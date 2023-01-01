首楞嚴義疏注經卷第四(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第四(之一)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、破滿慈執相難性顯如來藏，四：一、致請，三：一、總述未了，三：一、展敬伸歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破滿慈執相難性顯如來藏，四：一、致請，三：一、總述未了，三：一、展敬伸歎。

爾時，富樓那彌多羅尼子在大眾中即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊！善為眾生敷演如來第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，富樓那彌多羅尼子在大眾中即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大威德世尊！善為眾生敷演如來第一義諦。」

如來說法，大眾咸坐，欲有所問，先起展敬。展敬之儀不離三業：胡跪合掌，身也；恭敬，意也；白言下，口也。如來藏心不空不有、即性即相，名第一義。是佛所證，決定無妄，審實名諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說法，大眾咸坐，欲有所問，先起展敬。展敬之儀不離三業：胡跪合掌，身也；恭敬，意也；白言下，口也。如來藏心不空不有、即性即相，名第一義。是佛所證，決定無妄，審實名諦。

二、引喻述迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引喻述迷。

「世尊常推說法人中我為第一，今聞如來微妙法音，猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋，本所不見，何況得聞？佛雖宣明，令我除惑，今猶未詳斯義究竟無疑惑地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊常推說法人中我為第一，今聞如來微妙法音，猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋，本所不見，何況得聞？佛雖宣明，令我除惑，今猶未詳斯義究竟無疑惑地。」

滿慈子善說法要，眾推無上，今聞佛說，未盡領解，猶壞耳者對微細聲，遠逾百步，詎能明辯？第一義諦微妙寂滅，微細聲也。聞而不解與不聞等，猶聾人也。言語道斷、心行處滅，逾百步也。說斯等法令我除惑，猶拘疑網未盡悔結，故引比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子善說法要，眾推無上，今聞佛說，未盡領解，猶壞耳者對微細聲，遠逾百步，詎能明辯？第一義諦微妙寂滅，微細聲也。聞而不解與不聞等，猶聾人也。言語道斷、心行處滅，逾百步也。說斯等法令我除惑，猶拘疑網未盡悔結，故引比也。

二、比論得失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、比論得失。

「世尊！如阿難輩雖則開悟，習漏未除。我等會中登無漏者，雖盡諸漏，今聞如來所說法音，尚紆疑悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如阿難輩雖則開悟，習漏未除。我等會中登無漏者，雖盡諸漏，今聞如來所說法音，尚紆疑悔。」

開悟者，如前獲妙本心，常住不滅也。小乘有學方斷分別，俱生全在，名習漏未除。滿慈無學斷盡俱生，此約小乘煩惱障說。問：何故無學尚紆疑悔，初果之輩解悟不疑耶？答：煩惱、所知二障差別，人執、法執輕重不同，故《正理論》云「或有於境，智不及愚。所謂凡夫善通三藏，羅漢不識赤鹽。」以所知障障法界理，羅漢雖得無漏，煩惱輕故；尚紆疑悔，所知重故。阿難雖得開悟，所知輕也；習漏未除，煩惱重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟者，如前獲妙本心，常住不滅也。小乘有學方斷分別，俱生全在，名習漏未除。滿慈無學斷盡俱生，此約小乘煩惱障說。問：何故無學尚紆疑悔，初果之輩解悟不疑耶？答：煩惱、所知二障差別，人執、法執輕重不同，故《正理論》云「或有於境，智不及愚。所謂凡夫善通三藏，羅漢不識赤鹽。」以所知障障法界理，羅漢雖得無漏，煩惱輕故；尚紆疑悔，所知重故。阿難雖得開悟，所知輕也；習漏未除，煩惱重也。

二、別敘所疑，二：一、藏性生相疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別敘所疑，二：一、藏性生相疑。

「世尊！若復世間一切根、塵、陰、處、界等，皆如來藏清淨本然，云何忽生山河大地諸有為相，次第遷流，終而復始？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復世間一切根、塵、陰、處、界等，皆如來藏清淨本然，云何忽生山河大地諸有為相，次第遷流，終而復始？」

前五句引所聞，即同《圓覺》剛藏云：「若諸眾生本來成佛」也。云何下五句敘疑難，即同彼云：「何故復有一切無明？」彼反難云：「若諸無明眾生本有，何因緣故如來復說本來成佛？」今經無此難者，意已含故。復有牒而縱之責無窮過，即同下文別答違妨也。然剛藏所問，反覆成難，文聚一處，鉤鎖相連。如來答釋亦總示云：「世界始終念念相續，一切對待皆由分別生死垢心輪迴妄見，未離妄見而辨覺性，遂令覺性成諸輪轉。」乃至結云：「如是分別非為正問。」今經問既前後，答亦隨問，二經答意廣略雖別，大旨攸同。如彼經云：「種種取捨皆是輪迴，未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉，若免輪迴無有是處」等。此即責剛藏不了圓覺自性絕諸對待，生死涅槃猶如昨夢，遂引無明生死有為，反復成疑，以難眾生本來成佛。故佛斥此正是生死垢心，分別妄見，遂令圓覺成輪轉也，由是舉喻，雲駛月運、舟行岸移等。今經即以常說本性覺體妙明明妙，反而責之，以辨滿慈解惑之心。解則已知覺體本妙，無明本空，山河大地如空華相，夫何致疑惑？則能所妄分，強覺俄起，三細為本，四輪成界，遂有世界、眾生、業果、相續，斯皆未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉。故二經之意，問答竝同也。然此是法空門下疑難大節，最障修證，滿慈迹雖小聖，今經圓通述悟無非大途，故所陳難剛藏無異，學者至此請細觀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前五句引所聞，即同《圓覺》剛藏云：「若諸眾生本來成佛」也。云何下五句敘疑難，即同彼云：「何故復有一切無明？」彼反難云：「若諸無明眾生本有，何因緣故如來復說本來成佛？」今經無此難者，意已含故。復有牒而縱之責無窮過，即同下文別答違妨也。然剛藏所問，反覆成難，文聚一處，鉤鎖相連。如來答釋亦總示云：「世界始終念念相續，一切對待皆由分別生死垢心輪迴妄見，未離妄見而辨覺性，遂令覺性成諸輪轉。」乃至結云：「如是分別非為正問。」今經問既前後，答亦隨問，二經答意廣略雖別，大旨攸同。如彼經云：「種種取捨皆是輪迴，未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉，若免輪迴無有是處」等。此即責剛藏不了圓覺自性絕諸對待，生死涅槃猶如昨夢，遂引無明生死有為，反復成疑，以難眾生本來成佛。故佛斥此正是生死垢心，分別妄見，遂令圓覺成輪轉也，由是舉喻，雲駛月運、舟行岸移等。今經即以常說本性覺體妙明明妙，反而責之，以辨滿慈解惑之心。解則已知覺體本妙，無明本空，山河大地如空華相，夫何致疑惑？則能所妄分，強覺俄起，三細為本，四輪成界，遂有世界、眾生、業果、相續，斯皆未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉。故二經之意，問答竝同也。然此是法空門下疑難大節，最障修證，滿慈迹雖小聖，今經圓通述悟無非大途，故所陳難剛藏無異，學者至此請細觀之。

二、大性俱遍疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、大性俱遍疑。

「又如來說，地水火風本性圓融，周遍法界，湛然常住。世尊！若地性遍，云何容水？水性周遍，火則不生。復云何明水火二性，俱遍虛空不相陵滅？世尊！地性障礙，空性虛通，云何二俱周遍法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如來說，地水火風本性圓融，周遍法界，湛然常住。世尊！若地性遍，云何容水？水性周遍，火則不生。復云何明水火二性，俱遍虛空不相陵滅？世尊！地性障礙，空性虛通，云何二俱周遍法界？」

此約世諦水火性異，難第一義性相俱融。下文答云「觀相元妄，無可指陳；觀性元真，唯妙覺明。妙覺明心先非水火，云何復問相陵滅義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此約世諦水火性異，難第一義性相俱融。下文答云「觀相元妄，無可指陳；觀性元真，唯妙覺明。妙覺明心先非水火，云何復問相陵滅義？」

三、雙結求誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、雙結求誨。

「而我不知是義攸往，惟願如來宣流大慈，開我迷雲及諸大眾。」作是語已，五體投地，欽渴如來無上慈誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而我不知是義攸往，惟願如來宣流大慈，開我迷雲及諸大眾。」作是語已，五體投地，欽渴如來無上慈誨。

攸，所也。據說則本然清淨，互遍互融；據今則宛爾山河，碩乖水火。莫知所往，孰是孰非，願垂慈誨，冀無所惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攸，所也。據說則本然清淨，互遍互融；據今則宛爾山河，碩乖水火。莫知所往，孰是孰非，願垂慈誨，冀無所惑。

二、許宣，三：一、敘詮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、許宣，三：一、敘詮。

爾時，世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢：「如來今日普為此會宣勝義中真勝義性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢：「如來今日普為此會宣勝義中真勝義性。」

如來常依二諦說法，謂世俗諦、勝義諦。今所說者異乎常說，謂勝義勝義諦也。一真法界中道實相，無法不收、無法不遍，上聖下凡、情與非情皆成佛道，斯為極唱最後垂範也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常依二諦說法，謂世俗諦、勝義諦。今所說者異乎常說，謂勝義勝義諦也。一真法界中道實相，無法不收、無法不遍，上聖下凡、情與非情皆成佛道，斯為極唱最後垂範也。

二、顯益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯益。

「令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空，迴向上乘阿羅漢等，皆獲一乘寂滅場地，真阿練若正修行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空，迴向上乘阿羅漢等，皆獲一乘寂滅場地，真阿練若正修行處。」

方便教說定性二乘、無性闡提不得成佛，如焦芽敗種等。今此會通，咸歸一乘，究竟涅槃。《涅槃經》云「我於餘經說有聲聞不得作佛，非於此經作如是說。」涅槃、佛性即如來藏，亦名一乘，亦名首楞嚴，二經同味不亦宜乎。斯則會五性、融三乘，了義極談莫斯為最。阿練若，云無諠雜。首楞嚴王，即諸佛之大寂定，名真無喧雜正修行處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便教說定性二乘、無性闡提不得成佛，如焦芽敗種等。今此會通，咸歸一乘，究竟涅槃。《涅槃經》云「我於餘經說有聲聞不得作佛，非於此經作如是說。」涅槃、佛性即如來藏，亦名一乘，亦名首楞嚴，二經同味不亦宜乎。斯則會五性、融三乘，了義極談莫斯為最。阿練若，云無諠雜。首楞嚴王，即諸佛之大寂定，名真無喧雜正修行處也。

三、勅聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、勅聽。

「汝今諦聽，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今諦聽，當為汝說。」

三、佇聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、佇聞。

富樓那等欽佛法音，默然承聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那等欽佛法音，默然承聽。

四、答釋，二：一、答藏性生相疑，二：一、正答所疑，三：一、牒疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、答釋，二：一、答藏性生相疑，二：一、正答所疑，三：一、牒疑。

佛言：「富樓那！如汝所言，清淨本然，云何忽生山河大地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「富樓那！如汝所言，清淨本然，云何忽生山河大地？」

二、正答，二：一、唯一真心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正答，二：一、唯一真心。

「汝常不聞如來宣說，性覺妙明，本覺明妙？」富樓那言：「唯然世尊！我常聞佛宣說斯義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝常不聞如來宣說，性覺妙明，本覺明妙？」富樓那言：「唯然世尊！我常聞佛宣說斯義。」

一真如心是佛常說，或名法界、或名實相、或如來藏性、或妙淨明心。一經之內尚有多名，況諸經耶？名雖有異，一體無別，皆顯法界一相，本來平等。三科七大虛妄有生、虛妄名滅，生滅去來本如來藏，不動周圓，妙真如性，性真常中求於去來、迷悟、死生了無所得。若了斯旨，何山河之忽起、有為之遷流耶？何致問於如來耶？故茲責問，已釋疑盡，此就真如門約體絕相以答也。性覺、本覺指體也。妙明、明妙，顯用也。顯不由他，故云性覺，性自覺故，性自明故，豈由於他？顯非有始，故名本覺，本來覺故，本來明故，豈因始有？又體無改易，故名性覺；相非生起，故名本覺。體相寂滅，心言不能及，故稱妙；靈鑒不昧，昏惑不能暗，故名明。妙明、明妙，左右言耳。或可寂而常照故稱妙明，照而常寂故曰明妙，此顯法界一相，真覺無二。《圓覺》亦云「一切覺故，圓覺普照，寂滅無二。」古人所解各隨其意，云云在彼，不能具敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真如心是佛常說，或名法界、或名實相、或如來藏性、或妙淨明心。一經之內尚有多名，況諸經耶？名雖有異，一體無別，皆顯法界一相，本來平等。三科七大虛妄有生、虛妄名滅，生滅去來本如來藏，不動周圓，妙真如性，性真常中求於去來、迷悟、死生了無所得。若了斯旨，何山河之忽起、有為之遷流耶？何致問於如來耶？故茲責問，已釋疑盡，此就真如門約體絕相以答也。性覺、本覺指體也。妙明、明妙，顯用也。顯不由他，故云性覺，性自覺故，性自明故，豈由於他？顯非有始，故名本覺，本來覺故，本來明故，豈因始有？又體無改易，故名性覺；相非生起，故名本覺。體相寂滅，心言不能及，故稱妙；靈鑒不昧，昏惑不能暗，故名明。妙明、明妙，左右言耳。或可寂而常照故稱妙明，照而常寂故曰明妙，此顯法界一相，真覺無二。《圓覺》亦云「一切覺故，圓覺普照，寂滅無二。」古人所解各隨其意，云云在彼，不能具敘。

二、起諸妄法即約生滅門隨緣成事以釋。文三：一、總問覺明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、起諸妄法即約生滅門隨緣成事以釋。文三：一、總問覺明。

佛言：「汝稱覺明，為復性明稱名為覺？為覺不明稱為明覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝稱覺明，為復性明稱名為覺？為覺不明稱為明覺？」

此之一問，定其解惑也，解則不合致疑，惑則此非正問。問意云：汝聞我說性覺妙明，為作何解？為此覺體本性自明，名為覺明？為復覺自不明，由覺他明，明與覺異，名為明覺？覺明之號由誰而立？故云汝稱等。此之二意，一正一邪，定滿慈答為得何意。得此則無疑，認邪則生妄，故此一問定其解惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此之一問，定其解惑也，解則不合致疑，惑則此非正問。問意云：汝聞我說性覺妙明，為作何解？為此覺體本性自明，名為覺明？為復覺自不明，由覺他明，明與覺異，名為明覺？覺明之號由誰而立？故云汝稱等。此之二意，一正一邪，定滿慈答為得何意。得此則無疑，認邪則生妄，故此一問定其解惑也。

二、答由所覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答由所覺。

富樓那言：「若此不明名為覺者，則無所明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「若此不明名為覺者，則無所明。」

據斯答意，覺體自不能明，必須別假他明為其所覺。若無所覺之明，但可獨名為覺，不得兼稱覺明。若欲兼稱覺明，必有明為所覺，斯則但認於邪，以為妄法生起之本。佛之本意，覺性元明，必不因他而稱明覺。覺妙明妙，覺圓明圓，明覺一相無二無別，此唯真覺更無別法，除一寶相餘皆魔事。滿慈起教，示自不知，妄認所明，遂成迷倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據斯答意，覺體自不能明，必須別假他明為其所覺。若無所覺之明，但可獨名為覺，不得兼稱覺明。若欲兼稱覺明，必有明為所覺，斯則但認於邪，以為妄法生起之本。佛之本意，覺性元明，必不因他而稱明覺。覺妙明妙，覺圓明圓，明覺一相無二無別，此唯真覺更無別法，除一寶相餘皆魔事。滿慈起教，示自不知，妄認所明，遂成迷倒。

三、約計敘妄，二：初、且破滿慈能所執見，三：一、破真覺墮能所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約計敘妄，二：初、且破滿慈能所執見，三：一、破真覺墮能所。

佛言：「若無所明，則無明覺，有所非覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若無所明，則無明覺，有所非覺。」

初二句總牒所計。若汝執言，必有所明方稱明覺、若無所明無明覺者，佛即破云：有所非覺也。意云：若有能所焉稱真覺？夫真覺者，離能所相。見道偈云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」經云「不了心及緣，則生二妄想；了心及境界，妄想則不生。」上文云「覺所覺眚，覺非眚中。」故知有所，非真覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句總牒所計。若汝執言，必有所明方稱明覺、若無所明無明覺者，佛即破云：有所非覺也。意云：若有能所焉稱真覺？夫真覺者，離能所相。見道偈云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」經云「不了心及緣，則生二妄想；了心及境界，妄想則不生。」上文云「覺所覺眚，覺非眚中。」故知有所，非真覺也。

二、破妙性非湛明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破妙性非湛明。

「無所非明，無明又非覺湛明性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所非明，無明又非覺湛明性。」

初一句別牒所明。若如汝言，必有所明方稱覺明，若無所明但可名覺者，次二句破云：如來常說覺湛明性，豈得無明？若實無明，不合名為覺湛明性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初一句別牒所明。若如汝言，必有所明方稱覺明，若無所明但可名覺者，次二句破云：如來常說覺湛明性，豈得無明？若實無明，不合名為覺湛明性。

三、結示真妄二覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結示真妄二覺。

「性覺必明，妄為明覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「性覺必明，妄為明覺。」

上句結真，下句結妄。性覺必有真明，故云性覺妙明、本覺明妙。妄謂明異於覺，是故汝言：若無所明則無明覺，以有所明方稱覺明故。解惑之見於焉可辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上句結真，下句結妄。性覺必有真明，故云性覺妙明、本覺明妙。妄謂明異於覺，是故汝言：若無所明則無明覺，以有所明方稱覺明故。解惑之見於焉可辨。

二、正顯迷真起妄之由，二：一、通明妄覺托真之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正顯迷真起妄之由，二：一、通明妄覺托真之相。

「覺非所明，因明立所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺非所明，因明立所。」

真覺之體本有妙明，不逐緣生、非由境起，本來寂照，法界一相，故云覺非所明。因此真明，無明不了，妄執為所，由是一念纔起，四惑俱生，本識初相莫不是此。《起信》云「由不如實知真如法一故，不覺心起而有於念。」又云「不生不滅與生滅和合，非一非異，名為阿梨耶識。」是此真明為執所認而立所明也。此即真如不守自性為妄所見便為所相，如前燈光為眚所見便為圓影，此名無始住地無明。《纓絡經》云「四住地前使無法起，故寂極微細。」即此所相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真覺之體本有妙明，不逐緣生、非由境起，本來寂照，法界一相，故云覺非所明。因此真明，無明不了，妄執為所，由是一念纔起，四惑俱生，本識初相莫不是此。《起信》云「由不如實知真如法一故，不覺心起而有於念。」又云「不生不滅與生滅和合，非一非異，名為阿梨耶識。」是此真明為執所認而立所明也。此即真如不守自性為妄所見便為所相，如前燈光為眚所見便為圓影，此名無始住地無明。《纓絡經》云「四住地前使無法起，故寂極微細。」即此所相也。

二、廣辨三相展轉生由，二：一、立因相，二：一、別示三相，三：一、異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣辨三相展轉生由，二：一、立因相，二：一、別示三相，三：一、異相。

「所既妄立，生汝妄能，無同異中熾然成異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所既妄立，生汝妄能，無同異中熾然成異。」

《起信》名為業相，故論云「以依不覺故心動，說名為業。」覺則不動，動即有苦，果不雜因故。此經名為異相者，異有二義：一相望論異，謂不覺則動，覺則不動，動異不動故；二當體論異，謂此業相具能所故，有生滅故。今此文云所既妄立生汝妄能者，即當體論異也。真覺妙明本非能所相，無明不覺妄認為所，妄所成故，妄能隨生，能所二心不相離也。無同異中熾然成異者，即相望論異也。一真之體離言說相、離心緣相，故無同異。能所妄分，二相俄起，顯然成立，相異無相也；亦名動相，異靜心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《起信》名為業相，故論云「以依不覺故心動，說名為業。」覺則不動，動即有苦，果不雜因故。此經名為異相者，異有二義：一相望論異，謂不覺則動，覺則不動，動異不動故；二當體論異，謂此業相具能所故，有生滅故。今此文云所既妄立生汝妄能者，即當體論異也。真覺妙明本非能所相，無明不覺妄認為所，妄所成故，妄能隨生，能所二心不相離也。無同異中熾然成異者，即相望論異也。一真之體離言說相、離心緣相，故無同異。能所妄分，二相俄起，顯然成立，相異無相也；亦名動相，異靜心故。

