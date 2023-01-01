首楞嚴義疏注經卷第八(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第八(之一)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、返妄歸真辨地位之相，三：初、辨漸次修行者，前由無明動彼靜心，從細至麁遂成三相及二顛倒。又由世界和合相涉，根塵相對成業性故，十二區分，類生差別，流浪苦海如汲井輪，其猶空華於湛精明亂生亂滅，此皆塵勞煩惱污染真性不得清淨。今欲轉染歸淨，返流復源，故立漸次修行以為對治。下喻云「如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。」由此漸次以立地位也。文二：一、結前生後，二：一、結前顛倒因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、返妄歸真辨地位之相，三：初、辨漸次修行者，前由無明動彼靜心，從細至麁遂成三相及二顛倒。又由世界和合相涉，根塵相對成業性故，十二區分，類生差別，流浪苦海如汲井輪，其猶空華於湛精明亂生亂滅，此皆塵勞煩惱污染真性不得清淨。今欲轉染歸淨，返流復源，故立漸次修行以為對治。下喻云「如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。」由此漸次以立地位也。文二：一、結前生後，二：一、結前顛倒因。

「阿難！如是眾生一一類中亦各各具十二顛倒，猶如捏目，亂華發生，顛倒妙圓真淨明心，具足如斯虛妄亂想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是眾生一一類中亦各各具十二顛倒，猶如捏目，亂華發生，顛倒妙圓真淨明心，具足如斯虛妄亂想。」

眾生妄心無始熏習，業苦種子如恒河沙，何啻十二八萬四千？故一一類復具十二，於妙圓中皆是狂勞虛妄華相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生妄心無始熏習，業苦種子如恒河沙，何啻十二八萬四千？故一一類復具十二，於妙圓中皆是狂勞虛妄華相。

二、生後漸次法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、生後漸次法。

「汝今修證佛三摩提，於是本因元所亂想，立三漸次方得除滅，如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今修證佛三摩提，於是本因元所亂想，立三漸次方得除滅，如淨器中除去毒蜜，以諸湯水并雜灰香洗滌其器，後貯甘露。」

真心如器，顛倒即毒蜜，湯水等即戒定慧，洗滌即修習，甘露即無生忍。若本無垢，亦無修證。既有修證，須具眾因，故此三種皆為本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真心如器，顛倒即毒蜜，湯水等即戒定慧，洗滌即修習，甘露即無生忍。若本無垢，亦無修證。既有修證，須具眾因，故此三種皆為本也。

二、正辨修行，二：一、徵列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辨修行，二：一、徵列。

「云何名為三種漸次？一者修習除其助因；二者真修刳其正性；」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為三種漸次？一者修習除其助因；二者真修刳其正性；」

前問至何漸次得修行目，今此第二正名修行，故云真修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前問至何漸次得修行目，今此第二正名修行，故云真修。

「三者增進違其現業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者增進違其現業。」

五種辛菜名為助因，以能資助煩惱業故。淫盜殺妄名為正性，以是生死根本解脫怨故。根塵偶對，流逸奔趣，正是無明現行業用，是故除而去之，刳而空之，違而背之。苟三行漸著，功用漸成，六用不行，返流全一，妙圓平等，身心快然，是人即獲無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種辛菜名為助因，以能資助煩惱業故。淫盜殺妄名為正性，以是生死根本解脫怨故。根塵偶對，流逸奔趣，正是無明現行業用，是故除而去之，刳而空之，違而背之。苟三行漸著，功用漸成，六用不行，返流全一，妙圓平等，身心快然，是人即獲無生法忍。

二、別釋，三：一、除其助因，二：一、總指食為助因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋，三：一、除其助因，二：一、總指食為助因。

「云何助因？阿難！如是世界十二類生不能自全，依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食。是故佛說一切眾生皆依食住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何助因？阿難！如是世界十二類生不能自全，依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食。是故佛說一切眾生皆依食住。」

皆依食住者，食以資益諸根大種，心、心所法能生喜樂，相續執持，故有四種。段謂分段，以欲界香、味、觸三正消變時有資益義，乃名為食。觸食謂根、境、識三和合，能引意識相應觸起，觸對前境，能生喜樂，資益諸根及心、心所故。思食謂意識相應，思與欲俱轉，於可意境希望偏勝，有資益義故。識食謂第八識由前三食緣助勢力，令此第八體有增勝，故能執持諸根大種，能與諸法為長養因。有攝益義，故名為食，如四食章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆依食住者，食以資益諸根大種，心、心所法能生喜樂，相續執持，故有四種。段謂分段，以欲界香、味、觸三正消變時有資益義，乃名為食。觸食謂根、境、識三和合，能引意識相應觸起，觸對前境，能生喜樂，資益諸根及心、心所故。思食謂意識相應，思與欲俱轉，於可意境希望偏勝，有資益義故。識食謂第八識由前三食緣助勢力，令此第八體有增勝，故能執持諸根大種，能與諸法為長養因。有攝益義，故名為食，如四食章。

二、別示食辛過患，三：一、勸令斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示食辛過患，三：一、勸令斷。

「阿難！一切眾生食甘故生、食毒故死，是諸眾生求三摩提，當斷世間五種辛菜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切眾生食甘故生、食毒故死，是諸眾生求三摩提，當斷世間五種辛菜。」

有資益義，皆名為甘。不正消變，能壞身心，皆名為毒。五辛者，謂大蒜、茖葱、慈葱、蘭葱、興渠。是五性熱，氣葷味辣，修行者食，能殺法身，如食毒也，故須斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有資益義，皆名為甘。不正消變，能壞身心，皆名為毒。五辛者，謂大蒜、茖葱、慈葱、蘭葱、興渠。是五性熱，氣葷味辣，修行者食，能殺法身，如食毒也，故須斷之。

二、示過患，二：一、現同鬼住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示過患，二：一、現同鬼住。

「是五種辛，熟食發淫，生啖增恚。如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢，咸皆遠離。諸餓鬼等因彼食次，舐其唇吻，常與鬼住。福德日銷，長無利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是五種辛，熟食發淫，生啖增恚。如是世界食辛之人，縱能宣說十二部經，十方天仙嫌其臭穢，咸皆遠離。諸餓鬼等因彼食次，舐其唇吻，常與鬼住。福德日銷，長無利益。」

生死根本無過婬、殺，此五能助，復加葷穢引諸邪惡，污清淨道，故福德天眾捨離無益，諸鬼同住也。唯增癡惑，失正真道，修三昧者豈不慎之！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死根本無過婬、殺，此五能助，復加葷穢引諸邪惡，污清淨道，故福德天眾捨離無益，諸鬼同住也。唯增癡惑，失正真道，修三昧者豈不慎之！

二、終作魔民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、終作魔民。

「是食辛人修三摩地，菩薩、天仙、十方善神不來守護，大力魔王得其方便，現作佛身來為說法，非毀禁戒，讚婬怒癡，命終自為魔王眷屬，受魔福盡，墮無間獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是食辛人修三摩地，菩薩、天仙、十方善神不來守護，大力魔王得其方便，現作佛身來為說法，非毀禁戒，讚婬怒癡，命終自為魔王眷屬，受魔福盡，墮無間獄。」

臭辣葷穢非可聖意，故不守護。魔不持戒，而修邪定及修世福，遂感魔宮。以定福力且順生報，其毀禁業順後方受，故云福盡墮獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臭辣葷穢非可聖意，故不守護。魔不持戒，而修邪定及修世福，遂感魔宮。以定福力且順生報，其毀禁業順後方受，故云福盡墮獄。

三、結成行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結成行。

「阿難！修菩提者永斷五辛，是則名為第一增進修行漸次。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！修菩提者永斷五辛，是則名為第一增進修行漸次。」

二、刳其正性，二：一、勸持戒，二：一、正勸止持，三：一、正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、刳其正性，二：一、勸持戒，二：一、正勸止持，三：一、正明。

「云何正性？阿難！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律，永斷婬心，不食酒肉。以火淨食，無啖生氣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正性？阿難！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律，永斷婬心，不食酒肉。以火淨食，無啖生氣。」

正性者，此殺盜婬性是罪故，復是生死根本性故。然飲酒合是助因，今為正性者，以過惡深於辛故。以火淨食者，以淺況深，生果尚須淨食，何況酒肉、婬盜殺妄。《涅槃》護譏嫌戒與性重等，故須防微，免致大過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正性者，此殺盜婬性是罪故，復是生死根本性故。然飲酒合是助因，今為正性者，以過惡深於辛故。以火淨食者，以淺況深，生果尚須淨食，何況酒肉、婬盜殺妄。《涅槃》護譏嫌戒與性重等，故須防微，免致大過。

二、反顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反顯。

「阿難！是修行人若不斷婬及與殺生，出三界者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是修行人若不斷婬及與殺生，出三界者，無有是處。」

豈有具諸功德出離之體而從婬盜殺妄中得？必不然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈有具諸功德出離之體而從婬盜殺妄中得？必不然也。

三、順結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、順結。

「當觀婬欲猶如毒蛇，如見怨賊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當觀婬欲猶如毒蛇，如見怨賊。」

毒蛇、怨賊能殺生身，不損法體。婬欲能損法身慧命，真修行者必須永斷。《涅槃經》說「菩薩觀愛有九種過患：一如債有餘；二如羅剎女婦；三如妙華莖有毒蛇；四如惡食性所不便而強食之；五如婬女；六如摩樓迦子；七如瘡中瘜肉；八如暴風；九如彗星。」下文云「十方如來色目行婬同名欲火，菩薩觀欲如避火坑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒蛇、怨賊能殺生身，不損法體。婬欲能損法身慧命，真修行者必須永斷。《涅槃經》說「菩薩觀愛有九種過患：一如債有餘；二如羅剎女婦；三如妙華莖有毒蛇；四如惡食性所不便而強食之；五如婬女；六如摩樓迦子；七如瘡中瘜肉；八如暴風；九如彗星。」下文云「十方如來色目行婬同名欲火，菩薩觀欲如避火坑。」

二、教行次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、教行次第。

「先持聲聞四棄八棄，執身不動；後行菩薩清淨律儀，執心不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先持聲聞四棄八棄，執身不動；後行菩薩清淨律儀，執心不起。」

比丘四重，尼復加四，謂觸八覆隨，故云八棄。梵云波羅夷，此云棄，謂犯此者永棄佛法邊外，猶如死屍大海不受，故名為棄。入大乘道而先學小者，《十輪經》說「若不先學小乘即學大乘，無有是處。」乃至云「無力飲河池，詎能吞大海？是故一切菩薩皆先學三乘，唯不究竟證於小耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘四重，尼復加四，謂觸八覆隨，故云八棄。梵云波羅夷，此云棄，謂犯此者永棄佛法邊外，猶如死屍大海不受，故名為棄。入大乘道而先學小者，《十輪經》說「若不先學小乘即學大乘，無有是處。」乃至云「無力飲河池，詎能吞大海？是故一切菩薩皆先學三乘，唯不究竟證於小耳。」

二、明利益，二：一、遠多過累。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明利益，二：一、遠多過累。

「禁戒成就，則於世界永無相生、相殺之業。偷劫不行，無相負累，亦於世界不還宿債。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁戒成就，則於世界永無相生、相殺之業。偷劫不行，無相負累，亦於世界不還宿債。」

三緣若斷，三因不生，故於世間不相詶報，皆由持戒成就故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三緣若斷，三因不生，故於世間不相詶報，皆由持戒成就故爾。

二、獲多神用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、獲多神用。

「是清淨人修三摩地，父母肉身不須天眼，自然觀見十方世界，覩佛聞法，親奉聖旨，得大神通，遊十方界，宿命清淨，得無艱險，是則名為第二增進修行漸次。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是清淨人修三摩地，父母肉身不須天眼，自然觀見十方世界，覩佛聞法，親奉聖旨，得大神通，遊十方界，宿命清淨，得無艱險，是則名為第二增進修行漸次。」

持戒清淨，魔事不生。觀行既成，故能發用。於父母所生之身得相似五通，此同《法華》觀行持經於現身中獲六根淨。文云「雖未得天眼，但用父母所生眼，徹見三千界」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒清淨，魔事不生。觀行既成，故能發用。於父母所生之身得相似五通，此同《法華》觀行持經於現身中獲六根淨。文云「雖未得天眼，但用父母所生眼，徹見三千界」等。

三、違其現業，三：一、返流全一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、違其現業，三：一、返流全一。

「云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人，心無貪婬，於外六塵不多流逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人，心無貪婬，於外六塵不多流逸。」

由前起後也。清禁既圓，觀行仍就，於六塵境已知虛幻，終不信任隨流奔逸，妄有取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前起後也。清禁既圓，觀行仍就，於六塵境已知虛幻，終不信任隨流奔逸，妄有取著。

「因不流逸，旋元自歸。塵既不緣，根無所偶。反流全一，六用不行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因不流逸，旋元自歸。塵既不緣，根無所偶。反流全一，六用不行。」

正違現業也。既不隨塵，復歸元性，元性之中本無根塵，夫何為偶？根境不生，六用不起，唯一圓常妙覺明體，此同觀音圓通，生滅既滅，寂滅現前也。故上偈云「一處成休復，六用皆不成，塵垢應念消，成圓明淨妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正違現業也。既不隨塵，復歸元性，元性之中本無根塵，夫何為偶？根境不生，六用不起，唯一圓常妙覺明體，此同觀音圓通，生滅既滅，寂滅現前也。故上偈云「一處成休復，六用皆不成，塵垢應念消，成圓明淨妙。」

二、獲忍無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、獲忍無生。

「十方國土皎然清淨，譬如琉璃內懸寶月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方國土皎然清淨，譬如琉璃內懸寶月。」

此敘證真相也。國土融真，圓明體現，故如琉璃內懸寶月。清淨者，空義。瑠璃、寶月，空假中也。故《圓覺》云「覺圓明故顯心清淨，心清淨故乃至一世界、多世界清淨」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此敘證真相也。國土融真，圓明體現，故如琉璃內懸寶月。清淨者，空義。瑠璃、寶月，空假中也。故《圓覺》云「覺圓明故顯心清淨，心清淨故乃至一世界、多世界清淨」等。

「身心快然，妙圓平等，獲大安穩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身心快然，妙圓平等，獲大安穩。」

前則世界圓明，此則身心圓明。本由迷倒，身之與心，外洎山河虛空大地，咸是妙明真心中物。今復本源，故身心世界妙圓平等，更無差別，法界一相。創證此境，快然安穩，即分得涅槃安樂處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前則世界圓明，此則身心圓明。本由迷倒，身之與心，外洎山河虛空大地，咸是妙明真心中物。今復本源，故身心世界妙圓平等，更無差別，法界一相。創證此境，快然安穩，即分得涅槃安樂處也。

「一切如來密圓淨妙皆現其中，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來密圓淨妙皆現其中，」

此獲勝德，即所證理顯也。現謂顯發。理智行三名密圓淨，即涅槃三德也。一一德中具一切法，三一無礙，故稱為妙。此二種法諸佛所證，是佛果德，攝盡十方三世佛法。今日於此一念顯現，通達無礙，故云皆現其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此獲勝德，即所證理顯也。現謂顯發。理智行三名密圓淨，即涅槃三德也。一一德中具一切法，三一無礙，故稱為妙。此二種法諸佛所證，是佛果德，攝盡十方三世佛法。今日於此一念顯現，通達無礙，故云皆現其中。

「是人即獲無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人即獲無生法忍。」

結能證也。真如實相名無生法。無漏真智名之為忍。得此智時，忍可、印持法無生理，決定不謬，境智相冥名無生忍。《華嚴》初住、餘經初地是得忍位。今經第三漸次便得此忍，逈異餘說。於此忍中隨所證得不異而異，即立諸位，故名聖位。此則初漸次正修觀行，第二漸次觀成入似，第三漸次既言獲無生忍，即同初住至等覺位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結能證也。真如實相名無生法。無漏真智名之為忍。得此智時，忍可、印持法無生理，決定不謬，境智相冥名無生忍。《華嚴》初住、餘經初地是得忍位。今經第三漸次便得此忍，逈異餘說。於此忍中隨所證得不異而異，即立諸位，故名聖位。此則初漸次正修觀行，第二漸次觀成入似，第三漸次既言獲無生忍，即同初住至等覺位。

三、結顯立位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結顯立位。

「從是漸修，隨所發行安立聖位，是則名為第三增進修行漸次。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從是漸修，隨所發行安立聖位，是則名為第三增進修行漸次。」

從此第三漸次隨起何行，隨行附義，以立位名，不離前來密圓淨妙境智行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第三漸次隨起何行，隨行附義，以立位名，不離前來密圓淨妙境智行也。

二、明地位差別。夫論地位者，皆是諸佛、菩薩親證境界，約斷伏次第、發真妙用、功力淺深以立位次。《起信論》云「相似覺、隨分覺、究竟覺」，以分地前、地上及究竟位。《華嚴經》、《智度論》約入大海辨功用淺深，但遲速有異，分根性利鈍，如涉長途非無里數。諸大乘經若說平等法界無佛、無眾生，則無地位可立。如《華嚴經》云「眾生妄分別，有佛有世界，若了真法性，無佛無世界。」《楞伽》云「無有佛涅槃，亦無涅槃佛，遠離覺所覺。」又云「寂滅真如，有何漸次？」上文云「妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生。」此等令觀一真法界本來平等，無修無證亦無迷悟，故無地位可立，此顯心真如門也。若依心生滅門，有迷有悟，識然修證差別不同。且圓頓大乘無過《華嚴》、《涅槃》、《仁王》、《瓔珞》、《大品》、《法華》等經，雖明法界平等無說無示，而菩薩行位終日炳然。故《華嚴》云「不為鈍根下劣眾生說於地位。」《仁王》云「若言越此地位得成佛者，是魔所說。」此則異諸外道、天魔各自謂得無上覺道，不說地位。今顯佛法有不思議功德，曠劫修行，因圓果滿方稱究竟。又諸經論建立地位多少不同，《仁王》五十一位，《瓔珞》五十二位，《華嚴》四十一位，《大品》四十二位，此經五十七位，下文復云六十聖位。聖說不同，或開或合各是一意。若約天台圓教位次對今經者，有同有異。同故地前俱是證位，異故此乾慧心便是第三漸次，無生忍中隨義建立，不同天台入初住時方證無生忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明地位差別。夫論地位者，皆是諸佛、菩薩親證境界，約斷伏次第、發真妙用、功力淺深以立位次。《起信論》云「相似覺、隨分覺、究竟覺」，以分地前、地上及究竟位。《華嚴經》、《智度論》約入大海辨功用淺深，但遲速有異，分根性利鈍，如涉長途非無里數。諸大乘經若說平等法界無佛、無眾生，則無地位可立。如《華嚴經》云「眾生妄分別，有佛有世界，若了真法性，無佛無世界。」《楞伽》云「無有佛涅槃，亦無涅槃佛，遠離覺所覺。」又云「寂滅真如，有何漸次？」上文云「妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生。」此等令觀一真法界本來平等，無修無證亦無迷悟，故無地位可立，此顯心真如門也。若依心生滅門，有迷有悟，識然修證差別不同。且圓頓大乘無過《華嚴》、《涅槃》、《仁王》、《瓔珞》、《大品》、《法華》等經，雖明法界平等無說無示，而菩薩行位終日炳然。故《華嚴》云「不為鈍根下劣眾生說於地位。」《仁王》云「若言越此地位得成佛者，是魔所說。」此則異諸外道、天魔各自謂得無上覺道，不說地位。今顯佛法有不思議功德，曠劫修行，因圓果滿方稱究竟。又諸經論建立地位多少不同，《仁王》五十一位，《瓔珞》五十二位，《華嚴》四十一位，《大品》四十二位，此經五十七位，下文復云六十聖位。聖說不同，或開或合各是一意。若約天台圓教位次對今經者，有同有異。同故地前俱是證位，異故此乾慧心便是第三漸次，無生忍中隨義建立，不同天台入初住時方證無生忍也。

文九：一、乾慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文九：一、乾慧地。

「阿難！是善男子欲愛乾枯，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子欲愛乾枯，」

持戒清淨，遠離貪婬，故名初乾，即斷煩惱障也。乾義有二：一欲盡故曰乾；二但慧故曰乾。今即初義，根境不偶，由三昧力返流全一，破所知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒清淨，遠離貪婬，故名初乾，即斷煩惱障也。乾義有二：一欲盡故曰乾；二但慧故曰乾。今即初義，根境不偶，由三昧力返流全一，破所知也。

