此六居首者，《大論》云「佛將涅槃，阿難問佛：『一切經首作何等語？』佛答阿難：『應云「如是我聞：一時佛在某方某國土與某大眾。」非獨我法如是，三世佛經初亦然。』」故知六義即是通序。初、「如是」者，即所聞法體也。佛如法相而說，阿難如聞相而傳，故言如也。佛如法相而解，阿難如海量而受，故言是。二、「我聞」者，即聞持之人。阿難與聽眾述佛遺旨親承不謬，故云我聞。三、「一時」者，聞持和合也。眾生感法，佛慈赴教。機應之時，故云一時。四、「佛」者，能說教主也。佛陀，此云覺者、知者，謂自覺覺他覺行圓滿。自覺異凡夫，覺他異二乘，覺滿異菩薩。五、「住毘舍離」者，此云廣博嚴淨。其國寬平名為廣博，城邑華嚴故名嚴淨。觀解者，一心三觀，能觀心性猶如虛空，即具福慧二種莊嚴無染無著。「菴羅樹園」者，菴羅是果樹之名，以樹目園，故云菴羅樹園。其果似桃，或云似柰。此樹開華，華生一女，國人歎異，以園封之。園既屬女，女人守護，故言菴羅樹園。宿善冥熏，見佛歡喜，以園奉佛。佛即受之，而為住所。觀解者，三觀觀心，心性不動而修道品，因起悲誓善根牢固，成諸總持，即住園也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋次序中疏文存略，通指舊解，今依諸疏六義科釋。一切諸經皆以此六居首者，《大論》云「佛將涅槃，阿難問佛：『一切經首作何等語？』佛答阿難：『應云「如是我聞：一時佛在某方某國土與某大眾。」非獨我法如是，三世佛經初亦然。』」故知六義即是通序。初、「如是」者，即所聞法體也。佛如法相而說，阿難如聞相而傳，故言如也。佛如法相而解，阿難如海量而受，故言是。二、「我聞」者，即聞持之人。阿難與聽眾述佛遺旨親承不謬，故云我聞。三、「一時」者，聞持和合也。眾生感法，佛慈赴教。機應之時，故云一時。四、「佛」者，能說教主也。佛陀，此云覺者、知者，謂自覺覺他覺行圓滿。自覺異凡夫，覺他異二乘，覺滿異菩薩。五、「住毘舍離」者，此云廣博嚴淨。其國寬平名為廣博，城邑華嚴故名嚴淨。觀解者，一心三觀，能觀心性猶如虛空，即具福慧二種莊嚴無染無著。「菴羅樹園」者，菴羅是果樹之名，以樹目園，故云菴羅樹園。其果似桃，或云似柰。此樹開華，華生一女，國人歎異，以園封之。園既屬女，女人守護，故言菴羅樹園。宿善冥熏，見佛歡喜，以園奉佛。佛即受之，而為住所。觀解者，三觀觀心，心性不動而修道品，因起悲誓善根牢固，成諸總持，即住園也。

疏云「如是者」，「者」應云「等」，謂等取餘五事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏云「如是者」，「者」應云「等」，謂等取餘五事也。

「大林精舍」等，疏文唯存理解。然向下消經，多無事釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大林精舍」等，疏文唯存理解。然向下消經，多無事釋。

隨病隨機，凡有四意：一執教忘行、二得事失理、三義易觀難、四情局性遍。示行示理、從難從遍，且就理明義。例明一家觀心，不出三種，謂約行、附法、託事。約行則存乎止觀，事、法則遍在諸文。然應深曉《止觀》所談心性三千，遍攝一切大小理惑智行位教，若依若正不離己心，方了諸文隨事表對其旨有歸。是知觀雖有，三意唯在一，以附法託事扶成約行耳。今釋大林精舍，即附事觀心也。故萬德之言並約己心，非指他果。若指他果，必迷自境。若了心境，自即他故、他即自故；不了此境，自尚成他，況觀他耶？問：《淨名疏》釋毘舍離等，皆約三義：一事釋、二約法門、三約觀心。直爾表對是約法門，以三觀攝事方名觀心。今疏以包含二諦故名大等，乃是約法門釋，應非附事觀心。答：文義隨便，不可一準。以《淨名經》中有「法喜為妻」等文。文云「諸佛解脫當於眾生心行中求」。既有二文，故分二釋。若諸文只以法門表對，即是觀心，如《止觀》普賢白象、《方等》旛壇此皆直爾表對法門，而《義例》指為附事觀心，故須隨文豐約唯變所適，故今所表即是觀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨病隨機，凡有四意：一執教忘行、二得事失理、三義易觀難、四情局性遍。示行示理、從難從遍，且就理明義。例明一家觀心，不出三種，謂約行、附法、託事。約行則存乎止觀，事、法則遍在諸文。然應深曉《止觀》所談心性三千，遍攝一切大小理惑智行位教，若依若正不離己心，方了諸文隨事表對其旨有歸。是知觀雖有，三意唯在一，以附法託事扶成約行耳。今釋大林精舍，即附事觀心也。故萬德之言並約己心，非指他果。若指他果，必迷自境。若了心境，自即他故、他即自故；不了此境，自尚成他，況觀他耶？問：《淨名疏》釋毘舍離等，皆約三義：一事釋、二約法門、三約觀心。直爾表對是約法門，以三觀攝事方名觀心。今疏以包含二諦故名大等，乃是約法門釋，應非附事觀心。答：文義隨便，不可一準。以《淨名經》中有「法喜為妻」等文。文云「諸佛解脫當於眾生心行中求」。既有二文，故分二釋。若諸文只以法門表對，即是觀心，如《止觀》普賢白象、《方等》旛壇此皆直爾表對法門，而《義例》指為附事觀心，故須隨文豐約唯變所適，故今所表即是觀心。

「包含二諦」者，即邊是中，故曰包含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「包含二諦」者，即邊是中，故曰包含。

「萬德」下，果上萬德，因理本具，故指本具名為叢林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「萬德」下，果上萬德，因理本具，故指本具名為叢林。

