金光明最勝王經疏卷第四(本)(釋依空滿願品竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第四(本)(釋依空滿願品竟)

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

翻經沙門慧沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門慧沼撰

淨地陀羅尼品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨地陀羅尼品第六

最淨地陀羅尼品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，將求菩提必須修行，修行有二，即斷惡、修善。前〈懺悔〉等已明斷惡，次明修善。修善之中，發心、修行。發心即發菩提心，謂要依止大菩提心行諸善行，方能得果。所修行者即是十度，由斯十度能得諸地、能破慳等十度障等，得五分法身，成二勝果。故須明此發心修行，故前品後有此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最淨地陀羅尼品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，將求菩提必須修行，修行有二，即斷惡、修善。前〈懺悔〉等已明斷惡，次明修善。修善之中，發心、修行。發心即發菩提心，謂要依止大菩提心行諸善行，方能得果。所修行者即是十度，由斯十度能得諸地、能破慳等十度障等，得五分法身，成二勝果。故須明此發心修行，故前品後有此品生。

釋名者，《成唯識論》云「總攝有為無為功德以為自性，與所修行為勝依持，令得生長，故名為地。」《地持》、《攝論》、《瑜伽》、《莊嚴》釋皆大同。淨謂清淨，離二障故。然《大乘同性》及《證契大乘經》，說其三乘各有十地，菩薩十地能除二障極淨，名最即最淨之地，依主釋也。淨攝能依、地是所依，總為別所依，或十地體即為無為功德為體，即此功德體離二障，名為最淨。最淨即地，名最淨地，持業釋也。陀羅尼名，如前已釋。由此淨地得此陀羅尼，在此陀羅尼能淨此地，俱依主釋。不通相違，以陀羅尼令離五障得名淨地故。若取十度等，但名最淨地；若取陀羅尼，名最淨地陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，《成唯識論》云「總攝有為無為功德以為自性，與所修行為勝依持，令得生長，故名為地。」《地持》、《攝論》、《瑜伽》、《莊嚴》釋皆大同。淨謂清淨，離二障故。然《大乘同性》及《證契大乘經》，說其三乘各有十地，菩薩十地能除二障極淨，名最即最淨之地，依主釋也。淨攝能依、地是所依，總為別所依，或十地體即為無為功德為體，即此功德體離二障，名為最淨。最淨即地，名最淨地，持業釋也。陀羅尼名，如前已釋。由此淨地得此陀羅尼，在此陀羅尼能淨此地，俱依主釋。不通相違，以陀羅尼令離五障得名淨地故。若取十度等，但名最淨地；若取陀羅尼，名最淨地陀羅尼。

解妨者，問：《辨中邊論》及《攝論》等皆說，依十地、行十行，斷十障、證十如。此中何故不辨十如？答：略廣異故。問：諸餘經論說其十度，初六各三、後四各二。何故此經十波羅蜜皆有五種？答：一一行中各有多門，諸聖教中影略而說，故不一準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，問：《辨中邊論》及《攝論》等皆說，依十地、行十行，斷十障、證十如。此中何故不辨十如？答：略廣異故。問：諸餘經論說其十度，初六各三、後四各二。何故此經十波羅蜜皆有五種？答：一一行中各有多門，諸聖教中影略而說，故不一準。

經 爾時師子相無礙光焰菩薩與無量億眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時師子相無礙光焰菩薩與無量億眾。

贊曰：此品之內，大文分四：一無礙光請、二如來為答、三大梵讚揚、四時眾獲益。初請，分三：初能請人、次請法軌、後正陳請。此初人也。能得菩薩四無畏故名師子相，離障名無礙，得智自在能照真俗名為光焰。此從喻及法為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之內，大文分四：一無礙光請、二如來為答、三大梵讚揚、四時眾獲益。初請，分三：初能請人、次請法軌、後正陳請。此初人也。能得菩薩四無畏故名師子相，離障名無礙，得智自在能照真俗名為光焰。此從喻及法為名。

經 從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足，以種種華香寶幢旛蓋而供養已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足，以種種華香寶幢旛蓋而供養已。

贊曰：請軌，初由虔敬、後陳供養。供養有多，如前已說。此起敬供養，表問菩提心因如華、表成五分法身如香、表出二乘大智如幢、表四陀羅尼如幡、表此覆生如蓋，故以華等供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請軌，初由虔敬、後陳供養。供養有多，如前已說。此起敬供養，表問菩提心因如華、表成五分法身如香、表出二乘大智如幢、表四陀羅尼如幡、表此覆生如蓋，故以華等供養。

經 白佛言：「世尊！以幾因緣得菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 白佛言：「世尊！以幾因緣得菩提心？」

贊曰：正陳請。初問菩提心因、次問菩提心體。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正陳請。初問菩提心因、次問菩提心體。初也。

經 「何者是菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者是菩提心？」

贊曰：問體。初標問、次別問、後結。此標問也。應云「何者是菩提？何名菩提心？」初菩提是真理，心是二智六度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：問體。初標問、次別問、後結。此標問也。應云「何者是菩提？何名菩提心？」初菩提是真理，心是二智六度。

經 「世尊！即於菩提，現在心不可得、未來心不可得、過去心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「世尊！即於菩提，現在心不可得、未來心不可得、過去心不可得。」

下別問。初依法空問、次依生空問。初中有三：初即菩提問、次離菩提問、後結所以。若即菩提，菩提離三世，故三世心皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下別問。初依法空問、次依生空問。初中有三：初即菩提問、次離菩提問、後結所以。若即菩提，菩提離三世，故三世心皆不可得。

經 「離於菩提，菩提心亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「離於菩提，菩提心亦不可得。」

下問離菩提之心。無有一法能離真如，故離如心亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下問離菩提之心。無有一法能離真如，故離如心亦不可得。

經 「菩提者不可言說，心亦無色無相，無有事業非可造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「菩提者不可言說，心亦無色無相，無有事業非可造作。」

下結所以。真理，語言道斷、心行處滅，故不可說。心無色相猶如於幻，無實事業不可造作。此意同於《文殊所問發菩提心經論》「菩提不可身得、不可心得，身假心幻故。」廣如彼釋。此但問心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下結所以。真理，語言道斷、心行處滅，故不可說。心無色相猶如於幻，無實事業不可造作。此意同於《文殊所問發菩提心經論》「菩提不可身得、不可心得，身假心幻故。」廣如彼釋。此但問心。

經 「眾生亦不可得亦不可知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生亦不可得亦不可知。」

下約生空問。眾生謂我，我體是無，但假和合，猶如幻事無實可得，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下約生空問。眾生謂我，我體是無，但假和合，猶如幻事無實可得，可知。

經 「世尊！云何諸法甚深之義而可得知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「世尊！云何諸法甚深之義而可得知？」

下第三結問。云何諸菩提及心法俱不可取說，而有菩提發心能得？此甚深義，何可得知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三結問。云何諸菩提及心法俱不可取說，而有菩提發心能得？此甚深義，何可得知？

經 佛言：「善男子！如是如是。菩提微妙，事業造作皆不可得。若離菩提，菩提心亦不可得。菩提者不可說，心亦不可說，無色相、無事業，一切眾生亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛言：「善男子！如是如是。菩提微妙，事業造作皆不可得。若離菩提，菩提心亦不可得。菩提者不可說，心亦不可說，無色相、無事業，一切眾生亦不可得。」

贊曰：下答，有二：初答第二問、後「善男子譬如寶須彌」下答第一問。答後問中，初印答、後釋答。印答中，初印、次徵、後釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答，有二：初答第二問、後「善男子譬如寶須彌」下答第一問。答後問中，初印答、後釋答。印答中，初印、次徵、後釋。此初也。

經 「何以故？菩提及心同真如故，能證所證皆平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？菩提及心同真如故，能證所證皆平等故。」

下徵及釋也。徵者可知。釋中，初釋不可得不可說之所以，以菩提義及菩提心同依真如無能說得，離計執故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下徵及釋也。徵者可知。釋中，初釋不可得不可說之所以，以菩提義及菩提心同依真如無能說得，離計執故。

經 「非無諸法，而可了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非無諸法，而可了知。」

後釋發心得於菩提甚深之義。但除其病，不無法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後釋發心得於菩提甚深之義。但除其病，不無法故。

「善男子！菩薩摩訶薩如是知者，乃得名為通達諸法，善說菩提及菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩如是知者，乃得名為通達諸法，善說菩提及菩提心。」

贊曰：下釋答，有二：初標、次釋。此標也。初菩提，釋菩提體所證，菩提心能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋答，有二：初標、次釋。此標也。初菩提，釋菩提體所證，菩提心能證。

經 「菩提心者，非過去、非未來、非現在，心亦如是，眾生亦如是，於中二相實不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「菩提心者，非過去、非未來、非現在，心亦如是，眾生亦如是，於中二相實不可得。」

下釋。初不可取說、後「以不可得故」下釋甚深義何可得知。初中有三：初釋、次徵、後通。此釋。初三世，明真如菩提體。次心亦如是，能證。前言心是第一義心、後言心是緣心。眾生亦如是，明人空。於中二相實不可得，合說二我俱不可得。同《文殊問菩提心經》依遍計故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下釋。初不可取說、後「以不可得故」下釋甚深義何可得知。初中有三：初釋、次徵、後通。此釋。初三世，明真如菩提體。次心亦如是，能證。前言心是第一義心、後言心是緣心。眾生亦如是，明人空。於中二相實不可得，合說二我俱不可得。同《文殊問菩提心經》依遍計故。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

次徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次徵也。

經 「以一切法皆無生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「以一切法皆無生故。」

下第三通也。初總、次別。此總。以一切法皆無生故空。《掌珍論》云「無為無有實，不起似空華。」無為無有實，是宗。不起故，因。起者生。似空華者，喻。以本不生，故體非有。《解深密經》依三無性說一切法無生無滅本來寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第三通也。初總、次別。此總。以一切法皆無生故空。《掌珍論》云「無為無有實，不起似空華。」無為無有實，是宗。不起故，因。起者生。似空華者，喻。以本不生，故體非有。《解深密經》依三無性說一切法無生無滅本來寂靜。

經 「菩提不可得，菩提名亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「菩提不可得，菩提名亦不可得。」

下別通，有三：初約菩提。《文殊問發菩提心經》云「菩提者但有名字，世俗故說。」論釋云：示現可證法，但有名用虛妄分別，其體無實故。此意所證但名字假設，故云世俗。若如名取，即虛妄分別，其體無實。能詮名假，所詮亦爾。上約法明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下別通，有三：初約菩提。《文殊問發菩提心經》云「菩提者但有名字，世俗故說。」論釋云：示現可證法，但有名用虛妄分別，其體無實故。此意所證但名字假設，故云世俗。若如名取，即虛妄分別，其體無實。能詮名假，所詮亦爾。上約法明。

經 「眾生、眾生名不可得，聲聞、聲聞名不可得，獨覺、獨覺名不可得，菩薩、菩薩名不可得，佛、佛名不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生、眾生名不可得，聲聞、聲聞名不可得，獨覺、獨覺名不可得，菩薩、菩薩名不可得，佛、佛名不可得。」

雙約二執明。眾生不可得，生執無。眾生名不可得，法執無。天親《般若論》云「假名及陰事，如來離彼相。諸佛無彼二，以見實法故。」此意假名名無實，法空假。陰事，生空假。通二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙約二執明。眾生不可得，生執無。眾生名不可得，法執無。天親《般若論》云「假名及陰事，如來離彼相。諸佛無彼二，以見實法故。」此意假名名無實，法空假。陰事，生空假。通二處。

經 「行非行不可得，行非行名不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「行非行不可得，行非行名不可得。」

又約法辨有是能證。行謂所修行善法，非行謂所斷不應修法，能所詮空故。此中正明菩提心行法能斷之行，非行者是此所斷故，所以對明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又約法辨有是能證。行謂所修行善法，非行謂所斷不應修法，能所詮空故。此中正明菩提心行法能斷之行，非行者是此所斷故，所以對明。

經 「以不可得故，於一切寂靜法中而得安住，此依一切功德善根而得生起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「以不可得故，於一切寂靜法中而得安住，此依一切功德善根而得生起。」

贊曰：釋甚深義，令正修行菩提之心。以不可得故者，令知所證菩提及能證，并能證者皆名言施設，皆是假立無實可得。能如是知，名於一切寂靜法中住。依此假緣世俗道理，一切功德善根而得菩提生起，即稱正理名為菩提故。《文殊問發菩提心經》云「彼處無人證、無所用證，亦無法可證。如是通達，是即名為得阿耨菩提。」此意無人證則無修行者，無所用證則能證行，無法可證即所證菩提。廣如彼論。若準舊經，錯云「依一切功德善根而得發出，是名初發菩提心。」結屬後文。餘因皆不云依餘名發心，故應除「是名」二字，文勢即別，此新翻正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋甚深義，令正修行菩提之心。以不可得故者，令知所證菩提及能證，并能證者皆名言施設，皆是假立無實可得。能如是知，名於一切寂靜法中住。依此假緣世俗道理，一切功德善根而得菩提生起，即稱正理名為菩提故。《文殊問發菩提心經》云「彼處無人證、無所用證，亦無法可證。如是通達，是即名為得阿耨菩提。」此意無人證則無修行者，無所用證則能證行，無法可證即所證菩提。廣如彼論。若準舊經，錯云「依一切功德善根而得發出，是名初發菩提心。」結屬後文。餘因皆不云依餘名發心，故應除「是名」二字，文勢即別，此新翻正。

「善男子！譬如寶須彌山王饒益一切，此菩提心利眾生故，是名第一布施波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如寶須彌山王饒益一切，此菩提心利眾生故，是名第一布施波羅蜜因。」

贊曰。答第一問。分文為四：一發心；二修行；三證地；四得護，即得陀羅尼而為衛護。此初發心。發十度心，文即為十。發心自相難可了知，故以喻明。最初發心行於施度，喻如寶山往者皆益故。文中有三：初喻、次法合、後結。餘皆準此。或有無法合者，由此發心超出生死求大菩提，復出二乘行利他心，遇者皆益而無有極，故以妙高山王為喻。此山出於大海，高於餘山，珍寶無盡。山能饒益，此菩提心利眾生故，合彼饒益。然《大莊嚴論》舉喻有別，彼第二論云「譬如大藏，檀波羅蜜相應發心亦如是，以財周給亦無盡故。」彼取苞含用無盡義，此中應辨發菩提心，略如前說。又《莊嚴論》云「此菩提心以何為根？何所依止？」等有十一問。以大悲為根；以利物為依止；以大乘法為所信；以種智為所緣，為求彼故；以勝欲為所乘，願無上乘故。以大護為所住，住菩薩戒故；以受障為礙難，起異乘心故；以增益為功德；以福智為自性；以習諸度為出離；以地滿為究竟。由地地勤方便，與彼彼相應故。準此答文，知十一問，此利眾生，即第二義。依此得修，故以利物為依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。答第一問。分文為四：一發心；二修行；三證地；四得護，即得陀羅尼而為衛護。此初發心。發十度心，文即為十。發心自相難可了知，故以喻明。最初發心行於施度，喻如寶山往者皆益故。文中有三：初喻、次法合、後結。餘皆準此。或有無法合者，由此發心超出生死求大菩提，復出二乘行利他心，遇者皆益而無有極，故以妙高山王為喻。此山出於大海，高於餘山，珍寶無盡。山能饒益，此菩提心利眾生故，合彼饒益。然《大莊嚴論》舉喻有別，彼第二論云「譬如大藏，檀波羅蜜相應發心亦如是，以財周給亦無盡故。」彼取苞含用無盡義，此中應辨發菩提心，略如前說。又《莊嚴論》云「此菩提心以何為根？何所依止？」等有十一問。以大悲為根；以利物為依止；以大乘法為所信；以種智為所緣，為求彼故；以勝欲為所乘，願無上乘故。以大護為所住，住菩薩戒故；以受障為礙難，起異乘心故；以增益為功德；以福智為自性；以習諸度為出離；以地滿為究竟。由地地勤方便，與彼彼相應故。準此答文，知十一問，此利眾生，即第二義。依此得修，故以利物為依。

經 「善男子！譬如大地持眾物故，是名第二持戒波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！譬如大地持眾物故，是名第二持戒波羅蜜因。」

譬如大地能持眾物，故以戒為本。能生功德，故喻於地。故《遺教經》云「當知此戒，諸善功德安隱住處。」能生諸禪定及滅苦智慧，故喻於地。《大莊嚴論》喻如寶篋，此意由戒能出功德，如篋出物。如彼論云「功德法寶從彼生故。」又寶篋與寶為依，依篋藏護不令失故，如依於戒餘功德在。若破戒已，如斷人頭，諸根等捨，既破戒已功德滅故。持眾物故，法合。或但是喻，是名下結，略無法合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大地能持眾物，故以戒為本。能生功德，故喻於地。故《遺教經》云「當知此戒，諸善功德安隱住處。」能生諸禪定及滅苦智慧，故喻於地。《大莊嚴論》喻如寶篋，此意由戒能出功德，如篋出物。如彼論云「功德法寶從彼生故。」又寶篋與寶為依，依篋藏護不令失故，如依於戒餘功德在。若破戒已，如斷人頭，諸根等捨，既破戒已功德滅故。持眾物故，法合。或但是喻，是名下結，略無法合。

經 「譬如師子有大威力，獨步無畏離驚恐故，是名第三忍辱波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如師子有大威力，獨步無畏離驚恐故，是名第三忍辱波羅蜜因。」

譬如師子喻。師子有其三德：一有大威力、二獨步無畏、三離驚恐，如次喻。譬如師子獨步無畏，發心修三種忍故。《莊嚴論》中喻如大海，諸來違逆心不動故。《遺教經》云「能行忍者，乃可名為有力大人。」故得無畏。是名下結，略無法合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子喻。師子有其三德：一有大威力、二獨步無畏、三離驚恐，如次喻。譬如師子獨步無畏，發心修三種忍故。《莊嚴論》中喻如大海，諸來違逆心不動故。《遺教經》云「能行忍者，乃可名為有力大人。」故得無畏。是名下結，略無法合。

經 「譬如風輪、那羅延力，勇壯速疾心不退故，是名第四勤策波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如風輪、那羅延力，勇壯速疾心不退故，是名第四勤策波羅蜜因。」

譬如風輪等，有二譬：一風輪喻被甲精進，喻如風輪攝持世界。那羅延者，此云力勝，喻利樂攝善二種精進。喻攝善精進中，復有無下、無退、無足。由勇壯故不自卑屈，無下；作事速疾，無足；由力多故作事無退。如次喻無下、無足、無退三種精進故。喻攝善精進，故《唯識論》云「即經所說有勢、有勤、有勇、堅猛、不捨善軛。」初一是被甲，餘四是攝善。或可速疾喻利精進以大悲為本，修勤利生速疾而化。或可總相，不必別配，《莊嚴論》中喻如金剛勇猛堅牢不可壞故。準此有二：一勇猛喻神、二金剛喻杵。所行精進如彼金剛杵堅牢不壞，能行之人如執金剛神勇猛不退。或但喻神，金剛之身不可壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如風輪等，有二譬：一風輪喻被甲精進，喻如風輪攝持世界。那羅延者，此云力勝，喻利樂攝善二種精進。喻攝善精進中，復有無下、無退、無足。由勇壯故不自卑屈，無下；作事速疾，無足；由力多故作事無退。如次喻無下、無足、無退三種精進故。喻攝善精進，故《唯識論》云「即經所說有勢、有勤、有勇、堅猛、不捨善軛。」初一是被甲，餘四是攝善。或可速疾喻利精進以大悲為本，修勤利生速疾而化。或可總相，不必別配，《莊嚴論》中喻如金剛勇猛堅牢不可壞故。準此有二：一勇猛喻神、二金剛喻杵。所行精進如彼金剛杵堅牢不壞，能行之人如執金剛神勇猛不退。或但喻神，金剛之身不可壞故。

經 「譬如七寶樓觀有四階道，清涼之風來吹，四門受安穩樂，靜慮法藏求滿足故，是名第五靜慮波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如七寶樓觀有四階道，清涼之風來吹，四門受安穩樂，靜慮法藏求滿足故，是名第五靜慮波羅蜜因。」

下譬定，初喻、次法合、後結。喻有四：一、樓觀喻，四禪八定具七最勝，如七寶嚴。又諸禪定，七聖財助伴，七支戒為因，故喻七寶樓觀。樓則是觀。又陜而修曲曰樓，觀謂之闕。闕，宮門雙闕。二、四道，喻發心，修定等諸行有四種大，如《莊嚴論》「菩薩發心有四種大：一勇猛大，謂弘誓精進，甚深難作，長時隨順故。二方便大，謂被弘誓鉀，以恒時方便勤精進故。三利益大，謂一切時作自他利故。四出離大，謂為求無上菩提故。」故依此四可往菩提，譬如四道。或無作四諦，《大般若經》名為衢路故。三清涼之風，喻能除煩惱炎熱故。四來吹四門，四門喻常樂我淨四觀。準餘處，明定為樂德因；此約通說，佛具起修四因，當能證得，云受安穩樂。靜慮法藏求滿足故者，但總法合。是名下結，故喻吹門。《莊嚴論》中喻如山王不動不亂，總喻自性；此通喻差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下譬定，初喻、次法合、後結。喻有四：一、樓觀喻，四禪八定具七最勝，如七寶嚴。又諸禪定，七聖財助伴，七支戒為因，故喻七寶樓觀。樓則是觀。又陜而修曲曰樓，觀謂之闕。闕，宮門雙闕。二、四道，喻發心，修定等諸行有四種大，如《莊嚴論》「菩薩發心有四種大：一勇猛大，謂弘誓精進，甚深難作，長時隨順故。二方便大，謂被弘誓鉀，以恒時方便勤精進故。三利益大，謂一切時作自他利故。四出離大，謂為求無上菩提故。」故依此四可往菩提，譬如四道。或無作四諦，《大般若經》名為衢路故。三清涼之風，喻能除煩惱炎熱故。四來吹四門，四門喻常樂我淨四觀。準餘處，明定為樂德因；此約通說，佛具起修四因，當能證得，云受安穩樂。靜慮法藏求滿足故者，但總法合。是名下結，故喻吹門。《莊嚴論》中喻如山王不動不亂，總喻自性；此通喻差別。

經 「譬於日輪光耀熾盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬於日輪光耀熾盛。」

下喻發心修般若度因。文亦有三，喻、合、結。喻有二種：一日輪，喻智自性。二光耀熾盛，喻作用，有二：一能照明、二能破闇。即證真斷惑，理通利物，有勝勢力故。此自得已，亦令他得，通自他能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下喻發心修般若度因。文亦有三，喻、合、結。喻有二種：一日輪，喻智自性。二光耀熾盛，喻作用，有二：一能照明、二能破闇。即證真斷惑，理通利物，有勝勢力故。此自得已，亦令他得，通自他能。

經 「此心速能破滅生死無明闇故，是名第六智慧波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此心速能破滅生死無明闇故，是名第六智慧波羅蜜因。」

法合。此心此求般若，心名為因故。或是所求，因是所以，由彼般若等有此能故，故發心求所以名因。智與心俱，或緣慮故，通說名心。能破生死，除苦諦。能滅無明闇，滅集諦。能滅是道諦，所證是滅諦。《大莊嚴論》智喻如藥，惑智二障病，此智能破故。覆理不明，二障喻闇，故智喻日，體破闇故。能令衰損不起二智，二障喻病，故智喻藥。「是名」下，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法合。此心此求般若，心名為因故。或是所求，因是所以，由彼般若等有此能故，故發心求所以名因。智與心俱，或緣慮故，通說名心。能破生死，除苦諦。能滅無明闇，滅集諦。能滅是道諦，所證是滅諦。《大莊嚴論》智喻如藥，惑智二障病，此智能破故。覆理不明，二障喻闇，故智喻日，體破闇故。能令衰損不起二智，二障喻病，故智喻藥。「是名」下，結。

經 「譬如商主能令一切心願滿足，此心能度生死險道獲功德寶故，是名第七方便勝智波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如商主能令一切心願滿足，此心能度生死險道獲功德寶故，是名第七方便勝智波羅蜜因。」

下喻發修方便善巧心因。文亦有三：一猶如商主多巧方便，有二功能：一能知道路、二引至寶所令求願滿。二「此心能度」下法合。由迴向方便、拔濟方便，度生死道，獲大菩提功德珍寶，不同二乘趣於寂滅。釋通自他及因等言，皆準前知。結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下喻發修方便善巧心因。文亦有三：一猶如商主多巧方便，有二功能：一能知道路、二引至寶所令求願滿。二「此心能度」下法合。由迴向方便、拔濟方便，度生死道，獲大菩提功德珍寶，不同二乘趣於寂滅。釋通自他及因等言，皆準前知。結文可知。

經 「譬如淨月圓滿無翳，此心能於一切境界清淨具足故，是名第八願波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如淨月圓滿無翳，此心能於一切境界清淨具足故，是名第八願波羅蜜因。」

下喻發修願心。文亦分三：由求菩提願、利樂他願，具此大願如月圓滿除自他障，故云無翳。「此心能於」下合願求。二利要於真俗境離障俱了方得滿足，故云一切境界清淨具足。結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下喻發修願心。文亦分三：由求菩提願、利樂他願，具此大願如月圓滿除自他障，故云無翳。「此心能於」下合願求。二利要於真俗境離障俱了方得滿足，故云一切境界清淨具足。結文可知。

經 「譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在，此心善能莊嚴淨佛國土，無量功德廣利群生故，是名第九力波羅蜜因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在，此心善能莊嚴淨佛國土，無量功德廣利群生故，是名第九力波羅蜜因。」

喻發修力心。文三如前。喻中，一輪王喻。二主兵臣寶喻。王總喻發大菩提心，臣別喻於發行力心。有二種力：一思擇力、二修習力。如主兵臣所須四兵隨自意自在，如思擇力。亦隨王意自在，如修習力。四兵二用：一廓境土、二安眾生。「此心」下法合。由力波羅蜜，一能嚴土、二廣利生。無量功德通此二處，無量功德莊嚴土、無量功德以廣利生。結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻發修力心。文三如前。喻中，一輪王喻。二主兵臣寶喻。王總喻發大菩提心，臣別喻於發行力心。有二種力：一思擇力、二修習力。如主兵臣所須四兵隨自意自在，如思擇力。亦隨王意自在，如修習力。四兵二用：一廓境土、二安眾生。「此心」下法合。由力波羅蜜，一能嚴土、二廣利生。無量功德通此二處，無量功德莊嚴土、無量功德以廣利生。結文可知。

經 「譬如虛空及轉輪聖王，此心能於一切境界無有障礙，於一切處皆得自在至灌頂位故，是名第十智波羅蜜因。善男子！是名菩薩摩訶薩十種菩提心因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如虛空及轉輪聖王，此心能於一切境界無有障礙，於一切處皆得自在至灌頂位故，是名第十智波羅蜜因。善男子！是名菩薩摩訶薩十種菩提心因。」

下喻發修智心。文三如前。喻有二種：一虛空喻、二輪王喻。智有二種：一成就有情智，如虛空容受平等無擇；二成就佛法智，如轉輪王受灌頂位。又此二智俱通二種：一淨如虛空，含容一切所有功德；二如轉輪王，能紹佛位廣利有情。「此心」下法合。一切境無礙，合虛空。皆得自在至灌頂位，合轉輪王。結文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下喻發修智心。文三如前。喻有二種：一虛空喻、二輪王喻。智有二種：一成就有情智，如虛空容受平等無擇；二成就佛法智，如轉輪王受灌頂位。又此二智俱通二種：一淨如虛空，含容一切所有功德；二如轉輪王，能紹佛位廣利有情。「此心」下法合。一切境無礙，合虛空。皆得自在至灌頂位，合轉輪王。結文可知。

經 「如是十因汝當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是十因汝當修學。」

下總結勸修。問：此發心因位在何處？答：發心有多位，準《大莊嚴論》有二：一世俗、二勝義，世俗在地前、勝義在地上。又云「菩薩發心，依諸地有四種差別：一信行發心，謂信行地；二淨依發心，謂前七地；三報得發心，謂後三地；四無障發心，謂如來地。」此約三祇及究竟位各增處說，據實四十二位各各發心。《文殊所問菩提心經》又說四種，彼云「有四種心，能成就因、能成就果。何等為四？一者初發心、二者行發心、三者不退發心、四者一生補處發心。」論釋云：初二發心竝在地前，初過聲聞、次過辟支佛；第三發心過不定地，已入初地得證智故；第四發心以善□法王子地故，即第十地。《瑜伽》七十二又有十種發心：一世俗發心，在地前；二得法性發心，謂入地菩薩及得二乘果迴心之者；三不決定發心，謂非菩薩種性，設菩薩性有退還法；四決定發心，與彼相違；五不清淨發心，謂被他逼求活命等而發心者；六清淨發心者，與上相違；七羸劣發心者，謂發心已，被貪等纏所蔽伏，捨正行邪；八強盛發心，與上相違；九未成就果發心，謂因位；十已成就果發心者，謂在佛位。此中所說十發心中，不決定、不清淨及羸劣各少分，三中容有能為因故，由此但可總相而釋，通前所說三類發心。或且據一相別配無妨，然不如通。真諦三藏十發心因喻法各五義釋，以下十度各有五行相故。雖有此理，然無正文，人釋為五義□難。準下十度中各各五行，真諦以彼《瑜伽論》中六度□九門中五門配之，一自性、二一切、三難行、四善士、五清淨。隨應配五，道理亦難。諸經論說各各差別，《雜集》、《唯識》等初六各三、後四各二，《大莊嚴論》六各六門，《寶雲經》中十各十門，何故但配《瑜伽》九門中五門耶？故知十度行相差別有無量門，諸經論中隨影互明，各不相違。然隨行相依釋亦得，以九門義攝一切故。廣且依《唯識》、《攝大乘》等差別而明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下總結勸修。問：此發心因位在何處？答：發心有多位，準《大莊嚴論》有二：一世俗、二勝義，世俗在地前、勝義在地上。又云「菩薩發心，依諸地有四種差別：一信行發心，謂信行地；二淨依發心，謂前七地；三報得發心，謂後三地；四無障發心，謂如來地。」此約三祇及究竟位各增處說，據實四十二位各各發心。《文殊所問菩提心經》又說四種，彼云「有四種心，能成就因、能成就果。何等為四？一者初發心、二者行發心、三者不退發心、四者一生補處發心。」論釋云：初二發心竝在地前，初過聲聞、次過辟支佛；第三發心過不定地，已入初地得證智故；第四發心以善□法王子地故，即第十地。《瑜伽》七十二又有十種發心：一世俗發心，在地前；二得法性發心，謂入地菩薩及得二乘果迴心之者；三不決定發心，謂非菩薩種性，設菩薩性有退還法；四決定發心，與彼相違；五不清淨發心，謂被他逼求活命等而發心者；六清淨發心者，與上相違；七羸劣發心者，謂發心已，被貪等纏所蔽伏，捨正行邪；八強盛發心，與上相違；九未成就果發心，謂因位；十已成就果發心者，謂在佛位。此中所說十發心中，不決定、不清淨及羸劣各少分，三中容有能為因故，由此但可總相而釋，通前所說三類發心。或且據一相別配無妨，然不如通。真諦三藏十發心因喻法各五義釋，以下十度各有五行相故。雖有此理，然無正文，人釋為五義□難。準下十度中各各五行，真諦以彼《瑜伽論》中六度□九門中五門配之，一自性、二一切、三難行、四善士、五清淨。隨應配五，道理亦難。諸經論說各各差別，《雜集》、《唯識》等初六各三、後四各二，《大莊嚴論》六各六門，《寶雲經》中十各十門，何故但配《瑜伽》九門中五門耶？故知十度行相差別有無量門，諸經論中隨影互明，各不相違。然隨行相依釋亦得，以九門義攝一切故。廣且依《唯識》、《攝大乘》等差別而明。

經 「善男子！依五種法，菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。云何為五？一者信根、二者慈悲、三者無求欲心、四者攝受一切眾生、五者願求一切智智。善男子！是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！依五種法，菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。云何為五？一者信根、二者慈悲、三者無求欲心、四者攝受一切眾生、五者願求一切智智。善男子！是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜。」

今此下明是佛答中第二修行。既發心已，次應隨修。於中分二：初修行、二釋名。修行十度即為十段，段段之中各分為四：一標、二徵、三釋、四結。文段易知，下更不科，但牒文釋。一者信根者，菩提既以信為根本。又《發菩提心經論》施有五種：一信心施，是故最初，□信為根而行布施。二慈悲者，既為菩薩意在利生，次信慈悲，與樂拔苦而行布施。三無求欲者，既求菩提行於布施，不希三有及報恩等，故無求欲心。四攝受一切生者，為利生故，平等攝受一切眾生。五者願求一切智智者，迴願自他求佛菩提。又信根即菩提心體。七最勝中，依止最勝，即攝慈悲；無求欲心，清淨勝；攝受一切，意樂勝；願求種智，迴向勝。以施在初，略最勝攝，影顯餘九亦最勝攝，方名度故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此下明是佛答中第二修行。既發心已，次應隨修。於中分二：初修行、二釋名。修行十度即為十段，段段之中各分為四：一標、二徵、三釋、四結。文段易知，下更不科，但牒文釋。一者信根者，菩提既以信為根本。又《發菩提心經論》施有五種：一信心施，是故最初，□信為根而行布施。二慈悲者，既為菩薩意在利生，次信慈悲，與樂拔苦而行布施。三無求欲者，既求菩提行於布施，不希三有及報恩等，故無求欲心。四攝受一切生者，為利生故，平等攝受一切眾生。五者願求一切智智者，迴願自他求佛菩提。又信根即菩提心體。七最勝中，依止最勝，即攝慈悲；無求欲心，清淨勝；攝受一切，意樂勝；願求種智，迴向勝。以施在初，略最勝攝，影顯餘九亦最勝攝，方名度故。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。云何為五？一者三業清淨、二者不為一切眾生作煩惱因緣、三者閉諸惡道開善趣門、四者過於聲聞獨覺之地、五者一切功德皆悉滿足。善男子！是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。云何為五？一者三業清淨、二者不為一切眾生作煩惱因緣、三者閉諸惡道開善趣門、四者過於聲聞獨覺之地、五者一切功德皆悉滿足。善男子！是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜。」

戒中有三，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。一者三業清淨、此即三聚戒之自性。二者不為一切作煩惱因、隨護他支。然《十地論》菩薩受戒意為斷除眾生四流，即斷惑因。三者閉惡道趣、開善趣者，《十地論》云「菩薩受戒，為除眾生諸惡道苦。」四者過聲聞等，最為甚深，不共二乘故；求大菩提，不約小果故。五者功德滿者，由戒為依，生定慧故。故《遺教經》云「依因此戒，能生諸禪定及滅苦智慧。」又第一攝律儀戒，第二第三饒益有情戒，第四第五攝善法戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒中有三，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。一者三業清淨、此即三聚戒之自性。二者不為一切作煩惱因、隨護他支。然《十地論》菩薩受戒意為斷除眾生四流，即斷惑因。三者閉惡道趣、開善趣者，《十地論》云「菩薩受戒，為除眾生諸惡道苦。」四者過聲聞等，最為甚深，不共二乘故；求大菩提，不約小果故。五者功德滿者，由戒為依，生定慧故。故《遺教經》云「依因此戒，能生諸禪定及滅苦智慧。」又第一攝律儀戒，第二第三饒益有情戒，第四第五攝善法戒。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。云何為五？一者能伏貪瞋煩惱、二者不惜身命不求安樂止息之想、三者思惟往業遭苦能忍、四者發慈悲心成就眾生諸善根故、五者為得甚深無生法忍。善男子！是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。云何為五？一者能伏貪瞋煩惱、二者不惜身命不求安樂止息之想、三者思惟往業遭苦能忍、四者發慈悲心成就眾生諸善根故、五者為得甚深無生法忍。善男子！是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜。」

忍即有三：一耐怨害忍、二安受苦忍、三諦察法忍。言能伏貪瞋煩惱，是耐怨害忍。由不惜身命等，是安受苦忍。以精進為體，能行苦行不求安息。三思往昔被他害等，思自往業忍彼不瞋，復由慈悲而為攝受，故忍不瞋。此二即是耐怨害忍因。因有五種：一唯法想、二有苦想、三無常想、四親屬想、五攝受想，此且舉二五。為甚深法者，諦察法忍，以慧為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍即有三：一耐怨害忍、二安受苦忍、三諦察法忍。言能伏貪瞋煩惱，是耐怨害忍。由不惜身命等，是安受苦忍。以精進為體，能行苦行不求安息。三思往昔被他害等，思自往業忍彼不瞋，復由慈悲而為攝受，故忍不瞋。此二即是耐怨害忍因。因有五種：一唯法想、二有苦想、三無常想、四親屬想、五攝受想，此且舉二五。為甚深法者，諦察法忍，以慧為性。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜。云何為五？一者與諸煩惱不樂共住、二者福德未具不受安樂、三者於諸難行苦行之事不生厭心、四者以大慈悲攝受利益方便成熟一切眾生、五者願求不退轉地。善男子！是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜。云何為五？一者與諸煩惱不樂共住、二者福德未具不受安樂、三者於諸難行苦行之事不生厭心、四者以大慈悲攝受利益方便成熟一切眾生、五者願求不退轉地。善男子！是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜。」

