首楞嚴義疏注經卷第六(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第六(之一)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

第五、返聞真實證。此門次第合次那律，以是六根之耳根故。今以圓通義廣，慶說相繼，勅簡連環，故最後說，以表臻極真實故爾。若前便說，諸佛放光慶贊此門，即餘聖無功。若不慶贊，不表此門是真圓通，故今科為返聞真實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、返聞真實證。此門次第合次那律，以是六根之耳根故。今以圓通義廣，慶說相繼，勅簡連環，故最後說，以表臻極真實故爾。若前便說，諸佛放光慶贊此門，即餘聖無功。若不慶贊，不表此門是真圓通，故今科為返聞真實也。

文二：一、正陳修證，三：一、正敘因修，二：一、遇佛稟教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文二：一、正陳修證，三：一、正敘因修，二：一、遇佛稟教。

爾時，觀世音菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，於時有佛出現於世，名觀世音。我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，於時有佛出現於世，名觀世音。我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。」

梵音阿那婆婁吉底輸，此云觀世音，從能所境智以立名也。值佛觀法皆其所師，師資相承，無相違耳。聞思修慧諸行通途，無有一佛不以音聲而化群品，無有一機不從耳根聞教解悟，由是彼佛教從此入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音阿那婆婁吉底輸，此云觀世音，從能所境智以立名也。值佛觀法皆其所師，師資相承，無相違耳。聞思修慧諸行通途，無有一佛不以音聲而化群品，無有一機不從耳根聞教解悟，由是彼佛教從此入。

二、如教修觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如教修觀。

「初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞所聞盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞所聞盡。」

入流，猶返流也。初觀聞性，返照離緣，不隨前塵流轉起滅，故云入流亡所。所緣聲相由不隨故，寂然不起，起即是動，既亡動相，靜亦不生，以動靜境是耳家所取。今觀無性本無所有，畢竟叵得，故云了然不生，即所取無相也。《圓覺》云「應當遠離一切幻化虛妄境界。」復增觀行，所緣既亡，聞相不起，此能聞相即是聞慧，能所俱寂，故云聞所聞盡，此遣聞慧也。一根既爾，餘根亦然，亦是前文此根初解先得人空也。《圓覺》云「心如幻者，亦復遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入流，猶返流也。初觀聞性，返照離緣，不隨前塵流轉起滅，故云入流亡所。所緣聲相由不隨故，寂然不起，起即是動，既亡動相，靜亦不生，以動靜境是耳家所取。今觀無性本無所有，畢竟叵得，故云了然不生，即所取無相也。《圓覺》云「應當遠離一切幻化虛妄境界。」復增觀行，所緣既亡，聞相不起，此能聞相即是聞慧，能所俱寂，故云聞所聞盡，此遣聞慧也。一根既爾，餘根亦然，亦是前文此根初解先得人空也。《圓覺》云「心如幻者，亦復遠離。」

「盡聞不住，覺所覺空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡聞不住，覺所覺空。」

盡聞之處即思慧為體，名之為覺。此之覺慧屬第六識，是則捨聞而觀於義。今亦不住此盡聞處，更進觀行，觀破此覺及所覺聞，二俱不立，故名為空。此遣思慧，即前文云「空性圓明，成法解脫。」《圓覺》云「遠離為幻，亦復遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡聞之處即思慧為體，名之為覺。此之覺慧屬第六識，是則捨聞而觀於義。今亦不住此盡聞處，更進觀行，觀破此覺及所覺聞，二俱不立，故名為空。此遣思慧，即前文云「空性圓明，成法解脫。」《圓覺》云「遠離為幻，亦復遠離。」

「空覺極圓，空所空滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空覺極圓，空所空滅。」

覺空之處思慧既盡，唯與修慧相應。觀行增微，修慧圓極，故云空覺極圓。此能空修慧與所空覺亦俱不存，故云空所空滅。此遣修慧，即是前文解脫法已，俱空不生也。《圓覺經》云「離遠離幻，亦復遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺空之處思慧既盡，唯與修慧相應。觀行增微，修慧圓極，故云空覺極圓。此能空修慧與所空覺亦俱不存，故云空所空滅。此遣修慧，即是前文解脫法已，俱空不生也。《圓覺經》云「離遠離幻，亦復遠離。」

「生滅既滅，寂滅現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生滅既滅，寂滅現前。」

生滅既滅，即結前三慧，三空盡也。既展轉空，俱屬生滅，至此已極，故云既滅。無生真理、寂常妙性了然明現，故云寂滅現前。故上文云「是名菩薩從三摩地入無生忍。」此乃圓觀聞性，無前境界，漸澄麁念、稍除細想，以至無念。如上文云「靜深不動，沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱。去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純，一切變現不為煩惱，皆合涅槃清淨妙德。此即始從觀行至相似覺，名生滅位。入隨分覺證無生忍，名無生位。」然此初證境界不可思議，與佛無殊。故經云「初心畢竟二不別，如是二心前心難。」入此位後，心心寂滅，自然流入薩婆若海。此之觀門即是圓修一心三觀，今為從聞思修返照離緣顯自聞性，麁念不起、細念不生，以至寂滅。挾空義說，是則一空一切空也。聞性顯處中道理現，名寂滅現前耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅既滅，即結前三慧，三空盡也。既展轉空，俱屬生滅，至此已極，故云既滅。無生真理、寂常妙性了然明現，故云寂滅現前。故上文云「是名菩薩從三摩地入無生忍。」此乃圓觀聞性，無前境界，漸澄麁念、稍除細想，以至無念。如上文云「靜深不動，沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱。去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純，一切變現不為煩惱，皆合涅槃清淨妙德。此即始從觀行至相似覺，名生滅位。入隨分覺證無生忍，名無生位。」然此初證境界不可思議，與佛無殊。故經云「初心畢竟二不別，如是二心前心難。」入此位後，心心寂滅，自然流入薩婆若海。此之觀門即是圓修一心三觀，今為從聞思修返照離緣顯自聞性，麁念不起、細念不生，以至寂滅。挾空義說，是則一空一切空也。聞性顯處中道理現，名寂滅現前耳。

二、具彰果德，二：一、獲果德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、具彰果德，二：一、獲果德。

「忽然超越世、出世間，十方圓明，獲二殊勝：一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忽然超越世、出世間，十方圓明，獲二殊勝：一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。」

前寂滅現前是斷德，本覺妙心是智德，慈悲二力是恩德。既是圓修，三德圓證，故超世間凡夫、出世三乘，此最上乘，唯佛與佛乃能究盡也。十方圓明者，證此境界，見十法界三種世間無不是如、無不成佛。圓故無德不備，明故無障不盡。無緣慈悲是佛心相，具足眾德是德之首，勝中勝法故云殊勝。本妙覺心即是己心，與諸如來無二圓滿，今日親證，故名為合，合故得樂，故同慈力。一切眾生亦是此心無二無別，故亦彼合，合故見其本成佛道，抂自流浪，故可悲仰。自下見應拔苦，皆由此二而流演耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前寂滅現前是斷德，本覺妙心是智德，慈悲二力是恩德。既是圓修，三德圓證，故超世間凡夫、出世三乘，此最上乘，唯佛與佛乃能究盡也。十方圓明者，證此境界，見十法界三種世間無不是如、無不成佛。圓故無德不備，明故無障不盡。無緣慈悲是佛心相，具足眾德是德之首，勝中勝法故云殊勝。本妙覺心即是己心，與諸如來無二圓滿，今日親證，故名為合，合故得樂，故同慈力。一切眾生亦是此心無二無別，故亦彼合，合故見其本成佛道，抂自流浪，故可悲仰。自下見應拔苦，皆由此二而流演耳。

二、明妙用，三：一、三十二應，三：一、標舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明妙用，三：一、三十二應，三：一、標舉。

「世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。」

以如幻力熏修聞思修慧，成金剛三昧，能破無始微細無明，圓證如來藏體。依體起用，隨緣能應，入國土身。《華嚴》云「清淨妙法身，湛然應一切。」今言三十二者，以能感之類不出斯數，非所現應有限量耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如幻力熏修聞思修慧，成金剛三昧，能破無始微細無明，圓證如來藏體。依體起用，隨緣能應，入國土身。《華嚴》云「清淨妙法身，湛然應一切。」今言三十二者，以能感之類不出斯數，非所現應有限量耳。

二、列釋，四：聖身，四：一、佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、列釋，四：聖身，四：一、佛身。

「世尊！若諸菩薩入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身而為說法，令其解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸菩薩入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身而為說法，令其解脫。」

第十地菩薩坐華王座，垂成正覺，亦須別佛說教聞熏，令斷最後微細無明。故觀世音現第十重他受用身而為說法。言勝解者，於決定境忍可印持，不為異緣之所引轉，此指最極根本無分別智將圓滿時，故名勝解。然此菩薩登住已去，雖為因位，便能現上位身為彼說法，以此圓證一位即諸位，更無淺深，故能現耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十地菩薩坐華王座，垂成正覺，亦須別佛說教聞熏，令斷最後微細無明。故觀世音現第十重他受用身而為說法。言勝解者，於決定境忍可印持，不為異緣之所引轉，此指最極根本無分別智將圓滿時，故名勝解。然此菩薩登住已去，雖為因位，便能現上位身為彼說法，以此圓證一位即諸位，更無淺深，故能現耳。

二、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、獨覺。

「若諸有學寂靜妙明，勝妙現圓，我於彼前現獨覺身而為說法，令其解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有學寂靜妙明，勝妙現圓，我於彼前現獨覺身而為說法，令其解脫。」

麟覺獨悟，出無佛世，厭喧樂靜，獨處山林，資、加二位名為有學，此後斷惑便證無學。約自乘理，智將證未證，名寂靜妙明。菩薩現同類身，先稱本習，後令近佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟覺獨悟，出無佛世，厭喧樂靜，獨處山林，資、加二位名為有學，此後斷惑便證無學。約自乘理，智將證未證，名寂靜妙明。菩薩現同類身，先稱本習，後令近佛。

三、緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、緣覺。

「若諸有學斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於彼前現緣覺身而為說法，令其解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有學斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於彼前現緣覺身而為說法，令其解脫。」

辟支迦羅云獨覺，亦云緣覺。前但自悟，今依教悟。觀十二緣，作流轉、還滅二種觀法，以集諦為初門。未發真前名為有學，理智將圓，菩薩身同必誘令進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支迦羅云獨覺，亦云緣覺。前但自悟，今依教悟。觀十二緣，作流轉、還滅二種觀法，以集諦為初門。未發真前名為有學，理智將圓，菩薩身同必誘令進也。

四、聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、聲聞。

「若諸有學得四諦空，修道入滅，勝性現圓，我於彼前現聲聞身而為說法，令其解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有學得四諦空，修道入滅，勝性現圓，我於彼前現聲聞身而為說法，令其解脫。」

因聞四諦聲教悟故，名聲聞也。發真之後三果三向，俱名有學。未發真前，在忍位中，用有漏智縮觀觀四諦，作三十二行相，見道一十六心無漏道發，斷四諦下八十八使分別煩惱，證生空理，名四諦空。從初果後進斷俱生，證滅諦理，名修道入滅。將登無學，名勝性現圓。現身說法令其速證，然後誘之不滯化城，令進大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因聞四諦聲教悟故，名聲聞也。發真之後三果三向，俱名有學。未發真前，在忍位中，用有漏智縮觀觀四諦，作三十二行相，見道一十六心無漏道發，斷四諦下八十八使分別煩惱，證生空理，名四諦空。從初果後進斷俱生，證滅諦理，名修道入滅。將登無學，名勝性現圓。現身說法令其速證，然後誘之不滯化城，令進大果。

二、天質，二：一、釋梵自在對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、天質，二：一、釋梵自在對。

「若諸眾生欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於彼前現梵王身而為說法，令其解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於彼前現梵王身而為說法，令其解脫。」

若有希欲，心明開悟，身光清淨，生於四禪，不為欲界煩惱塵染；為現梵王，說四禪法，出入禪支修證次第，令其離欲生於梵世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有希欲，心明開悟，身光清淨，生於四禪，不為欲界煩惱塵染；為現梵王，說四禪法，出入禪支修證次第，令其離欲生於梵世。

「若諸眾生欲為天主統領諸天，我於彼前現帝釋身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生欲為天主統領諸天，我於彼前現帝釋身而為說法，令其成就。」

眾生愛統諸天，菩薩現為帝釋，說上品十善，令戒根清淨，生地居頂，住善見宮，為忉利王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生愛統諸天，菩薩現為帝釋，說上品十善，令戒根清淨，生地居頂，住善見宮，為忉利王也。

「若諸眾生欲身自在，遊行十方，我於彼前現自在天身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生欲身自在，遊行十方，我於彼前現自在天身而為說法，令其成就。」

欲身自在，遊行十方，現二天身說法教化，即夜摩、覩史天也。名自在者，慈恩云：「得異熟果，隨意所念，勝下二天。下二天果依樹而得，今隨欲得，名為自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲身自在，遊行十方，現二天身說法教化，即夜摩、覩史天也。名自在者，慈恩云：「得異熟果，隨意所念，勝下二天。下二天果依樹而得，今隨欲得，名為自在。」

「若諸眾生欲身自在，飛行虛空，我於彼前現大自在天身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生欲身自在，飛行虛空，我於彼前現大自在天身而為說法，令其成就。」

樂變化天、他化自在，名大自在。不樂異熟果，樂自樂他變為樂具而受用之，名大自在。然若止以化樂、他化二天所配，即攝義不盡，故從慈恩攝四天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂變化天、他化自在，名大自在。不樂異熟果，樂自樂他變為樂具而受用之，名大自在。然若止以化樂、他化二天所配，即攝義不盡，故從慈恩攝四天也。

