大毘盧遮那成佛經疏卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛經疏卷第十二

沙門一行阿闍梨記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門一行阿闍梨記

悉地出現品第六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉地出現品第六之餘

復次凡加持法，如前云加持風等，作七點等法猶未盡，此中具足明之。凡一切為障害道者，皆用此法令不動也。一切一境者，令一切住心而體也。作此法，先想八峯須彌山王，八峯謂四面周匝作於山峯，於八峯上想蓮華，華上有三股金剛，其股向上。經云置彼頂，是杵上頭也。向上，此上想作阿字，光焰圍遶之。如是想已，一切障皆令攝除也。如是攝彼，令住一境而不得動也。非是不動尊，是定住義也，自在隨意修道無礙也。又成就藥法，凡如是等欲成就時，具有次第法用，今此中但略明大宗耳。作藥加法一百遍，凡言百者皆加八遍也。誦已，自證飲或以與人，能除一切病患，乃至先業之病亦能除之。凡增益事，與金剛黃色相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次凡加持法，如前云加持風等，作七點等法猶未盡，此中具足明之。凡一切為障害道者，皆用此法令不動也。一切一境者，令一切住心而體也。作此法，先想八峯須彌山王，八峯謂四面周匝作於山峯，於八峯上想蓮華，華上有三股金剛，其股向上。經云置彼頂，是杵上頭也。向上，此上想作阿字，光焰圍遶之。如是想已，一切障皆令攝除也。如是攝彼，令住一境而不得動也。非是不動尊，是定住義也，自在隨意修道無礙也。又成就藥法，凡如是等欲成就時，具有次第法用，今此中但略明大宗耳。作藥加法一百遍，凡言百者皆加八遍也。誦已，自證飲或以與人，能除一切病患，乃至先業之病亦能除之。凡增益事，與金剛黃色相應也。

次明嚩字門，即是上va字，先明其體，後兼三昧之畫也。其想法，想此字純作白也，猶如雪山及牛乳等鮮明皎潔。先從臍以上想作白蓮花極白鮮明想，縛字純白色在於白花之上。成就已，即迴此字以作本尊也。此是息災之中最為第一也。其佛本尊亦作寂然之像，極寂之儀住於寂定。純白無比，同於秋夜月光也。彼漫荼羅當重圓，猶如九重月輪作之，作如霏微白雲霧狀而住其中。作此法成，一切煩惱熱等皆能止息。凡一切息災相應，皆此中作也。牛乳珠鬘同者，想此字中如上牛乳流水連滯不絕，猶如白珠而下灌注其心。或自或他若想此灌之，一切內外熱惱無不除也。或想如月或如水精，淨月之光普皆流注，凡有一切熱惱之患，以此注之皆除。一切扇底迦法與白色相應，此中作也。前阿字是金剛漫荼羅，此縛字名為水漫荼羅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明嚩字門，即是上va字，先明其體，後兼三昧之畫也。其想法，想此字純作白也，猶如雪山及牛乳等鮮明皎潔。先從臍以上想作白蓮花極白鮮明想，縛字純白色在於白花之上。成就已，即迴此字以作本尊也。此是息災之中最為第一也。其佛本尊亦作寂然之像，極寂之儀住於寂定。純白無比，同於秋夜月光也。彼漫荼羅當重圓，猶如九重月輪作之，作如霏微白雲霧狀而住其中。作此法成，一切煩惱熱等皆能止息。凡一切息災相應，皆此中作也。牛乳珠鬘同者，想此字中如上牛乳流水連滯不絕，猶如白珠而下灌注其心。或自或他若想此灌之，一切內外熱惱無不除也。或想如月或如水精，淨月之光普皆流注，凡有一切熱惱之患，以此注之皆除。一切扇底迦法與白色相應，此中作也。前阿字是金剛漫荼羅，此縛字名為水漫荼羅也。

□金剛地黃 ○水地白 △火地赤 【圖：T39p0702_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □金剛地黃 ○水地白 △火地赤 【圖：T39p0702_01.gif】

風地黑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風地黑

空無定形而現種種也。從月輪霧聚漫荼羅中出，如乳流注，能除一切熱惱。謂內外障即是熱障，此悉能除也。免離，謂脫此苦患也。如是繫緣一境，成就蘇乳、珠鬘及藕、水精、或酪或水。如是等物其數眾多，隨心所欲作者，但與寂災相應皆得成就。或求長壽久住無量，或現種種身端妙奇特之相。或云最上者，是愛敬中最上也，令人所愛敬。或求聞持、或求聰明、或求智慧及息諸病，如是等皆得成也。若此縛字安點，然除病患等事、內外諸毒皆速成就。此是息災吉祥漫荼羅也。然攝除有無量事，故云等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無定形而現種種也。從月輪霧聚漫荼羅中出，如乳流注，能除一切熱惱。謂內外障即是熱障，此悉能除也。免離，謂脫此苦患也。如是繫緣一境，成就蘇乳、珠鬘及藕、水精、或酪或水。如是等物其數眾多，隨心所欲作者，但與寂災相應皆得成就。或求長壽久住無量，或現種種身端妙奇特之相。或云最上者，是愛敬中最上也，令人所愛敬。或求聞持、或求聰明、或求智慧及息諸病，如是等皆得成也。若此縛字安點，然除病患等事、內外諸毒皆速成就。此是息災吉祥漫荼羅也。然攝除有無量事，故云等也。

次說囉字除障漫荼羅，於除障中最為第一真實之法。此囉字是赤中之赤、火中之火、燒中之燒。由能燒滅種種煩惱業苦，乃至現作五無間罪，若修此字門亦能淨除使無有餘。既罪滅已，則生諸善功德也。此字門所作與不動明王相應，然不動明王句能作三品一切事也。其法先如上住心一境，觀作極赤三角漫荼羅，極令悅意。此悅意定，謂令鮮明妙整也。又悅意是當心作之，此祕語也。周匝作於焰鬘，知烈火光焰之狀，中觀囉字。成已轉作不動明王，作寂然之像，非瞋非笑，其形寂然也。又云先想不動明王，於其心上作三角，中有羅字，字成，迴作不動明王也。除障故罪滅，寂然故息災，即是罪滅福生之義也。次此成就是物者，謂指此三角壇也。言釳羅，是執日之眷屬，凡有八曜，皆名為執也。凡日等諸執及火天等，同在東南隅，作法大同也。謂須火用作之，或轉火令冷等皆此中作。然祕之意，是作日，故智火也。日亦是慧日也。攝取者，攝取惡法難調之人，皆令柔順調伏也(義准廿八及十二房等與月水同位)。此中攝伏惡人者，謂能攝伏煩惱而得自在人也。及發怨者，能令自他俱得成也(謂發彼怨等)。消枯枝分者，能令彼身枯竭，無所堪能也。一切身分三毒為本體，令彼消竭無餘也。若外相而言，沽涸即是竭龍池等也。彼一切作者，一切降伏相應事，皆此中作也。然皆與慈悲相應，為令彼等降伏善調，得作佛道因緣故。訶字第一真實者，此是風漫荼羅也。風性能增益也。風生者，謂應是作風用之事，皆此壇中出生也。亦是生此諸事也。萬物能消耗變化無方，此字事用亦爾也。謂因業等生，種種增長滋茂之事皆得自在。若上安點，即能壞彼一切因業等事也。其法先想本尊，於其額上連眉作半月形haṃ於中安字。先想外作，即迴作自身也。其半月有大威德威光之像，黑焰遍出於外，作風吹動之幖幟。惡謂其像作極忿怒形也。云此但是風輪之尊，非降三世也。其像亦作深青色(即黑類也)。若作此成就，能為一切眾生作種種義利也。次成就，謂下所列物於風中作也，即能此現身皆得成也。謂昇虛空神足變化，及天眼天耳、沒隱其身。開，謂開阿脩羅宮等也。下云念者，只是用心作也。此五字皆是心作成就壇也。亦可以事法作壇，而觀心與相應也。若如以事相作壇而修神足，亦於彼中坐作之。若藕等亦置於壇中作也，想白乳流滿中。昔佛坐道樹下，從此字門而降伏天魔無量軍眾。持誦者若能如法習行，不久即同如來，現身能伏彼軍也。大名稱，即彼降魔者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說囉字除障漫荼羅，於除障中最為第一真實之法。此囉字是赤中之赤、火中之火、燒中之燒。由能燒滅種種煩惱業苦，乃至現作五無間罪，若修此字門亦能淨除使無有餘。既罪滅已，則生諸善功德也。此字門所作與不動明王相應，然不動明王句能作三品一切事也。其法先如上住心一境，觀作極赤三角漫荼羅，極令悅意。此悅意定，謂令鮮明妙整也。又悅意是當心作之，此祕語也。周匝作於焰鬘，知烈火光焰之狀，中觀囉字。成已轉作不動明王，作寂然之像，非瞋非笑，其形寂然也。又云先想不動明王，於其心上作三角，中有羅字，字成，迴作不動明王也。除障故罪滅，寂然故息災，即是罪滅福生之義也。次此成就是物者，謂指此三角壇也。言釳羅，是執日之眷屬，凡有八曜，皆名為執也。凡日等諸執及火天等，同在東南隅，作法大同也。謂須火用作之，或轉火令冷等皆此中作。然祕之意，是作日，故智火也。日亦是慧日也。攝取者，攝取惡法難調之人，皆令柔順調伏也(義准廿八及十二房等與月水同位)。此中攝伏惡人者，謂能攝伏煩惱而得自在人也。及發怨者，能令自他俱得成也(謂發彼怨等)。消枯枝分者，能令彼身枯竭，無所堪能也。一切身分三毒為本體，令彼消竭無餘也。若外相而言，沽涸即是竭龍池等也。彼一切作者，一切降伏相應事，皆此中作也。然皆與慈悲相應，為令彼等降伏善調，得作佛道因緣故。訶字第一真實者，此是風漫荼羅也。風性能增益也。風生者，謂應是作風用之事，皆此壇中出生也。亦是生此諸事也。萬物能消耗變化無方，此字事用亦爾也。謂因業等生，種種增長滋茂之事皆得自在。若上安點，即能壞彼一切因業等事也。其法先想本尊，於其額上連眉作半月形haṃ於中安字。先想外作，即迴作自身也。其半月有大威德威光之像，黑焰遍出於外，作風吹動之幖幟。惡謂其像作極忿怒形也。云此但是風輪之尊，非降三世也。其像亦作深青色(即黑類也)。若作此成就，能為一切眾生作種種義利也。次成就，謂下所列物於風中作也，即能此現身皆得成也。謂昇虛空神足變化，及天眼天耳、沒隱其身。開，謂開阿脩羅宮等也。下云念者，只是用心作也。此五字皆是心作成就壇也。亦可以事法作壇，而觀心與相應也。若如以事相作壇而修神足，亦於彼中坐作之。若藕等亦置於壇中作也，想白乳流滿中。昔佛坐道樹下，從此字門而降伏天魔無量軍眾。持誦者若能如法習行，不久即同如來，現身能伏彼軍也。大名稱，即彼降魔者也。