二、同相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、同相。

「異彼所異，因異立同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「異彼所異，因異立同。」

《起信》名為轉相，故論云「以依動故能見，不動則無見。」轉者，起也，轉前動心起，成能見故。今言異彼所異者，能異即同相，所異即異相。欲異異相，須立同名。前異於真、今異於異，待異立同；又麁顯故。亦名靜相，靜異動故。此靜待動，非絕待靜，故云因異立同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《起信》名為轉相，故論云「以依動故能見，不動則無見。」轉者，起也，轉前動心起，成能見故。今言異彼所異者，能異即同相，所異即異相。欲異異相，須立同名。前異於真、今異於異，待異立同；又麁顯故。亦名靜相，靜異動故。此靜待動，非絕待靜，故云因異立同。

三、無同異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、無同異相。

「同異發明，因此復立無同無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同異發明，因此復立無同無異。」

《起信》名為現相，故論云「以依能見故，境界妄現；離見則無境界。」此則梨耶三境現也。今云同異發明者，由前同異二相相形顯發故，遂令心相轉麁能成外境，形對前二而立此名，非前靜相故名無同，非前動相名為無異。此則待同異之無同異，非絕待之無同異也，故云同異發明也。此之三相本識分齊，流注生滅，念念不息，非凡夫二乘之所能覺。由彼一念無明所起，《起信》名為不相應染，唯佛究盡，故文云「依無明熏習所起識者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所覺，謂依菩薩從初正信發心觀察，若證法身得少分知，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《起信》名為現相，故論云「以依能見故，境界妄現；離見則無境界。」此則梨耶三境現也。今云同異發明者，由前同異二相相形顯發故，遂令心相轉麁能成外境，形對前二而立此名，非前靜相故名無同，非前動相名為無異。此則待同異之無同異，非絕待之無同異也，故云同異發明也。此之三相本識分齊，流注生滅，念念不息，非凡夫二乘之所能覺。由彼一念無明所起，《起信》名為不相應染，唯佛究盡，故文云「依無明熏習所起識者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所覺，謂依菩薩從初正信發心觀察，若證法身得少分知，乃至菩薩究竟地不能盡知，唯佛窮了。」

二、總指釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總指釋成。

「如是擾亂，相待生勞，勞久發塵，自相渾濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是擾亂，相待生勞，勞久發塵，自相渾濁。」

如是三相互相擾惱、互相雜亂，形待不息，遂成勞倦，如勞目睛則有狂華。三相虛妄染污真性，故名為塵。汩清淨體令失明潔，故名為濁。濁之麁細名相五重，如下廣辨，皆由此三而為根本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三相互相擾惱、互相雜亂，形待不息，遂成勞倦，如勞目睛則有狂華。三相虛妄染污真性，故名為塵。汩清淨體令失明潔，故名為濁。濁之麁細名相五重，如下廣辨，皆由此三而為根本也。

二、辨果相，二：一、由因引果，二：一、由細引麁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨果相，二：一、由因引果，二：一、由細引麁。

「由是引起塵勞煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是引起塵勞煩惱。」

由前三細引起四麁，謂智相相續，執取計名也。此四正是二障之體，以妄想內熏、境界外熏，因緣具足，由是方生，故云引起。染污勞累、造業受報，輪轉無窮皆由於此，即煩惱道也。下業果、眾生即後二麁。《起信》云「以有境界緣故，復生六種相。」此即六麁也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前三細引起四麁，謂智相相續，執取計名也。此四正是二障之體，以妄想內熏、境界外熏，因緣具足，由是方生，故云引起。染污勞累、造業受報，輪轉無窮皆由於此，即煩惱道也。下業果、眾生即後二麁。《起信》云「以有境界緣故，復生六種相。」此即六麁也。

二、由內感外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、由內感外。

「起為世界，靜成虛空，虛空為同，世界為異，彼無同異真有為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起為世界，靜成虛空，虛空為同，世界為異，彼無同異真有為法。」

起即是動，動即異相，異名差別為世界體。世為遷流，界為方位，前後改轉隔別不同，故名世界，皆由內有異相為本，故云起為世界。靜即同相，同名不異，形前差別動亂，故名為靜即虛空之體也。虛空無差別動轉，由內有同相，對動之靜為此因故，故云靜成虛空。虛空下二句結由二相也。彼無下指現相，亦名現識，此就梨耶三相具足成就位，說名真有為法，以能成就八識、六塵及根、身、種子等。前之二相雖亦有為，三相未具，能事未辦，故成就位方說有為。又此一相名無同異，濫前所說真如覺體亦無同異，故此特指是有為法，即知非是真無同異。無同異言真妄俱有，由此揀故無相濫失。然此三相，說雖次第，起即同時，所感外器虛空及有情根一念頓現，亦非前後，不可以說之次第而責現之後先耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起即是動，動即異相，異名差別為世界體。世為遷流，界為方位，前後改轉隔別不同，故名世界，皆由內有異相為本，故云起為世界。靜即同相，同名不異，形前差別動亂，故名為靜即虛空之體也。虛空無差別動轉，由內有同相，對動之靜為此因故，故云靜成虛空。虛空下二句結由二相也。彼無下指現相，亦名現識，此就梨耶三相具足成就位，說名真有為法，以能成就八識、六塵及根、身、種子等。前之二相雖亦有為，三相未具，能事未辦，故成就位方說有為。又此一相名無同異，濫前所說真如覺體亦無同異，故此特指是有為法，即知非是真無同異。無同異言真妄俱有，由此揀故無相濫失。然此三相，說雖次第，起即同時，所感外器虛空及有情根一念頓現，亦非前後，不可以說之次第而責現之後先耳。

二、正明果相，三：一、世界相續，二：一、辨其相，二：一、明四輪所起，四：一、風輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明果相，三：一、世界相續，二：一、辨其相，二：一、明四輪所起，四：一、風輪。

「覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界。」

由前所既妄立，生汝妄能。所即影明，能即妄覺，此之覺明全是無明，無明昏鈍遍述法界，即成空昧。故下文云「汝見虛空遍十方界，空見不分」等。見即妄覺也。一明一昧，一動一靜，剎那生滅，相待不息，於內生滅即名為搖，於外即成風輪初起，是故世界之初風輪為始，虛空即為世界所依。故下文云「迷妄有虛空，依空立世界」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前所既妄立，生汝妄能。所即影明，能即妄覺，此之覺明全是無明，無明昏鈍遍述法界，即成空昧。故下文云「汝見虛空遍十方界，空見不分」等。見即妄覺也。一明一昧，一動一靜，剎那生滅，相待不息，於內生滅即名為搖，於外即成風輪初起，是故世界之初風輪為始，虛空即為世界所依。故下文云「迷妄有虛空，依空立世界」也。

二、金輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、金輪。

「因空生搖，堅明立礙，彼金寶者明覺立堅，故有金輪保持國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因空生搖，堅明立礙，彼金寶者明覺立堅，故有金輪保持國土。」

無明生滅形待不息，故云因空生搖。執認所明堅持不捨，故云堅明立礙。於內即是覺明堅執，於外即成金輪次起，故云彼金寶者明覺立堅。故知寶性因覺明有，是故眾寶皆體堅而用明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明生滅形待不息，故云因空生搖。執認所明堅持不捨，故云堅明立礙。於內即是覺明堅執，於外即成金輪次起，故云彼金寶者明覺立堅。故知寶性因覺明有，是故眾寶皆體堅而用明也。

三、火輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、火輪。

「堅覺寶成，搖明風出，風金相摩，故有火光為變化性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅覺寶成，搖明風出，風金相摩，故有火光為變化性。」

前二句指前二性，為生火之由。於內則生滅不停、堅執不捨，於外則動搖不息、堅剛難壞，互相摩觸而有火生，如取火法鑽燧與木，一堅一動。火能鎔散，成熟萬物，故云為變化性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前二句指前二性，為生火之由。於內則生滅不停、堅執不捨，於外則動搖不息、堅剛難壞，互相摩觸而有火生，如取火法鑽燧與木，一堅一動。火能鎔散，成熟萬物，故云為變化性。

四、水輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、水輪。

「寶明生潤，火光上蒸，故有水輪含十方界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶明生潤，火光上蒸，故有水輪含十方界。」

於內則愛明堅執、燥心熾盛，於外則寶潤火蒸，遂成流水也。如世蒸物必有污流，故一切業種非愛不生，一切草木非水不長。由是四性互相假藉，體不相離，同一妄心所變起故，如虛空華不離翳故。愚人不了，心外執境，顛倒見故。然小乘宗，水輪在前、金輪在後，與此不同者，而不知風輪持水即是堅礙。約相在後，舉性在初，故風輪後即說金輪。又彼但知增上業感，而不知是何因種，以教非了義，麁相說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於內則愛明堅執、燥心熾盛，於外則寶潤火蒸，遂成流水也。如世蒸物必有污流，故一切業種非愛不生，一切草木非水不長。由是四性互相假藉，體不相離，同一妄心所變起故，如虛空華不離翳故。愚人不了，心外執境，顛倒見故。然小乘宗，水輪在前、金輪在後，與此不同者，而不知風輪持水即是堅礙。約相在後，舉性在初，故風輪後即說金輪。又彼但知增上業感，而不知是何因種，以教非了義，麁相說也。

二明諸相發生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明諸相發生。

「火騰水降，交發立堅，濕為巨海，乾為洲潬。以是義故，彼大海中火光常起，彼洲潬中江河常注。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火騰水降，交發立堅，濕為巨海，乾為洲潬。以是義故，彼大海中火光常起，彼洲潬中江河常注。」

火炎上而就燥，水降注而流濕，交互擊發，立成堅礙。火雖炎上而相擊發，終為水克，故大海廣而洲潬狹也。皆由妄性不常，前後變異，愛心多故成巨海，執心盛故成洲潬。嗔性生慢，執性生嗔，於色起愛潬中流水，違愛生嗔海中火起。水中可居曰洲，水中沙聚曰潬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火炎上而就燥，水降注而流濕，交互擊發，立成堅礙。火雖炎上而相擊發，終為水克，故大海廣而洲潬狹也。皆由妄性不常，前後變異，愛心多故成巨海，執心盛故成洲潬。嗔性生慢，執性生嗔，於色起愛潬中流水，違愛生嗔海中火起。水中可居曰洲，水中沙聚曰潬。

「水勢劣火，結為高山，是故山石擊則成焰，融則成水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「水勢劣火，結為高山，是故山石擊則成焰，融則成水。」

外則水勢劣火，內則嗔增愛微。嗔復加慢，結為高山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外則水勢劣火，內則嗔增愛微。嗔復加慢，結為高山。

「土勢劣水，抽為草木，是故林藪遇燒成土，因絞成水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「土勢劣水，抽為草木，是故林藪遇燒成土，因絞成水。」

外則土勢劣水，內則愛增慢輕。愛能生水，水能長養，技抽草木。嗔、愛、慢三互相滋蔓，異類成形，草木山川千差萬品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外則土勢劣水，內則愛增慢輕。愛能生水，水能長養，技抽草木。嗔、愛、慢三互相滋蔓，異類成形，草木山川千差萬品。

二、結相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結相續。

「交妄發生，遞相為種，以是因緣世界相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「交妄發生，遞相為種，以是因緣世界相續。」

先從明昧搖動有風輪，風搖明立有金寶，金風相摩生火性，火蒸金潤有水生，水火相交，勢有勝劣，水勝火劣為海洲，火勝水劣為山石，土劣水勝為草木等。外相雖爾，皆由內心；內心無變，外豈差別？經且約外，故云遞相為種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先從明昧搖動有風輪，風搖明立有金寶，金風相摩生火性，火蒸金潤有水生，水火相交，勢有勝劣，水勝火劣為海洲，火勝水劣為山石，土劣水勝為草木等。外相雖爾，皆由內心；內心無變，外豈差別？經且約外，故云遞相為種。

二、眾生相續，二：一、辨其相，二：一、明根塵創結，二：一、指前因相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、眾生相續，二：一、辨其相，二：一、明根塵創結，二：一、指前因相。

「復次富樓那！明妄非他，覺明為咎，所妄既立，明理不踰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次富樓那！明妄非他，覺明為咎，所妄既立，明理不踰。」

明謂顯發，妄之顯發別非他緣，但由自己一念不了，能所妄分，以為過咎，覺明即能所也。所明既已成立，引生能覺之心，念念相續，莫能離念，故真明妙理為念所礙，隱而旦廢，不能踰越而顯現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明謂顯發，妄之顯發別非他緣，但由自己一念不了，能所妄分，以為過咎，覺明即能所也。所明既已成立，引生能覺之心，念念相續，莫能離念，故真明妙理為念所礙，隱而旦廢，不能踰越而顯現也。

二、結成根塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成根塵。

「以是因緣，聽不出聲，見不超色，色、香、味、觸六妄成就，由是分開見覺聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣，聽不出聲，見不超色，色、香、味、觸六妄成就，由是分開見覺聞知。」

無明為因，所明為緣，展轉相形至無同異，於此一相分出根塵。根塵既偶，識生其中，根、境、識三為業之性，各自取吸不行他緣，故云不超等。即於前所明分出六塵，於前妄覺開成聞見等，由是前云覺明為咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明為因，所明為緣，展轉相形至無同異，於此一相分出根塵。根塵既偶，識生其中，根、境、識三為業之性，各自取吸不行他緣，故云不超等。即於前所明分出六塵，於前妄覺開成聞見等，由是前云覺明為咎也。

二、辨生類初因，二：一、舉類總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨生類初因，二：一、舉類總標。

「同業相纏，合離成化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「同業相纏，合離成化。」

胎、卵有情要因父母同業相感，故云同業相纏。濕、化有情但因自己情想合離，合處濕生，離處化生，不由父母同業相感，故云合離成化。化即生之總名也，皆名變化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎、卵有情要因父母同業相感，故云同業相纏。濕、化有情但因自己情想合離，合處濕生，離處化生，不由父母同業相感，故云合離成化。化即生之總名也，皆名變化故。

二、就因別辨，二：一、攬塵成種，二：一、情想所因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就因別辨，二：一、攬塵成種，二：一、情想所因。

「見明色發，明見想成，異見成憎，同想成愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見明色發，明見想成，異見成憎，同想成愛。」

見謂妄見，明即所明，因見有明，明能發色。因明起見，見能生想，境與想異，異即違也，乃成於憎。色同於心，同則順也，遂生於愛。異則但想無愛，同則想愛俱行，由是受胎，須資想愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見謂妄見，明即所明，因見有明，明能發色。因明起見，見能生想，境與想異，異即違也，乃成於憎。色同於心，同則順也，遂生於愛。異則但想無愛，同則想愛俱行，由是受胎，須資想愛。

二、結成種類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成種類。

「流愛為種，納想為胎，交遘發生，吸引同業。故有因緣，生羯羅藍、遏蒲曇等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「流愛為種，納想為胎，交遘發生，吸引同業。故有因緣，生羯羅藍、遏蒲曇等。」

種謂已受愛取所潤，即異本之種也，故云流愛為種。胎即正約現行一念識心生起之時，然種即想愛俱為種，胎即想愛俱為胎，經文存略，故各舉一也。父母與子三處情想，互相交合，互相遘遇，引發吸取界趣同業，令歸一處，結成胎藏，故云交遘發生，吸引同業。自業為因，三處情想為緣。羯羅藍，云凝滑。遏蒲曇，云疱胎中前二七也。若至三七，胎卵即分，故約前二未分位說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種謂已受愛取所潤，即異本之種也，故云流愛為種。胎即正約現行一念識心生起之時，然種即想愛俱為種，胎即想愛俱為胎，經文存略，故各舉一也。父母與子三處情想，互相交合，互相遘遇，引發吸取界趣同業，令歸一處，結成胎藏，故云交遘發生，吸引同業。自業為因，三處情想為緣。羯羅藍，云凝滑。遏蒲曇，云疱胎中前二七也。若至三七，胎卵即分，故約前二未分位說。

二、分為四生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、分為四生。

「胎、卵、濕、化隨其所應，卵唯想生，胎因情有，濕以合感，化以離應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「胎、卵、濕、化隨其所應，卵唯想生，胎因情有，濕以合感，化以離應。」

略即四生，廣即十二，如下廣辨。四生起時，業與情想相應之處，即便受生，故云隨其所應。情想合離四生皆具，今各舉一，據多分說，下經自有情想多少等。又卵殼中生多分是想，如飛鳥、魚龍皆迅疾故，故云想生。胎藏中生情多想少，以情多重墜，不能輕舉也，故云情有。濕氣中生不由父母，但自情想與濕氣合，即便受生，故云合感。化亦自想懸想勝處，情愛彼境，即便化生，故云離應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略即四生，廣即十二，如下廣辨。四生起時，業與情想相應之處，即便受生，故云隨其所應。情想合離四生皆具，今各舉一，據多分說，下經自有情想多少等。又卵殼中生多分是想，如飛鳥、魚龍皆迅疾故，故云想生。胎藏中生情多想少，以情多重墜，不能輕舉也，故云情有。濕氣中生不由父母，但自情想與濕氣合，即便受生，故云合感。化亦自想懸想勝處，情愛彼境，即便化生，故云離應。

二、結相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結相續。

「情想合離更相變易，所有受業逐其飛沈，以是因緣眾生相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「情想合離更相變易，所有受業逐其飛沈，以是因緣眾生相續。」

情想不常，剎那變易，或先胎而後卵，先濕而後化，所有受報隨業善惡，故云逐其飛沈。捨身受身無能斷絕，故云眾生相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情想不常，剎那變易，或先胎而後卵，先濕而後化，所有受報隨業善惡，故云逐其飛沈。捨身受身無能斷絕，故云眾生相續。

三、業果相續，二：一、辨其相，二：一、正辨，三：一、欲本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、業果相續，二：一、辨其相，二：一、正辨，三：一、欲本。

「富樓那！想愛同結，愛不能離，則諸世間父母、子孫相生不斷，是等則以欲貪為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！想愛同結，愛不能離，則諸世間父母、子孫相生不斷，是等則以欲貪為本。」

愛欲情深互相纏縛，結滯難捨，故云不離。父母生子，子復生孫，子子孫孫續生不斷，皆欲為本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲情深互相纏縛，結滯難捨，故云不離。父母生子，子復生孫，子子孫孫續生不斷，皆欲為本也。

二、殺本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、殺本。

「貪愛同滋，貪不能止，則諸世間卵、化、濕、胎，隨力彊弱遞相吞食，是等則以殺貪為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪愛同滋，貪不能止，則諸世間卵、化、濕、胎，隨力彊弱遞相吞食，是等則以殺貪為本。」

為貪故殺，用滋我命。以強制弱，殺害不止，故為殺本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為貪故殺，用滋我命。以強制弱，殺害不止，故為殺本。

三、盜本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、盜本。

「以人食羊，羊死為人，人死為羊，如是乃至十生之類，死死生生，互來相噉，惡業俱生，窮未來際，是等則以盜貪為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以人食羊，羊死為人，人死為羊，如是乃至十生之類，死死生生，互來相噉，惡業俱生，窮未來際，是等則以盜貪為本。」

不與而取，故名為盜。今非理食他，即奪其命也。以惡業故同處一世，令怨對相值，更互詶償，盡未來際相奪不止，皆盜為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與而取，故名為盜。今非理食他，即奪其命也。以惡業故同處一世，令怨對相值，更互詶償，盡未來際相奪不止，皆盜為本。

二、釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋成。

「汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫常在生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫常在生死。」

釋殺、盜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋殺、盜也。

「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫常在纏縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫常在纏縛。」

釋欲貪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋欲貪也。

三、結相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結相續。

「唯殺、盜、婬三為根本，以是因緣業果相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯殺、盜、婬三為根本，以是因緣業果相續。」

殺、盜、婬三正是業道，皆由貪愛以之為緣，故此三種皆云貪也。業因苦果相生不斷，故云相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺、盜、婬三正是業道，皆由貪愛以之為緣，故此三種皆云貪也。業因苦果相生不斷，故云相續。

二、結答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結答。

「富樓那！如是三種顛倒相續，皆是覺明明了知性，因了發相，從妄見生山河大地諸有為相，次第遷流，因此虛妄終而復始。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！如是三種顛倒相續，皆是覺明明了知性，因了發相，從妄見生山河大地諸有為相，次第遷流，因此虛妄終而復始。」