二、統攝鬼神對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、統攝鬼神對。

「若諸眾生愛統鬼神，救護國土，我於彼前現天大將軍身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛統鬼神，救護國土，我於彼前現天大將軍身而為說法，令其成就。」

天大將軍，即天帝所管將也，分住三十二天，各領鬼神鎮護四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天大將軍，即天帝所管將也，分住三十二天，各領鬼神鎮護四方。

「若諸眾生愛統世界，保護眾生，我於彼前現四天王身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛統世界，保護眾生，我於彼前現四天王身而為說法，令其成就。」

四天王者，上升之元首，下界之初天，於須彌山各居一埵，所領鬼神每王二部，共八部眾，救護國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王者，上升之元首，下界之初天，於須彌山各居一埵，所領鬼神每王二部，共八部眾，救護國界。

「若諸眾生愛生天宮，驅使鬼神，我於彼前現四天王國太子身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛生天宮，驅使鬼神，我於彼前現四天王國太子身而為說法，令其成就。」

天王太子，即那吒之類。輔政統攝，跨握鬼物，護世益人。菩薩身同，先令成就，後使厭離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王太子，即那吒之類。輔政統攝，跨握鬼物，護世益人。菩薩身同，先令成就，後使厭離。

三、人位，三：一、帝王臣佐對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、人位，三：一、帝王臣佐對。

「若諸眾生樂為人主，我於彼前現人王身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生樂為人主，我於彼前現人王身而為說法，令其成就。」

王，往也，人皆歸往也。四輪、粟散皆人之王，以上化下，物無不從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王，往也，人皆歸往也。四輪、粟散皆人之王，以上化下，物無不從。

「若諸眾生愛主族姓、世間推讓，我於彼前現長者身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛主族姓、世間推讓，我於彼前現長者身而為說法，令其成就。」

長者具有十德：謂姓貴、位高、大富、威猛、智深、年耆、行淨、禮備、上嘆、下歸，十德具焉名大長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者具有十德：謂姓貴、位高、大富、威猛、智深、年耆、行淨、禮備、上嘆、下歸，十德具焉名大長者。

「若諸眾生愛談名言，清淨自居，我於彼前現居士身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛談名言，清淨自居，我於彼前現居士身而為說法，令其成就。」

博聞強識，不求仕宦，居財大富，秉志廉貞，故名居士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 博聞強識，不求仕宦，居財大富，秉志廉貞，故名居士。

「若諸眾生愛治國土，剖斷邦邑，我於彼前現宰官身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛治國土，剖斷邦邑，我於彼前現宰官身而為說法，令其成就。」

國，域也，大曰邦。邦，封也，有功者封於是也。邑即是縣，五官六官各有所典，皆為宰官。斯則葺治邦家，移訓風俗，剖判決斷，民無抂撓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國，域也，大曰邦。邦，封也，有功者封於是也。邑即是縣，五官六官各有所典，皆為宰官。斯則葺治邦家，移訓風俗，剖判決斷，民無抂撓也。

「若諸眾生愛諸數術，攝衛自居，我於彼前現婆羅門身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生愛諸數術，攝衛自居，我於彼前現婆羅門身而為說法，令其成就。」

婆羅門，云淨行，呪禁、算藝、調養方法皆為數術。菩薩乘機現相，獎而成之，亦何物而不化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門，云淨行，呪禁、算藝、調養方法皆為數術。菩薩乘機現相，獎而成之，亦何物而不化。

二、出家在家對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、出家在家對。

「若有男子好學出家，持諸戒律，我於彼前現比丘身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有男子好學出家，持諸戒律，我於彼前現比丘身而為說法，令其成就。」

尸羅云戒，毘尼云律。由依律法防非止惡，故名為戒，即二百五十戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅云戒，毘尼云律。由依律法防非止惡，故名為戒，即二百五十戒也。

「若有女人好學出家，持諸禁戒，我於彼前現比丘尼身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人好學出家，持諸禁戒，我於彼前現比丘尼身而為說法，令其成就。」

尼，女聲，即女比丘，持五百戒也。既戒德自嚴，軌物成化，進行彌速，遠出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼，女聲，即女比丘，持五百戒也。既戒德自嚴，軌物成化，進行彌速，遠出三界。

「若有男子樂持五戒，我於彼前現優婆塞身而為說法，令其成就。若有女子五戒自居，我於彼前現優婆夷身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有男子樂持五戒，我於彼前現優婆塞身而為說法，令其成就。若有女子五戒自居，我於彼前現優婆夷身而為說法，令其成就。」

五戒，謂不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。佛為提謂長者等在家眾受三歸已，即授五戒，為優婆塞。經說五戒者，天下大禁忌，若犯此五，在天違五星，在地違五岳，在方違五帝，在身違五藏，如是等世間違犯無量。若約出世，則壞五分法身一切佛法，以五戒是大小尸羅根本故。好學此者，現清淨男與說此法。優婆夷，云清淨女，亦近事女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，謂不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。佛為提謂長者等在家眾受三歸已，即授五戒，為優婆塞。經說五戒者，天下大禁忌，若犯此五，在天違五星，在地違五岳，在方違五帝，在身違五藏，如是等世間違犯無量。若約出世，則壞五分法身一切佛法，以五戒是大小尸羅根本故。好學此者，現清淨男與說此法。優婆夷，云清淨女，亦近事女。

三、女主童身對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、女主童身對。

「若有女人內政立身，以修家國，我於彼前現女主身及國夫人、命婦、大家而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人內政立身，以修家國，我於彼前現女主身及國夫人、命婦、大家而為說法，令其成就。」

掌理王之內政，謂之內宰。政者，所以政不正也。卿大夫曰家，天子諸侯曰國，天子后妃曰女主，諸侯曰國夫人。命者，夫尊於朝，妻榮於室。受命於后妃，故云命婦。大家者，后妃所師之女也，如曹惠姬。宮禁國圍，聲色增逸，不資聖化，曷慕清貞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掌理王之內政，謂之內宰。政者，所以政不正也。卿大夫曰家，天子諸侯曰國，天子后妃曰女主，諸侯曰國夫人。命者，夫尊於朝，妻榮於室。受命於后妃，故云命婦。大家者，后妃所師之女也，如曹惠姬。宮禁國圍，聲色增逸，不資聖化，曷慕清貞。

「若有眾生不壞男根，我於彼前現童男身而為說法，令其成就。若有處女愛樂處身，不求侵暴，我於彼前現童女身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生不壞男根，我於彼前現童男身而為說法，令其成就。若有處女愛樂處身，不求侵暴，我於彼前現童女身而為說法，令其成就。」

童男、童女，貞節越俗，標格於人。菩薩處之，勸勵彌篤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童男、童女，貞節越俗，標格於人。菩薩處之，勸勵彌篤。

四、鬼神，三：一、天龍藥叉樂神類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、鬼神，三：一、天龍藥叉樂神類。

「若有諸天樂出天倫，我現天身而為說法，令其成就。若有諸龍樂出龍倫，我現龍身而為說法，令其成就。若有藥叉樂度本倫，我於彼前現藥叉身而為說法，令其成就。若乾闥婆樂脫其倫，我於彼前現乾闥婆身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸天樂出天倫，我現天身而為說法，令其成就。若有諸龍樂出龍倫，我現龍身而為說法，令其成就。若有藥叉樂度本倫，我於彼前現藥叉身而為說法，令其成就。若乾闥婆樂脫其倫，我於彼前現乾闥婆身而為說法，令其成就。」

天能厭樂、龍能怖苦、樂神蕩逸、藥叉勇健，各慕出倫，非聖不拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天能厭樂、龍能怖苦、樂神蕩逸、藥叉勇健，各慕出倫，非聖不拔。

二、無酒疑神蟒形類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、無酒疑神蟒形類。

「若阿修羅樂脫其倫，我於彼前現阿脩羅身而為說法，令其成就。若緊那羅樂脫其倫，我於彼前現緊那羅身而為說法，令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫，我於彼前現摩呼羅伽身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若阿修羅樂脫其倫，我於彼前現阿脩羅身而為說法，令其成就。若緊那羅樂脫其倫，我於彼前現緊那羅身而為說法，令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫，我於彼前現摩呼羅伽身而為說法，令其成就。」

修羅，醜狀而多慢。疑神，似人而戴角，蟒形，田𧈻腹行之類。因多毀戒，微行惠施，墮此道中。各願出類，皆從其欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅，醜狀而多慢。疑神，似人而戴角，蟒形，田𧈻腹行之類。因多毀戒，微行惠施，墮此道中。各願出類，皆從其欲。

三、人非人等雜趣類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、人非人等雜趣類。

「若諸眾生樂人修人，我現人身而為說法，令其成就。若諸非人有形無形、有想無想樂度其倫，我於彼前皆現其身而為說法，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生樂人修人，我現人身而為說法，令其成就。若諸非人有形無形、有想無想樂度其倫，我於彼前皆現其身而為說法，令其成就。」

人身難得，見佛受化。非天之著樂，餘之多苦，故樂修也。有形有色蘊，如下休咎精明等。無形無色蘊，如下空散消沈等。有想有四蘊，如下鬼神精靈等。無想無四蘊，即下精神化為土木金石等。此上皆非人也。斯則形想雜類，蠢物皆沾，必一其身，乘機即化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身難得，見佛受化。非天之著樂，餘之多苦，故樂修也。有形有色蘊，如下休咎精明等。無形無色蘊，如下空散消沈等。有想有四蘊，如下鬼神精靈等。無想無四蘊，即下精神化為土木金石等。此上皆非人也。斯則形想雜類，蠢物皆沾，必一其身，乘機即化。

三、結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結成。

「是名妙淨三十二應入國土身，皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名妙淨三十二應入國土身，皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在成就。」

以如幻力熏聞思修，成金剛三昧，證真起用，自在如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如幻力熏聞思修，成金剛三昧，證真起用，自在如是。

二、十四無畏。有難必濟，有危必救，恐怖獲安，總號無畏，大悲為體。文三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、十四無畏。有難必濟，有危必救，恐怖獲安，總號無畏，大悲為體。文三：

一、標舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、標舉。

「世尊！我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力，與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故，令諸眾生於我身心獲十四種無畏功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力，與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故，令諸眾生於我身心獲十四種無畏功德。」

由前觀行證真具德，從體起用，令眾生得一十四種無畏功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前觀行證真具德，從體起用，令眾生得一十四種無畏功德。

二、列釋，四：一、聞聲離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、列釋，四：一、聞聲離苦。

「一者、由我不自觀音，以觀觀者，令彼十方苦惱眾生觀其音聲即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、由我不自觀音，以觀觀者，令彼十方苦惱眾生觀其音聲即得解脫。」

由我不觀所聽音聲，但觀聞性，音聲自寂，聞相無生，塵境不拘，自然解脫。自既如是，故令十方一切眾生聞我音聲即得度苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我不觀所聽音聲，但觀聞性，音聲自寂，聞相無生，塵境不拘，自然解脫。自既如是，故令十方一切眾生聞我音聲即得度苦。

二、遭難消厄，三：一、三災惡國難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、遭難消厄，三：一、三災惡國難。

「二者、知見旋復，令諸眾生設入大火，火不能燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、知見旋復，令諸眾生設入大火，火不能燒。」

本由四大分湛，旋令覺知。今復本聞知見歸湛，湛性圓遍，無塵可得。塵火既歇，何物能燒？故令眾生大火不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本由四大分湛，旋令覺知。今復本聞知見歸湛，湛性圓遍，無塵可得。塵火既歇，何物能燒？故令眾生大火不壞。

「三者、觀聽旋復，令諸眾生大水所漂，水不能溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、觀聽旋復，令諸眾生大水所漂，水不能溺。」

聲能漂蕩，如水騰波。觀聽旋真，塵相不起。虛明寂湛，何物能漂？故令念者大水不溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲能漂蕩，如水騰波。觀聽旋真，塵相不起。虛明寂湛，何物能漂？故令念者大水不溺。

「四者、斷滅妄想，心無殺害，令諸眾生入諸鬼國，鬼不能害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、斷滅妄想，心無殺害，令諸眾生入諸鬼國，鬼不能害。」

妄想生滅能殺法身、能害慧命，苟惑斷絕，真性無傷，故入鬼國鬼不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想生滅能殺法身、能害慧命，苟惑斷絕，真性無傷，故入鬼國鬼不能害。

「五者、熏聞成聞，六根銷復，同於聲聽，能令眾生臨當被害刀段段壞，使其兵戈猶如割水、亦如吹光，性無搖動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、熏聞成聞，六根銷復，同於聲聽，能令眾生臨當被害刀段段壞，使其兵戈猶如割水、亦如吹光，性無搖動。」

熏修妄聞成真聞性，一根亡對，諸根亦融，心水虛明，智光無動，誰為自他而當被害？故能觸物無滯，遊刃有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熏修妄聞成真聞性，一根亡對，諸根亦融，心水虛明，智光無動，誰為自他而當被害？故能觸物無滯，遊刃有餘。

二、鬼獄惡賊難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、鬼獄惡賊難。

「六者、聞熏精明，明遍法界，則諸幽暗性不能全，能令眾生藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼及毘舍遮、富單那等雖近其傍，目不能視。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、聞熏精明，明遍法界，則諸幽暗性不能全，能令眾生藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼及毘舍遮、富單那等雖近其傍，目不能視。」

聞熏觀門成就精明，智照既融，法界圓遍，而無明邪暗永不能生。藥叉等類咸受幽氣，明能破暗，故令惡鬼目不能視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞熏觀門成就精明，智照既融，法界圓遍，而無明邪暗永不能生。藥叉等類咸受幽氣，明能破暗，故令惡鬼目不能視。

「七者、音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生禁繫枷鎖所不能著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生禁繫枷鎖所不能著。」

