大毘盧遮那經供養次第法疏
唐 不可思議撰2卷CBETA T1797大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
大毘盧遮那經供養次第法疏卷下
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零妙寺僧釋不可思議撰
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供養儀式品第三
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將釋此品，亦四門分別，謂初釋名、二品來意、第三宗趣、四釋文。
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初、釋名者，行者供養合聖海，聖海歡喜受。初供一供，種種供養滿聖海，故言〈供養儀式品〉。所謂供養有三：一者外供養，謂香華飲食及燃燈，莊嚴道場等也；二者行供養，謂如說奉行及禮拜持戒等也；三者理供養，謂心住法體，無外攀緣也。
初、釋名者，行者供養合聖海，聖海歡喜受。初供一供，種種供養滿聖海，故言〈供養儀式品〉。所謂供養有三：一者外供養，謂香華飲食及燃燈，莊嚴道場等也；二者行供養，謂如說奉行及禮拜持戒等也；三者理供養，謂心住法體，無外攀緣也。
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二者、此品來意者，前品守護能持戒者，正供養時，所以此品來也。
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三、宗趣者，盡心供養本尊，本尊領受，以為宗也，來世作佛為趣也。
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四、釋文者，亦有二門：先摽攝頌、後別說。其攝頌者，三頌半。初句云「如是正業淨其身」者，攝於別說中「現前觀羅字」等三偈半。第二句「住定觀本真言主」者，攝別說中「最初於下位乃至隨類而相應」。第三「或觀諸佛勝生子」等二句者，攝別說中「若觀世自在乃至依前法而轉」。第四「以真言印而召請」一句者，攝別說中「次以真言印乃至不善心眾生」。第五「先當示現三昧耶」一句者，攝別說中「次奉三昧耶乃至諸明歡喜故」。第六「稽首奉獻閼伽水」一句者，攝別說中「所獻閼伽水乃至三摩莎訶」。第七「行者復獻真言座」一句者，攝別說中「次奉所敷座乃至是即蓮華印」。第八「真言相應除障者兼以不動慧刀印」二句者，攝別說中「復次當避除乃至悉能普護之」。第九「次應供養香華」等四句者，攝別說中「及餘供養具」乃至品末「不應誹謗生疑悔」者。
四、釋文者，亦有二門：先摽攝頌、後別說。其攝頌者，三頌半。初句云「如是正業淨其身」者，攝於別說中「現前觀羅字」等三偈半。第二句「住定觀本真言主」者，攝別說中「最初於下位乃至隨類而相應」。第三「或觀諸佛勝生子」等二句者，攝別說中「若觀世自在乃至依前法而轉」。第四「以真言印而召請」一句者，攝別說中「次以真言印乃至不善心眾生」。第五「先當示現三昧耶」一句者，攝別說中「次奉三昧耶乃至諸明歡喜故」。第六「稽首奉獻閼伽水」一句者，攝別說中「所獻閼伽水乃至三摩莎訶」。第七「行者復獻真言座」一句者，攝別說中「次奉所敷座乃至是即蓮華印」。第八「真言相應除障者兼以不動慧刀印」二句者，攝別說中「復次當避除乃至悉能普護之」。第九「次應供養香華」等四句者，攝別說中「及餘供養具」乃至品末「不應誹謗生疑悔」者。
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據別說中，初段略明能觀心所住處，及所觀本尊所住處。第二段中有五門：初三頌及三真言者，是世界成就門。二「是輪如金剛乃至阿字置其中」者，是莊嚴道場門。三「次當轉阿字乃至自然髮髻冠」者，是成畫大日門。四「若釋迦牟尼乃至真言者所居」者，是成畫釋迦門。五「若持妙吉祥乃至瞞字」者，是成畫文殊門。初門，最初於下位者，能成世界之風輪也。彼風輪者，訶字所初安半月之輪也。黑光焰流布者，則是訶字光也。於訶字真言門中，訶字是菩提幢，亦是自在力，猶若大將能破怨敵故。又訶字是菩提心寶，猶如摩尼寶王，能滿一切希願。次上者，能成世界水輪也。安水輪者，嚩字所安滿月輪也。雪乳者，滿月色也。頗胝月電光者，縛字色也。嚩字是諸法離言說義。若是戲論言說所行處，悉皆可破可轉，無有堅固。何故諸法離言說？以生不可得故。何故生不可得？以自性清淨故。自性清淨，即金剛薩埵身，故堅固不壞，百非所不能于也。復於水輪上者，地輪也。金剛輪者，阿字所安四方輪也。本初字者，阿字也。黃色者，阿字色也。
據別說中，初段略明能觀心所住處，及所觀本尊所住處。第二段中有五門：初三頌及三真言者，是世界成就門。二「是輪如金剛乃至阿字置其中」者，是莊嚴道場門。三「次當轉阿字乃至自然髮髻冠」者，是成畫大日門。四「若釋迦牟尼乃至真言者所居」者，是成畫釋迦門。五「若持妙吉祥乃至瞞字」者，是成畫文殊門。初門，最初於下位者，能成世界之風輪也。彼風輪者，訶字所初安半月之輪也。黑光焰流布者，則是訶字光也。於訶字真言門中，訶字是菩提幢，亦是自在力，猶若大將能破怨敵故。又訶字是菩提心寶，猶如摩尼寶王，能滿一切希願。次上者，能成世界水輪也。安水輪者，嚩字所安滿月輪也。雪乳者，滿月色也。頗胝月電光者，縛字色也。嚩字是諸法離言說義。若是戲論言說所行處，悉皆可破可轉，無有堅固。何故諸法離言說？以生不可得故。何故生不可得？以自性清淨故。自性清淨，即金剛薩埵身，故堅固不壞，百非所不能于也。復於水輪上者，地輪也。金剛輪者，阿字所安四方輪也。本初字者，阿字也。黃色者，阿字色也。
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毘盧遮那真言心門。毘盧遮那說真言心者，以如上諸真言等，隨一一中則有根本真言、心真言、隨心真言，如是等無量無邊不可知數，今總說真言。心，即此阿字，是諸法本不生義。若離阿聲則無餘字，即是諸字之母，即一切真言生處也。謂一切法門及菩薩等，皆從毘盧遮那自證之心，為欲饒益眾生，以加持力而現是事。然實即體不生，同於阿字之法體也。此字於真言中最為上，如是故真言行者常當如是受持也。是故一切真言住於阿字，猶住此故，誦之即生他一切字德。
毘盧遮那真言心門。毘盧遮那說真言心者，以如上諸真言等，隨一一中則有根本真言、心真言、隨心真言，如是等無量無邊不可知數，今總說真言。心，即此阿字，是諸法本不生義。若離阿聲則無餘字，即是諸字之母，即一切真言生處也。謂一切法門及菩薩等，皆從毘盧遮那自證之心，為欲饒益眾生，以加持力而現是事。然實即體不生，同於阿字之法體也。此字於真言中最為上，如是故真言行者常當如是受持也。是故一切真言住於阿字，猶住此故，誦之即生他一切字德。
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二、莊嚴道場門。如金剛者，如理也。大因陀羅者，理具德義也。普皆遍流出者，阿字所出光也。於彼中者，所出光。導師諸佛子者，光所作尊也。水者，能觀定也。白者，本不生理也。蓮者，理離染著也。妙色者，理光也。金剛莖者，無非理也。八葉者，略現毘盧遮那佛德也。具鬚蘂者，恒沙性大悲也。眾寶者，理恒沙德也。常出無量光者，上佛所放佛菩薩也。百千眾蓮繞者，化主所坐。右三頌，現阿字德也。「其上」以下四頌，顯道場莊嚴也。大覺師子座者，即師子者，能降伏煩惱義也。寶王者，能滿眾生願也。大宮殿者，金剛法界宮。寶柱者，諸波羅蜜也。幢蓋者，幢能降伏，蓋能利益。珠鬘者，方便波羅蜜等也。寶衣者，離過義。何以故？自離過、離他過也。香者，戒也。華者，慧也。雲者，𦆔𮉉也。眾寶者，布施等四攝也。雜華者，慈悲等四無量也。嚴地者，生成佛智住持故。繽紛者，繁布義。諧韻所愛聲者，非但有寶，能出常樂我淨聲也。諸音樂者，聞者淨耳根也。賢瓶者，所有無非慧也。閼伽者，能洗煩惱垢也。「寶樹王開敷」以下二頌，顯能化主德。初句直顯能化主。摩尼燈者，如閻浮金色等也。三昧，是定也。總持，是慧也。三昧總持，即是地也。婇女者，般若智，智能養義也。佛波羅蜜者，佛部真言也。等者，等取金剛也。菩提妙嚴華者，蓮華部真言也。菩提，所覺也。妙嚴華，能覺也。方便者，應機也。眾伎者，能說也。妙法音者，諸尊真言也。「以我功德力」以下一頌，顯自他法力德，可知。右釋深祕道場莊嚴也。淺略釋，可知。發願，如上所說。盡心供養本尊，次誦真言作印，次釋虛空歲轉明妃真言門。經曰「爾時如來復說虛空藏力虛空藏轉明妃真言曰」者，猶如虛空不可破壞，一切無能勝者，故名虛空等力。又藏者，如人有大寶藏，隨所欲者自在取之，不受貧乏。如來虛空之藏亦復如是，一切利樂眾生事皆從中出，無量法寶自在取用而無窮竭，故名虛空藏也。轉明者，轉是能生之義，能生此藏、能生一切佛事也。如前所發悲願，謂如以一華供養時，運心遍一切佛及凡聖，皆獻已即迴向一切智智，諸受我施者願以此力令我得如上願。如是願已，以此真言加之，無不成也。初、禮敬一切如來等巧門等(亦是種種門等也)。
二、莊嚴道場門。如金剛者，如理也。大因陀羅者，理具德義也。普皆遍流出者，阿字所出光也。於彼中者，所出光。導師諸佛子者，光所作尊也。水者，能觀定也。白者，本不生理也。蓮者，理離染著也。妙色者，理光也。金剛莖者，無非理也。八葉者，略現毘盧遮那佛德也。具鬚蘂者，恒沙性大悲也。眾寶者，理恒沙德也。常出無量光者，上佛所放佛菩薩也。百千眾蓮繞者，化主所坐。右三頌，現阿字德也。「其上」以下四頌，顯道場莊嚴也。大覺師子座者，即師子者，能降伏煩惱義也。寶王者，能滿眾生願也。大宮殿者，金剛法界宮。寶柱者，諸波羅蜜也。幢蓋者，幢能降伏，蓋能利益。珠鬘者，方便波羅蜜等也。寶衣者，離過義。何以故？自離過、離他過也。香者，戒也。華者，慧也。雲者，𦆔𮉉也。眾寶者，布施等四攝也。雜華者，慈悲等四無量也。嚴地者，生成佛智住持故。繽紛者，繁布義。諧韻所愛聲者，非但有寶，能出常樂我淨聲也。諸音樂者，聞者淨耳根也。賢瓶者，所有無非慧也。閼伽者，能洗煩惱垢也。「寶樹王開敷」以下二頌，顯能化主德。初句直顯能化主。摩尼燈者，如閻浮金色等也。三昧，是定也。總持，是慧也。三昧總持，即是地也。婇女者，般若智，智能養義也。佛波羅蜜者，佛部真言也。等者，等取金剛也。菩提妙嚴華者，蓮華部真言也。菩提，所覺也。妙嚴華，能覺也。方便者，應機也。眾伎者，能說也。妙法音者，諸尊真言也。「以我功德力」以下一頌，顯自他法力德，可知。右釋深祕道場莊嚴也。淺略釋，可知。發願，如上所說。盡心供養本尊，次誦真言作印，次釋虛空歲轉明妃真言門。經曰「爾時如來復說虛空藏力虛空藏轉明妃真言曰」者，猶如虛空不可破壞，一切無能勝者，故名虛空等力。又藏者，如人有大寶藏，隨所欲者自在取之，不受貧乏。如來虛空之藏亦復如是，一切利樂眾生事皆從中出，無量法寶自在取用而無窮竭，故名虛空藏也。轉明者，轉是能生之義，能生此藏、能生一切佛事也。如前所發悲願，謂如以一華供養時，運心遍一切佛及凡聖，皆獻已即迴向一切智智，諸受我施者願以此力令我得如上願。如是願已，以此真言加之，無不成也。初、禮敬一切如來等巧門等(亦是種種門等也)。
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薩嚩他(一切也)欠(平聲，空也。通上言一切皆空，此是種子字)鄔特揭(二合)帝(生也，虛空藏也)薩泮(二合)囉醯門(普遍也)伽伽那劍(虛空也)
