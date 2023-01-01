溫室經義記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫室經義記

沙門釋慧遠撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋慧遠撰

此經開首，須知六要：一、知教大小，教有二藏，備如常辨，此經大乘菩薩藏收。二、須知教局漸及頓，小教名局，大乘法中從小入者名之為漸，不藉小入名之為頓。此經是漸。三、知教有三藏之別，此經是其修多羅藏。四、知經宗趣，此經福德檀行為宗。五、知經名字，經名不同，備如常釋。今此經者，人法為名，佛是人也，說洗僧經是其法也。六、知說人，說有五種：一者佛說、二聖弟子說、三諸天說、四神仙等說、五變化說，此經是其佛所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經開首，須知六要：一、知教大小，教有二藏，備如常辨，此經大乘菩薩藏收。二、須知教局漸及頓，小教名局，大乘法中從小入者名之為漸，不藉小入名之為頓。此經是漸。三、知教有三藏之別，此經是其修多羅藏。四、知經宗趣，此經福德檀行為宗。五、知經名字，經名不同，備如常釋。今此經者，人法為名，佛是人也，說洗僧經是其法也。六、知說人，說有五種：一者佛說、二聖弟子說、三諸天說、四神仙等說、五變化說，此經是其佛所說也。

佛說溫室洗浴眾僧經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說溫室洗浴眾僧經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

次釋其名。初言佛者，標別說人。佛，外國語，此翻名覺。覺有兩義：一者覺察，如人覺賊。二者覺悟，如人睦窹。自覺覺他覺行窮滿，故稱為佛。陳唱名說。溫室洗浴，是所說也。和曘名溫，蔭障名室，此明洗處。備具七物，沐湯形垢，故曰洗浴。但言洗浴即攝七物，此是說具，眾僧所洗。外國正音名曰僧伽，此云和眾。行德無乖名之為和，和者非一目之為眾。眾是漢名，僧是胡稱，胡漢并舉故曰眾僧。問曰：耆域請佛及僧溫室洗浴，今此何故偏言洗僧不論佛也？釋有三義。一義釋云：僧有二種，一、三歸僧，簡因異果。二、應供僧，佛亦在中。今此所謂是應供僧，通攝如來，故不別說。第二義者，所集之經流通末代，未來無佛故不說之。第三義者，據施主心，佛僧通洗。論其受者，僧有所須、佛則無假，今就受者，故云洗僧。經者，外國名修多羅，此翻名綖。綖義似經，故存經稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋其名。初言佛者，標別說人。佛，外國語，此翻名覺。覺有兩義：一者覺察，如人覺賊。二者覺悟，如人睦窹。自覺覺他覺行窮滿，故稱為佛。陳唱名說。溫室洗浴，是所說也。和曘名溫，蔭障名室，此明洗處。備具七物，沐湯形垢，故曰洗浴。但言洗浴即攝七物，此是說具，眾僧所洗。外國正音名曰僧伽，此云和眾。行德無乖名之為和，和者非一目之為眾。眾是漢名，僧是胡稱，胡漢并舉故曰眾僧。問曰：耆域請佛及僧溫室洗浴，今此何故偏言洗僧不論佛也？釋有三義。一義釋云：僧有二種，一、三歸僧，簡因異果。二、應供僧，佛亦在中。今此所謂是應供僧，通攝如來，故不別說。第二義者，所集之經流通末代，未來無佛故不說之。第三義者，據施主心，佛僧通洗。論其受者，僧有所須、佛則無假，今就受者，故云洗僧。經者，外國名修多羅，此翻名綖。綖義似經，故存經稱。

此經三分：初明由序；一心聽下，是其正宗；阿難白佛當何名下，是其流通。序有二種：一、發起序。佛將說經，先託時處，集眾起說。二、證信序。阿難將傳，先對眾生，言如是法我從佛聞，證成可信。初阿難曰吾聞如是，是證信序。一時已下，義有兩兼：當時起說，名發起序；阿難引來證成信，名證信序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經三分：初明由序；一心聽下，是其正宗；阿難白佛當何名下，是其流通。序有二種：一、發起序。佛將說經，先託時處，集眾起說。二、證信序。阿難將傳，先對眾生，言如是法我從佛聞，證成可信。初阿難曰吾聞如是，是證信序。一時已下，義有兩兼：當時起說，名發起序；阿難引來證成信，名證信序。

