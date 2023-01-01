大毘盧遮那成佛經疏卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛經疏卷第七

沙門一行阿闍梨記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門一行阿闍梨記

入漫荼羅具緣品第二之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入漫荼羅具緣品第二之餘

經云「復次祕密主！聲聞眾住有緣地，識生滅、除二邊，極觀察智得不隨順修行因，是名聲聞三昧道」者，如阿毘曇明九想、八念背捨、勝處、一切入、三三昧等，皆名住有緣地。依此等三昧為方便故，令其心恬然而靜，得正觀察，覺世間出世間法皆悉有因有緣，世間以集為因、以苦為果，出世間以道為因、以滅為果，如《阿含》中廣明。毘尼中舉要言之，所謂「諸法從緣起，如來說是因，彼法因緣盡，是大沙門說」也。以知因緣生滅故，滅有無見，遠離斷常二邊，得真諦智生，故名極觀察智。以能極觀察故不倒不謬，故名為諦也。從無明至老死，此有故彼有，此生故彼生，乃至輪迴無際。若隨此而輪，名之為順。既見四真諦已，背生死流隨行聖道，乃至能自記說「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」是名不隨順。如是種種不隨順行，要三昧為因，故曰得不隨順修行因。聲聞三昧雖復諸部異說種種不同，但合如是法印者即名正行，若無如是印者是名邪行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「復次祕密主！聲聞眾住有緣地，識生滅、除二邊，極觀察智得不隨順修行因，是名聲聞三昧道」者，如阿毘曇明九想、八念背捨、勝處、一切入、三三昧等，皆名住有緣地。依此等三昧為方便故，令其心恬然而靜，得正觀察，覺世間出世間法皆悉有因有緣，世間以集為因、以苦為果，出世間以道為因、以滅為果，如《阿含》中廣明。毘尼中舉要言之，所謂「諸法從緣起，如來說是因，彼法因緣盡，是大沙門說」也。以知因緣生滅故，滅有無見，遠離斷常二邊，得真諦智生，故名極觀察智。以能極觀察故不倒不謬，故名為諦也。從無明至老死，此有故彼有，此生故彼生，乃至輪迴無際。若隨此而輪，名之為順。既見四真諦已，背生死流隨行聖道，乃至能自記說「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」是名不隨順。如是種種不隨順行，要三昧為因，故曰得不隨順修行因。聲聞三昧雖復諸部異說種種不同，但合如是法印者即名正行，若無如是印者是名邪行也。

經云「祕密主！緣覺觀察因果，住無言說法，不轉無言說，於一切法證極滅語言三昧，是名緣覺三昧道」者，因果即是十二因緣法。如聲聞極觀察智解了唯蘊無我，以厭怖心重故，疾斷煩惱自證涅槃，不能分折推求十二因緣實相。辟支佛智慧深利故，能以總別之相深觀察之，見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。《阿含》云「十二因緣法者，有佛無佛法位常住。」龍樹亦云：「此中法位即是如之別名，此是一切世間最難解處。」故世尊始成道時不樂說法，意在於此。辟支佛所入漸深，故云住無言說法。言不轉者，謂住此第一義時無有聲字，故不可轉以授人也。世尊得無礙知見於法自在，能於無言說法中為作名字，轉受眾生。辟支佛智慧有礙，是故不能演說。復次辟支佛觀一切集法皆悉如涅槃相，於種種有為境界中皆亦戲論風息不知所云，故名證極滅語言三昧。修瑜伽與此相應，是名緣覺三昧也。此二種三昧，皆是菩提心難處，然但是所行道中一種心相，非謂不思議心性可有如是三乘定相。是故行人以此法印自印知已，便當直過無礙，若不善知識知則為所留礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！緣覺觀察因果，住無言說法，不轉無言說，於一切法證極滅語言三昧，是名緣覺三昧道」者，因果即是十二因緣法。如聲聞極觀察智解了唯蘊無我，以厭怖心重故，疾斷煩惱自證涅槃，不能分折推求十二因緣實相。辟支佛智慧深利故，能以總別之相深觀察之，見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。《阿含》云「十二因緣法者，有佛無佛法位常住。」龍樹亦云：「此中法位即是如之別名，此是一切世間最難解處。」故世尊始成道時不樂說法，意在於此。辟支佛所入漸深，故云住無言說法。言不轉者，謂住此第一義時無有聲字，故不可轉以授人也。世尊得無礙知見於法自在，能於無言說法中為作名字，轉受眾生。辟支佛智慧有礙，是故不能演說。復次辟支佛觀一切集法皆悉如涅槃相，於種種有為境界中皆亦戲論風息不知所云，故名證極滅語言三昧。修瑜伽與此相應，是名緣覺三昧也。此二種三昧，皆是菩提心難處，然但是所行道中一種心相，非謂不思議心性可有如是三乘定相。是故行人以此法印自印知已，便當直過無礙，若不善知識知則為所留礙也。

經云「祕密主！世間因果及業，若生若滅繫屬他主，空三昧生，是名世間三昧道」者，謂一切世間三昧，以要言之，至於究竟之處皆滅壞因果，及從因辦果時所有作業，謂此三事若生若滅皆繫屬於他。他謂神我也。所以然者？若行人不解正因緣義而修證諸禪，必當計著自心以為內我。彼見世間萬法因心而有，則謂由神我生。設令不依內我，必依外我，即是自在梵天等也。若深求此中至賾，自然撥除因業，唯我性獨存，乃至無一法入心而證空定，最是世間究極之理。是故垂盡三有，還墮三途。雖於禪定中發種種世間勝智具五神通，研其宗趣終歸是處，故以斯一印統收一切世間三昧道。若行者入此心時，當自覺知也。經中佛說攝偈，就五種三昧道中大分為二，謂佛菩薩緣覺聲聞四種皆名出世三昧，若諸天等所說真言法教道皆屬世間三昧。出世間三昧皆有實益，故云摧害於諸過。世間三昧但有權益，故云為利眾生故也。如餘經所說，求小乘人當修行作觀，即便於世間法教深生厭離，求大乘人又於聲聞法教深生怖畏，此皆為未知祕密藏者作此方便說耳。就此經宗，則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相瑜伽則是世間三昧，但於此中了知唯蘊無我即是聲聞三昧，若以十緣生句觀諸蘊無性無生即是菩薩三昧，餘如〈住心品〉中廣明。不同餘教以心性之旨未明故，五乘殊輒不相融會也。若更作深祕密釋者，如三重漫荼羅中五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持，其與相應者皆可一生成佛，何有淺深之殊？今偈中所說，就彼等自所流傳法教而言耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！世間因果及業，若生若滅繫屬他主，空三昧生，是名世間三昧道」者，謂一切世間三昧，以要言之，至於究竟之處皆滅壞因果，及從因辦果時所有作業，謂此三事若生若滅皆繫屬於他。他謂神我也。所以然者？若行人不解正因緣義而修證諸禪，必當計著自心以為內我。彼見世間萬法因心而有，則謂由神我生。設令不依內我，必依外我，即是自在梵天等也。若深求此中至賾，自然撥除因業，唯我性獨存，乃至無一法入心而證空定，最是世間究極之理。是故垂盡三有，還墮三途。雖於禪定中發種種世間勝智具五神通，研其宗趣終歸是處，故以斯一印統收一切世間三昧道。若行者入此心時，當自覺知也。經中佛說攝偈，就五種三昧道中大分為二，謂佛菩薩緣覺聲聞四種皆名出世三昧，若諸天等所說真言法教道皆屬世間三昧。出世間三昧皆有實益，故云摧害於諸過。世間三昧但有權益，故云為利眾生故也。如餘經所說，求小乘人當修行作觀，即便於世間法教深生厭離，求大乘人又於聲聞法教深生怖畏，此皆為未知祕密藏者作此方便說耳。就此經宗，則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相瑜伽則是世間三昧，但於此中了知唯蘊無我即是聲聞三昧，若以十緣生句觀諸蘊無性無生即是菩薩三昧，餘如〈住心品〉中廣明。不同餘教以心性之旨未明故，五乘殊輒不相融會也。若更作深祕密釋者，如三重漫荼羅中五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持，其與相應者皆可一生成佛，何有淺深之殊？今偈中所說，就彼等自所流傳法教而言耳。

經云「復次世尊告執金剛祕密主言：祕密主！汝當諦聽諸真言支分也。」大判真言，略有五種，謂如來說、或菩薩金剛說、或二乘說、或諸天說、或地居天說謂龍鳥脩羅之類。又前三種通名聖者真言，第四名諸天眾真言，第五名地居者真言。亦可通名諸神真言也。如聖者真言亦說阿字或囉字等，彼諸世天乃至地居鬼神等亦復說之。彼相有何殊異者？阿闍梨言：「若佛菩薩所說，則於一字之中具無量義。」且略言之，阿字自有三義，謂不生義、空義、有義。如梵本阿字有本初聲，若有本初則是因緣之法，故名為有。又阿者是無生義，若法攬因緣成，則自無有性，是故為空。又不生者即是一實境界，即是中道。故龍樹云：「因緣生法，亦空亦假亦中。」又《大論》明薩婆若有三種名：一切智，與二乘共；道種智，與菩薩共；一切種智，是佛不共法。此三智其實一心中得，為分別令人易解故，作三種名，即此阿字義也。又如囉字亦有三義：一者塵義；二者以入阿字門故即是無塵義；又有波羅密義，以究竟到彼岸故，即是本初不生。當知亦具三點，三點即攝一切法。如阿字囉字者，餘諸字義皆然。又一切語言中帶阿聲者，皆阿字門所攝；若帶囉聲者，皆囉字門所攝，餘字亦爾。與《大論》語等字等中釋義亦同，下文不復廣釋也。若諸菩薩真言有阿字者，當知各於自所通達法界門中具一切義，非於普門法界中具一切義。若二乘真言有阿字者，當知只約盡無生智、寂滅涅槃明不生義。若梵天所說真言有阿字者，是約出離五欲、覺觀不生明義。若帝釋護世真言有阿字者，是約十不善道及災橫不生明義。餘皆以類可知也。如上所說皆是隨他意語，明淺略義耳。若就隨自意語明深密義，隨入一門皆具一切法界門，乃至諸世天等悉是毘盧遮那，何有淺深之別？若行者能於無差別中解差別義、差別中解無差別義，當知是人通達二諦議亦識真言相也。復次經中自說諸真言相，初偈云「正等覺真言，言名成立相，如因陀羅宗，諸義利成就」者，此明如來真言通相也，今但約最初三昧耶真言說之。言謂一一字皆是一種入法界門，如言阿三迷者，阿字是無生門、娑字是無諦門、麼字是大空門也。名謂此一一字門共成一名，阿名為無、三迷名為等，若更合之即是無等也。成立為籍此眾名，始終共成一義。如初句云無等、次云三等、次云三昧耶，共相成立，即是無等三平等三昧耶也。復次如以多名共成一句，所謂諸行無常等。乃至綜此多句共為一偈，然後義圓，即是諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂等，皆是真言所成立相。餘皆放此。如因陀羅宗者，因陀羅是天 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「復次世尊告執金剛祕密主言：祕密主！汝當諦聽諸真言支分也。」大判真言，略有五種，謂如來說、或菩薩金剛說、或二乘說、或諸天說、或地居天說謂龍鳥脩羅之類。又前三種通名聖者真言，第四名諸天眾真言，第五名地居者真言。亦可通名諸神真言也。如聖者真言亦說阿字或囉字等，彼諸世天乃至地居鬼神等亦復說之。彼相有何殊異者？阿闍梨言：「若佛菩薩所說，則於一字之中具無量義。」且略言之，阿字自有三義，謂不生義、空義、有義。如梵本阿字有本初聲，若有本初則是因緣之法，故名為有。又阿者是無生義，若法攬因緣成，則自無有性，是故為空。又不生者即是一實境界，即是中道。故龍樹云：「因緣生法，亦空亦假亦中。」又《大論》明薩婆若有三種名：一切智，與二乘共；道種智，與菩薩共；一切種智，是佛不共法。此三智其實一心中得，為分別令人易解故，作三種名，即此阿字義也。又如囉字亦有三義：一者塵義；二者以入阿字門故即是無塵義；又有波羅密義，以究竟到彼岸故，即是本初不生。當知亦具三點，三點即攝一切法。如阿字囉字者，餘諸字義皆然。又一切語言中帶阿聲者，皆阿字門所攝；若帶囉聲者，皆囉字門所攝，餘字亦爾。與《大論》語等字等中釋義亦同，下文不復廣釋也。若諸菩薩真言有阿字者，當知各於自所通達法界門中具一切義，非於普門法界中具一切義。若二乘真言有阿字者，當知只約盡無生智、寂滅涅槃明不生義。若梵天所說真言有阿字者，是約出離五欲、覺觀不生明義。若帝釋護世真言有阿字者，是約十不善道及災橫不生明義。餘皆以類可知也。如上所說皆是隨他意語，明淺略義耳。若就隨自意語明深密義，隨入一門皆具一切法界門，乃至諸世天等悉是毘盧遮那，何有淺深之別？若行者能於無差別中解差別義、差別中解無差別義，當知是人通達二諦議亦識真言相也。復次經中自說諸真言相，初偈云「正等覺真言，言名成立相，如因陀羅宗，諸義利成就」者，此明如來真言通相也，今但約最初三昧耶真言說之。言謂一一字皆是一種入法界門，如言阿三迷者，阿字是無生門、娑字是無諦門、麼字是大空門也。名謂此一一字門共成一名，阿名為無、三迷名為等，若更合之即是無等也。成立為籍此眾名，始終共成一義。如初句云無等、次云三等、次云三昧耶，共相成立，即是無等三平等三昧耶也。復次如以多名共成一句，所謂諸行無常等。乃至綜此多句共為一偈，然後義圓，即是諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂等，皆是真言所成立相。餘皆放此。如因陀羅宗者，因陀羅是天