塵累相縈如禁繫，六根質礙如枷鎖。既而入流亡所，繫礙不成，是故念者枷鎖解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵累相縈如禁繫，六根質礙如枷鎖。既而入流亡所，繫礙不成，是故念者枷鎖解脫。

「八者、滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生經過險路賊不能劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生經過險路賊不能劫。」

聲能劫心，害善為賊。聲銷意淨，慈力遍熏。平等在懷，善惡同貫，故令涉險賊不能劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲能劫心，害善為賊。聲銷意淨，慈力遍熏。平等在懷，善惡同貫，故令涉險賊不能劫。

三、三毒惡心難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、三毒惡心難。

「九者、熏聞離塵，色所不劫，能令一切多婬眾生遠離貪欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、熏聞離塵，色所不劫，能令一切多婬眾生遠離貪欲。」

聲塵既亡，色境銷歇，貪欲念慮擬從何生？故令眾生遠離貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲塵既亡，色境銷歇，貪欲念慮擬從何生？故令眾生遠離貪欲。

「十者、純音無塵，根境圓融無對所對，能令一切忿恨眾生離諸瞋恚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、純音無塵，根境圓融無對所對，能令一切忿恨眾生離諸瞋恚。」

音聲差別三昧能純，塵既不生，根無所偶。順違之境不得，瞋恚之心自亡，故令念者離諸瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲差別三昧能純，塵既不生，根無所偶。順違之境不得，瞋恚之心自亡，故令念者離諸瞋恚。

「十一者、銷塵旋明，法界身心猶如琉璃，朗徹無礙，能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離疑暗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一者、銷塵旋明，法界身心猶如琉璃，朗徹無礙，能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離疑暗。」

消除塵暗，旋復真明，世界身心洞然無礙。一切唯覺，誰為癡暗？故令闡提咸生實信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除塵暗，旋復真明，世界身心洞然無礙。一切唯覺，誰為癡暗？故令闡提咸生實信。

三、隨欲應求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、隨欲應求。

「十二者、融形復聞，不動道場涉入世間，不壞世界能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子，能令法界無子眾生欲求男者，誕生福德智慧之男。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二者、融形復聞，不動道場涉入世間，不壞世界能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子，能令法界無子眾生欲求男者，誕生福德智慧之男。」

融通形礙，旋復真聞，所以不動道場涉入世界，身無限量遍至十方，紹繼法王種姓不斷，由三昧力福慧具故，應求男者皆無虛願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融通形礙，旋復真聞，所以不動道場涉入世界，身無限量遍至十方，紹繼法王種姓不斷，由三昧力福慧具故，應求男者皆無虛願。

「十三者、六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡空如來藏，承順十方微塵如來，祕密法門受領無失，能令法界無子眾生欲求女者，誕生端正、福德、柔順、眾人愛敵有相之女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三者、六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡空如來藏，承順十方微塵如來，祕密法門受領無失，能令法界無子眾生欲求女者，誕生端正、福德、柔順、眾人愛敵有相之女。」

六根圓遍，融通照明，含現十方無二無別唯一寶覺，名大圓鏡。復能承順微塵諸佛，受領含容無量法門不失不壞，名為空藏。以女德坤儀，資生承順，柔明貞正，相好圓備，由此念求故能生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根圓遍，融通照明，含現十方無二無別唯一寶覺，名大圓鏡。復能承順微塵諸佛，受領含容無量法門不失不壞，名為空藏。以女德坤儀，資生承順，柔明貞正，相好圓備，由此念求故能生也。

四、稱名獲福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、稱名獲福。

「十四者、此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子，有六十二恒河沙數，修法垂範，教化眾生，隨順眾生方便智慧各各不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四者、此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子，有六十二恒河沙數，修法垂範，教化眾生，隨順眾生方便智慧各各不同。」

所比多眾。方便，權也。智慧，實也。下能比一名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所比多眾。方便，權也。智慧，實也。下能比一名。

「由我所得圓通本根，發妙耳門，然後身心微妙含容，周遍法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由我所得圓通本根，發妙耳門，然後身心微妙含容，周遍法界。」

先出所以。觀音所修從三慧入，是眾行之根本也。佛佛演教皆以音聲，機機領悟盡由聞慧，誰人出不由尸，何莫由斯道也。況能於聲塵而亡所得，復根結而歸真際。元明心妙，一多之境融通；本湛覺圓，彼此之名平等。以一切身即一身，故云微妙含容；一身即一切身，故云周遍法界。此即福等之所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先出所以。觀音所修從三慧入，是眾行之根本也。佛佛演教皆以音聲，機機領悟盡由聞慧，誰人出不由尸，何莫由斯道也。況能於聲塵而亡所得，復根結而歸真際。元明心妙，一多之境融通；本湛覺圓，彼此之名平等。以一切身即一身，故云微妙含容；一身即一切身，故云周遍法界。此即福等之所以也。

「能令眾生持我名號，與彼共持六十二恒河沙諸法王子，二人福德正等無異。世尊！我一名號與彼眾多名號無異，由我修習得真圓通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能令眾生持我名號，與彼共持六十二恒河沙諸法王子，二人福德正等無異。世尊！我一名號與彼眾多名號無異，由我修習得真圓通。」

正比福等。謂由自證平等理故，遂令他得平等福也。由我下結所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正比福等。謂由自證平等理故，遂令他得平等福也。由我下結所以也。

三、結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結成。

「是名十四施無畏力，福備眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名十四施無畏力，福備眾生。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

三、四不思議德用殊絕，非言智之所能及也，即顯大圓鏡體功德之相。然功德力用其體一也，以內蘊曰德，外施曰用。前雖隨機現應，適時御物，拔苦與樂，數仍有限，而未備陳自在現化無方之德，妙妙無比，難可思議，故今述也。文二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、四不思議德用殊絕，非言智之所能及也，即顯大圓鏡體功德之相。然功德力用其體一也，以內蘊曰德，外施曰用。前雖隨機現應，適時御物，拔苦與樂，數仍有限，而未備陳自在現化無方之德，妙妙無比，難可思議，故今述也。文二：

一、標舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、標舉。

「世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。」

內德不充，外用不起。以金剛三昧熏本四無量心，由斯果證，實德現前，故成四事俱不思議無作而現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內德不充，外用不起。以金剛三昧熏本四無量心，由斯果證，實德現前，故成四事俱不思議無作而現。

二、列釋，四：一、現形說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、列釋，四：一、現形說法。

「一者、由我初獲妙妙聞心，心精遺聞，見聞覺知不能分隔，成一圓融清淨寶覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、由我初獲妙妙聞心，心精遺聞，見聞覺知不能分隔，成一圓融清淨寶覺。」

此敘德本也。聞性本真，非麁非妙，由絕待故，故云妙妙。非麁曰精，離相曰遺。一根既返，六根咸脫，故不分隔成一寶覺。下列所現云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此敘德本也。聞性本真，非麁非妙，由絕待故，故云妙妙。非麁曰精，離相曰遺。一根既返，六根咸脫，故不分隔成一寶覺。下列所現云。

「故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神呪。」

標也。妙容多現，不可以形量拘。祕呪無邊，不可以言說取。此則由三昧力熏本慈無量心，現種種形、說種種呪，令諸見聞獲其妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標也。妙容多現，不可以形量拘。祕呪無邊，不可以言說取。此則由三昧力熏本慈無量心，現種種形、說種種呪，令諸見聞獲其妙樂。

「其中或現一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、萬首，八萬四千爍迦囉首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、萬臂，八萬四千母陀羅臂。二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目，千目、萬目，八萬四千清淨寶目。或慈或威，或定或慧，救護眾生得大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中或現一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、萬首，八萬四千爍迦囉首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、萬臂，八萬四千母陀羅臂。二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目，千目、萬目，八萬四千清淨寶目。或慈或威，或定或慧，救護眾生得大自在。」

首出眾聖，法身也。臂能提接，化身也。目以導明，智身也。物無虛見，見必利益，故能救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首出眾聖，法身也。臂能提接，化身也。目以導明，智身也。物無虛見，見必利益，故能救護。

二、無畏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、無畏眾生。

「二者、由我聞思脫出六塵，如聲度垣不能為礙，故我妙能現一一形、誦一一呪，其形、其呪能以無畏施諸眾生，是故十方微塵國土皆名我為施無畏者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、由我聞思脫出六塵，如聲度垣不能為礙，故我妙能現一一形、誦一一呪，其形、其呪能以無畏施諸眾生，是故十方微塵國土皆名我為施無畏者。」

由如幻力熏本等悲，故能一身現無量身、無量身現一身，十方微塵無剎不現。說一一呪，拔眾苦惱，無畏眾生得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如幻力熏本等悲，故能一身現無量身、無量身現一身，十方微塵無剎不現。說一一呪，拔眾苦惱，無畏眾生得大自在。

三、捨寶求哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、捨寶求哀。

「三者、由我修習本妙圓通清淨本根，所遊世界皆令眾生捨身珍寶，求我哀愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、由我修習本妙圓通清淨本根，所遊世界皆令眾生捨身珍寶，求我哀愍。」

由三昧力熏本喜心，故能所遊世界眾生見者咸生歡喜，不惜身、財以求哀愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由三昧力熏本喜心，故能所遊世界眾生見者咸生歡喜，不惜身、財以求哀愍。

四、所求隨欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、所求隨欲。

「四者、我得佛心，證於究竟，能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、我得佛心，證於究竟，能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至求大涅槃得大涅槃。」

由圓照力熏本捨心，既而果證，得以珍寶上施諸佛、下及眾生，亦令所求世、出世法無不隨願。此上喜捨二段，互言皆得。復次，總上諸文對三觀者，由泯相澄神觀故寂滅現前，由起幻消塵觀故獲二殊勝，由絕待靈心觀故四不思議，亦是即空、即假、即中觀也，詳文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由圓照力熏本捨心，既而果證，得以珍寶上施諸佛、下及眾生，亦令所求世、出世法無不隨願。此上喜捨二段，互言皆得。復次，總上諸文對三觀者，由泯相澄神觀故寂滅現前，由起幻消塵觀故獲二殊勝，由絕待靈心觀故四不思議，亦是即空、即假、即中觀也，詳文可見。

三、總結釋成，二：一、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、總結釋成，二：一、結答所問。

「佛問圓通，我從耳門圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我從耳門圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯為第一。」

圓照三昧者，即一行三昧也。謂初緣實相，造境即中，無不真實，繫緣法界，一念法界，故云緣心自在。此即一經所宗首楞嚴定，文殊所讚得真圓通，諸佛交光同慶此說。後學至此，幸冀留心，無謂聊爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓照三昧者，即一行三昧也。謂初緣實相，造境即中，無不真實，繫緣法界，一念法界，故云緣心自在。此即一經所宗首楞嚴定，文殊所讚得真圓通，諸佛交光同慶此說。後學至此，幸冀留心，無謂聊爾也。

二、敘歎得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘歎得名。

「世尊，彼佛如來歎我善得圓通法門，於大會中授記我為觀世音號，由我觀聽十方圓明，故觀音名遍十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊，彼佛如來歎我善得圓通法門，於大會中授記我為觀世音號，由我觀聽十方圓明，故觀音名遍十方界。」

眼觀、耳聽略舉六根之二也，或觀此聽聞，一根旋復，六用不成，故十方圓明唯一寶覺，由此得名亦遍一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觀、耳聽略舉六根之二也，或觀此聽聞，一根旋復，六用不成，故十方圓明唯一寶覺，由此得名亦遍一切。

一、慶說難思正在觀音，旁兼餘聖。文四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、慶說難思正在觀音，旁兼餘聖。文四：

一、諸佛交光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、諸佛交光。

爾時，世尊於師子座，從其五體同放寶光，遠灌十方微塵如來及法王子、諸菩薩頂。彼諸如來亦於五體同放寶光，從微塵方來灌佛頂，并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木、池沼皆演法音，交光相羅如寶絲網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於師子座，從其五體同放寶光，遠灌十方微塵如來及法王子、諸菩薩頂。彼諸如來亦於五體同放寶光，從微塵方來灌佛頂，并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木、池沼皆演法音，交光相羅如寶絲網。

耳根圓通，五根總攝，稱可諸佛，說證皆同。及大菩薩阿羅漢者，即前二十五聖說圓通人，印說皆是無非圓通，故放寶光流灌其頂。林木池沼演法音者，既號圓通，彼我同暢，智周萬物，何法不宣？交光如網，圓張大教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳根圓通，五根總攝，稱可諸佛，說證皆同。及大菩薩阿羅漢者，即前二十五聖說圓通人，印說皆是無非圓通，故放寶光流灌其頂。林木池沼演法音者，既號圓通，彼我同暢，智周萬物，何法不宣？交光如網，圓張大教也。

二、大眾蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、大眾蒙益。

是諸大眾得未曾有，一切普獲金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸大眾得未曾有，一切普獲金剛三昧。

耳聞圓觀，頂觸智光，觀音三昧一時同獲，此則二十四聖同會觀音一門，皆得名為金剛三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳聞圓觀，頂觸智光，觀音三昧一時同獲，此則二十四聖同會觀音一門，皆得名為金剛三昧也。

三、雨華飾界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、雨華飾界。

即時，天雨百寶蓮華，青黃赤白間錯紛糅，十方虛空成七寶色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，天雨百寶蓮華，青黃赤白間錯紛糅，十方虛空成七寶色，

法身體素，天龍之所忽劣。今將顯現，如空寶嚴，萬行集成，故華間錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身體素，天龍之所忽劣。今將顯現，如空寶嚴，萬行集成，故華間錯。

四、合國宣音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、合國宣音。

此娑婆界大地、山河俱時不現，唯見十方微塵國土合成一界，梵唄、詠歌自然敷奏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此娑婆界大地、山河俱時不現，唯見十方微塵國土合成一界，梵唄、詠歌自然敷奏。