薩嚩他(一切也)欠(平聲，空也。通上言一切皆空，此是種子字)鄔特揭(二合)帝(生也，虛空藏也)薩泮(二合)囉醯門(普遍也)伽伽那劍(虛空也)
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此即虛空等力之義。於一切法空中而生此物，普益一切眾生也。誦持此者，隨以一華奉獻，令遍法界，上獻一切賢聖、下施一切有情已，於中發如上大願。以此真言加之，皆得成就，如從藏中自取寶物，無不隨心也。誦此三遍，隨所思念，彼亦成就也。凡所獻華等，以三種力迴向，而以此明加之，一切隨意成也。謂以華獻一切佛等，自在成也。由此持一切者，此者，真言印也；一切者，所願供養也。真實者，如金剛法界宮中供養也。「一切法不生」等二句，現阿字義也。想念者，能觀心也。置其中者，八葉蓮中臺也。
此即虛空等力之義。於一切法空中而生此物，普益一切眾生也。誦持此者，隨以一華奉獻，令遍法界，上獻一切賢聖、下施一切有情已，於中發如上大願。以此真言加之，皆得成就，如從藏中自取寶物，無不隨心也。誦此三遍，隨所思念，彼亦成就也。凡所獻華等，以三種力迴向，而以此明加之，一切隨意成也。謂以華獻一切佛等，自在成也。由此持一切者，此者，真言印也；一切者，所願供養也。真實者，如金剛法界宮中供養也。「一切法不生」等二句，現阿字義也。想念者，能觀心也。置其中者，八葉蓮中臺也。
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三、成畫大日門。次當轉阿字者，次者本不生法，絕言相寂心行亦滅，假言強噵，大悲之法應機顯現，謂即能現阿字也。次應兩足眾生，為兩足故，即轉阿字成兩足尊，故言次當轉阿字成大日牟尼也。圓光者，大日圓光猶如明鏡，於明鏡中皆現萬物，何況塵垢本不生如來圓光。千界者，三千大千世界也。增數者，大千為一數，乃至不可說不可說。光焰，謂所致法也。流出者，大日所放也。輪者，具德義，謂降伏煩惱，能生善牙，故名輪也。光明者，身業也。令開悟者，口業故言，身語遍一切也。閻浮金色者，從閻浮池出金，此池近在閻浮樹側，由此得名，於金中最勝也。跏趺坐者，凡坐法，聖善之寺三藏和上邊面受，左足先著右髀上，右足次著左髀上，名為蓮華坐。單足著左髀上，名為吉祥坐也。別此坐者，非聖坐也。若欲求菩提，學佛坐為得。正受者，入定相也。諸毒者，三毒相也。綃縠衣者，金羅文也。自然髮髻冠者，非從人作。
三、成畫大日門。次當轉阿字者，次者本不生法，絕言相寂心行亦滅，假言強噵，大悲之法應機顯現，謂即能現阿字也。次應兩足眾生，為兩足故，即轉阿字成兩足尊，故言次當轉阿字成大日牟尼也。圓光者，大日圓光猶如明鏡，於明鏡中皆現萬物，何況塵垢本不生如來圓光。千界者，三千大千世界也。增數者，大千為一數，乃至不可說不可說。光焰，謂所致法也。流出者，大日所放也。輪者，具德義，謂降伏煩惱，能生善牙，故名輪也。光明者，身業也。令開悟者，口業故言，身語遍一切也。閻浮金色者，從閻浮池出金，此池近在閻浮樹側，由此得名，於金中最勝也。跏趺坐者，凡坐法，聖善之寺三藏和上邊面受，左足先著右髀上，右足次著左髀上，名為蓮華坐。單足著左髀上，名為吉祥坐也。別此坐者，非聖坐也。若欲求菩提，學佛坐為得。正受者，入定相也。諸毒者，三毒相也。綃縠衣者，金羅文也。自然髮髻冠者，非從人作。
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四、成畫釋迦門。彼中，八葉蓮中臺也。想婆字者，梵字安彼臺也。勤勇者，佛異名也。袈裟者，乾陀色也。四八者，佛三十二相。釋迦種子心真言門。婆是三有，傍有二點即是除遣三有義。瑜伽者，行者能觀心所觀本尊也，不相離故、能所別故。有相觀行者，身心即是佛，故無想念誦門也。入者，解也。本體者，所放化身即是大日尊故，體用無別。故《涅槃經》曰「化身即是法身」，此其義也。流出者，若多若少皆亦如是。於佛右蓮上者，得菩薩為本尊者，自本尊也。執者，於手中有金剛，故云執金剛也。前後華臺中者，非但前後，亦乃左右亦得。何故？菩薩大眷屬無有方所故。金剛眷屬，非但左右方，亦乃十方亦得。何故？金剛內眷屬，如來內德故。問：若如是者，何故說有方？答：約畫處事有限故。是經云「十方菩薩從所來方，結跏趺坐聽聞說法，金剛亦爾。」用心可思量也。真言者，念誦人也。所居者，於畫像地右下角也。問：要須令畫佛盡也？答：不也。有力者得令盡，無力者單畫本尊亦難，何況令盡也。
四、成畫釋迦門。彼中，八葉蓮中臺也。想婆字者，梵字安彼臺也。勤勇者，佛異名也。袈裟者，乾陀色也。四八者，佛三十二相。釋迦種子心真言門。婆是三有，傍有二點即是除遣三有義。瑜伽者，行者能觀心所觀本尊也，不相離故、能所別故。有相觀行者，身心即是佛，故無想念誦門也。入者，解也。本體者，所放化身即是大日尊故，體用無別。故《涅槃經》曰「化身即是法身」，此其義也。流出者，若多若少皆亦如是。於佛右蓮上者，得菩薩為本尊者，自本尊也。執者，於手中有金剛，故云執金剛也。前後華臺中者，非但前後，亦乃左右亦得。何故？菩薩大眷屬無有方所故。金剛眷屬，非但左右方，亦乃十方亦得。何故？金剛內眷屬，如來內德故。問：若如是者，何故說有方？答：約畫處事有限故。是經云「十方菩薩從所來方，結跏趺坐聽聞說法，金剛亦爾。」用心可思量也。真言者，念誦人也。所居者，於畫像地右下角也。問：要須令畫佛盡也？答：不也。有力者得令盡，無力者單畫本尊亦難，何況令盡也。
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五、文殊種子真言門。中者，八葉華臺也。無我字者，梵瞞字。問：何故以文殊師利菩薩，佛次說耶？答：三藏和上邊而受，諸佛甚深智門故，佛部中攝亦得，蓮華部中攝亦得，是故佛次列也。瞞，文殊本體，即是空。上點是空門，所謂大空也。越十八空名為大空，住空之位名為大空。三段中有三門。先列眾。次「為令心喜故乃至隨類而相應」，顯印真言結界等。心喜者，行者因為供養故得福，聖者心喜；非是聖者得供養故心喜。奉獻等三句，依別本法則，謂出供養真言等也。若無自法，依不動去垢。避除者，碎障也。使光顯者，香等上用加持香真言故。言「本法自相加，及護持我身」等三句，別本自有護身等法。護身等若無別法，通用此法。故言或以降三世，及諸相別義也。何以故？香真言與護身真言別，故言及也。召請等四句，別本自有依法用。若無別法，用此通法，故言及此普通印等。聖者不動真言門。時佛又復一切為障者息故火生，名三昧證，說此大摧障真言。此真言有大威勢，能除一切修真言行者種種障難。乃至佛在道樹，以此真言故，一切魔軍無不散壞，何況世間諸障也。又此障有二障：一者內障，謂從自心而生，其類甚多不可詳說；二者外障，謂從外事而生，亦甚多。皆能摧滅也。
五、文殊種子真言門。中者，八葉華臺也。無我字者，梵瞞字。問：何故以文殊師利菩薩，佛次說耶？答：三藏和上邊而受，諸佛甚深智門故，佛部中攝亦得，蓮華部中攝亦得，是故佛次列也。瞞，文殊本體，即是空。上點是空門，所謂大空也。越十八空名為大空，住空之位名為大空。三段中有三門。先列眾。次「為令心喜故乃至隨類而相應」，顯印真言結界等。心喜者，行者因為供養故得福，聖者心喜；非是聖者得供養故心喜。奉獻等三句，依別本法則，謂出供養真言等也。若無自法，依不動去垢。避除者，碎障也。使光顯者，香等上用加持香真言故。言「本法自相加，及護持我身」等三句，別本自有護身等法。護身等若無別法，通用此法。故言或以降三世，及諸相別義也。何以故？香真言與護身真言別，故言及也。召請等四句，別本自有依法用。若無別法，用此通法，故言及此普通印等。聖者不動真言門。時佛又復一切為障者息故火生，名三昧證，說此大摧障真言。此真言有大威勢，能除一切修真言行者種種障難。乃至佛在道樹，以此真言故，一切魔軍無不散壞，何況世間諸障也。又此障有二障：一者內障，謂從自心而生，其類甚多不可詳說；二者外障，謂從外事而生，亦甚多。皆能摧滅也。
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戰荼(極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也)摩訶盧瑟拏(大忿怒也)娑頗吒也(破壞也)𤙖(恐怖也)怛囉迦(堅固也)唅漫(無甘反)
戰荼(極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也)摩訶盧瑟拏(大忿怒也)娑頗吒也(破壞也)𤙖(恐怖也)怛囉迦(堅固也)唅漫(無甘反)
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用後二字為種子，諸句義皆成就此也。初戰荼者，戰是死義，入阿字門即是本不生死義也。荼是戰義，以此無生死大勢之主與諸四魔戰也。次麼，吾我義也，入阿字門即無我也，亦是空也。訶是喜義，亦是行義也。盧，有羅字是垢障，有鄔聲是三昧也。瑟者，即奢摩他，謂三昧也。拏是第五字，即大空三昧也。薩是堅義。頗是沫義，了知世間如聚沫故，易破散也。傍有阿字之點，即行也。吒是戰義，能敵陣怖令破壞也。是乘也。𤙖是大空行三昧，如上說。怛是如如也，囉是無垢也，迦是作也，謂一切法無作也。唅字，訶是行義，又有阿聲是怖魔障金剛三昧也。點即大空也。以此大空不動之行，大令恐怖一切魔障也。鑁字，摩是我義，入阿字門即無我也。又以此大空無我三昧而怖眾魔，以此字亦有阿聲及點也。訶嚧唅鑁四字皆有阿聲，即是無行無垢，重重怖魔，極怖內外二障之義也。右聖者不動主真言了。四段中有頌真言印，次以真言印乃至不善心眾生召請方便真言門。
用後二字為種子，諸句義皆成就此也。初戰荼者，戰是死義，入阿字門即是本不生死義也。荼是戰義，以此無生死大勢之主與諸四魔戰也。次麼，吾我義也，入阿字門即無我也，亦是空也。訶是喜義，亦是行義也。盧，有羅字是垢障，有鄔聲是三昧也。瑟者，即奢摩他，謂三昧也。拏是第五字，即大空三昧也。薩是堅義。頗是沫義，了知世間如聚沫故，易破散也。傍有阿字之點，即行也。吒是戰義，能敵陣怖令破壞也。是乘也。𤙖是大空行三昧，如上說。怛是如如也，囉是無垢也，迦是作也，謂一切法無作也。唅字，訶是行義，又有阿聲是怖魔障金剛三昧也。點即大空也。以此大空不動之行，大令恐怖一切魔障也。鑁字，摩是我義，入阿字門即無我也。又以此大空無我三昧而怖眾魔，以此字亦有阿聲及點也。訶嚧唅鑁四字皆有阿聲，即是無行無垢，重重怖魔，極怖內外二障之義也。右聖者不動主真言了。四段中有頌真言印，次以真言印乃至不善心眾生召請方便真言門。
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南麼三曼多勃馱喃(歸命一切諸佛)阿(行也)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底訶諦(一切所害也)怛他揭多(如來)矩奢(鉤)菩提浙𭌆耶(二合菩提行也)鉢𭌆布囉迦(滿足也)
南麼三曼多勃馱喃(歸命一切諸佛)阿(行也)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底訶諦(一切所害也)怛他揭多(如來)矩奢(鉤)菩提浙𭌆耶(二合菩提行也)鉢𭌆布囉迦(滿足也)
