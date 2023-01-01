大毘盧遮那成佛經疏卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那成佛經疏卷第一

沙門一行阿闍梨記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門一行阿闍梨記

入真言門住心品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入真言門住心品第一

「大毘盧遮那成佛神變加持」者，梵音毘盧遮那者是日之別名，即除暗遍明之義也。然世間日則有方分，若照其外不能及內，明在一邊不至一邊，又唯在晝光不燭夜；如來智慧日光則不如是，遍一切處作大照明矣，無有內外方所晝夜之別。復次日行閻浮提，一切卉木叢林隨其性分各得增長，世間眾務因之得成；如來日光遍照法界，亦能平等開發無量眾生種種善根，乃至世間、出世間殊勝事業莫不由之而得成辦。又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞滅、猛風吹雲日光顯照亦非始生，佛心之日亦復如是，雖為無明煩惱戲論重雲之所覆障而無所減、究竟諸法實相三昧圓明無際而無所增。以如是等種種因緣，世間之日不可為喻，但取其少分相似，故加以大名，曰摩訶毘盧遮那也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大毘盧遮那成佛神變加持」者，梵音毘盧遮那者是日之別名，即除暗遍明之義也。然世間日則有方分，若照其外不能及內，明在一邊不至一邊，又唯在晝光不燭夜；如來智慧日光則不如是，遍一切處作大照明矣，無有內外方所晝夜之別。復次日行閻浮提，一切卉木叢林隨其性分各得增長，世間眾務因之得成；如來日光遍照法界，亦能平等開發無量眾生種種善根，乃至世間、出世間殊勝事業莫不由之而得成辦。又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞滅、猛風吹雲日光顯照亦非始生，佛心之日亦復如是，雖為無明煩惱戲論重雲之所覆障而無所減、究竟諸法實相三昧圓明無際而無所增。以如是等種種因緣，世間之日不可為喻，但取其少分相似，故加以大名，曰摩訶毘盧遮那也。

「成佛」者，具足梵音應云成三菩提，是正覺正知義。謂以如實智，知過去未來現在、眾生數非眾生數、有常無常等一切諸法皆了了覺知，故名為覺。而佛即是覺者，故就省文但云成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成佛」者，具足梵音應云成三菩提，是正覺正知義。謂以如實智，知過去未來現在、眾生數非眾生數、有常無常等一切諸法皆了了覺知，故名為覺。而佛即是覺者，故就省文但云成佛也。

「神變加持」者，舊譯或云神力所持、或云佛所護念。然此自證三菩提出過一切心地，現覺諸法本初不生，是處言語盡竟心行亦寂，若離如來威神之力，則雖十地菩薩尚非其境界，況餘生死中人。爾時世尊往昔大悲願故，而作是念：「若我但住如是境界，則諸有情不能以是蒙益。」是故住於自在神力加持三昧，普為一切眾生示種種諸趣所憙見身、說種種性欲所宜聞法、隨種種心行開觀照門。然此應化非從毘盧遮那身或語或意生，於一切時處起滅邊際俱不可得。譬如幻師以呪術力加持藥草，能現種種未曾有事，五情所對悅可眾心，若捨加持然後隱沒。如來金剛之幻亦復如是，緣謝則滅、機興則生，即事而真無有終盡，故曰神力加持經。若據梵本，應具題云大廣博經因陀羅王。因陀羅王者，帝釋也。言此經是一切如來祕要之藏，於大乘眾教威德特尊，猶如千目為釋天之主。今恐經題大廣，故不具存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神變加持」者，舊譯或云神力所持、或云佛所護念。然此自證三菩提出過一切心地，現覺諸法本初不生，是處言語盡竟心行亦寂，若離如來威神之力，則雖十地菩薩尚非其境界，況餘生死中人。爾時世尊往昔大悲願故，而作是念：「若我但住如是境界，則諸有情不能以是蒙益。」是故住於自在神力加持三昧，普為一切眾生示種種諸趣所憙見身、說種種性欲所宜聞法、隨種種心行開觀照門。然此應化非從毘盧遮那身或語或意生，於一切時處起滅邊際俱不可得。譬如幻師以呪術力加持藥草，能現種種未曾有事，五情所對悅可眾心，若捨加持然後隱沒。如來金剛之幻亦復如是，緣謝則滅、機興則生，即事而真無有終盡，故曰神力加持經。若據梵本，應具題云大廣博經因陀羅王。因陀羅王者，帝釋也。言此經是一切如來祕要之藏，於大乘眾教威德特尊，猶如千目為釋天之主。今恐經題大廣，故不具存。

入真言門住心品者，梵本具有二題：初云〈脩真言行品〉、次云〈入真言門住心品〉。竊謂入住之義以兼修行語，故離煩文但著其一。真言，梵曰漫怛攞，即是真語如語、不忘不異之音。龍樹釋論謂之祕密號，舊譯云呪，非正翻也。此品統論經之大意，所謂眾生自心即是一切智智。如實了知名為一切智者。是故此教諸菩薩真語為門，自心發菩提即心具萬行，見心正等覺、證心大涅槃，發起心方便嚴淨心佛國。從因至果皆以無所住而住其心，故曰〈入真言門住心品〉也。入真言門，略有三事：一者身密門、二者語密門、三者心密門，是事下當廣說。行者以此三方便自淨三業，即為如來三密之所加持，乃至能於此生滿足地波羅密，不復經歷劫數備修諸對治行。故《大品》云「或有菩薩初發心時，即上菩薩位得不退轉。或有初發心時，即得無上菩提便轉法輪。」龍樹以為如遠行，乘羊去者久久乃到，馬則差速。若乘神通人，於發意頃便至所詣。不得云發意間云何得到？神通相爾，不應生疑。則此經深旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入真言門住心品者，梵本具有二題：初云〈脩真言行品〉、次云〈入真言門住心品〉。竊謂入住之義以兼修行語，故離煩文但著其一。真言，梵曰漫怛攞，即是真語如語、不忘不異之音。龍樹釋論謂之祕密號，舊譯云呪，非正翻也。此品統論經之大意，所謂眾生自心即是一切智智。如實了知名為一切智者。是故此教諸菩薩真語為門，自心發菩提即心具萬行，見心正等覺、證心大涅槃，發起心方便嚴淨心佛國。從因至果皆以無所住而住其心，故曰〈入真言門住心品〉也。入真言門，略有三事：一者身密門、二者語密門、三者心密門，是事下當廣說。行者以此三方便自淨三業，即為如來三密之所加持，乃至能於此生滿足地波羅密，不復經歷劫數備修諸對治行。故《大品》云「或有菩薩初發心時，即上菩薩位得不退轉。或有初發心時，即得無上菩提便轉法輪。」龍樹以為如遠行，乘羊去者久久乃到，馬則差速。若乘神通人，於發意頃便至所詣。不得云發意間云何得到？神通相爾，不應生疑。則此經深旨也。

經云「如是我聞：一時薄伽梵住如來加持法界宮」者，經初五義，如《智度》中廣明。然此經梵本闕無通序。阿闍梨云：「毘盧遮那大本有十萬偈，以浩廣難持故，傳法聖者採其宗要凡三千餘頌。雖真言行法文義略周，以非大經正本故，不題通序。」今以例加之，於義無傷也。薄伽梵者，論師所解具有六義。今此宗中，薄伽梵是能破義，如人執持利器多所摧伏。其本未有此名，世議觀其事迹，故號為能破者。世尊亦爾，以大智明，破一切識心無明煩惱。此等本自無生亦無相貌，然慧日出時暗惑自除，是故義名為破。《釋論》亦云「婆伽名破，婆名能破。能破婬怒癡，故名婆伽婆。二乘雖破三毒，亦不了了盡，如盛香器餘氣故在。又如草木薪火，以力薄故，灰炭不盡。如來如劫燒火，一切都盡無烟無炭，故名婆伽婆。」復次帝釋聲論，謂女人為薄伽，是欲求因緣能息煩惱義。又是所從生義。金剛頂宗，即翻此義。云女人者，即是般若佛母，無礙知見人，皆悉從是生。其有志求因緣，得與相應，煩惱戲論皆悉永息，非如世間欲熱雖小止息而實更增也。以密教不可直宣故，多有如是隱語，學者當觸類思之。又薄伽梵者，即帶有聲，如人多有資財名持資財者，以有金故名持金者。以如來具殊勝德故名持眾德者，《釋論》亦云「婆伽言德、婆者言有，是名有德。婆伽名名聲、婆者言有，是名有名聲。」一切世間無有德名聲如佛者，則其義也。經中多譯為世尊，是歎德之總稱。西方語法，言及尊者，不敢直斥其名，必先歎其功德，如云大智舍利弗、神通目揵連、頭陀大迦葉、持律優婆離等，故此經中例云薄伽梵毘盧遮那。今順此方文勢，或以世尊居下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「如是我聞：一時薄伽梵住如來加持法界宮」者，經初五義，如《智度》中廣明。然此經梵本闕無通序。阿闍梨云：「毘盧遮那大本有十萬偈，以浩廣難持故，傳法聖者採其宗要凡三千餘頌。雖真言行法文義略周，以非大經正本故，不題通序。」今以例加之，於義無傷也。薄伽梵者，論師所解具有六義。今此宗中，薄伽梵是能破義，如人執持利器多所摧伏。其本未有此名，世議觀其事迹，故號為能破者。世尊亦爾，以大智明，破一切識心無明煩惱。此等本自無生亦無相貌，然慧日出時暗惑自除，是故義名為破。《釋論》亦云「婆伽名破，婆名能破。能破婬怒癡，故名婆伽婆。二乘雖破三毒，亦不了了盡，如盛香器餘氣故在。又如草木薪火，以力薄故，灰炭不盡。如來如劫燒火，一切都盡無烟無炭，故名婆伽婆。」復次帝釋聲論，謂女人為薄伽，是欲求因緣能息煩惱義。又是所從生義。金剛頂宗，即翻此義。云女人者，即是般若佛母，無礙知見人，皆悉從是生。其有志求因緣，得與相應，煩惱戲論皆悉永息，非如世間欲熱雖小止息而實更增也。以密教不可直宣故，多有如是隱語，學者當觸類思之。又薄伽梵者，即帶有聲，如人多有資財名持資財者，以有金故名持金者。以如來具殊勝德故名持眾德者，《釋論》亦云「婆伽言德、婆者言有，是名有德。婆伽名名聲、婆者言有，是名有名聲。」一切世間無有德名聲如佛者，則其義也。經中多譯為世尊，是歎德之總稱。西方語法，言及尊者，不敢直斥其名，必先歎其功德，如云大智舍利弗、神通目揵連、頭陀大迦葉、持律優婆離等，故此經中例云薄伽梵毘盧遮那。今順此方文勢，或以世尊居下也。

經云「薄伽梵住如來加持」者，薄伽梵即毘盧遮那本地法身；次云如來，是佛加持身；其所住處，名佛受用身。即以此身為佛加持住處。如來心王，諸佛住而住其中。既從遍一切處加持力生，即與無相法身無二無別，而以自在神力，令一切眾生見身密之色、聞語密之聲、悟意密之法，隨其根性分種種不同，即此所住名加持處也。次又釋歎加持住處，故云廣大金剛法界宮。大謂無邊際故，廣謂不可數量故。金剛喻實相智，過一切語言心行道，適無所依、不示諸法，無初中後、不盡不壞、離諸過罪，不可變易、不可破毀，故名金剛。如世間金剛寶有三事最勝：一者不可壞故、二者寶中之上故、三者戰具中勝故。此與《釋論》三種金剛三昧中喻意大同。法界者，廣大金剛智體也。此智體者，所謂如來實相智身。以加持故，即是真實功德所莊嚴處，妙住之境、心王所都，故曰宮也。此宮是古佛成菩提處，所謂摩醯首羅天宮。《釋論》云「第四禪五種那含住處，名淨居天。過是以往，有十住菩薩住處亦名淨居，號曰大自在天王是也。」今此宗明義，以自在加持神心所宅故，名曰自在天王宮也。謂隨如來有應之處無非此宮，不獨在三界之表也。一切持金剛者皆悉集會，次明妙眷屬也。如來在此宮中，為獨處耶？有眷屬乎？故云此中乃有無邊眷屬常所集會，所謂執金剛等也。梵云伐折羅陀羅，此伐折羅即是金剛杵，陀羅是執持義，故舊譯云執金剛。今謂持金剛，兼得深淺二釋，於義為勝，故隨文便互為其辭。若世諦常途所表，則云生身佛常有五百執金剛神翌從侍衛。然此宗密意，伐折羅是如來金剛智印，如是智印其數無量，能持此者亦復無邊。所以然者？心王所住之處，必有塵沙心數以為眷屬。今者心王毘盧遮那成自然覺，爾時一切心數無不即入金剛界中，成如來內證功德差別智印。如是智印，唯佛與佛乃能持之。約菩提義，即有無量無邊金剛印；約佛陀義，即有無量無邊持金剛者。由此眾德悉皆一相一味到於實際，故名集會。若少分未等、一法未滿，即不名一切集會也。然以自在神力所加持故，即從心王毘盧遮那現加持尊特身，爾時無量法門眷屬一一皆現執金剛身，顯發如來威猛大勢，譬如帝釋手執金剛破修羅軍。今此諸執金剛亦復如是，各從一門持大空之戰具，能壞眾生無相之煩惱，故以相況也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「薄伽梵住如來加持」者，薄伽梵即毘盧遮那本地法身；次云如來，是佛加持身；其所住處，名佛受用身。即以此身為佛加持住處。如來心王，諸佛住而住其中。既從遍一切處加持力生，即與無相法身無二無別，而以自在神力，令一切眾生見身密之色、聞語密之聲、悟意密之法，隨其根性分種種不同，即此所住名加持處也。次又釋歎加持住處，故云廣大金剛法界宮。大謂無邊際故，廣謂不可數量故。金剛喻實相智，過一切語言心行道，適無所依、不示諸法，無初中後、不盡不壞、離諸過罪，不可變易、不可破毀，故名金剛。如世間金剛寶有三事最勝：一者不可壞故、二者寶中之上故、三者戰具中勝故。此與《釋論》三種金剛三昧中喻意大同。法界者，廣大金剛智體也。此智體者，所謂如來實相智身。以加持故，即是真實功德所莊嚴處，妙住之境、心王所都，故曰宮也。此宮是古佛成菩提處，所謂摩醯首羅天宮。《釋論》云「第四禪五種那含住處，名淨居天。過是以往，有十住菩薩住處亦名淨居，號曰大自在天王是也。」今此宗明義，以自在加持神心所宅故，名曰自在天王宮也。謂隨如來有應之處無非此宮，不獨在三界之表也。一切持金剛者皆悉集會，次明妙眷屬也。如來在此宮中，為獨處耶？有眷屬乎？故云此中乃有無邊眷屬常所集會，所謂執金剛等也。梵云伐折羅陀羅，此伐折羅即是金剛杵，陀羅是執持義，故舊譯云執金剛。今謂持金剛，兼得深淺二釋，於義為勝，故隨文便互為其辭。若世諦常途所表，則云生身佛常有五百執金剛神翌從侍衛。然此宗密意，伐折羅是如來金剛智印，如是智印其數無量，能持此者亦復無邊。所以然者？心王所住之處，必有塵沙心數以為眷屬。今者心王毘盧遮那成自然覺，爾時一切心數無不即入金剛界中，成如來內證功德差別智印。如是智印，唯佛與佛乃能持之。約菩提義，即有無量無邊金剛印；約佛陀義，即有無量無邊持金剛者。由此眾德悉皆一相一味到於實際，故名集會。若少分未等、一法未滿，即不名一切集會也。然以自在神力所加持故，即從心王毘盧遮那現加持尊特身，爾時無量法門眷屬一一皆現執金剛身，顯發如來威猛大勢，譬如帝釋手執金剛破修羅軍。今此諸執金剛亦復如是，各從一門持大空之戰具，能壞眾生無相之煩惱，故以相況也。