「現前殘質不復續生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現前殘質不復續生。」

報障盡也。亡欲愛故無潤惑，根不偶故無業性。縱有業苦種子，無潤不生，盡此報身更不相續，即生實報土也。此即惑業苦亡，無潤生理，即乾義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報障盡也。亡欲愛故無潤惑，根不偶故無業性。縱有業苦種子，無潤不生，盡此報身更不相續，即生實報土也。此即惑業苦亡，無潤生理，即乾義也。

「執心虛明，純是智慧，慧性明圓瑩十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執心虛明，純是智慧，慧性明圓瑩十方界。」

戒定既圓，從此發慧，即轉前三障純成智慧。慧光發明瑩十方界，即慧義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定既圓，從此發慧，即轉前三障純成智慧。慧光發明瑩十方界，即慧義也。

「乾有其慧，名乾慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾有其慧，名乾慧地。」

結名也。此即但有其慧，故前云純也。既云隨所發行安立聖位，故約欲枯返流，純成智慧，未沾果海法流之水，故受此名。此約無生忍中義說故爾，真謂圓融不礙行布，下皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結名也。此即但有其慧，故前云純也。既云隨所發行安立聖位，故約欲枯返流，純成智慧，未沾果海法流之水，故受此名。此約無生忍中義說故爾，真謂圓融不礙行布，下皆倣此。

二、十信位，二：一、躡前總示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、十信位，二：一、躡前總示。

「欲習初乾，未與如來法流水接，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲習初乾，未與如來法流水接，」

躡前乾慧義也。創乾欲愛，果法未沾，即用此心為信方便。標如來者，顯是果法，此下總示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躡前乾慧義也。創乾欲愛，果法未沾，即用此心為信方便。標如來者，顯是果法，此下總示。

「即以此心中中流入圓妙開敷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此心中中流入圓妙開敷。」

此標也。即用此乾慧中智合中道理，理智俱中，故名中中。又離一切二邊相故，雙照二諦無不真實。又此中智念念相繼而進上位，故云中中流入。言流入者，顯無功用任運而進也，以證中道自然流入薩婆若海。此則更增一番智斷功能，故云圓妙開敷。此即於乾慧心增明觀智以為方便，得入十信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此標也。即用此乾慧中智合中道理，理智俱中，故名中中。又離一切二邊相故，雙照二諦無不真實。又此中智念念相繼而進上位，故云中中流入。言流入者，顯無功用任運而進也，以證中道自然流入薩婆若海。此則更增一番智斷功能，故云圓妙開敷。此即於乾慧心增明觀智以為方便，得入十信。

「從真妙圓，重發真妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從真妙圓，重發真妙。」

釋也。上句釋此心流入，下句釋圓妙開敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋也。上句釋此心流入，下句釋圓妙開敷。

二、正開十心，十：一、信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正開十心，十：一、信心。

「妙信常住，一切妄想滅盡無餘，中道鈍真，名信心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙信常住，一切妄想滅盡無餘，中道鈍真，名信心住。」

以中道智證法界一體三寶，於實德能深忍樂欲，冥合常住清淨妙心，名為妙信。此信即理，亦名常住。一切妄想滅無餘者，即斷所知，無明住地一斷遍斷。始因迷覺成不覺，今既圓妙智發，翻不覺成覺，故云一切滅盡無餘。中道純真者，妙智決定，不偏不邪，是佛正因。不雜偽妄，故云純真。以不住法即住其中，故名為住。經中多說地、住二位是發真處，今於乾慧信位立之，表是證真非是似解耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以中道智證法界一體三寶，於實德能深忍樂欲，冥合常住清淨妙心，名為妙信。此信即理，亦名常住。一切妄想滅無餘者，即斷所知，無明住地一斷遍斷。始因迷覺成不覺，今既圓妙智發，翻不覺成覺，故云一切滅盡無餘。中道純真者，妙智決定，不偏不邪，是佛正因。不雜偽妄，故云純真。以不住法即住其中，故名為住。經中多說地、住二位是發真處，今於乾慧信位立之，表是證真非是似解耳。

二、念心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、念心。

「真信明了，一切圓通，陰、處、界三不能為礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真信明了，一切圓通，陰、處、界三不能為礙。」

躡前信心也。妙信常住，不偏不邪，純一真如，故云真信明了。一切圓通者，了三科法無不是如也。無明妄想既亡，陰界自然解脫，故云不能為礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躡前信心也。妙信常住，不偏不邪，純一真如，故云真信明了。一切圓通者，了三科法無不是如也。無明妄想既亡，陰界自然解脫，故云不能為礙。

「如是乃至過去、未來無數劫中，捨身、受身一切習氣皆現在前。是善男子皆能憶念，得無遺忘，名念心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至過去、未來無數劫中，捨身、受身一切習氣皆現在前。是善男子皆能憶念，得無遺忘，名念心住。」

妄想若存，陰界為礙，忘失煩惱隨此而生。今既妄滅陰消，過未如一，無遠無近、所經未經一念現前，此即過去宿命、未來天眼明記不失，故名為念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想若存，陰界為礙，忘失煩惱隨此而生。今既妄滅陰消，過未如一，無遠無近、所經未經一念現前，此即過去宿命、未來天眼明記不失，故名為念。

三、精進心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、精進心。

「妙圓純真，真精發化，無始習氣通一精明，唯以精明進趣真淨，名精進心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙圓純真，真精發化，無始習氣通一精明，唯以精明進趣真淨，名精進心。」

圓妙淨智無二邊之雜、無妄想之偽，故云純真。現用自在，故云發化。乃能融通習氣，唯一精真，以真精智進真淨行，故名精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓妙淨智無二邊之雜、無妄想之偽，故云純真。現用自在，故云發化。乃能融通習氣，唯一精真，以真精智進真淨行，故名精進。

四、慧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、慧心。

「心精現前，純以智慧，名慧心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心精現前，純以智慧，名慧心住。」

真精之心明了顯現，此現前心純是圓智，用名慧心，智之與慧左右言耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真精之心明了顯現，此現前心純是圓智，用名慧心，智之與慧左右言耳。

五、定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、定心。

「執持智明，周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執持智明，周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。」

智照凝明，無動無亂，照而常寂，湛然不動，故曰定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智照凝明，無動無亂，照而常寂，湛然不動，故曰定心。

六、不退心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、不退心。

「定光發明，明性深入，唯進無退，名不退心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定光發明，明性深入，唯進無退，名不退心。」

寂定、慧光互相明發，於理於行唯深唯進，故云不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂定、慧光互相明發，於理於行唯深唯進，故云不退。

七、護法心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、護法心。

「心進安然，保持不失，十方如來氣分交接，名護法心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心進安然，保持不失，十方如來氣分交接，名護法心。」

寂照增進，不動不退，故云安然。保任護持，令此與佛冥然通合，故云交接。由保持故名為護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂照增進，不動不退，故云安然。保任護持，令此與佛冥然通合，故云交接。由保持故名為護法。

八、迴向心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、迴向心。

「覺明保持，能以妙力迴佛慈光向佛安住，猶如雙鏡光明相對，其中妙影重重相入，名迴向心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺明保持，能以妙力迴佛慈光向佛安住，猶如雙鏡光明相對，其中妙影重重相入，名迴向心。」

由前寂照互相顯發，保持無退，妙用強勝，能感果德，因心中現，故云迴佛慈光。此寂照因決能感果，無有乖失，故云向佛安住。果中現因相，因中現果相，因果不二互現互人，故云妙影重重相人，名迴向心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前寂照互相顯發，保持無退，妙用強勝，能感果德，因心中現，故云迴佛慈光。此寂照因決能感果，無有乖失，故云向佛安住。果中現因相，因中現果相，因果不二互現互人，故云妙影重重相人，名迴向心。

九、戒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、戒心。

「心光密迴，獲佛常凝無上妙淨，安住無為，得無遺失，名戒心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心光密迴，獲佛常凝無上妙淨，安住無為，得無遺失，名戒心住。」

即寂之照，故曰心光。即照之寂，名佛常凝。此圓定慧離二邊染，斷性亦無，故云無上妙淨。二邊不動即無為作，故云安住無為也。得無遺失，戒圓明也。此則定道圓融，離妄想染，故云戒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即寂之照，故曰心光。即照之寂，名佛常凝。此圓定慧離二邊染，斷性亦無，故云無上妙淨。二邊不動即無為作，故云安住無為也。得無遺失，戒圓明也。此則定道圓融，離妄想染，故云戒心。

十、願心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、願心。

「住戒自在，能遊十方，所去隨願，名願心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住戒自在，能遊十方，所去隨願，名願心住。」

戒根圓淨，過累不拘，故云自在。以此為足遊履十界，妙用現前，隨欲利益，故名願心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒根圓淨，過累不拘，故云自在。以此為足遊履十界，妙用現前，隨欲利益，故名願心。

三、十住，十：一、發心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、十住，十：一、發心住。

「阿難！是善男子以真方便發此十心，心精發暉，十用涉入圓成一心，名發心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子以真方便發此十心，心精發暉，十用涉入圓成一心，名發心住。」

方便空也，十心假也，一心中也。圓融妙慧名真方便，由此妙慧發前十信，以此十心本是一性所具功德。由妙慧發，令一一心皆具十心，十用無礙，一多相即，唯是一心。心即祕藏，今於此藏開發顯現，以不住法即住其中，名發心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便空也，十心假也，一心中也。圓融妙慧名真方便，由此妙慧發前十信，以此十心本是一性所具功德。由妙慧發，令一一心皆具十心，十用無礙，一多相即，唯是一心。心即祕藏，今於此藏開發顯現，以不住法即住其中，名發心住。

二、治地住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、治地住。

「心中發明，如淨琉璃內現精金，以前妙心履以成地，名治地住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中發明，如淨琉璃內現精金，以前妙心履以成地，名治地住。」

琉璃空也，精金中也，現即假也。淨寶、精金互相映現，無礙融通，不一不異。以此妙心而為所依，然後出生無量德用，故名治地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃空也，精金中也，現即假也。淨寶、精金互相映現，無礙融通，不一不異。以此妙心而為所依，然後出生無量德用，故名治地。

三、修行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、修行住。

「心地涉知，俱得明了，遊履十方得無留礙，名修行住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心地涉知，俱得明了，遊履十方得無留礙，名修行住。」

法界心地即前一心，妙行能涉，妙智能知，理、智、行三自在圓融，不以二邊之所住著，名無留礙，此真修行，名修行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界心地即前一心，妙行能涉，妙智能知，理、智、行三自在圓融，不以二邊之所住著，名無留礙，此真修行，名修行住。

四、生貴住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、生貴住。

「行與佛同，受佛氣分，如中陰身自求父母，陰信冥通，入如來種，名生貴住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行與佛同，受佛氣分，如中陰身自求父母，陰信冥通，入如來種，名生貴住。」

智行微妙，冥通果德，故云行與佛同。自然合佛慈種，名受佛氣分。如中陰身自求父母者，以佛權、實二智為父母。故《維摩》云「智度菩薩母，方便以為父。」既分入果智，密合果德，故云冥通入如來種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智行微妙，冥通果德，故云行與佛同。自然合佛慈種，名受佛氣分。如中陰身自求父母者，以佛權、實二智為父母。故《維摩》云「智度菩薩母，方便以為父。」既分入果智，密合果德，故云冥通入如來種。

五、方便具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、方便具足住。

「既遊道胎，親奉覺胤，如胎已成人相不缺，名方便具足住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既遊道胎，親奉覺胤，如胎已成人相不缺，名方便具足住。」

以自行化他一切種智具足成就，名人相不缺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自行化他一切種智具足成就，名人相不缺也。

六、正心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、正心住。

「容貌如佛，心相亦同，名正心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「容貌如佛，心相亦同，名正心住。」

一切種智自利、利他相用顯現，名為容貌。無緣慈悲，名之為心。故《觀經》云「佛心者大慈悲是。」此菩薩分得其用，名之為同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種智自利、利他相用顯現，名為容貌。無緣慈悲，名之為心。故《觀經》云「佛心者大慈悲是。」此菩薩分得其用，名之為同。

七、不退住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、不退住。

「身心合成，日益增長，名不退住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身心合成，日益增長，名不退住。」

一切種智、慈悲相用和合成就，任運增長無有退屈，名為不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種智、慈悲相用和合成就，任運增長無有退屈，名為不退。

八、童真住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、童真住。

「十身靈相一時具足，名童真住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十身靈相一時具足，名童真住。」

十身靈相，十身盧舍那也。謂聲聞及緣覺，菩薩，如來身、法、智、空、業報、眾生及國土。又如來身自具十種，謂菩提、願、化、力、莊嚴、威勢、意生、福、法、智。此十妙應，如隨色珠顯現自在，即不思議種智之妙用。智體本具，隨障盡處而得顯現，既以權、實二智大悲熏修，功用頓顯。雖未全如於佛，分得此用，即一身現無量身也。《華嚴》云「雖未具足一切智，已獲如來自在力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十身靈相，十身盧舍那也。謂聲聞及緣覺，菩薩，如來身、法、智、空、業報、眾生及國土。又如來身自具十種，謂菩提、願、化、力、莊嚴、威勢、意生、福、法、智。此十妙應，如隨色珠顯現自在，即不思議種智之妙用。智體本具，隨障盡處而得顯現，既以權、實二智大悲熏修，功用頓顯。雖未全如於佛，分得此用，即一身現無量身也。《華嚴》云「雖未具足一切智，已獲如來自在力。」

九、法王子住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、法王子住。

「形成出胎，親為佛子，名法王子住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「形成出胎，親為佛子，名法王子住。」

十身具足，故曰形成。出因顯果，故云出胎。堪任繼嗣紹隆佛法，名法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十身具足，故曰形成。出因顯果，故云出胎。堪任繼嗣紹隆佛法，名法王子。

十、灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、灌頂住。

「表以成人，如國大王以諸國事分委太子，彼剎利王世子長成，陳列灌頂，名灌頂住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「表以成人，如國大王以諸國事分委太子，彼剎利王世子長成，陳列灌頂，名灌頂住。」

行願內充，慈悲外發，德相漸成，化物功著，故云表以成人。於十方界次補佛處，堪任付囑，傳法利生，故如國王委政太子陳列灌頂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行願內充，慈悲外發，德相漸成，化物功著，故云表以成人。於十方界次補佛處，堪任付囑，傳法利生，故如國王委政太子陳列灌頂也。

問：准《華嚴經》，初住菩薩即能成佛，教化眾生，何故至第十住方名陳列灌頂表成佛耶？答：圓融之教二經頗同，以行布不礙圓融故。華嚴初住便能成佛，圓融不礙行布故。今十住方列灌頂，故彼經云「菩薩住處廣大與虛空等。」又云「初發心時便成正覺，了達諸法真實之相，所有聞法不由他悟，具修十種智力，究竟離虛妄，無染如虛空，清淨妙法身，湛然應一切。」亦同《大品》云「從初發心時即坐道場，轉法輪，度眾生，當知此菩薩為如佛。」今經云「十用涉入，圓成一心。」又云「十身靈相一時具足。」此上皆明一位具諸位，即行布不礙圓融也。又《華嚴》明第十地菩薩方論受職，此經第十住明陳列灌頂，即圓融不礙行布也。圓融即橫論，行布即竪說，二無障礙，二經頗同，故無疑也。言陳列灌頂者，《華嚴經》云「轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足，坐白象寶妙金之座，張大網縵，奏諸音樂，取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂，是時即名受王職位。菩薩受職亦復如是，諸佛智水灌其頂故，名為受大智職菩薩。」彼明第十地方是受職，今此十住既名灌頂，故說受職，彼約究竟，此約分得。又無生忍中一位具諸位，故得互說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：准《華嚴經》，初住菩薩即能成佛，教化眾生，何故至第十住方名陳列灌頂表成佛耶？答：圓融之教二經頗同，以行布不礙圓融故。華嚴初住便能成佛，圓融不礙行布故。今十住方列灌頂，故彼經云「菩薩住處廣大與虛空等。」又云「初發心時便成正覺，了達諸法真實之相，所有聞法不由他悟，具修十種智力，究竟離虛妄，無染如虛空，清淨妙法身，湛然應一切。」亦同《大品》云「從初發心時即坐道場，轉法輪，度眾生，當知此菩薩為如佛。」今經云「十用涉入，圓成一心。」又云「十身靈相一時具足。」此上皆明一位具諸位，即行布不礙圓融也。又《華嚴》明第十地菩薩方論受職，此經第十住明陳列灌頂，即圓融不礙行布也。圓融即橫論，行布即竪說，二無障礙，二經頗同，故無疑也。言陳列灌頂者，《華嚴經》云「轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足，坐白象寶妙金之座，張大網縵，奏諸音樂，取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂，是時即名受王職位。菩薩受職亦復如是，諸佛智水灌其頂故，名為受大智職菩薩。」彼明第十地方是受職，今此十住既名灌頂，故說受職，彼約究竟，此約分得。又無生忍中一位具諸位，故得互說。

四、十行位，十：一、歡喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、十行位，十：一、歡喜行。

「阿難！是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。」

初二句結前，具足下正明。此有三義故歡喜：一、具足無量佛德故，如觀音云：我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。既云不思議，即是無量佛德也。此之妙德先未曾獲，今自具足，故云歡喜。二、眾生受化故歡喜，十方者，現十界身利眾生也。隨順有二：一、眾生趣類不等，根行有異，菩薩隨順以形以說，此明能化隨順也；二菩薩現種種化，眾生隨順，一一受化咸皆得益，此明所化隨順也。能所既皆隨順，機應俱生歡喜，故以名焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句結前，具足下正明。此有三義故歡喜：一、具足無量佛德故，如觀音云：我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。既云不思議，即是無量佛德也。此之妙德先未曾獲，今自具足，故云歡喜。二、眾生受化故歡喜，十方者，現十界身利眾生也。隨順有二：一、眾生趣類不等，根行有異，菩薩隨順以形以說，此明能化隨順也；二菩薩現種種化，眾生隨順，一一受化咸皆得益，此明所化隨順也。能所既皆隨順，機應俱生歡喜，故以名焉。

二、饒益行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、饒益行。

「善能利益一切眾生，名饒益行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善能利益一切眾生，名饒益行。」

如上隨順眾生，即是善能利益。始能歡喜生善，終能破惡入理，故名饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上隨順眾生，即是善能利益。始能歡喜生善，終能破惡入理，故名饒益。

三、無嗔恨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、無嗔恨行。

「自覺、覺他得無違拒，名無瞋恨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自覺、覺他得無違拒，名無瞋恨行。」

自覺故，無明不能拒智。覺他故，有情不能違化。障不能拒、物不能違，二利既兼，故無嗔恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺故，無明不能拒智。覺他故，有情不能違化。障不能拒、物不能違，二利既兼，故無嗔恨。

四、無盡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、無盡行。

「種類出生窮未來際，三世平等，十方通達，名無盡行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種類出生窮未來際，三世平等，十方通達，名無盡行。」

隨機、隨感現種類身，盡未來際化復作化。三世下釋所以也，以知三世空寂故，得窮未來際；以達十方無礙故，能現種類身。若時、若處現化不絕，故云無盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨機、隨感現種類身，盡未來際化復作化。三世下釋所以也，以知三世空寂故，得窮未來際；以達十方無礙故，能現種類身。若時、若處現化不絕，故云無盡也。

五、離癡亂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、離癡亂行。

「一切合同、種種法門得無差誤，名離癡亂行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切合同、種種法門得無差誤，名離癡亂行。」

現種類身，即普現色身三昧。說無量法，不離四種辯才。若身若說皆是智用，咸歸於理。《華嚴》云「此菩薩於一念頃得無數三昧。」了知此之三昧同一體性，乃至得一切法真實智慧，是故能合種種法門得無差誤，由無差誤故離癡亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現種類身，即普現色身三昧。說無量法，不離四種辯才。若身若說皆是智用，咸歸於理。《華嚴》云「此菩薩於一念頃得無數三昧。」了知此之三昧同一體性，乃至得一切法真實智慧，是故能合種種法門得無差誤，由無差誤故離癡亂。