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此中行者，謂由此行能招諸佛大功德也。如世間鉤則有處所分劑，不能遍一切處而作鉤召。今如來鉤則不如是，普及一切無所不加，乃至能召大菩提果也。以要言之，悉滿一切如來功德，普召一切眾生亦令得此道也。故次句云遍一切害，害即是鉤取殘之也。遍害一切不調伏者，皆令於菩提之行而趣妙果而得滿足也。
此中行者，謂由此行能招諸佛大功德也。如世間鉤則有處所分劑，不能遍一切處而作鉤召。今如來鉤則不如是，普及一切無所不加，乃至能召大菩提果也。以要言之，悉滿一切如來功德，普召一切眾生亦令得此道也。故次句云遍一切害，害即是鉤取殘之也。遍害一切不調伏者，皆令於菩提之行而趣妙果而得滿足也。
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第五、三昧耶真言門段中有印真言頌。諸明者，本尊也。第六段中有頌真言。先以具嚴備者，以虛空藏轉明印。以眾香華五穀五藥，運心中嚴備也。現事嚴備可知。以本真言印者，不動尊印真言。閼伽真言門。右句義中，伽伽那是虛空義，娑摩是等義，阿娑摩是無等義，所謂等虛空無等也。如來法身本性淨故、無分別故、無邊際故，等同虛空。然復有無量無邊不思議功德，非彼虛空所能譬喻，故云無等也。復次阿娑摩是不等義，不等者所謂二乘。今既等同虛空，又等此無等，故云等虛空無等也。此最初伽字為真言體，眾生界中來去相亦不可得，法界中來去相亦不可得，以如來如去不可得故，名為大空。以此大空性淨之水，用浴無垢之身，是為閼伽真實言也。
第五、三昧耶真言門段中有印真言頌。諸明者，本尊也。第六段中有頌真言。先以具嚴備者，以虛空藏轉明印。以眾香華五穀五藥，運心中嚴備也。現事嚴備可知。以本真言印者，不動尊印真言。閼伽真言門。右句義中，伽伽那是虛空義，娑摩是等義，阿娑摩是無等義，所謂等虛空無等也。如來法身本性淨故、無分別故、無邊際故，等同虛空。然復有無量無邊不思議功德，非彼虛空所能譬喻，故云無等也。復次阿娑摩是不等義，不等者所謂二乘。今既等同虛空，又等此無等，故云等虛空無等也。此最初伽字為真言體，眾生界中來去相亦不可得，法界中來去相亦不可得，以如來如去不可得故，名為大空。以此大空性淨之水，用浴無垢之身，是為閼伽真實言也。
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第七段中有頌真言印。證最勝菩提者，能修行者所得果也。如來座真言門。阿是障，傍有二點即是除遣，此即除蓋障義也，以此為座畢竟不起一切障故。何故？阿字是障，阿字能除障也。
第七段中有頌真言印。證最勝菩提者，能修行者所得果也。如來座真言門。阿是障，傍有二點即是除遣，此即除蓋障義也，以此為座畢竟不起一切障故。何故？阿字是障，阿字能除障也。
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第八段中有四。初「復次當避除乃至令盡無有餘」，明不動尊印真言德。自身所生障者，妄想所生內外障。二「智者當轉作乃至作金剛薩埵身」，成金剛薩埵身門。「智者」等一頌，總明成金剛薩埵身。金剛種子心門。鑁字者，所轉梵字。鑁字，自性清淨心，成金剛種子字，故言諸法離言說。問：何以故供養法中上置點？經本傍有二點，云二共金剛種子。答：供養法自體，經本顯法大用，是故二共無妨。離言說者，鑁字義也。具印者，能成生薩埵印也。等者，鑁字也。「當知」已下二頌，能所作印也。金剛薩埵真言門。
第八段中有四。初「復次當避除乃至令盡無有餘」，明不動尊印真言德。自身所生障者，妄想所生內外障。二「智者當轉作乃至作金剛薩埵身」，成金剛薩埵身門。「智者」等一頌，總明成金剛薩埵身。金剛種子心門。鑁字者，所轉梵字。鑁字，自性清淨心，成金剛種子字，故言諸法離言說。問：何以故供養法中上置點？經本傍有二點，云二共金剛種子。答：供養法自體，經本顯法大用，是故二共無妨。離言說者，鑁字義也。具印者，能成生薩埵印也。等者，鑁字也。「當知」已下二頌，能所作印也。金剛薩埵真言門。
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南麼三曼多伐折囉(二合引)赦(歸命一切金剛也)戰拏(是暴惡也)摩訶(引)路灑赦(大忿怒義也)𤙖(恐怖也)戰荼(戰字有遮聲是生死，謂離生死)
南麼三曼多伐折囉(二合引)赦(歸命一切金剛也)戰拏(是暴惡也)摩訶(引)路灑赦(大忿怒義也)𤙖(恐怖也)戰荼(戰字有遮聲是生死，謂離生死)
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上有點是大空，言此生死同於大空也。荼，是戰敵也。猶離生死等於大空，是以無能對之者也。句義，戰荼是暴惡也。
上有點是大空，言此生死同於大空也。荼，是戰敵也。猶離生死等於大空，是以無能對之者也。句義，戰荼是暴惡也。
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摩訶路瑟拏(大忿怒也。如上所說無能敵者，所以大忿怒也)𤙖(同前，具三解脫也)
摩訶路瑟拏(大忿怒也。如上所說無能敵者，所以大忿怒也)𤙖(同前，具三解脫也)
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以如上之法恐怖眾生，令離生死，得三解脫也。問：第二品中說金剛薩埵印真言，其義云何？答：第三品中成金剛自體，第二品中現此金剛轉法輪用。問：云何知？答：說金剛種云「智者當轉作金剛薩埵身。」次說欠字即言「先應住此字門，然後作金剛薩埵身」。是知未作金剛薩埵身，不合作轉法輪印真言也。問：何時作金剛身？答：入佛三昧耶前，令作五字等身也。金剛薩埵真言者，作印所誦真言也。作半金剛印者，右手無暇，半作亦得。餘契經者，別本經也。金剛鎧字者，用護持印護身成金剛鎧。前已說者，護持印也。佉字及點者，金剛所著頂上欠字門也。右非但金剛所莊嚴身，念誦行者亦莊嚴。欠字門真言。欠者，大勤勇種子也。佛坐道場伏諸魔故，一切天人號為大勤勇也，即毘盧遮那也。佉是空義，上有點是大空，以大空淨一切空也。南麼三曼多勃馱喃(同前)。三「次應一心作乃至必定皆退散」，明降伏魔真言門。「次應」等二頌，總成覺金剛行者身。降伏魔真言門。此一切佛大印，能現如來威猛大勢之力，恐怖一切為障難者令其降伏，亦能與一切眾生所願。行者結此印時，為障難者莫不四向馳散，乃至大力天魔軍眾亦退散。如來菩提道場，以此印能伏諸魔也。真言，歸命如前。
以如上之法恐怖眾生，令離生死，得三解脫也。問：第二品中說金剛薩埵印真言，其義云何？答：第三品中成金剛自體，第二品中現此金剛轉法輪用。問：云何知？答：說金剛種云「智者當轉作金剛薩埵身。」次說欠字即言「先應住此字門，然後作金剛薩埵身」。是知未作金剛薩埵身，不合作轉法輪印真言也。問：何時作金剛身？答：入佛三昧耶前，令作五字等身也。金剛薩埵真言者，作印所誦真言也。作半金剛印者，右手無暇，半作亦得。餘契經者，別本經也。金剛鎧字者，用護持印護身成金剛鎧。前已說者，護持印也。佉字及點者，金剛所著頂上欠字門也。右非但金剛所莊嚴身，念誦行者亦莊嚴。欠字門真言。欠者，大勤勇種子也。佛坐道場伏諸魔故，一切天人號為大勤勇也，即毘盧遮那也。佉是空義，上有點是大空，以大空淨一切空也。南麼三曼多勃馱喃(同前)。三「次應一心作乃至必定皆退散」，明降伏魔真言門。「次應」等二頌，總成覺金剛行者身。降伏魔真言門。此一切佛大印，能現如來威猛大勢之力，恐怖一切為障難者令其降伏，亦能與一切眾生所願。行者結此印時，為障難者莫不四向馳散，乃至大力天魔軍眾亦退散。如來菩提道場，以此印能伏諸魔也。真言，歸命如前。
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摩訶(引)沫羅嚩底(大力也)馱奢嚩路(十力也)嗢婆(二合)吠(得也)摩訶(引)昧怛𭌆也(三合，大慈也)毘庾(二合)嗢𮓌(二合)帝(發也)
摩訶(引)沫羅嚩底(大力也)馱奢嚩路(十力也)嗢婆(二合)吠(得也)摩訶(引)昧怛𭌆也(三合，大慈也)毘庾(二合)嗢𮓌(二合)帝(發也)
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此意言諸佛大力也。此大力是何等力耶？即如來十力，以一切力中最為大也。如來云何得此十力？謂從大慈而得此十力，故言此力從大慈發生也。四「次用已下乃至悉能普護之」，結大界真言門。次結大界真言。如佛所說更有無量持明，恐更有持明真言者等，以不結護，故破法事損持誦人，故設結界之法。由結界故，乃至諸持明亦不能破壞。猶比丘結界作法事，在界外比丘雖作法不能障破也。
此意言諸佛大力也。此大力是何等力耶？即如來十力，以一切力中最為大也。如來云何得此十力？謂從大慈而得此十力，故言此力從大慈發生也。四「次用已下乃至悉能普護之」，結大界真言門。次結大界真言。如佛所說更有無量持明，恐更有持明真言者等，以不結護，故破法事損持誦人，故設結界之法。由結界故，乃至諸持明亦不能破壞。猶比丘結界作法事，在界外比丘雖作法不能障破也。
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薩嚩多囉(二合)弩𮓌帝(二合，一切方處所也。謂十方皆須結遍也。又隨方皆遍也)滿馱也徙瞞(母感反，上句結，下句界。此意云一切方處所結界也)摩訶三昧耶(大三昧耶，以此大三昧耶而結諸界)呾闍帝(從生也，謂從大三昧耶生也)沙麼(二合)囉嬭(奴皆反，憶念也，謂憶念一切佛教也)阿鉢囉(二合)𫪭訶帝
薩嚩多囉(二合)弩𮓌帝(二合，一切方處所也。謂十方皆須結遍也。又隨方皆遍也)滿馱也徙瞞(母感反，上句結，下句界。此意云一切方處所結界也)摩訶三昧耶(大三昧耶，以此大三昧耶而結諸界)呾闍帝(從生也，謂從大三昧耶生也)沙麼(二合)囉嬭(奴皆反，憶念也，謂憶念一切佛教也)阿鉢囉(二合)𫪭訶帝
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無有能害也，亦云無罣礙也，亦是無能壞也。由結界故，無能壞也。
無有能害也，亦云無罣礙也，亦是無能壞也。由結界故，無能壞也。
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馱迦馱迦(光威也。由光威故成結界。馱是法界，迦是作言。法界體離諸作，離作即是法界之義也)折羅折羅(遮是滅義，謂生死遷移也。羅是垢障也。都句亦是行辨。是遍結十方界也，亦是來去也。重稱之，即是極來也)滿馱滿馱(釋句是結義。上是縛義，下是空。猶無縛故，等於虛空。以此結界，故無能壞也)㮈奢(上聲呼，十也)儞羶(方也，即是結十方也)薩婆怛他(引)𮓌多(一切佛也)弩壤帝(教也，是一切佛之教，前所令憶念也)鉢羅(二合)嚩羅(所證也)達摩(法也，即諸佛所證法也)臘馱(獲也，證也，得也)微若曳(即無能勝也，於諸障中最為是勝也)薄伽嚩𫪭(即真言主也，歎世尊德也)徵矩𭌆(除也，能除垢也。初勸除，亦是勸令莫作)微矩麗(除也，前句除有相垢，後句除離相之垢，即是除一切障也。即是莫作，正是除也)麗(種子)嚕(長引)補𭌆(句義，是宮也，處所也。以真法除垢除相)