「精無八倒」者，中道精純，非二邊雜，故離常無常等八種倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精無八倒」者，中道精純，非二邊雜，故離常無常等八種倒也。

「如涅槃」，即《大經．陳如品》。「觀色不淨」者，應云「觀色淨不淨」，淨即有，不淨即空。「獲得常色」，即是中道。真常能破二邊，此真常亦名非常非無常也。今文從略，若具論者，應云「觀受是苦是樂，因滅是受獲得常受。乃至觀識常無常，因滅是識獲得常識。」仍是且論常德，樂我淨三亦復如是。今於五中略舉色陰，故云觀色。於八倒中略舉不淨，於四德中略舉常德，具論必備也。五陰是所執之境，八倒是能執之心，四德是所顯之理，此理顯處即此五陰，名五涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如涅槃」，即《大經．陳如品》。「觀色不淨」者，應云「觀色淨不淨」，淨即有，不淨即空。「獲得常色」，即是中道。真常能破二邊，此真常亦名非常非無常也。今文從略，若具論者，應云「觀受是苦是樂，因滅是受獲得常受。乃至觀識常無常，因滅是識獲得常識。」仍是且論常德，樂我淨三亦復如是。今於五中略舉色陰，故云觀色。於八倒中略舉不淨，於四德中略舉常德，具論必備也。五陰是所執之境，八倒是能執之心，四德是所顯之理，此理顯處即此五陰，名五涅槃。

「一陰通除八倒」者，約境別觀，總而論故，觀一陰能除八倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一陰通除八倒」者，約境別觀，總而論故，觀一陰能除八倒。

「十八空」者，空唯是一，破十八有，名十八空，謂內空、外空、內外空乃至無法有法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八空」者，空唯是一，破十八有，名十八空，謂內空、外空、內外空乃至無法有法空也。

「重空觀」者，以中道正觀，空生死之有、空涅槃之無，名重空觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重空觀」者，以中道正觀，空生死之有、空涅槃之無，名重空觀也。

經「與大比丘」去，第六、聞持之伴。此證阿難與大眾共聞，豈謬傳也。所以先聲聞、次菩薩、後天龍者，二乘滯空、凡夫滯有，菩薩不滯，常行不二，故處其間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「與大比丘」去，第六、聞持之伴。此證阿難與大眾共聞，豈謬傳也。所以先聲聞、次菩薩、後天龍者，二乘滯空、凡夫滯有，菩薩不滯，常行不二，故處其間。

「有五」下云云者，應分經為五：一數、二位、三歎、四名、五結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有五」下云云者，應分經為五：一數、二位、三歎、四名、五結。

初、數中，「與」者，共也。「千二百五十」者，三迦葉有弟子千人，優樓頻螺有五百、伽耶有三百、那提有二百，身子、目連有弟子二百五十人。迦葉、舍利弗等先並事火，翻邪入正，便得上果，感佛恩深常隨侍佛，故為同聞眾也。比丘，此翻除饉。眾生薄福，在因無法自資、得報多所饉乏；出家戒行是良福田，能生物善，除因果之饉乏也。或言無翻，名含三義：一、破惡者，如初得戒，即言比丘以三羯磨發善律儀，故言破惡。二、怖魔者，既能破惡，魔羅恐其出我界域、化我眷屬，故生驚怖。三、乞士者，出家之人內修道德、遠離四邪，告求資身，故名乞士。此之三義通初後心，經家所列皆後心耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、數中，「與」者，共也。「千二百五十」者，三迦葉有弟子千人，優樓頻螺有五百、伽耶有三百、那提有二百，身子、目連有弟子二百五十人。迦葉、舍利弗等先並事火，翻邪入正，便得上果，感佛恩深常隨侍佛，故為同聞眾也。比丘，此翻除饉。眾生薄福，在因無法自資、得報多所饉乏；出家戒行是良福田，能生物善，除因果之饉乏也。或言無翻，名含三義：一、破惡者，如初得戒，即言比丘以三羯磨發善律儀，故言破惡。二、怖魔者，既能破惡，魔羅恐其出我界域、化我眷屬，故生驚怖。三、乞士者，出家之人內修道德、遠離四邪，告求資身，故名乞士。此之三義通初後心，經家所列皆後心耳。

二、位。阿羅漢，此翻無著。或言無翻而含三義，謂不生、殺賊、應供也。無明糠脫，後世田中不受生死果報，故言不生。九十八使惑盡，故名殺賊。具智斷功德，堪為人天福田，故言應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、位。阿羅漢，此翻無著。或言無翻而含三義，謂不生、殺賊、應供也。無明糠脫，後世田中不受生死果報，故言不生。九十八使惑盡，故名殺賊。具智斷功德，堪為人天福田，故言應供。

三、歎中，五句經文，初二句約所破歎、次二句約能破歎、後一句約果用歎。初、所破者，即世間因果也。諸漏是因，後有是果。諸漏謂三漏，欲、有、無明也。《成論》云「失道故名漏」。律云「癡人造業，開諸漏門。」《毘曇》云「漏落生死」。論律語異，而同明漏義。漏盡，是因滅也。後有，即二十五有，生處也。現因既盡，後果不生，是果亡也。次能破者，即無漏定慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、歎中，五句經文，初二句約所破歎、次二句約能破歎、後一句約果用歎。初、所破者，即世間因果也。諸漏是因，後有是果。諸漏謂三漏，欲、有、無明也。《成論》云「失道故名漏」。律云「癡人造業，開諸漏門。」《毘曇》云「漏落生死」。論律語異，而同明漏義。漏盡，是因滅也。後有，即二十五有，生處也。現因既盡，後果不生，是果亡也。次能破者，即無漏定慧也。

「如鍊真金」者，《珠叢》云「鎔金使精曰鍊，煮絲令熟曰鍊。」故字宜從金。疏云「是總歎」者，即總歎修定學慧猶如鍊金，數數入定轉轉明淨也。又鍊金是約喻歎，澄靜是約法歎，喻總而法別也，合云澄即歎慧。靜即歎定。今云「澄即歎定」等者，文誤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如鍊真金」者，《珠叢》云「鎔金使精曰鍊，煮絲令熟曰鍊。」故字宜從金。疏云「是總歎」者，即總歎修定學慧猶如鍊金，數數入定轉轉明淨也。又鍊金是約喻歎，澄靜是約法歎，喻總而法別也，合云澄即歎慧。靜即歎定。今云「澄即歎定」等者，文誤。

