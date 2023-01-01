大毘盧遮那成佛經疏卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛經疏卷第十四

沙門一行阿闍梨記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門一行阿闍梨記

密印品第九之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密印品第九之餘

次右手舒指令如鐸形，向下垂之，閻羅后印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次右手舒指令如鐸形，向下垂之，閻羅后印也。

次以左手握地水指入掌，火風相並而申之，其空指如尋常作拳也，此黑夜天印也。閻羅王后也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手握地水指入掌，火風相並而申之，其空指如尋常作拳也，此黑夜天印也。閻羅王后也。

次如前印相，但屈頭指，以大指頭捻頭指第二節，嚕捺羅后印也。自在天后印也(更問)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如前印相，但屈頭指，以大指頭捻頭指第二節，嚕捺羅后印也。自在天后印也(更問)。

次以左手猶如執蓮華形，梵天后印也(謂舒掌，以空風相捻其中指屈當掌內，圖中直申也)梵天無欲，反如人等身，云何言后耶？此是梵王明妃印相，義云妃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手猶如執蓮華形，梵天后印也(謂舒掌，以空風相捻其中指屈當掌內，圖中直申也)梵天無欲，反如人等身，云何言后耶？此是梵王明妃印相，義云妃也。

次左手舒掌，而屈地水二指入掌中，迴風指捻著火指之背，空指亦稍句屈，即是嬌末離礫底印也(礫底是器物印也，圖如之)。此是大自在之子名羯底迦，此嬌末離是其妃名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次左手舒掌，而屈地水二指入掌中，迴風指捻著火指之背，空指亦稍句屈，即是嬌末離礫底印也(礫底是器物印也，圖如之)。此是大自在之子名羯底迦，此嬌末離是其妃名也。

次以左手申地水火三指令各舒散，以風捻空，此是那羅延后印也(持花印掩胸也，今此印向外掘也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手申地水火三指令各舒散，以風捻空，此是那羅延后印也(持花印掩胸也，今此印向外掘也)。

次以左手作拳，直申空指向上，是閻王七母等印也(以七母皆通用之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手作拳，直申空指向上，是閻王七母等印也(以七母皆通用之)。

次舒左手，而令曲如承髑髏之狀，當胸前仰之，是遮文荼印也。左手以空捻地水甲上，而申火風並竪之，即涅哩底刀印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次舒左手，而令曲如承髑髏之狀，當胸前仰之，是遮文荼印也。左手以空捻地水甲上，而申火風並竪之，即涅哩底刀印也。

次以左手單舒散之，如前轉法輪印，但單手不相句絞乃為異耳，此是那羅延天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手單舒散之，如前轉法輪印，但單手不相句絞乃為異耳，此是那羅延天印。

次舒散十指覆之，以二空相絞，即一切龍印也。因即以右加左上，是難陀龍。迴左加右，是小難陀也。如前九頭龍印，直申四指分為羽，是金翅印。凡地居多分單手作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次舒散十指覆之，以二空相絞，即一切龍印也。因即以右加左上，是難陀龍。迴左加右，是小難陀也。如前九頭龍印，直申四指分為羽，是金翅印。凡地居多分單手作也。

次舒竪左手，令指頭勿相著，即以空地相捻，捻小指甲也，是商羯羅印也(是骨璅天也)。如前印而並合三指。即是烏忙那印。是商羯羅之后也。二印相似。前頭指少屈。此直竪而散也。左手作半蓮華印。一如作觀音印法。此不同。但一手作之耳。此是梵天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次舒竪左手，令指頭勿相著，即以空地相捻，捻小指甲也，是商羯羅印也(是骨璅天也)。如前印而並合三指。即是烏忙那印。是商羯羅之后也。二印相似。前頭指少屈。此直竪而散也。左手作半蓮華印。一如作觀音印法。此不同。但一手作之耳。此是梵天印。

次顯露合掌。乃屈二風指頭。捻火指第三節背上。令與其二水指頭相到也。其二水指亦在中指第三節之背也。其月天印。一如梵王無異。但想有白色為異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯露合掌。乃屈二風指頭。捻火指第三節背上。令與其二水指頭相到也。其二水指亦在中指第三節之背也。其月天印。一如梵王無異。但想有白色為異耳。

次合掌屈風地入掌聚合。其火水指令團圓屈如弓，此是日后社耶印。風印如前者，須申左手側掌，屈地水指是也，此是風幢印。先仰左手當臍，如承把瑟狀，右手風空捻，餘散申之，向身運動如彈絃之狀，是妙音天印也。此即攝乾闥婆等，此是天后，亦言乾闥婆類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次合掌屈風地入掌聚合。其火水指令團圓屈如弓，此是日后社耶印。風印如前者，須申左手側掌，屈地水指是也，此是風幢印。先仰左手當臍，如承把瑟狀，右手風空捻，餘散申之，向身運動如彈絃之狀，是妙音天印也。此即攝乾闥婆等，此是天后，亦言乾闥婆類。

次如前羂索印(謂作內相叉拳而申風指鉤屈相捻是也)，但以左手作之，即是縛嚕拏龍王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如前羂索印(謂作內相叉拳而申風指鉤屈相捻是也)，但以左手作之，即是縛嚕拏龍王印。

次以左手如音樂天印，圖中右手屈風指加大指甲上，餘皆散舒之而覆當臨左手之上，阿脩羅印也。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手如音樂天印，圖中右手屈風指加大指甲上，餘皆散舒之而覆當臨左手之上，阿脩羅印也。其真言曰：

伽囉邏演 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽囉邏演

伽，行也，以行不可得故。囉者，是無垢故。邏者，離相故。演者，無所得故。上有點，大空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽，行也，以行不可得故。囉者，是無垢故。邏者，離相故。演者，無所得故。上有點，大空也。

乾闥婆作內掌拳，並舒水指頭相到，是本部三昧耶。若事業印，即單作，謂大指加三指甲上，而直申水指，是乾闥婆印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆作內掌拳，並舒水指頭相到，是本部三昧耶。若事業印，即單作，謂大指加三指甲上，而直申水指，是乾闥婆印。真言曰：

肥輸(入)馱(清淨也)薩嚩囉(音也)嚩醯儞(平聲，出也，義言出清淨音也。皆世間三昧也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肥輸(入)馱(清淨也)薩嚩囉(音也)嚩醯儞(平聲，出也，義言出清淨音也。皆世間三昧也)

次以左手作拳，屈風如鉤，與空指頭少許不相著，一切夜叉印也(亦可合作)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手作拳，屈風如鉤，與空指頭少許不相著，一切夜叉印也(亦可合作)。真言曰：

藥乞叉(藥是乘也，句義是噉食義也)濕嚩囉(自在也，於食一切煩惱而得自在，故以為名也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥乞叉(藥是乘也，句義是噉食義也)濕嚩囉(自在也，於食一切煩惱而得自在，故以為名也)

次以左手空指捻地指甲頭，而申水火，以風指捻大指節上，一切藥叉女印也(亦可合作)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以左手空指捻地指甲頭，而申水火，以風指捻大指節上，一切藥叉女印也(亦可合作)。真言曰：

藥乞叉(食也)尾馱(大也反，明也。句云藥叉持明也。亦是縛義，謂噉食此縛也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥乞叉(食也)尾馱(大也反，明也。句云藥叉持明也。亦是縛義，謂噉食此縛也)

次左手以空指捻三指甲，即但申中指，一切毘舍遮印也(亦可但如作拳形而申中指即是也)。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次左手以空指捻三指甲，即但申中指，一切毘舍遮印也(亦可但如作拳形而申中指即是也)。真言曰。

毘舍遮揭底(揭底，趣也。第一義趣不可得故) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍遮揭底(揭底，趣也。第一義趣不可得故)

次亦准前而稍屈中指，毘舍支女印也。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次亦准前而稍屈中指，毘舍支女印也。真言曰：

毘只毘只(毘是第一義，遮是離生死義。以知第一義故，離於生死。重呼者，言極離生死也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘只毘只(毘是第一義，遮是離生死義。以知第一義故，離於生死。重呼者，言極離生死也)

次二手合掌，二空指亦並，與極磔之，令與餘指相離，仡栗何印也(此別是一趣，非人非鬼也，能恐怖人，非人所持者是也。今非此也，是曜)。若近宿，即合取九執為定也。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次二手合掌，二空指亦並，與極磔之，令與餘指相離，仡栗何印也(此別是一趣，非人非鬼也，能恐怖人，非人所持者是也。今非此也，是曜)。若近宿，即合取九執為定也。真言：

揭栗係(行也，垢也，因也)濕嚩里也(自在也)鉢囉補多(得也)乳底(明也，諸曜故為明)麼也(是性義也。於性中而得自在也，呼彼名言於此中而得自在也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揭栗係(行也，垢也，因也)濕嚩里也(自在也)鉢囉補多(得也)乳底(明也，諸曜故為明)麼也(是性義也。於性中而得自在也，呼彼名言於此中而得自在也)

次先作三補吒，其二火指二空指皆相交右押左，是一切宿印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次先作三補吒，其二火指二空指皆相交右押左，是一切宿印。真言曰：

那乞叉哆囉(諸宿也)涅那(二合)(謂聲也)達儞曳(食也，謂食諸聲也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那乞叉哆囉(諸宿也)涅那(二合)(謂聲也)達儞曳(食也，謂食諸聲也)

那是空義，乞叉曳是盡義，謂一切除盡也。哆囉，如前是垢等義。准言之，謂食諸障垢也。即以清淨之聲普令流布，所謂無垢聲也。凡如上所說真言，皆以義言稱彼實德，發覺彼而令歡喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那是空義，乞叉曳是盡義，謂一切除盡也。哆囉，如前是垢等義。准言之，謂食諸障垢也。即以清淨之聲普令流布，所謂無垢聲也。凡如上所說真言，皆以義言稱彼實德，發覺彼而令歡喜也。

次作三補吒，雙屈二水指入掌，餘如常，一切宿印，即是羅剎娑印也。凡上來所說地居天類之印，雙手作或一手作者皆得也。若持誦作務等因緣不暇兩手結，但左手作即成耳(上來經中云左手，圖上兩手者，當用此耳)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作三補吒，雙屈二水指入掌，餘如常，一切宿印，即是羅剎娑印也。凡上來所說地居天類之印，雙手作或一手作者皆得也。若持誦作務等因緣不暇兩手結，但左手作即成耳(上來經中云左手，圖上兩手者，當用此耳)。真言曰：

羅剎娑(羅是垢也，傍有點是阿聲，即是行也。乞叉是履空也)提闍多(王也，指其德也。令彼聞已歡喜，滿眾生願也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎娑(羅是垢也，傍有點是阿聲，即是行也。乞叉是履空也)提闍多(王也，指其德也。令彼聞已歡喜，滿眾生願也)

次舒左手覆掩口，以舌觸掌，即荼吉尼印也。頡𭌆字，離因無垢，上有三昧，傍點示忿也。訶是因義，上有點亦忿也。此等為首者，如上所說諸印，乃至荼吉尼為後，若廣窮部類眷屬則種類無邊，如大本十萬偈中所辨。今此品所說，乃是略舉其上首，如提綱舉目，眾綱目皆舉耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次舒左手覆掩口，以舌觸掌，即荼吉尼印也。頡𭌆字，離因無垢，上有三昧，傍點示忿也。訶是因義，上有點亦忿也。此等為首者，如上所說諸印，乃至荼吉尼為後，若廣窮部類眷屬則種類無邊，如大本十萬偈中所辨。今此品所說，乃是略舉其上首，如提綱舉目，眾綱目皆舉耳。

