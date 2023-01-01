大毘盧遮那成佛經疏卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛經疏卷第四

沙門一行阿闍梨記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門一行阿闍梨記

入漫荼羅具緣真言品第二之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入漫荼羅具緣真言品第二之餘

偈云「制底火神祠，牛欄河潬中，諸天廟空室，仙人得道處」者，或雖非聖迹及僧所居，但隨於地分有起制底之處，於其四傍便可造作漫荼羅。火神，是淨行梵志火祠之所，尤為清潔，故可立壇。牛欄者，西方聚落牧牛共在一處，去村或十里五里。既積多時，牛屎尿遍地重積，梵俗亦以為淨。雖然，須牛移去，若牧牛見在，亦不中作也。河灘，正翻當云攢流處，謂有兩水或多水於此處會合。此側及中間，頻經泛漲蕩滌，無諸穢惡。天廟，是宗事世天者齋祈之室，亦多清閑。然有諸外道邪見不信，則不應於此處作也。空室，謂世人所造居室，後時捨之而去，以無諸憒雜，故堪作法。仙人得道處，是世間求五通者久所棲止得成就處，必無餘好處，亦可於中造漫荼羅也。復次制底，是建立高勝義，謂此人常能建立白法志不屈撓，雖未現修聖教，當知先世樹福內有善根，故名為塔。又火能樊滅荒穢，謂此人身口意雖未能清昇出離，然內有慧性，好行淨業、有過能改，故名火祠。牛是行義，欄是閑防義，謂此人質性調柔易可馴御，兼於五情嗜欲能自制止不至放逸，故名牛欄。攢流，謂於三乘中其心猶豫，不知定趣何道。阿闍梨亦當以法勸喻言：「此諸方便皆是佛教，但隨汝最欣樂處一向學之。所到會同，不應疑慮也。」若是邪正雜信，則當斷其迷津示其正路。以能兼信故，即是先世曾經法水盪滌其心，亦名河潬也。天祠，謂不求三乘而志願天樂，為欲授受令離三惡，生正見天中，故須攝受，是名天祠。空室，謂此人雖在塵俗，而性好虛寂厭世囂煩，是善根將熟之相。如女人胎漸成就，則欲意自輕，故堪教化。若志求無色天道，亦名空室也。仙人得道處，謂但發心求五通持明仙道，或願長壽成就世間種種悉地，亦可隨彼情機而誘接之也。復次有諸異學，深樂圍陀火祠之法願生梵世，聞佛祕藏中亦有火天真言行法，旨趣甚深故，即從此門而入正法。復有奉事自在、毘紐、那羅延、日月尊等種種世天，若聞佛祕藏中亦有彼等諸天真言行法，乃至毘盧遮那大我之身，即便信受而入正法。或有志願生三界諸天者，聞佛祕藏中具有諸天乘真言行法，能令於無量世生彼天中不復退墮，終成第一義天，由此深心願樂得入正法者。或有宗習世間五通仙法者，聞佛祕藏中具有迦葉、瞿曇大仙等種種真言，能令獲得不思議神通，乃至如毘盧遮那住壽長遠，彼便踴躍志求得入正法。以如是等種種門故，佛說火神諸處皆可造漫荼羅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「制底火神祠，牛欄河潬中，諸天廟空室，仙人得道處」者，或雖非聖迹及僧所居，但隨於地分有起制底之處，於其四傍便可造作漫荼羅。火神，是淨行梵志火祠之所，尤為清潔，故可立壇。牛欄者，西方聚落牧牛共在一處，去村或十里五里。既積多時，牛屎尿遍地重積，梵俗亦以為淨。雖然，須牛移去，若牧牛見在，亦不中作也。河灘，正翻當云攢流處，謂有兩水或多水於此處會合。此側及中間，頻經泛漲蕩滌，無諸穢惡。天廟，是宗事世天者齋祈之室，亦多清閑。然有諸外道邪見不信，則不應於此處作也。空室，謂世人所造居室，後時捨之而去，以無諸憒雜，故堪作法。仙人得道處，是世間求五通者久所棲止得成就處，必無餘好處，亦可於中造漫荼羅也。復次制底，是建立高勝義，謂此人常能建立白法志不屈撓，雖未現修聖教，當知先世樹福內有善根，故名為塔。又火能樊滅荒穢，謂此人身口意雖未能清昇出離，然內有慧性，好行淨業、有過能改，故名火祠。牛是行義，欄是閑防義，謂此人質性調柔易可馴御，兼於五情嗜欲能自制止不至放逸，故名牛欄。攢流，謂於三乘中其心猶豫，不知定趣何道。阿闍梨亦當以法勸喻言：「此諸方便皆是佛教，但隨汝最欣樂處一向學之。所到會同，不應疑慮也。」若是邪正雜信，則當斷其迷津示其正路。以能兼信故，即是先世曾經法水盪滌其心，亦名河潬也。天祠，謂不求三乘而志願天樂，為欲授受令離三惡，生正見天中，故須攝受，是名天祠。空室，謂此人雖在塵俗，而性好虛寂厭世囂煩，是善根將熟之相。如女人胎漸成就，則欲意自輕，故堪教化。若志求無色天道，亦名空室也。仙人得道處，謂但發心求五通持明仙道，或願長壽成就世間種種悉地，亦可隨彼情機而誘接之也。復次有諸異學，深樂圍陀火祠之法願生梵世，聞佛祕藏中亦有火天真言行法，旨趣甚深故，即從此門而入正法。復有奉事自在、毘紐、那羅延、日月尊等種種世天，若聞佛祕藏中亦有彼等諸天真言行法，乃至毘盧遮那大我之身，即便信受而入正法。或有志願生三界諸天者，聞佛祕藏中具有諸天乘真言行法，能令於無量世生彼天中不復退墮，終成第一義天，由此深心願樂得入正法者。或有宗習世間五通仙法者，聞佛祕藏中具有迦葉、瞿曇大仙等種種真言，能令獲得不思議神通，乃至如毘盧遮那住壽長遠，彼便踴躍志求得入正法。以如是等種種門故，佛說火神諸處皆可造漫荼羅也。

偈云「如上之所說，或所意樂處，利益弟子故，當畫漫荼羅」者，乃至求諸勝地皆不能得，不可令此密教遂無所傳，但隨阿闍梨心所好樂，謂有利益之地，即可造漫荼羅也。若深釋者，但觀彼有少分善根正希願者，皆可擇其心地治令平正，為造大悲漫荼羅也。又此眾生，乃至好樂遮文荼荼吉爾者世間小術，亦於此門而攝受之，能得見此本尊時，自然得見無量聖眾也。問曰：上明擇弟子中，要具眾德堪為法器方乃教授。而今擇地義中，乃至一豪微善無不得傳者，何耶？答曰：是中有二種弟子，若求傳法弟子堪紹阿闍梨位者，則簡非其人，道不虛行；若結緣弟子，則舉手低頭之善無所不攝也。又深行阿闍梨以明見根緣故，或有人過去道機已熟堪為法器，而於現世之中沒在泥滓截餘豪髮善根，故阿闍梨即擇此中少分平地，開出祕藏漫荼羅，何必待安心諦理之人方作佛事？故與前說不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「如上之所說，或所意樂處，利益弟子故，當畫漫荼羅」者，乃至求諸勝地皆不能得，不可令此密教遂無所傳，但隨阿闍梨心所好樂，謂有利益之地，即可造漫荼羅也。若深釋者，但觀彼有少分善根正希願者，皆可擇其心地治令平正，為造大悲漫荼羅也。又此眾生，乃至好樂遮文荼荼吉爾者世間小術，亦於此門而攝受之，能得見此本尊時，自然得見無量聖眾也。問曰：上明擇弟子中，要具眾德堪為法器方乃教授。而今擇地義中，乃至一豪微善無不得傳者，何耶？答曰：是中有二種弟子，若求傳法弟子堪紹阿闍梨位者，則簡非其人，道不虛行；若結緣弟子，則舉手低頭之善無所不攝也。又深行阿闍梨以明見根緣故，或有人過去道機已熟堪為法器，而於現世之中沒在泥滓截餘豪髮善根，故阿闍梨即擇此中少分平地，開出祕藏漫荼羅，何必待安心諦理之人方作佛事？故與前說不相違也。

經云「祕密主！彼簡擇地，除去礫石、碎瓦破器、髑髏毛髮、糠糩灰炭、刺骨朽木等，及虫蟻蜣蜋毒螫之類」者，次明治地支分。謂於前所擇地中，簡取置壇之處，掘深一肘以來，於其土中一一精擇，有諸不任用物及虫等皆當去之。若有此者，能生眾難，於法有障也。其石及沙礫，少可擇者當選去之。若沙石眾多，此處聚積彼處復有，不可簡治令淨者，當捨棄更求餘處也。然大石平整，有聖教說可於上立漫荼羅，但土中雜者應除去耳。西方俗法多於瓦器中食，食竟輒便棄之，謂為穢觸不復受用。如是比及餘種種破壞器物，并髑髏雜骨、種種爪髮皮毛、糠糩穢草，及諸灰炭剌橛朽木，以要言之，如是等種種不任用物、非本淨土者，皆擇出之。若多不可擇，亦應捨棄更求餘處，故云等也。虫蟻，梵音吃㗚弭，此語通含，皆是微細小虫，皆擇去也。蜣蜋，是其大者。更有丘蚓等，義可准知。毒虫，謂虵蝎、蜈蚣、蚰蜒之類，皆應作方便驅遣令去。若多不可除，即是有妨難處，應可棄之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！彼簡擇地，除去礫石、碎瓦破器、髑髏毛髮、糠糩灰炭、刺骨朽木等，及虫蟻蜣蜋毒螫之類」者，次明治地支分。謂於前所擇地中，簡取置壇之處，掘深一肘以來，於其土中一一精擇，有諸不任用物及虫等皆當去之。若有此者，能生眾難，於法有障也。其石及沙礫，少可擇者當選去之。若沙石眾多，此處聚積彼處復有，不可簡治令淨者，當捨棄更求餘處也。然大石平整，有聖教說可於上立漫荼羅，但土中雜者應除去耳。西方俗法多於瓦器中食，食竟輒便棄之，謂為穢觸不復受用。如是比及餘種種破壞器物，并髑髏雜骨、種種爪髮皮毛、糠糩穢草，及諸灰炭剌橛朽木，以要言之，如是等種種不任用物、非本淨土者，皆擇出之。若多不可擇，亦應捨棄更求餘處，故云等也。虫蟻，梵音吃㗚弭，此語通含，皆是微細小虫，皆擇去也。蜣蜋，是其大者。更有丘蚓等，義可准知。毒虫，謂虵蝎、蜈蚣、蚰蜒之類，皆應作方便驅遣令去。若多不可除，即是有妨難處，應可棄之。