帝釋異名，帝釋自造聲論，能於一言具含眾義，故引以為證。世間智慧猶尚如此，何況如來於法自在耶？諸義利成就者，謂如來真言於一一言皆具能成就一切義利，一一名中亦具能成就一切義利，一一成立相中亦具能成就一切義利。且舉三昧耶真言最初阿字，以本不生義故，即有息災用；以本不生故，一切功德具足無缺，即有增益用；以本不生故，無量過失殄滅無餘，即有降伏用；更無一法出此本不生者，即有攝召用。如是本不生中無所有功，即能成辦一切諸事。如阿字者，餘一一字亦如是。如一一字者，一一名句及成立相皆亦如是。是故當知即此真言中具足一切功用也。已說真言通相竟。次明真言別相，故云「有增加法句，本名行相應」，謂凡作真言事業，當觀此真言中本所立名及所為意趣，辨其部類差別，隨性相所應而行用之。若真言名義與所用或不相應，則當依法增加語句。如真言中法界法性大空不思議界種種差別名言，與如來自證真體相應者，當知是佛部真言。設令是餘部者，亦可作佛部用。若有大悲普眼無染著等相應名義，當知是蓮花部用。若有金剛不壞無戲論等相應名義，當知是金剛部用。如是等義無量無邊，瑜伽者當以意推之，不可詳載也。復次經中自說名行相應之用，謂若諸真言中有此oṃ(唵)hūṃ(𤙖)pha(發)ṅka(磔迦)hri(頡唎)bhi(嫓)等字者，當知是佛頂名號也。若有gṛhṇa(揭㗚佷拏也)(是執取義)khadaya(佉陀耶)(是食義)bhaja(畔闍)(是破壞義)hada(訶娜)(是打義)maraya(摩羅也)(是殺義)phaṭaya(鉢吒也)(是撲義)如是等字義類，當知是忿怒等諸奉教者真言，可作降伏攝召用。如說噉食義者，噉食謂令諸忿怒等吞滅一切毘那也迦之類。果如所言，諸佛則有殺眾生罪。今此宗明義，所謂毘那也迦即是一切能為障者，此障皆從妄想心生。若能噉食如是重障，使心目開明，當知是名真忿怒者。以此佉字門噉食一切眾生障，則是如來所使，行如來事。餘以類推之可解也。復次若真言中有namaḥ(納麼)(是歸命義)svāhā(莎縛訶)(是攝取義)等字，當知是修三摩地寂靜相應真言也。或有ṣata(扇多)(是寂義)viśuddhā(微成陀)(是清淨義)等字，當知是成滿一切諸願真言。又此扇多亦是息災義，佛部相應。餘如蘇悉地等詳說也。如上所說，皆是諸佛菩薩真言相。次云「若聲聞所說，一一句安布」者，以聲聞因他得解，入法性未深，不能於一言中具含眾德。如說諸行無常一四句偈，要令次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋異名，帝釋自造聲論，能於一言具含眾義，故引以為證。世間智慧猶尚如此，何況如來於法自在耶？諸義利成就者，謂如來真言於一一言皆具能成就一切義利，一一名中亦具能成就一切義利，一一成立相中亦具能成就一切義利。且舉三昧耶真言最初阿字，以本不生義故，即有息災用；以本不生故，一切功德具足無缺，即有增益用；以本不生故，無量過失殄滅無餘，即有降伏用；更無一法出此本不生者，即有攝召用。如是本不生中無所有功，即能成辦一切諸事。如阿字者，餘一一字亦如是。如一一字者，一一名句及成立相皆亦如是。是故當知即此真言中具足一切功用也。已說真言通相竟。次明真言別相，故云「有增加法句，本名行相應」，謂凡作真言事業，當觀此真言中本所立名及所為意趣，辨其部類差別，隨性相所應而行用之。若真言名義與所用或不相應，則當依法增加語句。如真言中法界法性大空不思議界種種差別名言，與如來自證真體相應者，當知是佛部真言。設令是餘部者，亦可作佛部用。若有大悲普眼無染著等相應名義，當知是蓮花部用。若有金剛不壞無戲論等相應名義，當知是金剛部用。如是等義無量無邊，瑜伽者當以意推之，不可詳載也。復次經中自說名行相應之用，謂若諸真言中有此oṃ(唵)hūṃ(𤙖)pha(發)ṅka(磔迦)hri(頡唎)bhi(嫓)等字者，當知是佛頂名號也。若有gṛhṇa(揭㗚佷拏也)(是執取義)khadaya(佉陀耶)(是食義)bhaja(畔闍)(是破壞義)hada(訶娜)(是打義)maraya(摩羅也)(是殺義)phaṭaya(鉢吒也)(是撲義)如是等字義類，當知是忿怒等諸奉教者真言，可作降伏攝召用。如說噉食義者，噉食謂令諸忿怒等吞滅一切毘那也迦之類。果如所言，諸佛則有殺眾生罪。今此宗明義，所謂毘那也迦即是一切能為障者，此障皆從妄想心生。若能噉食如是重障，使心目開明，當知是名真忿怒者。以此佉字門噉食一切眾生障，則是如來所使，行如來事。餘以類推之可解也。復次若真言中有namaḥ(納麼)(是歸命義)svāhā(莎縛訶)(是攝取義)等字，當知是修三摩地寂靜相應真言也。或有ṣata(扇多)(是寂義)viśuddhā(微成陀)(是清淨義)等字，當知是成滿一切諸願真言。又此扇多亦是息災義，佛部相應。餘如蘇悉地等詳說也。如上所說，皆是諸佛菩薩真言相。次云「若聲聞所說，一一句安布」者，以聲聞因他得解，入法性未深，不能於一言中具含眾德。如說諸行無常一四句偈，要令次

第安布文義無缺乃成真言，不得以字門明義及增加名句。辟支佛雖無言說，亦能以神通力現出真言，諸有受持之者皆獲義利。是中少有差別者，謂辟支佛與聲聞漏盡則同，而三昧有淺深之異，能以神通利物，令其所願皆得成就。除四大弟子之外，餘聲聞力所不能，又其真言唯說十二因緣寂滅之理，故云「謂三昧分異，淨除於業生」也。經中次說真言如實相，故云「復次祕密主！此真言相，非一切諸佛所作，不令他作，亦不隨喜。何以故？以是諸法法如是故。若諸如來出現、若諸如來不出，諸法法爾如是住。謂諸真言，真言法爾故」者，以如來身語意畢竟等故，此真言相聲字皆常，常故不流、無有變易，法爾如是，非造作所成。若可造成即是生法，法若有生則可破壞，四相遷流、無常無我，何得名為真實語耶？是故佛不自作、不令他作，設令有能作之人亦不隨喜。是故此真言相，若佛出興於世、若不出世，若已說、若未說、若現說，法住法位性相常住，是故名必定印，眾聖道同。即此大悲漫荼羅一切真言，一一真言之相皆法爾如是，故重言之也。若如是者，則是諸真言相畢竟寂滅不授與人，何故有時出興有時隱沒？故經復釋所由，云：「祕密主！成正等覺一切智者一切見者出興于世，而自以此法說種種道，隨種種樂欲乃至種種諸趣音聲，而以加持說真言道。」此意言：如來自證法體，非佛自作、非餘天人所作，法爾常住，而以加持神力出興于世利益眾生。今此真言門祕密身口意，即是法佛平等身口意，然亦以加持力故，出現于世利益眾生也。如來無礙知見，在一切眾生相續中法爾成就無有缺減。以於此真言體相不如實覺故，名為生死中人；若能自知自見時，即名一切知者一切見者。是故如是知見，非佛自所造作，亦非他所傳授也。佛坐道場證如是法已，了知一切世界從本以來常是法界，即時生大悲心：云何眾生去佛道甚近，不能自覺。故以此因緣，如來出興于世，還用如是不思議法界，分作種種道、開示種種乘、隨種種樂欲心機、以種種文句方言，自在加持說真言道。雖從機感因緣生，而不動實際。雖善巧方便無所不為，然非佛所作。雖普門異說，而但以佛之知見示悟眾生。若行者於此真言十喻中妄見有為生滅更增心垢，則非如來之本意也。復次世尊以未來世眾生鈍根故，迷於二諦，不知即俗而真，是故慇懃指事。言：「祕密主！云何如來真言道？謂加持此書寫文字。」以世間文字語言實義，是故如來即以真言實義而加持之。若出法性外別有世間文字者，即是妄心謬見，都無實體可求。而佛以神力加持之，是則隨於顛倒，非真言也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第安布文義無缺乃成真言，不得以字門明義及增加名句。辟支佛雖無言說，亦能以神通力現出真言，諸有受持之者皆獲義利。是中少有差別者，謂辟支佛與聲聞漏盡則同，而三昧有淺深之異，能以神通利物，令其所願皆得成就。除四大弟子之外，餘聲聞力所不能，又其真言唯說十二因緣寂滅之理，故云「謂三昧分異，淨除於業生」也。經中次說真言如實相，故云「復次祕密主！此真言相，非一切諸佛所作，不令他作，亦不隨喜。何以故？以是諸法法如是故。若諸如來出現、若諸如來不出，諸法法爾如是住。謂諸真言，真言法爾故」者，以如來身語意畢竟等故，此真言相聲字皆常，常故不流、無有變易，法爾如是，非造作所成。若可造成即是生法，法若有生則可破壞，四相遷流、無常無我，何得名為真實語耶？是故佛不自作、不令他作，設令有能作之人亦不隨喜。是故此真言相，若佛出興於世、若不出世，若已說、若未說、若現說，法住法位性相常住，是故名必定印，眾聖道同。即此大悲漫荼羅一切真言，一一真言之相皆法爾如是，故重言之也。若如是者，則是諸真言相畢竟寂滅不授與人，何故有時出興有時隱沒？故經復釋所由，云：「祕密主！成正等覺一切智者一切見者出興于世，而自以此法說種種道，隨種種樂欲乃至種種諸趣音聲，而以加持說真言道。」此意言：如來自證法體，非佛自作、非餘天人所作，法爾常住，而以加持神力出興于世利益眾生。今此真言門祕密身口意，即是法佛平等身口意，然亦以加持力故，出現于世利益眾生也。如來無礙知見，在一切眾生相續中法爾成就無有缺減。以於此真言體相不如實覺故，名為生死中人；若能自知自見時，即名一切知者一切見者。是故如是知見，非佛自所造作，亦非他所傳授也。佛坐道場證如是法已，了知一切世界從本以來常是法界，即時生大悲心：云何眾生去佛道甚近，不能自覺。故以此因緣，如來出興于世，還用如是不思議法界，分作種種道、開示種種乘、隨種種樂欲心機、以種種文句方言，自在加持說真言道。雖從機感因緣生，而不動實際。雖善巧方便無所不為，然非佛所作。雖普門異說，而但以佛之知見示悟眾生。若行者於此真言十喻中妄見有為生滅更增心垢，則非如來之本意也。復次世尊以未來世眾生鈍根故，迷於二諦，不知即俗而真，是故慇懃指事。言：「祕密主！云何如來真言道？謂加持此書寫文字。」以世間文字語言實義，是故如來即以真言實義而加持之。若出法性外別有世間文字者，即是妄心謬見，都無實體可求。而佛以神力加持之，是則隨於顛倒，非真言也