「如來信解遊戲神變生大樓閣寶王，高無中邊，諸大妙寶王種種間飾，菩薩之身為師子座」者，大眾已集，應有說法處，故次明所住樓閣及師子座也。信解者，始從真正發心乃至成佛，於是中間通名信解地。梵云微吃哩抳多，是踴躍義、遊戲義、神變義，謂從初發心以來，深種善根、起種種願行，莊嚴佛土、成就眾生，恒殊勝進不休息故，即是超昇騰躍義。如人掉動鼓舞，能以善巧三業普悅眾心，故此騰躍即名遊戲。如是遊戲，即是菩薩自在神通。言毘盧遮那本行菩薩道時，以一體速疾力三昧，供養無量善知識、遍行無量諸度門，自利利他法皆具足，能得如是如來智寶之所集成祕密莊嚴法界樓觀，於一切實報所生最為第一，猶如真陀摩尼為諸寶之王，故曰遊戲神變生大樓閣寶王也。其高無窮，當知廣亦無際，以邊不可得故。亦復無中，此是遍一切處身之所住處，當知如是樓觀亦遍一切處也。次明樓觀莊嚴之相，猶如有人以種種雜色金剛嚴飾金剛，然其體性無有差別。今亦如是，還以如來種種功德寶王間飾樓閣寶王。何以故？更無有法出如是寶性故。然此第一寂滅之相，以如來加持神力，令應度者隨諸法門表像，若可見聞觸知，即以此為門而入法界，如善財童子入彌勒宮殿因緣。此中應廣明菩薩之身為師子座者，上說金剛法界宮，即是如來身。次云大樓閣寶王，亦即是如來身。今云師子座，當知亦爾。所以云菩薩身者，謂本行菩薩道時，次第修行地波羅蜜，乃至第十一地。當知後地即以前地為基，故云如來以菩薩身為師子座。《釋論》云「譬如師子於眾獸中，獨步以無畏。佛亦如是，於九十六種外道中，一切降伏無畏，故名人中師子。其所坐處，若床若地，皆名師子座。」今此宗明義，言師子者，即是勇健菩提心。從初發意以來，得精進大勢，無有怯弱，猶如師子隨所執縛必獲無遺，即是自在度人無空過義也。若淺略釋者，言諸菩薩深心敬法，乃至以身荷戴佛師子座，故曰菩薩之身為師子座也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來信解遊戲神變生大樓閣寶王，高無中邊，諸大妙寶王種種間飾，菩薩之身為師子座」者，大眾已集，應有說法處，故次明所住樓閣及師子座也。信解者，始從真正發心乃至成佛，於是中間通名信解地。梵云微吃哩抳多，是踴躍義、遊戲義、神變義，謂從初發心以來，深種善根、起種種願行，莊嚴佛土、成就眾生，恒殊勝進不休息故，即是超昇騰躍義。如人掉動鼓舞，能以善巧三業普悅眾心，故此騰躍即名遊戲。如是遊戲，即是菩薩自在神通。言毘盧遮那本行菩薩道時，以一體速疾力三昧，供養無量善知識、遍行無量諸度門，自利利他法皆具足，能得如是如來智寶之所集成祕密莊嚴法界樓觀，於一切實報所生最為第一，猶如真陀摩尼為諸寶之王，故曰遊戲神變生大樓閣寶王也。其高無窮，當知廣亦無際，以邊不可得故。亦復無中，此是遍一切處身之所住處，當知如是樓觀亦遍一切處也。次明樓觀莊嚴之相，猶如有人以種種雜色金剛嚴飾金剛，然其體性無有差別。今亦如是，還以如來種種功德寶王間飾樓閣寶王。何以故？更無有法出如是寶性故。然此第一寂滅之相，以如來加持神力，令應度者隨諸法門表像，若可見聞觸知，即以此為門而入法界，如善財童子入彌勒宮殿因緣。此中應廣明菩薩之身為師子座者，上說金剛法界宮，即是如來身。次云大樓閣寶王，亦即是如來身。今云師子座，當知亦爾。所以云菩薩身者，謂本行菩薩道時，次第修行地波羅蜜，乃至第十一地。當知後地即以前地為基，故云如來以菩薩身為師子座。《釋論》云「譬如師子於眾獸中，獨步以無畏。佛亦如是，於九十六種外道中，一切降伏無畏，故名人中師子。其所坐處，若床若地，皆名師子座。」今此宗明義，言師子者，即是勇健菩提心。從初發意以來，得精進大勢，無有怯弱，猶如師子隨所執縛必獲無遺，即是自在度人無空過義也。若淺略釋者，言諸菩薩深心敬法，乃至以身荷戴佛師子座，故曰菩薩之身為師子座也。

「其金剛名曰虛空無垢執金剛乃至金剛手祕密主，如是上首，十佛剎微塵數等持金剛眾俱。及普賢菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、除一切蓋障菩薩等，諸大菩薩前後圍繞而演說法」者，次明同聞眾也。問曰：佛所說經，何故先明住處眷屬耶？答曰：譬如國王若有政令，必先出居外朝制斷刑賞。時史署記云「某時王在某處，與某甲大臣等集議，有如是教命。」欲令境內信伏，行之不疑故。法王亦爾，將說大法，必於大眷屬菩薩眾中令作證明。以是因緣，聞者生信。由信心故，能入如是法中，修行得證倍復生信，故先列眾也。「虛空無垢執金剛」者，即是菩提心體離一切執諍戲論，如淨虛空無有障翳，無垢無染亦無分別。如此之心即是金剛智印，能持此印名虛空無垢執金剛也。復次「虛空遊步執金剛」者，遊步是不住義、勝進義、神變義。以淨菩提心於一切法都無所住，而常進修萬行起大神通，故曰虛空遊步。復次虛空無垢執金剛，即阿字門平等種子，修無住行，譬如種殖方便根牙漸生，故次明發行金剛印也。第三「虛空生執金剛」者，如萠芽已生，四大時節為緣，虛空不礙念念滋長。菩提心亦復如是，以無所得為方便、萬行為緣，得真實生者，所謂大空生，故名虛空生。第四「被雜色衣執金剛」者，如萌芽增長，莖葉花實漸次滋繁。菩提心樹王萬德開敷亦復如是，故云具種種色。復次以種種法界色染此無垢菩提心，成大悲漫荼羅，故名被雜色衣。第五「善行步執金剛」者，此善字，梵云毘質多羅，有端嚴義、種子義。譬如已得果實，復還為種子也。善行步者，即是諸佛威儀，謂善知時宜可度不可度等種種通塞，以身口意方便俯應群機，曲中規矩皆成佛事，故以為名也。第六「住一切法平等執金剛」者，謂住一切佛平等性也。謂因果自他有為無為等一切諸法，入此如實智中，究竟平等、同一實際，能持此智印，故以為名也。然上來五句，亦皆是如來真實功德，無深淺之殊，為欲分別令易解故作次第說耳。第七「哀愍無量眾生界執金剛」者，此哀愍亦名救度，謂已住平等法性，自然於一切眾生發同體悲愍之心。諸眾生界無量故，如是大悲亦無限量。此是如來一功德，故能持者因以為名。第八「那羅延力執金剛」者，已發哀愍之心，若具大勢則能救護，故次明也。經中挍量，六十象力不如一香象力，乃至末後那羅延力最勝，佛生身一一毛孔皆等那羅延力，故以喻法界身那羅延力。第九「大那羅延力執金剛」者，謂持祕密神通力也。如一闡提必死之疾，二乘實際作證已死之人，諸佛醫王明見如來性故，則能必定師子吼，於救療因緣心不怯弱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其金剛名曰虛空無垢執金剛乃至金剛手祕密主，如是上首，十佛剎微塵數等持金剛眾俱。及普賢菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、除一切蓋障菩薩等，諸大菩薩前後圍繞而演說法」者，次明同聞眾也。問曰：佛所說經，何故先明住處眷屬耶？答曰：譬如國王若有政令，必先出居外朝制斷刑賞。時史署記云「某時王在某處，與某甲大臣等集議，有如是教命。」欲令境內信伏，行之不疑故。法王亦爾，將說大法，必於大眷屬菩薩眾中令作證明。以是因緣，聞者生信。由信心故，能入如是法中，修行得證倍復生信，故先列眾也。「虛空無垢執金剛」者，即是菩提心體離一切執諍戲論，如淨虛空無有障翳，無垢無染亦無分別。如此之心即是金剛智印，能持此印名虛空無垢執金剛也。復次「虛空遊步執金剛」者，遊步是不住義、勝進義、神變義。以淨菩提心於一切法都無所住，而常進修萬行起大神通，故曰虛空遊步。復次虛空無垢執金剛，即阿字門平等種子，修無住行，譬如種殖方便根牙漸生，故次明發行金剛印也。第三「虛空生執金剛」者，如萠芽已生，四大時節為緣，虛空不礙念念滋長。菩提心亦復如是，以無所得為方便、萬行為緣，得真實生者，所謂大空生，故名虛空生。第四「被雜色衣執金剛」者，如萌芽增長，莖葉花實漸次滋繁。菩提心樹王萬德開敷亦復如是，故云具種種色。復次以種種法界色染此無垢菩提心，成大悲漫荼羅，故名被雜色衣。第五「善行步執金剛」者，此善字，梵云毘質多羅，有端嚴義、種子義。譬如已得果實，復還為種子也。善行步者，即是諸佛威儀，謂善知時宜可度不可度等種種通塞，以身口意方便俯應群機，曲中規矩皆成佛事，故以為名也。第六「住一切法平等執金剛」者，謂住一切佛平等性也。謂因果自他有為無為等一切諸法，入此如實智中，究竟平等、同一實際，能持此智印，故以為名也。然上來五句，亦皆是如來真實功德，無深淺之殊，為欲分別令易解故作次第說耳。第七「哀愍無量眾生界執金剛」者，此哀愍亦名救度，謂已住平等法性，自然於一切眾生發同體悲愍之心。諸眾生界無量故，如是大悲亦無限量。此是如來一功德，故能持者因以為名。第八「那羅延力執金剛」者，已發哀愍之心，若具大勢則能救護，故次明也。經中挍量，六十象力不如一香象力，乃至末後那羅延力最勝，佛生身一一毛孔皆等那羅延力，故以喻法界身那羅延力。第九「大那羅延力執金剛」者，謂持祕密神通力也。如一闡提必死之疾，二乘實際作證已死之人，諸佛醫王明見如來性故，則能必定師子吼，於救療因緣心不怯弱

，諸菩薩尚不能爾，故復明不共一切摩訶那羅延力。第十「妙執金剛」者，妙名更無等比、更無過上義，猶如醍醐融妙已極不可復增，常不變易、無間無雜。如來亦爾，一切功德悉皆無比無上，諸有所作亦唯為此一事因緣，故名妙執金剛。第十一「勝迅執金剛」者，勝謂大空，大空即是遍一切處，故能起速疾神通也。住此乘者，初發心時即成正覺，不動生死而至涅槃，故名勝迅。第十二「無垢執金剛」者，即是離一切障菩提心也。譬如真金體性純淨，若種種練冶眾寶磨瑩倍復光明，則知初質尚與微垢共住。能持此畢竟淨金剛印，因以為名。十三「刃迅執金剛」者，此刃字，梵文是忿中之忿、利中之利，義翻猶如刀刃也。持此金剛利智，一切難斷處悉斷、難滅處悉滅，故以為名。十四「如來甲執金剛」者，如來甲，所謂大慈，由此嚴身故，攝護眾生施作佛事，不為一切煩惱所傷、無能降伏爼壞之者，故以為名。十五「如來句生執金剛」者，句名住處，即大空生也。諸佛自證功德，從如來性生。此加持身，從如來自證功德生。以不離阿字門故，名如來句生。十六「住無戲論執金剛」者，所謂住大空慧也。謂觀緣起實相，無生無滅、不斷不常，亦非去來一異，是處諸戲論息，法如涅槃。持如是智印，故得以為名也。十七「如來十力生執金剛」者，謂佛方便智。如是妙權從何處生？謂從如來十智力生。持如是印，故得以為名也。十八「無垢眼執金剛」者，即如來五眼，以菩提心畢竟淨故，以一切種觀一切法，了了見聞覺知，無所罣礙。能持如是金剛印，故以為名。十九「金剛手祕密主」者，梵云播尼，即是手掌，掌持金剛與手執義同，故經中二名互出也。西方謂夜叉為祕密，以其身口意速疾隱祕難可了知故，舊翻或云密迹。若淺略明義，祕密主即是夜叉王也，執金剛杵常侍衛佛，故曰金剛手。然是中深義，言夜叉者，即是如來身語意密，唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等，猶於如是祕密神通力所不及。祕中最祕，所謂心密之主，故曰祕密主。能持此印，故云執金剛也。如是上首十佛剎微塵數等持金剛眾俱者，若具存梵本，於列名下一一皆有多聲，應云虛空無垢等、虛空遊步等，乃至祕密主等。所以然者？此等上首執金剛，一一皆有無量眷屬部類，大本當具存耳。然統其綱要，則枝末隨之，於宗通之用不足為闕。所云十佛剎微塵數者，如來差別智印其數無量，非算數譬喻之所能知。且以如來十種智力，各對一佛剎微塵，以表眾會之數、世界海世界性及一佛剎義。如《釋論》中廣明。然此毘盧遮那內證之德，以加持故，從一一智印各現執金 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，諸菩薩尚不能爾，故復明不共一切摩訶那羅延力。第十「妙執金剛」者，妙名更無等比、更無過上義，猶如醍醐融妙已極不可復增，常不變易、無間無雜。如來亦爾，一切功德悉皆無比無上，諸有所作亦唯為此一事因緣，故名妙執金剛。第十一「勝迅執金剛」者，勝謂大空，大空即是遍一切處，故能起速疾神通也。住此乘者，初發心時即成正覺，不動生死而至涅槃，故名勝迅。第十二「無垢執金剛」者，即是離一切障菩提心也。譬如真金體性純淨，若種種練冶眾寶磨瑩倍復光明，則知初質尚與微垢共住。能持此畢竟淨金剛印，因以為名。十三「刃迅執金剛」者，此刃字，梵文是忿中之忿、利中之利，義翻猶如刀刃也。持此金剛利智，一切難斷處悉斷、難滅處悉滅，故以為名。十四「如來甲執金剛」者，如來甲，所謂大慈，由此嚴身故，攝護眾生施作佛事，不為一切煩惱所傷、無能降伏爼壞之者，故以為名。十五「如來句生執金剛」者，句名住處，即大空生也。諸佛自證功德，從如來性生。此加持身，從如來自證功德生。以不離阿字門故，名如來句生。十六「住無戲論執金剛」者，所謂住大空慧也。謂觀緣起實相，無生無滅、不斷不常，亦非去來一異，是處諸戲論息，法如涅槃。持如是智印，故得以為名也。十七「如來十力生執金剛」者，謂佛方便智。如是妙權從何處生？謂從如來十智力生。持如是印，故得以為名也。十八「無垢眼執金剛」者，即如來五眼，以菩提心畢竟淨故，以一切種觀一切法，了了見聞覺知，無所罣礙。能持如是金剛印，故以為名。十九「金剛手祕密主」者，梵云播尼，即是手掌，掌持金剛與手執義同，故經中二名互出也。西方謂夜叉為祕密，以其身口意速疾隱祕難可了知故，舊翻或云密迹。若淺略明義，祕密主即是夜叉王也，執金剛杵常侍衛佛，故曰金剛手。然是中深義，言夜叉者，即是如來身語意密，唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等，猶於如是祕密神通力所不及。祕中最祕，所謂心密之主，故曰祕密主。能持此印，故云執金剛也。如是上首十佛剎微塵數等持金剛眾俱者，若具存梵本，於列名下一一皆有多聲，應云虛空無垢等、虛空遊步等，乃至祕密主等。所以然者？此等上首執金剛，一一皆有無量眷屬部類，大本當具存耳。然統其綱要，則枝末隨之，於宗通之用不足為闕。所云十佛剎微塵數者，如來差別智印其數無量，非算數譬喻之所能知。且以如來十種智力，各對一佛剎微塵，以表眾會之數、世界海世界性及一佛剎義。如《釋論》中廣明。然此毘盧遮那內證之德，以加持故，從一一智印各現執金

剛身，形色性類皆有表象，各隨本緣性欲引攝眾生。若諸行人慇懃修習，能令三業同於本尊，從此一門得入法界，即是普入一切法界門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剛身，形色性類皆有表象，各隨本緣性欲引攝眾生。若諸行人慇懃修習，能令三業同於本尊，從此一門得入法界，即是普入一切法界門也。