精進中，一與諸煩惱不樂共住者，精進有三：一被鉀、二攝善、三利樂有情，此即第一被鉀精進。最初發心起猛利樂，欲翻諸煩惱，如被鉀。二福德未具不受安樂者，攝善之中有其四種，加行、無下、無退、無足。此無退精進，於未得中能進求故，不息受樂。三於諸難行不生厭心，無足精進。四者與慈悲俱，攝受利益眾生方便，成就一切故，是利樂有情精進。五願求不退地者，是攝善中無下精進，不自輕蔑能求上位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進中，一與諸煩惱不樂共住者，精進有三：一被鉀、二攝善、三利樂有情，此即第一被鉀精進。最初發心起猛利樂，欲翻諸煩惱，如被鉀。二福德未具不受安樂者，攝善之中有其四種，加行、無下、無退、無足。此無退精進，於未得中能進求故，不息受樂。三於諸難行不生厭心，無足精進。四者與慈悲俱，攝受利益眾生方便，成就一切故，是利樂有情精進。五願求不退地者，是攝善中無下精進，不自輕蔑能求上位故。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。云何為五？一者於諸善法攝令不散故、二者常願解脫不著二邊故、三者願得神通成就眾生諸善根故、四者為淨法界蠲除心垢故、五者為斷眾生煩惱根本故。善男子！是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。云何為五？一者於諸善法攝令不散故、二者常願解脫不著二邊故、三者願得神通成就眾生諸善根故、四者為淨法界蠲除心垢故、五者為斷眾生煩惱根本故。善男子！是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜。」

靜慮之中亦有三：一安住靜慮、二引發靜慮、三辦事靜慮。此中第一是安住，於諸善品攝令不散。住定輕安等故名安住，引發神通諸功德等名引發。能辦自他利益之事名辦事故。第二常願解脫，解脫即八解脫。於空有邊能不住者，引解脫故。第三願得神通，即六神通，由現神通令諸眾生捨邪歸正集諸善根。此二即引發靜慮。四為淨法界除心垢者，心通二種，能緣慮心并第一義心。為淨法界，即第一義心。依定能除二心垢故，此為自利。五為斷眾生煩惱根本，此即利他。此後二種是辦事靜慮，能辦自他利益事故，非唯緣事名辦事，事謂事業業用。然諸處說變大地為金等為辦事者，且約外利事說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮之中亦有三：一安住靜慮、二引發靜慮、三辦事靜慮。此中第一是安住，於諸善品攝令不散。住定輕安等故名安住，引發神通諸功德等名引發。能辦自他利益之事名辦事故。第二常願解脫，解脫即八解脫。於空有邊能不住者，引解脫故。第三願得神通，即六神通，由現神通令諸眾生捨邪歸正集諸善根。此二即引發靜慮。四為淨法界除心垢者，心通二種，能緣慮心并第一義心。為淨法界，即第一義心。依定能除二心垢故，此為自利。五為斷眾生煩惱根本，此即利他。此後二種是辦事靜慮，能辦自他利益事故，非唯緣事名辦事，事謂事業業用。然諸處說變大地為金等為辦事者，且約外利事說。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。云何為五？一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親近不生厭背、二者諸佛如來說甚深法心常樂聞無有厭足、三者真俗勝智樂善分別、四者見修煩惱咸速斷除、五者世間技術五明之法皆悉通達。善男子！是名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。云何為五？一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親近不生厭背、二者諸佛如來說甚深法心常樂聞無有厭足、三者真俗勝智樂善分別、四者見修煩惱咸速斷除、五者世間技術五明之法皆悉通達。善男子！是名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜。」

智亦有三，謂加行智、根本智、後得智。五中，初二加行智。於善友所修十供養及願常隨，名為親近一切諸佛菩薩善友。皆願求養親近無向背心，如前供養說。二常樂聞法心無厭足，應說諸佛本求法緣。上二俱是加行智攝。第三第五是後得智，真俗二境樂能了知。第四為斷見修煩惱，是根本智。世間伎術，即六十四能。五明之法，謂內明、因明、聲明、醫方明、工巧明，廣如《瑜伽》三十八說。問：內明處者，為唯佛教名內明處耶？答：外道亦有，但明內身因果名內明處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智亦有三，謂加行智、根本智、後得智。五中，初二加行智。於善友所修十供養及願常隨，名為親近一切諸佛菩薩善友。皆願求養親近無向背心，如前供養說。二常樂聞法心無厭足，應說諸佛本求法緣。上二俱是加行智攝。第三第五是後得智，真俗二境樂能了知。第四為斷見修煩惱，是根本智。世間伎術，即六十四能。五明之法，謂內明、因明、聲明、醫方明、工巧明，廣如《瑜伽》三十八說。問：內明處者，為唯佛教名內明處耶？答：外道亦有，但明內身因果名內明處。

經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜。云何為五？一者於一切眾生意樂煩惱心行差別悉皆通達、二者無量諸法對治之門心皆曉了、三者大慈悲定出入自在、四者於諸波羅蜜多皆願修行成熟滿足、五者一切佛法皆願了達攝受無遺。善男子！是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。云何為五？一者於一切法從本以來不生不滅非有非無心得安住、二者觀一切法最妙理趣離垢清淨心得安住、三者過一切相心本真如無作無行不異不動心得安住、四者為欲利益諸眾生事於俗諦中心得安住、五者於奢摩他毘鉢舍那同時運行心得安住。善男子！是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。云何為五？一者以正智力能了一切眾生心行善惡、二者能令一切眾生入於甚深微妙之法、三者一切眾生輪迴生死隨其緣業如實了知、四者於諸眾生三種根性以正智力能分別知、五者於諸眾生如理為說令種善根成熟度脫，皆是智力故。善男子！是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。云何為五？一者能於諸法分別善惡、二者於黑白法遠離攝受、三者能於生死涅槃不厭不喜、四者具福智行至究竟處、五者受勝灌頂能得諸佛不共法等及一切智智。善男子！是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜。云何為五？一者於一切眾生意樂煩惱心行差別悉皆通達、二者無量諸法對治之門心皆曉了、三者大慈悲定出入自在、四者於諸波羅蜜多皆願修行成熟滿足、五者一切佛法皆願了達攝受無遺。善男子！是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。云何為五？一者於一切法從本以來不生不滅非有非無心得安住、二者觀一切法最妙理趣離垢清淨心得安住、三者過一切相心本真如無作無行不異不動心得安住、四者為欲利益諸眾生事於俗諦中心得安住、五者於奢摩他毘鉢舍那同時運行心得安住。善男子！是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。云何為五？一者以正智力能了一切眾生心行善惡、二者能令一切眾生入於甚深微妙之法、三者一切眾生輪迴生死隨其緣業如實了知、四者於諸眾生三種根性以正智力能分別知、五者於諸眾生如理為說令種善根成熟度脫，皆是智力故。善男子！是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜。善男子！復依五法，菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。云何為五？一者能於諸法分別善惡、二者於黑白法遠離攝受、三者能於生死涅槃不厭不喜、四者具福智行至究竟處、五者受勝灌頂能得諸佛不共法等及一切智智。善男子！是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜。」

方便度等四，《瑜伽》四十九說「如前所說，十二行相方便善巧，當知說名方便善巧。如前所說，五種大願名願，所有十力加行名力，於一切法如實安立清淨妙智名智。」問：此第十與六何殊？答：即彼中云「能取勝義無分別轉清淨妙慧名慧，能取世俗有分別轉清淨妙智名智。」名二差別。十二方便善巧者，四十五說「方便善巧，當知略說有十二種：依內修證一切佛法有六，依外成就一切有情亦有六種。依內六者，一於有情悲心顧戀、二於諸行如實遍知、三於菩提深心欣樂、四顧戀有情不捨生死、五遍知諸行輪迴不染、六欣樂佛智熾然精進。名依內修六種善巧。」此意自利。「依外有情修六善巧者，一令修少善感無量乃至微善令修迴向、二令小功力獲大菩提能令捨邪修隨喜等、三憎背聖教令除恚惱、四處中住者令其趣入、五趣入者令其成就、六已成就者令得解脫。已成後六善巧之中後之四種，復修六種方便善巧：一隨順會通，即為會釋諸教相違；二共立要契，令先斷惡修善方便利益等；三異分意樂，見不善等現違背意乖先許等，非染心爾令改修故；四逼迫所生居尊勝位逼令修善；五施恩報恩，謂於有恩他欲來報，但令修善為惠報恩。六究竟清淨，謂現八相究竟利生等。」廣如彼釋。願行不同，有說一願，即初發心願度有情共求佛果。《發菩提心論》云「以此願引生十大願」。如《唯識論》等說有二願：一求菩提願、二利樂他願。諸處通說有四弘願，即未度令度等。《瑜伽》四十五說有五大願：一發心願、二受生、三所行、四正願、五大願。於無上覺初發心求，名發心願。次為利生願生善趣，名受生願。願修善法，名所行願。願當攝受一切功德，名為正願。說此正願，生於大願，大願即是十種大願：一願樂以一切上妙供具供養諸佛、二願攝護諸佛正法、三願從知足至入涅槃常隨侍從、四願行一切菩薩正行、五願普成就一切有情、六願往一切諸佛世界、七願能普淨一切佛土、八願同菩薩意樂加行趣入大乘、九願一切無倒利生皆不唐捐、十願速成無上菩提。《發菩提心經論》、《大莊嚴論》各說十，大同少別。《寶雲經》十，多分有別。力智亦爾，諸說多少各有不同，煩不具引。且依《攝論》及《唯識論》總相而釋。第三依徵列中五，即五段，顯不指科。方便五中，初三拔濟方便、後二迴向方便。意樂煩惱心行差別者，為拔濟生，須識意樂及煩惱心、貪嗔癡行。八萬四千諸塵勞門所有差別，此所對治。諸對治門心皆曉了者，次為對除須識除法。八萬四千諸功德門，即是能治。大慈悲定出入自在者，既識除法，應往諸趣而行化利。依大慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便度等四，《瑜伽》四十九說「如前所說，十二行相方便善巧，當知說名方便善巧。如前所說，五種大願名願，所有十力加行名力，於一切法如實安立清淨妙智名智。」問：此第十與六何殊？答：即彼中云「能取勝義無分別轉清淨妙慧名慧，能取世俗有分別轉清淨妙智名智。」名二差別。十二方便善巧者，四十五說「方便善巧，當知略說有十二種：依內修證一切佛法有六，依外成就一切有情亦有六種。依內六者，一於有情悲心顧戀、二於諸行如實遍知、三於菩提深心欣樂、四顧戀有情不捨生死、五遍知諸行輪迴不染、六欣樂佛智熾然精進。名依內修六種善巧。」此意自利。「依外有情修六善巧者，一令修少善感無量乃至微善令修迴向、二令小功力獲大菩提能令捨邪修隨喜等、三憎背聖教令除恚惱、四處中住者令其趣入、五趣入者令其成就、六已成就者令得解脫。已成後六善巧之中後之四種，復修六種方便善巧：一隨順會通，即為會釋諸教相違；二共立要契，令先斷惡修善方便利益等；三異分意樂，見不善等現違背意乖先許等，非染心爾令改修故；四逼迫所生居尊勝位逼令修善；五施恩報恩，謂於有恩他欲來報，但令修善為惠報恩。六究竟清淨，謂現八相究竟利生等。」廣如彼釋。願行不同，有說一願，即初發心願度有情共求佛果。《發菩提心論》云「以此願引生十大願」。如《唯識論》等說有二願：一求菩提願、二利樂他願。諸處通說有四弘願，即未度令度等。《瑜伽》四十五說有五大願：一發心願、二受生、三所行、四正願、五大願。於無上覺初發心求，名發心願。次為利生願生善趣，名受生願。願修善法，名所行願。願當攝受一切功德，名為正願。說此正願，生於大願，大願即是十種大願：一願樂以一切上妙供具供養諸佛、二願攝護諸佛正法、三願從知足至入涅槃常隨侍從、四願行一切菩薩正行、五願普成就一切有情、六願往一切諸佛世界、七願能普淨一切佛土、八願同菩薩意樂加行趣入大乘、九願一切無倒利生皆不唐捐、十願速成無上菩提。《發菩提心經論》、《大莊嚴論》各說十，大同少別。《寶雲經》十，多分有別。力智亦爾，諸說多少各有不同，煩不具引。且依《攝論》及《唯識論》總相而釋。第三依徵列中五，即五段，顯不指科。方便五中，初三拔濟方便、後二迴向方便。意樂煩惱心行差別者，為拔濟生，須識意樂及煩惱心、貪嗔癡行。八萬四千諸塵勞門所有差別，此所對治。諸對治門心皆曉了者，次為對除須識除法。八萬四千諸功德門，即是能治。大慈悲定出入自在者，既識除法，應往諸趣而行化利。依大慈

悲出入諸定皆使自在，現大神通故。諸波羅蜜皆願修行者，迴向菩提故。方便修諸波羅蜜一切佛法願了攝受者，菩提涅槃智斷恩等願皆證得了達攝受，是能證義。列願五中，初三求菩提願、後二利樂他願。初三即觀三身。願住第一觀一切法，雖是總觀，亦觀一切八相之法不生滅等。離執安住者，雖名觀住，即是欲願。如《般若》問「應云何住？」觀一切法等，通能所觀。報佛之智觀一切法，俗諦最妙理趣真諦，離垢清淨。即離二障能觀之智，於二諦中心得安住。得者證也，即報身四智，今云菩薩於佛能觀垢淨智亦願樂住。過一切相等者，欲得法身。云心得安住，體即欲樂。觀於法身過一切相是心之本，心本即真如。無作者，非煩惱作。無行者，如離三世故。不異者，無有前後別異之相。不動者，不遷滅。觀彼法身離此四相，故願樂住，云心得安住。為欲利益等者，言於俗中者，即是機性、能詮教等。為利他事故，須了教詮及生機性，此即俗諦，於中願樂心得安住。於奢摩他等，欲為利生，要依止觀了知如幻，離諸過等，故須俱行。奢摩他，此云止。毘鉢舍那，此云觀。起於願樂，云心得安住。力五種者，《瑜伽》云「力即十力」。此中第一則業異熟智力及遍趣行智力。善惡，即善不善業故。心行，即遍趣。正智者，離增上慢行故。智能遍實，了一切業及彼意趣趣向故。能令入於深妙法者，是漏盡智力。知漏盡不盡，證得無為故，能令入深妙之法。眾生輪迴，是生死生智力。若知過去輪迴，亦通宿住智力。隨善惡如實了知輪迴生死。三種根性正分別知者，根即根勝劣智力，性則種種性智力。五如理為說成就度脫者，通處非處智力、靜慮等智力、勝解智力。能修此等即修習力，能了此等思擇力。五智中，初三成熟有情、後一成就佛法。一能為眾生分別善惡、二能令眾生遠離黑法攝受白法、三為利有情於生死不厭於涅槃不喜、四其福智行至大涅槃究竟處故、五於第十地受勝灌頂得佛菩提諸不共法本後二智。此中十度地前地上各隨分修，十地各一約增勝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲出入諸定皆使自在，現大神通故。諸波羅蜜皆願修行者，迴向菩提故。方便修諸波羅蜜一切佛法願了攝受者，菩提涅槃智斷恩等願皆證得了達攝受，是能證義。列願五中，初三求菩提願、後二利樂他願。初三即觀三身。願住第一觀一切法，雖是總觀，亦觀一切八相之法不生滅等。離執安住者，雖名觀住，即是欲願。如《般若》問「應云何住？」觀一切法等，通能所觀。報佛之智觀一切法，俗諦最妙理趣真諦，離垢清淨。即離二障能觀之智，於二諦中心得安住。得者證也，即報身四智，今云菩薩於佛能觀垢淨智亦願樂住。過一切相等者，欲得法身。云心得安住，體即欲樂。觀於法身過一切相是心之本，心本即真如。無作者，非煩惱作。無行者，如離三世故。不異者，無有前後別異之相。不動者，不遷滅。觀彼法身離此四相，故願樂住，云心得安住。為欲利益等者，言於俗中者，即是機性、能詮教等。為利他事故，須了教詮及生機性，此即俗諦，於中願樂心得安住。於奢摩他等，欲為利生，要依止觀了知如幻，離諸過等，故須俱行。奢摩他，此云止。毘鉢舍那，此云觀。起於願樂，云心得安住。力五種者，《瑜伽》云「力即十力」。此中第一則業異熟智力及遍趣行智力。善惡，即善不善業故。心行，即遍趣。正智者，離增上慢行故。智能遍實，了一切業及彼意趣趣向故。能令入於深妙法者，是漏盡智力。知漏盡不盡，證得無為故，能令入深妙之法。眾生輪迴，是生死生智力。若知過去輪迴，亦通宿住智力。隨善惡如實了知輪迴生死。三種根性正分別知者，根即根勝劣智力，性則種種性智力。五如理為說成就度脫者，通處非處智力、靜慮等智力、勝解智力。能修此等即修習力，能了此等思擇力。五智中，初三成熟有情、後一成就佛法。一能為眾生分別善惡、二能令眾生遠離黑法攝受白法、三為利有情於生死不厭於涅槃不喜、四其福智行至大涅槃究竟處故、五於第十地受勝灌頂得佛菩提諸不共法本後二智。此中十度地前地上各隨分修，十地各一約增勝說。

十波羅蜜多以五門分別：一釋名、二出體、三廢立、四釋相、五諸門。第一釋名者，初釋總名、後釋別名。梵云始迦波羅蜜多。始迦，十；波羅，彼岸也；蜜多，離也到也。總云十離到彼岸，十者數也。彼岸有五：一所知、二教、三理、四行、五果。由此十行，能知一切空有境盡，能解一切五明教盡，能達一切真俗理盡，能修一切福慧行盡，能證菩提果盡，名到彼岸。菩提斷俱名菩提，菩提涅槃並名菩提故。於五中有小不盡，不名到彼岸。離者遠離。由此十行能離生死五蘊之法，能到所知五種彼岸，名十波羅蜜多。依《大般若》作如此釋，帶數釋也。若無性釋論，於諸世間聲聞獨覺施等善根最為殊勝能到彼岸，是故通稱波羅蜜多。若據自能所到釋，《攝論》簡他，以二乘等非於此五皆修證故。《大莊嚴論》四義釋。《解深密經》、《伽》七十八以五義釋。《雜集論》第十一以十二義釋。此經有十七義，如次文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十波羅蜜多以五門分別：一釋名、二出體、三廢立、四釋相、五諸門。第一釋名者，初釋總名、後釋別名。梵云始迦波羅蜜多。始迦，十；波羅，彼岸也；蜜多，離也到也。總云十離到彼岸，十者數也。彼岸有五：一所知、二教、三理、四行、五果。由此十行，能知一切空有境盡，能解一切五明教盡，能達一切真俗理盡，能修一切福慧行盡，能證菩提果盡，名到彼岸。菩提斷俱名菩提，菩提涅槃並名菩提故。於五中有小不盡，不名到彼岸。離者遠離。由此十行能離生死五蘊之法，能到所知五種彼岸，名十波羅蜜多。依《大般若》作如此釋，帶數釋也。若無性釋論，於諸世間聲聞獨覺施等善根最為殊勝能到彼岸，是故通稱波羅蜜多。若據自能所到釋，《攝論》簡他，以二乘等非於此五皆修證故。《大莊嚴論》四義釋。《解深密經》、《伽》七十八以五義釋。《雜集論》第十一以十二義釋。此經有十七義，如次文說。

釋別名者，《攝論》云「又能破裂慳悋貧窮，及能引得廣大財位福德資糧，故名為施。又能息滅惡戒惡趣，及能取得善趣等持，故名為戒。」《大莊嚴論》「能令清涼故名為戒」。《攝論》約所治，《莊嚴》據得果，亦不相違。餘釋不同，皆準此知。「又能滅盡忿怒怨讎，及能善住自他安穩，故名為忍。又能遠離所有懈怠惡不善法，及能出生無量善法令其增長，故名精進。又能消除所有散動，及能引得內心安住，故名靜慮。又能除遣一切見趣諸邪惡慧，及能真實品別知法，故名為慧。」釋云：謂於因時能破慳悋，亦能引廣福德資糧，及於果時能裂貧窮得大財位，故名為施。餘釋別名，其文易了。然但釋六不釋後四，準《文殊問經論》下為治十障立十波羅。後四云「七者治煩惱心，生助道法故。八對治顛倒道集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心法，時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。」此意因時對治煩惱心故生助道心，果時得助道法，即諸道品四智相應諸助道法。餘亦準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋別名者，《攝論》云「又能破裂慳悋貧窮，及能引得廣大財位福德資糧，故名為施。又能息滅惡戒惡趣，及能取得善趣等持，故名為戒。」《大莊嚴論》「能令清涼故名為戒」。《攝論》約所治，《莊嚴》據得果，亦不相違。餘釋不同，皆準此知。「又能滅盡忿怒怨讎，及能善住自他安穩，故名為忍。又能遠離所有懈怠惡不善法，及能出生無量善法令其增長，故名精進。又能消除所有散動，及能引得內心安住，故名靜慮。又能除遣一切見趣諸邪惡慧，及能真實品別知法，故名為慧。」釋云：謂於因時能破慳悋，亦能引廣福德資糧，及於果時能裂貧窮得大財位，故名為施。餘釋別名，其文易了。然但釋六不釋後四，準《文殊問經論》下為治十障立十波羅。後四云「七者治煩惱心，生助道法故。八對治顛倒道集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心法，時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。」此意因時對治煩惱心故生助道心，果時得助道法，即諸道品四智相應諸助道法。餘亦準知。

出體，如餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出體，如餘。

辨廢立者，前六廣如《攝大乘》第七、《莊嚴論》第七、《成唯識論》第九。後四，《解深密經》第四云「與前六種為助伴故，於前三種所攝有情安置善品，故說方便與三為伴，於現法中煩惱多故，於內心住無堪能等，復彼攝受」乃至云「由此願故，煩惱微薄能修精進，故我說願為進助伴。由此力故，於內心住有所堪能故，說力為靜慮助伴。由此智能引出世慧故，我說智與慧為伴。」此意為助成滿前六，故修後四。若準《文殊問經發菩提心經》，為治十障立於十度。前六即慳等。後四障者，七煩惱心障、八顛倒道障、九不自在心法障、十有我相障。治此後四障，立後四種度。若無性《攝論》，後四一一皆通前六。彼云「一方便善巧，謂以前六所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提故。二願波羅蜜多，謂發種種微妙大願，引攝當來波羅蜜多殊勝緣故。三力波羅，謂由思擇修習二力，令前六種無間現行故。四智波羅，謂由前六成立妙智受用法樂，成就有情故。」諸波羅蜜各有多義，隨各舉一皆不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨廢立者，前六廣如《攝大乘》第七、《莊嚴論》第七、《成唯識論》第九。後四，《解深密經》第四云「與前六種為助伴故，於前三種所攝有情安置善品，故說方便與三為伴，於現法中煩惱多故，於內心住無堪能等，復彼攝受」乃至云「由此願故，煩惱微薄能修精進，故我說願為進助伴。由此力故，於內心住有所堪能故，說力為靜慮助伴。由此智能引出世慧故，我說智與慧為伴。」此意為助成滿前六，故修後四。若準《文殊問經發菩提心經》，為治十障立於十度。前六即慳等。後四障者，七煩惱心障、八顛倒道障、九不自在心法障、十有我相障。治此後四障，立後四種度。若無性《攝論》，後四一一皆通前六。彼云「一方便善巧，謂以前六所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提故。二願波羅蜜多，謂發種種微妙大願，引攝當來波羅蜜多殊勝緣故。三力波羅，謂由思擇修習二力，令前六種無間現行故。四智波羅，謂由前六成立妙智受用法樂，成就有情故。」諸波羅蜜各有多義，隨各舉一皆不相違。

經 「善男子！何者是波羅蜜義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！何者是波羅蜜義？」

下辨修行中第二釋名。於中分二：初徵問、後解釋。此徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下辨修行中第二釋名。於中分二：初徵問、後解釋。此徵也。

經 「所謂修習勝利是波羅蜜義，滿足無量大甚深智是波羅蜜義，行非行法心不執著是波羅蜜義，生死過失涅槃功德正覺正觀是波羅蜜義，愚人智人皆悉攝受是波羅蜜義，能現種種珍妙法寶是波羅蜜義，無礙解脫智慧滿足是波羅蜜義，法界眾生界正分別知是波羅蜜義，施等及智能令至不退轉是波羅蜜義，無生法忍能令滿足是波羅蜜義，一切眾生功德善根能令成熟是波羅蜜義，能於菩提成佛十力四所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義，生死涅槃了無二相是波羅蜜義，濟度一切是波羅蜜義，一切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義，能轉十二妙行法輪是波羅蜜義，無所著無所見無患累是波羅蜜義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「所謂修習勝利是波羅蜜義，滿足無量大甚深智是波羅蜜義，行非行法心不執著是波羅蜜義，生死過失涅槃功德正覺正觀是波羅蜜義，愚人智人皆悉攝受是波羅蜜義，能現種種珍妙法寶是波羅蜜義，無礙解脫智慧滿足是波羅蜜義，法界眾生界正分別知是波羅蜜義，施等及智能令至不退轉是波羅蜜義，無生法忍能令滿足是波羅蜜義，一切眾生功德善根能令成熟是波羅蜜義，能於菩提成佛十力四所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義，生死涅槃了無二相是波羅蜜義，濟度一切是波羅蜜義，一切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義，能轉十二妙行法輪是波羅蜜義，無所著無所見無患累是波羅蜜義。」

解釋。有十七義，即為十七段。文段易知，不別牒科，但依次釋。言勝利者，《瑜伽》三十五總說發心有二勝利：初發心已即是眾生尊重福田，一切眾生皆應供養，亦作一切眾生父母；二發心已即能攝受無惱害福，由此菩薩成就如是無惱害福，得倍輪王所守護，寢寤得安非人不嬈，轉受餘生無病長壽，常益有情無勞損等。若《攝大乘》別說勝利，論云「如是六種所得勝利云何可見？謂諸菩薩流轉生死，富貴攝故、大生攝故、大朋大屬之所攝故、廣大事業加行成就之所攝故，無諸惱害。性薄塵垢之所攝故、善知一切工巧明處之所攝故，勝生無罪乃至安坐妙菩提座，常能現作一切有情一切義利，是名勝利。」釋云：富貴攝故，是施勝利。善趣攝故名大生，戒勝利。朋謂親族，屬謂奴婢等，是忍勝利。廣大事業加行成就，是進勝利。廣大事業，謂輪王等。於中策勵名為加行，所作皆辦故名成就。無所罣礙無諸惱害，性薄塵垢之所攝故，是靜慮勝利。善知一切工巧明處，是慧勝利。此上是六別別勝利。無罪乃至坐菩提座，常能現作一切有情一切義利，是六通利。不同世間勝生有罪。又無邊無間乃至菩提，非如世間唯自利益，常能現作有情義利故。如勝生能，餘五亦爾。佛智無量能了二空名大，餘不能測名為甚深，此十能滿名到彼岸，是波羅蜜義。善法名行，不善名非行，此即是因。俱不執著，即不執著是波羅蜜義。生死有漏果、涅槃無漏果，生死過失、涅槃功德，於生死過失正覺、於涅槃功德正觀，或是正覺觀俱通二處，是彼岸義。愚人樂生死、智人樂涅槃，平等利益悲心不損名攝受。能得說示七聖財寶為智人，能得說示施戒忍勤定智方便為世間。法為智人，財為愚人。現者說示，或通為二說令學故。此是所示。或可珍寶即依勝定現七寶等施諸眾生。無礙，四無礙。解脫，八解脫。由八解脫能引神通等、得四無礙等，智慧滿足。此能為說，是波羅蜜義。法界眾生界，即五無量之二種也，影顯於餘能正了知。施等，即前五度。及智，即後五度。皆能修習至不退轉，即第十地至行彼岸。無生法忍、三無生忍，如前已釋。初地創得，八地相續得，能令滿足者得至佛地。上二自利滿。一切眾生功德善根能令成就者，是利他彼岸。十力降天魔，無畏降外道，不共法降二乘，此三勝故，例餘功德亦皆成滿，是菩提波羅蜜智德也。生死涅槃了無二相，如所通達真如無別。彼岸，斷德也，不如二乘以法執心見有二相。濟度一切是恩德，由具無畏，外道諸難釋令降伏，能破邪彼岸。能轉十二妙行法輪，是顯正彼岸。十二妙行者，四諦三轉。且依苦諦，見道示 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋。有十七義，即為十七段。文段易知，不別牒科，但依次釋。言勝利者，《瑜伽》三十五總說發心有二勝利：初發心已即是眾生尊重福田，一切眾生皆應供養，亦作一切眾生父母；二發心已即能攝受無惱害福，由此菩薩成就如是無惱害福，得倍輪王所守護，寢寤得安非人不嬈，轉受餘生無病長壽，常益有情無勞損等。若《攝大乘》別說勝利，論云「如是六種所得勝利云何可見？謂諸菩薩流轉生死，富貴攝故、大生攝故、大朋大屬之所攝故、廣大事業加行成就之所攝故，無諸惱害。性薄塵垢之所攝故、善知一切工巧明處之所攝故，勝生無罪乃至安坐妙菩提座，常能現作一切有情一切義利，是名勝利。」釋云：富貴攝故，是施勝利。善趣攝故名大生，戒勝利。朋謂親族，屬謂奴婢等，是忍勝利。廣大事業加行成就，是進勝利。廣大事業，謂輪王等。於中策勵名為加行，所作皆辦故名成就。無所罣礙無諸惱害，性薄塵垢之所攝故，是靜慮勝利。善知一切工巧明處，是慧勝利。此上是六別別勝利。無罪乃至坐菩提座，常能現作一切有情一切義利，是六通利。不同世間勝生有罪。又無邊無間乃至菩提，非如世間唯自利益，常能現作有情義利故。如勝生能，餘五亦爾。佛智無量能了二空名大，餘不能測名為甚深，此十能滿名到彼岸，是波羅蜜義。善法名行，不善名非行，此即是因。俱不執著，即不執著是波羅蜜義。生死有漏果、涅槃無漏果，生死過失、涅槃功德，於生死過失正覺、於涅槃功德正觀，或是正覺觀俱通二處，是彼岸義。愚人樂生死、智人樂涅槃，平等利益悲心不損名攝受。能得說示七聖財寶為智人，能得說示施戒忍勤定智方便為世間。法為智人，財為愚人。現者說示，或通為二說令學故。此是所示。或可珍寶即依勝定現七寶等施諸眾生。無礙，四無礙。解脫，八解脫。由八解脫能引神通等、得四無礙等，智慧滿足。此能為說，是波羅蜜義。法界眾生界，即五無量之二種也，影顯於餘能正了知。施等，即前五度。及智，即後五度。皆能修習至不退轉，即第十地至行彼岸。無生法忍、三無生忍，如前已釋。初地創得，八地相續得，能令滿足者得至佛地。上二自利滿。一切眾生功德善根能令成就者，是利他彼岸。十力降天魔，無畏降外道，不共法降二乘，此三勝故，例餘功德亦皆成滿，是菩提波羅蜜智德也。生死涅槃了無二相，如所通達真如無別。彼岸，斷德也，不如二乘以法執心見有二相。濟度一切是恩德，由具無畏，外道諸難釋令降伏，能破邪彼岸。能轉十二妙行法輪，是顯正彼岸。十二妙行者，四諦三轉。且依苦諦，見道示

相、修道勸修、無學作證，生無漏慧名為法眼，各於去來今斷彼愚故。一剎那智義分斷三，即如次名智、明、覺也。計餘三諦各有十二，應成四十八種行相，以相似故總名十二妙行法輪。廣此法輪，如《法華疏》。能於一切無著、無染著、無所見、無滯礙、無患累，捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是，即是永捨二種生死之患累也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相、修道勸修、無學作證，生無漏慧名為法眼，各於去來今斷彼愚故。一剎那智義分斷三，即如次名智、明、覺也。計餘三諦各有十二，應成四十八種行相，以相似故總名十二妙行法輪。廣此法輪，如《法華疏》。能於一切無著、無染著、無所見、無滯礙、無患累，捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是，即是永捨二種生死之患累也。

經 「善男子！初地菩薩是相先現，三千大千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿，菩薩悉見。善男子！二地菩薩是相先現，三千大千世界地平如掌，無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具，菩薩悉見。善男子！三地菩薩是相先現，自身勇健甲仗莊嚴，一切怨賊皆能摧伏，菩薩悉見。善男子！四地菩薩是相先現，四方風輪種種妙華悉皆散灑充布地上，菩薩悉見。善男子！五地菩薩是相先現，有妙寶女眾寶瓔珞周遍嚴身首冠名華以為其飾，菩薩悉見。善男子！六地菩薩是相先現，七寶華池有四階道，金砂遍布清淨無穢，八功德水皆悉盈滿，嗢鉢羅華、拘物頭華、芬陀利華隨處莊嚴，於華池所遊戲快樂清涼無比，菩薩悉見。善男子！七地菩薩是相先現，於菩薩前有諸眾生應墮地獄，以菩薩力便得不墮，無有損傷亦無恐怖，菩薩悉見。善男子！八地菩薩是相先現，於身兩邊有師子王以為衛護，一切眾獸悉皆怖畏，菩薩悉見。善男子！九地菩薩是相先現，轉輪聖王無量億眾圍繞供養，頂上白蓋無量眾寶之所莊嚴，菩薩悉見。善男子！十地菩薩是相先現，如來之身金色晃耀，無量淨光悉皆圓滿，有無量億梵王圍繞恭敬供養，轉於無上微妙法輪，菩薩悉見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！初地菩薩是相先現，三千大千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿，菩薩悉見。善男子！二地菩薩是相先現，三千大千世界地平如掌，無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具，菩薩悉見。善男子！三地菩薩是相先現，自身勇健甲仗莊嚴，一切怨賊皆能摧伏，菩薩悉見。善男子！四地菩薩是相先現，四方風輪種種妙華悉皆散灑充布地上，菩薩悉見。善男子！五地菩薩是相先現，有妙寶女眾寶瓔珞周遍嚴身首冠名華以為其飾，菩薩悉見。善男子！六地菩薩是相先現，七寶華池有四階道，金砂遍布清淨無穢，八功德水皆悉盈滿，嗢鉢羅華、拘物頭華、芬陀利華隨處莊嚴，於華池所遊戲快樂清涼無比，菩薩悉見。善男子！七地菩薩是相先現，於菩薩前有諸眾生應墮地獄，以菩薩力便得不墮，無有損傷亦無恐怖，菩薩悉見。善男子！八地菩薩是相先現，於身兩邊有師子王以為衛護，一切眾獸悉皆怖畏，菩薩悉見。善男子！九地菩薩是相先現，轉輪聖王無量億眾圍繞供養，頂上白蓋無量眾寶之所莊嚴，菩薩悉見。善男子！十地菩薩是相先現，如來之身金色晃耀，無量淨光悉皆圓滿，有無量億梵王圍繞恭敬供養，轉於無上微妙法輪，菩薩悉見。」