。已知所加持處，如來以何法加持耶？故佛次言：「祕密主！如來無量百千俱胝那庾多劫，積集修行真實諦語，四聖諦、四念處、四神足、十如來力、六波羅蜜、七菩提寶、四梵住、十八佛不共法。祕密主！以要言之，諸如來一切智智，一切如來自福智力、自願智力、一切法界加持力，隨順眾生，如其種類開示真言教法」者，謂以如來無量阿僧祇劫所集功德，而作遍一切處普門加持，是故隨一一言名成立中，皆如因陀羅宗，一切義利無不成就。又此一一功德即同真言之相，法性自爾，非造作所成。今且約阿字一言以辨其義。如行者自證心時，了知世出世間因果本不生故，無苦集滅道而有一實諦。見此一實諦已，必定師子吼，廣為眾生說之，是名積集修行真實諦語。又知八倒本不生故，成如來念處。知四如意足本不生故，成法性神通。知是處非處智等本不生故，成佛自然智力。知六蔽本不生故，到於六度彼岸。知七菩提分本不生故，成七種無師覺寶。知四梵住本不生故，成無緣慈悲喜捨。知十八種法本不生故，是故出過心量，不與一切眾生共。乃至種種法門，當自在說之。復次如此經初品中義，若了知唯蘊無我，乃至證寂然界時，當約我人眾生壽者本不生故明種種法門。以五喻觀察性空時，當約諸蘊本不生故明種種法門。觀察蘊阿賴耶乃至覺心前後際不可得時，當約心之影像本不生故明種種法門。極無自性心生時，當約淨菩提心本不生故明種種法門。乃至如來地，當約大悲胎藏漫荼羅究竟不生義明種種法門。如阿字不生門者，迦字無作門等皆應廣說。如一一字者，乃至一一名一一成立皆應廣說。復次世尊於法自在，或以一字攝菩提心等種種一法門，或以二字攝止觀等種種二法門，或以三字攝三空等種種三法門也，或以四字攝念處等種種四法門，或以五字攝根力等種種五法門，或以六字攝六度等種種六法門，或以七字攝七菩提寶等種種七法門，或以八字攝八直道等種種八法門，或以九字攝九定等種種九法門，或以十字攝十力等種種十法門，乃至以無量字攝無量法門。諸名句等亦復如是。若就真言通相，如行者持一阿字門時，隨彼性欲機緣，或悟四念處或悟四神通等，各各不同。然隨解了一法門時，即具諸餘法門，種種法寶不求自至。若就別相，如以四字攝四念處門。若如法修行時，雖自昔未曾正觀身受心法，自然悟念處門而入法界諸法門。常途名義，如《智度》等廣說也。復次如來以種種法門不可遍舉故，復舉要言之。初云一切智智者，即是總舉十方三世如來一切金剛智印，以此同共加持，則無所不周。又一切如來本行菩薩道時，所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。已知所加持處，如來以何法加持耶？故佛次言：「祕密主！如來無量百千俱胝那庾多劫，積集修行真實諦語，四聖諦、四念處、四神足、十如來力、六波羅蜜、七菩提寶、四梵住、十八佛不共法。祕密主！以要言之，諸如來一切智智，一切如來自福智力、自願智力、一切法界加持力，隨順眾生，如其種類開示真言教法」者，謂以如來無量阿僧祇劫所集功德，而作遍一切處普門加持，是故隨一一言名成立中，皆如因陀羅宗，一切義利無不成就。又此一一功德即同真言之相，法性自爾，非造作所成。今且約阿字一言以辨其義。如行者自證心時，了知世出世間因果本不生故，無苦集滅道而有一實諦。見此一實諦已，必定師子吼，廣為眾生說之，是名積集修行真實諦語。又知八倒本不生故，成如來念處。知四如意足本不生故，成法性神通。知是處非處智等本不生故，成佛自然智力。知六蔽本不生故，到於六度彼岸。知七菩提分本不生故，成七種無師覺寶。知四梵住本不生故，成無緣慈悲喜捨。知十八種法本不生故，是故出過心量，不與一切眾生共。乃至種種法門，當自在說之。復次如此經初品中義，若了知唯蘊無我，乃至證寂然界時，當約我人眾生壽者本不生故明種種法門。以五喻觀察性空時，當約諸蘊本不生故明種種法門。觀察蘊阿賴耶乃至覺心前後際不可得時，當約心之影像本不生故明種種法門。極無自性心生時，當約淨菩提心本不生故明種種法門。乃至如來地，當約大悲胎藏漫荼羅究竟不生義明種種法門。如阿字不生門者，迦字無作門等皆應廣說。如一一字者，乃至一一名一一成立皆應廣說。復次世尊於法自在，或以一字攝菩提心等種種一法門，或以二字攝止觀等種種二法門，或以三字攝三空等種種三法門也，或以四字攝念處等種種四法門，或以五字攝根力等種種五法門，或以六字攝六度等種種六法門，或以七字攝七菩提寶等種種七法門，或以八字攝八直道等種種八法門，或以九字攝九定等種種九法門，或以十字攝十力等種種十法門，乃至以無量字攝無量法門。諸名句等亦復如是。若就真言通相，如行者持一阿字門時，隨彼性欲機緣，或悟四念處或悟四神通等，各各不同。然隨解了一法門時，即具諸餘法門，種種法寶不求自至。若就別相，如以四字攝四念處門。若如法修行時，雖自昔未曾正觀身受心法，自然悟念處門而入法界諸法門。常途名義，如《智度》等廣說也。復次如來以種種法門不可遍舉故，復舉要言之。初云一切智智者，即是總舉十方三世如來一切金剛智印，以此同共加持，則無所不周。又一切如來本行菩薩道時，所

集無邊福聚，發生無盡大願，至薩婆若中究竟圓滿，是故皆得智名。言以如是福願智力，及一切法界本性加持力，隨順世間，如其種類而作加持，是故於一切眾生種種身語意皆可開示真言教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集無邊福聚，發生無盡大願，至薩婆若中究竟圓滿，是故皆得智名。言以如是福願智力，及一切法界本性加持力，隨順世間，如其種類而作加持，是故於一切眾生種種身語意皆可開示真言教法。

經云「祕密主！云何真言法教」者，即謂阿字門等是真言教相。雖相不異體、體不異相，相非造作，修成不可示人，而能不離解脫現作聲字，一一聲字即是入法界門，故得名為真言法教也。至論真言法教，應遍一切隨方諸趣名言。但以如來出世之迹始于天竺，傳法者且約梵文作一途明義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！云何真言法教」者，即謂阿字門等是真言教相。雖相不異體、體不異相，相非造作，修成不可示人，而能不離解脫現作聲字，一一聲字即是入法界門，故得名為真言法教也。至論真言法教，應遍一切隨方諸趣名言。但以如來出世之迹始于天竺，傳法者且約梵文作一途明義耳。

經云「謂阿字門，一切諸法本不生故」者，阿字是一切法教之本，凡最初開口之音皆有阿聲，若離阿聲則無一切言說，故為眾聲之母。凡三界語言皆依於名，而名依於字，故悉曇阿字亦為眾字之母。當知阿字門真實義亦復如是，遍於一切法義之中也。所以者何？以一切法無不從眾緣生，從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之緣，亦復從眾因緣生，展轉從緣，誰為其本？如是觀察時則知，本不生際是萬法之本。猶如聞一切語言時即是聞阿聲，如是見一切法生時即是見本不生際，若見本不生際者即是如實知自心，如實知自心即是一切智智，故毘盧遮那唯以此一字為真言也。而世間凡夫，不觀諸法本源故，妄見有生，所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師，自運眾綵作可畏夜叉之形，成已還自觀之，心生怖畏頓躄於地。眾生亦復如是，自運諸法本源畫作三界，而還自沒其中，自心熾然備受諸苦。如來有智畫師既了知己，即能自在成立大悲漫荼羅。由是而言，所謂甚深祕藏者，眾生自祕之耳，非佛有隱也。迦字門云「一切諸法離作業故」者，梵音迦哩耶是作業義。如諸外道計有作者、使作者等，諸部論師亦說有作、有作者、有所用作法，三事和合故有果報。若因般若方便謂有決定即墮無因，若墮無因一切法即無因果。能生法名因、所生法名果，是二法無故，作及作者、所用作法，罪福果報及涅槃道，一切皆無。復次作作者相因待生，若定有作法，則當定有作者，皆是不異外道論議。如《中論．觀作作者品》中廣說。今正觀察作作者等悉從眾緣生，即入本不生際。本不生際者，有佛無佛法爾如是，誰造作之首？是故若見迦字，則知一切諸法皆是造作所成，名為自相。若是作法者，當知畢竟無作，名為真實義也。「佉字門，一切諸法等虛空不可得故」者，梵音佉字是虛空義。世間共許，虛空是無生無作法。若一切法本不生、離諸作，是畢竟如虛空相。今此空相亦復不可得也。何以故？如世間無色處名虛空相。色是作法無常。若色未生，色未生則無滅，爾時無虛空相。因色故有無色處，無色處名空。《中論．觀六種品》中廣說。此中義亦如是，若色本來不生，何者名為無色處？無色處不可說，則無虛空定相。復次諸法如虛空相，是為不誑相涅槃，如經說五陰滅更不生餘五陰是涅槃義。若五陰本來不生，今何所滅而名涅槃耶？是故如虛空相亦不可得，是佉字門真實義。「哦字門，一切諸法一切行不可得故」者，梵云哦哆也(二合)是名為行，行謂去來進退不住之義。今從阿字門展轉釋之。以諸法本不生故無作，無作故則無所待對可說為空。空者即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「謂阿字門，一切諸法本不生故」者，阿字是一切法教之本，凡最初開口之音皆有阿聲，若離阿聲則無一切言說，故為眾聲之母。凡三界語言皆依於名，而名依於字，故悉曇阿字亦為眾字之母。當知阿字門真實義亦復如是，遍於一切法義之中也。所以者何？以一切法無不從眾緣生，從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之緣，亦復從眾因緣生，展轉從緣，誰為其本？如是觀察時則知，本不生際是萬法之本。猶如聞一切語言時即是聞阿聲，如是見一切法生時即是見本不生際，若見本不生際者即是如實知自心，如實知自心即是一切智智，故毘盧遮那唯以此一字為真言也。而世間凡夫，不觀諸法本源故，妄見有生，所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師，自運眾綵作可畏夜叉之形，成已還自觀之，心生怖畏頓躄於地。眾生亦復如是，自運諸法本源畫作三界，而還自沒其中，自心熾然備受諸苦。如來有智畫師既了知己，即能自在成立大悲漫荼羅。由是而言，所謂甚深祕藏者，眾生自祕之耳，非佛有隱也。迦字門云「一切諸法離作業故」者，梵音迦哩耶是作業義。如諸外道計有作者、使作者等，諸部論師亦說有作、有作者、有所用作法，三事和合故有果報。若因般若方便謂有決定即墮無因，若墮無因一切法即無因果。能生法名因、所生法名果，是二法無故，作及作者、所用作法，罪福果報及涅槃道，一切皆無。復次作作者相因待生，若定有作法，則當定有作者，皆是不異外道論議。如《中論．觀作作者品》中廣說。今正觀察作作者等悉從眾緣生，即入本不生際。本不生際者，有佛無佛法爾如是，誰造作之首？是故若見迦字，則知一切諸法皆是造作所成，名為自相。若是作法者，當知畢竟無作，名為真實義也。「佉字門，一切諸法等虛空不可得故」者，梵音佉字是虛空義。世間共許，虛空是無生無作法。若一切法本不生、離諸作，是畢竟如虛空相。今此空相亦復不可得也。何以故？如世間無色處名虛空相。色是作法無常。若色未生，色未生則無滅，爾時無虛空相。因色故有無色處，無色處名空。《中論．觀六種品》中廣說。此中義亦如是，若色本來不生，何者名為無色處？無色處不可說，則無虛空定相。復次諸法如虛空相，是為不誑相涅槃，如經說五陰滅更不生餘五陰是涅槃義。若五陰本來不生，今何所滅而名涅槃耶？是故如虛空相亦不可得，是佉字門真實義。「哦字門，一切諸法一切行不可得故」者，梵云哦哆也(二合)是名為行，行謂去來進退不住之義。今從阿字門展轉釋之。以諸法本不生故無作，無作故則無所待對可說為空。空者即

是不行處，不行處尚不可得，況行處耶？《中論．觀去來品》明行止義，以相續故名行。如從穀子生牙莖葉，及無明緣諸行等。以斷故名止，如穀子滅故牙莖滅，無明滅故諸行等滅。若法已行則無行，已行故；未行亦無行，未有行法故；行時亦無行，不離已行未行故。以如是等種種門觀察畢竟無行，無行故則無所止。以無行無止故，則是無有往來諸趣者，亦無住涅槃者。復次若人不動本處即是所詣處者，當知是人無行無到，故云一切行不可得也。「伽字門，一切諸法一合不可得故」者，梵云伽那是密合義。如眾微相合成一細塵，諸蘊相合而成一身等。《中論．觀合品》諸論師言：以見、可見、見者三事故而有所見，當知有合聞、可聞、聞者，乃至染、可染、染者等諸煩惱亦然。答者云：凡物皆以異故有合。而今一切法異相不可得，是故無合。如彼廣說。以字門展轉相釋故，且以行義明之。凡有所行，當知必有行、可行、行者三事相合。今一切法本不生故，則無所行。若無所行，云何行、可行、行者得合耶？復次若諸法各各異相，終無合時。若至本不生際，則無異相亦不可合，是故一切法畢竟無合也。「遮字門，一切諸法離一切遷變故」，梵云遮庾(二合)底，即是遷變義。又梵音遮唎耶，是諸行義。如見遮時，即知諸行遷變不住。《中論．觀行品》云「諸行名五陰，以從諸行生故。是五陰皆虛妄無有定相，如嬰兒時色乃至老年時色，中間念念不住，分別決定性不可得。性名決定有，不可變異，如真金不變。今諸法雖生，不住自性，是故當知無性。」如彼廣說。若無性者即是本初不生，本初不生者即是如來之身，常恒安住無有變易，故云離遷變也。復次若一切法是和合所成則有遷變，今諸法無生無作乃至無所行故則無和合，無和合故則離一切遷變。凡諸字門，皆當逆順旋轉相釋使無罣礙，今且約次第相承耳。「車字門，一切諸法影像不可得」者，梵音車(上聲)野是影義。如人影像皆依自身，如是三界萬法唯是識心因緣變似眾境，是事如《密嚴經》廣說。乃至修瑜伽者有種種不思議事，或能面見十方諸佛普現色身，亦皆是心之影像。以心本不生故，當知影像亦無所生。無所生故，乃至心無遷變故，影像亦無遷變。所以然者？如影自無定性行止隨身，心影亦爾，以心動作戲論無一念住時故，世間萬用亦復為之流轉。若了心如實相時，影亦如實相，故不可得也。「惹字門，一切諸法生不可得故」者，梵云惹哆也是生義。如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生，縷繩機紵織師等和合故有疊生，持地築基梁椓泥草人功等和合故有舍生，酪酪器鑽人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不行處，不行處尚不可得，況行處耶？《中論．觀去來品》明行止義，以相續故名行。如從穀子生牙莖葉，及無明緣諸行等。以斷故名止，如穀子滅故牙莖滅，無明滅故諸行等滅。若法已行則無行，已行故；未行亦無行，未有行法故；行時亦無行，不離已行未行故。以如是等種種門觀察畢竟無行，無行故則無所止。以無行無止故，則是無有往來諸趣者，亦無住涅槃者。復次若人不動本處即是所詣處者，當知是人無行無到，故云一切行不可得也。「伽字門，一切諸法一合不可得故」者，梵云伽那是密合義。如眾微相合成一細塵，諸蘊相合而成一身等。《中論．觀合品》諸論師言：以見、可見、見者三事故而有所見，當知有合聞、可聞、聞者，乃至染、可染、染者等諸煩惱亦然。答者云：凡物皆以異故有合。而今一切法異相不可得，是故無合。如彼廣說。以字門展轉相釋故，且以行義明之。凡有所行，當知必有行、可行、行者三事相合。今一切法本不生故，則無所行。若無所行，云何行、可行、行者得合耶？復次若諸法各各異相，終無合時。若至本不生際，則無異相亦不可合，是故一切法畢竟無合也。「遮字門，一切諸法離一切遷變故」，梵云遮庾(二合)底，即是遷變義。又梵音遮唎耶，是諸行義。如見遮時，即知諸行遷變不住。《中論．觀行品》云「諸行名五陰，以從諸行生故。是五陰皆虛妄無有定相，如嬰兒時色乃至老年時色，中間念念不住，分別決定性不可得。性名決定有，不可變異，如真金不變。今諸法雖生，不住自性，是故當知無性。」如彼廣說。若無性者即是本初不生，本初不生者即是如來之身，常恒安住無有變易，故云離遷變也。復次若一切法是和合所成則有遷變，今諸法無生無作乃至無所行故則無和合，無和合故則離一切遷變。凡諸字門，皆當逆順旋轉相釋使無罣礙，今且約次第相承耳。「車字門，一切諸法影像不可得」者，梵音車(上聲)野是影義。如人影像皆依自身，如是三界萬法唯是識心因緣變似眾境，是事如《密嚴經》廣說。乃至修瑜伽者有種種不思議事，或能面見十方諸佛普現色身，亦皆是心之影像。以心本不生故，當知影像亦無所生。無所生故，乃至心無遷變故，影像亦無遷變。所以然者？如影自無定性行止隨身，心影亦爾，以心動作戲論無一念住時故，世間萬用亦復為之流轉。若了心如實相時，影亦如實相，故不可得也。「惹字門，一切諸法生不可得故」者，梵云惹哆也是生義。如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生，縷繩機紵織師等和合故有疊生，持地築基梁椓泥草人功等和合故有舍生，酪酪器鑽人