「色界」下，約有漏無漏解諸定也。四禪四空是有漏定，八背捨是無漏定。「前三背捨」者，一、內有色相外觀色，位在初禪，能捨自地及下地，故名背捨。二、內無色相外觀色。三、淨背捨身作證。後五背捨者，四虛空處背捨、五識處背捨、六無所有處背捨、七非有想非無想背捨、八滅受想背捨。此八通名背捨者，《智論》云「背是淨潔五欲，捨是著心，故名背捨。」若發真無漏慧，斷三界結業盡，即名八解脫。故云「故知得解脫等者身心澄靜也。」云云者，謂八勝處、十一切處等諸無漏禪，皆是身心澄靜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色界」下，約有漏無漏解諸定也。四禪四空是有漏定，八背捨是無漏定。「前三背捨」者，一、內有色相外觀色，位在初禪，能捨自地及下地，故名背捨。二、內無色相外觀色。三、淨背捨身作證。後五背捨者，四虛空處背捨、五識處背捨、六無所有處背捨、七非有想非無想背捨、八滅受想背捨。此八通名背捨者，《智論》云「背是淨潔五欲，捨是著心，故名背捨。」若發真無漏慧，斷三界結業盡，即名八解脫。故云「故知得解脫等者身心澄靜也。」云云者，謂八勝處、十一切處等諸無漏禪，皆是身心澄靜也。

經「六通無礙」，是果上之用也。六通，謂天眼、天耳、知他心、宿命、身如意、漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「六通無礙」，是果上之用也。六通，謂天眼、天耳、知他心、宿命、身如意、漏盡。

四、名。經文略舉十三尊者，身子智慧第一，故以大智標之。舍利弗，具云舍利弗羅，此翻身子。以母好形身，身之所生，故言身子。又翻珠子，其母於女人中聰明，聰明相在眼珠，珠之所生，故名珠子。時人以子顯母，為作此號。新云奢利弗呾羅，奢利云鶖，即百舌鳥，亦云春鸎。弗呾羅，言子。以母才辯喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之，故云鶖子。目犍連，姓也，翻讚誦。《文殊問經》翻萊茯根。真諦云：「勿伽羅，翻胡豆。二物古仙所嗜，因以命族。」新云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓因以為名。得大神通，揀餘諸姓，故云大採菽氏。名拘律陀，拘律陀，樹名，禱樹神得子，因以名焉。新云從父本名名俱利迦，亦云拘隷多。摩訶迦葉，此翻大龜氏，婆羅門種。其先代學道，靈龜負仙圖而應，從德命族，故言龜氏。又翻飲光，上古有仙，身有光明飲蔽日月，迦葉是彼之種，以姓為名，故名飲光。言大者，簡餘迦葉。摩訶迦旃延，此云文飾，亦云扇繩。母戀此子，不肯改嫁，如繩繫扇。新云摩訶迦多衍那。須菩提，此翻空生。生時家中倉等等皆空，占者言吉。因空而生，字曰空生。或云善吉。阿㝹樓馱，亦云阿那律，亦阿泥樓豆，皆梵音奢切，此翻無貧。昔於饑世，贈辟支佛稗飯，獲九十一劫果報充足，故名無貧。新云阿泥律陀，此云無滅。劫賓那，此云房宿(音秀)，父母禱房星感子，故用房宿以名生身也。又翻房宿(音夙)，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。慈恩云：「房星，房星現時生故。」憍梵波提，此翻牛呞。《無量壽經》稱牛王。《增一》云「牛迹，過去因摘一莖禾，數粒墜地，五百世作牛償他。今雖人身，尚作牛蹄牛呞之相。」新云笈房鉢底，此云牛相。畢陵伽婆蹉，此翻餘習。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果，餘習尚在，如罵河神，故名餘習。新云畢轥陀伐蹉，薄拘羅，此翻善容，以色貌端正故也。年一百六十歲，無病無夭。有五不死報，後母置熬盤釜中、水中魚食、刀破皆不死，昔堅持不殺戒故。九十一劫命不中夭。昔為貧人，施病比丘一訶梨勒，服已病除，故今無病。新云薄矩羅。難陀，此翻善歡喜，亦云欣樂，亦喜根本。是放牛之人，因問佛放牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢果。阿難陀，此云歡喜，亦慶喜。世尊成道內外咸慶，當喜時生，故名慶喜。羅睺羅，此翻覆障。真諦云：「羅睺，本名修羅，能手障日月，翻此應云障月。」佛言：「我法如月，此兒障我不即出家。世世障我，我世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、名。經文略舉十三尊者，身子智慧第一，故以大智標之。舍利弗，具云舍利弗羅，此翻身子。以母好形身，身之所生，故言身子。又翻珠子，其母於女人中聰明，聰明相在眼珠，珠之所生，故名珠子。時人以子顯母，為作此號。新云奢利弗呾羅，奢利云鶖，即百舌鳥，亦云春鸎。弗呾羅，言子。以母才辯喻如鶖鳥，此是彼子，以母顯之，故云鶖子。目犍連，姓也，翻讚誦。《文殊問經》翻萊茯根。真諦云：「勿伽羅，翻胡豆。二物古仙所嗜，因以命族。」新云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為姓。尊者之母是彼之族，取母氏姓因以為名。得大神通，揀餘諸姓，故云大採菽氏。名拘律陀，拘律陀，樹名，禱樹神得子，因以名焉。新云從父本名名俱利迦，亦云拘隷多。摩訶迦葉，此翻大龜氏，婆羅門種。其先代學道，靈龜負仙圖而應，從德命族，故言龜氏。又翻飲光，上古有仙，身有光明飲蔽日月，迦葉是彼之種，以姓為名，故名飲光。言大者，簡餘迦葉。摩訶迦旃延，此云文飾，亦云扇繩。母戀此子，不肯改嫁，如繩繫扇。新云摩訶迦多衍那。須菩提，此翻空生。生時家中倉等等皆空，占者言吉。因空而生，字曰空生。或云善吉。阿㝹樓馱，亦云阿那律，亦阿泥樓豆，皆梵音奢切，此翻無貧。昔於饑世，贈辟支佛稗飯，獲九十一劫果報充足，故名無貧。新云阿泥律陀，此云無滅。劫賓那，此云房宿(音秀)，父母禱房星感子，故用房宿以名生身也。又翻房宿(音夙)，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。慈恩云：「房星，房星現時生故。」憍梵波提，此翻牛呞。《無量壽經》稱牛王。《增一》云「牛迹，過去因摘一莖禾，數粒墜地，五百世作牛償他。今雖人身，尚作牛蹄牛呞之相。」新云笈房鉢底，此云牛相。畢陵伽婆蹉，此翻餘習。五百生中為婆羅門，惡性麁言，今雖得果，餘習尚在，如罵河神，故名餘習。新云畢轥陀伐蹉，薄拘羅，此翻善容，以色貌端正故也。年一百六十歲，無病無夭。有五不死報，後母置熬盤釜中、水中魚食、刀破皆不死，昔堅持不殺戒故。九十一劫命不中夭。昔為貧人，施病比丘一訶梨勒，服已病除，故今無病。新云薄矩羅。難陀，此翻善歡喜，亦云欣樂，亦喜根本。是放牛之人，因問佛放牛十一事，知佛具一切智，獲阿羅漢果。阿難陀，此云歡喜，亦慶喜。世尊成道內外咸慶，當喜時生，故名慶喜。羅睺羅，此翻覆障。真諦云：「羅睺，本名修羅，能手障日月，翻此應云障月。」佛言：「我法如月，此兒障我不即出家。世世障我，我世