已下答中第三大段證地。由前發心久修勝行，得至證地故。於中分五：一得地相、二釋地名、三明地障礙、四地所修行、五明地修習。此得地相，謂初證時所得之相。若無性《攝論》第七，於十地中通得四相。論云「得此諸地云何可見？此問由四種相：一得勝解，謂得諸地深信解故。二得正行，謂得諸地相應十種正法行故。三得通達，謂於初地達法界時，遍能通達一切地故。四得成滿，謂修諸地到究竟故。」釋云：深信解者，於地教決定印可真實如是。十種正行者，即十法行，謂供養、書寫、施他、聽、披讀、受、持及開演、諷誦及思修。得通達者，謂於初地達法界時遍能通達一切地者，若於初地正通達時，速能通達後一切地。此種類故，如有頌言「如竹破初節，餘節速能破。得初地真智，諸地疾當成。」到究竟者，謂地地中果分成滿，或最後滿。果分成滿，望前為果，在因名分。或最後滿者，即成佛果，果究竟故。或第十地，因究竟故，稱最後滿。若準《大莊嚴論》第十三云「入地菩薩地地皆有十相。何者為十？一明信、二無劣、三無怯、四無待、五通達、六平等、七離偏、八離著、九知方便、十聖眾生。」明信者，於自地得明。於諸法中除無知故，於他地得信，於後諸地願樂故。無劣者，聞深妙法不驚怖故。無怯者，難行行，極勇猛故。無待者，起自地行，不待教故。通達者，他地方便皆能起故。平等者，普於眾生同自心故。離偏者，耳聞毀譽無高下故。離著者，得輪王等位，無愛染故。知方便者，知諸法不可得，為佛上方便故。聖眾生者，諸佛徒眾恒在生故。此等十相，地地皆具。亦有得度相，廣如彼明。彼二文約內證相，諸地之通相；此經約外得，諸地之別相，由行十度外得此相。十地現相即為十段，分別可知。問：此等相在何處？答：各各將入自地時得，云先現故。又解：各各初入地時得。而云先現者，更有多相。此等先現故，不可在地前，云初地等菩薩是相先現故。表於初地能行一切施度，外遍大千現種種寶藏，能遂所求，故無不盈滿。菩薩皆見者，自上菩薩得見此相，非下得見，餘皆準知。於第二地，表證平等理，具持淨戒，淨十業道，故現妙色淨寶嚴具。於第三地，表行三忍有勇健相，被甲降怨。於第四地，表行四正勤，七淨九淨妙華散地。七淨者，戒淨、心淨、見淨、度疑淨、道非道智見淨、行智見淨、行斷智見淨也。九淨者，加無緣寂滅淨、淨國土淨。於第五地，表行禪定離諸硬強，有寶女現。禪定能生解脫遍處等，瓔珞嚴身。行七覺分故，首冠名華。於第六地，文義有八：一表行智度。智有七種，法智、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已下答中第三大段證地。由前發心久修勝行，得至證地故。於中分五：一得地相、二釋地名、三明地障礙、四地所修行、五明地修習。此得地相，謂初證時所得之相。若無性《攝論》第七，於十地中通得四相。論云「得此諸地云何可見？此問由四種相：一得勝解，謂得諸地深信解故。二得正行，謂得諸地相應十種正法行故。三得通達，謂於初地達法界時，遍能通達一切地故。四得成滿，謂修諸地到究竟故。」釋云：深信解者，於地教決定印可真實如是。十種正行者，即十法行，謂供養、書寫、施他、聽、披讀、受、持及開演、諷誦及思修。得通達者，謂於初地達法界時遍能通達一切地者，若於初地正通達時，速能通達後一切地。此種類故，如有頌言「如竹破初節，餘節速能破。得初地真智，諸地疾當成。」到究竟者，謂地地中果分成滿，或最後滿。果分成滿，望前為果，在因名分。或最後滿者，即成佛果，果究竟故。或第十地，因究竟故，稱最後滿。若準《大莊嚴論》第十三云「入地菩薩地地皆有十相。何者為十？一明信、二無劣、三無怯、四無待、五通達、六平等、七離偏、八離著、九知方便、十聖眾生。」明信者，於自地得明。於諸法中除無知故，於他地得信，於後諸地願樂故。無劣者，聞深妙法不驚怖故。無怯者，難行行，極勇猛故。無待者，起自地行，不待教故。通達者，他地方便皆能起故。平等者，普於眾生同自心故。離偏者，耳聞毀譽無高下故。離著者，得輪王等位，無愛染故。知方便者，知諸法不可得，為佛上方便故。聖眾生者，諸佛徒眾恒在生故。此等十相，地地皆具。亦有得度相，廣如彼明。彼二文約內證相，諸地之通相；此經約外得，諸地之別相，由行十度外得此相。十地現相即為十段，分別可知。問：此等相在何處？答：各各將入自地時得，云先現故。又解：各各初入地時得。而云先現者，更有多相。此等先現故，不可在地前，云初地等菩薩是相先現故。表於初地能行一切施度，外遍大千現種種寶藏，能遂所求，故無不盈滿。菩薩皆見者，自上菩薩得見此相，非下得見，餘皆準知。於第二地，表證平等理，具持淨戒，淨十業道，故現妙色淨寶嚴具。於第三地，表行三忍有勇健相，被甲降怨。於第四地，表行四正勤，七淨九淨妙華散地。七淨者，戒淨、心淨、見淨、度疑淨、道非道智見淨、行智見淨、行斷智見淨也。九淨者，加無緣寂滅淨、淨國土淨。於第五地，表行禪定離諸硬強，有寶女現。禪定能生解脫遍處等，瓔珞嚴身。行七覺分故，首冠名華。於第六地，文義有八：一表行智度。智有七種，法智、

類智、世俗智、神通智、相智、十力前行智、四道理中正道理智，故現七寶華從起，故寶華依池。二即法類智，依觀四諦悟緣起理，有四階道。或依智分，加行、無間、解脫、勝進為四階道。三證如理起，金砂遍布。四離麁相障，清淨無穢。五得八解脫、或八道支、或八種智，現八功德水：一淨、二輕、三冷、四耎、五甘、六不臭、七飲不損喉、八飲不傷腸。六四智因，現四色華，青黃赤白。七遊法苑樂。八證無為涼。於第七地，表行善巧，拔濟眾生。於菩薩前應墮惡趣，能令當不墮、現不受惡報，故無有損傷，離現當怖。如《首楞嚴經》，菩薩性是首楞嚴三昧，能息諸苦，拔三毒箭等。於第八地，表行二願，或無相智任運現前，得相土二自在故。於身兩邊師子衛護，能令一切煩惱不現行故，一切獸怖。於第九地，表行力度，如彼輪王有大勢力。四辨利生，故無量億眾圍繞供養，以四無量蔭生，如蓋離染故。自行七聖財，或眾生緣慈等，眾寶莊嚴。於第十地，表灌頂位，將成正覺。於菩薩身有如來相現：一現身、二現光、三現眾梵、四現轉法輪。此於自身，不由作意有佛身相等。若準《菩薩求夢經》，於其地地各夢諸相。八地已上菩薩無睡，如何有夢？此約所見，觀如夢幻。今此亦爾，雖不作意，如夢自身現佛事等，非約外見。初地已上，剎那恒得見諸佛故。或此外覩如來相現，剎那所見，彼佛為現。此約自見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類智、世俗智、神通智、相智、十力前行智、四道理中正道理智，故現七寶華從起，故寶華依池。二即法類智，依觀四諦悟緣起理，有四階道。或依智分，加行、無間、解脫、勝進為四階道。三證如理起，金砂遍布。四離麁相障，清淨無穢。五得八解脫、或八道支、或八種智，現八功德水：一淨、二輕、三冷、四耎、五甘、六不臭、七飲不損喉、八飲不傷腸。六四智因，現四色華，青黃赤白。七遊法苑樂。八證無為涼。於第七地，表行善巧，拔濟眾生。於菩薩前應墮惡趣，能令當不墮、現不受惡報，故無有損傷，離現當怖。如《首楞嚴經》，菩薩性是首楞嚴三昧，能息諸苦，拔三毒箭等。於第八地，表行二願，或無相智任運現前，得相土二自在故。於身兩邊師子衛護，能令一切煩惱不現行故，一切獸怖。於第九地，表行力度，如彼輪王有大勢力。四辨利生，故無量億眾圍繞供養，以四無量蔭生，如蓋離染故。自行七聖財，或眾生緣慈等，眾寶莊嚴。於第十地，表灌頂位，將成正覺。於菩薩身有如來相現：一現身、二現光、三現眾梵、四現轉法輪。此於自身，不由作意有佛身相等。若準《菩薩求夢經》，於其地地各夢諸相。八地已上菩薩無睡，如何有夢？此約所見，觀如夢幻。今此亦爾，雖不作意，如夢自身現佛事等，非約外見。初地已上，剎那恒得見諸佛故。或此外覩如來相現，剎那所見，彼佛為現。此約自見。

經 「善男子！云何初地名為歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！云何初地名為歡喜？」

贊曰：第二釋地名。《成唯識》第九、《攝論》第九、《大莊嚴》十三、《解深密經》、《瑜伽．決擇》等皆廣釋名，大意皆同，復少差別，廣略互顯，繁不具引。十地不同，分為十段。初地分三，謂徵、釋、結；餘九各二，但有釋、結。準此，初徵應言「云何初地等名為歡喜等」，略其「等」字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二釋地名。《成唯識》第九、《攝論》第九、《大莊嚴》十三、《解深密經》、《瑜伽．決擇》等皆廣釋名，大意皆同，復少差別，廣略互顯，繁不具引。十地不同，分為十段。初地分三，謂徵、釋、結；餘九各二，但有釋、結。準此，初徵應言「云何初地等名為歡喜等」，略其「等」字。

經 「謂初證得出世之心，昔所未得而今始得，於大事用如其所願悉皆成就，生極喜樂，是故最初名為歡喜。諸微細垢、犯戒過失皆得清淨，是故二地名為無垢。無量智慧三昧光明，不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼以為根本，是故三地名為明地。以智慧火燒諸煩惱，增長光明修行覺品，是故四地名為焰地。修行方便勝智自在極難得故，見修煩惱難伏能伏，是故五地名為難勝。行法相續了了顯現，無相思惟皆悉現前，是故六地名為現前。無漏無間無相思惟，解脫三昧遠修行故，是地清淨無有障礙，是故七地名為遠行。無相思惟修得自在，諸煩惱行不能令動，是故八地名為不動。說一切法種種差別皆得自在無患無累，增長智慧自在無礙，是故九地名為善慧。法身如虛空，智慧如大雲，皆能遍滿覆一切故，是故第十名為法雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「謂初證得出世之心，昔所未得而今始得，於大事用如其所願悉皆成就，生極喜樂，是故最初名為歡喜。諸微細垢、犯戒過失皆得清淨，是故二地名為無垢。無量智慧三昧光明，不可傾動、無能摧伏，聞持陀羅尼以為根本，是故三地名為明地。以智慧火燒諸煩惱，增長光明修行覺品，是故四地名為焰地。修行方便勝智自在極難得故，見修煩惱難伏能伏，是故五地名為難勝。行法相續了了顯現，無相思惟皆悉現前，是故六地名為現前。無漏無間無相思惟，解脫三昧遠修行故，是地清淨無有障礙，是故七地名為遠行。無相思惟修得自在，諸煩惱行不能令動，是故八地名為不動。說一切法種種差別皆得自在無患無累，增長智慧自在無礙，是故九地名為善慧。法身如虛空，智慧如大雲，皆能遍滿覆一切故，是故第十名為法雲。」

贊曰：釋有二義，一自利、二利他。得出世心，即二空智與心相應，名出世心，是隣近釋。昔未得今始得，釋初得言，此自利。於大事用如願成就者，謂利他用。故《大莊嚴論》云「一見真如，謂見自利。昔曾未見今時始見，去菩提近故。二見利物，謂見利他，一一剎那能成就百眾生故。」此能成就百類有情，準知菩薩以利眾生為大事用。如《十地經論》、《瑜伽》四十七、《唯識》等皆說初地得十百門：一淨信出家，一剎那頃證百三摩地。二以淨天眼於諸佛國見百如來。三於彼變化住持皆能解了，以神通力動百世界。四身亦能往，放光令見。五化為百類。六成就百類所化有情。七若欲留命能住百劫。八於前後際能知百劫。九於蘊界等百法明門能正思擇。十化百身，身皆能現百菩薩眷屬。或總十百為大事用。生極喜樂，釋歡喜言，通前二處。結文可知。餘九文顯，亦不牒科，皆準初知。於二地中離於二垢：一諸微結垢，起異乘心；二諸犯戒垢，誤犯三業。故《大莊嚴論》云「於二地中出二種垢：一出犯戒垢，即此犯戒過失；二出起異乘心垢，即諸微細垢。離二垢故名離垢。」此云皆得清淨，即離垢義。言無量智慧，謂聞思修三慧無量，從定所發，自明明他。《大莊嚴論》云「由能以法自明明他，故名明他名三昧光明。不為外道邪魔摧伏，名不傾動。又除障故，名不傾動。即彼三慧以定總持之所發故，即定總持名為根本故。」《唯識論》第九云「成就勝定本法總持，能發無邊妙慧光故。」前已說慧是三昧光明，故下但云總持為本。結文可知。第四地中修菩提分，智慧之火焰能燒微細煩惱現行等障薪故。《莊嚴論》云「於四地中，以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性，更增勝智光明覺品，即是菩提分法轉更增勝。」第五地中，真俗二智行相互違，合令相應俱時而起，名修行方便勝智自在。復能除彼害伴隨眠遠隨現行名為難伏。雖分別見等見道已除，俱生身見四地已斷，至此地中復除害伴。此不與我見俱，別起貪瞋等亦通見修斷，就總盡說，云見修煩惱難伏能伏，非分別惑此地方伏。此道智障以煩惱名說。據害伴，俱所知障品伏不起說，非諸俱生此皆能伏。羸劣睡眠六七地伏。又依六說，非第七俱。第七俱者，八地已去猶現行故。故《解深密》云「八地已上唯有所依所知障在。第六一向恒在觀中不可起惑。又斷所知，能依惑障亦畢竟伏。」《唯識論》等據二身見說見修惑四地除，此經據貪等故說五地伏見修惑，各依一義互不相違。問：準諸處說初地已上一切煩惱能伏頓盡，由故意生。云何我見等四地能伏，害伴隨眠五地能伏？答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋有二義，一自利、二利他。得出世心，即二空智與心相應，名出世心，是隣近釋。昔未得今始得，釋初得言，此自利。於大事用如願成就者，謂利他用。故《大莊嚴論》云「一見真如，謂見自利。昔曾未見今時始見，去菩提近故。二見利物，謂見利他，一一剎那能成就百眾生故。」此能成就百類有情，準知菩薩以利眾生為大事用。如《十地經論》、《瑜伽》四十七、《唯識》等皆說初地得十百門：一淨信出家，一剎那頃證百三摩地。二以淨天眼於諸佛國見百如來。三於彼變化住持皆能解了，以神通力動百世界。四身亦能往，放光令見。五化為百類。六成就百類所化有情。七若欲留命能住百劫。八於前後際能知百劫。九於蘊界等百法明門能正思擇。十化百身，身皆能現百菩薩眷屬。或總十百為大事用。生極喜樂，釋歡喜言，通前二處。結文可知。餘九文顯，亦不牒科，皆準初知。於二地中離於二垢：一諸微結垢，起異乘心；二諸犯戒垢，誤犯三業。故《大莊嚴論》云「於二地中出二種垢：一出犯戒垢，即此犯戒過失；二出起異乘心垢，即諸微細垢。離二垢故名離垢。」此云皆得清淨，即離垢義。言無量智慧，謂聞思修三慧無量，從定所發，自明明他。《大莊嚴論》云「由能以法自明明他，故名明他名三昧光明。不為外道邪魔摧伏，名不傾動。又除障故，名不傾動。即彼三慧以定總持之所發故，即定總持名為根本故。」《唯識論》第九云「成就勝定本法總持，能發無邊妙慧光故。」前已說慧是三昧光明，故下但云總持為本。結文可知。第四地中修菩提分，智慧之火焰能燒微細煩惱現行等障薪故。《莊嚴論》云「於四地中，以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性，更增勝智光明覺品，即是菩提分法轉更增勝。」第五地中，真俗二智行相互違，合令相應俱時而起，名修行方便勝智自在。復能除彼害伴隨眠遠隨現行名為難伏。雖分別見等見道已除，俱生身見四地已斷，至此地中復除害伴。此不與我見俱，別起貪瞋等亦通見修斷，就總盡說，云見修煩惱難伏能伏，非分別惑此地方伏。此道智障以煩惱名說。據害伴，俱所知障品伏不起說，非諸俱生此皆能伏。羸劣睡眠六七地伏。又依六說，非第七俱。第七俱者，八地已去猶現行故。故《解深密》云「八地已上唯有所依所知障在。第六一向恒在觀中不可起惑。又斷所知，能依惑障亦畢竟伏。」《唯識論》等據二身見說見修惑四地除，此經據貪等故說五地伏見修惑，各依一義互不相違。問：準諸處說初地已上一切煩惱能伏頓盡，由故意生。云何我見等四地能伏，害伴隨眠五地能伏？答

：若據能伏，初地即能，猶故意起。今依永伏，故意不能令起。此由斷彼所依所知，故與差別。此中二難：一能合二智難、二能伏煩惱難，此地俱得，故名難勝。又《大莊嚴論》有二難退：一勤化眾生心無惱難、二生不從化心無惱難。此意二難退者，退謂捨，極難捨退。此地菩薩能退二難，於難得勝，故名難勝。此意即能退難退義，同難伏能伏。彼論約利他難得勝，此經據自利難得勝，各據一義，各不相違。或可此中修行方便極難得故，即彼二難勝智自在極難得故，即餘所合真俗二智一極難得故，通於二處即皆攝盡。第六地中，恒觀十二因緣道理相續不斷，名行法相續。智常正觀，名為了了。此為加行，復能引起無分別智，名無相思惟。思惟即正智，皆悉現前故。《成唯識論》云「住緣起智，引無分別最勝般若恒觀在前。」依《大莊嚴》云「於六地中，依波若力能不住生死涅槃，二法恒現前。」亦此無相思惟中攝，無生死涅槃二種相故。問：準餘處文，於五地中已無涅槃生死二相，證得無住。何故《大莊嚴論》說在六地？答：餘約暫能，說在五地；此約多續，說在六地。《唯識論》等云「於六地中無相觀多、有相觀少。第七地中於無相理長時相續，能以真智觀無細生滅二。」無相思惟，即無分別智。此中應云「於無相理，無漏無間思惟」，簡第六地有相間故，以經多時方至此地故。《解深密經》云「能遠證入無間無缺無相作意。」解脫，謂八解脫。三昧，謂三三昧，即無相思惟、無相解脫三昧，俱遠修行至功用後邊故。《唯識論》云「至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。」初三地修相，同世間行施戒修。四五六地修於道品，四諦、緣起相同二乘。以出離彼，故名遠修行。離細相現行障，故名清淨無障。第八地中，於無相觀任運起故，名無相思惟。修得自在純無漏觀，無煩惱動，云諸煩惱行不能令動，即二不動：一相用不動，相即有無相，用即功用；二煩惱不動。故《唯識》云「無分別智任運現前，相用煩惱不能動故。」《大莊嚴論》但不為相及功用動，無不為煩惱動，彼略說故。第九地中，任運能得四無礙智說一切法。總通四辨，俱得名說。以種種名言差別說、以種種義差別說、以種種音聲差別說、以種種辨才差別說，由任運故皆得自在。離二愚障故，云無患累。復能令自他一智慧、二自在、三四辯皆得增長，故名善慧。又四辯才能說除疑，名為善慧。於第十地，所得法身如大虛空。以大智慧如雲遍空，即智充滿法身。又猶如雲，法即如雲，能覆一切故。復說妙法如雲下雨，即法之雲。法通法身及所說法，依《大莊嚴論》云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：若據能伏，初地即能，猶故意起。今依永伏，故意不能令起。此由斷彼所依所知，故與差別。此中二難：一能合二智難、二能伏煩惱難，此地俱得，故名難勝。又《大莊嚴論》有二難退：一勤化眾生心無惱難、二生不從化心無惱難。此意二難退者，退謂捨，極難捨退。此地菩薩能退二難，於難得勝，故名難勝。此意即能退難退義，同難伏能伏。彼論約利他難得勝，此經據自利難得勝，各據一義，各不相違。或可此中修行方便極難得故，即彼二難勝智自在極難得故，即餘所合真俗二智一極難得故，通於二處即皆攝盡。第六地中，恒觀十二因緣道理相續不斷，名行法相續。智常正觀，名為了了。此為加行，復能引起無分別智，名無相思惟。思惟即正智，皆悉現前故。《成唯識論》云「住緣起智，引無分別最勝般若恒觀在前。」依《大莊嚴》云「於六地中，依波若力能不住生死涅槃，二法恒現前。」亦此無相思惟中攝，無生死涅槃二種相故。問：準餘處文，於五地中已無涅槃生死二相，證得無住。何故《大莊嚴論》說在六地？答：餘約暫能，說在五地；此約多續，說在六地。《唯識論》等云「於六地中無相觀多、有相觀少。第七地中於無相理長時相續，能以真智觀無細生滅二。」無相思惟，即無分別智。此中應云「於無相理，無漏無間思惟」，簡第六地有相間故，以經多時方至此地故。《解深密經》云「能遠證入無間無缺無相作意。」解脫，謂八解脫。三昧，謂三三昧，即無相思惟、無相解脫三昧，俱遠修行至功用後邊故。《唯識論》云「至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。」初三地修相，同世間行施戒修。四五六地修於道品，四諦、緣起相同二乘。以出離彼，故名遠修行。離細相現行障，故名清淨無障。第八地中，於無相觀任運起故，名無相思惟。修得自在純無漏觀，無煩惱動，云諸煩惱行不能令動，即二不動：一相用不動，相即有無相，用即功用；二煩惱不動。故《唯識》云「無分別智任運現前，相用煩惱不能動故。」《大莊嚴論》但不為相及功用動，無不為煩惱動，彼略說故。第九地中，任運能得四無礙智說一切法。總通四辨，俱得名說。以種種名言差別說、以種種義差別說、以種種音聲差別說、以種種辨才差別說，由任運故皆得自在。離二愚障故，云無患累。復能令自他一智慧、二自在、三四辯皆得增長，故名善慧。又四辯才能說除疑，名為善慧。於第十地，所得法身如大虛空。以大智慧如雲遍空，即智充滿法身。又猶如雲，法即如雲，能覆一切故。復說妙法如雲下雨，即法之雲。法通法身及所說法，依《大莊嚴論》云

「由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏因遍阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、一一好、一一毛孔雨無量無邊法雨，充足一切可化眾生。由能如雲雨法雨故，名法雲地。」此即阿賴耶識如空，無漏聞熏習如雲。此意阿梨耶能廣含藏如空，種能生現如雲下雨。以定總持所有熏習攝餘熏習，起現行時復能說法。唯前言由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏習因故，以定及總持攝聞熏習。準下云「以此聞熏習雲」，即說彼二所有熏習，不爾如何前云「遍阿梨耶識中」？若《瑜伽論》、《解深密》等，亦以麁重如空遍於一切，此智如雲遍能隱覆如空麁重。故《成唯識論》云「大法智雲含諸德水，蔽如空麁重，充滿法身故。」空有三義：一法身如空，以遍淨故；二阿梨如空，以遍含一切種故；三麁重如空，遍一切故。雲有三：一聞熏習如雲、二智慧如雲、三慈悲如雲。即《十地經》云「自從願力起大慈悲雲。」據自利及決擇增說智慧雲，據利他覆蔭即說慈悲。此二據現行說。若據當能雨功德法二種子如雲，同無著《般若論》未來如雲，故皆不相違。問：此之十地即十三住中十住，住地二名有何差別？答：準《大莊嚴論》一釋無別故。彼論云「十一住者即十一地，住者名地。」既住者名地，明知無差。一解：地住名別。彼論自問：「云何名地？偈言：為集諸善根，樂住故說住。數數數無畏，復以地為名。」準釋，初二句釋住名，後二句釋地名。云「諸菩薩為成就種種善根，於一切時樂住一切地，是故諸地說名為住。步彌耶名為地。步者數數義，彌者實數義，耶者無畏義。欲進上地，數數斷障礙、數數得功德，是數數義。地以十數為量，一一地中知斷爾所障礙、知得爾所功德，知此不虛，是實數義。上地是無畏處，諸菩薩畏於自地中退失自他利功德，進求上地，是名無畏義。以三義故名地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏因遍阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、一一好、一一毛孔雨無量無邊法雨，充足一切可化眾生。由能如雲雨法雨故，名法雲地。」此即阿賴耶識如空，無漏聞熏習如雲。此意阿梨耶能廣含藏如空，種能生現如雲下雨。以定總持所有熏習攝餘熏習，起現行時復能說法。唯前言由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏習因故，以定及總持攝聞熏習。準下云「以此聞熏習雲」，即說彼二所有熏習，不爾如何前云「遍阿梨耶識中」？若《瑜伽論》、《解深密》等，亦以麁重如空遍於一切，此智如雲遍能隱覆如空麁重。故《成唯識論》云「大法智雲含諸德水，蔽如空麁重，充滿法身故。」空有三義：一法身如空，以遍淨故；二阿梨如空，以遍含一切種故；三麁重如空，遍一切故。雲有三：一聞熏習如雲、二智慧如雲、三慈悲如雲。即《十地經》云「自從願力起大慈悲雲。」據自利及決擇增說智慧雲，據利他覆蔭即說慈悲。此二據現行說。若據當能雨功德法二種子如雲，同無著《般若論》未來如雲，故皆不相違。問：此之十地即十三住中十住，住地二名有何差別？答：準《大莊嚴論》一釋無別故。彼論云「十一住者即十一地，住者名地。」既住者名地，明知無差。一解：地住名別。彼論自問：「云何名地？偈言：為集諸善根，樂住故說住。數數數無畏，復以地為名。」準釋，初二句釋住名，後二句釋地名。云「諸菩薩為成就種種善根，於一切時樂住一切地，是故諸地說名為住。步彌耶名為地。步者數數義，彌者實數義，耶者無畏義。欲進上地，數數斷障礙、數數得功德，是數數義。地以十數為量，一一地中知斷爾所障礙、知得爾所功德，知此不虛，是實數義。上地是無畏處，諸菩薩畏於自地中退失自他利功德，進求上地，是名無畏義。以三義故名地。」

經 「善男子！執著有相我法無明，怖畏生死惡趣無明，此二無明障於初地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！執著有相我法無明，怖畏生死惡趣無明，此二無明障於初地。」

贊曰：此第三明地障。因明十一地障。前問菩提，通佛果故；今亦明佛地之障。此十一障即十一段，此初，即異生性障。文分為三：一牒請機、二出障體、三辨所障。餘十障，文各有二，除所告機。有相我法，即二執之境。相謂相狀，能執之心當情相狀。即同《唯識論》云「起自心相」。或即體相，執著即能執之心。此執著我法皆悉有體。設執法無，還執有無相。是故經云「不應住法，亦不住非法。」非法者，是無法也。若執我無，亦是法執。二執是慧俱無明，強名為無明，是隣近釋。怖畏生死惡趣無明者，此惡趣言非唯三惡道，通八難故。但分別所起不善業及所感果，并所知障所發業果，亦是此攝。毀責之名，總云惡趣。由是此經云「生死惡趣」，非唯三途。言怖畏者，即此惡趣是所怖畏，名為怖畏。此無明發無明品故，名為無明。又《唯識論》云「或說彼利鈍障品俱起二愚。二執無明意說利品，惡趣無明意說鈍品。」俱起無明名惡趣者，亦毀責名。或見等迷理不發惡業，鈍品迷事故發惡業。從果為名，名惡趣雜染愚。愚是本故，竝依主釋。問：《唯識論》云「一執著我法愚」，即是此中異生性障。且異生性障不相應假，依種分位非即種體，云何二執即異生性？答言：異生性雖實通依，與現本識同地能生分別二障，種子上立，從能依法以立障名。或即異生性，從所依執種，名執著我法愚。體不即愚，愚品名愚。如前所引。問：初地能斷分別二執，彼《唯識論》等何不即以二執自體立於障名，或從能所依以立障名耶？答：異生性滅，即二執斷。又異生名，簡異於聖。得聖斷彼，顯故立名。問：入於初地既斷二障，云何《攝論》云十無明是不染污，分別我執是染污故。答：世親《攝論》彼中解云「雖斷二障，二乘亦能斷煩惱障，是共德故。」意約不共所知障說名不染污。又解：彼說不染約修道斷，離十障外說十無明，顯立十地。《成唯識論》、天親《攝論》俱有二解。二十二愚所明體性，與《瑜伽》七十八等同。又準餘文，皆於初地說斷二愚及彼麁重，此略不言麁重，《成唯識論》有其二釋。論云「彼麁重言，顯彼二種或二所起無堪任性。」無堪任性者，《瑜伽》五十八云「謂第八識中不安穩性等。」《唯識論》云「如入二定說斷苦根，所斷善根雖非現種而名麁重。此亦應爾。」愚及麁重餘之十種，皆準此知。解異生性及其麁重，廣如《成唯識義燈》所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三明地障。因明十一地障。前問菩提，通佛果故；今亦明佛地之障。此十一障即十一段，此初，即異生性障。文分為三：一牒請機、二出障體、三辨所障。餘十障，文各有二，除所告機。有相我法，即二執之境。相謂相狀，能執之心當情相狀。即同《唯識論》云「起自心相」。或即體相，執著即能執之心。此執著我法皆悉有體。設執法無，還執有無相。是故經云「不應住法，亦不住非法。」非法者，是無法也。若執我無，亦是法執。二執是慧俱無明，強名為無明，是隣近釋。怖畏生死惡趣無明者，此惡趣言非唯三惡道，通八難故。但分別所起不善業及所感果，并所知障所發業果，亦是此攝。毀責之名，總云惡趣。由是此經云「生死惡趣」，非唯三途。言怖畏者，即此惡趣是所怖畏，名為怖畏。此無明發無明品故，名為無明。又《唯識論》云「或說彼利鈍障品俱起二愚。二執無明意說利品，惡趣無明意說鈍品。」俱起無明名惡趣者，亦毀責名。或見等迷理不發惡業，鈍品迷事故發惡業。從果為名，名惡趣雜染愚。愚是本故，竝依主釋。問：《唯識論》云「一執著我法愚」，即是此中異生性障。且異生性障不相應假，依種分位非即種體，云何二執即異生性？答言：異生性雖實通依，與現本識同地能生分別二障，種子上立，從能依法以立障名。或即異生性，從所依執種，名執著我法愚。體不即愚，愚品名愚。如前所引。問：初地能斷分別二執，彼《唯識論》等何不即以二執自體立於障名，或從能所依以立障名耶？答：異生性滅，即二執斷。又異生名，簡異於聖。得聖斷彼，顯故立名。問：入於初地既斷二障，云何《攝論》云十無明是不染污，分別我執是染污故。答：世親《攝論》彼中解云「雖斷二障，二乘亦能斷煩惱障，是共德故。」意約不共所知障說名不染污。又解：彼說不染約修道斷，離十障外說十無明，顯立十地。《成唯識論》、天親《攝論》俱有二解。二十二愚所明體性，與《瑜伽》七十八等同。又準餘文，皆於初地說斷二愚及彼麁重，此略不言麁重，《成唯識論》有其二釋。論云「彼麁重言，顯彼二種或二所起無堪任性。」無堪任性者，《瑜伽》五十八云「謂第八識中不安穩性等。」《唯識論》云「如入二定說斷苦根，所斷善根雖非現種而名麁重。此亦應爾。」愚及麁重餘之十種，皆準此知。解異生性及其麁重，廣如《成唯識義燈》所說。

經 「微細學處護犯無明，發起種種業行無明，此二無明障於二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「微細學處護犯無明，發起種種業行無明，此二無明障於二地。」

即邪行障是所知障，俱生一分能令菩薩悞犯三業。初地已上性戒成就必不故犯；性悞有所犯，初地未斷，入二地斷。發起種種業行無明，是彼悞犯所起三業。《唯識論》云「所知障中俱生一分，及彼所起悞犯三業，彼障二地極淨尸羅，入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麁重。一微細悞犯愚，即此中俱生一分。二種種業趣愚，即彼所起悞犯三業，能起三業不但無明，所起三業亦非是愚。愚相應愚所起愚品，類總名愚。」《成唯識》又云「或唯起業，不了業愚。」此意但取能起能迷，迷三業之愚，亦竝依主釋。問：《成唯識論》第八云「所知障不能發業」，云何復云能發三業？答？約不能發招趣生異熟果業，云不發業。若不能招所有三業，此所知障非不能發故。《佛地論》出二體，俱云謂所發業并所得果。果是等流、增上二果，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即邪行障是所知障，俱生一分能令菩薩悞犯三業。初地已上性戒成就必不故犯；性悞有所犯，初地未斷，入二地斷。發起種種業行無明，是彼悞犯所起三業。《唯識論》云「所知障中俱生一分，及彼所起悞犯三業，彼障二地極淨尸羅，入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麁重。一微細悞犯愚，即此中俱生一分。二種種業趣愚，即彼所起悞犯三業，能起三業不但無明，所起三業亦非是愚。愚相應愚所起愚品，類總名愚。」《成唯識》又云「或唯起業，不了業愚。」此意但取能起能迷，迷三業之愚，亦竝依主釋。問：《成唯識論》第八云「所知障不能發業」，云何復云能發三業？答？約不能發招趣生異熟果業，云不發業。若不能招所有三業，此所知障非不能發故。《佛地論》出二體，俱云謂所發業并所得果。果是等流、增上二果，故不相違。

經 「未得令得愛著無明，能障殊勝總持無明，此二無明障於三地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「未得令得愛著無明，能障殊勝總持無明，此二無明障於三地。」

即闇鈍障。未得今得，即是無漏勝定，通色無色及勝修慧。二地中無，入三地時能斷彼障。體即欲界貪俱所知障，云未得今得。能障殊勝總持。總持有四，謂法、義、呪、得菩薩忍，入三地時能斷彼障。總持，念慧為性。今說初二由入三地能斷定障，得勝定，發勝修慧。斷總持障，得勝總持，發得聞思二種勝慧。故《成唯識》云：由斯三地說斷二愚及彼麁重。一欲貪愚，即障勝定及修慧者；二圓滿聞持陀羅尼愚，即障總持聞思慧者。此由欲貪性為散亂。此所知障與欲貪俱，名為欲貪，故障勝定及於修慧。若障總持及聞思慧，是別所知，非即所障，義分為二。又聞思與聞持相近，故偏說之。非不障修慧，各從增說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即闇鈍障。未得今得，即是無漏勝定，通色無色及勝修慧。二地中無，入三地時能斷彼障。體即欲界貪俱所知障，云未得今得。能障殊勝總持。總持有四，謂法、義、呪、得菩薩忍，入三地時能斷彼障。總持，念慧為性。今說初二由入三地能斷定障，得勝定，發勝修慧。斷總持障，得勝總持，發得聞思二種勝慧。故《成唯識》云：由斯三地說斷二愚及彼麁重。一欲貪愚，即障勝定及修慧者；二圓滿聞持陀羅尼愚，即障總持聞思慧者。此由欲貪性為散亂。此所知障與欲貪俱，名為欲貪，故障勝定及於修慧。若障總持及聞思慧，是別所知，非即所障，義分為二。又聞思與聞持相近，故偏說之。非不障修慧，各從增說。

經 「味著等至喜悅無明，微妙淨法愛樂無明，此二無明障於四地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「味著等至喜悅無明，微妙淨法愛樂無明，此二無明障於四地。」

即微細煩惱現行障。等至即勝定。味著是愛，喜悅是受。即領受下劣定，障修勝定，故為勝障。餘多說貪，此經兼受，即正障體。貪緣此受所領受定，故俱名障。或此喜悅即是定愛，微妙淨法是菩提，法愛即樂也。體即是貪，此二無明是彼二貪相應無明，故《成唯識論》云：一等至愛愚，即是此中定愛俱者；二法愛愚，即是此中法愛俱者。亦依主釋。此之二障，四地能斷，由於四地作菩提分法觀故。故《唯識論》云「菩提分法特違彼故」。此中言定，亦兼於慧。言菩提分法，亦有教法及餘勝法并勝智慧。於第三地雖證勝定及勝教等，猶生愛著，未能得作菩提分觀。故入四地中作菩提分觀，特違於彼，故入四地能斷彼二。廣如《成唯識論》。問：如何特違？答：由四地中修菩提分法，初作四念住觀一切法皆無我故，故特違彼我執，故除微細煩惱現行障，此障即是俱生身見。定法愛等諸相應惑及隨煩惱，復作壞緣法念處觀故，特違彼定法愛等。又前三地創得勝定及勝教法，故有愛著；此四地中更得勝法，故能除彼。又能證得無攝受如，能特違彼。問：餘處初無明等皆即障名，何故等至愛不即障名耶？答：應知此中十障無明更互影顯。如初障等但說我法等，據實通餘惑。然四地等障顯，不但一法，即總云微細煩惱等。據別勝障，即應云「我見及二愛」。約通故總說，二十二無明多約別說故。此定愛等不即十障名，影餘應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即微細煩惱現行障。等至即勝定。味著是愛，喜悅是受。即領受下劣定，障修勝定，故為勝障。餘多說貪，此經兼受，即正障體。貪緣此受所領受定，故俱名障。或此喜悅即是定愛，微妙淨法是菩提，法愛即樂也。體即是貪，此二無明是彼二貪相應無明，故《成唯識論》云：一等至愛愚，即是此中定愛俱者；二法愛愚，即是此中法愛俱者。亦依主釋。此之二障，四地能斷，由於四地作菩提分法觀故。故《唯識論》云「菩提分法特違彼故」。此中言定，亦兼於慧。言菩提分法，亦有教法及餘勝法并勝智慧。於第三地雖證勝定及勝教等，猶生愛著，未能得作菩提分觀。故入四地中作菩提分觀，特違於彼，故入四地能斷彼二。廣如《成唯識論》。問：如何特違？答：由四地中修菩提分法，初作四念住觀一切法皆無我故，故特違彼我執，故除微細煩惱現行障，此障即是俱生身見。定法愛等諸相應惑及隨煩惱，復作壞緣法念處觀故，特違彼定法愛等。又前三地創得勝定及勝教法，故有愛著；此四地中更得勝法，故能除彼。又能證得無攝受如，能特違彼。問：餘處初無明等皆即障名，何故等至愛不即障名耶？答：應知此中十障無明更互影顯。如初障等但說我法等，據實通餘惑。然四地等障顯，不但一法，即總云微細煩惱等。據別勝障，即應云「我見及二愛」。約通故總說，二十二無明多約別說故。此定愛等不即十障名，影餘應爾。

經 「欲背生死無明，希趣涅槃無明，此二無明障於五地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「欲背生死無明，希趣涅槃無明，此二無明障於五地。」

即欲背生死愚。希趣涅槃者，即欣涅槃愚。不能了生死涅槃真體無別故，故有欣厭。此即於下乘般涅槃障，又作勝菩提分觀，未能證得無差別如，為五地障。前後說障，皆準此知。由於五地作四諦觀，真俗二智合令雙行。由能證得無差別如，能證之智名無差別道。故《成唯識論》云「彼障五地無差別道，入五地時便能永斷，故能除彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即欲背生死愚。希趣涅槃者，即欣涅槃愚。不能了生死涅槃真體無別故，故有欣厭。此即於下乘般涅槃障，又作勝菩提分觀，未能證得無差別如，為五地障。前後說障，皆準此知。由於五地作四諦觀，真俗二智合令雙行。由能證得無差別如，能證之智名無差別道。故《成唯識論》云「彼障五地無差別道，入五地時便能永斷，故能除彼。」