覺明妙體本有明了知性，即性覺妙明也。因本明了，迷成所相，即因明立所也，故云因了發相。此之所相由妄分別，故云從妄見生。此即總結前來三種相續，皆由迷本真明，妄成所相，所必生能，展轉麁著，遂成世界、眾生、業果次第遷流，皆不離一念無明妄覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺明妙體本有明了知性，即性覺妙明也。因本明了，迷成所相，即因明立所也，故云因了發相。此之所相由妄分別，故云從妄見生。此即總結前來三種相續，皆由迷本真明，妄成所相，所必生能，展轉麁著，遂成世界、眾生、業果次第遷流，皆不離一念無明妄覺也。

二、別答違妨，二：一、滿慈伸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別答違妨，二：一、滿慈伸難。

富樓那言：「若此妙覺本妙覺明，與如來心不增不減，無狀忽生山河大地諸有為相，如來今得妙空明覺，山河大地有為習漏何當復生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「若此妙覺本妙覺明，與如來心不增不減，無狀忽生山河大地諸有為相，如來今得妙空明覺，山河大地有為習漏何當復生？」

妙覺明心與佛同體，本來無妄，由乎強覺忽認所相，便有妄生。佛今已得妙空明心，何時忽然復起諸妄？此即牒而縱之，責無窮過也。即同剛藏云：「十方異生本成佛道，後起無明，一切如來何時復生一切煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙覺明心與佛同體，本來無妄，由乎強覺忽認所相，便有妄生。佛今已得妙空明心，何時忽然復起諸妄？此即牒而縱之，責無窮過也。即同剛藏云：「十方異生本成佛道，後起無明，一切如來何時復生一切煩惱？」

二、如來喻釋，二：一、約真如門釋；二、約生滅門釋。初門泯相顯實，故約迷方空華，以喻無明及山河等元來不起，體不可得，迷心翳眼雖有起滅，正方虛空了不移動。妄心妄境似有生滅，真妙覺明何曾變改？次門即攬理成事，故約金鑛灰木可鍊可燒，以喻果成惑滅。二門四喻雖各不同，皆顯悟後更不再迷也。初文二：一、迷除方正喻無明本空，二：一、正喻，二：一、問答迷本無因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來喻釋，二：一、約真如門釋；二、約生滅門釋。初門泯相顯實，故約迷方空華，以喻無明及山河等元來不起，體不可得，迷心翳眼雖有起滅，正方虛空了不移動。妄心妄境似有生滅，真妙覺明何曾變改？次門即攬理成事，故約金鑛灰木可鍊可燒，以喻果成惑滅。二門四喻雖各不同，皆顯悟後更不再迷也。初文二：一、迷除方正喻無明本空，二：一、正喻，二：一、問答迷本無因。

佛告富樓那：「譬如迷人於一聚落，惑南為北，此迷為復因迷而有？因悟而出？」富樓那言：「如是迷人亦不因迷、又不因悟。何以故？迷本無根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「譬如迷人於一聚落，惑南為北，此迷為復因迷而有？因悟而出？」富樓那言：「如是迷人亦不因迷、又不因悟。何以故？迷本無根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？」

人聚可居，故云聚落。迷人，眾生也。聚落，如來藏也。南，性明也。北，所明也。惑，無明也。南相不動，惑故見北，性明無變，迷故立所。此迷妄出，故今徵之令知無生即見，無明本空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人聚可居，故云聚落。迷人，眾生也。聚落，如來藏也。南，性明也。北，所明也。惑，無明也。南相不動，惑故見北，性明無變，迷故立所。此迷妄出，故今徵之令知無生即見，無明本空也。

二、問答悟後不妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答悟後不妄。

佛言：「彼之迷人正在迷時，倏有悟人指示令悟。富樓那！於意云何？此人縱迷，於此聚落更生迷不？」「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼之迷人正在迷時，倏有悟人指示令悟。富樓那！於意云何？此人縱迷，於此聚落更生迷不？」「不也。世尊！」

悟人，善友也。指示，教行也。令悟，十方如來也。滿慈於法有疑，於喻明解，故佛舉喻以問，令解法如喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟人，善友也。指示，教行也。令悟，十方如來也。滿慈於法有疑，於喻明解，故佛舉喻以問，令解法如喻。

二、合顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、合顯。

「富樓那！十方如來亦復如是，此迷無本，性畢竟空。昔本無迷，似有迷覺，覺迷迷滅，覺不生迷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！十方如來亦復如是，此迷無本，性畢竟空。昔本無迷，似有迷覺，覺迷迷滅，覺不生迷。」

迷即無明，亦名為癡，亦名不覺。不覺即覺，故云性畢竟空，約真如門昔本無迷，約生滅門似有迷覺。覺即所迷本覺，亦即始覺也。覺迷迷滅者，始覺智起，覺盡無始妄念，合本覺時更無始、本之異，唯一妙覺，豈更生妄？故云覺不生迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷即無明，亦名為癡，亦名不覺。不覺即覺，故云性畢竟空，約真如門昔本無迷，約生滅門似有迷覺。覺即所迷本覺，亦即始覺也。覺迷迷滅者，始覺智起，覺盡無始妄念，合本覺時更無始、本之異，唯一妙覺，豈更生妄？故云覺不生迷。

二、翳差華亡喻山河不實，二：一、約喻問答，二：一、待華愚慧問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、翳差華亡喻山河不實，二：一、約喻問答，二：一、待華愚慧問。

「亦如翳人見空中華，翳病若除，華於空滅。忽有愚人於彼空花所滅空地，待花更生。汝觀是人為愚、為慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦如翳人見空中華，翳病若除，華於空滅。忽有愚人於彼空花所滅空地，待花更生。汝觀是人為愚、為慧？」

翳喻妄見，華喻山河。妄見若亡，山河自滅，故下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」空無華處，故云空地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翳喻妄見，華喻山河。妄見若亡，山河自滅，故下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵消覺圓淨。」空無華處，故云空地。

二、顛倒狂癡答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顛倒狂癡答。

富樓那言：「空元無華，妄見生滅，見華滅空已是顛倒，勅令更出，斯實狂癡，云何更名如是狂人為愚、為慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「空元無華，妄見生滅，見華滅空已是顛倒，勅令更出，斯實狂癡，云何更名如是狂人為愚、為慧？」

真元無相，妄見起滅，見山河滅已是倒見，若待更起，斯同狂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真元無相，妄見起滅，見山河滅已是倒見，若待更起，斯同狂人。

二、反質結詶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、反質結詶。

佛言：「如汝所解。云何問言：諸佛如來妙覺明空，何當更出山河大地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所解。云何問言：諸佛如來妙覺明空，何當更出山河大地？」

據汝於喻所解，不合更疑如來空覺生山河也。《維摩》云「佛為增上慢人說離婬怒癡；若無增上慢，佛說婬怒癡性即是解脫。」是知如夢勤加，空名惑絕，幻因既滿，鏡像果圓。凡是斷證，當體斯旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據汝於喻所解，不合更疑如來空覺生山河也。《維摩》云「佛為增上慢人說離婬怒癡；若無增上慢，佛說婬怒癡性即是解脫。」是知如夢勤加，空名惑絕，幻因既滿，鏡像果圓。凡是斷證，當體斯旨。

二、約生滅門釋，二：一、喻，二：一、喻果成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約生滅門釋，二：一、喻，二：一、喻果成。

「又如金鑛雜於精金，其金一純，更不成雜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如金鑛雜於精金，其金一純，更不成雜。」

眾生覺隱如金雜鑛，諸佛覺顯如金一純。已入果海，不重為因，故云更不成雜。然因果雖殊，覺性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生覺隱如金雜鑛，諸佛覺顯如金一純。已入果海，不重為因，故云更不成雜。然因果雖殊，覺性平等。

二、喻惑滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻惑滅。

「如木成灰，不重為木。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如木成灰，不重為木。」

覺性如地，惑障如木，加行如燧，智照如火，涅槃如灰。燧動火起，木盡灰成，灰歸於地，不重為木。修行智起，惑滅覺顯，顯處唯真，不重起妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺性如地，惑障如木，加行如燧，智照如火，涅槃如灰。燧動火起，木盡灰成，灰歸於地，不重為木。修行智起，惑滅覺顯，顯處唯真，不重起妄。

二、合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、合。

「諸佛如來菩提涅槃亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如來菩提涅槃亦復如是。」

菩提智果，涅槃斷果，雙合二喻也。然上四喻，二二同意，前就圓悟之理，生佛俱是本真，以成前文清淨本然皆如來藏，與如來心不增不減，故舉迷方、空華元來不起，非後始滅，故法合云：此迷無本，性畢竟空。又云：空元無華，妄見生滅。斯則以責滿慈見妄有滅尚是顛倒，豈況復待習漏再生也。後約不壞修證因果之相，故說消鑛出金、燒木成灰也。迷方、空華則始終元無，金之與灰燒鍊方現，意云圓頓之理雖齊，迷悟不妨成異，既有多生習障，還須背習顯真，真顯則究竟清淨，更無再迷也。若但用前二喻，則撥迷悟因果之相，便成邪見。若但用後二喻，即成眾生覺性本來不淨，失真常理，亦成邪見。道理微妙，一喻難齊，故說四事各喻一法，以盡其理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提智果，涅槃斷果，雙合二喻也。然上四喻，二二同意，前就圓悟之理，生佛俱是本真，以成前文清淨本然皆如來藏，與如來心不增不減，故舉迷方、空華元來不起，非後始滅，故法合云：此迷無本，性畢竟空。又云：空元無華，妄見生滅。斯則以責滿慈見妄有滅尚是顛倒，豈況復待習漏再生也。後約不壞修證因果之相，故說消鑛出金、燒木成灰也。迷方、空華則始終元無，金之與灰燒鍊方現，意云圓頓之理雖齊，迷悟不妨成異，既有多生習障，還須背習顯真，真顯則究竟清淨，更無再迷也。若但用前二喻，則撥迷悟因果之相，便成邪見。若但用後二喻，即成眾生覺性本來不淨，失真常理，亦成邪見。道理微妙，一喻難齊，故說四事各喻一法，以盡其理也。

二、答大性俱遍疑，二：一、釋二本疑，二：一、牒疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答大性俱遍疑，二：一、釋二本疑，二：一、牒疑。

「富樓那！又汝問言：地水火風本性圓融，周遍法界，疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地俱遍法界，不合相容。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！又汝問言：地水火風本性圓融，周遍法界，疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地俱遍法界，不合相容。」

前既伸疑，今將答釋，故此牒舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前既伸疑，今將答釋，故此牒舉。

二、正釋，二：一、寄喻略釋，三：一、舉喻，二：一、總舉喻本，二：一、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正釋，二：一、寄喻略釋，三：一、舉喻，二：一、總舉喻本，二：一、標。

「富樓那！譬如虛空體非群相，而不拒彼諸相發揮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！譬如虛空體非群相，而不拒彼諸相發揮。」

虛空，藏性也。群相，七大也。真元無相，不守自性，隨緣現相，故云不拒發顯揮揚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空，藏性也。群相，七大也。真元無相，不守自性，隨緣現相，故云不拒發顯揮揚也。

二、釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋。

「所以者何？富樓那！彼太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？富樓那！彼太虛空，日照則明，雲屯則暗，風搖則動，霽澄則清，氣凝則濁，土積成霾，水澄成映。」

此舉七事，可喻七大，隨義對法可知。霾風而雨土也。霽雨，初止也。屯，聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此舉七事，可喻七大，隨義對法可知。霾風而雨土也。霽雨，初止也。屯，聚也。

二、略難喻相，三：一、徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、略難喻相，三：一、徵。

「於意云何？如是殊方諸有為相，為因彼生？為復空有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？如是殊方諸有為相，為因彼生？為復空有？」

方，法也，即明等諸法。彼，即日等也。舉此諸相，以明七大相空，都無實法，虛空無相，不礙諸相顯發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方，法也，即明等諸法。彼，即日等也。舉此諸相，以明七大相空，都無實法，虛空無相，不礙諸相顯發。

二、難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、難。

「若彼所生，富樓那！且日照時既是日明，十方世界同為日色，云何空中更見圓日？若是空明，空應自照，云何中宵雲霧之時不生光耀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼所生，富樓那！且日照時既是日明，十方世界同為日色，云何空中更見圓日？若是空明，空應自照，云何中宵雲霧之時不生光耀？」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。

「當知是明非日非空，不異空日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是明非日非空，不異空日。」

此結即離俱無生也。又非日非空，顯無生處；不異空日，隨緣似有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此結即離俱無生也。又非日非空，顯無生處；不異空日，隨緣似有。

二、指法，二：一、相無所指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、指法，二：一、相無所指。

「觀相元妄，無可指陳，猶邀空花結為空菓，云何詰其相陵滅義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀相元妄，無可指陳，猶邀空花結為空菓，云何詰其相陵滅義？」

七相無生，本自寂滅，既稱為妄，將何可指？指尚不得，仍使相陵，何異空華待令結菓？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七相無生，本自寂滅，既稱為妄，將何可指？指尚不得，仍使相陵，何異空華待令結菓？

二、性元不容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、性元不容。

「觀性元真，唯妙覺明，妙覺明心先非水火，云何復問不相容者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀性元真，唯妙覺明，妙覺明心先非水火，云何復問不相容者？」

七大性真，元如來藏。如來藏中無水火異，於一妙覺，約何等義說不相容？猶如虛空體非群相，說何陵滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七大性真，元如來藏。如來藏中無水火異，於一妙覺，約何等義說不相容？猶如虛空體非群相，說何陵滅。

三、合顯，二：一、正合前文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、合顯，二：一、正合前文。

「真妙覺明亦復如是，汝以空明則有空現，地水火風各各發明則各各現，若俱發明則有俱現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真妙覺明亦復如是，汝以空明則有空現，地水火風各各發明則各各現，若俱發明則有俱現。」

真妙覺明，合虛空無相也。汝以下合諸相發揮。汝心分別有空發明，妙覺明心隨現空相；地水火風於汝心中各各互發，隨心各現；心中俱發，七大俱現。又隨人各發，人各見別；多人俱發，俱現一相。此即真如不守自性，隨緣所現有種種相。上文云「隨眾生心，應所知量，循業發現。」《起信論》中「因熏習鏡現諸境界」，亦此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妙覺明，合虛空無相也。汝以下合諸相發揮。汝心分別有空發明，妙覺明心隨現空相；地水火風於汝心中各各互發，隨心各現；心中俱發，七大俱現。又隨人各發，人各見別；多人俱發，俱現一相。此即真如不守自性，隨緣所現有種種相。上文云「隨眾生心，應所知量，循業發現。」《起信論》中「因熏習鏡現諸境界」，亦此意也。

二、重喻俱現，二：一、正喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重喻俱現，二：一、正喻。

「云何俱現？富樓那！如一水中現於日影，兩人同觀水中之日，東西各行，則各有日隨二人去。一東一西，先無準的。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何俱現？富樓那！如一水中現於日影，兩人同觀水中之日，東西各行，則各有日隨二人去。一東一西，先無準的。」

七大體虛如日之影，東西隨去如分七別。隨方雖異，不離一影；七大雖分，不離一妄。東可為準，西復是何？如的是一，不合各去；若知是影，一多自亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七大體虛如日之影，東西隨去如分七別。隨方雖異，不離一影；七大雖分，不離一妄。東可為準，西復是何？如的是一，不合各去；若知是影，一多自亡。

二、正難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正難。

「不應難言：此日是一，云何各行？各日既雙，云何現一？宛轉虛妄，無可憑據。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應難言：此日是一，云何各行？各日既雙，云何現一？宛轉虛妄，無可憑據。」

一已是影，復現隨去。影復現影，何實可據而欲致難？唯一所明，復現七大，大與所妄唯一影像，無實可得，故云宛轉虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一已是影，復現隨去。影復現影，何實可據而欲致難？唯一所明，復現七大，大與所妄唯一影像，無實可得，故云宛轉虛妄。

二、約義廣釋，二：一、約體用正釋，二：一、約迷悟顯用，二：一、迷成世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義廣釋，二：一、約體用正釋，二：一、約迷悟顯用，二：一、迷成世間相。

「富樓那！汝以色空相傾相奪於如來藏，而如來藏隨為色空，周遍法界，是故於中風動空澄，日明雲暗，眾生迷悶，背覺合塵，故發塵勞有世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！汝以色空相傾相奪於如來藏，而如來藏隨為色空，周遍法界，是故於中風動空澄，日明雲暗，眾生迷悶，背覺合塵，故發塵勞有世間相。」

汝以分別色空之心，於真覺中而現傾奪，彼真覺性隨成色空，互相陵滅。色、空，即地、空二大也。二大既爾，餘皆例然，故云是故於中等。上文云「一切眾生從無始來迷己為物，故於是中觀大觀小。」《圓覺》亦云「圓覺自性，非性性有，循諸性起，斯則眾生起無明風，鼓真如海，成八識波浪，變起世間種種諸相，為相所礙，失於本心，故云背覺合塵有世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以分別色空之心，於真覺中而現傾奪，彼真覺性隨成色空，互相陵滅。色、空，即地、空二大也。二大既爾，餘皆例然，故云是故於中等。上文云「一切眾生從無始來迷己為物，故於是中觀大觀小。」《圓覺》亦云「圓覺自性，非性性有，循諸性起，斯則眾生起無明風，鼓真如海，成八識波浪，變起世間種種諸相，為相所礙，失於本心，故云背覺合塵有世間相。」

二、悟成出世用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、悟成出世用。

「我以妙明不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以妙明不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界。」

悟藏體也。不滅不生，無生智也。如來藏，無相理也。理智冥契，故名為合。當爾之時唯一妙心，無理智別，即始覺合本，無本始異，唯一覺故，故云唯妙覺明，圓照法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟藏體也。不滅不生，無生智也。如來藏，無相理也。理智冥契，故名為合。當爾之時唯一妙心，無理智別，即始覺合本，無本始異，唯一覺故，故云唯妙覺明，圓照法界。

「是故於中一為無量、無量為一，小中現大、大中現小，不動道場，遍十方界，身含十方無盡虛空，於一毛端現寶王剎，坐微塵裏轉大法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故於中一為無量、無量為一，小中現大、大中現小，不動道場，遍十方界，身含十方無盡虛空，於一毛端現寶王剎，坐微塵裏轉大法輪。」

起妙用也。前五句標二種自在。不動下二句釋一多自在也。身含下六句釋大小自在：前二句正中現依；於一下二句正中現依正，亦是依中現依正；坐微下二句依中現正，餘句含在其中，可以意得。《華嚴》十種自在亦不離此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起妙用也。前五句標二種自在。不動下二句釋一多自在也。身含下六句釋大小自在：前二句正中現依；於一下二句正中現依正，亦是依中現依正；坐微下二句依中現正，餘句含在其中，可以意得。《華嚴》十種自在亦不離此。

「滅塵合覺，故發真如妙覺明性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅塵合覺，故發真如妙覺明性。」

結所以也。下文云「聞復翳根除，塵消覺圓淨，淨極光通達，寂照含虛空。」斯則無大小之可拘、非一多之可限，塵毛剎海俱遍俱納，以性本然，至果斯顯耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結所以也。下文云「聞復翳根除，塵消覺圓淨，淨極光通達，寂照含虛空。」斯則無大小之可拘、非一多之可限，塵毛剎海俱遍俱納，以性本然，至果斯顯耳。

二、約三諦示體，三：一、約非相以明真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約三諦示體，三：一、約非相以明真諦。

「而如來藏本妙圓心，非心、非空、非地、非水、非風、非火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而如來藏本妙圓心，非心、非空、非地、非水、非風、非火。」

非七大也。心即識大，亦即五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非七大也。心即識大，亦即五陰。

「非眼、非耳鼻舌身意，非色、非聲香味觸法，非眼識界如是乃至非意識界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非眼、非耳鼻舌身意，非色、非聲香味觸法，非眼識界如是乃至非意識界。」

非十八界也，攝十二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非十八界也，攝十二處。

「非明、無明，明、無明盡，如是乃至非老非死、非老死盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非明、無明，明、無明盡，如是乃至非老非死、非老死盡。」

非十二因緣流轉還滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非十二因緣流轉還滅也。

「非苦、非集、非滅、非道，非智、非得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非苦、非集、非滅、非道，非智、非得。」

非四諦及能證所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非四諦及能證所證。

「非檀那、非尸羅、非毘梨耶、非羼提、非禪那、非般剌若、非波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非檀那、非尸羅、非毘梨耶、非羼提、非禪那、非般剌若、非波羅蜜多。」

非六波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非六波羅蜜也。

「如是乃至，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是乃至，」

即超過因中三十七品一切因行，果上十力、四無畏、十八不其等一切果德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即超過因中三十七品一切因行，果上十力、四無畏、十八不其等一切果德。