根塵銷復，法界圓成，故山河不現合成一界也。梵摩云淨，具云唄匿，正云婆師，此翻讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根塵銷復，法界圓成，故山河不現合成一界也。梵摩云淨，具云唄匿，正云婆師，此翻讚歎。

四、佛勅文殊料揀，三：一、佛勅文殊，二：一、指說顯同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、佛勅文殊料揀，三：一、佛勅文殊，二：一、指說顯同。

於是，如來告文殊師利法王子：「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣前後差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，如來告文殊師利法王子：「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣前後差別。」

修行之要入實為期，今皆獲證，故無優劣。然有日劫相倍，故成前後差別。或可就彼各各得所，亦無前後之差別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行之要入實為期，今皆獲證，故無優劣。然有日劫相倍，故成前後差別。或可就彼各各得所，亦無前後之差別耳。

二、應根令揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、應根令揀。

「我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘、求無上道，何方便門得易成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘、求無上道，何方便門得易成就？」

若以三科、七大專門獨善隨根各入，此皆方便。若於此界、現在、未來設教通方，上中下機咸得悟入，永為眾生成道方便者，於二十五何門為勝？由先所請十方如來得成菩提妙三摩提最初方便，故今令選通途法門使其成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以三科、七大專門獨善隨根各入，此皆方便。若於此界、現在、未來設教通方，上中下機咸得悟入，永為眾生成道方便者，於二十五何門為勝？由先所請十方如來得成菩提妙三摩提最初方便，故今令選通途法門使其成就。

一、說偈料揀，二：一、奉旨伸敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、說偈料揀，二：一、奉旨伸敬。

文殊師利法王子奉佛慈旨，即從座起，頂禮佛足，承佛威神，說偈對佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子奉佛慈旨，即從座起，頂禮佛足，承佛威神，說偈對佛：

文殊智德之主，言用莫測，斷割無疑，與奪眾心誰不緘默，故承佛旨敬而說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊智德之主，言用莫測，斷割無疑，與奪眾心誰不緘默，故承佛旨敬而說偈。

二、正說偈辭，三：一、頌真妄雙源，二：一、略明真妄。將揀行門，先明真妄者，若無迷悟，豈有修行？蓋迷一真遂成諸妄，物不終否，故有悟期。悟逐根門，遂分遲速，悟所極處名大涅槃，故下文云「妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生，由妄有生，因生有滅，生滅名妄，滅妄名真，是稱如來菩提、涅槃二轉依號。」故先明也。文三：一、唯一真元。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說偈辭，三：一、頌真妄雙源，二：一、略明真妄。將揀行門，先明真妄者，若無迷悟，豈有修行？蓋迷一真遂成諸妄，物不終否，故有悟期。悟逐根門，遂分遲速，悟所極處名大涅槃，故下文云「妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生，由妄有生，因生有滅，生滅名妄，滅妄名真，是稱如來菩提、涅槃二轉依號。」故先明也。文三：一、唯一真元。

「覺海性澄圓，圓澄覺元妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺海性澄圓，圓澄覺元妙。」

此顯一真性海，離名絕相，非真非妄，不悟不迷，唯一圓常，餘無所得，即下妙性圓明，離諸名相，本來無有世界、眾生也。覺性周遍，甚深湛然，故如海也。下句重歎，不可思議，絕諸對待，故曰妙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顯一真性海，離名絕相，非真非妄，不悟不迷，唯一圓常，餘無所得，即下妙性圓明，離諸名相，本來無有世界、眾生也。覺性周遍，甚深湛然，故如海也。下句重歎，不可思議，絕諸對待，故曰妙也。

二、因迷起妄，二：一、正明起妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因迷起妄，二：一、正明起妄。

「元明照生所，所立照性亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「元明照生所，所立照性亡。」

圓澄覺體本來明照，妄覺不了認為所相，所既妄立而生妄能，從畢竟無成究竟有，故名生所，非謂從真而生也。暗相既現，明性即隱，隱故曰亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓澄覺體本來明照，妄覺不了認為所相，所既妄立而生妄能，從畢竟無成究竟有，故名生所，非謂從真而生也。暗相既現，明性即隱，隱故曰亡。

「迷妄有虛空，依空立世界，想澄成國土，知覺乃眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迷妄有虛空，依空立世界，想澄成國土，知覺乃眾生。」

世界初起，頑空先現，從妄想生，故云迷妄有也。如下文云「乃至虛空皆是妄想之所生起。」依空立世界者，世界之體即是四輪，皆依空有，如前文云「覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界」等。妄想凝結成外國土，妄心知覺成內眾生，依正既彰，總名世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界初起，頑空先現，從妄想生，故云迷妄有也。如下文云「乃至虛空皆是妄想之所生起。」依空立世界者，世界之體即是四輪，皆依空有，如前文云「覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界」等。妄想凝結成外國土，妄心知覺成內眾生，依正既彰，總名世界。

二、貼喻釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、貼喻釋成。

「空生大覺中，如海一漚發，有漏微塵國，皆依空所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空生大覺中，如海一漚發，有漏微塵國，皆依空所生。」

虛空暗鈍，體是不覺，不覺生覺，如海一漚。《起信》云「即依覺故而有不覺。」下文云「當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏，況諸世界在虛空耶。」法喻可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空暗鈍，體是不覺，不覺生覺，如海一漚。《起信》云「即依覺故而有不覺。」下文云「當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏，況諸世界在虛空耶。」法喻可見。

二、反妄歸真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反妄歸真。

「漚滅空本無，況復諸三有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漚滅空本無，況復諸三有。」

下文云「汝等一人發真歸元，十方虛空悉皆銷殞，云何空中所有國土而不震裂？」良以妄元無本，畢竟不生，故虛空如漚不滅而滅，三有如幻不無而無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下文云「汝等一人發真歸元，十方虛空悉皆銷殞，云何空中所有國土而不震裂？」良以妄元無本，畢竟不生，故虛空如漚不滅而滅，三有如幻不無而無。

二、修證異同，二：一、理同行異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、修證異同，二：一、理同行異。

「歸元性無二，方便有多門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸元性無二，方便有多門。」

同歸一理，理則無殊。行有偏圓，遲速不等。《圓覺》云「無上妙覺遍諸十方，出生如來與一切法同體平等，於諸修行實無有二，方便隨順其數無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同歸一理，理則無殊。行有偏圓，遲速不等。《圓覺》云「無上妙覺遍諸十方，出生如來與一切法同體平等，於諸修行實無有二，方便隨順其數無量。」

二、聖同凡異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、聖同凡異。

「聖性無不通，順逆皆方便，初心入三昧，遲速不同倫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖性無不通，順逆皆方便，初心入三昧，遲速不同倫。」

若聖人根性或是已證聖性，若順若逆俱得入覺，更無淺深。初心入道，故須揀選取令速進。如上文云「十方如來於十八界一一修行，皆得圓滿無上菩提，於其中間亦無優劣。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聖人根性或是已證聖性，若順若逆俱得入覺，更無淺深。初心入道，故須揀選取令速進。如上文云「十方如來於十八界一一修行，皆得圓滿無上菩提，於其中間亦無優劣。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入。」

首楞嚴義疏注經卷第六(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第六(之一)

首楞嚴義疏注經卷第六(之二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第六(之二)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、料揀諸聖，四：一、依塵顯悟門，六：一、色境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、料揀諸聖，四：一、依塵顯悟門，六：一、色境。

「色想結成塵，精了不能徹，如何不明徹，於是獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色想結成塵，精了不能徹，如何不明徹，於是獲圓通？」

優波尼沙陀因觀不淨白骨微塵，析色明空，塵色既盡，妙色密圓。今此揀云：色由妄想所結，染污真性，其體本麁、性是質礙，不能明徹，如何以此不明徹法而取圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波尼沙陀因觀不淨白骨微塵，析色明空，塵色既盡，妙色密圓。今此揀云：色由妄想所結，染污真性，其體本麁、性是質礙，不能明徹，如何以此不明徹法而取圓通。

二、聲境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、聲境。

「音聲雜語言，但伊名句味，一非含一切，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「音聲雜語言，但伊名句味，一非含一切，云何獲圓通？」

陳如悟四諦聲妙音密圓，於是得道。今此揀云：音聲不離諸雜語言，語言即是名句文耳。名句詮顯各有分限，以名詮自性，句詮差別。文即是字，為二所依，故非一能含一切也。伊，猶是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳如悟四諦聲妙音密圓，於是得道。今此揀云：音聲不離諸雜語言，語言即是名句文耳。名句詮顯各有分限，以名詮自性，句詮差別。文即是字，為二所依，故非一能含一切也。伊，猶是也。

三、香境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、香境。

「香以合中知，離則元無有，不恒其所覺，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香以合中知，離則元無有，不恒其所覺，云何獲圓通？」

香嚴童子宴晦清齋，聞香入鼻，觀此無生，來無所從、去無所至。塵氣既滅，妙香密圓。今此揀云：香之一法合有離無，既非其常，未為圓觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香嚴童子宴晦清齋，聞香入鼻，觀此無生，來無所從、去無所至。塵氣既滅，妙香密圓。今此揀云：香之一法合有離無，既非其常，未為圓觀。

四、味境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、味境。

「味性非本然，要以味時有，其覺不恒一，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「味性非本然，要以味時有，其覺不恒一，云何獲圓通？」

藥王、藥上因嘗眾味，了味無生，非即身心，非離身心。由味覺明，位登菩薩。今云：味性本無，待根方覺，無根無味，故非圓通。味時者，嘗時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王、藥上因嘗眾味，了味無生，非即身心，非離身心。由味覺明，位登菩薩。今云：味性本無，待根方覺，無根無味，故非圓通。味時者，嘗時也。

五、觸境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、觸境。

「觸以所觸明，無所不明觸，合離性非定，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸以所觸明，無所不明觸，合離性非定，云何獲圓通？」

跋陀婆羅忽悟水因，既不洗塵，亦不洗體，中間安然得無所有，妙觸宣明，由是證果。今明此觸因所觸身而得顯發，無所不顯，性非常定，故不圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅忽悟水因，既不洗塵，亦不洗體，中間安然得無所有，妙觸宣明，由是證果。今明此觸因所觸身而得顯發，無所不顯，性非常定，故不圓通。

六、法境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、法境。

「法稱為內塵，憑塵必有所，能所非遍涉，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法稱為內塵，憑塵必有所，能所非遍涉，云何獲圓通？」

摩訶迦葉因觀世間六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，妙法宣明，銷滅諸漏。今揀雖稱妙法，乃是內塵，憑仗此修，豈越能所，覺非能所，故非圓通，遍圓涉通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉因觀世間六塵變壞，唯以空寂修於滅盡，妙法宣明，銷滅諸漏。今揀雖稱妙法，乃是內塵，憑仗此修，豈越能所，覺非能所，故非圓通，遍圓涉通也。

二、依根證入門，五：一、眼根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依根證入門，五：一、眼根。

「見性雖洞然，明前不明後，四維虧一半，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見性雖洞然，明前不明後，四維虧一半，云何獲圓通？」

阿那律陀因修樂見照明三昧，旋見循元，由斯得證。今云見性雖有洞然照了之義，而又前方全明，後方全暗，左右傍觀三分之二，故云四維虧一半也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律陀因修樂見照明三昧，旋見循元，由斯得證。今云見性雖有洞然照了之義，而又前方全明，後方全暗，左右傍觀三分之二，故云四維虧一半也。

二、鼻根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、鼻根。

「鼻息出入通，現前無交氣，支離匪涉入，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鼻息出入通，現前無交氣，支離匪涉入，云何獲圓通？」

周利槃特因作數息，微細窮盡生住異滅，返息循空，因是得道。今云鼻息雖通出入，出入各據而不相交，支分既離，豈成圓觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周利槃特因作數息，微細窮盡生住異滅，返息循空，因是得道。今云鼻息雖通出入，出入各據而不相交，支分既離，豈成圓觀。

三、舌根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、舌根。

「舌非入無端，因味生覺了，味亡了無有，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舌非入無端，因味生覺了，味亡了無有，云何獲圓通？」

憍梵鉢提觀味之知非體非物，還味旋知，成無學果。今云舌入非是無端自有，由味、境合方有覺知，境滅知亡，未為通貫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍梵鉢提觀味之知非體非物，還味旋知，成無學果。今云舌入非是無端自有，由味、境合方有覺知，境滅知亡，未為通貫。

四、身根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、身根。

「身與所觸同，各非圓覺觀，涯量不冥會，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身與所觸同，各非圓覺觀，涯量不冥會，云何獲圓通？」

畢陵伽婆蹉因觀痛覺，覺清淨心無覺無痛，遺身純覺，獲無學果。今云能覺身根與所覺觸互相假有，各無自性，義例相類，俱非圓觀，知無知異各有涯量，互不相冥，故為所揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢陵伽婆蹉因觀痛覺，覺清淨心無覺無痛，遺身純覺，獲無學果。今云能覺身根與所覺觸互相假有，各無自性，義例相類，俱非圓觀，知無知異各有涯量，互不相冥，故為所揀。

五、意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、意根。

「知根雜亂思，湛了終無見，想念不可脫，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知根雜亂思，湛了終無見，想念不可脫，云何獲圓通？」

須菩提曠劫已來心得無礙，由是觀察十方成空，空性圓明，頓入如來寶明空海，同佛知見。今謂意根雜亂思念，若以寂定湛旋，畢竟無有知見。依此修行，想念何逃？亦可若望湛覺真明，必無知見，即無知覺明也，應知有知見者未脫妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曠劫已來心得無礙，由是觀察十方成空，空性圓明，頓入如來寶明空海，同佛知見。今謂意根雜亂思念，若以寂定湛旋，畢竟無有知見。依此修行，想念何逃？亦可若望湛覺真明，必無知見，即無知覺明也，應知有知見者未脫妄想。