阿難曰：吾從佛聞如是。一時佛在摩竭提國因沙崛山中。王舍城內有大長者奈女之子，名曰耆域，為大醫王，療治眾病。少小好學，才藝過通，智達五經、天文地理。其所治者，莫不除愈，死者更生、喪車得還。其德甚多，不可具陳，八國宗仰，見者歡喜。於是耆域夜欻生念：「明至佛所，當問我疑。」晨且勅家大小眷屬，嚴至佛所。到精舍門，見佛炳然光照天地。眾生四輩數千萬人，佛為說法，一心靜聽。耆域眷屬下車直進，為佛作禮，各坐一面。佛慰勞曰：「善來醫王。欲有所問，莫得疑難。」耆域長跪白佛言：「雖得生世，為人疎野，隨俗眾流，未曾為福。今欲請佛，及僧、菩薩大士人，溫室澡浴。願令眾生長夜清淨，穢垢消除，不遭眾患。惟佛聖旨，不忽所願。」佛告醫王：「善哉妙意。治眾人病，皆蒙除愈。遠近慶賴，莫不復歡喜。今請佛及諸眾僧，人室洗浴。願及十方眾藥療疾，洗浴除垢。其福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難曰：吾從佛聞如是。一時佛在摩竭提國因沙崛山中。王舍城內有大長者奈女之子，名曰耆域，為大醫王，療治眾病。少小好學，才藝過通，智達五經、天文地理。其所治者，莫不除愈，死者更生、喪車得還。其德甚多，不可具陳，八國宗仰，見者歡喜。於是耆域夜欻生念：「明至佛所，當問我疑。」晨且勅家大小眷屬，嚴至佛所。到精舍門，見佛炳然光照天地。眾生四輩數千萬人，佛為說法，一心靜聽。耆域眷屬下車直進，為佛作禮，各坐一面。佛慰勞曰：「善來醫王。欲有所問，莫得疑難。」耆域長跪白佛言：「雖得生世，為人疎野，隨俗眾流，未曾為福。今欲請佛，及僧、菩薩大士人，溫室澡浴。願令眾生長夜清淨，穢垢消除，不遭眾患。惟佛聖旨，不忽所願。」佛告醫王：「善哉妙意。治眾人病，皆蒙除愈。遠近慶賴，莫不復歡喜。今請佛及諸眾僧，人室洗浴。願及十方眾藥療疾，洗浴除垢。其福無量。」

就初段中，言阿難者，標人別序，此名歡喜。曰，猶辭也。吾聞如是，是證信辭。吾，猶我也。阿難，彰已是能聞人。言從佛者，出得聞處。如是者，是所聞法。飡教曰聞。佛語如法，名之為如。如法之言，是當道理，故稱如是。一時已下，雖有兩兼，對前證信，自下偏就發超以釋。捨中人二，文別有六。言人二者，一是化主、二耆域請主。文別六者，一、明化主；二、王舍城下，明耆域請主；三、夜欻念下，明其耆域啟請方便；四、佛慰勞下，明佛化主安慰聽問；五、耆域白下，耆域正請。六、佛告醫下，如來述讚。六中初二以為一對，次二一對，後二一對。就初段中，言一時者，為化時也。化時寬濫，簡別餘時，是故言一。所言佛者，為化人也，佛如前釋。在摩竭下，為化處也。摩竭提國，就寬通舉，此云不害，因沙崛山隨別以指。此猶經中祇闍崛山，傳之音異，此方名為靈鷲山也。第二段中，先標其人、後嘆其德。前標人中，王舍城內出其住處。此城古昔多有王住，名王舍城。有大長者，彰其人德。標時望，故號長者。㮈女之子，片其休，此事如彼《㮈女經》說。名曰耆域，辨其諱。此名長命，長命因緣亦如經說。下嘆其德。初先正嘆。八國宗下，舉世驚喜，顯德高勝。前正嘆中，文別有四：一、嘆醫能；二、少學下，嘆其餘德；三、其所治下，顯前第一；曰、其德多下，顯前第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初段中，言阿難者，標人別序，此名歡喜。曰，猶辭也。吾聞如是，是證信辭。吾，猶我也。阿難，彰已是能聞人。言從佛者，出得聞處。如是者，是所聞法。飡教曰聞。佛語如法，名之為如。如法之言，是當道理，故稱如是。一時已下，雖有兩兼，對前證信，自下偏就發超以釋。捨中人二，文別有六。言人二者，一是化主、二耆域請主。文別六者，一、明化主；二、王舍城下，明耆域請主；三、夜欻念下，明其耆域啟請方便；四、佛慰勞下，明佛化主安慰聽問；五、耆域白下，耆域正請。六、佛告醫下，如來述讚。六中初二以為一對，次二一對，後二一對。就初段中，言一時者，為化時也。化時寬濫，簡別餘時，是故言一。所言佛者，為化人也，佛如前釋。在摩竭下，為化處也。摩竭提國，就寬通舉，此云不害，因沙崛山隨別以指。此猶經中祇闍崛山，傳之音異，此方名為靈鷲山也。第二段中，先標其人、後嘆其德。前標人中，王舍城內出其住處。此城古昔多有王住，名王舍城。有大長者，彰其人德。標時望，故號長者。㮈女之子，片其休，此事如彼《㮈女經》說。名曰耆域，辨其諱。此名長命，長命因緣亦如經說。下嘆其德。初先正嘆。八國宗下，舉世驚喜，顯德高勝。前正嘆中，文別有四：一、嘆醫能；二、少學下，嘆其餘德；三、其所治下，顯前第一；曰、其德多下，顯前第二。