次即因訶字門轉明佉字。訶即因義也，有因故即有隨業受果之相。然此第一義中，訶字門本自不生，以不生故因不可得。此因尚本自來不生，況於其中而有業果耶？如是觀時，因業與果之事寂然，皆不可得。若能如是觀者，即同如來坐於道樹而降伏魔。以此因等不可得故，即是其相猶如虛空，空而復空故也。大德世尊說彼色者，謂說虛空色也。若於上加點，即入欠字門也。此欠字門所說尊者名為尊也，謂尊中之尊，即大空也。若欲成就一切器物，皆得成就。其名種無量，不可具言。其漫荼羅無方圓半月等相，當知虛空無相而能成就相。此壇作種種色也，空現種種色相也。慧刀印共作，謂兼以刀印護之而作成就也。若作刀，用鑌鐵作。索用線或藕絲作。其輪或以金或以鑌作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次即因訶字門轉明佉字。訶即因義也，有因故即有隨業受果之相。然此第一義中，訶字門本自不生，以不生故因不可得。此因尚本自來不生，況於其中而有業果耶？如是觀時，因業與果之事寂然，皆不可得。若能如是觀者，即同如來坐於道樹而降伏魔。以此因等不可得故，即是其相猶如虛空，空而復空故也。大德世尊說彼色者，謂說虛空色也。若於上加點，即入欠字門也。此欠字門所說尊者名為尊也，謂尊中之尊，即大空也。若欲成就一切器物，皆得成就。其名種無量，不可具言。其漫荼羅無方圓半月等相，當知虛空無相而能成就相。此壇作種種色也，空現種種色相也。慧刀印共作，謂兼以刀印護之而作成就也。若作刀，用鑌鐵作。索用線或藕絲作。其輪或以金或以鑌作。

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(利處在下名那羅遮也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (利處在下名那羅遮也)

【圖：T39p0703_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T39p0703_02.gif】

(此名沒蘗藍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此名沒蘗藍)

此等器甚多，不可具載，別有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等器甚多，不可具載，別有也。

如上諸器隨作一事，用此欠字成就之。若得上中下成就，隨事而用。乃至得成，持之以遊歷諸佛國土，名持明仙也。次更細說五字之義。若住此理隨事相應，即能成辦一切事也。是故佛觀大眾，告金剛手言：「是真言菩薩修菩薩行，阿字自本色，內外一切捨。」得一切句義者，得與阿字本體本色而相應也。體本體不生，同於金剛實相之身。若與此相相應，即能捨一切法，麁妙等同。猶如瓦金齊觀，猶善住平等觀故，一切三毒罪業悉離。若如是者當得淨心，得此淨者即同諸佛牟尼之尊，普能利益一切眾生，出過為罪離諸過患也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上諸器隨作一事，用此欠字成就之。若得上中下成就，隨事而用。乃至得成，持之以遊歷諸佛國土，名持明仙也。次更細說五字之義。若住此理隨事相應，即能成辦一切事也。是故佛觀大眾，告金剛手言：「是真言菩薩修菩薩行，阿字自本色，內外一切捨。」得一切句義者，得與阿字本體本色而相應也。體本體不生，同於金剛實相之身。若與此相相應，即能捨一切法，麁妙等同。猶如瓦金齊觀，猶善住平等觀故，一切三毒罪業悉離。若如是者當得淨心，得此淨者即同諸佛牟尼之尊，普能利益一切眾生，出過為罪離諸過患也。

次明嚩字門。若能與此相應解諸法則(即是真言次第法則也)，即能為一切眾生作大利益之事也。先當如上觀此字，白如雪乳流注其心。若流注充滿其身，內外皆淨，一切見者即同佛身也。又從其身而流注出，遍於一切眾生身中極令淨滿，又更流注滿於大地。當知此即於祕密釋中是大慈悲水也。觀於世間極熱惱故而利益之，能令或飲或觸，或除眾患，必定於無上菩提有能，是此水現同甘露。或顯或祕，於二釋中皆有世出世利用也。無疑，謂當生決定信不疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明嚩字門。若能與此相應解諸法則(即是真言次第法則也)，即能為一切眾生作大利益之事也。先當如上觀此字，白如雪乳流注其心。若流注充滿其身，內外皆淨，一切見者即同佛身也。又從其身而流注出，遍於一切眾生身中極令淨滿，又更流注滿於大地。當知此即於祕密釋中是大慈悲水也。觀於世間極熱惱故而利益之，能令或飲或觸，或除眾患，必定於無上菩提有能，是此水現同甘露。或顯或祕，於二釋中皆有世出世利用也。無疑，謂當生決定信不疑也。

次明羅字門(加點也)。亦如前觀之，皆寂，赫然光明如火輪，周匝有光，遍於內外皆作此色。向外流出，乃至照於他身，亦令此漸次轉廣遍於法界，能除一切眾生種種惡事，隨所欲樂而滿足之也，亦能作諸神變也。次行者從臍以上安囉字，臍中安嚩字，俱現神變，從囉生火、從嚩生水，而除寒熱等患。乃至八大熱地獄熱，能以嚩字而作清涼而息滅之；八寒地獄，能以囉字作溫煖而息滅之也。次又下安囉字等，標幢上而安訶字，能除自他一切罪苦也。又如上作大金剛輪，此是剛中之剛者也。於彼金剛大因陀羅輪中，雙作阿嚩二字，而自龍方(西方也)即能攝伏一切也。風能遍一切處，或開或壞，開謂開修羅宮及一切質礙之物，壞謂摧而折毀之。種種雜色內外業因所成，皆能開壞也。色漫荼羅，謂依本色，即是前所說風壇也。心摩觸者，謂想此字在圓明中而當其心中，能令意得清淨，即《法華》所謂意根淨也。於經行中而念誦之，觀此字而作輕舉輕舉想，即能舉身昇空現種種神足。或坐而想阿字在於耳根之中，以此字出入聞聲，即得天耳根通了也。或云隨用一字皆得，或可此文是阿字用也(更問)。意生身者，此是舉要言之，隨意所欲皆成，如得意生身念至十方也。當知如來有如是自在方便，能令無相離相行中而普現色身，成辦一切佛事。纔持誦時，能壞一切生死種子，成就菩提之種子。轉者，即是轉誦之轉也。行者若能如是修行，諸佛常當現其人前，如影隨身而滿其願。行者既得滿所願已，即能不捨一切眾生，亦復常現其前，而滿其願令得法喜也。故云同於影像，於一切處、隨順一切眾生。所以爾者？此如來住於三平等地，無有分別戲論，復越度一切心境界相，時方作業一切亦離。時，謂生滅於三世之時。方，謂方所。作，謂眾業。雖現萬像而無所現，同於十喻，法與非法皆遠離故，猶得如是無盡莊嚴藏，故能普應一切眾生。是故行者當勤求是真言之行無上悉地，所謂如來一切智智。當知諸成就中最在其上，無與等、無相比也。此一切智由於真言行生，故當勤學之。右得悉地品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明羅字門(加點也)。亦如前觀之，皆寂，赫然光明如火輪，周匝有光，遍於內外皆作此色。向外流出，乃至照於他身，亦令此漸次轉廣遍於法界，能除一切眾生種種惡事，隨所欲樂而滿足之也，亦能作諸神變也。次行者從臍以上安囉字，臍中安嚩字，俱現神變，從囉生火、從嚩生水，而除寒熱等患。乃至八大熱地獄熱，能以嚩字而作清涼而息滅之；八寒地獄，能以囉字作溫煖而息滅之也。次又下安囉字等，標幢上而安訶字，能除自他一切罪苦也。又如上作大金剛輪，此是剛中之剛者也。於彼金剛大因陀羅輪中，雙作阿嚩二字，而自龍方(西方也)即能攝伏一切也。風能遍一切處，或開或壞，開謂開修羅宮及一切質礙之物，壞謂摧而折毀之。種種雜色內外業因所成，皆能開壞也。色漫荼羅，謂依本色，即是前所說風壇也。心摩觸者，謂想此字在圓明中而當其心中，能令意得清淨，即《法華》所謂意根淨也。於經行中而念誦之，觀此字而作輕舉輕舉想，即能舉身昇空現種種神足。或坐而想阿字在於耳根之中，以此字出入聞聲，即得天耳根通了也。或云隨用一字皆得，或可此文是阿字用也(更問)。意生身者，此是舉要言之，隨意所欲皆成，如得意生身念至十方也。當知如來有如是自在方便，能令無相離相行中而普現色身，成辦一切佛事。纔持誦時，能壞一切生死種子，成就菩提之種子。轉者，即是轉誦之轉也。行者若能如是修行，諸佛常當現其人前，如影隨身而滿其願。行者既得滿所願已，即能不捨一切眾生，亦復常現其前，而滿其願令得法喜也。故云同於影像，於一切處、隨順一切眾生。所以爾者？此如來住於三平等地，無有分別戲論，復越度一切心境界相，時方作業一切亦離。時，謂生滅於三世之時。方，謂方所。作，謂眾業。雖現萬像而無所現，同於十喻，法與非法皆遠離故，猶得如是無盡莊嚴藏，故能普應一切眾生。是故行者當勤求是真言之行無上悉地，所謂如來一切智智。當知諸成就中最在其上，無與等、無相比也。此一切智由於真言行生，故當勤學之。右得悉地品竟。

