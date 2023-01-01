首楞嚴義疏注經卷第五(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第五(之一)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、解結同體疑，二：一、阿難伸請，二：一、述已猶迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、解結同體疑，二：一、阿難伸請，二：一、述已猶迷。

阿難白佛言：「世尊！如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人終不能解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如來雖說第二義門，今觀世間解結之人，若不知其所結之元，我信是人終不能解。」

前疑因果同異，今疑根塵結解，故云第二義門。然根起之由前雖廣示，而不的指何處為結，結解之義尚未辨明，欲期指陳，皎然可識，故引前文佛所舉喻，以況己迷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前疑因果同異，今疑根塵結解，故云第二義門。然根起之由前雖廣示，而不的指何處為結，結解之義尚未辨明，欲期指陳，皎然可識，故引前文佛所舉喻，以況己迷也。

「世尊！我及會中有學聲聞亦復如是，從無始際與諸無明俱滅俱生，雖得如是多聞善根，名為出家，猶隔日瘧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我及會中有學聲聞亦復如是，從無始際與諸無明俱滅俱生，雖得如是多聞善根，名為出家，猶隔日瘧。」

諸無明者，謂全界無明也，總攝一切二障見思，故名為諸。始自迷真，隨逐有情生滅不離，故上文云「和合妄生，和合妄死」，故云俱滅俱生也。初果有學雖未斷思，已名破煩惱障，得人空證，而全未破所知障，法執猶存，故云猶隔日瘧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無明者，謂全界無明也，總攝一切二障見思，故名為諸。始自迷真，隨逐有情生滅不離，故上文云「和合妄生，和合妄死」，故云俱滅俱生也。初果有學雖未斷思，已名破煩惱障，得人空證，而全未破所知障，法執猶存，故云猶隔日瘧。

二、請示結解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、請示結解。

「唯願大慈，哀慜淪溺，今日身心云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生得免輪迴，不落三有。」作是語已，普及大眾五體投地，雨淚翹誠，佇佛如來無上開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯願大慈，哀慜淪溺，今日身心云何是結？從何名解？亦令未來苦難眾生得免輪迴，不落三有。」作是語已，普及大眾五體投地，雨淚翹誠，佇佛如來無上開示。

無始生死不能超越，蓋由結縛。今待解除，無礙無繫，不以懇至，莫由開曉，故雨淚求示也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始生死不能超越，蓋由結縛。今待解除，無礙無繫，不以懇至，莫由開曉，故雨淚求示也。

二、如來廣演，五：一、世尊摩頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來廣演，五：一、世尊摩頂。

爾時，世尊憐慜阿難及諸會中諸有學者，亦為未來一切眾生，為出世因、作將來眼，以閻浮檀紫金光手摩阿難頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊憐慜阿難及諸會中諸有學者，亦為未來一切眾生，為出世因、作將來眼，以閻浮檀紫金光手摩阿難頂。

頂是諸根之總，手為解結之要，摩而警動，將有解期，拊而安慰，令知深旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂是諸根之總，手為解結之要，摩而警動，將有解期，拊而安慰，令知深旨。

二、諸佛放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、諸佛放光。

即時，十方普佛世界六種震動，微塵如來住世界者，各有寶光從其頂出，其光同時於彼世界來祇陀林，灌如來頂，是諸大眾得未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，十方普佛世界六種震動，微塵如來住世界者，各有寶光從其頂出，其光同時於彼世界來祇陀林，灌如來頂，是諸大眾得未曾有。

無明住地為六情根，震動不安，因茲解結。諸佛流光灌一佛頂，以表一多無礙，自他平等。下文諸佛標示，此佛釋成，同說同證更無異路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明住地為六情根，震動不安，因茲解結。諸佛流光灌一佛頂，以表一多無礙，自他平等。下文諸佛標示，此佛釋成，同說同證更無異路。

問：此經從前至此四度放光，獨有今文諸佛同放，仍又同說，斯何特異乎？答：初為說教破邪，次為揀妄顯理，次為定見生智，今為入觀成行。前三依教發解，未能除障；今文觀成破惑，正動無明，入法界理，故諸佛放光，同示解結體無二源。故知說教破邪，顯真揀妄，立信成解，皆為今日成行取證，非聊爾事，故與前文異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經從前至此四度放光，獨有今文諸佛同放，仍又同說，斯何特異乎？答：初為說教破邪，次為揀妄顯理，次為定見生智，今為入觀成行。前三依教發解，未能除障；今文觀成破惑，正動無明，入法界理，故諸佛放光，同示解結體無二源。故知說教破邪，顯真揀妄，立信成解，皆為今日成行取證，非聊爾事，故與前文異耳。

三、同說結根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、同說結根。

於是阿難及諸大眾俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言：「善哉阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪轉生死結根，唯汝六根，更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝速證安樂解脫、寂靜妙常，亦汝六根，更非他物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難及諸大眾俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言：「善哉阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪轉生死結根，唯汝六根，更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝速證安樂解脫、寂靜妙常，亦汝六根，更非他物。」

覺明初起，能所妄生，湛性既分，六根成異，根塵偶對，業性即生，輪轉無窮，生死長縛，斯六根為生死結縛之源也。一念無念，能所都亡，根塵識心應時消落，無真可得、無妄可除，覺性圓明，法眼清淨，斯六根為自在解脫安樂妙常之源也。其猶氷水由氣之動移，相雖變異，濕性常一，結解同貫亦復爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺明初起，能所妄生，湛性既分，六根成異，根塵偶對，業性即生，輪轉無窮，生死長縛，斯六根為生死結縛之源也。一念無念，能所都亡，根塵識心應時消落，無真可得、無妄可除，覺性圓明，法眼清淨，斯六根為自在解脫安樂妙常之源也。其猶氷水由氣之動移，相雖變異，濕性常一，結解同貫亦復爾也。

四、阿難再請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、阿難再請。

阿難雖聞如是法音，心猶未明，稽首白佛：「云何令我生死輪迴、安樂妙常，同是六根，更非他物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難雖聞如是法音，心猶未明，稽首白佛：「云何令我生死輪迴、安樂妙常，同是六根，更非他物？」

染淨根本唯此六根，更無別法，於此起見生死輪迴，於此忘情涅槃常樂。法執未破，孰能洞明？故再咨詢，欲期開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染淨根本唯此六根，更無別法，於此起見生死輪迴，於此忘情涅槃常樂。法執未破，孰能洞明？故再咨詢，欲期開示。

五、佛為釋通，二：一、長行，二：一、雙標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、佛為釋通，二：一、長行，二：一、雙標。

佛告阿難：「根塵同源，縛脫無二，識性虛妄，猶如空華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「根塵同源，縛脫無二，識性虛妄，猶如空華。」

根、境、識三無別體性，唯一真覺，故曰同源。執見不亡，妄生取著，強分染淨，橫計身心，從始洎終念念生滅，故云為縛。了相無相，分別不生，能所寂然，念想虛盡，一法無取，一真體現，心與虛空等無差別，故名為脫。識性虛妄猶如空華者，與上根、塵綺互相影，上言根塵影此識性，今言識性影前根塵，故三同源，亦同虛妄，故前文云「見與見緣并所想相，如虛空華。」即此識性虛妄也。又云「此見及緣，元是菩提妙淨明體。」即此根塵同源也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根、境、識三無別體性，唯一真覺，故曰同源。執見不亡，妄生取著，強分染淨，橫計身心，從始洎終念念生滅，故云為縛。了相無相，分別不生，能所寂然，念想虛盡，一法無取，一真體現，心與虛空等無差別，故名為脫。識性虛妄猶如空華者，與上根、塵綺互相影，上言根塵影此識性，今言識性影前根塵，故三同源，亦同虛妄，故前文云「見與見緣并所想相，如虛空華。」即此識性虛妄也。又云「此見及緣，元是菩提妙淨明體。」即此根塵同源也。

二、雙釋，二：一、總顯無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、雙釋，二：一、總顯無性。

「阿難！由塵發知，因根有相，相見無性同於交蘆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！由塵發知，因根有相，相見無性同於交蘆。」

攬塵成根，對根有相，根境立矣，妄識生焉。妄識能變根境二法，故根境識互相假藉，一一體空、一一成立，故若交蘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攬塵成根，對根有相，根境立矣，妄識生焉。妄識能變根境二法，故根境識互相假藉，一一體空、一一成立，故若交蘆。

二、別明縛脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別明縛脫。

「是故汝今知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃無漏真淨，云何是中更容他物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故汝今知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃無漏真淨，云何是中更容他物？」

由阿難再問：云何令我生死輪迴、安樂妙常同是六根，更非他物？故佛先示根境識三唯一虛妄，同一性源，迷縛解脫誠非異轍，由此別示結答，令無所疑，因解成觀，妙果可冀。言知是者，略舉六根之二也。立知者，又略見字，影在次文。意謂若於六根三事，不了性無，立為實有，起遍計執，惑業由生，自取輪迴，抂入諸趣，斯則六根是無明生死結縛之本。苟或於此體真達妄，執取不生，妄知見覺，泯然虛寂，唯一圓成清淨寶覺，斯則六根是菩提涅槃元清淨體，更欲何物說為異因？故《般若》云「若見諸相非相，即見如來。」上云「此見及緣，元是菩提妙淨明體。」此則正破無明法執，成就圓通觀門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由阿難再問：云何令我生死輪迴、安樂妙常同是六根，更非他物？故佛先示根境識三唯一虛妄，同一性源，迷縛解脫誠非異轍，由此別示結答，令無所疑，因解成觀，妙果可冀。言知是者，略舉六根之二也。立知者，又略見字，影在次文。意謂若於六根三事，不了性無，立為實有，起遍計執，惑業由生，自取輪迴，抂入諸趣，斯則六根是無明生死結縛之本。苟或於此體真達妄，執取不生，妄知見覺，泯然虛寂，唯一圓成清淨寶覺，斯則六根是菩提涅槃元清淨體，更欲何物說為異因？故《般若》云「若見諸相非相，即見如來。」上云「此見及緣，元是菩提妙淨明體。」此則正破無明法執，成就圓通觀門也。

二、偈頌，二：初、標舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、偈頌，二：初、標舉。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

汎論偈頌，總有四種：一阿耨窣覩婆頌，不問長行并偈，但數字滿三十二即為一偈；二名伽陀，此云諷頌，或名直頌，謂以偈說法，非頌長行；三名祇夜，此云應頌；四名蘊陀南，此云集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。為何意故經多立頌？略有八義：一少字攝多義故；二讚嘆者多以偈頌故；三為鈍根重說故；四為後來之徒故；五隨意樂故；六易受持故；七增明前說故；八長行未說故。今此經內於前四中二、三所攝，八意之內正唯三、七，兼二、五、八。然又長行、偈頌相望，有五對之例：謂有無、廣略、離合、先後、隱顯，至文詳而知之。此頌九行，應頌、諷頌間雜相糅，連環起復，展轉相生，大意破無明法執，令觀門明淨，修行證入一真法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汎論偈頌，總有四種：一阿耨窣覩婆頌，不問長行并偈，但數字滿三十二即為一偈；二名伽陀，此云諷頌，或名直頌，謂以偈說法，非頌長行；三名祇夜，此云應頌；四名蘊陀南，此云集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。為何意故經多立頌？略有八義：一少字攝多義故；二讚嘆者多以偈頌故；三為鈍根重說故；四為後來之徒故；五隨意樂故；六易受持故；七增明前說故；八長行未說故。今此經內於前四中二、三所攝，八意之內正唯三、七，兼二、五、八。然又長行、偈頌相望，有五對之例：謂有無、廣略、離合、先後、隱顯，至文詳而知之。此頌九行，應頌、諷頌間雜相糅，連環起復，展轉相生，大意破無明法執，令觀門明淨，修行證入一真法界也。

二、正頌，六：初、二頌標宗破執，二：一、比量正破 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正頌，六：初、二頌標宗破執，二：一、比量正破

「真性有為空，緣生故如幻，無為無起滅，不實如空華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真性有為空，緣生故如幻，無為無起滅，不實如空華。」

此文正破無明法執，執為、無為有實體者，皆迷真性。一真法界本非對待，故此雙破，即是解結之所因也。此中四句，前二句破有為，後二句破無為，此二不立，方顯法界一相義耳。言真性有為空者，真性之言正是標宗揀法，通下第二量轉，謂一真中道第一義諦也，應立量云：真性有為元空不有，從緣生故，猶如幻事；真性無為本來不實，無起滅故，猶如空華。由此二量三支無闕，標揀分明，無諸過非，《掌珍論》中取為善立。第二量中先因後宗，譯人語便，亦無所失。此義所顯一真平等，無諸對待，真妄染淨、生死涅槃、凡夫諸佛，皆如空華亂起亂滅，故下文云「一切世界山河大地、生死涅槃，皆即狂勞顛倒華相。」故《中論》云「若法為待成，是法還成待，今則無因待，亦無所成法。」斯顯第一義中離一切相，言語道斷，心行處滅，無明法執於斯盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文正破無明法執，執為、無為有實體者，皆迷真性。一真法界本非對待，故此雙破，即是解結之所因也。此中四句，前二句破有為，後二句破無為，此二不立，方顯法界一相義耳。言真性有為空者，真性之言正是標宗揀法，通下第二量轉，謂一真中道第一義諦也，應立量云：真性有為元空不有，從緣生故，猶如幻事；真性無為本來不實，無起滅故，猶如空華。由此二量三支無闕，標揀分明，無諸過非，《掌珍論》中取為善立。第二量中先因後宗，譯人語便，亦無所失。此義所顯一真平等，無諸對待，真妄染淨、生死涅槃、凡夫諸佛，皆如空華亂起亂滅，故下文云「一切世界山河大地、生死涅槃，皆即狂勞顛倒華相。」故《中論》云「若法為待成，是法還成待，今則無因待，亦無所成法。」斯顯第一義中離一切相，言語道斷，心行處滅，無明法執於斯盡矣。