祕密主！如是等佛信解生菩薩摽者，如來已證平等法界，以本所願大悲力故，以神力加持而現此方便身密之門，為令一切眾生皆得信解，同入一切智地。是故如是等印，當知從佛信解生也。當知如是印等，是諸菩薩之摽幟也。謂以此方便示如來內證之德，故云摽也。如印眾多，乃至身分舉動止住皆是印者，若阿闍梨明解瑜伽，深達祕密之趣，能淨菩提之心，以心淨通達祕密法故，凡有所作皆為利益調伏眾生，隨所施為無不隨順佛之威儀，是故一切身所有舉動施為無不是印也。何但身業而已？乃至一切所有語言亦復皆是真言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密主！如是等佛信解生菩薩摽者，如來已證平等法界，以本所願大悲力故，以神力加持而現此方便身密之門，為令一切眾生皆得信解，同入一切智地。是故如是等印，當知從佛信解生也。當知如是印等，是諸菩薩之摽幟也。謂以此方便示如來內證之德，故云摽也。如印眾多，乃至身分舉動止住皆是印者，若阿闍梨明解瑜伽，深達祕密之趣，能淨菩提之心，以心淨通達祕密法故，凡有所作皆為利益調伏眾生，隨所施為無不隨順佛之威儀，是故一切身所有舉動施為無不是印也。何但身業而已？乃至一切所有語言亦復皆是真言也。

「以是祕密主！真言門修行菩薩，已發菩提心，當住佛地作漫荼羅」，若謂今末世諸真言行菩薩等，同越三昧耶罪，決定墮惡趣者，謂今末世諸真言行菩薩已發大心者，當住於佛地，然後造立漫荼羅。若不如此而檀作者，即為謗佛也。是故上來所說，阿闍梨當可知彼印真言等法，一一善達軌則。又當久修瑜伽之行，淨身口意業，體解平等三業法門之行，由此瑜伽及真言并身印等所加持故，即是同於諸佛菩薩等身，同於佛位。以此相應三昧事理不相違，而建立圓壇乃至方所色像等，一一稱理又不錯失、善知次第，當知必定獲大利不虛也。若不爾者，即得越三昧耶罪。三昧耶者，是自誓也。一切如來本所立誓願，為欲普為一切眾生開佛知見，令悉如我，以方便故而立此法。是故猶如世間大王之教勅不可過越，為越者必獲重責也。是故當與菩提心相應，住於佛地而作之。有不順教者，徒費功夫虛棄光景，終無所成，徒招罪咎無所益也。是故行者當審求經法，又訪明師開示，勿為自誤耳。已廣說印品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是祕密主！真言門修行菩薩，已發菩提心，當住佛地作漫荼羅」，若謂今末世諸真言行菩薩等，同越三昧耶罪，決定墮惡趣者，謂今末世諸真言行菩薩已發大心者，當住於佛地，然後造立漫荼羅。若不如此而檀作者，即為謗佛也。是故上來所說，阿闍梨當可知彼印真言等法，一一善達軌則。又當久修瑜伽之行，淨身口意業，體解平等三業法門之行，由此瑜伽及真言并身印等所加持故，即是同於諸佛菩薩等身，同於佛位。以此相應三昧事理不相違，而建立圓壇乃至方所色像等，一一稱理又不錯失、善知次第，當知必定獲大利不虛也。若不爾者，即得越三昧耶罪。三昧耶者，是自誓也。一切如來本所立誓願，為欲普為一切眾生開佛知見，令悉如我，以方便故而立此法。是故猶如世間大王之教勅不可過越，為越者必獲重責也。是故當與菩提心相應，住於佛地而作之。有不順教者，徒費功夫虛棄光景，終無所成，徒招罪咎無所益也。是故行者當審求經法，又訪明師開示，勿為自誤耳。已廣說印品竟。

次明字輪品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明字輪品第十

佛復告金剛手者，前者金剛手所問，佛已次第答之。前文有所未周者，今更為說，故告令諦聽也。有法門名遍一切處，彼菩薩字位住時，一切所作皆得成就者，即此字輪法門是遍一切處法門也。菩薩若住此字輪法門者，始從發妙菩提心乃至成佛，於是中間所有一切自利利他種種事業，由入此法門故一切皆得成就，無有罣礙也。又上來所說，阿闍梨住於佛地者，義猶未了，謂此中字門即是也。最初阿字即是菩提之心，若觀此字而與相應，即是同於毘盧遮那法身之體也。謂觀此阿字之輪，猶如孔雀尾輪光明圍繞，行者而住其中，即是住於佛位也(更問)。此字輪當作三重，於中而置阿字，餘字眷屬在外也(更問)。又此阿有五種，阿、阿(長)、暗、噁、噁(長)。又每字輪初先有三重歸命三寶真言之心，謂阿字、娑字、嚩字，即此三字顯三部義也。阿字是如來部，娑字是蓮華部，嚩字是金剛部。每三部隨五字輪而轉，隨義相應之相。前言漫荼羅今云輪者，即是漫荼羅義。前者壇法中心是大日如來，即同此中阿字。北邊置蓮華及諸眷屬皆在一處，即是此中之娑字。南邊置執金剛及諸眷屬，即是此中之嚩字也。今從阿字而更生四字，即是大悲胎藏之葉也。從一嚩字轉生多字，故名為輪也。第一阿字，即是菩提心體，次有迦、佉、哦、伽等五音，皆取四字(各除第五聲)，次又取也囉乃至乞叉，皆是男聲，悉入阿字輪也。行者已發菩提之心，當進修如來之行，故次明阿(長)字輪。是行也，其三部者，謂阿、沙、嚩三字是也。次迦字乃至乞叉，亦皆傍角加點，用為長聲字輪也。既已具足如來之行，則成菩提，故次明暗、糝、鑁字輪。此三部也。此阿上有點，是大空義，猶此菩提之心，離一切諸相，即名諸佛，是成菩提也。次迦字乃至乞叉，皆加上一點，為暗字輪也。已成菩提當至何所？謂大涅槃，故次於此中而明噁、索、嗼等字輪也。三部也。如迦乃至乞叉，皆傍加二點，即涅槃輪也。其噁(長聲)字一字是方便輪，所以中無也。此是釋迦佛輪也(羯磨部遍入一切輪，故無別壇。瑜伽云爾)凡字輪大為三分，初阿字即為一分、次迦乃至二十字為第二分、次也字乃至訶字為第三分。除去乞叉字，由此字已重故也(謂有迦娑二聲故重也)。以上皆是智慧字也。次有伊(上)、伊、鄔(上)、烏、翳、愛、惡(多)、奧八字。加此八字，即成就三昧，皆是三昧聲也。亦隨五輪而恒轉，其義可知。次有俄(魚可)、若(而可)、吒、囊(上)、莫(莫可)，此字遍一切處，謂遍於定慧中也。然此五字亦隨五輪而轉，謂加傍點、或加上圓點、或加傍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告金剛手者，前者金剛手所問，佛已次第答之。前文有所未周者，今更為說，故告令諦聽也。有法門名遍一切處，彼菩薩字位住時，一切所作皆得成就者，即此字輪法門是遍一切處法門也。菩薩若住此字輪法門者，始從發妙菩提心乃至成佛，於是中間所有一切自利利他種種事業，由入此法門故一切皆得成就，無有罣礙也。又上來所說，阿闍梨住於佛地者，義猶未了，謂此中字門即是也。最初阿字即是菩提之心，若觀此字而與相應，即是同於毘盧遮那法身之體也。謂觀此阿字之輪，猶如孔雀尾輪光明圍繞，行者而住其中，即是住於佛位也(更問)。此字輪當作三重，於中而置阿字，餘字眷屬在外也(更問)。又此阿有五種，阿、阿(長)、暗、噁、噁(長)。又每字輪初先有三重歸命三寶真言之心，謂阿字、娑字、嚩字，即此三字顯三部義也。阿字是如來部，娑字是蓮華部，嚩字是金剛部。每三部隨五字輪而轉，隨義相應之相。前言漫荼羅今云輪者，即是漫荼羅義。前者壇法中心是大日如來，即同此中阿字。北邊置蓮華及諸眷屬皆在一處，即是此中之娑字。南邊置執金剛及諸眷屬，即是此中之嚩字也。今從阿字而更生四字，即是大悲胎藏之葉也。從一嚩字轉生多字，故名為輪也。第一阿字，即是菩提心體，次有迦、佉、哦、伽等五音，皆取四字(各除第五聲)，次又取也囉乃至乞叉，皆是男聲，悉入阿字輪也。行者已發菩提之心，當進修如來之行，故次明阿(長)字輪。是行也，其三部者，謂阿、沙、嚩三字是也。次迦字乃至乞叉，亦皆傍角加點，用為長聲字輪也。既已具足如來之行，則成菩提，故次明暗、糝、鑁字輪。此三部也。此阿上有點，是大空義，猶此菩提之心，離一切諸相，即名諸佛，是成菩提也。次迦字乃至乞叉，皆加上一點，為暗字輪也。已成菩提當至何所？謂大涅槃，故次於此中而明噁、索、嗼等字輪也。三部也。如迦乃至乞叉，皆傍加二點，即涅槃輪也。其噁(長聲)字一字是方便輪，所以中無也。此是釋迦佛輪也(羯磨部遍入一切輪，故無別壇。瑜伽云爾)凡字輪大為三分，初阿字即為一分、次迦乃至二十字為第二分、次也字乃至訶字為第三分。除去乞叉字，由此字已重故也(謂有迦娑二聲故重也)。以上皆是智慧字也。次有伊(上)、伊、鄔(上)、烏、翳、愛、惡(多)、奧八字。加此八字，即成就三昧，皆是三昧聲也。亦隨五輪而恒轉，其義可知。次有俄(魚可)、若(而可)、吒、囊(上)、莫(莫可)，此字遍一切處，謂遍於定慧中也。然此五字亦隨五輪而轉，謂加傍點、或加上圓點、或加傍

二點等，此五皆成五字也。所謂字輪者，從此輪轉而生諸字也。輪是生義，如從阿字一字即來生四字，謂阿是菩提心，阿(長)是行，暗是成菩提，噁是大寂涅槃，噁(長)是方便。如阿字者，當知迦字亦五字，乃至佉等凡二十字當知亦爾。次有十二字，謂伊(上)、伊、鄔、烏、嚕、留、盧、留、翳、愛、烏、奧十二字，即同字上之點，謂三昧也。仰、壤、拏、曩、莾亦有五字，即同上頭之點也。其也、囉等八字，即同字傍之二點，是除之義也。當知此字輪即遍一切真言之中。若見阿字，當知菩提心義。若見長阿字，當知修如來行。若見暗字，當知成三菩提。若見噁字，當知證大涅槃。若見長噁字，當知是方便力也。若見迦等二十字，亦隨義類而演說之。當知此諸字等皆是慧也。若見囉等八字，當知即同傍點，亦是隨類相應也(謂囉是無垢等)。若見伊等，即顯三昧。若見仰等五字，當知即大空之點也。大空離一切諸相，即是成佛義也。若行者如是了達，即能入一切陀羅尼義，旋轉無礙，故名為字輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二點等，此五皆成五字也。所謂字輪者，從此輪轉而生諸字也。輪是生義，如從阿字一字即來生四字，謂阿是菩提心，阿(長)是行，暗是成菩提，噁是大寂涅槃，噁(長)是方便。如阿字者，當知迦字亦五字，乃至佉等凡二十字當知亦爾。次有十二字，謂伊(上)、伊、鄔、烏、嚕、留、盧、留、翳、愛、烏、奧十二字，即同字上之點，謂三昧也。仰、壤、拏、曩、莾亦有五字，即同上頭之點也。其也、囉等八字，即同字傍之二點，是除之義也。當知此字輪即遍一切真言之中。若見阿字，當知菩提心義。若見長阿字，當知修如來行。若見暗字，當知成三菩提。若見噁字，當知證大涅槃。若見長噁字，當知是方便力也。若見迦等二十字，亦隨義類而演說之。當知此諸字等皆是慧也。若見囉等八字，當知即同傍點，亦是隨類相應也(謂囉是無垢等)。若見伊等，即顯三昧。若見仰等五字，當知即大空之點也。大空離一切諸相，即是成佛義也。若行者如是了達，即能入一切陀羅尼義，旋轉無礙，故名為字輪也。