功等和合故有蘇生。種子地水火風虛空時節等和合故有牙生，內法因緣亦如是。無明行等。各各生因而復生。是故若見惹字門，即知一切諸法無不從緣生。如說偈言「眾因緣生法，是即無自性。若無自性者，云何有是法。」是故生不可得也。外道論師說種種邪因緣或無因緣生一切法，佛法中人亦有失般若方便故取著因緣生滅相，如《中論》廣破。復次阿字門是諸法本性不生，惹字門以十喻觀生雖從緣有而不可得。若生畢竟不可得，則不異無生際。又十喻是心之影像，不出法界，故生亦不出無生際也。「社字門，一切諸法戰敵不可得故」者，梵云社麼攞是戰敵義。若見社字，則知一切諸法皆有戰敵，如世間善不善法、逆生死流順生死流法、布施慳貪、持戒乃至智慧無明等，更相待對勝負無常。乃至如來出世，以一切智力破魔軍眾，亦名為戰。然一切法中義不成故，智慧煩惱竟為屬誰，而言毘婆舍那能破煩惱耶？若言明生時暗滅故名為破者，為已生故破？未生故破耶？已生則無暗，更何所破？未生則自無有體，又何能破？若生時，名為半已生半未生，故明暗畢竟不相及。又一切法本不生，乃至無影像故，便同一相不出於如，云何佛界如與魔界如戰？故佛坐道場時，但了知諸法無對，而世間談議自立戰勝之名耳。「吒字門，一切諸法慢不可得故」者，梵音吒迦囉是慢義。謂見彼法卑下、此法高勝，如三界六趣種種優劣不同，所起慢心無量差別，略說有七種相，如《毘曇》中廣明。乃至求三乘人，猶有上地下地不平等見。今觀諸法無生乃至無待對故，則知阿耨多羅三藐三菩提於法平等無有高下，是故如來亦名一切金剛菩薩，亦名四果聖人，亦名凡夫外道，亦名種種惡趣眾生，亦名五逆邪見人，大悲漫荼羅正表此義也。「咤字門，一切諸法長養不可得故」者，梵音毘咤鉢那是長養義。如世間種子為因，五大時節為緣，漸次滋長得成果實。內法亦爾，於業田中下識種子，無明所覆愛水所潤而得滋長，如《稻芉經》中廣明。今此經違世順世八心相續增長亦有因緣，乃至淨菩提心以五字門為緣生大悲根，佛娑羅樹增長彌布滿於法界。然一切法，即由此五字門，本不生、離言說、自性淨、無因緣，如虛空相故，長養不可得。復次從阿迦字以來展轉相釋，乃至諸法畢竟平等無有高下，以無高下故，當知即無有增長也。「拏字門，一切諸法怨對不可得故」者，梵音云拏麼囉是怨對義。如世間仇讎更相報復，故名為對。又前云戰敵，是彼此相加；此中怨對，是避仇之義，梵音各自不同。毘尼中，佛說以怨報怨怨終不絕，唯有無怨，怨乃息耳。又說女人是梵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功等和合故有蘇生。種子地水火風虛空時節等和合故有牙生，內法因緣亦如是。無明行等。各各生因而復生。是故若見惹字門，即知一切諸法無不從緣生。如說偈言「眾因緣生法，是即無自性。若無自性者，云何有是法。」是故生不可得也。外道論師說種種邪因緣或無因緣生一切法，佛法中人亦有失般若方便故取著因緣生滅相，如《中論》廣破。復次阿字門是諸法本性不生，惹字門以十喻觀生雖從緣有而不可得。若生畢竟不可得，則不異無生際。又十喻是心之影像，不出法界，故生亦不出無生際也。「社字門，一切諸法戰敵不可得故」者，梵云社麼攞是戰敵義。若見社字，則知一切諸法皆有戰敵，如世間善不善法、逆生死流順生死流法、布施慳貪、持戒乃至智慧無明等，更相待對勝負無常。乃至如來出世，以一切智力破魔軍眾，亦名為戰。然一切法中義不成故，智慧煩惱竟為屬誰，而言毘婆舍那能破煩惱耶？若言明生時暗滅故名為破者，為已生故破？未生故破耶？已生則無暗，更何所破？未生則自無有體，又何能破？若生時，名為半已生半未生，故明暗畢竟不相及。又一切法本不生，乃至無影像故，便同一相不出於如，云何佛界如與魔界如戰？故佛坐道場時，但了知諸法無對，而世間談議自立戰勝之名耳。「吒字門，一切諸法慢不可得故」者，梵音吒迦囉是慢義。謂見彼法卑下、此法高勝，如三界六趣種種優劣不同，所起慢心無量差別，略說有七種相，如《毘曇》中廣明。乃至求三乘人，猶有上地下地不平等見。今觀諸法無生乃至無待對故，則知阿耨多羅三藐三菩提於法平等無有高下，是故如來亦名一切金剛菩薩，亦名四果聖人，亦名凡夫外道，亦名種種惡趣眾生，亦名五逆邪見人，大悲漫荼羅正表此義也。「咤字門，一切諸法長養不可得故」者，梵音毘咤鉢那是長養義。如世間種子為因，五大時節為緣，漸次滋長得成果實。內法亦爾，於業田中下識種子，無明所覆愛水所潤而得滋長，如《稻芉經》中廣明。今此經違世順世八心相續增長亦有因緣，乃至淨菩提心以五字門為緣生大悲根，佛娑羅樹增長彌布滿於法界。然一切法，即由此五字門，本不生、離言說、自性淨、無因緣，如虛空相故，長養不可得。復次從阿迦字以來展轉相釋，乃至諸法畢竟平等無有高下，以無高下故，當知即無有增長也。「拏字門，一切諸法怨對不可得故」者，梵音云拏麼囉是怨對義。如世間仇讎更相報復，故名為對。又前云戰敵，是彼此相加；此中怨對，是避仇之義，梵音各自不同。毘尼中，佛說以怨報怨怨終不絕，唯有無怨，怨乃息耳。又說女人是梵

行者怨。《無量義經》亦說生死怨敵自然散壞。證無生忍半佛國寶，是故行者見拏字門時，則知一切法悉有怨對，名為了知字相。又以諸法本不生，乃至長養不可得故，當知怨對亦復本來不生，乃至無有長養。是故如來畢竟無有怨對，名為字門真實義也。「荼字門，一切諸法執持不可得故」，梵音㻛迦是執持義。以荼字上安置點，是故轉聲為㻛，其體則同。又云蘗哩何者，亦是此別名。經云鬼魅所著，或云非人所持。《智度》云著襄，皆是蘗里何鬼所作。以著人不相捨離，故以為名。其日月五星等，亦以終始相隨故，梵語名蘗哩何，翻為九執。正相會一處，天竺曆名正著時。此執持義，與陀羅不同也。見此荼字門，即知一切眾生從無始來，為四魔所著不能捨離，是名字相。今以阿字等種種門展轉觀一切法皆不可得故，當知一切法無有怨對。以怨對本不生故，終不以平等法界執著平等法界，故云一切諸法執持不可得也。「多字門，一切諸法如如不可得故」者，梵云哆他多是如如義。語勢中兼有得聲，證得如如即是解脫義。如謂諸法實相，種種不如實見戲論皆滅，常如本性不可破壞。若見多字門，即知一切諸法皆是如如相，名為字相。然有一類外道計有如如之性，若知見此有名為解脫。雖作此說，只是於我見上轉作異名。龍樹以為聲聞經中言法住者，亦是諸法如如義。以所入未深故，而生滅度之想謂證涅槃。然生死涅槃是相待法，若知生死從本際已來常自如涅槃相，復待誰故說為涅槃？是故一切法畢竟非實非虛、非如非異。《中論》亦云「涅槃之實際及與世間際，如是二際者釐毛無別。」以無差別故一切法無怨對，無怨對故無執持，無執持故亦無如如解脫也。「他字門，一切諸法住處不可得故」者，梵音薩他娜是住處義，亦是住義。如人從此住處昇上某處，其所依處所說名為住。諸賢聖地位亦如是，約諸行道人心迹所依所止息處故說種種名。若見他字時，即知一切諸法無不待緣成故，當知悉有所依住處，是為字相。然諸法本來不生，乃至如如解脫亦不可得，則無去無來、無行無住，如是寂滅相中當有何次位耶？復次入多字門時，了知諸法皆空故，不住生死中；即此如如亦不可得故，不住涅槃中。爾時行處盡息、諸位皆盡，遍一切處的無所依，是名以不住法住於如來大住也。「娜字門，一切諸法施不可得故」者，梵云檀那是捨施義。若見娜字，即知一切諸法皆是可捨相。所以者何？以一切法離合在緣，無有堅住。若於中執著生愛，必為所焚。乃至十地諸菩薩，於自地所生淨妙功德未到捨彼岸故，猶有不思議退失，不名第一安樂處。今觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者怨。《無量義經》亦說生死怨敵自然散壞。證無生忍半佛國寶，是故行者見拏字門時，則知一切法悉有怨對，名為了知字相。又以諸法本不生，乃至長養不可得故，當知怨對亦復本來不生，乃至無有長養。是故如來畢竟無有怨對，名為字門真實義也。「荼字門，一切諸法執持不可得故」，梵音㻛迦是執持義。以荼字上安置點，是故轉聲為㻛，其體則同。又云蘗哩何者，亦是此別名。經云鬼魅所著，或云非人所持。《智度》云著襄，皆是蘗里何鬼所作。以著人不相捨離，故以為名。其日月五星等，亦以終始相隨故，梵語名蘗哩何，翻為九執。正相會一處，天竺曆名正著時。此執持義，與陀羅不同也。見此荼字門，即知一切眾生從無始來，為四魔所著不能捨離，是名字相。今以阿字等種種門展轉觀一切法皆不可得故，當知一切法無有怨對。以怨對本不生故，終不以平等法界執著平等法界，故云一切諸法執持不可得也。「多字門，一切諸法如如不可得故」者，梵云哆他多是如如義。語勢中兼有得聲，證得如如即是解脫義。如謂諸法實相，種種不如實見戲論皆滅，常如本性不可破壞。若見多字門，即知一切諸法皆是如如相，名為字相。然有一類外道計有如如之性，若知見此有名為解脫。雖作此說，只是於我見上轉作異名。龍樹以為聲聞經中言法住者，亦是諸法如如義。以所入未深故，而生滅度之想謂證涅槃。然生死涅槃是相待法，若知生死從本際已來常自如涅槃相，復待誰故說為涅槃？是故一切法畢竟非實非虛、非如非異。《中論》亦云「涅槃之實際及與世間際，如是二際者釐毛無別。」以無差別故一切法無怨對，無怨對故無執持，無執持故亦無如如解脫也。「他字門，一切諸法住處不可得故」者，梵音薩他娜是住處義，亦是住義。如人從此住處昇上某處，其所依處所說名為住。諸賢聖地位亦如是，約諸行道人心迹所依所止息處故說種種名。若見他字時，即知一切諸法無不待緣成故，當知悉有所依住處，是為字相。然諸法本來不生，乃至如如解脫亦不可得，則無去無來、無行無住，如是寂滅相中當有何次位耶？復次入多字門時，了知諸法皆空故，不住生死中；即此如如亦不可得故，不住涅槃中。爾時行處盡息、諸位皆盡，遍一切處的無所依，是名以不住法住於如來大住也。「娜字門，一切諸法施不可得故」者，梵云檀那是捨施義。若見娜字，即知一切諸法皆是可捨相。所以者何？以一切法離合在緣，無有堅住。若於中執著生愛，必為所焚。乃至十地諸菩薩，於自地所生淨妙功德未到捨彼岸故，猶有不思議退失，不名第一安樂處。今觀