經 「觀行流轉無明，麁相現前無明，此二無明障於六地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「觀行流轉無明，麁相現前無明，此二無明障於六地。」

觀行流轉，即緣苦集無明麁相現前即觀滅道淨相，此即麁相現行障。以五地中觀四諦故，雖亦作無相，多時作有相觀，障於六地多無相觀，故入六地能斷此障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行流轉，即緣苦集無明麁相現前即觀滅道淨相，此即麁相現行障。以五地中觀四諦故，雖亦作無相，多時作有相觀，障於六地多無相觀，故入六地能斷此障。

經 「微細諸相現行無明，作意欣樂無相無明，此二無明障於七地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「微細諸相現行無明，作意欣樂無相無明，此二無明障於七地。」

即細相現行障。微細諸相，即細生相。作意欣樂無相，即觀細滅相。由於六地作緣起觀見有生滅，彼障七地妙無相道，未能即空起有勝行，故入七地除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即細相現行障。微細諸相，即細生相。作意欣樂無相，即觀細滅相。由於六地作緣起觀見有生滅，彼障七地妙無相道，未能即空起有勝行，故入七地除。

經 「於無相觀功用無明，執相自在無明，此二無明障於八地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於無相觀功用無明，執相自在無明，此二無明障於八地。」

即無相中作加行障。於第七地雖能長時作無相觀，能加功用方得長時，有加行愚。由愚未斷，故起加行，無相觀中不得自在。執相者，即於七地雖現相土有執相種，於現相土亦不自在，不自在言通於無相。又有四自在，謂相、土、智、業。於八地中得相土二，九地得智，十地得業。相即隨欲現金銀等類，類寬也。土即隨欲現，或大小土，狹於相故。今言相即得攝土，故入八地能斷彼障。問：入八地已無相自在，何故耽寂不欲利生？答：言自在者，約無功用任運能起自利而說，不約利他，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即無相中作加行障。於第七地雖能長時作無相觀，能加功用方得長時，有加行愚。由愚未斷，故起加行，無相觀中不得自在。執相者，即於七地雖現相土有執相種，於現相土亦不自在，不自在言通於無相。又有四自在，謂相、土、智、業。於八地中得相土二，九地得智，十地得業。相即隨欲現金銀等類，類寬也。土即隨欲現，或大小土，狹於相故。今言相即得攝土，故入八地能斷彼障。問：入八地已無相自在，何故耽寂不欲利生？答：言自在者，約無功用任運能起自利而說，不約利他，故不相違。

經 「於所說義及名句文此二無量未得善巧無明，於詞辯才不隨意無明，此二無明障於九地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於所說義及名句文此二無量未得善巧無明，於詞辯才不隨意無明，此二無明障於九地。」

即利他中不欲行障。所說義，義無礙解。及名句文，法無礙解。於此二中未得自在，云未得善巧。於詞者，諸方音聲。故《成唯識論》云「法緣名等，詞緣於聲。」故詞是聲。辯才者，即七辯才。於現音聲及七辯才不自在故，名不隨意。由第八地於利他中不欲行故，未能除此四無礙愚，故入九地即能永斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即利他中不欲行障。所說義，義無礙解。及名句文，法無礙解。於此二中未得自在，云未得善巧。於詞者，諸方音聲。故《成唯識論》云「法緣名等，詞緣於聲。」故詞是聲。辯才者，即七辯才。於現音聲及七辯才不自在故，名不隨意。由第八地於利他中不欲行故，未能除此四無礙愚，故入九地即能永斷。

經 「於大神通未得自在變現無明，微細祕密未能悟解事業無明，此二無明障於十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於大神通未得自在變現無明，微細祕密未能悟解事業無明，此二無明障於十地。」

則於諸法中不得自在障。五種神通，過於二乘及前菩薩，又能廣利，得自在故，名大神通。變謂轉換，現謂化現，無而忽有。微細祕密，有大法智雲及所含藏。細者妙也，即是微妙，由離障故、極難得故。難解，稱祕密。未能悟解，則無明。事業者，利生事業，於第九地無明障此，故入第十即能永斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則於諸法中不得自在障。五種神通，過於二乘及前菩薩，又能廣利，得自在故，名大神通。變謂轉換，現謂化現，無而忽有。微細祕密，有大法智雲及所含藏。細者妙也，即是微妙，由離障故、極難得故。難解，稱祕密。未能悟解，則無明。事業者，利生事業，於第九地無明障此，故入第十即能永斷。

經 「於一切境微細所知障礙無明，極細煩惱麁重無明，此二無明障於佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於一切境微細所知障礙無明，極細煩惱麁重無明，此二無明障於佛地。」

即第十一障。空有理事名一切境，妙觀察智觀如羅穀。此即由有細所知障通現及種，通七識俱所熏成種，亦由第七現行法執不得分明。極細煩惱麁重者，則細煩惱種子亦通第七識。煩惱現行入八地時畢已不起，若其種子第十地未斷，故障佛地。在金剛定無間道除，非同於餘入地方斷。此經約二十二無明辨障差別，亦即攝十一障，總即名障，別即名愚。此攝十一障二十二愚，諸教不同，煩不具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即第十一障。空有理事名一切境，妙觀察智觀如羅穀。此即由有細所知障通現及種，通七識俱所熏成種，亦由第七現行法執不得分明。極細煩惱麁重者，則細煩惱種子亦通第七識。煩惱現行入八地時畢已不起，若其種子第十地未斷，故障佛地。在金剛定無間道除，非同於餘入地方斷。此經約二十二無明辨障差別，亦即攝十一障，總即名障，別即名愚。此攝十一障二十二愚，諸教不同，煩不具述。

經 「善男子！菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜，於第二地行戒波羅蜜，於第三地行忍波羅蜜，於第四地行勤波羅蜜，於第五地行定波羅蜜，於第六地行慧波羅蜜，於第七地行方便勝智波羅蜜，於第八地行願波羅蜜，於第九地行力波羅蜜，於第十地行智波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜，於第二地行戒波羅蜜，於第三地行忍波羅蜜，於第四地行勤波羅蜜，於第五地行定波羅蜜，於第六地行慧波羅蜜，於第七地行方便勝智波羅蜜，於第八地行願波羅蜜，於第九地行力波羅蜜，於第十地行智波羅蜜。」

贊曰：第四地所修法。文段可知。問：菩薩地前尚行六度，及《十地論》等云「第二劫一行中行一切行，於第三劫一切行中行一切行。」即皆具修，何故此文地各行一？答：據實如是。言於十地各行一者，約增而說。無性《攝論》云「一一地中具修十種，不應定說此地修此。」由增勝言，無此過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四地所修法。文段可知。問：菩薩地前尚行六度，及《十地論》等云「第二劫一行中行一切行，於第三劫一切行中行一切行。」即皆具修，何故此文地各行一？答：據實如是。言於十地各行一者，約增而說。無性《攝論》云「一一地中具修十種，不應定說此地修此。」由增勝言，無此過失。

「善男子！菩薩摩訶薩最初發心，攝受能生妙寶三摩地。第二發心，攝受能生可愛樂三摩地。第三發心，攝受能生難動三摩地。第四發心，攝受能生不退轉三摩地。第五發心，攝受能生寶華三摩地。第六發心，攝受能生日圓光燄三摩地。第七發心，攝受能生一切願如意成就三摩地。第八發心，攝受能生現前證住三摩地。第九發心，攝受能生智藏三摩地。第十發心，攝受能生勇進三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩最初發心，攝受能生妙寶三摩地。第二發心，攝受能生可愛樂三摩地。第三發心，攝受能生難動三摩地。第四發心，攝受能生不退轉三摩地。第五發心，攝受能生寶華三摩地。第六發心，攝受能生日圓光燄三摩地。第七發心，攝受能生一切願如意成就三摩地。第八發心，攝受能生現前證住三摩地。第九發心，攝受能生智藏三摩地。第十發心，攝受能生勇進三摩地。」

贊曰：第五明修行。此意十地各行一度，如何修習？謂要定慧兩法雙修，故《無性攝論》云「於地地中修奢摩他、毘鉢舍那，由五相修。」如彼廣辨。然諸處說修多少差別，各各不同，不能具引。何故但說止觀二門而為修耶？答：無性釋云「謂能對治諸散動故，得能對治諸顛倒慧，於地地中修行此二。」然今此經但說止品，以定能引無相正智是智足故。然約十地別別修定，與彼諸文互相影顯。文段分三：初舉能修之人、次明所修定、後即總結。由定起施，名妙寶等持。三者是等，摩地云持，平等持心令住於境。舊音訛故，名為三昧。定能起戒，名可愛樂等持，由持戒者眾所樂見。或從無漏道共戒說。定能起忍者，難動等持。定發精進，名不退等持。由定能為功德勝因，名寶華等持。定能發智，名曰圓光焰等持。定能發生方便善巧，名一切願如意成就。定能發智，任運能證無相妙理，名現前證。定發四辨，名為智藏。定發神通廣大事業，名為勇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五明修行。此意十地各行一度，如何修習？謂要定慧兩法雙修，故《無性攝論》云「於地地中修奢摩他、毘鉢舍那，由五相修。」如彼廣辨。然諸處說修多少差別，各各不同，不能具引。何故但說止觀二門而為修耶？答：無性釋云「謂能對治諸散動故，得能對治諸顛倒慧，於地地中修行此二。」然今此經但說止品，以定能引無相正智是智足故。然約十地別別修定，與彼諸文互相影顯。文段分三：初舉能修之人、次明所修定、後即總結。由定起施，名妙寶等持。三者是等，摩地云持，平等持心令住於境。舊音訛故，名為三昧。定能起戒，名可愛樂等持，由持戒者眾所樂見。或從無漏道共戒說。定能起忍者，難動等持。定發精進，名不退等持。由定能為功德勝因，名寶華等持。定能發智，名曰圓光焰等持。定能發生方便善巧，名一切願如意成就。定能發智，任運能證無相妙理，名現前證。定發四辨，名為智藏。定發神通廣大事業，名為勇進。

經 「善男子！是名菩薩摩訶薩十種發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是名菩薩摩訶薩十種發心。」

贊曰：總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結。

經 「善男子！菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依功德力。」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依功德力。」爾時世尊即說呪曰：

「怛姪他 晡𠷈儞曼奴喇剃 獨虎獨虎獨虎 耶跋蘇利瑜 阿婆婆薩底(丁里)耶跋旃達囉 調怛底 多跋達洛叉漫 憚荼鉢唎訶㘕 矩嚕莎(引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 晡𠷈儞曼奴喇剃 獨虎獨虎獨虎 耶跋蘇利瑜 阿婆婆薩底(丁里)耶跋旃達囉 調怛底 多跋達洛叉漫 憚荼鉢唎訶㘕 矩嚕莎(引)訶(引)」

「善男子！此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說，為護初地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，得脫一切怖畏，所謂虎狼師子惡獸之類、一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念初地。善男子！菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安樂住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說，為護初地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，得脫一切怖畏，所謂虎狼師子惡獸之類、一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念初地。善男子！菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安樂住。」

「怛姪他 嗢篅(入聲，下同)里質里質里 嗢篅羅篅羅(引) 喃繕覩繕覩 嗢篅里虎嚕虎嚕 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 嗢篅(入聲，下同)里質里質里 嗢篅羅篅羅(引) 喃繕覩繕覩 嗢篅里虎嚕虎嚕 莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說，為護二地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念二地。善男子！菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說，為護二地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念二地。善男子！菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力。」

「怛姪他 憚宅枳般宅枳 羯喇㨖 高喇㨖 雞由哩憚㨖里 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 憚宅枳般宅枳 羯喇㨖 高喇㨖 雞由哩憚㨖里 莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所說，為護三地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念三地。善男子！菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所說，為護三地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念三地。善男子！菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益。」

「怛姪他 室唎室唎 陀弭儞陀弭儞 陀哩陀哩儞 室利室唎儞 毘舍羅波始波始娜 𠰢陀弭帝莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 室唎室唎 陀弭儞陀弭儞 陀哩陀哩儞 室利室唎儞 毘舍羅波始波始娜 𠰢陀弭帝莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說，為護四地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念四地。善男子！菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名種種功德莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說，為護四地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念四地。善男子！菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名種種功德莊嚴。」

「怛姪他 訶哩訶哩儞 遮哩遮哩儞羯喇摩(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 訶哩訶哩儞 遮哩遮哩儞羯喇摩(引)」

「儞僧羯喇摩(引) 儞三婆山儞瞻跋儞悉耽婆儞謨漢儞 碎閻步陛莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儞僧羯喇摩(引) 儞三婆山儞瞻跋儞悉耽婆儞謨漢儞 碎閻步陛莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過五恒沙數諸佛所說，為護五地菩薩摩訶薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念五地。善男子！菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名圓滿智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過五恒沙數諸佛所說，為護五地菩薩摩訶薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念五地。善男子！菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名圓滿智。」

「怛姪他 毘徙哩毘徙哩 摩哩儞迦里迦里 毘度漢底 嚕嚕嚕嚕 主嚕主嚕 杜嚕婆杜嚕婆 捨捨設者婆哩灑 莎(入)悉底薩婆薩埵喃 悉甸覩 曼怛囉鉢陀儞莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 毘徙哩毘徙哩 摩哩儞迦里迦里 毘度漢底 嚕嚕嚕嚕 主嚕主嚕 杜嚕婆杜嚕婆 捨捨設者婆哩灑 莎(入)悉底薩婆薩埵喃 悉甸覩 曼怛囉鉢陀儞莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說，為護六地菩薩摩訶薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念六地。善男子！菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說，為護六地菩薩摩訶薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念六地。善男子！菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行。」

「怛姪他 勺訶(上) 勺訶(引)嚕 勺訶勺訶勺訶嚕 鞞陸枳鞞陸枳 阿蜜栗多唬漢儞 勃里山儞 鞞嚕勅枳婆嚕伐底 鞞提呬枳 頻陀鞞哩儞 阿蜜哩底枳 薄虎主愈 薄虎主愈莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 勺訶(上) 勺訶(引)嚕 勺訶勺訶勺訶嚕 鞞陸枳鞞陸枳 阿蜜栗多唬漢儞 勃里山儞 鞞嚕勅枳婆嚕伐底 鞞提呬枳 頻陀鞞哩儞 阿蜜哩底枳 薄虎主愈 薄虎主愈莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所說，為護七地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念七地。善男子！菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名無盡藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所說，為護七地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念七地。善男子！菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名無盡藏。」

「怛姪他 室唎室唎室唎儞 蜜底蜜底 羯哩羯哩 醯嚕醯嚕 主嚕主嚕 畔陀弭莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 室唎室唎室唎儞 蜜底蜜底 羯哩羯哩 醯嚕醯嚕 主嚕主嚕 畔陀弭莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說，為護八地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念八地。善男子！菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名無量門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說，為護八地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念八地。善男子！菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名無量門。」

「怛姪他 訶哩旃茶哩枳 俱藍婆喇體 覩剌死 拔吒拔吒死 室唎室唎 迦室哩迦 必室唎莎悉底 薩婆薩埵喃莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 訶哩旃茶哩枳 俱藍婆喇體 覩剌死 拔吒拔吒死 室唎室唎 迦室哩迦 必室唎莎悉底 薩婆薩埵喃莎訶」

「善男子！此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說，為護九地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念九地。善男子！菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名破金剛山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說，為護九地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱，解脫五障，不忘念九地。善男子！菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名破金剛山。」

「怛姪他 悉提(去) 蘇悉提(去)謨折儞木察儞 毘木底菴末麗 毘末麗涅末麗 忙揭麗 呬㘓若 揭鞞 曷喇怛娜揭鞞 三曼多跋姪囇 薩婆頞他娑憚儞 摩𭡠斯莫訶摩𭡠斯 頞步底 頞窒步底 阿喇誓毘喇誓 頞主底菴蜜栗底 阿喇誓 毘喇誓 跋㘕謎 跋囉甜 麼莎 囇晡喇儞晡喇娜 曼奴喇剃莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 悉提(去) 蘇悉提(去)謨折儞木察儞 毘木底菴末麗 毘末麗涅末麗 忙揭麗 呬㘓若 揭鞞 曷喇怛娜揭鞞 三曼多跋姪囇 薩婆頞他娑憚儞 摩𭡠斯莫訶摩𭡠斯 頞步底 頞窒步底 阿喇誓毘喇誓 頞主底菴蜜栗底 阿喇誓 毘喇誓 跋㘕謎 跋囉甜 麼莎 囇晡喇儞晡喇娜 曼奴喇剃莎訶」

「善男子！此陀羅尼灌頂吉祥句，是過十恒河沙數諸佛所說，為護十地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅，解脫五障，不忘念十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼灌頂吉祥句，是過十恒河沙數諸佛所說，為護十地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者，脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅，解脫五障，不忘念十地。」

贊曰：答第一問中有四，此即第四得護，有二：初得護、後領讚。此初也。十地不同即為十段，一一段中各分為四：一標能護名；二正說神呪；三歎法勝，多佛說故；四明護益。四總持中，是呪總持。由行施得，名為功德。餘名準行，例此可知。歎勝中有二：初歎、次所護地。護益有二：一無難、二不退。「若有誦持此」下是無五難，初標、次列、後結。五難者，一惡獸、二惡鬼、三怨賊、四水火等災橫、五三七苦等。及結文段，可知。不忘者，第二能令不退，餘九準知。第二總持名善安樂住，由持戒故得，名善安樂住。由行忍故得，名難勝力。由行精進善成辦故得，名大利益。由修定力引諸功德得，名種種功德莊嚴。由行智故得，名圓滿智。由行方便善巧故得，名法勝行。由行十無盡願故得，名無盡藏。由得四辯廣利生故得，名無量門。由智能破如金剛障故得總持，名破金剛山。餘九如次配釋所得總持之名。餘文同故，更不科釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答第一問中有四，此即第四得護，有二：初得護、後領讚。此初也。十地不同即為十段，一一段中各分為四：一標能護名；二正說神呪；三歎法勝，多佛說故；四明護益。四總持中，是呪總持。由行施得，名為功德。餘名準行，例此可知。歎勝中有二：初歎、次所護地。護益有二：一無難、二不退。「若有誦持此」下是無五難，初標、次列、後結。五難者，一惡獸、二惡鬼、三怨賊、四水火等災橫、五三七苦等。及結文段，可知。不忘者，第二能令不退，餘九準知。第二總持名善安樂住，由持戒故得，名善安樂住。由行忍故得，名難勝力。由行精進善成辦故得，名大利益。由修定力引諸功德得，名種種功德莊嚴。由行智故得，名圓滿智。由行方便善巧故得，名法勝行。由行十無盡願故得，名無盡藏。由得四辯廣利生故得，名無量門。由智能破如金剛障故得總持，名破金剛山。餘九如次配釋所得總持之名。餘文同故，更不科釋。

經 爾時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可思議陀羅尼已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可思議陀羅尼已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足。

贊曰：得護中第二領讚。文分為三：初領所說法、次頂禮虔恭即歡讚儀、後申言讚歎。此初二文，表能修行故，從坐起。作吉祥兆，故袒右肩。表能證位，故膝著地。智冥所說，故合掌。既聞妙法，知說者勝，故加恭敬。表敬之極，以頂禮足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得護中第二領讚。文分為三：初領所說法、次頂禮虔恭即歡讚儀、後申言讚歎。此初二文，表能修行故，從坐起。作吉祥兆，故袒右肩。表能證位，故膝著地。智冥所說，故合掌。既聞妙法，知說者勝，故加恭敬。表敬之極，以頂禮足。

經 以頌讚佛：「敬禮無譬喻，甚深無相法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以頌讚佛：「敬禮無譬喻，甚深無相法。」

贊曰：後申言讚歎。總有十頌，分之為二：初半頌讚所聞法、餘九頌半讚佛。此初也。法為佛師，故先讚法。佛能起說，是教之主，故次讚佛。起慇淨心策殊勝業，虔誠頂拜，名為敬禮。梵男聲呼云伴談，女聲呼云伴底，此云敬禮，訛云和南。法體殊勝非喻所喻，云無譬喻。唯佛究了，稱甚深。如《法華經論》甚深有五：一義甚深，真如義用；二體甚深，即如自性；三內證甚深，唯無分別智方能契證；四依止甚深，與恒沙德為所依故；五無上甚深，即無餘無住。無相者，無空有相等二相，或無生滅等十相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後申言讚歎。總有十頌，分之為二：初半頌讚所聞法、餘九頌半讚佛。此初也。法為佛師，故先讚法。佛能起說，是教之主，故次讚佛。起慇淨心策殊勝業，虔誠頂拜，名為敬禮。梵男聲呼云伴談，女聲呼云伴底，此云敬禮，訛云和南。法體殊勝非喻所喻，云無譬喻。唯佛究了，稱甚深。如《法華經論》甚深有五：一義甚深，真如義用；二體甚深，即如自性；三內證甚深，唯無分別智方能契證；四依止甚深，與恒沙德為所依故；五無上甚深，即無餘無住。無相者，無空有相等二相，或無生滅等十相。

經 「眾生失正知，唯佛能濟度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生失正知，唯佛能濟度。」

贊曰：下讚佛。初半頌總、後九頌別。此總。佛三德中，恩利生勝，故偏標舉，以影智斷。正知，謂正智。凡無正智，廣造邪業沈輪生死。佛具二智，唯獨能濟。雖菩薩等亦能度生，由依佛故，推功歸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下讚佛。初半頌總、後九頌別。此總。佛三德中，恩利生勝，故偏標舉，以影智斷。正知，謂正智。凡無正智，廣造邪業沈輪生死。佛具二智，唯獨能濟。雖菩薩等亦能度生，由依佛故，推功歸佛。

經 「如來明慧眼，不見一法相，復以正法眼，普照不思議，不生於一法，亦不滅一法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如來明慧眼，不見一法相，復以正法眼，普照不思議，不生於一法，亦不滅一法。」

贊曰：下別讚佛。初二頌讚報身智德、次二頌讚法身斷德、餘五頌讚化身恩德。初中，初讚因德、次讚果德。讚因中，初半頌讚慧眼、次一頌歎法眼。慧眼照空第一義諦，《掌珍論》引經云「曼殊室利！慧眼無所觀，不觀有為無為。所以者何？非慧眼境故。法眼照有，遍於真俗，非不見真如而能了諸法無著。」《般若論》釋意亦爾。故先讚慧眼。無分別故，不見一法相，非無諸法。緣於教法及眾根性，名為法眼。無不解了，名為普照。非餘所測，名不思議。稱境而知，不妄見增生一法，亦不妄見減滅一法，處中而知依他生滅。遍計真如竝無生滅，今不見彼後二生滅，非無生滅之依他性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別讚佛。初二頌讚報身智德、次二頌讚法身斷德、餘五頌讚化身恩德。初中，初讚因德、次讚果德。讚因中，初半頌讚慧眼、次一頌歎法眼。慧眼照空第一義諦，《掌珍論》引經云「曼殊室利！慧眼無所觀，不觀有為無為。所以者何？非慧眼境故。法眼照有，遍於真俗，非不見真如而能了諸法無著。」《般若論》釋意亦爾。故先讚慧眼。無分別故，不見一法相，非無諸法。緣於教法及眾根性，名為法眼。無不解了，名為普照。非餘所測，名不思議。稱境而知，不妄見增生一法，亦不妄見減滅一法，處中而知依他生滅。遍計真如竝無生滅，今不見彼後二生滅，非無生滅之依他性。

經 「由斯平等見，得至無上處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由斯平等見，得至無上處。」

贊曰：明果也。由謂因由，因修二眼得圓滿故，能平等見。得者，無間道。至者，解脫道。或翻於上，得者證義，斷惑證滅心故。無上處者，即大菩提。不說肉天眼，無記法故。但是業果及定果故，所以不說。在佛身中，名為佛眼。今此讚因，故略佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明果也。由謂因由，因修二眼得圓滿故，能平等見。得者，無間道。至者，解脫道。或翻於上，得者證義，斷惑證滅心故。無上處者，即大菩提。不說肉天眼，無記法故。但是業果及定果故，所以不說。在佛身中，名為佛眼。今此讚因，故略佛眼。

經 「不壞於生死，亦不住涅槃，不著於二邊，是故證圓寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「不壞於生死，亦不住涅槃，不著於二邊，是故證圓寂。」

贊曰：下二行讚斷德，初一行無住涅槃、後一行讚無餘。亦大涅槃，正是法身。壞者斷也。不同二乘永斷生死滅邊，亦不樂住涅槃為有邊，即空有俱不著。離於此二邊，是故能證無住涅槃。涅槃，梵語不正，正應云波利眤縛喃，此云圓寂，名如前釋。此通因位，未名最清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二行讚斷德，初一行無住涅槃、後一行讚無餘。亦大涅槃，正是法身。壞者斷也。不同二乘永斷生死滅邊，亦不樂住涅槃為有邊，即空有俱不著。離於此二邊，是故能證無住涅槃。涅槃，梵語不正，正應云波利眤縛喃，此云圓寂，名如前釋。此通因位，未名最清淨。

經 「於淨不淨品，世尊知一味，由不分別故，獲得最清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於淨不淨品，世尊知一味，由不分別故，獲得最清淨。」

贊曰：無餘大涅槃，即正明法身。淨不淨性，體即真如，名為一味。由無分別智證斯一味，正涅槃因，故能獲得極清淨最無上法身。無餘圓寂，名最清淨。出過因位，唯佛得故。無住通因，雖是清淨，障未盡故，未最清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：無餘大涅槃，即正明法身。淨不淨性，體即真如，名為一味。由無分別智證斯一味，正涅槃因，故能獲得極清淨最無上法身。無餘圓寂，名最清淨。出過因位，唯佛得故。無住通因，雖是清淨，障未盡故，未最清淨。

經 「世尊無邊身，不說於一字，令諸弟子眾，法雨皆充滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「世尊無邊身，不說於一字，令諸弟子眾，法雨皆充滿。」

贊曰：下恩德，分四：一行現身說法德、一行觀生常利德、二行應機差別德、後一行總結無差別。初也。他受變化隨機感現，其形無量，云無邊。或現大身，量難測故，名無邊身。離遍計故、真理無故，不獨說一字，故云不說於一字。然由因緣識變之力，令眾聞法皆得充滿，如末尼珠隨求雨寶，亦如天鼓應念出聲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下恩德，分四：一行現身說法德、一行觀生常利德、二行應機差別德、後一行總結無差別。初也。他受變化隨機感現，其形無量，云無邊。或現大身，量難測故，名無邊身。離遍計故、真理無故，不獨說一字，故云不說於一字。然由因緣識變之力，令眾聞法皆得充滿，如末尼珠隨求雨寶，亦如天鼓應念出聲故。

經 「佛觀眾生相，一切種皆無，然於苦惱者，常興於救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「佛觀眾生相，一切種皆無，然於苦惱者，常興於救護。」

贊曰：觀生常利德。平等觀生，怨親利鈍、好醜自他，依法界等，此一切種相皆無故。大悲不捨，即空觀有，故於苦等常與救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：觀生常利德。平等觀生，怨親利鈍、好醜自他，依法界等，此一切種相皆無故。大悲不捨，即空觀有，故於苦等常與救護。

經 「苦樂常無常，有我無我等，不一亦不異，不生亦不滅，如是眾多義，隨說有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「苦樂常無常，有我無我等，不一亦不異，不生亦不滅，如是眾多義，隨說有差別。」

贊曰：應機差別德。初一頌半應機別、次一句喻顯、後一句佛知。初也。苦樂、常無常、我無我、一異、生滅，舉此五對。於是眾多，真理雖無，隨機說別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：應機差別德。初一頌半應機別、次一句喻顯、後一句佛知。初也。苦樂、常無常、我無我、一異、生滅，舉此五對。於是眾多，真理雖無，隨機說別。

經 「譬如空谷響，唯佛能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如空谷響，唯佛能了知。」

贊曰：舉喻及佛能了。譬如虛谷本無音聲，隨響緣別出種種聲。餘不能了，唯佛能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉喻及佛能了。譬如虛谷本無音聲，隨響緣別出種種聲。餘不能了，唯佛能知。

經 「法界無分別，是故無異乘，為度眾生故，分別說有三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「法界無分別，是故無異乘，為度眾生故，分別說有三。」

贊曰：總結無差。雖初差別，終至一乘，於真法界亦無三乘之差別相。文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結無差。雖初差別，終至一乘，於真法界亦無三乘之差別相。文顯可知。

經 爾時大自在梵天王亦從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時大自在梵天王亦從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足。

贊曰：品中第三大段大梵讚揚。於中有二：初梵王讚勸、後如來印誠。初讚歎也。於中文三：初讚儀、次正讚、後勸持。此初也。大自在梵王者，第四靜慮王，即第十地菩薩。《十地經》云「現報利益，受佛位故。後報利益，摩醯首羅智處生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品中第三大段大梵讚揚。於中有二：初梵王讚勸、後如來印誠。初讚歎也。於中文三：初讚儀、次正讚、後勸持。此初也。大自在梵王者，第四靜慮王，即第十地菩薩。《十地經》云「現報利益，受佛位故。後報利益，摩醯首羅智處生故。」

經 而白佛言：「世尊！此《金光明最勝王經》希有難量，初中後善，文義究竟，皆能成就一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而白佛言：「世尊！此《金光明最勝王經》希有難量，初中後善，文義究竟，皆能成就一切佛法。」

贊曰：正讚。《瑜伽》八十三說有十句。此初別說五句，後「皆能成」下總說餘五句。或「皆能成就」下但第十句，梵行之相影攝中間。八十三云「言初善者，謂於聞持生歡喜故。中善者，謂修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。後善者，謂極究竟離諸垢故，及一切究竟離欲為後邊故。」此意謂修行時是有學位，後善中謂極究竟等是最後無間道位，及一切究竟等是最後解脫道，離垢因果究竟故、言文義究竟故。文究竟，謂其文巧，即善縎綴名身等故。其義究竟者，即其釋妙也，謂能引發利益安樂故。六無雜、七圓滿、八清淨、九鮮白、十梵行之相，總是一切皆成中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正讚。《瑜伽》八十三說有十句。此初別說五句，後「皆能成」下總說餘五句。或「皆能成就」下但第十句，梵行之相影攝中間。八十三云「言初善者，謂於聞持生歡喜故。中善者，謂修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。後善者，謂極究竟離諸垢故，及一切究竟離欲為後邊故。」此意謂修行時是有學位，後善中謂極究竟等是最後無間道位，及一切究竟等是最後解脫道，離垢因果究竟故、言文義究竟故。文究竟，謂其文巧，即善縎綴名身等故。其義究竟者，即其釋妙也，謂能引發利益安樂故。六無雜、七圓滿、八清淨、九鮮白、十梵行之相，總是一切皆成中攝。

經 「若受持者，是人則為報諸佛恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若受持者，是人則為報諸佛恩。」

贊曰：勸持也。如《法華經》第二敘佛恩深無能得報。〈囑累品〉云「唯受持經，即為報恩。」此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸持也。如《法華經》第二敘佛恩深無能得報。〈囑累品〉云「唯受持經，即為報恩。」此亦如是。

經 佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛言：「善男子！如是如是，如汝所說。」

贊曰：第二如來印誠。有二：初印、後誠。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二如來印誠。有二：初印、後誠。初也。

經 「善男子！若得聽聞是經典者，皆不退於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若得聽聞是經典者，皆不退於阿耨多羅三藐三菩提。」

贊曰：誠也。有二：初能聽聞者不退菩提、後聽受者滅障勝進。初中有五：一標、二徵、三順釋、四重徵、五反顯。此即標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：誠也。有二：初能聽聞者不退菩提、後聽受者滅障勝進。初中有五：一標、二徵、三順釋、四重徵、五反顯。此即標也。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

徵也，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵也，可知。

經 「善男子！是能成熟不退地菩薩殊勝善根，是第一法印，是眾經王，故應聽聞受持讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是能成熟不退地菩薩殊勝善根，是第一法印，是眾經王，故應聽聞受持讀誦。」

贊曰：順釋。有二：初釋、後勸。有三所以，能聽聞者不退菩提。一是能就不退善根，即是未熟能熟；二是第一法印，即是先熟印令不退；三是諸經王。「故應」下勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：順釋。有二：初釋、後勸。有三所以，能聽聞者不退菩提。一是能就不退善根，即是未熟能熟；二是第一法印，即是先熟印令不退；三是諸經王。「故應」下勸。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

重徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重徵也。

經 「善男子！若一切眾生未種善根、未成熟善根、未親近諸佛者，不能聽聞是微妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若一切眾生未種善根、未成熟善根、未親近諸佛者，不能聽聞是微妙法。」

贊曰：反顯也。三義反顯：一未種善根、二種而未熟、三未親近諸佛。此之三人不能聽聞，故知能聽聞者具前三緣，所以聞經得至不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：反顯也。三義反顯：一未種善根、二種而未熟、三未親近諸佛。此之三人不能聽聞，故知能聽聞者具前三緣，所以聞經得至不退。

經 「若善男子善女人能聽受者，一切罪障皆悉除滅，得最清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若善男子善女人能聽受者，一切罪障皆悉除滅，得最清淨。」

贊曰：滅障勝進。有三：一滅三障、二近善友、三得勝法。此初也，一滅罪、二得淨。得淨即是罪滅福生，或先破戒還令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：滅障勝進。有三：一滅三障、二近善友、三得勝法。此初也，一滅罪、二得淨。得淨即是罪滅福生，或先破戒還令清淨。

經 「常得見佛，不離諸佛及善知識勝行之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「常得見佛，不離諸佛及善知識勝行之人。」

贊曰：近善友。勝行之人，即諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：近善友。勝行之人，即諸菩薩。

經 「恒聞妙法，住不退地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「恒聞妙法，住不退地」。

贊曰：得勝法。有四：初得聞勝法、二得至勝位、三得勝總持、四得法勝用。此初二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得勝法。有四：初得聞勝法、二得至勝位、三得勝總持、四得法勝用。此初二也。

經 「獲得如是勝陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「獲得如是勝陀羅尼門。」

贊曰：得勝總持法。初總標、後別示。初也。四陀羅尼中，是能得不退陀羅尼，證法性故無盡，得不退故無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得勝總持法。初總標、後別示。初也。四陀羅尼中，是能得不退陀羅尼，證法性故無盡，得不退故無減。

經 「所謂無盡無減。海印出妙功德陀羅尼無盡無減，通達眾生意行言語陀羅尼無盡無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「所謂無盡無減。海印出妙功德陀羅尼無盡無減，通達眾生意行言語陀羅尼無盡無減。」

贊曰：別示此十總持。或通十地一一皆得，或隨十地如次得一。如前三摩地，初地行施能得。應時如大海潮，終不失時。證平等如，而為印故。依陀羅尼出生布施勝妙功德，復能發生後後勝德無盡無減。或證理所得，或十無盡句所攝故無盡無減，下皆準釋。於第二地除不了業愚，得此總持，故能通達自他三業。意行言三，如次即意身語三業。或意行即八萬四千心行。此識機言語，即約解一切眾生語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別示此十總持。或通十地一一皆得，或隨十地如次得一。如前三摩地，初地行施能得。應時如大海潮，終不失時。證平等如，而為印故。依陀羅尼出生布施勝妙功德，復能發生後後勝德無盡無減。或證理所得，或十無盡句所攝故無盡無減，下皆準釋。於第二地除不了業愚，得此總持，故能通達自他三業。意行言三，如次即意身語三業。或意行即八萬四千心行。此識機言語，即約解一切眾生語言。

經 「日圓無垢相光陀羅尼無盡無減，滿月相光陀羅尼無盡無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「日圓無垢相光陀羅尼無盡無減，滿月相光陀羅尼無盡無減。」

由第三地由離闇鈍愚獲此總持，能發殊勝妙定三明，故如日圓。自離障云無垢，破他闇云相光。四地能離微細障故，精進殊勝，由如月輪初微至圓滿，能除已生未生之我見執，能生未生、能長已生一切善法故，如月光能作清涼，能開長蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由第三地由離闇鈍愚獲此總持，能發殊勝妙定三明，故如日圓。自離障云無垢，破他闇云相光。四地能離微細障故，精進殊勝，由如月輪初微至圓滿，能除已生未生之我見執，能生未生、能長已生一切善法故，如月光能作清涼，能開長蓮華。

經 「能伏諸惑演功德流陀羅尼無盡無減，破金剛山陀羅尼無盡無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「能伏諸惑演功德流陀羅尼無盡無減，破金剛山陀羅尼無盡無減。」

由於五地得諦相應增上慧故，能伏害伴貪等煩惱，總名降伏諸惑。修定勝故，得勝靜慮演功德流。流謂八解脫，故《華嚴經》云「八解脫法，流淨妙水。」或得勝定，能演說定一切功德。由第六地習於般若，能破愚癡障日之金剛大山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由於五地得諦相應增上慧故，能伏害伴貪等煩惱，總名降伏諸惑。修定勝故，得勝靜慮演功德流。流謂八解脫，故《華嚴經》云「八解脫法，流淨妙水。」或得勝定，能演說定一切功德。由第六地習於般若，能破愚癡障日之金剛大山。

經 「說不可說義因緣藏陀羅尼無盡無減，通達實語法則音聲陀羅尼無盡無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「說不可說義因緣藏陀羅尼無盡無減，通達實語法則音聲陀羅尼無盡無減。」