世能捨。」故言覆障。新云羅怙羅，此翻執日。所以新舊語殊者，皆由五天之境方土不同，梵萊傳來方今有異。例如此土後漢都於洛陽，東晉遷于建業，儻漢籍先傳於身毒，必以北音為正；晉人後往於竺乾，必以南語為正。故於所說不無矛盾。以此明之，古來梵語未必盡訛略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世能捨。」故言覆障。新云羅怙羅，此翻執日。所以新舊語殊者，皆由五天之境方土不同，梵萊傳來方今有異。例如此土後漢都於洛陽，東晉遷于建業，儻漢籍先傳於身毒，必以北音為正；晉人後往於竺乾，必以南語為正。故於所說不無矛盾。以此明之，古來梵語未必盡訛略也。

五、結。「眾所知識」者，聞名欽德為知，覩形敬奉為識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、結。「眾所知識」者，聞名欽德為知，覩形敬奉為識。

「菩薩眾」下注云云者，應分經為四：一數、二歎、三名、四結。「約因」者，且如圓教，初緣無作發心，至等覺邊際智滿，悉名為因。「隣果」者，佛果如十五日月，等覺如十四日月，相隣近也。「大智」下，總釋四句。此之解行悉在分真。「目足備」者，目故能見，喻解。足故能行，喻行。目導足行，故有所至。「涼池」，喻三德涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩眾」下注云云者，應分經為四：一數、二歎、三名、四結。「約因」者，且如圓教，初緣無作發心，至等覺邊際智滿，悉名為因。「隣果」者，佛果如十五日月，等覺如十四日月，相隣近也。「大智」下，總釋四句。此之解行悉在分真。「目足備」者，目故能見，喻解。足故能行，喻行。目導足行，故有所至。「涼池」，喻三德涅槃也。

「若約」下，三教當分俱有大義。若望圓教，前三非大，故《大論》云「我今如力欲演說，大智彼岸實相義。」當知大智即是觀諸法實相之觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若約」下，三教當分俱有大義。若望圓教，前三非大，故《大論》云「我今如力欲演說，大智彼岸實相義。」當知大智即是觀諸法實相之觀也。

「亦有一切智」下，恐闕「道種智」三字。「總別之異名」者，觀中道是總，照二邊是別。即別而總，邊即中故，二智即一切種智；即總而別，中即邊故，一切種智即是二智。三智圓融，總別一體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦有一切智」下，恐闕「道種智」三字。「總別之異名」者，觀中道是總，照二邊是別。即別而總，邊即中故，二智即一切種智；即總而別，中即邊故，一切種智即是二智。三智圓融，總別一體。

「例如」下，舉小為例。「十六諦」，即四諦下十六行也。四諦是總，十六是別。總別雖殊，只是小教一切智耳。意顯圓教三智總別不同，只是圓頓一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「例如」下，舉小為例。「十六諦」，即四諦下十六行也。四諦是總，十六是別。總別雖殊，只是小教一切智耳。意顯圓教三智總別不同，只是圓頓一切種智。

「修行為語」者，約自行也。「從行以入理」者，即住前修行，至初住位分證本理，趣本之行故云本行。「化道」者，約化他也，故引勸學證之。「從本起行」者，依智修行也，是則智為行本。智家之行，故言本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行為語」者，約自行也。「從行以入理」者，即住前修行，至初住位分證本理，趣本之行故云本行。「化道」者，約化他也，故引勸學證之。「從本起行」者，依智修行也，是則智為行本。智家之行，故言本行。

「如般」下，彼經既皆勸學般若，驗知無智諸行不成。則是從大智本，一心具足諸波羅密也。《金光明》云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴。」亦此意也。當知稟教生智，以智導行，行必入理，故與前釋共為表裏。珠為寶本，以珠喻智，以寶喻行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如般」下，彼經既皆勸學般若，驗知無智諸行不成。則是從大智本，一心具足諸波羅密也。《金光明》云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴。」亦此意也。當知稟教生智，以智導行，行必入理，故與前釋共為表裏。珠為寶本，以珠喻智，以寶喻行。