諸法不生故，施者、施處及所施物皆悉本來不生。乃至一切法無住處，無住處故即此三事亦無住處，是故佛坐道場都無所得亦無所捨，於虛空藏中無所蘊積，而普門流出遍施群生，是名見檀實相，亦名具足檀波羅蜜。又如來祕寶之藏皆是法然，所謂不可授人。若施他時，還就眾生心室中開出之耳。是故經云「一切諸法施不可得，名為字門真實義」也。「馱字門，一切諸法法界不可得故」者，梵云達摩馱都，名為法界，界是體義分義。佛之舍利亦名如來馱都，言是如來身分也。若見馱字門，即知一切諸法悉皆有體，謂以法界為體。所以者何？若離諸法實相，則一切法體義不成故。夫法界者即是心界，以心界本不生故，當知法界亦本不生。乃至心界無得無捨故，當知法界亦復無得無捨。捨尚自無，無法可捨，況可得乎？若法界是可得相者，即是從眾因緣生。若眾因緣生，當知自無本體，何況為諸法體？故法界者唯是自證常心，無別法也。復次如來大施者，所謂大悲漫荼羅。法界者，即是普門實相。如是實相，不可以加持神力示人，是故無法可得。「波字門，一切諸法第一義諦不可得故」者，梵云波羅麼他，翻為第一義，或云勝義。薩底也，此翻為諦，諦義於娑字門說之。今此波字門正明第一義相，龍樹云：「第一義名諸法實相，不破不壞故。」復次諸法中第一名為涅槃，如《阿毘曇》云「云何無上法？謂智緣盡。」智緣盡即是涅槃。若見波字，即知一切法不離第一義，第一義不離諸法實相，是為字相。若字門真實義者，第一義亦不可得。何以故？無愛無著故。《智論》又云「以眾生著涅槃音聲，而作戲論若有若無。以破著故說涅槃空，是名第一義空。不破聖人心中所得，以聖人於一切法中不取相故。」復次一切法皆入平等法界則無高下，豈欲令無生法中有勝劣相耶？是故第一義不可得也。「頗字門，一切諸法不堅如聚沫故」者，梵云沛奴，譯云聚沫。如大水中波濤鼓怒相激而成聚沫，有種種相生，乃至固結相持遂有堅固。然從麁至細一一觀察，只是緣復從緣，不可撮摩、都無實性。至其本際，則舉體是水都無所生。今世間種種五陰亦復如是。今攝末歸本去丈就尺觀之，乃至如絲忽之際个然微動皆是展轉從緣，若是從眾緣生則無自性，若無自性當知是生即不生，至至於本不生際，但是心性海耳。而隨六趣妄情，遂有世界之目。夫心性海者即是法界，法界者即是勝義涅槃。若能如是見時，雖復洪波震蕩作種種普現色身，亦不壞澄清之性也。「麼字門，一切諸法縛不可得故」者，梵云滿馱，此翻為縛。如人為縲紲所拘，不可得動轉，是縛義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不生故，施者、施處及所施物皆悉本來不生。乃至一切法無住處，無住處故即此三事亦無住處，是故佛坐道場都無所得亦無所捨，於虛空藏中無所蘊積，而普門流出遍施群生，是名見檀實相，亦名具足檀波羅蜜。又如來祕寶之藏皆是法然，所謂不可授人。若施他時，還就眾生心室中開出之耳。是故經云「一切諸法施不可得，名為字門真實義」也。「馱字門，一切諸法法界不可得故」者，梵云達摩馱都，名為法界，界是體義分義。佛之舍利亦名如來馱都，言是如來身分也。若見馱字門，即知一切諸法悉皆有體，謂以法界為體。所以者何？若離諸法實相，則一切法體義不成故。夫法界者即是心界，以心界本不生故，當知法界亦本不生。乃至心界無得無捨故，當知法界亦復無得無捨。捨尚自無，無法可捨，況可得乎？若法界是可得相者，即是從眾因緣生。若眾因緣生，當知自無本體，何況為諸法體？故法界者唯是自證常心，無別法也。復次如來大施者，所謂大悲漫荼羅。法界者，即是普門實相。如是實相，不可以加持神力示人，是故無法可得。「波字門，一切諸法第一義諦不可得故」者，梵云波羅麼他，翻為第一義，或云勝義。薩底也，此翻為諦，諦義於娑字門說之。今此波字門正明第一義相，龍樹云：「第一義名諸法實相，不破不壞故。」復次諸法中第一名為涅槃，如《阿毘曇》云「云何無上法？謂智緣盡。」智緣盡即是涅槃。若見波字，即知一切法不離第一義，第一義不離諸法實相，是為字相。若字門真實義者，第一義亦不可得。何以故？無愛無著故。《智論》又云「以眾生著涅槃音聲，而作戲論若有若無。以破著故說涅槃空，是名第一義空。不破聖人心中所得，以聖人於一切法中不取相故。」復次一切法皆入平等法界則無高下，豈欲令無生法中有勝劣相耶？是故第一義不可得也。「頗字門，一切諸法不堅如聚沫故」者，梵云沛奴，譯云聚沫。如大水中波濤鼓怒相激而成聚沫，有種種相生，乃至固結相持遂有堅固。然從麁至細一一觀察，只是緣復從緣，不可撮摩、都無實性。至其本際，則舉體是水都無所生。今世間種種五陰亦復如是。今攝末歸本去丈就尺觀之，乃至如絲忽之際个然微動皆是展轉從緣，若是從眾緣生則無自性，若無自性當知是生即不生，至至於本不生際，但是心性海耳。而隨六趣妄情，遂有世界之目。夫心性海者即是法界，法界者即是勝義涅槃。若能如是見時，雖復洪波震蕩作種種普現色身，亦不壞澄清之性也。「麼字門，一切諸法縛不可得故」者，梵云滿馱，此翻為縛。如人為縲紲所拘，不可得動轉，是縛義

。若以方便解是結時，則名解脫。若離身繩，無別縛解法。如天帝釋以微細縛縛阿脩羅王，置忉利天上。起念欲還時，五縛已在其身，若息念時縛自除解。若波旬羂網，復過於此百千倍數，何況業煩惱無為縛等耶？以要言之，若離諸因緣不墮諸法數者乃謂無縛，是為字義。《中論》云「離五陰別有眾生者，則應以陰縛眾生，而實離五陰無眾生。若離五陰別有煩惱者，別應以煩惱縛五陰，而實離五陰無別煩惱。以如是等種種因緣當知無縛，無縛則無解。無縛解故，涅槃即生死、生死即涅槃。」如〈觀縛解品〉中廣說。復次若諸法本來不生乃至如聚沫者，是中誰為能解？誰為所縛？是故諸縛不可得也。「婆字門，一切諸法一切有不可得故」者，梵云婆嚩，此翻為有，有謂三有乃至二十五有等。若見婆字，即知一切諸法皆悉有因緣，眾緣合故說名為有，無決定性。所以者何？若法定有有相，則終無無相，是即為常。如說三世者，未來中有法相，是法來至現在、轉入過去不捨本相，則墮常見。若說定有無，是無必先有今無，是則為斷滅見。因是二見故，遠離佛法。如《中論》破有無中廣明。今觀諸有從緣，即是本不生義，以本不生故無作無行乃至無縛無脫。是故婆字門，以從緣有故，具足一切字門。若具一切字門，即是三昧王三昧，能破廿五有。釋迦牟尼由此義故名為破有法王也。「野字門，一切諸法一切乘不可得故」者，梵云衍那，此翻為乘，亦名為道。如人乘馭舟車，則能任重致遠有所至到。若見野字門，則知一切眾生以種種因緣，趣向生死果報及趣涅槃者各有所乘，亦知無量諸乘悉是佛乘，名為字相。今觀諸法本不生故，即是無行無住、不動不退，是中誰為乘者？當乘何法耶？復次是乘從三有中出至薩婆若，五百由旬無非實處者，欲行何道往詣何處乎？是故一切乘不可得，乃名摩訶衍道。「囉字門，一切諸法離一切塵染故」者，梵云囉逝是塵染義。塵是妄情所行處，故說眼等六情行色等六塵。若見囉字門，則知一切可見聞觸知法皆是塵相，猶如淨衣為塵垢所染，亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明，是為字相。《中論》以種種門諦求見法，無有見者。若無見者，誰能用見法分別外色、見可見？見法無故，識觸受愛四法皆無。以無愛故，十二因緣分亦無。是故眼見色時即是涅槃相，餘塵例爾。復次以阿字門展轉觀察諸塵，以其本不生故、無造作故，乃至無所乘法及乘者故，當知所可見聞觸知法悉是淨法界，豈以淨法界染污如來六根耶？《鴦掘摩羅經》以佛常眼具足無滅，明見常色，乃至意法亦如是，是囉字門真實義也。「邏字門，一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若以方便解是結時，則名解脫。若離身繩，無別縛解法。如天帝釋以微細縛縛阿脩羅王，置忉利天上。起念欲還時，五縛已在其身，若息念時縛自除解。若波旬羂網，復過於此百千倍數，何況業煩惱無為縛等耶？以要言之，若離諸因緣不墮諸法數者乃謂無縛，是為字義。《中論》云「離五陰別有眾生者，則應以陰縛眾生，而實離五陰無眾生。若離五陰別有煩惱者，別應以煩惱縛五陰，而實離五陰無別煩惱。以如是等種種因緣當知無縛，無縛則無解。無縛解故，涅槃即生死、生死即涅槃。」如〈觀縛解品〉中廣說。復次若諸法本來不生乃至如聚沫者，是中誰為能解？誰為所縛？是故諸縛不可得也。「婆字門，一切諸法一切有不可得故」者，梵云婆嚩，此翻為有，有謂三有乃至二十五有等。若見婆字，即知一切諸法皆悉有因緣，眾緣合故說名為有，無決定性。所以者何？若法定有有相，則終無無相，是即為常。如說三世者，未來中有法相，是法來至現在、轉入過去不捨本相，則墮常見。若說定有無，是無必先有今無，是則為斷滅見。因是二見故，遠離佛法。如《中論》破有無中廣明。今觀諸有從緣，即是本不生義，以本不生故無作無行乃至無縛無脫。是故婆字門，以從緣有故，具足一切字門。若具一切字門，即是三昧王三昧，能破廿五有。釋迦牟尼由此義故名為破有法王也。「野字門，一切諸法一切乘不可得故」者，梵云衍那，此翻為乘，亦名為道。如人乘馭舟車，則能任重致遠有所至到。若見野字門，則知一切眾生以種種因緣，趣向生死果報及趣涅槃者各有所乘，亦知無量諸乘悉是佛乘，名為字相。今觀諸法本不生故，即是無行無住、不動不退，是中誰為乘者？當乘何法耶？復次是乘從三有中出至薩婆若，五百由旬無非實處者，欲行何道往詣何處乎？是故一切乘不可得，乃名摩訶衍道。「囉字門，一切諸法離一切塵染故」者，梵云囉逝是塵染義。塵是妄情所行處，故說眼等六情行色等六塵。若見囉字門，則知一切可見聞觸知法皆是塵相，猶如淨衣為塵垢所染，亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明，是為字相。《中論》以種種門諦求見法，無有見者。若無見者，誰能用見法分別外色、見可見？見法無故，識觸受愛四法皆無。以無愛故，十二因緣分亦無。是故眼見色時即是涅槃相，餘塵例爾。復次以阿字門展轉觀察諸塵，以其本不生故、無造作故，乃至無所乘法及乘者故，當知所可見聞觸知法悉是淨法界，豈以淨法界染污如來六根耶？《鴦掘摩羅經》以佛常眼具足無滅，明見常色，乃至意法亦如是，是囉字門真實義也。「邏字門，一切