經云「離如是諸過」者，此例眾多，得意者自當臨事甄別。謂地或傾側、或高下不平、或色味不應聖教。其色中以黃白為勝，若純黑則不堪取。而甞之味甜及淡則善，辛苦醎澁等則不任用。或掘之更填坑內，土不得滿即不堪，若更填盈出即好。又就一處所中，南方則為下地，但可作阿毘遮魯迦耳。復次阿闍梨既而知弟子心地，堪可於中建立大悲漫荼羅，即當住於深定審諦分別觀之，以慧甄擇，去無所堪任雜穢諸垢，然後治令堅實為作莊嚴。不然，則宿業餘氣能生障礙也。礫石，如不信正法、堅執我分、撥無因果等見，以難可雕𮣛相浸潤故，終不能生善苗，加功陶治亦無所出，細執甚多互不相受，故譬沙礫也。碎瓦破器，如造五逆、犯四重禁、謗方等經等，以心器敗壞故無所堪任，設加法味亦不停住，為諸善眾之所棄捐，先當以慧方便手方為擇去如是諸障也。髑髏，如破壞菩提心障。昔時曾具人法，於眾支分中最為上首。由命根絕故，百體隳敗無所能為。緣此惡習，設令重發菩提心，還復成障，自憙令退屈，故尤宜洗除使盡餘氣。毛髮，謂六十心等，與善種八心共體而生，及以覺察則宜除剪。未得出世間心以來，雜起紛亂難可條緒，故名毛髮糠糩。如無明妄想，以取著戲論故，但得名相皮，失實相米，故以為譬。灰炭，謂樂小法起二乘心，若善根為此所焚，則歸於灰斷，不生大悲條葉花菓，故以為譬。刺骨，謂曾於眾生作種種不饒益行，犯種種雜碎律儀。此是過去生死宿對殘障，故名為骨。朽木，謂不欲懈怠之類，不堪樹藝匠成。又梵文兼有株杌義，謂久遠以來，於諸煩惱有所偏習，餘枿深固難可拔除。以如是諸過去業，含藏在心地之中故，一心行道時魔事易興，故須豫加簡擇。若多不可擇，則應棄捨此地別就餘機也。蟲蟻蜣蜋毒螫之類，喻種種現行煩惱，螻蟻喻癡，蜣蜋喻貪，毒虫喻嗔。此類甚多，譬種種隨煩惱。諸微小者，譬無量惡覺見。觀此輩皆有如來性，尤宜將護，勿使絕其命根。但方便驅遣，使勿妨行道、不穢污漫荼羅而已。若欲使極淨道場者，百六十種上中下微垢皆應擇使無餘。乃至灌頂地中，佳非淨土者悉宜簡去之，方名究竟淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「離如是諸過」者，此例眾多，得意者自當臨事甄別。謂地或傾側、或高下不平、或色味不應聖教。其色中以黃白為勝，若純黑則不堪取。而甞之味甜及淡則善，辛苦醎澁等則不任用。或掘之更填坑內，土不得滿即不堪，若更填盈出即好。又就一處所中，南方則為下地，但可作阿毘遮魯迦耳。復次阿闍梨既而知弟子心地，堪可於中建立大悲漫荼羅，即當住於深定審諦分別觀之，以慧甄擇，去無所堪任雜穢諸垢，然後治令堅實為作莊嚴。不然，則宿業餘氣能生障礙也。礫石，如不信正法、堅執我分、撥無因果等見，以難可雕𮣛相浸潤故，終不能生善苗，加功陶治亦無所出，細執甚多互不相受，故譬沙礫也。碎瓦破器，如造五逆、犯四重禁、謗方等經等，以心器敗壞故無所堪任，設加法味亦不停住，為諸善眾之所棄捐，先當以慧方便手方為擇去如是諸障也。髑髏，如破壞菩提心障。昔時曾具人法，於眾支分中最為上首。由命根絕故，百體隳敗無所能為。緣此惡習，設令重發菩提心，還復成障，自憙令退屈，故尤宜洗除使盡餘氣。毛髮，謂六十心等，與善種八心共體而生，及以覺察則宜除剪。未得出世間心以來，雜起紛亂難可條緒，故名毛髮糠糩。如無明妄想，以取著戲論故，但得名相皮，失實相米，故以為譬。灰炭，謂樂小法起二乘心，若善根為此所焚，則歸於灰斷，不生大悲條葉花菓，故以為譬。刺骨，謂曾於眾生作種種不饒益行，犯種種雜碎律儀。此是過去生死宿對殘障，故名為骨。朽木，謂不欲懈怠之類，不堪樹藝匠成。又梵文兼有株杌義，謂久遠以來，於諸煩惱有所偏習，餘枿深固難可拔除。以如是諸過去業，含藏在心地之中故，一心行道時魔事易興，故須豫加簡擇。若多不可擇，則應棄捨此地別就餘機也。蟲蟻蜣蜋毒螫之類，喻種種現行煩惱，螻蟻喻癡，蜣蜋喻貪，毒虫喻嗔。此類甚多，譬種種隨煩惱。諸微小者，譬無量惡覺見。觀此輩皆有如來性，尤宜將護，勿使絕其命根。但方便驅遣，使勿妨行道、不穢污漫荼羅而已。若欲使極淨道場者，百六十種上中下微垢皆應擇使無餘。乃至灌頂地中，佳非淨土者悉宜簡去之，方名究竟淨也。

經云「遇良日晨定日，時分宿直諸執，皆悉相應，於食前時值吉祥相」者，因擇地事便明擇時支分也。凡所為法事，皆須與時義契合。今將擇治此地，故於吉日警發地神。餘法事例可知耳。良日晨者，謂作法當用白分月，就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥，堪作漫荼羅。又月八日十四日十五日最勝，至此日常念誦，亦應加功也。定日者，西方曆法通計小月合當何日，若小月在白分內者，其月十五日即屬黑分，不堪用也。又曆法通計日月平行度作平朔，皆合一小一大，緣日月於平行中又更有遲疾，或時過於平行、或時不及平行，所以定朔或進退一日、定望或在十四日或在十六日。大抵月望正圓滿時名為白分十五日，月正半如弦時亦為八日。但以此准約之即得定日也。時分者，西方曆法晝夜各有三十時，一一時別有名號，如晝日即量影長短計之，某時作事則吉、某時則凶、某時中平，各各皆有像類。言宿直者，謂二十七宿也。分周天作十二房，猶如此間十二次，每次有九足。周天凡一百八足，每宿均得四足，即是月行一日裎。經二十七日，即月行一周天也。依曆算之，月所在之宿，即是此宿直日。宿有上中下，性剛柔躁靜不同，所作法事亦宜相順也。諸執者，執有九種，即是日、月、火、水、木、金、土七曜，及與羅睺、計都合為九執。羅睺是交會食神。計都正翻為旗，旗星謂彗星也。除此二執之外，其餘七曜相次直日，其性類亦有善惡，如梵曆中說。食前時者，晝夜各有三時，食前可作息災，暮間可作增益，夜可作降伏事也。入漫荼羅灌頂與息災相應，故云食前。遇善境界，意者謂作法時，或地上或空中有色聲等種種異相。地上，謂或遇見童女，執持五種牛味瓶或香水瓶，或所持物與輪印等同類，或是世中所尊上物及器盛白糠米等潔淨盈滿，或所被服端嚴鮮麗，或說種種吉祥相應之音，皆是成就相也。空中，謂忽覩慶雲瑞氣氤氳五色，或有彩虹鮮明間錯非時而見，或作火色飛動如護摩成就之形，或於日傍有五彩見，或作人形貌如住寂，或於空中有好美妙音聲，謂白鶴孔雀鴛鴦鴻雁之類，清徹和雅人所樂聞。如是等亦皆成就相也。所以須順世諦者，以勝義漫荼羅微妙寂滅，醇信白心人尚難信受，況懷疑慮乎？以所度之人曾習韋陀祠典、伎藝明處，若見造漫荼羅時分舛謬，慮恐致不吉祥，便生疑怪言：「我聞總持智慧者無所不達。而今觀之，尚不能擇得好星善時，況餘深事乎？」由此疑師疑法故，失堅信力反招重罪，故須順彼情機也。復次如是執曜，即是漫荼羅中一種善知識門。彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便，以阿闍梨善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「遇良日晨定日，時分宿直諸執，皆悉相應，於食前時值吉祥相」者，因擇地事便明擇時支分也。凡所為法事，皆須與時義契合。今將擇治此地，故於吉日警發地神。餘法事例可知耳。良日晨者，謂作法當用白分月，就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥，堪作漫荼羅。又月八日十四日十五日最勝，至此日常念誦，亦應加功也。定日者，西方曆法通計小月合當何日，若小月在白分內者，其月十五日即屬黑分，不堪用也。又曆法通計日月平行度作平朔，皆合一小一大，緣日月於平行中又更有遲疾，或時過於平行、或時不及平行，所以定朔或進退一日、定望或在十四日或在十六日。大抵月望正圓滿時名為白分十五日，月正半如弦時亦為八日。但以此准約之即得定日也。時分者，西方曆法晝夜各有三十時，一一時別有名號，如晝日即量影長短計之，某時作事則吉、某時則凶、某時中平，各各皆有像類。言宿直者，謂二十七宿也。分周天作十二房，猶如此間十二次，每次有九足。周天凡一百八足，每宿均得四足，即是月行一日裎。經二十七日，即月行一周天也。依曆算之，月所在之宿，即是此宿直日。宿有上中下，性剛柔躁靜不同，所作法事亦宜相順也。諸執者，執有九種，即是日、月、火、水、木、金、土七曜，及與羅睺、計都合為九執。羅睺是交會食神。計都正翻為旗，旗星謂彗星也。除此二執之外，其餘七曜相次直日，其性類亦有善惡，如梵曆中說。食前時者，晝夜各有三時，食前可作息災，暮間可作增益，夜可作降伏事也。入漫荼羅灌頂與息災相應，故云食前。遇善境界，意者謂作法時，或地上或空中有色聲等種種異相。地上，謂或遇見童女，執持五種牛味瓶或香水瓶，或所持物與輪印等同類，或是世中所尊上物及器盛白糠米等潔淨盈滿，或所被服端嚴鮮麗，或說種種吉祥相應之音，皆是成就相也。空中，謂忽覩慶雲瑞氣氤氳五色，或有彩虹鮮明間錯非時而見，或作火色飛動如護摩成就之形，或於日傍有五彩見，或作人形貌如住寂，或於空中有好美妙音聲，謂白鶴孔雀鴛鴦鴻雁之類，清徹和雅人所樂聞。如是等亦皆成就相也。所以須順世諦者，以勝義漫荼羅微妙寂滅，醇信白心人尚難信受，況懷疑慮乎？以所度之人曾習韋陀祠典、伎藝明處，若見造漫荼羅時分舛謬，慮恐致不吉祥，便生疑怪言：「我聞總持智慧者無所不達。而今觀之，尚不能擇得好星善時，況餘深事乎？」由此疑師疑法故，失堅信力反招重罪，故須順彼情機也。復次如是執曜，即是漫荼羅中一種善知識門。彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便，以阿闍梨善

擇吉祥時故，與彼真言本誓法爾相關，為作加持，得離諸障也。復次種種世諦門皆是法界摽幟，所謂良日晨者，意在菩提心嘉會之晨也。深行阿闍梨住瑜伽中，觀察所欲度者本初種善根時，為久為遠？因緣屬誰？從何事起？如行者初發心時，或因見佛說法，或覩神變，或見種種可悲苦事，或於菩薩聲聞緣覺而發道心，或以花香等供養如上福田心得歡喜，便即發願希求佛果。由彼先因現緣相感發故，種種機悟不同。或如是時中菩提心有寂靜力，或如是時有增進力，或如是時有威猛力，順種種悉檀方便而建立之，則功不唐捐，不生障礙也。定日者，日喻本尊身，月喻修習瑜伽行。以行者定心之月，或時增明、或時微昧，或發行太速、或發行太遲，或過於中道、或不及中道，致使機悟之時亦有盈縮。如循照常理，可至某緣某時中宜應建立，然有緣境遷移，或未到時處而熟、或過此時處乃熟、如是變通皆應善知、故云定日也。時分者、就行者一一地中自有十心，此一一心各有因、根、果，合為三十心。於此三十牟呼㗚多中，亦應深審細甄擇，何時堪折伏煩惱？何時可增益功德？何時當順中道寂心而住？是名解時中細微之相也。宿直者，是行人瑜伽之月所涉緣境，於一切緣境中皆見心性，如列宿小大像類雖復差別，無不圓明也。如月行經二十七宿，以所經之宿好惡不同，故令世間候月之占亦復隨異。如箕星好風，月行入箕則風起。畢星好雨，月行入畢則雨降。菩提行亦爾，遇緣對境勢力不同，令折伏、攝受及寂行所施方便隨轉。若阿闍梨能深察根緣曉知是事，名為善觀宿直也。九執者，梵音釳㗚何，是執持義。阿闍梨應觀彼心力之手堪持何事，則所傳密印不至唐捐。如諸佛金剛慧印，唯有金剛心菩薩乃能執之，若授與下地人，則名執曜不相應也。就九執中，日喻本淨菩提心，即是毘盧遮那自體。月喻菩提之行，白月十五日眾行皆圓滿，喻成菩提；黑月十五日眾行皆盡，喻般涅槃；中間與時昇降，喻方便力。當知已攝百字明門也。土曜持中胎藏，水持右方蓮花眷屬，金持左方金剛眷屬，木持上方如來果德，火持下方大力諸明。復次如是五執，即持五色蘇多羅，土為信、木為進、金為念、水為定、火為慧。其餘二執，羅睺主為覆障、慧星主見不祥，故不直日也。初日分如淨心顯現，中日分如發起眾行，後日分如萬德已圓功用漸息。初夜分如自證之地住大涅槃，後夜分如念本誓願起加持力。周則復始，巡轉無窮，日體是一而四洲時分各異。今此漫荼羅，意欲開發菩提心日，故取食前時也。遇善境界者，是心無相無境界、非是有為無為，以佛五眼諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擇吉祥時故，與彼真言本誓法爾相關，為作加持，得離諸障也。復次種種世諦門皆是法界摽幟，所謂良日晨者，意在菩提心嘉會之晨也。深行阿闍梨住瑜伽中，觀察所欲度者本初種善根時，為久為遠？因緣屬誰？從何事起？如行者初發心時，或因見佛說法，或覩神變，或見種種可悲苦事，或於菩薩聲聞緣覺而發道心，或以花香等供養如上福田心得歡喜，便即發願希求佛果。由彼先因現緣相感發故，種種機悟不同。或如是時中菩提心有寂靜力，或如是時有增進力，或如是時有威猛力，順種種悉檀方便而建立之，則功不唐捐，不生障礙也。定日者，日喻本尊身，月喻修習瑜伽行。以行者定心之月，或時增明、或時微昧，或發行太速、或發行太遲，或過於中道、或不及中道，致使機悟之時亦有盈縮。如循照常理，可至某緣某時中宜應建立，然有緣境遷移，或未到時處而熟、或過此時處乃熟、如是變通皆應善知、故云定日也。時分者、就行者一一地中自有十心，此一一心各有因、根、果，合為三十心。於此三十牟呼㗚多中，亦應深審細甄擇，何時堪折伏煩惱？何時可增益功德？何時當順中道寂心而住？是名解時中細微之相也。宿直者，是行人瑜伽之月所涉緣境，於一切緣境中皆見心性，如列宿小大像類雖復差別，無不圓明也。如月行經二十七宿，以所經之宿好惡不同，故令世間候月之占亦復隨異。如箕星好風，月行入箕則風起。畢星好雨，月行入畢則雨降。菩提行亦爾，遇緣對境勢力不同，令折伏、攝受及寂行所施方便隨轉。若阿闍梨能深察根緣曉知是事，名為善觀宿直也。九執者，梵音釳㗚何，是執持義。阿闍梨應觀彼心力之手堪持何事，則所傳密印不至唐捐。如諸佛金剛慧印，唯有金剛心菩薩乃能執之，若授與下地人，則名執曜不相應也。就九執中，日喻本淨菩提心，即是毘盧遮那自體。月喻菩提之行，白月十五日眾行皆圓滿，喻成菩提；黑月十五日眾行皆盡，喻般涅槃；中間與時昇降，喻方便力。當知已攝百字明門也。土曜持中胎藏，水持右方蓮花眷屬，金持左方金剛眷屬，木持上方如來果德，火持下方大力諸明。復次如是五執，即持五色蘇多羅，土為信、木為進、金為念、水為定、火為慧。其餘二執，羅睺主為覆障、慧星主見不祥，故不直日也。初日分如淨心顯現，中日分如發起眾行，後日分如萬德已圓功用漸息。初夜分如自證之地住大涅槃，後夜分如念本誓願起加持力。周則復始，巡轉無窮，日體是一而四洲時分各異。今此漫荼羅，意欲開發菩提心日，故取食前時也。遇善境界者，是心無相無境界、非是有為無為，以佛五眼諦