由七地中多住無相，以方便善巧說不可說無相之義，亦不壞假名因緣法藏。由第八地得無相功用智，以大願力能通達實語為生法則。音聲即語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由七地中多住無相，以方便善巧說不可說無相之義，亦不壞假名因緣法藏。由第八地得無相功用智，以大願力能通達實語為生法則。音聲即語。

經 「虛空無垢心行印陀羅尼無盡無減，無邊佛身皆能顯現陀羅尼無盡無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「虛空無垢心行印陀羅尼無盡無減，無邊佛身皆能顯現陀羅尼無盡無減。」

由第九地得四辨自在如空，除利他障故無垢，所說法義能為眾生心行勝印，勝印印已決得勝益。由第十地得大智雲充滿法界，盡無邊界生所願身皆能顯現。皆因總持得，皆從所得立總持名，即從果為名，依主釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由第九地得四辨自在如空，除利他障故無垢，所說法義能為眾生心行勝印，勝印印已決得勝益。由第十地得大智雲充滿法界，盡無邊界生所願身皆能顯現。皆因總持得，皆從所得立總持名，即從果為名，依主釋也。

經 「善男子！如是等無盡無減諸陀羅尼門得成就故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！如是等無盡無減諸陀羅尼門得成就故。」

贊曰：得勝用。前得法體，此依起用。初標、後顯。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得勝用。前得法體，此依起用。初標、後顯。此標也。

經 「是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化作佛身，演說無上種種正法，於法真如不動不住、不來不去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化作佛身，演說無上種種正法，於法真如不動不住、不來不去。」

贊曰：此顯勝用。有三：一現身說法、二能益有情、三攝法歸真令修正觀。此初也。雖現身說諸法，不壞真諦故，於法真如不動。故《無垢稱經》云「能善分別諸法相，於第一義諦而不動。」即不住著。雖復現身，離喧亂流轉之苦，故於法真如不動。亦不住著涅槃寂滅，如凡夫二乘。雖現成佛去、示歸涅槃來，用常寂故，不來不去。又眾生善根熟故見佛來，生厭離故見佛去，談佛常住不來不去。亦如澄空璧月洞映無涯，任水澄波輝華有極，此即水澄而月影現、水波濁而月沈，談其月也何有來去？或自性身無行住坐臥，不動即不坐臥，來去是行攝，應化有之。故《般若論》云「諸佛無來去，應化有來去。」準攝境中，即約應化為徵，答即從如為答，故通好。或現身說法俱無三世定相，不動是總，不住是現，生即滅故。不去即滅，不至過去故，不來未來無故。準說法中亦云不動等，此釋為好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯勝用。有三：一現身說法、二能益有情、三攝法歸真令修正觀。此初也。雖現身說諸法，不壞真諦故，於法真如不動。故《無垢稱經》云「能善分別諸法相，於第一義諦而不動。」即不住著。雖復現身，離喧亂流轉之苦，故於法真如不動。亦不住著涅槃寂滅，如凡夫二乘。雖現成佛去、示歸涅槃來，用常寂故，不來不去。又眾生善根熟故見佛來，生厭離故見佛去，談佛常住不來不去。亦如澄空璧月洞映無涯，任水澄波輝華有極，此即水澄而月影現、水波濁而月沈，談其月也何有來去？或自性身無行住坐臥，不動即不坐臥，來去是行攝，應化有之。故《般若論》云「諸佛無來去，應化有來去。」準攝境中，即約應化為徵，答即從如為答，故通好。或現身說法俱無三世定相，不動是總，不住是現，生即滅故。不去即滅，不至過去故，不來未來無故。準說法中亦云不動等，此釋為好。

經 「善能成熟一切眾生善根，亦不見一眾生可成熟者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善能成熟一切眾生善根，亦不見一眾生可成熟者。」

贊曰：二能益有情。據俗諦善巧成就眾生，就勝義諦亦不見生可成就者。又攝他同己，觀外眾生為空，為常益故。故《金剛般若經》云「雖度如是無量眾生，而無眾得滅度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二能益有情。據俗諦善巧成就眾生，就勝義諦亦不見生可成就者。又攝他同己，觀外眾生為空，為常益故。故《金剛般若經》云「雖度如是無量眾生，而無眾得滅度者。」

經 「雖說種種諸法，於言詞中不動不住、不去不來，能於生滅證無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「雖說種種諸法，於言詞中不動不住、不去不來，能於生滅證無生滅。」

贊曰：三攝法歸真令修正觀。於中分三：初標、次徵、後釋。此標也。初雖說種種等者，前現身說法，後能於生滅證無生滅者，標由證真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三攝法歸真令修正觀。於中分三：初標、次徵、後釋。此標也。初雖說種種等者，前現身說法，後能於生滅證無生滅者，標由證真。

經 「以何因緣說諸行法無有去來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「以何因緣說諸行法無有去來？」

徵因緣所以。有何所以能如是耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵因緣所以。有何所以能如是耶？

經 「由一切法體無異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由一切法體無異故。」

贊曰：釋也。以一切法皆歸於如，真如為體，體無異故，不見能依身語說實生滅等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。以一切法皆歸於如，真如為體，體無異故，不見能依身語說實生滅等相。

經 說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量諸菩薩不退菩提心，無量無邊苾芻、苾芻尼得法眼淨，無量眾生發菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量諸菩薩不退菩提心，無量無邊苾芻、苾芻尼得法眼淨，無量眾生發菩薩心。

贊曰：品中第四大段聞法獲益。於中有四：一時會得益、二世尊讚誨、三大眾奉行、四如來更勅。此初也。文有四益：一得無生忍，創得在初地，長時得在八地，圓滿得在佛地。二得不退，即十住第七不退大菩提心。三定性二乘證預流果，無漏慧生，緣四諦法得法眼淨。四有大乘種性凡夫，通三乘不定性，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品中第四大段聞法獲益。於中有四：一時會得益、二世尊讚誨、三大眾奉行、四如來更勅。此初也。文有四益：一得無生忍，創得在初地，長時得在八地，圓滿得在佛地。二得不退，即十住第七不退大菩提心。三定性二乘證預流果，無漏慧生，緣四諦法得法眼淨。四有大乘種性凡夫，通三乘不定性，發菩提心。

經 爾時世尊而說頌曰：「勝法能逆生死流，甚深微妙難得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊而說頌曰：「勝法能逆生死流，甚深微妙難得見。」

贊曰：讚誨。初兩句讚、次兩句誨。讚中，初句讚法上勝能破生死、次句讚法微妙難可得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：讚誨。初兩句讚、次兩句誨。讚中，初句讚法上勝能破生死、次句讚法微妙難可得見。

經 「有情盲冥貪欲覆，由不見故受眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「有情盲冥貪欲覆，由不見故受眾苦。」

贊曰：誨也。無明障上句造惡中心。下句受苦果無明障聖。眼翳瞙，智心盲。冥者闇也，不見真理故云冥。又為貪欲之所覆心，不知出離，但造惡業。所以造惡，由不見真理故。惡業既作，故受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：誨也。無明障上句造惡中心。下句受苦果無明障聖。眼翳瞙，智心盲。冥者闇也，不見真理故云冥。又為貪欲之所覆心，不知出離，但造惡業。所以造惡，由不見真理故。惡業既作，故受眾苦。

經 爾時大眾俱從座起，頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時大眾俱從座起，頂禮佛足。

贊曰：大眾奉行。初儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大眾奉行。初儀軌。

經 而白佛言：「世尊！若所在處講宣讀誦此《金光明最勝王經》，我等大眾皆悉往彼為作聽眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而白佛言：「世尊！若所在處講宣讀誦此《金光明最勝王經》，我等大眾皆悉往彼為作聽眾。」

贊曰：第二明奉行。奉行中有五：一為作聽眾、二利益法師、三利益聽眾、四利益國土、五尊重說處。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二明奉行。奉行中有五：一為作聽眾、二利益法師、三利益聽眾、四利益國土、五尊重說處。初也。

經 「是說法師令得利益安樂無障身意泰然，我等皆當盡心供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是說法師令得利益安樂無障身意泰然，我等皆當盡心供養。」

贊曰：利益法師。一令安樂、二四事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：利益法師。一令安樂、二四事供養。

經 「亦令聽眾安穩快樂，所住國土無諸怨賊恐怖厄難饑饉之苦，人民熾盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「亦令聽眾安穩快樂，所住國土無諸怨賊恐怖厄難饑饉之苦，人民熾盛。」

贊曰：利益聽眾及國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：利益聽眾及國土。

經 「此說法處道場之地，一切諸天人非人等一切眾生不應履踐及以污穢。何以故？說法之處即是制底，當以香華繒綵旛蓋而為供養。我等常為守護，令離衰損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此說法處道場之地，一切諸天人非人等一切眾生不應履踐及以污穢。何以故？說法之處即是制底，當以香華繒綵旛蓋而為供養。我等常為守護，令離衰損。」

贊曰：尊重說處。有三：初標、次徵、後釋。釋中有二：初釋不應踐污所以、次應修供養。修供養中，初勸他供養、後自作守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：尊重說處。有三：初標、次徵、後釋。釋中有二：初釋不應踐污所以、次應修供養。修供養中，初勸他供養、後自作守護。

經 佛告大眾：「善男子！汝等應當精勤修習此妙經典，是則正法久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛告大眾：「善男子！汝等應當精勤修習此妙經典，是則正法久住於世。」

贊曰：如來更勅。前之四眾願聽護持、願自身受持演說，今勅亦令自勤修習，使法久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：如來更勅。前之四眾願聽護持、願自身受持演說，今勅亦令自勤修習，使法久住。

金光明最勝王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第五

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

蓮華喻讚品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華喻讚品第七

蓮華喻讚品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，妙幢默念：世尊導師久植勝因，何壽命短促？四方四佛忽現室內，陳壽無邊，豈凡心測。因聞壽長遠，願得菩提，說果令求。求須起行，所以夜夢金鼓示懺悔方。今即勝行。感夢起階非無因緣，眾疑未知，所以佛為說。於過去有王名金龍主，以蓮華喻讚十方佛，由此勝因感斯嘉夢。欲令時會得除疑惑、同殖妙因，故前品後有斯品起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華喻讚品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，妙幢默念：世尊導師久植勝因，何壽命短促？四方四佛忽現室內，陳壽無邊，豈凡心測。因聞壽長遠，願得菩提，說果令求。求須起行，所以夜夢金鼓示懺悔方。今即勝行。感夢起階非無因緣，眾疑未知，所以佛為說。於過去有王名金龍主，以蓮華喻讚十方佛，由此勝因感斯嘉夢。欲令時會得除疑惑、同殖妙因，故前品後有斯品起。

釋名者，蓮華是喻，讚歎是法。蓮華者，通名芙蕖亦名芙蓉，華名菡萏，其實名蓮。蓮謂房也，應即蓮臺。蓮中子曰菂，菂中曰薏。此意華即喻因，蓮即喻果。喻在因中，前後相望雙含因果。又蓮華出於泥水不為泥水所污，喻修行雖在染位必能出離惑泥。敷榮起乎水中亦不為泥水所污，喻勝因果俱能離染。此蓮華喻，通能所讚。讚歎喻似蓮華，非染污心讚故。讚體是智，讚用是言，以淨心起言亦似蓮華。然今意取讚佛妙德如似蓮華，故此品云「常以蓮華喻讚稱歎十方佛」，又頌云「讚佛功德喻蓮華」。以由，用也。常用蓮華喻而讚歎佛。或此讚詞名蓮華喻，用此蓮華喻讚歎讚歎諸佛，故言常以蓮華喻讚。此品明彼，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，蓮華是喻，讚歎是法。蓮華者，通名芙蕖亦名芙蓉，華名菡萏，其實名蓮。蓮謂房也，應即蓮臺。蓮中子曰菂，菂中曰薏。此意華即喻因，蓮即喻果。喻在因中，前後相望雙含因果。又蓮華出於泥水不為泥水所污，喻修行雖在染位必能出離惑泥。敷榮起乎水中亦不為泥水所污，喻勝因果俱能離染。此蓮華喻，通能所讚。讚歎喻似蓮華，非染污心讚故。讚體是智，讚用是言，以淨心起言亦似蓮華。然今意取讚佛妙德如似蓮華，故此品云「常以蓮華喻讚稱歎十方佛」，又頌云「讚佛功德喻蓮華」。以由，用也。常用蓮華喻而讚歎佛。或此讚詞名蓮華喻，用此蓮華喻讚歎讚歎諸佛，故言常以蓮華喻讚。此品明彼，故以為名。

解妨者，何不於前〈夢懺品〉後即說此品，今方說耶？答：時會機宜欲樂爾故。又夢懺悔為滅罪之先徵，悟即應求罪滅、進修勝行，現因正學故即先陳，往事證誠故在後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，何不於前〈夢懺品〉後即說此品，今方說耶？答：時會機宜欲樂爾故。又夢懺悔為滅罪之先徵，悟即應求罪滅、進修勝行，現因正學故即先陳，往事證誠故在後說。

經 爾時佛告菩提樹神：「善女天！汝今應知妙幢夜夢，見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔法。此之因緣，我為汝等廣說其事，應當諦聽善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時佛告菩提樹神：「善女天！汝今應知妙幢夜夢，見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔法。此之因緣，我為汝等廣說其事，應當諦聽善思念之。」

贊曰：品文分四，一舉事欲陳誡眾令聽、二正為廣說令知宿緣、三「妙幢汝當知」下結會今古許為授記、四眾聞發心願當修學。末一頌是樹神名堅牢，亦名地神。樹名畢鉢羅，佛於彼成道，名菩提樹。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品文分四，一舉事欲陳誡眾令聽、二正為廣說令知宿緣、三「妙幢汝當知」下結會今古許為授記、四眾聞發心願當修學。末一頌是樹神名堅牢，亦名地神。樹名畢鉢羅，佛於彼成道，名菩提樹。此即初也。

經 「過去有王名金龍主，常以蓮華喻讚稱歎十方三世諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「過去有王名金龍主，常以蓮華喻讚稱歎十方三世諸佛。」

贊曰：廣說。有二：初標、後說。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：廣說。有二：初標、後說。此標也。

經 即為大眾說其讚曰：「『過去未來現在佛，安住十方世界中，我今至誠稽首禮，一心讚歎諸最勝。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即為大眾說其讚曰：「『過去未來現在佛，安住十方世界中，我今至誠稽首禮，一心讚歎諸最勝。』」

贊曰。說也。有三十五頌，大分為三：初二十頌讚歎、次一頌迴向、後十四頌發願。讚歎有二：初十五頌讚佛色身、後「所有過去」下五頌讚佛名身。讚色身中，初一頌虔誠標讚、次十三頌隨德別讚、後有一頌結無邊讚。此初也，初一句陳所應讚、一句所讚住處、一句三業申禮。至者，𭯄也專也。誠者，實也。稽者，至也。首者，頭也。以首至地，故云稽首。禮者，敬也。今通三業，不唯首禮，舉顯身業以彰心語。專注於境名為一心，非一剎那等。一句標讚，是談美名讚，觸事諭揚名歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。說也。有三十五頌，大分為三：初二十頌讚歎、次一頌迴向、後十四頌發願。讚歎有二：初十五頌讚佛色身、後「所有過去」下五頌讚佛名身。讚色身中，初一頌虔誠標讚、次十三頌隨德別讚、後有一頌結無邊讚。此初也，初一句陳所應讚、一句所讚住處、一句三業申禮。至者，𭯄也專也。誠者，實也。稽者，至也。首者，頭也。以首至地，故云稽首。禮者，敬也。今通三業，不唯首禮，舉顯身業以彰心語。專注於境名為一心，非一剎那等。一句標讚，是談美名讚，觸事諭揚名歎。

經 「『無上清淨牟尼尊，身光照耀如金色。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『無上清淨牟尼尊，身光照耀如金色。』」

贊曰：下隨德別讚。讚中，相好雜讚，以好隨相故雜讚歎。讚有十六，十一讚相、五讚好。此初，半頌讚相中十四身皮金色。《大般若》三百八十一云「佛為善現說三十二相八十隨好」，下皆準知。云「十四世尊身皮皆真金色，光潔晃耀如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂。」或是讚身之常光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下隨德別讚。讚中，相好雜讚，以好隨相故雜讚歎。讚有十六，十一讚相、五讚好。此初，半頌讚相中十四身皮金色。《大般若》三百八十一云「佛為善現說三十二相八十隨好」，下皆準知。云「十四世尊身皮皆真金色，光潔晃耀如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂。」或是讚身之常光明。

經 「『一切聲中最為上，如大梵響震雷音。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『一切聲中最為上，如大梵響震雷音。』」

贊曰：第二讚二十七梵音聲相。如經「世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞。其聲供震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二讚二十七梵音聲相。如經「世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞。其聲供震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音。」

經 「『髮彩喻若黑蜂王，宛轉旋文紺青色。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『髮彩喻若黑蜂王，宛轉旋文紺青色。』」

贊曰：第三讚髮好也。如經「世尊首髮脩長紺青，稠密不白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三讚髮好也。如經「世尊首髮脩長紺青，稠密不白。」

經 「『齒白齊密如珂雪，平正顯現有光明。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『齒白齊密如珂雪，平正顯現有光明。』」

贊曰：第四讚齒相也。如經「二十三世尊齒相四十，齊平淨密根深，白逾珂雪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四讚齒相也。如經「二十三世尊齒相四十，齊平淨密根深，白逾珂雪。」

經 「『目淨無垢妙端嚴，猶如廣大青蓮葉，舌相廣長極柔軟，譬如紅蓮出水中。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『目淨無垢妙端嚴，猶如廣大青蓮葉，舌相廣長極柔軟，譬如紅蓮出水中。』」

贊曰：第五讚目相。如經「二十九世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，皎潔分明。」第六舌相，如經「二十六世尊舌相□淨廣長，能覆面輪至髮耳際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五讚目相。如經「二十九世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，皎潔分明。」第六舌相，如經「二十六世尊舌相□淨廣長，能覆面輪至髮耳際。」

經 「『眉間常有白毫光，右旋宛轉玻瓈色，眉細纖長類初月，其色光耀比蜂王。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『眉間常有白毫光，右旋宛轉玻瓈色，眉細纖長類初月，其色光耀比蜂王。』」

贊曰：第七讚第三十一眉相，第八讚三十九眉好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七讚第三十一眉相，第八讚三十九眉好。

經 「『鼻高脩直如金鋌，淨妙光潤相無虧，一切世間殊妙香，聞時悉知其所在。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『鼻高脩直如金鋌，淨妙光潤相無虧，一切世間殊妙香，聞時悉知其所在。』」

贊曰：第九讚鼻隨好。此初半讚色好、次半讚根用好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第九讚鼻隨好。此初半讚色好、次半讚根用好。

經 「『世尊最勝身金色，一一毛端相不殊，紺青柔軟右旋文，微妙光彩難為喻。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『世尊最勝身金色，一一毛端相不殊，紺青柔軟右旋文，微妙光彩難為喻。』」

贊曰：第十合讚第十一世尊毛孔各一毛生相，第十二世尊毛髮端皆上靡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十合讚第十一世尊毛孔各一毛生相，第十二世尊毛髮端皆上靡相。

經 「『初誕身有妙光明，普照一切十方界，能滅三有眾生苦，令彼悉蒙安穩樂。地獄傍生鬼道中，阿蘇羅天及人趣，令彼除滅於眾苦，常受自然安穩樂。身色光明常普照，譬如鎔金妙無比。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『初誕身有妙光明，普照一切十方界，能滅三有眾生苦，令彼悉蒙安穩樂。地獄傍生鬼道中，阿蘇羅天及人趣，令彼除滅於眾苦，常受自然安穩樂。身色光明常普照，譬如鎔金妙無比。』」

贊曰：下二頌半，第十一重讚身光相，前略後廣。於中分三：初半頌身光照境；次一頌半讚身光益，光益中，初半總、次一頌別；後半頌顯光無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌半，第十一重讚身光相，前略後廣。於中分三：初半頌身光照境；次一頌半讚身光益，光益中，初半總、次一頌別；後半頌顯光無比。

經 「『面貌圓明如滿月，脣色赤好喻頻婆，行步威儀類師子，身光朗耀同初日。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『面貌圓明如滿月，脣色赤好喻頻婆，行步威儀類師子，身光朗耀同初日。』」

贊曰：十二一句讚三十世尊面輪相其猶滿月，眉相潔皎如天帝弓。眉面分二，亦含面之三好。十三一句讚佛脣色好，十四半頌讚佛第七好行步直進如象王。第八行步威肅如師子，第九行步安平如牛王，第十行步儀雅如鵝王，總行步攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十二一句讚三十世尊面輪相其猶滿月，眉相潔皎如天帝弓。眉面分二，亦含面之三好。十三一句讚佛脣色好，十四半頌讚佛第七好行步直進如象王。第八行步威肅如師子，第九行步安平如牛王，第十行步儀雅如鵝王，總行步攝。

經 「『臂肘纖長立過膝，狀等垂下娑羅枝。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『臂肘纖長立過膝，狀等垂下娑羅枝。』」

贊曰：十五讚佛第九臂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十五讚佛第九臂相。

經 「『圓光一尋照無邊，赫奕猶如百千日，悉能遍至諸佛剎，隨緣所在覺群迷。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『圓光一尋照無邊，赫奕猶如百千日，悉能遍至諸佛剎，隨緣所在覺群迷。』」

贊曰：下三頌十六讚佛二十二世尊常光面各一尋相。於中分三：初一頌光照隨緣、次一頌滅諸生苦、後一頌能與其樂。初也。《大般若》云「如來身光任運能照三千世界，作意能照無邊世界。為愍有情攝光常照面各一尋。」即卷舒隨緣皆為利物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌十六讚佛二十二世尊常光面各一尋相。於中分三：初一頌光照隨緣、次一頌滅諸生苦、後一頌能與其樂。初也。《大般若》云「如來身光任運能照三千世界，作意能照無邊世界。為愍有情攝光常照面各一尋。」即卷舒隨緣皆為利物。

經 「『淨光明網無倫比，流輝遍滿百千界，普照十方無障礙，一切冥暗悉皆除。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『淨光明網無倫比，流輝遍滿百千界，普照十方無障礙，一切冥暗悉皆除。』」

贊曰：除生苦也。如帝釋網之化眾生，世尊身光亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：除生苦也。如帝釋網之化眾生，世尊身光亦復如是。

經 「『善逝慈光能與樂，妙色映徹等金山，流光悉至百千土，眾生遇者皆出離。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『善逝慈光能與樂，妙色映徹等金山，流光悉至百千土，眾生遇者皆出離。』」

贊曰：與樂。佛慈悲起，稱善逝慈光。與樂又二：初世間樂；皆出離者，出世樂，出離即涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：與樂。佛慈悲起，稱善逝慈光。與樂又二：初世間樂；皆出離者，出世樂，出離即涅槃故。

經 「『佛身成就無量福，一切功德共莊嚴，超過三界獨稱尊，世間殊勝無與等。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『佛身成就無量福，一切功德共莊嚴，超過三界獨稱尊，世間殊勝無與等。』」

贊曰：下一頌結無邊讚。相好是福分，故云無量福。是無漏，故超三界。極圓滿，故無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下一頌結無邊讚。相好是福分，故云無量福。是無漏，故超三界。極圓滿，故無與等。

經 「『所有過去一切佛，數同大地諸微塵，未來現在十方尊，亦如大地微塵眾。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『所有過去一切佛，數同大地諸微塵，未來現在十方尊，亦如大地微塵眾。』」

贊曰：下五頌讚名身。上色身亦得云化身，此名身亦得云應身。於中分三：初一頌陳佛無邊、次一頌歸依供養、後三頌發音讚歎。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌讚名身。上色身亦得云化身，此名身亦得云應身。於中分三：初一頌陳佛無邊、次一頌歸依供養、後三頌發音讚歎。初也。

經 「『我以至誠身語意，稽首歸依三世佛，讚歎無邊功德海，種種香華皆供養。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『我以至誠身語意，稽首歸依三世佛，讚歎無邊功德海，種種香華皆供養。』」

贊曰：歸依供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歸依供養也。

經 「『設我口中有千舌，經無量劫讚如來，世尊功德不思議，最勝甚深難可說。假令我舌有百千，讚歎一佛一功德，於中少分尚難知，況諸佛德無邊際。假使大地及諸天，乃至有頂為海水，可以毛端滴知數，佛一功德甚難量。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『設我口中有千舌，經無量劫讚如來，世尊功德不思議，最勝甚深難可說。假令我舌有百千，讚歎一佛一功德，於中少分尚難知，況諸佛德無邊際。假使大地及諸天，乃至有頂為海水，可以毛端滴知數，佛一功德甚難量。』」

贊曰：發言讚歎。初一頌總讚如來出心言路、次設讚一佛一德無窮、後一頌讚德甚深超過數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：發言讚歎。初一頌總讚如來出心言路、次設讚一佛一德無窮、後一頌讚德甚深超過數量。

經 「『我以至誠身語意，禮讚諸佛德無邊，所有勝福果難思，回施眾生速成佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『我以至誠身語意，禮讚諸佛德無邊，所有勝福果難思，回施眾生速成佛。』」

贊曰：第二迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二迴向。

經 「彼王讚歎如來已，倍復深心發弘願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「彼王讚歎如來已，倍復深心發弘願。」

贊曰：下發願，有十四頌，分二：初半頌總標、後十三頌半別題。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下發願，有十四頌，分二：初半頌總標、後十三頌半別題。初也。

經 「『願我當於未來世，生在無量無數劫，夢中常見大金鼓，得聞顯說懺悔音，讚佛功德喻蓮華。願證無生成正覺，諸佛出世時一現，於百千劫甚難逢。夜夢常聞妙鼓音，晝則隨應而懺悔。我當圓滿修六度，拔濟眾生出苦海，然後得成無上覺。佛土清淨不思議，以妙金鼓奉如來，并讚諸佛實功德。因斯當見釋迦佛，記我當紹人中尊。金龍金光是我子，過去曾為善知識，世世願生於我家，共受無上菩提記。若有眾生無救護，長夜輪迴受眾苦，我於來世作歸依，令彼當得安穩樂。三有眾苦願除滅，悉得隨心安樂處，於未來世修菩提，皆如過去成佛者。願此金光懺悔福，永竭苦海罪消除，業障煩惱悉皆亡，令我速招清淨果。福智大海量無邊，清淨離垢深無底，願我獲斯功德海，速成無上大菩提。以此金光懺悔力，當獲福德淨光明，既得清淨妙光明，常以智光照一切。願我身光等諸佛，福德智慧亦復然，一切世界獨稱尊，威力自在無倫匹。有漏苦海願超越，無為樂海願常遊，現在福海願恒盈，當來智海願圓滿。願我剎土超三界，殊勝功德量無邊，諸有緣者悉同生，皆得速成清淨智。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『願我當於未來世，生在無量無數劫，夢中常見大金鼓，得聞顯說懺悔音，讚佛功德喻蓮華。願證無生成正覺，諸佛出世時一現，於百千劫甚難逢。夜夢常聞妙鼓音，晝則隨應而懺悔。我當圓滿修六度，拔濟眾生出苦海，然後得成無上覺。佛土清淨不思議，以妙金鼓奉如來，并讚諸佛實功德。因斯當見釋迦佛，記我當紹人中尊。金龍金光是我子，過去曾為善知識，世世願生於我家，共受無上菩提記。若有眾生無救護，長夜輪迴受眾苦，我於來世作歸依，令彼當得安穩樂。三有眾苦願除滅，悉得隨心安樂處，於未來世修菩提，皆如過去成佛者。願此金光懺悔福，永竭苦海罪消除，業障煩惱悉皆亡，令我速招清淨果。福智大海量無邊，清淨離垢深無底，願我獲斯功德海，速成無上大菩提。以此金光懺悔力，當獲福德淨光明，既得清淨妙光明，常以智光照一切。願我身光等諸佛，福德智慧亦復然，一切世界獨稱尊，威力自在無倫匹。有漏苦海願超越，無為樂海願常遊，現在福海願恒盈，當來智海願圓滿。願我剎土超三界，殊勝功德量無邊，諸有緣者悉同生，皆得速成清淨智。』」

贊曰：金鼓說懺悔音，計此應合在後，以奉金鼓方發願故，由文便故在前明之。別顯有八：一頌第一願夢。二次一頌願讚佛德，喻如鄔曇鉢蓮華。三次半頌願行懺悔。四次一頌願修諸善有四：一行六度、二濟眾生、三願成佛、四願淨土。五一頌願當得記。六次一頌願子亦同。七次二頌願當利他，利他中初一頌半令得世間樂、後半頌令得出世樂，據勝令得大果；或可「三有眾生」下半令得三乘，云「隨心故」，後令迴心向大。八次六頌願自得益，自得益中有六：初一頌願懺悔滅障得涅槃中，苦海即報障，業業障，煩惱即惑障；次一頌願得法身智成大覺，得報身；次一頌願得身智光照他，起化身；次一頌願身智光等諸佛；次一頌願超苦海樂圓滿，於中有二，半頌離苦得樂、半頌福圓智滿。福圓即因行，智滿即果。如無著《般若論》云「欲福相，法身智相，法身因果位別。」次一頌願得淨土俱成佛，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：金鼓說懺悔音，計此應合在後，以奉金鼓方發願故，由文便故在前明之。別顯有八：一頌第一願夢。二次一頌願讚佛德，喻如鄔曇鉢蓮華。三次半頌願行懺悔。四次一頌願修諸善有四：一行六度、二濟眾生、三願成佛、四願淨土。五一頌願當得記。六次一頌願子亦同。七次二頌願當利他，利他中初一頌半令得世間樂、後半頌令得出世樂，據勝令得大果；或可「三有眾生」下半令得三乘，云「隨心故」，後令迴心向大。八次六頌願自得益，自得益中有六：初一頌願懺悔滅障得涅槃中，苦海即報障，業業障，煩惱即惑障；次一頌願得法身智成大覺，得報身；次一頌願得身智光照他，起化身；次一頌願身智光等諸佛；次一頌願超苦海樂圓滿，於中有二，半頌離苦得樂、半頌福圓智滿。福圓即因行，智滿即果。如無著《般若論》云「欲福相，法身智相，法身因果位別。」次一頌願得淨土俱成佛，文顯可知。

經 「妙幢汝當知，國王金龍主，曾發如是願，彼即是汝身。往時有二子，金龍及金光，即銀相銀光，當受我所記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「妙幢汝當知，國王金龍主，曾發如是願，彼即是汝身。往時有二子，金龍及金光，即銀相銀光，當受我所記。」

贊曰：第三大段結會今古許當與記。一頌結會、一頌許記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大段結會今古許當與記。一頌結會、一頌許記。

經 大眾聞是說，皆發菩提心，願現在未來，常依此懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大眾聞是說，皆發菩提心，願現在未來，常依此懺悔。

下第四大段眾聞發心願依修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下第四大段眾聞發心願依修學。

金光明最勝王經疏卷第四(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第四(本)

金光明最勝王經疏卷第四(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第四(末)

金勝陀羅尼品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金勝陀羅尼品第八

金勝陀羅尼品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，上明夢聞金鼓說懺悔音滅除業障修淨地行，皆□親近供養諸佛、發勝祈願善根所成。此等既由佛得，□□教常見佛。廣行難學、略行易遵，故授總持，令依修□，常得見佛修行供養，故前品後有此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金勝陀羅尼品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，上明夢聞金鼓說懺悔音滅除業障修淨地行，皆□親近供養諸佛、發勝祈願善根所成。此等既由佛得，□□教常見佛。廣行難學、略行易遵，故授總持，令依修□，常得見佛修行供養，故前品後有此品生。

二釋名者，梵云呬囉(此云金)跋底(此云勝)陀羅尼(此云總持)。金者是喻，陀羅尼是法，勝通法喻。金中之勝如贍部金，此總持勝亦復如是，取金為喻，義同於前〈三身品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，梵云呬囉(此云金)跋底(此云勝)陀羅尼(此云總持)。金者是喻，陀羅尼是法，勝通法喻。金中之勝如贍部金，此總持勝亦復如是，取金為喻，義同於前〈三身品〉說。

解妨者，問：經云「持此總持者具大福德，已多佛所殖善持戒，決定能入甚深法門。」既云已多佛所殖善持戒，此即自能恒覩諸佛，何假佛教總持之法？答：更令增進，故教神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，問：經云「持此總持者具大福德，已多佛所殖善持戒，決定能入甚深法門。」既云已多佛所殖善持戒，此即自能恒覩諸佛，何假佛教總持之法？答：更令增進，故教神呪。

經。爾時世尊復於眾中告善住菩薩摩訶薩：「善男子！有陀羅尼名曰金勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。爾時世尊復於眾中告善住菩薩摩訶薩：「善男子！有陀羅尼名曰金勝。」

贊曰：品文分五，初標呪勸持讚人令學、二教持神呪前之方便、三正說神呪、四廣讚功能、五教行方軌。初段有三：一對機標呪之名、二勸人持學所以、三「是故」下美人令具修學。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品文分五，初標呪勸持讚人令學、二教持神呪前之方便、三正說神呪、四廣讚功能、五教行方軌。初段有三：一對機標呪之名、二勸人持學所以、三「是故」下美人令具修學。此初也。

經 「若有善男子善女人，欲求親見過去未來現在諸佛恭敬供養者，應當受持此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有善男子善女人，欲求親見過去未來現在諸佛恭敬供養者，應當受持此陀羅尼。」

贊曰：勸人持學所以。有三：初述願持、次徵所以、後為解釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸人持學所以。有三：初述願持、次徵所以、後為解釋。此初也。

經 「何以故？此陀羅尼乃是過現未來諸佛之母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？此陀羅尼乃是過現未來諸佛之母。」

贊曰：後二文也。能生諸佛，名為佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後二文也。能生諸佛，名為佛母。

經 「是故當知，持此陀羅尼者具大福德，已於過去無量佛所植諸善本，今得受持，於戒清淨不毀不缺，無有障礙，決定能入甚深法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故當知，持此陀羅尼者具大福德，已於過去無量佛所植諸善本，今得受持，於戒清淨不毀不缺，無有障礙，決定能入甚深法門。」

贊曰：美人令其修學。有八：初標持人、二有大福、三逢諸佛、四殖善根、五具尸羅、六無障礙、七入正定聚、八入甚深法則決定能入住正定位。長取決定能入甚深法門，即為第八。或但為七，合第七八為能證不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：美人令其修學。有八：初標持人、二有大福、三逢諸佛、四殖善根、五具尸羅、六無障礙、七入正定聚、八入甚深法則決定能入住正定位。長取決定能入甚深法門，即為第八。或但為七，合第七八為能證不退。

經 世尊即為說持呪法：「先稱諸佛及菩薩名，至心禮敬，然後誦呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊即為說持呪法：「先稱諸佛及菩薩名，至心禮敬，然後誦呪。」

贊曰：教持神呪前之方便。初標、後教。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：教持神呪前之方便。初標、後教。初也。

經 「南謨十方一切諸佛。南謨諸大菩薩摩訶薩。南謨聲聞緣覺一切賢聖。南謨釋迦牟尼佛。南謨東方不動佛。南謨南方寶幢佛。南謨西方阿彌陀佛。南謨北方天鼓音王佛。南謨上方廣眾德佛。南謨下方明德佛。南謨寶藏佛。南謨普光佛。南謨普明佛。南謨香積王佛。南謨蓮華勝佛。南謨平等見佛。南謨寶髻佛。南謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨無垢光明佛。南謨辨才莊嚴思惟佛。南謨淨月光稱相王佛。南謨華嚴光佛。南謨光明王佛。南謨善光無垢稱王佛。南謨觀察無畏自在佛。南謨無畏名稱佛。南謨最勝王佛。南謨寶相佛。南謨觀自在菩薩摩訶薩。南謨地藏菩薩摩訶薩。南謨虛空藏菩薩摩訶薩。南謨妙吉祥菩薩摩訶薩。南謨金剛手菩薩摩訶薩。南謨普賢菩薩摩訶薩。南謨無盡意菩薩摩訶薩。南謨大勢至菩薩摩訶薩。南謨慈氏菩薩摩訶薩。南謨善思菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「南謨十方一切諸佛。南謨諸大菩薩摩訶薩。南謨聲聞緣覺一切賢聖。南謨釋迦牟尼佛。南謨東方不動佛。南謨南方寶幢佛。南謨西方阿彌陀佛。南謨北方天鼓音王佛。南謨上方廣眾德佛。南謨下方明德佛。南謨寶藏佛。南謨普光佛。南謨普明佛。南謨香積王佛。南謨蓮華勝佛。南謨平等見佛。南謨寶髻佛。南謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨無垢光明佛。南謨辨才莊嚴思惟佛。南謨淨月光稱相王佛。南謨華嚴光佛。南謨光明王佛。南謨善光無垢稱王佛。南謨觀察無畏自在佛。南謨無畏名稱佛。南謨最勝王佛。南謨寶相佛。南謨觀自在菩薩摩訶薩。南謨地藏菩薩摩訶薩。南謨虛空藏菩薩摩訶薩。南謨妙吉祥菩薩摩訶薩。南謨金剛手菩薩摩訶薩。南謨普賢菩薩摩訶薩。南謨無盡意菩薩摩訶薩。南謨大勢至菩薩摩訶薩。南謨慈氏菩薩摩訶薩。南謨善思菩薩摩訶薩。」

贊曰：教也。初教總體、後教別禮。初也。別禮可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：教也。初教總體、後教別禮。初也。別禮可知。