二、顯過況破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯過況破。

「言妄顯諸真，妄真同二妄，猶非真非真，云何見所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言妄顯諸真，妄真同二妄，猶非真非真，云何見所見。」

初二句重顯前過，有為、無為是對待故。亦是破執，真性是有還同虛妄。惑者議云：真性之中雖亡有為、無為，而此真性應有所得，是佛所證，離諸偽妄，故名曰真。是諸法性，畢竟應有。故此破云：若言離妄所顯有真性者，還同妄法，俱為妄也，以是遍計所緣境故。離妄之真還因妄顯，如前文云「菩提心生，生滅心滅，此亦生滅。」《起信》亦云「言真如者亦無有相，謂言說之極，因言遣言，此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故，亦無可立，以一切法皆同如故。當知一切法不可說不可念，故名真如。」應知若有真性為所得者，皆為妄矣，故云妄真同二妄也。猶非下二句況破執妄，初句躡前所非，尚無真與不真，不真即妄也。次句正況，云何更存能見所見，根之與識俱名為見，所見即境也。斯則總破真妄二心，諸對待法皆無所有，方名顯淨法界一真平等。此上二頌，正是頌前根塵同源也。本源自性尚非真妄，豈得存乎根境識耶！故根境識同此一源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句重顯前過，有為、無為是對待故。亦是破執，真性是有還同虛妄。惑者議云：真性之中雖亡有為、無為，而此真性應有所得，是佛所證，離諸偽妄，故名曰真。是諸法性，畢竟應有。故此破云：若言離妄所顯有真性者，還同妄法，俱為妄也，以是遍計所緣境故。離妄之真還因妄顯，如前文云「菩提心生，生滅心滅，此亦生滅。」《起信》亦云「言真如者亦無有相，謂言說之極，因言遣言，此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故，亦無可立，以一切法皆同如故。當知一切法不可說不可念，故名真如。」應知若有真性為所得者，皆為妄矣，故云妄真同二妄也。猶非下二句況破執妄，初句躡前所非，尚無真與不真，不真即妄也。次句正況，云何更存能見所見，根之與識俱名為見，所見即境也。斯則總破真妄二心，諸對待法皆無所有，方名顯淨法界一真平等。此上二頌，正是頌前根塵同源也。本源自性尚非真妄，豈得存乎根境識耶！故根境識同此一源。

二、兩頌結解同體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、兩頌結解同體。

「中間無實性，是故若交蘆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中間無實性，是故若交蘆。」

頌前根、塵相發，相見無性，猶如交蘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌前根、塵相發，相見無性，猶如交蘆。

「結解同所因，聖凡無二路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結解同所因，聖凡無二路。」

頌前縛脫無二也。六道凡夫業惑所繫不得自在，故名為縛。三乘賢聖斷惑證理不隨業繫，故名為解。此則皆由六根迷悟所致，更非別岐，故無二路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌前縛脫無二也。六道凡夫業惑所繫不得自在，故名為縛。三乘賢聖斷惑證理不隨業繫，故名為解。此則皆由六根迷悟所致，更非別岐，故無二路。

「汝觀交中性，空有二俱非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀交中性，空有二俱非。」

交中無性，將何遣有而更存無，一性之中無對待故。肇公云：「有既不有，則無無矣。」此則正顯根塵中道，亦是上根塵同源之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 交中無性，將何遣有而更存無，一性之中無對待故。肇公云：「有既不有，則無無矣。」此則正顯根塵中道，亦是上根塵同源之義。

「迷晦即無明，發明便解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迷晦即無明，發明便解脫。」

頌前知見立知等文也。迷根執境，不了性空，妄取為有，即無明矣。了性無性，真妄一如，根境識三不能為縛，故名解脫，斯則涅槃無漏真淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌前知見立知等文也。迷根執境，不了性空，妄取為有，即無明矣。了性無性，真妄一如，根境識三不能為縛，故名解脫，斯則涅槃無漏真淨。

三、一頌生起下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、一頌生起下文。

「解結因次第，六解一亦亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解結因次第，六解一亦亡。」

生起六解，一亡疑也。因次第者，下文云「此根初解先得人空，空性圓明成法解脫。解脫法已，俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」一亦亡者，下文云「今日如來若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起六解，一亡疑也。因次第者，下文云「此根初解先得人空，空性圓明成法解脫。解脫法已，俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」一亦亡者，下文云「今日如來若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」

「根選擇圓通，入流成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根選擇圓通，入流成正覺。」

生起下文圓通修證也，即取觀音從耳根門入三摩地。文殊所選，堪與阿難及此界人入流正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起下文圓通修證也，即取觀音從耳根門入三摩地。文殊所選，堪與阿難及此界人入流正覺。

四、一頌無明習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、一頌無明習氣。

「陀那微細識，習氣成暴流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀那微細識，習氣成暴流。」

阿陀那，云執持，即第八識，能執持種子起現行故。第八多名，此名最通，三位之中相續執持位也。無明熏習種子不斷，如暴流水流注不息，微細境界唯佛能知，故《起信》云「無明熏習所起識者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信發心觀察，若證法身，得少分知，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿陀那，云執持，即第八識，能執持種子起現行故。第八多名，此名最通，三位之中相續執持位也。無明熏習種子不斷，如暴流水流注不息，微細境界唯佛能知，故《起信》云「無明熏習所起識者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信發心觀察，若證法身，得少分知，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」

「真非真恐迷，我常不開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真非真恐迷，我常不開演。」

謂此識體單真不立、獨妄不成，真妄和合方有所為。《起信》云「謂不生滅與生滅和合，非一非異，名為阿梨耶識。」若說即真，妄習如何得盡？凡夫外道起於常見，執為真我。若說為妄，恐撥為斷滅，以真相不滅故。是故於小乘藏及大乘權教不說第八。《深密經》云「阿陀那識甚微細，一切種子成暴流，我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」意顯前文根、境、識三六種結縛，皆是此識熏習變生，執真執妄、見有見空唯此識影，乃至十地菩薩所見佛身，業識上見。若佛如來已離業識，無自他相見，如《起信》說。此則正顯已離俱生無明耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂此識體單真不立、獨妄不成，真妄和合方有所為。《起信》云「謂不生滅與生滅和合，非一非異，名為阿梨耶識。」若說即真，妄習如何得盡？凡夫外道起於常見，執為真我。若說為妄，恐撥為斷滅，以真相不滅故。是故於小乘藏及大乘權教不說第八。《深密經》云「阿陀那識甚微細，一切種子成暴流，我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」意顯前文根、境、識三六種結縛，皆是此識熏習變生，執真執妄、見有見空唯此識影，乃至十地菩薩所見佛身，業識上見。若佛如來已離業識，無自他相見，如《起信》說。此則正顯已離俱生無明耳。

五、一頌一句遣幻非幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、一頌一句遣幻非幻。

「自心取自心，非幻成幻法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自心取自心，非幻成幻法。」

一切諸法唯識所變，故皆自心。前六不了，見從外來，取而分別，故《起信》云「三界虛偽，唯心所作。」離心即無六塵境界，以一切法皆從心起妄念而生，一切分別即分別自心，故云自心取自心也。若以妙性圓明離諸名相，本來無有世界、眾生，故云非幻。而由見妄忽生覺明相現，四大分湛，根塵宛成，故云成幻法。而言幻者，以一一法皆無性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法唯識所變，故皆自心。前六不了，見從外來，取而分別，故《起信》云「三界虛偽，唯心所作。」離心即無六塵境界，以一切法皆從心起妄念而生，一切分別即分別自心，故云自心取自心也。若以妙性圓明離諸名相，本來無有世界、眾生，故云非幻。而由見妄忽生覺明相現，四大分湛，根塵宛成，故云成幻法。而言幻者，以一一法皆無性故。

「不取無非幻，非幻尚不生，幻法云何立？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不取無非幻，非幻尚不生，幻法云何立？」

分別不生，前後際斷，真尚不辨，妄何所立？是故性真常中求於去來、迷悟、死生了無所得，斯則一相平等，迷悟都亡，生死涅槃猶如昨夢。故肇公云：「夫不存無以觀法者，可謂見法實相矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別不生，前後際斷，真尚不辨，妄何所立？是故性真常中求於去來、迷悟、死生了無所得，斯則一相平等，迷悟都亡，生死涅槃猶如昨夢。故肇公云：「夫不存無以觀法者，可謂見法實相矣。」

六、一頌三句讚法令忻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、一頌三句讚法令忻。

「是名妙蓮華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名妙蓮華。」

此平等性觀能破無明，開佛知見。此知見性，處妄常真、在染不污，今得顯發，如開敷出水，故以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此平等性觀能破無明，開佛知見。此知見性，處妄常真、在染不污，今得顯發，如開敷出水，故以為喻。

「金剛王寶覺，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛王寶覺，」

無明堅牢最為難壞，一念能破，金剛定力，此定尊上更無能過，於法自在，是可寶重，如摩尼珠隨意生育，無上覺果，名王寶覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明堅牢最為難壞，一念能破，金剛定力，此定尊上更無能過，於法自在，是可寶重，如摩尼珠隨意生育，無上覺果，名王寶覺。

「如幻三摩提，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如幻三摩提，」

此觀現前，了一切法皆如幻化，猶如明鏡現諸色像，一一色像體不可得，同一鏡明不即不離。三摩提，云正受，不受諸受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此觀現前，了一切法皆如幻化，猶如明鏡現諸色像，一一色像體不可得，同一鏡明不即不離。三摩提，云正受，不受諸受也。

「彈指超無學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彈指超無學。」

此顯速疾能至大覺，故一念不生即名為佛。超過地位劫數之說，如前文云「歇即菩提」，《圓覺》亦云「離幻即覺，亦無漸次。」皆斯義也。然至覺時，亦無自果可為所得，故云超無學耳。亦是約遲速校量，故說為超，非是都越地位直至無上覺耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顯速疾能至大覺，故一念不生即名為佛。超過地位劫數之說，如前文云「歇即菩提」，《圓覺》亦云「離幻即覺，亦無漸次。」皆斯義也。然至覺時，亦無自果可為所得，故云超無學耳。亦是約遲速校量，故說為超，非是都越地位直至無上覺耳。

「此阿毘達磨，十方薄伽梵，一路涅槃門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此阿毘達磨，十方薄伽梵，一路涅槃門。」

阿毘達磨，云無比法，即指此三昧也，亦云對法，即以大乘平等大慧對向一真法界，體用顯現，理智一如，故名對法。薄伽梵，具足六義：謂自在、熾盛、端嚴、名稱、吉祥、尊貴，十方諸佛取證菩提涅槃妙果，唯此一路能通至彼，故名為門。由前請云要因門入，故此開示金剛三昧為能入門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨，云無比法，即指此三昧也，亦云對法，即以大乘平等大慧對向一真法界，體用顯現，理智一如，故名對法。薄伽梵，具足六義：謂自在、熾盛、端嚴、名稱、吉祥、尊貴，十方諸佛取證菩提涅槃妙果，唯此一路能通至彼，故名為門。由前請云要因門入，故此開示金剛三昧為能入門也。

三、六解一亡疑，二：一、伸疑請決，二：一、敘慶所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、六解一亡疑，二：一、伸疑請決，二：一、敘慶所聞。

於是，阿難及諸大眾聞佛如來無上慈誨祇夜、伽陀，雜糅精瑩，妙理清徹，心目開明，歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難及諸大眾聞佛如來無上慈誨祇夜、伽陀，雜糅精瑩，妙理清徹，心目開明，歎未曾有。

能詮之文諷應交間，辭句妙淨；所詮之理清明洞徹，皎然可見，故使心開如目之鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能詮之文諷應交間，辭句妙淨；所詮之理清明洞徹，皎然可見，故使心開如目之鑒。

二、正陳疑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳疑意。

阿難合掌頂禮白佛：「我今聞佛無遮大悲性淨妙常真實法句，心猶未達六解一亡舒結倫次，唯垂大慈再愍斯會及與將來，施以法音，洗滌洗垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難合掌頂禮白佛：「我今聞佛無遮大悲性淨妙常真實法句，心猶未達六解一亡舒結倫次，唯垂大慈再愍斯會及與將來，施以法音，洗滌洗垢。」