次列菩薩眾，以四聖者而為上首。前明諸執金剛，一向是如來智印；今此菩薩，義兼定慧又兼慈悲，故別受名也。亦是毘盧遮那內證功德，如執金剛有十佛剎微塵數眾，當知諸菩薩法門相對亦有十佛剎微塵眾。以加持故，各得從法界一門現為一善知識身也。又般若釋論，生身佛成道時，阿難、密迹力士等是名內眷屬，舍利弗、目建連等諸聖人，及彌勒、文殊諸阿毘跋致、一生補處菩薩等是名大眷屬。今謂佛加持身亦復如是，諸執金剛各持如來密印名內眷屬，諸菩薩大悲方便普門攝受無量眾生、輔佐法王行如來事，名大眷屬。故《大品》云「欲為諸佛內眷屬、欲得大眷屬者，當學般若波羅蜜也。」「普賢菩薩」者，普是遍一切處義，賢是最妙善義。謂菩提心所起願行及身口意，悉皆平等遍一切處，純一妙善備具眾德，故以為名。「慈氏菩薩」者，謂佛四無量心，今以慈為稱首。此慈從如來種姓中生，能令一切世間不斷佛家，故曰慈氏。上云普賢，是自證之德，本願已滿，欲化眾生令得此道，故次明之。「妙吉祥菩薩」者，妙謂佛無上慧，猶如醍醐純淨第一。室利翻為吉祥，即是具眾德義。或云妙德，亦云妙音也。言以大慈悲力故，演妙法音令一切聞，故次彌勒明之。「除一切蓋障菩薩」者，謂障為眾生種種心垢，能翳如來淨眼不能開明。若以無分別法滅諸戲論，如雲霧消除日輪顯照，故曰除蓋障。如來諸有所作，悉皆為此一事因緣，故次妙音明之。復次行人雖學般若波羅蜜，若無禪定，猶如盲者雖遇日光，無所能為，故次文殊妙慧明除蓋障三昧也。此四菩薩，即是佛身四德，有所偏闕則不能成無上菩提，是故列為上首，以統塵沙眾德。諸大菩薩者，具出梵文，應云摩訶菩提薩埵。《釋論》云「菩提名諸佛道，薩埵名眾生、或名勇心。是人盡欲得諸佛功德，其心不可斷、不可破，如金剛山，是名薩埵。復次此人心能為大事，不退不轉，大勇心故。多眾生中，起大慈悲成立大乘，能行大道得最大處，故必能說法破一切眾生大邪見大愛大我心等諸煩惱，故名為摩訶薩埵。」阿闍梨云：「具據正義，當云菩提索哆。此索哆者，是忍樂修行堅持不捨義也。」然聲明有如是法，若論文字，其義雖正，音韻或不流便者，得取便安之。故世論師謂為薩埵，傳習者隨順其辭。就踰伽宗，薩埵略有三種：一者愚童薩埵，謂六道凡夫，不知實諦因果，心行邪道修習苦因，戀著三界堅執不捨，故以為名。二者有識薩埵，即二乘也，纔覺知生死過患，自求出離得至涅槃，著保化城興滅度想，於如來功德未生願樂心，故以為名。三者菩提薩埵，無上菩提出過一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次列菩薩眾，以四聖者而為上首。前明諸執金剛，一向是如來智印；今此菩薩，義兼定慧又兼慈悲，故別受名也。亦是毘盧遮那內證功德，如執金剛有十佛剎微塵數眾，當知諸菩薩法門相對亦有十佛剎微塵眾。以加持故，各得從法界一門現為一善知識身也。又般若釋論，生身佛成道時，阿難、密迹力士等是名內眷屬，舍利弗、目建連等諸聖人，及彌勒、文殊諸阿毘跋致、一生補處菩薩等是名大眷屬。今謂佛加持身亦復如是，諸執金剛各持如來密印名內眷屬，諸菩薩大悲方便普門攝受無量眾生、輔佐法王行如來事，名大眷屬。故《大品》云「欲為諸佛內眷屬、欲得大眷屬者，當學般若波羅蜜也。」「普賢菩薩」者，普是遍一切處義，賢是最妙善義。謂菩提心所起願行及身口意，悉皆平等遍一切處，純一妙善備具眾德，故以為名。「慈氏菩薩」者，謂佛四無量心，今以慈為稱首。此慈從如來種姓中生，能令一切世間不斷佛家，故曰慈氏。上云普賢，是自證之德，本願已滿，欲化眾生令得此道，故次明之。「妙吉祥菩薩」者，妙謂佛無上慧，猶如醍醐純淨第一。室利翻為吉祥，即是具眾德義。或云妙德，亦云妙音也。言以大慈悲力故，演妙法音令一切聞，故次彌勒明之。「除一切蓋障菩薩」者，謂障為眾生種種心垢，能翳如來淨眼不能開明。若以無分別法滅諸戲論，如雲霧消除日輪顯照，故曰除蓋障。如來諸有所作，悉皆為此一事因緣，故次妙音明之。復次行人雖學般若波羅蜜，若無禪定，猶如盲者雖遇日光，無所能為，故次文殊妙慧明除蓋障三昧也。此四菩薩，即是佛身四德，有所偏闕則不能成無上菩提，是故列為上首，以統塵沙眾德。諸大菩薩者，具出梵文，應云摩訶菩提薩埵。《釋論》云「菩提名諸佛道，薩埵名眾生、或名勇心。是人盡欲得諸佛功德，其心不可斷、不可破，如金剛山，是名薩埵。復次此人心能為大事，不退不轉，大勇心故。多眾生中，起大慈悲成立大乘，能行大道得最大處，故必能說法破一切眾生大邪見大愛大我心等諸煩惱，故名為摩訶薩埵。」阿闍梨云：「具據正義，當云菩提索哆。此索哆者，是忍樂修行堅持不捨義也。」然聲明有如是法，若論文字，其義雖正，音韻或不流便者，得取便安之。故世論師謂為薩埵，傳習者隨順其辭。就踰伽宗，薩埵略有三種：一者愚童薩埵，謂六道凡夫，不知實諦因果，心行邪道修習苦因，戀著三界堅執不捨，故以為名。二者有識薩埵，即二乘也，纔覺知生死過患，自求出離得至涅槃，著保化城興滅度想，於如來功德未生願樂心，故以為名。三者菩提薩埵，無上菩提出過一切

臆度戲論種種過失，是一向純善白淨微妙不可譬類之義，即是眾生本性不思議心也。能忍如是成道事，願樂修行堅固不動，故名菩提索哆。於如是人中功業最大，堪能轉授一切眾生，故名為摩訶薩埵。此等大眾前後圍遶大日世尊，以無量身口意供養恭敬，為聽法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臆度戲論種種過失，是一向純善白淨微妙不可譬類之義，即是眾生本性不思議心也。能忍如是成道事，願樂修行堅固不動，故名菩提索哆。於如是人中功業最大，堪能轉授一切眾生，故名為摩訶薩埵。此等大眾前後圍遶大日世尊，以無量身口意供養恭敬，為聽法故。

次明群機嘉會之時所同聞法，即經所謂「越三時如來之日加持故，身語意三平等句法門」也。然此經流布閻浮提，略有十萬偈。若十物剎微塵大眾各各廣演身口意差別法門，則無限量，此說法時分復當云何？故結集者云「爾時住於佛日而演說法」者也。如世間時分，則有過去未來現在、長短劫量種種不同。且約日行四天下一周，晝夜各有初中後分，乃至三十時等，剎那不住代謝相推。以淨眼觀之，三際之相了不可得，無終無始亦無去無來。即此實相之日，圓明常住湛若虛空，無有時分修短之異。然以佛神力故，令瑜伽行者於無量劫謂如食頃，或演食頃以為無量劫。延促自在咸適眾機，無定相可得，故云如來日也。如此時中佛說何法？即是身語意三平等句法門。言如來種種三業，皆至第一實際妙極之境，身等於語、語等於心，猶如大海遍一切處同一鹹味，故云平等也。句者，梵云鉢曇，正翻為足。聲論是進行義、住處義。如人進步，舉足下足其迹所住處，謂之鉢曇。言辭句逗義亦如是，故同一名耳。今就此宗，謂修如是道迹，次第進修，得住三平等處，故名為句。即以平等身口意祕密加持為所入門，謂以身平等之密印、語平等之真言、心平等之妙觀為方便故，逮見加持受用身，如是加持受用身即是毘盧遮那遍一切身，遍一切身者即是行者平等智身。是故住此乘者，以不行而行、以不到而到而名為平等句。一切眾生皆入其中，而實無能入者、無所入處，故名平等。平等法門，則此經之大意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明群機嘉會之時所同聞法，即經所謂「越三時如來之日加持故，身語意三平等句法門」也。然此經流布閻浮提，略有十萬偈。若十物剎微塵大眾各各廣演身口意差別法門，則無限量，此說法時分復當云何？故結集者云「爾時住於佛日而演說法」者也。如世間時分，則有過去未來現在、長短劫量種種不同。且約日行四天下一周，晝夜各有初中後分，乃至三十時等，剎那不住代謝相推。以淨眼觀之，三際之相了不可得，無終無始亦無去無來。即此實相之日，圓明常住湛若虛空，無有時分修短之異。然以佛神力故，令瑜伽行者於無量劫謂如食頃，或演食頃以為無量劫。延促自在咸適眾機，無定相可得，故云如來日也。如此時中佛說何法？即是身語意三平等句法門。言如來種種三業，皆至第一實際妙極之境，身等於語、語等於心，猶如大海遍一切處同一鹹味，故云平等也。句者，梵云鉢曇，正翻為足。聲論是進行義、住處義。如人進步，舉足下足其迹所住處，謂之鉢曇。言辭句逗義亦如是，故同一名耳。今就此宗，謂修如是道迹，次第進修，得住三平等處，故名為句。即以平等身口意祕密加持為所入門，謂以身平等之密印、語平等之真言、心平等之妙觀為方便故，逮見加持受用身，如是加持受用身即是毘盧遮那遍一切身，遍一切身者即是行者平等智身。是故住此乘者，以不行而行、以不到而到而名為平等句。一切眾生皆入其中，而實無能入者、無所入處，故名平等。平等法門，則此經之大意也。

「時彼菩薩普賢為上首，諸執金剛祕密主為上首，毘盧遮那如來加持故，奮迅示現身無盡莊嚴藏，乃至有情類業壽種除，復有牙種生起」者，謂將說此平等法門，故先以自在加持感動大眾，悉現普門境界祕密莊嚴，不可思議未曾有事，因彼疑問而演說之，則聞者信樂倍增、深入語義。如《法華序分》〈從地踊出品〉因緣，此中當廣說之。復次普賢祕密主等上首諸仁者，即是毘盧遮那差別智身，於如是境界久已通達。然此諸解脫門所現諸善知識，各引無量當機眾，同入法界漫荼羅。為饒益此初入法門實行諸菩薩故，如來加持，奮迅示現大神通力也。如師子王將欲震吼，必先奮迅其身呈現材力然後發聲。如來亦爾，將欲必定師子吼宣說一切智門，故先奮迅示現無盡莊嚴藏。所謂莊嚴者，謂從一平等身普現一切威儀，如是威儀無非密印，從一平等語普現一切音聲，如是音聲無非真言。從一平等心普現一切本尊，如是本尊無非三昧。然此一一三業差別之相，皆無邊際不可度量，故名無盡莊嚴也。《如來祕密慧經》云「除蓋障菩薩於法會中，欲知佛身量故，令大目揵連尋之。目連上至梵宮，猶覩如來若對目前，佛身威儀說法音聲與本無異。乃至盡其神力往詣他方佛土，亦不異梵宮。爾時除蓋障菩薩及以目連不能測故，自往觀察，過十方各如恒河沙世界，皆見如來不起于座而演說法。乃至周極十方盡其神通勢力，亦復如是。然後還歸，方見除疑天女去佛不遠，見入於三昧，便作是念：『我聞此天女，通達無量三昧門。我當觀之，今住何定也。』又盡心力觀之，不測其心所行之處。聚集無量天鼓，一一皆如須彌山王，以神力同時發聲，欲令出定而不能得。乃至佛言：『我未發菩提心時，是天女已能住此三昧。』」即是無邊際義也。如是毘盧遮那，普於十方一切世界，一一皆現佛加持身，是一一身各有十佛剎微塵數等菩薩金剛大眾，此諸大眾諸根相好亦復無邊，如胡麻油遍滿法界，於中無空隙處。又如國王有大庫藏，若須示人，則自在開發而陳布之，故曰莊嚴藏也。復次此諸大眾，但以佛威神力故得見如是不思議境界。如來若捨加持，即不現前，非其自心限量之所能及。如行者內修般舟三昧、外蒙神力護持，能以父母生身見十方佛，如晴夜光無雲仰覩眾星，聽聞法音了了無礙。然此境界，由行者心淨故生耶？由佛加護故生耶？若由內心，即是從自性生。若由佛力，即是從他性生。悉皆不異外道論義。以自他無故，和合亦無。又復非無因緣而得成就。何以故？內因外緣隨有所闕即不現前故。當知如是莊嚴之相，顯時無所從來、隱時亦無所去、畢竟平 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼菩薩普賢為上首，諸執金剛祕密主為上首，毘盧遮那如來加持故，奮迅示現身無盡莊嚴藏，乃至有情類業壽種除，復有牙種生起」者，謂將說此平等法門，故先以自在加持感動大眾，悉現普門境界祕密莊嚴，不可思議未曾有事，因彼疑問而演說之，則聞者信樂倍增、深入語義。如《法華序分》〈從地踊出品〉因緣，此中當廣說之。復次普賢祕密主等上首諸仁者，即是毘盧遮那差別智身，於如是境界久已通達。然此諸解脫門所現諸善知識，各引無量當機眾，同入法界漫荼羅。為饒益此初入法門實行諸菩薩故，如來加持，奮迅示現大神通力也。如師子王將欲震吼，必先奮迅其身呈現材力然後發聲。如來亦爾，將欲必定師子吼宣說一切智門，故先奮迅示現無盡莊嚴藏。所謂莊嚴者，謂從一平等身普現一切威儀，如是威儀無非密印，從一平等語普現一切音聲，如是音聲無非真言。從一平等心普現一切本尊，如是本尊無非三昧。然此一一三業差別之相，皆無邊際不可度量，故名無盡莊嚴也。《如來祕密慧經》云「除蓋障菩薩於法會中，欲知佛身量故，令大目揵連尋之。目連上至梵宮，猶覩如來若對目前，佛身威儀說法音聲與本無異。乃至盡其神力往詣他方佛土，亦不異梵宮。爾時除蓋障菩薩及以目連不能測故，自往觀察，過十方各如恒河沙世界，皆見如來不起于座而演說法。乃至周極十方盡其神通勢力，亦復如是。然後還歸，方見除疑天女去佛不遠，見入於三昧，便作是念：『我聞此天女，通達無量三昧門。我當觀之，今住何定也。』又盡心力觀之，不測其心所行之處。聚集無量天鼓，一一皆如須彌山王，以神力同時發聲，欲令出定而不能得。乃至佛言：『我未發菩提心時，是天女已能住此三昧。』」即是無邊際義也。如是毘盧遮那，普於十方一切世界，一一皆現佛加持身，是一一身各有十佛剎微塵數等菩薩金剛大眾，此諸大眾諸根相好亦復無邊，如胡麻油遍滿法界，於中無空隙處。又如國王有大庫藏，若須示人，則自在開發而陳布之，故曰莊嚴藏也。復次此諸大眾，但以佛威神力故得見如是不思議境界。如來若捨加持，即不現前，非其自心限量之所能及。如行者內修般舟三昧、外蒙神力護持，能以父母生身見十方佛，如晴夜光無雲仰覩眾星，聽聞法音了了無礙。然此境界，由行者心淨故生耶？由佛加護故生耶？若由內心，即是從自性生。若由佛力，即是從他性生。悉皆不異外道論義。以自他無故，和合亦無。又復非無因緣而得成就。何以故？內因外緣隨有所闕即不現前故。當知如是莊嚴之相，顯時無所從來、隱時亦無所去、畢竟平

等不出於如故。經云「非從毘盧遮那佛身或語或意生，一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業、一切語業、一切意業、一切處、一切時，於有情界宣說真言道句法。」此轉釋佛莊嚴藏所以無盡無邊際者，以不異如來遍一切處常住不滅之身也。雖常無起滅，而能以一切三業，普於十方三世一切時處，說最實道教化群生，軌匠其心令至佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等不出於如故。經云「非從毘盧遮那佛身或語或意生，一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業、一切語業、一切意業、一切處、一切時，於有情界宣說真言道句法。」此轉釋佛莊嚴藏所以無盡無邊際者，以不異如來遍一切處常住不滅之身也。雖常無起滅，而能以一切三業，普於十方三世一切時處，說最實道教化群生，軌匠其心令至佛道。

經云「又現執金剛、普賢、蓮華手菩薩等像貌，普於十方宣說真言道清淨句法，所謂初發心乃至十地，次第此生滿足。緣業生增長有情類業壽種除，復有牙種生起」者，又廣前相。言非但示現佛身充滿十方一切世界，所現金剛菩薩等身亦復遍一切處也。且如十佛剎微塵數諸執金剛菩薩等，身口心印差別不同。如是一一本尊像類眷屬，皆如毘盧遮那充滿十方一切世界，如因陀羅網互不相妨。今略舉三聖者，以為稱首也。執金剛對金剛智慧門，降伏方便；普賢對如如法身門，寂災方便；觀音對蓮華三昧門，增益方便。舉此三點，則無量不思議妙用皆已攝在其中，故特言之。所云等者，乃至諸天八部、五通神仙，以外現漫荼羅之所表示，例可知也。如是等種種因緣無數方便普門應現教化群生，雖深淺不同麁細有異，然究其實事，無非祕密加持，各能開示如來清淨知見。若離如是實相印，餘皆愛見所生，與天魔外道作諸營侶，豈得名為清淨句義耶？次又釋言：所謂清淨句者，即是頓覺成佛神通乘也。若餘乘菩薩，志求無上菩提，種種勤苦不惜身命，經無數阿僧祇劫，或有成佛或不成佛者。今此真言門菩薩，若能不虧法則方便修行，乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界，非但現前而已。若欲超昇佛地，即同大日如來，亦可致也。復次行者初發心時得入a阿字門，即是從如來金剛性生牙。當知此牙一生，運運增進更無退義，乃至成菩提無行可增，然後停息，故云次第此生滿足。此中次第者，梵音有不住義、精進義、遍行義。謂初發心欲入菩薩位故，於此真言法要方便修行，得至初地。爾時以無所住進心不息，為滿第二地故，復依真言法要方便修行，得至第三地。爾時以無所住進心不息，為滿第四地故，復依真言法要方便修行，得入五地。如是次第，乃至滿足十地，唯以一行一道而成正覺。若於異方便門開顯密意，亦皆不離如是寶乘也。緣業生者，謂為有情癡愛因緣，造身口意種種虛妄不清淨業，乘如是業生六趣身，增長輪迴備受諸苦。今修平等三業清淨慧門，一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅，得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子，從悲藏中生法性牙，乃至莖葉華果遍滿諸法界，成萬德開敷菩提樹王。然以四不生義觀之，都無所起亦無起處，當知此生即是大空生也。故云有情類業壽種除，復有牙種生起。復次如來所現十佛剎微塵數等諸善知識及法界門，假令次第觀聽，則無量無邊阿僧祇劫不可周遍。以佛日加持故，於會坐之頃皆悉現前。即是將說此經，示不可思議神通瑞相也。如文殊師利覩見白豪所照萬八千土諸菩薩種種因緣，皆是行菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「又現執金剛、普賢、蓮華手菩薩等像貌，普於十方宣說真言道清淨句法，所謂初發心乃至十地，次第此生滿足。緣業生增長有情類業壽種除，復有牙種生起」者，又廣前相。言非但示現佛身充滿十方一切世界，所現金剛菩薩等身亦復遍一切處也。且如十佛剎微塵數諸執金剛菩薩等，身口心印差別不同。如是一一本尊像類眷屬，皆如毘盧遮那充滿十方一切世界，如因陀羅網互不相妨。今略舉三聖者，以為稱首也。執金剛對金剛智慧門，降伏方便；普賢對如如法身門，寂災方便；觀音對蓮華三昧門，增益方便。舉此三點，則無量不思議妙用皆已攝在其中，故特言之。所云等者，乃至諸天八部、五通神仙，以外現漫荼羅之所表示，例可知也。如是等種種因緣無數方便普門應現教化群生，雖深淺不同麁細有異，然究其實事，無非祕密加持，各能開示如來清淨知見。若離如是實相印，餘皆愛見所生，與天魔外道作諸營侶，豈得名為清淨句義耶？次又釋言：所謂清淨句者，即是頓覺成佛神通乘也。若餘乘菩薩，志求無上菩提，種種勤苦不惜身命，經無數阿僧祇劫，或有成佛或不成佛者。今此真言門菩薩，若能不虧法則方便修行，乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界，非但現前而已。若欲超昇佛地，即同大日如來，亦可致也。復次行者初發心時得入a阿字門，即是從如來金剛性生牙。當知此牙一生，運運增進更無退義，乃至成菩提無行可增，然後停息，故云次第此生滿足。此中次第者，梵音有不住義、精進義、遍行義。謂初發心欲入菩薩位故，於此真言法要方便修行，得至初地。爾時以無所住進心不息，為滿第二地故，復依真言法要方便修行，得至第三地。爾時以無所住進心不息，為滿第四地故，復依真言法要方便修行，得入五地。如是次第，乃至滿足十地，唯以一行一道而成正覺。若於異方便門開顯密意，亦皆不離如是寶乘也。緣業生者，謂為有情癡愛因緣，造身口意種種虛妄不清淨業，乘如是業生六趣身，增長輪迴備受諸苦。今修平等三業清淨慧門，一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅，得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子，從悲藏中生法性牙，乃至莖葉華果遍滿諸法界，成萬德開敷菩提樹王。然以四不生義觀之，都無所起亦無起處，當知此生即是大空生也。故云有情類業壽種除，復有牙種生起。復次如來所現十佛剎微塵數等諸善知識及法界門，假令次第觀聽，則無量無邊阿僧祇劫不可周遍。以佛日加持故，於會坐之頃皆悉現前。即是將說此經，示不可思議神通瑞相也。如文殊師利覩見白豪所照萬八千土諸菩薩種種因緣，皆是行菩