成就悉地品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就悉地品第七

時執金剛吉祥希有花開敷眼者，金剛喻如來祕密慧也。金剛無有法能破壞之者，而能破壞萬物。此智慧亦爾，不為一切之所破壞，而能摧壞一切能壞難壞者，所謂三毒根本也。復次此菩薩身即是金剛之體，而十方一切佛同以如來金剛智印授其手中，故名持金剛也。吉祥者，歎金剛手菩薩之德。眾善功德具足無缺，即是吉祥義也。時彼菩薩聞如上說諸佛甚深希有奇特之法，發希有之心，其眼開敷，一心觀佛不暫捨，方發四弘也。復次如世蓮華漸漸增長，若不崇日月光明及時節等，則不能敷榮。菩薩亦爾，雖有祕密菩提心如來功德實相之藏，若不崇諸佛平等大慧烈日光則不開敷。今此菩薩妙得是妙法蓮華臺真實知見故，復而問佛，欲弘廣傳此心地之法度與一切眾生，咸令亦得如此開敷也。復次如上所說，即是阿字門如來金剛性，而功德藏具足無缺，常住妙理之門也。轉金剛杵者，有微旨，謂欲轉此無礙密慧入一切眾生心也。所以者何如是自證寂滅之法，微妙清淨為無有上，而眾生不自覺知，為此因緣故，於無量諸佛祕寶藏中而受無量恐怖苦惱。謂是事故，生大悲心，欲轉此智令一切皆得開敷心眼故也。火光微發者，火喻般若波羅蜜，四邊不可觸，以不可執著故。又體性無垢，能燒一切煩惱虛妄之垢，如劫燒火無復遺餘也。遍照佛剎者，以此慧光普照無量法界一切有緣應度者，無不普現其前，以所喜見之身稱機說法，咸令得入如是阿字之門也。諸佛剎，即無餘世界也(私謂此世界者即是淨心之土，常無毀壞金剛之國土也)。發美妙音讚法自在牟尼者，謂發微妙之音而問如來也。諸法自在者，如世間長者具足於財，無所乏短故，能隨意所欲皆得成辦。如來亦如是，為諸法之王，一切法財無不具足，故能辦大事不可思議，一切皆辦也。牟尼者，寂默義也。常寂之土，微妙寂絕幽深玄遠，不可以言說之。如是法界寂然大滅度法，唯佛一人究竟清淨，故名牟尼也。真言諸行說，彼行不可得者，謂平等三業真言之行，猶此如來之行得成無上大果報者，此諸行願佛為我等說也。問意言：此真言及行，佛說能成辦一切如來功德廣大甚深之事。以要言之，無量無邊未曾有法皆得成就。然一切法無不入於阿字之門，若入阿字者即是從本以來本無，諸法本不生故。若法本不生者，即此真言尚不可得，何況是中發起眾行耶？即此無生無起無法可得而具一切功德，即是不可思議佛之境界，唯佛與佛乃能知之。佛佛自證，若聞見證之者，即能以無量方便示悟眾生。若心不自證，則無由能籌量如是事而為人說，如是不思議不生不滅云何修行。又此行者，從何所來？去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛吉祥希有花開敷眼者，金剛喻如來祕密慧也。金剛無有法能破壞之者，而能破壞萬物。此智慧亦爾，不為一切之所破壞，而能摧壞一切能壞難壞者，所謂三毒根本也。復次此菩薩身即是金剛之體，而十方一切佛同以如來金剛智印授其手中，故名持金剛也。吉祥者，歎金剛手菩薩之德。眾善功德具足無缺，即是吉祥義也。時彼菩薩聞如上說諸佛甚深希有奇特之法，發希有之心，其眼開敷，一心觀佛不暫捨，方發四弘也。復次如世蓮華漸漸增長，若不崇日月光明及時節等，則不能敷榮。菩薩亦爾，雖有祕密菩提心如來功德實相之藏，若不崇諸佛平等大慧烈日光則不開敷。今此菩薩妙得是妙法蓮華臺真實知見故，復而問佛，欲弘廣傳此心地之法度與一切眾生，咸令亦得如此開敷也。復次如上所說，即是阿字門如來金剛性，而功德藏具足無缺，常住妙理之門也。轉金剛杵者，有微旨，謂欲轉此無礙密慧入一切眾生心也。所以者何如是自證寂滅之法，微妙清淨為無有上，而眾生不自覺知，為此因緣故，於無量諸佛祕寶藏中而受無量恐怖苦惱。謂是事故，生大悲心，欲轉此智令一切皆得開敷心眼故也。火光微發者，火喻般若波羅蜜，四邊不可觸，以不可執著故。又體性無垢，能燒一切煩惱虛妄之垢，如劫燒火無復遺餘也。遍照佛剎者，以此慧光普照無量法界一切有緣應度者，無不普現其前，以所喜見之身稱機說法，咸令得入如是阿字之門也。諸佛剎，即無餘世界也(私謂此世界者即是淨心之土，常無毀壞金剛之國土也)。發美妙音讚法自在牟尼者，謂發微妙之音而問如來也。諸法自在者，如世間長者具足於財，無所乏短故，能隨意所欲皆得成辦。如來亦如是，為諸法之王，一切法財無不具足，故能辦大事不可思議，一切皆辦也。牟尼者，寂默義也。常寂之土，微妙寂絕幽深玄遠，不可以言說之。如是法界寂然大滅度法，唯佛一人究竟清淨，故名牟尼也。真言諸行說，彼行不可得者，謂平等三業真言之行，猶此如來之行得成無上大果報者，此諸行願佛為我等說也。問意言：此真言及行，佛說能成辦一切如來功德廣大甚深之事。以要言之，無量無邊未曾有法皆得成就。然一切法無不入於阿字之門，若入阿字者即是從本以來本無，諸法本不生故。若法本不生者，即此真言尚不可得，何況是中發起眾行耶？即此無生無起無法可得而具一切功德，即是不可思議佛之境界，唯佛與佛乃能知之。佛佛自證，若聞見證之者，即能以無量方便示悟眾生。若心不自證，則無由能籌量如是事而為人說，如是不思議不生不滅云何修行。又此行者，從何所來？去

至何所？意問無生之行如何發趣也。所以然者？若生滅法，可說有成就破壞之相。今此法則無如是等相，云何而得成就也。此義亦甚深也。真言本體寂淨云何發行，願佛為我宣說。一切為我說者，意言總為我演說之也，謂說此希有無上之法也。如是甚深法性，猶如大海萬流之所歸趣也。此萬法歸趣，正順於大般涅槃，即是發行義也。如世間大海，種種色味入大海之中，皆同一色一味，無有差別不可變。如來大海亦如是，一切萬法萬行入此中，皆同一不思議解脫之昧，無有差別也(如是說竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至何所？意問無生之行如何發趣也。所以然者？若生滅法，可說有成就破壞之相。今此法則無如是等相，云何而得成就也。此義亦甚深也。真言本體寂淨云何發行，願佛為我宣說。一切為我說者，意言總為我演說之也，謂說此希有無上之法也。如是甚深法性，猶如大海萬流之所歸趣也。此萬法歸趣，正順於大般涅槃，即是發行義也。如世間大海，種種色味入大海之中，皆同一色一味，無有差別不可變。如來大海亦如是，一切萬法萬行入此中，皆同一不思議解脫之昧，無有差別也(如是說竟)。

次如來答云「摩訶薩意處，說名漫荼羅」等者，心處亦可名為心位，即指此眾生自心之處，即一切佛大悲胎藏漫荼羅也。所以者何？一切眾生即是華臺之藏，然以四種煩惱常自生故，為彼自覆弊故，不能明了而自覺知。若能自覺心處者，即知此心自性常淨。如是淨無垢處，即是諸佛大圓滿實相之地也。是故佛答意言：若欲知真言行及果，當於心處求之。皆如是說者，謂十方三世佛亦皆如是說，一道無異，非獨我如是說也。真言諸心處，彼識知果受者，果謂諸佛無上菩提之果，受謂證得也。佛意言：若能入此阿字門者，即能識於心處。若知是處，即得真言果也。佛意又言：諸法盡猶心有。如人眼見色者，眼根與色對，不能了知青黃赤白等，次眼識即生，不定慮此青黃耶？次意識即分別分析，言此是青黃赤白等種種眾相，當知但由心分別而有也(更問)。決定悅心心處者(此心，梵云只多，是慮知心也。又次干栗太者，是處中心也)。如二乘入道，亦先須得決定心。此決定心，即三昧也。猶得決定心故，心得悅樂，即是內心自證現法之樂也。猶有定故，即生實知見。然三乘各有定，深淺不同。今此中意言，若能證此心處心中之心(此即干栗太)，即是如來大決定心(謂三昧也)，猶有此定故，得入阿字門。入阿字門故，即能了知真言行之與果也。若了知彼行及果，即是授得無上大果也。佛意言：猶心住定故，得究竟一乘如實之見，即能自知是事。不然，雖聞無益。故此已下正明習定初門也。如上執金剛所問：此真言之心，從何所來？去至何處？云何得果者。今者佛意答言：夫真言者從自心發，乃至欲識真言行及果報者，亦從心而現，出此心外無別法也。所以者何？此漫荼羅名之為淨，以一切眾生自心本來清淨，而以無明蔽覆不能了知。若淨此心，即是漫荼羅處，不從餘處來也。行及果報皆亦如是。以一切萬法乃至形顯等色萬類差別，莫不從心分別而有。今此阿字門亦不從外來，但從心生無別來處也。所以者何？以有方便修定故，其心漸淨。以心淨故，阿字現中。此阿字者，即是一切諸佛之心。從心輪淨故能現阿字，由入阿字門故即是成大果報相。故知此果亦心得，其實無人能授與者，由此自覺了而得之也。當引《央掘》不盜戒義。然此心源微妙寂絕，無名無相不可示現，以何方便而能得見耶？今諸佛為化真言行菩薩故，直從凡夫心處之心而作方便，亦不作餘對治行等也。此心之處，即是凡夫內心最在於中，是汗栗馱心也。將學觀者，亦於是處思蓮花之形。所以者何？一切眾生此心即是蓮華三昧之因，以未能令開敷故，為諸煩惱等之所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如來答云「摩訶薩意處，說名漫荼羅」等者，心處亦可名為心位，即指此眾生自心之處，即一切佛大悲胎藏漫荼羅也。所以者何？一切眾生即是華臺之藏，然以四種煩惱常自生故，為彼自覆弊故，不能明了而自覺知。若能自覺心處者，即知此心自性常淨。如是淨無垢處，即是諸佛大圓滿實相之地也。是故佛答意言：若欲知真言行及果，當於心處求之。皆如是說者，謂十方三世佛亦皆如是說，一道無異，非獨我如是說也。真言諸心處，彼識知果受者，果謂諸佛無上菩提之果，受謂證得也。佛意言：若能入此阿字門者，即能識於心處。若知是處，即得真言果也。佛意又言：諸法盡猶心有。如人眼見色者，眼根與色對，不能了知青黃赤白等，次眼識即生，不定慮此青黃耶？次意識即分別分析，言此是青黃赤白等種種眾相，當知但由心分別而有也(更問)。決定悅心心處者(此心，梵云只多，是慮知心也。又次干栗太者，是處中心也)。如二乘入道，亦先須得決定心。此決定心，即三昧也。猶得決定心故，心得悅樂，即是內心自證現法之樂也。猶有定故，即生實知見。然三乘各有定，深淺不同。今此中意言，若能證此心處心中之心(此即干栗太)，即是如來大決定心(謂三昧也)，猶有此定故，得入阿字門。入阿字門故，即能了知真言行之與果也。若了知彼行及果，即是授得無上大果也。佛意言：猶心住定故，得究竟一乘如實之見，即能自知是事。不然，雖聞無益。故此已下正明習定初門也。如上執金剛所問：此真言之心，從何所來？去至何處？云何得果者。今者佛意答言：夫真言者從自心發，乃至欲識真言行及果報者，亦從心而現，出此心外無別法也。所以者何？此漫荼羅名之為淨，以一切眾生自心本來清淨，而以無明蔽覆不能了知。若淨此心，即是漫荼羅處，不從餘處來也。行及果報皆亦如是。以一切萬法乃至形顯等色萬類差別，莫不從心分別而有。今此阿字門亦不從外來，但從心生無別來處也。所以者何？以有方便修定故，其心漸淨。以心淨故，阿字現中。此阿字者，即是一切諸佛之心。從心輪淨故能現阿字，由入阿字門故即是成大果報相。故知此果亦心得，其實無人能授與者，由此自覺了而得之也。當引《央掘》不盜戒義。然此心源微妙寂絕，無名無相不可示現，以何方便而能得見耶？今諸佛為化真言行菩薩故，直從凡夫心處之心而作方便，亦不作餘對治行等也。此心之處，即是凡夫內心最在於中，是汗栗馱心也。將學觀者，亦於是處思蓮花之形。所以者何？一切眾生此心即是蓮華三昧之因，以未能令開敷故，為諸煩惱等之所