初嘆醫中，為大醫王，醫自在也。治眾人病，醫療廣也。嘆餘德中，先嘆學心、後嘆所成。少小好學，嘆學心也。幼而翫道，名少小學。才藝過等，嘆所成也。於中有二：初才藝過通，嘆其能。外國具有六十四能，今略舉之。匡時之德名歲。隨身之伎曰藝。才謂三才，行上應天，下狹於地，中和人情。藝是六藝，謂書數等。於此才藝博練有餘，故曰過通。二智達下，嘆其智。智達五經，善其文。五明論法，名為五經，非書詩等。天文地理，識其事。下重顯前第一段中，其所治者莫不除愈，明醫善也。廣如律經。死者更生、喪車得還，略顯一相。如律中，𤘽睒彌國有長者子，輪上遊戲，脚跌倒地，腹結而死。家命耆域為之救療。耆域未至，童子已死。其家親屬車載哭隨，送至殯所。耆域善聲論，遙聞哭音即知不死，呼之令還。破腹解脹，繚合藥拊，少時還活。故今舉之。以醫善下，重顯前第二段中，其德甚多不可陳者。彼才藝等隨別，廣論不可盡也。上來正嘆。下舉八國同共驚喜，顯德高勝。八國宗仰，顯前文中其德多也。見者歡喜，顯前所治莫不愈也。有患皆類，誰見不喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初嘆醫中，為大醫王，醫自在也。治眾人病，醫療廣也。嘆餘德中，先嘆學心、後嘆所成。少小好學，嘆學心也。幼而翫道，名少小學。才藝過等，嘆所成也。於中有二：初才藝過通，嘆其能。外國具有六十四能，今略舉之。匡時之德名歲。隨身之伎曰藝。才謂三才，行上應天，下狹於地，中和人情。藝是六藝，謂書數等。於此才藝博練有餘，故曰過通。二智達下，嘆其智。智達五經，善其文。五明論法，名為五經，非書詩等。天文地理，識其事。下重顯前第一段中，其所治者莫不除愈，明醫善也。廣如律經。死者更生、喪車得還，略顯一相。如律中，𤘽睒彌國有長者子，輪上遊戲，脚跌倒地，腹結而死。家命耆域為之救療。耆域未至，童子已死。其家親屬車載哭隨，送至殯所。耆域善聲論，遙聞哭音即知不死，呼之令還。破腹解脹，繚合藥拊，少時還活。故今舉之。以醫善下，重顯前第二段中，其德甚多不可陳者。彼才藝等隨別，廣論不可盡也。上來正嘆。下舉八國同共驚喜，顯德高勝。八國宗仰，顯前文中其德多也。見者歡喜，顯前所治莫不愈也。有患皆類，誰見不喜？

自下第三明其耆域啟請方便。於中初意、次口、後身。夜欻生念明問我疑，意方便也。盡昏靜，託彼靜時以興福心，故夜生念。福心先無，今時迅起，故云欻生。遲曉請決，故自念言：明至佛所，當問我疑。晨旦勅家，口方便也。耆域善巧，欲以道法齊潤家親，故演勅家。大小眷屬嚴至已下，身方便也。於中三句：一、嚴駕詣佛。佛僧住處精靜之室，通名精舍。二、到已得見佛。佛炳然光照天地，正見佛身。身相顯著，故曰炳然。神暉洞朗，名照天地。眾坐四輩，數千萬人，兼覩其眾。佛為說法，見佛所為。一心靜聽，覩眾所作。三、見已設敬。下車直進，趣佛心專。到已作禮，申已受敬。各坐一面，自然安而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三明其耆域啟請方便。於中初意、次口、後身。夜欻生念明問我疑，意方便也。盡昏靜，託彼靜時以興福心，故夜生念。福心先無，今時迅起，故云欻生。遲曉請決，故自念言：明至佛所，當問我疑。晨旦勅家，口方便也。耆域善巧，欲以道法齊潤家親，故演勅家。大小眷屬嚴至已下，身方便也。於中三句：一、嚴駕詣佛。佛僧住處精靜之室，通名精舍。二、到已得見佛。佛炳然光照天地，正見佛身。身相顯著，故曰炳然。神暉洞朗，名照天地。眾坐四輩，數千萬人，兼覩其眾。佛為說法，見佛所為。一心靜聽，覩眾所作。三、見已設敬。下車直進，趣佛心專。到已作禮，申已受敬。各坐一面，自然安而聽。