薩道，即知諸佛將欲開權顯實說《法華經》。當知金剛手等亦復如是，普見加持世界唯說平等法門，即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。故下文所問，乘此而生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩道，即知諸佛將欲開權顯實說《法華經》。當知金剛手等亦復如是，普見加持世界唯說平等法門，即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。故下文所問，乘此而生也。

「爾時執金剛祕密主，於彼眾會中坐，白佛言：世尊！云何如來、應供、正遍知得一切智智？乃至如是智慧以何為因？云何為根？云何究竟」者，如來自證之智，設以神力加持，亦不可示人。前云奮迅示現無盡莊嚴藏者，皆外用之迹耳，智者見其條末則喻其宗本。如觀象迹超絕眾群，其所踴踐倍復深廣。雖不覩其形，當知此象身力必大。又如迅雷澍雨，能令鳥獸震死、百川奔湧、壞山襄陵。雖不測其本，當知此龍威勢必大。今諸大眾亦復如是，以觀如來無盡身口意，能一時普應法界眾生、妙合根宜曲成佛事，則知如來智力必於一念普鑒群機本末因緣究竟無礙。照俗之權尚爾，其契實之境界當復云何？若法不然，則有微迹可尋，我已盡覩；然不知是法從何得之。故執金剛手因眾會疑心，而問佛言：「云何如來、應供、正遍知得此一切智智也。」梵本云怛他揭多者，怛他是如義，揭多是來義、知解義、說義、去義。如諸佛乘如實道來成正覺，今佛亦如是來，故名如來。一切諸佛如法實相知解知已，亦如諸法實相為眾生說。今佛亦如是，故名如實知者，亦名如實說者。一切諸佛得如是安樂性，直至涅槃中。今佛亦如是去，故名如去。《釋論》具含四義，然古譯多云如來。有部戒本云「如去」。阿闍梨意存如去、如說。今且順古題也。梵本云阿羅訶者，阿羅是煩惱，訶是害義除義。《釋論》謂之殺賊。佛以忍進鎧甲，乘持戒之馬、定弓慧箭，外破魔王軍、內滅煩惱賊，故以為名。又阿名為不，羅訶名生。謂佛心種子，後世田中不生矣，無明殼皮脫故。復次阿羅訶，是應受供養義，以有如是功德故，應受天人最上供養，故以為名也。梵本云三藐三佛陀者，三藐名正，三名遍，佛陀名知，故曰正遍知也。《釋論》云「若有人言：何以故？但佛如實說如來如去故，應受最上供養耶？以佛得正遍智慧故。正名諸法不動不壞相，遍名不為一法二法故，以悉知一切法無餘，是名三藐三佛陀。」然此宗中，佛陀名覺，是開敷義。謂由自然智慧遍覺一切法，如盛開敷蓮華無有點污，亦能開敷一切眾生，故名佛也。梵云薩婆若那，即是一切智智。《釋論》云「薩婆若多者，即一切智。一切，謂名色等無量法門，各攝一切法。如是無量三四五六等，乃至阿僧祇法門攝一切法。是一切法中，一相異相、漏相非漏相、作相非作相等一切法，各各相、各各力、各各因緣、各各果報、各各性、各各得、各各失。一切智慧力故，一切世一切種盡遍知解，是名薩婆若。」今謂一切智智，即是智中之智也。非但以一切種遍知一切法，亦知是法究竟實際常不壞相，不增不減猶如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時執金剛祕密主，於彼眾會中坐，白佛言：世尊！云何如來、應供、正遍知得一切智智？乃至如是智慧以何為因？云何為根？云何究竟」者，如來自證之智，設以神力加持，亦不可示人。前云奮迅示現無盡莊嚴藏者，皆外用之迹耳，智者見其條末則喻其宗本。如觀象迹超絕眾群，其所踴踐倍復深廣。雖不覩其形，當知此象身力必大。又如迅雷澍雨，能令鳥獸震死、百川奔湧、壞山襄陵。雖不測其本，當知此龍威勢必大。今諸大眾亦復如是，以觀如來無盡身口意，能一時普應法界眾生、妙合根宜曲成佛事，則知如來智力必於一念普鑒群機本末因緣究竟無礙。照俗之權尚爾，其契實之境界當復云何？若法不然，則有微迹可尋，我已盡覩；然不知是法從何得之。故執金剛手因眾會疑心，而問佛言：「云何如來、應供、正遍知得此一切智智也。」梵本云怛他揭多者，怛他是如義，揭多是來義、知解義、說義、去義。如諸佛乘如實道來成正覺，今佛亦如是來，故名如來。一切諸佛如法實相知解知已，亦如諸法實相為眾生說。今佛亦如是，故名如實知者，亦名如實說者。一切諸佛得如是安樂性，直至涅槃中。今佛亦如是去，故名如去。《釋論》具含四義，然古譯多云如來。有部戒本云「如去」。阿闍梨意存如去、如說。今且順古題也。梵本云阿羅訶者，阿羅是煩惱，訶是害義除義。《釋論》謂之殺賊。佛以忍進鎧甲，乘持戒之馬、定弓慧箭，外破魔王軍、內滅煩惱賊，故以為名。又阿名為不，羅訶名生。謂佛心種子，後世田中不生矣，無明殼皮脫故。復次阿羅訶，是應受供養義，以有如是功德故，應受天人最上供養，故以為名也。梵本云三藐三佛陀者，三藐名正，三名遍，佛陀名知，故曰正遍知也。《釋論》云「若有人言：何以故？但佛如實說如來如去故，應受最上供養耶？以佛得正遍智慧故。正名諸法不動不壞相，遍名不為一法二法故，以悉知一切法無餘，是名三藐三佛陀。」然此宗中，佛陀名覺，是開敷義。謂由自然智慧遍覺一切法，如盛開敷蓮華無有點污，亦能開敷一切眾生，故名佛也。梵云薩婆若那，即是一切智智。《釋論》云「薩婆若多者，即一切智。一切，謂名色等無量法門，各攝一切法。如是無量三四五六等，乃至阿僧祇法門攝一切法。是一切法中，一相異相、漏相非漏相、作相非作相等一切法，各各相、各各力、各各因緣、各各果報、各各性、各各得、各各失。一切智慧力故，一切世一切種盡遍知解，是名薩婆若。」今謂一切智智，即是智中之智也。非但以一切種遍知一切法，亦知是法究竟實際常不壞相，不增不減猶如

金剛。如是自證之境，說者無言、觀者無見，不同手中菴摩勒菓可轉授他人也。若可以言語授人者，釋迦菩薩蒙定光授決之時即應成佛。何故具修方便，要待無師自覺，方名佛耶？又如目覩世人為刀杖所傷，雖復信其受苦無可疑惑，然種種令說終不證知。若自身觸受，乃得明了耳。問意言：云何令我等逮得如是自覺之慧。云何得此慧已，能為無量眾生廣演分布，隨種種趣、種種性欲、種種方便道宣說一切智智。所謂安立無量乘、示現無量身，各各同彼言音、住彼威儀，而此一切智道猶同一味，所謂如來解脫味。此妙方便，復云何而得也。此中種種趣者，梵云娜衍，亦名為行亦名為道。下云大乘道等，義同也。《毘婆沙》說有五道，摩訶衍人多說六道，如是廣衍。乃至此世界中，已有卅六俱胝眾生趣，何況十方一切世界耶？性欲者，欲名信喜好樂，如孫陀羅難陀好五欲、提婆達多好名聞等。乃至諸得道人亦各有所好，大迦葉好頭陀、舍利弗好智慧、離波多好坐禪、優婆離好知毘尼、阿難好多聞等，當廣說之。性名積習，相從性生，欲隨性作行。或時從欲為性，習欲成性，性名染心，染心為事欲名隨緣起。是事《釋論》中具明。種種方便道者，龍樹云：「般若與方便本體是一，而所用有異。譬如金師以巧方便故，以金作種種異物，雖皆是金而各異名。」今毘盧遮那亦復如是，能以遍一切處真金智體造種種乘。復次此中問意，即是發起大悲胎藏漫荼羅也。於薩婆若平等心地，畫作諸佛菩薩乃至二乘八部等四種法界圓壇。此一一本尊身語心印皆是一種差別乘也。且如有人志求五通智道，即從大悲胎藏現韋陀梵志形，為說瞿曇仙等真言行法。行者精勤不久成此仙身，更轉方便，即成毘盧遮那身也。如是或現佛身說種種乘，乃至現非人身說種種乘，隨類形聲悉是真言密印，或久或近，無非毒鼓因緣。故經云「皆同一味，所謂如來解脫味」也。所以然者？一切眾生色心實相，從本際已來常是毘盧遮那平等智身，非是得菩提時強空諸法便成法界也。佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大漫荼羅已，還用開發眾生平等心地無盡莊嚴藏大漫荼羅妙感妙應，皆不出阿字門。當知感應因緣所生方便，亦復不出阿字門。譬如大海中，波濤相激迭為能所，然亦皆同一味，所謂鹹味也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛。如是自證之境，說者無言、觀者無見，不同手中菴摩勒菓可轉授他人也。若可以言語授人者，釋迦菩薩蒙定光授決之時即應成佛。何故具修方便，要待無師自覺，方名佛耶？又如目覩世人為刀杖所傷，雖復信其受苦無可疑惑，然種種令說終不證知。若自身觸受，乃得明了耳。問意言：云何令我等逮得如是自覺之慧。云何得此慧已，能為無量眾生廣演分布，隨種種趣、種種性欲、種種方便道宣說一切智智。所謂安立無量乘、示現無量身，各各同彼言音、住彼威儀，而此一切智道猶同一味，所謂如來解脫味。此妙方便，復云何而得也。此中種種趣者，梵云娜衍，亦名為行亦名為道。下云大乘道等，義同也。《毘婆沙》說有五道，摩訶衍人多說六道，如是廣衍。乃至此世界中，已有卅六俱胝眾生趣，何況十方一切世界耶？性欲者，欲名信喜好樂，如孫陀羅難陀好五欲、提婆達多好名聞等。乃至諸得道人亦各有所好，大迦葉好頭陀、舍利弗好智慧、離波多好坐禪、優婆離好知毘尼、阿難好多聞等，當廣說之。性名積習，相從性生，欲隨性作行。或時從欲為性，習欲成性，性名染心，染心為事欲名隨緣起。是事《釋論》中具明。種種方便道者，龍樹云：「般若與方便本體是一，而所用有異。譬如金師以巧方便故，以金作種種異物，雖皆是金而各異名。」今毘盧遮那亦復如是，能以遍一切處真金智體造種種乘。復次此中問意，即是發起大悲胎藏漫荼羅也。於薩婆若平等心地，畫作諸佛菩薩乃至二乘八部等四種法界圓壇。此一一本尊身語心印皆是一種差別乘也。且如有人志求五通智道，即從大悲胎藏現韋陀梵志形，為說瞿曇仙等真言行法。行者精勤不久成此仙身，更轉方便，即成毘盧遮那身也。如是或現佛身說種種乘，乃至現非人身說種種乘，隨類形聲悉是真言密印，或久或近，無非毒鼓因緣。故經云「皆同一味，所謂如來解脫味」也。所以然者？一切眾生色心實相，從本際已來常是毘盧遮那平等智身，非是得菩提時強空諸法便成法界也。佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大漫荼羅已，還用開發眾生平等心地無盡莊嚴藏大漫荼羅妙感妙應，皆不出阿字門。當知感應因緣所生方便，亦復不出阿字門。譬如大海中，波濤相激迭為能所，然亦皆同一味，所謂鹹味也。

復次執金剛承佛神力，為欲發起大悲胎藏祕密方便故，復說五種譬喻，所謂虛空、地、水、火、風也。初句云「譬如虛空界離一切分別，無分別、無無分別。如是一切智智，離一切分別，無分別、無無分別」者，如此即是《毘婆沙》義，虛空無過無德。今如來智身，離一切過、萬德成就，云何得相喻耶？但取其少分相似以況大空耳。此中相況有三義：一者虛空畢竟淨故、二者無邊際故、三者無分別故。一切智心性亦如是，故以世間易解空譬難解空也。初云離一切分別，梵云劫跛。次云無分別者，梵云劫跛夜帝。所以重言，是分別之上更生分別義。例如尋伺，略觀時名尋、諦察名伺。又如眼識生時有麁分別、次意識生是細分別。舊譯或云以劫跛為妄執。喻意云猶如虛空，以無妄執分別，故無分別亦無無分別也。又如虛空離種種顯形色相，無所造作，而能含容萬像，一切草木因之生長，有情事業依之得成。佛智虛空亦復如是，雖離一切相，常無分別起作，而無量度門種種妙業皆得成辨。故以為喻也。第二句云「譬如大地一切眾生依如是一切智智，天人阿修羅依」者，如世間百穀眾藥卉木叢林，隨其性分無量差別，皆從大地而生根牙，乃至莖葉花果次第成就。為一切眾生作依止處而養育之，亦不作是念：「我今荷負一切世間。」不念恩德、無有勞倦，增之不喜、減之不憂，深廣難測，不可傾動。一切智地亦復如是，大悲漫荼羅，一切種子之所出生，即此諸乘無量事業所依止處，於生死涅槃其心平等，世間八風不能動搖。以如是等少分相似故，以為喻也。第三句云「譬如火界，燒一切薪無有厭足。如是一切智智，燒一切無智薪無厭足」者，譬如火種，假使積薪充滿世界，皆如須彌山王，次第焚之無有怯弱。不作是念：「我當燒爾所薪、不燒爾所薪。」熾然不息勝進無厭，要所焚盡已，然後隨滅。如來智火亦復如是，燒一切戲論煩惱薪盡，乃至緣待皆盡，即此慧光亦無所依。復次如世間之火，貴賤所同用，能於暗夜而作照明，迷惑顛墜者咸得正路，又悉能成就一切諸物。如是一切智火，聖者異生平等有之，於無始大夜之中，令諸行人見如實道，次第成就一切佛法，故以為喻也。第四句云「譬如風界，除一切塵。如是一切智智，除去一切諸煩惱塵」者，如大風起時，烟雲塵霧一切消除，大虛澄廓三辰炳現，蔚蒸熱惱眾生皆得清涼，能使卉木叢林開榮增長，亦能摧壞一切物類。又如風性遍無所依，自在旋轉無能罣礙。如來慧風亦復如是，滌除一切障蓋煩惱遊塵，令證涅槃清涼法性。又復能令一切世出世間善法增長，摧壞無明大樹，拔其根本，而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次執金剛承佛神力，為欲發起大悲胎藏祕密方便故，復說五種譬喻，所謂虛空、地、水、火、風也。初句云「譬如虛空界離一切分別，無分別、無無分別。如是一切智智，離一切分別，無分別、無無分別」者，如此即是《毘婆沙》義，虛空無過無德。今如來智身，離一切過、萬德成就，云何得相喻耶？但取其少分相似以況大空耳。此中相況有三義：一者虛空畢竟淨故、二者無邊際故、三者無分別故。一切智心性亦如是，故以世間易解空譬難解空也。初云離一切分別，梵云劫跛。次云無分別者，梵云劫跛夜帝。所以重言，是分別之上更生分別義。例如尋伺，略觀時名尋、諦察名伺。又如眼識生時有麁分別、次意識生是細分別。舊譯或云以劫跛為妄執。喻意云猶如虛空，以無妄執分別，故無分別亦無無分別也。又如虛空離種種顯形色相，無所造作，而能含容萬像，一切草木因之生長，有情事業依之得成。佛智虛空亦復如是，雖離一切相，常無分別起作，而無量度門種種妙業皆得成辨。故以為喻也。第二句云「譬如大地一切眾生依如是一切智智，天人阿修羅依」者，如世間百穀眾藥卉木叢林，隨其性分無量差別，皆從大地而生根牙，乃至莖葉花果次第成就。為一切眾生作依止處而養育之，亦不作是念：「我今荷負一切世間。」不念恩德、無有勞倦，增之不喜、減之不憂，深廣難測，不可傾動。一切智地亦復如是，大悲漫荼羅，一切種子之所出生，即此諸乘無量事業所依止處，於生死涅槃其心平等，世間八風不能動搖。以如是等少分相似故，以為喻也。第三句云「譬如火界，燒一切薪無有厭足。如是一切智智，燒一切無智薪無厭足」者，譬如火種，假使積薪充滿世界，皆如須彌山王，次第焚之無有怯弱。不作是念：「我當燒爾所薪、不燒爾所薪。」熾然不息勝進無厭，要所焚盡已，然後隨滅。如來智火亦復如是，燒一切戲論煩惱薪盡，乃至緣待皆盡，即此慧光亦無所依。復次如世間之火，貴賤所同用，能於暗夜而作照明，迷惑顛墜者咸得正路，又悉能成就一切諸物。如是一切智火，聖者異生平等有之，於無始大夜之中，令諸行人見如實道，次第成就一切佛法，故以為喻也。第四句云「譬如風界，除一切塵。如是一切智智，除去一切諸煩惱塵」者，如大風起時，烟雲塵霧一切消除，大虛澄廓三辰炳現，蔚蒸熱惱眾生皆得清涼，能使卉木叢林開榮增長，亦能摧壞一切物類。又如風性遍無所依，自在旋轉無能罣礙。如來慧風亦復如是，滌除一切障蓋煩惱遊塵，令證涅槃清涼法性。又復能令一切世出世間善法增長，摧壞無明大樹，拔其根本，而