「非怛闥阿竭，非阿羅訶、三耶三菩，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非怛闥阿竭，非阿羅訶、三耶三菩，」

非如來等三號也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如來等三號也。

「非大涅槃，非常、非樂、非我、非淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非大涅槃，非常、非樂、非我、非淨。」

非涅槃四德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非涅槃四德也。

「以是俱非世出世故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是俱非世出世故。」

諦、緣、觀智及道滅、六度已下皆出世法，苦集、十二緣、三科、七大皆世間也。此上總非諸相者，即約真如門，顯真諦義一切皆空，凡所有相皆是虛妄，以相待故，但有名字，名字即空。今次第非者，初由無明故有妄識，妄識所變即有空界，空界現故結成四大，四大起故即有根塵，根塵合故遂有諸識，根境識三為業性故，乃成十二因緣流轉生死，為對治故即有出世觀智諸法。出世利鈍不同，遂分三乘次第，會三歸一即有佛果。果有能證所證，即分菩提涅槃。涅槃具德，即有常樂我淨。是故展轉相由以立名字，各無自性，一切皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦、緣、觀智及道滅、六度已下皆出世法，苦集、十二緣、三科、七大皆世間也。此上總非諸相者，即約真如門，顯真諦義一切皆空，凡所有相皆是虛妄，以相待故，但有名字，名字即空。今次第非者，初由無明故有妄識，妄識所變即有空界，空界現故結成四大，四大起故即有根塵，根塵合故遂有諸識，根境識三為業性故，乃成十二因緣流轉生死，為對治故即有出世觀智諸法。出世利鈍不同，遂分三乘次第，會三歸一即有佛果。果有能證所證，即分菩提涅槃。涅槃具德，即有常樂我淨。是故展轉相由以立名字，各無自性，一切皆空。

二、約即相以明俗諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約即相以明俗諦。

「即如來藏元明心妙，即心、即空、即地、即水、即風、即火，即眼、即耳鼻舌身意，即色、即聲香味觸法，即眼識界如是乃至即意識界。即明、無明，明、無明盡，如是乃至即老即死、即老死盡。即苦、即集、即滅、即道，即智、即得。即檀那、即尸羅、即毘梨耶、即羼提、即禪那、即鉢剌若、即波羅蜜多，如是乃至即怛闥阿竭、即阿羅訶、三耶三菩，即大涅槃，即常、即樂、即我、即淨，以是即俱世出世故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即如來藏元明心妙，即心、即空、即地、即水、即風、即火，即眼、即耳鼻舌身意，即色、即聲香味觸法，即眼識界如是乃至即意識界。即明、無明，明、無明盡，如是乃至即老即死、即老死盡。即苦、即集、即滅、即道，即智、即得。即檀那、即尸羅、即毘梨耶、即羼提、即禪那、即鉢剌若、即波羅蜜多，如是乃至即怛闥阿竭、即阿羅訶、三耶三菩，即大涅槃，即常、即樂、即我、即淨，以是即俱世出世故。」

前約真如不變絕相，此約隨緣成生滅門，顯俗諦也。此即不離一真，隨染幻差別成種種相，非相現相、非名現名，隨世建立，不壞假名，故名為即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前約真如不變絕相，此約隨緣成生滅門，顯俗諦也。此即不離一真，隨染幻差別成種種相，非相現相、非名現名，隨世建立，不壞假名，故名為即。

三、約遮照以明中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約遮照以明中道。

「即如來藏妙明心元，離即離非、是即非即。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即如來藏妙明心元，離即離非、是即非即。」

此約二門不二，唯是一心。雙遮真俗，故曰離即離非；雙照真俗，故云是即非即。三諦一體，是故皆云即如來藏。且法界一如，本無名相，因迷有妄，對妄說真，真妄相形，名言不息，隨名執相，顛倒何窮，是故因言遣言以至無遣。初且以非遣相，次乃以即遣非，終帶名言，未極一真之旨。離即非即、無非不非，言語道斷，心行處滅，方顯一真法界如來藏心。故《維摩經》三十二菩薩說不二法門皆以言遣相，文殊師利以言遣言，維摩大士無言遣言，方為究竟，此之三義亦復如是。又如天台釋《法華》十如是義，以一心三觀釋之，初言是相如乃至本末如，如名不異，即空義也。次言如是相等點空性相，即假義也。若言相如是等，即如於中道實相之是，即中義也。舉一即三，言三即一，諸法性相微妙如是，唯佛與佛乃能究盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此約二門不二，唯是一心。雙遮真俗，故曰離即離非；雙照真俗，故云是即非即。三諦一體，是故皆云即如來藏。且法界一如，本無名相，因迷有妄，對妄說真，真妄相形，名言不息，隨名執相，顛倒何窮，是故因言遣言以至無遣。初且以非遣相，次乃以即遣非，終帶名言，未極一真之旨。離即非即、無非不非，言語道斷，心行處滅，方顯一真法界如來藏心。故《維摩經》三十二菩薩說不二法門皆以言遣相，文殊師利以言遣言，維摩大士無言遣言，方為究竟，此之三義亦復如是。又如天台釋《法華》十如是義，以一心三觀釋之，初言是相如乃至本末如，如名不異，即空義也。次言如是相等點空性相，即假義也。若言相如是等，即如於中道實相之是，即中義也。舉一即三，言三即一，諸法性相微妙如是，唯佛與佛乃能究盡。

二、舉法喻結責，四：一、總責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉法喻結責，四：一、總責。

「如何世間三有眾生，及出世間聲聞緣覺，以所知心測度如來無上菩提，用世語言入佛知見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如何世間三有眾生，及出世間聲聞緣覺，以所知心測度如來無上菩提，用世語言入佛知見？」

境界微妙，心言叵測。凡夫著事、偏小滯空，俱所知心，莫及斯境。故《圓覺經》云「但諸聲聞所圓境界，身心語言皆悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃，何況能以有思惟心測度如來圓覺境界，如取螢火燒須彌山，終不能著，以輪迴心生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界微妙，心言叵測。凡夫著事、偏小滯空，俱所知心，莫及斯境。故《圓覺經》云「但諸聲聞所圓境界，身心語言皆悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃，何況能以有思惟心測度如來圓覺境界，如取螢火燒須彌山，終不能著，以輪迴心生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。」

二、舉喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉喻。

「譬如琴瑟、箜篌、琵琶雖有妙音，若無妙指，終不能發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如琴瑟、箜篌、琵琶雖有妙音，若無妙指，終不能發。」

琴等，眾生也。妙音，藏性也。妙指，實智也。發，起用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琴等，眾生也。妙音，藏性也。妙指，實智也。發，起用也。

三、合顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、合顯。

「汝與眾生亦復如是，寶覺真心各各圓滿，如我按指，海印發光，汝暫舉心，塵勞先起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝與眾生亦復如是，寶覺真心各各圓滿，如我按指，海印發光，汝暫舉心，塵勞先起。」

汝與眾生，合前琴等。寶覺真心，合前妙音。按指，約喻指法，即無生智，合無相理，大用現前，即前云「我以不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界，乃至於中一為無量」等。汝暫舉心等，合前無妙指也，即前云「汝以色空相傾相奪於如來藏，而如來藏隨為色空」等。言海印者，《大集經》云「閻浮所有色像，大海皆有印文，喻佛如來法身性海，普現一切妙用之光也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝與眾生，合前琴等。寶覺真心，合前妙音。按指，約喻指法，即無生智，合無相理，大用現前，即前云「我以不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界，乃至於中一為無量」等。汝暫舉心等，合前無妙指也，即前云「汝以色空相傾相奪於如來藏，而如來藏隨為色空」等。言海印者，《大集經》云「閻浮所有色像，大海皆有印文，喻佛如來法身性海，普現一切妙用之光也。」

四、結斥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結斥。

「由不勤求無上覺道，愛念小乘，得少為足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由不勤求無上覺道，愛念小乘，得少為足。」

無上覺道如寶所，小乘涅槃如化城。但戀權乘，不求究竟，得少為足，故發塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上覺道如寶所，小乘涅槃如化城。但戀權乘，不求究竟，得少為足，故發塵勞。

二、釋別疑，二：一、釋滿慈疑妄因，二：一、伸疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋別疑，二：一、釋滿慈疑妄因，二：一、伸疑。

富樓那言：「我與如來寶覺圓明、真妙淨心無二圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那言：「我與如來寶覺圓明、真妙淨心無二圓滿。」

顯體不二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯體不二也。

「而我昔遭無始妄想，久在輪迴；今得聖乘，猶未究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而我昔遭無始妄想，久在輪迴；今得聖乘，猶未究竟。」

指己猶迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指己猶迷。

「世尊諸妄一切圓滅，獨妙真常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊諸妄一切圓滅，獨妙真常。」

明佛障盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明佛障盡。

「敢問如來：一切眾生何因有妄，自蔽妙明，受此淪溺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敢問如來：一切眾生何因有妄，自蔽妙明，受此淪溺？」

障盡者必知妄始，故此問也。由滿慈最初致疑，既是清淨本然，云何忽生山河大地？如來遂舉性覺妙明驗其迷解。滿慈既迷性明為所明，佛遂斥云：性覺必明，妄為明覺，所既妄立，生汝妄能等。由是展轉相續流浪，皆由虛妄之所生起。雖知能所妄立，又疑妄從何生，故此伸問妄所因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障盡者必知妄始，故此問也。由滿慈最初致疑，既是清淨本然，云何忽生山河大地？如來遂舉性覺妙明驗其迷解。滿慈既迷性明為所明，佛遂斥云：性覺必明，妄為明覺，所既妄立，生汝妄能等。由是展轉相續流浪，皆由虛妄之所生起。雖知能所妄立，又疑妄從何生，故此伸問妄所因也。

二、答釋，二：一、總告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答釋，二：一、總告。

佛告富樓那：「汝雖除疑，餘惑未盡，吾以世間現前諸事今復問汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告富樓那：「汝雖除疑，餘惑未盡，吾以世間現前諸事今復問汝。」

雖知諸法皆妄，猶惑妄有所因，故云餘惑未盡。現前諸事，現見之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸法皆妄，猶惑妄有所因，故云餘惑未盡。現前諸事，現見之事也。

二、別釋，二：一、明妄本無因，三：一、舉事問答，二：一、舉事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋，二：一、明妄本無因，三：一、舉事問答，二：一、舉事。

「汝豈不聞，室羅城中演若達多，忽於晨朝以鏡照面，愛鏡中頭眉目可見，嗔責己頭，不見面目，以為魑魅，無狀狂走。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝豈不聞，室羅城中演若達多，忽於晨朝以鏡照面，愛鏡中頭眉目可見，嗔責己頭，不見面目，以為魑魅，無狀狂走。」

演若達多，此云祠授。本頭與鏡俱喻性覺。照面喻強覺忽生，所相妄立。愛喻堅執不捨，認相為真。既喜有相，反惡無相，故嗔己頭不見面目。真無形相，不順妄情，便生驚怖。執相迷性，輪迴不息，故云狂走。魑魅，山澤之怪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演若達多，此云祠授。本頭與鏡俱喻性覺。照面喻強覺忽生，所相妄立。愛喻堅執不捨，認相為真。既喜有相，反惡無相，故嗔己頭不見面目。真無形相，不順妄情，便生驚怖。執相迷性，輪迴不息，故云狂走。魑魅，山澤之怪也。

二、問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答。

「於意云何？此人何因無故狂走？」富樓那言：「是人心狂，更無他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？此人何因無故狂走？」富樓那言：「是人心狂，更無他故。」

心狂而走，無別所以。故無他故，強生分別，故稱為妄，豈別有因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心狂而走，無別所以。故無他故，強生分別，故稱為妄，豈別有因？

二、約法正明，三：一、就名責因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約法正明，三：一、就名責因。

佛言：「妙覺明圓，本圓明妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙覺明圓，本圓明妙。」

唯一真心，本無妄法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯一真心，本無妄法。

「既稱為妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自諸妄想展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既稱為妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自諸妄想展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫。」

直明妄無因也。妄必無因，有因不妄，妄之一字甚好思量。若了此名，自無法起，復疑有因，豈非迷倒？如初一人忽然妄說，遞遞相承從妄說妄，及推其本，遞遞皆虛，乃至初人及與後人二俱是妄，何者為因？故歷塵劫，遞相誑妄，莫之能悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直明妄無因也。妄必無因，有因不妄，妄之一字甚好思量。若了此名，自無法起，復疑有因，豈非迷倒？如初一人忽然妄說，遞遞相承從妄說妄，及推其本，遞遞皆虛，乃至初人及與後人二俱是妄，何者為因？故歷塵劫，遞相誑妄，莫之能悟。

二、引悟釋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引悟釋相。

「雖佛發明，猶不能返。如是迷因，因迷自有，識迷無因，妄無所依，尚無有生，欲何為滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖佛發明，猶不能返。如是迷因，因迷自有，識迷無因，妄無所依，尚無有生，欲何為滅？」

此文釋有二重：初約佛自悟釋。發明，猶開悟也。佛雖開悟，諸妄圓滅，尚不能返覺至妄本，以妄無因而可覺故，故云猶不能返如是迷因也。復將如是迷因一句連下句牒，應云如是迷因，因迷自有。意云：若約妄法展轉生起而說因者，此即因妄說因，非謂妄有初因，故云因迷自有。既識迷之無因，則知妄無依處，說何為生而復有滅？此釋約佛自悟，無妄因之可返也。次約佛為他說，不能返迷成悟也。發明，猶宣辨也。雖佛廣為滿慈宣辨，尚自不能返迷令悟，故云猶不能返。如是下，釋意如前。良由此理難明，人多惑甚，如為病眼說無空華，孰能領悟？為妄執者說無諸妄，誰肯信從？忽若了悟，自知無因，將何為妄而有生滅耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文釋有二重：初約佛自悟釋。發明，猶開悟也。佛雖開悟，諸妄圓滅，尚不能返覺至妄本，以妄無因而可覺故，故云猶不能返如是迷因也。復將如是迷因一句連下句牒，應云如是迷因，因迷自有。意云：若約妄法展轉生起而說因者，此即因妄說因，非謂妄有初因，故云因迷自有。既識迷之無因，則知妄無依處，說何為生而復有滅？此釋約佛自悟，無妄因之可返也。次約佛為他說，不能返迷成悟也。發明，猶宣辨也。雖佛廣為滿慈宣辨，尚自不能返迷令悟，故云猶不能返。如是下，釋意如前。良由此理難明，人多惑甚，如為病眼說無空華，孰能領悟？為妄執者說無諸妄，誰肯信從？忽若了悟，自知無因，將何為妄而有生滅耶！

三、貼喻況顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、貼喻況顯。

「得菩提者，如寤時人說夢中事，心縱精明，欲何因緣取夢中物？況復無因，本無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得菩提者，如寤時人說夢中事，心縱精明，欲何因緣取夢中物？況復無因，本無所有。」

夢寤之人記夢中事，說雖可爾，取必不可，以所夢境畢竟無故。得菩提者返觀因時，滅諸妄惑，說雖可爾，畢竟無體可斷滅故，將何為妄而推其因？《起信》云「覺心初起，心無初相。」又云「以四相本來平等，同一覺故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢寤之人記夢中事，說雖可爾，取必不可，以所夢境畢竟無故。得菩提者返觀因時，滅諸妄惑，說雖可爾，畢竟無體可斷滅故，將何為妄而推其因？《起信》云「覺心初起，心無初相。」又云「以四相本來平等，同一覺故。」

三、提喻合顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、提喻合顯。

「如彼城中演若達多，豈有因緣自怖頭走？忽然狂歇，頭非外得；縱未歇狂，亦何遺失？富樓那！妄性如是，因何為在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼城中演若達多，豈有因緣自怖頭走？忽然狂歇，頭非外得；縱未歇狂，亦何遺失？富樓那！妄性如是，因何為在？」

狂故怖頭，因緣何有？頭無得失，狂自復行，惑性妄有滅生，真性何曾出沒？汝觀如狂之妄，今指何處為因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狂故怖頭，因緣何有？頭無得失，狂自復行，惑性妄有滅生，真性何曾出沒？汝觀如狂之妄，今指何處為因？

二、顯真元無得，二：一、正明，二：一、勸息妄緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯真元無得，二：一、正明，二：一、勸息妄緣。

「汝但不隨分別世間、業果、眾生三種相續，三緣斷故三因不生，則汝心中演若達多狂性自歇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝但不隨分別世間、業果、眾生三種相續，三緣斷故三因不生，則汝心中演若達多狂性自歇。」

煩惱為緣，能潤業故。殺等為因，正是業故。分別是識，能生煩惱。三種相續是所分別，分別此三故云三緣，三即緣也。或殺盜婬三之助緣，故三之緣也。分別既亡，業因不作，於三界中狂心自歇。故《起信》云「一切眾生不名為覺，以從本來念念相續，未曾離念，故說無始無明。」又云「以遠離微細念故，名究竟覺。念即分別也，由是一念不生即名為佛。」即斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱為緣，能潤業故。殺等為因，正是業故。分別是識，能生煩惱。三種相續是所分別，分別此三故云三緣，三即緣也。或殺盜婬三之助緣，故三之緣也。分別既亡，業因不作，於三界中狂心自歇。故《起信》云「一切眾生不名為覺，以從本來念念相續，未曾離念，故說無始無明。」又云「以遠離微細念故，名究竟覺。念即分別也，由是一念不生即名為佛。」即斯義也。

二、顯自真體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯自真體。

「歇即菩提，勝淨明心本周法界，不從人得，何藉劬勞，肯綮修證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歇即菩提，勝淨明心本周法界，不從人得，何藉劬勞，肯綮修證？」

分別不生，前後際斷，故名為歇。菩提云覺。《起信》云「所言覺義者，謂心體離念，離念相者等虛空界，無所不遍，法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺。」故云勝淨明心本周法界，不從人得。既云不從人得，即顯不由他緣，本自覺耳。劬勞修證，本息分別只為顯覺，今分別既亡，覺性自顯，故云何藉。然非謂全不修行，兀然空坐，苟妄想宛然自謂即是者，誤之甚矣。言肯綮者，骨邊細肉也。《莊子》云「經肯綮之未甞，而況大觚乎。」若執惑有實體，不能達妄即空，四相平等，一切唯覺，便謂從麁至細斷盡無明，方至妙覺者，何異解牛不能遊刃於大窾，不能亡見於全牛，但解皮肉以至著骨，豈曰妙得牛理哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別不生，前後際斷，故名為歇。菩提云覺。《起信》云「所言覺義者，謂心體離念，離念相者等虛空界，無所不遍，法界一相，即是如來平等法身，依此法身說名本覺。」故云勝淨明心本周法界，不從人得。既云不從人得，即顯不由他緣，本自覺耳。劬勞修證，本息分別只為顯覺，今分別既亡，覺性自顯，故云何藉。然非謂全不修行，兀然空坐，苟妄想宛然自謂即是者，誤之甚矣。言肯綮者，骨邊細肉也。《莊子》云「經肯綮之未甞，而況大觚乎。」若執惑有實體，不能達妄即空，四相平等，一切唯覺，便謂從麁至細斷盡無明，方至妙覺者，何異解牛不能遊刃於大窾，不能亡見於全牛，但解皮肉以至著骨，豈曰妙得牛理哉！

二、喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻顯。

「譬如有人於自衣中」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人於自衣中」

五陰蓋覆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰蓋覆也。

「繫如意珠，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「繫如意珠，」

圓明覺性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓明覺性也。

「不自覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不自覺知。」

無明不了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明不了也。

「窮露他方，乞食馳走。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「窮露他方，乞食馳走。」

五道流浪，輪迴不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五道流浪，輪迴不息。

「雖實貧窮，珠不曾失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖實貧窮，珠不曾失。」

雖流生死，覺性常然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖流生死，覺性常然。

「忽有智者指示其珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忽有智者指示其珠。」

佛為開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為開示。

「所願從心，致大饒富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所願從心，致大饒富。」

大用現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大用現前。

「方悟神珠非從外得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方悟神珠非從外得。」

始覺合時，本不曾動，今無始靜也。《法華》中亦有此喻，彼約結緣，此約本有，意不同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始覺合時，本不曾動，今無始靜也。《法華》中亦有此喻，彼約結緣，此約本有，意不同耳。

首楞嚴義疏注經卷第四(之一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第四(之一)

首楞嚴義疏注經卷第四(之二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴義疏注經卷第四(之二)

長水沙門子璿集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿集

二、釋慶喜難緣起，二：一、伸疑，四：一、敘所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋慶喜難緣起，二：一、伸疑，四：一、敘所聞。