六、善現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、善現行。

「則於同中顯現群異，一一異相各各見同，名善現行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則於同中顯現群異，一一異相各各見同，名善現行。」

一中現無量，故云於同現異。無量中現一，故云異相見同。身說皆然也。以知一切法同一法性，能作種種異說，而不失一性一相之旨。《維摩》云「能善分別諸法相，於第一義而不動。」故名善現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一中現無量，故云於同現異。無量中現一，故云異相見同。身說皆然也。以知一切法同一法性，能作種種異說，而不失一性一相之旨。《維摩》云「能善分別諸法相，於第一義而不動。」故名善現。

七、無著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、無著行。

「如是乃至十方虛空滿足微塵，一一塵中現十方界，現塵、現界不相留礙，名無著行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至十方虛空滿足微塵，一一塵中現十方界，現塵、現界不相留礙，名無著行。」

著謂住著，即留礙也。一塵現十方，是現界。不壞一塵相，是現塵。世界、微塵各不相妨，此即大小自在。由此菩薩住不思議解脫，故得此用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著謂住著，即留礙也。一塵現十方，是現界。不壞一塵相，是現塵。世界、微塵各不相妨，此即大小自在。由此菩薩住不思議解脫，故得此用。

八、尊重行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、尊重行。

「種種現前，咸是第一波羅蜜多，名尊重行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種現前，咸是第一波羅蜜多，名尊重行。」

現塵現界、現身現說不相留礙，故云種種現前，皆從圓融三德般若之所發現，故云第一。此之妙行超過一切諸法門，故名為尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現塵現界、現身現說不相留礙，故云種種現前，皆從圓融三德般若之所發現，故云第一。此之妙行超過一切諸法門，故名為尊重。

九、善法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、善法行。

「如是圓融能成十方諸佛軌則，名善法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是圓融能成十方諸佛軌則，名善法行。」

如上所現無礙妙用，故云圓融。一一皆能合佛如來利生軌則，故名善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所現無礙妙用，故云圓融。一一皆能合佛如來利生軌則，故名善法。

十、真實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、真實行。

「一一皆是清淨無漏、一真無為，性本然故，名真實行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一皆是清淨無漏、一真無為，性本然故，名真實行。」

依真起用，用不離體，體即真如。無漏清淨一真法界，此法界體本具如是無方妙用，故云本然。以即體故，名為真實。此之十行皆是證真菩薩自利、利他無礙自在圓融妙行，一一皆破微細無明，顯佛智德，漸漸圓滿。有此十番智斷功用，念念與薩婆若相應。《華嚴》云「此菩薩行與法界虛空等，以用諸佛不思議妙行故。」故此十行圓融無礙，即一論十、十不離一，故此最後即云一一皆是清淨真如性本然故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依真起用，用不離體，體即真如。無漏清淨一真法界，此法界體本具如是無方妙用，故云本然。以即體故，名為真實。此之十行皆是證真菩薩自利、利他無礙自在圓融妙行，一一皆破微細無明，顯佛智德，漸漸圓滿。有此十番智斷功用，念念與薩婆若相應。《華嚴》云「此菩薩行與法界虛空等，以用諸佛不思議妙行故。」故此十行圓融無礙，即一論十、十不離一，故此最後即云一一皆是清淨真如性本然故。

第五、十迴向位，十：一、救護一切眾生離眾生相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、十迴向位，十：一、救護一切眾生離眾生相迴向。

「阿難！是善男子滿足神通，成佛事已，純潔精真，遠諸留患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子滿足神通，成佛事已，純潔精真，遠諸留患。」

結前十行也。依體起用，故云滿足神通。自利利他妙行無礙，故云成佛事已，佛以度生利他為事業故。純潔精真顯智德也，遠離留患顯斷德也。此十番智斷皆是非證而證、不斷而斷，智本真故，惑本亡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結前十行也。依體起用，故云滿足神通。自利利他妙行無礙，故云成佛事已，佛以度生利他為事業故。純潔精真顯智德也，遠離留患顯斷德也。此十番智斷皆是非證而證、不斷而斷，智本真故，惑本亡故。

「當度眾生，滅除度相，迴無為心向涅槃路，名救一切眾生離眾生相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當度眾生，滅除度相，迴無為心向涅槃路，名救一切眾生離眾生相迴向。」

此正明也。約用就體，能所俱亡。眾生相空本涅槃故，能化緣生本無性故，故云滅除度相，《般若經》中亦同此說。亡緣之智名無為心，無作妙理名涅槃路，攝用歸體名為迴向。涅槃果也，路即理也。履以成地到究竟故，名涅槃路，結名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正明也。約用就體，能所俱亡。眾生相空本涅槃故，能化緣生本無性故，故云滅除度相，《般若經》中亦同此說。亡緣之智名無為心，無作妙理名涅槃路，攝用歸體名為迴向。涅槃果也，路即理也。履以成地到究竟故，名涅槃路，結名可知。

問：十行位中豈有度相耶？答：前即依體起用，且論神通化物，未言滅除度相；今此攝用歸體，順寂滅義，故除度相。約義雖異，為行頗同。若不然者，豈有證真大士猶懷度生之相耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十行位中豈有度相耶？答：前即依體起用，且論神通化物，未言滅除度相；今此攝用歸體，順寂滅義，故除度相。約義雖異，為行頗同。若不然者，豈有證真大士猶懷度生之相耶！

二、不壞迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、不壞迴向。

「壞其可壞，遠離諸離，名不壞迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壞其可壞，遠離諸離，名不壞迴向。」

應當遠離一切幻化虛妄境界，故云壞其可壞。心如幻者亦復遠離，遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，故云遠離諸離。得無所離，即合涅槃，故云不壞迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當遠離一切幻化虛妄境界，故云壞其可壞。心如幻者亦復遠離，遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，故云遠離諸離。得無所離，即合涅槃，故云不壞迴向。

三、等一切佛迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、等一切佛迴向。

「本覺湛然，覺齊佛覺，名等一切佛迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本覺湛然，覺齊佛覺，名等一切佛迴向。」

本性覺體未嘗起滅，故云湛然。此湛覺體三世諸佛無二圓滿，故云覺齊佛覺。此則得平等覺，與諸佛同，故云等一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性覺體未嘗起滅，故云湛然。此湛覺體三世諸佛無二圓滿，故云覺齊佛覺。此則得平等覺，與諸佛同，故云等一切佛。

四、至一切處迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、至一切處迴向。

「精真發明，地如佛地，名至一切處迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精真發明，地如佛地，名至一切處迴向。」

精真發明，智顯也；地如佛地，理現也。智冥理體無二無別，智遍理遍名至一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精真發明，智顯也；地如佛地，理現也。智冥理體無二無別，智遍理遍名至一切處。

五、無盡功德藏迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、無盡功德藏迴向。

「世界、如來互相涉入，得無罣礙，名無盡功德藏迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界、如來互相涉入，得無罣礙，名無盡功德藏迴向。」

此菩薩得如來身及國土身，互相涉入，無礙自在，此是如來藏中諸功德法，受用無盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩得如來身及國土身，互相涉入，無礙自在，此是如來藏中諸功德法，受用無盡也。

六、隨順平等善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、隨順平等善根迴向。

「於同佛地地中，各各生清淨因，依因發揮取涅槃道，名隨順平等善根迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於同佛地地中，各各生清淨因，依因發揮取涅槃道，名隨順平等善根迴向。」

同佛地，如來藏也，即前地如佛地，本來具足無漏性德。此德能為萬行所依，故云清淨因。依於此因能起趣果之行，故云依因發揮取涅槃道。道即因也，此則萬德為萬行因，萬行為涅槃因。合理之行，行從理起，故云隨順平等。能生妙果，名曰善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同佛地，如來藏也，即前地如佛地，本來具足無漏性德。此德能為萬行所依，故云清淨因。依於此因能起趣果之行，故云依因發揮取涅槃道。道即因也，此則萬德為萬行因，萬行為涅槃因。合理之行，行從理起，故云隨順平等。能生妙果，名曰善根。

七、隨順等觀一切眾生迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、隨順等觀一切眾生迴向。

「真根既成，十方眾生皆我本性，性圓成就，不失眾生，名隨順等觀一切眾生迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真根既成，十方眾生皆我本性，性圓成就，不失眾生，名隨順等觀一切眾生迴向。」

初句躡前也；十方下正顯一切眾生皆我心性，心性無外，攝無不周。我之本性既圓滿成就，眾生皆爾，故云不失。此得同體大悲，是故然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句躡前也；十方下正顯一切眾生皆我心性，心性無外，攝無不周。我之本性既圓滿成就，眾生皆爾，故云不失。此得同體大悲，是故然也。

八、真如相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、真如相迴向。

「即一切法，離一切相，唯即與離二無所著，名真如相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即一切法，離一切相，唯即與離二無所著，名真如相迴向。」

如故即一切法，真故離一切相。此真如體亦不可得，故云二無所著。亦即三諦，對文可見。此菩薩了一切法即真法界，無相可離，名為如相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如故即一切法，真故離一切相。此真如體亦不可得，故云二無所著。亦即三諦，對文可見。此菩薩了一切法即真法界，無相可離，名為如相。

九、無縛解脫迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、無縛解脫迴向。

「真得所如，十方無礙，名無縛解脫迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真得所如，十方無礙，名無縛解脫迴向。」

初句攝前。十方無礙者，既能即法離相，則不為心、境諸法所繫，故云無縛。以無縛故自在無礙，故云解脫。此解脫相本性亦離，故皆無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句攝前。十方無礙者，既能即法離相，則不為心、境諸法所繫，故云無縛。以無縛故自在無礙，故云解脫。此解脫相本性亦離，故皆無也。

十、法界無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、法界無量迴向。

「性德圓成，法界量滅，名法界無量迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「性德圓成，法界量滅，名法界無量迴向。」

聖法因義，故云法界，然有四種：謂事、理、理事無礙、事事無礙。今皆渾為一真法界，故云量滅。此唯性德圓成，於一真界無量可量，故云法界無量。又證性德一一圓滿，成就不可算數邊涯故也。然此十位所有迴向不離三種：謂菩提、實際、眾生也。今此且約向實際說，餘二含攝。此則依真起用，皆為趣向大涅槃界，隨順法界，體用相稱，圓融自在。故《華嚴》云「此菩薩所修願行等法界，如虛空量，盡迴與一切眾生，同向一究竟菩提，故名迴向。」前後諸位非無此義，以約增勝立此名耳。然此諸位皆於一無生忍中隨所發行，義立別名，皆能圓證聖性，不別而別，故分諸位；異而不異，唯是一心。故《涅槃》云「發心畢竟二不別也。」地前既爾，後位可知。前文云「此人即證無生法忍，從此漸修，隨所發行安立聖位。」既言聖位，豈非證耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖法因義，故云法界，然有四種：謂事、理、理事無礙、事事無礙。今皆渾為一真法界，故云量滅。此唯性德圓成，於一真界無量可量，故云法界無量。又證性德一一圓滿，成就不可算數邊涯故也。然此十位所有迴向不離三種：謂菩提、實際、眾生也。今此且約向實際說，餘二含攝。此則依真起用，皆為趣向大涅槃界，隨順法界，體用相稱，圓融自在。故《華嚴》云「此菩薩所修願行等法界，如虛空量，盡迴與一切眾生，同向一究竟菩提，故名迴向。」前後諸位非無此義，以約增勝立此名耳。然此諸位皆於一無生忍中隨所發行，義立別名，皆能圓證聖性，不別而別，故分諸位；異而不異，唯是一心。故《涅槃》云「發心畢竟二不別也。」地前既爾，後位可知。前文云「此人即證無生法忍，從此漸修，隨所發行安立聖位。」既言聖位，豈非證耶？

次、加行位。大小二乘經論明言五位，謂資糧、加行、通達、修習、究竟位也。然有開有合，不定明現。諸小乘論及大乘法相即顯說四位，名四善根，是順決擇分。若《纓絡》、《仁王》、《華嚴》等經即合而不論，攝在第十迴向。唯此經文具顯四位，蓋以圓融之教一多無礙，只於一忍圓開諸位，不開則已，開則具明，故於十迴向後備論四種妙圓加行。又此經文前則圓融，後則歷別，以圓融中不礙行布也。即一位一切位、一切位一位，一多無礙，《華嚴》亦同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、加行位。大小二乘經論明言五位，謂資糧、加行、通達、修習、究竟位也。然有開有合，不定明現。諸小乘論及大乘法相即顯說四位，名四善根，是順決擇分。若《纓絡》、《仁王》、《華嚴》等經即合而不論，攝在第十迴向。唯此經文具顯四位，蓋以圓融之教一多無礙，只於一忍圓開諸位，不開則已，開則具明，故於十迴向後備論四種妙圓加行。又此經文前則圓融，後則歷別，以圓融中不礙行布也。即一位一切位、一切位一位，一多無礙，《華嚴》亦同。

文二：一、結前生後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文二：一、結前生後。

「阿難！是善男子盡是清淨四十一心，次成四種妙圓加行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子盡是清淨四十一心，次成四種妙圓加行。」

餘處所說，加行屬內凡，未證聖性故。今經從乾慧地來便名聖位，何但加行？故此特云妙圓加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘處所說，加行屬內凡，未證聖性故。今經從乾慧地來便名聖位，何但加行？故此特云妙圓加行。

二、正辨加行，四：一、煖位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辨加行，四：一、煖位。

「即以佛覺，用為己心，若出未出，猶如鑽火欲然其木，名為煖地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以佛覺，用為己心，若出未出，猶如鑽火欲然其木，名為煖地。」

佛覺，果智也，如前文云「本覺湛然，覺齊佛覺，精真發明，地如佛地。」此即用佛果智為己因心也。然猶未能離因顯果，故云若出未出。近於登地，將發此智，故云若出。猶拘因相，尚未能離，故云未出。喻如鑽火，熱相先現，火出不久。火喻佛覺，鑽喻加行，木喻因相。火出則木盡，覺現則因亡，亡因在即，故喻如煖，此約發智以顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛覺，果智也，如前文云「本覺湛然，覺齊佛覺，精真發明，地如佛地。」此即用佛果智為己因心也。然猶未能離因顯果，故云若出未出。近於登地，將發此智，故云若出。猶拘因相，尚未能離，故云未出。喻如鑽火，熱相先現，火出不久。火喻佛覺，鑽喻加行，木喻因相。火出則木盡，覺現則因亡，亡因在即，故喻如煖，此約發智以顯也。

二、頂位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、頂位。

「又以己心成佛所履，若依非依，如登高山，身入虛空，下有微礙，名為頂地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以己心成佛所履，若依非依，如登高山，身入虛空，下有微礙，名為頂地。」

前以佛覺用為己心，即果辨因也；今以己心成佛所履，即因合果也。雖因果相合，未亡二相，故云若依。如在山頂足有所履。將顯法界無所分別，故云非依，如身處虛空也。下有微礙，喻若依也，存二相故。二相即是障入初地無明也，此約離障以顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前以佛覺用為己心，即果辨因也；今以己心成佛所履，即因合果也。雖因果相合，未亡二相，故云若依。如在山頂足有所履。將顯法界無所分別，故云非依，如身處虛空也。下有微礙，喻若依也，存二相故。二相即是障入初地無明也，此約離障以顯。

三、忍位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、忍位。

「心佛二同，善得中道，如忍事人非懷非出，名為忍地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心佛二同，善得中道，如忍事人非懷非出，名為忍地。」

初則未亡因相，次則未亡果相；今因果二相融為一體，故云心佛二同。因果既亡，二邊不立，故云善得中道。此中道體將證不久，故云非懷。然猶未亡中道之相，故云非出。此約顯理以明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初則未亡因相，次則未亡果相；今因果二相融為一體，故云心佛二同。因果既亡，二邊不立，故云善得中道。此中道體將證不久，故云非懷。然猶未亡中道之相，故云非出。此約顯理以明也。

四、世第一位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、世第一位。

「數量銷滅，迷覺、中道二無所目，名世第一地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「數量銷滅，迷覺、中道二無所目，名世第一地。」

迷、覺是二，即因果也。中道是一，所證理也。此名數量。中邊不存，故云二無所目。無所目故，名為銷滅。數量正屬世間，今雖銷滅，若望初地證真猶名為似，以有所得故。初地見道名出世間，今是世間最後邊際，故名第一。此上四位，《唯識》中說「前之二位依明得、明增二定，發尋伺觀，觀名等四法能所俱空。後之二位依印順、無間二定，發四如實觀，即前二空等。」然皆有所得，未證法身，故《唯識》云「以有所得故，非實住唯識。」此皆歷別之談也。今經圓融不礙行布，故得以圓擬別而說，由是此地名為世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷、覺是二，即因果也。中道是一，所證理也。此名數量。中邊不存，故云二無所目。無所目故，名為銷滅。數量正屬世間，今雖銷滅，若望初地證真猶名為似，以有所得故。初地見道名出世間，今是世間最後邊際，故名第一。此上四位，《唯識》中說「前之二位依明得、明增二定，發尋伺觀，觀名等四法能所俱空。後之二位依印順、無間二定，發四如實觀，即前二空等。」然皆有所得，未證法身，故《唯識》云「以有所得故，非實住唯識。」此皆歷別之談也。今經圓融不礙行布，故得以圓擬別而說，由是此地名為世間。

首楞嚴義疏注經卷第八(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第八(之一)

首楞嚴義疏注經卷第八(之二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第八(之二)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

七、明十地，分十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、明十地，分十：

一、歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、歡喜地。

「阿難！是善男子於大菩提善得通達，覺通如來，盡佛境界，名歡喜地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子於大菩提善得通達，覺通如來，盡佛境界，名歡喜地。」

菩提，佛覺也。前則若出未出，如火前相，名之為煖；今如火出木盡，灰飛煙滅，故云善得通達。故此初地名通達位，盡佛境界理顯也。以得無分別智，善達法界一真平等，離能所相，故《唯識》云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」又云「善達法界，得一真平等，乃至得遍行真如，離異生性障，修檀波羅蜜增上。」言遍行者，以此真如遍在一切諸行法中，而今證得，自利利他得自在故，名歡喜地。《華嚴》、《仁王》廣明其相，今不具錄，下皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提，佛覺也。前則若出未出，如火前相，名之為煖；今如火出木盡，灰飛煙滅，故云善得通達。故此初地名通達位，盡佛境界理顯也。以得無分別智，善達法界一真平等，離能所相，故《唯識》云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」又云「善達法界，得一真平等，乃至得遍行真如，離異生性障，修檀波羅蜜增上。」言遍行者，以此真如遍在一切諸行法中，而今證得，自利利他得自在故，名歡喜地。《華嚴》、《仁王》廣明其相，今不具錄，下皆倣此。

二、離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、離垢地。

「異性入同，同性亦滅，名離垢地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「異性入同，同性亦滅，名離垢地。」

前地於大菩提善得通達，離世間相，得正性離生，破異生性障，證一真法界，故云異性入同。此地對異之同亦不可得，故云同性亦滅。以若見於同，即名為垢。既離對待，故名離垢。又此地證得最勝真如，離邪行障，持戒波羅蜜增勝，性戒所顯名為最勝。以四無量心行廣大十善，得性戒成就，於性重、譏嫌平等無異，亦名異性入同；斷性亦無，方離微細破戒之垢，名同性亦滅，稱離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前地於大菩提善得通達，離世間相，得正性離生，破異生性障，證一真法界，故云異性入同。此地對異之同亦不可得，故云同性亦滅。以若見於同，即名為垢。既離對待，故名離垢。又此地證得最勝真如，離邪行障，持戒波羅蜜增勝，性戒所顯名為最勝。以四無量心行廣大十善，得性戒成就，於性重、譏嫌平等無異，亦名異性入同；斷性亦無，方離微細破戒之垢，名同性亦滅，稱離垢地。

三、發光地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、發光地。

「淨極明生，名發光地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨極明生，名發光地。」

成就勝定大法總持，破戒煩惱畢竟不生，故名淨極。能發無邊妙慧光故，故云明生。此地證得勝流真如，謂此真如所流教法於餘教中最為勝故，斷暗鈍障，行忍辱波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就勝定大法總持，破戒煩惱畢竟不生，故名淨極。能發無邊妙慧光故，故云明生。此地證得勝流真如，謂此真如所流教法於餘教中最為勝故，斷暗鈍障，行忍辱波羅蜜增勝。