此無障礙力都無所依，故以為喻也。第五句云「譬如水界，一切眾生依之歡樂。如是一切智智，為諸天世人利樂」者，如水大從高赴下多所饒益，能潤草木而生華菓。又復本性清潔無垢無濁，悉能滿足飢渴眾生，洗諸滓穢蠲除熱惱，澄深難入不可測量，於坑塪之處性皆平等。如來智水亦復如是，從真法界流趣世間，潤諸等持生助道法，成大果實利益群生。體無煩惱故清潔，能離諸惑故無垢，一相非異故無濁。諸有得之思願盡息，獲清涼定洗除塵勞，湛寂難思、證平等性，故以為喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無障礙力都無所依，故以為喻也。第五句云「譬如水界，一切眾生依之歡樂。如是一切智智，為諸天世人利樂」者，如水大從高赴下多所饒益，能潤草木而生華菓。又復本性清潔無垢無濁，悉能滿足飢渴眾生，洗諸滓穢蠲除熱惱，澄深難入不可測量，於坑塪之處性皆平等。如來智水亦復如是，從真法界流趣世間，潤諸等持生助道法，成大果實利益群生。體無煩惱故清潔，能離諸惑故無垢，一相非異故無濁。諸有得之思願盡息，獲清涼定洗除塵勞，湛寂難思、證平等性，故以為喻也。

復次金剛手說此五喻，即是發起下文五字義也。a阿字門為地、va嚩字門為水、ra囉字門為火、ha訶字門為風、kha佉字門為空。又如世間種子，地水火風為緣、虛空不礙，然後得生；隨闕一緣，終不增長。一切智性如來種子亦復如是，即用一切智門五義自為眾緣，能至菩提常住妙果，所謂不可思議不生不滅之因緣也。金剛手觀知如來獨一法界加持之相，心所惟忖，必知將說如是法門，故先喻其功德，發起大會生解之機，然後問佛：「如是智慧，以何為因？云何為根？云何為究竟耶？」從此已後，如來智印即定其心，廣分別說。例如彌勒菩薩，覩佛神通之瑞，即時憤憤悱悱心有所存，為說是道場所得法、為授菩提記。文殊發揮名體，指云妙法蓮華，然後如來印以實相、乘機演說，令動執之徒得離疑網。譬如春陽之始萌種甲坼，雷風鼓動時雨潤灑，得離莩殼苗能出生。若無機之人，雖則遇際會，不能發起深益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手說此五喻，即是發起下文五字義也。a阿字門為地、va嚩字門為水、ra囉字門為火、ha訶字門為風、kha佉字門為空。又如世間種子，地水火風為緣、虛空不礙，然後得生；隨闕一緣，終不增長。一切智性如來種子亦復如是，即用一切智門五義自為眾緣，能至菩提常住妙果，所謂不可思議不生不滅之因緣也。金剛手觀知如來獨一法界加持之相，心所惟忖，必知將說如是法門，故先喻其功德，發起大會生解之機，然後問佛：「如是智慧，以何為因？云何為根？云何為究竟耶？」從此已後，如來智印即定其心，廣分別說。例如彌勒菩薩，覩佛神通之瑞，即時憤憤悱悱心有所存，為說是道場所得法、為授菩提記。文殊發揮名體，指云妙法蓮華，然後如來印以實相、乘機演說，令動執之徒得離疑網。譬如春陽之始萌種甲坼，雷風鼓動時雨潤灑，得離莩殼苗能出生。若無機之人，雖則遇際會，不能發起深益也。

「毘盧遮那佛即告持金剛祕密主言：善哉善哉執金剛！善哉金剛手！汝問吾如是義。汝當諦聽，極善作意，吾今說之。乃至諸法無相，謂虛空相」者，以執金剛手祕密主預測如來加持深意，又能發起時眾作生解因緣，仰測聖心不失機會，故重言善哉善哉。我觀一切天人沙門婆羅門，乃至淺行諸菩薩，無能於世尊前發如是問者。所以者何？以此三句義中悉攝一切佛法祕密神力甚深之事，故復歎言：「善哉金剛手！汝能問吾如是義也。」以如來善哉言音所加持故，爾時金剛手無量功德倍增，復明於所受法終無漏失。次即誡言：「汝當諦聽，極善作意，吾今說之。」亦為未來弟子明此囑耳，深心受法之儀式也。故《釋論》云「若人心善直信，是人可聽法。若無是相，則不能解。」如說偈云「聽者端身如渴飲，一心入於語義中，踊躍聞法心悲憙，如是之人應為說。」及《無盡意經》用心聽法有二十三句功德，廣說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘盧遮那佛即告持金剛祕密主言：善哉善哉執金剛！善哉金剛手！汝問吾如是義。汝當諦聽，極善作意，吾今說之。乃至諸法無相，謂虛空相」者，以執金剛手祕密主預測如來加持深意，又能發起時眾作生解因緣，仰測聖心不失機會，故重言善哉善哉。我觀一切天人沙門婆羅門，乃至淺行諸菩薩，無能於世尊前發如是問者。所以者何？以此三句義中悉攝一切佛法祕密神力甚深之事，故復歎言：「善哉金剛手！汝能問吾如是義也。」以如來善哉言音所加持故，爾時金剛手無量功德倍增，復明於所受法終無漏失。次即誡言：「汝當諦聽，極善作意，吾今說之。」亦為未來弟子明此囑耳，深心受法之儀式也。故《釋論》云「若人心善直信，是人可聽法。若無是相，則不能解。」如說偈云「聽者端身如渴飲，一心入於語義中，踊躍聞法心悲憙，如是之人應為說。」及《無盡意經》用心聽法有二十三句功德，廣說之。

經云「佛告金剛手：菩提心為因，悲為根，方便為究竟」者，猶如世間種子，籍四大眾緣，故得生根如是次第，乃至果實成熟名為究竟。然以中智觀之，畢竟不生不滅，是故因果義成。若法不然，有生滅斷常之相，則墮於戲論，皆悉可破，因果義不成也。今行者觀心實相亦復如是，出過一切戲論，如淨虛空。於內證所行得深信力，薩婆若心堅固不動，離業受生成就真性生，萬行功德從此增長，故曰菩提心為因也。此菩提心，為後二句因；若望生死中所殖善根，則名為果，以覩佛法前相故。譬如有人聞善知識言：「汝今宅中自有無盡寶藏，應自勤修方便而開發之，可使周給一國常無匱乏。」彼人聞已即生諦信，如說而行，乃至施功不已漸見前相，爾時於寶藏功德離疑惑心，堪能發起殊勝加行。故菩提心即是白淨信心義也。《釋論》亦云「佛法大海，信為能入。」如梵天王請轉法輪時，佛說偈言：「我今開甘露味門，若有生信者得歡喜。」此偈中不言施戒多聞忍進禪慧人能得歡喜，獨說信人，佛意如是。我第一甚深法微妙，無量無數不可思議，不動不倚不著無所得法，非一切智人則不能解，故以信力為初。非由慧等而能初入佛法，為令如是淨信心堅牢增長。經中次說大悲為根，根是能執持義，猶如樹根執持莖葉花菓使不傾拔也。梵音謂悲為迦盧拏，迦是苦義，盧拏是剪除義。慈如廣植嘉苗，悲如芸除草穢，故此中云悲即兼明大慈也。且如行者修供養時，若奉一花或塗香等，即以遍一切處淨菩提心興供養雲普作佛事，發起悲願迴向群生，拔一切苦施無量樂。由自善根及與如來加持法界力故，所為妙業皆得成就。即是普於一切智地，乃至無餘有情界，皆悉生根也。隨行者以無住心所修萬行，即由大悲地界所執持故、大悲火界所溫育故、大悲水界所滋潤故、大悲風界所開發生故、大悲虛空不障礙故。爾時無量度門任運開發，由如牙根枝葉次第莊嚴，即是於一切心法具足因緣之義也。方便為究竟者，謂萬行圓極無可復增。應物之權究盡能事，即醍醐妙果三密之源也。又淨菩提心者，猶如真金，本性明潔、離諸過患。大悲如習學工巧，以諸藥物種種練冶，乃至鏡徹柔軟屈申自在。方便如巧藝成就，有所造作隨意皆成，規製中權出過眾伎故。其得意之妙，難以授人也。如《摩訶般若》所明六度、十八空、三昧、道品、總持門等，皆入大悲句中。即彼萬行所成一切智智之果，說名方便，由內具方便故。方便之業即是利他，是以梵音鄔波娜亦名發起，如從種子生果，果還成種，故以為名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「佛告金剛手：菩提心為因，悲為根，方便為究竟」者，猶如世間種子，籍四大眾緣，故得生根如是次第，乃至果實成熟名為究竟。然以中智觀之，畢竟不生不滅，是故因果義成。若法不然，有生滅斷常之相，則墮於戲論，皆悉可破，因果義不成也。今行者觀心實相亦復如是，出過一切戲論，如淨虛空。於內證所行得深信力，薩婆若心堅固不動，離業受生成就真性生，萬行功德從此增長，故曰菩提心為因也。此菩提心，為後二句因；若望生死中所殖善根，則名為果，以覩佛法前相故。譬如有人聞善知識言：「汝今宅中自有無盡寶藏，應自勤修方便而開發之，可使周給一國常無匱乏。」彼人聞已即生諦信，如說而行，乃至施功不已漸見前相，爾時於寶藏功德離疑惑心，堪能發起殊勝加行。故菩提心即是白淨信心義也。《釋論》亦云「佛法大海，信為能入。」如梵天王請轉法輪時，佛說偈言：「我今開甘露味門，若有生信者得歡喜。」此偈中不言施戒多聞忍進禪慧人能得歡喜，獨說信人，佛意如是。我第一甚深法微妙，無量無數不可思議，不動不倚不著無所得法，非一切智人則不能解，故以信力為初。非由慧等而能初入佛法，為令如是淨信心堅牢增長。經中次說大悲為根，根是能執持義，猶如樹根執持莖葉花菓使不傾拔也。梵音謂悲為迦盧拏，迦是苦義，盧拏是剪除義。慈如廣植嘉苗，悲如芸除草穢，故此中云悲即兼明大慈也。且如行者修供養時，若奉一花或塗香等，即以遍一切處淨菩提心興供養雲普作佛事，發起悲願迴向群生，拔一切苦施無量樂。由自善根及與如來加持法界力故，所為妙業皆得成就。即是普於一切智地，乃至無餘有情界，皆悉生根也。隨行者以無住心所修萬行，即由大悲地界所執持故、大悲火界所溫育故、大悲水界所滋潤故、大悲風界所開發生故、大悲虛空不障礙故。爾時無量度門任運開發，由如牙根枝葉次第莊嚴，即是於一切心法具足因緣之義也。方便為究竟者，謂萬行圓極無可復增。應物之權究盡能事，即醍醐妙果三密之源也。又淨菩提心者，猶如真金，本性明潔、離諸過患。大悲如習學工巧，以諸藥物種種練冶，乃至鏡徹柔軟屈申自在。方便如巧藝成就，有所造作隨意皆成，規製中權出過眾伎故。其得意之妙，難以授人也。如《摩訶般若》所明六度、十八空、三昧、道品、總持門等，皆入大悲句中。即彼萬行所成一切智智之果，說名方便，由內具方便故。方便之業即是利他，是以梵音鄔波娜亦名發起，如從種子生果，果還成種，故以為名也。

經云「祕密主！云何菩提？謂如實知自心。」即是開示如來功德寶所也。如人雖聞寶藏，發意勤求，若不知其所在，無由進趣。故復指言如上所明第一甚深微妙之法，乃至非一切智人則不能解者。此法從何處得耶？即是行者自心耳。若能如實觀察了了證知，是名成菩提，其實不由他悟、不從他得。問曰：若即心是道者，何故眾生輪迴生死、不得成佛？答曰：以不如實知故。所謂愚童凡夫，若聞是法，少有能信。識性二乘雖自觀察，未如實知。若如實自知，即是初發心時便成正覺。譬如長者家窮子，若自識父時，豈復是客作賤人耶？爾時行者正知心實相故，見一切法悉皆甚深微妙，無量無數不可思議，不動不倚不著、都無所得，畢竟如菩提相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！云何菩提？謂如實知自心。」即是開示如來功德寶所也。如人雖聞寶藏，發意勤求，若不知其所在，無由進趣。故復指言如上所明第一甚深微妙之法，乃至非一切智人則不能解者。此法從何處得耶？即是行者自心耳。若能如實觀察了了證知，是名成菩提，其實不由他悟、不從他得。問曰：若即心是道者，何故眾生輪迴生死、不得成佛？答曰：以不如實知故。所謂愚童凡夫，若聞是法，少有能信。識性二乘雖自觀察，未如實知。若如實自知，即是初發心時便成正覺。譬如長者家窮子，若自識父時，豈復是客作賤人耶？爾時行者正知心實相故，見一切法悉皆甚深微妙，無量無數不可思議，不動不倚不著、都無所得，畢竟如菩提相故。

經復云「祕密主！是阿耨多羅三藐三菩提，乃至彼法小分無有可得。」無上正遍知義，前已說之。此中言小分者，梵云阿耨，即是七微合成，於從緣生色最為微小，故以為喻。言彼法者，離此無相菩提心外更無一法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經復云「祕密主！是阿耨多羅三藐三菩提，乃至彼法小分無有可得。」無上正遍知義，前已說之。此中言小分者，梵云阿耨，即是七微合成，於從緣生色最為微小，故以為喻。言彼法者，離此無相菩提心外更無一法也。

經中次說因緣，云「何以故？虛空相是菩提，無知解者亦無開曉。何以故？菩提無相故」者，譬如虛空遍一切處畢竟淨故，離一切相無動無分別，不可變易不可破壞。以如是等小分相似故，以喻無相菩提心。然是中復有無量無邊祕密甚深之事，實非世間虛空所能遍喻，冀諸學者得意忘筌耳。又如虛空遠離戲論分別，故無知解相、無開曉相。諸佛自證三菩提，當知亦爾，唯是心自證心、心自覺心。是中無知解法無知解者，非始開曉亦無開曉之者。若分別少分能所猶如微塵，即取法非法相，不離我人眾生壽命，豈得名為金剛慧耶？復次經中自轉釋言「何以故？菩提無相故。」如《釋論》云「佛智慧清淨故，出諸觀上，不觀諸法常相無常相、有邊相無邊相、有去相無去相、有相無相、有漏相無漏相、有為相無為相、生滅相不生滅相、空相不空相，常清淨無量如虛空，是故佛智無礙。」若觀生滅者，不得觀不生滅；觀不生滅者，不得觀生滅。若生滅實，不生滅不實；若不生滅實，生滅不實。如是等諸觀皆爾。以如是淨菩提心，出過諸觀離眾相故，於一切法得無罣礙。譬如虛空之相亦無相故，萬像皆悉依空，空無所依。如是萬法皆依淨心，淨心適無所依。即此諸法亦復如菩提相，所謂淨虛空相。故經復云「祕密主！諸法無相，謂虛空相。」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中次說因緣，云「何以故？虛空相是菩提，無知解者亦無開曉。何以故？菩提無相故」者，譬如虛空遍一切處畢竟淨故，離一切相無動無分別，不可變易不可破壞。以如是等小分相似故，以喻無相菩提心。然是中復有無量無邊祕密甚深之事，實非世間虛空所能遍喻，冀諸學者得意忘筌耳。又如虛空遠離戲論分別，故無知解相、無開曉相。諸佛自證三菩提，當知亦爾，唯是心自證心、心自覺心。是中無知解法無知解者，非始開曉亦無開曉之者。若分別少分能所猶如微塵，即取法非法相，不離我人眾生壽命，豈得名為金剛慧耶？復次經中自轉釋言「何以故？菩提無相故。」如《釋論》云「佛智慧清淨故，出諸觀上，不觀諸法常相無常相、有邊相無邊相、有去相無去相、有相無相、有漏相無漏相、有為相無為相、生滅相不生滅相、空相不空相，常清淨無量如虛空，是故佛智無礙。」若觀生滅者，不得觀不生滅；觀不生滅者，不得觀生滅。若生滅實，不生滅不實；若不生滅實，生滅不實。如是等諸觀皆爾。以如是淨菩提心，出過諸觀離眾相故，於一切法得無罣礙。譬如虛空之相亦無相故，萬像皆悉依空，空無所依。如是萬法皆依淨心，淨心適無所依。即此諸法亦復如菩提相，所謂淨虛空相。故經復云「祕密主！諸法無相，謂虛空相。」也。