如是祕密主！字道門善法真言道住次第，諸佛神力加持三藐三佛陀道菩薩行舞者，經云如是，即指上字輪也。如上來所說定慧空等，即是佛道之門，能成正覺之道也。若了知字義，即能住於真言之道，其中次第法則、證入之相、階位差別亦悉曉知，明達通塞無有疑滯也。然此悉曇字母，乃至世間童子亦常修習，何能頓辦如是事耶？然此諸字，皆是如來以加持神力從如來內證體性而流出之，故能有是不思議業用。若人明解此中意趣方便，即是通達三菩提道也。善能通達者，謂達一切眾生諸根性欲，當以何法而得入道、當從何門而得曉悟，如是等無量無邊皆能了知。而隨眾生受與妙法，皆令得至如來之地也。舞者，如世人舞，而於大眾中動種種身業屈申俯仰，又出種種微妙巧便之音曲，順眾生之所欲樂。彼大眾或令歡喜、或令悲思、或令恐怖，以一身口所出方便，令諸眾生所益不同，由彼善知去就，能順眾生心故。菩薩亦爾，現種種威儀無不成印，出種種妙法音皆是真言，圓應無方皆得大利，故名菩薩舞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是祕密主！字道門善法真言道住次第，諸佛神力加持三藐三佛陀道菩薩行舞者，經云如是，即指上字輪也。如上來所說定慧空等，即是佛道之門，能成正覺之道也。若了知字義，即能住於真言之道，其中次第法則、證入之相、階位差別亦悉曉知，明達通塞無有疑滯也。然此悉曇字母，乃至世間童子亦常修習，何能頓辦如是事耶？然此諸字，皆是如來以加持神力從如來內證體性而流出之，故能有是不思議業用。若人明解此中意趣方便，即是通達三菩提道也。善能通達者，謂達一切眾生諸根性欲，當以何法而得入道、當從何門而得曉悟，如是等無量無邊皆能了知。而隨眾生受與妙法，皆令得至如來之地也。舞者，如世人舞，而於大眾中動種種身業屈申俯仰，又出種種微妙巧便之音曲，順眾生之所欲樂。彼大眾或令歡喜、或令悲思、或令恐怖，以一身口所出方便，令諸眾生所益不同，由彼善知去就，能順眾生心故。菩薩亦爾，現種種威儀無不成印，出種種妙法音皆是真言，圓應無方皆得大利，故名菩薩舞也。

三世如來皆作是說，已說今說當說者，如是字門真言淨道，十方三世諸佛道同，皆如是普現色身，以種種門開示佛道，同彼舞伎曲順人情也。無彼我者，我以佛眼遍觀三世一切佛剎同說此門，一切佛與我無異。一切佛與彼諸如來亦復如是無有異說，故云無彼我也。此即一切佛教，應當如是修之。若異此者，方便即不具也。以是故者，是如來結成彼義而告金剛手。若告金剛手，當知即是告一切大會也。謂彼真言行菩薩，若欲速得古佛之法者，應當修學如是遍一切處法門，懃心聽聞思惟修習。由此之故，或能一生之中得一切如來種種舞戲歌詠而悅眾生也。「初中後相加」者，謂阿等五字為初，迦等二十字為中，囉等八字皆是傍點，此諸字皆是助成字義，故後分也。凡迦遮吒多波等，皆屬阿字門。阿字是菩提心，此中初中後相加者，如阿字單是菩提心，若傍角加畫即是行，此是菩提心并行也。若上加點者，即是菩提心并大空離一切相成菩提也。若阿字傍加二點，即是菩提心并除一切障得涅槃也。他皆效此而轉相加，或但一義或二或三義可知也。或有阿字上雖無點，而其次有字是重字，有其仰壤拏曩莾等聲，以此連前即是暗字。所以爾者？此仰等是點，用加於前，即阿字成暗音也。或阿字無點，其次有重字有也，如迦佉俄伽重加四字，用於仰字為點也。遮車闍社字用壤字為點也。他效此。囉等聲以配於前，即成噁字也。所以然者也？囉等皆是傍二點，今以連前，阿即成噁聲也(更審問)。夫法體無言，離諸分別戲論，復能一切如來以自在加持神力故成此字輪，故能作如來事利益群品也。迦遮吒哆跛，三昧品證菩提心行佛受與并涅槃，此等說字等相加，有真言教初中後俱(此是經文，已釋文竟)。如是知隨意持誦者，決意一一句用之知覺，當授與句無上殊勝者。如是知者，即是一切智智名之差別。若行者如是了知字輪之義，即能所欲皆得成就。以要言之，所謂一切皆隨意成者，謂成如來一切事業也。若成此者，即是同於法王，於一切法中而能自在。亦得隨本所願為一切眾生，開淨知見令得佛慧也。何人得此利益？謂如理具緣善持誦者，故次云持誦者也。誰得此決定意耶？謂有慧之人。善覺了識知字輪義故，隨於阿等諸字一一字門隨所修行，決定悉皆得成菩提之果。勿生疑惑也。此中覺知何法？謂如阿字是菩提心，加點即是菩提行，加於大空即成佛也。若菩提心清淨除一切蓋障，即是大般涅槃，更無他義也。如是等一一通達了知，即是受得無上殊勝之句，無上句即是成菩提也。此無上菩提之心，即是諸佛自然之智，實無有能授與之者，但行者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如來皆作是說，已說今說當說者，如是字門真言淨道，十方三世諸佛道同，皆如是普現色身，以種種門開示佛道，同彼舞伎曲順人情也。無彼我者，我以佛眼遍觀三世一切佛剎同說此門，一切佛與我無異。一切佛與彼諸如來亦復如是無有異說，故云無彼我也。此即一切佛教，應當如是修之。若異此者，方便即不具也。以是故者，是如來結成彼義而告金剛手。若告金剛手，當知即是告一切大會也。謂彼真言行菩薩，若欲速得古佛之法者，應當修學如是遍一切處法門，懃心聽聞思惟修習。由此之故，或能一生之中得一切如來種種舞戲歌詠而悅眾生也。「初中後相加」者，謂阿等五字為初，迦等二十字為中，囉等八字皆是傍點，此諸字皆是助成字義，故後分也。凡迦遮吒多波等，皆屬阿字門。阿字是菩提心，此中初中後相加者，如阿字單是菩提心，若傍角加畫即是行，此是菩提心并行也。若上加點者，即是菩提心并大空離一切相成菩提也。若阿字傍加二點，即是菩提心并除一切障得涅槃也。他皆效此而轉相加，或但一義或二或三義可知也。或有阿字上雖無點，而其次有字是重字，有其仰壤拏曩莾等聲，以此連前即是暗字。所以爾者？此仰等是點，用加於前，即阿字成暗音也。或阿字無點，其次有重字有也，如迦佉俄伽重加四字，用於仰字為點也。遮車闍社字用壤字為點也。他效此。囉等聲以配於前，即成噁字也。所以然者也？囉等皆是傍二點，今以連前，阿即成噁聲也(更審問)。夫法體無言，離諸分別戲論，復能一切如來以自在加持神力故成此字輪，故能作如來事利益群品也。迦遮吒哆跛，三昧品證菩提心行佛受與并涅槃，此等說字等相加，有真言教初中後俱(此是經文，已釋文竟)。如是知隨意持誦者，決意一一句用之知覺，當授與句無上殊勝者。如是知者，即是一切智智名之差別。若行者如是了知字輪之義，即能所欲皆得成就。以要言之，所謂一切皆隨意成者，謂成如來一切事業也。若成此者，即是同於法王，於一切法中而能自在。亦得隨本所願為一切眾生，開淨知見令得佛慧也。何人得此利益？謂如理具緣善持誦者，故次云持誦者也。誰得此決定意耶？謂有慧之人。善覺了識知字輪義故，隨於阿等諸字一一字門隨所修行，決定悉皆得成菩提之果。勿生疑惑也。此中覺知何法？謂如阿字是菩提心，加點即是菩提行，加於大空即成佛也。若菩提心清淨除一切蓋障，即是大般涅槃，更無他義也。如是等一一通達了知，即是受得無上殊勝之句，無上句即是成菩提也。此無上菩提之心，即是諸佛自然之智，實無有能授與之者，但行者

方便具足善知字輪之義，自然得之，即是授與無上菩提也。如是一輪輪轉字輪，知持誦者，常明世間，如世尊毘盧遮那。輪轉者，如世間之輪，若旋運之時不可知是終始之際，無有邊際不可窮盡。當知此一一字輪亦復如是，從阿字旋轉出生一切諸字，此字輪即遍一切真言名字之中，迴轉總持無有邊際，不可盡原、遍一切處，即是百千萬億旋陀羅尼也。行者若能如是了知字輪之義者，則能以此常明而照世間。常住之明即是大日如來之體，同彼毘盧遮那而轉法輪也。此中常明即是大慧日也，此日即是菩提之心阿字之體，無生無作無有變易，非由造成。如是常住實相之慧，故名常明也。若行者勤功久修無有懈退者，決定得之也。然上來所說漫荼羅方軌法用散華灌頂，乃至或授以明鏡，如以金錍決其眼暎，如是等皆為創發菩提心者，以方便加持次第法用，成彼堅固之心，作入佛法之階漸。然此中祕旨在於字輪也。所以者何？若行者為人作阿闍梨，欲造立漫荼羅者，先謂住於世尊之位，謂以此諸字門而合集成身，即是身同於佛也。謂瑜伽阿闍梨觀行成就，隨心所作任運皆成。觀此字輪遍布身分猶明見，故同於佛與佛同位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便具足善知字輪之義，自然得之，即是授與無上菩提也。如是一輪輪轉字輪，知持誦者，常明世間，如世尊毘盧遮那。輪轉者，如世間之輪，若旋運之時不可知是終始之際，無有邊際不可窮盡。當知此一一字輪亦復如是，從阿字旋轉出生一切諸字，此字輪即遍一切真言名字之中，迴轉總持無有邊際，不可盡原、遍一切處，即是百千萬億旋陀羅尼也。行者若能如是了知字輪之義者，則能以此常明而照世間。常住之明即是大日如來之體，同彼毘盧遮那而轉法輪也。此中常明即是大慧日也，此日即是菩提之心阿字之體，無生無作無有變易，非由造成。如是常住實相之慧，故名常明也。若行者勤功久修無有懈退者，決定得之也。然上來所說漫荼羅方軌法用散華灌頂，乃至或授以明鏡，如以金錍決其眼暎，如是等皆為創發菩提心者，以方便加持次第法用，成彼堅固之心，作入佛法之階漸。然此中祕旨在於字輪也。所以者何？若行者為人作阿闍梨，欲造立漫荼羅者，先謂住於世尊之位，謂以此諸字門而合集成身，即是身同於佛也。謂瑜伽阿闍梨觀行成就，隨心所作任運皆成。觀此字輪遍布身分猶明見，故同於佛與佛同位也。