自下第四，明其如來安慰聽問。佛慰勞曰善來醫王，安其心也。慰是安慰，勞是勞睞，嘆其來好故曰善來。欲問莫疑，聽其問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四，明其如來安慰聽問。佛慰勞曰善來醫王，安其心也。慰是安慰，勞是勞睞，嘆其來好故曰善來。欲問莫疑，聽其問也。

自下第五耆域正請。於中四句：一展情疎、二請洗事、三因事興願、四請佛述成。從初乃至未曾為福，是第一句。言雖得者，得生人中而無福善。辨得兼失，故曰雖矣。情禾親道目之為疎，常流俗裏說之為野。隨俗眾流，顯前野。未曾為福，彰前疎。今欲請佛及僧洗浴，是第二句。願令已下，是第三句。願令眾生長夜清淨，離煩惱也。穢垢消除，離惡業也。不遭眾患，離苦報也。唯佛聖下，是第四句。唯者，是其專獨之辭。旨謂意旨。忽謂忽輕。耆域啟請專，願佛意不輕已願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第五耆域正請。於中四句：一展情疎、二請洗事、三因事興願、四請佛述成。從初乃至未曾為福，是第一句。言雖得者，得生人中而無福善。辨得兼失，故曰雖矣。情禾親道目之為疎，常流俗裏說之為野。隨俗眾流，顯前野。未曾為福，彰前疎。今欲請佛及僧洗浴，是第二句。願令已下，是第三句。願令眾生長夜清淨，離煩惱也。穢垢消除，離惡業也。不遭眾患，離苦報也。唯佛聖下，是第四句。唯者，是其專獨之辭。旨謂意旨。忽謂忽輕。耆域啟請專，願佛意不輕已願。

自下第六如來述讚。善載，總嘆耆域。前作唯好名善，載是助辭。妙意下，別。別中三句：一者妙意，嘆前願心。此乃菩薩廣大之意，超出餘願，故曰妙意。二、治病皆愈，嘆前醫療。前諸德中，醫救物苦，濟世之要，故偏嘆之。三、復請佛及僧洗浴，嘆前所請洗浴之事。下牒結嘆。願及十方，牒前妙意。眾藥療疾，牒上治病。洗浴除垢，牒前洗僧。其福無量，總結嘆也。上來序說，下次正宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第六如來述讚。善載，總嘆耆域。前作唯好名善，載是助辭。妙意下，別。別中三句：一者妙意，嘆前願心。此乃菩薩廣大之意，超出餘願，故曰妙意。二、治病皆愈，嘆前醫療。前諸德中，醫救物苦，濟世之要，故偏嘆之。三、復請佛及僧洗浴，嘆前所請洗浴之事。下牒結嘆。願及十方，牒前妙意。眾藥療疾，牒上治病。洗浴除垢，牒前洗僧。其福無量，總結嘆也。上來序說，下次正宗。