三、依識修斷門，六：一、眼識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依識修斷門，六：一、眼識。

「識見雜三和，詰本稱非相，自體先無定，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識見雜三和，詰本稱非相，自體先無定，云何獲圓通？」

舍利弗曠劫已來心見清淨，由遇佛故，見覺明圓，光極知見。今揀眼識雜在三和之內，窮其本性無相可得，自體不常，如何圓遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曠劫已來心見清淨，由遇佛故，見覺明圓，光極知見。今揀眼識雜在三和之內，窮其本性無相可得，自體不常，如何圓遍。

二、耳識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、耳識。

「心聞洞十方，生于大因力，初心不能入，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心聞洞十方，生于大因力，初心不能入，云何獲圓通？」

普賢菩薩本用心聞，分別眾生所有知見，得大自在。今揀太高，收機不盡，既法界為體，心聞為用，故洞十方，此由普賢因修大行之所感，故中下之機於斯絕分，故云不能入。以眾生心中發明普賢行者方現其身，非同觀音觸物隨現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩本用心聞，分別眾生所有知見，得大自在。今揀太高，收機不盡，既法界為體，心聞為用，故洞十方，此由普賢因修大行之所感，故中下之機於斯絕分，故云不能入。以眾生心中發明普賢行者方現其身，非同觀音觸物隨現。

三、鼻識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、鼻識。

「鼻想本權機，秖令攝心住，住成心所住，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鼻想本權機，秖令攝心住，住成心所住，云何獲圓通？」

孫陀羅難陀觀鼻端白，見出入息化為光明，身心內明，圓洞世界遍成空淨。今揀觀鼻非為究竟，故云權機。若令攝心，必成所住，真元無住，所住便非。經云「若心有住則為非住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀觀鼻端白，見出入息化為光明，身心內明，圓洞世界遍成空淨。今揀觀鼻非為究竟，故云權機。若令攝心，必成所住，真元無住，所住便非。經云「若心有住則為非住。」

四、舌識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、舌識。

「說法弄音文，開悟先成者，名句非無漏，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說法弄音文，開悟先成者，名句非無漏，云何獲圓通？」

富樓那辯才無礙，祕密法門微妙開示，得無所畏。今揀說法不離聲名句文，所開悟人須先成熟，不由無種便能入道。若散心說，但成有漏，非曰圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那辯才無礙，祕密法門微妙開示，得無所畏。今揀說法不離聲名句文，所開悟人須先成熟，不由無種便能入道。若散心說，但成有漏，非曰圓通。

五、身識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、身識。

「持犯但束身，非身無所束，元非遍一切，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持犯但束身，非身無所束，元非遍一切，云何獲圓通？」

優波離因持清禁，由是執身身得自在，次第執心心得通達，然後身心一切無礙。今揀持犯細行唯檢於身，身若不生將何檢束？故於法法不能圓遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離因持清禁，由是執身身得自在，次第執心心得通達，然後身心一切無礙。今揀持犯細行唯檢於身，身若不生將何檢束？故於法法不能圓遍。

六、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、意識。

「神通本宿因，何關法分別，念緣非離物，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神通本宿因，何關法分別，念緣非離物，云何獲圓通？」

大目犍連因於修定，旋湛意識，心光發宣，得大神用。今揀神通乃是宿因本有，由加行力之所顯發，何關修定軌則意識然後得生。法者，軌則義。分別者，意識也。意識念緣，分別一切，不離塵境，故非圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目犍連因於修定，旋湛意識，心光發宣，得大神用。今揀神通乃是宿因本有，由加行力之所顯發，何關修定軌則意識然後得生。法者，軌則義。分別者，意識也。意識念緣，分別一切，不離塵境，故非圓通。

四、依大歸性門，七：一、地大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、依大歸性門，七：一、地大。

「若以地性觀，堅礙非通達，有為非聖性，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以地性觀，堅礙非通達，有為非聖性，云何獲圓通？」

持地菩薩因平心地，見內、外塵本無自性，不相觸摩，皆如來藏。今揀地性堅礙有為，體非通達，不成聖性，故非圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩因平心地，見內、外塵本無自性，不相觸摩，皆如來藏。今揀地性堅礙有為，體非通達，不成聖性，故非圓通。

二、水大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、水大。

「若以水性觀，想念非真實，如如非覺觀，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以水性觀，想念非真實，如如非覺觀，云何獲圓通？」

月光童子因作水觀，見身中水與外香水性合真空，一味流通，得無生忍。今謂此觀不離尋、伺、想、念，豈是真實如如之性。覺觀，即尋伺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光童子因作水觀，見身中水與外香水性合真空，一味流通，得無生忍。今謂此觀不離尋、伺、想、念，豈是真實如如之性。覺觀，即尋伺也。

三、火大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、火大。

「若以火性觀，厭有非真離，非初心方便，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以火性觀，厭有非真離，非初心方便，云何獲圓通？」

火頭金剛觀多婬心成智慧火，身心煖觸，無礙流通，生大寶焰。今謂此由多婬生厭離故，觀成性火。此即厭求之心豈稱圓照？非是真實離念之門，初機不合，故須揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火頭金剛觀多婬心成智慧火，身心煖觸，無礙流通，生大寶焰。今謂此由多婬生厭離故，觀成性火。此即厭求之心豈稱圓照？非是真實離念之門，初機不合，故須揀也。

四、風大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、風大。

「若以風性觀，動寂非無對，對非無上覺，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以風性觀，動寂非無對，對非無上覺，云何獲圓通？」

琉璃光菩薩因觀身心世界皆是妄緣風力所動，風力無依，本無所有，於動見不動即證實相。今謂風性是動，由動有寂，動寂相對，對即非真，豈同圓觀入流亡所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃光菩薩因觀身心世界皆是妄緣風力所動，風力無依，本無所有，於動見不動即證實相。今謂風性是動，由動有寂，動寂相對，對即非真，豈同圓觀入流亡所。

五、空大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、空大。

「若以空性觀，昏鈍先非覺，無覺異菩提，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以空性觀，昏鈍先非覺，無覺異菩提，云何獲圓通？」

虛空藏菩薩由觀四大無依，妄想生滅，虛空無二、佛國本同，得無生忍。今謂虛空昏暗，無明所生，非是覺明，異于本覺，故須揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩由觀四大無依，妄想生滅，虛空無二、佛國本同，得無生忍。今謂虛空昏暗，無明所生，非是覺明，異于本覺，故須揀也。

六、識大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、識大。

「若以識性觀，觀識非常住，存心乃虛妄，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以識性觀，觀識非常住，存心乃虛妄，云何獲圓通？」

彌勒菩薩修唯識觀，盡空如來國土，淨穢有無，皆是我心變化所現。今謂識性念念生滅，攀緣不息，體非常住，若但亡境不亡其心，還成虛妄，豈是圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩修唯識觀，盡空如來國土，淨穢有無，皆是我心變化所現。今謂識性念念生滅，攀緣不息，體非常住，若但亡境不亡其心，還成虛妄，豈是圓通。

七、根大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、根大。

「諸行是無常，念性元生滅，因果今殊感，云何獲圓通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸行是無常，念性元生滅，因果今殊感，云何獲圓通？」

大勢至菩薩由念佛三昧都攝六根，淨念相繼，入無生忍。今謂凡是有為皆屬行陰遷變，念性生滅正是無常，如何以無常因獲常住果，故非圓通。然念佛法門此方最要，雖云生滅，要因念想專注在懷，兼佛願力，旦生淨土。生彼國已，進行彌速，即證有期。今顯圓根，觀音為上，抑揚之道，故須揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勢至菩薩由念佛三昧都攝六根，淨念相繼，入無生忍。今謂凡是有為皆屬行陰遷變，念性生滅正是無常，如何以無常因獲常住果，故非圓通。然念佛法門此方最要，雖云生滅，要因念想專注在懷，兼佛願力，旦生淨土。生彼國已，進行彌速，即證有期。今顯圓根，觀音為上，抑揚之道，故須揀也。

三、頌觀音圓通，三：一、廣顯圓門，四：一、標嘆所入法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、頌觀音圓通，三：一、廣顯圓門，四：一、標嘆所入法。

「我今白世尊：佛出娑婆界，此方真教體，清淨在音聞，欲取三摩提，實以聞中入，離苦得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今白世尊：佛出娑婆界，此方真教體，清淨在音聞，欲取三摩提，實以聞中入，離苦得解脫。」

娑婆世界耳根最利，故用音聲以為佛事。由從耳根發識聞聲，引生第六識中聞慧，緣名句文，熏成解心種子，納為教體，故云教體在音聞也。教體既成，然後思惟修習，入三摩提，成大解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑婆世界耳根最利，故用音聲以為佛事。由從耳根發識聞聲，引生第六識中聞慧，緣名句文，熏成解心種子，納為教體，故云教體在音聞也。教體既成，然後思惟修習，入三摩提，成大解脫。

二、略歎能入人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、略歎能入人。

「良哉觀世音，於恒沙劫中，入微塵佛國，得大自在力，無畏施眾生。妙音觀世音，梵音海潮音，救世悉安寧，出世獲常住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「良哉觀世音，於恒沙劫中，入微塵佛國，得大自在力，無畏施眾生。妙音觀世音，梵音海潮音，救世悉安寧，出世獲常住。」

初一句總標嘆，次二句嘆三十二應，次二句嘆十四無畏兼四不思議，次二句嘆德號。妙音是體，觀世音是用，亦是真俗二諦，亦是自利利他。梵是淨義，釋成體也。海潮要不失時，釋成用也。救世下二句結嘆利益，初得世間安樂，終獲究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初一句總標嘆，次二句嘆三十二應，次二句嘆十四無畏兼四不思議，次二句嘆德號。妙音是體，觀世音是用，亦是真俗二諦，亦是自利利他。梵是淨義，釋成體也。海潮要不失時，釋成用也。救世下二句結嘆利益，初得世間安樂，終獲究竟涅槃。

三、廣辨圓通根，二：一、顯聞性，二：一、對辨真實，三：一、圓真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、廣辨圓通根，二：一、顯聞性，二：一、對辨真實，三：一、圓真實。

「我今啟如來，如觀音所說，譬如人靜居，十方俱擊鼓，十處一時聞，此則圓真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今啟如來，如觀音所說，譬如人靜居，十方俱擊鼓，十處一時聞，此則圓真實。」

解脫德也。如前觀音所陳三昧，所得殊勝，赴感不差，周遍皆應。十方者，十界也。擊鼓者，機動也。一時聞者，應不失也。此則應身無量，無感不應，故云圓真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫德也。如前觀音所陳三昧，所得殊勝，赴感不差，周遍皆應。十方者，十界也。擊鼓者，機動也。一時聞者，應不失也。此則應身無量，無感不應，故云圓真實。

二、通真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、通真實。

「目非觀障外，口鼻亦復然，身以合方知，心念紛無緒。隔垣聽音響，遐邇俱可聞，五根所不齊，是則通真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目非觀障外，口鼻亦復然，身以合方知，心念紛無緒。隔垣聽音響，遐邇俱可聞，五根所不齊，是則通真實。」

般若德也。前四句揀不通，口鼻下二句經文語倒，故先舉所例口鼻，後舉能例身根，蓋翻譯者略順根次也。隔垣下四句，正顯耳根不同前五，由是得名通真實耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若德也。前四句揀不通，口鼻下二句經文語倒，故先舉所例口鼻，後舉能例身根，蓋翻譯者略順根次也。隔垣下四句，正顯耳根不同前五，由是得名通真實耳。

三、常真實，二：一、正顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、常真實，二：一、正顯。

「音聲性動靜，聞中為有無，無聲號無聞，非實聞無性。聲無既無滅，聲有亦非生，生滅二圓離，是則常真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「音聲性動靜，聞中為有無，無聲號無聞，非實聞無性。聲無既無滅，聲有亦非生，生滅二圓離，是則常真實。」

法身德也。聲於聞中自有動靜，說為有無，非謂聞性是有無也。世人若以不聞聲時號無聞者，聞性已滅，聲塵更起，遣誰更聞？是知聲有，聞性不生；聲無，聞性不滅。生滅既而遍離，由是得名常真實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身德也。聲於聞中自有動靜，說為有無，非謂聞性是有無也。世人若以不聞聲時號無聞者，聞性已滅，聲塵更起，遣誰更聞？是知聲有，聞性不生；聲無，聞性不滅。生滅既而遍離，由是得名常真實也。

二、釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋成。

「縱令在夢想，不為不思無，覺觀出思惟，身心不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縱令在夢想，不為不思無，覺觀出思惟，身心不能及。」

如前重睡心想不行，聞舂擣聲別作他物，此時豈憶靜搖？應知聞性不斷，故云不為不思無也。覺觀出思惟者，此既不與念想相應，即出覺觀思惟之表。譯人迴文不盡，故令語倒。覺觀，即尋伺也。思惟，即是遍行思也。俱是心所皆不相應，故名為出。又覺是本覺，即聞性也。觀即是照。此即文順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前重睡心想不行，聞舂擣聲別作他物，此時豈憶靜搖？應知聞性不斷，故云不為不思無也。覺觀出思惟者，此既不與念想相應，即出覺觀思惟之表。譯人迴文不盡，故令語倒。覺觀，即尋伺也。思惟，即是遍行思也。俱是心所皆不相應，故名為出。又覺是本覺，即聞性也。觀即是照。此即文順。

二、揀非顯是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、揀非顯是。

「今此娑婆國，聲論得宣明，眾生迷本聞，循聲故流轉。阿難縱強記，不免落邪思，豈非隨所淪，旋流獲無妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此娑婆國，聲論得宣明，眾生迷本聞，循聲故流轉。阿難縱強記，不免落邪思，豈非隨所淪，旋流獲無妄。」