然布字之時，當分為四分，即是四重漫荼羅也。頭為初分，是阿字菩提心位。從迦佉俄伽仰等，乃至奢娑訶，凡是第一聲者，皆屬菩提之心也。當從行者眉間白毫相處而觀迦字，從佉以下當右旋逐日而轉，以次一匝布之，令環轉相接。次從咽以下為第二分，屬長阿字門，亦當中與白豪上下相連，右行布之一匝相接，此是菩提之行也。次從心以下為第三分，屬暗字門，從心上布於欠字，以次右旋一匝相接。次從臍以下屬噁字門，是大涅槃，亦從中而置迦(入)字，以次右旋一匝相接。頭為上分，咽心為中分，臍為後分(私謂發菩提心為初，行果為中，大寂為後也)。其第五噁字遍一切處，隨意所作皆得也。此在身外，如佛身光隨意而用，不在身內布字之位也。闇字亦爾，與噁同也。師既如是成身已，其漫荼羅亦如是布之，亦當想弟子，令如是作之，三事皆成，是祕密漫荼羅也。若不了達此中意趣，雖依前事法而作，不名善作，虛費功夫亦無所成也。又此布字之法，是祕密漫荼羅，自非久習真明之行、堪傳授者方以意相傳，不可以文載，故師以口相授，經所不說，但云如毘盧遮那輪轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然布字之時，當分為四分，即是四重漫荼羅也。頭為初分，是阿字菩提心位。從迦佉俄伽仰等，乃至奢娑訶，凡是第一聲者，皆屬菩提之心也。當從行者眉間白毫相處而觀迦字，從佉以下當右旋逐日而轉，以次一匝布之，令環轉相接。次從咽以下為第二分，屬長阿字門，亦當中與白豪上下相連，右行布之一匝相接，此是菩提之行也。次從心以下為第三分，屬暗字門，從心上布於欠字，以次右旋一匝相接。次從臍以下屬噁字門，是大涅槃，亦從中而置迦(入)字，以次右旋一匝相接。頭為上分，咽心為中分，臍為後分(私謂發菩提心為初，行果為中，大寂為後也)。其第五噁字遍一切處，隨意所作皆得也。此在身外，如佛身光隨意而用，不在身內布字之位也。闇字亦爾，與噁同也。師既如是成身已，其漫荼羅亦如是布之，亦當想弟子，令如是作之，三事皆成，是祕密漫荼羅也。若不了達此中意趣，雖依前事法而作，不名善作，虛費功夫亦無所成也。又此布字之法，是祕密漫荼羅，自非久習真明之行、堪傳授者方以意相傳，不可以文載，故師以口相授，經所不說，但云如毘盧遮那輪轉也。

復次行者須知諸字之色，謂初阿字及迦等二十五字，及也囉乃至訶字，皆屬於阿，作其黃色，所謂金剛之色也。第二阿字轉作黃白色，所謂寂靜色也。阿字體黃，三昧為白，二色合故黃白也。第三加頭上點者亦作黃白色，暗也。阿字黃，大空白，故黃白也。次第四惡字轉作黃黑色，阿字黃，二點涅槃色黑，故黃黑也。亦可二點是降伏義，猶如涅槃壞滅摧破一切障法，此亦如是，故二點作黑也。第五噁字者，阿字體黃，上點即白，傍即黑，當知即是種種雜色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次行者須知諸字之色，謂初阿字及迦等二十五字，及也囉乃至訶字，皆屬於阿，作其黃色，所謂金剛之色也。第二阿字轉作黃白色，所謂寂靜色也。阿字體黃，三昧為白，二色合故黃白也。第三加頭上點者亦作黃白色，暗也。阿字黃，大空白，故黃白也。次第四惡字轉作黃黑色，阿字黃，二點涅槃色黑，故黃黑也。亦可二點是降伏義，猶如涅槃壞滅摧破一切障法，此亦如是，故二點作黑也。第五噁字者，阿字體黃，上點即白，傍即黑，當知即是種種雜色也。

凡布漫荼羅亦為三重，第一重迦字乃至訶，周匝內重，名為金剛輪也。此金剛輪持一切法，猶如世界金剛之輪持於世界也，即是行者最初菩提心輪。謂欲堅固菩提心故，先作內重也。次第二輪謂阿暗，此是長阿及暗二輪，同是中分。若用迦為輪，即不須用欠字輪也(私謂迦是行者因，欠是證是果也)。次第三輪用惡字輪，亦順中如上布之，令環合也。其伊等十二字在外散布，猶如光焰也。此即是三轉法輪之義也。如是布已，持誦者即是持明之身，猶如大日如來神力加持等無有異。此輪亦名因緣輪也。師及弟子并漫荼羅，皆作如是祕密之輪。又此諸字即是真言之輪，故凡有四種輪也。又字輪者，梵音云噁剎囉輪，噁剎羅是不動義，不動者所謂是阿字菩提心也。如毘盧遮那，住於菩提心體性，種種示現普門利益，種種變現無量無邊。雖如是垂迹無窮盡，能實常住不動，亦無起滅之相。猶如車輪雖復運轉無窮，而當中未曾動搖，由不動故，能制群動而無窮極也。此阿字亦復如是，以無生故即無動無退，而生一切字輪轉無窮，是故名不動輪也。若行者能了達如是不動之輪而布諸明，即以其體自然，身有所表無非密印，口有所說悉是真言。凡有見聞觸知之者，皆必定於無上菩提所成福利，真不虛也。如能如是，即同毘盧遮那而作佛事，常照世間也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡布漫荼羅亦為三重，第一重迦字乃至訶，周匝內重，名為金剛輪也。此金剛輪持一切法，猶如世界金剛之輪持於世界也，即是行者最初菩提心輪。謂欲堅固菩提心故，先作內重也。次第二輪謂阿暗，此是長阿及暗二輪，同是中分。若用迦為輪，即不須用欠字輪也(私謂迦是行者因，欠是證是果也)。次第三輪用惡字輪，亦順中如上布之，令環合也。其伊等十二字在外散布，猶如光焰也。此即是三轉法輪之義也。如是布已，持誦者即是持明之身，猶如大日如來神力加持等無有異。此輪亦名因緣輪也。師及弟子并漫荼羅，皆作如是祕密之輪。又此諸字即是真言之輪，故凡有四種輪也。又字輪者，梵音云噁剎囉輪，噁剎羅是不動義，不動者所謂是阿字菩提心也。如毘盧遮那，住於菩提心體性，種種示現普門利益，種種變現無量無邊。雖如是垂迹無窮盡，能實常住不動，亦無起滅之相。猶如車輪雖復運轉無窮，而當中未曾動搖，由不動故，能制群動而無窮極也。此阿字亦復如是，以無生故即無動無退，而生一切字輪轉無窮，是故名不動輪也。若行者能了達如是不動之輪而布諸明，即以其體自然，身有所表無非密印，口有所說悉是真言。凡有見聞觸知之者，皆必定於無上菩提所成福利，真不虛也。如能如是，即同毘盧遮那而作佛事，常照世間也。

凡行者持誦時，當觀字輪或為句輪。所謂句輪者，觀本尊心上有圓明，而布真言之字輪轉相接，令明了現前。持誦時觀此字猶如白乳，次第流注入行者口或注其頂，相續不絕遍滿其身乃至遍於支分。其圓明中字常明了，如常流水而無有盡。如是持誦疲極已，即但住於寂心，謂觀種子字也。其觀法如上已具說之。若得見種子字已，即從種子字中而見本尊也。如是成已，即能遍布字輪而成持明之體，方堪作諸事業也。如是阿字是不動義、是金剛體，凡欲令事堅固不動，或令若自若他道心不動等，皆用阿字加之。餘一切字亦隨事相應用之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡行者持誦時，當觀字輪或為句輪。所謂句輪者，觀本尊心上有圓明，而布真言之字輪轉相接，令明了現前。持誦時觀此字猶如白乳，次第流注入行者口或注其頂，相續不絕遍滿其身乃至遍於支分。其圓明中字常明了，如常流水而無有盡。如是持誦疲極已，即但住於寂心，謂觀種子字也。其觀法如上已具說之。若得見種子字已，即從種子字中而見本尊也。如是成已，即能遍布字輪而成持明之體，方堪作諸事業也。如是阿字是不動義、是金剛體，凡欲令事堅固不動，或令若自若他道心不動等，皆用阿字加之。餘一切字亦隨事相應用之也。

祕密漫荼羅品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密漫荼羅品第十一

爾時毘盧遮那世尊，復次入一切法界如來眼界觀，法界藏奮迅如來平等嚴藏三摩地證(現證也)，法界無盡嚴現故，以是真言行門度無餘眾生界本願滿足故者，上來已說字輪品竟，次明祕密漫荼羅品。由祕密故，凡有所說皆是如來加持神力，則不可表示故，名〈神力加持字輪品〉也(餘一切品皆如是釋之)。已說〈字輪品〉了，次欲成就此字輪故，復入三昧。此中經所云者是出三昧名也。一切法界者，即是無相法界也。已是無相法界，以佛眼等觀如是法界故也。又祕釋者，如上字輪即是諸佛之法界，以佛眼觀此法界也。當知此佛眼觀，即是如來加持之力，若離加持則不可說也。法界藏者，此藏梵音云俱舍，是鞘義也。猶如世間之刀在於鞘中，此藏亦爾，故以義翻也。故此中云法界藏者，即是如來所出之處，謂一切如來處在其中也。奮迅，是流出義、是流溢義。如師子王在深窟中安住不動，有時出穴頻申奮動，即是其身本不動，今則離其常處而動故也。佛亦如是，安住如是甚深密藏之中，若非如來加持神力，則微妙寂絕不可得示現。今乃示現無盡身口意種種形聲遍滿法界，即是諸佛奮迅也。示現如來平等嚴藏，此是胎藏之藏也。猶入此法門中，十方三世一切如來身口意皆悉平等平等、佛佛道同，故名等也。嚴，謂莊嚴其身也，即以無量佛道之門而用莊嚴法身，以度眾生也。即以平等法界莊嚴法身，故名嚴也。猶如世間眾軍之處有大幢相，名之為嚴。此三昧亦爾，由此三昧能表示如來祕密之事，故以為名也。此中藏者，梵音名揭訶，即是流出無盡莊嚴，奮迅示現不可窮竭，猶如大寶之藏。此平等法界藏，即是如來藏義也。以法界莊嚴不可窮盡，猶如字輪旋轉不可窮盡，名無盡藏也。如來何故處此三昧？然亦非無因緣，正謂開示如來甚深祕要之事也。故次經云「以是真言門，度無餘眾生界，滿足本願故。」佛本行菩薩道時，立大誓願，悉令一切眾生同入如來法界之藏。今者所願滿足，由大悲故，奮迅示現而度眾生。如法界嚴藏不可窮盡，眾生界亦爾不可窮盡。今欲普以真言行門平等利益，咸令開淨知見究竟無餘，即是所願而得滿足，故云滿本願也。復次作法未得成就，猶未成就故，修真言行者不得速成無上道。今更決擇悉令得顯現故，入此定也。次在定者，謂佛住于三昧而現希有之事普利群生也。於此定中現何等希有之事？謂無餘眾生界、聲門等，如其意業生成就，受諸果報色形之音，隨心思說種種法，令一切眾生歡喜。一切毛孔等法界增身出者，此聲梵音亦是吼也，猶如大龍出現雷音震吼，一切皆悉聞之，無所不遍。如來吼亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那世尊，復次入一切法界如來眼界觀，法界藏奮迅如來平等嚴藏三摩地證(現證也)，法界無盡嚴現故，以是真言行門度無餘眾生界本願滿足故者，上來已說字輪品竟，次明祕密漫荼羅品。由祕密故，凡有所說皆是如來加持神力，則不可表示故，名〈神力加持字輪品〉也(餘一切品皆如是釋之)。已說〈字輪品〉了，次欲成就此字輪故，復入三昧。此中經所云者是出三昧名也。一切法界者，即是無相法界也。已是無相法界，以佛眼等觀如是法界故也。又祕釋者，如上字輪即是諸佛之法界，以佛眼觀此法界也。當知此佛眼觀，即是如來加持之力，若離加持則不可說也。法界藏者，此藏梵音云俱舍，是鞘義也。猶如世間之刀在於鞘中，此藏亦爾，故以義翻也。故此中云法界藏者，即是如來所出之處，謂一切如來處在其中也。奮迅，是流出義、是流溢義。如師子王在深窟中安住不動，有時出穴頻申奮動，即是其身本不動，今則離其常處而動故也。佛亦如是，安住如是甚深密藏之中，若非如來加持神力，則微妙寂絕不可得示現。今乃示現無盡身口意種種形聲遍滿法界，即是諸佛奮迅也。示現如來平等嚴藏，此是胎藏之藏也。猶入此法門中，十方三世一切如來身口意皆悉平等平等、佛佛道同，故名等也。嚴，謂莊嚴其身也，即以無量佛道之門而用莊嚴法身，以度眾生也。即以平等法界莊嚴法身，故名嚴也。猶如世間眾軍之處有大幢相，名之為嚴。此三昧亦爾，由此三昧能表示如來祕密之事，故以為名也。此中藏者，梵音名揭訶，即是流出無盡莊嚴，奮迅示現不可窮竭，猶如大寶之藏。此平等法界藏，即是如來藏義也。以法界莊嚴不可窮盡，猶如字輪旋轉不可窮盡，名無盡藏也。如來何故處此三昧？然亦非無因緣，正謂開示如來甚深祕要之事也。故次經云「以是真言門，度無餘眾生界，滿足本願故。」佛本行菩薩道時，立大誓願，悉令一切眾生同入如來法界之藏。今者所願滿足，由大悲故，奮迅示現而度眾生。如法界嚴藏不可窮盡，眾生界亦爾不可窮盡。今欲普以真言行門平等利益，咸令開淨知見究竟無餘，即是所願而得滿足，故云滿本願也。復次作法未得成就，猶未成就故，修真言行者不得速成無上道。今更決擇悉令得顯現故，入此定也。次在定者，謂佛住于三昧而現希有之事普利群生也。於此定中現何等希有之事？謂無餘眾生界、聲門等，如其意業生成就，受諸果報色形之音，隨心思說種種法，令一切眾生歡喜。一切毛孔等法界增身出者，此聲梵音亦是吼也，猶如大龍出現雷音震吼，一切皆悉聞之，無所不遍。如來吼亦如是，