由前偈云「解結因次第，六解一亦亡。」阿難疑意，前文既云根塵同源、縛脫無二，迷晦即無明、發明便解脫，斯則結無前後，解亦不倫。六根若亡，一覺應顯，云何復云解結因次、六解一亡，故云心猶未明、唯垂洗滌等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前偈云「解結因次第，六解一亦亡。」阿難疑意，前文既云根塵同源、縛脫無二，迷晦即無明、發明便解脫，斯則結無前後，解亦不倫。六根若亡，一覺應顯，云何復云解結因次、六解一亡，故云心猶未明、唯垂洗滌等。

二、舉事廣明，三：一、且明結之因起，二：一、舉事，二：一、問答結名，二：一、綰巾問結，二：一、結巾初問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉事廣明，三：一、且明結之因起，二：一、舉事，二：一、問答結名，二：一、綰巾問結，二：一、結巾初問。

即時，如來於師子座整涅槃僧，斂僧伽梨，攬七寶几，引手於几，取劫波羅天所奉華巾，於大眾前綰成一結，示阿難言：「此名何等？」阿難、大眾俱白佛言：「此名為結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，如來於師子座整涅槃僧，斂僧伽梨，攬七寶几，引手於几，取劫波羅天所奉華巾，於大眾前綰成一結，示阿難言：「此名何等？」阿難、大眾俱白佛言：「此名為結。」

涅槃僧，僧裏衣也。僧伽梨，大衣也。劫波，云時分，巾是彼天所奉獻故，未詳緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃僧，僧裏衣也。僧伽梨，大衣也。劫波，云時分，巾是彼天所奉獻故，未詳緣起。

二、再結再問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、再結再問。

於是如來綰疊華巾又成一結，重問阿難：「此名何等？」阿難、大眾又白佛言：「此亦名結。」如是倫次綰疊華巾總成六結，一一結成，皆取手中所成之結持問阿難：「此名何等？」阿難、大眾亦復如是次第詶佛：「此名為結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是如來綰疊華巾又成一結，重問阿難：「此名何等？」阿難、大眾又白佛言：「此亦名結。」如是倫次綰疊華巾總成六結，一一結成，皆取手中所成之結持問阿難：「此名何等？」阿難、大眾亦復如是次第詶佛：「此名為結。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、約體問名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約體問名。

佛告阿難：「我初綰巾，汝名為結。此疊華巾先實一條，第二、第三云何汝曹復名為結？」阿難白佛言：「世尊！此寶疊華緝績成巾，雖本一體，如我思惟，如來一綰得一結名，若百綰成終名百結，何況此巾秖有六結，終不至七、亦不停五，云何如來秖許初時，第二、第三不名為結？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我初綰巾，汝名為結。此疊華巾先實一條，第二、第三云何汝曹復名為結？」阿難白佛言：「世尊！此寶疊華緝績成巾，雖本一體，如我思惟，如來一綰得一結名，若百綰成終名百結，何況此巾秖有六結，終不至七、亦不停五，云何如來秖許初時，第二、第三不名為結？」

巾喻真性，結喻六根，逐綰而問，相由妄別，令知根本是一，妄結生六，無同異中熾然成異，故一一綰皆名為結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巾喻真性，結喻六根，逐綰而問，相由妄別，令知根本是一，妄結生六，無同異中熾然成異，故一一綰皆名為結。

二、徵釋同異，二：一、問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、徵釋同異，二：一、問答。

佛告阿難：「此寶花巾，汝知此巾元止一條，我六綰時名有六結。汝審觀察，巾體是同，因結有異。於意云何？初綰結成名為第一，如是乃至第六結生，吾今欲將第六結名成第一不？」「不也。世尊！六結若存，斯第六名，終非第一。縱我歷生盡其明辨，如何令是六結亂名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此寶花巾，汝知此巾元止一條，我六綰時名有六結。汝審觀察，巾體是同，因結有異。於意云何？初綰結成名為第一，如是乃至第六結生，吾今欲將第六結名成第一不？」「不也。世尊！六結若存，斯第六名，終非第一。縱我歷生盡其明辨，如何令是六結亂名。」

體雖元一，妄結成六，既已成根，六種名相隨心計執不可移易，故云不可亂名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體雖元一，妄結成六，既已成根，六種名相隨心計執不可移易，故云不可亂名。

二、印成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、印成。

佛言：「如是。六結不同，循顧本因一巾所造，令其雜亂終不得成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。六結不同，循顧本因一巾所造，令其雜亂終不得成。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、合顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、合顯。

「則汝六根亦復如是，畢竟同中生畢竟異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則汝六根亦復如是，畢竟同中生畢竟異。」

迷心執境，無異成異，故下文云「元依一精明，分成六和合。」即斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷心執境，無異成異，故下文云「元依一精明，分成六和合。」即斯義也。

二、正示六解一亡，二：一、就事問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正示六解一亡，二：一、就事問答。

佛告阿難：「汝必嫌此六結不成，願樂一成，復云何得？」阿難言：「此結若存，是非鋒起，於中自生此結非彼、彼結非此。如來今日若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝必嫌此六結不成，願樂一成，復云何得？」阿難言：「此結若存，是非鋒起，於中自生此結非彼、彼結非此。如來今日若總解除，結若不生則無彼此，尚不名一，六云何成？」

此中譯家緝綴不足，應云：欲得不成，願樂一成，復云何得？佛意云：汝意嫌此六根妄隔，樂成一體，有何方便而得成一？答意：若解此六，亦不成一，以一對六而立。六若不生則無所對，故無一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中譯家緝綴不足，應云：欲得不成，願樂一成，復云何得？佛意云：汝意嫌此六根妄隔，樂成一體，有何方便而得成一？答意：若解此六，亦不成一，以一對六而立。六若不生則無所對，故無一義。

二、貼喻釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、貼喻釋成。

佛言：「六解一亡亦復如是。由汝無始心性狂亂，知見妄發，發妄不息，勞見發塵，如勞目睛，則有狂華。於湛精明，無因亂起一切世間山河大地、生死、涅槃皆即狂勞顛倒華相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六解一亡亦復如是。由汝無始心性狂亂，知見妄發，發妄不息，勞見發塵，如勞目睛，則有狂華。於湛精明，無因亂起一切世間山河大地、生死、涅槃皆即狂勞顛倒華相。」

心性發狂，見聞妄隔，根境識三一時俱現。生死為六，涅槃名一，由對待成，本無所有，故如狂勞虛妄華相。三種世間故名一切，佛界、生界、一切境界俱不離此，以是分別妄念起故，離心即無六塵境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性發狂，見聞妄隔，根境識三一時俱現。生死為六，涅槃名一，由對待成，本無所有，故如狂勞虛妄華相。三種世間故名一切，佛界、生界、一切境界俱不離此，以是分別妄念起故，離心即無六塵境故。

三、却辨解結次第，二：一、示解因，三：一、揀非顯是，二：一、二邊俱非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、却辨解結次第，二：一、示解因，三：一、揀非顯是，二：一、二邊俱非。

阿難言：「此勞同結，云何解除？」如來以手將所結巾偏掣其左，問阿難言：「如是解不？」「不也。世尊！」旋復以手偏牽右邊，又問阿難：「如是解不？」「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「此勞同結，云何解除？」如來以手將所結巾偏掣其左，問阿難言：「如是解不？」「不也。世尊！」旋復以手偏牽右邊，又問阿難：「如是解不？」「不也。世尊！」

若執此根有實體者，即墮常見。若謂都無，成惡取空，諸佛不化。寧起有見如須彌山，不起空見如芥子許，以墮斷故。既左偏有相、右墮空門，空有二邊俱不見性，無明根結如何解除？故前偈云「汝觀交中性，空有二俱非。」故此二邊不能令脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若執此根有實體者，即墮常見。若謂都無，成惡取空，諸佛不化。寧起有見如須彌山，不起空見如芥子許，以墮斷故。既左偏有相、右墮空門，空有二邊俱不見性，無明根結如何解除？故前偈云「汝觀交中性，空有二俱非。」故此二邊不能令脫。

二、中心方是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、中心方是。

佛告阿難：「吾今以手左右各牽，竟不能解。汝設方便，云何解成？」阿難白佛言：「世尊！當於結心解即分散。」佛告阿難：「如是，如是。若欲除結，當於結心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾今以手左右各牽，竟不能解。汝設方便，云何解成？」阿難白佛言：「世尊！當於結心解即分散。」佛告阿難：「如是，如是。若欲除結，當於結心。」

意明空有二邊既不能解，當須中道正觀照無始結根，非有非無、不異而異，見全無明之法性、斷全法性之無明，不斷而斷、非證而證，方得解成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意明空有二邊既不能解，當須中道正觀照無始結根，非有非無、不異而異，見全無明之法性、斷全法性之無明，不斷而斷、非證而證，方得解成。

二、示正因緣，二：一、顯今說意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示正因緣，二：一、顯今說意。

「阿難！我說佛法從因緣生，非取世間和合麁相。如來發明世、出世法，知其本因隨所緣出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我說佛法從因緣生，非取世間和合麁相。如來發明世、出世法，知其本因隨所緣出。」

中道正觀如幻三昧，能解無始無明根結，能於彈指超證無學，能起無方不思議用，此名佛法從因緣生，豈同世間所說麁相。以佛無明永盡，得一切種智，故能知此結解因由，非餘境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中道正觀如幻三昧，能解無始無明根結，能於彈指超證無學，能起無方不思議用，此名佛法從因緣生，豈同世間所說麁相。以佛無明永盡，得一切種智，故能知此結解因由，非餘境界。

二、別示所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示所知。

「如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數，現前種種松直棘曲、鵠白烏玄皆了元由。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數，現前種種松直棘曲、鵠白烏玄皆了元由。」

一切世間色心染淨諸有境界，皆依無明而得住持，今無明已變成明，明即一切種智。佛既證得一切境界，有何難了？是故即能皆了元由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間色心染淨諸有境界，皆依無明而得住持，今無明已變成明，明即一切種智。佛既證得一切境界，有何難了？是故即能皆了元由。

三、總彰解益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、總彰解益。

「是故阿難！隨汝心中選擇六根，根結若除，塵相自滅，諸妄銷亡，不真何待。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！隨汝心中選擇六根，根結若除，塵相自滅，諸妄銷亡，不真何待。」

上文云「若能於此悟圓通根，逆彼無始織妄業流，得循圓通，與不圓根日劫相倍。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入，入一無妄，彼六知根一時清淨。」故云選擇。下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」是故諸妄消亡，不真何待。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上文云「若能於此悟圓通根，逆彼無始織妄業流，得循圓通，與不圓根日劫相倍。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入，入一無妄，彼六知根一時清淨。」故云選擇。下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」是故諸妄消亡，不真何待。

二、明次第，二：一、就事問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明次第，二：一、就事問答。

「阿難！吾今問汝，此劫波羅巾六結現前，同時解縈得同除不？」「不也。世尊！是結本以次第綰生，今日當須次第而解。六結同體，結不同時，則結解時云何同除？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！吾今問汝，此劫波羅巾六結現前，同時解縈得同除不？」「不也。世尊！是結本以次第綰生，今日當須次第而解。六結同體，結不同時，則結解時云何同除？」

此顯六根不能頓解，但應從一根門即得六根解脫，非謂六根相望成次第耳。但觀合顯，義自昭然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顯六根不能頓解，但應從一根門即得六根解脫，非謂六根相望成次第耳。但觀合顯，義自昭然。

二、約法合顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約法合顯。

佛言：「六根解除亦復如是。此根初解，先得人空，空性圓明成法解脫，解脫法已俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六根解除亦復如是。此根初解，先得人空，空性圓明成法解脫，解脫法已俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。」

此正明次第也。如下文云「初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞所聞盡」，斯則此根初解先得人空也。「盡聞不住，覺所覺空」，即成法解脫也。「空覺極圓，空所空滅」，即俱空不生也。「生滅既滅，寂滅現前」，即得無生忍也。《維摩》云「又此病起皆由著我，是故於我不應生著。既知病本，即除我想，當起法想，應作是念：但以眾法合成此身，起唯法起，滅唯法滅。當作是念：此法想者即是顛倒，我應離之。云何為離？謂不念內外諸法，行於平等，謂我等涅槃等。所以者何？我及涅槃是二皆空，乃至得是平等唯有空病，空病亦空。」此則維摩正就於身，作三空觀門，故次第觀而次第離。今經但於一根深入，自然麁執先斷，次第以證。觀行雖別，所得攸同。即正約圓頓觀法，但從一根而入，非約六根頓解，故云次第。不同漸次法門約鈍根說，諸解云云，不能具敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正明次第也。如下文云「初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞所聞盡」，斯則此根初解先得人空也。「盡聞不住，覺所覺空」，即成法解脫也。「空覺極圓，空所空滅」，即俱空不生也。「生滅既滅，寂滅現前」，即得無生忍也。《維摩》云「又此病起皆由著我，是故於我不應生著。既知病本，即除我想，當起法想，應作是念：但以眾法合成此身，起唯法起，滅唯法滅。當作是念：此法想者即是顛倒，我應離之。云何為離？謂不念內外諸法，行於平等，謂我等涅槃等。所以者何？我及涅槃是二皆空，乃至得是平等唯有空病，空病亦空。」此則維摩正就於身，作三空觀門，故次第觀而次第離。今經但於一根深入，自然麁執先斷，次第以證。觀行雖別，所得攸同。即正約圓頓觀法，但從一根而入，非約六根頓解，故云次第。不同漸次法門約鈍根說，諸解云云，不能具敘。