四、焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、焰慧地。

「明極覺滿，名焰慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明極覺滿，名焰慧地。」

由定發慧，慧光明泰，故云明極。能破微細煩惱障盡，故名覺滿。覺焰既增，故名焰慧。此地證得無攝受真如，謂此真如由第六識二身見等於此永斷，不為我執所攝取故，能斷微細煩惱現行障，修習精進波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由定發慧，慧光明泰，故云明極。能破微細煩惱障盡，故名覺滿。覺焰既增，故名焰慧。此地證得無攝受真如，謂此真如由第六識二身見等於此永斷，不為我執所攝取故，能斷微細煩惱現行障，修習精進波羅蜜增勝。

五、難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、難勝地。

「一切同異所不能至，名難勝地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切同異所不能至，名難勝地。」

真智唯一，故曰同；俗智差別，故曰異。真、俗兩智行相互違，合令相應，非同非異，故云所不能至。極為殊勝，更無勝者，故云難勝。此地證得類無差別真如，謂此真如非如眼等是有別類故，斷下乘涅槃障，修習禪波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真智唯一，故曰同；俗智差別，故曰異。真、俗兩智行相互違，合令相應，非同非異，故云所不能至。極為殊勝，更無勝者，故云難勝。此地證得類無差別真如，謂此真如非如眼等是有別類故，斷下乘涅槃障，修習禪波羅蜜增勝。

六、現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、現前地。

「無為真如性淨明露，名現前地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無為真如性淨明露，名現前地。」

謂住因緣智，引無分別最勝般若，令得現前。智現理現，故云無為真如性淨明露。此地證得無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故，斷麁相現行障，修習般若波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂住因緣智，引無分別最勝般若，令得現前。智現理現，故云無為真如性淨明露。此地證得無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故，斷麁相現行障，修習般若波羅蜜增勝。

七、遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、遠行地。

「盡真如際，名遠行地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡真如際，名遠行地。」

以第八地得一真如心，名無相無功用。故此第七地從初發心二無數劫加功用行，今至有相功用後邊，出過世間二乘道故，至此真如無相邊際，故云盡真如際。多劫修行，故云遠行。證得法無差別真如，謂此真如雖多教法種種安立，而無異故。斷細相現行障，修習方便善巧行增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以第八地得一真如心，名無相無功用。故此第七地從初發心二無數劫加功用行，今至有相功用後邊，出過世間二乘道故，至此真如無相邊際，故云盡真如際。多劫修行，故云遠行。證得法無差別真如，謂此真如雖多教法種種安立，而無異故。斷細相現行障，修習方便善巧行增勝。

八、不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、不動地。

「一真如心，名不動地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一真如心，名不動地。」

非染非淨故名為一，離諸虛妄故名為真，常住不變故名為如，約此義邊名為不動。又此地中無分別智任運相續，相用煩惱不能動故，名不動地。此地證得不增減真如，謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故，斷無相中作加行障，修願波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非染非淨故名為一，離諸虛妄故名為真，常住不變故名為如，約此義邊名為不動。又此地中無分別智任運相續，相用煩惱不能動故，名不動地。此地證得不增減真如，謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故，斷無相中作加行障，修願波羅蜜增勝。

九、善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、善慧地。

「發真如用，名善慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發真如用，名善慧地。」

依真如理體，起無礙智用，成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故，名善慧地。此地證得智自在真如，謂若證得此真如已，四無礙解得自在故，謂法、義、詞、樂說也。謂此四種以智為體，名智自在，斷利他門中不欲行障，修習力波羅蜜增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依真如理體，起無礙智用，成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故，名善慧地。此地證得智自在真如，謂若證得此真如已，四無礙解得自在故，謂法、義、詞、樂說也。謂此四種以智為體，名智自在，斷利他門中不欲行障，修習力波羅蜜增上。

十、法雲地，二：一、標指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、法雲地，二：一、標指。

「阿難！是諸菩薩從此已往，修習畢功，功德圓滿，亦目此地名修習位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是諸菩薩從此已往，修習畢功，功德圓滿，亦目此地名修習位。」

此指二地已來至第十地，云諸菩薩，以是五位之中第四位故，或可總指從前至此五十五位。此第十地即是修習最後邊際，亦名此地名修習位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此指二地已來至第十地，云諸菩薩，以是五位之中第四位故，或可總指從前至此五十五位。此第十地即是修習最後邊際，亦名此地名修習位。

二、正顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正顯。

「慈陰妙雲覆涅槃海，名法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈陰妙雲覆涅槃海，名法雲地。」

菩提心體不離二種，謂悲、智也。從初修習至此畢功，融為果海，名為法身。慈即悲也，能陰眾生，故曰慈陰。妙雲智也，涅槃理也。法身無相，唯此三種亦云大定智悲，即涅槃三德，名祕密藏。今此位中猶處修習之極，猶有佛地障在，未能始覺合本，二相尚存，故云覆涅槃海。此地證得業自在所依真如，謂若證得此真如已，得四自在：一三業、二五通、三總持、四禪定，斷於諸法中未得自在障，修智波羅蜜增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心體不離二種，謂悲、智也。從初修習至此畢功，融為果海，名為法身。慈即悲也，能陰眾生，故曰慈陰。妙雲智也，涅槃理也。法身無相，唯此三種亦云大定智悲，即涅槃三德，名祕密藏。今此位中猶處修習之極，猶有佛地障在，未能始覺合本，二相尚存，故云覆涅槃海。此地證得業自在所依真如，謂若證得此真如已，得四自在：一三業、二五通、三總持、四禪定，斷於諸法中未得自在障，修智波羅蜜增勝。

八、等覺位，二：一、正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、等覺位，二：一、正明。

「如來逆流，如是菩薩順行而至，覺際入交，名為等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來逆流，如是菩薩順行而至，覺際入交，名為等覺。」

從真起應，返入生死，從果入因之始，故云如來逆流。果法聖智，即法流也。從因入果，從生死入涅槃，故名順行而至。至，極也。起應之始，行因之極，順逆交際只一剎那，故云覺際入交。此即解脫道前無間道也，只於此處立為等覺。《華嚴》不說，含在第十地中，故彼地中便明受職是等覺也。《唯識》但破十一種障，亦此意也。今此別出，意在圓融之中備顯行布耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從真起應，返入生死，從果入因之始，故云如來逆流。果法聖智，即法流也。從因入果，從生死入涅槃，故名順行而至。至，極也。起應之始，行因之極，順逆交際只一剎那，故云覺際入交。此即解脫道前無間道也，只於此處立為等覺。《華嚴》不說，含在第十地中，故彼地中便明受職是等覺也。《唯識》但破十一種障，亦此意也。今此別出，意在圓融之中備顯行布耳。

二、結顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結顯。

「阿難！從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中。」

雖從初心至此等覺，皆用金剛三昧觀察諸法皆如幻等，然至此位能破最後微細無明，是此三昧最極邊際，力用滿足，別得名為金剛心也。此即妙覺入心之初，屬無間道，便名等覺，故云始獲金剛心也。即《唯識》說「金剛喻定現在前時，斷佛地障，即入妙覺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖從初心至此等覺，皆用金剛三昧觀察諸法皆如幻等，然至此位能破最後微細無明，是此三昧最極邊際，力用滿足，別得名為金剛心也。此即妙覺入心之初，屬無間道，便名等覺，故云始獲金剛心也。即《唯識》說「金剛喻定現在前時，斷佛地障，即入妙覺也。」

九、妙覺位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、妙覺位。

「初乾慧地，如是重重單複十二，方盡妙覺成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初乾慧地，如是重重單複十二，方盡妙覺成無上道。」

始從乾慧，終至妙覺，單複相兼總有十二。單則有七，謂乾慧、煖、頂、忍、世第一、等覺、妙覺。複即有五，謂信、住、行、向、地，以一一位中自具於十，故名為複。第十二位即是妙覺，名無上士。無上士者無所斷故，無上士者更無過者，如十五日月圓滿無缺，故云方盡妙覺成無上道。體即大般涅槃，三德具足名祕密藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始從乾慧，終至妙覺，單複相兼總有十二。單則有七，謂乾慧、煖、頂、忍、世第一、等覺、妙覺。複即有五，謂信、住、行、向、地，以一一位中自具於十，故名為複。第十二位即是妙覺，名無上士。無上士者無所斷故，無上士者更無過者，如十五日月圓滿無缺，故云方盡妙覺成無上道。體即大般涅槃，三德具足名祕密藏。

三、結依行成位，三：一、結用行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結依行成位，三：一、結用行。

「是種種地，皆以金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中用諸如來毘婆舍那，清淨修證，漸次深入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是種種地，皆以金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中用諸如來毘婆舍那，清淨修證，漸次深入。」

指前五十七位，故云種種。於一一地皆用金剛如幻三昧觀察諸法，若行若智一切斷證，皆如幻炎、水月、虛空、響城、夢影、像化等事，故云十種深喻。斯則始從漸次終至佛果，皆由首楞嚴王即觀之止、即止之觀，破無明惑、起行修證，故云金剛觀察也。毘婆舍那，止觀雙運也。故荊溪云：「如夢勤加，空名惑絕，幻因既滿，鏡像果圓。」清涼云：「修習空華萬行，安坐水月道場，降伏鏡像天魔，證得夢中佛果。」皆此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指前五十七位，故云種種。於一一地皆用金剛如幻三昧觀察諸法，若行若智一切斷證，皆如幻炎、水月、虛空、響城、夢影、像化等事，故云十種深喻。斯則始從漸次終至佛果，皆由首楞嚴王即觀之止、即止之觀，破無明惑、起行修證，故云金剛觀察也。毘婆舍那，止觀雙運也。故荊溪云：「如夢勤加，空名惑絕，幻因既滿，鏡像果圓。」清涼云：「修習空華萬行，安坐水月道場，降伏鏡像天魔，證得夢中佛果。」皆此意也。

二、結位次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結位次。

「阿難！如是皆以三增進故，善能成就五十五位真菩提路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是皆以三增進故，善能成就五十五位真菩提路。」

增進即漸次也，故前文云「從此漸次安立聖位。」五十五位者，信、住、行、向、地為五十，乾慧、煖、頂、忍、世第一為五。菩提是果，即等妙二覺也。五十五心名之曰路，由此能到菩提果故，即菩提之路也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增進即漸次也，故前文云「從此漸次安立聖位。」五十五位者，信、住、行、向、地為五十，乾慧、煖、頂、忍、世第一為五。菩提是果，即等妙二覺也。五十五心名之曰路，由此能到菩提果故，即菩提之路也。

三、結邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結邪正。

「作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」

行人若能依此修證，不斷而斷，無到而到，此則名為真修行者，故云正觀。若言都無地位，但尚理是，斯同邪見撥無因果，故名邪觀。《仁王經》中亦此料揀，說地位竟即云「若言越此而成佛者，是魔所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人若能依此修證，不斷而斷，無到而到，此則名為真修行者，故云正觀。若言都無地位，但尚理是，斯同邪見撥無因果，故名邪觀。《仁王經》中亦此料揀，說地位竟即云「若言越此而成佛者，是魔所說。」

大文第五、出聖教名殊者，上來諸文依解起行，修行漸次由因克果，一期周畢。此之法門當流後代，須建經名，若無其名，何以召體而流布耶？故此文來。文二：一、文殊問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五、出聖教名殊者，上來諸文依解起行，修行漸次由因克果，一期周畢。此之法門當流後代，須建經名，若無其名，何以召體而流布耶？故此文來。文二：一、文殊問。

爾時，文殊師利法王子在大眾中即從座起，頂禮佛足而白佛言：「當何名是經？我及眾生云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子在大眾中即從座起，頂禮佛足而白佛言：「當何名是經？我及眾生云何奉持？」

文殊智德此會率先，阿難遭難登伽，佛令持呪往救；大眾茫然失守，亦為旁問見元；諸聖各說圓通，如來勅其慎選。洎今解行圓畢，因果克周，故問經名以流後代。一會能事歸此人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊智德此會率先，阿難遭難登伽，佛令持呪往救；大眾茫然失守，亦為旁問見元；諸聖各說圓通，如來勅其慎選。洎今解行圓畢，因果克周，故問經名以流後代。一會能事歸此人也。

二、如來答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來答。

佛告文殊師利：「是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼，」

此下五名，今是一也。以佛於無見頂放光，化佛說神呪故。此表一心具體相用。大，體也；佛，相也；頂光化佛，即是用也。細釋配法，即開題中悉怛多等云白傘蓋，藏心無染曰白，遍覆一切曰傘蓋。實相智慧是尊重法，楷定正邪，唯佛與佛乃能究盡，名無上寶印。三世諸佛以此明照諸法實相，竪窮橫遍具無漏德，名清淨海眼。此上總約理智立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下五名，今是一也。以佛於無見頂放光，化佛說神呪故。此表一心具體相用。大，體也；佛，相也；頂光化佛，即是用也。細釋配法，即開題中悉怛多等云白傘蓋，藏心無染曰白，遍覆一切曰傘蓋。實相智慧是尊重法，楷定正邪，唯佛與佛乃能究盡，名無上寶印。三世諸佛以此明照諸法實相，竪窮橫遍具無漏德，名清淨海眼。此上總約理智立名也。

「亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入遍知海，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入遍知海，」

二也。救護親因，總標也；度脫下，別顯也；得菩提心，發大乘意也；入遍知海，證圓常理也。此上約功用以立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二也。救護親因，總標也；度脫下，別顯也；得菩提心，發大乘意也；入遍知海，證圓常理也。此上約功用以立名也。

「亦名如來密因修證了義，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦名如來密因修證了義，」

三也。三世果人入祕密藏以此為因，密之因也。又此大定具一切行，而非凡小之所能知，故名為密，密即因也。三世如來以此法門為究竟說，故名了義。此即約人法以立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三也。三世果人入祕密藏以此為因，密之因也。又此大定具一切行，而非凡小之所能知，故名為密，密即因也。三世如來以此法門為究竟說，故名了義。此即約人法以立名也。

「亦名大方廣妙蓮花王十方佛母陀羅尼呪，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦名大方廣妙蓮花王十方佛母陀羅尼呪，」

四也。曠兼無際故大，正法自持故方，稱體而周故廣，即三大義也。妙名不可思議，蓮華喻開佛知見，出煩惱礙智礙，見佛性故，如出水開敷也。又能於法自在，諸三昧首，故名為王。生諸佛，故名母。持善遮惡總攝功德，名陀羅尼。呪即詛也。此約顯益以立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四也。曠兼無際故大，正法自持故方，稱體而周故廣，即三大義也。妙名不可思議，蓮華喻開佛知見，出煩惱礙智礙，見佛性故，如出水開敷也。又能於法自在，諸三昧首，故名為王。生諸佛，故名母。持善遮惡總攝功德，名陀羅尼。呪即詛也。此約顯益以立名也。

「亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。」

五也。法王委政之明教，故名灌頂章句。諸菩薩等已如上釋。此約教行以立名也。已上五名答初問也，汝當奉持者答次問也。但依前五名如說而行，流至後代令眾開悟，即奉持也。上來明解辨行，由因致果，顯位差別。問名請奉，一期周畢，斯則一會以終，合云大眾聞佛所說作禮而去已。慶喜再有請益，時雖隔越，問且連環。故集經者約問從義，合成一部。由是未結作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五也。法王委政之明教，故名灌頂章句。諸菩薩等已如上釋。此約教行以立名也。已上五名答初問也，汝當奉持者答次問也。但依前五名如說而行，流至後代令眾開悟，即奉持也。上來明解辨行，由因致果，顯位差別。問名請奉，一期周畢，斯則一會以終，合云大眾聞佛所說作禮而去已。慶喜再有請益，時雖隔越，問且連環。故集經者約問從義，合成一部。由是未結作禮而去。

大文第六、辨趣生因異者，從此已下即第二會再說經也。以阿難問所見現事時別異故，已如教迹前後中說。文分為二：初、阿難問，二：一、敘得果，二：一、聞法增道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六、辨趣生因異者，從此已下即第二會再說經也。以阿難問所見現事時別異故，已如教迹前後中說。文分為二：初、阿難問，二：一、敘得果，二：一、聞法增道。

說是語已，即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛囉義，兼聞此經了義名目，頓悟禪那，修進聖位增上妙理，心慮虛凝，斷除三界修心六品微細煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛囉義，兼聞此經了義名目，頓悟禪那，修進聖位增上妙理，心慮虛凝，斷除三界修心六品微細煩惱。

獲真三昧，故云頓悟禪那。得斯陀含，故云修進聖位。深證滅諦，故云增上妙理。漸明智照，故云心慮虛凝。俱生難除，故云微細。言六品者，依大乘說，俱生煩惱三界九地雖各分九品，若智增者，入地永伏，至佛方斷；若悲增者，故意令生。若依小乘，亦於九地各分九品，然約四果地地別斷，故初果身中斷欲界一地九品中前六品惑，證第二果；二果身中斷下三品，證第三果；三果身中斷上二界七十二品，即得羅漢。今證二果，故斷六品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲真三昧，故云頓悟禪那。得斯陀含，故云修進聖位。深證滅諦，故云增上妙理。漸明智照，故云心慮虛凝。俱生難除，故云微細。言六品者，依大乘說，俱生煩惱三界九地雖各分九品，若智增者，入地永伏，至佛方斷；若悲增者，故意令生。若依小乘，亦於九地各分九品，然約四果地地別斷，故初果身中斷欲界一地九品中前六品惑，證第二果；二果身中斷下三品，證第三果；三果身中斷上二界七十二品，即得羅漢。今證二果，故斷六品也。

二、歎佛述益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎佛述益。

即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊慈音無遮，善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然，得大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊慈音無遮，善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然，得大饒益。」

修道所斷行相難了，故曰微細。無始俱生，故曰沈惑。疑網消除，故云快然。增進聖位，故云饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修道所斷行相難了，故曰微細。無始俱生，故曰沈惑。疑網消除，故云快然。增進聖位，故云饒益。

二、述所疑，二：一、正陳疑問，二：一、總問諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、述所疑，二：一、正陳疑問，二：一、總問諸趣。

「世尊！若此妙明真淨妙心本來遍圓，如是乃至大地草木、蠕動含靈本元真如，即是如來成佛真體。佛體真實，云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道？世尊！此道為復本來自有？為是眾生妄習生起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若此妙明真淨妙心本來遍圓，如是乃至大地草木、蠕動含靈本元真如，即是如來成佛真體。佛體真實，云何復有地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等道？世尊！此道為復本來自有？為是眾生妄習生起？」

此疑由前佛語阿難：「今汝諸根若圓拔已，內瑩發光，汝是浮塵及器世間諸變化相，如湯消氷，應念化為無上知覺。」斯則一人成佛，器界、有情一時成佛。如來今日成佛已久，不合更有器界、趣類，故云佛體真實云何復有地獄等道。此道若是本來自有，云何前言清淨本然，本來無有世界眾生？亦不可言一人成佛，依正融覺。若言眾生妄習生起，妄習如何得生起耶？生起之相其義云何？若據如來答意，即是眾生虛妄造業、虛妄受生，菩提心中猶如空華，妄見生滅。故下文云「汝妄自造，非菩提咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此疑由前佛語阿難：「今汝諸根若圓拔已，內瑩發光，汝是浮塵及器世間諸變化相，如湯消氷，應念化為無上知覺。」斯則一人成佛，器界、有情一時成佛。如來今日成佛已久，不合更有器界、趣類，故云佛體真實云何復有地獄等道。此道若是本來自有，云何前言清淨本然，本來無有世界眾生？亦不可言一人成佛，依正融覺。若言眾生妄習生起，妄習如何得生起耶？生起之相其義云何？若據如來答意，即是眾生虛妄造業、虛妄受生，菩提心中猶如空華，妄見生滅。故下文云「汝妄自造，非菩提咎。」