經 「陀羅尼曰：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「陀羅尼曰：」

「南謨曷喇怛娜怛喇夜也 怛姪他 君睇君睇 矩折囇矩折囇 壹窒哩蜜窒哩 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨曷喇怛娜怛喇夜也 怛姪他 君睇君睇 矩折囇矩折囇 壹窒哩蜜窒哩 莎訶」

贊曰：正說神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正說神呪。

經 佛告善住菩薩：「此陀羅尼是三世佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛告善住菩薩：「此陀羅尼是三世佛母。」

贊曰：下廣讚功能。有二：初明呪是佛母、後明持者獲益。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣讚功能。有二：初明呪是佛母、後明持者獲益。初也。

經 「若有善男子善女人持此呪者，能生無量無邊福德之聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有善男子善女人持此呪者，能生無量無邊福德之聚。」

贊曰：獲益中，初總標、後別示。此總也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：獲益中，初總標、後別示。此總也。

經 「即是供養恭敬尊重讚歎無數諸佛，如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「即是供養恭敬尊重讚歎無數諸佛，如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記。」

贊曰：別示獲益。有六：一即供養佛，是法供養故；二得佛授記；三得世福果；四所願遂心；五常近善友；六佛菩薩等守護。文段可知，故不別指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別示獲益。有六：一即供養佛，是法供養故；二得佛授記；三得世福果；四所願遂心；五常近善友；六佛菩薩等守護。文段可知，故不別指。

經 「善住！若有人能持此呪者，隨其所欲，衣食財寶、多聞聰慧、無病長壽，獲福甚多，隨所願求無不遂意。善住！持是呪者，乃至未證無上菩提，常與金城山菩薩、慈氏菩薩、大海菩薩、觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、大氷伽羅菩薩等而共居止，為諸菩薩之所攝護。善住！當知持此呪時，作如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善住！若有人能持此呪者，隨其所欲，衣食財寶、多聞聰慧、無病長壽，獲福甚多，隨所願求無不遂意。善住！持是呪者，乃至未證無上菩提，常與金城山菩薩、慈氏菩薩、大海菩薩、觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、大氷伽羅菩薩等而共居止，為諸菩薩之所攝護。善住！當知持此呪時，作如是法。」

贊曰：五教行方軌。文分為三：一總標、二別示、三結勸勿忘。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五教行方軌。文分為三：一總標、二別示、三結勸勿忘。初也。

經 「先應誦持滿一萬八遍為前方便。次於暗室莊嚴道場，黑月一日清淨洗浴，著鮮潔衣燒香散華，種種供養并諸飲食。入道場中，先當稱禮如前所說諸佛菩薩。至心慇重悔先罪已，右膝著地，可誦前呪滿一千八遍，端坐思惟念其所願。日未出時，於道場中食淨黑食，日唯一食，至十五日方出道場。能令此人福德威力不可思議，隨所願求無不圓滿。若不遂意，重入道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「先應誦持滿一萬八遍為前方便。次於暗室莊嚴道場，黑月一日清淨洗浴，著鮮潔衣燒香散華，種種供養并諸飲食。入道場中，先當稱禮如前所說諸佛菩薩。至心慇重悔先罪已，右膝著地，可誦前呪滿一千八遍，端坐思惟念其所願。日未出時，於道場中食淨黑食，日唯一食，至十五日方出道場。能令此人福德威力不可思議，隨所願求無不圓滿。若不遂意，重入道場。」

贊曰：別示。於中有八：一持呪方便；二處所；三莊嚴；四時節；五結淨；六供養；七「入道場」下正行，正行中有九：一歸禮、二懺悔、三虔恭、四誦數、五起願、六食處時節、七所應食染令黑亦得、八知量、九期限；八「能令」下願遂，有二：初福多之者二七願遂、二「若不遂意」下惡業重者更重邀期還如前作。此分二品，準餘修行多分三品。或約根性利鈍、或障有三品、或三品修，如求普賢或一七二三七日，或復經生業輕重別。此亦如是，文段準科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別示。於中有八：一持呪方便；二處所；三莊嚴；四時節；五結淨；六供養；七「入道場」下正行，正行中有九：一歸禮、二懺悔、三虔恭、四誦數、五起願、六食處時節、七所應食染令黑亦得、八知量、九期限；八「能令」下願遂，有二：初福多之者二七願遂、二「若不遂意」下惡業重者更重邀期還如前作。此分二品，準餘修行多分三品。或約根性利鈍、或障有三品、或三品修，如求普賢或一七二三七日，或復經生業輕重別。此亦如是，文段準科。

經 「既稱心已，常持莫忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「既稱心已，常持莫忘。」

結勸勿忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結勸勿忘。

經重顯空性品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經重顯空性品第九

重顯空性品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意，前《壽量》等明大乘果，《夢懺》等下明大乘行。大乘行託境生，前諸品中雖略明空，未廣正辨，今為明境，故此品來。又前諸品雖略明空，多說有行，恐其滯有二執難除，三輪不圓、六度難滿，故今廣明我法二空，重令除其二執。三輪既得清淨，六度能到彼岸，故此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重顯空性品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意，前《壽量》等明大乘果，《夢懺》等下明大乘行。大乘行託境生，前諸品中雖略明空，未廣正辨，今為明境，故此品來。又前諸品雖略明空，多說有行，恐其滯有二執難除，三輪不圓、六度難滿，故今廣明我法二空，重令除其二執。三輪既得清淨，六度能到彼岸，故此品生。

釋名者，空性有三：一者空即是性，即遍計所執我法二種；二者空之性即真如，是空之真性，因空所顯，故云空性，非體性空；三者依他亦名空性，名無生性故。又云「虛妄分別有，於此二都無」，此即依他，但空二執，不空依圓故。今乘此品明我法空為其方便，正意令觀真如空性，非不了真如而能了諸行故。若云舜若空即是性，云舜若多即空之性，故《解深密》等云「相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。」故三無性俱得云性。空者無也，顯者明也，重者復也。前雖略明猶未能解，餘經雖廣亦未能知，今復顯之，故云〈重顯空性品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，空性有三：一者空即是性，即遍計所執我法二種；二者空之性即真如，是空之真性，因空所顯，故云空性，非體性空；三者依他亦名空性，名無生性故。又云「虛妄分別有，於此二都無」，此即依他，但空二執，不空依圓故。今乘此品明我法空為其方便，正意令觀真如空性，非不了真如而能了諸行故。若云舜若空即是性，云舜若多即空之性，故《解深密》等云「相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。」故三無性俱得云性。空者無也，顯者明也，重者復也。前雖略明猶未能解，餘經雖廣亦未能知，今復顯之，故云〈重顯空性品〉。

解妨者，問：既云明空性品，何故復云「求證菩提真實處，常以甘露施群生」等？菩提有情俱不空故。答：我法實皆空無法。有情覺依他、圓成實有，故說得菩提。若不先觀空，無由能證實。為對遣妄執，故云空性品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解妨者，問：既云明空性品，何故復云「求證菩提真實處，常以甘露施群生」等？菩提有情俱不空故。答：我法實皆空無法。有情覺依他、圓成實有，故說得菩提。若不先觀空，無由能證實。為對遣妄執，故云空性品。

經 爾時世尊說此呪已，為欲利益菩薩摩訶薩、人天大眾，令得悟解甚深真實第一義故，重明空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊說此呪已，為欲利益菩薩摩訶薩、人天大眾，令得悟解甚深真實第一義故，重明空性。

贊曰：品文分三，一初結集敘說所因、二佛為重陳空義、三時眾獲益慶躍奉行。此初也。初結前文即說呪已。二所利器，即利菩薩。三標所悟，即第一義。云真實者，簡諸小乘所說第一義諦，彼非實故。四顯慈悲，即重明空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品文分三，一初結集敘說所因、二佛為重陳空義、三時眾獲益慶躍奉行。此初也。初結前文即說呪已。二所利器，即利菩薩。三標所悟，即第一義。云真實者，簡諸小乘所說第一義諦，彼非實故。四顯慈悲，即重明空性。

經 而說頌曰：「我已於餘甚深經，廣說真空微妙法，今復於此經王內，略說空法不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而說頌曰：「我已於餘甚深經，廣說真空微妙法，今復於此經王內，略說空法不思議。」

贊曰：佛為重陳空義，有三十三頌，分二：初三頌總標說意、次三十頌別為說空。初中復三：初一頌指廣顯略、次一頌明其所為、後一頌明起說因。此初也。於餘甚深，《深密》、《楞伽》、《般若》等經廣說。此經王內略說空法者，總略即為人法別。總即十八空。十八空中但明八種，謂內空、外空、內外空、畢竟空、無際空、無散空、自性空、一切法空，影顯餘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：佛為重陳空義，有三十三頌，分二：初三頌總標說意、次三十頌別為說空。初中復三：初一頌指廣顯略、次一頌明其所為、後一頌明起說因。此初也。於餘甚深，《深密》、《楞伽》、《般若》等經廣說。此經王內略說空法者，總略即為人法別。總即十八空。十八空中但明八種，謂內空、外空、內外空、畢竟空、無際空、無散空、自性空、一切法空，影顯餘故。

經 「於諸廣大甚深法，有情無智不能解，故我於斯重敷演，令於空法得開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於諸廣大甚深法，有情無智不能解，故我於斯重敷演，令於空法得開悟。」

贊曰：明所為。令於空得開悟者，於諸深法即所迷境，二空真理或菩提涅槃，有情無智即能迷人。所為之生，有四種人無智不解：一執我法人、二怖空之人、三懈怠不修、四疑惑不學。故《十八空論》云「明此十八空理，能除四種過失：一除戲論、二除怖畏、三除懈怠、四除疑惑。一除戲論者有二：一除世間外道我執、二除出世行者法執。此二者有，不能悟解二空之理。二除怖畏者，眾生聞人法空，怖不修道。此即著空，佛為說有事有用。若人能修，則能得道及得道果，乃至三身一切功德。三除懈怠者，若定言淨，不勞修道；若定不淨，則永無除滅。今明如如非淨不淨，但有惑時名為不淨，除惑已去名得清淨，故應修道方可解脫。四除疑惑者，既聞如如非有非無則心猶豫，為其分判人法二我決定非有、人法二無理決定非無，故除疑惑令得開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明所為。令於空得開悟者，於諸深法即所迷境，二空真理或菩提涅槃，有情無智即能迷人。所為之生，有四種人無智不解：一執我法人、二怖空之人、三懈怠不修、四疑惑不學。故《十八空論》云「明此十八空理，能除四種過失：一除戲論、二除怖畏、三除懈怠、四除疑惑。一除戲論者有二：一除世間外道我執、二除出世行者法執。此二者有，不能悟解二空之理。二除怖畏者，眾生聞人法空，怖不修道。此即著空，佛為說有事有用。若人能修，則能得道及得道果，乃至三身一切功德。三除懈怠者，若定言淨，不勞修道；若定不淨，則永無除滅。今明如如非淨不淨，但有惑時名為不淨，除惑已去名得清淨，故應修道方可解脫。四除疑惑者，既聞如如非有非無則心猶豫，為其分判人法二我決定非有、人法二無理決定非無，故除疑惑令得開悟。」

經 「大悲哀愍有情故，以善方便勝因緣，我今於此大眾中，演說令彼明空義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「大悲哀愍有情故，以善方便勝因緣，我今於此大眾中，演說令彼明空義。」

贊曰：明起說因。以善方便為作勝因緣。明者解也，令彼解空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明起說因。以善方便為作勝因緣。明者解也，令彼解空義。

經 「當知此身如空聚，六賊依止不相知，六塵諸賊別依根，各不相知亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「當知此身如空聚，六賊依止不相知，六塵諸賊別依根，各不相知亦如是。」

贊曰：下三十頌別明空。分之為六：初十二頌明初三空，為除有情我法二執；第二有半頌明畢竟空；三「一切諸法」下有四頌半明無際空；四「我斷一切」下一頌明無散空；五「我開甘露」下一頌明自性空；六自餘文明一切法空。問：準《十八空論》等，空有十八，何故但明八耶？答：準彼《十八空論》，初六明空自體、次十明空之用、第十七空屬體、第十八空屬用。體中，內空為破能受我，外空為破所受法，內外空通破二，故別明之。大空是器世間，非有情故。空空即能觀如無漏智與如合，名空空。真實空即真如理能所證法，凡夫未得。又此大空、真實空，法空攝；空空，即人空攝，故不別說。十用之中，有為無為明其因果，但在自利，故不明之。若畢竟空，為常益有情。無際空，成前常益。無散空，為常益故不住涅槃。自性空，開悟有情令得涅槃。相空，為成諸相好，劣故不明。一切法空，令成力無畏等。有法空、無法空，通出十四空體，除增減執。此畢竟等五，於利他勝。餘非勝要，故略不說。廣此諸空，如《法苑》中〈空義林〉說。又解：初三頌科解如前、次十七頌正為說空、後「我斷一切煩惱」下明說空所因。且依第一。且依第一別解中，初文分二：初一頌總標初三空、後十一頌別明三空。此初。此身如空聚，標內外空，即造根四大及細意識為六識依，及為五色根依，名內空。亦為外境，故名外空，即扶根塵名之為外，非離身外。六賊依止不相知，標內空。六塵諸賊等，標外空。下各廣釋。此所依身猶聚沫等，云如空聚。又有漏虛偽無功德故，名為空聚。然六根境皆能為緣損壞善品，故竝名賊，故云六塵諸賊別依根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三十頌別明空。分之為六：初十二頌明初三空，為除有情我法二執；第二有半頌明畢竟空；三「一切諸法」下有四頌半明無際空；四「我斷一切」下一頌明無散空；五「我開甘露」下一頌明自性空；六自餘文明一切法空。問：準《十八空論》等，空有十八，何故但明八耶？答：準彼《十八空論》，初六明空自體、次十明空之用、第十七空屬體、第十八空屬用。體中，內空為破能受我，外空為破所受法，內外空通破二，故別明之。大空是器世間，非有情故。空空即能觀如無漏智與如合，名空空。真實空即真如理能所證法，凡夫未得。又此大空、真實空，法空攝；空空，即人空攝，故不別說。十用之中，有為無為明其因果，但在自利，故不明之。若畢竟空，為常益有情。無際空，成前常益。無散空，為常益故不住涅槃。自性空，開悟有情令得涅槃。相空，為成諸相好，劣故不明。一切法空，令成力無畏等。有法空、無法空，通出十四空體，除增減執。此畢竟等五，於利他勝。餘非勝要，故略不說。廣此諸空，如《法苑》中〈空義林〉說。又解：初三頌科解如前、次十七頌正為說空、後「我斷一切煩惱」下明說空所因。且依第一。且依第一別解中，初文分二：初一頌總標初三空、後十一頌別明三空。此初。此身如空聚，標內外空，即造根四大及細意識為六識依，及為五色根依，名內空。亦為外境，故名外空，即扶根塵名之為外，非離身外。六賊依止不相知，標內空。六塵諸賊等，標外空。下各廣釋。此所依身猶聚沫等，云如空聚。又有漏虛偽無功德故，名為空聚。然六根境皆能為緣損壞善品，故竝名賊，故云六塵諸賊別依根。

經 「眼根常觀於色處，耳根聽聲不斷絕，鼻根恒嗅於香境，舌根鎮甞於美味，身根受於輕軟觸，意根了法不知厭，此等六根隨事起，各於自境生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眼根常觀於色處，耳根聽聲不斷絕，鼻根恒嗅於香境，舌根鎮甞於美味，身根受於輕軟觸，意根了法不知厭，此等六根隨事起，各於自境生分別。」

贊曰：下別明空。初三頌半明內空、次一頌半就能所緣以明外空、後六頌明內外空。就內空中，初兩頌就所依根以明內空、次「識如幻」下一頌半就能依識以明內空。此即初也。此六根體及所緣境，釋其根名，廣如《法苑．補闕．蘊處界義林》廣明。《十八空論》云「凡夫二乘，諸內六入能受六塵果報，故名受者。為破此執，唯有六根無能受法，名受者空。」此意根境識三和合能受，非根獨能。破外道執受者我故，破二乘執能受法我，又破離識但說為空。隨事起者，隨能造大并能依識等事起，照自境生妄識分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別明空。初三頌半明內空、次一頌半就能所緣以明外空、後六頌明內外空。就內空中，初兩頌就所依根以明內空、次「識如幻」下一頌半就能依識以明內空。此即初也。此六根體及所緣境，釋其根名，廣如《法苑．補闕．蘊處界義林》廣明。《十八空論》云「凡夫二乘，諸內六入能受六塵果報，故名受者。為破此執，唯有六根無能受法，名受者空。」此意根境識三和合能受，非根獨能。破外道執受者我故，破二乘執能受法我，又破離識但說為空。隨事起者，隨能造大并能依識等事起，照自境生妄識分別。

經 「識如幻化非真實，依止根處妄貪求，如人奔走空聚中，六識依根亦如是，心遍馳求隨處轉，託根緣境了諸事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「識如幻化非真實，依止根處妄貪求，如人奔走空聚中，六識依根亦如是，心遍馳求隨處轉，託根緣境了諸事。」

贊曰：就能依識以明內空。論云「以無境故，識不得生，是名內空。」識如幻事從顛倒生，妄想取境如走空聚。諸境皆貪名遍馳求。託根緣境，根境既空，故識非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：就能依識以明內空。論云「以無境故，識不得生，是名內空。」識如幻事從顛倒生，妄想取境如走空聚。諸境皆貪名遍馳求。託根緣境，根境既空，故識非有。

經 「常愛色聲香味觸，於法尋思無暫停，隨緣遍行於六根，如鳥飛空無障礙。藉此諸根作依處，方能了別於外境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「常愛色聲香味觸，於法尋思無暫停，隨緣遍行於六根，如鳥飛空無障礙。藉此諸根作依處，方能了別於外境。」

贊曰：明外空也。舉能緣識明境是空。遍行六根者，或一意識義。又約一意處現起之識，云遍行六根。識遍緣境，如鳥無礙。既藉根處方變緣境，根識是空外境非有。對小乘人亦破離識，令除法執；對外道人，破其我所亦破我執，故說為空。故彼論云「若諸眾生有所受用，但是六塵，內無人故，無能受者。外無法故，無所受者。人法俱空，唯識無境，是名外空。」問：何故根境識三相對而明？答：以識依受者，受者無故識亦無。根藉識取境，識無根不有。境因心變，境離心無。皆約執明，故根境識相對而明。故論云「六入無識即無有人，識無根塵則無有法。兩義相須，故知皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明外空也。舉能緣識明境是空。遍行六根者，或一意識義。又約一意處現起之識，云遍行六根。識遍緣境，如鳥無礙。既藉根處方變緣境，根識是空外境非有。對小乘人亦破離識，令除法執；對外道人，破其我所亦破我執，故說為空。故彼論云「若諸眾生有所受用，但是六塵，內無人故，無能受者。外無法故，無所受者。人法俱空，唯識無境，是名外空。」問：何故根境識三相對而明？答：以識依受者，受者無故識亦無。根藉識取境，識無根不有。境因心變，境離心無。皆約執明，故根境識相對而明。故論云「六入無識即無有人，識無根塵則無有法。兩義相須，故知皆空。」

經 「此身無知無作者，體不堅固託緣成，皆從虛妄分別生，譬如機關由業轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此身無知無作者，體不堅固託緣成，皆從虛妄分別生，譬如機關由業轉。」

贊曰：下明第三內外空。即造根及扶塵之四大是根境依，復總合觀，故云內外空。故彼論云「內外空者，謂身四大為內外法之所依止。內依者，謂內六根。外依者，謂外六塵。根及非根亦皆是空，名內外空。」《辨中邊》同。於中分三：初一頌總明無我、次三頌別明四大互乖無常有苦、後二頌明身無淨樂等故空。初也。無知者無作者，下一「者」字貫通無知。身如聚沫，故不堅固。四大合成，故託眾緣。皆從顛倒虛妄所生，總無我故。如機關木人，但由業風所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明第三內外空。即造根及扶塵之四大是根境依，復總合觀，故云內外空。故彼論云「內外空者，謂身四大為內外法之所依止。內依者，謂內六根。外依者，謂外六塵。根及非根亦皆是空，名內外空。」《辨中邊》同。於中分三：初一頌總明無我、次三頌別明四大互乖無常有苦、後二頌明身無淨樂等故空。初也。無知者無作者，下一「者」字貫通無知。身如聚沫，故不堅固。四大合成，故託眾緣。皆從顛倒虛妄所生，總無我故。如機關木人，但由業風所轉。

經 「地水火風共成身，隨彼因緣招異果，同在一處相違害，如四毒蛇居一篋。此四大蛇性各異，雖居一處有昇沈，或上或下遍於身，斯等終歸於滅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「地水火風共成身，隨彼因緣招異果，同在一處相違害，如四毒蛇居一篋。此四大蛇性各異，雖居一處有昇沈，或上或下遍於身，斯等終歸於滅法。」

贊曰：別明四大互乖無常有苦。初兩頌總明相乖故無常、後一頌顯性各別故有苦。初復有二：初一頌總明相違、次一頌明相違所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別明四大互乖無常有苦。初兩頌總明相乖故無常、後一頌顯性各別故有苦。初復有二：初一頌總明相違、次一頌明相違所以。

經 「於此四種毒蛇中，地水二蛇多沈下，風火二蛇性輕舉，由此乖違眾病生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此四種毒蛇中，地水二蛇多沈下，風火二蛇性輕舉，由此乖違眾病生。」

贊曰：顯性各別故有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯性各別故有苦。

經 「心識依止於此身，造作種種善惡業，當往人天三惡趣，隨其業力受身形。遭諸疾病身死後，大小便利悉盈流，膿爛蟲蛆不可樂，棄在屍林如朽木。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「心識依止於此身，造作種種善惡業，當往人天三惡趣，隨其業力受身形。遭諸疾病身死後，大小便利悉盈流，膿爛蟲蛆不可樂，棄在屍林如朽木。」

贊曰：明無淨樂等故空。分二：初一頌不淨業故招五趣果，不同無漏白淨之業招清淨果；後一頌明不淨相無淨樂故空。如《解脫道論》於不淨有十想：一膖脹想、二青瘀、三爛壞、四棄擲、五鳥獸食噉、六身肉分張、七斬斫離散、八赤血塗染、九虫臭、十骨想。此經不具，頌中略示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明無淨樂等故空。分二：初一頌不淨業故招五趣果，不同無漏白淨之業招清淨果；後一頌明不淨相無淨樂故空。如《解脫道論》於不淨有十想：一膖脹想、二青瘀、三爛壞、四棄擲、五鳥獸食噉、六身肉分張、七斬斫離散、八赤血塗染、九虫臭、十骨想。此經不具，頌中略示。

經 「汝等當觀法如是，云何執有我眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「汝等當觀法如是，云何執有我眾生？」

贊曰：上來明觀空體即人法空，此下明觀空作用有五空。此即畢竟空。文勢亦得結前無我，據別即令觀畢竟空。菩薩發心為常益物，故次令觀畢竟空也。故彼論云「菩薩修空為欲畢竟利益眾生，盡生死際誓不斷絕」等。然彼論文以所觀生無，令觀能願之心畢竟空。不爾執著，不成大悲。眾生攬法以成，法既體空，眾生寧有？故觀生空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來明觀空體即人法空，此下明觀空作用有五空。此即畢竟空。文勢亦得結前無我，據別即令觀畢竟空。菩薩發心為常益物，故次令觀畢竟空也。故彼論云「菩薩修空為欲畢竟利益眾生，盡生死際誓不斷絕」等。然彼論文以所觀生無，令觀能願之心畢竟空。不爾執著，不成大悲。眾生攬法以成，法既體空，眾生寧有？故觀生空。

經 「一切諸法盡無常，悉從無明緣力起，彼諸大種咸虛妄，本非實有體無生。故說大種性皆空，知此浮虛非實有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切諸法盡無常，悉從無明緣力起，彼諸大種咸虛妄，本非實有體無生。故說大種性皆空，知此浮虛非實有。」

贊曰：明無際空。為成畢竟利有情故，觀無際空。故《辨中邊》云「生死長遠，無初後際。觀此空故，名無際空。不觀為空便速厭捨，為不厭捨此生死故觀此無際。」《十八空論》云「妄想無法故曰無前，分別無相故稱無後，無前無後是故名空。」此意無明妄想生故云無前，生老死等相未來無故稱無後。又除遍計無常無作，二緣生故所以名空。文段分三：初一頌半總明體空、次兩頌別明緣生、後一頌明輪迴不息即是無終。初也。諸法無常，觀無常緣生。無明力起，觀無作緣生即是無常。無明為緣，餘支得起。彼羯剌藍等諸位，大種顛倒緣生，名為虛妄。不同勝、數諸外道等說體皆實，云本非實有體，皆從緣起，無自然生，故云無生。故說大種性皆空者，結前大種虛妄。由此虛妄，觀若浮漚非實故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明無際空。為成畢竟利有情故，觀無際空。故《辨中邊》云「生死長遠，無初後際。觀此空故，名無際空。不觀為空便速厭捨，為不厭捨此生死故觀此無際。」《十八空論》云「妄想無法故曰無前，分別無相故稱無後，無前無後是故名空。」此意無明妄想生故云無前，生老死等相未來無故稱無後。又除遍計無常無作，二緣生故所以名空。文段分三：初一頌半總明體空、次兩頌別明緣生、後一頌明輪迴不息即是無終。初也。諸法無常，觀無常緣生。無明力起，觀無作緣生即是無常。無明為緣，餘支得起。彼羯剌藍等諸位，大種顛倒緣生，名為虛妄。不同勝、數諸外道等說體皆實，云本非實有體，皆從緣起，無自然生，故云無生。故說大種性皆空者，結前大種虛妄。由此虛妄，觀若浮漚非實故空。

經 「無明自性本是無，藉眾緣力和合有，於一切時失正慧，故我說彼為無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「無明自性本是無，藉眾緣力和合有，於一切時失正慧，故我說彼為無明。」

贊曰：別明十二。此初無明也。非神我等起、非自性等因生，云本無。但眾緣有，明緣生義。無正慧，明妄失正慧說為無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別明十二。此初無明也。非神我等起、非自性等因生，云本無。但眾緣有，明緣生義。無正慧，明妄失正慧說為無明。

經 「行識為緣有名色，六處及觸受隨生，愛取有緣生老死，憂悲苦惱恒隨逐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「行識為緣有名色，六處及觸受隨生，愛取有緣生老死，憂悲苦惱恒隨逐。」

贊曰：明所餘支，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明所餘支，文相可知。

經 「眾苦惡業常纏迫，生死輪迴無息時，本來非有體是空，由不如理生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾苦惡業常纏迫，生死輪迴無息時，本來非有體是空，由不如理生分別。」

贊曰：明輪迴不息，顯無終也。眾苦者，明從生老後起惑業，惑纏苦迫因業更復生死輪迴，虛妄緣生無有實體皆心所變，識外體空。由不如理虛妄生，思惟倒分別，非他所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明輪迴不息，顯無終也。眾苦者，明從生老後起惑業，惑纏苦迫因業更復生死輪迴，虛妄緣生無有實體皆心所變，識外體空。由不如理虛妄生，思惟倒分別，非他所造。

經 「我斷一切諸煩惱，常以正智現前行，了五蘊宅悉皆空，求證菩提真實處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我斷一切諸煩惱，常以正智現前行，了五蘊宅悉皆空，求證菩提真實處。」

贊曰：明無散空。《辨中邊》云「為所修善至無餘依般涅槃位亦無散捨而觀空，故名無散空。」此意不同二乘，無大悲故，所修諸善至無餘位即皆散捨，身灰致滅故。《十八空論》云「是故如來雖入涅槃，不捨本願，隨物機緣恒現應化，導利含生常隨不捨，如月影像不離水鏡。不同二乘入滅永斷，慈悲薄少不能化他」等。如月影不離水，如物像不離鏡，但有水鏡緣，別像必隨現。我斷煩惱，明得涅槃。常正智現前，即所起應化是智影故，名為正智。又即四智獲常五蘊，能了皆為空，故不捨生死。求真實處，故不捨涅槃。菩提菩提斷，俱名為菩提。非虛妄故，名真實處，亦即三身不即離，義思準可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明無散空。《辨中邊》云「為所修善至無餘依般涅槃位亦無散捨而觀空，故名無散空。」此意不同二乘，無大悲故，所修諸善至無餘位即皆散捨，身灰致滅故。《十八空論》云「是故如來雖入涅槃，不捨本願，隨物機緣恒現應化，導利含生常隨不捨，如月影像不離水鏡。不同二乘入滅永斷，慈悲薄少不能化他」等。如月影不離水，如物像不離鏡，但有水鏡緣，別像必隨現。我斷煩惱，明得涅槃。常正智現前，即所起應化是智影故，名為正智。又即四智獲常五蘊，能了皆為空，故不捨生死。求真實處，故不捨涅槃。菩提菩提斷，俱名為菩提。非虛妄故，名真實處，亦即三身不即離，義思準可解。

經 「我開甘露大城門，示現甘露微妙器，既得甘露真實味，常以甘露施群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我開甘露大城門，示現甘露微妙器，既得甘露真實味，常以甘露施群生。」

贊曰：明本性空。《辨中邊》云「諸聖種姓自體本有，非習所成，說名本性。菩薩為此速得清淨而觀空，故名本性空。」此說行性名聖種性，即本性住種姓。《十八空論》云「佛性者，一切諸法自性法體。性有二義：一者無始、二者無因。下成生死法爾本有，譬如無始生死相續，有心無心自體無因。」此意情非情皆法爾有。若心有因，為當本有？此問心因為無始有？為新始生？若本有因即是自然(此意若云心因是本有者，即法爾有)，即是自然亦應許心是自然法(此成現心但是法爾，同因無始)，昔未有因(此意難云：若言先未有因，牒識云)應無眾生，後時有因方有眾生(此難意則無因時未有眾生，後時有因方有眾生。若許爾者)，如土石等。若有因時應成眾生(此意石土等先無眾生因，後不可有因令成眾生，故知自然一作有心、一作無心)，佛性亦爾，自然無因(此意明行性法爾先有，不是明行後時有因方有)。虛妄尚有自然之義，何況真實而不法爾？故由無始佛性為因，所以六入欲求解脫。若無佛性，解脫之果不得成就。此意同彼《善戒經》、《地持論》等六處殊勝等。我開大城，即涅槃門，即能詮之教。微妙器者，即行佛性能得受證涅槃甘露。既得甘露等，明他聞得，得即證也。常以施生，明他能施。或此釋前我開城之所以，我既自證，故施群生，故說境行性分別無相、依他無生，名本性空。問：觀此空有何利益？答：《十八空論》云「令諸眾生離五過失、生五功德。離五失者，一除下劣心。若人不信實有佛性是應可得，是故不能發菩提心，常守下劣。由信有性，令其發心，能除下劣。二除高慢心。若不能解佛性平等，謂我有性故能發心，他無佛法不能發心，故生高慢。若體此理無有彼此，高心即滅。此悟行性之理無有彼此。三除妄想執。若識生死妄想非真，即不見能罵所罵等。由不見能所，能除妄想，唯見眾生皆有佛性功德圓滿。以是義故，即生慈悲成大菩薩。四除我見。一切諸法本自性空，若有若無二皆平等。由作此解，捨我見執。五除怖畏心。能令眾生信受甚深有相無相。何以故？若解佛性則能信受相無相法，是故不謗空不空義。」生五功德，至下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明本性空。《辨中邊》云「諸聖種姓自體本有，非習所成，說名本性。菩薩為此速得清淨而觀空，故名本性空。」此說行性名聖種性，即本性住種姓。《十八空論》云「佛性者，一切諸法自性法體。性有二義：一者無始、二者無因。下成生死法爾本有，譬如無始生死相續，有心無心自體無因。」此意情非情皆法爾有。若心有因，為當本有？此問心因為無始有？為新始生？若本有因即是自然(此意若云心因是本有者，即法爾有)，即是自然亦應許心是自然法(此成現心但是法爾，同因無始)，昔未有因(此意難云：若言先未有因，牒識云)應無眾生，後時有因方有眾生(此難意則無因時未有眾生，後時有因方有眾生。若許爾者)，如土石等。若有因時應成眾生(此意石土等先無眾生因，後不可有因令成眾生，故知自然一作有心、一作無心)，佛性亦爾，自然無因(此意明行性法爾先有，不是明行後時有因方有)。虛妄尚有自然之義，何況真實而不法爾？故由無始佛性為因，所以六入欲求解脫。若無佛性，解脫之果不得成就。此意同彼《善戒經》、《地持論》等六處殊勝等。我開大城，即涅槃門，即能詮之教。微妙器者，即行佛性能得受證涅槃甘露。既得甘露等，明他聞得，得即證也。常以施生，明他能施。或此釋前我開城之所以，我既自證，故施群生，故說境行性分別無相、依他無生，名本性空。問：觀此空有何利益？答：《十八空論》云「令諸眾生離五過失、生五功德。離五失者，一除下劣心。若人不信實有佛性是應可得，是故不能發菩提心，常守下劣。由信有性，令其發心，能除下劣。二除高慢心。若不能解佛性平等，謂我有性故能發心，他無佛法不能發心，故生高慢。若體此理無有彼此，高心即滅。此悟行性之理無有彼此。三除妄想執。若識生死妄想非真，即不見能罵所罵等。由不見能所，能除妄想，唯見眾生皆有佛性功德圓滿。以是義故，即生慈悲成大菩薩。四除我見。一切諸法本自性空，若有若無二皆平等。由作此解，捨我見執。五除怖畏心。能令眾生信受甚深有相無相。何以故？若解佛性則能信受相無相法，是故不謗空不空義。」生五功德，至下當知。

經 「我擊最勝大法鼓，我吹最勝大法螺，我然最勝大明燈，我降最勝大法雨，降伏煩惱諸怨結，建立無上大法幢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我擊最勝大法鼓，我吹最勝大法螺，我然最勝大明燈，我降最勝大法雨，降伏煩惱諸怨結，建立無上大法幢。」

贊曰：下三頌明一切法空。《辨中邊》云「為令力無畏等一切佛法皆得清淨而觀此空，故名一切法空。」《十八空論》意同文廣，顯得三身離不離義。化得應身，決定不離法身。若法身望應身有離，法身是本、應身為末，末不離本、本可離末故。彼論「問：何以法身不離應身？有何過失？答曰：若爾，一人得佛，餘應同得。以一切人不同得故，知法身不即應身。」於中分二：初明所得功德、後「由是我於」下明為求此功德修行方成。初中復二：一頌半明得一切功德體、後一頌半明一切功德利用。此初也。擊大法鼓，開權。吹大法螺，說教。然大法燈，照涅槃理。降大法雨，成就智身。降諸怨結者，破惡。即餘經云「欲說大法，建大法幢，得菩提智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌明一切法空。《辨中邊》云「為令力無畏等一切佛法皆得清淨而觀此空，故名一切法空。」《十八空論》意同文廣，顯得三身離不離義。化得應身，決定不離法身。若法身望應身有離，法身是本、應身為末，末不離本、本可離末故。彼論「問：何以法身不離應身？有何過失？答曰：若爾，一人得佛，餘應同得。以一切人不同得故，知法身不即應身。」於中分二：初明所得功德、後「由是我於」下明為求此功德修行方成。初中復二：一頌半明得一切功德體、後一頌半明一切功德利用。此初也。擊大法鼓，開權。吹大法螺，說教。然大法燈，照涅槃理。降大法雨，成就智身。降諸怨結者，破惡。即餘經云「欲說大法，建大法幢，得菩提智。」

經 「於生死海濟群迷，我當關閉三惡趣，煩惱熾火燒眾生，無有救護無依止，清涼甘露充足彼，身心熱惱普皆除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於生死海濟群迷，我當關閉三惡趣，煩惱熾火燒眾生，無有救護無依止，清涼甘露充足彼，身心熱惱普皆除。」

贊曰：下明功德利用。由諸眾生不識苦諦、不斷集諦、不證滅諦、不修道諦，故受諸苦。今此初句是總。關閉惡趣，令捨苦諦。煩惱燒生至無依止，令斷集諦。甘露充足彼，令證滅諦。身心熱竝皆除，此能除者令修道諦。令諸眾生知苦斷集證滅修道，即四弘願功德。有二，謂自他利。此中多說利他功德，益物勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明功德利用。由諸眾生不識苦諦、不斷集諦、不證滅諦、不修道諦，故受諸苦。今此初句是總。關閉惡趣，令捨苦諦。煩惱燒生至無依止，令斷集諦。甘露充足彼，令證滅諦。身心熱竝皆除，此能除者令修道諦。令諸眾生知苦斷集證滅修道，即四弘願功德。有二，謂自他利。此中多說利他功德，益物勝故。

經 「由是我於無量劫，恭敬供養諸如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由是我於無量劫，恭敬供養諸如來。」

贊曰：下明我為求此一切功德修行方成。即顯觀空勝獲五利，勸人修學。五勝利者，《十八空論》云「一除下劣心，生正勤事；二除高慢心，生恭教心；三除虛妄想，生慈悲行；四除我見心，生般若觀；五除怖畏心，樂受正法。」下八頌中分之為四：初由是我於無量劫，即明初生正勤，經無量劫行正勤事，并第五樂受正法經無量劫。次恭敬供養諸如來一句，明除高慢生恭敬心。生恭敬心故，復能修行十供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明我為求此一切功德修行方成。即顯觀空勝獲五利，勸人修學。五勝利者，《十八空論》云「一除下劣心，生正勤事；二除高慢心，生恭教心；三除虛妄想，生慈悲行；四除我見心，生般若觀；五除怖畏心，樂受正法。」下八頌中分之為四：初由是我於無量劫，即明初生正勤，經無量劫行正勤事，并第五樂受正法經無量劫。次恭敬供養諸如來一句，明除高慢生恭敬心。生恭敬心故，復能修行十供養。