三、廣引修證，四：一、阿難請問圓根，四：一、述解申疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、廣引修證，四：一、阿難請問圓根，四：一、述解申疑。

阿難及諸大眾蒙佛開示，慧覺圓通，得無疑惑。一時合掌，頂禮雙足而白佛言：「我等今日身心皎然，快得無礙。雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難及諸大眾蒙佛開示，慧覺圓通，得無疑惑。一時合掌，頂禮雙足而白佛言：「我等今日身心皎然，快得無礙。雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。」

慧覺圓通由蒙開示，本根入路未得通明，故今申敬，欲期達解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧覺圓通由蒙開示，本根入路未得通明，故今申敬，欲期達解。

二、敘迷遇佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘迷遇佛。

「世尊！我輩飄零，積劫孤露，何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我輩飄零，積劫孤露，何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母。」

背覺合塵名為孤露，萍游六道故曰飄零。忽然邂逅廁為堂弟，名預天倫。由斯遭遇，如子得母，法身可久矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背覺合塵名為孤露，萍游六道故曰飄零。忽然邂逅廁為堂弟，名預天倫。由斯遭遇，如子得母，法身可久矣。

三、結願彰益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結願彰益。

「若復因此際會道成，所得密言還同本悟，則與未聞無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復因此際會道成，所得密言還同本悟，則與未聞無有差別。」

際時會遇也，遭時遇佛，從茲得道，始覺合本若不曾迷，故云本悟。悟，覺也。既不曾迷，唯是一覺，夫何更有見聞之異，故云未聞無有差別，此略舉六中之耳根也。阿難所請，意在此根，微露其機求佛顯發。如來知微，勅眾各說悟門，觀音、文殊承機述揀，感應相濟，化道曲成，于今受賜，豈得忘本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 際時會遇也，遭時遇佛，從茲得道，始覺合本若不曾迷，故云本悟。悟，覺也。既不曾迷，唯是一覺，夫何更有見聞之異，故云未聞無有差別，此略舉六中之耳根也。阿難所請，意在此根，微露其機求佛顯發。如來知微，勅眾各說悟門，觀音、文殊承機述揀，感應相濟，化道曲成，于今受賜，豈得忘本。

四、請示法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、請示法門。

「唯垂大悲，惠我祕嚴，成就如來最後開示。」作是語已，五體投地，退藏密機，冀佛冥授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯垂大悲，惠我祕嚴，成就如來最後開示。」作是語已，五體投地，退藏密機，冀佛冥授。

祕密妙嚴即首楞嚴定。最後開示，究竟說也。機微細念，靜然不動，故曰退藏。即欲以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺，故云冀佛冥授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密妙嚴即首楞嚴定。最後開示，究竟說也。機微細念，靜然不動，故曰退藏。即欲以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺，故云冀佛冥授。

二、如來詢諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來詢諸聖眾。

爾時，世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢：「汝等菩薩及阿羅漢，生我法中，得成無學。吾今問汝，最初發心悟十八界，誰為圓通？從何方便入三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢：「汝等菩薩及阿羅漢，生我法中，得成無學。吾今問汝，最初發心悟十八界，誰為圓通？從何方便入三摩地？」

從佛口生，從法化生，得佛法分，名生我法。向下雖有二十五門，諸聖入道總而攝之不離十八，故舉以問，令各敘述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛口生，從法化生，得佛法分，名生我法。向下雖有二十五門，諸聖入道總而攝之不離十八，故舉以問，令各敘述。

三、諸聖各說證門，五：一、滅塵合覺證，六：一、憍陳如，三：一、遇佛獲悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、諸聖各說證門，五：一、滅塵合覺證，六：一、憍陳如，三：一、遇佛獲悟。

憍陳那五比丘即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我在鹿苑及於鷄園，觀見如來最初成道，於佛音聲悟明四諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳那五比丘即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我在鹿苑及於鷄園，觀見如來最初成道，於佛音聲悟明四諦。」

憍陳那，姓也，此云火器，其先事火，從此命族。五比丘者，初，佛棄國入山修道，淨飯乃命家族三人：一阿濕婆、二跋提、三摩訶男拘利，舅氏二人：一憍陳那、二十力迦葉，勅令隨衛。五人銜命，後各捨去，在鹿園中共修異道。佛得果已，思度何人，此五於我先曾營衛，即往為彼三轉法輪，問言解否？陳那先答已解已知，諸天在空亦言其解，故佛命彼名阿若多。阿若多者，此云解也，或言已知。雞園，精舍名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳那，姓也，此云火器，其先事火，從此命族。五比丘者，初，佛棄國入山修道，淨飯乃命家族三人：一阿濕婆、二跋提、三摩訶男拘利，舅氏二人：一憍陳那、二十力迦葉，勅令隨衛。五人銜命，後各捨去，在鹿園中共修異道。佛得果已，思度何人，此五於我先曾營衛，即往為彼三轉法輪，問言解否？陳那先答已解已知，諸天在空亦言其解，故佛命彼名阿若多。阿若多者，此云解也，或言已知。雞園，精舍名也。

二、正陳悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨。

「佛問比丘，我初稱解，如來印我名阿若多。妙音密圓，我於音聲得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問比丘，我初稱解，如來印我名阿若多。妙音密圓，我於音聲得阿羅漢。」

雖悟四諦，復了音聲本常，微密圓滿，未曾生滅，唯一覺性。此則了音聲性空，唯如來藏，故云妙音密圓。此經所明圓通法門，唯取實證，則不可約隨相而一解。下文如來勅文殊言：「二十五無學，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣、前後差別。」故知此文正是入音聲慧法門，了聲實相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖悟四諦，復了音聲本常，微密圓滿，未曾生滅，唯一覺性。此則了音聲性空，唯如來藏，故云妙音密圓。此經所明圓通法門，唯取實證，則不可約隨相而一解。下文如來勅文殊言：「二十五無學，皆言修習真實圓通，彼等修行實無優劣、前後差別。」故知此文正是入音聲慧法門，了聲實相也。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，音聲為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，音聲為上。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、優波尼沙陀，三：一、值佛顯悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、優波尼沙陀，三：一、值佛顯悟。

優波尼沙陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我亦觀佛最初成道，觀不淨相，生大厭離，悟諸色性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波尼沙陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我亦觀佛最初成道，觀不淨相，生大厭離，悟諸色性。」

亦云優波尼殺曇，此言近少，或云塵性，謂微塵是色之近少分也。因觀不淨白骨微塵，故以為名。由多貪欲，故作此觀以為對治。復了色塵本如來藏，故云悟諸色性。正二陳悟旨，二：一、觀成得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦云優波尼殺曇，此言近少，或云塵性，謂微塵是色之近少分也。因觀不淨白骨微塵，故以為名。由多貪欲，故作此觀以為對治。復了色塵本如來藏，故云悟諸色性。正二陳悟旨，二：一、觀成得道。

「以從不淨白骨微塵歸於虛空，空色二無，成無學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以從不淨白骨微塵歸於虛空，空色二無，成無學道。」

初作不淨想，後入骨鎖觀，皆為治貪。復因骨鎖，入析色明空。復因此空，見色實相，悟中道理。色之與空唯一實性，故云空色二無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初作不淨想，後入骨鎖觀，皆為治貪。復因骨鎖，入析色明空。復因此空，見色實相，悟中道理。色之與空唯一實性，故云空色二無。

二、重指釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重指釋成。

「如來印我名尼沙陀。塵色既盡，妙色密圓，我從色相得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來印我名尼沙陀。塵色既盡，妙色密圓，我從色相得阿羅漢。」

從悟得名也。真善妙色即畢竟空，相盡性顯，悟如來藏周遍法界，故曰密圓成於無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從悟得名也。真善妙色即畢竟空，相盡性顯，悟如來藏周遍法界，故曰密圓成於無學。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，色因為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，色因為上。」

三、香嚴童子，三：一、敘承尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、香嚴童子，三：一、敘承尊教。

香嚴童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我聞如來教我諦觀諸有為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香嚴童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我聞如來教我諦觀諸有為相。」

觀香悟道，得童真位，名為童子。初佛總教，觀有為相，不的言香。如云「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀香悟道，得童真位，名為童子。初佛總教，觀有為相，不的言香。如云「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

二、依教修觀，三：一、標觀境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，三：一、標觀境。

「我時辭佛，宴晦清齋，見諸比丘燒沈水香，香氣寂然來入鼻中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時辭佛，宴晦清齋，見諸比丘燒沈水香，香氣寂然來入鼻中。」

我於向晦宴然安息在於靜室，清靜之室洗心之處，故名清齋。靜室聞香是有為相，即所觀境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於向晦宴然安息在於靜室，清靜之室洗心之處，故名清齋。靜室聞香是有為相，即所觀境也。

二、正觀察，二：一、觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正觀察，二：一、觀行。

「我觀此氣非木非空、非煙非火，去無所著、來無所從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀此氣非木非空、非煙非火，去無所著、來無所從。」

木、空、煙、火以理推窮非香生處，既來無因，去復何往？以何為香而馨我鼻？此別觀察香無生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木、空、煙、火以理推窮非香生處，既來無因，去復何往？以何為香而馨我鼻？此別觀察香無生也。

二、觀益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀益。

「由是意銷，發明無漏。如來印我，得香嚴號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是意銷，發明無漏。如來印我，得香嚴號。」

香既無生，復何分別，故云意銷。分別不有，能所俱亡，真覺不動湛然常遍，塵垢既銷圓明淨妙，故號香嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香既無生，復何分別，故云意銷。分別不有，能所俱亡，真覺不動湛然常遍，塵垢既銷圓明淨妙，故號香嚴。

三、重釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、重釋成。

「塵氣倏滅，妙香密圓，我從香嚴得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塵氣倏滅，妙香密圓，我從香嚴得阿羅漢。」

相盡歸如，真香妙發，一念不辨即登無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相盡歸如，真香妙發，一念不辨即登無學。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，香嚴為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，香嚴為上。」

四、藥王藥上，三：一、敘宿因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、藥王藥上，三：一、敘宿因。

藥王、藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我無量劫為世良醫，口中嘗此娑婆世界草木金石，名數凡有十萬八千，如是悉知苦酢醎淡甘辛等味，并諸和合俱生變異，是冷是熱、有毒無毒悉能遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王、藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我無量劫為世良醫，口中嘗此娑婆世界草木金石，名數凡有十萬八千，如是悉知苦酢醎淡甘辛等味，并諸和合俱生變異，是冷是熱、有毒無毒悉能遍知。」

堪任補處，紹繼佛種令不斷故，名法王子。五百梵天是彼徒屬，未詳緣起。敘昔為醫，能療眾疾，嘗藥知味，分別性用，對治不差。昔既妙辯味塵，今亦因此發悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪任補處，紹繼佛種令不斷故，名法王子。五百梵天是彼徒屬，未詳緣起。敘昔為醫，能療眾疾，嘗藥知味，分別性用，對治不差。昔既妙辯味塵，今亦因此發悟。

二、獲現悟，二：一、正陳悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、獲現悟，二：一、正陳悟旨。

「承事如來，了知味性非空非有，非即身心、非離身心，分別味因，從是開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「承事如來，了知味性非空非有，非即身心、非離身心，分別味因，從是開悟。」

觀味之因從何而有，空有、身心、若即若離，俱無生處。了知即觀察也。無生處故，塵味寂然，分別即息，能所亡泯，二俱絕朕，唯是一味清淨寶覺，故云從是開悟，即證無生忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀味之因從何而有，空有、身心、若即若離，俱無生處。了知即觀察也。無生處故，塵味寂然，分別即息，能所亡泯，二俱絕朕，唯是一味清淨寶覺，故云從是開悟，即證無生忍也。

二、蒙印獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、蒙印獲益。

「蒙佛如來印我昆季藥王、藥上二菩薩名，今於會中為法王子。因味覺明，位登菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蒙佛如來印我昆季藥王、藥上二菩薩名，今於會中為法王子。因味覺明，位登菩薩。」

發覺明悟由了藥味，故印此人藥王、藥上。登，成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發覺明悟由了藥味，故印此人藥王、藥上。登，成也。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，味因為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，味因為上。」

五、跋陀婆羅，三：一、遇佛顯悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、跋陀婆羅，三：一、遇佛顯悟。

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先於威音王佛聞法出家，於浴僧時隨例入室，忽悟水因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先於威音王佛聞法出家，於浴僧時隨例入室，忽悟水因。」

跋陀婆羅，云賢護。准《法華》說，威音王佛有二萬億，相繼出世。此人初佛像法之中，為上慢者，毀常不輕，由是墮獄經於千劫，罪畢得出，值後威音出家獲悟也。隨例入洛，觀此水性了不可得，不從因生，故悟水因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅，云賢護。准《法華》說，威音王佛有二萬億，相繼出世。此人初佛像法之中，為上慢者，毀常不輕，由是墮獄經於千劫，罪畢得出，值後威音出家獲悟也。隨例入洛，觀此水性了不可得，不從因生，故悟水因。