觀亦不能見其相貌，然亦有種種善根發相可得了知。若是見諦阿闍梨，自當現前通達；若未見諦，當於三昧中察其境界，或見彼修行六度時種種六蔽不能留難，或為眾生之所稱歎乃至授菩提記，或如前種種印相於三昧中現炳著奇特有異於常，以因果類之可以意得，乃至普門相攝處皆亦可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀亦不能見其相貌，然亦有種種善根發相可得了知。若是見諦阿闍梨，自當現前通達；若未見諦，當於三昧中察其境界，或見彼修行六度時種種六蔽不能留難，或為眾生之所稱歎乃至授菩提記，或如前種種印相於三昧中現炳著奇特有異於常，以因果類之可以意得，乃至普門相攝處皆亦可知也。

經云「先當為一切如來作禮，以如是偈警發地神」者，阿闍梨將欲警發地神，先運心思惟毘盧遮那無盡莊嚴身周遍法界，十方三世一切如來亦復如是，一一無盡莊嚴身周遍法界。從十住地乃至初地諸菩薩，分證莊嚴身，無量無邊滿於法界，無有間隙如胡麻中油。當觀此身遍至一切眾聖前，以清淨三業至誠作禮。由此因緣獲無量福，便當以無倒心施彼弟子，願無障難速成無上菩提，次當說偈警發地神也。如釋迦牟尼佛初坐道場時謂魔王言：「汝由先世作一無盡施故，今得自在天主之身。然我從無量劫來，修如是大施不可勝數，乃至身肉手足亦無所悋，云何與我𧣦其優劣耶？」魔言：「我所作福，汝已為證。汝之福業，誰當證明？若無證者，即墮負處也。」菩薩爾時申右手指地說真實言：「我本於此地上行菩薩道，種種難行苦行，地神證知。」當知此指即是身密印也。爾時無量地神從地踊出，現其半身而作證明，魔王軍眾由是退散。今阿闍梨欲令弟子不久紹如來位故，亦以此印警發地神，時彼地神生大歎喜而作是念：「今此佛子乃能建立大事因緣，為將護我等令無損惱故而見警覺。我應方便守護亦令離諸魔業。」以此眾緣力故，即令此地同於金剛也。所說阿利沙偈，名為自然成就真言。若作法時當誦梵本，今具錄之也。七遍誦，右手五輪按地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「先當為一切如來作禮，以如是偈警發地神」者，阿闍梨將欲警發地神，先運心思惟毘盧遮那無盡莊嚴身周遍法界，十方三世一切如來亦復如是，一一無盡莊嚴身周遍法界。從十住地乃至初地諸菩薩，分證莊嚴身，無量無邊滿於法界，無有間隙如胡麻中油。當觀此身遍至一切眾聖前，以清淨三業至誠作禮。由此因緣獲無量福，便當以無倒心施彼弟子，願無障難速成無上菩提，次當說偈警發地神也。如釋迦牟尼佛初坐道場時謂魔王言：「汝由先世作一無盡施故，今得自在天主之身。然我從無量劫來，修如是大施不可勝數，乃至身肉手足亦無所悋，云何與我𧣦其優劣耶？」魔言：「我所作福，汝已為證。汝之福業，誰當證明？若無證者，即墮負處也。」菩薩爾時申右手指地說真實言：「我本於此地上行菩薩道，種種難行苦行，地神證知。」當知此指即是身密印也。爾時無量地神從地踊出，現其半身而作證明，魔王軍眾由是退散。今阿闍梨欲令弟子不久紹如來位故，亦以此印警發地神，時彼地神生大歎喜而作是念：「今此佛子乃能建立大事因緣，為將護我等令無損惱故而見警覺。我應方便守護亦令離諸魔業。」以此眾緣力故，即令此地同於金剛也。所說阿利沙偈，名為自然成就真言。若作法時當誦梵本，今具錄之也。七遍誦，右手五輪按地。

「怛文(二合，汝也)睇微(天也，有女聲)娑(引)吃屣(二合，護也)捕多賜(親也於也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛文(二合，汝也)睇微(天也，有女聲)娑(引)吃屣(二合，護也)捕多賜(親也於也)」

譯云：汝天親護者(於字，入下句)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：汝天親護者(於字，入下句)。

「薩麼(一切也)勃馱曩(佛也，有多聲)哆以難(引度世也，即有導師義)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩麼(一切也)勃馱曩(佛也，有多聲)哆以難(引度世也，即有導師義)」

譯云：於諸佛導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：於諸佛導師。

「浙唎耶(二合，行也)娜也(修行也)尾世鎩數(殊勝也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「浙唎耶(二合，行也)娜也(修行也)尾世鎩數(殊勝也)」

譯云：修行殊勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：修行殊勝行。

「部弭(淨地也)播囉密多(到彼岸也)素者(等也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「部弭(淨地也)播囉密多(到彼岸也)素者(等也)」

譯云：淨地波羅蜜(義合等字)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：淨地波羅蜜(義合等字)。

「摩囉(天魔也)塞(去聲)年(軍眾也)野他(如也)毫釳難(奴痕反，破也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩囉(天魔也)塞(去聲)年(軍眾也)野他(如也)毫釳難(奴痕反，破也)」

譯云：如破魔軍眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：如破魔軍眾。

「赦吃也(二合，釋迦也)僧(悉孕反)係娜(師子也)哆以那(救世也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「赦吃也(二合，釋迦也)僧(悉孕反)係娜(師子也)哆以那(救世也)」

譯云：釋師子救世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：釋師子救世。

「怛他(引)痕(如我也)魔羅(魔也)若延(降也)吃㗚(二合也)埵(伏也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛他(引)痕(如我也)魔羅(魔也)若延(降也)吃㗚(二合也)埵(伏也)」

譯云：我亦降伏魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：我亦降伏魔。

「漫荼藍隷(漫茶羅也)履佉(引畫)藐(密也反)痕(我也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漫荼藍隷(漫茶羅也)履佉(引畫)藐(密也反)痕(我也)」

譯云：我畫漫荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯云：我畫漫荼羅。

偈意先告地神云：汝天女親守護此大地者，已曾供養親近一切諸佛導師，修殊勝行淨治諸地，淨滿諸度及餘種種功德。如《摩訶般若》中歷法廣明，是以云等。今譯偈五字為句，不可具存，然地波羅密中亦已含此眾德也。次偈陳所以警發之意，說誠實言，如世尊昔在菩提漫荼羅降伏天魔軍眾時，汝於大會中現作證明，由是世尊號為釋迦師子，能獨步無畏救護世間。我今亦欲隨佛所行紹如來事，是故畫此漫荼羅也。我雖未得一切同於如來，然以毘盧遮那三密所加持故，亦能現作佛身，普集一切漫荼羅大會。是故汝今亦當現作證明，使諸魔軍眾不能爼壞也。復次地神是女天，女是三摩地義，即是大日世尊護持一切眾生心地三昧也。如實相世尊，昔在菩提漫荼羅降伏無明住地魔王及與塵沙大眾時，以般若波羅蜜手屢舒五力案一切眾生心地，時汝三昧現作證明，是故無量應度眾生四種魔軍由此退散，是故號為寂業師子，能以自在神通救世間者。我今亦欲平治弟子心地，畫作大悲漫荼羅，汝亦當為作證明，令伏四魔軍眾也。復次以字門釋，此阿利沙具無量義，然要其宗極，正在他字之中。梵音怛多是如義，多字長引中即帶阿聲，以一切法本不生故。如於實相不增不減，即以此義警發一切地神也。彼誦偈時，應長跪兩膝著地，由智慧手舒其五輪平掌案地，方誦此阿利沙偈。一七度印之，加持七遍，此即是名真言印相應也。阿闍梨言：「欲作此法時，先以三昧耶法界金剛自性加持自身，皆如供養法中所說，用囉字門自淨心地及此道場地已，於瑜伽中先起半月風輪以訶字加持之，次起水輪以縛字加持之，次起金剛地輪以阿字加持之。一緣諦觀相應明了，善調心及氣息，一氣誦阿字門相續不間，力極息還又復誦之，或一息或三息，乃至令有所覺觸也。以如是一緣方便故，即入三昧，逮見祕密莊嚴佛菩薩大會，或自見內外地中諸過咎也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈意先告地神云：汝天女親守護此大地者，已曾供養親近一切諸佛導師，修殊勝行淨治諸地，淨滿諸度及餘種種功德。如《摩訶般若》中歷法廣明，是以云等。今譯偈五字為句，不可具存，然地波羅密中亦已含此眾德也。次偈陳所以警發之意，說誠實言，如世尊昔在菩提漫荼羅降伏天魔軍眾時，汝於大會中現作證明，由是世尊號為釋迦師子，能獨步無畏救護世間。我今亦欲隨佛所行紹如來事，是故畫此漫荼羅也。我雖未得一切同於如來，然以毘盧遮那三密所加持故，亦能現作佛身，普集一切漫荼羅大會。是故汝今亦當現作證明，使諸魔軍眾不能爼壞也。復次地神是女天，女是三摩地義，即是大日世尊護持一切眾生心地三昧也。如實相世尊，昔在菩提漫荼羅降伏無明住地魔王及與塵沙大眾時，以般若波羅蜜手屢舒五力案一切眾生心地，時汝三昧現作證明，是故無量應度眾生四種魔軍由此退散，是故號為寂業師子，能以自在神通救世間者。我今亦欲平治弟子心地，畫作大悲漫荼羅，汝亦當為作證明，令伏四魔軍眾也。復次以字門釋，此阿利沙具無量義，然要其宗極，正在他字之中。梵音怛多是如義，多字長引中即帶阿聲，以一切法本不生故。如於實相不增不減，即以此義警發一切地神也。彼誦偈時，應長跪兩膝著地，由智慧手舒其五輪平掌案地，方誦此阿利沙偈。一七度印之，加持七遍，此即是名真言印相應也。阿闍梨言：「欲作此法時，先以三昧耶法界金剛自性加持自身，皆如供養法中所說，用囉字門自淨心地及此道場地已，於瑜伽中先起半月風輪以訶字加持之，次起水輪以縛字加持之，次起金剛地輪以阿字加持之。一緣諦觀相應明了，善調心及氣息，一氣誦阿字門相續不間，力極息還又復誦之，或一息或三息，乃至令有所覺觸也。以如是一緣方便故，即入三昧，逮見祕密莊嚴佛菩薩大會，或自見內外地中諸過咎也。」