「皆成」下，釋皆悉成就也。「約四種」等者，謂四菩薩果雖未滿，因行已圓，故言成就。藏初緣生滅四諦發誓名大智，行六度名本行，相業成名悉成就。通緣無生起誓名大智，檀三事空乃至般若名本行，十地如佛名成就。別緣無量生解名大智，行無量波羅密名本行，等覺名悉成就。圓緣無作發心名大智，一心萬行名本行，等覺智滿名悉成就。是則解行俱成就，故云皆悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆成」下，釋皆悉成就也。「約四種」等者，謂四菩薩果雖未滿，因行已圓，故言成就。藏初緣生滅四諦發誓名大智，行六度名本行，相業成名悉成就。通緣無生起誓名大智，檀三事空乃至般若名本行，十地如佛名成就。別緣無量生解名大智，行無量波羅密名本行，等覺名悉成就。圓緣無作發心名大智，一心萬行名本行，等覺智滿名悉成就。是則解行俱成就，故云皆悉。

「大經」下，六波羅密中雖有智慧，由在地前非是真證故屬福德，登地真證乃名智慧。真雖有福，從勝故也。以證此文滿足六度唯在福德。六中智慧則約地前，五度通真故並屬福。故今福慧悉在分真，故云成就及以滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大經」下，六波羅密中雖有智慧，由在地前非是真證故屬福德，登地真證乃名智慧。真雖有福，從勝故也。以證此文滿足六度唯在福德。六中智慧則約地前，五度通真故並屬福。故今福慧悉在分真，故云成就及以滿足。

「今依」下，標示也。諸度，即六度，以修六故根方調伏。「如金」下，約圓正明。「金剛至檀義」者，彼雖通三，今唯約圓。「捨色名檀」者，所捨乃同，能捨則異。由能捨異，故分教殊。今之能捨，即圓三觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今依」下，標示也。諸度，即六度，以修六故根方調伏。「如金」下，約圓正明。「金剛至檀義」者，彼雖通三，今唯約圓。「捨色名檀」者，所捨乃同，能捨則異。由能捨異，故分教殊。今之能捨，即圓三觀。

「檀義」下，明檀義該攝。言「攝三」者，「三」字恐誤，應云攝六。《金剛論》偈云「檀義攝於六，資生無畏法。此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法。若無禪定，即貪信敬利養染心說法。若無智慧，便顛倒說法。」「故約」下，述意也。由檀攝六，故今但約檀釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「檀義」下，明檀義該攝。言「攝三」者，「三」字恐誤，應云攝六。《金剛論》偈云「檀義攝於六，資生無畏法。此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法。若無禪定，即貪信敬利養染心說法。若無智慧，便顛倒說法。」「故約」下，述意也。由檀攝六，故今但約檀釋。

「又經」下，明檀以慧導。無慧導者不趣菩提，有慧導故即成正覺。「斥無方便者」者，即無慧導也。「三事皆空」者，謂不見施物、施者、受者。若準下疏文，即以根塵識為三事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又經」下，明檀以慧導。無慧導者不趣菩提，有慧導故即成正覺。「斥無方便者」者，即無慧導也。「三事皆空」者，謂不見施物、施者、受者。若準下疏文，即以根塵識為三事也。

「若是」下，簡小也。「無方便空」者，不能即空是假是中，名無方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是」下，簡小也。「無方便空」者，不能即空是假是中，名無方便。

「菩薩」下，顯圓也。「是空亦空」者，以有叚中方便，故不滯於空，即是能空於空，故曰是空亦空。由有方便，故無染著。「而能」下，由無染著，故即空而假。「具修萬行通達佛道」者，達彼萬行即三諦理，乃由此智引趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩」下，顯圓也。「是空亦空」者，以有叚中方便，故不滯於空，即是能空於空，故曰是空亦空。由有方便，故無染著。「而能」下，由無染著，故即空而假。「具修萬行通達佛道」者，達彼萬行即三諦理，乃由此智引趣菩提。

「但眼」下，結示三性。若論本性，自具三因。眼根即中是正、即空是了、即假是緣，今作一性二修示之。「但眼之本」等者，即指本具中理為正因，此即合性為一也。「了此」等者，謂修觀了達也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但眼」下，結示三性。若論本性，自具三因。眼根即中是正、即空是了、即假是緣，今作一性二修示之。「但眼之本」等者，即指本具中理為正因，此即合性為一也。「了此」等者，謂修觀了達也。

「能捨」下，謂不著三事方捨塵勞，此乃合修為二以說。若各開者，了眼亦具於三，能捨亦具於三也。荊谿云：「智亦具三，照本有三，福亦具三，助智嚴本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能捨」下，謂不著三事方捨塵勞，此乃合修為二以說。若各開者，了眼亦具於三，能捨亦具於三也。荊谿云：「智亦具三，照本有三，福亦具三，助智嚴本。」

「約此」下，類通三法，略舉三種，應知一切三法皆三因之異名。「四位」者，「位」應作「教」，字之誤也，下文放此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「約此」下，類通三法，略舉三種，應知一切三法皆三因之異名。「四位」者，「位」應作「教」，字之誤也，下文放此。

「分別一切色」者，即十法界色也。「色非色不二」者，色即是事、非色即理，事理相即如波與水，故云不二。事穢理淨，事即是理，故云常淨。問：一家談理既具性惡，何名淨耶？答：性中之惡，惡全是善。理體無差，豈應隔異？如云清具濁性，濁全是清；珠具寶性，寶即是珠。思之可見。「調伏」下云云者，應以諸根例眼釋出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別一切色」者，即十法界色也。「色非色不二」者，色即是事、非色即理，事理相即如波與水，故云不二。事穢理淨，事即是理，故云常淨。問：一家談理既具性惡，何名淨耶？答：性中之惡，惡全是善。理體無差，豈應隔異？如云清具濁性，濁全是清；珠具寶性，寶即是珠。思之可見。「調伏」下云云者，應以諸根例眼釋出。

「如思益」下，約眼根明餘五度也。應各論四教，於中廣略不同，忍進備四、禪分大小，戒慧二度雖則直明，義亦含四。「不為六塵所傷」者，今約眼根，應言「不為色塵所傷」，言六者，通舉耳。凡夫著色則為所傷，無防非義。三藏了色無常，通了即空，別了假名，圓了中道，四教當分俱不為傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如思益」下，約眼根明餘五度也。應各論四教，於中廣略不同，忍進備四、禪分大小，戒慧二度雖則直明，義亦含四。「不為六塵所傷」者，今約眼根，應言「不為色塵所傷」，言六者，通舉耳。凡夫著色則為所傷，無防非義。三藏了色無常，通了即空，別了假名，圓了中道，四教當分俱不為傷。