二、正陳悟旨，二：一、敘悟獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨，二：一、敘悟獲益。

「既不洗塵，亦不洗體，中間安然得無所有，宿習無忘，乃至今時從佛出家，令得無學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既不洗塵，亦不洗體，中間安然得無所有，宿習無忘，乃至今時從佛出家，令得無學。」

塵無自性，纔生即滅。體是幻有，性相本空。水無所因，安然不動。三俱無得，孰為浴事？無始妄習頓然銷落，乃至今時得成無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵無自性，纔生即滅。體是幻有，性相本空。水無所因，安然不動。三俱無得，孰為浴事？無始妄習頓然銷落，乃至今時得成無學。

二、重指釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重指釋成。

「彼佛名我跋陀婆羅，妙觸宣明，成佛子住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛名我跋陀婆羅，妙觸宣明，成佛子住。」

由斯觀察，塵觸既盡，妙觸現前，得無生忍，名佛子住。以善能守護，令妄不起，令覺不動，名跋陀婆羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯觀察，塵觸既盡，妙觸現前，得無生忍，名佛子住。以善能守護，令妄不起，令覺不動，名跋陀婆羅。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，觸因為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，觸因為上。」

因觸悟道，故云觸因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因觸悟道，故云觸因。

六、迦葉，三：一、敘遇勝緣，三：一、佛在依學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、迦葉，三：一、敘遇勝緣，三：一、佛在依學。

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我於往劫於此界中，有佛出世名日月燈，我得親近，聞法修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我於往劫於此界中，有佛出世名日月燈，我得親近，聞法修學。」

摩訶迦葉，云大飲光氏，名畢鉢羅，頭陀上行，眾推無上。紫金光尼，在家時婦，緣起如常。日月燈所便得親近，聞法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉，云大飲光氏，名畢鉢羅，頭陀上行，眾推無上。紫金光尼，在家時婦，緣起如常。日月燈所便得親近，聞法修行。

二、滅後遵承。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、滅後遵承。

「佛滅度後，供養舍利，然燈續明，以紫光金塗佛形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後，供養舍利，然燈續明，以紫光金塗佛形像。」

室利羅，云如來體骨。然燈塗金皆是身金光耀之因，累劫皆爾，非止一佛，故得然也。經出別緣，各從一說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室利羅，云如來體骨。然燈塗金皆是身金光耀之因，累劫皆爾，非止一佛，故得然也。經出別緣，各從一說。

三、由因感果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、由因感果。

「自爾已來，世世生生身常圓滿紫金光聚，此紫金光比丘尼等即我眷屬，同時發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自爾已來，世世生生身常圓滿紫金光聚，此紫金光比丘尼等即我眷屬，同時發心。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、正陳悟旨，二：一、陳觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨，二：一、陳觀行。

「我觀世間六塵變壞，唯以空寂，修於滅盡，身心乃能度百千劫猶如彈指。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀世間六塵變壞，唯以空寂，修於滅盡，身心乃能度百千劫猶如彈指。」

六塵生滅是意家境。今觀此法，本自不生、今則無滅，以心生故種種法生、心滅故種種法滅，心不見心，無相可得，能所都寂，法性現前。身之與心本來不動，故令能度多劫如彈指也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六塵生滅是意家境。今觀此法，本自不生、今則無滅，以心生故種種法生、心滅故種種法滅，心不見心，無相可得，能所都寂，法性現前。身之與心本來不動，故令能度多劫如彈指也。

二、重釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重釋成。

「我以空法成阿羅漢，世尊說我頭陀為最，妙法開明，銷滅諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以空法成阿羅漢，世尊說我頭陀為最，妙法開明，銷滅諸漏。」

塵法既空，妙法宣現，故獲無漏，成無學果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵法既空，妙法宣現，故獲無漏，成無學果。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，法因為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，法因為上。」

已上六人依塵開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上六人依塵開悟。

首楞嚴義疏注經卷第五(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第五(之一)

首楞嚴經義疏注經卷第五(之二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經義疏注經卷第五(之二)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、旋根歸性證，五：一、阿那律，三：一、敘悟因由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、旋根歸性證，五：一、阿那律，三：一、敘悟因由。

阿那律陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家，常樂睡眠，如來訶我為畜生類。我聞佛訶，啼泣自責，七日不眠，失其雙目。世尊示我樂見照明金剛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家，常樂睡眠，如來訶我為畜生類。我聞佛訶，啼泣自責，七日不眠，失其雙目。世尊示我樂見照明金剛三昧。」

或阿泥樓豆，成阿㝹樓馱，皆梵音小轉，此云無滅，或云如意，是佛堂弟，白飯之子。多樂睡眠，如來訶云：「咄咄！胡為寐螄、螺蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」故云訶畜生類。常言半頭天眼，今云金剛三昧，此顯實證，與昔不同，當以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或阿泥樓豆，成阿㝹樓馱，皆梵音小轉，此云無滅，或云如意，是佛堂弟，白飯之子。多樂睡眠，如來訶云：「咄咄！胡為寐螄、螺蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」故云訶畜生類。常言半頭天眼，今云金剛三昧，此顯實證，與昔不同，當以意得。

二、正陳悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨。

「我不因眼觀見十方，精真洞然如觀掌果，如來印我成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不因眼觀見十方，精真洞然如觀掌果，如來印我成阿羅漢。」

金剛三昧所發之用，同佛見用，故云精真洞然見十方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧所發之用，同佛見用，故云精真洞然見十方也。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，旋見循元斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，旋見循元斯為第一。」

旋其妄見，循彼真元，塵見既銷，精真洞發，一切無礙，豈止障外細色而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋其妄見，循彼真元，塵見既銷，精真洞發，一切無礙，豈止障外細色而已。

二、周利盤特迦，三：一、敘其因由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、周利盤特迦，三：一、敘其因由。

周利盤特迦即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我闕誦持，無多聞性。最初值佛聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日得前遺後、得後遺前。佛慜我愚，教我安居調出入息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周利盤特迦即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我闕誦持，無多聞性。最初值佛聞法出家，憶持如來一句伽陀，於一百日得前遺後、得後遺前。佛慜我愚，教我安居調出入息。」

周利盤特迦，云蛇奴，於路所生，或云繼道。性多愚鈍，過去為大法師，善解經論，有徒五百，祕悋佛法，不肯教人，後生暗鈍，以宿善故遇佛出家，五百比丘同教一偈，經九十日不得成就。為治散亂，教數息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周利盤特迦，云蛇奴，於路所生，或云繼道。性多愚鈍，過去為大法師，善解經論，有徒五百，祕悋佛法，不肯教人，後生暗鈍，以宿善故遇佛出家，五百比丘同教一偈，經九十日不得成就。為治散亂，教數息也。

二、正陳悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨。

「我時觀息微細窮盡，生住異滅諸行剎那，其心豁然得大無礙，乃至漏盡成阿羅漢，住佛座下，印成無學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時觀息微細窮盡，生住異滅諸行剎那，其心豁然得大無礙，乃至漏盡成阿羅漢，住佛座下，印成無學。」

初觀息風念念生滅，微細窮盡，生滅無從。息風既空，心亡分別，豁然大悟一切無礙，此則豈唯對治散亂，亦乃見息實相矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀息風念念生滅，微細窮盡，生滅無從。息風既空，心亡分別，豁然大悟一切無礙，此則豈唯對治散亂，亦乃見息實相矣。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，如我所證，返息循空斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，返息循空斯為第一。」

返生滅息，循無生空，從息發明斯為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 返生滅息，循無生空，從息發明斯為無上。

三、憍梵鉢提，三：一、敘悟因由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、憍梵鉢提，三：一、敘悟因由。

憍梵鉢提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我有口業，於過去劫輕弄沙門，世世生生有牛呞病。如來示我一味清淨心地法門，我得滅心入三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍梵鉢提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我有口業，於過去劫輕弄沙門，世世生生有牛呞病。如來示我一味清淨心地法門，我得滅心入三摩地。」

亦云笈房鉢底，此云牛呞。牛凡不食亦事虛哨，此人口相如牛之哨也。《大論》出緣與經有異，教觀舌根，嘗味入道，當得心地一味法門。了味之知從此永滅，故云滅心入三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦云笈房鉢底，此云牛呞。牛凡不食亦事虛哨，此人口相如牛之哨也。《大論》出緣與經有異，教觀舌根，嘗味入道，當得心地一味法門。了味之知從此永滅，故云滅心入三摩地。

二、正陳悟旨，二：一、敘觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨，二：一、敘觀行。

「觀味之知非體非物，應念得超世間諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀味之知非體非物，應念得超世間諸漏。」

觀此嘗味之根，不自體生，不他物生，各猶無生，共豈能有？緣中不得，非緣亦無，了味之知竟從何有？一根既爾，諸根亦然，由是應念得超諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此嘗味之根，不自體生，不他物生，各猶無生，共豈能有？緣中不得，非緣亦無，了味之知竟從何有？一根既爾，諸根亦然，由是應念得超諸漏。

二、敘觀益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘觀益。

「內脫身心，外遺世界，遠離三有，如鳥出籠，離垢銷塵，法眼清淨成阿羅漢，如來親印登無學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內脫身心，外遺世界，遠離三有，如鳥出籠，離垢銷塵，法眼清淨成阿羅漢，如來親印登無學道。」

根復故內脫，塵銷故外遺。內外既亡，孰為三有而可處耶！故云遠離。想相為塵，識情為垢，二俱遠離，得無生忍，故云法眼清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根復故內脫，塵銷故外遺。內外既亡，孰為三有而可處耶！故云遠離。想相為塵，識情為垢，二俱遠離，得無生忍，故云法眼清淨。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「佛問圓通，如我所證，還味旋知斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，還味旋知斯為第一。」

旋妄根塵，歸真實相，心地法門一時開顯，此為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋妄根塵，歸真實相，心地法門一時開顯，此為第一。

四、畢陵伽婆蹉，三：一、敘悟因由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、畢陵伽婆蹉，三：一、敘悟因由。

畢陵伽婆蹉即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初發心從佛入道，數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中，心思法門，不覺路中毒刺傷足，舉身疼痛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢陵伽婆蹉即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初發心從佛入道，數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中，心思法門，不覺路中毒刺傷足，舉身疼痛。」

畢陵伽婆蹉，云餘習。呼恒河神為小婢，非是故心，由過去世為婆羅門我慢餘習耳。最初入道，聞佛所說世間苦、空、無常、不淨都不可樂，因行乞食，思入此觀，忽遇苦緣，故云疼痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢陵伽婆蹉，云餘習。呼恒河神為小婢，非是故心，由過去世為婆羅門我慢餘習耳。最初入道，聞佛所說世間苦、空、無常、不淨都不可樂，因行乞食，思入此觀，忽遇苦緣，故云疼痛。

二、正陳悟旨，二：一、敘觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正陳悟旨，二：一、敘觀行。

「我念有知，知此深痛，雖覺覺痛，覺清淨心無痛痛覺。我又思惟：如是一身寧有雙覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念有知，知此深痛，雖覺覺痛，覺清淨心無痛痛覺。我又思惟：如是一身寧有雙覺？」

念，觀也。知，覺也。因痛起觀，觀我此身有於知覺覺此深痛。然雖起觀，觀覺及痛，觀清淨心無痛無覺，此根塵念慮，妄身心有、真淨心無。又更觀察痛覺之念、淨心之覺，即成二覺，從何而有？一身二覺應成兩佛，故知此覺皆悉虛幻，清淨心中一無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念，觀也。知，覺也。因痛起觀，觀我此身有於知覺覺此深痛。然雖起觀，觀覺及痛，觀清淨心無痛無覺，此根塵念慮，妄身心有、真淨心無。又更觀察痛覺之念、淨心之覺，即成二覺，從何而有？一身二覺應成兩佛，故知此覺皆悉虛幻，清淨心中一無所得。

二、明得悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明得悟。

「攝念未久，身心忽空，三七日中諸漏虛盡，成阿羅漢，得親印記，發明無學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝念未久，身心忽空，三七日中諸漏虛盡，成阿羅漢，得親印記，發明無學。」

有所得心一念不起，名之為攝。當爾之際，能覺所覺、能觀所觀一時俱寂，無分別智即得現前，證無生忍，故云身心忽空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所得心一念不起，名之為攝。當爾之際，能覺所覺、能觀所觀一時俱寂，無分別智即得現前，證無生忍，故云身心忽空。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「佛問圓通，如我所證，純覺遺身斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，純覺遺身斯為第一。」

能觀所觀、能痛所痛寂無一法，故云純覺遺身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀所觀、能痛所痛寂無一法，故云純覺遺身。

五、須菩提，三：一、敘宿悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、須菩提，三：一、敘宿悟。

須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心得無礙，自憶受生如恒河沙。初在母胎，即知空寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心得無礙，自憶受生如恒河沙。初在母胎，即知空寂。」