經 「堅持禁戒趣菩提，求證法身安樂處，施他眼耳及手足，妻子僮僕心無悋，財寶七珍莊嚴具，隨來求者咸供給，忍等諸度皆遍修，十地圓滿成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「堅持禁戒趣菩提，求證法身安樂處，施他眼耳及手足，妻子僮僕心無悋，財寶七珍莊嚴具，隨來求者咸供給，忍等諸度皆遍修，十地圓滿成正覺。」

贊曰：此兩頌明除妄想行慈悲行。除他破戒垢故持戒，戒為諸善之根本故，所以先明。為除他貪故行布施。為除他瞋及懈怠故行忍等諸度。此諸度各多差別，一一遍修得圓滿已方成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此兩頌明除妄想行慈悲行。除他破戒垢故持戒，戒為諸善之根本故，所以先明。為除他貪故行布施。為除他瞋及懈怠故行忍等諸度。此諸度各多差別，一一遍修得圓滿已方成正覺。

經 「故我得稱一切智，無有眾生度量者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「故我得稱一切智，無有眾生度量者。」

贊曰：下五頌半明第四除我見生般若觀。分二：初半頌明般若餘不能量、後五頌校量難知。初也。故者，所以。我觀空修諸行滿，故得稱一切智。故者亦由，由我觀空。餘如前解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌半明第四除我見生般若觀。分二：初半頌明般若餘不能量、後五頌校量難知。初也。故者，所以。我觀空修諸行滿，故得稱一切智。故者亦由，由我觀空。餘如前解。

經 「假使三千大千界，盡此土地生長物，所有叢林諸樹木，稻麻竹葦及枝條，此等諸物皆伐取，竝悉細末作微塵，隨處積集量難知，乃至充滿虛空界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「假使三千大千界，盡此土地生長物，所有叢林諸樹木，稻麻竹葦及枝條，此等諸物皆伐取，竝悉細末作微塵，隨處積集量難知，乃至充滿虛空界。」

贊曰：校量難知。初二頌舉一三千塵數、次一頌舉十方塵數、後兩頌正校量不知。初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：校量難知。初二頌舉一三千塵數、次一頌舉十方塵數、後兩頌正校量不知。初也。

經 「一切十方諸剎土，所有三千大千界，地土皆悉末為塵，此微塵量不可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切十方諸剎土，所有三千大千界，地土皆悉末為塵，此微塵量不可數。」

贊曰：舉十方也。此微塵量不可數，即通結前一三千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉十方也。此微塵量不可數，即通結前一三千界。

經 「假使一切眾生智，以此智慧與一人，如是智者量無邊，容可知彼微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「假使一切眾生智，以此智慧與一人，如是智者量無邊，容可知彼微塵數。」

贊曰：正校量也。初知塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正校量也。初知塵數。

經 「牟尼世尊一念智，令彼智人共度量，於多俱胝劫數中，不能算知其少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「牟尼世尊一念智，令彼智人共度量，於多俱胝劫數中，不能算知其少分。」

贊曰：不能知佛智也。一念之智多劫不知，況長時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：不能知佛智也。一念之智多劫不知，況長時也。

經 時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空，六根六境妄生繫縛，願捨輪迴正修出離，深心慶喜如說奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空，六根六境妄生繫縛，願捨輪迴正修出離，深心慶喜如說奉持。

贊曰：品第三段時眾獲益慶躍奉行。分五：初指所聞法。二顯得悟數。三「悉能了」下明所得悟。四「願捨」下明願修行、願捨生死。出離者，涅槃。五「深心」下明慶益奉持，流通不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品第三段時眾獲益慶躍奉行。分五：初指所聞法。二顯得悟數。三「悉能了」下明所得悟。四「願捨」下明願修行、願捨生死。出離者，涅槃。五「深心」下明慶益奉持，流通不絕。

依空滿願品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空滿願品第十

依空滿願品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，前品明空，是所觀境，未說修行；今正明依二空起行，行無所著方契正修，修稱於真方能得果。故前品後有此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空滿願品，三門分別：一來意、二釋名、三解妨。言來意者，前品明空，是所觀境，未說修行；今正明依二空起行，行無所著方契正修，修稱於真方能得果。故前品後有此品生。

釋名者，依者能依，即所修行；亦通所依，所依即於聲境第七攝。空者是境，即行所觀。滿願者，果隨願得滿，即所修行稱空境修，離有無執，當得果滿，名依空滿願。此品廣明，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名者，依者能依，即所修行；亦通所依，所依即於聲境第七攝。空者是境，即行所觀。滿願者，果隨願得滿，即所修行稱空境修，離有無執，當得果滿，名依空滿願。此品廣明，故以為名。

三解妨者，問：若前品明境為令生解，未說修行，如何聞說解空發願？答：前正明境，隨聞分修，故有得益。此正明修，故天女請云：「唯願為說於甚深理修行之法。」又前聞空，生無分別智行利；後令起修，二智二利。又前利根聞說得益，此為鈍根。問：前之三品不請而說，何故此品待請方說？答：令法久住，顯佛大悲不請而說。令生渴仰機宜所欲，因請方說。故不一準。又前為現會修，此為後時學。又前品久修者，隨聞能修；此品通為近遠二修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解妨者，問：若前品明境為令生解，未說修行，如何聞說解空發願？答：前正明境，隨聞分修，故有得益。此正明修，故天女請云：「唯願為說於甚深理修行之法。」又前聞空，生無分別智行利；後令起修，二智二利。又前利根聞說得益，此為鈍根。問：前之三品不請而說，何故此品待請方說？答：令法久住，顯佛大悲不請而說。令生渴仰機宜所欲，因請方說。故不一準。又前為現會修，此為後時學。又前品久修者，隨聞能修；此品通為近遠二修。

經 爾時如意寶光耀天女於大眾中聞說深法，歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時如意寶光耀天女於大眾中聞說深法，歡喜踊躍。

贊曰：大文分六，一天女請問、二「佛告善女天」下世尊為答習學之方、三「爾時世尊作是語已」下天女領悟奉持修學、四「說是品時」下明時眾聞經得益多少、五「梵王是金光明」下校量顯勝令其受行、六「爾時大梵天王」下諸天聞勅願護流通。初中分三：初天女陳請、次世尊垂許、後正申請。初中有五：一出請人、二明請處、三述請因、四陳請相、五申啟請。此有三也。觀空稱念名如意，因發妙慧云寶光，破二障闇稱為耀，離染自在號為天，生長地善故曰女。上解請主名，亦表觀空能生勝慧，破自他障，生長地善，故此天請。菩薩悲願具大神通，應物現形皆令獲益，是故菩薩化為女形。問：此菩薩位居何地？答：準真諦三藏，云八地已上。又令證無生忍，故此或六地。準前得地相，第六地相能令界淨，現七寶蓮華池遍世界，故下發願已界淨生華，應第六地。於大眾中，請處。聞說深法等，請因。身悅曰歡，心悅名喜。踊躍者，跣足䠊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大文分六，一天女請問、二「佛告善女天」下世尊為答習學之方、三「爾時世尊作是語已」下天女領悟奉持修學、四「說是品時」下明時眾聞經得益多少、五「梵王是金光明」下校量顯勝令其受行、六「爾時大梵天王」下諸天聞勅願護流通。初中分三：初天女陳請、次世尊垂許、後正申請。初中有五：一出請人、二明請處、三述請因、四陳請相、五申啟請。此有三也。觀空稱念名如意，因發妙慧云寶光，破二障闇稱為耀，離染自在號為天，生長地善故曰女。上解請主名，亦表觀空能生勝慧，破自他障，生長地善，故此天請。菩薩悲願具大神通，應物現形皆令獲益，是故菩薩化為女形。問：此菩薩位居何地？答：準真諦三藏，云八地已上。又令證無生忍，故此或六地。準前得地相，第六地相能令界淨，現七寶蓮華池遍世界，故下發願已界淨生華，應第六地。於大眾中，請處。聞說深法等，請因。身悅曰歡，心悅名喜。踊躍者，跣足䠊也。

經 從座而起，偏袒右肩膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願為說於甚深理修行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 從座而起，偏袒右肩膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願為說於甚深理修行之法。」

贊曰：初陳請相。「白佛言」下申啟請。啟請有二：初長行、後頌請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初陳請相。「白佛言」下申啟請。啟請有二：初長行、後頌請。

經 而說頌言：「我問照世界，兩足最勝尊，菩薩正行法，唯願慈聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而說頌言：「我問照世界，兩足最勝尊，菩薩正行法，唯願慈聽許。」

贊曰：頌請。世間有二，有情及器。身光智光俱照二世間，如《瑜伽》八十三云「能知有情八萬百千心行差別，能知東方無邊世界若干成壞」等，此智光照。《法華經》云「放眉間光照諸世界，見六道等」，又云「我以相嚴身光，明照世間」，此身光照。於諸有足，兩足為勝，人天二趣是二足。人天二足，梵釋人王各為調御，佛能調彼名最勝；沙門婆羅門人中調御，佛亦調彼名最尊，故云最勝尊。故《瑜伽》八十二云「兩足中尊，諸調御中最勝最上，沙門眾中最為殊妙。」菩薩正行法，是所請法。簡二乘等云菩薩，簡邪行故名正行。邪行無量，略總而言，諸帶二執行名為邪。今問離執稱正理行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌請。世間有二，有情及器。身光智光俱照二世間，如《瑜伽》八十三云「能知有情八萬百千心行差別，能知東方無邊世界若干成壞」等，此智光照。《法華經》云「放眉間光照諸世界，見六道等」，又云「我以相嚴身光，明照世間」，此身光照。於諸有足，兩足為勝，人天二趣是二足。人天二足，梵釋人王各為調御，佛能調彼名最勝；沙門婆羅門人中調御，佛亦調彼名最尊，故云最勝尊。故《瑜伽》八十二云「兩足中尊，諸調御中最勝最上，沙門眾中最為殊妙。」菩薩正行法，是所請法。簡二乘等云菩薩，簡邪行故名正行。邪行無量，略總而言，諸帶二執行名為邪。今問離執稱正理行。

經 佛言：「善女天！若有疑惑者，隨汝意所問，吾當分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛言：「善女天！若有疑惑者，隨汝意所問，吾當分別說。」

贊曰：次世尊垂許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次世尊垂許。

經 是時天女請世尊曰：「云何諸菩薩，行菩提正行？離生死涅槃，饒益自他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是時天女請世尊曰：「云何諸菩薩，行菩提正行？離生死涅槃，饒益自他故。」

贊曰：後正申請。請有二：一問菩提之正行、二問無住涅槃之正行，此覺寂因，俱能饒益於自他故。又復菩薩意求菩提，利樂有情窮未來際。於涅槃中求無住處，異於凡夫及二乘，故一正行言，通上菩提及下涅槃。或無住涅槃亦名菩提，菩提斷亦名菩提，故偏問之。故下答云「依於法界行菩提法」，答菩提正行。「修平等行」，答無住涅槃因。生死涅槃俱平等，無欣厭故。若不行此二行，即不證二果，故下云「若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃」，乃至云「即執著未得解脫煩惱繫縛，即不證阿耨菩提。」此俱返顯。又解：行菩提正行，所謂悲智，由智故得如此。如是智性智相合斷智德，名為法身離生死。由悲故得應化身，即是恩德，為生說法，離涅槃修智故益自，修悲故益他。此釋順前〈三身品〉無住涅槃。又行有四，謂信、般若、大定、大悲。四行能除不信、著我、畏苦、捨心四種重障，即能為佛淨我樂常四德之因。初二煩惱障，後二所知障。由信及智離生死，由悲離涅槃。定為二因，彰二俱勝，故偏問之。菩提涅槃各有四德，四障能礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後正申請。請有二：一問菩提之正行、二問無住涅槃之正行，此覺寂因，俱能饒益於自他故。又復菩薩意求菩提，利樂有情窮未來際。於涅槃中求無住處，異於凡夫及二乘，故一正行言，通上菩提及下涅槃。或無住涅槃亦名菩提，菩提斷亦名菩提，故偏問之。故下答云「依於法界行菩提法」，答菩提正行。「修平等行」，答無住涅槃因。生死涅槃俱平等，無欣厭故。若不行此二行，即不證二果，故下云「若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃」，乃至云「即執著未得解脫煩惱繫縛，即不證阿耨菩提。」此俱返顯。又解：行菩提正行，所謂悲智，由智故得如此。如是智性智相合斷智德，名為法身離生死。由悲故得應化身，即是恩德，為生說法，離涅槃修智故益自，修悲故益他。此釋順前〈三身品〉無住涅槃。又行有四，謂信、般若、大定、大悲。四行能除不信、著我、畏苦、捨心四種重障，即能為佛淨我樂常四德之因。初二煩惱障，後二所知障。由信及智離生死，由悲離涅槃。定為二因，彰二俱勝，故偏問之。菩提涅槃各有四德，四障能礙故。

經 佛告善女天：「依於法界行菩提法，修平等行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛告善女天：「依於法界行菩提法，修平等行。」

贊曰：世尊為說習學之方。於中分三：初標宗略釋、次「善女天云何五蘊」下法喻廣明、後「善女天若善男子」下結勸修學。初中復五：一標、二徵、三釋、四結、五通。此初標也。依於法界，舉前空性所觀之境。《辨中邊》云「即此中說所知空性，由無變義說為真如，真性常如無轉變故。」乃至云「由聖法因義說為法界，以一切聖法緣此生故，此中界言即是因義。」問：準《攝大乘》及《成唯識論》，即以第八為一切法因。《阿毘達磨經》云「無始時來界，一切法等依，由此有諸趣，及涅槃證得。」何故《中邊》說真如理為諸法因？答：約流轉還滅依，即說第八識是一切法因，持彼種故。若約迷悟依，即說真如性，故《勝鬘經》云「如來藏為依、為持、為建立。」《寶性論》中即依此義說真如理為無始時來界等。問：既迷悟依通生染淨，云何《中邊論》云聖法因義說為法界？答：不說唯言，故無有失。又復染法不由證如始得生。若諸聖法因根本智之所引生，無分別智必證如起，是故偏說為聖法因。此增上緣因，非親因緣。今此云依，是所緣因，於是境聲。緣勝義諦行菩提法，以法界性非生死涅槃，離二相故；故亦非非生死涅槃，不離二故。如是見於諸佛菩提，亦非生死涅槃。菩提即三身，三身非生死涅槃。作如是觀修菩提法，即是修平等行。故《十八空論》云「化身非生死涅槃。何以故？生死皆是妄想顛倒，不過苦集故。化身不爾，依法應生(法者法身，應者應身)體非顛倒，復能除眾生顛倒，故非生死。」非涅槃者，有始終故。非生死故非顛倒，非涅槃故非真實。又云「法身與彼應身亦不即不離故。」《十八空論》「問云：若法身不離應身，有何過失？答曰：若爾，一人得佛，餘應同得。以一切人不同得故，知法身有不即應身義。」此意法身一切眾生平等共有，體是其一。與應身一，故一得應身應一切得，體無別故。既不如是，明知法身有不即應身義。論云「又亦不離應身。何以故？法身無異，常不離三世諸佛功德故。若能如此體解法應離不離義，即除決定離不離執。依不離道理而修諸行故，能證得應身之果，化身亦爾。」此意法身與應化身不即不離，應化與法身亦不即不離，亦如真如。作如是觀而修菩提，名平等行。知果既然，修行亦爾，不即生死涅槃，成無住道，即七大性中方便大性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：世尊為說習學之方。於中分三：初標宗略釋、次「善女天云何五蘊」下法喻廣明、後「善女天若善男子」下結勸修學。初中復五：一標、二徵、三釋、四結、五通。此初標也。依於法界，舉前空性所觀之境。《辨中邊》云「即此中說所知空性，由無變義說為真如，真性常如無轉變故。」乃至云「由聖法因義說為法界，以一切聖法緣此生故，此中界言即是因義。」問：準《攝大乘》及《成唯識論》，即以第八為一切法因。《阿毘達磨經》云「無始時來界，一切法等依，由此有諸趣，及涅槃證得。」何故《中邊》說真如理為諸法因？答：約流轉還滅依，即說第八識是一切法因，持彼種故。若約迷悟依，即說真如性，故《勝鬘經》云「如來藏為依、為持、為建立。」《寶性論》中即依此義說真如理為無始時來界等。問：既迷悟依通生染淨，云何《中邊論》云聖法因義說為法界？答：不說唯言，故無有失。又復染法不由證如始得生。若諸聖法因根本智之所引生，無分別智必證如起，是故偏說為聖法因。此增上緣因，非親因緣。今此云依，是所緣因，於是境聲。緣勝義諦行菩提法，以法界性非生死涅槃，離二相故；故亦非非生死涅槃，不離二故。如是見於諸佛菩提，亦非生死涅槃。菩提即三身，三身非生死涅槃。作如是觀修菩提法，即是修平等行。故《十八空論》云「化身非生死涅槃。何以故？生死皆是妄想顛倒，不過苦集故。化身不爾，依法應生(法者法身，應者應身)體非顛倒，復能除眾生顛倒，故非生死。」非涅槃者，有始終故。非生死故非顛倒，非涅槃故非真實。又云「法身與彼應身亦不即不離故。」《十八空論》「問云：若法身不離應身，有何過失？答曰：若爾，一人得佛，餘應同得。以一切人不同得故，知法身有不即應身義。」此意法身一切眾生平等共有，體是其一。與應身一，故一得應身應一切得，體無別故。既不如是，明知法身有不即應身義。論云「又亦不離應身。何以故？法身無異，常不離三世諸佛功德故。若能如此體解法應離不離義，即除決定離不離執。依不離道理而修諸行故，能證得應身之果，化身亦爾。」此意法身與應化身不即不離，應化與法身亦不即不離，亦如真如。作如是觀而修菩提，名平等行。知果既然，修行亦爾，不即生死涅槃，成無住道，即七大性中方便大性。

經 「云何依於法界行菩提法，修平等行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「云何依於法界行菩提法，修平等行？」

贊曰：徵也。真如是常，菩提行等無常。常無常、生死涅槃、有體無體，體相各異，云何依法界行菩提法修平等？此意約彼執情執一向異而假徵之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵也。真如是常，菩提行等無常。常無常、生死涅槃、有體無體，體相各異，云何依法界行菩提法修平等？此意約彼執情執一向異而假徵之。

經 「謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊，五蘊不可說，非五蘊亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊，五蘊不可說，非五蘊亦不可說。」

贊曰：第三釋。此約不離不即答。初云謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊。此不離義。謂於者，指斥標舉發端之義。即於五蘊能現法界，法界即現五蘊。此有二。一云：依遍計所執相無自性、及所顯空性、故說五蘊能現法界、法界即是五蘊故。《般若心經》云「色即是空、空即是色，受想行識亦復如是。」空性即如，故《解深密經》及《瑜伽論》云「於第二時唯為發趣修大乘者，於一切法無生無滅本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。」《十八空論》亦云「故知分別無相依他無生名真實性。真實體無，無體故無相，無相故無生，無生故無滅，無滅故寂靜，寂靜故名自性涅槃。」《辨中邊論》亦云「無二謂無所取能取，有無謂有二取之無性。」此意所能取無，即所取五蘊及能取心俱遍計故體無，無之性體即是如，故云五蘊能現法界。法界是五蘊性亦名五蘊，故云法界即五蘊真如。由此道理，遍計所執五蘊體無亦不可說。二無之性，體非積聚，名非五蘊。性離言故，亦不可說。此除遍計，以證真而修行說。二云：依他中唯有圓成，圓成中唯有依他。云五蘊能現法界，法界即是五蘊，約不離義云是五蘊。故《中邊論》云「即虛妄分別中有空性故，及空性中有虛妄分別故，是即契中道。」空性即法界，雖云不離，不可言一異。若此法界與五蘊一，亦不可說。若此法性非五蘊者，此意說異，亦不可說。俱是遍計，無自性故、不可說故。《中邊》云「若異應成法性異法，便違聖說，如苦等性。若一應非淨智境亦非共相，此即顯空如與虛妄分別。依此離一異相，云不可說。」或復二性俱非言境，名不可說，故《成唯識論》云「真謂自性，假智及詮俱非境故。既非言說，又非決定一向一異，故非生死涅槃別，所以云平等。」雖別言五蘊，意約三身令求修行，即五修中依止自在修也。然約不一異釋，順《中邊》、《十八空論》，依此經文即通二解。然依重詰，為通釋文，即不一異為勝。前徵、後詰，依影顯說，即通說勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三釋。此約不離不即答。初云謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊。此不離義。謂於者，指斥標舉發端之義。即於五蘊能現法界，法界即現五蘊。此有二。一云：依遍計所執相無自性、及所顯空性、故說五蘊能現法界、法界即是五蘊故。《般若心經》云「色即是空、空即是色，受想行識亦復如是。」空性即如，故《解深密經》及《瑜伽論》云「於第二時唯為發趣修大乘者，於一切法無生無滅本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。」《十八空論》亦云「故知分別無相依他無生名真實性。真實體無，無體故無相，無相故無生，無生故無滅，無滅故寂靜，寂靜故名自性涅槃。」《辨中邊論》亦云「無二謂無所取能取，有無謂有二取之無性。」此意所能取無，即所取五蘊及能取心俱遍計故體無，無之性體即是如，故云五蘊能現法界。法界是五蘊性亦名五蘊，故云法界即五蘊真如。由此道理，遍計所執五蘊體無亦不可說。二無之性，體非積聚，名非五蘊。性離言故，亦不可說。此除遍計，以證真而修行說。二云：依他中唯有圓成，圓成中唯有依他。云五蘊能現法界，法界即是五蘊，約不離義云是五蘊。故《中邊論》云「即虛妄分別中有空性故，及空性中有虛妄分別故，是即契中道。」空性即法界，雖云不離，不可言一異。若此法界與五蘊一，亦不可說。若此法性非五蘊者，此意說異，亦不可說。俱是遍計，無自性故、不可說故。《中邊》云「若異應成法性異法，便違聖說，如苦等性。若一應非淨智境亦非共相，此即顯空如與虛妄分別。依此離一異相，云不可說。」或復二性俱非言境，名不可說，故《成唯識論》云「真謂自性，假智及詮俱非境故。既非言說，又非決定一向一異，故非生死涅槃別，所以云平等。」雖別言五蘊，意約三身令求修行，即五修中依止自在修也。然約不一異釋，順《中邊》、《十八空論》，依此經文即通二解。然依重詰，為通釋文，即不一異為勝。前徵、後詰，依影顯說，即通說勝。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：詰也。何所以故法界亦五蘊不可說，非五蘊亦不可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：詰也。何所以故法界亦五蘊不可說，非五蘊亦不可說？

經 「若法界是五蘊，即是斷見；若離五蘊，即是常見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若法界是五蘊，即是斷見；若離五蘊，即是常見。」

贊曰：通也。有三：初釋不得言一異、次出不得所由、後結。此初。若法界即五蘊，約遍計說，彼是無故，即是斷見。若離五蘊別見法性，即是常見。又法界即五蘊，約依他說。二乘得無餘時法界同斷，即是斷見。或隨有為真如有滅，故說為斷。若離五蘊別見法性，即是常見，以法性體與彼遍計、依他二性非定一異，言定一異，俱是遍計，不離斷常。問：真如非常見為常者，名為常見。真如是常見之為常，稱境而知，何名常見？答：言常無常，此隨言詮，是分別見。談其法體非常無常，如言執常，故是常見。又復正違無分別智，此意欲令離分別執亡相方修，若執為常違此正智，以其法性離有無一異常斷相故，不障後得智離執觀如以為常也。此中即離，應可立量云：法界應有斷，斷者滅義。因云即五蘊故，猶如五蘊。又若離五蘊即是常見者，即難依他應是常名為常見，以蘊非蘊中隨一攝故，猶如法界。然此不為破他，故不立量。復違教過，以教不許五蘊常故，但可顯云應是常見。然觀經文，但明法界與五蘊體非定一異；若定一異，法界體應是斷是常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：通也。有三：初釋不得言一異、次出不得所由、後結。此初。若法界即五蘊，約遍計說，彼是無故，即是斷見。若離五蘊別見法性，即是常見。又法界即五蘊，約依他說。二乘得無餘時法界同斷，即是斷見。或隨有為真如有滅，故說為斷。若離五蘊別見法性，即是常見，以法性體與彼遍計、依他二性非定一異，言定一異，俱是遍計，不離斷常。問：真如非常見為常者，名為常見。真如是常見之為常，稱境而知，何名常見？答：言常無常，此隨言詮，是分別見。談其法體非常無常，如言執常，故是常見。又復正違無分別智，此意欲令離分別執亡相方修，若執為常違此正智，以其法性離有無一異常斷相故，不障後得智離執觀如以為常也。此中即離，應可立量云：法界應有斷，斷者滅義。因云即五蘊故，猶如五蘊。又若離五蘊即是常見者，即難依他應是常名為常見，以蘊非蘊中隨一攝故，猶如法界。然此不為破他，故不立量。復違教過，以教不許五蘊常故，但可顯云應是常見。然觀經文，但明法界與五蘊體非定一異；若定一異，法界體應是斷是常。

經 「離於二相、不著二邊，不可見過所見，無名無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「離於二相、不著二邊，不可見過所見，無名無相。」

贊曰：出不得言一異之所以。離於二相，離常無常、有無、生滅此等二相故。不著二邊，遠離增減。我法二不有，離增；空性如不無，離減。不可見，非五識境。過所見，超於意識虛計度境。無名，離能詮。無相，離所詮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：出不得言一異之所以。離於二相，離常無常、有無、生滅此等二相故。不著二邊，遠離增減。我法二不有，離增；空性如不無，離減。不可見，非五識境。過所見，超於意識虛計度境。無名，離能詮。無相，離所詮。

經 「是則名為說於法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是則名為說於法界。」

贊曰：結也。由離二相等故，不可說與蘊一異，是則名為說法界體。法界體既離此等相，修行時如法界相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。由離二相等故，不可說與蘊一異，是則名為說法界體。法界體既離此等相，修行時如法界相。

經 「善女天！云何五蘊能現法界？如是五蘊不從因緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善女天！云何五蘊能現法界？如是五蘊不從因緣生。」

贊曰：次下法喻廣明。意就法界離於八不，故依五蘊能現法界。初且舉不生明、次例不滅等。文分為四：初法、次「善女天譬如鼓聲」下喻說、三「若不可生」下例餘七不、四「故知五蘊非有非無」下總結成。初法說中，分三：初假徵起前、二標宗、三釋所以。此初二也。標宗意說五蘊不生，破遍計執。依遍計無，即能現法界，故五蘊與法界不一異等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次下法喻廣明。意就法界離於八不，故依五蘊能現法界。初且舉不生明、次例不滅等。文分為四：初法、次「善女天譬如鼓聲」下喻說、三「若不可生」下例餘七不、四「故知五蘊非有非無」下總結成。初法說中，分三：初假徵起前、二標宗、三釋所以。此初二也。標宗意說五蘊不生，破遍計執。依遍計無，即能現法界，故五蘊與法界不一異等。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：下釋所以。初假設外徵：何所以故不從因生？此假作執因中有果論及去來實有論徵。執有果論者，意說因中已有果竟，但從緣生或從緣顯。若如穀種，因中先無其果而後生穀，亦應生豆等。彼此本無，從因生故。若爾，即應從於一因生一切果。是故因中定已有果，但緣生顯。何所以故不從因緣生？若去來實有論徵意：三世法有，然未來世有生能生應生之法。若無生生不至現在，何所以故云不從因緣生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋所以。初假設外徵：何所以故不從因生？此假作執因中有果論及去來實有論徵。執有果論者，意說因中已有果竟，但從緣生或從緣顯。若如穀種，因中先無其果而後生穀，亦應生豆等。彼此本無，從因生故。若爾，即應從於一因生一切果。是故因中定已有果，但緣生顯。何所以故不從因緣生？若去來實有論徵意：三世法有，然未來世有生能生應生之法。若無生生不至現在，何所以故云不從因緣生？

經 「若從因緣生者，為已生故生？為未生故生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若從因緣生者，為已生故生？為未生故生？」

贊曰：正釋。初總牒、二「為已生故生」下開徵、三「若已生生者」下別非、四無「名無相」已下結成五蘊能現法界。此初二也。此開徵。意云：為諸法生已，更待生等因為能生？為諸法未生，待生等因為能生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正釋。初總牒、二「為已生故生」下開徵、三「若已生生者」下別非、四無「名無相」已下結成五蘊能現法界。此初二也。此開徵。意云：為諸法生已，更待生等因為能生？為諸法未生，待生等因為能生？

經 「若已生生者，何用因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若已生生者，何用因緣？」

贊曰：別非。此非初已生。若法未生，可待因生；果既生已，何用生等為因緣生？故《十二門論》頌云「此生若未生，云何能自生？若生已自生，已生何用生？」初二句破未生生，後兩句破已生生。此破去來實有。論釋云「若謂生已而生，生已即是生，何須更生？生已更無生，作已更無作。」此意生已更無生者，直責。作已更無作，舉喻例破。如所作事了而更不作，既體生已，何更生生？此難破大生及小生，例所生法爾。又解：亦破所生法。又頌云「先有即不生，先無亦不生，有無亦不生，誰當有生者？」此破因中有果論。初句破先有果，但用因生。第二三句設破先無及俱有，無用因生。第四句結不用因生，故所生亦無。此意本無今有，有即名生。果既因中先有，即應名生。此既已生，何用因生？故釋云：若果因中先有而生，是則無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別非。此非初已生。若法未生，可待因生；果既生已，何用生等為因緣生？故《十二門論》頌云「此生若未生，云何能自生？若生已自生，已生何用生？」初二句破未生生，後兩句破已生生。此破去來實有。論釋云「若謂生已而生，生已即是生，何須更生？生已更無生，作已更無作。」此意生已更無生者，直責。作已更無作，舉喻例破。如所作事了而更不作，既體生已，何更生生？此難破大生及小生，例所生法爾。又解：亦破所生法。又頌云「先有即不生，先無亦不生，有無亦不生，誰當有生者？」此破因中有果論。初句破先有果，但用因生。第二三句設破先無及俱有，無用因生。第四句結不用因生，故所生亦無。此意本無今有，有即名生。果既因中先有，即應名生。此既已生，何用因生？故釋云：若果因中先有而生，是則無窮。

經 「若未生生者，不可得生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若未生生者，不可得生。」

贊曰：此非未生生。初立宗、「何故」下舉因。《十二門論》云「若未生而生，未生名未有，云何能自生？」此意因緣未生即體是無，無自不能生，何能生他？此破去來實有論。彼論復云「復次若因中無果而果生，諸因相即不成。何以故？諸因若無，法何能作？何能成？若無作無成，云何名為因？」此意言因必須對果，果既無體，對誰名能作能成？既無能作能成，何得名因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此非未生生。初立宗、「何故」下舉因。《十二門論》云「若未生而生，未生名未有，云何能自生？」此意因緣未生即體是無，無自不能生，何能生他？此破去來實有論。彼論復云「復次若因中無果而果生，諸因相即不成。何以故？諸因若無，法何能作？何能成？若無作無成，云何名為因？」此意言因必須對果，果既無體，對誰名能作能成？既無能作能成，何得名因？

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：將欲舉因，先假徵之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：將欲舉因，先假徵之。

經 「未生諸法即是非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「未生諸法即是非有。」

贊曰：舉因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉因也。

經 「無名無相，非校量譬喻之所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「無名無相，非校量譬喻之所能及。」

贊曰：結成五蘊能現法界。以非有即法空，非校量譬喻之所能及者，無比量能立令生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成五蘊能現法界。以非有即法空，非校量譬喻之所能及者，無比量能立令生。

經 「非是因緣之所生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非是因緣之所生故。」

贊曰：結也。雙結前二。若已生法，亦非是因緣生。若未生生者，亦非是因緣之所生。故既非因緣生，即無名無相，譬所不及，此即法界故。法界與遍計及依他性俱不一異，言無名無相。亦應云不生不滅，乃至自性涅槃，但顯略爾。此中比量，若已生法應不待因生，體已生故，如過去等。若未生法，應立宗云：諸未生法應不可得生宗，以非有故，因。無名無相故，亦得是因。諸非有者皆不可得生，如兔角等。諸無名相者皆不可得生，如真如等。又《十二門論》云「若不生法生，一切不生法皆應生，一切凡夫未生阿耨菩提皆應生。又不壞法阿羅漢煩惱不生而生。」此說不退法羅漢應起煩惱。又云：兔馬等角不生而生。是事不然，是故不應說不生而生。《顯揚論》第九、《瑜伽論》第六，及《廣百論》第四等，皆悉有破，恐煩不引。此上破妄，即依遍計五蘊即現法界，未說依他；下喻及合方顯依他能現法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。雙結前二。若已生法，亦非是因緣生。若未生生者，亦非是因緣之所生。故既非因緣生，即無名無相，譬所不及，此即法界故。法界與遍計及依他性俱不一異，言無名無相。亦應云不生不滅，乃至自性涅槃，但顯略爾。此中比量，若已生法應不待因生，體已生故，如過去等。若未生法，應立宗云：諸未生法應不可得生宗，以非有故，因。無名無相故，亦得是因。諸非有者皆不可得生，如兔角等。諸無名相者皆不可得生，如真如等。又《十二門論》云「若不生法生，一切不生法皆應生，一切凡夫未生阿耨菩提皆應生。又不壞法阿羅漢煩惱不生而生。」此說不退法羅漢應起煩惱。又云：兔馬等角不生而生。是事不然，是故不應說不生而生。《顯揚論》第九、《瑜伽論》第六，及《廣百論》第四等，皆悉有破，恐煩不引。此上破妄，即依遍計五蘊即現法界，未說依他；下喻及合方顯依他能現法界。

經 「善女天！譬如鼓聲，依木依皮及桴手等，故得出聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善女天！譬如鼓聲，依木依皮及桴手等，故得出聲。」

贊曰：第二喻說。文中有二：初喻依他假有、次顯遍計是無。此初也。有二：初明依他有、次顯能現法界。此依他假有也。因緣如幻，但假合生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二喻說。文中有二：初喻依他假有、次顯遍計是無。此初也。有二：初明依他有、次顯能現法界。此依他假有也。因緣如幻，但假合生。

經 「如是鼓聲過去亦空、未來亦空、現在亦空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是鼓聲過去亦空、未來亦空、現在亦空。」

贊曰：顯五蘊能現法性。既是緣生，非定實有，過去已滅、未來未生、現在不住，故皆是空，空即法界。故無著菩薩《般若論》中說夢電雲喻三世法，名修出離。出離即涅槃，以無生滅故。《瑜伽》第六，三世各有十二相故，不可說有。廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯五蘊能現法性。既是緣生，非定實有，過去已滅、未來未生、現在不住，故皆是空，空即法界。故無著菩薩《般若論》中說夢電雲喻三世法，名修出離。出離即涅槃，以無生滅故。《瑜伽》第六，三世各有十二相故，不可說有。廣如彼說。

經 「何以故？是鼓音聲，不從木生、不從皮生、乃桴手生、不於三世生，是則不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？是鼓音聲，不從木生、不從皮生、乃桴手生、不於三世生，是則不生。」

贊曰：次顯遍計是無。初徵、次辨、後結。《中論》云「諸法不自生」，自無作用故。「亦不從他生」，他無作用故。「亦不從共生」，共無作用故。非不從二生，雖無作用，緣而有功，德緣可得。此破執有實作用。今此亦爾，聲不從木生等，無作用故。不從皮、桴、手生亦爾。不於三世生者，過去生已滅、未來無不生、現世自已生，故非三世生。是則不生，此結也。此意既不生，即顯法界，文如前引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次顯遍計是無。初徵、次辨、後結。《中論》云「諸法不自生」，自無作用故。「亦不從他生」，他無作用故。「亦不從共生」，共無作用故。非不從二生，雖無作用，緣而有功，德緣可得。此破執有實作用。今此亦爾，聲不從木生等，無作用故。不從皮、桴、手生亦爾。不於三世生者，過去生已滅、未來無不生、現世自已生，故非三世生。是則不生，此結也。此意既不生，即顯法界，文如前引。

經 「若不可生則不可滅，若不可滅無所從來，若無所從來亦無所去，若無所去則非常非斷，若非常非斷則不一不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若不可生則不可滅，若不可滅無所從來，若無所從來亦無所去，若無所去則非常非斷，若非常非斷則不一不異。」