經云「以塗香花等供養」者，非但警發而已，又當以種種香花燈明等供養十方諸佛及地神也。然此中地有三種，謂以囉字門淨除自心地、弟子心地及道場地，皆以阿字門持之使成金剛。若就祕密釋中明供養義，亦復如是。若阿闍梨以淨菩提心種種功德迴向一切智智印，即是供養自法界中一切諸佛及持地者。以此功德迴施弟子，資助成佛因緣，即是供養弟子心法界中一切諸佛及持地者。若用莊嚴此金剛道場，即是以法供養十方世界中一切諸佛。供養已，復應歸命一切如來。例解可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「以塗香花等供養」者，非但警發而已，又當以種種香花燈明等供養十方諸佛及地神也。然此中地有三種，謂以囉字門淨除自心地、弟子心地及道場地，皆以阿字門持之使成金剛。若就祕密釋中明供養義，亦復如是。若阿闍梨以淨菩提心種種功德迴向一切智智印，即是供養自法界中一切諸佛及持地者。以此功德迴施弟子，資助成佛因緣，即是供養弟子心法界中一切諸佛及持地者。若用莊嚴此金剛道場，即是以法供養十方世界中一切諸佛。供養已，復應歸命一切如來。例解可知也。

經云「然後治地。如其次第當具眾德」者，謂凡欲造漫荼羅，先須作如是法，方乃掘地擇治。亦兼三種地義、淺祕兩釋，乃至如經所說次第具諸支分，故云當具眾德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「然後治地。如其次第當具眾德」者，謂凡欲造漫荼羅，先須作如是法，方乃掘地擇治。亦兼三種地義、淺祕兩釋，乃至如經所說次第具諸支分，故云當具眾德也。

時金剛手為欲發明如來深密之旨，斷除未來弟子疑惑心故，頭面禮世尊足，而說偈言：「佛法離諸相，乃至不順法然道」者，謂我親從佛聞諸法實相遠離一切諸相，法佛所住住於法位。若如來出世若不出世，常自寂滅不可思議，非思量分別之所能及，亦非因量譬喻所能表示。若法相常爾，則非諸佛所能造作，何況有為諸相能集成乎？何故天中之天大精進者，今乃說此擇地造壇等有為事相，及與真言次第行法，令修學者辨種種香花供物，口隨覺觀言說、身學手印威儀、心緣本尊色貌形位。既是有為有相，豈能正順無為無相法爾之道乎？唯願世尊開發是中深趣，除世間如言妄執及疑謗之情也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手為欲發明如來深密之旨，斷除未來弟子疑惑心故，頭面禮世尊足，而說偈言：「佛法離諸相，乃至不順法然道」者，謂我親從佛聞諸法實相遠離一切諸相，法佛所住住於法位。若如來出世若不出世，常自寂滅不可思議，非思量分別之所能及，亦非因量譬喻所能表示。若法相常爾，則非諸佛所能造作，何況有為諸相能集成乎？何故天中之天大精進者，今乃說此擇地造壇等有為事相，及與真言次第行法，令修學者辨種種香花供物，口隨覺觀言說、身學手印威儀、心緣本尊色貌形位。既是有為有相，豈能正順無為無相法爾之道乎？唯願世尊開發是中深趣，除世間如言妄執及疑謗之情也。

「爾時薄伽梵」以下，世尊偈答。初云「善聽法之相」者，以諸法實相義甚深難見，是故誡令善聽也。夫法常無性，從眾緣生，即是八心之相，越諸戲論。汝欲更於何處求覓無相無為之法耶？故次句云「法離於分別，及一切妄想」等。若了知諸法本無相如是，則照見心之實相，從本初以來常自不生，爾時一切身口意業皆如虛空不可盡，故云「我成最正覺，究竟如虛空」也。然一切愚童凡夫，以不如實知故，邪倒妄執種種境界，所謂「時方諸相貌」等。「樂欲無明覆」，常為愛水所潤、無明所覆。若我捨於方便，直為眾生說如是自證之法，彼等云何悟解而能進趣耶？故偈次明設教之意，云為度彼等故，隨順方便說也。佛意言：我以甚深法相不可直宣說，故以方便力寄此漫荼羅具緣支分，令初業者措心有地所作不空。即以此蒙佛加持，兼得觀察十緣生句故，能不動實相遊戲神通，普觀一切善知識、莊嚴一切諸佛土，不欲令諸行人放捨諸行住於無相，又不令執著諸行住於有相，故云雖說時方所作業，「而實無時方，無作無造者，彼一切諸法，唯住於實相」也。若一切有為之法皆悉住於實相，豈得如彼癡人，或欲逃避虛空、或欲貪著虛空乎？復次阿闍梨於此中廣說《法花經》三車譬喻。如彼長者諸子幼小無知，雖種種善言勸誡欲令出於火難，終不能得。時長者觀彼深心所著唯在嬉戲，即以方便而告之言：「今此門外有三種妙車。汝等當往取之，可自娛樂。」時彼諸子以聞遊戲之名，適其願故，情皆勇銳奔競而出，及其等獲寶乘莊嚴第一，乃非彼等宿心之所圖之。此漫荼羅法門亦復如是，如來以世間因緣事相，擬儀況喻不思議法界，以俯逮群機。若可承攬，便能普門信解勇進修行。及以蒙三密加被，自見心明道時，乃知種種名言皆是如來密號，亦非彼常情之所圖也。如言三月持誦，乃是性淨圓明中三轉方便，豈可但作九旬解耶？又如東方寶幢佛，乃是初發淨菩提心義，豈得但作四方解耶？以此例之，則諸餘法門皆可意領，故云「而實無時方，乃至唯住於實相」也。復次世尊大悲無限，哀愍諸未來世障重根鈍眾生不能頓入法界，故於此深祕藏中，以旋轉總持兼存淺略方便，設於事相之中思惟修習，亦成世間悉地功不唐捐，三密冥資終成佛果。故次偈云「復次祕密主！於當來世時，劣慧諸眾生，以癡愛自蔽，唯依於有相，恒樂於斷常，時方所作業，善不善諸相，盲冥樂求果，不知解此道。為度彼等故，隨順方便說」也。是故傳法之人，當善識根緣又知法門分劑，應病授藥勿使差機。若著相之人，而輒爾為說甚深空義，則令怖畏疑惑增其不信。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薄伽梵」以下，世尊偈答。初云「善聽法之相」者，以諸法實相義甚深難見，是故誡令善聽也。夫法常無性，從眾緣生，即是八心之相，越諸戲論。汝欲更於何處求覓無相無為之法耶？故次句云「法離於分別，及一切妄想」等。若了知諸法本無相如是，則照見心之實相，從本初以來常自不生，爾時一切身口意業皆如虛空不可盡，故云「我成最正覺，究竟如虛空」也。然一切愚童凡夫，以不如實知故，邪倒妄執種種境界，所謂「時方諸相貌」等。「樂欲無明覆」，常為愛水所潤、無明所覆。若我捨於方便，直為眾生說如是自證之法，彼等云何悟解而能進趣耶？故偈次明設教之意，云為度彼等故，隨順方便說也。佛意言：我以甚深法相不可直宣說，故以方便力寄此漫荼羅具緣支分，令初業者措心有地所作不空。即以此蒙佛加持，兼得觀察十緣生句故，能不動實相遊戲神通，普觀一切善知識、莊嚴一切諸佛土，不欲令諸行人放捨諸行住於無相，又不令執著諸行住於有相，故云雖說時方所作業，「而實無時方，無作無造者，彼一切諸法，唯住於實相」也。若一切有為之法皆悉住於實相，豈得如彼癡人，或欲逃避虛空、或欲貪著虛空乎？復次阿闍梨於此中廣說《法花經》三車譬喻。如彼長者諸子幼小無知，雖種種善言勸誡欲令出於火難，終不能得。時長者觀彼深心所著唯在嬉戲，即以方便而告之言：「今此門外有三種妙車。汝等當往取之，可自娛樂。」時彼諸子以聞遊戲之名，適其願故，情皆勇銳奔競而出，及其等獲寶乘莊嚴第一，乃非彼等宿心之所圖之。此漫荼羅法門亦復如是，如來以世間因緣事相，擬儀況喻不思議法界，以俯逮群機。若可承攬，便能普門信解勇進修行。及以蒙三密加被，自見心明道時，乃知種種名言皆是如來密號，亦非彼常情之所圖也。如言三月持誦，乃是性淨圓明中三轉方便，豈可但作九旬解耶？又如東方寶幢佛，乃是初發淨菩提心義，豈得但作四方解耶？以此例之，則諸餘法門皆可意領，故云「而實無時方，乃至唯住於實相」也。復次世尊大悲無限，哀愍諸未來世障重根鈍眾生不能頓入法界，故於此深祕藏中，以旋轉總持兼存淺略方便，設於事相之中思惟修習，亦成世間悉地功不唐捐，三密冥資終成佛果。故次偈云「復次祕密主！於當來世時，劣慧諸眾生，以癡愛自蔽，唯依於有相，恒樂於斷常，時方所作業，善不善諸相，盲冥樂求果，不知解此道。為度彼等故，隨順方便說」也。是故傳法之人，當善識根緣又知法門分劑，應病授藥勿使差機。若著相之人，而輒爾為說甚深空義，則令怖畏疑惑增其不信。若

利根深智，而輒授以淺略法門，則以為不順無為正道而生輕慢。既於他無益，又自犯三昧耶，故應先住瑜伽觀彼本末因緣。善了知已，當觀此問答中施權顯實之意，散入一切諸方便門而教授之，則能多所饒益，故不生障難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根深智，而輒授以淺略法門，則以為不順無為正道而生輕慢。既於他無益，又自犯三昧耶，故應先住瑜伽觀彼本末因緣。善了知已，當觀此問答中施權顯實之意，散入一切諸方便門而教授之，則能多所饒益，故不生障難也。

經云「祕密主！如是所說處所中，隨在一地治令堅固，取未至地瞿摩夷及瞿摸怛囉和合塗之，次以香水真言灑淨」者，如教所說，凡造漫荼羅，於七日內須畢。於最初日，阿闍梨當住大日如來自性，然後警發地神、嚴身方便，皆如供養次第中說。警發已，即用不動尊真言加護之，然後掘地如法擇治。彼應先掘中心一肘量，擇畢還復填之，若盈滿有餘為上地、如舊為中、不滿者為下。如是次第除諸過已，細治所掘之土稍稍填之，潤以牛液築令堅固，平正猶如手掌。次用瞿摩夷、瞿摸怛囉和合塗之。若淺略釋者，此是牛糞及液，為順彼方俗法以為清淨故。就祕密釋之，瞿是行義，以入阿字門故，則是諸法無行。摩是我義，夷則乘義。何故諸法無行？以一切法我不可得故。若無有我，則無所乘及與乘者，爾乃名為大乘也。瞿摸，義同前釋。怛囉，是如如離塵垢義，即是心之實相。若行者能如是淨治心地，則能畢竟清淨，離諸障礙也。凡擇地平治了，知其方分，即穿漫荼羅中心深一肘許，用成辨諸事真言。加持五寶、五穀、五藥安置其中，去垢辟除等皆如供養法中說。若深祕釋者，即是安立菩提心中五智之寶，能起五種善萠，滅除五種過患，故云五穀五藥也。如是安置了，更復淨塗使極平正，應取欲灌頂瓶貯以淨水，勿令大滿，插諸花果，中置五寶穀藥，於埋寶處置之。自第三日置瓶以後，當日日三時誦辨事真言一百八遍加持此瓶，然後作餘事業也。至第四日暮，次用香水真言加持香水，或一百八遍乃至千遍，然後灑淨。彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！如是所說處所中，隨在一地治令堅固，取未至地瞿摩夷及瞿摸怛囉和合塗之，次以香水真言灑淨」者，如教所說，凡造漫荼羅，於七日內須畢。於最初日，阿闍梨當住大日如來自性，然後警發地神、嚴身方便，皆如供養次第中說。警發已，即用不動尊真言加護之，然後掘地如法擇治。彼應先掘中心一肘量，擇畢還復填之，若盈滿有餘為上地、如舊為中、不滿者為下。如是次第除諸過已，細治所掘之土稍稍填之，潤以牛液築令堅固，平正猶如手掌。次用瞿摩夷、瞿摸怛囉和合塗之。若淺略釋者，此是牛糞及液，為順彼方俗法以為清淨故。就祕密釋之，瞿是行義，以入阿字門故，則是諸法無行。摩是我義，夷則乘義。何故諸法無行？以一切法我不可得故。若無有我，則無所乘及與乘者，爾乃名為大乘也。瞿摸，義同前釋。怛囉，是如如離塵垢義，即是心之實相。若行者能如是淨治心地，則能畢竟清淨，離諸障礙也。凡擇地平治了，知其方分，即穿漫荼羅中心深一肘許，用成辨諸事真言。加持五寶、五穀、五藥安置其中，去垢辟除等皆如供養法中說。若深祕釋者，即是安立菩提心中五智之寶，能起五種善萠，滅除五種過患，故云五穀五藥也。如是安置了，更復淨塗使極平正，應取欲灌頂瓶貯以淨水，勿令大滿，插諸花果，中置五寶穀藥，於埋寶處置之。自第三日置瓶以後，當日日三時誦辨事真言一百八遍加持此瓶，然後作餘事業也。至第四日暮，次用香水真言加持香水，或一百八遍乃至千遍，然後灑淨。彼真言曰：