「爾時金剛手復白佛言：世尊！誰尋求一切智？誰為菩提成正覺者？誰發起彼一切智智？佛言：祕密主！自心尋求菩提及一切智。何以故？本性清淨故，乃至無量功德皆悉成就。」時執金剛聞佛所說義，薩婆若慧唯是自心，乃至無有少法出此心者，為未來眾生斷疑惑故而問佛言：「菩提心名為一向志求一切智智。若一切智智即是菩提心者，此中誰為能求？誰為所求？誰為可覺？誰為覺者？又復離心之外都無一法，誰能發起此心令至妙果者？若法無有因緣而得成者，一切眾生亦應不假方便自然成佛。」故佛答言：「祕密主！自心尋求菩提及一切智。何以故？本性清淨故。」雖眾生自心實相即是菩提，有佛無佛常自嚴淨，然不如實自知，故即是無明。無明所顛倒取相故，生愛等諸煩惱。因煩惱故，起種種業、入種種道、獲種種身、受種種苦樂。如蠶出絲無所因，自從已出而自纏裹，受燒煮苦。譬如人間淨水，隨天鬼之心，或以為寶、或以為火，自心自見苦樂。由之當知，離心之外無有法也。若瑜伽行人，正觀三法實相，即是見心實相。心實相者，即是無相菩提，亦名一切智智。雖復離諸因緣，亦非無因而得成就也。復次世尊欲令眾生如實知自心故，更以方便分別演說。所以然者？若但言自心不生不滅，以無所因故，義則難解，故先示其著處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時金剛手復白佛言：世尊！誰尋求一切智？誰為菩提成正覺者？誰發起彼一切智智？佛言：祕密主！自心尋求菩提及一切智。何以故？本性清淨故，乃至無量功德皆悉成就。」時執金剛聞佛所說義，薩婆若慧唯是自心，乃至無有少法出此心者，為未來眾生斷疑惑故而問佛言：「菩提心名為一向志求一切智智。若一切智智即是菩提心者，此中誰為能求？誰為所求？誰為可覺？誰為覺者？又復離心之外都無一法，誰能發起此心令至妙果者？若法無有因緣而得成者，一切眾生亦應不假方便自然成佛。」故佛答言：「祕密主！自心尋求菩提及一切智。何以故？本性清淨故。」雖眾生自心實相即是菩提，有佛無佛常自嚴淨，然不如實自知，故即是無明。無明所顛倒取相故，生愛等諸煩惱。因煩惱故，起種種業、入種種道、獲種種身、受種種苦樂。如蠶出絲無所因，自從已出而自纏裹，受燒煮苦。譬如人間淨水，隨天鬼之心，或以為寶、或以為火，自心自見苦樂。由之當知，離心之外無有法也。若瑜伽行人，正觀三法實相，即是見心實相。心實相者，即是無相菩提，亦名一切智智。雖復離諸因緣，亦非無因而得成就也。復次世尊欲令眾生如實知自心故，更以方便分別演說。所以然者？若但言自心不生不滅，以無所因故，義則難解，故先示其著處。

經言「心不在內不在外，及兩中間心不可得。」如《摩訶般若》以無量門入諸法實相。今欲舉其宗要，但觀內外十二處，即攝一切法也。行者心無始來多於內法取著心相，故先於內六處以即離相等方便，一一諦觀心不可得，無生無相、無有處所。而作是念：「此心或在外耶？」復於外六處如實觀之，心亦無生相、無有處所。猶恐錯誤，更合觀之，於兩中間亦不可得。即悟此心實性，本自無生無滅，畢竟常淨，戲論雲披。譬如珠力故水清，水清故珠現，定不從餘處來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「心不在內不在外，及兩中間心不可得。」如《摩訶般若》以無量門入諸法實相。今欲舉其宗要，但觀內外十二處，即攝一切法也。行者心無始來多於內法取著心相，故先於內六處以即離相等方便，一一諦觀心不可得，無生無相、無有處所。而作是念：「此心或在外耶？」復於外六處如實觀之，心亦無生相、無有處所。猶恐錯誤，更合觀之，於兩中間亦不可得。即悟此心實性，本自無生無滅，畢竟常淨，戲論雲披。譬如珠力故水清，水清故珠現，定不從餘處來也。

經云「祕密主！如來、應、正等覺，非青非黃、非赤非白、非紅紫、非水精色、非長非短、非圓非方、非明非暗、非男非女非不男女」者，前約一切法明心實相已，今復約真我明心實相。此宗辨義，即以心為如來、應、正等覺，所謂內心之大我也。如有一類外道，不了自心故，而作是言：「我觀真我其色正青，餘人所不能見。」或言正黃正赤；或言鮮白；或言如燕脂色，今義云紅紫也。或言：「我見真我，其相極長極短，乃至如男子相等。唯此是實，餘皆妄語。」然此等眾相，悉從緣生無有自性，云何得名真實我耶？對如是種種執故，佛說如來、應、正等覺非青色等。所以者何？是青相畢竟不生故，則為非青。青實相不壞故，而亦非非青。當知如來、應、正等覺無一定相可說，亦不離如是諸相也。如有外道阿闍梨，於黑月夜引諸弟子至大象前而告之言：「我於今者示汝真我。」時彼眾人，或以目覩、或以身觸。其視形者則言：「我今已識真我，其色甚白，杭然高大。」其觸牙者則言：「真我如戈。」觸耳者則言如箕，觸足者則言如柱，觸尾者則言如索，各隨所遇情計不同。雖復更相是非，終不能識其真體。若瑜伽行者開發心明道時，照見心王如來，如大明中目覩眾色，則不生如是諍論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！如來、應、正等覺，非青非黃、非赤非白、非紅紫、非水精色、非長非短、非圓非方、非明非暗、非男非女非不男女」者，前約一切法明心實相已，今復約真我明心實相。此宗辨義，即以心為如來、應、正等覺，所謂內心之大我也。如有一類外道，不了自心故，而作是言：「我觀真我其色正青，餘人所不能見。」或言正黃正赤；或言鮮白；或言如燕脂色，今義云紅紫也。或言：「我見真我，其相極長極短，乃至如男子相等。唯此是實，餘皆妄語。」然此等眾相，悉從緣生無有自性，云何得名真實我耶？對如是種種執故，佛說如來、應、正等覺非青色等。所以者何？是青相畢竟不生故，則為非青。青實相不壞故，而亦非非青。當知如來、應、正等覺無一定相可說，亦不離如是諸相也。如有外道阿闍梨，於黑月夜引諸弟子至大象前而告之言：「我於今者示汝真我。」時彼眾人，或以目覩、或以身觸。其視形者則言：「我今已識真我，其色甚白，杭然高大。」其觸牙者則言：「真我如戈。」觸耳者則言如箕，觸足者則言如柱，觸尾者則言如索，各隨所遇情計不同。雖復更相是非，終不能識其真體。若瑜伽行者開發心明道時，照見心王如來，如大明中目覩眾色，則不生如是諍論也。

次云「祕密主！心非欲界同性、非色界同性、非無色界同性，非天龍夜叉，乃至人非人趣同性」者，亦是對諸妄執，顯示自心無變易，故說言此心不與三界同性也。有諸外道計我性即同欲界、或同色無色界，乃至謂非想處即是涅槃。或言梵王、毘紐天等生一切法。然此三界皆悉從眾緣生，求其自性都不可得，況令心性同於彼性耶？次廣分別無量諸眾生趣，一一言之，皆不與彼同性。譬如虛空中雨八功德水，一味淳淨，隨所受之器種種差別故，或辛或酸、或溫或濁，然八功德性不與彼同。溫解濁息時，清涼如故未曾變異。又如真陀摩尼自無定相，遇物即同其色，然其寶性不與彼同。若與彼同性者，是色隨緣生滅時寶性亦應生滅也。復次世尊將欲開示大悲胎藏生漫荼羅故，先正開示心實相門。何以故？如行者本尊三昧中，說有顯形男女等相，及普門示現六趣之身。恐諸行人不了心因緣生故，於寶王真性而生戲論，故佛說言如來非青非黃，乃至此心不與三界六趣同性。若能如是觀察，則不障菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次云「祕密主！心非欲界同性、非色界同性、非無色界同性，非天龍夜叉，乃至人非人趣同性」者，亦是對諸妄執，顯示自心無變易，故說言此心不與三界同性也。有諸外道計我性即同欲界、或同色無色界，乃至謂非想處即是涅槃。或言梵王、毘紐天等生一切法。然此三界皆悉從眾緣生，求其自性都不可得，況令心性同於彼性耶？次廣分別無量諸眾生趣，一一言之，皆不與彼同性。譬如虛空中雨八功德水，一味淳淨，隨所受之器種種差別故，或辛或酸、或溫或濁，然八功德性不與彼同。溫解濁息時，清涼如故未曾變異。又如真陀摩尼自無定相，遇物即同其色，然其寶性不與彼同。若與彼同性者，是色隨緣生滅時寶性亦應生滅也。復次世尊將欲開示大悲胎藏生漫荼羅故，先正開示心實相門。何以故？如行者本尊三昧中，說有顯形男女等相，及普門示現六趣之身。恐諸行人不了心因緣生故，於寶王真性而生戲論，故佛說言如來非青非黃，乃至此心不與三界六趣同性。若能如是觀察，則不障菩提心也。

又經云「祕密主！心不住眼界、不住耳鼻舌身意界，非見非顯現」者，前說不在三處，已攝一切法，為未悟者復一一歷法分別。若心不與諸趣同性，為住眼界等耶？乃至住意界耶？若心住眼界者，眼從眾緣生故，性相自空無有住處，況復心之實相住在眼中？如眼界者，乃至陰入諸法皆應廣說。復次前已破種種外道，今說不住諸法，為破邊見聲聞故。如犢子阿毘曇中說：譬如四大和合有眼法，如是五象和合有人法，是人法在不可說藏中。說一切有道人言：神人一切法門中求不可得，如兔角龜毛常無，而陰界入實有自性。以如是戲論法故，不識其心。若能觀心不住諸法，則心無行處，戲論皆盡也。非見非顯現者，如有人言：一切眾生本有佛知見性，但無明翳膜除時，自能見理。或有人言：如是常理非可造作，但除纏蓋。雲霧除時，日輪自現。皆以世諦言之耳。若淨菩提心是可見可現之法，即為有相，凡有相者皆是虛妄，云何能見無上菩提？又經中自說因緣「何以故？虛空相心離諸妄執亦無分別，猶如虛空畢竟淨法，一切色像無能染污之者。心性亦爾，一切分別無能染污之者。」若無分別，即是離一切相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經云「祕密主！心不住眼界、不住耳鼻舌身意界，非見非顯現」者，前說不在三處，已攝一切法，為未悟者復一一歷法分別。若心不與諸趣同性，為住眼界等耶？乃至住意界耶？若心住眼界者，眼從眾緣生故，性相自空無有住處，況復心之實相住在眼中？如眼界者，乃至陰入諸法皆應廣說。復次前已破種種外道，今說不住諸法，為破邊見聲聞故。如犢子阿毘曇中說：譬如四大和合有眼法，如是五象和合有人法，是人法在不可說藏中。說一切有道人言：神人一切法門中求不可得，如兔角龜毛常無，而陰界入實有自性。以如是戲論法故，不識其心。若能觀心不住諸法，則心無行處，戲論皆盡也。非見非顯現者，如有人言：一切眾生本有佛知見性，但無明翳膜除時，自能見理。或有人言：如是常理非可造作，但除纏蓋。雲霧除時，日輪自現。皆以世諦言之耳。若淨菩提心是可見可現之法，即為有相，凡有相者皆是虛妄，云何能見無上菩提？又經中自說因緣「何以故？虛空相心離諸妄執亦無分別，猶如虛空畢竟淨法，一切色像無能染污之者。心性亦爾，一切分別無能染污之者。」若無分別，即是離一切相也。

經云「所以者何？性同虛空即同於心，性同於心即同菩提。如是祕密主！心、虛空界、菩提，三種無二。此等悲為根本，方便波羅密滿足」者，如上種種入清淨門，皆為發明自心求菩提義。今復結言虛空無垢即是心，心即是菩提，相本同一相而有三名耳。即此一法界心，雖因緣畢竟不生，而不壞因緣實相。以不生故，則無能所之異；以不壞故，亦得悲為根本，方便波羅密滿足，即是究竟不思議中道義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「所以者何？性同虛空即同於心，性同於心即同菩提。如是祕密主！心、虛空界、菩提，三種無二。此等悲為根本，方便波羅密滿足」者，如上種種入清淨門，皆為發明自心求菩提義。今復結言虛空無垢即是心，心即是菩提，相本同一相而有三名耳。即此一法界心，雖因緣畢竟不生，而不壞因緣實相。以不生故，則無能所之異；以不壞故，亦得悲為根本，方便波羅密滿足，即是究竟不思議中道義也。

經云「祕密主！我說諸法如是。令彼諸菩薩眾，菩提心清淨，知識其心」者，佛已開示淨菩提，略明三句大宗竟，即統論一部始終無量方便，皆為令諸菩薩菩提心清淨知識其心。如此經者，當知一切脩多羅意皆同在此。如釋迦如來所說法者，當知十方三世一切如來種種因緣隨宜演說法，無非為此三句法門，究竟同歸本無異轍。故云「我說諸法如是，乃至知識其心」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！我說諸法如是。令彼諸菩薩眾，菩提心清淨，知識其心」者，佛已開示淨菩提，略明三句大宗竟，即統論一部始終無量方便，皆為令諸菩薩菩提心清淨知識其心。如此經者，當知一切脩多羅意皆同在此。如釋迦如來所說法者，當知十方三世一切如來種種因緣隨宜演說法，無非為此三句法門，究竟同歸本無異轍。故云「我說諸法如是，乃至知識其心」也。

經云「祕密主！云何知自心？謂若分段、或顯色或形色、或境界，若色若受想行識，若我若我所，若能執若所執，若清淨，若界若處，乃至一切分段中求不可得」者，世尊前已廣說淨菩提心如實相，以眾生未能得意懸悟，復作方便說此頓覺成佛入心實相門，亦為決了十方三世一切佛法故。如一切經中，或說諸蘊和合中我不可得、或說諸法從緣生都無自性，皆是漸次開實相門。彼言諸法實相者，即是此經心之實相。心實相者，即是菩提，更無別理也。但為薄福眾生而不能自信作佛，自信作佛者甚為難得，故世尊且令淨諸垢障、將護其心，要令時義契合，然後為說即心之印。今經則不如是，直約諸法令識其心，所以為祕要之藏也。初句云謂若分段者，是總舉從緣生法，以法待因緣成，必有差別相故。行者當知如是觀察，今此分段中何者是心？乃至分析推求都不可得。即知此心出過眾相、離諸因緣，以知心性常如是故，爾時一切諸法自然不異於心也。顯色，謂青黃等。形色，謂方圓等。境界，謂六情所對，即六塵也。為令人易解故，復歷法觀察。今此顯形眾色中，何者是心？色本非情、無覺知相，況於是中有心可得。如顯形者，當知一切色塵亦如是。如色塵者，乃至聲香味觸法亦如是。行者於外塵中心不可得，復觀內身五蘊亦如聚沫泡炎、芭蕉幻化，自求性實尚無所有，況於其中而得有心？如是從麁至細、去廣就略，乃至現在一念識亦無住時。又復從眾緣生故，即空即假即中，遠離一切戲論，至於本不生際。本不生際者即是自性清淨心，自性清淨心即是阿字門，以心入阿字門故，當知一切法悉入阿字門也。已說觀諸法實相，次明觀於我相，故云若我若我所、若能執若所執、若清淨。如上於諸陰中，種種方便觀心而不可得，何況我人壽者等法，從本以來但有假名，而於其中有心可得？清淨者，即外道所計最極清淨處，以為涅槃也。如長爪梵志不受一切法而受是見。今亦如是，取著觀空智慧而生是清淨想，即於如是想中正觀自心無有生處，得入真淨菩提心也。以上廣對五陰，次復說十八界、十二處，乃至一切分段中求不可得。陰界入義，阿毘曇中廣明，此三法已攝一切法。復云乃至一切分段中求不可得者，即是《摩訶般若》等中歷法廣明者是也。如於陰界入分析求心，心不可得；當知六度萬行，乃至一切總持三昧門中種種求心亦不可得。以心不可得故，是心常樂我淨、非常樂我淨等相亦復如是不可得也。復次如聲聞人，初觀陰界入時，即陰求我、離陰求我皆不可得，相在亦不可得，爾時於八直道中遠塵離垢正法眼生。真言門菩薩亦如是，初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！云何知自心？謂若分段、或顯色或形色、或境界，若色若受想行識，若我若我所，若能執若所執，若清淨，若界若處，乃至一切分段中求不可得」者，世尊前已廣說淨菩提心如實相，以眾生未能得意懸悟，復作方便說此頓覺成佛入心實相門，亦為決了十方三世一切佛法故。如一切經中，或說諸蘊和合中我不可得、或說諸法從緣生都無自性，皆是漸次開實相門。彼言諸法實相者，即是此經心之實相。心實相者，即是菩提，更無別理也。但為薄福眾生而不能自信作佛，自信作佛者甚為難得，故世尊且令淨諸垢障、將護其心，要令時義契合，然後為說即心之印。今經則不如是，直約諸法令識其心，所以為祕要之藏也。初句云謂若分段者，是總舉從緣生法，以法待因緣成，必有差別相故。行者當知如是觀察，今此分段中何者是心？乃至分析推求都不可得。即知此心出過眾相、離諸因緣，以知心性常如是故，爾時一切諸法自然不異於心也。顯色，謂青黃等。形色，謂方圓等。境界，謂六情所對，即六塵也。為令人易解故，復歷法觀察。今此顯形眾色中，何者是心？色本非情、無覺知相，況於是中有心可得。如顯形者，當知一切色塵亦如是。如色塵者，乃至聲香味觸法亦如是。行者於外塵中心不可得，復觀內身五蘊亦如聚沫泡炎、芭蕉幻化，自求性實尚無所有，況於其中而得有心？如是從麁至細、去廣就略，乃至現在一念識亦無住時。又復從眾緣生故，即空即假即中，遠離一切戲論，至於本不生際。本不生際者即是自性清淨心，自性清淨心即是阿字門，以心入阿字門故，當知一切法悉入阿字門也。已說觀諸法實相，次明觀於我相，故云若我若我所、若能執若所執、若清淨。如上於諸陰中，種種方便觀心而不可得，何況我人壽者等法，從本以來但有假名，而於其中有心可得？清淨者，即外道所計最極清淨處，以為涅槃也。如長爪梵志不受一切法而受是見。今亦如是，取著觀空智慧而生是清淨想，即於如是想中正觀自心無有生處，得入真淨菩提心也。以上廣對五陰，次復說十八界、十二處，乃至一切分段中求不可得。陰界入義，阿毘曇中廣明，此三法已攝一切法。復云乃至一切分段中求不可得者，即是《摩訶般若》等中歷法廣明者是也。如於陰界入分析求心，心不可得；當知六度萬行，乃至一切總持三昧門中種種求心亦不可得。以心不可得故，是心常樂我淨、非常樂我淨等相亦復如是不可得也。復次如聲聞人，初觀陰界入時，即陰求我、離陰求我皆不可得，相在亦不可得，爾時於八直道中遠塵離垢正法眼生。真言門菩薩亦如是，初