纏繞，所以不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處作八葉蓮華，觀令開敷諸蘂具足。於此臺上思想阿字而在其中，從此字出無量光，其光四散而合為鬘，猶如花鬘。所以謂之鬘者，謂連多花貫穿相續不斷，由合多為一故名為鬘。此亦如是，合無量光以為一光之鬘也。何故須觀八葉不多不少耶？此有二義：一者一切凡夫心處雖未能自了，然其上自然而有八辯，如合蓮華形。今但觀照此心令其開敷，即是三昧觀而且便也。然其理者，若觀此八葉之花，即得與理相應。此八葉者，即是四方四隅也，四隅即是如來四智。初阿字門即是菩提之心，次暗字即是成無上菩提，次阿(長)字是行菩提之行，次惡字即是大涅槃。其餘四隅之葉即是四攝法(更問其相)。先從阿字門發菩提心(即是真言來處)，次知彼果(更問次第之意)，次由此是字輪四阿字義，欲成大果報故而修如來之行，以修行故而得證大涅槃，證大涅槃故能見心性，即知此心法界之體本來常寂滅相，故末後噁字門也。所以云蘂具足者，亦有其意，謂此蓮華三昧之心若開敷時，無量法門無不具足，謂六度、十八空、三十七品、禪定、解脫、百八三昧門、五百陀羅尼門，如是等無量無邊無不具足也。當知一切法門皆是從心而有也。「念彼蓮華處」，謂於彼蓮臺之上觀於阿字，故名坐上也。周遍普照明眾生類故者，觀此花鬘之光若現前時，即從此心生寂照之光，普照一切眾生之類。一切眾生亦有如是之性，但由無明覆故，不識自心之性，故不得如是自在之用。若自了心源之時，亦能如是普現色身十方教化，如佛無異也。云眾生者，謂彼以無明故乘業而生，即受四生之報，以乘業而生故名眾生也。今欲散彼眾生，令盡識心之實相，開彼華臺，令得佛之知見。知見者，如俗言心開意解。此意有理也，以心開故即入阿字門也。又言坐上者亦含多意，或言花坐、或言自身坐時、或是成就大漫荼羅者漫荼羅中作此觀行入阿字門，即能見光明普現色身，而作種種佛事也。然行者初學觀時，心未純熟未得現前，當先畫作妙蓮，如上所說極令微妙，兼置阿字常現前觀之。當於圓明中畫也。此圓明由如圓淨之鏡，其中極深阿字圓光，於中諦觀久久，即能現前分明見。既於外處見已，迴觀自心於圓明中而觀阿字。如阿字者，當知麼等諸字例可解也(更問)。行者內觀具足純熟見阿字時，其光從心中四散，普遍十方一切佛剎。此光從頂至足，周匝環繞行者之身，不可以喻言也。問？觀蓮華不觀餘花耶？此亦有意。如世蓮華出淤泥之中，生處雖惡，而蓮華體性清淨妙色無比，不為諸垢所染。凡夫亦復如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏繞，所以不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處作八葉蓮華，觀令開敷諸蘂具足。於此臺上思想阿字而在其中，從此字出無量光，其光四散而合為鬘，猶如花鬘。所以謂之鬘者，謂連多花貫穿相續不斷，由合多為一故名為鬘。此亦如是，合無量光以為一光之鬘也。何故須觀八葉不多不少耶？此有二義：一者一切凡夫心處雖未能自了，然其上自然而有八辯，如合蓮華形。今但觀照此心令其開敷，即是三昧觀而且便也。然其理者，若觀此八葉之花，即得與理相應。此八葉者，即是四方四隅也，四隅即是如來四智。初阿字門即是菩提之心，次暗字即是成無上菩提，次阿(長)字是行菩提之行，次惡字即是大涅槃。其餘四隅之葉即是四攝法(更問其相)。先從阿字門發菩提心(即是真言來處)，次知彼果(更問次第之意)，次由此是字輪四阿字義，欲成大果報故而修如來之行，以修行故而得證大涅槃，證大涅槃故能見心性，即知此心法界之體本來常寂滅相，故末後噁字門也。所以云蘂具足者，亦有其意，謂此蓮華三昧之心若開敷時，無量法門無不具足，謂六度、十八空、三十七品、禪定、解脫、百八三昧門、五百陀羅尼門，如是等無量無邊無不具足也。當知一切法門皆是從心而有也。「念彼蓮華處」，謂於彼蓮臺之上觀於阿字，故名坐上也。周遍普照明眾生類故者，觀此花鬘之光若現前時，即從此心生寂照之光，普照一切眾生之類。一切眾生亦有如是之性，但由無明覆故，不識自心之性，故不得如是自在之用。若自了心源之時，亦能如是普現色身十方教化，如佛無異也。云眾生者，謂彼以無明故乘業而生，即受四生之報，以乘業而生故名眾生也。今欲散彼眾生，令盡識心之實相，開彼華臺，令得佛之知見。知見者，如俗言心開意解。此意有理也，以心開故即入阿字門也。又言坐上者亦含多意，或言花坐、或言自身坐時、或是成就大漫荼羅者漫荼羅中作此觀行入阿字門，即能見光明普現色身，而作種種佛事也。然行者初學觀時，心未純熟未得現前，當先畫作妙蓮，如上所說極令微妙，兼置阿字常現前觀之。當於圓明中畫也。此圓明由如圓淨之鏡，其中極深阿字圓光，於中諦觀久久，即能現前分明見。既於外處見已，迴觀自心於圓明中而觀阿字。如阿字者，當知麼等諸字例可解也(更問)。行者內觀具足純熟見阿字時，其光從心中四散，普遍十方一切佛剎。此光從頂至足，周匝環繞行者之身，不可以喻言也。問？觀蓮華不觀餘花耶？此亦有意。如世蓮華出淤泥之中，生處雖惡，而蓮華體性清淨妙色無比，不為諸垢所染。凡夫亦復如是

，雖種種不淨三毒過患無量無邊，亦此蓮華三昧甚深果實皆生其中，即是如來平等大慧之光也。千電集會者，如世間一電之光尚不可諦觀，以映奪人眼故，況無量電光聚集也。此釋光鬘四散威猛熾盛之意也。然此光從心遍此之時，即能普遍一切世界，一切眾生應度之者皆現其前，以其所喜見身，赴機演說妙法令其得度，皆實不虛矣。如世明鏡中現種種形，然有所不照不能普現。淨心之鏡則不如是，十方無礙圓現法界。但借以為譬，然實不可為比也。行者見圓明阿字時，能遍諸方而行佛事，然亦寂然無所動作，由如水月隨器不同一時頓能現也。然以智慧觀之，若水性不明，月亦不現；水雖澄淨，而無月者亦不能現。無有去來而現前明白，但緣合有耳。復次如月出時，雖能成就四天下萬物之類皆令得益，然亦不作是念：「能普照萬物而生長之。」行者觀於自心亦復如是，同彼水月而現眾像也。從此品以前說真言之果，從此品以後次第明修行入證之方便，從此為首也。此中復有坐起威儀眾多祕法，下別出之。此經聖者所祕，故不明白次第說也。如上觀八葉及阿字門，先用淨除自心華臺得現，今欲令彼長養滋茂成大果報，更明方便觀𭊭字門也。前入阿字門雖云了知心性，然亦未得究竟現前，是故更入𭊭字門。此是三昧，將用成就菩提心也。如世蓮華依水而長，若無水者不久枯朽。行者菩提之心亦復如是，若無三昧之水灌注其心，即亦不得滋榮開剖也。此𭊭字當觀在頂上骨縫四方會處，令字正面著之直立頭，後更有祕密觀，法又別也。觀字點為行者頭，餘為身分四支也(問：水從阿字下流入別字不)。以行者未識自心故，方便令識，先觀蓮華。又以定水滌淨其心，令此阿字明白徹見之時，六根諸垢皆總清淨。由六根純淨無垢故，心性無垢猶如水精淨月之光，當知此即名見。見者即是成就，成就者即是體同法界。當知此法界本來寂然，一切眾生世界之所依持。猶如有情依世界，乃至地輪依水，水依風，風依空，空為一切依止而無所依也。法界亦爾，以眾生無明垢故不能自了，今以六根淨故即明見也。未見時更有方便，亦在別品中，又非直觀此二字也。行者自觀時，更以諸字令普遍支分。明是作時事事明了，即成持明人也。以能自直用此諸字門故，成持明仙。又此法界云見者，非是有得見，以無垢故即能見，見即是法界體也。如鏡淨故萬像自現，而不作如是分別：「我能見彼，彼是所見。」亦不分別去來之相，但緣合見耳。一切眾生皆亦同此法界之體，若如是見之時，即是悉地之相，能普現色身，示無盡莊嚴藏也。行者由心淨故，非但具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，雖種種不淨三毒過患無量無邊，亦此蓮華三昧甚深果實皆生其中，即是如來平等大慧之光也。千電集會者，如世間一電之光尚不可諦觀，以映奪人眼故，況無量電光聚集也。此釋光鬘四散威猛熾盛之意也。然此光從心遍此之時，即能普遍一切世界，一切眾生應度之者皆現其前，以其所喜見身，赴機演說妙法令其得度，皆實不虛矣。如世明鏡中現種種形，然有所不照不能普現。淨心之鏡則不如是，十方無礙圓現法界。但借以為譬，然實不可為比也。行者見圓明阿字時，能遍諸方而行佛事，然亦寂然無所動作，由如水月隨器不同一時頓能現也。然以智慧觀之，若水性不明，月亦不現；水雖澄淨，而無月者亦不能現。無有去來而現前明白，但緣合有耳。復次如月出時，雖能成就四天下萬物之類皆令得益，然亦不作是念：「能普照萬物而生長之。」行者觀於自心亦復如是，同彼水月而現眾像也。從此品以前說真言之果，從此品以後次第明修行入證之方便，從此為首也。此中復有坐起威儀眾多祕法，下別出之。此經聖者所祕，故不明白次第說也。如上觀八葉及阿字門，先用淨除自心華臺得現，今欲令彼長養滋茂成大果報，更明方便觀𭊭字門也。前入阿字門雖云了知心性，然亦未得究竟現前，是故更入𭊭字門。此是三昧，將用成就菩提心也。如世蓮華依水而長，若無水者不久枯朽。行者菩提之心亦復如是，若無三昧之水灌注其心，即亦不得滋榮開剖也。此𭊭字當觀在頂上骨縫四方會處，令字正面著之直立頭，後更有祕密觀，法又別也。觀字點為行者頭，餘為身分四支也(問：水從阿字下流入別字不)。以行者未識自心故，方便令識，先觀蓮華。又以定水滌淨其心，令此阿字明白徹見之時，六根諸垢皆總清淨。由六根純淨無垢故，心性無垢猶如水精淨月之光，當知此即名見。見者即是成就，成就者即是體同法界。當知此法界本來寂然，一切眾生世界之所依持。猶如有情依世界，乃至地輪依水，水依風，風依空，空為一切依止而無所依也。法界亦爾，以眾生無明垢故不能自了，今以六根淨故即明見也。未見時更有方便，亦在別品中，又非直觀此二字也。行者自觀時，更以諸字令普遍支分。明是作時事事明了，即成持明人也。以能自直用此諸字門故，成持明仙。又此法界云見者，非是有得見，以無垢故即能見，見即是法界體也。如鏡淨故萬像自現，而不作如是分別：「我能見彼，彼是所見。」亦不分別去來之相，但緣合見耳。一切眾生皆亦同此法界之體，若如是見之時，即是悉地之相，能普現色身，示無盡莊嚴藏也。行者由心淨故，非但具