諸法一切相不可得故」者，梵云邏吃灑，此翻為相。有人言：性相無有差別，如說火性即是熱相。或言：少有差別，性言其體，相言可識。如釋子受持禁戒是其性，剃髮割截染衣是其相。若見邏字門，即知一切法皆悉有相。相復二種：一者總相，謂無常苦空無我相；別謂諸法雖無常無我，而有各各相，如地堅、水濕、火熱、風動等，捨為施相、不悔不惱為持戒相、心不變異為忍相、發勤為精進相、攝心為禪相、無所著為慧相、能成事為方便相、織作生死為世間相、無織為涅槃相等。今觀有為無為法體性皆空，此相與誰為相耶？如《中論．三相品》及《十二門》中廣說。復次淨法界中，百六十心等種種諸相本不生則無造作，無造作故乃至畢竟無塵，無塵故離一切相。以離一切相故，名為諸佛自證三菩提也。「嚩字門，一切諸法語言道斷故」者，梵音嚩劫跛，名為語言。若見嚩字時，即知一切諸法不離語言地，以是諸法無不有因有緣故。若法本來不生則是離諸因緣，是故語言道斷。復次若法是作相則可宣說，無作則語言道斷。若虛空相是有相者則可宣說，以諸法如虛空相亦復無相，是故語言道斷。若法有行有遷變有影像則可宣說，若無行無遷變無影像則語言道斷。乃至諸法若是有相者則可宣說，今一切法離一切相，故不可表示不可授人，是故語言道斷。復次無相亦無定相，當知一切法即相無相、即非相非無相，如彼三目不可思議，是故語言道斷。餘法門例此可知也。「奢字門，一切諸法本性寂故」者，梵云扇底，此翻為寂。如世間凡夫，獲少分恬泊之心止息諠動，亦名為寂。乃至二乘人等，永斷諸行輪迴得涅槃證，亦名為寂。然非本性常寂。所以然者？諸法從本來，常自寂滅相，三界六道何者非是涅槃？無漏智生時，復與凡夫何異？而今獨於其中作滅度想，豈非顛倒耶？又若諸法本性寂者，於四十二地中，何者非是如來地？何者非是凡夫地？若彌勒菩薩以本性寂故得一生記者，一切眾生皆亦應得記。若一切眾生於本性寂中不妨修學凡夫事者，彌勒菩薩亦應修學凡夫事。而今作差別想，豈非戲論耶？若入奢字門時，則知是法平等無有高下，常無所動而無所不為，故云解脫之中多所容受，大般涅槃能建大義，皆以此也。「沙字門，一切諸法性鈍故」者，若梵本存質，當云性同於頑。頑謂猶如木石無所識知、無觸受之義。所云同者，是興喻之言，非一向即同於彼也。又《大品》云「般若無知，自性鈍故」，即與此字門義合。故飾文者存古譯之辭耳。夫自性鈍者，即是極無分別心，不愚不智不慧、無識無智無妄無覺，乃至一切諸法不能動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法一切相不可得故」者，梵云邏吃灑，此翻為相。有人言：性相無有差別，如說火性即是熱相。或言：少有差別，性言其體，相言可識。如釋子受持禁戒是其性，剃髮割截染衣是其相。若見邏字門，即知一切法皆悉有相。相復二種：一者總相，謂無常苦空無我相；別謂諸法雖無常無我，而有各各相，如地堅、水濕、火熱、風動等，捨為施相、不悔不惱為持戒相、心不變異為忍相、發勤為精進相、攝心為禪相、無所著為慧相、能成事為方便相、織作生死為世間相、無織為涅槃相等。今觀有為無為法體性皆空，此相與誰為相耶？如《中論．三相品》及《十二門》中廣說。復次淨法界中，百六十心等種種諸相本不生則無造作，無造作故乃至畢竟無塵，無塵故離一切相。以離一切相故，名為諸佛自證三菩提也。「嚩字門，一切諸法語言道斷故」者，梵音嚩劫跛，名為語言。若見嚩字時，即知一切諸法不離語言地，以是諸法無不有因有緣故。若法本來不生則是離諸因緣，是故語言道斷。復次若法是作相則可宣說，無作則語言道斷。若虛空相是有相者則可宣說，以諸法如虛空相亦復無相，是故語言道斷。若法有行有遷變有影像則可宣說，若無行無遷變無影像則語言道斷。乃至諸法若是有相者則可宣說，今一切法離一切相，故不可表示不可授人，是故語言道斷。復次無相亦無定相，當知一切法即相無相、即非相非無相，如彼三目不可思議，是故語言道斷。餘法門例此可知也。「奢字門，一切諸法本性寂故」者，梵云扇底，此翻為寂。如世間凡夫，獲少分恬泊之心止息諠動，亦名為寂。乃至二乘人等，永斷諸行輪迴得涅槃證，亦名為寂。然非本性常寂。所以然者？諸法從本來，常自寂滅相，三界六道何者非是涅槃？無漏智生時，復與凡夫何異？而今獨於其中作滅度想，豈非顛倒耶？又若諸法本性寂者，於四十二地中，何者非是如來地？何者非是凡夫地？若彌勒菩薩以本性寂故得一生記者，一切眾生皆亦應得記。若一切眾生於本性寂中不妨修學凡夫事者，彌勒菩薩亦應修學凡夫事。而今作差別想，豈非戲論耶？若入奢字門時，則知是法平等無有高下，常無所動而無所不為，故云解脫之中多所容受，大般涅槃能建大義，皆以此也。「沙字門，一切諸法性鈍故」者，若梵本存質，當云性同於頑。頑謂猶如木石無所識知、無觸受之義。所云同者，是興喻之言，非一向即同於彼也。又《大品》云「般若無知，自性鈍故」，即與此字門義合。故飾文者存古譯之辭耳。夫自性鈍者，即是極無分別心，不愚不智不慧、無識無智無妄無覺，乃至一切諸法不能動搖，

但是一純固金剛地耳。所以然者？如世間人以取捨不妄，故尚智慧而棄愚癡，尊涅槃而賤生死。而今一概本不生，乃至一概本性寂，則誰利誰鈍耶？如彼金剛利刃，以對不堅物故、以偏用一邊故，則名為利。若令所向之處悉是金剛，舉體皆圓不可偏用，則利相同歸於鈍矣。「娑字門，一切諸法一切諦不可得故」者，梵云薩跢也，此翻為諦。諦謂如諸法真相而知不倒不謬，如說「日可令冷、月可令熱。佛說苦諦不可令異。」集真是因，更無異因。因滅則果滅，滅苦之道即是真道，更無餘道。復次《涅槃》云「解苦無苦，是故無苦而有真諦。餘三亦爾」。乃至分別四諦有無量相及一實諦，如〈聖行品〉中說之。是為字門之相。然一切法本不生，乃至畢竟無相故、語言斷故、本性寂故、自性鈍故，當知無見無斷、無證無修。如是見斷證修悉是不思議法界，亦空亦假亦中，不實不妄無定相可示，故云諦不可得。《中論．四諦品》中亦廣辨其義也。「訶字門，一切諸法因不可得故」者，梵云係怛嚩，即是因義。因有六種，及因緣義中因有五種，如《阿毘曇》廣說。若見訶字門，即知一切諸法無不從因緣生，是為字相。以諸法展轉待因成故，當知最後無依，故說無住為諸法本。所以然者？如《中論》以種種門觀諸法因緣悉不生故，當知萬法唯心，心之實相即是一切種智，即是諸佛法界，法界即是諸法之體，不得為因也。以是言之，因亦是法界，緣亦是法界，因緣所生法亦是法界。前說阿字門，從本歸末畢竟到如是處。今亦訶字門，亦從末歸本畢竟到如是處。阿字從本不生生一切法，今亦以無因待為諸法因，終始同歸，則中間旨趣皆可知矣。復次此中旋陀羅尼字輪相者，謂以一字釋一切字義、以一切字釋一字義，以一字義成立一切字義、以一切字義成立一字義，以一字義破一切字義、以一切字義破一字義。如一字一切字者，逆順旋轉例此可知。云何以一字釋一切字？如釋迦字時，但以種種因緣觀本不生，即見無所作義。乃至釋訶字時，亦以種種因緣觀本不生，即見無因義。云何以一切字釋一字？如釋阿字門時，以種種因緣觀無造作，即見本不生義。乃至以種種因緣觀諸法無因，即見本不生義。餘字例爾，當廣說之。云何一切字成立一字？謂一切法本不生，以無作故、如虛空無相故、無行故、無合故，乃至無因故。云何一字成一切字？謂一切法無作，以其本不生故，乃至一切法無因，以其本不生故。云何以一切字破一字？如人執諸法有本有生，應破彼言：若諸法離於造作而云有生者，是義不然。乃至若諸法因不可得而云有生者，是義不然。云何一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但是一純固金剛地耳。所以然者？如世間人以取捨不妄，故尚智慧而棄愚癡，尊涅槃而賤生死。而今一概本不生，乃至一概本性寂，則誰利誰鈍耶？如彼金剛利刃，以對不堅物故、以偏用一邊故，則名為利。若令所向之處悉是金剛，舉體皆圓不可偏用，則利相同歸於鈍矣。「娑字門，一切諸法一切諦不可得故」者，梵云薩跢也，此翻為諦。諦謂如諸法真相而知不倒不謬，如說「日可令冷、月可令熱。佛說苦諦不可令異。」集真是因，更無異因。因滅則果滅，滅苦之道即是真道，更無餘道。復次《涅槃》云「解苦無苦，是故無苦而有真諦。餘三亦爾」。乃至分別四諦有無量相及一實諦，如〈聖行品〉中說之。是為字門之相。然一切法本不生，乃至畢竟無相故、語言斷故、本性寂故、自性鈍故，當知無見無斷、無證無修。如是見斷證修悉是不思議法界，亦空亦假亦中，不實不妄無定相可示，故云諦不可得。《中論．四諦品》中亦廣辨其義也。「訶字門，一切諸法因不可得故」者，梵云係怛嚩，即是因義。因有六種，及因緣義中因有五種，如《阿毘曇》廣說。若見訶字門，即知一切諸法無不從因緣生，是為字相。以諸法展轉待因成故，當知最後無依，故說無住為諸法本。所以然者？如《中論》以種種門觀諸法因緣悉不生故，當知萬法唯心，心之實相即是一切種智，即是諸佛法界，法界即是諸法之體，不得為因也。以是言之，因亦是法界，緣亦是法界，因緣所生法亦是法界。前說阿字門，從本歸末畢竟到如是處。今亦訶字門，亦從末歸本畢竟到如是處。阿字從本不生生一切法，今亦以無因待為諸法因，終始同歸，則中間旨趣皆可知矣。復次此中旋陀羅尼字輪相者，謂以一字釋一切字義、以一切字釋一字義，以一字義成立一切字義、以一切字義成立一字義，以一字義破一切字義、以一切字義破一字義。如一字一切字者，逆順旋轉例此可知。云何以一字釋一切字？如釋迦字時，但以種種因緣觀本不生，即見無所作義。乃至釋訶字時，亦以種種因緣觀本不生，即見無因義。云何以一切字釋一字？如釋阿字門時，以種種因緣觀無造作，即見本不生義。乃至以種種因緣觀諸法無因，即見本不生義。餘字例爾，當廣說之。云何一切字成立一字？謂一切法本不生，以無作故、如虛空無相故、無行故、無合故，乃至無因故。云何一字成一切字？謂一切法無作，以其本不生故，乃至一切法無因，以其本不生故。云何以一切字破一字？如人執諸法有本有生，應破彼言：若諸法離於造作而云有生者，是義不然。乃至若諸法因不可得而云有生者，是義不然。云何一

字破一切字？如人執有造作，應破彼言：若諸法本不生義已成立而云有作，是義不然。乃至執有因者，亦破彼言：若諸法本不生義已成立而云有因，是義不然。云何逆順旋轉？所謂若法本來不生則無造作，若無造作則如虛空無相，若如虛空無相即無有行，若無所行則無有合，若無有合則無遷變，乃至若無因者當知法本不生，是名為順。若法無因則諦不可得，若諦不可得則自性鈍，若是自性鈍者當知本性寂，若本寂者當知無相，乃至若本不生者當知無因。如是八種義門自在旋轉說之。復次今言一切法者，是總相耳。若依《摩訶般若經》，色乃至一切種智，一一別異說之，義則無量。又一一門，當約〈真言住心品〉中淺深之相次第分別，以字門轉故義亦不同。以是義故，能出生百千萬億旋陀羅尼也。復次如來一切言說無非真言故，當以如是字義普入一切脩多羅。是故《智度論》云「菩薩若一切語中聞阿字，即時隨義，知所謂一切法從初來不生相(阿提，秦言初。阿耨波陀，秦言不生)。若聞羅字，即隨義知一切法離相(羅字，秦言垢)。若聞波字，即時知一切法入第一義中(波羅末陀，秦言第一義)。若聞遮字，即時知一切行皆非行(遮利夜，秦言行)。若聞那字，即知一切法不得不失、不來不去(那，秦言不)。」如彼論〈四念處品〉中廣說。復次一切名言中有阿聲者悉入阿字門，有迦聲者悉入迦字門，乃至有訶聲者悉入訶字門。是故一字門中具無量義，非從訶字門中但有無因義也。餘字門當知例爾。且如娑哆也是諦義，是故經云「娑字門，一切諸法諦不可得。」又娑哆是著義，是故供養法中云「娑字門，一切諸法無染著。」又如婆嚩是有義，是故經云「婆字門，一切諸法有不可得。」又婆嚩娜是觀義，是故供養法中云「婆字門，一切法離諸觀。」餘皆放此。所以《大品經》及《花嚴．入法界品》皆說四十二字門。《涅槃．文字品》、《文殊所問經》、《大集．陀羅尼自在王品》各釋悉曇字母，與此經所說其義或同。若得此意，則諸經冷然懸會，無所違妨也。復次一一字門皆言不可得者，為明中道義故。今且寄車字門說之。如觀鏡中面像，以本質為因、淨鏡為緣，有影復現為見為是所生之法。妍蚩之相現前不謬故名為有，以種種方便推求都不可得是名為空，此有此空皆不出鏡體即一名中。三相不同而同、不異而異，是故世間論者不能思議。今真言門亦爾，以觀心為因、三密為緣，普門海會現前不謬故名為有，以種種門推求都不可得是名為空，此有此空皆不出法界故說為中。三諦不同而同、不異而異，一切方便乘人不能思議。餘法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字破一切字？如人執有造作，應破彼言：若諸法本不生義已成立而云有作，是義不然。乃至執有因者，亦破彼言：若諸法本不生義已成立而云有因，是義不然。云何逆順旋轉？所謂若法本來不生則無造作，若無造作則如虛空無相，若如虛空無相即無有行，若無所行則無有合，若無有合則無遷變，乃至若無因者當知法本不生，是名為順。若法無因則諦不可得，若諦不可得則自性鈍，若是自性鈍者當知本性寂，若本寂者當知無相，乃至若本不生者當知無因。如是八種義門自在旋轉說之。復次今言一切法者，是總相耳。若依《摩訶般若經》，色乃至一切種智，一一別異說之，義則無量。又一一門，當約〈真言住心品〉中淺深之相次第分別，以字門轉故義亦不同。以是義故，能出生百千萬億旋陀羅尼也。復次如來一切言說無非真言故，當以如是字義普入一切脩多羅。是故《智度論》云「菩薩若一切語中聞阿字，即時隨義，知所謂一切法從初來不生相(阿提，秦言初。阿耨波陀，秦言不生)。若聞羅字，即隨義知一切法離相(羅字，秦言垢)。若聞波字，即時知一切法入第一義中(波羅末陀，秦言第一義)。若聞遮字，即時知一切行皆非行(遮利夜，秦言行)。若聞那字，即知一切法不得不失、不來不去(那，秦言不)。」如彼論〈四念處品〉中廣說。復次一切名言中有阿聲者悉入阿字門，有迦聲者悉入迦字門，乃至有訶聲者悉入訶字門。是故一字門中具無量義，非從訶字門中但有無因義也。餘字門當知例爾。且如娑哆也是諦義，是故經云「娑字門，一切諸法諦不可得。」又娑哆是著義，是故供養法中云「娑字門，一切諸法無染著。」又如婆嚩是有義，是故經云「婆字門，一切諸法有不可得。」又婆嚩娜是觀義，是故供養法中云「婆字門，一切法離諸觀。」餘皆放此。所以《大品經》及《花嚴．入法界品》皆說四十二字門。《涅槃．文字品》、《文殊所問經》、《大集．陀羅尼自在王品》各釋悉曇字母，與此經所說其義或同。若得此意，則諸經冷然懸會，無所違妨也。復次一一字門皆言不可得者，為明中道義故。今且寄車字門說之。如觀鏡中面像，以本質為因、淨鏡為緣，有影復現為見為是所生之法。妍蚩之相現前不謬故名為有，以種種方便推求都不可得是名為空，此有此空皆不出鏡體即一名中。三相不同而同、不異而異，是故世間論者不能思議。今真言門亦爾，以觀心為因、三密為緣，普門海會現前不謬故名為有，以種種門推求都不可得是名為空，此有此空皆不出法界故說為中。三諦不同而同、不異而異，一切方便乘人不能思議。餘法門