「南摩三曼多勃馱喃阿鉢囉(二合)𫪭(丁以反，下同)三迷(二)伽伽那三迷(三)三麼多奴揭帝(四)鉢囉(二合)吃㗚(二合)底微輸(上)睇(五)達摩馱賭微戍達儞(六)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南摩三曼多勃馱喃阿鉢囉(二合)𫪭(丁以反，下同)三迷(二)伽伽那三迷(三)三麼多奴揭帝(四)鉢囉(二合)吃㗚(二合)底微輸(上)睇(五)達摩馱賭微戍達儞(六)莎訶」

初句普歸命諸佛。如毘盧遮那三身遍一切處，十方三世一切如來亦復如是，今皆以普遍心一切歸命已，然後說此真言，欲令此諸世尊不越本誓故，同共加持而作證明也。下一切真言例爾，不復廣釋。第二句中，以最初阿字門為真言之體，所謂種子字也，餘諸字門皆為莊嚴此字故，以此字門即是菩提心本原。今所造大悲藏生漫荼羅王，乃先用香水灑淨，皆為治如是心地令離諸垢穢故。若論外境，亦是所持金剛心地，是故餘字皆為成此字門也。阿字是一切法本不生義。次云波羅字者，波是第一義諦，羅名為塵。以一切字皆入阿字門故即是塵垢本來不生，塵垢本來不生即是第一義諦，第一義諦所謂淨菩提心也。次有底字，正體是多字門，以帶三昧聲故轉為底。底是心義，亦是如如義。如如於自心如實之相，即是淨菩提心。淨菩提心於一切法都無染著，即名蓮花三昧。住是三昧者，乃至諸法空相二亦不可得，所謂為諸佛大空故。次明娑字麼字門，以定慧均等具三昧聲，故云三迷也。此中但約字門解釋。如諸大乘經論，約四悉壇四不生等，以種種因緣譬喻廣演阿字門，則有無量句義。又以一切語言中皆帶阿聲故，一一字門皆具一切字門。若得意者，當自在旋轉說之，以下不可具論也。復次真言中，有字義、有句義。字義已如前說。若句義者，此阿鉢囉底三迷，是無等無對義，謂此心地漫荼羅王，出過一切語言譬喻，乃至無有一法可為倫匹，故云無等。何故如此？以具含如上字門所說義故。第三句義云虛空等，言此心地畢竟淨，無分別、無邊際，等同虛空也。復次伽字門是行義。那是大空，於法自在義。以伽字入阿字門故，一切法本初以來都無所行，如來於此法中到於實際。又復更無所行，以不行故即是住於大空，於法自在，以我心地與此大空畢竟等故。當知弟子心地及道場地亦復如是，故云等虛空也。第四句義云等隨者，以金剛地等虛空故，即能等遍一切眾生界，普現隨類之身，故堪畫作漫荼羅也。復次娑是漏義，麼是我義意義。此等諸眾生界本不生故皆悉如如，是故法界眾生界畢竟等。努者，大空三昧，如來住此大空三昧，無行無到亦無去來，而能如其心量隨緣應現，故云等隨也。第五句義云本性淨者，還轉釋阿字淨菩提心門及香水義。如來以等至法界之香，之與大悲三昧水和合，能普灑一切眾生心地，除其垢穢。何故如是？由彼本性淨故。如水性本淨，故能淨諸垢穢。如來香水亦如是，由本淨故，能以淨一切眾生心故。次明第六句義，云淨除法界也。猶如香水灑地為除穢故。如來亦爾，以性淨之戒香，和合性淨之悲水，遍灑法界眾生性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句普歸命諸佛。如毘盧遮那三身遍一切處，十方三世一切如來亦復如是，今皆以普遍心一切歸命已，然後說此真言，欲令此諸世尊不越本誓故，同共加持而作證明也。下一切真言例爾，不復廣釋。第二句中，以最初阿字門為真言之體，所謂種子字也，餘諸字門皆為莊嚴此字故，以此字門即是菩提心本原。今所造大悲藏生漫荼羅王，乃先用香水灑淨，皆為治如是心地令離諸垢穢故。若論外境，亦是所持金剛心地，是故餘字皆為成此字門也。阿字是一切法本不生義。次云波羅字者，波是第一義諦，羅名為塵。以一切字皆入阿字門故即是塵垢本來不生，塵垢本來不生即是第一義諦，第一義諦所謂淨菩提心也。次有底字，正體是多字門，以帶三昧聲故轉為底。底是心義，亦是如如義。如如於自心如實之相，即是淨菩提心。淨菩提心於一切法都無染著，即名蓮花三昧。住是三昧者，乃至諸法空相二亦不可得，所謂為諸佛大空故。次明娑字麼字門，以定慧均等具三昧聲，故云三迷也。此中但約字門解釋。如諸大乘經論，約四悉壇四不生等，以種種因緣譬喻廣演阿字門，則有無量句義。又以一切語言中皆帶阿聲故，一一字門皆具一切字門。若得意者，當自在旋轉說之，以下不可具論也。復次真言中，有字義、有句義。字義已如前說。若句義者，此阿鉢囉底三迷，是無等無對義，謂此心地漫荼羅王，出過一切語言譬喻，乃至無有一法可為倫匹，故云無等。何故如此？以具含如上字門所說義故。第三句義云虛空等，言此心地畢竟淨，無分別、無邊際，等同虛空也。復次伽字門是行義。那是大空，於法自在義。以伽字入阿字門故，一切法本初以來都無所行，如來於此法中到於實際。又復更無所行，以不行故即是住於大空，於法自在，以我心地與此大空畢竟等故。當知弟子心地及道場地亦復如是，故云等虛空也。第四句義云等隨者，以金剛地等虛空故，即能等遍一切眾生界，普現隨類之身，故堪畫作漫荼羅也。復次娑是漏義，麼是我義意義。此等諸眾生界本不生故皆悉如如，是故法界眾生界畢竟等。努者，大空三昧，如來住此大空三昧，無行無到亦無去來，而能如其心量隨緣應現，故云等隨也。第五句義云本性淨者，還轉釋阿字淨菩提心門及香水義。如來以等至法界之香，之與大悲三昧水和合，能普灑一切眾生心地，除其垢穢。何故如是？由彼本性淨故。如水性本淨，故能淨諸垢穢。如來香水亦如是，由本淨故，能以淨一切眾生心故。次明第六句義，云淨除法界也。猶如香水灑地為除穢故。如來亦爾，以性淨之戒香，和合性淨之悲水，遍灑法界眾生性

淨之心地，為令一切戲論皆淨除故。亦當以諸字門而廣衍之，以一切如來同說如是大誓故，名為真言也。復次法界者即是眾生界，眾生界者即是心界，心界者即是本性淨，本性淨者即是遍至一切等同虛空，等同虛空者即是無等無等阿字門。如虛空無邊故，當知阿字門亦無邊。如虛空無染無變無動故，當知阿字門亦無染無變無動。如虛空離一切相而含萬像、離一切作而世間事業因之得成，阿字門亦復如是，無相無作而具足無盡莊嚴，成就普門不思議業。如是當以種種門自在說之。然復有無量無邊未曾有法，非彼虛空所能譬喻，是故阿字門為真言種子，過於譬類也。末句云莎訶，是警覺義。以一切如來本行菩薩道時同見如是義故，必定師子吼發誠實言：「我要當以此阿字門，遍淨無盡眾生界。若我此誓不虛者，其有一切眾生誦我誠言不虧法則，則當如其所願皆充滿之。」我今以隨如來三昧耶教說此真言，唯願不違本誓故，令我道場具足嚴淨，故云莎訶也。以下諸真言云莎訶者，其義大同。凡內五寶時，即應如前敬禮十方諸佛，而請白言：「我明日當作請法。」從此第三日以去，漸當准定漫荼羅大小方位，或四肘或十二肘等。乃至諸聖天位處，皆用白檀點記之。若阿闍梨不能具記持者，乃至畫其形相或書字記之，使一一分明。及香水灑淨竟，當用白檀塗作圓壇，劑十二指量。最初置中胎藏大日世尊之位，次於東方大勤勇處置一切如來位，東南維真陀摩尼處置一切菩薩位，次於東北維虛空眼處置佛母位。次於大日右邊置連花手位，次於大日左邊置金剛手位，次於西南隅置聖者不動位，西北維置降三世位。正西是通門處，即阿闍梨所住，修供養瑜伽處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨之心地，為令一切戲論皆淨除故。亦當以諸字門而廣衍之，以一切如來同說如是大誓故，名為真言也。復次法界者即是眾生界，眾生界者即是心界，心界者即是本性淨，本性淨者即是遍至一切等同虛空，等同虛空者即是無等無等阿字門。如虛空無邊故，當知阿字門亦無邊。如虛空無染無變無動故，當知阿字門亦無染無變無動。如虛空離一切相而含萬像、離一切作而世間事業因之得成，阿字門亦復如是，無相無作而具足無盡莊嚴，成就普門不思議業。如是當以種種門自在說之。然復有無量無邊未曾有法，非彼虛空所能譬喻，是故阿字門為真言種子，過於譬類也。末句云莎訶，是警覺義。以一切如來本行菩薩道時同見如是義故，必定師子吼發誠實言：「我要當以此阿字門，遍淨無盡眾生界。若我此誓不虛者，其有一切眾生誦我誠言不虧法則，則當如其所願皆充滿之。」我今以隨如來三昧耶教說此真言，唯願不違本誓故，令我道場具足嚴淨，故云莎訶也。以下諸真言云莎訶者，其義大同。凡內五寶時，即應如前敬禮十方諸佛，而請白言：「我明日當作請法。」從此第三日以去，漸當准定漫荼羅大小方位，或四肘或十二肘等。乃至諸聖天位處，皆用白檀點記之。若阿闍梨不能具記持者，乃至畫其形相或書字記之，使一一分明。及香水灑淨竟，當用白檀塗作圓壇，劑十二指量。最初置中胎藏大日世尊之位，次於東方大勤勇處置一切如來位，東南維真陀摩尼處置一切菩薩位，次於東北維虛空眼處置佛母位。次於大日右邊置連花手位，次於大日左邊置金剛手位，次於西南隅置聖者不動位，西北維置降三世位。正西是通門處，即阿闍梨所住，修供養瑜伽處也。