觀陰界入時，即陰求心、離陰求心皆不可得，相在亦不可得，故即時懸悟自心本不生際，於如來知見大菩提道中遠塵離垢得法眼淨。若不作如是方便先從著處觀之，而但言是心遍一切處畢竟無相，則一切眾生無由悟入。當知此觀最為祕要法門也。如餘遠離方便諸菩薩，漸次修習戒定智慧，於無量劫以種種門觀人法二空，猶未能遠離心之影像。今真言行者於初發心時，直觀自心實相，了知本不生故，即時人法戲論淨若虛空，成自然覺不由他悟。當知此觀復名法明道頓悟法門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀陰界入時，即陰求心、離陰求心皆不可得，相在亦不可得，故即時懸悟自心本不生際，於如來知見大菩提道中遠塵離垢得法眼淨。若不作如是方便先從著處觀之，而但言是心遍一切處畢竟無相，則一切眾生無由悟入。當知此觀最為祕要法門也。如餘遠離方便諸菩薩，漸次修習戒定智慧，於無量劫以種種門觀人法二空，猶未能遠離心之影像。今真言行者於初發心時，直觀自心實相，了知本不生故，即時人法戲論淨若虛空，成自然覺不由他悟。當知此觀復名法明道頓悟法門也。

經云「祕密主！此菩薩淨菩提心門，名初法明道。菩薩住此修學，不久勤苦，便得除一切蓋障三昧」者，入佛智慧有無量方便門，今此宗直以淨菩提心為門，若入此門即是初入一切如來境界。譬如彌勒開樓閣門內善財童子，是中具見無量不思議事，難以言宣，但入者自知耳。法明者，以覺心本不生際，其心淨住生大慧光明，普照無量法性，見諸佛所行之道，故云法明道也。菩薩住此道時，從妄想因緣所有煩惱業苦皆悉清淨除滅。譬如有人暗中為利寶所傷，謂為蛇毒，以作毒想故其心執著，便成毒氣遍入支體。垂欲命終時，有良醫診之，曉其本末，即時引至傷處，以明燈照之，猶見所傷之寶有血塗相，其人了知非毒，毒氣亦除，分別玩好之具而生喜樂。行人亦復如是，因淨菩提心照明諸法故，少用功力便得除蓋障三昧，見八萬四千煩惱實相，成八萬四千寶聚門。故經次云「菩薩住此修學，不久勤苦，便得除一切蓋障三昧。」若得此者，則與諸佛菩薩同等住。是中障有五種：一者煩惱障，謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品障蓋淨心，及由宿世偏習故，妨礙道機不入佛法。二者業障，謂過去及現在世造諸重罪，乃至謗方等經，是人雖有得道因緣，以先業障未除故，種種留難不入佛法。三者生障，謂是人若得勝上無難生處，必當悟道，然乘先業更受無暇之身，以報生即為障，不入佛法。四者法障，謂此人已得無障生處，又有悟道之機，以先世曾有障法等緣故，不逢善友、不聞正法。五者所知障，謂此人乃至遇善知識得聞正法，然有種種因緣兩不和合，妨修般若波羅密，如《大品》魔事中廣明。亦是先世或曾差化道機故憙，生此障也。行者已得淨除五障三昧，爾時於自心中常見十方一切諸佛妙相湛然，如觀明鏡，乃至於諸威儀去來睡寤，皆不離如是佛會因緣。時諸聖者常以勝妙方便啟悟其心，梵音慰喻為決疑網，行者隨聞隨喜悟已，網障隨除，不久成就一切佛法。故云若得此三昧者，即與諸佛菩薩同等住。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故，便得佛名，然非究竟妙覺大牟尼位。猶如淨月雖體無增減，然亦明漸漸增，乃至第十五日方能動大海潮也。又行者猶與如來共同等住，即能以方便力起五神通，不動本心遊諸佛剎，現種種身語意，興種種供養雲，以無盡大願廣修諸度。復由意根淨故，次得解無量語言音聲陀羅尼。如一世間中三十六俱胝趣，隨彼上中下性種類、若干方俗言辭，各各差別，皆曉其旨趣，應以隨類之音。如一世界者，一切世界亦如是也。梵本嚕多是大聲，羅尾多是小聲，涅瞿衫者是長聲又兼多聲。所以具足言之，欲顯總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！此菩薩淨菩提心門，名初法明道。菩薩住此修學，不久勤苦，便得除一切蓋障三昧」者，入佛智慧有無量方便門，今此宗直以淨菩提心為門，若入此門即是初入一切如來境界。譬如彌勒開樓閣門內善財童子，是中具見無量不思議事，難以言宣，但入者自知耳。法明者，以覺心本不生際，其心淨住生大慧光明，普照無量法性，見諸佛所行之道，故云法明道也。菩薩住此道時，從妄想因緣所有煩惱業苦皆悉清淨除滅。譬如有人暗中為利寶所傷，謂為蛇毒，以作毒想故其心執著，便成毒氣遍入支體。垂欲命終時，有良醫診之，曉其本末，即時引至傷處，以明燈照之，猶見所傷之寶有血塗相，其人了知非毒，毒氣亦除，分別玩好之具而生喜樂。行人亦復如是，因淨菩提心照明諸法故，少用功力便得除蓋障三昧，見八萬四千煩惱實相，成八萬四千寶聚門。故經次云「菩薩住此修學，不久勤苦，便得除一切蓋障三昧。」若得此者，則與諸佛菩薩同等住。是中障有五種：一者煩惱障，謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品障蓋淨心，及由宿世偏習故，妨礙道機不入佛法。二者業障，謂過去及現在世造諸重罪，乃至謗方等經，是人雖有得道因緣，以先業障未除故，種種留難不入佛法。三者生障，謂是人若得勝上無難生處，必當悟道，然乘先業更受無暇之身，以報生即為障，不入佛法。四者法障，謂此人已得無障生處，又有悟道之機，以先世曾有障法等緣故，不逢善友、不聞正法。五者所知障，謂此人乃至遇善知識得聞正法，然有種種因緣兩不和合，妨修般若波羅密，如《大品》魔事中廣明。亦是先世或曾差化道機故憙，生此障也。行者已得淨除五障三昧，爾時於自心中常見十方一切諸佛妙相湛然，如觀明鏡，乃至於諸威儀去來睡寤，皆不離如是佛會因緣。時諸聖者常以勝妙方便啟悟其心，梵音慰喻為決疑網，行者隨聞隨喜悟已，網障隨除，不久成就一切佛法。故云若得此三昧者，即與諸佛菩薩同等住。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故，便得佛名，然非究竟妙覺大牟尼位。猶如淨月雖體無增減，然亦明漸漸增，乃至第十五日方能動大海潮也。又行者猶與如來共同等住，即能以方便力起五神通，不動本心遊諸佛剎，現種種身語意，興種種供養雲，以無盡大願廣修諸度。復由意根淨故，次得解無量語言音聲陀羅尼。如一世間中三十六俱胝趣，隨彼上中下性種類、若干方俗言辭，各各差別，皆曉其旨趣，應以隨類之音。如一世界者，一切世界亦如是也。梵本嚕多是大聲，羅尾多是小聲，涅瞿衫者是長聲又兼多聲。所以具足言之，欲顯總

持境界無所不了，對此方文字難以具翻也。以得陀羅尼，故能知一切眾生心行，謂如是眾生瞋行偏多而貪性薄，或如是眾生貪行偏多而瞋性薄，乃至通塞之相無量差別，如《釋論》道種智中廣明。是菩薩非但意根得知，乃至視聽臭觸亦皆互用無礙。又能觀彼根緣，為除蓋障，以種種方便成熟眾生、莊嚴佛土，行如來事。當知真言門行者，乃至一生可得成辨也。復次如上所說諸功德，一切眾生皆悉如其本性等共有之，但以無明障蓋不自了知，未能起發如是祕密神通之力。今此真言門修行諸菩薩，以見法明道故，即生獲除一切蓋障三昧。得此三昧故，即能與諸佛菩薩同住、發五神通，以五神通故獲一切眾生語言陀羅尼，獲此陀羅尼故能知一切眾生心行而作佛事。以能廣作佛事、不斷如來種故，則於一切時一切處，常為十方諸佛之所護持。猶如嬰童始生，父母愛心偏重常不捨離。當知如是諸句，皆悉次第相釋也。復次行者以內具如上功德，外為諸佛護持，是故處於生死而無染著。猶如蓮花出水，不為淤泥之所染污。常以四攝方便拔苦眾生，乃至無量無邊阿僧祗劫常在無間獄中，身心精進熾然不息，無有退沒不辭勞倦。何以故？淨菩提心其性法爾如金剛故。如是極堅固性，即是不從師得。住無為戒，無垢無濁不可破傷。戒者梵云尸羅，是清冷義也。譬如水性常冷，雖遇薪火因緣則能灼爛諸物，然其自性終不可遷。若除薪息火，自然清冷如本。真言行者亦如是，獲除蓋障三昧時，心之本性即是尸羅，非造作法不由他得，故言住無為戒也。如聲聞淨戒，要由白四羯磨眾緣具足方始得生，又須方便守護如防利刺，一期壽盡戒亦隨亡之。此戒則不如是，世世生處恒與俱生，不假受持常無失犯。又由住斯戒故，實智增明，逮見不思議中道甚深緣起，制止八顛、遠離二邊。故經次云「遠離邪見通達正見。」迦葉亦云：「自此以前，我等皆名邪見人也。」是中慧不正故，說名邪見。由凡夫二乘不能決擇正知自心實相，於諦實之理，乃至空謂不空、不空謂空，不見古佛所行大菩提路。今此菩薩，以照見心明道故，即時無礙智生，於一切法皆悉現前通達無有錯謬，猶如明目者於日光中覩見種種諸色。雖無量天魔皆悉化作佛身，各說相似波羅密，終不能動其少分疑網之心。故經次云「復次祕密主！住此除一切蓋障菩薩信解力故，不久勤修，滿足一切佛法。」以如是正見猶若金剛，即是最上堅信解力，依此進修如實巧度，故得諸佛力無所畏解脫三昧，及餘無量佛法皆悉成就也。龍樹以為如冶人，以種種方便消融鑛石，然後成金。若神通者，能使土木之類即成金體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持境界無所不了，對此方文字難以具翻也。以得陀羅尼，故能知一切眾生心行，謂如是眾生瞋行偏多而貪性薄，或如是眾生貪行偏多而瞋性薄，乃至通塞之相無量差別，如《釋論》道種智中廣明。是菩薩非但意根得知，乃至視聽臭觸亦皆互用無礙。又能觀彼根緣，為除蓋障，以種種方便成熟眾生、莊嚴佛土，行如來事。當知真言門行者，乃至一生可得成辨也。復次如上所說諸功德，一切眾生皆悉如其本性等共有之，但以無明障蓋不自了知，未能起發如是祕密神通之力。今此真言門修行諸菩薩，以見法明道故，即生獲除一切蓋障三昧。得此三昧故，即能與諸佛菩薩同住、發五神通，以五神通故獲一切眾生語言陀羅尼，獲此陀羅尼故能知一切眾生心行而作佛事。以能廣作佛事、不斷如來種故，則於一切時一切處，常為十方諸佛之所護持。猶如嬰童始生，父母愛心偏重常不捨離。當知如是諸句，皆悉次第相釋也。復次行者以內具如上功德，外為諸佛護持，是故處於生死而無染著。猶如蓮花出水，不為淤泥之所染污。常以四攝方便拔苦眾生，乃至無量無邊阿僧祗劫常在無間獄中，身心精進熾然不息，無有退沒不辭勞倦。何以故？淨菩提心其性法爾如金剛故。如是極堅固性，即是不從師得。住無為戒，無垢無濁不可破傷。戒者梵云尸羅，是清冷義也。譬如水性常冷，雖遇薪火因緣則能灼爛諸物，然其自性終不可遷。若除薪息火，自然清冷如本。真言行者亦如是，獲除蓋障三昧時，心之本性即是尸羅，非造作法不由他得，故言住無為戒也。如聲聞淨戒，要由白四羯磨眾緣具足方始得生，又須方便守護如防利刺，一期壽盡戒亦隨亡之。此戒則不如是，世世生處恒與俱生，不假受持常無失犯。又由住斯戒故，實智增明，逮見不思議中道甚深緣起，制止八顛、遠離二邊。故經次云「遠離邪見通達正見。」迦葉亦云：「自此以前，我等皆名邪見人也。」是中慧不正故，說名邪見。由凡夫二乘不能決擇正知自心實相，於諦實之理，乃至空謂不空、不空謂空，不見古佛所行大菩提路。今此菩薩，以照見心明道故，即時無礙智生，於一切法皆悉現前通達無有錯謬，猶如明目者於日光中覩見種種諸色。雖無量天魔皆悉化作佛身，各說相似波羅密，終不能動其少分疑網之心。故經次云「復次祕密主！住此除一切蓋障菩薩信解力故，不久勤修，滿足一切佛法。」以如是正見猶若金剛，即是最上堅信解力，依此進修如實巧度，故得諸佛力無所畏解脫三昧，及餘無量佛法皆悉成就也。龍樹以為如冶人，以種種方便消融鑛石，然後成金。若神通者，能使土木之類即成金體

，故云不久勤修便得滿足一切佛法，以是菩薩初發心時即名佛故。真實功德不可度量，假使如來於無量無邊阿僧祇劫分別演說猶不能盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故云不久勤修便得滿足一切佛法，以是菩薩初發心時即名佛故。真實功德不可度量，假使如來於無量無邊阿僧祇劫分別演說猶不能盡故。

佛言：「取要言之，是善男子善女人無量功德皆成就也。」爾時執金剛祕密主復以偈問佛，乃至「不知諸空，非彼能知涅槃。是故應了知空，離於斷常」者，如上佛說經之大旨，心實相門略已周備。時金剛手為令未來眾生具足方便無復餘疑，故以偈問佛，請世尊廣演其義。是中略有九句。「云何世尊說，此心菩提生」者，即是菩提心生也。如《花嚴》諸經廣歎發菩提心功德，今此中直問心之密印。云何了知此心菩提種子發生？若已發生其性云何？第二句云「復以云何相，知發菩提心」者，相謂性成於內，必有相彰於外，如《般若》中廣明阿毘拔致相貌。今此中亦問菩提心生時有何相貌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「取要言之，是善男子善女人無量功德皆成就也。」爾時執金剛祕密主復以偈問佛，乃至「不知諸空，非彼能知涅槃。是故應了知空，離於斷常」者，如上佛說經之大旨，心實相門略已周備。時金剛手為令未來眾生具足方便無復餘疑，故以偈問佛，請世尊廣演其義。是中略有九句。「云何世尊說，此心菩提生」者，即是菩提心生也。如《花嚴》諸經廣歎發菩提心功德，今此中直問心之密印。云何了知此心菩提種子發生？若已發生其性云何？第二句云「復以云何相，知發菩提心」者，相謂性成於內，必有相彰於外，如《般若》中廣明阿毘拔致相貌。今此中亦問菩提心生時有何相貌也。