「一心聽法，吾當為汝先說澡浴眾僧及報之福。」佛告耆域：「澡浴之法，當用七物，除去七病，得七福報。何謂七物？一者然火、二者淨水、三者澡豆、四者酥膏、五者淳灰、六者楊枝、七者內衣，此是澡浴之法。何謂除七病？一者四大安隱、二者除風病、三者除濕痺、四者除寒氷、五者除熱氣、六者除垢穢、七者身體輕便眼目精明，是為除眾僧七病。如是供養，便得七福。何謂七福？一者四大無病，所生常安，勇武丁健，眾所敬仰。二者所生清淨，面貌端正，塵水不著，為人所敬。三者身體常香，衣服潔淨，見者歡喜，莫不欽敬。四者肌體潤澤，威光德大，莫不敬歎，獨步無雙。五者多饒人從，拂拭塵垢，自然受福，常識宿命。六者口齒好香，方白齊平，所說教令莫不肅用。七者所生之處，自然衣裳光飾珍寶，見者悚息。」佛告耆域：「作此洗浴眾僧開士，七福如是。從此因緣，或為人臣、或為帝王、或為日月四天神王、或為帝釋、或為轉輪聖王、或為梵天，受福難量。或為菩薩，發意治地，功成志就，遂致作佛。斯之因供養眾僧無量福田，旱澇不傷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心聽法，吾當為汝先說澡浴眾僧及報之福。」佛告耆域：「澡浴之法，當用七物，除去七病，得七福報。何謂七物？一者然火、二者淨水、三者澡豆、四者酥膏、五者淳灰、六者楊枝、七者內衣，此是澡浴之法。何謂除七病？一者四大安隱、二者除風病、三者除濕痺、四者除寒氷、五者除熱氣、六者除垢穢、七者身體輕便眼目精明，是為除眾僧七病。如是供養，便得七福。何謂七福？一者四大無病，所生常安，勇武丁健，眾所敬仰。二者所生清淨，面貌端正，塵水不著，為人所敬。三者身體常香，衣服潔淨，見者歡喜，莫不欽敬。四者肌體潤澤，威光德大，莫不敬歎，獨步無雙。五者多饒人從，拂拭塵垢，自然受福，常識宿命。六者口齒好香，方白齊平，所說教令莫不肅用。七者所生之處，自然衣裳光飾珍寶，見者悚息。」佛告耆域：「作此洗浴眾僧開士，七福如是。從此因緣，或為人臣、或為帝王、或為日月四天神王、或為帝釋、或為轉輪聖王、或為梵天，受福難量。或為菩薩，發意治地，功成志就，遂致作佛。斯之因供養眾僧無量福田，旱澇不傷。」

於中初先勅聽許說。一心聽法，是勅聽也。當為汝說，是許說也。先說洗僧及報福者，前說發願治病洗僧福皆無量，三種福中，今此先說洗僧之福，故曰先說。施功於僧，福還歸已，故曰反報。下正為說，先開三門。洗浴之法當用七物，是第一門，洗僧之具。除去七病，是第二門，七物之能。得七福報，是第三門，洗僧之益。下廣辨之。廣初門中，先門起發、次列、後結。廣第二中，亦先牒問、次辨其相。四大安穩，是內衣能，衣𦿔形醜故得安隱。除風病者，是淳灰能。除濕痺者，是蘇膏能。除寒水者，是燃火能。能除熱氣者，是楊枝能。除穢者，是澡豆能。身體輕者，是淨水能。是為下結。廣第三中，初先直說、次以偈頌、後重釋疑。前直說中，初先廣辨洗僧福報斯之因由；供養已下，結嘆僧田。前中先明七種福報。從此因緣或為人已下，明前七報受之處所。又復前段明七物果，後段明其洗心之果。就初段中，如是供養得七福報，總以標舉。何謂已下，別明七報。七中皆初正辨報體、後舉人敬顯報殊勝。初一是其燃火之報，第二是其淨水報，第三是其澡豆之報，第四是其蘇藁果報，第五是其淳灰果報，第六是其楊枝果報，第七是其內衣果報。下總結之。開者名大。士謂士夫，人之別稱，故舊翻經名菩薩以為開士。佛告耆域，仰作此七物，洗浴眾僧大士，所得七福如是。上明報體，下明七報受之處所，所謂在人天乃至佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中初先勅聽許說。一心聽法，是勅聽也。當為汝說，是許說也。先說洗僧及報福者，前說發願治病洗僧福皆無量，三種福中，今此先說洗僧之福，故曰先說。施功於僧，福還歸已，故曰反報。下正為說，先開三門。洗浴之法當用七物，是第一門，洗僧之具。除去七病，是第二門，七物之能。得七福報，是第三門，洗僧之益。下廣辨之。廣初門中，先門起發、次列、後結。廣第二中，亦先牒問、次辨其相。四大安穩，是內衣能，衣𦿔形醜故得安隱。除風病者，是淳灰能。除濕痺者，是蘇膏能。除寒水者，是燃火能。能除熱氣者，是楊枝能。除穢者，是澡豆能。身體輕者，是淨水能。是為下結。廣第三中，初先直說、次以偈頌、後重釋疑。前直說中，初先廣辨洗僧福報斯之因由；供養已下，結嘆僧田。前中先明七種福報。從此因緣或為人已下，明前七報受之處所。又復前段明七物果，後段明其洗心之果。就初段中，如是供養得七福報，總以標舉。何謂已下，別明七報。七中皆初正辨報體、後舉人敬顯報殊勝。初一是其燃火之報，第二是其淨水報，第三是其澡豆之報，第四是其蘇藁果報，第五是其淳灰果報，第六是其楊枝果報，第七是其內衣果報。下總結之。開者名大。士謂士夫，人之別稱，故舊翻經名菩薩以為開士。佛告耆域，仰作此七物，洗浴眾僧大士，所得七福如是。上明報體，下明七報受之處所，所謂在人天乃至佛身。