即時，阿難在大眾中頂禮佛足，起立白佛：「世尊現說殺盜婬業，三緣斷故三因不生，心中達多狂性自歇，歇即菩提，不從人得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，阿難在大眾中頂禮佛足，起立白佛：「世尊現說殺盜婬業，三緣斷故三因不生，心中達多狂性自歇，歇即菩提，不從人得。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、正生難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正生難。

「斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣？我從因緣心得開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣？我從因緣心得開悟。」

由無三緣，方盡三因，因緣俱滅，菩提始顯，故云皎然明白。小乘開悟皆由因緣，故引昔悟以竝今說，成此難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無三緣，方盡三因，因緣俱滅，菩提始顯，故云皎然明白。小乘開悟皆由因緣，故引昔悟以竝今說，成此難也。

三、引他例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引他例。

「世尊！此義何獨我等年少有學聲聞，今此會中大目揵連及舍利弗、須菩提等，從老梵志聞佛因緣，發心開悟，得成無漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此義何獨我等年少有學聲聞，今此會中大目揵連及舍利弗、須菩提等，從老梵志聞佛因緣，發心開悟，得成無漏。」

老梵志者，竝是年長。從外道來，聞佛因緣，翻邪入正，得成無學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老梵志者，竝是年長。從外道來，聞佛因緣，翻邪入正，得成無學也。

四、結同邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結同邪。

「今說菩提不從因緣，則王舍城拘舍梨等所說自然成第一義。唯垂大悲，開發迷悶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今說菩提不從因緣，則王舍城拘舍梨等所說自然成第一義。唯垂大悲，開發迷悶。」

因緣、自然依假建立，菩提真性眾相都亡，恐相濫失，故此再疑，以洗物情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣、自然依假建立，菩提真性眾相都亡，恐相濫失，故此再疑，以洗物情。

二、答釋，二：一、正破疑情，二：一、推破，三：一、標質所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答釋，二：一、正破疑情，二：一、推破，三：一、標質所疑。

佛告阿難：「即如城中演若達多，狂性因緣若得滅除，則不狂性自然而出，因緣、自然理窮於是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「即如城中演若達多，狂性因緣若得滅除，則不狂性自然而出，因緣、自然理窮於是。」

若狂性因緣得除，不狂自然而出，所計不出斯意，故云理窮於是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若狂性因緣得除，不狂自然而出，所計不出斯意，故云理窮於是。

二、就疑互五破，二：一、雙破因緣自然，二：一、以因緣破自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就疑互五破，二：一、雙破因緣自然，二：一、以因緣破自然。

「阿難！演若達多頭本自然，本自其然，無然非自，何因緣故怖頭狂走？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！演若達多頭本自然，本自其然，無然非自，何因緣故怖頭狂走？」

初二句牒，本自下二句定。自，本也。然，是也。頭本如是，無有如是之頭不是於本，故云無然非自。何因下破，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句牒，本自下二句定。自，本也。然，是也。頭本如是，無有如是之頭不是於本，故云無然非自。何因下破，可知。

二、以自然破因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、以自然破因緣。

「若自然頭因緣故狂，何不自然因緣故失？本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若自然頭因緣故狂，何不自然因緣故失？本頭不失，狂怖妄出，曾無變易，何藉因緣？」

初二句牒，次二句破。若自然頭由因緣故得成狂走，亦應自然不失由因緣故而失其頭。本頭下四句結也。今既本頭無失，狂自妄出，狂之與頭了不相觸，何曾變改而假因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句牒，次二句破。若自然頭由因緣故得成狂走，亦應自然不失由因緣故而失其頭。本頭下四句結也。今既本頭無失，狂自妄出，狂之與頭了不相觸，何曾變改而假因緣？

二、單破轉計自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、單破轉計自然。

「本狂自然，本有狂怖，未狂之際狂何所潛？不狂自然，頭本無妄，何為狂走？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本狂自然，本有狂怖，未狂之際狂何所潛？不狂自然，頭本無妄，何為狂走？」

若汝執言：既非因緣即屬自然，狂亦自然，不狂亦自然者，初破狂自然，初一句牒，次一句定，未狂下二句破，如文。不狂下破不狂自然，初句牒，頭本下破。此顯一真之體尚無真妄之異，豈立因緣自然？斯則亦顯妄無因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若汝執言：既非因緣即屬自然，狂亦自然，不狂亦自然者，初破狂自然，初一句牒，次一句定，未狂下二句破，如文。不狂下破不狂自然，初句牒，頭本下破。此顯一真之體尚無真妄之異，豈立因緣自然？斯則亦顯妄無因也。

三、結歸悟旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結歸悟旨。

「若悟本頭，識知狂走因緣、自然俱無戲論。是故我言，三緣斷故即菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若悟本頭，識知狂走因緣、自然俱無戲論。是故我言，三緣斷故即菩提心。」

本真不動，妄自強生，說誰因緣及自然性？若知因緣自然俱是戲論，分別自亡、真覺自顯，斯則正是我說三緣斷故即菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本真不動，妄自強生，說誰因緣及自然性？若知因緣自然俱是戲論，分別自亡、真覺自顯，斯則正是我說三緣斷故即菩提也。

二、結示，三：一、俱盡滅生顯無功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結示，三：一、俱盡滅生顯無功用。

「菩提心生，生滅心滅，此但生滅，滅生俱盡，無功用道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提心生，生滅心滅，此但生滅，滅生俱盡，無功用道。」

若有執言真心可得、分別可亡，斯則菩提心生、生滅心滅，但是生滅，無菩提生；無生滅滅，方無功用。如《圓覺》云「有照有覺俱名障礙，是故菩薩常覺不住，照與照者同時寂滅。」此顯地上證無生理，得無功用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有執言真心可得、分別可亡，斯則菩提心生、生滅心滅，但是生滅，無菩提生；無生滅滅，方無功用。如《圓覺》云「有照有覺俱名障礙，是故菩薩常覺不住，照與照者同時寂滅。」此顯地上證無生理，得無功用也。

二、縱立自然寄顯生滅，二：一、縱立正顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、縱立自然寄顯生滅，二：一、縱立正顯。

「若有自然，如是則明自然心生、生滅心滅，此亦生滅，無生滅者名為自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自然，如是則明自然心生、生滅心滅，此亦生滅，無生滅者名為自然。」

設若我教有自然者，豈存生滅名為自然？今汝所明自然心生、生滅心滅，此亦生滅，何名自然？夫自然者必無生滅，故云無生滅者名為自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設若我教有自然者，豈存生滅名為自然？今汝所明自然心生、生滅心滅，此亦生滅，何名自然？夫自然者必無生滅，故云無生滅者名為自然。

二、舉況重明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉況重明。

「猶如世間諸相雜和，成一體者名和合性，非和合者稱本然性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如世間諸相雜和，成一體者名和合性，非和合者稱本然性。」

舉淺況深也。世間人說生滅和合名和合性，非和合者則無生滅方名自然，豈況我教有生滅者却名自然？古人於此不言縱立認真自然，斯則不唯增戲論心，反令圓文成外道教，焉敢聞命！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉淺況深也。世間人說生滅和合名和合性，非和合者則無生滅方名自然，豈況我教有生滅者却名自然？古人於此不言縱立認真自然，斯則不唯增戲論心，反令圓文成外道教，焉敢聞命！

三、雙非二離正示忘情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、雙非二離正示忘情。

「本然非然，和合非合，合然俱離，離合俱非，此句方名無戲論法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本然非然，和合非合，合然俱離，離合俱非，此句方名無戲論法。」

本然，自然也。和合，因緣也。二皆不立，故云俱離。此離亦離，故云俱非。此文語略，具足應云：離合、離然之離亦復俱非也。藥病齊遣，空病亦空。《圓覺》亦云「遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，斯則言語道斷，心行處滅，方無戲論耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本然，自然也。和合，因緣也。二皆不立，故云俱離。此離亦離，故云俱非。此文語略，具足應云：離合、離然之離亦復俱非也。藥病齊遣，空病亦空。《圓覺》亦云「遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，斯則言語道斷，心行處滅，方無戲論耳。」

二、廣斥執見，五：一、斥成戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣斥執見，五：一、斥成戲論。

「菩提涅槃尚在遙遠，非汝歷劫辛勤修證，雖復憶持十方如來十二部經，清淨妙理如恒河沙，秖益戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提涅槃尚在遙遠，非汝歷劫辛勤修證，雖復憶持十方如來十二部經，清淨妙理如恒河沙，秖益戲論。」

若執因緣、自然取佛果者，雖經劫數勤苦修習，終莫能及，故云尚在遙遠。憶持妙理，分別不亡，繫念相續，但滋生死，不能無心忘照、反聞聞性，於無了知不辨真實。故《圓覺》云「種種取捨皆是輪迴，未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉，若免輪迴無有是處。」故云秖益戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若執因緣、自然取佛果者，雖經劫數勤苦修習，終莫能及，故云尚在遙遠。憶持妙理，分別不亡，繫念相續，但滋生死，不能無心忘照、反聞聞性，於無了知不辨真實。故《圓覺》云「種種取捨皆是輪迴，未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉，若免輪迴無有是處。」故云秖益戲論。

二、引事驗知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引事驗知。

「汝雖談說因緣、自然決定明了，人間稱汝多聞第一，以此積劫多聞熏習，不能免離摩登伽難，何須待我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇，得阿那含，於我法中成精進林，愛河乾枯，令汝解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝雖談說因緣、自然決定明了，人間稱汝多聞第一，以此積劫多聞熏習，不能免離摩登伽難，何須待我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇，得阿那含，於我法中成精進林，愛河乾枯，令汝解脫。」

佛果菩提，若以因緣、自然而可取者，汝於此義甚得明了，何不免難而速證耶？何假我呪方解脫耶？應知理觀兼修，定慧雙運，豈但辨義說文而已哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果菩提，若以因緣、自然而可取者，汝於此義甚得明了，何不免難而速證耶？何假我呪方解脫耶？應知理觀兼修，定慧雙運，豈但辨義說文而已哉！

問：阿難尚在初果，登伽何以却證第三？答：一、約權實，阿難示迹現多聞無功，故在初果；登伽實人，顯呪力功大，速證第三。二、約根行，阿難圓頓根發，前文悟解，或入信、住；登伽小機，雖得第三，望圓信、住霄壤有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿難尚在初果，登伽何以却證第三？答：一、約權實，阿難示迹現多聞無功，故在初果；登伽實人，顯呪力功大，速證第三。二、約根行，阿難圓頓根發，前文悟解，或入信、住；登伽小機，雖得第三，望圓信、住霄壤有異。

三、結勸真修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結勸真修。

「是故阿難！汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴，不如一日修無漏業，遠離世間憎愛二苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴，不如一日修無漏業，遠離世間憎愛二苦。」

多聞無功，豈如定力。首楞嚴王名無漏業，得此定者，一切諸法皆如幻事，豈復能生憎愛二苦！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞無功，豈如定力。首楞嚴王名無漏業，得此定者，一切諸法皆如幻事，豈復能生憎愛二苦！

四、舉他為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、舉他為證。

「如摩登伽宿為婬女，由神呪力消其愛欲，法中今名性比丘尼，與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因，知歷世因貪愛為苦，一念熏修無漏善故，或得出纏，或蒙授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如摩登伽宿為婬女，由神呪力消其愛欲，法中今名性比丘尼，與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因，知歷世因貪愛為苦，一念熏修無漏善故，或得出纏，或蒙授記。」

過去為婆羅門女，名為本性，今從昔號名性比丘尼。耶輸陀羅，云華色。出纏，登伽也。授記，耶輸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去為婆羅門女，名為本性，今從昔號名性比丘尼。耶輸陀羅，云華色。出纏，登伽也。授記，耶輸也。

五、責隨塵境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、責隨塵境。

「如何自欺，尚留觀聽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如何自欺，尚留觀聽？」

彼尚女人，一修無漏便獲聖果，如何汝今厭離小乘，志求大道，而以世間因緣、自然戲論名相而自纏繞，隨逐根塵，為境所礙，不能超越，故云尚留觀聽。上來破執破疑顯如來藏，約信解真正為真修之本，答最初方便竟。次下約依解修行成就止觀，為入理之方便。既能信解如來藏體周遍十方，本性清淨，絕名離相，我等云何修諸方便與此相應？故此第二、明修行方便。文二：一、阿難領悟祈修，四：一、嘆佛悲深，二：一、經家總敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尚女人，一修無漏便獲聖果，如何汝今厭離小乘，志求大道，而以世間因緣、自然戲論名相而自纏繞，隨逐根塵，為境所礙，不能超越，故云尚留觀聽。上來破執破疑顯如來藏，約信解真正為真修之本，答最初方便竟。次下約依解修行成就止觀，為入理之方便。既能信解如來藏體周遍十方，本性清淨，絕名離相，我等云何修諸方便與此相應？故此第二、明修行方便。文二：一、阿難領悟祈修，四：一、嘆佛悲深，二：一、經家總敘。

阿難及諸大眾聞佛示誨，疑惑消除，心悟實相，身意輕安，得未曾有。重復悲淚，頂禮佛足，長跪合掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難及諸大眾聞佛示誨，疑惑消除，心悟實相，身意輕安，得未曾有。重復悲淚，頂禮佛足，長跪合掌，

因緣、自然前已廣破，今復重釋，纖疑不罣，故云疑惑銷除。心悟實相者，實相無相，遠離戲論，今離戲論即悟實相。重復悲淚者，喜悟藏心故，恨無行法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣、自然前已廣破，今復重釋，纖疑不罣，故云疑惑銷除。心悟實相者，實相無相，遠離戲論，今離戲論即悟實相。重復悲淚者，喜悟藏心故，恨無行法故。

二、阿難別嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、阿難別嘆。

而白佛言：「無上大悲清淨寶王，善開我心，能以如是種種因緣方便提獎，引諸沈冥出於苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而白佛言：「無上大悲清淨寶王，善開我心，能以如是種種因緣方便提獎，引諸沈冥出於苦海。」

超過一切世出世間，故云無上。佛諸功德大悲為首，故獨稱也。離垢末尼隨意出生，賑給無盡，佛亦如是，故云寶王。譬喻、言辭約事約理，故云種種方便。沈謂久淪生死，冥謂永覆無明，方便能開，提獎能出，俱稱引導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切世出世間，故云無上。佛諸功德大悲為首，故獨稱也。離垢末尼隨意出生，賑給無盡，佛亦如是，故云寶王。譬喻、言辭約事約理，故云種種方便。沈謂久淪生死，冥謂永覆無明，方便能開，提獎能出，俱稱引導。

二、敘已得失。二：一、正敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘已得失。二：一、正敘。

「世尊！我今雖承如是法音，知如來藏妙覺明心遍十方界，含育如來十方國土，清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功，不逮修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今雖承如是法音，知如來藏妙覺明心遍十方界，含育如來十方國土，清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功，不逮修習。」

如來藏心量遍十方，德含一切，雖信而解，非行莫臻，故此敘之，以彰得失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏心量遍十方，德含一切，雖信而解，非行莫臻，故此敘之，以彰得失。

二、喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻顯。

「我今猶如旅泊之人，忽蒙天王賜與華屋，雖獲大宅，要因門入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今猶如旅泊之人，忽蒙天王賜與華屋，雖獲大宅，要因門入。」

天王，佛也。賜與，開示也。華屋，藏體也。雖獲，信解也。門入，修行也。行能通理故云門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王，佛也。賜與，開示也。華屋，藏體也。雖獲，信解也。門入，修行也。行能通理故云門也。

三、正請修路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正請修路。

「唯願如來不捨大悲，示我在會諸蒙暗者捐捨小乘，畢獲如來無餘涅槃本發心路，令有學者從何攝伏疇昔攀緣，得陀羅尼，入佛知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯願如來不捨大悲，示我在會諸蒙暗者捐捨小乘，畢獲如來無餘涅槃本發心路，令有學者從何攝伏疇昔攀緣，得陀羅尼，入佛知見。」

捐棄，畢盡也。疇昔，往日也。無餘者，無明永盡，二死已亡，究竟之無餘也。願示我等如來本昔因地發心入涅槃道，即真三昧也，故云本發心路。攀緣妄想無始本有，故云疇昔。如何攝歛折而伏之令得佛慧，故云入佛知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐棄，畢盡也。疇昔，往日也。無餘者，無明永盡，二死已亡，究竟之無餘也。願示我等如來本昔因地發心入涅槃道，即真三昧也，故云本發心路。攀緣妄想無始本有，故云疇昔。如何攝歛折而伏之令得佛慧，故云入佛知見。

四、佇聽慈旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、佇聽慈旨。

作是語已，五體投地。在會一心，佇佛慈旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，五體投地。在會一心，佇佛慈旨。

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、如來廣陳修證，二：一、總告許宣，二：一、經家敘意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來廣陳修證，二：一、總告許宣，二：一、經家敘意。

爾時，世尊哀愍會中緣覺、聲聞，於菩提心未自在者，及為當來佛滅度後末法眾生，發菩提心，開無上乘妙修行路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊哀愍會中緣覺、聲聞，於菩提心未自在者，及為當來佛滅度後末法眾生，發菩提心，開無上乘妙修行路，

菩提之心具悲智、願智，求佛道務在修證，苟或不明，於菩提心名未自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提之心具悲智、願智，求佛道務在修證，苟或不明，於菩提心名未自在。

二、舉義許宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉義許宣。

宣示阿難及諸大眾：「汝等決定發菩提心，於佛如來妙三摩提不生疲倦，應當先明發覺初心二決定義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣示阿難及諸大眾：「汝等決定發菩提心，於佛如來妙三摩提不生疲倦，應當先明發覺初心二決定義。」

妙三摩提首楞嚴定，即真如觀。欲修此觀，先須方便，方便若成，真修可冀。故以止觀二門，名為發覺初心，即最初方便也。然此二門，三世諸佛修行證道同途之法。故《華嚴》云「譬如有力王，率土咸戴仰，止觀亦如是，一切所依賴。」故此二法名為初心決定義也。一者審觀因地及與果心，起隨順行，即依真如門修止也。真如無相，向即心絕，故《起信》云「所言止者，謂止一切境界相，隨順奢摩他觀義故。」二者審觀煩惱結解根元，起對治行，即依生滅門修觀也。生滅法相染淨不同，起智揀擇，對治令斷，故《起信》云「所言觀者，謂分別因緣生滅相，隨順毘鉢舍那觀義故。」修前方便未能相即，故名隨順。修之成就，即觀明止、即止明觀，止觀不二，名為正修，即成三昧也。今是初修，故名發覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙三摩提首楞嚴定，即真如觀。欲修此觀，先須方便，方便若成，真修可冀。故以止觀二門，名為發覺初心，即最初方便也。然此二門，三世諸佛修行證道同途之法。故《華嚴》云「譬如有力王，率土咸戴仰，止觀亦如是，一切所依賴。」故此二法名為初心決定義也。一者審觀因地及與果心，起隨順行，即依真如門修止也。真如無相，向即心絕，故《起信》云「所言止者，謂止一切境界相，隨順奢摩他觀義故。」二者審觀煩惱結解根元，起對治行，即依生滅門修觀也。生滅法相染淨不同，起智揀擇，對治令斷，故《起信》云「所言觀者，謂分別因緣生滅相，隨順毘鉢舍那觀義故。」修前方便未能相即，故名隨順。修之成就，即觀明止、即止明觀，止觀不二，名為正修，即成三昧也。今是初修，故名發覺。

二、別明二義，三：一、正明二義，二：一、因果同異門，三：初、標義總勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別明二義，三：一、正明二義，二：一、因果同異門，三：初、標義總勸。

「云何初心二義決定？阿難！第一義者，汝等若欲捐捨聲聞，修菩薩乘，入佛知見，應當審觀因地發心與果地覺，為同為異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何初心二義決定？阿難！第一義者，汝等若欲捐捨聲聞，修菩薩乘，入佛知見，應當審觀因地發心與果地覺，為同為異。」

既能信解果海無念，絕名離相，本非生滅。將契此心，須亡生滅與之相應。故上文云「我以不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界。」若異此者，即暫舉心，塵勞先起，合塵背覺，豈曰正修？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既能信解果海無念，絕名離相，本非生滅。將契此心，須亡生滅與之相應。故上文云「我以不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界。」若異此者，即暫舉心，塵勞先起，合塵背覺，豈曰正修？

二、約義顯非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義顯非。

「阿難！若於因地以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若於因地以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。」