經云「願識心心勝，自然智生說」者，是如實歎佛功德，請敷演前二句義。初云識心，是心自覺之智。次又言心，即是心之實相。意明境智俱妙、無二無別，故重言之。自然智，即是如來常智，唯是心自證心，不從他悟。言佛既於識心人中最為第一，必能知此菩提發生及其微相，唯願說之也。第三句云「大動勇幾何，次第心續生」者，大勤勇即是佛之異名也。歎德而復發問，有幾心次第而得是心也。第四第五句云「心諸相與時，願佛廣開演」者，問此諸心差別之相及相續勝進，凡經幾時而得究竟淨菩提心也。第六句云「功德聚亦然」者，言是心微妙功德，亦願世尊廣開演之，故云亦然也。第七句云「及彼行修行」者，次問當以何行？云何修行而能獲得無上悉地？亦可分為二句也。第八第九句云「心心有殊異，唯大牟尼說」者，謂眾生異熟識心，與瑜伽行者殊異之心，亦願世尊分別廣說。牟尼者，是寂默義。言佛身語心皆究竟寂滅，過語言地。以對二乘小寂不可為譬，故云大牟尼也。阿闍梨言：「如是九句，或可分為十句，從此以後迄至經終，皆是如來酬九問之意，廣分別說。然佛觀當時眾會，務令得意求宗，或後問先答，文無定准。次或轉生疑問，以盡支流。如下文入大悲藏漫荼羅等，即是答修行句。百字果等，即是答殊異心及功德句。其餘隨有相應處，皆以類觀之，義可知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「願識心心勝，自然智生說」者，是如實歎佛功德，請敷演前二句義。初云識心，是心自覺之智。次又言心，即是心之實相。意明境智俱妙、無二無別，故重言之。自然智，即是如來常智，唯是心自證心，不從他悟。言佛既於識心人中最為第一，必能知此菩提發生及其微相，唯願說之也。第三句云「大動勇幾何，次第心續生」者，大勤勇即是佛之異名也。歎德而復發問，有幾心次第而得是心也。第四第五句云「心諸相與時，願佛廣開演」者，問此諸心差別之相及相續勝進，凡經幾時而得究竟淨菩提心也。第六句云「功德聚亦然」者，言是心微妙功德，亦願世尊廣開演之，故云亦然也。第七句云「及彼行修行」者，次問當以何行？云何修行而能獲得無上悉地？亦可分為二句也。第八第九句云「心心有殊異，唯大牟尼說」者，謂眾生異熟識心，與瑜伽行者殊異之心，亦願世尊分別廣說。牟尼者，是寂默義。言佛身語心皆究竟寂滅，過語言地。以對二乘小寂不可為譬，故云大牟尼也。阿闍梨言：「如是九句，或可分為十句，從此以後迄至經終，皆是如來酬九問之意，廣分別說。然佛觀當時眾會，務令得意求宗，或後問先答，文無定准。次或轉生疑問，以盡支流。如下文入大悲藏漫荼羅等，即是答修行句。百字果等，即是答殊異心及功德句。其餘隨有相應處，皆以類觀之，義可知也。」

次如來答金剛手偈中，「善哉佛真子，廣大心利益」者，以從如來種性生、從佛身語心生，故曰真子。如前大日世尊現廣大加持境界，今祕密主亦欲普為如是無量應度眾生，使速成大行裂大疑網，同獲三平等句無盡莊嚴，故佛歎言：「善哉佛子！汝今能以廣大心，為利益無量眾生故，發如是問也。」次云「勝上大乘句，心續生之相，諸佛大祕密，外道不能識」者，略有七義故名大乘：一者以法大故，謂諸佛廣大甚深祕密之藏，毘盧遮那遍一切處大人所乘。二者發心大故，謂一向志求平等大慧，起無盡悲願，誓當普授法界眾生。三者信解大故，謂初見心明道時，具足無量功德，能遍至恒沙佛剎，以大事因緣成就眾生。四者以性大故，謂自性清淨心金剛寶藏無有缺減，一切眾生等共有之。五者依止大故，謂如是妙乘即法界眾生大依止處，猶如百川趣海、卉木依地而生。六者以時大故，謂壽量長遠出過三時，師子奮迅祕密神通之用未曾休息。七者以智大故，謂諸法無邊故，等虛空心自然妙慧亦復無邊，窮實相原底，譬如函蓋相稱。以如是七因緣故，於諸大乘法門猶如醍醐淳味第一，故云最勝大乘也。乘名進趣，句名止息之處，故云大乘句也。心續生之相者，雖此心畢竟常淨，猶如虛空離一切相，而亦從因緣起，有心相生。猶如大海波浪，非是常有亦非常無。若常有者，不應風颷止息則澄然而靜；若常無者，不應風颷纔起鼓怒相續。當知是心從緣起故，即是不生而生、生而不生，無相之相、相常無相，甚深微妙難可了知。諸佛祕密之印不妄宣示，是故凡夫二乘兩種外道，非但不識無生滅心，亦復不識生滅心，故云「諸佛大祕密，外道不能識。我今悉開示，一心應諦聽」也。次偈云「越百六十心，生廣大功德，其性常堅固，知彼菩提生」者，是略答初問：云何即知菩提心生？今佛告言：越百六十相續心，即是淨菩提心。如有人問：云何知此乳中醍醐生？答言：若乳、酪、生、熟蘇麁濁變異之相，悉已融妙無復滓穢，當知即是醍醐生也。行者最初開發金剛寶藏時，見是心性如淨虛空、超諸數量，爾時離因業生、佛樹牙生。此牙生時已遍法界，何況枝葉花果？故云生廣大功德。以過心行戲論故，不可破不可轉，猶若閻浮檀金，無能說其過惡，故云其性常堅固。若知自心有如是印，當知是菩提生也。次有一偈半，略答菩提心相貌。以世間更無有法可以表示淨菩提心相者，唯除大虛空喻少分相似，故云無量如虛空。譬如虛空，不為烟雲塵霧之所染污，其性常住離諸因緣，假使八方大風吹盡世界亦不能令其動。自本初以來常自寂滅無相，非適今也。心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如來答金剛手偈中，「善哉佛真子，廣大心利益」者，以從如來種性生、從佛身語心生，故曰真子。如前大日世尊現廣大加持境界，今祕密主亦欲普為如是無量應度眾生，使速成大行裂大疑網，同獲三平等句無盡莊嚴，故佛歎言：「善哉佛子！汝今能以廣大心，為利益無量眾生故，發如是問也。」次云「勝上大乘句，心續生之相，諸佛大祕密，外道不能識」者，略有七義故名大乘：一者以法大故，謂諸佛廣大甚深祕密之藏，毘盧遮那遍一切處大人所乘。二者發心大故，謂一向志求平等大慧，起無盡悲願，誓當普授法界眾生。三者信解大故，謂初見心明道時，具足無量功德，能遍至恒沙佛剎，以大事因緣成就眾生。四者以性大故，謂自性清淨心金剛寶藏無有缺減，一切眾生等共有之。五者依止大故，謂如是妙乘即法界眾生大依止處，猶如百川趣海、卉木依地而生。六者以時大故，謂壽量長遠出過三時，師子奮迅祕密神通之用未曾休息。七者以智大故，謂諸法無邊故，等虛空心自然妙慧亦復無邊，窮實相原底，譬如函蓋相稱。以如是七因緣故，於諸大乘法門猶如醍醐淳味第一，故云最勝大乘也。乘名進趣，句名止息之處，故云大乘句也。心續生之相者，雖此心畢竟常淨，猶如虛空離一切相，而亦從因緣起，有心相生。猶如大海波浪，非是常有亦非常無。若常有者，不應風颷止息則澄然而靜；若常無者，不應風颷纔起鼓怒相續。當知是心從緣起故，即是不生而生、生而不生，無相之相、相常無相，甚深微妙難可了知。諸佛祕密之印不妄宣示，是故凡夫二乘兩種外道，非但不識無生滅心，亦復不識生滅心，故云「諸佛大祕密，外道不能識。我今悉開示，一心應諦聽」也。次偈云「越百六十心，生廣大功德，其性常堅固，知彼菩提生」者，是略答初問：云何即知菩提心生？今佛告言：越百六十相續心，即是淨菩提心。如有人問：云何知此乳中醍醐生？答言：若乳、酪、生、熟蘇麁濁變異之相，悉已融妙無復滓穢，當知即是醍醐生也。行者最初開發金剛寶藏時，見是心性如淨虛空、超諸數量，爾時離因業生、佛樹牙生。此牙生時已遍法界，何況枝葉花果？故云生廣大功德。以過心行戲論故，不可破不可轉，猶若閻浮檀金，無能說其過惡，故云其性常堅固。若知自心有如是印，當知是菩提生也。次有一偈半，略答菩提心相貌。以世間更無有法可以表示淨菩提心相者，唯除大虛空喻少分相似，故云無量如虛空。譬如虛空，不為烟雲塵霧之所染污，其性常住離諸因緣，假使八方大風吹盡世界亦不能令其動。自本初以來常自寂滅無相，非適今也。心

相亦爾，從無始以來本自不生，以本不生故無有一法能令染污動搖，常住不變永寂無相，故云「不染污常住，諸法不能動，本來寂無相。」爾時行人為此寂光所照，無量知見自然開發，如蓮花敷，故云「無量智成就」。此智成就，即是毘盧遮那心佛現前，故云「正等覺顯現」，梵本云三藐三佛陀菩提現也。佛已略說如是心實相印，若行者與此相應，當知已具堅固信力。然此信力，本從真言門供養儀軌行法如說修行，得至淨菩提心，故云「供養行修行，從是初發心」也。此中供養有二種：一者外供養、二者內供養，下文當應說耳。或有說言：但觀心性無相無為，不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀鑛中金性，雖復在因在果，常自無減無增，若不以方便消融滓穢，則此不生之金無由可得。行人亦復如是，若不以三種祕密方便供養行門，消融百六十心鑛石之垢，何以得此淨菩提心？龍樹阿闍梨中道正觀，正以從緣起故無生義成；而汝謂龜毛兔角為無生，是故墮在失處。又如世人覩真金百練不移，以為妙性窮極。若五通仙人，以諸藥物種種練冶，能化土石之類盡為金寶。其有服食之者，住壽長遠神變無方。當知真金性中自有如是力用，但世人無祕密方便故，不能得耳。淨菩提心亦復如是，若以大悲萬行種種練冶，得成神變加持不思議業。故不應未得謂得，保初心為極果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相亦爾，從無始以來本自不生，以本不生故無有一法能令染污動搖，常住不變永寂無相，故云「不染污常住，諸法不能動，本來寂無相。」爾時行人為此寂光所照，無量知見自然開發，如蓮花敷，故云「無量智成就」。此智成就，即是毘盧遮那心佛現前，故云「正等覺顯現」，梵本云三藐三佛陀菩提現也。佛已略說如是心實相印，若行者與此相應，當知已具堅固信力。然此信力，本從真言門供養儀軌行法如說修行，得至淨菩提心，故云「供養行修行，從是初發心」也。此中供養有二種：一者外供養、二者內供養，下文當應說耳。或有說言：但觀心性無相無為，不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀鑛中金性，雖復在因在果，常自無減無增，若不以方便消融滓穢，則此不生之金無由可得。行人亦復如是，若不以三種祕密方便供養行門，消融百六十心鑛石之垢，何以得此淨菩提心？龍樹阿闍梨中道正觀，正以從緣起故無生義成；而汝謂龜毛兔角為無生，是故墮在失處。又如世人覩真金百練不移，以為妙性窮極。若五通仙人，以諸藥物種種練冶，能化土石之類盡為金寶。其有服食之者，住壽長遠神變無方。當知真金性中自有如是力用，但世人無祕密方便故，不能得耳。淨菩提心亦復如是，若以大悲萬行種種練冶，得成神變加持不思議業。故不應未得謂得，保初心為極果也。

經云「祕密主！無始生死愚童凡夫，執著我名我有，分別無量我分。祕密主！若彼不觀我之自性，則我我所生」者，以下答心相續義也。欲明淨心最初生起之由故，先說愚童凡夫違理之心。無始生死者，《智度》云「世間若眾生若法，皆無有始。經中佛言：『無明覆愛所繫，往來生死，始不可得。乃至菩薩觀無始亦空，而不墮有始見中。』」愚童義，如前說。凡夫者，正譯應云異生，謂由無明故，隨業受報不得自在，墮於種種趣中，色心像類各各差別，故曰異生也。其所計我，但有語言而無實事，故云執著我名。言我有者，即是我所。如是我、我所執，如十六知見等，隨事差別無量不同，故名為分。次釋虛妄分別所由，故云「祕密主！若彼不觀我之自性，則我我所生」也。若彼觀察諸蘊皆悉從眾緣生，是中何者是我？我住何所？為即蘊異蘊相在耶？若能如是諦求，當得正眼。然彼不自觀察，但展轉相承，自久遠以來祖習此見，謂我在身中，能有所作及長養、成就諸根。唯此是究竟道，餘皆妄語。以是故名為愚童也。經云「復計有時」者，謂計一切天地好醜，皆以時為因。如彼偈言「時來眾生熟，時至則催捉。時能覺悟於人，是故時為因。」更有人言：雖一切人物非時所作，然時是不變因、是實有法，細故不可見，以花實等果故可知有時。何以故？見果知有因故。此時法不壞故常。亦以不觀時自性故，而生如是妄計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「祕密主！無始生死愚童凡夫，執著我名我有，分別無量我分。祕密主！若彼不觀我之自性，則我我所生」者，以下答心相續義也。欲明淨心最初生起之由故，先說愚童凡夫違理之心。無始生死者，《智度》云「世間若眾生若法，皆無有始。經中佛言：『無明覆愛所繫，往來生死，始不可得。乃至菩薩觀無始亦空，而不墮有始見中。』」愚童義，如前說。凡夫者，正譯應云異生，謂由無明故，隨業受報不得自在，墮於種種趣中，色心像類各各差別，故曰異生也。其所計我，但有語言而無實事，故云執著我名。言我有者，即是我所。如是我、我所執，如十六知見等，隨事差別無量不同，故名為分。次釋虛妄分別所由，故云「祕密主！若彼不觀我之自性，則我我所生」也。若彼觀察諸蘊皆悉從眾緣生，是中何者是我？我住何所？為即蘊異蘊相在耶？若能如是諦求，當得正眼。然彼不自觀察，但展轉相承，自久遠以來祖習此見，謂我在身中，能有所作及長養、成就諸根。唯此是究竟道，餘皆妄語。以是故名為愚童也。經云「復計有時」者，謂計一切天地好醜，皆以時為因。如彼偈言「時來眾生熟，時至則催捉。時能覺悟於人，是故時為因。」更有人言：雖一切人物非時所作，然時是不變因、是實有法，細故不可見，以花實等果故可知有時。何以故？見果知有因故。此時法不壞故常。亦以不觀時自性故，而生如是妄計也。

經云「地等變化」者，謂地水火風虛空各各有執為真實者。或言地為万物之因，以一切眾生萬物依地得生故。以不觀地之自性，但從眾緣和合有故，而生是見，以為供養地者當得解脫。次有計水能生萬物，火風亦爾。或計萬物從空而生，謂空是真解脫因，宜應供養承事。皆應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「地等變化」者，謂地水火風虛空各各有執為真實者。或言地為万物之因，以一切眾生萬物依地得生故。以不觀地之自性，但從眾緣和合有故，而生是見，以為供養地者當得解脫。次有計水能生萬物，火風亦爾。或計萬物從空而生，謂空是真解脫因，宜應供養承事。皆應廣說。

經云「瑜伽我」者，謂學定者，計此內心相應之理以為真我，常住不動真性湛然，唯此是究竟道離於因果。不觀心自性故，如是見生以為真我，但住此理即名解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「瑜伽我」者，謂學定者，計此內心相應之理以為真我，常住不動真性湛然，唯此是究竟道離於因果。不觀心自性故，如是見生以為真我，但住此理即名解脫也。

經云「建立淨、不建立無淨」者，是中有二種計：前句謂有建立一切法者，依此修行謂之為淨；次句謂此建立非究竟法，若無建立所謂無為乃名真我，亦離前句所修之淨，故云無淨也。由不觀我之自性，有如是見生，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「建立淨、不建立無淨」者，是中有二種計：前句謂有建立一切法者，依此修行謂之為淨；次句謂此建立非究竟法，若無建立所謂無為乃名真我，亦離前句所修之淨，故云無淨也。由不觀我之自性，有如是見生，廣說如上。

經云「若自在天，若流出及時」者，謂一類外道計自在天是常，是自在者能生萬物。如《十二門》中難云「若眾生是自在子者，唯應以樂遮苦，不應與苦，亦應但供養自在則滅苦得樂。而實不爾，但自行苦樂因緣而自受報，非自在天作。又若自在作眾生者，誰復作此自在？若自在自作，則不然，如物不自作。若更有作者，則不名自在。」如彼論廣說也。計流出者，與建立大同。建立，如從心出一切法。此中流出，如從手功出一切法。譬如陶師子埏填無間，生種種差別形相。次云時者，與前時外道宗計少異，皆自在天種類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「若自在天，若流出及時」者，謂一類外道計自在天是常，是自在者能生萬物。如《十二門》中難云「若眾生是自在子者，唯應以樂遮苦，不應與苦，亦應但供養自在則滅苦得樂。而實不爾，但自行苦樂因緣而自受報，非自在天作。又若自在作眾生者，誰復作此自在？若自在自作，則不然，如物不自作。若更有作者，則不名自在。」如彼論廣說也。計流出者，與建立大同。建立，如從心出一切法。此中流出，如從手功出一切法。譬如陶師子埏填無間，生種種差別形相。次云時者，與前時外道宗計少異，皆自在天種類也。