遍於無餘有情之界，此界無量聲亦普聞，非如世龍則有限量也。眾生界中上中下品，隨以何業而得果報，故云業生成就也。猶如世人受得食而未噉，猶固未名為受；若領受喫已，乃名受彼食供也。今異熟受報亦爾，各稱先因而受彼果，形顯色等差別萬殊音說不同，意樂信解各復殊異。佛以一平等妙音，應彼彼心如其志意，隨彼語言而示悟之，發彼思覺方便開誘咸得歡喜，即是三昧中未曾有瑞相也。此中說種種者，如聲論中義，假令三音和合共表一義，若義未圓則更加一字令滿。若四音共表一義，今用三音其義已周，則除一字。如是隨宜加減之。今此中亦如是，但以一阿字門具一切義，於事無不周圓，故名為說，非同說法之說也。梵音有異，更問之。法界增身出者，平等法界究竟寂滅，無有出入之相。以如來神力加持故，而出無盡色身。謂從佛一一毛孔中，隨現如前吼聲，又出種種形，故云法界增身也。其實從緣而起無生性，如是實相即同法界之體，何有增加生滅耶？雖緣起法，體常如相。然以如來加持力故，從一一毛孔各現吼聲，或以軟言或以麁語，或深或淺應彼心機，如大海潮不過常限。其身亦爾，或大或小或忿怒形，或行六度或以威伏，差別萬殊，所度有情無有錯謬也。前示字輪，今從法界輪中而現形聲也。出已虛空，等同世界中一音聲法界表如來生偈說者，如虛空無有邊際，此聲亦爾，等同於虛空。表，謂表示也，即是如來語表之業。謂表現一切眾生，皆令稱悟平等法界也。以此妙音而表示法界，故云法界者心也。一音，即是阿字之門輪轉無窮，等虛空滿法界也。三世諸佛皆從如是妙偈中生，故名如來生也。今佛從此一音之門而說妙偈，普令無餘世界平等聞知、隨類得解，故以為名也。如上所說字輪，欲表如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲遍於此界，說是字輪甚深義，所謂能生諸佛之偈也。若有眾生了知如是字輪之義，即成菩提，故云一切諸佛從是生也。然諸佛法身離於生滅，若如來有生即是著相，夫著相者尚不能離生死，況能成大菩提？今言生者，是真實離相之生也。以清淨法身離一切相，然佛以加持力故，用此字輪開示如來祕密內證之德。由佛自在神力所加持故，因此有相方便，能生無相之相也。猶彼未覺了時，因此字輪以為方便，漸能了達觀察阿字之門。以入阿字門故，即能究竟自在法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍於無餘有情之界，此界無量聲亦普聞，非如世龍則有限量也。眾生界中上中下品，隨以何業而得果報，故云業生成就也。猶如世人受得食而未噉，猶固未名為受；若領受喫已，乃名受彼食供也。今異熟受報亦爾，各稱先因而受彼果，形顯色等差別萬殊音說不同，意樂信解各復殊異。佛以一平等妙音，應彼彼心如其志意，隨彼語言而示悟之，發彼思覺方便開誘咸得歡喜，即是三昧中未曾有瑞相也。此中說種種者，如聲論中義，假令三音和合共表一義，若義未圓則更加一字令滿。若四音共表一義，今用三音其義已周，則除一字。如是隨宜加減之。今此中亦如是，但以一阿字門具一切義，於事無不周圓，故名為說，非同說法之說也。梵音有異，更問之。法界增身出者，平等法界究竟寂滅，無有出入之相。以如來神力加持故，而出無盡色身。謂從佛一一毛孔中，隨現如前吼聲，又出種種形，故云法界增身也。其實從緣而起無生性，如是實相即同法界之體，何有增加生滅耶？雖緣起法，體常如相。然以如來加持力故，從一一毛孔各現吼聲，或以軟言或以麁語，或深或淺應彼心機，如大海潮不過常限。其身亦爾，或大或小或忿怒形，或行六度或以威伏，差別萬殊，所度有情無有錯謬也。前示字輪，今從法界輪中而現形聲也。出已虛空，等同世界中一音聲法界表如來生偈說者，如虛空無有邊際，此聲亦爾，等同於虛空。表，謂表示也，即是如來語表之業。謂表現一切眾生，皆令稱悟平等法界也。以此妙音而表示法界，故云法界者心也。一音，即是阿字之門輪轉無窮，等虛空滿法界也。三世諸佛皆從如是妙偈中生，故名如來生也。今佛從此一音之門而說妙偈，普令無餘世界平等聞知、隨類得解，故以為名也。如上所說字輪，欲表如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲遍於此界，說是字輪甚深義，所謂能生諸佛之偈也。若有眾生了知如是字輪之義，即成菩提，故云一切諸佛從是生也。然諸佛法身離於生滅，若如來有生即是著相，夫著相者尚不能離生死，況能成大菩提？今言生者，是真實離相之生也。以清淨法身離一切相，然佛以加持力故，用此字輪開示如來祕密內證之德。由佛自在神力所加持故，因此有相方便，能生無相之相也。猶彼未覺了時，因此字輪以為方便，漸能了達觀察阿字之門。以入阿字門故，即能究竟自在法身也。

偈云：生隨類形，法諸法相者，謂入阿字門故，即是平等法身。由此無相法身故，即能隨緣感應普現色身，隨彼種種類形，以所喜見之身而為開示如來智慧也。偈云：諸佛聲聞及諸緣覺，救世菩薩勇進如佛亦然者，由此無上無相之身故，一切諸佛皆從是生，非直諸佛從此而生，一切聲聞緣覺菩薩種種行位，乃至一生補處之位，皆由此阿字之理而生也。非直生一切聖賢之果，乃至一切有情世間及器世間，種種差別次第增長，皆亦由此阿字義而生也。故此中生者，略有三種：上品生者，謂生如來真淨法身常住之果體；次生諸佛菩薩二乘，隨在何地而除彼障；下品生者，即有情及器世間，皆亦由此法門而得成立也。生住等諸法所生常者，然此中所說，不同外道斷常之見。諸法雖從因生，而生因無相；雖從緣生，而此緣無相。雖從緣起，而法本不生；雖從緣起滅，而無生住之相。是故為常，非同外道之見故說生滅常也。偈云：具智方便兼，離不慧疑者，了達阿字之輪，諸法畢竟空無所有、寂滅無相之體，從本不生，是為慧也。真言身印瑜伽等，能令行大利益入於佛慧，是方便也。若依方便而無慧，但有慧而無方便，終不能成不可思議自然之用。要因方便及智慧具足，方便得入於字輪之祕藏也。離不慧疑者，若離如是二法，當知是人為不慧人。由不慧故，當處處生疑，不能進趣也。又行者若智慧方便兼具，自然離於無慧，不生邪疑也。偈云：觀此道諸佛所說者，非但我如是說，以一切等正覺皆如是說，無有差別也。由十方三世佛同得此道然無差別，一相一味無異說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云：生隨類形，法諸法相者，謂入阿字門故，即是平等法身。由此無相法身故，即能隨緣感應普現色身，隨彼種種類形，以所喜見之身而為開示如來智慧也。偈云：諸佛聲聞及諸緣覺，救世菩薩勇進如佛亦然者，由此無上無相之身故，一切諸佛皆從是生，非直諸佛從此而生，一切聲聞緣覺菩薩種種行位，乃至一生補處之位，皆由此阿字之理而生也。非直生一切聖賢之果，乃至一切有情世間及器世間，種種差別次第增長，皆亦由此阿字義而生也。故此中生者，略有三種：上品生者，謂生如來真淨法身常住之果體；次生諸佛菩薩二乘，隨在何地而除彼障；下品生者，即有情及器世間，皆亦由此法門而得成立也。生住等諸法所生常者，然此中所說，不同外道斷常之見。諸法雖從因生，而生因無相；雖從緣生，而此緣無相。雖從緣起，而法本不生；雖從緣起滅，而無生住之相。是故為常，非同外道之見故說生滅常也。偈云：具智方便兼，離不慧疑者，了達阿字之輪，諸法畢竟空無所有、寂滅無相之體，從本不生，是為慧也。真言身印瑜伽等，能令行大利益入於佛慧，是方便也。若依方便而無慧，但有慧而無方便，終不能成不可思議自然之用。要因方便及智慧具足，方便得入於字輪之祕藏也。離不慧疑者，若離如是二法，當知是人為不慧人。由不慧故，當處處生疑，不能進趣也。又行者若智慧方便兼具，自然離於無慧，不生邪疑也。偈云：觀此道諸佛所說者，非但我如是說，以一切等正覺皆如是說，無有差別也。由十方三世佛同得此道然無差別，一相一味無異說也。

爾時法界生如來身，一切法界自身表，化雲遍滿毘盧遮那心自在，諸毛孔中佛生轉展者，此中法界生身，即是毘盧遮那法身也。以從法界真實而生，故名法界生也。一切法界自身表者，表謂能令一切悉知見也。謂於一切法界中，自身表化雲皆遍滿也。謂如來身表普現色身，如彼大雲遍于法界。雲是遍滿義也。言此化身之雲遍滿法界，遍於十方世界不可限量也。此中心自在者，以義翻也，正義云心纔，謂纔歛念之時，即不用功力即能如是廣大彌滿也，此即是能於心得自在也。諸毛孔中佛生展轉加持者，猶如來纔入三昧，即時頓現如是普希有之事，即如來是加持神力也。轉展者，互相涉入也。從佛身毛孔流出如來本身，展轉相入，一一身皆現如上神力，化而復化無有窮盡也。此等義當更詳言之。轉展加持者，謂以佛自在神力之所加持，此即是如上所說法界性字輪之所加持也。從佛自身一一毛孔出種種身雲，隨其上中下分，謂頭為內胎，心以上為第一院，臍以上為第二院，臍以下為第三院。即配前圓壇四位，隨彼左右前後上中下分，而為顯現本尊之身，各依本位而出，於世界中施作佛事。從一一身展轉出，作諸佛事，故云展轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時法界生如來身，一切法界自身表，化雲遍滿毘盧遮那心自在，諸毛孔中佛生轉展者，此中法界生身，即是毘盧遮那法身也。以從法界真實而生，故名法界生也。一切法界自身表者，表謂能令一切悉知見也。謂於一切法界中，自身表化雲皆遍滿也。謂如來身表普現色身，如彼大雲遍于法界。雲是遍滿義也。言此化身之雲遍滿法界，遍於十方世界不可限量也。此中心自在者，以義翻也，正義云心纔，謂纔歛念之時，即不用功力即能如是廣大彌滿也，此即是能於心得自在也。諸毛孔中佛生展轉加持者，猶如來纔入三昧，即時頓現如是普希有之事，即如來是加持神力也。轉展者，互相涉入也。從佛身毛孔流出如來本身，展轉相入，一一身皆現如上神力，化而復化無有窮盡也。此等義當更詳言之。轉展加持者，謂以佛自在神力之所加持，此即是如上所說法界性字輪之所加持也。從佛自身一一毛孔出種種身雲，隨其上中下分，謂頭為內胎，心以上為第一院，臍以上為第二院，臍以下為第三院。即配前圓壇四位，隨彼左右前後上中下分，而為顯現本尊之身，各依本位而出，於世界中施作佛事。從一一身展轉出，作諸佛事，故云展轉也。