例皆如此，不可遍舉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 例皆如此，不可遍舉也。

經云「祕密主！仰壤儜曩莾，於一切三昧自在，速能成辦諸事，所為義利皆悉成就」者，於迦遮吒多波五類聲中，復各有五字，其第一至第四字皆是慧門，已如前說。第五字皆是證門，今合說之。梵書以此五字皆同圓點，且如迦佉哦伽四字增加至第十一聲，皆於首上安點。若欲除去此點，而於次後字上累加仰字等，其字即與有點不殊。又梵字十二聲中，第一是本體故，即次第二字是行，第三以去以諸畫增加者皆名三昧，第十一其上安點是證，第十二傍置二點是般涅槃。若此仰字，能遍智慧三昧聲故，當知即是大空義，是故別說，不與前字相合論也。《涅槃經》此五字亦具明字義。今毘盧遮那宗，寄此五字以明大空。大空是證處，無法可說，故但以圓點表之。又此圓點雖自體無門，而遍一切法門，如虛空遠離眾相而含萬像。是故一切字門若加空點者，具自在之用，悉能成辦諸事也。且如阿字門無生妙慧，一切眾生等共有之，但以不自證知故，如貧女寶藏不能得其勢力。發行時如方便開發，入證時如寶藏現前，爾時隨意受用所求必獲，故云加此空點者諸有義利皆得成就也。次世尊說偈中「真言三昧門，圓滿一切願」者，具存梵本應於真言之下更加道字，加行人一緣住於阿字，即名阿字三昧。此阿字三昧，即是開心明道門，餘一切字亦如是。一切願者，梵云薩嚩奢，是心所祈願之願。謂諸眾生修此三昧門者，一切志求皆得圓滿。此願圓滿時，即是諸如來不思議果也。常住之果無師之慧，猶能給與眾生，何況世間悉地之願耶？復次如來一一三昧門聲字實相，有佛無佛法如是故。即是故不流，即是如來本地法身。為欲以此法身遍施眾生故，還以自在神力加持如是法爾聲字，故此聲字是諸佛加持之身。此加持之身，即能普作隨類之身無所不在，當知加持聲字亦復如是。是故行者但一心諦緣觀此聲字，自當見佛加持身。若見加持身即見本地法身，若見本地法身時即是行者自身，故此一一門即是如來不思議果，不從別處來也。「具足眾勝願，真言決定義」者，具存梵本，當云具一切所有勝願，真言決定實義。此中勝願，梵云嚩嚧，是具足種種功德。所謂三昧、總持、力、無畏等，所願已滿、所求悉備之義，與前願字梵音各殊。所云決定者，且如阿字門，若聲若字舉體不生，聲字之義即全舉體不生。若證時，還只證此不生，中間更無間雜亦無異路。若見此真實義時，假使十方諸佛同時現前，說種種相似波羅蜜欲令改易其心，然亦不生疑惑，故云決也。復次具足眾勝願者，是如來十世界微塵數內證功德，以決定故，一一皆成金剛印。從此自證身復起加 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！仰壤儜曩莾，於一切三昧自在，速能成辦諸事，所為義利皆悉成就」者，於迦遮吒多波五類聲中，復各有五字，其第一至第四字皆是慧門，已如前說。第五字皆是證門，今合說之。梵書以此五字皆同圓點，且如迦佉哦伽四字增加至第十一聲，皆於首上安點。若欲除去此點，而於次後字上累加仰字等，其字即與有點不殊。又梵字十二聲中，第一是本體故，即次第二字是行，第三以去以諸畫增加者皆名三昧，第十一其上安點是證，第十二傍置二點是般涅槃。若此仰字，能遍智慧三昧聲故，當知即是大空義，是故別說，不與前字相合論也。《涅槃經》此五字亦具明字義。今毘盧遮那宗，寄此五字以明大空。大空是證處，無法可說，故但以圓點表之。又此圓點雖自體無門，而遍一切法門，如虛空遠離眾相而含萬像。是故一切字門若加空點者，具自在之用，悉能成辦諸事也。且如阿字門無生妙慧，一切眾生等共有之，但以不自證知故，如貧女寶藏不能得其勢力。發行時如方便開發，入證時如寶藏現前，爾時隨意受用所求必獲，故云加此空點者諸有義利皆得成就也。次世尊說偈中「真言三昧門，圓滿一切願」者，具存梵本應於真言之下更加道字，加行人一緣住於阿字，即名阿字三昧。此阿字三昧，即是開心明道門，餘一切字亦如是。一切願者，梵云薩嚩奢，是心所祈願之願。謂諸眾生修此三昧門者，一切志求皆得圓滿。此願圓滿時，即是諸如來不思議果也。常住之果無師之慧，猶能給與眾生，何況世間悉地之願耶？復次如來一一三昧門聲字實相，有佛無佛法如是故。即是故不流，即是如來本地法身。為欲以此法身遍施眾生故，還以自在神力加持如是法爾聲字，故此聲字是諸佛加持之身。此加持之身，即能普作隨類之身無所不在，當知加持聲字亦復如是。是故行者但一心諦緣觀此聲字，自當見佛加持身。若見加持身即見本地法身，若見本地法身時即是行者自身，故此一一門即是如來不思議果，不從別處來也。「具足眾勝願，真言決定義」者，具存梵本，當云具一切所有勝願，真言決定實義。此中勝願，梵云嚩嚧，是具足種種功德。所謂三昧、總持、力、無畏等，所願已滿、所求悉備之義，與前願字梵音各殊。所云決定者，且如阿字門，若聲若字舉體不生，聲字之義即全舉體不生。若證時，還只證此不生，中間更無間雜亦無異路。若見此真實義時，假使十方諸佛同時現前，說種種相似波羅蜜欲令改易其心，然亦不生疑惑，故云決也。復次具足眾勝願者，是如來十世界微塵數內證功德，以決定故，一一皆成金剛印。從此自證身復起加

持身，故云「超越於三世」。「無垢同虛空」者，即是淨無垢不思議心地也，以大方便，於此地上畫作普門漫荼羅。故經次云「住不思議心，起作諸事業」，梵本具云心地，以偈中五字成句，不可累書。然地即是心體，故但云住不思議心也。真言三昧門中，雖有如是不思議果德，堪能周給一國等賜眾生。若諸眾生不能生難遭想、供養修行，譬如王膳盈前無心飲噉，則諸佛其若云何？故經次云「若到修行地，授不思議果」，此修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後，復入修道位也。此菩薩於百字明門中，各見蓮花胎藏漫荼羅世界海，其莊嚴相皆悉不同。先從佉字門大空輪中，以訶字門起大風輪，次於其上以嚩字門起香水海，次於其上以阿字門起金剛地、金剛輪山，餘如《花嚴經》說。於此百蓮花藏一一世界菩提漫荼羅，各有十世界諸菩薩金剛等以為眷屬。此瑜伽者能不起于座，悉至如是諸佛會中，亦能次第詢求諸善知識，故云初地菩薩化滿百佛國也，非起見之而已。亦能以此百蓮花藏轉作自身。至於初地牙莖花庖等十心滿時，一明門中開出十解脫門成千世界，皆是隨分蒙授不思議果。至十一地畔，於虛空雲海明門中，一一皆見蓮花藏莊嚴世界性相形類展轉不同，用作自身自在無礙，是名不思議果滿也。次有二偈，勸信印成，故云「是第一真實，諸佛所開示。」此中開示，即是佛之知見，與《法花》義同。次半偈云「若知此法教者，當獲諸悉地。」是引諸佛道同勸信世諦。若真言行者，明解此法教中次第方便，以必定信如說修行，當得成就一切悉地。若為此說不然，是十方三世佛有違負本誓欺誑眾生罪也。次一偈勸住真諦。然此悉曇字母，幼童皆亦誦持，至於護摩供養等，韋陀世仙亦皆共作。而今此真言門所以獨成祕密者，以真實義所加持耳。若但口誦真言而不思惟其義，只可成世間義利，豈得成金剛體性乎？故偈云「最勝真實聲，真言真言相，行者諦思惟，得成不壞句」。此聲即是真言門語密之體，如阿聲中第一真實義，所謂本不生也。初云真言，梵本以多聲呼之即是，即是總指百字門世諦字輪之相。次云真言相者，是此真言實相也。即此真言實相，由諦思惟故，一一皆入蓮花臺。句是迹息之處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持身，故云「超越於三世」。「無垢同虛空」者，即是淨無垢不思議心地也，以大方便，於此地上畫作普門漫荼羅。故經次云「住不思議心，起作諸事業」，梵本具云心地，以偈中五字成句，不可累書。然地即是心體，故但云住不思議心也。真言三昧門中，雖有如是不思議果德，堪能周給一國等賜眾生。若諸眾生不能生難遭想、供養修行，譬如王膳盈前無心飲噉，則諸佛其若云何？故經次云「若到修行地，授不思議果」，此修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後，復入修道位也。此菩薩於百字明門中，各見蓮花胎藏漫荼羅世界海，其莊嚴相皆悉不同。先從佉字門大空輪中，以訶字門起大風輪，次於其上以嚩字門起香水海，次於其上以阿字門起金剛地、金剛輪山，餘如《花嚴經》說。於此百蓮花藏一一世界菩提漫荼羅，各有十世界諸菩薩金剛等以為眷屬。此瑜伽者能不起于座，悉至如是諸佛會中，亦能次第詢求諸善知識，故云初地菩薩化滿百佛國也，非起見之而已。亦能以此百蓮花藏轉作自身。至於初地牙莖花庖等十心滿時，一明門中開出十解脫門成千世界，皆是隨分蒙授不思議果。至十一地畔，於虛空雲海明門中，一一皆見蓮花藏莊嚴世界性相形類展轉不同，用作自身自在無礙，是名不思議果滿也。次有二偈，勸信印成，故云「是第一真實，諸佛所開示。」此中開示，即是佛之知見，與《法花》義同。次半偈云「若知此法教者，當獲諸悉地。」是引諸佛道同勸信世諦。若真言行者，明解此法教中次第方便，以必定信如說修行，當得成就一切悉地。若為此說不然，是十方三世佛有違負本誓欺誑眾生罪也。次一偈勸住真諦。然此悉曇字母，幼童皆亦誦持，至於護摩供養等，韋陀世仙亦皆共作。而今此真言門所以獨成祕密者，以真實義所加持耳。若但口誦真言而不思惟其義，只可成世間義利，豈得成金剛體性乎？故偈云「最勝真實聲，真言真言相，行者諦思惟，得成不壞句」。此聲即是真言門語密之體，如阿聲中第一真實義，所謂本不生也。初云真言，梵本以多聲呼之即是，即是總指百字門世諦字輪之相。次云真言相者，是此真言實相也。即此真言實相，由諦思惟故，一一皆入蓮花臺。句是迹息之處也。