《維摩》云「無以生滅心行說實相法。」尚不可以生滅說，況以生滅為因而求證耶？《普賢觀》云「大乘因者諸法實相，大乘果者亦諸法實相。」若不以止門相應，此生滅心終無暫息。若便以此心為修行者，因果相違，終無獲證，如上廣破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《維摩》云「無以生滅心行說實相法。」尚不可以生滅說，況以生滅為因而求證耶？《普賢觀》云「大乘因者諸法實相，大乘果者亦諸法實相。」若不以止門相應，此生滅心終無暫息。若便以此心為修行者，因果相違，終無獲證，如上廣破。

三、正辨行相，二：一、料揀因門，二：一、舉喻總彰生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正辨行相，二：一、料揀因門，二：一、舉喻總彰生滅。

「以是義故，汝當照明諸器世間可作之法，皆從變滅。阿難！汝觀世間可作之法，誰為不壞？然終不聞爛壞虛空。何以故？空非可作，由是始終無壞滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，汝當照明諸器世間可作之法，皆從變滅。阿難！汝觀世間可作之法，誰為不壞？然終不聞爛壞虛空。何以故？空非可作，由是始終無壞滅故。」

妄心如器界，所作性故。真心如虛空，理無為故。常無常性於焉可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄心如器界，所作性故。真心如虛空，理無為故。常無常性於焉可知。

二、就身廣辨虛妄，二：一、總明，二：一、示其濁因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就身廣辨虛妄，二：一、總明，二：一、示其濁因。

「則汝身中堅相為地，潤濕為水，煖觸為火，動搖為風，由此四纏分汝湛圓妙覺明心，為視、為聽、為覺、為察，從始入終五疊渾濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則汝身中堅相為地，潤濕為水，煖觸為火，動搖為風，由此四纏分汝湛圓妙覺明心，為視、為聽、為覺、為察，從始入終五疊渾濁。」

湛覺無生，妄成所相。所既妄立，生汝妄能，於所明分為四大，於能覺派成六根。六根、四大互相雜亂，於湛圓明汩成濁相，即同《起信》「不生不滅與生滅和合，名為阿梨耶識。」從此識心變起世間，即是濁義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛覺無生，妄成所相。所既妄立，生汝妄能，於所明分為四大，於能覺派成六根。六根、四大互相雜亂，於湛圓明汩成濁相，即同《起信》「不生不滅與生滅和合，名為阿梨耶識。」從此識心變起世間，即是濁義也。

二、喻其濁相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻其濁相。

「云何為濁？阿難！譬如清水，清潔本然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為濁？阿難！譬如清水，清潔本然。」

覺湛明性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺湛明性。

「即彼塵土、灰沙之倫，本質留礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即彼塵土、灰沙之倫，本質留礙。」

地水火風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風。

「二體法爾，性不相循。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二體法爾，性不相循。」

循，順也。法爾，猶自然也。真妄染淨，性相違背，非使之然，法爾如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 循，順也。法爾，猶自然也。真妄染淨，性相違背，非使之然，法爾如是也。

「有世間人，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有世間人，」

無明不了非出世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明不了非出世智。

「取彼土塵投於淨水，土失留礙，水亡清潔，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取彼土塵投於淨水，土失留礙，水亡清潔，」

不生不滅與生滅和合，非一非異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生不滅與生滅和合，非一非異也。

「容貌汩然，名之為濁。汝濁五重亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「容貌汩然，名之為濁。汝濁五重亦復如是。」

容貌，色心相也。汩，亂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容貌，色心相也。汩，亂也。

二、別明，五：一、劫濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別明，五：一、劫濁。

「阿難！汝見虛空遍十方界，空見不分，有空無體、有見無覺，相織妄成，是第一重，名為劫濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝見虛空遍十方界，空見不分，有空無體、有見無覺，相織妄成，是第一重，名為劫濁。」

梵云劫波，此云時分。《法華論》說「日月歲年總名為劫，乃至成住壞空不離時分。」今此經中說劫濁義，謂迷真起妄，世界未形，但有虛空及與妄見，空見一體遍法界迷，未成二別，故云不分。又空未派為四大，見未開為六根，亦名不分。故次釋云：有空無體，有見無覺。體即四大成質，覺即六根取境。既無此異，都成昏鈍，故名為濁。一念初起無明之始，時之初分，故名為劫，非劫末時之劫濁也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云劫波，此云時分。《法華論》說「日月歲年總名為劫，乃至成住壞空不離時分。」今此經中說劫濁義，謂迷真起妄，世界未形，但有虛空及與妄見，空見一體遍法界迷，未成二別，故云不分。又空未派為四大，見未開為六根，亦名不分。故次釋云：有空無體，有見無覺。體即四大成質，覺即六根取境。既無此異，都成昏鈍，故名為濁。一念初起無明之始，時之初分，故名為劫，非劫末時之劫濁也。

二、見濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、見濁。

「汝身現搏四大為體，見聞覺知壅令留礙，水火風土旋令覺知，相織妄成，是第二重，名為見濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝身現搏四大為體，見聞覺知壅令留礙，水火風土旋令覺知，相織妄成，是第二重，名為見濁。」

身之質礙，由見聞知織水火風，執取滯著，壅翳不通，遂現四微形相體質。身之覺知，由水火性織彼妄見，旋轉移易，還復交替，分成六根覺聞知見，如緯織經，互相參雜，故名為濁。前則業轉，今現相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身之質礙，由見聞知織水火風，執取滯著，壅翳不通，遂現四微形相體質。身之覺知，由水火性織彼妄見，旋轉移易，還復交替，分成六根覺聞知見，如緯織經，互相參雜，故名為濁。前則業轉，今現相也。

三、煩惱濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、煩惱濁。

「又汝心中憶識誦習，性發知見，容現六塵，離塵無相，離覺無性，相織妄成，是第三重，名煩惱濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又汝心中憶識誦習，性發知見，容現六塵，離塵無相，離覺無性，相織妄成，是第三重，名煩惱濁。」

六識分別三世遍緣，憶過去境，識現在塵，誦習未來諸有境界。能分別體，從前見濁覺知所起，所分別相即是六塵所現影像，故云性發、容現。容即相也，離塵離覺，無相無性，互相交織擾亂相熏，名煩惱濁，即六麁前四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六識分別三世遍緣，憶過去境，識現在塵，誦習未來諸有境界。能分別體，從前見濁覺知所起，所分別相即是六塵所現影像，故云性發、容現。容即相也，離塵離覺，無相無性，互相交織擾亂相熏，名煩惱濁，即六麁前四也。

四、眾生濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、眾生濁。

「又汝朝夕生滅不停，知見每欲留於世間，業運每常遷於國土，相織妄成，是第四重，名眾生濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又汝朝夕生滅不停，知見每欲留於世間，業運每常遷於國土，相織妄成，是第四重，名眾生濁。」

生滅是行，行即是業，眾生執愛但欲留住，業性遷流每常運動，一去一住、一動一留，互相交織，眾法生滅，名眾生濁，即造業相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅是行，行即是業，眾生執愛但欲留住，業性遷流每常運動，一去一住、一動一留，互相交織，眾法生滅，名眾生濁，即造業相也。

五、命濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、命濁。

「汝等見聞元無異性，眾塵隔越，無狀異生，性中相知，用中相背，同異失準，相織妄成，是第五重，名為命濁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等見聞元無異性，眾塵隔越，無狀異生，性中相知，用中相背，同異失準，相織妄成，是第五重，名為命濁。」

命是報法，依業所引。第八識種連持色心不斷功能，名之曰命。前六見聞元一本識，由六根異，遂成分離。識用雖分，體唯一種，斯則同中立異、異處見同，同異失準互相交織，於總報體便立命根，名為命濁，即業繫苦相也。上之五重，皆由能、所妄覺影明，展轉相習，從細至麁互為形待，次第轉生，混真成濁，有此五義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命是報法，依業所引。第八識種連持色心不斷功能，名之曰命。前六見聞元一本識，由六根異，遂成分離。識用雖分，體唯一種，斯則同中立異、異處見同，同異失準互相交織，於總報體便立命根，名為命濁，即業繫苦相也。上之五重，皆由能、所妄覺影明，展轉相習，從細至麁互為形待，次第轉生，混真成濁，有此五義耳。

二、修因契果，二：一、勸揀妄依真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、修因契果，二：一、勸揀妄依真。

「阿難！汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨，應當先擇生死根本，依不生滅圓湛性成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨，應當先擇生死根本，依不生滅圓湛性成。」

迷真起妄見聞覺知，返妄歸真常樂我淨。不循生滅妙證可臻，苟順塵勞真常益背。故勸擇妄依不生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷真起妄見聞覺知，返妄歸真常樂我淨。不循生滅妙證可臻，苟順塵勞真常益背。故勸擇妄依不生滅。

二、示修定旋覺，二：一、正示用心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示修定旋覺，二：一、正示用心。

「以湛旋其虛妄滅生，復還元覺，得元明覺，無生滅性為因地心，然後圓成果地修證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以湛旋其虛妄滅生，復還元覺，得元明覺，無生滅性為因地心，然後圓成果地修證。」

初習名止，成就曰定。初習後成，俱名為湛。《起信》云「所言止者，謂止一切境界相，境界不生，見聞不起，漸澄漸伏，麁垢自遣。」《圓覺》云「以淨覺心取靜為行，由澄諸念，覺識煩動，淨慧發生，身心客塵從此永滅，便能內發寂靜輕安。由寂靜故，十方世界諸如來心於中顯現，如鏡中像，此方便者名奢摩他。」若能居一切時不起妄念，於諸妄心亦不息滅，住妄想境，不加了知，於無了知不辨真實，是則名為隨順覺性，得無生性為因地心。由是漸修，入證登極，成圓妙果。修之次第如天台圓頓止觀廣明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初習名止，成就曰定。初習後成，俱名為湛。《起信》云「所言止者，謂止一切境界相，境界不生，見聞不起，漸澄漸伏，麁垢自遣。」《圓覺》云「以淨覺心取靜為行，由澄諸念，覺識煩動，淨慧發生，身心客塵從此永滅，便能內發寂靜輕安。由寂靜故，十方世界諸如來心於中顯現，如鏡中像，此方便者名奢摩他。」若能居一切時不起妄念，於諸妄心亦不息滅，住妄想境，不加了知，於無了知不辨真實，是則名為隨順覺性，得無生性為因地心。由是漸修，入證登極，成圓妙果。修之次第如天台圓頓止觀廣明。

二、舉喻貼釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、舉喻貼釋。

「如澄濁水貯於靜器，靜深不動，沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱。去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純，一切變現不為煩惱，皆合涅槃清淨妙德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如澄濁水貯於靜器，靜深不動，沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱。去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純，一切變現不為煩惱，皆合涅槃清淨妙德。」

真覺如水，見聞如濁，定身如靜器，定法如澄靜。砂如煩惱，泥如無明，地前名伏，地上名斷，究竟名精純，變現即起用。此即同前不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界，乃至背塵合覺，故發真如妙覺明性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真覺如水，見聞如濁，定身如靜器，定法如澄靜。砂如煩惱，泥如無明，地前名伏，地上名斷，究竟名精純，變現即起用。此即同前不滅不生合如來藏，而如來藏唯妙覺明，圓照法界，乃至背塵合覺，故發真如妙覺明性也。

二、根塵結解門，三：一、標義總勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、根塵結解門，三：一、標義總勸。

「第二義者，汝等必欲發菩提心，於菩薩乘生大勇猛，決定棄捐諸有為相，應當審詳煩惱根本，此無始來發業潤生，誰作誰受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二義者，汝等必欲發菩提心，於菩薩乘生大勇猛，決定棄捐諸有為相，應當審詳煩惱根本，此無始來發業潤生，誰作誰受？」

前第一義令止妄心，伏還元覺，即是修止。此第二義，令審詳煩惱，觀察對治，即是修觀。先止後觀，法應如是。無明發業，愛取潤生，六識能作，第八能受，此唯觀門分別能知。故《起信》云「所言觀義者，謂分別因緣生滅相故。」《圓覺》云「以淨覺心知覺心性，及與根塵皆同幻化，即起諸幻以除幻者，變化諸幻而開幻眾」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前第一義令止妄心，伏還元覺，即是修止。此第二義，令審詳煩惱，觀察對治，即是修觀。先止後觀，法應如是。無明發業，愛取潤生，六識能作，第八能受，此唯觀門分別能知。故《起信》云「所言觀義者，謂分別因緣生滅相故。」《圓覺》云「以淨覺心知覺心性，及與根塵皆同幻化，即起諸幻以除幻者，變化諸幻而開幻眾」等。

二、約義顯非。二：一、正顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義顯非。二：一、正顯。

「阿難！汝修菩提，若不審觀煩惱根本，則不能知虛妄根塵何處顛倒？處尚不知，云何降伏取如來位？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝修菩提，若不審觀煩惱根本，則不能知虛妄根塵何處顛倒？處尚不知，云何降伏取如來位？」

根塵虛妄為煩惱宅，顛倒淪替莫不由斯，苟能識其根元，知其結處，則可希冀乎解棼，庶幾乎降伏耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根塵虛妄為煩惱宅，顛倒淪替莫不由斯，苟能識其根元，知其結處，則可希冀乎解棼，庶幾乎降伏耳。

二、喻釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻釋。

「阿難！汝觀世間解結之人，不見所結，云何知解？不聞虛空被汝墮裂。何以故？空無形相，無結解故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀世間解結之人，不見所結，云何知解？不聞虛空被汝墮裂。何以故？空無形相，無結解故。」

文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文顯可知。

二、正辨行相，三：一、總標六根過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正辨行相，三：一、總標六根過患。

「則汝現前眼耳鼻舌及與身心，六為賊媒，自劫家寶，由此無始眾生、世界生纏縛故，於器世間不能超越。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則汝現前眼耳鼻舌及與身心，六為賊媒，自劫家寶，由此無始眾生、世界生纏縛故，於器世間不能超越。」

六根為賊媒者，一引外賊，即六塵也；二起內賊，即煩惱也。內外惡賊能劫真性，若知根本，賊無能為。故《涅槃》云「六入空聚，當有六大惡賊必斷汝命，當即遠離。」以根塵相熏，納識成種，無始相續莫不由此，不知調伏必為所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根為賊媒者，一引外賊，即六塵也；二起內賊，即煩惱也。內外惡賊能劫真性，若知根本，賊無能為。故《涅槃》云「六入空聚，當有六大惡賊必斷汝命，當即遠離。」以根塵相熏，納識成種，無始相續莫不由此，不知調伏必為所害。

二、別示根用優劣，二：一、約世界流變總明功德，三：一、釋名辨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示根用優劣，二：一、約世界流變總明功德，三：一、釋名辨相。

「阿難！云何名為眾生世界？世為遷流，界為方位。汝今當知，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下為界，過去、未來、現在為世。方位有十，流數有三，一切眾生織妄相成，身中貿遷，世界相涉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！云何名為眾生世界？世為遷流，界為方位。汝今當知，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下為界，過去、未來、現在為世。方位有十，流數有三，一切眾生織妄相成，身中貿遷，世界相涉。」

世界有三，謂眾生、五陰、器界也，揀非餘二，故標眾生。此一若超，餘皆解脫。前四句釋名，汝今下辨相，一切下結示。身中界也，貿遷世也，世界交織故云相涉。餘如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界有三，謂眾生、五陰、器界也，揀非餘二，故標眾生。此一若超，餘皆解脫。前四句釋名，汝今下辨相，一切下結示。身中界也，貿遷世也，世界交織故云相涉。餘如文。

二、揀定方位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、揀定方位。

「而此界性設雖十方，定位可明。世間只目東西南北，上下無位，中無定方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而此界性設雖十方，定位可明。世間只目東西南北，上下無位，中無定方。」

界之體性依假施設，雖云十方，若以位次，決定明顯。東西南北，可為準的，餘皆不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界之體性依假施設，雖云十方，若以位次，決定明顯。東西南北，可為準的，餘皆不定。

三、流變成功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、流變成功。

「四數必明，與世相涉，三四四三宛轉十二，流變三疊一十百千，總括始終。六根之中各各功德有千二百。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四數必明，與世相涉，三四四三宛轉十二，流變三疊一十百千，總括始終。六根之中各各功德有千二百。」

三變之義古今多解，各見其文不能具敘。今所解者，不加別法以變其數，只將今文過、現、未來進動算位，便成一千二百功德。如第一位，三世、四方宛轉十二，便成一疊，算位即是一橫二竪已成過去。第二即變過去一世以為現在，進動算位，一竪二橫，成百二十，為第二疊。第三又即變現在世以為未來，進動算位，一橫二竪成一千二百，為第三疊。能變之法既唯三世，所變之數亦止千二，故無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三變之義古今多解，各見其文不能具敘。今所解者，不加別法以變其數，只將今文過、現、未來進動算位，便成一千二百功德。如第一位，三世、四方宛轉十二，便成一疊，算位即是一橫二竪已成過去。第二即變過去一世以為現在，進動算位，一竪二橫，成百二十，為第二疊。第三又即變現在世以為未來，進動算位，一橫二竪成一千二百，為第三疊。能變之法既唯三世，所變之數亦止千二，故無增減。

問：經文既云世界相涉，三世四方宛轉十二，何故變數，唯約世論，不以方說耶？答：方體常定，世義流動。定故不改，動故更移。今既改十為千，變多從少，約世是順，方義不符。匪唯義不相符，抑亦疊數難合。經文明言流變三疊，豈非唯就三世說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：經文既云世界相涉，三世四方宛轉十二，何故變數，唯約世論，不以方說耶？答：方體常定，世義流動。定故不改，動故更移。今既改十為千，變多從少，約世是順，方義不符。匪唯義不相符，抑亦疊數難合。經文明言流變三疊，豈非唯就三世說耶？

問：夫三世遷變，合從未來遷為現在，從現在世改為過去，何故此文返而說耶？答：今約從微至著，變少為多，已是十二，當為百千，故不可先約未來以對初疊，以未來未見數故，故須返對也，以變者是逆義故。下文云「生從順習，死從變流。」經文既言流變，故須逆增其數。此約眾生身中六根取境本分功能作用名為功德，非同《法華》持經所熏令成淨用。然染淨雖別，皆從本有熏力而成，故彼此文數量無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：夫三世遷變，合從未來遷為現在，從現在世改為過去，何故此文返而說耶？答：今約從微至著，變少為多，已是十二，當為百千，故不可先約未來以對初疊，以未來未見數故，故須返對也，以變者是逆義故。下文云「生從順習，死從變流。」經文既言流變，故須逆增其數。此約眾生身中六根取境本分功能作用名為功德，非同《法華》持經所熏令成淨用。然染淨雖別，皆從本有熏力而成，故彼此文數量無異。

二、約根用優劣別示功德，六：一、眼根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約根用優劣別示功德，六：一、眼根。

「阿難！汝復於中克定優劣，如眼觀見，後暗前明，前方全明，後方全暗，左右旁觀三分之二，統論所作，功德不全，三分言功，一分無德，當知眼唯八百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝復於中克定優劣，如眼觀見，後暗前明，前方全明，後方全暗，左右旁觀三分之二，統論所作，功德不全，三分言功，一分無德，當知眼唯八百功德。」

前二句總告，如眼下正示。左右旁觀三分之二者，舉一方三百方中二百，全近維二五十，一方既爾，餘皆例然。今左右觀，各得二百全分，近維二五十，共成五百，及全明三百，都成八百。三分言功者，見三方也，餘皆可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前二句總告，如眼下正示。左右旁觀三分之二者，舉一方三百方中二百，全近維二五十，一方既爾，餘皆例然。今左右觀，各得二百全分，近維二五十，共成五百，及全明三百，都成八百。三分言功者，見三方也，餘皆可知。

二、耳根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、耳根。

「如耳周聽，十方無遺，動若邇遙，靜無邊際，當知耳根圓滿一千二百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如耳周聽，十方無遺，動若邇遙，靜無邊際，當知耳根圓滿一千二百功德。」

十方俱擊鼓，十處一時聞。動有分限故說邇遙，靜非涯量故無邊際。俱耳家境，故此雙顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方俱擊鼓，十處一時聞。動有分限故說邇遙，靜非涯量故無邊際。俱耳家境，故此雙顯。

三、鼻根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、鼻根。

「如鼻嗅聞，通出入息，有出有入而闕中交，驗於鼻根三分闕一，當知鼻唯八百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如鼻嗅聞，通出入息，有出有入而闕中交，驗於鼻根三分闕一，當知鼻唯八百功德。」

出、入、中交共成三分，一分四百，闕於中交，故得八百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出、入、中交共成三分，一分四百，闕於中交，故得八百。