馱迦馱迦(光威也。由光威故成結界。馱是法界，迦是作言。法界體離諸作，離作即是法界之義也)折羅折羅(遮是滅義，謂生死遷移也。羅是垢障也。都句亦是行辨。是遍結十方界也，亦是來去也。重稱之，即是極來也)滿馱滿馱(釋句是結義。上是縛義，下是空。猶無縛故，等於虛空。以此結界，故無能壞也)㮈奢(上聲呼，十也)儞羶(方也，即是結十方也)薩婆怛他(引)𮓌多(一切佛也)弩壤帝(教也，是一切佛之教，前所令憶念也)鉢羅(二合)嚩羅(所證也)達摩(法也，即諸佛所證法也)臘馱(獲也，證也，得也)微若曳(即無能勝也，於諸障中最為是勝也)薄伽嚩𫪭(即真言主也，歎世尊德也)徵矩𭌆(除也，能除垢也。初勸除，亦是勸令莫作)微矩麗(除也，前句除有相垢，後句除離相之垢，即是除一切障也。即是莫作，正是除也)麗(種子)嚕(長引)補𭌆(句義，是宮也，處所也。以真法除垢除相)
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即是諸佛所住之宮，令同此界也。更加微矩麗字也，但以此最後句中隷字為種子。囉是相，加此翳聲即是三昧，離相三昧。具一切相而離諸相，此是界之體相也。第二略說真言門。
即是諸佛所住之宮，令同此界也。更加微矩麗字也，但以此最後句中隷字為種子。囉是相，加此翳聲即是三昧，離相三昧。具一切相而離諸相，此是界之體相也。第二略說真言門。
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南麼三曼多勃馱南(歸命，如前)
南麼三曼多勃馱南(歸命，如前)
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此中大界，謂從初發大菩提心乃至成佛，於其中間不令間斷，不復生死、不退菩提。即大界義。句義。
此中大界，謂從初發大菩提心乃至成佛，於其中間不令間斷，不復生死、不退菩提。即大界義。句義。
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麗(離相三昧)嚕(吠音，二羅，二我相也)補(第一義，第一義不可得)𭌆(離垢)微(離縛)矩(矩音作)麗(離相)
麗(離相三昧)嚕(吠音，二羅，二我相也)補(第一義，第一義不可得)𭌆(離垢)微(離縛)矩(矩音作)麗(離相)
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此七皆是三昧。以此諸三昧而為莊嚴，更無過上，此是諸佛大界也。
此七皆是三昧。以此諸三昧而為莊嚴，更無過上，此是諸佛大界也。
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第九段中有二門：初「或以不動尊乃至悍」，總表成辨門；二「次先恭敬禮乃至摩訶沫履莎訶」，廣明營辦門。有六陀羅尼，可知。初中，不動尊種子心真言門。悍訶是行，阿聲又是行，點即大空。由住是位能降一切，為菩提心作大護也。二廣明營辦門中，如經說香等者，用種種香華五寶五藥五穀，加於所獻閼伽水中，數以密印灑之。如法所持閼伽嚴水中，用不動尊慧刀印。清閼伽水中，所有供養中灑水也。復頻誦真言者，灑水時誦不動尊真言也。各說本真言者，香等真言也。及自所持明者，念誦者本尊真言也。稱名者，香等也。塗香真言門。次有塗香等六種真言，皆是入漫荼羅條供養時所要，故於此品中說。右句義中，微輸(上)馱，是淨義。健杜，是香。納婆嚩，是發生義，所謂淨香發生。以句初微字為體，於嚩字上加伊字之畫，是故轉聲為微。嚩字是金剛義、離言說義，三昧是住義，如是定慧均等，即是住無戲論執金剛三世無障礙智戒。如是戒香其性本寂，無去無來而常遍滿法界，故名淨塗香也。一切眾生雖復等共有之，然以未發心故，此香未發。我今已用此戒香遍塗法身，故能以淨香普薰一切也。心蓮華真言門。右句義中，摩訶妹呾𭌆也，是大慈義。毘庾蘖帝，是生義，所謂大慈生也。以妹字為真言體，即是莽字加三昧畫，是故轉聲呼之。莽是心義我義，亦名大空。言此心蓮華為妄我所纏，不得增長；今自證知心實相故，從慈悲藏中八葉鬚蘂次第開敷，故曰從大慈生也。復次淨菩提心樹王種子，從慈悲地中滋長茂盛開萬德華，以方便故成實，故曰從大慈生也。當以字門廣釋之。燒香真言門。右句義中，達摩馱都，是法界義。弩蘖帝，是隨生義，亦是遍至義，亦是逝義，進不住義。釋云：遍至法界也。以句初達字為體，以眾生界本不生故，乃至法界定相亦不可得，如是法界深廣無際不可度量。而瑜伽行人恒殊勝進不休息，故身語心業悉遍如是法界。下至一華供養佛時，亦遍如是法界，即是燒香義也。燈明真言門。右句義中，怛他揭多，是如來。唎旨，是焰明。次云薩叵羅儜，是普遍。阿嚩婆娑娜，是諸暗。伽伽猱陀哩耶，是無限量等虛空。意言如來焰光普遍諸暗，等同虛空無有限量也。此真言以句初多字為體，如於心之實相，即是毘盧遮那大智光明，普照世間無所不遍。言諸暗者即是無明，以無明本不生故，體即是明，是故如來光明普遍諸暗。言等虛空者，以無明等虛空無量，故如來智光亦等虛空無量。乃至老死如虛空無量，故如來智光亦如虛空無量。如十二因緣者，一切諸法亦如是說、如是決定義，名為燈明真言。以
第九段中有二門：初「或以不動尊乃至悍」，總表成辨門；二「次先恭敬禮乃至摩訶沫履莎訶」，廣明營辦門。有六陀羅尼，可知。初中，不動尊種子心真言門。悍訶是行，阿聲又是行，點即大空。由住是位能降一切，為菩提心作大護也。二廣明營辦門中，如經說香等者，用種種香華五寶五藥五穀，加於所獻閼伽水中，數以密印灑之。如法所持閼伽嚴水中，用不動尊慧刀印。清閼伽水中，所有供養中灑水也。復頻誦真言者，灑水時誦不動尊真言也。各說本真言者，香等真言也。及自所持明者，念誦者本尊真言也。稱名者，香等也。塗香真言門。次有塗香等六種真言，皆是入漫荼羅條供養時所要，故於此品中說。右句義中，微輸(上)馱，是淨義。健杜，是香。納婆嚩，是發生義，所謂淨香發生。以句初微字為體，於嚩字上加伊字之畫，是故轉聲為微。嚩字是金剛義、離言說義，三昧是住義，如是定慧均等，即是住無戲論執金剛三世無障礙智戒。如是戒香其性本寂，無去無來而常遍滿法界，故名淨塗香也。一切眾生雖復等共有之，然以未發心故，此香未發。我今已用此戒香遍塗法身，故能以淨香普薰一切也。心蓮華真言門。右句義中，摩訶妹呾𭌆也，是大慈義。毘庾蘖帝，是生義，所謂大慈生也。以妹字為真言體，即是莽字加三昧畫，是故轉聲呼之。莽是心義我義，亦名大空。言此心蓮華為妄我所纏，不得增長；今自證知心實相故，從慈悲藏中八葉鬚蘂次第開敷，故曰從大慈生也。復次淨菩提心樹王種子，從慈悲地中滋長茂盛開萬德華，以方便故成實，故曰從大慈生也。當以字門廣釋之。燒香真言門。右句義中，達摩馱都，是法界義。弩蘖帝，是隨生義，亦是遍至義，亦是逝義，進不住義。釋云：遍至法界也。以句初達字為體，以眾生界本不生故，乃至法界定相亦不可得，如是法界深廣無際不可度量。而瑜伽行人恒殊勝進不休息，故身語心業悉遍如是法界。下至一華供養佛時，亦遍如是法界，即是燒香義也。燈明真言門。右句義中，怛他揭多，是如來。唎旨，是焰明。次云薩叵羅儜，是普遍。阿嚩婆娑娜，是諸暗。伽伽猱陀哩耶，是無限量等虛空。意言如來焰光普遍諸暗，等同虛空無有限量也。此真言以句初多字為體，如於心之實相，即是毘盧遮那大智光明，普照世間無所不遍。言諸暗者即是無明，以無明本不生故，體即是明，是故如來光明普遍諸暗。言等虛空者，以無明等虛空無量，故如來智光亦等虛空無量。乃至老死如虛空無量，故如來智光亦如虛空無量。如十二因緣者，一切諸法亦如是說、如是決定義，名為燈明真言。以
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此加持燈明而供養佛，即是諸供養中最也。飲食真言門。右初云阿羅羅，是不可樂聞聲、不善聲義，如人高聲喧聒令聽聞者心不寂靜。次云迦羅羅，是止前不善高聲，是恬寞寂泊之義。此中正以法喜禪悅為食義，是故寄此言之也。若就字輪之相，阿是本初義，以有本初則有二種塵垢，謂煩惱障、智障也。由此二種塵垢故，則有戲論諠聒之聲。今以諸法本不生故，二種塵垢亦本不生，即是開甘露門、成涅槃飯，故名阿羅羅。復次若人勤修萬行，望得如是法味，以有造作故二障還生，非是常命色力真甘露味。今以諸法無造作，故內證味不從他得，如食乳糜更無所比，故云止前不善聲也。沬隣捺娜弭者，凡西方亭祭之食，上獻諸佛下及神鬼，通名沬梨。其句義云，我以飯奉獻也。次云沬隣捺泥者，此意言受我所獻食，食已當還與我妙食。如世間人以餙膳奉獻施福田，為令今世後世飯食無乏故。今以無盡法食加持世間之供養，奉施諸尊，還當滿我所願，常充足不死不生之味也。次云摩訶沬履者，即是於諸食中倍加廣大豐美。以此料簡上句，云我今所獻及與所祈，皆在極無比味無過上味，不求有量之食也。
此加持燈明而供養佛，即是諸供養中最也。飲食真言門。右初云阿羅羅，是不可樂聞聲、不善聲義，如人高聲喧聒令聽聞者心不寂靜。次云迦羅羅，是止前不善高聲，是恬寞寂泊之義。此中正以法喜禪悅為食義，是故寄此言之也。若就字輪之相，阿是本初義，以有本初則有二種塵垢，謂煩惱障、智障也。由此二種塵垢故，則有戲論諠聒之聲。今以諸法本不生故，二種塵垢亦本不生，即是開甘露門、成涅槃飯，故名阿羅羅。復次若人勤修萬行，望得如是法味，以有造作故二障還生，非是常命色力真甘露味。今以諸法無造作，故內證味不從他得，如食乳糜更無所比，故云止前不善聲也。沬隣捺娜弭者，凡西方亭祭之食，上獻諸佛下及神鬼，通名沬梨。其句義云，我以飯奉獻也。次云沬隣捺泥者，此意言受我所獻食，食已當還與我妙食。如世間人以餙膳奉獻施福田，為令今世後世飯食無乏故。今以無盡法食加持世間之供養，奉施諸尊，還當滿我所願，常充足不死不生之味也。次云摩訶沬履者，即是於諸食中倍加廣大豐美。以此料簡上句，云我今所獻及與所祈，皆在極無比味無過上味，不求有量之食也。
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第十段中，及餘者，有力者非但五種供養，亦有廣大供養，謂四海水作蓮池，建立青白純蓮華，清淨香食非心所側，清淨山水草木華香美菓子比極樂等虛空，放香雲遍滿大地，建幢蓋摩尼寶樹滿大地。以上種種供養具，故言及餘供養具。依隨此法則者，不動尊也。是則持眾物者，運心供養。樂欲供養佛者，即作普通供養印，所願皆成就也。平等如法界者，如理也，亦言契當也。普入諸趣中者，入者趣入也。福德而生起者，問：從運心生耶？從佛菩薩生，亦從真言印生耶？答：非從獨生，和合生故名能生也。幢幡等乃至供養成佛事，所生也。各雨者，一一供養物成雲，一一雲轉雨諸供物，如是展轉不可窮盡。何以故？從理所生故、理無窮盡故。思惟者，所供本尊也。以虛空藏明等者，能出供養法也。三轉者，三遍也。「持虛空藏明乃至功德自圓滿」，顯功德藏。虛空者，理虛空也。藏者，能出能藏也。增加句者，顯能義也。「隨時」等二句，道心劣慧人也。此生求悉地者，慧力勇猛，期剋佛果也。但作心者，運心也。所為既終竟者，至顯相也。外儀軌者，事相供養也。阿梨沙者，歎佛功德也。「無等無所動乃至三界無所依」，嘆佛功德門，初一偈拔苦也；二一偈與樂也；三一偈拔苦與樂無限際也；四一偈無有限時也；五一偈無能蔽也；六一偈濟無不及也；七一偈無不與者也；八一偈能令生果也；九一偈願不休也；十一偈畢定與也。當誦梵本者，梵文也。不得梵文，依唐文得意亦同。「誦持如是偈讚」已以下六頌半，結前願嘆乞重制禁門。初二句結前起後；次二句乞願；次四句歎德；次六句重乞；次八句重歎；末後四句勸制。問：第一第二請、第一第二歎，有何義耶？答：前願請果、後願請果用。前歎佛我德、後歎虛空藏明具眾德。