經云「爾時執金剛祕密主白佛言：希有。世尊！佛說不思議真言相道法」者，如聲聞法，解脫之中無有文字。而維摩詰不離文字說解脫相，故名不思議解脫。今此字輪亦爾，即以無相法身作種種聲字、種種聲字作無相法身，故名不可思議真言相也。「不共一切聲聞緣覺，亦非普為一切眾生」者，此經是法王祕寶，不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年，因舍利弗等慇勤三請，方為略說妙法蓮花義。今此本地之身，又是妙法蓮花寂深祕處，故〈壽量品〉云「常在靈鷲山，及餘諸住處」，乃至「我淨土不毀，而眾見燒盡」，即此宗瑜伽之意耳。又因補處菩薩慇勤三請，方為說之。苟無頓悟之機，則不入其手，故不普為於一切眾生。亦是領前偈中到修行地方授不思議果，次云領解勸信印成二偈，故云「若信此真言道者，諸功德法皆當滿足。」若滿足時，即是具足眾勝願也。已上廣說真言支分竟。執金剛復承躡上文，請佛次說入漫荼羅所須次第。世尊說偈中，先答奉食香花等及與眾寶瓶二句，總名供養支分也。就諸供養具中，先明獻花。凡所奉獻，各隨諸尊性類及漫荼羅方位等一一善分別之，當令色香味觸適悅人心。其水陸不祥諸花，但可作折伏用耳。白黃赤三色中，如來部類當用白色，蓮花眷屬以黃色，金剛眷屬以赤色。復次當如漫荼羅方位，圓壇者以白，方壇者以黃，三角壇者以赤。復次諸佛用白，諸菩薩以黃，諸世天以赤。其餘香等，亦當准傍此意，兼採蘇悉地、瞿醯等文用之，不可備載也。鉢頭摩，是紅蓮花。凡青赤白蓮等水生諸花，皆可通獻諸尊也。「龍花奔那伽」者，此奔那伽是龍樹花。彌勒世尊於此樹下成佛。其直云龍花者，是龍中所尚之花，西方頗有其種。其計薩囉花、末利花、得蘗羅花、瞻蔔花、無憂花、底羅劍花、鉢吒羅花、娑羅樹花，皆是天竺所有，此方不可具識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「爾時執金剛祕密主白佛言：希有。世尊！佛說不思議真言相道法」者，如聲聞法，解脫之中無有文字。而維摩詰不離文字說解脫相，故名不思議解脫。今此字輪亦爾，即以無相法身作種種聲字、種種聲字作無相法身，故名不可思議真言相也。「不共一切聲聞緣覺，亦非普為一切眾生」者，此經是法王祕寶，不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年，因舍利弗等慇勤三請，方為略說妙法蓮花義。今此本地之身，又是妙法蓮花寂深祕處，故〈壽量品〉云「常在靈鷲山，及餘諸住處」，乃至「我淨土不毀，而眾見燒盡」，即此宗瑜伽之意耳。又因補處菩薩慇勤三請，方為說之。苟無頓悟之機，則不入其手，故不普為於一切眾生。亦是領前偈中到修行地方授不思議果，次云領解勸信印成二偈，故云「若信此真言道者，諸功德法皆當滿足。」若滿足時，即是具足眾勝願也。已上廣說真言支分竟。執金剛復承躡上文，請佛次說入漫荼羅所須次第。世尊說偈中，先答奉食香花等及與眾寶瓶二句，總名供養支分也。就諸供養具中，先明獻花。凡所奉獻，各隨諸尊性類及漫荼羅方位等一一善分別之，當令色香味觸適悅人心。其水陸不祥諸花，但可作折伏用耳。白黃赤三色中，如來部類當用白色，蓮花眷屬以黃色，金剛眷屬以赤色。復次當如漫荼羅方位，圓壇者以白，方壇者以黃，三角壇者以赤。復次諸佛用白，諸菩薩以黃，諸世天以赤。其餘香等，亦當准傍此意，兼採蘇悉地、瞿醯等文用之，不可備載也。鉢頭摩，是紅蓮花。凡青赤白蓮等水生諸花，皆可通獻諸尊也。「龍花奔那伽」者，此奔那伽是龍樹花。彌勒世尊於此樹下成佛。其直云龍花者，是龍中所尚之花，西方頗有其種。其計薩囉花、末利花、得蘗羅花、瞻蔔花、無憂花、底羅劍花、鉢吒羅花、娑羅樹花，皆是天竺所有，此方不可具識。

經云「是等鮮妙花」者，梵本兼有或聲。謂此等諸花皆可通用，故舉以為例。然或餘方所有、彼方所無，但使人心所好、世間以為吉祥者，皆可供養，當一一存意善分別之。「採集以為鬘」者，謂錯雜莊嚴，或綴或結，以行人慇淨淳厚心故，則令諸尊歡喜護念也。次明塗香。其旃檀、青木、欝金、妬路婆草，是西方苜蓿香，與此間苜蓿香稍異也。「及餘妙塗香」，如沈水、甘松、丁香、桂心、西方荳蔻、香附子等，如蘇悉地、瞿醯中說。又云其塗香中勿用眾生身分及與紫礦并虫食等，當取淨好者以水研之。若獻佛，當用新好欝金或黑沈香，和以龍腦。蓮花眷屬當以白檀，金剛眷屬亦當以白檀，自餘諸尊隨意而合用之，隨所合香皆置龍腦也。次明焚香，當用沈水香、松香、嚩藍香、龍腦香，白檀香西方名為麼囉庾，是山名，即《智論》所云「除摩梨山，更無出旃檀處」是也。白膠香，是娑羅樹汁。室利嚩塞迦香者，似此方薰陸香。室利是具德吉祥義，言此香乃至天神皆悉愛樂，故以為稱也。「及餘焚香類，芬馥世稱美」者，亦如上說。瞿醯云「燒香用白檀、沈水相和，供養佛類。其樹汁香，供養蓮花類。黑沈及安悉，供養金剛類。」或依彼法作香，普遍和合以獻諸尊。「應當隨法教」者，謂以真言密印去垢加持等，如供養次第中說。自餘塗香及花等，例此可知。次云「依教獻諸食」者，如經大本中，諸食供等各有修治方便。至於深密之意，一一與法門相應。此方既不具，但依蘇悉地等如法造作結護加持，即名依教也。乳糜者，西方粥有多種，或以烏麻汁、或以諸豆并諸藥味，如《十誦》藥法等文廣明。然最以乳糜為上。凡獻食時，當更加以蘇沙糖等，令色味兼具，而先奉之也。又西方飯有多種，亦以酪飯為上。獻此食時，應配以沙糖鹽薑諸味，又當奉羹，依彼方造食之法，或隨國俗所用也。歡喜丸，應以蘇煮諸餅，糅以眾味及三種辛藥等，令種種莊嚴。漫荼迦，是此方薄餅。其葉餅是天竺餅法，以糖蜜諸味和麵蘇油煮之，至為甘美。沙糖餅者，此沙糖名為蹇荼，狀如益洲所出者，而色甚鮮白，觸之便碎，用此和水。先以麵作餅，數漬其中，然後食之。淨妙，謂務令精潔，使色香兼備也。布利迦，譯云著[飢-几+監]餅，以種種上味和合，為鑑作之。間穴餅有二種，或刺為孔穴、或狀如亂絲重重間穴，加以眾味也。末塗失囉餅，亦著[飢-几+監]，兼以糖蜜塗之。媲諾迦餅，用起麵作之著鑑，以蘇油煮，狀如水上浮泡，甚可愛也。無憂，是卷緣沙糖餅。播鉢吒食，是不起麵𩛞𩜶。「如是諸肴膳」者，又謂隨諸方國所有上味及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「是等鮮妙花」者，梵本兼有或聲。謂此等諸花皆可通用，故舉以為例。然或餘方所有、彼方所無，但使人心所好、世間以為吉祥者，皆可供養，當一一存意善分別之。「採集以為鬘」者，謂錯雜莊嚴，或綴或結，以行人慇淨淳厚心故，則令諸尊歡喜護念也。次明塗香。其旃檀、青木、欝金、妬路婆草，是西方苜蓿香，與此間苜蓿香稍異也。「及餘妙塗香」，如沈水、甘松、丁香、桂心、西方荳蔻、香附子等，如蘇悉地、瞿醯中說。又云其塗香中勿用眾生身分及與紫礦并虫食等，當取淨好者以水研之。若獻佛，當用新好欝金或黑沈香，和以龍腦。蓮花眷屬當以白檀，金剛眷屬亦當以白檀，自餘諸尊隨意而合用之，隨所合香皆置龍腦也。次明焚香，當用沈水香、松香、嚩藍香、龍腦香，白檀香西方名為麼囉庾，是山名，即《智論》所云「除摩梨山，更無出旃檀處」是也。白膠香，是娑羅樹汁。室利嚩塞迦香者，似此方薰陸香。室利是具德吉祥義，言此香乃至天神皆悉愛樂，故以為稱也。「及餘焚香類，芬馥世稱美」者，亦如上說。瞿醯云「燒香用白檀、沈水相和，供養佛類。其樹汁香，供養蓮花類。黑沈及安悉，供養金剛類。」或依彼法作香，普遍和合以獻諸尊。「應當隨法教」者，謂以真言密印去垢加持等，如供養次第中說。自餘塗香及花等，例此可知。次云「依教獻諸食」者，如經大本中，諸食供等各有修治方便。至於深密之意，一一與法門相應。此方既不具，但依蘇悉地等如法造作結護加持，即名依教也。乳糜者，西方粥有多種，或以烏麻汁、或以諸豆并諸藥味，如《十誦》藥法等文廣明。然最以乳糜為上。凡獻食時，當更加以蘇沙糖等，令色味兼具，而先奉之也。又西方飯有多種，亦以酪飯為上。獻此食時，應配以沙糖鹽薑諸味，又當奉羹，依彼方造食之法，或隨國俗所用也。歡喜丸，應以蘇煮諸餅，糅以眾味及三種辛藥等，令種種莊嚴。漫荼迦，是此方薄餅。其葉餅是天竺餅法，以糖蜜諸味和麵蘇油煮之，至為甘美。沙糖餅者，此沙糖名為蹇荼，狀如益洲所出者，而色甚鮮白，觸之便碎，用此和水。先以麵作餅，數漬其中，然後食之。淨妙，謂務令精潔，使色香兼備也。布利迦，譯云著[飢-几+監]餅，以種種上味和合，為鑑作之。間穴餅有二種，或刺為孔穴、或狀如亂絲重重間穴，加以眾味也。末塗失囉餅，亦著[飢-几+監]，兼以糖蜜塗之。媲諾迦餅，用起麵作之著鑑，以蘇油煮，狀如水上浮泡，甚可愛也。無憂，是卷緣沙糖餅。播鉢吒食，是不起麵𩛞𩜶。「如是諸肴膳」者，又謂隨諸方國所有上味及

珍妙果，隨意獻之也。其白糖、石蜜、沙糖、蘇蜜又各別置之。「種種諸漿飲」者，西方漿法甚多，皆雜以香藥，美而愈疾。及蒲陶等諸非時漿，如《毘尼》所說。其食乳酪，亦用畢撥或龍腦等，如醫明食法為之。大抵西方造食及飲噉先後次第，多依藥術，有養性防身之功，故多盡其天年、鮮夭死之患也。凡置食處，當以塗香周遍塗之，置食院內，遍布蓮荷葉或芭蕉葉等令使周遍。無，應用新淨白疊或淨布，極以淨水浣濯，以香遍塗。布食時，上首諸尊當增加之，謂中胎藏毘盧遮那，第二院觀音、金剛手，次院文殊等四菩薩，外院釋迦牟尼及所奉本尊等。假令餘位置一分者，上首諸尊當二分。或餘位置二分，瞿醯云「漫荼羅主當數倍加之」。雖有此階降不同，然上自諸佛下至世間鬼神，皆應等心供養，務令豐厚均等也。乃至不辦者，但當供養部主。或置食內院，運心供養一切諸尊。所奉香花等，例此可知也。次說奉獻燈明者，香油之類甚多，謂薝蔔香油、蘇摩那花香油等。凡作香油法，當取新花如作鬘法穿之，懸置日中承以油器，以物取油，於花上灌之，令還墮油中，又復取而灌之。如是周而復始，從日出至日入乃停。明日又取新花作之如前，令此油香氣與此花香氣均等，然後止也。其獻食及燈明等諸器，以眾寶為上。若不能辦，用銀銅等，乃至新淨瓦器亦得充事也。「四方繒幡蓋」者，若有財力，當於一一尊所各別置之，亦以雜寶為上。若不能辦，綵乃至繪畫，畫時當用淨物，不得用膠等也。若不能廣造者，下至四方各置一蓋。門標鈴鐸等，皆隨力分作種種莊嚴，兼准約〈入祕密漫荼羅品〉中所示之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍妙果，隨意獻之也。其白糖、石蜜、沙糖、蘇蜜又各別置之。「種種諸漿飲」者，西方漿法甚多，皆雜以香藥，美而愈疾。及蒲陶等諸非時漿，如《毘尼》所說。其食乳酪，亦用畢撥或龍腦等，如醫明食法為之。大抵西方造食及飲噉先後次第，多依藥術，有養性防身之功，故多盡其天年、鮮夭死之患也。凡置食處，當以塗香周遍塗之，置食院內，遍布蓮荷葉或芭蕉葉等令使周遍。無，應用新淨白疊或淨布，極以淨水浣濯，以香遍塗。布食時，上首諸尊當增加之，謂中胎藏毘盧遮那，第二院觀音、金剛手，次院文殊等四菩薩，外院釋迦牟尼及所奉本尊等。假令餘位置一分者，上首諸尊當二分。或餘位置二分，瞿醯云「漫荼羅主當數倍加之」。雖有此階降不同，然上自諸佛下至世間鬼神，皆應等心供養，務令豐厚均等也。乃至不辦者，但當供養部主。或置食內院，運心供養一切諸尊。所奉香花等，例此可知也。次說奉獻燈明者，香油之類甚多，謂薝蔔香油、蘇摩那花香油等。凡作香油法，當取新花如作鬘法穿之，懸置日中承以油器，以物取油，於花上灌之，令還墮油中，又復取而灌之。如是周而復始，從日出至日入乃停。明日又取新花作之如前，令此油香氣與此花香氣均等，然後止也。其獻食及燈明等諸器，以眾寶為上。若不能辦，用銀銅等，乃至新淨瓦器亦得充事也。「四方繒幡蓋」者，若有財力，當於一一尊所各別置之，亦以雜寶為上。若不能辦，綵乃至繪畫，畫時當用淨物，不得用膠等也。若不能廣造者，下至四方各置一蓋。門標鈴鐸等，皆隨力分作種種莊嚴，兼准約〈入祕密漫荼羅品〉中所示之相。