足妙天之樂，亦得大涅槃微妙之樂，亦見如來句。句是諸佛之坐處也(謂佛住處也)。如上見時，猶未名究竟成就之見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足妙天之樂，亦得大涅槃微妙之樂，亦見如來句。句是諸佛之坐處也(謂佛住處也)。如上見時，猶未名究竟成就之見也。

更有方便，謂觀囉字門。行者於兩眼上置此二字，光明如燈赤炎光輝。行者當坐時少屈其頸，以此無垢光明而內觀照其心，猶此囉字，故能見心性也。低咽當不令太曲又不太直。此有二義：一即調身不生病苦，以坐太曲太直即四大不調和故；二者為淨眼根，速達心源故。此囉字門者，即淨知見之明燈，由此智同觀心蓮臺之實相，故速得成。又坐時舌亦不得著上腭及太垂著下，當處中也。如是淨眼觀於自心，亦無能所等相，但因緣具故得如是見也。以上佛告金剛手去來之相。此行從心而生，心為照明，能見如來之道，行即是道也。道者，即是行及果報也。非但我如是說，三世如來所說亦復無異也。如上所說真言方便，乃至此心處無垢清淨猶如圓鏡常現前，當知此即是先佛共所宣說真實之心也。如是心性，常恒安住無有變易不可破壞，即是諸佛大般涅槃，故名真實也。以囉字門等淨此心故，生真實智慧光故，即見古佛所行之道，所謂祕密藏真言也。行者見此真言道之時，識亦發光。識，謂六識也。如小乘中說心意識，但是名之差別。大乘即有別相，謂六識身但是三緣和合，不能決定了知諸法，能分別者是心也。以心淨故，六識亦皆光明輝發。猶如大寶珠體性常淨，而不為塵垢所染。若人瑩冶，漸去麁垢乃至轉明，即能無礙雨降諸寶、光色無比。眾生六識亦爾，以心源淨故，六識亦皆純淨，所謂六自在王性清淨也。彼持真言行者如是見心性時，即是見於正覺兩足之尊，永離邪倒名之為正，以此正知見現覺諸法也。人天二足中尊，名兩足尊(更勘經釋)。所以者何？若離此心性，更於諸處見於如來，無有是處也。行者見此心佛之時，即名悉地第一成就，所謂得第一常身也。悉地有眾多種，或世間或出世間、或無量差別。今此成就者，即是出世間第一成就，所謂成就第一常身，此常身即是諸佛金剛不壞身也。見此心時即是見如來句，知一切法皆如十喻，不生不滅性常不生。得此真實之智，見於實相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有方便，謂觀囉字門。行者於兩眼上置此二字，光明如燈赤炎光輝。行者當坐時少屈其頸，以此無垢光明而內觀照其心，猶此囉字，故能見心性也。低咽當不令太曲又不太直。此有二義：一即調身不生病苦，以坐太曲太直即四大不調和故；二者為淨眼根，速達心源故。此囉字門者，即淨知見之明燈，由此智同觀心蓮臺之實相，故速得成。又坐時舌亦不得著上腭及太垂著下，當處中也。如是淨眼觀於自心，亦無能所等相，但因緣具故得如是見也。以上佛告金剛手去來之相。此行從心而生，心為照明，能見如來之道，行即是道也。道者，即是行及果報也。非但我如是說，三世如來所說亦復無異也。如上所說真言方便，乃至此心處無垢清淨猶如圓鏡常現前，當知此即是先佛共所宣說真實之心也。如是心性，常恒安住無有變易不可破壞，即是諸佛大般涅槃，故名真實也。以囉字門等淨此心故，生真實智慧光故，即見古佛所行之道，所謂祕密藏真言也。行者見此真言道之時，識亦發光。識，謂六識也。如小乘中說心意識，但是名之差別。大乘即有別相，謂六識身但是三緣和合，不能決定了知諸法，能分別者是心也。以心淨故，六識亦皆光明輝發。猶如大寶珠體性常淨，而不為塵垢所染。若人瑩冶，漸去麁垢乃至轉明，即能無礙雨降諸寶、光色無比。眾生六識亦爾，以心源淨故，六識亦皆純淨，所謂六自在王性清淨也。彼持真言行者如是見心性時，即是見於正覺兩足之尊，永離邪倒名之為正，以此正知見現覺諸法也。人天二足中尊，名兩足尊(更勘經釋)。所以者何？若離此心性，更於諸處見於如來，無有是處也。行者見此心佛之時，即名悉地第一成就，所謂得第一常身也。悉地有眾多種，或世間或出世間、或無量差別。今此成就者，即是出世間第一成就，所謂成就第一常身，此常身即是諸佛金剛不壞身也。見此心時即是見如來句，知一切法皆如十喻，不生不滅性常不生。得此真實之智，見於實相也。

雖如是說，然行者猶未即能究竟明了見於心性。更有明了方便，所謂轉囉字為覽字也。前於月中作觀阿字而觀於心，今更轉此囉字令作覽字。還如前小低其咽令不太曲直，舌亦高下得所，而觀於心中阿字也。此之囉字是相義，上有點是大空三昧，所謂第一無相之法，諸相本空也。以一切相者皆是不堅固法，以此相當體不生故同於大空，即是堅固實相之法。如是思惟一切空句與理相應即是不死句，不死句即是諸佛常住之身也。由此覽字方便離一切相即是常身，常身即是一切法空不死句也。若欲廣大智、五通成，持明、悉地明，等長壽童子，未得持誦者，乃至是不隨順。廣大智身即是如來身也，謂一切三乘功德，下至五神通長壽等事，離覽字無相之門無有得義。所以者何？若人心著於相則生蓋纏，隨業而轉不得自在，乃至世間悉地尚不可得，何況五通等耶？五通等尚無得理，何況如來平等智身耶？是故佛說三乘世間一切功德利益。皆從無相法中而得成辦。如神通有多種，若行者以心離相無著故，乃至能得二乘五通。若更深修，乃至能得菩薩五通。此五通即是入地菩薩自在之用，比於二乘之通，如用日光等彼螢火也。持明者，謂持誦人得妙成就悉地之果，即能遍遊一切佛土，供養諸佛、成就眾生也。若不觀此離一切相本來空寂法門，此仙亦不可得，此即是入於菩薩地也。長壽，謂於壽自在，常住世間利益眾生親近諸佛。童子，謂壽無量歲，常如十六童子，容色鮮妙，亦是持明仙也。經意言：若不隨順如是離一切相法門，此仙尚不可致，何況究竟法身不思議業。真言智發起真實智，是極上一切諸佛財富者，以入覽字門故，離一切諸相即見如來，即是平等大慧真實之智。如是真言之智，於一切法中最在其上，一切諸佛以此為資財。資財，是受用義。如是智寶財其數無量，自在受用，成辦佛事普施眾生，即是《法華》大長者義也。菩薩救世者乃至二乘，遊涉土地住諸佛剎，有所宣說示現，亦皆由此法門，乃至由此行故得成無上道也。故經云「離一切相則名諸佛」也。悉地成就品竟(悉地是真言妙果，為此果故而修因行，故此中成就者是作業成就)如上金剛手問佛真言去來之相及行果，佛已答竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖如是說，然行者猶未即能究竟明了見於心性。更有明了方便，所謂轉囉字為覽字也。前於月中作觀阿字而觀於心，今更轉此囉字令作覽字。還如前小低其咽令不太曲直，舌亦高下得所，而觀於心中阿字也。此之囉字是相義，上有點是大空三昧，所謂第一無相之法，諸相本空也。以一切相者皆是不堅固法，以此相當體不生故同於大空，即是堅固實相之法。如是思惟一切空句與理相應即是不死句，不死句即是諸佛常住之身也。由此覽字方便離一切相即是常身，常身即是一切法空不死句也。若欲廣大智、五通成，持明、悉地明，等長壽童子，未得持誦者，乃至是不隨順。廣大智身即是如來身也，謂一切三乘功德，下至五神通長壽等事，離覽字無相之門無有得義。所以者何？若人心著於相則生蓋纏，隨業而轉不得自在，乃至世間悉地尚不可得，何況五通等耶？五通等尚無得理，何況如來平等智身耶？是故佛說三乘世間一切功德利益。皆從無相法中而得成辦。如神通有多種，若行者以心離相無著故，乃至能得二乘五通。若更深修，乃至能得菩薩五通。此五通即是入地菩薩自在之用，比於二乘之通，如用日光等彼螢火也。持明者，謂持誦人得妙成就悉地之果，即能遍遊一切佛土，供養諸佛、成就眾生也。若不觀此離一切相本來空寂法門，此仙亦不可得，此即是入於菩薩地也。長壽，謂於壽自在，常住世間利益眾生親近諸佛。童子，謂壽無量歲，常如十六童子，容色鮮妙，亦是持明仙也。經意言：若不隨順如是離一切相法門，此仙尚不可致，何況究竟法身不思議業。真言智發起真實智，是極上一切諸佛財富者，以入覽字門故，離一切諸相即見如來，即是平等大慧真實之智。如是真言之智，於一切法中最在其上，一切諸佛以此為資財。資財，是受用義。如是智寶財其數無量，自在受用，成辦佛事普施眾生，即是《法華》大長者義也。菩薩救世者乃至二乘，遊涉土地住諸佛剎，有所宣說示現，亦皆由此法門，乃至由此行故得成無上道也。故經云「離一切相則名諸佛」也。悉地成就品竟(悉地是真言妙果，為此果故而修因行，故此中成就者是作業成就)如上金剛手問佛真言去來之相及行果，佛已答竟。

轉字輪漫荼羅行品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉字輪漫荼羅行品第八

如來復觀察大眾，以大慈悲修習眼觀察眾生界者，大眾即是十佛剎土微塵數金剛等會也。如來以無量劫來久修大慈悲之眼，而觀世界亦有意懷，所謂復將宣說微妙方便，令一切世間皆蒙大益也。如是觀已入甘露生三昧者，如世人飲毒即時夭命，或有遇天甘露而得飲之即時不老不死，一切諸患疾苦無不除愈，身心清涼快樂得未曾有。今此三昧亦如是，若得聞思修行者即得出世間第一之樂，壽量常住，成如來現法之樂也。從此定起，復說一切三世無礙力者，三世無有能破壞者，此明力如是也。破除一切無明煩惱之闇故，名之為明。然明及真言義有差別，若心口出者名真言，從一切身分任運生者名之為明也。由增長義故，女聲呼之。如王以尊位故，其妃亦復尊重，故云明妃也。如上金剛手初問佛，佛即從初至究竟皆答此問。中間他語間斷，今佛復騰前意而答也。如上覽字門義已略說訖。今依前，佛為修真言行者欲令眾緣具足速得無上道故，復從甘露生三昧起，說此明妃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復觀察大眾，以大慈悲修習眼觀察眾生界者，大眾即是十佛剎土微塵數金剛等會也。如來以無量劫來久修大慈悲之眼，而觀世界亦有意懷，所謂復將宣說微妙方便，令一切世間皆蒙大益也。如是觀已入甘露生三昧者，如世人飲毒即時夭命，或有遇天甘露而得飲之即時不老不死，一切諸患疾苦無不除愈，身心清涼快樂得未曾有。今此三昧亦如是，若得聞思修行者即得出世間第一之樂，壽量常住，成如來現法之樂也。從此定起，復說一切三世無礙力者，三世無有能破壞者，此明力如是也。破除一切無明煩惱之闇故，名之為明。然明及真言義有差別，若心口出者名真言，從一切身分任運生者名之為明也。由增長義故，女聲呼之。如王以尊位故，其妃亦復尊重，故云明妃也。如上金剛手初問佛，佛即從初至究竟皆答此問。中間他語間斷，今佛復騰前意而答也。如上覽字門義已略說訖。今依前，佛為修真言行者欲令眾緣具足速得無上道故，復從甘露生三昧起，說此明妃也。