前二句通明此方由聲教入，聲名句文能詮法義，眾生由此聞而解了，故云宣明。次四句正揀過非，苟隨聲教，不能亡緣入流返照，即迷本聞性循聲轉也。故舉阿難雖得多聞，不能亡相，為聲所轉，生滅妄想無由得免。後二句結非顯是，旋流者，返流也，斯則入流亡所，唯照聞性。生滅既滅，寂滅現前，故云無妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前二句通明此方由聲教入，聲名句文能詮法義，眾生由此聞而解了，故云宣明。次四句正揀過非，苟隨聲教，不能亡緣入流返照，即迷本聞性循聲轉也。故舉阿難雖得多聞，不能亡相，為聲所轉，生滅妄想無由得免。後二句結非顯是，旋流者，返流也，斯則入流亡所，唯照聞性。生滅既滅，寂滅現前，故云無妄。

二、明觀行，四：一、告語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明觀行，四：一、告語。

「阿難汝諦聽，我承佛威力，宣說金剛王，如幻不思議，佛母真三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難汝諦聽，我承佛威力，宣說金剛王，如幻不思議，佛母真三昧。」

金剛、如幻已見上文。三世如來一門超出，故云佛母。又金剛，空也。如幻，假也。佛母，中也。二、斥失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛、如幻已見上文。三世如來一門超出，故云佛母。又金剛，空也。如幻，假也。佛母，中也。二、斥失。

「汝聞微塵佛，一切祕密門，欲漏不先除，畜聞成過誤。將聞持佛佛，何不自聞聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝聞微塵佛，一切祕密門，欲漏不先除，畜聞成過誤。將聞持佛佛，何不自聞聞。」

雖持法藏，不能捨聞而觀自性，故成過矣。若將世間隨聲聞相持他佛法，不如返照自己聞性成真三昧，故云聞聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖持法藏，不能捨聞而觀自性，故成過矣。若將世間隨聲聞相持他佛法，不如返照自己聞性成真三昧，故云聞聞。

三、正示，二：一、正明觀行，三：一、法，三：一、脫塵旋根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正示，二：一、正明觀行，三：一、法，三：一、脫塵旋根。

「聞非自然生，因聲有名字，旋聞與聲脫，能脫欲誰名。一根既返源，六根成解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞非自然生，因聲有名字，旋聞與聲脫，能脫欲誰名。一根既返源，六根成解脫。」

見聞覺知之聞，隨聲而有，非本然性。如上文云「如汝今者承聽我法，此即因聲而有分別」等。若能離緣觀性，聞相不起，動靜境亡，能所不拘，故名解脫。縛既無得，脫亦不名。一根既然，六根皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞覺知之聞，隨聲而有，非本然性。如上文云「如汝今者承聽我法，此即因聲而有分別」等。若能離緣觀性，聞相不起，動靜境亡，能所不拘，故名解脫。縛既無得，脫亦不名。一根既然，六根皆爾。

二、塵銷覺顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、塵銷覺顯。

「見聞如幻翳，三界若空花，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見聞如幻翳，三界若空花，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」

見聞覺知迷成翳眼，三界有法悉是空華。見聞體虛本不可得，復加幻喻，故《起信》云「三界虛偽，唯心所作。」上文云「見聞覺知虛妄病緣，故有十方諸有漏國。翳除華滅，聞復塵消，妙覺明心顯然圓淨，此分證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞覺知迷成翳眼，三界有法悉是空華。見聞體虛本不可得，復加幻喻，故《起信》云「三界虛偽，唯心所作。」上文云「見聞覺知虛妄病緣，故有十方諸有漏國。翳除華滅，聞復塵消，妙覺明心顯然圓淨，此分證也。」

三、覺極無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、覺極無礙。

「淨極光通達，寂照含虛空，却來觀世間，猶如夢中事。摩登伽在夢，誰能留汝形？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨極光通達，寂照含虛空，却來觀世間，猶如夢中事。摩登伽在夢，誰能留汝形？」

淨極，謂滿淨解脫圓也。光通達，謂滿覺般若備也。寂照，謂真理法身極也。三德既圓，三障永盡，如大夢寤，如蓮華開，返觀世間，欲誰留礙？此極證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨極，謂滿淨解脫圓也。光通達，謂滿覺般若備也。寂照，謂真理法身極也。三德既圓，三障永盡，如大夢寤，如蓮華開，返觀世間，欲誰留礙？此極證也。

二、喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻。

「如世巧幻師，幻作諸男女，雖見諸根動，要以一機抽。息機歸寂然，諸幻成無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世巧幻師，幻作諸男女，雖見諸根動，要以一機抽。息機歸寂然，諸幻成無性。」

幻師，真性也。有隨緣義，故名為巧。幻法，無明也。男女，六根也。一機即幻法，機息幻無，妄滅根復。或幻師，無明也。幻法，心識也。餘同前配。所幻男女必有所依，喻真性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師，真性也。有隨緣義，故名為巧。幻法，無明也。男女，六根也。一機即幻法，機息幻無，妄滅根復。或幻師，無明也。幻法，心識也。餘同前配。所幻男女必有所依，喻真性也。

三、合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、合。

「六根亦如是，元依一精明，分成六和合；一處成休復，六用皆不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六根亦如是，元依一精明，分成六和合；一處成休復，六用皆不成。」

初句總標，次句合幻師，次句合男女，後二句合息機等。耳根無明若破，餘根亦破，故皆不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句總標，次句合幻師，次句合男女，後二句合息機等。耳根無明若破，餘根亦破，故皆不成。

二、觀成利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀成利益。

「塵垢應念消，成圓明淨妙，餘塵尚諸學，明極即如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塵垢應念消，成圓明淨妙，餘塵尚諸學，明極即如來。」

一根若復，塵垢自消。上文云「想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼應時清明。」故云成圓明淨妙。此則三德圓顯，不縱橫竝別，故名為妙。後二句結成位，前句斷德未圓，後句智德備滿。互現可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一根若復，塵垢自消。上文云「想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼應時清明。」故云成圓明淨妙。此則三德圓顯，不縱橫竝別，故名為妙。後二句結成位，前句斷德未圓，後句智德備滿。互現可知。

四、勸修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、勸修。

「大眾及阿難，旋汝倒聞機，反聞聞自性，性成無上道，圓通實如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大眾及阿難，旋汝倒聞機，反聞聞自性，性成無上道，圓通實如是。」

勸復顛倒聞根，返觀聞性，聞性圓成，菩提可冀。後一句結指印成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸復顛倒聞根，返觀聞性，聞性圓成，菩提可冀。後一句結指印成。

四、結顯同此證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結顯同此證。

「此是微塵佛，一路涅槃門。過去諸如來，斯門已成就；現在諸菩薩，今各入圓明；未來修學人，當依如是法。我亦從中證，非唯觀世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是微塵佛，一路涅槃門。過去諸如來，斯門已成就；現在諸菩薩，今各入圓明；未來修學人，當依如是法。我亦從中證，非唯觀世音。」

前二句總指一切諸佛皆從此門得涅槃也。過去下別列三世，并引文殊皆同此證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前二句總指一切諸佛皆從此門得涅槃也。過去下別列三世，并引文殊皆同此證也。

二、重明差當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重明差當。

「誠如佛世尊，詢我諸方便，以救諸末劫，求出世間人。成就涅槃心，觀世音為最。自餘諸方便，皆是佛威神，即事捨塵勞，非是長修學，淺深同說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠如佛世尊，詢我諸方便，以救諸末劫，求出世間人。成就涅槃心，觀世音為最。自餘諸方便，皆是佛威神，即事捨塵勞，非是長修學，淺深同說法。」

前四句頌佛令揀，成就下二句正指圓門，顯是雅當。自餘下五句明二十四聖各隨所因事相而成觀行，皆是佛之威神，方便令其得道，非是久長修學淺深二機同入之法門也。反顯觀音即是淺深二機同說、同入，久長修學之法門耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前四句頌佛令揀，成就下二句正指圓門，顯是雅當。自餘下五句明二十四聖各隨所因事相而成觀行，皆是佛之威神，方便令其得道，非是久長修學淺深二機同入之法門也。反顯觀音即是淺深二機同說、同入，久長修學之法門耳。

三、結願勸學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結願勸學。

「頂禮如來藏，無漏不思議，願加被未來，於此門無惑，方便易成就，堪以教阿難，及末劫沈淪。但以此根修，圓通超餘者，真實心如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂禮如來藏，無漏不思議，願加被未來，於此門無惑，方便易成就，堪以教阿難，及末劫沈淪。但以此根修，圓通超餘者，真實心如是。」

如來藏即一體三寶，是所入之理，具足無漏性功德故。願加下五句正結願，但以下二句勸學，最後一句文殊指己選圓通心，真實無妄非挾情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏即一體三寶，是所入之理，具足無漏性功德故。願加下五句正結願，但以下二句勸學，最後一句文殊指己選圓通心，真實無妄非挾情故。

三、時眾獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、時眾獲益。

於是，阿難及諸大眾身心了然，得大開示。觀佛菩提及大涅槃，猶如有人因事遠遊，未得歸還，明了其家所歸道路。普會大眾、天龍八部、有學二乘及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恒河沙，皆得本心，遠塵離垢，獲法眼淨。性比丘尼聞說偈已，成阿羅漢。無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難及諸大眾身心了然，得大開示。觀佛菩提及大涅槃，猶如有人因事遠遊，未得歸還，明了其家所歸道路。普會大眾、天龍八部、有學二乘及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恒河沙，皆得本心，遠塵離垢，獲法眼淨。性比丘尼聞說偈已，成阿羅漢。無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

一會之眾根器各異，大小不同。前文觀音說竟，諸佛放光互來灌頂，兼灌大菩薩及阿羅漢。受彼光者一時俱獲金剛三昧。此即顯會二十四聖諸別觀門，一時圓入觀音修證。今此阿難及諸初心聞說偈已，隨其位次悟入有異。阿難等方悟圓通，從耳根入猶未有證，故云明了其家所歸道路。其天龍眾及小有學，大乘地前十恒河沙獲法眼淨，即入初地見道位也。性比丘尼是三果人，今成無學。未發心者其數無量，皆發道意，即悟解大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一會之眾根器各異，大小不同。前文觀音說竟，諸佛放光互來灌頂，兼灌大菩薩及阿羅漢。受彼光者一時俱獲金剛三昧。此即顯會二十四聖諸別觀門，一時圓入觀音修證。今此阿難及諸初心聞說偈已，隨其位次悟入有異。阿難等方悟圓通，從耳根入猶未有證，故云明了其家所歸道路。其天龍眾及小有學，大乘地前十恒河沙獲法眼淨，即入初地見道位也。性比丘尼是三果人，今成無學。未發心者其數無量，皆發道意，即悟解大乘也。

三、辦離魔業行。前雖廣說圓通修證，凡夫始學障難尤深，況末代邪宗紛然競起，邪言惑正，魔辨逼真，濫述既多，朋流者眾。若不甄辨，妨正修行，故以戒定慧驗之，邪元自露。故九十六種外道皆能修禪，而無戒德。《涅槃經》云「魔尚能變身為佛，豈不能為四依菩薩惑亂世間？故佛廣說，若言聽畜八不淨物者，是魔所說。」身外之物尚不許畜，何況婬盜殺妄根本貪嗔。世有愚人為魔所惑，誹謗戒律言是小乘，自稱大乘無礙自在，下經廣破。此等竝是魔業，故佛深誡，是稱決定大乘明了之教。阿難大權，愍我將來必陷魔難，故慇懃致請，永為真誡耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、辦離魔業行。前雖廣說圓通修證，凡夫始學障難尤深，況末代邪宗紛然競起，邪言惑正，魔辨逼真，濫述既多，朋流者眾。若不甄辨，妨正修行，故以戒定慧驗之，邪元自露。故九十六種外道皆能修禪，而無戒德。《涅槃經》云「魔尚能變身為佛，豈不能為四依菩薩惑亂世間？故佛廣說，若言聽畜八不淨物者，是魔所說。」身外之物尚不許畜，何況婬盜殺妄根本貪嗔。世有愚人為魔所惑，誹謗戒律言是小乘，自稱大乘無礙自在，下經廣破。此等竝是魔業，故佛深誡，是稱決定大乘明了之教。阿難大權，愍我將來必陷魔難，故慇懃致請，永為真誡耳。

文二：一、阿難觀時請問，三。一、敘所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文二：一、阿難觀時請問，三。一、敘所悟。

阿難整衣服，於大眾中合掌頂禮，心迹圓明，悲欣交集，欲益未來諸眾生故，稽首白佛：「大悲世尊，我今已悟成佛法門，是中修行得無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難整衣服，於大眾中合掌頂禮，心迹圓明，悲欣交集，欲益未來諸眾生故，稽首白佛：「大悲世尊，我今已悟成佛法門，是中修行得無疑惑。」

圓通即是心所行路，故云心迹。領悟既深，得無疑惑；未來多難，更欲伸陳。悲欣者，欣今所悟，悲後行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓通即是心所行路，故云心迹。領悟既深，得無疑惑；未來多難，更欲伸陳。悲欣者，欣今所悟，悲後行人。

二、陳所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、陳所願。

「常聞如來說如是言：『自未得度，先度人者，菩薩發心。自覺已圓，能覺他者，如來應世。』我雖未度，願度末劫一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常聞如來說如是言：『自未得度，先度人者，菩薩發心。自覺已圓，能覺他者，如來應世。』我雖未度，願度末劫一切眾生。」

菩薩有二類：一智增，先取佛果，後度眾生；二悲增，度生心切，故意留惑潤生三界。今願未度而度眾生，即悲增也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有二類：一智增，先取佛果，後度眾生；二悲增，度生心切，故意留惑潤生三界。今願未度而度眾生，即悲增也。