又復上來明七物果，下次明其洗心之果。洗心有四，得報各異：一為世間五欲果報、二為世間離欲果報、三為出世小乘果報、四為出世大乘果報。初至輪王，是求欲心所得果也。求欲之心有下中上，所得各異，下為人臣及粟散王、中為輪王、上生欲天。就下品中，專好自為不欲共他，正得為人。見他喜助，得為大臣。為首近率，得為帝王。中為輪王，無多階異，迴在後說。上心作中，隨心昇降有其五階，始從地天乃至他化。於中獨為不欲共他，直為散天日月星等。見他喜助，得為天臣四天王等。為首近率，為諸天王，謂帝釋等。或生梵下，是離欲心所得之果。初禪之果名為梵天，就始言之。亦可上界通名梵天，彼是禪果。由洗發禪故得生彼，非洗親生。第三分中，小乘之果略而不辨。為菩薩下，是其第四大乘之果。或為菩薩種性解行，發意初地；治地在於二地已上，彼超修道故曰治地；功成在於八地九地，行報純熟故曰功成；志就十地，學滿名就，作佛在果。上來正明洗僧福報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復上來明七物果，下次明其洗心之果。洗心有四，得報各異：一為世間五欲果報、二為世間離欲果報、三為出世小乘果報、四為出世大乘果報。初至輪王，是求欲心所得果也。求欲之心有下中上，所得各異，下為人臣及粟散王、中為輪王、上生欲天。就下品中，專好自為不欲共他，正得為人。見他喜助，得為大臣。為首近率，得為帝王。中為輪王，無多階異，迴在後說。上心作中，隨心昇降有其五階，始從地天乃至他化。於中獨為不欲共他，直為散天日月星等。見他喜助，得為天臣四天王等。為首近率，為諸天王，謂帝釋等。或生梵下，是離欲心所得之果。初禪之果名為梵天，就始言之。亦可上界通名梵天，彼是禪果。由洗發禪故得生彼，非洗親生。第三分中，小乘之果略而不辨。為菩薩下，是其第四大乘之果。或為菩薩種性解行，發意初地；治地在於二地已上，彼超修道故曰治地；功成在於八地九地，行報純熟故曰功成；志就十地，學滿名就，作佛在果。上來正明洗僧福報。

自下第二結嘆僧田。斯由供僧結果屬因。無量福田卑澇不傷，就田嘆勝。生多福故，名眾僧為無量福田。於中值福，餘殃不及，故是不為卑澇所傷。此正道其世間卑澇不能傷敗，不須異解。下次偈頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二結嘆僧田。斯由供僧結果屬因。無量福田卑澇不傷，就田嘆勝。生多福故，名眾僧為無量福田。於中值福，餘殃不及，故是不為卑澇所傷。此正道其世間卑澇不能傷敗，不須異解。下次偈頌。