須菩提，云空生，亦善現等，以生時現空，心達於空，常修空行，故以為名。既云曠劫如恒河沙，便知空寂，豈止今日方始證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提，云空生，亦善現等，以生時現空，心達於空，常修空行，故以為名。既云曠劫如恒河沙，便知空寂，豈止今日方始證得。

二、明悟旨，二：一、悟但空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明悟旨，二：一、悟但空。

「如是乃至十方成空，亦令眾生證得空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至十方成空，亦令眾生證得空性。」

以修空觀了心空寂，一切依正、自他、染淨乃至十方由心變者悉皆成空。自行既爾，亦令他人證得空性。此一向空未能具法，故云但空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以修空觀了心空寂，一切依正、自他、染淨乃至十方由心變者悉皆成空。自行既爾，亦令他人證得空性。此一向空未能具法，故云但空。

二、悟中空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、悟中空。

「蒙如來發性覺真空，空性圓明，得阿羅漢，頓入如來寶明空海，同佛知見，印成無學，解脫性空我為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蒙如來發性覺真空，空性圓明，得阿羅漢，頓入如來寶明空海，同佛知見，印成無學，解脫性空我為無上。」

性覺真空即中道理。以空是如來藏，故滿足周遍，具一切法，光明遍照法界性故，如摩尼寶隨意出生，如大溟渤深廣含攝，平等性智達解照了，境智一如，名佛知見。雖證於空，不為空縛，故云解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性覺真空即中道理。以空是如來藏，故滿足周遍，具一切法，光明遍照法界性故，如摩尼寶隨意出生，如大溟渤深廣含攝，平等性智達解照了，境智一如，名佛知見。雖證於空，不為空縛，故云解脫。

三、結答斯問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答斯問。

「佛問圓通，如我所證，諸相入非，非所非盡，旋法歸無，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，諸相入非，非所非盡，旋法歸無，斯為第一。」

初以單空空於諸相，故云入非。次以重空空於空相，故云非盡，無亦空也。已上五人依根證入畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初以單空空於諸相，故云入非。次以重空空於空相，故云非盡，無亦空也。已上五人依根證入畢。

三、湛識循源證，六：一、舍利弗，三：一、敘宿悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、湛識循源證，六：一、舍利弗，三：一、敘宿悟。

舍利弗即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心見清淨，如是受生如恒河沙。世、出世間種種變化一見則通，獲無障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來心見清淨，如是受生如恒河沙。世、出世間種種變化一見則通，獲無障礙。」

舍利弗，云鶖子，亦云身子。心見清淨，謂眼識發智，見世、出世間一切諸法，無不通達根本元由，斯則得世俗智。分別諸法名為法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗，云鶖子，亦云身子。心見清淨，謂眼識發智，見世、出世間一切諸法，無不通達根本元由，斯則得世俗智。分別諸法名為法眼。

二、明今悟，二：一、獲慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明今悟，二：一、獲慧眼。

「我於路中逢迦葉波兄弟相逐，宣說因緣，悟心無際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於路中逢迦葉波兄弟相逐，宣說因緣，悟心無際。」

迦葉兄弟即三迦葉也。宣說因緣即三諦法。因說生解，悟真空理得初果證，即慧眼也。餘處即說遇馬勝者，或同時所遇，非獨一人，經互舉耳。既聞因緣，因緣即空，即獲慧眼，見真諦理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉兄弟即三迦葉也。宣說因緣即三諦法。因說生解，悟真空理得初果證，即慧眼也。餘處即說遇馬勝者，或同時所遇，非獨一人，經互舉耳。既聞因緣，因緣即空，即獲慧眼，見真諦理。

二、獲佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、獲佛眼。

「從佛出家，見覺明圓，得大無畏，成阿羅漢，為佛長子，從佛口生，從法化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從佛出家，見覺明圓，得大無畏，成阿羅漢，為佛長子，從佛口生，從法化生。」

見覺明圓，即真覺妙明圓滿成就，從眼識顯。斯由如來開示妙法令我獲證，故云從口、從法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見覺明圓，即真覺妙明圓滿成就，從眼識顯。斯由如來開示妙法令我獲證，故云從口、從法。

三、結答問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答問。

「佛問圓通，如我所證，心見發光，光極知見，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，如我所證，心見發光，光極知見，斯為第一。」

從於眼識發顯智光，智光極處即佛知見，即三智、五眼一時具足，故名為極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於眼識發顯智光，智光極處即佛知見，即三智、五眼一時具足，故名為極。

二、普賢菩薩，三：一、事佛發行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、普賢菩薩，三：一、事佛發行。

普賢菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我已曾與恒沙如來為法王子，十方如來教其弟子，菩薩根者修普賢行，從我立名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我已曾與恒沙如來為法王子，十方如來教其弟子，菩薩根者修普賢行，從我立名。」

行彌法界曰普，位隣極聖曰賢。河沙佛所為法王子，諸佛弟子發我行者皆名普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行彌法界曰普，位隣極聖曰賢。河沙佛所為法王子，諸佛弟子發我行者皆名普賢。

二、行成起用，二：一、指體略標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、行成起用，二：一、指體略標。

「世尊！我用心聞，分別眾生所有知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我用心聞，分別眾生所有知見。」

心聞即耳識發明也。從於耳識得真圓通，入法界理，生滅識滅，寂滅現前，境智相冥，一體無二，還於心聞起用，分別眾生知見，可發明者即現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心聞即耳識發明也。從於耳識得真圓通，入法界理，生滅識滅，寂滅現前，境智相冥，一體無二，還於心聞起用，分別眾生知見，可發明者即現其身。

二、約機廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約機廣釋。

「若於他方恒沙界外，有一眾生心中發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千，皆至其處。縱彼障深未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰，令其成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於他方恒沙界外，有一眾生心中發明普賢行者，我於爾時乘六牙象，分身百千，皆至其處。縱彼障深未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰，令其成就。」

既以心聞合法界體，境智無二，故法界中所有眾生心中發明普賢行者無不了知、無不起應，冥顯二機皆獲其益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既以心聞合法界體，境智無二，故法界中所有眾生心中發明普賢行者無不了知、無不起應，冥顯二機皆獲其益。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「佛問圓通，我說本因，心聞發明，分別自在，斯為第一。」如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我說本因，心聞發明，分別自在，斯為第一。」如文。

三、孫陀羅難陀，三：一、敘承尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、孫陀羅難陀，三：一、敘承尊教。

孫陀羅難陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家，從佛入道，雖具戒律，於三摩地心常散動，未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻端白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初出家，從佛入道，雖具戒律，於三摩地心常散動，未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻端白。」

孫陀羅難陀，此云艶喜，兼妻得名，是佛親弟。前作數息，即約根說，今約觀識，緣鼻端白以駐其心，令不散動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀，此云艶喜，兼妻得名，是佛親弟。前作數息，即約根說，今約觀識，緣鼻端白以駐其心，令不散動。

二、依教修觀，二：一、明觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，二：一、明觀行。

「我初諦觀，經三七日，見鼻中氣出入如煙，身心內明，圓洞世界，遍成虛淨，猶如琉璃。煙相漸銷，鼻息成白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我初諦觀，經三七日，見鼻中氣出入如煙，身心內明，圓洞世界，遍成虛淨，猶如琉璃。煙相漸銷，鼻息成白。」

初觀白相，經三七日後見息氣猶如煙相。此觀成時，身心內發，若身若器一時空淨，內外映徹，猶如琉璃。此則因觀生滅息相，觀心融明，將發空慧，遂洞身界。猶在方便，未能忘緣，故見其煙變成白相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀白相，經三七日後見息氣猶如煙相。此觀成時，身心內發，若身若器一時空淨，內外映徹，猶如琉璃。此則因觀生滅息相，觀心融明，將發空慧，遂洞身界。猶在方便，未能忘緣，故見其煙變成白相。

二、明悟益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明悟益。

「心開漏盡，諸出入息化為光明，照十方界，得阿羅漢。世尊記我當得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心開漏盡，諸出入息化為光明，照十方界，得阿羅漢。世尊記我當得菩提。」

無生空慧既已現前，諸息不生純是智慧，慧光明照一切皆如，世界眾生無非圓妙，由斯漏盡當得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生空慧既已現前，諸息不生純是智慧，慧光明照一切皆如，世界眾生無非圓妙，由斯漏盡當得菩提。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「佛問圓通，我以銷息，息久發明，明圓滅漏，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以銷息，息久發明，明圓滅漏，斯為第一。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

四、富樓那，三：一、敘宿辯，二：一、具談權實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、富樓那，三：一、敘宿辯，二：一、具談權實。

富樓那彌多羅尼子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來辯才無礙，宣說苦空，深達實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那彌多羅尼子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠劫來辯才無礙，宣說苦空，深達實相。」

富樓那，云滿。彌多羅，云慈。尼，女聲。得四辯才，曠劫便有，非獨今日。苦空實相即權實法也，內祕外現成就眾生，累劫如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那，云滿。彌多羅，云慈。尼，女聲。得四辯才，曠劫便有，非獨今日。苦空實相即權實法也，內祕外現成就眾生，累劫如是。

二、備演法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、備演法門。

「如是乃至恒沙如來祕密法門，我於眾中微妙開示，得無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至恒沙如來祕密法門，我於眾中微妙開示，得無所畏。」

非今一佛所說法門，河沙佛所聞祕密法，我皆為眾宣說無畏。言微妙者，巧以言辭、譬喻方便隨順機感也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非今一佛所說法門，河沙佛所聞祕密法，我皆為眾宣說無畏。言微妙者，巧以言辭、譬喻方便隨順機感也。

二、明現證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明現證。

「世尊知我有大辯才，以音聲輪教我發揚，我於佛前助佛轉輪，因師子吼成阿羅漢。世尊印我說法無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊知我有大辯才，以音聲輪教我發揚，我於佛前助佛轉輪，因師子吼成阿羅漢。世尊印我說法無上。」

如來知我有辯才智，遂教我以口輪說法，此則示令不以生滅心行說實相法，故能隨說法淨即智慧淨，隨智慧淨即其心淨也。師子吼者，無畏說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知我有辯才智，遂教我以口輪說法，此則示令不以生滅心行說實相法，故能隨說法淨即智慧淨，隨智慧淨即其心淨也。師子吼者，無畏說也。

三、結酬問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬問。

「佛問圓通，我以法音降伏魔怨，銷滅諸漏，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以法音降伏魔怨，銷滅諸漏，斯為第一。」

內以禪定智慧伏斷愛見，外以神通說法降制魔外，則涅槃城存，三寶不絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內以禪定智慧伏斷愛見，外以神通說法降制魔外，則涅槃城存，三寶不絕也。

五、優波離，三：一、遇佛受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、優波離，三：一、遇佛受教。

優波離即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我親隨佛踰城出家，親觀如來六年勤苦，親見如來降伏諸魔，制諸外道，解脫世間貪欲諸漏。承佛教戒，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我親隨佛踰城出家，親觀如來六年勤苦，親見如來降伏諸魔，制諸外道，解脫世間貪欲諸漏。承佛教戒，」

優波離，云近執，即如來為太子時親近執事之臣也。在家執事，出家亦爾，遂見修行降魔制外，斷惑成道也。故承如來教以持戒，律中度諸釋種，先度波離者，蓋以初雖隨佛，後方得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離，云近執，即如來為太子時親近執事之臣也。在家執事，出家亦爾，遂見修行降魔制外，斷惑成道也。故承如來教以持戒，律中度諸釋種，先度波離者，蓋以初雖隨佛，後方得度。

二、因戒獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因戒獲證。

「如是乃至三千威儀，八萬微細性業、遮業悉皆清淨，身心寂滅，成阿羅漢。我是如來眾中綱紀，親印我心，持戒修身眾推為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至三千威儀，八萬微細性業、遮業悉皆清淨，身心寂滅，成阿羅漢。我是如來眾中綱紀，親印我心，持戒修身眾推為上。」

有威可畏，有儀可象，二百五十各有四儀，復對三聚，故成三千。復以三千配身口七支、四分煩惱，轉成八萬四千，今舉大數耳。殺盜婬妄性元是罪，不待制止，犯即成業，故云性業。餘即因過始制，制前犯即無罪，故云遮業。由持戒故不犯諸塵，塵既不生，身亦無得，故身寂滅。我身不有，我心何依？根塵既亡，心無所有，故亦寂滅。如是諸法一時清淨，唯一寶覺本來無染，真持戒耳，由是獲證。言綱紀者，結要之處，以能決斷重輕開遮持犯，制眾行事，令人法高尚為後軌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有威可畏，有儀可象，二百五十各有四儀，復對三聚，故成三千。復以三千配身口七支、四分煩惱，轉成八萬四千，今舉大數耳。殺盜婬妄性元是罪，不待制止，犯即成業，故云性業。餘即因過始制，制前犯即無罪，故云遮業。由持戒故不犯諸塵，塵既不生，身亦無得，故身寂滅。我身不有，我心何依？根塵既亡，心無所有，故亦寂滅。如是諸法一時清淨，唯一寶覺本來無染，真持戒耳，由是獲證。言綱紀者，結要之處，以能決斷重輕開遮持犯，制眾行事，令人法高尚為後軌也。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，我以執身，身得自在。次第執心，心得通達。然後身心一切通利，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以執身，身得自在。次第執心，心得通達。然後身心一切通利，斯為第一。」