第十段中，及餘者，有力者非但五種供養，亦有廣大供養，謂四海水作蓮池，建立青白純蓮華，清淨香食非心所側，清淨山水草木華香美菓子比極樂等虛空，放香雲遍滿大地，建幢蓋摩尼寶樹滿大地。以上種種供養具，故言及餘供養具。依隨此法則者，不動尊也。是則持眾物者，運心供養。樂欲供養佛者，即作普通供養印，所願皆成就也。平等如法界者，如理也，亦言契當也。普入諸趣中者，入者趣入也。福德而生起者，問：從運心生耶？從佛菩薩生，亦從真言印生耶？答：非從獨生，和合生故名能生也。幢幡等乃至供養成佛事，所生也。各雨者，一一供養物成雲，一一雲轉雨諸供物，如是展轉不可窮盡。何以故？從理所生故、理無窮盡故。思惟者，所供本尊也。以虛空藏明等者，能出供養法也。三轉者，三遍也。「持虛空藏明乃至功德自圓滿」，顯功德藏。虛空者，理虛空也。藏者，能出能藏也。增加句者，顯能義也。「隨時」等二句，道心劣慧人也。此生求悉地者，慧力勇猛，期剋佛果也。但作心者，運心也。所為既終竟者，至顯相也。外儀軌者，事相供養也。阿梨沙者，歎佛功德也。「無等無所動乃至三界無所依」，嘆佛功德門，初一偈拔苦也；二一偈與樂也；三一偈拔苦與樂無限際也；四一偈無有限時也；五一偈無能蔽也；六一偈濟無不及也；七一偈無不與者也；八一偈能令生果也；九一偈願不休也；十一偈畢定與也。當誦梵本者，梵文也。不得梵文，依唐文得意亦同。「誦持如是偈讚」已以下六頌半，結前願嘆乞重制禁門。初二句結前起後；次二句乞願；次四句歎德；次六句重乞；次八句重歎；末後四句勸制。問：第一第二請、第一第二歎，有何義耶？答：前願請果、後願請果用。前歎佛我德、後歎虛空藏明具眾德。
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持誦法則品第四
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四門同前。
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初、釋名者，能修心中所修法則了了記持，故言持也。所修法則口中能誦，故言誦也。法則者，能持因心也。所得果報畢竟不差，故言法則。言所持誦法即是法故，持業釋也。
初、釋名者，能修心中所修法則了了記持，故言持也。所修法則口中能誦，故言誦也。法則者，能持因心也。所得果報畢竟不差，故言法則。言所持誦法即是法故，持業釋也。
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二、來意者，前品中供養之人持誦，故此品來也。
二、來意者，前品中供養之人持誦，故此品來也。
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三、宗趣者，所說不差，是為宗也。得利與他，是為趣也。
三、宗趣者，所說不差，是為宗也。得利與他，是為趣也。
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四、釋文，有二：先標、後釋。標中，初二句結前起後。聖天等者，聖者，菩薩也。天者，淨也。大日所化，應機天故。住相應坐者，入道場對本尊坐，即時也。入三昧者，專注一境也，住心本尊心不暫捨故。四種者，左文觀本尊，本尊心中圓明照見真言字，次第而受持也。靜慮者，反謂定也，住心四處，外無散故。軌儀者，觀彼四即軌儀也，能所合故。能令內心者，即自心也。望合理，今稱本心，生喜樂故，故言生喜樂也。以真實義者，深觀真言，悟不生故。加持者，真言上中安觀心故。當得者，初觀心時也。成等引者，合本不生故。約後釋，有十門：一「若作真言念誦時乃至是名世間具相行」，有相念誦門。二「四支禪門復殊異乃至瑜伽勝義品中說」，二無相念誦門。三「次應轉變明字門乃至於前品中說」，是變字成身門。四「本尊三昧相應乃至隨息而出入」，是本尊三昧隨息門。五「或修意支法乃至復為一方便」，是意支念聲真言門。六「諸有修福慧」等一偈，是修無定門。七「若樂求現法乃至具支供養應如是知」，是樂求現法成就門。八「復為樂修習乃至速得成就悉地」，是大日三密速得門。九「復次若觀念乃至速得成就」，是釋迦真言成就門。十「復次本尊之所住乃至智者應當悉知解」，是祕密事業可解門。初中，念誦時者，捻珠初起念誦，即時也。今者，上時言今也。彼方便者，初念誦時，即言彼也。所開示者，於〈供養儀式品〉中開示本尊也。令心淨無垢者，貪瞋癡等不起念也。數者，所說數滿也。時分者，剋限日月也。相現等者，圖像塔中出誦聲、光明也。有相者，自身以外，帶相觀故。二、四支者，右四種也。復殊異者，自身已外不觀本尊，凡正觀時即作自大日。少者修，時不多也。福者，外香華，無力難辨也。成就者，悟妙契大日本地智故。下一句，引證說也。三身，祕之幖幟，本自見自身本尊形也。彼乘位者，自本尊位也。四以心者，種子字也。置心者，完心也。為種子者，行者因心念誦真言，從因得果，故言種子也。菩提心者，真言也。欝金色者，真金色也。童真者，童子異名也。文殊師利菩薩真言門。次文殊入佛加持神力三昧。此加持三昧，如上《毘盧遮那經》初說也。
四、釋文，有二：先標、後釋。標中，初二句結前起後。聖天等者，聖者，菩薩也。天者，淨也。大日所化，應機天故。住相應坐者，入道場對本尊坐，即時也。入三昧者，專注一境也，住心本尊心不暫捨故。四種者，左文觀本尊，本尊心中圓明照見真言字，次第而受持也。靜慮者，反謂定也，住心四處，外無散故。軌儀者，觀彼四即軌儀也，能所合故。能令內心者，即自心也。望合理，今稱本心，生喜樂故，故言生喜樂也。以真實義者，深觀真言，悟不生故。加持者，真言上中安觀心故。當得者，初觀心時也。成等引者，合本不生故。約後釋，有十門：一「若作真言念誦時乃至是名世間具相行」，有相念誦門。二「四支禪門復殊異乃至瑜伽勝義品中說」，二無相念誦門。三「次應轉變明字門乃至於前品中說」，是變字成身門。四「本尊三昧相應乃至隨息而出入」，是本尊三昧隨息門。五「或修意支法乃至復為一方便」，是意支念聲真言門。六「諸有修福慧」等一偈，是修無定門。七「若樂求現法乃至具支供養應如是知」，是樂求現法成就門。八「復為樂修習乃至速得成就悉地」，是大日三密速得門。九「復次若觀念乃至速得成就」，是釋迦真言成就門。十「復次本尊之所住乃至智者應當悉知解」，是祕密事業可解門。初中，念誦時者，捻珠初起念誦，即時也。今者，上時言今也。彼方便者，初念誦時，即言彼也。所開示者，於〈供養儀式品〉中開示本尊也。令心淨無垢者，貪瞋癡等不起念也。數者，所說數滿也。時分者，剋限日月也。相現等者，圖像塔中出誦聲、光明也。有相者，自身以外，帶相觀故。二、四支者，右四種也。復殊異者，自身已外不觀本尊，凡正觀時即作自大日。少者修，時不多也。福者，外香華，無力難辨也。成就者，悟妙契大日本地智故。下一句，引證說也。三身，祕之幖幟，本自見自身本尊形也。彼乘位者，自本尊位也。四以心者，種子字也。置心者，完心也。為種子者，行者因心念誦真言，從因得果，故言種子也。菩提心者，真言也。欝金色者，真金色也。童真者，童子異名也。文殊師利菩薩真言門。次文殊入佛加持神力三昧。此加持三昧，如上《毘盧遮那經》初說也。
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醯醯(是呼召義)俱摩羅迦(是童子義，即是呼召一一憶本願也。又俱是摧破之義。摩囉，是魔眷屬，所謂四魔。此真言以麼字為體，即是大空義也。證此大空，摧壞一切魔也)毘目底鉢他悉體多(解脫道住者，謂呼此童子住於解脫道者，即是諸佛解脫，所謂大涅槃也)娑麼羅娑麼羅(憶念憶念也)鉢羅底然(先所五願也)
醯醯(是呼召義)俱摩羅迦(是童子義，即是呼召一一憶本願也。又俱是摧破之義。摩囉，是魔眷屬，所謂四魔。此真言以麼字為體，即是大空義也。證此大空，摧壞一切魔也)毘目底鉢他悉體多(解脫道住者，謂呼此童子住於解脫道者，即是諸佛解脫，所謂大涅槃也)娑麼羅娑麼羅(憶念憶念也)鉢羅底然(先所五願也)
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此真言意云：醯醯童子住解脫道者，憶念本所立願也。一切諸佛法身成佛，入身口意祕密體，一切有心無能及者。然憶本願故，以自在加持之力，還於生死救度眾生。此真言意亦爾。此童子久已法身成佛，故請其以憶本願而度眾生也。由請菩薩本願，若有見聞觸知憶念我者，皆於三乘而得畢定，乃至滿一切願。此菩薩久已成佛，所謂普見如來或云普現如來，以大悲加持力示童子身也。普通種子心真言門。迦字一切諸法離作業故者，梵音迦哩耶，是作業義。如諸外道計有作者、使作者等。諸部論師亦說有作、有作者、有所用作法。三事和合故者，果報。若因般若方便，謂有決定，即墮無因。若墮無因，一切法則無因果，能生法名因、所生法名果，是二法無故，作及作者、所用作法、罪福、因果報及涅槃道，一切皆無。復次作、作者相因待生，若定有作法，則當定有作者，是皆不異外道論議。如《中論．觀作作者品》中廣說。今正觀察作作者等，皆悉從眾緣生，即入本不生際。本不生際者，有佛無佛，法爾如是。誰造作之乎？是故若見迦字，則知一切諸法皆是造作所成，名為字相。若是有作法者，當知畢竟無作，名為真實義也。一切諸菩薩真言門。
此真言意云：醯醯童子住解脫道者，憶念本所立願也。一切諸佛法身成佛，入身口意祕密體，一切有心無能及者。然憶本願故，以自在加持之力，還於生死救度眾生。此真言意亦爾。此童子久已法身成佛，故請其以憶本願而度眾生也。由請菩薩本願，若有見聞觸知憶念我者，皆於三乘而得畢定，乃至滿一切願。此菩薩久已成佛，所謂普見如來或云普現如來，以大悲加持力示童子身也。普通種子心真言門。迦字一切諸法離作業故者，梵音迦哩耶，是作業義。如諸外道計有作者、使作者等。諸部論師亦說有作、有作者、有所用作法。三事和合故者，果報。若因般若方便，謂有決定，即墮無因。若墮無因，一切法則無因果，能生法名因、所生法名果，是二法無故，作及作者、所用作法、罪福、因果報及涅槃道，一切皆無。復次作、作者相因待生，若定有作法，則當定有作者，是皆不異外道論議。如《中論．觀作作者品》中廣說。今正觀察作作者等，皆悉從眾緣生，即入本不生際。本不生際者，有佛無佛，法爾如是。誰造作之乎？是故若見迦字，則知一切諸法皆是造作所成，名為字相。若是有作法者，當知畢竟無作，名為真實義也。一切諸菩薩真言門。
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南麼三曼多勃馱喃(歸命，如前)薩婆他(一切也)微沬𫪭(無慧也。以無慧故名之為疑，此字正釋名為疑也)微枳羅儜(除也，此是除棄之義。如人除棄糞穢，名除糞也)達摩馱啫(法界也。為除一切無慧，皆令住於法界也)涅闍多(生也。涅字即入大空三昧，從此而生即是法界生也)參參訶(此三字皆是種子也)
南麼三曼多勃馱喃(歸命，如前)薩婆他(一切也)微沬𫪭(無慧也。以無慧故名之為疑，此字正釋名為疑也)微枳羅儜(除也，此是除棄之義。如人除棄糞穢，名除糞也)達摩馱啫(法界也。為除一切無慧，皆令住於法界也)涅闍多(生也。涅字即入大空三昧，從此而生即是法界生也)參參訶(此三字皆是種子也)