伽伽那三迷(等空也)阿鉢羅底三迷(問之)薩嚩怛多揭多(一切如來也)三曼多奴揭底(與諸如來同至所住也。更問)伽伽那三迷(等空重言)縛羅落叉嬭(縛羅勝願也，落叉相也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽伽那三迷(等空也)阿鉢羅底三迷(問之)薩嚩怛多揭多(一切如來也)三曼多奴揭底(與諸如來同至所住也。更問)伽伽那三迷(等空重言)縛羅落叉嬭(縛羅勝願也，落叉相也)

伽伽那三迷者，伽伽是行義。重言行者，明即此行即無所有，則行無行也。先指，次破壞也。謂此無相無礙之法，於空無量無礙無所不遍。然復有異義。所以者何？若一切法直爾如空者，即是無過患無功德。今此中雖無相無礙猶如虛空，而具一切如來真實功德無所不備，故次明第二句義也。雖舉此空為況，然有無量無邊離相之德，非虛空所能喻也。此功德者，即是等於如來，是一切如來所至之處也(第三句也。更問)。次復言伽伽那三迷者，雖具萬德而無所表示，同於大空，故重言也(更問句義)。此中云無礙力者，不可破壞義，亦是無相義，以無礙無相故不可破壞也。佛於三昧中現此明妃也。口說名真言陀羅尼(男聲也)，身現曰明。以此善男子明妃如來身無二境界，由是力故，佛菩薩大名稱，得無礙法，能苦除滅者，言此明妃者即同如來之身，若不悟此理無由成佛。若證無相無礙理，即是於法而得自在成就菩提。如是無相，即是如來甚深境界，唯佛與佛乃能知之，故言是佛境界也。十方三世佛及菩薩，由入此門故，遍於法界普門示現，成就眾生無有窮盡也。是故得大名稱聞於十方，故云大名稱也。得無礙法者，以無障無相無罣礙故，能除一切眾生身口之苦，真實不虛，皆令究竟至於無上大菩提樂也。猶不了真諦，故言無明。由無明故，即有諸行而生種種諸苦。雖菩薩入於地位，然由未了如來甚深祕密之境，即是微細無明亦復是苦。今佛為彼等故，咸令究竟佛之境界，故云除一切苦也。除無明苦，即是與其不思議解脫諸佛無量無邊功德現法之樂也。妃者，如世女人能生男女令種胤不絕，此明能生一切如來所有功德，故義云妃也。行者修真言行時，雖如上有種種方便，然須持此明妃，若不爾者眾德不具也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽伽那三迷者，伽伽是行義。重言行者，明即此行即無所有，則行無行也。先指，次破壞也。謂此無相無礙之法，於空無量無礙無所不遍。然復有異義。所以者何？若一切法直爾如空者，即是無過患無功德。今此中雖無相無礙猶如虛空，而具一切如來真實功德無所不備，故次明第二句義也。雖舉此空為況，然有無量無邊離相之德，非虛空所能喻也。此功德者，即是等於如來，是一切如來所至之處也(第三句也。更問)。次復言伽伽那三迷者，雖具萬德而無所表示，同於大空，故重言也(更問句義)。此中云無礙力者，不可破壞義，亦是無相義，以無礙無相故不可破壞也。佛於三昧中現此明妃也。口說名真言陀羅尼(男聲也)，身現曰明。以此善男子明妃如來身無二境界，由是力故，佛菩薩大名稱，得無礙法，能苦除滅者，言此明妃者即同如來之身，若不悟此理無由成佛。若證無相無礙理，即是於法而得自在成就菩提。如是無相，即是如來甚深境界，唯佛與佛乃能知之，故言是佛境界也。十方三世佛及菩薩，由入此門故，遍於法界普門示現，成就眾生無有窮盡也。是故得大名稱聞於十方，故云大名稱也。得無礙法者，以無障無相無罣礙故，能除一切眾生身口之苦，真實不虛，皆令究竟至於無上大菩提樂也。猶不了真諦，故言無明。由無明故，即有諸行而生種種諸苦。雖菩薩入於地位，然由未了如來甚深祕密之境，即是微細無明亦復是苦。今佛為彼等故，咸令究竟佛之境界，故云除一切苦也。除無明苦，即是與其不思議解脫諸佛無量無邊功德現法之樂也。妃者，如世女人能生男女令種胤不絕，此明能生一切如來所有功德，故義云妃也。行者修真言行時，雖如上有種種方便，然須持此明妃，若不爾者眾德不具也。

時毘盧遮那諸佛尋念我始初不生金剛執力故，告上首執金剛言者，如來從甘露生三昧起已，尋念我本初不生一切佛身。由不生故，即與諸佛無二體。故如是取本不生阿字，加持自身及執金剛，而告之也。以不生加持之也，如是思念已，方便告上首諸金剛也。上首者，非但祕密主，一切皆入阿字門即是無言體主而已，十佛剎土諸執金剛皆是上首也。諦聽善男子。字輪轉名漫荼羅，行品中廣。真言門修行菩薩作佛事能住彼前者，輪謂阿字門，此一字中入一切字，入此一字於一切法旋轉無礙也。如世人之輪不轉則已，轉則無有窮盡，尋其首尾亦不可了知，故名輪也。又如世間之輪，若旋轉時能斷一切草木之類，隨彼根莖枝葉遇此輪者無不摧破。何以故？以邊刃利故。此阿字輪亦復如是，能除一切無明煩惱，隨彼所聞無不摧滅也。漫荼羅是清淨義，下更釋之。品廣者，此中之義能遍一切處。品者只是一分之名也，廣義如輪無有斷盡。然此一分之經亦不離此輪，故以為名也。諸品皆云廣者，准此(即是言略故一分，義廣故無盡也)。本不生者即是阿字輪，入此輪即是與諸佛同體無二也。佛為成就修真言行菩薩故，欲說此阿字輪，而先歎其功德。若得此輪，能令諸菩薩普門示現，以一切眾生所喜見身，普住其前而化度之，以大因緣而作佛事，故云住彼前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時毘盧遮那諸佛尋念我始初不生金剛執力故，告上首執金剛言者，如來從甘露生三昧起已，尋念我本初不生一切佛身。由不生故，即與諸佛無二體。故如是取本不生阿字，加持自身及執金剛，而告之也。以不生加持之也，如是思念已，方便告上首諸金剛也。上首者，非但祕密主，一切皆入阿字門即是無言體主而已，十佛剎土諸執金剛皆是上首也。諦聽善男子。字輪轉名漫荼羅，行品中廣。真言門修行菩薩作佛事能住彼前者，輪謂阿字門，此一字中入一切字，入此一字於一切法旋轉無礙也。如世人之輪不轉則已，轉則無有窮盡，尋其首尾亦不可了知，故名輪也。又如世間之輪，若旋轉時能斷一切草木之類，隨彼根莖枝葉遇此輪者無不摧破。何以故？以邊刃利故。此阿字輪亦復如是，能除一切無明煩惱，隨彼所聞無不摧滅也。漫荼羅是清淨義，下更釋之。品廣者，此中之義能遍一切處。品者只是一分之名也，廣義如輪無有斷盡。然此一分之經亦不離此輪，故以為名也。諸品皆云廣者，准此(即是言略故一分，義廣故無盡也)。本不生者即是阿字輪，入此輪即是與諸佛同體無二也。佛為成就修真言行菩薩故，欲說此阿字輪，而先歎其功德。若得此輪，能令諸菩薩普門示現，以一切眾生所喜見身，普住其前而化度之，以大因緣而作佛事，故云住彼前也。

爾時執金剛頂禮佛，金剛旋下相應，下金剛蓮花坐已歎佛者，此菩薩以金剛杵上而有蓮華臺，以此為坐也。金剛即是諸佛智印，此佛智印大漫荼羅之臺，故有所表也。如擲金剛慧虛空中，迴轉而下於地，此菩薩亦爾。聞佛更說阿字輪故，歡喜踴躍，即時此臺於金剛上旋轉無量，從坐而下為佛作禮。當下時，與擲杵空中迴旋而下相似，故云與彼相應也。此亦表佛智無礙也。為聞法恭敬故，下地致敬也。「歸命菩提心」者，即是歸命一切眾生心也(如上云此心菩提)。歸命菩提心發生者，又復頂禮能發生此心者(即是淨菩提心入明門者也)。稽首行體地波羅蜜者，次歸敬真言行體。行體即是其地地及波羅蜜也。「敬禮先造作」者，以一切眾生雖有此菩提之心而不能自了，故歸命古昔發心成果轉示眾生者，念大恩故又更禮拜也。重言歸命頂禮者，此義大同小異。重言者，恭敬深至故爾也。如此歎佛已復請者，如世人養蠶為利故而善養之，此亦如是，為請佛更說深義，自利利他故，先歎佛也。空證，即是證於無相無礙平等之法也。白佛言：「世尊！唯願法王宣說。哀愍我及一切眾生故。」法王者，於法自在故名為王。願哀愍我及護念我，及為利眾生故。為法王哀愍我故、護念我故、為眾生利故、如說修真言行者令得圓滿故，願佛更說阿字輪也。圓滿者，隨彼上中下行，各隨性分而得利益，皆當成就妙果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛頂禮佛，金剛旋下相應，下金剛蓮花坐已歎佛者，此菩薩以金剛杵上而有蓮華臺，以此為坐也。金剛即是諸佛智印，此佛智印大漫荼羅之臺，故有所表也。如擲金剛慧虛空中，迴轉而下於地，此菩薩亦爾。聞佛更說阿字輪故，歡喜踴躍，即時此臺於金剛上旋轉無量，從坐而下為佛作禮。當下時，與擲杵空中迴旋而下相似，故云與彼相應也。此亦表佛智無礙也。為聞法恭敬故，下地致敬也。「歸命菩提心」者，即是歸命一切眾生心也(如上云此心菩提)。歸命菩提心發生者，又復頂禮能發生此心者(即是淨菩提心入明門者也)。稽首行體地波羅蜜者，次歸敬真言行體。行體即是其地地及波羅蜜也。「敬禮先造作」者，以一切眾生雖有此菩提之心而不能自了，故歸命古昔發心成果轉示眾生者，念大恩故又更禮拜也。重言歸命頂禮者，此義大同小異。重言者，恭敬深至故爾也。如此歎佛已復請者，如世人養蠶為利故而善養之，此亦如是，為請佛更說深義，自利利他故，先歎佛也。空證，即是證於無相無礙平等之法也。白佛言：「世尊！唯願法王宣說。哀愍我及一切眾生故。」法王者，於法自在故名為王。願哀愍我及護念我，及為利眾生故。為法王哀愍我故、護念我故、為眾生利故、如說修真言行者令得圓滿故，願佛更說阿字輪也。圓滿者，隨彼上中下行，各隨性分而得利益，皆當成就妙果也。