持戒修身，禁防塵染，觀身實相塵自不生，能分別心依何所有，是故身心通達自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒修身，禁防塵染，觀身實相塵自不生，能分別心依何所有，是故身心通達自在。

六、目犍連，三：一、遇緣聞教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、目犍連，三：一、遇緣聞教。

大目犍連即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初於路乞食，逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉波，宣說如來因緣深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目犍連即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我初於路乞食，逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉波，宣說如來因緣深義。」

目犍連姓，云採菽氏。拘律陀名，云無節樹。優樓頻螺，云木苽林。伽耶，云城。那提，云江。緣如舍利弗中和會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目犍連姓，云採菽氏。拘律陀名，云無節樹。優樓頻螺，云木苽林。伽耶，云城。那提，云江。緣如舍利弗中和會。

二、因教通悟，二：一、獲悟入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因教通悟，二：一、獲悟入道。

「我頓發心，得大通達。如來惠我袈裟著身，鬚髮自落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我頓發心，得大通達。如來惠我袈裟著身，鬚髮自落。」

前聞因緣深義，即由因緣深達實相。實相無相，身心寂滅，由是開悟名大通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前聞因緣深義，即由因緣深達實相。實相無相，身心寂滅，由是開悟名大通達。

二、因悟得通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因悟得通。

「我遊十方得無罣礙，神通發明推為無上，成阿羅漢。寧唯世尊，十方如來歎我神力，圓明清淨，自在無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我遊十方得無罣礙，神通發明推為無上，成阿羅漢。寧唯世尊，十方如來歎我神力，圓明清淨，自在無畏。」

謂由開悟分別不生、意識不起，即是以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺。湛性既深，心光宣發，神通大用由此現前，能遊十方無礙自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂由開悟分別不生、意識不起，即是以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺。湛性既深，心光宣發，神通大用由此現前，能遊十方無礙自在。

三、結酬重指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬重指。

「佛問圓通，我以旋湛，心光發宣，如澄濁流久成清瑩，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以旋湛，心光發宣，如澄濁流久成清瑩，斯為第一。」

旋湛即定，心光即慧。由定發慧，神用無邊，如水澄清萬像斯現。已上六人依識悟入竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋湛即定，心光即慧。由定發慧，神用無邊，如水澄清萬像斯現。已上六人依識悟入竟。

四、復大同本證，七：一、火頭金剛，三：一、遇佛聞教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、復大同本證，七：一、火頭金剛，三：一、遇佛聞教。

烏芻瑟摩於如來前，合掌頂禮佛之雙足而白佛言：「我常先憶久遠劫前性多貪欲。有佛出世名曰空王，說多婬人成猛火聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏芻瑟摩於如來前，合掌頂禮佛之雙足而白佛言：「我常先憶久遠劫前性多貪欲。有佛出世名曰空王，說多婬人成猛火聚。」

烏芻瑟摩，此云火頭。因多貪欲，聞教修觀，從此獲悟。貪欲盛者是鬼獄因，因為欲火所熾，果為業火所燒，因果相當俱名火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏芻瑟摩，此云火頭。因多貪欲，聞教修觀，從此獲悟。貪欲盛者是鬼獄因，因為欲火所熾，果為業火所燒，因果相當俱名火聚。

二、依教修觀，二：一、觀成獲悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，二：一、觀成獲悟。

「教我遍觀百骸四支諸冷煖氣，神光內凝，化多婬心成智慧火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「教我遍觀百骸四支諸冷煖氣，神光內凝，化多婬心成智慧火。」

初觀身心，唯見煖觸，後觀煖氣，無相無生。我身自空，煖依何住？身心既寂，性火妙發，故云神光內凝成智慧火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀身心，唯見煖觸，後觀煖氣，無相無生。我身自空，煖依何住？身心既寂，性火妙發，故云神光內凝成智慧火。

二、重指釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重指釋成。

「從是諸佛皆呼召我名為火頭。我以火光三昧力故成阿羅漢，心發大願：『諸佛成道，我為力士，親伏魔怨。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從是諸佛皆呼召我名為火頭。我以火光三昧力故成阿羅漢，心發大願：『諸佛成道，我為力士，親伏魔怨。』」

因觀火性，得真三昧，以火為入道初門，故云火頭。火能破壞一切諸法，故發大願，為力士身破魔護法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因觀火性，得真三昧，以火為入道初門，故云火頭。火能破壞一切諸法，故發大願，為力士身破魔護法也。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，我以諦觀身心煖觸，無礙流通，諸漏既銷，生大寶焰，登無上覺，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以諦觀身心煖觸，無礙流通，諸漏既銷，生大寶焰，登無上覺，斯為第一。」

煖觸即空，故云無礙。性火妙發，故曰流通。內凝外現，故生寶焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煖觸即空，故云無礙。性火妙發，故曰流通。內凝外現，故生寶焰。

二、持地菩薩，三：一、遇佛受教，二：一、總值諸佛具修福業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、持地菩薩，三：一、遇佛受教，二：一、總值諸佛具修福業。

持地菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我念往昔普光如來出現於世，我為比丘，常於一切要路、津口、田地、險隘，有不如法妨損車馬，我皆平填，或作橋梁、或負沙土。如是勤苦經無量佛出現於世，或有眾生於闤闠處要人擎物，我先為擎，至其所詣，放物即行，不取其直。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我念往昔普光如來出現於世，我為比丘，常於一切要路、津口、田地、險隘，有不如法妨損車馬，我皆平填，或作橋梁、或負沙土。如是勤苦經無量佛出現於世，或有眾生於闤闠處要人擎物，我先為擎，至其所詣，放物即行，不取其直。」

勤身苦己，利益多眾，經無量佛作無畏施，福因廣也。市垣曰闤，市門曰闠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤身苦己，利益多眾，經無量佛作無畏施，福因廣也。市垣曰闤，市門曰闠。

二、別值毘舍親承開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別值毘舍親承開示。

「毘舍浮佛現在世時，世多飢荒，我為負人，無問遠近唯取一錢，或有車牛被於泥溺，我有神力為其推輪，拔其苦惱。時國大王延佛設齋，我於爾時平地待佛，毘舍如來摩頂謂我：『當平心地，則世界地一切皆平。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍浮佛現在世時，世多飢荒，我為負人，無問遠近唯取一錢，或有車牛被於泥溺，我有神力為其推輪，拔其苦惱。時國大王延佛設齋，我於爾時平地待佛，毘舍如來摩頂謂我：『當平心地，則世界地一切皆平。』」

毘舍浮，云遍一切自在。平治路地，待佛經過，佛以自證法門開示，令平心地，一切皆平者，心為萬法所依，平等含育，長養一切，故名為地。若能平等性觀，與此相應，則一切法無不平等，自在無礙，由是佛名一切自在耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮，云遍一切自在。平治路地，待佛經過，佛以自證法門開示，令平心地，一切皆平者，心為萬法所依，平等含育，長養一切，故名為地。若能平等性觀，與此相應，則一切法無不平等，自在無礙，由是佛名一切自在耳。

二、因教獲悟，二：一、正陳悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因教獲悟，二：一、正陳悟旨。

「我即心開，見身微塵與造世界所有微塵等無差別，微塵自性不相觸摩，乃至刀兵亦無所觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我即心開，見身微塵與造世界所有微塵等無差別，微塵自性不相觸摩，乃至刀兵亦無所觸。」

聞平心地，即悟我心本來平等，若身、若界所有微塵皆無自性，但從虛妄分別所現，唯一實相，本如來藏，猶如空華，翳故妄見，空本無華，復何相礙？由是刀兵亦無所觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞平心地，即悟我心本來平等，若身、若界所有微塵皆無自性，但從虛妄分別所現，唯一實相，本如來藏，猶如空華，翳故妄見，空本無華，復何相礙？由是刀兵亦無所觸。

二、因悟獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因悟獲證。

「我於法性悟無生忍，成阿羅漢，迴心今入菩薩位中，聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於法性悟無生忍，成阿羅漢，迴心今入菩薩位中，聞諸如來宣妙蓮華佛知見地，我先證明而為上首。」

身界二塵、染淨諸法本無自性，唯是實相如來藏性，故云法性。於此忍可，元無生滅，決定不謬，名無生忍。此人開悟大乘而登小果者，以隨彼意樂要入即入，如西域諸菩薩等皆悟大道，嫌棄小乘猶如咳唾，多因王請即證小果，由人意樂豈不然乎！持地在昔證法華經，見普門品。二、重指結酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身界二塵、染淨諸法本無自性，唯是實相如來藏性，故云法性。於此忍可，元無生滅，決定不謬，名無生忍。此人開悟大乘而登小果者，以隨彼意樂要入即入，如西域諸菩薩等皆悟大道，嫌棄小乘猶如咳唾，多因王請即證小果，由人意樂豈不然乎！持地在昔證法華經，見普門品。二、重指結酬。

「佛問圓通，我以諦觀身、界二塵等無差別，本如來藏虛妄發塵，塵銷智圓，成無上道，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以諦觀身、界二塵等無差別，本如來藏虛妄發塵，塵銷智圓，成無上道，斯為第一。」

如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文可知。

三、月光童子，三：一、值佛受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、月光童子，三：一、值佛受教。

月光童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名為水天，教諸菩薩修習水觀，入三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光童子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名為水天，教諸菩薩修習水觀，入三摩地。」

月是太陰，能生於水。與所值佛，皆由所習而得其稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月是太陰，能生於水。與所值佛，皆由所習而得其稱。

二、依教修觀，二：一、備陳修行，二：一、正成水想，二：一、正作想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，二：一、備陳修行，二：一、正成水想，二：一、正作想。

「觀於身中水性無奪，初從涕唾，如是窮盡津液、精血、大小便利，身中旋復，水性一同。見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀於身中水性無奪，初從涕唾，如是窮盡津液、精血、大小便利，身中旋復，水性一同。見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別。」

一味水性，更非餘大之所相傾，故名無奪。浮幢王剎香水海者，准《華嚴經》，華藏海中有大蓮華，其蓮華中有諸香水海，一一香水海為諸佛剎世界之種，今觀身水與彼海同，故無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味水性，更非餘大之所相傾，故名無奪。浮幢王剎香水海者，准《華嚴經》，華藏海中有大蓮華，其蓮華中有諸香水海，一一香水海為諸佛剎世界之種，今觀身水與彼海同，故無差別。

二、敘偏證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘偏證。

「我於是時初成此觀，但見其水，未得無身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於是時初成此觀，但見其水，未得無身。」

水想成時但得無我，猶執水相全是於身，未亡法見，故未無身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水想成時但得無我，猶執水相全是於身，未亡法見，故未無身。

二、因觀值緣，四：一、入觀值緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因觀值緣，四：一、入觀值緣。

「當為比丘室中安禪，我有弟子窺窓觀室，唯見清水遍在室中，了無所見。童稚無知，取一瓦礫投於水內，激水作聲，顧盻而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當為比丘室中安禪，我有弟子窺窓觀室，唯見清水遍在室中，了無所見。童稚無知，取一瓦礫投於水內，激水作聲，顧盻而去。」

初作假想，雖見其水與香水海等無差別，但自心見，非通他人。今定力轉勝，果色亦勝，乃通他見，即實定果也，不同十遍處想成自見耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初作假想，雖見其水與香水海等無差別，但自心見，非通他人。今定力轉勝，果色亦勝，乃通他見，即實定果也，不同十遍處想成自見耳。

二、出觀如病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、出觀如病。

「我出定後頓覺心痛，如舍利弗遭違害鬼。我自思惟：『今我已得阿羅漢道，久離病緣，云何今日忽生心痛，將無退失？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我出定後頓覺心痛，如舍利弗遭違害鬼。我自思惟：『今我已得阿羅漢道，久離病緣，云何今日忽生心痛，將無退失？』」

身子入定於恒河岸，為鬼所掌，出定頭痛，佛語之曰：「汝若無定，身應碎壞。」今我亦爾，將恐退失所證道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身子入定於恒河岸，為鬼所掌，出定頭痛，佛語之曰：「汝若無定，身應碎壞。」今我亦爾，將恐退失所證道果。

三、審緣指告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、審緣指告。

「爾時，童子捷來我前說如上事。我則告言：『汝更見水，可即開門，入此水中，除去瓦礫。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，童子捷來我前說如上事。我則告言：『汝更見水，可即開門，入此水中，除去瓦礫。』」

四、再定獲安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、再定獲安。

「童子奉教。後入定時還復見水，瓦礫宛然，開門除出。我後出定，身質如初。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子奉教。後入定時還復見水，瓦礫宛然，開門除出。我後出定，身質如初。」

二、因修獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、因修獲證。

「逢無量佛，如是至於山海自在通王如來，方得亡身，與十方界諸香水海性合真空，無二無別。今於如來得童真名，預菩薩會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逢無量佛，如是至於山海自在通王如來，方得亡身，與十方界諸香水海性合真空，無二無別。今於如來得童真名，預菩薩會。」