三、述所請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、述所請。

「世尊！此諸眾生去佛漸遠，邪師說法如恒河沙，欲攝其心入三摩地，云何令其安立道場、遠諸魔事，於菩提心得無退屈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此諸眾生去佛漸遠，邪師說法如恒河沙，欲攝其心入三摩地，云何令其安立道場、遠諸魔事，於菩提心得無退屈？」

此諸眾生，根劣也。去佛漸遠，時劣也。邪師說法，難多也。此則時澆解昧，惑障尤多，修定攝心難為進趣，況遭魔惑，邪見彌增，加行修證如何無退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸眾生，根劣也。去佛漸遠，時劣也。邪師說法，難多也。此則時澆解昧，惑障尤多，修定攝心難為進趣，況遭魔惑，邪見彌增，加行修證如何無退？

二、如來廣為宣說，二：一、讚請許宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來廣為宣說，二：一、讚請許宣。

爾時，世尊於大眾中稱讚阿難：「善哉！善哉！如汝所問，安立道場，救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽，當為汝說。」阿難、大眾唯然奉教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中稱讚阿難：「善哉！善哉！如汝所問，安立道場，救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽，當為汝說。」阿難、大眾唯然奉教。

道場加行事理兩修，內秉戒根，外假心呪，內外相濟道力易成。為汝宣揚，當善思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場加行事理兩修，內秉戒根，外假心呪，內外相濟道力易成。為汝宣揚，當善思念。

二、正為廣說，二：一、自行離魔，二：一、總明三學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正為廣說，二：一、自行離魔，二：一、總明三學。

佛告阿難：「汝常聞我毘奈耶中宣說修行三決定義，所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝常聞我毘奈耶中宣說修行三決定義，所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。」

諸行或對機不同，此三決定須說。又是決定成佛之因，佛佛皆爾，故云三決定義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行或對機不同，此三決定須說。又是決定成佛之因，佛佛皆爾，故云三決定義。

二、別示戒學。以定慧二門前已說故，符律談常同涅槃矣。文四：一、離欲因，二：一、正辨是非，三：一、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示戒學。以定慧二門前已說故，符律談常同涅槃矣。文四：一、離欲因，二：一、正辨是非，三：一、標示。

「阿難！云何攝心，我名為戒？若諸世界六道眾生其心不婬，則不隨其生死相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！云何攝心，我名為戒？若諸世界六道眾生其心不婬，則不隨其生死相續。」

婬為生死根本，反之則不續矣。《圓覺》云「一切眾生皆因婬欲而正性命。」當知輪迴愛為根本，由有諸欲助發愛性，是故能令生死相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬為生死根本，反之則不續矣。《圓覺》云「一切眾生皆因婬欲而正性命。」當知輪迴愛為根本，由有諸欲助發愛性，是故能令生死相續。

二、正辯，二：一、舉過顯非，二：一、欲為魔因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辯，二：一、舉過顯非，二：一、欲為魔因。

「汝修三昧本出塵勞，婬心不除，塵不可出；縱有多智禪定現前，如不斷婬，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女，彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝修三昧本出塵勞，婬心不除，塵不可出；縱有多智禪定現前，如不斷婬，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女，彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。」

魔不斷婬而修禪定，魔定順惑，易得成就，功深者為上品，功淺者為中下。雖不斷欲而修定、修福，隨福優劣故成三品，以邪定力報得五通，以有漏福生天魔界。隨得少定，不辨邪正，各各自謂成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔不斷婬而修禪定，魔定順惑，易得成就，功深者為上品，功淺者為中下。雖不斷欲而修定、修福，隨福優劣故成三品，以邪定力報得五通，以有漏福生天魔界。隨得少定，不辨邪正，各各自謂成無上道。

二、未來多惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、未來多惑。

「我滅度後，末法之中多此魔民熾盛世間，廣行貪婬，為善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後，末法之中多此魔民熾盛世間，廣行貪婬，為善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路。」

末世眾生無正法眼，多被魔惑，廣行貪婬，假稱善友，誘化無識，失正遭苦，宜深察之不令得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世眾生無正法眼，多被魔惑，廣行貪婬，假稱善友，誘化無識，失正遭苦，宜深察之不令得便。

二、結成明誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成明誡。

「汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。」

此戒雖與小乘名同，而持隨有異，此則一一內防心念，輕重等持。彼則事遂緣成，輕重隨戒。故云先斷心婬。故論云：心生則種種法生，心滅則種種法滅。故與小乘持戒全別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此戒雖與小乘名同，而持隨有異，此則一一內防心念，輕重等持。彼則事遂緣成，輕重隨戒。故云先斷心婬。故論云：心生則種種法生，心滅則種種法滅。故與小乘持戒全別。

三、誡勸，二：一、重彰過患，二：一、喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、誡勸，二：一、重彰過患，二：一、喻顯。

「是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸砂石欲其成飯，經百千劫秖名熱砂。何以故？此非飯本，砂石成故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷婬修禪定者，如蒸砂石欲其成飯，經百千劫秖名熱砂。何以故？此非飯本，砂石成故。」

戒、定、慧法能生法身，戒根不完，徒修禪慧，豈有清淨妙體從婬欲生？沙飯異因，孰論劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、定、慧法能生法身，戒根不完，徒修禪慧，豈有清淨妙體從婬欲生？沙飯異因，孰論劫數。

二、結失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結失。

「汝以婬身求佛妙果，縱得妙悟皆是婬根，根本成婬，輪轉三塗必不能出，如來涅槃何路修證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝以婬身求佛妙果，縱得妙悟皆是婬根，根本成婬，輪轉三塗必不能出，如來涅槃何路修證？」

非戒不禪，非禪不慧。戒根不淨，所習禪慧那得淨乎？以不淨故，雖有如無。戒定慧亡，自成輪轉，終非聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非戒不禪，非禪不慧。戒根不淨，所習禪慧那得淨乎？以不淨故，雖有如無。戒定慧亡，自成輪轉，終非聖果。

二、勸令除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、勸令除斷。

「必使婬機身、心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「必使婬機身、心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。」

真持戒人尚無持相，豈令身心犯乎重禁？如下文云「殺盜婬等有名鬼倫，無名天趣，有無二無，無二亦滅，是名妙發三摩提者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真持戒人尚無持相，豈令身心犯乎重禁？如下文云「殺盜婬等有名鬼倫，無名天趣，有無二無，無二亦滅，是名妙發三摩提者。」

二、結歸邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結歸邪正。

「如我此說名為佛說，不如此說即波旬說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我此說名為佛說，不如此說即波旬說。」

正云波卑夜，此云惡者。波旬，訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正云波卑夜，此云惡者。波旬，訛也。

二、離殺因，二：一、正辨是非，三：一、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、離殺因，二：一、正辨是非，三：一、標示。

「阿難！又諸世界六道眾生其心不殺，則不隨其生死相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又諸世界六道眾生其心不殺，則不隨其生死相續。」

相殺相償，結詶連禍，苟或止之，故不相續。餘如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相殺相償，結詶連禍，苟或止之，故不相續。餘如文。

二、正辯，二：一、舉過顯非，二：一、殺為鬼因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辯，二：一、舉過顯非，二：一、殺為鬼因。

「汝修三昧，本出塵勞，殺心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷殺，必落神道。上品之人為大方鬼，中品則為飛行夜叉、諸鬼帥等，下品當為地行羅剎。彼諸鬼神亦有徒眾，各各自謂成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝修三昧，本出塵勞，殺心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷殺，必落神道。上品之人為大方鬼，中品則為飛行夜叉、諸鬼帥等，下品當為地行羅剎。彼諸鬼神亦有徒眾，各各自謂成無上道。」

帶殺修禪，報為神道。功深福厚為大力鬼，即五岳、四瀆係祠祀者。功淺福劣列在中下，八部所管，及大海邊羅剎國類。因修定故，皆有業通，迅疾無礙。不斷殺故，受此惡趣，為天驅役。若不修禪及不修福，但行殺害，直入地獄，無此差降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶殺修禪，報為神道。功深福厚為大力鬼，即五岳、四瀆係祠祀者。功淺福劣列在中下，八部所管，及大海邊羅剎國類。因修定故，皆有業通，迅疾無礙。不斷殺故，受此惡趣，為天驅役。若不修禪及不修福，但行殺害，直入地獄，無此差降。

二、未來多惑，三：一、正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、未來多惑，三：一、正明。

「我滅度後，末法之中多此鬼神熾盛世間，自言食肉得菩提路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後，末法之中多此鬼神熾盛世間，自言食肉得菩提路。」

殺生食肉是眾生冤，如何不斷得菩提路？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生食肉是眾生冤，如何不斷得菩提路？

二、辨異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨異。

「阿難！我令比丘食五淨肉，此肉皆我神力化生，本無命根。汝婆羅門地多蒸濕，加以砂石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲假名為肉，汝得其味。奈何如來滅度之後，食眾生肉名為釋子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我令比丘食五淨肉，此肉皆我神力化生，本無命根。汝婆羅門地多蒸濕，加以砂石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲假名為肉，汝得其味。奈何如來滅度之後，食眾生肉名為釋子。」

《涅槃》第四，迦葉問云：「云何如來先許比丘食三淨肉？」佛言：「隨事漸制故耳。」復有七種、九種，今言五者，隨經增減，以意配數。佛以方便權許令食，非究竟說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《涅槃》第四，迦葉問云：「云何如來先許比丘食三淨肉？」佛言：「隨事漸制故耳。」復有七種、九種，今言五者，隨經增減，以意配數。佛以方便權許令食，非究竟說。

三、示過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、示過。

「汝等當知，是食肉人縱得心開似三摩地，皆大羅剎，報終必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人相殺、相吞、相食未已，云何是人得出三界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等當知，是食肉人縱得心開似三摩地，皆大羅剎，報終必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人相殺、相吞、相食未已，云何是人得出三界？」

似三摩地者，鬼神定也。亦能令人知過去未來事，與善定相似，如起信說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似三摩地者，鬼神定也。亦能令人知過去未來事，與善定相似，如起信說。

二、結成明誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成明誡。

「汝教世人修三摩地，次斷殺生，是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝教世人修三摩地，次斷殺生，是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。」

三、誡勸，二：一、重彰過患，二：一、順明口過，二：一、喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、誡勸，二：一、重彰過患，二：一、順明口過，二：一、喻顯。

「是故阿難！若不斷殺修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫，求人不聞。此等名為欲隱彌露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷殺修禪定者，譬如有人自塞其耳，高聲大叫，求人不聞。此等名為欲隱彌露。」

塞耳修禪，高聲行殺，求不聞之道，彰彌露之苦，豈不悲夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塞耳修禪，高聲行殺，求不聞之道，彰彌露之苦，豈不悲夫。

二、況顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、況顯。

「清淨比丘及諸菩薩於岐路行，不蹋生草，況以手拔。云何大悲，取諸眾生血肉充食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨比丘及諸菩薩於岐路行，不蹋生草，況以手拔。云何大悲，取諸眾生血肉充食？」

生草不踐，非獨護譏，亦深慈念。草尚不踏，況損命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生草不踐，非獨護譏，亦深慈念。草尚不踏，況損命也。

二、反顯身過，二：一、正明所離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反顯身過，二：一、正明所離。

「若諸比丘不服東方絲綿絹帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐。如是比丘於世真脫，酬還宿債，不遊三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸比丘不服東方絲綿絹帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐。如是比丘於世真脫，酬還宿債，不遊三界。」

絲綿、裘毳，眾生身分，身既不服，真解脫者，以不遊三界詶宿債故。經語甚倒，知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絲綿、裘毳，眾生身分，身既不服，真解脫者，以不遊三界詶宿債故。經語甚倒，知之。

二、反喻所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反喻所以。

「何以故？服其身分，皆為彼緣。如人食其地中百穀，足不離地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？服其身分，皆為彼緣。如人食其地中百穀，足不離地。」

服眾生分，為眾生緣。辟穀求昇，尚有不至，況食、況服能出離乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服眾生分，為眾生緣。辟穀求昇，尚有不至，況食、況服能出離乎？

二、勸令除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、勸令除斷。

「必使身心於諸眾生若身、身分，身心二塗不服不食，我說是人真解脫者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「必使身心於諸眾生若身、身分，身心二塗不服不食，我說是人真解脫者。」

心無貪慮，身不服行，斷性苟亡，自然真脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無貪慮，身不服行，斷性苟亡，自然真脫。

二、結歸邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結歸邪正。

「如我此說名為佛說，不如此說即波旬說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我此說名為佛說，不如此說即波旬說。」

三、離盜因，二：一、正辨是非，三：一、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、離盜因，二：一、正辨是非，三：一、標示。

「阿難！又復世界六道眾生其心不偷，則不隨其生死相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！又復世界六道眾生其心不偷，則不隨其生死相續。」

不與而取，起心即犯，故云其心不偷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與而取，起心即犯，故云其心不偷。

二、正辯，三：一、辨其邪行，二：一、盜為邪因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辯，三：一、辨其邪行，二：一、盜為邪因。

「汝修三昧，本出塵勞，偷心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷偷，必落邪道。上品精靈，中品妖魅，下品邪人，諸魅所著。彼等群邪亦有徒眾，各各自謂成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝修三昧，本出塵勞，偷心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷偷，必落邪道。上品精靈，中品妖魅，下品邪人，諸魅所著。彼等群邪亦有徒眾，各各自謂成無上道。」

禪智雖現，貪盜不除，縱亡婬殺，亦落邪道。精靈、妖魅及諸邪人，皆能惑亂令眾歸附，不惜衣食，盡命供給。若不修禪，直入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智雖現，貪盜不除，縱亡婬殺，亦落邪道。精靈、妖魅及諸邪人，皆能惑亂令眾歸附，不惜衣食，盡命供給。若不修禪，直入地獄。