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薩是堅義，猶除此堅固，故為最勝也。點是三昧。知二乘入於涅槃，此即是堅固義。乃至若有堅者，即是生住之相。一切動不動法皆是不安，猶除此，故有重空三昧之義。訶即是行，所謂如來行也。當得等虛空者，理虛空也。說諸法亦然者，非但伽字，一切字亦然。其首內者，首骨內腦上也。初字者，金色阿字也。純白者，著點阿字也，於百明中最勝王也。心者，勝中王也。眼界者，眼處也。無垢字者，攬字也，所謂安眼處故。現前者，眼共心得見也。彼心處者，行者完心也。從此心起者，初阿字心起聲字。迦字以為首者，初也。初者因也，因種子也。餘字門者，字門別故、本尊別故，言或復也。皆當修是法者，迦字以為種子也。念以聲真實者，理無造作也。或所持真言者，自本尊真言也。環列者，廣真言也。圓明者，心圓明也。單字者，種子也。句因者，三字以上即是句也，能詮法故、令物解故。因者，字相依故、相由故。然真言法中，一一字具足能詮法故、令物解故。隨息而出入者，自息也。五「或修意支法者，意支者，簡心外事也。應理者，心至理也。方迺者，持誦處時也。懈者，疲也。復為一方便」者，從因至佛一依此法故。六「諸有修福慧」者，劣慧少福初念誦人也。七「若樂求現法」者，深慧勇猛人也。上者，佛也。中者，菩薩也。下者，斷煩惱聲聞也。心受持者，簡辨事也，隨力者亦得也。一落叉者，十萬也。亦言見也。若一一數中不離本尊，心不散亂，言滿一落叉也。若散亂人，萬萬落叉亦不成就。要得定心、得見本尊，故言見也。經「第二月具支方便迺修」者，第三月一日為初作成就法，謂待蒙佛指魔方作也。以心意持誦者，待見光等也。八段中，經于一月者，滿一落叉，亦言一見。次說彼方便者，欲滿欲見，念誦時也。當依者，左法也。大日如來種子心真言門。阿字者一切諸法本不生故者，阿字是一切法教之本，凡最初開口之音皆有阿聲，若離阿聲則無一切言說，故為一切眾聲之母。凡三界語言皆依於名，而名依於字，故悉曇阿字亦為眾字之母。當知阿字門真實義亦復如是，遍於一切法義之中也。所以者何？以一切法無不從緣生，從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之緣，亦復從眾因緣生，展轉從緣，誰為其本？如是觀察時，則知本不生際是萬法之本，猶如聞一切語言時即是聞阿聲。如是見一切法生即是見本不生際，若見本不生際即是如實知自心，如實知自心即是一切智智，故毘盧遮那唯以此一字為真言也。而世間凡夫不觀諸法本源故，妄謂有生，所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師，自運眾彩作可畏夜
薩是堅義，猶除此堅固，故為最勝也。點是三昧。知二乘入於涅槃，此即是堅固義。乃至若有堅者，即是生住之相。一切動不動法皆是不安，猶除此，故有重空三昧之義。訶即是行，所謂如來行也。當得等虛空者，理虛空也。說諸法亦然者，非但伽字，一切字亦然。其首內者，首骨內腦上也。初字者，金色阿字也。純白者，著點阿字也，於百明中最勝王也。心者，勝中王也。眼界者，眼處也。無垢字者，攬字也，所謂安眼處故。現前者，眼共心得見也。彼心處者，行者完心也。從此心起者，初阿字心起聲字。迦字以為首者，初也。初者因也，因種子也。餘字門者，字門別故、本尊別故，言或復也。皆當修是法者，迦字以為種子也。念以聲真實者，理無造作也。或所持真言者，自本尊真言也。環列者，廣真言也。圓明者，心圓明也。單字者，種子也。句因者，三字以上即是句也，能詮法故、令物解故。因者，字相依故、相由故。然真言法中，一一字具足能詮法故、令物解故。隨息而出入者，自息也。五「或修意支法者，意支者，簡心外事也。應理者，心至理也。方迺者，持誦處時也。懈者，疲也。復為一方便」者，從因至佛一依此法故。六「諸有修福慧」者，劣慧少福初念誦人也。七「若樂求現法」者，深慧勇猛人也。上者，佛也。中者，菩薩也。下者，斷煩惱聲聞也。心受持者，簡辨事也，隨力者亦得也。一落叉者，十萬也。亦言見也。若一一數中不離本尊，心不散亂，言滿一落叉也。若散亂人，萬萬落叉亦不成就。要得定心、得見本尊，故言見也。經「第二月具支方便迺修」者，第三月一日為初作成就法，謂待蒙佛指魔方作也。以心意持誦者，待見光等也。八段中，經于一月者，滿一落叉，亦言一見。次說彼方便者，欲滿欲見，念誦時也。當依者，左法也。大日如來種子心真言門。阿字者一切諸法本不生故者，阿字是一切法教之本，凡最初開口之音皆有阿聲，若離阿聲則無一切言說，故為一切眾聲之母。凡三界語言皆依於名，而名依於字，故悉曇阿字亦為眾字之母。當知阿字門真實義亦復如是，遍於一切法義之中也。所以者何？以一切法無不從緣生，從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之緣，亦復從眾因緣生，展轉從緣，誰為其本？如是觀察時，則知本不生際是萬法之本，猶如聞一切語言時即是聞阿聲。如是見一切法生即是見本不生際，若見本不生際即是如實知自心，如實知自心即是一切智智，故毘盧遮那唯以此一字為真言也。而世間凡夫不觀諸法本源故，妄謂有生，所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師，自運眾彩作可畏夜
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叉之形，成已還自觀之，心生怖畏頓躄于地。眾生亦復如是，自運諸法本源畫作三界，而還自沒其中，身心熾然備受諸苦。如來有智畫師既了知已，即能自在成立大悲漫荼羅。由是而言，所謂甚深祕藏者，眾生自祕之耳，非佛有隱也。問：此阿字是種子，前第三品中是大勤勇種子，即疏云是大日種子。其義云何？答：阿字是生菩提果，欠字是現果涅槃，是故二俱種子，亦是無妨也。如來豪相真言門。歸命，如前。阿行，痕因若生，以此不生之行淨一切因也。闍，為生不可得也。如前轉阿字等一頌總歎能成字。「住本尊瑜伽」以下，廣釋依能成字莊嚴行者身。前中如前轉阿字，以用阿五字等加持行者身上，所加持五字能轉，故言成大日尊。廣釋中，住本尊瑜伽等一頌，明字所安置處。「於三摩」等一頌，明能觀心所作用。五種真言心門。五字為身，豪相印置眉間。阿字為百光成果，開無垢眼見性淨之理，坐無生宮也。「阿字遍金色」等一頌，明字色并所安處。此中用作金剛輪者，字所安四角金剛輪也，與字色少淺也。加持於下體者，真言者腰中也。瑜伽者，佛身與我身無異，故言瑜伽也。座者，依佛坐法故。水等瑜伽，可知。「𮢥字」等一頌，明悲水瑜伽。霧聚者，行者自齊也。亦霧聚者，字所安滿月輪也。「覽字」等一頌，明智火瑜伽也。中三角者，明字所安處也，與字色少淺也。「唅字」等一頌，明自在瑜伽也。風輪者，字所安半月輪也。「佉字」等一頌，明大空瑜伽也。想成一切色者，非但字成一切色，字所安四角處亦成一切色。字與處處少淺也。百光遍照王者，有點阿字也。無垢者，囕字也。心月圓明處者，有想念誦者所見本尊心處也。若無相念誦人所觀，即是自完心處也。聲鬘者，種子字置中間，餘字周匝圍遶。隨處而受持者，自本尊真言也。
叉之形，成已還自觀之，心生怖畏頓躄于地。眾生亦復如是，自運諸法本源畫作三界，而還自沒其中，身心熾然備受諸苦。如來有智畫師既了知已，即能自在成立大悲漫荼羅。由是而言，所謂甚深祕藏者，眾生自祕之耳，非佛有隱也。問：此阿字是種子，前第三品中是大勤勇種子，即疏云是大日種子。其義云何？答：阿字是生菩提果，欠字是現果涅槃，是故二俱種子，亦是無妨也。如來豪相真言門。歸命，如前。阿行，痕因若生，以此不生之行淨一切因也。闍，為生不可得也。如前轉阿字等一頌總歎能成字。「住本尊瑜伽」以下，廣釋依能成字莊嚴行者身。前中如前轉阿字，以用阿五字等加持行者身上，所加持五字能轉，故言成大日尊。廣釋中，住本尊瑜伽等一頌，明字所安置處。「於三摩」等一頌，明能觀心所作用。五種真言心門。五字為身，豪相印置眉間。阿字為百光成果，開無垢眼見性淨之理，坐無生宮也。「阿字遍金色」等一頌，明字色并所安處。此中用作金剛輪者，字所安四角金剛輪也，與字色少淺也。加持於下體者，真言者腰中也。瑜伽者，佛身與我身無異，故言瑜伽也。座者，依佛坐法故。水等瑜伽，可知。「𮢥字」等一頌，明悲水瑜伽。霧聚者，行者自齊也。亦霧聚者，字所安滿月輪也。「覽字」等一頌，明智火瑜伽也。中三角者，明字所安處也，與字色少淺也。「唅字」等一頌，明自在瑜伽也。風輪者，字所安半月輪也。「佉字」等一頌，明大空瑜伽也。想成一切色者，非但字成一切色，字所安四角處亦成一切色。字與處處少淺也。百光遍照王者，有點阿字也。無垢者，囕字也。心月圓明處者，有想念誦者所見本尊心處也。若無相念誦人所觀，即是自完心處也。聲鬘者，種子字置中間，餘字周匝圍遶。隨處而受持者，自本尊真言也。
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第九段中釋迦如來真言門。次釋迦如來入于寶處三昧，寶從彼出，名為寶處。猶如大海出種種寶，若至彼州，則隨意所須，無所不足也。佛入此三昧已，從其面門出種種光，光中現此真言，乃至普遍一切佛剎。餘真言當知皆如此說也。
第九段中釋迦如來真言門。次釋迦如來入于寶處三昧，寶從彼出，名為寶處。猶如大海出種種寶，若至彼州，則隨意所須，無所不足也。佛入此三昧已，從其面門出種種光，光中現此真言，乃至普遍一切佛剎。餘真言當知皆如此說也。
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薩嚩訖隷奢(一切煩惱也)泥蘇馱那(摧伏也。通上句，云摧伏一切煩惱也)薩嚩達麼(一切法也)嚩勢多補羅鉢多(得自在也。通上句，云於諸法中而得自在也，以除諸障故)伽伽那(虛空也)娑(入)摩(平聲，中有阿聲)娑(入)摩(娑摩是平等義，即是等同虛空也。行等空無邊清淨也。於一切自在無礙，同於虛空也。下句與阿相連，是無等也。不等者，即是二乘，以有所闕，故名無等。即是施權意也)
薩嚩訖隷奢(一切煩惱也)泥蘇馱那(摧伏也。通上句，云摧伏一切煩惱也)薩嚩達麼(一切法也)嚩勢多補羅鉢多(得自在也。通上句，云於諸法中而得自在也，以除諸障故)伽伽那(虛空也)娑(入)摩(平聲，中有阿聲)娑(入)摩(娑摩是平等義，即是等同虛空也。行等空無邊清淨也。於一切自在無礙，同於虛空也。下句與阿相連，是無等也。不等者，即是二乘，以有所闕，故名無等。即是施權意也)
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然此真言以初薩字為體。娑(入)是漏義，立是堅義，入阿字門即無漏無堅；若有堅牢，即是生滅壞破之法。若令同於阿字，此堅本來不生，即是諸法之中而得自在，等於虛空，能為一切寶州也。私謂釋迦以大悲力，於周體密緻猶如金剛，一闡底等亦令破壞此見而入佛法。施其大寶之願，豈非於諸法中而得自在，能破一切堅牢也。如是者，於毘盧遮那、釋迦牟尼法中念誦者，如所莊嚴身也。本經者，簡別經也。亦當如前方便者，此經也。字門觀者，種子也。若依此如來行者，簡菩薩金剛等也。大悲胎藏者，如來大悲業也。王者，毘盧遮那是也。得阿闍梨灌頂者，得傳法阿闍梨灌頂也，如律中受具足戒。持明灌頂者，如律中未受具戒者，但自作本尊真言印念誦，不得廣行學也。若欲得遍學者，至蒙佛加被。至誠念誦得加被已後，請傳法阿闍梨，得蒙遍學阿闍梨灌頂，乃能廣行。四支禪者，本尊等也。非但滅煩惱，於修行者具足法則也。本法者，入佛三昧耶等也。