時執金剛亦知佛意，今佛世尊現於希有未曾有事，非無因緣，必將更說深祕之法，謂如上所說有所未了遺闕者必將說之，誠心希仰而住。故佛即更告言：「祕密主！有造漫荼羅、造尊位分并種子作標記。諦聽善哉極善作意思念，吾為說」者，時佛為執金剛等現如上分位已，時諸尊等既作種種佛事，還從本位而入毘盧遮那如來之身，亦如出時位次無異，故彼經云「復入法界宮」也。尊分位種子者，如上諸尊皆是如來內證之德，各從一一而表如來所顯法界甚深之趣。今若有阿闍梨欲作壇，是先住此瑜伽，如彼從佛身一一位次如其形色觀已，於彼心上作圓明，於圓明中而觀彼種子，如是一一安置，方成作法。若不如是者，終不能加持建立彼諸弟子，亦不得阿闍梨名也。如前所言煩惱種子斷已，次生法界性種子，即是一切有情平等種子也。此平等法界性種子，即是如來一切智地之所生長。如世間種種草木種種，隨其性分各各差別，皆依大地而得生長，根莖枝葉種種不同，增長大小性分各異，然皆是大地之性猶地而生。雖畢竟皆歸於地，但因緣合故而有生長，然實無有自性，無生無起也。若眾生既蒙安立如是種子，即是同於如來之位。由此種子從法界性生，能生法界，故名法界生種子。法界生者，即是如來自性身也。摽幟者，如世間種子各各差別，若小草種子，有智觀之雖未成長，然已知彼性分大小所極之勢也。若見眾生行如是如是因位種子，皆亦如是。然今種子乃是法界性之種子，當知彼性必定能生如來平等法智身，是故名為摽幟也。又此漫荼羅一一分位各有種子，用摽記彼差別法界之門。當知一一入於阿字，見於內證之摽，即知如來內證之德，故名摽記也。隨彼四重分位從位出者，即是佛之摽幟，或從菩薩分位而出、或從二乘分位而出、或從天龍八部分位而出，當知階降差別各各表知種子字不同也。時佛告於祕密主已，金剛手白佛言「願樂欲聞」者，欲為普利一切眾生故流傳演布，普為一切未來眾生，亦為利益諸大眾會故，請佛演說也。上來雖說漫荼羅法，尚未說色及種子祕要之藏，故一心聽願佛演說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛亦知佛意，今佛世尊現於希有未曾有事，非無因緣，必將更說深祕之法，謂如上所說有所未了遺闕者必將說之，誠心希仰而住。故佛即更告言：「祕密主！有造漫荼羅、造尊位分并種子作標記。諦聽善哉極善作意思念，吾為說」者，時佛為執金剛等現如上分位已，時諸尊等既作種種佛事，還從本位而入毘盧遮那如來之身，亦如出時位次無異，故彼經云「復入法界宮」也。尊分位種子者，如上諸尊皆是如來內證之德，各從一一而表如來所顯法界甚深之趣。今若有阿闍梨欲作壇，是先住此瑜伽，如彼從佛身一一位次如其形色觀已，於彼心上作圓明，於圓明中而觀彼種子，如是一一安置，方成作法。若不如是者，終不能加持建立彼諸弟子，亦不得阿闍梨名也。如前所言煩惱種子斷已，次生法界性種子，即是一切有情平等種子也。此平等法界性種子，即是如來一切智地之所生長。如世間種種草木種種，隨其性分各各差別，皆依大地而得生長，根莖枝葉種種不同，增長大小性分各異，然皆是大地之性猶地而生。雖畢竟皆歸於地，但因緣合故而有生長，然實無有自性，無生無起也。若眾生既蒙安立如是種子，即是同於如來之位。由此種子從法界性生，能生法界，故名法界生種子。法界生者，即是如來自性身也。摽幟者，如世間種子各各差別，若小草種子，有智觀之雖未成長，然已知彼性分大小所極之勢也。若見眾生行如是如是因位種子，皆亦如是。然今種子乃是法界性之種子，當知彼性必定能生如來平等法智身，是故名為摽幟也。又此漫荼羅一一分位各有種子，用摽記彼差別法界之門。當知一一入於阿字，見於內證之摽，即知如來內證之德，故名摽記也。隨彼四重分位從位出者，即是佛之摽幟，或從菩薩分位而出、或從二乘分位而出、或從天龍八部分位而出，當知階降差別各各表知種子字不同也。時佛告於祕密主已，金剛手白佛言「願樂欲聞」者，欲為普利一切眾生故流傳演布，普為一切未來眾生，亦為利益諸大眾會故，請佛演說也。上來雖說漫荼羅法，尚未說色及種子祕要之藏，故一心聽願佛演說也。

次佛告意者，凡阿闍梨欲建立大悲胎藏建立弟子時，當先住於瑜伽而觀自身。從臍以下當作金剛輪，其色黃而堅。次從臍以上至心，當作水輪，其色白。次從心以上至咽，當作火輪，其色赤。次從咽以上至頂，當作風輪，其色黑。復次地輪正方，水輪圓，火輪三角，風輪半月形，最上虛空作一點。其種種色，在於頂十字縫上置也。○【圖：T39p0727_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛告意者，凡阿闍梨欲建立大悲胎藏建立弟子時，當先住於瑜伽而觀自身。從臍以下當作金剛輪，其色黃而堅。次從臍以上至心，當作水輪，其色白。次從心以上至咽，當作火輪，其色赤。次從咽以上至頂，當作風輪，其色黑。復次地輪正方，水輪圓，火輪三角，風輪半月形，最上虛空作一點。其種種色，在於頂十字縫上置也。○【圖：T39p0727_01.gif】

△○□此是輪形，正與身分相稱也。此五位者，即是前說五字，方中置阿字，圓中置於嚩字，三角中置於囉字，半月中置於唅字，點中置缺字，當更撿前卷中也。師既自觀其身次第如是方色加持自身并觀置種子種子字已，次觀壇地，即翻倒置之，最上作金剛輪，金剛輪下作於水輪，水輪下作火輪，火輪下作風輪，風輪下即是虛空輪也。所以者何？以一切世界皆是五輪之所依持，世界成時先從空中而起風，風上起火，火上起水，水上起地，即是漫荼羅安立次第也。壞時，地輪最先壞，乃至但有空在。即是師自加持次第也(更問之)。今行人修道亦與此相類，最初發信心，次菩提之心，次乃至大空也(更問)。其阿闍梨既如是加持已，即當安置諸尊，如其位次一一以瑜伽觀之，如其方色形相於其心上置於圓明，圓明中有種子字一一令明了無障。能如是作者，即是法界胎藏漫荼羅分位，為能令一切如來同共加持，一切尊等皆悉集會，共加持行人建立弟子，畢竟不退正等菩提；不然虛費功力而無益也。又此瑜伽之座，其黃金剛方輪即是金剛之座也，方是息災，圓是增益，三角是伏降，半月是攝召，點是成辦一切事。此虛空輪但用心念作之，不以形相故也。世界壞時，亦先從風輪壞地而生於火，火竟次風。更問之。如是作五輪，當知上下皆有虛空輪也。以從空輪而生於風火水地，又從地輪漸上乃至於空，故上下有空也。作漫荼羅時，師應自觀其身及地，又觀所度弟子亦當如是，而安立之准於師法。若不如是不名如法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 △○□此是輪形，正與身分相稱也。此五位者，即是前說五字，方中置阿字，圓中置於嚩字，三角中置於囉字，半月中置於唅字，點中置缺字，當更撿前卷中也。師既自觀其身次第如是方色加持自身并觀置種子種子字已，次觀壇地，即翻倒置之，最上作金剛輪，金剛輪下作於水輪，水輪下作火輪，火輪下作風輪，風輪下即是虛空輪也。所以者何？以一切世界皆是五輪之所依持，世界成時先從空中而起風，風上起火，火上起水，水上起地，即是漫荼羅安立次第也。壞時，地輪最先壞，乃至但有空在。即是師自加持次第也(更問之)。今行人修道亦與此相類，最初發信心，次菩提之心，次乃至大空也(更問)。其阿闍梨既如是加持已，即當安置諸尊，如其位次一一以瑜伽觀之，如其方色形相於其心上置於圓明，圓明中有種子字一一令明了無障。能如是作者，即是法界胎藏漫荼羅分位，為能令一切如來同共加持，一切尊等皆悉集會，共加持行人建立弟子，畢竟不退正等菩提；不然虛費功力而無益也。又此瑜伽之座，其黃金剛方輪即是金剛之座也，方是息災，圓是增益，三角是伏降，半月是攝召，點是成辦一切事。此虛空輪但用心念作之，不以形相故也。世界壞時，亦先從風輪壞地而生於火，火竟次風。更問之。如是作五輪，當知上下皆有虛空輪也。以從空輪而生於風火水地，又從地輪漸上乃至於空，故上下有空也。作漫荼羅時，師應自觀其身及地，又觀所度弟子亦當如是，而安立之准於師法。若不如是不名如法也。

時金剛手，毘盧遮那如來身語意地昇法界平等觀者，猶此菩薩能知如來身口意密，故名祕密主也。如來意密之法，唯佛與佛乃能究了。如意者，當知是身口亦如是。今此菩薩亦能知之，當知是位同大覺，為欲度眾生故，示為菩薩而相起發也。此中身密者即是諸印，如四重大漫荼羅一一本尊各有密印。若觀此身印，即知此尊所表祕密之德，隨類上中下差別有無量種也。語密者即是諸尊所有真言，聞此真言即知此尊內證之德也。意密者即是本尊瑜伽之觀，亦隨四重方位各各不同，與此相應即入如來意祕密之藏也。此中身語意密，上從佛菩薩位，及二乘、諸天八部無量差別。廣而論之，乃至十世界塵數各各不同；略而言之，如此經中所表之位，謂皆表如來身口意祕密之德。若能如實了知，即同於祕密主也。今祕密主菩薩住於法界平等觀，為念未來眾生，普令一切裂大疑網，故即於佛前而說大真言王。如文可知也。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手，毘盧遮那如來身語意地昇法界平等觀者，猶此菩薩能知如來身口意密，故名祕密主也。如來意密之法，唯佛與佛乃能究了。如意者，當知是身口亦如是。今此菩薩亦能知之，當知是位同大覺，為欲度眾生故，示為菩薩而相起發也。此中身密者即是諸印，如四重大漫荼羅一一本尊各有密印。若觀此身印，即知此尊所表祕密之德，隨類上中下差別有無量種也。語密者即是諸尊所有真言，聞此真言即知此尊內證之德也。意密者即是本尊瑜伽之觀，亦隨四重方位各各不同，與此相應即入如來意祕密之藏也。此中身語意密，上從佛菩薩位，及二乘、諸天八部無量差別。廣而論之，乃至十世界塵數各各不同；略而言之，如此經中所表之位，謂皆表如來身口意祕密之德。若能如實了知，即同於祕密主也。今祕密主菩薩住於法界平等觀，為念未來眾生，普令一切裂大疑網，故即於佛前而說大真言王。如文可知也。真言曰：