二、未來多惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、未來多惑。

「我滅度後，末法之中多此妖邪熾盛世間，潛匿姦欺，稱善知識，各自謂己得上人法，詃惑無識，恐令失心，所過之處其家耗散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後，末法之中多此妖邪熾盛世間，潛匿姦欺，稱善知識，各自謂己得上人法，詃惑無識，恐令失心，所過之處其家耗散。」

姦欺盈抱，潛護如淳，詐偽充懷，隱藏若拙。苟求不與之利，詃誘無識之人。猛熾其貪，顯異其語，令彼愚者頓棄家財，仍遭王難，故云耗散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姦欺盈抱，潛護如淳，詐偽充懷，隱藏若拙。苟求不與之利，詃誘無識之人。猛熾其貪，顯異其語，令彼愚者頓棄家財，仍遭王難，故云耗散。

二、示其正修，二：一、正示行緣，二：一、明正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示其正修，二：一、正示行緣，二：一、明正行。

「我教比丘循方乞食，令其捨貪成菩提道。諸比丘等不自熟食，寄於殘生，旅泊三界，示一往還，去已無返。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我教比丘循方乞食，令其捨貪成菩提道。諸比丘等不自熟食，寄於殘生，旅泊三界，示一往還，去已無返。」

比丘依法循乞，不自熟食，為捨貪過，深厭自生，不戀三界，如旅泊人一往而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘依法循乞，不自熟食，為捨貪過，深厭自生，不戀三界，如旅泊人一往而已。

二、斥邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斥邪行。

「云何賊人假我衣服，裨販如來，造種種業，皆言佛法，却非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生，墮無間獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何賊人假我衣服，裨販如來，造種種業，皆言佛法，却非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生，墮無間獄。」

身雖出家，心不入道，假衣服以作相，販如來以造業，反毀具戒為權小，高現異儀為至極，誑妄愚者，入惡無窮。《涅槃．邪正品》云「我滅度後，是魔波旬漸當壞亂我之正法，乃至作比丘、比丘尼及阿羅漢等形，以有漏身稱是無漏，壞我正法，乃至說言：無四重、僧殘、不定、捨墮、懺悔、眾學、滅諍等法，亦無偷闌、五逆、一闡提罪，乃至若犯如是等罪亦無有報。」如是說者竝是魔說，我佛法中有犯如上等罪應當苦治。若不持戒，云何當得見佛性耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身雖出家，心不入道，假衣服以作相，販如來以造業，反毀具戒為權小，高現異儀為至極，誑妄愚者，入惡無窮。《涅槃．邪正品》云「我滅度後，是魔波旬漸當壞亂我之正法，乃至作比丘、比丘尼及阿羅漢等形，以有漏身稱是無漏，壞我正法，乃至說言：無四重、僧殘、不定、捨墮、懺悔、眾學、滅諍等法，亦無偷闌、五逆、一闡提罪，乃至若犯如是等罪亦無有報。」如是說者竝是魔說，我佛法中有犯如上等罪應當苦治。若不持戒，云何當得見佛性耶！

二、別示轉業，二：一、正示方法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示轉業，二：一、正示方法。

「若我滅後，其有比丘發心決定修三摩提，能於如來形像之前身然一燈、燒一指節，及於身上爇一香炷。我說是人無始宿債一時酬畢，長揖世間，永脫諸漏。雖未即明無上覺路，是人於法已決定心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我滅後，其有比丘發心決定修三摩提，能於如來形像之前身然一燈、燒一指節，及於身上爇一香炷。我說是人無始宿債一時酬畢，長揖世間，永脫諸漏。雖未即明無上覺路，是人於法已決定心。」

殺生、偷盜執對不亡，為三界緣，障菩提路。然身苦體能報此因，宿債苟除，世間永脫，故云長揖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生、偷盜執對不亡，為三界緣，障菩提路。然身苦體能報此因，宿債苟除，世間永脫，故云長揖。

二、反結酬償。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反結酬償。

「若不為此捨身微因，縱成無為，必還生人酬其宿債，如我馬麥正等無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不為此捨身微因，縱成無為，必還生人酬其宿債，如我馬麥正等無異。」

前云摩登伽在夢，誰能留汝形。今云縱成無為，必酬宿債者，此示業報不亡，成無為後現有為身，尚還宿債。況全未離有為而欲妄逃業果，其可得乎？引證酬業如別處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前云摩登伽在夢，誰能留汝形。今云縱成無為，必酬宿債者，此示業報不亡，成無為後現有為身，尚還宿債。況全未離有為而欲妄逃業果，其可得乎？引證酬業如別處說。

三、結成明誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結成明誡。

「汝教世人修三摩地，後斷偷盜，是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝教世人修三摩地，後斷偷盜，是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。」

三、誡勸，二：一、喻顯不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、誡勸，二：一、喻顯不斷。

「是故阿難！若不斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏巵，欲求其滿，縱經塵劫終無平復。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏巵，欲求其滿，縱經塵劫終無平復。」

灌禪定水於破戒巵，欲求滿果，塵劫不平。誰之過矣，豈不慎乎！斯則內德無實，外相惑人，戒器已穿，善法多漏耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌禪定水於破戒巵，欲求滿果，塵劫不平。誰之過矣，豈不慎乎！斯則內德無實，外相惑人，戒器已穿，善法多漏耳。

二、勸令除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、勸令除斷。

「若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜，乞食餘分施餓眾生，於大集會合掌禮眾，有人捶詈同於稱讚，必使身心二俱捐捨，身肉骨血與眾生共，不將如來不了義說迴為己解以誤初學，佛印是人得真三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜，乞食餘分施餓眾生，於大集會合掌禮眾，有人捶詈同於稱讚，必使身心二俱捐捨，身肉骨血與眾生共，不將如來不了義說迴為己解以誤初學，佛印是人得真三昧。」

此文勸離四過，謂貪、慢、瞋、癡，配文可見。心不起嗔，身不加報，故云二俱捐捨。以觀眾生及與我身平等無二，由是身心不加報耳，故云與眾生共。不了義說為己解者，不將佛方便說迴作自己心中獨悟之法，以此詃惑無識初學，此文亦證不了教中得食淨肉，必至了教一切皆斷，不執不了教將為究竟說也，執權謗實亦此類也。《楞伽》云「愚癡凡夫惡見所噬，邪曲迷醉，妄稱一切智說。」暉解云：無智之人不了如來方便說法，而乃妄稱一切智人作究竟說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文勸離四過，謂貪、慢、瞋、癡，配文可見。心不起嗔，身不加報，故云二俱捐捨。以觀眾生及與我身平等無二，由是身心不加報耳，故云與眾生共。不了義說為己解者，不將佛方便說迴作自己心中獨悟之法，以此詃惑無識初學，此文亦證不了教中得食淨肉，必至了教一切皆斷，不執不了教將為究竟說也，執權謗實亦此類也。《楞伽》云「愚癡凡夫惡見所噬，邪曲迷醉，妄稱一切智說。」暉解云：無智之人不了如來方便說法，而乃妄稱一切智人作究竟說。

二、結歸邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結歸邪正。

「如我所說名為佛說，不如此說即波旬說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我所說名為佛說，不如此說即波旬說。」

四、離妄因，二：一、正辨是非，三：一、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、離妄因，二：一、正辨是非，三：一、標示。

「阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺盜婬，三行已圓，若大妄語，即三摩提不得清淨，成愛見魔，失如來種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺盜婬，三行已圓，若大妄語，即三摩提不得清淨，成愛見魔，失如來種。」

妄語之因起貪癡慢，如不斷此，故成愛見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語之因起貪癡慢，如不斷此，故成愛見。

二、正辨，二：一、妄為苦因，二：一、對辨，二：一、顯偽作，二：一、標列設誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辨，二：一、妄為苦因，二：一、對辨，二：一、顯偽作，二：一、標列設誑。

「所謂未得謂得，未證言證，或求世間尊勝第一，謂前人言：『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道，辟支佛乘，十地、地前諸位菩薩。』求彼禮懺，貪其供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂未得謂得，未證言證，或求世間尊勝第一，謂前人言：『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道，辟支佛乘，十地、地前諸位菩薩。』求彼禮懺，貪其供養。」

以愚癡心，起大我慢，因求尊勝，貪彼供養，此即愛見之惑強而且盛。因起妄語，稱得三乘賢聖果證，實得道果尚不許說，豈況未得而妄說耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以愚癡心，起大我慢，因求尊勝，貪彼供養，此即愛見之惑強而且盛。因起妄語，稱得三乘賢聖果證，實得道果尚不許說，豈況未得而妄說耶。

二、結成招苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成招苦。

「是一顛迦銷滅佛種，如人以刀斷多羅木，佛記是人永殞善根，無復知見，沈三苦海，不成三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一顛迦銷滅佛種，如人以刀斷多羅木，佛記是人永殞善根，無復知見，沈三苦海，不成三昧。」

一顛迦，即是斷善根者，其大妄語與此罪同。《涅槃．邪正品》云：「若有說言：『我已得成阿耨菩提。何以故？以有佛性故，有佛性者必定得成阿耨菩提。』當知是人犯波羅夷罪。何以故？雖有佛性，以未修習諸善方便，是故未見。以不見故，不得成就阿耨菩提。」故知略不修斷，白稱即是佛者，皆大妄語，犯波羅夷，非佛弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一顛迦，即是斷善根者，其大妄語與此罪同。《涅槃．邪正品》云：「若有說言：『我已得成阿耨菩提。何以故？以有佛性故，有佛性者必定得成阿耨菩提。』當知是人犯波羅夷罪。何以故？雖有佛性，以未修習諸善方便，是故未見。以不見故，不得成就阿耨菩提。」故知略不修斷，白稱即是佛者，皆大妄語，犯波羅夷，非佛弟子。

二、明真化，二：一、列化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明真化，二：一、列化事。

「我滅度後，勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中，作種種形，度諸輪轉。或作沙門、白衣居士、人王宰官、童男童女，如是乃至婬女、寡婦、姦偷、屠販，與其同事，稱讚佛乘，令其身心入三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我滅度後，勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中，作種種形，度諸輪轉。或作沙門、白衣居士、人王宰官、童男童女，如是乃至婬女、寡婦、姦偷、屠販，與其同事，稱讚佛乘，令其身心入三摩地。」

四攝利人，作種種化。初同其道，後勸佛乘，盡為益他，非貪利己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝利人，作種種化。初同其道，後勸佛乘，盡為益他，非貪利己。

二、誡明言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、誡明言。

「終不自言我真菩薩、真阿羅漢，泄佛密因，輕言末學，唯除命終，陰有遺付。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不自言我真菩薩、真阿羅漢，泄佛密因，輕言末學，唯除命終，陰有遺付。」

真聖利物終不可測，以承佛制，不妄漏泄。此聖真因，唯聖自證，故云密因，未學之前不可輕說。陰有遺付者，不顯稱也。此開臨終密有表示，遣囑弟子，如求那屈指事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真聖利物終不可測，以承佛制，不妄漏泄。此聖真因，唯聖自證，故云密因，未學之前不可輕說。陰有遺付者，不顯稱也。此開臨終密有表示，遣囑弟子，如求那屈指事。

二、結責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結責。

「云何是人惑亂眾生，成大妄語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是人惑亂眾生，成大妄語。」

二、結成明誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成明誡。

「汝教世人修三摩地，後復斷除諸大妄語，是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝教世人修三摩地，後復斷除諸大妄語，是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。」

三、誡勸，四：一、喻其不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、誡勸，四：一、喻其不斷。

「是故阿難！若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！若不斷其大妄語者，如刻人糞為栴檀形，欲求香氣，無有是處。」

修禪定之檀形，刻妄語之人糞。遙觀可意，近逼穢聞，欲求道香，終無得理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪定之檀形，刻妄語之人糞。遙觀可意，近逼穢聞，欲求道香，終無得理。

二、舉其防微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉其防微。

「我教比丘直心道場，於四威儀一切行中尚無虛假，云何自稱得上人法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我教比丘直心道場，於四威儀一切行中尚無虛假，云何自稱得上人法？」

三乘所證為上人法。此文舉淺況深，餘小妄語尚不可為，況大妄耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘所證為上人法。此文舉淺況深，餘小妄語尚不可為，況大妄耶。

三、重喻大過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、重喻大過。

「譬如窮人妄號帝王，自取誅滅，況復法王如何妄竊？因地不直，果招紆曲，求佛菩提，如噬臍人，欲誰成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如窮人妄號帝王，自取誅滅，況復法王如何妄竊？因地不直，果招紆曲，求佛菩提，如噬臍人，欲誰成就？」

初喻大妄止成苦本，後喻求道終無得理，如人噬臍了不相及。《春秋傳》曰「若不早圖，後君噬臍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初喻大妄止成苦本，後喻求道終無得理，如人噬臍了不相及。《春秋傳》曰「若不早圖，後君噬臍。」

四、斷成叵益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、斷成叵益。

「若諸比丘心如直絃，一切真實，入三摩提永無魔事。我印是人成就菩薩無上知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸比丘心如直絃，一切真實，入三摩提永無魔事。我印是人成就菩薩無上知覺。」

一切時中悉無虛偽，若斯人也，真求道歟，豈不速至乎！若示相標形，詐稱得道，內懷諂曲，外規名聞，豈曰修行？故《法華》云「濁世惡比丘，邪智心諂曲，未得謂為得，我慢心充滿，乃至衲衣在空閑，假名阿練若，當知是等盡行魔業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中悉無虛偽，若斯人也，真求道歟，豈不速至乎！若示相標形，詐稱得道，內懷諂曲，外規名聞，豈曰修行？故《法華》云「濁世惡比丘，邪智心諂曲，未得謂為得，我慢心充滿，乃至衲衣在空閑，假名阿練若，當知是等盡行魔業。」

二、結歸邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結歸邪正。

「如我所說名為佛說，不如此說即波旬說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我所說名為佛說，不如此說即波旬說。」