然此真言以初薩字為體。娑(入)是漏義，立是堅義，入阿字門即無漏無堅；若有堅牢，即是生滅壞破之法。若令同於阿字，此堅本來不生，即是諸法之中而得自在，等於虛空，能為一切寶州也。私謂釋迦以大悲力，於周體密緻猶如金剛，一闡底等亦令破壞此見而入佛法。施其大寶之願，豈非於諸法中而得自在，能破一切堅牢也。如是者，於毘盧遮那、釋迦牟尼法中念誦者，如所莊嚴身也。本經者，簡別經也。亦當如前方便者，此經也。字門觀者，種子也。若依此如來行者，簡菩薩金剛等也。大悲胎藏者，如來大悲業也。王者，毘盧遮那是也。得阿闍梨灌頂者，得傳法阿闍梨灌頂也，如律中受具足戒。持明灌頂者，如律中未受具戒者，但自作本尊真言印念誦，不得廣行學也。若欲得遍學者，至蒙佛加被。至誠念誦得加被已後，請傳法阿闍梨，得蒙遍學阿闍梨灌頂，乃能廣行。四支禪者，本尊等也。非但滅煩惱，於修行者具足法則也。本法者，入佛三昧耶等也。
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十段中有五種門。初二句總。本尊之所住者，三部等中得何尊漫荼羅位者，隨得本尊造壇爾。次二句釋。彼形色者，本尊色也。依此瑜伽者，本尊金色，壇金色；本尊欝金，壇欝金。二、初二句總標，次二句略釋。有三種者，從因至果有三種義。於其中間寂災者，亦心念誦故。悟三毒煩惱不生，言寂災也。增益者，悟煩惱不生智，即是佛果，得佛果故言增益也。降伏心者，有二義：一得佛已後煩惱不起，言降伏也；二以不起故能攝萬德，亦有攝召義也。三「純素」等二句，釋彼色形。凡四分者，素者圓場也；角者方場也；赤者三角場也；深玄者八角場也，即是蓮華場也。純色二種字，通四場也。「北面」等八句，廣釋悉地作用。住蓮華座者，結跏坐是。所謂先左脚著右髀上，後右脚著左髀上也。吉祥坐者，右脚著左髀上，亦言半跏坐是也。在賢坐者，蹲坐雙脚跟著身後分至地是也。蹲坐者，後分不至地，以右脚跟支左脚不至地，膝稍亞向前即是也。幖幟者，印等也。性者，本尊所住自體也。自體者，自位也。形色，本尊外相也。威儀者，所持寶等也。隨所應者，隨本尊供何華香也。捨處遠遊者，遣去是也。摧害者，三角之場所作法也，蓮華場作亦得。「真言之初」等八句，轉變真言門。此中初二句南麼三曼多勃馱喃唵(某甲)𤙖發莎訶，謂念誦者三毒不著。今同不生，故言寂災也。次二句者，南麼三曼多勃馱喃唵(某甲)𤙖發，謂實相法中有真實。行者取用，喫法食故，言攝召用。次一句，南麼三曼多勃馱喃納麼(某甲)𤙖發。納麼，謂行者喫法食後，得法力故，言增益用。次一句，南麼三曼多勃馱喃𤙖發。謂行者得法力後，塵沙煩惱一時頓滅，故言降伏用。次句中通三處者，寂災、增益、降伏之處。
十段中有五種門。初二句總。本尊之所住者，三部等中得何尊漫荼羅位者，隨得本尊造壇爾。次二句釋。彼形色者，本尊色也。依此瑜伽者，本尊金色，壇金色；本尊欝金，壇欝金。二、初二句總標，次二句略釋。有三種者，從因至果有三種義。於其中間寂災者，亦心念誦故。悟三毒煩惱不生，言寂災也。增益者，悟煩惱不生智，即是佛果，得佛果故言增益也。降伏心者，有二義：一得佛已後煩惱不起，言降伏也；二以不起故能攝萬德，亦有攝召義也。三「純素」等二句，釋彼色形。凡四分者，素者圓場也；角者方場也；赤者三角場也；深玄者八角場也，即是蓮華場也。純色二種字，通四場也。「北面」等八句，廣釋悉地作用。住蓮華座者，結跏坐是。所謂先左脚著右髀上，後右脚著左髀上也。吉祥坐者，右脚著左髀上，亦言半跏坐是也。在賢坐者，蹲坐雙脚跟著身後分至地是也。蹲坐者，後分不至地，以右脚跟支左脚不至地，膝稍亞向前即是也。幖幟者，印等也。性者，本尊所住自體也。自體者，自位也。形色，本尊外相也。威儀者，所持寶等也。隨所應者，隨本尊供何華香也。捨處遠遊者，遣去是也。摧害者，三角之場所作法也，蓮華場作亦得。「真言之初」等八句，轉變真言門。此中初二句南麼三曼多勃馱喃唵(某甲)𤙖發莎訶，謂念誦者三毒不著。今同不生，故言寂災也。次二句者，南麼三曼多勃馱喃唵(某甲)𤙖發，謂實相法中有真實。行者取用，喫法食故，言攝召用。次一句，南麼三曼多勃馱喃納麼(某甲)𤙖發。納麼，謂行者喫法食後，得法力故，言增益用。次一句，南麼三曼多勃馱喃𤙖發。謂行者得法力後，塵沙煩惱一時頓滅，故言降伏用。次句中通三處者，寂災、增益、降伏之處。
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真言事業品第五
真言事業品第五
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四門同前。
四門同前。
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初、釋名者，真言如前。事者，差別也。業者，造作。
初、釋名者，真言如前。事者，差別也。業者，造作。
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二、來意者，前品之中依於法則持誦，誦者必有真言事業，故此品中來。
二、來意者，前品之中依於法則持誦，誦者必有真言事業，故此品中來。
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三、宗趣者，所謂本尊還歸本處，為宗也。真言飲食不茇天命，終歸無相菩提，為趣。
三、宗趣者，所謂本尊還歸本處，為宗也。真言飲食不茇天命，終歸無相菩提，為趣。
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四、釋文者，有十門：一上弘下化修供門；二從「次持所造乃至我亦如是發願」，是如佛我修迴向門；三從「次當奉獻乃至皆悉圓滿」，是獻閼伽後送尊門；四從「又應如前乃至無有異也」，是被甲現修如佛門；五從「次復起增乃至不應飲噉」，是自住佛身讀經門；六從「次奉摶食乃至真言所說」，是摶食奉獻本尊門；七從「復誦施十力乃至休息少時」，是誦十力明本尊瑜伽飲食門；八從「復當禮拜乃至隨類悉地」，是修業無間得益門；九從「常依內法而澡浴乃至是謂世間之悉地」，是淨水澡浴摧障門；十從「次說無相最殊勝乃至當得出世間成就」，是無相最勝證請門。
四、釋文者，有十門：一上弘下化修供門；二從「次持所造乃至我亦如是發願」，是如佛我修迴向門；三從「次當奉獻乃至皆悉圓滿」，是獻閼伽後送尊門；四從「又應如前乃至無有異也」，是被甲現修如佛門；五從「次復起增乃至不應飲噉」，是自住佛身讀經門；六從「次奉摶食乃至真言所說」，是摶食奉獻本尊門；七從「復誦施十力乃至休息少時」，是誦十力明本尊瑜伽飲食門；八從「復當禮拜乃至隨類悉地」，是修業無間得益門；九從「常依內法而澡浴乃至是謂世間之悉地」，是淨水澡浴摧障門；十從「次說無相最殊勝乃至當得出世間成就」，是無相最勝證請門。
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第一段中，如前事業者，不動尊真言印也。作金剛薩埵身者，用鑁字成身也。
第一段中，如前事業者，不動尊真言印也。作金剛薩埵身者，用鑁字成身也。
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第二段中，證知解了者，內證境界也。如來大住者，本不生處也。興大悲願者，自所得理，欲與一切眾生也。
第二段中，證知解了者，內證境界也。如來大住者，本不生處也。興大悲願者，自所得理，欲與一切眾生也。
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第三段中，各當隨所安者，從本不生來，今還本不生。後復垂哀赴者，赴為眾生來，後請還度，我不捨去也。若深密釋者，既自作本尊，何時離佛海也。法界本性者，囕字也。明者，真言也。印者，手印也。三印者，入佛法界薩埵也，皆悉圓滿。於明相中入道場坐時，事了也。日中初夜亦復如是。
第三段中，各當隨所安者，從本不生來，今還本不生。後復垂哀赴者，赴為眾生來，後請還度，我不捨去也。若深密釋者，既自作本尊，何時離佛海也。法界本性者，囕字也。明者，真言也。印者，手印也。三印者，入佛法界薩埵也，皆悉圓滿。於明相中入道場坐時，事了也。日中初夜亦復如是。
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第四段中，「又應」以下，歎依法念誦者德也。
第四段中，「又應」以下，歎依法念誦者德也。
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第五段中，「次復起增上心」以下，於出道場以後，外讀經處事業也。觀世者，菩薩名也。蓮華者，蓮華部主也。眼者，諸佛眼門也。本性加持者，本尊種子印等也。觀自在種子心真言門。娑是諸漏，傍有二點即是阿，除遣諸漏。無漏觀，故自在也。觀音菩薩真言門。次觀音菩薩入于普觀(去聲)三昧，住是平等無所不遍，名為普入。以此普眼而觀眾生故名觀自在者，入此三昧已，從其心出種種光，光中現是諸法門真言也。
第五段中，「次復起增上心」以下，於出道場以後，外讀經處事業也。觀世者，菩薩名也。蓮華者，蓮華部主也。眼者，諸佛眼門也。本性加持者，本尊種子印等也。觀自在種子心真言門。娑是諸漏，傍有二點即是阿，除遣諸漏。無漏觀，故自在也。觀音菩薩真言門。次觀音菩薩入于普觀(去聲)三昧，住是平等無所不遍，名為普入。以此普眼而觀眾生故名觀自在者，入此三昧已，從其心出種種光，光中現是諸法門真言也。
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薩嚩怛他竭多(即是一切如來，謂十方三世諸佛也)嚩路吉多(觀也。同彼佛所觀，故名諸如來之觀，即是平等觀也，即是普觀也)羯嚕拏(悲義也)麼也(體也。所謂大悲為體也。猶如金人，以彼自體純是金故，名為金人。此菩薩亦爾，純以大悲為體也)囉囉囉
薩嚩怛他竭多(即是一切如來，謂十方三世諸佛也)嚩路吉多(觀也。同彼佛所觀，故名諸如來之觀，即是平等觀也，即是普觀也)羯嚕拏(悲義也)麼也(體也。所謂大悲為體也。猶如金人，以彼自體純是金故，名為金人。此菩薩亦爾，純以大悲為體也)囉囉囉
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囉是塵義，入阿字門即是無塵也。所以三重者，謂除凡夫二乘塵障。𤙖是恐怖義，以大威猛自在之力怖彼三重塵障，令得除淨而同佛眼也。闍，此最後字，是種子也，諸字皆為釋此字義，即生不生是闍字義也。或以初薩字為體，亦同得用之，是驚覺義也。吽字中有訶字，是歡喜義。上有大空點，是三昧。下有字亦三昧。上者三世諸佛皆同此觀三昧中行也，故名等觀也。
囉是塵義，入阿字門即是無塵也。所以三重者，謂除凡夫二乘塵障。𤙖是恐怖義，以大威猛自在之力怖彼三重塵障，令得除淨而同佛眼也。闍，此最後字，是種子也，諸字皆為釋此字義，即生不生是闍字義也。或以初薩字為體，亦同得用之，是驚覺義也。吽字中有訶字，是歡喜義。上有大空點，是三昧。下有字亦三昧。上者三世諸佛皆同此觀三昧中行也，故名等觀也。
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第六段中，摶食者，摶是節量食也。隨意食法者，凡有飯，四分：一供養本尊、二行者自分、三同學者來可食、四為飢貧濟。若待同學不來者，行者自食亦得。增減者，動也。悅澤者，妙面完色也。