於是世尊重為耆域而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊重為耆域而作頌曰：

「觀諸三界中， 天人受景福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀諸三界中， 天人受景福，

道德無限量， 諦聽次說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道德無限量， 諦聽次說之。

夫人生處世， 端正人所敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人生處世， 端正人所敬，

體性常清淨， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性常清淨， 斯由洗眾僧。

若為大臣子， 財富常吉安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為大臣子， 財富常吉安，

勇健中賢良， 出入無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健中賢良， 出入無罣礙，

所說人奉用， 身體常香潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說人奉用， 身體常香潔，

端正色從容， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正色從容， 斯由洗眾僧。

若生天王家， 生即常潔淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生天王家， 生即常潔淨，

洗浴以香湯， 苾芬以薰身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗浴以香湯， 苾芬以薰身，

形體與眾異， 見者莫不欣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形體與眾異， 見者莫不欣，

斯造溫室浴， 洗僧之福報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯造溫室浴， 洗僧之福報。

第一四天王， 典領四域方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一四天王， 典領四域方，

光明身端正， 威德護四鎮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明身端正， 威德護四鎮，

日月及星宿， 晃照除陰冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月及星宿， 晃照除陰冥，

斯由洗眾僧， 福報如影響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由洗眾僧， 福報如影響。

第二忉利天， 帝釋名曰因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二忉利天， 帝釋名曰因，

六重之寶城， 七寶為宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六重之寶城， 七寶為宮殿，

勇猛天中尊， 端正壽延長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛天中尊， 端正壽延長，

斯由洗眾僧， 其報無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由洗眾僧， 其報無等倫。

世間轉輪王， 七寶導在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間轉輪王， 七寶導在前，

周行四海外， 兵馬八萬四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行四海外， 兵馬八萬四，

明寶照晝夜， 玉女隨時供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明寶照晝夜， 玉女隨時供，

端正身香潔， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正身香潔， 斯由洗眾僧。

第六化應天， 欲界中獨尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六化應天， 欲界中獨尊，

天相光影足， 威靈震六天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天相光影足， 威靈震六天，

自然食甘露， 妓女常在邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然食甘露， 妓女常在邊，

眾德難稱喻， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾德難稱喻， 斯由洗眾僧。

梵魔三鉢天， 淨居修自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵魔三鉢天， 淨居修自然，

行淨無垢穢， 又無女人形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行淨無垢穢， 又無女人形，

梵行修潔已， 志淳在泥洹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行修潔已， 志淳在泥洹，

得生彼天中， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生彼天中， 斯由洗眾僧。

佛為三界尊， 修道甚苦勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為三界尊， 修道甚苦勤，

積行無數劫， 今乃得道真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積行無數劫， 今乃得道真，

金體玉為瓔， 塵垢不著身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金體玉為瓔， 塵垢不著身，

圓光相具足， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光相具足， 斯由洗眾僧。

諸佛從行得， 種種不勞勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛從行得， 種種不勞勤，

所施三界人， 無處不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施三界人， 無處不周遍。

眾僧之聖尊， 四道良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧之聖尊， 四道良福田，

道德從中出， 是行最妙真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道德從中出， 是行最妙真。」

以義入偈，要略易解，故下頌之。有何易解？向前文中，七福之外別說人等。人謂定別，故今就彼人身等上頌七福報，令知無別，是以須頌。偈有二十，前十九偈就人天等頌上七福，末後一偈頌頌前文中結嘆僧田。前十九中，初偈總舉勅聽許說。觀者，如來自言觀也。諸三界中，天人顯福，舉其所觀。世間福報，修善如形、福似影，故曰影福。道德無限量，舉出世果。此等諦聽次為汝說下十八偈，正為說之。初有一偈，就人身上頌七福報，於中單頌淨水之果，餘略不論，斯由洗僧結果屬因。次有兩偈，就彼大臣頌七福報。於中有五：財富吉安是內衣果，勇猛賢良出入無礙是火燃報，所說人用是楊枝果，身體香潔是澡豆報，端正從容是淨水果，略無餘二。次有兩偈，就帝王身頌七福報。生即潔淨洗浴香湯苾芬薰身是澡豆果，形與眾異見莫不忻是淨水果，餘略不論。次有一偈，就四天王頌七福報。次有一偈，就日月等頌七福報。次有兩偈，頌其帝釋頌七福報。次有兩偈，就輪王頌七福。次有兩偈，就他化天頌七福報。餘欲界天略而不辨。次有兩偈頌色界天，於中但明所受梵身，不明七報。初言梵魔三鉢天者，除五淨居是餘色天。此乃胡語，名彼梵天為梵摩羅三鉢利天，不須漢語。擿字別配。淨居已下，是五那含。下有三偈，就佛以頌七種福報。於中前二明佛自德由行而成，勸物同習。後偈明佛利他之德由行而成，勸人同修。此諸偈中，就人天等前頌七報皆不具足，隱顯故爾，欲識玄相，准上七報次第求之。下次頌上結嘆僧田。眾僧聖尊，大乘僧也。四道良田，小乘僧也。須陀、斯陀、那含、羅漢，是其四道。道德從出，是行真者。如上所說人天等因是其道德，從僧田出，是洗僧行最為妙真，以從真實福田出故。下次釋疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以義入偈，要略易解，故下頌之。有何易解？向前文中，七福之外別說人等。人謂定別，故今就彼人身等上頌七福報，令知無別，是以須頌。偈有二十，前十九偈就人天等頌上七福，末後一偈頌頌前文中結嘆僧田。前十九中，初偈總舉勅聽許說。觀者，如來自言觀也。諸三界中，天人顯福，舉其所觀。世間福報，修善如形、福似影，故曰影福。道德無限量，舉出世果。此等諦聽次為汝說下十八偈，正為說之。初有一偈，就人身上頌七福報，於中單頌淨水之果，餘略不論，斯由洗僧結果屬因。次有兩偈，就彼大臣頌七福報。於中有五：財富吉安是內衣果，勇猛賢良出入無礙是火燃報，所說人用是楊枝果，身體香潔是澡豆報，端正從容是淨水果，略無餘二。次有兩偈，就帝王身頌七福報。生即潔淨洗浴香湯苾芬薰身是澡豆果，形與眾異見莫不忻是淨水果，餘略不論。次有一偈，就四天王頌七福報。次有一偈，就日月等頌七福報。次有兩偈，頌其帝釋頌七福報。次有兩偈，就輪王頌七福。次有兩偈，就他化天頌七福報。餘欲界天略而不辨。次有兩偈頌色界天，於中但明所受梵身，不明七報。初言梵魔三鉢天者，除五淨居是餘色天。此乃胡語，名彼梵天為梵摩羅三鉢利天，不須漢語。擿字別配。淨居已下，是五那含。下有三偈，就佛以頌七種福報。於中前二明佛自德由行而成，勸物同習。後偈明佛利他之德由行而成，勸人同修。此諸偈中，就人天等前頌七報皆不具足，隱顯故爾，欲識玄相，准上七報次第求之。下次頌上結嘆僧田。眾僧聖尊，大乘僧也。四道良田，小乘僧也。須陀、斯陀、那含、羅漢，是其四道。道德從出，是行真者。如上所說人天等因是其道德，從僧田出，是洗僧行最為妙真，以從真實福田出故。下次釋疑。