經云「初第一我身」，即毘盧遮那位，以五佛當共置一壇。「第二諸救世」者，即是諸佛菩薩，亦分為二位。「第三彼同等」，即是佛母也。如來名為無等，而般若波羅密與無等等，故云彼同等也。第四蓮華手，第五金剛部主，第六云不動尊，則降三世可知。此即皆是成辨諸事持明，當知舉此六位則攝一切諸尊也。如是作竟，當布列香花供養具，准同供養次第儀式。然後觀作寶蓮花臺寶王宮殿，於中敷座，座上置白蓮花臺，以阿字門轉作大日如來身，如閻浮檀紫磨金色，如菩薩像首戴髮髻猶如冠形，通身放種種色光，被綃穀衣，此是首陀會天成最正覺之摽幟也。彼界諸聖天眾，衣服輕妙乃至無有銖兩，本質嚴淨不復假以外飾，故世尊俯同其像也。若作深祕釋者，如來妙嚴之相，法爾無減，非造作所成，故不以外寶為飾。乃至十住諸菩薩，猶因承佛神力，得見加持身，其於常寂之體如在羅穀，故以為況也。閻浮金，亦是自然性淨，色又最深，明佛金剛智體最為深妙。通身放種種光，即是普門開示大慧明也。次於四方八葉之上觀四方佛，東方觀寶幢如來，如朝日初現赤白相輝之色。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大眾，要得幢旗，然後部分齊一，能破敵國成大功名。如來萬行亦復如是，以一切智願為幢旗，於菩提樹下降伏四魔軍眾，故以為名也。色如朝日，亦彼相應義也。南方觀娑羅樹王花開敷佛，身相金色普放光明，如住離垢三昧之標相。始自菩提心種子，長養大悲萬行，今成遍覺萬德開敷，故以為名。離垢，即大空義也。證此大空時，猶如真金百練垢穢都盡故，佛身相亦然。此是世間上妙之金，若比閻浮提金，則色淺而稍濁，不得如彼自然鏡徹清明，以花葉上佛從心量因緣生，故有差降也。次於北方觀不動佛，作離熱清涼住於寂定之相。此是如來涅槃智，是故義云不動，非其本名也。本名當云鼓音如來，如天鼓都無形相亦無住處，而能演說法音警悟眾生。大般涅槃亦復如是，非如二乘永寂都無妙用，故以為喻也。次於西方觀無量壽佛，此是如來方便智，以眾生界無盡故，諸佛大悲方便亦無終盡，故名無量壽。梵音爾爾，名為仁者。又以降四魔故，名為勝者。故偈具翻其義，謂之仁勝者。此二佛亦作真金色，稍閉目下視，作寂滅三昧之形，諸佛例如是也。花臺四維有四菩薩，如下文說之。其一切如來位，但觀一佛在金壇中，即同一切佛身。餘各依經中像位，皆應轉字成身，使一一明了也。凡漫荼羅轉字之法，一一諸尊皆用本種子字，或以諸餘部通用字，如三部阿娑嚩等。若恐淺行阿闍梨不能如是速疾旋轉者，但觀阿字門生無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「初第一我身」，即毘盧遮那位，以五佛當共置一壇。「第二諸救世」者，即是諸佛菩薩，亦分為二位。「第三彼同等」，即是佛母也。如來名為無等，而般若波羅密與無等等，故云彼同等也。第四蓮華手，第五金剛部主，第六云不動尊，則降三世可知。此即皆是成辨諸事持明，當知舉此六位則攝一切諸尊也。如是作竟，當布列香花供養具，准同供養次第儀式。然後觀作寶蓮花臺寶王宮殿，於中敷座，座上置白蓮花臺，以阿字門轉作大日如來身，如閻浮檀紫磨金色，如菩薩像首戴髮髻猶如冠形，通身放種種色光，被綃穀衣，此是首陀會天成最正覺之摽幟也。彼界諸聖天眾，衣服輕妙乃至無有銖兩，本質嚴淨不復假以外飾，故世尊俯同其像也。若作深祕釋者，如來妙嚴之相，法爾無減，非造作所成，故不以外寶為飾。乃至十住諸菩薩，猶因承佛神力，得見加持身，其於常寂之體如在羅穀，故以為況也。閻浮金，亦是自然性淨，色又最深，明佛金剛智體最為深妙。通身放種種光，即是普門開示大慧明也。次於四方八葉之上觀四方佛，東方觀寶幢如來，如朝日初現赤白相輝之色。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大眾，要得幢旗，然後部分齊一，能破敵國成大功名。如來萬行亦復如是，以一切智願為幢旗，於菩提樹下降伏四魔軍眾，故以為名也。色如朝日，亦彼相應義也。南方觀娑羅樹王花開敷佛，身相金色普放光明，如住離垢三昧之標相。始自菩提心種子，長養大悲萬行，今成遍覺萬德開敷，故以為名。離垢，即大空義也。證此大空時，猶如真金百練垢穢都盡故，佛身相亦然。此是世間上妙之金，若比閻浮提金，則色淺而稍濁，不得如彼自然鏡徹清明，以花葉上佛從心量因緣生，故有差降也。次於北方觀不動佛，作離熱清涼住於寂定之相。此是如來涅槃智，是故義云不動，非其本名也。本名當云鼓音如來，如天鼓都無形相亦無住處，而能演說法音警悟眾生。大般涅槃亦復如是，非如二乘永寂都無妙用，故以為喻也。次於西方觀無量壽佛，此是如來方便智，以眾生界無盡故，諸佛大悲方便亦無終盡，故名無量壽。梵音爾爾，名為仁者。又以降四魔故，名為勝者。故偈具翻其義，謂之仁勝者。此二佛亦作真金色，稍閉目下視，作寂滅三昧之形，諸佛例如是也。花臺四維有四菩薩，如下文說之。其一切如來位，但觀一佛在金壇中，即同一切佛身。餘各依經中像位，皆應轉字成身，使一一明了也。凡漫荼羅轉字之法，一一諸尊皆用本種子字，或以諸餘部通用字，如三部阿娑嚩等。若恐淺行阿闍梨不能如是速疾旋轉者，但觀阿字門生無量

光，光所至處即現彼尊身也。至法事夜，亦皆放此。凡修觀行時，先當以五字持身，如供養法中說，即觀自心作八葉蓮花。阿闍梨言：「凡人污栗駄心，狀猶如蓮花含而未敷之像，有筋脈約之以成八分，男子上向、女人下向。」先觀此蓮令其開敷，為八葉白蓮花座。此臺上當觀阿字，作金剛色，首中置百光遍照王，而以無垢眼觀之。以此自加持故，即成毘盧遮那身也。以此方便觀毘盧遮那身，令與我身無二無別。而在二明王中間，名為住於佛室也。至畫漫荼羅竟時，阿闍梨移座位出檀門外，當於此佛室之位，置意所樂尊或置《般若經》，以金寶槃盛，嚴飾供養。或置所持數珠，若金剛杵、金剛鐸等。又凡欲擇治地時，當自觀心蓮花上如意寶珠內外明徹，彼諦觀察時，所有善惡之相悉於中現。阿闍梨即當以慧方便而擇治之，令得堅固平正，觀弟子心亦如是。此中深祕之趣可以意得耳。行者住於佛室，如上誰觀聖尊竟，當轉阿為嚩，金剛薩埵加持自身，奉塗香花等如法供養，皆如次第法中廣說。然後興大悲心至誠慇重，誦請白阿利沙偈，如經文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光，光所至處即現彼尊身也。至法事夜，亦皆放此。凡修觀行時，先當以五字持身，如供養法中說，即觀自心作八葉蓮花。阿闍梨言：「凡人污栗駄心，狀猶如蓮花含而未敷之像，有筋脈約之以成八分，男子上向、女人下向。」先觀此蓮令其開敷，為八葉白蓮花座。此臺上當觀阿字，作金剛色，首中置百光遍照王，而以無垢眼觀之。以此自加持故，即成毘盧遮那身也。以此方便觀毘盧遮那身，令與我身無二無別。而在二明王中間，名為住於佛室也。至畫漫荼羅竟時，阿闍梨移座位出檀門外，當於此佛室之位，置意所樂尊或置《般若經》，以金寶槃盛，嚴飾供養。或置所持數珠，若金剛杵、金剛鐸等。又凡欲擇治地時，當自觀心蓮花上如意寶珠內外明徹，彼諦觀察時，所有善惡之相悉於中現。阿闍梨即當以慧方便而擇治之，令得堅固平正，觀弟子心亦如是。此中深祕之趣可以意得耳。行者住於佛室，如上誰觀聖尊竟，當轉阿為嚩，金剛薩埵加持自身，奉塗香花等如法供養，皆如次第法中廣說。然後興大悲心至誠慇重，誦請白阿利沙偈，如經文也。

今存梵語如左： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今存梵語如左：

「三漫嚩(引)訶囒(存念也)覩迷(我也)薩囉鞞(二合，一切也) 爾曩(引，仁者也，即諸佛)迦盧拏怛莾(二合)迦(悲者)部迷鉢𭌆薜囉(二合)訶(請受持地)迦(引)𠼝也(二合，作也)娑補怛㘑(二合，并佛子也)濕務(二合)儞那𫪭(丁結反)曳(平明日也)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三漫嚩(引)訶囒(存念也)覩迷(我也)薩囉鞞(二合，一切也) 爾曩(引，仁者也，即諸佛)迦盧拏怛莾(二合)迦(悲者)部迷鉢𭌆薜囉(二合)訶(請受持地)迦(引)𠼝也(二合，作也)娑補怛㘑(二合，并佛子也)濕務(二合)儞那𫪭(丁結反)曳(平明日也)」

此偈意言：諸佛悲慜者，唯願存念我等。我今請白，當作受持地法并諸佛子，明日當共降臨為作證明。梵音於存念聲中，即有請赴之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈意言：諸佛悲慜者，唯願存念我等。我今請白，當作受持地法并諸佛子，明日當共降臨為作證明。梵音於存念聲中，即有請赴之意也。

○(三)一切菩薩○(五)(火)金剛手○(七)聖不動尊○(二)(東)(木)一切佛位○(一)五如來位○(九)(西)(金)阿闍梨位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○(三)一切菩薩○(五)(火)金剛手○(七)聖不動尊○(二)(東)(木)一切佛位○(一)五如來位○(九)(西)(金)阿闍梨位。

此是白檀漫荼羅位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是白檀漫荼羅位。

○(四)佛母虛空眼○(六)(水)蓮花手○(八)降三世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○(四)佛母虛空眼○(六)(水)蓮花手○(八)降三世尊。

至第五日暮，復當次第具諸法則、好自嚴身，觀入漫荼羅位，奉請結護等一一周備竟，當誦不動明王或降三世尊，與密印相應，滿一百八遍加持此地。阿闍梨言：「從第三日以去，每日三時念誦時，皆誦不動真言一百八遍用加持地。非獨此，應一切處用也。又從初日至三日以來，若有留難，即當收攝停止。若已塗白檀位竟，設有種種魔事兩不和合，要當勤加方便，必使得成也。餘如瞿醯中說。」其第五夜誦不動真言竟，次當以大日如來身，即誦持地真言及作三昧耶印，說彼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第五日暮，復當次第具諸法則、好自嚴身，觀入漫荼羅位，奉請結護等一一周備竟，當誦不動明王或降三世尊，與密印相應，滿一百八遍加持此地。阿闍梨言：「從第三日以去，每日三時念誦時，皆誦不動真言一百八遍用加持地。非獨此，應一切處用也。又從初日至三日以來，若有留難，即當收攝停止。若已塗白檀位竟，設有種種魔事兩不和合，要當勤加方便，必使得成也。餘如瞿醯中說。」其第五夜誦不動真言竟，次當以大日如來身，即誦持地真言及作三昧耶印，說彼真言曰：

「南麼三曼多勃馱喃 薩婆怛他揭多(引，二)地瑟姹(二合)那(引)地瑟祉帝(三)阿者麗(四)微麼麗(五)娑麼(二合)囉嬭(平，六)鉢囉(二合)吃㗚(二合)𫪭鉢履輸(上)睇(七)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼三曼多勃馱喃 薩婆怛他揭多(引，二)地瑟姹(二合)那(引)地瑟祉帝(三)阿者麗(四)微麼麗(五)娑麼(二合)囉嬭(平，六)鉢囉(二合)吃㗚(二合)𫪭鉢履輸(上)睇(七)莎訶」