次佛告祕密主言：我初，諸最勝佛，世所依稱號者，將說祕藏，先自歎德，以此法難信故。如將說《法華》亦同歎也。本初即是壽量義(更問)。世所依者，如一切草木皆依於地而得增長。又如商人依於導師，入海者依於船師，病苦者歸依大醫，此有多門皆當說。今佛亦爾，為一切依也。然更有深意，雖云自歎，即是說法意也。如梵音云我者，於中即有阿聲(案本)，即本不生義也。此常住不生之體，即是一切之所依止也。稱號者，我覺此不生故，一切世人稱號為佛，非平等法界有如是名也。「說法無等比」，此無比中，諸外道所說皆是有上之法，故云有比。凡一切不了內證祕密法者，皆是外道也。由佛說此無可等比況喻法故，說法亦無比也。又此中我ma字(又麼聲，即是不生義也，亦是歎中說法更問也)。「本寂無有上」者，此本字中即有阿聲，即不生義，以不生故即是不滅，是故本來寂然。此法第一微妙，更無過也。能寂諸根故，六根常淨，諸惡永滅，故云寂也。此阿字即是一切佛心也。今佛偈中說此阿字者，即是說自證法中一切語意中雖有所說，然此內證之境終不可了知。由自證法不可說故，佛雖自歎美，即是稱歎此阿字也，以此字本初以來是世所依。今說此自證之法，非彼二乘外道之境，於彼法中無可喻況之者，故云無比也。如飲水者冷熱自知，尚不可為不飲人說，況如來境耶(當引《深密》)？然佛以加持力故，說此不可說不可說之法，令金剛藏等皆得知之。此事即為希有也(云本寂者，當知本來寂滅之法，一切二乘外道中所無，非彼心境所及也)。由加持故，執金剛并諸菩薩，佛菩提座勝願能現。謂佛說此偈已，以佛神力加之，爾時諸金剛菩薩即能現菩提座也。此座者，但以世間意說，但是座處耳。然西方名此座為滿荼，滿荼者是堅固義、是不動義、是更無等比義、是遍周法界義。今現此菩提坐，亦如酪中現蘇，諸味共會一處而不相離(更問)，加持故能現也。此座即是如來功德之所莊嚴，無量大願之所成就，即同佛身普現一切眾生界中而作佛事，故云勝願也。佛虛空如無戲論，從行無二與理相應相成就是業者，即此座者猶如虛空離一切分別。雖諸菩薩如是修行種種方便，然亦無二無別，不離如是妙理，故云理相應也。如行行者，彼得果亦如是，即同彼座無二無別。成就者，謂修行者之所成就悉地也。于時佛諸支分身皆悉出現是字，於一切世間出世間、聲聞緣覺、靜慮及觀、悉地成就勤修者，謂遍佛身分，佛身分皆現此阿字真言。此阿字門，即是世出世間二乘定觀等之慧命也(攝心不散名定，次當觀照，如行者初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛告祕密主言：我初，諸最勝佛，世所依稱號者，將說祕藏，先自歎德，以此法難信故。如將說《法華》亦同歎也。本初即是壽量義(更問)。世所依者，如一切草木皆依於地而得增長。又如商人依於導師，入海者依於船師，病苦者歸依大醫，此有多門皆當說。今佛亦爾，為一切依也。然更有深意，雖云自歎，即是說法意也。如梵音云我者，於中即有阿聲(案本)，即本不生義也。此常住不生之體，即是一切之所依止也。稱號者，我覺此不生故，一切世人稱號為佛，非平等法界有如是名也。「說法無等比」，此無比中，諸外道所說皆是有上之法，故云有比。凡一切不了內證祕密法者，皆是外道也。由佛說此無可等比況喻法故，說法亦無比也。又此中我ma字(又麼聲，即是不生義也，亦是歎中說法更問也)。「本寂無有上」者，此本字中即有阿聲，即不生義，以不生故即是不滅，是故本來寂然。此法第一微妙，更無過也。能寂諸根故，六根常淨，諸惡永滅，故云寂也。此阿字即是一切佛心也。今佛偈中說此阿字者，即是說自證法中一切語意中雖有所說，然此內證之境終不可了知。由自證法不可說故，佛雖自歎美，即是稱歎此阿字也，以此字本初以來是世所依。今說此自證之法，非彼二乘外道之境，於彼法中無可喻況之者，故云無比也。如飲水者冷熱自知，尚不可為不飲人說，況如來境耶(當引《深密》)？然佛以加持力故，說此不可說不可說之法，令金剛藏等皆得知之。此事即為希有也(云本寂者，當知本來寂滅之法，一切二乘外道中所無，非彼心境所及也)。由加持故，執金剛并諸菩薩，佛菩提座勝願能現。謂佛說此偈已，以佛神力加之，爾時諸金剛菩薩即能現菩提座也。此座者，但以世間意說，但是座處耳。然西方名此座為滿荼，滿荼者是堅固義、是不動義、是更無等比義、是遍周法界義。今現此菩提坐，亦如酪中現蘇，諸味共會一處而不相離(更問)，加持故能現也。此座即是如來功德之所莊嚴，無量大願之所成就，即同佛身普現一切眾生界中而作佛事，故云勝願也。佛虛空如無戲論，從行無二與理相應相成就是業者，即此座者猶如虛空離一切分別。雖諸菩薩如是修行種種方便，然亦無二無別，不離如是妙理，故云理相應也。如行行者，彼得果亦如是，即同彼座無二無別。成就者，謂修行者之所成就悉地也。于時佛諸支分身皆悉出現是字，於一切世間出世間、聲聞緣覺、靜慮及觀、悉地成就勤修者，謂遍佛身分，佛身分皆現此阿字真言。此阿字門，即是世出世間二乘定觀等之慧命也(攝心不散名定，次當觀照，如行者初

攝心時觀圓明等是觀也。以下義勢常相連也)。如壽一字，諸壽同種子、同命、同依處、同救度、同現者。如上世出世間一切所作妙業，阿字即為彼命。如人若無命根，一切作事皆悉棄廢。一切世出世間功德定慧等亦爾，若離阿字門，即不得增益成就，如彼死人無所能為。復阿字是開口聲也，若無阿聲即不能開口，口若不開者一切字皆無，是故阿字為一切字之種子。當知一切萬行亦如是，以阿字門而為種子，若離阿字亦不成也。同依處者，如眾生等，若無大地則無住處。此阿字門亦如是，若離阿字即無所依處也。救度亦同者，當知阿字門即是一切世間之大救護也。末後云現者，如上佛為菩薩大眾現金剛座故，此一切勝義皆能悉現也。次即說此真言門，謂南謨三曼多佛陀喃(敬禮普遍佛等也)阿(此正是阿字真言門)善男子此真言者，十方諸佛以法身同所加持，諸有修行之者，以此真言故，即能作諸佛事，乃至普現色身，為一切眾生界開示佛之智慧。如佛能作是事，此阿字門亦能如是作之。當此彼體即同一切佛身也。阿字門一切法轉者，由轉此阿字，即成種種功德也。從此阿字門修行轉也(更問)。是故祕密主！真言門菩薩等，欲見諸佛者(謂欲見一切佛淨法身也)、欲供養者(謂遊一切佛剎供養承事聞法修行也)、欲證發菩提心者(謂證菩提令心淨也)、欲與諸菩薩同會者(謂與那羅延菩薩等等共一處受現法樂也)、欲利眾生者(謂如毘盧遮那常為一切眾生作大佛事種種成就之也)、欲求悉地者(此中最上成就所謂佛身尚可疾得，況餘成就耶)、欲求一切智智者(然此阿字門一切義利無不成辨，以要言之欲求一切智智亦決定當得也)，此諸佛心勤而修之者，佛言：如上所列之事，汝欲求者更無他術，但當勤修此阿字之門也。爾時毘盧遮那佛，此大悲胎藏生漫荼羅王，敷置諸本尊位，定三昧神通真言行不思議法說者，如前以廣說敷置漫荼羅位，今何以更說？此有多義，欲更開發一類眾生故，令前已聽聞者倍得明了故。前雖說諸位地，然尚未普周遍，今更說令無所闕乏故。又前但說其名，由多未說形狀，今更說令具足故。何故不併說之，而更分折於此處說耶？於此亦有意。乃至深樂法者，猶不頓為說之，欲令發起珍重之心，漸漸開道也。復次若但以圖畫尊容用為真實者，如彼畫師等亦可成就阿闍梨功德。然不但以圖畫故而得成彼真言之行，當須一一與三昧神通相應，方名不思議行。今佛欲開示彼之故，云三昧等法說也，謂與三昧神通相應而說之也。彼阿闍梨一切智門阿字住，取線禮一切佛者，如上已說。中心作阿字及眼作囉字等，前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心時觀圓明等是觀也。以下義勢常相連也)。如壽一字，諸壽同種子、同命、同依處、同救度、同現者。如上世出世間一切所作妙業，阿字即為彼命。如人若無命根，一切作事皆悉棄廢。一切世出世間功德定慧等亦爾，若離阿字門，即不得增益成就，如彼死人無所能為。復阿字是開口聲也，若無阿聲即不能開口，口若不開者一切字皆無，是故阿字為一切字之種子。當知一切萬行亦如是，以阿字門而為種子，若離阿字亦不成也。同依處者，如眾生等，若無大地則無住處。此阿字門亦如是，若離阿字即無所依處也。救度亦同者，當知阿字門即是一切世間之大救護也。末後云現者，如上佛為菩薩大眾現金剛座故，此一切勝義皆能悉現也。次即說此真言門，謂南謨三曼多佛陀喃(敬禮普遍佛等也)阿(此正是阿字真言門)善男子此真言者，十方諸佛以法身同所加持，諸有修行之者，以此真言故，即能作諸佛事，乃至普現色身，為一切眾生界開示佛之智慧。如佛能作是事，此阿字門亦能如是作之。當此彼體即同一切佛身也。阿字門一切法轉者，由轉此阿字，即成種種功德也。從此阿字門修行轉也(更問)。是故祕密主！真言門菩薩等，欲見諸佛者(謂欲見一切佛淨法身也)、欲供養者(謂遊一切佛剎供養承事聞法修行也)、欲證發菩提心者(謂證菩提令心淨也)、欲與諸菩薩同會者(謂與那羅延菩薩等等共一處受現法樂也)、欲利眾生者(謂如毘盧遮那常為一切眾生作大佛事種種成就之也)、欲求悉地者(此中最上成就所謂佛身尚可疾得，況餘成就耶)、欲求一切智智者(然此阿字門一切義利無不成辨，以要言之欲求一切智智亦決定當得也)，此諸佛心勤而修之者，佛言：如上所列之事，汝欲求者更無他術，但當勤修此阿字之門也。爾時毘盧遮那佛，此大悲胎藏生漫荼羅王，敷置諸本尊位，定三昧神通真言行不思議法說者，如前以廣說敷置漫荼羅位，今何以更說？此有多義，欲更開發一類眾生故，令前已聽聞者倍得明了故。前雖說諸位地，然尚未普周遍，今更說令無所闕乏故。又前但說其名，由多未說形狀，今更說令具足故。何故不併說之，而更分折於此處說耶？於此亦有意。乃至深樂法者，猶不頓為說之，欲令發起珍重之心，漸漸開道也。復次若但以圖畫尊容用為真實者，如彼畫師等亦可成就阿闍梨功德。然不但以圖畫故而得成彼真言之行，當須一一與三昧神通相應，方名不思議行。今佛欲開示彼之故，云三昧等法說也，謂與三昧神通相應而說之也。彼阿闍梨一切智門阿字住，取線禮一切佛者，如上已說。中心作阿字及眼作囉字等，前