贊曰：三例餘不滅等七不，明顯法界。有二：初例、後釋難。遍計所執體性是無，如石女兒。先自現不生，如何有過滅？亦不從未來因來。既是無來，何有謝過去；既不從未來來亦無謝過去，說誰為常斷？既無常斷，說誰與諸法為一異？故不一異等，約遍計無與法界不一異。不異故，遍計即能現法界；不一故，法界即離斷常等。或不一故，遍計所執即離斷常等。約依他，聲與木皮等亦復如是。聲與皮等一，應當聞四聲，應聞木皮桴手，以體一故。如聲若與皮等異，應不從起，但假和合，不可言一異。餘亦準知。聲依木等起，不得說一異。蘊依法界生，與彼不一異。既是不異，故依五蘊即現法界；以不一故，法界無生滅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三例餘不滅等七不，明顯法界。有二：初例、後釋難。遍計所執體性是無，如石女兒。先自現不生，如何有過滅？亦不從未來因來。既是無來，何有謝過去；既不從未來來亦無謝過去，說誰為常斷？既無常斷，說誰與諸法為一異？故不一異等，約遍計無與法界不一異。不異故，遍計即能現法界；不一故，法界即離斷常等。或不一故，遍計所執即離斷常等。約依他，聲與木皮等亦復如是。聲與皮等一，應當聞四聲，應聞木皮桴手，以體一故。如聲若與皮等異，應不從起，但假和合，不可言一異。餘亦準知。聲依木等起，不得說一異。蘊依法界生，與彼不一異。既是不異，故依五蘊即現法界；以不一故，法界無生滅等。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：下第二釋難，但釋不一異。有二：一釋不一難、二釋不異難。初釋不一難中有四：初段徵、二却詰、三出過、四結成不一。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二釋難，但釋不一異。有二：一釋不一難、二釋不異難。初釋不一難中有四：初段徵、二却詰、三出過、四結成不一。此初也。

經 「此若是一，則不異法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此若是一，則不異法界。」

贊曰：却詰是一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：却詰是一。

經 「若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃。」

贊曰：出過。若法界與五蘊一，如是者即凡夫見五蘊時應見真諦，以五蘊即是真如故。若許爾者，凡夫應得無上安樂，無上安樂即大涅槃。此亦同《阿毘達磨經》「境離識有，凡夫自應成無倒智，以見實故。既不成智，明離識無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：出過。若法界與五蘊一，如是者即凡夫見五蘊時應見真諦，以五蘊即是真如故。若許爾者，凡夫應得無上安樂，無上安樂即大涅槃。此亦同《阿毘達磨經》「境離識有，凡夫自應成無倒智，以見實故。既不成智，明離識無。」

經 「既不如是，故知不一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「既不如是，故知不一。」

贊曰：結成不一。既不如是成聖得安樂涅槃，故知法界與五蘊不一。同《十八空論》難應與如一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成不一。既不如是成聖得安樂涅槃，故知法界與五蘊不一。同《十八空論》難應與如一。

經 「若言異者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若言異者。」

贊曰：下釋不異難。亦有四：初牒徵、二詰責、三出過、四結成。此初也。此難不一異，同《解深密》第一、《瑜伽論》七十五，恐煩不引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋不異難。亦有四：初牒徵、二詰責、三出過、四結成。此初也。此難不一異，同《解深密》第一、《瑜伽論》七十五，恐煩不引。

經 「一切諸佛菩薩行相即是執著，未得解脫煩惱繫縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切諸佛菩薩行相即是執著，未得解脫煩惱繫縛。」

贊曰：二詰責。有三：一應是執著、二應未證涅槃、三應未離縛。以如前說不離斷常見故，是執著等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二詰責。有三：一應是執著、二應未證涅槃、三應未離縛。以如前說不離斷常見故，是執著等。

經 「即不證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「即不證阿耨多羅三藐三菩提。」

贊曰：出過。以有前三過，諸佛現應不證，菩薩當應不證，以有執有煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：出過。以有前三過，諸佛現應不證，菩薩當應不證，以有執有煩惱故。

經 「何以故？一切聖人於行非行同真實性，是故不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？一切聖人於行非行同真實性，是故不異。」

贊曰：下結成不異。初假徵。何所以故不得法界與五蘊異？成云：一切聖人於行即五蘊，非行即法界見，同真實性、離一異相。是故不異者，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結成不異。初假徵。何所以故不得法界與五蘊異？成云：一切聖人於行即五蘊，非行即法界見，同真實性、離一異相。是故不異者，結。

經 「故知五蘊非有非無，不從因緣生，非無因緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「故知五蘊非有非無，不從因緣生，非無因緣生。」

贊曰：下例結成。有二：初結成非生、次「是聖所知」下結成前無名無相等。此結非生，以例餘不滅等。成無名相，即總成前八不俱無名相等。又結非生中亦結成前。初略標宗中，遠離二相云非有非無。或此結前已生未生云非有非無。或此非有無通結八不，以非有無故，所以非生滅等。五蘊真性不從因緣生，或遍計所執自性五蘊不從因緣生，依他五蘊非無因緣生，故知八不或約真如、或就遍計，非依他起。設依依他說其八不，亦約遍計說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下例結成。有二：初結成非生、次「是聖所知」下結成前無名無相等。此結非生，以例餘不滅等。成無名相，即總成前八不俱無名相等。又結非生中亦結成前。初略標宗中，遠離二相云非有非無。或此結前已生未生云非有非無。或此非有無通結八不，以非有無故，所以非生滅等。五蘊真性不從因緣生，或遍計所執自性五蘊不從因緣生，依他五蘊非無因緣生，故知八不或約真如、或就遍計，非依他起。設依依他說其八不，亦約遍計說。

經 「是聖所知，非餘境故，亦非言說之所能及，無名無相、無因無緣，亦無譬喻，始終寂靜，本來自空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是聖所知，非餘境故，亦非言說之所能及，無名無相、無因無緣，亦無譬喻，始終寂靜，本來自空。」

贊曰：結成前無名相等。是聖所知非餘境，成前非校量之所能及。亦非言說等，成前無名無相。無因無緣，成前非是因緣之所生故。亦非譬喻，成前非譬喻之所能及。始終寂靜等，結成五蘊能現法界。準此文言，始終寂靜等前亦合有，以顯略故。或始終寂靜本來自空，成前喻中如是鼓聲三世俱空。前釋為勝，喻及結成顯法說故。即《解深密經》云「說一切法本來寂靜自性涅槃之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成前無名相等。是聖所知非餘境，成前非校量之所能及。亦非言說等，成前無名無相。無因無緣，成前非是因緣之所生故。亦非譬喻，成前非譬喻之所能及。始終寂靜等，結成五蘊能現法界。準此文言，始終寂靜等前亦合有，以顯略故。或始終寂靜本來自空，成前喻中如是鼓聲三世俱空。前釋為勝，喻及結成顯法說故。即《解深密經》云「說一切法本來寂靜自性涅槃之義。」

經 「是故五蘊能現法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故五蘊能現法界。」

下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下結。

經 「善女天！若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，異真異俗難可思量，於凡聖境體非一異，不捨於俗不離於真，依於法界行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善女天！若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，異真異俗難可思量，於凡聖境體非一異，不捨於俗不離於真，依於法界行菩提行。」

贊曰：佛教習學之方中第三結勸修學。非住涅槃故異真，非住生死故異俗。或四智菩提及菩提斷，非即真如故異真，非即生死故異俗。前依無住修，後依稱理修。此深行相，難以分別尋伺之可思量。凡夫所見五蘊不離真如，聖者所見真如不離五蘊，云不異；蘊如性別，云不一。或聖見五蘊如幻，凡見為實，云不一；同緣五蘊，云不異。或凡見蘊如為一為異，聖見蘊如非一非異，俱因緣見解，別云非一異。此中云凡，二乘亦是，猶有一分異生性故。由二乘人見五蘊與法界異故，一向厭生死而求涅槃。凡夫見異故，一向怖涅槃而住生死。菩薩見於五蘊法界體非一異，故不捨俗不離於真，由得此平等法界理，不怖生死不樂涅槃，為此能修大悲大智二利妙行。問：行菩提行也，準無著菩薩《般若經論》解攝取無住涅槃云「如所通達故」，此意說如是所通達。如現在生死非生死迫，如在涅槃非涅槃拘，如是諸法之真體性，故能依修行。亦復如是住生死非苦迫，住涅槃非樂拘，故不住生死涅槃。不同二乘及以凡夫，不證如故各住一邊。準此，由如非住於二，如如而證，名無住涅槃。何故此間即說五蘊與如體非一異，依此而修名不住行耶？答：彼此不違。此中明如與蘊不一，即不住生死，非苦拘義。若如與蘊一，即住生死而為苦拘。由如不異，即不住涅槃，非涅槃拘義，故亦相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：佛教習學之方中第三結勸修學。非住涅槃故異真，非住生死故異俗。或四智菩提及菩提斷，非即真如故異真，非即生死故異俗。前依無住修，後依稱理修。此深行相，難以分別尋伺之可思量。凡夫所見五蘊不離真如，聖者所見真如不離五蘊，云不異；蘊如性別，云不一。或聖見五蘊如幻，凡見為實，云不一；同緣五蘊，云不異。或凡見蘊如為一為異，聖見蘊如非一非異，俱因緣見解，別云非一異。此中云凡，二乘亦是，猶有一分異生性故。由二乘人見五蘊與法界異故，一向厭生死而求涅槃。凡夫見異故，一向怖涅槃而住生死。菩薩見於五蘊法界體非一異，故不捨俗不離於真，由得此平等法界理，不怖生死不樂涅槃，為此能修大悲大智二利妙行。問：行菩提行也，準無著菩薩《般若經論》解攝取無住涅槃云「如所通達故」，此意說如是所通達。如現在生死非生死迫，如在涅槃非涅槃拘，如是諸法之真體性，故能依修行。亦復如是住生死非苦迫，住涅槃非樂拘，故不住生死涅槃。不同二乘及以凡夫，不證如故各住一邊。準此，由如非住於二，如如而證，名無住涅槃。何故此間即說五蘊與如體非一異，依此而修名不住行耶？答：彼此不違。此中明如與蘊不一，即不住生死，非苦拘義。若如與蘊一，即住生死而為苦拘。由如不異，即不住涅槃，非涅槃拘義，故亦相似。

經 爾時世尊作是語已，時善女天踊躍歡喜，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬一心頂禮而白佛言：「世尊！如上所說菩提正行，我今當學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊作是語已，時善女天踊躍歡喜，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬一心頂禮而白佛言：「世尊！如上所說菩提正行，我今當學。」

贊曰：第三天女領悟奉依修學。文分為六：一天女喜悟修行、二梵王請問修相、三梵王讚悟深法、四世尊印述勝益、五梵王領悟慶喜、六世尊與天授記成梵慶喜。初也。有五：一結所說、二明喜悟、三致虔敬、四領所聞、五依修學，文段可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三天女領悟奉依修學。文分為六：一天女喜悟修行、二梵王請問修相、三梵王讚悟深法、四世尊印述勝益、五梵王領悟慶喜、六世尊與天授記成梵慶喜。初也。有五：一結所說、二明喜悟、三致虔敬、四領所聞、五依修學，文段可知。

經 是時索訶世界主大梵天王於大眾中，問如意寶光耀善女天曰：「此菩提行難可修行，汝今云何於菩提行而得自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是時索訶世界主大梵天王於大眾中，問如意寶光耀善女天曰：「此菩提行難可修行，汝今云何於菩提行而得自在？」

贊曰：梵王請問修相。有四：一問如何觀解自在、二問如何修菩提行、二問依何而起修說、四問得益多少。初中，一問、二答。此初問也。文有二：一能請人。索訶，此云堪忍界，即生死於中多怨難，菩薩能忍。梵王者，或云初靜慮王，或是第四靜慮王，大千主故。二所請主。正申問：此菩提行，離四句、絕八非，非語詮、斷思慮，非真非俗，二乘不知、凡夫不測，難可解知。汝今云何於菩提行智觀自在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵王請問修相。有四：一問如何觀解自在、二問如何修菩提行、二問依何而起修說、四問得益多少。初中，一問、二答。此初問也。文有二：一能請人。索訶，此云堪忍界，即生死於中多怨難，菩薩能忍。梵王者，或云初靜慮王，或是第四靜慮王，大千主故。二所請主。正申問：此菩提行，離四句、絕八非，非語詮、斷思慮，非真非俗，二乘不知、凡夫不測，難可解知。汝今云何於菩提行智觀自在？

經 爾時善女天答梵王曰：「大梵王！如佛所說實是甚深，一切異生不解其義，是聖境界微妙難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時善女天答梵王曰：「大梵王！如佛所說實是甚深，一切異生不解其義，是聖境界微妙難知。」

贊曰：下答，有四：初印難知、二請明證、三得祥瑞、四轉女身。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答，有四：初印難知、二請明證、三得祥瑞、四轉女身。此初也。

經 「若使我今依於此法得安樂住是實語者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若使我今依於此法得安樂住是實語者。」

贊曰：請明證。初明如實解、次立誓願。此明實解。於此深理得自在智，非諸煩惱相用所動名為安樂，依此正觀名住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請明證。初明如實解、次立誓願。此明實解。於此深理得自在智，非諸煩惱相用所動名為安樂，依此正觀名住。

經 「願令一切五濁惡世無量無數無邊眾生，皆得金色三十二相非男非女，坐寶蓮華受無量樂，雨天妙華，諸天音樂不鼓自鳴，一切供養皆悉具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「願令一切五濁惡世無量無數無邊眾生，皆得金色三十二相非男非女，坐寶蓮華受無量樂，雨天妙華，諸天音樂不鼓自鳴，一切供養皆悉具足。」

贊曰：立誓願。表解凡聖不一異，故願成金色等。或表同順真，當得成佛，請現金色等。表解無男女相，故請現非男女。或表雖當成佛，非男女現男女身，故願現非男非女。表出生死淤泥，表解非染淨，願現坐蓮華。表因此解必當證得菩提涅槃二安樂，願受無量樂。表能行因亦能教他行因，故願雨華。表能任運為他說法，願不鼓自鳴。表智證境，為法行供故，願一切供養皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：立誓願。表解凡聖不一異，故願成金色等。或表同順真，當得成佛，請現金色等。表解無男女相，故請現非男女。或表雖當成佛，非男女現男女身，故願現非男非女。表出生死淤泥，表解非染淨，願現坐蓮華。表因此解必當證得菩提涅槃二安樂，願受無量樂。表能行因亦能教他行因，故願雨華。表能任運為他說法，願不鼓自鳴。表智證境，為法行供故，願一切供養皆悉具足。

經 時善女天說是語已，一切五濁惡世所有眾生皆悉金色，具大人相非男非女，坐寶蓮華受無量樂，猶如他化自在天宮無諸惡道，寶樹行列，七寶蓮華遍滿世界，又雨七寶上妙天華，作天妓樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時善女天說是語已，一切五濁惡世所有眾生皆悉金色，具大人相非男非女，坐寶蓮華受無量樂，猶如他化自在天宮無諸惡道，寶樹行列，七寶蓮華遍滿世界，又雨七寶上妙天華，作天妓樂。

贊曰：得祥瑞。以解稱真，所願當遂，故願所現皆得隨心。具七支戒，願得寶樹行列。修七聖財，能出生死，得七寶蓮華。雖出生死而不捨利生，故遍法界。或稱真理無限而修，故華遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得祥瑞。以解稱真，所願當遂，故願所現皆得隨心。具七支戒，願得寶樹行列。修七聖財，能出生死，得七寶蓮華。雖出生死而不捨利生，故遍法界。或稱真理無限而修，故華遍法界。

經 如意寶光耀善女天即轉女身作梵天身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如意寶光耀善女天即轉女身作梵天身。

贊曰：轉女身。此自證成無定異相、故女成男。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：轉女身。此自證成無定異相、故女成男。

經 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「仁者！如何行菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「仁者！如何行菩提行？」

贊曰：問如何證菩提行。此問行行之時作何行解。初問、後答。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：問如何證菩提行。此問行行之時作何行解。初問、後答。此問也。

經 答言：「梵王！若水中月行菩提行，我亦行菩提行；若夢中行菩提行，我亦行菩提行；若陽焰行菩提行，我亦行菩提行；若谷響行菩提行，我亦行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答言：「梵王！若水中月行菩提行，我亦行菩提行；若夢中行菩提行，我亦行菩提行；若陽焰行菩提行，我亦行菩提行；若谷響行菩提行，我亦行菩提行。」

贊曰：答也。行相難知，舉喻以顯。此有四喻：一水月喻，喻無外境，而定心所行境得成。如水為緣，雖水中無月，有月影起。我今亦爾，從定願心現諸境界，雖無實身等，為利眾生而似身境生。月影既不行，我身亦不行，此除遍計性，謂定所取境離心實有，故舉水月喻，雖無月境而似月生。二夢境喻，喻無心外愛憎之境，而有愛憎境增生。如雖受彼三界六道愛非愛身，行菩提行，如夢所見愛非愛身行菩提行，不取為真。三陽焰喻，能取心心所迷亂故緣所取境，雖非是實而有似境生，非真實有。菩薩以無分別智，於三輪境應如是知，無有真實。四谷響喻，所起語業化眾生時如谷響聲，谷實無聲，但自出聲似彼谷響。故知菩薩為他說法觀如谷聲，由他緣現但似谷聲說法利生，實非出聲為他說法。如是行菩提行，如無性《攝大乘》第四說。如經所說，於依他起自性說幻等喻，於依他起自性為除他虛妄疑故。云何無義而有實取諸三摩地所行境轉？為除此疑，說水月喻。云何無義有愛非愛受用差別性？為除此疑，說所夢喻。云何無義心心法轉？為除此疑，說陽炎喻。云何無義種種戲論言說而轉？為除此疑，說谷響喻。如次配四。彼論更有四喻，此經文無，不須具引。《大莊嚴論》第四，八喻大意相似。何故無餘？略故無也。又釋：此中除有無相執，似幻不無，故《辨中邊論》頌云「於不動無倒，謂知義非有，非無如幻等，有無不動故。」釋云：前說諸義離有離無，此如幻等非有無故。謂如幻作諸象馬等，彼非實有象馬等性，亦非全無，亂識似彼諸象馬等而顯現故。如是諸義無如現似所取能取定實有性，亦非全無，亂識似彼所取能取而顯現故。此中意說，如水中月，非實月性故，非有而有似現故不無。我行菩提行亦如是，因緣和合假故非有，然有假和合相故不無。五蘊不有故能現法界，不無故法界即五蘊。即前所說得安樂住者不動，不為有無動故。但總相喻離有無相，不別配蘊。又依見覺知聞，如次喻四所取境界性離有無，準下問答約見聞辨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答也。行相難知，舉喻以顯。此有四喻：一水月喻，喻無外境，而定心所行境得成。如水為緣，雖水中無月，有月影起。我今亦爾，從定願心現諸境界，雖無實身等，為利眾生而似身境生。月影既不行，我身亦不行，此除遍計性，謂定所取境離心實有，故舉水月喻，雖無月境而似月生。二夢境喻，喻無心外愛憎之境，而有愛憎境增生。如雖受彼三界六道愛非愛身，行菩提行，如夢所見愛非愛身行菩提行，不取為真。三陽焰喻，能取心心所迷亂故緣所取境，雖非是實而有似境生，非真實有。菩薩以無分別智，於三輪境應如是知，無有真實。四谷響喻，所起語業化眾生時如谷響聲，谷實無聲，但自出聲似彼谷響。故知菩薩為他說法觀如谷聲，由他緣現但似谷聲說法利生，實非出聲為他說法。如是行菩提行，如無性《攝大乘》第四說。如經所說，於依他起自性說幻等喻，於依他起自性為除他虛妄疑故。云何無義而有實取諸三摩地所行境轉？為除此疑，說水月喻。云何無義有愛非愛受用差別性？為除此疑，說所夢喻。云何無義心心法轉？為除此疑，說陽炎喻。云何無義種種戲論言說而轉？為除此疑，說谷響喻。如次配四。彼論更有四喻，此經文無，不須具引。《大莊嚴論》第四，八喻大意相似。何故無餘？略故無也。又釋：此中除有無相執，似幻不無，故《辨中邊論》頌云「於不動無倒，謂知義非有，非無如幻等，有無不動故。」釋云：前說諸義離有離無，此如幻等非有無故。謂如幻作諸象馬等，彼非實有象馬等性，亦非全無，亂識似彼諸象馬等而顯現故。如是諸義無如現似所取能取定實有性，亦非全無，亂識似彼所取能取而顯現故。此中意說，如水中月，非實月性故，非有而有似現故不無。我行菩提行亦如是，因緣和合假故非有，然有假和合相故不無。五蘊不有故能現法界，不無故法界即五蘊。即前所說得安樂住者不動，不為有無動故。但總相喻離有無相，不別配蘊。又依見覺知聞，如次喻四所取境界性離有無，準下問答約見聞辨故。

經 時大梵王聞此說已，白菩薩言：「仁依何義而說此語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時大梵王聞此說已，白菩薩言：「仁依何義而說此語？」

贊曰：第三問依何道理如是而說。前問問修，此問問說。或前問答自行修，說但且說修。此後問答為他說修，起說但且問說。前後互影，二利各具。於中有四：一問、二答、三難、四通。此問依何道理能離有無而起修說。或問：既如水月等非實有者，依何修說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三問依何道理如是而說。前問問修，此問問說。或前問答自行修，說但且說修。此後問答為他說修，起說但且問說。前後互影，二利各具。於中有四：一問、二答、三難、四通。此問依何道理能離有無而起修說。或問：既如水月等非實有者，依何修說？

經 答言：「梵王！無有一法是實相者，但由因緣而得成故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答言：「梵王！無有一法是實相者，但由因緣而得成故。」

贊曰：答也。依因緣道理，由假因緣故離有無。如因淨水有月影生故不無，非如所現真實之月故不有，餘準此知。如水月等無有一法是實有相者，但依假因緣故得修說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答也。依因緣道理，由假因緣故離有無。如因淨水有月影生故不無，非如所現真實之月故不有，餘準此知。如水月等無有一法是實有相者，但依假因緣故得修說。

經 梵王言：「若如是者，諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 梵王言：「若如是者，諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提。」

贊曰：三設難也。若由因緣假合之法能修說者，諸凡夫人皆因假成，悉應得菩提。此意若有實能修之者，可有得不得；既皆假有，凡亦應得。如維摩詰以真如門令一切皆得記，此以因緣門難應皆作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三設難也。若由因緣假合之法能修說者，諸凡夫人皆因假成，悉應得菩提。此意若有實能修之者，可有得不得；既皆假有，凡亦應得。如維摩詰以真如門令一切皆得記，此以因緣門難應皆作佛。

經 答言：「仁以何意而作是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答言：「仁以何意而作是說？」

贊曰：為通，有三：初總非、次通釋、後「梵王是諸聖人」下結成。或分為二：初總非、次通釋。釋中有四，法、喻、合、結。今且依初科。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：為通，有三：初總非、次通釋、後「梵王是諸聖人」下結成。或分為二：初總非、次通釋。釋中有四，法、喻、合、結。今且依初科。此初也。

經 「愚癡人異、智慧人異，菩提異、非菩提異，解脫異、非解脫異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「愚癡人異、智慧人異，菩提異、非菩提異，解脫異、非解脫異。」

贊曰：為通，有三：初法、次喻、後「梵王愚癡異生」下合。法中有二：初凡夫執有無異故不成佛、次聖者知不異故得菩提。此初。即執愚智等或定一異，此雖言異，亦應有一。有無生滅等，不了實無，因緣心有，不稱境知，不得作佛；菩薩翻此故作佛。或依俗諦，即有愚智能行異。菩提非菩提，即善不善因異。解脫非解脫，果異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：為通，有三：初法、次喻、後「梵王愚癡異生」下合。法中有二：初凡夫執有無異故不成佛、次聖者知不異故得菩提。此初。即執愚智等或定一異，此雖言異，亦應有一。有無生滅等，不了實無，因緣心有，不稱境知，不得作佛；菩薩翻此故作佛。或依俗諦，即有愚智能行異。菩提非菩提，即善不善因異。解脫非解脫，果異。

經 「梵王！如是諸法平等無異。於此法異，真如不異。無有中間而可執著，無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「梵王！如是諸法平等無異。於此法異，真如不異。無有中間而可執著，無增無減。」

贊曰：聖者了知有無愚智等皆非定異，以於此中法界真如等法平等，故皆不定異。無有中間者，諸法非定異、非定一、非亦一亦異。不言非一，影第二句說。第三句名無中間。不說第四句，但是遮三，更無別法。此一異等皆不可執，如水月無實離增執，如似有月離減執。由稱境知，故得作佛。此或第一義即不異。然準下喻，據愚智解別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聖者了知有無愚智等皆非定異，以於此中法界真如等法平等，故皆不定異。無有中間者，諸法非定異、非定一、非亦一亦異。不言非一，影第二句說。第三句名無中間。不說第四句，但是遮三，更無別法。此一異等皆不可執，如水月無實離增執，如似有月離減執。由稱境知，故得作佛。此或第一義即不異。然準下喻，據愚智解別。

經 「梵王！譬如幻師及幻弟子善解幻術，於四衢道取諸沙土草木葉等聚在一處作諸幻術，使人覩見象眾馬眾車兵等眾、七寶之聚種種倉庫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「梵王！譬如幻師及幻弟子善解幻術，於四衢道取諸沙土草木葉等聚在一處作諸幻術，使人覩見象眾馬眾車兵等眾、七寶之聚種種倉庫。」

贊曰：舉喻也。有三：初緣生幻境喻、次愚人執實喻、後智者知幻喻。此初也。於中有六：一幻主、二幻資、三幻處、四幻緣、五起幻、六幻相。譬如幻師，喻八識心王幻主。及弟子者，喻心所幻資。善解幻術，能了別境總別等相，能變起用。於四衢道，喻四諦幻處。取諸草等，即是名色幻緣。聚在一處，或隨起依苦集等處。作諸幻術者，此起幻因緣，業力起種種事業不同。使人覩象馬等者，幻相。初喻四生內處。七寶之聚，喻外境。又釋：幻師，喻第八識。幻弟子，喻餘七轉識，依第八起故，故經論云「識如幻事」。衢道，喻四識住，故八十六云「有取之識依四識住，發起種種自體隨轉，相似法故。」沙土草木，喻種子識。隨在一處者，喻隨於一識住及四識住。作諸幻術者，喻四緣力能起五蘊。又釋：幻師，是佛弟子菩薩僧等。四衢道者，在四生處。解幻術巧方便智，取諸沙土等，隨彼機緣所樂之法，隨在一處、隨所受根熟生處，見象等為現身。七寶等，為說法。準下合意，此釋為好。餘同前解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉喻也。有三：初緣生幻境喻、次愚人執實喻、後智者知幻喻。此初也。於中有六：一幻主、二幻資、三幻處、四幻緣、五起幻、六幻相。譬如幻師，喻八識心王幻主。及弟子者，喻心所幻資。善解幻術，能了別境總別等相，能變起用。於四衢道，喻四諦幻處。取諸草等，即是名色幻緣。聚在一處，或隨起依苦集等處。作諸幻術者，此起幻因緣，業力起種種事業不同。使人覩象馬等者，幻相。初喻四生內處。七寶之聚，喻外境。又釋：幻師，喻第八識。幻弟子，喻餘七轉識，依第八起故，故經論云「識如幻事」。衢道，喻四識住，故八十六云「有取之識依四識住，發起種種自體隨轉，相似法故。」沙土草木，喻種子識。隨在一處者，喻隨於一識住及四識住。作諸幻術者，喻四緣力能起五蘊。又釋：幻師，是佛弟子菩薩僧等。四衢道者，在四生處。解幻術巧方便智，取諸沙土等，隨彼機緣所樂之法，隨在一處、隨所受根熟生處，見象等為現身。七寶等，為說法。準下合意，此釋為好。餘同前解。

經 「若有眾生愚癡無智，不能思惟不知幻本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有眾生愚癡無智，不能思惟不知幻本。」

贊曰：下愚人執實喻。有三：初不知幻本喻、次初見執實喻、後終亦不思喻。初也。言幻本者，幻人幻緣皆名為本，喻無智故不知五蘊從緣假生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下愚人執實喻。有三：初不知幻本喻、次初見執實喻、後終亦不思喻。初也。言幻本者，幻人幻緣皆名為本，喻無智故不知五蘊從緣假生。

經 「若見若聞作是思惟：『我所見聞象馬等眾，此是實有，餘皆虛妄。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若見若聞作是思惟：『我所見聞象馬等眾，此是實有，餘皆虛妄。』」

贊曰：次初見執實喻。不知假，隨所見聞分別妄執將為實有。言空無我等皆虛妄無，不離有無增減之執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次初見執實喻。不知假，隨所見聞分別妄執將為實有。言空無我等皆虛妄無，不離有無增減之執。

經 「於後更不審察思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於後更不審察思惟。」

贊曰：後終亦不思喻。亦不審觀思量惟忖，名義皆假虛妄緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後終亦不思喻。亦不審觀思量惟忖，名義皆假虛妄緣生。

經 「有智之人則不如是，了於幻本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「有智之人則不如是，了於幻本。」

贊曰：後智者了達喻。文有其二：初自能了知喻、後隨為他說喻。初文亦有二：初了知幻本喻。了從緣生，非定有空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後智者了達喻。文有其二：初自能了知喻、後隨為他說喻。初文亦有二：初了知幻本喻。了從緣生，非定有空。

經 「若見若聞作如是念：『如我所見象馬等眾，非是真實。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若見若聞作如是念：『如我所見象馬等眾，非是真實。』」

贊曰：次初不執實喻。喻見諦理無漏智人，初知實無，離於有執。後審思所以假有實無。初也。知無象馬等實，用除增益執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次初不執實喻。喻見諦理無漏智人，初知實無，離於有執。後審思所以假有實無。初也。知無象馬等實，用除增益執。

經 「『唯有幻事惑人眼目。妄謂象等及諸倉庫，有名無實。如我見聞，不執為實。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『唯有幻事惑人眼目。妄謂象等及諸倉庫，有名無實。如我見聞，不執為實。』」

贊曰：審思所以假有實無。幻象馬等但惑愚人眼耳，聞象等名見象等形，執妄謂實。實但假名無如自性，如我我所。隨所見聞不執為實，離有無執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：審思所以假有實無。幻象馬等但惑愚人眼耳，聞象等名見象等形，執妄謂實。實但假名無如自性，如我我所。隨所見聞不執為實，離有無執。

經 「後時思惟知其虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「後時思惟知其虛妄。」

贊曰：後思不實喻。思實無，離增執。了為無，為非如名言有實自體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後思不實喻。思實無，離增執。了為無，為非如名言有實自體。

經 「是故智者了一切法皆無實體，但隨世俗如見如聞表宣其事，思惟諦理則不如是。復由假說顯實義故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故智者了一切法皆無實體，但隨世俗如見如聞表宣其事，思惟諦理則不如是。復由假說顯實義故。」

贊曰：隨為他說喻。又但隨世俗所見所聞，假說名言表宣其事。表宣是能詮，其事是所詮。世俗有二：一執情世俗、二諸聖智者假設世俗。此喻聖智者隨俗言說，有二：一隨世俗言說明俗、二隨世俗言說明真。且隨世俗云如見聞表宣其事，思惟諦理即不如是。諦謂實也，思惟實理無如所說。復但隨俗方便假起言說，為彰第一真實義故。無分別智證入諦理即不如是，心言絕故。此了俗有，真諦中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：隨為他說喻。又但隨世俗所見所聞，假說名言表宣其事。表宣是能詮，其事是所詮。世俗有二：一執情世俗、二諸聖智者假設世俗。此喻聖智者隨俗言說，有二：一隨世俗言說明俗、二隨世俗言說明真。且隨世俗云如見聞表宣其事，思惟諦理即不如是。諦謂實也，思惟實理無如所說。復但隨俗方便假起言說，為彰第一真實義故。無分別智證入諦理即不如是，心言絕故。此了俗有，真諦中無。

經 「梵王！愚癡異生未得出世聖慧之眼，未知一切諸法真如不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「梵王！愚癡異生未得出世聖慧之眼，未知一切諸法真如不可說故。」

贊曰：下合喻。初合愚人不了喻，有二：初合不了幻本喻、後合初見執實喻。言愚癡異生者，為簡大乘見道已前雖是異生，能分作唯識觀等了知幻等，亦是未得出世本後二空慧眼故。今簡却二乘，雖得生空慧眼了人我無，然未能得出世法空慧眼故不了法我無，不知一切法之真如性離諸相不可說，故不了幻本。據全無者，說愚癡異生。或可有分異生性故，即此愚癡異生所攝，故《成唯識論》云「凡謂無性，愚謂趣寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合喻。初合愚人不了喻，有二：初合不了幻本喻、後合初見執實喻。言愚癡異生者，為簡大乘見道已前雖是異生，能分作唯識觀等了知幻等，亦是未得出世本後二空慧眼故。今簡却二乘，雖得生空慧眼了人我無，然未能得出世法空慧眼故不了法我無，不知一切法之真如性離諸相不可說，故不了幻本。據全無者，說愚癡異生。或可有分異生性故，即此愚癡異生所攝，故《成唯識論》云「凡謂無性，愚謂趣寂。」

經 「是諸凡愚若見若聞行非行法，如是思惟便生執著謂以為實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是諸凡愚若見若聞行非行法，如是思惟便生執著謂以為實。」

贊曰：合初見執實喻。初合執有、後合不了無。初也。若見若聞，行謂有為、非行謂無為，便生執實，合初遇境時。如是思惟便生執實，合後不能審察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合初見執實喻。初合執有、後合不了無。初也。若見若聞，行謂有為、非行謂無為，便生執實，合初遇境時。如是思惟便生執實，合後不能審察。

經 「於第一義不能了知諸法真如是不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於第一義不能了知諸法真如是不可說。」

贊曰：合不了無。由其無智，不了第一義、不證如故，不知諸法性不可說。如言執實，不知實無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合不了無。由其無智，不了第一義、不證如故，不知諸法性不可說。如言執實，不知實無。

經 「是諸聖人若見若聞行非行法，隨其力能不生執著以為實有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是諸聖人若見若聞行非行法，隨其力能不生執著以為實有。」

贊曰：合智者了達喻。初合自了達喻、後合為他假說喻。初中亦三：初合不執實有喻、次合了知幻本喻、後合後思假有喻。初也。若見若聞說為無為，隨勝解力能，初地已上隨位證智力能不生執實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合智者了達喻。初合自了達喻、後合為他假說喻。初中亦三：初合不執實有喻、次合了知幻本喻、後合後思假有喻。初也。若見若聞說為無為，隨勝解力能，初地已上隨位證智力能不生執實。

經 「了知一切無實行法、無實非行法，但妄思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「了知一切無實行法、無實非行法，但妄思量。」

贊曰：合了知幻本喻。知從幻者業煩惱緣，或二乘者法執之情，妄思度起，無如名言有實有為行法、無如名言有實無為非行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合了知幻本喻。知從幻者業煩惱緣，或二乘者法執之情，妄思度起，無如名言有實有為行法、無如名言有實無為非行法。

經 「行非行相唯有名字，無有實體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「行非行相唯有名字，無有實體。」

贊曰：合後思假有喻。唯有世俗名言說之為有，無有如彼所說實體真實是有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合後思假有喻。唯有世俗名言說之為有，無有如彼所說實體真實是有。

經 「是諸聖人隨世俗說，為欲令他知真實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是諸聖人隨世俗說，為欲令他知真實義。」

贊曰：合為他假說喻。隨世俗名言說為無為，為欲令他知為無為真實之義，或欲令證真第一義，非不見如能了行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合為他假說喻。隨世俗名言說為無為，為欲令他知為無為真實之義，或欲令證真第一義，非不見如能了行故。

經 「如是梵王！是諸聖人以聖智見，了法真如不可說故，行非行法亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是梵王！是諸聖人以聖智見，了法真如不可說故，行非行法亦復如是。」

贊曰：第三段結成。有二：初結知真實無、後結隨俗說有。初也。聖人以無分別智了一切法本真如性皆離言故，不可言說。知彼所說為無為法，亦但名言無有實體，非無離言行非行法，但除其病不除法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三段結成。有二：初結知真實無、後結隨俗說有。初也。聖人以無分別智了一切法本真如性皆離言故，不可言說。知彼所說為無為法，亦但名言無有實體，非無離言行非行法，但除其病不除法故。

經 「令他證知，故說種種世俗名言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「令他證知，故說種種世俗名言。」

贊曰：結隨俗說有。亦是寄詮以顯諸法，意令他證為無為法，捨凡成聖。隨於世俗說蘊處界等種種世俗名言，此意結成喻言無有一法是實相者，但由因緣而得成立。上來多隨自識起幻凡夫解別，若依第三解譬喻者，準義可知。準此結文，第三解勝。又本問：如何修行？依何而說？因此設難。法喻合結應只為彼，故第三解勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結隨俗說有。亦是寄詮以顯諸法，意令他證為無為法，捨凡成聖。隨於世俗說蘊處界等種種世俗名言，此意結成喻言無有一法是實相者，但由因緣而得成立。上來多隨自識起幻凡夫解別，若依第三解譬喻者，準義可知。準此結文，第三解勝。又本問：如何修行？依何而說？因此設難。法喻合結應只為彼，故第三解勝。

經 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「有幾眾生能解如是甚深正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「有幾眾生能解如是甚深正法？」

贊曰：第四問得益多少。於中有四：一問、二答、三難、四通。初問也。此意梵王雖解眾樂能知，依眾執情實生為問，寄除執實，令生知幻而能起修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四問得益多少。於中有四：一問、二答、三難、四通。初問也。此意梵王雖解眾樂能知，依眾執情實生為問，寄除執實，令生知幻而能起修。

經 答言：「梵王！有眾幻人心心數法能解如是甚深正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答言：「梵王！有眾幻人心心數法能解如是甚深正法。」