初句歸命一切諸佛。第二第三句義云，以一切如來加持而加持之。此意云：如彼金剛道場，一切如來神力共所加持，今令此地亦復如是也。復次我已平治弟子淨心地竟，此是心王如來圖畫大悲藏漫荼羅處。我今說誠實言，以一切如來神力而加護之，使得堅固不動也。第四句云阿者麗，是不動義。第五句云微麼麗，是無垢義。此意言：以一切如來神力正加持之，令得安固不動。非但不動而已，又令離一切垢也。正以第四句初阿字為真言體。如來以何法加持，能令畢竟不傾動耶？謂即以此阿字門故，有如是力用也。第六句是憶念持義。猶如比丘作羯磨法，令眾僧一心和合同共受持。今此真言亦爾，用阿字加持竟，請一切如來憶念本誓故同共受持也。第七句是本性淨義，此即轉釋前句。何故諸佛同心念加持？由本性淨故。若法入阿字門，即是從本已來無動無垢。十方三世諸佛由此義故，皆同一戒一見，所以同共加持也。末句云莎訶者，如僧羯磨竟，更加忍可印成句。若我所發誠言必定無謬，唯願諸佛不越三昧耶故，令所作圓滿也。此中所有字義，亦當廣分別說。時彼阿闍梨，當往東方一切如來壇位之外，東向誦持真言或三遍或七遍，能多益善；次往南方，次往西方，次往北方，皆背白檀座位而誦持之。如是一周竟，次往虛空眼位，當面向東北背壇位誦之；次往東南，次往西南，次往西北。又一周竟，更當至誠作禮種種供養，就阿闍梨座位，東面而坐，誦本受持真言，住於本尊三昧，皆如供養次第中說。又次第持白檀位諸尊真言，并結彼印。阿闍梨言：「先持部主大日真言一百八遍，所餘八位，觀彼真言大小持之。若更能誦者，兼持第二院四菩薩、第三院釋迦等上首諸尊，乃至都誦諸位亦得也。」其白檀位但塗泥乾，香水灑竟即得作之，亦不剋在第四日。自置了後，皆須依此持誦。至法事夜，亦准此可知也。其受持地夜，阿闍梨如法持誦竟，乃至以金剛諷詠遍歎諸佛菩薩。宴坐疲極，即於此置壇處如法護身，即於東面而臥。當於所度弟子極生大悲憐愍之心，若瞿醯且坦囉受持地竟，又有結蘇多羅受持弟子名號法也。彼安寢時，當思惟心蓮華臺中麼字門一切諸法，我不可得故，即是無障礙菩提心也。亦復如意寶珠。又云：此如意珠只是阿字門耳。彼阿闍梨當於夢中，或見無量諸佛及菩薩大名稱者示現作諸事業。謂隨種種應度眾生，三輪化導，或親自安布建立悲生漫荼羅，或以微妙音聲安慰勸囑言：「汝今慜念眾生故，造作此漫荼羅。善哉摩訶薩埵！汝之所畫甚為微妙。」如是種種境界，阿闍梨當以慧心善決擇之。當知眾聖已共加持是地，可 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句歸命一切諸佛。第二第三句義云，以一切如來加持而加持之。此意云：如彼金剛道場，一切如來神力共所加持，今令此地亦復如是也。復次我已平治弟子淨心地竟，此是心王如來圖畫大悲藏漫荼羅處。我今說誠實言，以一切如來神力而加護之，使得堅固不動也。第四句云阿者麗，是不動義。第五句云微麼麗，是無垢義。此意言：以一切如來神力正加持之，令得安固不動。非但不動而已，又令離一切垢也。正以第四句初阿字為真言體。如來以何法加持，能令畢竟不傾動耶？謂即以此阿字門故，有如是力用也。第六句是憶念持義。猶如比丘作羯磨法，令眾僧一心和合同共受持。今此真言亦爾，用阿字加持竟，請一切如來憶念本誓故同共受持也。第七句是本性淨義，此即轉釋前句。何故諸佛同心念加持？由本性淨故。若法入阿字門，即是從本已來無動無垢。十方三世諸佛由此義故，皆同一戒一見，所以同共加持也。末句云莎訶者，如僧羯磨竟，更加忍可印成句。若我所發誠言必定無謬，唯願諸佛不越三昧耶故，令所作圓滿也。此中所有字義，亦當廣分別說。時彼阿闍梨，當往東方一切如來壇位之外，東向誦持真言或三遍或七遍，能多益善；次往南方，次往西方，次往北方，皆背白檀座位而誦持之。如是一周竟，次往虛空眼位，當面向東北背壇位誦之；次往東南，次往西南，次往西北。又一周竟，更當至誠作禮種種供養，就阿闍梨座位，東面而坐，誦本受持真言，住於本尊三昧，皆如供養次第中說。又次第持白檀位諸尊真言，并結彼印。阿闍梨言：「先持部主大日真言一百八遍，所餘八位，觀彼真言大小持之。若更能誦者，兼持第二院四菩薩、第三院釋迦等上首諸尊，乃至都誦諸位亦得也。」其白檀位但塗泥乾，香水灑竟即得作之，亦不剋在第四日。自置了後，皆須依此持誦。至法事夜，亦准此可知也。其受持地夜，阿闍梨如法持誦竟，乃至以金剛諷詠遍歎諸佛菩薩。宴坐疲極，即於此置壇處如法護身，即於東面而臥。當於所度弟子極生大悲憐愍之心，若瞿醯且坦囉受持地竟，又有結蘇多羅受持弟子名號法也。彼安寢時，當思惟心蓮華臺中麼字門一切諸法，我不可得故，即是無障礙菩提心也。亦復如意寶珠。又云：此如意珠只是阿字門耳。彼阿闍梨當於夢中，或見無量諸佛及菩薩大名稱者示現作諸事業。謂隨種種應度眾生，三輪化導，或親自安布建立悲生漫荼羅，或以微妙音聲安慰勸囑言：「汝今慜念眾生故，造作此漫荼羅。善哉摩訶薩埵！汝之所畫甚為微妙。」如是種種境界，阿闍梨當以慧心善決擇之。當知眾聖已共加持是地，可

隨意作法也。若有障礙者，應作相應護摩方便淨除，當發大勤勇心要令所作成就。復次若見諦阿闍梨，則於蓮華三昧淨菩提心如意珠中，自然明見有障無障因緣了了無礙，心佛現前囑授為決所疑。如其覺知魔事，當以大智慧大方便旋轉作護摩法，要令所持心不動不退，堪建立法界漫荼羅，然後休息也。復次阿闍梨自初警發地神以來，便不應捨離如是道場之地，恒於是中加持念誦審諦觀察，隨有未平正處輙修治之。又思惟眾緣支分皆令素具，勿得臨事闕乏而生疑惑也。自受持地竟，即應規畫界域布定方位，至灌頂夜方造諸尊。若不能速成者，持地以後漸次修之亦無咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意作法也。若有障礙者，應作相應護摩方便淨除，當發大勤勇心要令所作成就。復次若見諦阿闍梨，則於蓮華三昧淨菩提心如意珠中，自然明見有障無障因緣了了無礙，心佛現前囑授為決所疑。如其覺知魔事，當以大智慧大方便旋轉作護摩法，要令所持心不動不退，堪建立法界漫荼羅，然後休息也。復次阿闍梨自初警發地神以來，便不應捨離如是道場之地，恒於是中加持念誦審諦觀察，隨有未平正處輙修治之。又思惟眾緣支分皆令素具，勿得臨事闕乏而生疑惑也。自受持地竟，即應規畫界域布定方位，至灌頂夜方造諸尊。若不能速成者，持地以後漸次修之亦無咎也。

經云「復次於餘日，攝受應度人以下，迄授與香水令飲彼心清淨故」，明攝受建立護持弟子支分。受持地已，次明夜當作弟子法，故云餘日也。因此廣辨弟子應度之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「復次於餘日，攝受應度人以下，迄授與香水令飲彼心清淨故」，明攝受建立護持弟子支分。受持地已，次明夜當作弟子法，故云餘日也。因此廣辨弟子應度之相。

偈云「若弟子信心」者，謂阿闍梨觀彼現在根性或久遠因緣，於此不思議緣起三種祕密諸方便中，直信不疑無有能怖畏，乃堪攝受。餘如師德中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「若弟子信心」者，謂阿闍梨觀彼現在根性或久遠因緣，於此不思議緣起三種祕密諸方便中，直信不疑無有能怖畏，乃堪攝受。餘如師德中說。

偈云「生種姓清淨」者，謂於婆羅門等四種大姓家生。若是旃陀羅等，以家法相承習行不清淨事故，姓多弊惡。若為作傳法灌頂使流通大法，則生他輕慢，或成匱法因緣。由如比丘受具，亦簡去毀辱眾僧、極卑下姓也。若但結緣受法，則非所論。復次若久遠以來，曾有發菩提心因緣，即是如來種姓中生，最為勝族也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「生種姓清淨」者，謂於婆羅門等四種大姓家生。若是旃陀羅等，以家法相承習行不清淨事故，姓多弊惡。若為作傳法灌頂使流通大法，則生他輕慢，或成匱法因緣。由如比丘受具，亦簡去毀辱眾僧、極卑下姓也。若但結緣受法，則非所論。復次若久遠以來，曾有發菩提心因緣，即是如來種姓中生，最為勝族也。

偈云「恭敬於三寶」者，謂於佛法眾僧起淳厚謙下之心，常好親近供養尊重讚歎。當知是人有先世行道因緣，乃至如常不輕菩薩，是名深敬一切眾生，信佛法僧寶也。「深慧以嚴身」者，如是等虛空無邊佛法，非劣慧者心器之所能堪，故智性深利以自莊嚴者乃至為說也。「堪忍無懈倦」者，此是有所堪能，無所退屈之義。梵音與忍辱不同，謂求法因緣，雖種種艱苦之事皆悉能作，假使一度不成，復更發迹修之，如誓抒大海盡而後已。若人志性如是則可傳法也。尸羅淨無缺者。謂於在家出家律儀，乃至於本性受諸禁戒，隨所奉持則深心防護無有毀缺。若具如是性者，雖入三昧耶平等大誓，亦當敬順不違，故堪傳法也。「忍辱不慳悋」者，此中分為二句。忍辱，謂於內外違順境界八種大風，其心安忍無所傾動，如《智度》尸波羅蜜中廣說。當知是人必不犯持明重禁、作不利眾生行，故堪傳法也。不慳悋，謂於所有財法常念惠他，設來求者心無鄙悋，如《智度》檀波羅蜜中廣說。當知是人必不犯持明重禁、慳悋正法，故堪傳授也。「勇健堅行願」者，亦分為二句。勇健，即是阿闍梨德中勇健菩提心種性。於行道時，雖遇種種可畏色聲心不怯弱，乃至出生入死無怖畏想，正順菩提薩埵大人所行，故應傳授也。堅行願者，此是要心之願，梵音與求願之義不同。如自立志，令每日三時念誦，則終竟一期。雖過種種異緣，初不間絕，如是事有始終，若行菩薩道時亦不虧本誓，故堪傳法也。然此所說弟子十德，若兼備者當知是人甚為希有，但使偏有所長堪可一匠成者，即應攝受耳。又如聲聞受具時觀察種種遮難，所謂太小太老、色貌瑕疵、諸病患等，恐白衣嫌訶故，輙簡去之。今此摩訶衍則不如是，但令道機可濟，雖有諸餘過失，皆無所觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「恭敬於三寶」者，謂於佛法眾僧起淳厚謙下之心，常好親近供養尊重讚歎。當知是人有先世行道因緣，乃至如常不輕菩薩，是名深敬一切眾生，信佛法僧寶也。「深慧以嚴身」者，如是等虛空無邊佛法，非劣慧者心器之所能堪，故智性深利以自莊嚴者乃至為說也。「堪忍無懈倦」者，此是有所堪能，無所退屈之義。梵音與忍辱不同，謂求法因緣，雖種種艱苦之事皆悉能作，假使一度不成，復更發迹修之，如誓抒大海盡而後已。若人志性如是則可傳法也。尸羅淨無缺者。謂於在家出家律儀，乃至於本性受諸禁戒，隨所奉持則深心防護無有毀缺。若具如是性者，雖入三昧耶平等大誓，亦當敬順不違，故堪傳法也。「忍辱不慳悋」者，此中分為二句。忍辱，謂於內外違順境界八種大風，其心安忍無所傾動，如《智度》尸波羅蜜中廣說。當知是人必不犯持明重禁、作不利眾生行，故堪傳法也。不慳悋，謂於所有財法常念惠他，設來求者心無鄙悋，如《智度》檀波羅蜜中廣說。當知是人必不犯持明重禁、慳悋正法，故堪傳授也。「勇健堅行願」者，亦分為二句。勇健，即是阿闍梨德中勇健菩提心種性。於行道時，雖遇種種可畏色聲心不怯弱，乃至出生入死無怖畏想，正順菩提薩埵大人所行，故應傳授也。堅行願者，此是要心之願，梵音與求願之義不同。如自立志，令每日三時念誦，則終竟一期。雖過種種異緣，初不間絕，如是事有始終，若行菩薩道時亦不虧本誓，故堪傳法也。然此所說弟子十德，若兼備者當知是人甚為希有，但使偏有所長堪可一匠成者，即應攝受耳。又如聲聞受具時觀察種種遮難，所謂太小太老、色貌瑕疵、諸病患等，恐白衣嫌訶故，輙簡去之。今此摩訶衍則不如是，但令道機可濟，雖有諸餘過失，皆無所觀也。

偈中云「或十或八七，或五二一四」者，是一期道場作阿闍梨灌頂之限數。此中約超數取之，謂從一至二，從二超至於四，從四至五，從五超至七，從七至八，從八超至十人。是故一漫荼羅中，不得同時為三人六人九人灌頂。蓋如來密意，阿闍梨不釋所由。又同《大方等陀羅尼經》不得過十人已上也。過此已外，恐阿闍梨心量有所不周，當待後緣別為作法。又此十人以下者，謂俱時發心，各捨內外所有供養三寶、同共成辨漫荼羅，故得同時作法。若人因遇道場，便云法緣難值乞并為濟度者，未合為作阿闍梨灌頂也。若復數過此，若但求結緣於一門本尊法中受真言印者，則不依如是劑限。阿闍梨亦當發起大悲，隨有能起少分善心者，皆為發生立菩提種子，故云或復數過此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中云「或十或八七，或五二一四」者，是一期道場作阿闍梨灌頂之限數。此中約超數取之，謂從一至二，從二超至於四，從四至五，從五超至七，從七至八，從八超至十人。是故一漫荼羅中，不得同時為三人六人九人灌頂。蓋如來密意，阿闍梨不釋所由。又同《大方等陀羅尼經》不得過十人已上也。過此已外，恐阿闍梨心量有所不周，當待後緣別為作法。又此十人以下者，謂俱時發心，各捨內外所有供養三寶、同共成辨漫荼羅，故得同時作法。若人因遇道場，便云法緣難值乞并為濟度者，未合為作阿闍梨灌頂也。若復數過此，若但求結緣於一門本尊法中受真言印者，則不依如是劑限。阿闍梨亦當發起大悲，隨有能起少分善心者，皆為發生立菩提種子，故云或復數過此也。