「能忍至名忍」，標示忍義。從，順也。「於因」下，約四教明忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能忍至名忍」，標示忍義。從，順也。「於因」下，約四教明忍。

「捨六」下，標示進義。應云「色塵眼根」，言六，通舉也。「亦於」下，約四教明義。「云云」者，謂藏了根塵生滅，通了即空故不染雜，別不染雜於空，圓不染雜二邊，是精義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨六」下，標示進義。應云「色塵眼根」，言六，通舉也。「亦於」下，約四教明義。「云云」者，謂藏了根塵生滅，通了即空故不染雜，別不染雜於空，圓不染雜二邊，是精義也。

「離憂」下，標示禪義。「初禪」下，約四教明禪也。初約四禪即藏通，後得六根互用即別圓。他住初禪等者，約支林功德以辨也。初禪五支：一覺、二觀、三喜、四樂、五一心。二禪四支：一內淨、二喜、三樂、四一心。三禪五支：一捨、二念、三喜、四樂、五一心。四禪四支：一不苦不樂、二捨、三念清淨、四一心。心與定法名一心支，四禪俱有心及定法，故具有此支。三禪有喜支，今云除喜，未詳。「六根具禪」者，從便言六，意具顯眼。「究竟盡」者，藏通究竟盡見思、別盡塵沙，圓盡無明，當分而論各名究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離憂」下，標示禪義。「初禪」下，約四教明禪也。初約四禪即藏通，後得六根互用即別圓。他住初禪等者，約支林功德以辨也。初禪五支：一覺、二觀、三喜、四樂、五一心。二禪四支：一內淨、二喜、三樂、四一心。三禪五支：一捨、二念、三喜、四樂、五一心。四禪四支：一不苦不樂、二捨、三念清淨、四一心。心與定法名一心支，四禪俱有心及定法，故具有此支。三禪有喜支，今云除喜，未詳。「六根具禪」者，從便言六，意具顯眼。「究竟盡」者，藏通究竟盡見思、別盡塵沙，圓盡無明，當分而論各名究竟。

「如是」下，總示向文正顯眼根六度也。「八相」，謂下兜率、託胎、降生、逾城、降魔、成道、說法、涅槃。以諸佛垂應，皆示此八而成佛道也。「威儀」者，《左傳》云「有威可畏謂之威，有儀可則謂之儀。」「論四」下，明四教俱有佛威儀也。謂三藏後心，通十地，別初地已上，圓初住已上，此四種智慧覺了，俱能八相成道，名佛威儀，而非具也。何者？別教妙覺但圓第二行，藏通極果唯齊六根，故並非具。然前三教果上無人，今之所論且約權說。「但名」下，具佛威儀但名其圓教等覺耳。問：等覺未極，何得言具？答：果雖未滿，因行已圓，故得云具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是」下，總示向文正顯眼根六度也。「八相」，謂下兜率、託胎、降生、逾城、降魔、成道、說法、涅槃。以諸佛垂應，皆示此八而成佛道也。「威儀」者，《左傳》云「有威可畏謂之威，有儀可則謂之儀。」「論四」下，明四教俱有佛威儀也。謂三藏後心，通十地，別初地已上，圓初住已上，此四種智慧覺了，俱能八相成道，名佛威儀，而非具也。何者？別教妙覺但圓第二行，藏通極果唯齊六根，故並非具。然前三教果上無人，今之所論且約權說。「但名」下，具佛威儀但名其圓教等覺耳。問：等覺未極，何得言具？答：果雖未滿，因行已圓，故得云具。

「各有大義」者，如前以四教釋大智也。三雖名大，望圓仍小，故云「而非究竟」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「各有大義」者，如前以四教釋大智也。三雖名大，望圓仍小，故云「而非究竟」也。

「今中」下，正示圓智，乃名如海。「列名」者，雖歎勝德，不的顯名，莫知其人，故略出七人。「皆的約中道」者，約事則繁，就觀釋名足知大況。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今中」下，正示圓智，乃名如海。「列名」者，雖歎勝德，不的顯名，莫知其人，故略出七人。「皆的約中道」者，約事則繁，就觀釋名足知大況。

經「文殊師利」，此云妙德。若見佛性，即具三德不縱不橫，故云妙德。「童子」者，內無法愛，如世童子情無欲染。「寶即」下，實智者，常住不移，寶可貴重，故表實相實智。「權」者，暫用還廢，如月盈復虧，故以月表方便權智也。「月光約智斷」者，從一日至十五日光漸漸增，譬智德。從十六至三十日光漸漸減，譬斷德。即《涅槃》月喻三昧義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「文殊師利」，此云妙德。若見佛性，即具三德不縱不橫，故云妙德。「童子」者，內無法愛，如世童子情無欲染。「寶即」下，實智者，常住不移，寶可貴重，故表實相實智。「權」者，暫用還廢，如月盈復虧，故以月表方便權智也。「月光約智斷」者，從一日至十五日光漸漸增，譬智德。從十六至三十日光漸漸減，譬斷德。即《涅槃》月喻三昧義也。

經「寶積」者，觀心雖空，具足萬行。萬行眾寶積之於理，故云寶積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「寶積」者，觀心雖空，具足萬行。萬行眾寶積之於理，故云寶積。

經「日藏」者，中道正觀如日，具足諸法名藏。「眾賢位極」者，等覺名賢，讓極果為聖也。「佛是聖首」等者，四十二位俱名為聖，妙覺為其上首，居聖人之極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「日藏」者，中道正觀如日，具足諸法名藏。「眾賢位極」者，等覺名賢，讓極果為聖也。「佛是聖首」等者，四十二位俱名為聖，妙覺為其上首，居聖人之極。