南謨三曼多佛陀喃(歸命普遍諸佛也)阿娑摩補多(無盡)達摩馱都(法界)竭帝竭多(超越無盡法界。超越者即是歎於如來秘密身口意之德也)薩嚩他(謂於一切十方三世一切時、一切方所，超越無盡法界而能普門利益一切也)暗欠暗噁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨三曼多佛陀喃(歸命普遍諸佛也)阿娑摩補多(無盡)達摩馱都(法界)竭帝竭多(超越無盡法界。超越者即是歎於如來秘密身口意之德也)薩嚩他(謂於一切十方三世一切時、一切方所，超越無盡法界而能普門利益一切也)暗欠暗噁

此四字即是四輪也。第一字為地金剛輪，第二字水輪，第三字火輪，第四字風輪也。暗，此字本體是金剛界體，兼有長聲為行，行即火輪，上有點即空輪，以為莊嚴也。次欠水輪者，佉是空義，亦有長聲是行，有點為空，即大空也。次暗字為火者，梵音阿竭喃是火也。噁是涅槃性。黑即風也。復次虛空無色，而能含受一切色像。今此佉字有行有點，即是謂一切色像。夫大空者，亦如虛空具一切法色像也，此空即是成辦一切事。是故欠字得作水用(更問)。糝索(地)唅鶴(風)藍𠸪(火)鑁嚩(水)，如上阿字有四字，謂長聲上有點及傍二點，短聲亦有上點及傍點，二字為四。今此娑等當知亦爾，皆有四字。今但舉其短聲，合為長聲二字在於短聲之前，准上而說也。糝索唅鶴(此是也。餘效此)又總而論之，阿字是佛部，娑是字蓮華部，嚩字是金剛部，風火遍三部用也(更問)。如蓮華部中，自有地水火風，若息災即須金剛方輪，若增益即須水輪，降伏即須水輪等，隨類用之。當知此阿娑訶囉嚩五門，即同上之五字輪，隨一輪中自有四輪也。如金剛部嚩字自有四輪，隨作息災、增益、降伏，各隨類用也。若讀餘真言，隨其部類有此等字者，即知彼所應用處，各有所應最為宗轄也。此一段未明了，更問之。更有三道真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四字即是四輪也。第一字為地金剛輪，第二字水輪，第三字火輪，第四字風輪也。暗，此字本體是金剛界體，兼有長聲為行，行即火輪，上有點即空輪，以為莊嚴也。次欠水輪者，佉是空義，亦有長聲是行，有點為空，即大空也。次暗字為火者，梵音阿竭喃是火也。噁是涅槃性。黑即風也。復次虛空無色，而能含受一切色像。今此佉字有行有點，即是謂一切色像。夫大空者，亦如虛空具一切法色像也，此空即是成辦一切事。是故欠字得作水用(更問)。糝索(地)唅鶴(風)藍𠸪(火)鑁嚩(水)，如上阿字有四字，謂長聲上有點及傍二點，短聲亦有上點及傍點，二字為四。今此娑等當知亦爾，皆有四字。今但舉其短聲，合為長聲二字在於短聲之前，准上而說也。糝索唅鶴(此是也。餘效此)又總而論之，阿字是佛部，娑是字蓮華部，嚩字是金剛部，風火遍三部用也(更問)。如蓮華部中，自有地水火風，若息災即須金剛方輪，若增益即須水輪，降伏即須水輪等，隨類用之。當知此阿娑訶囉嚩五門，即同上之五字輪，隨一輪中自有四輪也。如金剛部嚩字自有四輪，隨作息災、增益、降伏，各隨類用也。若讀餘真言，隨其部類有此等字者，即知彼所應用處，各有所應最為宗轄也。此一段未明了，更問之。更有三道真言：

hūṃraṃraḥ(此身真言也)hraḥhaḥ(此語真言也)raṃraḥ(此意真言也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 hūṃraṃraḥ(此身真言也)hraḥhaḥ(此語真言也)raṃraḥ(此意真言也)

此三道真言，即攝如來身語意平等法門。然此三真言，若著娑訶字亦得，若不著亦得，行者得意時自看方便也。又復此真言，由最勝故，號之為王。如上說，雖各有四字，然此中相含，但名為十二字真言王也。此中四種輪，各隨彼地水火風輪而加持阿闍梨身即得自在之用。其身口意真言亦合加持自身口意業也。此事未明了(更問之。又云前是布字法，今此中用別計合，是隨五種事相應字即攝彼中之用。更問也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三道真言，即攝如來身語意平等法門。然此三真言，若著娑訶字亦得，若不著亦得，行者得意時自看方便也。又復此真言，由最勝故，號之為王。如上說，雖各有四字，然此中相含，但名為十二字真言王也。此中四種輪，各隨彼地水火風輪而加持阿闍梨身即得自在之用。其身口意真言亦合加持自身口意業也。此事未明了(更問之。又云前是布字法，今此中用別計合，是隨五種事相應字即攝彼中之用。更問也)

時金剛手如是說大真言王竟，時一切如來十方世界住，舒右手摩執金剛菩薩頂而歎言：善哉善哉善男子！佛子！汝已毘盧遮那身語意地越，遍一切真言道平等住，為欲作諸菩薩明故說此真言王者。今此中摩頂，非是十方佛舒手就此土摩其頂也。然此祕密主當於佛前說此真言王時，即以真言王故，普於十方一切世界一一如來前，以平等遍滿聲一時而說，是故一切如來各各申手而摩其頂也。越者，超入之義也。如毘盧遮那於阿迦尼吒天坐於道場，以此真言王故，得身口意畢竟平等自在之用。汝今亦得超入如是身口意平等法之地，等於毘盧遮那。即是一切如來歎其真實德也。言汝已得如是平等之地，為欲普門利益一切眾生故，為欲照明修真言行菩薩除其暗冥，是故說此真言王也。真言王能裂一切法界疑網。疑即是暗。能斷一切疑惑，即是為作照明也。何以故？此毘盧遮那世尊、應、正等覺坐菩提座，觀十二字真言，四魔降伏。此法界現生三處流出天魔降者，謂大日如來坐道場時，平等觀於法界，而說此十二句真言王。即以此力，能降四魔，除其罪垢也。然四種魔中，三魔無色，是佛於阿迦尼吒天時已降伏之。唯天魔有相，為欲令世界中知自在力故，復於此土而現伏天魔也。三處者，謂如上所說佛身上分出一切諸如來，中分從心至臍出一切菩薩，下分從臍至足出一切八部天神等。皆從如來平等三業普門示現，示大漫荼羅胎藏莊嚴之位，即是本尊真言及印也。當知佛從於內證之德現如是事時，即於爾時普伏四魔無有遺餘。今阿闍梨欲造漫荼羅時，亦須想於自身一同毘盧遮那，即得自在之力，亦同彼佛能伏四魔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手如是說大真言王竟，時一切如來十方世界住，舒右手摩執金剛菩薩頂而歎言：善哉善哉善男子！佛子！汝已毘盧遮那身語意地越，遍一切真言道平等住，為欲作諸菩薩明故說此真言王者。今此中摩頂，非是十方佛舒手就此土摩其頂也。然此祕密主當於佛前說此真言王時，即以真言王故，普於十方一切世界一一如來前，以平等遍滿聲一時而說，是故一切如來各各申手而摩其頂也。越者，超入之義也。如毘盧遮那於阿迦尼吒天坐於道場，以此真言王故，得身口意畢竟平等自在之用。汝今亦得超入如是身口意平等法之地，等於毘盧遮那。即是一切如來歎其真實德也。言汝已得如是平等之地，為欲普門利益一切眾生故，為欲照明修真言行菩薩除其暗冥，是故說此真言王也。真言王能裂一切法界疑網。疑即是暗。能斷一切疑惑，即是為作照明也。何以故？此毘盧遮那世尊、應、正等覺坐菩提座，觀十二字真言，四魔降伏。此法界現生三處流出天魔降者，謂大日如來坐道場時，平等觀於法界，而說此十二句真言王。即以此力，能降四魔，除其罪垢也。然四種魔中，三魔無色，是佛於阿迦尼吒天時已降伏之。唯天魔有相，為欲令世界中知自在力故，復於此土而現伏天魔也。三處者，謂如上所說佛身上分出一切諸如來，中分從心至臍出一切菩薩，下分從臍至足出一切八部天神等。皆從如來平等三業普門示現，示大漫荼羅胎藏莊嚴之位，即是本尊真言及印也。當知佛從於內證之德現如是事時，即於爾時普伏四魔無有遺餘。今阿闍梨欲造漫荼羅時，亦須想於自身一同毘盧遮那，即得自在之力，亦同彼佛能伏四魔也。

次世尊身語意平等，得量同虛空，得如是身語意，獲如是智，一切法得自在者，謂佛坐於金剛道場，纔念此三道真言，謂如所說身口意三真言也。當如是念時，即得身口意平等之地，身及語意皆是法界之體，無有邊際由如虛空，即以如是之力而伏四魔也。前所云三道者，有一釋云：此三道真言，身口意自在平等之力，即是從佛出也。由此身口意三道真言故，如來得超入三平等地，隨上中下類普門示現種種本尊之身、種種真言、種種印法，等同虛空無有其分限，普周法界而度群生，究竟皆令同得超入如是三平等地也。身具無量功德，猶如虛空不可知其限量，語意亦爾。由觀此真言故，得如是功德，同於如來也。由三業無盡故，若應以身度人，即普現種種色身。若應以語度人，即普門示現種種語言，隨宜導示，令得入於佛之知見。若應以意度人，亦如是種種感通不可窮盡。非直身語意無有限量、具足一切功德由如虛空，當知智慧亦得如是無有限量猶如虛空也。若得如是無礙妙智，即是於一切法中而得自在，同於世尊也。所云自在者，謂於一切不自在事也。一切眾生之類，由未究竟清淨法界故，皆為業煩惱之所焚籠，繫屬生死，不能得自在之力。今如來於彼生死大海之中，以種種法門宣示如來深密之法要，為一大事因緣故，種種方便而成就之，皆令到於一切智地，即是於一切法中得自在義也。以證如是法，於是法自在。以自在故，即能無礙演說曲成眾機也。如來所以得如是自在之用，皆由觀此十二字輪法門，當知此十二字法門即是法界之體性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次世尊身語意平等，得量同虛空，得如是身語意，獲如是智，一切法得自在者，謂佛坐於金剛道場，纔念此三道真言，謂如所說身口意三真言也。當如是念時，即得身口意平等之地，身及語意皆是法界之體，無有邊際由如虛空，即以如是之力而伏四魔也。前所云三道者，有一釋云：此三道真言，身口意自在平等之力，即是從佛出也。由此身口意三道真言故，如來得超入三平等地，隨上中下類普門示現種種本尊之身、種種真言、種種印法，等同虛空無有其分限，普周法界而度群生，究竟皆令同得超入如是三平等地也。身具無量功德，猶如虛空不可知其限量，語意亦爾。由觀此真言故，得如是功德，同於如來也。由三業無盡故，若應以身度人，即普現種種色身。若應以語度人，即普門示現種種語言，隨宜導示，令得入於佛之知見。若應以意度人，亦如是種種感通不可窮盡。非直身語意無有限量、具足一切功德由如虛空，當知智慧亦得如是無有限量猶如虛空也。若得如是無礙妙智，即是於一切法中而得自在，同於世尊也。所云自在者，謂於一切不自在事也。一切眾生之類，由未究竟清淨法界故，皆為業煩惱之所焚籠，繫屬生死，不能得自在之力。今如來於彼生死大海之中，以種種法門宣示如來深密之法要，為一大事因緣故，種種方便而成就之，皆令到於一切智地，即是於一切法中得自在義也。以證如是法，於是法自在。以自在故，即能無礙演說曲成眾機也。如來所以得如是自在之用，皆由觀此十二字輪法門，當知此十二字法門即是法界之體性也。