經云「爾時金剛手祕密主復白佛言：世尊！當云何名此漫荼羅？漫荼羅者其義云何？」此因如來簡人限眾，為曉諸未悟者轉生疑問也。金剛手本請世尊稱此加持境界，演說大悲藏生大漫荼羅王，則是平等大悲無復限量。而今世尊所說，雖有德可傳者，猶不過十人，似是隨轉一明非其具體，故問當何名此漫荼羅也。又漫荼羅是輪圓之義，今既限局名數，似於理未圓，故復問此中漫荼羅者為是何義。凡有二問。世尊答中，初答名、次答義。就答名中，還復申明本旨云。夫漫荼羅者是發生義，今即名為發生諸佛漫荼羅也。下菩提心種子於一切智心地中，潤以大悲水、照以大慧日、鼓以大方便風、不礙以大空空，能令不思議法性牙次第滋長，乃至彌滿法界成佛樹王，故以發生為稱。夫雷雨作解，隨甲圻者先萠，不可以卉木滋榮性分不等，遂令平分之施亦成限量也。次答義中，梵音漫荼羅，是攢搖乳酪成蘇之義。漫荼羅是蘇中極精醇者浮聚在上之義，猶彼精醇不復變易，復名為堅。淨妙之味共相和合，餘物所不能雜，故有聚集義。是故佛言：「極無比味、無過上味，是故說為漫荼羅也。」以三種祕密方便攢搖眾生佛性之乳，乃至經歷五味成妙覺醍醐。醇淨融妙不可復增，一切金剛智印同共集會，於真常不變甘露味中最為第一，是為漫荼羅義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「爾時金剛手祕密主復白佛言：世尊！當云何名此漫荼羅？漫荼羅者其義云何？」此因如來簡人限眾，為曉諸未悟者轉生疑問也。金剛手本請世尊稱此加持境界，演說大悲藏生大漫荼羅王，則是平等大悲無復限量。而今世尊所說，雖有德可傳者，猶不過十人，似是隨轉一明非其具體，故問當何名此漫荼羅也。又漫荼羅是輪圓之義，今既限局名數，似於理未圓，故復問此中漫荼羅者為是何義。凡有二問。世尊答中，初答名、次答義。就答名中，還復申明本旨云。夫漫荼羅者是發生義，今即名為發生諸佛漫荼羅也。下菩提心種子於一切智心地中，潤以大悲水、照以大慧日、鼓以大方便風、不礙以大空空，能令不思議法性牙次第滋長，乃至彌滿法界成佛樹王，故以發生為稱。夫雷雨作解，隨甲圻者先萠，不可以卉木滋榮性分不等，遂令平分之施亦成限量也。次答義中，梵音漫荼羅，是攢搖乳酪成蘇之義。漫荼羅是蘇中極精醇者浮聚在上之義，猶彼精醇不復變易，復名為堅。淨妙之味共相和合，餘物所不能雜，故有聚集義。是故佛言：「極無比味、無過上味，是故說為漫荼羅也。」以三種祕密方便攢搖眾生佛性之乳，乃至經歷五味成妙覺醍醐。醇淨融妙不可復增，一切金剛智印同共集會，於真常不變甘露味中最為第一，是為漫荼羅義也。

經云「又祕密主」以下，廣演漫荼羅義，釋除疑妨。復分為三：初明法界圓壇普門無限、次明限人簡眾生所由、末句勸囑阿闍梨令興平等悲願。就初文中，「哀愍無邊眾生界，是大悲胎藏生漫荼羅廣義」者，若行人自見中胎藏時，即知一切眾生悉有成佛因緣，故其所起大悲漫荼羅亦周法界。且如十世界微塵數諸執金剛菩薩眾等，隨以一門作漫荼羅主，餘為眷屬，則成一種漫荼羅。如是旋轉無窮已，非算數譬喻之所能及。何況是中各以無量門莊嚴、種種方便引攝眾生，又可勝紀乎？若行者於此一字法門中，攝廣為略、衍略為廣，出生法財遍施一切常無斷盡，乃名善解漫荼羅廣義也。次云「祕密主！如來於無量劫，積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持，是故具無量德。當如是知」者，此釋廣義所由也。如《花嚴》入法界諸善知識，各各於一門中所通達法深廣無際，然亦互不相知。如來昔行菩薩道時，普門親近如是等佛剎微塵數諸善知識，於彼一一功德藏皆到極無等比無過上味。以如是內證之德無量無邊故，其所加持現作法門眷屬亦復無量無邊。彼真言門行者，當通泰其心作如是解也。已知內德無限，次明本地漫荼羅度人無限。何以故？以副大悲願故。故經文次云「祕密主！非為一眾生故，如來成正等覺。亦非二非多，為憐慜無餘記及有餘記諸眾生故，如來成正等覺。以大悲願力，於無量眾生界，如其本性而演說法。」此中發菩提心義，如〈入法界品〉及《智度》摩訶薩論議中廣說也。無餘記者，如佛現前授決：某甲眾生於某劫中作佛，號某如來，有如是國土眷屬第。以了了記故，名無餘記也。有餘記者，如告眾生言：「汝於未來某佛時當畢是罪，某甲如來為汝授記。」之類是也。復次如世尊說：「若我在世或滅度後，諸有聞《法華經》一句一偈，我皆為授無上菩提記。」是名無餘記。若言一切眾生悉有佛性，彼生善根相續不斷，當至無上菩提。是名有餘記也。我本為此等眾生來成等正覺，況今所願以滿，開眾生自心之寶，如其本性而給與之，當有何限耶？且據惡世弘經淺行之一迹，故云一期法事劑至十人耳。從此以下第二句，即釋此限人簡眾所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「又祕密主」以下，廣演漫荼羅義，釋除疑妨。復分為三：初明法界圓壇普門無限、次明限人簡眾生所由、末句勸囑阿闍梨令興平等悲願。就初文中，「哀愍無邊眾生界，是大悲胎藏生漫荼羅廣義」者，若行人自見中胎藏時，即知一切眾生悉有成佛因緣，故其所起大悲漫荼羅亦周法界。且如十世界微塵數諸執金剛菩薩眾等，隨以一門作漫荼羅主，餘為眷屬，則成一種漫荼羅。如是旋轉無窮已，非算數譬喻之所能及。何況是中各以無量門莊嚴、種種方便引攝眾生，又可勝紀乎？若行者於此一字法門中，攝廣為略、衍略為廣，出生法財遍施一切常無斷盡，乃名善解漫荼羅廣義也。次云「祕密主！如來於無量劫，積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持，是故具無量德。當如是知」者，此釋廣義所由也。如《花嚴》入法界諸善知識，各各於一門中所通達法深廣無際，然亦互不相知。如來昔行菩薩道時，普門親近如是等佛剎微塵數諸善知識，於彼一一功德藏皆到極無等比無過上味。以如是內證之德無量無邊故，其所加持現作法門眷屬亦復無量無邊。彼真言門行者，當通泰其心作如是解也。已知內德無限，次明本地漫荼羅度人無限。何以故？以副大悲願故。故經文次云「祕密主！非為一眾生故，如來成正等覺。亦非二非多，為憐慜無餘記及有餘記諸眾生故，如來成正等覺。以大悲願力，於無量眾生界，如其本性而演說法。」此中發菩提心義，如〈入法界品〉及《智度》摩訶薩論議中廣說也。無餘記者，如佛現前授決：某甲眾生於某劫中作佛，號某如來，有如是國土眷屬第。以了了記故，名無餘記也。有餘記者，如告眾生言：「汝於未來某佛時當畢是罪，某甲如來為汝授記。」之類是也。復次如世尊說：「若我在世或滅度後，諸有聞《法華經》一句一偈，我皆為授無上菩提記。」是名無餘記。若言一切眾生悉有佛性，彼生善根相續不斷，當至無上菩提。是名有餘記也。我本為此等眾生來成等正覺，況今所願以滿，開眾生自心之寶，如其本性而給與之，當有何限耶？且據惡世弘經淺行之一迹，故云一期法事劑至十人耳。從此以下第二句，即釋此限人簡眾所由。

經云「祕密主！無大乘宿習，未曾思惟真言乘行，彼不能少分見聞歡喜信受。又金剛薩埵！若彼有情昔於大乘真言乘道無量門進趣，以曾修行，為彼等故限此造立名數」者，此意云：若諸眾生未曾於過去無量佛所久種善根，於此祕密乘未曾修習，則造次聞之不能信受。若傳法人徒以善心差機為說，或當增其誹謗，斷彼善根。故《法花》云「無智疑悔，則為永失」也。十方世界諸眾生，少有志求聲聞者，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有，求大乘者猶為易，信此法者最為難。故以普眼觀之，堪受是法者，猶須彌大海之塵渧耳。既將護彼意，時乃說之，安得不略制造立名數乎？所云無量門進趣者，即是兼釋漫荼羅名義。夫漫荼羅者名為聚集，今以如來真實功德集在一處，乃至十世界微塵數差別智印輪圓輻湊，翼輔大日心王，使一切眾生普門進趣，是故說為漫荼羅也。所云略此造立名數者，如以阿字五轉統如來無邊內德，以字輪百明攝如來普眼法門，此則名之略也。以剎塵方便開八葉之壇，以無極大悲制十人之限，此則數之略也。然其學者，隨於一法明道而得悟入，即是普入一切諸總持門。如從一門見王，即是遍入千門萬戶。若不能如說而行，則雖以種種文辭廣為開示，無所益也。故第三句，次明限略名數，自不礙於廣。是以經云「彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願，為度無餘眾生界故，應當攝受無量眾生，作菩提種子因緣。」謂造立此漫荼羅，是隨有見聞觸知，下至舉手低頭一念隨喜，皆必定成於阿耨多羅三藐三菩提。故阿闍梨雖不得差機誤授為作具支灌頂，然繫珠毒鼓之緣豈當已乎？故當運大悲心務令廣洽也。復次如人家有祕寶，恐為盜賊所闚，故掩以蔽衣。今此曼荼羅法門亦復如是，以祕密之藏不可直宣說，故廻轉密意覆以有相方便。今言限以十人者，乃是世諦漫荼羅耳。然阿闍梨自當平治心地，畫作大悲漫荼羅，普眼度人多多益善，勿得如言而解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！無大乘宿習，未曾思惟真言乘行，彼不能少分見聞歡喜信受。又金剛薩埵！若彼有情昔於大乘真言乘道無量門進趣，以曾修行，為彼等故限此造立名數」者，此意云：若諸眾生未曾於過去無量佛所久種善根，於此祕密乘未曾修習，則造次聞之不能信受。若傳法人徒以善心差機為說，或當增其誹謗，斷彼善根。故《法花》云「無智疑悔，則為永失」也。十方世界諸眾生，少有志求聲聞者，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有，求大乘者猶為易，信此法者最為難。故以普眼觀之，堪受是法者，猶須彌大海之塵渧耳。既將護彼意，時乃說之，安得不略制造立名數乎？所云無量門進趣者，即是兼釋漫荼羅名義。夫漫荼羅者名為聚集，今以如來真實功德集在一處，乃至十世界微塵數差別智印輪圓輻湊，翼輔大日心王，使一切眾生普門進趣，是故說為漫荼羅也。所云略此造立名數者，如以阿字五轉統如來無邊內德，以字輪百明攝如來普眼法門，此則名之略也。以剎塵方便開八葉之壇，以無極大悲制十人之限，此則數之略也。然其學者，隨於一法明道而得悟入，即是普入一切諸總持門。如從一門見王，即是遍入千門萬戶。若不能如說而行，則雖以種種文辭廣為開示，無所益也。故第三句，次明限略名數，自不礙於廣。是以經云「彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願，為度無餘眾生界故，應當攝受無量眾生，作菩提種子因緣。」謂造立此漫荼羅，是隨有見聞觸知，下至舉手低頭一念隨喜，皆必定成於阿耨多羅三藐三菩提。故阿闍梨雖不得差機誤授為作具支灌頂，然繫珠毒鼓之緣豈當已乎？故當運大悲心務令廣洽也。復次如人家有祕寶，恐為盜賊所闚，故掩以蔽衣。今此曼荼羅法門亦復如是，以祕密之藏不可直宣說，故廻轉密意覆以有相方便。今言限以十人者，乃是世諦漫荼羅耳。然阿闍梨自當平治心地，畫作大悲漫荼羅，普眼度人多多益善，勿得如言而解也。