四、舌根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、舌根。

「如舌宣揚，盡諸世間、出世間智，言有方分，理無窮盡，當知舌根圓滿一千二百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舌宣揚，盡諸世間、出世間智，言有方分，理無窮盡，當知舌根圓滿一千二百功德。」

世、出世智所知之境，唯舌詮顯。能詮言句猶可分限，所詮理趣莫能盡極，故千二百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世、出世智所知之境，唯舌詮顯。能詮言句猶可分限，所詮理趣莫能盡極，故千二百。

五、身根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、身根。

「如身覺觸，識於違順，合時能覺，離中不知，離一合雙，驗於身根三分闕一，當知身唯八百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如身覺觸，識於違順，合時能覺，離中不知，離一合雙，驗於身根三分闕一，當知身唯八百功德。」

合具違、順，離但捨受，故云不知。今就知處，違順各四，故得八百。闕於離知，故少四百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合具違、順，離但捨受，故云不知。今就知處，違順各四，故得八百。闕於離知，故少四百。

六、意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、意根。

「如意默容十方三世一切世間、出世間法，唯聖與凡無不包容，盡其涯際，當知意根圓滿一千二百功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如意默容十方三世一切世間、出世間法，唯聖與凡無不包容，盡其涯際，當知意根圓滿一千二百功德。」

意能遍緣三世三性世、出世法，無不具足，文顯易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意能遍緣三世三性世、出世法，無不具足，文顯易知。

三、令揀圓根修證，二：一、正勸令揀，四：一、總勸詳擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、令揀圓根修證，二：一、正勸令揀，四：一、總勸詳擇。

「阿難！汝今欲逆生死欲流，返窮流根至不生滅，當驗此等六受用根，誰合誰離？誰深誰淺？誰為圓通、誰不圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今欲逆生死欲流，返窮流根至不生滅，當驗此等六受用根，誰合誰離？誰深誰淺？誰為圓通、誰不圓滿？」

返妄歸真，真為流根，故云至不生滅，此則以覺心源名究竟覺也。欲得此覺，應選圓根為趣入之要，若圓聽十方，耳根最勝，意令選擇以入圓通。如下文云「隔垣聽音響，遐邇俱可聞，五根所不齊，是則通真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 返妄歸真，真為流根，故云至不生滅，此則以覺心源名究竟覺也。欲得此覺，應選圓根為趣入之要，若圓聽十方，耳根最勝，意令選擇以入圓通。如下文云「隔垣聽音響，遐邇俱可聞，五根所不齊，是則通真實。」

二、別示功能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別示功能。

「若能於此悟圓通根，逆彼無始織妄業流，得循圓通，與不圓根日劫相倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能於此悟圓通根，逆彼無始織妄業流，得循圓通，與不圓根日劫相倍。」

此是如來知時知機，令自選擇，樂欲相應起隨順行。如下文云「我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘，求無上道，何方便門得易成就？」故云日劫相倍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是如來知時知機，令自選擇，樂欲相應起隨順行。如下文云「我今欲令阿難開悟，二十五行誰當其根？兼我滅後，此界眾生入菩薩乘，求無上道，何方便門得易成就？」故云日劫相倍也。

三、許為發明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、許為發明。

「我今備顯六湛圓明本所功德，數量如是，隨汝詳擇其可入者，吾當發明令汝增進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今備顯六湛圓明本所功德，數量如是，隨汝詳擇其可入者，吾當發明令汝增進。」

具彰六根功德淺深，隨汝自意審詳選擇，欲於一根得入三昧，我當為汝開發顯明，令得增進無上聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具彰六根功德淺深，隨汝自意審詳選擇，欲於一根得入三昧，我當為汝開發顯明，令得增進無上聖道。

四、須揀所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、須揀所以。

「十方如來於十八界一一修行，皆得圓滿無上菩提，於其中間亦無優劣。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入，入一無妄，彼六知根一時清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方如來於十八界一一修行，皆得圓滿無上菩提，於其中間亦無優劣。但汝下劣，未能於中圓自在慧，故我宣揚，令汝但於一門深入，入一無妄，彼六知根一時清淨。」

若約佛根無礙，六根總得圓通，即同《殃掘經》云「所謂彼眼根，於諸如來常，具足無減修，了了分明見。」乃至六根皆作是說，故云亦無優劣。但汝下約劣根須揀，根非徑要，劫修無益，若得圓門，日功倍勝，故一根返源，六根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約佛根無礙，六根總得圓通，即同《殃掘經》云「所謂彼眼根，於諸如來常，具足無減修，了了分明見。」乃至六根皆作是說，故云亦無優劣。但汝下約劣根須揀，根非徑要，劫修無益，若得圓門，日功倍勝，故一根返源，六根清淨。

二、詶請廣說，二：一、伸請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、詶請廣說，二：一、伸請。

阿難白佛言：「世尊！云何逆流深入一門，能令六根一時清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何逆流深入一門，能令六根一時清淨？」

前佛所勸，意明如來藏體清淨本然，由乎強覺分成六妄。若能返照，從一根門入一性海，法界一相，更無六一之異，故云深入一門六根清淨。今阿難將謂六根有實，元是一體，若是一體又何分六？故今請示一六之由耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前佛所勸，意明如來藏體清淨本然，由乎強覺分成六妄。若能返照，從一根門入一性海，法界一相，更無六一之異，故云深入一門六根清淨。今阿難將謂六根有實，元是一體，若是一體又何分六？故今請示一六之由耳。

二、廣釋，四：一、且破一六之見，三：一、況顯未亡法執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣釋，四：一、且破一六之見，三：一、況顯未亡法執。

佛告阿難：「汝今已得須陀洹果，已滅三界眾生世間見所斷惑，然猶未知根中積生無始虛習，彼習要因修所斷得，何況此中生住異滅分劑頭數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今已得須陀洹果，已滅三界眾生世間見所斷惑，然猶未知根中積生無始虛習，彼習要因修所斷得，何況此中生住異滅分劑頭數。」

一六之情正是法執，執根是實，有一六故。阿難初果，雖破我執，尚有所餘煩惱俱生猶未斷故。況此法執是所知障，無明住地，此障最細，名為根中生住異滅分劑頭數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一六之情正是法執，執根是實，有一六故。阿難初果，雖破我執，尚有所餘煩惱俱生猶未斷故。況此法執是所知障，無明住地，此障最細，名為根中生住異滅分劑頭數。

二、推破一六疑情，三：一、徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、推破一六疑情，三：一、徵。

「今汝且觀，現前六根為一為六？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今汝且觀，現前六根為一為六？」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、破，二：一、破一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破，二：一、破一。

「阿難！若言一者，耳何不見？目何不聞？頭奚不履？足奚無語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若言一者，耳何不見？目何不聞？頭奚不履？足奚無語？」

若言一者，六用應同，眼合能聞，足應解說。今汝不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言一者，六用應同，眼合能聞，足應解說。今汝不然。

二、破六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破六。

「若此六根決定成六，如我今會與汝宣揚微妙法門，汝之六根誰來領受？」阿難言：「我用耳聞。」佛言：「汝耳自聞，何關身口？口來問義、身起欽承？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此六根決定成六，如我今會與汝宣揚微妙法門，汝之六根誰來領受？」阿難言：「我用耳聞。」佛言：「汝耳自聞，何關身口？口來問義、身起欽承？」

若言六異，應不相干，一處聞經，二何欽問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言六異，應不相干，一處聞經，二何欽問？

三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。

「是故應知，非一終六、非六終一，終不汝根元一元六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故應知，非一終六、非六終一，終不汝根元一元六。」

初三句結前互破，後二句顯無一六。根體元無，何一六之有乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三句結前互破，後二句顯無一六。根體元無，何一六之有乎？

三、釋成一六俱妄，二：一、釋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋成一六俱妄，二：一、釋成。

「阿難！當知是根非一非六，由無始來顛倒淪替，故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六消，猶末亡一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當知是根非一非六，由無始來顛倒淪替，故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六消，猶末亡一。」

圓明藏體非一六之異，無始顛倒六根強生，聞說解六又執是一，一六形待虛妄相生，沒於四流遷改不息。知見移易，變一為六，故云淪替。雖得六銷，猶未亡一者，據汝所解，雖欲除六而不除一，以執六根是一體故。又初果人不取六塵，名為六銷；執根有體，名朱亡一。《般若》云：「須陀洹名為入流，而無所入，不入色聲香味觸法。」《涅槃》亦云「須陀洹人雖生惡國，以道力故不作諸惡，不因六塵所惑，不造新業。」或認六塵銷處見惑不生，執一無為果體，故云猶未亡一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓明藏體非一六之異，無始顛倒六根強生，聞說解六又執是一，一六形待虛妄相生，沒於四流遷改不息。知見移易，變一為六，故云淪替。雖得六銷，猶未亡一者，據汝所解，雖欲除六而不除一，以執六根是一體故。又初果人不取六塵，名為六銷；執根有體，名朱亡一。《般若》云：「須陀洹名為入流，而無所入，不入色聲香味觸法。」《涅槃》亦云「須陀洹人雖生惡國，以道力故不作諸惡，不因六塵所惑，不造新業。」或認六塵銷處見惑不生，執一無為果體，故云猶未亡一。

二、喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻顯。

「如太虛空參合群器，由器形異，名之異空；除器觀空，說空為一。彼太虛空云何為汝成同、不同？何況更名是一、非一？則汝了知六受用根亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如太虛空參合群器，由器形異，名之異空；除器觀空，說空為一。彼太虛空云何為汝成同、不同？何況更名是一、非一？則汝了知六受用根亦復如是。」

太虛，如來藏也。群器，六塵也。異空，六根也。法界藏體非一非六，由塵發知成六根異；塵若不緣，根無所偶，六既不立，一亦不成。尚非同異之名，豈安一六之相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太虛，如來藏也。群器，六塵也。異空，六根也。法界藏體非一非六，由塵發知成六根異；塵若不緣，根無所偶，六既不立，一亦不成。尚非同異之名，豈安一六之相？

二、廣明根結之由，二：一、別明，六：一、眼根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣明根結之由，二：一、別明，六：一、眼根。

「由明、暗等二種相形，於妙圓中粘湛發見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由明、暗等二種相形，於妙圓中粘湛發見。」

本一圓常妙湛明性，所相妄現，分明暗殊，明暗相形，動覺湛性，性相和合，執成妄覺，故云粘湛發見。斯則所既妄立，生汝妄能也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本一圓常妙湛明性，所相妄現，分明暗殊，明暗相形，動覺湛性，性相和合，執成妄覺，故云粘湛發見。斯則所既妄立，生汝妄能也。

「見精映色，結色成根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見精映色，結色成根。」

見精，即妄覺也。能所相熏，互相交織，根結便成，故云結色成根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見精，即妄覺也。能所相熏，互相交織，根結便成，故云結色成根。

「根元目為清淨四大，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根元目為清淨四大，」

既覺明相雜，粘湛合成，由是名為清淨四大，即勝義根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既覺明相雜，粘湛合成，由是名為清淨四大，即勝義根也。

「因名眼體。如蒲萄朵，浮根四塵流逸奔色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因名眼體。如蒲萄朵，浮根四塵流逸奔色。」

勝義根色屬不可見，而有對礙，故寄世俗根所依處蒲萄之相，表顯勝義。奔取本境明暗之相，故云流逸奔色。下之五根大意皆然，故不細釋，例如此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝義根色屬不可見，而有對礙，故寄世俗根所依處蒲萄之相，表顯勝義。奔取本境明暗之相，故云流逸奔色。下之五根大意皆然，故不細釋，例如此知。

二、耳根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、耳根。

「由動、靜等二種相擊，於妙圓中粘湛發聽，聽精映聲，卷聲成根，根元目為清淨四大，因名耳體。如新卷葉，浮根四塵流逸奔聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由動、靜等二種相擊，於妙圓中粘湛發聽，聽精映聲，卷聲成根，根元目為清淨四大，因名耳體。如新卷葉，浮根四塵流逸奔聲。」

聽精，即妄覺也。既動靜互相擊發，鼓真成妄，失真湛性，遂發聽精，卷彼聲影，結影成根，聲性虛散，故須卷攝以成聽義，既卷成根，還如卷葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽精，即妄覺也。既動靜互相擊發，鼓真成妄，失真湛性，遂發聽精，卷彼聲影，結影成根，聲性虛散，故須卷攝以成聽義，既卷成根，還如卷葉。

三、鼻根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、鼻根。

「由通、塞等二種相發，於妙圓中粘湛發嗅，嗅精映香，納香成根，根元目為清淨四大，因名鼻體。如雙垂爪，浮根四塵流逸奔香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由通、塞等二種相發，於妙圓中粘湛發嗅，嗅精映香，納香成根，根元目為清淨四大，因名鼻體。如雙垂爪，浮根四塵流逸奔香。」

通塞相發，覺明映香，於妙圓湛結成鼻處，香氣上騰，根垂下取，如雙垂爪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通塞相發，覺明映香，於妙圓湛結成鼻處，香氣上騰，根垂下取，如雙垂爪。

四、舌根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、舌根。

「由恬、變等二種相參，於妙圓中粘湛發，甞甞精映味，絞味成根，根元目為清淨四大，因名舌體。如初偃月，浮根四塵流逸奔味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由恬、變等二種相參，於妙圓中粘湛發，甞甞精映味，絞味成根，根元目為清淨四大，因名舌體。如初偃月，浮根四塵流逸奔味。」

恬變交參，妄真粘合，心境相結，攬以成根，約所依相，如初偃月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恬變交參，妄真粘合，心境相結，攬以成根，約所依相，如初偃月。

五、身根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、身根。

「由離、合等二種相摩，於妙圓中粘湛發覺，覺精映觸，摶觸成根，根元目為清淨四大，因名身體。如腰鼓顙，浮根四塵流逸奔觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由離、合等二種相摩，於妙圓中粘湛發覺，覺精映觸，摶觸成根，根元目為清淨四大，因名身體。如腰鼓顙，浮根四塵流逸奔觸。」

離合觸摩，湛圓隨妄，覺觸相待，摶取成根，能造所造二具八法，是不可見，寄所依處如腰鼓顙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離合觸摩，湛圓隨妄，覺觸相待，摶取成根，能造所造二具八法，是不可見，寄所依處如腰鼓顙。

六、意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、意根。

「由生、滅等二種相續，於妙圓中粘湛發知，知精映法，攬法成根，根元目為清淨四大，因名意思。如幽室見，浮根四塵流逸奔法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由生、滅等二種相續，於妙圓中粘湛發知，知精映法，攬法成根，根元目為清淨四大，因名意思。如幽室見，浮根四塵流逸奔法。」

妙圓無動，生滅妄陳，和湛成知，知還攬法，根境既結，奔趣無休，以六根中隨一攝故。如前五根亦名四大，居在身中不彰外相，如幽室見。然此意根本由生、滅妄塵所結，妄塵不離，妄覺影明。若以有色、無色為諍論者，猶邀空華結為空果，故此所明六皆四大，無相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙圓無動，生滅妄陳，和湛成知，知還攬法，根境既結，奔趣無休，以六根中隨一攝故。如前五根亦名四大，居在身中不彰外相，如幽室見。然此意根本由生、滅妄塵所結，妄塵不離，妄覺影明。若以有色、無色為諍論者，猶邀空華結為空果，故此所明六皆四大，無相違也。

二、總結，二：一、結由迷發現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總結，二：一、結由迷發現。

「阿難！如是六根，由彼覺明有明明覺，失彼精了，粘妄發光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是六根，由彼覺明有明明覺，失彼精了，粘妄發光。」

性覺之體本有真明，由彼妄覺影明忽起，遂令真覺隱於精了，失真照性，妄覺影明自相粘執，熏變擊發，結成六種知見之光，故此六根由迷發現，發現之相廣見上文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性覺之體本有真明，由彼妄覺影明忽起，遂令真覺隱於精了，失真照性，妄覺影明自相粘執，熏變擊發，結成六種知見之光，故此六根由迷發現，發現之相廣見上文。

二、結離塵無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結離塵無體。

「是以汝今離暗、離明無有見體，離動、離靜元無聽質，無通、無塞嗅性不生，非變、非恬甞無所出，不離、不合覺觸本無，無滅、無生了知安寄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是以汝今離暗、離明無有見體，離動、離靜元無聽質，無通、無塞嗅性不生，非變、非恬甞無所出，不離、不合覺觸本無，無滅、無生了知安寄。」

由境有根，如風起浪，境風不息，識浪奚窮？故離塵境無根識耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由境有根，如風起浪，境風不息，識浪奚窮？故離塵境無根識耳。

三、正示入一之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正示入一之門。

「汝但不循動靜、合離、恬變、通塞、生滅、明暗如是十二諸有為相，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝但不循動靜、合離、恬變、通塞、生滅、明暗如是十二諸有為相，」

不隨六境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不隨六境也。

「隨拔一根，脫粘內伏，伏歸元真，發本明耀，耀性發明，諸餘五粘應拔圓脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨拔一根，脫粘內伏，伏歸元真，發本明耀，耀性發明，諸餘五粘應拔圓脫。」

圓脫，圓銷也。執境成根，因根有礙，執心不起，諸境自亡。既不相纏，自然圓脫，下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵銷覺圓淨，淨極光通達。」故云伏歸元真，發本明耀。《楞伽》云「不了心及緣，則生二妄想，了心及境界，妄想則不生。」妄既不生即發明耀，皆斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓脫，圓銷也。執境成根，因根有礙，執心不起，諸境自亡。既不相纏，自然圓脫，下文云「見聞如幻翳，三界若空華，聞復翳根除，塵銷覺圓淨，淨極光通達。」故云伏歸元真，發本明耀。《楞伽》云「不了心及緣，則生二妄想，了心及境界，妄想則不生。」妄既不生即發明耀，皆斯義也。

四、結顯真覺之理，二：略標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結顯真覺之理，二：略標示。

「不由前塵所起知見，明不循根，寄根明發，由是六根互相為用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不由前塵所起知見，明不循根，寄根明發，由是六根互相為用。」

見聞覺知由塵所發，畢竟無體；今非此等，斯揀妄也。明不下顯真，謂真妙覺明不循根境，即不逐緣生、不因境起，了然自覺，即是性明。《圓覺》亦云「無知覺明不依諸礙」，此亦揀非知覺，顯是真明，豈依根塵而始顯發？故云寄也，由是寄故，互相為用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞覺知由塵所發，畢竟無體；今非此等，斯揀妄也。明不下顯真，謂真妙覺明不循根境，即不逐緣生、不因境起，了然自覺，即是性明。《圓覺》亦云「無知覺明不依諸礙」，此亦揀非知覺，顯是真明，豈依根塵而始顯發？故云寄也，由是寄故，互相為用。

二、廣釋，成四：一、約人辨用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣釋，成四：一、約人辨用。

「阿難！汝豈不知，今此會中阿那律陀無目而見，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝豈不知，今此會中阿那律陀無目而見，」

阿那律陀，云無滅，白飯王子，以多睡故如來呵之，從此精進，七日不眠，則失雙目。佛令修天眼，繫念在緣，四大淨色半頭而發，見障內外明暗皆矚，照三千界如觀掌果，故云無目而見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律陀，云無滅，白飯王子，以多睡故如來呵之，從此精進，七日不眠，則失雙目。佛令修天眼，繫念在緣，四大淨色半頭而發，見障內外明暗皆矚，照三千界如觀掌果，故云無目而見。

「跋難陀龍無耳而聽，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋難陀龍無耳而聽，」

跋難陀，云賢喜，與難陀龍常護摩伽陀國，雨澤以時，國無饑年。瓶沙王年設大會報龍之恩，人皆歡喜，從此得名。難陀，云歡喜，為目連所降。無耳而聽，未詳緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋難陀，云賢喜，與難陀龍常護摩伽陀國，雨澤以時，國無饑年。瓶沙王年設大會報龍之恩，人皆歡喜，從此得名。難陀，云歡喜，為目連所降。無耳而聽，未詳緣起。

「殑伽神女非鼻聞香，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殑伽神女非鼻聞香，」

殑伽，亦恒伽，此云天堂來。此河從無熱惱池南面銀象口出，流入東印度。主河之神是女，故云神女。非鼻聞香，未見其緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殑伽，亦恒伽，此云天堂來。此河從無熱惱池南面銀象口出，流入東印度。主河之神是女，故云神女。非鼻聞香，未見其緣。