時十方佛見金剛手說此真言，同於古佛之道。我等一切如來亦由觀此十二字門而成究極妙身，未來諸世尊亦復當如是。是故大歡喜而摩菩薩頂，而告之言：一切諸佛以於法自在故，為一大事因緣故，以身口意平等而說此法門，汝今亦復能說之，即是亦證此法同於如來也。然金剛藏雖未即究竟一切種智，而同於妙覺世尊，但以十方諸佛神力共所加故，亦於大會中亦如如來所證同等。若離神力加持，即亦未得究竟與如來等也。故善男子！毘盧遮那身語意平等證，一切佛如是知者，知是覺之別名。由知諸如來普門無盡之行，證於如來三種平等。謂知如來身密之藏，亦知語意微密之藏也。若證知此法者，即是同於如來也。如是歎印竟，復令更請如來。所以者何？如是深密之藏，唯佛與佛乃能究了，故一切菩薩莫有能發問者。今十方佛同以神力加金剛手，為利益一切眾生故，今乘諸佛神力而問大日如來也。此中問何事？意為先所說之事所有深密之義，尚未周備故(更問其樞要也)。一切智成者，即是大日如來。薄伽梵義，如六義中說，前亦已解。毘盧遮那者，如日出于世，能除暗冥、能成就一切眾生所有事業，大地所生之類無不蒙益。此實相自然大慧之日亦復如是，若有眾生了知自證，如猛風吹雲、日月出現，亦有如是功力，普於法界中而作大利，如日光而照世間也。主者，以於諸法得自在，故名為主。今諸佛令金剛手問此大日如來真言行句祕密之事也。殊勝說自教則廣者，由於一字法門達一切法，證得十方三世如來平等身口意不可窮盡，故名為勝也。教則者，即是法則之別名，法是軌則之義也。以是我往昔發菩提、無上菩提，宣說我一切法涅槃，至現世界諸佛世尊證知者，言我等往昔行菩薩道時，亦由如是真言門故成自然智，復為一切眾生如是演說，咸令得至大涅槃也。我今此語緣起甚深，一切有心者尚不能發問，何況能信解？唯有十方一切如來同至此法，可以為證終不虛也。汝今已得我等所行之迹，故宜更問如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方佛見金剛手說此真言，同於古佛之道。我等一切如來亦由觀此十二字門而成究極妙身，未來諸世尊亦復當如是。是故大歡喜而摩菩薩頂，而告之言：一切諸佛以於法自在故，為一大事因緣故，以身口意平等而說此法門，汝今亦復能說之，即是亦證此法同於如來也。然金剛藏雖未即究竟一切種智，而同於妙覺世尊，但以十方諸佛神力共所加故，亦於大會中亦如如來所證同等。若離神力加持，即亦未得究竟與如來等也。故善男子！毘盧遮那身語意平等證，一切佛如是知者，知是覺之別名。由知諸如來普門無盡之行，證於如來三種平等。謂知如來身密之藏，亦知語意微密之藏也。若證知此法者，即是同於如來也。如是歎印竟，復令更請如來。所以者何？如是深密之藏，唯佛與佛乃能究了，故一切菩薩莫有能發問者。今十方佛同以神力加金剛手，為利益一切眾生故，今乘諸佛神力而問大日如來也。此中問何事？意為先所說之事所有深密之義，尚未周備故(更問其樞要也)。一切智成者，即是大日如來。薄伽梵義，如六義中說，前亦已解。毘盧遮那者，如日出于世，能除暗冥、能成就一切眾生所有事業，大地所生之類無不蒙益。此實相自然大慧之日亦復如是，若有眾生了知自證，如猛風吹雲、日月出現，亦有如是功力，普於法界中而作大利，如日光而照世間也。主者，以於諸法得自在，故名為主。今諸佛令金剛手問此大日如來真言行句祕密之事也。殊勝說自教則廣者，由於一字法門達一切法，證得十方三世如來平等身口意不可窮盡，故名為勝也。教則者，即是法則之別名，法是軌則之義也。以是我往昔發菩提、無上菩提，宣說我一切法涅槃，至現世界諸佛世尊證知者，言我等往昔行菩薩道時，亦由如是真言門故成自然智，復為一切眾生如是演說，咸令得至大涅槃也。我今此語緣起甚深，一切有心者尚不能發問，何況能信解？唯有十方一切如來同至此法，可以為證終不虛也。汝今已得我等所行之迹，故宜更問如來也。

時執金剛具德者，猶手所持如來智印，即是具足一切諸佛種種功德皆同一味，所謂如來解脫之味。以彼智印同於如來，故言具德者也。時彼菩薩由諸如來共所加持，以大歡喜，即得深知如來之語，亦知如來之心，先所不逮而未能問者，今皆自在能問如來，無有疑難也。今欲問如來，先歎法界之德。而說偈言：是法無盡亦無自性者，盡謂有始有終、有生有滅。以有生滅故，即是有起盡之法。而今平等法界之性離如是過，無有始終也。無生滅故，即是不可盡義也。無盡者，即是無相之別名。由無盡故，一切諸法皆無自性，無有動搖、無有變易亦無住處也。阿賴耶，是房義、是盛受義。今平等法界中無有如是受藏之相，故無住處也。若一切法皆無自性即是無作，無作故無有生滅果報等，本來寂然常自寂滅之相，即同不思議解脫也。諸佛同位者，如此甚深寂滅之法，一切名言之所不及，更無可以為喻者，唯是佛同所證知可以為喻，故言同於正覺也。然一切法若但究竟，無生無作也。言究竟者，即是無有諸乘分別差降，一切聖人等位便墮斷滅中證於實證，不能利益一切故。次復言方便佛等，悲願轉無相教開發，覺悟如是相，由具方便故，能滿一切所願。此方便者即是大悲願也，由此大悲願故能轉也(更問)。於此無相法中，無人能說、無可表示，而能令一切得之也，亦自證得，當知是即大方便力也。此法無人能教授者，不由他悟而得證之，即是自覺無師之智，自然成佛道，於道場現寂，覺如是法之實相也。此皆是偈語，後當飾之耳。復次若言法界無盡無終始者，即是於斷滅，不能為眾生作諸利益。何以故？已於生死作分限故，然是塵勞之儔。是如來種，若一切無生無性亦無住處，何能普應世間作諸佛事耶？然諸菩薩有二事故，不墮斷滅中，謂大悲及方便。由有此故，能自開發也。之中云開發者，謂菩提心自然開發也。若此言說表示，因他教悟而能得如是自然無師之慧者，無有是處。所以者何？但因行者如實自覺、如實自觀無盡法界，故得如是實相之慧，非由他悟也。經意云法相如是，故云如是相也。既得如是實相之法，即以此法大悲方便而為眾生開示演說，然實不由他悟、不從他傳得也。如盲人問乳色何似，乃至聞乳色如雪便生冷想，又聞如鶴便生動想，乃至以種種喻方便表示終不能解，徒增心妄計而已。何以故？由彼自無明目故。第一義諦亦爾，若不如實自了知者，設他種種開導，終無得理也。若人自不開發如是內證之法，而為人說，欲令他悟，亦無有是處。何以故？如有無足之人，呼召眾人作如是言：「我當為汝而登妙高山上。」當知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛具德者，猶手所持如來智印，即是具足一切諸佛種種功德皆同一味，所謂如來解脫之味。以彼智印同於如來，故言具德者也。時彼菩薩由諸如來共所加持，以大歡喜，即得深知如來之語，亦知如來之心，先所不逮而未能問者，今皆自在能問如來，無有疑難也。今欲問如來，先歎法界之德。而說偈言：是法無盡亦無自性者，盡謂有始有終、有生有滅。以有生滅故，即是有起盡之法。而今平等法界之性離如是過，無有始終也。無生滅故，即是不可盡義也。無盡者，即是無相之別名。由無盡故，一切諸法皆無自性，無有動搖、無有變易亦無住處也。阿賴耶，是房義、是盛受義。今平等法界中無有如是受藏之相，故無住處也。若一切法皆無自性即是無作，無作故無有生滅果報等，本來寂然常自寂滅之相，即同不思議解脫也。諸佛同位者，如此甚深寂滅之法，一切名言之所不及，更無可以為喻者，唯是佛同所證知可以為喻，故言同於正覺也。然一切法若但究竟，無生無作也。言究竟者，即是無有諸乘分別差降，一切聖人等位便墮斷滅中證於實證，不能利益一切故。次復言方便佛等，悲願轉無相教開發，覺悟如是相，由具方便故，能滿一切所願。此方便者即是大悲願也，由此大悲願故能轉也(更問)。於此無相法中，無人能說、無可表示，而能令一切得之也，亦自證得，當知是即大方便力也。此法無人能教授者，不由他悟而得證之，即是自覺無師之智，自然成佛道，於道場現寂，覺如是法之實相也。此皆是偈語，後當飾之耳。復次若言法界無盡無終始者，即是於斷滅，不能為眾生作諸利益。何以故？已於生死作分限故，然是塵勞之儔。是如來種，若一切無生無性亦無住處，何能普應世間作諸佛事耶？然諸菩薩有二事故，不墮斷滅中，謂大悲及方便。由有此故，能自開發也。之中云開發者，謂菩提心自然開發也。若此言說表示，因他教悟而能得如是自然無師之慧者，無有是處。所以者何？但因行者如實自覺、如實自觀無盡法界，故得如是實相之慧，非由他悟也。經意云法相如是，故云如是相也。既得如是實相之法，即以此法大悲方便而為眾生開示演說，然實不由他悟、不從他傳得也。如盲人問乳色何似，乃至聞乳色如雪便生冷想，又聞如鶴便生動想，乃至以種種喻方便表示終不能解，徒增心妄計而已。何以故？由彼自無明目故。第一義諦亦爾，若不如實自了知者，設他種種開導，終無得理也。若人自不開發如是內證之法，而為人說，欲令他悟，亦無有是處。何以故？如有無足之人，呼召眾人作如是言：「我當為汝而登妙高山上。」當知

此人必為智者之所輕笑也。何以故？若自無足者，尚不能自登如是妙高山王少分高處，況能為一切而登彼頂耶？又如有人自未能渡大海波浪，而謂他言：「我當渡汝令達彼岸。」當知亦是無有得理也。行人亦如是，若自未覺無師之慧，而欲令他聞法得悟，必無此理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人必為智者之所輕笑也。何以故？若自無足者，尚不能自登如是妙高山王少分高處，況能為一切而登彼頂耶？又如有人自未能渡大海波浪，而謂他言：「我當渡汝令達彼岸。」當知亦是無有得理也。行人亦如是，若自未覺無師之慧，而欲令他聞法得悟，必無此理也。

時金剛主以此偈歎如來已，次說優陀那偈而以問佛。烏陀那，是總攝義也，以一偈之義而攝無盡法界離相之法無量法義，故言攝也。歎說偈已，念彼未來世眾生修真言行者，於此大悲藏生漫荼羅有所闕故，不得疾成無上菩提故，次第問佛祕要方便也。斷一切疑者，若不能普斷眾生種種疑網，則不名一切智人。以於一切法中自離疑網，方能斷他疑網也。今佛既自斷一切疑網，是故我今請問，願為斷疑也。離熱惱者，言永斷三毒根也。今為一切眾生故，請問導師，以於一切法中而能引導令至佛慧，故名大導師也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛主以此偈歎如來已，次說優陀那偈而以問佛。烏陀那，是總攝義也，以一偈之義而攝無盡法界離相之法無量法義，故言攝也。歎說偈已，念彼未來世眾生修真言行者，於此大悲藏生漫荼羅有所闕故，不得疾成無上菩提故，次第問佛祕要方便也。斷一切疑者，若不能普斷眾生種種疑網，則不名一切智人。以於一切法中自離疑網，方能斷他疑網也。今佛既自斷一切疑網，是故我今請問，願為斷疑也。離熱惱者，言永斷三毒根也。今為一切眾生故，請問導師，以於一切法中而能引導令至佛慧，故名大導師也。