佛說偈已，重告耆域：「觀彼三界，人天品類，高下長短、福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異不同。如此受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，重告耆域：「觀彼三界，人天品類，高下長短、福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異不同。如此受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳。」

疑有二種：一以洗僧福行不殊，疑報差別；二聞由心所受不同，疑不假僧。今并釋之。從初乃至用心不等所受各異，釋遣初疑。二、受諸福報皆從洗僧，釋去後疑。上來正說，下次流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑有二種：一以洗僧福行不殊，疑報差別；二聞由心所受不同，疑不假僧。今并釋之。從初乃至用心不等所受各異，釋遣初疑。二、受諸福報皆從洗僧，釋去後疑。上來正說，下次流通。

佛說經已，阿難白佛言：「當何名此經？以何勸誨之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，阿難白佛言：「當何名此經？以何勸誨之？」

佛言：「阿難！此經名溫室洗浴眾僧經。諸佛所說，非我獨造。行者得度，非神授與。求清淨福，自當奉行。」佛說經竟，耆域、眷屬聞經歡喜，得須陀洹道，禮佛求退，嚴辦洗具。眾坐大小各得道跡，皆共稽首禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名溫室洗浴眾僧經。諸佛所說，非我獨造。行者得度，非神授與。求清淨福，自當奉行。」佛說經竟，耆域、眷屬聞經歡喜，得須陀洹道，禮佛求退，嚴辦洗具。眾坐大小各得道跡，皆共稽首禮佛而去。

佛說溫室洗浴眾僧經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說溫室洗浴眾僧經

初阿難問當何名經，問經名字。以何勸誨，問傳化儀。次如來答。名洗僧經，答其初問。諸佛記下，答第二問。於中初明諸佛共說，彰法要勝，勸人信樂。後明行者方始得度，勸人修學。行者得度，明非無因。非神授與，明非異因。求清淨福自當奉行，結勸修學。當以此等而勸誨之下，明諸人聞法獲益。於中初明耆域眷屬悟道求退嚴辦說具。以聞果報皆由洗得，知法無性故得初果。後明食眾得益辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初阿難問當何名經，問經名字。以何勸誨，問傳化儀。次如來答。名洗僧經，答其初問。諸佛記下，答第二問。於中初明諸佛共說，彰法要勝，勸人信樂。後明行者方始得度，勸人修學。行者得度，明非無因。非神授與，明非異因。求清淨福自當奉行，結勸修學。當以此等而勸誨之下，明諸人聞法獲益。於中初明耆域眷屬悟道求退嚴辦說具。以聞果報皆由洗得，知法無性故得初果。後明食眾得益辭去。

溫室經義記畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫室經義記畢

往昔淨影大師嘗製《溫室經義記》，宣暢其幽旨。千歲之久，相傳至今，可謂法門大幸也。予前年得之珍祕，比日逐節隨科分會本經，以便看讀。更命梓工謀作活字，以公海內同好云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔淨影大師嘗製《溫室經義記》，宣暢其幽旨。千歲之久，相傳至今，可謂法門大幸也。予前年得之珍祕，比日逐節隨科分會本經，以便看讀。更命梓工謀作活字，以公海內同好云。

于時寬保三癸亥冬十月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時寬保三癸亥冬十月