經「十六人」者，即賢首之同類也。經「彌勒」，云慈氏，無緣大慈攝諸法故。然諸菩薩俱具諸德，引物歸心各彰一號。能如是解，乃於自心見諸菩薩。《淨名》云「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」斯之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「十六人」者，即賢首之同類也。經「彌勒」，云慈氏，無緣大慈攝諸法故。然諸菩薩俱具諸德，引物歸心各彰一號。能如是解，乃於自心見諸菩薩。《淨名》云「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」斯之謂也。

「列凡夫眾」者，順古立名也。若準今家，應云「雜眾」，以其中凡聖兩兼、道俗相間故。「即有八部名四種眾」者，即經云「四眾、天龍八部」。天謂欲色諸天。龍是畜趣，正報似蛇，依報如天，亦能變為人像。八部，即四天王所領，東方領二鬼，揵闥婆、富單那。南方領二鬼，薜荔多、鳩槃茶。西方領二鬼，毒龍、毘舍闍。北方領二，夜叉、羅剎。共領八部，不令惱人。四眾者，舊云出家在家各二，合為四眾。此名局，意不周。今於一眾更開為四，即各有當機等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「列凡夫眾」者，順古立名也。若準今家，應云「雜眾」，以其中凡聖兩兼、道俗相間故。「即有八部名四種眾」者，即經云「四眾、天龍八部」。天謂欲色諸天。龍是畜趣，正報似蛇，依報如天，亦能變為人像。八部，即四天王所領，東方領二鬼，揵闥婆、富單那。南方領二鬼，薜荔多、鳩槃茶。西方領二鬼，毒龍、毘舍闍。北方領二，夜叉、羅剎。共領八部，不令惱人。四眾者，舊云出家在家各二，合為四眾。此名局，意不周。今於一眾更開為四，即各有當機等也。

「當機是五百」等者，宿植德本，緣合時熟，故謂當機。五百，即同類五百長者也。「後得道」，即斯那等。「發起」，謂權謀智鑒，知機知時，擊揚發動，成就利益。如月蓋致請，及下文身子白佛云：「佛說禪定第一」等。「影響」，謂古往諸佛，法身菩薩隱其圓極匡輔法王，雖無為作而有叵益。「結緣」，謂力無引導擊動之能，德非伏物鎮嚴之用。過去根淺三慧不生，現在聞法無四悉益，但作未來得度因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當機是五百」等者，宿植德本，緣合時熟，故謂當機。五百，即同類五百長者也。「後得道」，即斯那等。「發起」，謂權謀智鑒，知機知時，擊揚發動，成就利益。如月蓋致請，及下文身子白佛云：「佛說禪定第一」等。「影響」，謂古往諸佛，法身菩薩隱其圓極匡輔法王，雖無為作而有叵益。「結緣」，謂力無引導擊動之能，德非伏物鎮嚴之用。過去根淺三慧不生，現在聞法無四悉益，但作未來得度因緣也。

經「人非人」者，人即四眾；非人即天龍等。或云：人非人是疑神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「人非人」者，人即四眾；非人即天龍等。或云：人非人是疑神。

經「恭敬圍繞」者，修謹曰恭，崇仰曰敬，周迴曰圍。坐遍稱繞，或作行遶，即表機動。「四句」者，一戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人在會是也。二戒緩乘急。戒緩生惡趣，乘急值佛得道，今龍鬼在會是也。三戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞法得道，如舍衛六億，及著樂諸天不來聽法，皆是也。四戒乘俱緩。戒緩墮惡道，乘緩無解脫期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「恭敬圍繞」者，修謹曰恭，崇仰曰敬，周迴曰圍。坐遍稱繞，或作行遶，即表機動。「四句」者，一戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人在會是也。二戒緩乘急。戒緩生惡趣，乘急值佛得道，今龍鬼在會是也。三戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞法得道，如舍衛六億，及著樂諸天不來聽法，皆是也。四戒乘俱緩。戒緩墮惡道，乘緩無解脫期。

釋由序中，初、標文出意。「就事」下，分二：初、約事消經。「如淨名疏中」者，略如前記。經「舌噤」，渠飲切，謂不能言也。「眼主」等者，《白虎通》云「肝繫於目，肺繫於鼻，心繫於口，脾繫於舌，腎繫於耳。」故知經云「舌噤無聲」，即心脾二藏病也。無聲，是口不能言，故主心病，此即肉團心也。「腹內為病」者，腹屬身故。「意識」，即慮知心也。「五根不利」者，「根」應作「藏」，字之誤也。謂五藏不利，外應五根成病惱也。此約病從內出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋由序中，初、標文出意。「就事」下，分二：初、約事消經。「如淨名疏中」者，略如前記。經「舌噤」，渠飲切，謂不能言也。「眼主」等者，《白虎通》云「肝繫於目，肺繫於鼻，心繫於口，脾繫於舌，腎繫於耳。」故知經云「舌噤無聲」，即心脾二藏病也。無聲，是口不能言，故主心病，此即肉團心也。「腹內為病」者，腹屬身故。「意識」，即慮知心也。「五根不利」者，「根」應作「藏」，字之誤也。謂五藏不利，外應五根成病惱也。此約病從內出。

「亦可」下，約病從外入。如久視久聽，乃至飲食皆成病故。具論者，外入乃是病緣，入傷五藏。五藏既病，外應五根，五根亦病也。「夜叉」，新云藥又，此翻勇健，能飛騰空中。舊翻捷疾鬼。「致令國人病惱」者，即是鬼為病緣。由鬼氣外陵五根、入傷五藏，五藏成病，還應五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦可」下，約病從外入。如久視久聽，乃至飲食皆成病故。具論者，外入乃是病緣，入傷五藏。五藏既病，外應五根，五根亦病也。「夜叉」，新云藥又，此翻勇健，能飛騰空中。舊翻捷疾鬼。「致令國人病惱」者，即是鬼為病緣。由鬼氣外陵五根、入傷五藏，五藏成病，還應五根。