問：此與滿慈所疑何別？答：前疑理本清淨，云何忽生山河大地？則約依報為首，以難清淨本然。故佛釋疑，蓋由強覺妄分能所，遂成三種相續，從妄見生，因此虛妄終而復始。此疑佛今成果，一切合融歸覺，云何更有七趣差別？則約正報為首，以難果佛唯真，真合無此七種差異。又徵此道為本有耶？為妄起耶？意欲如來廣明因果雖皆虛妄，善惡業緣、受報好醜終不差忒，令諸眾生明信因果不入邪見。前文但云「從妄見生，一體虛妄。」諸鈍根者便謂都亡因果。今此辨析，因果昭然，則知前難意顯真諦，今疑意明俗諦。前後相濟，方成圓了。即前圓解之義殘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此與滿慈所疑何別？答：前疑理本清淨，云何忽生山河大地？則約依報為首，以難清淨本然。故佛釋疑，蓋由強覺妄分能所，遂成三種相續，從妄見生，因此虛妄終而復始。此疑佛今成果，一切合融歸覺，云何更有七趣差別？則約正報為首，以難果佛唯真，真合無此七種差異。又徵此道為本有耶？為妄起耶？意欲如來廣明因果雖皆虛妄，善惡業緣、受報好醜終不差忒，令諸眾生明信因果不入邪見。前文但云「從妄見生，一體虛妄。」諸鈍根者便謂都亡因果。今此辨析，因果昭然，則知前難意顯真諦，今疑意明俗諦。前後相濟，方成圓了。即前圓解之義殘也。

二、別問地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別問地獄。

「世尊！如寶蓮香比丘尼持菩薩戒，私行婬欲，妄言行婬非殺、非偷，無有業報。發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燒然，墮無間獄。琉璃大王、善星比丘，瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一切法空，生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄為有定處？為復自然？彼彼發業各各私受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如寶蓮香比丘尼持菩薩戒，私行婬欲，妄言行婬非殺、非偷，無有業報。發是語已，先於女根生大猛火，後於節節猛火燒然，墮無間獄。琉璃大王、善星比丘，瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一切法空，生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄為有定處？為復自然？彼彼發業各各私受？」

寶蓮香事未檢所出，意謂殺盜有對，邪行無對，故云無報。善星事出《涅槃》，琉璃緣如本經。為有定處下問意有六，文見於三。六者，謂有定處、無定處，自然、因緣，私受、同受。下文結云「不斷三業，各各有私。因各各私，眾私同分，非無定處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓮香事未檢所出，意謂殺盜有對，邪行無對，故云無報。善星事出《涅槃》，琉璃緣如本經。為有定處下問意有六，文見於三。六者，謂有定處、無定處，自然、因緣，私受、同受。下文結云「不斷三業，各各有私。因各各私，眾私同分，非無定處。」

二、請說申益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、請說申益。

「唯垂大慈，發開童蒙，令諸一切持戒眾生聞決定義，歡喜頂戴，謹潔無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯垂大慈，發開童蒙，令諸一切持戒眾生聞決定義，歡喜頂戴，謹潔無犯。」

幼小曰童，情昧曰蒙。阿難自鄙無有大智，願垂開發也。諸持戒者，若聞因果虛妄猶如空華，則持戒何益？苟示決定義門，必令謹潔無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幼小曰童，情昧曰蒙。阿難自鄙無有大智，願垂開發也。諸持戒者，若聞因果虛妄猶如空華，則持戒何益？苟示決定義門，必令謹潔無犯。

二、如來答，二：一、讚請許宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來答，二：一、讚請許宣。

佛告阿難：「快哉此問！令諸眾生不入邪見。汝今諦聽，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「快哉此問！令諸眾生不入邪見。汝今諦聽，當為汝說。」

即俗而真，唯一妙覺；即真而俗，因果不亡。此義雙融，方為圓了。阿難所問頗稱佛心，故歎快哉，自除邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即俗而真，唯一妙覺；即真而俗，因果不亡。此義雙融，方為圓了。阿難所問頗稱佛心，故歎快哉，自除邪見。

二、正為分別，三：一、約情想以總明，三：一、總開二分，文二：一、標列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正為分別，三：一、約情想以總明，三：一、總開二分，文二：一、標列。

「阿難！一切眾生實本真淨，因彼妄見，有妄習生，因此分開內分、外分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切眾生實本真淨，因彼妄見，有妄習生，因此分開內分、外分。」

諸法本真，未嘗生起，由念分別見諸法生。苟能離念，即見眾生、山河、國土本來成佛，故云實本真淨。返本者雖爾，其未返者各依見妄造業受報，故下文云「此等眾生不識本心，受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺、盜、婬故。返此三種，又則出生無殺、盜、婬。有名鬼倫，無名天趣。有無相傾，起輪迴性。」故云因彼妄見有妄習生等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本真，未嘗生起，由念分別見諸法生。苟能離念，即見眾生、山河、國土本來成佛，故云實本真淨。返本者雖爾，其未返者各依見妄造業受報，故下文云「此等眾生不識本心，受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺、盜、婬故。返此三種，又則出生無殺、盜、婬。有名鬼倫，無名天趣。有無相傾，起輪迴性。」故云因彼妄見有妄習生等。

二、正明，二：初、內分約情，二：一、釋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明，二：初、內分約情，二：一、釋相。

「阿難！內分即是眾生分內，因諸愛染發起妄情，情積不休能生愛水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！內分即是眾生分內，因諸愛染發起妄情，情積不休能生愛水。」

愛染之情正是眾生生死根本，名為內分，分亦因義。情愛沈下，能潤業受生，故如水也。外由內感，故有水輪遍十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛染之情正是眾生生死根本，名為內分，分亦因義。情愛沈下，能潤業受生，故如水也。外由內感，故有水輪遍十方界。

「是故眾生心憶珍羞，口中水出。心憶前人或憐或恨，目中淚盈。貪求財寶，心發愛涎，舉體光潤。心著行婬，男女二根自然流液。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故眾生心憶珍羞，口中水出。心憶前人或憐或恨，目中淚盈。貪求財寶，心發愛涎，舉體光潤。心著行婬，男女二根自然流液。」

此引事驗也。憶即是念，明記為性。念有憎愛，故分憐恨。由愛起憎，不離情染。內有情染，外現其事，故皆流水也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此引事驗也。憶即是念，明記為性。念有憎愛，故分憐恨。由愛起憎，不離情染。內有情染，外現其事，故皆流水也。

二、結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成。

「阿難！諸愛雖別、流結是同，潤濕不昇，自然從墜，此名內分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸愛雖別、流結是同，潤濕不昇，自然從墜，此名內分。」

所愛之境雖別，能愛之心是一，故云流結是同。流謂沈下，結謂縛著。因既不昇，果亦淪墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所愛之境雖別，能愛之心是一，故云流結是同。流謂沈下，結謂縛著。因既不昇，果亦淪墜。

二、外分約想，二：初、釋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、外分約想，二：初、釋相。

「阿難！外分即是眾生分外，因諸渴仰發明虛想，想積不休，能生勝氣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！外分即是眾生分外，因諸渴仰發明虛想，想積不休，能生勝氣。」

眾生生死本分由情，情著染境，因是從墜。今以淨境為所欲處，但由其想，不屬於情，乃是眾生分外之事，故云外分。氣謂氣色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生生死本分由情，情著染境，因是從墜。今以淨境為所欲處，但由其想，不屬於情，乃是眾生分外之事，故云外分。氣謂氣色也。

「是故眾生心持禁戒，舉身輕清。心持呪印，顧盻雄毅。心欲生天，夢想飛舉。心存佛國，聖境冥現。事善知識，自輕身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故眾生心持禁戒，舉身輕清。心持呪印，顧盻雄毅。心欲生天，夢想飛舉。心存佛國，聖境冥現。事善知識，自輕身命。」

引事驗也。身輕清、顧雄毅、夢飛舉、聖境現、輕身命，此五皆是殊勝氣色，由想故有也。毅，果敢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引事驗也。身輕清、顧雄毅、夢飛舉、聖境現、輕身命，此五皆是殊勝氣色，由想故有也。毅，果敢也。

二、結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成。

「阿難！諸想雖別、輕舉是同，飛動不沈，自然超越，此名外分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸想雖別、輕舉是同，飛動不沈，自然超越，此名外分。」

忻外勝境，不由情染。想既輕清，自然飛動，報當超越也。已上總而略明，未細分別善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忻外勝境，不由情染。想既輕清，自然飛動，報當超越也。已上總而略明，未細分別善惡。

二、別辨趣生，二：一、總明業緣逆順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別辨趣生，二：一、總明業緣逆順。

「阿難！一切世間生死相續，生從順習、死從變流，臨命終時未捨煖觸，一生善惡俱時頓現，死逆生順，二習相交。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切世間生死相續，生從順習、死從變流，臨命終時未捨煖觸，一生善惡俱時頓現，死逆生順，二習相交。」

順逆有二：一約情，一切眾生好生惡死，生即順情，死即逆情，故云生從順習，死從變流，變，猶逆也。又受胎時三處皆順，故得生也，死則無此。二約業，業能感果，生即順感，由因致果也，故云順習；死即反此，無生長義，故云變流。生死交際風火未散，平生行業善、惡因緣此時俱現，強者先牽，即隨生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順逆有二：一約情，一切眾生好生惡死，生即順情，死即逆情，故云生從順習，死從變流，變，猶逆也。又受胎時三處皆順，故得生也，死則無此。二約業，業能感果，生即順感，由因致果也，故云順習；死即反此，無生長義，故云變流。生死交際風火未散，平生行業善、惡因緣此時俱現，強者先牽，即隨生處。

二、別明情想昇沈，五：一、明純想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別明情想昇沈，五：一、明純想。

「鈍想即飛，必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鈍想即飛，必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。」

此有二類：若唯有想不兼福慧，即但持戒而厭此身，必生天上；若於持戒兼修福慧，發見佛願，深厭三界，必生淨土。見十方佛即獲法忍，故云心開，如《觀經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有二類：若唯有想不兼福慧，即但持戒而厭此身，必生天上；若於持戒兼修福慧，發見佛願，深厭三界，必生淨土。見十方佛即獲法忍，故云心開，如《觀經》說。

二、情少想多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、情少想多。

「情少想多，輕舉非遠，即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，遊於四天，所去無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「情少想多，輕舉非遠，即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎，遊於四天，所去無礙。」

想多故飛行自在，情少故受仙鬼形。此之等類，多因邪想，不正修行，即是不修戒慧但修邪定。不持戒故墮鬼神道，以修定故有大神通。差別之因，一如上說，仍是想多情少。此中仙鬼等四，可以九八七六想配之。若情多者，必無戒定，墮三塗耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想多故飛行自在，情少故受仙鬼形。此之等類，多因邪想，不正修行，即是不修戒慧但修邪定。不持戒故墮鬼神道，以修定故有大神通。差別之因，一如上說，仍是想多情少。此中仙鬼等四，可以九八七六想配之。若情多者，必無戒定，墮三塗耳。

「其中若有善願，善心護持我法，或護禁戒隨持戒人，或護神呪隨持呪者，或護禪定保綏法忍，是等親住如來座下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中若有善願，善心護持我法，或護禁戒隨持戒人，或護神呪隨持呪者，或護禪定保綏法忍，是等親住如來座下。」

此想多中仍兼善願也。雖不持戒，且有定願，護持戒呪及禪定者，斯則由宿習故毀禁，知過故發願，亦是乘急戒緩者，故能於八部身而見佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此想多中仍兼善願也。雖不持戒，且有定願，護持戒呪及禪定者，斯則由宿習故毀禁，知過故發願，亦是乘急戒緩者，故能於八部身而見佛耳。

三、情想均等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、情想均等。

「情想均等，不飛不墜，生於人間。想明斯聰，情幽斯鈍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「情想均等，不飛不墜，生於人間。想明斯聰，情幽斯鈍。」

不昇為天仙，不墜落三塗，仍於均等之中。想或稍強，根必聰慧；情或稍重，根必暗鈍。雖同人類，亦由情想有此差異，即別報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不昇為天仙，不墜落三塗，仍於均等之中。想或稍強，根必聰慧；情或稍重，根必暗鈍。雖同人類，亦由情想有此差異，即別報也。

四、情多想少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、情多想少。

「情多想少，流入橫生，重為毛群，輕為羽族。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「情多想少，流入橫生，重為毛群，輕為羽族。」

若望下文，此當六情四想也。橫生，旁生也。然有輕重，若情稍重，報為走獸，故曰毛群；若想稍強，身為飛禽，故云羽族。細論差別，如類生中及下文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若望下文，此當六情四想也。橫生，旁生也。然有輕重，若情稍重，報為走獸，故曰毛群；若想稍強，身為飛禽，故云羽族。細論差別，如類生中及下文說。

「七情三想，沈下水輪，生於火際。受氣猛火，身為餓鬼，常被焚燒。水能害己，無食無飲經百千劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七情三想，沈下水輪，生於火際。受氣猛火，身為餓鬼，常被焚燒。水能害己，無食無飲經百千劫。」

火際者，餓鬼所居處也，水輪向下至火輪際，近地獄也。受氣猛火者，由業力故，受猛火氣以為身也，故常被燒節節火起。水能害己者，苦於無水也，苟遇成火而燒其身，故云害己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火際者，餓鬼所居處也，水輪向下至火輪際，近地獄也。受氣猛火者，由業力故，受猛火氣以為身也，故常被燒節節火起。水能害己者，苦於無水也，苟遇成火而燒其身，故云害己。

「九情一想，下洞火輪，身入風、火二交過地，輕生有間、重生無間二種地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九情一想，下洞火輪，身入風、火二交過地，輕生有間、重生無間二種地獄。」

二交過地者，風火二輪交際之處，即正是七熱地獄處也。於九情中稍減者名輕，即八情者墮有間。稍增者名重，入無間正九情也。此言無間，約受苦說。然此無間，對前有間得名，以是第七熱地獄故。下即第八五無間獄，別名阿鼻，最極重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二交過地者，風火二輪交際之處，即正是七熱地獄處也。於九情中稍減者名輕，即八情者墮有間。稍增者名重，入無間正九情也。此言無間，約受苦說。然此無間，對前有間得名，以是第七熱地獄故。下即第八五無間獄，別名阿鼻，最極重也。

五、純情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、純情。

「純情即沈阿鼻獄。若沈心中有謗大乘、毀佛禁戒、誑妄說法、虛貪信施、濫膺恭敬、五逆十重，更生十方阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「純情即沈阿鼻獄。若沈心中有謗大乘、毀佛禁戒、誑妄說法、虛貪信施、濫膺恭敬、五逆十重，更生十方阿鼻地獄。」

阿鼻，此云無間，即第八獄也，此具五種：謂受罪、苦具、身量、劫數、壽命也。若依《俱舍》，業報無間，以造此罪必墮地獄，更無餘業、餘生能間隔故。謗大乘下，諸罪最重，由是更生十方阿鼻。《法華》云「若謗此經，其人命終入阿鼻獄具足一劫，劫盡更生，如是展轉至無數劫。」《俱舍論》說「阿鼻地獄壽命中劫。」二十增減為一中劫。既言無數，此世界壞，即往十方阿鼻也。以謗法罪斷佛種故，令無量人墮邪見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鼻，此云無間，即第八獄也，此具五種：謂受罪、苦具、身量、劫數、壽命也。若依《俱舍》，業報無間，以造此罪必墮地獄，更無餘業、餘生能間隔故。謗大乘下，諸罪最重，由是更生十方阿鼻。《法華》云「若謗此經，其人命終入阿鼻獄具足一劫，劫盡更生，如是展轉至無數劫。」《俱舍論》說「阿鼻地獄壽命中劫。」二十增減為一中劫。既言無數，此世界壞，即往十方阿鼻也。以謗法罪斷佛種故，令無量人墮邪見故。

三、結由自業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結由自業。

「循造惡業，雖則自招，眾同分中兼有元地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「循造惡業，雖則自招，眾同分中兼有元地。」

隨順造惡，故受苦報。惡業不同受報亦別，故云自招。眾同分中有元地者，眾名不一，同是一義，眾有相似，同立分名，造業同者共中共變。《俱舍論》說「有差別同分、無差別同分。」同業共感眾多苦具同受此苦，名無差別同分。若隨輕重受報不同，名差別同分。今云元地，即差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順造惡，故受苦報。惡業不同受報亦別，故云自招。眾同分中有元地者，眾名不一，同是一義，眾有相似，同立分名，造業同者共中共變。《俱舍論》說「有差別同分、無差別同分。」同業共感眾多苦具同受此苦，名無差別同分。若隨輕重受報不同，名差別同分。今云元地，即差別也。

二、就業報以別辨，七：初、地獄，三：一、結前生後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就業報以別辨，七：初、地獄，三：一、結前生後。

「阿難！此等皆是彼諸眾生自業所感，造十習因，受六交報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此等皆是彼諸眾生自業所感，造十習因，受六交報。」

由乎情想妄集諸業，隨業善惡或升或墜，故云自業所感。十習因者，別指惡業，即由十使煩惱於六根門發識造業，洎受其報。從六根出，報與業交，故云交報。同受地獄即引業招，六根別受即滿業致，俱是眾生妄情習造耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由乎情想妄集諸業，隨業善惡或升或墜，故云自業所感。十習因者，別指惡業，即由十使煩惱於六根門發識造業，洎受其報。從六根出，報與業交，故云交報。同受地獄即引業招，六根別受即滿業致，俱是眾生妄情習造耳。

二、徵起別辨，二：一、十習因，十：一、婬習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、徵起別辨，二：一、十習因，十：一、婬習。

「云何十因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何十因？」

總徵也。發業有二：一正發，即無明；二助發，即餘惑俱分別也。今此十因，除婬習是所發之業，餘九皆是能發之惑，惑有根隨，下文自指。此下十段文皆有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總徵也。發業有二：一正發，即無明；二助發，即餘惑俱分別也。今此十因，除婬習是所發之業，餘九皆是能發之惑，惑有根隨，下文自指。此下十段文皆有三。

「阿難！一者婬習交接，發於相磨，研磨不休，如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸，煖相現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一者婬習交接，發於相磨，研磨不休，如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸，煖相現前。」

一、由因致果。此即正是所發業也，具足貪癡，生死輪迴斯為其本。內根、外境互相偶構，故云交接。內外相發遂成欲火，喻顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、由因致果。此即正是所發業也，具足貪癡，生死輪迴斯為其本。內根、外境互相偶構，故云交接。內外相發遂成欲火，喻顯可知。

「二習相然，故有鐵床、銅柱諸事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二習相然，故有鐵床、銅柱諸事。」

二、正感果相。根境兩具，故云二習。能觸所觸，皆是我心互相熏習，結成婬業，以於欲境起顛倒心，生自他樂想。因此業種，後感其報，從其能觸現地獄身，從其所觸現諸苦具，皆是自業所熏，分其二習自相刑害耳。他皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正感果相。根境兩具，故云二習。能觸所觸，皆是我心互相熏習，結成婬業，以於欲境起顛倒心，生自他樂想。因此業種，後感其報，從其能觸現地獄身，從其所觸現諸苦具，皆是自業所熏，分其二習自相刑害耳。他皆倣此。

「是故十方一切如來，色目行婬同名欲火，菩薩見欲如避火坑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故十方一切如來，色目行婬同名欲火，菩薩見欲如避火坑。」

三、結示過名。火能變壞一切世間，欲能破滅出世善法，是故行者應當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示過名。火能變壞一切世間，欲能破滅出世善法，是故行者應當遠離。

二、貪習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、貪習。

「二者貪習交計，發於相吸，吸覽不止，如是故有積寒堅氷於中凍冽。如人以口吸縮風氣，有冷觸生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者貪習交計，發於相吸，吸覽不止，如是故有積寒堅氷於中凍冽。如人以口吸縮風氣，有冷觸生。」

由因致果也。貪即是愛根本之數，正能潤生，於有有具染著為性。由愛著故種種計校，求取前境，故云交計相吸也。貪取不止，如水結氷堅住不散，遂成凍例。此釋貪久成業以致果也。喻文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由因致果也。貪即是愛根本之數，正能潤生，於有有具染著為性。由愛著故種種計校，求取前境，故云交計相吸也。貪取不止，如水結氷堅住不散，遂成凍例。此釋貪久成業以致果也。喻文可見。

「二習相凌，故有吒吒、波波、羅羅青赤白蓮、寒氷等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二習相凌，故有吒吒、波波、羅羅青赤白蓮、寒氷等事。」