品已具說。今欲作壇，先須住此三昧，令與理相應，以相應之智而運布規量也。凡合繩，當令得所，不得大緩。若不調者，令師及弟子多病為障所嬈。若用時斷絕，亦令致損耗也。次當知方所者，所以先謂審定方面者，若弟子臨修時錯誤，或謂東為西等，即為障者之所得便也。次禮一切佛者，即是禮於阿字真言之體也。師禮已，在壇巽地北向，弟子艮方南向，引繩相對。次師引繩轉向乾維東向，弟子迴身西向。次弟子右迴至坤維北向，師迴身南向。次師右迴還至巽地西向，弟子迴身東向。即四方位竟也。弟子次更至乾地維向巽，師與相對，即定乾巽隅竟(云云，更問也)。凡定四方。必須如前審諦，不得移易。若定四隅及中心十字界者，但令逐便右轉不令妨礙即得也。如是作已，阿闍梨復於瑜伽中，轉於心中阿字而作縛字，如前布置。囉字等方便不異於前，但改心中阿字，即成金剛薩埵身也。亦復觀想己身即同彼身，執持如來智印也。雖改阿字為嚩，然亦不相離。何以故？由不生故，即是本來無有繫縛，體一門異也。如上引繩，猶未至地拼之。既作此觀，即與弟子更入中台之中，還如上引繩，准前次第於中台定方所也，如上。無二相應形，如來形、空性形者，轉相釋也。歎此無二形即是如來形，如來形者即是性空形也。所說前引線當心，師及弟子相對，引受四方及四角十字道，但以繩印持而未下也(先以作標相在四角，置了方作也)。當知如此定時，頂上想於阿字遍其身(皆如上說也)。然大日如來入大悲胎藏生三昧，此大悲胎藏三昧豈與前品大悲胎藏漫荼羅有異耶？正謂前壇諸方未滿，色像亦復未具，故更說也。次定方竟，師想嚩字如上說於遍身分，想自身同執金剛之形，入於中胎如前引線定方所遍，即下之拼也(更先方定了下拼耳，為直爾下拼也)。假令中台方六尺者，量半為三尺，即是台外第一院廣狹量也。分此三尺以為三重(即有三線道也)，第一為行道、第二為置供養物處、第三重是諸尊坐處、第四是外緣(其三重皆等外緣狹也)。計此三尺內，均調令得所也。當供養時，師當運心一切應來會此。然無圖位坐者，皆於此外緣中供養也。次折第二院三尺取半為一尺五寸，三重院量亦於中均布四道，如上也。次更折一尺五寸取半，當七寸五分，為外院量也。亦於此七寸半內，均置四道令得所也。第一台外門口，即與行道處相連，當取少許用其門位，餘通行處(以此門住世天)。其三重門外若有寬地，任意大作，多侵地無妨也。前漫荼羅中云「第二院置釋迦，第三院文殊師利。」此文互也。由先定中胎竟，直向第三院定之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品已具說。今欲作壇，先須住此三昧，令與理相應，以相應之智而運布規量也。凡合繩，當令得所，不得大緩。若不調者，令師及弟子多病為障所嬈。若用時斷絕，亦令致損耗也。次當知方所者，所以先謂審定方面者，若弟子臨修時錯誤，或謂東為西等，即為障者之所得便也。次禮一切佛者，即是禮於阿字真言之體也。師禮已，在壇巽地北向，弟子艮方南向，引繩相對。次師引繩轉向乾維東向，弟子迴身西向。次弟子右迴至坤維北向，師迴身南向。次師右迴還至巽地西向，弟子迴身東向。即四方位竟也。弟子次更至乾地維向巽，師與相對，即定乾巽隅竟(云云，更問也)。凡定四方。必須如前審諦，不得移易。若定四隅及中心十字界者，但令逐便右轉不令妨礙即得也。如是作已，阿闍梨復於瑜伽中，轉於心中阿字而作縛字，如前布置。囉字等方便不異於前，但改心中阿字，即成金剛薩埵身也。亦復觀想己身即同彼身，執持如來智印也。雖改阿字為嚩，然亦不相離。何以故？由不生故，即是本來無有繫縛，體一門異也。如上引繩，猶未至地拼之。既作此觀，即與弟子更入中台之中，還如上引繩，准前次第於中台定方所也，如上。無二相應形，如來形、空性形者，轉相釋也。歎此無二形即是如來形，如來形者即是性空形也。所說前引線當心，師及弟子相對，引受四方及四角十字道，但以繩印持而未下也(先以作標相在四角，置了方作也)。當知如此定時，頂上想於阿字遍其身(皆如上說也)。然大日如來入大悲胎藏生三昧，此大悲胎藏三昧豈與前品大悲胎藏漫荼羅有異耶？正謂前壇諸方未滿，色像亦復未具，故更說也。次定方竟，師想嚩字如上說於遍身分，想自身同執金剛之形，入於中胎如前引線定方所遍，即下之拼也(更先方定了下拼耳，為直爾下拼也)。假令中台方六尺者，量半為三尺，即是台外第一院廣狹量也。分此三尺以為三重(即有三線道也)，第一為行道、第二為置供養物處、第三重是諸尊坐處、第四是外緣(其三重皆等外緣狹也)。計此三尺內，均調令得所也。當供養時，師當運心一切應來會此。然無圖位坐者，皆於此外緣中供養也。次折第二院三尺取半為一尺五寸，三重院量亦於中均布四道，如上也。次更折一尺五寸取半，當七寸五分，為外院量也。亦於此七寸半內，均置四道令得所也。第一台外門口，即與行道處相連，當取少許用其門位，餘通行處(以此門住世天)。其三重門外若有寬地，任意大作，多侵地無妨也。前漫荼羅中云「第二院置釋迦，第三院文殊師利。」此文互也。由先定中胎竟，直向第三院定之，

故云第二。非是第二，則是第三重也。今此中自有誠文，文殊在第二重、釋迦在第三重也。想阿字定外院，次想嚩字而作中台，次作第二院想文殊或想嚩字，亦如前遍身分等。次第三院當想釋迦，或作婆字也(重聲婆字)。經中從定線位語竟，至定色以來，解由未明了，未記(更問之也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故云第二。非是第二，則是第三重也。今此中自有誠文，文殊在第二重、釋迦在第三重也。想阿字定外院，次想嚩字而作中台，次作第二院想文殊或想嚩字，亦如前遍身分等。次第三院當想釋迦，或作婆字也(重聲婆字)。經中從定線位語竟，至定色以來，解由未明了，未記(更問之也)。

經云「復次毘盧遮那，我加持彼印，廣法界尋念彩色下」者，謂下綵色時，阿闍梨當想毘盧遮那如來或彼印，此印即是廣大法界之印也(爾時當想自身即是大日如來)。如是想已先下白色，爾時阿闍梨自想其身即是法界，法界之體明白無染也。如是想念時，非直我身如是，一切有情亦復如是，即淨除同如來。亦一切過離者，自身等如來謂白色也。白是法體，離一切過。然所云一切有情皆同妙法界者。當以何法得之？然此非無方便也，謂囉字門。入此字時，即能令己身及弟子乃至一切眾生，究竟皆等如來法界身，永離諸過也。故次云想羅字，其字色白如車𤦲(或云商佉，即是寶貝也，其色潔白第一)。師云：「此中即有阿字、有嚩字也。故囉字白色，想字炎光寂然，光出如乳，以此清淨成無垢色，離一切過也。及君陀花(是西方花也，亦鮮白無比也)，或如皓月之狀，其字之焰亦白，寂然恬定而曜光明。如是想時又誦囉字至百遍或千遍，方下色也。凡加持色法，先於色中想字，字成已即轉為佛也。此有二種阿利荼，謂左手當胸上為拳，而申風指直堅，右臂如擊物直申舉之，其左脚向前，右脚去三尺以來，長引即是也。白朱黃青皆用之，當想佛形而作此印也。凡作印有二種威儀，若立作印皆須作此威儀也。四佛作寂然之形，用此印也。第二下赤色應記之者，明言阿闍梨當審諦也。將下赤色時，當想raṃ字，此字照明如日初出之色，或赤或黃，此即赤黃雜也，此光明照赫奕。此字即是寶幢佛字也，此是無能降伏最勝無比之佛也。兼想自身即同諸佛。赤色囉字安點加之(不合是阿字也，義合用羅字加點耳)。餘方便准前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「復次毘盧遮那，我加持彼印，廣法界尋念彩色下」者，謂下綵色時，阿闍梨當想毘盧遮那如來或彼印，此印即是廣大法界之印也(爾時當想自身即是大日如來)。如是想已先下白色，爾時阿闍梨自想其身即是法界，法界之體明白無染也。如是想念時，非直我身如是，一切有情亦復如是，即淨除同如來。亦一切過離者，自身等如來謂白色也。白是法體，離一切過。然所云一切有情皆同妙法界者。當以何法得之？然此非無方便也，謂囉字門。入此字時，即能令己身及弟子乃至一切眾生，究竟皆等如來法界身，永離諸過也。故次云想羅字，其字色白如車𤦲(或云商佉，即是寶貝也，其色潔白第一)。師云：「此中即有阿字、有嚩字也。故囉字白色，想字炎光寂然，光出如乳，以此清淨成無垢色，離一切過也。及君陀花(是西方花也，亦鮮白無比也)，或如皓月之狀，其字之焰亦白，寂然恬定而曜光明。如是想時又誦囉字至百遍或千遍，方下色也。凡加持色法，先於色中想字，字成已即轉為佛也。此有二種阿利荼，謂左手當胸上為拳，而申風指直堅，右臂如擊物直申舉之，其左脚向前，右脚去三尺以來，長引即是也。白朱黃青皆用之，當想佛形而作此印也。凡作印有二種威儀，若立作印皆須作此威儀也。四佛作寂然之形，用此印也。第二下赤色應記之者，明言阿闍梨當審諦也。將下赤色時，當想raṃ字，此字照明如日初出之色，或赤或黃，此即赤黃雜也，此光明照赫奕。此字即是寶幢佛字也，此是無能降伏最勝無比之佛也。兼想自身即同諸佛。赤色囉字安點加之(不合是阿字也，義合用羅字加點耳)。餘方便准前。」