前猶見水，今合真空無水可得，皆如來藏，故云亡身，即證法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前猶見水，今合真空無水可得，皆如來藏，故云亡身，即證法空也。

三、結所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結所問。

「佛問圓通，我以水性一味流通，得無生忍，圓滿菩提，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以水性一味流通，得無生忍，圓滿菩提，斯為第一。」

四、琉璃光菩薩，三：一、遇佛受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、琉璃光菩薩，三：一、遇佛受教。

琉璃光法王子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經恒沙劫，有佛出世名無量聲，開示菩薩本覺妙明，觀此世界及眾生身，皆是妄緣風力所轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃光法王子即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經恒沙劫，有佛出世名無量聲，開示菩薩本覺妙明，觀此世界及眾生身，皆是妄緣風力所轉。」

具云吠瑠璃，此翻遠山寶。由觀自心風力所轉，觀成得用，身心洞徹猶彼瑠璃，故以名焉。所值之佛名無量聲，亦由觀風而立名耳。開示本覺而觀風者，風即動相，既屬於妄，元來無動，無動即本覺也，由是欲顯無動而觀於動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具云吠瑠璃，此翻遠山寶。由觀自心風力所轉，觀成得用，身心洞徹猶彼瑠璃，故以名焉。所值之佛名無量聲，亦由觀風而立名耳。開示本覺而觀風者，風即動相，既屬於妄，元來無動，無動即本覺也，由是欲顯無動而觀於動。

二、依教修觀，二：一、正修觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，二：一、正修觀行。

「我於爾時觀界安立，觀世動時，觀身動止，觀心動念，諸動無二，等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時觀界安立，觀世動時，觀身動止，觀心動念，諸動無二，等無差別。」

標所觀境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標所觀境。

「我時覺了此群動性，來無所從、去無所至，十方微塵顛倒眾生同一虛妄，如是乃至三千大千一世界內所有眾生，如一器中貯百蚊蚋，啾啾亂鳴，於分寸中鼓發狂鬧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時覺了此群動性，來無所從、去無所至，十方微塵顛倒眾生同一虛妄，如是乃至三千大千一世界內所有眾生，如一器中貯百蚊蚋，啾啾亂鳴，於分寸中鼓發狂鬧。」

正觀察也。既世界、身心皆由風動，風自何生而動諸物？物不動時去至何所？風既無從，物成妄動，故見十方一切眾生狂自鼓鬧，同一虛妄，本無所因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀察也。既世界、身心皆由風動，風自何生而動諸物？物不動時去至何所？風既無從，物成妄動，故見十方一切眾生狂自鼓鬧，同一虛妄，本無所因。

二、觀成獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀成獲益。

「逢佛未幾，得無生忍。爾時心開，乃見東方不動佛國，為法王子，事十方佛，身心發光，洞徹無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逢佛未幾，得無生忍。爾時心開，乃見東方不動佛國，為法王子，事十方佛，身心發光，洞徹無礙。」

未幾，猶在近也。依教觀察，受教未久即證無生。由觀生滅證不生滅，故見東方不動佛國。我身及器咸即本覺妙明元體，故云發光洞徹無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未幾，猶在近也。依教觀察，受教未久即證無生。由觀生滅證不生滅，故見東方不動佛國。我身及器咸即本覺妙明元體，故云發光洞徹無礙。

三、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結酬所問。

「佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心，入三摩地，合十方佛，傳一妙心，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心，入三摩地，合十方佛，傳一妙心，斯為第一。」

五、虛空藏菩薩，四：一、同佛所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、虛空藏菩薩，四：一、同佛所得。

虛空藏菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我與如來定光佛所得無邊身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我與如來定光佛所得無邊身。」

定光佛，即然燈佛也。由觀四大虛妄有生，無物可得，同於虛空，故得身相猶如虛空，周遍無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定光佛，即然燈佛也。由觀四大虛妄有生，無物可得，同於虛空，故得身相猶如虛空，周遍無礙也。

二、備敘神用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、備敘神用。

「爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛剎，化成虛空。又於自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光，流灌十方，盡虛空際諸幢王剎，來入鏡內，涉入我身。身同虛空不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事，得大隨順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時手執四大寶珠，照明十方微塵佛剎，化成虛空。又於自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光，流灌十方，盡虛空際諸幢王剎，來入鏡內，涉入我身。身同虛空不相妨礙，身能善入微塵國土，廣行佛事，得大隨順。」

觀四大性及以自心，唯是圓明清淨寶覺，覺體無礙，周遍一切，故能以四寶珠照十方界，化成虛空。於心現鏡，光照諸剎，來入鏡中，身剎互入，不相妨礙，廣大隨順施作佛事。十種光者，十身盧舍那也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀四大性及以自心，唯是圓明清淨寶覺，覺體無礙，周遍一切，故能以四寶珠照十方界，化成虛空。於心現鏡，光照諸剎，來入鏡中，身剎互入，不相妨礙，廣大隨順施作佛事。十種光者，十身盧舍那也。

三、由觀獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、由觀獲證。

「此大神力由我諦觀四大無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同，於同發明，得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大神力由我諦觀四大無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同，於同發明，得無生忍。」

此敘觀成獲忍，發此大用。四大、身心、虛空、佛國同一虛妄，唯是圓常。冥此發用，豈拘方所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此敘觀成獲忍，發此大用。四大、身心、虛空、佛國同一虛妄，唯是圓常。冥此發用，豈拘方所。

四、結酬所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結酬所問。

「佛問圓通，我以觀察虛空無邊，入三摩地，妙力圓明，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以觀察虛空無邊，入三摩地，妙力圓明，斯為第一。」

由觀空故，現身現土互相涉入，依此得名虛空藏耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由觀空故，現身現土互相涉入，依此得名虛空藏耳。

六、彌勒菩薩，三：一、遇佛受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、彌勒菩薩，三：一、遇佛受教。

彌勒菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經微塵劫，有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家，心重世名，好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定，入三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔經微塵劫，有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家，心重世名，好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定，入三摩地。」

具云梅咀利曳那，此云慈氏。燈明佛時，妙光菩薩八百弟子中有一人，號曰求名，是此人也。心重世名多遊族姓者，蓋由心外見境，馳求不息，分別諸法種類名相，不知自心熏習所現，即是不了心及緣，則生二妄想也。為對治故，教唯識觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具云梅咀利曳那，此云慈氏。燈明佛時，妙光菩薩八百弟子中有一人，號曰求名，是此人也。心重世名多遊族姓者，蓋由心外見境，馳求不息，分別諸法種類名相，不知自心熏習所現，即是不了心及緣，則生二妄想也。為對治故，教唯識觀。

二、依教修觀，二：一、久修離過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依教修觀，二：一、久修離過。

「歷劫已來，以此三昧事恒沙佛，求世名心歇滅無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歷劫已來，以此三昧事恒沙佛，求世名心歇滅無有。」

初修此觀，已得對治，知世名利有無、厚薄，皆我自己唯識所變，不從他來，由此馳求頓爾皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初修此觀，已得對治，知世名利有無、厚薄，皆我自己唯識所變，不從他來，由此馳求頓爾皆息。

二、觀成得道，二：一、證唯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀成得道，二：一、證唯心。

「至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧，乃至盡空如來國土淨穢、有無，皆是我心變化所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至然燈佛出現於世，我乃得成無上妙圓識心三昧，乃至盡空如來國土淨穢、有無，皆是我心變化所現。」

此觀初成，位當解行。今得三昧正入初地，名真見道。謂以一實根本無分別智與法界冥合，能所一如，無有二相，故《唯識》頌云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」當爾之時方名親證，乃至盡空如來國土淨穢、有無，皆是我心變化所現，故五位中名通達位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此觀初成，位當解行。今得三昧正入初地，名真見道。謂以一實根本無分別智與法界冥合，能所一如，無有二相，故《唯識》頌云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」當爾之時方名親證，乃至盡空如來國土淨穢、有無，皆是我心變化所現，故五位中名通達位也。

二、現諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、現諸佛。

「世尊！我了如是唯心識故，識性流出無量如來，今得授記，次補佛處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我了如是唯心識故，識性流出無量如來，今得授記，次補佛處。」

既能現親證真唯識理，依正、淨穢皆唯心現，故無量佛從識性流。今得補佛，亦我識變，非由他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既能現親證真唯識理，依正、淨穢皆唯心現，故無量佛從識性流。今得補佛，亦我識變，非由他也。

三、重指結詶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、重指結詶。

「佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明入圓成實，遠離依他及遍計執，得無生忍，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我以諦觀十方唯識，識心圓明入圓成實，遠離依他及遍計執，得無生忍，斯為第一。」

初觀染淨、依正皆唯識變，本無自性，即不起虛妄遍執計我及法，即離遍計。決了能變、所變元是菩提妙覺明性，即離依他，唯一圓成清淨寶覺，故云遠離依他及遍計執。故《唯識》云「初即相無性，次無自然性，後由遠離前，所執我、法性。」即斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀染淨、依正皆唯識變，本無自性，即不起虛妄遍執計我及法，即離遍計。決了能變、所變元是菩提妙覺明性，即離依他，唯一圓成清淨寶覺，故云遠離依他及遍計執。故《唯識》云「初即相無性，次無自然性，後由遠離前，所執我、法性。」即斯義也。

七、大勢至菩薩，三：初、遇佛受教。二：一、標指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、大勢至菩薩，三：初、遇佛受教。二：一、標指。

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名無量光，十二如來相繼一劫，其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名無量光，十二如來相繼一劫，其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。」

亦名無量光得大勢，如《觀經》釋。念佛三昧，如下自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名無量光得大勢，如《觀經》釋。念佛三昧，如下自明。

二、敘教，二：一、喻顯，二：一、喻不念之失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘教，二：一、喻顯，二：一、喻不念之失。

「譬如有人一專為憶、一人專妄，如是二人若逢不逢、或見非見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人一專為憶、一人專妄，如是二人若逢不逢、或見非見。」

專憶如佛，專忘謂不念者。如是眾生見佛不定，故云若逢不逢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專憶如佛，專忘謂不念者。如是眾生見佛不定，故云若逢不逢等。

二、喻念佛之得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻念佛之得。

「二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。」

佛與眾生憶念相應，故佛與生如形影也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與眾生憶念相應，故佛與生如形影也。

二、法合，二：一、合不念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、法合，二：一、合不念。

「十方如來憐念眾生如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方如來憐念眾生如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？」

如母憶子，佛也。若子逃逝，生也。雖憶何為，不會遇也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母憶子，佛也。若子逃逝，生也。雖憶何為，不會遇也。

二、合念佛，二：一、提喻貼合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、合念佛，二：一、提喻貼合。

「子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前、當來必定見佛，去佛不遠，不假方便自得心開。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前、當來必定見佛，去佛不遠，不假方便自得心開。」

初提喻，若眾下貼合，不假下得益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初提喻，若眾下貼合，不假下得益。

二、寄喻重顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、寄喻重顯。

「如染香人身有香氣，此則名曰香光莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如染香人身有香氣，此則名曰香光莊嚴。」

染香有香氣，念佛得見佛，因果相稱，誰謂不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染香有香氣，念佛得見佛，因果相稱，誰謂不然。

二、修習獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、修習獲證。

「我本因地以念佛心入無生忍，今於此界攝念佛人歸於淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本因地以念佛心入無生忍，今於此界攝念佛人歸於淨土。」

念佛入無生者，初即以生滅心緣念佛之相好，專注一境，心無間然，見佛相好光明莊嚴、依報眷屬一一樂事，如對明鏡自見面像，周眸遍覽無非佛果。然後復觀所念之佛諸有境界俱為虛妄，本無自性。以從念想之所現故，能念之心已起未起，自何而有？不見一法，畢竟空寂。以心不見心，無相可得，斯則能所俱寂，本來離念，離念相者等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身。此則由念相好見法身佛，即無生念也，故云以念佛心入無生忍。我既得度，眾生法身與我無異，無異之性互相關涉，故念佛者我皆攝取，故云攝念佛人歸於淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛入無生者，初即以生滅心緣念佛之相好，專注一境，心無間然，見佛相好光明莊嚴、依報眷屬一一樂事，如對明鏡自見面像，周眸遍覽無非佛果。然後復觀所念之佛諸有境界俱為虛妄，本無自性。以從念想之所現故，能念之心已起未起，自何而有？不見一法，畢竟空寂。以心不見心，無相可得，斯則能所俱寂，本來離念，離念相者等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身。此則由念相好見法身佛，即無生念也，故云以念佛心入無生忍。我既得度，眾生法身與我無異，無異之性互相關涉，故念佛者我皆攝取，故云攝念佛人歸於淨土。

三、結答所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結答所問。

「佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。」

念屬意根，意根即諸根所依，故攝六也。念即無念，故云淨念。不以念間，故云相繼。此即於根大性而悟入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念屬意根，意根即諸根所依，故攝六也。念即無念，故云淨念。不以念間，故云相繼。此即於根大性而悟入也。