正顯果相也。由因感果，由內感外。吒、波、羅等，忍寒聲也，即八寒地獄。《俱舍》云「頞部陀者，此云疱尼；剌部陀，此云疱裂。此二從相。阿哳吒、唬唬婆、嚯嚯婆，此三從聲。欝鉢羅等三，如青白紅蓮，此三從色。以寒之彌甚，身色如之。」相凌，侵凌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正顯果相也。由因感果，由內感外。吒、波、羅等，忍寒聲也，即八寒地獄。《俱舍》云「頞部陀者，此云疱尼；剌部陀，此云疱裂。此二從相。阿哳吒、唬唬婆、嚯嚯婆，此三從聲。欝鉢羅等三，如青白紅蓮，此三從色。以寒之彌甚，身色如之。」相凌，侵凌也。

「是故十方一切如來，色目多求同名貪水，菩薩見貪如避瘴海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故十方一切如來，色目多求同名貪水，菩薩見貪如避瘴海。」

結示過名。貪能滋潤，滋長惡法，如今之有泉，飲之則貪也。復能損害法身慧命，如有瘴之海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結示過名。貪能滋潤，滋長惡法，如今之有泉，飲之則貪也。復能損害法身慧命，如有瘴之海。

三、慢習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、慢習。

「三者慢習交凌，發於相恃，馳流不息，如是故有騰逸奔波，積波為水。如人口舌自相綿味，因而水發。二習相鼓，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅、灌吞諸事。是故十方一切如來，色目我慢名飲癡水，菩薩見慢如避巨溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者慢習交凌，發於相恃，馳流不息，如是故有騰逸奔波，積波為水。如人口舌自相綿味，因而水發。二習相鼓，故有血河、灰河、熱沙、毒海、融銅、灌吞諸事。是故十方一切如來，色目我慢名飲癡水，菩薩見慢如避巨溺。」

三段如前。恃己凌他，高舉為性，故名為慢。今云交凌、相恃、馳騁、流逸，慢之相也。血河等事皆所感報，由內致外因果相稱耳。飲之迷倒，故名癡水，西國有之。巨溺可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三段如前。恃己凌他，高舉為性，故名為慢。今云交凌、相恃、馳騁、流逸，慢之相也。血河等事皆所感報，由內致外因果相稱耳。飲之迷倒，故名癡水，西國有之。巨溺可知。

四、瞋習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、瞋習。

「四者瞋習交衝，發於相忤，忤結不息，心熱發火，鑄氣為金，如是故有刀山、鐵橛、劍樹、劍輪、斧鉞、鎗鋸。如人銜冤，殺氣飛動，二習相擊，故有宮割、斬斫、剉刺、搥擊諸事。是故十方一切如來，色目瞋恚名利刀劍，菩薩見瞋如避誅戮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者瞋習交衝，發於相忤，忤結不息，心熱發火，鑄氣為金，如是故有刀山、鐵橛、劍樹、劍輪、斧鉞、鎗鋸。如人銜冤，殺氣飛動，二習相擊，故有宮割、斬斫、剉刺、搥擊諸事。是故十方一切如來，色目瞋恚名利刀劍，菩薩見瞋如避誅戮。」

於諸苦具增恚身心，熱惱居懷，性不安隱，已上皆根本惑攝。互相衝忤，結成熱惱，熱惱不息，氣忿成堅，故感金石等事。橛繫，罪人杙也。宮割，秦五刑之二也。斬斫剉，皆新之死刑。刺，即古刑之墨也，今流罪有之。搥擊，皆新刑之笞杖類也。如劫末時，人起猛利嗔心，所執草木皆成刀劍，非內心之所感乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸苦具增恚身心，熱惱居懷，性不安隱，已上皆根本惑攝。互相衝忤，結成熱惱，熱惱不息，氣忿成堅，故感金石等事。橛繫，罪人杙也。宮割，秦五刑之二也。斬斫剉，皆新之死刑。刺，即古刑之墨也，今流罪有之。搥擊，皆新刑之笞杖類也。如劫末時，人起猛利嗔心，所執草木皆成刀劍，非內心之所感乎！

五、詐習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、詐習。

「五者詐習交誘，發於相調，引起不住，如是故有繩木、絞校。如水浸田，草木生長。二習相延，故有杻械、枷鎖、鞭杖、撾棒諸事。是故十方一切如來，色目姦偽同名讒賊，菩薩見詐如畏豺狼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者詐習交誘，發於相調，引起不住，如是故有繩木、絞校。如水浸田，草木生長。二習相延，故有杻械、枷鎖、鞭杖、撾棒諸事。是故十方一切如來，色目姦偽同名讒賊，菩薩見詐如畏豺狼。」

詐謂諂曲，罔冐於他。矯設異儀，險曲為性。或取他意，或藏己失，不任師友正教誨故，此隨數也。今云發於相調，引起不住，正是此也。姦詐多端，或亂良善。矯設方便，遞相誘引，故云交誘。繩木、絞校，所感苦具也。長惡滋蔓，如水浸田。豺，狗足群行，舌有逆刺。狠，銳首白頰，大尾長胡，似犬也。姦偽敗正猶如讒賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詐謂諂曲，罔冐於他。矯設異儀，險曲為性。或取他意，或藏己失，不任師友正教誨故，此隨數也。今云發於相調，引起不住，正是此也。姦詐多端，或亂良善。矯設方便，遞相誘引，故云交誘。繩木、絞校，所感苦具也。長惡滋蔓，如水浸田。豺，狗足群行，舌有逆刺。狠，銳首白頰，大尾長胡，似犬也。姦偽敗正猶如讒賊。

六、誑習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、誑習。

「六者誑習交欺，發於相罔，誣罔不止，飛心造姦，如是故有塵土、屎尿、穢污不淨。如塵隨風各無所見。二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、漂淪諸事。是故十方一切如來，色目欺誑同名劫殺，菩薩見誑如踐蛇虺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者誑習交欺，發於相罔，誣罔不止，飛心造姦，如是故有塵土、屎尿、穢污不淨。如塵隨風各無所見。二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、漂淪諸事。是故十方一切如來，色目欺誑同名劫殺，菩薩見誑如踐蛇虺。」

此亦隨數。誑謂矯誑，心懷異謀，多現不實。矯現有德，詭詐為性，邪命為業。今云交欺，欺即誑也。誣罔即是現邪命事，以誘利譽也。塵土、屎尿皆苦具也。刀兵劫時人互殺害，故云劫殺。虺蝮，虺也，博三寸，首如擘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此亦隨數。誑謂矯誑，心懷異謀，多現不實。矯現有德，詭詐為性，邪命為業。今云交欺，欺即誑也。誣罔即是現邪命事，以誘利譽也。塵土、屎尿皆苦具也。刀兵劫時人互殺害，故云劫殺。虺蝮，虺也，博三寸，首如擘。

七、怨習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、怨習。

「七者怨習交嫌，發于銜恨，如是故有飛石、投、礰匣貯、車檻、甕盛、囊幞，如陰毒人懷抱畜惡。二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、挽撮諸事。是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼，菩薩見怨如飲鴆酒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者怨習交嫌，發于銜恨，如是故有飛石、投、礰匣貯、車檻、甕盛、囊幞，如陰毒人懷抱畜惡。二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、挽撮諸事。是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼，菩薩見怨如飲鴆酒。」

怨即恨也，由忿為先，懷惡不捨，結冤為性。不能含忍，常熱惱故。囊幞等，已上皆拘繫罪人之具，有作「撲」字之誤也。挽撮皆牽繫罪人也，有作「拋」，亦字誤也。如違害鬼常伺取人。鴆酒，鴆鳥名也，翼毛劃酒，酒則殺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨即恨也，由忿為先，懷惡不捨，結冤為性。不能含忍，常熱惱故。囊幞等，已上皆拘繫罪人之具，有作「撲」字之誤也。挽撮皆牽繫罪人也，有作「拋」，亦字誤也。如違害鬼常伺取人。鴆酒，鴆鳥名也，翼毛劃酒，酒則殺人。

八、見習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、見習。

「八者見習交明，如薩迦耶見、戒禁取、邪悟諸業，發於違拒，出生相返，如是故有王使、主吏、證執文籍，如行路人來往相見。二習相交，故有勘問、權詐、考訊、推鞫、察訪、披究、照明、善惡童子手執文簿辭辯諸事。是故十方一切如來，色目惡見同名見坑，菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者見習交明，如薩迦耶見、戒禁取、邪悟諸業，發於違拒，出生相返，如是故有王使、主吏、證執文籍，如行路人來往相見。二習相交，故有勘問、權詐、考訊、推鞫、察訪、披究、照明、善惡童子手執文簿辭辯諸事。是故十方一切如來，色目惡見同名見坑，菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑。」

見謂惡見，於諸諦理顛倒推度，染慧為性，能障善見，招苦為業。此見行相差別有五：一身見，執我、我所；二邊見，執斷執常；三邪見，謗無因果；四見取，謂於諸見及所依蘊執無最勝，能得清淨，一切鬪諍所依為業；五戒禁取，謂於隨順諸見、戒禁及所依蘊執為最勝，能得清淨，無利勤苦所依為業。此之見習各執己解，互相是非，故感王使、主吏等事。權詐者，設方便以取情也。照明，引他事以照證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見謂惡見，於諸諦理顛倒推度，染慧為性，能障善見，招苦為業。此見行相差別有五：一身見，執我、我所；二邊見，執斷執常；三邪見，謗無因果；四見取，謂於諸見及所依蘊執無最勝，能得清淨，一切鬪諍所依為業；五戒禁取，謂於隨順諸見、戒禁及所依蘊執為最勝，能得清淨，無利勤苦所依為業。此之見習各執己解，互相是非，故感王使、主吏等事。權詐者，設方便以取情也。照明，引他事以照證也。

九、抂習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、抂習。

「九者抂習交加，發於誣謗，如是故有合山、合石、碾磑、耕磨，如讒賊人遇抂良善。二習相排，故有押捺、搥按、蹙摝、衡度諸事。是故十方一切如來，色目怨謗同名讒虎，菩薩見抂如遭霹靂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者抂習交加，發於誣謗，如是故有合山、合石、碾磑、耕磨，如讒賊人遇抂良善。二習相排，故有押捺、搥按、蹙摝、衡度諸事。是故十方一切如來，色目怨謗同名讒虎，菩薩見抂如遭霹靂。」

抂則逼壓良善，損惱於他，心無悲愍，害所攝也。既以抂押良善，抑捺無辜，令稱有罪，故感合山等事。蹙謂逼迫，摝謂振動。衡，權衡也。度，丈尺也。讒能害善，虎能食人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抂則逼壓良善，損惱於他，心無悲愍，害所攝也。既以抂押良善，抑捺無辜，令稱有罪，故感合山等事。蹙謂逼迫，摝謂振動。衡，權衡也。度，丈尺也。讒能害善，虎能食人。

十、訟習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、訟習。

「十者訟習交誼，發於藏覆，如是故有鑒見、照燭，如於日中不能藏影，故有惡友業鏡、火珠披露宿業，對驗諸事。是故十方一切如來，色目覆藏同名陰賊，菩薩觀覆如戴高山履於巨海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者訟習交誼，發於藏覆，如是故有鑒見、照燭，如於日中不能藏影，故有惡友業鏡、火珠披露宿業，對驗諸事。是故十方一切如來，色目覆藏同名陰賊，菩薩觀覆如戴高山履於巨海。」

此是覆習，而言訟者，由覆發訟故。所言覆者，於自作罪恐失利譽，隱藏為性，悔惱為業。謂覆罪者後必悔惱，不安隱故。己既有罪，不能自發，遂招他訟。此訟即是惱之一法，忿恨為先，追觸暴熱，恨戾為性，䖧螫為業。謂追往惡，觸現違緣，心便恨戾，多發囂暴、凶鄙麁言，䖧螫他故乃名為訟。此覆彼訟，二習相發，故感惡友業鏡等事。覆藏過惡，自知而已，如於陰賊不懼當苦，必墮惡道，如戴山履海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是覆習，而言訟者，由覆發訟故。所言覆者，於自作罪恐失利譽，隱藏為性，悔惱為業。謂覆罪者後必悔惱，不安隱故。己既有罪，不能自發，遂招他訟。此訟即是惱之一法，忿恨為先，追觸暴熱，恨戾為性，䖧螫為業。謂追往惡，觸現違緣，心便恨戾，多發囂暴、凶鄙麁言，䖧螫他故乃名為訟。此覆彼訟，二習相發，故感惡友業鏡等事。覆藏過惡，自知而已，如於陰賊不懼當苦，必墮惡道，如戴山履海也。

首楞嚴義疏注經卷第八(中) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第八(中)

首楞嚴義疏注經卷第八(之三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第八(之三)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、六交報，二：一、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、六交報，二：一、總標。

「云何六報？阿難！一切眾生六識造業，所招惡報從六根出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何六報？阿難！一切眾生六識造業，所招惡報從六根出。」

造業既從六根而出，受報還歸六根，因與果交，故云交報。又下一根受報備歷六根，根根皆爾，故云交報。此云六識造業者，且據總相。業者，招感為義，然通總別。若能為引業，善、不善思招感當來第八無記果者，即總報業；若為滿業，三性思種招感當來苦、樂等果者，名別報業。其第六識通造總、別報業；若前五識，但為助發別報，不能發總，以強盛、隨轉二差別故。從六根出者，六根是彼造業具故，造既從根，受亦根受，故從根出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造業既從六根而出，受報還歸六根，因與果交，故云交報。又下一根受報備歷六根，根根皆爾，故云交報。此云六識造業者，且據總相。業者，招感為義，然通總別。若能為引業，善、不善思招感當來第八無記果者，即總報業；若為滿業，三性思種招感當來苦、樂等果者，名別報業。其第六識通造總、別報業；若前五識，但為助發別報，不能發總，以強盛、隨轉二差別故。從六根出者，六根是彼造業具故，造既從根，受亦根受，故從根出。

二、別辨，六：一、見報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別辨，六：一、見報，二：一、臨終見境。

「云何惡報從六根出？一者見報，招引惡果。此見業交，則臨終時先見猛火滿十方界，亡者神識飛墜乘煙，入無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何惡報從六根出？一者見報，招引惡果。此見業交，則臨終時先見猛火滿十方界，亡者神識飛墜乘煙，入無間獄，發明二相：」

眼根造罪是見業，臨終見境是報與業交。以眼根取色，色能役心，造種種業，故見猛火滿十方界。神識隨火入獄受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根造罪是見業，臨終見境是報與業交。以眼根取色，色能役心，造種種業，故見猛火滿十方界。神識隨火入獄受報。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者明見，則能遍見種種惡物，生無量畏；二者暗見，寂然不見，生無量恐。如是見火，燒聽能為鑊湯洋銅；燒息能為黑煙、紫焰；燒味能為燋丸、鐵糜；燒觸能為熱灰、鑪炭；燒心能生星火，迸灑煽鼓空界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者明見，則能遍見種種惡物，生無量畏；二者暗見，寂然不見，生無量恐。如是見火，燒聽能為鑊湯洋銅；燒息能為黑煙、紫焰；燒味能為燋丸、鐵糜；燒觸能為熱灰、鑪炭；燒心能生星火，迸灑煽鼓空界。」

明暗二塵是眼所取，明可辨別，故見惡相；暗無分別，但生恐懼。如是下遍歷六根，然有旁正，正由眼根發識造業，故先歷眼。今此不明，文略故耳，下文即具。此中以火為苦具主，及歷餘根，隨根轉變為不可意境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明暗二塵是眼所取，明可辨別，故見惡相；暗無分別，但生恐懼。如是下遍歷六根，然有旁正，正由眼根發識造業，故先歷眼。今此不明，文略故耳，下文即具。此中以火為苦具主，及歷餘根，隨根轉變為不可意境也。

二、聞報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、聞報，二：一、臨終見境。

「二者聞報，招引惡果。此聞業交，則臨終時先見波濤沒溺天地，亡者神識降注乘流，入無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者聞報，招引惡果。此聞業交，則臨終時先見波濤沒溺天地，亡者神識降注乘流，入無間獄，發明二相：」

聲能鼓動心海，如波如濤。取此造業，故臨終時先見此也。降注，下流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲能鼓動心海，如波如濤。取此造業，故臨終時先見此也。降注，下流也。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者開聽，聽種種鬧，精神愗亂；二者閉聽，寂無所聞，幽魄沈沒。如是聞波，注聞則能為責、為詰；注見則能為雷、為吼、為惡毒氣；注息則能為雨、為霧，灑諸毒虫周滿身體；注味則能為膿、為血種種雜穢；注觸則能為畜、為鬼、為糞、為尿；注意則能為電、為雹摧碎心魄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者開聽，聽種種鬧，精神愗亂；二者閉聽，寂無所聞，幽魄沈沒。如是聞波，注聞則能為責、為詰；注見則能為雷、為吼、為惡毒氣；注息則能為雨、為霧，灑諸毒虫周滿身體；注味則能為膿、為血種種雜穢；注觸則能為畜、為鬼、為糞、為尿；注意則能為電、為雹摧碎心魄。」

耳根所取動靜二境，造種種業，今受其報亦緣此二。開即動也，閉即靜也。如是下歷根別受。此文之中以根對境有所參差，將恐梵文迴互，譯者隨而弗審。如雷吼、毒氣非眼所取，雨霧、毒虫非鼻家境，餘文則順，有智自詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳根所取動靜二境，造種種業，今受其報亦緣此二。開即動也，閉即靜也。如是下歷根別受。此文之中以根對境有所參差，將恐梵文迴互，譯者隨而弗審。如雷吼、毒氣非眼所取，雨霧、毒虫非鼻家境，餘文則順，有智自詳。

三、嗅報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、嗅報，二：一、臨終見境。

「三者嗅報，招引惡果。此嗅業交，則臨終時先見毒氣充塞遠近，亡者神識從地涌出，入無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者嗅報，招引惡果。此嗅業交，則臨終時先見毒氣充塞遠近，亡者神識從地涌出，入無間獄，發明二相：」

鼻根造罪，貪嗅諸香、眾生身分及男女等香，作種種業，故招毒氣以受其報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻根造罪，貪嗅諸香、眾生身分及男女等香，作種種業，故招毒氣以受其報。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者通聞，被諸惡氣熏極心擾；二者塞聞，氣掩不通，悶絕於地。如是嗅氣，衝息則能為質、為履；衝見則能為火、為炬；衝聽則能為沒、為溺、為洋、為沸；衝味則能為餒、為爽；衝觸則能為綻、為爛、為大肉山，有百千眼、無量𠯗食；衝思則能為灰、為瘴、為飛砂礰擊碎身體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者通聞，被諸惡氣熏極心擾；二者塞聞，氣掩不通，悶絕於地。如是嗅氣，衝息則能為質、為履；衝見則能為火、為炬；衝聽則能為沒、為溺、為洋、為沸；衝味則能為餒、為爽；衝觸則能為綻、為爛、為大肉山，有百千眼、無量𠯗食；衝思則能為灰、為瘴、為飛砂礰擊碎身體。」

通塞是彼鼻所取境，依此造業，依此受苦，故有二相。如是下歷根別受。為質為履者，質礙也，履猶通也。為餒為爽者，魚敗為餒。爽，乖差也。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通塞是彼鼻所取境，依此造業，依此受苦，故有二相。如是下歷根別受。為質為履者，質礙也，履猶通也。為餒為爽者，魚敗為餒。爽，乖差也。餘文可知。

四、甞報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、甞報，二：一、臨終見境。

「四者味報，招引惡果。此味業交，則臨終時先見鐵網、猛炎熾裂周覆世界，亡者神識下透，挂網倒懸，其頭入無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者味報，招引惡果。此味業交，則臨終時先見鐵網、猛炎熾裂周覆世界，亡者神識下透，挂網倒懸，其頭入無間獄，發明二相：」