經「鉤牙上出」者，「鉤」或作「狗」，字之誤也。《經律異相》、《賢愚經》、《觀佛三昧海經》並作鉤牙。鉤字從金、從扌並通。〈喪大記〉曰「妻於夫拘之」。《經典釋文》音溝。古經字或從扌，故誤為「狗」字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「鉤牙上出」者，「鉤」或作「狗」，字之誤也。《經律異相》、《賢愚經》、《觀佛三昧海經》並作鉤牙。鉤字從金、從扌並通。〈喪大記〉曰「妻於夫拘之」。《經典釋文》音溝。古經字或從扌，故誤為「狗」字也。

經「吸人精氣」者，《普門疏》云「人心中有七滴甜水，和養精神。鬼噉一滴令頭痛，三滴悶絕，七滴即死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「吸人精氣」者，《普門疏》云「人心中有七滴甜水，和養精神。鬼噉一滴令頭痛，三滴悶絕，七滴即死。」

二、約理重釋。一念三千即空即中，彼彼互遍故云無邊。三障，即三德障。性是善，故云性善。「十種」下，以十種行人釋一切人民也。十種行人不出三諦法界，如一切人民不出毘舍離國。「受苦報人」，即人天受苦者，如廣嚴重病之比，亦攝四惡趣。「世間善法」，即人中行五戒十善之者。二乘，則兩教合說。菩薩，則四教開論。「愛見」即界內見思，藏通內外凡，別圓外凡，俱未斷故。「而致病」者，即依三種色聲等，致貪瞋癡病也。「變易土」者，即方便實報。「別位三十心」者，且總舉耳。七住已上方生方便土，受變易身也。圓教十信及藏通斷惑盡人，同別三十心。別教登地，同圓初住。文雖偏舉，而義必具攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約理重釋。一念三千即空即中，彼彼互遍故云無邊。三障，即三德障。性是善，故云性善。「十種」下，以十種行人釋一切人民也。十種行人不出三諦法界，如一切人民不出毘舍離國。「受苦報人」，即人天受苦者，如廣嚴重病之比，亦攝四惡趣。「世間善法」，即人中行五戒十善之者。二乘，則兩教合說。菩薩，則四教開論。「愛見」即界內見思，藏通內外凡，別圓外凡，俱未斷故。「而致病」者，即依三種色聲等，致貪瞋癡病也。「變易土」者，即方便實報。「別位三十心」者，且總舉耳。七住已上方生方便土，受變易身也。圓教十信及藏通斷惑盡人，同別三十心。別教登地，同圓初住。文雖偏舉，而義必具攝。

「地地」者，所依曰地，通指諸位。「皆有愛見」者，即界外同體無明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地地」者，所依曰地，通指諸位。「皆有愛見」者，即界外同體無明也。

「四句」，即四門。「是無常等」者，等取兩亦雙非。常即有門，無常即空門，餘二可知。「是事實」等者，以己解一門為是，斥他解三門為非。問：月蓋屬何行人？答：經是方等，不可定屬。應知月蓋本是第十，或示為圓教初心，或通示前八。推理起見，名為夜叉。見不出五，故經云「而有五眼」。「五見」，如前記。「鉤牙」等者，牙既從下向上，能傷害人。業亦從見而起，傷害法身。因見起業，為生死因。業體黑闇，故云如墨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四句」，即四門。「是無常等」者，等取兩亦雙非。常即有門，無常即空門，餘二可知。「是事實」等者，以己解一門為是，斥他解三門為非。問：月蓋屬何行人？答：經是方等，不可定屬。應知月蓋本是第十，或示為圓教初心，或通示前八。推理起見，名為夜叉。見不出五，故經云「而有五眼」。「五見」，如前記。「鉤牙」等者，牙既從下向上，能傷害人。業亦從見而起，傷害法身。因見起業，為生死因。業體黑闇，故云如墨。

經「五百長者」，《風俗通》云「耆年德艾、事長於人，以之為長者也。」彼國有五百家，悉曰離車，傳禪(去聲)為王。離車，翻傳授國政，蓋由此矣。此五百長者共行道法，率土人民莫不歸德。而月蓋為首者，爾時為國主也。故《維摩．香積品》云「於是長者主月蓋，從八萬四千人來。」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「五百長者」，《風俗通》云「耆年德艾、事長於人，以之為長者也。」彼國有五百家，悉曰離車，傳禪(去聲)為王。離車，翻傳授國政，蓋由此矣。此五百長者共行道法，率土人民莫不歸德。而月蓋為首者，爾時為國主也。故《維摩．香積品》云「於是長者主月蓋，從八萬四千人來。」是也。

經「頭面作禮」者，《智論》云「禮法有三：一者口禮；二屈膝，頭不至地；三頭至地。至地，名上禮也。」「耆婆」，此云故活，影堅王之子，善見庶兄，柰女所生。出胎即持針筩藥囊，為世醫師也。「謂此為是為術也」者，以己執為是，斥他執為非也。「因緣事相」，即攝有見外道。「外之妙術」者，外謂外道，非四句外。「不能救治」等者，初一但醫身病；後三醫心，反增見愛之病。「五眼不明」者，「眼」應作「根」。明，謂明利。外為五塵所侵，故不明利。「云云」者，謂十種行人為見愛所害故請觀音，觀音亦十種不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「頭面作禮」者，《智論》云「禮法有三：一者口禮；二屈膝，頭不至地；三頭至地。至地，名上禮也。」「耆婆」，此云故活，影堅王之子，善見庶兄，柰女所生。出胎即持針筩藥囊，為世醫師也。「謂此為是為術也」者，以己執為是，斥他執為非也。「因緣事相」，即攝有見外道。「外之妙術」者，外謂外道，非四句外。「不能救治」等者，初一但醫身病；後三醫心，反增見愛之病。「五眼不明」者，「眼」應作「根」。明，謂明利。外為五塵所侵，故不明利。「云云」者，謂十種行人為見愛所害故請觀音，觀音亦十種不同。

經「天尊」者，諸天世人無能過故，故曰天尊，亦曰世尊。古者譯經，二名互用。唐杜行顗譯《佛頂最勝經》，皆稱聖尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經「天尊」者，諸天世人無能過故，故曰天尊，亦曰世尊。古者譯經，二名互用。唐杜行顗譯《佛頂最勝經》，皆稱聖尊。