第六段中，摶食者，摶是節量食也。隨意食法者，凡有飯，四分：一供養本尊、二行者自分、三同學者來可食、四為飢貧濟。若待同學不來者，行者自食亦得。增減者，動也。悅澤者，妙面完色也。
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第七段中，如是者，十力明也。真言心者，不動種子。休息者，眠也。
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第八段中，懺者，此云請受也。悔者，解也。復當禮拜者，日中入道場時也。乃至者，日中念誦以後，出道場時也。恒依是住者，一日三時念誦不闕也。後日分者，初入道場時也。事業金剛者，鑁字嚴身也。次當運心者，初夜入道場，至中夜念誦了時也。係意在明者，欲睡眠時，出入息中以用種子字在其中也。何以故？睡眠自作本尊三昧睡故，本尊息即是真言故。若如是睡者，塵沙三昧從睡得故，恒沙功德從睡悟故，睡覺不離佛海故，此人即是金剛法界宮中人也。床上者，若好水土，行者地中臥亦得。若惡水土，損其行者，床上亦得。然者，不得太高。何以故？本尊道場著地，不令人坐太高故。若下床得損腰，離損故。若自作本尊三昧者，不論高下故，聖凡不別。故論高下者，著相凡也。得名號者，非人間也。十方佛國，佛邊也。展者，策也。
第八段中，懺者，此云請受也。悔者，解也。復當禮拜者，日中入道場時也。乃至者，日中念誦以後，出道場時也。恒依是住者，一日三時念誦不闕也。後日分者，初入道場時也。事業金剛者，鑁字嚴身也。次當運心者，初夜入道場，至中夜念誦了時也。係意在明者，欲睡眠時，出入息中以用種子字在其中也。何以故？睡眠自作本尊三昧睡故，本尊息即是真言故。若如是睡者，塵沙三昧從睡得故，恒沙功德從睡悟故，睡覺不離佛海故，此人即是金剛法界宮中人也。床上者，若好水土，行者地中臥亦得。若惡水土，損其行者，床上亦得。然者，不得太高。何以故？本尊道場著地，不令人坐太高故。若下床得損腰，離損故。若自作本尊三昧者，不論高下故，聖凡不別。故論高下者，著相凡也。得名號者，非人間也。十方佛國，佛邊也。展者，策也。
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第九段中，常依內法者，著相凡夫不知外法空，何況知空亦空？若能解了外相空，漸入實相法，平等無取捨故，如經所說阿字門等也。而澡浴者，若能得悟塵勞空寂，最淨浴也。觸食者，若能悟人法皆空，所成食等何有觸也。若有行者起念動心即須羞，若能得羞，離生死飯，故得阿字等故。若起念喫食，淨念乃喫。若得不觸食等，要知食空。已上食等為乞食念誦者說也。住持是身，有二：一為護他故、二除自執故。法界心者，畫著流水中安字。以下住若坐若立，取安字處水浴也。不動等者，不動降三世各用亦得，雙用亦得。護方等者，辟除結界也。自性觀者，自作本尊也。轉者，遍也。持者，誦也。默然者，有三處：一食時、二大小便時、三洗浴時。降三世種子真言門。訶字是行，加阿聲是極行，以此除遣諸行則是不行一切行，故有除義，以此能降三世也。降三世明王真言門。次降三世明王真言，皆是毘盧遮那如來住於法幢高峯加持三昧，如初〈序品〉中說也。如來說此二明，皆是彼諸佛三昧，為令行人初發菩提心守護增長，令至成佛果圓，終不退失墮在非道者，即不動明王是，為降伏世間難調眾生故，即降三世明王是也，故次說之。所謂三世者，世者名貪瞋癡，降此三毒名降三世。又如由過去貪故，今受此貪報之身，復生貪業受未來報。三毒皆爾，名為降三世也。復次三世者名為三界，謂毘盧遮那如來始從有頂迄至于下地，從上向下，於一一天處皆化作無量眷屬大天之主，令勝彼天百千萬倍。彼怖未曾有，更有何眾生而勝我耶？乃至以法而降伏之。次第而下，以能降伏三世界主，故名降三世明王也。
第九段中，常依內法者，著相凡夫不知外法空，何況知空亦空？若能解了外相空，漸入實相法，平等無取捨故，如經所說阿字門等也。而澡浴者，若能得悟塵勞空寂，最淨浴也。觸食者，若能悟人法皆空，所成食等何有觸也。若有行者起念動心即須羞，若能得羞，離生死飯，故得阿字等故。若起念喫食，淨念乃喫。若得不觸食等，要知食空。已上食等為乞食念誦者說也。住持是身，有二：一為護他故、二除自執故。法界心者，畫著流水中安字。以下住若坐若立，取安字處水浴也。不動等者，不動降三世各用亦得，雙用亦得。護方等者，辟除結界也。自性觀者，自作本尊也。轉者，遍也。持者，誦也。默然者，有三處：一食時、二大小便時、三洗浴時。降三世種子真言門。訶字是行，加阿聲是極行，以此除遣諸行則是不行一切行，故有除義，以此能降三世也。降三世明王真言門。次降三世明王真言，皆是毘盧遮那如來住於法幢高峯加持三昧，如初〈序品〉中說也。如來說此二明，皆是彼諸佛三昧，為令行人初發菩提心守護增長，令至成佛果圓，終不退失墮在非道者，即不動明王是，為降伏世間難調眾生故，即降三世明王是也，故次說之。所謂三世者，世者名貪瞋癡，降此三毒名降三世。又如由過去貪故，今受此貪報之身，復生貪業受未來報。三毒皆爾，名為降三世也。復次三世者名為三界，謂毘盧遮那如來始從有頂迄至于下地，從上向下，於一一天處皆化作無量眷屬大天之主，令勝彼天百千萬倍。彼怖未曾有，更有何眾生而勝我耶？乃至以法而降伏之。次第而下，以能降伏三世界主，故名降三世明王也。
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訶訶訶(訶是行義，是喜義。是三行者，即是三乘人行也。此字入阿字門，即此三行本來不生。由本不生故，即越此三行，是為佛行也)毘薩麼(二合)曳(此是奇哉怪哉之義也。如佛常教，以慈對治於瞋、以無貪治貪、以正見除邪見。今乃以大忿瞋而除忿瞋、以大貪除一切貪，此則最難信難解，故言怪哉也)怛他揭多(一切諸佛也)毘舍也(境界也)三婆嚩(生也，謂從諸佛境而生也。佛境界者，所謂諸法實相。從此實相而生，故號為降三世也)帝(入)隷(二合)路迦也(二合，即是三界也)微闍也(此是降勝之義也)𤙖(義同上說)惹(呼召警覺之義。若誦此，能遍入一切眾生心而警覺之，令除垢障，等於法身之佛也)
訶訶訶(訶是行義，是喜義。是三行者，即是三乘人行也。此字入阿字門，即此三行本來不生。由本不生故，即越此三行，是為佛行也)毘薩麼(二合)曳(此是奇哉怪哉之義也。如佛常教，以慈對治於瞋、以無貪治貪、以正見除邪見。今乃以大忿瞋而除忿瞋、以大貪除一切貪，此則最難信難解，故言怪哉也)怛他揭多(一切諸佛也)毘舍也(境界也)三婆嚩(生也，謂從諸佛境而生也。佛境界者，所謂諸法實相。從此實相而生，故號為降三世也)帝(入)隷(二合)路迦也(二合，即是三界也)微闍也(此是降勝之義也)𤙖(義同上說)惹(呼召警覺之義。若誦此，能遍入一切眾生心而警覺之，令除垢障，等於法身之佛也)
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然此真言，以此帝(入)㘑(二字)字為體，上有多聲，即是如如之體，即是本來不生。以不生故，即是諸垢障亦自本來不生。稱此理而修定慧具足，故能降伏三世也。灑淨者，掬水中誦三遍，頭上灑也。具者，三昧耶等也。聖天者，本尊等也。為淨身心利他故，以下入於念誦道場對本尊時。三等者，三密也。限量者，同本尊也。句者，法也。
然此真言，以此帝(入)㘑(二字)字為體，上有多聲，即是如如之體，即是本來不生。以不生故，即是諸垢障亦自本來不生。稱此理而修定慧具足，故能降伏三世也。灑淨者，掬水中誦三遍，頭上灑也。具者，三昧耶等也。聖天者，本尊等也。為淨身心利他故，以下入於念誦道場對本尊時。三等者，三密也。限量者，同本尊也。句者，法也。
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第十段中，真實緣生者，真實者是本不生法，妄言相寂，無凡可度，法慧常照無邊無斷。故知世間日淨明在中，無夜相也。緣生者，真智其體，強言大悲。眾生不知本自覺體，令悟覺體，故然言緣生。離攀緣者，既知覺體，然外緣佛也。末後一偈，流通中甚深流通。此中初一句表無相法體，次一句深法之中劣慧所不堪，次一句為劣慧人故現相法，次一句非但有相亦有前後差別耳。「右阿闍梨」已下，翻譯家語也。此中阿闍梨者，聖者文殊師利也。又說彼於真實緣生句者，彼者，阿字也。真實者，本來不生理也。緣生者，緣眾生也。句者，法也。又可云：依於真實緣生句者，依於真實者，依本不生理也。緣生者，阿字也。臨機示現聲字故。內心支分離攀緣者，內心支分者，能證智也。離攀緣者，沈心本不生理也。甚深無相法者，本不生理也，著相劣慧不得悟入之理故。問：唯有沈心者更有妙用也？答：若能沈理，即是具也。何以故？能行融故。問：理用身心耶？不耶？答：若能用其印者，是為其身心也。問：阿誰向本法呼造本不生耶？答：有三種，一祕密釋、二祕密中祕釋、三祕祕中祕釋。一祕密釋者，毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者，阿字自說本不生故。三祕祕中祕釋者，本不生理，自有理智自覺本不生故。
第十段中，真實緣生者，真實者是本不生法，妄言相寂，無凡可度，法慧常照無邊無斷。故知世間日淨明在中，無夜相也。緣生者，真智其體，強言大悲。眾生不知本自覺體，令悟覺體，故然言緣生。離攀緣者，既知覺體，然外緣佛也。末後一偈，流通中甚深流通。此中初一句表無相法體，次一句深法之中劣慧所不堪，次一句為劣慧人故現相法，次一句非但有相亦有前後差別耳。「右阿闍梨」已下，翻譯家語也。此中阿闍梨者，聖者文殊師利也。又說彼於真實緣生句者，彼者，阿字也。真實者，本來不生理也。緣生者，緣眾生也。句者，法也。又可云：依於真實緣生句者，依於真實者，依本不生理也。緣生者，阿字也。臨機示現聲字故。內心支分離攀緣者，內心支分者，能證智也。離攀緣者，沈心本不生理也。甚深無相法者，本不生理也，著相劣慧不得悟入之理故。問：唯有沈心者更有妙用也？答：若能沈理，即是具也。何以故？能行融故。問：理用身心耶？不耶？答：若能用其印者，是為其身心也。問：阿誰向本法呼造本不生耶？答：有三種，一祕密釋、二祕密中祕釋、三祕祕中祕釋。一祕密釋者，毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者，阿字自說本不生故。三祕祕中祕釋者，本不生理，自有理智自覺本不生故。
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此供養法一卷，從初至末唯有為一大事，所謂彼於真實緣生句內心支分離攀緣。又可云：甚深無相法，劣慧所不堪，為應彼等故，兼存有相說。此文造人，新羅國零妙之寺釋僧不可思議，隨分穿鑿。願此文見，獨知於本不生理中證。
此供養法一卷，從初至末唯有為一大事，所謂彼於真實緣生句內心支分離攀緣。又可云：甚深無相法，劣慧所不堪，為應彼等故，兼存有相說。此文造人，新羅國零妙之寺釋僧不可思議，隨分穿鑿。願此文見，獨知於本不生理中證。
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大毘盧遮那經供養次第法義疏卷下
大毘盧遮那經供養次第法義疏卷下
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元祿十三年庚辰之夏，以古來之點一校了。
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