「驕梵鉢提異舌知味，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「驕梵鉢提異舌知味，」

正云笈房鉢底，此云牛相。今經云「我有口業，於過去世輕弄沙門，世世生生有牛呞病。」呞者，牛凡食後常事虛哨，時人稱為牛呞也。異舌者，未見別緣，或可既云牛相，即其牛舌也。而能辨了人所食味，故云異舌知味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正云笈房鉢底，此云牛相。今經云「我有口業，於過去世輕弄沙門，世世生生有牛呞病。」呞者，牛凡食後常事虛哨，時人稱為牛呞也。異舌者，未見別緣，或可既云牛相，即其牛舌也。而能辨了人所食味，故云異舌知味。

「舜若多神無身覺觸，如來光中映令暫現，既為風質，其體元無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舜若多神無身覺觸，如來光中映令暫現，既為風質，其體元無。」

舜若多，云空，即主空神也，無色界天亦是此類，隨其所主亦無色質。既為風質者，此約體不可見，故云元無。以佛力故故能暫現，亦顯有定自在色，無業色也。無色界天淚下如雨，正是此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舜若多，云空，即主空神也，無色界天亦是此類，隨其所主亦無色質。既為風質者，此約體不可見，故云元無。以佛力故故能暫現，亦顯有定自在色，無業色也。無色界天淚下如雨，正是此事。

「諸滅盡定得寂聲聞，如此會中摩訶迦葉，久滅意根，圓明了知不因心念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸滅盡定得寂聲聞，如此會中摩訶迦葉，久滅意根，圓明了知不因心念。」

得滅盡定大小俱有，然修意不同，謂滅六全，盡七染分。摩訶迦葉入鷄足山待彌勒佛，《俱舍》即云已入涅槃，餘說入定。聖說雖爾，若例今經付囑阿難，故知入定、涅槃俱不可測。既知身在，已滅意根，圓明了知不妨作用。故《維摩》云「不起滅定而現諸威儀」，即斯義也。然上所說，欲顯真覺不假根塵，且引六人略以為比，於中有業報者，有修得者，有發真者，修得、發真全是真用，業報所感以淺況深，俱是不由於根而覺知無失耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得滅盡定大小俱有，然修意不同，謂滅六全，盡七染分。摩訶迦葉入鷄足山待彌勒佛，《俱舍》即云已入涅槃，餘說入定。聖說雖爾，若例今經付囑阿難，故知入定、涅槃俱不可測。既知身在，已滅意根，圓明了知不妨作用。故《維摩》云「不起滅定而現諸威儀」，即斯義也。然上所說，欲顯真覺不假根塵，且引六人略以為比，於中有業報者，有修得者，有發真者，修得、發真全是真用，業報所感以淺況深，俱是不由於根而覺知無失耳。

二、就法融體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就法融體。

「阿難！今汝諸根若圓拔已，內瑩發光，如是浮塵及器世間諸變化相如湯消，氷應念化成無上知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今汝諸根若圓拔已，內瑩發光，如是浮塵及器世間諸變化相如湯消，氷應念化成無上知覺。」

三界萬法皆由無明妄念而得分別，今六根既拔，塵無所粘，妄念不生，性明內瑩，故得浮塵、幻相、器界、虛空一體圓成，歸無上覺。故下文云「聞復翳根除，塵銷覺圓淨，淨極光通達，寂照含虛空，却來觀世間，猶如夢中事。」又云「汝等一人發真歸元，十方虛空悉皆銷殞。」況諸世界在虛空耶！斯則萬法融真，一切常住，無情成佛復何怪耶！若謂無情不能起行，無成佛義，斯則何異猶邀空華結為空果，法空智塞，我相見深。無情若使不成，心外有法宛爾，空談圓實，心語相違，豈不謬哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界萬法皆由無明妄念而得分別，今六根既拔，塵無所粘，妄念不生，性明內瑩，故得浮塵、幻相、器界、虛空一體圓成，歸無上覺。故下文云「聞復翳根除，塵銷覺圓淨，淨極光通達，寂照含虛空，却來觀世間，猶如夢中事。」又云「汝等一人發真歸元，十方虛空悉皆銷殞。」況諸世界在虛空耶！斯則萬法融真，一切常住，無情成佛復何怪耶！若謂無情不能起行，無成佛義，斯則何異猶邀空華結為空果，法空智塞，我相見深。無情若使不成，心外有法宛爾，空談圓實，心語相違，豈不謬哉！

三、舉事例顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、舉事例顯。

「阿難！如彼世人聚見於眼，若令急合暗相現前，六根黯然，頭足相類。彼人以手循體外繞，彼雖不見，頭足一辨知覺是同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如彼世人聚見於眼，若令急合暗相現前，六根黯然，頭足相類。彼人以手循體外繞，彼雖不見，頭足一辨知覺是同。」

此則近以世人六根隔越不相通用，尚有知覺同者，豈況真覺須假根塵耶？六根無辨故云黯然，頭足不分故云相類。若以手摸頭足，明辨與見無異，故云知覺是同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則近以世人六根隔越不相通用，尚有知覺同者，豈況真覺須假根塵耶？六根無辨故云黯然，頭足不分故云相類。若以手摸頭足，明辨與見無異，故云知覺是同。

四、指妄結真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、指妄結真。

「緣見因明，暗成無見。不明自發，則諸暗相永不能昏。根塵既消，云何覺明不成圓妙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣見因明，暗成無見。不明自發，則諸暗相永不能昏。根塵既消，云何覺明不成圓妙？」

初二句指妄，謂從根境緣所生見，故云緣見。不明下結真，謂不逐緣生，不由境起，湛然常照，明不能發、暗不能昏，純一真覺，內瑩清淨，此體發現，根塵識心一時圓妙。故前文云「應念化成無上知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句指妄，謂從根境緣所生見，故云緣見。不明下結真，謂不逐緣生，不由境起，湛然常照，明不能發、暗不能昏，純一真覺，內瑩清淨，此體發現，根塵識心一時圓妙。故前文云「應念化成無上知覺。」

二、別破疑情，三：一、真識斷滅疑，二：一、阿難伸疑，二：一、牒所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別破疑情，三：一、真識斷滅疑，二：一、阿難伸疑，二：一、牒所聞。

阿難白佛言：「世尊！如佛說言，因地覺心欲求常住，要與果位名目相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如佛說言，因地覺心欲求常住，要與果位名目相應。」

如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文。

二、敘疑難，四：一、舉果常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘疑難，四：一、舉果常住。

「世尊！如果位中菩提、涅槃、真如、佛性、菴摩羅識、空如來藏、大圓鏡智，是七種名稱謂雖別，清淨圓滿體性堅凝，如金剛王常住不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如果位中菩提、涅槃、真如、佛性、菴摩羅識、空如來藏、大圓鏡智，是七種名稱謂雖別，清淨圓滿體性堅凝，如金剛王常住不壞。」

菩提，云知覺，即智果。涅槃，云寂滅，即斷果。離偽妄無遷改，故曰真如。照察不變，名為佛性。菴摩羅，云無垢，離障所顯，即白淨無垢識也。不與妄染相應，含藏無量功德，名空如來藏。能現身土，離倒圓成，鑒周萬有，名大圓鏡智。七名雖別，一體無殊，堅固凝然，常住不動如金剛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提，云知覺，即智果。涅槃，云寂滅，即斷果。離偽妄無遷改，故曰真如。照察不變，名為佛性。菴摩羅，云無垢，離障所顯，即白淨無垢識也。不與妄染相應，含藏無量功德，名空如來藏。能現身土，離倒圓成，鑒周萬有，名大圓鏡智。七名雖別，一體無殊，堅固凝然，常住不動如金剛也。

二、顯因無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯因無常。

「若此見、聽離於明暗、動靜、通塞畢竟無體，猶如念心離於前塵本無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此見、聽離於明暗、動靜、通塞畢竟無體，猶如念心離於前塵本無所有。」

離塵無體，六根皆然，故前舉見聽，後指意根，猶如者，指辭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵無體，六根皆然，故前舉見聽，後指意根，猶如者，指辭也。

三、進退成疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、進退成疑。

「云何將此畢竟斷滅以為修因，欲獲如來七常住果？世尊！若離明暗見畢竟空，如無前塵念自性滅，進退循環微細推求，本無我心及我心所，將誰立因求無上覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何將此畢竟斷滅以為修因，欲獲如來七常住果？世尊！若離明暗見畢竟空，如無前塵念自性滅，進退循環微細推求，本無我心及我心所，將誰立因求無上覺？」

因緣所起，自體本無，故云畢竟斷滅。進退推求無我心者，以分別不亡，真覺難顯，但有斷滅，不覺妙常，故云將誰立因求無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣所起，自體本無，故云畢竟斷滅。進退推求無我心者，以分別不亡，真覺難顯，但有斷滅，不覺妙常，故云將誰立因求無上覺。

四、結難求示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結難求示。

「如來先說湛精圓常，違越誠言，終成戲論，云何如來真實語者？唯垂大慈，開我蒙悋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來先說湛精圓常，違越誠言，終成戲論，云何如來真實語者？唯垂大慈，開我蒙悋。」

如來說有湛精圓常，洎今所推唯是斷滅，明言雖有，考實元無，若此相違，真實何在？豈不同於兒戲之論耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說有湛精圓常，洎今所推唯是斷滅，明言雖有，考實元無，若此相違，真實何在？豈不同於兒戲之論耶？

二、如來為斷，二：一、斥迷許說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、如來為斷，二：一、斥迷許說。

佛告阿難：「汝學多聞，未盡諸漏，心中徒知顛倒所因，真倒現前實未能識。恐汝誠心猶未信伏，吾今試將塵俗諸事當除汝疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝學多聞，未盡諸漏，心中徒知顛倒所因，真倒現前實未能識。恐汝誠心猶未信伏，吾今試將塵俗諸事當除汝疑。」

分別見妄能所強生，為顛倒因。迷常執斷，名為真倒。今以現事驗令知悉，無執斷滅，故云當除汝疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別見妄能所強生，為顛倒因。迷常執斷，名為真倒。今以現事驗令知悉，無執斷滅，故云當除汝疑。

二、約事廣明，二：一、約聲塵顯其倒情，二：一、問答，二：一、約根問答，二：一、問答有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約事廣明，二：一、約聲塵顯其倒情，二：一、問答，二：一、約根問答，二：一、問答有無。

即時，如來勅羅睺羅擊鍾一聲，問阿難言：「汝今聞不？」阿難、大眾俱言：「我聞。」鍾歇無聲，佛又問言：「汝今聞不？」阿難、大眾俱言：「不聞。」時羅睺羅又擊一聲，佛又問言：「汝今聞不？」阿難、大眾又言：「俱聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，如來勅羅睺羅擊鍾一聲，問阿難言：「汝今聞不？」阿難、大眾俱言：「我聞。」鍾歇無聲，佛又問言：「汝今聞不？」阿難、大眾俱言：「不聞。」時羅睺羅又擊一聲，佛又問言：「汝今聞不？」阿難、大眾又言：「俱聞。」

二、問答所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答所以。

佛問阿難：「汝云何聞？云何不聞？」阿難、大眾俱白佛言：「鍾聲若擊，則我得聞；擊久聲消，音響雙絕，則名無聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問阿難：「汝云何聞？云何不聞？」阿難、大眾俱白佛言：「鍾聲若擊，則我得聞；擊久聲消，音響雙絕，則名無聞。」

擊鍾三問，審定稱聞，欲轉問宗，又令重釋。一則斥成嬌亂，一則顯其性常，令知生滅之中有不生滅，不因聲滅、不因聲生，生滅圓離即常真實，斯則了然常住，何斷滅之有乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊鍾三問，審定稱聞，欲轉問宗，又令重釋。一則斥成嬌亂，一則顯其性常，令知生滅之中有不生滅，不因聲滅、不因聲生，生滅圓離即常真實，斯則了然常住，何斷滅之有乎？

二、約塵問答，二：一、問答有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約塵問答，二：一、問答有無。

如來又勅羅睺擊鍾，問阿難言：「爾今聲不？」阿難、大眾俱言：「有聲。」少選聲消，佛又問言：「爾今聲不？」阿難、大眾答言：「無聲。」有頃，羅睺更來撞鍾，佛又問言：「爾今聲不？」阿難、大眾俱言：「有聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來又勅羅睺擊鍾，問阿難言：「爾今聲不？」阿難、大眾俱言：「有聲。」少選聲消，佛又問言：「爾今聲不？」阿難、大眾答言：「無聲。」有頃，羅睺更來撞鍾，佛又問言：「爾今聲不？」阿難、大眾俱言：「有聲。」

少選猶少頃也，有頃猶頃剋也，皆時之少分也。三問三答只是定其言聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少選猶少頃也，有頃猶頃剋也，皆時之少分也。三問三答只是定其言聲。

二、問答所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答所以。

佛問阿難：「汝云何聲？云何無聲？」阿難、大眾俱白佛言：「鍾聲若擊，則名有聲；擊久聲消音響雙絕，則名無聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問阿難：「汝云何聲？云何無聲？」阿難、大眾俱白佛言：「鍾聲若擊，則名有聲；擊久聲消音響雙絕，則名無聲。」

問聲有無，令釋所以。前答聞之有無，亦以鍾聲起歇為釋，今答聲之有無，亦以鍾聲起歇為釋，將驗其情，隨言印順耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問聲有無，令釋所以。前答聞之有無，亦以鍾聲起歇為釋，今答聲之有無，亦以鍾聲起歇為釋，將驗其情，隨言印順耳。

二、斥破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斥破。

佛語阿難及諸大眾：「汝今云何自語矯亂？」大眾、阿難俱時問佛：「我今云何名為矯亂？」佛言：「我問汝聞，汝則言聞。又問汝聲，汝則言聲。唯聞與聲報答無定，如是云何不名矯亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難及諸大眾：「汝今云何自語矯亂？」大眾、阿難俱時問佛：「我今云何名為矯亂？」佛言：「我問汝聞，汝則言聞。又問汝聲，汝則言聲。唯聞與聲報答無定，如是云何不名矯亂？」

斥破意者，此聞若因聲有，則不離聲。若離聲有，此是真聞。汝今但執隨聲之聞，此聞既不離聲，只合是聲，不合名聞。又言是聲、又言是聞，既隨言印順，故成矯亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斥破意者，此聞若因聲有，則不離聲。若離聲有，此是真聞。汝今但執隨聲之聞，此聞既不離聲，只合是聲，不合名聞。又言是聲、又言是聞，既隨言印順，故成矯亂。

二、就聞性破其斷見，三：一、正破，三：一、破其執斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就聞性破其斷見，三：一、正破，三：一、破其執斷。

「阿難，聲銷無響，汝說無聞，若實無聞，聞性已滅同于枯木。鍾聲更擊，汝云何知？知有知無，自是聲塵或無或有，豈彼聞性為汝有無？聞實云無，誰知無者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難，聲銷無響，汝說無聞，若實無聞，聞性已滅同于枯木。鍾聲更擊，汝云何知？知有知無，自是聲塵或無或有，豈彼聞性為汝有無？聞實云無，誰知無者？」

初二句牒其所計，若實下五句破其斷無。若實此聞隨聲而滅，則汝一身應如木石，再擊鍾時如何聞響？知有下五句對釋無生，有無之知自屬聲境，且不關聞，故云自是聲塵或有或無，聞性常然未曾起滅，故云豈彼聞性為汝有無。聞實下二句反結有性，聞若實無，證無者誰？既若知此是無聞者，驗知不滅，豈隨聲無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二句牒其所計，若實下五句破其斷無。若實此聞隨聲而滅，則汝一身應如木石，再擊鍾時如何聞響？知有下五句對釋無生，有無之知自屬聲境，且不關聞，故云自是聲塵或有或無，聞性常然未曾起滅，故云豈彼聞性為汝有無。聞實下二句反結有性，聞若實無，證無者誰？既若知此是無聞者，驗知不滅，豈隨聲無？

二、顯其本常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯其本常。

「是故阿難！聲於聞中自有生滅，非為汝聞聲生聲滅，令汝聞性為有為無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故阿難！聲於聞中自有生滅，非為汝聞聲生聲滅，令汝聞性為有為無。」

聞性不動其猶鏡明，聲之生滅正如影像，豈由影像有去有來，令其鏡明為生為滅？故下文云「音聲性動靜，聞中為有無，無聲號無聞，非實聞無性，聲無既無滅，聲有亦非生，生滅二圓離，是則常真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞性不動其猶鏡明，聲之生滅正如影像，豈由影像有去有來，令其鏡明為生為滅？故下文云「音聲性動靜，聞中為有無，無聲號無聞，非實聞無性，聲無既無滅，聲有亦非生，生滅二圓離，是則常真實。」

三、結斥垂勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結斥垂勸。

「汝尚顛倒，惑聲為聞，何怪昏迷以常為斷，終不應言離諸動靜、閉塞、開通說聞無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝尚顛倒，惑聲為聞，何怪昏迷以常為斷，終不應言離諸動靜、閉塞、開通說聞無性。」

鏡明不動，影像隨形，苟見像之去來而曰鏡之起滅者，倒之甚矣。聲聞無辨，斷常遂迷，故此結勸，不可更言離聲無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡明不動，影像隨形，苟見像之去來而曰鏡之起滅者，倒之甚矣。聲聞無辨，斷常遂迷，故此結勸，不可更言離聲無性。

二、釋成，三：一、引睡人釋成不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋成，三：一、引睡人釋成不斷。

「如重睡人眠熟床枕，其家有人於彼睡時擣練舂米，其人夢中聞舂擣聲，別作他物，或為擊鼓，或為撞鍾，即於夢時自怪其鍾為木石響。於時忽寤，遄知杵音，自告家人，我正夢時惑此舂音將為鼓響。阿難！是人夢中豈憶靜搖、開閑、通塞？其形雖寐，聞性不昏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如重睡人眠熟床枕，其家有人於彼睡時擣練舂米，其人夢中聞舂擣聲，別作他物，或為擊鼓，或為撞鍾，即於夢時自怪其鍾為木石響。於時忽寤，遄知杵音，自告家人，我正夢時惑此舂音將為鼓響。阿難！是人夢中豈憶靜搖、開閑、通塞？其形雖寐，聞性不昏。」

睡人六識歸種，思覺不行，但任運聞，即真聞性。若唯約喻，睡人應無聞性，但約不隨根起，非由作意，故是真聞。如下文云「縱令在夢想，不為不思無，覺觀出思惟，身心不能及。」故知即顯真聞，不須約喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡人六識歸種，思覺不行，但任運聞，即真聞性。若唯約喻，睡人應無聞性，但約不隨根起，非由作意，故是真聞。如下文云「縱令在夢想，不為不思無，覺觀出思惟，身心不能及。」故知即顯真聞，不須約喻。

二、例死者釋成不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例死者釋成不斷。

「縱汝形消，命光遷謝，此性云何為汝銷滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縱汝形消，命光遷謝，此性云何為汝銷滅？」

形命雖遷，真常不動，妄識尚在，況乎聞性隨汝消謝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形命雖遷，真常不動，妄識尚在，況乎聞性隨汝消謝？

三、結斥迷倒不循妙常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結斥迷倒不循妙常。

「以諸眾生從無始來循諸色聲，逐念流轉，曾不開悟性淨妙常，不循所常，逐諸生滅，由是生生雜染流轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸眾生從無始來循諸色聲，逐念流轉，曾不開悟性淨妙常，不循所常，逐諸生滅，由是生生雜染流轉。」

隨塵生滅，逐念流動，無始至今未甞停息，不能於妙常寂，絕念而遊於真覺明，亡緣而照，雜染流轉，生之又生，區區若是，何由取證？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨塵生滅，逐念流動，無始至今未甞停息，不能於妙常寂，絕念而遊於真覺明，亡緣而照，雜染流轉，生之又生，區區若是，何由取證？

三、結勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結勸。

「若棄生滅，守於真常，常光現前，根塵識心應時銷落，想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼應時清明，云何不成無上知覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若棄生滅，守於真常，常光現前，根塵識心應時銷落，想相為塵，識情為垢，二俱遠離，則汝法眼應時清明，云何不成無上知覺？」

若能亡緣內照，不逐前塵，塵既不緣，根無所偶，返流全一，六用不行，淨覺現前，寂照明露，斯則守於真常，根塵銷落也。想相即境，情即是根，根境識三俱能染污，障翳般若。於無生法不能明了，故名塵垢。今既遠離，於法明見，即是證無生忍，故云法眼應時清明，於大菩提斯可希冀耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能亡緣內照，不逐前塵，塵既不緣，根無所偶，返流全一，六用不行，淨覺現前，寂照明露，斯則守於真常，根塵銷落也。想相即境，情即是根，根境識三俱能染污，障翳般若。於無生法不能明了，故名塵垢。今既遠離，於法明見，即是證無生忍，故云法眼應時清明，於大菩提斯可希冀耳。