舌根作罪其罪最廣：一貪味為罪，殺戮必多；二發語造業，其罪又廣，以妄言、綺語、兩舌、惡口比於餘根，此最廣博，故感鐵網周覆世界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌根作罪其罪最廣：一貪味為罪，殺戮必多；二發語造業，其罪又廣，以妄言、綺語、兩舌、惡口比於餘根，此最廣博，故感鐵網周覆世界也。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者吸氣，結成寒氷，凍裂身肉；二者吐氣，飛為猛火，焦爛骨髓。如是甞味，歷甞則能為承、為忍；歷見則能為然金石；歷聽則能為利兵刃；歷息則能為大鐵籠彌覆國土；歷觸則能為弓、為箭、為弩、為射；歷思則能為飛熱鐵從空而下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者吸氣，結成寒氷，凍裂身肉；二者吐氣，飛為猛火，焦爛骨髓。如是甞味，歷甞則能為承、為忍；歷見則能為然金石；歷聽則能為利兵刃；歷息則能為大鐵籠彌覆國土；歷觸則能為弓、為箭、為弩、為射；歷思則能為飛熱鐵從空而下。」

吸氣則取味所招，吐氣則發語所致。如是下歷根別受。為承為忍者，承領忍受一切惡味。造業之時，先是舌根受食知味，然後始益諸根大種，舌不領味諸根不益，受報亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吸氣則取味所招，吐氣則發語所致。如是下歷根別受。為承為忍者，承領忍受一切惡味。造業之時，先是舌根受食知味，然後始益諸根大種，舌不領味諸根不益，受報亦然。

五、觸報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、觸報，二：一、臨終見境。

「五者觸報，招引惡果。此觸業交，則臨終時先見大山四面來合，無復出路，亡者神識見大鐵城，火蛇、火狗、虎狼、師子、牛頭獄卒、馬頭羅剎，手執鎗矟驅入城門，向無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者觸報，招引惡果。此觸業交，則臨終時先見大山四面來合，無復出路，亡者神識見大鐵城，火蛇、火狗、虎狼、師子、牛頭獄卒、馬頭羅剎，手執鎗矟驅入城門，向無間獄，發明二相：」

身根為罪多因男女婬愛等觸，貪著細滑，隨時冷熱，故受合山等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身根為罪多因男女婬愛等觸，貪著細滑，隨時冷熱，故受合山等事。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者合觸，合山逼體，骨肉血潰；二者離觸，刀劍觸身，心肝屠裂。如是合觸，歷觸則能為道、為觀、為廳、為案；歷見則能為燒、為熱；歷聽則能為撞、為擊、為倳、為射；歷息則能為括、為袋、為考、為縛；歷甞則能為耕、為鉗、為斬、為截；歷思則能為墜、為飛、為煎、為炙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者合觸，合山逼體，骨肉血潰；二者離觸，刀劍觸身，心肝屠裂。如是合觸，歷觸則能為道、為觀、為廳、為案；歷見則能為燒、為熱；歷聽則能為撞、為擊、為倳、為射；歷息則能為括、為袋、為考、為縛；歷甞則能為耕、為鉗、為斬、為截；歷思則能為墜、為飛、為煎、為炙。」

身之所取唯合與離，從之造罪，感果亦爾。如是下歷根別受。道、觀、廳、案皆治罪處也。餘文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身之所取唯合與離，從之造罪，感果亦爾。如是下歷根別受。道、觀、廳、案皆治罪處也。餘文可解。

六、思報，二：一、臨終見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、思報，二：一、臨終見境。

「六者思報，招引惡果。此思業交，則臨終時先見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空，旋落乘風，墮無間獄，發明二相：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者思報，招引惡果。此思業交，則臨終時先見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空，旋落乘風，墮無間獄，發明二相：」

思是意業，無質迅疾猶如於風，故招此報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思是意業，無質迅疾猶如於風，故招此報。

二、乘業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乘業受報。

「一者不覺，迷極則荒，奔走不息；二者不迷，覺知則苦，無量煎燒，痛深難忍。如是邪思，結思則能為方、為所；結見則能為鑒、為證；結聽則能為大合石、為氷為霜、為土、為霧；結息則能為大火車、火船、火檻；結甞則能為大叫喚、為悔、為泣；結觸則能為大、為小、為一日中萬生萬死、為偃、為仰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者不覺，迷極則荒，奔走不息；二者不迷，覺知則苦，無量煎燒，痛深難忍。如是邪思，結思則能為方、為所；結見則能為鑒、為證；結聽則能為大合石、為氷為霜、為土、為霧；結息則能為大火車、火船、火檻；結甞則能為大叫喚、為悔、為泣；結觸則能為大、為小、為一日中萬生萬死、為偃、為仰。」

意之所緣生滅二塵，復能隨五明了取境。不覺則荒、獨、散所感，不迷覺苦明了所致，皆是邪思造業故爾。如是下歷根別受。方所，受苦處也。鑒、證，證據先罪也。此一根受報，備歷餘根，然根對苦具，有差有當，不必一一根境相順，學者隨文消遣，不可疑滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意之所緣生滅二塵，復能隨五明了取境。不覺則荒、獨、散所感，不迷覺苦明了所致，皆是邪思造業故爾。如是下歷根別受。方所，受苦處也。鑒、證，證據先罪也。此一根受報，備歷餘根，然根對苦具，有差有當，不必一一根境相順，學者隨文消遣，不可疑滯。

三、結顯重明，三：一、結成虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結顯重明，三：一、結成虛妄。

「阿難！是名地獄十因六果，皆是眾生迷妄所造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是名地獄十因六果，皆是眾生迷妄所造。」

虛妄造業、虛妄受報，皆如空華，然於因果未甞乖異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄造業、虛妄受報，皆如空華，然於因果未甞乖異。

二、別顯重輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯重輕。

「若諸眾生惡業同造，入阿鼻獄，受無量苦，經無量劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生惡業同造，入阿鼻獄，受無量苦，經無量劫。」

六根十因具足，同造諸業，入阿鼻獄，即大無問具足五事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根十因具足，同造諸業，入阿鼻獄，即大無問具足五事也。

「六根各造，及彼所作兼境、兼根，是人則入八無間獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六根各造，及彼所作兼境、兼根，是人則入八無間獄。」

如第六識同彼眼識唯取自境，兼根而作，不涉餘根，不具十因。此則六根具造，唯造時不兼餘根，入八熱獄，次輕於前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如第六識同彼眼識唯取自境，兼根而作，不涉餘根，不具十因。此則六根具造，唯造時不兼餘根，入八熱獄，次輕於前也。

「身、口、意三作殺、盜、婬，是人則入十八地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身、口、意三作殺、盜、婬，是人則入十八地獄。」

身口意，六根之三也。殺盜婬，十因之三也。如身具作殺等三罪，口意不作又輕於前，入十八獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意，六根之三也。殺盜婬，十因之三也。如身具作殺等三罪，口意不作又輕於前，入十八獄。

「三業不兼，中間或為一殺、一盜，是人則入三十六地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三業不兼，中間或為一殺、一盜，是人則入三十六地獄。」

如身獨造殺等一業，不兼餘罪，入三十六獄，又輕於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如身獨造殺等一業，不兼餘罪，入三十六獄，又輕於前。

「見見一根單犯一業，是人則入一百八地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見見一根單犯一業，是人則入一百八地獄。」

此獨一根只犯一殺，又輕於前，入一百八獄。如意中邪思或不正見，未形身口。或口處殺人，身心無記。此等竝輕。言見見者，見，現音，只見之一根，不兼餘根，故云見見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此獨一根只犯一殺，又輕於前，入一百八獄。如意中邪思或不正見，未形身口。或口處殺人，身心無記。此等竝輕。言見見者，見，現音，只見之一根，不兼餘根，故云見見。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「由是眾生別作別造，於世界中入同分地，妄想發生，非本來有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是眾生別作別造，於世界中入同分地，妄想發生，非本來有。」

謂由不斷三業，各各有私，故云別造。因各各私，眾私同分，故云入同分地，謂同業共感無差別同分，別業各感差別同分，故前文云「眾同分中兼有元地」也。皆由妄想發起，故非本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂由不斷三業，各各有私，故云別造。因各各私，眾私同分，故云入同分地，謂同業共感無差別同分，別業各感差別同分，故前文云「眾同分中兼有元地」也。皆由妄想發起，故非本有。

二、鬼趣，三：一、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、鬼趣，三：一、總標。

「復次阿難！是諸眾生非破律儀、犯菩薩戒、毀佛涅槃，諸餘雜業歷劫燒然，後還罪畢，受諸鬼形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！是諸眾生非破律儀、犯菩薩戒、毀佛涅槃，諸餘雜業歷劫燒然，後還罪畢，受諸鬼形。」

非破律儀者，謗無戒律也。犯菩薩戒者，輕重不禁也。毀佛涅槃者，不信因果。此皆斷善根也，餘業可知。地獄久治，故云歷劫燒然。更受餘類，故入鬼趣。鬼趣十類由前十因，十因正報已在前文。極苦相對，非是輕受，故云後還罪畢，受諸鬼形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非破律儀者，謗無戒律也。犯菩薩戒者，輕重不禁也。毀佛涅槃者，不信因果。此皆斷善根也，餘業可知。地獄久治，故云歷劫燒然。更受餘類，故入鬼趣。鬼趣十類由前十因，十因正報已在前文。極苦相對，非是輕受，故云後還罪畢，受諸鬼形。

二、別顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯。

「若於本因貪物為罪，是人罪畢遇物成形，名為怪鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於本因貪物為罪，是人罪畢遇物成形，名為怪鬼。」

此即貪習為因也。於物生貪，非理而取，餘報在鬼，還托於物，即金銀、草木精怪，其類非一，故名怪鬼。正受苦報在寒氷獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即貪習為因也。於物生貪，非理而取，餘報在鬼，還托於物，即金銀、草木精怪，其類非一，故名怪鬼。正受苦報在寒氷獄。

「貪色為罪，是人罪畢遇風成形，名為魃鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪色為罪，是人罪畢遇風成形，名為魃鬼。」

即前婬習為因也。色能動亂身心，如風鼓物，報招鬼質，還復託風。風質元虛，因習所致。因果相對，豈徒然哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前婬習為因也。色能動亂身心，如風鼓物，報招鬼質，還復託風。風質元虛，因習所致。因果相對，豈徒然哉！

「貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名為魅鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名為魅鬼。」

即前詐習為因也。因成詐偽，惑正憑虛，託附畜生便成鬼質，即狐狸、猪犬有異靈者，其類非一，故云遇畜成形。魅即現美形以惑人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前詐習為因也。因成詐偽，惑正憑虛，託附畜生便成鬼質，即狐狸、猪犬有異靈者，其類非一，故云遇畜成形。魅即現美形以惑人也。

「貪恨為罪，是人罪畢遇蟲成形，名蠱毒鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪恨為罪，是人罪畢遇蟲成形，名蠱毒鬼。」

即前怨習為因也。由忿為先，懷惡不捨，結怨在意，熱惱居懷，受餘報時亦假毒類，即蛇虺、毒虫有靈者，成蠱毒鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前怨習為因也。由忿為先，懷惡不捨，結怨在意，熱惱居懷，受餘報時亦假毒類，即蛇虺、毒虫有靈者，成蠱毒鬼。

「貪憶為罪，是人罪畢遇衰成形，名為癘鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪憶為罪，是人罪畢遇衰成形，名為癘鬼。」

即前嗔習為因也。於苦、苦具憎恚居懷，或因妬忌生嗔，嗔恚不捨，名為貪憶。洎受鬼報，遇災衰處便入其身，名為癘鬼。即毒癘、傷寒、傳屍、骨蒸之類，皆此鬼作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前嗔習為因也。於苦、苦具憎恚居懷，或因妬忌生嗔，嗔恚不捨，名為貪憶。洎受鬼報，遇災衰處便入其身，名為癘鬼。即毒癘、傷寒、傳屍、骨蒸之類，皆此鬼作也。

「貪傲為罪，是人罪畢遇氣成形，名為餓鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪傲為罪，是人罪畢遇氣成形，名為餓鬼。」

即前慢習為因也。慢以凌人傲物，高舉自強。洎報鬼倫，遇氣為質，內無實德，空腹高心，飢餓所困，故名餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前慢習為因也。慢以凌人傲物，高舉自強。洎報鬼倫，遇氣為質，內無實德，空腹高心，飢餓所困，故名餓鬼。

「貪罔為罪，是人罪畢遇幽為形，名為魘鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪罔為罪，是人罪畢遇幽為形，名為魘鬼。」

即前誑習為因也。為獲利譽，多懷異謀，矯現有德，罔冐於他，令他暗昧不曉己事。洎受鬼形，憑幽託暗，魘惑寐者，故名魘鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前誑習為因也。為獲利譽，多懷異謀，矯現有德，罔冐於他，令他暗昧不曉己事。洎受鬼形，憑幽託暗，魘惑寐者，故名魘鬼。

「貪明為罪，是人罪畢遇精為形，名魍魎鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪明為罪，是人罪畢遇精為形，名魍魎鬼。」

即見習為因也。執見異生，各自明悟，出生相返，發於違拒。及招鬼道，遇精明處以為其形，即日月精魄、山澤明靈有精耀者以託其質。言魍魎者，水石變怪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即見習為因也。執見異生，各自明悟，出生相返，發於違拒。及招鬼道，遇精明處以為其形，即日月精魄、山澤明靈有精耀者以託其質。言魍魎者，水石變怪也。

「貪成為罪，是人罪畢遇明為形，名役使鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪成為罪，是人罪畢遇明為形，名役使鬼。」

即抂習為因也。抂押成褫，憑虛搆架，勞心役思，撓害無辜，使成有罪。遇明顯境，託以成形，非幽暗類也。走使戰陣，擔砂負石之徒，故云役使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即抂習為因也。抂押成褫，憑虛搆架，勞心役思，撓害無辜，使成有罪。遇明顯境，託以成形，非幽暗類也。走使戰陣，擔砂負石之徒，故云役使。

「貪黨為罪，是人罪畢遇人為形，名傳送鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪黨為罪，是人罪畢遇人為形，名傳送鬼。」

即訟習為因也。黨己覆罪，為他所訟，報在鬼類，託質於人，如世有童子師及巫祝之類，皆為神道傳送凶吉禍福之言，名傳送鬼。此上鬼類其數實繁，考果徵因不過此十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即訟習為因也。黨己覆罪，為他所訟，報在鬼類，託質於人，如世有童子師及巫祝之類，皆為神道傳送凶吉禍福之言，名傳送鬼。此上鬼類其數實繁，考果徵因不過此十。

三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示。

「阿難！是人皆以純情墜落，業火燒乾，上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引，若悟菩提，則妙圓明本無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是人皆以純情墜落，業火燒乾，上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引，若悟菩提，則妙圓明本無所有。」

十因六報皆是純情所為，情既下沈，故墜地獄。地獄治久，情盡上昇，故云業火燒乾上出為鬼。鬼心輕燥，業火所餘，自妄業招，非他所得。菩提心中皆如空華耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十因六報皆是純情所為，情既下沈，故墜地獄。地獄治久，情盡上昇，故云業火燒乾上出為鬼。鬼心輕燥，業火所餘，自妄業招，非他所得。菩提心中皆如空華耳。

三、畜趣，三：初、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、畜趣，三：初、總標。

「復次阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空，方於世間與元負人怨對相值，身為畜生，酬其宿債。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空，方於世間與元負人怨對相值，身為畜生，酬其宿債。」

地獄治情，鬼中治想，情想既盡，故云成空。然所空者，即依情、想所發之業也。二道之業既亡，却為畜生酬其宿債，駝、驢、牛、馬身命償他。若在餘類，隨應受對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄治情，鬼中治想，情想既盡，故云成空。然所空者，即依情、想所發之業也。二道之業既亡，却為畜生酬其宿債，駝、驢、牛、馬身命償他。若在餘類，隨應受對。

二、別顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯。

「物怪之鬼，物銷報盡，生於世間，多為梟類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「物怪之鬼，物銷報盡，生於世間，多為梟類。」

貪習為怪鬼，報盡作梟倫。梟，土梟也，附塊為兒，貪物所致，一切怪異者皆此類攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪習為怪鬼，報盡作梟倫。梟，土梟也，附塊為兒，貪物所致，一切怪異者皆此類攝。

「風魃之鬼，風銷報盡生於世間，多為咎徵一切異類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「風魃之鬼，風銷報盡生於世間，多為咎徵一切異類。」

婬習為因，報招風魃，旁為畜生受咎徵也。咎，過惡也。徵，應驗也。惡行所招，將有災異，先有此應。如群雀、眾鼠荒儉之徵，𪄲鴹水災，鶴舞多旱，其類非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬習為因，報招風魃，旁為畜生受咎徵也。咎，過惡也。徵，應驗也。惡行所招，將有災異，先有此應。如群雀、眾鼠荒儉之徵，𪄲鴹水災，鶴舞多旱，其類非一。

「畜魅之鬼，畜死報盡生於世間，多為狐類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畜魅之鬼，畜死報盡生於世間，多為狐類。」

詐因之報，為鬼成魅，所依既盡，畜受狐身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詐因之報，為鬼成魅，所依既盡，畜受狐身。

「蟲蠱之鬼，蠱滅報盡生於世間，多為毒類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蟲蠱之鬼，蠱滅報盡生於世間，多為毒類。」

怨習之報，鬼作蠱毒，畜為毒類，即蚖蛇、蝮蝎之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨習之報，鬼作蠱毒，畜為毒類，即蚖蛇、蝮蝎之類。

「衰癘之鬼，衰窮報盡生於世間，多為蛔類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「衰癘之鬼，衰窮報盡生於世間，多為蛔類。」

嗔習之因，鬼為衰癘，託災附禍便入身中，轉受畜形還託身內，為蛔、蟯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗔習之因，鬼為衰癘，託災附禍便入身中，轉受畜形還託身內，為蛔、蟯也。

「受氣之鬼，氣銷報盡生於世間，多為食類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受氣之鬼，氣銷報盡生於世間，多為食類。」

餓鬼附氣，慢習是因，鬼受飢虛，畜充他飽，故為食類，即世間可食之畜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼附氣，慢習是因，鬼受飢虛，畜充他飽，故為食類，即世間可食之畜也。

「綿幽之鬼，幽銷報盡生於世間，多為服類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「綿幽之鬼，幽銷報盡生於世間，多為服類。」

宿因誑習，鬼為魘暗，幽默既消，畜為服類，即馳驢、牛馬、蠶繭之類，為人服用也。綿即綿密，不明露也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿因誑習，鬼為魘暗，幽默既消，畜為服類，即馳驢、牛馬、蠶繭之類，為人服用也。綿即綿密，不明露也。

「和精之鬼，和銷報盡生於世間，多為應類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和精之鬼，和銷報盡生於世間，多為應類。」

因為見習，鬼作魍魎，精耀之物既盡，為畜便成應類，即應四時節序來而復鳴者。言和者，雜也，雜精明處而成鬼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因為見習，鬼作魍魎，精耀之物既盡，為畜便成應類，即應四時節序來而復鳴者。言和者，雜也，雜精明處而成鬼也。

「明靈之鬼，明滅報盡生於世間，多為休徵一切諸類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明靈之鬼，明滅報盡生於世間，多為休徵一切諸類。」

即前抂習，鬼託明生，為役使類，鬼道業盡，畜報休徵。休，美也，休祥將至，預有此徵，由他美行之所招也，即麟、鳳之類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前抂習，鬼託明生，為役使類，鬼道業盡，畜報休徵。休，美也，休祥將至，預有此徵，由他美行之所招也，即麟、鳳之類也。

「依人之鬼，人亡報盡生於世間，多為循類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依人之鬼，人亡報盡生於世間，多為循類。」

訟習之因，鬼招傳送，人死為畜，報在黠慧，故云循類。即人所畜養循順之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訟習之因，鬼招傳送，人死為畜，報在黠慧，故云循類。即人所畜養循順之類。

三、結示，二：一、正結虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示，二：一、正結虛妄。

「阿難！是等皆以業火乾枯酬其宿債，傍為畜生，此等亦皆自虛妄業之所招引，若悟菩提，則此妄緣本無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是等皆以業火乾枯酬其宿債，傍為畜生，此等亦皆自虛妄業之所招引，若悟菩提，則此妄緣本無所有。」

獄、鬼二趣，業火燒畢，情想乾枯，今為畜生酬償餘業，故云旁為。妄想故有，覺性元無，猶如圓影，眚病故見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄、鬼二趣，業火燒畢，情想乾枯，今為畜生酬償餘業，故云旁為。妄想故有，覺性元無，猶如圓影，眚病故見。

二、引問重示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引問重示。

「如汝所言寶蓮香等，及琉璃王、善星比丘，如是惡業本自發明，非從天降，亦非地出，亦非人與，自妄所招，還自來受，菩提心中皆為浮虛，妄想凝結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如汝所言寶蓮香等，及琉璃王、善星比丘，如是惡業本自發明，非從天降，亦非地出，亦非人與，自妄所招，還自來受，菩提心中皆為浮虛，妄想凝結。」

所問三緣，是彼人等各自虛妄造業發生，不由他有，故云本自非天降等。妄造妄受，覺性之中皆如空華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所問三緣，是彼人等各自虛妄造業發生，不由他有，故云本自非天降等。妄造妄受，覺性之中皆如空華。

四、人趣，三：一、總明，二：一、酬剩返徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、人趣，三：一、總明，二：一、酬剩返徵。

「復次阿難！從是畜生酬償先債，若彼酬者分越所酬，此等眾生還復為人，返徵其剩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！從是畜生酬償先債，若彼酬者分越所酬，此等眾生還復為人，返徵其剩。」

分越者，過分也，不依本分越過而行，謂非理苦役不問輕重，或晝夜不息，食噉無度。如是等類悉合返徵其剩。今有恃尊貴以縱恣，倚豪勢以奢侈，貪其力而多役，取其味而抂殺，不捨晨暮，罔測勞苦，福盡徵剩，其宜者哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分越者，過分也，不依本分越過而行，謂非理苦役不問輕重，或晝夜不息，食噉無度。如是等類悉合返徵其剩。今有恃尊貴以縱恣，倚豪勢以奢侈，貪其力而多役，取其味而抂殺，不捨晨暮，罔測勞苦，福盡徵剩，其宜者哉！

「如彼有力兼有福德，則於人中不捨人身酬還彼力。若無福者，還為畜生償彼餘直。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼有力兼有福德，則於人中不捨人身酬還彼力。若無福者，還為畜生償彼餘直。」

其有修善而崇福者，只於人身酬彼力矣。今見積善之家財物多耗，或被劫盜，或被欠負，或橫遭驅役，或抂受捶打，斯皆先業合，捨此身為畜酬剩，由樹福德，人中略償；若成畜者，蓋無善矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有修善而崇福者，只於人身酬彼力矣。今見積善之家財物多耗，或被劫盜，或被欠負，或橫遭驅役，或抂受捶打，斯皆先業合，捨此身為畜酬剩，由樹福德，人中略償；若成畜者，蓋無善矣。

二、償報難息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、償報難息。

「阿難當知，若用錢物，或役其力，償足自停。如於中間殺彼身命，或食其肉，如是乃至經微塵劫相食相誅。猶如轉輪互為高下，無有休息，除奢摩他及佛出世，不可停寢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知，若用錢物，或役其力，償足自停。如於中間殺彼身命，或食其肉，如是乃至經微塵劫相食相誅。猶如轉輪互為高下，無有休息，除奢摩他及佛出世，不可停寢。」

汝負他財，他欠汝力，今既酬償，償足自止，世養牛馬是此類也。如故殺彼，食其身肉，斯則翻成殺業，身身相取，命命相酬，以人食羊，羊死為人，互來相責，無有休止。以諸業中殺命最重，不值佛出，修奢摩他，必不能息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝負他財，他欠汝力，今既酬償，償足自止，世養牛馬是此類也。如故殺彼，食其身肉，斯則翻成殺業，身身相取，命命相酬，以人食羊，羊死為人，互來相責，無有休止。以諸業中殺命最重，不值佛出，修奢摩他，必不能息。

二、別顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯。

「汝今應知，彼梟倫者酬足復形，生人道中，參合頑類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今應知，彼梟倫者酬足復形，生人道中，參合頑類。」

因於貪物，鬼託怪形，畜在土梟附塊而養。今歸人趣，其性顓蒙，雜在頑嚚，心忘德義，蓋因之故然也。而言參合者，夫人道受報，善因所招，總報雖同，滿業各異，故分十種。今此從畜來者，乃是餘業旁受，非正善業所招，然亦順後業感，由不正故，故言參合，他皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因於貪物，鬼託怪形，畜在土梟附塊而養。今歸人趣，其性顓蒙，雜在頑嚚，心忘德義，蓋因之故然也。而言參合者，夫人道受報，善因所招，總報雖同，滿業各異，故分十種。今此從畜來者，乃是餘業旁受，非正善業所招，然亦順後業感，由不正故，故言參合，他皆倣此。

「彼咎徵者酬足復形，生人道中，參合愚類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼咎徵者酬足復形，生人道中，參合愚類。」

始因貪欲，鬼受魃形，上為畜生災咎之應。業盡復本，參在愚類，以欲多者不習別善，但專一境。由不習善，故招愚鈍。頑、愚別者，頑謂知善不從，罔受教誨。愚謂瞑然昏暗，識鈍難明，有此異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始因貪欲，鬼受魃形，上為畜生災咎之應。業盡復本，參在愚類，以欲多者不習別善，但專一境。由不習善，故招愚鈍。頑、愚別者，頑謂知善不從，罔受教誨。愚謂瞑然昏暗，識鈍難明，有此異耳。

「彼狐倫者酬足復形，生人道中，參於佷類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼狐倫者酬足復形，生人道中，參於佷類。」

因從詐習，鬼為畜魅，類入旁生狐狸所攝。今為人趣，參在佷戾自用之徒，不受諫曉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因從詐習，鬼為畜魅，類入旁生狐狸所攝。今為人趣，參在佷戾自用之徒，不受諫曉也。

「彼毒倫者酬足復形，生人道中，參合庸類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼毒倫者酬足復形，生人道中，參合庸類。」

怨習是因，鬼為蠱毒，旁受畜類蛇蝎是形。還生人道，雜乎庸類，即庸鄙之流，性麁率者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨習是因，鬼為蠱毒，旁受畜類蛇蝎是形。還生人道，雜乎庸類，即庸鄙之流，性麁率者。

「彼蛔倫者酬足復形，生人道中，參合微類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼蛔倫者酬足復形，生人道中，參合微類。」

嗔習為因，鬼居衰癘，蟯蛔受畜微末，為人即不為人之齒錄者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗔習為因，鬼居衰癘，蟯蛔受畜微末，為人即不為人之齒錄者也。

「彼食倫者酬足復形，生人道中，參合柔類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼食倫者酬足復形，生人道中，參合柔類。」

慢習是因，鬼招飢餓，結氣而作，無實體性，畜受食類。人為柔弱，蓋因我慢貢高，反招柔怯之報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慢習是因，鬼招飢餓，結氣而作，無實體性，畜受食類。人為柔弱，蓋因我慢貢高，反招柔怯之報。

「彼服倫者酬足復形，生人道中，參合勞類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼服倫者酬足復形，生人道中，參合勞類。」

誑習為因，鬼從幽魘，畜為服用。人受劬勞，役力艱辛工巧之屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誑習為因，鬼從幽魘，畜為服用。人受劬勞，役力艱辛工巧之屬。

「彼應倫者酬足復形，生人道中，參合文類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼應倫者酬足復形，生人道中，參合文類。」

因從見習，鬼落和精，魍魎報終畜為時應。參於人道，微有文章，非正習因，故云參合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因從見習，鬼落和精，魍魎報終畜為時應。參於人道，微有文章，非正習因，故云參合。

「彼休徵者酬足復形，生人道中，參合明類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼休徵者酬足復形，生人道中，參合明類。」

抂習為業，鬼受明靈，驅役疾馳，無暫停止，畜招休應。人雜聰明，考果從因，必無差忒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抂習為業，鬼受明靈，驅役疾馳，無暫停止，畜招休應。人雜聰明，考果從因，必無差忒。

「彼諸循倫酬足復形，生人道中，參於達類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸循倫酬足復形，生人道中，參於達類。」

因由訟習，鬼作依人，傳附神辭，發顯禍福，畜招馴黠。人達窮通，寵辱不驚，安然自得，故名達類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因由訟習，鬼作依人，傳附神辭，發顯禍福，畜招馴黠。人達窮通，寵辱不驚，安然自得，故名達類。

三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示。

「阿難！是等皆以宿債畢酬，復形人道，皆無始來業繫顛倒，相生相殺，不遇如來，不聞正法，於塵勞中法爾輪轉，此輩名為可憐愍者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是等皆以宿債畢酬，復形人道，皆無始來業繫顛倒，相生相殺，不遇如來，不聞正法，於塵勞中法爾輪轉，此輩名為可憐愍者。」

獄鬼畜中酬償先業，三塗報盡，還復人身，順後善業所招，隨別復分十類，如是皆為顛倒輪轉。欲息顛倒，唯戒定慧，無此三種不息輪迴。佛若不出，誰說此法令其修學，免輪迴耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄鬼畜中酬償先業，三塗報盡，還復人身，順後善業所招，隨別復分十類，如是皆為顛倒輪轉。欲息顛倒，唯戒定慧，無此三種不息輪迴。佛若不出，誰說此法令其修學，免輪迴耶！

五、仙趣，二：初、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、仙趣，二：初、總標。

「阿難！復有從人不依正覺修三摩地，別修妄念，存想固形，遊於山林人不及處，有十種仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有從人不依正覺修三摩地，別修妄念，存想固形，遊於山林人不及處，有十種仙。」

不依正覺者，三乘行法皆佛所教，今經尚斥二乘，云不識生死根本，錯亂修習，況修仙道耶！存想固形者，存心在於長生不死，俾此形骸堅固不壞也。別修妄念，即下十種修鍊之法也。此皆有漏，進不如天、退又勝人，故居山林人不及處，名為仙趣。然此一趣餘經不出，以總報同人故。今經開者，約所修行別故，人、天二趣所不攝故，此皆外道類收。然亦禁防非佛正戒，但禁麁浮，即戒禁取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依正覺者，三乘行法皆佛所教，今經尚斥二乘，云不識生死根本，錯亂修習，況修仙道耶！存想固形者，存心在於長生不死，俾此形骸堅固不壞也。別修妄念，即下十種修鍊之法也。此皆有漏，進不如天、退又勝人，故居山林人不及處，名為仙趣。然此一趣餘經不出，以總報同人故。今經開者，約所修行別故，人、天二趣所不攝故，此皆外道類收。然亦禁防非佛正戒，但禁麁浮，即戒禁取也。

二、別顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯。

「阿難！彼諸眾生堅固服餌而不休息，食道圓成，名地行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼諸眾生堅固服餌而不休息，食道圓成，名地行仙。」

服餌者，即食麻仁、草木之實，存形長久，一期壽永，輕舉未能，此道若成，名地行仙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服餌者，即食麻仁、草木之實，存形長久，一期壽永，輕舉未能，此道若成，名地行仙也。

「堅固草木而不休息，藥道圓成，名飛行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固草木而不休息，藥道圓成，名飛行仙。」

草木者，即飡松、噉柏之類。草木輕故，餌即體輕，由是飛行不墜於地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木者，即飡松、噉柏之類。草木輕故，餌即體輕，由是飛行不墜於地。

「堅固金石而不休息，化道圓成，名遊行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固金石而不休息，化道圓成，名遊行仙。」

金石者，服丹砂成九轉之類。化有二種：一能化骨令壽永體竪、二能化物俾賤作貴。此道苟成，遊戲人間，濟貧恤苦得自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金石者，服丹砂成九轉之類。化有二種：一能化骨令壽永體竪、二能化物俾賤作貴。此道苟成，遊戲人間，濟貧恤苦得自在也。

「堅固動止而不休息，氣精圓成，名空行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固動止而不休息，氣精圓成，名空行仙。」

消息養和，運用榮衛，神氣久著能履虛空，功用既成身堅壽永，名空行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消息養和，運用榮衛，神氣久著能履虛空，功用既成身堅壽永，名空行也。

「堅固津液而不休息，潤德圓成，名天行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固津液而不休息，潤德圓成，名天行仙。」

鼓天池，嚥津液，固精華，歲久功著遂成潤德。言天行者，此非六欲，乃是世人謂靈仙居處名之為天，如張騫尋河源至崑崙，見天宮之類。或所行不交欲境，如天無異，故云天行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓天池，嚥津液，固精華，歲久功著遂成潤德。言天行者，此非六欲，乃是世人謂靈仙居處名之為天，如張騫尋河源至崑崙，見天宮之類。或所行不交欲境，如天無異，故云天行。

「堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行仙。」

吞飲日月精氣，作意存變以延身命，由是功久，遂有異見，通世物情，故云通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吞飲日月精氣，作意存變以延身命，由是功久，遂有異見，通世物情，故云通行。

「堅固呪禁而不休息，術法圓成，名道行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固呪禁而不休息，術法圓成，名道行仙。」

呪禁正是仙法道術，以此持身，延而且固，術力成就，名為道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪禁正是仙法道術，以此持身，延而且固，術力成就，名為道行。

「堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙。」

念緣前境，繫心不忘，專注弗移，久而發用，照明境界，咸悉化源，如定發慧，故名照行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念緣前境，繫心不忘，專注弗移，久而發用，照明境界，咸悉化源，如定發慧，故名照行。

「堅固交遘而不休息，感應圓成，名精行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固交遘而不休息，感應圓成，名精行仙。」

世有採陰採陽之術，名為交搆，久而功成，此感彼應，吸彼精氣以固我身，故名精行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有採陰採陽之術，名為交搆，久而功成，此感彼應，吸彼精氣以固我身，故名精行。

「堅固變化而不休息，覺悟圓成，名絕行仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固變化而不休息，覺悟圓成，名絕行仙。」

存想世間皆成變化，境既變化，心想亦亡，猶如槁木。有為功用暫得如是，故云絕行。如上十類皆云行者，日久成功通流故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存想世間皆成變化，境既變化，心想亦亡，猶如槁木。有為功用暫得如是，故云絕行。如上十類皆云行者，日久成功通流故也。

三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示。

「阿難！是等皆於人中鍊心，不修正覺，別得生理，壽千萬歲，休止深山或大海島，絕於人境。斯亦輪迴妄想流轉，不修三昧，報盡還來，散入諸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是等皆於人中鍊心，不修正覺，別得生理，壽千萬歲，休止深山或大海島，絕於人境。斯亦輪迴妄想流轉，不修三昧，報盡還來，散入諸趣。」

生理謂長生之理，即上十種修鍊之法也。言人中者，以仙趣無別總報，即於人身總報果上加以前來十種修鍊，轉成仙也。妄想不真，終隨業墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生理謂長生之理，即上十種修鍊之法也。言人中者，以仙趣無別總報，即於人身總報果上加以前來十種修鍊，轉成仙也。妄想不真，終隨業墜。

六、天趣，二：一、列釋諸天，三：初、欲界，二：一、列釋，六：初、四天王天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、天趣，二：一、列釋諸天，三：初、欲界，二：一、列釋，六：初、四天王天。

「阿難！諸世間人不求常住，未能捨諸妻妾恩愛，於邪婬中心不流逸，澄瑩生明，命終之後隣於日月。如是一類名四天王天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸世間人不求常住，未能捨諸妻妾恩愛，於邪婬中心不流逸，澄瑩生明，命終之後隣於日月。如是一類名四天王天。」

不求常住，即不修正覺也。無定力故不能捨愛，有善戒故心不流逸，善根力故心澄身明。此則澄瑩欲心，發生明性。此人命終生須彌半，隣日月宮，所有天眾皆此天管。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求常住，即不修正覺也。無定力故不能捨愛，有善戒故心不流逸，善根力故心澄身明。此則澄瑩欲心，發生明性。此人命終生須彌半，隣日月宮，所有天眾皆此天管。

二、忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、忉利天。

「於己妻房婬愛微薄，於淨居時不得全味，命終之後超日月明，居人間頂。如是一類名忉利天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於己妻房婬愛微薄，於淨居時不得全味，命終之後超日月明，居人間頂。如是一類名忉利天。」

欲愛漸微，於己室家亦減愛欲，故無全味。味，著也。言淨居者，不由雜穢，揀異行邪也。超日月者，以善增故。愛心又減，身則又昇，故生忉利。忉利，此云三十三，帝釋居處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲愛漸微，於己室家亦減愛欲，故無全味。味，著也。言淨居者，不由雜穢，揀異行邪也。超日月者，以善增故。愛心又減，身則又昇，故生忉利。忉利，此云三十三，帝釋居處也。

三、焰摩天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、焰摩天。

「逢欲暫交，去無思憶，於人間世動少靜多，命終之後於虛空中朗然安住，日月光明上照不及，是諸人等自有光明。如是一類名須焰摩天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逢欲暫交，去無思憶，於人間世動少靜多，命終之後於虛空中朗然安住，日月光明上照不及，是諸人等自有光明。如是一類名須焰摩天。」

未離欲心，逢境暫遘，漸薄於下，故云去無思憶。逢欲猶交，故云動少；去無思憶，故云靜多。斯行又增身則又勝，故生時分。焰摩云時分，此是空居初天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲心，逢境暫遘，漸薄於下，故云去無思憶。逢欲猶交，故云動少；去無思憶，故云靜多。斯行又增身則又勝，故生時分。焰摩云時分，此是空居初天也。

四、兜率天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、兜率天。

「一切時靜，有應觸來未能違戾，命終之後上昇精微，不接下界諸人天境，乃至劫壞三災不及。如是一類名兜率陀天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切時靜，有應觸來未能違戾，命終之後上昇精微，不接下界諸人天境，乃至劫壞三災不及。如是一類名兜率陀天。」

行勝於前，故云一切時靜。應觸者，應謂相應，觸即欲境。尚猶順而從之，故云未能違戾。命終漸勝，故生此天。上昇精微等者，即約一生補處菩薩所居器說，以同名兜率故，此云知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行勝於前，故云一切時靜。應觸者，應謂相應，觸即欲境。尚猶順而從之，故云未能違戾。命終漸勝，故生此天。上昇精微等者，即約一生補處菩薩所居器說，以同名兜率故，此云知足。

五、樂變化天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、樂變化天。

「我無欲心，應汝行事，於橫陳時味如嚼蠟，命終之後生越化地。如是一類名樂變化天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我無欲心，應汝行事，於橫陳時味如嚼蠟，命終之後生越化地。如是一類名樂變化天。」

無心於境，境自橫來，境自有心，己何所味，故云味如嚼蠟等。以樂變化五欲之境而受用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心於境，境自橫來，境自有心，己何所味，故云味如嚼蠟等。以樂變化五欲之境而受用故。

六、他化自在天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、他化自在天。

「無世間心，同世行事。於行事交了然超越，命終之後遍能出超、化無化境。如是一類名他化自在天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無世間心，同世行事。於行事交了然超越，命終之後遍能出超、化無化境。如是一類名他化自在天。」

行事交者，此亦橫陳也。前雖亡味，會境猶起欲心。此則無心，故云了然超越。然今且約無麁相說，豈亡微細愛欲，以未離欲界故。化無化者，化即第五天，無化即下諸天。《俱舍》云「樂受用他所變化五欲境故，以有自在力遣他變化而受用之，故云他化自在。」上之六天皆因欲心漸輕得報漸勝，若情欲重者必不生天。《俱舍》頌云「六受欲交抱，執手笑視婬。」亦明受欲輕相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行事交者，此亦橫陳也。前雖亡味，會境猶起欲心。此則無心，故云了然超越。然今且約無麁相說，豈亡微細愛欲，以未離欲界故。化無化者，化即第五天，無化即下諸天。《俱舍》云「樂受用他所變化五欲境故，以有自在力遣他變化而受用之，故云他化自在。」上之六天皆因欲心漸輕得報漸勝，若情欲重者必不生天。《俱舍》頌云「六受欲交抱，執手笑視婬。」亦明受欲輕相也。

二、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結示。

「阿難！如是六天形雖出動，心跡尚交，自此已還名為欲界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是六天形雖出動，心跡尚交，自此已還名為欲界。」

此之六天身有光明，飛行自在，壽命長遠，漸增漸勝，不同下之人趣，故云形雖出動。又人趣雜類壽命短促，遷變不常，天之福命卒難搖動，故云出動。尚有欲境相遘，故云心跡尚交。若至定地，永無欲對矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此之六天身有光明，飛行自在，壽命長遠，漸增漸勝，不同下之人趣，故云形雖出動。又人趣雜類壽命短促，遷變不常，天之福命卒難搖動，故云出動。尚有欲境相遘，故云心跡尚交。若至定地，永無欲對矣。